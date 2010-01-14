Alpari (UK) Ltd.
|Account: 1383376
|Name: Yasir
|Currency: USD
|2010 January 28, 05:38
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|85557345
|2010.01.21 04:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40905
|0.00000
|1.40885
|2010.01.21 05:47
|1.40885
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557323
|2010.01.21 04:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40909
|0.00000
|1.40889
|2010.01.21 05:47
|1.40889
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557337
|2010.01.21 04:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40909
|0.00000
|1.40889
|2010.01.21 05:47
|1.40889
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557780
|2010.01.21 04:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40909
|0.00000
|1.40889
|2010.01.21 05:47
|1.40889
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557330
|2010.01.21 04:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40912
|0.00000
|1.40892
|2010.01.21 05:47
|1.40892
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557791
|2010.01.21 04:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40913
|0.00000
|1.40893
|2010.01.21 05:47
|1.40893
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557802
|2010.01.21 04:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40919
|0.00000
|1.40899
|2010.01.21 05:47
|1.40899
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85558093
|2010.01.21 04:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40919
|0.00000
|1.40899
|2010.01.21 05:47
|1.40899
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557305
|2010.01.21 04:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40920
|0.00000
|1.40900
|2010.01.21 05:47
|1.40900
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557813
|2010.01.21 04:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40924
|0.00000
|1.40904
|2010.01.21 05:46
|1.40904
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557287
|2010.01.21 04:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40925
|0.00000
|1.40905
|2010.01.21 04:52
|1.40905
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557297
|2010.01.21 04:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40925
|0.00000
|1.40905
|2010.01.21 04:52
|1.40905
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557818
|2010.01.21 04:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40929
|0.00000
|1.40909
|2010.01.21 04:58
|1.40909
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557278
|2010.01.21 04:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40930
|0.00000
|1.40910
|2010.01.21 04:52
|1.40910
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557273
|2010.01.21 04:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40932
|0.00000
|1.40912
|2010.01.21 04:52
|1.40912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557274
|2010.01.21 04:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40932
|0.00000
|1.40912
|2010.01.21 04:52
|1.40912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85595060
|2010.01.21 09:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40938
|0.00000
|1.40918
|2010.01.21 09:23
|1.40918
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557269
|2010.01.21 04:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40939
|0.00000
|1.40919
|2010.01.21 04:49
|1.40919
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557266
|2010.01.21 04:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40940
|0.00000
|1.40920
|2010.01.21 04:49
|1.40920
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85568192
|2010.01.21 06:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40940
|0.00000
|1.40920
|2010.01.21 07:01
|1.40920
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557261
|2010.01.21 04:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40941
|0.00000
|1.40921
|2010.01.21 04:49
|1.40921
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557262
|2010.01.21 04:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40943
|0.00000
|1.40923
|2010.01.21 04:49
|1.40923
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85572276
|2010.01.21 07:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40943
|0.00000
|1.40923
|2010.01.21 08:42
|1.40923
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85558043
|2010.01.21 04:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40905
|0.00000
|1.40925
|2010.01.21 04:59
|1.40925
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564787
|2010.01.21 06:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40945
|0.00000
|1.40925
|2010.01.21 06:17
|1.40925
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564815
|2010.01.21 06:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40947
|0.00000
|1.40927
|2010.01.21 06:17
|1.40927
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565191
|2010.01.21 06:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40947
|0.00000
|1.40927
|2010.01.21 06:17
|1.40927
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85568282
|2010.01.21 06:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40947
|0.00000
|1.40927
|2010.01.21 07:01
|1.40927
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85689785
|2010.01.21 15:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40948
|0.00000
|1.40928
|2010.01.21 16:16
|1.40928
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565132
|2010.01.21 06:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40949
|0.00000
|1.40929
|2010.01.21 06:17
|1.40929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85570462
|2010.01.21 07:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40949
|0.00000
|1.40929
|2010.01.21 08:38
|1.40929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564802
|2010.01.21 06:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40950
|0.00000
|1.40930
|2010.01.21 06:17
|1.40930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565126
|2010.01.21 06:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40950
|0.00000
|1.40930
|2010.01.21 06:17
|1.40930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85568264
|2010.01.21 06:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40950
|0.00000
|1.40930
|2010.01.21 07:01
|1.40930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569789
|2010.01.21 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40910
|0.00000
|1.40930
|2010.01.21 07:07
|1.40930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85596505
|2010.01.21 09:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40950
|0.00000
|1.40930
|2010.01.21 09:32
|1.40930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85689767
|2010.01.21 15:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40950
|0.00000
|1.40930
|2010.01.21 16:16
|1.40930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85689775
|2010.01.21 15:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40950
|0.00000
|1.40930
|2010.01.21 16:16
|1.40930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85698866
|2010.01.21 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40910
|0.00000
|1.40930
|2010.01.21 16:17
|1.40930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85698943
|2010.01.21 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40910
|0.00000
|1.40930
|2010.01.21 16:17
|1.40930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85568547
|2010.01.21 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40951
|0.00000
|1.40931
|2010.01.21 07:01
|1.40931
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569808
|2010.01.21 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40911
|0.00000
|1.40931
|2010.01.21 07:07
|1.40931
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85595837
|2010.01.21 09:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40911
|0.00000
|1.40931
|2010.01.21 09:25
|1.40931
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85689781
|2010.01.21 15:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40952
|0.00000
|1.40932
|2010.01.21 16:16
|1.40932
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565136
|2010.01.21 06:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40954
|0.00000
|1.40934
|2010.01.21 06:17
|1.40934
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569378
|2010.01.21 06:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40954
|0.00000
|1.40934
|2010.01.21 07:01
|1.40934
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85570465
|2010.01.21 07:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40954
|0.00000
|1.40934
|2010.01.21 07:27
|1.40934
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564161
|2010.01.21 06:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40955
|0.00000
|1.40935
|2010.01.21 06:06
|1.40935
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564172
|2010.01.21 06:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40955
|0.00000
|1.40935
|2010.01.21 06:06
|1.40935
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564177
|2010.01.21 06:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40955
|0.00000
|1.40935
|2010.01.21 06:06
|1.40935
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85568537
|2010.01.21 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40955
|0.00000
|1.40935
|2010.01.21 07:01
|1.40935
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85570485
|2010.01.21 07:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40955
|0.00000
|1.40935
|2010.01.21 07:13
|1.40935
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85571179
|2010.01.21 07:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40955
|0.00000
|1.40935
|2010.01.21 07:26
|1.40935
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85571197
|2010.01.21 07:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40955
|0.00000
|1.40935
|2010.01.21 07:26
|1.40935
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564609
|2010.01.21 06:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40916
|0.00000
|1.40936
|2010.01.21 06:07
|1.40936
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564628
|2010.01.21 06:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40916
|0.00000
|1.40936
|2010.01.21 06:07
|1.40936
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565633
|2010.01.21 06:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40916
|0.00000
|1.40936
|2010.01.21 06:19
|1.40936
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563173
|2010.01.21 05:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40957
|0.00000
|1.40937
|2010.01.21 06:06
|1.40937
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564941
|2010.01.21 06:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40957
|0.00000
|1.40937
|2010.01.21 06:16
|1.40937
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85570666
|2010.01.21 07:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40957
|0.00000
|1.40937
|2010.01.21 07:13
|1.40937
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565641
|2010.01.21 06:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40918
|0.00000
|1.40938
|2010.01.21 06:19
|1.40938
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569778
|2010.01.21 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40918
|0.00000
|1.40938
|2010.01.21 07:07
|1.40938
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85570492
|2010.01.21 07:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40958
|0.00000
|1.40938
|2010.01.21 07:13
|1.40938
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85571462
|2010.01.21 07:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40958
|0.00000
|1.40938
|2010.01.21 07:26
|1.40938
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85573161
|2010.01.21 07:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40958
|0.00000
|1.40938
|2010.01.21 08:38
|1.40938
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85573169
|2010.01.21 07:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40958
|0.00000
|1.40938
|2010.01.21 08:38
|1.40938
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85573185
|2010.01.21 07:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40958
|0.00000
|1.40938
|2010.01.21 08:38
|1.40938
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85698947
|2010.01.21 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40918
|0.00000
|1.40938
|2010.01.21 17:49
|1.40938
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85568416
|2010.01.21 06:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40959
|0.00000
|1.40939
|2010.01.21 06:57
|1.40939
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85568428
|2010.01.21 06:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40959
|0.00000
|1.40939
|2010.01.21 06:57
|1.40939
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85570471
|2010.01.21 07:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40959
|0.00000
|1.40939
|2010.01.21 07:13
|1.40939
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85573149
|2010.01.21 07:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40959
|0.00000
|1.40939
|2010.01.21 08:38
|1.40939
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85573165
|2010.01.21 07:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40959
|0.00000
|1.40939
|2010.01.21 08:38
|1.40939
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85698910
|2010.01.21 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40919
|0.00000
|1.40939
|2010.01.21 17:49
|1.40939
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564623
|2010.01.21 06:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40920
|0.00000
|1.40940
|2010.01.21 06:08
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565651
|2010.01.21 06:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40920
|0.00000
|1.40940
|2010.01.21 06:41
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569376
|2010.01.21 06:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40960
|0.00000
|1.40940
|2010.01.21 07:00
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569386
|2010.01.21 06:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40960
|0.00000
|1.40940
|2010.01.21 07:00
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569783
|2010.01.21 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40920
|0.00000
|1.40940
|2010.01.21 07:07
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85571181
|2010.01.21 07:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40960
|0.00000
|1.40940
|2010.01.21 07:26
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85571194
|2010.01.21 07:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40960
|0.00000
|1.40940
|2010.01.21 07:26
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85689704
|2010.01.21 15:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40960
|0.00000
|1.40940
|2010.01.21 16:16
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85689707
|2010.01.21 15:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40960
|0.00000
|1.40940
|2010.01.21 16:16
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85689732
|2010.01.21 15:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40960
|0.00000
|1.40940
|2010.01.21 16:16
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85689756
|2010.01.21 15:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40960
|0.00000
|1.40940
|2010.01.21 16:16
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85698964
|2010.01.21 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40920
|0.00000
|1.40940
|2010.01.21 17:49
|1.40940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564596
|2010.01.21 06:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40921
|0.00000
|1.40941
|2010.01.21 06:08
|1.40941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564631
|2010.01.21 06:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40921
|0.00000
|1.40941
|2010.01.21 06:08
|1.40941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85570662
|2010.01.21 07:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40961
|0.00000
|1.40941
|2010.01.21 07:13
|1.40941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585896
|2010.01.21 08:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40921
|0.00000
|1.40941
|2010.01.21 08:47
|1.40941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85698924
|2010.01.21 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40921
|0.00000
|1.40941
|2010.01.21 17:49
|1.40941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85698953
|2010.01.21 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40921
|0.00000
|1.40941
|2010.01.21 17:49
|1.40941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563185
|2010.01.21 05:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40962
|0.00000
|1.40942
|2010.01.21 06:06
|1.40942
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85698914
|2010.01.21 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40922
|0.00000
|1.40942
|2010.01.21 17:49
|1.40942
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85698928
|2010.01.21 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40922
|0.00000
|1.40942
|2010.01.21 17:49
|1.40942
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85571457
|2010.01.21 07:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40963
|0.00000
|1.40943
|2010.01.21 07:26
|1.40943
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85568451
|2010.01.21 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40964
|0.00000
|1.40944
|2010.01.21 06:57
|1.40944
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85573173
|2010.01.21 07:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40964
|0.00000
|1.40944
|2010.01.21 08:38
|1.40944
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85689742
|2010.01.21 15:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40964
|0.00000
|1.40944
|2010.01.21 16:16
|1.40944
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85689747
|2010.01.21 15:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40964
|0.00000
|1.40944
|2010.01.21 16:16
|1.40944
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564946
|2010.01.21 06:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40965
|0.00000
|1.40945
|2010.01.21 06:16
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85570800
|2010.01.21 07:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40965
|0.00000
|1.40945
|2010.01.21 07:13
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85571677
|2010.01.21 07:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40965
|0.00000
|1.40945
|2010.01.21 07:25
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85572011
|2010.01.21 07:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40965
|0.00000
|1.40945
|2010.01.21 07:25
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85573181
|2010.01.21 07:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40965
|0.00000
|1.40945
|2010.01.21 08:37
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585254
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40925
|0.00000
|1.40945
|2010.01.21 08:38
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85594685
|2010.01.21 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40965
|0.00000
|1.40945
|2010.01.21 09:17
|1.40945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564667
|2010.01.21 06:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40926
|0.00000
|1.40946
|2010.01.21 06:08
|1.40946
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565626
|2010.01.21 06:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40926
|0.00000
|1.40946
|2010.01.21 06:42
|1.40946
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585253
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40926
|0.00000
|1.40946
|2010.01.21 08:38
|1.40946
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563215
|2010.01.21 05:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40967
|0.00000
|1.40947
|2010.01.21 06:06
|1.40947
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564150
|2010.01.21 06:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40967
|0.00000
|1.40947
|2010.01.21 06:06
|1.40947
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564949
|2010.01.21 06:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40967
|0.00000
|1.40947
|2010.01.21 06:16
|1.40947
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563210
|2010.01.21 05:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40968
|0.00000
|1.40948
|2010.01.21 06:06
|1.40948
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85573159
|2010.01.21 07:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40968
|0.00000
|1.40948
|2010.01.21 08:37
|1.40948
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85558303
|2010.01.21 05:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40969
|0.00000
|1.40949
|2010.01.21 05:05
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85568969
|2010.01.21 06:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40969
|0.00000
|1.40949
|2010.01.21 06:57
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569737
|2010.01.21 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40929
|0.00000
|1.40949
|2010.01.21 07:07
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85570812
|2010.01.21 07:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40969
|0.00000
|1.40949
|2010.01.21 07:13
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585232
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40929
|0.00000
|1.40949
|2010.01.21 08:38
|1.40949
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85562701
|2010.01.21 05:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40930
|0.00000
|1.40950
|2010.01.21 05:56
|1.40950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85562755
|2010.01.21 05:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40930
|0.00000
|1.40950
|2010.01.21 05:56
|1.40950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565610
|2010.01.21 06:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40930
|0.00000
|1.40950
|2010.01.21 06:42
|1.40950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569721
|2010.01.21 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40930
|0.00000
|1.40950
|2010.01.21 07:07
|1.40950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585262
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40930
|0.00000
|1.40950
|2010.01.21 08:38
|1.40950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85597465
|2010.01.21 09:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40930
|0.00000
|1.40950
|2010.01.21 15:22
|1.40950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564509
|2010.01.21 06:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40931
|0.00000
|1.40951
|2010.01.21 06:10
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565597
|2010.01.21 06:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40931
|0.00000
|1.40951
|2010.01.21 06:44
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565620
|2010.01.21 06:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40931
|0.00000
|1.40951
|2010.01.21 06:44
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85572682
|2010.01.21 07:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40931
|0.00000
|1.40951
|2010.01.21 07:32
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85698820
|2010.01.21 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40931
|0.00000
|1.40951
|2010.01.21 17:49
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85562727
|2010.01.21 05:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40932
|0.00000
|1.40952
|2010.01.21 05:56
|1.40952
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563196
|2010.01.21 05:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40972
|0.00000
|1.40952
|2010.01.21 05:57
|1.40952
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563205
|2010.01.21 05:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40972
|0.00000
|1.40952
|2010.01.21 05:57
|1.40952
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563231
|2010.01.21 05:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40972
|0.00000
|1.40952
|2010.01.21 05:57
|1.40952
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563798
|2010.01.21 06:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40972
|0.00000
|1.40952
|2010.01.21 06:05
|1.40952
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85699292
|2010.01.21 16:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40932
|0.00000
|1.40952
|2010.01.21 17:49
|1.40952
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85562827
|2010.01.21 05:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40934
|0.00000
|1.40954
|2010.01.21 05:57
|1.40954
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85562763
|2010.01.21 05:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40935
|0.00000
|1.40955
|2010.01.21 05:57
|1.40955
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564960
|2010.01.21 06:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40975
|0.00000
|1.40955
|2010.01.21 06:13
|1.40955
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85571006
|2010.01.21 07:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40935
|0.00000
|1.40955
|2010.01.21 07:14
|1.40955
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85571012
|2010.01.21 07:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40935
|0.00000
|1.40955
|2010.01.21 07:14
|1.40955
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85571017
|2010.01.21 07:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40935
|0.00000
|1.40955
|2010.01.21 07:14
|1.40955
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85572632
|2010.01.21 07:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40935
|0.00000
|1.40955
|2010.01.21 07:32
|1.40955
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585214
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40935
|0.00000
|1.40955
|2010.01.21 08:38
|1.40955
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564680
|2010.01.21 06:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40936
|0.00000
|1.40956
|2010.01.21 06:10
|1.40956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564688
|2010.01.21 06:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40936
|0.00000
|1.40956
|2010.01.21 06:10
|1.40956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564691
|2010.01.21 06:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40936
|0.00000
|1.40956
|2010.01.21 06:10
|1.40956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565517
|2010.01.21 06:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40936
|0.00000
|1.40956
|2010.01.21 06:44
|1.40956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569221
|2010.01.21 06:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40936
|0.00000
|1.40956
|2010.01.21 06:59
|1.40956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569226
|2010.01.21 06:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40936
|0.00000
|1.40956
|2010.01.21 06:59
|1.40956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85562766
|2010.01.21 05:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40937
|0.00000
|1.40957
|2010.01.21 05:57
|1.40957
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569187
|2010.01.21 06:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40938
|0.00000
|1.40958
|2010.01.21 06:59
|1.40958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85572022
|2010.01.21 07:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40978
|0.00000
|1.40958
|2010.01.21 07:23
|1.40958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85562804
|2010.01.21 05:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40939
|0.00000
|1.40959
|2010.01.21 05:57
|1.40959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85562857
|2010.01.21 05:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40939
|0.00000
|1.40959
|2010.01.21 05:57
|1.40959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585189
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40939
|0.00000
|1.40959
|2010.01.21 08:38
|1.40959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85699289
|2010.01.21 16:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40939
|0.00000
|1.40959
|2010.01.21 17:49
|1.40959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85562781
|2010.01.21 05:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40940
|0.00000
|1.40960
|2010.01.21 05:57
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565010
|2010.01.21 06:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40980
|0.00000
|1.40960
|2010.01.21 06:13
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565489
|2010.01.21 06:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40940
|0.00000
|1.40960
|2010.01.21 06:44
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569215
|2010.01.21 06:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40940
|0.00000
|1.40960
|2010.01.21 06:59
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569624
|2010.01.21 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40940
|0.00000
|1.40960
|2010.01.21 07:09
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85570458
|2010.01.21 07:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40940
|0.00000
|1.40960
|2010.01.21 07:09
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85571022
|2010.01.21 07:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40940
|0.00000
|1.40960
|2010.01.21 07:14
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85572621
|2010.01.21 07:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40940
|0.00000
|1.40960
|2010.01.21 07:32
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85572635
|2010.01.21 07:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40940
|0.00000
|1.40960
|2010.01.21 07:32
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85572643
|2010.01.21 07:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40940
|0.00000
|1.40960
|2010.01.21 07:32
|1.40960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85562842
|2010.01.21 05:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40941
|0.00000
|1.40961
|2010.01.21 05:57
|1.40961
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564500
|2010.01.21 06:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40942
|0.00000
|1.40962
|2010.01.21 06:10
|1.40962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565497
|2010.01.21 06:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40942
|0.00000
|1.40962
|2010.01.21 06:44
|1.40962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85570997
|2010.01.21 07:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40942
|0.00000
|1.40962
|2010.01.21 07:17
|1.40962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85571001
|2010.01.21 07:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40942
|0.00000
|1.40962
|2010.01.21 07:17
|1.40962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85562847
|2010.01.21 05:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40943
|0.00000
|1.40963
|2010.01.21 05:57
|1.40963
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563822
|2010.01.21 06:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40983
|0.00000
|1.40963
|2010.01.21 06:04
|1.40963
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565004
|2010.01.21 06:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40983
|0.00000
|1.40963
|2010.01.21 06:12
|1.40963
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585179
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40944
|0.00000
|1.40964
|2010.01.21 08:38
|1.40964
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564974
|2010.01.21 06:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40985
|0.00000
|1.40965
|2010.01.21 06:12
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564991
|2010.01.21 06:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40985
|0.00000
|1.40965
|2010.01.21 06:12
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569637
|2010.01.21 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40945
|0.00000
|1.40965
|2010.01.21 07:10
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85571026
|2010.01.21 07:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40945
|0.00000
|1.40965
|2010.01.21 07:19
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85572513
|2010.01.21 07:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40945
|0.00000
|1.40965
|2010.01.21 07:32
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85572608
|2010.01.21 07:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40945
|0.00000
|1.40965
|2010.01.21 07:32
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85572619
|2010.01.21 07:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40945
|0.00000
|1.40965
|2010.01.21 07:32
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585168
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40945
|0.00000
|1.40965
|2010.01.21 08:38
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565897
|2010.01.21 06:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40946
|0.00000
|1.40966
|2010.01.21 06:53
|1.40966
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85572534
|2010.01.21 07:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40946
|0.00000
|1.40966
|2010.01.21 07:32
|1.40966
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563875
|2010.01.21 06:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40987
|0.00000
|1.40967
|2010.01.21 06:04
|1.40967
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85557248
|2010.01.21 04:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40948
|0.00000
|1.40968
|2010.01.21 05:00
|1.40968
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564694
|2010.01.21 06:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40948
|0.00000
|1.40968
|2010.01.21 06:10
|1.40968
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564697
|2010.01.21 06:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40948
|0.00000
|1.40968
|2010.01.21 06:10
|1.40968
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85573541
|2010.01.21 07:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40988
|0.00000
|1.40968
|2010.01.21 08:37
|1.40968
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585122
|2010.01.21 08:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40948
|0.00000
|1.40968
|2010.01.21 08:38
|1.40968
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85691529
|2010.01.21 15:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40988
|0.00000
|1.40968
|2010.01.21 15:48
|1.40968
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85569406
|2010.01.21 06:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40949
|0.00000
|1.40969
|2010.01.21 07:11
|1.40969
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85692107
|2010.01.21 15:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40989
|0.00000
|1.40969
|2010.01.21 16:00
|1.40969
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85462421
|2010.01.20 18:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40990
|0.00000
|1.40970
|2010.01.20 20:06
|1.40970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85462476
|2010.01.20 18:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40990
|0.00000
|1.40970
|2010.01.20 20:06
|1.40970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85462479
|2010.01.20 18:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40990
|0.00000
|1.40970
|2010.01.20 20:06
|1.40970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85462484
|2010.01.20 18:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40990
|0.00000
|1.40970
|2010.01.20 20:06
|1.40970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85462493
|2010.01.20 18:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40990
|0.00000
|1.40970
|2010.01.20 20:06
|1.40970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563237
|2010.01.21 05:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40950
|0.00000
|1.40970
|2010.01.21 06:01
|1.40970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85564775
|2010.01.21 06:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40950
|0.00000
|1.40970
|2010.01.21 06:10
|1.40970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85586663
|2010.01.21 08:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40950
|0.00000
|1.40970
|2010.01.21 09:15
|1.40970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565217
|2010.01.21 06:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40951
|0.00000
|1.40971
|2010.01.21 07:22
|1.40971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85565907
|2010.01.21 06:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40951
|0.00000
|1.40971
|2010.01.21 07:22
|1.40971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563826
|2010.01.21 06:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40992
|0.00000
|1.40972
|2010.01.21 06:04
|1.40972
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563879
|2010.01.21 06:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40992
|0.00000
|1.40972
|2010.01.21 06:04
|1.40972
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563869
|2010.01.21 06:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40993
|0.00000
|1.40973
|2010.01.21 06:04
|1.40973
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85462406
|2010.01.20 18:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40995
|0.00000
|1.40975
|2010.01.20 20:06
|1.40975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85462455
|2010.01.20 18:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40995
|0.00000
|1.40975
|2010.01.20 20:06
|1.40975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585317
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40955
|0.00000
|1.40975
|2010.01.21 08:39
|1.40975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85462403
|2010.01.20 18:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40996
|0.00000
|1.40976
|2010.01.20 20:06
|1.40976
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85462414
|2010.01.20 18:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40996
|0.00000
|1.40976
|2010.01.20 20:06
|1.40976
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563850
|2010.01.21 06:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40996
|0.00000
|1.40976
|2010.01.21 06:04
|1.40976
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563232
|2010.01.21 05:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40957
|0.00000
|1.40977
|2010.01.21 06:02
|1.40977
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585328
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40957
|0.00000
|1.40977
|2010.01.21 08:39
|1.40977
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563059
|2010.01.21 05:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40958
|0.00000
|1.40978
|2010.01.21 06:02
|1.40978
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563069
|2010.01.21 05:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40958
|0.00000
|1.40978
|2010.01.21 06:02
|1.40978
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563056
|2010.01.21 05:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40959
|0.00000
|1.40979
|2010.01.21 06:02
|1.40979
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85462386
|2010.01.20 18:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41000
|0.00000
|1.40980
|2010.01.20 20:06
|1.40980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85462396
|2010.01.20 18:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41000
|0.00000
|1.40980
|2010.01.20 20:06
|1.40980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563250
|2010.01.21 05:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40960
|0.00000
|1.40980
|2010.01.21 06:02
|1.40980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85563259
|2010.01.21 05:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40960
|0.00000
|1.40980
|2010.01.21 06:02
|1.40980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585066
|2010.01.21 08:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40960
|0.00000
|1.40980
|2010.01.21 08:39
|1.40980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585342
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40960
|0.00000
|1.40980
|2010.01.21 08:39
|1.40980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585348
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40960
|0.00000
|1.40980
|2010.01.21 08:39
|1.40980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585345
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40961
|0.00000
|1.40981
|2010.01.21 08:39
|1.40981
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585379
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40961
|0.00000
|1.40981
|2010.01.21 08:39
|1.40981
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85573141
|2010.01.21 07:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40965
|0.00000
|1.40985
|2010.01.21 07:36
|1.40985
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85691942
|2010.01.21 15:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40968
|0.00000
|1.40988
|2010.01.21 15:49
|1.40988
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85694142
|2010.01.21 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40968
|0.00000
|1.40988
|2010.01.21 16:00
|1.40988
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85689701
|2010.01.21 15:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40969
|0.00000
|1.40989
|2010.01.21 15:40
|1.40989
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585510
|2010.01.21 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40972
|0.00000
|1.40992
|2010.01.21 15:33
|1.40992
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85694739
|2010.01.21 16:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41014
|0.00000
|1.40994
|2010.01.21 16:01
|1.40994
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585505
|2010.01.21 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40976
|0.00000
|1.40996
|2010.01.21 15:33
|1.40996
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585506
|2010.01.21 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40976
|0.00000
|1.40996
|2010.01.21 15:33
|1.40996
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85691288
|2010.01.21 15:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41018
|0.00000
|1.40998
|2010.01.21 15:46
|1.40998
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585416
|2010.01.21 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40980
|0.00000
|1.41000
|2010.01.21 15:33
|1.41000
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85695391
|2010.01.21 16:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41020
|0.00000
|1.41000
|2010.01.21 16:12
|1.41000
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585420
|2010.01.21 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40981
|0.00000
|1.41001
|2010.01.21 15:33
|1.41001
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585424
|2010.01.21 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40981
|0.00000
|1.41001
|2010.01.21 15:33
|1.41001
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585496
|2010.01.21 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40981
|0.00000
|1.41001
|2010.01.21 15:33
|1.41001
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585503
|2010.01.21 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40982
|0.00000
|1.41002
|2010.01.21 15:33
|1.41002
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585479
|2010.01.21 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40991
|0.00000
|1.41011
|2010.01.21 15:33
|1.41011
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85585490
|2010.01.21 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40992
|0.00000
|1.41012
|2010.01.21 15:33
|1.41012
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85694483
|2010.01.21 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40994
|0.00000
|1.41014
|2010.01.21 16:01
|1.41014
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85694843
|2010.01.21 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40994
|0.00000
|1.41014
|2010.01.21 16:04
|1.41014
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85690328
|2010.01.21 15:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41042
|0.00000
|1.41022
|2010.01.21 15:44
|1.41022
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85697888
|2010.01.21 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41008
|0.00000
|1.41028
|2010.01.21 17:49
|1.41028
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85393879
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41282
|0.00000
|1.41302
|2010.01.20 14:53
|1.41302
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85393891
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41286
|0.00000
|1.41306
|2010.01.20 14:53
|1.41306
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85862581
|2010.01.22 03:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41328
|0.00000
|1.41308
|2010.01.22 03:18
|1.41308
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85393888
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41289
|0.00000
|1.41309
|2010.01.20 14:53
|1.41309
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85393813
|2010.01.20 14:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41290
|0.00000
|1.41310
|2010.01.20 14:53
|1.41310
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85393856
|2010.01.20 14:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41290
|0.00000
|1.41310
|2010.01.20 14:53
|1.41310
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85393862
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41290
|0.00000
|1.41310
|2010.01.20 14:53
|1.41310
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85393898
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41290
|0.00000
|1.41310
|2010.01.20 14:53
|1.41310
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85862611
|2010.01.22 03:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41330
|0.00000
|1.41310
|2010.01.22 03:16
|1.41310
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85393849
|2010.01.20 14:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41291
|0.00000
|1.41311
|2010.01.20 14:53
|1.41311
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85864220
|2010.01.22 03:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41333
|0.00000
|1.41313
|2010.01.22 03:21
|1.41313
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85393893
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41294
|0.00000
|1.41314
|2010.01.20 14:54
|1.41314
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85862564
|2010.01.22 03:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41335
|0.00000
|1.41315
|2010.01.22 03:16
|1.41315
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85862583
|2010.01.22 03:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41335
|0.00000
|1.41315
|2010.01.22 03:16
|1.41315
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85862586
|2010.01.22 03:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41335
|0.00000
|1.41315
|2010.01.22 03:16
|1.41315
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85862608
|2010.01.22 03:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41336
|0.00000
|1.41316
|2010.01.22 03:16
|1.41316
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85862541
|2010.01.22 03:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41338
|0.00000
|1.41318
|2010.01.22 03:16
|1.41318
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85862575
|2010.01.22 03:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41338
|0.00000
|1.41318
|2010.01.22 03:16
|1.41318
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85862614
|2010.01.22 03:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41338
|0.00000
|1.41318
|2010.01.22 03:16
|1.41318
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85393905
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41299
|0.00000
|1.41319
|2010.01.20 14:54
|1.41319
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85862605
|2010.01.22 03:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41339
|0.00000
|1.41319
|2010.01.22 03:16
|1.41319
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394074
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41300
|0.00000
|1.41320
|2010.01.20 14:54
|1.41320
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85863396
|2010.01.22 03:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41340
|0.00000
|1.41320
|2010.01.22 03:16
|1.41320
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85393908
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41301
|0.00000
|1.41321
|2010.01.20 14:54
|1.41321
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394071
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41301
|0.00000
|1.41321
|2010.01.20 14:54
|1.41321
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394092
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41301
|0.00000
|1.41321
|2010.01.20 14:54
|1.41321
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85864003
|2010.01.22 03:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41307
|0.00000
|1.41327
|2010.01.22 03:20
|1.41327
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394039
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41310
|0.00000
|1.41330
|2010.01.20 14:54
|1.41330
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394065
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41310
|0.00000
|1.41330
|2010.01.20 14:54
|1.41330
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394056
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41311
|0.00000
|1.41331
|2010.01.20 14:54
|1.41331
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394059
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41315
|0.00000
|1.41335
|2010.01.20 14:54
|1.41335
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394046
|2010.01.20 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41316
|0.00000
|1.41336
|2010.01.20 14:54
|1.41336
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394204
|2010.01.20 14:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41320
|0.00000
|1.41340
|2010.01.20 14:54
|1.41340
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85863977
|2010.01.22 03:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41320
|0.00000
|1.41340
|2010.01.22 03:43
|1.41340
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85863945
|2010.01.22 03:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41322
|0.00000
|1.41342
|2010.01.22 03:43
|1.41342
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85863962
|2010.01.22 03:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41322
|0.00000
|1.41342
|2010.01.22 03:43
|1.41342
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85863969
|2010.01.22 03:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41322
|0.00000
|1.41342
|2010.01.22 03:43
|1.41342
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85863943
|2010.01.22 03:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41326
|0.00000
|1.41346
|2010.01.22 03:43
|1.41346
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394214
|2010.01.20 14:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41330
|0.00000
|1.41350
|2010.01.20 14:55
|1.41350
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394236
|2010.01.20 14:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41330
|0.00000
|1.41350
|2010.01.20 14:55
|1.41350
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85395663
|2010.01.20 14:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41370
|0.00000
|1.41350
|2010.01.20 15:09
|1.41350
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85395686
|2010.01.20 14:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41370
|0.00000
|1.41350
|2010.01.20 15:09
|1.41350
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85863935
|2010.01.22 03:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41330
|0.00000
|1.41350
|2010.01.22 03:46
|1.41350
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394227
|2010.01.20 14:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41331
|0.00000
|1.41351
|2010.01.20 14:55
|1.41351
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85863079
|2010.01.22 03:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41371
|0.00000
|1.41351
|2010.01.22 03:13
|1.41351
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85863909
|2010.01.22 03:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41331
|0.00000
|1.41351
|2010.01.22 03:46
|1.41351
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394787
|2010.01.20 14:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41372
|0.00000
|1.41352
|2010.01.20 15:09
|1.41352
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85863896
|2010.01.22 03:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41332
|0.00000
|1.41352
|2010.01.22 03:46
|1.41352
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85863906
|2010.01.22 03:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41332
|0.00000
|1.41352
|2010.01.22 03:46
|1.41352
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85863918
|2010.01.22 03:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41332
|0.00000
|1.41352
|2010.01.22 03:46
|1.41352
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394810
|2010.01.20 14:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41374
|0.00000
|1.41354
|2010.01.20 15:09
|1.41354
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85396412
|2010.01.20 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41374
|0.00000
|1.41354
|2010.01.20 15:09
|1.41354
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85395727
|2010.01.20 14:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41375
|0.00000
|1.41355
|2010.01.20 15:09
|1.41355
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85395996
|2010.01.20 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41380
|0.00000
|1.41360
|2010.01.20 15:09
|1.41360
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85396004
|2010.01.20 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41380
|0.00000
|1.41360
|2010.01.20 15:09
|1.41360
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394876
|2010.01.20 14:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41382
|0.00000
|1.41362
|2010.01.20 15:08
|1.41362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394881
|2010.01.20 14:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41382
|0.00000
|1.41362
|2010.01.20 15:08
|1.41362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360352
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41349
|0.00000
|1.41369
|2010.01.20 13:02
|1.41369
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360391
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41350
|0.00000
|1.41370
|2010.01.20 13:02
|1.41370
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85862539
|2010.01.22 03:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41351
|0.00000
|1.41371
|2010.01.22 03:11
|1.41371
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85396075
|2010.01.20 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41395
|0.00000
|1.41375
|2010.01.20 15:08
|1.41375
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360377
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41356
|0.00000
|1.41376
|2010.01.20 13:02
|1.41376
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85395550
|2010.01.20 14:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41396
|0.00000
|1.41376
|2010.01.20 14:59
|1.41376
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85395559
|2010.01.20 14:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41396
|0.00000
|1.41376
|2010.01.20 14:59
|1.41376
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85395592
|2010.01.20 14:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41396
|0.00000
|1.41376
|2010.01.20 14:59
|1.41376
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394766
|2010.01.20 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41357
|0.00000
|1.41377
|2010.01.20 14:56
|1.41377
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360341
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41359
|0.00000
|1.41379
|2010.01.20 13:02
|1.41379
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85395588
|2010.01.20 14:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41399
|0.00000
|1.41379
|2010.01.20 14:59
|1.41379
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85396070
|2010.01.20 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41399
|0.00000
|1.41379
|2010.01.20 15:01
|1.41379
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360368
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41360
|0.00000
|1.41380
|2010.01.20 13:02
|1.41380
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394719
|2010.01.20 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41361
|0.00000
|1.41381
|2010.01.20 14:56
|1.41381
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85395519
|2010.01.20 14:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41401
|0.00000
|1.41381
|2010.01.20 14:59
|1.41381
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85395528
|2010.01.20 14:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41401
|0.00000
|1.41381
|2010.01.20 14:59
|1.41381
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85395581
|2010.01.20 14:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41401
|0.00000
|1.41381
|2010.01.20 14:59
|1.41381
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394759
|2010.01.20 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41364
|0.00000
|1.41384
|2010.01.20 14:58
|1.41384
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394771
|2010.01.20 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41367
|0.00000
|1.41387
|2010.01.20 14:58
|1.41387
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360281
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41369
|0.00000
|1.41389
|2010.01.20 13:03
|1.41389
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360302
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41369
|0.00000
|1.41389
|2010.01.20 13:03
|1.41389
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360331
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41369
|0.00000
|1.41389
|2010.01.20 13:03
|1.41389
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360273
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41370
|0.00000
|1.41390
|2010.01.20 13:03
|1.41390
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360290
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41370
|0.00000
|1.41390
|2010.01.20 13:03
|1.41390
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394730
|2010.01.20 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41370
|0.00000
|1.41390
|2010.01.20 14:58
|1.41390
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394748
|2010.01.20 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41370
|0.00000
|1.41390
|2010.01.20 14:58
|1.41390
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394755
|2010.01.20 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41370
|0.00000
|1.41390
|2010.01.20 14:58
|1.41390
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394726
|2010.01.20 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41371
|0.00000
|1.41391
|2010.01.20 14:58
|1.41391
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85395677
|2010.01.20 14:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41372
|0.00000
|1.41392
|2010.01.20 15:00
|1.41392
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85395695
|2010.01.20 14:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41372
|0.00000
|1.41392
|2010.01.20 15:00
|1.41392
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360314
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41373
|0.00000
|1.41393
|2010.01.20 13:03
|1.41393
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85394796
|2010.01.20 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41375
|0.00000
|1.41395
|2010.01.20 14:58
|1.41395
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360492
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41377
|0.00000
|1.41397
|2010.01.20 13:04
|1.41397
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360551
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41377
|0.00000
|1.41397
|2010.01.20 13:04
|1.41397
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360505
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41380
|0.00000
|1.41400
|2010.01.20 13:04
|1.41400
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360855
|2010.01.20 13:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41381
|0.00000
|1.41401
|2010.01.20 13:05
|1.41401
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360863
|2010.01.20 13:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41381
|0.00000
|1.41401
|2010.01.20 13:05
|1.41401
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360546
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41386
|0.00000
|1.41406
|2010.01.20 13:05
|1.41406
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360527
|2010.01.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41387
|0.00000
|1.41407
|2010.01.20 13:05
|1.41407
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360839
|2010.01.20 13:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41390
|0.00000
|1.41410
|2010.01.20 13:05
|1.41410
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86364201
|2010.01.25 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41434
|0.00000
|1.41414
|2010.01.25 15:32
|1.41414
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360830
|2010.01.20 13:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41395
|0.00000
|1.41415
|2010.01.20 13:05
|1.41415
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360812
|2010.01.20 13:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41399
|0.00000
|1.41419
|2010.01.20 13:05
|1.41419
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85360818
|2010.01.20 13:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41399
|0.00000
|1.41419
|2010.01.20 13:05
|1.41419
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86364411
|2010.01.25 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41410
|0.00000
|1.41430
|2010.01.25 15:34
|1.41430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86366245
|2010.01.25 15:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41477
|0.00000
|1.41457
|2010.01.25 15:40
|1.41457
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86366277
|2010.01.25 15:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41477
|0.00000
|1.41457
|2010.01.25 15:40
|1.41457
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86364216
|2010.01.25 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41440
|0.00000
|1.41460
|2010.01.25 15:35
|1.41460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86364232
|2010.01.25 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41440
|0.00000
|1.41460
|2010.01.25 15:35
|1.41460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86364241
|2010.01.25 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41440
|0.00000
|1.41460
|2010.01.25 15:35
|1.41460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86364245
|2010.01.25 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41440
|0.00000
|1.41460
|2010.01.25 15:35
|1.41460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86364250
|2010.01.25 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41440
|0.00000
|1.41460
|2010.01.25 15:35
|1.41460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86364268
|2010.01.25 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41440
|0.00000
|1.41460
|2010.01.25 15:35
|1.41460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86364279
|2010.01.25 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41440
|0.00000
|1.41460
|2010.01.25 15:35
|1.41460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86365077
|2010.01.25 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41440
|0.00000
|1.41460
|2010.01.25 15:35
|1.41460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86365607
|2010.01.25 15:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41480
|0.00000
|1.41460
|2010.01.25 15:36
|1.41460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86366152
|2010.01.25 15:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41480
|0.00000
|1.41460
|2010.01.25 15:40
|1.41460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86366268
|2010.01.25 15:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41480
|0.00000
|1.41460
|2010.01.25 15:40
|1.41460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86364224
|2010.01.25 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41445
|0.00000
|1.41465
|2010.01.25 15:35
|1.41465
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86364207
|2010.01.25 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41446
|0.00000
|1.41466
|2010.01.25 15:35
|1.41466
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86364205
|2010.01.25 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41450
|0.00000
|1.41470
|2010.01.25 15:35
|1.41470
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86366186
|2010.01.25 15:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41493
|0.00000
|1.41473
|2010.01.25 15:38
|1.41473
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86366214
|2010.01.25 15:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41493
|0.00000
|1.41473
|2010.01.25 15:38
|1.41473
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86365755
|2010.01.25 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41460
|0.00000
|1.41480
|2010.01.25 15:38
|1.41480
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86365465
|2010.01.25 15:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41466
|0.00000
|1.41486
|2010.01.25 15:38
|1.41486
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86366372
|2010.01.25 15:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41470
|0.00000
|1.41490
|2010.01.25 15:38
|1.41490
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86365519
|2010.01.25 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41471
|0.00000
|1.41491
|2010.01.25 15:38
|1.41491
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86365470
|2010.01.25 15:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41474
|0.00000
|1.41494
|2010.01.25 15:38
|1.41494
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86365542
|2010.01.25 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41475
|0.00000
|1.41495
|2010.01.25 15:38
|1.41495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86365565
|2010.01.25 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41475
|0.00000
|1.41495
|2010.01.25 15:38
|1.41495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86366339
|2010.01.25 15:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41475
|0.00000
|1.41495
|2010.01.25 15:39
|1.41495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86366374
|2010.01.25 15:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41475
|0.00000
|1.41495
|2010.01.25 15:39
|1.41495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86366380
|2010.01.25 15:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41475
|0.00000
|1.41495
|2010.01.25 15:39
|1.41495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86365481
|2010.01.25 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41476
|0.00000
|1.41496
|2010.01.25 15:38
|1.41496
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86365535
|2010.01.25 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41477
|0.00000
|1.41497
|2010.01.25 15:38
|1.41497
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86365579
|2010.01.25 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41477
|0.00000
|1.41497
|2010.01.25 15:38
|1.41497
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86365599
|2010.01.25 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41477
|0.00000
|1.41497
|2010.01.25 15:38
|1.41497
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86365569
|2010.01.25 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41480
|0.00000
|1.41500
|2010.01.25 15:39
|1.41500
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86366293
|2010.01.25 15:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41480
|0.00000
|1.41500
|2010.01.25 15:39
|1.41500
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86366315
|2010.01.25 15:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41480
|0.00000
|1.41500
|2010.01.25 15:39
|1.41500
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86202867
|2010.01.25 03:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41643
|0.00000
|1.41623
|2010.01.25 04:04
|1.41623
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86202894
|2010.01.25 03:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41646
|0.00000
|1.41626
|2010.01.25 03:48
|1.41626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86202917
|2010.01.25 03:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41648
|0.00000
|1.41628
|2010.01.25 03:48
|1.41628
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86202878
|2010.01.25 03:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41649
|0.00000
|1.41629
|2010.01.25 03:48
|1.41629
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86202885
|2010.01.25 03:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41649
|0.00000
|1.41629
|2010.01.25 03:48
|1.41629
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86202902
|2010.01.25 03:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41649
|0.00000
|1.41629
|2010.01.25 03:48
|1.41629
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86202848
|2010.01.25 03:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41650
|0.00000
|1.41630
|2010.01.25 03:48
|1.41630
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86202909
|2010.01.25 03:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41653
|0.00000
|1.41633
|2010.01.25 03:48
|1.41633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86202827
|2010.01.25 03:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41654
|0.00000
|1.41634
|2010.01.25 03:48
|1.41634
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86202813
|2010.01.25 03:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41659
|0.00000
|1.41639
|2010.01.25 03:48
|1.41639
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205055
|2010.01.25 03:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41626
|0.00000
|1.41646
|2010.01.25 03:49
|1.41646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205013
|2010.01.25 03:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41630
|0.00000
|1.41650
|2010.01.25 03:50
|1.41650
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205019
|2010.01.25 03:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41630
|0.00000
|1.41650
|2010.01.25 03:50
|1.41650
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205042
|2010.01.25 03:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41630
|0.00000
|1.41650
|2010.01.25 03:50
|1.41650
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205519
|2010.01.25 03:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41670
|0.00000
|1.41650
|2010.01.25 03:55
|1.41650
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205081
|2010.01.25 03:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41631
|0.00000
|1.41651
|2010.01.25 03:50
|1.41651
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86203166
|2010.01.25 03:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41674
|0.00000
|1.41654
|2010.01.25 03:47
|1.41654
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205037
|2010.01.25 03:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41635
|0.00000
|1.41655
|2010.01.25 03:50
|1.41655
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205089
|2010.01.25 03:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41636
|0.00000
|1.41656
|2010.01.25 03:50
|1.41656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86204894
|2010.01.25 03:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41639
|0.00000
|1.41659
|2010.01.25 03:50
|1.41659
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205027
|2010.01.25 03:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41639
|0.00000
|1.41659
|2010.01.25 03:50
|1.41659
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86202854
|2010.01.25 03:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41650
|0.00000
|1.41670
|2010.01.25 03:37
|1.41670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205357
|2010.01.25 03:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41650
|0.00000
|1.41670
|2010.01.25 03:52
|1.41670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86204730
|2010.01.25 03:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41651
|0.00000
|1.41671
|2010.01.25 03:52
|1.41671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205177
|2010.01.25 03:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41656
|0.00000
|1.41676
|2010.01.25 03:52
|1.41676
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205273
|2010.01.25 03:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41661
|0.00000
|1.41681
|2010.01.25 03:52
|1.41681
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205319
|2010.01.25 03:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41661
|0.00000
|1.41681
|2010.01.25 03:52
|1.41681
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205282
|2010.01.25 03:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41666
|0.00000
|1.41686
|2010.01.25 03:53
|1.41686
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205305
|2010.01.25 03:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41666
|0.00000
|1.41686
|2010.01.25 03:53
|1.41686
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205329
|2010.01.25 03:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41666
|0.00000
|1.41686
|2010.01.25 03:53
|1.41686
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205348
|2010.01.25 03:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41667
|0.00000
|1.41687
|2010.01.25 03:53
|1.41687
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86205295
|2010.01.25 03:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41671
|0.00000
|1.41691
|2010.01.25 03:53
|1.41691
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131052
|2010.01.19 16:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42842
|0.00000
|1.42822
|2010.01.19 16:57
|1.42822
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131015
|2010.01.19 16:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42843
|0.00000
|1.42823
|2010.01.19 16:57
|1.42823
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131278
|2010.01.19 16:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42845
|0.00000
|1.42825
|2010.01.19 16:57
|1.42825
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131063
|2010.01.19 16:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42847
|0.00000
|1.42827
|2010.01.19 16:57
|1.42827
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131836
|2010.01.19 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42817
|0.00000
|1.42837
|2010.01.19 17:00
|1.42837
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131850
|2010.01.19 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42817
|0.00000
|1.42837
|2010.01.19 17:00
|1.42837
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131866
|2010.01.19 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42819
|0.00000
|1.42839
|2010.01.19 17:00
|1.42839
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131887
|2010.01.19 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42819
|0.00000
|1.42839
|2010.01.19 17:00
|1.42839
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85130212
|2010.01.19 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42860
|0.00000
|1.42840
|2010.01.19 16:57
|1.42840
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85130171
|2010.01.19 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42861
|0.00000
|1.42841
|2010.01.19 16:57
|1.42841
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85130175
|2010.01.19 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42865
|0.00000
|1.42845
|2010.01.19 16:57
|1.42845
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85130176
|2010.01.19 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42865
|0.00000
|1.42845
|2010.01.19 16:57
|1.42845
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85130184
|2010.01.19 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42865
|0.00000
|1.42845
|2010.01.19 16:57
|1.42845
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85130745
|2010.01.19 16:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42866
|0.00000
|1.42846
|2010.01.19 16:57
|1.42846
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85130161
|2010.01.19 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42868
|0.00000
|1.42848
|2010.01.19 16:57
|1.42848
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85130157
|2010.01.19 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42869
|0.00000
|1.42849
|2010.01.19 16:54
|1.42849
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85130153
|2010.01.19 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42870
|0.00000
|1.42850
|2010.01.19 16:53
|1.42850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85130218
|2010.01.19 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42870
|0.00000
|1.42850
|2010.01.19 16:53
|1.42850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85130225
|2010.01.19 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42870
|0.00000
|1.42850
|2010.01.19 16:53
|1.42850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85133323
|2010.01.19 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42830
|0.00000
|1.42850
|2010.01.19 18:46
|1.42850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131814
|2010.01.19 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42835
|0.00000
|1.42855
|2010.01.19 17:00
|1.42855
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85133315
|2010.01.19 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42835
|0.00000
|1.42855
|2010.01.19 18:46
|1.42855
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131808
|2010.01.19 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42839
|0.00000
|1.42859
|2010.01.19 17:01
|1.42859
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85133288
|2010.01.19 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42839
|0.00000
|1.42859
|2010.01.19 18:47
|1.42859
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85133294
|2010.01.19 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42839
|0.00000
|1.42859
|2010.01.19 18:47
|1.42859
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85133305
|2010.01.19 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42839
|0.00000
|1.42859
|2010.01.19 18:47
|1.42859
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131784
|2010.01.19 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42840
|0.00000
|1.42860
|2010.01.19 17:01
|1.42860
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131789
|2010.01.19 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42840
|0.00000
|1.42860
|2010.01.19 17:01
|1.42860
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85132805
|2010.01.19 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42840
|0.00000
|1.42860
|2010.01.19 17:01
|1.42860
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85132813
|2010.01.19 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42840
|0.00000
|1.42860
|2010.01.19 17:01
|1.42860
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85132823
|2010.01.19 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42840
|0.00000
|1.42860
|2010.01.19 17:01
|1.42860
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85132844
|2010.01.19 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42842
|0.00000
|1.42862
|2010.01.19 17:01
|1.42862
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131778
|2010.01.19 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42843
|0.00000
|1.42863
|2010.01.19 17:01
|1.42863
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85133282
|2010.01.19 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42844
|0.00000
|1.42864
|2010.01.19 18:52
|1.42864
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131770
|2010.01.19 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42846
|0.00000
|1.42866
|2010.01.19 18:52
|1.42866
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85131763
|2010.01.19 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42847
|0.00000
|1.42867
|2010.01.19 18:52
|1.42867
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85133258
|2010.01.19 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42847
|0.00000
|1.42867
|2010.01.19 18:52
|1.42867
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85133266
|2010.01.19 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42847
|0.00000
|1.42867
|2010.01.19 18:52
|1.42867
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85133140
|2010.01.19 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42849
|0.00000
|1.42869
|2010.01.19 18:53
|1.42869
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85130297
|2010.01.19 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42896
|0.00000
|1.42876
|2010.01.19 16:52
|1.42876
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85130144
|2010.01.19 16:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42880
|0.00000
|1.42900
|2010.01.19 16:50
|1.42900
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85120019
|2010.01.19 16:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42940
|0.00000
|1.42920
|2010.01.19 16:20
|1.42920
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85120056
|2010.01.19 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42940
|0.00000
|1.42920
|2010.01.19 16:20
|1.42920
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85119994
|2010.01.19 16:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42941
|0.00000
|1.42921
|2010.01.19 16:20
|1.42921
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85119971
|2010.01.19 16:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42947
|0.00000
|1.42927
|2010.01.19 16:20
|1.42927
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85120076
|2010.01.19 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42932
|0.00000
|1.42952
|2010.01.19 16:15
|1.42952
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85120071
|2010.01.19 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42936
|0.00000
|1.42956
|2010.01.19 16:15
|1.42956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85120084
|2010.01.19 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42936
|0.00000
|1.42956
|2010.01.19 16:15
|1.42956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85120092
|2010.01.19 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42937
|0.00000
|1.42957
|2010.01.19 16:15
|1.42957
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85120080
|2010.01.19 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42940
|0.00000
|1.42960
|2010.01.19 16:15
|1.42960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85120063
|2010.01.19 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42941
|0.00000
|1.42961
|2010.01.19 16:15
|1.42961
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|85119948
|2010.01.19 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42960
|0.00000
|1.42980
|2010.01.19 16:16
|1.42980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737398
|2010.01.18 05:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43717
|0.00000
|1.43697
|2010.01.18 05:30
|1.43697
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737474
|2010.01.18 05:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43719
|0.00000
|1.43699
|2010.01.18 05:30
|1.43699
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737492
|2010.01.18 05:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43725
|0.00000
|1.43705
|2010.01.18 05:30
|1.43705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84738452
|2010.01.18 05:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43725
|0.00000
|1.43705
|2010.01.18 05:31
|1.43705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739223
|2010.01.18 05:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43725
|0.00000
|1.43705
|2010.01.18 07:13
|1.43705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737758
|2010.01.18 05:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43730
|0.00000
|1.43710
|2010.01.18 05:30
|1.43710
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739134
|2010.01.18 05:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43730
|0.00000
|1.43710
|2010.01.18 05:42
|1.43710
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737777
|2010.01.18 05:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43731
|0.00000
|1.43711
|2010.01.18 05:30
|1.43711
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739879
|2010.01.18 05:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43732
|0.00000
|1.43712
|2010.01.18 07:13
|1.43712
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737566
|2010.01.18 05:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43733
|0.00000
|1.43713
|2010.01.18 05:26
|1.43713
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737813
|2010.01.18 05:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43733
|0.00000
|1.43713
|2010.01.18 05:26
|1.43713
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84738535
|2010.01.18 05:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43695
|0.00000
|1.43715
|2010.01.18 05:32
|1.43715
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739159
|2010.01.18 05:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43735
|0.00000
|1.43715
|2010.01.18 05:42
|1.43715
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739207
|2010.01.18 05:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43735
|0.00000
|1.43715
|2010.01.18 05:42
|1.43715
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737815
|2010.01.18 05:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43736
|0.00000
|1.43716
|2010.01.18 05:26
|1.43716
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737854
|2010.01.18 05:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43736
|0.00000
|1.43716
|2010.01.18 05:26
|1.43716
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737956
|2010.01.18 05:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43736
|0.00000
|1.43716
|2010.01.18 05:30
|1.43716
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739176
|2010.01.18 05:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43736
|0.00000
|1.43716
|2010.01.18 05:42
|1.43716
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84738153
|2010.01.18 05:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43739
|0.00000
|1.43719
|2010.01.18 05:30
|1.43719
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739959
|2010.01.18 05:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43740
|0.00000
|1.43720
|2010.01.18 07:13
|1.43720
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739963
|2010.01.18 05:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43740
|0.00000
|1.43720
|2010.01.18 07:13
|1.43720
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737836
|2010.01.18 05:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43741
|0.00000
|1.43721
|2010.01.18 05:26
|1.43721
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84738416
|2010.01.18 05:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43701
|0.00000
|1.43721
|2010.01.18 05:31
|1.43721
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84738426
|2010.01.18 05:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43701
|0.00000
|1.43721
|2010.01.18 05:31
|1.43721
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739901
|2010.01.18 05:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43742
|0.00000
|1.43722
|2010.01.18 07:12
|1.43722
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739926
|2010.01.18 05:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43742
|0.00000
|1.43722
|2010.01.18 07:12
|1.43722
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739980
|2010.01.18 05:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43745
|0.00000
|1.43725
|2010.01.18 07:12
|1.43725
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739982
|2010.01.18 05:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43745
|0.00000
|1.43725
|2010.01.18 07:12
|1.43725
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84740030
|2010.01.18 05:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43747
|0.00000
|1.43727
|2010.01.18 07:12
|1.43727
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84738410
|2010.01.18 05:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43710
|0.00000
|1.43730
|2010.01.18 05:39
|1.43730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739528
|2010.01.18 05:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43710
|0.00000
|1.43730
|2010.01.18 05:46
|1.43730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84738316
|2010.01.18 05:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43711
|0.00000
|1.43731
|2010.01.18 05:39
|1.43731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739531
|2010.01.18 05:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43711
|0.00000
|1.43731
|2010.01.18 05:46
|1.43731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739540
|2010.01.18 05:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43711
|0.00000
|1.43731
|2010.01.18 05:46
|1.43731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737923
|2010.01.18 05:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43712
|0.00000
|1.43732
|2010.01.18 05:26
|1.43732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84740043
|2010.01.18 05:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43752
|0.00000
|1.43732
|2010.01.18 06:46
|1.43732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84738312
|2010.01.18 05:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43713
|0.00000
|1.43733
|2010.01.18 05:39
|1.43733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84739502
|2010.01.18 05:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43713
|0.00000
|1.43733
|2010.01.18 05:46
|1.43733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84738273
|2010.01.18 05:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43716
|0.00000
|1.43736
|2010.01.18 05:39
|1.43736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737935
|2010.01.18 05:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43717
|0.00000
|1.43737
|2010.01.18 05:29
|1.43737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84740169
|2010.01.18 05:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43757
|0.00000
|1.43737
|2010.01.18 06:46
|1.43737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84738441
|2010.01.18 05:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43719
|0.00000
|1.43739
|2010.01.18 05:39
|1.43739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737911
|2010.01.18 05:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43721
|0.00000
|1.43741
|2010.01.18 05:47
|1.43741
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737939
|2010.01.18 05:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43721
|0.00000
|1.43741
|2010.01.18 05:47
|1.43741
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737946
|2010.01.18 05:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43722
|0.00000
|1.43742
|2010.01.18 05:47
|1.43742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84738616
|2010.01.18 05:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43726
|0.00000
|1.43746
|2010.01.18 05:49
|1.43746
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84737382
|2010.01.18 05:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43727
|0.00000
|1.43747
|2010.01.18 05:49
|1.43747
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84738472
|2010.01.18 05:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43731
|0.00000
|1.43751
|2010.01.18 05:49
|1.43751
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84396551
|2010.01.14 16:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44790
|0.00000
|1.44770
|2010.01.14 16:51
|1.44770
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84393422
|2010.01.14 16:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44764
|0.00000
|1.44774
|2010.01.14 16:34
|1.44774
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84393393
|2010.01.14 16:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44770
|0.00000
|1.44780
|2010.01.14 16:35
|1.44780
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84393698
|2010.01.14 16:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44805
|0.00000
|1.44795
|2010.01.14 16:44
|1.44795
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84393516
|2010.01.14 16:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44786
|0.00000
|1.44796
|2010.01.14 16:35
|1.44796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84397095
|2010.01.14 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44816
|0.00000
|1.44796
|2010.01.14 16:50
|1.44796
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84397079
|2010.01.14 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44817
|0.00000
|1.44797
|2010.01.14 16:50
|1.44797
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84397081
|2010.01.14 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44819
|0.00000
|1.44799
|2010.01.14 16:50
|1.44799
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84393276
|2010.01.14 16:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44790
|0.00000
|1.44800
|2010.01.14 16:35
|1.44800
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84393298
|2010.01.14 16:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44790
|0.00000
|1.44800
|2010.01.14 16:35
|1.44800
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84397055
|2010.01.14 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44820
|0.00000
|1.44800
|2010.01.14 16:50
|1.44800
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84397074
|2010.01.14 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44821
|0.00000
|1.44801
|2010.01.14 16:50
|1.44801
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84391452
|2010.01.14 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44812
|0.00000
|1.44802
|2010.01.14 16:34
|1.44802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84391561
|2010.01.14 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44812
|0.00000
|1.44802
|2010.01.14 16:34
|1.44802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84391401
|2010.01.14 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44814
|0.00000
|1.44804
|2010.01.14 16:34
|1.44804
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84394257
|2010.01.14 16:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44814
|0.00000
|1.44804
|2010.01.14 16:44
|1.44804
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84397063
|2010.01.14 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44824
|0.00000
|1.44804
|2010.01.14 16:50
|1.44804
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84391629
|2010.01.14 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44815
|0.00000
|1.44805
|2010.01.14 16:30
|1.44805
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84392577
|2010.01.14 16:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44815
|0.00000
|1.44805
|2010.01.14 16:34
|1.44805
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84394175
|2010.01.14 16:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44815
|0.00000
|1.44805
|2010.01.14 16:44
|1.44805
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84397054
|2010.01.14 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44825
|0.00000
|1.44805
|2010.01.14 16:50
|1.44805
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84391378
|2010.01.14 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44819
|0.00000
|1.44809
|2010.01.14 16:30
|1.44809
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84394059
|2010.01.14 16:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44819
|0.00000
|1.44809
|2010.01.14 16:44
|1.44809
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84394067
|2010.01.14 16:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44820
|0.00000
|1.44810
|2010.01.14 16:44
|1.44810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84394189
|2010.01.14 16:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44820
|0.00000
|1.44810
|2010.01.14 16:44
|1.44810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84394323
|2010.01.14 16:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44820
|0.00000
|1.44810
|2010.01.14 16:44
|1.44810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84394333
|2010.01.14 16:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44820
|0.00000
|1.44810
|2010.01.14 16:44
|1.44810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84397039
|2010.01.14 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44830
|0.00000
|1.44810
|2010.01.14 16:50
|1.44810
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84397050
|2010.01.14 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44830
|0.00000
|1.44810
|2010.01.14 16:50
|1.44810
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84397067
|2010.01.14 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44830
|0.00000
|1.44810
|2010.01.14 16:50
|1.44810
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|84394077
|2010.01.14 16:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44821
|0.00000
|1.44811
|2010.01.14 16:44
|1.44811
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84391426
|2010.01.14 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44822
|0.00000
|1.44812
|2010.01.14 16:30
|1.44812
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84391460
|2010.01.14 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44822
|0.00000
|1.44812
|2010.01.14 16:30
|1.44812
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84391462
|2010.01.14 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44822
|0.00000
|1.44812
|2010.01.14 16:30
|1.44812
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84391522
|2010.01.14 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44822
|0.00000
|1.44812
|2010.01.14 16:30
|1.44812
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84391341
|2010.01.14 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44823
|0.00000
|1.44813
|2010.01.14 16:30
|1.44813
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84391349
|2010.01.14 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44823
|0.00000
|1.44813
|2010.01.14 16:30
|1.44813
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84393677
|2010.01.14 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44806
|0.00000
|1.44816
|2010.01.14 16:36
|1.44816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84393713
|2010.01.14 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44806
|0.00000
|1.44816
|2010.01.14 16:36
|1.44816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84394108
|2010.01.14 16:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44827
|0.00000
|1.44817
|2010.01.14 16:43
|1.44817
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84394131
|2010.01.14 16:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44827
|0.00000
|1.44817
|2010.01.14 16:43
|1.44817
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84391250
|2010.01.14 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44829
|0.00000
|1.44819
|2010.01.14 16:26
|1.44819
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84391501
|2010.01.14 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44829
|0.00000
|1.44819
|2010.01.14 16:26
|1.44819
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84392472
|2010.01.14 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44810
|0.00000
|1.44820
|2010.01.14 16:36
|1.44820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84392535
|2010.01.14 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44810
|0.00000
|1.44820
|2010.01.14 16:36
|1.44820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84393821
|2010.01.14 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44810
|0.00000
|1.44820
|2010.01.14 16:36
|1.44820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84392566
|2010.01.14 16:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44815
|0.00000
|1.44825
|2010.01.14 16:36
|1.44825
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84393981
|2010.01.14 16:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44835
|0.00000
|1.44825
|2010.01.14 16:36
|1.44825
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84392496
|2010.01.14 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44816
|0.00000
|1.44826
|2010.01.14 16:36
|1.44826
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84392484
|2010.01.14 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44817
|0.00000
|1.44827
|2010.01.14 16:36
|1.44827
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84392490
|2010.01.14 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44817
|0.00000
|1.44827
|2010.01.14 16:36
|1.44827
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|84392661
|2010.01.14 16:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44820
|0.00000
|1.44830
|2010.01.14 16:36
|1.44830
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 101.00
|Closed P/L:
|1 101.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 101.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|2 374.07
|Equity:
|2 374.07
|Free Margin:
|2 374.07