Exness Ltd.

Account: 4012 Name: Yasir Mehmood Raja Currency: USD 2010 January 28, 01:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
2885102010.01.18 06:06balanceD-BONUS-USD-15785126.00
2885112010.01.18 06:06balanceD-MB-USD-15779501.48
2885142010.01.18 06:08sell0.10eurusdm1.437790.000001.437592010.01.18 06:121.437590.000.000.002.00
2885172010.01.18 06:08sell0.10eurusdm1.437800.000001.437602010.01.18 06:121.437600.000.000.002.00
2885182010.01.18 06:08sell0.10eurusdm1.437800.000001.437602010.01.18 06:121.437600.000.000.002.00
2885232010.01.18 06:08sell0.10eurusdm1.437850.000001.437652010.01.18 06:111.437650.000.000.002.00
2885272010.01.18 06:08sell0.10eurusdm1.437790.000001.437592010.01.18 06:121.437590.000.000.002.00
2885332010.01.18 06:09sell0.10eurusdm1.437810.000001.437612010.01.18 06:121.437610.000.000.002.00
2885352010.01.18 06:09sell0.10eurusdm1.437760.000001.437562010.01.18 06:121.437560.000.000.002.00
2885362010.01.18 06:09sell0.10eurusdm1.437770.000001.437572010.01.18 06:121.437570.000.000.002.00
2885392010.01.18 06:09sell0.10eurusdm1.437800.000001.437602010.01.18 06:121.437600.000.000.002.00
2885542010.01.18 06:10sell0.10eurusdm1.437730.000001.437532010.01.18 06:121.437530.000.000.002.00
2885582010.01.18 06:11sell0.10eurusdm1.437730.000001.437532010.01.18 06:121.437530.000.000.002.00
2885922010.01.18 06:12buy0.10eurusdm1.437700.000001.437902010.01.18 06:351.437900.000.000.002.00
2886082010.01.18 06:12buy0.10eurusdm1.437580.000001.437782010.01.18 06:351.437780.000.000.002.00
2886492010.01.18 06:12buy0.10eurusdm1.437560.000001.437762010.01.18 06:351.437760.000.000.002.00
2886522010.01.18 06:12buy0.10eurusdm1.437590.000001.437792010.01.18 06:351.437790.000.000.002.00
2886612010.01.18 06:12buy0.10eurusdm1.437460.000001.437662010.01.18 06:351.437660.000.000.002.00
2886842010.01.18 06:12buy0.10eurusdm1.437280.000001.437482010.01.18 06:151.437480.000.000.002.00
2886862010.01.18 06:13buy0.10eurusdm1.437290.000001.437492010.01.18 06:151.437490.000.000.002.00
2886952010.01.18 06:13buy0.10eurusdm1.437150.000001.437352010.01.18 06:151.437350.000.000.002.00
2887012010.01.18 06:13buy0.10eurusdm1.437040.000001.437242010.01.18 06:141.437240.000.000.002.00
2887052010.01.18 06:13buy0.10eurusdm1.437040.000001.437242010.01.18 06:141.437240.000.000.002.00
2888022010.01.18 06:20buy0.10eurusdm1.437380.000001.437582010.01.18 06:321.437580.000.000.002.00
2888042010.01.18 06:20buy0.10eurusdm1.437400.000001.437602010.01.18 06:331.437600.000.000.002.00
2888052010.01.18 06:20buy0.10eurusdm1.437390.000001.437592010.01.18 06:331.437590.000.000.002.00
2888182010.01.18 06:21buy0.10eurusdm1.437300.000001.437502010.01.18 06:311.437500.000.000.002.00
2888192010.01.18 06:21buy0.10eurusdm1.437320.000001.437522010.01.18 06:311.437520.000.000.002.00
2888202010.01.18 06:21buy0.10eurusdm1.437300.000001.437502010.01.18 06:311.437500.000.000.002.00
2889112010.01.18 06:31sell0.10eurusdm1.437520.000001.437322010.01.18 07:501.437320.000.000.002.00
2889192010.01.18 06:31sell0.10eurusdm1.437540.000001.437342010.01.18 07:501.437340.000.000.002.00
2889212010.01.18 06:31sell0.10eurusdm1.437570.000001.437372010.01.18 07:501.437370.000.000.002.00
2889272010.01.18 06:32sell0.10eurusdm1.437610.000001.437412010.01.18 07:491.437410.000.000.002.00
2889342010.01.18 06:33sell0.10eurusdm1.437600.000001.437402010.01.18 07:501.437400.000.000.002.00
2889372010.01.18 06:34sell0.10eurusdm1.437570.000001.437372010.01.18 07:501.437370.000.000.002.00
2889462010.01.18 06:35sell0.10eurusdm1.437690.000001.437492010.01.18 07:491.437490.000.000.002.00
2889652010.01.18 06:35sell0.10eurusdm1.437960.000001.437762010.01.18 07:181.437760.000.000.002.00
2890402010.01.18 06:39sell0.10eurusdm1.438150.000001.437952010.01.18 07:181.437950.000.000.002.00
2890412010.01.18 06:39sell0.10eurusdm1.438140.000001.437942010.01.18 07:181.437940.000.000.002.00
2890422010.01.18 06:39sell0.10eurusdm1.438120.000001.437922010.01.18 07:181.437920.000.000.002.00
2898072010.01.18 07:50sell0.10eurusdm1.437010.000001.436812010.01.18 07:521.437180.000.000.00-1.70
2898082010.01.18 07:50buy0.10eurusdm1.437140.000001.437342010.01.18 07:521.437340.000.000.002.00
2898122010.01.18 07:51buy0.10eurusdm1.437130.000001.437332010.01.18 07:521.437330.000.000.002.00
2898132010.01.18 07:51buy0.10eurusdm1.437160.000001.437362010.01.18 07:521.437360.000.000.002.00
2898162010.01.18 07:51buy0.10eurusdm1.437150.000001.437352010.01.18 07:521.437350.000.000.002.00
2898172010.01.18 07:51buy0.10eurusdm1.437150.000001.437352010.01.18 07:521.437350.000.000.002.00
2898522010.01.18 07:54buy0.10eurusdm1.437750.000001.437952010.01.18 07:551.437950.000.000.002.00
2898542010.01.18 07:54buy0.10eurusdm1.437770.000001.437972010.01.18 07:581.437970.000.000.002.00
2898602010.01.18 07:55sell0.10eurusdm1.437690.000001.437492010.01.18 08:411.437490.000.000.002.00
2898632010.01.18 07:55sell0.10eurusdm1.437850.000001.437652010.01.18 08:351.437650.000.000.002.00
2898652010.01.18 07:55sell0.10eurusdm1.437910.000001.437712010.01.18 08:351.437710.000.000.002.00
2898672010.01.18 07:55sell0.10eurusdm1.437920.000001.437722010.01.18 08:351.437720.000.000.002.00
2898702010.01.18 07:55sell0.10eurusdm1.437890.000001.437692010.01.18 08:351.437690.000.000.002.00
2898712010.01.18 07:55sell0.10eurusdm1.437920.000001.437722010.01.18 08:351.437720.000.000.002.00
2898752010.01.18 07:55sell0.10eurusdm1.437970.000001.437772010.01.18 08:351.437770.000.000.002.00
2898772010.01.18 07:55sell0.10eurusdm1.437890.000001.437692010.01.18 08:351.437690.000.000.002.00
2898782010.01.18 07:55sell0.10eurusdm1.437890.000001.437692010.01.18 08:351.437690.000.000.002.00
2898792010.01.18 07:55sell0.10eurusdm1.437850.000001.437652010.01.18 08:351.437650.000.000.002.00
2899132010.01.18 07:58sell0.10eurusdm1.438040.000001.437842010.01.18 08:341.437840.000.000.002.00
2907282010.01.18 08:59sell0.10eurusdm1.437450.000001.437252010.01.18 09:011.437350.000.000.001.00
2907292010.01.18 08:59buy0.10eurusdm1.437530.000001.437732010.01.18 10:051.437730.000.000.002.00
2907352010.01.18 08:59buy0.10eurusdm1.437550.000001.437752010.01.18 10:051.437750.000.000.002.00
2907362010.01.18 09:00buy0.10eurusdm1.437610.000001.437812010.01.18 10:051.437810.000.000.002.00
2907392010.01.18 09:00buy0.10eurusdm1.437630.000001.437832010.01.18 10:051.437830.000.000.002.00
2908132010.01.18 09:03buy0.10eurusdm1.437280.000001.437482010.01.18 09:371.437480.000.000.002.00
2908142010.01.18 09:03buy0.10eurusdm1.437300.000001.437502010.01.18 09:371.437500.000.000.002.00
2908172010.01.18 09:03buy0.10eurusdm1.437320.000001.437522010.01.18 09:371.437520.000.000.002.00
2908192010.01.18 09:03buy0.10eurusdm1.437340.000001.437542010.01.18 09:371.437540.000.000.002.00
2908242010.01.18 09:03buy0.10eurusdm1.437360.000001.437562010.01.18 09:381.437560.000.000.002.00
2908272010.01.18 09:03buy0.10eurusdm1.437380.000001.437582010.01.18 09:381.437580.000.000.002.00
2908302010.01.18 09:03buy0.10eurusdm1.437350.000001.437552010.01.18 09:381.437550.000.000.002.00
2912462010.01.18 09:40sell0.10eurusdm1.437620.000001.437422010.01.18 09:431.437420.000.000.002.00
2912472010.01.18 09:40sell0.10eurusdm1.437640.000001.437442010.01.18 09:431.437440.000.000.002.00
2912482010.01.18 09:40sell0.10eurusdm1.437650.000001.437452010.01.18 09:431.437450.000.000.002.00
2912512010.01.18 09:41sell0.10eurusdm1.437610.000001.437412010.01.18 09:431.437410.000.000.002.00
2912522010.01.18 09:41sell0.10eurusdm1.437600.000001.437402010.01.18 09:431.437400.000.000.002.00
2912562010.01.18 09:41sell0.10eurusdm1.437480.000001.437282010.01.18 09:441.437280.000.000.002.00
2912582010.01.18 09:41sell0.10eurusdm1.437450.000001.437252010.01.18 09:441.437250.000.000.002.00
2912782010.01.18 09:43sell0.10eurusdm1.437220.000001.437022010.01.18 09:451.437020.000.000.002.00
2912832010.01.18 09:43sell0.10eurusdm1.437180.000001.436982010.01.18 09:451.436980.000.000.002.00
2913262010.01.18 09:46buy0.10eurusdm1.437160.000001.437362010.01.18 09:551.437360.000.000.002.00
2913272010.01.18 09:46buy0.10eurusdm1.437180.000001.437382010.01.18 09:551.437380.000.000.002.00
2913282010.01.18 09:47buy0.10eurusdm1.437200.000001.437402010.01.18 09:551.437400.000.000.002.00
2913302010.01.18 09:48sell0.10eurusdm1.437210.000001.437012010.01.18 09:501.437010.000.000.002.00
2913612010.01.18 09:52buy0.10eurusdm1.437270.000001.437472010.01.18 09:571.437470.000.000.002.00
2913632010.01.18 09:52buy0.10eurusdm1.437280.000001.437482010.01.18 09:571.437480.000.000.002.00
2913642010.01.18 09:52buy0.10eurusdm1.437250.000001.437452010.01.18 09:551.437450.000.000.002.00
2913652010.01.18 09:52buy0.10eurusdm1.437170.000001.437372010.01.18 09:551.437370.000.000.002.00
2913802010.01.18 09:55sell0.10eurusdm1.437370.000001.437172010.01.18 11:311.437320.000.000.000.50
2914042010.01.18 09:58sell0.10eurusdm1.437480.000001.437282010.01.18 11:091.437280.000.000.002.00
2914052010.01.18 09:58sell0.10eurusdm1.437530.000001.437332010.01.18 11:091.437330.000.000.002.00
2914362010.01.18 10:01sell0.10eurusdm1.437570.000001.437372010.01.18 11:091.437370.000.000.002.00
2914382010.01.18 10:01sell0.10eurusdm1.437590.000001.437392010.01.18 11:091.437390.000.000.002.00
2914392010.01.18 10:01sell0.10eurusdm1.437600.000001.437402010.01.18 11:091.437400.000.000.002.00
2914432010.01.18 10:01sell0.10eurusdm1.437590.000001.437392010.01.18 11:091.437390.000.000.002.00
2915262010.01.18 10:06sell0.10eurusdm1.437990.000001.437792010.01.18 10:561.437790.000.000.002.00
2915282010.01.18 10:06sell0.10eurusdm1.438010.000001.437812010.01.18 10:561.437810.000.000.002.00
2915302010.01.18 10:06sell0.10eurusdm1.438060.000001.437862010.01.18 10:561.437860.000.000.002.00
2915982010.01.18 10:09sell0.10eurusdm1.438561.438501.438362010.01.18 10:121.438360.000.000.002.00
2917182010.01.18 10:15sell0.10eurusdm1.438321.438221.438122010.01.18 10:171.438120.000.000.002.00
2917362010.01.18 10:17sell0.10eurusdm1.437981.437971.437782010.01.18 10:561.437780.000.000.002.00
2920552010.01.18 10:56buy0.10eurusdm1.437770.000001.437972010.01.18 11:551.437970.000.000.002.00
2920612010.01.18 10:56buy0.10eurusdm1.437780.000001.437982010.01.18 11:551.437980.000.000.002.00
2920622010.01.18 10:56buy0.10eurusdm1.437770.000001.437972010.01.18 11:551.437970.000.000.002.00
2920672010.01.18 10:56buy0.10eurusdm1.437810.000001.438012010.01.18 11:551.438010.000.000.002.00
2922162010.01.18 11:09buy0.10eurusdm1.437300.000001.437502010.01.18 11:131.437500.000.000.002.00
2922172010.01.18 11:09buy0.10eurusdm1.437280.000001.437482010.01.18 11:111.437480.000.000.002.00
2922182010.01.18 11:09buy0.10eurusdm1.437350.000001.437552010.01.18 11:131.437550.000.000.002.00
2922202010.01.18 11:09buy0.10eurusdm1.437360.000001.437562010.01.18 11:131.437560.000.000.002.00
2922222010.01.18 11:09buy0.10eurusdm1.437370.000001.437572010.01.18 11:131.437570.000.000.002.00
2922252010.01.18 11:09buy0.10eurusdm1.437350.000001.437552010.01.18 11:131.437550.000.000.002.00
2922462010.01.18 11:11buy0.10eurusdm1.437590.000001.437792010.01.18 11:541.437790.000.000.002.00
2922632010.01.18 11:13buy0.10eurusdm1.437740.000001.437942010.01.18 11:551.437940.000.000.002.00
2922652010.01.18 11:13buy0.10eurusdm1.437740.000001.437942010.01.18 11:551.437940.000.000.002.00
2922662010.01.18 11:13buy0.10eurusdm1.437740.000001.437942010.01.18 11:551.437940.000.000.002.00
2922692010.01.18 11:14buy0.10eurusdm1.437730.000001.437932010.01.18 11:551.437930.000.000.002.00
2922702010.01.18 11:14buy0.10eurusdm1.437730.000001.437932010.01.18 11:551.437930.000.000.002.00
2925082010.01.18 11:32buy0.10eurusdm1.437360.000001.437562010.01.18 11:531.437560.000.000.002.00
2928702010.01.18 12:00sell0.10eurusdm1.438110.000001.437912010.01.18 12:001.437910.000.000.002.00
2928712010.01.18 12:00sell0.10eurusdm1.437980.000001.437782010.01.18 12:011.437780.000.000.002.00
2928722010.01.18 12:00sell0.10eurusdm1.437960.000001.437762010.01.18 12:011.437760.000.000.002.00
2928752010.01.18 12:00sell0.10eurusdm1.437970.000001.437772010.01.18 12:011.437770.000.000.002.00
2928772010.01.18 12:00sell0.10eurusdm1.437970.000001.437772010.01.18 12:011.437770.000.000.002.00
2928802010.01.18 12:00sell0.10eurusdm1.437950.000001.437752010.01.18 12:011.437750.000.000.002.00
2928812010.01.18 12:00sell0.10eurusdm1.437950.000001.437752010.01.18 12:011.437750.000.000.002.00
2928872010.01.18 12:00sell0.10eurusdm1.437920.000001.437722010.01.18 12:011.437720.000.000.002.00
2928882010.01.18 12:00sell0.10eurusdm1.437850.000001.437652010.01.18 12:031.437650.000.000.002.00
2928912010.01.18 12:00sell0.10eurusdm1.437810.000001.437612010.01.18 12:031.437610.000.000.002.00
2928922010.01.18 12:00sell0.10eurusdm1.437790.000001.437592010.01.18 12:031.437590.000.000.002.00
2928962010.01.18 12:00sell0.10eurusdm1.437760.000001.437562010.01.18 12:031.437560.000.000.002.00
2929092010.01.18 12:01sell0.10eurusdm1.437600.000001.437402010.01.18 12:141.437480.000.000.001.20
2929122010.01.18 12:01sell0.10eurusdm1.437580.000001.437382010.01.18 12:131.437490.000.000.000.90
2929162010.01.18 12:01sell0.10eurusdm1.437580.000001.437382010.01.18 12:141.437480.000.000.001.00
2929202010.01.18 12:02sell0.10eurusdm1.437610.000001.437412010.01.18 12:131.437480.000.000.001.30
2929652010.01.18 12:06buy0.10eurusdm1.437640.000001.437842010.01.18 12:221.437840.000.000.002.00
2929732010.01.18 12:07buy0.10eurusdm1.437620.000001.437822010.01.18 12:221.437820.000.000.002.00
2929772010.01.18 12:07buy0.10eurusdm1.437620.000001.437822010.01.18 12:221.437820.000.000.002.00
2929842010.01.18 12:08buy0.10eurusdm1.437540.000001.437742010.01.18 12:181.437740.000.000.002.00
2929862010.01.18 12:08buy0.10eurusdm1.437530.000001.437732010.01.18 12:181.437730.000.000.002.00
2929872010.01.18 12:08buy0.10eurusdm1.437540.000001.437742010.01.18 12:181.437740.000.000.002.00
2929892010.01.18 12:08buy0.10eurusdm1.437560.000001.437762010.01.18 12:181.437760.000.000.002.00
2930522010.01.18 12:13buy0.10eurusdm1.437480.000001.437682010.01.18 12:181.437680.000.000.002.00
2930572010.01.18 12:14buy0.10eurusdm1.437470.000001.437672010.01.18 12:181.437670.000.000.002.00
2930652010.01.18 12:14buy0.10eurusdm1.437490.000001.437692010.01.18 12:181.437690.000.000.002.00
2930662010.01.18 12:14buy0.10eurusdm1.437510.000001.437712010.01.18 12:181.437710.000.000.002.00
2930982010.01.18 12:18sell0.10eurusdm1.437690.000001.437492010.01.18 12:551.437540.000.000.001.50
2931012010.01.18 12:18sell0.10eurusdm1.437710.000001.437512010.01.18 12:551.437530.000.000.001.80
2931052010.01.18 12:18sell0.10eurusdm1.437750.000001.437552010.01.18 12:541.437550.000.000.002.00
2931112010.01.18 12:18sell0.10eurusdm1.437790.000001.437592010.01.18 12:531.437590.000.000.002.00
2931132010.01.18 12:18sell0.10eurusdm1.437790.000001.437592010.01.18 12:531.437590.000.000.002.00
2931142010.01.18 12:18sell0.10eurusdm1.437800.000001.437602010.01.18 12:531.437600.000.000.002.00
2931192010.01.18 12:19sell0.10eurusdm1.437810.000001.437612010.01.18 12:531.437610.000.000.002.00
2931212010.01.18 12:19sell0.10eurusdm1.437790.000001.437592010.01.18 12:531.437590.000.000.002.00
2931472010.01.18 12:22sell0.10eurusdm1.437980.000001.437782010.01.18 12:421.437780.000.000.002.00
2931482010.01.18 12:22sell0.10eurusdm1.438090.000001.437892010.01.18 12:261.437890.000.000.002.00
2931512010.01.18 12:22sell0.10eurusdm1.438081.438061.437882010.01.18 12:251.438060.000.000.000.20
2931872010.01.18 12:25sell0.10eurusdm1.437990.000001.437792010.01.18 12:421.437790.000.000.002.00
2932042010.01.18 12:29sell0.10eurusdm1.438281.438181.438082010.01.18 12:361.438180.000.000.001.00
2932502010.01.18 12:36sell0.10eurusdm1.438101.438001.437902010.01.18 12:411.437900.000.000.002.00
2932712010.01.18 12:41buy0.10eurusdm1.437830.000001.438032010.01.18 14:321.438030.000.000.002.00
2932782010.01.18 12:42buy0.10eurusdm1.437780.000001.437982010.01.18 14:321.437980.000.000.002.00
2932792010.01.18 12:42buy0.10eurusdm1.437760.000001.437962010.01.18 14:321.437960.000.000.002.00
2933552010.01.18 12:53buy0.10eurusdm1.437560.000001.437762010.01.18 14:001.437760.000.000.002.00
2933562010.01.18 12:53buy0.10eurusdm1.437550.000001.437752010.01.18 14:001.437750.000.000.002.00
2933582010.01.18 12:53buy0.10eurusdm1.437550.000001.437752010.01.18 14:001.437750.000.000.002.00
2933602010.01.18 12:54buy0.10eurusdm1.437540.000001.437742010.01.18 14:001.437740.000.000.002.00
2933612010.01.18 12:54buy0.10eurusdm1.437550.000001.437752010.01.18 14:001.437750.000.000.002.00
2933682010.01.18 12:54buy0.10eurusdm1.437540.000001.437742010.01.18 14:001.437740.000.000.002.00
2933722010.01.18 12:55buy0.10eurusdm1.437570.000001.437772010.01.18 14:001.437770.000.000.002.00
2933822010.01.18 12:56buy0.10eurusdm1.437620.000001.437822010.01.18 14:011.437820.000.000.002.00
2942322010.01.18 14:05sell0.10eurusdm1.437560.000001.437362010.01.18 14:201.437360.000.000.002.00
2942332010.01.18 14:05sell0.10eurusdm1.437570.000001.437372010.01.18 14:201.437370.000.000.002.00
2942342010.01.18 14:05sell0.10eurusdm1.437580.000001.437382010.01.18 14:201.437380.000.000.002.00
2942412010.01.18 14:05sell0.10eurusdm1.437640.000001.437442010.01.18 14:191.437440.000.000.002.00
2942422010.01.18 14:05sell0.10eurusdm1.437650.000001.437452010.01.18 14:191.437450.000.000.002.00
2942462010.01.18 14:05sell0.10eurusdm1.437570.000001.437372010.01.18 14:201.437370.000.000.002.00
2942532010.01.18 14:05sell0.10eurusdm1.437560.000001.437362010.01.18 14:201.437360.000.000.002.00
2942602010.01.18 14:06sell0.10eurusdm1.437571.437551.437372010.01.18 14:201.437370.000.000.002.00
2944342010.01.18 14:23buy0.10eurusdm1.437620.000001.437822010.01.18 14:251.437820.000.000.002.00
2944362010.01.18 14:23buy0.10eurusdm1.437600.000001.437802010.01.18 14:251.437800.000.000.002.00
2944412010.01.18 14:23buy0.10eurusdm1.437620.000001.437822010.01.18 14:251.437820.000.000.002.00
2944462010.01.18 14:23buy0.10eurusdm1.437650.000001.437852010.01.18 14:261.437850.000.000.002.00
2944532010.01.18 14:24sell0.10eurusdm1.437560.000001.437362010.01.19 09:391.437380.000.000.001.80
2944542010.01.18 14:24sell0.10eurusdm1.437630.000001.437432010.01.19 09:381.437430.000.000.002.00
2944612010.01.18 14:24sell0.10eurusdm1.437640.000001.437442010.01.19 09:381.437440.000.000.002.00
2944642010.01.18 14:24sell0.10eurusdm1.437690.000001.437492010.01.19 09:381.437490.000.000.002.00
2944912010.01.18 14:25sell0.10eurusdm1.437810.000001.437612010.01.19 09:381.437610.000.000.002.00
2944942010.01.18 14:25sell0.10eurusdm1.437810.000001.437612010.01.19 09:381.437610.000.000.002.00
2944952010.01.18 14:25sell0.10eurusdm1.437780.000001.437582010.01.19 09:381.437580.000.000.002.00
2945082010.01.18 14:26sell0.10eurusdm1.437920.000001.437722010.01.19 09:371.437720.000.000.002.00
2945652010.01.18 14:32sell0.10eurusdm1.438070.000001.437872010.01.19 09:371.437870.000.000.002.00
2945692010.01.18 14:32sell0.10eurusdm1.438120.000001.437922010.01.19 09:371.437920.000.000.002.00
2945712010.01.18 14:32sell0.10eurusdm1.438181.438091.437982010.01.18 16:141.438090.000.000.000.90
2957242010.01.18 16:14buy0.10eurusdm1.438090.000001.438292010.01.18 16:171.438290.000.000.002.00
2957772010.01.18 16:17buy0.10eurusdm1.438440.000001.438642010.01.18 16:531.438640.000.000.002.00
2960442010.01.18 16:53sell0.10eurusdm1.438650.000001.438452010.01.18 20:461.438450.000.000.002.00
2985512010.01.19 00:07sell0.10eurusdm1.440301.440221.440102010.01.19 00:241.440100.000.000.002.00
2987342010.01.19 00:24buy0.10eurusdm1.440060.000001.440262010.01.19 00:271.440260.000.000.002.00
2987632010.01.19 00:27buy0.10eurusdm1.440400.000001.440602010.01.19 01:101.440600.000.000.002.00
2994102010.01.19 01:10sell0.10eurusdm1.440630.000001.440432010.01.19 01:361.440430.000.000.002.00
3011632010.01.19 04:32buy0.10eurusdm1.439570.000001.439772010.01.19 04:371.439770.000.000.002.00
3012162010.01.19 04:37sell0.10eurusdm1.439871.439861.439672010.01.19 04:391.439670.000.000.002.00
3012382010.01.19 04:39sell0.10eurusdm1.439481.439411.439282010.01.19 05:001.439280.000.000.002.00
3013672010.01.19 05:00buy0.10eurusdm1.439250.000001.439452010.01.19 05:001.439450.000.000.002.00
3013762010.01.19 05:00buy0.10eurusdm1.439610.000001.439812010.01.19 06:151.439810.000.000.002.00
3016312010.01.19 05:25buy1.00eurusdm1.438781.439000.000002010.01.19 05:301.439150.000.000.0037.00
3016782010.01.19 05:30sell1.00eurusdm1.439150.000001.437922010.01.19 09:181.439090.000.000.006.00
3020242010.01.19 06:07sell1.00eurusdm1.439420.000000.000002010.01.19 07:021.439390.000.000.003.00
3051382010.01.19 09:14buy1.00eurusdm1.439610.000001.439912010.01.19 10:001.434760.000.000.00-485.00
3056442010.01.19 09:37buy0.10eurusdm1.437600.000001.437802010.01.19 10:001.434570.000.000.00-30.30
3056462010.01.19 09:37buy0.10eurusdm1.437650.000001.437852010.01.19 10:001.434570.000.000.00-30.80
3056472010.01.19 09:37buy0.10eurusdm1.437680.000001.437882010.01.19 10:001.434570.000.000.00-31.10
3056782010.01.19 09:38buy0.10eurusdm1.437570.000001.437772010.01.19 10:001.434570.000.000.00-30.00
3056862010.01.19 09:38buy0.10eurusdm1.437380.000001.437582010.01.19 10:001.434180.000.000.00-32.00
3056882010.01.19 09:38buy0.10eurusdm1.437430.000001.437632010.01.19 10:001.434570.000.000.00-28.60
3056902010.01.19 09:38buy0.10eurusdm1.437400.000001.437602010.01.19 10:001.434390.000.000.00-30.10
3056972010.01.19 09:38buy0.10eurusdm1.437510.000001.437712010.01.19 10:001.434570.000.000.00-29.40
3057042010.01.19 09:38buy0.10eurusdm1.437580.000001.437782010.01.19 10:001.434570.000.000.00-30.10
3057242010.01.19 09:40buy0.10eurusdm1.437430.000001.437632010.01.19 10:001.434490.000.000.00-29.40
3057272010.01.19 09:40buy1.00eurusdm1.437520.000001.439612010.01.19 10:001.434760.000.000.00-276.00
3101382010.01.19 14:14buy0.01eurusdm1.427630.000000.000002010.01.19 14:251.428220.000.000.000.59
3102622010.01.19 14:26sell0.01eurusdm1.428390.000000.000002010.01.19 15:581.427930.000.000.000.46
3117292010.01.19 15:59buy0.01eurusdm1.427910.000000.000002010.01.19 16:011.428440.000.000.000.53
3117992010.01.19 16:04buy0.01eurusdm1.428430.000001.429432010.01.19 19:061.429430.000.000.001.00
3261472010.01.20 13:55sell0.01eurusdm1.413310.000001.413212010.01.20 14:101.413210.000.000.000.10
3290572010.01.20 17:30buy0.01eurusdm1.410080.000000.000002010.01.20 17:421.410320.000.000.000.24
3291312010.01.20 17:43buy0.01eurusdm1.410310.000000.000002010.01.20 17:461.410510.000.000.000.20
3291412010.01.20 17:46sell0.01eurusdm1.410510.000000.000002010.01.20 18:111.410500.000.000.000.01
3291832010.01.20 17:50sell0.01eurusdm1.410720.000000.000002010.01.20 18:121.410530.000.000.000.19
3293452010.01.20 18:12buy0.01eurusdm1.410530.000000.000002010.01.20 18:271.410640.000.000.000.11
3294082010.01.20 18:27sell0.01eurusdm1.410660.000000.000002010.01.20 18:451.410550.000.000.000.11
3294612010.01.20 18:46buy0.01eurusdm1.410590.000001.411332010.01.21 00:121.411330.000.000.070.74
3324242010.01.21 03:50buy0.01eurusdm1.409240.000000.000002010.01.21 04:001.409600.000.000.000.36
3324842010.01.21 04:00sell0.01eurusdm1.409580.000000.000002010.01.21 04:481.409180.000.000.000.40
3327682010.01.21 04:49buy0.01eurusdm1.409370.000000.000002010.01.21 04:581.409550.000.000.000.18
3327872010.01.21 04:58sell0.01eurusdm1.409560.000000.000002010.01.21 05:071.409180.000.000.000.38
3328372010.01.21 05:07buy0.01eurusdm1.409290.000000.000002010.01.21 05:091.409450.000.000.000.16
3328482010.01.21 05:09sell0.01eurusdm1.409400.000000.000002010.01.21 05:201.409300.000.000.000.10
3329072010.01.21 05:21buy0.01eurusdm1.409270.000000.000002010.01.21 05:391.409310.000.000.000.04
3329512010.01.21 05:37balanceD-BONUS-USD-1702624.62
3329522010.01.21 05:37balanceD-MB-USD-17023100.00
3329782010.01.21 05:45sell0.04eurusdm1.409630.000000.000002010.01.21 05:531.409620.000.000.000.04
3329962010.01.21 05:56buy0.05eurusdm1.409640.000000.000002010.01.21 06:081.409380.000.000.00-1.30
3330642010.01.21 06:09buy0.10eurusdm1.409630.000001.409832010.01.21 06:331.409660.000.000.000.30
3330652010.01.21 06:09sell0.10eurusdm1.409520.000001.409322010.01.21 06:271.409400.000.000.001.20
3330662010.01.21 06:09sell0.10eurusdm1.409520.000001.409322010.01.21 06:271.409450.000.000.000.70
3330682010.01.21 06:09sell0.10eurusdm1.409530.000001.409332010.01.21 06:271.409510.000.000.000.20
3330962010.01.21 06:13sell0.10eurusdm1.409460.000001.409262010.01.21 06:271.409490.000.000.00-0.30
3332012010.01.21 06:27buy0.10eurusdm1.409450.000001.409652010.01.21 06:331.409650.000.000.002.00
3332032010.01.21 06:27buy0.10eurusdm1.409500.000001.409702010.01.21 06:331.409690.000.000.001.90
3332042010.01.21 06:27buy0.10eurusdm1.409530.000001.409732010.01.21 06:341.409690.000.000.001.60
3332282010.01.21 06:33sell0.10eurusdm1.409650.000001.409452010.01.21 07:381.409450.000.000.002.00
3332292010.01.21 06:33sell0.10eurusdm1.409690.000001.409492010.01.21 07:381.409490.000.000.002.00
3332332010.01.21 06:34sell0.10eurusdm1.409710.000001.409512010.01.21 07:381.409510.000.000.002.00
3338942010.01.21 07:37buy0.10eurusdm1.409550.000001.409752010.01.21 07:391.409750.000.000.002.00
3338952010.01.21 07:37buy0.10eurusdm1.409540.000001.409742010.01.21 07:391.409740.000.000.002.00
3339022010.01.21 07:38buy0.10eurusdm1.409520.000001.409722010.01.21 07:391.409720.000.000.002.00
3339162010.01.21 07:38buy0.10eurusdm1.409580.000001.409782010.01.21 07:411.409780.000.000.002.00
3339292010.01.21 07:39buy0.10eurusdm1.409860.000001.410062010.01.21 09:061.406030.000.000.00-38.30
3339302010.01.21 07:39buy0.10eurusdm1.409890.000001.410092010.01.21 09:061.406170.000.000.00-37.20
3339312010.01.21 07:39buy0.10eurusdm1.409830.000001.410032010.01.21 09:261.405920.000.000.00-39.10
3339352010.01.21 07:41buy0.10eurusdm1.409920.000001.410122010.01.21 09:061.406210.000.000.00-37.10
3342582010.01.21 07:58buy0.01eurusdm1.408800.000001.410032010.01.21 08:171.409490.000.000.000.69
3991022010.01.26 07:49balanceD-BONUS-USD-18755251.25
3991032010.01.26 07:49balanceD-MB-USD-187051 000.97
3991122010.01.26 07:49buy0.10eurusdm1.408800.000001.409002010.01.26 07:541.409000.000.000.002.00
3991152010.01.26 07:49sell0.10eurusdm1.408670.000001.408472010.01.26 08:321.408470.000.000.002.00
3991202010.01.26 07:50sell0.10eurusdm1.408590.000001.408392010.01.26 08:331.408390.000.000.002.00
3991232010.01.26 07:50sell0.10eurusdm1.408540.000001.408342010.01.26 08:331.408340.000.000.002.00
3991252010.01.26 07:50sell0.10eurusdm1.408560.000001.408362010.01.26 08:331.408360.000.000.002.00
3991262010.01.26 07:50sell0.10eurusdm1.408540.000001.408342010.01.26 08:331.408340.000.000.002.00
3991272010.01.26 07:50sell0.10eurusdm1.408510.000001.408312010.01.26 08:331.408310.000.000.002.00
3991282010.01.26 07:50sell0.10eurusdm1.408400.000001.408202010.01.26 08:331.408200.000.000.002.00
3991492010.01.26 07:50sell0.10eurusdm1.408420.000001.408222010.01.26 08:331.408220.000.000.002.00
3991542010.01.26 07:50sell0.10eurusdm1.408450.000001.408252010.01.26 08:331.408250.000.000.002.00
3991552010.01.26 07:50sell0.10eurusdm1.408490.000001.408292010.01.26 08:331.408290.000.000.002.00
3991912010.01.26 07:54sell0.10eurusdm1.409001.408941.408802010.01.26 07:571.408800.000.000.002.00
3992492010.01.26 07:57sell0.10eurusdm1.408750.000001.408552010.01.26 08:321.408550.000.000.002.00
3996402010.01.26 08:14sell0.10eurusdm1.410191.410151.408552010.01.26 08:171.410150.000.000.000.40
3999202010.01.26 08:32buy0.10eurusdm1.408530.000001.408732010.01.26 08:351.408730.000.000.002.00
3999352010.01.26 08:32buy0.10eurusdm1.408460.000001.408662010.01.26 08:351.408660.000.000.002.00
3999552010.01.26 08:33buy0.10eurusdm1.408390.000001.408592010.01.26 08:351.408590.000.000.002.00
3999572010.01.26 08:33buy0.10eurusdm1.408360.000001.408562010.01.26 08:351.408560.000.000.002.00
3999652010.01.26 08:33buy0.10eurusdm1.408340.000001.408542010.01.26 08:351.408540.000.000.002.00
3999662010.01.26 08:33buy0.10eurusdm1.408370.000001.408572010.01.26 08:351.408570.000.000.002.00
3999832010.01.26 08:33buy0.10eurusdm1.408300.000001.408502010.01.26 08:351.408500.000.000.002.00
3999852010.01.26 08:33buy0.10eurusdm1.408290.000001.408492010.01.26 08:351.408490.000.000.002.00
3999922010.01.26 08:33buy0.10eurusdm1.408210.000001.408412010.01.26 08:351.408410.000.000.002.00
4000002010.01.26 08:33buy0.10eurusdm1.408160.000001.408362010.01.26 08:351.408360.000.000.002.00
4000052010.01.26 08:33buy0.10eurusdm1.408170.000001.408372010.01.26 08:351.408370.000.000.002.00
4001112010.01.26 08:35buy0.10eurusdm1.408470.000001.408672010.01.26 08:351.408670.000.000.002.00
4001132010.01.26 08:35buy0.10eurusdm1.408580.000001.408782010.01.26 08:361.408780.000.000.002.00
4001442010.01.26 08:35buy0.10eurusdm1.408780.000001.408982010.01.26 08:371.408980.000.000.002.00
4001472010.01.26 08:35buy0.10eurusdm1.408840.000001.409042010.01.26 08:431.409040.000.000.002.00
4001542010.01.26 08:35buy0.10eurusdm1.408850.000001.409052010.01.26 08:431.409050.000.000.002.00
4001682010.01.26 08:36buy0.10eurusdm1.408820.000001.409022010.01.26 08:431.409020.000.000.002.00
4001732010.01.26 08:36buy0.10eurusdm1.408780.000001.408982010.01.26 08:371.408980.000.000.002.00
4001762010.01.26 08:36buy0.10eurusdm1.408810.000001.409012010.01.26 08:431.409010.000.000.002.00
4001822010.01.26 08:36buy0.10eurusdm1.409030.000001.409232010.01.26 08:431.409230.000.000.002.00
4001852010.01.26 08:36buy0.10eurusdm1.409090.000001.409292010.01.26 08:431.409290.000.000.002.00
4001862010.01.26 08:36buy0.10eurusdm1.409000.000001.409202010.01.26 08:431.409200.000.000.002.00
4001872010.01.26 08:36buy0.10eurusdm1.408950.000001.409152010.01.26 08:431.409150.000.000.002.00
4001892010.01.26 08:36buy0.10eurusdm1.408940.000001.409142010.01.26 08:431.409140.000.000.002.00
4002042010.01.26 08:37buy0.10eurusdm1.409090.000001.409292010.01.26 08:431.409290.000.000.002.00
4002052010.01.26 08:37buy0.10eurusdm1.408990.000001.409192010.01.26 08:431.409190.000.000.002.00
4003172010.01.26 08:43buy0.10eurusdm1.409190.000001.409392010.01.26 08:431.409390.000.000.002.00
4003322010.01.26 08:43sell0.10eurusdm1.409230.000001.409032010.01.26 09:231.409030.000.000.002.00
4003372010.01.26 08:43sell0.10eurusdm1.409380.000001.409182010.01.26 09:001.409180.000.000.002.00
4003442010.01.26 08:43sell0.10eurusdm1.409400.000001.409202010.01.26 09:001.409200.000.000.002.00
4003482010.01.26 08:43sell0.10eurusdm1.409410.000001.409212010.01.26 09:001.409210.000.000.002.00
4003492010.01.26 08:43sell0.10eurusdm1.409440.000001.409242010.01.26 09:001.409240.000.000.002.00
4003562010.01.26 08:44sell0.10eurusdm1.409450.000001.409252010.01.26 09:001.409250.000.000.002.00
4003602010.01.26 08:44sell0.10eurusdm1.409480.000001.409282010.01.26 08:471.409280.000.000.002.00
4003642010.01.26 08:44sell0.10eurusdm1.409490.000001.409292010.01.26 08:471.409290.000.000.002.00
4003662010.01.26 08:44sell0.10eurusdm1.409460.000001.409262010.01.26 09:001.409260.000.000.002.00
4003712010.01.26 08:44sell0.10eurusdm1.409480.000001.409282010.01.26 08:471.409280.000.000.002.00
4003742010.01.26 08:44sell0.10eurusdm1.409481.409461.409282010.01.26 08:461.409460.000.000.000.20
4004852010.01.26 08:46sell0.10eurusdm1.409330.000001.409132010.01.26 09:001.409130.000.000.002.00
4004912010.01.26 08:47buy0.10eurusdm1.409270.000001.409472010.01.26 08:491.409470.000.000.002.00
4004962010.01.26 08:47buy0.10eurusdm1.409310.000001.409512010.01.26 08:511.409510.000.000.002.00
4004982010.01.26 08:47sell0.10eurusdm1.409230.000001.409032010.01.26 09:231.409030.000.000.002.00
4005412010.01.26 08:49sell0.10eurusdm1.409470.000001.409272010.01.26 09:001.409270.000.000.002.00
4006372010.01.26 08:51sell0.10eurusdm1.409510.000001.409312010.01.26 09:001.409310.000.000.002.00
4008832010.01.26 09:00buy0.10eurusdm1.409880.000001.410082010.01.26 09:001.410080.000.000.002.00
4008852010.01.26 09:00buy0.10eurusdm1.409660.000001.409862010.01.26 09:001.409860.000.000.002.00
4008872010.01.26 09:00buy0.10eurusdm1.409570.000001.409772010.01.26 09:001.409770.000.000.002.00
4008882010.01.26 09:00sell0.10eurusdm1.409730.000001.409532010.01.26 09:211.409530.000.000.002.00
4008922010.01.26 09:00sell0.10eurusdm1.409800.000001.409602010.01.26 09:211.409600.000.000.002.00
4008962010.01.26 09:00sell0.10eurusdm1.410000.000001.409802010.01.26 09:031.409800.000.000.002.00
4008982010.01.26 09:00sell0.10eurusdm1.410090.000001.409892010.01.26 09:031.409890.000.000.002.00
4009022010.01.26 09:00sell0.10eurusdm1.409970.000001.409772010.01.26 09:051.409770.000.000.002.00
4009042010.01.26 09:00sell0.10eurusdm1.409710.000001.409512010.01.26 09:211.409510.000.000.002.00
4009052010.01.26 09:00sell0.10eurusdm1.409730.000001.409532010.01.26 09:211.409530.000.000.002.00
4009212010.01.26 09:00sell0.10eurusdm1.410440.000001.410242010.01.26 09:031.410240.000.000.002.00
4009222010.01.26 09:00sell0.10eurusdm1.410531.410441.410332010.01.26 09:031.410330.000.000.002.00
4010202010.01.26 09:03sell0.10eurusdm1.410190.000001.409992010.01.26 09:031.409990.000.000.002.00
4010302010.01.26 09:03sell0.10eurusdm1.410080.000001.409882010.01.26 09:031.409880.000.000.002.00
4010352010.01.26 09:03sell0.10eurusdm1.409830.000001.409632010.01.26 09:051.409630.000.000.002.00
4010432010.01.26 09:03sell0.10eurusdm1.409700.000001.409502010.01.26 09:211.409500.000.000.002.00
4010522010.01.26 09:03sell0.10eurusdm1.409710.000001.409512010.01.26 09:211.409510.000.000.002.00
4010592010.01.26 09:03sell0.10eurusdm1.409780.000001.409582010.01.26 09:211.409580.000.000.002.00
4011032010.01.26 09:05sell0.10eurusdm1.409650.000001.409452010.01.26 09:211.409450.000.000.002.00
4011252010.01.26 09:05sell0.10eurusdm1.409530.000001.409332010.01.26 09:211.409330.000.000.002.00
4028772010.01.26 10:04buy0.10eurusdm1.410300.000001.410502010.01.26 17:431.410500.000.000.002.00
4028802010.01.26 10:04sell0.10eurusdm1.410120.000001.409922010.01.26 10:041.409920.000.000.002.00
4028812010.01.26 10:04sell0.10eurusdm1.410000.000001.409802010.01.26 10:051.409800.000.000.002.00
4028832010.01.26 10:04sell0.10eurusdm1.409970.000001.409772010.01.26 10:051.409770.000.000.002.00
4028842010.01.26 10:04sell0.10eurusdm1.409990.000001.409792010.01.26 10:051.409790.000.000.002.00
4028852010.01.26 10:04sell0.10eurusdm1.409950.000001.409752010.01.26 10:051.409750.000.000.002.00
4028882010.01.26 10:04sell0.10eurusdm1.409910.000001.409712010.01.26 10:051.409710.000.000.002.00
4028912010.01.26 10:04sell0.10eurusdm1.409870.000001.409672010.01.26 10:051.409670.000.000.002.00
4028922010.01.26 10:04sell0.10eurusdm1.409850.000001.409652010.01.26 10:051.409650.000.000.002.00
4028942010.01.26 10:04sell0.10eurusdm1.409750.000001.409552010.01.26 10:051.409550.000.000.002.00
4028952010.01.26 10:04sell0.10eurusdm1.409690.000001.409492010.01.26 10:051.409490.000.000.002.00
4028992010.01.26 10:05sell0.10eurusdm1.409670.000001.409472010.01.26 10:061.409490.000.000.001.80
4029042010.01.26 10:05sell0.10eurusdm1.409650.000001.409452010.01.26 10:061.409510.000.000.001.40
4029072010.01.26 10:05sell0.10eurusdm1.409550.000001.409352010.01.26 10:061.409650.000.000.00-1.00
4029112010.01.26 10:05sell0.10eurusdm1.409500.000001.409302010.01.26 10:061.409500.000.000.000.00
4029162010.01.26 10:05sell0.10eurusdm1.409490.000001.409292010.01.26 10:081.409290.000.000.002.00
4029212010.01.26 10:05sell0.10eurusdm1.409460.000001.409262010.01.26 10:061.409490.000.000.00-0.30
4029402010.01.26 10:06sell0.10eurusdm1.409410.000001.409212010.01.26 10:081.409210.000.000.002.00
4029432010.01.26 10:06sell0.10eurusdm1.409530.000001.409332010.01.26 10:081.409330.000.000.002.00
4029442010.01.26 10:06sell0.10eurusdm1.409530.000001.409332010.01.26 10:081.409330.000.000.002.00
4029452010.01.26 10:06sell0.10eurusdm1.409500.000001.409302010.01.26 10:081.409300.000.000.002.00
4029472010.01.26 10:06sell0.10eurusdm1.409460.000001.409262010.01.26 10:081.409260.000.000.002.00
4029482010.01.26 10:06sell0.10eurusdm1.409460.000001.409262010.01.26 10:081.409260.000.000.002.00
4029502010.01.26 10:06sell0.10eurusdm1.409440.000001.409242010.01.26 10:081.409240.000.000.002.00
4029522010.01.26 10:06sell0.10eurusdm1.409420.000001.409222010.01.26 10:081.409220.000.000.002.00
4029622010.01.26 10:07buy0.10eurusdm1.409420.000001.409622010.01.26 10:251.409620.000.000.002.00
4029702010.01.26 10:08buy0.10eurusdm1.409280.000001.409482010.01.26 10:161.409480.000.000.002.00
4029762010.01.26 10:08buy0.10eurusdm1.409210.000001.409412010.01.26 10:161.409410.000.000.002.00
4029782010.01.26 10:08buy0.10eurusdm1.409170.000001.409372010.01.26 10:161.409370.000.000.002.00
4029812010.01.26 10:08buy0.10eurusdm1.409130.000001.409332010.01.26 10:161.409330.000.000.002.00
4029832010.01.26 10:08buy0.10eurusdm1.409150.000001.409352010.01.26 10:161.409350.000.000.002.00
4029842010.01.26 10:08buy0.10eurusdm1.409140.000001.409342010.01.26 10:161.409340.000.000.002.00
4029862010.01.26 10:08buy0.10eurusdm1.409090.000001.409292010.01.26 10:161.409290.000.000.002.00
4029892010.01.26 10:08buy0.10eurusdm1.409040.000001.409242010.01.26 10:161.409240.000.000.002.00
4029912010.01.26 10:08buy0.10eurusdm1.409020.000001.409222010.01.26 10:121.409220.000.000.002.00
4030262010.01.26 10:09buy0.10eurusdm1.408991.409021.409622010.01.26 10:131.409150.000.000.001.60
4031592010.01.26 10:13buy0.10eurusdm1.409060.000001.409262010.01.26 10:161.409260.000.000.002.00
4031892010.01.26 10:16buy0.10eurusdm1.409370.000001.409572010.01.26 10:251.409570.000.000.002.00
4032882010.01.26 10:21buy0.10eurusdm1.409100.000001.409302010.01.26 10:241.409300.000.000.002.00
4032912010.01.26 10:21buy0.10eurusdm1.409250.000001.409452010.01.26 10:251.409450.000.000.002.00
4032922010.01.26 10:21buy0.10eurusdm1.409240.000001.409442010.01.26 10:251.409440.000.000.002.00
4032972010.01.26 10:22buy0.10eurusdm1.409190.000001.409392010.01.26 10:251.409390.000.000.002.00
4032982010.01.26 10:22buy0.10eurusdm1.409120.000001.409322010.01.26 10:241.409320.000.000.002.00
4032992010.01.26 10:22buy0.10eurusdm1.409170.000001.409372010.01.26 10:241.409370.000.000.002.00
4033012010.01.26 10:22buy0.10eurusdm1.409250.000001.409452010.01.26 10:251.409450.000.000.002.00
4033052010.01.26 10:22buy0.10eurusdm1.409210.000001.409412010.01.26 10:251.409410.000.000.002.00
4033302010.01.26 10:25sell0.10eurusdm1.409380.000001.409182010.01.26 11:061.409490.000.000.00-1.10
4033402010.01.26 10:25sell0.10eurusdm1.409410.000001.409212010.01.26 11:061.409510.000.000.00-1.00
4033462010.01.26 10:25sell0.10eurusdm1.409490.000001.409292010.01.26 11:061.409430.000.000.000.60
4033522010.01.26 10:25sell0.10eurusdm1.409590.000001.409392010.01.26 11:061.409460.000.000.001.30
4033602010.01.26 10:25sell0.10eurusdm1.409650.000001.409452010.01.26 10:381.409450.000.000.002.00
4033632010.01.26 10:25sell0.10eurusdm1.409650.000001.409452010.01.26 10:381.409450.000.000.002.00
4033672010.01.26 10:25sell0.10eurusdm1.409670.000001.409472010.01.26 10:381.409470.000.000.002.00
4033702010.01.26 10:25sell0.10eurusdm1.409690.000001.409492010.01.26 10:381.409490.000.000.002.00
4033752010.01.26 10:25sell0.10eurusdm1.409670.000001.409472010.01.26 10:381.409470.000.000.002.00
4033762010.01.26 10:25sell0.10eurusdm1.409570.000001.409372010.01.26 11:061.409450.000.000.001.20
4036932010.01.26 10:38buy0.10eurusdm1.409480.000001.409682010.01.26 10:401.409680.000.000.002.00
4037002010.01.26 10:38buy0.10eurusdm1.409420.000001.409622010.01.26 10:401.409620.000.000.002.00
4037022010.01.26 10:38buy0.10eurusdm1.409440.000001.409642010.01.26 10:401.409640.000.000.002.00
4037062010.01.26 10:38buy0.10eurusdm1.409450.000001.409652010.01.26 10:401.409650.000.000.002.00
4037082010.01.26 10:38buy0.10eurusdm1.409430.000001.409632010.01.26 10:401.409630.000.000.002.00
4037482010.01.26 10:40sell0.10eurusdm1.409700.000001.409502010.01.26 11:051.409500.000.000.002.00
4037492010.01.26 10:41sell0.10eurusdm1.409700.000001.409502010.01.26 11:051.409500.000.000.002.00
4037642010.01.26 10:41sell0.10eurusdm1.409710.000001.409512010.01.26 11:051.409510.000.000.002.00
4037662010.01.26 10:41sell0.10eurusdm1.409740.000001.409542010.01.26 10:581.409540.000.000.002.00
4037692010.01.26 10:42sell0.10eurusdm1.409770.000001.409572010.01.26 10:581.409570.000.000.002.00
4040682010.01.26 10:58buy0.10eurusdm1.409560.000001.409762010.01.26 10:581.409760.000.000.002.00
4040732010.01.26 10:58buy0.10eurusdm1.409530.000001.409732010.01.26 10:581.409730.000.000.002.00
4040882010.01.26 10:58sell0.10eurusdm1.409750.000001.409552010.01.26 11:051.409550.000.000.002.00
4040912010.01.26 10:58sell0.10eurusdm1.409791.409771.409592010.01.26 11:051.409590.000.000.002.00
4042292010.01.26 11:05buy0.10eurusdm1.409590.000001.409792010.01.26 17:301.409790.000.000.002.00
4042352010.01.26 11:05buy0.10eurusdm1.409510.000001.409712010.01.26 11:071.409710.000.000.002.00
4042382010.01.26 11:05buy0.10eurusdm1.409440.000001.409642010.01.26 11:071.409640.000.000.002.00
4042392010.01.26 11:05buy0.10eurusdm1.409420.000001.409622010.01.26 11:071.409620.000.000.002.00
4042402010.01.26 11:05buy0.10eurusdm1.409400.000001.409602010.01.26 11:071.409600.000.000.002.00
4042672010.01.26 11:06buy0.10eurusdm1.409450.000001.409652010.01.26 11:071.409650.000.000.002.00
4042782010.01.26 11:06buy0.10eurusdm1.409480.000001.409682010.01.26 11:071.409680.000.000.002.00
4042802010.01.26 11:06buy0.10eurusdm1.409510.000001.409712010.01.26 11:071.409710.000.000.002.00
4042822010.01.26 11:06buy0.10eurusdm1.409490.000001.409692010.01.26 11:071.409690.000.000.002.00
4042862010.01.26 11:06buy0.10eurusdm1.409490.000001.409692010.01.26 11:071.409690.000.000.002.00
4043002010.01.26 11:07buy0.10eurusdm1.409770.000001.409972010.01.26 17:381.409970.000.000.002.00
4043032010.01.26 11:07buy0.10eurusdm1.409830.000001.410032010.01.26 17:381.410030.000.000.002.00
4043052010.01.26 11:07buy0.10eurusdm1.409820.000001.410022010.01.26 17:381.410020.000.000.002.00
4043062010.01.26 11:07buy0.10eurusdm1.409840.000001.410042010.01.26 17:381.410040.000.000.002.00
4043152010.01.26 11:08buy0.10eurusdm1.409760.000001.409962010.01.26 17:381.409960.000.000.002.00
4043222010.01.26 11:08buy0.10eurusdm1.409720.000001.409922010.01.26 17:381.409920.000.000.002.00
4043252010.01.26 11:08buy0.10eurusdm1.409720.000001.409922010.01.26 17:381.409920.000.000.002.00
4043272010.01.26 11:08buy0.10eurusdm1.409750.000001.409952010.01.26 17:381.409950.000.000.002.00
4043332010.01.26 11:09buy0.10eurusdm1.409740.000001.409942010.01.26 17:381.409940.000.000.002.00
4044082010.01.26 11:14buy0.10eurusdm1.409531.409631.410032010.01.26 17:311.409630.000.000.001.00
4189672010.01.26 17:32sell0.10eurusdm1.409570.000001.409372010.01.26 17:331.409370.000.000.002.00
4189892010.01.26 17:34buy0.10eurusdm1.409280.000001.409482010.01.26 17:341.409480.000.000.002.00
4190772010.01.26 17:35buy0.10eurusdm1.409560.000001.409762010.01.26 17:381.409760.000.000.002.00
4191222010.01.26 17:38sell0.10eurusdm1.409760.000001.409562010.01.26 18:021.409560.000.000.002.00
4191312010.01.26 17:39sell0.10eurusdm1.410070.000001.409872010.01.26 17:391.409870.000.000.002.00
4191342010.01.26 17:39sell0.10eurusdm1.410110.000001.409912010.01.26 17:391.409910.000.000.002.00
4191392010.01.26 17:39sell0.10eurusdm1.410050.000001.409852010.01.26 17:391.409850.000.000.002.00
4191402010.01.26 17:39sell0.10eurusdm1.409910.000001.409712010.01.26 17:501.409710.000.000.002.00
4191412010.01.26 17:39sell0.10eurusdm1.409840.000001.409642010.01.26 17:521.409640.000.000.002.00
4191442010.01.26 17:39sell0.10eurusdm1.409840.000001.409642010.01.26 17:521.409640.000.000.002.00
4191462010.01.26 17:39sell0.10eurusdm1.409870.000001.409672010.01.26 17:521.409670.000.000.002.00
4191472010.01.26 17:39sell0.10eurusdm1.409780.000001.409582010.01.26 18:021.409580.000.000.002.00
4191492010.01.26 17:39sell0.10eurusdm1.409790.000001.409592010.01.26 18:021.409590.000.000.002.00
4191532010.01.26 17:39sell0.10eurusdm1.409740.000001.409542010.01.26 18:021.409540.000.000.002.00
4191542010.01.26 17:39sell0.10eurusdm1.409750.000001.409552010.01.26 18:021.409550.000.000.002.00
4191572010.01.26 17:39sell0.10eurusdm1.409800.000001.409602010.01.26 18:021.409600.000.000.002.00
4192262010.01.26 17:43sell0.10eurusdm1.410501.410471.410302010.01.26 17:451.410300.000.000.002.00
4192832010.01.26 17:45sell0.10eurusdm1.410190.000001.409992010.01.26 17:491.409990.000.000.002.00
4193042010.01.26 17:49sell0.10eurusdm1.409820.000001.409622010.01.26 17:521.409620.000.000.002.00
4193142010.01.26 17:50buy0.10eurusdm1.409710.000001.409912010.01.26 17:571.409910.000.000.002.00
4193562010.01.26 17:52buy0.10eurusdm1.409650.000001.409852010.01.26 17:561.409850.000.000.002.00
4193602010.01.26 17:52buy0.10eurusdm1.409640.000001.409842010.01.26 17:561.409840.000.000.002.00
4193612010.01.26 17:52buy0.10eurusdm1.409660.000001.409862010.01.26 17:561.409860.000.000.002.00
4193622010.01.26 17:52buy0.10eurusdm1.409670.000001.409872010.01.26 17:561.409870.000.000.002.00
4193792010.01.26 17:57sell0.10eurusdm1.409920.000001.409722010.01.26 18:011.409720.000.000.002.00
4193822010.01.26 17:57sell0.10eurusdm1.409960.000001.409762010.01.26 18:011.409760.000.000.002.00
4193892010.01.26 17:58sell0.10eurusdm1.410110.000001.409912010.01.26 18:001.409910.000.000.002.00
4193902010.01.26 17:58sell0.10eurusdm1.410150.000001.409952010.01.26 18:001.409950.000.000.002.00
4193912010.01.26 17:58sell0.10eurusdm1.410131.410111.409932010.01.26 18:001.409930.000.000.002.00
4194062010.01.26 18:00buy0.10eurusdm1.409940.000001.410142010.01.28 01:451.396410.000.000.86-135.30
4194102010.01.26 18:00buy0.10eurusdm1.409850.000001.410052010.01.28 01:451.396410.000.000.86-134.40
4194132010.01.26 18:00buy0.10eurusdm1.409840.000001.410042010.01.26 19:011.410040.000.000.002.00
4194202010.01.26 18:01buy0.10eurusdm1.409700.000001.409902010.01.26 19:001.409900.000.000.002.00
4194232010.01.26 18:01buy0.10eurusdm1.409730.000001.409932010.01.26 19:001.409930.000.000.002.00
4194332010.01.26 18:02buy0.10eurusdm1.409590.000001.409792010.01.26 19:001.409790.000.000.002.00
4194362010.01.26 18:03buy0.10eurusdm1.409480.000001.409682010.01.26 19:001.409680.000.000.002.00
4194422010.01.26 18:03buy0.10eurusdm1.409490.000001.409692010.01.26 19:001.409690.000.000.002.00
4194442010.01.26 18:03buy0.10eurusdm1.409490.000001.409692010.01.26 19:001.409690.000.000.002.00
4194462010.01.26 18:03buy0.10eurusdm1.409510.000001.409712010.01.26 19:001.409710.000.000.002.00
4194502010.01.26 18:03buy0.10eurusdm1.409510.000001.409712010.01.26 19:001.409710.000.000.002.00
4201132010.01.26 19:00sell0.10eurusdm1.409750.000001.409552010.01.26 19:141.409550.000.000.002.00
4201152010.01.26 19:00sell0.10eurusdm1.409890.000001.409692010.01.26 19:111.409690.000.000.002.00
4201192010.01.26 19:00sell0.10eurusdm1.409920.000001.409722010.01.26 19:111.409720.000.000.002.00
4201212010.01.26 19:00sell0.10eurusdm1.409940.000001.409742010.01.26 19:111.409740.000.000.002.00
4201232010.01.26 19:00sell0.10eurusdm1.409880.000001.409682010.01.26 19:111.409680.000.000.002.00
4201242010.01.26 19:00sell0.10eurusdm1.409900.000001.409702010.01.26 19:111.409700.000.000.002.00
4201252010.01.26 19:00sell0.10eurusdm1.409990.000001.409792010.01.26 19:051.409790.000.000.002.00
4201272010.01.26 19:00sell0.10eurusdm1.410020.000001.409822010.01.26 19:041.409820.000.000.002.00
4201312010.01.26 19:01sell0.10eurusdm1.410041.410011.409842010.01.26 19:031.410010.000.000.000.30
4204752010.01.26 19:03sell0.10eurusdm1.409921.409901.409722010.01.26 19:061.409900.000.000.000.20
4205082010.01.26 19:05sell0.10eurusdm1.409680.000001.409482010.01.26 19:141.409480.000.000.002.00
4205142010.01.26 19:05sell0.10eurusdm1.409670.000001.409472010.01.26 19:141.409470.000.000.002.00
4205312010.01.26 19:06sell0.10eurusdm1.409740.000001.409542010.01.26 19:141.409540.000.000.002.00
4205722010.01.26 19:11sell0.10eurusdm1.409600.000001.409402010.01.26 19:141.409400.000.000.002.00
4205772010.01.26 19:11sell0.10eurusdm1.409600.000001.409402010.01.26 19:141.409400.000.000.002.00
4205802010.01.26 19:12buy0.10eurusdm1.409560.000001.409762010.01.28 01:451.396330.000.000.86-132.30
4205812010.01.26 19:12buy0.10eurusdm1.409570.000001.409772010.01.28 01:451.396330.000.000.86-132.40
4205822010.01.26 19:12sell0.10eurusdm1.409540.000001.409342010.01.26 19:141.409340.000.000.002.00
4206202010.01.26 19:14buy0.10eurusdm1.409500.000001.409702010.01.28 01:451.396330.000.000.86-131.70
4206212010.01.26 19:14buy0.10eurusdm1.409370.000001.409572010.01.27 02:031.409570.000.000.222.00
4206232010.01.26 19:14buy0.10eurusdm1.409350.000001.409552010.01.27 02:021.409550.000.000.222.00
4206272010.01.26 19:15buy0.10eurusdm1.409270.000001.409472010.01.27 02:021.409470.000.000.222.00
4206282010.01.26 19:15buy0.10eurusdm1.409290.000001.409492010.01.27 02:021.409490.000.000.222.00
4206302010.01.26 19:15buy0.10eurusdm1.409290.000001.409492010.01.27 02:021.409490.000.000.222.00
4206632010.01.26 19:15buy0.10eurusdm1.409290.000001.409492010.01.27 02:021.409490.000.000.222.00
4275902010.01.27 02:02sell0.10eurusdm1.409470.000001.409272010.01.27 02:051.409270.000.000.002.00
4275972010.01.27 02:02sell0.10eurusdm1.409530.000001.409332010.01.27 02:051.409230.000.000.003.00
4276042010.01.27 02:02sell0.10eurusdm1.409550.000001.409352010.01.27 02:051.409230.000.000.003.20
4276072010.01.27 02:02sell0.10eurusdm1.409560.000001.409362010.01.27 02:051.409230.000.000.003.30
4276092010.01.27 02:02sell0.10eurusdm1.409540.000001.409342010.01.27 02:051.409230.000.000.003.10
4276172010.01.27 02:03sell0.10eurusdm1.409571.409481.409372010.01.27 02:051.409370.000.000.002.00
4276342010.01.27 02:05sell0.10eurusdm1.409250.000001.409052010.01.27 02:091.409050.000.000.002.00
4276402010.01.27 02:05sell0.10eurusdm1.409230.000001.409032010.01.27 02:091.409030.000.000.002.00
4276422010.01.27 02:05sell0.10eurusdm1.409130.000001.408932010.01.27 02:101.408930.000.000.002.00
4276432010.01.27 02:05sell0.10eurusdm1.409120.000001.408922010.01.27 02:101.408920.000.000.002.00
4276452010.01.27 02:05sell0.10eurusdm1.409110.000001.408912010.01.27 02:101.408910.000.000.002.00
4276482010.01.27 02:06sell0.10eurusdm1.409150.000001.408952010.01.27 02:101.408950.000.000.002.00
4276902010.01.27 02:09sell0.10eurusdm1.408920.000001.408722010.01.27 02:111.408720.000.000.002.00
4276932010.01.27 02:09sell0.10eurusdm1.408890.000001.408692010.01.27 02:111.408690.000.000.002.00
4277162010.01.27 02:10buy0.10eurusdm1.408920.000001.409122010.01.28 01:451.396330.000.000.64-125.90
4277202010.01.27 02:10buy0.10eurusdm1.408830.000001.409032010.01.28 01:451.396330.000.000.64-125.00
4277212010.01.27 02:10buy0.10eurusdm1.408780.000001.408982010.01.28 01:451.396300.000.000.64-124.80
4277292010.01.27 02:11buy0.10eurusdm1.408700.000001.408902010.01.28 01:451.396270.000.000.64-124.30
4277322010.01.27 02:11buy0.10eurusdm1.408660.000001.408862010.01.28 01:451.396180.000.000.64-124.80
4277372010.01.27 02:11buy0.10eurusdm1.408640.000001.408842010.01.28 01:451.396180.000.000.64-124.60
4312412010.01.27 04:23buy0.10eurusdm1.407600.000001.410142010.01.28 01:451.396090.000.000.64-115.10
4320152010.01.27 05:28buy0.10eurusdm1.406750.000001.410102010.01.28 01:451.395990.000.000.64-107.60
4345472010.01.27 08:16buy0.10eurusdm1.404760.000001.410002010.01.28 01:471.395690.000.000.64-90.70
  0.00 0.00 11.45 -2 015.87
Closed P/L: -2 004.42
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 004.32 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 004.42 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: -0.10 Equity: -0.10 Free Margin: -0.10
 
Details:
Graph
Gross Profit: 935.62 Gross Loss: 2 940.04 Total Net Profit: -2 004.42
Profit Factor: 0.32 Expected Payoff: -3.89  
Absolute Drawdown: 501.58 Maximal Drawdown: 1 718.84 (100.01%) Relative Drawdown: 100.01% (1 718.84)
 
Total Trades: 515 Short Positions (won %): 268 (97.76%) Long Positions (won %): 247 (87.45%)
Profit Trades (% of total): 478 (92.82%) Loss trades (% of total): 37 (7.18%)
Largest profit trade: 37.00 loss trade: -485.00
Average profit trade: 1.96 loss trade: -79.46
Maximum consecutive wins ($): 167 (363.10) consecutive losses ($): 14 (-1 718.84)
Maximal consecutive profit (count): 363.10 (167) consecutive loss (count): -1 718.84 (14)
Average consecutive wins: 53 consecutive losses: 4