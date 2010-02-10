Alpari NZ Limited

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  0.00 0.00 -0.55 1 102.93
Closed P/L: 1 102.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
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 Floating P/L: 8.55
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
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 104!IB-01
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 102.38 Floating P/L: 8.55 Margin: 30.90
Balance: 6 102.38 Equity: 6 110.93 Free Margin: 6 080.12
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 855.26 Gross Loss: 1 752.88 Total Net Profit: 1 102.38
Profit Factor: 1.63 Expected Payoff: 9.59  
Absolute Drawdown: 411.38 Maximal Drawdown: 411.38 (8.23%) Relative Drawdown: 8.23% (411.38)
 
Total Trades: 115 Short Positions (won %): 88 (63.64%) Long Positions (won %): 27 (44.44%)
Profit Trades (% of total): 68 (59.13%) Loss trades (% of total): 47 (40.87%)
Largest profit trade: 169.14 loss trade: -60.00
Average profit trade: 41.99 loss trade: -37.30
Maximum consecutive wins ($): 13 (515.38) consecutive losses ($): 6 (-244.21)
Maximal consecutive profit (count): 515.38 (13) consecutive loss (count): -244.21 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3