FXDD
|
Account:
614**
|
Name: Andrei ****
|
Currency:
USD
|
2010 February 1, 15:28
|
Closed
Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
2083267577
|
2009.08.31 18:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4352
|
1.4254
|
2.0000
|
2009.09.01 09:00
|
1.4357
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
7.50
|
|
8
|
buy only
|
|
2083267592
|
2009.08.31 18:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4350
|
1.4233
|
2.0000
|
2009.09.01 09:00
|
1.4357
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
10.50
|
|
12
|
buy only
|
|
2083255775
|
2009.08.31 10:18
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4278
|
1.4392
|
1.4251
|
2009.09.01 18:27
|
1.4251
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083238055
|
2009.08.28 18:28
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4367
|
1.4248
|
1.4405
|
2009.09.01 18:27
|
1.4248
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
-83.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083235037
|
2009.08.28 17:00
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4364
|
1.4243
|
1.4406
|
2009.09.01 18:28
|
1.4243
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
-84.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083323142
|
2009.09.02 07:38
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4213
|
1.4103
|
1.4232
|
2009.09.02 09:42
|
1.4232
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083303063
|
2009.09.01 19:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4233
|
1.4331
|
0.5000
|
2009.09.02 14:00
|
1.4224
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.70
|
|
8
|
sell only
|
|
2083303088
|
2009.09.01 19:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4232
|
1.4354
|
0.5000
|
2009.09.02 14:00
|
1.4224
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.40
|
|
12
|
sell only
|
|
2083329129
|
2009.09.02 12:02
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4220
|
1.4107
|
1.4245
|
2009.09.02 18:12
|
1.4245
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.50
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083342765
|
2009.09.02 20:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4293
|
1.4194
|
2.0000
|
2009.09.03 09:00
|
1.4274
|
0.00
|
0.00
|
-0.58
|
-28.50
|
|
8
|
buy only
|
|
2083359578
|
2009.09.03 09:26
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4277
|
1.4166
|
1.4298
|
2009.09.03 09:52
|
1.4298
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083363080
|
2009.09.03 12:14
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4296
|
1.4182
|
1.4323
|
2009.09.03 14:26
|
1.4323
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083390964
|
2009.09.04 12:06
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4276
|
1.4164
|
1.4297
|
2009.09.04 19:07
|
1.4297
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083409300
|
2009.09.04 21:00
|
buy
|
0.30
|
eurusd
|
1.4314
|
1.4215
|
2.0000
|
2009.09.07 09:00
|
1.4321
|
0.00
|
0.00
|
-0.39
|
21.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2083366194
|
2009.09.03 15:34
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4309
|
1.4188
|
1.4350
|
2009.09.07 10:07
|
1.4350
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
28.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083430624
|
2009.09.07 23:43
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4335
|
1.4226
|
1.4350
|
2009.09.08 09:21
|
1.4350
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.50
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083453473
|
2009.09.08 16:09
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4485
|
1.4364
|
1.4526
|
2009.09.08 18:25
|
1.4526
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083464726
|
2009.09.08 23:52
|
buy
|
0.11
|
eurusd
|
1.4483
|
1.4331
|
1.4533
|
2009.09.09 00:52
|
1.4493
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.00
|
|
337733
|
|
|
2083455511
|
2009.09.08 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4478
|
1.4382
|
2.0000
|
2009.09.09 09:00
|
1.4497
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.50
|
|
8
|
buy only
|
|
2083457650
|
2009.09.08 18:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4516
|
1.4390
|
2.0000
|
2009.09.09 09:00
|
1.4497
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-28.50
|
|
12
|
buy only
|
|
2083471337
|
2009.09.09 05:08
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4496
|
1.4385
|
1.4515
|
2009.09.09 09:10
|
1.4515
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083457275
|
2009.09.08 18:45
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4490
|
1.4357
|
1.4558
|
2009.09.09 15:30
|
1.4558
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
47.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083497165
|
2009.09.09 23:43
|
sell
|
0.11
|
eurusd
|
1.4566
|
1.4600
|
1.4516
|
2009.09.10 00:04
|
1.4555
|
0.00
|
0.00
|
-0.47
|
12.10
|
|
337733
|
|
|
2083500537
|
2009.09.10 00:49
|
sell
|
0.11
|
eurusd
|
1.4570
|
1.4644
|
1.4510
|
2009.09.10 01:27
|
1.4555
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.50
|
|
773377
|
|
|
2083488308
|
2009.09.09 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4575
|
1.4480
|
2.0000
|
2009.09.10 09:00
|
1.4581
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2083488317
|
2009.09.09 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4575
|
1.4449
|
2.0000
|
2009.09.10 09:00
|
1.4582
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.50
|
|
12
|
buy only
|
|
2083507761
|
2009.09.10 09:46
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4576
|
1.4466
|
1.4595
|
2009.09.10 15:43
|
1.4595
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083547431
|
2009.09.11 14:54
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4606
|
1.4717
|
1.4585
|
2009.09.11 15:54
|
1.4585
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083561742
|
2009.09.14 02:04
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4590
|
1.4710
|
1.4550
|
2009.09.14 03:15
|
1.4550
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083514004
|
2009.09.10 14:25
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4535
|
1.4652
|
1.4501
|
2009.09.14 18:21
|
1.4653
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
-82.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083588248
|
2009.09.14 22:15
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4608
|
1.4496
|
1.4631
|
2009.09.14 23:11
|
1.4631
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.10
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083590060
|
2009.09.14 23:11
|
sell
|
0.11
|
eurusd
|
1.4630
|
1.4662
|
1.4580
|
2009.09.14 23:59
|
1.4620
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.00
|
|
337733
|
|
|
2083582105
|
2009.09.14 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4624
|
1.4525
|
2.0000
|
2009.09.15 09:00
|
1.4628
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2083584163
|
2009.09.14 18:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4633
|
1.4507
|
2.0000
|
2009.09.15 09:00
|
1.4628
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-7.50
|
|
12
|
buy only
|
|
2083629679
|
2009.09.16 01:49
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4664
|
1.4554
|
1.4681
|
2009.09.16 03:20
|
1.4681
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083622769
|
2009.09.15 21:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4682
|
1.4586
|
2.0000
|
2009.09.16 09:00
|
1.4679
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.50
|
|
8
|
buy only
|
|
2083622795
|
2009.09.15 21:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4682
|
1.4559
|
2.0000
|
2009.09.16 09:00
|
1.4679
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.50
|
|
12
|
buy only
|
|
2083641553
|
2009.09.16 12:37
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4691
|
1.4573
|
1.4727
|
2009.09.16 19:22
|
1.4727
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083663771
|
2009.09.16 23:10
|
sell
|
0.11
|
eurusd
|
1.4734
|
1.4766
|
1.4684
|
2009.09.16 23:37
|
1.4723
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.10
|
|
337733
|
|
|
2083664795
|
2009.09.16 23:49
|
buy
|
0.11
|
eurusd
|
1.4712
|
1.4640
|
1.4762
|
2009.09.17 01:36
|
1.4714
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.20
|
|
337733
|
|
|
2083672796
|
2009.09.17 08:08
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4726
|
1.4618
|
1.4740
|
2009.09.17 08:47
|
1.4740
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083661407
|
2009.09.16 22:09
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4711
|
1.4593
|
1.4745
|
2009.09.17 08:51
|
1.4745
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083661087
|
2009.09.16 21:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4720
|
1.4624
|
2.0000
|
2009.09.17 09:00
|
1.4737
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.50
|
|
8
|
buy only
|
|
2083700487
|
2009.09.18 00:02
|
sell
|
0.11
|
eurusd
|
1.4747
|
1.4779
|
1.4697
|
2009.09.18 01:09
|
1.4740
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.70
|
|
337733
|
|
|
2083698167
|
2009.09.17 23:22
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4740
|
1.4855
|
1.4711
|
2009.09.18 04:20
|
1.4711
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
20.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083686720
|
2009.09.17 16:33
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4704
|
1.4821
|
1.4670
|
2009.09.18 10:55
|
1.4670
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
23.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083743356
|
2009.09.21 13:58
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4660
|
1.4774
|
1.4634
|
2009.09.21 15:19
|
1.4634
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083755825
|
2009.09.21 22:35
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4681
|
1.4570
|
1.4700
|
2009.09.22 03:39
|
1.4700
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083725273
|
2009.09.18 21:32
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4711
|
1.4591
|
1.4750
|
2009.09.22 10:24
|
1.4750
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083723038
|
2009.09.18 19:00
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4703
|
1.4578
|
1.4754
|
2009.09.22 10:25
|
1.4754
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083777634
|
2009.09.22 16:59
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4785
|
1.4671
|
1.4812
|
2009.09.23 02:23
|
1.4812
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083779825
|
2009.09.22 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4786
|
1.4696
|
2.0000
|
2009.09.23 09:00
|
1.4812
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2083802842
|
2009.09.23 11:51
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4796
|
1.4907
|
1.4775
|
2009.09.23 13:27
|
1.4775
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083783484
|
2009.09.22 20:56
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4793
|
1.4908
|
1.4764
|
2009.09.23 16:56
|
1.4764
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
20.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083819976
|
2009.09.23 23:00
|
buy
|
0.11
|
eurusd
|
1.4745
|
1.4713
|
1.4795
|
2009.09.24 00:45
|
1.4713
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-35.20
|
|
337733
|
complete
|
|
2083822087
|
2009.09.24 00:19
|
buy
|
0.11
|
eurusd
|
1.4728
|
1.4576
|
1.4788
|
2009.09.24 03:31
|
1.4743
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.50
|
|
773377
|
|
|
2083844799
|
2009.09.24 15:11
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4772
|
1.4659
|
1.4797
|
2009.09.24 15:47
|
1.4797
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.50
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083862416
|
2009.09.24 23:58
|
sell
|
0.11
|
eurusd
|
1.4666
|
1.4802
|
1.4616
|
2009.09.25 00:09
|
1.4655
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
12.10
|
|
337733
|
|
|
2083880260
|
2009.09.25 09:42
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4687
|
1.4574
|
1.4711
|
2009.09.25 13:04
|
1.4711
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083859354
|
2009.09.24 21:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4637
|
1.4756
|
0.5000
|
2009.09.25 14:00
|
1.4696
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-17.70
|
|
12
|
sell only
|
|
2083883294
|
2009.09.25 14:14
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4679
|
1.4564
|
1.4708
|
2009.09.25 17:07
|
1.4708
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083903432
|
2009.09.28 01:21
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4699
|
1.4817
|
1.4665
|
2009.09.28 03:40
|
1.4665
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083941434
|
2009.09.29 00:15
|
sell
|
0.11
|
eurusd
|
1.4627
|
1.4720
|
1.4577
|
2009.09.29 00:38
|
1.4617
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.00
|
|
337733
|
|
|
2083959790
|
2009.09.29 13:03
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4580
|
1.4698
|
1.4544
|
2009.09.29 13:35
|
1.4544
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083980690
|
2009.09.30 03:01
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4588
|
1.4478
|
1.4607
|
2009.09.30 04:03
|
1.4607
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083987147
|
2009.09.30 09:29
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4621
|
1.4513
|
1.4634
|
2009.09.30 11:47
|
1.4634
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.10
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083953790
|
2009.09.29 08:46
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4634
|
1.4522
|
1.4657
|
2009.09.30 12:23
|
1.4657
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.10
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084013071
|
2009.09.30 23:48
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4637
|
1.4525
|
1.4658
|
2009.10.01 03:13
|
1.4658
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084011855
|
2009.09.30 22:47
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4633
|
1.4534
|
1.4672
|
2009.10.01 14:18
|
1.4534
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-69.30
|
|
|
complete
|
|
2084027688
|
2009.10.01 10:16
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4595
|
1.4731
|
1.4519
|
2009.10.01 18:37
|
1.4519
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
53.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2083966726
|
2009.09.29 17:12
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4556
|
1.4680
|
1.4507
|
2009.10.02 03:10
|
1.4507
|
0.00
|
0.00
|
-0.49
|
34.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084047178
|
2009.10.01 22:41
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4534
|
1.4649
|
1.4506
|
2009.10.02 03:10
|
1.4506
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
19.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084043342
|
2009.10.01 19:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4531
|
1.4623
|
0.5000
|
2009.10.02 14:00
|
1.4537
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-1.80
|
|
8
|
sell only
|
|
2084078119
|
2009.10.02 17:00
|
buy
|
0.30
|
eurusd
|
1.4613
|
1.4520
|
2.0000
|
2009.10.05 09:00
|
1.4634
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
63.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2084078140
|
2009.10.02 17:00
|
buy
|
0.30
|
eurusd
|
1.4611
|
1.4491
|
2.0000
|
2009.10.05 09:00
|
1.4633
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
66.00
|
|
12
|
buy only
|
|
2084097106
|
2009.10.05 08:23
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4631
|
1.4522
|
1.4648
|
2009.10.05 09:20
|
1.4648
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084103025
|
2009.10.05 14:45
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4621
|
1.4736
|
1.4592
|
2009.10.06 08:57
|
1.4736
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
-80.50
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084150930
|
2009.10.07 08:34
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4702
|
1.4813
|
1.4681
|
2009.10.07 15:01
|
1.4681
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084169541
|
2009.10.07 23:39
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4688
|
1.4737
|
1.4638
|
2009.10.08 01:26
|
1.4686
|
0.00
|
0.00
|
-0.50
|
2.40
|
|
337733
|
|
|
2084155190
|
2009.10.07 12:05
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4717
|
1.4596
|
1.4758
|
2009.10.08 05:40
|
1.4758
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084163561
|
2009.10.07 17:03
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4676
|
1.4796
|
1.4637
|
2009.10.08 15:57
|
1.4797
|
0.00
|
0.00
|
-0.29
|
-84.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084166553
|
2009.10.07 20:07
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4681
|
1.4799
|
1.4647
|
2009.10.08 15:57
|
1.4799
|
0.00
|
0.00
|
-0.29
|
-82.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084201142
|
2009.10.08 23:45
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4794
|
1.4826
|
1.4744
|
2009.10.09 01:21
|
1.4791
|
0.00
|
0.00
|
-0.17
|
3.60
|
|
337733
|
|
|
2084197829
|
2009.10.08 20:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4808
|
1.4707
|
2.0000
|
2009.10.09 05:00
|
1.4738
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-105.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2084212313
|
2009.10.09 09:22
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4725
|
1.4839
|
1.4698
|
2009.10.09 19:06
|
1.4698
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084247555
|
2009.10.12 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4798
|
1.4703
|
2.0000
|
2009.10.13 09:00
|
1.4789
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-13.50
|
|
8
|
buy only
|
|
2084247562
|
2009.10.12 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4796
|
1.4674
|
2.0000
|
2009.10.13 09:00
|
1.4789
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-10.50
|
|
12
|
buy only
|
|
2084251244
|
2009.10.12 21:12
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4795
|
1.4683
|
1.4818
|
2009.10.13 13:10
|
1.4818
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.10
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084283655
|
2009.10.13 23:17
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4843
|
1.4876
|
1.4793
|
2009.10.14 02:50
|
1.4842
|
0.00
|
0.00
|
-0.21
|
1.20
|
|
337733
|
|
|
2084285575
|
2009.10.14 00:05
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4857
|
1.4967
|
1.4797
|
2009.10.14 02:50
|
1.4842
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
|
773377
|
|
|
2084276119
|
2009.10.13 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4824
|
1.4732
|
2.0000
|
2009.10.14 07:00
|
1.4887
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
94.50
|
|
8
|
buy only
|
|
2084265313
|
2009.10.13 11:07
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4778
|
1.4892
|
1.4752
|
2009.10.14 07:37
|
1.4892
|
0.00
|
0.00
|
-0.12
|
-79.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084280889
|
2009.10.13 21:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4851
|
1.4738
|
2.0000
|
2009.10.14 09:00
|
1.4885
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
51.00
|
|
12
|
buy only
|
|
2084295579
|
2009.10.14 09:22
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4881
|
1.4773
|
1.4895
|
2009.10.14 09:36
|
1.4895
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084298220
|
2009.10.14 11:28
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4885
|
1.4768
|
1.4919
|
2009.10.14 14:02
|
1.4919
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084301669
|
2009.10.14 14:12
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4902
|
1.4786
|
1.4934
|
2009.10.14 21:00
|
1.4934
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.40
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084314697
|
2009.10.14 23:26
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4925
|
1.4957
|
1.4875
|
2009.10.15 04:04
|
1.4957
|
0.00
|
0.00
|
-0.62
|
-38.40
|
|
337733
|
complete
|
|
2084316344
|
2009.10.15 00:42
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4933
|
1.5001
|
1.4873
|
2009.10.15 10:28
|
1.4932
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.20
|
|
773377
|
|
|
2084331319
|
2009.10.15 13:45
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4929
|
1.5049
|
1.4890
|
2009.10.15 14:20
|
1.4890
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084338607
|
2009.10.15 16:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4863
|
1.4976
|
0.5000
|
2009.10.15 19:00
|
1.4945
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-24.60
|
|
12
|
sell only
|
|
2084347705
|
2009.10.15 23:33
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4942
|
1.4974
|
1.4892
|
2009.10.16 00:58
|
1.4939
|
0.00
|
0.00
|
-0.21
|
3.60
|
|
337733
|
|
|
2084346681
|
2009.10.15 22:30
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4920
|
1.4804
|
1.4952
|
2009.10.16 02:36
|
1.4952
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.40
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084359392
|
2009.10.16 10:15
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4920
|
1.5032
|
1.4897
|
2009.10.16 11:02
|
1.4897
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.10
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084363599
|
2009.10.16 12:06
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4908
|
1.5028
|
1.4869
|
2009.10.16 15:14
|
1.4869
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084378744
|
2009.10.19 02:17
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4894
|
1.4786
|
1.4908
|
2009.10.19 09:36
|
1.4908
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084400420
|
2009.10.19 23:33
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4953
|
1.4985
|
1.4903
|
2009.10.20 04:32
|
1.4985
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
-38.40
|
|
337733
|
complete
|
|
2084406121
|
2009.10.20 02:53
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4963
|
1.4852
|
1.4984
|
2009.10.20 04:32
|
1.4984
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084401483
|
2009.10.20 00:01
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4966
|
1.5030
|
1.4906
|
2009.10.20 10:49
|
1.4965
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.20
|
|
773377
|
|
|
2084414316
|
2009.10.20 11:24
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4972
|
1.5089
|
1.4938
|
2009.10.20 17:16
|
1.4938
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084433267
|
2009.10.20 23:30
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4939
|
1.4994
|
1.4889
|
2009.10.21 00:39
|
1.4935
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
4.80
|
|
337733
|
|
|
2084427885
|
2009.10.20 19:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4905
|
1.5016
|
0.5000
|
2009.10.21 09:35
|
1.4937
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
-9.60
|
|
12
|
sell only
|
|
2084443248
|
2009.10.21 09:27
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4931
|
1.4820
|
1.4950
|
2009.10.21 10:13
|
1.4950
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084457509
|
2009.10.21 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4983
|
1.4900
|
2.0000
|
2009.10.21 18:08
|
1.4994
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.50
|
|
8
|
buy only
|
|
2084460782
|
2009.10.21 18:18
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4997
|
1.4914
|
2.0000
|
2009.10.21 20:16
|
1.5025
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
42.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2084462988
|
2009.10.21 20:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.5014
|
1.4906
|
2.0000
|
2009.10.21 20:16
|
1.5024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
|
12
|
buy only
|
|
2084464375
|
2009.10.21 20:38
|
buy
|
0.20
|
eurusd
|
1.5041
|
1.4958
|
2.0000
|
2009.10.21 20:43
|
1.5041
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2084464376
|
2009.10.21 20:38
|
buy
|
0.20
|
eurusd
|
1.5041
|
1.4933
|
2.0000
|
2009.10.21 20:43
|
1.5041
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
buy only
|
|
2084468577
|
2009.10.21 23:00
|
buy
|
0.12
|
eurusd
|
1.5001
|
1.4887
|
1.5051
|
2009.10.21 23:10
|
1.5011
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
|
337733
|
|
|
2084464472
|
2009.10.21 20:45
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.5041
|
1.4958
|
2.0000
|
2009.10.22 07:00
|
1.4983
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-87.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2084464473
|
2009.10.21 20:45
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.5041
|
1.4933
|
2.0000
|
2009.10.22 09:00
|
1.4981
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-90.00
|
|
12
|
buy only
|
|
2084451908
|
2009.10.21 15:01
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4928
|
1.5051
|
1.4881
|
2009.10.23 03:19
|
1.5051
|
0.00
|
0.00
|
-0.48
|
-86.10
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084509615
|
2009.10.23 03:58
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.5030
|
1.4920
|
1.5047
|
2009.10.23 12:17
|
1.5047
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084548813
|
2009.10.26 15:06
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.5032
|
1.5142
|
1.5013
|
2009.10.26 16:25
|
1.5013
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084546658
|
2009.10.26 10:51
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.5031
|
1.5149
|
1.4997
|
2009.10.26 18:13
|
1.4997
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084486854
|
2009.10.22 12:10
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4972
|
1.5090
|
1.4938
|
2009.10.26 19:02
|
1.4938
|
0.00
|
0.00
|
-0.24
|
23.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084545920
|
2009.10.26 10:15
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.5035
|
1.4922
|
1.5060
|
2009.10.26 19:04
|
1.4922
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-79.10
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084526408
|
2009.10.23 15:49
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.5032
|
1.4915
|
1.5064
|
2009.10.26 19:04
|
1.4915
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-81.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084556583
|
2009.10.26 19:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4940
|
1.5045
|
0.5000
|
2009.10.26 21:00
|
1.4864
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.80
|
|
12
|
sell only
|
|
2084565118
|
2009.10.26 23:30
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4872
|
1.5024
|
1.4822
|
2009.10.27 00:31
|
1.4867
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
6.00
|
|
337733
|
|
|
2084584190
|
2009.10.27 16:32
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4868
|
1.4989
|
1.4827
|
2009.10.27 17:00
|
1.4827
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084597221
|
2009.10.28 00:44
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4812
|
1.4928
|
1.4762
|
2009.10.28 01:50
|
1.4808
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.80
|
|
337733
|
|
|
2084601018
|
2009.10.28 03:33
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4812
|
1.4702
|
1.4829
|
2009.10.28 09:50
|
1.4829
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084591896
|
2009.10.27 20:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4785
|
1.4875
|
0.5000
|
2009.10.28 14:00
|
1.4792
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
-2.10
|
|
8
|
sell only
|
|
2084589480
|
2009.10.27 18:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4816
|
1.4929
|
0.5000
|
2009.10.28 14:00
|
1.4790
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
7.80
|
|
12
|
sell only
|
|
2084626343
|
2009.10.28 23:23
|
buy
|
0.12
|
eurusd
|
1.4702
|
1.4670
|
1.4752
|
2009.10.28 23:37
|
1.4712
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
|
337733
|
|
|
2084628403
|
2009.10.29 00:47
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4721
|
1.4841
|
1.4671
|
2009.10.29 01:59
|
1.4716
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
|
337733
|
|
|
2084603734
|
2009.10.28 05:59
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4805
|
1.4686
|
1.4841
|
2009.10.29 03:22
|
1.4686
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-83.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084638751
|
2009.10.29 09:39
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4722
|
1.4611
|
1.4743
|
2009.10.29 10:48
|
1.4743
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084621765
|
2009.10.28 20:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4720
|
1.4812
|
0.5000
|
2009.10.29 14:00
|
1.4749
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
-8.70
|
|
8
|
sell only
|
|
2084621776
|
2009.10.28 20:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4721
|
1.4834
|
0.5000
|
2009.10.29 14:00
|
1.4750
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
-8.70
|
|
12
|
sell only
|
|
2084659394
|
2009.10.30 03:04
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4829
|
1.4720
|
1.4846
|
2009.10.30 04:57
|
1.4846
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084649310
|
2009.10.29 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4789
|
1.4693
|
2.0000
|
2009.10.30 07:00
|
1.4853
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
96.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2084653402
|
2009.10.29 19:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4820
|
1.4704
|
2.0000
|
2009.10.30 09:00
|
1.4832
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
|
12
|
buy only
|
|
2084656388
|
2009.10.29 22:19
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4844
|
1.4728
|
1.4874
|
2009.10.30 18:17
|
1.4728
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-81.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084698530
|
2009.11.02 08:53
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4765
|
1.4651
|
1.4791
|
2009.11.02 13:32
|
1.4791
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084680715
|
2009.10.30 19:00
|
sell
|
0.06
|
eurusd
|
1.4755
|
1.4854
|
0.5000
|
2009.11.02 14:00
|
1.4785
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
-18.00
|
|
8
|
sell only
|
|
2084680732
|
2009.10.30 19:00
|
sell
|
0.06
|
eurusd
|
1.4753
|
1.4870
|
0.5000
|
2009.11.02 14:00
|
1.4785
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
-19.20
|
|
12
|
sell only
|
|
2084704225
|
2009.11.02 14:44
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4773
|
1.4660
|
1.4798
|
2009.11.02 17:00
|
1.4798
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.50
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084712004
|
2009.11.02 18:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4820
|
1.4718
|
2.0000
|
2009.11.02 21:00
|
1.4735
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-127.50
|
|
8
|
buy only
|
|
2084682706
|
2009.10.30 21:07
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4746
|
1.4879
|
1.4678
|
2009.11.03 12:02
|
1.4678
|
0.00
|
0.00
|
-0.24
|
47.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084743067
|
2009.11.03 16:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4651
|
1.4752
|
0.5000
|
2009.11.04 00:00
|
1.4726
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
-22.50
|
|
8
|
sell only
|
|
2084753956
|
2009.11.03 23:30
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4723
|
1.4811
|
1.4673
|
2009.11.04 00:40
|
1.4716
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
8.40
|
|
337733
|
|
|
2084760823
|
2009.11.04 02:10
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4717
|
1.4605
|
1.4738
|
2009.11.04 08:06
|
1.4738
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084763135
|
2009.11.04 03:48
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4714
|
1.4600
|
1.4741
|
2009.11.04 08:46
|
1.4741
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084765664
|
2009.11.04 08:21
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4730
|
1.4620
|
1.4749
|
2009.11.04 08:54
|
1.4749
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084780903
|
2009.11.04 20:17
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4838
|
1.4729
|
1.4853
|
2009.11.04 21:09
|
1.4853
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.50
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084776768
|
2009.11.04 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4809
|
1.4705
|
2.0000
|
2009.11.04 22:00
|
1.4897
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
132.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2084779366
|
2009.11.04 18:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4838
|
1.4712
|
2.0000
|
2009.11.04 22:00
|
1.4897
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88.50
|
|
12
|
buy only
|
|
2084833116
|
2009.11.06 15:29
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4873
|
1.4988
|
1.4845
|
2009.11.06 15:30
|
1.4845
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084797781
|
2009.11.05 05:50
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4836
|
1.4950
|
1.4809
|
2009.11.09 09:04
|
1.4950
|
0.00
|
0.00
|
-0.24
|
-79.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084784849
|
2009.11.04 22:50
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4865
|
1.4723
|
1.4954
|
2009.11.09 09:16
|
1.4954
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084870480
|
2009.11.09 15:06
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4989
|
1.4877
|
1.5012
|
2009.11.09 16:06
|
1.5012
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.10
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084878665
|
2009.11.10 00:17
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.5000
|
1.5032
|
1.4940
|
2009.11.10 02:38
|
1.4996
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.80
|
|
773377
|
|
|
2084871764
|
2009.11.09 16:36
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4993
|
1.4879
|
1.5019
|
2009.11.10 12:59
|
1.5019
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084889555
|
2009.11.10 07:25
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4977
|
1.5090
|
1.4952
|
2009.11.10 18:06
|
1.4952
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.50
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084915940
|
2009.11.11 00:25
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.4993
|
1.5047
|
1.4933
|
2009.11.11 04:29
|
1.4978
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
|
773377
|
|
|
2084902957
|
2009.11.10 16:31
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4971
|
1.5091
|
1.4932
|
2009.11.12 11:16
|
1.4932
|
0.00
|
0.00
|
-0.53
|
27.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084938927
|
2009.11.11 13:40
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.5030
|
1.4916
|
1.5057
|
2009.11.12 14:30
|
1.4916
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-79.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084978850
|
2009.11.12 15:42
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4936
|
1.5053
|
1.4904
|
2009.11.12 17:08
|
1.4904
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.40
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084965468
|
2009.11.12 05:54
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.5002
|
1.4891
|
1.5021
|
2009.11.12 17:10
|
1.4891
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-77.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084984922
|
2009.11.12 16:51
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4923
|
1.5045
|
1.4880
|
2009.11.12 17:19
|
1.4880
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.10
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084992002
|
2009.11.12 20:17
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4866
|
1.4980
|
1.4839
|
2009.11.12 22:30
|
1.4839
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085005126
|
2009.11.13 06:25
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4859
|
1.4745
|
1.4886
|
2009.11.13 10:21
|
1.4886
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2084988335
|
2009.11.12 18:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4884
|
1.4988
|
0.5000
|
2009.11.13 14:00
|
1.4892
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
-2.40
|
|
8
|
sell only
|
|
2085013919
|
2009.11.13 14:38
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4882
|
1.4995
|
1.4858
|
2009.11.13 15:04
|
1.4858
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085024327
|
2009.11.13 20:00
|
buy
|
0.30
|
eurusd
|
1.4928
|
1.4827
|
2.0000
|
2009.11.16 09:00
|
1.4968
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2085035729
|
2009.11.16 03:54
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4953
|
1.4838
|
1.4981
|
2009.11.16 09:20
|
1.4981
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085048977
|
2009.11.16 16:36
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4969
|
1.5082
|
1.4944
|
2009.11.16 19:15
|
1.4944
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.50
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085045677
|
2009.11.16 14:18
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4970
|
1.5085
|
1.4941
|
2009.11.16 19:15
|
1.4941
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085016884
|
2009.11.13 17:43
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4870
|
1.4996
|
1.4819
|
2009.11.16 21:04
|
1.4996
|
0.00
|
0.00
|
-0.13
|
-88.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085071919
|
2009.11.17 03:18
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4975
|
1.4861
|
1.5001
|
2009.11.17 14:17
|
1.4861
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-79.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085116001
|
2009.11.18 05:33
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4877
|
1.4767
|
1.4896
|
2009.11.18 08:48
|
1.4896
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085096496
|
2009.11.17 17:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4867
|
1.4972
|
0.5000
|
2009.11.18 12:00
|
1.4959
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
-27.60
|
|
8
|
sell only
|
|
2085096518
|
2009.11.17 17:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4867
|
1.4993
|
0.5000
|
2009.11.18 12:00
|
1.4961
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
-28.20
|
|
12
|
sell only
|
|
2085134765
|
2009.11.18 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4947
|
1.4845
|
2.0000
|
2009.11.19 09:00
|
1.4912
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-52.50
|
|
8
|
buy only
|
|
2085189551
|
2009.11.20 00:10
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4920
|
1.4812
|
1.4934
|
2009.11.20 02:39
|
1.4934
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085170803
|
2009.11.19 15:17
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4866
|
1.4983
|
1.4834
|
2009.11.20 14:06
|
1.4834
|
0.00
|
0.00
|
-0.13
|
22.40
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085201466
|
2009.11.20 08:44
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4920
|
1.4806
|
1.4947
|
2009.11.20 14:24
|
1.4806
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-79.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085238556
|
2009.11.23 08:07
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4933
|
1.4818
|
1.4961
|
2009.11.23 09:18
|
1.4961
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085248336
|
2009.11.23 15:08
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4971
|
1.4862
|
1.4988
|
2009.11.23 16:07
|
1.4988
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085259727
|
2009.11.23 23:29
|
buy
|
0.12
|
eurusd
|
1.4958
|
1.4885
|
1.5008
|
2009.11.24 00:06
|
1.4968
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
|
337733
|
|
|
2085259992
|
2009.11.24 00:06
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4968
|
1.5082
|
1.4942
|
2009.11.24 02:37
|
1.4942
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085296924
|
2009.11.25 00:38
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4963
|
1.4855
|
1.4977
|
2009.11.25 02:16
|
1.4977
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085301690
|
2009.11.25 02:52
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4965
|
1.4853
|
1.4986
|
2009.11.25 04:19
|
1.4986
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085327413
|
2009.11.25 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.5068
|
1.4973
|
2.0000
|
2009.11.25 22:00
|
1.5137
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
103.50
|
|
8
|
buy only
|
|
2085334012
|
2009.11.25 21:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.5095
|
1.4976
|
2.0000
|
2009.11.25 23:00
|
1.5142
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.50
|
|
12
|
buy only
|
|
2085375295
|
2009.11.26 17:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.5022
|
1.5115
|
0.5000
|
2009.11.27 05:00
|
1.4932
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
27.00
|
|
8
|
sell only
|
|
2085378338
|
2009.11.26 18:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4986
|
1.5106
|
0.5000
|
2009.11.27 08:00
|
1.4909
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
23.10
|
|
12
|
sell only
|
|
2085409394
|
2009.11.27 07:47
|
sell
|
0.07
|
eurusd
|
1.4928
|
1.5056
|
1.4871
|
2009.11.27 09:23
|
1.4871
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085429133
|
2009.11.27 15:26
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.4907
|
1.4783
|
1.4956
|
2009.11.27 17:35
|
1.4956
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085437023
|
2009.11.27 18:00
|
buy
|
0.30
|
eurusd
|
1.4978
|
1.4841
|
2.0000
|
2009.11.30 04:00
|
1.5045
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201.00
|
|
12
|
buy only
|
|
2085544339
|
2009.11.30 13:19
|
sell
|
0.08
|
eurusd
|
1.5044
|
1.5167
|
1.4999
|
2009.11.30 16:33
|
1.4999
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085547040
|
2009.11.30 17:01
|
sell
|
0.08
|
eurusd
|
1.5027
|
1.5143
|
1.4997
|
2009.11.30 18:01
|
1.4997
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085562826
|
2009.12.01 05:06
|
buy
|
0.08
|
eurusd
|
1.5011
|
1.4900
|
1.5032
|
2009.12.01 09:03
|
1.5032
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085558583
|
2009.12.01 02:55
|
buy
|
0.08
|
eurusd
|
1.5012
|
1.4897
|
1.5040
|
2009.12.01 10:02
|
1.5040
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.40
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085585825
|
2009.12.02 00:58
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.5075
|
1.5031
|
1.5135
|
2009.12.02 01:30
|
1.5090
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.50
|
|
773377
|
|
|
2085577445
|
2009.12.01 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.5085
|
1.4978
|
2.0000
|
2009.12.02 09:00
|
1.5085
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2085588330
|
2009.12.02 04:07
|
sell
|
0.08
|
eurusd
|
1.5087
|
1.5198
|
1.5066
|
2009.12.02 09:37
|
1.5066
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085591598
|
2009.12.02 08:24
|
buy
|
0.08
|
eurusd
|
1.5089
|
1.4979
|
1.5108
|
2009.12.02 10:30
|
1.5108
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085578457
|
2009.12.01 17:47
|
buy
|
0.08
|
eurusd
|
1.5088
|
1.4972
|
1.5118
|
2009.12.03 09:23
|
1.5118
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085597137
|
2009.12.02 12:50
|
buy
|
0.08
|
eurusd
|
1.5096
|
1.4982
|
1.5123
|
2009.12.03 09:30
|
1.5123
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085581029
|
2009.12.01 21:13
|
buy
|
0.08
|
eurusd
|
1.5104
|
1.4991
|
1.5128
|
2009.12.03 12:27
|
1.5128
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085635660
|
2009.12.03 23:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.5074
|
1.5042
|
1.5124
|
2009.12.04 00:01
|
1.5042
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-48.00
|
|
337733
|
complete
|
|
2085637836
|
2009.12.04 00:01
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.5045
|
1.4939
|
1.5105
|
2009.12.04 00:32
|
1.5061
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.00
|
|
773377
|
|
|
2085602768
|
2009.12.02 19:02
|
sell
|
0.08
|
eurusd
|
1.5068
|
1.5195
|
1.5013
|
2009.12.04 15:38
|
1.5013
|
0.00
|
0.00
|
-0.48
|
44.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085620975
|
2009.12.03 14:20
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.5116
|
1.5000
|
1.5146
|
2009.12.04 15:39
|
1.5000
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-104.40
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085663797
|
2009.12.04 16:00
|
sell
|
0.06
|
eurusd
|
1.4942
|
1.5043
|
0.5000
|
2009.12.04 21:00
|
1.4837
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
63.00
|
|
8
|
sell only
|
|
2085663811
|
2009.12.04 16:00
|
sell
|
0.06
|
eurusd
|
1.4943
|
1.5071
|
0.5000
|
2009.12.04 21:00
|
1.4837
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
63.60
|
|
12
|
sell only
|
|
2085684551
|
2009.12.05 00:41
|
balance
|
ADJ MT
equity sync
|
-2.50
|
2085718079
|
2009.12.07 17:04
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4803
|
1.4683
|
1.4843
|
2009.12.07 19:36
|
1.4843
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085730780
|
2009.12.08 00:02
|
sell
|
0.15
|
eurusd
|
1.4830
|
1.4905
|
1.4780
|
2009.12.08 02:03
|
1.4829
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
|
337733
|
|
|
2085734721
|
2009.12.08 00:57
|
sell
|
0.15
|
eurusd
|
1.4830
|
1.4880
|
1.4770
|
2009.12.08 04:43
|
1.4826
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
|
773377
|
|
|
2085736116
|
2009.12.08 02:23
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4833
|
1.4947
|
1.4806
|
2009.12.08 09:50
|
1.4806
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085712381
|
2009.12.07 15:40
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4810
|
1.4932
|
1.4767
|
2009.12.08 15:16
|
1.4767
|
0.00
|
0.00
|
-0.13
|
38.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085742019
|
2009.12.08 08:17
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4839
|
1.4725
|
1.4866
|
2009.12.08 18:19
|
1.4725
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-102.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085724207
|
2009.12.07 21:25
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4838
|
1.4693
|
1.4933
|
2009.12.08 20:25
|
1.4693
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-130.50
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085770680
|
2009.12.08 23:31
|
sell
|
0.15
|
eurusd
|
1.4711
|
1.4863
|
1.4661
|
2009.12.08 23:55
|
1.4701
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
|
337733
|
|
|
2085783841
|
2009.12.09 07:43
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4727
|
1.4619
|
1.4741
|
2009.12.09 10:28
|
1.4741
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085761918
|
2009.12.08 18:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4736
|
1.4844
|
0.5000
|
2009.12.09 14:00
|
1.4749
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-3.90
|
|
8
|
sell only
|
|
2085764726
|
2009.12.08 20:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4719
|
1.4856
|
0.5000
|
2009.12.09 14:00
|
1.4752
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-9.90
|
|
12
|
sell only
|
|
2085813431
|
2009.12.10 00:29
|
sell
|
0.15
|
eurusd
|
1.4741
|
1.4782
|
1.4691
|
2009.12.10 02:11
|
1.4734
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.50
|
|
337733
|
|
|
2085812803
|
2009.12.10 00:20
|
sell
|
0.15
|
eurusd
|
1.4738
|
1.4836
|
1.4678
|
2009.12.10 06:13
|
1.4725
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.50
|
|
773377
|
|
|
2085827383
|
2009.12.10 10:46
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4723
|
1.4838
|
1.4695
|
2009.12.10 20:13
|
1.4695
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085847073
|
2009.12.11 00:43
|
sell
|
0.15
|
eurusd
|
1.4735
|
1.4773
|
1.4675
|
2009.12.11 04:02
|
1.4720
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.50
|
|
773377
|
|
|
2085847274
|
2009.12.11 01:03
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4730
|
1.4622
|
1.4743
|
2009.12.11 10:33
|
1.4743
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085776247
|
2009.12.09 01:44
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4699
|
1.4818
|
1.4661
|
2009.12.11 16:29
|
1.4661
|
0.00
|
0.00
|
-0.53
|
34.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085862556
|
2009.12.11 14:45
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4767
|
1.4658
|
1.4784
|
2009.12.11 16:29
|
1.4658
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-98.10
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085798930
|
2009.12.09 17:46
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4737
|
1.4876
|
1.4655
|
2009.12.11 16:33
|
1.4655
|
0.00
|
0.00
|
-0.53
|
73.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085888920
|
2009.12.14 05:23
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4629
|
1.4511
|
1.4663
|
2009.12.14 06:30
|
1.4663
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085871566
|
2009.12.11 18:00
|
sell
|
0.06
|
eurusd
|
1.4621
|
1.4731
|
0.5000
|
2009.12.14 14:00
|
1.4632
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
-6.60
|
|
8
|
sell only
|
|
2085868900
|
2009.12.11 17:00
|
sell
|
0.06
|
eurusd
|
1.4653
|
1.4790
|
0.5000
|
2009.12.14 14:00
|
1.4634
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
11.40
|
|
12
|
sell only
|
|
2085921520
|
2009.12.15 00:00
|
sell
|
0.15
|
eurusd
|
1.4658
|
1.4690
|
1.4598
|
2009.12.15 00:43
|
1.4644
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.00
|
|
773377
|
|
|
2085922728
|
2009.12.15 00:43
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4644
|
1.4604
|
1.4704
|
2009.12.15 02:29
|
1.4657
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.50
|
|
773377
|
|
|
2085900170
|
2009.12.14 10:11
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4670
|
1.4553
|
1.4702
|
2009.12.15 10:30
|
1.4553
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-105.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085920990
|
2009.12.15 00:42
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4650
|
1.4542
|
1.4663
|
2009.12.15 11:29
|
1.4542
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-97.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085951619
|
2009.12.15 17:24
|
balance
|
PayPal
Dep 12/14 - wp
|
35.21
|
2085951651
|
2009.12.15 17:24
|
balance
|
Holiday
09 Bonus - wp
|
1.06
|
2085944691
|
2009.12.15 15:03
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4542
|
1.4657
|
1.4514
|
2009.12.15 18:45
|
1.4514
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085963431
|
2009.12.16 00:35
|
sell
|
0.15
|
eurusd
|
1.4538
|
1.4574
|
1.4478
|
2009.12.16 02:05
|
1.4537
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
|
773377
|
|
|
2085968101
|
2009.12.16 03:01
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4532
|
1.4419
|
1.4557
|
2009.12.16 08:27
|
1.4557
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.50
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2085948278
|
2009.12.15 16:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4540
|
1.4654
|
0.5000
|
2009.12.16 14:00
|
1.4572
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-9.60
|
|
8
|
sell only
|
|
2086028972
|
2009.12.17 15:31
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4355
|
1.4472
|
1.4321
|
2009.12.17 18:42
|
1.4321
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086050941
|
2009.12.18 01:14
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4318
|
1.4234
|
1.4360
|
2009.12.18 03:57
|
1.4360
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.80
|
|
|
complete
|
|
2086062098
|
2009.12.18 07:17
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4386
|
1.4265
|
1.4427
|
2009.12.18 18:16
|
1.4265
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-108.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086080234
|
2009.12.18 18:00
|
sell
|
0.06
|
eurusd
|
1.4274
|
1.4405
|
0.5000
|
2009.12.21 14:00
|
1.4345
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
-42.60
|
|
12
|
sell only
|
|
2086122736
|
2009.12.22 00:07
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4272
|
1.4237
|
1.4319
|
2009.12.22 01:15
|
1.4278
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.00
|
|
337733
|
|
|
2086161981
|
2009.12.23 00:41
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4240
|
1.4205
|
1.4287
|
2009.12.23 00:44
|
1.4250
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
|
337733
|
|
|
2086160641
|
2009.12.23 00:03
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4247
|
1.4193
|
1.4307
|
2009.12.23 03:16
|
1.4262
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.50
|
|
773377
|
|
|
2086170502
|
2009.12.23 08:25
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4251
|
1.4142
|
1.4266
|
2009.12.23 09:27
|
1.4266
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.50
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086153155
|
2009.12.22 18:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4230
|
1.4359
|
0.5000
|
2009.12.23 14:00
|
1.4252
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-6.60
|
|
12
|
sell only
|
|
2086185818
|
2009.12.23 18:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4335
|
1.4233
|
2.0000
|
2009.12.24 09:00
|
1.4359
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2086185830
|
2009.12.23 18:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4334
|
1.4211
|
2.0000
|
2009.12.24 09:00
|
1.4359
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.50
|
|
12
|
buy only
|
|
2086226775
|
2009.12.29 00:33
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4374
|
1.4342
|
1.4434
|
2009.12.29 08:21
|
1.4376
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
|
773377
|
|
|
2086206866
|
2009.12.24 14:55
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4406
|
1.4293
|
1.4431
|
2009.12.29 10:28
|
1.4431
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.50
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086250486
|
2009.12.30 02:01
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4348
|
1.4459
|
1.4327
|
2009.12.30 02:52
|
1.4327
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086244501
|
2009.12.29 21:59
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4352
|
1.4468
|
1.4322
|
2009.12.30 03:22
|
1.4322
|
0.00
|
0.00
|
-0.13
|
27.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086255758
|
2009.12.30 13:19
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4347
|
1.4233
|
1.4374
|
2009.12.31 08:35
|
1.4374
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086273430
|
2009.12.31 08:45
|
buy limit
|
0.09
|
eurusd
|
1.4383
|
1.4261
|
1.4426
|
2009.12.31 10:30
|
1.4399
|
cancelled
|
2086282531
|
2009.12.31 19:56
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4337
|
1.4460
|
1.4290
|
2010.01.04 02:15
|
1.4290
|
0.00
|
0.00
|
-0.26
|
42.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086304080
|
2010.01.04 15:45
|
buy limit
|
0.09
|
eurusd
|
1.4405
|
1.4285
|
1.4445
|
2010.01.04 17:15
|
1.4424
|
cancelled
|
2086319153
|
2010.01.05 05:30
|
buy limit
|
0.09
|
eurusd
|
1.4416
|
1.4304
|
1.4437
|
2010.01.05 07:16
|
1.4427
|
cancelled
|
2086307533
|
2010.01.04 18:21
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4423
|
1.4301
|
1.4467
|
2010.01.05 07:50
|
1.4467
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.60
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086305862
|
2010.01.04 17:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4427
|
1.4329
|
2.0000
|
2010.01.05 09:00
|
1.4475
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
72.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2086329484
|
2010.01.05 15:45
|
sell limit
|
0.09
|
eurusd
|
1.4440
|
1.4556
|
1.4408
|
2010.01.05 17:30
|
1.4425
|
cancelled
|
2086333491
|
2010.01.05 18:45
|
sell limit
|
0.09
|
eurusd
|
1.4410
|
1.4536
|
1.4359
|
2010.01.05 22:00
|
1.4368
|
cancelled
|
2086321581
|
2010.01.05 10:02
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4443
|
1.4313
|
1.4506
|
2010.01.06 08:46
|
1.4313
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-117.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086354775
|
2010.01.06 16:14
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4351
|
1.4234
|
1.4383
|
2010.01.06 17:08
|
1.4383
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086357271
|
2010.01.06 17:36
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4367
|
1.4241
|
1.4420
|
2010.01.06 21:03
|
1.4420
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
47.70
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086365304
|
2010.01.07 00:37
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4398
|
1.4281
|
1.4448
|
2010.01.07 01:41
|
1.4408
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
|
337733
|
|
|
2086360105
|
2010.01.06 19:00
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4403
|
1.4299
|
2.0000
|
2010.01.07 09:00
|
1.4366
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-55.50
|
|
8
|
buy only
|
|
2086374060
|
2010.01.07 07:30
|
sell limit
|
0.09
|
eurusd
|
1.4406
|
1.4518
|
1.4383
|
2010.01.07 10:00
|
1.4387
|
cancelled
|
2086378744
|
2010.01.07 11:32
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4380
|
1.4501
|
1.4338
|
2010.01.07 13:05
|
1.4338
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086391392
|
2010.01.08 00:10
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.4306
|
1.4264
|
1.4366
|
2010.01.08 02:01
|
1.4321
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.50
|
|
773377
|
|
|
2086396238
|
2010.01.08 02:52
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4315
|
1.4429
|
1.4289
|
2010.01.08 07:54
|
1.4289
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.40
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086382792
|
2010.01.07 15:55
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4334
|
1.4454
|
1.4294
|
2010.01.08 07:54
|
1.4294
|
0.00
|
0.00
|
-0.12
|
36.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086387848
|
2010.01.07 19:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4313
|
1.4417
|
0.5000
|
2010.01.08 14:00
|
1.4304
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
2.70
|
|
8
|
sell only
|
|
2086362254
|
2010.01.06 22:16
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4408
|
1.4281
|
1.4462
|
2010.01.08 14:12
|
1.4281
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-114.30
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086388055
|
2010.01.07 20:02
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.4317
|
1.4202
|
1.4346
|
2010.01.08 15:30
|
1.4346
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.10
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086403182
|
2010.01.08 15:30
|
sell
|
0.09
|
eurusd
|
1.4296
|
1.4413
|
1.4264
|
2010.01.08 15:55
|
1.4414
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-106.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086410402
|
2010.01.08 17:00
|
buy
|
0.30
|
eurusd
|
1.4358
|
1.4262
|
2.0000
|
2010.01.08 21:00
|
1.4422
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
192.00
|
|
8
|
buy only
|
|
2086414317
|
2010.01.08 19:45
|
buy limit
|
0.09
|
eurusd
|
1.4348
|
1.4197
|
1.4458
|
2010.01.11 00:45
|
1.4414
|
cancelled
|
2086414626
|
2010.01.08 20:00
|
buy
|
0.30
|
eurusd
|
1.4394
|
1.4280
|
2.0000
|
2010.01.11 02:00
|
1.4464
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210.00
|
|
12
|
buy only
|
|
2086422145
|
2010.01.11 01:45
|
buy limit
|
0.09
|
eurusd
|
1.4439
|
1.4306
|
1.4507
|
2010.01.11 06:45
|
1.4494
|
cancelled
|
2086432789
|
2010.01.11 13:00
|
buy limit
|
0.10
|
eurusd
|
1.4518
|
1.4399
|
1.4556
|
2010.01.11 15:00
|
1.4524
|
cancelled
|
2086444007
|
2010.01.11 23:32
|
buy
|
0.16
|
eurusd
|
1.4509
|
1.4464
|
1.4559
|
2010.01.12 00:08
|
1.4519
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
|
337733
|
|
|
2086445393
|
2010.01.12 00:22
|
buy
|
0.16
|
eurusd
|
1.4507
|
1.4445
|
1.4567
|
2010.01.12 08:30
|
1.4508
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.60
|
|
773377
|
|
|
2086458449
|
2010.01.12 10:07
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.4504
|
1.4385
|
1.4540
|
2010.01.12 17:48
|
1.4540
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086467636
|
2010.01.12 16:45
|
buy limit
|
0.10
|
eurusd
|
1.4486
|
1.4363
|
1.4531
|
2010.01.12 19:00
|
1.4524
|
cancelled
|
2086504275
|
2010.01.14 00:37
|
buy
|
0.16
|
eurusd
|
1.4501
|
1.4456
|
1.4548
|
2010.01.14 01:20
|
1.4511
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
|
337733
|
|
|
2086504095
|
2010.01.14 00:33
|
buy
|
0.16
|
eurusd
|
1.4501
|
1.4469
|
1.4561
|
2010.01.14 01:32
|
1.4516
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.00
|
|
773377
|
|
|
2086508191
|
2010.01.14 01:30
|
buy limit
|
0.10
|
eurusd
|
1.4504
|
1.4393
|
1.4523
|
2010.01.14 06:00
|
1.4540
|
cancelled
|
2086495812
|
2010.01.13 17:00
|
buy
|
0.16
|
eurusd
|
1.4553
|
1.4446
|
2.0000
|
2010.01.14 09:00
|
1.4540
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.80
|
|
8
|
buy only
|
|
2086501466
|
2010.01.13 20:35
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.4502
|
1.4623
|
1.4461
|
2010.01.14 18:03
|
1.4461
|
0.00
|
0.00
|
-0.39
|
41.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086462919
|
2010.01.12 13:43
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.4488
|
1.4611
|
1.4441
|
2010.01.15 03:54
|
1.4441
|
0.00
|
0.00
|
-0.65
|
47.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086513715
|
2010.01.14 08:02
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.4541
|
1.4426
|
1.4569
|
2010.01.15 04:19
|
1.4426
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-115.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086542024
|
2010.01.15 09:01
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.4428
|
1.4547
|
1.4392
|
2010.01.15 10:01
|
1.4392
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086540774
|
2010.01.15 07:24
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.4422
|
1.4538
|
1.4390
|
2010.01.15 10:01
|
1.4390
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086546037
|
2010.01.15 12:30
|
sell limit
|
0.10
|
eurusd
|
1.4404
|
1.4524
|
1.4365
|
2010.01.15 14:45
|
1.4384
|
cancelled
|
2086567061
|
2010.01.18 09:44
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.4376
|
1.4264
|
1.4399
|
2010.01.18 20:26
|
1.4399
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086569809
|
2010.01.18 13:09
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.4376
|
1.4263
|
1.4400
|
2010.01.18 20:27
|
1.4400
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086576938
|
2010.01.19 00:38
|
sell
|
0.17
|
eurusd
|
1.4394
|
1.4426
|
1.4344
|
2010.01.19 00:54
|
1.4384
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.00
|
|
337733
|
|
|
2086574133
|
2010.01.18 21:04
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.4386
|
1.4276
|
1.4405
|
2010.01.19 01:09
|
1.4405
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086576817
|
2010.01.19 00:38
|
sell
|
0.17
|
eurusd
|
1.4391
|
1.4423
|
1.4331
|
2010.01.19 05:00
|
1.4390
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.70
|
|
773377
|
|
|
2086561106
|
2010.01.18 01:12
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.4362
|
1.4481
|
1.4324
|
2010.01.19 12:07
|
1.4324
|
0.00
|
0.00
|
-0.13
|
38.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086602519
|
2010.01.19 22:15
|
buy limit
|
0.10
|
eurusd
|
1.4290
|
1.4183
|
1.4302
|
2010.01.19 23:45
|
1.4293
|
cancelled
|
2086604111
|
2010.01.19 23:55
|
buy
|
0.17
|
eurusd
|
1.4286
|
1.4251
|
1.4336
|
2010.01.20 02:45
|
1.4287
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.70
|
|
337733
|
|
|
2086595635
|
2010.01.19 16:00
|
sell
|
0.04
|
eurusd
|
1.4285
|
1.4387
|
0.5000
|
2010.01.20 04:00
|
1.4215
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
28.00
|
|
8
|
sell only
|
|
2086595658
|
2010.01.19 16:00
|
sell
|
0.04
|
eurusd
|
1.4285
|
1.4411
|
0.5000
|
2010.01.20 04:00
|
1.4214
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
28.40
|
|
12
|
sell only
|
|
2086611988
|
2010.01.20 03:30
|
sell limit
|
0.10
|
eurusd
|
1.4244
|
1.4391
|
1.4146
|
2010.01.20 08:30
|
1.4191
|
cancelled
|
2086638739
|
2010.01.21 00:21
|
buy
|
0.17
|
eurusd
|
1.4096
|
1.4064
|
1.4156
|
2010.01.21 00:56
|
1.4110
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.80
|
|
773377
|
|
|
2086633910
|
2010.01.20 18:00
|
sell
|
0.04
|
eurusd
|
1.4115
|
1.4244
|
0.5000
|
2010.01.21 13:00
|
1.4042
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
29.20
|
|
12
|
sell only
|
|
2086651733
|
2010.01.21 09:45
|
sell limit
|
0.11
|
eurusd
|
1.4103
|
1.4220
|
1.4071
|
2010.01.21 14:00
|
1.4063
|
cancelled
|
2086673323
|
2010.01.21 23:49
|
buy
|
0.17
|
eurusd
|
1.4082
|
1.4028
|
1.4132
|
2010.01.22 00:17
|
1.4092
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.00
|
|
337733
|
|
|
2086690575
|
2010.01.22 09:41
|
buy
|
0.11
|
eurusd
|
1.4131
|
1.4014
|
1.4163
|
2010.01.22 11:48
|
1.4163
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086693510
|
2010.01.22 12:54
|
buy
|
0.11
|
eurusd
|
1.4143
|
1.4026
|
1.4175
|
2010.01.22 19:19
|
1.4175
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.20
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086724329
|
2010.01.25 17:18
|
sell
|
0.11
|
eurusd
|
1.4144
|
1.4261
|
1.4110
|
2010.01.26 06:00
|
1.4110
|
0.00
|
0.00
|
-0.14
|
37.40
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086699533
|
2010.01.22 16:12
|
sell
|
0.11
|
eurusd
|
1.4121
|
1.4240
|
1.4083
|
2010.01.26 07:16
|
1.4083
|
0.00
|
0.00
|
-0.28
|
41.80
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086773791
|
2010.01.27 10:00
|
sell
|
0.11
|
eurusd
|
1.4059
|
1.4172
|
1.4035
|
2010.01.27 10:26
|
1.4035
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.40
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086782732
|
2010.01.27 18:26
|
sell
|
0.11
|
eurusd
|
1.4046
|
1.4164
|
1.4012
|
2010.01.27 21:23
|
1.4012
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.40
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086786609
|
2010.01.27 21:36
|
sell
|
0.11
|
eurusd
|
1.4028
|
1.4155
|
1.3973
|
2010.01.28 03:45
|
1.3973
|
0.00
|
0.00
|
-0.43
|
60.50
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086803311
|
2010.01.28 09:20
|
buy
|
0.11
|
eurusd
|
1.4012
|
1.3902
|
1.4031
|
2010.01.28 09:56
|
1.4031
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.90
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086818828
|
2010.01.28 23:19
|
buy
|
0.19
|
eurusd
|
1.3964
|
1.3932
|
1.4014
|
2010.01.28 23:32
|
1.3974
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.00
|
|
337733
|
|
|
2086815802
|
2010.01.28 19:56
|
sell
|
0.11
|
eurusd
|
1.3970
|
1.4088
|
1.3936
|
2010.01.29 02:28
|
1.3936
|
0.00
|
0.00
|
-0.14
|
37.40
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086831206
|
2010.01.29 08:15
|
buy limit
|
0.12
|
eurusd
|
1.3934
|
1.3819
|
1.3963
|
2010.01.29 10:15
|
1.3958
|
cancelled
|
2086834213
|
2010.01.29 10:30
|
buy limit
|
0.12
|
eurusd
|
1.3954
|
1.3832
|
1.3998
|
2010.01.29 12:15
|
1.3968
|
cancelled
|
2086825746
|
2010.01.29 02:31
|
sell
|
0.12
|
eurusd
|
1.3946
|
1.4069
|
1.3901
|
2010.01.29 17:58
|
1.3901
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
54.00
|
|
|
andryuha77@rambler.ru[complete]
|
|
2086846172
|
2010.01.29 19:00
|
sell
|
0.08
|
eurusd
|
1.3867
|
1.3977
|
0.5000
|
2010.02.01 14:00
|
1.3899
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
-25.60
|
|
12
|
sell only
|
|
|
0.00
|
0.00
|
-14.98
|
2 620.10
|
Closed P/L:
|
2 605.12
|
Open
Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working
Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
33.77
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
2 605.12
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
4 876.03
|
Equity:
|
4 876.03
|
Free Margin:
|
4 876.03
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
6 445.30
|
Gross Loss:
|
3 840.18
|
Total Net Profit:
|
2 605.12
|
Profit Factor:
|
1.68
|
Expected Payoff:
|
8.22
|
|
Absolute Drawdown:
|
131.68
|
Maximal Drawdown:
|
439.68 (14.52%)
|
Relative Drawdown:
|
14.52% (439.68)
|
|
Total Trades:
|
317
|
Short Positions (won %):
|
140 (77.86%)
|
Long Positions (won %):
|
177 (79.10%)
|
Profit Trades (% of total):
|
249 (78.55%)
|
Loss trades (% of total):
|
68 (21.45%)
|
Largest
|
profit trade:
|
210.00
|
loss trade:
|
-130.50
|
Average
|
profit trade:
|
25.88
|
loss trade:
|
-56.47
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
25 (722.63)
|
consecutive losses ($):
|
3 (-263.58)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
803.88 (24)
|
consecutive loss (count):
|
-263.58 (3)
|
Average
|
consecutive wins:
|
5
|
consecutive losses:
|
1