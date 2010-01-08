Alpari (UK) Ltd.

Account: 1380715 Name: My account Currency: USD 2010 February 19, 03:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
833503722010.01.08 09:23balanceDeposit1 000.00
833510802010.01.08 09:27sell0.01eurusd1.432150.000000.000002010.01.08 11:441.430720.000.000.001.43
 801999EURUSD 30 PipMaker_v17_3
836049942010.01.11 08:01buy0.30eurusd1.449340.000000.000002010.01.11 08:081.450440.000.000.0033.00
 801999EURUSD 240 PipMaker_v17_3
836236372010.01.11 09:09buy0.30eurusd1.450750.000000.000002010.01.11 09:351.451960.000.000.0036.30
 801999EURUSD 240 PipMaker_v17_3
836406592010.01.11 10:36buy0.33eurusd1.451640.000000.000002010.01.11 11:521.453320.000.000.0055.44
 801999EURUSD 240 PipMaker_v17_3
836689702010.01.11 12:53buy0.33eurusd1.453220.000000.000002010.01.11 16:521.454670.000.000.0047.85
 801999EURUSD 240 PipMaker_v17_3
837299592010.01.11 17:52buy0.36eurusd1.453510.000000.000002010.01.13 15:171.456120.000.000.0893.96
 801999EURUSD 240 PipMaker_v17_3
840656732010.01.13 09:05buy0.72eurusd1.447530.000000.000002010.01.13 15:171.456120.000.000.00618.48
 801999EURUSD 240 PipMaker_v17_3
844902592010.01.15 02:54sell0.57eurusd1.443280.000000.000002010.01.15 03:531.442260.000.000.0058.14
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
845084272010.01.15 05:06sell0.57eurusd1.442380.000000.000002010.01.15 05:401.441370.000.000.0057.57
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
845202342010.01.15 06:46sell0.60eurusd1.441350.000000.000002010.01.15 09:001.440000.000.000.0081.00
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
845810312010.01.15 12:01sell0.63eurusd1.438010.000000.000002010.01.15 13:051.436940.000.000.0067.41
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
846101162010.01.15 14:08sell0.66eurusd1.437490.000000.000002010.01.15 14:351.436350.000.000.0075.24
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
846378512010.01.15 16:02sell0.66eurusd1.436810.000000.000002010.01.15 20:231.435780.000.000.0067.98
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
846979162010.01.18 00:01sell0.69eurusd1.434790.000000.000002010.01.18 01:561.433750.000.000.0071.76
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
847211932010.01.18 02:57sell0.72eurusd1.433950.000000.000002010.01.19 11:071.432700.000.00-1.1590.00
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
850442682010.01.19 12:07sell0.75eurusd1.430500.000000.000002010.01.19 12:551.429470.000.000.0077.25
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
850834072010.01.19 13:55sell0.75eurusd1.427120.000000.000002010.01.19 17:181.426000.000.000.0084.00
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
852056702010.01.20 00:41sell0.78eurusd1.426850.000000.000002010.01.20 02:181.420660.000.000.00482.82
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
852464322010.01.20 03:20sell0.93eurusd1.420450.000000.000002010.01.20 06:101.419450.000.000.0093.00
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
853456072010.01.20 12:02sell0.96eurusd1.416820.000000.000002010.01.20 12:121.415560.000.000.00120.96
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
853637912010.01.20 13:12sell0.99eurusd1.414250.000000.000002010.01.20 14:231.412920.000.000.00131.67
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
854040502010.01.20 15:30sell1.02eurusd1.412890.000000.000002010.01.20 16:061.411500.000.000.00141.78
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
854411602010.01.20 17:12sell1.08eurusd1.410480.000000.000002010.01.20 17:251.409470.000.000.00109.08
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
855376562010.01.21 03:02sell1.11eurusd1.407930.000000.000002010.01.21 10:021.406890.000.000.00115.44
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
856239192010.01.21 11:09sell1.14eurusd1.405140.000000.000002010.01.21 11:451.403730.000.000.00160.74
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
857219352010.01.21 17:06sell1.20eurusd1.404840.000000.000002010.01.21 17:151.403550.000.000.00154.80
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
860285202010.01.22 15:00sell1.23eurusd1.410600.000000.000002010.01.22 16:101.409560.000.000.00127.92
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
862344022010.01.25 07:26buy1.29eurusd1.417000.000000.000002010.01.25 11:391.418210.000.000.00156.09
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
865249622010.01.26 04:09sell1.32eurusd1.412640.000000.000002010.01.26 04:251.411580.000.000.00139.92
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
865448292010.01.26 05:25sell1.35eurusd1.411000.000000.000002010.01.26 05:421.409990.000.000.00136.35
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
865650202010.01.26 06:42sell1.41eurusd1.408530.000000.000002010.01.26 07:361.407510.000.000.00143.82
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
865984752010.01.26 08:37sell1.44eurusd1.408230.000000.000002010.01.26 13:031.406970.000.000.00181.44
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
866997062010.01.26 15:01sell1.50eurusd1.406550.000000.000002010.01.26 15:331.405480.000.000.00160.50
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
867327622010.01.26 16:34sell1.56eurusd1.404900.000000.000002010.01.27 09:201.403670.000.00-0.62191.88
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
869953322010.01.27 15:03sell1.62eurusd1.404420.000000.000002010.01.27 15:091.403310.000.000.00179.82
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
870182362010.01.27 16:39sell1.65eurusd1.403860.000000.000002010.01.27 16:481.402780.000.000.00178.20
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
870444952010.01.27 18:57sell1.71eurusd1.403140.000000.000002010.01.27 20:171.402080.000.000.00181.26
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
870924502010.01.27 21:17sell1.77eurusd1.400800.000000.000002010.01.28 01:531.399810.000.00-2.12175.23
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
871498612010.01.28 02:54sell1.83eurusd1.397400.000000.000002010.01.28 03:071.396310.000.000.00199.47
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
873028742010.01.28 14:31sell1.89eurusd1.398170.000000.000002010.01.28 15:501.397150.000.000.00192.78
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
873457342010.01.28 16:50sell1.95eurusd1.395510.000000.000002010.01.29 01:281.394500.000.00-0.78196.95
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
874642622010.01.29 02:28sell2.01eurusd1.392640.000000.000002010.01.29 15:551.391120.000.000.00305.52
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
876562092010.01.29 16:55sell2.10eurusd1.390400.000000.000002010.01.29 17:391.388340.000.000.00432.60
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
876954272010.01.29 19:00sell2.22eurusd1.388400.000000.000002010.01.29 20:331.387300.000.000.00244.20
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
885437552010.02.03 16:30sell2.28eurusd1.391850.000000.000002010.02.03 16:391.390850.000.000.00228.00
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
885670372010.02.03 17:39sell2.37eurusd1.390670.000000.000002010.02.03 20:251.389490.000.000.00279.66
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
886678262010.02.04 02:02sell2.46eurusd1.387570.000000.000002010.02.04 08:411.386370.000.000.00295.20
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
887445982010.02.04 09:50sell2.52eurusd1.384710.000000.000002010.02.04 10:041.383650.000.000.00267.12
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
887668302010.02.04 11:05sell2.61eurusd1.383680.000000.000002010.02.04 14:471.382470.000.000.00315.81
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
888532372010.02.04 15:47sell2.70eurusd1.380800.000000.000002010.02.04 16:061.379800.000.000.00270.00
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
888909412010.02.04 17:16sell2.79eurusd1.377360.000000.000002010.02.04 17:211.376360.000.000.00279.00
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
889390132010.02.04 18:40sell2.88eurusd1.375000.000000.000002010.02.04 21:381.373980.000.000.00293.76
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
889891222010.02.04 22:40sell2.97eurusd1.373290.000000.000002010.02.04 23:121.371700.000.000.00472.23
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
890250712010.02.05 01:58sell3.09eurusd1.369680.000000.000002010.02.05 02:051.368670.000.000.00312.09
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
891200432010.02.05 08:42sell3.21eurusd1.368190.000000.000002010.02.05 09:091.367190.000.000.00321.00
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
891610522010.02.05 10:23sell3.30eurusd1.368420.000000.000002010.02.05 10:301.367370.000.000.00346.50
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
892992602010.02.05 16:05sell3.39eurusd1.366530.000000.000002010.02.05 16:061.365270.000.000.00427.14
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
893288662010.02.05 17:06sell3.54eurusd1.366100.000000.000002010.02.05 17:321.365080.000.000.00361.08
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
893741052010.02.05 19:06sell3.63eurusd1.362610.000000.000002010.02.05 19:281.361530.000.000.00392.04
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
897365342010.02.08 22:03sell3.75eurusd1.365910.000000.000002010.02.08 22:501.364800.000.000.00416.25
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
897589182010.02.08 23:50sell3.87eurusd1.364470.000000.000002010.02.11 16:341.363080.000.00-111.46537.93
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
908505122010.02.12 08:37sell3.99eurusd1.365510.000000.000002010.02.12 08:431.364490.000.000.00406.98
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
908847132010.02.12 09:43sell4.14eurusd1.361300.000000.000002010.02.12 10:581.358800.000.000.001 035.00
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
909454872010.02.12 11:58sell4.44eurusd1.356310.000000.000002010.02.12 12:061.355180.000.000.00501.72
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
911678822010.02.15 05:13sell4.59eurusd1.360500.000000.000002010.02.15 06:531.359460.000.000.00477.36
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
911879892010.02.15 07:53sell4.74eurusd1.359070.000000.000002010.02.18 01:281.357700.000.00-28.92649.38
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
920546222010.02.18 02:57sell4.92eurusd1.356390.000000.000002010.02.18 08:361.355210.000.000.00580.56
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
921440172010.02.18 10:04sell5.10eurusd1.355010.000000.000002010.02.18 22:361.353860.000.000.00586.50
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
924080492010.02.18 23:36sell5.28eurusd1.350700.000000.000002010.02.18 23:391.349730.000.000.00512.16
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
924321072010.02.19 00:42sell5.43eurusd1.348710.000000.000002010.02.19 00:481.347680.000.000.00559.29
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
924532232010.02.19 02:05sell5.58eurusd1.348570.000000.000002010.02.19 02:161.347510.000.000.00591.48
 801999EURUSD 60 PipMaker_v17_3
  0.00 0.00 -144.97 18 366.29
Closed P/L: 18 221.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 18 221.32 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 19 221.32 Equity: 19 221.32 Free Margin: 19 221.32
 
Details:
Graph
Gross Profit: 18 221.32 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 18 221.32
Profit Factor: Expected Payoff: 256.64  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 71 Short Positions (won %): 64 (100.00%) Long Positions (won %): 7 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 71 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 1 035.00 loss trade: 0.00
Average profit trade: 256.64 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 71 (18 221.32) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 18 221.32 (71) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 71 consecutive losses: 0