|Account: 1380715
|Name: My account
|Currency: USD
|2010 February 19, 03:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|83350372
|2010.01.08 09:23
|balance
|Deposit
|1 000.00
|83351080
|2010.01.08 09:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.43215
|0.00000
|0.00000
|2010.01.08 11:44
|1.43072
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|
|801999
|EURUSD 30 PipMaker_v17_3
|83604994
|2010.01.11 08:01
|buy
|0.30
|eurusd
|1.44934
|0.00000
|0.00000
|2010.01.11 08:08
|1.45044
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|
|801999
|EURUSD 240 PipMaker_v17_3
|83623637
|2010.01.11 09:09
|buy
|0.30
|eurusd
|1.45075
|0.00000
|0.00000
|2010.01.11 09:35
|1.45196
|0.00
|0.00
|0.00
|36.30
|
|801999
|EURUSD 240 PipMaker_v17_3
|83640659
|2010.01.11 10:36
|buy
|0.33
|eurusd
|1.45164
|0.00000
|0.00000
|2010.01.11 11:52
|1.45332
|0.00
|0.00
|0.00
|55.44
|
|801999
|EURUSD 240 PipMaker_v17_3
|83668970
|2010.01.11 12:53
|buy
|0.33
|eurusd
|1.45322
|0.00000
|0.00000
|2010.01.11 16:52
|1.45467
|0.00
|0.00
|0.00
|47.85
|
|801999
|EURUSD 240 PipMaker_v17_3
|83729959
|2010.01.11 17:52
|buy
|0.36
|eurusd
|1.45351
|0.00000
|0.00000
|2010.01.13 15:17
|1.45612
|0.00
|0.00
|0.08
|93.96
|
|801999
|EURUSD 240 PipMaker_v17_3
|84065673
|2010.01.13 09:05
|buy
|0.72
|eurusd
|1.44753
|0.00000
|0.00000
|2010.01.13 15:17
|1.45612
|0.00
|0.00
|0.00
|618.48
|
|801999
|EURUSD 240 PipMaker_v17_3
|84490259
|2010.01.15 02:54
|sell
|0.57
|eurusd
|1.44328
|0.00000
|0.00000
|2010.01.15 03:53
|1.44226
|0.00
|0.00
|0.00
|58.14
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|84508427
|2010.01.15 05:06
|sell
|0.57
|eurusd
|1.44238
|0.00000
|0.00000
|2010.01.15 05:40
|1.44137
|0.00
|0.00
|0.00
|57.57
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|84520234
|2010.01.15 06:46
|sell
|0.60
|eurusd
|1.44135
|0.00000
|0.00000
|2010.01.15 09:00
|1.44000
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|84581031
|2010.01.15 12:01
|sell
|0.63
|eurusd
|1.43801
|0.00000
|0.00000
|2010.01.15 13:05
|1.43694
|0.00
|0.00
|0.00
|67.41
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|84610116
|2010.01.15 14:08
|sell
|0.66
|eurusd
|1.43749
|0.00000
|0.00000
|2010.01.15 14:35
|1.43635
|0.00
|0.00
|0.00
|75.24
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|84637851
|2010.01.15 16:02
|sell
|0.66
|eurusd
|1.43681
|0.00000
|0.00000
|2010.01.15 20:23
|1.43578
|0.00
|0.00
|0.00
|67.98
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|84697916
|2010.01.18 00:01
|sell
|0.69
|eurusd
|1.43479
|0.00000
|0.00000
|2010.01.18 01:56
|1.43375
|0.00
|0.00
|0.00
|71.76
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|84721193
|2010.01.18 02:57
|sell
|0.72
|eurusd
|1.43395
|0.00000
|0.00000
|2010.01.19 11:07
|1.43270
|0.00
|0.00
|-1.15
|90.00
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|85044268
|2010.01.19 12:07
|sell
|0.75
|eurusd
|1.43050
|0.00000
|0.00000
|2010.01.19 12:55
|1.42947
|0.00
|0.00
|0.00
|77.25
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|85083407
|2010.01.19 13:55
|sell
|0.75
|eurusd
|1.42712
|0.00000
|0.00000
|2010.01.19 17:18
|1.42600
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|85205670
|2010.01.20 00:41
|sell
|0.78
|eurusd
|1.42685
|0.00000
|0.00000
|2010.01.20 02:18
|1.42066
|0.00
|0.00
|0.00
|482.82
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|85246432
|2010.01.20 03:20
|sell
|0.93
|eurusd
|1.42045
|0.00000
|0.00000
|2010.01.20 06:10
|1.41945
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|85345607
|2010.01.20 12:02
|sell
|0.96
|eurusd
|1.41682
|0.00000
|0.00000
|2010.01.20 12:12
|1.41556
|0.00
|0.00
|0.00
|120.96
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|85363791
|2010.01.20 13:12
|sell
|0.99
|eurusd
|1.41425
|0.00000
|0.00000
|2010.01.20 14:23
|1.41292
|0.00
|0.00
|0.00
|131.67
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|85404050
|2010.01.20 15:30
|sell
|1.02
|eurusd
|1.41289
|0.00000
|0.00000
|2010.01.20 16:06
|1.41150
|0.00
|0.00
|0.00
|141.78
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|85441160
|2010.01.20 17:12
|sell
|1.08
|eurusd
|1.41048
|0.00000
|0.00000
|2010.01.20 17:25
|1.40947
|0.00
|0.00
|0.00
|109.08
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|85537656
|2010.01.21 03:02
|sell
|1.11
|eurusd
|1.40793
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 10:02
|1.40689
|0.00
|0.00
|0.00
|115.44
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|85623919
|2010.01.21 11:09
|sell
|1.14
|eurusd
|1.40514
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 11:45
|1.40373
|0.00
|0.00
|0.00
|160.74
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|85721935
|2010.01.21 17:06
|sell
|1.20
|eurusd
|1.40484
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 17:15
|1.40355
|0.00
|0.00
|0.00
|154.80
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|86028520
|2010.01.22 15:00
|sell
|1.23
|eurusd
|1.41060
|0.00000
|0.00000
|2010.01.22 16:10
|1.40956
|0.00
|0.00
|0.00
|127.92
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|86234402
|2010.01.25 07:26
|buy
|1.29
|eurusd
|1.41700
|0.00000
|0.00000
|2010.01.25 11:39
|1.41821
|0.00
|0.00
|0.00
|156.09
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|86524962
|2010.01.26 04:09
|sell
|1.32
|eurusd
|1.41264
|0.00000
|0.00000
|2010.01.26 04:25
|1.41158
|0.00
|0.00
|0.00
|139.92
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|86544829
|2010.01.26 05:25
|sell
|1.35
|eurusd
|1.41100
|0.00000
|0.00000
|2010.01.26 05:42
|1.40999
|0.00
|0.00
|0.00
|136.35
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|86565020
|2010.01.26 06:42
|sell
|1.41
|eurusd
|1.40853
|0.00000
|0.00000
|2010.01.26 07:36
|1.40751
|0.00
|0.00
|0.00
|143.82
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|86598475
|2010.01.26 08:37
|sell
|1.44
|eurusd
|1.40823
|0.00000
|0.00000
|2010.01.26 13:03
|1.40697
|0.00
|0.00
|0.00
|181.44
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|86699706
|2010.01.26 15:01
|sell
|1.50
|eurusd
|1.40655
|0.00000
|0.00000
|2010.01.26 15:33
|1.40548
|0.00
|0.00
|0.00
|160.50
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|86732762
|2010.01.26 16:34
|sell
|1.56
|eurusd
|1.40490
|0.00000
|0.00000
|2010.01.27 09:20
|1.40367
|0.00
|0.00
|-0.62
|191.88
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|86995332
|2010.01.27 15:03
|sell
|1.62
|eurusd
|1.40442
|0.00000
|0.00000
|2010.01.27 15:09
|1.40331
|0.00
|0.00
|0.00
|179.82
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|87018236
|2010.01.27 16:39
|sell
|1.65
|eurusd
|1.40386
|0.00000
|0.00000
|2010.01.27 16:48
|1.40278
|0.00
|0.00
|0.00
|178.20
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|87044495
|2010.01.27 18:57
|sell
|1.71
|eurusd
|1.40314
|0.00000
|0.00000
|2010.01.27 20:17
|1.40208
|0.00
|0.00
|0.00
|181.26
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|87092450
|2010.01.27 21:17
|sell
|1.77
|eurusd
|1.40080
|0.00000
|0.00000
|2010.01.28 01:53
|1.39981
|0.00
|0.00
|-2.12
|175.23
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|87149861
|2010.01.28 02:54
|sell
|1.83
|eurusd
|1.39740
|0.00000
|0.00000
|2010.01.28 03:07
|1.39631
|0.00
|0.00
|0.00
|199.47
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|87302874
|2010.01.28 14:31
|sell
|1.89
|eurusd
|1.39817
|0.00000
|0.00000
|2010.01.28 15:50
|1.39715
|0.00
|0.00
|0.00
|192.78
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|87345734
|2010.01.28 16:50
|sell
|1.95
|eurusd
|1.39551
|0.00000
|0.00000
|2010.01.29 01:28
|1.39450
|0.00
|0.00
|-0.78
|196.95
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|87464262
|2010.01.29 02:28
|sell
|2.01
|eurusd
|1.39264
|0.00000
|0.00000
|2010.01.29 15:55
|1.39112
|0.00
|0.00
|0.00
|305.52
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|87656209
|2010.01.29 16:55
|sell
|2.10
|eurusd
|1.39040
|0.00000
|0.00000
|2010.01.29 17:39
|1.38834
|0.00
|0.00
|0.00
|432.60
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|87695427
|2010.01.29 19:00
|sell
|2.22
|eurusd
|1.38840
|0.00000
|0.00000
|2010.01.29 20:33
|1.38730
|0.00
|0.00
|0.00
|244.20
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|88543755
|2010.02.03 16:30
|sell
|2.28
|eurusd
|1.39185
|0.00000
|0.00000
|2010.02.03 16:39
|1.39085
|0.00
|0.00
|0.00
|228.00
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|88567037
|2010.02.03 17:39
|sell
|2.37
|eurusd
|1.39067
|0.00000
|0.00000
|2010.02.03 20:25
|1.38949
|0.00
|0.00
|0.00
|279.66
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|88667826
|2010.02.04 02:02
|sell
|2.46
|eurusd
|1.38757
|0.00000
|0.00000
|2010.02.04 08:41
|1.38637
|0.00
|0.00
|0.00
|295.20
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|88744598
|2010.02.04 09:50
|sell
|2.52
|eurusd
|1.38471
|0.00000
|0.00000
|2010.02.04 10:04
|1.38365
|0.00
|0.00
|0.00
|267.12
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|88766830
|2010.02.04 11:05
|sell
|2.61
|eurusd
|1.38368
|0.00000
|0.00000
|2010.02.04 14:47
|1.38247
|0.00
|0.00
|0.00
|315.81
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|88853237
|2010.02.04 15:47
|sell
|2.70
|eurusd
|1.38080
|0.00000
|0.00000
|2010.02.04 16:06
|1.37980
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|88890941
|2010.02.04 17:16
|sell
|2.79
|eurusd
|1.37736
|0.00000
|0.00000
|2010.02.04 17:21
|1.37636
|0.00
|0.00
|0.00
|279.00
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|88939013
|2010.02.04 18:40
|sell
|2.88
|eurusd
|1.37500
|0.00000
|0.00000
|2010.02.04 21:38
|1.37398
|0.00
|0.00
|0.00
|293.76
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|88989122
|2010.02.04 22:40
|sell
|2.97
|eurusd
|1.37329
|0.00000
|0.00000
|2010.02.04 23:12
|1.37170
|0.00
|0.00
|0.00
|472.23
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|89025071
|2010.02.05 01:58
|sell
|3.09
|eurusd
|1.36968
|0.00000
|0.00000
|2010.02.05 02:05
|1.36867
|0.00
|0.00
|0.00
|312.09
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|89120043
|2010.02.05 08:42
|sell
|3.21
|eurusd
|1.36819
|0.00000
|0.00000
|2010.02.05 09:09
|1.36719
|0.00
|0.00
|0.00
|321.00
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|89161052
|2010.02.05 10:23
|sell
|3.30
|eurusd
|1.36842
|0.00000
|0.00000
|2010.02.05 10:30
|1.36737
|0.00
|0.00
|0.00
|346.50
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|89299260
|2010.02.05 16:05
|sell
|3.39
|eurusd
|1.36653
|0.00000
|0.00000
|2010.02.05 16:06
|1.36527
|0.00
|0.00
|0.00
|427.14
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|89328866
|2010.02.05 17:06
|sell
|3.54
|eurusd
|1.36610
|0.00000
|0.00000
|2010.02.05 17:32
|1.36508
|0.00
|0.00
|0.00
|361.08
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|89374105
|2010.02.05 19:06
|sell
|3.63
|eurusd
|1.36261
|0.00000
|0.00000
|2010.02.05 19:28
|1.36153
|0.00
|0.00
|0.00
|392.04
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|89736534
|2010.02.08 22:03
|sell
|3.75
|eurusd
|1.36591
|0.00000
|0.00000
|2010.02.08 22:50
|1.36480
|0.00
|0.00
|0.00
|416.25
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|89758918
|2010.02.08 23:50
|sell
|3.87
|eurusd
|1.36447
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 16:34
|1.36308
|0.00
|0.00
|-111.46
|537.93
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|90850512
|2010.02.12 08:37
|sell
|3.99
|eurusd
|1.36551
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 08:43
|1.36449
|0.00
|0.00
|0.00
|406.98
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|90884713
|2010.02.12 09:43
|sell
|4.14
|eurusd
|1.36130
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 10:58
|1.35880
|0.00
|0.00
|0.00
|1 035.00
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|90945487
|2010.02.12 11:58
|sell
|4.44
|eurusd
|1.35631
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 12:06
|1.35518
|0.00
|0.00
|0.00
|501.72
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|91167882
|2010.02.15 05:13
|sell
|4.59
|eurusd
|1.36050
|0.00000
|0.00000
|2010.02.15 06:53
|1.35946
|0.00
|0.00
|0.00
|477.36
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|91187989
|2010.02.15 07:53
|sell
|4.74
|eurusd
|1.35907
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 01:28
|1.35770
|0.00
|0.00
|-28.92
|649.38
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|92054622
|2010.02.18 02:57
|sell
|4.92
|eurusd
|1.35639
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 08:36
|1.35521
|0.00
|0.00
|0.00
|580.56
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|92144017
|2010.02.18 10:04
|sell
|5.10
|eurusd
|1.35501
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 22:36
|1.35386
|0.00
|0.00
|0.00
|586.50
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|92408049
|2010.02.18 23:36
|sell
|5.28
|eurusd
|1.35070
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 23:39
|1.34973
|0.00
|0.00
|0.00
|512.16
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|92432107
|2010.02.19 00:42
|sell
|5.43
|eurusd
|1.34871
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 00:48
|1.34768
|0.00
|0.00
|0.00
|559.29
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|92453223
|2010.02.19 02:05
|sell
|5.58
|eurusd
|1.34857
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 02:16
|1.34751
|0.00
|0.00
|0.00
|591.48
|
|801999
|EURUSD 60 PipMaker_v17_3
|
|0.00
|0.00
|-144.97
|18 366.29
|Closed P/L:
|18 221.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|18 221.32
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|19 221.32
|Equity:
|19 221.32
|Free Margin:
|19 221.32
|
|Details:
|Gross Profit:
|18 221.32
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|18 221.32
|Profit Factor:
|
|Expected Payoff:
|256.64
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|
|Total Trades:
|71
|Short Positions (won %):
|64 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|7 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|71 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|1 035.00
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|256.64
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|71 (18 221.32)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|18 221.32 (71)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|71
|consecutive losses:
|0