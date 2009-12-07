Alpari (UK) Ltd.
|Account: 1313400
|Name: Shane Ball
|Currency: USD
|2009 December 10, 19:25
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|78702135
|2009.12.07 18:03
|balance
|Deposit
|5 000.00
|78721475
|2009.12.07 19:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48774
|1.46821
|10.00000
|2009.12.07 19:27
|1.48794
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78722815
|2009.12.07 19:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48803
|1.47650
|10.00000
|2009.12.07 20:20
|1.48458
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.50
|78728396
|2009.12.07 20:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48434
|1.47777
|10.00000
|2009.12.07 20:21
|1.48426
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|78728981
|2009.12.07 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48369
|1.47792
|10.00000
|2009.12.07 20:25
|1.48377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|78729189
|2009.12.07 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48385
|1.47808
|10.00000
|2009.12.07 20:25
|1.48386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78729226
|2009.12.07 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48399
|1.47822
|10.00000
|2009.12.07 22:25
|1.48187
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.20
|78743865
|2009.12.07 22:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48208
|0.00000
|1.48248
|2009.12.07 22:26
|1.48186
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|78744010
|2009.12.07 22:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.48175
|0.00000
|1.48215
|2009.12.07 22:26
|1.48186
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|78744144
|2009.12.07 22:26
|buy
|0.49
|eurusd
|1.48206
|0.00000
|1.48246
|2009.12.07 22:36
|1.48246
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|78744828
|2009.12.07 22:36
|buy
|0.49
|eurusd
|1.48267
|0.00000
|1.48307
|2009.12.07 23:57
|1.48307
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|78745142
|2009.12.07 22:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.48235
|0.00000
|1.48275
|2009.12.07 23:01
|1.48275
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|78749874
|2009.12.07 23:58
|buy
|0.05
|eurusd
|1.48307
|0.00000
|1.48347
|2009.12.08 00:30
|1.48347
|0.00
|0.00
|0.09
|2.00
|78753160
|2009.12.08 00:35
|buy
|0.05
|eurusd
|1.48428
|0.00000
|1.48468
|2009.12.08 01:16
|1.48292
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|78753658
|2009.12.08 00:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48390
|0.00000
|1.48430
|2009.12.08 00:46
|1.48430
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78755256
|2009.12.08 01:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48359
|0.00000
|1.48399
|2009.12.08 01:16
|1.48292
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|78756019
|2009.12.08 01:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.48277
|0.00000
|1.48317
|2009.12.08 01:16
|1.48288
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|78756556
|2009.12.08 01:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.48246
|0.00000
|1.48286
|2009.12.08 01:16
|1.48286
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|78757212
|2009.12.08 01:17
|sell
|0.05
|eurusd
|1.48292
|0.00000
|1.48252
|2009.12.08 01:19
|1.48252
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78759033
|2009.12.08 01:35
|buy
|0.05
|eurusd
|1.48464
|0.00000
|1.48504
|2009.12.08 01:39
|1.48504
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78759855
|2009.12.08 01:40
|buy
|0.05
|eurusd
|1.48507
|0.00000
|1.48547
|2009.12.08 01:42
|1.48547
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78761441
|2009.12.08 01:50
|buy
|0.05
|eurusd
|1.48579
|0.00000
|1.48619
|2009.12.08 01:58
|1.48551
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|78762078
|2009.12.08 01:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48510
|0.00000
|1.48550
|2009.12.08 01:58
|1.48550
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78764430
|2009.12.08 02:05
|buy
|0.05
|eurusd
|1.48477
|0.00000
|1.48517
|2009.12.08 02:23
|1.48517
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78765944
|2009.12.08 02:23
|buy
|0.05
|eurusd
|1.48533
|0.00000
|1.48573
|2009.12.08 02:27
|1.48573
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78766542
|2009.12.08 02:27
|buy
|0.05
|eurusd
|1.48597
|0.00000
|1.48637
|2009.12.08 02:30
|1.48637
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78767198
|2009.12.08 02:30
|buy
|0.05
|eurusd
|1.48660
|0.00000
|1.48700
|2009.12.08 11:02
|1.48582
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|78768400
|2009.12.08 02:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48619
|0.00000
|1.48659
|2009.12.08 11:02
|1.48582
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|78769493
|2009.12.08 02:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.48588
|0.00000
|1.48628
|2009.12.08 11:02
|1.48579
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|78770098
|2009.12.08 02:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.48558
|0.00000
|1.48598
|2009.12.08 11:02
|1.48571
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|78770345
|2009.12.08 02:59
|buy
|0.80
|eurusd
|1.48523
|0.00000
|1.48563
|2009.12.08 11:02
|1.48563
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|78834645
|2009.12.08 11:02
|buy
|0.05
|eurusd
|1.48588
|0.00000
|1.48628
|2009.12.08 11:02
|1.48628
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78835732
|2009.12.08 11:05
|buy
|0.05
|eurusd
|1.48621
|0.00000
|1.48661
|2009.12.08 11:21
|1.48583
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|78836741
|2009.12.08 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48590
|0.00000
|1.48630
|2009.12.08 11:21
|1.48587
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|78837453
|2009.12.08 11:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.48543
|0.00000
|1.48583
|2009.12.08 11:21
|1.48583
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78838375
|2009.12.08 11:21
|buy
|0.05
|eurusd
|1.48600
|0.00000
|1.48640
|2009.12.08 11:45
|1.48447
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.65
|78838968
|2009.12.08 11:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48485
|0.00000
|1.48525
|2009.12.08 11:45
|1.48447
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|78840344
|2009.12.08 11:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.48454
|0.00000
|1.48494
|2009.12.08 11:45
|1.48447
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|78841051
|2009.12.08 11:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.48423
|0.00000
|1.48463
|2009.12.08 11:45
|1.48455
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|78842043
|2009.12.08 11:49
|sell
|0.50
|eurusd
|1.48416
|0.00000
|1.48376
|2009.12.08 11:50
|1.48376
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|78842248
|2009.12.08 11:50
|sell
|0.05
|eurusd
|1.48358
|0.00000
|1.48318
|2009.12.08 11:56
|1.48318
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78843192
|2009.12.08 11:56
|sell
|0.05
|eurusd
|1.48297
|0.00000
|1.48257
|2009.12.08 12:06
|1.48257
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78845498
|2009.12.08 12:06
|sell
|0.05
|eurusd
|1.48234
|0.00000
|1.48194
|2009.12.08 12:11
|1.48224
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|78846159
|2009.12.08 12:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48266
|0.00000
|1.48226
|2009.12.08 12:11
|1.48226
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78847126
|2009.12.08 12:15
|sell
|0.05
|eurusd
|1.48233
|0.00000
|1.48193
|2009.12.08 12:18
|1.48193
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78848218
|2009.12.08 12:20
|sell
|0.05
|eurusd
|1.48128
|0.00000
|1.48088
|2009.12.08 12:30
|1.48088
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78849821
|2009.12.08 12:30
|sell
|0.05
|eurusd
|1.48069
|0.00000
|1.48029
|2009.12.08 12:35
|1.48084
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|78850840
|2009.12.08 12:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48137
|0.00000
|1.48097
|2009.12.08 12:35
|1.48097
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78851932
|2009.12.08 12:40
|sell
|0.05
|eurusd
|1.48022
|0.00000
|1.47982
|2009.12.08 12:48
|1.48014
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78853960
|2009.12.08 12:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48053
|0.00000
|1.48013
|2009.12.08 12:48
|1.48013
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78854330
|2009.12.08 12:50
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47986
|0.00000
|1.47946
|2009.12.08 12:59
|1.47988
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|78854857
|2009.12.08 12:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48030
|0.00000
|1.47990
|2009.12.08 12:59
|1.47990
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78855969
|2009.12.08 13:00
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47935
|0.00000
|1.47895
|2009.12.08 13:01
|1.47895
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78859017
|2009.12.08 13:05
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47909
|0.00000
|1.47869
|2009.12.08 13:28
|1.47977
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|78860243
|2009.12.08 13:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47940
|0.00000
|1.47900
|2009.12.08 13:28
|1.47977
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|78860860
|2009.12.08 13:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47977
|0.00000
|1.47937
|2009.12.08 13:28
|1.47978
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|78862110
|2009.12.08 13:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.48008
|0.00000
|1.47968
|2009.12.08 13:28
|1.47979
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|78862325
|2009.12.08 13:25
|sell
|0.80
|eurusd
|1.48048
|0.00000
|1.48008
|2009.12.08 13:28
|1.48008
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|78863502
|2009.12.08 13:30
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47978
|0.00000
|1.47938
|2009.12.08 13:31
|1.47938
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78865774
|2009.12.08 13:35
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47807
|0.00000
|1.47767
|2009.12.08 13:49
|1.47888
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.05
|78867194
|2009.12.08 13:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47908
|0.00000
|1.47868
|2009.12.08 13:49
|1.47894
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|78868154
|2009.12.08 13:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47947
|0.00000
|1.47907
|2009.12.08 13:49
|1.47907
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78868757
|2009.12.08 13:50
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47842
|0.00000
|1.47802
|2009.12.08 14:07
|1.47846
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|78869435
|2009.12.08 13:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47874
|0.00000
|1.47834
|2009.12.08 14:07
|1.47862
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|78870488
|2009.12.08 14:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47907
|0.00000
|1.47867
|2009.12.08 14:07
|1.47867
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78871295
|2009.12.08 14:07
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47826
|0.00000
|1.47786
|2009.12.08 14:08
|1.47786
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78872126
|2009.12.08 14:10
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47827
|0.00000
|1.47787
|2009.12.08 14:11
|1.47787
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78875651
|2009.12.08 14:25
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47587
|0.00000
|1.47547
|2009.12.08 14:25
|1.47547
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78883334
|2009.12.08 14:52
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47517
|0.00000
|1.47477
|2009.12.08 15:02
|1.47504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|78884041
|2009.12.08 14:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47554
|0.00000
|1.47514
|2009.12.08 15:02
|1.47514
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78884939
|2009.12.08 15:02
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47478
|0.00000
|1.47438
|2009.12.08 15:33
|1.47643
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.25
|78885997
|2009.12.08 15:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47514
|0.00000
|1.47474
|2009.12.08 15:33
|1.47643
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.90
|78888584
|2009.12.08 15:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47652
|0.00000
|1.47612
|2009.12.08 15:33
|1.47643
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|78889146
|2009.12.08 15:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.47684
|0.00000
|1.47644
|2009.12.08 15:33
|1.47644
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|78890312
|2009.12.08 15:33
|buy
|0.51
|eurusd
|1.47652
|0.00000
|1.47692
|2009.12.08 15:52
|1.47572
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.80
|78890787
|2009.12.08 15:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.47621
|0.00000
|1.47661
|2009.12.08 15:52
|1.47572
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.00
|78891639
|2009.12.08 15:40
|buy
|2.00
|eurusd
|1.47584
|0.00000
|1.47624
|2009.12.08 15:52
|1.47572
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|78893514
|2009.12.08 15:50
|buy
|4.00
|eurusd
|1.47552
|0.00000
|1.47592
|2009.12.08 15:52
|1.47577
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|78894248
|2009.12.08 15:55
|sell
|0.51
|eurusd
|1.47538
|0.00000
|1.47498
|2009.12.08 16:12
|1.47573
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.85
|78896175
|2009.12.08 16:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.47617
|0.00000
|1.47577
|2009.12.08 16:12
|1.47577
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|78897510
|2009.12.08 16:12
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47558
|0.00000
|1.47518
|2009.12.08 16:18
|1.47518
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78898463
|2009.12.08 16:19
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47498
|0.00000
|1.47458
|2009.12.08 16:35
|1.47562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|78898691
|2009.12.08 16:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47529
|0.00000
|1.47489
|2009.12.08 16:35
|1.47561
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|78899349
|2009.12.08 16:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47563
|0.00000
|1.47523
|2009.12.08 16:35
|1.47562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78899766
|2009.12.08 16:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.47597
|0.00000
|1.47557
|2009.12.08 16:35
|1.47570
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|78900157
|2009.12.08 16:35
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47547
|0.00000
|1.47507
|2009.12.08 16:38
|1.47507
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78900647
|2009.12.08 16:40
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47558
|0.00000
|1.47518
|2009.12.08 16:41
|1.47518
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78901254
|2009.12.08 16:45
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47527
|0.00000
|1.47487
|2009.12.08 16:46
|1.47487
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78902410
|2009.12.08 16:50
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47390
|0.00000
|1.47350
|2009.12.08 16:56
|1.47350
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78903528
|2009.12.08 16:56
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47329
|0.00000
|1.47289
|2009.12.08 17:12
|1.47412
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.15
|78904557
|2009.12.08 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47360
|0.00000
|1.47320
|2009.12.08 17:12
|1.47412
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|78905302
|2009.12.08 17:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47448
|0.00000
|1.47408
|2009.12.08 17:12
|1.47408
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78906515
|2009.12.08 17:12
|sell
|0.52
|eurusd
|1.47396
|0.00000
|1.47356
|2009.12.08 17:16
|1.47387
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|78907052
|2009.12.08 17:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.47429
|0.00000
|1.47389
|2009.12.08 17:16
|1.47389
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|78908276
|2009.12.08 17:20
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47257
|0.00000
|1.47217
|2009.12.08 17:45
|1.47379
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|78909062
|2009.12.08 17:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47353
|0.00000
|1.47313
|2009.12.08 17:45
|1.47379
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|78910034
|2009.12.08 17:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47387
|0.00000
|1.47347
|2009.12.08 17:45
|1.47374
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|78910353
|2009.12.08 17:41
|sell
|0.40
|eurusd
|1.47418
|0.00000
|1.47378
|2009.12.08 17:45
|1.47378
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|78911002
|2009.12.08 17:46
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47357
|0.00000
|1.47317
|2009.12.08 18:05
|1.47382
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|78911298
|2009.12.08 17:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47390
|0.00000
|1.47350
|2009.12.08 18:05
|1.47382
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|78912585
|2009.12.08 18:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47422
|0.00000
|1.47382
|2009.12.08 18:05
|1.47382
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78912852
|2009.12.08 18:05
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47375
|0.00000
|1.47335
|2009.12.08 18:14
|1.47335
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78913763
|2009.12.08 18:14
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47316
|0.00000
|1.47276
|2009.12.08 18:20
|1.47305
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|78914419
|2009.12.08 18:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47347
|0.00000
|1.47307
|2009.12.08 18:20
|1.47307
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78914692
|2009.12.08 18:20
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47301
|0.00000
|1.47261
|2009.12.08 18:26
|1.47261
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78915510
|2009.12.08 18:26
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47240
|0.00000
|1.47200
|2009.12.08 18:35
|1.47200
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78916574
|2009.12.08 18:35
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47176
|0.00000
|1.47136
|2009.12.08 18:56
|1.47136
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78917386
|2009.12.08 18:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47250
|0.00000
|1.47210
|2009.12.08 18:49
|1.47210
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78920452
|2009.12.08 19:05
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47153
|0.00000
|1.47113
|2009.12.08 19:10
|1.47113
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78921051
|2009.12.08 19:10
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47091
|0.00000
|1.47051
|2009.12.08 19:22
|1.47085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|78922178
|2009.12.08 19:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47127
|0.00000
|1.47087
|2009.12.08 19:22
|1.47087
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78922678
|2009.12.08 19:22
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47060
|0.00000
|1.47020
|2009.12.08 19:24
|1.47020
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78923454
|2009.12.08 19:25
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46999
|0.00000
|1.46959
|2009.12.08 19:25
|1.46959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78924560
|2009.12.08 19:30
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46992
|0.00000
|1.46952
|2009.12.08 19:38
|1.47019
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|78925234
|2009.12.08 19:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47061
|0.00000
|1.47021
|2009.12.08 19:38
|1.47021
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78925802
|2009.12.08 19:40
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46961
|0.00000
|1.46921
|2009.12.08 19:56
|1.47014
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|78926813
|2009.12.08 19:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47058
|0.00000
|1.47018
|2009.12.08 19:56
|1.47018
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78927263
|2009.12.08 19:56
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46996
|0.00000
|1.46956
|2009.12.08 19:58
|1.46956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78928996
|2009.12.08 20:05
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46945
|0.00000
|1.46905
|2009.12.08 20:18
|1.47039
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.70
|78929558
|2009.12.08 20:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46999
|0.00000
|1.46959
|2009.12.08 20:18
|1.47036
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|78930149
|2009.12.08 20:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47077
|0.00000
|1.47037
|2009.12.08 20:18
|1.47037
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78930546
|2009.12.08 20:20
|sell
|0.53
|eurusd
|1.47026
|0.00000
|1.46986
|2009.12.08 20:21
|1.46986
|0.00
|0.00
|0.00
|21.20
|78931309
|2009.12.08 20:25
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46980
|0.00000
|1.46940
|2009.12.08 20:26
|1.46940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78931867
|2009.12.08 20:30
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46961
|0.00000
|1.46921
|2009.12.08 20:50
|1.46921
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78932363
|2009.12.08 20:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47025
|0.00000
|1.46985
|2009.12.08 20:36
|1.46985
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78935096
|2009.12.08 20:55
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46837
|0.00000
|1.46797
|2009.12.08 21:06
|1.46883
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|78936335
|2009.12.08 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46869
|0.00000
|1.46829
|2009.12.08 21:06
|1.46883
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|78937033
|2009.12.08 21:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.46910
|0.00000
|1.46870
|2009.12.08 21:06
|1.46870
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78937519
|2009.12.08 21:10
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46929
|0.00000
|1.46889
|2009.12.08 21:36
|1.46949
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|78938749
|2009.12.08 21:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46960
|0.00000
|1.46920
|2009.12.08 21:36
|1.46949
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|78939187
|2009.12.08 21:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.46998
|0.00000
|1.46958
|2009.12.08 21:36
|1.46958
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78939535
|2009.12.08 21:37
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46943
|0.00000
|1.46903
|2009.12.08 22:14
|1.46965
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|78939719
|2009.12.08 21:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46974
|0.00000
|1.46934
|2009.12.08 22:14
|1.46965
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|78940583
|2009.12.08 21:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47006
|0.00000
|1.46966
|2009.12.08 22:14
|1.46966
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78942339
|2009.12.08 22:15
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46956
|0.00000
|1.46916
|2009.12.08 22:41
|1.47090
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|78943337
|2009.12.08 22:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46996
|0.00000
|1.46956
|2009.12.08 22:41
|1.47084
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|78943621
|2009.12.08 22:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47037
|0.00000
|1.46997
|2009.12.08 22:41
|1.47084
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|78945076
|2009.12.08 22:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.47089
|0.00000
|1.47049
|2009.12.08 22:41
|1.47084
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78946131
|2009.12.08 22:38
|sell
|0.80
|eurusd
|1.47122
|0.00000
|1.47082
|2009.12.08 22:41
|1.47089
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|78946340
|2009.12.08 22:41
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47090
|0.00000
|1.47130
|2009.12.08 23:17
|1.47062
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|78946547
|2009.12.08 22:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47054
|0.00000
|1.47094
|2009.12.08 23:17
|1.47062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|78947191
|2009.12.08 22:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47022
|0.00000
|1.47062
|2009.12.08 23:16
|1.47062
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78949146
|2009.12.08 23:17
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47085
|0.00000
|1.47125
|2009.12.08 23:58
|1.47050
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|78951607
|2009.12.08 23:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47052
|0.00000
|1.47092
|2009.12.08 23:58
|1.47055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|78952395
|2009.12.08 23:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47014
|0.00000
|1.47054
|2009.12.08 23:58
|1.47054
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78953866
|2009.12.09 00:05
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47102
|0.00000
|1.47142
|2009.12.09 00:07
|1.47142
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78954828
|2009.12.09 00:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47130
|0.00000
|1.47170
|2009.12.09 00:36
|1.46830
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|78955231
|2009.12.09 00:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47068
|0.00000
|1.47108
|2009.12.09 00:36
|1.46828
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|78959255
|2009.12.09 00:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.46785
|0.00000
|1.46825
|2009.12.09 00:36
|1.46825
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78959931
|2009.12.09 00:40
|sell
|0.53
|eurusd
|1.46853
|0.00000
|1.46813
|2009.12.09 01:01
|1.46947
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.82
|78961334
|2009.12.09 00:50
|sell
|1.10
|eurusd
|1.46972
|0.00000
|1.46932
|2009.12.09 00:58
|1.46932
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|78961781
|2009.12.09 00:55
|sell
|2.20
|eurusd
|1.47002
|0.00000
|1.46962
|2009.12.09 00:57
|1.46962
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|78962702
|2009.12.09 01:01
|sell
|0.54
|eurusd
|1.46930
|0.00000
|1.46890
|2009.12.09 01:03
|1.46890
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|78963044
|2009.12.09 01:05
|sell
|0.54
|eurusd
|1.46899
|0.00000
|1.46859
|2009.12.09 01:12
|1.46899
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|78963386
|2009.12.09 01:10
|sell
|1.10
|eurusd
|1.46939
|0.00000
|1.46899
|2009.12.09 01:12
|1.46899
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|78964408
|2009.12.09 01:15
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46828
|0.00000
|1.46788
|2009.12.09 01:54
|1.47052
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|78965002
|2009.12.09 01:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46907
|0.00000
|1.46867
|2009.12.09 01:54
|1.47054
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.70
|78966083
|2009.12.09 01:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47012
|0.00000
|1.46972
|2009.12.09 01:54
|1.47052
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|78967361
|2009.12.09 01:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.47048
|0.00000
|1.47008
|2009.12.09 01:54
|1.47054
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|78968088
|2009.12.09 01:35
|sell
|0.80
|eurusd
|1.47093
|0.00000
|1.47053
|2009.12.09 01:54
|1.47053
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|78969774
|2009.12.09 01:55
|buy
|0.54
|eurusd
|1.47057
|0.00000
|1.47097
|2009.12.09 02:00
|1.47097
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|78970475
|2009.12.09 02:00
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47117
|0.00000
|1.47157
|2009.12.09 02:18
|1.47103
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|78970977
|2009.12.09 02:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47060
|0.00000
|1.47100
|2009.12.09 02:18
|1.47100
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78972827
|2009.12.09 02:19
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47126
|0.00000
|1.47166
|2009.12.09 02:26
|1.47166
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78973913
|2009.12.09 02:26
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47220
|0.00000
|1.47260
|2009.12.09 02:26
|1.47260
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78975658
|2009.12.09 02:35
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47323
|0.00000
|1.47363
|2009.12.09 03:05
|1.47273
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|78976035
|2009.12.09 02:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47271
|0.00000
|1.47311
|2009.12.09 03:05
|1.47273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78976745
|2009.12.09 02:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47232
|0.00000
|1.47272
|2009.12.09 03:05
|1.47272
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78977882
|2009.12.09 03:05
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47283
|0.00000
|1.47323
|2009.12.09 03:25
|1.47259
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|78978173
|2009.12.09 03:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47251
|0.00000
|1.47291
|2009.12.09 03:25
|1.47259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|78978344
|2009.12.09 03:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47219
|0.00000
|1.47259
|2009.12.09 03:25
|1.47259
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78978885
|2009.12.09 03:25
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47277
|0.00000
|1.47317
|2009.12.09 03:29
|1.47317
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|78979407
|2009.12.09 03:30
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47327
|0.00000
|1.47367
|2009.12.09 05:54
|1.47298
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|78980071
|2009.12.09 03:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47295
|0.00000
|1.47335
|2009.12.09 03:54
|1.47335
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78985699
|2009.12.09 05:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47262
|0.00000
|1.47302
|2009.12.09 05:52
|1.47302
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|78986959
|2009.12.09 05:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47230
|0.00000
|1.47270
|2009.12.09 05:49
|1.47270
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78988097
|2009.12.09 05:54
|buy
|0.55
|eurusd
|1.47311
|0.00000
|1.47351
|2009.12.09 06:23
|1.47317
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|78988254
|2009.12.09 05:58
|buy
|1.10
|eurusd
|1.47273
|0.00000
|1.47313
|2009.12.09 06:23
|1.47313
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|78989966
|2009.12.09 06:24
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47338
|0.00000
|1.47378
|2009.12.09 06:52
|1.47309
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|78990537
|2009.12.09 06:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47307
|0.00000
|1.47347
|2009.12.09 06:51
|1.47309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78991231
|2009.12.09 06:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47263
|0.00000
|1.47303
|2009.12.09 06:51
|1.47303
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|78992011
|2009.12.09 06:52
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47319
|0.00000
|1.47359
|2009.12.09 08:22
|1.47206
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.65
|78993698
|2009.12.09 07:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47284
|0.00000
|1.47324
|2009.12.09 08:22
|1.47206
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|78993912
|2009.12.09 07:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47253
|0.00000
|1.47293
|2009.12.09 08:22
|1.47197
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|78995228
|2009.12.09 07:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.47222
|0.00000
|1.47262
|2009.12.09 08:22
|1.47197
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|78996542
|2009.12.09 07:25
|buy
|0.80
|eurusd
|1.47157
|0.00000
|1.47197
|2009.12.09 08:22
|1.47197
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|79013665
|2009.12.09 08:22
|buy
|0.56
|eurusd
|1.47223
|0.00000
|1.47263
|2009.12.09 08:30
|1.47182
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.96
|79014502
|2009.12.09 08:26
|buy
|1.10
|eurusd
|1.47191
|0.00000
|1.47231
|2009.12.09 08:30
|1.47182
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|79015087
|2009.12.09 08:30
|buy
|2.20
|eurusd
|1.47142
|0.00000
|1.47182
|2009.12.09 08:30
|1.47182
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|79015991
|2009.12.09 08:35
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47203
|0.00000
|1.47243
|2009.12.09 08:37
|1.47243
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79016754
|2009.12.09 08:40
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47278
|0.00000
|1.47318
|2009.12.09 09:02
|1.47179
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.95
|79017405
|2009.12.09 08:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47214
|0.00000
|1.47254
|2009.12.09 09:02
|1.47176
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|79017938
|2009.12.09 08:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47172
|0.00000
|1.47212
|2009.12.09 09:02
|1.47176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|79018554
|2009.12.09 08:56
|buy
|0.40
|eurusd
|1.47140
|0.00000
|1.47180
|2009.12.09 09:02
|1.47175
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|79019764
|2009.12.09 09:02
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47196
|0.00000
|1.47236
|2009.12.09 09:02
|1.47236
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79020583
|2009.12.09 09:05
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47305
|0.00000
|1.47345
|2009.12.09 09:09
|1.47345
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79022006
|2009.12.09 09:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47349
|0.00000
|1.47389
|2009.12.09 09:23
|1.47333
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|79023575
|2009.12.09 09:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47294
|0.00000
|1.47334
|2009.12.09 09:22
|1.47334
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79024855
|2009.12.09 09:25
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47328
|0.00000
|1.47368
|2009.12.09 09:28
|1.47368
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79027579
|2009.12.09 09:35
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47361
|0.00000
|1.47401
|2009.12.09 09:48
|1.47268
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.65
|79028956
|2009.12.09 09:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47303
|0.00000
|1.47343
|2009.12.09 09:48
|1.47268
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|79030072
|2009.12.09 09:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47227
|0.00000
|1.47267
|2009.12.09 09:48
|1.47267
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79031282
|2009.12.09 09:50
|buy
|0.56
|eurusd
|1.47473
|0.00000
|1.47513
|2009.12.09 09:58
|1.47467
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|79033393
|2009.12.09 09:55
|buy
|1.10
|eurusd
|1.47417
|0.00000
|1.47457
|2009.12.09 09:58
|1.47457
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|79035413
|2009.12.09 10:05
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47403
|0.00000
|1.47443
|2009.12.09 10:15
|1.47443
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79036427
|2009.12.09 10:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47371
|0.00000
|1.47411
|2009.12.09 10:15
|1.47411
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79039411
|2009.12.09 10:20
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47583
|0.00000
|1.47623
|2009.12.09 10:32
|1.47473
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|79041103
|2009.12.09 10:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47537
|0.00000
|1.47577
|2009.12.09 10:32
|1.47473
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|79042363
|2009.12.09 10:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47429
|0.00000
|1.47469
|2009.12.09 10:31
|1.47469
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79043429
|2009.12.09 10:35
|buy
|0.57
|eurusd
|1.47512
|0.00000
|1.47552
|2009.12.09 10:36
|1.47552
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|79045724
|2009.12.09 10:45
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47583
|0.00000
|1.47623
|2009.12.09 10:47
|1.47623
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79046437
|2009.12.09 10:50
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47623
|0.00000
|1.47663
|2009.12.09 11:07
|1.47594
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|79047049
|2009.12.09 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47592
|0.00000
|1.47632
|2009.12.09 11:07
|1.47594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79047693
|2009.12.09 11:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47554
|0.00000
|1.47594
|2009.12.09 11:07
|1.47594
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79048631
|2009.12.09 11:07
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47611
|0.00000
|1.47651
|2009.12.09 11:09
|1.47651
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79049253
|2009.12.09 11:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47664
|0.00000
|1.47704
|2009.12.09 11:31
|1.47704
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79053135
|2009.12.09 11:31
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47724
|0.00000
|1.47764
|2009.12.09 11:39
|1.47764
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79054335
|2009.12.09 11:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47687
|0.00000
|1.47727
|2009.12.09 11:39
|1.47727
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79056884
|2009.12.09 11:40
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47792
|0.00000
|1.47832
|2009.12.09 14:06
|1.47624
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|79058231
|2009.12.09 11:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47717
|0.00000
|1.47757
|2009.12.09 14:06
|1.47631
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|79059169
|2009.12.09 11:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47684
|0.00000
|1.47724
|2009.12.09 14:05
|1.47632
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|79060882
|2009.12.09 12:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.47653
|0.00000
|1.47693
|2009.12.09 14:05
|1.47654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|79061759
|2009.12.09 12:05
|buy
|0.80
|eurusd
|1.47615
|0.00000
|1.47655
|2009.12.09 14:05
|1.47655
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|79083739
|2009.12.09 14:06
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47642
|0.00000
|1.47682
|2009.12.09 14:11
|1.47575
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|79085085
|2009.12.09 14:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47542
|0.00000
|1.47582
|2009.12.09 14:10
|1.47582
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79089597
|2009.12.09 14:25
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47581
|0.00000
|1.47621
|2009.12.09 14:32
|1.47482
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.95
|79090664
|2009.12.09 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47441
|0.00000
|1.47481
|2009.12.09 14:32
|1.47481
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79092345
|2009.12.09 14:38
|sell
|0.57
|eurusd
|1.47403
|0.00000
|1.47363
|2009.12.09 14:39
|1.47363
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|79093379
|2009.12.09 14:40
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47294
|0.00000
|1.47254
|2009.12.09 14:53
|1.47552
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.90
|79094715
|2009.12.09 14:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47446
|0.00000
|1.47406
|2009.12.09 14:53
|1.47552
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|79096120
|2009.12.09 14:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47599
|0.00000
|1.47559
|2009.12.09 14:52
|1.47559
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79096982
|2009.12.09 14:55
|buy
|0.57
|eurusd
|1.47552
|0.00000
|1.47592
|2009.12.09 15:06
|1.47204
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.36
|79101747
|2009.12.09 15:05
|buy
|1.20
|eurusd
|1.47163
|0.00000
|1.47203
|2009.12.09 15:06
|1.47203
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|79103988
|2009.12.09 15:10
|sell
|0.56
|eurusd
|1.47037
|0.00000
|1.46997
|2009.12.09 15:22
|1.47194
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.92
|79105459
|2009.12.09 15:15
|sell
|1.10
|eurusd
|1.47101
|0.00000
|1.47061
|2009.12.09 15:22
|1.47194
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.30
|79106974
|2009.12.09 15:20
|sell
|2.20
|eurusd
|1.47228
|0.00000
|1.47188
|2009.12.09 15:22
|1.47188
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|79107972
|2009.12.09 15:25
|sell
|0.55
|eurusd
|1.47183
|0.00000
|1.47143
|2009.12.09 15:25
|1.47143
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|79110388
|2009.12.09 15:35
|sell
|0.55
|eurusd
|1.47156
|0.00000
|1.47116
|2009.12.09 15:36
|1.47116
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|79111412
|2009.12.09 15:40
|sell
|0.55
|eurusd
|1.47067
|0.00000
|1.47027
|2009.12.09 15:58
|1.47227
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|79113514
|2009.12.09 15:50
|sell
|1.10
|eurusd
|1.47116
|0.00000
|1.47076
|2009.12.09 15:58
|1.47227
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.10
|79114867
|2009.12.09 15:55
|sell
|2.20
|eurusd
|1.47268
|0.00000
|1.47228
|2009.12.09 15:58
|1.47228
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|79119063
|2009.12.09 16:05
|buy
|0.54
|eurusd
|1.47273
|0.00000
|1.47313
|2009.12.09 16:07
|1.47313
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|79121091
|2009.12.09 16:15
|sell
|0.54
|eurusd
|1.47199
|0.00000
|1.47159
|2009.12.09 16:31
|1.47159
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|79122011
|2009.12.09 16:20
|sell
|1.10
|eurusd
|1.47231
|0.00000
|1.47191
|2009.12.09 16:23
|1.47191
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|79124380
|2009.12.09 16:31
|sell
|0.55
|eurusd
|1.47143
|0.00000
|1.47103
|2009.12.09 17:30
|1.47212
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.95
|79125890
|2009.12.09 16:35
|sell
|1.10
|eurusd
|1.47176
|0.00000
|1.47136
|2009.12.09 17:30
|1.47211
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.50
|79126847
|2009.12.09 16:40
|sell
|2.20
|eurusd
|1.47212
|0.00000
|1.47172
|2009.12.09 17:29
|1.47205
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|79128321
|2009.12.09 16:45
|sell
|4.40
|eurusd
|1.47245
|0.00000
|1.47205
|2009.12.09 17:29
|1.47205
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|79137447
|2009.12.09 17:30
|sell
|0.56
|eurusd
|1.47205
|0.00000
|1.47165
|2009.12.09 17:36
|1.47165
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|79138416
|2009.12.09 17:36
|sell
|0.56
|eurusd
|1.47146
|0.00000
|1.47106
|2009.12.09 17:43
|1.47153
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|79139024
|2009.12.09 17:40
|sell
|1.10
|eurusd
|1.47194
|0.00000
|1.47154
|2009.12.09 17:43
|1.47154
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|79140119
|2009.12.09 17:45
|sell
|0.57
|eurusd
|1.47177
|0.00000
|1.47137
|2009.12.09 17:47
|1.47137
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|79140858
|2009.12.09 17:50
|sell
|0.57
|eurusd
|1.47141
|0.00000
|1.47101
|2009.12.09 17:57
|1.47228
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.59
|79141801
|2009.12.09 17:55
|sell
|1.10
|eurusd
|1.47266
|0.00000
|1.47226
|2009.12.09 17:57
|1.47226
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|79143713
|2009.12.09 18:05
|sell
|0.57
|eurusd
|1.47099
|0.00000
|1.47059
|2009.12.09 18:14
|1.47059
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|79145370
|2009.12.09 18:14
|sell
|0.05
|eurusd
|1.47049
|0.00000
|1.47009
|2009.12.09 18:14
|1.47009
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79145885
|2009.12.09 18:15
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46977
|0.00000
|1.46937
|2009.12.09 18:16
|1.46937
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79147515
|2009.12.09 18:20
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46932
|0.00000
|1.46892
|2009.12.09 18:20
|1.46892
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79148999
|2009.12.09 18:25
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46927
|0.00000
|1.46887
|2009.12.09 18:40
|1.47008
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.05
|79149642
|2009.12.09 18:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46970
|0.00000
|1.46930
|2009.12.09 18:40
|1.47009
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|79150298
|2009.12.09 18:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47049
|0.00000
|1.47009
|2009.12.09 18:40
|1.47009
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79151244
|2009.12.09 18:40
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46997
|0.00000
|1.46957
|2009.12.09 18:44
|1.46957
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79152036
|2009.12.09 18:45
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46903
|0.00000
|1.46863
|2009.12.09 19:01
|1.46872
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|79152656
|2009.12.09 18:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46936
|0.00000
|1.46896
|2009.12.09 19:01
|1.46896
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79154124
|2009.12.09 19:01
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46853
|0.00000
|1.46813
|2009.12.09 19:05
|1.46813
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79155407
|2009.12.09 19:05
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46798
|0.00000
|1.46758
|2009.12.09 19:06
|1.46758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79156550
|2009.12.09 19:10
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46833
|0.00000
|1.46793
|2009.12.09 19:40
|1.46824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|79157255
|2009.12.09 19:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46955
|0.00000
|1.46915
|2009.12.09 19:22
|1.46915
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79159272
|2009.12.09 19:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46882
|0.00000
|1.46842
|2009.12.09 19:40
|1.46842
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79160199
|2009.12.09 19:40
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46801
|0.00000
|1.46761
|2009.12.09 19:47
|1.46797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79161340
|2009.12.09 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46837
|0.00000
|1.46797
|2009.12.09 19:47
|1.46797
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79161771
|2009.12.09 19:50
|sell
|0.05
|eurusd
|1.46797
|0.00000
|1.46757
|2009.12.09 20:13
|1.46889
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|79162141
|2009.12.09 19:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46828
|0.00000
|1.46788
|2009.12.09 20:13
|1.46890
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|79163202
|2009.12.09 20:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.46865
|0.00000
|1.46825
|2009.12.09 20:13
|1.46890
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|79163864
|2009.12.09 20:10
|sell
|0.40
|eurusd
|1.46927
|0.00000
|1.46887
|2009.12.09 20:13
|1.46887
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|79164236
|2009.12.09 20:15
|buy
|0.05
|eurusd
|1.46919
|0.00000
|1.46959
|2009.12.09 20:22
|1.46959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79164833
|2009.12.09 20:22
|buy
|0.05
|eurusd
|1.46973
|0.00000
|1.47013
|2009.12.09 20:23
|1.47013
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79165419
|2009.12.09 20:25
|buy
|0.05
|eurusd
|1.46997
|0.00000
|1.47037
|2009.12.09 20:33
|1.47037
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79166518
|2009.12.09 20:33
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47047
|0.00000
|1.47087
|2009.12.09 20:35
|1.47087
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79167000
|2009.12.09 20:35
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47108
|0.00000
|1.47148
|2009.12.09 20:36
|1.47148
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79169102
|2009.12.09 20:45
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47187
|0.00000
|1.47227
|2009.12.09 20:52
|1.47193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|79169697
|2009.12.09 20:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47152
|0.00000
|1.47192
|2009.12.09 20:52
|1.47192
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79170231
|2009.12.09 20:55
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47204
|0.00000
|1.47244
|2009.12.09 21:02
|1.47244
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79172919
|2009.12.09 21:05
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47255
|0.00000
|1.47295
|2009.12.09 21:06
|1.47295
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79174151
|2009.12.09 21:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47314
|0.00000
|1.47354
|2009.12.09 21:12
|1.47354
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79175692
|2009.12.09 21:15
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47359
|0.00000
|1.47399
|2009.12.09 21:22
|1.47363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79176571
|2009.12.09 21:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47325
|0.00000
|1.47365
|2009.12.09 21:22
|1.47365
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79177491
|2009.12.09 21:25
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47363
|0.00000
|1.47403
|2009.12.09 21:43
|1.47294
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|79178119
|2009.12.09 21:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47287
|0.00000
|1.47327
|2009.12.09 21:43
|1.47294
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|79178977
|2009.12.09 21:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47254
|0.00000
|1.47294
|2009.12.09 21:43
|1.47294
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79179286
|2009.12.09 21:43
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47304
|0.00000
|1.47344
|2009.12.09 21:44
|1.47344
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79179509
|2009.12.09 21:45
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47366
|0.00000
|1.47406
|2009.12.09 22:28
|1.47290
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|79180121
|2009.12.09 21:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47331
|0.00000
|1.47371
|2009.12.09 22:28
|1.47290
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|79180693
|2009.12.09 21:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47300
|0.00000
|1.47340
|2009.12.09 22:28
|1.47290
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|79182508
|2009.12.09 22:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.47263
|0.00000
|1.47303
|2009.12.09 22:28
|1.47292
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|79183069
|2009.12.09 22:28
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47304
|0.00000
|1.47344
|2009.12.09 23:09
|1.47301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|79183819
|2009.12.09 22:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47272
|0.00000
|1.47312
|2009.12.09 23:04
|1.47312
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79184500
|2009.12.09 22:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47241
|0.00000
|1.47281
|2009.12.09 23:04
|1.47281
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79186067
|2009.12.09 23:09
|buy
|0.58
|eurusd
|1.47310
|0.00000
|1.47350
|2009.12.09 23:16
|1.47350
|0.00
|0.00
|0.00
|23.20
|79187417
|2009.12.09 23:17
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47366
|0.00000
|1.47406
|2009.12.09 23:29
|1.47406
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79190207
|2009.12.09 23:30
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47406
|0.00000
|1.47446
|2009.12.10 00:52
|1.47376
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.50
|79191619
|2009.12.09 23:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47375
|0.00000
|1.47415
|2009.12.10 00:52
|1.47377
|0.00
|0.00
|0.15
|0.20
|79197240
|2009.12.10 00:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47344
|0.00000
|1.47384
|2009.12.10 00:52
|1.47384
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79197447
|2009.12.10 00:53
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47396
|0.00000
|1.47436
|2009.12.10 01:15
|1.47426
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|79197856
|2009.12.10 00:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47365
|0.00000
|1.47405
|2009.12.10 01:15
|1.47405
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79199254
|2009.12.10 01:15
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47443
|0.00000
|1.47483
|2009.12.10 01:30
|1.47483
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79200524
|2009.12.10 01:30
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47503
|0.00000
|1.47543
|2009.12.10 01:34
|1.47543
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79202852
|2009.12.10 01:35
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47592
|0.00000
|1.47632
|2009.12.10 02:07
|1.47457
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.75
|79203648
|2009.12.10 01:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47545
|0.00000
|1.47585
|2009.12.10 02:07
|1.47456
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.90
|79205094
|2009.12.10 01:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47514
|0.00000
|1.47554
|2009.12.10 02:07
|1.47456
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|79206598
|2009.12.10 02:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.47417
|0.00000
|1.47457
|2009.12.10 02:07
|1.47457
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|79207284
|2009.12.10 02:07
|buy
|0.58
|eurusd
|1.47473
|0.00000
|1.47513
|2009.12.10 03:19
|1.47406
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.86
|79209303
|2009.12.10 02:24
|buy
|1.20
|eurusd
|1.47440
|0.00000
|1.47480
|2009.12.10 03:19
|1.47406
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.80
|79209926
|2009.12.10 02:34
|buy
|2.40
|eurusd
|1.47407
|0.00000
|1.47447
|2009.12.10 03:19
|1.47406
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|79210722
|2009.12.10 02:47
|buy
|4.80
|eurusd
|1.47375
|0.00000
|1.47415
|2009.12.10 03:19
|1.47412
|0.00
|0.00
|0.00
|177.60
|79213312
|2009.12.10 03:20
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47433
|0.00000
|1.47473
|2009.12.10 03:47
|1.47413
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|79213983
|2009.12.10 03:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47395
|0.00000
|1.47435
|2009.12.10 03:47
|1.47410
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|79214215
|2009.12.10 03:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47365
|0.00000
|1.47405
|2009.12.10 03:47
|1.47405
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79214810
|2009.12.10 03:48
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47434
|0.00000
|1.47474
|2009.12.10 11:07
|1.47297
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.85
|79215369
|2009.12.10 03:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47399
|0.00000
|1.47439
|2009.12.10 04:31
|1.47439
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79216378
|2009.12.10 04:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47365
|0.00000
|1.47405
|2009.12.10 04:24
|1.47405
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79249385
|2009.12.10 08:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47365
|0.00000
|1.47405
|2009.12.10 11:07
|1.47297
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|79249731
|2009.12.10 08:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47332
|0.00000
|1.47372
|2009.12.10 11:07
|1.47298
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|79250251
|2009.12.10 08:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.47283
|0.00000
|1.47323
|2009.12.10 11:07
|1.47298
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|79251807
|2009.12.10 08:32
|buy
|0.80
|eurusd
|1.47252
|0.00000
|1.47292
|2009.12.10 11:07
|1.47292
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|79286332
|2009.12.10 11:07
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47308
|0.00000
|1.47348
|2009.12.10 11:11
|1.47305
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|79287329
|2009.12.10 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47263
|0.00000
|1.47303
|2009.12.10 11:11
|1.47303
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79288782
|2009.12.10 11:15
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47280
|0.00000
|1.47320
|2009.12.10 11:17
|1.47320
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79289865
|2009.12.10 11:20
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47372
|0.00000
|1.47412
|2009.12.10 11:41
|1.47347
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|79290613
|2009.12.10 11:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47335
|0.00000
|1.47375
|2009.12.10 11:41
|1.47347
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|79291901
|2009.12.10 11:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47304
|0.00000
|1.47344
|2009.12.10 11:41
|1.47344
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79292691
|2009.12.10 11:41
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47358
|0.00000
|1.47398
|2009.12.10 11:44
|1.47398
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|79293379
|2009.12.10 11:45
|buy
|0.05
|eurusd
|1.47409
|0.00000
|1.47449
|2009.12.10 12:01
|1.47418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|79294019
|2009.12.10 11:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47374
|0.00000
|1.47414
|2009.12.10 12:00
|1.47414
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79295526
|2009.12.10 12:01
|buy
|0.06
|eurusd
|1.47442
|0.00000
|1.47482
|2009.12.10 12:24
|1.47333
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.54
|79296493
|2009.12.10 12:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47409
|0.00000
|1.47449
|2009.12.10 12:24
|1.47334
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|79297359
|2009.12.10 12:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47376
|0.00000
|1.47416
|2009.12.10 12:24
|1.47332
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|79298277
|2009.12.10 12:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.47344
|0.00000
|1.47384
|2009.12.10 12:24
|1.47332
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|79299066
|2009.12.10 12:20
|buy
|0.80
|eurusd
|1.47312
|0.00000
|1.47352
|2009.12.10 12:24
|1.47340
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|79300077
|2009.12.10 12:25
|buy
|0.59
|eurusd
|1.47373
|0.00000
|1.47413
|2009.12.10 12:27
|1.47413
|0.00
|0.00
|0.00
|23.60
|79302474
|2009.12.10 12:35
|buy
|0.06
|eurusd
|1.47442
|0.00000
|1.47482
|2009.12.10 13:18
|1.47309
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.98
|79304662
|2009.12.10 12:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47409
|0.00000
|1.47449
|2009.12.10 13:18
|1.47309
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|79305603
|2009.12.10 12:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47374
|0.00000
|1.47414
|2009.12.10 13:18
|1.47309
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|79307408
|2009.12.10 13:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.47343
|0.00000
|1.47383
|2009.12.10 13:18
|1.47309
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|79308586
|2009.12.10 13:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.47268
|0.00000
|1.47308
|2009.12.10 13:18
|1.47308
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|79310265
|2009.12.10 13:27
|sell
|0.60
|eurusd
|1.47318
|0.00000
|1.47278
|2009.12.10 14:14
|1.47278
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|79311330
|2009.12.10 13:40
|sell
|1.20
|eurusd
|1.47349
|0.00000
|1.47309
|2009.12.10 13:50
|1.47309
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|79314963
|2009.12.10 14:14
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47259
|0.00000
|1.47219
|2009.12.10 14:21
|1.47255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|79315465
|2009.12.10 14:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47297
|0.00000
|1.47257
|2009.12.10 14:21
|1.47257
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79315936
|2009.12.10 14:21
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47237
|0.00000
|1.47197
|2009.12.10 14:29
|1.47263
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|79316532
|2009.12.10 14:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47303
|0.00000
|1.47263
|2009.12.10 14:29
|1.47263
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79317255
|2009.12.10 14:30
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47246
|0.00000
|1.47206
|2009.12.10 14:36
|1.47454
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.48
|79319868
|2009.12.10 14:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47498
|0.00000
|1.47458
|2009.12.10 14:36
|1.47458
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79321888
|2009.12.10 14:40
|buy
|0.60
|eurusd
|1.47347
|0.00000
|1.47387
|2009.12.10 14:45
|1.47387
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|79322711
|2009.12.10 14:45
|buy
|0.06
|eurusd
|1.47400
|0.00000
|1.47440
|2009.12.10 14:57
|1.47413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|79323725
|2009.12.10 14:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47364
|0.00000
|1.47404
|2009.12.10 14:57
|1.47404
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79324710
|2009.12.10 14:57
|buy
|0.06
|eurusd
|1.47418
|0.00000
|1.47458
|2009.12.10 15:02
|1.47458
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|79325766
|2009.12.10 15:02
|buy
|0.06
|eurusd
|1.47474
|0.00000
|1.47514
|2009.12.10 15:04
|1.47514
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|79326604
|2009.12.10 15:05
|buy
|0.06
|eurusd
|1.47522
|0.00000
|1.47562
|2009.12.10 15:05
|1.47562
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|79328690
|2009.12.10 15:15
|buy
|0.06
|eurusd
|1.47573
|0.00000
|1.47613
|2009.12.10 15:27
|1.47503
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|79329398
|2009.12.10 15:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47542
|0.00000
|1.47582
|2009.12.10 15:27
|1.47499
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|79329912
|2009.12.10 15:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47463
|0.00000
|1.47503
|2009.12.10 15:27
|1.47503
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79330459
|2009.12.10 15:30
|buy
|0.61
|eurusd
|1.47483
|0.00000
|1.47523
|2009.12.10 15:31
|1.47523
|0.00
|0.00
|0.00
|24.40
|79331262
|2009.12.10 15:35
|buy
|0.06
|eurusd
|1.47533
|0.00000
|1.47573
|2009.12.10 15:47
|1.47488
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|79332374
|2009.12.10 15:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47502
|0.00000
|1.47542
|2009.12.10 15:47
|1.47479
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|79333086
|2009.12.10 15:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.47447
|0.00000
|1.47487
|2009.12.10 15:47
|1.47487
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79333928
|2009.12.10 15:50
|buy
|0.06
|eurusd
|1.47521
|0.00000
|1.47561
|2009.12.10 15:55
|1.47488
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|79334897
|2009.12.10 15:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47455
|0.00000
|1.47495
|2009.12.10 15:55
|1.47495
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79337440
|2009.12.10 16:05
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47344
|0.00000
|1.47304
|2009.12.10 16:12
|1.47304
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|79338485
|2009.12.10 16:12
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47288
|0.00000
|1.47248
|2009.12.10 16:12
|1.47248
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|79339530
|2009.12.10 16:15
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47214
|0.00000
|1.47174
|2009.12.10 16:17
|1.47174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|79341492
|2009.12.10 16:20
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47138
|0.00000
|1.47098
|2009.12.10 16:21
|1.47098
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|79342533
|2009.12.10 16:25
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47150
|0.00000
|1.47110
|2009.12.10 16:36
|1.47197
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|79343428
|2009.12.10 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47186
|0.00000
|1.47146
|2009.12.10 16:36
|1.47201
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|79344441
|2009.12.10 16:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47242
|0.00000
|1.47202
|2009.12.10 16:36
|1.47202
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79345378
|2009.12.10 16:40
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47180
|0.00000
|1.47140
|2009.12.10 16:40
|1.47140
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|79347011
|2009.12.10 16:45
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47097
|0.00000
|1.47057
|2009.12.10 17:03
|1.47120
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|79348352
|2009.12.10 16:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47129
|0.00000
|1.47089
|2009.12.10 17:03
|1.47127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79348992
|2009.12.10 16:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47167
|0.00000
|1.47127
|2009.12.10 17:03
|1.47127
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79350462
|2009.12.10 17:03
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47101
|0.00000
|1.47061
|2009.12.10 17:08
|1.47083
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|79350650
|2009.12.10 17:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47132
|0.00000
|1.47092
|2009.12.10 17:08
|1.47092
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79351359
|2009.12.10 17:10
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47089
|0.00000
|1.47049
|2009.12.10 17:22
|1.47224
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|79352167
|2009.12.10 17:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47186
|0.00000
|1.47146
|2009.12.10 17:22
|1.47228
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|79353350
|2009.12.10 17:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47273
|0.00000
|1.47233
|2009.12.10 17:22
|1.47233
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79354569
|2009.12.10 17:25
|sell
|0.61
|eurusd
|1.47184
|0.00000
|1.47144
|2009.12.10 17:35
|1.47175
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|79355879
|2009.12.10 17:33
|sell
|1.20
|eurusd
|1.47215
|0.00000
|1.47175
|2009.12.10 17:35
|1.47175
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|79356183
|2009.12.10 17:36
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47168
|0.00000
|1.47128
|2009.12.10 17:52
|1.47191
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|79357259
|2009.12.10 17:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47201
|0.00000
|1.47161
|2009.12.10 17:52
|1.47193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|79357876
|2009.12.10 17:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47233
|0.00000
|1.47193
|2009.12.10 17:52
|1.47193
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79358499
|2009.12.10 17:52
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47169
|0.00000
|1.47129
|2009.12.10 18:12
|1.47129
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|79361697
|2009.12.10 18:13
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47109
|0.00000
|1.47069
|2009.12.10 18:21
|1.47102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|79362548
|2009.12.10 18:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47140
|0.00000
|1.47100
|2009.12.10 18:21
|1.47100
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79362895
|2009.12.10 18:22
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47087
|0.00000
|1.47047
|2009.12.10 18:28
|1.47074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|79363228
|2009.12.10 18:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47117
|0.00000
|1.47077
|2009.12.10 18:28
|1.47077
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79363719
|2009.12.10 18:30
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47058
|0.00000
|1.47018
|2009.12.10 18:45
|1.47018
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|79365593
|2009.12.10 18:45
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47002
|0.00000
|1.46962
|2009.12.10 19:01
|1.47067
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|79366256
|2009.12.10 18:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47112
|0.00000
|1.47072
|2009.12.10 19:01
|1.47072
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79367491
|2009.12.10 19:01
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47046
|0.00000
|1.47006
|2009.12.10 19:02
|1.47006
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|79368956
|2009.12.10 19:05
|sell
|0.06
|eurusd
|1.47032
|0.00000
|1.46992
|2009.12.10 19:12
|1.46992
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|0.00
|0.00
|0.32
|1 246.31
|Closed P/L:
|1 246.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|79370227
|2009.12.10 19:12
|sell
|0.06
|eurusd
|1.46968
|0.00000
|1.46928
|
|1.47055
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.22
|79371619
|2009.12.10 19:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47001
|0.00000
|1.46961
|
|1.47055
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|79371886
|2009.12.10 19:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.47037
|0.00000
|1.46997
|
|1.47055
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.22
|
|Floating P/L:
|-14.22
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 246.63
|Floating P/L:
|-14.22
|Margin:
|105.85
|Balance:
|6 246.63
|Equity:
|6 232.41
|Free Margin:
|6 126.56