ODL Securities

Account: 889640054 Name: Murnin Yusop Currency: USD 2010 February 4, 19:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
364686462010.02.01 05:29buy8.00gbpusd1.595610.000000.000002010.02.01 05:411.595610.000.000.000.00
364694462010.02.01 06:21buy8.00eurusd1.388410.000000.000002010.02.01 06:501.388700.000.000.00232.00
364664672010.02.01 03:31sell4.00usdjpy90.0250.0000.0002010.02.01 07:3390.4410.000.000.00-1 839.87
364695272010.02.01 06:26sell8.00gbpusd1.594640.000000.000002010.02.01 08:391.592780.000.000.001 488.00
364664072010.02.01 03:28sell8.00gbpusd1.593960.000000.000002010.02.01 08:391.592930.000.000.00824.00
364711442010.02.01 07:33buy8.00usdjpy90.4450.0000.0002010.02.01 08:5290.4390.000.000.00-53.07
364736472010.02.01 08:46sell8.00eurusd1.387950.000000.000002010.02.01 09:111.389660.000.000.00-1 368.00
364734462010.02.01 08:40sell8.00gbpusd1.592160.000000.000002010.02.01 09:141.590960.000.000.00960.00
364732812010.02.01 08:35sell8.00usdcad1.069080.000000.000002010.02.02 03:171.062100.000.0018.805 257.51
365085372010.02.02 09:36buy8.00eurusd1.394050.000000.000002010.02.02 12:091.395300.000.000.001 000.00
364993752010.02.02 03:24buy8.00usdjpy90.9020.0000.0002010.02.02 14:3490.3460.000.000.00-4 923.29
364994412010.02.02 03:27sell8.00usdcad1.060730.000000.000002010.02.02 17:291.059180.000.000.001 170.72
365188772010.02.02 15:01sell8.00gld1110.950.000.002010.02.04 18:101067.250.000.00128.0034 960.00
365179282010.02.02 14:35sell8.00usdjpy90.3210.0000.0002010.02.04 18:1089.1320.000.00-17.6410 671.81
365003642010.02.02 03:47sell8.00gbpusd1.593060.000000.000002010.02.04 18:111.578490.000.00-208.0011 656.00
365005032010.02.02 03:54sell8.00gbpusd1.592640.000000.000002010.02.04 18:111.578360.000.00-208.0011 424.00
365179052010.02.02 14:35sell8.00usdjpy90.3480.0000.0002010.02.04 18:1189.1380.000.00-17.6410 859.57
  0.00 0.00 -304.48 82 319.38
Closed P/L: 82 014.90
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 82 014.90 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 182 014.90 Equity: 182 014.90 Free Margin: 182 014.90