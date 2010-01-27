Beaverhead Financial Inc.

Account: 4748553 Name: Ernestas Currency: USD 2010 January 29, 14:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
131192372010.01.27 05:15buy0.28gbpnzd2.27992.26572.28442010.01.27 09:002.28290.000.000.0059.32
 4985GBPNZD-cacus: comprando
131196322010.01.27 05:45buy0.26gbpnzd2.27942.26522.28392010.01.27 08:592.28390.000.000.0082.58
 4985GBPNZD-cacus: comprando[tp]
130462002010.01.22 03:30sell0.23eurusd1.41101.42521.40652010.01.26 13:301.40840.000.00-5.8059.80
 4985EURUSD-cacus: vendiendo
130468072010.01.22 04:00sell0.21eurusd1.41301.42741.40872010.01.26 07:161.40870.000.00-5.3090.30
 4985EURUSD-cacus: vendiendo[tp]
130454002010.01.22 02:45sell0.24eurusd1.41031.42451.40582010.01.26 05:451.41220.000.00-6.04-45.60
 4985EURUSD-cacus: vendiendo
130792042010.01.25 12:45sell0.25nzdjpy64.4965.9164.042010.01.26 05:4564.180.000.00-6.1886.11
 4985NZDJPY-cacus: vendiendo
130795682010.01.25 13:00sell0.21nzdjpy64.5365.9564.082010.01.26 05:3464.080.000.00-5.19105.10
 4985NZDJPY-cacus: vendiendo[tp]
130448362010.01.22 02:00sell0.26eurusd1.40971.42391.40522010.01.26 05:301.41200.000.00-6.56-59.80
 4985EURUSD-cacus: vendiendo
130894202010.01.25 22:15sell0.24cadjpy85.3586.7784.902010.01.26 05:1585.160.000.00-3.4850.63
 4985CADJPY-cacus: vendiendo
130891152010.01.25 21:45sell0.16gbpjpy146.66148.08146.212010.01.26 05:08146.210.000.00-6.2479.95
 4985GBPJPY-cacus: vendiendo[tp]
130920092010.01.26 03:15sell0.15eurjpy128.24129.79127.962010.01.26 04:31127.960.000.000.0046.47
 3985EURJPY-cacus: vendiendo[tp]
130922842010.01.26 03:30sell0.30eurjpy128.27129.82127.992010.01.26 04:30127.990.000.000.0092.92
 3985EURJPY-cacus: vendiendo[tp]
130923892010.01.26 03:45sell0.26eurjpy128.30129.85128.022010.01.26 04:30128.020.000.000.0080.53
 3985EURJPY-cacus: vendiendo[tp]
130785252010.01.25 12:29sell0.15gbpjpy145.81147.23145.362010.01.26 03:15147.230.000.00-5.85-235.31
 4985GBPJPY-cacus: vendiendo[sl]
130603872010.01.22 16:15buy0.18gbpnzd2.26540.00000.00002010.01.26 01:302.27440.000.00-3.15115.62
 4985GBPNZD-cacus: comprando
130577492010.01.22 14:30buy0.16gbpnzd2.26710.00000.00002010.01.26 01:002.27340.000.00-2.8171.95
 4985GBPNZD-cacus: comprando
130791622010.01.25 12:45sell0.22audjpy81.8783.2981.422010.01.25 17:0681.420.000.000.00109.88
 4985AUDJPY-cacus: vendiendo[tp]
130795342010.01.25 13:00sell0.17audjpy81.9483.3681.492010.01.25 17:0081.490.000.000.0084.91
 4985AUDJPY-cacus: vendiendo[tp]
130572682010.01.22 14:15buy0.16gbpnzd2.26820.00000.00002010.01.25 16:002.26600.000.00-1.40-25.06
 4985GBPNZD-cacus: comprando
130791962010.01.25 12:45sell0.17gold1103.551105.551102.552010.01.25 13:161102.550.000.000.0017.00
 4985GOLD-cacus: vendiendo[tp]
130511952010.01.22 10:00buy0.11gbpaud1.78961.77541.79412010.01.25 04:361.77540.000.00-1.25-141.66
 4985GBPAUD-cacus: comprando[sl]
130607442010.01.22 16:30buy0.16gbpnzd2.26422.25002.26872010.01.25 03:512.25000.000.00-1.40-162.38
 4985GBPNZD-cacus: comprando[sl]
130640002010.01.22 18:15buy0.21usdchf1.04001.04061.04262010.01.25 00:021.04060.000.00-0.2212.11
 3985USDCHF-cacus: comprando[sl]
130633032010.01.22 18:00buy0.24usdchf1.04051.02411.04312010.01.22 21:001.04210.000.000.0036.85
 3985USDCHF-cacus: comprando
130653712010.01.22 19:15buy0.18usdchf1.03931.04001.04192010.01.22 20:481.04190.000.000.0044.92
 3985USDCHF-cacus: comprando[tp]
130647582010.01.22 18:45sell0.17gold1096.951098.951095.952010.01.22 18:471095.950.000.000.0017.00
 4985GOLD-cacus: vendiendo[tp]
130490512010.01.22 08:30sell0.33nzdusd0.71500.72920.71052010.01.22 15:000.71120.000.000.00125.40
 4985NZDUSD-cacus: vendiendo
130495132010.01.22 08:45buy0.22usdcad1.04851.03431.05302010.01.22 14:391.05300.000.000.0094.02
 4985USDCAD-cacus: comprando[tp]
130487072010.01.22 08:01buy0.26usdcad1.04911.03491.05362010.01.22 14:301.05200.000.000.0071.67
 4985USDCAD-cacus: comprando
130500382010.01.22 09:15buy0.21usdchf1.04091.04101.04352010.01.22 14:091.04100.000.000.002.02
 3985USDCHF-cacus: comprando[sl]
130515642010.01.22 10:15buy0.15usdcad1.04771.03351.05222010.01.22 14:051.05220.000.000.0064.15
 4985USDCAD-cacus: comprando[tp]
130520312010.01.22 10:45buy0.34usdcad1.04721.03301.05172010.01.22 14:021.05170.000.000.00145.48
 4985USDCAD-cacus: comprando[tp]
130484382010.01.22 07:16buy0.28usdcad1.04961.03541.05412010.01.22 14:001.05140.000.000.0047.94
 4985USDCAD-cacus: comprando
130534012010.01.22 11:45sell0.16cadjpy86.3487.7785.902010.01.22 13:5085.900.000.000.0078.00
 4985CADJPY-cacus: vendiendo[tp]
130503482010.01.22 09:30sell0.12gbpjpy146.81148.23146.362010.01.22 11:30146.360.000.000.0059.78
 4985GBPJPY-cacus: vendiendo[tp]
130219982010.01.21 10:45buy0.12gbpchf1.69541.68121.69992010.01.22 10:301.69190.000.001.17-40.39
 4985GBPCHF-cacus: comprando
130512362010.01.22 10:00sell0.14gold1097.901099.901096.902010.01.22 10:291096.900.000.000.0014.00
 4985GOLD-cacus: vendiendo[tp]
130211832010.01.21 10:15buy0.14gbpcad1.70021.68601.70472010.01.21 23:151.70230.000.000.0027.96
 4985GBPCAD-cacus: comprando
130386852010.01.21 19:15sell0.24eurusd1.41411.42841.40972010.01.21 19:291.40970.000.000.00105.60
 4985EURUSD-cacus: vendiendo[tp]
130211792010.01.21 10:15buy0.15gbpnzd2.25360.00000.00002010.01.21 18:152.25790.000.000.0046.06
 4985GBPNZD-cacus: comprando
130214962010.01.21 10:30buy0.13gbpnzd2.25272.23852.25722010.01.21 17:572.25720.000.000.0041.88
 4985GBPNZD-cacus: comprando[tp]
130153972010.01.21 06:15buy0.20gbpaud1.78271.76851.78722010.01.21 17:541.78720.000.000.0081.41
 4985GBPAUD-cacus: comprando[tp]
130320132010.01.21 16:45sell0.17nzdusd0.72160.73580.71712010.01.21 17:530.71710.000.000.0076.50
 4985NZDUSD-cacus: vendiendo[tp]
130315592010.01.21 16:30sell0.18audusd0.91250.90940.90622010.01.21 17:510.90620.000.000.00113.40
 6985AUDUSD-cacus: vendiendo[tp]
130319892010.01.21 16:45sell0.17audusd0.91310.91000.90682010.01.21 17:490.90680.000.000.00107.10
 6985AUDUSD-cacus: vendiendo[tp]
130162582010.01.21 07:15buy0.19gbpaud1.78021.76601.78472010.01.21 17:481.78470.000.000.0077.52
 4985GBPAUD-cacus: comprando[tp]
130311962010.01.21 16:15sell0.18audusd0.91200.91040.90572010.01.21 17:450.90750.000.000.0081.00
 6985AUDUSD-cacus: vendiendo
130307122010.01.21 15:45buy0.11gbpnzd2.24952.23532.25402010.01.21 17:332.25400.000.000.0035.52
 4985GBPNZD-cacus: comprando[tp]
130206912010.01.21 10:00buy0.17gbpcad1.70071.68651.70522010.01.21 17:301.70190.000.000.0019.40
 4985GBPCAD-cacus: comprando
130319992010.01.21 16:45sell0.10eurusd1.41011.42431.40562010.01.21 17:291.40560.000.000.0045.00
 4985EURUSD-cacus: vendiendo[tp]
130320072010.01.21 16:45buy0.13usdcad1.04591.03171.05042010.01.21 17:251.05040.000.000.0055.69
 4985USDCAD-cacus: comprando[tp]
130192062010.01.21 09:15sell0.19eurusd1.41171.42591.40722010.01.21 11:001.40800.000.000.0070.30
 4985EURUSD-cacus: vendiendo
130191982010.01.21 09:15sell0.25gold1117.101119.101116.102010.01.21 09:231116.100.000.000.0025.00
 4985GOLD-cacus: vendiendo[tp]
129773812010.01.20 01:30buy0.20gbpusd1.63591.61911.64152010.01.20 16:301.62780.000.000.00-162.00
 2985GBPUSD-cacus: comprando
129881652010.01.20 10:00buy0.18gbpchf1.69061.67641.69512010.01.20 11:461.69510.000.000.0077.98
 4985GBPCHF-cacus: comprando[tp]
129889102010.01.20 10:15buy0.17gbpchf1.69001.67581.69452010.01.20 11:431.69450.000.000.0073.67
 4985GBPCHF-cacus: comprando[tp]
129411552010.01.18 11:00sell0.30chfjpy88.6890.1288.252010.01.19 05:4288.250.000.00-3.24142.64
 4985CHFJPY-cacus: vendiendo[tp]
129457912010.01.18 16:45sell0.24audjpy84.0985.5183.642010.01.19 05:2383.640.000.00-4.79119.31
 4985AUDJPY-cacus: vendiendo[tp]
129460432010.01.18 17:00sell0.22audjpy84.1485.5683.692010.01.19 05:2183.690.000.00-4.39109.36
 4985AUDJPY-cacus: vendiendo[tp]
129444722010.01.18 15:00buy0.17gbpaud1.76401.74981.76852010.01.19 02:491.76850.000.00-1.9870.84
 4985GBPAUD-cacus: comprando[tp]
129456362010.01.18 16:30buy0.15gbpnzd2.20792.19372.21242010.01.19 02:492.21240.000.00-1.3649.91
 4985GBPNZD-cacus: comprando[tp]
129448892010.01.18 15:30buy0.16gbpaud1.76211.74791.76662010.01.19 02:241.76660.000.00-1.8766.65
 4985GBPAUD-cacus: comprando[tp]
129260892010.01.15 18:00buy0.17gbpchf1.66861.65431.67302010.01.18 00:241.67300.000.001.6972.81
 4985GBPCHF-cacus: comprando[tp]
129265672010.01.15 18:15buy0.16gbpchf1.66771.65351.67222010.01.18 00:151.67220.000.001.5970.08
 4985GBPCHF-cacus: comprando[tp]
129268872010.01.15 18:30buy0.15gbpchf1.66561.65141.67012010.01.15 21:111.67010.000.000.0065.71
 4985GBPCHF-cacus: comprando[tp]
128901892010.01.14 10:15buy0.15gbpnzd2.19382.17962.19832010.01.14 20:452.19800.000.000.0046.77
 4985GBPNZD-cacus: comprando
128889492010.01.14 09:30buy0.16gbpnzd2.19582.18162.20032010.01.14 19:002.19630.000.000.005.94
 4985GBPNZD-cacus: comprando
128827862010.01.14 00:16buy0.14gbpcad1.67931.66511.68382010.01.14 16:021.67890.000.000.00-5.44
 4985GBPCAD-cacus: comprando
128831302010.01.14 01:00buy0.12gbpusd1.62691.61011.63252010.01.14 09:151.63020.000.000.0039.60
 2985GBPUSD-cacus: comprando
128776792010.01.13 17:45sell0.25usdchf1.01871.01811.01612010.01.14 04:311.01650.000.00-14.3654.11
 3985USDCHF-cacus: vendiendo
128773762010.01.13 17:30sell0.27usdchf1.01831.03471.01572010.01.14 04:151.01660.000.00-15.5145.15
 3985USDCHF-cacus: vendiendo
128827652010.01.14 00:15buy0.15gbpusd1.62791.61111.63352010.01.14 03:031.62990.000.000.0030.00
 2985GBPUSD-cacus: comprando
128757522010.01.13 16:28sell0.27cadjpy88.3589.7887.912010.01.13 17:2587.910.000.000.00130.15
 4985CADJPY-cacus: vendiendo[tp]
  0.00 0.00 -103.92 3 448.79
Closed P/L: 3 344.87
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
132019172010.01.29 13:30buy0.29gbpaud1.80431.79011.8088 1.80190.000.000.00-62.30
 4985GBPAUD-cacus: comprando
  0.00 0.00 0.00 -62.30
 Floating P/L: -62.30
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 344.87 Floating P/L: -62.30 Margin: 468.42
Balance: 7 580.93 Equity: 7 518.63 Free Margin: 7 050.21
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 243.84 Gross Loss: 898.97 Total Net Profit: 3 344.87
Profit Factor: 4.72 Expected Payoff: 45.82  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 316.15 (4.47%) Relative Drawdown: 4.47% (316.15)
 
Total Trades: 73 Short Positions (won %): 34 (91.18%) Long Positions (won %): 39 (84.62%)
Profit Trades (% of total): 64 (87.67%) Loss trades (% of total): 9 (12.33%)
Largest profit trade: 145.48 loss trade: -241.16
Average profit trade: 66.31 loss trade: -99.89
Maximum consecutive wins ($): 17 (1 023.34) consecutive losses ($): 2 (-306.69)
Maximal consecutive profit (count): 1 023.34 (17) consecutive loss (count): -306.69 (2)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1