Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000861415 Name: newtickscalp344 Currency: USD 2010 February 8, 22:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
375387472010.01.21 19:30balanceDeposit3 000.00
375404052010.01.21 20:11buy0.15eurgbp0.87040.86040.00002010.01.21 20:180.87050.000.000.002.43
375411292010.01.21 20:32buy0.15eurgbp0.87040.86040.00002010.01.21 20:420.87050.000.000.002.44
375416222010.01.21 20:45buy0.15eurgbp0.87050.86050.00002010.01.21 20:490.87070.000.000.004.86
375435582010.01.21 21:43buy0.15eurgbp0.87030.86030.00002010.01.22 01:510.87050.000.00-0.194.86
375596512010.01.22 08:49buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 08:520.87070.000.000.009.74
375598552010.01.22 08:57buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 09:010.87070.000.000.009.73
375602322010.01.22 09:03buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 09:240.87090.000.000.0019.47
375617192010.01.22 09:39buy0.60eurgbp0.86930.85930.00002010.01.22 09:420.86950.000.000.0019.50
375611552010.01.22 09:28buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 09:570.87070.000.000.009.75
375631772010.01.22 10:09buy0.60eurgbp0.86930.85930.00002010.01.22 10:100.86950.000.000.0019.51
375637172010.01.22 10:24buy0.60eurgbp0.86930.85930.00002010.01.22 11:030.86950.000.000.0019.50
375629352010.01.22 10:02buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 11:200.87070.000.000.009.74
375581662010.01.22 08:00buy0.15eurgbp0.87170.86170.00002010.01.22 11:300.87240.000.000.0017.01
375681932010.01.22 12:07buy0.16eurgbp0.87280.86280.00002010.01.22 12:100.87300.000.000.005.19
375711262010.01.22 13:28buy0.16eurgbp0.87150.86150.00002010.01.22 13:290.87180.000.000.007.78
375719892010.01.22 13:40buy0.16eurgbp0.87250.86250.00002010.01.22 13:510.87270.000.000.005.17
375738402010.01.22 14:08buy0.16eurgbp0.87430.86430.00002010.01.22 14:090.87450.000.000.005.16
375750262010.01.22 14:26buy0.16eurgbp0.87560.86560.00002010.01.22 14:300.87580.000.000.005.17
375756992010.01.22 14:39buy0.16eurgbp0.87660.86660.00002010.01.22 14:520.87680.000.000.005.16
376680902010.01.25 20:26sell0.01eurgbp0.87150.00000.00002010.01.25 20:560.87100.000.000.000.81
376860782010.01.26 08:24sell0.01eurgbp0.86870.00000.00002010.01.26 08:570.86810.000.000.000.98
377268512010.01.27 10:07sell0.01eurgbp0.87020.00000.00002010.01.27 10:210.86950.000.000.001.13
377288152010.01.27 11:05sell0.01eurgbp0.87010.00000.00002010.01.27 11:070.86950.000.000.000.97
377296402010.01.27 11:32sell0.01eurgbp0.86910.00000.00002010.01.27 11:580.86840.000.000.001.13
377348512010.01.27 14:28sell0.01eurgbp0.86710.00000.00002010.01.27 15:570.86650.000.000.000.97
377615812010.01.28 09:00sell0.01eurgbp0.86480.00000.00002010.01.28 09:210.86430.000.000.000.81
377629062010.01.28 09:41sell0.01eurgbp0.86430.00000.00002010.01.28 09:500.86370.000.000.000.98
377662462010.01.28 11:19sell0.01eurgbp0.86270.00000.00002010.01.28 12:200.86220.000.000.000.82
377693452010.01.28 13:14sell0.01eurgbp0.86250.00000.00002010.01.28 13:200.86200.000.000.000.82
377705432010.01.28 14:00sell0.01eurgbp0.86150.00000.00002010.01.28 15:320.86100.000.000.000.81
377742522010.01.28 16:04sell0.01eurgbp0.86060.00000.00002010.02.03 10:340.87150.000.00-0.20-17.49
377773092010.01.28 17:11sell0.02eurgbp0.86290.00000.00002010.02.03 10:340.87140.000.00-0.40-27.29
377788132010.01.28 17:53sell0.04eurgbp0.86520.00000.00002010.02.03 10:350.87150.000.00-0.80-40.44
378095732010.01.29 15:43sell0.08eurgbp0.86740.00000.00002010.02.03 10:350.87140.000.00-1.20-51.36
378251922010.02.01 01:03sell0.16eurgbp0.86960.00000.00002010.02.03 10:350.87160.000.00-1.58-51.35
378355372010.02.01 10:18sell0.32eurgbp0.87190.00000.00002010.02.03 10:350.87170.000.00-3.1610.27
378376922010.02.01 11:22sell0.64eurgbp0.87420.00000.00002010.02.03 10:350.87150.000.00-6.34277.33
378401582010.02.01 12:26sell1.28eurgbp0.87650.00000.00002010.02.03 10:350.87170.000.00-12.67986.05
379714042010.02.03 13:03buy0.01eurgbp0.87540.00000.00002010.02.03 13:370.87590.000.000.000.80
380809212010.02.04 11:04buy0.04eurgbp0.87210.00000.00002010.02.04 12:200.87470.000.000.0016.47
379762402010.02.03 14:16buy0.01eurgbp0.87660.00000.00002010.02.04 12:200.87470.000.00-0.04-3.01
379863582010.02.03 16:12buy0.02eurgbp0.87440.00000.00002010.02.04 12:200.87470.000.00-0.080.95
381145222010.02.04 19:11sell0.01eurgbp0.87260.00000.00002010.02.04 19:150.87210.000.000.000.79
381156162010.02.04 19:44sell0.01eurgbp0.87190.00000.00002010.02.04 23:480.87120.000.000.001.10
381787662010.02.05 12:29sell0.01eurgbp0.87070.00000.00002010.02.05 18:390.87150.000.000.00-1.25
381833982010.02.05 13:26sell0.02eurgbp0.87300.00000.00002010.02.05 18:390.87150.000.000.004.69
382409842010.02.08 09:26buy0.01eurgbp0.87630.00000.00002010.02.08 09:300.87680.000.000.000.78
382451922010.02.08 10:26buy0.01eurgbp0.87760.00000.00002010.02.08 11:220.87820.000.000.000.94
  0.00 0.00 -26.66 1 300.38
Closed P/L: 1 273.72
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 273.72 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 273.72 Equity: 4 273.72 Free Margin: 4 273.72
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 470.13 Gross Loss: 196.41 Total Net Profit: 1 273.72
Profit Factor: 7.49 Expected Payoff: 26.54  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 192.11 (6.02%) Relative Drawdown: 6.02% (192.11)
 
Total Trades: 48 Short Positions (won %): 23 (73.91%) Long Positions (won %): 25 (96.00%)
Profit Trades (% of total): 41 (85.42%) Loss trades (% of total): 7 (14.58%)
Largest profit trade: 973.38 loss trade: -52.93
Average profit trade: 35.86 loss trade: -28.06
Maximum consecutive wins ($): 30 (192.21) consecutive losses ($): 5 (-192.11)
Maximal consecutive profit (count): 1 269.62 (6) consecutive loss (count): -192.11 (5)
Average consecutive wins: 10 consecutive losses: 2