ABCD LLC.
Account: XXXX Name: XXXXXXXXXXXX Currency: USD 2010 January 13, 20:23
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
860 2010.01.13 20:00 sell 0.40 usdjpy 91.439 91.437 91.389 2010.01.13 20:15 91.437 0.00 0.00 0.00 0.87
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
859 2010.01.13 19:57 sell 0.40 usdjpy 91.475 96.475 91.425 2010.01.13 19:59 91.460 0.00 0.00 0.00 6.56
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_126341266
858 2010.01.13 19:57 sell 0.40 usdjpy 91.506 96.506 91.456 2010.01.13 19:57 91.484 0.00 0.00 0.00 9.62
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_126341262
856 2010.01.13 19:53 buy 0.40 usdjpy 91.464 91.484 91.514 2010.01.13 19:56 91.484 0.00 0.00 0.00 8.74
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
855 2010.01.13 19:35 sell 0.40 usdjpy 91.400 91.382 91.350 2010.01.13 19:36 91.382 0.00 0.00 0.00 7.88
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
851 2010.01.13 18:47 buy 0.40 gbpusd 1.62862 1.62867 1.62912 2010.01.13 18:56 1.62867 0.00 0.00 0.00 2.00
  2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
854 2010.01.13 18:53 sell 0.40 usdjpy 91.350 96.350 91.300 2010.01.13 18:55 91.335 0.00 0.00 0.00 6.57
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_126340879
850 2010.01.13 18:40 sell 0.40 usdcad 1.03083 1.03063 1.03033 2010.01.13 18:41 1.03063 0.00 0.00 0.00 7.76
  2007119 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
846 2010.01.13 18:24 sell 0.40 usdjpy 91.490 91.489 91.440 2010.01.13 18:39 91.489 0.00 0.00 0.00 0.44
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
847 2010.01.13 18:25 buy 0.40 usdjpy 91.512 86.512 91.562 2010.01.13 18:26 91.551 0.00 0.00 0.00 17.04
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_126340713
845 2010.01.13 18:23 buy 0.40 usdjpy 91.498 86.498 91.548 2010.01.13 18:24 91.548 0.00 0.00 0.00 21.85
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[tp]
829 2010.01.13 17:03 buy 0.50 usdjpy 91.453 91.467 91.503 2010.01.13 18:22 91.467 0.00 0.00 0.00 7.65
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
844 2010.01.13 18:18 buy 0.40 gbpusd 1.62689 1.62690 1.62739 2010.01.13 18:21 1.62690 0.00 0.00 0.00 0.40
2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
842 2010.01.13 18:00 sell 0.40 gbpusd 1.62753 1.62735 1.62703 2010.01.13 18:16 1.62735 0.00 0.00 0.00 7.20
  2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
843 2010.01.13 18:03 sell 0.40 gbpusd 1.62777 1.62775 1.62727 2010.01.13 18:09 1.62775 0.00 0.00 0.00 0.80
2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
841 2010.01.13 17:59 buy 0.40 gbpusd 1.62821 1.62828 1.62871 2010.01.13 18:01 1.62871 0.00 0.00 0.00 20.00
  2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[tp]
839 2010.01.13 17:38 buy 0.50 gbpusd 1.62977 1.62979 1.63027 2010.01.13 17:39 1.62979 0.00 0.00 0.00 1.00
2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
838 2010.01.13 17:30 sell 0.50 usdjpy 91.384 91.377 91.334 2010.01.13 17:32 91.377 0.00 0.00 0.00 3.83
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
830 2010.01.13 17:04 buy 0.50 gbpusd 1.62974 1.62976 1.63024 2010.01.13 17:25 1.62976 0.00 0.00 0.00 1.00
2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
835 2010.01.13 17:10 buy 0.40 usdjpy 91.372 91.379 91.422 2010.01.13 17:11 91.379 0.00 0.00 0.00 3.06
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
828 2010.01.13 17:03 sell 0.50 usdjpy 91.434 91.429 91.384 2010.01.13 17:08 91.412 0.00 0.00 0.00 12.03
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_126340220
832 2010.01.13 17:05 sell 0.40 gbpusd 1.62940 1.62935 1.62890 2010.01.13 17:07 1.62935 0.00 0.00 0.00 2.00
  2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
827 2010.01.13 16:59 buy 0.50 usdjpy 91.391 91.395 91.441 2010.01.13 17:01 91.395 0.00 0.00 0.00 2.19
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
826 2010.01.13 16:36 sell 0.50 usdjpy 91.372 91.363 91.322 2010.01.13 16:46 91.363 0.00 0.00 0.00 4.93
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
825 2010.01.13 16:36 sell 0.50 usdjpy 91.374 91.367 91.324 2010.01.13 16:43 91.367 0.00 0.00 0.00 3.83
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12634[sl]
824 2010.01.13 16:25 buy 0.50 usdcad 1.03429 0.98429 1.03479 2010.01.13 16:27 1.03479 0.00 0.00 0.00 24.16
  2007119 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[tp]
823 2010.01.13 16:23 buy 0.50 audusd 0.92229 0.92238 0.92279 2010.01.13 16:25 0.92238 0.00 0.00 0.00 4.50
2007104 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
822 2010.01.13 16:17 sell 0.50 usdjpy 91.423 91.410 91.373 2010.01.13 16:18 91.410 0.00 0.00 0.00 7.11
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
820 2010.01.13 15:52 sell 0.50 usdcad 1.03594 1.08594 1.03544 2010.01.13 15:52 1.03547 0.00 0.00 0.00 22.70
2007119 Spread_ECN_Scalper3_3_126339792
815 2010.01.13 15:39 buy 0.50 usdjpy 91.272 91.275 91.322 2010.01.13 15:46 91.275 0.00 0.00 0.00 1.64
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
817 2010.01.13 15:42 sell 0.50 gbpusd 1.62609 1.62603 1.62559 2010.01.13 15:43 1.62603 0.00 0.00 0.00 3.00
2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
814 2010.01.13 15:37 sell 0.40 gbpusd 1.62610 1.67610 1.62560 2010.01.13 15:38 1.62593 0.00 0.00 0.00 6.80
  2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_126339706
813 2010.01.13 15:36 sell 0.50 gbpusd 1.62602 1.67602 1.62552 2010.01.13 15:38 1.62586 0.00 0.00 0.00 8.00
2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_126339696
812 2010.01.13 15:30 sell 0.40 gbpusd 1.62530 1.62520 1.62480 2010.01.13 15:31 1.62495 0.00 0.00 0.00 14.00
  2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_126339663
810 2010.01.13 15:26 sell 0.50 gbpusd 1.62515 1.67515 1.62465 2010.01.13 15:31 1.62497 0.00 0.00 0.00 9.00
2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_126339636
811 2010.01.13 15:30 sell 0.40 gbpusd 1.62617 1.67617 1.62567 2010.01.13 15:30 1.62567 0.00 0.00 0.00 20.00
  2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[tp]
807 2010.01.13 15:11 sell 0.50 usdjpy 91.259 91.257 91.209 2010.01.13 15:22 91.257 0.00 0.00 0.00 1.10
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
809 2010.01.13 15:13 buy 0.50 audusd 0.92150 0.92152 0.92200 2010.01.13 15:14 0.92152 0.00 0.00 0.00 1.00
  2007104 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
806 2010.01.13 15:10 buy 0.50 usdjpy 91.292 91.310 91.342 2010.01.13 15:13 91.310 0.00 0.00 0.00 9.86
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
808 2010.01.13 15:11 buy 0.50 usdjpy 91.266 91.267 91.316 2010.01.13 15:13 91.267 0.00 0.00 0.00 0.55
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
805 2010.01.13 15:10 sell 0.40 usdjpy 91.318 91.316 91.268 2010.01.13 15:10 91.294 0.00 0.00 0.00 10.52
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_126339540
799 2010.01.13 14:48 sell 0.40 gbpusd 1.62667 1.67667 1.62617 2010.01.13 15:10 1.62642 0.00 0.00 0.00 10.00
  2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_126339408
798 2010.01.13 14:45 sell 0.40 usdjpy 91.364 91.346 91.314 2010.01.13 15:08 91.346 0.00 0.00 0.00 7.88
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
800 2010.01.13 14:48 sell 0.40 gbpusd 1.62675 1.62668 1.62625 2010.01.13 15:07 1.62668 0.00 0.00 0.00 2.80
  2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
797 2010.01.13 14:44 sell 0.40 usdjpy 91.367 91.361 91.317 2010.01.13 15:05 91.361 0.00 0.00 0.00 2.63
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
796 2010.01.13 14:44 sell 0.40 usdjpy 91.373 91.362 91.323 2010.01.13 15:04 91.362 0.00 0.00 0.00 4.82
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
804 2010.01.13 14:56 sell 0.40 gbpusd 1.62763 1.62752 1.62713 2010.01.13 15:02 1.62752 0.00 0.00 0.00 4.40
2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
795 2010.01.13 14:43 buy 0.50 gbpusd 1.62769 1.62799 1.62819 2010.01.13 14:55 1.62799 0.00 0.00 0.00 15.00
  2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
802 2010.01.13 14:49 sell 0.40 eurusd 1.45456 1.45450 1.45406 2010.01.13 14:51 1.45450 0.00 0.00 0.00 2.40
2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
801 2010.01.13 14:49 sell 0.40 eurusd 1.45481 1.45475 1.45431 2010.01.13 14:49 1.45458 0.00 0.00 0.00 9.20
  2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_126339415
598 2010.01.12 12:48 buy 0.40 usdjpy 91.491 91.503 91.541 2010.01.13 14:29 91.503 0.00 0.00 0.38 5.25
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
792 2010.01.13 14:09 sell 0.40 eurusd 1.45508 1.50508 1.45458 2010.01.13 14:28 1.45490 0.00 0.00 0.00 7.20
  2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_126339179
776 2010.01.13 13:26 buy 0.50 usdcad 1.03427 1.03432 1.03477 2010.01.13 14:25 1.03432 0.00 0.00 0.00 2.42
2007119 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
793 2010.01.13 14:09 buy 0.40 usdjpy 91.423 91.424 91.473 2010.01.13 14:21 91.424 0.00 0.00 0.00 0.44
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
794 2010.01.13 14:20 sell 0.40 usdjpy 91.414 91.395 91.364 2010.01.13 14:21 91.395 0.00 0.00 0.00 8.32
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
789 2010.01.13 14:09 sell 0.50 usdjpy 91.387 96.387 91.337 2010.01.13 14:13 91.348 0.00 0.00 0.00 21.35
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_126339175
791 2010.01.13 14:09 sell 0.40 audusd 0.92478 0.97478 0.92428 2010.01.13 14:09 0.92462 0.00 0.00 0.00 6.40
2007104 Spread_ECN_Scalper3_3_126339176
790 2010.01.13 14:09 sell 0.50 eurusd 1.45527 1.50527 1.45477 2010.01.13 14:09 1.45506 0.00 0.00 0.00 10.50
  2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_126339176
788 2010.01.13 14:08 buy 0.50 eurusd 1.45510 1.40510 1.45560 2010.01.13 14:09 1.45531 0.00 0.00 0.00 10.50
2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_126339172
787 2010.01.13 14:08 sell 0.40 eurusd 1.45524 1.45515 1.45474 2010.01.13 14:08 1.45515 0.00 0.00 0.00 3.60
  2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
786 2010.01.13 14:07 buy 0.40 usdcad 1.03379 1.03384 1.03429 2010.01.13 14:08 1.03384 0.00 0.00 0.00 1.93
2007119 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
785 2010.01.13 14:07 sell 0.50 eurusd 1.45569 1.50569 1.45519 2010.01.13 14:07 1.45549 0.00 0.00 0.00 10.00
  2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_126339162
783 2010.01.13 14:03 sell 0.40 gbpusd 1.62767 1.62761 1.62717 2010.01.13 14:04 1.62744 0.00 0.00 0.00 9.20
2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_126339138
784 2010.01.13 14:03 sell 0.40 eurusd 1.45695 1.50695 1.45645 2010.01.13 14:04 1.45680 0.00 0.00 0.00 6.00
  2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_126339141
782 2010.01.13 14:03 buy 0.40 eurusd 1.45632 1.40632 1.45682 2010.01.13 14:03 1.45682 0.00 0.00 0.00 20.00
2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[tp]
781 2010.01.13 13:58 sell 0.40 gbpusd 1.62838 1.62825 1.62788 2010.01.13 13:58 1.62825 0.00 0.00 0.00 5.20
  2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
780 2010.01.13 13:48 sell 0.40 gbpusd 1.62844 1.62836 1.62794 2010.01.13 13:57 1.62836 0.00 0.00 0.00 3.20
2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
779 2010.01.13 13:31 sell 0.40 usdjpy 91.224 91.223 91.174 2010.01.13 13:45 91.223 0.00 0.00 0.00 0.44
  2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
778 2010.01.13 13:30 sell 0.40 usdjpy 91.224 91.220 91.174 2010.01.13 13:45 91.220 0.00 0.00 0.00 1.75
2007118 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
777 2010.01.13 13:30 sell 0.40 eurusd 1.45685 1.45679 1.45635 2010.01.13 13:40 1.45679 0.00 0.00 0.00 2.40
  2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
775 2010.01.13 13:23 sell 0.50 usdcad 1.03482 1.03463 1.03432 2010.01.13 13:25 1.03463 0.00 0.00 0.00 9.18
2007119 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
774 2010.01.13 13:00 sell 0.50 eurusd 1.45637 1.45633 1.45587 2010.01.13 13:03 1.45633 0.00 0.00 0.00 2.00
  2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
773 2010.01.13 12:57 sell 0.50 eurusd 1.45686 1.45684 1.45636 2010.01.13 12:58 1.45684 0.00 0.00 0.00 1.00
2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
772 2010.01.13 12:52 sell 0.40 gbpusd 1.62839 1.67839 1.62789 2010.01.13 12:55 1.62821 0.00 0.00 0.00 7.20
  2007114 Spread_ECN_Scalper3_3_126338713
771 2010.01.13 12:48 sell 0.40 eurusd 1.45724 1.45696 1.45674 2010.01.13 12:55 1.45696 0.00 0.00 0.00 11.20
2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
769 2010.01.13 12:45 sell 0.50 usdcad 1.03394 1.03373 1.03344 2010.01.13 12:49 1.03373 0.00 0.00 0.00 10.16
  2007119 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
770 2010.01.13 12:48 buy 0.40 audusd 0.92610 0.92618 0.92660 2010.01.13 12:49 0.92618 0.00 0.00 0.00 3.20
2007104 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
768 2010.01.13 12:40 sell 0.50 eurusd 1.45674 1.45665 1.45624 2010.01.13 12:43 1.45665 0.00 0.00 0.00 4.50
  2007111 Spread_ECN_Scalper3_3_12633[sl]
0.00 0.00 0.38 546.86
Closed P/L: 547.24
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 547.24 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 515.95 Equity: 11 515.95 Free Margin: 11 515.95
Details:
Graph
Gross Profit: 547.24 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 547.24
Profit Factor: Expected Payoff: 7.02
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
Total Trades: 78.00 Short Positions (won %): 53 (100.00%) Long Positions (won %): 25 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 78 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 24.16 loss trade: 0.00
Average profit trade: 7.02 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 78 (547.24) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 547.24 (78) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 78.00 consecutive losses: 0.00