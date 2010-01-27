|Account: 4748553
|Name: Ernestas
|Currency: USD
|2010 January 29, 14:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13119237
|2010.01.27 05:15
|buy
|0.28
|gbpnzd
|2.2799
|2.2657
|2.2844
|2010.01.27 09:00
|2.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|59.32
|
|4985
|GBPNZD-cacus: comprando
|13119632
|2010.01.27 05:45
|buy
|0.26
|gbpnzd
|2.2794
|2.2652
|2.2839
|2010.01.27 08:59
|2.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|82.58
|
|4985
|GBPNZD-cacus: comprando[tp]
|13046200
|2010.01.22 03:30
|sell
|0.23
|eurusd
|1.4110
|1.4252
|1.4065
|2010.01.26 13:30
|1.4084
|0.00
|0.00
|-5.80
|59.80
|
|4985
|EURUSD-cacus: vendiendo
|13046807
|2010.01.22 04:00
|sell
|0.21
|eurusd
|1.4130
|1.4274
|1.4087
|2010.01.26 07:16
|1.4087
|0.00
|0.00
|-5.30
|90.30
|
|4985
|EURUSD-cacus: vendiendo[tp]
|13045400
|2010.01.22 02:45
|sell
|0.24
|eurusd
|1.4103
|1.4245
|1.4058
|2010.01.26 05:45
|1.4122
|0.00
|0.00
|-6.04
|-45.60
|
|4985
|EURUSD-cacus: vendiendo
|13079204
|2010.01.25 12:45
|sell
|0.25
|nzdjpy
|64.49
|65.91
|64.04
|2010.01.26 05:45
|64.18
|0.00
|0.00
|-6.18
|86.11
|
|4985
|NZDJPY-cacus: vendiendo
|13079568
|2010.01.25 13:00
|sell
|0.21
|nzdjpy
|64.53
|65.95
|64.08
|2010.01.26 05:34
|64.08
|0.00
|0.00
|-5.19
|105.10
|
|4985
|NZDJPY-cacus: vendiendo[tp]
|13044836
|2010.01.22 02:00
|sell
|0.26
|eurusd
|1.4097
|1.4239
|1.4052
|2010.01.26 05:30
|1.4120
|0.00
|0.00
|-6.56
|-59.80
|
|4985
|EURUSD-cacus: vendiendo
|13089420
|2010.01.25 22:15
|sell
|0.24
|cadjpy
|85.35
|86.77
|84.90
|2010.01.26 05:15
|85.16
|0.00
|0.00
|-3.48
|50.63
|
|4985
|CADJPY-cacus: vendiendo
|13089115
|2010.01.25 21:45
|sell
|0.16
|gbpjpy
|146.66
|148.08
|146.21
|2010.01.26 05:08
|146.21
|0.00
|0.00
|-6.24
|79.95
|
|4985
|GBPJPY-cacus: vendiendo[tp]
|13092009
|2010.01.26 03:15
|sell
|0.15
|eurjpy
|128.24
|129.79
|127.96
|2010.01.26 04:31
|127.96
|0.00
|0.00
|0.00
|46.47
|
|3985
|EURJPY-cacus: vendiendo[tp]
|13092284
|2010.01.26 03:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|128.27
|129.82
|127.99
|2010.01.26 04:30
|127.99
|0.00
|0.00
|0.00
|92.92
|
|3985
|EURJPY-cacus: vendiendo[tp]
|13092389
|2010.01.26 03:45
|sell
|0.26
|eurjpy
|128.30
|129.85
|128.02
|2010.01.26 04:30
|128.02
|0.00
|0.00
|0.00
|80.53
|
|3985
|EURJPY-cacus: vendiendo[tp]
|13078525
|2010.01.25 12:29
|sell
|0.15
|gbpjpy
|145.81
|147.23
|145.36
|2010.01.26 03:15
|147.23
|0.00
|0.00
|-5.85
|-235.31
|
|4985
|GBPJPY-cacus: vendiendo[sl]
|13060387
|2010.01.22 16:15
|buy
|0.18
|gbpnzd
|2.2654
|0.0000
|0.0000
|2010.01.26 01:30
|2.2744
|0.00
|0.00
|-3.15
|115.62
|
|4985
|GBPNZD-cacus: comprando
|13057749
|2010.01.22 14:30
|buy
|0.16
|gbpnzd
|2.2671
|0.0000
|0.0000
|2010.01.26 01:00
|2.2734
|0.00
|0.00
|-2.81
|71.95
|
|4985
|GBPNZD-cacus: comprando
|13079162
|2010.01.25 12:45
|sell
|0.22
|audjpy
|81.87
|83.29
|81.42
|2010.01.25 17:06
|81.42
|0.00
|0.00
|0.00
|109.88
|
|4985
|AUDJPY-cacus: vendiendo[tp]
|13079534
|2010.01.25 13:00
|sell
|0.17
|audjpy
|81.94
|83.36
|81.49
|2010.01.25 17:00
|81.49
|0.00
|0.00
|0.00
|84.91
|
|4985
|AUDJPY-cacus: vendiendo[tp]
|13057268
|2010.01.22 14:15
|buy
|0.16
|gbpnzd
|2.2682
|0.0000
|0.0000
|2010.01.25 16:00
|2.2660
|0.00
|0.00
|-1.40
|-25.06
|
|4985
|GBPNZD-cacus: comprando
|13079196
|2010.01.25 12:45
|sell
|0.17
|gold
|1103.55
|1105.55
|1102.55
|2010.01.25 13:16
|1102.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|4985
|GOLD-cacus: vendiendo[tp]
|13051195
|2010.01.22 10:00
|buy
|0.11
|gbpaud
|1.7896
|1.7754
|1.7941
|2010.01.25 04:36
|1.7754
|0.00
|0.00
|-1.25
|-141.66
|
|4985
|GBPAUD-cacus: comprando[sl]
|13060744
|2010.01.22 16:30
|buy
|0.16
|gbpnzd
|2.2642
|2.2500
|2.2687
|2010.01.25 03:51
|2.2500
|0.00
|0.00
|-1.40
|-162.38
|
|4985
|GBPNZD-cacus: comprando[sl]
|13064000
|2010.01.22 18:15
|buy
|0.21
|usdchf
|1.0400
|1.0406
|1.0426
|2010.01.25 00:02
|1.0406
|0.00
|0.00
|-0.22
|12.11
|
|3985
|USDCHF-cacus: comprando[sl]
|13063303
|2010.01.22 18:00
|buy
|0.24
|usdchf
|1.0405
|1.0241
|1.0431
|2010.01.22 21:00
|1.0421
|0.00
|0.00
|0.00
|36.85
|
|3985
|USDCHF-cacus: comprando
|13065371
|2010.01.22 19:15
|buy
|0.18
|usdchf
|1.0393
|1.0400
|1.0419
|2010.01.22 20:48
|1.0419
|0.00
|0.00
|0.00
|44.92
|
|3985
|USDCHF-cacus: comprando[tp]
|13064758
|2010.01.22 18:45
|sell
|0.17
|gold
|1096.95
|1098.95
|1095.95
|2010.01.22 18:47
|1095.95
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|4985
|GOLD-cacus: vendiendo[tp]
|13049051
|2010.01.22 08:30
|sell
|0.33
|nzdusd
|0.7150
|0.7292
|0.7105
|2010.01.22 15:00
|0.7112
|0.00
|0.00
|0.00
|125.40
|
|4985
|NZDUSD-cacus: vendiendo
|13049513
|2010.01.22 08:45
|buy
|0.22
|usdcad
|1.0485
|1.0343
|1.0530
|2010.01.22 14:39
|1.0530
|0.00
|0.00
|0.00
|94.02
|
|4985
|USDCAD-cacus: comprando[tp]
|13048707
|2010.01.22 08:01
|buy
|0.26
|usdcad
|1.0491
|1.0349
|1.0536
|2010.01.22 14:30
|1.0520
|0.00
|0.00
|0.00
|71.67
|
|4985
|USDCAD-cacus: comprando
|13050038
|2010.01.22 09:15
|buy
|0.21
|usdchf
|1.0409
|1.0410
|1.0435
|2010.01.22 14:09
|1.0410
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|
|3985
|USDCHF-cacus: comprando[sl]
|13051564
|2010.01.22 10:15
|buy
|0.15
|usdcad
|1.0477
|1.0335
|1.0522
|2010.01.22 14:05
|1.0522
|0.00
|0.00
|0.00
|64.15
|
|4985
|USDCAD-cacus: comprando[tp]
|13052031
|2010.01.22 10:45
|buy
|0.34
|usdcad
|1.0472
|1.0330
|1.0517
|2010.01.22 14:02
|1.0517
|0.00
|0.00
|0.00
|145.48
|
|4985
|USDCAD-cacus: comprando[tp]
|13048438
|2010.01.22 07:16
|buy
|0.28
|usdcad
|1.0496
|1.0354
|1.0541
|2010.01.22 14:00
|1.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|47.94
|
|4985
|USDCAD-cacus: comprando
|13053401
|2010.01.22 11:45
|sell
|0.16
|cadjpy
|86.34
|87.77
|85.90
|2010.01.22 13:50
|85.90
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|
|4985
|CADJPY-cacus: vendiendo[tp]
|13050348
|2010.01.22 09:30
|sell
|0.12
|gbpjpy
|146.81
|148.23
|146.36
|2010.01.22 11:30
|146.36
|0.00
|0.00
|0.00
|59.78
|
|4985
|GBPJPY-cacus: vendiendo[tp]
|13021998
|2010.01.21 10:45
|buy
|0.12
|gbpchf
|1.6954
|1.6812
|1.6999
|2010.01.22 10:30
|1.6919
|0.00
|0.00
|1.17
|-40.39
|
|4985
|GBPCHF-cacus: comprando
|13051236
|2010.01.22 10:00
|sell
|0.14
|gold
|1097.90
|1099.90
|1096.90
|2010.01.22 10:29
|1096.90
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|4985
|GOLD-cacus: vendiendo[tp]
|13021183
|2010.01.21 10:15
|buy
|0.14
|gbpcad
|1.7002
|1.6860
|1.7047
|2010.01.21 23:15
|1.7023
|0.00
|0.00
|0.00
|27.96
|
|4985
|GBPCAD-cacus: comprando
|13038685
|2010.01.21 19:15
|sell
|0.24
|eurusd
|1.4141
|1.4284
|1.4097
|2010.01.21 19:29
|1.4097
|0.00
|0.00
|0.00
|105.60
|
|4985
|EURUSD-cacus: vendiendo[tp]
|13021179
|2010.01.21 10:15
|buy
|0.15
|gbpnzd
|2.2536
|0.0000
|0.0000
|2010.01.21 18:15
|2.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|46.06
|
|4985
|GBPNZD-cacus: comprando
|13021496
|2010.01.21 10:30
|buy
|0.13
|gbpnzd
|2.2527
|2.2385
|2.2572
|2010.01.21 17:57
|2.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|41.88
|
|4985
|GBPNZD-cacus: comprando[tp]
|13015397
|2010.01.21 06:15
|buy
|0.20
|gbpaud
|1.7827
|1.7685
|1.7872
|2010.01.21 17:54
|1.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|81.41
|
|4985
|GBPAUD-cacus: comprando[tp]
|13032013
|2010.01.21 16:45
|sell
|0.17
|nzdusd
|0.7216
|0.7358
|0.7171
|2010.01.21 17:53
|0.7171
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|
|4985
|NZDUSD-cacus: vendiendo[tp]
|13031559
|2010.01.21 16:30
|sell
|0.18
|audusd
|0.9125
|0.9094
|0.9062
|2010.01.21 17:51
|0.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|113.40
|
|6985
|AUDUSD-cacus: vendiendo[tp]
|13031989
|2010.01.21 16:45
|sell
|0.17
|audusd
|0.9131
|0.9100
|0.9068
|2010.01.21 17:49
|0.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|107.10
|
|6985
|AUDUSD-cacus: vendiendo[tp]
|13016258
|2010.01.21 07:15
|buy
|0.19
|gbpaud
|1.7802
|1.7660
|1.7847
|2010.01.21 17:48
|1.7847
|0.00
|0.00
|0.00
|77.52
|
|4985
|GBPAUD-cacus: comprando[tp]
|13031196
|2010.01.21 16:15
|sell
|0.18
|audusd
|0.9120
|0.9104
|0.9057
|2010.01.21 17:45
|0.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|
|6985
|AUDUSD-cacus: vendiendo
|13030712
|2010.01.21 15:45
|buy
|0.11
|gbpnzd
|2.2495
|2.2353
|2.2540
|2010.01.21 17:33
|2.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|35.52
|
|4985
|GBPNZD-cacus: comprando[tp]
|13020691
|2010.01.21 10:00
|buy
|0.17
|gbpcad
|1.7007
|1.6865
|1.7052
|2010.01.21 17:30
|1.7019
|0.00
|0.00
|0.00
|19.40
|
|4985
|GBPCAD-cacus: comprando
|13031999
|2010.01.21 16:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4101
|1.4243
|1.4056
|2010.01.21 17:29
|1.4056
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|
|4985
|EURUSD-cacus: vendiendo[tp]
|13032007
|2010.01.21 16:45
|buy
|0.13
|usdcad
|1.0459
|1.0317
|1.0504
|2010.01.21 17:25
|1.0504
|0.00
|0.00
|0.00
|55.69
|
|4985
|USDCAD-cacus: comprando[tp]
|13019206
|2010.01.21 09:15
|sell
|0.19
|eurusd
|1.4117
|1.4259
|1.4072
|2010.01.21 11:00
|1.4080
|0.00
|0.00
|0.00
|70.30
|
|4985
|EURUSD-cacus: vendiendo
|13019198
|2010.01.21 09:15
|sell
|0.25
|gold
|1117.10
|1119.10
|1116.10
|2010.01.21 09:23
|1116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|4985
|GOLD-cacus: vendiendo[tp]
|12977381
|2010.01.20 01:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6359
|1.6191
|1.6415
|2010.01.20 16:30
|1.6278
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.00
|
|2985
|GBPUSD-cacus: comprando
|12988165
|2010.01.20 10:00
|buy
|0.18
|gbpchf
|1.6906
|1.6764
|1.6951
|2010.01.20 11:46
|1.6951
|0.00
|0.00
|0.00
|77.98
|
|4985
|GBPCHF-cacus: comprando[tp]
|12988910
|2010.01.20 10:15
|buy
|0.17
|gbpchf
|1.6900
|1.6758
|1.6945
|2010.01.20 11:43
|1.6945
|0.00
|0.00
|0.00
|73.67
|
|4985
|GBPCHF-cacus: comprando[tp]
|12941155
|2010.01.18 11:00
|sell
|0.30
|chfjpy
|88.68
|90.12
|88.25
|2010.01.19 05:42
|88.25
|0.00
|0.00
|-3.24
|142.64
|
|4985
|CHFJPY-cacus: vendiendo[tp]
|12945791
|2010.01.18 16:45
|sell
|0.24
|audjpy
|84.09
|85.51
|83.64
|2010.01.19 05:23
|83.64
|0.00
|0.00
|-4.79
|119.31
|
|4985
|AUDJPY-cacus: vendiendo[tp]
|12946043
|2010.01.18 17:00
|sell
|0.22
|audjpy
|84.14
|85.56
|83.69
|2010.01.19 05:21
|83.69
|0.00
|0.00
|-4.39
|109.36
|
|4985
|AUDJPY-cacus: vendiendo[tp]
|12944472
|2010.01.18 15:00
|buy
|0.17
|gbpaud
|1.7640
|1.7498
|1.7685
|2010.01.19 02:49
|1.7685
|0.00
|0.00
|-1.98
|70.84
|
|4985
|GBPAUD-cacus: comprando[tp]
|12945636
|2010.01.18 16:30
|buy
|0.15
|gbpnzd
|2.2079
|2.1937
|2.2124
|2010.01.19 02:49
|2.2124
|0.00
|0.00
|-1.36
|49.91
|
|4985
|GBPNZD-cacus: comprando[tp]
|12944889
|2010.01.18 15:30
|buy
|0.16
|gbpaud
|1.7621
|1.7479
|1.7666
|2010.01.19 02:24
|1.7666
|0.00
|0.00
|-1.87
|66.65
|
|4985
|GBPAUD-cacus: comprando[tp]
|12926089
|2010.01.15 18:00
|buy
|0.17
|gbpchf
|1.6686
|1.6543
|1.6730
|2010.01.18 00:24
|1.6730
|0.00
|0.00
|1.69
|72.81
|
|4985
|GBPCHF-cacus: comprando[tp]
|12926567
|2010.01.15 18:15
|buy
|0.16
|gbpchf
|1.6677
|1.6535
|1.6722
|2010.01.18 00:15
|1.6722
|0.00
|0.00
|1.59
|70.08
|
|4985
|GBPCHF-cacus: comprando[tp]
|12926887
|2010.01.15 18:30
|buy
|0.15
|gbpchf
|1.6656
|1.6514
|1.6701
|2010.01.15 21:11
|1.6701
|0.00
|0.00
|0.00
|65.71
|
|4985
|GBPCHF-cacus: comprando[tp]
|12890189
|2010.01.14 10:15
|buy
|0.15
|gbpnzd
|2.1938
|2.1796
|2.1983
|2010.01.14 20:45
|2.1980
|0.00
|0.00
|0.00
|46.77
|
|4985
|GBPNZD-cacus: comprando
|12888949
|2010.01.14 09:30
|buy
|0.16
|gbpnzd
|2.1958
|2.1816
|2.2003
|2010.01.14 19:00
|2.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|
|4985
|GBPNZD-cacus: comprando
|12882786
|2010.01.14 00:16
|buy
|0.14
|gbpcad
|1.6793
|1.6651
|1.6838
|2010.01.14 16:02
|1.6789
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|
|4985
|GBPCAD-cacus: comprando
|12883130
|2010.01.14 01:00
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.6269
|1.6101
|1.6325
|2010.01.14 09:15
|1.6302
|0.00
|0.00
|0.00
|39.60
|
|2985
|GBPUSD-cacus: comprando
|12877679
|2010.01.13 17:45
|sell
|0.25
|usdchf
|1.0187
|1.0181
|1.0161
|2010.01.14 04:31
|1.0165
|0.00
|0.00
|-14.36
|54.11
|
|3985
|USDCHF-cacus: vendiendo
|12877376
|2010.01.13 17:30
|sell
|0.27
|usdchf
|1.0183
|1.0347
|1.0157
|2010.01.14 04:15
|1.0166
|0.00
|0.00
|-15.51
|45.15
|
|3985
|USDCHF-cacus: vendiendo
|12882765
|2010.01.14 00:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.6279
|1.6111
|1.6335
|2010.01.14 03:03
|1.6299
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|2985
|GBPUSD-cacus: comprando
|12875752
|2010.01.13 16:28
|sell
|0.27
|cadjpy
|88.35
|89.78
|87.91
|2010.01.13 17:25
|87.91
|0.00
|0.00
|0.00
|130.15
|
|4985
|CADJPY-cacus: vendiendo[tp]
|
|0.00
|0.00
|-103.92
|3 448.79
|Closed P/L:
|3 344.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13201917
|2010.01.29 13:30
|buy
|0.29
|gbpaud
|1.8043
|1.7901
|1.8088
|
|1.8019
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.30
|
|4985
|GBPAUD-cacus: comprando
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.30
|
|Floating P/L:
|-62.30
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 344.87
|Floating P/L:
|-62.30
|Margin:
|468.42
|Balance:
|7 580.93
|Equity:
|7 518.63
|Free Margin:
|7 050.21
|
|Details:
|Gross Profit:
|4 243.84
|Gross Loss:
|898.97
|Total Net Profit:
|3 344.87
|Profit Factor:
|4.72
|Expected Payoff:
|45.82
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|316.15 (4.47%)
|Relative Drawdown:
|4.47% (316.15)
|
|Total Trades:
|73
|Short Positions (won %):
|34 (91.18%)
|Long Positions (won %):
|39 (84.62%)
|Profit Trades (% of total):
|64 (87.67%)
|Loss trades (% of total):
|9 (12.33%)
|Largest
|profit trade:
|145.48
|loss trade:
|-241.16
|Average
|profit trade:
|66.31
|loss trade:
|-99.89
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (1 023.34)
|consecutive losses ($):
|2 (-306.69)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 023.34 (17)
|consecutive loss (count):
|-306.69 (2)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1