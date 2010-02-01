ODL Securities
|Account: 889640054
|Name: Murnin Yusop
|Currency: USD
|2010 February 4, 19:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|36468646
|2010.02.01 05:29
|buy
|8.00
|gbpusd
|1.59561
|0.00000
|0.00000
|2010.02.01 05:41
|1.59561
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36469446
|2010.02.01 06:21
|buy
|8.00
|eurusd
|1.38841
|0.00000
|0.00000
|2010.02.01 06:50
|1.38870
|0.00
|0.00
|0.00
|232.00
|36466467
|2010.02.01 03:31
|sell
|4.00
|usdjpy
|90.025
|0.000
|0.000
|2010.02.01 07:33
|90.441
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 839.87
|36469527
|2010.02.01 06:26
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.59464
|0.00000
|0.00000
|2010.02.01 08:39
|1.59278
|0.00
|0.00
|0.00
|1 488.00
|36466407
|2010.02.01 03:28
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.59396
|0.00000
|0.00000
|2010.02.01 08:39
|1.59293
|0.00
|0.00
|0.00
|824.00
|36471144
|2010.02.01 07:33
|buy
|8.00
|usdjpy
|90.445
|0.000
|0.000
|2010.02.01 08:52
|90.439
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.07
|36473647
|2010.02.01 08:46
|sell
|8.00
|eurusd
|1.38795
|0.00000
|0.00000
|2010.02.01 09:11
|1.38966
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 368.00
|36473446
|2010.02.01 08:40
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.59216
|0.00000
|0.00000
|2010.02.01 09:14
|1.59096
|0.00
|0.00
|0.00
|960.00
|36473281
|2010.02.01 08:35
|sell
|8.00
|usdcad
|1.06908
|0.00000
|0.00000
|2010.02.02 03:17
|1.06210
|0.00
|0.00
|18.80
|5 257.51
|36508537
|2010.02.02 09:36
|buy
|8.00
|eurusd
|1.39405
|0.00000
|0.00000
|2010.02.02 12:09
|1.39530
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|36499375
|2010.02.02 03:24
|buy
|8.00
|usdjpy
|90.902
|0.000
|0.000
|2010.02.02 14:34
|90.346
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 923.29
|36499441
|2010.02.02 03:27
|sell
|8.00
|usdcad
|1.06073
|0.00000
|0.00000
|2010.02.02 17:29
|1.05918
|0.00
|0.00
|0.00
|1 170.72
|36518877
|2010.02.02 15:01
|sell
|8.00
|gld
|1110.95
|0.00
|0.00
|2010.02.04 18:10
|1067.25
|0.00
|0.00
|128.00
|34 960.00
|36517928
|2010.02.02 14:35
|sell
|8.00
|usdjpy
|90.321
|0.000
|0.000
|2010.02.04 18:10
|89.132
|0.00
|0.00
|-17.64
|10 671.81
|36500364
|2010.02.02 03:47
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.59306
|0.00000
|0.00000
|2010.02.04 18:11
|1.57849
|0.00
|0.00
|-208.00
|11 656.00
|36500503
|2010.02.02 03:54
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.59264
|0.00000
|0.00000
|2010.02.04 18:11
|1.57836
|0.00
|0.00
|-208.00
|11 424.00
|36517905
|2010.02.02 14:35
|sell
|8.00
|usdjpy
|90.348
|0.000
|0.000
|2010.02.04 18:11
|89.138
|0.00
|0.00
|-17.64
|10 859.57
|
|0.00
|0.00
|-304.48
|82 319.38
|Closed P/L:
|82 014.90
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|82 014.90
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|182 014.90
|Equity:
|182 014.90
|Free Margin:
|182 014.90