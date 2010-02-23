Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000883369 Name: Tarlie Currency: USD 2010 February 24, 18:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
387784592010.02.23 11:59balanceDeposit5 000.00
387791622010.02.23 12:09sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387792382010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387792482010.02.23 12:13sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387792122010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387791792010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387792592010.02.23 12:13sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792402010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792632010.02.23 12:13sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792362010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387793152010.02.23 12:17sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387791652010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792262010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387791582010.02.23 12:09sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792152010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387791802010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792512010.02.23 12:13sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792062010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387791432010.02.23 12:09sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792022010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387791832010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387789732010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387792242010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387792282010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387792312010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387793232010.02.23 12:17sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387791552010.02.23 12:09sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387789762010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387791342010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387791262010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387789532010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387789752010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387789792010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387792002010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387791852010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387789882010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387793532010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387791322010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387793282010.02.23 12:17sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387792292010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387791222010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387791002010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387790912010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387791032010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387791152010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789342010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789492010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387793302010.02.23 12:17sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789832010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387790292010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387793582010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387790042010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387791882010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789962010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789902010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789652010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387790512010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789422010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789992010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387790052010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387790312010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387793622010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387790872010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789952010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789612010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789312010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387790502010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387793692010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387789282010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387790422010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387790742010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387790402010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387789212010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387793722010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387788972010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790452010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387793672010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790492010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790722010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790662010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790552010.02.23 12:06sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387789072010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36230.00001.36032010.02.23 12:301.36030.000.000.0040.00
387788792010.02.23 12:01sell0.20eurusd1.36230.00001.36032010.02.23 12:301.36030.000.000.0040.00
387793762010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36230.00001.36032010.02.23 12:301.36030.000.000.0040.00
387790472010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36230.00001.36032010.02.23 12:301.36030.000.000.0040.00
387788692010.02.23 12:01sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387788592010.02.23 12:01sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387793892010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387793962010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36210.00001.36012010.02.23 12:301.36010.000.000.0040.00
387794012010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387794282010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387794182010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36210.00001.36012010.02.23 12:301.36010.000.000.0040.00
387794352010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36210.00001.36012010.02.23 12:301.36010.000.000.0040.00
387794242010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36200.00001.36002010.02.23 12:301.36000.000.000.0040.00
387794362010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36200.00001.36002010.02.23 12:301.36000.000.000.0040.00
387794082010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36200.00001.36002010.02.23 12:301.36000.000.000.0040.00
387794552010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36190.00001.35992010.02.23 12:501.35990.000.000.0040.00
387794902010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36170.00001.35972010.02.23 13:001.35970.000.000.0040.00
387794652010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36170.00001.35972010.02.23 13:001.35970.000.000.0040.00
387794972010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36160.00001.35962010.02.23 13:001.35960.000.000.0040.00
387794772010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36160.00001.35962010.02.23 13:001.35960.000.000.0040.00
387797882010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387797962010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36100.00001.35902010.02.23 13:081.35900.000.000.0040.00
387798012010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36110.00001.35912010.02.23 13:081.35910.000.000.0040.00
387798112010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36100.00001.35902010.02.23 13:081.35900.000.000.0040.00
387798162010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36110.00001.35912010.02.23 13:081.35910.000.000.0040.00
387809122010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387809052010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387806922010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387802242010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387802402010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387809172010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387807172010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387808852010.02.23 12:36sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387807342010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387802842010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387809082010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387801732010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803102010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803152010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387809132010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803522010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387806982010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803812010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803722010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803662010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803642010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387807602010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387803682010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387807532010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387801922010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387803602010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387803832010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387807262010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387804502010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387807062010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387802272010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387802482010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387802812010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387802882010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387803372010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387808842010.02.23 12:36sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387803562010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387805182010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387802922010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387805102010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387804972010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387802732010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387806512010.02.23 12:31sell0.20eurusd1.36020.00001.35822010.02.23 13:091.35820.000.000.0040.00
387806662010.02.23 12:31sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387806872010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387804842010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387804772010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387807022010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387804702010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387802062010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387804112010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387803752010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387803612010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807562010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387803672010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807642010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807692010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387807762010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807792010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387807812010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807932010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387807952010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807992010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808002010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808022010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387808052010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808092010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808192010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808252010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808282010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808332010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387808362010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808372010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387808392010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808412010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36020.00001.35822010.02.23 13:091.35820.000.000.0040.00
387808452010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808602010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387808642010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808662010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808672010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808712010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387808732010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808742010.02.23 12:36sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387805222010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36020.00001.35822010.02.23 13:091.35820.000.000.0040.00
387806232010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36010.00001.35812010.02.23 13:101.35810.000.000.0040.00
387805452010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36010.00001.35812010.02.23 13:101.35810.000.000.0040.00
387805532010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36000.00001.35802010.02.23 13:101.35800.000.000.0040.00
387806122010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36000.00001.35802010.02.23 13:101.35800.000.000.0040.00
387805602010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.35990.00001.35792010.02.23 13:101.35790.000.000.0040.00
387805872010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.35980.00001.35782010.02.23 13:161.35780.000.000.0040.00
387813352010.02.23 12:50sell0.20eurusd1.35970.00001.35772010.02.23 13:161.35770.000.000.0040.00
  0.00 0.00 0.00 7 840.00
Closed P/L: 7 840.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 840.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 12 840.00 Equity: 12 840.00 Free Margin: 12 840.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 840.00 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 7 840.00
Profit Factor: Expected Payoff: 40.00  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 196 Short Positions (won %): 196 (100.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 196 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 40.00 loss trade: 0.00
Average profit trade: 40.00 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 196 (7 840.00) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 7 840.00 (196) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 196 consecutive losses: 0