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|Details:
|Gross Profit:
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|Profit Factor:
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|
|Absolute Drawdown:
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|Relative Drawdown:
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|
|Total Trades:
|115
|Short Positions (won %):
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|Long Positions (won %):
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|Profit Trades (% of total):
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|Loss trades (% of total):
|47 (40.87%)
|Largest
|profit trade:
|169.14
|loss trade:
|-60.00
|Average
|profit trade:
|41.99
|loss trade:
|-37.30
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (515.38)
|consecutive losses ($):
|6 (-244.21)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|515.38 (13)
|consecutive loss (count):
|-244.21 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3