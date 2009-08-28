FXDD

 

Account: 614**

Name: Andrei  ****

Currency: USD

2010 February 1, 15:28

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2083267577

2009.08.31 18:00

buy

0.15

eurusd

1.4352

1.4254

2.0000

2009.09.01 09:00

1.4357

0.00

0.00

-0.20

7.50

 

8

buy only

 

2083267592

2009.08.31 18:00

buy

0.15

eurusd

1.4350

1.4233

2.0000

2009.09.01 09:00

1.4357

0.00

0.00

-0.20

10.50

 

12

buy only

 

2083255775

2009.08.31 10:18

sell

0.07

eurusd

1.4278

1.4392

1.4251

2009.09.01 18:27

1.4251

0.00

0.00

0.00

18.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083238055

2009.08.28 18:28

buy

0.07

eurusd

1.4367

1.4248

1.4405

2009.09.01 18:27

1.4248

0.00

0.00

-0.09

-83.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083235037

2009.08.28 17:00

buy

0.07

eurusd

1.4364

1.4243

1.4406

2009.09.01 18:28

1.4243

0.00

0.00

-0.09

-84.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083323142

2009.09.02 07:38

buy

0.07

eurusd

1.4213

1.4103

1.4232

2009.09.02 09:42

1.4232

0.00

0.00

0.00

13.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083303063

2009.09.01 19:00

sell

0.03

eurusd

1.4233

1.4331

0.5000

2009.09.02 14:00

1.4224

0.00

0.00

0.00

2.70

 

8

sell only

 

2083303088

2009.09.01 19:00

sell

0.03

eurusd

1.4232

1.4354

0.5000

2009.09.02 14:00

1.4224

0.00

0.00

0.00

2.40

 

12

sell only

 

2083329129

2009.09.02 12:02

buy

0.07

eurusd

1.4220

1.4107

1.4245

2009.09.02 18:12

1.4245

0.00

0.00

0.00

17.50

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083342765

2009.09.02 20:00

buy

0.15

eurusd

1.4293

1.4194

2.0000

2009.09.03 09:00

1.4274

0.00

0.00

-0.58

-28.50

 

8

buy only

 

2083359578

2009.09.03 09:26

buy

0.07

eurusd

1.4277

1.4166

1.4298

2009.09.03 09:52

1.4298

0.00

0.00

0.00

14.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083363080

2009.09.03 12:14

buy

0.07

eurusd

1.4296

1.4182

1.4323

2009.09.03 14:26

1.4323

0.00

0.00

0.00

18.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083390964

2009.09.04 12:06

buy

0.07

eurusd

1.4276

1.4164

1.4297

2009.09.04 19:07

1.4297

0.00

0.00

0.00

14.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083409300

2009.09.04 21:00

buy

0.30

eurusd

1.4314

1.4215

2.0000

2009.09.07 09:00

1.4321

0.00

0.00

-0.39

21.00

 

8

buy only

 

2083366194

2009.09.03 15:34

buy

0.07

eurusd

1.4309

1.4188

1.4350

2009.09.07 10:07

1.4350

0.00

0.00

-0.18

28.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083430624

2009.09.07 23:43

buy

0.07

eurusd

1.4335

1.4226

1.4350

2009.09.08 09:21

1.4350

0.00

0.00

0.00

10.50

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083453473

2009.09.08 16:09

buy

0.07

eurusd

1.4485

1.4364

1.4526

2009.09.08 18:25

1.4526

0.00

0.00

0.00

28.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083464726

2009.09.08 23:52

buy

0.11

eurusd

1.4483

1.4331

1.4533

2009.09.09 00:52

1.4493

0.00

0.00

0.00

11.00

 

337733

 

 

2083455511

2009.09.08 17:00

buy

0.15

eurusd

1.4478

1.4382

2.0000

2009.09.09 09:00

1.4497

0.00

0.00

0.00

28.50

 

8

buy only

 

2083457650

2009.09.08 18:00

buy

0.15

eurusd

1.4516

1.4390

2.0000

2009.09.09 09:00

1.4497

0.00

0.00

0.00

-28.50

 

12

buy only

 

2083471337

2009.09.09 05:08

buy

0.07

eurusd

1.4496

1.4385

1.4515

2009.09.09 09:10

1.4515

0.00

0.00

0.00

13.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083457275

2009.09.08 18:45

buy

0.07

eurusd

1.4490

1.4357

1.4558

2009.09.09 15:30

1.4558

0.00

0.00

0.00

47.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083497165

2009.09.09 23:43

sell

0.11

eurusd

1.4566

1.4600

1.4516

2009.09.10 00:04

1.4555

0.00

0.00

-0.47

12.10

 

337733

 

 

2083500537

2009.09.10 00:49

sell

0.11

eurusd

1.4570

1.4644

1.4510

2009.09.10 01:27

1.4555

0.00

0.00

0.00

16.50

 

773377

 

 

2083488308

2009.09.09 17:00

buy

0.15

eurusd

1.4575

1.4480

2.0000

2009.09.10 09:00

1.4581

0.00

0.00

0.00

9.00

 

8

buy only

 

2083488317

2009.09.09 17:00

buy

0.15

eurusd

1.4575

1.4449

2.0000

2009.09.10 09:00

1.4582

0.00

0.00

0.00

10.50

 

12

buy only

 

2083507761

2009.09.10 09:46

buy

0.07

eurusd

1.4576

1.4466

1.4595

2009.09.10 15:43

1.4595

0.00

0.00

0.00

13.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083547431

2009.09.11 14:54

sell

0.07

eurusd

1.4606

1.4717

1.4585

2009.09.11 15:54

1.4585

0.00

0.00

0.00

14.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083561742

2009.09.14 02:04

sell

0.07

eurusd

1.4590

1.4710

1.4550

2009.09.14 03:15

1.4550

0.00

0.00

0.00

28.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083514004

2009.09.10 14:25

sell

0.07

eurusd

1.4535

1.4652

1.4501

2009.09.14 18:21

1.4653

0.00

0.00

-0.20

-82.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083588248

2009.09.14 22:15

buy

0.07

eurusd

1.4608

1.4496

1.4631

2009.09.14 23:11

1.4631

0.00

0.00

0.00

16.10

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083590060

2009.09.14 23:11

sell

0.11

eurusd

1.4630

1.4662

1.4580

2009.09.14 23:59

1.4620

0.00

0.00

0.00

11.00

 

337733

 

 

2083582105

2009.09.14 17:00

buy

0.15

eurusd

1.4624

1.4525

2.0000

2009.09.15 09:00

1.4628

0.00

0.00

0.00

6.00

 

8

buy only

 

2083584163

2009.09.14 18:00

buy

0.15

eurusd

1.4633

1.4507

2.0000

2009.09.15 09:00

1.4628

0.00

0.00

0.00

-7.50

 

12

buy only

 

2083629679

2009.09.16 01:49

buy

0.07

eurusd

1.4664

1.4554

1.4681

2009.09.16 03:20

1.4681

0.00

0.00

0.00

11.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083622769

2009.09.15 21:00

buy

0.15

eurusd

1.4682

1.4586

2.0000

2009.09.16 09:00

1.4679

0.00

0.00

0.00

-4.50

 

8

buy only

 

2083622795

2009.09.15 21:00

buy

0.15

eurusd

1.4682

1.4559

2.0000

2009.09.16 09:00

1.4679

0.00

0.00

0.00

-4.50

 

12

buy only

 

2083641553

2009.09.16 12:37

buy

0.07

eurusd

1.4691

1.4573

1.4727

2009.09.16 19:22

1.4727

0.00

0.00

0.00

25.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083663771

2009.09.16 23:10

sell

0.11

eurusd

1.4734

1.4766

1.4684

2009.09.16 23:37

1.4723

0.00

0.00

0.00

12.10

 

337733

 

 

2083664795

2009.09.16 23:49

buy

0.11

eurusd

1.4712

1.4640

1.4762

2009.09.17 01:36

1.4714

0.00

0.00

0.00

2.20

 

337733

 

 

2083672796

2009.09.17 08:08

buy

0.07

eurusd

1.4726

1.4618

1.4740

2009.09.17 08:47

1.4740

0.00

0.00

0.00

9.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083661407

2009.09.16 22:09

buy

0.07

eurusd

1.4711

1.4593

1.4745

2009.09.17 08:51

1.4745

0.00

0.00

0.00

23.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083661087

2009.09.16 21:00

buy

0.15

eurusd

1.4720

1.4624

2.0000

2009.09.17 09:00

1.4737

0.00

0.00

0.00

25.50

 

8

buy only

 

2083700487

2009.09.18 00:02

sell

0.11

eurusd

1.4747

1.4779

1.4697

2009.09.18 01:09

1.4740

0.00

0.00

0.00

7.70

 

337733

 

 

2083698167

2009.09.17 23:22

sell

0.07

eurusd

1.4740

1.4855

1.4711

2009.09.18 04:20

1.4711

0.00

0.00

-0.10

20.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083686720

2009.09.17 16:33

sell

0.07

eurusd

1.4704

1.4821

1.4670

2009.09.18 10:55

1.4670

0.00

0.00

-0.10

23.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083743356

2009.09.21 13:58

sell

0.07

eurusd

1.4660

1.4774

1.4634

2009.09.21 15:19

1.4634

0.00

0.00

0.00

18.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083755825

2009.09.21 22:35

buy

0.07

eurusd

1.4681

1.4570

1.4700

2009.09.22 03:39

1.4700

0.00

0.00

0.00

13.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083725273

2009.09.18 21:32

buy

0.07

eurusd

1.4711

1.4591

1.4750

2009.09.22 10:24

1.4750

0.00

0.00

0.00

27.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083723038

2009.09.18 19:00

buy

0.07

eurusd

1.4703

1.4578

1.4754

2009.09.22 10:25

1.4754

0.00

0.00

0.00

35.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083777634

2009.09.22 16:59

buy

0.07

eurusd

1.4785

1.4671

1.4812

2009.09.23 02:23

1.4812

0.00

0.00

0.00

18.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083779825

2009.09.22 17:00

buy

0.15

eurusd

1.4786

1.4696

2.0000

2009.09.23 09:00

1.4812

0.00

0.00

0.00

39.00

 

8

buy only

 

2083802842

2009.09.23 11:51

sell

0.07

eurusd

1.4796

1.4907

1.4775

2009.09.23 13:27

1.4775

0.00

0.00

0.00

14.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083783484

2009.09.22 20:56

sell

0.07

eurusd

1.4793

1.4908

1.4764

2009.09.23 16:56

1.4764

0.00

0.00

-0.10

20.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083819976

2009.09.23 23:00

buy

0.11

eurusd

1.4745

1.4713

1.4795

2009.09.24 00:45

1.4713

0.00

0.00

0.00

-35.20

 

337733

complete

 

2083822087

2009.09.24 00:19

buy

0.11

eurusd

1.4728

1.4576

1.4788

2009.09.24 03:31

1.4743

0.00

0.00

0.00

16.50

 

773377

 

 

2083844799

2009.09.24 15:11

buy

0.07

eurusd

1.4772

1.4659

1.4797

2009.09.24 15:47

1.4797

0.00

0.00

0.00

17.50

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083862416

2009.09.24 23:58

sell

0.11

eurusd

1.4666

1.4802

1.4616

2009.09.25 00:09

1.4655

0.00

0.00

-0.15

12.10

 

337733

 

 

2083880260

2009.09.25 09:42

buy

0.07

eurusd

1.4687

1.4574

1.4711

2009.09.25 13:04

1.4711

0.00

0.00

0.00

16.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083859354

2009.09.24 21:00

sell

0.03

eurusd

1.4637

1.4756

0.5000

2009.09.25 14:00

1.4696

0.00

0.00

-0.04

-17.70

 

12

sell only

 

2083883294

2009.09.25 14:14

buy

0.07

eurusd

1.4679

1.4564

1.4708

2009.09.25 17:07

1.4708

0.00

0.00

0.00

20.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083903432

2009.09.28 01:21

sell

0.07

eurusd

1.4699

1.4817

1.4665

2009.09.28 03:40

1.4665

0.00

0.00

0.00

23.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083941434

2009.09.29 00:15

sell

0.11

eurusd

1.4627

1.4720

1.4577

2009.09.29 00:38

1.4617

0.00

0.00

0.00

11.00

 

337733

 

 

2083959790

2009.09.29 13:03

sell

0.07

eurusd

1.4580

1.4698

1.4544

2009.09.29 13:35

1.4544

0.00

0.00

0.00

25.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083980690

2009.09.30 03:01

buy

0.07

eurusd

1.4588

1.4478

1.4607

2009.09.30 04:03

1.4607

0.00

0.00

0.00

13.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083987147

2009.09.30 09:29

buy

0.07

eurusd

1.4621

1.4513

1.4634

2009.09.30 11:47

1.4634

0.00

0.00

0.00

9.10

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083953790

2009.09.29 08:46

buy

0.07

eurusd

1.4634

1.4522

1.4657

2009.09.30 12:23

1.4657

0.00

0.00

0.00

16.10

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084013071

2009.09.30 23:48

buy

0.07

eurusd

1.4637

1.4525

1.4658

2009.10.01 03:13

1.4658

0.00

0.00

0.00

14.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084011855

2009.09.30 22:47

buy

0.07

eurusd

1.4633

1.4534

1.4672

2009.10.01 14:18

1.4534

0.00

0.00

0.00

-69.30

 

 

complete

 

2084027688

2009.10.01 10:16

sell

0.07

eurusd

1.4595

1.4731

1.4519

2009.10.01 18:37

1.4519

0.00

0.00

0.00

53.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2083966726

2009.09.29 17:12

sell

0.07

eurusd

1.4556

1.4680

1.4507

2009.10.02 03:10

1.4507

0.00

0.00

-0.49

34.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084047178

2009.10.01 22:41

sell

0.07

eurusd

1.4534

1.4649

1.4506

2009.10.02 03:10

1.4506

0.00

0.00

-0.10

19.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084043342

2009.10.01 19:00

sell

0.03

eurusd

1.4531

1.4623

0.5000

2009.10.02 14:00

1.4537

0.00

0.00

-0.04

-1.80

 

8

sell only

 

2084078119

2009.10.02 17:00

buy

0.30

eurusd

1.4613

1.4520

2.0000

2009.10.05 09:00

1.4634

0.00

0.00

0.00

63.00

 

8

buy only

 

2084078140

2009.10.02 17:00

buy

0.30

eurusd

1.4611

1.4491

2.0000

2009.10.05 09:00

1.4633

0.00

0.00

0.00

66.00

 

12

buy only

 

2084097106

2009.10.05 08:23

buy

0.07

eurusd

1.4631

1.4522

1.4648

2009.10.05 09:20

1.4648

0.00

0.00

0.00

11.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084103025

2009.10.05 14:45

sell

0.07

eurusd

1.4621

1.4736

1.4592

2009.10.06 08:57

1.4736

0.00

0.00

-0.10

-80.50

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084150930

2009.10.07 08:34

sell

0.07

eurusd

1.4702

1.4813

1.4681

2009.10.07 15:01

1.4681

0.00

0.00

0.00

14.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084169541

2009.10.07 23:39

sell

0.12

eurusd

1.4688

1.4737

1.4638

2009.10.08 01:26

1.4686

0.00

0.00

-0.50

2.40

 

337733

 

 

2084155190

2009.10.07 12:05

buy

0.07

eurusd

1.4717

1.4596

1.4758

2009.10.08 05:40

1.4758

0.00

0.00

0.00

28.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084163561

2009.10.07 17:03

sell

0.07

eurusd

1.4676

1.4796

1.4637

2009.10.08 15:57

1.4797

0.00

0.00

-0.29

-84.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084166553

2009.10.07 20:07

sell

0.07

eurusd

1.4681

1.4799

1.4647

2009.10.08 15:57

1.4799

0.00

0.00

-0.29

-82.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084201142

2009.10.08 23:45

sell

0.12

eurusd

1.4794

1.4826

1.4744

2009.10.09 01:21

1.4791

0.00

0.00

-0.17

3.60

 

337733

 

 

2084197829

2009.10.08 20:00

buy

0.15

eurusd

1.4808

1.4707

2.0000

2009.10.09 05:00

1.4738

0.00

0.00

0.00

-105.00

 

8

buy only

 

2084212313

2009.10.09 09:22

sell

0.07

eurusd

1.4725

1.4839

1.4698

2009.10.09 19:06

1.4698

0.00

0.00

0.00

18.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084247555

2009.10.12 17:00

buy

0.15

eurusd

1.4798

1.4703

2.0000

2009.10.13 09:00

1.4789

0.00

0.00

0.00

-13.50

 

8

buy only

 

2084247562

2009.10.12 17:00

buy

0.15

eurusd

1.4796

1.4674

2.0000

2009.10.13 09:00

1.4789

0.00

0.00

0.00

-10.50

 

12

buy only

 

2084251244

2009.10.12 21:12

buy

0.07

eurusd

1.4795

1.4683

1.4818

2009.10.13 13:10

1.4818

0.00

0.00

0.00

16.10

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084283655

2009.10.13 23:17

sell

0.12

eurusd

1.4843

1.4876

1.4793

2009.10.14 02:50

1.4842

0.00

0.00

-0.21

1.20

 

337733

 

 

2084285575

2009.10.14 00:05

sell

0.12

eurusd

1.4857

1.4967

1.4797

2009.10.14 02:50

1.4842

0.00

0.00

0.00

18.00

 

773377

 

 

2084276119

2009.10.13 17:00

buy

0.15

eurusd

1.4824

1.4732

2.0000

2009.10.14 07:00

1.4887

0.00

0.00

0.00

94.50

 

8

buy only

 

2084265313

2009.10.13 11:07

sell

0.07

eurusd

1.4778

1.4892

1.4752

2009.10.14 07:37

1.4892

0.00

0.00

-0.12

-79.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084280889

2009.10.13 21:00

buy

0.15

eurusd

1.4851

1.4738

2.0000

2009.10.14 09:00

1.4885

0.00

0.00

0.00

51.00

 

12

buy only

 

2084295579

2009.10.14 09:22

buy

0.07

eurusd

1.4881

1.4773

1.4895

2009.10.14 09:36

1.4895

0.00

0.00

0.00

9.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084298220

2009.10.14 11:28

buy

0.07

eurusd

1.4885

1.4768

1.4919

2009.10.14 14:02

1.4919

0.00

0.00

0.00

23.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084301669

2009.10.14 14:12

buy

0.07

eurusd

1.4902

1.4786

1.4934

2009.10.14 21:00

1.4934

0.00

0.00

0.00

22.40

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084314697

2009.10.14 23:26

sell

0.12

eurusd

1.4925

1.4957

1.4875

2009.10.15 04:04

1.4957

0.00

0.00

-0.62

-38.40

 

337733

complete

 

2084316344

2009.10.15 00:42

sell

0.12

eurusd

1.4933

1.5001

1.4873

2009.10.15 10:28

1.4932

0.00

0.00

0.00

1.20

 

773377

 

 

2084331319

2009.10.15 13:45

sell

0.07

eurusd

1.4929

1.5049

1.4890

2009.10.15 14:20

1.4890

0.00

0.00

0.00

27.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084338607

2009.10.15 16:00

sell

0.03

eurusd

1.4863

1.4976

0.5000

2009.10.15 19:00

1.4945

0.00

0.00

0.00

-24.60

 

12

sell only

 

2084347705

2009.10.15 23:33

sell

0.12

eurusd

1.4942

1.4974

1.4892

2009.10.16 00:58

1.4939

0.00

0.00

-0.21

3.60

 

337733

 

 

2084346681

2009.10.15 22:30

buy

0.07

eurusd

1.4920

1.4804

1.4952

2009.10.16 02:36

1.4952

0.00

0.00

0.00

22.40

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084359392

2009.10.16 10:15

sell

0.07

eurusd

1.4920

1.5032

1.4897

2009.10.16 11:02

1.4897

0.00

0.00

0.00

16.10

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084363599

2009.10.16 12:06

sell

0.07

eurusd

1.4908

1.5028

1.4869

2009.10.16 15:14

1.4869

0.00

0.00

0.00

27.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084378744

2009.10.19 02:17

buy

0.07

eurusd

1.4894

1.4786

1.4908

2009.10.19 09:36

1.4908

0.00

0.00

0.00

9.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084400420

2009.10.19 23:33

sell

0.12

eurusd

1.4953

1.4985

1.4903

2009.10.20 04:32

1.4985

0.00

0.00

-0.20

-38.40

 

337733

complete

 

2084406121

2009.10.20 02:53

buy

0.07

eurusd

1.4963

1.4852

1.4984

2009.10.20 04:32

1.4984

0.00

0.00

0.00

14.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084401483

2009.10.20 00:01

sell

0.12

eurusd

1.4966

1.5030

1.4906

2009.10.20 10:49

1.4965

0.00

0.00

0.00

1.20

 

773377

 

 

2084414316

2009.10.20 11:24

sell

0.07

eurusd

1.4972

1.5089

1.4938

2009.10.20 17:16

1.4938

0.00

0.00

0.00

23.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084433267

2009.10.20 23:30

sell

0.12

eurusd

1.4939

1.4994

1.4889

2009.10.21 00:39

1.4935

0.00

0.00

-0.20

4.80

 

337733

 

 

2084427885

2009.10.20 19:00

sell

0.03

eurusd

1.4905

1.5016

0.5000

2009.10.21 09:35

1.4937

0.00

0.00

-0.05

-9.60

 

12

sell only

 

2084443248

2009.10.21 09:27

buy

0.07

eurusd

1.4931

1.4820

1.4950

2009.10.21 10:13

1.4950

0.00

0.00

0.00

13.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084457509

2009.10.21 17:00

buy

0.15

eurusd

1.4983

1.4900

2.0000

2009.10.21 18:08

1.4994

0.00

0.00

0.00

16.50

 

8

buy only

 

2084460782

2009.10.21 18:18

buy

0.15

eurusd

1.4997

1.4914

2.0000

2009.10.21 20:16

1.5025

0.00

0.00

0.00

42.00

 

8

buy only

 

2084462988

2009.10.21 20:00

buy

0.15

eurusd

1.5014

1.4906

2.0000

2009.10.21 20:16

1.5024

0.00

0.00

0.00

15.00

 

12

buy only

 

2084464375

2009.10.21 20:38

buy

0.20

eurusd

1.5041

1.4958

2.0000

2009.10.21 20:43

1.5041

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

buy only

 

2084464376

2009.10.21 20:38

buy

0.20

eurusd

1.5041

1.4933

2.0000

2009.10.21 20:43

1.5041

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

buy only

 

2084468577

2009.10.21 23:00

buy

0.12

eurusd

1.5001

1.4887

1.5051

2009.10.21 23:10

1.5011

0.00

0.00

0.00

12.00

 

337733

 

 

2084464472

2009.10.21 20:45

buy

0.15

eurusd

1.5041

1.4958

2.0000

2009.10.22 07:00

1.4983

0.00

0.00

0.00

-87.00

 

8

buy only

 

2084464473

2009.10.21 20:45

buy

0.15

eurusd

1.5041

1.4933

2.0000

2009.10.22 09:00

1.4981

0.00

0.00

0.00

-90.00

 

12

buy only

 

2084451908

2009.10.21 15:01

sell

0.07

eurusd

1.4928

1.5051

1.4881

2009.10.23 03:19

1.5051

0.00

0.00

-0.48

-86.10

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084509615

2009.10.23 03:58

buy

0.07

eurusd

1.5030

1.4920

1.5047

2009.10.23 12:17

1.5047

0.00

0.00

0.00

11.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084548813

2009.10.26 15:06

sell

0.07

eurusd

1.5032

1.5142

1.5013

2009.10.26 16:25

1.5013

0.00

0.00

0.00

13.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084546658

2009.10.26 10:51

sell

0.07

eurusd

1.5031

1.5149

1.4997

2009.10.26 18:13

1.4997

0.00

0.00

0.00

23.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084486854

2009.10.22 12:10

sell

0.07

eurusd

1.4972

1.5090

1.4938

2009.10.26 19:02

1.4938

0.00

0.00

-0.24

23.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084545920

2009.10.26 10:15

buy

0.07

eurusd

1.5035

1.4922

1.5060

2009.10.26 19:04

1.4922

0.00

0.00

0.00

-79.10

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084526408

2009.10.23 15:49

buy

0.07

eurusd

1.5032

1.4915

1.5064

2009.10.26 19:04

1.4915

0.00

0.00

0.00

-81.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084556583

2009.10.26 19:00

sell

0.03

eurusd

1.4940

1.5045

0.5000

2009.10.26 21:00

1.4864

0.00

0.00

0.00

22.80

 

12

sell only

 

2084565118

2009.10.26 23:30

sell

0.12

eurusd

1.4872

1.5024

1.4822

2009.10.27 00:31

1.4867

0.00

0.00

-0.20

6.00

 

337733

 

 

2084584190

2009.10.27 16:32

sell

0.07

eurusd

1.4868

1.4989

1.4827

2009.10.27 17:00

1.4827

0.00

0.00

0.00

28.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084597221

2009.10.28 00:44

sell

0.12

eurusd

1.4812

1.4928

1.4762

2009.10.28 01:50

1.4808

0.00

0.00

0.00

4.80

 

337733

 

 

2084601018

2009.10.28 03:33

buy

0.07

eurusd

1.4812

1.4702

1.4829

2009.10.28 09:50

1.4829

0.00

0.00

0.00

11.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084591896

2009.10.27 20:00

sell

0.03

eurusd

1.4785

1.4875

0.5000

2009.10.28 14:00

1.4792

0.00

0.00

-0.05

-2.10

 

8

sell only

 

2084589480

2009.10.27 18:00

sell

0.03

eurusd

1.4816

1.4929

0.5000

2009.10.28 14:00

1.4790

0.00

0.00

-0.05

7.80

 

12

sell only

 

2084626343

2009.10.28 23:23

buy

0.12

eurusd

1.4702

1.4670

1.4752

2009.10.28 23:37

1.4712

0.00

0.00

0.00

12.00

 

337733

 

 

2084628403

2009.10.29 00:47

sell

0.12

eurusd

1.4721

1.4841

1.4671

2009.10.29 01:59

1.4716

0.00

0.00

0.00

6.00

 

337733

 

 

2084603734

2009.10.28 05:59

buy

0.07

eurusd

1.4805

1.4686

1.4841

2009.10.29 03:22

1.4686

0.00

0.00

0.00

-83.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084638751

2009.10.29 09:39

buy

0.07

eurusd

1.4722

1.4611

1.4743

2009.10.29 10:48

1.4743

0.00

0.00

0.00

14.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084621765

2009.10.28 20:00

sell

0.03

eurusd

1.4720

1.4812

0.5000

2009.10.29 14:00

1.4749

0.00

0.00

-0.15

-8.70

 

8

sell only

 

2084621776

2009.10.28 20:00

sell

0.03

eurusd

1.4721

1.4834

0.5000

2009.10.29 14:00

1.4750

0.00

0.00

-0.15

-8.70

 

12

sell only

 

2084659394

2009.10.30 03:04

buy

0.07

eurusd

1.4829

1.4720

1.4846

2009.10.30 04:57

1.4846

0.00

0.00

0.00

11.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084649310

2009.10.29 17:00

buy

0.15

eurusd

1.4789

1.4693

2.0000

2009.10.30 07:00

1.4853

0.00

0.00

0.00

96.00

 

8

buy only

 

2084653402

2009.10.29 19:00

buy

0.15

eurusd

1.4820

1.4704

2.0000

2009.10.30 09:00

1.4832

0.00

0.00

0.00

18.00

 

12

buy only

 

2084656388

2009.10.29 22:19

buy

0.07

eurusd

1.4844

1.4728

1.4874

2009.10.30 18:17

1.4728

0.00

0.00

0.00

-81.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084698530

2009.11.02 08:53

buy

0.07

eurusd

1.4765

1.4651

1.4791

2009.11.02 13:32

1.4791

0.00

0.00

0.00

18.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084680715

2009.10.30 19:00

sell

0.06

eurusd

1.4755

1.4854

0.5000

2009.11.02 14:00

1.4785

0.00

0.00

-0.10

-18.00

 

8

sell only

 

2084680732

2009.10.30 19:00

sell

0.06

eurusd

1.4753

1.4870

0.5000

2009.11.02 14:00

1.4785

0.00

0.00

-0.10

-19.20

 

12

sell only

 

2084704225

2009.11.02 14:44

buy

0.07

eurusd

1.4773

1.4660

1.4798

2009.11.02 17:00

1.4798

0.00

0.00

0.00

17.50

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084712004

2009.11.02 18:00

buy

0.15

eurusd

1.4820

1.4718

2.0000

2009.11.02 21:00

1.4735

0.00

0.00

0.00

-127.50

 

8

buy only

 

2084682706

2009.10.30 21:07

sell

0.07

eurusd

1.4746

1.4879

1.4678

2009.11.03 12:02

1.4678

0.00

0.00

-0.24

47.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084743067

2009.11.03 16:00

sell

0.03

eurusd

1.4651

1.4752

0.5000

2009.11.04 00:00

1.4726

0.00

0.00

-0.05

-22.50

 

8

sell only

 

2084753956

2009.11.03 23:30

sell

0.12

eurusd

1.4723

1.4811

1.4673

2009.11.04 00:40

1.4716

0.00

0.00

-0.20

8.40

 

337733

 

 

2084760823

2009.11.04 02:10

buy

0.07

eurusd

1.4717

1.4605

1.4738

2009.11.04 08:06

1.4738

0.00

0.00

0.00

14.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084763135

2009.11.04 03:48

buy

0.07

eurusd

1.4714

1.4600

1.4741

2009.11.04 08:46

1.4741

0.00

0.00

0.00

18.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084765664

2009.11.04 08:21

buy

0.07

eurusd

1.4730

1.4620

1.4749

2009.11.04 08:54

1.4749

0.00

0.00

0.00

13.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084780903

2009.11.04 20:17

buy

0.07

eurusd

1.4838

1.4729

1.4853

2009.11.04 21:09

1.4853

0.00

0.00

0.00

10.50

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084776768

2009.11.04 17:00

buy

0.15

eurusd

1.4809

1.4705

2.0000

2009.11.04 22:00

1.4897

0.00

0.00

0.00

132.00

 

8

buy only

 

2084779366

2009.11.04 18:00

buy

0.15

eurusd

1.4838

1.4712

2.0000

2009.11.04 22:00

1.4897

0.00

0.00

0.00

88.50

 

12

buy only

 

2084833116

2009.11.06 15:29

sell

0.07

eurusd

1.4873

1.4988

1.4845

2009.11.06 15:30

1.4845

0.00

0.00

0.00

19.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084797781

2009.11.05 05:50

sell

0.07

eurusd

1.4836

1.4950

1.4809

2009.11.09 09:04

1.4950

0.00

0.00

-0.24

-79.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084784849

2009.11.04 22:50

buy

0.07

eurusd

1.4865

1.4723

1.4954

2009.11.09 09:16

1.4954

0.00

0.00

0.00

62.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084870480

2009.11.09 15:06

buy

0.07

eurusd

1.4989

1.4877

1.5012

2009.11.09 16:06

1.5012

0.00

0.00

0.00

16.10

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084878665

2009.11.10 00:17

sell

0.12

eurusd

1.5000

1.5032

1.4940

2009.11.10 02:38

1.4996

0.00

0.00

0.00

4.80

 

773377

 

 

2084871764

2009.11.09 16:36

buy

0.07

eurusd

1.4993

1.4879

1.5019

2009.11.10 12:59

1.5019

0.00

0.00

0.00

18.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084889555

2009.11.10 07:25

sell

0.07

eurusd

1.4977

1.5090

1.4952

2009.11.10 18:06

1.4952

0.00

0.00

0.00

17.50

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084915940

2009.11.11 00:25

sell

0.12

eurusd

1.4993

1.5047

1.4933

2009.11.11 04:29

1.4978

0.00

0.00

0.00

18.00

 

773377

 

 

2084902957

2009.11.10 16:31

sell

0.07

eurusd

1.4971

1.5091

1.4932

2009.11.12 11:16

1.4932

0.00

0.00

-0.53

27.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084938927

2009.11.11 13:40

buy

0.07

eurusd

1.5030

1.4916

1.5057

2009.11.12 14:30

1.4916

0.00

0.00

0.00

-79.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084978850

2009.11.12 15:42

sell

0.07

eurusd

1.4936

1.5053

1.4904

2009.11.12 17:08

1.4904

0.00

0.00

0.00

22.40

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084965468

2009.11.12 05:54

buy

0.07

eurusd

1.5002

1.4891

1.5021

2009.11.12 17:10

1.4891

0.00

0.00

0.00

-77.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084984922

2009.11.12 16:51

sell

0.07

eurusd

1.4923

1.5045

1.4880

2009.11.12 17:19

1.4880

0.00

0.00

0.00

30.10

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084992002

2009.11.12 20:17

sell

0.07

eurusd

1.4866

1.4980

1.4839

2009.11.12 22:30

1.4839

0.00

0.00

0.00

18.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085005126

2009.11.13 06:25

buy

0.07

eurusd

1.4859

1.4745

1.4886

2009.11.13 10:21

1.4886

0.00

0.00

0.00

18.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2084988335

2009.11.12 18:00

sell

0.03

eurusd

1.4884

1.4988

0.5000

2009.11.13 14:00

1.4892

0.00

0.00

-0.06

-2.40

 

8

sell only

 

2085013919

2009.11.13 14:38

sell

0.07

eurusd

1.4882

1.4995

1.4858

2009.11.13 15:04

1.4858

0.00

0.00

0.00

16.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085024327

2009.11.13 20:00

buy

0.30

eurusd

1.4928

1.4827

2.0000

2009.11.16 09:00

1.4968

0.00

0.00

0.00

120.00

 

8

buy only

 

2085035729

2009.11.16 03:54

buy

0.07

eurusd

1.4953

1.4838

1.4981

2009.11.16 09:20

1.4981

0.00

0.00

0.00

19.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085048977

2009.11.16 16:36

sell

0.07

eurusd

1.4969

1.5082

1.4944

2009.11.16 19:15

1.4944

0.00

0.00

0.00

17.50

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085045677

2009.11.16 14:18

sell

0.07

eurusd

1.4970

1.5085

1.4941

2009.11.16 19:15

1.4941

0.00

0.00

0.00

20.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085016884

2009.11.13 17:43

sell

0.07

eurusd

1.4870

1.4996

1.4819

2009.11.16 21:04

1.4996

0.00

0.00

-0.13

-88.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085071919

2009.11.17 03:18

buy

0.07

eurusd

1.4975

1.4861

1.5001

2009.11.17 14:17

1.4861

0.00

0.00

0.00

-79.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085116001

2009.11.18 05:33

buy

0.07

eurusd

1.4877

1.4767

1.4896

2009.11.18 08:48

1.4896

0.00

0.00

0.00

13.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085096496

2009.11.17 17:00

sell

0.03

eurusd

1.4867

1.4972

0.5000

2009.11.18 12:00

1.4959

0.00

0.00

-0.06

-27.60

 

8

sell only

 

2085096518

2009.11.17 17:00

sell

0.03

eurusd

1.4867

1.4993

0.5000

2009.11.18 12:00

1.4961

0.00

0.00

-0.06

-28.20

 

12

sell only

 

2085134765

2009.11.18 17:00

buy

0.15

eurusd

1.4947

1.4845

2.0000

2009.11.19 09:00

1.4912

0.00

0.00

0.00

-52.50

 

8

buy only

 

2085189551

2009.11.20 00:10

buy

0.07

eurusd

1.4920

1.4812

1.4934

2009.11.20 02:39

1.4934

0.00

0.00

0.00

9.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085170803

2009.11.19 15:17

sell

0.07

eurusd

1.4866

1.4983

1.4834

2009.11.20 14:06

1.4834

0.00

0.00

-0.13

22.40

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085201466

2009.11.20 08:44

buy

0.07

eurusd

1.4920

1.4806

1.4947

2009.11.20 14:24

1.4806

0.00

0.00

0.00

-79.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085238556

2009.11.23 08:07

buy

0.07

eurusd

1.4933

1.4818

1.4961

2009.11.23 09:18

1.4961

0.00

0.00

0.00

19.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085248336

2009.11.23 15:08

buy

0.07

eurusd

1.4971

1.4862

1.4988

2009.11.23 16:07

1.4988

0.00

0.00

0.00

11.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085259727

2009.11.23 23:29

buy

0.12

eurusd

1.4958

1.4885

1.5008

2009.11.24 00:06

1.4968

0.00

0.00

0.00

12.00

 

337733

 

 

2085259992

2009.11.24 00:06

sell

0.07

eurusd

1.4968

1.5082

1.4942

2009.11.24 02:37

1.4942

0.00

0.00

0.00

18.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085296924

2009.11.25 00:38

buy

0.07

eurusd

1.4963

1.4855

1.4977

2009.11.25 02:16

1.4977

0.00

0.00

0.00

9.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085301690

2009.11.25 02:52

buy

0.07

eurusd

1.4965

1.4853

1.4986

2009.11.25 04:19

1.4986

0.00

0.00

0.00

14.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085327413

2009.11.25 17:00

buy

0.15

eurusd

1.5068

1.4973

2.0000

2009.11.25 22:00

1.5137

0.00

0.00

0.00

103.50

 

8

buy only

 

2085334012

2009.11.25 21:00

buy

0.15

eurusd

1.5095

1.4976

2.0000

2009.11.25 23:00

1.5142

0.00

0.00

0.00

70.50

 

12

buy only

 

2085375295

2009.11.26 17:00

sell

0.03

eurusd

1.5022

1.5115

0.5000

2009.11.27 05:00

1.4932

0.00

0.00

-0.06

27.00

 

8

sell only

 

2085378338

2009.11.26 18:00

sell

0.03

eurusd

1.4986

1.5106

0.5000

2009.11.27 08:00

1.4909

0.00

0.00

-0.06

23.10

 

12

sell only

 

2085409394

2009.11.27 07:47

sell

0.07

eurusd

1.4928

1.5056

1.4871

2009.11.27 09:23

1.4871

0.00

0.00

0.00

39.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085429133

2009.11.27 15:26

buy

0.07

eurusd

1.4907

1.4783

1.4956

2009.11.27 17:35

1.4956

0.00

0.00

0.00

34.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085437023

2009.11.27 18:00

buy

0.30

eurusd

1.4978

1.4841

2.0000

2009.11.30 04:00

1.5045

0.00

0.00

0.00

201.00

 

12

buy only

 

2085544339

2009.11.30 13:19

sell

0.08

eurusd

1.5044

1.5167

1.4999

2009.11.30 16:33

1.4999

0.00

0.00

0.00

36.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085547040

2009.11.30 17:01

sell

0.08

eurusd

1.5027

1.5143

1.4997

2009.11.30 18:01

1.4997

0.00

0.00

0.00

24.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085562826

2009.12.01 05:06

buy

0.08

eurusd

1.5011

1.4900

1.5032

2009.12.01 09:03

1.5032

0.00

0.00

0.00

16.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085558583

2009.12.01 02:55

buy

0.08

eurusd

1.5012

1.4897

1.5040

2009.12.01 10:02

1.5040

0.00

0.00

0.00

22.40

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085585825

2009.12.02 00:58

buy

0.15

eurusd

1.5075

1.5031

1.5135

2009.12.02 01:30

1.5090

0.00

0.00

0.00

22.50

 

773377

 

 

2085577445

2009.12.01 17:00

buy

0.15

eurusd

1.5085

1.4978

2.0000

2009.12.02 09:00

1.5085

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

buy only

 

2085588330

2009.12.02 04:07

sell

0.08

eurusd

1.5087

1.5198

1.5066

2009.12.02 09:37

1.5066

0.00

0.00

0.00

16.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085591598

2009.12.02 08:24

buy

0.08

eurusd

1.5089

1.4979

1.5108

2009.12.02 10:30

1.5108

0.00

0.00

0.00

15.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085578457

2009.12.01 17:47

buy

0.08

eurusd

1.5088

1.4972

1.5118

2009.12.03 09:23

1.5118

0.00

0.00

0.00

24.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085597137

2009.12.02 12:50

buy

0.08

eurusd

1.5096

1.4982

1.5123

2009.12.03 09:30

1.5123

0.00

0.00

0.00

21.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085581029

2009.12.01 21:13

buy

0.08

eurusd

1.5104

1.4991

1.5128

2009.12.03 12:27

1.5128

0.00

0.00

0.00

19.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085635660

2009.12.03 23:00

buy

0.15

eurusd

1.5074

1.5042

1.5124

2009.12.04 00:01

1.5042

0.00

0.00

0.00

-48.00

 

337733

complete

 

2085637836

2009.12.04 00:01

buy

0.15

eurusd

1.5045

1.4939

1.5105

2009.12.04 00:32

1.5061

0.00

0.00

0.00

24.00

 

773377

 

 

2085602768

2009.12.02 19:02

sell

0.08

eurusd

1.5068

1.5195

1.5013

2009.12.04 15:38

1.5013

0.00

0.00

-0.48

44.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085620975

2009.12.03 14:20

buy

0.09

eurusd

1.5116

1.5000

1.5146

2009.12.04 15:39

1.5000

0.00

0.00

0.00

-104.40

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085663797

2009.12.04 16:00

sell

0.06

eurusd

1.4942

1.5043

0.5000

2009.12.04 21:00

1.4837

0.00

0.00

0.00

63.00

 

8

sell only

 

2085663811

2009.12.04 16:00

sell

0.06

eurusd

1.4943

1.5071

0.5000

2009.12.04 21:00

1.4837

0.00

0.00

0.00

63.60

 

12

sell only

 

2085684551

2009.12.05 00:41

balance

ADJ MT equity sync

-2.50

2085718079

2009.12.07 17:04

buy

0.09

eurusd

1.4803

1.4683

1.4843

2009.12.07 19:36

1.4843

0.00

0.00

0.00

36.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085730780

2009.12.08 00:02

sell

0.15

eurusd

1.4830

1.4905

1.4780

2009.12.08 02:03

1.4829

0.00

0.00

0.00

1.50

 

337733

 

 

2085734721

2009.12.08 00:57

sell

0.15

eurusd

1.4830

1.4880

1.4770

2009.12.08 04:43

1.4826

0.00

0.00

0.00

6.00

 

773377

 

 

2085736116

2009.12.08 02:23

sell

0.09

eurusd

1.4833

1.4947

1.4806

2009.12.08 09:50

1.4806

0.00

0.00

0.00

24.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085712381

2009.12.07 15:40

sell

0.09

eurusd

1.4810

1.4932

1.4767

2009.12.08 15:16

1.4767

0.00

0.00

-0.13

38.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085742019

2009.12.08 08:17

buy

0.09

eurusd

1.4839

1.4725

1.4866

2009.12.08 18:19

1.4725

0.00

0.00

0.00

-102.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085724207

2009.12.07 21:25

buy

0.09

eurusd

1.4838

1.4693

1.4933

2009.12.08 20:25

1.4693

0.00

0.00

0.00

-130.50

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085770680

2009.12.08 23:31

sell

0.15

eurusd

1.4711

1.4863

1.4661

2009.12.08 23:55

1.4701

0.00

0.00

0.00

15.00

 

337733

 

 

2085783841

2009.12.09 07:43

buy

0.09

eurusd

1.4727

1.4619

1.4741

2009.12.09 10:28

1.4741

0.00

0.00

0.00

12.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085761918

2009.12.08 18:00

sell

0.03

eurusd

1.4736

1.4844

0.5000

2009.12.09 14:00

1.4749

0.00

0.00

-0.04

-3.90

 

8

sell only

 

2085764726

2009.12.08 20:00

sell

0.03

eurusd

1.4719

1.4856

0.5000

2009.12.09 14:00

1.4752

0.00

0.00

-0.04

-9.90

 

12

sell only

 

2085813431

2009.12.10 00:29

sell

0.15

eurusd

1.4741

1.4782

1.4691

2009.12.10 02:11

1.4734

0.00

0.00

0.00

10.50

 

337733

 

 

2085812803

2009.12.10 00:20

sell

0.15

eurusd

1.4738

1.4836

1.4678

2009.12.10 06:13

1.4725

0.00

0.00

0.00

19.50

 

773377

 

 

2085827383

2009.12.10 10:46

sell

0.09

eurusd

1.4723

1.4838

1.4695

2009.12.10 20:13

1.4695

0.00

0.00

0.00

25.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085847073

2009.12.11 00:43

sell

0.15

eurusd

1.4735

1.4773

1.4675

2009.12.11 04:02

1.4720

0.00

0.00

0.00

22.50

 

773377

 

 

2085847274

2009.12.11 01:03

buy

0.09

eurusd

1.4730

1.4622

1.4743

2009.12.11 10:33

1.4743

0.00

0.00

0.00

11.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085776247

2009.12.09 01:44

sell

0.09

eurusd

1.4699

1.4818

1.4661

2009.12.11 16:29

1.4661

0.00

0.00

-0.53

34.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085862556

2009.12.11 14:45

buy

0.09

eurusd

1.4767

1.4658

1.4784

2009.12.11 16:29

1.4658

0.00

0.00

0.00

-98.10

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085798930

2009.12.09 17:46

sell

0.09

eurusd

1.4737

1.4876

1.4655

2009.12.11 16:33

1.4655

0.00

0.00

-0.53

73.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085888920

2009.12.14 05:23

buy

0.09

eurusd

1.4629

1.4511

1.4663

2009.12.14 06:30

1.4663

0.00

0.00

0.00

30.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085871566

2009.12.11 18:00

sell

0.06

eurusd

1.4621

1.4731

0.5000

2009.12.14 14:00

1.4632

0.00

0.00

-0.09

-6.60

 

8

sell only

 

2085868900

2009.12.11 17:00

sell

0.06

eurusd

1.4653

1.4790

0.5000

2009.12.14 14:00

1.4634

0.00

0.00

-0.09

11.40

 

12

sell only

 

2085921520

2009.12.15 00:00

sell

0.15

eurusd

1.4658

1.4690

1.4598

2009.12.15 00:43

1.4644

0.00

0.00

0.00

21.00

 

773377

 

 

2085922728

2009.12.15 00:43

buy

0.15

eurusd

1.4644

1.4604

1.4704

2009.12.15 02:29

1.4657

0.00

0.00

0.00

19.50

 

773377

 

 

2085900170

2009.12.14 10:11

buy

0.09

eurusd

1.4670

1.4553

1.4702

2009.12.15 10:30

1.4553

0.00

0.00

0.00

-105.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085920990

2009.12.15 00:42

buy

0.09

eurusd

1.4650

1.4542

1.4663

2009.12.15 11:29

1.4542

0.00

0.00

0.00

-97.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085951619

2009.12.15 17:24

balance

PayPal Dep 12/14 - wp

35.21

2085951651

2009.12.15 17:24

balance

Holiday 09 Bonus - wp

1.06

2085944691

2009.12.15 15:03

sell

0.09

eurusd

1.4542

1.4657

1.4514

2009.12.15 18:45

1.4514

0.00

0.00

0.00

25.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085963431

2009.12.16 00:35

sell

0.15

eurusd

1.4538

1.4574

1.4478

2009.12.16 02:05

1.4537

0.00

0.00

0.00

1.50

 

773377

 

 

2085968101

2009.12.16 03:01

buy

0.09

eurusd

1.4532

1.4419

1.4557

2009.12.16 08:27

1.4557

0.00

0.00

0.00

22.50

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2085948278

2009.12.15 16:00

sell

0.03

eurusd

1.4540

1.4654

0.5000

2009.12.16 14:00

1.4572

0.00

0.00

-0.04

-9.60

 

8

sell only

 

2086028972

2009.12.17 15:31

sell

0.09

eurusd

1.4355

1.4472

1.4321

2009.12.17 18:42

1.4321

0.00

0.00

0.00

30.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086050941

2009.12.18 01:14

buy

0.09

eurusd

1.4318

1.4234

1.4360

2009.12.18 03:57

1.4360

0.00

0.00

0.00

37.80

 

 

complete

 

2086062098

2009.12.18 07:17

buy

0.09

eurusd

1.4386

1.4265

1.4427

2009.12.18 18:16

1.4265

0.00

0.00

0.00

-108.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086080234

2009.12.18 18:00

sell

0.06

eurusd

1.4274

1.4405

0.5000

2009.12.21 14:00

1.4345

0.00

0.00

-0.09

-42.60

 

12

sell only

 

2086122736

2009.12.22 00:07

buy

0.15

eurusd

1.4272

1.4237

1.4319

2009.12.22 01:15

1.4278

0.00

0.00

0.00

9.00

 

337733

 

 

2086161981

2009.12.23 00:41

buy

0.15

eurusd

1.4240

1.4205

1.4287

2009.12.23 00:44

1.4250

0.00

0.00

0.00

15.00

 

337733

 

 

2086160641

2009.12.23 00:03

buy

0.15

eurusd

1.4247

1.4193

1.4307

2009.12.23 03:16

1.4262

0.00

0.00

0.00

22.50

 

773377

 

 

2086170502

2009.12.23 08:25

buy

0.09

eurusd

1.4251

1.4142

1.4266

2009.12.23 09:27

1.4266

0.00

0.00

0.00

13.50

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086153155

2009.12.22 18:00

sell

0.03

eurusd

1.4230

1.4359

0.5000

2009.12.23 14:00

1.4252

0.00

0.00

-0.04

-6.60

 

12

sell only

 

2086185818

2009.12.23 18:00

buy

0.15

eurusd

1.4335

1.4233

2.0000

2009.12.24 09:00

1.4359

0.00

0.00

0.00

36.00

 

8

buy only

 

2086185830

2009.12.23 18:00

buy

0.15

eurusd

1.4334

1.4211

2.0000

2009.12.24 09:00

1.4359

0.00

0.00

0.00

37.50

 

12

buy only

 

2086226775

2009.12.29 00:33

buy

0.15

eurusd

1.4374

1.4342

1.4434

2009.12.29 08:21

1.4376

0.00

0.00

0.00

3.00

 

773377

 

 

2086206866

2009.12.24 14:55

buy

0.09

eurusd

1.4406

1.4293

1.4431

2009.12.29 10:28

1.4431

0.00

0.00

0.00

22.50

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086250486

2009.12.30 02:01

sell

0.09

eurusd

1.4348

1.4459

1.4327

2009.12.30 02:52

1.4327

0.00

0.00

0.00

18.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086244501

2009.12.29 21:59

sell

0.09

eurusd

1.4352

1.4468

1.4322

2009.12.30 03:22

1.4322

0.00

0.00

-0.13

27.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086255758

2009.12.30 13:19

buy

0.09

eurusd

1.4347

1.4233

1.4374

2009.12.31 08:35

1.4374

0.00

0.00

0.00

24.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086273430

2009.12.31 08:45

buy limit

0.09

eurusd

1.4383

1.4261

1.4426

2009.12.31 10:30

1.4399

cancelled

2086282531

2009.12.31 19:56

sell

0.09

eurusd

1.4337

1.4460

1.4290

2010.01.04 02:15

1.4290

0.00

0.00

-0.26

42.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086304080

2010.01.04 15:45

buy limit

0.09

eurusd

1.4405

1.4285

1.4445

2010.01.04 17:15

1.4424

cancelled

2086319153

2010.01.05 05:30

buy limit

0.09

eurusd

1.4416

1.4304

1.4437

2010.01.05 07:16

1.4427

cancelled

2086307533

2010.01.04 18:21

buy

0.09

eurusd

1.4423

1.4301

1.4467

2010.01.05 07:50

1.4467

0.00

0.00

0.00

39.60

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086305862

2010.01.04 17:00

buy

0.15

eurusd

1.4427

1.4329

2.0000

2010.01.05 09:00

1.4475

0.00

0.00

0.00

72.00

 

8

buy only

 

2086329484

2010.01.05 15:45

sell limit

0.09

eurusd

1.4440

1.4556

1.4408

2010.01.05 17:30

1.4425

cancelled

2086333491

2010.01.05 18:45

sell limit

0.09

eurusd

1.4410

1.4536

1.4359

2010.01.05 22:00

1.4368

cancelled

2086321581

2010.01.05 10:02

buy

0.09

eurusd

1.4443

1.4313

1.4506

2010.01.06 08:46

1.4313

0.00

0.00

0.00

-117.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086354775

2010.01.06 16:14

buy

0.09

eurusd

1.4351

1.4234

1.4383

2010.01.06 17:08

1.4383

0.00

0.00

0.00

28.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086357271

2010.01.06 17:36

buy

0.09

eurusd

1.4367

1.4241

1.4420

2010.01.06 21:03

1.4420

0.00

0.00

0.00

47.70

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086365304

2010.01.07 00:37

buy

0.15

eurusd

1.4398

1.4281

1.4448

2010.01.07 01:41

1.4408

0.00

0.00

0.00

15.00

 

337733

 

 

2086360105

2010.01.06 19:00

buy

0.15

eurusd

1.4403

1.4299

2.0000

2010.01.07 09:00

1.4366

0.00

0.00

0.00

-55.50

 

8

buy only

 

2086374060

2010.01.07 07:30

sell limit

0.09

eurusd

1.4406

1.4518

1.4383

2010.01.07 10:00

1.4387

cancelled

2086378744

2010.01.07 11:32

sell

0.09

eurusd

1.4380

1.4501

1.4338

2010.01.07 13:05

1.4338

0.00

0.00

0.00

37.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086391392

2010.01.08 00:10

buy

0.15

eurusd

1.4306

1.4264

1.4366

2010.01.08 02:01

1.4321

0.00

0.00

0.00

22.50

 

773377

 

 

2086396238

2010.01.08 02:52

sell

0.09

eurusd

1.4315

1.4429

1.4289

2010.01.08 07:54

1.4289

0.00

0.00

0.00

23.40

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086382792

2010.01.07 15:55

sell

0.09

eurusd

1.4334

1.4454

1.4294

2010.01.08 07:54

1.4294

0.00

0.00

-0.12

36.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086387848

2010.01.07 19:00

sell

0.03

eurusd

1.4313

1.4417

0.5000

2010.01.08 14:00

1.4304

0.00

0.00

-0.04

2.70

 

8

sell only

 

2086362254

2010.01.06 22:16

buy

0.09

eurusd

1.4408

1.4281

1.4462

2010.01.08 14:12

1.4281

0.00

0.00

0.00

-114.30

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086388055

2010.01.07 20:02

buy

0.09

eurusd

1.4317

1.4202

1.4346

2010.01.08 15:30

1.4346

0.00

0.00

0.00

26.10

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086403182

2010.01.08 15:30

sell

0.09

eurusd

1.4296

1.4413

1.4264

2010.01.08 15:55

1.4414

0.00

0.00

0.00

-106.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086410402

2010.01.08 17:00

buy

0.30

eurusd

1.4358

1.4262

2.0000

2010.01.08 21:00

1.4422

0.00

0.00

0.00

192.00

 

8

buy only

 

2086414317

2010.01.08 19:45

buy limit

0.09

eurusd

1.4348

1.4197

1.4458

2010.01.11 00:45

1.4414

cancelled

2086414626

2010.01.08 20:00

buy

0.30

eurusd

1.4394

1.4280

2.0000

2010.01.11 02:00

1.4464

0.00

0.00

0.00

210.00

 

12

buy only

 

2086422145

2010.01.11 01:45

buy limit

0.09

eurusd

1.4439

1.4306

1.4507

2010.01.11 06:45

1.4494

cancelled

2086432789

2010.01.11 13:00

buy limit

0.10

eurusd

1.4518

1.4399

1.4556

2010.01.11 15:00

1.4524

cancelled

2086444007

2010.01.11 23:32

buy

0.16

eurusd

1.4509

1.4464

1.4559

2010.01.12 00:08

1.4519

0.00

0.00

0.00

16.00

 

337733

 

 

2086445393

2010.01.12 00:22

buy

0.16

eurusd

1.4507

1.4445

1.4567

2010.01.12 08:30

1.4508

0.00

0.00

0.00

1.60

 

773377

 

 

2086458449

2010.01.12 10:07

buy

0.10

eurusd

1.4504

1.4385

1.4540

2010.01.12 17:48

1.4540

0.00

0.00

0.00

36.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086467636

2010.01.12 16:45

buy limit

0.10

eurusd

1.4486

1.4363

1.4531

2010.01.12 19:00

1.4524

cancelled

2086504275

2010.01.14 00:37

buy

0.16

eurusd

1.4501

1.4456

1.4548

2010.01.14 01:20

1.4511

0.00

0.00

0.00

16.00

 

337733

 

 

2086504095

2010.01.14 00:33

buy

0.16

eurusd

1.4501

1.4469

1.4561

2010.01.14 01:32

1.4516

0.00

0.00

0.00

24.00

 

773377

 

 

2086508191

2010.01.14 01:30

buy limit

0.10

eurusd

1.4504

1.4393

1.4523

2010.01.14 06:00

1.4540

cancelled

2086495812

2010.01.13 17:00

buy

0.16

eurusd

1.4553

1.4446

2.0000

2010.01.14 09:00

1.4540

0.00

0.00

0.00

-20.80

 

8

buy only

 

2086501466

2010.01.13 20:35

sell

0.10

eurusd

1.4502

1.4623

1.4461

2010.01.14 18:03

1.4461

0.00

0.00

-0.39

41.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086462919

2010.01.12 13:43

sell

0.10

eurusd

1.4488

1.4611

1.4441

2010.01.15 03:54

1.4441

0.00

0.00

-0.65

47.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086513715

2010.01.14 08:02

buy

0.10

eurusd

1.4541

1.4426

1.4569

2010.01.15 04:19

1.4426

0.00

0.00

0.00

-115.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086542024

2010.01.15 09:01

sell

0.10

eurusd

1.4428

1.4547

1.4392

2010.01.15 10:01

1.4392

0.00

0.00

0.00

36.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086540774

2010.01.15 07:24

sell

0.10

eurusd

1.4422

1.4538

1.4390

2010.01.15 10:01

1.4390

0.00

0.00

0.00

32.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086546037

2010.01.15 12:30

sell limit

0.10

eurusd

1.4404

1.4524

1.4365

2010.01.15 14:45

1.4384

cancelled

2086567061

2010.01.18 09:44

buy

0.10

eurusd

1.4376

1.4264

1.4399

2010.01.18 20:26

1.4399

0.00

0.00

0.00

23.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086569809

2010.01.18 13:09

buy

0.10

eurusd

1.4376

1.4263

1.4400

2010.01.18 20:27

1.4400

0.00

0.00

0.00

24.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086576938

2010.01.19 00:38

sell

0.17

eurusd

1.4394

1.4426

1.4344

2010.01.19 00:54

1.4384

0.00

0.00

0.00

17.00

 

337733

 

 

2086574133

2010.01.18 21:04

buy

0.10

eurusd

1.4386

1.4276

1.4405

2010.01.19 01:09

1.4405

0.00

0.00

0.00

19.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086576817

2010.01.19 00:38

sell

0.17

eurusd

1.4391

1.4423

1.4331

2010.01.19 05:00

1.4390

0.00

0.00

0.00

1.70

 

773377

 

 

2086561106

2010.01.18 01:12

sell

0.10

eurusd

1.4362

1.4481

1.4324

2010.01.19 12:07

1.4324

0.00

0.00

-0.13

38.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086602519

2010.01.19 22:15

buy limit

0.10

eurusd

1.4290

1.4183

1.4302

2010.01.19 23:45

1.4293

cancelled

2086604111

2010.01.19 23:55

buy

0.17

eurusd

1.4286

1.4251

1.4336

2010.01.20 02:45

1.4287

0.00

0.00

0.00

1.70

 

337733

 

 

2086595635

2010.01.19 16:00

sell

0.04

eurusd

1.4285

1.4387

0.5000

2010.01.20 04:00

1.4215

0.00

0.00

-0.05

28.00

 

8

sell only

 

2086595658

2010.01.19 16:00

sell

0.04

eurusd

1.4285

1.4411

0.5000

2010.01.20 04:00

1.4214

0.00

0.00

-0.05

28.40

 

12

sell only

 

2086611988

2010.01.20 03:30

sell limit

0.10

eurusd

1.4244

1.4391

1.4146

2010.01.20 08:30

1.4191

cancelled

2086638739

2010.01.21 00:21

buy

0.17

eurusd

1.4096

1.4064

1.4156

2010.01.21 00:56

1.4110

0.00

0.00

0.00

23.80

 

773377

 

 

2086633910

2010.01.20 18:00

sell

0.04

eurusd

1.4115

1.4244

0.5000

2010.01.21 13:00

1.4042

0.00

0.00

-0.15

29.20

 

12

sell only

 

2086651733

2010.01.21 09:45

sell limit

0.11

eurusd

1.4103

1.4220

1.4071

2010.01.21 14:00

1.4063

cancelled

2086673323

2010.01.21 23:49

buy

0.17

eurusd

1.4082

1.4028

1.4132

2010.01.22 00:17

1.4092

0.00

0.00

0.00

17.00

 

337733

 

 

2086690575

2010.01.22 09:41

buy

0.11

eurusd

1.4131

1.4014

1.4163

2010.01.22 11:48

1.4163

0.00

0.00

0.00

35.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086693510

2010.01.22 12:54

buy

0.11

eurusd

1.4143

1.4026

1.4175

2010.01.22 19:19

1.4175

0.00

0.00

0.00

35.20

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086724329

2010.01.25 17:18

sell

0.11

eurusd

1.4144

1.4261

1.4110

2010.01.26 06:00

1.4110

0.00

0.00

-0.14

37.40

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086699533

2010.01.22 16:12

sell

0.11

eurusd

1.4121

1.4240

1.4083

2010.01.26 07:16

1.4083

0.00

0.00

-0.28

41.80

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086773791

2010.01.27 10:00

sell

0.11

eurusd

1.4059

1.4172

1.4035

2010.01.27 10:26

1.4035

0.00

0.00

0.00

26.40

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086782732

2010.01.27 18:26

sell

0.11

eurusd

1.4046

1.4164

1.4012

2010.01.27 21:23

1.4012

0.00

0.00

0.00

37.40

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086786609

2010.01.27 21:36

sell

0.11

eurusd

1.4028

1.4155

1.3973

2010.01.28 03:45

1.3973

0.00

0.00

-0.43

60.50

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086803311

2010.01.28 09:20

buy

0.11

eurusd

1.4012

1.3902

1.4031

2010.01.28 09:56

1.4031

0.00

0.00

0.00

20.90

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086818828

2010.01.28 23:19

buy

0.19

eurusd

1.3964

1.3932

1.4014

2010.01.28 23:32

1.3974

0.00

0.00

0.00

19.00

 

337733

 

 

2086815802

2010.01.28 19:56

sell

0.11

eurusd

1.3970

1.4088

1.3936

2010.01.29 02:28

1.3936

0.00

0.00

-0.14

37.40

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086831206

2010.01.29 08:15

buy limit

0.12

eurusd

1.3934

1.3819

1.3963

2010.01.29 10:15

1.3958

cancelled

2086834213

2010.01.29 10:30

buy limit

0.12

eurusd

1.3954

1.3832

1.3998

2010.01.29 12:15

1.3968

cancelled

2086825746

2010.01.29 02:31

sell

0.12

eurusd

1.3946

1.4069

1.3901

2010.01.29 17:58

1.3901

0.00

0.00

0.00

54.00

 

 

andryuha77@rambler.ru[complete]

 

2086846172

2010.01.29 19:00

sell

0.08

eurusd

1.3867

1.3977

0.5000

2010.02.01 14:00

1.3899

0.00

0.00

-0.10

-25.60

 

12

sell only

 

 

0.00

0.00

-14.98

2 620.10

Closed P/L:

2 605.12

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

33.77

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

2 605.12

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

4 876.03

Equity:

4 876.03

Free Margin:

4 876.03

 

Details:

Graph

Gross Profit:

6 445.30

Gross Loss:

3 840.18

Total Net Profit:

2 605.12

Profit Factor:

1.68

Expected Payoff:

8.22

 

Absolute Drawdown:

131.68

Maximal Drawdown:

439.68 (14.52%)

Relative Drawdown:

14.52% (439.68)

 

Total Trades:

317

Short Positions (won %):

140 (77.86%)

Long Positions (won %):

177 (79.10%)

Profit Trades (% of total):

249 (78.55%)

Loss trades (% of total):

68 (21.45%)

Largest

profit trade:

210.00

loss trade:

-130.50

Average

profit trade:

25.88

loss trade:

-56.47

Maximum

consecutive wins ($):

25 (722.63)

consecutive losses ($):

3 (-263.58)

Maximal

consecutive profit (count):

803.88 (24)

consecutive loss (count):

-263.58 (3)

Average

consecutive wins:

5

consecutive losses:

1

 