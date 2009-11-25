MetaQuotes Software Corp.

Account: 32780 Name: betatesting 2 Currency: USD 2010.01.19 11:08
Orders:
   Open TimeTicketTypeSizeItem PriceS / LT / PTimeState Comment
2009.11.25 19:24138678sell2.00 / 2.00usdcad1.048880.000000.000002009.11.25 19:24filled
2009.11.25 19:26138680sell2.00 / 2.00gbpjpy145.9150.0000.0002009.11.25 19:26filled
2009.11.25 19:27138687sell2.00 / 2.00gbpchf1.666570.000000.000002009.11.25 19:27filled
2009.11.25 19:30138696sell0.50 / 0.50eurjpy132.1100.0000.0002009.11.25 19:30filled
2009.11.25 19:31138698sell0.10 / 0.10eurjpy132.0750.0000.0002009.11.25 19:31filled
2009.11.25 19:32138701sell0.20 / 0.20eurjpy132.059133.7500.0002009.11.25 19:32filled
2009.11.25 20:06138778sell0.10 / 0.10eurjpy132.021133.7500.0002009.11.25 20:06filled
2009.11.25 20:30138906sell0.50 / 0.50eurjpy132.053133.7500.0002009.11.25 20:30filled
2009.11.27 03:11142116buy2.00 / 2.00usdcad1.064000.000000.000002009.11.27 03:11filled[sl at 1.06400]
2009.11.27 13:39143578buy1.40 / 1.40eurjpy128.7840.0000.0002009.11.27 13:39filled
2009.11.27 13:39143579buy2.00 / 2.00gbpchf1.656200.000000.000002009.11.27 13:39filled
2009.11.27 13:39143580buy2.00 / 2.00gbpjpy141.6160.0000.0002009.11.27 13:39filled
2009.12.08 08:56177051sell2.00 / 2.00gbpusd1.633750.000000.000002009.12.08 08:56filled
2009.12.08 09:02177071sell2.00 / 2.00eurusd1.479050.000000.000002009.12.08 09:02filled
2009.12.08 09:05177089buy2.00 / 2.00usdchf1.021950.000000.000002009.12.08 09:05filled
2009.12.09 13:41187497buy2.00 / 2.00eurusd1.473900.000000.000002009.12.09 13:41filled
2009.12.09 13:41187498buy2.00 / 2.00gbpusd1.631650.000000.000002009.12.09 13:41filled
2009.12.09 13:41187502sell2.00 / 2.00usdchf1.024960.000000.000002009.12.09 13:41filled
2009.12.11 19:09195895sell2.00 / 2.00gbpusd1.623620.000000.000002009.12.11 19:09filled
2009.12.15 17:49204274buy2.00 / 2.00usdjpy89.9230.0000.0002009.12.15 17:49filled
2009.12.15 17:50204278buy2.00 / 2.00gbpjpy145.9240.0000.0002009.12.15 17:50filled
2009.12.15 17:51204281buy2.00 / 2.00gbpchf1.691650.000000.000002009.12.15 17:51filled
2009.12.15 17:51204282sell2.00 / 2.00eurgbp0.894260.000000.000002009.12.15 17:51filled
2009.12.23 12:12220415buy2.00 / 2.00eurgbp0.893750.000000.000002009.12.23 12:12filled
2009.12.23 12:12220416sell2.00 / 2.00gbpchf1.669170.000000.000002009.12.23 12:12filled
2009.12.23 12:12220417sell2.00 / 2.00gbpjpy146.4260.0000.0002009.12.23 12:12filled
2009.12.23 12:12220418buy2.00 / 2.00gbpusd1.594890.000000.000002009.12.23 12:12filled
2009.12.23 12:12220419sell2.00 / 2.00usdjpy91.8170.0000.0002009.12.23 12:12filled
2010.01.11 08:07249473buy2.00 / 2.00audusd0.930110.000000.000002010.01.11 08:07filled
2010.01.14 17:53261251buy2.00 / 2.00gbpusd1.632830.000000.000002010.01.14 17:53filled
2010.01.14 17:54261257sell2.00 / 2.00eurgbp0.886780.000000.000002010.01.14 17:54filled
2010.01.14 17:54261260sell2.00 / 2.00eurjpy131.8370.0000.0002010.01.14 17:54filled
2010.01.18 08:51266203buy2.00 / 2.00gbpchf1.676540.000000.000002010.01.18 08:51filled
 
Deals:
   Open TimeTicketTypeSizeItem PriceS / LT / POrderEntry CommissionSwapProfit
2009.11.25 19:22166932balance10 000.00
2009.11.25 19:24166939sell2.00usdcad1.048880.000000.00000138678in0.00 
2009.11.25 19:26166943sell2.00gbpjpy145.9150.0000.000138680in0.00 
2009.11.25 19:27166951sell2.00gbpchf1.666570.000000.00000138687in0.00 
2009.11.25 19:30166959sell0.50eurjpy132.1100.0000.000138696in0.00 
2009.11.25 19:31166961sell0.10eurjpy132.0750.0000.000138698in0.00 
2009.11.25 19:32166964sell0.20eurjpy132.059133.7500.000138701in0.00 
2009.11.25 20:06167051sell0.10eurjpy132.021133.7500.000138778in0.00 
2009.11.25 20:30167192sell0.50eurjpy132.053133.7500.000138906in0.00 
2009.11.27 03:11171128buy2.00usdcad1.064000.000000.00000142116out0.00-5.35-2 842.11
2009.11.27 13:39172666buy1.40eurjpy128.7840.0000.000143578out0.00-8.975 325.71
2009.11.27 13:39172667buy2.00gbpchf1.656200.000000.00000143579out0.00-23.202 050.74
2009.11.27 13:39172668buy2.00gbpjpy141.6160.0000.000143580out0.00-22.909 942.87
2009.12.08 08:56209573sell2.00gbpusd1.633750.000000.00000177051in0.00 
2009.12.08 09:02209596sell2.00eurusd1.479050.000000.00000177071in0.00 
2009.12.08 09:05209615buy2.00usdchf1.021950.000000.00000177089in0.00 
2009.12.09 13:41220292buy2.00eurusd1.473900.000000.00000187497out0.00-3.001 030.00
2009.12.09 13:41220293buy2.00gbpusd1.631650.000000.00000187498out0.00-4.80420.00
2009.12.09 13:41220297sell2.00usdchf1.024960.000000.00000187502out0.000.19587.34
2009.12.11 19:09229271sell2.00gbpusd1.623620.000000.00000195895in0.00 
2009.12.15 17:49238664buy2.00usdjpy89.9230.0000.000204274in0.00 
2009.12.15 17:50238668buy2.00gbpjpy145.9240.0000.000204278in0.00 
2009.12.15 17:51238670buy2.00gbpchf1.691650.000000.00000204281in0.00 
2009.12.15 17:51238672sell2.00eurgbp0.894260.000000.00000204282in0.00 
2009.12.23 12:12256983buy2.00eurgbp0.893750.000000.00000220415out0.00-233.28162.66
2009.12.23 12:12256984sell2.00gbpchf1.669170.000000.00000220416out0.0015.34-4 295.77
2009.12.23 12:12256985sell2.00gbpjpy146.4260.0000.000220417out0.0014.151 093.27
2009.12.23 12:12256986buy2.00gbpusd1.594890.000000.00000220418out0.00-48.005 746.00
2009.12.23 12:12256987sell2.00usdjpy91.8170.0000.000220419out0.00-28.294 125.60
2010.01.11 08:07290546buy2.00audusd0.930110.000000.00000249473in0.00 
2010.01.14 17:53302840buy2.00gbpusd1.632830.000000.00000261251in0.00 
2010.01.14 17:54302843sell2.00eurgbp0.886780.000000.00000261257in0.00 
2010.01.14 17:54302845sell2.00eurjpy131.8370.0000.000261260in0.00 
2010.01.18 08:51308793buy2.00gbpchf1.676540.000000.00000266203in0.00 
  0.00 -348.11 23 346.31
Closed P/L: 22 998.20
Positions:
   Open TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket PriceCommissionSwapProfit
2010.01.11 08:07buy2.00audusd0.930110.917600.000000.921740.0075.20-1 674.00
2010.01.14 17:54sell2.00eurgbp0.886780.880200.000000.873510.00-88.024 353.14
2010.01.14 17:54sell2.00eurjpy131.837130.9900.000129.9560.00-9.244 147.69
2010.01.18 08:51buy2.00gbpchf1.676541.682200.000001.690400.001.962 689.10
2010.01.14 17:53buy2.00gbpusd1.632831.636800.000001.640200.00-8.401 474.00
  0.00 -28.50 10 989.93
 Floating P/L: 10 961.43
Working Orders:
   Open TimeTicketTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket PriceComment
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 22 998.20 Floating P/L: 10 961.43 Margin: 14 180.62
Balance: 32 998.20 Equity: 43 959.63 Free Margin: 29 779.01
 
Details:
Graph
Gross Profit: 30 196.71 Gross Loss: 7 198.51 Total Net Profit: 22 998.20
Profit Factor: 4.19 Expected Payoff: 1916.52  
Absolute Drawdown: 2 847.46 Maximal Drawdown: 4 351.05 (16.45%) Relative Drawdown: 28.47% (2 847.46)
 
Total Trades: 12 Short Positions (won %): 4 (75.00%) Long Positions (won %): 8 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 9 (75.00%) Loss trades (% of total): 3 (25.00%)
Largest profit trade: 9 919.97 loss trade: -4 280.43
Average profit trade: 3 355.19 loss trade: -2 399.50
Maximum consecutive wins ($): 6 (19 293.98) consecutive losses ($): 2 (-4 351.05)
Maximal consecutive profit (count): 19 293.98 (6) consecutive loss (count): -4 351.05 (2)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2