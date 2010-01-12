|ABCD LLC.
|
|
|Account: XXXX
|Name: XXXXXXXXXXXX
|Currency: USD
|2010 January 13, 20:23
|Closed Transactions:
|
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|860
|2010.01.13 20:00
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.439
|91.437
|91.389
|2010.01.13 20:15
|91.437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|859
|2010.01.13 19:57
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.475
|96.475
|91.425
|2010.01.13 19:59
|91.460
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_126341266
|
|858
|2010.01.13 19:57
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.506
|96.506
|91.456
|2010.01.13 19:57
|91.484
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_126341262
|
|856
|2010.01.13 19:53
|buy
|0.40
|usdjpy
|91.464
|91.484
|91.514
|2010.01.13 19:56
|91.484
|0.00
|0.00
|0.00
|8.74
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|855
|2010.01.13 19:35
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.400
|91.382
|91.350
|2010.01.13 19:36
|91.382
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|851
|2010.01.13 18:47
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.62862
|1.62867
|1.62912
|2010.01.13 18:56
|1.62867
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|854
|2010.01.13 18:53
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.350
|96.350
|91.300
|2010.01.13 18:55
|91.335
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_126340879
|
|850
|2010.01.13 18:40
|sell
|0.40
|usdcad
|1.03083
|1.03063
|1.03033
|2010.01.13 18:41
|1.03063
|0.00
|0.00
|0.00
|7.76
|
|2007119
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|846
|2010.01.13 18:24
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.490
|91.489
|91.440
|2010.01.13 18:39
|91.489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|847
|2010.01.13 18:25
|buy
|0.40
|usdjpy
|91.512
|86.512
|91.562
|2010.01.13 18:26
|91.551
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_126340713
|
|845
|2010.01.13 18:23
|buy
|0.40
|usdjpy
|91.498
|86.498
|91.548
|2010.01.13 18:24
|91.548
|0.00
|0.00
|0.00
|21.85
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[tp]
|
|829
|2010.01.13 17:03
|buy
|0.50
|usdjpy
|91.453
|91.467
|91.503
|2010.01.13 18:22
|91.467
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|844
|2010.01.13 18:18
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.62689
|1.62690
|1.62739
|2010.01.13 18:21
|1.62690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|842
|2010.01.13 18:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.62753
|1.62735
|1.62703
|2010.01.13 18:16
|1.62735
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|843
|2010.01.13 18:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.62777
|1.62775
|1.62727
|2010.01.13 18:09
|1.62775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|841
|2010.01.13 17:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.62821
|1.62828
|1.62871
|2010.01.13 18:01
|1.62871
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[tp]
|
|839
|2010.01.13 17:38
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.62977
|1.62979
|1.63027
|2010.01.13 17:39
|1.62979
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|838
|2010.01.13 17:30
|sell
|0.50
|usdjpy
|91.384
|91.377
|91.334
|2010.01.13 17:32
|91.377
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|830
|2010.01.13 17:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.62974
|1.62976
|1.63024
|2010.01.13 17:25
|1.62976
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|835
|2010.01.13 17:10
|buy
|0.40
|usdjpy
|91.372
|91.379
|91.422
|2010.01.13 17:11
|91.379
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|828
|2010.01.13 17:03
|sell
|0.50
|usdjpy
|91.434
|91.429
|91.384
|2010.01.13 17:08
|91.412
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_126340220
|
|832
|2010.01.13 17:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.62940
|1.62935
|1.62890
|2010.01.13 17:07
|1.62935
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|827
|2010.01.13 16:59
|buy
|0.50
|usdjpy
|91.391
|91.395
|91.441
|2010.01.13 17:01
|91.395
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|826
|2010.01.13 16:36
|sell
|0.50
|usdjpy
|91.372
|91.363
|91.322
|2010.01.13 16:46
|91.363
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|825
|2010.01.13 16:36
|sell
|0.50
|usdjpy
|91.374
|91.367
|91.324
|2010.01.13 16:43
|91.367
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
|
|824
|2010.01.13 16:25
|buy
|0.50
|usdcad
|1.03429
|0.98429
|1.03479
|2010.01.13 16:27
|1.03479
|0.00
|0.00
|0.00
|24.16
|
|2007119
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[tp]
|
|823
|2010.01.13 16:23
|buy
|0.50
|audusd
|0.92229
|0.92238
|0.92279
|2010.01.13 16:25
|0.92238
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007104
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|822
|2010.01.13 16:17
|sell
|0.50
|usdjpy
|91.423
|91.410
|91.373
|2010.01.13 16:18
|91.410
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|820
|2010.01.13 15:52
|sell
|0.50
|usdcad
|1.03594
|1.08594
|1.03544
|2010.01.13 15:52
|1.03547
|0.00
|0.00
|0.00
|22.70
|
|2007119
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339792
|
|815
|2010.01.13 15:39
|buy
|0.50
|usdjpy
|91.272
|91.275
|91.322
|2010.01.13 15:46
|91.275
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|817
|2010.01.13 15:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62609
|1.62603
|1.62559
|2010.01.13 15:43
|1.62603
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|814
|2010.01.13 15:37
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.62610
|1.67610
|1.62560
|2010.01.13 15:38
|1.62593
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339706
|
|813
|2010.01.13 15:36
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62602
|1.67602
|1.62552
|2010.01.13 15:38
|1.62586
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339696
|
|812
|2010.01.13 15:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.62530
|1.62520
|1.62480
|2010.01.13 15:31
|1.62495
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339663
|
|810
|2010.01.13 15:26
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62515
|1.67515
|1.62465
|2010.01.13 15:31
|1.62497
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339636
|
|811
|2010.01.13 15:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.62617
|1.67617
|1.62567
|2010.01.13 15:30
|1.62567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[tp]
|
|807
|2010.01.13 15:11
|sell
|0.50
|usdjpy
|91.259
|91.257
|91.209
|2010.01.13 15:22
|91.257
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|809
|2010.01.13 15:13
|buy
|0.50
|audusd
|0.92150
|0.92152
|0.92200
|2010.01.13 15:14
|0.92152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|2007104
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|806
|2010.01.13 15:10
|buy
|0.50
|usdjpy
|91.292
|91.310
|91.342
|2010.01.13 15:13
|91.310
|0.00
|0.00
|0.00
|9.86
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|808
|2010.01.13 15:11
|buy
|0.50
|usdjpy
|91.266
|91.267
|91.316
|2010.01.13 15:13
|91.267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|805
|2010.01.13 15:10
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.318
|91.316
|91.268
|2010.01.13 15:10
|91.294
|0.00
|0.00
|0.00
|10.52
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339540
|
|799
|2010.01.13 14:48
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.62667
|1.67667
|1.62617
|2010.01.13 15:10
|1.62642
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339408
|
|798
|2010.01.13 14:45
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.364
|91.346
|91.314
|2010.01.13 15:08
|91.346
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|800
|2010.01.13 14:48
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.62675
|1.62668
|1.62625
|2010.01.13 15:07
|1.62668
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|797
|2010.01.13 14:44
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.367
|91.361
|91.317
|2010.01.13 15:05
|91.361
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|796
|2010.01.13 14:44
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.373
|91.362
|91.323
|2010.01.13 15:04
|91.362
|0.00
|0.00
|0.00
|4.82
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|804
|2010.01.13 14:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.62763
|1.62752
|1.62713
|2010.01.13 15:02
|1.62752
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|795
|2010.01.13 14:43
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.62769
|1.62799
|1.62819
|2010.01.13 14:55
|1.62799
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|802
|2010.01.13 14:49
|sell
|0.40
|eurusd
|1.45456
|1.45450
|1.45406
|2010.01.13 14:51
|1.45450
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|801
|2010.01.13 14:49
|sell
|0.40
|eurusd
|1.45481
|1.45475
|1.45431
|2010.01.13 14:49
|1.45458
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339415
|
|598
|2010.01.12 12:48
|buy
|0.40
|usdjpy
|91.491
|91.503
|91.541
|2010.01.13 14:29
|91.503
|0.00
|0.00
|0.38
|5.25
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|792
|2010.01.13 14:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.45508
|1.50508
|1.45458
|2010.01.13 14:28
|1.45490
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339179
|
|776
|2010.01.13 13:26
|buy
|0.50
|usdcad
|1.03427
|1.03432
|1.03477
|2010.01.13 14:25
|1.03432
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|
|2007119
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|793
|2010.01.13 14:09
|buy
|0.40
|usdjpy
|91.423
|91.424
|91.473
|2010.01.13 14:21
|91.424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|794
|2010.01.13 14:20
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.414
|91.395
|91.364
|2010.01.13 14:21
|91.395
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|789
|2010.01.13 14:09
|sell
|0.50
|usdjpy
|91.387
|96.387
|91.337
|2010.01.13 14:13
|91.348
|0.00
|0.00
|0.00
|21.35
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339175
|
|791
|2010.01.13 14:09
|sell
|0.40
|audusd
|0.92478
|0.97478
|0.92428
|2010.01.13 14:09
|0.92462
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|2007104
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339176
|
|790
|2010.01.13 14:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.45527
|1.50527
|1.45477
|2010.01.13 14:09
|1.45506
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339176
|
|788
|2010.01.13 14:08
|buy
|0.50
|eurusd
|1.45510
|1.40510
|1.45560
|2010.01.13 14:09
|1.45531
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339172
|
|787
|2010.01.13 14:08
|sell
|0.40
|eurusd
|1.45524
|1.45515
|1.45474
|2010.01.13 14:08
|1.45515
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|786
|2010.01.13 14:07
|buy
|0.40
|usdcad
|1.03379
|1.03384
|1.03429
|2010.01.13 14:08
|1.03384
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|
|2007119
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|785
|2010.01.13 14:07
|sell
|0.50
|eurusd
|1.45569
|1.50569
|1.45519
|2010.01.13 14:07
|1.45549
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339162
|
|783
|2010.01.13 14:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.62767
|1.62761
|1.62717
|2010.01.13 14:04
|1.62744
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339138
|
|784
|2010.01.13 14:03
|sell
|0.40
|eurusd
|1.45695
|1.50695
|1.45645
|2010.01.13 14:04
|1.45680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_126339141
|
|782
|2010.01.13 14:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.45632
|1.40632
|1.45682
|2010.01.13 14:03
|1.45682
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[tp]
|
|781
|2010.01.13 13:58
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.62838
|1.62825
|1.62788
|2010.01.13 13:58
|1.62825
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|780
|2010.01.13 13:48
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.62844
|1.62836
|1.62794
|2010.01.13 13:57
|1.62836
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|779
|2010.01.13 13:31
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.224
|91.223
|91.174
|2010.01.13 13:45
|91.223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|778
|2010.01.13 13:30
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.224
|91.220
|91.174
|2010.01.13 13:45
|91.220
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|
|2007118
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|777
|2010.01.13 13:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.45685
|1.45679
|1.45635
|2010.01.13 13:40
|1.45679
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|775
|2010.01.13 13:23
|sell
|0.50
|usdcad
|1.03482
|1.03463
|1.03432
|2010.01.13 13:25
|1.03463
|0.00
|0.00
|0.00
|9.18
|
|2007119
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|774
|2010.01.13 13:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.45637
|1.45633
|1.45587
|2010.01.13 13:03
|1.45633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|773
|2010.01.13 12:57
|sell
|0.50
|eurusd
|1.45686
|1.45684
|1.45636
|2010.01.13 12:58
|1.45684
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|772
|2010.01.13 12:52
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.62839
|1.67839
|1.62789
|2010.01.13 12:55
|1.62821
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007114
|Spread_ECN_Scalper3_3_126338713
|
|771
|2010.01.13 12:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.45724
|1.45696
|1.45674
|2010.01.13 12:55
|1.45696
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|769
|2010.01.13 12:45
|sell
|0.50
|usdcad
|1.03394
|1.03373
|1.03344
|2010.01.13 12:49
|1.03373
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|
|2007119
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|770
|2010.01.13 12:48
|buy
|0.40
|audusd
|0.92610
|0.92618
|0.92660
|2010.01.13 12:49
|0.92618
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|2007104
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|768
|2010.01.13 12:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.45674
|1.45665
|1.45624
|2010.01.13 12:43
|1.45665
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
|
|
|0.00
|0.00
|0.38
|546.86
|Closed P/L:
|547.24
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|547.24
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 515.95
|Equity:
|11 515.95
|Free Margin:
|11 515.95
|
|Details:
|
|Gross Profit:
|547.24
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|547.24
|Profit Factor:
|
|Expected Payoff:
|7.02
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|
|Total Trades:
|78.00
|Short Positions (won
%):
|53 (100.00%)
|Long Positions (won
%):
|25 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|78 (100.00%)
|Loss trades (% of
total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|24.16
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|7.02
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|78 (547.24)
|consecutive losses
($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit
(count):
|547.24 (78)
|consecutive loss
(count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|78.00
|consecutive losses:
|0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|