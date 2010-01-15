Alpari NZ Limited

A/C No: 1686982 Name: quotes 2010.01.22 13:00 (local time) Closed Transactions: N Ticket Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Commis Swap Trade P/L 1 63937475 11002 2010.01.15 01:00 buy stop 0.10 eurusd 1.46495 1.43595 1.47385 2010.01.18 23:00 1.43854 0.00 0.00 0.00 2 63937486 15002 2010.01.15 01:00 buy stop 0.10 eurusd 1.46449 1.43549 1.47339 2010.01.18 23:00 1.43840 0.00 0.00 0.00 3 63937526 11004 2010.01.15 01:00 buy stop 0.10 eurusd 1.46495 1.43595 1.47935 2010.01.18 23:00 1.43841 0.00 0.00 0.00 4 63937535 11006 2010.01.15 01:00 buy stop 0.10 eurusd 1.46495 1.43595 1.48825 2010.01.18 23:00 1.43840 0.00 0.00 0.00 5 63937553 15004 2010.01.15 01:00 buy stop 0.10 eurusd 1.46449 1.43549 1.47889 2010.01.18 23:00 1.43840 0.00 0.00 0.00 6 63937560 15006 2010.01.15 01:00 buy stop 0.10 eurusd 1.46449 1.43549 1.48779 2010.01.18 23:00 1.43840 0.00 0.00 0.00 7 63937543 11001 2010.01.15 14:36 sell 0.10 eurusd 1.43595 1.43595 1.42705 2010.01.19 13:42 1.42705 0.00 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