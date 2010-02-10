Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000874972
|Name: So Many Pips
|Currency: USD
|2010 February 18, 20:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38357223
|2010.02.10 15:49
|balance
|Deposit
|5 000.00
|38357286
|2010.02.10 15:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3760
|2010.02.10 15:50
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38357294
|2010.02.10 15:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3760
|2010.02.10 15:51
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38357306
|2010.02.10 15:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|1.3763
|2010.02.10 15:51
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38357316
|2010.02.10 15:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|1.3763
|2010.02.10 15:51
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38357323
|2010.02.10 15:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3745
|0.0000
|1.3765
|2010.02.10 15:51
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38357334
|2010.02.10 15:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|1.3763
|2010.02.10 15:51
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38357341
|2010.02.10 15:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|1.3763
|2010.02.10 15:51
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38357350
|2010.02.10 15:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3761
|2010.02.10 15:51
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38357358
|2010.02.10 15:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3761
|2010.02.10 15:52
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38357363
|2010.02.10 15:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|1.3763
|2010.02.10 15:52
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38357369
|2010.02.10 15:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3761
|2010.02.10 15:52
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38357391
|2010.02.10 15:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3761
|2010.02.10 15:52
|1.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|38357396
|2010.02.10 15:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3742
|0.0000
|1.3762
|2010.02.10 15:52
|1.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38357406
|2010.02.10 15:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3745
|0.0000
|1.3765
|2010.02.10 15:53
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38357417
|2010.02.10 15:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3745
|0.0000
|1.3765
|2010.02.10 15:53
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38357435
|2010.02.10 15:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|1.3763
|2010.02.10 15:53
|1.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38357440
|2010.02.10 15:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3744
|0.0000
|1.3764
|2010.02.10 15:53
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|38357447
|2010.02.10 15:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3760
|2010.02.10 15:53
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38357459
|2010.02.10 15:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.10 15:53
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38357464
|2010.02.10 15:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3757
|2010.02.10 15:54
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38357488
|2010.02.10 15:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3761
|2010.02.10 15:57
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|38357492
|2010.02.10 15:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3760
|2010.02.10 15:58
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|38357482
|2010.02.10 15:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3735
|1.3706
|1.3740
|2010.02.10 15:58
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|38357676
|2010.02.10 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3744
|0.0000
|1.3724
|2010.02.10 16:00
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357846
|2010.02.10 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3745
|1.3646
|1.3765
|2010.02.10 16:02
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357841
|2010.02.10 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3745
|1.3646
|1.3765
|2010.02.10 16:02
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357834
|2010.02.10 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3745
|1.3646
|1.3765
|2010.02.10 16:02
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357844
|2010.02.10 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3746
|0.0000
|1.3766
|2010.02.10 16:02
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357883
|2010.02.10 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3748
|1.3655
|1.3768
|2010.02.10 16:05
|1.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357873
|2010.02.10 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3748
|1.3655
|1.3768
|2010.02.10 16:05
|1.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357851
|2010.02.10 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3747
|1.3655
|1.3767
|2010.02.10 16:05
|1.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38357836
|2010.02.10 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3746
|1.3655
|1.3766
|2010.02.10 16:05
|1.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38357819
|2010.02.10 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3746
|1.3655
|1.3766
|2010.02.10 16:05
|1.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38357666
|2010.02.10 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3742
|0.0000
|1.3722
|2010.02.10 16:15
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38357660
|2010.02.10 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3721
|2010.02.10 16:15
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358323
|2010.02.10 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 16:15
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358319
|2010.02.10 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3720
|2010.02.10 16:15
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358314
|2010.02.10 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3721
|2010.02.10 16:15
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38358310
|2010.02.10 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3720
|2010.02.10 16:15
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358304
|2010.02.10 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3720
|2010.02.10 16:15
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38357845
|2010.02.10 16:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|1.3723
|2010.02.10 16:15
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38357840
|2010.02.10 16:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|1.3723
|2010.02.10 16:15
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38357832
|2010.02.10 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|1.3723
|2010.02.10 16:15
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38357831
|2010.02.10 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3742
|0.0000
|1.3722
|2010.02.10 16:15
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38357810
|2010.02.10 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3742
|0.0000
|1.3722
|2010.02.10 16:15
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38357795
|2010.02.10 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3721
|2010.02.10 16:15
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357685
|2010.02.10 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3721
|2010.02.10 16:15
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357683
|2010.02.10 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3742
|0.0000
|1.3722
|2010.02.10 16:15
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38357679
|2010.02.10 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|1.3723
|2010.02.10 16:16
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38357674
|2010.02.10 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|1.3723
|2010.02.10 16:16
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38358451
|2010.02.10 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 16:17
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358448
|2010.02.10 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 16:17
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358438
|2010.02.10 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 16:17
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358435
|2010.02.10 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 16:17
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358432
|2010.02.10 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 16:17
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358431
|2010.02.10 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 16:17
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358428
|2010.02.10 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 16:17
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38358424
|2010.02.10 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 16:18
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38358419
|2010.02.10 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 16:18
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38358416
|2010.02.10 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 16:21
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38358410
|2010.02.10 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 16:21
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358409
|2010.02.10 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 16:21
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358406
|2010.02.10 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 16:21
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358404
|2010.02.10 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 16:21
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38357635
|2010.02.10 15:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 16:21
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358403
|2010.02.10 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 16:22
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38358399
|2010.02.10 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 16:22
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358398
|2010.02.10 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 16:22
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358396
|2010.02.10 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 16:22
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358390
|2010.02.10 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 16:23
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358386
|2010.02.10 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 16:23
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358324
|2010.02.10 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 16:23
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38357782
|2010.02.10 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3720
|2010.02.10 16:23
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38358335
|2010.02.10 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 16:23
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357653
|2010.02.10 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 16:23
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38358359
|2010.02.10 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 16:23
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358346
|2010.02.10 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 16:23
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357649
|2010.02.10 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3720
|2010.02.10 16:24
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38357647
|2010.02.10 15:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 16:24
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38357637
|2010.02.10 15:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 16:24
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357631
|2010.02.10 15:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 16:24
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358875
|2010.02.10 16:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 16:25
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358870
|2010.02.10 16:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 16:25
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358865
|2010.02.10 16:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 16:25
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358860
|2010.02.10 16:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 16:25
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358824
|2010.02.10 16:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 16:25
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358740
|2010.02.10 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 16:25
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358565
|2010.02.10 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 16:25
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358456
|2010.02.10 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 16:25
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358360
|2010.02.10 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 16:25
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358356
|2010.02.10 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 16:25
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358340
|2010.02.10 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 16:25
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358951
|2010.02.10 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 16:26
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38358938
|2010.02.10 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3729
|0.0000
|1.3709
|2010.02.10 16:26
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358934
|2010.02.10 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 16:26
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38358929
|2010.02.10 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 16:26
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38358913
|2010.02.10 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3729
|0.0000
|1.3709
|2010.02.10 16:26
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358904
|2010.02.10 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 16:26
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358896
|2010.02.10 16:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 16:26
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358855
|2010.02.10 16:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 16:26
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38358853
|2010.02.10 16:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 16:26
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358835
|2010.02.10 16:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 16:26
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358808
|2010.02.10 16:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358799
|2010.02.10 16:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358784
|2010.02.10 16:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358766
|2010.02.10 16:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38358761
|2010.02.10 16:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358758
|2010.02.10 16:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358755
|2010.02.10 16:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358728
|2010.02.10 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38358580
|2010.02.10 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358576
|2010.02.10 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358569
|2010.02.10 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358562
|2010.02.10 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358547
|2010.02.10 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358500
|2010.02.10 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358495
|2010.02.10 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357627
|2010.02.10 15:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38357623
|2010.02.10 15:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 16:27
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38359047
|2010.02.10 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.10 16:27
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358907
|2010.02.10 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 16:27
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38358773
|2010.02.10 16:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 16:27
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38358703
|2010.02.10 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 16:27
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38358585
|2010.02.10 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 16:29
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358556
|2010.02.10 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 16:29
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358538
|2010.02.10 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 16:29
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357621
|2010.02.10 15:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 16:30
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38357608
|2010.02.10 15:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 16:30
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38357605
|2010.02.10 15:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 16:30
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38357588
|2010.02.10 15:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 16:30
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357585
|2010.02.10 15:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 16:30
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38358515
|2010.02.10 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 16:30
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358498
|2010.02.10 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 16:30
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38358465
|2010.02.10 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 16:30
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38357591
|2010.02.10 15:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 16:30
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38357624
|2010.02.10 16:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3735
|1.3706
|1.3740
|2010.02.10 16:34
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|38360129
|2010.02.10 16:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3636
|1.3755
|2010.02.10 16:49
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38360123
|2010.02.10 16:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3636
|1.3755
|2010.02.10 16:49
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38360020
|2010.02.10 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3637
|1.3756
|2010.02.10 16:49
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38360004
|2010.02.10 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 17:03
|1.3711
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359216
|2010.02.10 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3729
|0.0000
|1.3709
|2010.02.10 17:09
|1.3709
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359993
|2010.02.10 16:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 17:09
|1.3708
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38358588
|2010.02.10 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3729
|0.0000
|1.3709
|2010.02.10 17:09
|1.3709
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38358700
|2010.02.10 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3729
|0.0000
|1.3709
|2010.02.10 17:09
|1.3709
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38358611
|2010.02.10 16:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 17:09
|1.3708
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359259
|2010.02.10 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.10 17:09
|1.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359180
|2010.02.10 16:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.10 17:09
|1.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359166
|2010.02.10 16:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.10 17:09
|1.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359160
|2010.02.10 16:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|1.3706
|2010.02.10 17:09
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359150
|2010.02.10 16:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|1.3706
|2010.02.10 17:09
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359050
|2010.02.10 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|1.3706
|2010.02.10 17:09
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359036
|2010.02.10 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|1.3706
|2010.02.10 17:09
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359132
|2010.02.10 16:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|1.3706
|2010.02.10 17:09
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359174
|2010.02.10 16:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|1.3706
|2010.02.10 17:09
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38358630
|2010.02.10 16:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|1.3706
|2010.02.10 17:09
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38358652
|2010.02.10 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3705
|2010.02.10 17:09
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359124
|2010.02.10 16:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3705
|2010.02.10 17:09
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359033
|2010.02.10 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3705
|2010.02.10 17:09
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359017
|2010.02.10 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3705
|2010.02.10 17:09
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359158
|2010.02.10 16:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3705
|2010.02.10 17:09
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359112
|2010.02.10 16:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3705
|2010.02.10 17:09
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359137
|2010.02.10 16:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3705
|2010.02.10 17:09
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359092
|2010.02.10 16:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.10 17:09
|1.3704
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359288
|2010.02.10 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.10 17:09
|1.3704
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359274
|2010.02.10 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.10 17:09
|1.3704
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359118
|2010.02.10 16:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.10 17:09
|1.3704
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359027
|2010.02.10 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.10 17:09
|1.3704
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359013
|2010.02.10 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|1.3703
|2010.02.10 17:09
|1.3703
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359282
|2010.02.10 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|1.3703
|2010.02.10 17:09
|1.3703
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38359005
|2010.02.10 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|1.3703
|2010.02.10 17:09
|1.3703
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38358986
|2010.02.10 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|1.3702
|2010.02.10 17:11
|1.3702
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38367672
|2010.02.10 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3733
|1.3632
|1.3753
|2010.02.10 19:09
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38367669
|2010.02.10 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3732
|1.3632
|1.3752
|2010.02.10 19:09
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38367666
|2010.02.10 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3732
|1.3632
|1.3752
|2010.02.10 19:09
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38367663
|2010.02.10 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3731
|1.3643
|1.3751
|2010.02.10 19:11
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38367658
|2010.02.10 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3730
|1.3643
|1.3750
|2010.02.10 19:11
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38367656
|2010.02.10 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3731
|1.3643
|1.3751
|2010.02.10 19:11
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38367856
|2010.02.10 19:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3734
|1.3635
|1.3754
|2010.02.10 19:12
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38367871
|2010.02.10 19:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.10 19:13
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38367865
|2010.02.10 19:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.10 19:13
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38367864
|2010.02.10 19:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3640
|1.3756
|2010.02.10 19:13
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38367859
|2010.02.10 19:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3640
|1.3755
|2010.02.10 19:13
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38367851
|2010.02.10 19:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.10 19:13
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38367841
|2010.02.10 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3640
|1.3755
|2010.02.10 19:14
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368015
|2010.02.10 19:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3733
|1.3635
|1.3753
|2010.02.10 19:20
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38367995
|2010.02.10 19:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3733
|1.3635
|1.3753
|2010.02.10 19:20
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368034
|2010.02.10 19:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3734
|1.3635
|1.3754
|2010.02.10 19:20
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368030
|2010.02.10 19:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3734
|1.3635
|1.3754
|2010.02.10 19:20
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368012
|2010.02.10 19:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3734
|1.3635
|1.3754
|2010.02.10 19:20
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38367999
|2010.02.10 19:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3734
|1.3635
|1.3754
|2010.02.10 19:20
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368050
|2010.02.10 19:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3756
|2010.02.10 19:20
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368047
|2010.02.10 19:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3635
|1.3755
|2010.02.10 19:20
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38368044
|2010.02.10 19:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3635
|1.3756
|2010.02.10 19:20
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368042
|2010.02.10 19:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3635
|1.3755
|2010.02.10 19:20
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38368009
|2010.02.10 19:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3635
|1.3755
|2010.02.10 19:20
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38368005
|2010.02.10 19:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3635
|1.3755
|2010.02.10 19:20
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38367982
|2010.02.10 19:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3755
|2010.02.10 19:20
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38367960
|2010.02.10 19:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3756
|2010.02.10 19:20
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38367939
|2010.02.10 19:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3755
|2010.02.10 19:20
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38367934
|2010.02.10 19:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3756
|2010.02.10 19:20
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38367843
|2010.02.10 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3640
|1.3756
|2010.02.10 19:20
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38367837
|2010.02.10 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3640
|1.3756
|2010.02.10 19:20
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38367832
|2010.02.10 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3640
|1.3756
|2010.02.10 19:20
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368214
|2010.02.10 19:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3636
|1.3755
|2010.02.10 19:23
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368247
|2010.02.10 19:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3638
|1.3758
|2010.02.10 19:25
|1.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38368237
|2010.02.10 19:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3642
|1.3756
|2010.02.10 19:26
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368231
|2010.02.10 19:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3642
|1.3756
|2010.02.10 19:26
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368223
|2010.02.10 19:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3642
|1.3756
|2010.02.10 19:26
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368213
|2010.02.10 19:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3642
|1.3756
|2010.02.10 19:26
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368189
|2010.02.10 19:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3642
|1.3756
|2010.02.10 19:26
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368187
|2010.02.10 19:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3642
|1.3756
|2010.02.10 19:26
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368472
|2010.02.10 19:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|1.3643
|1.3761
|2010.02.10 19:29
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38368466
|2010.02.10 19:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|1.3643
|1.3760
|2010.02.10 19:29
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38368460
|2010.02.10 19:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3643
|1.3759
|2010.02.10 19:29
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38368442
|2010.02.10 19:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|1.3643
|1.3760
|2010.02.10 19:29
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38357484
|2010.02.10 19:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3749
|1.3778
|1.3744
|2010.02.10 19:31
|1.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|38358061
|2010.02.10 16:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3773
|2010.02.10 19:31
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|38358084
|2010.02.10 16:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3751
|0.0000
|1.3771
|2010.02.10 19:31
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38358095
|2010.02.10 16:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|1.3772
|2010.02.10 19:31
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38358098
|2010.02.10 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3773
|2010.02.10 19:31
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|38358104
|2010.02.10 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3773
|2010.02.10 19:31
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|38358107
|2010.02.10 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3751
|0.0000
|1.3771
|2010.02.10 19:31
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38358111
|2010.02.10 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|1.3772
|2010.02.10 19:31
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38358118
|2010.02.10 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3751
|0.0000
|1.3771
|2010.02.10 19:31
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38358124
|2010.02.10 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3750
|0.0000
|1.3770
|2010.02.10 19:31
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38358128
|2010.02.10 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3751
|0.0000
|1.3771
|2010.02.10 19:31
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38358129
|2010.02.10 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3749
|0.0000
|1.3769
|2010.02.10 19:31
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38358138
|2010.02.10 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3750
|0.0000
|1.3770
|2010.02.10 19:31
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38358139
|2010.02.10 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3749
|0.0000
|1.3769
|2010.02.10 19:31
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38358142
|2010.02.10 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3750
|0.0000
|1.3770
|2010.02.10 19:31
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38358145
|2010.02.10 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3750
|0.0000
|1.3770
|2010.02.10 19:31
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38358146
|2010.02.10 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3749
|0.0000
|1.3769
|2010.02.10 19:31
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38358153
|2010.02.10 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3748
|1.3649
|1.3768
|2010.02.10 19:31
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38358156
|2010.02.10 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3747
|1.3649
|1.3767
|2010.02.10 19:31
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38358171
|2010.02.10 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3748
|1.3649
|1.3768
|2010.02.10 19:31
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38358172
|2010.02.10 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3750
|0.0000
|1.3770
|2010.02.10 19:31
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38358175
|2010.02.10 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3750
|0.0000
|1.3770
|2010.02.10 19:31
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38358182
|2010.02.10 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3750
|0.0000
|1.3770
|2010.02.10 19:31
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|38358189
|2010.02.10 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3748
|1.3649
|1.3768
|2010.02.10 19:31
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38358193
|2010.02.10 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3747
|1.3649
|1.3767
|2010.02.10 19:31
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38358194
|2010.02.10 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3748
|1.3649
|1.3768
|2010.02.10 19:34
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38358196
|2010.02.10 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3748
|1.3649
|1.3768
|2010.02.10 19:34
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38358225
|2010.02.10 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3747
|1.3649
|1.3767
|2010.02.10 19:34
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38358227
|2010.02.10 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3748
|0.0000
|1.3768
|2010.02.10 19:35
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38358233
|2010.02.10 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3749
|0.0000
|1.3769
|2010.02.10 19:35
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38358236
|2010.02.10 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3748
|0.0000
|1.3768
|2010.02.10 19:35
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38358239
|2010.02.10 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3749
|0.0000
|1.3769
|2010.02.10 19:35
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38358240
|2010.02.10 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3748
|0.0000
|1.3768
|2010.02.10 19:35
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38358247
|2010.02.10 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3749
|0.0000
|1.3769
|2010.02.10 19:35
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38358257
|2010.02.10 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3746
|1.3647
|1.3766
|2010.02.10 19:35
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38358261
|2010.02.10 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3747
|0.0000
|1.3767
|2010.02.10 19:35
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38358263
|2010.02.10 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3746
|1.3647
|1.3766
|2010.02.10 19:35
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38358268
|2010.02.10 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3749
|0.0000
|1.3769
|2010.02.10 19:36
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|38358272
|2010.02.10 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3746
|0.0000
|1.3766
|2010.02.10 19:36
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38358275
|2010.02.10 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3747
|0.0000
|1.3767
|2010.02.10 19:36
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38358282
|2010.02.10 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3748
|0.0000
|1.3768
|2010.02.10 19:37
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|38358283
|2010.02.10 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3747
|0.0000
|1.3767
|2010.02.10 19:37
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|38358285
|2010.02.10 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3746
|0.0000
|1.3766
|2010.02.10 19:37
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|38358289
|2010.02.10 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3746
|0.0000
|1.3766
|2010.02.10 19:37
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|38358293
|2010.02.10 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3744
|1.3645
|1.3764
|2010.02.10 19:38
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38360029
|2010.02.10 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38360032
|2010.02.10 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3645
|1.3757
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38360036
|2010.02.10 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38360057
|2010.02.10 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3645
|1.3759
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|38360058
|2010.02.10 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38360061
|2010.02.10 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3645
|1.3757
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38360066
|2010.02.10 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38360069
|2010.02.10 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3645
|1.3759
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|38360072
|2010.02.10 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38360076
|2010.02.10 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3645
|1.3759
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|38360078
|2010.02.10 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38360084
|2010.02.10 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3645
|1.3759
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|38360094
|2010.02.10 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38360110
|2010.02.10 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3645
|1.3757
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38360118
|2010.02.10 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38360134
|2010.02.10 16:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3645
|1.3757
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38360145
|2010.02.10 16:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38360148
|2010.02.10 16:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3645
|1.3759
|2010.02.10 19:39
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|38367644
|2010.02.10 19:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 19:42
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|38367696
|2010.02.10 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3645
|1.3759
|2010.02.10 19:42
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|38367697
|2010.02.10 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3645
|1.3757
|2010.02.10 19:42
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38367705
|2010.02.10 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:42
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38367714
|2010.02.10 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3645
|1.3759
|2010.02.10 19:42
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|38367816
|2010.02.10 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|1.3645
|1.3761
|2010.02.10 19:42
|1.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|38367818
|2010.02.10 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|1.3645
|1.3761
|2010.02.10 19:42
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|38367822
|2010.02.10 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3645
|1.3759
|2010.02.10 19:42
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38367824
|2010.02.10 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:42
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38367830
|2010.02.10 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:42
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38367834
|2010.02.10 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3645
|1.3757
|2010.02.10 19:42
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38367882
|2010.02.10 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|1.3645
|1.3760
|2010.02.10 19:42
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38367888
|2010.02.10 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|1.3645
|1.3761
|2010.02.10 19:42
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38367897
|2010.02.10 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|1.3645
|1.3760
|2010.02.10 19:43
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38367914
|2010.02.10 19:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:43
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38367915
|2010.02.10 19:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3645
|1.3759
|2010.02.10 19:43
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38367919
|2010.02.10 19:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38367922
|2010.02.10 19:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3645
|1.3757
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38368164
|2010.02.10 19:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|1.3645
|1.3761
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|38368169
|2010.02.10 19:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3645
|1.3759
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38368171
|2010.02.10 19:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3645
|1.3759
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38368173
|2010.02.10 19:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38368200
|2010.02.10 19:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3645
|1.3757
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38368205
|2010.02.10 19:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38368207
|2010.02.10 19:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3645
|1.3757
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38368224
|2010.02.10 19:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3645
|1.3757
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38368235
|2010.02.10 19:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3645
|1.3757
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38368239
|2010.02.10 19:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3645
|1.3757
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38368241
|2010.02.10 19:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3645
|1.3758
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38368426
|2010.02.10 19:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|1.3645
|1.3760
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38368435
|2010.02.10 19:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3645
|1.3759
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38368507
|2010.02.10 19:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3744
|1.3645
|1.3764
|2010.02.10 19:43
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38369123
|2010.02.10 19:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|1.3710
|1.3744
|2010.02.10 19:49
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369291
|2010.02.10 19:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3721
|2010.02.10 19:51
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369283
|2010.02.10 19:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3721
|2010.02.10 19:51
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369133
|2010.02.10 19:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3720
|2010.02.10 19:59
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369494
|2010.02.10 19:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 19:59
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369492
|2010.02.10 19:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3720
|2010.02.10 19:59
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369142
|2010.02.10 19:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 19:59
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38369140
|2010.02.10 19:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 19:59
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38369137
|2010.02.10 19:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 19:59
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38369508
|2010.02.10 19:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 19:59
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369458
|2010.02.10 19:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 19:59
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369455
|2010.02.10 19:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:00
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369449
|2010.02.10 19:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3721
|2010.02.10 20:00
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369414
|2010.02.10 19:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3720
|2010.02.10 20:00
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369411
|2010.02.10 19:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3721
|2010.02.10 20:00
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369402
|2010.02.10 19:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3721
|2010.02.10 20:00
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369398
|2010.02.10 19:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3721
|2010.02.10 20:00
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369451
|2010.02.10 19:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:00
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369430
|2010.02.10 19:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:00
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369678
|2010.02.10 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 20:01
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369551
|2010.02.10 19:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 20:01
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369548
|2010.02.10 19:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:01
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38369542
|2010.02.10 19:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:01
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369534
|2010.02.10 19:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 20:01
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369511
|2010.02.10 19:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:01
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38369428
|2010.02.10 19:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:01
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38369426
|2010.02.10 19:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:01
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38369417
|2010.02.10 19:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:01
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38369391
|2010.02.10 19:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:01
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38369388
|2010.02.10 19:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:01
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38369387
|2010.02.10 19:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:02
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38369385
|2010.02.10 19:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38369383
|2010.02.10 19:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3720
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38369378
|2010.02.10 19:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38369374
|2010.02.10 19:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38369372
|2010.02.10 19:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38369352
|2010.02.10 19:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38369349
|2010.02.10 19:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38369344
|2010.02.10 19:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369334
|2010.02.10 19:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38369330
|2010.02.10 19:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38369276
|2010.02.10 19:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3720
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38369274
|2010.02.10 19:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38369271
|2010.02.10 19:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3721
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38369263
|2010.02.10 19:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3720
|2010.02.10 20:02
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38369262
|2010.02.10 19:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:03
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38369259
|2010.02.10 19:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:03
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38369357
|2010.02.10 19:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:03
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369251
|2010.02.10 19:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:03
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38369247
|2010.02.10 19:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:03
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369243
|2010.02.10 19:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:03
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369242
|2010.02.10 19:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:03
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38369238
|2010.02.10 19:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:03
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369236
|2010.02.10 19:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:03
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369180
|2010.02.10 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:03
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369135
|2010.02.10 19:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3720
|2010.02.10 20:03
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369801
|2010.02.10 20:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:04
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369230
|2010.02.10 19:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:04
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369228
|2010.02.10 19:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:04
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369223
|2010.02.10 19:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:04
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369216
|2010.02.10 19:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:04
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369212
|2010.02.10 19:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:04
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369210
|2010.02.10 19:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:04
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369208
|2010.02.10 19:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:04
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38369184
|2010.02.10 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:04
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369169
|2010.02.10 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:04
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369157
|2010.02.10 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:04
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369197
|2010.02.10 19:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:04
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369190
|2010.02.10 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:04
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369185
|2010.02.10 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:04
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369163
|2010.02.10 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:05
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369821
|2010.02.10 20:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 20:05
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369811
|2010.02.10 20:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 20:05
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369804
|2010.02.10 20:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 20:05
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369818
|2010.02.10 20:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 20:05
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369808
|2010.02.10 20:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 20:05
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38370006
|2010.02.10 20:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|1.3642
|1.3760
|2010.02.10 20:13
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369997
|2010.02.10 20:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|1.3642
|1.3760
|2010.02.10 20:13
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369990
|2010.02.10 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|1.3642
|1.3760
|2010.02.10 20:13
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369969
|2010.02.10 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|1.3642
|1.3760
|2010.02.10 20:13
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369289
|2010.02.10 19:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|1.3711
|1.3745
|2010.02.10 20:13
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38369126
|2010.02.10 20:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3747
|1.3776
|1.3742
|2010.02.10 20:14
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38369144
|2010.02.10 19:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:14
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|38369187
|2010.02.10 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:14
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|38369194
|2010.02.10 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:16
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|38369195
|2010.02.10 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:16
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|38369204
|2010.02.10 19:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:16
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|38369401
|2010.02.10 19:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3744
|0.0000
|1.3764
|2010.02.10 20:16
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38369409
|2010.02.10 19:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3744
|0.0000
|1.3764
|2010.02.10 20:16
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38369448
|2010.02.10 19:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3744
|0.0000
|1.3764
|2010.02.10 20:16
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38369450
|2010.02.10 19:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|1.3763
|2010.02.10 20:16
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|38369555
|2010.02.10 19:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 20:16
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369561
|2010.02.10 19:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 20:16
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|38369563
|2010.02.10 19:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 20:16
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369564
|2010.02.10 19:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 20:16
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|38369684
|2010.02.10 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 20:17
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369703
|2010.02.10 20:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 20:17
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|38369753
|2010.02.10 20:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 20:17
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|38369777
|2010.02.10 20:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 20:17
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|38369786
|2010.02.10 20:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 20:17
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|38369794
|2010.02.10 20:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 20:17
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369815
|2010.02.10 20:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 20:17
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|38369839
|2010.02.10 20:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 20:17
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|38369843
|2010.02.10 20:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 20:17
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|38369850
|2010.02.10 20:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 20:17
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|38369871
|2010.02.10 20:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 20:17
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369875
|2010.02.10 20:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 20:17
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|38369878
|2010.02.10 20:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:18
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369879
|2010.02.10 20:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 20:18
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|38369886
|2010.02.10 20:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:18
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369888
|2010.02.10 20:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:18
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|38369893
|2010.02.10 20:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:18
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369894
|2010.02.10 20:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:19
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|38369898
|2010.02.10 20:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:19
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|38369901
|2010.02.10 20:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:19
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|38369908
|2010.02.10 20:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:19
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369920
|2010.02.10 20:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:19
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|38369921
|2010.02.10 20:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 20:20
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|38369926
|2010.02.10 20:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 20:20
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|38369929
|2010.02.10 20:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 20:21
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|38369933
|2010.02.10 20:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:21
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|38369939
|2010.02.10 20:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:21
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|38369943
|2010.02.10 20:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:21
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369945
|2010.02.10 20:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:21
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369950
|2010.02.10 20:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:21
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369959
|2010.02.10 20:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3736
|0.0000
|1.3716
|2010.02.10 20:21
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|38369962
|2010.02.10 20:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:21
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369976
|2010.02.10 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|1.3643
|1.3761
|2010.02.10 20:21
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38369991
|2010.02.10 20:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:22
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38369999
|2010.02.10 20:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|1.3643
|1.3761
|2010.02.10 20:22
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38370009
|2010.02.10 20:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|1.3643
|1.3761
|2010.02.10 20:22
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38370023
|2010.02.10 20:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|1.3643
|1.3761
|2010.02.10 20:23
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38370025
|2010.02.10 20:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3742
|1.3643
|1.3762
|2010.02.10 20:24
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38370034
|2010.02.10 20:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|1.3643
|1.3761
|2010.02.10 20:24
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38370035
|2010.02.10 20:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3742
|1.3643
|1.3762
|2010.02.10 20:24
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38370042
|2010.02.10 20:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3741
|1.3643
|1.3761
|2010.02.10 20:24
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38370046
|2010.02.10 20:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3742
|1.3643
|1.3762
|2010.02.10 20:24
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38370618
|2010.02.10 20:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3747
|0.0000
|1.3767
|2010.02.10 20:30
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38370614
|2010.02.10 20:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3746
|1.3647
|1.3766
|2010.02.10 20:30
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38370090
|2010.02.10 20:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3742
|1.3713
|1.3747
|2010.02.10 20:33
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|38370913
|2010.02.10 20:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3742
|0.0000
|1.3722
|2010.02.10 20:36
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38370876
|2010.02.10 20:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|1.3721
|2010.02.10 20:37
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371013
|2010.02.10 20:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|1.3717
|2010.02.10 20:42
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38370990
|2010.02.10 20:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3718
|2010.02.10 20:42
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38370940
|2010.02.10 20:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:42
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38370846
|2010.02.10 20:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3719
|2010.02.10 20:42
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38370821
|2010.02.10 20:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3720
|2010.02.10 20:42
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38371204
|2010.02.10 20:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|1.3715
|2010.02.10 20:46
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371207
|2010.02.10 20:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 20:46
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371201
|2010.02.10 20:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 20:46
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371148
|2010.02.10 20:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 20:46
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371253
|2010.02.10 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 20:50
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371236
|2010.02.10 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 20:50
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371195
|2010.02.10 20:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 20:50
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371188
|2010.02.10 20:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 20:50
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371465
|2010.02.10 20:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 20:59
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371455
|2010.02.10 20:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 20:59
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371430
|2010.02.10 20:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 20:59
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38371428
|2010.02.10 20:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3714
|2010.02.10 20:59
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38371419
|2010.02.10 20:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 20:59
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371416
|2010.02.10 20:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 20:59
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371414
|2010.02.10 20:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 20:59
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38371388
|2010.02.10 20:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 20:59
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371319
|2010.02.10 20:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 20:59
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371255
|2010.02.10 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 20:59
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371785
|2010.02.10 21:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3638
|1.3756
|2010.02.10 21:06
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371960
|2010.02.10 21:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|1.3754
|2010.02.10 21:12
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38372057
|2010.02.10 21:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3637
|1.3755
|2010.02.10 21:18
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38372032
|2010.02.10 21:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3734
|1.3637
|1.3754
|2010.02.10 21:24
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38372055
|2010.02.10 21:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3637
|1.3755
|2010.02.10 21:25
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371988
|2010.02.10 21:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3640
|1.3755
|2010.02.10 21:29
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371980
|2010.02.10 21:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3640
|1.3755
|2010.02.10 21:29
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371958
|2010.02.10 21:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3640
|1.3755
|2010.02.10 21:29
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371929
|2010.02.10 21:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3640
|1.3755
|2010.02.10 21:29
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371926
|2010.02.10 21:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3640
|1.3755
|2010.02.10 21:29
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371724
|2010.02.10 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 21:37
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38372106
|2010.02.10 21:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3640
|1.3756
|2010.02.10 22:05
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38372073
|2010.02.10 21:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3640
|1.3756
|2010.02.10 22:05
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371990
|2010.02.10 21:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3640
|1.3756
|2010.02.10 22:05
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371985
|2010.02.10 21:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3640
|1.3756
|2010.02.10 22:05
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371871
|2010.02.10 21:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3640
|1.3756
|2010.02.10 22:05
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371743
|2010.02.10 21:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3736
|1.3640
|1.3756
|2010.02.10 22:06
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371718
|2010.02.10 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|1.3713
|2010.02.10 22:35
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371721
|2010.02.10 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 22:55
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371251
|2010.02.10 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 22:55
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371160
|2010.02.10 20:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 22:55
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371104
|2010.02.10 20:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|1.3712
|2010.02.10 22:59
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38372624
|2010.02.10 21:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 22:59
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38373733
|2010.02.10 22:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 22:59
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38372015
|2010.02.10 21:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 22:59
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38372038
|2010.02.10 21:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 22:59
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38372013
|2010.02.10 21:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 22:59
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371707
|2010.02.10 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 22:59
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371627
|2010.02.10 20:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 23:00
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371545
|2010.02.10 20:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 23:00
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371513
|2010.02.10 20:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 23:00
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371495
|2010.02.10 20:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 23:00
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371468
|2010.02.10 20:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 23:00
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371449
|2010.02.10 20:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 23:00
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371441
|2010.02.10 20:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 23:00
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371368
|2010.02.10 20:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 23:00
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371321
|2010.02.10 20:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 23:00
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371313
|2010.02.10 20:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 23:00
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371310
|2010.02.10 20:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 23:00
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371257
|2010.02.10 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 23:00
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371165
|2010.02.10 20:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3711
|2010.02.10 23:01
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38374063
|2010.02.10 22:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 23:01
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371939
|2010.02.10 21:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 23:01
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371703
|2010.02.10 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 23:01
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38374061
|2010.02.10 22:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3729
|0.0000
|1.3709
|2010.02.10 23:12
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371949
|2010.02.10 21:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3729
|0.0000
|1.3709
|2010.02.10 23:12
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371652
|2010.02.10 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 23:12
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38371692
|2010.02.10 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3729
|0.0000
|1.3709
|2010.02.10 23:12
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371618
|2010.02.10 20:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 23:13
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38371550
|2010.02.10 20:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 23:13
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38371522
|2010.02.10 20:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 23:13
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38371479
|2010.02.10 20:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 23:13
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38371365
|2010.02.10 20:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 23:13
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38371338
|2010.02.10 20:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 23:13
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38371307
|2010.02.10 20:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 23:13
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38371273
|2010.02.10 20:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 23:13
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38374353
|2010.02.10 23:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 23:13
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38374351
|2010.02.10 23:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 23:13
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38374347
|2010.02.10 23:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 23:13
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38374338
|2010.02.10 23:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 23:13
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38374235
|2010.02.10 23:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 23:13
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38374242
|2010.02.10 23:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 23:13
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38374197
|2010.02.10 23:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 23:13
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38374201
|2010.02.10 23:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 23:13
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38374162
|2010.02.10 23:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 23:13
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38374116
|2010.02.10 22:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 23:13
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371594
|2010.02.10 20:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 23:13
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38374052
|2010.02.10 22:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|1.3708
|2010.02.10 23:13
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38371509
|2010.02.10 20:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|1.3710
|2010.02.10 23:13
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38371887
|2010.02.10 21:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3639
|1.3758
|2010.02.11 02:30
|1.3758
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371891
|2010.02.10 21:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3639
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371894
|2010.02.10 21:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3639
|1.3758
|2010.02.11 02:30
|1.3758
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372471
|2010.02.10 21:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3639
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371902
|2010.02.10 21:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3639
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371847
|2010.02.10 21:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3640
|1.3758
|2010.02.11 02:30
|1.3758
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372467
|2010.02.10 21:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|1.3758
|2010.02.11 02:30
|1.3758
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372464
|2010.02.10 21:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3639
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372285
|2010.02.10 21:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371880
|2010.02.10 21:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372275
|2010.02.10 21:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371770
|2010.02.10 21:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3640
|1.3758
|2010.02.11 02:30
|1.3758
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371981
|2010.02.10 21:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371852
|2010.02.10 21:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372263
|2010.02.10 21:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371763
|2010.02.10 21:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3640
|1.3758
|2010.02.11 02:30
|1.3758
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372196
|2010.02.10 21:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371753
|2010.02.10 21:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371733
|2010.02.10 21:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372187
|2010.02.10 21:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3639
|1.3758
|2010.02.11 02:30
|1.3758
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371857
|2010.02.10 21:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3640
|1.3758
|2010.02.11 02:30
|1.3758
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371865
|2010.02.10 21:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371820
|2010.02.10 21:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3640
|1.3758
|2010.02.11 02:30
|1.3758
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371861
|2010.02.10 21:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372112
|2010.02.10 21:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372142
|2010.02.10 21:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3639
|1.3758
|2010.02.11 02:30
|1.3758
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372168
|2010.02.10 21:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3639
|1.3758
|2010.02.11 02:30
|1.3758
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371875
|2010.02.10 21:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3737
|1.3640
|1.3757
|2010.02.11 02:30
|1.3757
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372179
|2010.02.10 21:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38373186
|2010.02.10 22:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3760
|2010.02.11 02:30
|1.3760
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371757
|2010.02.10 21:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372219
|2010.02.10 21:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371767
|2010.02.10 21:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371818
|2010.02.10 21:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371822
|2010.02.10 21:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372333
|2010.02.10 21:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372440
|2010.02.10 21:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3760
|2010.02.11 02:30
|1.3760
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372449
|2010.02.10 21:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371837
|2010.02.10 21:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3760
|2010.02.11 02:30
|1.3760
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371838
|2010.02.10 21:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38371898
|2010.02.10 21:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38372154
|2010.02.10 21:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38373168
|2010.02.10 22:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3760
|2010.02.11 02:30
|1.3760
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38373169
|2010.02.10 22:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38373172
|2010.02.10 22:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|1.3760
|2010.02.11 02:30
|1.3760
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38373177
|2010.02.10 22:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38373184
|2010.02.10 22:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3759
|2010.02.11 02:30
|1.3759
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38370604
|2010.02.10 20:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3747
|1.3649
|1.3767
|2010.02.11 02:31
|1.3767
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38370419
|2010.02.11 01:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|1.3770
|1.3736
|2010.02.11 02:31
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|38370726
|2010.02.10 20:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3748
|0.0000
|1.3768
|2010.02.11 02:31
|1.3768
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38370574
|2010.02.10 20:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3750
|0.0000
|1.3770
|2010.02.11 02:32
|1.3770
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38370594
|2010.02.10 20:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3750
|0.0000
|1.3770
|2010.02.11 02:32
|1.3770
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38370576
|2010.02.10 20:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3751
|0.0000
|1.3771
|2010.02.11 02:32
|1.3771
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38370474
|2010.02.10 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3773
|2010.02.11 02:32
|1.3773
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38370514
|2010.02.10 20:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3773
|2010.02.11 02:32
|1.3773
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38370504
|2010.02.10 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3754
|0.0000
|1.3774
|2010.02.11 02:32
|1.3774
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38370568
|2010.02.10 20:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3751
|0.0000
|1.3771
|2010.02.11 02:32
|1.3771
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38370544
|2010.02.10 20:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3751
|0.0000
|1.3771
|2010.02.11 02:32
|1.3771
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38370481
|2010.02.10 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3773
|2010.02.11 02:32
|1.3773
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38370443
|2010.02.10 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|1.3772
|2010.02.11 02:32
|1.3772
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38374213
|2010.02.10 23:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.11 14:21
|1.3707
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38371600
|2010.02.10 20:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.11 14:21
|1.3707
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374348
|2010.02.10 23:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.11 14:21
|1.3707
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374232
|2010.02.10 23:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.11 14:21
|1.3707
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374122
|2010.02.10 22:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.11 14:21
|1.3707
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374108
|2010.02.10 22:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.11 14:21
|1.3707
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374239
|2010.02.10 23:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.11 14:21
|1.3707
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38371582
|2010.02.10 20:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.11 14:21
|1.3707
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374246
|2010.02.10 23:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.11 14:21
|1.3707
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374352
|2010.02.10 23:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|1.3707
|2010.02.11 14:21
|1.3707
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374231
|2010.02.10 23:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|1.3706
|2010.02.11 15:33
|1.3706
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374225
|2010.02.10 23:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|1.3706
|2010.02.11 15:33
|1.3706
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374209
|2010.02.10 23:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|1.3706
|2010.02.11 15:33
|1.3706
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374228
|2010.02.10 23:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3705
|2010.02.11 15:33
|1.3705
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374234
|2010.02.10 23:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|1.3706
|2010.02.11 15:33
|1.3706
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374538
|2010.02.10 23:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3705
|2010.02.11 15:33
|1.3705
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374390
|2010.02.10 23:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|1.3706
|2010.02.11 15:33
|1.3706
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374398
|2010.02.10 23:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3705
|2010.02.11 15:33
|1.3705
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374527
|2010.02.10 23:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|1.3706
|2010.02.11 15:33
|1.3706
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374521
|2010.02.10 23:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3705
|2010.02.11 15:33
|1.3705
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374516
|2010.02.10 23:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3705
|2010.02.11 15:33
|1.3705
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374439
|2010.02.10 23:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|1.3705
|2010.02.11 15:33
|1.3705
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374443
|2010.02.10 23:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.11 15:39
|1.3704
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374384
|2010.02.10 23:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.11 15:39
|1.3704
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374402
|2010.02.10 23:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.11 15:39
|1.3704
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374524
|2010.02.10 23:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.11 15:39
|1.3704
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374419
|2010.02.10 23:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.11 15:39
|1.3704
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374495
|2010.02.10 23:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.11 15:39
|1.3704
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374510
|2010.02.10 23:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.11 15:39
|1.3704
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374507
|2010.02.10 23:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.11 15:39
|1.3704
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374501
|2010.02.10 23:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|1.3704
|2010.02.11 15:39
|1.3704
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374502
|2010.02.10 23:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|1.3703
|2010.02.11 15:39
|1.3703
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374500
|2010.02.10 23:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|1.3703
|2010.02.11 15:39
|1.3703
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374509
|2010.02.10 23:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|1.3703
|2010.02.11 15:39
|1.3703
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374499
|2010.02.10 23:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|1.3703
|2010.02.11 15:39
|1.3703
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374482
|2010.02.10 23:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|1.3703
|2010.02.11 15:39
|1.3703
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374413
|2010.02.10 23:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|1.3703
|2010.02.11 15:39
|1.3703
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374480
|2010.02.10 23:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|1.3702
|2010.02.11 15:39
|1.3702
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374476
|2010.02.10 23:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|1.3702
|2010.02.11 15:39
|1.3702
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38374450
|2010.02.10 23:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|1.3703
|2010.02.11 15:39
|1.3703
|0.00
|0.00
|-1.77
|20.00
|38427586
|2010.02.11 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3644
|1.3547
|1.3664
|2010.02.11 19:05
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38427635
|2010.02.11 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3649
|0.0000
|1.3669
|2010.02.11 19:05
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38427631
|2010.02.11 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3549
|1.3668
|2010.02.11 19:05
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38427629
|2010.02.11 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3649
|0.0000
|1.3669
|2010.02.11 19:05
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38427611
|2010.02.11 19:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3647
|1.3549
|1.3667
|2010.02.11 19:05
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38427689
|2010.02.11 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3646
|1.3547
|1.3666
|2010.02.11 19:06
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38427592
|2010.02.11 19:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3645
|1.3549
|1.3665
|2010.02.11 19:06
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38427595
|2010.02.11 19:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3646
|1.3549
|1.3666
|2010.02.11 19:06
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38427584
|2010.02.11 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3645
|1.3549
|1.3665
|2010.02.11 19:06
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38427754
|2010.02.11 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3647
|1.3547
|1.3667
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38427750
|2010.02.11 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3646
|1.3551
|1.3666
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38427745
|2010.02.11 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3647
|1.3551
|1.3667
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38427742
|2010.02.11 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3646
|1.3551
|1.3666
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38427741
|2010.02.11 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3647
|1.3551
|1.3667
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38427735
|2010.02.11 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3649
|1.3551
|1.3669
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38427733
|2010.02.11 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3551
|1.3668
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38427738
|2010.02.11 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3551
|1.3668
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38427730
|2010.02.11 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3647
|1.3551
|1.3667
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38427726
|2010.02.11 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3551
|1.3668
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38427722
|2010.02.11 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3649
|1.3551
|1.3669
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38427546
|2010.02.11 19:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3644
|0.0000
|1.3624
|2010.02.11 19:09
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|38427718
|2010.02.11 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3551
|1.3668
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38427714
|2010.02.11 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3647
|1.3551
|1.3667
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38427712
|2010.02.11 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3551
|1.3668
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38427711
|2010.02.11 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3649
|1.3551
|1.3669
|2010.02.11 19:09
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38427704
|2010.02.11 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3554
|1.3668
|2010.02.11 19:09
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38427707
|2010.02.11 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3649
|1.3551
|1.3669
|2010.02.11 19:09
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38427699
|2010.02.11 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3554
|1.3668
|2010.02.11 19:09
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38427701
|2010.02.11 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3647
|1.3554
|1.3667
|2010.02.11 19:09
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38427694
|2010.02.11 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3647
|1.3554
|1.3667
|2010.02.11 19:09
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38427682
|2010.02.11 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3647
|1.3556
|1.3667
|2010.02.11 19:09
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|38427670
|2010.02.11 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3649
|1.3556
|1.3669
|2010.02.11 19:09
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38427680
|2010.02.11 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3556
|1.3668
|2010.02.11 19:09
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|38427663
|2010.02.11 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3650
|1.3556
|1.3670
|2010.02.11 19:09
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38427640
|2010.02.11 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3651
|1.3556
|1.3671
|2010.02.11 19:09
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38427637
|2010.02.11 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3650
|1.3556
|1.3670
|2010.02.11 19:09
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38427608
|2010.02.11 19:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3649
|1.3556
|1.3669
|2010.02.11 19:09
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38427604
|2010.02.11 19:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3648
|1.3558
|1.3668
|2010.02.11 19:10
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|38427851
|2010.02.11 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3658
|0.0000
|1.3678
|2010.02.11 19:10
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38427868
|2010.02.11 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3660
|1.3561
|1.3680
|2010.02.11 19:10
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38428031
|2010.02.11 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3658
|0.0000
|1.3678
|2010.02.11 20:22
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38428020
|2010.02.11 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3658
|0.0000
|1.3678
|2010.02.11 20:22
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38428019
|2010.02.11 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3659
|0.0000
|1.3679
|2010.02.11 20:24
|1.3679
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38428028
|2010.02.11 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3659
|0.0000
|1.3679
|2010.02.11 20:24
|1.3679
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38428021
|2010.02.11 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3659
|0.0000
|1.3679
|2010.02.11 20:24
|1.3679
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38428015
|2010.02.11 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3660
|0.0000
|1.3680
|2010.02.11 20:24
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38428022
|2010.02.11 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3660
|0.0000
|1.3680
|2010.02.11 20:24
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38428036
|2010.02.11 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3660
|0.0000
|1.3680
|2010.02.11 20:24
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38428004
|2010.02.11 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|1.3681
|2010.02.11 20:34
|1.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38427943
|2010.02.11 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3663
|0.0000
|1.3683
|2010.02.11 20:34
|1.3683
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38427967
|2010.02.11 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3663
|0.0000
|1.3683
|2010.02.11 20:34
|1.3683
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38427977
|2010.02.11 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3664
|0.0000
|1.3684
|2010.02.11 20:34
|1.3684
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38427979
|2010.02.11 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3664
|0.0000
|1.3684
|2010.02.11 20:34
|1.3684
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38427992
|2010.02.11 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3664
|0.0000
|1.3684
|2010.02.11 20:34
|1.3684
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38435781
|2010.02.11 23:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3683
|1.3584
|1.3703
|2010.02.11 23:29
|1.3685
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38435756
|2010.02.11 23:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3683
|1.3584
|1.3703
|2010.02.11 23:29
|1.3685
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38435766
|2010.02.11 23:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3683
|1.3584
|1.3703
|2010.02.11 23:29
|1.3685
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38435903
|2010.02.11 23:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3689
|1.3592
|1.3709
|2010.02.11 23:31
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38435809
|2010.02.11 23:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3686
|1.3592
|1.3706
|2010.02.11 23:31
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38435883
|2010.02.11 23:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3688
|1.3592
|1.3708
|2010.02.11 23:31
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38435792
|2010.02.11 23:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3685
|1.3592
|1.3705
|2010.02.11 23:31
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38435762
|2010.02.11 23:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3684
|1.3592
|1.3704
|2010.02.11 23:31
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38435747
|2010.02.11 23:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3684
|1.3592
|1.3704
|2010.02.11 23:31
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38427832
|2010.02.11 23:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3688
|1.3717
|1.3683
|2010.02.12 00:15
|1.3683
|0.00
|0.00
|-0.59
|5.00
|38427579
|2010.02.12 01:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3682
|1.3653
|1.3687
|2010.02.12 01:46
|1.3687
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38435722
|2010.02.11 23:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3680
|0.0000
|1.3660
|2010.02.12 02:47
|1.3660
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38435701
|2010.02.11 23:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3680
|0.0000
|1.3660
|2010.02.12 02:47
|1.3660
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38435714
|2010.02.11 23:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3680
|0.0000
|1.3660
|2010.02.12 02:47
|1.3660
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38435755
|2010.02.11 23:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3680
|0.0000
|1.3660
|2010.02.12 02:47
|1.3660
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38435694
|2010.02.11 23:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3680
|0.0000
|1.3660
|2010.02.12 02:47
|1.3660
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38435730
|2010.02.11 23:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3680
|0.0000
|1.3660
|2010.02.12 02:47
|1.3660
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38435700
|2010.02.11 23:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3679
|0.0000
|1.3659
|2010.02.12 02:47
|1.3659
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38435711
|2010.02.11 23:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3679
|0.0000
|1.3659
|2010.02.12 02:47
|1.3659
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38435705
|2010.02.11 23:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3679
|0.0000
|1.3659
|2010.02.12 02:47
|1.3659
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38435678
|2010.02.11 23:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3679
|0.0000
|1.3659
|2010.02.12 02:47
|1.3659
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38435690
|2010.02.11 23:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3678
|0.0000
|1.3658
|2010.02.12 02:47
|1.3658
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38435783
|2010.02.11 23:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3684
|1.3593
|1.3704
|2010.02.12 11:58
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.01
|-91.00
|38435786
|2010.02.11 23:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3685
|1.3593
|1.3705
|2010.02.12 11:58
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.01
|-92.00
|38435788
|2010.02.11 23:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3684
|1.3593
|1.3704
|2010.02.12 11:58
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.01
|-91.00
|38435775
|2010.02.11 23:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3685
|1.3593
|1.3705
|2010.02.12 11:58
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.01
|-92.00
|38435777
|2010.02.11 23:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3684
|1.3593
|1.3704
|2010.02.12 11:58
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.01
|-91.00
|38435741
|2010.02.11 23:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3684
|1.3593
|1.3704
|2010.02.12 11:58
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.01
|-91.00
|38435733
|2010.02.11 23:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3684
|1.3593
|1.3704
|2010.02.12 11:58
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.01
|-91.00
|38435769
|2010.02.11 23:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3684
|1.3593
|1.3704
|2010.02.12 11:58
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.01
|-91.00
|38471785
|2010.02.12 16:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3560
|2010.02.12 16:11
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38471816
|2010.02.12 16:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3565
|2010.02.12 16:15
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38471927
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3564
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38471933
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3562
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38471924
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3563
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38471906
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3562
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38471902
|2010.02.12 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3563
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38471897
|2010.02.12 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3564
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38471893
|2010.02.12 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3563
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38471889
|2010.02.12 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3562
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38471887
|2010.02.12 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3563
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38471884
|2010.02.12 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3562
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38471880
|2010.02.12 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3563
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38471874
|2010.02.12 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3563
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38471878
|2010.02.12 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3562
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38471862
|2010.02.12 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3562
|2010.02.12 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38471973
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3557
|2010.02.12 16:16
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38472022
|2010.02.12 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3556
|2010.02.12 16:16
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38471967
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3558
|2010.02.12 16:16
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38471965
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3559
|2010.02.12 16:16
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38471959
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3559
|2010.02.12 16:16
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38471963
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3558
|2010.02.12 16:16
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38471954
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3560
|2010.02.12 16:16
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38471946
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3560
|2010.02.12 16:16
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38471951
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3561
|2010.02.12 16:16
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38471939
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3560
|2010.02.12 16:16
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38471935
|2010.02.12 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3561
|2010.02.12 16:16
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38471842
|2010.02.12 16:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3563
|2010.02.12 16:16
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|38471836
|2010.02.12 16:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3562
|2010.02.12 16:17
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38471828
|2010.02.12 16:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3563
|2010.02.12 16:17
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38471826
|2010.02.12 16:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3563
|2010.02.12 16:17
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38471827
|2010.02.12 16:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3562
|2010.02.12 16:17
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38471821
|2010.02.12 16:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3564
|2010.02.12 16:17
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38471802
|2010.02.12 16:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3564
|2010.02.12 16:17
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38471797
|2010.02.12 16:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3563
|2010.02.12 16:17
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38472191
|2010.02.12 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3561
|2010.02.12 16:35
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472195
|2010.02.12 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3560
|2010.02.12 16:36
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472165
|2010.02.12 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3560
|2010.02.12 16:36
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472173
|2010.02.12 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3560
|2010.02.12 16:36
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472189
|2010.02.12 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3560
|2010.02.12 16:36
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472183
|2010.02.12 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3560
|2010.02.12 16:36
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472177
|2010.02.12 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3560
|2010.02.12 16:36
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472155
|2010.02.12 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3560
|2010.02.12 16:36
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472181
|2010.02.12 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3559
|2010.02.12 16:36
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472202
|2010.02.12 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3559
|2010.02.12 16:36
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472171
|2010.02.12 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3559
|2010.02.12 16:36
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472174
|2010.02.12 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3559
|2010.02.12 16:36
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472161
|2010.02.12 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3559
|2010.02.12 16:36
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472209
|2010.02.12 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3559
|2010.02.12 16:36
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472147
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3559
|2010.02.12 16:36
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472143
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3558
|2010.02.12 16:37
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472207
|2010.02.12 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3558
|2010.02.12 16:37
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472139
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3558
|2010.02.12 16:37
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472121
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3557
|2010.02.12 16:37
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472132
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3557
|2010.02.12 16:37
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472141
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3557
|2010.02.12 16:37
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472136
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3557
|2010.02.12 16:37
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472101
|2010.02.12 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3556
|2010.02.12 16:39
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472130
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3556
|2010.02.12 16:39
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472135
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3556
|2010.02.12 16:39
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472114
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3556
|2010.02.12 16:39
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472113
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3556
|2010.02.12 16:39
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472109
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3556
|2010.02.12 16:39
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472025
|2010.02.12 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3555
|2010.02.12 16:39
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472099
|2010.02.12 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3555
|2010.02.12 16:39
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472117
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3555
|2010.02.12 16:39
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472104
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3555
|2010.02.12 16:39
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472110
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3555
|2010.02.12 16:39
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472108
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3555
|2010.02.12 16:39
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472030
|2010.02.12 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3554
|2010.02.12 16:40
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472041
|2010.02.12 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3553
|2010.02.12 16:40
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472081
|2010.02.12 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3553
|2010.02.12 16:40
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472094
|2010.02.12 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3554
|2010.02.12 16:40
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472107
|2010.02.12 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3554
|2010.02.12 16:40
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472084
|2010.02.12 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3553
|2010.02.12 16:40
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472052
|2010.02.12 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3552
|2010.02.12 16:40
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472083
|2010.02.12 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3552
|2010.02.12 16:40
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472066
|2010.02.12 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3552
|2010.02.12 16:40
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472057
|2010.02.12 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3551
|2010.02.12 16:40
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38471817
|2010.02.12 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3607
|2010.02.12 16:56
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38472006
|2010.02.12 16:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3609
|1.3638
|1.3604
|2010.02.12 17:04
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38480995
|2010.02.12 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3622
|1.3523
|1.3642
|2010.02.12 19:04
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481125
|2010.02.12 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3622
|1.3526
|1.3642
|2010.02.12 19:11
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481126
|2010.02.12 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3526
|1.3643
|2010.02.12 19:11
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481141
|2010.02.12 19:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3526
|1.3643
|2010.02.12 19:11
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481122
|2010.02.12 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3526
|1.3643
|2010.02.12 19:11
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481003
|2010.02.12 19:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3526
|1.3643
|2010.02.12 19:11
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38480993
|2010.02.12 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3526
|1.3643
|2010.02.12 19:11
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481000
|2010.02.12 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3526
|1.3643
|2010.02.12 19:11
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38480990
|2010.02.12 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3526
|1.3643
|2010.02.12 19:11
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38480982
|2010.02.12 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3526
|1.3643
|2010.02.12 19:11
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38480981
|2010.02.12 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3526
|1.3643
|2010.02.12 19:11
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481139
|2010.02.12 19:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3526
|1.3644
|2010.02.12 19:12
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481127
|2010.02.12 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3526
|1.3644
|2010.02.12 19:12
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481120
|2010.02.12 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3526
|1.3644
|2010.02.12 19:12
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481087
|2010.02.12 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3526
|1.3644
|2010.02.12 19:12
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481094
|2010.02.12 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3526
|1.3644
|2010.02.12 19:12
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481083
|2010.02.12 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3526
|1.3644
|2010.02.12 19:12
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481080
|2010.02.12 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3526
|1.3644
|2010.02.12 19:12
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481006
|2010.02.12 19:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3526
|1.3644
|2010.02.12 19:12
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481002
|2010.02.12 19:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3526
|1.3644
|2010.02.12 19:12
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38480992
|2010.02.12 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3526
|1.3644
|2010.02.12 19:12
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38480980
|2010.02.12 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3526
|1.3644
|2010.02.12 19:12
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38480987
|2010.02.12 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3526
|1.3644
|2010.02.12 19:12
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38480960
|2010.02.12 19:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3526
|1.3644
|2010.02.12 19:12
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481166
|2010.02.12 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481162
|2010.02.12 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481132
|2010.02.12 19:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481107
|2010.02.12 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481116
|2010.02.12 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481097
|2010.02.12 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481092
|2010.02.12 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481082
|2010.02.12 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481078
|2010.02.12 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481072
|2010.02.12 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481067
|2010.02.12 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481038
|2010.02.12 19:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481058
|2010.02.12 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481053
|2010.02.12 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481028
|2010.02.12 19:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38480979
|2010.02.12 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38480947
|2010.02.12 19:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|1.3526
|1.3645
|2010.02.12 19:12
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481233
|2010.02.12 19:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|1.3528
|1.3647
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38481236
|2010.02.12 19:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|1.3528
|1.3648
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481224
|2010.02.12 19:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|1.3528
|1.3647
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38481217
|2010.02.12 19:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|1.3528
|1.3648
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481215
|2010.02.12 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|1.3528
|1.3647
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38481214
|2010.02.12 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|1.3528
|1.3648
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481211
|2010.02.12 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|1.3528
|1.3648
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481203
|2010.02.12 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3528
|1.3646
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38481204
|2010.02.12 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|1.3528
|1.3647
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38481210
|2010.02.12 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|1.3528
|1.3647
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38481202
|2010.02.12 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|1.3528
|1.3647
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38481192
|2010.02.12 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|1.3528
|1.3647
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38481199
|2010.02.12 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3528
|1.3646
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38481112
|2010.02.12 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3528
|1.3646
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38481188
|2010.02.12 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3528
|1.3646
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38481175
|2010.02.12 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3528
|1.3646
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38481101
|2010.02.12 19:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3528
|1.3646
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38481076
|2010.02.12 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3528
|1.3646
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38481070
|2010.02.12 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3528
|1.3646
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38481060
|2010.02.12 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3528
|1.3646
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38481065
|2010.02.12 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3528
|1.3646
|2010.02.12 19:13
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38481055
|2010.02.12 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3530
|1.3646
|2010.02.12 19:14
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481050
|2010.02.12 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3530
|1.3646
|2010.02.12 19:14
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38480944
|2010.02.12 19:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|1.3530
|1.3646
|2010.02.12 19:14
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481409
|2010.02.12 19:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3648
|2010.02.12 19:15
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481445
|2010.02.12 19:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3630
|1.3531
|1.3650
|2010.02.12 19:15
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38481415
|2010.02.12 19:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3629
|1.3531
|1.3649
|2010.02.12 19:15
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38481396
|2010.02.12 19:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3630
|1.3533
|1.3650
|2010.02.12 19:15
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481393
|2010.02.12 19:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3630
|1.3533
|1.3650
|2010.02.12 19:15
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481384
|2010.02.12 19:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3629
|1.3533
|1.3649
|2010.02.12 19:15
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38481376
|2010.02.12 19:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3630
|1.3533
|1.3650
|2010.02.12 19:15
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481372
|2010.02.12 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3629
|1.3533
|1.3649
|2010.02.12 19:15
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38481367
|2010.02.12 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3630
|1.3533
|1.3650
|2010.02.12 19:15
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481357
|2010.02.12 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3630
|1.3533
|1.3650
|2010.02.12 19:15
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481341
|2010.02.12 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3630
|1.3533
|1.3650
|2010.02.12 19:15
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481352
|2010.02.12 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3629
|1.3533
|1.3649
|2010.02.12 19:15
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38481394
|2010.02.12 19:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3631
|1.3533
|1.3651
|2010.02.12 19:15
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38481360
|2010.02.12 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3631
|1.3536
|1.3651
|2010.02.12 19:19
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38482118
|2010.02.12 19:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.12 19:32
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38482114
|2010.02.12 19:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.12 19:32
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38482135
|2010.02.12 19:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.12 19:56
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38482121
|2010.02.12 19:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.12 19:56
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38482156
|2010.02.12 19:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.12 19:58
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38482164
|2010.02.12 19:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.12 19:58
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38482140
|2010.02.12 19:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.12 19:58
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38482134
|2010.02.12 19:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.12 19:58
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38482166
|2010.02.12 19:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.12 20:20
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38482154
|2010.02.12 19:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.12 20:20
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38482162
|2010.02.12 19:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.12 20:20
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38482993
|2010.02.12 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.12 20:20
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38482169
|2010.02.12 19:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.12 20:20
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38482984
|2010.02.12 19:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.12 20:20
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38482962
|2010.02.12 19:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.12 20:20
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38482973
|2010.02.12 19:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.12 20:20
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38482942
|2010.02.12 19:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.12 20:20
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38482925
|2010.02.12 19:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.12 20:20
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38482920
|2010.02.12 19:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.12 20:20
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38482953
|2010.02.12 19:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.12 20:20
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38482989
|2010.02.12 19:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.12 20:20
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38483045
|2010.02.12 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.12 20:20
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38483058
|2010.02.12 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.12 20:20
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38483047
|2010.02.12 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3599
|2010.02.12 20:25
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|38483037
|2010.02.12 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3599
|2010.02.12 20:25
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|38483031
|2010.02.12 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|1.3598
|2010.02.12 20:25
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38483028
|2010.02.12 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3599
|2010.02.12 20:25
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|38483026
|2010.02.12 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|1.3598
|2010.02.12 20:25
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38483018
|2010.02.12 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3597
|2010.02.12 20:25
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|38483014
|2010.02.12 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|1.3598
|2010.02.12 20:25
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38483000
|2010.02.12 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|1.3598
|2010.02.12 20:25
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38482996
|2010.02.12 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3599
|2010.02.12 20:25
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|38482940
|2010.02.12 19:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3599
|2010.02.12 20:25
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|38482950
|2010.02.12 19:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3599
|2010.02.12 20:25
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|38477030
|2010.02.12 17:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3597
|2010.02.12 20:27
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38484158
|2010.02.12 20:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2010.02.12 20:30
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484146
|2010.02.12 20:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2010.02.12 20:30
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484133
|2010.02.12 20:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2010.02.12 20:30
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484105
|2010.02.12 20:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2010.02.12 20:30
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484159
|2010.02.12 20:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.12 20:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484156
|2010.02.12 20:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.12 20:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484153
|2010.02.12 20:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.12 20:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484127
|2010.02.12 20:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.12 20:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484124
|2010.02.12 20:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.12 20:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484109
|2010.02.12 20:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.12 20:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484115
|2010.02.12 20:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.12 20:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484099
|2010.02.12 20:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2010.02.12 20:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38484102
|2010.02.12 20:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.12 20:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484096
|2010.02.12 20:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.12 20:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484160
|2010.02.12 20:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.12 20:31
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484242
|2010.02.12 20:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.12 20:59
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484240
|2010.02.12 20:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.12 20:59
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38484233
|2010.02.12 20:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.12 20:59
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484155
|2010.02.12 20:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.12 20:59
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38484125
|2010.02.12 20:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.12 20:59
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38484123
|2010.02.12 20:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.12 20:59
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38484122
|2010.02.12 20:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.12 20:59
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484250
|2010.02.12 20:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.12 21:00
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484244
|2010.02.12 20:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.12 21:00
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484060
|2010.02.12 20:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3608
|1.3637
|1.3603
|2010.02.12 21:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38484227
|2010.02.12 20:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.12 21:00
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484222
|2010.02.12 20:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.12 21:00
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484247
|2010.02.12 20:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.12 21:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484221
|2010.02.12 20:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.12 21:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484223
|2010.02.12 20:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.12 21:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484214
|2010.02.12 20:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.12 21:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484208
|2010.02.12 20:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.12 21:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484118
|2010.02.12 20:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.12 21:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38484112
|2010.02.12 20:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.12 21:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38484090
|2010.02.12 20:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.12 21:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38484080
|2010.02.12 20:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3607
|1.3636
|1.3602
|2010.02.12 21:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38484074
|2010.02.12 20:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.12 21:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38484064
|2010.02.12 20:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.12 21:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484062
|2010.02.12 20:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.12 21:00
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38484930
|2010.02.12 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.12 21:01
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484878
|2010.02.12 20:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.12 21:01
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484892
|2010.02.12 20:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.12 21:01
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38485027
|2010.02.12 21:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.12 21:05
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38485014
|2010.02.12 21:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.12 21:05
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38485019
|2010.02.12 21:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.12 21:05
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38484865
|2010.02.12 21:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3606
|1.3635
|1.3601
|2010.02.12 21:05
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38485088
|2010.02.12 21:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.15 08:03
|1.3584
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38485090
|2010.02.12 21:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.15 08:03
|1.3584
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484212
|2010.02.12 20:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.15 08:03
|1.3584
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484219
|2010.02.12 20:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.15 08:03
|1.3584
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38485025
|2010.02.12 21:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.15 08:03
|1.3585
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484216
|2010.02.12 20:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.15 08:03
|1.3584
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38485017
|2010.02.12 21:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.15 08:03
|1.3585
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38485034
|2010.02.12 21:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.15 08:03
|1.3585
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38485007
|2010.02.12 21:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.15 08:03
|1.3585
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38485005
|2010.02.12 21:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.15 08:03
|1.3584
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38485089
|2010.02.12 21:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.15 08:10
|1.3583
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484999
|2010.02.12 21:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.15 08:10
|1.3583
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484880
|2010.02.12 20:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.15 08:10
|1.3583
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484992
|2010.02.12 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.15 08:10
|1.3583
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484915
|2010.02.12 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.15 08:10
|1.3583
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484872
|2010.02.12 20:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.15 08:10
|1.3583
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38485086
|2010.02.12 21:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.15 08:10
|1.3583
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484981
|2010.02.12 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.15 08:11
|1.3582
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484984
|2010.02.12 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3581
|2010.02.15 08:11
|1.3581
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484967
|2010.02.12 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3581
|2010.02.15 08:11
|1.3581
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484996
|2010.02.12 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.15 08:11
|1.3582
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484959
|2010.02.12 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3581
|2010.02.15 08:11
|1.3581
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484957
|2010.02.12 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.15 08:11
|1.3582
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484949
|2010.02.12 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.15 08:11
|1.3582
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484987
|2010.02.12 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.15 08:11
|1.3582
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484972
|2010.02.12 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.15 08:11
|1.3582
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38484963
|2010.02.12 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3580
|2010.02.15 08:11
|1.3580
|0.00
|0.00
|-0.59
|20.00
|38482974
|2010.02.12 19:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3527
|1.3643
|2010.02.16 06:39
|1.3643
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38482985
|2010.02.12 19:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3527
|1.3643
|2010.02.16 06:39
|1.3643
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38482994
|2010.02.12 19:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3527
|1.3643
|2010.02.16 06:39
|1.3643
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38482963
|2010.02.12 19:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3527
|1.3643
|2010.02.16 06:39
|1.3643
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483345
|2010.02.12 20:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3644
|2010.02.16 06:40
|1.3644
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483359
|2010.02.12 20:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3644
|2010.02.16 06:40
|1.3644
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483078
|2010.02.12 20:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3527
|1.3644
|2010.02.16 06:40
|1.3644
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483267
|2010.02.12 20:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3645
|2010.02.16 06:40
|1.3645
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483278
|2010.02.12 20:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3645
|2010.02.16 06:40
|1.3645
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483334
|2010.02.12 20:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3645
|2010.02.16 06:40
|1.3645
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483273
|2010.02.12 20:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3645
|2010.02.16 06:40
|1.3645
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483355
|2010.02.12 20:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3645
|2010.02.16 06:40
|1.3645
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483326
|2010.02.12 20:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3645
|2010.02.16 06:40
|1.3645
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483235
|2010.02.12 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3645
|2010.02.16 06:40
|1.3645
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483310
|2010.02.12 20:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3645
|2010.02.16 06:40
|1.3645
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483193
|2010.02.12 20:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483321
|2010.02.12 20:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483308
|2010.02.12 20:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483196
|2010.02.12 20:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483164
|2010.02.12 20:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483330
|2010.02.12 20:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483279
|2010.02.12 20:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483238
|2010.02.12 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483205
|2010.02.12 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483264
|2010.02.12 20:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483275
|2010.02.12 20:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483337
|2010.02.12 20:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483221
|2010.02.12 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483224
|2010.02.12 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483181
|2010.02.12 20:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483269
|2010.02.12 20:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|2010.02.16 06:57
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483280
|2010.02.12 20:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|2010.02.16 07:39
|1.3647
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483302
|2010.02.12 20:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|2010.02.16 07:39
|1.3647
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483194
|2010.02.12 20:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|2010.02.16 07:39
|1.3647
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483202
|2010.02.12 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|2010.02.16 07:39
|1.3647
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483223
|2010.02.12 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|2010.02.16 07:39
|1.3647
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483186
|2010.02.12 20:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|2010.02.16 07:39
|1.3647
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483263
|2010.02.12 20:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|2010.02.16 07:39
|1.3647
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483179
|2010.02.12 20:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|2010.02.16 07:39
|1.3647
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483209
|2010.02.12 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|2010.02.16 07:39
|1.3647
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483154
|2010.02.12 20:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|2010.02.16 07:39
|1.3647
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483189
|2010.02.12 20:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3648
|2010.02.16 07:39
|1.3648
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38483215
|2010.02.12 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3648
|2010.02.16 07:39
|1.3648
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481338
|2010.02.12 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3631
|1.3536
|1.3651
|2010.02.16 07:40
|1.3651
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481331
|2010.02.12 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3631
|1.3536
|1.3651
|2010.02.16 07:40
|1.3651
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481336
|2010.02.12 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3632
|1.3536
|1.3652
|2010.02.16 07:40
|1.3652
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481733
|2010.02.12 19:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3656
|2010.02.16 08:54
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481705
|2010.02.12 19:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3656
|2010.02.16 08:54
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481732
|2010.02.12 19:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3656
|2010.02.16 08:54
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481741
|2010.02.12 19:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3656
|2010.02.16 08:54
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481630
|2010.02.12 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3657
|2010.02.16 08:54
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481636
|2010.02.12 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3657
|2010.02.16 08:54
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481654
|2010.02.12 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3657
|2010.02.16 08:54
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481726
|2010.02.12 19:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3657
|2010.02.16 08:54
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481665
|2010.02.12 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3657
|2010.02.16 08:54
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481615
|2010.02.12 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3657
|2010.02.16 08:54
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481560
|2010.02.12 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3657
|2010.02.16 08:54
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481740
|2010.02.12 19:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3657
|2010.02.16 08:54
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481619
|2010.02.12 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3658
|2010.02.16 08:54
|1.3658
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481634
|2010.02.12 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3658
|2010.02.16 08:54
|1.3658
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481651
|2010.02.12 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3658
|2010.02.16 08:54
|1.3658
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481663
|2010.02.12 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3658
|2010.02.16 08:54
|1.3658
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38481606
|2010.02.12 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3658
|2010.02.16 08:54
|1.3658
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.00
|38554048
|2010.02.16 15:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3663
|1.3564
|1.3683
|2010.02.16 15:55
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554054
|2010.02.16 15:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3664
|0.0000
|1.3684
|2010.02.16 15:55
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554053
|2010.02.16 15:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3665
|0.0000
|1.3685
|2010.02.16 15:55
|1.3667
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554060
|2010.02.16 15:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3665
|0.0000
|1.3685
|2010.02.16 15:55
|1.3667
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554023
|2010.02.16 15:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3665
|0.0000
|1.3685
|2010.02.16 15:55
|1.3667
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554069
|2010.02.16 15:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3666
|0.0000
|1.3686
|2010.02.16 15:55
|1.3668
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554201
|2010.02.16 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|1.3569
|1.3688
|2010.02.16 15:57
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554218
|2010.02.16 15:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 15:57
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554198
|2010.02.16 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 15:57
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554165
|2010.02.16 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 15:57
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554177
|2010.02.16 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 15:57
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554125
|2010.02.16 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 15:57
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554150
|2010.02.16 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 15:57
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554226
|2010.02.16 15:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3690
|2010.02.16 15:57
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554236
|2010.02.16 15:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3690
|2010.02.16 15:57
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554184
|2010.02.16 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3690
|2010.02.16 15:57
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554196
|2010.02.16 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3690
|2010.02.16 15:57
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554172
|2010.02.16 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3690
|2010.02.16 15:57
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554157
|2010.02.16 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3690
|2010.02.16 15:57
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554141
|2010.02.16 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3690
|2010.02.16 15:57
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554419
|2010.02.16 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3666
|1.3567
|1.3686
|2010.02.16 16:00
|1.3668
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554407
|2010.02.16 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3666
|1.3567
|1.3686
|2010.02.16 16:00
|1.3668
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554533
|2010.02.16 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3667
|0.0000
|1.3687
|2010.02.16 16:00
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38554515
|2010.02.16 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|0.0000
|1.3689
|2010.02.16 16:00
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554470
|2010.02.16 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|0.0000
|1.3688
|2010.02.16 16:00
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38554440
|2010.02.16 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3667
|0.0000
|1.3687
|2010.02.16 16:00
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38554437
|2010.02.16 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|0.0000
|1.3688
|2010.02.16 16:00
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38554431
|2010.02.16 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|1.3570
|1.3688
|2010.02.16 16:00
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554428
|2010.02.16 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3667
|1.3570
|1.3687
|2010.02.16 16:00
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38554424
|2010.02.16 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3667
|1.3570
|1.3687
|2010.02.16 16:00
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38554426
|2010.02.16 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|1.3570
|1.3688
|2010.02.16 16:00
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554405
|2010.02.16 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3667
|1.3570
|1.3687
|2010.02.16 16:01
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38554415
|2010.02.16 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3667
|1.3570
|1.3687
|2010.02.16 16:01
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38554383
|2010.02.16 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|1.3570
|1.3688
|2010.02.16 16:01
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554375
|2010.02.16 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3667
|1.3570
|1.3687
|2010.02.16 16:01
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38554359
|2010.02.16 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|1.3570
|1.3688
|2010.02.16 16:01
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554370
|2010.02.16 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|1.3570
|1.3688
|2010.02.16 16:01
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554340
|2010.02.16 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|1.3570
|1.3688
|2010.02.16 16:01
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554669
|2010.02.16 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3667
|1.3568
|1.3687
|2010.02.16 16:03
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554676
|2010.02.16 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3667
|1.3568
|1.3687
|2010.02.16 16:03
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554657
|2010.02.16 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3667
|1.3568
|1.3687
|2010.02.16 16:03
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554692
|2010.02.16 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|1.3569
|1.3688
|2010.02.16 16:03
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554679
|2010.02.16 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|1.3569
|1.3688
|2010.02.16 16:03
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554666
|2010.02.16 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|1.3569
|1.3688
|2010.02.16 16:03
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554671
|2010.02.16 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|1.3569
|1.3688
|2010.02.16 16:03
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554651
|2010.02.16 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|1.3569
|1.3688
|2010.02.16 16:03
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554754
|2010.02.16 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|0.0000
|1.3689
|2010.02.16 16:04
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554738
|2010.02.16 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|0.0000
|1.3689
|2010.02.16 16:04
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554694
|2010.02.16 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 16:04
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554814
|2010.02.16 16:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3667
|0.0000
|1.3687
|2010.02.16 16:05
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554790
|2010.02.16 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3667
|0.0000
|1.3687
|2010.02.16 16:05
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38554038
|2010.02.16 15:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3666
|1.3695
|1.3661
|2010.02.16 16:08
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38554795
|2010.02.16 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|0.0000
|1.3688
|2010.02.16 17:36
|1.3688
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554786
|2010.02.16 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|0.0000
|1.3688
|2010.02.16 17:36
|1.3688
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554822
|2010.02.16 16:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|0.0000
|1.3688
|2010.02.16 17:36
|1.3688
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554361
|2010.02.16 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 17:36
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554747
|2010.02.16 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3690
|2010.02.16 17:36
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554698
|2010.02.16 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3690
|2010.02.16 17:36
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554760
|2010.02.16 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3690
|2010.02.16 17:36
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554333
|2010.02.16 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 17:36
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554629
|2010.02.16 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 17:36
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554634
|2010.02.16 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 17:36
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554688
|2010.02.16 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 17:36
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554640
|2010.02.16 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 17:36
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554778
|2010.02.16 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3690
|2010.02.16 17:36
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554826
|2010.02.16 16:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|0.0000
|1.3689
|2010.02.16 17:36
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554784
|2010.02.16 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|0.0000
|1.3689
|2010.02.16 17:36
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554353
|2010.02.16 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 17:36
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554713
|2010.02.16 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3690
|2010.02.16 17:36
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554332
|2010.02.16 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3690
|2010.02.16 17:36
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554436
|2010.02.16 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3669
|1.3570
|1.3689
|2010.02.16 17:36
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554636
|2010.02.16 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3671
|0.0000
|1.3691
|2010.02.16 17:36
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554326
|2010.02.16 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3671
|0.0000
|1.3691
|2010.02.16 17:36
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554257
|2010.02.16 15:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3671
|0.0000
|1.3691
|2010.02.16 17:36
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554244
|2010.02.16 15:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3671
|0.0000
|1.3691
|2010.02.16 17:36
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554707
|2010.02.16 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3671
|0.0000
|1.3691
|2010.02.16 17:36
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554763
|2010.02.16 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3671
|0.0000
|1.3691
|2010.02.16 17:36
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554714
|2010.02.16 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3671
|0.0000
|1.3691
|2010.02.16 17:36
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554734
|2010.02.16 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3671
|0.0000
|1.3691
|2010.02.16 17:36
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554719
|2010.02.16 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3671
|0.0000
|1.3691
|2010.02.16 17:36
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554718
|2010.02.16 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|1.3692
|2010.02.16 17:45
|1.3692
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554318
|2010.02.16 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|1.3692
|2010.02.16 17:45
|1.3692
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554313
|2010.02.16 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3673
|0.0000
|1.3693
|2010.02.16 17:45
|1.3693
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554269
|2010.02.16 15:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|1.3692
|2010.02.16 17:45
|1.3692
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38554731
|2010.02.16 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|1.3692
|2010.02.16 17:45
|1.3692
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38436014
|2010.02.11 23:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|1.3713
|2010.02.16 17:49
|1.3713
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38436007
|2010.02.11 23:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|1.3713
|2010.02.16 17:49
|1.3713
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38435970
|2010.02.11 23:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|1.3713
|2010.02.16 17:49
|1.3713
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38435957
|2010.02.11 23:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3692
|0.0000
|1.3712
|2010.02.16 17:49
|1.3712
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38435990
|2010.02.11 23:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3694
|0.0000
|1.3714
|2010.02.16 18:16
|1.3714
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38436003
|2010.02.11 23:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3694
|0.0000
|1.3714
|2010.02.16 18:16
|1.3714
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38435984
|2010.02.11 23:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3694
|0.0000
|1.3714
|2010.02.16 18:16
|1.3714
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38436010
|2010.02.11 23:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3694
|0.0000
|1.3714
|2010.02.16 18:16
|1.3714
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38436064
|2010.02.11 23:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3694
|0.0000
|1.3714
|2010.02.16 18:16
|1.3714
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38436019
|2010.02.11 23:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3694
|0.0000
|1.3714
|2010.02.16 18:16
|1.3714
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.00
|38570727
|2010.02.16 20:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3756
|0.0000
|1.3736
|2010.02.16 20:15
|1.3754
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570874
|2010.02.16 20:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3755
|1.3657
|1.3775
|2010.02.16 20:19
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570843
|2010.02.16 20:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3755
|1.3657
|1.3775
|2010.02.16 20:19
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570803
|2010.02.16 20:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3755
|1.3657
|1.3775
|2010.02.16 20:19
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570797
|2010.02.16 20:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3755
|1.3657
|1.3775
|2010.02.16 20:19
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571077
|2010.02.16 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3755
|1.3658
|1.3775
|2010.02.16 20:29
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571066
|2010.02.16 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3755
|1.3658
|1.3775
|2010.02.16 20:29
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571062
|2010.02.16 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3755
|1.3658
|1.3775
|2010.02.16 20:29
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571075
|2010.02.16 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3756
|1.3657
|1.3776
|2010.02.16 20:31
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571078
|2010.02.16 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3756
|1.3657
|1.3776
|2010.02.16 20:31
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571065
|2010.02.16 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3756
|1.3657
|1.3776
|2010.02.16 20:31
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571073
|2010.02.16 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3756
|1.3657
|1.3776
|2010.02.16 20:31
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571060
|2010.02.16 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3756
|1.3657
|1.3776
|2010.02.16 20:31
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571053
|2010.02.16 20:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3756
|1.3658
|1.3776
|2010.02.16 20:31
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570992
|2010.02.16 20:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3756
|1.3658
|1.3776
|2010.02.16 20:31
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570931
|2010.02.16 20:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3756
|1.3658
|1.3776
|2010.02.16 20:31
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571157
|2010.02.16 20:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:32
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571084
|2010.02.16 20:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:32
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571054
|2010.02.16 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:32
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571074
|2010.02.16 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:32
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571048
|2010.02.16 20:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:32
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571044
|2010.02.16 20:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:32
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571036
|2010.02.16 20:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570997
|2010.02.16 20:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570987
|2010.02.16 20:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570936
|2010.02.16 20:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570934
|2010.02.16 20:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570929
|2010.02.16 20:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3756
|1.3659
|1.3776
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38570924
|2010.02.16 20:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570905
|2010.02.16 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570903
|2010.02.16 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570895
|2010.02.16 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570886
|2010.02.16 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570885
|2010.02.16 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3756
|1.3659
|1.3776
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38570879
|2010.02.16 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3757
|1.3659
|1.3777
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38570876
|2010.02.16 20:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3756
|1.3659
|1.3776
|2010.02.16 20:33
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38571318
|2010.02.16 20:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3761
|1.3664
|1.3781
|2010.02.16 20:36
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571313
|2010.02.16 20:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3761
|1.3664
|1.3781
|2010.02.16 20:36
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571308
|2010.02.16 20:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3760
|1.3664
|1.3780
|2010.02.16 20:36
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38571298
|2010.02.16 20:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3761
|1.3664
|1.3781
|2010.02.16 20:36
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571296
|2010.02.16 20:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3760
|1.3664
|1.3780
|2010.02.16 20:36
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38571289
|2010.02.16 20:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3760
|1.3664
|1.3780
|2010.02.16 20:36
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38571274
|2010.02.16 20:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3761
|1.3664
|1.3781
|2010.02.16 20:36
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571249
|2010.02.16 20:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3759
|1.3664
|1.3779
|2010.02.16 20:36
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38571233
|2010.02.16 20:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3759
|1.3664
|1.3779
|2010.02.16 20:36
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38571111
|2010.02.16 20:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3759
|1.3664
|1.3779
|2010.02.16 20:36
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38571100
|2010.02.16 20:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3664
|1.3778
|2010.02.16 20:36
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38571229
|2010.02.16 20:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:40
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38571220
|2010.02.16 20:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:40
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38571146
|2010.02.16 20:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3759
|1.3665
|1.3779
|2010.02.16 20:40
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38571160
|2010.02.16 20:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3759
|1.3665
|1.3779
|2010.02.16 20:40
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38571143
|2010.02.16 20:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38571139
|2010.02.16 20:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3759
|1.3665
|1.3779
|2010.02.16 20:42
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38571125
|2010.02.16 20:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3759
|1.3665
|1.3779
|2010.02.16 20:42
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38571127
|2010.02.16 20:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38571116
|2010.02.16 20:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38571096
|2010.02.16 20:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38571047
|2010.02.16 20:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38571320
|2010.02.16 20:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3762
|1.3665
|1.3782
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571315
|2010.02.16 20:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3762
|1.3665
|1.3782
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571038
|2010.02.16 20:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38570999
|2010.02.16 20:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38571014
|2010.02.16 20:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3759
|1.3665
|1.3779
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38570984
|2010.02.16 20:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3759
|1.3665
|1.3779
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38570983
|2010.02.16 20:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38570975
|2010.02.16 20:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3759
|1.3665
|1.3779
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38570970
|2010.02.16 20:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38570964
|2010.02.16 20:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3759
|1.3665
|1.3779
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38570956
|2010.02.16 20:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38570962
|2010.02.16 20:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38570953
|2010.02.16 20:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3759
|1.3665
|1.3779
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38570935
|2010.02.16 20:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38570938
|2010.02.16 20:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38570916
|2010.02.16 20:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38570892
|2010.02.16 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38570898
|2010.02.16 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3665
|1.3778
|2010.02.16 20:42
|1.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38572340
|2010.02.16 21:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3760
|0.0000
|1.3740
|2010.02.16 21:59
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38572339
|2010.02.16 21:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3759
|0.0000
|1.3739
|2010.02.16 21:59
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38572335
|2010.02.16 21:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3760
|0.0000
|1.3740
|2010.02.16 21:59
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38572329
|2010.02.16 21:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3759
|0.0000
|1.3739
|2010.02.16 21:59
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38572321
|2010.02.16 21:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3759
|0.0000
|1.3739
|2010.02.16 21:59
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38572317
|2010.02.16 21:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3761
|0.0000
|1.3741
|2010.02.16 21:59
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38572314
|2010.02.16 21:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3761
|0.0000
|1.3741
|2010.02.16 21:59
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38572309
|2010.02.16 21:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3761
|0.0000
|1.3741
|2010.02.16 21:59
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38572310
|2010.02.16 21:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3760
|0.0000
|1.3740
|2010.02.16 21:59
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38572301
|2010.02.16 21:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3761
|0.0000
|1.3741
|2010.02.16 21:59
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38572333
|2010.02.16 21:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3758
|0.0000
|1.3738
|2010.02.16 22:00
|1.3756
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38572325
|2010.02.16 21:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3758
|0.0000
|1.3738
|2010.02.16 22:00
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38572296
|2010.02.16 21:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3761
|0.0000
|1.3741
|2010.02.16 22:00
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38570800
|2010.02.16 20:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3756
|1.3785
|1.3751
|2010.02.16 22:01
|1.3754
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38573346
|2010.02.16 22:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|1.3660
|1.3778
|2010.02.16 22:08
|1.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38571853
|2010.02.16 20:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571847
|2010.02.16 20:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571751
|2010.02.16 20:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571842
|2010.02.16 20:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571826
|2010.02.16 20:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571489
|2010.02.16 20:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571825
|2010.02.16 20:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571821
|2010.02.16 20:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571512
|2010.02.16 20:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571819
|2010.02.16 20:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571540
|2010.02.16 20:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571816
|2010.02.16 20:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571544
|2010.02.16 20:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571550
|2010.02.16 20:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571813
|2010.02.16 20:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571809
|2010.02.16 20:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571570
|2010.02.16 20:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571587
|2010.02.16 20:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|1.3664
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571595
|2010.02.16 20:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571598
|2010.02.16 20:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|1.3664
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571602
|2010.02.16 20:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571605
|2010.02.16 20:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|1.3664
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571606
|2010.02.16 20:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3762
|1.3664
|1.3782
|2010.02.17 10:06
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571614
|2010.02.16 20:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|1.3664
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571616
|2010.02.16 20:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3762
|1.3663
|1.3782
|2010.02.17 10:06
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571628
|2010.02.16 20:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571634
|2010.02.16 20:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571639
|2010.02.16 20:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571641
|2010.02.16 20:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571651
|2010.02.16 20:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571653
|2010.02.16 20:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571655
|2010.02.16 20:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571660
|2010.02.16 20:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571675
|2010.02.16 20:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571713
|2010.02.16 20:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571714
|2010.02.16 20:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571720
|2010.02.16 20:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571722
|2010.02.16 20:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571725
|2010.02.16 20:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3762
|1.3663
|1.3782
|2010.02.17 10:06
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571729
|2010.02.16 20:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571730
|2010.02.16 20:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3762
|1.3663
|1.3782
|2010.02.17 10:06
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571737
|2010.02.16 20:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3762
|1.3663
|1.3782
|2010.02.17 10:06
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571738
|2010.02.16 20:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571739
|2010.02.16 20:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571806
|2010.02.16 20:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571799
|2010.02.16 20:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571798
|2010.02.16 20:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571753
|2010.02.16 20:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3762
|1.3663
|1.3782
|2010.02.17 10:06
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571760
|2010.02.16 20:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571768
|2010.02.16 20:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571773
|2010.02.16 20:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571774
|2010.02.16 20:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571777
|2010.02.16 20:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571781
|2010.02.16 20:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571785
|2010.02.16 20:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571792
|2010.02.16 20:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571796
|2010.02.16 20:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3784
|2010.02.17 10:06
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571849
|2010.02.16 20:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3783
|2010.02.17 10:06
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571746
|2010.02.16 20:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|1.3785
|2010.02.17 10:06
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571804
|2010.02.16 20:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|1.3785
|2010.02.17 10:06
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571740
|2010.02.16 20:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|1.3785
|2010.02.17 10:06
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571562
|2010.02.16 20:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|1.3785
|2010.02.17 10:06
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571552
|2010.02.16 20:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|1.3785
|2010.02.17 10:06
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571542
|2010.02.16 20:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|1.3785
|2010.02.17 10:06
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571514
|2010.02.16 20:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|1.3785
|2010.02.17 10:06
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571506
|2010.02.16 20:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|1.3785
|2010.02.17 10:06
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571502
|2010.02.16 20:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|1.3785
|2010.02.17 10:06
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571398
|2010.02.16 20:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|1.3785
|2010.02.17 10:06
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38571401
|2010.02.16 20:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3766
|0.0000
|1.3786
|2010.02.17 10:47
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573344
|2010.02.16 22:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3756
|0.0000
|1.3736
|2010.02.17 12:31
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573330
|2010.02.16 22:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3755
|0.0000
|1.3735
|2010.02.17 12:31
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570748
|2010.02.16 20:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3733
|2010.02.17 12:57
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570754
|2010.02.16 20:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|1.3732
|2010.02.17 12:57
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570761
|2010.02.16 20:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3733
|2010.02.17 12:57
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570802
|2010.02.16 20:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3733
|2010.02.17 12:57
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570809
|2010.02.16 20:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|1.3732
|2010.02.17 12:57
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570768
|2010.02.16 20:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|1.3732
|2010.02.17 12:57
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570824
|2010.02.16 20:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|1.3732
|2010.02.17 12:57
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570842
|2010.02.16 20:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3733
|2010.02.17 12:57
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570848
|2010.02.16 20:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|1.3732
|2010.02.17 12:57
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570872
|2010.02.16 20:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3733
|2010.02.17 12:57
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570875
|2010.02.16 20:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3754
|0.0000
|1.3734
|2010.02.17 12:57
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570884
|2010.02.16 20:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3754
|0.0000
|1.3734
|2010.02.17 12:57
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570928
|2010.02.16 20:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3754
|0.0000
|1.3734
|2010.02.17 12:57
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570930
|2010.02.16 20:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3754
|0.0000
|1.3734
|2010.02.17 12:57
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573185
|2010.02.16 21:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3733
|2010.02.17 12:57
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573285
|2010.02.16 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3754
|0.0000
|1.3734
|2010.02.17 12:57
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573287
|2010.02.16 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3733
|2010.02.17 12:57
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573291
|2010.02.16 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3754
|0.0000
|1.3734
|2010.02.17 12:57
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573295
|2010.02.16 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3752
|0.0000
|1.3732
|2010.02.17 12:57
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573305
|2010.02.16 22:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3733
|2010.02.17 12:57
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573312
|2010.02.16 22:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3754
|0.0000
|1.3734
|2010.02.17 12:57
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573315
|2010.02.16 22:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3733
|2010.02.17 12:57
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573320
|2010.02.16 22:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3733
|2010.02.17 12:57
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573322
|2010.02.16 22:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3754
|0.0000
|1.3734
|2010.02.17 12:57
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570791
|2010.02.16 20:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3753
|0.0000
|1.3733
|2010.02.17 12:57
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573334
|2010.02.16 22:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3754
|0.0000
|1.3734
|2010.02.17 12:57
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38573337
|2010.02.16 22:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3754
|0.0000
|1.3734
|2010.02.17 12:57
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38570822
|2010.02.16 20:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3751
|0.0000
|1.3731
|2010.02.17 12:57
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38593542
|2010.02.17 13:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|1.3700
|2010.02.17 13:33
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593472
|2010.02.17 13:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|1.3700
|2010.02.17 13:33
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593470
|2010.02.17 13:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3721
|0.0000
|1.3701
|2010.02.17 13:35
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38593468
|2010.02.17 13:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|1.3700
|2010.02.17 13:35
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593466
|2010.02.17 13:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|1.3700
|2010.02.17 13:35
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38594017
|2010.02.17 13:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3722
|1.3624
|1.3742
|2010.02.17 14:44
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38594010
|2010.02.17 13:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3722
|1.3624
|1.3742
|2010.02.17 14:44
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593981
|2010.02.17 13:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3722
|1.3624
|1.3742
|2010.02.17 14:44
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593990
|2010.02.17 13:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3722
|1.3624
|1.3742
|2010.02.17 14:44
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38594062
|2010.02.17 13:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3723
|1.3625
|1.3743
|2010.02.17 14:44
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38594051
|2010.02.17 13:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3723
|1.3625
|1.3743
|2010.02.17 14:44
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38594005
|2010.02.17 13:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3723
|1.3625
|1.3743
|2010.02.17 14:44
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38594021
|2010.02.17 13:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3723
|1.3625
|1.3743
|2010.02.17 14:44
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38594067
|2010.02.17 13:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3724
|1.3628
|1.3744
|2010.02.17 14:45
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38594076
|2010.02.17 13:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3725
|1.3628
|1.3745
|2010.02.17 14:45
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|38594058
|2010.02.17 13:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3724
|1.3628
|1.3744
|2010.02.17 14:45
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38594049
|2010.02.17 13:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3724
|1.3628
|1.3744
|2010.02.17 14:45
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38594030
|2010.02.17 13:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3724
|1.3628
|1.3744
|2010.02.17 14:45
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|38596501
|2010.02.17 14:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|1.3703
|2010.02.17 15:16
|1.3721
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38596508
|2010.02.17 14:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|1.3702
|2010.02.17 15:17
|1.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38594015
|2010.02.17 13:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|1.3699
|2010.02.17 15:22
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593988
|2010.02.17 13:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|1.3699
|2010.02.17 15:22
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593977
|2010.02.17 13:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|1.3699
|2010.02.17 15:22
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593952
|2010.02.17 13:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|1.3699
|2010.02.17 15:22
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593934
|2010.02.17 13:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|1.3699
|2010.02.17 15:22
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593805
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|1.3699
|2010.02.17 15:22
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593794
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|1.3699
|2010.02.17 15:22
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593559
|2010.02.17 13:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|1.3699
|2010.02.17 15:22
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593544
|2010.02.17 13:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|1.3699
|2010.02.17 15:22
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593518
|2010.02.17 13:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|1.3699
|2010.02.17 15:22
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593535
|2010.02.17 13:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|1.3699
|2010.02.17 15:22
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593475
|2010.02.17 13:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|1.3699
|2010.02.17 15:22
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38593456
|2010.02.17 13:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|1.3699
|2010.02.17 15:22
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38570743
|2010.02.17 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3704
|1.3675
|1.3709
|2010.02.17 16:05
|1.3709
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|38593499
|2010.02.17 13:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593947
|2010.02.17 13:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593962
|2010.02.17 13:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593802
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593970
|2010.02.17 13:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593791
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593554
|2010.02.17 13:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593454
|2010.02.17 13:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593540
|2010.02.17 13:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593932
|2010.02.17 13:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593530
|2010.02.17 13:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593919
|2010.02.17 13:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593511
|2010.02.17 13:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593810
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|1.3698
|2010.02.17 16:16
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593841
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|1.3696
|2010.02.17 16:16
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593825
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|1.3697
|2010.02.17 16:16
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593820
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|1.3696
|2010.02.17 16:16
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593813
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|1.3697
|2010.02.17 16:16
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593797
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|1.3697
|2010.02.17 16:16
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593785
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|1.3697
|2010.02.17 16:16
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593778
|2010.02.17 13:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|1.3696
|2010.02.17 16:16
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593898
|2010.02.17 13:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|1.3696
|2010.02.17 16:16
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593913
|2010.02.17 13:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|1.3697
|2010.02.17 16:16
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593773
|2010.02.17 13:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|1.3697
|2010.02.17 16:16
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593925
|2010.02.17 13:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|1.3696
|2010.02.17 16:16
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593928
|2010.02.17 13:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|1.3697
|2010.02.17 16:16
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593755
|2010.02.17 13:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|1.3696
|2010.02.17 16:16
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593751
|2010.02.17 13:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|1.3697
|2010.02.17 16:16
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593942
|2010.02.17 13:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|1.3697
|2010.02.17 16:16
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593740
|2010.02.17 13:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|1.3696
|2010.02.17 16:16
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593721
|2010.02.17 13:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|1.3696
|2010.02.17 16:16
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593685
|2010.02.17 13:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|1.3696
|2010.02.17 16:16
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593966
|2010.02.17 13:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|1.3697
|2010.02.17 16:16
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593667
|2010.02.17 13:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|1.3696
|2010.02.17 16:16
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593640
|2010.02.17 13:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|1.3696
|2010.02.17 16:16
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593598
|2010.02.17 13:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|1.3697
|2010.02.17 16:16
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593567
|2010.02.17 13:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|1.3697
|2010.02.17 16:16
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593502
|2010.02.17 13:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|1.3697
|2010.02.17 16:16
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593891
|2010.02.17 13:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3715
|0.0000
|1.3695
|2010.02.17 16:16
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593657
|2010.02.17 13:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3715
|0.0000
|1.3695
|2010.02.17 16:16
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593887
|2010.02.17 13:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3715
|0.0000
|1.3695
|2010.02.17 16:16
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593673
|2010.02.17 13:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3715
|0.0000
|1.3695
|2010.02.17 16:16
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593881
|2010.02.17 13:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3715
|0.0000
|1.3695
|2010.02.17 16:16
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593716
|2010.02.17 13:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3715
|0.0000
|1.3695
|2010.02.17 16:16
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593842
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3715
|0.0000
|1.3695
|2010.02.17 16:16
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593835
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3715
|0.0000
|1.3695
|2010.02.17 16:16
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593729
|2010.02.17 13:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3715
|0.0000
|1.3695
|2010.02.17 16:16
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593832
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3715
|0.0000
|1.3695
|2010.02.17 16:16
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593883
|2010.02.17 13:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3714
|0.0000
|1.3694
|2010.02.17 16:22
|1.3694
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593889
|2010.02.17 13:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3714
|0.0000
|1.3694
|2010.02.17 16:22
|1.3694
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593833
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3714
|0.0000
|1.3694
|2010.02.17 16:22
|1.3694
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38593845
|2010.02.17 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3714
|0.0000
|1.3694
|2010.02.17 16:22
|1.3694
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38659005
|2010.02.18 17:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|1.3655
|1.3621
|2010.02.18 18:01
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|0.00
|0.00
|-97.22
|12 138.60
|Closed P/L:
|12 041.38
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38658994
|2010.02.18 17:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3624
|1.3527
|1.3644
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|38659000
|2010.02.18 17:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3625
|1.3527
|1.3645
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|38659013
|2010.02.18 17:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3623
|1.3527
|1.3643
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|38659014
|2010.02.18 17:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3622
|1.3527
|1.3642
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|38659018
|2010.02.18 17:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3623
|1.3527
|1.3643
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|38659024
|2010.02.18 17:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3622
|1.3527
|1.3642
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|38659042
|2010.02.18 17:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3623
|1.3527
|1.3643
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|38659044
|2010.02.18 17:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3622
|1.3527
|1.3642
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|38659046
|2010.02.18 17:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3621
|1.3527
|1.3641
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|38659048
|2010.02.18 17:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3622
|1.3527
|1.3642
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|38659053
|2010.02.18 17:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3623
|1.3527
|1.3643
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|38659054
|2010.02.18 17:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3622
|1.3527
|1.3642
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|38659056
|2010.02.18 17:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3623
|1.3527
|1.3643
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|38659058
|2010.02.18 17:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3624
|1.3527
|1.3644
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|38659060
|2010.02.18 17:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3623
|1.3527
|1.3643
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|38659062
|2010.02.18 17:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3622
|1.3527
|1.3642
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|38659063
|2010.02.18 17:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3623
|1.3527
|1.3643
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|38659064
|2010.02.18 17:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3622
|1.3527
|1.3642
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|38659072
|2010.02.18 17:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3624
|1.3527
|1.3644
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|38659074
|2010.02.18 17:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3622
|1.3527
|1.3642
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|38659075
|2010.02.18 17:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3624
|1.3527
|1.3644
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|38659081
|2010.02.18 17:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3625
|1.3527
|1.3645
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|38659085
|2010.02.18 17:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3624
|1.3527
|1.3644
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|38659088
|2010.02.18 17:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3625
|1.3527
|1.3645
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|38659093
|2010.02.18 17:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3624
|1.3527
|1.3644
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|38659096
|2010.02.18 17:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3625
|1.3527
|1.3645
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|38659098
|2010.02.18 17:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3624
|1.3527
|1.3644
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|38659105
|2010.02.18 17:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3626
|1.3527
|1.3646
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|38659109
|2010.02.18 17:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3625
|1.3527
|1.3645
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|38659113
|2010.02.18 17:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3626
|1.3527
|1.3646
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|38659124
|2010.02.18 17:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|38659138
|2010.02.18 17:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|38659159
|2010.02.18 17:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3648
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|38659163
|2010.02.18 17:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3649
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|38659169
|2010.02.18 17:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3648
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|38659171
|2010.02.18 17:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3648
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|38659180
|2010.02.18 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|38659183
|2010.02.18 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3626
|1.3527
|1.3646
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|38659188
|2010.02.18 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3625
|1.3527
|1.3645
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|38659191
|2010.02.18 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3626
|1.3527
|1.3646
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|38659194
|2010.02.18 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3625
|1.3527
|1.3645
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|38659206
|2010.02.18 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|38659207
|2010.02.18 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3625
|1.3527
|1.3645
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|38659209
|2010.02.18 17:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|38659213
|2010.02.18 17:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3625
|1.3527
|1.3645
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|38659216
|2010.02.18 17:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|38659226
|2010.02.18 17:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|38659228
|2010.02.18 17:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3646
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|38659230
|2010.02.18 17:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3647
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|38667345
|2010.02.18 20:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3605
|1.3513
|1.3625
|
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 524.00
|
|Floating P/L:
|-1 524.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|12 041.38
|Floating P/L:
|-1 524.00
|Margin:
|2 724.85
|Balance:
|17 041.38
|Equity:
|15 517.38
|Free Margin:
|12 792.53
|
|Details:
|Gross Profit:
|13 499.56
|Gross Loss:
|1 458.18
|Total Net Profit:
|12 041.38
|Profit Factor:
|9.26
|Expected Payoff:
|8.41
|
|Absolute Drawdown:
|53.00
|Maximal Drawdown:
|733.08 (8.41%)
|Relative Drawdown:
|8.41% (733.08)
|
|Total Trades:
|1431
|Short Positions (won %):
|694 (93.08%)
|Long Positions (won %):
|737 (89.28%)
|Profit Trades (% of total):
|1304 (91.13%)
|Loss trades (% of total):
|127 (8.87%)
|Largest
|profit trade:
|40.00
|loss trade:
|-92.01
|Average
|profit trade:
|10.35
|loss trade:
|-11.48
|Maximum
|consecutive wins ($):
|702 (9 054.51)
|consecutive losses ($):
|46 (-451.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|9 054.51 (702)
|consecutive loss (count):
|-733.08 (9)
|Average
|consecutive wins:
|119
|consecutive losses:
|12