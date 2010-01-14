Alpari (UK) Ltd.

Account: 1383376 Name: Yasir Currency: USD 2010 January 28, 05:38
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
855573452010.01.21 04:49sell0.10eurusd1.409050.000001.408852010.01.21 05:471.408850.000.000.002.00
855573232010.01.21 04:49sell0.10eurusd1.409090.000001.408892010.01.21 05:471.408890.000.000.002.00
855573372010.01.21 04:49sell0.10eurusd1.409090.000001.408892010.01.21 05:471.408890.000.000.002.00
855577802010.01.21 04:55sell0.10eurusd1.409090.000001.408892010.01.21 05:471.408890.000.000.002.00
855573302010.01.21 04:49sell0.10eurusd1.409120.000001.408922010.01.21 05:471.408920.000.000.002.00
855577912010.01.21 04:55sell0.10eurusd1.409130.000001.408932010.01.21 05:471.408930.000.000.002.00
855578022010.01.21 04:55sell0.10eurusd1.409190.000001.408992010.01.21 05:471.408990.000.000.002.00
855580932010.01.21 04:59sell0.10eurusd1.409190.000001.408992010.01.21 05:471.408990.000.000.002.00
855573052010.01.21 04:49sell0.10eurusd1.409200.000001.409002010.01.21 05:471.409000.000.000.002.00
855578132010.01.21 04:55sell0.10eurusd1.409240.000001.409042010.01.21 05:461.409040.000.000.002.00
855572872010.01.21 04:48sell0.10eurusd1.409250.000001.409052010.01.21 04:521.409050.000.000.002.00
855572972010.01.21 04:49sell0.10eurusd1.409250.000001.409052010.01.21 04:521.409050.000.000.002.00
855578182010.01.21 04:55sell0.10eurusd1.409290.000001.409092010.01.21 04:581.409090.000.000.002.00
855572782010.01.21 04:48sell0.10eurusd1.409300.000001.409102010.01.21 04:521.409100.000.000.002.00
855572732010.01.21 04:48sell0.10eurusd1.409320.000001.409122010.01.21 04:521.409120.000.000.002.00
855572742010.01.21 04:48sell0.10eurusd1.409320.000001.409122010.01.21 04:521.409120.000.000.002.00
855950602010.01.21 09:17sell0.10eurusd1.409380.000001.409182010.01.21 09:231.409180.000.000.002.00
855572692010.01.21 04:48sell0.10eurusd1.409390.000001.409192010.01.21 04:491.409190.000.000.002.00
855572662010.01.21 04:48sell0.10eurusd1.409400.000001.409202010.01.21 04:491.409200.000.000.002.00
855681922010.01.21 06:41sell0.10eurusd1.409400.000001.409202010.01.21 07:011.409200.000.000.002.00
855572612010.01.21 04:48sell0.10eurusd1.409410.000001.409212010.01.21 04:491.409210.000.000.002.00
855572622010.01.21 04:48sell0.10eurusd1.409430.000001.409232010.01.21 04:491.409230.000.000.002.00
855722762010.01.21 07:23sell0.10eurusd1.409430.000001.409232010.01.21 08:421.409230.000.000.002.00
855580432010.01.21 04:58buy0.10eurusd1.409050.000001.409252010.01.21 04:591.409250.000.000.002.00
855647872010.01.21 06:08sell0.10eurusd1.409450.000001.409252010.01.21 06:171.409250.000.000.002.00
855648152010.01.21 06:08sell0.10eurusd1.409470.000001.409272010.01.21 06:171.409270.000.000.002.00
855651912010.01.21 06:13sell0.10eurusd1.409470.000001.409272010.01.21 06:171.409270.000.000.002.00
855682822010.01.21 06:42sell0.10eurusd1.409470.000001.409272010.01.21 07:011.409270.000.000.002.00
856897852010.01.21 15:40sell0.10eurusd1.409480.000001.409282010.01.21 16:161.409280.000.000.002.00
855651322010.01.21 06:12sell0.10eurusd1.409490.000001.409292010.01.21 06:171.409290.000.000.002.00
855704622010.01.21 07:07sell0.10eurusd1.409490.000001.409292010.01.21 08:381.409290.000.000.002.00
855648022010.01.21 06:08sell0.10eurusd1.409500.000001.409302010.01.21 06:171.409300.000.000.002.00
855651262010.01.21 06:12sell0.10eurusd1.409500.000001.409302010.01.21 06:171.409300.000.000.002.00
855682642010.01.21 06:42sell0.10eurusd1.409500.000001.409302010.01.21 07:011.409300.000.000.002.00
855697892010.01.21 07:01buy0.10eurusd1.409100.000001.409302010.01.21 07:071.409300.000.000.002.00
855965052010.01.21 09:28sell0.10eurusd1.409500.000001.409302010.01.21 09:321.409300.000.000.002.00
856897672010.01.21 15:40sell0.10eurusd1.409500.000001.409302010.01.21 16:161.409300.000.000.002.00
856897752010.01.21 15:40sell0.10eurusd1.409500.000001.409302010.01.21 16:161.409300.000.000.002.00
856988662010.01.21 16:16buy0.10eurusd1.409100.000001.409302010.01.21 16:171.409300.000.000.002.00
856989432010.01.21 16:16buy0.10eurusd1.409100.000001.409302010.01.21 16:171.409300.000.000.002.00
855685472010.01.21 06:45sell0.10eurusd1.409510.000001.409312010.01.21 07:011.409310.000.000.002.00
855698082010.01.21 07:01buy0.10eurusd1.409110.000001.409312010.01.21 07:071.409310.000.000.002.00
855958372010.01.21 09:23buy0.10eurusd1.409110.000001.409312010.01.21 09:251.409310.000.000.002.00
856897812010.01.21 15:40sell0.10eurusd1.409520.000001.409322010.01.21 16:161.409320.000.000.002.00
855651362010.01.21 06:12sell0.10eurusd1.409540.000001.409342010.01.21 06:171.409340.000.000.002.00
855693782010.01.21 06:59sell0.10eurusd1.409540.000001.409342010.01.21 07:011.409340.000.000.002.00
855704652010.01.21 07:07sell0.10eurusd1.409540.000001.409342010.01.21 07:271.409340.000.000.002.00
855641612010.01.21 06:04sell0.10eurusd1.409550.000001.409352010.01.21 06:061.409350.000.000.002.00
855641722010.01.21 06:04sell0.10eurusd1.409550.000001.409352010.01.21 06:061.409350.000.000.002.00
855641772010.01.21 06:04sell0.10eurusd1.409550.000001.409352010.01.21 06:061.409350.000.000.002.00
855685372010.01.21 06:45sell0.10eurusd1.409550.000001.409352010.01.21 07:011.409350.000.000.002.00
855704852010.01.21 07:07sell0.10eurusd1.409550.000001.409352010.01.21 07:131.409350.000.000.002.00
855711792010.01.21 07:14sell0.10eurusd1.409550.000001.409352010.01.21 07:261.409350.000.000.002.00
855711972010.01.21 07:14sell0.10eurusd1.409550.000001.409352010.01.21 07:261.409350.000.000.002.00
855646092010.01.21 06:07buy0.10eurusd1.409160.000001.409362010.01.21 06:071.409360.000.000.002.00
855646282010.01.21 06:07buy0.10eurusd1.409160.000001.409362010.01.21 06:071.409360.000.000.002.00
855656332010.01.21 06:17buy0.10eurusd1.409160.000001.409362010.01.21 06:191.409360.000.000.002.00
855631732010.01.21 05:57sell0.10eurusd1.409570.000001.409372010.01.21 06:061.409370.000.000.002.00
855649412010.01.21 06:10sell0.10eurusd1.409570.000001.409372010.01.21 06:161.409370.000.000.002.00
855706662010.01.21 07:09sell0.10eurusd1.409570.000001.409372010.01.21 07:131.409370.000.000.002.00
855656412010.01.21 06:17buy0.10eurusd1.409180.000001.409382010.01.21 06:191.409380.000.000.002.00
855697782010.01.21 07:01buy0.10eurusd1.409180.000001.409382010.01.21 07:071.409380.000.000.002.00
855704922010.01.21 07:07sell0.10eurusd1.409580.000001.409382010.01.21 07:131.409380.000.000.002.00
855714622010.01.21 07:17sell0.10eurusd1.409580.000001.409382010.01.21 07:261.409380.000.000.002.00
855731612010.01.21 07:32sell0.10eurusd1.409580.000001.409382010.01.21 08:381.409380.000.000.002.00
855731692010.01.21 07:32sell0.10eurusd1.409580.000001.409382010.01.21 08:381.409380.000.000.002.00
855731852010.01.21 07:32sell0.10eurusd1.409580.000001.409382010.01.21 08:381.409380.000.000.002.00
856989472010.01.21 16:16buy0.10eurusd1.409180.000001.409382010.01.21 17:491.409380.000.000.002.00
855684162010.01.21 06:44sell0.10eurusd1.409590.000001.409392010.01.21 06:571.409390.000.000.002.00
855684282010.01.21 06:44sell0.10eurusd1.409590.000001.409392010.01.21 06:571.409390.000.000.002.00
855704712010.01.21 07:07sell0.10eurusd1.409590.000001.409392010.01.21 07:131.409390.000.000.002.00
855731492010.01.21 07:32sell0.10eurusd1.409590.000001.409392010.01.21 08:381.409390.000.000.002.00
855731652010.01.21 07:32sell0.10eurusd1.409590.000001.409392010.01.21 08:381.409390.000.000.002.00
856989102010.01.21 16:16buy0.10eurusd1.409190.000001.409392010.01.21 17:491.409390.000.000.002.00
855646232010.01.21 06:07buy0.10eurusd1.409200.000001.409402010.01.21 06:081.409400.000.000.002.00
855656512010.01.21 06:17buy0.10eurusd1.409200.000001.409402010.01.21 06:411.409400.000.000.002.00
855693762010.01.21 06:59sell0.10eurusd1.409600.000001.409402010.01.21 07:001.409400.000.000.002.00
855693862010.01.21 06:59sell0.10eurusd1.409600.000001.409402010.01.21 07:001.409400.000.000.002.00
855697832010.01.21 07:01buy0.10eurusd1.409200.000001.409402010.01.21 07:071.409400.000.000.002.00
855711812010.01.21 07:14sell0.10eurusd1.409600.000001.409402010.01.21 07:261.409400.000.000.002.00
855711942010.01.21 07:14sell0.10eurusd1.409600.000001.409402010.01.21 07:261.409400.000.000.002.00
856897042010.01.21 15:39sell0.10eurusd1.409600.000001.409402010.01.21 16:161.409400.000.000.002.00
856897072010.01.21 15:39sell0.10eurusd1.409600.000001.409402010.01.21 16:161.409400.000.000.002.00
856897322010.01.21 15:40sell0.10eurusd1.409600.000001.409402010.01.21 16:161.409400.000.000.002.00
856897562010.01.21 15:40sell0.10eurusd1.409600.000001.409402010.01.21 16:161.409400.000.000.002.00
856989642010.01.21 16:16buy0.10eurusd1.409200.000001.409402010.01.21 17:491.409400.000.000.002.00
855645962010.01.21 06:07buy0.10eurusd1.409210.000001.409412010.01.21 06:081.409410.000.000.002.00
855646312010.01.21 06:07buy0.10eurusd1.409210.000001.409412010.01.21 06:081.409410.000.000.002.00
855706622010.01.21 07:09sell0.10eurusd1.409610.000001.409412010.01.21 07:131.409410.000.000.002.00
855858962010.01.21 08:42buy0.10eurusd1.409210.000001.409412010.01.21 08:471.409410.000.000.002.00
856989242010.01.21 16:16buy0.10eurusd1.409210.000001.409412010.01.21 17:491.409410.000.000.002.00
856989532010.01.21 16:16buy0.10eurusd1.409210.000001.409412010.01.21 17:491.409410.000.000.002.00
855631852010.01.21 05:57sell0.10eurusd1.409620.000001.409422010.01.21 06:061.409420.000.000.002.00
856989142010.01.21 16:16buy0.10eurusd1.409220.000001.409422010.01.21 17:491.409420.000.000.002.00
856989282010.01.21 16:16buy0.10eurusd1.409220.000001.409422010.01.21 17:491.409420.000.000.002.00
855714572010.01.21 07:17sell0.10eurusd1.409630.000001.409432010.01.21 07:261.409430.000.000.002.00
855684512010.01.21 06:45sell0.10eurusd1.409640.000001.409442010.01.21 06:571.409440.000.000.002.00
855731732010.01.21 07:32sell0.10eurusd1.409640.000001.409442010.01.21 08:381.409440.000.000.002.00
856897422010.01.21 15:40sell0.10eurusd1.409640.000001.409442010.01.21 16:161.409440.000.000.002.00
856897472010.01.21 15:40sell0.10eurusd1.409640.000001.409442010.01.21 16:161.409440.000.000.002.00
855649462010.01.21 06:10sell0.10eurusd1.409650.000001.409452010.01.21 06:161.409450.000.000.002.00
855708002010.01.21 07:10sell0.10eurusd1.409650.000001.409452010.01.21 07:131.409450.000.000.002.00
855716772010.01.21 07:19sell0.10eurusd1.409650.000001.409452010.01.21 07:251.409450.000.000.002.00
855720112010.01.21 07:22sell0.10eurusd1.409650.000001.409452010.01.21 07:251.409450.000.000.002.00
855731812010.01.21 07:32sell0.10eurusd1.409650.000001.409452010.01.21 08:371.409450.000.000.002.00
855852542010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409250.000001.409452010.01.21 08:381.409450.000.000.002.00
855946852010.01.21 09:15sell0.10eurusd1.409650.000001.409452010.01.21 09:171.409450.000.000.002.00
855646672010.01.21 06:07buy0.10eurusd1.409260.000001.409462010.01.21 06:081.409460.000.000.002.00
855656262010.01.21 06:17buy0.10eurusd1.409260.000001.409462010.01.21 06:421.409460.000.000.002.00
855852532010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409260.000001.409462010.01.21 08:381.409460.000.000.002.00
855632152010.01.21 05:57sell0.10eurusd1.409670.000001.409472010.01.21 06:061.409470.000.000.002.00
855641502010.01.21 06:04sell0.10eurusd1.409670.000001.409472010.01.21 06:061.409470.000.000.002.00
855649492010.01.21 06:10sell0.10eurusd1.409670.000001.409472010.01.21 06:161.409470.000.000.002.00
855632102010.01.21 05:57sell0.10eurusd1.409680.000001.409482010.01.21 06:061.409480.000.000.002.00
855731592010.01.21 07:32sell0.10eurusd1.409680.000001.409482010.01.21 08:371.409480.000.000.002.00
855583032010.01.21 05:00sell0.10eurusd1.409690.000001.409492010.01.21 05:051.409490.000.000.002.00
855689692010.01.21 06:53sell0.10eurusd1.409690.000001.409492010.01.21 06:571.409490.000.000.002.00
855697372010.01.21 07:01buy0.10eurusd1.409290.000001.409492010.01.21 07:071.409490.000.000.002.00
855708122010.01.21 07:11sell0.10eurusd1.409690.000001.409492010.01.21 07:131.409490.000.000.002.00
855852322010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409290.000001.409492010.01.21 08:381.409490.000.000.002.00
855627012010.01.21 05:50buy0.10eurusd1.409300.000001.409502010.01.21 05:561.409500.000.000.002.00
855627552010.01.21 05:51buy0.10eurusd1.409300.000001.409502010.01.21 05:561.409500.000.000.002.00
855656102010.01.21 06:17buy0.10eurusd1.409300.000001.409502010.01.21 06:421.409500.000.000.002.00
855697212010.01.21 07:01buy0.10eurusd1.409300.000001.409502010.01.21 07:071.409500.000.000.002.00
855852622010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409300.000001.409502010.01.21 08:381.409500.000.000.002.00
855974652010.01.21 09:32buy0.10eurusd1.409300.000001.409502010.01.21 15:221.409500.000.000.002.00
855645092010.01.21 06:06buy0.10eurusd1.409310.000001.409512010.01.21 06:101.409510.000.000.002.00
855655972010.01.21 06:17buy0.10eurusd1.409310.000001.409512010.01.21 06:441.409510.000.000.002.00
855656202010.01.21 06:17buy0.10eurusd1.409310.000001.409512010.01.21 06:441.409510.000.000.002.00
855726822010.01.21 07:27buy0.10eurusd1.409310.000001.409512010.01.21 07:321.409510.000.000.002.00
856988202010.01.21 16:16buy0.10eurusd1.409310.000001.409512010.01.21 17:491.409510.000.000.002.00
855627272010.01.21 05:50buy0.10eurusd1.409320.000001.409522010.01.21 05:561.409520.000.000.002.00
855631962010.01.21 05:57sell0.10eurusd1.409720.000001.409522010.01.21 05:571.409520.000.000.002.00
855632052010.01.21 05:57sell0.10eurusd1.409720.000001.409522010.01.21 05:571.409520.000.000.002.00
855632312010.01.21 05:57sell0.10eurusd1.409720.000001.409522010.01.21 05:571.409520.000.000.002.00
855637982010.01.21 06:01sell0.10eurusd1.409720.000001.409522010.01.21 06:051.409520.000.000.002.00
856992922010.01.21 16:17buy0.10eurusd1.409320.000001.409522010.01.21 17:491.409520.000.000.002.00
855628272010.01.21 05:52buy0.10eurusd1.409340.000001.409542010.01.21 05:571.409540.000.000.002.00
855627632010.01.21 05:51buy0.10eurusd1.409350.000001.409552010.01.21 05:571.409550.000.000.002.00
855649602010.01.21 06:10sell0.10eurusd1.409750.000001.409552010.01.21 06:131.409550.000.000.002.00
855710062010.01.21 07:13buy0.10eurusd1.409350.000001.409552010.01.21 07:141.409550.000.000.002.00
855710122010.01.21 07:13buy0.10eurusd1.409350.000001.409552010.01.21 07:141.409550.000.000.002.00
855710172010.01.21 07:13buy0.10eurusd1.409350.000001.409552010.01.21 07:141.409550.000.000.002.00
855726322010.01.21 07:26buy0.10eurusd1.409350.000001.409552010.01.21 07:321.409550.000.000.002.00
855852142010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409350.000001.409552010.01.21 08:381.409550.000.000.002.00
855646802010.01.21 06:07buy0.10eurusd1.409360.000001.409562010.01.21 06:101.409560.000.000.002.00
855646882010.01.21 06:07buy0.10eurusd1.409360.000001.409562010.01.21 06:101.409560.000.000.002.00
855646912010.01.21 06:07buy0.10eurusd1.409360.000001.409562010.01.21 06:101.409560.000.000.002.00
855655172010.01.21 06:16buy0.10eurusd1.409360.000001.409562010.01.21 06:441.409560.000.000.002.00
855692212010.01.21 06:57buy0.10eurusd1.409360.000001.409562010.01.21 06:591.409560.000.000.002.00
855692262010.01.21 06:57buy0.10eurusd1.409360.000001.409562010.01.21 06:591.409560.000.000.002.00
855627662010.01.21 05:51buy0.10eurusd1.409370.000001.409572010.01.21 05:571.409570.000.000.002.00
855691872010.01.21 06:57buy0.10eurusd1.409380.000001.409582010.01.21 06:591.409580.000.000.002.00
855720222010.01.21 07:22sell0.10eurusd1.409780.000001.409582010.01.21 07:231.409580.000.000.002.00
855628042010.01.21 05:52buy0.10eurusd1.409390.000001.409592010.01.21 05:571.409590.000.000.002.00
855628572010.01.21 05:52buy0.10eurusd1.409390.000001.409592010.01.21 05:571.409590.000.000.002.00
855851892010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409390.000001.409592010.01.21 08:381.409590.000.000.002.00
856992892010.01.21 16:17buy0.10eurusd1.409390.000001.409592010.01.21 17:491.409590.000.000.002.00
855627812010.01.21 05:51buy0.10eurusd1.409400.000001.409602010.01.21 05:571.409600.000.000.002.00
855650102010.01.21 06:11sell0.10eurusd1.409800.000001.409602010.01.21 06:131.409600.000.000.002.00
855654892010.01.21 06:16buy0.10eurusd1.409400.000001.409602010.01.21 06:441.409600.000.000.002.00
855692152010.01.21 06:57buy0.10eurusd1.409400.000001.409602010.01.21 06:591.409600.000.000.002.00
855696242010.01.21 07:00buy0.10eurusd1.409400.000001.409602010.01.21 07:091.409600.000.000.002.00
855704582010.01.21 07:07buy0.10eurusd1.409400.000001.409602010.01.21 07:091.409600.000.000.002.00
855710222010.01.21 07:13buy0.10eurusd1.409400.000001.409602010.01.21 07:141.409600.000.000.002.00
855726212010.01.21 07:26buy0.10eurusd1.409400.000001.409602010.01.21 07:321.409600.000.000.002.00
855726352010.01.21 07:26buy0.10eurusd1.409400.000001.409602010.01.21 07:321.409600.000.000.002.00
855726432010.01.21 07:26buy0.10eurusd1.409400.000001.409602010.01.21 07:321.409600.000.000.002.00
855628422010.01.21 05:52buy0.10eurusd1.409410.000001.409612010.01.21 05:571.409610.000.000.002.00
855645002010.01.21 06:06buy0.10eurusd1.409420.000001.409622010.01.21 06:101.409620.000.000.002.00
855654972010.01.21 06:16buy0.10eurusd1.409420.000001.409622010.01.21 06:441.409620.000.000.002.00
855709972010.01.21 07:13buy0.10eurusd1.409420.000001.409622010.01.21 07:171.409620.000.000.002.00
855710012010.01.21 07:13buy0.10eurusd1.409420.000001.409622010.01.21 07:171.409620.000.000.002.00
855628472010.01.21 05:52buy0.10eurusd1.409430.000001.409632010.01.21 05:571.409630.000.000.002.00
855638222010.01.21 06:02sell0.10eurusd1.409830.000001.409632010.01.21 06:041.409630.000.000.002.00
855650042010.01.21 06:11sell0.10eurusd1.409830.000001.409632010.01.21 06:121.409630.000.000.002.00
855851792010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409440.000001.409642010.01.21 08:381.409640.000.000.002.00
855649742010.01.21 06:10sell0.10eurusd1.409850.000001.409652010.01.21 06:121.409650.000.000.002.00
855649912010.01.21 06:11sell0.10eurusd1.409850.000001.409652010.01.21 06:121.409650.000.000.002.00
855696372010.01.21 07:00buy0.10eurusd1.409450.000001.409652010.01.21 07:101.409650.000.000.002.00
855710262010.01.21 07:13buy0.10eurusd1.409450.000001.409652010.01.21 07:191.409650.000.000.002.00
855725132010.01.21 07:25buy0.10eurusd1.409450.000001.409652010.01.21 07:321.409650.000.000.002.00
855726082010.01.21 07:26buy0.10eurusd1.409450.000001.409652010.01.21 07:321.409650.000.000.002.00
855726192010.01.21 07:26buy0.10eurusd1.409450.000001.409652010.01.21 07:321.409650.000.000.002.00
855851682010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409450.000001.409652010.01.21 08:381.409650.000.000.002.00
855658972010.01.21 06:19buy0.10eurusd1.409460.000001.409662010.01.21 06:531.409660.000.000.002.00
855725342010.01.21 07:25buy0.10eurusd1.409460.000001.409662010.01.21 07:321.409660.000.000.002.00
855638752010.01.21 06:02sell0.10eurusd1.409870.000001.409672010.01.21 06:041.409670.000.000.002.00
855572482010.01.21 04:48buy0.10eurusd1.409480.000001.409682010.01.21 05:001.409680.000.000.002.00
855646942010.01.21 06:07buy0.10eurusd1.409480.000001.409682010.01.21 06:101.409680.000.000.002.00
855646972010.01.21 06:07buy0.10eurusd1.409480.000001.409682010.01.21 06:101.409680.000.000.002.00
855735412010.01.21 07:36sell0.10eurusd1.409880.000001.409682010.01.21 08:371.409680.000.000.002.00
855851222010.01.21 08:37buy0.10eurusd1.409480.000001.409682010.01.21 08:381.409680.000.000.002.00
856915292010.01.21 15:46sell0.10eurusd1.409880.000001.409682010.01.21 15:481.409680.000.000.002.00
855694062010.01.21 06:59buy0.10eurusd1.409490.000001.409692010.01.21 07:111.409690.000.000.002.00
856921072010.01.21 15:49sell0.10eurusd1.409890.000001.409692010.01.21 16:001.409690.000.000.002.00
854624212010.01.20 18:33sell0.10eurusd1.409900.000001.409702010.01.20 20:061.409700.000.000.002.00
854624762010.01.20 18:34sell0.10eurusd1.409900.000001.409702010.01.20 20:061.409700.000.000.002.00
854624792010.01.20 18:34sell0.10eurusd1.409900.000001.409702010.01.20 20:061.409700.000.000.002.00
854624842010.01.20 18:34sell0.10eurusd1.409900.000001.409702010.01.20 20:061.409700.000.000.002.00
854624932010.01.20 18:34sell0.10eurusd1.409900.000001.409702010.01.20 20:061.409700.000.000.002.00
855632372010.01.21 05:57buy0.10eurusd1.409500.000001.409702010.01.21 06:011.409700.000.000.002.00
855647752010.01.21 06:08buy0.10eurusd1.409500.000001.409702010.01.21 06:101.409700.000.000.002.00
855866632010.01.21 08:47buy0.10eurusd1.409500.000001.409702010.01.21 09:151.409700.000.000.002.00
855652172010.01.21 06:13buy0.10eurusd1.409510.000001.409712010.01.21 07:221.409710.000.000.002.00
855659072010.01.21 06:19buy0.10eurusd1.409510.000001.409712010.01.21 07:221.409710.000.000.002.00
855638262010.01.21 06:02sell0.10eurusd1.409920.000001.409722010.01.21 06:041.409720.000.000.002.00
855638792010.01.21 06:02sell0.10eurusd1.409920.000001.409722010.01.21 06:041.409720.000.000.002.00
855638692010.01.21 06:02sell0.10eurusd1.409930.000001.409732010.01.21 06:041.409730.000.000.002.00
854624062010.01.20 18:33sell0.10eurusd1.409950.000001.409752010.01.20 20:061.409750.000.000.002.00
854624552010.01.20 18:34sell0.10eurusd1.409950.000001.409752010.01.20 20:061.409750.000.000.002.00
855853172010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409550.000001.409752010.01.21 08:391.409750.000.000.002.00
854624032010.01.20 18:33sell0.10eurusd1.409960.000001.409762010.01.20 20:061.409760.000.000.002.00
854624142010.01.20 18:33sell0.10eurusd1.409960.000001.409762010.01.20 20:061.409760.000.000.002.00
855638502010.01.21 06:02sell0.10eurusd1.409960.000001.409762010.01.21 06:041.409760.000.000.002.00
855632322010.01.21 05:57buy0.10eurusd1.409570.000001.409772010.01.21 06:021.409770.000.000.002.00
855853282010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409570.000001.409772010.01.21 08:391.409770.000.000.002.00
855630592010.01.21 05:56buy0.10eurusd1.409580.000001.409782010.01.21 06:021.409780.000.000.002.00
855630692010.01.21 05:56buy0.10eurusd1.409580.000001.409782010.01.21 06:021.409780.000.000.002.00
855630562010.01.21 05:56buy0.10eurusd1.409590.000001.409792010.01.21 06:021.409790.000.000.002.00
854623862010.01.20 18:33sell0.10eurusd1.410000.000001.409802010.01.20 20:061.409800.000.000.002.00
854623962010.01.20 18:33sell0.10eurusd1.410000.000001.409802010.01.20 20:061.409800.000.000.002.00
855632502010.01.21 05:57buy0.10eurusd1.409600.000001.409802010.01.21 06:021.409800.000.000.002.00
855632592010.01.21 05:57buy0.10eurusd1.409600.000001.409802010.01.21 06:021.409800.000.000.002.00
855850662010.01.21 08:37buy0.10eurusd1.409600.000001.409802010.01.21 08:391.409800.000.000.002.00
855853422010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409600.000001.409802010.01.21 08:391.409800.000.000.002.00
855853482010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409600.000001.409802010.01.21 08:391.409800.000.000.002.00
855853452010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409610.000001.409812010.01.21 08:391.409810.000.000.002.00
855853792010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409610.000001.409812010.01.21 08:391.409810.000.000.002.00
855731412010.01.21 07:32buy0.10eurusd1.409650.000001.409852010.01.21 07:361.409850.000.000.002.00
856919422010.01.21 15:48buy0.10eurusd1.409680.000001.409882010.01.21 15:491.409880.000.000.002.00
856941422010.01.21 16:00buy0.10eurusd1.409680.000001.409882010.01.21 16:001.409880.000.000.002.00
856897012010.01.21 15:39buy0.10eurusd1.409690.000001.409892010.01.21 15:401.409890.000.000.002.00
855855102010.01.21 08:39buy0.10eurusd1.409720.000001.409922010.01.21 15:331.409920.000.000.002.00
856947392010.01.21 16:01sell0.10eurusd1.410140.000001.409942010.01.21 16:011.409940.000.000.002.00
855855052010.01.21 08:39buy0.10eurusd1.409760.000001.409962010.01.21 15:331.409960.000.000.002.00
855855062010.01.21 08:39buy0.10eurusd1.409760.000001.409962010.01.21 15:331.409960.000.000.002.00
856912882010.01.21 15:45sell0.10eurusd1.410180.000001.409982010.01.21 15:461.409980.000.000.002.00
855854162010.01.21 08:38buy0.10eurusd1.409800.000001.410002010.01.21 15:331.410000.000.000.002.00
856953912010.01.21 16:04sell0.10eurusd1.410200.000001.410002010.01.21 16:121.410000.000.000.002.00
855854202010.01.21 08:39buy0.10eurusd1.409810.000001.410012010.01.21 15:331.410010.000.000.002.00
855854242010.01.21 08:39buy0.10eurusd1.409810.000001.410012010.01.21 15:331.410010.000.000.002.00
855854962010.01.21 08:39buy0.10eurusd1.409810.000001.410012010.01.21 15:331.410010.000.000.002.00
855855032010.01.21 08:39buy0.10eurusd1.409820.000001.410022010.01.21 15:331.410020.000.000.002.00
855854792010.01.21 08:39buy0.10eurusd1.409910.000001.410112010.01.21 15:331.410110.000.000.002.00
855854902010.01.21 08:39buy0.10eurusd1.409920.000001.410122010.01.21 15:331.410120.000.000.002.00
856944832010.01.21 16:01buy0.10eurusd1.409940.000001.410142010.01.21 16:011.410140.000.000.002.00
856948432010.01.21 16:01buy0.10eurusd1.409940.000001.410142010.01.21 16:041.410140.000.000.002.00
856903282010.01.21 15:41sell0.10eurusd1.410420.000001.410222010.01.21 15:441.410220.000.000.002.00
856978882010.01.21 16:12buy0.10eurusd1.410080.000001.410282010.01.21 17:491.410280.000.000.002.00
853938792010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.412820.000001.413022010.01.20 14:531.413020.000.000.002.00
853938912010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.412860.000001.413062010.01.20 14:531.413060.000.000.002.00
858625812010.01.22 03:06sell0.10eurusd1.413280.000001.413082010.01.22 03:181.413080.000.000.002.00
853938882010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.412890.000001.413092010.01.20 14:531.413090.000.000.002.00
853938132010.01.20 14:52buy0.10eurusd1.412900.000001.413102010.01.20 14:531.413100.000.000.002.00
853938562010.01.20 14:52buy0.10eurusd1.412900.000001.413102010.01.20 14:531.413100.000.000.002.00
853938622010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.412900.000001.413102010.01.20 14:531.413100.000.000.002.00
853938982010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.412900.000001.413102010.01.20 14:531.413100.000.000.002.00
858626112010.01.22 03:06sell0.10eurusd1.413300.000001.413102010.01.22 03:161.413100.000.000.002.00
853938492010.01.20 14:52buy0.10eurusd1.412910.000001.413112010.01.20 14:531.413110.000.000.002.00
858642202010.01.22 03:20sell0.10eurusd1.413330.000001.413132010.01.22 03:211.413130.000.000.002.00
853938932010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.412940.000001.413142010.01.20 14:541.413140.000.000.002.00
858625642010.01.22 03:06sell0.10eurusd1.413350.000001.413152010.01.22 03:161.413150.000.000.002.00
858625832010.01.22 03:06sell0.10eurusd1.413350.000001.413152010.01.22 03:161.413150.000.000.002.00
858625862010.01.22 03:06sell0.10eurusd1.413350.000001.413152010.01.22 03:161.413150.000.000.002.00
858626082010.01.22 03:06sell0.10eurusd1.413360.000001.413162010.01.22 03:161.413160.000.000.002.00
858625412010.01.22 03:06sell0.10eurusd1.413380.000001.413182010.01.22 03:161.413180.000.000.002.00
858625752010.01.22 03:06sell0.10eurusd1.413380.000001.413182010.01.22 03:161.413180.000.000.002.00
858626142010.01.22 03:07sell0.10eurusd1.413380.000001.413182010.01.22 03:161.413180.000.000.002.00
853939052010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.412990.000001.413192010.01.20 14:541.413190.000.000.002.00
858626052010.01.22 03:06sell0.10eurusd1.413390.000001.413192010.01.22 03:161.413190.000.000.002.00
853940742010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.413000.000001.413202010.01.20 14:541.413200.000.000.002.00
858633962010.01.22 03:13sell0.10eurusd1.413400.000001.413202010.01.22 03:161.413200.000.000.002.00
853939082010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.413010.000001.413212010.01.20 14:541.413210.000.000.002.00
853940712010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.413010.000001.413212010.01.20 14:541.413210.000.000.002.00
853940922010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.413010.000001.413212010.01.20 14:541.413210.000.000.002.00
858640032010.01.22 03:18buy0.10eurusd1.413070.000001.413272010.01.22 03:201.413270.000.000.002.00
853940392010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.413100.000001.413302010.01.20 14:541.413300.000.000.002.00
853940652010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.413100.000001.413302010.01.20 14:541.413300.000.000.002.00
853940562010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.413110.000001.413312010.01.20 14:541.413310.000.000.002.00
853940592010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.413150.000001.413352010.01.20 14:541.413350.000.000.002.00
853940462010.01.20 14:53buy0.10eurusd1.413160.000001.413362010.01.20 14:541.413360.000.000.002.00
853942042010.01.20 14:54buy0.10eurusd1.413200.000001.413402010.01.20 14:541.413400.000.000.002.00
858639772010.01.22 03:17buy0.10eurusd1.413200.000001.413402010.01.22 03:431.413400.000.000.002.00
858639452010.01.22 03:17buy0.10eurusd1.413220.000001.413422010.01.22 03:431.413420.000.000.002.00
858639622010.01.22 03:17buy0.10eurusd1.413220.000001.413422010.01.22 03:431.413420.000.000.002.00
858639692010.01.22 03:17buy0.10eurusd1.413220.000001.413422010.01.22 03:431.413420.000.000.002.00
858639432010.01.22 03:17buy0.10eurusd1.413260.000001.413462010.01.22 03:431.413460.000.000.002.00
853942142010.01.20 14:54buy0.10eurusd1.413300.000001.413502010.01.20 14:551.413500.000.000.002.00
853942362010.01.20 14:54buy0.10eurusd1.413300.000001.413502010.01.20 14:551.413500.000.000.002.00
853956632010.01.20 14:59sell0.10eurusd1.413700.000001.413502010.01.20 15:091.413500.000.000.002.00
853956862010.01.20 14:59sell0.10eurusd1.413700.000001.413502010.01.20 15:091.413500.000.000.002.00
858639352010.01.22 03:17buy0.10eurusd1.413300.000001.413502010.01.22 03:461.413500.000.000.002.00
853942272010.01.20 14:54buy0.10eurusd1.413310.000001.413512010.01.20 14:551.413510.000.000.002.00
858630792010.01.22 03:11sell0.10eurusd1.413710.000001.413512010.01.22 03:131.413510.000.000.002.00
858639092010.01.22 03:17buy0.10eurusd1.413310.000001.413512010.01.22 03:461.413510.000.000.002.00
853947872010.01.20 14:56sell0.10eurusd1.413720.000001.413522010.01.20 15:091.413520.000.000.002.00
858638962010.01.22 03:17buy0.10eurusd1.413320.000001.413522010.01.22 03:461.413520.000.000.002.00
858639062010.01.22 03:17buy0.10eurusd1.413320.000001.413522010.01.22 03:461.413520.000.000.002.00
858639182010.01.22 03:17buy0.10eurusd1.413320.000001.413522010.01.22 03:461.413520.000.000.002.00
853948102010.01.20 14:56sell0.10eurusd1.413740.000001.413542010.01.20 15:091.413540.000.000.002.00
853964122010.01.20 15:01sell0.10eurusd1.413740.000001.413542010.01.20 15:091.413540.000.000.002.00
853957272010.01.20 14:59sell0.10eurusd1.413750.000001.413552010.01.20 15:091.413550.000.000.002.00
853959962010.01.20 15:00sell0.10eurusd1.413800.000001.413602010.01.20 15:091.413600.000.000.002.00
853960042010.01.20 15:00sell0.10eurusd1.413800.000001.413602010.01.20 15:091.413600.000.000.002.00
853948762010.01.20 14:56sell0.10eurusd1.413820.000001.413622010.01.20 15:081.413620.000.000.002.00
853948812010.01.20 14:56sell0.10eurusd1.413820.000001.413622010.01.20 15:081.413620.000.000.002.00
853603522010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413490.000001.413692010.01.20 13:021.413690.000.000.002.00
853603912010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413500.000001.413702010.01.20 13:021.413700.000.000.002.00
858625392010.01.22 03:06buy0.10eurusd1.413510.000001.413712010.01.22 03:111.413710.000.000.002.00
853960752010.01.20 15:00sell0.10eurusd1.413950.000001.413752010.01.20 15:081.413750.000.000.002.00
853603772010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413560.000001.413762010.01.20 13:021.413760.000.000.002.00
853955502010.01.20 14:59sell0.10eurusd1.413960.000001.413762010.01.20 14:591.413760.000.000.002.00
853955592010.01.20 14:59sell0.10eurusd1.413960.000001.413762010.01.20 14:591.413760.000.000.002.00
853955922010.01.20 14:59sell0.10eurusd1.413960.000001.413762010.01.20 14:591.413760.000.000.002.00
853947662010.01.20 14:56buy0.10eurusd1.413570.000001.413772010.01.20 14:561.413770.000.000.002.00
853603412010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413590.000001.413792010.01.20 13:021.413790.000.000.002.00
853955882010.01.20 14:59sell0.10eurusd1.413990.000001.413792010.01.20 14:591.413790.000.000.002.00
853960702010.01.20 15:00sell0.10eurusd1.413990.000001.413792010.01.20 15:011.413790.000.000.002.00
853603682010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413600.000001.413802010.01.20 13:021.413800.000.000.002.00
853947192010.01.20 14:56buy0.10eurusd1.413610.000001.413812010.01.20 14:561.413810.000.000.002.00
853955192010.01.20 14:58sell0.10eurusd1.414010.000001.413812010.01.20 14:591.413810.000.000.002.00
853955282010.01.20 14:59sell0.10eurusd1.414010.000001.413812010.01.20 14:591.413810.000.000.002.00
853955812010.01.20 14:59sell0.10eurusd1.414010.000001.413812010.01.20 14:591.413810.000.000.002.00
853947592010.01.20 14:56buy0.10eurusd1.413640.000001.413842010.01.20 14:581.413840.000.000.002.00
853947712010.01.20 14:56buy0.10eurusd1.413670.000001.413872010.01.20 14:581.413870.000.000.002.00
853602812010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413690.000001.413892010.01.20 13:031.413890.000.000.002.00
853603022010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413690.000001.413892010.01.20 13:031.413890.000.000.002.00
853603312010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413690.000001.413892010.01.20 13:031.413890.000.000.002.00
853602732010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413700.000001.413902010.01.20 13:031.413900.000.000.002.00
853602902010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413700.000001.413902010.01.20 13:031.413900.000.000.002.00
853947302010.01.20 14:56buy0.10eurusd1.413700.000001.413902010.01.20 14:581.413900.000.000.002.00
853947482010.01.20 14:56buy0.10eurusd1.413700.000001.413902010.01.20 14:581.413900.000.000.002.00
853947552010.01.20 14:56buy0.10eurusd1.413700.000001.413902010.01.20 14:581.413900.000.000.002.00
853947262010.01.20 14:56buy0.10eurusd1.413710.000001.413912010.01.20 14:581.413910.000.000.002.00
853956772010.01.20 14:59buy0.10eurusd1.413720.000001.413922010.01.20 15:001.413920.000.000.002.00
853956952010.01.20 14:59buy0.10eurusd1.413720.000001.413922010.01.20 15:001.413920.000.000.002.00
853603142010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413730.000001.413932010.01.20 13:031.413930.000.000.002.00
853947962010.01.20 14:56buy0.10eurusd1.413750.000001.413952010.01.20 14:581.413950.000.000.002.00
853604922010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413770.000001.413972010.01.20 13:041.413970.000.000.002.00
853605512010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413770.000001.413972010.01.20 13:041.413970.000.000.002.00
853605052010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413800.000001.414002010.01.20 13:041.414000.000.000.002.00
853608552010.01.20 13:03buy0.10eurusd1.413810.000001.414012010.01.20 13:051.414010.000.000.002.00
853608632010.01.20 13:03buy0.10eurusd1.413810.000001.414012010.01.20 13:051.414010.000.000.002.00
853605462010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413860.000001.414062010.01.20 13:051.414060.000.000.002.00
853605272010.01.20 13:02buy0.10eurusd1.413870.000001.414072010.01.20 13:051.414070.000.000.002.00
853608392010.01.20 13:03buy0.10eurusd1.413900.000001.414102010.01.20 13:051.414100.000.000.002.00
863642012010.01.25 15:31sell0.10eurusd1.414340.000001.414142010.01.25 15:321.414140.000.000.002.00
853608302010.01.20 13:03buy0.10eurusd1.413950.000001.414152010.01.20 13:051.414150.000.000.002.00
853608122010.01.20 13:03buy0.10eurusd1.413990.000001.414192010.01.20 13:051.414190.000.000.002.00
853608182010.01.20 13:03buy0.10eurusd1.413990.000001.414192010.01.20 13:051.414190.000.000.002.00
863644112010.01.25 15:32buy0.10eurusd1.414100.000001.414302010.01.25 15:341.414300.000.000.002.00
863662452010.01.25 15:38sell0.10eurusd1.414770.000001.414572010.01.25 15:401.414570.000.000.002.00
863662772010.01.25 15:38sell0.10eurusd1.414770.000001.414572010.01.25 15:401.414570.000.000.002.00
863642162010.01.25 15:32buy0.10eurusd1.414400.000001.414602010.01.25 15:351.414600.000.000.002.00
863642322010.01.25 15:32buy0.10eurusd1.414400.000001.414602010.01.25 15:351.414600.000.000.002.00
863642412010.01.25 15:32buy0.10eurusd1.414400.000001.414602010.01.25 15:351.414600.000.000.002.00
863642452010.01.25 15:32buy0.10eurusd1.414400.000001.414602010.01.25 15:351.414600.000.000.002.00
863642502010.01.25 15:32buy0.10eurusd1.414400.000001.414602010.01.25 15:351.414600.000.000.002.00
863642682010.01.25 15:32buy0.10eurusd1.414400.000001.414602010.01.25 15:351.414600.000.000.002.00
863642792010.01.25 15:32buy0.10eurusd1.414400.000001.414602010.01.25 15:351.414600.000.000.002.00
863650772010.01.25 15:34buy0.10eurusd1.414400.000001.414602010.01.25 15:351.414600.000.000.002.00
863656072010.01.25 15:36sell0.10eurusd1.414800.000001.414602010.01.25 15:361.414600.000.000.002.00
863661522010.01.25 15:38sell0.10eurusd1.414800.000001.414602010.01.25 15:401.414600.000.000.002.00
863662682010.01.25 15:38sell0.10eurusd1.414800.000001.414602010.01.25 15:401.414600.000.000.002.00
863642242010.01.25 15:32buy0.10eurusd1.414450.000001.414652010.01.25 15:351.414650.000.000.002.00
863642072010.01.25 15:32buy0.10eurusd1.414460.000001.414662010.01.25 15:351.414660.000.000.002.00
863642052010.01.25 15:32buy0.10eurusd1.414500.000001.414702010.01.25 15:351.414700.000.000.002.00
863661862010.01.25 15:38sell0.10eurusd1.414930.000001.414732010.01.25 15:381.414730.000.000.002.00
863662142010.01.25 15:38sell0.10eurusd1.414930.000001.414732010.01.25 15:381.414730.000.000.002.00
863657552010.01.25 15:36buy0.10eurusd1.414600.000001.414802010.01.25 15:381.414800.000.000.002.00
863654652010.01.25 15:35buy0.10eurusd1.414660.000001.414862010.01.25 15:381.414860.000.000.002.00
863663722010.01.25 15:38buy0.10eurusd1.414700.000001.414902010.01.25 15:381.414900.000.000.002.00
863655192010.01.25 15:36buy0.10eurusd1.414710.000001.414912010.01.25 15:381.414910.000.000.002.00
863654702010.01.25 15:35buy0.10eurusd1.414740.000001.414942010.01.25 15:381.414940.000.000.002.00
863655422010.01.25 15:36buy0.10eurusd1.414750.000001.414952010.01.25 15:381.414950.000.000.002.00
863655652010.01.25 15:36buy0.10eurusd1.414750.000001.414952010.01.25 15:381.414950.000.000.002.00
863663392010.01.25 15:38buy0.10eurusd1.414750.000001.414952010.01.25 15:391.414950.000.000.002.00
863663742010.01.25 15:38buy0.10eurusd1.414750.000001.414952010.01.25 15:391.414950.000.000.002.00
863663802010.01.25 15:38buy0.10eurusd1.414750.000001.414952010.01.25 15:391.414950.000.000.002.00
863654812010.01.25 15:36buy0.10eurusd1.414760.000001.414962010.01.25 15:381.414960.000.000.002.00
863655352010.01.25 15:36buy0.10eurusd1.414770.000001.414972010.01.25 15:381.414970.000.000.002.00
863655792010.01.25 15:36buy0.10eurusd1.414770.000001.414972010.01.25 15:381.414970.000.000.002.00
863655992010.01.25 15:36buy0.10eurusd1.414770.000001.414972010.01.25 15:381.414970.000.000.002.00
863655692010.01.25 15:36buy0.10eurusd1.414800.000001.415002010.01.25 15:391.415000.000.000.002.00
863662932010.01.25 15:38buy0.10eurusd1.414800.000001.415002010.01.25 15:391.415000.000.000.002.00
863663152010.01.25 15:38buy0.10eurusd1.414800.000001.415002010.01.25 15:391.415000.000.000.002.00
862028672010.01.25 03:35sell0.10eurusd1.416430.000001.416232010.01.25 04:041.416230.000.000.002.00
862028942010.01.25 03:35sell0.10eurusd1.416460.000001.416262010.01.25 03:481.416260.000.000.002.00
862029172010.01.25 03:35sell0.10eurusd1.416480.000001.416282010.01.25 03:481.416280.000.000.002.00
862028782010.01.25 03:35sell0.10eurusd1.416490.000001.416292010.01.25 03:481.416290.000.000.002.00
862028852010.01.25 03:35sell0.10eurusd1.416490.000001.416292010.01.25 03:481.416290.000.000.002.00
862029022010.01.25 03:35sell0.10eurusd1.416490.000001.416292010.01.25 03:481.416290.000.000.002.00
862028482010.01.25 03:35sell0.10eurusd1.416500.000001.416302010.01.25 03:481.416300.000.000.002.00
862029092010.01.25 03:35sell0.10eurusd1.416530.000001.416332010.01.25 03:481.416330.000.000.002.00
862028272010.01.25 03:35sell0.10eurusd1.416540.000001.416342010.01.25 03:481.416340.000.000.002.00
862028132010.01.25 03:34sell0.10eurusd1.416590.000001.416392010.01.25 03:481.416390.000.000.002.00
862050552010.01.25 03:48buy0.10eurusd1.416260.000001.416462010.01.25 03:491.416460.000.000.002.00
862050132010.01.25 03:48buy0.10eurusd1.416300.000001.416502010.01.25 03:501.416500.000.000.002.00
862050192010.01.25 03:48buy0.10eurusd1.416300.000001.416502010.01.25 03:501.416500.000.000.002.00
862050422010.01.25 03:48buy0.10eurusd1.416300.000001.416502010.01.25 03:501.416500.000.000.002.00
862055192010.01.25 03:52sell0.10eurusd1.416700.000001.416502010.01.25 03:551.416500.000.000.002.00
862050812010.01.25 03:49buy0.10eurusd1.416310.000001.416512010.01.25 03:501.416510.000.000.002.00
862031662010.01.25 03:37sell0.10eurusd1.416740.000001.416542010.01.25 03:471.416540.000.000.002.00
862050372010.01.25 03:48buy0.10eurusd1.416350.000001.416552010.01.25 03:501.416550.000.000.002.00
862050892010.01.25 03:49buy0.10eurusd1.416360.000001.416562010.01.25 03:501.416560.000.000.002.00
862048942010.01.25 03:48buy0.10eurusd1.416390.000001.416592010.01.25 03:501.416590.000.000.002.00
862050272010.01.25 03:48buy0.10eurusd1.416390.000001.416592010.01.25 03:501.416590.000.000.002.00
862028542010.01.25 03:35buy0.10eurusd1.416500.000001.416702010.01.25 03:371.416700.000.000.002.00
862053572010.01.25 03:51buy0.10eurusd1.416500.000001.416702010.01.25 03:521.416700.000.000.002.00
862047302010.01.25 03:47buy0.10eurusd1.416510.000001.416712010.01.25 03:521.416710.000.000.002.00
862051772010.01.25 03:49buy0.10eurusd1.416560.000001.416762010.01.25 03:521.416760.000.000.002.00
862052732010.01.25 03:50buy0.10eurusd1.416610.000001.416812010.01.25 03:521.416810.000.000.002.00
862053192010.01.25 03:51buy0.10eurusd1.416610.000001.416812010.01.25 03:521.416810.000.000.002.00
862052822010.01.25 03:50buy0.10eurusd1.416660.000001.416862010.01.25 03:531.416860.000.000.002.00
862053052010.01.25 03:50buy0.10eurusd1.416660.000001.416862010.01.25 03:531.416860.000.000.002.00
862053292010.01.25 03:51buy0.10eurusd1.416660.000001.416862010.01.25 03:531.416860.000.000.002.00
862053482010.01.25 03:51buy0.10eurusd1.416670.000001.416872010.01.25 03:531.416870.000.000.002.00
862052952010.01.25 03:50buy0.10eurusd1.416710.000001.416912010.01.25 03:531.416910.000.000.002.00
851310522010.01.19 16:53sell0.10eurusd1.428420.000001.428222010.01.19 16:571.428220.000.000.002.00
851310152010.01.19 16:53sell0.10eurusd1.428430.000001.428232010.01.19 16:571.428230.000.000.002.00
851312782010.01.19 16:54sell0.10eurusd1.428450.000001.428252010.01.19 16:571.428250.000.000.002.00
851310632010.01.19 16:53sell0.10eurusd1.428470.000001.428272010.01.19 16:571.428270.000.000.002.00
851318362010.01.19 16:57buy0.10eurusd1.428170.000001.428372010.01.19 17:001.428370.000.000.002.00
851318502010.01.19 16:57buy0.10eurusd1.428170.000001.428372010.01.19 17:001.428370.000.000.002.00
851318662010.01.19 16:57buy0.10eurusd1.428190.000001.428392010.01.19 17:001.428390.000.000.002.00
851318872010.01.19 16:57buy0.10eurusd1.428190.000001.428392010.01.19 17:001.428390.000.000.002.00
851302122010.01.19 16:50sell0.10eurusd1.428600.000001.428402010.01.19 16:571.428400.000.000.002.00
851301712010.01.19 16:50sell0.10eurusd1.428610.000001.428412010.01.19 16:571.428410.000.000.002.00
851301752010.01.19 16:50sell0.10eurusd1.428650.000001.428452010.01.19 16:571.428450.000.000.002.00
851301762010.01.19 16:50sell0.10eurusd1.428650.000001.428452010.01.19 16:571.428450.000.000.002.00
851301842010.01.19 16:50sell0.10eurusd1.428650.000001.428452010.01.19 16:571.428450.000.000.002.00
851307452010.01.19 16:52sell0.10eurusd1.428660.000001.428462010.01.19 16:571.428460.000.000.002.00
851301612010.01.19 16:50sell0.10eurusd1.428680.000001.428482010.01.19 16:571.428480.000.000.002.00
851301572010.01.19 16:50sell0.10eurusd1.428690.000001.428492010.01.19 16:541.428490.000.000.002.00
851301532010.01.19 16:50sell0.10eurusd1.428700.000001.428502010.01.19 16:531.428500.000.000.002.00
851302182010.01.19 16:50sell0.10eurusd1.428700.000001.428502010.01.19 16:531.428500.000.000.002.00
851302252010.01.19 16:50sell0.10eurusd1.428700.000001.428502010.01.19 16:531.428500.000.000.002.00
851333232010.01.19 17:01buy0.10eurusd1.428300.000001.428502010.01.19 18:461.428500.000.000.002.00
851318142010.01.19 16:57buy0.10eurusd1.428350.000001.428552010.01.19 17:001.428550.000.000.002.00
851333152010.01.19 17:01buy0.10eurusd1.428350.000001.428552010.01.19 18:461.428550.000.000.002.00
851318082010.01.19 16:57buy0.10eurusd1.428390.000001.428592010.01.19 17:011.428590.000.000.002.00
851332882010.01.19 17:01buy0.10eurusd1.428390.000001.428592010.01.19 18:471.428590.000.000.002.00
851332942010.01.19 17:01buy0.10eurusd1.428390.000001.428592010.01.19 18:471.428590.000.000.002.00
851333052010.01.19 17:01buy0.10eurusd1.428390.000001.428592010.01.19 18:471.428590.000.000.002.00
851317842010.01.19 16:57buy0.10eurusd1.428400.000001.428602010.01.19 17:011.428600.000.000.002.00
851317892010.01.19 16:57buy0.10eurusd1.428400.000001.428602010.01.19 17:011.428600.000.000.002.00
851328052010.01.19 17:00buy0.10eurusd1.428400.000001.428602010.01.19 17:011.428600.000.000.002.00
851328132010.01.19 17:00buy0.10eurusd1.428400.000001.428602010.01.19 17:011.428600.000.000.002.00
851328232010.01.19 17:00buy0.10eurusd1.428400.000001.428602010.01.19 17:011.428600.000.000.002.00
851328442010.01.19 17:00buy0.10eurusd1.428420.000001.428622010.01.19 17:011.428620.000.000.002.00
851317782010.01.19 16:57buy0.10eurusd1.428430.000001.428632010.01.19 17:011.428630.000.000.002.00
851332822010.01.19 17:01buy0.10eurusd1.428440.000001.428642010.01.19 18:521.428640.000.000.002.00
851317702010.01.19 16:57buy0.10eurusd1.428460.000001.428662010.01.19 18:521.428660.000.000.002.00
851317632010.01.19 16:57buy0.10eurusd1.428470.000001.428672010.01.19 18:521.428670.000.000.002.00
851332582010.01.19 17:01buy0.10eurusd1.428470.000001.428672010.01.19 18:521.428670.000.000.002.00
851332662010.01.19 17:01buy0.10eurusd1.428470.000001.428672010.01.19 18:521.428670.000.000.002.00
851331402010.01.19 17:01buy0.10eurusd1.428490.000001.428692010.01.19 18:531.428690.000.000.002.00
851302972010.01.19 16:50sell0.10eurusd1.428960.000001.428762010.01.19 16:521.428760.000.000.002.00
851301442010.01.19 16:50buy0.10eurusd1.428800.000001.429002010.01.19 16:501.429000.000.000.002.00
851200192010.01.19 16:13sell0.10eurusd1.429400.000001.429202010.01.19 16:201.429200.000.000.002.00
851200562010.01.19 16:14sell0.10eurusd1.429400.000001.429202010.01.19 16:201.429200.000.000.002.00
851199942010.01.19 16:13sell0.10eurusd1.429410.000001.429212010.01.19 16:201.429210.000.000.002.00
851199712010.01.19 16:13sell0.10eurusd1.429470.000001.429272010.01.19 16:201.429270.000.000.002.00
851200762010.01.19 16:14buy0.10eurusd1.429320.000001.429522010.01.19 16:151.429520.000.000.002.00
851200712010.01.19 16:14buy0.10eurusd1.429360.000001.429562010.01.19 16:151.429560.000.000.002.00
851200842010.01.19 16:14buy0.10eurusd1.429360.000001.429562010.01.19 16:151.429560.000.000.002.00
851200922010.01.19 16:14buy0.10eurusd1.429370.000001.429572010.01.19 16:151.429570.000.000.002.00
851200802010.01.19 16:14buy0.10eurusd1.429400.000001.429602010.01.19 16:151.429600.000.000.002.00
851200632010.01.19 16:14buy0.10eurusd1.429410.000001.429612010.01.19 16:151.429610.000.000.002.00
851199482010.01.19 16:13buy0.10eurusd1.429600.000001.429802010.01.19 16:161.429800.000.000.002.00
847373982010.01.18 05:18sell0.10eurusd1.437170.000001.436972010.01.18 05:301.436970.000.000.002.00
847374742010.01.18 05:19sell0.10eurusd1.437190.000001.436992010.01.18 05:301.436990.000.000.002.00
847374922010.01.18 05:19sell0.10eurusd1.437250.000001.437052010.01.18 05:301.437050.000.000.002.00
847384522010.01.18 05:31sell0.10eurusd1.437250.000001.437052010.01.18 05:311.437050.000.000.002.00
847392232010.01.18 05:39sell0.10eurusd1.437250.000001.437052010.01.18 07:131.437050.000.000.002.00
847377582010.01.18 05:24sell0.10eurusd1.437300.000001.437102010.01.18 05:301.437100.000.000.002.00
847391342010.01.18 05:39sell0.10eurusd1.437300.000001.437102010.01.18 05:421.437100.000.000.002.00
847377772010.01.18 05:25sell0.10eurusd1.437310.000001.437112010.01.18 05:301.437110.000.000.002.00
847398792010.01.18 05:46sell0.10eurusd1.437320.000001.437122010.01.18 07:131.437120.000.000.002.00
847375662010.01.18 05:21sell0.10eurusd1.437330.000001.437132010.01.18 05:261.437130.000.000.002.00
847378132010.01.18 05:25sell0.10eurusd1.437330.000001.437132010.01.18 05:261.437130.000.000.002.00
847385352010.01.18 05:31buy0.10eurusd1.436950.000001.437152010.01.18 05:321.437150.000.000.002.00
847391592010.01.18 05:39sell0.10eurusd1.437350.000001.437152010.01.18 05:421.437150.000.000.002.00
847392072010.01.18 05:39sell0.10eurusd1.437350.000001.437152010.01.18 05:421.437150.000.000.002.00
847378152010.01.18 05:25sell0.10eurusd1.437360.000001.437162010.01.18 05:261.437160.000.000.002.00
847378542010.01.18 05:25sell0.10eurusd1.437360.000001.437162010.01.18 05:261.437160.000.000.002.00
847379562010.01.18 05:26sell0.10eurusd1.437360.000001.437162010.01.18 05:301.437160.000.000.002.00
847391762010.01.18 05:39sell0.10eurusd1.437360.000001.437162010.01.18 05:421.437160.000.000.002.00
847381532010.01.18 05:29sell0.10eurusd1.437390.000001.437192010.01.18 05:301.437190.000.000.002.00
847399592010.01.18 05:47sell0.10eurusd1.437400.000001.437202010.01.18 07:131.437200.000.000.002.00
847399632010.01.18 05:47sell0.10eurusd1.437400.000001.437202010.01.18 07:131.437200.000.000.002.00
847378362010.01.18 05:25sell0.10eurusd1.437410.000001.437212010.01.18 05:261.437210.000.000.002.00
847384162010.01.18 05:30buy0.10eurusd1.437010.000001.437212010.01.18 05:311.437210.000.000.002.00
847384262010.01.18 05:30buy0.10eurusd1.437010.000001.437212010.01.18 05:311.437210.000.000.002.00
847399012010.01.18 05:47sell0.10eurusd1.437420.000001.437222010.01.18 07:121.437220.000.000.002.00
847399262010.01.18 05:47sell0.10eurusd1.437420.000001.437222010.01.18 07:121.437220.000.000.002.00
847399802010.01.18 05:48sell0.10eurusd1.437450.000001.437252010.01.18 07:121.437250.000.000.002.00
847399822010.01.18 05:48sell0.10eurusd1.437450.000001.437252010.01.18 07:121.437250.000.000.002.00
847400302010.01.18 05:49sell0.10eurusd1.437470.000001.437272010.01.18 07:121.437270.000.000.002.00
847384102010.01.18 05:30buy0.10eurusd1.437100.000001.437302010.01.18 05:391.437300.000.000.002.00
847395282010.01.18 05:42buy0.10eurusd1.437100.000001.437302010.01.18 05:461.437300.000.000.002.00
847383162010.01.18 05:30buy0.10eurusd1.437110.000001.437312010.01.18 05:391.437310.000.000.002.00
847395312010.01.18 05:42buy0.10eurusd1.437110.000001.437312010.01.18 05:461.437310.000.000.002.00
847395402010.01.18 05:42buy0.10eurusd1.437110.000001.437312010.01.18 05:461.437310.000.000.002.00
847379232010.01.18 05:26buy0.10eurusd1.437120.000001.437322010.01.18 05:261.437320.000.000.002.00
847400432010.01.18 05:49sell0.10eurusd1.437520.000001.437322010.01.18 06:461.437320.000.000.002.00
847383122010.01.18 05:30buy0.10eurusd1.437130.000001.437332010.01.18 05:391.437330.000.000.002.00
847395022010.01.18 05:42buy0.10eurusd1.437130.000001.437332010.01.18 05:461.437330.000.000.002.00
847382732010.01.18 05:30buy0.10eurusd1.437160.000001.437362010.01.18 05:391.437360.000.000.002.00
847379352010.01.18 05:26buy0.10eurusd1.437170.000001.437372010.01.18 05:291.437370.000.000.002.00
847401692010.01.18 05:50sell0.10eurusd1.437570.000001.437372010.01.18 06:461.437370.000.000.002.00
847384412010.01.18 05:31buy0.10eurusd1.437190.000001.437392010.01.18 05:391.437390.000.000.002.00
847379112010.01.18 05:26buy0.10eurusd1.437210.000001.437412010.01.18 05:471.437410.000.000.002.00
847379392010.01.18 05:26buy0.10eurusd1.437210.000001.437412010.01.18 05:471.437410.000.000.002.00
847379462010.01.18 05:26buy0.10eurusd1.437220.000001.437422010.01.18 05:471.437420.000.000.002.00
847386162010.01.18 05:32buy0.10eurusd1.437260.000001.437462010.01.18 05:491.437460.000.000.002.00
847373822010.01.18 05:18buy0.10eurusd1.437270.000001.437472010.01.18 05:491.437470.000.000.002.00
847384722010.01.18 05:31buy0.10eurusd1.437310.000001.437512010.01.18 05:491.437510.000.000.002.00
843965512010.01.14 16:45sell0.10eurusd1.447900.000001.447702010.01.14 16:511.447700.000.000.002.00
843934222010.01.14 16:34buy0.10eurusd1.447640.000001.447742010.01.14 16:341.447740.000.000.001.00
843933932010.01.14 16:34buy0.10eurusd1.447700.000001.447802010.01.14 16:351.447800.000.000.001.00
843936982010.01.14 16:35sell0.10eurusd1.448050.000001.447952010.01.14 16:441.447950.000.000.001.00
843935162010.01.14 16:34buy0.10eurusd1.447860.000001.447962010.01.14 16:351.447960.000.000.001.00
843970952010.01.14 16:47sell0.10eurusd1.448160.000001.447962010.01.14 16:501.447960.000.000.002.00
843970792010.01.14 16:47sell0.10eurusd1.448170.000001.447972010.01.14 16:501.447970.000.000.002.00
843970812010.01.14 16:47sell0.10eurusd1.448190.000001.447992010.01.14 16:501.447990.000.000.002.00
843932762010.01.14 16:34buy0.10eurusd1.447900.000001.448002010.01.14 16:351.448000.000.000.001.00
843932982010.01.14 16:34buy0.10eurusd1.447900.000001.448002010.01.14 16:351.448000.000.000.001.00
843970552010.01.14 16:47sell0.10eurusd1.448200.000001.448002010.01.14 16:501.448000.000.000.002.00
843970742010.01.14 16:47sell0.10eurusd1.448210.000001.448012010.01.14 16:501.448010.000.000.002.00
843914522010.01.14 16:26sell0.10eurusd1.448120.000001.448022010.01.14 16:341.448020.000.000.001.00
843915612010.01.14 16:26sell0.10eurusd1.448120.000001.448022010.01.14 16:341.448020.000.000.001.00
843914012010.01.14 16:25sell0.10eurusd1.448140.000001.448042010.01.14 16:341.448040.000.000.001.00
843942572010.01.14 16:37sell0.10eurusd1.448140.000001.448042010.01.14 16:441.448040.000.000.001.00
843970632010.01.14 16:47sell0.10eurusd1.448240.000001.448042010.01.14 16:501.448040.000.000.002.00
843916292010.01.14 16:26sell0.10eurusd1.448150.000001.448052010.01.14 16:301.448050.000.000.001.00
843925772010.01.14 16:31sell0.10eurusd1.448150.000001.448052010.01.14 16:341.448050.000.000.001.00
843941752010.01.14 16:36sell0.10eurusd1.448150.000001.448052010.01.14 16:441.448050.000.000.001.00
843970542010.01.14 16:47sell0.10eurusd1.448250.000001.448052010.01.14 16:501.448050.000.000.002.00
843913782010.01.14 16:25sell0.10eurusd1.448190.000001.448092010.01.14 16:301.448090.000.000.001.00
843940592010.01.14 16:36sell0.10eurusd1.448190.000001.448092010.01.14 16:441.448090.000.000.001.00
843940672010.01.14 16:36sell0.10eurusd1.448200.000001.448102010.01.14 16:441.448100.000.000.001.00
843941892010.01.14 16:36sell0.10eurusd1.448200.000001.448102010.01.14 16:441.448100.000.000.001.00
843943232010.01.14 16:37sell0.10eurusd1.448200.000001.448102010.01.14 16:441.448100.000.000.001.00
843943332010.01.14 16:37sell0.10eurusd1.448200.000001.448102010.01.14 16:441.448100.000.000.001.00
843970392010.01.14 16:47sell0.10eurusd1.448300.000001.448102010.01.14 16:501.448100.000.000.002.00
843970502010.01.14 16:47sell0.10eurusd1.448300.000001.448102010.01.14 16:501.448100.000.000.002.00
843970672010.01.14 16:47sell0.10eurusd1.448300.000001.448102010.01.14 16:501.448100.000.000.002.00
843940772010.01.14 16:36sell0.10eurusd1.448210.000001.448112010.01.14 16:441.448110.000.000.001.00
843914262010.01.14 16:25sell0.10eurusd1.448220.000001.448122010.01.14 16:301.448120.000.000.001.00
843914602010.01.14 16:26sell0.10eurusd1.448220.000001.448122010.01.14 16:301.448120.000.000.001.00
843914622010.01.14 16:26sell0.10eurusd1.448220.000001.448122010.01.14 16:301.448120.000.000.001.00
843915222010.01.14 16:26sell0.10eurusd1.448220.000001.448122010.01.14 16:301.448120.000.000.001.00
843913412010.01.14 16:25sell0.10eurusd1.448230.000001.448132010.01.14 16:301.448130.000.000.001.00
843913492010.01.14 16:25sell0.10eurusd1.448230.000001.448132010.01.14 16:301.448130.000.000.001.00
843936772010.01.14 16:35buy0.10eurusd1.448060.000001.448162010.01.14 16:361.448160.000.000.001.00
843937132010.01.14 16:35buy0.10eurusd1.448060.000001.448162010.01.14 16:361.448160.000.000.001.00
843941082010.01.14 16:36sell0.10eurusd1.448270.000001.448172010.01.14 16:431.448170.000.000.001.00
843941312010.01.14 16:36sell0.10eurusd1.448270.000001.448172010.01.14 16:431.448170.000.000.001.00
843912502010.01.14 16:25sell0.10eurusd1.448290.000001.448192010.01.14 16:261.448190.000.000.001.00
843915012010.01.14 16:26sell0.10eurusd1.448290.000001.448192010.01.14 16:261.448190.000.000.001.00
843924722010.01.14 16:30buy0.10eurusd1.448100.000001.448202010.01.14 16:361.448200.000.000.001.00
843925352010.01.14 16:30buy0.10eurusd1.448100.000001.448202010.01.14 16:361.448200.000.000.001.00
843938212010.01.14 16:35buy0.10eurusd1.448100.000001.448202010.01.14 16:361.448200.000.000.001.00
843925662010.01.14 16:31buy0.10eurusd1.448150.000001.448252010.01.14 16:361.448250.000.000.001.00
843939812010.01.14 16:36sell0.10eurusd1.448350.000001.448252010.01.14 16:361.448250.000.000.001.00
843924962010.01.14 16:30buy0.10eurusd1.448160.000001.448262010.01.14 16:361.448260.000.000.001.00
843924842010.01.14 16:30buy0.10eurusd1.448170.000001.448272010.01.14 16:361.448270.000.000.001.00
843924902010.01.14 16:30buy0.10eurusd1.448170.000001.448272010.01.14 16:361.448270.000.000.001.00
843926612010.01.14 16:31buy0.10eurusd1.448200.000001.448302010.01.14 16:361.448300.000.000.001.00
  0.00 0.00 0.00 1 101.00
Closed P/L: 1 101.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 101.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 2 374.07 Equity: 2 374.07 Free Margin: 2 374.07