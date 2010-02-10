Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000874972 Name: So Many Pips Currency: USD 2010 February 18, 20:53
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
383572232010.02.10 15:49balanceDeposit5 000.00
383572862010.02.10 15:50buy0.10eurusd1.37400.00001.37602010.02.10 15:501.37390.000.000.00-1.00
383572942010.02.10 15:51buy0.10eurusd1.37400.00001.37602010.02.10 15:511.37390.000.000.00-1.00
383573062010.02.10 15:51buy0.10eurusd1.37430.00001.37632010.02.10 15:511.37420.000.000.00-1.00
383573162010.02.10 15:51buy0.10eurusd1.37430.00001.37632010.02.10 15:511.37420.000.000.00-1.00
383573232010.02.10 15:51buy0.10eurusd1.37450.00001.37652010.02.10 15:511.37420.000.000.00-3.00
383573342010.02.10 15:51buy0.10eurusd1.37430.00001.37632010.02.10 15:511.37420.000.000.00-1.00
383573412010.02.10 15:51buy0.10eurusd1.37430.00001.37632010.02.10 15:511.37400.000.000.00-3.00
383573502010.02.10 15:51buy0.10eurusd1.37410.00001.37612010.02.10 15:511.37380.000.000.00-3.00
383573582010.02.10 15:52buy0.10eurusd1.37410.00001.37612010.02.10 15:521.37400.000.000.00-1.00
383573632010.02.10 15:52buy0.10eurusd1.37430.00001.37632010.02.10 15:521.37400.000.000.00-3.00
383573692010.02.10 15:52buy0.10eurusd1.37410.00001.37612010.02.10 15:521.37400.000.000.00-1.00
383573912010.02.10 15:52buy0.10eurusd1.37410.00001.37612010.02.10 15:521.37410.000.000.000.00
383573962010.02.10 15:52buy0.10eurusd1.37420.00001.37622010.02.10 15:521.37410.000.000.00-1.00
383574062010.02.10 15:52buy0.10eurusd1.37450.00001.37652010.02.10 15:531.37440.000.000.00-1.00
383574172010.02.10 15:53buy0.10eurusd1.37450.00001.37652010.02.10 15:531.37420.000.000.00-3.00
383574352010.02.10 15:53buy0.10eurusd1.37430.00001.37632010.02.10 15:531.37410.000.000.00-2.00
383574402010.02.10 15:53buy0.10eurusd1.37440.00001.37642010.02.10 15:531.37390.000.000.00-5.00
383574472010.02.10 15:53buy0.10eurusd1.37400.00001.37602010.02.10 15:531.37360.000.000.00-4.00
383574592010.02.10 15:53buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.10 15:531.37360.000.000.00-3.00
383574642010.02.10 15:53buy0.10eurusd1.37370.00001.37572010.02.10 15:541.37360.000.000.00-1.00
383574882010.02.10 15:54buy0.10eurusd1.37410.00001.37612010.02.10 15:571.37320.000.000.00-9.00
383574922010.02.10 15:54buy0.10eurusd1.37400.00001.37602010.02.10 15:581.37350.000.000.00-5.00
383574822010.02.10 15:56buy0.01eurusd1.37351.37061.37402010.02.10 15:581.37370.000.000.000.20
383576762010.02.10 15:59sell0.10eurusd1.37440.00001.37242010.02.10 16:001.37420.000.000.002.00
383578462010.02.10 16:01buy0.10eurusd1.37451.36461.37652010.02.10 16:021.37470.000.000.002.00
383578412010.02.10 16:01buy0.10eurusd1.37451.36461.37652010.02.10 16:021.37470.000.000.002.00
383578342010.02.10 16:00buy0.10eurusd1.37451.36461.37652010.02.10 16:021.37470.000.000.002.00
383578442010.02.10 16:01buy0.10eurusd1.37460.00001.37662010.02.10 16:021.37480.000.000.002.00
383578832010.02.10 16:02buy0.10eurusd1.37481.36551.37682010.02.10 16:051.37500.000.000.002.00
383578732010.02.10 16:02buy0.10eurusd1.37481.36551.37682010.02.10 16:051.37500.000.000.002.00
383578512010.02.10 16:01buy0.10eurusd1.37471.36551.37672010.02.10 16:051.37500.000.000.003.00
383578362010.02.10 16:00buy0.10eurusd1.37461.36551.37662010.02.10 16:051.37500.000.000.004.00
383578192010.02.10 16:00buy0.10eurusd1.37461.36551.37662010.02.10 16:051.37500.000.000.004.00
383576662010.02.10 15:59sell0.10eurusd1.37420.00001.37222010.02.10 16:151.37390.000.000.003.00
383576602010.02.10 15:59sell0.10eurusd1.37410.00001.37212010.02.10 16:151.37390.000.000.002.00
383583232010.02.10 16:14sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 16:151.37370.000.000.002.00
383583192010.02.10 16:14sell0.10eurusd1.37400.00001.37202010.02.10 16:151.37370.000.000.003.00
383583142010.02.10 16:14sell0.10eurusd1.37410.00001.37212010.02.10 16:151.37370.000.000.004.00
383583102010.02.10 16:14sell0.10eurusd1.37400.00001.37202010.02.10 16:151.37370.000.000.003.00
383583042010.02.10 16:14sell0.10eurusd1.37400.00001.37202010.02.10 16:151.37370.000.000.003.00
383578452010.02.10 16:01sell0.10eurusd1.37430.00001.37232010.02.10 16:151.37370.000.000.006.00
383578402010.02.10 16:01sell0.10eurusd1.37430.00001.37232010.02.10 16:151.37390.000.000.004.00
383578322010.02.10 16:00sell0.10eurusd1.37430.00001.37232010.02.10 16:151.37390.000.000.004.00
383578312010.02.10 16:00sell0.10eurusd1.37420.00001.37222010.02.10 16:151.37390.000.000.003.00
383578102010.02.10 16:00sell0.10eurusd1.37420.00001.37222010.02.10 16:151.37390.000.000.003.00
383577952010.02.10 16:00sell0.10eurusd1.37410.00001.37212010.02.10 16:151.37390.000.000.002.00
383576852010.02.10 15:59sell0.10eurusd1.37410.00001.37212010.02.10 16:151.37390.000.000.002.00
383576832010.02.10 15:59sell0.10eurusd1.37420.00001.37222010.02.10 16:151.37390.000.000.003.00
383576792010.02.10 15:59sell0.10eurusd1.37430.00001.37232010.02.10 16:161.37390.000.000.004.00
383576742010.02.10 15:59sell0.10eurusd1.37430.00001.37232010.02.10 16:161.37390.000.000.004.00
383584512010.02.10 16:17sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 16:171.37330.000.000.002.00
383584482010.02.10 16:16sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 16:171.37330.000.000.003.00
383584382010.02.10 16:16sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 16:171.37330.000.000.002.00
383584352010.02.10 16:16sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 16:171.37330.000.000.003.00
383584322010.02.10 16:16sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 16:171.37330.000.000.002.00
383584312010.02.10 16:16sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 16:171.37330.000.000.003.00
383584282010.02.10 16:16sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 16:171.37330.000.000.004.00
383584242010.02.10 16:16sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 16:181.37330.000.000.005.00
383584192010.02.10 16:16sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 16:181.37330.000.000.005.00
383584162010.02.10 16:16sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 16:211.37330.000.000.004.00
383584102010.02.10 16:15sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 16:211.37330.000.000.003.00
383584092010.02.10 16:15sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 16:211.37330.000.000.002.00
383584062010.02.10 16:15sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 16:211.37330.000.000.003.00
383584042010.02.10 16:15sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 16:211.37330.000.000.004.00
383576352010.02.10 15:58sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 16:211.37360.000.000.003.00
383584032010.02.10 16:15sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 16:221.37340.000.000.004.00
383583992010.02.10 16:15sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 16:221.37340.000.000.003.00
383583982010.02.10 16:15sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 16:221.37340.000.000.002.00
383583962010.02.10 16:15sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 16:221.37340.000.000.003.00
383583902010.02.10 16:15sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 16:231.37350.000.000.003.00
383583862010.02.10 16:15sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 16:231.37350.000.000.002.00
383583242010.02.10 16:14sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 16:231.37350.000.000.003.00
383577822010.02.10 16:00sell0.10eurusd1.37400.00001.37202010.02.10 16:231.37350.000.000.005.00
383583352010.02.10 16:14sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 16:231.37340.000.000.002.00
383576532010.02.10 15:59sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 16:231.37340.000.000.004.00
383583592010.02.10 16:14sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 16:231.37340.000.000.002.00
383583462010.02.10 16:14sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 16:231.37340.000.000.002.00
383576492010.02.10 15:59sell0.10eurusd1.37400.00001.37202010.02.10 16:241.37360.000.000.004.00
383576472010.02.10 15:58sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 16:241.37360.000.000.003.00
383576372010.02.10 15:58sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 16:241.37360.000.000.002.00
383576312010.02.10 15:58sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 16:241.37350.000.000.002.00
383588752010.02.10 16:24sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 16:251.37320.000.000.003.00
383588702010.02.10 16:24sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 16:251.37320.000.000.002.00
383588652010.02.10 16:24sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 16:251.37320.000.000.003.00
383588602010.02.10 16:24sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 16:251.37320.000.000.002.00
383588242010.02.10 16:23sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 16:251.37320.000.000.002.00
383587402010.02.10 16:21sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 16:251.37320.000.000.003.00
383585652010.02.10 16:18sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 16:251.37320.000.000.002.00
383584562010.02.10 16:17sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 16:251.37320.000.000.002.00
383583602010.02.10 16:15sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 16:251.37320.000.000.003.00
383583562010.02.10 16:14sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 16:251.37320.000.000.003.00
383583402010.02.10 16:14sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 16:251.37320.000.000.003.00
383589512010.02.10 16:26sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 16:261.37260.000.000.005.00
383589382010.02.10 16:25sell0.10eurusd1.37290.00001.37092010.02.10 16:261.37260.000.000.003.00
383589342010.02.10 16:25sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 16:261.37260.000.000.005.00
383589292010.02.10 16:25sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 16:261.37260.000.000.004.00
383589132010.02.10 16:25sell0.10eurusd1.37290.00001.37092010.02.10 16:261.37260.000.000.003.00
383589042010.02.10 16:25sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 16:261.37290.000.000.002.00
383588962010.02.10 16:24sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 16:261.37290.000.000.003.00
383588552010.02.10 16:24sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 16:261.37290.000.000.004.00
383588532010.02.10 16:24sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 16:261.37290.000.000.003.00
383588352010.02.10 16:23sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 16:261.37290.000.000.002.00
383588082010.02.10 16:23sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 16:271.37290.000.000.003.00
383587992010.02.10 16:22sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 16:271.37290.000.000.003.00
383587842010.02.10 16:22sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 16:271.37290.000.000.002.00
383587662010.02.10 16:22sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 16:271.37290.000.000.004.00
383587612010.02.10 16:22sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 16:271.37290.000.000.003.00
383587582010.02.10 16:22sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 16:271.37290.000.000.002.00
383587552010.02.10 16:22sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 16:271.37290.000.000.003.00
383587282010.02.10 16:21sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 16:271.37290.000.000.004.00
383585802010.02.10 16:19sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 16:271.37290.000.000.002.00
383585762010.02.10 16:19sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 16:271.37290.000.000.003.00
383585692010.02.10 16:19sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 16:271.37290.000.000.003.00
383585622010.02.10 16:18sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 16:271.37290.000.000.003.00
383585472010.02.10 16:18sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 16:271.37290.000.000.002.00
383585002010.02.10 16:17sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 16:271.37290.000.000.002.00
383584952010.02.10 16:17sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 16:271.37290.000.000.002.00
383576272010.02.10 15:58sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 16:271.37290.000.000.007.00
383576232010.02.10 15:58sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 16:271.37290.000.000.007.00
383590472010.02.10 16:26sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.10 16:271.37250.000.000.002.00
383589072010.02.10 16:25sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 16:271.37250.000.000.005.00
383587732010.02.10 16:22sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 16:271.37250.000.000.005.00
383587032010.02.10 16:21sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 16:271.37250.000.000.005.00
383585852010.02.10 16:19sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 16:291.37280.000.000.002.00
383585562010.02.10 16:18sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 16:291.37280.000.000.002.00
383585382010.02.10 16:18sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 16:291.37280.000.000.002.00
383576212010.02.10 15:58sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 16:301.37300.000.000.004.00
383576082010.02.10 15:57sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 16:301.37300.000.000.005.00
383576052010.02.10 15:57sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 16:301.37300.000.000.003.00
383575882010.02.10 15:57sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 16:301.37320.000.000.002.00
383575852010.02.10 15:57sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 16:301.37320.000.000.003.00
383585152010.02.10 16:17sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 16:301.37280.000.000.002.00
383584982010.02.10 16:17sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 16:301.37280.000.000.002.00
383584652010.02.10 16:17sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 16:301.37280.000.000.002.00
383575912010.02.10 15:57sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 16:301.37280.000.000.004.00
383576242010.02.10 16:17buy0.01eurusd1.37351.37061.37402010.02.10 16:341.37400.000.000.000.50
383601292010.02.10 16:49buy0.10eurusd1.37351.36361.37552010.02.10 16:491.37370.000.000.002.00
383601232010.02.10 16:49buy0.10eurusd1.37351.36361.37552010.02.10 16:491.37370.000.000.002.00
383600202010.02.10 16:47buy0.10eurusd1.37361.36371.37562010.02.10 16:491.37380.000.000.002.00
383600042010.02.10 16:47sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 17:031.37110.000.000.0020.00
383592162010.02.10 16:30sell0.10eurusd1.37290.00001.37092010.02.10 17:091.37090.000.000.0020.00
383599932010.02.10 16:46sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 17:091.37080.000.000.0020.00
383585882010.02.10 16:19sell0.10eurusd1.37290.00001.37092010.02.10 17:091.37090.000.000.0020.00
383587002010.02.10 16:21sell0.10eurusd1.37290.00001.37092010.02.10 17:091.37090.000.000.0020.00
383586112010.02.10 16:20sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 17:091.37080.000.000.0020.00
383592592010.02.10 16:30sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.10 17:091.37070.000.000.0020.00
383591802010.02.10 16:29sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.10 17:091.37070.000.000.0020.00
383591662010.02.10 16:29sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.10 17:091.37070.000.000.0020.00
383591602010.02.10 16:29sell0.10eurusd1.37260.00001.37062010.02.10 17:091.37060.000.000.0020.00
383591502010.02.10 16:29sell0.10eurusd1.37260.00001.37062010.02.10 17:091.37060.000.000.0020.00
383590502010.02.10 16:26sell0.10eurusd1.37260.00001.37062010.02.10 17:091.37060.000.000.0020.00
383590362010.02.10 16:26sell0.10eurusd1.37260.00001.37062010.02.10 17:091.37060.000.000.0020.00
383591322010.02.10 16:28sell0.10eurusd1.37260.00001.37062010.02.10 17:091.37060.000.000.0020.00
383591742010.02.10 16:29sell0.10eurusd1.37260.00001.37062010.02.10 17:091.37060.000.000.0020.00
383586302010.02.10 16:20sell0.10eurusd1.37260.00001.37062010.02.10 17:091.37060.000.000.0020.00
383586522010.02.10 16:21sell0.10eurusd1.37250.00001.37052010.02.10 17:091.37050.000.000.0020.00
383591242010.02.10 16:27sell0.10eurusd1.37250.00001.37052010.02.10 17:091.37050.000.000.0020.00
383590332010.02.10 16:26sell0.10eurusd1.37250.00001.37052010.02.10 17:091.37050.000.000.0020.00
383590172010.02.10 16:26sell0.10eurusd1.37250.00001.37052010.02.10 17:091.37050.000.000.0020.00
383591582010.02.10 16:29sell0.10eurusd1.37250.00001.37052010.02.10 17:091.37050.000.000.0020.00
383591122010.02.10 16:27sell0.10eurusd1.37250.00001.37052010.02.10 17:091.37050.000.000.0020.00
383591372010.02.10 16:29sell0.10eurusd1.37250.00001.37052010.02.10 17:091.37050.000.000.0020.00
383590922010.02.10 16:27sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.10 17:091.37040.000.000.0020.00
383592882010.02.10 16:30sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.10 17:091.37040.000.000.0020.00
383592742010.02.10 16:30sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.10 17:091.37040.000.000.0020.00
383591182010.02.10 16:27sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.10 17:091.37040.000.000.0020.00
383590272010.02.10 16:26sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.10 17:091.37040.000.000.0020.00
383590132010.02.10 16:26sell0.10eurusd1.37230.00001.37032010.02.10 17:091.37030.000.000.0020.00
383592822010.02.10 16:30sell0.10eurusd1.37230.00001.37032010.02.10 17:091.37030.000.000.0020.00
383590052010.02.10 16:26sell0.10eurusd1.37230.00001.37032010.02.10 17:091.37030.000.000.0020.00
383589862010.02.10 16:26sell0.10eurusd1.37220.00001.37022010.02.10 17:111.37020.000.000.0020.00
383676722010.02.10 19:09buy0.10eurusd1.37331.36321.37532010.02.10 19:091.37370.000.000.004.00
383676692010.02.10 19:09buy0.10eurusd1.37321.36321.37522010.02.10 19:091.37370.000.000.005.00
383676662010.02.10 19:09buy0.10eurusd1.37321.36321.37522010.02.10 19:091.37370.000.000.005.00
383676632010.02.10 19:09buy0.10eurusd1.37311.36431.37512010.02.10 19:111.37350.000.000.004.00
383676582010.02.10 19:09buy0.10eurusd1.37301.36431.37502010.02.10 19:111.37350.000.000.005.00
383676562010.02.10 19:09buy0.10eurusd1.37311.36431.37512010.02.10 19:111.37350.000.000.004.00
383678562010.02.10 19:12buy0.10eurusd1.37341.36351.37542010.02.10 19:121.37360.000.000.002.00
383678712010.02.10 19:12buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.10 19:131.37390.000.000.002.00
383678652010.02.10 19:12buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.10 19:131.37390.000.000.002.00
383678642010.02.10 19:12buy0.10eurusd1.37361.36401.37562010.02.10 19:131.37390.000.000.003.00
383678592010.02.10 19:12buy0.10eurusd1.37351.36401.37552010.02.10 19:131.37390.000.000.004.00
383678512010.02.10 19:12buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.10 19:131.37390.000.000.002.00
383678412010.02.10 19:11buy0.10eurusd1.37351.36401.37552010.02.10 19:141.37370.000.000.002.00
383680152010.02.10 19:15buy0.10eurusd1.37331.36351.37532010.02.10 19:201.37350.000.000.002.00
383679952010.02.10 19:15buy0.10eurusd1.37331.36351.37532010.02.10 19:201.37350.000.000.002.00
383680342010.02.10 19:17buy0.10eurusd1.37341.36351.37542010.02.10 19:201.37360.000.000.002.00
383680302010.02.10 19:17buy0.10eurusd1.37341.36351.37542010.02.10 19:201.37360.000.000.002.00
383680122010.02.10 19:15buy0.10eurusd1.37341.36351.37542010.02.10 19:201.37360.000.000.002.00
383679992010.02.10 19:15buy0.10eurusd1.37341.36351.37542010.02.10 19:201.37360.000.000.002.00
383680502010.02.10 19:17buy0.10eurusd1.37360.00001.37562010.02.10 19:201.37380.000.000.002.00
383680472010.02.10 19:17buy0.10eurusd1.37351.36351.37552010.02.10 19:201.37380.000.000.003.00
383680442010.02.10 19:17buy0.10eurusd1.37361.36351.37562010.02.10 19:201.37380.000.000.002.00
383680422010.02.10 19:17buy0.10eurusd1.37351.36351.37552010.02.10 19:201.37380.000.000.003.00
383680092010.02.10 19:15buy0.10eurusd1.37351.36351.37552010.02.10 19:201.37380.000.000.003.00
383680052010.02.10 19:15buy0.10eurusd1.37351.36351.37552010.02.10 19:201.37380.000.000.003.00
383679822010.02.10 19:15buy0.10eurusd1.37350.00001.37552010.02.10 19:201.37380.000.000.003.00
383679602010.02.10 19:15buy0.10eurusd1.37360.00001.37562010.02.10 19:201.37380.000.000.002.00
383679392010.02.10 19:14buy0.10eurusd1.37350.00001.37552010.02.10 19:201.37380.000.000.003.00
383679342010.02.10 19:14buy0.10eurusd1.37360.00001.37562010.02.10 19:201.37380.000.000.002.00
383678432010.02.10 19:11buy0.10eurusd1.37361.36401.37562010.02.10 19:201.37380.000.000.002.00
383678372010.02.10 19:11buy0.10eurusd1.37361.36401.37562010.02.10 19:201.37380.000.000.002.00
383678322010.02.10 19:11buy0.10eurusd1.37361.36401.37562010.02.10 19:201.37380.000.000.002.00
383682142010.02.10 19:22buy0.10eurusd1.37351.36361.37552010.02.10 19:231.37370.000.000.002.00
383682472010.02.10 19:23buy0.10eurusd1.37381.36381.37582010.02.10 19:251.37410.000.000.003.00
383682372010.02.10 19:23buy0.10eurusd1.37361.36421.37562010.02.10 19:261.37380.000.000.002.00
383682312010.02.10 19:23buy0.10eurusd1.37361.36421.37562010.02.10 19:261.37380.000.000.002.00
383682232010.02.10 19:23buy0.10eurusd1.37361.36421.37562010.02.10 19:261.37380.000.000.002.00
383682132010.02.10 19:22buy0.10eurusd1.37361.36421.37562010.02.10 19:261.37380.000.000.002.00
383681892010.02.10 19:21buy0.10eurusd1.37361.36421.37562010.02.10 19:261.37380.000.000.002.00
383681872010.02.10 19:21buy0.10eurusd1.37361.36421.37562010.02.10 19:261.37380.000.000.002.00
383684722010.02.10 19:27buy0.10eurusd1.37411.36431.37612010.02.10 19:291.37450.000.000.004.00
383684662010.02.10 19:27buy0.10eurusd1.37401.36431.37602010.02.10 19:291.37450.000.000.005.00
383684602010.02.10 19:27buy0.10eurusd1.37391.36431.37592010.02.10 19:291.37450.000.000.006.00
383684422010.02.10 19:27buy0.10eurusd1.37401.36431.37602010.02.10 19:291.37450.000.000.005.00
383574842010.02.10 19:30sell0.01eurusd1.37491.37781.37442010.02.10 19:311.37500.000.000.00-0.10
383580612010.02.10 16:05buy0.10eurusd1.37530.00001.37732010.02.10 19:311.37480.000.000.00-5.00
383580842010.02.10 16:05buy0.10eurusd1.37510.00001.37712010.02.10 19:311.37480.000.000.00-3.00
383580952010.02.10 16:05buy0.10eurusd1.37520.00001.37722010.02.10 19:311.37480.000.000.00-4.00
383580982010.02.10 16:06buy0.10eurusd1.37530.00001.37732010.02.10 19:311.37480.000.000.00-5.00
383581042010.02.10 16:06buy0.10eurusd1.37530.00001.37732010.02.10 19:311.37480.000.000.00-5.00
383581072010.02.10 16:06buy0.10eurusd1.37510.00001.37712010.02.10 19:311.37480.000.000.00-3.00
383581112010.02.10 16:06buy0.10eurusd1.37520.00001.37722010.02.10 19:311.37480.000.000.00-4.00
383581182010.02.10 16:06buy0.10eurusd1.37510.00001.37712010.02.10 19:311.37480.000.000.00-3.00
383581242010.02.10 16:06buy0.10eurusd1.37500.00001.37702010.02.10 19:311.37480.000.000.00-2.00
383581282010.02.10 16:07buy0.10eurusd1.37510.00001.37712010.02.10 19:311.37480.000.000.00-3.00
383581292010.02.10 16:07buy0.10eurusd1.37490.00001.37692010.02.10 19:311.37480.000.000.00-1.00
383581382010.02.10 16:07buy0.10eurusd1.37500.00001.37702010.02.10 19:311.37480.000.000.00-2.00
383581392010.02.10 16:07buy0.10eurusd1.37490.00001.37692010.02.10 19:311.37480.000.000.00-1.00
383581422010.02.10 16:07buy0.10eurusd1.37500.00001.37702010.02.10 19:311.37470.000.000.00-3.00
383581452010.02.10 16:07buy0.10eurusd1.37500.00001.37702010.02.10 19:311.37460.000.000.00-4.00
383581462010.02.10 16:07buy0.10eurusd1.37490.00001.37692010.02.10 19:311.37460.000.000.00-3.00
383581532010.02.10 16:08buy0.10eurusd1.37481.36491.37682010.02.10 19:311.37460.000.000.00-2.00
383581562010.02.10 16:08buy0.10eurusd1.37471.36491.37672010.02.10 19:311.37460.000.000.00-1.00
383581712010.02.10 16:08buy0.10eurusd1.37481.36491.37682010.02.10 19:311.37460.000.000.00-2.00
383581722010.02.10 16:08buy0.10eurusd1.37500.00001.37702010.02.10 19:311.37460.000.000.00-4.00
383581752010.02.10 16:08buy0.10eurusd1.37500.00001.37702010.02.10 19:311.37460.000.000.00-4.00
383581822010.02.10 16:09buy0.10eurusd1.37500.00001.37702010.02.10 19:311.37440.000.000.00-6.00
383581892010.02.10 16:09buy0.10eurusd1.37481.36491.37682010.02.10 19:311.37440.000.000.00-4.00
383581932010.02.10 16:09buy0.10eurusd1.37471.36491.37672010.02.10 19:311.37440.000.000.00-3.00
383581942010.02.10 16:09buy0.10eurusd1.37481.36491.37682010.02.10 19:341.37460.000.000.00-2.00
383581962010.02.10 16:09buy0.10eurusd1.37481.36491.37682010.02.10 19:341.37460.000.000.00-2.00
383582252010.02.10 16:10buy0.10eurusd1.37471.36491.37672010.02.10 19:341.37460.000.000.00-1.00
383582272010.02.10 16:10buy0.10eurusd1.37480.00001.37682010.02.10 19:351.37440.000.000.00-4.00
383582332010.02.10 16:10buy0.10eurusd1.37490.00001.37692010.02.10 19:351.37450.000.000.00-4.00
383582362010.02.10 16:10buy0.10eurusd1.37480.00001.37682010.02.10 19:351.37450.000.000.00-3.00
383582392010.02.10 16:10buy0.10eurusd1.37490.00001.37692010.02.10 19:351.37450.000.000.00-4.00
383582402010.02.10 16:11buy0.10eurusd1.37480.00001.37682010.02.10 19:351.37450.000.000.00-3.00
383582472010.02.10 16:11buy0.10eurusd1.37490.00001.37692010.02.10 19:351.37450.000.000.00-4.00
383582572010.02.10 16:12buy0.10eurusd1.37461.36471.37662010.02.10 19:351.37440.000.000.00-2.00
383582612010.02.10 16:12buy0.10eurusd1.37470.00001.37672010.02.10 19:351.37440.000.000.00-3.00
383582632010.02.10 16:12buy0.10eurusd1.37461.36471.37662010.02.10 19:351.37440.000.000.00-2.00
383582682010.02.10 16:13buy0.10eurusd1.37490.00001.37692010.02.10 19:361.37430.000.000.00-6.00
383582722010.02.10 16:13buy0.10eurusd1.37460.00001.37662010.02.10 19:361.37430.000.000.00-3.00
383582752010.02.10 16:13buy0.10eurusd1.37470.00001.37672010.02.10 19:361.37430.000.000.00-4.00
383582822010.02.10 16:13buy0.10eurusd1.37480.00001.37682010.02.10 19:371.37400.000.000.00-8.00
383582832010.02.10 16:13buy0.10eurusd1.37470.00001.37672010.02.10 19:371.37400.000.000.00-7.00
383582852010.02.10 16:13buy0.10eurusd1.37460.00001.37662010.02.10 19:371.37400.000.000.00-6.00
383582892010.02.10 16:13buy0.10eurusd1.37460.00001.37662010.02.10 19:371.37400.000.000.00-6.00
383582932010.02.10 16:13buy0.10eurusd1.37441.36451.37642010.02.10 19:381.37400.000.000.00-4.00
383600292010.02.10 16:47buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:391.37400.000.000.002.00
383600322010.02.10 16:47buy0.10eurusd1.37371.36451.37572010.02.10 19:391.37400.000.000.003.00
383600362010.02.10 16:47buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:391.37400.000.000.002.00
383600572010.02.10 16:47buy0.10eurusd1.37391.36451.37592010.02.10 19:391.37400.000.000.001.00
383600582010.02.10 16:48buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:391.37400.000.000.002.00
383600612010.02.10 16:48buy0.10eurusd1.37371.36451.37572010.02.10 19:391.37400.000.000.003.00
383600662010.02.10 16:48buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:391.37400.000.000.002.00
383600692010.02.10 16:48buy0.10eurusd1.37391.36451.37592010.02.10 19:391.37400.000.000.001.00
383600722010.02.10 16:48buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:391.37400.000.000.002.00
383600762010.02.10 16:48buy0.10eurusd1.37391.36451.37592010.02.10 19:391.37400.000.000.001.00
383600782010.02.10 16:48buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:391.37400.000.000.002.00
383600842010.02.10 16:48buy0.10eurusd1.37391.36451.37592010.02.10 19:391.37400.000.000.001.00
383600942010.02.10 16:48buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:391.37400.000.000.002.00
383601102010.02.10 16:48buy0.10eurusd1.37371.36451.37572010.02.10 19:391.37400.000.000.003.00
383601182010.02.10 16:48buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:391.37400.000.000.002.00
383601342010.02.10 16:49buy0.10eurusd1.37371.36451.37572010.02.10 19:391.37400.000.000.003.00
383601452010.02.10 16:49buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:391.37400.000.000.002.00
383601482010.02.10 16:49buy0.10eurusd1.37391.36451.37592010.02.10 19:391.37400.000.000.001.00
383676442010.02.10 19:08sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 19:421.37420.000.000.00-12.00
383676962010.02.10 19:09buy0.10eurusd1.37391.36451.37592010.02.10 19:421.37400.000.000.001.00
383676972010.02.10 19:10buy0.10eurusd1.37371.36451.37572010.02.10 19:421.37400.000.000.003.00
383677052010.02.10 19:10buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:421.37400.000.000.002.00
383677142010.02.10 19:10buy0.10eurusd1.37391.36451.37592010.02.10 19:421.37400.000.000.001.00
383678162010.02.10 19:11buy0.10eurusd1.37411.36451.37612010.02.10 19:421.37410.000.000.000.00
383678182010.02.10 19:11buy0.10eurusd1.37411.36451.37612010.02.10 19:421.37420.000.000.001.00
383678222010.02.10 19:11buy0.10eurusd1.37391.36451.37592010.02.10 19:421.37420.000.000.003.00
383678242010.02.10 19:11buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:421.37420.000.000.004.00
383678302010.02.10 19:11buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:421.37420.000.000.004.00
383678342010.02.10 19:11buy0.10eurusd1.37371.36451.37572010.02.10 19:421.37420.000.000.005.00
383678822010.02.10 19:13buy0.10eurusd1.37401.36451.37602010.02.10 19:421.37430.000.000.003.00
383678882010.02.10 19:13buy0.10eurusd1.37411.36451.37612010.02.10 19:421.37430.000.000.002.00
383678972010.02.10 19:13buy0.10eurusd1.37401.36451.37602010.02.10 19:431.37430.000.000.003.00
383679142010.02.10 19:14buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:431.37430.000.000.005.00
383679152010.02.10 19:14buy0.10eurusd1.37391.36451.37592010.02.10 19:431.37430.000.000.004.00
383679192010.02.10 19:14buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:431.37420.000.000.004.00
383679222010.02.10 19:14buy0.10eurusd1.37371.36451.37572010.02.10 19:431.37420.000.000.005.00
383681642010.02.10 19:21buy0.10eurusd1.37411.36451.37612010.02.10 19:431.37420.000.000.001.00
383681692010.02.10 19:21buy0.10eurusd1.37391.36451.37592010.02.10 19:431.37420.000.000.003.00
383681712010.02.10 19:21buy0.10eurusd1.37391.36451.37592010.02.10 19:431.37420.000.000.003.00
383681732010.02.10 19:21buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:431.37420.000.000.004.00
383682002010.02.10 19:22buy0.10eurusd1.37371.36451.37572010.02.10 19:431.37420.000.000.005.00
383682052010.02.10 19:22buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:431.37420.000.000.004.00
383682072010.02.10 19:22buy0.10eurusd1.37371.36451.37572010.02.10 19:431.37420.000.000.005.00
383682242010.02.10 19:23buy0.10eurusd1.37371.36451.37572010.02.10 19:431.37420.000.000.005.00
383682352010.02.10 19:23buy0.10eurusd1.37371.36451.37572010.02.10 19:431.37420.000.000.005.00
383682392010.02.10 19:23buy0.10eurusd1.37371.36451.37572010.02.10 19:431.37420.000.000.005.00
383682412010.02.10 19:23buy0.10eurusd1.37381.36451.37582010.02.10 19:431.37420.000.000.004.00
383684262010.02.10 19:26buy0.10eurusd1.37401.36451.37602010.02.10 19:431.37420.000.000.002.00
383684352010.02.10 19:26buy0.10eurusd1.37391.36451.37592010.02.10 19:431.37420.000.000.003.00
383685072010.02.10 19:28buy0.10eurusd1.37441.36451.37642010.02.10 19:431.37420.000.000.00-2.00
383691232010.02.10 19:44buy0.10eurusd1.37391.37101.37442010.02.10 19:491.37420.000.000.003.00
383692912010.02.10 19:49sell0.10eurusd1.37410.00001.37212010.02.10 19:511.37390.000.000.002.00
383692832010.02.10 19:48sell0.10eurusd1.37410.00001.37212010.02.10 19:511.37390.000.000.002.00
383691332010.02.10 19:43sell0.10eurusd1.37400.00001.37202010.02.10 19:591.37380.000.000.002.00
383694942010.02.10 19:56sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 19:591.37370.000.000.002.00
383694922010.02.10 19:56sell0.10eurusd1.37400.00001.37202010.02.10 19:591.37370.000.000.003.00
383691422010.02.10 19:44sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 19:591.37340.000.000.005.00
383691402010.02.10 19:44sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 19:591.37340.000.000.004.00
383691372010.02.10 19:44sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 19:591.37340.000.000.005.00
383695082010.02.10 19:57sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 19:591.37360.000.000.002.00
383694582010.02.10 19:56sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 19:591.37360.000.000.003.00
383694552010.02.10 19:55sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:001.37360.000.000.002.00
383694492010.02.10 19:55sell0.10eurusd1.37410.00001.37212010.02.10 20:001.37390.000.000.002.00
383694142010.02.10 19:54sell0.10eurusd1.37400.00001.37202010.02.10 20:001.37380.000.000.002.00
383694112010.02.10 19:53sell0.10eurusd1.37410.00001.37212010.02.10 20:001.37380.000.000.003.00
383694022010.02.10 19:53sell0.10eurusd1.37410.00001.37212010.02.10 20:001.37380.000.000.003.00
383693982010.02.10 19:53sell0.10eurusd1.37410.00001.37212010.02.10 20:001.37380.000.000.003.00
383694512010.02.10 19:55sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:001.37360.000.000.003.00
383694302010.02.10 19:54sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:001.37360.000.000.002.00
383696782010.02.10 20:00sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 20:011.37330.000.000.002.00
383695512010.02.10 19:59sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 20:011.37330.000.000.002.00
383695482010.02.10 19:59sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:011.37330.000.000.004.00
383695422010.02.10 19:59sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:011.37330.000.000.003.00
383695342010.02.10 19:59sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 20:011.37330.000.000.002.00
383695112010.02.10 19:57sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:011.37330.000.000.004.00
383694282010.02.10 19:54sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:011.37330.000.000.006.00
383694262010.02.10 19:54sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:011.37330.000.000.005.00
383694172010.02.10 19:54sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:011.37330.000.000.006.00
383693912010.02.10 19:53sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:011.37330.000.000.005.00
383693882010.02.10 19:53sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:011.37330.000.000.006.00
383693872010.02.10 19:53sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:021.37330.000.000.005.00
383693852010.02.10 19:53sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:021.37340.000.000.005.00
383693832010.02.10 19:52sell0.10eurusd1.37400.00001.37202010.02.10 20:021.37340.000.000.006.00
383693782010.02.10 19:52sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:021.37340.000.000.005.00
383693742010.02.10 19:52sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:021.37340.000.000.004.00
383693722010.02.10 19:52sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:021.37340.000.000.005.00
383693522010.02.10 19:51sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:021.37340.000.000.005.00
383693492010.02.10 19:51sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:021.37340.000.000.004.00
383693442010.02.10 19:51sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:021.37340.000.000.003.00
383693342010.02.10 19:51sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:021.37340.000.000.005.00
383693302010.02.10 19:50sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:021.37340.000.000.004.00
383692762010.02.10 19:48sell0.10eurusd1.37400.00001.37202010.02.10 20:021.37340.000.000.006.00
383692742010.02.10 19:48sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:021.37340.000.000.005.00
383692712010.02.10 19:48sell0.10eurusd1.37410.00001.37212010.02.10 20:021.37340.000.000.007.00
383692632010.02.10 19:48sell0.10eurusd1.37400.00001.37202010.02.10 20:021.37340.000.000.006.00
383692622010.02.10 19:48sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:031.37340.000.000.005.00
383692592010.02.10 19:48sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:031.37340.000.000.004.00
383693572010.02.10 19:51sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:031.37350.000.000.003.00
383692512010.02.10 19:47sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:031.37350.000.000.004.00
383692472010.02.10 19:47sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:031.37350.000.000.003.00
383692432010.02.10 19:47sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:031.37340.000.000.003.00
383692422010.02.10 19:47sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:031.37340.000.000.004.00
383692382010.02.10 19:47sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:031.37340.000.000.003.00
383692362010.02.10 19:47sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:031.37340.000.000.002.00
383691802010.02.10 19:45sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:031.37370.000.000.002.00
383691352010.02.10 19:44sell0.10eurusd1.37400.00001.37202010.02.10 20:031.37370.000.000.003.00
383698012010.02.10 20:03sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:041.37340.000.000.002.00
383692302010.02.10 19:47sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:041.37340.000.000.003.00
383692282010.02.10 19:47sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:041.37340.000.000.002.00
383692232010.02.10 19:47sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:041.37340.000.000.003.00
383692162010.02.10 19:46sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:041.37340.000.000.002.00
383692122010.02.10 19:46sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:041.37340.000.000.003.00
383692102010.02.10 19:46sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:041.37340.000.000.002.00
383692082010.02.10 19:46sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:041.37340.000.000.003.00
383691842010.02.10 19:45sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:041.37360.000.000.002.00
383691692010.02.10 19:45sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:041.37360.000.000.002.00
383691572010.02.10 19:45sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:041.37360.000.000.002.00
383691972010.02.10 19:46sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:041.37350.000.000.002.00
383691902010.02.10 19:45sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:041.37350.000.000.002.00
383691852010.02.10 19:45sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:041.37350.000.000.002.00
383691632010.02.10 19:45sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:051.37350.000.000.002.00
383698212010.02.10 20:04sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 20:051.37330.000.000.002.00
383698112010.02.10 20:04sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 20:051.37330.000.000.002.00
383698042010.02.10 20:03sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 20:051.37330.000.000.002.00
383698182010.02.10 20:04sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 20:051.37320.000.000.002.00
383698082010.02.10 20:03sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 20:051.37320.000.000.002.00
383700062010.02.10 20:11buy0.10eurusd1.37401.36421.37602010.02.10 20:131.37420.000.000.002.00
383699972010.02.10 20:11buy0.10eurusd1.37401.36421.37602010.02.10 20:131.37420.000.000.002.00
383699902010.02.10 20:10buy0.10eurusd1.37401.36421.37602010.02.10 20:131.37420.000.000.002.00
383699692010.02.10 20:10buy0.10eurusd1.37401.36421.37602010.02.10 20:131.37420.000.000.002.00
383692892010.02.10 19:50buy0.10eurusd1.37401.37111.37452010.02.10 20:131.37420.000.000.002.00
383691262010.02.10 20:14sell0.10eurusd1.37471.37761.37422010.02.10 20:141.37490.000.000.00-2.00
383691442010.02.10 19:44sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:141.37480.000.000.00-11.00
383691872010.02.10 19:45sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:141.37480.000.000.00-12.00
383691942010.02.10 19:45sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:161.37450.000.000.00-9.00
383691952010.02.10 19:45sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:161.37430.000.000.00-7.00
383692042010.02.10 19:46sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:161.37430.000.000.00-7.00
383694012010.02.10 19:53buy0.10eurusd1.37440.00001.37642010.02.10 20:161.37420.000.000.00-2.00
383694092010.02.10 19:53buy0.10eurusd1.37440.00001.37642010.02.10 20:161.37420.000.000.00-2.00
383694482010.02.10 19:55buy0.10eurusd1.37440.00001.37642010.02.10 20:161.37420.000.000.00-2.00
383694502010.02.10 19:55buy0.10eurusd1.37430.00001.37632010.02.10 20:161.37420.000.000.00-1.00
383695552010.02.10 19:59sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 20:161.37440.000.000.00-10.00
383695612010.02.10 19:59sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 20:161.37440.000.000.00-11.00
383695632010.02.10 19:59sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 20:161.37440.000.000.00-10.00
383695642010.02.10 19:59sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 20:161.37440.000.000.00-12.00
383696842010.02.10 20:00sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 20:171.37440.000.000.00-10.00
383697032010.02.10 20:01sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 20:171.37440.000.000.00-12.00
383697532010.02.10 20:02sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 20:171.37440.000.000.00-13.00
383697772010.02.10 20:03sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 20:171.37430.000.000.00-9.00
383697862010.02.10 20:03sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 20:171.37440.000.000.00-11.00
383697942010.02.10 20:03sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 20:171.37440.000.000.00-10.00
383698152010.02.10 20:04sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 20:171.37440.000.000.00-11.00
383698392010.02.10 20:05sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 20:171.37440.000.000.00-11.00
383698432010.02.10 20:05sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 20:171.37440.000.000.00-12.00
383698502010.02.10 20:05sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 20:171.37440.000.000.00-13.00
383698712010.02.10 20:07sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 20:171.37440.000.000.00-10.00
383698752010.02.10 20:07sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 20:171.37460.000.000.00-11.00
383698782010.02.10 20:07sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:181.37460.000.000.00-10.00
383698792010.02.10 20:07sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 20:181.37460.000.000.00-11.00
383698862010.02.10 20:08sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:181.37460.000.000.00-10.00
383698882010.02.10 20:08sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:181.37460.000.000.00-9.00
383698932010.02.10 20:08sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:181.37460.000.000.00-10.00
383698942010.02.10 20:08sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:191.37480.000.000.00-11.00
383698982010.02.10 20:08sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:191.37480.000.000.00-12.00
383699012010.02.10 20:08sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:191.37490.000.000.00-13.00
383699082010.02.10 20:08sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:191.37470.000.000.00-10.00
383699202010.02.10 20:09sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:191.37470.000.000.00-11.00
383699212010.02.10 20:09sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 20:201.37470.000.000.00-12.00
383699262010.02.10 20:09sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 20:201.37480.000.000.00-14.00
383699292010.02.10 20:09sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 20:211.37480.000.000.00-13.00
383699332010.02.10 20:09sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:211.37480.000.000.00-12.00
383699392010.02.10 20:09sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:211.37480.000.000.00-11.00
383699432010.02.10 20:09sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:211.37480.000.000.00-10.00
383699452010.02.10 20:09sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:211.37470.000.000.00-10.00
383699502010.02.10 20:10sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:211.37470.000.000.00-10.00
383699592010.02.10 20:10sell0.10eurusd1.37360.00001.37162010.02.10 20:211.37470.000.000.00-11.00
383699622010.02.10 20:10sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:211.37470.000.000.00-10.00
383699762010.02.10 20:10buy0.10eurusd1.37411.36431.37612010.02.10 20:211.37450.000.000.004.00
383699912010.02.10 20:10sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:221.37470.000.000.00-10.00
383699992010.02.10 20:11buy0.10eurusd1.37411.36431.37612010.02.10 20:221.37450.000.000.004.00
383700092010.02.10 20:11buy0.10eurusd1.37411.36431.37612010.02.10 20:221.37450.000.000.004.00
383700232010.02.10 20:11buy0.10eurusd1.37411.36431.37612010.02.10 20:231.37450.000.000.004.00
383700252010.02.10 20:12buy0.10eurusd1.37421.36431.37622010.02.10 20:241.37470.000.000.005.00
383700342010.02.10 20:12buy0.10eurusd1.37411.36431.37612010.02.10 20:241.37480.000.000.007.00
383700352010.02.10 20:12buy0.10eurusd1.37421.36431.37622010.02.10 20:241.37480.000.000.006.00
383700422010.02.10 20:12buy0.10eurusd1.37411.36431.37612010.02.10 20:241.37480.000.000.007.00
383700462010.02.10 20:12buy0.10eurusd1.37421.36431.37622010.02.10 20:241.37490.000.000.007.00
383706182010.02.10 20:29buy0.10eurusd1.37470.00001.37672010.02.10 20:301.37490.000.000.002.00
383706142010.02.10 20:29buy0.10eurusd1.37461.36471.37662010.02.10 20:301.37490.000.000.003.00
383700902010.02.10 20:33buy0.10eurusd1.37421.37131.37472010.02.10 20:331.37400.000.000.00-2.00
383709132010.02.10 20:36sell0.10eurusd1.37420.00001.37222010.02.10 20:361.37400.000.000.002.00
383708762010.02.10 20:35sell0.10eurusd1.37410.00001.37212010.02.10 20:371.37390.000.000.002.00
383710132010.02.10 20:39sell0.10eurusd1.37370.00001.37172010.02.10 20:421.37350.000.000.002.00
383709902010.02.10 20:38sell0.10eurusd1.37380.00001.37182010.02.10 20:421.37350.000.000.003.00
383709402010.02.10 20:37sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:421.37350.000.000.004.00
383708462010.02.10 20:35sell0.10eurusd1.37390.00001.37192010.02.10 20:421.37350.000.000.004.00
383708212010.02.10 20:34sell0.10eurusd1.37400.00001.37202010.02.10 20:421.37350.000.000.005.00
383712042010.02.10 20:44sell0.10eurusd1.37350.00001.37152010.02.10 20:461.37330.000.000.002.00
383712072010.02.10 20:44sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 20:461.37320.000.000.002.00
383712012010.02.10 20:44sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 20:461.37320.000.000.002.00
383711482010.02.10 20:42sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 20:461.37320.000.000.002.00
383712532010.02.10 20:45sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 20:501.37310.000.000.002.00
383712362010.02.10 20:45sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 20:501.37310.000.000.002.00
383711952010.02.10 20:44sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 20:501.37310.000.000.002.00
383711882010.02.10 20:44sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 20:501.37310.000.000.002.00
383714652010.02.10 20:55sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 20:591.37300.000.000.002.00
383714552010.02.10 20:55sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 20:591.37300.000.000.002.00
383714302010.02.10 20:53sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 20:591.37300.000.000.003.00
383714282010.02.10 20:53sell0.10eurusd1.37340.00001.37142010.02.10 20:591.37300.000.000.004.00
383714192010.02.10 20:52sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 20:591.37300.000.000.002.00
383714162010.02.10 20:52sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 20:591.37300.000.000.002.00
383714142010.02.10 20:52sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 20:591.37300.000.000.003.00
383713882010.02.10 20:51sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 20:591.37300.000.000.002.00
383713192010.02.10 20:48sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 20:591.37300.000.000.002.00
383712552010.02.10 20:45sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 20:591.37300.000.000.002.00
383717852010.02.10 21:04buy0.10eurusd1.37361.36381.37562010.02.10 21:061.37380.000.000.002.00
383719602010.02.10 21:12buy0.10eurusd1.37340.00001.37542010.02.10 21:121.37360.000.000.002.00
383720572010.02.10 21:16buy0.10eurusd1.37351.36371.37552010.02.10 21:181.37370.000.000.002.00
383720322010.02.10 21:15buy0.10eurusd1.37341.36371.37542010.02.10 21:241.37360.000.000.002.00
383720552010.02.10 21:16buy0.10eurusd1.37351.36371.37552010.02.10 21:251.37370.000.000.002.00
383719882010.02.10 21:13buy0.10eurusd1.37351.36401.37552010.02.10 21:291.37370.000.000.002.00
383719802010.02.10 21:12buy0.10eurusd1.37351.36401.37552010.02.10 21:291.37370.000.000.002.00
383719582010.02.10 21:12buy0.10eurusd1.37351.36401.37552010.02.10 21:291.37370.000.000.002.00
383719292010.02.10 21:10buy0.10eurusd1.37351.36401.37552010.02.10 21:291.37370.000.000.002.00
383719262010.02.10 21:10buy0.10eurusd1.37351.36401.37552010.02.10 21:291.37370.000.000.002.00
383717242010.02.10 21:01sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 21:371.37310.000.000.002.00
383721062010.02.10 21:17buy0.10eurusd1.37361.36401.37562010.02.10 22:051.37380.000.000.002.00
383720732010.02.10 21:16buy0.10eurusd1.37361.36401.37562010.02.10 22:051.37380.000.000.002.00
383719902010.02.10 21:13buy0.10eurusd1.37361.36401.37562010.02.10 22:051.37380.000.000.002.00
383719852010.02.10 21:13buy0.10eurusd1.37361.36401.37562010.02.10 22:051.37380.000.000.002.00
383718712010.02.10 21:08buy0.10eurusd1.37361.36401.37562010.02.10 22:051.37380.000.000.002.00
383717432010.02.10 21:02buy0.10eurusd1.37361.36401.37562010.02.10 22:061.37380.000.000.002.00
383717182010.02.10 21:01sell0.10eurusd1.37330.00001.37132010.02.10 22:351.37310.000.000.002.00
383717212010.02.10 21:01sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 22:551.37300.000.000.002.00
383712512010.02.10 20:45sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 22:551.37300.000.000.002.00
383711602010.02.10 20:42sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 22:551.37300.000.000.002.00
383711042010.02.10 20:41sell0.10eurusd1.37320.00001.37122010.02.10 22:591.37300.000.000.002.00
383726242010.02.10 21:37sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 22:591.37290.000.000.002.00
383737332010.02.10 22:36sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 22:591.37290.000.000.002.00
383720152010.02.10 21:15sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 22:591.37290.000.000.002.00
383720382010.02.10 21:15sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 22:591.37290.000.000.002.00
383720132010.02.10 21:14sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 22:591.37290.000.000.002.00
383717072010.02.10 21:00sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 22:591.37290.000.000.002.00
383716272010.02.10 20:59sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 23:001.37290.000.000.002.00
383715452010.02.10 20:58sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 23:001.37290.000.000.002.00
383715132010.02.10 20:56sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 23:001.37290.000.000.002.00
383714952010.02.10 20:55sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 23:001.37290.000.000.002.00
383714682010.02.10 20:55sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 23:001.37290.000.000.002.00
383714492010.02.10 20:54sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 23:001.37290.000.000.002.00
383714412010.02.10 20:54sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 23:001.37290.000.000.002.00
383713682010.02.10 20:51sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 23:001.37290.000.000.002.00
383713212010.02.10 20:48sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 23:001.37290.000.000.002.00
383713132010.02.10 20:47sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 23:001.37290.000.000.002.00
383713102010.02.10 20:47sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 23:001.37290.000.000.002.00
383712572010.02.10 20:45sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 23:001.37290.000.000.002.00
383711652010.02.10 20:43sell0.10eurusd1.37310.00001.37112010.02.10 23:011.37290.000.000.002.00
383740632010.02.10 22:56sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 23:011.37280.000.000.002.00
383719392010.02.10 21:11sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 23:011.37280.000.000.002.00
383717032010.02.10 21:00sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 23:011.37280.000.000.002.00
383740612010.02.10 22:56sell0.10eurusd1.37290.00001.37092010.02.10 23:121.37270.000.000.002.00
383719492010.02.10 21:11sell0.10eurusd1.37290.00001.37092010.02.10 23:121.37270.000.000.002.00
383716522010.02.10 21:00sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 23:121.37270.000.000.003.00
383716922010.02.10 21:00sell0.10eurusd1.37290.00001.37092010.02.10 23:121.37270.000.000.002.00
383716182010.02.10 20:59sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 23:131.37270.000.000.003.00
383715502010.02.10 20:58sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 23:131.37270.000.000.003.00
383715222010.02.10 20:57sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 23:131.37270.000.000.003.00
383714792010.02.10 20:55sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 23:131.37270.000.000.003.00
383713652010.02.10 20:50sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 23:131.37270.000.000.003.00
383713382010.02.10 20:49sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 23:131.37270.000.000.003.00
383713072010.02.10 20:47sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 23:131.37270.000.000.003.00
383712732010.02.10 20:46sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 23:131.37270.000.000.003.00
383743532010.02.10 23:09sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 23:131.37260.000.000.002.00
383743512010.02.10 23:09sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 23:131.37260.000.000.002.00
383743472010.02.10 23:08sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 23:131.37260.000.000.002.00
383743382010.02.10 23:08sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 23:131.37260.000.000.002.00
383742352010.02.10 23:01sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 23:131.37260.000.000.002.00
383742422010.02.10 23:02sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 23:131.37260.000.000.002.00
383741972010.02.10 23:00sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 23:131.37260.000.000.002.00
383742012010.02.10 23:00sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 23:131.37260.000.000.002.00
383741622010.02.10 23:00sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 23:131.37260.000.000.002.00
383741162010.02.10 22:59sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 23:131.37260.000.000.002.00
383715942010.02.10 20:59sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 23:131.37260.000.000.002.00
383740522010.02.10 22:56sell0.10eurusd1.37280.00001.37082010.02.10 23:131.37260.000.000.002.00
383715092010.02.10 20:56sell0.10eurusd1.37300.00001.37102010.02.10 23:131.37260.000.000.004.00
383718872010.02.10 21:09buy0.10eurusd1.37381.36391.37582010.02.11 02:301.37580.000.00-0.0320.00
383718912010.02.10 21:09buy0.10eurusd1.37371.36391.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383718942010.02.10 21:09buy0.10eurusd1.37381.36391.37582010.02.11 02:301.37580.000.00-0.0320.00
383724712010.02.10 21:31buy0.10eurusd1.37371.36391.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383719022010.02.10 21:09buy0.10eurusd1.37371.36391.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383718472010.02.10 21:07buy0.10eurusd1.37381.36401.37582010.02.11 02:301.37580.000.00-0.0320.00
383724672010.02.10 21:31buy0.10eurusd1.37380.00001.37582010.02.11 02:301.37580.000.00-0.0320.00
383724642010.02.10 21:31buy0.10eurusd1.37371.36391.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383722852010.02.10 21:24buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383718802010.02.10 21:08buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383722752010.02.10 21:23buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383717702010.02.10 21:03buy0.10eurusd1.37381.36401.37582010.02.11 02:301.37580.000.00-0.0320.00
383719812010.02.10 21:12buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383718522010.02.10 21:07buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383722632010.02.10 21:23buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383717632010.02.10 21:03buy0.10eurusd1.37381.36401.37582010.02.11 02:301.37580.000.00-0.0320.00
383721962010.02.10 21:20buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383717532010.02.10 21:02buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383717332010.02.10 21:01buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383721872010.02.10 21:20buy0.10eurusd1.37381.36391.37582010.02.11 02:301.37580.000.00-0.0320.00
383718572010.02.10 21:07buy0.10eurusd1.37381.36401.37582010.02.11 02:301.37580.000.00-0.0320.00
383718652010.02.10 21:08buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383718202010.02.10 21:06buy0.10eurusd1.37381.36401.37582010.02.11 02:301.37580.000.00-0.0320.00
383718612010.02.10 21:08buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383721122010.02.10 21:17buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383721422010.02.10 21:18buy0.10eurusd1.37381.36391.37582010.02.11 02:301.37580.000.00-0.0320.00
383721682010.02.10 21:19buy0.10eurusd1.37381.36391.37582010.02.11 02:301.37580.000.00-0.0320.00
383718752010.02.10 21:08buy0.10eurusd1.37371.36401.37572010.02.11 02:301.37570.000.00-0.0320.00
383721792010.02.10 21:20buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383731862010.02.10 22:06buy0.10eurusd1.37400.00001.37602010.02.11 02:301.37600.000.00-0.0320.00
383717572010.02.10 21:03buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383722192010.02.10 21:21buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383717672010.02.10 21:03buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383718182010.02.10 21:06buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383718222010.02.10 21:06buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383723332010.02.10 21:25buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383724402010.02.10 21:29buy0.10eurusd1.37400.00001.37602010.02.11 02:301.37600.000.00-0.0320.00
383724492010.02.10 21:30buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383718372010.02.10 21:07buy0.10eurusd1.37400.00001.37602010.02.11 02:301.37600.000.00-0.0320.00
383718382010.02.10 21:07buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383718982010.02.10 21:09buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383721542010.02.10 21:19buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383731682010.02.10 22:05buy0.10eurusd1.37400.00001.37602010.02.11 02:301.37600.000.00-0.0320.00
383731692010.02.10 22:05buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383731722010.02.10 22:05buy0.10eurusd1.37400.00001.37602010.02.11 02:301.37600.000.00-0.0320.00
383731772010.02.10 22:06buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383731842010.02.10 22:06buy0.10eurusd1.37390.00001.37592010.02.11 02:301.37590.000.00-0.0320.00
383706042010.02.10 20:28buy0.10eurusd1.37471.36491.37672010.02.11 02:311.37670.000.00-0.0320.00
383704192010.02.11 01:20sell0.10eurusd1.37411.37701.37362010.02.11 02:311.37700.000.000.00-29.00
383707262010.02.10 20:31buy0.10eurusd1.37480.00001.37682010.02.11 02:311.37680.000.00-0.0320.00
383705742010.02.10 20:28buy0.10eurusd1.37500.00001.37702010.02.11 02:321.37700.000.00-0.0320.00
383705942010.02.10 20:28buy0.10eurusd1.37500.00001.37702010.02.11 02:321.37700.000.00-0.0320.00
383705762010.02.10 20:28buy0.10eurusd1.37510.00001.37712010.02.11 02:321.37710.000.00-0.0320.00
383704742010.02.10 20:25buy0.10eurusd1.37530.00001.37732010.02.11 02:321.37730.000.00-0.0320.00
383705142010.02.10 20:26buy0.10eurusd1.37530.00001.37732010.02.11 02:321.37730.000.00-0.0320.00
383705042010.02.10 20:25buy0.10eurusd1.37540.00001.37742010.02.11 02:321.37740.000.00-0.0320.00
383705682010.02.10 20:27buy0.10eurusd1.37510.00001.37712010.02.11 02:321.37710.000.00-0.0320.00
383705442010.02.10 20:27buy0.10eurusd1.37510.00001.37712010.02.11 02:321.37710.000.00-0.0320.00
383704812010.02.10 20:25buy0.10eurusd1.37530.00001.37732010.02.11 02:321.37730.000.00-0.0320.00
383704432010.02.10 20:25buy0.10eurusd1.37520.00001.37722010.02.11 02:321.37720.000.00-0.0320.00
383742132010.02.10 23:01sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.11 14:211.37070.000.00-1.7720.00
383716002010.02.10 20:59sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.11 14:211.37070.000.00-1.7720.00
383743482010.02.10 23:08sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.11 14:211.37070.000.00-1.7720.00
383742322010.02.10 23:01sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.11 14:211.37070.000.00-1.7720.00
383741222010.02.10 22:59sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.11 14:211.37070.000.00-1.7720.00
383741082010.02.10 22:59sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.11 14:211.37070.000.00-1.7720.00
383742392010.02.10 23:02sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.11 14:211.37070.000.00-1.7720.00
383715822010.02.10 20:58sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.11 14:211.37070.000.00-1.7720.00
383742462010.02.10 23:03sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.11 14:211.37070.000.00-1.7720.00
383743522010.02.10 23:09sell0.10eurusd1.37270.00001.37072010.02.11 14:211.37070.000.00-1.7720.00
383742312010.02.10 23:01sell0.10eurusd1.37260.00001.37062010.02.11 15:331.37060.000.00-1.7720.00
383742252010.02.10 23:01sell0.10eurusd1.37260.00001.37062010.02.11 15:331.37060.000.00-1.7720.00
383742092010.02.10 23:01sell0.10eurusd1.37260.00001.37062010.02.11 15:331.37060.000.00-1.7720.00
383742282010.02.10 23:01sell0.10eurusd1.37250.00001.37052010.02.11 15:331.37050.000.00-1.7720.00
383742342010.02.10 23:01sell0.10eurusd1.37260.00001.37062010.02.11 15:331.37060.000.00-1.7720.00
383745382010.02.10 23:20sell0.10eurusd1.37250.00001.37052010.02.11 15:331.37050.000.00-1.7720.00
383743902010.02.10 23:12sell0.10eurusd1.37260.00001.37062010.02.11 15:331.37060.000.00-1.7720.00
383743982010.02.10 23:12sell0.10eurusd1.37250.00001.37052010.02.11 15:331.37050.000.00-1.7720.00
383745272010.02.10 23:19sell0.10eurusd1.37260.00001.37062010.02.11 15:331.37060.000.00-1.7720.00
383745212010.02.10 23:18sell0.10eurusd1.37250.00001.37052010.02.11 15:331.37050.000.00-1.7720.00
383745162010.02.10 23:18sell0.10eurusd1.37250.00001.37052010.02.11 15:331.37050.000.00-1.7720.00
383744392010.02.10 23:14sell0.10eurusd1.37250.00001.37052010.02.11 15:331.37050.000.00-1.7720.00
383744432010.02.10 23:14sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.11 15:391.37040.000.00-1.7720.00
383743842010.02.10 23:12sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.11 15:391.37040.000.00-1.7720.00
383744022010.02.10 23:12sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.11 15:391.37040.000.00-1.7720.00
383745242010.02.10 23:19sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.11 15:391.37040.000.00-1.7720.00
383744192010.02.10 23:13sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.11 15:391.37040.000.00-1.7720.00
383744952010.02.10 23:16sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.11 15:391.37040.000.00-1.7720.00
383745102010.02.10 23:17sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.11 15:391.37040.000.00-1.7720.00
383745072010.02.10 23:17sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.11 15:391.37040.000.00-1.7720.00
383745012010.02.10 23:17sell0.10eurusd1.37240.00001.37042010.02.11 15:391.37040.000.00-1.7720.00
383745022010.02.10 23:17sell0.10eurusd1.37230.00001.37032010.02.11 15:391.37030.000.00-1.7720.00
383745002010.02.10 23:17sell0.10eurusd1.37230.00001.37032010.02.11 15:391.37030.000.00-1.7720.00
383745092010.02.10 23:17sell0.10eurusd1.37230.00001.37032010.02.11 15:391.37030.000.00-1.7720.00
383744992010.02.10 23:16sell0.10eurusd1.37230.00001.37032010.02.11 15:391.37030.000.00-1.7720.00
383744822010.02.10 23:16sell0.10eurusd1.37230.00001.37032010.02.11 15:391.37030.000.00-1.7720.00
383744132010.02.10 23:13sell0.10eurusd1.37230.00001.37032010.02.11 15:391.37030.000.00-1.7720.00
383744802010.02.10 23:16sell0.10eurusd1.37220.00001.37022010.02.11 15:391.37020.000.00-1.7720.00
383744762010.02.10 23:16sell0.10eurusd1.37220.00001.37022010.02.11 15:391.37020.000.00-1.7720.00
383744502010.02.10 23:14sell0.10eurusd1.37230.00001.37032010.02.11 15:391.37030.000.00-1.7720.00
384275862010.02.11 19:03buy0.10eurusd1.36441.35471.36642010.02.11 19:051.36460.000.000.002.00
384276352010.02.11 19:05buy0.10eurusd1.36490.00001.36692010.02.11 19:051.36510.000.000.002.00
384276312010.02.11 19:05buy0.10eurusd1.36481.35491.36682010.02.11 19:051.36510.000.000.003.00
384276292010.02.11 19:05buy0.10eurusd1.36490.00001.36692010.02.11 19:051.36510.000.000.002.00
384276112010.02.11 19:04buy0.10eurusd1.36471.35491.36672010.02.11 19:051.36510.000.000.004.00
384276892010.02.11 19:06buy0.10eurusd1.36461.35471.36662010.02.11 19:061.36480.000.000.002.00
384275922010.02.11 19:04buy0.10eurusd1.36451.35491.36652010.02.11 19:061.36480.000.000.003.00
384275952010.02.11 19:04buy0.10eurusd1.36461.35491.36662010.02.11 19:061.36480.000.000.002.00
384275842010.02.11 19:03buy0.10eurusd1.36451.35491.36652010.02.11 19:061.36480.000.000.003.00
384277542010.02.11 19:07buy0.10eurusd1.36471.35471.36672010.02.11 19:091.36540.000.000.007.00
384277502010.02.11 19:07buy0.10eurusd1.36461.35511.36662010.02.11 19:091.36540.000.000.008.00
384277452010.02.11 19:07buy0.10eurusd1.36471.35511.36672010.02.11 19:091.36540.000.000.007.00
384277422010.02.11 19:07buy0.10eurusd1.36461.35511.36662010.02.11 19:091.36540.000.000.008.00
384277412010.02.11 19:07buy0.10eurusd1.36471.35511.36672010.02.11 19:091.36540.000.000.007.00
384277352010.02.11 19:07buy0.10eurusd1.36491.35511.36692010.02.11 19:091.36540.000.000.005.00
384277332010.02.11 19:07buy0.10eurusd1.36481.35511.36682010.02.11 19:091.36540.000.000.006.00
384277382010.02.11 19:07buy0.10eurusd1.36481.35511.36682010.02.11 19:091.36540.000.000.006.00
384277302010.02.11 19:07buy0.10eurusd1.36471.35511.36672010.02.11 19:091.36540.000.000.007.00
384277262010.02.11 19:07buy0.10eurusd1.36481.35511.36682010.02.11 19:091.36540.000.000.006.00
384277222010.02.11 19:06buy0.10eurusd1.36491.35511.36692010.02.11 19:091.36540.000.000.005.00
384275462010.02.11 19:03sell0.10eurusd1.36440.00001.36242010.02.11 19:091.36550.000.000.00-11.00
384277182010.02.11 19:06buy0.10eurusd1.36481.35511.36682010.02.11 19:091.36540.000.000.006.00
384277142010.02.11 19:06buy0.10eurusd1.36471.35511.36672010.02.11 19:091.36540.000.000.007.00
384277122010.02.11 19:06buy0.10eurusd1.36481.35511.36682010.02.11 19:091.36540.000.000.006.00
384277112010.02.11 19:06buy0.10eurusd1.36491.35511.36692010.02.11 19:091.36540.000.000.005.00
384277042010.02.11 19:06buy0.10eurusd1.36481.35541.36682010.02.11 19:091.36550.000.000.007.00
384277072010.02.11 19:06buy0.10eurusd1.36491.35511.36692010.02.11 19:091.36550.000.000.006.00
384276992010.02.11 19:06buy0.10eurusd1.36481.35541.36682010.02.11 19:091.36550.000.000.007.00
384277012010.02.11 19:06buy0.10eurusd1.36471.35541.36672010.02.11 19:091.36550.000.000.008.00
384276942010.02.11 19:06buy0.10eurusd1.36471.35541.36672010.02.11 19:091.36550.000.000.008.00
384276822010.02.11 19:06buy0.10eurusd1.36471.35561.36672010.02.11 19:091.36570.000.000.0010.00
384276702010.02.11 19:05buy0.10eurusd1.36491.35561.36692010.02.11 19:091.36570.000.000.008.00
384276802010.02.11 19:06buy0.10eurusd1.36481.35561.36682010.02.11 19:091.36570.000.000.009.00
384276632010.02.11 19:05buy0.10eurusd1.36501.35561.36702010.02.11 19:091.36570.000.000.007.00
384276402010.02.11 19:05buy0.10eurusd1.36511.35561.36712010.02.11 19:091.36570.000.000.006.00
384276372010.02.11 19:05buy0.10eurusd1.36501.35561.36702010.02.11 19:091.36570.000.000.007.00
384276082010.02.11 19:04buy0.10eurusd1.36491.35561.36692010.02.11 19:091.36570.000.000.008.00
384276042010.02.11 19:04buy0.10eurusd1.36481.35581.36682010.02.11 19:101.36590.000.000.0011.00
384278512010.02.11 19:09buy0.10eurusd1.36580.00001.36782010.02.11 19:101.36600.000.000.002.00
384278682010.02.11 19:09buy0.10eurusd1.36601.35611.36802010.02.11 19:101.36620.000.000.002.00
384280312010.02.11 19:11buy0.10eurusd1.36580.00001.36782010.02.11 20:221.36780.000.000.0020.00
384280202010.02.11 19:11buy0.10eurusd1.36580.00001.36782010.02.11 20:221.36780.000.000.0020.00
384280192010.02.11 19:11buy0.10eurusd1.36590.00001.36792010.02.11 20:241.36790.000.000.0020.00
384280282010.02.11 19:11buy0.10eurusd1.36590.00001.36792010.02.11 20:241.36790.000.000.0020.00
384280212010.02.11 19:11buy0.10eurusd1.36590.00001.36792010.02.11 20:241.36790.000.000.0020.00
384280152010.02.11 19:11buy0.10eurusd1.36600.00001.36802010.02.11 20:241.36800.000.000.0020.00
384280222010.02.11 19:11buy0.10eurusd1.36600.00001.36802010.02.11 20:241.36800.000.000.0020.00
384280362010.02.11 19:11buy0.10eurusd1.36600.00001.36802010.02.11 20:241.36800.000.000.0020.00
384280042010.02.11 19:11buy0.10eurusd1.36610.00001.36812010.02.11 20:341.36810.000.000.0020.00
384279432010.02.11 19:10buy0.10eurusd1.36630.00001.36832010.02.11 20:341.36830.000.000.0020.00
384279672010.02.11 19:10buy0.10eurusd1.36630.00001.36832010.02.11 20:341.36830.000.000.0020.00
384279772010.02.11 19:10buy0.10eurusd1.36640.00001.36842010.02.11 20:341.36840.000.000.0020.00
384279792010.02.11 19:10buy0.10eurusd1.36640.00001.36842010.02.11 20:341.36840.000.000.0020.00
384279922010.02.11 19:10buy0.10eurusd1.36640.00001.36842010.02.11 20:341.36840.000.000.0020.00
384357812010.02.11 23:26buy0.10eurusd1.36831.35841.37032010.02.11 23:291.36850.000.000.002.00
384357562010.02.11 23:25buy0.10eurusd1.36831.35841.37032010.02.11 23:291.36850.000.000.002.00
384357662010.02.11 23:25buy0.10eurusd1.36831.35841.37032010.02.11 23:291.36850.000.000.002.00
384359032010.02.11 23:30buy0.10eurusd1.36891.35921.37092010.02.11 23:311.36910.000.000.002.00
384358092010.02.11 23:27buy0.10eurusd1.36861.35921.37062010.02.11 23:311.36910.000.000.005.00
384358832010.02.11 23:29buy0.10eurusd1.36881.35921.37082010.02.11 23:311.36910.000.000.003.00
384357922010.02.11 23:26buy0.10eurusd1.36851.35921.37052010.02.11 23:311.36910.000.000.006.00
384357622010.02.11 23:25buy0.10eurusd1.36841.35921.37042010.02.11 23:311.36910.000.000.007.00
384357472010.02.11 23:24buy0.10eurusd1.36841.35921.37042010.02.11 23:311.36910.000.000.007.00
384278322010.02.11 23:30sell0.10eurusd1.36881.37171.36832010.02.12 00:151.36830.000.00-0.595.00
384275792010.02.12 01:29buy0.10eurusd1.36821.36531.36872010.02.12 01:461.36870.000.000.005.00
384357222010.02.11 23:23sell0.10eurusd1.36800.00001.36602010.02.12 02:471.36600.000.00-0.5920.00
384357012010.02.11 23:22sell0.10eurusd1.36800.00001.36602010.02.12 02:471.36600.000.00-0.5920.00
384357142010.02.11 23:22sell0.10eurusd1.36800.00001.36602010.02.12 02:471.36600.000.00-0.5920.00
384357552010.02.11 23:25sell0.10eurusd1.36800.00001.36602010.02.12 02:471.36600.000.00-0.5920.00
384356942010.02.11 23:22sell0.10eurusd1.36800.00001.36602010.02.12 02:471.36600.000.00-0.5920.00
384357302010.02.11 23:23sell0.10eurusd1.36800.00001.36602010.02.12 02:471.36600.000.00-0.5920.00
384357002010.02.11 23:22sell0.10eurusd1.36790.00001.36592010.02.12 02:471.36590.000.00-0.5920.00
384357112010.02.11 23:22sell0.10eurusd1.36790.00001.36592010.02.12 02:471.36590.000.00-0.5920.00
384357052010.02.11 23:22sell0.10eurusd1.36790.00001.36592010.02.12 02:471.36590.000.00-0.5920.00
384356782010.02.11 23:21sell0.10eurusd1.36790.00001.36592010.02.12 02:471.36590.000.00-0.5920.00
384356902010.02.11 23:21sell0.10eurusd1.36780.00001.36582010.02.12 02:471.36580.000.00-0.5920.00
384357832010.02.11 23:26buy0.10eurusd1.36841.35931.37042010.02.12 11:581.35930.000.00-0.01-91.00
384357862010.02.11 23:26buy0.10eurusd1.36851.35931.37052010.02.12 11:581.35930.000.00-0.01-92.00
384357882010.02.11 23:26buy0.10eurusd1.36841.35931.37042010.02.12 11:581.35930.000.00-0.01-91.00
384357752010.02.11 23:25buy0.10eurusd1.36851.35931.37052010.02.12 11:581.35930.000.00-0.01-92.00
384357772010.02.11 23:25buy0.10eurusd1.36841.35931.37042010.02.12 11:581.35930.000.00-0.01-91.00
384357412010.02.11 23:24buy0.10eurusd1.36841.35931.37042010.02.12 11:581.35930.000.00-0.01-91.00
384357332010.02.11 23:24buy0.10eurusd1.36841.35931.37042010.02.12 11:581.35930.000.00-0.01-91.00
384357692010.02.11 23:25buy0.10eurusd1.36841.35931.37042010.02.12 11:581.35930.000.00-0.01-91.00
384717852010.02.12 16:11sell0.10eurusd1.35800.00001.35602010.02.12 16:111.35830.000.000.00-3.00
384718162010.02.12 16:12sell0.10eurusd1.35850.00001.35652010.02.12 16:151.35830.000.000.002.00
384719272010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35840.00001.35642010.02.12 16:151.35800.000.000.004.00
384719332010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35820.00001.35622010.02.12 16:151.35800.000.000.002.00
384719242010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35830.00001.35632010.02.12 16:151.35800.000.000.003.00
384719062010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35820.00001.35622010.02.12 16:151.35800.000.000.002.00
384719022010.02.12 16:14sell0.10eurusd1.35830.00001.35632010.02.12 16:151.35800.000.000.003.00
384718972010.02.12 16:14sell0.10eurusd1.35840.00001.35642010.02.12 16:151.35800.000.000.004.00
384718932010.02.12 16:14sell0.10eurusd1.35830.00001.35632010.02.12 16:151.35800.000.000.003.00
384718892010.02.12 16:14sell0.10eurusd1.35820.00001.35622010.02.12 16:151.35800.000.000.002.00
384718872010.02.12 16:14sell0.10eurusd1.35830.00001.35632010.02.12 16:151.35800.000.000.003.00
384718842010.02.12 16:14sell0.10eurusd1.35820.00001.35622010.02.12 16:151.35800.000.000.002.00
384718802010.02.12 16:14sell0.10eurusd1.35830.00001.35632010.02.12 16:151.35800.000.000.003.00
384718742010.02.12 16:14sell0.10eurusd1.35830.00001.35632010.02.12 16:151.35800.000.000.003.00
384718782010.02.12 16:14sell0.10eurusd1.35820.00001.35622010.02.12 16:151.35800.000.000.002.00
384718622010.02.12 16:14sell0.10eurusd1.35820.00001.35622010.02.12 16:151.35800.000.000.002.00
384719732010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35770.00001.35572010.02.12 16:161.35740.000.000.003.00
384720222010.02.12 16:16sell0.10eurusd1.35760.00001.35562010.02.12 16:161.35740.000.000.002.00
384719672010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35780.00001.35582010.02.12 16:161.35740.000.000.004.00
384719652010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35790.00001.35592010.02.12 16:161.35740.000.000.005.00
384719592010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35790.00001.35592010.02.12 16:161.35740.000.000.005.00
384719632010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35780.00001.35582010.02.12 16:161.35740.000.000.004.00
384719542010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35800.00001.35602010.02.12 16:161.35740.000.000.006.00
384719462010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35800.00001.35602010.02.12 16:161.35740.000.000.006.00
384719512010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35810.00001.35612010.02.12 16:161.35740.000.000.007.00
384719392010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35800.00001.35602010.02.12 16:161.35740.000.000.006.00
384719352010.02.12 16:15sell0.10eurusd1.35810.00001.35612010.02.12 16:161.35740.000.000.007.00
384718422010.02.12 16:12sell0.10eurusd1.35830.00001.35632010.02.12 16:161.35740.000.000.009.00
384718362010.02.12 16:12sell0.10eurusd1.35820.00001.35622010.02.12 16:171.35770.000.000.005.00
384718282010.02.12 16:12sell0.10eurusd1.35830.00001.35632010.02.12 16:171.35770.000.000.006.00
384718262010.02.12 16:12sell0.10eurusd1.35830.00001.35632010.02.12 16:171.35770.000.000.006.00
384718272010.02.12 16:12sell0.10eurusd1.35820.00001.35622010.02.12 16:171.35770.000.000.005.00
384718212010.02.12 16:12sell0.10eurusd1.35840.00001.35642010.02.12 16:171.35770.000.000.007.00
384718022010.02.12 16:11sell0.10eurusd1.35840.00001.35642010.02.12 16:171.35780.000.000.006.00
384717972010.02.12 16:11sell0.10eurusd1.35830.00001.35632010.02.12 16:171.35780.000.000.005.00
384721912010.02.12 16:19sell0.10eurusd1.35810.00001.35612010.02.12 16:351.35610.000.000.0020.00
384721952010.02.12 16:19sell0.10eurusd1.35800.00001.35602010.02.12 16:361.35600.000.000.0020.00
384721652010.02.12 16:18sell0.10eurusd1.35800.00001.35602010.02.12 16:361.35600.000.000.0020.00
384721732010.02.12 16:18sell0.10eurusd1.35800.00001.35602010.02.12 16:361.35600.000.000.0020.00
384721892010.02.12 16:19sell0.10eurusd1.35800.00001.35602010.02.12 16:361.35600.000.000.0020.00
384721832010.02.12 16:18sell0.10eurusd1.35800.00001.35602010.02.12 16:361.35600.000.000.0020.00
384721772010.02.12 16:18sell0.10eurusd1.35800.00001.35602010.02.12 16:361.35600.000.000.0020.00
384721552010.02.12 16:18sell0.10eurusd1.35800.00001.35602010.02.12 16:361.35600.000.000.0020.00
384721812010.02.12 16:18sell0.10eurusd1.35790.00001.35592010.02.12 16:361.35590.000.000.0020.00
384722022010.02.12 16:19sell0.10eurusd1.35790.00001.35592010.02.12 16:361.35590.000.000.0020.00
384721712010.02.12 16:18sell0.10eurusd1.35790.00001.35592010.02.12 16:361.35590.000.000.0020.00
384721742010.02.12 16:18sell0.10eurusd1.35790.00001.35592010.02.12 16:361.35590.000.000.0020.00
384721612010.02.12 16:18sell0.10eurusd1.35790.00001.35592010.02.12 16:361.35590.000.000.0020.00
384722092010.02.12 16:19sell0.10eurusd1.35790.00001.35592010.02.12 16:361.35590.000.000.0020.00
384721472010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35790.00001.35592010.02.12 16:361.35590.000.000.0020.00
384721432010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35780.00001.35582010.02.12 16:371.35580.000.000.0020.00
384722072010.02.12 16:19sell0.10eurusd1.35780.00001.35582010.02.12 16:371.35580.000.000.0020.00
384721392010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35780.00001.35582010.02.12 16:371.35580.000.000.0020.00
384721212010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35770.00001.35572010.02.12 16:371.35570.000.000.0020.00
384721322010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35770.00001.35572010.02.12 16:371.35570.000.000.0020.00
384721412010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35770.00001.35572010.02.12 16:371.35570.000.000.0020.00
384721362010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35770.00001.35572010.02.12 16:371.35570.000.000.0020.00
384721012010.02.12 16:16sell0.10eurusd1.35760.00001.35562010.02.12 16:391.35560.000.000.0020.00
384721302010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35760.00001.35562010.02.12 16:391.35560.000.000.0020.00
384721352010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35760.00001.35562010.02.12 16:391.35560.000.000.0020.00
384721142010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35760.00001.35562010.02.12 16:391.35560.000.000.0020.00
384721132010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35760.00001.35562010.02.12 16:391.35560.000.000.0020.00
384721092010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35760.00001.35562010.02.12 16:391.35560.000.000.0020.00
384720252010.02.12 16:16sell0.10eurusd1.35750.00001.35552010.02.12 16:391.35550.000.000.0020.00
384720992010.02.12 16:16sell0.10eurusd1.35750.00001.35552010.02.12 16:391.35550.000.000.0020.00
384721172010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35750.00001.35552010.02.12 16:391.35550.000.000.0020.00
384721042010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35750.00001.35552010.02.12 16:391.35550.000.000.0020.00
384721102010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35750.00001.35552010.02.12 16:391.35550.000.000.0020.00
384721082010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35750.00001.35552010.02.12 16:391.35550.000.000.0020.00
384720302010.02.12 16:16sell0.10eurusd1.35740.00001.35542010.02.12 16:401.35540.000.000.0020.00
384720412010.02.12 16:16sell0.10eurusd1.35730.00001.35532010.02.12 16:401.35530.000.000.0020.00
384720812010.02.12 16:16sell0.10eurusd1.35730.00001.35532010.02.12 16:401.35530.000.000.0020.00
384720942010.02.12 16:16sell0.10eurusd1.35740.00001.35542010.02.12 16:401.35540.000.000.0020.00
384721072010.02.12 16:17sell0.10eurusd1.35740.00001.35542010.02.12 16:401.35540.000.000.0020.00
384720842010.02.12 16:16sell0.10eurusd1.35730.00001.35532010.02.12 16:401.35530.000.000.0020.00
384720522010.02.12 16:16sell0.10eurusd1.35720.00001.35522010.02.12 16:401.35520.000.000.0020.00
384720832010.02.12 16:16sell0.10eurusd1.35720.00001.35522010.02.12 16:401.35520.000.000.0020.00
384720662010.02.12 16:16sell0.10eurusd1.35720.00001.35522010.02.12 16:401.35520.000.000.0020.00
384720572010.02.12 16:16sell0.10eurusd1.35710.00001.35512010.02.12 16:401.35510.000.000.0020.00
384718172010.02.12 16:12buy0.10eurusd1.35870.00001.36072010.02.12 16:561.36070.000.000.0020.00
384720062010.02.12 16:56sell0.10eurusd1.36091.36381.36042010.02.12 17:041.36040.000.000.005.00
384809952010.02.12 19:03buy0.10eurusd1.36221.35231.36422010.02.12 19:041.36240.000.000.002.00
384811252010.02.12 19:07buy0.10eurusd1.36221.35261.36422010.02.12 19:111.36240.000.000.002.00
384811262010.02.12 19:07buy0.10eurusd1.36231.35261.36432010.02.12 19:111.36250.000.000.002.00
384811412010.02.12 19:08buy0.10eurusd1.36231.35261.36432010.02.12 19:111.36250.000.000.002.00
384811222010.02.12 19:07buy0.10eurusd1.36231.35261.36432010.02.12 19:111.36250.000.000.002.00
384810032010.02.12 19:04buy0.10eurusd1.36231.35261.36432010.02.12 19:111.36250.000.000.002.00
384809932010.02.12 19:03buy0.10eurusd1.36231.35261.36432010.02.12 19:111.36250.000.000.002.00
384810002010.02.12 19:03buy0.10eurusd1.36231.35261.36432010.02.12 19:111.36250.000.000.002.00
384809902010.02.12 19:03buy0.10eurusd1.36231.35261.36432010.02.12 19:111.36250.000.000.002.00
384809822010.02.12 19:03buy0.10eurusd1.36231.35261.36432010.02.12 19:111.36250.000.000.002.00
384809812010.02.12 19:03buy0.10eurusd1.36231.35261.36432010.02.12 19:111.36250.000.000.002.00
384811392010.02.12 19:08buy0.10eurusd1.36241.35261.36442010.02.12 19:121.36260.000.000.002.00
384811272010.02.12 19:07buy0.10eurusd1.36241.35261.36442010.02.12 19:121.36260.000.000.002.00
384811202010.02.12 19:07buy0.10eurusd1.36241.35261.36442010.02.12 19:121.36260.000.000.002.00
384810872010.02.12 19:06buy0.10eurusd1.36241.35261.36442010.02.12 19:121.36260.000.000.002.00
384810942010.02.12 19:06buy0.10eurusd1.36241.35261.36442010.02.12 19:121.36260.000.000.002.00
384810832010.02.12 19:06buy0.10eurusd1.36241.35261.36442010.02.12 19:121.36260.000.000.002.00
384810802010.02.12 19:06buy0.10eurusd1.36241.35261.36442010.02.12 19:121.36260.000.000.002.00
384810062010.02.12 19:04buy0.10eurusd1.36241.35261.36442010.02.12 19:121.36260.000.000.002.00
384810022010.02.12 19:04buy0.10eurusd1.36241.35261.36442010.02.12 19:121.36260.000.000.002.00
384809922010.02.12 19:03buy0.10eurusd1.36241.35261.36442010.02.12 19:121.36260.000.000.002.00
384809802010.02.12 19:03buy0.10eurusd1.36241.35261.36442010.02.12 19:121.36260.000.000.002.00
384809872010.02.12 19:03buy0.10eurusd1.36241.35261.36442010.02.12 19:121.36260.000.000.002.00
384809602010.02.12 19:02buy0.10eurusd1.36241.35261.36442010.02.12 19:121.36260.000.000.002.00
384811662010.02.12 19:10buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384811622010.02.12 19:10buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384811322010.02.12 19:08buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384811072010.02.12 19:07buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384811162010.02.12 19:07buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384810972010.02.12 19:07buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384810922010.02.12 19:06buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384810822010.02.12 19:06buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384810782010.02.12 19:06buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384810722010.02.12 19:05buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384810672010.02.12 19:05buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384810382010.02.12 19:04buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384810582010.02.12 19:05buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384810532010.02.12 19:05buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384810282010.02.12 19:04buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384809792010.02.12 19:03buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384809472010.02.12 19:02buy0.10eurusd1.36251.35261.36452010.02.12 19:121.36270.000.000.002.00
384812332010.02.12 19:12buy0.10eurusd1.36271.35281.36472010.02.12 19:131.36300.000.000.003.00
384812362010.02.12 19:12buy0.10eurusd1.36281.35281.36482010.02.12 19:131.36300.000.000.002.00
384812242010.02.12 19:12buy0.10eurusd1.36271.35281.36472010.02.12 19:131.36300.000.000.003.00
384812172010.02.12 19:12buy0.10eurusd1.36281.35281.36482010.02.12 19:131.36300.000.000.002.00
384812152010.02.12 19:11buy0.10eurusd1.36271.35281.36472010.02.12 19:131.36300.000.000.003.00
384812142010.02.12 19:11buy0.10eurusd1.36281.35281.36482010.02.12 19:131.36300.000.000.002.00
384812112010.02.12 19:11buy0.10eurusd1.36281.35281.36482010.02.12 19:131.36300.000.000.002.00
384812032010.02.12 19:11buy0.10eurusd1.36261.35281.36462010.02.12 19:131.36300.000.000.004.00
384812042010.02.12 19:11buy0.10eurusd1.36271.35281.36472010.02.12 19:131.36300.000.000.003.00
384812102010.02.12 19:11buy0.10eurusd1.36271.35281.36472010.02.12 19:131.36300.000.000.003.00
384812022010.02.12 19:11buy0.10eurusd1.36271.35281.36472010.02.12 19:131.36300.000.000.003.00
384811922010.02.12 19:11buy0.10eurusd1.36271.35281.36472010.02.12 19:131.36300.000.000.003.00
384811992010.02.12 19:11buy0.10eurusd1.36261.35281.36462010.02.12 19:131.36300.000.000.004.00
384811122010.02.12 19:07buy0.10eurusd1.36261.35281.36462010.02.12 19:131.36300.000.000.004.00
384811882010.02.12 19:10buy0.10eurusd1.36261.35281.36462010.02.12 19:131.36300.000.000.004.00
384811752010.02.12 19:10buy0.10eurusd1.36261.35281.36462010.02.12 19:131.36300.000.000.004.00
384811012010.02.12 19:07buy0.10eurusd1.36261.35281.36462010.02.12 19:131.36300.000.000.004.00
384810762010.02.12 19:06buy0.10eurusd1.36261.35281.36462010.02.12 19:131.36300.000.000.004.00
384810702010.02.12 19:05buy0.10eurusd1.36261.35281.36462010.02.12 19:131.36300.000.000.004.00
384810602010.02.12 19:05buy0.10eurusd1.36261.35281.36462010.02.12 19:131.36300.000.000.004.00
384810652010.02.12 19:05buy0.10eurusd1.36261.35281.36462010.02.12 19:131.36300.000.000.004.00
384810552010.02.12 19:05buy0.10eurusd1.36261.35301.36462010.02.12 19:141.36280.000.000.002.00
384810502010.02.12 19:05buy0.10eurusd1.36261.35301.36462010.02.12 19:141.36280.000.000.002.00
384809442010.02.12 19:02buy0.10eurusd1.36261.35301.36462010.02.12 19:141.36280.000.000.002.00
384814092010.02.12 19:14buy0.10eurusd1.36280.00001.36482010.02.12 19:151.36300.000.000.002.00
384814452010.02.12 19:15buy0.10eurusd1.36301.35311.36502010.02.12 19:151.36340.000.000.004.00
384814152010.02.12 19:15buy0.10eurusd1.36291.35311.36492010.02.12 19:151.36340.000.000.005.00
384813962010.02.12 19:14buy0.10eurusd1.36301.35331.36502010.02.12 19:151.36320.000.000.002.00
384813932010.02.12 19:14buy0.10eurusd1.36301.35331.36502010.02.12 19:151.36320.000.000.002.00
384813842010.02.12 19:14buy0.10eurusd1.36291.35331.36492010.02.12 19:151.36320.000.000.003.00
384813762010.02.12 19:14buy0.10eurusd1.36301.35331.36502010.02.12 19:151.36320.000.000.002.00
384813722010.02.12 19:13buy0.10eurusd1.36291.35331.36492010.02.12 19:151.36320.000.000.003.00
384813672010.02.12 19:13buy0.10eurusd1.36301.35331.36502010.02.12 19:151.36320.000.000.002.00
384813572010.02.12 19:13buy0.10eurusd1.36301.35331.36502010.02.12 19:151.36320.000.000.002.00
384813412010.02.12 19:13buy0.10eurusd1.36301.35331.36502010.02.12 19:151.36320.000.000.002.00
384813522010.02.12 19:13buy0.10eurusd1.36291.35331.36492010.02.12 19:151.36320.000.000.003.00
384813942010.02.12 19:14buy0.10eurusd1.36311.35331.36512010.02.12 19:151.36330.000.000.002.00
384813602010.02.12 19:13buy0.10eurusd1.36311.35361.36512010.02.12 19:191.36340.000.000.003.00
384821182010.02.12 19:31sell0.10eurusd1.36260.00001.36062010.02.12 19:321.36240.000.000.002.00
384821142010.02.12 19:31sell0.10eurusd1.36260.00001.36062010.02.12 19:321.36240.000.000.002.00
384821352010.02.12 19:31sell0.10eurusd1.36240.00001.36042010.02.12 19:561.36220.000.000.002.00
384821212010.02.12 19:31sell0.10eurusd1.36240.00001.36042010.02.12 19:561.36220.000.000.002.00
384821562010.02.12 19:32sell0.10eurusd1.36230.00001.36032010.02.12 19:581.36210.000.000.002.00
384821642010.02.12 19:32sell0.10eurusd1.36230.00001.36032010.02.12 19:581.36210.000.000.002.00
384821402010.02.12 19:31sell0.10eurusd1.36230.00001.36032010.02.12 19:581.36210.000.000.002.00
384821342010.02.12 19:31sell0.10eurusd1.36230.00001.36032010.02.12 19:581.36210.000.000.002.00
384821662010.02.12 19:32sell0.10eurusd1.36220.00001.36022010.02.12 20:201.36020.000.000.0020.00
384821542010.02.12 19:32sell0.10eurusd1.36220.00001.36022010.02.12 20:201.36020.000.000.0020.00
384821622010.02.12 19:32sell0.10eurusd1.36220.00001.36022010.02.12 20:201.36020.000.000.0020.00
384829932010.02.12 19:58sell0.10eurusd1.36210.00001.36012010.02.12 20:201.36010.000.000.0020.00
384821692010.02.12 19:32sell0.10eurusd1.36210.00001.36012010.02.12 20:201.36010.000.000.0020.00
384829842010.02.12 19:57sell0.10eurusd1.36210.00001.36012010.02.12 20:201.36010.000.000.0020.00
384829622010.02.12 19:57sell0.10eurusd1.36210.00001.36012010.02.12 20:201.36010.000.000.0020.00
384829732010.02.12 19:57sell0.10eurusd1.36210.00001.36012010.02.12 20:201.36010.000.000.0020.00
384829422010.02.12 19:56sell0.10eurusd1.36200.00001.36002010.02.12 20:201.36000.000.000.0020.00
384829252010.02.12 19:55sell0.10eurusd1.36200.00001.36002010.02.12 20:201.36000.000.000.0020.00
384829202010.02.12 19:55sell0.10eurusd1.36200.00001.36002010.02.12 20:201.36000.000.000.0020.00
384829532010.02.12 19:56sell0.10eurusd1.36200.00001.36002010.02.12 20:201.36000.000.000.0020.00
384829892010.02.12 19:57sell0.10eurusd1.36200.00001.36002010.02.12 20:201.36000.000.000.0020.00
384830452010.02.12 19:58sell0.10eurusd1.36200.00001.36002010.02.12 20:201.36000.000.000.0020.00
384830582010.02.12 20:00sell0.10eurusd1.36200.00001.36002010.02.12 20:201.36000.000.000.0020.00
384830472010.02.12 19:58sell0.10eurusd1.36190.00001.35992010.02.12 20:251.36100.000.000.009.00
384830372010.02.12 19:58sell0.10eurusd1.36190.00001.35992010.02.12 20:251.36100.000.000.009.00
384830312010.02.12 19:58sell0.10eurusd1.36180.00001.35982010.02.12 20:251.36100.000.000.008.00
384830282010.02.12 19:58sell0.10eurusd1.36190.00001.35992010.02.12 20:251.36100.000.000.009.00
384830262010.02.12 19:58sell0.10eurusd1.36180.00001.35982010.02.12 20:251.36100.000.000.008.00
384830182010.02.12 19:58sell0.10eurusd1.36170.00001.35972010.02.12 20:251.36100.000.000.007.00
384830142010.02.12 19:58sell0.10eurusd1.36180.00001.35982010.02.12 20:251.36100.000.000.008.00
384830002010.02.12 19:58sell0.10eurusd1.36180.00001.35982010.02.12 20:251.36100.000.000.008.00
384829962010.02.12 19:58sell0.10eurusd1.36190.00001.35992010.02.12 20:251.36100.000.000.009.00
384829402010.02.12 19:56sell0.10eurusd1.36190.00001.35992010.02.12 20:251.36100.000.000.009.00
384829502010.02.12 19:56sell0.10eurusd1.36190.00001.35992010.02.12 20:251.36100.000.000.009.00
384770302010.02.12 17:25sell0.10eurusd1.36170.00001.35972010.02.12 20:271.36130.000.000.004.00
384841582010.02.12 20:28sell0.10eurusd1.36100.00001.35902010.02.12 20:301.36080.000.000.002.00
384841462010.02.12 20:28sell0.10eurusd1.36100.00001.35902010.02.12 20:301.36080.000.000.002.00
384841332010.02.12 20:27sell0.10eurusd1.36100.00001.35902010.02.12 20:301.36080.000.000.002.00
384841052010.02.12 20:26sell0.10eurusd1.36100.00001.35902010.02.12 20:301.36080.000.000.002.00
384841592010.02.12 20:28sell0.10eurusd1.36090.00001.35892010.02.12 20:301.36070.000.000.002.00
384841562010.02.12 20:28sell0.10eurusd1.36090.00001.35892010.02.12 20:301.36070.000.000.002.00
384841532010.02.12 20:28sell0.10eurusd1.36090.00001.35892010.02.12 20:301.36070.000.000.002.00
384841272010.02.12 20:27sell0.10eurusd1.36090.00001.35892010.02.12 20:301.36070.000.000.002.00
384841242010.02.12 20:27sell0.10eurusd1.36090.00001.35892010.02.12 20:301.36070.000.000.002.00
384841092010.02.12 20:26sell0.10eurusd1.36090.00001.35892010.02.12 20:301.36070.000.000.002.00
384841152010.02.12 20:26sell0.10eurusd1.36090.00001.35892010.02.12 20:301.36070.000.000.002.00
384840992010.02.12 20:26sell0.10eurusd1.36100.00001.35902010.02.12 20:301.36070.000.000.003.00
384841022010.02.12 20:26sell0.10eurusd1.36090.00001.35892010.02.12 20:301.36070.000.000.002.00
384840962010.02.12 20:26sell0.10eurusd1.36090.00001.35892010.02.12 20:301.36070.000.000.002.00
384841602010.02.12 20:28sell0.10eurusd1.36080.00001.35882010.02.12 20:311.36060.000.000.002.00
384842422010.02.12 20:32sell0.10eurusd1.36070.00001.35872010.02.12 20:591.36050.000.000.002.00
384842402010.02.12 20:32sell0.10eurusd1.36080.00001.35882010.02.12 20:591.36050.000.000.003.00
384842332010.02.12 20:31sell0.10eurusd1.36070.00001.35872010.02.12 20:591.36050.000.000.002.00
384841552010.02.12 20:28sell0.10eurusd1.36080.00001.35882010.02.12 20:591.36050.000.000.003.00
384841252010.02.12 20:27sell0.10eurusd1.36080.00001.35882010.02.12 20:591.36050.000.000.003.00
384841232010.02.12 20:27sell0.10eurusd1.36080.00001.35882010.02.12 20:591.36050.000.000.003.00
384841222010.02.12 20:27sell0.10eurusd1.36070.00001.35872010.02.12 20:591.36050.000.000.002.00
384842502010.02.12 20:34sell0.10eurusd1.36060.00001.35862010.02.12 21:001.36040.000.000.002.00
384842442010.02.12 20:32sell0.10eurusd1.36060.00001.35862010.02.12 21:001.36040.000.000.002.00
384840602010.02.12 20:25sell0.10eurusd1.36081.36371.36032010.02.12 21:001.36030.000.000.005.00
384842272010.02.12 20:31sell0.10eurusd1.36060.00001.35862010.02.12 21:001.36040.000.000.002.00
384842222010.02.12 20:31sell0.10eurusd1.36060.00001.35862010.02.12 21:001.36040.000.000.002.00
384842472010.02.12 20:32sell0.10eurusd1.36050.00001.35852010.02.12 21:001.36030.000.000.002.00
384842212010.02.12 20:31sell0.10eurusd1.36050.00001.35852010.02.12 21:001.36030.000.000.002.00
384842232010.02.12 20:31sell0.10eurusd1.36050.00001.35852010.02.12 21:001.36030.000.000.002.00
384842142010.02.12 20:30sell0.10eurusd1.36050.00001.35852010.02.12 21:001.36030.000.000.002.00
384842082010.02.12 20:30sell0.10eurusd1.36050.00001.35852010.02.12 21:001.36030.000.000.002.00
384841182010.02.12 20:26sell0.10eurusd1.36080.00001.35882010.02.12 21:001.36030.000.000.005.00
384841122010.02.12 20:26sell0.10eurusd1.36080.00001.35882010.02.12 21:001.36030.000.000.005.00
384840902010.02.12 20:26sell0.10eurusd1.36080.00001.35882010.02.12 21:001.36030.000.000.005.00
384840802010.02.12 20:31sell0.10eurusd1.36071.36361.36022010.02.12 21:001.36030.000.000.004.00
384840742010.02.12 20:25sell0.10eurusd1.36070.00001.35872010.02.12 21:001.36030.000.000.004.00
384840642010.02.12 20:24sell0.10eurusd1.36050.00001.35852010.02.12 21:001.36030.000.000.002.00
384840622010.02.12 20:24sell0.10eurusd1.36060.00001.35862010.02.12 21:001.36030.000.000.003.00
384849302010.02.12 21:00sell0.10eurusd1.36040.00001.35842010.02.12 21:011.36020.000.000.002.00
384848782010.02.12 20:59sell0.10eurusd1.36040.00001.35842010.02.12 21:011.36020.000.000.002.00
384848922010.02.12 20:59sell0.10eurusd1.36040.00001.35842010.02.12 21:011.36020.000.000.002.00
384850272010.02.12 21:02sell0.10eurusd1.36060.00001.35862010.02.12 21:051.36040.000.000.002.00
384850142010.02.12 21:02sell0.10eurusd1.36060.00001.35862010.02.12 21:051.36040.000.000.002.00
384850192010.02.12 21:02sell0.10eurusd1.36060.00001.35862010.02.12 21:051.36040.000.000.002.00
384848652010.02.12 21:02sell0.10eurusd1.36061.36351.36012010.02.12 21:051.36040.000.000.002.00
384850882010.02.12 21:06sell0.10eurusd1.36040.00001.35842010.02.15 08:031.35840.000.00-0.5920.00
384850902010.02.12 21:06sell0.10eurusd1.36040.00001.35842010.02.15 08:031.35840.000.00-0.5920.00
384842122010.02.12 20:30sell0.10eurusd1.36040.00001.35842010.02.15 08:031.35840.000.00-0.5920.00
384842192010.02.12 20:31sell0.10eurusd1.36040.00001.35842010.02.15 08:031.35840.000.00-0.5920.00
384850252010.02.12 21:02sell0.10eurusd1.36050.00001.35852010.02.15 08:031.35850.000.00-0.5920.00
384842162010.02.12 20:31sell0.10eurusd1.36040.00001.35842010.02.15 08:031.35840.000.00-0.5920.00
384850172010.02.12 21:02sell0.10eurusd1.36050.00001.35852010.02.15 08:031.35850.000.00-0.5920.00
384850342010.02.12 21:03sell0.10eurusd1.36050.00001.35852010.02.15 08:031.35850.000.00-0.5920.00
384850072010.02.12 21:02sell0.10eurusd1.36050.00001.35852010.02.15 08:031.35850.000.00-0.5920.00
384850052010.02.12 21:02sell0.10eurusd1.36040.00001.35842010.02.15 08:031.35840.000.00-0.5920.00
384850892010.02.12 21:06sell0.10eurusd1.36030.00001.35832010.02.15 08:101.35830.000.00-0.5920.00
384849992010.02.12 21:02sell0.10eurusd1.36030.00001.35832010.02.15 08:101.35830.000.00-0.5920.00
384848802010.02.12 20:59sell0.10eurusd1.36030.00001.35832010.02.15 08:101.35830.000.00-0.5920.00
384849922010.02.12 21:01sell0.10eurusd1.36030.00001.35832010.02.15 08:101.35830.000.00-0.5920.00
384849152010.02.12 21:00sell0.10eurusd1.36030.00001.35832010.02.15 08:101.35830.000.00-0.5920.00
384848722010.02.12 20:59sell0.10eurusd1.36030.00001.35832010.02.15 08:101.35830.000.00-0.5920.00
384850862010.02.12 21:06sell0.10eurusd1.36030.00001.35832010.02.15 08:101.35830.000.00-0.5920.00
384849812010.02.12 21:01sell0.10eurusd1.36020.00001.35822010.02.15 08:111.35820.000.00-0.5920.00
384849842010.02.12 21:01sell0.10eurusd1.36010.00001.35812010.02.15 08:111.35810.000.00-0.5920.00
384849672010.02.12 21:01sell0.10eurusd1.36010.00001.35812010.02.15 08:111.35810.000.00-0.5920.00
384849962010.02.12 21:01sell0.10eurusd1.36020.00001.35822010.02.15 08:111.35820.000.00-0.5920.00
384849592010.02.12 21:00sell0.10eurusd1.36010.00001.35812010.02.15 08:111.35810.000.00-0.5920.00
384849572010.02.12 21:00sell0.10eurusd1.36020.00001.35822010.02.15 08:111.35820.000.00-0.5920.00
384849492010.02.12 21:00sell0.10eurusd1.36020.00001.35822010.02.15 08:111.35820.000.00-0.5920.00
384849872010.02.12 21:01sell0.10eurusd1.36020.00001.35822010.02.15 08:111.35820.000.00-0.5920.00
384849722010.02.12 21:01sell0.10eurusd1.36020.00001.35822010.02.15 08:111.35820.000.00-0.5920.00
384849632010.02.12 21:00sell0.10eurusd1.36000.00001.35802010.02.15 08:111.35800.000.00-0.5920.00
384829742010.02.12 19:57buy0.10eurusd1.36231.35271.36432010.02.16 06:391.36430.000.00-0.0220.00
384829852010.02.12 19:57buy0.10eurusd1.36231.35271.36432010.02.16 06:391.36430.000.00-0.0220.00
384829942010.02.12 19:58buy0.10eurusd1.36231.35271.36432010.02.16 06:391.36430.000.00-0.0220.00
384829632010.02.12 19:57buy0.10eurusd1.36231.35271.36432010.02.16 06:391.36430.000.00-0.0220.00
384833452010.02.12 20:05buy0.10eurusd1.36240.00001.36442010.02.16 06:401.36440.000.00-0.0220.00
384833592010.02.12 20:05buy0.10eurusd1.36240.00001.36442010.02.16 06:401.36440.000.00-0.0220.00
384830782010.02.12 20:00buy0.10eurusd1.36241.35271.36442010.02.16 06:401.36440.000.00-0.0220.00
384832672010.02.12 20:03buy0.10eurusd1.36250.00001.36452010.02.16 06:401.36450.000.00-0.0220.00
384832782010.02.12 20:04buy0.10eurusd1.36250.00001.36452010.02.16 06:401.36450.000.00-0.0220.00
384833342010.02.12 20:05buy0.10eurusd1.36250.00001.36452010.02.16 06:401.36450.000.00-0.0220.00
384832732010.02.12 20:03buy0.10eurusd1.36250.00001.36452010.02.16 06:401.36450.000.00-0.0220.00
384833552010.02.12 20:05buy0.10eurusd1.36250.00001.36452010.02.16 06:401.36450.000.00-0.0220.00
384833262010.02.12 20:05buy0.10eurusd1.36250.00001.36452010.02.16 06:401.36450.000.00-0.0220.00
384832352010.02.12 20:02buy0.10eurusd1.36250.00001.36452010.02.16 06:401.36450.000.00-0.0220.00
384833102010.02.12 20:04buy0.10eurusd1.36250.00001.36452010.02.16 06:401.36450.000.00-0.0220.00
384831932010.02.12 20:01buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384833212010.02.12 20:05buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384833082010.02.12 20:04buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384831962010.02.12 20:01buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384831642010.02.12 20:00buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384833302010.02.12 20:05buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384832792010.02.12 20:04buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384832382010.02.12 20:02buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384832052010.02.12 20:02buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384832642010.02.12 20:03buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384832752010.02.12 20:03buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384833372010.02.12 20:05buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384832212010.02.12 20:02buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384832242010.02.12 20:02buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384831812010.02.12 20:01buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384832692010.02.12 20:03buy0.10eurusd1.36260.00001.36462010.02.16 06:571.36460.000.00-0.0220.00
384832802010.02.12 20:04buy0.10eurusd1.36270.00001.36472010.02.16 07:391.36470.000.00-0.0220.00
384833022010.02.12 20:04buy0.10eurusd1.36270.00001.36472010.02.16 07:391.36470.000.00-0.0220.00
384831942010.02.12 20:01buy0.10eurusd1.36270.00001.36472010.02.16 07:391.36470.000.00-0.0220.00
384832022010.02.12 20:02buy0.10eurusd1.36270.00001.36472010.02.16 07:391.36470.000.00-0.0220.00
384832232010.02.12 20:02buy0.10eurusd1.36270.00001.36472010.02.16 07:391.36470.000.00-0.0220.00
384831862010.02.12 20:01buy0.10eurusd1.36270.00001.36472010.02.16 07:391.36470.000.00-0.0220.00
384832632010.02.12 20:03buy0.10eurusd1.36270.00001.36472010.02.16 07:391.36470.000.00-0.0220.00
384831792010.02.12 20:01buy0.10eurusd1.36270.00001.36472010.02.16 07:391.36470.000.00-0.0220.00
384832092010.02.12 20:02buy0.10eurusd1.36270.00001.36472010.02.16 07:391.36470.000.00-0.0220.00
384831542010.02.12 20:00buy0.10eurusd1.36270.00001.36472010.02.16 07:391.36470.000.00-0.0220.00
384831892010.02.12 20:01buy0.10eurusd1.36280.00001.36482010.02.16 07:391.36480.000.00-0.0220.00
384832152010.02.12 20:02buy0.10eurusd1.36280.00001.36482010.02.16 07:391.36480.000.00-0.0220.00
384813382010.02.12 19:13buy0.10eurusd1.36311.35361.36512010.02.16 07:401.36510.000.00-0.0220.00
384813312010.02.12 19:13buy0.10eurusd1.36311.35361.36512010.02.16 07:401.36510.000.00-0.0220.00
384813362010.02.12 19:13buy0.10eurusd1.36321.35361.36522010.02.16 07:401.36520.000.00-0.0220.00
384817332010.02.12 19:19buy0.10eurusd1.36360.00001.36562010.02.16 08:541.36560.000.00-0.0220.00
384817052010.02.12 19:18buy0.10eurusd1.36360.00001.36562010.02.16 08:541.36560.000.00-0.0220.00
384817322010.02.12 19:19buy0.10eurusd1.36360.00001.36562010.02.16 08:541.36560.000.00-0.0220.00
384817412010.02.12 19:19buy0.10eurusd1.36360.00001.36562010.02.16 08:541.36560.000.00-0.0220.00
384816302010.02.12 19:16buy0.10eurusd1.36370.00001.36572010.02.16 08:541.36570.000.00-0.0220.00
384816362010.02.12 19:16buy0.10eurusd1.36370.00001.36572010.02.16 08:541.36570.000.00-0.0220.00
384816542010.02.12 19:16buy0.10eurusd1.36370.00001.36572010.02.16 08:541.36570.000.00-0.0220.00
384817262010.02.12 19:19buy0.10eurusd1.36370.00001.36572010.02.16 08:541.36570.000.00-0.0220.00
384816652010.02.12 19:16buy0.10eurusd1.36370.00001.36572010.02.16 08:541.36570.000.00-0.0220.00
384816152010.02.12 19:16buy0.10eurusd1.36370.00001.36572010.02.16 08:541.36570.000.00-0.0220.00
384815602010.02.12 19:16buy0.10eurusd1.36370.00001.36572010.02.16 08:541.36570.000.00-0.0220.00
384817402010.02.12 19:19buy0.10eurusd1.36370.00001.36572010.02.16 08:541.36570.000.00-0.0220.00
384816192010.02.12 19:16buy0.10eurusd1.36380.00001.36582010.02.16 08:541.36580.000.00-0.0220.00
384816342010.02.12 19:16buy0.10eurusd1.36380.00001.36582010.02.16 08:541.36580.000.00-0.0220.00
384816512010.02.12 19:16buy0.10eurusd1.36380.00001.36582010.02.16 08:541.36580.000.00-0.0220.00
384816632010.02.12 19:16buy0.10eurusd1.36380.00001.36582010.02.16 08:541.36580.000.00-0.0220.00
384816062010.02.12 19:16buy0.10eurusd1.36380.00001.36582010.02.16 08:541.36580.000.00-0.0220.00
385540482010.02.16 15:55buy0.10eurusd1.36631.35641.36832010.02.16 15:551.36650.000.000.002.00
385540542010.02.16 15:55buy0.10eurusd1.36640.00001.36842010.02.16 15:551.36660.000.000.002.00
385540532010.02.16 15:55buy0.10eurusd1.36650.00001.36852010.02.16 15:551.36670.000.000.002.00
385540602010.02.16 15:55buy0.10eurusd1.36650.00001.36852010.02.16 15:551.36670.000.000.002.00
385540232010.02.16 15:54buy0.10eurusd1.36650.00001.36852010.02.16 15:551.36670.000.000.002.00
385540692010.02.16 15:55buy0.10eurusd1.36660.00001.36862010.02.16 15:551.36680.000.000.002.00
385542012010.02.16 15:56buy0.10eurusd1.36681.35691.36882010.02.16 15:571.36700.000.000.002.00
385542182010.02.16 15:57buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 15:571.36710.000.000.002.00
385541982010.02.16 15:56buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 15:571.36710.000.000.002.00
385541652010.02.16 15:56buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 15:571.36710.000.000.002.00
385541772010.02.16 15:56buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 15:571.36710.000.000.002.00
385541252010.02.16 15:56buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 15:571.36710.000.000.002.00
385541502010.02.16 15:56buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 15:571.36710.000.000.002.00
385542262010.02.16 15:57buy0.10eurusd1.36700.00001.36902010.02.16 15:571.36720.000.000.002.00
385542362010.02.16 15:57buy0.10eurusd1.36700.00001.36902010.02.16 15:571.36720.000.000.002.00
385541842010.02.16 15:56buy0.10eurusd1.36700.00001.36902010.02.16 15:571.36720.000.000.002.00
385541962010.02.16 15:56buy0.10eurusd1.36700.00001.36902010.02.16 15:571.36720.000.000.002.00
385541722010.02.16 15:56buy0.10eurusd1.36700.00001.36902010.02.16 15:571.36720.000.000.002.00
385541572010.02.16 15:56buy0.10eurusd1.36700.00001.36902010.02.16 15:571.36720.000.000.002.00
385541412010.02.16 15:56buy0.10eurusd1.36700.00001.36902010.02.16 15:571.36720.000.000.002.00
385544192010.02.16 15:59buy0.10eurusd1.36661.35671.36862010.02.16 16:001.36680.000.000.002.00
385544072010.02.16 15:59buy0.10eurusd1.36661.35671.36862010.02.16 16:001.36680.000.000.002.00
385545332010.02.16 16:00buy0.10eurusd1.36670.00001.36872010.02.16 16:001.36710.000.000.004.00
385545152010.02.16 16:00buy0.10eurusd1.36690.00001.36892010.02.16 16:001.36710.000.000.002.00
385544702010.02.16 16:00buy0.10eurusd1.36680.00001.36882010.02.16 16:001.36710.000.000.003.00
385544402010.02.16 16:00buy0.10eurusd1.36670.00001.36872010.02.16 16:001.36710.000.000.004.00
385544372010.02.16 15:59buy0.10eurusd1.36680.00001.36882010.02.16 16:001.36710.000.000.003.00
385544312010.02.16 15:59buy0.10eurusd1.36681.35701.36882010.02.16 16:001.36700.000.000.002.00
385544282010.02.16 15:59buy0.10eurusd1.36671.35701.36872010.02.16 16:001.36700.000.000.003.00
385544242010.02.16 15:59buy0.10eurusd1.36671.35701.36872010.02.16 16:001.36700.000.000.003.00
385544262010.02.16 15:59buy0.10eurusd1.36681.35701.36882010.02.16 16:001.36700.000.000.002.00
385544052010.02.16 15:59buy0.10eurusd1.36671.35701.36872010.02.16 16:011.36700.000.000.003.00
385544152010.02.16 15:59buy0.10eurusd1.36671.35701.36872010.02.16 16:011.36700.000.000.003.00
385543832010.02.16 15:58buy0.10eurusd1.36681.35701.36882010.02.16 16:011.36700.000.000.002.00
385543752010.02.16 15:58buy0.10eurusd1.36671.35701.36872010.02.16 16:011.36700.000.000.003.00
385543592010.02.16 15:58buy0.10eurusd1.36681.35701.36882010.02.16 16:011.36700.000.000.002.00
385543702010.02.16 15:58buy0.10eurusd1.36681.35701.36882010.02.16 16:011.36700.000.000.002.00
385543402010.02.16 15:58buy0.10eurusd1.36681.35701.36882010.02.16 16:011.36700.000.000.002.00
385546692010.02.16 16:02buy0.10eurusd1.36671.35681.36872010.02.16 16:031.36690.000.000.002.00
385546762010.02.16 16:02buy0.10eurusd1.36671.35681.36872010.02.16 16:031.36690.000.000.002.00
385546572010.02.16 16:02buy0.10eurusd1.36671.35681.36872010.02.16 16:031.36690.000.000.002.00
385546922010.02.16 16:03buy0.10eurusd1.36681.35691.36882010.02.16 16:031.36700.000.000.002.00
385546792010.02.16 16:03buy0.10eurusd1.36681.35691.36882010.02.16 16:031.36700.000.000.002.00
385546662010.02.16 16:02buy0.10eurusd1.36681.35691.36882010.02.16 16:031.36700.000.000.002.00
385546712010.02.16 16:02buy0.10eurusd1.36681.35691.36882010.02.16 16:031.36700.000.000.002.00
385546512010.02.16 16:02buy0.10eurusd1.36681.35691.36882010.02.16 16:031.36700.000.000.002.00
385547542010.02.16 16:04buy0.10eurusd1.36690.00001.36892010.02.16 16:041.36710.000.000.002.00
385547382010.02.16 16:03buy0.10eurusd1.36690.00001.36892010.02.16 16:041.36710.000.000.002.00
385546942010.02.16 16:03buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 16:041.36710.000.000.002.00
385548142010.02.16 16:05buy0.10eurusd1.36670.00001.36872010.02.16 16:051.36690.000.000.002.00
385547902010.02.16 16:04buy0.10eurusd1.36670.00001.36872010.02.16 16:051.36690.000.000.002.00
385540382010.02.16 15:55sell0.10eurusd1.36661.36951.36612010.02.16 16:081.36610.000.000.005.00
385547952010.02.16 16:04buy0.10eurusd1.36680.00001.36882010.02.16 17:361.36880.000.000.0020.00
385547862010.02.16 16:04buy0.10eurusd1.36680.00001.36882010.02.16 17:361.36880.000.000.0020.00
385548222010.02.16 16:05buy0.10eurusd1.36680.00001.36882010.02.16 17:361.36880.000.000.0020.00
385543612010.02.16 15:58buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 17:361.36890.000.000.0020.00
385547472010.02.16 16:04buy0.10eurusd1.36700.00001.36902010.02.16 17:361.36900.000.000.0020.00
385546982010.02.16 16:03buy0.10eurusd1.36700.00001.36902010.02.16 17:361.36900.000.000.0020.00
385547602010.02.16 16:04buy0.10eurusd1.36700.00001.36902010.02.16 17:361.36900.000.000.0020.00
385543332010.02.16 15:58buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 17:361.36890.000.000.0020.00
385546292010.02.16 16:02buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 17:361.36890.000.000.0020.00
385546342010.02.16 16:02buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 17:361.36890.000.000.0020.00
385546882010.02.16 16:03buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 17:361.36890.000.000.0020.00
385546402010.02.16 16:02buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 17:361.36890.000.000.0020.00
385547782010.02.16 16:04buy0.10eurusd1.36700.00001.36902010.02.16 17:361.36900.000.000.0020.00
385548262010.02.16 16:05buy0.10eurusd1.36690.00001.36892010.02.16 17:361.36890.000.000.0020.00
385547842010.02.16 16:04buy0.10eurusd1.36690.00001.36892010.02.16 17:361.36890.000.000.0020.00
385543532010.02.16 15:58buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 17:361.36890.000.000.0020.00
385547132010.02.16 16:03buy0.10eurusd1.36700.00001.36902010.02.16 17:361.36900.000.000.0020.00
385543322010.02.16 15:58buy0.10eurusd1.36700.00001.36902010.02.16 17:361.36900.000.000.0020.00
385544362010.02.16 15:59buy0.10eurusd1.36691.35701.36892010.02.16 17:361.36890.000.000.0020.00
385546362010.02.16 16:02buy0.10eurusd1.36710.00001.36912010.02.16 17:361.36910.000.000.0020.00
385543262010.02.16 15:58buy0.10eurusd1.36710.00001.36912010.02.16 17:361.36910.000.000.0020.00
385542572010.02.16 15:57buy0.10eurusd1.36710.00001.36912010.02.16 17:361.36910.000.000.0020.00
385542442010.02.16 15:57buy0.10eurusd1.36710.00001.36912010.02.16 17:361.36910.000.000.0020.00
385547072010.02.16 16:03buy0.10eurusd1.36710.00001.36912010.02.16 17:361.36910.000.000.0020.00
385547632010.02.16 16:04buy0.10eurusd1.36710.00001.36912010.02.16 17:361.36910.000.000.0020.00
385547142010.02.16 16:03buy0.10eurusd1.36710.00001.36912010.02.16 17:361.36910.000.000.0020.00
385547342010.02.16 16:03buy0.10eurusd1.36710.00001.36912010.02.16 17:361.36910.000.000.0020.00
385547192010.02.16 16:03buy0.10eurusd1.36710.00001.36912010.02.16 17:361.36910.000.000.0020.00
385547182010.02.16 16:03buy0.10eurusd1.36720.00001.36922010.02.16 17:451.36920.000.000.0020.00
385543182010.02.16 15:58buy0.10eurusd1.36720.00001.36922010.02.16 17:451.36920.000.000.0020.00
385543132010.02.16 15:58buy0.10eurusd1.36730.00001.36932010.02.16 17:451.36930.000.000.0020.00
385542692010.02.16 15:57buy0.10eurusd1.36720.00001.36922010.02.16 17:451.36920.000.000.0020.00
385547312010.02.16 16:03buy0.10eurusd1.36720.00001.36922010.02.16 17:451.36920.000.000.0020.00
384360142010.02.11 23:31buy0.10eurusd1.36930.00001.37132010.02.16 17:491.37130.000.00-0.0320.00
384360072010.02.11 23:31buy0.10eurusd1.36930.00001.37132010.02.16 17:491.37130.000.00-0.0320.00
384359702010.02.11 23:30buy0.10eurusd1.36930.00001.37132010.02.16 17:491.37130.000.00-0.0320.00
384359572010.02.11 23:30buy0.10eurusd1.36920.00001.37122010.02.16 17:491.37120.000.00-0.0320.00
384359902010.02.11 23:30buy0.10eurusd1.36940.00001.37142010.02.16 18:161.37140.000.00-0.0320.00
384360032010.02.11 23:31buy0.10eurusd1.36940.00001.37142010.02.16 18:161.37140.000.00-0.0320.00
384359842010.02.11 23:30buy0.10eurusd1.36940.00001.37142010.02.16 18:161.37140.000.00-0.0320.00
384360102010.02.11 23:31buy0.10eurusd1.36940.00001.37142010.02.16 18:161.37140.000.00-0.0320.00
384360642010.02.11 23:32buy0.10eurusd1.36940.00001.37142010.02.16 18:161.37140.000.00-0.0320.00
384360192010.02.11 23:31buy0.10eurusd1.36940.00001.37142010.02.16 18:161.37140.000.00-0.0320.00
385707272010.02.16 20:14sell0.10eurusd1.37560.00001.37362010.02.16 20:151.37540.000.000.002.00
385708742010.02.16 20:16buy0.10eurusd1.37551.36571.37752010.02.16 20:191.37570.000.000.002.00
385708432010.02.16 20:16buy0.10eurusd1.37551.36571.37752010.02.16 20:191.37570.000.000.002.00
385708032010.02.16 20:15buy0.10eurusd1.37551.36571.37752010.02.16 20:191.37570.000.000.002.00
385707972010.02.16 20:15buy0.10eurusd1.37551.36571.37752010.02.16 20:191.37570.000.000.002.00
385710772010.02.16 20:25buy0.10eurusd1.37551.36581.37752010.02.16 20:291.37570.000.000.002.00
385710662010.02.16 20:25buy0.10eurusd1.37551.36581.37752010.02.16 20:291.37570.000.000.002.00
385710622010.02.16 20:25buy0.10eurusd1.37551.36581.37752010.02.16 20:291.37570.000.000.002.00
385710752010.02.16 20:25buy0.10eurusd1.37561.36571.37762010.02.16 20:311.37580.000.000.002.00
385710782010.02.16 20:25buy0.10eurusd1.37561.36571.37762010.02.16 20:311.37580.000.000.002.00
385710652010.02.16 20:25buy0.10eurusd1.37561.36571.37762010.02.16 20:311.37580.000.000.002.00
385710732010.02.16 20:25buy0.10eurusd1.37561.36571.37762010.02.16 20:311.37580.000.000.002.00
385710602010.02.16 20:25buy0.10eurusd1.37561.36571.37762010.02.16 20:311.37580.000.000.002.00
385710532010.02.16 20:24buy0.10eurusd1.37561.36581.37762010.02.16 20:311.37580.000.000.002.00
385709922010.02.16 20:22buy0.10eurusd1.37561.36581.37762010.02.16 20:311.37580.000.000.002.00
385709312010.02.16 20:18buy0.10eurusd1.37561.36581.37762010.02.16 20:311.37580.000.000.002.00
385711572010.02.16 20:28buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:321.37590.000.000.002.00
385710842010.02.16 20:26buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:321.37590.000.000.002.00
385710542010.02.16 20:25buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:321.37590.000.000.002.00
385710742010.02.16 20:25buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:321.37590.000.000.002.00
385710482010.02.16 20:24buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:321.37590.000.000.002.00
385710442010.02.16 20:24buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:321.37590.000.000.002.00
385710362010.02.16 20:24buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:331.37590.000.000.002.00
385709972010.02.16 20:22buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:331.37590.000.000.002.00
385709872010.02.16 20:22buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:331.37590.000.000.002.00
385709362010.02.16 20:18buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:331.37590.000.000.002.00
385709342010.02.16 20:18buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:331.37590.000.000.002.00
385709292010.02.16 20:18buy0.10eurusd1.37561.36591.37762010.02.16 20:331.37590.000.000.003.00
385709242010.02.16 20:18buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:331.37590.000.000.002.00
385709052010.02.16 20:17buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:331.37590.000.000.002.00
385709032010.02.16 20:17buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:331.37590.000.000.002.00
385708952010.02.16 20:17buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:331.37590.000.000.002.00
385708862010.02.16 20:17buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:331.37590.000.000.002.00
385708852010.02.16 20:17buy0.10eurusd1.37561.36591.37762010.02.16 20:331.37590.000.000.003.00
385708792010.02.16 20:17buy0.10eurusd1.37571.36591.37772010.02.16 20:331.37590.000.000.002.00
385708762010.02.16 20:16buy0.10eurusd1.37561.36591.37762010.02.16 20:331.37590.000.000.003.00
385713182010.02.16 20:34buy0.10eurusd1.37611.36641.37812010.02.16 20:361.37630.000.000.002.00
385713132010.02.16 20:34buy0.10eurusd1.37611.36641.37812010.02.16 20:361.37630.000.000.002.00
385713082010.02.16 20:34buy0.10eurusd1.37601.36641.37802010.02.16 20:361.37630.000.000.003.00
385712982010.02.16 20:34buy0.10eurusd1.37611.36641.37812010.02.16 20:361.37630.000.000.002.00
385712962010.02.16 20:33buy0.10eurusd1.37601.36641.37802010.02.16 20:361.37630.000.000.003.00
385712892010.02.16 20:33buy0.10eurusd1.37601.36641.37802010.02.16 20:361.37630.000.000.003.00
385712742010.02.16 20:32buy0.10eurusd1.37611.36641.37812010.02.16 20:361.37630.000.000.002.00
385712492010.02.16 20:31buy0.10eurusd1.37591.36641.37792010.02.16 20:361.37630.000.000.004.00
385712332010.02.16 20:31buy0.10eurusd1.37591.36641.37792010.02.16 20:361.37630.000.000.004.00
385711112010.02.16 20:27buy0.10eurusd1.37591.36641.37792010.02.16 20:361.37630.000.000.004.00
385711002010.02.16 20:26buy0.10eurusd1.37581.36641.37782010.02.16 20:361.37630.000.000.005.00
385712292010.02.16 20:31buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:401.37620.000.000.004.00
385712202010.02.16 20:31buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:401.37620.000.000.004.00
385711462010.02.16 20:28buy0.10eurusd1.37591.36651.37792010.02.16 20:401.37620.000.000.003.00
385711602010.02.16 20:28buy0.10eurusd1.37591.36651.37792010.02.16 20:401.37620.000.000.003.00
385711432010.02.16 20:28buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37630.000.000.005.00
385711392010.02.16 20:28buy0.10eurusd1.37591.36651.37792010.02.16 20:421.37630.000.000.004.00
385711252010.02.16 20:27buy0.10eurusd1.37591.36651.37792010.02.16 20:421.37630.000.000.004.00
385711272010.02.16 20:28buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37630.000.000.005.00
385711162010.02.16 20:27buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37630.000.000.005.00
385710962010.02.16 20:26buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37630.000.000.005.00
385710472010.02.16 20:24buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37630.000.000.005.00
385713202010.02.16 20:34buy0.10eurusd1.37621.36651.37822010.02.16 20:421.37640.000.000.002.00
385713152010.02.16 20:34buy0.10eurusd1.37621.36651.37822010.02.16 20:421.37640.000.000.002.00
385710382010.02.16 20:24buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37640.000.000.006.00
385709992010.02.16 20:22buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37640.000.000.006.00
385710142010.02.16 20:23buy0.10eurusd1.37591.36651.37792010.02.16 20:421.37640.000.000.005.00
385709842010.02.16 20:20buy0.10eurusd1.37591.36651.37792010.02.16 20:421.37640.000.000.005.00
385709832010.02.16 20:20buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37640.000.000.006.00
385709752010.02.16 20:20buy0.10eurusd1.37591.36651.37792010.02.16 20:421.37640.000.000.005.00
385709702010.02.16 20:20buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37640.000.000.006.00
385709642010.02.16 20:20buy0.10eurusd1.37591.36651.37792010.02.16 20:421.37640.000.000.005.00
385709562010.02.16 20:19buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37640.000.000.006.00
385709622010.02.16 20:20buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37640.000.000.006.00
385709532010.02.16 20:19buy0.10eurusd1.37591.36651.37792010.02.16 20:421.37640.000.000.005.00
385709352010.02.16 20:18buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37640.000.000.006.00
385709382010.02.16 20:18buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37640.000.000.006.00
385709162010.02.16 20:18buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37640.000.000.006.00
385708922010.02.16 20:17buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37640.000.000.006.00
385708982010.02.16 20:17buy0.10eurusd1.37581.36651.37782010.02.16 20:421.37640.000.000.006.00
385723402010.02.16 21:15sell0.10eurusd1.37600.00001.37402010.02.16 21:591.37570.000.000.003.00
385723392010.02.16 21:15sell0.10eurusd1.37590.00001.37392010.02.16 21:591.37570.000.000.002.00
385723352010.02.16 21:15sell0.10eurusd1.37600.00001.37402010.02.16 21:591.37570.000.000.003.00
385723292010.02.16 21:15sell0.10eurusd1.37590.00001.37392010.02.16 21:591.37570.000.000.002.00
385723212010.02.16 21:14sell0.10eurusd1.37590.00001.37392010.02.16 21:591.37570.000.000.002.00
385723172010.02.16 21:14sell0.10eurusd1.37610.00001.37412010.02.16 21:591.37570.000.000.004.00
385723142010.02.16 21:14sell0.10eurusd1.37610.00001.37412010.02.16 21:591.37570.000.000.004.00
385723092010.02.16 21:14sell0.10eurusd1.37610.00001.37412010.02.16 21:591.37570.000.000.004.00
385723102010.02.16 21:14sell0.10eurusd1.37600.00001.37402010.02.16 21:591.37570.000.000.003.00
385723012010.02.16 21:14sell0.10eurusd1.37610.00001.37412010.02.16 21:591.37570.000.000.004.00
385723332010.02.16 21:15sell0.10eurusd1.37580.00001.37382010.02.16 22:001.37560.000.000.002.00
385723252010.02.16 21:15sell0.10eurusd1.37580.00001.37382010.02.16 22:001.37550.000.000.003.00
385722962010.02.16 21:13sell0.10eurusd1.37610.00001.37412010.02.16 22:001.37550.000.000.006.00
385708002010.02.16 20:17sell0.10eurusd1.37561.37851.37512010.02.16 22:011.37540.000.000.002.00
385733462010.02.16 22:03buy0.10eurusd1.37581.36601.37782010.02.16 22:081.37600.000.000.002.00
385718532010.02.16 20:56buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385718472010.02.16 20:54buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385717512010.02.16 20:49buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385718422010.02.16 20:54buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385718262010.02.16 20:53buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385714892010.02.16 20:40buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385718252010.02.16 20:52buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385718212010.02.16 20:52buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385715122010.02.16 20:40buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385718192010.02.16 20:52buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385715402010.02.16 20:41buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385718162010.02.16 20:52buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385715442010.02.16 20:41buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385715502010.02.16 20:42buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385718132010.02.16 20:52buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385718092010.02.16 20:52buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385715702010.02.16 20:42buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385715872010.02.16 20:43buy0.10eurusd1.37631.36641.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385715952010.02.16 20:43buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385715982010.02.16 20:43buy0.10eurusd1.37631.36641.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385716022010.02.16 20:43buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385716052010.02.16 20:43buy0.10eurusd1.37631.36641.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385716062010.02.16 20:43buy0.10eurusd1.37621.36641.37822010.02.17 10:061.37820.000.000.0020.00
385716142010.02.16 20:43buy0.10eurusd1.37631.36641.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385716162010.02.16 20:43buy0.10eurusd1.37621.36631.37822010.02.17 10:061.37820.000.000.0020.00
385716282010.02.16 20:44buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385716342010.02.16 20:44buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385716392010.02.16 20:44buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385716412010.02.16 20:44buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385716512010.02.16 20:45buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385716532010.02.16 20:45buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385716552010.02.16 20:45buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385716602010.02.16 20:45buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385716752010.02.16 20:45buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385717132010.02.16 20:47buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385717142010.02.16 20:47buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385717202010.02.16 20:48buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385717222010.02.16 20:48buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385717252010.02.16 20:48buy0.10eurusd1.37621.36631.37822010.02.17 10:061.37820.000.000.0020.00
385717292010.02.16 20:48buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385717302010.02.16 20:48buy0.10eurusd1.37621.36631.37822010.02.17 10:061.37820.000.000.0020.00
385717372010.02.16 20:48buy0.10eurusd1.37621.36631.37822010.02.17 10:061.37820.000.000.0020.00
385717382010.02.16 20:48buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385717392010.02.16 20:48buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385718062010.02.16 20:52buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385717992010.02.16 20:51buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385717982010.02.16 20:51buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385717532010.02.16 20:49buy0.10eurusd1.37621.36631.37822010.02.17 10:061.37820.000.000.0020.00
385717602010.02.16 20:50buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385717682010.02.16 20:50buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385717732010.02.16 20:50buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385717742010.02.16 20:50buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385717772010.02.16 20:50buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385717812010.02.16 20:51buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385717852010.02.16 20:51buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385717922010.02.16 20:51buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385717962010.02.16 20:51buy0.10eurusd1.37640.00001.37842010.02.17 10:061.37840.000.000.0020.00
385718492010.02.16 20:54buy0.10eurusd1.37630.00001.37832010.02.17 10:061.37830.000.000.0020.00
385717462010.02.16 20:49buy0.10eurusd1.37650.00001.37852010.02.17 10:061.37850.000.000.0020.00
385718042010.02.16 20:52buy0.10eurusd1.37650.00001.37852010.02.17 10:061.37850.000.000.0020.00
385717402010.02.16 20:49buy0.10eurusd1.37650.00001.37852010.02.17 10:061.37850.000.000.0020.00
385715622010.02.16 20:42buy0.10eurusd1.37650.00001.37852010.02.17 10:061.37850.000.000.0020.00
385715522010.02.16 20:42buy0.10eurusd1.37650.00001.37852010.02.17 10:061.37850.000.000.0020.00
385715422010.02.16 20:41buy0.10eurusd1.37650.00001.37852010.02.17 10:061.37850.000.000.0020.00
385715142010.02.16 20:40buy0.10eurusd1.37650.00001.37852010.02.17 10:061.37850.000.000.0020.00
385715062010.02.16 20:40buy0.10eurusd1.37650.00001.37852010.02.17 10:061.37850.000.000.0020.00
385715022010.02.16 20:40buy0.10eurusd1.37650.00001.37852010.02.17 10:061.37850.000.000.0020.00
385713982010.02.16 20:36buy0.10eurusd1.37650.00001.37852010.02.17 10:061.37850.000.000.0020.00
385714012010.02.16 20:36buy0.10eurusd1.37660.00001.37862010.02.17 10:471.37860.000.000.0020.00
385733442010.02.16 22:03sell0.10eurusd1.37560.00001.37362010.02.17 12:311.37360.000.000.0020.00
385733302010.02.16 22:01sell0.10eurusd1.37550.00001.37352010.02.17 12:311.37350.000.000.0020.00
385707482010.02.16 20:14sell0.10eurusd1.37530.00001.37332010.02.17 12:571.37330.000.000.0020.00
385707542010.02.16 20:14sell0.10eurusd1.37520.00001.37322010.02.17 12:571.37320.000.000.0020.00
385707612010.02.16 20:14sell0.10eurusd1.37530.00001.37332010.02.17 12:571.37330.000.000.0020.00
385708022010.02.16 20:15sell0.10eurusd1.37530.00001.37332010.02.17 12:571.37330.000.000.0020.00
385708092010.02.16 20:15sell0.10eurusd1.37520.00001.37322010.02.17 12:571.37320.000.000.0020.00
385707682010.02.16 20:14sell0.10eurusd1.37520.00001.37322010.02.17 12:571.37320.000.000.0020.00
385708242010.02.16 20:15sell0.10eurusd1.37520.00001.37322010.02.17 12:571.37320.000.000.0020.00
385708422010.02.16 20:16sell0.10eurusd1.37530.00001.37332010.02.17 12:571.37330.000.000.0020.00
385708482010.02.16 20:16sell0.10eurusd1.37520.00001.37322010.02.17 12:571.37320.000.000.0020.00
385708722010.02.16 20:16sell0.10eurusd1.37530.00001.37332010.02.17 12:571.37330.000.000.0020.00
385708752010.02.16 20:16sell0.10eurusd1.37540.00001.37342010.02.17 12:571.37340.000.000.0020.00
385708842010.02.16 20:17sell0.10eurusd1.37540.00001.37342010.02.17 12:571.37340.000.000.0020.00
385709282010.02.16 20:18sell0.10eurusd1.37540.00001.37342010.02.17 12:571.37340.000.000.0020.00
385709302010.02.16 20:18sell0.10eurusd1.37540.00001.37342010.02.17 12:571.37340.000.000.0020.00
385731852010.02.16 21:59sell0.10eurusd1.37530.00001.37332010.02.17 12:571.37330.000.000.0020.00
385732852010.02.16 22:00sell0.10eurusd1.37540.00001.37342010.02.17 12:571.37340.000.000.0020.00
385732872010.02.16 22:00sell0.10eurusd1.37530.00001.37332010.02.17 12:571.37330.000.000.0020.00
385732912010.02.16 22:00sell0.10eurusd1.37540.00001.37342010.02.17 12:571.37340.000.000.0020.00
385732952010.02.16 22:00sell0.10eurusd1.37520.00001.37322010.02.17 12:571.37320.000.000.0020.00
385733052010.02.16 22:01sell0.10eurusd1.37530.00001.37332010.02.17 12:571.37330.000.000.0020.00
385733122010.02.16 22:01sell0.10eurusd1.37540.00001.37342010.02.17 12:571.37340.000.000.0020.00
385733152010.02.16 22:01sell0.10eurusd1.37530.00001.37332010.02.17 12:571.37330.000.000.0020.00
385733202010.02.16 22:01sell0.10eurusd1.37530.00001.37332010.02.17 12:571.37330.000.000.0020.00
385733222010.02.16 22:01sell0.10eurusd1.37540.00001.37342010.02.17 12:571.37340.000.000.0020.00
385707912010.02.16 20:15sell0.10eurusd1.37530.00001.37332010.02.17 12:571.37330.000.000.0020.00
385733342010.02.16 22:03sell0.10eurusd1.37540.00001.37342010.02.17 12:571.37340.000.000.0020.00
385733372010.02.16 22:03sell0.10eurusd1.37540.00001.37342010.02.17 12:571.37340.000.000.0020.00
385708222010.02.16 20:15sell0.10eurusd1.37510.00001.37312010.02.17 12:571.37310.000.000.0020.00
385935422010.02.17 13:31sell0.20eurusd1.37200.00001.37002010.02.17 13:331.37180.000.000.004.00
385934722010.02.17 13:29sell0.20eurusd1.37200.00001.37002010.02.17 13:331.37180.000.000.004.00
385934702010.02.17 13:29sell0.20eurusd1.37210.00001.37012010.02.17 13:351.37180.000.000.006.00
385934682010.02.17 13:29sell0.20eurusd1.37200.00001.37002010.02.17 13:351.37180.000.000.004.00
385934662010.02.17 13:29sell0.20eurusd1.37200.00001.37002010.02.17 13:351.37180.000.000.004.00
385940172010.02.17 13:39buy0.20eurusd1.37221.36241.37422010.02.17 14:441.37240.000.000.004.00
385940102010.02.17 13:39buy0.20eurusd1.37221.36241.37422010.02.17 14:441.37240.000.000.004.00
385939812010.02.17 13:38buy0.20eurusd1.37221.36241.37422010.02.17 14:441.37240.000.000.004.00
385939902010.02.17 13:38buy0.20eurusd1.37221.36241.37422010.02.17 14:441.37240.000.000.004.00
385940622010.02.17 13:40buy0.20eurusd1.37231.36251.37432010.02.17 14:441.37250.000.000.004.00
385940512010.02.17 13:39buy0.20eurusd1.37231.36251.37432010.02.17 14:441.37250.000.000.004.00
385940052010.02.17 13:39buy0.20eurusd1.37231.36251.37432010.02.17 14:441.37250.000.000.004.00
385940212010.02.17 13:39buy0.20eurusd1.37231.36251.37432010.02.17 14:441.37250.000.000.004.00
385940672010.02.17 13:40buy0.20eurusd1.37241.36281.37442010.02.17 14:451.37280.000.000.008.00
385940762010.02.17 13:40buy0.20eurusd1.37251.36281.37452010.02.17 14:451.37280.000.000.006.00
385940582010.02.17 13:40buy0.20eurusd1.37241.36281.37442010.02.17 14:451.37280.000.000.008.00
385940492010.02.17 13:39buy0.20eurusd1.37241.36281.37442010.02.17 14:451.37280.000.000.008.00
385940302010.02.17 13:39buy0.20eurusd1.37241.36281.37442010.02.17 14:451.37280.000.000.008.00
385965012010.02.17 14:42sell0.20eurusd1.37230.00001.37032010.02.17 15:161.37210.000.000.004.00
385965082010.02.17 14:42sell0.20eurusd1.37220.00001.37022010.02.17 15:171.37200.000.000.004.00
385940152010.02.17 13:39sell0.20eurusd1.37190.00001.36992010.02.17 15:221.37170.000.000.004.00
385939882010.02.17 13:38sell0.20eurusd1.37190.00001.36992010.02.17 15:221.37170.000.000.004.00
385939772010.02.17 13:38sell0.20eurusd1.37190.00001.36992010.02.17 15:221.37170.000.000.004.00
385939522010.02.17 13:38sell0.20eurusd1.37190.00001.36992010.02.17 15:221.37170.000.000.004.00
385939342010.02.17 13:37sell0.20eurusd1.37190.00001.36992010.02.17 15:221.37170.000.000.004.00
385938052010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37190.00001.36992010.02.17 15:221.37170.000.000.004.00
385937942010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37190.00001.36992010.02.17 15:221.37170.000.000.004.00
385935592010.02.17 13:31sell0.20eurusd1.37190.00001.36992010.02.17 15:221.37170.000.000.004.00
385935442010.02.17 13:31sell0.20eurusd1.37190.00001.36992010.02.17 15:221.37170.000.000.004.00
385935182010.02.17 13:30sell0.20eurusd1.37190.00001.36992010.02.17 15:221.37170.000.000.004.00
385935352010.02.17 13:30sell0.20eurusd1.37190.00001.36992010.02.17 15:221.37170.000.000.004.00
385934752010.02.17 13:29sell0.20eurusd1.37190.00001.36992010.02.17 15:221.37170.000.000.004.00
385934562010.02.17 13:29sell0.20eurusd1.37190.00001.36992010.02.17 15:221.37170.000.000.004.00
385707432010.02.17 16:02buy0.10eurusd1.37041.36751.37092010.02.17 16:051.37090.000.000.005.00
385934992010.02.17 13:30sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385939472010.02.17 13:38sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385939622010.02.17 13:38sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385938022010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385939702010.02.17 13:38sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385937912010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385935542010.02.17 13:31sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385934542010.02.17 13:29sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385935402010.02.17 13:31sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385939322010.02.17 13:37sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385935302010.02.17 13:30sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385939192010.02.17 13:37sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385935112010.02.17 13:30sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385938102010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37180.00001.36982010.02.17 16:161.36980.000.000.0040.00
385938412010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37160.00001.36962010.02.17 16:161.36960.000.000.0040.00
385938252010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37170.00001.36972010.02.17 16:161.36970.000.000.0040.00
385938202010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37160.00001.36962010.02.17 16:161.36960.000.000.0040.00
385938132010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37170.00001.36972010.02.17 16:161.36970.000.000.0040.00
385937972010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37170.00001.36972010.02.17 16:161.36970.000.000.0040.00
385937852010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37170.00001.36972010.02.17 16:161.36970.000.000.0040.00
385937782010.02.17 13:34sell0.20eurusd1.37160.00001.36962010.02.17 16:161.36960.000.000.0040.00
385938982010.02.17 13:37sell0.20eurusd1.37160.00001.36962010.02.17 16:161.36960.000.000.0040.00
385939132010.02.17 13:37sell0.20eurusd1.37170.00001.36972010.02.17 16:161.36970.000.000.0040.00
385937732010.02.17 13:34sell0.20eurusd1.37170.00001.36972010.02.17 16:161.36970.000.000.0040.00
385939252010.02.17 13:37sell0.20eurusd1.37160.00001.36962010.02.17 16:161.36960.000.000.0040.00
385939282010.02.17 13:37sell0.20eurusd1.37170.00001.36972010.02.17 16:161.36970.000.000.0040.00
385937552010.02.17 13:34sell0.20eurusd1.37160.00001.36962010.02.17 16:161.36960.000.000.0040.00
385937512010.02.17 13:34sell0.20eurusd1.37170.00001.36972010.02.17 16:161.36970.000.000.0040.00
385939422010.02.17 13:37sell0.20eurusd1.37170.00001.36972010.02.17 16:161.36970.000.000.0040.00
385937402010.02.17 13:34sell0.20eurusd1.37160.00001.36962010.02.17 16:161.36960.000.000.0040.00
385937212010.02.17 13:33sell0.20eurusd1.37160.00001.36962010.02.17 16:161.36960.000.000.0040.00
385936852010.02.17 13:33sell0.20eurusd1.37160.00001.36962010.02.17 16:161.36960.000.000.0040.00
385939662010.02.17 13:38sell0.20eurusd1.37170.00001.36972010.02.17 16:161.36970.000.000.0040.00
385936672010.02.17 13:33sell0.20eurusd1.37160.00001.36962010.02.17 16:161.36960.000.000.0040.00
385936402010.02.17 13:33sell0.20eurusd1.37160.00001.36962010.02.17 16:161.36960.000.000.0040.00
385935982010.02.17 13:33sell0.20eurusd1.37170.00001.36972010.02.17 16:161.36970.000.000.0040.00
385935672010.02.17 13:31sell0.20eurusd1.37170.00001.36972010.02.17 16:161.36970.000.000.0040.00
385935022010.02.17 13:30sell0.20eurusd1.37170.00001.36972010.02.17 16:161.36970.000.000.0040.00
385938912010.02.17 13:37sell0.20eurusd1.37150.00001.36952010.02.17 16:161.36950.000.000.0040.00
385936572010.02.17 13:33sell0.20eurusd1.37150.00001.36952010.02.17 16:161.36950.000.000.0040.00
385938872010.02.17 13:37sell0.20eurusd1.37150.00001.36952010.02.17 16:161.36950.000.000.0040.00
385936732010.02.17 13:33sell0.20eurusd1.37150.00001.36952010.02.17 16:161.36950.000.000.0040.00
385938812010.02.17 13:36sell0.20eurusd1.37150.00001.36952010.02.17 16:161.36950.000.000.0040.00
385937162010.02.17 13:33sell0.20eurusd1.37150.00001.36952010.02.17 16:161.36950.000.000.0040.00
385938422010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37150.00001.36952010.02.17 16:161.36950.000.000.0040.00
385938352010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37150.00001.36952010.02.17 16:161.36950.000.000.0040.00
385937292010.02.17 13:34sell0.20eurusd1.37150.00001.36952010.02.17 16:161.36950.000.000.0040.00
385938322010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37150.00001.36952010.02.17 16:161.36950.000.000.0040.00
385938832010.02.17 13:36sell0.20eurusd1.37140.00001.36942010.02.17 16:221.36940.000.000.0040.00
385938892010.02.17 13:37sell0.20eurusd1.37140.00001.36942010.02.17 16:221.36940.000.000.0040.00
385938332010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37140.00001.36942010.02.17 16:221.36940.000.000.0040.00
385938452010.02.17 13:35sell0.20eurusd1.37140.00001.36942010.02.17 16:221.36940.000.000.0040.00
386590052010.02.18 17:55sell0.20eurusd1.36261.36551.36212010.02.18 18:011.36210.000.000.0010.00
  0.00 0.00 -97.22 12 138.60
Closed P/L: 12 041.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
386589942010.02.18 17:49buy0.20eurusd1.36241.35271.3644 1.36090.000.000.00-30.00
386590002010.02.18 17:49buy0.20eurusd1.36251.35271.3645 1.36090.000.000.00-32.00
386590132010.02.18 17:49buy0.20eurusd1.36231.35271.3643 1.36090.000.000.00-28.00
386590142010.02.18 17:49buy0.20eurusd1.36221.35271.3642 1.36090.000.000.00-26.00
386590182010.02.18 17:49buy0.20eurusd1.36231.35271.3643 1.36090.000.000.00-28.00
386590242010.02.18 17:50buy0.20eurusd1.36221.35271.3642 1.36090.000.000.00-26.00
386590422010.02.18 17:50buy0.20eurusd1.36231.35271.3643 1.36090.000.000.00-28.00
386590442010.02.18 17:50buy0.20eurusd1.36221.35271.3642 1.36090.000.000.00-26.00
386590462010.02.18 17:50buy0.20eurusd1.36211.35271.3641 1.36090.000.000.00-24.00
386590482010.02.18 17:50buy0.20eurusd1.36221.35271.3642 1.36090.000.000.00-26.00
386590532010.02.18 17:51buy0.20eurusd1.36231.35271.3643 1.36090.000.000.00-28.00
386590542010.02.18 17:51buy0.20eurusd1.36221.35271.3642 1.36090.000.000.00-26.00
386590562010.02.18 17:51buy0.20eurusd1.36231.35271.3643 1.36090.000.000.00-28.00
386590582010.02.18 17:51buy0.20eurusd1.36241.35271.3644 1.36090.000.000.00-30.00
386590602010.02.18 17:51buy0.20eurusd1.36231.35271.3643 1.36090.000.000.00-28.00
386590622010.02.18 17:51buy0.20eurusd1.36221.35271.3642 1.36090.000.000.00-26.00
386590632010.02.18 17:51buy0.20eurusd1.36231.35271.3643 1.36090.000.000.00-28.00
386590642010.02.18 17:51buy0.20eurusd1.36221.35271.3642 1.36090.000.000.00-26.00
386590722010.02.18 17:53buy0.20eurusd1.36241.35271.3644 1.36090.000.000.00-30.00
386590742010.02.18 17:53buy0.20eurusd1.36221.35271.3642 1.36090.000.000.00-26.00
386590752010.02.18 17:53buy0.20eurusd1.36241.35271.3644 1.36090.000.000.00-30.00
386590812010.02.18 17:53buy0.20eurusd1.36251.35271.3645 1.36090.000.000.00-32.00
386590852010.02.18 17:54buy0.20eurusd1.36241.35271.3644 1.36090.000.000.00-30.00
386590882010.02.18 17:54buy0.20eurusd1.36251.35271.3645 1.36090.000.000.00-32.00
386590932010.02.18 17:54buy0.20eurusd1.36241.35271.3644 1.36090.000.000.00-30.00
386590962010.02.18 17:54buy0.20eurusd1.36251.35271.3645 1.36090.000.000.00-32.00
386590982010.02.18 17:55buy0.20eurusd1.36241.35271.3644 1.36090.000.000.00-30.00
386591052010.02.18 17:55buy0.20eurusd1.36261.35271.3646 1.36090.000.000.00-34.00
386591092010.02.18 17:55buy0.20eurusd1.36251.35271.3645 1.36090.000.000.00-32.00
386591132010.02.18 17:55buy0.20eurusd1.36261.35271.3646 1.36090.000.000.00-34.00
386591242010.02.18 17:55buy0.20eurusd1.36270.00001.3647 1.36090.000.000.00-36.00
386591382010.02.18 17:55buy0.20eurusd1.36270.00001.3647 1.36090.000.000.00-36.00
386591592010.02.18 17:56buy0.20eurusd1.36280.00001.3648 1.36090.000.000.00-38.00
386591632010.02.18 17:56buy0.20eurusd1.36290.00001.3649 1.36090.000.000.00-40.00
386591692010.02.18 17:56buy0.20eurusd1.36280.00001.3648 1.36090.000.000.00-38.00
386591712010.02.18 17:56buy0.20eurusd1.36280.00001.3648 1.36090.000.000.00-38.00
386591802010.02.18 17:57buy0.20eurusd1.36270.00001.3647 1.36090.000.000.00-36.00
386591832010.02.18 17:57buy0.20eurusd1.36261.35271.3646 1.36090.000.000.00-34.00
386591882010.02.18 17:57buy0.20eurusd1.36251.35271.3645 1.36090.000.000.00-32.00
386591912010.02.18 17:57buy0.20eurusd1.36261.35271.3646 1.36090.000.000.00-34.00
386591942010.02.18 17:57buy0.20eurusd1.36251.35271.3645 1.36090.000.000.00-32.00
386592062010.02.18 17:57buy0.20eurusd1.36260.00001.3646 1.36090.000.000.00-34.00
386592072010.02.18 17:57buy0.20eurusd1.36251.35271.3645 1.36090.000.000.00-32.00
386592092010.02.18 17:58buy0.20eurusd1.36260.00001.3646 1.36090.000.000.00-34.00
386592132010.02.18 17:58buy0.20eurusd1.36251.35271.3645 1.36090.000.000.00-32.00
386592162010.02.18 17:58buy0.20eurusd1.36260.00001.3646 1.36090.000.000.00-34.00
386592262010.02.18 17:58buy0.20eurusd1.36270.00001.3647 1.36090.000.000.00-36.00
386592282010.02.18 17:58buy0.20eurusd1.36260.00001.3646 1.36090.000.000.00-34.00
386592302010.02.18 17:58buy0.20eurusd1.36270.00001.3647 1.36090.000.000.00-36.00
386673452010.02.18 20:44buy0.20eurusd1.36051.35131.3625 1.36090.000.000.008.00
  0.00 0.00 0.00 -1 524.00
 Floating P/L: -1 524.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 12 041.38 Floating P/L: -1 524.00 Margin: 2 724.85
Balance: 17 041.38 Equity: 15 517.38 Free Margin: 12 792.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 13 499.56 Gross Loss: 1 458.18 Total Net Profit: 12 041.38
Profit Factor: 9.26 Expected Payoff: 8.41  
Absolute Drawdown: 53.00 Maximal Drawdown: 733.08 (8.41%) Relative Drawdown: 8.41% (733.08)
 
Total Trades: 1431 Short Positions (won %): 694 (93.08%) Long Positions (won %): 737 (89.28%)
Profit Trades (% of total): 1304 (91.13%) Loss trades (% of total): 127 (8.87%)
Largest profit trade: 40.00 loss trade: -92.01
Average profit trade: 10.35 loss trade: -11.48
Maximum consecutive wins ($): 702 (9 054.51) consecutive losses ($): 46 (-451.00)
Maximal consecutive profit (count): 9 054.51 (702) consecutive loss (count): -733.08 (9)
Average consecutive wins: 119 consecutive losses: 12