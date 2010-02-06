Go Markets Pty Ltd

Account: 33189 Name: cacus MACCImo v1c Currency: USD 2010 February 12, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
29868992010.02.06 08:52balanceDeposit10 000.00
30012412010.02.08 06:30sell0.70audusd0.865850.865820.859572010.02.08 07:490.865820.000.000.002.10
30067142010.02.08 09:30buy0.61usdchf1.074741.074921.077352010.02.08 14:311.074920.000.000.0010.21
30074492010.02.08 09:45buy0.59usdchf1.073941.074121.076542010.02.08 09:511.074120.000.000.009.89
30095712010.02.08 10:30sell0.43eurusd1.369601.383821.365122010.02.08 14:291.365120.000.000.00192.64
30101782010.02.08 10:45buy0.57usdchf1.071621.072131.074192010.02.08 11:511.072130.000.000.0027.11
30108422010.02.08 11:00buy0.55usdchf1.070931.071221.073532010.02.08 11:291.071220.000.000.0014.89
30115212010.02.08 11:15buy0.53usdchf1.070501.070901.073102010.02.08 11:261.070900.000.000.0019.80
30195012010.02.08 15:00sell0.40gbpusd1.560201.560191.554632010.02.08 15:021.560190.000.000.000.40
30200082010.02.08 15:15sell0.40gbpusd1.560871.560701.555222010.02.08 15:151.560700.000.000.006.80
30204372010.02.08 15:30sell0.40gbpusd1.560811.560531.555212010.02.08 15:301.560530.000.000.0011.20
30257962010.02.08 17:45sell0.46eurusd1.368941.383141.364442010.02.09 00:001.365190.000.00-1.75172.50
30258092010.02.08 17:45sell0.39gbpusd1.562871.562771.557272010.02.08 20:111.562770.000.000.003.90
30265502010.02.08 18:00sell0.38gbpusd1.563971.563931.558372010.02.08 19:241.563930.000.000.001.52
30273102010.02.08 18:15sell0.42eurusd1.370111.384211.365512010.02.08 23:101.365510.000.000.00193.20
30438612010.02.09 04:15sell0.41gbpusd1.560611.560401.555012010.02.09 04:171.560400.000.000.008.61
30476392010.02.09 07:00sell0.42gbpusd1.561581.561411.555982010.02.09 07:201.561410.000.000.007.14
30482762010.02.09 07:30sell0.42gbpusd1.562271.562261.556672010.02.09 07:451.562260.000.000.000.42
30505912010.02.09 09:00sell0.41gbpusd1.563891.563801.558292010.02.09 09:001.563800.000.000.003.69
30509502010.02.09 09:15sell0.41gbpusd1.563851.563791.558392010.02.09 09:171.563790.000.000.002.46
  0.00 0.00 -1.75 688.48
Closed P/L: 686.73
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 686.73 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 686.73 Equity: 10 686.73 Free Margin: 10 686.73
 
Details:
Graph
Gross Profit: 686.73 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 686.73
Profit Factor: Expected Payoff: 36.14  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 19 Short Positions (won %): 14 (100.00%) Long Positions (won %): 5 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 19 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 193.20 loss trade: 0.00
Average profit trade: 36.14 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 19 (686.73) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 686.73 (19) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 19 consecutive losses: 0