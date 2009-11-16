Alpari (UK) Ltd.

Account: 1264088 Name: polifit1 Currency: USD 2009 November 30, 11:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
753859892009.11.16 19:40balanceDeposit3 000.00
754451752009.11.17 01:04sell0.20eurgbp0.890290.894790.000002009.11.17 02:080.890180.000.000.003.70
759741752009.11.19 01:08sell0.20eurgbp0.893620.898120.000002009.11.19 01:240.893360.000.000.008.70
761435692009.11.19 19:54buy0.20eurgbp0.895840.891340.000002009.11.19 20:240.896280.000.000.0014.64
761583132009.11.19 21:50buy0.20eurgbp0.895630.891130.000002009.11.19 23:020.895510.000.000.00-4.00
761885162009.11.20 02:39buy0.20eurgbp0.895250.890750.000002009.11.20 03:120.895370.000.000.003.98
763795962009.11.23 02:49sell0.20eurgbp0.902500.907000.000002009.11.23 06:160.903390.000.000.00-29.44
764012502009.11.23 06:35buy0.20eurgbp0.902900.898400.000002009.11.23 06:510.903160.000.000.008.60
765133652009.11.23 19:42buy0.20eurgbp0.901810.897310.000002009.11.23 21:150.901070.000.000.00-24.59
765291562009.11.23 21:30sell0.20eurgbp0.901120.905620.000002009.11.24 00:550.900640.000.000.0715.94
765379402009.11.23 22:45sell0.20eurgbp0.901140.905640.000002009.11.24 00:550.900650.000.000.0716.28
765495482009.11.24 01:01sell0.20eurgbp0.900910.905410.000002009.11.24 06:590.901440.000.000.00-17.57
765819412009.11.24 06:38sell0.20eurgbp0.901810.906310.000002009.11.24 06:590.901420.000.000.0012.92
765844002009.11.24 06:52sell0.19eurgbp0.901960.906460.000002009.11.24 06:590.901410.000.000.0017.32
767472622009.11.25 00:48sell0.20eurgbp0.902290.906790.000002009.11.25 01:100.902170.000.000.003.99
767478242009.11.25 00:59sell0.20eurgbp0.902580.907080.000002009.11.25 01:100.902170.000.000.0013.62
767654352009.11.25 04:21sell0.20eurgbp0.901990.906490.000002009.11.25 07:150.901880.000.000.003.66
769312072009.11.25 22:45sell0.20eurgbp0.905780.910280.000002009.11.26 00:330.905860.000.000.10-2.67
769535382009.11.26 02:46sell0.20eurgbp0.904550.909050.000002009.11.26 03:510.904190.000.000.0012.03
769700772009.11.26 04:30sell0.21eurgbp0.904520.909020.000002009.11.26 04:410.904370.000.000.005.26
769709662009.11.26 04:31sell0.20eurgbp0.905060.909560.000002009.11.26 04:410.904380.000.000.0022.73
769728972009.11.26 04:33sell0.19eurgbp0.905180.909680.000002009.11.26 04:410.904380.000.000.0025.40
769792192009.11.26 04:48sell0.21eurgbp0.904820.909320.000002009.11.26 04:570.904350.000.000.0016.50
769812262009.11.26 05:01sell0.21eurgbp0.904780.909280.000002009.11.26 07:080.905820.000.000.00-36.43
769815912009.11.26 05:02sell0.20eurgbp0.905140.909640.000002009.11.26 07:080.905840.000.000.00-23.35
771489712009.11.26 19:15sell0.21eurgbp0.910180.914680.000002009.11.26 20:080.909910.000.000.009.35
771595742009.11.26 21:30sell0.21eurgbp0.909400.913900.000002009.11.26 22:380.908950.000.000.0015.62
771622982009.11.26 22:00sell0.20eurgbp0.909470.913970.000002009.11.26 22:380.908950.000.000.0017.19
772487622009.11.27 05:00sell0.21eurgbp0.911160.915660.000002009.11.27 05:190.910750.000.000.0014.12
772490202009.11.27 05:02sell0.20eurgbp0.911410.915910.000002009.11.27 05:190.910750.000.000.0021.64
772544822009.11.27 05:48sell0.21eurgbp0.911140.915640.000002009.11.27 05:500.910780.000.000.0012.40
772607742009.11.27 06:40buy0.21eurgbp0.909060.904560.000002009.11.27 07:020.909190.000.000.004.49
774349482009.11.30 01:34buy0.21eurgbp0.907970.903470.000002009.11.30 01:530.908300.000.000.0011.44
774354432009.11.30 01:35buy0.21eurgbp0.907520.903020.000002009.11.30 01:530.908250.000.000.0025.30
774478752009.11.30 02:30sell0.21eurgbp0.908920.913420.000002009.11.30 02:520.908260.000.000.0022.96
774636872009.11.30 05:01sell0.22eurgbp0.908510.913010.000002009.11.30 06:140.909850.000.000.00-48.78
774668082009.11.30 05:29sell0.21eurgbp0.909190.913690.000002009.11.30 06:040.909090.000.000.003.48
774674202009.11.30 05:32sell0.20eurgbp0.909600.914100.000002009.11.30 05:580.909310.000.000.009.62
774832612009.11.30 06:42buy0.21eurgbp0.909510.905010.000002009.11.30 06:570.909890.000.000.0013.20
774834112009.11.30 06:43buy0.21eurgbp0.909040.904540.000002009.11.30 06:570.909840.000.000.0027.79
  0.00 0.00 0.24 227.04
Closed P/L: 227.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 227.28 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 227.28 Equity: 3 227.28 Free Margin: 3 227.28
 
Details:
Graph
Gross Profit: 414.01 Gross Loss: 186.73 Total Net Profit: 227.28
Profit Factor: 2.22 Expected Payoff: 5.83  
Absolute Drawdown: 18.41 Maximal Drawdown: 59.78 (1.91%) Relative Drawdown: 1.91% (59.78)
 
Total Trades: 39 Short Positions (won %): 29 (79.31%) Long Positions (won %): 10 (80.00%)
Profit Trades (% of total): 31 (79.49%) Loss trades (% of total): 8 (20.51%)
Largest profit trade: 27.79 loss trade: -48.78
Average profit trade: 13.36 loss trade: -23.34
Maximum consecutive wins ($): 12 (167.61) consecutive losses ($): 2 (-59.78)
Maximal consecutive profit (count): 167.61 (12) consecutive loss (count): -59.78 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1