Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000883369
|Name: Tarlie
|Currency: USD
|2010 February 24, 18:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38778459
|2010.02.23 11:59
|balance
|Deposit
|5 000.00
|38779162
|2010.02.23 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779238
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779248
|2010.02.23 12:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779212
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779179
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779259
|2010.02.23 12:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779240
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779263
|2010.02.23 12:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779236
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779315
|2010.02.23 12:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779165
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779226
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779158
|2010.02.23 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779215
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779180
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779251
|2010.02.23 12:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779206
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779143
|2010.02.23 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779202
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779183
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778973
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779224
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779228
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779231
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779323
|2010.02.23 12:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779155
|2010.02.23 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778976
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779134
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779126
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778953
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778975
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778979
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779200
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779185
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778988
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779353
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779132
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779328
|2010.02.23 12:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779229
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779122
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779100
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779091
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779103
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779115
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778934
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778949
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779330
|2010.02.23 12:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778983
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779029
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779358
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779004
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779188
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778996
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778990
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778965
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779051
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778942
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778999
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779005
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779031
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779362
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779087
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778995
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778961
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778931
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779050
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779369
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778928
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779042
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779074
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779040
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778921
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779372
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778897
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779045
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779367
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779049
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779072
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779066
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779055
|2010.02.23 12:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778907
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.23 12:30
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778879
|2010.02.23 12:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.23 12:30
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779376
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.23 12:30
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779047
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.23 12:30
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778869
|2010.02.23 12:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778859
|2010.02.23 12:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779389
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779396
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.23 12:30
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779401
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779428
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779418
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.23 12:30
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779435
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.23 12:30
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779424
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.23 12:30
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779436
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.23 12:30
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779408
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.23 12:30
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779455
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3599
|2010.02.23 12:50
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779490
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3597
|2010.02.23 13:00
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779465
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3597
|2010.02.23 13:00
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779497
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3596
|2010.02.23 13:00
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779477
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3596
|2010.02.23 13:00
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779788
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779796
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2010.02.23 13:08
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779801
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3591
|2010.02.23 13:08
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779811
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2010.02.23 13:08
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779816
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3591
|2010.02.23 13:08
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780912
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780905
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780692
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780224
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780240
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780917
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780717
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780885
|2010.02.23 12:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780734
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780284
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780908
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780173
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780310
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780315
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780913
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780352
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780698
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780381
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780372
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780366
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780364
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780760
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780368
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780753
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780192
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780360
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780383
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780726
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780450
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780706
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780227
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780248
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780281
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780288
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780337
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780884
|2010.02.23 12:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780356
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780518
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780292
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780510
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780497
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780273
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780651
|2010.02.23 12:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.23 13:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780666
|2010.02.23 12:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780687
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780484
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780477
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780702
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780470
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780206
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780411
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780375
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780361
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780756
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780367
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780764
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780769
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780776
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780779
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780781
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780793
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780795
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780799
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780800
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780802
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780805
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780809
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780819
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780825
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780828
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780833
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780836
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780837
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780839
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780841
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.23 13:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780845
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780860
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780864
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780866
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780867
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780871
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780873
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780874
|2010.02.23 12:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780522
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.23 13:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780623
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3581
|2010.02.23 13:10
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780545
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3581
|2010.02.23 13:10
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780553
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3580
|2010.02.23 13:10
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780612
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3580
|2010.02.23 13:10
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780560
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3579
|2010.02.23 13:10
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780587
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3578
|2010.02.23 13:16
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38781335
|2010.02.23 12:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3577
|2010.02.23 13:16
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|7 840.00
|Closed P/L:
|7 840.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|7 840.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|12 840.00
|Equity:
|12 840.00
|Free Margin:
|12 840.00
|
|Details:
|Gross Profit:
|7 840.00
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|7 840.00
|Profit Factor:
|
|Expected Payoff:
|40.00
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|
|Total Trades:
|196
|Short Positions (won %):
|196 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|196 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|40.00
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|40.00
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|196 (7 840.00)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|7 840.00 (196)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|196
|consecutive losses:
|0