|Account: 4012
|Name: Yasir Mehmood Raja
|Currency: USD
|2010 January 28, 01:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|288510
|2010.01.18 06:06
|balance
|D-BONUS-USD-15785
|126.00
|288511
|2010.01.18 06:06
|balance
|D-MB-USD-15779
|501.48
|288514
|2010.01.18 06:08
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43779
|0.00000
|1.43759
|2010.01.18 06:12
|1.43759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288517
|2010.01.18 06:08
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43780
|0.00000
|1.43760
|2010.01.18 06:12
|1.43760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288518
|2010.01.18 06:08
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43780
|0.00000
|1.43760
|2010.01.18 06:12
|1.43760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288523
|2010.01.18 06:08
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43785
|0.00000
|1.43765
|2010.01.18 06:11
|1.43765
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288527
|2010.01.18 06:08
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43779
|0.00000
|1.43759
|2010.01.18 06:12
|1.43759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288533
|2010.01.18 06:09
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43781
|0.00000
|1.43761
|2010.01.18 06:12
|1.43761
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288535
|2010.01.18 06:09
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43776
|0.00000
|1.43756
|2010.01.18 06:12
|1.43756
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288536
|2010.01.18 06:09
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43777
|0.00000
|1.43757
|2010.01.18 06:12
|1.43757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288539
|2010.01.18 06:09
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43780
|0.00000
|1.43760
|2010.01.18 06:12
|1.43760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288554
|2010.01.18 06:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43773
|0.00000
|1.43753
|2010.01.18 06:12
|1.43753
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288558
|2010.01.18 06:11
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43773
|0.00000
|1.43753
|2010.01.18 06:12
|1.43753
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288592
|2010.01.18 06:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43770
|0.00000
|1.43790
|2010.01.18 06:35
|1.43790
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288608
|2010.01.18 06:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43758
|0.00000
|1.43778
|2010.01.18 06:35
|1.43778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288649
|2010.01.18 06:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43756
|0.00000
|1.43776
|2010.01.18 06:35
|1.43776
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288652
|2010.01.18 06:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43759
|0.00000
|1.43779
|2010.01.18 06:35
|1.43779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288661
|2010.01.18 06:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43746
|0.00000
|1.43766
|2010.01.18 06:35
|1.43766
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288684
|2010.01.18 06:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43728
|0.00000
|1.43748
|2010.01.18 06:15
|1.43748
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288686
|2010.01.18 06:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43729
|0.00000
|1.43749
|2010.01.18 06:15
|1.43749
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288695
|2010.01.18 06:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43715
|0.00000
|1.43735
|2010.01.18 06:15
|1.43735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288701
|2010.01.18 06:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43704
|0.00000
|1.43724
|2010.01.18 06:14
|1.43724
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288705
|2010.01.18 06:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43704
|0.00000
|1.43724
|2010.01.18 06:14
|1.43724
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288802
|2010.01.18 06:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43738
|0.00000
|1.43758
|2010.01.18 06:32
|1.43758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288804
|2010.01.18 06:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43740
|0.00000
|1.43760
|2010.01.18 06:33
|1.43760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288805
|2010.01.18 06:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43739
|0.00000
|1.43759
|2010.01.18 06:33
|1.43759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288818
|2010.01.18 06:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43730
|0.00000
|1.43750
|2010.01.18 06:31
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288819
|2010.01.18 06:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43732
|0.00000
|1.43752
|2010.01.18 06:31
|1.43752
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288820
|2010.01.18 06:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43730
|0.00000
|1.43750
|2010.01.18 06:31
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288911
|2010.01.18 06:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43752
|0.00000
|1.43732
|2010.01.18 07:50
|1.43732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288919
|2010.01.18 06:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43754
|0.00000
|1.43734
|2010.01.18 07:50
|1.43734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288921
|2010.01.18 06:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43757
|0.00000
|1.43737
|2010.01.18 07:50
|1.43737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288927
|2010.01.18 06:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43761
|0.00000
|1.43741
|2010.01.18 07:49
|1.43741
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288934
|2010.01.18 06:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43760
|0.00000
|1.43740
|2010.01.18 07:50
|1.43740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288937
|2010.01.18 06:34
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43757
|0.00000
|1.43737
|2010.01.18 07:50
|1.43737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288946
|2010.01.18 06:35
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43769
|0.00000
|1.43749
|2010.01.18 07:49
|1.43749
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|288965
|2010.01.18 06:35
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43796
|0.00000
|1.43776
|2010.01.18 07:18
|1.43776
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289040
|2010.01.18 06:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43815
|0.00000
|1.43795
|2010.01.18 07:18
|1.43795
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289041
|2010.01.18 06:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43814
|0.00000
|1.43794
|2010.01.18 07:18
|1.43794
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289042
|2010.01.18 06:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43812
|0.00000
|1.43792
|2010.01.18 07:18
|1.43792
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289807
|2010.01.18 07:50
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43701
|0.00000
|1.43681
|2010.01.18 07:52
|1.43718
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|289808
|2010.01.18 07:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43714
|0.00000
|1.43734
|2010.01.18 07:52
|1.43734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289812
|2010.01.18 07:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43713
|0.00000
|1.43733
|2010.01.18 07:52
|1.43733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289813
|2010.01.18 07:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43716
|0.00000
|1.43736
|2010.01.18 07:52
|1.43736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289816
|2010.01.18 07:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43715
|0.00000
|1.43735
|2010.01.18 07:52
|1.43735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289817
|2010.01.18 07:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43715
|0.00000
|1.43735
|2010.01.18 07:52
|1.43735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289852
|2010.01.18 07:54
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43775
|0.00000
|1.43795
|2010.01.18 07:55
|1.43795
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289854
|2010.01.18 07:54
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43777
|0.00000
|1.43797
|2010.01.18 07:58
|1.43797
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289860
|2010.01.18 07:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43769
|0.00000
|1.43749
|2010.01.18 08:41
|1.43749
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289863
|2010.01.18 07:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43785
|0.00000
|1.43765
|2010.01.18 08:35
|1.43765
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289865
|2010.01.18 07:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43791
|0.00000
|1.43771
|2010.01.18 08:35
|1.43771
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289867
|2010.01.18 07:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43792
|0.00000
|1.43772
|2010.01.18 08:35
|1.43772
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289870
|2010.01.18 07:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43789
|0.00000
|1.43769
|2010.01.18 08:35
|1.43769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289871
|2010.01.18 07:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43792
|0.00000
|1.43772
|2010.01.18 08:35
|1.43772
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289875
|2010.01.18 07:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43797
|0.00000
|1.43777
|2010.01.18 08:35
|1.43777
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289877
|2010.01.18 07:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43789
|0.00000
|1.43769
|2010.01.18 08:35
|1.43769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289878
|2010.01.18 07:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43789
|0.00000
|1.43769
|2010.01.18 08:35
|1.43769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289879
|2010.01.18 07:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43785
|0.00000
|1.43765
|2010.01.18 08:35
|1.43765
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289913
|2010.01.18 07:58
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43804
|0.00000
|1.43784
|2010.01.18 08:34
|1.43784
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|290728
|2010.01.18 08:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43745
|0.00000
|1.43725
|2010.01.18 09:01
|1.43735
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|290729
|2010.01.18 08:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43753
|0.00000
|1.43773
|2010.01.18 10:05
|1.43773
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|290735
|2010.01.18 08:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43755
|0.00000
|1.43775
|2010.01.18 10:05
|1.43775
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|290736
|2010.01.18 09:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43761
|0.00000
|1.43781
|2010.01.18 10:05
|1.43781
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|290739
|2010.01.18 09:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43763
|0.00000
|1.43783
|2010.01.18 10:05
|1.43783
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|290813
|2010.01.18 09:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43728
|0.00000
|1.43748
|2010.01.18 09:37
|1.43748
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|290814
|2010.01.18 09:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43730
|0.00000
|1.43750
|2010.01.18 09:37
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|290817
|2010.01.18 09:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43732
|0.00000
|1.43752
|2010.01.18 09:37
|1.43752
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|290819
|2010.01.18 09:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43734
|0.00000
|1.43754
|2010.01.18 09:37
|1.43754
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|290824
|2010.01.18 09:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43736
|0.00000
|1.43756
|2010.01.18 09:38
|1.43756
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|290827
|2010.01.18 09:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43738
|0.00000
|1.43758
|2010.01.18 09:38
|1.43758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|290830
|2010.01.18 09:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43735
|0.00000
|1.43755
|2010.01.18 09:38
|1.43755
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291246
|2010.01.18 09:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43762
|0.00000
|1.43742
|2010.01.18 09:43
|1.43742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291247
|2010.01.18 09:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43764
|0.00000
|1.43744
|2010.01.18 09:43
|1.43744
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291248
|2010.01.18 09:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43765
|0.00000
|1.43745
|2010.01.18 09:43
|1.43745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291251
|2010.01.18 09:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43761
|0.00000
|1.43741
|2010.01.18 09:43
|1.43741
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291252
|2010.01.18 09:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43760
|0.00000
|1.43740
|2010.01.18 09:43
|1.43740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291256
|2010.01.18 09:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43748
|0.00000
|1.43728
|2010.01.18 09:44
|1.43728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291258
|2010.01.18 09:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43745
|0.00000
|1.43725
|2010.01.18 09:44
|1.43725
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291278
|2010.01.18 09:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43722
|0.00000
|1.43702
|2010.01.18 09:45
|1.43702
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291283
|2010.01.18 09:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43718
|0.00000
|1.43698
|2010.01.18 09:45
|1.43698
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291326
|2010.01.18 09:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43716
|0.00000
|1.43736
|2010.01.18 09:55
|1.43736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291327
|2010.01.18 09:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43718
|0.00000
|1.43738
|2010.01.18 09:55
|1.43738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291328
|2010.01.18 09:47
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43720
|0.00000
|1.43740
|2010.01.18 09:55
|1.43740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291330
|2010.01.18 09:48
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43721
|0.00000
|1.43701
|2010.01.18 09:50
|1.43701
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291361
|2010.01.18 09:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43727
|0.00000
|1.43747
|2010.01.18 09:57
|1.43747
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291363
|2010.01.18 09:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43728
|0.00000
|1.43748
|2010.01.18 09:57
|1.43748
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291364
|2010.01.18 09:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43725
|0.00000
|1.43745
|2010.01.18 09:55
|1.43745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291365
|2010.01.18 09:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43717
|0.00000
|1.43737
|2010.01.18 09:55
|1.43737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291380
|2010.01.18 09:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43737
|0.00000
|1.43717
|2010.01.18 11:31
|1.43732
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|291404
|2010.01.18 09:58
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43748
|0.00000
|1.43728
|2010.01.18 11:09
|1.43728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291405
|2010.01.18 09:58
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43753
|0.00000
|1.43733
|2010.01.18 11:09
|1.43733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291436
|2010.01.18 10:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43757
|0.00000
|1.43737
|2010.01.18 11:09
|1.43737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291438
|2010.01.18 10:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43759
|0.00000
|1.43739
|2010.01.18 11:09
|1.43739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291439
|2010.01.18 10:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43760
|0.00000
|1.43740
|2010.01.18 11:09
|1.43740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291443
|2010.01.18 10:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43759
|0.00000
|1.43739
|2010.01.18 11:09
|1.43739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291526
|2010.01.18 10:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43799
|0.00000
|1.43779
|2010.01.18 10:56
|1.43779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291528
|2010.01.18 10:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43801
|0.00000
|1.43781
|2010.01.18 10:56
|1.43781
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291530
|2010.01.18 10:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43806
|0.00000
|1.43786
|2010.01.18 10:56
|1.43786
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291598
|2010.01.18 10:09
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43856
|1.43850
|1.43836
|2010.01.18 10:12
|1.43836
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291718
|2010.01.18 10:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43832
|1.43822
|1.43812
|2010.01.18 10:17
|1.43812
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|291736
|2010.01.18 10:17
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43798
|1.43797
|1.43778
|2010.01.18 10:56
|1.43778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292055
|2010.01.18 10:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43777
|0.00000
|1.43797
|2010.01.18 11:55
|1.43797
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292061
|2010.01.18 10:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43778
|0.00000
|1.43798
|2010.01.18 11:55
|1.43798
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292062
|2010.01.18 10:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43777
|0.00000
|1.43797
|2010.01.18 11:55
|1.43797
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292067
|2010.01.18 10:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43781
|0.00000
|1.43801
|2010.01.18 11:55
|1.43801
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292216
|2010.01.18 11:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43730
|0.00000
|1.43750
|2010.01.18 11:13
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292217
|2010.01.18 11:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43728
|0.00000
|1.43748
|2010.01.18 11:11
|1.43748
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292218
|2010.01.18 11:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43735
|0.00000
|1.43755
|2010.01.18 11:13
|1.43755
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292220
|2010.01.18 11:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43736
|0.00000
|1.43756
|2010.01.18 11:13
|1.43756
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292222
|2010.01.18 11:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43737
|0.00000
|1.43757
|2010.01.18 11:13
|1.43757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292225
|2010.01.18 11:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43735
|0.00000
|1.43755
|2010.01.18 11:13
|1.43755
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292246
|2010.01.18 11:11
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43759
|0.00000
|1.43779
|2010.01.18 11:54
|1.43779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292263
|2010.01.18 11:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43774
|0.00000
|1.43794
|2010.01.18 11:55
|1.43794
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292265
|2010.01.18 11:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43774
|0.00000
|1.43794
|2010.01.18 11:55
|1.43794
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292266
|2010.01.18 11:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43774
|0.00000
|1.43794
|2010.01.18 11:55
|1.43794
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292269
|2010.01.18 11:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43773
|0.00000
|1.43793
|2010.01.18 11:55
|1.43793
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292270
|2010.01.18 11:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43773
|0.00000
|1.43793
|2010.01.18 11:55
|1.43793
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292508
|2010.01.18 11:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43736
|0.00000
|1.43756
|2010.01.18 11:53
|1.43756
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292870
|2010.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43811
|0.00000
|1.43791
|2010.01.18 12:00
|1.43791
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292871
|2010.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43798
|0.00000
|1.43778
|2010.01.18 12:01
|1.43778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292872
|2010.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43796
|0.00000
|1.43776
|2010.01.18 12:01
|1.43776
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292875
|2010.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43797
|0.00000
|1.43777
|2010.01.18 12:01
|1.43777
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292877
|2010.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43797
|0.00000
|1.43777
|2010.01.18 12:01
|1.43777
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292880
|2010.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43795
|0.00000
|1.43775
|2010.01.18 12:01
|1.43775
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292881
|2010.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43795
|0.00000
|1.43775
|2010.01.18 12:01
|1.43775
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292887
|2010.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43792
|0.00000
|1.43772
|2010.01.18 12:01
|1.43772
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292888
|2010.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43785
|0.00000
|1.43765
|2010.01.18 12:03
|1.43765
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292891
|2010.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43781
|0.00000
|1.43761
|2010.01.18 12:03
|1.43761
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292892
|2010.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43779
|0.00000
|1.43759
|2010.01.18 12:03
|1.43759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292896
|2010.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43776
|0.00000
|1.43756
|2010.01.18 12:03
|1.43756
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292909
|2010.01.18 12:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43760
|0.00000
|1.43740
|2010.01.18 12:14
|1.43748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|292912
|2010.01.18 12:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43758
|0.00000
|1.43738
|2010.01.18 12:13
|1.43749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|292916
|2010.01.18 12:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43758
|0.00000
|1.43738
|2010.01.18 12:14
|1.43748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|292920
|2010.01.18 12:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43761
|0.00000
|1.43741
|2010.01.18 12:13
|1.43748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|292965
|2010.01.18 12:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43764
|0.00000
|1.43784
|2010.01.18 12:22
|1.43784
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292973
|2010.01.18 12:07
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43762
|0.00000
|1.43782
|2010.01.18 12:22
|1.43782
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292977
|2010.01.18 12:07
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43762
|0.00000
|1.43782
|2010.01.18 12:22
|1.43782
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292984
|2010.01.18 12:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43754
|0.00000
|1.43774
|2010.01.18 12:18
|1.43774
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292986
|2010.01.18 12:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43753
|0.00000
|1.43773
|2010.01.18 12:18
|1.43773
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292987
|2010.01.18 12:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43754
|0.00000
|1.43774
|2010.01.18 12:18
|1.43774
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|292989
|2010.01.18 12:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43756
|0.00000
|1.43776
|2010.01.18 12:18
|1.43776
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293052
|2010.01.18 12:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43748
|0.00000
|1.43768
|2010.01.18 12:18
|1.43768
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293057
|2010.01.18 12:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43747
|0.00000
|1.43767
|2010.01.18 12:18
|1.43767
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293065
|2010.01.18 12:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43749
|0.00000
|1.43769
|2010.01.18 12:18
|1.43769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293066
|2010.01.18 12:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43751
|0.00000
|1.43771
|2010.01.18 12:18
|1.43771
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293098
|2010.01.18 12:18
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43769
|0.00000
|1.43749
|2010.01.18 12:55
|1.43754
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|293101
|2010.01.18 12:18
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43771
|0.00000
|1.43751
|2010.01.18 12:55
|1.43753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|293105
|2010.01.18 12:18
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43775
|0.00000
|1.43755
|2010.01.18 12:54
|1.43755
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293111
|2010.01.18 12:18
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43779
|0.00000
|1.43759
|2010.01.18 12:53
|1.43759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293113
|2010.01.18 12:18
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43779
|0.00000
|1.43759
|2010.01.18 12:53
|1.43759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293114
|2010.01.18 12:18
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43780
|0.00000
|1.43760
|2010.01.18 12:53
|1.43760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293119
|2010.01.18 12:19
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43781
|0.00000
|1.43761
|2010.01.18 12:53
|1.43761
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293121
|2010.01.18 12:19
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43779
|0.00000
|1.43759
|2010.01.18 12:53
|1.43759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293147
|2010.01.18 12:22
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43798
|0.00000
|1.43778
|2010.01.18 12:42
|1.43778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293148
|2010.01.18 12:22
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43809
|0.00000
|1.43789
|2010.01.18 12:26
|1.43789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293151
|2010.01.18 12:22
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43808
|1.43806
|1.43788
|2010.01.18 12:25
|1.43806
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|293187
|2010.01.18 12:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43799
|0.00000
|1.43779
|2010.01.18 12:42
|1.43779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293204
|2010.01.18 12:29
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43828
|1.43818
|1.43808
|2010.01.18 12:36
|1.43818
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|293250
|2010.01.18 12:36
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43810
|1.43800
|1.43790
|2010.01.18 12:41
|1.43790
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293271
|2010.01.18 12:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43783
|0.00000
|1.43803
|2010.01.18 14:32
|1.43803
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293278
|2010.01.18 12:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43778
|0.00000
|1.43798
|2010.01.18 14:32
|1.43798
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293279
|2010.01.18 12:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43776
|0.00000
|1.43796
|2010.01.18 14:32
|1.43796
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293355
|2010.01.18 12:53
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43756
|0.00000
|1.43776
|2010.01.18 14:00
|1.43776
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293356
|2010.01.18 12:53
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43755
|0.00000
|1.43775
|2010.01.18 14:00
|1.43775
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293358
|2010.01.18 12:53
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43755
|0.00000
|1.43775
|2010.01.18 14:00
|1.43775
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293360
|2010.01.18 12:54
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43754
|0.00000
|1.43774
|2010.01.18 14:00
|1.43774
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293361
|2010.01.18 12:54
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43755
|0.00000
|1.43775
|2010.01.18 14:00
|1.43775
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293368
|2010.01.18 12:54
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43754
|0.00000
|1.43774
|2010.01.18 14:00
|1.43774
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293372
|2010.01.18 12:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43757
|0.00000
|1.43777
|2010.01.18 14:00
|1.43777
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|293382
|2010.01.18 12:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43762
|0.00000
|1.43782
|2010.01.18 14:01
|1.43782
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294232
|2010.01.18 14:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43756
|0.00000
|1.43736
|2010.01.18 14:20
|1.43736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294233
|2010.01.18 14:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43757
|0.00000
|1.43737
|2010.01.18 14:20
|1.43737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294234
|2010.01.18 14:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43758
|0.00000
|1.43738
|2010.01.18 14:20
|1.43738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294241
|2010.01.18 14:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43764
|0.00000
|1.43744
|2010.01.18 14:19
|1.43744
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294242
|2010.01.18 14:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43765
|0.00000
|1.43745
|2010.01.18 14:19
|1.43745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294246
|2010.01.18 14:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43757
|0.00000
|1.43737
|2010.01.18 14:20
|1.43737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294253
|2010.01.18 14:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43756
|0.00000
|1.43736
|2010.01.18 14:20
|1.43736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294260
|2010.01.18 14:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43757
|1.43755
|1.43737
|2010.01.18 14:20
|1.43737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294434
|2010.01.18 14:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43762
|0.00000
|1.43782
|2010.01.18 14:25
|1.43782
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294436
|2010.01.18 14:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43760
|0.00000
|1.43780
|2010.01.18 14:25
|1.43780
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294441
|2010.01.18 14:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43762
|0.00000
|1.43782
|2010.01.18 14:25
|1.43782
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294446
|2010.01.18 14:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43765
|0.00000
|1.43785
|2010.01.18 14:26
|1.43785
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294453
|2010.01.18 14:24
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43756
|0.00000
|1.43736
|2010.01.19 09:39
|1.43738
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|294454
|2010.01.18 14:24
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43763
|0.00000
|1.43743
|2010.01.19 09:38
|1.43743
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294461
|2010.01.18 14:24
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43764
|0.00000
|1.43744
|2010.01.19 09:38
|1.43744
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294464
|2010.01.18 14:24
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43769
|0.00000
|1.43749
|2010.01.19 09:38
|1.43749
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294491
|2010.01.18 14:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43781
|0.00000
|1.43761
|2010.01.19 09:38
|1.43761
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294494
|2010.01.18 14:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43781
|0.00000
|1.43761
|2010.01.19 09:38
|1.43761
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294495
|2010.01.18 14:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43778
|0.00000
|1.43758
|2010.01.19 09:38
|1.43758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294508
|2010.01.18 14:26
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43792
|0.00000
|1.43772
|2010.01.19 09:37
|1.43772
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294565
|2010.01.18 14:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43807
|0.00000
|1.43787
|2010.01.19 09:37
|1.43787
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294569
|2010.01.18 14:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43812
|0.00000
|1.43792
|2010.01.19 09:37
|1.43792
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|294571
|2010.01.18 14:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43818
|1.43809
|1.43798
|2010.01.18 16:14
|1.43809
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|295724
|2010.01.18 16:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43809
|0.00000
|1.43829
|2010.01.18 16:17
|1.43829
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|295777
|2010.01.18 16:17
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43844
|0.00000
|1.43864
|2010.01.18 16:53
|1.43864
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|296044
|2010.01.18 16:53
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43865
|0.00000
|1.43845
|2010.01.18 20:46
|1.43845
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|298551
|2010.01.19 00:07
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.44030
|1.44022
|1.44010
|2010.01.19 00:24
|1.44010
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|298734
|2010.01.19 00:24
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.44006
|0.00000
|1.44026
|2010.01.19 00:27
|1.44026
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|298763
|2010.01.19 00:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.44040
|0.00000
|1.44060
|2010.01.19 01:10
|1.44060
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|299410
|2010.01.19 01:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.44063
|0.00000
|1.44043
|2010.01.19 01:36
|1.44043
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|301163
|2010.01.19 04:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43957
|0.00000
|1.43977
|2010.01.19 04:37
|1.43977
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|301216
|2010.01.19 04:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43987
|1.43986
|1.43967
|2010.01.19 04:39
|1.43967
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|301238
|2010.01.19 04:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.43948
|1.43941
|1.43928
|2010.01.19 05:00
|1.43928
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|301367
|2010.01.19 05:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43925
|0.00000
|1.43945
|2010.01.19 05:00
|1.43945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|301376
|2010.01.19 05:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43961
|0.00000
|1.43981
|2010.01.19 06:15
|1.43981
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|301631
|2010.01.19 05:25
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.43878
|1.43900
|0.00000
|2010.01.19 05:30
|1.43915
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|301678
|2010.01.19 05:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.43915
|0.00000
|1.43792
|2010.01.19 09:18
|1.43909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|302024
|2010.01.19 06:07
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.43942
|0.00000
|0.00000
|2010.01.19 07:02
|1.43939
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|305138
|2010.01.19 09:14
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.43961
|0.00000
|1.43991
|2010.01.19 10:00
|1.43476
|0.00
|0.00
|0.00
|-485.00
|305644
|2010.01.19 09:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43760
|0.00000
|1.43780
|2010.01.19 10:00
|1.43457
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.30
|305646
|2010.01.19 09:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43765
|0.00000
|1.43785
|2010.01.19 10:00
|1.43457
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.80
|305647
|2010.01.19 09:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43768
|0.00000
|1.43788
|2010.01.19 10:00
|1.43457
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.10
|305678
|2010.01.19 09:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43757
|0.00000
|1.43777
|2010.01.19 10:00
|1.43457
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|305686
|2010.01.19 09:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43738
|0.00000
|1.43758
|2010.01.19 10:00
|1.43418
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|305688
|2010.01.19 09:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43743
|0.00000
|1.43763
|2010.01.19 10:00
|1.43457
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.60
|305690
|2010.01.19 09:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43740
|0.00000
|1.43760
|2010.01.19 10:00
|1.43439
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.10
|305697
|2010.01.19 09:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43751
|0.00000
|1.43771
|2010.01.19 10:00
|1.43457
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.40
|305704
|2010.01.19 09:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43758
|0.00000
|1.43778
|2010.01.19 10:00
|1.43457
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.10
|305724
|2010.01.19 09:40
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.43743
|0.00000
|1.43763
|2010.01.19 10:00
|1.43449
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.40
|305727
|2010.01.19 09:40
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.43752
|0.00000
|1.43961
|2010.01.19 10:00
|1.43476
|0.00
|0.00
|0.00
|-276.00
|310138
|2010.01.19 14:14
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.42763
|0.00000
|0.00000
|2010.01.19 14:25
|1.42822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|310262
|2010.01.19 14:26
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.42839
|0.00000
|0.00000
|2010.01.19 15:58
|1.42793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|311729
|2010.01.19 15:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.42791
|0.00000
|0.00000
|2010.01.19 16:01
|1.42844
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|311799
|2010.01.19 16:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.42843
|0.00000
|1.42943
|2010.01.19 19:06
|1.42943
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|326147
|2010.01.20 13:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.41331
|0.00000
|1.41321
|2010.01.20 14:10
|1.41321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|329057
|2010.01.20 17:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.41008
|0.00000
|0.00000
|2010.01.20 17:42
|1.41032
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|329131
|2010.01.20 17:43
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.41031
|0.00000
|0.00000
|2010.01.20 17:46
|1.41051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|329141
|2010.01.20 17:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.41051
|0.00000
|0.00000
|2010.01.20 18:11
|1.41050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|329183
|2010.01.20 17:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.41072
|0.00000
|0.00000
|2010.01.20 18:12
|1.41053
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|329345
|2010.01.20 18:12
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.41053
|0.00000
|0.00000
|2010.01.20 18:27
|1.41064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|329408
|2010.01.20 18:27
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.41066
|0.00000
|0.00000
|2010.01.20 18:45
|1.41055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|329461
|2010.01.20 18:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.41059
|0.00000
|1.41133
|2010.01.21 00:12
|1.41133
|0.00
|0.00
|0.07
|0.74
|332424
|2010.01.21 03:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.40924
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 04:00
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|332484
|2010.01.21 04:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.40958
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 04:48
|1.40918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|332768
|2010.01.21 04:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.40937
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 04:58
|1.40955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|332787
|2010.01.21 04:58
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.40956
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 05:07
|1.40918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|332837
|2010.01.21 05:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.40929
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 05:09
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|332848
|2010.01.21 05:09
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.40940
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 05:20
|1.40930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|332907
|2010.01.21 05:21
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.40927
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 05:39
|1.40931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|332951
|2010.01.21 05:37
|balance
|D-BONUS-USD-17026
|24.62
|332952
|2010.01.21 05:37
|balance
|D-MB-USD-17023
|100.00
|332978
|2010.01.21 05:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.40963
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 05:53
|1.40962
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|332996
|2010.01.21 05:56
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.40964
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 06:08
|1.40938
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|333064
|2010.01.21 06:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40963
|0.00000
|1.40983
|2010.01.21 06:33
|1.40966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|333065
|2010.01.21 06:09
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40952
|0.00000
|1.40932
|2010.01.21 06:27
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|333066
|2010.01.21 06:09
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40952
|0.00000
|1.40932
|2010.01.21 06:27
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|333068
|2010.01.21 06:09
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40953
|0.00000
|1.40933
|2010.01.21 06:27
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|333096
|2010.01.21 06:13
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40946
|0.00000
|1.40926
|2010.01.21 06:27
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|333201
|2010.01.21 06:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40945
|0.00000
|1.40965
|2010.01.21 06:33
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|333203
|2010.01.21 06:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40950
|0.00000
|1.40970
|2010.01.21 06:33
|1.40969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|333204
|2010.01.21 06:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40953
|0.00000
|1.40973
|2010.01.21 06:34
|1.40969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|333228
|2010.01.21 06:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40965
|0.00000
|1.40945
|2010.01.21 07:38
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|333229
|2010.01.21 06:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40969
|0.00000
|1.40949
|2010.01.21 07:38
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|333233
|2010.01.21 06:34
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40971
|0.00000
|1.40951
|2010.01.21 07:38
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|333894
|2010.01.21 07:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40955
|0.00000
|1.40975
|2010.01.21 07:39
|1.40975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|333895
|2010.01.21 07:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40954
|0.00000
|1.40974
|2010.01.21 07:39
|1.40974
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|333902
|2010.01.21 07:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40952
|0.00000
|1.40972
|2010.01.21 07:39
|1.40972
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|333916
|2010.01.21 07:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40958
|0.00000
|1.40978
|2010.01.21 07:41
|1.40978
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|333929
|2010.01.21 07:39
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40986
|0.00000
|1.41006
|2010.01.21 09:06
|1.40603
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.30
|333930
|2010.01.21 07:39
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40989
|0.00000
|1.41009
|2010.01.21 09:06
|1.40617
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.20
|333931
|2010.01.21 07:39
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40983
|0.00000
|1.41003
|2010.01.21 09:26
|1.40592
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.10
|333935
|2010.01.21 07:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40992
|0.00000
|1.41012
|2010.01.21 09:06
|1.40621
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.10
|334258
|2010.01.21 07:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.40880
|0.00000
|1.41003
|2010.01.21 08:17
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|399102
|2010.01.26 07:49
|balance
|D-BONUS-USD-18755
|251.25
|399103
|2010.01.26 07:49
|balance
|D-MB-USD-18705
|1 000.97
|399112
|2010.01.26 07:49
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40880
|0.00000
|1.40900
|2010.01.26 07:54
|1.40900
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399115
|2010.01.26 07:49
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40867
|0.00000
|1.40847
|2010.01.26 08:32
|1.40847
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399120
|2010.01.26 07:50
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40859
|0.00000
|1.40839
|2010.01.26 08:33
|1.40839
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399123
|2010.01.26 07:50
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40854
|0.00000
|1.40834
|2010.01.26 08:33
|1.40834
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399125
|2010.01.26 07:50
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40856
|0.00000
|1.40836
|2010.01.26 08:33
|1.40836
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399126
|2010.01.26 07:50
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40854
|0.00000
|1.40834
|2010.01.26 08:33
|1.40834
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399127
|2010.01.26 07:50
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40851
|0.00000
|1.40831
|2010.01.26 08:33
|1.40831
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399128
|2010.01.26 07:50
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40840
|0.00000
|1.40820
|2010.01.26 08:33
|1.40820
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399149
|2010.01.26 07:50
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40842
|0.00000
|1.40822
|2010.01.26 08:33
|1.40822
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399154
|2010.01.26 07:50
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40845
|0.00000
|1.40825
|2010.01.26 08:33
|1.40825
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399155
|2010.01.26 07:50
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40849
|0.00000
|1.40829
|2010.01.26 08:33
|1.40829
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399191
|2010.01.26 07:54
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40900
|1.40894
|1.40880
|2010.01.26 07:57
|1.40880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399249
|2010.01.26 07:57
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40875
|0.00000
|1.40855
|2010.01.26 08:32
|1.40855
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399640
|2010.01.26 08:14
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41019
|1.41015
|1.40855
|2010.01.26 08:17
|1.41015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|399920
|2010.01.26 08:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40853
|0.00000
|1.40873
|2010.01.26 08:35
|1.40873
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399935
|2010.01.26 08:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40846
|0.00000
|1.40866
|2010.01.26 08:35
|1.40866
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399955
|2010.01.26 08:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40839
|0.00000
|1.40859
|2010.01.26 08:35
|1.40859
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399957
|2010.01.26 08:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40836
|0.00000
|1.40856
|2010.01.26 08:35
|1.40856
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399965
|2010.01.26 08:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40834
|0.00000
|1.40854
|2010.01.26 08:35
|1.40854
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399966
|2010.01.26 08:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40837
|0.00000
|1.40857
|2010.01.26 08:35
|1.40857
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399983
|2010.01.26 08:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40830
|0.00000
|1.40850
|2010.01.26 08:35
|1.40850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399985
|2010.01.26 08:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40829
|0.00000
|1.40849
|2010.01.26 08:35
|1.40849
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|399992
|2010.01.26 08:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40821
|0.00000
|1.40841
|2010.01.26 08:35
|1.40841
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400000
|2010.01.26 08:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40816
|0.00000
|1.40836
|2010.01.26 08:35
|1.40836
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400005
|2010.01.26 08:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40817
|0.00000
|1.40837
|2010.01.26 08:35
|1.40837
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400111
|2010.01.26 08:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40847
|0.00000
|1.40867
|2010.01.26 08:35
|1.40867
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400113
|2010.01.26 08:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40858
|0.00000
|1.40878
|2010.01.26 08:36
|1.40878
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400144
|2010.01.26 08:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40878
|0.00000
|1.40898
|2010.01.26 08:37
|1.40898
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400147
|2010.01.26 08:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40884
|0.00000
|1.40904
|2010.01.26 08:43
|1.40904
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400154
|2010.01.26 08:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40885
|0.00000
|1.40905
|2010.01.26 08:43
|1.40905
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400168
|2010.01.26 08:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40882
|0.00000
|1.40902
|2010.01.26 08:43
|1.40902
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400173
|2010.01.26 08:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40878
|0.00000
|1.40898
|2010.01.26 08:37
|1.40898
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400176
|2010.01.26 08:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40881
|0.00000
|1.40901
|2010.01.26 08:43
|1.40901
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400182
|2010.01.26 08:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40903
|0.00000
|1.40923
|2010.01.26 08:43
|1.40923
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400185
|2010.01.26 08:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40909
|0.00000
|1.40929
|2010.01.26 08:43
|1.40929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400186
|2010.01.26 08:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40900
|0.00000
|1.40920
|2010.01.26 08:43
|1.40920
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400187
|2010.01.26 08:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40895
|0.00000
|1.40915
|2010.01.26 08:43
|1.40915
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400189
|2010.01.26 08:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40894
|0.00000
|1.40914
|2010.01.26 08:43
|1.40914
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400204
|2010.01.26 08:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40909
|0.00000
|1.40929
|2010.01.26 08:43
|1.40929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400205
|2010.01.26 08:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40899
|0.00000
|1.40919
|2010.01.26 08:43
|1.40919
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400317
|2010.01.26 08:43
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40919
|0.00000
|1.40939
|2010.01.26 08:43
|1.40939
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400332
|2010.01.26 08:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40923
|0.00000
|1.40903
|2010.01.26 09:23
|1.40903
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400337
|2010.01.26 08:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40938
|0.00000
|1.40918
|2010.01.26 09:00
|1.40918
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400344
|2010.01.26 08:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40940
|0.00000
|1.40920
|2010.01.26 09:00
|1.40920
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400348
|2010.01.26 08:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40941
|0.00000
|1.40921
|2010.01.26 09:00
|1.40921
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400349
|2010.01.26 08:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40944
|0.00000
|1.40924
|2010.01.26 09:00
|1.40924
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400356
|2010.01.26 08:44
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40945
|0.00000
|1.40925
|2010.01.26 09:00
|1.40925
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400360
|2010.01.26 08:44
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40948
|0.00000
|1.40928
|2010.01.26 08:47
|1.40928
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400364
|2010.01.26 08:44
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40949
|0.00000
|1.40929
|2010.01.26 08:47
|1.40929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400366
|2010.01.26 08:44
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40946
|0.00000
|1.40926
|2010.01.26 09:00
|1.40926
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400371
|2010.01.26 08:44
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40948
|0.00000
|1.40928
|2010.01.26 08:47
|1.40928
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400374
|2010.01.26 08:44
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40948
|1.40946
|1.40928
|2010.01.26 08:46
|1.40946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|400485
|2010.01.26 08:46
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40933
|0.00000
|1.40913
|2010.01.26 09:00
|1.40913
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400491
|2010.01.26 08:47
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40927
|0.00000
|1.40947
|2010.01.26 08:49
|1.40947
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400496
|2010.01.26 08:47
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40931
|0.00000
|1.40951
|2010.01.26 08:51
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400498
|2010.01.26 08:47
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40923
|0.00000
|1.40903
|2010.01.26 09:23
|1.40903
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400541
|2010.01.26 08:49
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40947
|0.00000
|1.40927
|2010.01.26 09:00
|1.40927
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400637
|2010.01.26 08:51
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40951
|0.00000
|1.40931
|2010.01.26 09:00
|1.40931
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400883
|2010.01.26 09:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40988
|0.00000
|1.41008
|2010.01.26 09:00
|1.41008
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400885
|2010.01.26 09:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40966
|0.00000
|1.40986
|2010.01.26 09:00
|1.40986
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400887
|2010.01.26 09:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40957
|0.00000
|1.40977
|2010.01.26 09:00
|1.40977
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400888
|2010.01.26 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40973
|0.00000
|1.40953
|2010.01.26 09:21
|1.40953
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400892
|2010.01.26 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40980
|0.00000
|1.40960
|2010.01.26 09:21
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400896
|2010.01.26 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41000
|0.00000
|1.40980
|2010.01.26 09:03
|1.40980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400898
|2010.01.26 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41009
|0.00000
|1.40989
|2010.01.26 09:03
|1.40989
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400902
|2010.01.26 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40997
|0.00000
|1.40977
|2010.01.26 09:05
|1.40977
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400904
|2010.01.26 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40971
|0.00000
|1.40951
|2010.01.26 09:21
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400905
|2010.01.26 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40973
|0.00000
|1.40953
|2010.01.26 09:21
|1.40953
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400921
|2010.01.26 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41044
|0.00000
|1.41024
|2010.01.26 09:03
|1.41024
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|400922
|2010.01.26 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41053
|1.41044
|1.41033
|2010.01.26 09:03
|1.41033
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|401020
|2010.01.26 09:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41019
|0.00000
|1.40999
|2010.01.26 09:03
|1.40999
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|401030
|2010.01.26 09:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41008
|0.00000
|1.40988
|2010.01.26 09:03
|1.40988
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|401035
|2010.01.26 09:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40983
|0.00000
|1.40963
|2010.01.26 09:05
|1.40963
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|401043
|2010.01.26 09:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40970
|0.00000
|1.40950
|2010.01.26 09:21
|1.40950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|401052
|2010.01.26 09:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40971
|0.00000
|1.40951
|2010.01.26 09:21
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|401059
|2010.01.26 09:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40978
|0.00000
|1.40958
|2010.01.26 09:21
|1.40958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|401103
|2010.01.26 09:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40965
|0.00000
|1.40945
|2010.01.26 09:21
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|401125
|2010.01.26 09:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40953
|0.00000
|1.40933
|2010.01.26 09:21
|1.40933
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402877
|2010.01.26 10:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.41030
|0.00000
|1.41050
|2010.01.26 17:43
|1.41050
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402880
|2010.01.26 10:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41012
|0.00000
|1.40992
|2010.01.26 10:04
|1.40992
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402881
|2010.01.26 10:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41000
|0.00000
|1.40980
|2010.01.26 10:05
|1.40980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402883
|2010.01.26 10:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40997
|0.00000
|1.40977
|2010.01.26 10:05
|1.40977
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402884
|2010.01.26 10:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40999
|0.00000
|1.40979
|2010.01.26 10:05
|1.40979
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402885
|2010.01.26 10:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40995
|0.00000
|1.40975
|2010.01.26 10:05
|1.40975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402888
|2010.01.26 10:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40991
|0.00000
|1.40971
|2010.01.26 10:05
|1.40971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402891
|2010.01.26 10:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40987
|0.00000
|1.40967
|2010.01.26 10:05
|1.40967
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402892
|2010.01.26 10:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40985
|0.00000
|1.40965
|2010.01.26 10:05
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402894
|2010.01.26 10:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40975
|0.00000
|1.40955
|2010.01.26 10:05
|1.40955
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402895
|2010.01.26 10:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40969
|0.00000
|1.40949
|2010.01.26 10:05
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402899
|2010.01.26 10:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40967
|0.00000
|1.40947
|2010.01.26 10:06
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|402904
|2010.01.26 10:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40965
|0.00000
|1.40945
|2010.01.26 10:06
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|402907
|2010.01.26 10:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40955
|0.00000
|1.40935
|2010.01.26 10:06
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|402911
|2010.01.26 10:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40950
|0.00000
|1.40930
|2010.01.26 10:06
|1.40950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|402916
|2010.01.26 10:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40949
|0.00000
|1.40929
|2010.01.26 10:08
|1.40929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402921
|2010.01.26 10:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40946
|0.00000
|1.40926
|2010.01.26 10:06
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|402940
|2010.01.26 10:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40941
|0.00000
|1.40921
|2010.01.26 10:08
|1.40921
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402943
|2010.01.26 10:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40953
|0.00000
|1.40933
|2010.01.26 10:08
|1.40933
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402944
|2010.01.26 10:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40953
|0.00000
|1.40933
|2010.01.26 10:08
|1.40933
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402945
|2010.01.26 10:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40950
|0.00000
|1.40930
|2010.01.26 10:08
|1.40930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402947
|2010.01.26 10:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40946
|0.00000
|1.40926
|2010.01.26 10:08
|1.40926
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402948
|2010.01.26 10:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40946
|0.00000
|1.40926
|2010.01.26 10:08
|1.40926
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402950
|2010.01.26 10:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40944
|0.00000
|1.40924
|2010.01.26 10:08
|1.40924
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402952
|2010.01.26 10:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40942
|0.00000
|1.40922
|2010.01.26 10:08
|1.40922
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402962
|2010.01.26 10:07
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40942
|0.00000
|1.40962
|2010.01.26 10:25
|1.40962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402970
|2010.01.26 10:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40928
|0.00000
|1.40948
|2010.01.26 10:16
|1.40948
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402976
|2010.01.26 10:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40921
|0.00000
|1.40941
|2010.01.26 10:16
|1.40941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402978
|2010.01.26 10:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40917
|0.00000
|1.40937
|2010.01.26 10:16
|1.40937
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402981
|2010.01.26 10:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40913
|0.00000
|1.40933
|2010.01.26 10:16
|1.40933
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402983
|2010.01.26 10:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40915
|0.00000
|1.40935
|2010.01.26 10:16
|1.40935
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402984
|2010.01.26 10:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40914
|0.00000
|1.40934
|2010.01.26 10:16
|1.40934
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402986
|2010.01.26 10:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40909
|0.00000
|1.40929
|2010.01.26 10:16
|1.40929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402989
|2010.01.26 10:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40904
|0.00000
|1.40924
|2010.01.26 10:16
|1.40924
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|402991
|2010.01.26 10:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40902
|0.00000
|1.40922
|2010.01.26 10:12
|1.40922
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403026
|2010.01.26 10:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40899
|1.40902
|1.40962
|2010.01.26 10:13
|1.40915
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|403159
|2010.01.26 10:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40906
|0.00000
|1.40926
|2010.01.26 10:16
|1.40926
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403189
|2010.01.26 10:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40937
|0.00000
|1.40957
|2010.01.26 10:25
|1.40957
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403288
|2010.01.26 10:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40910
|0.00000
|1.40930
|2010.01.26 10:24
|1.40930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403291
|2010.01.26 10:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40925
|0.00000
|1.40945
|2010.01.26 10:25
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403292
|2010.01.26 10:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40924
|0.00000
|1.40944
|2010.01.26 10:25
|1.40944
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403297
|2010.01.26 10:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40919
|0.00000
|1.40939
|2010.01.26 10:25
|1.40939
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403298
|2010.01.26 10:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40912
|0.00000
|1.40932
|2010.01.26 10:24
|1.40932
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403299
|2010.01.26 10:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40917
|0.00000
|1.40937
|2010.01.26 10:24
|1.40937
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403301
|2010.01.26 10:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40925
|0.00000
|1.40945
|2010.01.26 10:25
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403305
|2010.01.26 10:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40921
|0.00000
|1.40941
|2010.01.26 10:25
|1.40941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403330
|2010.01.26 10:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40938
|0.00000
|1.40918
|2010.01.26 11:06
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|403340
|2010.01.26 10:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40941
|0.00000
|1.40921
|2010.01.26 11:06
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|403346
|2010.01.26 10:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40949
|0.00000
|1.40929
|2010.01.26 11:06
|1.40943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|403352
|2010.01.26 10:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40959
|0.00000
|1.40939
|2010.01.26 11:06
|1.40946
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|403360
|2010.01.26 10:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40965
|0.00000
|1.40945
|2010.01.26 10:38
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403363
|2010.01.26 10:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40965
|0.00000
|1.40945
|2010.01.26 10:38
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403367
|2010.01.26 10:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40967
|0.00000
|1.40947
|2010.01.26 10:38
|1.40947
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403370
|2010.01.26 10:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40969
|0.00000
|1.40949
|2010.01.26 10:38
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403375
|2010.01.26 10:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40967
|0.00000
|1.40947
|2010.01.26 10:38
|1.40947
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403376
|2010.01.26 10:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40957
|0.00000
|1.40937
|2010.01.26 11:06
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|403693
|2010.01.26 10:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40948
|0.00000
|1.40968
|2010.01.26 10:40
|1.40968
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403700
|2010.01.26 10:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40942
|0.00000
|1.40962
|2010.01.26 10:40
|1.40962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403702
|2010.01.26 10:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40944
|0.00000
|1.40964
|2010.01.26 10:40
|1.40964
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403706
|2010.01.26 10:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40945
|0.00000
|1.40965
|2010.01.26 10:40
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403708
|2010.01.26 10:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40943
|0.00000
|1.40963
|2010.01.26 10:40
|1.40963
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403748
|2010.01.26 10:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40970
|0.00000
|1.40950
|2010.01.26 11:05
|1.40950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403749
|2010.01.26 10:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40970
|0.00000
|1.40950
|2010.01.26 11:05
|1.40950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403764
|2010.01.26 10:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40971
|0.00000
|1.40951
|2010.01.26 11:05
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403766
|2010.01.26 10:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40974
|0.00000
|1.40954
|2010.01.26 10:58
|1.40954
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|403769
|2010.01.26 10:42
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40977
|0.00000
|1.40957
|2010.01.26 10:58
|1.40957
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404068
|2010.01.26 10:58
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40956
|0.00000
|1.40976
|2010.01.26 10:58
|1.40976
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404073
|2010.01.26 10:58
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40953
|0.00000
|1.40973
|2010.01.26 10:58
|1.40973
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404088
|2010.01.26 10:58
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40975
|0.00000
|1.40955
|2010.01.26 11:05
|1.40955
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404091
|2010.01.26 10:58
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40979
|1.40977
|1.40959
|2010.01.26 11:05
|1.40959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404229
|2010.01.26 11:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40959
|0.00000
|1.40979
|2010.01.26 17:30
|1.40979
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404235
|2010.01.26 11:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40951
|0.00000
|1.40971
|2010.01.26 11:07
|1.40971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404238
|2010.01.26 11:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40944
|0.00000
|1.40964
|2010.01.26 11:07
|1.40964
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404239
|2010.01.26 11:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40942
|0.00000
|1.40962
|2010.01.26 11:07
|1.40962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404240
|2010.01.26 11:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40940
|0.00000
|1.40960
|2010.01.26 11:07
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404267
|2010.01.26 11:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40945
|0.00000
|1.40965
|2010.01.26 11:07
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404278
|2010.01.26 11:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40948
|0.00000
|1.40968
|2010.01.26 11:07
|1.40968
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404280
|2010.01.26 11:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40951
|0.00000
|1.40971
|2010.01.26 11:07
|1.40971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404282
|2010.01.26 11:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40949
|0.00000
|1.40969
|2010.01.26 11:07
|1.40969
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404286
|2010.01.26 11:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40949
|0.00000
|1.40969
|2010.01.26 11:07
|1.40969
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404300
|2010.01.26 11:07
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40977
|0.00000
|1.40997
|2010.01.26 17:38
|1.40997
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404303
|2010.01.26 11:07
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40983
|0.00000
|1.41003
|2010.01.26 17:38
|1.41003
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404305
|2010.01.26 11:07
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40982
|0.00000
|1.41002
|2010.01.26 17:38
|1.41002
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404306
|2010.01.26 11:07
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40984
|0.00000
|1.41004
|2010.01.26 17:38
|1.41004
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404315
|2010.01.26 11:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40976
|0.00000
|1.40996
|2010.01.26 17:38
|1.40996
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404322
|2010.01.26 11:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40972
|0.00000
|1.40992
|2010.01.26 17:38
|1.40992
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404325
|2010.01.26 11:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40972
|0.00000
|1.40992
|2010.01.26 17:38
|1.40992
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404327
|2010.01.26 11:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40975
|0.00000
|1.40995
|2010.01.26 17:38
|1.40995
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404333
|2010.01.26 11:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40974
|0.00000
|1.40994
|2010.01.26 17:38
|1.40994
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|404408
|2010.01.26 11:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40953
|1.40963
|1.41003
|2010.01.26 17:31
|1.40963
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|418967
|2010.01.26 17:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40957
|0.00000
|1.40937
|2010.01.26 17:33
|1.40937
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|418989
|2010.01.26 17:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40928
|0.00000
|1.40948
|2010.01.26 17:34
|1.40948
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419077
|2010.01.26 17:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40956
|0.00000
|1.40976
|2010.01.26 17:38
|1.40976
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419122
|2010.01.26 17:38
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40976
|0.00000
|1.40956
|2010.01.26 18:02
|1.40956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419131
|2010.01.26 17:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41007
|0.00000
|1.40987
|2010.01.26 17:39
|1.40987
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419134
|2010.01.26 17:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41011
|0.00000
|1.40991
|2010.01.26 17:39
|1.40991
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419139
|2010.01.26 17:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41005
|0.00000
|1.40985
|2010.01.26 17:39
|1.40985
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419140
|2010.01.26 17:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40991
|0.00000
|1.40971
|2010.01.26 17:50
|1.40971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419141
|2010.01.26 17:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40984
|0.00000
|1.40964
|2010.01.26 17:52
|1.40964
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419144
|2010.01.26 17:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40984
|0.00000
|1.40964
|2010.01.26 17:52
|1.40964
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419146
|2010.01.26 17:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40987
|0.00000
|1.40967
|2010.01.26 17:52
|1.40967
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419147
|2010.01.26 17:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40978
|0.00000
|1.40958
|2010.01.26 18:02
|1.40958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419149
|2010.01.26 17:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40979
|0.00000
|1.40959
|2010.01.26 18:02
|1.40959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419153
|2010.01.26 17:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40974
|0.00000
|1.40954
|2010.01.26 18:02
|1.40954
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419154
|2010.01.26 17:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40975
|0.00000
|1.40955
|2010.01.26 18:02
|1.40955
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419157
|2010.01.26 17:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40980
|0.00000
|1.40960
|2010.01.26 18:02
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419226
|2010.01.26 17:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41050
|1.41047
|1.41030
|2010.01.26 17:45
|1.41030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419283
|2010.01.26 17:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41019
|0.00000
|1.40999
|2010.01.26 17:49
|1.40999
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419304
|2010.01.26 17:49
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40982
|0.00000
|1.40962
|2010.01.26 17:52
|1.40962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419314
|2010.01.26 17:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40971
|0.00000
|1.40991
|2010.01.26 17:57
|1.40991
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419356
|2010.01.26 17:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40965
|0.00000
|1.40985
|2010.01.26 17:56
|1.40985
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419360
|2010.01.26 17:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40964
|0.00000
|1.40984
|2010.01.26 17:56
|1.40984
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419361
|2010.01.26 17:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40966
|0.00000
|1.40986
|2010.01.26 17:56
|1.40986
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419362
|2010.01.26 17:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40967
|0.00000
|1.40987
|2010.01.26 17:56
|1.40987
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419379
|2010.01.26 17:57
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40992
|0.00000
|1.40972
|2010.01.26 18:01
|1.40972
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419382
|2010.01.26 17:57
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40996
|0.00000
|1.40976
|2010.01.26 18:01
|1.40976
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419389
|2010.01.26 17:58
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41011
|0.00000
|1.40991
|2010.01.26 18:00
|1.40991
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419390
|2010.01.26 17:58
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41015
|0.00000
|1.40995
|2010.01.26 18:00
|1.40995
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419391
|2010.01.26 17:58
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41013
|1.41011
|1.40993
|2010.01.26 18:00
|1.40993
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419406
|2010.01.26 18:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40994
|0.00000
|1.41014
|2010.01.28 01:45
|1.39641
|0.00
|0.00
|0.86
|-135.30
|419410
|2010.01.26 18:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40985
|0.00000
|1.41005
|2010.01.28 01:45
|1.39641
|0.00
|0.00
|0.86
|-134.40
|419413
|2010.01.26 18:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40984
|0.00000
|1.41004
|2010.01.26 19:01
|1.41004
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419420
|2010.01.26 18:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40970
|0.00000
|1.40990
|2010.01.26 19:00
|1.40990
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419423
|2010.01.26 18:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40973
|0.00000
|1.40993
|2010.01.26 19:00
|1.40993
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419433
|2010.01.26 18:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40959
|0.00000
|1.40979
|2010.01.26 19:00
|1.40979
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419436
|2010.01.26 18:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40948
|0.00000
|1.40968
|2010.01.26 19:00
|1.40968
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419442
|2010.01.26 18:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40949
|0.00000
|1.40969
|2010.01.26 19:00
|1.40969
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419444
|2010.01.26 18:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40949
|0.00000
|1.40969
|2010.01.26 19:00
|1.40969
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419446
|2010.01.26 18:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40951
|0.00000
|1.40971
|2010.01.26 19:00
|1.40971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|419450
|2010.01.26 18:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40951
|0.00000
|1.40971
|2010.01.26 19:00
|1.40971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420113
|2010.01.26 19:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40975
|0.00000
|1.40955
|2010.01.26 19:14
|1.40955
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420115
|2010.01.26 19:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40989
|0.00000
|1.40969
|2010.01.26 19:11
|1.40969
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420119
|2010.01.26 19:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40992
|0.00000
|1.40972
|2010.01.26 19:11
|1.40972
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420121
|2010.01.26 19:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40994
|0.00000
|1.40974
|2010.01.26 19:11
|1.40974
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420123
|2010.01.26 19:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40988
|0.00000
|1.40968
|2010.01.26 19:11
|1.40968
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420124
|2010.01.26 19:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40990
|0.00000
|1.40970
|2010.01.26 19:11
|1.40970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420125
|2010.01.26 19:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40999
|0.00000
|1.40979
|2010.01.26 19:05
|1.40979
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420127
|2010.01.26 19:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41002
|0.00000
|1.40982
|2010.01.26 19:04
|1.40982
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420131
|2010.01.26 19:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.41004
|1.41001
|1.40984
|2010.01.26 19:03
|1.41001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|420475
|2010.01.26 19:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40992
|1.40990
|1.40972
|2010.01.26 19:06
|1.40990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|420508
|2010.01.26 19:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40968
|0.00000
|1.40948
|2010.01.26 19:14
|1.40948
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420514
|2010.01.26 19:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40967
|0.00000
|1.40947
|2010.01.26 19:14
|1.40947
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420531
|2010.01.26 19:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40974
|0.00000
|1.40954
|2010.01.26 19:14
|1.40954
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420572
|2010.01.26 19:11
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40960
|0.00000
|1.40940
|2010.01.26 19:14
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420577
|2010.01.26 19:11
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40960
|0.00000
|1.40940
|2010.01.26 19:14
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420580
|2010.01.26 19:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40956
|0.00000
|1.40976
|2010.01.28 01:45
|1.39633
|0.00
|0.00
|0.86
|-132.30
|420581
|2010.01.26 19:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40957
|0.00000
|1.40977
|2010.01.28 01:45
|1.39633
|0.00
|0.00
|0.86
|-132.40
|420582
|2010.01.26 19:12
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40954
|0.00000
|1.40934
|2010.01.26 19:14
|1.40934
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|420620
|2010.01.26 19:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40950
|0.00000
|1.40970
|2010.01.28 01:45
|1.39633
|0.00
|0.00
|0.86
|-131.70
|420621
|2010.01.26 19:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40937
|0.00000
|1.40957
|2010.01.27 02:03
|1.40957
|0.00
|0.00
|0.22
|2.00
|420623
|2010.01.26 19:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40935
|0.00000
|1.40955
|2010.01.27 02:02
|1.40955
|0.00
|0.00
|0.22
|2.00
|420627
|2010.01.26 19:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40927
|0.00000
|1.40947
|2010.01.27 02:02
|1.40947
|0.00
|0.00
|0.22
|2.00
|420628
|2010.01.26 19:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40929
|0.00000
|1.40949
|2010.01.27 02:02
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.22
|2.00
|420630
|2010.01.26 19:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40929
|0.00000
|1.40949
|2010.01.27 02:02
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.22
|2.00
|420663
|2010.01.26 19:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40929
|0.00000
|1.40949
|2010.01.27 02:02
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.22
|2.00
|427590
|2010.01.27 02:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40947
|0.00000
|1.40927
|2010.01.27 02:05
|1.40927
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|427597
|2010.01.27 02:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40953
|0.00000
|1.40933
|2010.01.27 02:05
|1.40923
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|427604
|2010.01.27 02:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40955
|0.00000
|1.40935
|2010.01.27 02:05
|1.40923
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|427607
|2010.01.27 02:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40956
|0.00000
|1.40936
|2010.01.27 02:05
|1.40923
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|427609
|2010.01.27 02:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40954
|0.00000
|1.40934
|2010.01.27 02:05
|1.40923
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|427617
|2010.01.27 02:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40957
|1.40948
|1.40937
|2010.01.27 02:05
|1.40937
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|427634
|2010.01.27 02:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40925
|0.00000
|1.40905
|2010.01.27 02:09
|1.40905
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|427640
|2010.01.27 02:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40923
|0.00000
|1.40903
|2010.01.27 02:09
|1.40903
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|427642
|2010.01.27 02:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40913
|0.00000
|1.40893
|2010.01.27 02:10
|1.40893
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|427643
|2010.01.27 02:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40912
|0.00000
|1.40892
|2010.01.27 02:10
|1.40892
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|427645
|2010.01.27 02:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40911
|0.00000
|1.40891
|2010.01.27 02:10
|1.40891
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|427648
|2010.01.27 02:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40915
|0.00000
|1.40895
|2010.01.27 02:10
|1.40895
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|427690
|2010.01.27 02:09
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40892
|0.00000
|1.40872
|2010.01.27 02:11
|1.40872
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|427693
|2010.01.27 02:09
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.40889
|0.00000
|1.40869
|2010.01.27 02:11
|1.40869
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|427716
|2010.01.27 02:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40892
|0.00000
|1.40912
|2010.01.28 01:45
|1.39633
|0.00
|0.00
|0.64
|-125.90
|427720
|2010.01.27 02:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40883
|0.00000
|1.40903
|2010.01.28 01:45
|1.39633
|0.00
|0.00
|0.64
|-125.00
|427721
|2010.01.27 02:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40878
|0.00000
|1.40898
|2010.01.28 01:45
|1.39630
|0.00
|0.00
|0.64
|-124.80
|427729
|2010.01.27 02:11
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40870
|0.00000
|1.40890
|2010.01.28 01:45
|1.39627
|0.00
|0.00
|0.64
|-124.30
|427732
|2010.01.27 02:11
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40866
|0.00000
|1.40886
|2010.01.28 01:45
|1.39618
|0.00
|0.00
|0.64
|-124.80
|427737
|2010.01.27 02:11
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40864
|0.00000
|1.40884
|2010.01.28 01:45
|1.39618
|0.00
|0.00
|0.64
|-124.60
|431241
|2010.01.27 04:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40760
|0.00000
|1.41014
|2010.01.28 01:45
|1.39609
|0.00
|0.00
|0.64
|-115.10
|432015
|2010.01.27 05:28
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40675
|0.00000
|1.41010
|2010.01.28 01:45
|1.39599
|0.00
|0.00
|0.64
|-107.60
|434547
|2010.01.27 08:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.40476
|0.00000
|1.41000
|2010.01.28 01:47
|1.39569
|0.00
|0.00
|0.64
|-90.70
|0.00
|0.00
|11.45
|-2 015.87
|Closed P/L:
|-2 004.42
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 004.32
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-2 004.42
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|-0.10
|Equity:
|-0.10
|Free Margin:
|-0.10
|Details:
|Gross Profit:
|935.62
|Gross Loss:
|2 940.04
|Total Net Profit:
|-2 004.42
|Profit Factor:
|0.32
|Expected Payoff:
|-3.89
|Absolute Drawdown:
|501.58
|Maximal Drawdown:
|1 718.84 (100.01%)
|Relative Drawdown:
|100.01% (1 718.84)
|Total Trades:
|515
|Short Positions (won %):
|268 (97.76%)
|Long Positions (won %):
|247 (87.45%)
|Profit Trades (% of total):
|478 (92.82%)
|Loss trades (% of total):
|37 (7.18%)
|Largest
|profit trade:
|37.00
|loss trade:
|-485.00
|Average
|profit trade:
|1.96
|loss trade:
|-79.46
|Maximum
|consecutive wins ($):
|167 (363.10)
|consecutive losses ($):
|14 (-1 718.84)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|363.10 (167)
|consecutive loss (count):
|-1 718.84 (14)
|Average
|consecutive wins:
|53
|consecutive losses:
|4