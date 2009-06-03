Strategy Tester Report
Reidar_EA_V7_1
EGlobal-Demo (Build 225)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2009.06.01 00:00 - 2010.01.18 19:00 (2009.06.01 - 2010.01.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parametersver="Last Modified: 2010.01.14 20:00"; WaitCross=true; BarsToWaitBetweenTrades=48; Lots=0.1; TakeProfit=20; StopLoss=100; FirstMovingAveragePeriod=10; SecondMovingAveragePeriod=15; MinimumPipsToExit=1; ThirdMovingAveragePeriod=150; UseMovingCrossClose=true; UseTrailingStop=true; TrailingStopValue=10; OneTradeOnlyRunning=true; ResetProgressionAtStep=3; StopAt$$$=50000; Progression_1_Lots=0.5; Progression_1_TakeProfit=25; Progression_1_StopLoss=100; Progression_2_Lots=2.5; Progression_2_TakeProfit=25; Progression_2_StopLoss=100; Progression_3_Lots=1; Progression_3_TakeProfit=100; Progression_3_StopLoss=100; Progression_4_Lots=0.8; Progression_4_TakeProfit=150; Progression_4_StopLoss=100; Progression_5_Lots=1.6; Progression_5_TakeProfit=100; Progression_5_StopLoss=100; Progression_6_Lots=12; Progression_6_TakeProfit=20; Progression_6_StopLoss=20; Progression_7_Lots=12.8; Progression_7_TakeProfit=20; Progression_7_StopLoss=18; Progression_8_Lots=25.6; Progression_8_TakeProfit=20; Progression_8_StopLoss=18; Progression_9_Lots=51.2; Progression_9_TakeProfit=20; Progression_9_StopLoss=18; Progression_10_Lots=0; Progression_10_TakeProfit=20; Progression_10_StopLoss=18; Progression_11_Lots=0; Progression_11_TakeProfit=20; Progression_11_StopLoss=18; Progression_12_Lots=0; Progression_12_TakeProfit=20; Progression_12_StopLoss=18; Progression_13_Lots=0; Progression_13_TakeProfit=20; Progression_13_StopLoss=18; Progression_14_Lots=0; Progression_14_TakeProfit=20; Progression_14_StopLoss=18; Progression_15_Lots=0; Progression_15_TakeProfit=20; Progression_15_StopLoss=18; Progression_16_Lots=0; Progression_16_TakeProfit=20; Progression_16_StopLoss=18; Progression_17_Lots=0; Progression_17_TakeProfit=20; Progression_17_StopLoss=18; Progression_18_Lots=0; Progression_18_TakeProfit=20; Progression_18_StopLoss=18; Progression_19_Lots=0; Progression_19_TakeProfit=20; Progression_19_StopLoss=18; Progression_20_Lots=0; Progression_20_TakeProfit=20; Progression_20_StopLoss=18; Progression_21_Lots=0; Progression_21_TakeProfit=20; Progression_21_StopLoss=18; Progression_22_Lots=0; Progression_22_TakeProfit=20; Progression_22_StopLoss=18; Progression_23_Lots=0; Progression_23_TakeProfit=20; Progression_23_StopLoss=18; Progression_24_Lots=0; Progression_24_TakeProfit=20; Progression_24_StopLoss=18; Progression_25_Lots=0; Progression_25_TakeProfit=20; Progression_25_StopLoss=18; Progression_26_Lots=0; Progression_26_TakeProfit=20; Progression_26_StopLoss=18; Progression_27_Lots=0; Progression_27_TakeProfit=20; Progression_27_StopLoss=18; Progression_28_Lots=0; Progression_28_TakeProfit=20; Progression_28_StopLoss=18; Progression_29_Lots=0; Progression_29_TakeProfit=20; Progression_29_StopLoss=18; Progression_30_Lots=0; Progression_30_TakeProfit=20; Progression_30_StopLoss=18;
Bars in test16557Ticks modelled7015549Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit5000.00
Total net profit814.42Gross profit1361.09Gross loss-546.67
Profit factor2.49Expected payoff12.16
Absolute drawdown33.36Maximal drawdown648.88 (11.20%)Relative drawdown11.20% (648.88)
Total trades67Short positions (won %)29 (86.21%)Long positions (won %)38 (92.11%)
Profit trades (% of total)60 (89.55%)Loss trades (% of total)7 (10.45%)
Largestprofit trade139.07loss trade-112.59
Averageprofit trade22.68loss trade-78.10
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (199.09)consecutive losses (loss in money)1 (-112.59)
Maximalconsecutive profit (count of wins)233.19 (9)consecutive loss (count of losses)-112.59 (1)
Averageconsecutive wins8consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.06.03 08:05buy10.1096.2495.2496.44
22009.06.03 09:20modify10.1096.2496.2496.44
32009.06.03 09:20modify10.1096.2496.2596.44
42009.06.03 09:20modify10.1096.2496.2696.44
52009.06.03 09:31s/l10.1096.2696.2696.442.085002.08
62009.06.03 20:45buy20.1095.9794.9796.17
72009.06.04 01:01modify20.1095.9795.9896.17
82009.06.04 01:01modify20.1095.9795.9996.17
92009.06.04 01:02modify20.1095.9796.0096.17
102009.06.04 01:03modify20.1095.9796.0196.17
112009.06.04 01:03modify20.1095.9796.0296.17
122009.06.04 01:03modify20.1095.9796.0396.17
132009.06.04 01:05modify20.1095.9796.0496.17
142009.06.04 01:05modify20.1095.9796.0596.17
152009.06.04 01:05modify20.1095.9796.0696.17
162009.06.04 01:05t/p20.1096.1796.0696.1720.235022.31
172009.06.09 06:02sell30.1097.9898.9897.78
182009.06.09 14:50modify30.1097.9897.9897.78
192009.06.09 14:50modify30.1097.9897.9797.78
202009.06.09 14:50modify30.1097.9897.9697.78
212009.06.09 14:50modify30.1097.9897.9597.78
222009.06.09 14:51modify30.1097.9897.9497.78
232009.06.09 14:51modify30.1097.9897.9397.78
242009.06.09 14:51modify30.1097.9897.9297.78
252009.06.09 14:51modify30.1097.9897.9197.78
262009.06.09 14:51modify30.1097.9897.9097.78
272009.06.09 14:51modify30.1097.9897.8997.78
282009.06.09 14:51t/p30.1097.7897.8997.7820.455042.76
292009.06.10 11:17buy40.1098.0397.0398.23
302009.06.10 16:01modify40.1098.0398.0498.23
312009.06.10 16:01modify40.1098.0398.0598.23
322009.06.10 16:01modify40.1098.0398.0698.23
332009.06.10 16:01modify40.1098.0398.0798.23
342009.06.10 16:01modify40.1098.0398.0898.23
352009.06.10 16:01modify40.1098.0398.0998.23
362009.06.10 16:01modify40.1098.0398.1098.23
372009.06.10 16:01modify40.1098.0398.1198.23
382009.06.10 16:01modify40.1098.0398.1298.23
392009.06.10 16:01t/p40.1098.2398.1298.2320.365063.12
402009.06.12 07:27buy50.1097.9296.9298.12
412009.06.12 08:15modify50.1097.9297.9398.12
422009.06.12 08:15modify50.1097.9297.9498.12
432009.06.12 08:22modify50.1097.9297.9598.12
442009.06.12 08:23modify50.1097.9297.9698.12
452009.06.12 08:33modify50.1097.9297.9798.12
462009.06.12 08:33modify50.1097.9297.9898.12
472009.06.12 08:33modify50.1097.9297.9998.12
482009.06.12 08:35modify50.1097.9298.0098.12
492009.06.12 08:35modify50.1097.9298.0198.12
502009.06.12 08:36t/p50.1098.1298.0198.1220.385083.50
512009.06.18 16:16buy60.1096.2995.2996.49
522009.06.18 17:53modify60.1096.2996.3096.49
532009.06.18 18:01s/l60.1096.3096.3096.491.045084.54
542009.06.19 17:48sell70.1096.2497.2496.04
552009.06.19 17:56modify70.1096.2496.2396.04
562009.06.19 17:56modify70.1096.2496.2296.04
572009.06.19 17:56modify70.1096.2496.2196.04
582009.06.19 17:56modify70.1096.2496.2096.04
592009.06.19 17:56modify70.1096.2496.1996.04
602009.06.19 17:56modify70.1096.2496.1896.04
612009.06.19 17:56modify70.1096.2496.1796.04
622009.06.19 17:56modify70.1096.2496.1696.04
632009.06.19 17:57modify70.1096.2496.1596.04
642009.06.19 17:59s/l70.1096.1596.1596.049.365093.90
652009.06.25 20:02sell80.1095.7296.7295.52
662009.06.26 12:43modify80.1095.7295.7195.52
672009.06.26 12:43modify80.1095.7295.7095.52
682009.06.26 12:43modify80.1095.7295.6995.52
692009.06.26 12:43modify80.1095.7295.6895.52
702009.06.26 12:44modify80.1095.7295.6795.52
712009.06.26 12:45modify80.1095.7295.6695.52
722009.06.26 12:46modify80.1095.7295.6595.52
732009.06.26 12:46modify80.1095.7295.6495.52
742009.06.26 12:48modify80.1095.7295.6395.52
752009.06.26 12:51t/p80.1095.5295.6395.5220.665114.56
762009.06.29 17:08buy90.1095.7494.7495.94
772009.06.29 17:14modify90.1095.7495.7495.94
782009.06.29 17:15modify90.1095.7495.7595.94
792009.06.29 17:15modify90.1095.7495.7695.94
802009.06.29 17:15modify90.1095.7495.7795.94
812009.06.29 17:16modify90.1095.7495.7895.94
822009.06.29 17:16modify90.1095.7495.7995.94
832009.06.29 17:18modify90.1095.7495.8095.94
842009.06.29 17:20modify90.1095.7495.8195.94
852009.06.29 17:20modify90.1095.7495.8295.94
862009.06.29 17:41s/l90.1095.8295.8295.948.355122.91
872009.06.30 08:39sell100.1095.6396.6395.43
882009.06.30 08:44modify100.1095.6395.6295.43
892009.06.30 08:45modify100.1095.6395.6195.43
902009.06.30 08:45modify100.1095.6395.6095.43
912009.06.30 08:45modify100.1095.6395.5995.43
922009.06.30 08:45modify100.1095.6395.5895.43
932009.06.30 08:45modify100.1095.6395.5795.43
942009.06.30 08:45modify100.1095.6395.5695.43
952009.06.30 08:45modify100.1095.6395.5595.43
962009.06.30 08:45modify100.1095.6395.5495.43
972009.06.30 08:45t/p100.1095.4395.5495.4320.965143.87
982009.07.02 15:02sell110.1096.2397.2396.03
992009.07.02 15:09modify110.1096.2396.2396.03
1002009.07.02 15:09modify110.1096.2396.2296.03
1012009.07.02 15:09modify110.1096.2396.2196.03
1022009.07.02 15:10modify110.1096.2396.2096.03
1032009.07.02 15:10modify110.1096.2396.1996.03
1042009.07.02 15:10modify110.1096.2396.1896.03
1052009.07.02 15:11modify110.1096.2396.1796.03
1062009.07.02 15:11modify110.1096.2396.1696.03
1072009.07.02 15:11modify110.1096.2396.1596.03
1082009.07.02 15:11modify110.1096.2396.1496.03
1092009.07.02 15:11t/p110.1096.0396.1496.0320.835164.70
1102009.07.13 18:00buy120.1092.7691.7692.96
1112009.07.13 20:45modify120.1092.7692.7792.96
1122009.07.13 20:47modify120.1092.7692.7892.96
1132009.07.13 20:48modify120.1092.7692.7992.96
1142009.07.13 20:48modify120.1092.7692.8092.96
1152009.07.13 20:49modify120.1092.7692.8192.96
1162009.07.13 20:49modify120.1092.7692.8292.96
1172009.07.13 20:55s/l120.1092.8292.8292.966.465171.16
1182009.07.16 22:30buy130.1093.8292.8294.02
1192009.07.16 22:48modify130.1093.8293.8394.02
1202009.07.16 22:48modify130.1093.8293.8494.02
1212009.07.16 22:48modify130.1093.8293.8594.02
1222009.07.16 23:18s/l130.1093.8593.8594.023.205174.36
1232009.07.20 20:39sell140.1094.2095.2094.00
1242009.07.21 00:06modify140.1094.2094.2094.00
1252009.07.21 00:06modify140.1094.2094.1994.00
1262009.07.21 00:06modify140.1094.2094.1894.00
1272009.07.21 00:06modify140.1094.2094.1794.00
1282009.07.21 00:06modify140.1094.2094.1694.00
1292009.07.21 00:06modify140.1094.2094.1594.00
1302009.07.21 00:06modify140.1094.2094.1494.00
1312009.07.21 00:06modify140.1094.2094.1394.00
1322009.07.21 00:06modify140.1094.2094.1294.00
1332009.07.21 00:06modify140.1094.2094.1194.00
1342009.07.21 00:06t/p140.1094.0094.1194.0021.005195.36
1352009.07.21 11:51buy150.1094.2893.2894.48
1362009.07.22 10:23s/l150.1093.2893.2894.48-107.395087.97
1372009.07.31 16:51sell160.5095.1896.1894.93
1382009.07.31 17:21t/p160.5094.9396.1894.93131.685219.65
1392009.08.03 15:32buy170.1095.0694.0695.26
1402009.08.03 15:59modify170.1095.0695.0795.26
1412009.08.03 15:59modify170.1095.0695.0895.26
1422009.08.03 16:00modify170.1095.0695.0995.26
1432009.08.03 16:00modify170.1095.0695.1095.26
1442009.08.03 16:00modify170.1095.0695.1195.26
1452009.08.03 16:00modify170.1095.0695.1295.26
1462009.08.03 16:00modify170.1095.0695.1395.26
1472009.08.03 16:00modify170.1095.0695.1495.26
1482009.08.03 16:00modify170.1095.0695.1595.26
1492009.08.03 16:00t/p170.1095.2695.1595.2621.005240.65
1502009.08.06 06:34buy180.1095.1294.1295.32
1512009.08.06 08:15modify180.1095.1295.1395.32
1522009.08.06 08:29s/l180.1095.1395.1395.321.055241.70
1532009.08.11 04:42sell190.1096.8097.8096.60
1542009.08.11 04:45modify190.1096.8096.7996.60
1552009.08.11 04:50modify190.1096.8096.7896.60
1562009.08.11 04:50modify190.1096.8096.7796.60
1572009.08.11 04:50modify190.1096.8096.7696.60
1582009.08.11 04:50modify190.1096.8096.7596.60
1592009.08.11 04:52modify190.1096.8096.7496.60
1602009.08.11 04:52modify190.1096.8096.7396.60
1612009.08.11 04:52modify190.1096.8096.7296.60
1622009.08.11 04:52modify190.1096.8096.7196.60
1632009.08.11 04:52t/p190.1096.6096.7196.6020.705262.40
1642009.08.12 16:47buy200.1096.2495.2496.44
1652009.08.12 20:16modify200.1096.2496.2496.44
1662009.08.12 20:16modify200.1096.2496.2596.44
1672009.08.12 20:16modify200.1096.2496.2696.44
1682009.08.12 20:16modify200.1096.2496.2796.44
1692009.08.12 20:16modify200.1096.2496.2896.44
1702009.08.12 20:16modify200.1096.2496.2996.44
1712009.08.12 20:16modify200.1096.2496.3096.44
1722009.08.12 20:16s/l200.1096.3096.3096.446.235268.63
1732009.08.13 08:00buy210.1096.1795.1796.37
1742009.08.13 09:39modify210.1096.1796.1896.37
1752009.08.13 09:40modify210.1096.1796.1996.37
1762009.08.13 09:41modify210.1096.1796.2096.37
1772009.08.13 09:52modify210.1096.1796.2196.37
1782009.08.13 09:52modify210.1096.1796.2296.37
1792009.08.13 09:52modify210.1096.1796.2396.37
1802009.08.13 09:54modify210.1096.1796.2496.37
1812009.08.13 09:54modify210.1096.1796.2596.37
1822009.08.13 09:54modify210.1096.1796.2696.37
1832009.08.13 09:56t/p210.1096.3796.2696.3720.755289.38
1842009.08.18 03:33buy220.1094.9293.9295.12
1852009.08.18 08:24modify220.1094.9294.9395.12
1862009.08.18 08:28modify220.1094.9294.9495.12
1872009.08.18 08:29modify220.1094.9294.9595.12
1882009.08.18 08:30modify220.1094.9294.9695.12
1892009.08.18 08:30modify220.1094.9294.9795.12
1902009.08.18 08:30modify220.1094.9294.9895.12
1912009.08.18 08:34s/l220.1094.9894.9895.126.325295.70
1922009.08.20 05:30buy230.1094.40993.4194.61
1932009.08.20 08:46modify230.1094.40994.4194.61
1942009.08.20 08:46modify230.1094.40994.4294.61
1952009.08.20 08:49modify230.1094.40994.4394.61
1962009.08.20 08:49modify230.1094.40994.4494.61
1972009.08.20 08:49modify230.1094.40994.4594.61
1982009.08.20 08:54s/l230.1094.4594.4594.614.345300.04
1992009.08.21 16:45buy240.1094.4893.4894.68
2002009.08.21 16:47modify240.1094.4894.4994.68
2012009.08.21 16:47modify240.1094.4894.5094.68
2022009.08.21 16:47modify240.1094.4894.5194.68
2032009.08.21 16:47modify240.1094.4894.5294.68
2042009.08.21 16:47modify240.1094.4894.5394.68
2052009.08.21 16:48modify240.1094.4894.5494.68
2062009.08.21 16:50modify240.1094.4894.5594.68
2072009.08.21 16:50modify240.1094.4894.5694.68
2082009.08.21 16:50modify240.1094.4894.5794.68
2092009.08.21 16:50t/p240.1094.6894.5794.6821.125321.16
2102009.08.24 21:45sell250.1094.4895.4894.28
2112009.08.25 01:19modify250.1094.4894.4894.28
2122009.08.25 01:23s/l250.1094.4894.4894.28-0.285320.88
2132009.08.25 16:45buy260.1094.43193.4394.63
2142009.08.26 16:00modify260.1094.43194.4494.63
2152009.08.26 16:00modify260.1094.43194.4594.63
2162009.08.26 16:02s/l260.1094.4594.4594.631.825322.70
2172009.08.26 21:30sell270.1094.1795.1793.97
2182009.08.27 02:20modify270.1094.1794.1693.97
2192009.08.27 02:21modify270.1094.1794.1593.97
2202009.08.27 02:21modify270.1094.1794.1493.97
2212009.08.27 02:23modify270.1094.1794.1393.97
2222009.08.27 02:24modify270.1094.1794.1293.97
2232009.08.27 02:24modify270.1094.1794.1193.97
2242009.08.27 02:24modify270.1094.1794.1093.97
2252009.08.27 02:34modify270.1094.1794.0993.97
2262009.08.27 02:35t/p270.1093.9794.0993.9720.445343.14
2272009.08.28 08:45buy280.1093.8992.8994.09
2282009.08.28 10:16modify280.1093.8993.9094.09
2292009.08.28 10:16modify280.1093.8993.9194.09
2302009.08.28 10:28s/l280.1093.9193.9194.092.135345.27
2312009.09.03 15:30buy290.1092.5991.5992.79
2322009.09.03 21:51modify290.1092.5992.6092.79
2332009.09.03 21:51modify290.1092.5992.6192.79
2342009.09.03 21:51modify290.1092.5992.6292.79
2352009.09.03 21:51modify290.1092.5992.6392.79
2362009.09.03 21:52modify290.1092.5992.6492.79
2372009.09.03 21:52modify290.1092.5992.6592.79
2382009.09.03 21:52modify290.1092.5992.6692.79
2392009.09.03 21:52modify290.1092.5992.6792.79
2402009.09.03 22:00s/l290.1092.6792.6792.798.635353.90
2412009.09.07 18:30sell300.1092.8493.8492.64
2422009.09.08 06:36modify300.1092.8492.8492.64
2432009.09.08 06:46modify300.1092.8492.8392.64
2442009.09.08 06:46modify300.1092.8492.8292.64
2452009.09.08 07:11modify300.1092.8492.8192.64
2462009.09.08 07:21s/l300.1092.8192.8192.642.955356.85
2472009.09.14 14:52buy310.1091.0890.0891.28
2482009.09.15 04:37modify310.1091.0891.0891.28
2492009.09.15 04:37modify310.1091.0891.0991.28
2502009.09.15 04:55s/l310.1091.0991.0991.280.915357.76
2512009.09.15 19:17sell320.1090.9291.9290.72
2522009.09.16 02:14modify320.1090.9290.9290.72
2532009.09.16 02:20modify320.1090.9290.9190.72
2542009.09.16 02:46s/l320.1090.9190.9190.720.825358.58
2552009.09.17 09:30sell330.1090.6691.6690.46
2562009.09.17 09:53modify330.1090.6690.6590.46
2572009.09.17 10:05s/l330.1090.6590.6590.461.105359.68
2582009.09.22 04:17sell340.1091.7192.7191.51
2592009.09.22 08:21modify340.1091.7191.7091.51
2602009.09.22 08:21modify340.1091.7191.6991.51
2612009.09.22 08:21modify340.1091.7191.6891.51
2622009.09.22 08:22modify340.1091.7191.6791.51
2632009.09.22 08:22modify340.1091.7191.6691.51
2642009.09.22 08:26modify340.1091.7191.6591.51
2652009.09.22 08:26modify340.1091.7191.6491.51
2662009.09.22 08:26modify340.1091.7191.6391.51
2672009.09.22 08:31modify340.1091.7191.6291.51
2682009.09.22 08:31t/p340.1091.5191.6291.5121.865381.54
2692009.09.24 03:30sell350.1091.1492.1490.94
2702009.09.24 05:30modify350.1091.1491.1490.94
2712009.09.24 05:31modify350.1091.1491.1390.94
2722009.09.24 05:31modify350.1091.1491.1290.94
2732009.09.24 05:31modify350.1091.1491.1190.94
2742009.09.24 05:40modify350.1091.1491.1090.94
2752009.09.24 05:40modify350.1091.1491.0990.94
2762009.09.24 05:47modify350.1091.1491.0890.94
2772009.09.24 05:49modify350.1091.1491.0790.94
2782009.09.24 05:49modify350.1091.1491.0690.94
2792009.09.24 05:49modify350.1091.1491.0590.94
2802009.09.24 06:00t/p350.1090.9491.0590.9421.995403.53
2812009.09.24 17:22buy360.1091.1990.1991.39
2822009.09.24 19:10modify360.1091.1991.1991.39
2832009.09.24 19:10modify360.1091.1991.2091.39
2842009.09.24 19:10modify360.1091.1991.2191.39
2852009.09.24 19:16modify360.1091.1991.2291.39
2862009.09.24 19:16modify360.1091.1991.2391.39
2872009.09.24 19:16modify360.1091.1991.2491.39
2882009.09.24 19:16modify360.1091.1991.2591.39
2892009.09.24 19:17modify360.1091.1991.2691.39
2902009.09.24 19:18modify360.1091.1991.2791.39
2912009.09.24 19:20modify360.1091.1991.2891.39
2922009.09.24 19:20t/p360.1091.3991.2891.3921.885425.41
2932009.09.29 01:59buy370.1089.9288.9290.12
2942009.09.29 02:53modify370.1089.9289.9390.12
2952009.09.29 02:53modify370.1089.9289.9490.12
2962009.09.29 02:53modify370.1089.9289.9590.12
2972009.09.29 02:54modify370.1089.9289.9690.12
2982009.09.29 02:54modify370.1089.9289.9790.12
2992009.09.29 02:54modify370.1089.9289.9890.12
3002009.09.29 02:54modify370.1089.9289.9990.12
3012009.09.29 02:54modify370.1089.9290.0090.12
3022009.09.29 02:54modify370.1089.9290.0190.12
3032009.09.29 02:54t/p370.1090.1290.0190.1222.195447.60
3042009.09.30 04:00sell380.1089.7790.7789.57
3052009.09.30 07:16modify380.1089.7789.7689.57
3062009.09.30 07:17modify380.1089.7789.7589.57
3072009.09.30 07:42modify380.1089.7789.7489.57
3082009.09.30 07:50modify380.1089.7789.7389.57
3092009.09.30 07:50modify380.1089.7789.7289.57
3102009.09.30 07:50modify380.1089.7789.7189.57
3112009.09.30 07:58modify380.1089.7789.7089.57
3122009.09.30 07:58modify380.1089.7789.6989.57
3132009.09.30 07:59modify380.1089.7789.6889.57
3142009.09.30 07:59t/p380.1089.5789.6889.5722.335469.93
3152009.10.01 00:47buy390.1089.8488.8490.04
3162009.10.01 01:20modify390.1089.8489.8590.04
3172009.10.01 01:50s/l390.1089.8589.8590.041.115471.04
3182009.10.01 15:21sell400.1089.6690.6689.46
3192009.10.01 15:31modify400.1089.6689.6589.46
3202009.10.01 15:44s/l400.1089.6589.6589.461.125472.16
3212009.10.02 18:58buy410.1089.7188.7189.91
3222009.10.05 02:33modify410.1089.7189.7289.91
3232009.10.05 03:00modify410.1089.7189.7389.91
3242009.10.05 03:00modify410.1089.7189.7489.91
3252009.10.05 03:00modify410.1089.7189.7589.91
3262009.10.05 03:03modify410.1089.7189.7689.91
3272009.10.05 03:03modify410.1089.7189.7789.91
3282009.10.05 03:03modify410.1089.7189.7889.91
3292009.10.05 03:03modify410.1089.7189.7989.91
3302009.10.05 03:03modify410.1089.7189.8089.91
3312009.10.05 03:05modify410.1089.7189.8189.91
3322009.10.05 03:05t/p410.1089.9189.8189.9122.055494.21
3332009.10.07 15:00buy420.1089.1588.1589.35
3342009.10.07 15:00modify420.1089.1589.1689.35
3352009.10.07 15:02modify420.1089.1589.1789.35
3362009.10.07 15:02modify420.1089.1589.1889.35
3372009.10.07 15:02modify420.1089.1589.1989.35
3382009.10.07 15:02modify420.1089.1589.2089.35
3392009.10.07 15:02modify420.1089.1589.2189.35
3402009.10.07 15:02modify420.1089.1589.2289.35
3412009.10.07 15:02modify420.1089.1589.2389.35
3422009.10.07 15:02modify420.1089.1589.2489.35
3432009.10.07 15:03t/p420.1089.3589.2489.3522.385516.59
3442009.10.09 01:16buy430.1088.7487.7488.94
3452009.10.09 02:00modify430.1088.7488.7488.94
3462009.10.09 02:00modify430.1088.7488.7588.94
3472009.10.09 02:00modify430.1088.7488.7688.94
3482009.10.09 02:00modify430.1088.7488.7788.94
3492009.10.09 02:01s/l430.1088.7788.7788.943.385519.97
3502009.10.13 20:15buy440.1089.9788.9790.17
3512009.10.14 05:59s/l440.1088.9788.9790.17-112.595407.38
3522009.10.15 02:16buy450.5089.6388.6389.88
3532009.10.15 11:29t/p450.5089.8888.6389.88139.075546.45
3542009.10.19 09:33sell460.1090.6591.6590.45
3552009.10.19 09:42modify460.1090.6590.6590.45
3562009.10.19 09:42modify460.1090.6590.6490.45
3572009.10.19 09:43modify460.1090.6590.6390.45
3582009.10.19 09:43modify460.1090.6590.6290.45
3592009.10.19 09:49s/l460.1090.6290.6290.453.315549.76
3602009.10.21 09:15sell470.1090.5091.5090.30
3612009.10.22 08:13s/l470.1091.5091.5090.30-110.135439.63
3622009.10.27 09:45sell480.5091.84192.8491.59
3632009.10.28 01:54t/p480.5091.5992.8491.59135.625575.25
3642009.10.29 14:00buy490.1091.2790.2791.47
3652009.10.29 14:02modify490.1091.2791.2791.47
3662009.10.29 14:02modify490.1091.2791.2891.47
3672009.10.29 14:02modify490.1091.2791.2991.47
3682009.10.29 14:02modify490.1091.2791.3091.47
3692009.10.29 14:02modify490.1091.2791.3191.47
3702009.10.29 14:02modify490.1091.2791.3291.47
3712009.10.29 14:02modify490.1091.2791.3391.47
3722009.10.29 14:02modify490.1091.2791.3491.47
3732009.10.29 14:03modify490.1091.2791.3591.47
3742009.10.29 14:16s/l490.1091.3591.3591.478.765584.01
3752009.11.04 06:48buy500.1090.3989.3990.59
3762009.11.04 08:20modify500.1090.3990.4090.59
3772009.11.04 08:21modify500.1090.3990.4190.59
3782009.11.04 08:21modify500.1090.3990.4290.59
3792009.11.04 08:24modify500.1090.3990.4390.59
3802009.11.04 08:24modify500.1090.3990.4490.59
3812009.11.04 08:24modify500.1090.3990.4590.59
3822009.11.04 08:24modify500.1090.3990.4690.59
3832009.11.04 08:25modify500.1090.3990.4790.59
3842009.11.04 08:25modify500.1090.3990.4890.59
3852009.11.04 08:26t/p500.1090.5990.4890.5922.085606.09
3862009.11.05 15:15buy510.1090.6489.6490.84
3872009.11.05 20:52modify510.1090.6490.6490.84
3882009.11.05 20:52modify510.1090.6490.6590.84
3892009.11.05 20:52modify510.1090.6490.6690.84
3902009.11.05 20:52modify510.1090.6490.6790.84
3912009.11.05 21:01modify510.1090.6490.6890.84
3922009.11.05 23:04modify510.1090.6490.6990.84
3932009.11.05 23:14modify510.1090.6490.7090.84
3942009.11.05 23:15modify510.1090.6490.7190.84
3952009.11.06 00:23modify510.1090.6490.7290.84
3962009.11.06 00:31modify510.1090.6490.7390.84
3972009.11.06 00:33t/p510.1090.8490.7390.8421.835627.92
3982009.11.10 12:11buy520.1090.1789.1790.37
3992009.11.12 15:07modify520.1090.1790.1890.37
4002009.11.12 15:07modify520.1090.1790.1990.37
4012009.11.12 15:07modify520.1090.1790.2090.37
4022009.11.12 15:08modify520.1090.1790.2190.37
4032009.11.12 15:08modify520.1090.1790.2290.37
4042009.11.12 15:09modify520.1090.1790.2390.37
4052009.11.12 15:09modify520.1090.1790.2490.37
4062009.11.12 15:09modify520.1090.1790.2590.37
4072009.11.12 15:10modify520.1090.1790.2690.37
4082009.11.12 15:10t/p520.1090.3790.2690.3721.375649.29
4092009.11.13 10:21sell530.1089.9090.9089.70
4102009.11.13 10:26modify530.1089.9089.9089.70
4112009.11.13 10:26modify530.1089.9089.8989.70
4122009.11.13 10:26modify530.1089.9089.8889.70
4132009.11.13 10:26modify530.1089.9089.8789.70
4142009.11.13 10:26modify530.1089.9089.8689.70
4152009.11.13 10:27modify530.1089.9089.8589.70
4162009.11.13 10:27modify530.1089.9089.8489.70
4172009.11.13 10:27modify530.1089.9089.8389.70
4182009.11.13 10:27modify530.1089.9089.8289.70
4192009.11.13 10:28s/l530.1089.8289.8289.708.915658.20
4202009.11.17 15:45buy540.1089.3688.3689.56
4212009.11.17 16:50modify540.1089.3689.3789.56
4222009.11.17 16:51modify540.1089.3689.3889.56
4232009.11.17 16:51modify540.1089.3689.3989.56
4242009.11.17 16:51modify540.1089.3689.4089.56
4252009.11.17 16:51modify540.1089.3689.4189.56
4262009.11.17 16:51modify540.1089.3689.4289.56
4272009.11.17 16:51modify540.1089.3689.4389.56
4282009.11.17 16:57s/l540.1089.4389.4389.567.835666.03
4292009.11.18 03:50buy550.1089.3288.3289.52
4302009.11.18 19:00modify550.1089.3289.3289.52
4312009.11.18 19:00modify550.1089.3289.3389.52
4322009.11.18 20:00modify550.1089.3289.3489.52
4332009.11.18 20:02modify550.1089.3289.3589.52
4342009.11.18 20:03modify550.1089.3289.3689.52
4352009.11.18 20:03modify550.1089.3289.3789.52
4362009.11.18 20:04modify550.1089.3289.3889.52
4372009.11.18 21:29s/l550.1089.3889.3889.526.715672.74
4382009.11.20 15:04buy560.1089.0888.0889.28
4392009.11.23 17:43modify560.1089.0889.0889.28
4402009.11.23 19:08s/l560.1089.0889.0889.28-0.195672.55
4412009.11.24 01:16sell570.1088.8689.8688.66
4422009.11.24 07:30modify570.1088.8688.8588.66
4432009.11.24 07:36modify570.1088.8688.8488.66
4442009.11.24 07:38modify570.1088.8688.8388.66
4452009.11.24 07:42modify570.1088.8688.8288.66
4462009.11.24 07:56modify570.1088.8688.8188.66
4472009.11.24 07:58modify570.1088.8688.8088.66
4482009.11.24 08:08modify570.1088.8688.7988.66
4492009.11.24 08:12modify570.1088.8688.7888.66
4502009.11.24 08:45modify570.1088.8688.7788.66
4512009.11.24 08:45t/p570.1088.6688.7788.6622.565695.11
4522009.12.01 03:04buy580.1086.6285.6286.82
4532009.12.01 03:05modify580.1086.6286.6386.82
4542009.12.01 03:05modify580.1086.6286.6486.82
4552009.12.01 03:05modify580.1086.6286.6586.82
4562009.12.01 03:05modify580.1086.6286.6686.82
4572009.12.01 03:05modify580.1086.6286.6786.82
4582009.12.01 03:05modify580.1086.6286.6886.82
4592009.12.01 03:06modify580.1086.6286.6986.82
4602009.12.01 03:06modify580.1086.6286.7086.82
4612009.12.01 03:06modify580.1086.6286.7186.82
4622009.12.01 03:06t/p580.1086.8286.7186.8223.045718.15
4632009.12.07 19:15sell590.1089.34990.3589.15
4642009.12.07 19:17modify590.1089.34989.3489.15
4652009.12.07 19:17modify590.1089.34989.3389.15
4662009.12.07 19:17modify590.1089.34989.3289.15
4672009.12.07 19:17modify590.1089.34989.3189.15
4682009.12.07 19:17modify590.1089.34989.3089.15
4692009.12.07 19:18modify590.1089.34989.2989.15
4702009.12.07 19:24s/l590.1089.2989.2989.156.615724.76
4712009.12.15 00:40buy600.1088.7687.7688.96
4722009.12.15 05:36modify600.1088.7688.7788.96
4732009.12.15 05:37modify600.1088.7688.7888.96
4742009.12.15 05:46modify600.1088.7688.7988.96
4752009.12.15 05:46modify600.1088.7688.8088.96
4762009.12.15 05:46modify600.1088.7688.8188.96
4772009.12.15 05:46modify600.1088.7688.8288.96
4782009.12.15 05:46modify600.1088.7688.8388.96
4792009.12.15 05:48modify600.1088.7688.8488.96
4802009.12.15 05:48modify600.1088.7688.8588.96
4812009.12.15 05:49t/p600.1088.9688.8588.9622.485747.24
4822009.12.23 16:46sell610.1091.3292.3291.12
4832009.12.24 08:16modify610.1091.3291.3191.12
4842009.12.24 08:17modify610.1091.3291.3091.12
4852009.12.24 08:17modify610.1091.3291.2991.12
4862009.12.24 08:27modify610.1091.3291.2891.12
4872009.12.24 08:27modify610.1091.3291.2791.12
4882009.12.24 08:27modify610.1091.3291.2691.12
4892009.12.24 08:58s/l610.1091.2691.2691.125.735752.97
4902009.12.28 09:20sell620.1091.4692.4691.26
4912009.12.30 15:04s/l620.1092.4692.4691.26-108.715644.26
4922010.01.04 16:10sell630.5092.5393.5392.28
4932010.01.04 16:43t/p630.5092.2893.5392.28135.465779.72
4942010.01.06 06:09buy640.1092.1291.1292.32
4952010.01.06 08:16modify640.1092.1292.1392.32
4962010.01.06 08:19s/l640.1092.1392.1392.321.095780.81
4972010.01.07 06:42sell650.1092.1393.1391.93
4982010.01.07 13:03s/l650.1093.1393.1391.93-107.385673.43
4992010.01.08 14:55sell660.5092.2993.2992.04
5002010.01.11 16:41t/p660.5092.0493.2992.04134.415807.84
5012010.01.14 15:00sell670.1091.2092.2091.00
5022010.01.14 16:59modify670.1091.2091.2091.00
5032010.01.14 17:20modify670.1091.2091.1991.00
5042010.01.14 17:20modify670.1091.2091.1891.00
5052010.01.14 17:20modify670.1091.2091.1791.00
5062010.01.14 17:27modify670.1091.2091.1691.00
5072010.01.14 17:27modify670.1091.2091.1591.00
5082010.01.14 17:27modify670.1091.2091.1491.00
5092010.01.14 17:41s/l670.1091.1491.1491.006.585814.42