MetaQuotes Software Corp.
|Account: 32780
|Name: betatesting 2
|Currency: USD
|2010.01.19 11:08
|Orders:
| Open Time
|Ticket
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Time
|State
|Comment
|2009.11.25 19:24
|138678
|sell
|2.00 / 2.00
|usdcad
|1.04888
|0.00000
|0.00000
|2009.11.25 19:24
|filled
|2009.11.25 19:26
|138680
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpjpy
|145.915
|0.000
|0.000
|2009.11.25 19:26
|filled
|2009.11.25 19:27
|138687
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpchf
|1.66657
|0.00000
|0.00000
|2009.11.25 19:27
|filled
|2009.11.25 19:30
|138696
|sell
|0.50 / 0.50
|eurjpy
|132.110
|0.000
|0.000
|2009.11.25 19:30
|filled
|2009.11.25 19:31
|138698
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|132.075
|0.000
|0.000
|2009.11.25 19:31
|filled
|2009.11.25 19:32
|138701
|sell
|0.20 / 0.20
|eurjpy
|132.059
|133.750
|0.000
|2009.11.25 19:32
|filled
|2009.11.25 20:06
|138778
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|132.021
|133.750
|0.000
|2009.11.25 20:06
|filled
|2009.11.25 20:30
|138906
|sell
|0.50 / 0.50
|eurjpy
|132.053
|133.750
|0.000
|2009.11.25 20:30
|filled
|2009.11.27 03:11
|142116
|buy
|2.00 / 2.00
|usdcad
|1.06400
|0.00000
|0.00000
|2009.11.27 03:11
|filled
|[sl at 1.06400]
|2009.11.27 13:39
|143578
|buy
|1.40 / 1.40
|eurjpy
|128.784
|0.000
|0.000
|2009.11.27 13:39
|filled
|2009.11.27 13:39
|143579
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpchf
|1.65620
|0.00000
|0.00000
|2009.11.27 13:39
|filled
|2009.11.27 13:39
|143580
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpjpy
|141.616
|0.000
|0.000
|2009.11.27 13:39
|filled
|2009.12.08 08:56
|177051
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.63375
|0.00000
|0.00000
|2009.12.08 08:56
|filled
|2009.12.08 09:02
|177071
|sell
|2.00 / 2.00
|eurusd
|1.47905
|0.00000
|0.00000
|2009.12.08 09:02
|filled
|2009.12.08 09:05
|177089
|buy
|2.00 / 2.00
|usdchf
|1.02195
|0.00000
|0.00000
|2009.12.08 09:05
|filled
|2009.12.09 13:41
|187497
|buy
|2.00 / 2.00
|eurusd
|1.47390
|0.00000
|0.00000
|2009.12.09 13:41
|filled
|2009.12.09 13:41
|187498
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.63165
|0.00000
|0.00000
|2009.12.09 13:41
|filled
|2009.12.09 13:41
|187502
|sell
|2.00 / 2.00
|usdchf
|1.02496
|0.00000
|0.00000
|2009.12.09 13:41
|filled
|2009.12.11 19:09
|195895
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.62362
|0.00000
|0.00000
|2009.12.11 19:09
|filled
|2009.12.15 17:49
|204274
|buy
|2.00 / 2.00
|usdjpy
|89.923
|0.000
|0.000
|2009.12.15 17:49
|filled
|2009.12.15 17:50
|204278
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpjpy
|145.924
|0.000
|0.000
|2009.12.15 17:50
|filled
|2009.12.15 17:51
|204281
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpchf
|1.69165
|0.00000
|0.00000
|2009.12.15 17:51
|filled
|2009.12.15 17:51
|204282
|sell
|2.00 / 2.00
|eurgbp
|0.89426
|0.00000
|0.00000
|2009.12.15 17:51
|filled
|2009.12.23 12:12
|220415
|buy
|2.00 / 2.00
|eurgbp
|0.89375
|0.00000
|0.00000
|2009.12.23 12:12
|filled
|2009.12.23 12:12
|220416
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpchf
|1.66917
|0.00000
|0.00000
|2009.12.23 12:12
|filled
|2009.12.23 12:12
|220417
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpjpy
|146.426
|0.000
|0.000
|2009.12.23 12:12
|filled
|2009.12.23 12:12
|220418
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.59489
|0.00000
|0.00000
|2009.12.23 12:12
|filled
|2009.12.23 12:12
|220419
|sell
|2.00 / 2.00
|usdjpy
|91.817
|0.000
|0.000
|2009.12.23 12:12
|filled
|2010.01.11 08:07
|249473
|buy
|2.00 / 2.00
|audusd
|0.93011
|0.00000
|0.00000
|2010.01.11 08:07
|filled
|2010.01.14 17:53
|261251
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.63283
|0.00000
|0.00000
|2010.01.14 17:53
|filled
|2010.01.14 17:54
|261257
|sell
|2.00 / 2.00
|eurgbp
|0.88678
|0.00000
|0.00000
|2010.01.14 17:54
|filled
|2010.01.14 17:54
|261260
|sell
|2.00 / 2.00
|eurjpy
|131.837
|0.000
|0.000
|2010.01.14 17:54
|filled
|2010.01.18 08:51
|266203
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpchf
|1.67654
|0.00000
|0.00000
|2010.01.18 08:51
|filled
|
|Deals:
| Open Time
|Ticket
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Order
|Entry
|Commission
|Swap
|Profit
|2009.11.25 19:22
|166932
|balance
|10 000.00
|2009.11.25 19:24
|166939
|sell
|2.00
|usdcad
|1.04888
|0.00000
|0.00000
|138678
|in
|0.00
|
|2009.11.25 19:26
|166943
|sell
|2.00
|gbpjpy
|145.915
|0.000
|0.000
|138680
|in
|0.00
|
|2009.11.25 19:27
|166951
|sell
|2.00
|gbpchf
|1.66657
|0.00000
|0.00000
|138687
|in
|0.00
|
|2009.11.25 19:30
|166959
|sell
|0.50
|eurjpy
|132.110
|0.000
|0.000
|138696
|in
|0.00
|
|2009.11.25 19:31
|166961
|sell
|0.10
|eurjpy
|132.075
|0.000
|0.000
|138698
|in
|0.00
|
|2009.11.25 19:32
|166964
|sell
|0.20
|eurjpy
|132.059
|133.750
|0.000
|138701
|in
|0.00
|
|2009.11.25 20:06
|167051
|sell
|0.10
|eurjpy
|132.021
|133.750
|0.000
|138778
|in
|0.00
|
|2009.11.25 20:30
|167192
|sell
|0.50
|eurjpy
|132.053
|133.750
|0.000
|138906
|in
|0.00
|
|2009.11.27 03:11
|171128
|buy
|2.00
|usdcad
|1.06400
|0.00000
|0.00000
|142116
|out
|0.00
|-5.35
|-2 842.11
|2009.11.27 13:39
|172666
|buy
|1.40
|eurjpy
|128.784
|0.000
|0.000
|143578
|out
|0.00
|-8.97
|5 325.71
|2009.11.27 13:39
|172667
|buy
|2.00
|gbpchf
|1.65620
|0.00000
|0.00000
|143579
|out
|0.00
|-23.20
|2 050.74
|2009.11.27 13:39
|172668
|buy
|2.00
|gbpjpy
|141.616
|0.000
|0.000
|143580
|out
|0.00
|-22.90
|9 942.87
|2009.12.08 08:56
|209573
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.63375
|0.00000
|0.00000
|177051
|in
|0.00
|
|2009.12.08 09:02
|209596
|sell
|2.00
|eurusd
|1.47905
|0.00000
|0.00000
|177071
|in
|0.00
|
|2009.12.08 09:05
|209615
|buy
|2.00
|usdchf
|1.02195
|0.00000
|0.00000
|177089
|in
|0.00
|
|2009.12.09 13:41
|220292
|buy
|2.00
|eurusd
|1.47390
|0.00000
|0.00000
|187497
|out
|0.00
|-3.00
|1 030.00
|2009.12.09 13:41
|220293
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.63165
|0.00000
|0.00000
|187498
|out
|0.00
|-4.80
|420.00
|2009.12.09 13:41
|220297
|sell
|2.00
|usdchf
|1.02496
|0.00000
|0.00000
|187502
|out
|0.00
|0.19
|587.34
|2009.12.11 19:09
|229271
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.62362
|0.00000
|0.00000
|195895
|in
|0.00
|
|2009.12.15 17:49
|238664
|buy
|2.00
|usdjpy
|89.923
|0.000
|0.000
|204274
|in
|0.00
|
|2009.12.15 17:50
|238668
|buy
|2.00
|gbpjpy
|145.924
|0.000
|0.000
|204278
|in
|0.00
|
|2009.12.15 17:51
|238670
|buy
|2.00
|gbpchf
|1.69165
|0.00000
|0.00000
|204281
|in
|0.00
|
|2009.12.15 17:51
|238672
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.89426
|0.00000
|0.00000
|204282
|in
|0.00
|
|2009.12.23 12:12
|256983
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.89375
|0.00000
|0.00000
|220415
|out
|0.00
|-233.28
|162.66
|2009.12.23 12:12
|256984
|sell
|2.00
|gbpchf
|1.66917
|0.00000
|0.00000
|220416
|out
|0.00
|15.34
|-4 295.77
|2009.12.23 12:12
|256985
|sell
|2.00
|gbpjpy
|146.426
|0.000
|0.000
|220417
|out
|0.00
|14.15
|1 093.27
|2009.12.23 12:12
|256986
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.59489
|0.00000
|0.00000
|220418
|out
|0.00
|-48.00
|5 746.00
|2009.12.23 12:12
|256987
|sell
|2.00
|usdjpy
|91.817
|0.000
|0.000
|220419
|out
|0.00
|-28.29
|4 125.60
|2010.01.11 08:07
|290546
|buy
|2.00
|audusd
|0.93011
|0.00000
|0.00000
|249473
|in
|0.00
|
|2010.01.14 17:53
|302840
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.63283
|0.00000
|0.00000
|261251
|in
|0.00
|
|2010.01.14 17:54
|302843
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.88678
|0.00000
|0.00000
|261257
|in
|0.00
|
|2010.01.14 17:54
|302845
|sell
|2.00
|eurjpy
|131.837
|0.000
|0.000
|261260
|in
|0.00
|
|2010.01.18 08:51
|308793
|buy
|2.00
|gbpchf
|1.67654
|0.00000
|0.00000
|266203
|in
|0.00
|
|
|0.00
|-348.11
|23 346.31
|Closed P/L:
|22 998.20
|Positions:
| Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2010.01.11 08:07
|buy
|2.00
|audusd
|0.93011
|0.91760
|0.00000
|0.92174
|0.00
|75.20
|-1 674.00
|2010.01.14 17:54
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.88678
|0.88020
|0.00000
|0.87351
|0.00
|-88.02
|4 353.14
|2010.01.14 17:54
|sell
|2.00
|eurjpy
|131.837
|130.990
|0.000
|129.956
|0.00
|-9.24
|4 147.69
|2010.01.18 08:51
|buy
|2.00
|gbpchf
|1.67654
|1.68220
|0.00000
|1.69040
|0.00
|1.96
|2 689.10
|2010.01.14 17:53
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.63283
|1.63680
|0.00000
|1.64020
|0.00
|-8.40
|1 474.00
|
|0.00
|-28.50
|10 989.93
|
|Floating P/L:
|10 961.43
|Working Orders:
| Open Time
|Ticket
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|Comment
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|22 998.20
|Floating P/L:
|10 961.43
|Margin:
|14 180.62
|Balance:
|32 998.20
|Equity:
|43 959.63
|Free Margin:
|29 779.01
|
|Details:
|
|Gross Profit:
|30 196.71
|Gross Loss:
|7 198.51
|Total Net Profit:
|22 998.20
|Profit Factor:
|4.19
|Expected Payoff:
|1916.52
|
|Absolute Drawdown:
|2 847.46
|Maximal Drawdown:
|4 351.05 (16.45%)
|Relative Drawdown:
|28.47% (2 847.46)
|
|Total Trades:
|12
|Short Positions (won %):
|4 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|8 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|9 (75.00%)
|Loss trades (% of total):
|3 (25.00%)
|Largest
|profit trade:
|9 919.97
|loss trade:
|-4 280.43
|Average
|profit trade:
|3 355.19
|loss trade:
|-2 399.50
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (19 293.98)
|consecutive losses ($):
|2 (-4 351.05)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|19 293.98 (6)
|consecutive loss (count):
|-4 351.05 (2)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2