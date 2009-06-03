|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2009.06.01 00:00 - 2010.01.18 19:00 (2009.06.01 - 2010.01.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|ver="Last Modified: 2010.01.14 20:00"; WaitCross=true; BarsToWaitBetweenTrades=48; Lots=0.1; TakeProfit=20; StopLoss=100; FirstMovingAveragePeriod=10; SecondMovingAveragePeriod=15; MinimumPipsToExit=1; ThirdMovingAveragePeriod=150; UseMovingCrossClose=true; UseTrailingStop=true; TrailingStopValue=10; OneTradeOnlyRunning=true; ResetProgressionAtStep=3; StopAt$$$=50000; Progression_1_Lots=0.5; Progression_1_TakeProfit=25; Progression_1_StopLoss=100; Progression_2_Lots=2.5; Progression_2_TakeProfit=25; Progression_2_StopLoss=100; Progression_3_Lots=1; Progression_3_TakeProfit=100; Progression_3_StopLoss=100; Progression_4_Lots=0.8; Progression_4_TakeProfit=150; Progression_4_StopLoss=100; Progression_5_Lots=1.6; Progression_5_TakeProfit=100; Progression_5_StopLoss=100; Progression_6_Lots=12; Progression_6_TakeProfit=20; Progression_6_StopLoss=20; Progression_7_Lots=12.8; Progression_7_TakeProfit=20; Progression_7_StopLoss=18; Progression_8_Lots=25.6; Progression_8_TakeProfit=20; Progression_8_StopLoss=18; Progression_9_Lots=51.2; Progression_9_TakeProfit=20; Progression_9_StopLoss=18; Progression_10_Lots=0; Progression_10_TakeProfit=20; Progression_10_StopLoss=18; Progression_11_Lots=0; Progression_11_TakeProfit=20; Progression_11_StopLoss=18; Progression_12_Lots=0; Progression_12_TakeProfit=20; Progression_12_StopLoss=18; Progression_13_Lots=0; Progression_13_TakeProfit=20; Progression_13_StopLoss=18; Progression_14_Lots=0; Progression_14_TakeProfit=20; Progression_14_StopLoss=18; Progression_15_Lots=0; Progression_15_TakeProfit=20; Progression_15_StopLoss=18; Progression_16_Lots=0; Progression_16_TakeProfit=20; Progression_16_StopLoss=18; Progression_17_Lots=0; Progression_17_TakeProfit=20; Progression_17_StopLoss=18; Progression_18_Lots=0; Progression_18_TakeProfit=20; Progression_18_StopLoss=18; Progression_19_Lots=0; Progression_19_TakeProfit=20; Progression_19_StopLoss=18; Progression_20_Lots=0; Progression_20_TakeProfit=20; Progression_20_StopLoss=18; Progression_21_Lots=0; Progression_21_TakeProfit=20; Progression_21_StopLoss=18; Progression_22_Lots=0; Progression_22_TakeProfit=20; Progression_22_StopLoss=18; Progression_23_Lots=0; Progression_23_TakeProfit=20; Progression_23_StopLoss=18; Progression_24_Lots=0; Progression_24_TakeProfit=20; Progression_24_StopLoss=18; Progression_25_Lots=0; Progression_25_TakeProfit=20; Progression_25_StopLoss=18; Progression_26_Lots=0; Progression_26_TakeProfit=20; Progression_26_StopLoss=18; Progression_27_Lots=0; Progression_27_TakeProfit=20; Progression_27_StopLoss=18; Progression_28_Lots=0; Progression_28_TakeProfit=20; Progression_28_StopLoss=18; Progression_29_Lots=0; Progression_29_TakeProfit=20; Progression_29_StopLoss=18; Progression_30_Lots=0; Progression_30_TakeProfit=20; Progression_30_StopLoss=18;
|Bars in test
|16557
|Ticks modelled
|7015549
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|814.42
|Gross profit
|1361.09
|Gross loss
|-546.67
|Profit factor
|2.49
|Expected payoff
|12.16
|Absolute drawdown
|33.36
|Maximal drawdown
|648.88 (11.20%)
|Relative drawdown
|11.20% (648.88)
|Total trades
|67
|Short positions (won %)
|29 (86.21%)
|Long positions (won %)
|38 (92.11%)
|Profit trades (% of total)
|60 (89.55%)
|Loss trades (% of total)
|7 (10.45%)
|Largest
|profit trade
|139.07
|loss trade
|-112.59
|Average
|profit trade
|22.68
|loss trade
|-78.10
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (199.09)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-112.59)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|233.19 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-112.59 (1)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.06.03 08:05
|buy
|1
|0.10
|96.24
|95.24
|96.44
|2
|2009.06.03 09:20
|modify
|1
|0.10
|96.24
|96.24
|96.44
|3
|2009.06.03 09:20
|modify
|1
|0.10
|96.24
|96.25
|96.44
|4
|2009.06.03 09:20
|modify
|1
|0.10
|96.24
|96.26
|96.44
|5
|2009.06.03 09:31
|s/l
|1
|0.10
|96.26
|96.26
|96.44
|2.08
|5002.08
|6
|2009.06.03 20:45
|buy
|2
|0.10
|95.97
|94.97
|96.17
|7
|2009.06.04 01:01
|modify
|2
|0.10
|95.97
|95.98
|96.17
|8
|2009.06.04 01:01
|modify
|2
|0.10
|95.97
|95.99
|96.17
|9
|2009.06.04 01:02
|modify
|2
|0.10
|95.97
|96.00
|96.17
|10
|2009.06.04 01:03
|modify
|2
|0.10
|95.97
|96.01
|96.17
|11
|2009.06.04 01:03
|modify
|2
|0.10
|95.97
|96.02
|96.17
|12
|2009.06.04 01:03
|modify
|2
|0.10
|95.97
|96.03
|96.17
|13
|2009.06.04 01:05
|modify
|2
|0.10
|95.97
|96.04
|96.17
|14
|2009.06.04 01:05
|modify
|2
|0.10
|95.97
|96.05
|96.17
|15
|2009.06.04 01:05
|modify
|2
|0.10
|95.97
|96.06
|96.17
|16
|2009.06.04 01:05
|t/p
|2
|0.10
|96.17
|96.06
|96.17
|20.23
|5022.31
|17
|2009.06.09 06:02
|sell
|3
|0.10
|97.98
|98.98
|97.78
|18
|2009.06.09 14:50
|modify
|3
|0.10
|97.98
|97.98
|97.78
|19
|2009.06.09 14:50
|modify
|3
|0.10
|97.98
|97.97
|97.78
|20
|2009.06.09 14:50
|modify
|3
|0.10
|97.98
|97.96
|97.78
|21
|2009.06.09 14:50
|modify
|3
|0.10
|97.98
|97.95
|97.78
|22
|2009.06.09 14:51
|modify
|3
|0.10
|97.98
|97.94
|97.78
|23
|2009.06.09 14:51
|modify
|3
|0.10
|97.98
|97.93
|97.78
|24
|2009.06.09 14:51
|modify
|3
|0.10
|97.98
|97.92
|97.78
|25
|2009.06.09 14:51
|modify
|3
|0.10
|97.98
|97.91
|97.78
|26
|2009.06.09 14:51
|modify
|3
|0.10
|97.98
|97.90
|97.78
|27
|2009.06.09 14:51
|modify
|3
|0.10
|97.98
|97.89
|97.78
|28
|2009.06.09 14:51
|t/p
|3
|0.10
|97.78
|97.89
|97.78
|20.45
|5042.76
|29
|2009.06.10 11:17
|buy
|4
|0.10
|98.03
|97.03
|98.23
|30
|2009.06.10 16:01
|modify
|4
|0.10
|98.03
|98.04
|98.23
|31
|2009.06.10 16:01
|modify
|4
|0.10
|98.03
|98.05
|98.23
|32
|2009.06.10 16:01
|modify
|4
|0.10
|98.03
|98.06
|98.23
|33
|2009.06.10 16:01
|modify
|4
|0.10
|98.03
|98.07
|98.23
|34
|2009.06.10 16:01
|modify
|4
|0.10
|98.03
|98.08
|98.23
|35
|2009.06.10 16:01
|modify
|4
|0.10
|98.03
|98.09
|98.23
|36
|2009.06.10 16:01
|modify
|4
|0.10
|98.03
|98.10
|98.23
|37
|2009.06.10 16:01
|modify
|4
|0.10
|98.03
|98.11
|98.23
|38
|2009.06.10 16:01
|modify
|4
|0.10
|98.03
|98.12
|98.23
|39
|2009.06.10 16:01
|t/p
|4
|0.10
|98.23
|98.12
|98.23
|20.36
|5063.12
|40
|2009.06.12 07:27
|buy
|5
|0.10
|97.92
|96.92
|98.12
|41
|2009.06.12 08:15
|modify
|5
|0.10
|97.92
|97.93
|98.12
|42
|2009.06.12 08:15
|modify
|5
|0.10
|97.92
|97.94
|98.12
|43
|2009.06.12 08:22
|modify
|5
|0.10
|97.92
|97.95
|98.12
|44
|2009.06.12 08:23
|modify
|5
|0.10
|97.92
|97.96
|98.12
|45
|2009.06.12 08:33
|modify
|5
|0.10
|97.92
|97.97
|98.12
|46
|2009.06.12 08:33
|modify
|5
|0.10
|97.92
|97.98
|98.12
|47
|2009.06.12 08:33
|modify
|5
|0.10
|97.92
|97.99
|98.12
|48
|2009.06.12 08:35
|modify
|5
|0.10
|97.92
|98.00
|98.12
|49
|2009.06.12 08:35
|modify
|5
|0.10
|97.92
|98.01
|98.12
|50
|2009.06.12 08:36
|t/p
|5
|0.10
|98.12
|98.01
|98.12
|20.38
|5083.50
|51
|2009.06.18 16:16
|buy
|6
|0.10
|96.29
|95.29
|96.49
|52
|2009.06.18 17:53
|modify
|6
|0.10
|96.29
|96.30
|96.49
|53
|2009.06.18 18:01
|s/l
|6
|0.10
|96.30
|96.30
|96.49
|1.04
|5084.54
|54
|2009.06.19 17:48
|sell
|7
|0.10
|96.24
|97.24
|96.04
|55
|2009.06.19 17:56
|modify
|7
|0.10
|96.24
|96.23
|96.04
|56
|2009.06.19 17:56
|modify
|7
|0.10
|96.24
|96.22
|96.04
|57
|2009.06.19 17:56
|modify
|7
|0.10
|96.24
|96.21
|96.04
|58
|2009.06.19 17:56
|modify
|7
|0.10
|96.24
|96.20
|96.04
|59
|2009.06.19 17:56
|modify
|7
|0.10
|96.24
|96.19
|96.04
|60
|2009.06.19 17:56
|modify
|7
|0.10
|96.24
|96.18
|96.04
|61
|2009.06.19 17:56
|modify
|7
|0.10
|96.24
|96.17
|96.04
|62
|2009.06.19 17:56
|modify
|7
|0.10
|96.24
|96.16
|96.04
|63
|2009.06.19 17:57
|modify
|7
|0.10
|96.24
|96.15
|96.04
|64
|2009.06.19 17:59
|s/l
|7
|0.10
|96.15
|96.15
|96.04
|9.36
|5093.90
|65
|2009.06.25 20:02
|sell
|8
|0.10
|95.72
|96.72
|95.52
|66
|2009.06.26 12:43
|modify
|8
|0.10
|95.72
|95.71
|95.52
|67
|2009.06.26 12:43
|modify
|8
|0.10
|95.72
|95.70
|95.52
|68
|2009.06.26 12:43
|modify
|8
|0.10
|95.72
|95.69
|95.52
|69
|2009.06.26 12:43
|modify
|8
|0.10
|95.72
|95.68
|95.52
|70
|2009.06.26 12:44
|modify
|8
|0.10
|95.72
|95.67
|95.52
|71
|2009.06.26 12:45
|modify
|8
|0.10
|95.72
|95.66
|95.52
|72
|2009.06.26 12:46
|modify
|8
|0.10
|95.72
|95.65
|95.52
|73
|2009.06.26 12:46
|modify
|8
|0.10
|95.72
|95.64
|95.52
|74
|2009.06.26 12:48
|modify
|8
|0.10
|95.72
|95.63
|95.52
|75
|2009.06.26 12:51
|t/p
|8
|0.10
|95.52
|95.63
|95.52
|20.66
|5114.56
|76
|2009.06.29 17:08
|buy
|9
|0.10
|95.74
|94.74
|95.94
|77
|2009.06.29 17:14
|modify
|9
|0.10
|95.74
|95.74
|95.94
|78
|2009.06.29 17:15
|modify
|9
|0.10
|95.74
|95.75
|95.94
|79
|2009.06.29 17:15
|modify
|9
|0.10
|95.74
|95.76
|95.94
|80
|2009.06.29 17:15
|modify
|9
|0.10
|95.74
|95.77
|95.94
|81
|2009.06.29 17:16
|modify
|9
|0.10
|95.74
|95.78
|95.94
|82
|2009.06.29 17:16
|modify
|9
|0.10
|95.74
|95.79
|95.94
|83
|2009.06.29 17:18
|modify
|9
|0.10
|95.74
|95.80
|95.94
|84
|2009.06.29 17:20
|modify
|9
|0.10
|95.74
|95.81
|95.94
|85
|2009.06.29 17:20
|modify
|9
|0.10
|95.74
|95.82
|95.94
|86
|2009.06.29 17:41
|s/l
|9
|0.10
|95.82
|95.82
|95.94
|8.35
|5122.91
|87
|2009.06.30 08:39
|sell
|10
|0.10
|95.63
|96.63
|95.43
|88
|2009.06.30 08:44
|modify
|10
|0.10
|95.63
|95.62
|95.43
|89
|2009.06.30 08:45
|modify
|10
|0.10
|95.63
|95.61
|95.43
|90
|2009.06.30 08:45
|modify
|10
|0.10
|95.63
|95.60
|95.43
|91
|2009.06.30 08:45
|modify
|10
|0.10
|95.63
|95.59
|95.43
|92
|2009.06.30 08:45
|modify
|10
|0.10
|95.63
|95.58
|95.43
|93
|2009.06.30 08:45
|modify
|10
|0.10
|95.63
|95.57
|95.43
|94
|2009.06.30 08:45
|modify
|10
|0.10
|95.63
|95.56
|95.43
|95
|2009.06.30 08:45
|modify
|10
|0.10
|95.63
|95.55
|95.43
|96
|2009.06.30 08:45
|modify
|10
|0.10
|95.63
|95.54
|95.43
|97
|2009.06.30 08:45
|t/p
|10
|0.10
|95.43
|95.54
|95.43
|20.96
|5143.87
|98
|2009.07.02 15:02
|sell
|11
|0.10
|96.23
|97.23
|96.03
|99
|2009.07.02 15:09
|modify
|11
|0.10
|96.23
|96.23
|96.03
|100
|2009.07.02 15:09
|modify
|11
|0.10
|96.23
|96.22
|96.03
|101
|2009.07.02 15:09
|modify
|11
|0.10
|96.23
|96.21
|96.03
|102
|2009.07.02 15:10
|modify
|11
|0.10
|96.23
|96.20
|96.03
|103
|2009.07.02 15:10
|modify
|11
|0.10
|96.23
|96.19
|96.03
|104
|2009.07.02 15:10
|modify
|11
|0.10
|96.23
|96.18
|96.03
|105
|2009.07.02 15:11
|modify
|11
|0.10
|96.23
|96.17
|96.03
|106
|2009.07.02 15:11
|modify
|11
|0.10
|96.23
|96.16
|96.03
|107
|2009.07.02 15:11
|modify
|11
|0.10
|96.23
|96.15
|96.03
|108
|2009.07.02 15:11
|modify
|11
|0.10
|96.23
|96.14
|96.03
|109
|2009.07.02 15:11
|t/p
|11
|0.10
|96.03
|96.14
|96.03
|20.83
|5164.70
|110
|2009.07.13 18:00
|buy
|12
|0.10
|92.76
|91.76
|92.96
|111
|2009.07.13 20:45
|modify
|12
|0.10
|92.76
|92.77
|92.96
|112
|2009.07.13 20:47
|modify
|12
|0.10
|92.76
|92.78
|92.96
|113
|2009.07.13 20:48
|modify
|12
|0.10
|92.76
|92.79
|92.96
|114
|2009.07.13 20:48
|modify
|12
|0.10
|92.76
|92.80
|92.96
|115
|2009.07.13 20:49
|modify
|12
|0.10
|92.76
|92.81
|92.96
|116
|2009.07.13 20:49
|modify
|12
|0.10
|92.76
|92.82
|92.96
|117
|2009.07.13 20:55
|s/l
|12
|0.10
|92.82
|92.82
|92.96
|6.46
|5171.16
|118
|2009.07.16 22:30
|buy
|13
|0.10
|93.82
|92.82
|94.02
|119
|2009.07.16 22:48
|modify
|13
|0.10
|93.82
|93.83
|94.02
|120
|2009.07.16 22:48
|modify
|13
|0.10
|93.82
|93.84
|94.02
|121
|2009.07.16 22:48
|modify
|13
|0.10
|93.82
|93.85
|94.02
|122
|2009.07.16 23:18
|s/l
|13
|0.10
|93.85
|93.85
|94.02
|3.20
|5174.36
|123
|2009.07.20 20:39
|sell
|14
|0.10
|94.20
|95.20
|94.00
|124
|2009.07.21 00:06
|modify
|14
|0.10
|94.20
|94.20
|94.00
|125
|2009.07.21 00:06
|modify
|14
|0.10
|94.20
|94.19
|94.00
|126
|2009.07.21 00:06
|modify
|14
|0.10
|94.20
|94.18
|94.00
|127
|2009.07.21 00:06
|modify
|14
|0.10
|94.20
|94.17
|94.00
|128
|2009.07.21 00:06
|modify
|14
|0.10
|94.20
|94.16
|94.00
|129
|2009.07.21 00:06
|modify
|14
|0.10
|94.20
|94.15
|94.00
|130
|2009.07.21 00:06
|modify
|14
|0.10
|94.20
|94.14
|94.00
|131
|2009.07.21 00:06
|modify
|14
|0.10
|94.20
|94.13
|94.00
|132
|2009.07.21 00:06
|modify
|14
|0.10
|94.20
|94.12
|94.00
|133
|2009.07.21 00:06
|modify
|14
|0.10
|94.20
|94.11
|94.00
|134
|2009.07.21 00:06
|t/p
|14
|0.10
|94.00
|94.11
|94.00
|21.00
|5195.36
|135
|2009.07.21 11:51
|buy
|15
|0.10
|94.28
|93.28
|94.48
|136
|2009.07.22 10:23
|s/l
|15
|0.10
|93.28
|93.28
|94.48
|-107.39
|5087.97
|137
|2009.07.31 16:51
|sell
|16
|0.50
|95.18
|96.18
|94.93
|138
|2009.07.31 17:21
|t/p
|16
|0.50
|94.93
|96.18
|94.93
|131.68
|5219.65
|139
|2009.08.03 15:32
|buy
|17
|0.10
|95.06
|94.06
|95.26
|140
|2009.08.03 15:59
|modify
|17
|0.10
|95.06
|95.07
|95.26
|141
|2009.08.03 15:59
|modify
|17
|0.10
|95.06
|95.08
|95.26
|142
|2009.08.03 16:00
|modify
|17
|0.10
|95.06
|95.09
|95.26
|143
|2009.08.03 16:00
|modify
|17
|0.10
|95.06
|95.10
|95.26
|144
|2009.08.03 16:00
|modify
|17
|0.10
|95.06
|95.11
|95.26
|145
|2009.08.03 16:00
|modify
|17
|0.10
|95.06
|95.12
|95.26
|146
|2009.08.03 16:00
|modify
|17
|0.10
|95.06
|95.13
|95.26
|147
|2009.08.03 16:00
|modify
|17
|0.10
|95.06
|95.14
|95.26
|148
|2009.08.03 16:00
|modify
|17
|0.10
|95.06
|95.15
|95.26
|149
|2009.08.03 16:00
|t/p
|17
|0.10
|95.26
|95.15
|95.26
|21.00
|5240.65
|150
|2009.08.06 06:34
|buy
|18
|0.10
|95.12
|94.12
|95.32
|151
|2009.08.06 08:15
|modify
|18
|0.10
|95.12
|95.13
|95.32
|152
|2009.08.06 08:29
|s/l
|18
|0.10
|95.13
|95.13
|95.32
|1.05
|5241.70
|153
|2009.08.11 04:42
|sell
|19
|0.10
|96.80
|97.80
|96.60
|154
|2009.08.11 04:45
|modify
|19
|0.10
|96.80
|96.79
|96.60
|155
|2009.08.11 04:50
|modify
|19
|0.10
|96.80
|96.78
|96.60
|156
|2009.08.11 04:50
|modify
|19
|0.10
|96.80
|96.77
|96.60
|157
|2009.08.11 04:50
|modify
|19
|0.10
|96.80
|96.76
|96.60
|158
|2009.08.11 04:50
|modify
|19
|0.10
|96.80
|96.75
|96.60
|159
|2009.08.11 04:52
|modify
|19
|0.10
|96.80
|96.74
|96.60
|160
|2009.08.11 04:52
|modify
|19
|0.10
|96.80
|96.73
|96.60
|161
|2009.08.11 04:52
|modify
|19
|0.10
|96.80
|96.72
|96.60
|162
|2009.08.11 04:52
|modify
|19
|0.10
|96.80
|96.71
|96.60
|163
|2009.08.11 04:52
|t/p
|19
|0.10
|96.60
|96.71
|96.60
|20.70
|5262.40
|164
|2009.08.12 16:47
|buy
|20
|0.10
|96.24
|95.24
|96.44
|165
|2009.08.12 20:16
|modify
|20
|0.10
|96.24
|96.24
|96.44
|166
|2009.08.12 20:16
|modify
|20
|0.10
|96.24
|96.25
|96.44
|167
|2009.08.12 20:16
|modify
|20
|0.10
|96.24
|96.26
|96.44
|168
|2009.08.12 20:16
|modify
|20
|0.10
|96.24
|96.27
|96.44
|169
|2009.08.12 20:16
|modify
|20
|0.10
|96.24
|96.28
|96.44
|170
|2009.08.12 20:16
|modify
|20
|0.10
|96.24
|96.29
|96.44
|171
|2009.08.12 20:16
|modify
|20
|0.10
|96.24
|96.30
|96.44
|172
|2009.08.12 20:16
|s/l
|20
|0.10
|96.30
|96.30
|96.44
|6.23
|5268.63
|173
|2009.08.13 08:00
|buy
|21
|0.10
|96.17
|95.17
|96.37
|174
|2009.08.13 09:39
|modify
|21
|0.10
|96.17
|96.18
|96.37
|175
|2009.08.13 09:40
|modify
|21
|0.10
|96.17
|96.19
|96.37
|176
|2009.08.13 09:41
|modify
|21
|0.10
|96.17
|96.20
|96.37
|177
|2009.08.13 09:52
|modify
|21
|0.10
|96.17
|96.21
|96.37
|178
|2009.08.13 09:52
|modify
|21
|0.10
|96.17
|96.22
|96.37
|179
|2009.08.13 09:52
|modify
|21
|0.10
|96.17
|96.23
|96.37
|180
|2009.08.13 09:54
|modify
|21
|0.10
|96.17
|96.24
|96.37
|181
|2009.08.13 09:54
|modify
|21
|0.10
|96.17
|96.25
|96.37
|182
|2009.08.13 09:54
|modify
|21
|0.10
|96.17
|96.26
|96.37
|183
|2009.08.13 09:56
|t/p
|21
|0.10
|96.37
|96.26
|96.37
|20.75
|5289.38
|184
|2009.08.18 03:33
|buy
|22
|0.10
|94.92
|93.92
|95.12
|185
|2009.08.18 08:24
|modify
|22
|0.10
|94.92
|94.93
|95.12
|186
|2009.08.18 08:28
|modify
|22
|0.10
|94.92
|94.94
|95.12
|187
|2009.08.18 08:29
|modify
|22
|0.10
|94.92
|94.95
|95.12
|188
|2009.08.18 08:30
|modify
|22
|0.10
|94.92
|94.96
|95.12
|189
|2009.08.18 08:30
|modify
|22
|0.10
|94.92
|94.97
|95.12
|190
|2009.08.18 08:30
|modify
|22
|0.10
|94.92
|94.98
|95.12
|191
|2009.08.18 08:34
|s/l
|22
|0.10
|94.98
|94.98
|95.12
|6.32
|5295.70
|192
|2009.08.20 05:30
|buy
|23
|0.10
|94.409
|93.41
|94.61
|193
|2009.08.20 08:46
|modify
|23
|0.10
|94.409
|94.41
|94.61
|194
|2009.08.20 08:46
|modify
|23
|0.10
|94.409
|94.42
|94.61
|195
|2009.08.20 08:49
|modify
|23
|0.10
|94.409
|94.43
|94.61
|196
|2009.08.20 08:49
|modify
|23
|0.10
|94.409
|94.44
|94.61
|197
|2009.08.20 08:49
|modify
|23
|0.10
|94.409
|94.45
|94.61
|198
|2009.08.20 08:54
|s/l
|23
|0.10
|94.45
|94.45
|94.61
|4.34
|5300.04
|199
|2009.08.21 16:45
|buy
|24
|0.10
|94.48
|93.48
|94.68
|200
|2009.08.21 16:47
|modify
|24
|0.10
|94.48
|94.49
|94.68
|201
|2009.08.21 16:47
|modify
|24
|0.10
|94.48
|94.50
|94.68
|202
|2009.08.21 16:47
|modify
|24
|0.10
|94.48
|94.51
|94.68
|203
|2009.08.21 16:47
|modify
|24
|0.10
|94.48
|94.52
|94.68
|204
|2009.08.21 16:47
|modify
|24
|0.10
|94.48
|94.53
|94.68
|205
|2009.08.21 16:48
|modify
|24
|0.10
|94.48
|94.54
|94.68
|206
|2009.08.21 16:50
|modify
|24
|0.10
|94.48
|94.55
|94.68
|207
|2009.08.21 16:50
|modify
|24
|0.10
|94.48
|94.56
|94.68
|208
|2009.08.21 16:50
|modify
|24
|0.10
|94.48
|94.57
|94.68
|209
|2009.08.21 16:50
|t/p
|24
|0.10
|94.68
|94.57
|94.68
|21.12
|5321.16
|210
|2009.08.24 21:45
|sell
|25
|0.10
|94.48
|95.48
|94.28
|211
|2009.08.25 01:19
|modify
|25
|0.10
|94.48
|94.48
|94.28
|212
|2009.08.25 01:23
|s/l
|25
|0.10
|94.48
|94.48
|94.28
|-0.28
|5320.88
|213
|2009.08.25 16:45
|buy
|26
|0.10
|94.431
|93.43
|94.63
|214
|2009.08.26 16:00
|modify
|26
|0.10
|94.431
|94.44
|94.63
|215
|2009.08.26 16:00
|modify
|26
|0.10
|94.431
|94.45
|94.63
|216
|2009.08.26 16:02
|s/l
|26
|0.10
|94.45
|94.45
|94.63
|1.82
|5322.70
|217
|2009.08.26 21:30
|sell
|27
|0.10
|94.17
|95.17
|93.97
|218
|2009.08.27 02:20
|modify
|27
|0.10
|94.17
|94.16
|93.97
|219
|2009.08.27 02:21
|modify
|27
|0.10
|94.17
|94.15
|93.97
|220
|2009.08.27 02:21
|modify
|27
|0.10
|94.17
|94.14
|93.97
|221
|2009.08.27 02:23
|modify
|27
|0.10
|94.17
|94.13
|93.97
|222
|2009.08.27 02:24
|modify
|27
|0.10
|94.17
|94.12
|93.97
|223
|2009.08.27 02:24
|modify
|27
|0.10
|94.17
|94.11
|93.97
|224
|2009.08.27 02:24
|modify
|27
|0.10
|94.17
|94.10
|93.97
|225
|2009.08.27 02:34
|modify
|27
|0.10
|94.17
|94.09
|93.97
|226
|2009.08.27 02:35
|t/p
|27
|0.10
|93.97
|94.09
|93.97
|20.44
|5343.14
|227
|2009.08.28 08:45
|buy
|28
|0.10
|93.89
|92.89
|94.09
|228
|2009.08.28 10:16
|modify
|28
|0.10
|93.89
|93.90
|94.09
|229
|2009.08.28 10:16
|modify
|28
|0.10
|93.89
|93.91
|94.09
|230
|2009.08.28 10:28
|s/l
|28
|0.10
|93.91
|93.91
|94.09
|2.13
|5345.27
|231
|2009.09.03 15:30
|buy
|29
|0.10
|92.59
|91.59
|92.79
|232
|2009.09.03 21:51
|modify
|29
|0.10
|92.59
|92.60
|92.79
|233
|2009.09.03 21:51
|modify
|29
|0.10
|92.59
|92.61
|92.79
|234
|2009.09.03 21:51
|modify
|29
|0.10
|92.59
|92.62
|92.79
|235
|2009.09.03 21:51
|modify
|29
|0.10
|92.59
|92.63
|92.79
|236
|2009.09.03 21:52
|modify
|29
|0.10
|92.59
|92.64
|92.79
|237
|2009.09.03 21:52
|modify
|29
|0.10
|92.59
|92.65
|92.79
|238
|2009.09.03 21:52
|modify
|29
|0.10
|92.59
|92.66
|92.79
|239
|2009.09.03 21:52
|modify
|29
|0.10
|92.59
|92.67
|92.79
|240
|2009.09.03 22:00
|s/l
|29
|0.10
|92.67
|92.67
|92.79
|8.63
|5353.90
|241
|2009.09.07 18:30
|sell
|30
|0.10
|92.84
|93.84
|92.64
|242
|2009.09.08 06:36
|modify
|30
|0.10
|92.84
|92.84
|92.64
|243
|2009.09.08 06:46
|modify
|30
|0.10
|92.84
|92.83
|92.64
|244
|2009.09.08 06:46
|modify
|30
|0.10
|92.84
|92.82
|92.64
|245
|2009.09.08 07:11
|modify
|30
|0.10
|92.84
|92.81
|92.64
|246
|2009.09.08 07:21
|s/l
|30
|0.10
|92.81
|92.81
|92.64
|2.95
|5356.85
|247
|2009.09.14 14:52
|buy
|31
|0.10
|91.08
|90.08
|91.28
|248
|2009.09.15 04:37
|modify
|31
|0.10
|91.08
|91.08
|91.28
|249
|2009.09.15 04:37
|modify
|31
|0.10
|91.08
|91.09
|91.28
|250
|2009.09.15 04:55
|s/l
|31
|0.10
|91.09
|91.09
|91.28
|0.91
|5357.76
|251
|2009.09.15 19:17
|sell
|32
|0.10
|90.92
|91.92
|90.72
|252
|2009.09.16 02:14
|modify
|32
|0.10
|90.92
|90.92
|90.72
|253
|2009.09.16 02:20
|modify
|32
|0.10
|90.92
|90.91
|90.72
|254
|2009.09.16 02:46
|s/l
|32
|0.10
|90.91
|90.91
|90.72
|0.82
|5358.58
|255
|2009.09.17 09:30
|sell
|33
|0.10
|90.66
|91.66
|90.46
|256
|2009.09.17 09:53
|modify
|33
|0.10
|90.66
|90.65
|90.46
|257
|2009.09.17 10:05
|s/l
|33
|0.10
|90.65
|90.65
|90.46
|1.10
|5359.68
|258
|2009.09.22 04:17
|sell
|34
|0.10
|91.71
|92.71
|91.51
|259
|2009.09.22 08:21
|modify
|34
|0.10
|91.71
|91.70
|91.51
|260
|2009.09.22 08:21
|modify
|34
|0.10
|91.71
|91.69
|91.51
|261
|2009.09.22 08:21
|modify
|34
|0.10
|91.71
|91.68
|91.51
|262
|2009.09.22 08:22
|modify
|34
|0.10
|91.71
|91.67
|91.51
|263
|2009.09.22 08:22
|modify
|34
|0.10
|91.71
|91.66
|91.51
|264
|2009.09.22 08:26
|modify
|34
|0.10
|91.71
|91.65
|91.51
|265
|2009.09.22 08:26
|modify
|34
|0.10
|91.71
|91.64
|91.51
|266
|2009.09.22 08:26
|modify
|34
|0.10
|91.71
|91.63
|91.51
|267
|2009.09.22 08:31
|modify
|34
|0.10
|91.71
|91.62
|91.51
|268
|2009.09.22 08:31
|t/p
|34
|0.10
|91.51
|91.62
|91.51
|21.86
|5381.54
|269
|2009.09.24 03:30
|sell
|35
|0.10
|91.14
|92.14
|90.94
|270
|2009.09.24 05:30
|modify
|35
|0.10
|91.14
|91.14
|90.94
|271
|2009.09.24 05:31
|modify
|35
|0.10
|91.14
|91.13
|90.94
|272
|2009.09.24 05:31
|modify
|35
|0.10
|91.14
|91.12
|90.94
|273
|2009.09.24 05:31
|modify
|35
|0.10
|91.14
|91.11
|90.94
|274
|2009.09.24 05:40
|modify
|35
|0.10
|91.14
|91.10
|90.94
|275
|2009.09.24 05:40
|modify
|35
|0.10
|91.14
|91.09
|90.94
|276
|2009.09.24 05:47
|modify
|35
|0.10
|91.14
|91.08
|90.94
|277
|2009.09.24 05:49
|modify
|35
|0.10
|91.14
|91.07
|90.94
|278
|2009.09.24 05:49
|modify
|35
|0.10
|91.14
|91.06
|90.94
|279
|2009.09.24 05:49
|modify
|35
|0.10
|91.14
|91.05
|90.94
|280
|2009.09.24 06:00
|t/p
|35
|0.10
|90.94
|91.05
|90.94
|21.99
|5403.53
|281
|2009.09.24 17:22
|buy
|36
|0.10
|91.19
|90.19
|91.39
|282
|2009.09.24 19:10
|modify
|36
|0.10
|91.19
|91.19
|91.39
|283
|2009.09.24 19:10
|modify
|36
|0.10
|91.19
|91.20
|91.39
|284
|2009.09.24 19:10
|modify
|36
|0.10
|91.19
|91.21
|91.39
|285
|2009.09.24 19:16
|modify
|36
|0.10
|91.19
|91.22
|91.39
|286
|2009.09.24 19:16
|modify
|36
|0.10
|91.19
|91.23
|91.39
|287
|2009.09.24 19:16
|modify
|36
|0.10
|91.19
|91.24
|91.39
|288
|2009.09.24 19:16
|modify
|36
|0.10
|91.19
|91.25
|91.39
|289
|2009.09.24 19:17
|modify
|36
|0.10
|91.19
|91.26
|91.39
|290
|2009.09.24 19:18
|modify
|36
|0.10
|91.19
|91.27
|91.39
|291
|2009.09.24 19:20
|modify
|36
|0.10
|91.19
|91.28
|91.39
|292
|2009.09.24 19:20
|t/p
|36
|0.10
|91.39
|91.28
|91.39
|21.88
|5425.41
|293
|2009.09.29 01:59
|buy
|37
|0.10
|89.92
|88.92
|90.12
|294
|2009.09.29 02:53
|modify
|37
|0.10
|89.92
|89.93
|90.12
|295
|2009.09.29 02:53
|modify
|37
|0.10
|89.92
|89.94
|90.12
|296
|2009.09.29 02:53
|modify
|37
|0.10
|89.92
|89.95
|90.12
|297
|2009.09.29 02:54
|modify
|37
|0.10
|89.92
|89.96
|90.12
|298
|2009.09.29 02:54
|modify
|37
|0.10
|89.92
|89.97
|90.12
|299
|2009.09.29 02:54
|modify
|37
|0.10
|89.92
|89.98
|90.12
|300
|2009.09.29 02:54
|modify
|37
|0.10
|89.92
|89.99
|90.12
|301
|2009.09.29 02:54
|modify
|37
|0.10
|89.92
|90.00
|90.12
|302
|2009.09.29 02:54
|modify
|37
|0.10
|89.92
|90.01
|90.12
|303
|2009.09.29 02:54
|t/p
|37
|0.10
|90.12
|90.01
|90.12
|22.19
|5447.60
|304
|2009.09.30 04:00
|sell
|38
|0.10
|89.77
|90.77
|89.57
|305
|2009.09.30 07:16
|modify
|38
|0.10
|89.77
|89.76
|89.57
|306
|2009.09.30 07:17
|modify
|38
|0.10
|89.77
|89.75
|89.57
|307
|2009.09.30 07:42
|modify
|38
|0.10
|89.77
|89.74
|89.57
|308
|2009.09.30 07:50
|modify
|38
|0.10
|89.77
|89.73
|89.57
|309
|2009.09.30 07:50
|modify
|38
|0.10
|89.77
|89.72
|89.57
|310
|2009.09.30 07:50
|modify
|38
|0.10
|89.77
|89.71
|89.57
|311
|2009.09.30 07:58
|modify
|38
|0.10
|89.77
|89.70
|89.57
|312
|2009.09.30 07:58
|modify
|38
|0.10
|89.77
|89.69
|89.57
|313
|2009.09.30 07:59
|modify
|38
|0.10
|89.77
|89.68
|89.57
|314
|2009.09.30 07:59
|t/p
|38
|0.10
|89.57
|89.68
|89.57
|22.33
|5469.93
|315
|2009.10.01 00:47
|buy
|39
|0.10
|89.84
|88.84
|90.04
|316
|2009.10.01 01:20
|modify
|39
|0.10
|89.84
|89.85
|90.04
|317
|2009.10.01 01:50
|s/l
|39
|0.10
|89.85
|89.85
|90.04
|1.11
|5471.04
|318
|2009.10.01 15:21
|sell
|40
|0.10
|89.66
|90.66
|89.46
|319
|2009.10.01 15:31
|modify
|40
|0.10
|89.66
|89.65
|89.46
|320
|2009.10.01 15:44
|s/l
|40
|0.10
|89.65
|89.65
|89.46
|1.12
|5472.16
|321
|2009.10.02 18:58
|buy
|41
|0.10
|89.71
|88.71
|89.91
|322
|2009.10.05 02:33
|modify
|41
|0.10
|89.71
|89.72
|89.91
|323
|2009.10.05 03:00
|modify
|41
|0.10
|89.71
|89.73
|89.91
|324
|2009.10.05 03:00
|modify
|41
|0.10
|89.71
|89.74
|89.91
|325
|2009.10.05 03:00
|modify
|41
|0.10
|89.71
|89.75
|89.91
|326
|2009.10.05 03:03
|modify
|41
|0.10
|89.71
|89.76
|89.91
|327
|2009.10.05 03:03
|modify
|41
|0.10
|89.71
|89.77
|89.91
|328
|2009.10.05 03:03
|modify
|41
|0.10
|89.71
|89.78
|89.91
|329
|2009.10.05 03:03
|modify
|41
|0.10
|89.71
|89.79
|89.91
|330
|2009.10.05 03:03
|modify
|41
|0.10
|89.71
|89.80
|89.91
|331
|2009.10.05 03:05
|modify
|41
|0.10
|89.71
|89.81
|89.91
|332
|2009.10.05 03:05
|t/p
|41
|0.10
|89.91
|89.81
|89.91
|22.05
|5494.21
|333
|2009.10.07 15:00
|buy
|42
|0.10
|89.15
|88.15
|89.35
|334
|2009.10.07 15:00
|modify
|42
|0.10
|89.15
|89.16
|89.35
|335
|2009.10.07 15:02
|modify
|42
|0.10
|89.15
|89.17
|89.35
|336
|2009.10.07 15:02
|modify
|42
|0.10
|89.15
|89.18
|89.35
|337
|2009.10.07 15:02
|modify
|42
|0.10
|89.15
|89.19
|89.35
|338
|2009.10.07 15:02
|modify
|42
|0.10
|89.15
|89.20
|89.35
|339
|2009.10.07 15:02
|modify
|42
|0.10
|89.15
|89.21
|89.35
|340
|2009.10.07 15:02
|modify
|42
|0.10
|89.15
|89.22
|89.35
|341
|2009.10.07 15:02
|modify
|42
|0.10
|89.15
|89.23
|89.35
|342
|2009.10.07 15:02
|modify
|42
|0.10
|89.15
|89.24
|89.35
|343
|2009.10.07 15:03
|t/p
|42
|0.10
|89.35
|89.24
|89.35
|22.38
|5516.59
|344
|2009.10.09 01:16
|buy
|43
|0.10
|88.74
|87.74
|88.94
|345
|2009.10.09 02:00
|modify
|43
|0.10
|88.74
|88.74
|88.94
|346
|2009.10.09 02:00
|modify
|43
|0.10
|88.74
|88.75
|88.94
|347
|2009.10.09 02:00
|modify
|43
|0.10
|88.74
|88.76
|88.94
|348
|2009.10.09 02:00
|modify
|43
|0.10
|88.74
|88.77
|88.94
|349
|2009.10.09 02:01
|s/l
|43
|0.10
|88.77
|88.77
|88.94
|3.38
|5519.97
|350
|2009.10.13 20:15
|buy
|44
|0.10
|89.97
|88.97
|90.17
|351
|2009.10.14 05:59
|s/l
|44
|0.10
|88.97
|88.97
|90.17
|-112.59
|5407.38
|352
|2009.10.15 02:16
|buy
|45
|0.50
|89.63
|88.63
|89.88
|353
|2009.10.15 11:29
|t/p
|45
|0.50
|89.88
|88.63
|89.88
|139.07
|5546.45
|354
|2009.10.19 09:33
|sell
|46
|0.10
|90.65
|91.65
|90.45
|355
|2009.10.19 09:42
|modify
|46
|0.10
|90.65
|90.65
|90.45
|356
|2009.10.19 09:42
|modify
|46
|0.10
|90.65
|90.64
|90.45
|357
|2009.10.19 09:43
|modify
|46
|0.10
|90.65
|90.63
|90.45
|358
|2009.10.19 09:43
|modify
|46
|0.10
|90.65
|90.62
|90.45
|359
|2009.10.19 09:49
|s/l
|46
|0.10
|90.62
|90.62
|90.45
|3.31
|5549.76
|360
|2009.10.21 09:15
|sell
|47
|0.10
|90.50
|91.50
|90.30
|361
|2009.10.22 08:13
|s/l
|47
|0.10
|91.50
|91.50
|90.30
|-110.13
|5439.63
|362
|2009.10.27 09:45
|sell
|48
|0.50
|91.841
|92.84
|91.59
|363
|2009.10.28 01:54
|t/p
|48
|0.50
|91.59
|92.84
|91.59
|135.62
|5575.25
|364
|2009.10.29 14:00
|buy
|49
|0.10
|91.27
|90.27
|91.47
|365
|2009.10.29 14:02
|modify
|49
|0.10
|91.27
|91.27
|91.47
|366
|2009.10.29 14:02
|modify
|49
|0.10
|91.27
|91.28
|91.47
|367
|2009.10.29 14:02
|modify
|49
|0.10
|91.27
|91.29
|91.47
|368
|2009.10.29 14:02
|modify
|49
|0.10
|91.27
|91.30
|91.47
|369
|2009.10.29 14:02
|modify
|49
|0.10
|91.27
|91.31
|91.47
|370
|2009.10.29 14:02
|modify
|49
|0.10
|91.27
|91.32
|91.47
|371
|2009.10.29 14:02
|modify
|49
|0.10
|91.27
|91.33
|91.47
|372
|2009.10.29 14:02
|modify
|49
|0.10
|91.27
|91.34
|91.47
|373
|2009.10.29 14:03
|modify
|49
|0.10
|91.27
|91.35
|91.47
|374
|2009.10.29 14:16
|s/l
|49
|0.10
|91.35
|91.35
|91.47
|8.76
|5584.01
|375
|2009.11.04 06:48
|buy
|50
|0.10
|90.39
|89.39
|90.59
|376
|2009.11.04 08:20
|modify
|50
|0.10
|90.39
|90.40
|90.59
|377
|2009.11.04 08:21
|modify
|50
|0.10
|90.39
|90.41
|90.59
|378
|2009.11.04 08:21
|modify
|50
|0.10
|90.39
|90.42
|90.59
|379
|2009.11.04 08:24
|modify
|50
|0.10
|90.39
|90.43
|90.59
|380
|2009.11.04 08:24
|modify
|50
|0.10
|90.39
|90.44
|90.59
|381
|2009.11.04 08:24
|modify
|50
|0.10
|90.39
|90.45
|90.59
|382
|2009.11.04 08:24
|modify
|50
|0.10
|90.39
|90.46
|90.59
|383
|2009.11.04 08:25
|modify
|50
|0.10
|90.39
|90.47
|90.59
|384
|2009.11.04 08:25
|modify
|50
|0.10
|90.39
|90.48
|90.59
|385
|2009.11.04 08:26
|t/p
|50
|0.10
|90.59
|90.48
|90.59
|22.08
|5606.09
|386
|2009.11.05 15:15
|buy
|51
|0.10
|90.64
|89.64
|90.84
|387
|2009.11.05 20:52
|modify
|51
|0.10
|90.64
|90.64
|90.84
|388
|2009.11.05 20:52
|modify
|51
|0.10
|90.64
|90.65
|90.84
|389
|2009.11.05 20:52
|modify
|51
|0.10
|90.64
|90.66
|90.84
|390
|2009.11.05 20:52
|modify
|51
|0.10
|90.64
|90.67
|90.84
|391
|2009.11.05 21:01
|modify
|51
|0.10
|90.64
|90.68
|90.84
|392
|2009.11.05 23:04
|modify
|51
|0.10
|90.64
|90.69
|90.84
|393
|2009.11.05 23:14
|modify
|51
|0.10
|90.64
|90.70
|90.84
|394
|2009.11.05 23:15
|modify
|51
|0.10
|90.64
|90.71
|90.84
|395
|2009.11.06 00:23
|modify
|51
|0.10
|90.64
|90.72
|90.84
|396
|2009.11.06 00:31
|modify
|51
|0.10
|90.64
|90.73
|90.84
|397
|2009.11.06 00:33
|t/p
|51
|0.10
|90.84
|90.73
|90.84
|21.83
|5627.92
|398
|2009.11.10 12:11
|buy
|52
|0.10
|90.17
|89.17
|90.37
|399
|2009.11.12 15:07
|modify
|52
|0.10
|90.17
|90.18
|90.37
|400
|2009.11.12 15:07
|modify
|52
|0.10
|90.17
|90.19
|90.37
|401
|2009.11.12 15:07
|modify
|52
|0.10
|90.17
|90.20
|90.37
|402
|2009.11.12 15:08
|modify
|52
|0.10
|90.17
|90.21
|90.37
|403
|2009.11.12 15:08
|modify
|52
|0.10
|90.17
|90.22
|90.37
|404
|2009.11.12 15:09
|modify
|52
|0.10
|90.17
|90.23
|90.37
|405
|2009.11.12 15:09
|modify
|52
|0.10
|90.17
|90.24
|90.37
|406
|2009.11.12 15:09
|modify
|52
|0.10
|90.17
|90.25
|90.37
|407
|2009.11.12 15:10
|modify
|52
|0.10
|90.17
|90.26
|90.37
|408
|2009.11.12 15:10
|t/p
|52
|0.10
|90.37
|90.26
|90.37
|21.37
|5649.29
|409
|2009.11.13 10:21
|sell
|53
|0.10
|89.90
|90.90
|89.70
|410
|2009.11.13 10:26
|modify
|53
|0.10
|89.90
|89.90
|89.70
|411
|2009.11.13 10:26
|modify
|53
|0.10
|89.90
|89.89
|89.70
|412
|2009.11.13 10:26
|modify
|53
|0.10
|89.90
|89.88
|89.70
|413
|2009.11.13 10:26
|modify
|53
|0.10
|89.90
|89.87
|89.70
|414
|2009.11.13 10:26
|modify
|53
|0.10
|89.90
|89.86
|89.70
|415
|2009.11.13 10:27
|modify
|53
|0.10
|89.90
|89.85
|89.70
|416
|2009.11.13 10:27
|modify
|53
|0.10
|89.90
|89.84
|89.70
|417
|2009.11.13 10:27
|modify
|53
|0.10
|89.90
|89.83
|89.70
|418
|2009.11.13 10:27
|modify
|53
|0.10
|89.90
|89.82
|89.70
|419
|2009.11.13 10:28
|s/l
|53
|0.10
|89.82
|89.82
|89.70
|8.91
|5658.20
|420
|2009.11.17 15:45
|buy
|54
|0.10
|89.36
|88.36
|89.56
|421
|2009.11.17 16:50
|modify
|54
|0.10
|89.36
|89.37
|89.56
|422
|2009.11.17 16:51
|modify
|54
|0.10
|89.36
|89.38
|89.56
|423
|2009.11.17 16:51
|modify
|54
|0.10
|89.36
|89.39
|89.56
|424
|2009.11.17 16:51
|modify
|54
|0.10
|89.36
|89.40
|89.56
|425
|2009.11.17 16:51
|modify
|54
|0.10
|89.36
|89.41
|89.56
|426
|2009.11.17 16:51
|modify
|54
|0.10
|89.36
|89.42
|89.56
|427
|2009.11.17 16:51
|modify
|54
|0.10
|89.36
|89.43
|89.56
|428
|2009.11.17 16:57
|s/l
|54
|0.10
|89.43
|89.43
|89.56
|7.83
|5666.03
|429
|2009.11.18 03:50
|buy
|55
|0.10
|89.32
|88.32
|89.52
|430
|2009.11.18 19:00
|modify
|55
|0.10
|89.32
|89.32
|89.52
|431
|2009.11.18 19:00
|modify
|55
|0.10
|89.32
|89.33
|89.52
|432
|2009.11.18 20:00
|modify
|55
|0.10
|89.32
|89.34
|89.52
|433
|2009.11.18 20:02
|modify
|55
|0.10
|89.32
|89.35
|89.52
|434
|2009.11.18 20:03
|modify
|55
|0.10
|89.32
|89.36
|89.52
|435
|2009.11.18 20:03
|modify
|55
|0.10
|89.32
|89.37
|89.52
|436
|2009.11.18 20:04
|modify
|55
|0.10
|89.32
|89.38
|89.52
|437
|2009.11.18 21:29
|s/l
|55
|0.10
|89.38
|89.38
|89.52
|6.71
|5672.74
|438
|2009.11.20 15:04
|buy
|56
|0.10
|89.08
|88.08
|89.28
|439
|2009.11.23 17:43
|modify
|56
|0.10
|89.08
|89.08
|89.28
|440
|2009.11.23 19:08
|s/l
|56
|0.10
|89.08
|89.08
|89.28
|-0.19
|5672.55
|441
|2009.11.24 01:16
|sell
|57
|0.10
|88.86
|89.86
|88.66
|442
|2009.11.24 07:30
|modify
|57
|0.10
|88.86
|88.85
|88.66
|443
|2009.11.24 07:36
|modify
|57
|0.10
|88.86
|88.84
|88.66
|444
|2009.11.24 07:38
|modify
|57
|0.10
|88.86
|88.83
|88.66
|445
|2009.11.24 07:42
|modify
|57
|0.10
|88.86
|88.82
|88.66
|446
|2009.11.24 07:56
|modify
|57
|0.10
|88.86
|88.81
|88.66
|447
|2009.11.24 07:58
|modify
|57
|0.10
|88.86
|88.80
|88.66
|448
|2009.11.24 08:08
|modify
|57
|0.10
|88.86
|88.79
|88.66
|449
|2009.11.24 08:12
|modify
|57
|0.10
|88.86
|88.78
|88.66
|450
|2009.11.24 08:45
|modify
|57
|0.10
|88.86
|88.77
|88.66
|451
|2009.11.24 08:45
|t/p
|57
|0.10
|88.66
|88.77
|88.66
|22.56
|5695.11
|452
|2009.12.01 03:04
|buy
|58
|0.10
|86.62
|85.62
|86.82
|453
|2009.12.01 03:05
|modify
|58
|0.10
|86.62
|86.63
|86.82
|454
|2009.12.01 03:05
|modify
|58
|0.10
|86.62
|86.64
|86.82
|455
|2009.12.01 03:05
|modify
|58
|0.10
|86.62
|86.65
|86.82
|456
|2009.12.01 03:05
|modify
|58
|0.10
|86.62
|86.66
|86.82
|457
|2009.12.01 03:05
|modify
|58
|0.10
|86.62
|86.67
|86.82
|458
|2009.12.01 03:05
|modify
|58
|0.10
|86.62
|86.68
|86.82
|459
|2009.12.01 03:06
|modify
|58
|0.10
|86.62
|86.69
|86.82
|460
|2009.12.01 03:06
|modify
|58
|0.10
|86.62
|86.70
|86.82
|461
|2009.12.01 03:06
|modify
|58
|0.10
|86.62
|86.71
|86.82
|462
|2009.12.01 03:06
|t/p
|58
|0.10
|86.82
|86.71
|86.82
|23.04
|5718.15
|463
|2009.12.07 19:15
|sell
|59
|0.10
|89.349
|90.35
|89.15
|464
|2009.12.07 19:17
|modify
|59
|0.10
|89.349
|89.34
|89.15
|465
|2009.12.07 19:17
|modify
|59
|0.10
|89.349
|89.33
|89.15
|466
|2009.12.07 19:17
|modify
|59
|0.10
|89.349
|89.32
|89.15
|467
|2009.12.07 19:17
|modify
|59
|0.10
|89.349
|89.31
|89.15
|468
|2009.12.07 19:17
|modify
|59
|0.10
|89.349
|89.30
|89.15
|469
|2009.12.07 19:18
|modify
|59
|0.10
|89.349
|89.29
|89.15
|470
|2009.12.07 19:24
|s/l
|59
|0.10
|89.29
|89.29
|89.15
|6.61
|5724.76
|471
|2009.12.15 00:40
|buy
|60
|0.10
|88.76
|87.76
|88.96
|472
|2009.12.15 05:36
|modify
|60
|0.10
|88.76
|88.77
|88.96
|473
|2009.12.15 05:37
|modify
|60
|0.10
|88.76
|88.78
|88.96
|474
|2009.12.15 05:46
|modify
|60
|0.10
|88.76
|88.79
|88.96
|475
|2009.12.15 05:46
|modify
|60
|0.10
|88.76
|88.80
|88.96
|476
|2009.12.15 05:46
|modify
|60
|0.10
|88.76
|88.81
|88.96
|477
|2009.12.15 05:46
|modify
|60
|0.10
|88.76
|88.82
|88.96
|478
|2009.12.15 05:46
|modify
|60
|0.10
|88.76
|88.83
|88.96
|479
|2009.12.15 05:48
|modify
|60
|0.10
|88.76
|88.84
|88.96
|480
|2009.12.15 05:48
|modify
|60
|0.10
|88.76
|88.85
|88.96
|481
|2009.12.15 05:49
|t/p
|60
|0.10
|88.96
|88.85
|88.96
|22.48
|5747.24
|482
|2009.12.23 16:46
|sell
|61
|0.10
|91.32
|92.32
|91.12
|483
|2009.12.24 08:16
|modify
|61
|0.10
|91.32
|91.31
|91.12
|484
|2009.12.24 08:17
|modify
|61
|0.10
|91.32
|91.30
|91.12
|485
|2009.12.24 08:17
|modify
|61
|0.10
|91.32
|91.29
|91.12
|486
|2009.12.24 08:27
|modify
|61
|0.10
|91.32
|91.28
|91.12
|487
|2009.12.24 08:27
|modify
|61
|0.10
|91.32
|91.27
|91.12
|488
|2009.12.24 08:27
|modify
|61
|0.10
|91.32
|91.26
|91.12
|489
|2009.12.24 08:58
|s/l
|61
|0.10
|91.26
|91.26
|91.12
|5.73
|5752.97
|490
|2009.12.28 09:20
|sell
|62
|0.10
|91.46
|92.46
|91.26
|491
|2009.12.30 15:04
|s/l
|62
|0.10
|92.46
|92.46
|91.26
|-108.71
|5644.26
|492
|2010.01.04 16:10
|sell
|63
|0.50
|92.53
|93.53
|92.28
|493
|2010.01.04 16:43
|t/p
|63
|0.50
|92.28
|93.53
|92.28
|135.46
|5779.72
|494
|2010.01.06 06:09
|buy
|64
|0.10
|92.12
|91.12
|92.32
|495
|2010.01.06 08:16
|modify
|64
|0.10
|92.12
|92.13
|92.32
|496
|2010.01.06 08:19
|s/l
|64
|0.10
|92.13
|92.13
|92.32
|1.09
|5780.81
|497
|2010.01.07 06:42
|sell
|65
|0.10
|92.13
|93.13
|91.93
|498
|2010.01.07 13:03
|s/l
|65
|0.10
|93.13
|93.13
|91.93
|-107.38
|5673.43
|499
|2010.01.08 14:55
|sell
|66
|0.50
|92.29
|93.29
|92.04
|500
|2010.01.11 16:41
|t/p
|66
|0.50
|92.04
|93.29
|92.04
|134.41
|5807.84
|501
|2010.01.14 15:00
|sell
|67
|0.10
|91.20
|92.20
|91.00
|502
|2010.01.14 16:59
|modify
|67
|0.10
|91.20
|91.20
|91.00
|503
|2010.01.14 17:20
|modify
|67
|0.10
|91.20
|91.19
|91.00
|504
|2010.01.14 17:20
|modify
|67
|0.10
|91.20
|91.18
|91.00
|505
|2010.01.14 17:20
|modify
|67
|0.10
|91.20
|91.17
|91.00
|506
|2010.01.14 17:27
|modify
|67
|0.10
|91.20
|91.16
|91.00
|507
|2010.01.14 17:27
|modify
|67
|0.10
|91.20
|91.15
|91.00
|508
|2010.01.14 17:27
|modify
|67
|0.10
|91.20
|91.14
|91.00
|509
|2010.01.14 17:41
|s/l
|67
|0.10
|91.14
|91.14
|91.00
|6.58
|5814.42