|Account: 33189
|Name: cacus MACCImo v1c
|Currency: USD
|2010 February 12, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2986899
|2010.02.06 08:52
|balance
|Deposit
|10 000.00
|3001241
|2010.02.08 06:30
|sell
|0.70
|audusd
|0.86585
|0.86582
|0.85957
|2010.02.08 07:49
|0.86582
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|3006714
|2010.02.08 09:30
|buy
|0.61
|usdchf
|1.07474
|1.07492
|1.07735
|2010.02.08 14:31
|1.07492
|0.00
|0.00
|0.00
|10.21
|3007449
|2010.02.08 09:45
|buy
|0.59
|usdchf
|1.07394
|1.07412
|1.07654
|2010.02.08 09:51
|1.07412
|0.00
|0.00
|0.00
|9.89
|3009571
|2010.02.08 10:30
|sell
|0.43
|eurusd
|1.36960
|1.38382
|1.36512
|2010.02.08 14:29
|1.36512
|0.00
|0.00
|0.00
|192.64
|3010178
|2010.02.08 10:45
|buy
|0.57
|usdchf
|1.07162
|1.07213
|1.07419
|2010.02.08 11:51
|1.07213
|0.00
|0.00
|0.00
|27.11
|3010842
|2010.02.08 11:00
|buy
|0.55
|usdchf
|1.07093
|1.07122
|1.07353
|2010.02.08 11:29
|1.07122
|0.00
|0.00
|0.00
|14.89
|3011521
|2010.02.08 11:15
|buy
|0.53
|usdchf
|1.07050
|1.07090
|1.07310
|2010.02.08 11:26
|1.07090
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|3019501
|2010.02.08 15:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.56020
|1.56019
|1.55463
|2010.02.08 15:02
|1.56019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|3020008
|2010.02.08 15:15
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.56087
|1.56070
|1.55522
|2010.02.08 15:15
|1.56070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|3020437
|2010.02.08 15:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.56081
|1.56053
|1.55521
|2010.02.08 15:30
|1.56053
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|3025796
|2010.02.08 17:45
|sell
|0.46
|eurusd
|1.36894
|1.38314
|1.36444
|2010.02.09 00:00
|1.36519
|0.00
|0.00
|-1.75
|172.50
|3025809
|2010.02.08 17:45
|sell
|0.39
|gbpusd
|1.56287
|1.56277
|1.55727
|2010.02.08 20:11
|1.56277
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|3026550
|2010.02.08 18:00
|sell
|0.38
|gbpusd
|1.56397
|1.56393
|1.55837
|2010.02.08 19:24
|1.56393
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|3027310
|2010.02.08 18:15
|sell
|0.42
|eurusd
|1.37011
|1.38421
|1.36551
|2010.02.08 23:10
|1.36551
|0.00
|0.00
|0.00
|193.20
|3043861
|2010.02.09 04:15
|sell
|0.41
|gbpusd
|1.56061
|1.56040
|1.55501
|2010.02.09 04:17
|1.56040
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|3047639
|2010.02.09 07:00
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.56158
|1.56141
|1.55598
|2010.02.09 07:20
|1.56141
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|3048276
|2010.02.09 07:30
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.56227
|1.56226
|1.55667
|2010.02.09 07:45
|1.56226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|3050591
|2010.02.09 09:00
|sell
|0.41
|gbpusd
|1.56389
|1.56380
|1.55829
|2010.02.09 09:00
|1.56380
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|3050950
|2010.02.09 09:15
|sell
|0.41
|gbpusd
|1.56385
|1.56379
|1.55839
|2010.02.09 09:17
|1.56379
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|0.00
|0.00
|-1.75
|688.48
|Closed P/L:
|686.73
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|686.73
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 686.73
|Equity:
|10 686.73
|Free Margin:
|10 686.73
|Details:
|Gross Profit:
|686.73
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|686.73
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|36.14
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|19
|Short Positions (won %):
|14 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|5 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|19 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|193.20
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|36.14
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (686.73)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|686.73 (19)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|19
|consecutive losses:
|0