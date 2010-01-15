Alpari NZ Limited
A/C No: 1686982Name: quotes2010.01.22 13:00 (local time)
 
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Summary P/L:9320.00
 
Winning trades:(6) 9320.00
Losing trades:(0) 0.00
Max summary P/L:9320.00
Largest winning trade:2330.00
Largest losing trade:0.00
Max consecutive winners:6 (9320.00)
Max consecutive losers:0 (0.00)
Max consecutive profit:9320.00 (6)
Max consecutive loss:0.00 (0)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:0.00 (0.00%)
Profit factor:*
Avg. profit factor:*
Risk factor:*
 
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