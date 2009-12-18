Alpari (UK) Ltd.
|Account: 1333531
|Name: Cofton Hacket
|Currency: USD
|2009 December 30, 17:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|80752344
|2009.12.18 18:50
|buy
|0.61
|eurusd
|1.43185
|0.00000
|1.43225
|2009.12.18 19:12
|1.43155
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.30
|80753107
|2009.12.18 18:55
|buy
|1.20
|eurusd
|1.43142
|0.00000
|1.43182
|2009.12.18 19:12
|1.43155
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|80754036
|2009.12.18 19:02
|buy
|2.40
|eurusd
|1.43111
|0.00000
|1.43151
|2009.12.18 19:12
|1.43151
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|80754838
|2009.12.18 19:12
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43168
|0.00000
|1.43208
|2009.12.18 19:26
|1.43047
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.26
|80755115
|2009.12.18 19:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43111
|0.00000
|1.43151
|2009.12.18 19:26
|1.43047
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|80755744
|2009.12.18 19:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43058
|0.00000
|1.43098
|2009.12.18 19:26
|1.43047
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|80756430
|2009.12.18 19:26
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43024
|0.00000
|1.43064
|2009.12.18 19:26
|1.43056
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|80756794
|2009.12.18 19:31
|buy
|0.62
|eurusd
|1.43057
|0.00000
|1.43097
|2009.12.18 19:41
|1.43065
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|80757101
|2009.12.18 19:35
|buy
|1.20
|eurusd
|1.43024
|0.00000
|1.43064
|2009.12.18 19:40
|1.43064
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|80757529
|2009.12.18 19:41
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43093
|0.00000
|1.43133
|2009.12.18 20:18
|1.43100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|80758558
|2009.12.18 19:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43060
|0.00000
|1.43100
|2009.12.18 20:18
|1.43100
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80761105
|2009.12.18 20:18
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43113
|0.00000
|1.43153
|2009.12.18 20:24
|1.43153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80761678
|2009.12.18 20:24
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43178
|0.00000
|1.43218
|2009.12.18 20:44
|1.43189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|80761874
|2009.12.18 20:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43142
|0.00000
|1.43182
|2009.12.18 20:44
|1.43182
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80762971
|2009.12.18 20:44
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43205
|0.00000
|1.43245
|2009.12.18 20:57
|1.43245
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80764828
|2009.12.18 20:57
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43263
|0.00000
|1.43303
|2009.12.18 21:03
|1.43303
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80766299
|2009.12.18 21:05
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43338
|0.00000
|1.43378
|2009.12.18 21:20
|1.43378
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80767942
|2009.12.18 21:20
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43399
|0.00000
|1.43439
|2009.12.18 21:27
|1.43421
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|80768419
|2009.12.18 21:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43363
|0.00000
|1.43403
|2009.12.18 21:27
|1.43403
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80768990
|2009.12.18 21:30
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43414
|0.00000
|1.43454
|2009.12.18 21:52
|1.43422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|80769497
|2009.12.18 21:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43381
|0.00000
|1.43421
|2009.12.18 21:52
|1.43421
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80771082
|2009.12.18 21:52
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43434
|0.00000
|1.43474
|2009.12.18 22:09
|1.43403
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|80772276
|2009.12.18 21:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43403
|0.00000
|1.43443
|2009.12.18 22:09
|1.43402
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|80772586
|2009.12.18 22:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43358
|0.00000
|1.43398
|2009.12.18 22:09
|1.43398
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|80773456
|2009.12.18 22:09
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43413
|0.00000
|1.43453
|2009.12.18 22:19
|1.43453
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80774341
|2009.12.18 22:19
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43469
|0.00000
|1.43509
|2009.12.18 22:58
|1.43474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|80775331
|2009.12.18 22:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43433
|0.00000
|1.43473
|2009.12.18 22:58
|1.43473
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80778108
|2009.12.18 22:58
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43490
|0.00000
|1.43530
|2009.12.21 00:10
|1.43205
|0.00
|0.00
|0.01
|-17.10
|80784842
|2009.12.21 00:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43237
|0.00000
|1.43277
|2009.12.21 00:10
|1.43201
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|80785228
|2009.12.21 00:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.43200
|1.43030
|1.43400
|2009.12.21 00:09
|1.43201
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80785674
|2009.12.21 00:10
|sell
|0.62
|eurusd
|1.43201
|0.00000
|1.43161
|2009.12.21 00:44
|1.43300
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.38
|80786066
|2009.12.21 00:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43235
|0.00000
|1.43195
|2009.12.21 00:44
|1.43300
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|80786848
|2009.12.21 00:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43272
|0.00000
|1.43232
|2009.12.21 00:44
|1.43300
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|80787142
|2009.12.21 00:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43305
|0.00000
|1.43265
|2009.12.21 00:44
|1.43300
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|80788153
|2009.12.21 00:27
|sell
|0.80
|eurusd
|1.43339
|0.00000
|1.43299
|2009.12.21 00:44
|1.43299
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|80789884
|2009.12.21 00:44
|sell
|0.62
|eurusd
|1.43269
|0.00000
|1.43229
|2009.12.21 01:27
|1.43369
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|80791239
|2009.12.21 00:55
|sell
|1.20
|eurusd
|1.43300
|0.00000
|1.43260
|2009.12.21 01:27
|1.43373
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.60
|80791935
|2009.12.21 01:00
|sell
|2.40
|eurusd
|1.43335
|0.00000
|1.43295
|2009.12.21 01:27
|1.43385
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|80793373
|2009.12.21 01:05
|sell
|4.80
|eurusd
|1.43428
|0.00000
|1.43388
|2009.12.21 01:27
|1.43388
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|80797156
|2009.12.21 01:30
|buy
|0.61
|eurusd
|1.43394
|0.00000
|1.43434
|2009.12.21 01:32
|1.43434
|0.00
|0.00
|0.00
|24.40
|80797741
|2009.12.21 01:35
|buy
|0.61
|eurusd
|1.43419
|0.00000
|1.43459
|2009.12.21 02:28
|1.43273
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.06
|80799178
|2009.12.21 01:50
|buy
|1.20
|eurusd
|1.43360
|0.00000
|1.43400
|2009.12.21 02:28
|1.43273
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.40
|80800160
|2009.12.21 01:55
|buy
|2.40
|eurusd
|1.43319
|0.00000
|1.43359
|2009.12.21 02:28
|1.43273
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.40
|80801034
|2009.12.21 02:00
|buy
|4.80
|eurusd
|1.43269
|0.00000
|1.43309
|2009.12.21 02:28
|1.43273
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|80803873
|2009.12.21 02:21
|buy
|9.60
|eurusd
|1.43237
|0.00000
|1.43277
|2009.12.21 02:28
|1.43270
|0.00
|0.00
|0.00
|316.80
|80805299
|2009.12.21 02:28
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43265
|0.00000
|1.43225
|2009.12.21 02:52
|1.43257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|80805935
|2009.12.21 02:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43296
|0.00000
|1.43256
|2009.12.21 02:52
|1.43256
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80808314
|2009.12.21 02:52
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43235
|0.00000
|1.43195
|2009.12.21 03:03
|1.43195
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80809788
|2009.12.21 03:03
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43178
|0.00000
|1.43138
|2009.12.21 07:11
|1.43298
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|80811170
|2009.12.21 03:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43224
|0.00000
|1.43184
|2009.12.21 07:11
|1.43298
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|80811976
|2009.12.21 03:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43256
|0.00000
|1.43216
|2009.12.21 07:11
|1.43298
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|80812838
|2009.12.21 03:27
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43287
|0.00000
|1.43247
|2009.12.21 07:11
|1.43298
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|80813958
|2009.12.21 03:39
|sell
|0.80
|eurusd
|1.43327
|0.00000
|1.43287
|2009.12.21 07:11
|1.43292
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|80834861
|2009.12.21 07:11
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43281
|0.00000
|1.43241
|2009.12.21 07:30
|1.43421
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|80835536
|2009.12.21 07:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43365
|0.00000
|1.43325
|2009.12.21 07:30
|1.43421
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|80836592
|2009.12.21 07:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43398
|0.00000
|1.43358
|2009.12.21 07:30
|1.43421
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|80837374
|2009.12.21 07:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43461
|0.00000
|1.43421
|2009.12.21 07:30
|1.43421
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|80838316
|2009.12.21 07:30
|sell
|0.62
|eurusd
|1.43406
|0.00000
|1.43366
|2009.12.21 07:33
|1.43366
|0.00
|0.00
|0.00
|24.80
|80839232
|2009.12.21 07:35
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43336
|0.00000
|1.43296
|2009.12.21 07:38
|1.43296
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80840042
|2009.12.21 07:40
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43307
|0.00000
|1.43267
|2009.12.21 08:00
|1.43292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|80840757
|2009.12.21 07:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43347
|0.00000
|1.43307
|2009.12.21 08:00
|1.43307
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80843728
|2009.12.21 08:00
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43267
|0.00000
|1.43227
|2009.12.21 08:17
|1.43368
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.06
|80845096
|2009.12.21 08:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43312
|0.00000
|1.43272
|2009.12.21 08:17
|1.43368
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|80846127
|2009.12.21 08:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43345
|0.00000
|1.43305
|2009.12.21 08:17
|1.43382
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|80847071
|2009.12.21 08:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43417
|0.00000
|1.43377
|2009.12.21 08:17
|1.43377
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|80848163
|2009.12.21 08:20
|buy
|0.62
|eurusd
|1.43411
|0.00000
|1.43451
|2009.12.21 08:29
|1.43414
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|80848746
|2009.12.21 08:26
|buy
|1.20
|eurusd
|1.43373
|0.00000
|1.43413
|2009.12.21 08:29
|1.43413
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|80849076
|2009.12.21 08:30
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43433
|0.00000
|1.43473
|2009.12.21 11:07
|1.43283
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|80849568
|2009.12.21 08:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43374
|0.00000
|1.43414
|2009.12.21 11:07
|1.43280
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|80850875
|2009.12.21 08:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43306
|0.00000
|1.43346
|2009.12.21 11:07
|1.43278
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|80851800
|2009.12.21 08:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43273
|0.00000
|1.43313
|2009.12.21 11:07
|1.43278
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|80854225
|2009.12.21 09:06
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43239
|0.00000
|1.43279
|2009.12.21 11:07
|1.43277
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|80881447
|2009.12.21 11:07
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43303
|0.00000
|1.43343
|2009.12.21 11:18
|1.43298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|80881972
|2009.12.21 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43249
|0.00000
|1.43289
|2009.12.21 11:18
|1.43289
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80883212
|2009.12.21 11:18
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43308
|0.00000
|1.43348
|2009.12.21 11:38
|1.43316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|80883697
|2009.12.21 11:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43273
|0.00000
|1.43313
|2009.12.21 11:38
|1.43313
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80885798
|2009.12.21 11:38
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43329
|0.00000
|1.43369
|2009.12.21 11:46
|1.43369
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80887075
|2009.12.21 11:46
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43393
|0.00000
|1.43433
|2009.12.21 12:06
|1.43405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|80888781
|2009.12.21 11:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43362
|0.00000
|1.43402
|2009.12.21 12:06
|1.43402
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80890073
|2009.12.21 12:06
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43428
|0.00000
|1.43468
|2009.12.21 12:27
|1.43374
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|80890540
|2009.12.21 12:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43372
|0.00000
|1.43412
|2009.12.21 12:27
|1.43386
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|80891703
|2009.12.21 12:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43341
|0.00000
|1.43381
|2009.12.21 12:27
|1.43381
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|80892848
|2009.12.21 12:27
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43391
|0.00000
|1.43431
|2009.12.21 12:58
|1.43431
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80896812
|2009.12.21 12:58
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43464
|0.00000
|1.43504
|2009.12.21 13:22
|1.43504
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80900226
|2009.12.21 13:22
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43520
|0.00000
|1.43560
|2009.12.21 13:23
|1.43560
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80901797
|2009.12.21 13:25
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43603
|0.00000
|1.43643
|2009.12.21 13:53
|1.43577
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|80904018
|2009.12.21 13:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43572
|0.00000
|1.43612
|2009.12.21 13:53
|1.43572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|80905030
|2009.12.21 13:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43533
|0.00000
|1.43573
|2009.12.21 13:53
|1.43573
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|80908902
|2009.12.21 13:53
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43591
|0.00000
|1.43631
|2009.12.21 13:55
|1.43631
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80909430
|2009.12.21 13:55
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43642
|0.00000
|1.43682
|2009.12.21 13:57
|1.43682
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80912113
|2009.12.21 14:05
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43670
|0.00000
|1.43710
|2009.12.21 14:14
|1.43710
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80913591
|2009.12.21 14:14
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43728
|0.00000
|1.43768
|2009.12.21 15:01
|1.43605
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.38
|80913893
|2009.12.21 14:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43695
|0.00000
|1.43735
|2009.12.21 15:01
|1.43605
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|80915162
|2009.12.21 14:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43623
|0.00000
|1.43663
|2009.12.21 15:01
|1.43605
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|80916040
|2009.12.21 14:25
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43592
|0.00000
|1.43632
|2009.12.21 15:01
|1.43605
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|80916685
|2009.12.21 14:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43560
|0.00000
|1.43600
|2009.12.21 15:01
|1.43600
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|80922784
|2009.12.21 15:01
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43622
|0.00000
|1.43662
|2009.12.21 15:05
|1.43662
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80923616
|2009.12.21 15:05
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43678
|0.00000
|1.43718
|2009.12.21 15:37
|1.43498
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|80924204
|2009.12.21 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43619
|0.00000
|1.43659
|2009.12.21 15:37
|1.43498
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.10
|80924997
|2009.12.21 15:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43562
|0.00000
|1.43602
|2009.12.21 15:37
|1.43498
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|80926046
|2009.12.21 15:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43502
|0.00000
|1.43542
|2009.12.21 15:37
|1.43498
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|80928210
|2009.12.21 15:27
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43465
|0.00000
|1.43505
|2009.12.21 15:37
|1.43505
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|80931270
|2009.12.21 15:37
|sell
|0.63
|eurusd
|1.43492
|0.00000
|1.43452
|2009.12.21 15:43
|1.43452
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|80932735
|2009.12.21 15:43
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43432
|0.00000
|1.43392
|2009.12.21 15:46
|1.43392
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80933963
|2009.12.21 15:46
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43376
|0.00000
|1.43336
|2009.12.21 15:49
|1.43336
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80935693
|2009.12.21 15:50
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43317
|0.00000
|1.43277
|2009.12.21 16:00
|1.43322
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|80937176
|2009.12.21 15:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43372
|0.00000
|1.43332
|2009.12.21 16:00
|1.43332
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80938693
|2009.12.21 16:00
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43313
|0.00000
|1.43273
|2009.12.21 16:06
|1.43305
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|80940670
|2009.12.21 16:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43346
|0.00000
|1.43306
|2009.12.21 16:06
|1.43306
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80942051
|2009.12.21 16:10
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43268
|0.00000
|1.43228
|2009.12.21 16:21
|1.43263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|80943867
|2009.12.21 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43300
|0.00000
|1.43260
|2009.12.21 16:21
|1.43260
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80944439
|2009.12.21 16:21
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43236
|0.00000
|1.43196
|2009.12.21 16:23
|1.43196
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80945633
|2009.12.21 16:25
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43193
|0.00000
|1.43153
|2009.12.21 16:28
|1.43153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80947095
|2009.12.21 16:30
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43107
|0.00000
|1.43067
|2009.12.21 16:46
|1.43205
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.88
|80948499
|2009.12.21 16:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43214
|0.00000
|1.43174
|2009.12.21 16:46
|1.43215
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|80949376
|2009.12.21 16:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43249
|0.00000
|1.43209
|2009.12.21 16:46
|1.43209
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|80950657
|2009.12.21 16:46
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43189
|0.00000
|1.43149
|2009.12.21 16:59
|1.43184
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|80952163
|2009.12.21 16:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43224
|0.00000
|1.43184
|2009.12.21 16:59
|1.43184
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80952906
|2009.12.21 16:59
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43164
|0.00000
|1.43124
|2009.12.21 17:01
|1.43124
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80953821
|2009.12.21 17:01
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43108
|0.00000
|1.43068
|2009.12.21 17:09
|1.43098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|80955130
|2009.12.21 17:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43138
|0.00000
|1.43098
|2009.12.21 17:09
|1.43098
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80955608
|2009.12.21 17:10
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43103
|0.00000
|1.43063
|2009.12.21 17:27
|1.43095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|80958047
|2009.12.21 17:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43137
|0.00000
|1.43097
|2009.12.21 17:27
|1.43097
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80959301
|2009.12.21 17:30
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43039
|0.00000
|1.42999
|2009.12.21 18:32
|1.43162
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.38
|80960721
|2009.12.21 17:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43076
|0.00000
|1.43036
|2009.12.21 18:32
|1.43162
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|80964021
|2009.12.21 17:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43108
|0.00000
|1.43068
|2009.12.21 18:32
|1.43162
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|80964941
|2009.12.21 17:55
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43166
|0.00000
|1.43126
|2009.12.21 18:32
|1.43162
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|80966259
|2009.12.21 18:01
|sell
|0.80
|eurusd
|1.43198
|0.00000
|1.43158
|2009.12.21 18:32
|1.43163
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|80971724
|2009.12.21 18:35
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43144
|0.00000
|1.43104
|2009.12.21 18:43
|1.43104
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80972848
|2009.12.21 18:43
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43089
|0.00000
|1.43049
|2009.12.21 18:49
|1.43049
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80973941
|2009.12.21 18:49
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43036
|0.00000
|1.42996
|2009.12.21 19:10
|1.43053
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|80974665
|2009.12.21 18:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43067
|0.00000
|1.43027
|2009.12.21 19:10
|1.43063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|80975083
|2009.12.21 18:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43098
|0.00000
|1.43058
|2009.12.21 19:10
|1.43058
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|80977307
|2009.12.21 19:10
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43034
|0.00000
|1.42994
|2009.12.21 19:14
|1.42994
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80978517
|2009.12.21 19:15
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42954
|0.00000
|1.42914
|2009.12.21 19:34
|1.42945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|80981090
|2009.12.21 19:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42991
|0.00000
|1.42951
|2009.12.21 19:34
|1.42951
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80982796
|2009.12.21 19:34
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42928
|0.00000
|1.42888
|2009.12.21 19:40
|1.42888
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80983863
|2009.12.21 19:40
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42870
|0.00000
|1.42830
|2009.12.21 20:06
|1.42886
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|80985228
|2009.12.21 19:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42901
|0.00000
|1.42861
|2009.12.21 20:06
|1.42891
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80986141
|2009.12.21 19:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42931
|0.00000
|1.42891
|2009.12.21 20:06
|1.42891
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|80988087
|2009.12.21 20:06
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42867
|0.00000
|1.42827
|2009.12.21 20:43
|1.42903
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|80988968
|2009.12.21 20:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42910
|0.00000
|1.42870
|2009.12.21 20:43
|1.42903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|80989949
|2009.12.21 20:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42942
|0.00000
|1.42902
|2009.12.21 20:43
|1.42902
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|80993099
|2009.12.21 20:43
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42887
|0.00000
|1.42847
|2009.12.21 21:10
|1.42847
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80996002
|2009.12.21 21:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42918
|0.00000
|1.42878
|2009.12.21 21:08
|1.42878
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80997015
|2009.12.21 21:10
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42829
|0.00000
|1.42789
|2009.12.21 21:12
|1.42789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80999627
|2009.12.21 21:15
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42751
|0.00000
|1.42711
|2009.12.21 21:17
|1.42711
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81000773
|2009.12.21 21:20
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42710
|0.00000
|1.42670
|2009.12.21 22:13
|1.42815
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|81001553
|2009.12.21 21:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42772
|0.00000
|1.42732
|2009.12.21 22:13
|1.42815
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|81002469
|2009.12.21 21:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42803
|0.00000
|1.42763
|2009.12.21 22:13
|1.42815
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|81003308
|2009.12.21 21:41
|sell
|0.40
|eurusd
|1.42839
|0.00000
|1.42799
|2009.12.21 22:13
|1.42810
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|81007324
|2009.12.21 22:13
|sell
|0.64
|eurusd
|1.42790
|0.00000
|1.42750
|2009.12.21 22:44
|1.42818
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.92
|81007928
|2009.12.21 22:18
|sell
|1.30
|eurusd
|1.42826
|0.00000
|1.42786
|2009.12.21 22:44
|1.42818
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|81009607
|2009.12.21 22:33
|sell
|2.60
|eurusd
|1.42858
|0.00000
|1.42818
|2009.12.21 22:44
|1.42818
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|81010999
|2009.12.21 22:44
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42796
|0.00000
|1.42756
|2009.12.21 22:59
|1.42770
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|81011505
|2009.12.21 22:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42826
|0.00000
|1.42786
|2009.12.21 22:59
|1.42786
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81012649
|2009.12.21 22:59
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42756
|0.00000
|1.42716
|2009.12.21 23:00
|1.42716
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81013434
|2009.12.21 23:00
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42699
|0.00000
|1.42659
|2009.12.21 23:26
|1.42705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|81015975
|2009.12.21 23:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42730
|0.00000
|1.42690
|2009.12.21 23:26
|1.42705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|81016245
|2009.12.21 23:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42763
|0.00000
|1.42723
|2009.12.21 23:26
|1.42723
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81017586
|2009.12.21 23:26
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42681
|0.00000
|1.42641
|2009.12.22 00:21
|1.42706
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.50
|81018294
|2009.12.21 23:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42721
|0.00000
|1.42681
|2009.12.21 23:40
|1.42681
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81021511
|2009.12.22 00:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42752
|0.00000
|1.42712
|2009.12.22 00:21
|1.42712
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81022662
|2009.12.22 00:21
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42690
|0.00000
|1.42650
|2009.12.22 01:36
|1.42793
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.18
|81023184
|2009.12.22 00:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42721
|0.00000
|1.42681
|2009.12.22 01:36
|1.42793
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|81024251
|2009.12.22 00:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42752
|0.00000
|1.42712
|2009.12.22 01:36
|1.42793
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|81024776
|2009.12.22 00:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.42784
|0.00000
|1.42744
|2009.12.22 01:36
|1.42793
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|81025260
|2009.12.22 00:46
|sell
|0.80
|eurusd
|1.42821
|0.00000
|1.42781
|2009.12.22 01:36
|1.42789
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|81030865
|2009.12.22 01:36
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42764
|0.00000
|1.42724
|2009.12.22 02:05
|1.42862
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.88
|81031323
|2009.12.22 01:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42795
|0.00000
|1.42755
|2009.12.22 02:05
|1.42862
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|81032048
|2009.12.22 01:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42826
|0.00000
|1.42786
|2009.12.22 02:05
|1.42862
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|81032353
|2009.12.22 01:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.42859
|0.00000
|1.42819
|2009.12.22 02:05
|1.42862
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|81033203
|2009.12.22 01:56
|sell
|0.80
|eurusd
|1.42898
|0.00000
|1.42858
|2009.12.22 02:05
|1.42866
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|81034611
|2009.12.22 02:05
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42860
|0.00000
|1.42900
|2009.12.22 02:19
|1.42870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|81036073
|2009.12.22 02:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42822
|0.00000
|1.42862
|2009.12.22 02:19
|1.42862
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81038534
|2009.12.22 02:19
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42893
|0.00000
|1.42933
|2009.12.22 02:43
|1.42933
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81042330
|2009.12.22 02:43
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42943
|0.00000
|1.42983
|2009.12.22 03:22
|1.42847
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|81044686
|2009.12.22 03:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42912
|0.00000
|1.42952
|2009.12.22 03:22
|1.42848
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|81045548
|2009.12.22 03:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.42877
|0.00000
|1.42917
|2009.12.22 03:22
|1.42848
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|81045884
|2009.12.22 03:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.42847
|0.00000
|1.42887
|2009.12.22 03:22
|1.42848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|81047145
|2009.12.22 03:20
|buy
|0.80
|eurusd
|1.42798
|0.00000
|1.42838
|2009.12.22 03:22
|1.42838
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|81047881
|2009.12.22 03:25
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42837
|0.00000
|1.42797
|2009.12.22 03:52
|1.42849
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|81049055
|2009.12.22 03:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42872
|0.00000
|1.42832
|2009.12.22 03:52
|1.42866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|81049457
|2009.12.22 03:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42903
|0.00000
|1.42863
|2009.12.22 03:52
|1.42863
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81050376
|2009.12.22 03:52
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42837
|0.00000
|1.42797
|2009.12.22 04:26
|1.42900
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.78
|81050677
|2009.12.22 03:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42871
|0.00000
|1.42831
|2009.12.22 04:26
|1.42906
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|81052004
|2009.12.22 04:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42906
|0.00000
|1.42866
|2009.12.22 04:26
|1.42910
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|81052393
|2009.12.22 04:10
|sell
|0.40
|eurusd
|1.42951
|0.00000
|1.42911
|2009.12.22 04:26
|1.42911
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81053972
|2009.12.22 04:33
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42863
|0.00000
|1.42823
|2009.12.22 07:00
|1.42960
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|81054305
|2009.12.22 04:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42895
|0.00000
|1.42855
|2009.12.22 06:59
|1.42960
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|81054433
|2009.12.22 04:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42929
|0.00000
|1.42889
|2009.12.22 06:59
|1.42960
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|81062095
|2009.12.22 06:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.42962
|0.00000
|1.42922
|2009.12.22 06:59
|1.42960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|81062462
|2009.12.22 06:55
|sell
|0.80
|eurusd
|1.42992
|0.00000
|1.42952
|2009.12.22 06:59
|1.42964
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|81063000
|2009.12.22 07:00
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42962
|0.00000
|1.43002
|2009.12.22 07:55
|1.42942
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|81065323
|2009.12.22 07:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42931
|0.00000
|1.42971
|2009.12.22 07:55
|1.42942
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|81067694
|2009.12.22 07:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.42900
|0.00000
|1.42940
|2009.12.22 07:55
|1.42940
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81069716
|2009.12.22 07:55
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42969
|0.00000
|1.43009
|2009.12.22 08:10
|1.42983
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|81070497
|2009.12.22 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42938
|0.00000
|1.42978
|2009.12.22 08:10
|1.42978
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81072296
|2009.12.22 08:10
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43013
|0.00000
|1.43053
|2009.12.22 08:11
|1.43053
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81073740
|2009.12.22 08:15
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43095
|0.00000
|1.43135
|2009.12.22 08:18
|1.43135
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81075129
|2009.12.22 08:20
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43161
|0.00000
|1.43201
|2009.12.22 08:29
|1.43160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|81076009
|2009.12.22 08:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43125
|0.00000
|1.43165
|2009.12.22 08:29
|1.43165
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81077332
|2009.12.22 08:30
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43180
|0.00000
|1.43220
|2009.12.22 08:39
|1.43196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|81078556
|2009.12.22 08:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43149
|0.00000
|1.43189
|2009.12.22 08:39
|1.43189
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81079325
|2009.12.22 08:40
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43244
|0.00000
|1.43284
|2009.12.22 08:46
|1.43284
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81081395
|2009.12.22 08:46
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43298
|0.00000
|1.43338
|2009.12.22 08:57
|1.43248
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|81082776
|2009.12.22 08:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43265
|0.00000
|1.43305
|2009.12.22 08:57
|1.43254
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|81083135
|2009.12.22 08:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43214
|0.00000
|1.43254
|2009.12.22 08:57
|1.43254
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81086648
|2009.12.22 09:02
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43153
|0.00000
|1.43193
|2009.12.22 09:11
|1.43161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|81087654
|2009.12.22 09:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43120
|0.00000
|1.43160
|2009.12.22 09:11
|1.43160
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81088835
|2009.12.22 09:11
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43177
|0.00000
|1.43217
|2009.12.22 09:13
|1.43217
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81089684
|2009.12.22 09:15
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43255
|0.00000
|1.43295
|2009.12.22 09:25
|1.43267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|81090949
|2009.12.22 09:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43224
|0.00000
|1.43264
|2009.12.22 09:25
|1.43264
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81091169
|2009.12.22 09:25
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43281
|0.00000
|1.43321
|2009.12.22 09:38
|1.43279
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|81092811
|2009.12.22 09:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43247
|0.00000
|1.43287
|2009.12.22 09:38
|1.43287
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81093284
|2009.12.22 09:40
|buy
|0.06
|eurusd
|1.43293
|0.00000
|1.43333
|2009.12.22 10:00
|1.43204
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.34
|81093902
|2009.12.22 09:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43261
|0.00000
|1.43301
|2009.12.22 10:00
|1.43206
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|81094611
|2009.12.22 09:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43229
|0.00000
|1.43269
|2009.12.22 10:00
|1.43207
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|81095229
|2009.12.22 09:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43185
|0.00000
|1.43225
|2009.12.22 09:59
|1.43216
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|81096034
|2009.12.22 10:00
|sell
|0.66
|eurusd
|1.43177
|0.00000
|1.43137
|2009.12.22 10:23
|1.43212
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.10
|81096702
|2009.12.22 10:05
|sell
|1.30
|eurusd
|1.43218
|0.00000
|1.43178
|2009.12.22 10:22
|1.43215
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|81098834
|2009.12.22 10:16
|sell
|2.60
|eurusd
|1.43257
|0.00000
|1.43217
|2009.12.22 10:22
|1.43217
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|81099855
|2009.12.22 10:23
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43190
|0.00000
|1.43150
|2009.12.22 10:26
|1.43150
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81100878
|2009.12.22 10:26
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43131
|0.00000
|1.43091
|2009.12.22 10:54
|1.43203
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|81102137
|2009.12.22 10:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43163
|0.00000
|1.43123
|2009.12.22 10:54
|1.43203
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|81103523
|2009.12.22 10:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43197
|0.00000
|1.43157
|2009.12.22 10:54
|1.43203
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|81104575
|2009.12.22 10:41
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43228
|0.00000
|1.43188
|2009.12.22 10:54
|1.43203
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|81106200
|2009.12.22 10:55
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43177
|0.00000
|1.43137
|2009.12.22 11:03
|1.43137
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81108098
|2009.12.22 11:03
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43117
|0.00000
|1.43077
|2009.12.22 11:25
|1.43114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|81108372
|2009.12.22 11:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43148
|0.00000
|1.43108
|2009.12.22 11:25
|1.43108
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81112381
|2009.12.22 11:25
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43093
|0.00000
|1.43053
|2009.12.22 11:33
|1.43083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|81113337
|2009.12.22 11:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43126
|0.00000
|1.43086
|2009.12.22 11:33
|1.43086
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81114423
|2009.12.22 11:35
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43008
|0.00000
|1.42968
|2009.12.22 11:58
|1.43044
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|81115121
|2009.12.22 11:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43049
|0.00000
|1.43009
|2009.12.22 11:58
|1.43044
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|81116111
|2009.12.22 11:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43087
|0.00000
|1.43047
|2009.12.22 11:58
|1.43047
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81117420
|2009.12.22 11:59
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43032
|0.00000
|1.42992
|2009.12.22 12:14
|1.43026
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|81118912
|2009.12.22 12:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43067
|0.00000
|1.43027
|2009.12.22 12:14
|1.43027
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81119616
|2009.12.22 12:14
|sell
|0.06
|eurusd
|1.43009
|0.00000
|1.42969
|2009.12.22 12:28
|1.42969
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81121547
|2009.12.22 12:28
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42952
|0.00000
|1.42912
|2009.12.22 12:41
|1.42912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81123960
|2009.12.22 12:41
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42899
|0.00000
|1.42859
|2009.12.22 12:53
|1.42886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|81125038
|2009.12.22 12:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42930
|0.00000
|1.42890
|2009.12.22 12:53
|1.42890
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81126601
|2009.12.22 12:53
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42865
|0.00000
|1.42825
|2009.12.22 13:00
|1.42825
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81128412
|2009.12.22 13:00
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42809
|0.00000
|1.42769
|2009.12.22 13:21
|1.42884
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|81129872
|2009.12.22 13:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42889
|0.00000
|1.42849
|2009.12.22 13:21
|1.42896
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|81131062
|2009.12.22 13:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42937
|0.00000
|1.42897
|2009.12.22 13:21
|1.42897
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81132619
|2009.12.22 13:21
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42867
|0.00000
|1.42827
|2009.12.22 13:27
|1.42827
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81133591
|2009.12.22 13:27
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42810
|0.00000
|1.42770
|2009.12.22 13:44
|1.42809
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|81135560
|2009.12.22 13:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42849
|0.00000
|1.42809
|2009.12.22 13:44
|1.42809
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81136712
|2009.12.22 13:44
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42796
|0.00000
|1.42756
|2009.12.22 13:46
|1.42756
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81137357
|2009.12.22 13:46
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42737
|0.00000
|1.42697
|2009.12.22 13:53
|1.42726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|81138154
|2009.12.22 13:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42774
|0.00000
|1.42734
|2009.12.22 13:53
|1.42734
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81139062
|2009.12.22 13:55
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42706
|0.00000
|1.42666
|2009.12.22 16:00
|1.42824
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.08
|81141885
|2009.12.22 14:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42737
|0.00000
|1.42697
|2009.12.22 15:59
|1.42824
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|81144669
|2009.12.22 14:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42768
|0.00000
|1.42728
|2009.12.22 15:59
|1.42824
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|81145857
|2009.12.22 14:16
|sell
|0.40
|eurusd
|1.42799
|0.00000
|1.42759
|2009.12.22 15:59
|1.42824
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|81147025
|2009.12.22 14:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.42868
|0.00000
|1.42828
|2009.12.22 15:59
|1.42828
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|81173499
|2009.12.22 16:00
|sell
|0.68
|eurusd
|1.42827
|0.00000
|1.42787
|2009.12.22 16:00
|1.42787
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|81177425
|2009.12.22 16:05
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42750
|0.00000
|1.42710
|2009.12.22 16:13
|1.42737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|81179161
|2009.12.22 16:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42783
|0.00000
|1.42743
|2009.12.22 16:13
|1.42743
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81180458
|2009.12.22 16:15
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42672
|0.00000
|1.42632
|2009.12.22 16:20
|1.42632
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81182258
|2009.12.22 16:20
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42619
|0.00000
|1.42579
|2009.12.22 16:25
|1.42764
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|81184393
|2009.12.22 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42806
|0.00000
|1.42766
|2009.12.22 16:25
|1.42766
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81185809
|2009.12.22 16:30
|sell
|0.68
|eurusd
|1.42771
|0.00000
|1.42731
|2009.12.22 16:40
|1.42731
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|81188016
|2009.12.22 16:40
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42712
|0.00000
|1.42672
|2009.12.22 16:42
|1.42672
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81189470
|2009.12.22 16:45
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42654
|0.00000
|1.42614
|2009.12.22 16:46
|1.42614
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81195651
|2009.12.22 16:55
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42401
|0.00000
|1.42361
|2009.12.22 16:56
|1.42361
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81199642
|2009.12.22 17:03
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42197
|0.00000
|1.42157
|2009.12.22 17:12
|1.42268
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.26
|81200191
|2009.12.22 17:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42248
|0.00000
|1.42208
|2009.12.22 17:12
|1.42265
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|81201563
|2009.12.22 17:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42311
|0.00000
|1.42271
|2009.12.22 17:12
|1.42271
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81204183
|2009.12.22 17:20
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42328
|0.00000
|1.42288
|2009.12.22 17:41
|1.42345
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|81205365
|2009.12.22 17:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42360
|0.00000
|1.42320
|2009.12.22 17:41
|1.42348
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|81207856
|2009.12.22 17:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42391
|0.00000
|1.42351
|2009.12.22 17:41
|1.42351
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81208824
|2009.12.22 17:41
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42329
|0.00000
|1.42289
|2009.12.22 23:20
|1.42451
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.32
|81209566
|2009.12.22 17:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42366
|0.00000
|1.42326
|2009.12.22 23:20
|1.42451
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|81210656
|2009.12.22 17:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42398
|0.00000
|1.42358
|2009.12.22 23:20
|1.42451
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|81211356
|2009.12.22 18:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.42429
|0.00000
|1.42389
|2009.12.22 23:20
|1.42451
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|81211991
|2009.12.22 18:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.42460
|0.00000
|1.42420
|2009.12.22 23:20
|1.42431
|0.00
|0.00
|0.00
|23.20
|81254342
|2009.12.22 23:20
|sell
|0.68
|eurusd
|1.42433
|0.00000
|1.42393
|2009.12.22 23:41
|1.42393
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|81257746
|2009.12.22 23:45
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42541
|0.00000
|1.42581
|2009.12.23 01:05
|1.42550
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.54
|81262748
|2009.12.23 00:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42508
|0.00000
|1.42548
|2009.12.23 01:05
|1.42548
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81264287
|2009.12.23 01:05
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42562
|0.00000
|1.42602
|2009.12.23 02:16
|1.42602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81266262
|2009.12.23 01:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42510
|0.00000
|1.42550
|2009.12.23 01:56
|1.42550
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81270797
|2009.12.23 02:20
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42679
|0.00000
|1.42719
|2009.12.23 02:42
|1.42719
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81272834
|2009.12.23 02:42
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42739
|0.00000
|1.42779
|2009.12.23 05:01
|1.42592
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.82
|81276452
|2009.12.23 03:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42663
|0.00000
|1.42703
|2009.12.23 05:01
|1.42592
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.10
|81277816
|2009.12.23 03:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.42626
|0.00000
|1.42666
|2009.12.23 05:01
|1.42592
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|81278407
|2009.12.23 03:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.42593
|0.00000
|1.42633
|2009.12.23 05:01
|1.42592
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|81279600
|2009.12.23 03:58
|buy
|0.80
|eurusd
|1.42560
|0.00000
|1.42600
|2009.12.23 05:01
|1.42591
|0.00
|0.00
|0.00
|24.80
|81284564
|2009.12.23 05:01
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42609
|0.00000
|1.42649
|2009.12.23 06:28
|1.42511
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.88
|81285200
|2009.12.23 05:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42578
|0.00000
|1.42618
|2009.12.23 06:28
|1.42511
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|81285460
|2009.12.23 05:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.42543
|0.00000
|1.42583
|2009.12.23 06:28
|1.42511
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|81286278
|2009.12.23 05:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.42512
|0.00000
|1.42552
|2009.12.23 06:28
|1.42512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|81286827
|2009.12.23 05:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.42480
|0.00000
|1.42520
|2009.12.23 06:28
|1.42510
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|81289168
|2009.12.23 06:29
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42547
|0.00000
|1.42587
|2009.12.23 06:38
|1.42567
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|81289244
|2009.12.23 06:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42515
|0.00000
|1.42555
|2009.12.23 06:38
|1.42555
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81289811
|2009.12.23 06:38
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42599
|0.00000
|1.42639
|2009.12.23 08:01
|1.42550
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|81290151
|2009.12.23 06:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42552
|0.00000
|1.42592
|2009.12.23 08:01
|1.42550
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|81294228
|2009.12.23 07:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.42510
|0.00000
|1.42550
|2009.12.23 08:01
|1.42550
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81297186
|2009.12.23 08:01
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42563
|0.00000
|1.42603
|2009.12.23 08:18
|1.42603
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81299113
|2009.12.23 08:18
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42620
|0.00000
|1.42660
|2009.12.23 08:27
|1.42660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81300207
|2009.12.23 08:27
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42680
|0.00000
|1.42720
|2009.12.23 09:21
|1.42576
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.24
|81300642
|2009.12.23 08:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42649
|0.00000
|1.42689
|2009.12.23 09:21
|1.42568
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|81301577
|2009.12.23 08:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.42592
|0.00000
|1.42632
|2009.12.23 09:21
|1.42568
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|81302366
|2009.12.23 08:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.42561
|0.00000
|1.42601
|2009.12.23 09:21
|1.42568
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81305192
|2009.12.23 09:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.42530
|0.00000
|1.42570
|2009.12.23 09:21
|1.42561
|0.00
|0.00
|0.00
|24.80
|81308184
|2009.12.23 09:21
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42604
|0.00000
|1.42644
|2009.12.23 09:30
|1.42602
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|81308720
|2009.12.23 09:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42561
|0.00000
|1.42601
|2009.12.23 09:30
|1.42601
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81309455
|2009.12.23 09:30
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42616
|0.00000
|1.42656
|2009.12.23 09:53
|1.42525
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.46
|81310151
|2009.12.23 09:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42552
|0.00000
|1.42592
|2009.12.23 09:53
|1.42525
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|81310645
|2009.12.23 09:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.42513
|0.00000
|1.42553
|2009.12.23 09:53
|1.42524
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|81311989
|2009.12.23 09:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.42479
|0.00000
|1.42519
|2009.12.23 09:53
|1.42519
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81313406
|2009.12.23 10:00
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42520
|0.00000
|1.42480
|2009.12.23 10:00
|1.42480
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81314615
|2009.12.23 10:05
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42517
|0.00000
|1.42477
|2009.12.23 10:19
|1.42523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|81315303
|2009.12.23 10:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42565
|0.00000
|1.42525
|2009.12.23 10:19
|1.42525
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81316478
|2009.12.23 10:20
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42508
|0.00000
|1.42468
|2009.12.23 10:33
|1.42538
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|81317411
|2009.12.23 10:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42538
|0.00000
|1.42498
|2009.12.23 10:33
|1.42538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|81317707
|2009.12.23 10:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42578
|0.00000
|1.42538
|2009.12.23 10:33
|1.42538
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81319338
|2009.12.23 10:35
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42504
|0.00000
|1.42464
|2009.12.23 10:39
|1.42464
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81320411
|2009.12.23 10:40
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42458
|0.00000
|1.42418
|2009.12.23 10:43
|1.42418
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81321938
|2009.12.23 10:45
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42369
|0.00000
|1.42329
|2009.12.23 11:30
|1.42507
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.28
|81322944
|2009.12.23 10:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42429
|0.00000
|1.42389
|2009.12.23 11:30
|1.42506
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.70
|81323500
|2009.12.23 10:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42462
|0.00000
|1.42422
|2009.12.23 11:30
|1.42506
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|81325216
|2009.12.23 11:07
|sell
|0.40
|eurusd
|1.42498
|0.00000
|1.42458
|2009.12.23 11:30
|1.42506
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|81327054
|2009.12.23 11:18
|sell
|0.80
|eurusd
|1.42536
|0.00000
|1.42496
|2009.12.23 11:30
|1.42502
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|81329434
|2009.12.23 11:35
|sell
|0.69
|eurusd
|1.42458
|0.00000
|1.42418
|2009.12.23 11:40
|1.42418
|0.00
|0.00
|0.00
|27.60
|81330392
|2009.12.23 11:40
|sell
|0.07
|eurusd
|1.42405
|0.00000
|1.42365
|2009.12.23 12:09
|1.42499
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|81331587
|2009.12.23 11:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42451
|0.00000
|1.42411
|2009.12.23 12:09
|1.42499
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|81332464
|2009.12.23 11:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42503
|0.00000
|1.42463
|2009.12.23 12:09
|1.42499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|81333862
|2009.12.23 11:56
|sell
|0.40
|eurusd
|1.42534
|0.00000
|1.42494
|2009.12.23 12:09
|1.42503
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|81336275
|2009.12.23 12:09
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42534
|0.00000
|1.42574
|2009.12.23 12:18
|1.42574
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81337564
|2009.12.23 12:18
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42595
|0.00000
|1.42635
|2009.12.23 12:27
|1.42603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|81337960
|2009.12.23 12:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42563
|0.00000
|1.42603
|2009.12.23 12:27
|1.42603
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81339114
|2009.12.23 12:27
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42626
|0.00000
|1.42666
|2009.12.23 12:51
|1.42552
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.18
|81339476
|2009.12.23 12:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42594
|0.00000
|1.42634
|2009.12.23 12:51
|1.42552
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|81339990
|2009.12.23 12:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.42563
|0.00000
|1.42603
|2009.12.23 12:51
|1.42552
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|81341337
|2009.12.23 12:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.42525
|0.00000
|1.42565
|2009.12.23 12:50
|1.42558
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|81341824
|2009.12.23 12:51
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42572
|0.00000
|1.42612
|2009.12.23 13:12
|1.42581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|81342618
|2009.12.23 12:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42539
|0.00000
|1.42579
|2009.12.23 13:12
|1.42579
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81344497
|2009.12.23 13:12
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42602
|0.00000
|1.42642
|2009.12.23 13:39
|1.42642
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81347794
|2009.12.23 13:40
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42653
|0.00000
|1.42693
|2009.12.23 13:48
|1.42693
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81350220
|2009.12.23 13:48
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42714
|0.00000
|1.42754
|2009.12.23 13:52
|1.42754
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81351129
|2009.12.23 13:52
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42772
|0.00000
|1.42812
|2009.12.23 13:53
|1.42812
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81352220
|2009.12.23 13:55
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42794
|0.00000
|1.42834
|2009.12.23 14:03
|1.42805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|81354413
|2009.12.23 14:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42763
|0.00000
|1.42803
|2009.12.23 14:03
|1.42803
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81355586
|2009.12.23 14:05
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42891
|0.00000
|1.42931
|2009.12.23 14:32
|1.42757
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.38
|81357583
|2009.12.23 14:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42837
|0.00000
|1.42877
|2009.12.23 14:32
|1.42756
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|81359110
|2009.12.23 14:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.42781
|0.00000
|1.42821
|2009.12.23 14:32
|1.42756
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|81360578
|2009.12.23 14:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.42750
|0.00000
|1.42790
|2009.12.23 14:32
|1.42756
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81362374
|2009.12.23 14:27
|buy
|0.80
|eurusd
|1.42718
|0.00000
|1.42758
|2009.12.23 14:32
|1.42754
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|81363832
|2009.12.23 14:32
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42776
|0.00000
|1.42816
|2009.12.23 14:36
|1.42816
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81364809
|2009.12.23 14:36
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42828
|0.00000
|1.42868
|2009.12.23 14:41
|1.42868
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81366127
|2009.12.23 14:41
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42886
|0.00000
|1.42926
|2009.12.23 15:00
|1.42807
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.53
|81367084
|2009.12.23 14:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42833
|0.00000
|1.42873
|2009.12.23 15:00
|1.42804
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|81368089
|2009.12.23 14:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.42801
|0.00000
|1.42841
|2009.12.23 15:00
|1.42805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|81369101
|2009.12.23 14:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.42732
|0.00000
|1.42772
|2009.12.23 14:59
|1.42772
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81370304
|2009.12.23 15:00
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42821
|0.00000
|1.42861
|2009.12.23 15:08
|1.42820
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|81371989
|2009.12.23 15:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42786
|0.00000
|1.42826
|2009.12.23 15:08
|1.42826
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81373186
|2009.12.23 15:10
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42854
|0.00000
|1.42894
|2009.12.23 15:11
|1.42894
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81374916
|2009.12.23 15:15
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42923
|0.00000
|1.42963
|2009.12.23 15:23
|1.42935
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|81376780
|2009.12.23 15:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42892
|0.00000
|1.42932
|2009.12.23 15:23
|1.42932
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81377670
|2009.12.23 15:25
|buy
|0.07
|eurusd
|1.42979
|0.00000
|1.43019
|2009.12.23 15:38
|1.42989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|81379893
|2009.12.23 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42948
|0.00000
|1.42988
|2009.12.23 15:38
|1.42988
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81381538
|2009.12.23 15:38
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43003
|0.00000
|1.43043
|2009.12.23 16:03
|1.43043
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81382762
|2009.12.23 15:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42972
|0.00000
|1.43012
|2009.12.23 16:03
|1.43012
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81384061
|2009.12.23 15:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.42928
|0.00000
|1.42968
|2009.12.23 16:02
|1.42968
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81385577
|2009.12.23 15:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.42895
|0.00000
|1.42935
|2009.12.23 16:01
|1.42935
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81386379
|2009.12.23 15:55
|buy
|0.80
|eurusd
|1.42850
|0.00000
|1.42890
|2009.12.23 16:00
|1.42890
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|81390956
|2009.12.23 16:04
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43130
|0.00000
|1.43170
|2009.12.23 16:14
|1.43136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|81395116
|2009.12.23 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43096
|0.00000
|1.43136
|2009.12.23 16:14
|1.43136
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81397252
|2009.12.23 16:20
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43203
|0.00000
|1.43243
|2009.12.23 16:21
|1.43243
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81398916
|2009.12.23 16:25
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43203
|0.00000
|1.43243
|2009.12.23 16:30
|1.43243
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81400275
|2009.12.23 16:30
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43254
|0.00000
|1.43294
|2009.12.23 16:31
|1.43294
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81403743
|2009.12.23 16:35
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43362
|0.00000
|1.43402
|2009.12.23 16:36
|1.43402
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81405519
|2009.12.23 16:40
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43353
|0.00000
|1.43393
|2009.12.23 16:43
|1.43393
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81406961
|2009.12.23 16:45
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43389
|0.00000
|1.43429
|2009.12.23 16:59
|1.43308
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.67
|81408510
|2009.12.23 16:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43303
|0.00000
|1.43343
|2009.12.23 16:59
|1.43308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|81410783
|2009.12.23 16:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43268
|0.00000
|1.43308
|2009.12.23 16:59
|1.43308
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81412539
|2009.12.23 17:05
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43299
|0.00000
|1.43339
|2009.12.23 17:10
|1.43339
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81413895
|2009.12.23 17:10
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43354
|0.00000
|1.43394
|2009.12.23 17:46
|1.43208
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.22
|81415988
|2009.12.23 17:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43303
|0.00000
|1.43343
|2009.12.23 17:46
|1.43208
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|81416932
|2009.12.23 17:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43266
|0.00000
|1.43306
|2009.12.23 17:46
|1.43208
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|81419505
|2009.12.23 17:35
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43211
|0.00000
|1.43251
|2009.12.23 17:46
|1.43208
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|81421509
|2009.12.23 17:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43168
|0.00000
|1.43208
|2009.12.23 17:46
|1.43208
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|81422034
|2009.12.23 17:46
|sell
|0.71
|eurusd
|1.43213
|0.00000
|1.43173
|2009.12.23 18:08
|1.43383
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.70
|81422643
|2009.12.23 17:50
|sell
|1.40
|eurusd
|1.43247
|0.00000
|1.43207
|2009.12.23 18:08
|1.43379
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.80
|81423954
|2009.12.23 17:55
|sell
|2.80
|eurusd
|1.43361
|0.00000
|1.43321
|2009.12.23 18:08
|1.43379
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.40
|81425310
|2009.12.23 18:00
|sell
|5.60
|eurusd
|1.43397
|0.00000
|1.43357
|2009.12.23 18:04
|1.43357
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|81426741
|2009.12.23 18:08
|buy
|0.70
|eurusd
|1.43378
|0.00000
|1.43418
|2009.12.23 18:17
|1.43418
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|81427514
|2009.12.23 18:15
|buy
|1.40
|eurusd
|1.43344
|0.00000
|1.43384
|2009.12.23 18:17
|1.43384
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|81429310
|2009.12.23 18:20
|buy
|0.71
|eurusd
|1.43571
|0.00000
|1.43611
|2009.12.23 18:27
|1.43548
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.33
|81430361
|2009.12.23 18:25
|buy
|1.40
|eurusd
|1.43504
|0.00000
|1.43544
|2009.12.23 18:27
|1.43544
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|81431379
|2009.12.23 18:30
|buy
|0.71
|eurusd
|1.43573
|0.00000
|1.43613
|2009.12.23 18:38
|1.43544
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.59
|81432242
|2009.12.23 18:35
|buy
|1.40
|eurusd
|1.43506
|0.00000
|1.43546
|2009.12.23 18:38
|1.43546
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|81432878
|2009.12.23 18:40
|buy
|0.71
|eurusd
|1.43589
|0.00000
|1.43629
|2009.12.23 18:42
|1.43629
|0.00
|0.00
|0.00
|28.40
|81434111
|2009.12.23 18:45
|buy
|0.72
|eurusd
|1.43614
|0.00000
|1.43654
|2009.12.23 19:02
|1.43568
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.12
|81435104
|2009.12.23 18:50
|buy
|1.40
|eurusd
|1.43551
|0.00000
|1.43591
|2009.12.23 19:02
|1.43559
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|81436424
|2009.12.23 18:58
|buy
|2.80
|eurusd
|1.43520
|0.00000
|1.43560
|2009.12.23 19:02
|1.43560
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|81437537
|2009.12.23 19:02
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43583
|0.00000
|1.43623
|2009.12.23 19:21
|1.43514
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.83
|81437839
|2009.12.23 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43549
|0.00000
|1.43589
|2009.12.23 19:21
|1.43516
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|81438885
|2009.12.23 19:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43517
|0.00000
|1.43557
|2009.12.23 19:21
|1.43516
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|81439344
|2009.12.23 19:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43482
|0.00000
|1.43522
|2009.12.23 19:21
|1.43512
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|81440116
|2009.12.23 19:21
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43529
|0.00000
|1.43569
|2009.12.23 19:30
|1.43523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|81440497
|2009.12.23 19:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43479
|0.00000
|1.43519
|2009.12.23 19:30
|1.43519
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81440885
|2009.12.23 19:30
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43535
|0.00000
|1.43575
|2009.12.23 19:51
|1.43448
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|81441461
|2009.12.23 19:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43498
|0.00000
|1.43538
|2009.12.23 19:51
|1.43448
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|81442057
|2009.12.23 19:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43445
|0.00000
|1.43485
|2009.12.23 19:51
|1.43448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|81442499
|2009.12.23 19:49
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43413
|0.00000
|1.43453
|2009.12.23 19:51
|1.43449
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|81442863
|2009.12.23 19:51
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43449
|0.00000
|1.43409
|2009.12.23 19:55
|1.43409
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81443196
|2009.12.23 19:55
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43383
|0.00000
|1.43343
|2009.12.23 20:16
|1.43439
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|81443750
|2009.12.23 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43482
|0.00000
|1.43442
|2009.12.23 20:16
|1.43442
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81445983
|2009.12.23 20:16
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43430
|0.00000
|1.43390
|2009.12.23 20:35
|1.43518
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.16
|81446508
|2009.12.23 20:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43472
|0.00000
|1.43432
|2009.12.23 20:35
|1.43518
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|81447263
|2009.12.23 20:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43509
|0.00000
|1.43469
|2009.12.23 20:35
|1.43518
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|81447886
|2009.12.23 20:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43542
|0.00000
|1.43502
|2009.12.23 20:35
|1.43514
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|81448138
|2009.12.23 20:35
|buy
|0.73
|eurusd
|1.43514
|0.00000
|1.43554
|2009.12.24 02:23
|1.43423
|0.00
|0.00
|-1.10
|-66.43
|81448718
|2009.12.23 20:43
|buy
|1.50
|eurusd
|1.43483
|0.00000
|1.43523
|2009.12.24 02:23
|1.43423
|0.00
|0.00
|-2.25
|-90.00
|81449417
|2009.12.23 20:50
|buy
|3.00
|eurusd
|1.43451
|0.00000
|1.43491
|2009.12.24 02:23
|1.43423
|0.00
|0.00
|-4.50
|-84.00
|81450426
|2009.12.23 20:55
|buy
|6.00
|eurusd
|1.43393
|0.00000
|1.43433
|2009.12.24 02:23
|1.43430
|0.00
|0.00
|-9.00
|222.00
|81473930
|2009.12.24 02:23
|buy
|0.72
|eurusd
|1.43442
|0.00000
|1.43482
|2009.12.24 03:13
|1.43459
|0.00
|0.00
|0.00
|12.24
|81474650
|2009.12.24 02:39
|buy
|1.50
|eurusd
|1.43411
|0.00000
|1.43451
|2009.12.24 03:13
|1.43451
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|81477532
|2009.12.24 03:13
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43491
|0.00000
|1.43531
|2009.12.24 03:27
|1.43531
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81479036
|2009.12.24 03:30
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43543
|0.00000
|1.43583
|2009.12.24 06:30
|1.43430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.91
|81481819
|2009.12.24 03:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43505
|0.00000
|1.43545
|2009.12.24 06:30
|1.43430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|81484228
|2009.12.24 04:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43474
|0.00000
|1.43514
|2009.12.24 06:30
|1.43430
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|81484618
|2009.12.24 04:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43440
|0.00000
|1.43480
|2009.12.24 06:30
|1.43430
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|81485019
|2009.12.24 04:51
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43409
|0.00000
|1.43449
|2009.12.24 06:30
|1.43438
|0.00
|0.00
|0.00
|23.20
|81490261
|2009.12.24 06:30
|buy
|0.73
|eurusd
|1.43447
|0.00000
|1.43487
|2009.12.24 06:58
|1.43457
|0.00
|0.00
|0.00
|7.30
|81490564
|2009.12.24 06:35
|buy
|1.50
|eurusd
|1.43416
|0.00000
|1.43456
|2009.12.24 06:58
|1.43456
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|81491950
|2009.12.24 06:58
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43466
|0.00000
|1.43506
|2009.12.24 07:21
|1.43506
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81493619
|2009.12.24 07:21
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43526
|0.00000
|1.43566
|2009.12.24 07:28
|1.43566
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81494467
|2009.12.24 07:28
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43586
|0.00000
|1.43626
|2009.12.24 08:00
|1.43597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|81495062
|2009.12.24 07:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43555
|0.00000
|1.43595
|2009.12.24 08:00
|1.43595
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81497118
|2009.12.24 08:00
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43611
|0.00000
|1.43651
|2009.12.24 08:16
|1.43651
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81499874
|2009.12.24 08:16
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43670
|0.00000
|1.43710
|2009.12.24 08:33
|1.43710
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81502430
|2009.12.24 08:33
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43717
|0.00000
|1.43757
|2009.12.24 10:05
|1.43600
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.19
|81503466
|2009.12.24 08:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43684
|0.00000
|1.43724
|2009.12.24 10:05
|1.43601
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|81504732
|2009.12.24 08:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43653
|0.00000
|1.43693
|2009.12.24 10:05
|1.43606
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|81506714
|2009.12.24 09:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43623
|0.00000
|1.43663
|2009.12.24 10:05
|1.43606
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|81508596
|2009.12.24 09:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43583
|0.00000
|1.43623
|2009.12.24 10:05
|1.43615
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|81517533
|2009.12.24 10:10
|buy
|0.74
|eurusd
|1.43594
|0.00000
|1.43634
|2009.12.24 10:13
|1.43634
|0.00
|0.00
|0.00
|29.60
|81518371
|2009.12.24 10:15
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43675
|0.00000
|1.43715
|2009.12.24 10:18
|1.43715
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81519804
|2009.12.24 10:20
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43715
|0.00000
|1.43755
|2009.12.24 10:31
|1.43718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|81520711
|2009.12.24 10:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43677
|0.00000
|1.43717
|2009.12.24 10:31
|1.43717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81521947
|2009.12.24 10:31
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43724
|0.00000
|1.43764
|2009.12.24 10:34
|1.43764
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81522623
|2009.12.24 10:35
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43804
|0.00000
|1.43844
|2009.12.24 10:50
|1.43808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|81525576
|2009.12.24 10:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43764
|0.00000
|1.43804
|2009.12.24 10:50
|1.43804
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81525904
|2009.12.24 10:50
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43834
|0.00000
|1.43874
|2009.12.24 10:53
|1.43874
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81527167
|2009.12.24 10:55
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43879
|0.00000
|1.43919
|2009.12.24 11:06
|1.43919
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81530289
|2009.12.24 11:06
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43943
|0.00000
|1.43983
|2009.12.24 11:23
|1.43983
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81534925
|2009.12.24 11:23
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43995
|0.00000
|1.44035
|2009.12.24 11:27
|1.44007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|81535634
|2009.12.24 11:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43963
|0.00000
|1.44003
|2009.12.24 11:27
|1.44003
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81539611
|2009.12.24 11:35
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44080
|0.00000
|1.44120
|2009.12.24 11:37
|1.44120
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81541090
|2009.12.24 11:40
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44178
|0.00000
|1.44218
|2009.12.24 11:54
|1.44136
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|81542752
|2009.12.24 11:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44134
|0.00000
|1.44174
|2009.12.24 11:54
|1.44126
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|81543809
|2009.12.24 11:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44082
|0.00000
|1.44122
|2009.12.24 11:54
|1.44122
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81544873
|2009.12.24 11:55
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44148
|0.00000
|1.44188
|2009.12.24 12:26
|1.44004
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.08
|81545987
|2009.12.24 12:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44064
|0.00000
|1.44104
|2009.12.24 12:26
|1.43999
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|81547497
|2009.12.24 12:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44031
|0.00000
|1.44071
|2009.12.24 12:26
|1.44002
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|81549561
|2009.12.24 12:19
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43998
|0.00000
|1.44038
|2009.12.24 12:26
|1.43999
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|81549892
|2009.12.24 12:21
|buy
|1.60
|eurusd
|1.43964
|0.00000
|1.44004
|2009.12.24 12:26
|1.44004
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|81550752
|2009.12.24 12:26
|sell
|0.07
|eurusd
|1.44004
|0.00000
|1.43964
|2009.12.24 12:49
|1.44000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|81552281
|2009.12.24 12:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.44041
|0.00000
|1.44001
|2009.12.24 12:49
|1.44001
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81553436
|2009.12.24 12:49
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43966
|0.00000
|1.43926
|2009.12.24 13:07
|1.43990
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|81553745
|2009.12.24 12:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43999
|0.00000
|1.43959
|2009.12.24 13:07
|1.43987
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81554170
|2009.12.24 12:56
|sell
|0.40
|eurusd
|1.44030
|0.00000
|1.43990
|2009.12.24 13:07
|1.43990
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81556001
|2009.12.24 13:07
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43964
|0.00000
|1.43924
|2009.12.24 13:53
|1.44092
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.96
|81556565
|2009.12.24 13:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43998
|0.00000
|1.43958
|2009.12.24 13:53
|1.44092
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.80
|81559584
|2009.12.24 13:32
|sell
|0.40
|eurusd
|1.44029
|0.00000
|1.43989
|2009.12.24 13:53
|1.44092
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.20
|81560477
|2009.12.24 13:35
|sell
|0.80
|eurusd
|1.44099
|0.00000
|1.44059
|2009.12.24 13:53
|1.44092
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|81562019
|2009.12.24 13:40
|sell
|1.60
|eurusd
|1.44133
|0.00000
|1.44093
|2009.12.24 13:53
|1.44093
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|81564655
|2009.12.24 13:53
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44089
|0.00000
|1.44129
|2009.12.24 14:18
|1.44009
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|81565014
|2009.12.24 13:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44052
|0.00000
|1.44092
|2009.12.24 14:18
|1.44009
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|81566539
|2009.12.24 14:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44020
|0.00000
|1.44060
|2009.12.24 14:18
|1.44009
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|81568855
|2009.12.24 14:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43988
|0.00000
|1.44028
|2009.12.24 14:18
|1.44012
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|81570125
|2009.12.24 14:20
|sell
|0.07
|eurusd
|1.44016
|0.00000
|1.43976
|2009.12.24 14:31
|1.43976
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81571722
|2009.12.24 14:31
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43950
|0.00000
|1.43910
|2009.12.24 14:31
|1.43910
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81574754
|2009.12.24 14:40
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43887
|0.00000
|1.43847
|2009.12.24 14:52
|1.43903
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|81575431
|2009.12.24 14:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43920
|0.00000
|1.43880
|2009.12.24 14:52
|1.43903
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|81576059
|2009.12.24 14:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43951
|0.00000
|1.43911
|2009.12.24 14:52
|1.43911
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81578288
|2009.12.24 15:05
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43815
|0.00000
|1.43775
|2009.12.24 15:13
|1.43775
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81579458
|2009.12.24 15:13
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43757
|0.00000
|1.43717
|2009.12.24 15:17
|1.43717
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81580143
|2009.12.24 15:17
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43696
|0.00000
|1.43656
|2009.12.24 15:25
|1.43682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|81580906
|2009.12.24 15:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43728
|0.00000
|1.43688
|2009.12.24 15:25
|1.43688
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81581539
|2009.12.24 15:25
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43658
|0.00000
|1.43618
|2009.12.24 15:36
|1.43685
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|81582218
|2009.12.24 15:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43691
|0.00000
|1.43651
|2009.12.24 15:36
|1.43680
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|81582382
|2009.12.24 15:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43721
|0.00000
|1.43681
|2009.12.24 15:36
|1.43681
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81582979
|2009.12.24 15:40
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43658
|0.00000
|1.43618
|2009.12.24 15:53
|1.43618
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81585256
|2009.12.24 15:53
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43601
|0.00000
|1.43561
|2009.12.24 16:08
|1.43679
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.46
|81586115
|2009.12.24 15:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43636
|0.00000
|1.43596
|2009.12.24 16:08
|1.43679
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|81586534
|2009.12.24 16:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43667
|0.00000
|1.43627
|2009.12.24 16:08
|1.43679
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|81587474
|2009.12.24 16:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.43699
|0.00000
|1.43659
|2009.12.24 16:07
|1.43674
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|81587967
|2009.12.24 16:10
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43658
|0.00000
|1.43618
|2009.12.24 16:30
|1.43719
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.27
|81588630
|2009.12.24 16:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43694
|0.00000
|1.43654
|2009.12.24 16:30
|1.43737
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|81589162
|2009.12.24 16:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43778
|0.00000
|1.43738
|2009.12.24 16:30
|1.43738
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81589919
|2009.12.24 16:30
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43700
|0.00000
|1.43660
|2009.12.24 16:42
|1.43660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81591274
|2009.12.24 16:42
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43640
|0.00000
|1.43600
|2009.12.24 16:52
|1.43600
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81592310
|2009.12.24 16:52
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43581
|0.00000
|1.43541
|2009.12.24 16:57
|1.43628
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|81592796
|2009.12.24 16:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43671
|0.00000
|1.43631
|2009.12.24 16:57
|1.43631
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81594708
|2009.12.24 17:05
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43600
|0.00000
|1.43560
|2009.12.24 18:07
|1.43595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|81596522
|2009.12.24 17:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43637
|0.00000
|1.43597
|2009.12.24 18:07
|1.43597
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81599080
|2009.12.24 18:07
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43578
|0.00000
|1.43538
|2009.12.24 18:59
|1.43562
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|81599420
|2009.12.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43611
|0.00000
|1.43571
|2009.12.24 18:59
|1.43571
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81602330
|2009.12.24 18:59
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43546
|0.00000
|1.43506
|2009.12.28 12:52
|1.44043
|0.00
|0.00
|-0.02
|-34.79
|81669041
|2009.12.28 12:53
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44054
|0.00000
|1.44094
|2009.12.28 12:56
|1.44094
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81669574
|2009.12.28 12:56
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44114
|0.00000
|1.44154
|2009.12.28 13:43
|1.44067
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|81670099
|2009.12.28 13:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44064
|0.00000
|1.44104
|2009.12.28 13:43
|1.44076
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81671892
|2009.12.28 13:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44033
|0.00000
|1.44073
|2009.12.28 13:43
|1.44073
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81673313
|2009.12.28 13:43
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44073
|0.00000
|1.44113
|2009.12.28 13:49
|1.44113
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81673877
|2009.12.28 13:49
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44130
|0.00000
|1.44170
|2009.12.28 14:36
|1.44032
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.86
|81675046
|2009.12.28 13:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44099
|0.00000
|1.44139
|2009.12.28 14:36
|1.44032
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.40
|81675748
|2009.12.28 14:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44068
|0.00000
|1.44108
|2009.12.28 14:36
|1.44025
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|81676814
|2009.12.28 14:14
|buy
|0.80
|eurusd
|1.44025
|0.00000
|1.44065
|2009.12.28 14:36
|1.44025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|81678176
|2009.12.28 14:26
|buy
|1.60
|eurusd
|1.43993
|0.00000
|1.44033
|2009.12.28 14:36
|1.44022
|0.00
|0.00
|0.00
|46.40
|81680249
|2009.12.28 14:40
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44086
|0.00000
|1.44126
|2009.12.28 15:05
|1.44055
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|81681197
|2009.12.28 14:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44054
|0.00000
|1.44094
|2009.12.28 15:05
|1.44055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|81681899
|2009.12.28 14:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44016
|0.00000
|1.44056
|2009.12.28 15:05
|1.44056
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81683681
|2009.12.28 15:05
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44072
|0.00000
|1.44112
|2009.12.28 15:20
|1.44078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|81684396
|2009.12.28 15:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44036
|0.00000
|1.44076
|2009.12.28 15:20
|1.44076
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81685468
|2009.12.28 15:20
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44093
|0.00000
|1.44133
|2009.12.28 16:35
|1.43977
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.12
|81685982
|2009.12.28 15:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44061
|0.00000
|1.44101
|2009.12.28 16:35
|1.43977
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|81687453
|2009.12.28 15:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44029
|0.00000
|1.44069
|2009.12.28 16:35
|1.43977
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|81688187
|2009.12.28 15:50
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43991
|0.00000
|1.44031
|2009.12.28 16:35
|1.43977
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|81691303
|2009.12.28 16:22
|buy
|1.60
|eurusd
|1.43959
|0.00000
|1.43999
|2009.12.28 16:35
|1.43987
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|81692638
|2009.12.28 16:35
|sell
|0.76
|eurusd
|1.43973
|0.00000
|1.43933
|2009.12.28 16:55
|1.43964
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|81693241
|2009.12.28 16:46
|sell
|1.50
|eurusd
|1.44004
|0.00000
|1.43964
|2009.12.28 16:55
|1.43964
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|81694249
|2009.12.28 16:55
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43947
|0.00000
|1.43907
|2009.12.28 16:59
|1.43907
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81696087
|2009.12.28 17:05
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43888
|0.00000
|1.43848
|2009.12.28 17:53
|1.43914
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|81696798
|2009.12.28 17:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43925
|0.00000
|1.43885
|2009.12.28 17:53
|1.43923
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|81698261
|2009.12.28 17:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43958
|0.00000
|1.43918
|2009.12.28 17:53
|1.43918
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81698991
|2009.12.28 17:53
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43900
|0.00000
|1.43860
|2009.12.28 18:59
|1.43890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|81699585
|2009.12.28 18:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43931
|0.00000
|1.43891
|2009.12.28 18:59
|1.43891
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81703563
|2009.12.28 18:59
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43869
|0.00000
|1.43829
|2009.12.28 20:04
|1.43892
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|81704583
|2009.12.28 19:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43903
|0.00000
|1.43863
|2009.12.28 20:04
|1.43902
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|81706348
|2009.12.28 19:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43934
|0.00000
|1.43894
|2009.12.28 20:04
|1.43894
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81708304
|2009.12.28 20:04
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43881
|0.00000
|1.43841
|2009.12.28 20:29
|1.43841
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81710285
|2009.12.28 20:30
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43837
|0.00000
|1.43797
|2009.12.28 20:52
|1.43825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|81710930
|2009.12.28 20:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43868
|0.00000
|1.43828
|2009.12.28 20:52
|1.43828
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81711861
|2009.12.28 20:52
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43821
|0.00000
|1.43781
|2009.12.28 21:57
|1.43808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|81712154
|2009.12.28 20:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43853
|0.00000
|1.43813
|2009.12.28 21:57
|1.43813
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81715943
|2009.12.28 21:57
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43796
|0.00000
|1.43756
|2009.12.28 23:25
|1.43756
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81717716
|2009.12.28 22:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43828
|0.00000
|1.43788
|2009.12.28 22:31
|1.43788
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81722080
|2009.12.28 23:26
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43732
|0.00000
|1.43692
|2009.12.29 00:51
|1.43750
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.26
|81724891
|2009.12.29 00:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43764
|0.00000
|1.43724
|2009.12.29 00:51
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81725525
|2009.12.29 00:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43795
|0.00000
|1.43755
|2009.12.29 00:51
|1.43755
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81726457
|2009.12.29 00:51
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43736
|0.00000
|1.43696
|2009.12.29 01:16
|1.43696
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81727994
|2009.12.29 01:16
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43679
|0.00000
|1.43639
|2009.12.29 01:37
|1.43639
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81729864
|2009.12.29 01:40
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43631
|0.00000
|1.43591
|2009.12.29 03:48
|1.43591
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81730274
|2009.12.29 01:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43667
|0.00000
|1.43627
|2009.12.29 01:54
|1.43627
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81737595
|2009.12.29 03:48
|sell
|0.07
|eurusd
|1.43575
|0.00000
|1.43535
|2009.12.29 06:04
|1.43678
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.21
|81742132
|2009.12.29 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43610
|0.00000
|1.43570
|2009.12.29 06:04
|1.43677
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.40
|81742443
|2009.12.29 05:17
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43641
|0.00000
|1.43601
|2009.12.29 06:04
|1.43679
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|81743434
|2009.12.29 05:30
|sell
|0.80
|eurusd
|1.43676
|0.00000
|1.43636
|2009.12.29 06:04
|1.43679
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|81744766
|2009.12.29 05:56
|sell
|1.60
|eurusd
|1.43708
|0.00000
|1.43668
|2009.12.29 06:04
|1.43680
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|81746096
|2009.12.29 06:05
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43680
|0.00000
|1.43720
|2009.12.29 06:05
|1.43720
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81746370
|2009.12.29 06:10
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43704
|0.00000
|1.43744
|2009.12.29 06:21
|1.43716
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|81746665
|2009.12.29 06:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43674
|0.00000
|1.43714
|2009.12.29 06:21
|1.43714
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81747110
|2009.12.29 06:21
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43740
|0.00000
|1.43780
|2009.12.29 07:40
|1.43780
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81751653
|2009.12.29 07:40
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43792
|0.00000
|1.43832
|2009.12.29 07:46
|1.43832
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81752450
|2009.12.29 07:46
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43848
|0.00000
|1.43888
|2009.12.29 08:13
|1.43858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|81753521
|2009.12.29 07:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43815
|0.00000
|1.43855
|2009.12.29 08:13
|1.43855
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81755155
|2009.12.29 08:13
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43865
|0.00000
|1.43905
|2009.12.29 08:17
|1.43905
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81755782
|2009.12.29 08:17
|buy
|0.07
|eurusd
|1.43923
|0.00000
|1.43963
|2009.12.29 08:28
|1.43963
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81760065
|2009.12.29 08:35
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44154
|0.00000
|1.44194
|2009.12.29 08:50
|1.44194
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81762169
|2009.12.29 08:50
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44212
|0.00000
|1.44252
|2009.12.29 09:15
|1.44177
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.45
|81764444
|2009.12.29 09:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44173
|0.00000
|1.44213
|2009.12.29 09:15
|1.44182
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|81765726
|2009.12.29 09:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44138
|0.00000
|1.44178
|2009.12.29 09:15
|1.44178
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81767974
|2009.12.29 09:16
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44192
|0.00000
|1.44232
|2009.12.29 09:23
|1.44232
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81769684
|2009.12.29 09:23
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44248
|0.00000
|1.44288
|2009.12.29 09:27
|1.44288
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81771202
|2009.12.29 09:27
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44304
|0.00000
|1.44344
|2009.12.29 09:29
|1.44344
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81773708
|2009.12.29 09:35
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44350
|0.00000
|1.44390
|2009.12.29 09:46
|1.44323
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|81774747
|2009.12.29 09:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44283
|0.00000
|1.44323
|2009.12.29 09:46
|1.44323
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81775836
|2009.12.29 09:46
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44336
|0.00000
|1.44376
|2009.12.29 10:00
|1.44340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|81776527
|2009.12.29 09:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44304
|0.00000
|1.44344
|2009.12.29 10:00
|1.44344
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81777767
|2009.12.29 10:00
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44358
|0.00000
|1.44398
|2009.12.29 10:35
|1.44253
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.35
|81778786
|2009.12.29 10:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44298
|0.00000
|1.44338
|2009.12.29 10:35
|1.44253
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|81780713
|2009.12.29 10:17
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44267
|0.00000
|1.44307
|2009.12.29 10:35
|1.44253
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|81782495
|2009.12.29 10:31
|buy
|0.80
|eurusd
|1.44234
|0.00000
|1.44274
|2009.12.29 10:35
|1.44259
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|81783238
|2009.12.29 10:35
|buy
|0.79
|eurusd
|1.44282
|0.00000
|1.44322
|2009.12.29 10:53
|1.44322
|0.00
|0.00
|0.00
|31.60
|81786080
|2009.12.29 10:53
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44338
|0.00000
|1.44378
|2009.12.29 12:33
|1.44227
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.77
|81786589
|2009.12.29 10:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44306
|0.00000
|1.44346
|2009.12.29 12:33
|1.44227
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.80
|81788685
|2009.12.29 11:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44274
|0.00000
|1.44314
|2009.12.29 12:33
|1.44227
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.80
|81792430
|2009.12.29 11:29
|buy
|0.80
|eurusd
|1.44237
|0.00000
|1.44277
|2009.12.29 12:33
|1.44227
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|81792840
|2009.12.29 11:30
|buy
|1.60
|eurusd
|1.44195
|0.00000
|1.44235
|2009.12.29 12:33
|1.44227
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|81802469
|2009.12.29 12:33
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44237
|0.00000
|1.44277
|2009.12.29 12:38
|1.44277
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81803037
|2009.12.29 12:38
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44305
|0.00000
|1.44345
|2009.12.29 12:45
|1.44345
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81804747
|2009.12.29 12:45
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44361
|0.00000
|1.44401
|2009.12.29 12:46
|1.44401
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81806051
|2009.12.29 12:50
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44402
|0.00000
|1.44442
|2009.12.29 12:54
|1.44442
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81807118
|2009.12.29 12:55
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44473
|0.00000
|1.44513
|2009.12.29 13:14
|1.44415
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.06
|81809353
|2009.12.29 13:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44405
|0.00000
|1.44445
|2009.12.29 13:14
|1.44417
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81809947
|2009.12.29 13:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44374
|0.00000
|1.44414
|2009.12.29 13:13
|1.44414
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81810609
|2009.12.29 13:15
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44443
|0.00000
|1.44483
|2009.12.29 13:24
|1.44483
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81812209
|2009.12.29 13:24
|buy
|0.07
|eurusd
|1.44502
|0.00000
|1.44542
|2009.12.29 13:53
|1.44477
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|81812421
|2009.12.29 13:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44468
|0.00000
|1.44508
|2009.12.29 13:53
|1.44477
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|81813479
|2009.12.29 13:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44435
|0.00000
|1.44475
|2009.12.29 13:53
|1.44475
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81815439
|2009.12.29 13:53
|buy
|0.08
|eurusd
|1.44486
|0.00000
|1.44526
|2009.12.29 13:54
|1.44526
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81816545
|2009.12.29 13:55
|buy
|0.08
|eurusd
|1.44577
|0.00000
|1.44617
|2009.12.29 14:13
|1.44423
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.32
|81818602
|2009.12.29 14:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44508
|0.00000
|1.44548
|2009.12.29 14:13
|1.44428
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|81820025
|2009.12.29 14:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44383
|0.00000
|1.44423
|2009.12.29 14:13
|1.44423
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81821946
|2009.12.29 14:20
|sell
|0.79
|eurusd
|1.44336
|0.00000
|1.44296
|2009.12.29 14:21
|1.44296
|0.00
|0.00
|0.00
|31.60
|81823151
|2009.12.29 14:25
|sell
|0.08
|eurusd
|1.44282
|0.00000
|1.44242
|2009.12.29 14:59
|1.44375
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.44
|81825408
|2009.12.29 14:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.44335
|0.00000
|1.44295
|2009.12.29 14:59
|1.44375
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|81825876
|2009.12.29 14:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.44366
|0.00000
|1.44326
|2009.12.29 14:59
|1.44375
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|81827256
|2009.12.29 14:57
|sell
|0.80
|eurusd
|1.44397
|0.00000
|1.44357
|2009.12.29 14:59
|1.44374
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|81827727
|2009.12.29 15:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.44408
|0.00000
|1.44448
|2009.12.29 15:06
|1.44413
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|81828931
|2009.12.29 15:05
|buy
|1.60
|eurusd
|1.44377
|0.00000
|1.44417
|2009.12.29 15:06
|1.44417
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|81829695
|2009.12.29 15:10
|buy
|0.08
|eurusd
|1.44434
|0.00000
|1.44474
|2009.12.29 15:32
|1.44351
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|81830356
|2009.12.29 15:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.44401
|0.00000
|1.44441
|2009.12.29 15:32
|1.44356
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|81830993
|2009.12.29 15:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.44367
|0.00000
|1.44407
|2009.12.29 15:32
|1.44356
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|81831704
|2009.12.29 15:28
|buy
|0.80
|eurusd
|1.44335
|0.00000
|1.44375
|2009.12.29 15:31
|1.44358
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|81832318
|2009.12.29 15:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.44356
|0.00000
|1.44316
|2009.12.29 15:38
|1.44316
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|81833238
|2009.12.29 15:38
|sell
|0.08
|eurusd
|1.44300
|0.00000
|1.44260
|2009.12.29 15:51
|1.44260
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81835393
|2009.12.29 15:51
|sell
|0.08
|eurusd
|1.44251
|0.00000
|1.44211
|2009.12.29 15:51
|1.44211
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81836297
|2009.12.29 15:55
|sell
|0.08
|eurusd
|1.44228
|0.00000
|1.44188
|2009.12.29 16:00
|1.44225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|81837469
|2009.12.29 16:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.44267
|0.00000
|1.44227
|2009.12.29 16:00
|1.44227
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81839107
|2009.12.29 16:05
|sell
|0.08
|eurusd
|1.44150
|0.00000
|1.44110
|2009.12.29 16:14
|1.44228
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.24
|81840335
|2009.12.29 16:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.44268
|0.00000
|1.44228
|2009.12.29 16:14
|1.44228
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81841051
|2009.12.29 16:15
|sell
|0.08
|eurusd
|1.44222
|0.00000
|1.44182
|2009.12.29 16:30
|1.44222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|81841964
|2009.12.29 16:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.44262
|0.00000
|1.44222
|2009.12.29 16:30
|1.44222
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81843165
|2009.12.29 16:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.44196
|0.00000
|1.44156
|2009.12.29 16:37
|1.44156
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81843992
|2009.12.29 16:37
|sell
|0.08
|eurusd
|1.44138
|0.00000
|1.44098
|2009.12.29 16:55
|1.44132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|81844282
|2009.12.29 16:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.44172
|0.00000
|1.44132
|2009.12.29 16:55
|1.44132
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81846461
|2009.12.29 16:55
|sell
|0.08
|eurusd
|1.44117
|0.00000
|1.44077
|2009.12.29 16:59
|1.44077
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81849172
|2009.12.29 17:05
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43975
|0.00000
|1.43935
|2009.12.29 17:07
|1.43935
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81851633
|2009.12.29 17:10
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43866
|0.00000
|1.43826
|2009.12.29 17:12
|1.43826
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81854495
|2009.12.29 17:15
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43754
|0.00000
|1.43714
|2009.12.29 17:15
|1.43714
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81858258
|2009.12.29 17:25
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43558
|0.00000
|1.43518
|2009.12.29 17:25
|1.43518
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81860652
|2009.12.29 17:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43517
|0.00000
|1.43477
|2009.12.29 17:30
|1.43477
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81863957
|2009.12.29 17:40
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43467
|0.00000
|1.43427
|2009.12.29 17:40
|1.43427
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81864754
|2009.12.29 17:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43445
|0.00000
|1.43405
|2009.12.29 17:45
|1.43405
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81865268
|2009.12.29 17:50
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43400
|0.00000
|1.43360
|2009.12.29 18:14
|1.43515
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|81866086
|2009.12.29 17:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43455
|0.00000
|1.43415
|2009.12.29 18:14
|1.43515
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|81868270
|2009.12.29 18:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43486
|0.00000
|1.43446
|2009.12.29 18:14
|1.43515
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|81868550
|2009.12.29 18:10
|sell
|0.80
|eurusd
|1.43539
|0.00000
|1.43499
|2009.12.29 18:14
|1.43504
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|81869202
|2009.12.29 18:15
|sell
|0.81
|eurusd
|1.43498
|0.00000
|1.43458
|2009.12.29 18:26
|1.43562
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.84
|81870059
|2009.12.29 18:22
|sell
|1.60
|eurusd
|1.43530
|0.00000
|1.43490
|2009.12.29 18:26
|1.43562
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.20
|81870941
|2009.12.29 18:25
|sell
|3.20
|eurusd
|1.43606
|0.00000
|1.43566
|2009.12.29 18:26
|1.43566
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|81872426
|2009.12.29 18:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43478
|0.00000
|1.43438
|2009.12.29 18:32
|1.43438
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81873439
|2009.12.29 18:35
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43451
|0.00000
|1.43411
|2009.12.29 18:55
|1.43508
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|81874528
|2009.12.29 18:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43522
|0.00000
|1.43482
|2009.12.29 18:55
|1.43512
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|81875042
|2009.12.29 18:52
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43556
|0.00000
|1.43516
|2009.12.29 18:55
|1.43516
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81875226
|2009.12.29 18:55
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43494
|0.00000
|1.43454
|2009.12.29 19:30
|1.43584
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|81876280
|2009.12.29 19:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43527
|0.00000
|1.43487
|2009.12.29 19:30
|1.43584
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.40
|81877086
|2009.12.29 19:10
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43598
|0.00000
|1.43558
|2009.12.29 19:30
|1.43593
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|81877851
|2009.12.29 19:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.43630
|0.00000
|1.43590
|2009.12.29 19:30
|1.43590
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|81879576
|2009.12.29 19:30
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43593
|0.00000
|1.43633
|2009.12.29 19:55
|1.43603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|81880283
|2009.12.29 19:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43557
|0.00000
|1.43597
|2009.12.29 19:55
|1.43597
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81881663
|2009.12.29 19:55
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43618
|0.00000
|1.43658
|2009.12.29 20:19
|1.43550
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|81882847
|2009.12.29 20:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43587
|0.00000
|1.43627
|2009.12.29 20:19
|1.43549
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|81883007
|2009.12.29 20:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43555
|0.00000
|1.43595
|2009.12.29 20:19
|1.43549
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|81883818
|2009.12.29 20:14
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43524
|0.00000
|1.43564
|2009.12.29 20:19
|1.43546
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|81884522
|2009.12.29 20:19
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43548
|0.00000
|1.43508
|2009.12.29 20:27
|1.43508
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81885181
|2009.12.29 20:27
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43491
|0.00000
|1.43451
|2009.12.29 20:38
|1.43451
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81886793
|2009.12.29 20:38
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43435
|0.00000
|1.43395
|2009.12.29 20:39
|1.43395
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81887429
|2009.12.29 20:40
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43415
|0.00000
|1.43375
|2009.12.29 20:54
|1.43432
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|81888290
|2009.12.29 20:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43446
|0.00000
|1.43406
|2009.12.29 20:54
|1.43432
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|81888503
|2009.12.29 20:52
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43480
|0.00000
|1.43440
|2009.12.29 20:54
|1.43440
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81888813
|2009.12.29 20:55
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43406
|0.00000
|1.43366
|2009.12.29 21:41
|1.43558
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.16
|81890821
|2009.12.29 21:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43537
|0.00000
|1.43497
|2009.12.29 21:41
|1.43564
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|81891723
|2009.12.29 21:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43568
|0.00000
|1.43528
|2009.12.29 21:41
|1.43564
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|81892348
|2009.12.29 21:28
|sell
|0.80
|eurusd
|1.43602
|0.00000
|1.43562
|2009.12.29 21:41
|1.43567
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|81893455
|2009.12.29 21:42
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43573
|0.00000
|1.43613
|2009.12.29 22:12
|1.43495
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.24
|81894313
|2009.12.29 21:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43541
|0.00000
|1.43581
|2009.12.29 22:12
|1.43495
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|81894870
|2009.12.29 21:57
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43504
|0.00000
|1.43544
|2009.12.29 22:12
|1.43495
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|81896583
|2009.12.29 22:08
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43474
|0.00000
|1.43514
|2009.12.29 22:12
|1.43502
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|81896808
|2009.12.29 22:12
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43490
|0.00000
|1.43450
|2009.12.29 22:26
|1.43483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|81897086
|2009.12.29 22:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43522
|0.00000
|1.43482
|2009.12.29 22:26
|1.43482
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81898043
|2009.12.29 22:26
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43473
|0.00000
|1.43433
|2009.12.29 23:33
|1.43465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|81900328
|2009.12.29 22:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43507
|0.00000
|1.43467
|2009.12.29 23:33
|1.43467
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81901213
|2009.12.29 22:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43539
|0.00000
|1.43499
|2009.12.29 23:26
|1.43499
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81903811
|2009.12.29 23:33
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43440
|0.00000
|1.43400
|2009.12.29 23:39
|1.43400
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81905107
|2009.12.29 23:43
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43425
|0.00000
|1.43385
|2009.12.30 00:38
|1.43519
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.52
|81905555
|2009.12.29 23:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43460
|0.00000
|1.43420
|2009.12.30 00:38
|1.43524
|0.00
|0.00
|0.02
|-12.80
|81905910
|2009.12.29 23:57
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43519
|0.00000
|1.43479
|2009.12.30 00:38
|1.43524
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.00
|81906937
|2009.12.30 00:06
|sell
|0.80
|eurusd
|1.43556
|0.00000
|1.43516
|2009.12.30 00:38
|1.43525
|0.00
|0.00
|0.00
|24.80
|81908869
|2009.12.30 00:40
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43479
|0.00000
|1.43439
|2009.12.30 00:54
|1.43439
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81909858
|2009.12.30 00:54
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43419
|0.00000
|1.43379
|2009.12.30 01:16
|1.43443
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|81911086
|2009.12.30 01:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43453
|0.00000
|1.43413
|2009.12.30 01:16
|1.43443
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|81911666
|2009.12.30 01:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43484
|0.00000
|1.43444
|2009.12.30 01:16
|1.43444
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81912586
|2009.12.30 01:16
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43423
|0.00000
|1.43383
|2009.12.30 01:33
|1.43405
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|81912868
|2009.12.30 01:22
|sell
|1.70
|eurusd
|1.43456
|0.00000
|1.43416
|2009.12.30 01:33
|1.43416
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|81913508
|2009.12.30 01:33
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43396
|0.00000
|1.43356
|2009.12.30 01:36
|1.43356
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81914069
|2009.12.30 01:36
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43336
|0.00000
|1.43296
|2009.12.30 01:37
|1.43296
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81914914
|2009.12.30 01:40
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43286
|0.00000
|1.43246
|2009.12.30 01:52
|1.43246
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81916183
|2009.12.30 01:52
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43230
|0.00000
|1.43190
|2009.12.30 02:15
|1.43246
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|81916921
|2009.12.30 01:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43261
|0.00000
|1.43221
|2009.12.30 02:15
|1.43248
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|81918310
|2009.12.30 02:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43297
|0.00000
|1.43257
|2009.12.30 02:15
|1.43257
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81919247
|2009.12.30 02:15
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43230
|0.00000
|1.43190
|2009.12.30 02:25
|1.43190
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81920457
|2009.12.30 02:25
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43173
|0.00000
|1.43133
|2009.12.30 02:33
|1.43133
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81921711
|2009.12.30 02:33
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43096
|0.00000
|1.43056
|2009.12.30 03:02
|1.43104
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|81922723
|2009.12.30 02:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43127
|0.00000
|1.43087
|2009.12.30 03:02
|1.43109
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|81923918
|2009.12.30 02:56
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43158
|0.00000
|1.43118
|2009.12.30 03:02
|1.43118
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81924569
|2009.12.30 03:02
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43094
|0.00000
|1.43054
|2009.12.30 03:45
|1.43087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|81926757
|2009.12.30 03:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43127
|0.00000
|1.43087
|2009.12.30 03:45
|1.43087
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81927922
|2009.12.30 03:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43071
|0.00000
|1.43031
|2009.12.30 04:36
|1.43099
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|81928188
|2009.12.30 03:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43104
|0.00000
|1.43064
|2009.12.30 04:36
|1.43100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|81929406
|2009.12.30 04:07
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43139
|0.00000
|1.43099
|2009.12.30 04:36
|1.43099
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81931331
|2009.12.30 04:36
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43084
|0.00000
|1.43044
|2009.12.30 05:35
|1.43186
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.16
|81931798
|2009.12.30 04:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43122
|0.00000
|1.43082
|2009.12.30 05:35
|1.43186
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|81931943
|2009.12.30 04:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43157
|0.00000
|1.43117
|2009.12.30 05:35
|1.43187
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|81932385
|2009.12.30 04:54
|sell
|0.80
|eurusd
|1.43190
|0.00000
|1.43150
|2009.12.30 05:35
|1.43187
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|81933613
|2009.12.30 05:09
|sell
|1.60
|eurusd
|1.43221
|0.00000
|1.43181
|2009.12.30 05:35
|1.43191
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|81935538
|2009.12.30 05:38
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43225
|0.00000
|1.43265
|2009.12.30 06:16
|1.43238
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|81936441
|2009.12.30 05:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43194
|0.00000
|1.43234
|2009.12.30 06:16
|1.43234
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81937985
|2009.12.30 06:17
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43236
|0.00000
|1.43276
|2009.12.30 06:27
|1.43276
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81938597
|2009.12.30 06:27
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43293
|0.00000
|1.43333
|2009.12.30 07:14
|1.43302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|81939783
|2009.12.30 06:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43262
|0.00000
|1.43302
|2009.12.30 07:14
|1.43302
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81942706
|2009.12.30 07:15
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43317
|0.00000
|1.43357
|2009.12.30 07:18
|1.43357
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81943414
|2009.12.30 07:20
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43384
|0.00000
|1.43424
|2009.12.30 07:22
|1.43424
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81944433
|2009.12.30 07:25
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43456
|0.00000
|1.43496
|2009.12.30 07:47
|1.43405
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.08
|81944878
|2009.12.30 07:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43394
|0.00000
|1.43434
|2009.12.30 07:47
|1.43403
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|81945849
|2009.12.30 07:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43363
|0.00000
|1.43403
|2009.12.30 07:47
|1.43403
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81946541
|2009.12.30 07:47
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43423
|0.00000
|1.43463
|2009.12.30 08:16
|1.43431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|81950187
|2009.12.30 08:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43391
|0.00000
|1.43431
|2009.12.30 08:16
|1.43431
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81951658
|2009.12.30 08:16
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43445
|0.00000
|1.43485
|2009.12.30 08:51
|1.43458
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|81952152
|2009.12.30 08:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43414
|0.00000
|1.43454
|2009.12.30 08:51
|1.43454
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81954816
|2009.12.30 08:51
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43472
|0.00000
|1.43512
|2009.12.30 08:57
|1.43487
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|81955326
|2009.12.30 08:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43441
|0.00000
|1.43481
|2009.12.30 08:57
|1.43481
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81957965
|2009.12.30 09:05
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43584
|0.00000
|1.43624
|2009.12.30 09:53
|1.43469
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|81958491
|2009.12.30 09:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43552
|0.00000
|1.43592
|2009.12.30 09:53
|1.43469
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.60
|81959557
|2009.12.30 09:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43518
|0.00000
|1.43558
|2009.12.30 09:53
|1.43469
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.60
|81960003
|2009.12.30 09:22
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43487
|0.00000
|1.43527
|2009.12.30 09:53
|1.43468
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|81961490
|2009.12.30 09:30
|buy
|1.60
|eurusd
|1.43426
|0.00000
|1.43466
|2009.12.30 09:53
|1.43466
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|81964268
|2009.12.30 09:55
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43502
|0.00000
|1.43542
|2009.12.30 10:23
|1.43470
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|81965925
|2009.12.30 10:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43471
|0.00000
|1.43511
|2009.12.30 10:23
|1.43472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|81966562
|2009.12.30 10:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43435
|0.00000
|1.43475
|2009.12.30 10:23
|1.43475
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81967421
|2009.12.30 10:23
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43489
|0.00000
|1.43529
|2009.12.30 10:41
|1.43461
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|81968735
|2009.12.30 10:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43452
|0.00000
|1.43492
|2009.12.30 10:41
|1.43461
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|81969306
|2009.12.30 10:35
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43419
|0.00000
|1.43459
|2009.12.30 10:41
|1.43459
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81970770
|2009.12.30 10:41
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43442
|0.00000
|1.43402
|2009.12.30 10:58
|1.43520
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.24
|81971758
|2009.12.30 10:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43486
|0.00000
|1.43446
|2009.12.30 10:57
|1.43520
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|81972505
|2009.12.30 10:55
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43565
|0.00000
|1.43525
|2009.12.30 10:57
|1.43525
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|81973734
|2009.12.30 11:05
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43589
|0.00000
|1.43629
|2009.12.30 11:19
|1.43596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|81974370
|2009.12.30 11:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43557
|0.00000
|1.43597
|2009.12.30 11:19
|1.43597
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81975184
|2009.12.30 11:19
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43611
|0.00000
|1.43651
|2009.12.30 11:30
|1.43535
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|81975695
|2009.12.30 11:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43573
|0.00000
|1.43613
|2009.12.30 11:30
|1.43535
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|81976307
|2009.12.30 11:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43534
|0.00000
|1.43574
|2009.12.30 11:30
|1.43535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|81976556
|2009.12.30 11:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43501
|0.00000
|1.43541
|2009.12.30 11:30
|1.43527
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|81977271
|2009.12.30 11:35
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43579
|0.00000
|1.43619
|2009.12.30 11:41
|1.43558
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|81977699
|2009.12.30 11:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43523
|0.00000
|1.43563
|2009.12.30 11:41
|1.43563
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81978354
|2009.12.30 11:45
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43589
|0.00000
|1.43629
|2009.12.30 12:03
|1.43597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|81978874
|2009.12.30 11:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43557
|0.00000
|1.43597
|2009.12.30 12:03
|1.43597
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81980324
|2009.12.30 12:03
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43616
|0.00000
|1.43656
|2009.12.30 13:12
|1.43450
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.28
|81980896
|2009.12.30 12:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43563
|0.00000
|1.43603
|2009.12.30 13:12
|1.43450
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.60
|81981523
|2009.12.30 12:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43503
|0.00000
|1.43543
|2009.12.30 13:12
|1.43450
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.20
|81982319
|2009.12.30 12:20
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43443
|0.00000
|1.43483
|2009.12.30 13:12
|1.43447
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81985790
|2009.12.30 12:44
|buy
|1.60
|eurusd
|1.43403
|0.00000
|1.43443
|2009.12.30 13:12
|1.43443
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|81992022
|2009.12.30 13:15
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43363
|0.00000
|1.43323
|2009.12.30 13:20
|1.43363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|81992623
|2009.12.30 13:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43407
|0.00000
|1.43367
|2009.12.30 13:20
|1.43367
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|81993533
|2009.12.30 13:25
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43332
|0.00000
|1.43292
|2009.12.30 14:00
|1.43408
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|81994764
|2009.12.30 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43379
|0.00000
|1.43339
|2009.12.30 14:00
|1.43408
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|81996136
|2009.12.30 13:46
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43417
|0.00000
|1.43377
|2009.12.30 14:00
|1.43408
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|81997191
|2009.12.30 13:58
|sell
|0.80
|eurusd
|1.43448
|0.00000
|1.43408
|2009.12.30 14:00
|1.43408
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|81997373
|2009.12.30 14:00
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43411
|0.00000
|1.43451
|2009.12.30 14:06
|1.43451
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81998372
|2009.12.30 14:06
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43467
|0.00000
|1.43507
|2009.12.30 14:28
|1.43406
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.88
|81999072
|2009.12.30 14:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43436
|0.00000
|1.43476
|2009.12.30 14:28
|1.43408
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|82001398
|2009.12.30 14:24
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43404
|0.00000
|1.43444
|2009.12.30 14:28
|1.43414
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|82001680
|2009.12.30 14:25
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43373
|0.00000
|1.43413
|2009.12.30 14:28
|1.43413
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|82002978
|2009.12.30 14:30
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43421
|0.00000
|1.43461
|2009.12.30 15:05
|1.43198
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.84
|82004080
|2009.12.30 14:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.43337
|0.00000
|1.43377
|2009.12.30 15:05
|1.43198
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.80
|82006008
|2009.12.30 14:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.43304
|0.00000
|1.43344
|2009.12.30 15:05
|1.43198
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.40
|82007240
|2009.12.30 14:57
|buy
|0.80
|eurusd
|1.43274
|0.00000
|1.43314
|2009.12.30 15:05
|1.43203
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.80
|82009614
|2009.12.30 15:05
|buy
|1.60
|eurusd
|1.43167
|0.00000
|1.43207
|2009.12.30 15:05
|1.43207
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|82011953
|2009.12.30 15:15
|sell
|0.86
|eurusd
|1.43199
|0.00000
|1.43159
|2009.12.30 15:19
|1.43159
|0.00
|0.00
|0.00
|34.40
|82014147
|2009.12.30 15:25
|sell
|0.86
|eurusd
|1.43112
|0.00000
|1.43072
|2009.12.30 15:30
|1.43072
|0.00
|0.00
|0.00
|34.40
|82016008
|2009.12.30 15:30
|sell
|0.87
|eurusd
|1.43047
|0.00000
|1.43007
|2009.12.30 15:34
|1.43033
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|82017408
|2009.12.30 15:33
|sell
|1.70
|eurusd
|1.43077
|0.00000
|1.43037
|2009.12.30 15:34
|1.43037
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|82017846
|2009.12.30 15:34
|sell
|0.08
|eurusd
|1.43006
|0.00000
|1.42966
|2009.12.30 15:40
|1.42995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|82018568
|2009.12.30 15:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43037
|0.00000
|1.42997
|2009.12.30 15:39
|1.42997
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|82019070
|2009.12.30 15:40
|sell
|0.08
|eurusd
|1.42977
|0.00000
|1.42937
|2009.12.30 15:48
|1.42972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|82020928
|2009.12.30 15:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43012
|0.00000
|1.42972
|2009.12.30 15:48
|1.42972
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|82022532
|2009.12.30 15:50
|sell
|0.08
|eurusd
|1.42927
|0.00000
|1.42887
|2009.12.30 15:56
|1.42984
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|82024162
|2009.12.30 15:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43028
|0.00000
|1.42988
|2009.12.30 15:56
|1.42988
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|82027916
|2009.12.30 16:05
|sell
|0.08
|eurusd
|1.42973
|0.00000
|1.42933
|2009.12.30 16:18
|1.42992
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|82028970
|2009.12.30 16:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43007
|0.00000
|1.42967
|2009.12.30 16:18
|1.42992
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|82029823
|2009.12.30 16:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43038
|0.00000
|1.42998
|2009.12.30 16:18
|1.42998
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|82032343
|2009.12.30 16:20
|sell
|0.08
|eurusd
|1.42967
|0.00000
|1.42927
|2009.12.30 16:35
|1.43104
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.96
|82033500
|2009.12.30 16:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.42998
|0.00000
|1.42958
|2009.12.30 16:35
|1.43104
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.20
|82034148
|2009.12.30 16:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.43029
|0.00000
|1.42989
|2009.12.30 16:35
|1.43104
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|82035900
|2009.12.30 16:35
|sell
|0.80
|eurusd
|1.43149
|0.00000
|1.43109
|2009.12.30 16:35
|1.43109
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|82037769
|2009.12.30 16:40
|sell
|0.87
|eurusd
|1.42986
|0.00000
|1.42946
|2009.12.30 16:40
|1.42946
|0.00
|0.00
|0.00
|34.80
|82042910
|2009.12.30 16:50
|sell
|0.08
|eurusd
|1.42808
|0.00000
|1.42768
|2009.12.30 16:50
|1.42768
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|82044730
|2009.12.30 16:55
|sell
|0.08
|eurusd
|1.42910
|0.00000
|1.42870
|2009.12.30 17:07
|1.42989
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.32
|82049009
|2009.12.30 17:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.43026
|0.00000
|1.42986
|2009.12.30 17:07
|1.42986
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|0.00
|0.00
|-16.83
|2 740.51
|Closed P/L:
|2 723.68
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|82050384
|2009.12.30 17:10
|buy
|0.08
|eurusd
|1.43039
|0.00000
|1.43079
|
|1.43016
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|
|Floating P/L:
|-1.84
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 723.68
|Floating P/L:
|-1.84
|Margin:
|22.89
|Balance:
|8 835.21
|Equity:
|8 833.37
|Free Margin:
|8 810.48