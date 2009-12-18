Alpari (UK) Ltd.

Account: 1333531 Name: Cofton Hacket Currency: USD 2009 December 30, 17:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
807523442009.12.18 18:50buy0.61eurusd1.431850.000001.432252009.12.18 19:121.431550.000.000.00-18.30
807531072009.12.18 18:55buy1.20eurusd1.431420.000001.431822009.12.18 19:121.431550.000.000.0015.60
807540362009.12.18 19:02buy2.40eurusd1.431110.000001.431512009.12.18 19:121.431510.000.000.0096.00
807548382009.12.18 19:12buy0.06eurusd1.431680.000001.432082009.12.18 19:261.430470.000.000.00-7.26
807551152009.12.18 19:15buy0.10eurusd1.431110.000001.431512009.12.18 19:261.430470.000.000.00-6.40
807557442009.12.18 19:20buy0.20eurusd1.430580.000001.430982009.12.18 19:261.430470.000.000.00-2.20
807564302009.12.18 19:26buy0.40eurusd1.430240.000001.430642009.12.18 19:261.430560.000.000.0012.80
807567942009.12.18 19:31buy0.62eurusd1.430570.000001.430972009.12.18 19:411.430650.000.000.004.96
807571012009.12.18 19:35buy1.20eurusd1.430240.000001.430642009.12.18 19:401.430640.000.000.0048.00
807575292009.12.18 19:41buy0.06eurusd1.430930.000001.431332009.12.18 20:181.431000.000.000.000.42
807585582009.12.18 19:53buy0.10eurusd1.430600.000001.431002009.12.18 20:181.431000.000.000.004.00
807611052009.12.18 20:18buy0.06eurusd1.431130.000001.431532009.12.18 20:241.431530.000.000.002.40
807616782009.12.18 20:24buy0.06eurusd1.431780.000001.432182009.12.18 20:441.431890.000.000.000.66
807618742009.12.18 20:26buy0.10eurusd1.431420.000001.431822009.12.18 20:441.431820.000.000.004.00
807629712009.12.18 20:44buy0.06eurusd1.432050.000001.432452009.12.18 20:571.432450.000.000.002.40
807648282009.12.18 20:57buy0.06eurusd1.432630.000001.433032009.12.18 21:031.433030.000.000.002.40
807662992009.12.18 21:05buy0.06eurusd1.433380.000001.433782009.12.18 21:201.433780.000.000.002.40
807679422009.12.18 21:20buy0.06eurusd1.433990.000001.434392009.12.18 21:271.434210.000.000.001.32
807684192009.12.18 21:25buy0.10eurusd1.433630.000001.434032009.12.18 21:271.434030.000.000.004.00
807689902009.12.18 21:30buy0.06eurusd1.434140.000001.434542009.12.18 21:521.434220.000.000.000.48
807694972009.12.18 21:35buy0.10eurusd1.433810.000001.434212009.12.18 21:521.434210.000.000.004.00
807710822009.12.18 21:52buy0.06eurusd1.434340.000001.434742009.12.18 22:091.434030.000.000.00-1.86
807722762009.12.18 21:58buy0.10eurusd1.434030.000001.434432009.12.18 22:091.434020.000.000.00-0.10
807725862009.12.18 22:00buy0.20eurusd1.433580.000001.433982009.12.18 22:091.433980.000.000.008.00
807734562009.12.18 22:09buy0.06eurusd1.434130.000001.434532009.12.18 22:191.434530.000.000.002.40
807743412009.12.18 22:19buy0.06eurusd1.434690.000001.435092009.12.18 22:581.434740.000.000.000.30
807753312009.12.18 22:27buy0.10eurusd1.434330.000001.434732009.12.18 22:581.434730.000.000.004.00
807781082009.12.18 22:58buy0.06eurusd1.434900.000001.435302009.12.21 00:101.432050.000.000.01-17.10
807848422009.12.21 00:05buy0.10eurusd1.432370.000001.432772009.12.21 00:101.432010.000.000.00-3.60
807852282009.12.21 00:07buy1.00eurusd1.432001.430301.434002009.12.21 00:091.432010.000.000.001.00
807856742009.12.21 00:10sell0.62eurusd1.432010.000001.431612009.12.21 00:441.433000.000.000.00-61.38
807860662009.12.21 00:13sell0.10eurusd1.432350.000001.431952009.12.21 00:441.433000.000.000.00-6.50
807868482009.12.21 00:19sell0.20eurusd1.432720.000001.432322009.12.21 00:441.433000.000.000.00-5.60
807871422009.12.21 00:21sell0.40eurusd1.433050.000001.432652009.12.21 00:441.433000.000.000.002.00
807881532009.12.21 00:27sell0.80eurusd1.433390.000001.432992009.12.21 00:441.432990.000.000.0032.00
807898842009.12.21 00:44sell0.62eurusd1.432690.000001.432292009.12.21 01:271.433690.000.000.00-62.00
807912392009.12.21 00:55sell1.20eurusd1.433000.000001.432602009.12.21 01:271.433730.000.000.00-87.60
807919352009.12.21 01:00sell2.40eurusd1.433350.000001.432952009.12.21 01:271.433850.000.000.00-120.00
807933732009.12.21 01:05sell4.80eurusd1.434280.000001.433882009.12.21 01:271.433880.000.000.00192.00
807971562009.12.21 01:30buy0.61eurusd1.433940.000001.434342009.12.21 01:321.434340.000.000.0024.40
807977412009.12.21 01:35buy0.61eurusd1.434190.000001.434592009.12.21 02:281.432730.000.000.00-89.06
807991782009.12.21 01:50buy1.20eurusd1.433600.000001.434002009.12.21 02:281.432730.000.000.00-104.40
808001602009.12.21 01:55buy2.40eurusd1.433190.000001.433592009.12.21 02:281.432730.000.000.00-110.40
808010342009.12.21 02:00buy4.80eurusd1.432690.000001.433092009.12.21 02:281.432730.000.000.0019.20
808038732009.12.21 02:21buy9.60eurusd1.432370.000001.432772009.12.21 02:281.432700.000.000.00316.80
808052992009.12.21 02:28sell0.06eurusd1.432650.000001.432252009.12.21 02:521.432570.000.000.000.48
808059352009.12.21 02:33sell0.10eurusd1.432960.000001.432562009.12.21 02:521.432560.000.000.004.00
808083142009.12.21 02:52sell0.06eurusd1.432350.000001.431952009.12.21 03:031.431950.000.000.002.40
808097882009.12.21 03:03sell0.06eurusd1.431780.000001.431382009.12.21 07:111.432980.000.000.00-7.20
808111702009.12.21 03:10sell0.10eurusd1.432240.000001.431842009.12.21 07:111.432980.000.000.00-7.40
808119762009.12.21 03:16sell0.20eurusd1.432560.000001.432162009.12.21 07:111.432980.000.000.00-8.40
808128382009.12.21 03:27sell0.40eurusd1.432870.000001.432472009.12.21 07:111.432980.000.000.00-4.40
808139582009.12.21 03:39sell0.80eurusd1.433270.000001.432872009.12.21 07:111.432920.000.000.0028.00
808348612009.12.21 07:11sell0.06eurusd1.432810.000001.432412009.12.21 07:301.434210.000.000.00-8.40
808355362009.12.21 07:15sell0.10eurusd1.433650.000001.433252009.12.21 07:301.434210.000.000.00-5.60
808365922009.12.21 07:22sell0.20eurusd1.433980.000001.433582009.12.21 07:301.434210.000.000.00-4.60
808373742009.12.21 07:25sell0.40eurusd1.434610.000001.434212009.12.21 07:301.434210.000.000.0016.00
808383162009.12.21 07:30sell0.62eurusd1.434060.000001.433662009.12.21 07:331.433660.000.000.0024.80
808392322009.12.21 07:35sell0.06eurusd1.433360.000001.432962009.12.21 07:381.432960.000.000.002.40
808400422009.12.21 07:40sell0.06eurusd1.433070.000001.432672009.12.21 08:001.432920.000.000.000.90
808407572009.12.21 07:45sell0.10eurusd1.433470.000001.433072009.12.21 08:001.433070.000.000.004.00
808437282009.12.21 08:00sell0.06eurusd1.432670.000001.432272009.12.21 08:171.433680.000.000.00-6.06
808450962009.12.21 08:05sell0.10eurusd1.433120.000001.432722009.12.21 08:171.433680.000.000.00-5.60
808461272009.12.21 08:10sell0.20eurusd1.433450.000001.433052009.12.21 08:171.433820.000.000.00-7.40
808470712009.12.21 08:15sell0.40eurusd1.434170.000001.433772009.12.21 08:171.433770.000.000.0016.00
808481632009.12.21 08:20buy0.62eurusd1.434110.000001.434512009.12.21 08:291.434140.000.000.001.86
808487462009.12.21 08:26buy1.20eurusd1.433730.000001.434132009.12.21 08:291.434130.000.000.0048.00
808490762009.12.21 08:30buy0.06eurusd1.434330.000001.434732009.12.21 11:071.432830.000.000.00-9.00
808495682009.12.21 08:35buy0.10eurusd1.433740.000001.434142009.12.21 11:071.432800.000.000.00-9.40
808508752009.12.21 08:45buy0.20eurusd1.433060.000001.433462009.12.21 11:071.432780.000.000.00-5.60
808518002009.12.21 08:50buy0.40eurusd1.432730.000001.433132009.12.21 11:071.432780.000.000.002.00
808542252009.12.21 09:06buy0.80eurusd1.432390.000001.432792009.12.21 11:071.432770.000.000.0030.40
808814472009.12.21 11:07buy0.06eurusd1.433030.000001.433432009.12.21 11:181.432980.000.000.00-0.30
808819722009.12.21 11:10buy0.10eurusd1.432490.000001.432892009.12.21 11:181.432890.000.000.004.00
808832122009.12.21 11:18buy0.06eurusd1.433080.000001.433482009.12.21 11:381.433160.000.000.000.48
808836972009.12.21 11:22buy0.10eurusd1.432730.000001.433132009.12.21 11:381.433130.000.000.004.00
808857982009.12.21 11:38buy0.06eurusd1.433290.000001.433692009.12.21 11:461.433690.000.000.002.40
808870752009.12.21 11:46buy0.06eurusd1.433930.000001.434332009.12.21 12:061.434050.000.000.000.72
808887812009.12.21 11:57buy0.10eurusd1.433620.000001.434022009.12.21 12:061.434020.000.000.004.00
808900732009.12.21 12:06buy0.06eurusd1.434280.000001.434682009.12.21 12:271.433740.000.000.00-3.24
808905402009.12.21 12:10buy0.10eurusd1.433720.000001.434122009.12.21 12:271.433860.000.000.001.40
808917032009.12.21 12:18buy0.20eurusd1.433410.000001.433812009.12.21 12:271.433810.000.000.008.00
808928482009.12.21 12:27buy0.06eurusd1.433910.000001.434312009.12.21 12:581.434310.000.000.002.40
808968122009.12.21 12:58buy0.06eurusd1.434640.000001.435042009.12.21 13:221.435040.000.000.002.40
809002262009.12.21 13:22buy0.06eurusd1.435200.000001.435602009.12.21 13:231.435600.000.000.002.40
809017972009.12.21 13:25buy0.06eurusd1.436030.000001.436432009.12.21 13:531.435770.000.000.00-1.56
809040182009.12.21 13:32buy0.10eurusd1.435720.000001.436122009.12.21 13:531.435720.000.000.000.00
809050302009.12.21 13:37buy0.20eurusd1.435330.000001.435732009.12.21 13:531.435730.000.000.008.00
809089022009.12.21 13:53buy0.06eurusd1.435910.000001.436312009.12.21 13:551.436310.000.000.002.40
809094302009.12.21 13:55buy0.06eurusd1.436420.000001.436822009.12.21 13:571.436820.000.000.002.40
809121132009.12.21 14:05buy0.06eurusd1.436700.000001.437102009.12.21 14:141.437100.000.000.002.40
809135912009.12.21 14:14buy0.06eurusd1.437280.000001.437682009.12.21 15:011.436050.000.000.00-7.38
809138932009.12.21 14:15buy0.10eurusd1.436950.000001.437352009.12.21 15:011.436050.000.000.00-9.00
809151622009.12.21 14:20buy0.20eurusd1.436230.000001.436632009.12.21 15:011.436050.000.000.00-3.60
809160402009.12.21 14:25buy0.40eurusd1.435920.000001.436322009.12.21 15:011.436050.000.000.005.20
809166852009.12.21 14:30buy0.80eurusd1.435600.000001.436002009.12.21 15:011.436000.000.000.0032.00
809227842009.12.21 15:01buy0.06eurusd1.436220.000001.436622009.12.21 15:051.436620.000.000.002.40
809236162009.12.21 15:05buy0.06eurusd1.436780.000001.437182009.12.21 15:371.434980.000.000.00-10.80
809242042009.12.21 15:10buy0.10eurusd1.436190.000001.436592009.12.21 15:371.434980.000.000.00-12.10
809249972009.12.21 15:15buy0.20eurusd1.435620.000001.436022009.12.21 15:371.434980.000.000.00-12.80
809260462009.12.21 15:20buy0.40eurusd1.435020.000001.435422009.12.21 15:371.434980.000.000.00-1.60
809282102009.12.21 15:27buy0.80eurusd1.434650.000001.435052009.12.21 15:371.435050.000.000.0032.00
809312702009.12.21 15:37sell0.63eurusd1.434920.000001.434522009.12.21 15:431.434520.000.000.0025.20
809327352009.12.21 15:43sell0.06eurusd1.434320.000001.433922009.12.21 15:461.433920.000.000.002.40
809339632009.12.21 15:46sell0.06eurusd1.433760.000001.433362009.12.21 15:491.433360.000.000.002.40
809356932009.12.21 15:50sell0.06eurusd1.433170.000001.432772009.12.21 16:001.433220.000.000.00-0.30
809371762009.12.21 15:55sell0.10eurusd1.433720.000001.433322009.12.21 16:001.433320.000.000.004.00
809386932009.12.21 16:00sell0.06eurusd1.433130.000001.432732009.12.21 16:061.433050.000.000.000.48
809406702009.12.21 16:05sell0.10eurusd1.433460.000001.433062009.12.21 16:061.433060.000.000.004.00
809420512009.12.21 16:10sell0.06eurusd1.432680.000001.432282009.12.21 16:211.432630.000.000.000.30
809438672009.12.21 16:19sell0.10eurusd1.433000.000001.432602009.12.21 16:211.432600.000.000.004.00
809444392009.12.21 16:21sell0.06eurusd1.432360.000001.431962009.12.21 16:231.431960.000.000.002.40
809456332009.12.21 16:25sell0.06eurusd1.431930.000001.431532009.12.21 16:281.431530.000.000.002.40
809470952009.12.21 16:30sell0.06eurusd1.431070.000001.430672009.12.21 16:461.432050.000.000.00-5.88
809484992009.12.21 16:35sell0.10eurusd1.432140.000001.431742009.12.21 16:461.432150.000.000.00-0.10
809493762009.12.21 16:40sell0.20eurusd1.432490.000001.432092009.12.21 16:461.432090.000.000.008.00
809506572009.12.21 16:46sell0.06eurusd1.431890.000001.431492009.12.21 16:591.431840.000.000.000.30
809521632009.12.21 16:54sell0.10eurusd1.432240.000001.431842009.12.21 16:591.431840.000.000.004.00
809529062009.12.21 16:59sell0.06eurusd1.431640.000001.431242009.12.21 17:011.431240.000.000.002.40
809538212009.12.21 17:01sell0.06eurusd1.431080.000001.430682009.12.21 17:091.430980.000.000.000.60
809551302009.12.21 17:07sell0.10eurusd1.431380.000001.430982009.12.21 17:091.430980.000.000.004.00
809556082009.12.21 17:10sell0.06eurusd1.431030.000001.430632009.12.21 17:271.430950.000.000.000.48
809580472009.12.21 17:25sell0.10eurusd1.431370.000001.430972009.12.21 17:271.430970.000.000.004.00
809593012009.12.21 17:30sell0.06eurusd1.430390.000001.429992009.12.21 18:321.431620.000.000.00-7.38
809607212009.12.21 17:36sell0.10eurusd1.430760.000001.430362009.12.21 18:321.431620.000.000.00-8.60
809640212009.12.21 17:51sell0.20eurusd1.431080.000001.430682009.12.21 18:321.431620.000.000.00-10.80
809649412009.12.21 17:55sell0.40eurusd1.431660.000001.431262009.12.21 18:321.431620.000.000.001.60
809662592009.12.21 18:01sell0.80eurusd1.431980.000001.431582009.12.21 18:321.431630.000.000.0028.00
809717242009.12.21 18:35sell0.06eurusd1.431440.000001.431042009.12.21 18:431.431040.000.000.002.40
809728482009.12.21 18:43sell0.06eurusd1.430890.000001.430492009.12.21 18:491.430490.000.000.002.40
809739412009.12.21 18:49sell0.06eurusd1.430360.000001.429962009.12.21 19:101.430530.000.000.00-1.02
809746652009.12.21 18:53sell0.10eurusd1.430670.000001.430272009.12.21 19:101.430630.000.000.000.40
809750832009.12.21 18:56sell0.20eurusd1.430980.000001.430582009.12.21 19:101.430580.000.000.008.00
809773072009.12.21 19:10sell0.06eurusd1.430340.000001.429942009.12.21 19:141.429940.000.000.002.40
809785172009.12.21 19:15sell0.06eurusd1.429540.000001.429142009.12.21 19:341.429450.000.000.000.54
809810902009.12.21 19:25sell0.10eurusd1.429910.000001.429512009.12.21 19:341.429510.000.000.004.00
809827962009.12.21 19:34sell0.06eurusd1.429280.000001.428882009.12.21 19:401.428880.000.000.002.40
809838632009.12.21 19:40sell0.06eurusd1.428700.000001.428302009.12.21 20:061.428860.000.000.00-0.96
809852282009.12.21 19:50sell0.10eurusd1.429010.000001.428612009.12.21 20:061.428910.000.000.001.00
809861412009.12.21 19:58sell0.20eurusd1.429310.000001.428912009.12.21 20:061.428910.000.000.008.00
809880872009.12.21 20:06sell0.06eurusd1.428670.000001.428272009.12.21 20:431.429030.000.000.00-2.16
809889682009.12.21 20:10sell0.10eurusd1.429100.000001.428702009.12.21 20:431.429030.000.000.000.70
809899492009.12.21 20:17sell0.20eurusd1.429420.000001.429022009.12.21 20:431.429020.000.000.008.00
809930992009.12.21 20:43sell0.06eurusd1.428870.000001.428472009.12.21 21:101.428470.000.000.002.40
809960022009.12.21 21:03sell0.10eurusd1.429180.000001.428782009.12.21 21:081.428780.000.000.004.00
809970152009.12.21 21:10sell0.06eurusd1.428290.000001.427892009.12.21 21:121.427890.000.000.002.40
809996272009.12.21 21:15sell0.06eurusd1.427510.000001.427112009.12.21 21:171.427110.000.000.002.40
810007732009.12.21 21:20sell0.06eurusd1.427100.000001.426702009.12.21 22:131.428150.000.000.00-6.30
810015532009.12.21 21:25sell0.10eurusd1.427720.000001.427322009.12.21 22:131.428150.000.000.00-4.30
810024692009.12.21 21:34sell0.20eurusd1.428030.000001.427632009.12.21 22:131.428150.000.000.00-2.40
810033082009.12.21 21:41sell0.40eurusd1.428390.000001.427992009.12.21 22:131.428100.000.000.0011.60
810073242009.12.21 22:13sell0.64eurusd1.427900.000001.427502009.12.21 22:441.428180.000.000.00-17.92
810079282009.12.21 22:18sell1.30eurusd1.428260.000001.427862009.12.21 22:441.428180.000.000.0010.40
810096072009.12.21 22:33sell2.60eurusd1.428580.000001.428182009.12.21 22:441.428180.000.000.00104.00
810109992009.12.21 22:44sell0.06eurusd1.427960.000001.427562009.12.21 22:591.427700.000.000.001.56
810115052009.12.21 22:47sell0.10eurusd1.428260.000001.427862009.12.21 22:591.427860.000.000.004.00
810126492009.12.21 22:59sell0.06eurusd1.427560.000001.427162009.12.21 23:001.427160.000.000.002.40
810134342009.12.21 23:00sell0.06eurusd1.426990.000001.426592009.12.21 23:261.427050.000.000.00-0.36
810159752009.12.21 23:09sell0.10eurusd1.427300.000001.426902009.12.21 23:261.427050.000.000.002.50
810162452009.12.21 23:11sell0.20eurusd1.427630.000001.427232009.12.21 23:261.427230.000.000.008.00
810175862009.12.21 23:26sell0.06eurusd1.426810.000001.426412009.12.22 00:211.427060.000.00-0.02-1.50
810182942009.12.21 23:30sell0.10eurusd1.427210.000001.426812009.12.21 23:401.426810.000.000.004.00
810215112009.12.22 00:07sell0.10eurusd1.427520.000001.427122009.12.22 00:211.427120.000.000.004.00
810226622009.12.22 00:21sell0.06eurusd1.426900.000001.426502009.12.22 01:361.427930.000.000.00-6.18
810231842009.12.22 00:27sell0.10eurusd1.427210.000001.426812009.12.22 01:361.427930.000.000.00-7.20
810242512009.12.22 00:38sell0.20eurusd1.427520.000001.427122009.12.22 01:361.427930.000.000.00-8.20
810247762009.12.22 00:43sell0.40eurusd1.427840.000001.427442009.12.22 01:361.427930.000.000.00-3.60
810252602009.12.22 00:46sell0.80eurusd1.428210.000001.427812009.12.22 01:361.427890.000.000.0025.60
810308652009.12.22 01:36sell0.06eurusd1.427640.000001.427242009.12.22 02:051.428620.000.000.00-5.88
810313232009.12.22 01:41sell0.10eurusd1.427950.000001.427552009.12.22 02:051.428620.000.000.00-6.70
810320482009.12.22 01:47sell0.20eurusd1.428260.000001.427862009.12.22 02:051.428620.000.000.00-7.20
810323532009.12.22 01:50sell0.40eurusd1.428590.000001.428192009.12.22 02:051.428620.000.000.00-1.20
810332032009.12.22 01:56sell0.80eurusd1.428980.000001.428582009.12.22 02:051.428660.000.000.0025.60
810346112009.12.22 02:05buy0.06eurusd1.428600.000001.429002009.12.22 02:191.428700.000.000.000.60
810360732009.12.22 02:10buy0.10eurusd1.428220.000001.428622009.12.22 02:191.428620.000.000.004.00
810385342009.12.22 02:19buy0.06eurusd1.428930.000001.429332009.12.22 02:431.429330.000.000.002.40
810423302009.12.22 02:43buy0.06eurusd1.429430.000001.429832009.12.22 03:221.428470.000.000.00-5.76
810446862009.12.22 03:04buy0.10eurusd1.429120.000001.429522009.12.22 03:221.428480.000.000.00-6.40
810455482009.12.22 03:14buy0.20eurusd1.428770.000001.429172009.12.22 03:221.428480.000.000.00-5.80
810458842009.12.22 03:15buy0.40eurusd1.428470.000001.428872009.12.22 03:221.428480.000.000.000.40
810471452009.12.22 03:20buy0.80eurusd1.427980.000001.428382009.12.22 03:221.428380.000.000.0032.00
810478812009.12.22 03:25sell0.06eurusd1.428370.000001.427972009.12.22 03:521.428490.000.000.00-0.72
810490552009.12.22 03:39sell0.10eurusd1.428720.000001.428322009.12.22 03:521.428660.000.000.000.60
810494572009.12.22 03:44sell0.20eurusd1.429030.000001.428632009.12.22 03:521.428630.000.000.008.00
810503762009.12.22 03:52sell0.06eurusd1.428370.000001.427972009.12.22 04:261.429000.000.000.00-3.78
810506772009.12.22 03:55sell0.10eurusd1.428710.000001.428312009.12.22 04:261.429060.000.000.00-3.50
810520042009.12.22 04:06sell0.20eurusd1.429060.000001.428662009.12.22 04:261.429100.000.000.00-0.80
810523932009.12.22 04:10sell0.40eurusd1.429510.000001.429112009.12.22 04:261.429110.000.000.0016.00
810539722009.12.22 04:33sell0.06eurusd1.428630.000001.428232009.12.22 07:001.429600.000.000.00-5.82
810543052009.12.22 04:39sell0.10eurusd1.428950.000001.428552009.12.22 06:591.429600.000.000.00-6.50
810544332009.12.22 04:40sell0.20eurusd1.429290.000001.428892009.12.22 06:591.429600.000.000.00-6.20
810620952009.12.22 06:54sell0.40eurusd1.429620.000001.429222009.12.22 06:591.429600.000.000.000.80
810624622009.12.22 06:55sell0.80eurusd1.429920.000001.429522009.12.22 06:591.429640.000.000.0022.40
810630002009.12.22 07:00buy0.06eurusd1.429620.000001.430022009.12.22 07:551.429420.000.000.00-1.20
810653232009.12.22 07:18buy0.10eurusd1.429310.000001.429712009.12.22 07:551.429420.000.000.001.10
810676942009.12.22 07:41buy0.20eurusd1.429000.000001.429402009.12.22 07:551.429400.000.000.008.00
810697162009.12.22 07:55buy0.06eurusd1.429690.000001.430092009.12.22 08:101.429830.000.000.000.84
810704972009.12.22 08:00buy0.10eurusd1.429380.000001.429782009.12.22 08:101.429780.000.000.004.00
810722962009.12.22 08:10buy0.06eurusd1.430130.000001.430532009.12.22 08:111.430530.000.000.002.40
810737402009.12.22 08:15buy0.06eurusd1.430950.000001.431352009.12.22 08:181.431350.000.000.002.40
810751292009.12.22 08:20buy0.06eurusd1.431610.000001.432012009.12.22 08:291.431600.000.000.00-0.06
810760092009.12.22 08:25buy0.10eurusd1.431250.000001.431652009.12.22 08:291.431650.000.000.004.00
810773322009.12.22 08:30buy0.06eurusd1.431800.000001.432202009.12.22 08:391.431960.000.000.000.96
810785562009.12.22 08:35buy0.10eurusd1.431490.000001.431892009.12.22 08:391.431890.000.000.004.00
810793252009.12.22 08:40buy0.06eurusd1.432440.000001.432842009.12.22 08:461.432840.000.000.002.40
810813952009.12.22 08:46buy0.06eurusd1.432980.000001.433382009.12.22 08:571.432480.000.000.00-3.00
810827762009.12.22 08:52buy0.10eurusd1.432650.000001.433052009.12.22 08:571.432540.000.000.00-1.10
810831352009.12.22 08:55buy0.20eurusd1.432140.000001.432542009.12.22 08:571.432540.000.000.008.00
810866482009.12.22 09:02buy0.06eurusd1.431530.000001.431932009.12.22 09:111.431610.000.000.000.48
810876542009.12.22 09:05buy0.10eurusd1.431200.000001.431602009.12.22 09:111.431600.000.000.004.00
810888352009.12.22 09:11buy0.06eurusd1.431770.000001.432172009.12.22 09:131.432170.000.000.002.40
810896842009.12.22 09:15buy0.06eurusd1.432550.000001.432952009.12.22 09:251.432670.000.000.000.72
810909492009.12.22 09:23buy0.10eurusd1.432240.000001.432642009.12.22 09:251.432640.000.000.004.00
810911692009.12.22 09:25buy0.06eurusd1.432810.000001.433212009.12.22 09:381.432790.000.000.00-0.12
810928112009.12.22 09:35buy0.10eurusd1.432470.000001.432872009.12.22 09:381.432870.000.000.004.00
810932842009.12.22 09:40buy0.06eurusd1.432930.000001.433332009.12.22 10:001.432040.000.000.00-5.34
810939022009.12.22 09:46buy0.10eurusd1.432610.000001.433012009.12.22 10:001.432060.000.000.00-5.50
810946112009.12.22 09:50buy0.20eurusd1.432290.000001.432692009.12.22 10:001.432070.000.000.00-4.40
810952292009.12.22 09:55buy0.40eurusd1.431850.000001.432252009.12.22 09:591.432160.000.000.0012.40
810960342009.12.22 10:00sell0.66eurusd1.431770.000001.431372009.12.22 10:231.432120.000.000.00-23.10
810967022009.12.22 10:05sell1.30eurusd1.432180.000001.431782009.12.22 10:221.432150.000.000.003.90
810988342009.12.22 10:16sell2.60eurusd1.432570.000001.432172009.12.22 10:221.432170.000.000.00104.00
810998552009.12.22 10:23sell0.06eurusd1.431900.000001.431502009.12.22 10:261.431500.000.000.002.40
811008782009.12.22 10:26sell0.06eurusd1.431310.000001.430912009.12.22 10:541.432030.000.000.00-4.32
811021372009.12.22 10:30sell0.10eurusd1.431630.000001.431232009.12.22 10:541.432030.000.000.00-4.00
811035232009.12.22 10:35sell0.20eurusd1.431970.000001.431572009.12.22 10:541.432030.000.000.00-1.20
811045752009.12.22 10:41sell0.40eurusd1.432280.000001.431882009.12.22 10:541.432030.000.000.0010.00
811062002009.12.22 10:55sell0.06eurusd1.431770.000001.431372009.12.22 11:031.431370.000.000.002.40
811080982009.12.22 11:03sell0.06eurusd1.431170.000001.430772009.12.22 11:251.431140.000.000.000.18
811083722009.12.22 11:05sell0.10eurusd1.431480.000001.431082009.12.22 11:251.431080.000.000.004.00
811123812009.12.22 11:25sell0.06eurusd1.430930.000001.430532009.12.22 11:331.430830.000.000.000.60
811133372009.12.22 11:30sell0.10eurusd1.431260.000001.430862009.12.22 11:331.430860.000.000.004.00
811144232009.12.22 11:35sell0.06eurusd1.430080.000001.429682009.12.22 11:581.430440.000.000.00-2.16
811151212009.12.22 11:40sell0.10eurusd1.430490.000001.430092009.12.22 11:581.430440.000.000.000.50
811161112009.12.22 11:48sell0.20eurusd1.430870.000001.430472009.12.22 11:581.430470.000.000.008.00
811174202009.12.22 11:59sell0.06eurusd1.430320.000001.429922009.12.22 12:141.430260.000.000.000.36
811189122009.12.22 12:09sell0.10eurusd1.430670.000001.430272009.12.22 12:141.430270.000.000.004.00
811196162009.12.22 12:14sell0.06eurusd1.430090.000001.429692009.12.22 12:281.429690.000.000.002.40
811215472009.12.22 12:28sell0.06eurusd1.429520.000001.429122009.12.22 12:411.429120.000.000.002.40
811239602009.12.22 12:41sell0.06eurusd1.428990.000001.428592009.12.22 12:531.428860.000.000.000.78
811250382009.12.22 12:45sell0.10eurusd1.429300.000001.428902009.12.22 12:531.428900.000.000.004.00
811266012009.12.22 12:53sell0.06eurusd1.428650.000001.428252009.12.22 13:001.428250.000.000.002.40
811284122009.12.22 13:00sell0.06eurusd1.428090.000001.427692009.12.22 13:211.428840.000.000.00-4.50
811298722009.12.22 13:05sell0.10eurusd1.428890.000001.428492009.12.22 13:211.428960.000.000.00-0.70
811310622009.12.22 13:10sell0.20eurusd1.429370.000001.428972009.12.22 13:211.428970.000.000.008.00
811326192009.12.22 13:21sell0.06eurusd1.428670.000001.428272009.12.22 13:271.428270.000.000.002.40
811335912009.12.22 13:27sell0.06eurusd1.428100.000001.427702009.12.22 13:441.428090.000.000.000.06
811355602009.12.22 13:37sell0.10eurusd1.428490.000001.428092009.12.22 13:441.428090.000.000.004.00
811367122009.12.22 13:44sell0.06eurusd1.427960.000001.427562009.12.22 13:461.427560.000.000.002.40
811373572009.12.22 13:46sell0.06eurusd1.427370.000001.426972009.12.22 13:531.427260.000.000.000.66
811381542009.12.22 13:50sell0.10eurusd1.427740.000001.427342009.12.22 13:531.427340.000.000.004.00
811390622009.12.22 13:55sell0.06eurusd1.427060.000001.426662009.12.22 16:001.428240.000.000.00-7.08
811418852009.12.22 14:05sell0.10eurusd1.427370.000001.426972009.12.22 15:591.428240.000.000.00-8.70
811446692009.12.22 14:12sell0.20eurusd1.427680.000001.427282009.12.22 15:591.428240.000.000.00-11.20
811458572009.12.22 14:16sell0.40eurusd1.427990.000001.427592009.12.22 15:591.428240.000.000.00-10.00
811470252009.12.22 14:20sell0.80eurusd1.428680.000001.428282009.12.22 15:591.428280.000.000.0032.00
811734992009.12.22 16:00sell0.68eurusd1.428270.000001.427872009.12.22 16:001.427870.000.000.0027.20
811774252009.12.22 16:05sell0.06eurusd1.427500.000001.427102009.12.22 16:131.427370.000.000.000.78
811791612009.12.22 16:10sell0.10eurusd1.427830.000001.427432009.12.22 16:131.427430.000.000.004.00
811804582009.12.22 16:15sell0.06eurusd1.426720.000001.426322009.12.22 16:201.426320.000.000.002.40
811822582009.12.22 16:20sell0.06eurusd1.426190.000001.425792009.12.22 16:251.427640.000.000.00-8.70
811843932009.12.22 16:25sell0.10eurusd1.428060.000001.427662009.12.22 16:251.427660.000.000.004.00
811858092009.12.22 16:30sell0.68eurusd1.427710.000001.427312009.12.22 16:401.427310.000.000.0027.20
811880162009.12.22 16:40sell0.06eurusd1.427120.000001.426722009.12.22 16:421.426720.000.000.002.40
811894702009.12.22 16:45sell0.06eurusd1.426540.000001.426142009.12.22 16:461.426140.000.000.002.40
811956512009.12.22 16:55sell0.06eurusd1.424010.000001.423612009.12.22 16:561.423610.000.000.002.40
811996422009.12.22 17:03sell0.06eurusd1.421970.000001.421572009.12.22 17:121.422680.000.000.00-4.26
812001912009.12.22 17:05sell0.10eurusd1.422480.000001.422082009.12.22 17:121.422650.000.000.00-1.70
812015632009.12.22 17:10sell0.20eurusd1.423110.000001.422712009.12.22 17:121.422710.000.000.008.00
812041832009.12.22 17:20sell0.06eurusd1.423280.000001.422882009.12.22 17:411.423450.000.000.00-1.02
812053652009.12.22 17:25sell0.10eurusd1.423600.000001.423202009.12.22 17:411.423480.000.000.001.20
812078562009.12.22 17:35sell0.20eurusd1.423910.000001.423512009.12.22 17:411.423510.000.000.008.00
812088242009.12.22 17:41sell0.06eurusd1.423290.000001.422892009.12.22 23:201.424510.000.000.00-7.32
812095662009.12.22 17:46sell0.10eurusd1.423660.000001.423262009.12.22 23:201.424510.000.000.00-8.50
812106562009.12.22 17:56sell0.20eurusd1.423980.000001.423582009.12.22 23:201.424510.000.000.00-10.60
812113562009.12.22 18:00sell0.40eurusd1.424290.000001.423892009.12.22 23:201.424510.000.000.00-8.80
812119912009.12.22 18:05sell0.80eurusd1.424600.000001.424202009.12.22 23:201.424310.000.000.0023.20
812543422009.12.22 23:20sell0.68eurusd1.424330.000001.423932009.12.22 23:411.423930.000.000.0027.20
812577462009.12.22 23:45buy0.06eurusd1.425410.000001.425812009.12.23 01:051.425500.000.00-0.010.54
812627482009.12.23 00:47buy0.10eurusd1.425080.000001.425482009.12.23 01:051.425480.000.000.004.00
812642872009.12.23 01:05buy0.06eurusd1.425620.000001.426022009.12.23 02:161.426020.000.000.002.40
812662622009.12.23 01:35buy0.10eurusd1.425100.000001.425502009.12.23 01:561.425500.000.000.004.00
812707972009.12.23 02:20buy0.06eurusd1.426790.000001.427192009.12.23 02:421.427190.000.000.002.40
812728342009.12.23 02:42buy0.06eurusd1.427390.000001.427792009.12.23 05:011.425920.000.000.00-8.82
812764522009.12.23 03:20buy0.10eurusd1.426630.000001.427032009.12.23 05:011.425920.000.000.00-7.10
812778162009.12.23 03:37buy0.20eurusd1.426260.000001.426662009.12.23 05:011.425920.000.000.00-6.80
812784072009.12.23 03:40buy0.40eurusd1.425930.000001.426332009.12.23 05:011.425920.000.000.00-0.40
812796002009.12.23 03:58buy0.80eurusd1.425600.000001.426002009.12.23 05:011.425910.000.000.0024.80
812845642009.12.23 05:01buy0.06eurusd1.426090.000001.426492009.12.23 06:281.425110.000.000.00-5.88
812852002009.12.23 05:12buy0.10eurusd1.425780.000001.426182009.12.23 06:281.425110.000.000.00-6.70
812854602009.12.23 05:15buy0.20eurusd1.425430.000001.425832009.12.23 06:281.425110.000.000.00-6.40
812862782009.12.23 05:32buy0.40eurusd1.425120.000001.425522009.12.23 06:281.425120.000.000.000.00
812868272009.12.23 05:45buy0.80eurusd1.424800.000001.425202009.12.23 06:281.425100.000.000.0024.00
812891682009.12.23 06:29buy0.06eurusd1.425470.000001.425872009.12.23 06:381.425670.000.000.001.20
812892442009.12.23 06:30buy0.10eurusd1.425150.000001.425552009.12.23 06:381.425550.000.000.004.00
812898112009.12.23 06:38buy0.06eurusd1.425990.000001.426392009.12.23 08:011.425500.000.000.00-2.94
812901512009.12.23 06:41buy0.10eurusd1.425520.000001.425922009.12.23 08:011.425500.000.000.00-0.20
812942282009.12.23 07:30buy0.20eurusd1.425100.000001.425502009.12.23 08:011.425500.000.000.008.00
812971862009.12.23 08:01buy0.06eurusd1.425630.000001.426032009.12.23 08:181.426030.000.000.002.40
812991132009.12.23 08:18buy0.06eurusd1.426200.000001.426602009.12.23 08:271.426600.000.000.002.40
813002072009.12.23 08:27buy0.06eurusd1.426800.000001.427202009.12.23 09:211.425760.000.000.00-6.24
813006422009.12.23 08:30buy0.10eurusd1.426490.000001.426892009.12.23 09:211.425680.000.000.00-8.10
813015772009.12.23 08:35buy0.20eurusd1.425920.000001.426322009.12.23 09:211.425680.000.000.00-4.80
813023662009.12.23 08:40buy0.40eurusd1.425610.000001.426012009.12.23 09:211.425680.000.000.002.80
813051922009.12.23 09:02buy0.80eurusd1.425300.000001.425702009.12.23 09:211.425610.000.000.0024.80
813081842009.12.23 09:21buy0.06eurusd1.426040.000001.426442009.12.23 09:301.426020.000.000.00-0.12
813087202009.12.23 09:25buy0.10eurusd1.425610.000001.426012009.12.23 09:301.426010.000.000.004.00
813094552009.12.23 09:30buy0.06eurusd1.426160.000001.426562009.12.23 09:531.425250.000.000.00-5.46
813101512009.12.23 09:35buy0.10eurusd1.425520.000001.425922009.12.23 09:531.425250.000.000.00-2.70
813106452009.12.23 09:40buy0.20eurusd1.425130.000001.425532009.12.23 09:531.425240.000.000.002.20
813119892009.12.23 09:50buy0.40eurusd1.424790.000001.425192009.12.23 09:531.425190.000.000.0016.00
813134062009.12.23 10:00sell0.06eurusd1.425200.000001.424802009.12.23 10:001.424800.000.000.002.40
813146152009.12.23 10:05sell0.06eurusd1.425170.000001.424772009.12.23 10:191.425230.000.000.00-0.36
813153032009.12.23 10:10sell0.10eurusd1.425650.000001.425252009.12.23 10:191.425250.000.000.004.00
813164782009.12.23 10:20sell0.06eurusd1.425080.000001.424682009.12.23 10:331.425380.000.000.00-1.80
813174112009.12.23 10:28sell0.10eurusd1.425380.000001.424982009.12.23 10:331.425380.000.000.000.00
813177072009.12.23 10:30sell0.20eurusd1.425780.000001.425382009.12.23 10:331.425380.000.000.008.00
813193382009.12.23 10:35sell0.06eurusd1.425040.000001.424642009.12.23 10:391.424640.000.000.002.40
813204112009.12.23 10:40sell0.06eurusd1.424580.000001.424182009.12.23 10:431.424180.000.000.002.40
813219382009.12.23 10:45sell0.06eurusd1.423690.000001.423292009.12.23 11:301.425070.000.000.00-8.28
813229442009.12.23 10:50sell0.10eurusd1.424290.000001.423892009.12.23 11:301.425060.000.000.00-7.70
813235002009.12.23 10:55sell0.20eurusd1.424620.000001.424222009.12.23 11:301.425060.000.000.00-8.80
813252162009.12.23 11:07sell0.40eurusd1.424980.000001.424582009.12.23 11:301.425060.000.000.00-3.20
813270542009.12.23 11:18sell0.80eurusd1.425360.000001.424962009.12.23 11:301.425020.000.000.0027.20
813294342009.12.23 11:35sell0.69eurusd1.424580.000001.424182009.12.23 11:401.424180.000.000.0027.60
813303922009.12.23 11:40sell0.07eurusd1.424050.000001.423652009.12.23 12:091.424990.000.000.00-6.58
813315872009.12.23 11:45sell0.10eurusd1.424510.000001.424112009.12.23 12:091.424990.000.000.00-4.80
813324642009.12.23 11:50sell0.20eurusd1.425030.000001.424632009.12.23 12:091.424990.000.000.000.80
813338622009.12.23 11:56sell0.40eurusd1.425340.000001.424942009.12.23 12:091.425030.000.000.0012.40
813362752009.12.23 12:09buy0.07eurusd1.425340.000001.425742009.12.23 12:181.425740.000.000.002.80
813375642009.12.23 12:18buy0.07eurusd1.425950.000001.426352009.12.23 12:271.426030.000.000.000.56
813379602009.12.23 12:21buy0.10eurusd1.425630.000001.426032009.12.23 12:271.426030.000.000.004.00
813391142009.12.23 12:27buy0.07eurusd1.426260.000001.426662009.12.23 12:511.425520.000.000.00-5.18
813394762009.12.23 12:30buy0.10eurusd1.425940.000001.426342009.12.23 12:511.425520.000.000.00-4.20
813399902009.12.23 12:35buy0.20eurusd1.425630.000001.426032009.12.23 12:511.425520.000.000.00-2.20
813413372009.12.23 12:45buy0.40eurusd1.425250.000001.425652009.12.23 12:501.425580.000.000.0013.20
813418242009.12.23 12:51buy0.07eurusd1.425720.000001.426122009.12.23 13:121.425810.000.000.000.63
813426182009.12.23 12:57buy0.10eurusd1.425390.000001.425792009.12.23 13:121.425790.000.000.004.00
813444972009.12.23 13:12buy0.07eurusd1.426020.000001.426422009.12.23 13:391.426420.000.000.002.80
813477942009.12.23 13:40buy0.07eurusd1.426530.000001.426932009.12.23 13:481.426930.000.000.002.80
813502202009.12.23 13:48buy0.07eurusd1.427140.000001.427542009.12.23 13:521.427540.000.000.002.80
813511292009.12.23 13:52buy0.07eurusd1.427720.000001.428122009.12.23 13:531.428120.000.000.002.80
813522202009.12.23 13:55buy0.07eurusd1.427940.000001.428342009.12.23 14:031.428050.000.000.000.77
813544132009.12.23 14:02buy0.10eurusd1.427630.000001.428032009.12.23 14:031.428030.000.000.004.00
813555862009.12.23 14:05buy0.07eurusd1.428910.000001.429312009.12.23 14:321.427570.000.000.00-9.38
813575832009.12.23 14:10buy0.10eurusd1.428370.000001.428772009.12.23 14:321.427560.000.000.00-8.10
813591102009.12.23 14:15buy0.20eurusd1.427810.000001.428212009.12.23 14:321.427560.000.000.00-5.00
813605782009.12.23 14:20buy0.40eurusd1.427500.000001.427902009.12.23 14:321.427560.000.000.002.40
813623742009.12.23 14:27buy0.80eurusd1.427180.000001.427582009.12.23 14:321.427540.000.000.0028.80
813638322009.12.23 14:32buy0.07eurusd1.427760.000001.428162009.12.23 14:361.428160.000.000.002.80
813648092009.12.23 14:36buy0.07eurusd1.428280.000001.428682009.12.23 14:411.428680.000.000.002.80
813661272009.12.23 14:41buy0.07eurusd1.428860.000001.429262009.12.23 15:001.428070.000.000.00-5.53
813670842009.12.23 14:45buy0.10eurusd1.428330.000001.428732009.12.23 15:001.428040.000.000.00-2.90
813680892009.12.23 14:50buy0.20eurusd1.428010.000001.428412009.12.23 15:001.428050.000.000.000.80
813691012009.12.23 14:55buy0.40eurusd1.427320.000001.427722009.12.23 14:591.427720.000.000.0016.00
813703042009.12.23 15:00buy0.07eurusd1.428210.000001.428612009.12.23 15:081.428200.000.000.00-0.07
813719892009.12.23 15:05buy0.10eurusd1.427860.000001.428262009.12.23 15:081.428260.000.000.004.00
813731862009.12.23 15:10buy0.07eurusd1.428540.000001.428942009.12.23 15:111.428940.000.000.002.80
813749162009.12.23 15:15buy0.07eurusd1.429230.000001.429632009.12.23 15:231.429350.000.000.000.84
813767802009.12.23 15:22buy0.10eurusd1.428920.000001.429322009.12.23 15:231.429320.000.000.004.00
813776702009.12.23 15:25buy0.07eurusd1.429790.000001.430192009.12.23 15:381.429890.000.000.000.70
813798932009.12.23 15:32buy0.10eurusd1.429480.000001.429882009.12.23 15:381.429880.000.000.004.00
813815382009.12.23 15:38buy0.07eurusd1.430030.000001.430432009.12.23 16:031.430430.000.000.002.80
813827622009.12.23 15:41buy0.10eurusd1.429720.000001.430122009.12.23 16:031.430120.000.000.004.00
813840612009.12.23 15:45buy0.20eurusd1.429280.000001.429682009.12.23 16:021.429680.000.000.008.00
813855772009.12.23 15:51buy0.40eurusd1.428950.000001.429352009.12.23 16:011.429350.000.000.0016.00
813863792009.12.23 15:55buy0.80eurusd1.428500.000001.428902009.12.23 16:001.428900.000.000.0032.00
813909562009.12.23 16:04buy0.07eurusd1.431300.000001.431702009.12.23 16:141.431360.000.000.000.42
813951162009.12.23 16:13buy0.10eurusd1.430960.000001.431362009.12.23 16:141.431360.000.000.004.00
813972522009.12.23 16:20buy0.07eurusd1.432030.000001.432432009.12.23 16:211.432430.000.000.002.80
813989162009.12.23 16:25buy0.07eurusd1.432030.000001.432432009.12.23 16:301.432430.000.000.002.80
814002752009.12.23 16:30buy0.07eurusd1.432540.000001.432942009.12.23 16:311.432940.000.000.002.80
814037432009.12.23 16:35buy0.07eurusd1.433620.000001.434022009.12.23 16:361.434020.000.000.002.80
814055192009.12.23 16:40buy0.07eurusd1.433530.000001.433932009.12.23 16:431.433930.000.000.002.80
814069612009.12.23 16:45buy0.07eurusd1.433890.000001.434292009.12.23 16:591.433080.000.000.00-5.67
814085102009.12.23 16:50buy0.10eurusd1.433030.000001.433432009.12.23 16:591.433080.000.000.000.50
814107832009.12.23 16:58buy0.20eurusd1.432680.000001.433082009.12.23 16:591.433080.000.000.008.00
814125392009.12.23 17:05buy0.07eurusd1.432990.000001.433392009.12.23 17:101.433390.000.000.002.80
814138952009.12.23 17:10buy0.07eurusd1.433540.000001.433942009.12.23 17:461.432080.000.000.00-10.22
814159882009.12.23 17:20buy0.10eurusd1.433030.000001.433432009.12.23 17:461.432080.000.000.00-9.50
814169322009.12.23 17:25buy0.20eurusd1.432660.000001.433062009.12.23 17:461.432080.000.000.00-11.60
814195052009.12.23 17:35buy0.40eurusd1.432110.000001.432512009.12.23 17:461.432080.000.000.00-1.20
814215092009.12.23 17:44buy0.80eurusd1.431680.000001.432082009.12.23 17:461.432080.000.000.0032.00
814220342009.12.23 17:46sell0.71eurusd1.432130.000001.431732009.12.23 18:081.433830.000.000.00-120.70
814226432009.12.23 17:50sell1.40eurusd1.432470.000001.432072009.12.23 18:081.433790.000.000.00-184.80
814239542009.12.23 17:55sell2.80eurusd1.433610.000001.433212009.12.23 18:081.433790.000.000.00-50.40
814253102009.12.23 18:00sell5.60eurusd1.433970.000001.433572009.12.23 18:041.433570.000.000.00224.00
814267412009.12.23 18:08buy0.70eurusd1.433780.000001.434182009.12.23 18:171.434180.000.000.0028.00
814275142009.12.23 18:15buy1.40eurusd1.433440.000001.433842009.12.23 18:171.433840.000.000.0056.00
814293102009.12.23 18:20buy0.71eurusd1.435710.000001.436112009.12.23 18:271.435480.000.000.00-16.33
814303612009.12.23 18:25buy1.40eurusd1.435040.000001.435442009.12.23 18:271.435440.000.000.0056.00
814313792009.12.23 18:30buy0.71eurusd1.435730.000001.436132009.12.23 18:381.435440.000.000.00-20.59
814322422009.12.23 18:35buy1.40eurusd1.435060.000001.435462009.12.23 18:381.435460.000.000.0056.00
814328782009.12.23 18:40buy0.71eurusd1.435890.000001.436292009.12.23 18:421.436290.000.000.0028.40
814341112009.12.23 18:45buy0.72eurusd1.436140.000001.436542009.12.23 19:021.435680.000.000.00-33.12
814351042009.12.23 18:50buy1.40eurusd1.435510.000001.435912009.12.23 19:021.435590.000.000.0011.20
814364242009.12.23 18:58buy2.80eurusd1.435200.000001.435602009.12.23 19:021.435600.000.000.00112.00
814375372009.12.23 19:02buy0.07eurusd1.435830.000001.436232009.12.23 19:211.435140.000.000.00-4.83
814378392009.12.23 19:05buy0.10eurusd1.435490.000001.435892009.12.23 19:211.435160.000.000.00-3.30
814388852009.12.23 19:14buy0.20eurusd1.435170.000001.435572009.12.23 19:211.435160.000.000.00-0.20
814393442009.12.23 19:16buy0.40eurusd1.434820.000001.435222009.12.23 19:211.435120.000.000.0012.00
814401162009.12.23 19:21buy0.07eurusd1.435290.000001.435692009.12.23 19:301.435230.000.000.00-0.42
814404972009.12.23 19:25buy0.10eurusd1.434790.000001.435192009.12.23 19:301.435190.000.000.004.00
814408852009.12.23 19:30buy0.07eurusd1.435350.000001.435752009.12.23 19:511.434480.000.000.00-6.09
814414612009.12.23 19:35buy0.10eurusd1.434980.000001.435382009.12.23 19:511.434480.000.000.00-5.00
814420572009.12.23 19:40buy0.20eurusd1.434450.000001.434852009.12.23 19:511.434480.000.000.000.60
814424992009.12.23 19:49buy0.40eurusd1.434130.000001.434532009.12.23 19:511.434490.000.000.0014.40
814428632009.12.23 19:51sell0.07eurusd1.434490.000001.434092009.12.23 19:551.434090.000.000.002.80
814431962009.12.23 19:55sell0.07eurusd1.433830.000001.433432009.12.23 20:161.434390.000.000.00-3.92
814437502009.12.23 20:00sell0.10eurusd1.434820.000001.434422009.12.23 20:161.434420.000.000.004.00
814459832009.12.23 20:16sell0.07eurusd1.434300.000001.433902009.12.23 20:351.435180.000.000.00-6.16
814465082009.12.23 20:21sell0.10eurusd1.434720.000001.434322009.12.23 20:351.435180.000.000.00-4.60
814472632009.12.23 20:29sell0.20eurusd1.435090.000001.434692009.12.23 20:351.435180.000.000.00-1.80
814478862009.12.23 20:33sell0.40eurusd1.435420.000001.435022009.12.23 20:351.435140.000.000.0011.20
814481382009.12.23 20:35buy0.73eurusd1.435140.000001.435542009.12.24 02:231.434230.000.00-1.10-66.43
814487182009.12.23 20:43buy1.50eurusd1.434830.000001.435232009.12.24 02:231.434230.000.00-2.25-90.00
814494172009.12.23 20:50buy3.00eurusd1.434510.000001.434912009.12.24 02:231.434230.000.00-4.50-84.00
814504262009.12.23 20:55buy6.00eurusd1.433930.000001.434332009.12.24 02:231.434300.000.00-9.00222.00
814739302009.12.24 02:23buy0.72eurusd1.434420.000001.434822009.12.24 03:131.434590.000.000.0012.24
814746502009.12.24 02:39buy1.50eurusd1.434110.000001.434512009.12.24 03:131.434510.000.000.0060.00
814775322009.12.24 03:13buy0.07eurusd1.434910.000001.435312009.12.24 03:271.435310.000.000.002.80
814790362009.12.24 03:30buy0.07eurusd1.435430.000001.435832009.12.24 06:301.434300.000.000.00-7.91
814818192009.12.24 03:57buy0.10eurusd1.435050.000001.435452009.12.24 06:301.434300.000.000.00-7.50
814842282009.12.24 04:40buy0.20eurusd1.434740.000001.435142009.12.24 06:301.434300.000.000.00-8.80
814846182009.12.24 04:45buy0.40eurusd1.434400.000001.434802009.12.24 06:301.434300.000.000.00-4.00
814850192009.12.24 04:51buy0.80eurusd1.434090.000001.434492009.12.24 06:301.434380.000.000.0023.20
814902612009.12.24 06:30buy0.73eurusd1.434470.000001.434872009.12.24 06:581.434570.000.000.007.30
814905642009.12.24 06:35buy1.50eurusd1.434160.000001.434562009.12.24 06:581.434560.000.000.0060.00
814919502009.12.24 06:58buy0.07eurusd1.434660.000001.435062009.12.24 07:211.435060.000.000.002.80
814936192009.12.24 07:21buy0.07eurusd1.435260.000001.435662009.12.24 07:281.435660.000.000.002.80
814944672009.12.24 07:28buy0.07eurusd1.435860.000001.436262009.12.24 08:001.435970.000.000.000.77
814950622009.12.24 07:35buy0.10eurusd1.435550.000001.435952009.12.24 08:001.435950.000.000.004.00
814971182009.12.24 08:00buy0.07eurusd1.436110.000001.436512009.12.24 08:161.436510.000.000.002.80
814998742009.12.24 08:16buy0.07eurusd1.436700.000001.437102009.12.24 08:331.437100.000.000.002.80
815024302009.12.24 08:33buy0.07eurusd1.437170.000001.437572009.12.24 10:051.436000.000.000.00-8.19
815034662009.12.24 08:40buy0.10eurusd1.436840.000001.437242009.12.24 10:051.436010.000.000.00-8.30
815047322009.12.24 08:49buy0.20eurusd1.436530.000001.436932009.12.24 10:051.436060.000.000.00-9.40
815067142009.12.24 09:04buy0.40eurusd1.436230.000001.436632009.12.24 10:051.436060.000.000.00-6.80
815085962009.12.24 09:18buy0.80eurusd1.435830.000001.436232009.12.24 10:051.436150.000.000.0025.60
815175332009.12.24 10:10buy0.74eurusd1.435940.000001.436342009.12.24 10:131.436340.000.000.0029.60
815183712009.12.24 10:15buy0.07eurusd1.436750.000001.437152009.12.24 10:181.437150.000.000.002.80
815198042009.12.24 10:20buy0.07eurusd1.437150.000001.437552009.12.24 10:311.437180.000.000.000.21
815207112009.12.24 10:25buy0.10eurusd1.436770.000001.437172009.12.24 10:311.437170.000.000.004.00
815219472009.12.24 10:31buy0.07eurusd1.437240.000001.437642009.12.24 10:341.437640.000.000.002.80
815226232009.12.24 10:35buy0.07eurusd1.438040.000001.438442009.12.24 10:501.438080.000.000.000.28
815255762009.12.24 10:48buy0.10eurusd1.437640.000001.438042009.12.24 10:501.438040.000.000.004.00
815259042009.12.24 10:50buy0.07eurusd1.438340.000001.438742009.12.24 10:531.438740.000.000.002.80
815271672009.12.24 10:55buy0.07eurusd1.438790.000001.439192009.12.24 11:061.439190.000.000.002.80
815302892009.12.24 11:06buy0.07eurusd1.439430.000001.439832009.12.24 11:231.439830.000.000.002.80
815349252009.12.24 11:23buy0.07eurusd1.439950.000001.440352009.12.24 11:271.440070.000.000.000.84
815356342009.12.24 11:25buy0.10eurusd1.439630.000001.440032009.12.24 11:271.440030.000.000.004.00
815396112009.12.24 11:35buy0.07eurusd1.440800.000001.441202009.12.24 11:371.441200.000.000.002.80
815410902009.12.24 11:40buy0.07eurusd1.441780.000001.442182009.12.24 11:541.441360.000.000.00-2.94
815427522009.12.24 11:45buy0.20eurusd1.441340.000001.441742009.12.24 11:541.441260.000.000.00-1.60
815438092009.12.24 11:50buy0.40eurusd1.440820.000001.441222009.12.24 11:541.441220.000.000.0016.00
815448732009.12.24 11:55buy0.07eurusd1.441480.000001.441882009.12.24 12:261.440040.000.000.00-10.08
815459872009.12.24 12:00buy0.20eurusd1.440640.000001.441042009.12.24 12:261.439990.000.000.00-13.00
815474972009.12.24 12:06buy0.40eurusd1.440310.000001.440712009.12.24 12:261.440020.000.000.00-11.60
815495612009.12.24 12:19buy0.80eurusd1.439980.000001.440382009.12.24 12:261.439990.000.000.000.80
815498922009.12.24 12:21buy1.60eurusd1.439640.000001.440042009.12.24 12:261.440040.000.000.0064.00
815507522009.12.24 12:26sell0.07eurusd1.440040.000001.439642009.12.24 12:491.440000.000.000.000.28
815522812009.12.24 12:39sell0.20eurusd1.440410.000001.440012009.12.24 12:491.440010.000.000.008.00
815534362009.12.24 12:49sell0.07eurusd1.439660.000001.439262009.12.24 13:071.439900.000.000.00-1.68
815537452009.12.24 12:51sell0.20eurusd1.439990.000001.439592009.12.24 13:071.439870.000.000.002.40
815541702009.12.24 12:56sell0.40eurusd1.440300.000001.439902009.12.24 13:071.439900.000.000.0016.00
815560012009.12.24 13:07sell0.07eurusd1.439640.000001.439242009.12.24 13:531.440920.000.000.00-8.96
815565652009.12.24 13:10sell0.20eurusd1.439980.000001.439582009.12.24 13:531.440920.000.000.00-18.80
815595842009.12.24 13:32sell0.40eurusd1.440290.000001.439892009.12.24 13:531.440920.000.000.00-25.20
815604772009.12.24 13:35sell0.80eurusd1.440990.000001.440592009.12.24 13:531.440920.000.000.005.60
815620192009.12.24 13:40sell1.60eurusd1.441330.000001.440932009.12.24 13:531.440930.000.000.0064.00
815646552009.12.24 13:53buy0.07eurusd1.440890.000001.441292009.12.24 14:181.440090.000.000.00-5.60
815650142009.12.24 13:55buy0.20eurusd1.440520.000001.440922009.12.24 14:181.440090.000.000.00-8.60
815665392009.12.24 14:02buy0.40eurusd1.440200.000001.440602009.12.24 14:181.440090.000.000.00-4.40
815688552009.12.24 14:15buy0.80eurusd1.439880.000001.440282009.12.24 14:181.440120.000.000.0019.20
815701252009.12.24 14:20sell0.07eurusd1.440160.000001.439762009.12.24 14:311.439760.000.000.002.80
815717222009.12.24 14:31sell0.07eurusd1.439500.000001.439102009.12.24 14:311.439100.000.000.002.80
815747542009.12.24 14:40sell0.07eurusd1.438870.000001.438472009.12.24 14:521.439030.000.000.00-1.12
815754312009.12.24 14:45sell0.20eurusd1.439200.000001.438802009.12.24 14:521.439030.000.000.003.40
815760592009.12.24 14:50sell0.40eurusd1.439510.000001.439112009.12.24 14:521.439110.000.000.0016.00
815782882009.12.24 15:05sell0.07eurusd1.438150.000001.437752009.12.24 15:131.437750.000.000.002.80
815794582009.12.24 15:13sell0.07eurusd1.437570.000001.437172009.12.24 15:171.437170.000.000.002.80
815801432009.12.24 15:17sell0.07eurusd1.436960.000001.436562009.12.24 15:251.436820.000.000.000.98
815809062009.12.24 15:21sell0.20eurusd1.437280.000001.436882009.12.24 15:251.436880.000.000.008.00
815815392009.12.24 15:25sell0.07eurusd1.436580.000001.436182009.12.24 15:361.436850.000.000.00-1.89
815822182009.12.24 15:33sell0.20eurusd1.436910.000001.436512009.12.24 15:361.436800.000.000.002.20
815823822009.12.24 15:35sell0.40eurusd1.437210.000001.436812009.12.24 15:361.436810.000.000.0016.00
815829792009.12.24 15:40sell0.07eurusd1.436580.000001.436182009.12.24 15:531.436180.000.000.002.80
815852562009.12.24 15:53sell0.07eurusd1.436010.000001.435612009.12.24 16:081.436790.000.000.00-5.46
815861152009.12.24 15:59sell0.20eurusd1.436360.000001.435962009.12.24 16:081.436790.000.000.00-8.60
815865342009.12.24 16:00sell0.40eurusd1.436670.000001.436272009.12.24 16:081.436790.000.000.00-4.80
815874742009.12.24 16:05sell0.80eurusd1.436990.000001.436592009.12.24 16:071.436740.000.000.0020.00
815879672009.12.24 16:10sell0.07eurusd1.436580.000001.436182009.12.24 16:301.437190.000.000.00-4.27
815886302009.12.24 16:15sell0.20eurusd1.436940.000001.436542009.12.24 16:301.437370.000.000.00-8.60
815891622009.12.24 16:20sell0.40eurusd1.437780.000001.437382009.12.24 16:301.437380.000.000.0016.00
815899192009.12.24 16:30sell0.07eurusd1.437000.000001.436602009.12.24 16:421.436600.000.000.002.80
815912742009.12.24 16:42sell0.07eurusd1.436400.000001.436002009.12.24 16:521.436000.000.000.002.80
815923102009.12.24 16:52sell0.07eurusd1.435810.000001.435412009.12.24 16:571.436280.000.000.00-3.29
815927962009.12.24 16:55sell0.20eurusd1.436710.000001.436312009.12.24 16:571.436310.000.000.008.00
815947082009.12.24 17:05sell0.07eurusd1.436000.000001.435602009.12.24 18:071.435950.000.000.000.35
815965222009.12.24 17:26sell0.20eurusd1.436370.000001.435972009.12.24 18:071.435970.000.000.008.00
815990802009.12.24 18:07sell0.07eurusd1.435780.000001.435382009.12.24 18:591.435620.000.000.001.12
815994202009.12.24 18:13sell0.20eurusd1.436110.000001.435712009.12.24 18:591.435710.000.000.008.00
816023302009.12.24 18:59sell0.07eurusd1.435460.000001.435062009.12.28 12:521.440430.000.00-0.02-34.79
816690412009.12.28 12:53buy0.07eurusd1.440540.000001.440942009.12.28 12:561.440940.000.000.002.80
816695742009.12.28 12:56buy0.07eurusd1.441140.000001.441542009.12.28 13:431.440670.000.000.00-3.29
816700992009.12.28 13:00buy0.20eurusd1.440640.000001.441042009.12.28 13:431.440760.000.000.002.40
816718922009.12.28 13:21buy0.40eurusd1.440330.000001.440732009.12.28 13:431.440730.000.000.0016.00
816733132009.12.28 13:43buy0.07eurusd1.440730.000001.441132009.12.28 13:491.441130.000.000.002.80
816738772009.12.28 13:49buy0.07eurusd1.441300.000001.441702009.12.28 14:361.440320.000.000.00-6.86
816750462009.12.28 13:58buy0.20eurusd1.440990.000001.441392009.12.28 14:361.440320.000.000.00-13.40
816757482009.12.28 14:02buy0.40eurusd1.440680.000001.441082009.12.28 14:361.440250.000.000.00-17.20
816768142009.12.28 14:14buy0.80eurusd1.440250.000001.440652009.12.28 14:361.440250.000.000.000.00
816781762009.12.28 14:26buy1.60eurusd1.439930.000001.440332009.12.28 14:361.440220.000.000.0046.40
816802492009.12.28 14:40buy0.07eurusd1.440860.000001.441262009.12.28 15:051.440550.000.000.00-2.17
816811972009.12.28 14:45buy0.20eurusd1.440540.000001.440942009.12.28 15:051.440550.000.000.000.20
816818992009.12.28 14:51buy0.40eurusd1.440160.000001.440562009.12.28 15:051.440560.000.000.0016.00
816836812009.12.28 15:05buy0.07eurusd1.440720.000001.441122009.12.28 15:201.440780.000.000.000.42
816843962009.12.28 15:11buy0.20eurusd1.440360.000001.440762009.12.28 15:201.440760.000.000.008.00
816854682009.12.28 15:20buy0.07eurusd1.440930.000001.441332009.12.28 16:351.439770.000.000.00-8.12
816859822009.12.28 15:25buy0.20eurusd1.440610.000001.441012009.12.28 16:351.439770.000.000.00-16.80
816874532009.12.28 15:45buy0.40eurusd1.440290.000001.440692009.12.28 16:351.439770.000.000.00-20.80
816881872009.12.28 15:50buy0.80eurusd1.439910.000001.440312009.12.28 16:351.439770.000.000.00-11.20
816913032009.12.28 16:22buy1.60eurusd1.439590.000001.439992009.12.28 16:351.439870.000.000.0044.80
816926382009.12.28 16:35sell0.76eurusd1.439730.000001.439332009.12.28 16:551.439640.000.000.006.84
816932412009.12.28 16:46sell1.50eurusd1.440040.000001.439642009.12.28 16:551.439640.000.000.0060.00
816942492009.12.28 16:55sell0.07eurusd1.439470.000001.439072009.12.28 16:591.439070.000.000.002.80
816960872009.12.28 17:05sell0.07eurusd1.438880.000001.438482009.12.28 17:531.439140.000.000.00-1.82
816967982009.12.28 17:15sell0.20eurusd1.439250.000001.438852009.12.28 17:531.439230.000.000.000.40
816982612009.12.28 17:42sell0.40eurusd1.439580.000001.439182009.12.28 17:531.439180.000.000.0016.00
816989912009.12.28 17:53sell0.07eurusd1.439000.000001.438602009.12.28 18:591.438900.000.000.000.70
816995852009.12.28 18:01sell0.20eurusd1.439310.000001.438912009.12.28 18:591.438910.000.000.008.00
817035632009.12.28 18:59sell0.07eurusd1.438690.000001.438292009.12.28 20:041.438920.000.000.00-1.61
817045832009.12.28 19:05sell0.20eurusd1.439030.000001.438632009.12.28 20:041.439020.000.000.000.20
817063482009.12.28 19:30sell0.40eurusd1.439340.000001.438942009.12.28 20:041.438940.000.000.0016.00
817083042009.12.28 20:04sell0.07eurusd1.438810.000001.438412009.12.28 20:291.438410.000.000.002.80
817102852009.12.28 20:30sell0.07eurusd1.438370.000001.437972009.12.28 20:521.438250.000.000.000.84
817109302009.12.28 20:40sell0.20eurusd1.438680.000001.438282009.12.28 20:521.438280.000.000.008.00
817118612009.12.28 20:52sell0.07eurusd1.438210.000001.437812009.12.28 21:571.438080.000.000.000.91
817121542009.12.28 20:55sell0.20eurusd1.438530.000001.438132009.12.28 21:571.438130.000.000.008.00
817159432009.12.28 21:57sell0.07eurusd1.437960.000001.437562009.12.28 23:251.437560.000.000.002.80
817177162009.12.28 22:10sell0.20eurusd1.438280.000001.437882009.12.28 22:311.437880.000.000.008.00
817220802009.12.28 23:26sell0.07eurusd1.437320.000001.436922009.12.29 00:511.437500.000.00-0.01-1.26
817248912009.12.29 00:13sell0.20eurusd1.437640.000001.437242009.12.29 00:511.437500.000.000.002.80
817255252009.12.29 00:25sell0.40eurusd1.437950.000001.437552009.12.29 00:511.437550.000.000.0016.00
817264572009.12.29 00:51sell0.07eurusd1.437360.000001.436962009.12.29 01:161.436960.000.000.002.80
817279942009.12.29 01:16sell0.07eurusd1.436790.000001.436392009.12.29 01:371.436390.000.000.002.80
817298642009.12.29 01:40sell0.07eurusd1.436310.000001.435912009.12.29 03:481.435910.000.000.002.80
817302742009.12.29 01:46sell0.20eurusd1.436670.000001.436272009.12.29 01:541.436270.000.000.008.00
817375952009.12.29 03:48sell0.07eurusd1.435750.000001.435352009.12.29 06:041.436780.000.000.00-7.21
817421322009.12.29 05:13sell0.20eurusd1.436100.000001.435702009.12.29 06:041.436770.000.000.00-13.40
817424432009.12.29 05:17sell0.40eurusd1.436410.000001.436012009.12.29 06:041.436790.000.000.00-15.20
817434342009.12.29 05:30sell0.80eurusd1.436760.000001.436362009.12.29 06:041.436790.000.000.00-2.40
817447662009.12.29 05:56sell1.60eurusd1.437080.000001.436682009.12.29 06:041.436800.000.000.0044.80
817460962009.12.29 06:05buy0.07eurusd1.436800.000001.437202009.12.29 06:051.437200.000.000.002.80
817463702009.12.29 06:10buy0.07eurusd1.437040.000001.437442009.12.29 06:211.437160.000.000.000.84
817466652009.12.29 06:15buy0.20eurusd1.436740.000001.437142009.12.29 06:211.437140.000.000.008.00
817471102009.12.29 06:21buy0.07eurusd1.437400.000001.437802009.12.29 07:401.437800.000.000.002.80
817516532009.12.29 07:40buy0.07eurusd1.437920.000001.438322009.12.29 07:461.438320.000.000.002.80
817524502009.12.29 07:46buy0.07eurusd1.438480.000001.438882009.12.29 08:131.438580.000.000.000.70
817535212009.12.29 07:57buy0.20eurusd1.438150.000001.438552009.12.29 08:131.438550.000.000.008.00
817551552009.12.29 08:13buy0.07eurusd1.438650.000001.439052009.12.29 08:171.439050.000.000.002.80
817557822009.12.29 08:17buy0.07eurusd1.439230.000001.439632009.12.29 08:281.439630.000.000.002.80
817600652009.12.29 08:35buy0.07eurusd1.441540.000001.441942009.12.29 08:501.441940.000.000.002.80
817621692009.12.29 08:50buy0.07eurusd1.442120.000001.442522009.12.29 09:151.441770.000.000.00-2.45
817644442009.12.29 09:00buy0.20eurusd1.441730.000001.442132009.12.29 09:151.441820.000.000.001.80
817657262009.12.29 09:07buy0.40eurusd1.441380.000001.441782009.12.29 09:151.441780.000.000.0016.00
817679742009.12.29 09:16buy0.07eurusd1.441920.000001.442322009.12.29 09:231.442320.000.000.002.80
817696842009.12.29 09:23buy0.07eurusd1.442480.000001.442882009.12.29 09:271.442880.000.000.002.80
817712022009.12.29 09:27buy0.07eurusd1.443040.000001.443442009.12.29 09:291.443440.000.000.002.80
817737082009.12.29 09:35buy0.07eurusd1.443500.000001.443902009.12.29 09:461.443230.000.000.00-1.89
817747472009.12.29 09:40buy0.20eurusd1.442830.000001.443232009.12.29 09:461.443230.000.000.008.00
817758362009.12.29 09:46buy0.07eurusd1.443360.000001.443762009.12.29 10:001.443400.000.000.000.28
817765272009.12.29 09:50buy0.20eurusd1.443040.000001.443442009.12.29 10:001.443440.000.000.008.00
817777672009.12.29 10:00buy0.07eurusd1.443580.000001.443982009.12.29 10:351.442530.000.000.00-7.35
817787862009.12.29 10:05buy0.20eurusd1.442980.000001.443382009.12.29 10:351.442530.000.000.00-9.00
817807132009.12.29 10:17buy0.40eurusd1.442670.000001.443072009.12.29 10:351.442530.000.000.00-5.60
817824952009.12.29 10:31buy0.80eurusd1.442340.000001.442742009.12.29 10:351.442590.000.000.0020.00
817832382009.12.29 10:35buy0.79eurusd1.442820.000001.443222009.12.29 10:531.443220.000.000.0031.60
817860802009.12.29 10:53buy0.07eurusd1.443380.000001.443782009.12.29 12:331.442270.000.000.00-7.77
817865892009.12.29 10:56buy0.20eurusd1.443060.000001.443462009.12.29 12:331.442270.000.000.00-15.80
817886852009.12.29 11:04buy0.40eurusd1.442740.000001.443142009.12.29 12:331.442270.000.000.00-18.80
817924302009.12.29 11:29buy0.80eurusd1.442370.000001.442772009.12.29 12:331.442270.000.000.00-8.00
817928402009.12.29 11:30buy1.60eurusd1.441950.000001.442352009.12.29 12:331.442270.000.000.0051.20
818024692009.12.29 12:33buy0.07eurusd1.442370.000001.442772009.12.29 12:381.442770.000.000.002.80
818030372009.12.29 12:38buy0.07eurusd1.443050.000001.443452009.12.29 12:451.443450.000.000.002.80
818047472009.12.29 12:45buy0.07eurusd1.443610.000001.444012009.12.29 12:461.444010.000.000.002.80
818060512009.12.29 12:50buy0.07eurusd1.444020.000001.444422009.12.29 12:541.444420.000.000.002.80
818071182009.12.29 12:55buy0.07eurusd1.444730.000001.445132009.12.29 13:141.444150.000.000.00-4.06
818093532009.12.29 13:05buy0.20eurusd1.444050.000001.444452009.12.29 13:141.444170.000.000.002.40
818099472009.12.29 13:10buy0.40eurusd1.443740.000001.444142009.12.29 13:131.444140.000.000.0016.00
818106092009.12.29 13:15buy0.07eurusd1.444430.000001.444832009.12.29 13:241.444830.000.000.002.80
818122092009.12.29 13:24buy0.07eurusd1.445020.000001.445422009.12.29 13:531.444770.000.000.00-1.75
818124212009.12.29 13:25buy0.20eurusd1.444680.000001.445082009.12.29 13:531.444770.000.000.001.80
818134792009.12.29 13:32buy0.40eurusd1.444350.000001.444752009.12.29 13:531.444750.000.000.0016.00
818154392009.12.29 13:53buy0.08eurusd1.444860.000001.445262009.12.29 13:541.445260.000.000.003.20
818165452009.12.29 13:55buy0.08eurusd1.445770.000001.446172009.12.29 14:131.444230.000.000.00-12.32
818186022009.12.29 14:05buy0.20eurusd1.445080.000001.445482009.12.29 14:131.444280.000.000.00-16.00
818200252009.12.29 14:10buy0.40eurusd1.443830.000001.444232009.12.29 14:131.444230.000.000.0016.00
818219462009.12.29 14:20sell0.79eurusd1.443360.000001.442962009.12.29 14:211.442960.000.000.0031.60
818231512009.12.29 14:25sell0.08eurusd1.442820.000001.442422009.12.29 14:591.443750.000.000.00-7.44
818254082009.12.29 14:40sell0.20eurusd1.443350.000001.442952009.12.29 14:591.443750.000.000.00-8.00
818258762009.12.29 14:45sell0.40eurusd1.443660.000001.443262009.12.29 14:591.443750.000.000.00-3.60
818272562009.12.29 14:57sell0.80eurusd1.443970.000001.443572009.12.29 14:591.443740.000.000.0018.40
818277272009.12.29 15:00buy0.80eurusd1.444080.000001.444482009.12.29 15:061.444130.000.000.004.00
818289312009.12.29 15:05buy1.60eurusd1.443770.000001.444172009.12.29 15:061.444170.000.000.0064.00
818296952009.12.29 15:10buy0.08eurusd1.444340.000001.444742009.12.29 15:321.443510.000.000.00-6.64
818303562009.12.29 15:15buy0.20eurusd1.444010.000001.444412009.12.29 15:321.443560.000.000.00-9.00
818309932009.12.29 15:20buy0.40eurusd1.443670.000001.444072009.12.29 15:321.443560.000.000.00-4.40
818317042009.12.29 15:28buy0.80eurusd1.443350.000001.443752009.12.29 15:311.443580.000.000.0018.40
818323182009.12.29 15:32sell0.80eurusd1.443560.000001.443162009.12.29 15:381.443160.000.000.0032.00
818332382009.12.29 15:38sell0.08eurusd1.443000.000001.442602009.12.29 15:511.442600.000.000.003.20
818353932009.12.29 15:51sell0.08eurusd1.442510.000001.442112009.12.29 15:511.442110.000.000.003.20
818362972009.12.29 15:55sell0.08eurusd1.442280.000001.441882009.12.29 16:001.442250.000.000.000.24
818374692009.12.29 16:00sell0.20eurusd1.442670.000001.442272009.12.29 16:001.442270.000.000.008.00
818391072009.12.29 16:05sell0.08eurusd1.441500.000001.441102009.12.29 16:141.442280.000.000.00-6.24
818403352009.12.29 16:10sell0.20eurusd1.442680.000001.442282009.12.29 16:141.442280.000.000.008.00
818410512009.12.29 16:15sell0.08eurusd1.442220.000001.441822009.12.29 16:301.442220.000.000.000.00
818419642009.12.29 16:20sell0.20eurusd1.442620.000001.442222009.12.29 16:301.442220.000.000.008.00
818431652009.12.29 16:30sell0.08eurusd1.441960.000001.441562009.12.29 16:371.441560.000.000.003.20
818439922009.12.29 16:37sell0.08eurusd1.441380.000001.440982009.12.29 16:551.441320.000.000.000.48
818442822009.12.29 16:40sell0.20eurusd1.441720.000001.441322009.12.29 16:551.441320.000.000.008.00
818464612009.12.29 16:55sell0.08eurusd1.441170.000001.440772009.12.29 16:591.440770.000.000.003.20
818491722009.12.29 17:05sell0.08eurusd1.439750.000001.439352009.12.29 17:071.439350.000.000.003.20
818516332009.12.29 17:10sell0.08eurusd1.438660.000001.438262009.12.29 17:121.438260.000.000.003.20
818544952009.12.29 17:15sell0.08eurusd1.437540.000001.437142009.12.29 17:151.437140.000.000.003.20
818582582009.12.29 17:25sell0.08eurusd1.435580.000001.435182009.12.29 17:251.435180.000.000.003.20
818606522009.12.29 17:30sell0.08eurusd1.435170.000001.434772009.12.29 17:301.434770.000.000.003.20
818639572009.12.29 17:40sell0.08eurusd1.434670.000001.434272009.12.29 17:401.434270.000.000.003.20
818647542009.12.29 17:45sell0.08eurusd1.434450.000001.434052009.12.29 17:451.434050.000.000.003.20
818652682009.12.29 17:50sell0.08eurusd1.434000.000001.433602009.12.29 18:141.435150.000.000.00-9.20
818660862009.12.29 17:55sell0.20eurusd1.434550.000001.434152009.12.29 18:141.435150.000.000.00-12.00
818682702009.12.29 18:06sell0.40eurusd1.434860.000001.434462009.12.29 18:141.435150.000.000.00-11.60
818685502009.12.29 18:10sell0.80eurusd1.435390.000001.434992009.12.29 18:141.435040.000.000.0028.00
818692022009.12.29 18:15sell0.81eurusd1.434980.000001.434582009.12.29 18:261.435620.000.000.00-51.84
818700592009.12.29 18:22sell1.60eurusd1.435300.000001.434902009.12.29 18:261.435620.000.000.00-51.20
818709412009.12.29 18:25sell3.20eurusd1.436060.000001.435662009.12.29 18:261.435660.000.000.00128.00
818724262009.12.29 18:30sell0.08eurusd1.434780.000001.434382009.12.29 18:321.434380.000.000.003.20
818734392009.12.29 18:35sell0.08eurusd1.434510.000001.434112009.12.29 18:551.435080.000.000.00-4.56
818745282009.12.29 18:45sell0.20eurusd1.435220.000001.434822009.12.29 18:551.435120.000.000.002.00
818750422009.12.29 18:52sell0.40eurusd1.435560.000001.435162009.12.29 18:551.435160.000.000.0016.00
818752262009.12.29 18:55sell0.08eurusd1.434940.000001.434542009.12.29 19:301.435840.000.000.00-7.20
818762802009.12.29 19:02sell0.20eurusd1.435270.000001.434872009.12.29 19:301.435840.000.000.00-11.40
818770862009.12.29 19:10sell0.40eurusd1.435980.000001.435582009.12.29 19:301.435930.000.000.002.00
818778512009.12.29 19:15sell0.80eurusd1.436300.000001.435902009.12.29 19:301.435900.000.000.0032.00
818795762009.12.29 19:30buy0.08eurusd1.435930.000001.436332009.12.29 19:551.436030.000.000.000.80
818802832009.12.29 19:36buy0.20eurusd1.435570.000001.435972009.12.29 19:551.435970.000.000.008.00
818816632009.12.29 19:55buy0.08eurusd1.436180.000001.436582009.12.29 20:191.435500.000.000.00-5.44
818828472009.12.29 20:04buy0.20eurusd1.435870.000001.436272009.12.29 20:191.435490.000.000.00-7.60
818830072009.12.29 20:05buy0.40eurusd1.435550.000001.435952009.12.29 20:191.435490.000.000.00-2.40
818838182009.12.29 20:14buy0.80eurusd1.435240.000001.435642009.12.29 20:191.435460.000.000.0017.60
818845222009.12.29 20:19sell0.08eurusd1.435480.000001.435082009.12.29 20:271.435080.000.000.003.20
818851812009.12.29 20:27sell0.08eurusd1.434910.000001.434512009.12.29 20:381.434510.000.000.003.20
818867932009.12.29 20:38sell0.08eurusd1.434350.000001.433952009.12.29 20:391.433950.000.000.003.20
818874292009.12.29 20:40sell0.08eurusd1.434150.000001.433752009.12.29 20:541.434320.000.000.00-1.36
818882902009.12.29 20:49sell0.20eurusd1.434460.000001.434062009.12.29 20:541.434320.000.000.002.80
818885032009.12.29 20:52sell0.40eurusd1.434800.000001.434402009.12.29 20:541.434400.000.000.0016.00
818888132009.12.29 20:55sell0.08eurusd1.434060.000001.433662009.12.29 21:411.435580.000.000.00-12.16
818908212009.12.29 21:05sell0.20eurusd1.435370.000001.434972009.12.29 21:411.435640.000.000.00-5.40
818917232009.12.29 21:24sell0.40eurusd1.435680.000001.435282009.12.29 21:411.435640.000.000.001.60
818923482009.12.29 21:28sell0.80eurusd1.436020.000001.435622009.12.29 21:411.435670.000.000.0028.00
818934552009.12.29 21:42buy0.08eurusd1.435730.000001.436132009.12.29 22:121.434950.000.000.00-6.24
818943132009.12.29 21:52buy0.20eurusd1.435410.000001.435812009.12.29 22:121.434950.000.000.00-9.20
818948702009.12.29 21:57buy0.40eurusd1.435040.000001.435442009.12.29 22:121.434950.000.000.00-3.60
818965832009.12.29 22:08buy0.80eurusd1.434740.000001.435142009.12.29 22:121.435020.000.000.0022.40
818968082009.12.29 22:12sell0.08eurusd1.434900.000001.434502009.12.29 22:261.434830.000.000.000.56
818970862009.12.29 22:15sell0.20eurusd1.435220.000001.434822009.12.29 22:261.434820.000.000.008.00
818980432009.12.29 22:26sell0.08eurusd1.434730.000001.434332009.12.29 23:331.434650.000.000.000.64
819003282009.12.29 22:45sell0.20eurusd1.435070.000001.434672009.12.29 23:331.434670.000.000.008.00
819012132009.12.29 22:51sell0.40eurusd1.435390.000001.434992009.12.29 23:261.434990.000.000.0016.00
819038112009.12.29 23:33sell0.08eurusd1.434400.000001.434002009.12.29 23:391.434000.000.000.003.20
819051072009.12.29 23:43sell0.08eurusd1.434250.000001.433852009.12.30 00:381.435190.000.000.01-7.52
819055552009.12.29 23:51sell0.20eurusd1.434600.000001.434202009.12.30 00:381.435240.000.000.02-12.80
819059102009.12.29 23:57sell0.40eurusd1.435190.000001.434792009.12.30 00:381.435240.000.000.04-2.00
819069372009.12.30 00:06sell0.80eurusd1.435560.000001.435162009.12.30 00:381.435250.000.000.0024.80
819088692009.12.30 00:40sell0.08eurusd1.434790.000001.434392009.12.30 00:541.434390.000.000.003.20
819098582009.12.30 00:54sell0.08eurusd1.434190.000001.433792009.12.30 01:161.434430.000.000.00-1.92
819110862009.12.30 01:01sell0.20eurusd1.434530.000001.434132009.12.30 01:161.434430.000.000.002.00
819116662009.12.30 01:05sell0.40eurusd1.434840.000001.434442009.12.30 01:161.434440.000.000.0016.00
819125862009.12.30 01:16sell0.08eurusd1.434230.000001.433832009.12.30 01:331.434050.000.000.001.44
819128682009.12.30 01:22sell1.70eurusd1.434560.000001.434162009.12.30 01:331.434160.000.000.0068.00
819135082009.12.30 01:33sell0.08eurusd1.433960.000001.433562009.12.30 01:361.433560.000.000.003.20
819140692009.12.30 01:36sell0.08eurusd1.433360.000001.432962009.12.30 01:371.432960.000.000.003.20
819149142009.12.30 01:40sell0.08eurusd1.432860.000001.432462009.12.30 01:521.432460.000.000.003.20
819161832009.12.30 01:52sell0.08eurusd1.432300.000001.431902009.12.30 02:151.432460.000.000.00-1.28
819169212009.12.30 01:55sell0.20eurusd1.432610.000001.432212009.12.30 02:151.432480.000.000.002.60
819183102009.12.30 02:09sell0.40eurusd1.432970.000001.432572009.12.30 02:151.432570.000.000.0016.00
819192472009.12.30 02:15sell0.08eurusd1.432300.000001.431902009.12.30 02:251.431900.000.000.003.20
819204572009.12.30 02:25sell0.08eurusd1.431730.000001.431332009.12.30 02:331.431330.000.000.003.20
819217112009.12.30 02:33sell0.08eurusd1.430960.000001.430562009.12.30 03:021.431040.000.000.00-0.64
819227232009.12.30 02:38sell0.20eurusd1.431270.000001.430872009.12.30 03:021.431090.000.000.003.60
819239182009.12.30 02:56sell0.40eurusd1.431580.000001.431182009.12.30 03:021.431180.000.000.0016.00
819245692009.12.30 03:02sell0.08eurusd1.430940.000001.430542009.12.30 03:451.430870.000.000.000.56
819267572009.12.30 03:28sell0.20eurusd1.431270.000001.430872009.12.30 03:451.430870.000.000.008.00
819279222009.12.30 03:45sell0.08eurusd1.430710.000001.430312009.12.30 04:361.430990.000.000.00-2.24
819281882009.12.30 03:50sell0.20eurusd1.431040.000001.430642009.12.30 04:361.431000.000.000.000.80
819294062009.12.30 04:07sell0.40eurusd1.431390.000001.430992009.12.30 04:361.430990.000.000.0016.00
819313312009.12.30 04:36sell0.08eurusd1.430840.000001.430442009.12.30 05:351.431860.000.000.00-8.16
819317982009.12.30 04:44sell0.20eurusd1.431220.000001.430822009.12.30 05:351.431860.000.000.00-12.80
819319432009.12.30 04:45sell0.40eurusd1.431570.000001.431172009.12.30 05:351.431870.000.000.00-12.00
819323852009.12.30 04:54sell0.80eurusd1.431900.000001.431502009.12.30 05:351.431870.000.000.002.40
819336132009.12.30 05:09sell1.60eurusd1.432210.000001.431812009.12.30 05:351.431910.000.000.0048.00
819355382009.12.30 05:38buy0.08eurusd1.432250.000001.432652009.12.30 06:161.432380.000.000.001.04
819364412009.12.30 05:55buy0.20eurusd1.431940.000001.432342009.12.30 06:161.432340.000.000.008.00
819379852009.12.30 06:17buy0.08eurusd1.432360.000001.432762009.12.30 06:271.432760.000.000.003.20
819385972009.12.30 06:27buy0.08eurusd1.432930.000001.433332009.12.30 07:141.433020.000.000.000.72
819397832009.12.30 06:41buy0.20eurusd1.432620.000001.433022009.12.30 07:141.433020.000.000.008.00
819427062009.12.30 07:15buy0.08eurusd1.433170.000001.433572009.12.30 07:181.433570.000.000.003.20
819434142009.12.30 07:20buy0.08eurusd1.433840.000001.434242009.12.30 07:221.434240.000.000.003.20
819444332009.12.30 07:25buy0.08eurusd1.434560.000001.434962009.12.30 07:471.434050.000.000.00-4.08
819448782009.12.30 07:30buy0.20eurusd1.433940.000001.434342009.12.30 07:471.434030.000.000.001.80
819458492009.12.30 07:40buy0.40eurusd1.433630.000001.434032009.12.30 07:471.434030.000.000.0016.00
819465412009.12.30 07:47buy0.08eurusd1.434230.000001.434632009.12.30 08:161.434310.000.000.000.64
819501872009.12.30 08:10buy0.20eurusd1.433910.000001.434312009.12.30 08:161.434310.000.000.008.00
819516582009.12.30 08:16buy0.08eurusd1.434450.000001.434852009.12.30 08:511.434580.000.000.001.04
819521522009.12.30 08:20buy0.20eurusd1.434140.000001.434542009.12.30 08:511.434540.000.000.008.00
819548162009.12.30 08:51buy0.08eurusd1.434720.000001.435122009.12.30 08:571.434870.000.000.001.20
819553262009.12.30 08:55buy0.20eurusd1.434410.000001.434812009.12.30 08:571.434810.000.000.008.00
819579652009.12.30 09:05buy0.08eurusd1.435840.000001.436242009.12.30 09:531.434690.000.000.00-9.20
819584912009.12.30 09:10buy0.20eurusd1.435520.000001.435922009.12.30 09:531.434690.000.000.00-16.60
819595572009.12.30 09:19buy0.40eurusd1.435180.000001.435582009.12.30 09:531.434690.000.000.00-19.60
819600032009.12.30 09:22buy0.80eurusd1.434870.000001.435272009.12.30 09:531.434680.000.000.00-15.20
819614902009.12.30 09:30buy1.60eurusd1.434260.000001.434662009.12.30 09:531.434660.000.000.0064.00
819642682009.12.30 09:55buy0.08eurusd1.435020.000001.435422009.12.30 10:231.434700.000.000.00-2.56
819659252009.12.30 10:05buy0.20eurusd1.434710.000001.435112009.12.30 10:231.434720.000.000.000.20
819665622009.12.30 10:14buy0.40eurusd1.434350.000001.434752009.12.30 10:231.434750.000.000.0016.00
819674212009.12.30 10:23buy0.08eurusd1.434890.000001.435292009.12.30 10:411.434610.000.000.00-2.24
819687352009.12.30 10:33buy0.20eurusd1.434520.000001.434922009.12.30 10:411.434610.000.000.001.80
819693062009.12.30 10:35buy0.40eurusd1.434190.000001.434592009.12.30 10:411.434590.000.000.0016.00
819707702009.12.30 10:41sell0.08eurusd1.434420.000001.434022009.12.30 10:581.435200.000.000.00-6.24
819717582009.12.30 10:50sell0.20eurusd1.434860.000001.434462009.12.30 10:571.435200.000.000.00-6.80
819725052009.12.30 10:55sell0.40eurusd1.435650.000001.435252009.12.30 10:571.435250.000.000.0016.00
819737342009.12.30 11:05buy0.08eurusd1.435890.000001.436292009.12.30 11:191.435960.000.000.000.56
819743702009.12.30 11:10buy0.20eurusd1.435570.000001.435972009.12.30 11:191.435970.000.000.008.00
819751842009.12.30 11:19buy0.08eurusd1.436110.000001.436512009.12.30 11:301.435350.000.000.00-6.08
819756952009.12.30 11:23buy0.20eurusd1.435730.000001.436132009.12.30 11:301.435350.000.000.00-7.60
819763072009.12.30 11:29buy0.40eurusd1.435340.000001.435742009.12.30 11:301.435350.000.000.000.40
819765562009.12.30 11:30buy0.80eurusd1.435010.000001.435412009.12.30 11:301.435270.000.000.0020.80
819772712009.12.30 11:35buy0.08eurusd1.435790.000001.436192009.12.30 11:411.435580.000.000.00-1.68
819776992009.12.30 11:40buy0.20eurusd1.435230.000001.435632009.12.30 11:411.435630.000.000.008.00
819783542009.12.30 11:45buy0.08eurusd1.435890.000001.436292009.12.30 12:031.435970.000.000.000.64
819788742009.12.30 11:50buy0.20eurusd1.435570.000001.435972009.12.30 12:031.435970.000.000.008.00
819803242009.12.30 12:03buy0.08eurusd1.436160.000001.436562009.12.30 13:121.434500.000.000.00-13.28
819808962009.12.30 12:10buy0.20eurusd1.435630.000001.436032009.12.30 13:121.434500.000.000.00-22.60
819815232009.12.30 12:15buy0.40eurusd1.435030.000001.435432009.12.30 13:121.434500.000.000.00-21.20
819823192009.12.30 12:20buy0.80eurusd1.434430.000001.434832009.12.30 13:121.434470.000.000.003.20
819857902009.12.30 12:44buy1.60eurusd1.434030.000001.434432009.12.30 13:121.434430.000.000.0064.00
819920222009.12.30 13:15sell0.08eurusd1.433630.000001.433232009.12.30 13:201.433630.000.000.000.00
819926232009.12.30 13:20sell0.20eurusd1.434070.000001.433672009.12.30 13:201.433670.000.000.008.00
819935332009.12.30 13:25sell0.08eurusd1.433320.000001.432922009.12.30 14:001.434080.000.000.00-6.08
819947642009.12.30 13:35sell0.20eurusd1.433790.000001.433392009.12.30 14:001.434080.000.000.00-5.80
819961362009.12.30 13:46sell0.40eurusd1.434170.000001.433772009.12.30 14:001.434080.000.000.003.60
819971912009.12.30 13:58sell0.80eurusd1.434480.000001.434082009.12.30 14:001.434080.000.000.0032.00
819973732009.12.30 14:00buy0.08eurusd1.434110.000001.434512009.12.30 14:061.434510.000.000.003.20
819983722009.12.30 14:06buy0.08eurusd1.434670.000001.435072009.12.30 14:281.434060.000.000.00-4.88
819990722009.12.30 14:12buy0.20eurusd1.434360.000001.434762009.12.30 14:281.434080.000.000.00-5.60
820013982009.12.30 14:24buy0.40eurusd1.434040.000001.434442009.12.30 14:281.434140.000.000.004.00
820016802009.12.30 14:25buy0.80eurusd1.433730.000001.434132009.12.30 14:281.434130.000.000.0032.00
820029782009.12.30 14:30buy0.08eurusd1.434210.000001.434612009.12.30 15:051.431980.000.000.00-17.84
820040802009.12.30 14:35buy0.20eurusd1.433370.000001.433772009.12.30 15:051.431980.000.000.00-27.80
820060082009.12.30 14:45buy0.40eurusd1.433040.000001.433442009.12.30 15:051.431980.000.000.00-42.40
820072402009.12.30 14:57buy0.80eurusd1.432740.000001.433142009.12.30 15:051.432030.000.000.00-56.80
820096142009.12.30 15:05buy1.60eurusd1.431670.000001.432072009.12.30 15:051.432070.000.000.0064.00
820119532009.12.30 15:15sell0.86eurusd1.431990.000001.431592009.12.30 15:191.431590.000.000.0034.40
820141472009.12.30 15:25sell0.86eurusd1.431120.000001.430722009.12.30 15:301.430720.000.000.0034.40
820160082009.12.30 15:30sell0.87eurusd1.430470.000001.430072009.12.30 15:341.430330.000.000.0012.18
820174082009.12.30 15:33sell1.70eurusd1.430770.000001.430372009.12.30 15:341.430370.000.000.0068.00
820178462009.12.30 15:34sell0.08eurusd1.430060.000001.429662009.12.30 15:401.429950.000.000.000.88
820185682009.12.30 15:37sell0.20eurusd1.430370.000001.429972009.12.30 15:391.429970.000.000.008.00
820190702009.12.30 15:40sell0.08eurusd1.429770.000001.429372009.12.30 15:481.429720.000.000.000.40
820209282009.12.30 15:45sell0.20eurusd1.430120.000001.429722009.12.30 15:481.429720.000.000.008.00
820225322009.12.30 15:50sell0.08eurusd1.429270.000001.428872009.12.30 15:561.429840.000.000.00-4.56
820241622009.12.30 15:55sell0.20eurusd1.430280.000001.429882009.12.30 15:561.429880.000.000.008.00
820279162009.12.30 16:05sell0.08eurusd1.429730.000001.429332009.12.30 16:181.429920.000.000.00-1.52
820289702009.12.30 16:10sell0.20eurusd1.430070.000001.429672009.12.30 16:181.429920.000.000.003.00
820298232009.12.30 16:15sell0.40eurusd1.430380.000001.429982009.12.30 16:181.429980.000.000.0016.00
820323432009.12.30 16:20sell0.08eurusd1.429670.000001.429272009.12.30 16:351.431040.000.000.00-10.96
820335002009.12.30 16:25sell0.20eurusd1.429980.000001.429582009.12.30 16:351.431040.000.000.00-21.20
820341482009.12.30 16:30sell0.40eurusd1.430290.000001.429892009.12.30 16:351.431040.000.000.00-30.00
820359002009.12.30 16:35sell0.80eurusd1.431490.000001.431092009.12.30 16:351.431090.000.000.0032.00
820377692009.12.30 16:40sell0.87eurusd1.429860.000001.429462009.12.30 16:401.429460.000.000.0034.80
820429102009.12.30 16:50sell0.08eurusd1.428080.000001.427682009.12.30 16:501.427680.000.000.003.20
820447302009.12.30 16:55sell0.08eurusd1.429100.000001.428702009.12.30 17:071.429890.000.000.00-6.32
820490092009.12.30 17:05sell0.20eurusd1.430260.000001.429862009.12.30 17:071.429860.000.000.008.00
  0.00 0.00 -16.83 2 740.51
Closed P/L: 2 723.68
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
820503842009.12.30 17:10buy0.08eurusd1.430390.000001.43079 1.430160.000.000.00-1.84
  0.00 0.00 0.00 -1.84
 Floating P/L: -1.84
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 723.68 Floating P/L: -1.84 Margin: 22.89
Balance: 8 835.21 Equity: 8 833.37 Free Margin: 8 810.48