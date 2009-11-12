MultiBillion$EA on EURUSD,M1
OpTimeTypeTicketLotsPriceSL / TPProfitBalance
12009.11.12 10:33sell10.201.49801.5180 / 1.4973  
22009.11.12 10:35close10.201.49771.5180 / 1.49736.001006.00
32009.11.12 10:38buy20.201.49721.4772 / 1.4979  
42009.11.12 10:40t/p20.201.49791.4772 / 1.497914.001020.00
52009.11.12 10:40buy30.201.49811.4781 / 1.4988  
62009.11.12 10:43close30.201.49821.4781 / 1.49882.001022.00
72009.11.12 10:45sell40.201.49821.5182 / 1.4975  
82009.11.12 10:47t/p40.201.49751.5182 / 1.497514.001036.00
92009.11.12 10:48buy50.201.49751.4775 / 1.4982  
102009.11.12 10:50close50.201.49751.4775 / 1.49820.001036.00
112009.11.12 10:54sell60.201.49671.5167 / 1.4960  
122009.11.12 10:56close60.201.49671.5167 / 1.49600.001036.00
132009.11.12 10:59buy70.201.49661.4766 / 1.4973  
142009.11.12 11:01close70.201.49671.4766 / 1.49732.001038.00
152009.11.12 11:04sell80.201.49561.5156 / 1.4949  
162009.11.12 11:04t/p80.201.49491.5156 / 1.494914.001052.00
172009.11.12 11:06sell90.201.49511.5151 / 1.4944  
182009.11.12 11:06t/p90.201.49441.5151 / 1.494414.001066.00
192009.11.12 11:09buy100.201.49451.4745 / 1.4952  
202009.11.12 11:11close100.201.49481.4745 / 1.49526.001072.00
212009.11.12 11:14buy110.201.49441.4744 / 1.4951  
222009.11.12 11:16close110.201.49331.4744 / 1.4951-22.001050.00
232009.11.12 11:19sell120.201.49321.5132 / 1.4925  
242009.11.12 11:21close120.201.49291.5132 / 1.49256.001056.00
252009.11.12 11:24buy130.201.49331.4733 / 1.4940  
262009.11.12 11:25t/p130.201.49401.4733 / 1.494014.001070.00
272009.11.12 11:26buy140.201.49411.4741 / 1.4948  
282009.11.12 11:29close140.201.49401.4741 / 1.4948-2.001068.00
292009.11.12 11:32sell150.201.49361.5136 / 1.4929  
302009.11.12 11:34close150.201.49371.5136 / 1.4929-2.001066.00
312009.11.12 11:37buy160.201.49381.4738 / 1.4945  
322009.11.12 11:40close160.201.49461.4738 / 1.494516.001082.00
332009.11.12 11:42sell170.201.49451.5145 / 1.4938  
342009.11.12 11:45close170.201.49451.5145 / 1.49380.001082.00
352009.11.12 11:47buy180.201.49481.4748 / 1.4955  
362009.11.12 11:50close180.201.49481.4748 / 1.49550.001082.00
372009.11.12 11:54buy190.201.49471.4747 / 1.4954  
382009.11.12 11:56close190.201.49431.4747 / 1.4954-8.001074.00
392009.11.12 11:59buy200.201.49381.4738 / 1.4945  
402009.11.12 12:01close200.201.49411.4738 / 1.49456.001080.00
412009.11.12 12:04buy210.201.49441.4744 / 1.4951  
422009.11.12 12:06close210.201.49501.4744 / 1.495112.001092.00
432009.11.12 12:09sell220.201.49441.5144 / 1.4937  
442009.11.12 12:11close220.201.49491.5144 / 1.4937-10.001082.00
452009.11.12 12:14buy230.201.49511.4751 / 1.4958  
462009.11.12 12:16close230.201.49501.4751 / 1.4958-2.001080.00
472009.11.12 12:19buy240.201.49511.4751 / 1.4958  
482009.11.12 12:22close240.201.49501.4751 / 1.4958-2.001078.00
492009.11.12 12:24buy250.201.49581.4758 / 1.4965  
502009.11.12 12:27close250.201.49611.4758 / 1.49656.001084.00
512009.11.12 12:29buy260.201.49551.4755 / 1.4962  
522009.11.12 12:32close260.201.49591.4755 / 1.49628.001092.00
532009.11.12 12:35sell270.201.49551.5155 / 1.4948  
542009.11.12 12:37close270.201.49511.5155 / 1.49488.001100.00
552009.11.12 12:40sell280.201.49471.5147 / 1.4940  
562009.11.12 12:42close280.201.49491.5147 / 1.4940-4.001096.00
572009.11.12 12:45sell290.201.49501.5150 / 1.4943  
582009.11.12 12:47close290.201.49481.5150 / 1.49434.001100.00
592009.11.12 12:50buy300.201.49511.4751 / 1.4958  
602009.11.12 12:53close300.201.49501.4751 / 1.4958-2.001098.00
612009.11.12 12:55buy310.201.49491.4749 / 1.4956  
622009.11.12 12:58close310.201.49531.4749 / 1.49568.001106.00
632009.11.12 13:00sell320.201.49541.5154 / 1.4947  
642009.11.12 13:03close320.201.49561.5154 / 1.4947-4.001102.00
652009.11.12 13:06sell330.201.49561.5156 / 1.4949  
662009.11.12 13:08close330.201.49521.5156 / 1.49498.001110.00
672009.11.12 13:12buy340.201.49531.4753 / 1.4960  
682009.11.12 13:14close340.201.49501.4753 / 1.4960-6.001104.00
692009.11.12 13:17buy350.201.49491.4749 / 1.4956  
702009.11.12 13:19close350.201.49471.4749 / 1.4956-4.001100.00
712009.11.12 13:22sell360.201.49481.5148 / 1.4941  
722009.11.12 13:25close360.201.49431.5148 / 1.494110.001110.00
732009.11.12 13:28buy370.201.49441.4744 / 1.4951  
742009.11.12 13:30close370.201.49461.4744 / 1.49514.001114.00
752009.11.12 13:33sell380.201.49451.5145 / 1.4938  
762009.11.12 13:35close380.201.49411.5145 / 1.49388.001122.00
772009.11.12 13:38buy390.201.49421.4742 / 1.4949  
782009.11.12 13:40close390.201.49411.4742 / 1.4949-2.001120.00
792009.11.12 13:43buy400.201.49361.4736 / 1.4943  
802009.11.12 13:46close400.201.49431.4736 / 1.494314.001134.00
812009.11.12 13:48sell410.201.49421.5142 / 1.4935  
822009.11.12 13:51close410.201.49391.5142 / 1.49356.001140.00
832009.11.12 13:55buy420.201.49431.4743 / 1.4950  
842009.11.12 13:57close420.201.49471.4743 / 1.49508.001148.00
852009.11.12 14:00buy430.201.49451.4745 / 1.4952  
862009.11.12 14:02close430.201.49511.4745 / 1.495212.001160.00
872009.11.12 14:05sell440.201.49531.5153 / 1.4946  
882009.11.12 14:07close440.201.49481.5153 / 1.494610.001170.00
892009.11.12 14:10sell450.201.49461.5146 / 1.4939  
902009.11.12 14:13close450.201.49431.5146 / 1.49396.001176.00
912009.11.12 14:16sell460.201.49431.5143 / 1.4936  
922009.11.12 14:18close460.201.49361.5143 / 1.493614.001190.00
932009.11.12 14:21sell470.301.49351.5135 / 1.4928  
942009.11.12 14:21t/p470.301.49281.5135 / 1.492821.001211.00
952009.11.12 14:23buy480.301.49261.4726 / 1.4933  
962009.11.12 14:26close480.301.49231.4726 / 1.4933-9.001202.00
972009.11.12 14:28buy490.301.49251.4725 / 1.4932  
982009.11.12 14:31close490.301.49131.4725 / 1.4932-36.001166.00
992009.11.12 14:33buy500.201.49181.4718 / 1.4925  
1002009.11.12 14:36close500.201.49161.4718 / 1.4925-4.001162.00
1012009.11.12 14:39sell510.201.49071.5107 / 1.4900  
1022009.11.12 14:41close510.201.49121.5107 / 1.4900-10.001152.00
1032009.11.12 14:44buy520.201.49141.4714 / 1.4921  
1042009.11.12 14:46close520.201.49131.4714 / 1.4921-2.001150.00
1052009.11.12 14:49buy530.201.49151.4715 / 1.4922  
1062009.11.12 14:51t/p530.201.49221.4715 / 1.492214.001164.00
1072009.11.12 14:51buy540.201.49221.4722 / 1.4929  
1082009.11.12 14:54close540.201.49251.4722 / 1.49296.001170.00
1092009.11.12 14:58sell550.201.49221.5122 / 1.4915  
1102009.11.12 15:00close550.201.49181.5122 / 1.49158.001178.00
1112009.11.12 15:03buy560.301.49201.4720 / 1.4927  
1122009.11.12 15:05close560.301.49211.4720 / 1.49273.001181.00
1132009.11.12 15:08buy570.301.49211.4721 / 1.4928  
1142009.11.12 15:10close570.301.49241.4721 / 1.49289.001190.00
1152009.11.12 15:14sell580.301.49221.5122 / 1.4915  
1162009.11.12 15:16close580.301.49261.5122 / 1.4915-12.001178.00
1172009.11.12 15:19buy590.301.49271.4727 / 1.4934  
1182009.11.12 15:21close590.301.49281.4727 / 1.49343.001181.00
1192009.11.12 15:24sell600.301.49261.5126 / 1.4919  
1202009.11.12 15:26close600.301.49241.5126 / 1.49196.001187.00
1212009.11.12 15:29buy610.301.49291.4729 / 1.4936  
1222009.11.12 15:32close610.301.49251.4729 / 1.4936-12.001175.00
1232009.11.12 15:34sell620.201.49261.5126 / 1.4919  
1242009.11.12 15:37close620.201.49241.5126 / 1.49194.001179.00
1252009.11.12 15:39buy630.301.49261.4726 / 1.4933  
1262009.11.12 15:40t/p630.301.49331.4726 / 1.493321.001200.00
1272009.11.12 15:42buy640.301.49341.4734 / 1.4941  
1282009.11.12 15:44close640.301.49361.4734 / 1.49416.001206.00
1292009.11.12 15:47sell650.301.49381.5138 / 1.4931  
1302009.11.12 15:49close650.301.49331.5138 / 1.493115.001221.00
1312009.11.12 15:52buy660.301.49311.4731 / 1.4938  
1322009.11.12 15:55close660.301.49331.4731 / 1.49386.001227.00
1332009.11.12 15:58sell670.301.49321.5132 / 1.4925  
1342009.11.12 16:00close670.301.49301.5132 / 1.49256.001233.00
1352009.11.12 16:03buy680.301.49331.4733 / 1.4940  
1362009.11.12 16:04t/p680.301.49401.4733 / 1.494021.001254.00
1372009.11.12 16:05buy690.301.49391.4739 / 1.4946  
1382009.11.12 16:08close690.301.49411.4739 / 1.49466.001260.00
1392009.11.12 16:10sell700.301.49361.5136 / 1.4929  
1402009.11.12 16:13close700.301.49291.5136 / 1.492921.001281.00
1412009.11.12 16:15sell710.301.49331.5133 / 1.4926  
1422009.11.12 16:18close710.301.49341.5133 / 1.4926-3.001278.00
1432009.11.12 16:20buy720.301.49261.4726 / 1.4933  
1442009.11.12 16:23close720.301.49321.4726 / 1.493318.001296.00
1452009.11.12 16:25sell730.301.49271.5127 / 1.4920  
1462009.11.12 16:26t/p730.301.49201.5127 / 1.492021.001317.00
1472009.11.12 16:28buy740.301.49211.4721 / 1.4928  
1482009.11.12 16:30t/p740.301.49281.4721 / 1.492821.001338.00
1492009.11.12 16:31buy750.301.49301.4730 / 1.4937  
1502009.11.12 16:33close750.301.49271.4730 / 1.4937-9.001329.00
1512009.11.12 16:36sell760.301.49241.5124 / 1.4917  
1522009.11.12 16:37t/p760.301.49171.5124 / 1.491721.001350.00
1532009.11.12 16:38sell770.301.49111.5111 / 1.4904  
1542009.11.12 16:41close770.301.49081.5111 / 1.49049.001359.00
1552009.11.12 16:43buy780.301.49161.4716 / 1.4923  
1562009.11.12 16:46close780.301.49101.4716 / 1.4923-18.001341.00
1572009.11.12 16:49buy790.301.49201.4720 / 1.4927  
1582009.11.12 16:51close790.301.49221.4720 / 1.49276.001347.00
1592009.11.12 16:55buy800.301.49251.4725 / 1.4932  
1602009.11.12 16:56t/p800.301.49321.4725 / 1.493221.001368.00
1612009.11.12 16:57buy810.301.49331.4733 / 1.4940  
1622009.11.12 17:00close810.301.49341.4733 / 1.49403.001371.00
1632009.11.12 17:02sell820.301.49351.5135 / 1.4928  
1642009.11.12 17:04t/p820.301.49281.5135 / 1.492821.001392.00
1652009.11.12 17:05sell830.301.49241.5124 / 1.4917  
1662009.11.12 17:05t/p830.301.49171.5124 / 1.491721.001413.00
1672009.11.12 17:07sell840.301.49111.5111 / 1.4904  
1682009.11.12 17:08t/p840.301.49041.5111 / 1.490421.001434.00
1692009.11.12 17:11sell850.301.48971.5097 / 1.4890  
1702009.11.12 17:11t/p850.301.48901.5097 / 1.489021.001455.00
1712009.11.12 17:13sell860.301.48931.5093 / 1.4886  
1722009.11.12 17:14t/p860.301.48861.5093 / 1.488621.001476.00
1732009.11.12 17:16buy870.301.48901.4690 / 1.4897  
1742009.11.12 17:18close870.301.48871.4690 / 1.4897-9.001467.00
1752009.11.12 17:21sell880.301.48711.5071 / 1.4864  
1762009.11.12 17:23close880.301.48781.5071 / 1.4864-21.001446.00
1772009.11.12 17:27buy890.301.48811.4681 / 1.4888  
1782009.11.12 17:29close890.301.48881.4681 / 1.488821.001467.00
1792009.11.12 17:32sell900.301.48761.5076 / 1.4869  
1802009.11.12 17:34close900.301.48771.5076 / 1.4869-3.001464.00
1812009.11.12 17:37buy910.301.48811.4681 / 1.4888  
1822009.11.12 17:39close910.301.48851.4681 / 1.488812.001476.00
1832009.11.12 17:42buy920.301.48721.4672 / 1.4879  
1842009.11.12 17:44t/p920.301.48791.4672 / 1.487921.001497.00
1852009.11.12 17:45buy930.301.48821.4682 / 1.4889  
1862009.11.12 17:47close930.301.48831.4682 / 1.48893.001500.00
1872009.11.12 17:50sell940.301.48801.5080 / 1.4873  
1882009.11.12 17:52close940.301.48861.5080 / 1.4873-18.001482.00
1892009.11.12 17:55sell950.301.48911.5091 / 1.4884  
1902009.11.12 17:57close950.301.48851.5091 / 1.488418.001500.00
1912009.11.12 18:00buy960.301.48861.4686 / 1.4893  
1922009.11.12 18:02close960.301.48801.4686 / 1.4893-18.001482.00
1932009.11.12 18:06sell970.301.48781.5078 / 1.4871  
1942009.11.12 18:07t/p970.301.48711.5078 / 1.487121.001503.00
1952009.11.12 18:08sell980.301.48691.5069 / 1.4862  
1962009.11.12 18:11close980.301.48681.5069 / 1.48623.001506.00
1972009.11.12 18:13sell990.301.48661.5066 / 1.4859  
1982009.11.12 18:14t/p990.301.48591.5066 / 1.485921.001527.00
1992009.11.12 18:16buy1000.301.48611.4661 / 1.4868  
2002009.11.12 18:18close1000.301.48611.4661 / 1.48680.001527.00
2012009.11.12 18:21sell1010.301.48651.5065 / 1.4858  
2022009.11.12 18:23close1010.301.48621.5065 / 1.48589.001536.00
2032009.11.12 18:26sell1020.301.48651.5065 / 1.4858  
2042009.11.12 18:29close1020.301.48611.5065 / 1.485812.001548.00
2052009.11.12 18:31sell1030.301.48571.5057 / 1.4850  
2062009.11.12 18:34close1030.301.48561.5057 / 1.48503.001551.00
2072009.11.12 18:36sell1040.301.48601.5060 / 1.4853  
2082009.11.12 18:39close1040.301.48551.5060 / 1.485315.001566.00
2092009.11.12 18:41sell1050.301.48601.5060 / 1.4853  
2102009.11.12 18:44close1050.301.48581.5060 / 1.48536.001572.00
2112009.11.12 18:46buy1060.301.48671.4667 / 1.4874  
2122009.11.12 18:49close1060.301.48631.4667 / 1.4874-12.001560.00
2132009.11.12 18:52buy1070.301.48641.4664 / 1.4871  
2142009.11.12 18:54close1070.301.48701.4664 / 1.487118.001578.00
2152009.11.12 18:57buy1080.301.48661.4666 / 1.4873  
2162009.11.12 18:59close1080.301.48621.4666 / 1.4873-12.001566.00
2172009.11.12 19:02sell1090.301.48651.5065 / 1.4858  
2182009.11.12 19:04close1090.301.48691.5065 / 1.4858-12.001554.00
2192009.11.12 19:07sell1100.301.48651.5065 / 1.4858  
2202009.11.12 19:09close1100.301.48621.5065 / 1.48589.001563.00
2212009.11.12 19:13sell1110.301.48651.5065 / 1.4858  
2222009.11.12 19:15close1110.301.48651.5065 / 1.48580.001563.00
2232009.11.12 19:18buy1120.301.48721.4672 / 1.4879  
2242009.11.12 19:20close1120.301.48771.4672 / 1.487915.001578.00
2252009.11.12 19:24sell1130.301.48731.5073 / 1.4866  
2262009.11.12 19:26close1130.301.48721.5073 / 1.48663.001581.00
2272009.11.12 19:30sell1140.301.48721.5072 / 1.4865  
2282009.11.12 19:32close1140.301.48661.5072 / 1.486518.001599.00
2292009.11.12 19:35buy1150.301.48601.4660 / 1.4867  
2302009.11.12 19:37close1150.301.48671.4660 / 1.486721.001620.00
2312009.11.12 19:40buy1160.301.48621.4662 / 1.4869  
2322009.11.12 19:43close1160.301.48661.4662 / 1.486912.001632.00
2332009.11.12 19:45sell1170.301.48671.5067 / 1.4860  
2342009.11.12 19:48close1170.301.48641.5067 / 1.48609.001641.00
2352009.11.12 19:50buy1180.301.48681.4668 / 1.4875  
2362009.11.12 19:53close1180.301.48741.4668 / 1.487518.001659.00
2372009.11.12 19:55buy1190.301.48701.4670 / 1.4877  
2382009.11.12 19:58close1190.301.48671.4670 / 1.4877-9.001650.00
2392009.11.12 20:02sell1200.301.48671.5067 / 1.4860  
2402009.11.12 20:04close1200.301.48611.5067 / 1.486018.001668.00
2412009.11.12 20:07buy1210.301.48631.4663 / 1.4870  
2422009.11.12 20:09close1210.301.48581.4663 / 1.4870-15.001653.00
2432009.11.12 20:12buy1220.301.48561.4656 / 1.4863  
2442009.11.12 20:14close1220.301.48571.4656 / 1.48633.001656.00
2452009.11.12 20:17buy1230.301.48621.4662 / 1.4869  
2462009.11.12 20:19t/p1230.301.48691.4662 / 1.486921.001677.00
2472009.11.12 20:20buy1240.301.48701.4670 / 1.4877  
2482009.11.12 20:22close1240.301.48671.4670 / 1.4877-9.001668.00
2492009.11.12 20:25sell1250.301.48681.5068 / 1.4861  
2502009.11.12 20:27t/p1250.301.48611.5068 / 1.486121.001689.00
2512009.11.12 20:27sell1260.301.48631.5063 / 1.4856  
2522009.11.12 20:30close1260.301.48631.5063 / 1.48560.001689.00
2532009.11.12 20:33buy1270.301.48651.4665 / 1.4872  
2542009.11.12 20:35close1270.301.48631.4665 / 1.4872-6.001683.00
2552009.11.12 20:40sell1280.301.48591.5059 / 1.4852  
2562009.11.12 20:42close1280.301.48561.5059 / 1.48529.001692.00
2572009.11.12 20:46buy1290.301.48561.4656 / 1.4863  
2582009.11.12 20:48close1290.301.48641.4656 / 1.486324.001716.00
2592009.11.12 20:53buy1300.301.48611.4661 / 1.4868  
2602009.11.12 20:55close1300.301.48631.4661 / 1.48686.001722.00
2612009.11.12 20:59buy1310.301.48631.4663 / 1.4870  
2622009.11.12 21:01close1310.301.48651.4663 / 1.48706.001728.00
2632009.11.12 21:04sell1320.301.48661.5066 / 1.4859  
2642009.11.12 21:06close1320.301.48661.5066 / 1.48590.001728.00
2652009.11.12 21:09buy1330.301.48701.4670 / 1.4877  
2662009.11.12 21:11close1330.301.48691.4670 / 1.4877-3.001725.00
2672009.11.12 21:14buy1340.301.48711.4671 / 1.4878  
2682009.11.12 21:16close1340.301.48761.4671 / 1.487815.001740.00
2692009.11.12 21:19buy1350.301.48691.4669 / 1.4876  
2702009.11.12 21:22close1350.301.48651.4669 / 1.4876-12.001728.00
2712009.11.12 21:24buy1360.301.48661.4666 / 1.4873  
2722009.11.12 21:27close1360.301.48661.4666 / 1.48730.001728.00
2732009.11.12 21:32buy1370.301.48651.4665 / 1.4872  
2742009.11.12 21:34close1370.301.48711.4665 / 1.487218.001746.00
2752009.11.12 21:37buy1380.301.48721.4672 / 1.4879  
2762009.11.12 21:39close1380.301.48721.4672 / 1.48790.001746.00
2772009.11.12 21:43sell1390.301.48661.5066 / 1.4859  
2782009.11.12 21:45close1390.301.48631.5066 / 1.48599.001755.00
2792009.11.12 21:48sell1400.301.48651.5065 / 1.4858  
2802009.11.12 21:50close1400.301.48611.5065 / 1.485812.001767.00
2812009.11.12 21:53buy1410.401.48641.4664 / 1.4871  
2822009.11.12 21:56close1410.401.48641.4664 / 1.48710.001767.00
2832009.11.12 21:58sell1420.401.48641.5064 / 1.4857  
2842009.11.12 22:01close1420.401.48641.5064 / 1.48570.001767.00
2852009.11.12 22:04sell1430.401.48641.5064 / 1.4857  
2862009.11.12 22:05t/p1430.401.48571.5064 / 1.485728.001795.00
2872009.11.12 22:06sell1440.401.48571.5057 / 1.4850  
2882009.11.12 22:09close1440.401.48561.5057 / 1.48504.001799.00
2892009.11.12 22:11sell1450.401.48541.5054 / 1.4847  
2902009.11.12 22:14close1450.401.48531.5054 / 1.48474.001803.00
2912009.11.12 22:17buy1460.401.48571.4657 / 1.4864  
2922009.11.12 22:19close1460.401.48591.4657 / 1.48648.001811.00
2932009.11.12 22:22sell1470.401.48551.5055 / 1.4848  
2942009.11.12 22:25close1470.401.48551.5055 / 1.48480.001811.00
2952009.11.12 22:27sell1480.401.48561.5056 / 1.4849  
2962009.11.12 22:28t/p1480.401.48491.5056 / 1.484928.001839.00
2972009.11.12 22:30sell1490.401.48461.5046 / 1.4839  
2982009.11.12 22:30t/p1490.401.48391.5046 / 1.483928.001867.00
2992009.11.12 22:33buy1500.401.48381.4638 / 1.4845  
3002009.11.12 22:35close1500.401.48461.4638 / 1.484532.001899.00
3012009.11.12 22:38sell1510.401.48361.5036 / 1.4829  
3022009.11.12 22:38t/p1510.401.48291.5036 / 1.482928.001927.00
3032009.11.12 22:40sell1520.401.48301.5030 / 1.4823  
3042009.11.12 22:41t/p1520.401.48231.5030 / 1.482328.001955.00
3052009.11.12 22:43buy1530.401.48261.4626 / 1.4833  
3062009.11.12 22:44t/p1530.401.48331.4626 / 1.483328.001983.00
3072009.11.12 22:45buy1540.401.48341.4634 / 1.4841  
3082009.11.12 22:48close1540.401.48341.4634 / 1.48410.001983.00
3092009.11.12 22:50buy1550.401.48371.4637 / 1.4844  
3102009.11.12 22:53close1550.401.48411.4637 / 1.484416.001999.00
3112009.11.12 22:57buy1560.401.48401.4640 / 1.4847  
3122009.11.12 22:59close1560.401.48411.4640 / 1.48474.002003.00
3132009.11.12 23:02buy1570.401.48391.4639 / 1.4846  
3142009.11.12 23:05close1570.401.48411.4639 / 1.48468.002011.00
3152009.11.12 23:07sell1580.401.48401.5040 / 1.4833  
3162009.11.12 23:10close1580.401.48401.5040 / 1.48330.002011.00
3172009.11.12 23:12buy1590.401.48411.4641 / 1.4848  
3182009.11.12 23:15close1590.401.48421.4641 / 1.48484.002015.00
3192009.11.12 23:20sell1600.401.48441.5044 / 1.4837  
3202009.11.12 23:22close1600.401.48421.5044 / 1.48378.002023.00
3212009.11.12 23:25buy1610.401.48391.4639 / 1.4846  
3222009.11.12 23:28close1610.401.48421.4639 / 1.484612.002035.00
3232009.11.12 23:30buy1620.401.48411.4641 / 1.4848  
3242009.11.12 23:33close1620.401.48441.4641 / 1.484812.002047.00
3252009.11.12 23:36buy1630.401.48431.4643 / 1.4850  
3262009.11.12 23:38close1630.401.48451.4643 / 1.48508.002055.00
3272009.11.12 23:41sell1640.401.48441.5044 / 1.4837  
3282009.11.12 23:44close1640.401.48421.5044 / 1.48378.002063.00
3292009.11.12 23:46buy1650.401.48441.4644 / 1.4851  
3302009.11.12 23:49close1650.401.48471.4644 / 1.485112.002075.00
3312009.11.12 23:51buy1660.401.48461.4646 / 1.4853  
3322009.11.12 23:54close1660.401.48481.4646 / 1.48538.002083.00
3332009.11.12 23:57sell1670.401.48471.5047 / 1.4840  
3342009.11.13 00:00close1670.401.48481.5047 / 1.4840-4.002079.00
3352009.11.13 00:02sell1680.401.48491.5049 / 1.4842  
3362009.11.13 00:05close1680.401.48421.5049 / 1.484228.002107.00
3372009.11.13 00:09buy1690.401.48451.4645 / 1.4852  
3382009.11.13 00:11close1690.401.48491.4645 / 1.485216.002123.00
3392009.11.13 00:15sell1700.401.48451.5045 / 1.4838  
3402009.11.13 00:17close1700.401.48421.5045 / 1.483812.002135.00
3412009.11.13 00:20buy1710.401.48431.4643 / 1.4850  
3422009.11.13 00:22close1710.401.48431.4643 / 1.48500.002135.00
3432009.11.13 00:25sell1720.401.48381.5038 / 1.4831  
3442009.11.13 00:27close1720.401.48361.5038 / 1.48318.002143.00
3452009.11.13 00:30sell1730.401.48371.5037 / 1.4830  
3462009.11.13 00:33close1730.401.48341.5037 / 1.483012.002155.00
3472009.11.13 00:35sell1740.401.48381.5038 / 1.4831  
3482009.11.13 00:38close1740.401.48371.5038 / 1.48314.002159.00
3492009.11.13 00:41buy1750.401.48391.4639 / 1.4846  
3502009.11.13 00:43close1750.401.48431.4639 / 1.484616.002175.00
3512009.11.13 00:49buy1760.401.48451.4645 / 1.4852  
3522009.11.13 00:51close1760.401.48461.4645 / 1.48524.002179.00
3532009.11.13 00:54buy1770.401.48451.4645 / 1.4852  
3542009.11.13 00:56close1770.401.48451.4645 / 1.48520.002179.00
3552009.11.13 00:59buy1780.401.48451.4645 / 1.4852  
3562009.11.13 01:01close1780.401.48481.4645 / 1.485212.002191.00
3572009.11.13 01:09buy1790.401.48481.4648 / 1.4855  
3582009.11.13 01:11close1790.401.48511.4648 / 1.485512.002203.00
3592009.11.13 01:17buy1800.401.48491.4649 / 1.4856  
3602009.11.13 01:19close1800.401.48511.4649 / 1.48568.002211.00
3612009.11.13 01:22sell1810.401.48501.5050 / 1.4843  
3622009.11.13 01:24close1810.401.48491.5050 / 1.48434.002215.00
3632009.11.13 01:27buy1820.401.48501.4650 / 1.4857  
3642009.11.13 01:30close1820.401.48551.4650 / 1.485720.002235.00
3652009.11.13 01:32sell1830.401.48511.5051 / 1.4844  
3662009.11.13 01:35close1830.401.48521.5051 / 1.4844-4.002231.00
3672009.11.13 01:37buy1840.401.48541.4654 / 1.4861  
3682009.11.13 01:40close1840.401.48551.4654 / 1.48614.002235.00
3692009.11.13 01:43sell1850.401.48541.5054 / 1.4847  
3702009.11.13 01:45close1850.401.48541.5054 / 1.48470.002235.00
3712009.11.13 01:49buy1860.401.48551.4655 / 1.4862  
3722009.11.13 01:51close1860.401.48531.4655 / 1.4862-8.002227.00
3732009.11.13 01:55buy1870.401.48571.4657 / 1.4864  
3742009.11.13 01:57close1870.401.48571.4657 / 1.48640.002227.00
3752009.11.13 02:00buy1880.401.48561.4656 / 1.4863  
3762009.11.13 02:03close1880.401.48591.4656 / 1.486312.002239.00
3772009.11.13 02:05buy1890.401.48611.4661 / 1.4868  
3782009.11.13 02:08close1890.401.48641.4661 / 1.486812.002251.00
3792009.11.13 02:11buy1900.401.48681.4668 / 1.4875  
3802009.11.13 02:13close1900.401.48671.4668 / 1.4875-4.002247.00
3812009.11.13 02:17buy1910.401.48651.4665 / 1.4872  
3822009.11.13 02:19close1910.401.48701.4665 / 1.487220.002267.00
3832009.11.13 02:22sell1920.401.48671.5067 / 1.4860  
3842009.11.13 02:24close1920.401.48641.5067 / 1.486012.002279.00
3852009.11.13 02:27sell1930.401.48621.5062 / 1.4855  
3862009.11.13 02:29close1930.401.48621.5062 / 1.48550.002279.00
3872009.11.13 02:32sell1940.401.48631.5063 / 1.4856  
3882009.11.13 02:35close1940.401.48591.5063 / 1.485616.002295.00
3892009.11.13 02:37sell1950.401.48601.5060 / 1.4853  
3902009.11.13 02:40close1950.401.48591.5060 / 1.48534.002299.00
3912009.11.13 02:42sell1960.401.48561.5056 / 1.4849  
3922009.11.13 02:45close1960.401.48551.5056 / 1.48494.002303.00
3932009.11.13 02:48buy1970.401.48571.4657 / 1.4864  
3942009.11.13 02:50close1970.401.48561.4657 / 1.4864-4.002299.00
3952009.11.13 02:53buy1980.401.48611.4661 / 1.4868  
3962009.11.13 02:55close1980.401.48641.4661 / 1.486812.002311.00
3972009.11.13 02:59buy1990.401.48641.4664 / 1.4871  
3982009.11.13 03:01close1990.401.48661.4664 / 1.48718.002319.00
3992009.11.13 03:04buy2000.401.48621.4662 / 1.4869  
4002009.11.13 03:06close2000.401.48621.4662 / 1.48690.002319.00
4012009.11.13 03:10buy2010.401.48581.4658 / 1.4865  
4022009.11.13 03:12close2010.401.48611.4658 / 1.486512.002331.00
4032009.11.13 03:15buy2020.401.48541.4654 / 1.4861  
4042009.11.13 03:18close2020.401.48561.4654 / 1.48618.002339.00
4052009.11.13 03:21buy2030.401.48561.4656 / 1.4863  
4062009.11.13 03:23close2030.401.48641.4656 / 1.486332.002371.00
4072009.11.13 03:26buy2040.501.48621.4662 / 1.4869  
4082009.11.13 03:28close2040.501.48611.4662 / 1.4869-5.002366.00
4092009.11.13 03:31sell2050.501.48581.5058 / 1.4851  
4102009.11.13 03:33close2050.501.48581.5058 / 1.48510.002366.00
4112009.11.13 03:37sell2060.501.48531.5053 / 1.4846  
4122009.11.13 03:39close2060.501.48501.5053 / 1.484615.002381.00
4132009.11.13 03:43buy2070.501.48531.4653 / 1.4860  
4142009.11.13 03:45close2070.501.48541.4653 / 1.48605.002386.00
4152009.11.13 03:48sell2080.501.48551.5055 / 1.4848  
4162009.11.13 03:51close2080.501.48531.5055 / 1.484810.002396.00
4172009.11.13 03:53buy2090.501.48541.4654 / 1.4861  
4182009.11.13 03:56close2090.501.48561.4654 / 1.486110.002406.00
4192009.11.13 03:58sell2100.501.48561.5056 / 1.4849  
4202009.11.13 04:01close2100.501.48541.5056 / 1.484910.002416.00
4212009.11.13 04:05buy2110.501.48561.4656 / 1.4863  
4222009.11.13 04:07close2110.501.48631.4656 / 1.486335.002451.00
4232009.11.13 04:13sell2120.501.48601.5060 / 1.4853  
4242009.11.13 04:15close2120.501.48541.5060 / 1.485330.002481.00
4252009.11.13 04:19buy2130.501.48591.4659 / 1.4866  
4262009.11.13 04:21close2130.501.48601.4659 / 1.48665.002486.00
4272009.11.13 04:24buy2140.501.48601.4660 / 1.4867  
4282009.11.13 04:26close2140.501.48611.4660 / 1.48675.002491.00
4292009.11.13 04:29sell2150.501.48611.5061 / 1.4854  
4302009.11.13 04:31close2150.501.48581.5061 / 1.485415.002506.00
4312009.11.13 04:35buy2160.501.48581.4658 / 1.4865  
4322009.11.13 04:37close2160.501.48641.4658 / 1.486530.002536.00
4332009.11.13 04:40sell2170.501.48601.5060 / 1.4853  
4342009.11.13 04:42close2170.501.48581.5060 / 1.485310.002546.00
4352009.11.13 04:45buy2180.501.48591.4659 / 1.4866  
4362009.11.13 04:48close2180.501.48621.4659 / 1.486615.002561.00
4372009.11.13 04:50buy2190.501.48601.4660 / 1.4867  
4382009.11.13 04:53close2190.501.48611.4660 / 1.48675.002566.00
4392009.11.13 04:55sell2200.501.48601.5060 / 1.4853  
4402009.11.13 04:58close2200.501.48591.5060 / 1.48535.002571.00
4412009.11.13 05:03buy2210.501.48641.4664 / 1.4871  
4422009.11.13 05:05close2210.501.48701.4664 / 1.487130.002601.00
4432009.11.13 05:08buy2220.501.48691.4669 / 1.4876  
4442009.11.13 05:10close2220.501.48731.4669 / 1.487620.002621.00
4452009.11.13 05:14sell2230.501.48691.5069 / 1.4862  
4462009.11.13 05:16close2230.501.48681.5069 / 1.48625.002626.00
4472009.11.13 05:19sell2240.501.48691.5069 / 1.4862  
4482009.11.13 05:21close2240.501.48661.5069 / 1.486215.002641.00
4492009.11.13 05:25buy2250.501.48651.4665 / 1.4872  
4502009.11.13 05:27close2250.501.48651.4665 / 1.48720.002641.00
4512009.11.13 05:30sell2260.501.48651.5065 / 1.4858  
4522009.11.13 05:33close2260.501.48651.5065 / 1.48580.002641.00
4532009.11.13 05:37buy2270.501.48691.4669 / 1.4876  
4542009.11.13 05:39close2270.501.48701.4669 / 1.48765.002646.00
4552009.11.13 05:42buy2280.501.48661.4666 / 1.4873  
4562009.11.13 05:44close2280.501.48671.4666 / 1.48735.002651.00
4572009.11.13 05:50buy2290.501.48671.4667 / 1.4874  
4582009.11.13 05:52close2290.501.48701.4667 / 1.487415.002666.00
4592009.11.13 05:56buy2300.501.48721.4672 / 1.4879  
4602009.11.13 05:58close2300.501.48711.4672 / 1.4879-5.002661.00
4612009.11.13 06:02sell2310.501.48681.5068 / 1.4861  
4622009.11.13 06:04close2310.501.48661.5068 / 1.486110.002671.00
4632009.11.13 06:07sell2320.501.48671.5067 / 1.4860  
4642009.11.13 06:10close2320.501.48671.5067 / 1.48600.002671.00
4652009.11.13 06:16sell2330.501.48681.5068 / 1.4861  
4662009.11.13 06:18close2330.501.48661.5068 / 1.486110.002681.00
4672009.11.13 06:21buy2340.501.48651.4665 / 1.4872  
4682009.11.13 06:24close2340.501.48621.4665 / 1.4872-15.002666.00
4692009.11.13 06:26sell2350.501.48591.5059 / 1.4852  
4702009.11.13 06:29close2350.501.48561.5059 / 1.485215.002681.00
4712009.11.13 06:31sell2360.501.48591.5059 / 1.4852  
4722009.11.13 06:34close2360.501.48581.5059 / 1.48525.002686.00
4732009.11.13 06:41sell2370.501.48621.5062 / 1.4855  
4742009.11.13 06:43close2370.501.48611.5062 / 1.48555.002691.00
4752009.11.13 06:46buy2380.501.48621.4662 / 1.4869  
4762009.11.13 06:49close2380.501.48631.4662 / 1.48695.002696.00
4772009.11.13 06:52buy2390.501.48601.4660 / 1.4867  
4782009.11.13 06:55close2390.501.48631.4660 / 1.486715.002711.00
4792009.11.13 07:01buy2400.501.48601.4660 / 1.4867  
4802009.11.13 07:03close2400.501.48621.4660 / 1.486710.002721.00
4812009.11.13 07:07sell2410.501.48611.5061 / 1.4854  
4822009.11.13 07:09close2410.501.48601.5061 / 1.48545.002726.00
4832009.11.13 07:14buy2420.501.48611.4661 / 1.4868  
4842009.11.13 07:16close2420.501.48621.4661 / 1.48685.002731.00
4852009.11.13 07:22sell2430.501.48601.5060 / 1.4853  
4862009.11.13 07:24close2430.501.48581.5060 / 1.485310.002741.00
4872009.11.13 07:28sell2440.501.48581.5058 / 1.4851  
4882009.11.13 07:30close2440.501.48581.5058 / 1.48510.002741.00
4892009.11.13 07:33sell2450.501.48611.5061 / 1.4854  
4902009.11.13 07:35close2450.501.48601.5061 / 1.48545.002746.00
4912009.11.13 07:38buy2460.501.48611.4661 / 1.4868  
4922009.11.13 07:41close2460.501.48631.4661 / 1.486810.002756.00
4932009.11.13 07:44buy2470.501.48631.4663 / 1.4870  
4942009.11.13 07:46close2470.501.48661.4663 / 1.487015.002771.00
4952009.11.13 07:51sell2480.501.48661.5066 / 1.4859  
4962009.11.13 07:53close2480.501.48651.5066 / 1.48595.002776.00
4972009.11.13 07:56buy2490.501.48651.4665 / 1.4872  
4982009.11.13 07:58close2490.501.48711.4665 / 1.487230.002806.00
4992009.11.13 08:06sell2500.501.48691.5069 / 1.4862  
5002009.11.13 08:08close2500.501.48681.5069 / 1.48625.002811.00
5012009.11.13 08:12buy2510.501.48681.4668 / 1.4875  
5022009.11.13 08:14close2510.501.48711.4668 / 1.487515.002826.00
5032009.11.13 08:19sell2520.501.48691.5069 / 1.4862  
5042009.11.13 08:21close2520.501.48671.5069 / 1.486210.002836.00
5052009.11.13 08:24sell2530.501.48661.5066 / 1.4859  
5062009.11.13 08:26close2530.501.48631.5066 / 1.485915.002851.00
5072009.11.13 08:29buy2540.501.48651.4665 / 1.4872  
5082009.11.13 08:31close2540.501.48661.4665 / 1.48725.002856.00
5092009.11.13 08:34buy2550.501.48671.4667 / 1.4874  
5102009.11.13 08:36close2550.501.48691.4667 / 1.487410.002866.00
5112009.11.13 08:39buy2560.501.48651.4665 / 1.4872  
5122009.11.13 08:41close2560.501.48651.4665 / 1.48720.002866.00
5132009.11.13 08:44sell2570.501.48611.5061 / 1.4854  
5142009.11.13 08:46close2570.501.48631.5061 / 1.4854-10.002856.00
5152009.11.13 08:49sell2580.501.48661.5066 / 1.4859  
5162009.11.13 08:52close2580.501.48651.5066 / 1.48595.002861.00
5172009.11.13 08:54buy2590.501.48731.4673 / 1.4880  
5182009.11.13 08:57close2590.501.48731.4673 / 1.48800.002861.00
5192009.11.13 09:00buy2600.501.48731.4673 / 1.4880  
5202009.11.13 09:02close2600.501.48771.4673 / 1.488020.002881.00
5212009.11.13 09:05buy2610.501.48781.4678 / 1.4885  
5222009.11.13 09:07close2610.501.48791.4678 / 1.48855.002886.00
5232009.11.13 09:10sell2620.501.48771.5077 / 1.4870  
5242009.11.13 09:12close2620.501.48771.5077 / 1.48700.002886.00
5252009.11.13 09:16sell2630.501.48801.5080 / 1.4873  
5262009.11.13 09:18close2630.501.48821.5080 / 1.4873-10.002876.00
5272009.11.13 09:21sell2640.501.48821.5082 / 1.4875  
5282009.11.13 09:23close2640.501.48751.5082 / 1.487535.002911.00
5292009.11.13 09:26buy2650.501.48761.4676 / 1.4883  
5302009.11.13 09:29close2650.501.48721.4676 / 1.4883-20.002891.00
5312009.11.13 09:31buy2660.501.48731.4673 / 1.4880  
5322009.11.13 09:34close2660.501.48691.4673 / 1.4880-20.002871.00
5332009.11.13 09:36buy2670.501.48691.4669 / 1.4876  
5342009.11.13 09:39close2670.501.48711.4669 / 1.487610.002881.00
5352009.11.13 09:41buy2680.501.48661.4666 / 1.4873  
5362009.11.13 09:44t/p2680.501.48731.4666 / 1.487335.002916.00
5372009.11.13 09:44buy2690.501.48741.4674 / 1.4881  
5382009.11.13 09:47close2690.501.48711.4674 / 1.4881-15.002901.00
5392009.11.13 09:49buy2700.501.48721.4672 / 1.4879  
5402009.11.13 09:52close2700.501.48731.4672 / 1.48795.002906.00
5412009.11.13 09:54buy2710.501.48741.4674 / 1.4881  
5422009.11.13 09:57close2710.501.48771.4674 / 1.488115.002921.00
5432009.11.13 10:01sell2720.501.48741.5074 / 1.4867  
5442009.11.13 10:03close2720.501.48761.5074 / 1.4867-10.002911.00
5452009.11.13 10:06buy2730.501.48791.4679 / 1.4886  
5462009.11.13 10:08close2730.501.48781.4679 / 1.4886-5.002906.00
5472009.11.13 10:12buy2740.501.48771.4677 / 1.4884  
5482009.11.13 10:14close2740.501.48791.4677 / 1.488410.002916.00
5492009.11.13 10:17buy2750.501.48811.4681 / 1.4888  
5502009.11.13 10:19close2750.501.48831.4681 / 1.488810.002926.00
5512009.11.13 10:22buy2760.501.48871.4687 / 1.4894  
5522009.11.13 10:24close2760.501.48921.4687 / 1.489425.002951.00
5532009.11.13 10:27buy2770.601.48931.4693 / 1.4900  
5542009.11.13 10:29close2770.601.48931.4693 / 1.49000.002951.00
5552009.11.13 10:32sell2780.601.48991.5099 / 1.4892  
5562009.11.13 10:34close2780.601.48921.5099 / 1.489242.002993.00
5572009.11.13 10:37sell2790.601.48931.5093 / 1.4886  
5582009.11.13 10:40close2790.601.48871.5093 / 1.488636.003029.00
5592009.11.13 10:43sell2800.601.48891.5089 / 1.4882  
5602009.11.13 10:45close2800.601.48891.5089 / 1.48820.003029.00
5612009.11.13 10:48sell2810.601.48881.5088 / 1.4881  
5622009.11.13 10:50close2810.601.48891.5088 / 1.4881-6.003023.00
5632009.11.13 10:54sell2820.601.48901.5090 / 1.4883  
5642009.11.13 10:56close2820.601.48901.5090 / 1.48830.003023.00
5652009.11.13 11:00buy2830.601.48961.4696 / 1.4903  
5662009.11.13 11:02close2830.601.48971.4696 / 1.49036.003029.00
5672009.11.13 11:05buy2840.601.48981.4698 / 1.4905  
5682009.11.13 11:07close2840.601.49011.4698 / 1.490518.003047.00
5692009.11.13 11:10sell2850.601.48951.5095 / 1.4888  
5702009.11.13 11:13close2850.601.48901.5095 / 1.488830.003077.00
5712009.11.13 11:16buy2860.601.48961.4696 / 1.4903  
5722009.11.13 11:18close2860.601.48951.4696 / 1.4903-6.003071.00
5732009.11.13 11:21buy2870.601.48941.4694 / 1.4901  
5742009.11.13 11:23close2870.601.48991.4694 / 1.490130.003101.00
5752009.11.13 11:26sell2880.601.48991.5099 / 1.4892  
5762009.11.13 11:29close2880.601.48931.5099 / 1.489236.003137.00
5772009.11.13 11:31buy2890.601.48941.4694 / 1.4901  
5782009.11.13 11:34close2890.601.48931.4694 / 1.4901-6.003131.00
5792009.11.13 11:37sell2900.601.48881.5088 / 1.4881  
5802009.11.13 11:39close2900.601.48881.5088 / 1.48810.003131.00
5812009.11.13 11:42sell2910.601.48861.5086 / 1.4879  
5822009.11.13 11:44close2910.601.48851.5086 / 1.48796.003137.00
5832009.11.13 11:47buy2920.601.48841.4684 / 1.4891  
5842009.11.13 11:50close2920.601.48871.4684 / 1.489118.003155.00
5852009.11.13 11:53sell2930.601.48881.5088 / 1.4881  
5862009.11.13 11:55close2930.601.48861.5088 / 1.488112.003167.00
5872009.11.13 11:59sell2940.601.48841.5084 / 1.4877  
5882009.11.13 12:01close2940.601.48791.5084 / 1.487730.003197.00
5892009.11.13 12:04sell2950.601.48861.5086 / 1.4879  
5902009.11.13 12:06close2950.601.48831.5086 / 1.487918.003215.00
5912009.11.13 12:09buy2960.601.48791.4679 / 1.4886  
5922009.11.13 12:11close2960.601.48801.4679 / 1.48866.003221.00
5932009.11.13 12:14buy2970.601.48771.4677 / 1.4884  
5942009.11.13 12:17close2970.601.48711.4677 / 1.4884-36.003185.00
5952009.11.13 12:19buy2980.601.48721.4672 / 1.4879  
5962009.11.13 12:22close2980.601.48761.4672 / 1.487924.003209.00
5972009.11.13 12:25sell2990.601.48751.5075 / 1.4868  
5982009.11.13 12:27close2990.601.48731.5075 / 1.486812.003221.00
5992009.11.13 12:30sell3000.601.48751.5075 / 1.4868  
6002009.11.13 12:32close3000.601.48721.5075 / 1.486818.003239.00
6012009.11.13 12:35buy3010.601.48741.4674 / 1.4881  
6022009.11.13 12:37close3010.601.48771.4674 / 1.488118.003257.00
6032009.11.13 12:40sell3020.601.48751.5075 / 1.4868  
6042009.11.13 12:43close3020.601.48731.5075 / 1.486812.003269.00
6052009.11.13 12:45buy3030.601.48741.4674 / 1.4881  
6062009.11.13 12:48close3030.601.48771.4674 / 1.488118.003287.00
6072009.11.13 12:51sell3040.601.48771.5077 / 1.4870  
6082009.11.13 12:53close3040.601.48761.5077 / 1.48706.003293.00
6092009.11.13 12:57buy3050.601.48781.4678 / 1.4885  
6102009.11.13 12:59close3050.601.48811.4678 / 1.488518.003311.00
6112009.11.13 13:02buy3060.601.48841.4684 / 1.4891  
6122009.11.13 13:05close3060.601.48861.4684 / 1.489112.003323.00
6132009.11.13 13:07sell3070.601.48871.5087 / 1.4880  
6142009.11.13 13:10close3070.601.48881.5087 / 1.4880-6.003317.00
6152009.11.13 13:12sell3080.601.48911.5091 / 1.4884  
6162009.11.13 13:15close3080.601.48891.5091 / 1.488412.003329.00
6172009.11.13 13:17buy3090.601.48921.4692 / 1.4899  
6182009.11.13 13:20close3090.601.48941.4692 / 1.489912.003341.00
6192009.11.13 13:22sell3100.601.48911.5091 / 1.4884  
6202009.11.13 13:25close3100.601.48861.5091 / 1.488430.003371.00
6212009.11.13 13:28sell3110.601.48861.5086 / 1.4879  
6222009.11.13 13:30close3110.601.48871.5086 / 1.4879-6.003365.00
6232009.11.13 13:33sell3120.601.48891.5089 / 1.4882  
6242009.11.13 13:35close3120.601.48851.5089 / 1.488224.003389.00
6252009.11.13 13:39sell3130.601.48831.5083 / 1.4876  
6262009.11.13 13:41close3130.601.48831.5083 / 1.48760.003389.00
6272009.11.13 13:44buy3140.601.48821.4682 / 1.4889  
6282009.11.13 13:47close3140.601.48851.4682 / 1.488918.003407.00
6292009.11.13 13:49buy3150.601.48861.4686 / 1.4893  
6302009.11.13 13:52close3150.601.48901.4686 / 1.489324.003431.00
6312009.11.13 13:54sell3160.601.48911.5091 / 1.4884  
6322009.11.13 13:57close3160.601.48831.5091 / 1.488448.003479.00
6332009.11.13 14:00buy3170.601.48881.4688 / 1.4895  
6342009.11.13 14:02close3170.601.48941.4688 / 1.489536.003515.00
6352009.11.13 14:05sell3180.601.48931.5093 / 1.4886  
6362009.11.13 14:07close3180.601.48911.5093 / 1.488612.003527.00
6372009.11.13 14:10sell3190.601.48921.5092 / 1.4885  
6382009.11.13 14:13close3190.601.48851.5092 / 1.488542.003569.00
6392009.11.13 14:16sell3200.701.48851.5085 / 1.4878  
6402009.11.13 14:18close3200.701.48851.5085 / 1.48780.003569.00
6412009.11.13 14:21sell3210.701.48831.5083 / 1.4876  
6422009.11.13 14:23close3210.701.48811.5083 / 1.487614.003583.00
6432009.11.13 14:26sell3220.701.48781.5078 / 1.4871  
6442009.11.13 14:29close3220.701.48711.5078 / 1.487149.003632.00
6452009.11.13 14:31buy3230.701.48741.4674 / 1.4881  
6462009.11.13 14:34close3230.701.48761.4674 / 1.488114.003646.00
6472009.11.13 14:36sell3240.701.48781.5078 / 1.4871  
6482009.11.13 14:39close3240.701.48801.5078 / 1.4871-14.003632.00
6492009.11.13 14:42buy3250.701.48801.4680 / 1.4887  
6502009.11.13 14:45close3250.701.48821.4680 / 1.488714.003646.00
6512009.11.13 14:47sell3260.701.48781.5078 / 1.4871  
6522009.11.13 14:50close3260.701.48731.5078 / 1.487135.003681.00
6532009.11.13 14:52sell3270.701.48701.5070 / 1.4863  
6542009.11.13 14:55close3270.701.48651.5070 / 1.486335.003716.00
6552009.11.13 14:58buy3280.701.48641.4664 / 1.4871  
6562009.11.13 15:00close3280.701.48671.4664 / 1.487121.003737.00
6572009.11.13 15:03buy3290.701.48611.4661 / 1.4868  
6582009.11.13 15:06close3290.701.48581.4661 / 1.4868-21.003716.00
6592009.11.13 15:09buy3300.701.48631.4663 / 1.4870  
6602009.11.13 15:11close3300.701.48651.4663 / 1.487014.003730.00
6612009.11.13 15:14buy3310.701.48641.4664 / 1.4871  
6622009.11.13 15:16t/p3310.701.48711.4664 / 1.487149.003779.00
6632009.11.13 15:16buy3320.701.48721.4672 / 1.4879  
6642009.11.13 15:19close3320.701.48721.4672 / 1.48790.003779.00
6652009.11.13 15:22buy3330.701.48751.4675 / 1.4882  
6662009.11.13 15:24close3330.701.48771.4675 / 1.488214.003793.00
6672009.11.13 15:27sell3340.701.48741.5074 / 1.4867  
6682009.11.13 15:30close3340.701.48751.5074 / 1.4867-7.003786.00
6692009.11.13 15:32sell3350.701.48831.5083 / 1.4876  
6702009.11.13 15:35close3350.701.48831.5083 / 1.48760.003786.00
6712009.11.13 15:37buy3360.701.48941.4694 / 1.4901  
6722009.11.13 15:40close3360.701.48891.4694 / 1.4901-35.003751.00
6732009.11.13 15:43sell3370.701.48821.5082 / 1.4875  
6742009.11.13 15:43t/p3370.701.48751.5082 / 1.487549.003800.00
6752009.11.13 15:48buy3380.701.48781.4678 / 1.4885  
6762009.11.13 15:50close3380.701.48761.4678 / 1.4885-14.003786.00
6772009.11.13 15:53buy3390.701.48731.4673 / 1.4880  
6782009.11.13 15:56close3390.701.48771.4673 / 1.488028.003814.00
6792009.11.13 15:58buy3400.701.48721.4672 / 1.4879  
6802009.11.13 15:59t/p3400.701.48791.4672 / 1.487949.003863.00
6812009.11.13 16:02sell3410.701.48741.5074 / 1.4867  
6822009.11.13 16:02t/p3410.701.48671.5074 / 1.486749.003912.00
6832009.11.13 16:04sell3420.701.48571.5057 / 1.4850  
6842009.11.13 16:07close3420.701.48551.5057 / 1.485014.003926.00
6852009.11.13 16:09buy3430.701.48601.4660 / 1.4867  
6862009.11.13 16:12close3430.701.48491.4660 / 1.4867-77.003849.00
6872009.11.13 16:15buy3440.701.48501.4650 / 1.4857  
6882009.11.13 16:17close3440.701.48541.4650 / 1.485728.003877.00
6892009.11.13 16:22sell3450.701.48501.5050 / 1.4843  
6902009.11.13 16:22t/p3450.701.48431.5050 / 1.484349.003926.00
6912009.11.13 16:24buy3460.701.48411.4641 / 1.4848  
6922009.11.13 16:27close3460.701.48471.4641 / 1.484842.003968.00
6932009.11.13 16:29sell3470.701.48441.5044 / 1.4837  
6942009.11.13 16:32close3470.701.48501.5044 / 1.4837-42.003926.00
6952009.11.13 16:34sell3480.701.48341.5034 / 1.4827  
6962009.11.13 16:37close3480.701.48361.5034 / 1.4827-14.003912.00
6972009.11.13 16:39sell3490.701.48451.5045 / 1.4838  
6982009.11.13 16:42close3490.701.48471.5045 / 1.4838-14.003898.00
6992009.11.13 16:45buy3500.701.48461.4646 / 1.4853  
7002009.11.13 16:47close3500.701.48481.4646 / 1.485314.003912.00
7012009.11.13 16:50buy3510.701.48471.4647 / 1.4854  
7022009.11.13 16:52close3510.701.48491.4647 / 1.485414.003926.00
7032009.11.13 16:55sell3520.701.48431.5043 / 1.4836  
7042009.11.13 16:55t/p3520.701.48361.5043 / 1.483649.003975.00
7052009.11.13 16:57buy3530.701.48321.4632 / 1.4839  
7062009.11.13 17:00close3530.701.48271.4632 / 1.4839-35.003940.00
7072009.11.13 17:03buy3540.701.48341.4634 / 1.4841  
7082009.11.13 17:03t/p3540.701.48411.4634 / 1.484149.003989.00
7092009.11.13 17:06sell3550.701.48361.5036 / 1.4829  
7102009.11.13 17:08close3550.701.48461.5036 / 1.4829-70.003919.00
7112009.11.13 17:11buy3560.701.48521.4652 / 1.4859  
7122009.11.13 17:13close3560.701.48431.4652 / 1.4859-63.003856.00
7132009.11.13 17:16buy3570.701.48431.4643 / 1.4850  
7142009.11.13 17:18close3570.701.48501.4643 / 1.485049.003905.00
7152009.11.13 17:21buy3580.701.48551.4655 / 1.4862  
7162009.11.13 17:23close3580.701.48531.4655 / 1.4862-14.003891.00
7172009.11.13 17:26sell3590.701.48511.5051 / 1.4844  
7182009.11.13 17:28close3590.701.48511.5051 / 1.48440.003891.00
7192009.11.13 17:31buy3600.701.48491.4649 / 1.4856  
7202009.11.13 17:33close3600.701.48481.4649 / 1.4856-7.003884.00
7212009.11.13 17:36buy3610.701.48511.4651 / 1.4858  
7222009.11.13 17:37t/p3610.701.48581.4651 / 1.485849.003933.00
7232009.11.13 17:38buy3620.701.48601.4660 / 1.4867  
7242009.11.13 17:41close3620.701.48611.4660 / 1.48677.003940.00
7252009.11.13 17:43buy3630.701.48701.4670 / 1.4877  
7262009.11.13 17:45t/p3630.701.48771.4670 / 1.487749.003989.00
7272009.11.13 17:46buy3640.701.48761.4676 / 1.4883  
7282009.11.13 17:48close3640.701.48761.4676 / 1.48830.003989.00
7292009.11.13 17:51buy3650.701.48731.4673 / 1.4880  
7302009.11.13 17:52t/p3650.701.48801.4673 / 1.488049.004038.00
7312009.11.13 17:54buy3660.701.48791.4679 / 1.4886  
7322009.11.13 17:54t/p3660.701.48861.4679 / 1.488649.004087.00
7332009.11.13 17:56buy3670.701.48861.4686 / 1.4893  
7342009.11.13 17:57t/p3670.701.48931.4686 / 1.489349.004136.00
7352009.11.13 18:00buy3680.801.48871.4687 / 1.4894  
7362009.11.13 18:02close3680.801.48941.4687 / 1.489456.004192.00
7372009.11.13 18:05buy3690.801.48871.4687 / 1.4894  
7382009.11.13 18:07close3690.801.48831.4687 / 1.4894-32.004160.00
7392009.11.13 18:10buy3700.801.48841.4684 / 1.4891  
7402009.11.13 18:12close3700.801.48831.4684 / 1.4891-8.004152.00
7412009.11.13 18:15sell3710.801.48811.5081 / 1.4874  
7422009.11.13 18:17close3710.801.48841.5081 / 1.4874-24.004128.00
7432009.11.13 18:20buy3720.801.48841.4684 / 1.4891  
7442009.11.13 18:23close3720.801.48911.4684 / 1.489156.004184.00
7452009.11.13 18:25sell3730.801.48891.5089 / 1.4882  
7462009.11.13 18:28close3730.801.48911.5089 / 1.4882-16.004168.00
7472009.11.13 18:30sell3740.801.48891.5089 / 1.4882  
7482009.11.13 18:33close3740.801.48841.5089 / 1.488240.004208.00
7492009.11.13 18:35sell3750.801.48871.5087 / 1.4880  
7502009.11.13 18:38close3750.801.48891.5087 / 1.4880-16.004192.00
7512009.11.13 18:42buy3760.801.48921.4692 / 1.4899  
7522009.11.13 18:44close3760.801.48881.4692 / 1.4899-32.004160.00
7532009.11.13 18:47sell3770.801.48871.5087 / 1.4880  
7542009.11.13 18:49close3770.801.48811.5087 / 1.488048.004208.00
7552009.11.13 18:52sell3780.801.48881.5088 / 1.4881  
7562009.11.13 18:54close3780.801.48831.5088 / 1.488140.004248.00
7572009.11.13 18:57buy3790.801.48871.4687 / 1.4894  
7582009.11.13 18:59close3790.801.48881.4687 / 1.48948.004256.00
7592009.11.13 19:02buy3800.801.48881.4688 / 1.4895  
7602009.11.13 19:03t/p3800.801.48951.4688 / 1.489556.004312.00
7612009.11.13 19:04buy3810.801.49071.4707 / 1.4914  
7622009.11.13 19:07close3810.801.49121.4707 / 1.491440.004352.00
7632009.11.13 19:10sell3820.801.49121.5112 / 1.4905  
7642009.11.13 19:12close3820.801.49061.5112 / 1.490548.004400.00
7652009.11.13 19:15sell3830.801.49121.5112 / 1.4905  
7662009.11.13 19:17close3830.801.49171.5112 / 1.4905-40.004360.00
7672009.11.13 19:21buy3840.801.49171.4717 / 1.4924  
7682009.11.13 19:23close3840.801.49171.4717 / 1.49240.004360.00
7692009.11.13 19:26buy3850.801.49151.4715 / 1.4922  
7702009.11.13 19:27t/p3850.801.49221.4715 / 1.492256.004416.00
7712009.11.13 19:28buy3860.801.49231.4723 / 1.4930  
7722009.11.13 19:31close3860.801.49261.4723 / 1.493024.004440.00
7732009.11.13 19:33buy3870.801.49231.4723 / 1.4930  
7742009.11.13 19:35t/p3870.801.49301.4723 / 1.493056.004496.00
7752009.11.13 19:36buy3880.801.49311.4731 / 1.4938  
7762009.11.13 19:36t/p3880.801.49381.4731 / 1.493856.004552.00
7772009.11.13 19:38sell3890.801.49301.5130 / 1.4923  
7782009.11.13 19:41close3890.801.49281.5130 / 1.492316.004568.00
7792009.11.13 19:44sell3900.801.49301.5130 / 1.4923  
7802009.11.13 19:46close3900.801.49321.5130 / 1.4923-16.004552.00
7812009.11.13 19:49sell3910.801.49221.5122 / 1.4915  
7822009.11.13 19:51close3910.801.49261.5122 / 1.4915-32.004520.00
7832009.11.13 19:54buy3920.801.49211.4721 / 1.4928  
7842009.11.13 19:56close3920.801.49251.4721 / 1.492832.004552.00
7852009.11.13 19:59buy3930.801.49311.4731 / 1.4938  
7862009.11.13 20:01close3930.801.49311.4731 / 1.49380.004552.00
7872009.11.13 20:05sell3940.801.49251.5125 / 1.4918  
7882009.11.13 20:07close3940.801.49201.5125 / 1.491840.004592.00
7892009.11.13 20:10sell3950.801.49261.5126 / 1.4919  
7902009.11.13 20:12close3950.801.49221.5126 / 1.491932.004624.00
7912009.11.13 20:15sell3960.801.49231.5123 / 1.4916  
7922009.11.13 20:17close3960.801.49191.5123 / 1.491632.004656.00
7932009.11.13 20:20sell3970.801.49181.5118 / 1.4911  
7942009.11.13 20:22close3970.801.49181.5118 / 1.49110.004656.00
7952009.11.13 20:25buy3980.801.49201.4720 / 1.4927  
7962009.11.13 20:27close3980.801.49221.4720 / 1.492716.004672.00
7972009.11.13 20:30sell3990.801.49231.5123 / 1.4916  
7982009.11.13 20:33close3990.801.49211.5123 / 1.491616.004688.00
7992009.11.13 20:35buy4000.801.49271.4727 / 1.4934  
8002009.11.13 20:38close4000.801.49311.4727 / 1.493432.004720.00
8012009.11.13 20:41sell4010.901.49301.5130 / 1.4923  
8022009.11.13 20:43close4010.901.49241.5130 / 1.492354.004774.00
8032009.11.13 20:46buy4020.901.49251.4725 / 1.4932  
8042009.11.13 20:48close4020.901.49241.4725 / 1.4932-9.004765.00
8052009.11.13 20:51buy4030.901.49211.4721 / 1.4928  
8062009.11.13 20:53close4030.901.49251.4721 / 1.492836.004801.00
8072009.11.13 20:56buy4040.901.49221.4722 / 1.4929  
8082009.11.13 20:58close4040.901.49231.4722 / 1.49299.004810.00
8092009.11.13 21:01buy4050.901.49231.4723 / 1.4930  
8102009.11.13 21:04close4050.901.49231.4723 / 1.49300.004810.00
8112009.11.13 21:06buy4060.901.49261.4726 / 1.4933  
8122009.11.13 21:09close4060.901.49261.4726 / 1.49330.004810.00
8132009.11.13 21:12sell4070.901.49271.5127 / 1.4920  
8142009.11.13 21:15close4070.901.49241.5127 / 1.492027.004837.00
8152009.11.13 21:17sell4080.901.49251.5125 / 1.4918  
8162009.11.13 21:20close4080.901.49211.5125 / 1.491836.004873.00
8172009.11.13 21:23sell4090.901.49191.5119 / 1.4912  
8182009.11.13 21:25close4090.901.49171.5119 / 1.491218.004891.00
8192009.11.13 21:28sell4100.901.49141.5114 / 1.4907  
8202009.11.13 21:30close4100.901.49141.5114 / 1.49070.004891.00
8212009.11.13 21:34sell4110.901.49121.5112 / 1.4905  
8222009.11.13 21:36close4110.901.49041.5112 / 1.490572.004963.00
8232009.11.13 21:40buy4120.901.49061.4706 / 1.4913  
8242009.11.13 21:42close4120.901.49091.4706 / 1.491327.004990.00
8252009.11.13 21:45sell4130.901.49071.5107 / 1.4900  
8262009.11.13 21:47close4130.901.49091.5107 / 1.4900-18.004972.00
8272009.11.13 21:50sell4140.901.49091.5109 / 1.4902  
8282009.11.13 21:52close4140.901.49091.5109 / 1.49020.004972.00
8292009.11.13 21:55sell4150.901.49061.5106 / 1.4899  
8302009.11.13 21:57close4150.901.49021.5106 / 1.489936.005008.00
8312009.11.13 22:00sell4160.901.48951.5095 / 1.4888  
8322009.11.13 22:03close4160.901.48961.5095 / 1.4888-9.004999.00
8332009.11.13 22:05sell4170.901.48951.5095 / 1.4888  
8342009.11.13 22:08close4170.901.48951.5095 / 1.48880.004999.00
8352009.11.13 22:11buy4180.901.49001.4700 / 1.4907  
8362009.11.13 22:13close4180.901.49011.4700 / 1.49079.005008.00
8372009.11.13 22:16buy4190.901.48991.4699 / 1.4906  
8382009.11.13 22:19close4190.901.49031.4699 / 1.490636.005044.00
8392009.11.13 22:22buy4200.901.49031.4703 / 1.4910  
8402009.11.13 22:24close4200.901.49051.4703 / 1.491018.005062.00
8412009.11.13 22:27buy4210.901.49041.4704 / 1.4911  
8422009.11.13 22:29close4210.901.49071.4704 / 1.491127.005089.00
8432009.11.13 22:32sell4220.901.49011.5101 / 1.4894  
8442009.11.13 22:34close4220.901.49001.5101 / 1.48949.005098.00
8452009.11.13 22:37buy4230.901.49051.4705 / 1.4912  
8462009.11.13 22:39close4230.901.49051.4705 / 1.49120.005098.00
8472009.11.13 22:42buy4240.901.49071.4707 / 1.4914  
8482009.11.13 22:44close4240.901.49111.4707 / 1.491436.005134.00
8492009.11.13 22:48buy4250.901.49141.4714 / 1.4921  
8502009.11.13 22:50close4250.901.49161.4714 / 1.492118.005152.00
8512009.11.13 22:53buy4260.901.49131.4713 / 1.4920  
8522009.11.13 22:55close4260.901.49191.4713 / 1.492054.005206.00
8532009.11.13 22:58sell4270.901.49181.5118 / 1.4911  
8542009.11.13 23:00close4270.901.49201.5118 / 1.4911-18.005188.00
8552009.11.16 00:00buy4280.901.49181.4718 / 1.4925  
8562009.11.16 00:02close4280.901.49191.4718 / 1.49259.005197.00
8572009.11.16 00:08sell4290.901.49201.5120 / 1.4913  
8582009.11.16 00:10close4290.901.49181.5120 / 1.491318.005215.00
8592009.11.16 00:16buy4300.901.49221.4722 / 1.4929  
8602009.11.16 00:18close4300.901.49241.4722 / 1.492918.005233.00
8612009.11.16 00:23sell4310.901.49291.5129 / 1.4922  
8622009.11.16 00:25close4310.901.49251.5129 / 1.492236.005269.00
8632009.11.16 00:31sell4320.901.49231.5123 / 1.4916  
8642009.11.16 00:33close4320.901.49221.5123 / 1.49169.005278.00
8652009.11.16 00:37sell4330.901.49231.5123 / 1.4916  
8662009.11.16 00:39close4330.901.49201.5123 / 1.491627.005305.00
8672009.11.16 00:42buy4341.001.49211.4721 / 1.4928  
8682009.11.16 00:44close4341.001.49221.4721 / 1.492810.005315.00
8692009.11.16 00:48sell4351.001.49221.5122 / 1.4915  
8702009.11.16 00:50close4351.001.49181.5122 / 1.491540.005355.00
8712009.11.16 00:54sell4361.001.49211.5121 / 1.4914  
8722009.11.16 00:56close4361.001.49211.5121 / 1.49140.005355.00
8732009.11.16 00:59buy4371.001.49241.4724 / 1.4931  
8742009.11.16 01:01close4371.001.49251.4724 / 1.493110.005365.00
8752009.11.16 01:05buy4381.001.49251.4725 / 1.4932  
8762009.11.16 01:07close4381.001.49311.4725 / 1.493260.005425.00
8772009.11.16 01:10sell4391.001.49311.5131 / 1.4924  
8782009.11.16 01:12close4391.001.49321.5131 / 1.4924-10.005415.00
8792009.11.16 01:15sell4401.001.49321.5132 / 1.4925  
8802009.11.16 01:18close4401.001.49311.5132 / 1.492510.005425.00
8812009.11.16 01:21sell4411.001.49311.5131 / 1.4924  
8822009.11.16 01:23close4411.001.49311.5131 / 1.49240.005425.00
8832009.11.16 01:26sell4421.001.49351.5135 / 1.4928  
8842009.11.16 01:28close4421.001.49331.5135 / 1.492820.005445.00
8852009.11.16 01:32buy4431.001.49351.4735 / 1.4942  
8862009.11.16 01:34close4431.001.49391.4735 / 1.494240.005485.00
8872009.11.16 01:37sell4441.001.49381.5138 / 1.4931  
8882009.11.16 01:39close4441.001.49381.5138 / 1.49310.005485.00
8892009.11.16 01:42buy4451.001.49381.4738 / 1.4945  
8902009.11.16 01:45close4451.001.49401.4738 / 1.494520.005505.00
8912009.11.16 01:48buy4461.001.49401.4740 / 1.4947  
8922009.11.16 01:50close4461.001.49411.4740 / 1.494710.005515.00
8932009.11.16 01:53buy4471.001.49431.4743 / 1.4950  
8942009.11.16 01:55t/p4471.001.49501.4743 / 1.495070.005585.00
8952009.11.16 01:55buy4481.001.49481.4748 / 1.4955  
8962009.11.16 01:58close4481.001.49491.4748 / 1.495510.005595.00
8972009.11.16 02:01buy4491.001.49651.4765 / 1.4972  
8982009.11.16 02:03close4491.001.49631.4765 / 1.4972-20.005575.00
8992009.11.16 02:06buy4501.001.49581.4758 / 1.4965  
9002009.11.16 02:08close4501.001.49571.4758 / 1.4965-10.005565.00
9012009.11.16 02:11sell4511.001.49531.5153 / 1.4946  
9022009.11.16 02:14close4511.001.49551.5153 / 1.4946-20.005545.00
9032009.11.16 02:16buy4521.001.49611.4761 / 1.4968  
9042009.11.16 02:19close4521.001.49611.4761 / 1.49680.005545.00
9052009.11.16 02:22buy4531.001.49591.4759 / 1.4966  
9062009.11.16 02:24close4531.001.49581.4759 / 1.4966-10.005535.00
9072009.11.16 02:28buy4541.001.49571.4757 / 1.4964  
9082009.11.16 02:30close4541.001.49541.4757 / 1.4964-30.005505.00
9092009.11.16 02:33sell4551.001.49501.5150 / 1.4943  
9102009.11.16 02:35close4551.001.49501.5150 / 1.49430.005505.00
9112009.11.16 02:39buy4561.001.49491.4749 / 1.4956  
9122009.11.16 02:41close4561.001.49521.4749 / 1.495630.005535.00
9132009.11.16 02:44buy4571.001.49531.4753 / 1.4960  
9142009.11.16 02:46close4571.001.49531.4753 / 1.49600.005535.00
9152009.11.16 02:49sell4581.001.49491.5149 / 1.4942  
9162009.11.16 02:51close4581.001.49461.5149 / 1.494230.005565.00
9172009.11.16 02:55sell4591.001.49431.5143 / 1.4936  
9182009.11.16 02:57close4591.001.49461.5143 / 1.4936-30.005535.00
9192009.11.16 03:00buy4601.001.49521.4752 / 1.4959  
9202009.11.16 03:02close4601.001.49521.4752 / 1.49590.005535.00
9212009.11.16 03:05buy4611.001.49481.4748 / 1.4955  
9222009.11.16 03:07close4611.001.49501.4748 / 1.495520.005555.00
9232009.11.16 03:10buy4621.001.49491.4749 / 1.4956  
9242009.11.16 03:13close4621.001.49501.4749 / 1.495610.005565.00
9252009.11.16 03:15buy4631.001.49491.4749 / 1.4956  
9262009.11.16 03:18close4631.001.49561.4749 / 1.495670.005635.00
9272009.11.16 03:20buy4641.001.49561.4756 / 1.4963  
9282009.11.16 03:23close4641.001.49571.4756 / 1.496310.005645.00
9292009.11.16 03:26buy4651.001.49571.4757 / 1.4964  
9302009.11.16 03:28close4651.001.49601.4757 / 1.496430.005675.00
9312009.11.16 03:34buy4661.001.49591.4759 / 1.4966  
9322009.11.16 03:36close4661.001.49641.4759 / 1.496650.005725.00
9332009.11.16 03:39buy4671.001.49641.4764 / 1.4971  
9342009.11.16 03:42close4671.001.49671.4764 / 1.497130.005755.00
9352009.11.16 03:45sell4681.001.49621.5162 / 1.4955  
9362009.11.16 03:47close4681.001.49581.5162 / 1.495540.005795.00
9372009.11.16 03:51sell4691.001.49561.5156 / 1.4949  
9382009.11.16 03:53close4691.001.49541.5156 / 1.494920.005815.00
9392009.11.16 03:56buy4701.001.49521.4752 / 1.4959  
9402009.11.16 03:58close4701.001.49521.4752 / 1.49590.005815.00
9412009.11.16 04:02sell4711.001.49461.5146 / 1.4939  
9422009.11.16 04:04close4711.001.49451.5146 / 1.493910.005825.00
9432009.11.16 04:07sell4721.001.49491.5149 / 1.4942  
9442009.11.16 04:09close4721.001.49491.5149 / 1.49420.005825.00
9452009.11.16 04:12buy4731.001.49501.4750 / 1.4957  
9462009.11.16 04:14close4731.001.49551.4750 / 1.495750.005875.00
9472009.11.16 04:17sell4741.001.49551.5155 / 1.4948  
9482009.11.16 04:19close4741.001.49531.5155 / 1.494820.005895.00
9492009.11.16 04:28sell4751.101.49501.5150 / 1.4943  
9502009.11.16 04:30close4751.101.49491.5150 / 1.494311.005906.00
9512009.11.16 04:36sell4761.101.49491.5149 / 1.4942  
9522009.11.16 04:38close4761.101.49431.5149 / 1.494266.005972.00
9532009.11.16 04:41buy4771.101.49431.4743 / 1.4950  
9542009.11.16 04:43close4771.101.49401.4743 / 1.4950-33.005939.00
9552009.11.16 04:50sell4781.101.49381.5138 / 1.4931  
9562009.11.16 04:52close4781.101.49381.5138 / 1.49310.005939.00
9572009.11.16 04:55buy4791.101.49441.4744 / 1.4951  
9582009.11.16 04:57close4791.101.49431.4744 / 1.4951-11.005928.00
9592009.11.16 05:00buy4801.101.49451.4745 / 1.4952  
9602009.11.16 05:02close4801.101.49461.4745 / 1.495211.005939.00
9612009.11.16 05:06sell4811.101.49461.5146 / 1.4939  
9622009.11.16 05:08close4811.101.49431.5146 / 1.493933.005972.00
9632009.11.16 05:11buy4821.101.49451.4745 / 1.4952  
9642009.11.16 05:13close4821.101.49491.4745 / 1.495244.006016.00
9652009.11.16 05:16sell4831.101.49511.5151 / 1.4944  
9662009.11.16 05:18close4831.101.49461.5151 / 1.494455.006071.00
9672009.11.16 05:23buy4841.101.49501.4750 / 1.4957  
9682009.11.16 05:25close4841.101.49521.4750 / 1.495722.006093.00
9692009.11.16 05:28sell4851.101.49511.5151 / 1.4944  
9702009.11.16 05:30close4851.101.49481.5151 / 1.494433.006126.00
9712009.11.16 05:38buy4861.101.49481.4748 / 1.4955  
9722009.11.16 05:40close4861.101.49531.4748 / 1.495555.006181.00
9732009.11.16 05:43buy4871.101.49561.4756 / 1.4963  
9742009.11.16 05:45close4871.101.49571.4756 / 1.496311.006192.00
9752009.11.16 05:50sell4881.101.49581.5158 / 1.4951  
9762009.11.16 05:52close4881.101.49561.5158 / 1.495122.006214.00
9772009.11.16 05:55sell4891.101.49591.5159 / 1.4952  
9782009.11.16 05:57close4891.101.49571.5159 / 1.495222.006236.00
9792009.11.16 06:00sell4901.101.49611.5161 / 1.4954  
9802009.11.16 06:02close4901.101.49581.5161 / 1.495433.006269.00
9812009.11.16 06:05sell4911.101.49631.5163 / 1.4956  
9822009.11.16 06:07close4911.101.49651.5163 / 1.4956-22.006247.00
9832009.11.16 06:10buy4921.101.49641.4764 / 1.4971  
9842009.11.16 06:12close4921.101.49631.4764 / 1.4971-11.006236.00
9852009.11.16 06:15buy4931.101.49631.4763 / 1.4970  
9862009.11.16 06:17close4931.101.49641.4763 / 1.497011.006247.00
9872009.11.16 06:20buy4941.101.49631.4763 / 1.4970  
9882009.11.16 06:23close4941.101.49681.4763 / 1.497055.006302.00
9892009.11.16 06:27buy4951.101.49671.4767 / 1.4974  
9902009.11.16 06:29close4951.101.49681.4767 / 1.497411.006313.00
9912009.11.16 06:32buy4961.101.49681.4768 / 1.4975  
9922009.11.16 06:34close4961.101.49711.4768 / 1.497533.006346.00
9932009.11.16 06:39sell4971.101.49711.5171 / 1.4964  
9942009.11.16 06:41close4971.101.49691.5171 / 1.496422.006368.00
9952009.11.16 06:45sell4981.101.49701.5170 / 1.4963  
9962009.11.16 06:47close4981.101.49701.5170 / 1.49630.006368.00
9972009.11.16 06:50buy4991.101.49701.4770 / 1.4977  
9982009.11.16 06:52close4991.101.49721.4770 / 1.497722.006390.00
9992009.11.16 06:55sell5001.101.49711.5171 / 1.4964  
10002009.11.16 06:57close5001.101.49661.5171 / 1.496455.006445.00
10012009.11.16 07:00buy5011.101.49651.4765 / 1.4972  
10022009.11.16 07:03close5011.101.49681.4765 / 1.497233.006478.00
10032009.11.16 07:07buy5021.201.49631.4763 / 1.4970  
10042009.11.16 07:09close5021.201.49671.4763 / 1.497048.006526.00
10052009.11.16 07:12buy5031.201.49661.4766 / 1.4973  
10062009.11.16 07:14close5031.201.49681.4766 / 1.497324.006550.00
10072009.11.16 07:17buy5041.201.49701.4770 / 1.4977  
10082009.11.16 07:19close5041.201.49701.4770 / 1.49770.006550.00
10092009.11.16 07:27sell5051.201.49681.5168 / 1.4961  
10102009.11.16 07:29close5051.201.49651.5168 / 1.496136.006586.00
10112009.11.16 07:32sell5061.201.49661.5166 / 1.4959  
10122009.11.16 07:35close5061.201.49641.5166 / 1.495924.006610.00
10132009.11.16 07:39buy5071.201.49661.4766 / 1.4973  
10142009.11.16 07:41close5071.201.49701.4766 / 1.497348.006658.00
10152009.11.16 07:45buy5081.201.49681.4768 / 1.4975  
10162009.11.16 07:47close5081.201.49721.4768 / 1.497548.006706.00
10172009.11.16 07:50sell5091.201.49691.5169 / 1.4962  
10182009.11.16 07:52close5091.201.49671.5169 / 1.496224.006730.00
10192009.11.16 07:55buy5101.201.49671.4767 / 1.4974  
10202009.11.16 07:57close5101.201.49721.4767 / 1.497460.006790.00
10212009.11.16 08:01buy5111.201.49701.4770 / 1.4977  
10222009.11.16 08:03close5111.201.49731.4770 / 1.497736.006826.00
10232009.11.16 08:06buy5121.201.49731.4773 / 1.4980  
10242009.11.16 08:08close5121.201.49721.4773 / 1.4980-12.006814.00
10252009.11.16 08:11sell5131.201.49721.5172 / 1.4965  
10262009.11.16 08:13close5131.201.49691.5172 / 1.496536.006850.00
10272009.11.16 08:16buy5141.201.49701.4770 / 1.4977  
10282009.11.16 08:18close5141.201.49721.4770 / 1.497724.006874.00
10292009.11.16 08:21sell5151.201.49711.5171 / 1.4964  
10302009.11.16 08:23close5151.201.49691.5171 / 1.496424.006898.00
10312009.11.16 08:27sell5161.201.49691.5169 / 1.4962  
10322009.11.16 08:29close5161.201.49701.5169 / 1.4962-12.006886.00
10332009.11.16 08:32sell5171.201.49691.5169 / 1.4962  
10342009.11.16 08:34close5171.201.49661.5169 / 1.496236.006922.00
10352009.11.16 08:37buy5181.201.49691.4769 / 1.4976  
10362009.11.16 08:39close5181.201.49731.4769 / 1.497648.006970.00
10372009.11.16 08:42buy5191.201.49731.4773 / 1.4980  
10382009.11.16 08:45close5191.201.49761.4773 / 1.498036.007006.00
10392009.11.16 08:48sell5201.201.49771.5177 / 1.4970  
10402009.11.16 08:50close5201.201.49731.5177 / 1.497048.007054.00
10412009.11.16 08:55sell5211.201.49761.5176 / 1.4969  
10422009.11.16 08:57close5211.201.49741.5176 / 1.496924.007078.00
10432009.11.16 09:02buy5221.301.49701.4770 / 1.4977  
10442009.11.16 09:04close5221.301.49771.4770 / 1.497791.007169.00
10452009.11.16 09:07buy5231.301.49731.4773 / 1.4980  
10462009.11.16 09:09close5231.301.49781.4773 / 1.498065.007234.00
10472009.11.16 09:12sell5241.301.49761.5176 / 1.4969  
10482009.11.16 09:15close5241.301.49741.5176 / 1.496926.007260.00
10492009.11.16 09:17buy5251.301.49761.4776 / 1.4983  
10502009.11.16 09:20close5251.301.49811.4776 / 1.498365.007325.00
10512009.11.16 09:22buy5261.301.49891.4789 / 1.4996  
10522009.11.16 09:25close5261.301.49931.4789 / 1.499652.007377.00
10532009.11.16 09:27sell5271.301.49901.5190 / 1.4983  
10542009.11.16 09:30close5271.301.49861.5190 / 1.498352.007429.00
10552009.11.16 09:32buy5281.301.49891.4789 / 1.4996  
10562009.11.16 09:35close5281.301.49921.4789 / 1.499639.007468.00
10572009.11.16 09:37buy5291.301.49921.4792 / 1.4999  
10582009.11.16 09:40close5291.301.49901.4792 / 1.4999-26.007442.00
10592009.11.16 09:42sell5301.301.49911.5191 / 1.4984  
10602009.11.16 09:45close5301.301.49891.5191 / 1.498426.007468.00
10612009.11.16 09:47buy5311.301.49911.4791 / 1.4998  
10622009.11.16 09:50close5311.301.49941.4791 / 1.499839.007507.00
10632009.11.16 09:54sell5321.301.49871.5187 / 1.4980  
10642009.11.16 09:56close5321.301.49821.5187 / 1.498065.007572.00
10652009.11.16 09:59sell5331.301.49831.5183 / 1.4976  
10662009.11.16 10:01close5331.301.49871.5183 / 1.4976-52.007520.00
10672009.11.16 10:04buy5341.301.49901.4790 / 1.4997  
10682009.11.16 10:06close5341.301.49841.4790 / 1.4997-78.007442.00
10692009.11.16 10:09sell5351.301.49811.5181 / 1.4974  
10702009.11.16 10:11close5351.301.49791.5181 / 1.497426.007468.00
10712009.11.16 10:14sell5361.301.49801.5180 / 1.4973  
10722009.11.16 10:17close5361.301.49781.5180 / 1.497326.007494.00
10732009.11.16 10:19buy5371.301.49731.4773 / 1.4980  
10742009.11.16 10:22close5371.301.49771.4773 / 1.498052.007546.00
10752009.11.16 10:24sell5381.301.49761.5176 / 1.4969  
10762009.11.16 10:27close5381.301.49721.5176 / 1.496952.007598.00
10772009.11.16 10:29buy5391.301.49751.4775 / 1.4982  
10782009.11.16 10:32close5391.301.49771.4775 / 1.498226.007624.00
10792009.11.16 10:34sell5401.301.49771.5177 / 1.4970  
10802009.11.16 10:37close5401.301.49801.5177 / 1.4970-39.007585.00
10812009.11.16 10:39buy5411.301.49801.4780 / 1.4987  
10822009.11.16 10:42close5411.301.49791.4780 / 1.4987-13.007572.00
10832009.11.16 10:45buy5421.301.49811.4781 / 1.4988  
10842009.11.16 10:47close5421.301.49761.4781 / 1.4988-65.007507.00
10852009.11.16 10:51buy5431.301.49771.4777 / 1.4984  
10862009.11.16 10:53close5431.301.49781.4777 / 1.498413.007520.00
10872009.11.16 10:56sell5441.301.49781.5178 / 1.4971  
10882009.11.16 10:58close5441.301.49721.5178 / 1.497178.007598.00
10892009.11.16 11:01sell5451.301.49691.5169 / 1.4962  
10902009.11.16 11:01t/p5451.301.49621.5169 / 1.496291.007689.00
10912009.11.16 11:03buy5461.401.49631.4763 / 1.4970  
10922009.11.16 11:06close5461.401.49671.4763 / 1.497056.007745.00
10932009.11.16 11:09buy5471.401.49741.4774 / 1.4981  
10942009.11.16 11:11close5471.401.49801.4774 / 1.498184.007829.00
10952009.11.16 11:14buy5481.401.49801.4780 / 1.4987  
10962009.11.16 11:16close5481.401.49851.4780 / 1.498770.007899.00
10972009.11.16 11:19buy5491.401.49791.4779 / 1.4986  
10982009.11.16 11:21close5491.401.49821.4779 / 1.498642.007941.00
10992009.11.16 11:24buy5501.401.49801.4780 / 1.4987  
11002009.11.16 11:27close5501.401.49781.4780 / 1.4987-28.007913.00
11012009.11.16 11:29sell5511.401.49781.5178 / 1.4971  
11022009.11.16 11:32close5511.401.49731.5178 / 1.497170.007983.00
11032009.11.16 11:35buy5521.401.49741.4774 / 1.4981  
11042009.11.16 11:37close5521.401.49771.4774 / 1.498142.008025.00
11052009.11.16 11:40sell5531.401.49781.5178 / 1.4971  
11062009.11.16 11:42close5531.401.49721.5178 / 1.497184.008109.00
11072009.11.16 11:45sell5541.401.49741.5174 / 1.4967  
11082009.11.16 11:47close5541.401.49731.5174 / 1.496714.008123.00
11092009.11.16 11:50buy5551.401.49721.4772 / 1.4979  
11102009.11.16 11:53close5551.401.49731.4772 / 1.497914.008137.00
11112009.11.16 11:56sell5561.401.49691.5169 / 1.4962  
11122009.11.16 11:58close5561.401.49671.5169 / 1.496228.008165.00
11132009.11.16 12:01buy5571.401.49741.4774 / 1.4981  
11142009.11.16 12:03close5571.401.49691.4774 / 1.4981-70.008095.00
11152009.11.16 12:06sell5581.401.49701.5170 / 1.4963  
11162009.11.16 12:08close5581.401.49671.5170 / 1.496342.008137.00
11172009.11.16 12:12buy5591.401.49711.4771 / 1.4978  
11182009.11.16 12:14close5591.401.49741.4771 / 1.497842.008179.00
11192009.11.16 12:17sell5601.401.49701.5170 / 1.4963  
11202009.11.16 12:19close5601.401.49691.5170 / 1.496314.008193.00
11212009.11.16 12:22sell5611.401.49671.5167 / 1.4960  
11222009.11.16 12:24close5611.401.49601.5167 / 1.496098.008291.00
11232009.11.16 12:27sell5621.501.49621.5162 / 1.4955  
11242009.11.16 12:30close5621.501.49611.5162 / 1.495515.008306.00
11252009.11.16 12:35sell5631.501.49611.5161 / 1.4954  
11262009.11.16 12:37close5631.501.49561.5161 / 1.495475.008381.00
11272009.11.16 12:40buy5641.501.49571.4757 / 1.4964  
11282009.11.16 12:43close5641.501.49621.4757 / 1.496475.008456.00
11292009.11.16 12:45sell5651.501.49601.5160 / 1.4953  
11302009.11.16 12:48close5651.501.49621.5160 / 1.4953-30.008426.00
11312009.11.16 12:50sell5661.501.49611.5161 / 1.4954  
11322009.11.16 12:53close5661.501.49581.5161 / 1.495445.008471.00
11332009.11.16 12:57buy5671.501.49601.4760 / 1.4967  
11342009.11.16 12:59close5671.501.49611.4760 / 1.496715.008486.00
11352009.11.16 13:02buy5681.501.49591.4759 / 1.4966  
11362009.11.16 13:04close5681.501.49621.4759 / 1.496645.008531.00
11372009.11.16 13:08sell5691.501.49581.5158 / 1.4951  
11382009.11.16 13:10close5691.501.49551.5158 / 1.495145.008576.00
11392009.11.16 13:13sell5701.501.49561.5156 / 1.4949  
11402009.11.16 13:15close5701.501.49551.5156 / 1.494915.008591.00
11412009.11.16 13:18sell5711.501.49581.5158 / 1.4951  
11422009.11.16 13:20close5711.501.49551.5158 / 1.495145.008636.00
11432009.11.16 13:23buy5721.501.49571.4757 / 1.4964  
11442009.11.16 13:25close5721.501.49551.4757 / 1.4964-30.008606.00
11452009.11.16 13:29buy5731.501.49561.4756 / 1.4963  
11462009.11.16 13:31close5731.501.49601.4756 / 1.496360.008666.00
11472009.11.16 13:36buy5741.501.49601.4760 / 1.4967  
11482009.11.16 13:38close5741.501.49621.4760 / 1.496730.008696.00
11492009.11.16 13:43sell5751.501.49641.5164 / 1.4957  
11502009.11.16 13:45close5751.501.49631.5164 / 1.495715.008711.00
11512009.11.16 13:48buy5761.501.49671.4767 / 1.4974  
11522009.11.16 13:50close5761.501.49691.4767 / 1.497430.008741.00
11532009.11.16 13:53buy5771.501.49681.4768 / 1.4975  
11542009.11.16 13:56close5771.501.49691.4768 / 1.497515.008756.00
11552009.11.16 13:59sell5781.501.49631.5163 / 1.4956  
11562009.11.16 14:01close5781.501.49621.5163 / 1.495615.008771.00
11572009.11.16 14:04sell5791.501.49631.5163 / 1.4956  
11582009.11.16 14:06close5791.501.49611.5163 / 1.495630.008801.00
11592009.11.16 14:09buy5801.501.49621.4762 / 1.4969  
11602009.11.16 14:11close5801.501.49661.4762 / 1.496960.008861.00
11612009.11.16 14:14sell5811.601.49671.5167 / 1.4960  
11622009.11.16 14:16close5811.601.49671.5167 / 1.49600.008861.00
11632009.11.16 14:19buy5821.601.49691.4769 / 1.4976  
11642009.11.16 14:21close5821.601.49711.4769 / 1.497632.008893.00
11652009.11.16 14:25sell5831.601.49691.5169 / 1.4962  
11662009.11.16 14:27close5831.601.49701.5169 / 1.4962-16.008877.00
11672009.11.16 14:30sell5841.601.49711.5171 / 1.4964  
11682009.11.16 14:32close5841.601.49761.5171 / 1.4964-80.008797.00
11692009.11.16 14:35sell5851.501.49761.5176 / 1.4969  
11702009.11.16 14:37close5851.501.49731.5176 / 1.496945.008842.00
11712009.11.16 14:40sell5861.601.49741.5174 / 1.4967  
11722009.11.16 14:42close5861.601.49721.5174 / 1.496732.008874.00
11732009.11.16 14:45buy5871.601.49761.4776 / 1.4983  
11742009.11.16 14:47close5871.601.49801.4776 / 1.498364.008938.00
11752009.11.16 14:50sell5881.601.49771.5177 / 1.4970  
11762009.11.16 14:53close5881.601.49751.5177 / 1.497032.008970.00
11772009.11.16 14:55buy5891.601.49751.4775 / 1.4982  
11782009.11.16 14:58close5891.601.49751.4775 / 1.49820.008970.00
11792009.11.16 15:00buy5901.601.49731.4773 / 1.4980  
11802009.11.16 15:02t/p5901.601.49801.4773 / 1.4980112.009082.00
11812009.11.16 15:03buy5911.601.49801.4780 / 1.4987  
11822009.11.16 15:05close5911.601.49791.4780 / 1.4987-16.009066.00
11832009.11.16 15:09sell5921.601.49751.5175 / 1.4968  
11842009.11.16 15:11close5921.601.49711.5175 / 1.496864.009130.00
11852009.11.16 15:15sell5931.601.49671.5167 / 1.4960  
11862009.11.16 15:17close5931.601.49661.5167 / 1.496016.009146.00
11872009.11.16 15:20buy5941.601.49631.4763 / 1.4970  
11882009.11.16 15:22close5941.601.49591.4763 / 1.4970-64.009082.00
11892009.11.16 15:25buy5951.601.49621.4762 / 1.4969  
11902009.11.16 15:27close5951.601.49651.4762 / 1.496948.009130.00
11912009.11.16 15:30buy5961.601.49681.4768 / 1.4975  
11922009.11.16 15:32close5961.601.49481.4768 / 1.4975-320.008810.00
11932009.11.16 15:35sell5971.501.49521.5152 / 1.4945  
11942009.11.16 15:37close5971.501.49541.5152 / 1.4945-30.008780.00
11952009.11.16 15:40buy5981.501.49601.4760 / 1.4967  
11962009.11.16 15:43close5981.501.49581.4760 / 1.4967-30.008750.00
11972009.11.16 15:45buy5991.501.49641.4764 / 1.4971  
11982009.11.16 15:48close5991.501.49681.4764 / 1.497160.008810.00
11992009.11.16 15:50sell6001.501.49661.5166 / 1.4959  
12002009.11.16 15:53close6001.501.49621.5166 / 1.495960.008870.00
12012009.11.16 15:56sell6011.601.49641.5164 / 1.4957  
12022009.11.16 15:59close6011.601.49641.5164 / 1.49570.008870.00
12032009.11.16 16:01buy6021.601.49611.4761 / 1.4968  
12042009.11.16 16:04close6021.601.49671.4761 / 1.496896.008966.00
12052009.11.16 16:06sell6031.601.49631.5163 / 1.4956  
12062009.11.16 16:09close6031.601.49641.5163 / 1.4956-16.008950.00
12072009.11.16 16:12sell6041.601.49651.5165 / 1.4958  
12082009.11.16 16:14close6041.601.49671.5165 / 1.4958-32.008918.00
12092009.11.16 16:17sell6051.601.49651.5165 / 1.4958  
12102009.11.16 16:19close6051.601.49631.5165 / 1.495832.008950.00
12112009.11.16 16:22sell6061.601.49611.5161 / 1.4954  
12122009.11.16 16:25close6061.601.49611.5161 / 1.49540.008950.00
12132009.11.16 16:27buy6071.601.49641.4764 / 1.4971  
12142009.11.16 16:30close6071.601.49651.4764 / 1.497116.008966.00
12152009.11.16 16:33sell6081.601.49641.5164 / 1.4957  
12162009.11.16 16:35close6081.601.49651.5164 / 1.4957-16.008950.00
12172009.11.16 16:39sell6091.601.49681.5168 / 1.4961  
12182009.11.16 16:41close6091.601.49691.5168 / 1.4961-16.008934.00
12192009.11.16 16:46sell6101.601.49731.5173 / 1.4966  
12202009.11.16 16:48close6101.601.49691.5173 / 1.496664.008998.00
12212009.11.16 16:51buy6111.601.49721.4772 / 1.4979  
12222009.11.16 16:53close6111.601.49771.4772 / 1.497980.009078.00
12232009.11.16 16:57buy6121.601.49781.4778 / 1.4985  
12242009.11.16 16:59close6121.601.49761.4778 / 1.4985-32.009046.00
12252009.11.16 17:03buy6131.601.49751.4775 / 1.4982  
12262009.11.16 17:05close6131.601.49771.4775 / 1.498232.009078.00
12272009.11.16 17:09sell6141.601.49751.5175 / 1.4968  
12282009.11.16 17:11close6141.601.49771.5175 / 1.4968-32.009046.00
12292009.11.16 17:15sell6151.601.49881.5188 / 1.4981  
12302009.11.16 17:17close6151.601.49801.5188 / 1.4981128.009174.00
12312009.11.16 17:20buy6161.601.49771.4777 / 1.4984  
12322009.11.16 17:22close6161.601.49771.4777 / 1.49840.009174.00
12332009.11.16 17:25buy6171.601.49771.4777 / 1.4984  
12342009.11.16 17:28close6171.601.49791.4777 / 1.498432.009206.00
12352009.11.16 17:30sell6181.601.49761.5176 / 1.4969  
12362009.11.16 17:33close6181.601.49771.5176 / 1.4969-16.009190.00
12372009.11.16 17:35buy6191.601.49731.4773 / 1.4980  
12382009.11.16 17:38close6191.601.49751.4773 / 1.498032.009222.00
12392009.11.16 17:41buy6201.601.49791.4779 / 1.4986  
12402009.11.16 17:43close6201.601.49781.4779 / 1.4986-16.009206.00
12412009.11.16 17:46sell6211.601.49721.5172 / 1.4965  
12422009.11.16 17:48close6211.601.49661.5172 / 1.496596.009302.00
12432009.11.16 17:51sell6221.601.49711.5171 / 1.4964  
12442009.11.16 17:53close6221.601.49681.5171 / 1.496448.009350.00
12452009.11.16 17:56buy6231.601.49741.4774 / 1.4981  
12462009.11.16 17:58close6231.601.49781.4774 / 1.498164.009414.00
12472009.11.16 18:02sell6241.701.49781.5178 / 1.4971  
12482009.11.16 18:04close6241.701.49721.5178 / 1.4971102.009516.00
12492009.11.16 18:08sell6251.701.49701.5170 / 1.4963  
12502009.11.16 18:10close6251.701.49681.5170 / 1.496334.009550.00
12512009.11.16 18:13sell6261.701.49621.5162 / 1.4955  
12522009.11.16 18:15close6261.701.49601.5162 / 1.495534.009584.00
12532009.11.16 18:18buy6271.701.49651.4765 / 1.4972  
12542009.11.16 18:20close6271.701.49651.4765 / 1.49720.009584.00
12552009.11.16 18:23sell6281.701.49651.5165 / 1.4958  
12562009.11.16 18:26close6281.701.49661.5165 / 1.4958-17.009567.00
12572009.11.16 18:28buy6291.701.49671.4767 / 1.4974  
12582009.11.16 18:31close6291.701.49731.4767 / 1.4974102.009669.00
12592009.11.16 18:33sell6301.701.49661.5166 / 1.4959  
12602009.11.16 18:36close6301.701.49631.5166 / 1.495951.009720.00
12612009.11.16 18:39sell6311.701.49681.5168 / 1.4961  
12622009.11.16 18:41close6311.701.49651.5168 / 1.496151.009771.00
12632009.11.16 18:44sell6321.701.49671.5167 / 1.4960  
12642009.11.16 18:46close6321.701.49671.5167 / 1.49600.009771.00
12652009.11.16 18:49buy6331.701.49691.4769 / 1.4976  
12662009.11.16 18:50t/p6331.701.49761.4769 / 1.4976119.009890.00
12672009.11.16 18:51buy6341.701.49751.4775 / 1.4982  
12682009.11.16 18:54close6341.701.49771.4775 / 1.498234.009924.00
12692009.11.16 18:56buy6351.701.49761.4776 / 1.4983  
12702009.11.16 18:59close6351.701.49761.4776 / 1.49830.009924.00
12712009.11.16 19:03sell6361.701.49751.5175 / 1.4968  
12722009.11.16 19:05close6361.701.49721.5175 / 1.496851.009975.00
12732009.11.16 19:08sell6371.701.49711.5171 / 1.4964  
12742009.11.16 19:10close6371.701.49701.5171 / 1.496417.009992.00
12752009.11.16 19:13sell6381.701.49691.5169 / 1.4962  
12762009.11.16 19:15t/p6381.701.49621.5169 / 1.4962119.0010111.00
12772009.11.16 19:15buy6391.801.49341.4734 / 1.4941  
12782009.11.16 19:16t/p6391.801.49411.4734 / 1.4941126.0010237.00
12792009.11.16 19:18sell6401.801.49101.5110 / 1.4903  
12802009.11.16 19:20close6401.801.49351.5110 / 1.4903-450.009787.00
12812009.11.16 19:23sell6411.701.48891.5089 / 1.4882  
12822009.11.16 19:25close6411.701.48991.5089 / 1.4882-170.009617.00
12832009.11.16 19:28sell6421.701.49111.5111 / 1.4904  
12842009.11.16 19:30close6421.701.49111.5111 / 1.49040.009617.00
12852009.11.16 19:33buy6431.701.49121.4712 / 1.4919  
12862009.11.16 19:34t/p6431.701.49191.4712 / 1.4919119.009736.00
12872009.11.16 19:35buy6441.701.49321.4732 / 1.4939  
12882009.11.16 19:38close6441.701.49321.4732 / 1.49390.009736.00
12892009.11.16 19:40buy6451.701.49211.4721 / 1.4928  
12902009.11.16 19:42t/p6451.701.49281.4721 / 1.4928119.009855.00
12912009.11.16 19:43buy6461.701.49331.4733 / 1.4940  
12922009.11.16 19:44t/p6461.701.49401.4733 / 1.4940119.009974.00
12932009.11.16 19:45buy6471.701.49421.4742 / 1.4949  
12942009.11.16 19:48close6471.701.49461.4742 / 1.494968.0010042.00
12952009.11.16 19:50sell6481.801.49521.5152 / 1.4945  
12962009.11.16 19:53close6481.801.49491.5152 / 1.494554.0010096.00
12972009.11.16 19:55sell6491.801.49581.5158 / 1.4951  
12982009.11.16 19:58close6491.801.49531.5158 / 1.495190.0010186.00
12992009.11.16 20:01sell6501.801.49571.5157 / 1.4950  
13002009.11.16 20:03close6501.801.49611.5157 / 1.4950-72.0010114.00
13012009.11.16 20:06buy6511.801.49581.4758 / 1.4965  
13022009.11.16 20:06t/p6511.801.49651.4758 / 1.4965126.0010240.00
13032009.11.16 20:08buy6521.801.49681.4768 / 1.4975  
13042009.11.16 20:11close6521.801.49691.4768 / 1.497518.0010258.00
13052009.11.16 20:13buy6531.801.49621.4762 / 1.4969  
13062009.11.16 20:16close6531.801.49581.4762 / 1.4969-72.0010186.00
13072009.11.16 20:18sell6541.801.49581.5158 / 1.4951  
13082009.11.16 20:20t/p6541.801.49511.5158 / 1.4951126.0010312.00
13092009.11.16 20:22buy6551.801.49521.4752 / 1.4959  
13102009.11.16 20:24close6551.801.49591.4752 / 1.4959126.0010438.00
13112009.11.16 20:27buy6561.801.49611.4761 / 1.4968  
13122009.11.16 20:29close6561.801.49641.4761 / 1.496854.0010492.00
13132009.11.16 20:32buy6571.801.49611.4761 / 1.4968  
13142009.11.16 20:34close6571.801.49661.4761 / 1.496890.0010582.00
13152009.11.16 20:37buy6581.801.49631.4763 / 1.4970  
13162009.11.16 20:39close6581.801.49631.4763 / 1.49700.0010582.00
13172009.11.16 20:42buy6591.801.49621.4762 / 1.4969  
13182009.11.16 20:45close6591.801.49661.4762 / 1.496972.0010654.00
13192009.11.16 20:48buy6601.901.49671.4767 / 1.4974  
13202009.11.16 20:50close6601.901.49701.4767 / 1.497457.0010711.00
13212009.11.16 20:53buy6611.901.49661.4766 / 1.4973  
13222009.11.16 20:55close6611.901.49711.4766 / 1.497395.0010806.00
13232009.11.16 20:58buy6621.901.49731.4773 / 1.4980  
13242009.11.16 21:00close6621.901.49741.4773 / 1.498019.0010825.00
13252009.11.16 21:03buy6631.901.49841.4784 / 1.4991  
13262009.11.16 21:04t/p6631.901.49911.4784 / 1.4991133.0010958.00
13272009.11.16 21:06buy6641.901.49951.4795 / 1.5002  
13282009.11.16 21:07t/p6641.901.50021.4795 / 1.5002133.0011091.00
13292009.11.16 21:08buy6651.901.50021.4802 / 1.5009  
13302009.11.16 21:09t/p6651.901.50091.4802 / 1.5009133.0011224.00
13312009.11.16 21:11buy6662.001.50121.4812 / 1.5019  
13322009.11.16 21:13close6662.001.50161.4812 / 1.501980.0011304.00
13332009.11.16 21:16sell6672.001.50151.5215 / 1.5008  
13342009.11.16 21:17t/p6672.001.50081.5215 / 1.5008140.0011444.00
13352009.11.16 21:18sell6682.001.50101.5210 / 1.5003  
13362009.11.16 21:21close6682.001.50031.5210 / 1.5003140.0011584.00
13372009.11.16 21:23sell6692.001.50041.5204 / 1.4997  
13382009.11.16 21:26close6692.001.50011.5204 / 1.499760.0011644.00
13392009.11.16 21:29buy6702.001.50061.4806 / 1.5013  
13402009.11.16 21:31close6702.001.50111.4806 / 1.5013100.0011744.00
13412009.11.16 21:34sell6712.001.50011.5201 / 1.4994  
13422009.11.16 21:36close6712.001.50021.5201 / 1.4994-20.0011724.00
13432009.11.16 21:39buy6722.001.49991.4799 / 1.5006  
13442009.11.16 21:42close6722.001.49991.4799 / 1.50060.0011724.00
13452009.11.16 21:45buy6732.001.49971.4797 / 1.5004  
13462009.11.16 21:47close6732.001.50041.4797 / 1.5004140.0011864.00
13472009.11.16 21:50sell6742.101.49971.5197 / 1.4990  
13482009.11.16 21:52close6742.101.49911.5197 / 1.4990126.0011990.00
13492009.11.16 21:55sell6752.101.49891.5189 / 1.4982  
13502009.11.16 21:57close6752.101.49841.5189 / 1.4982105.0012095.00
13512009.11.16 22:00buy6762.101.49851.4785 / 1.4992  
13522009.11.16 22:03close6762.101.49841.4785 / 1.4992-21.0012074.00
13532009.11.16 22:05buy6772.101.49861.4786 / 1.4993  
13542009.11.16 22:08close6772.101.49891.4786 / 1.499363.0012137.00
13552009.11.16 22:11sell6782.101.49821.5182 / 1.4975  
13562009.11.16 22:13close6782.101.49771.5182 / 1.4975105.0012242.00
13572009.11.16 22:17buy6792.101.49741.4774 / 1.4981  
13582009.11.16 22:19close6792.101.49711.4774 / 1.4981-63.0012179.00
13592009.11.16 22:22buy6802.101.49691.4769 / 1.4976  
13602009.11.16 22:24close6802.101.49711.4769 / 1.497642.0012221.00
13612009.11.16 22:27sell6812.101.49721.5172 / 1.4965  
13622009.11.16 22:29t/p6812.101.49651.5172 / 1.4965147.0012368.00
13632009.11.16 22:29sell6822.201.49661.5166 / 1.4959  
13642009.11.16 22:30t/p6822.201.49591.5166 / 1.4959154.0012522.00
13652009.11.16 22:32buy6832.201.49631.4763 / 1.4970  
13662009.11.16 22:34close6832.201.49621.4763 / 1.4970-22.0012500.00
13672009.11.16 22:37buy6842.201.49621.4762 / 1.4969  
13682009.11.16 22:39t/p6842.201.49691.4762 / 1.4969154.0012654.00
13692009.11.16 22:39buy6852.201.49671.4767 / 1.4974  
13702009.11.16 22:42close6852.201.49721.4767 / 1.4974110.0012764.00
13712009.11.16 22:44sell6862.201.49611.5161 / 1.4954  
13722009.11.16 22:47close6862.201.49661.5161 / 1.4954-110.0012654.00
13732009.11.16 22:50sell6872.201.49701.5170 / 1.4963  
13742009.11.16 22:52close6872.201.49701.5170 / 1.49630.0012654.00
13752009.11.16 22:55buy6882.201.49701.4770 / 1.4977  
13762009.11.16 22:57close6882.201.49731.4770 / 1.497766.0012720.00
13772009.11.16 23:00sell6892.201.49741.5174 / 1.4967  
13782009.11.16 23:02close6892.201.49751.5174 / 1.4967-22.0012698.00
13792009.11.16 23:11buy6902.201.49771.4777 / 1.4984  
13802009.11.16 23:13close6902.201.49751.4777 / 1.4984-44.0012654.00
13812009.11.16 23:17sell6912.201.49761.5176 / 1.4969  
13822009.11.16 23:19close6912.201.49751.5176 / 1.496922.0012676.00
13832009.11.16 23:22buy6922.201.49731.4773 / 1.4980  
13842009.11.16 23:25close6922.201.49751.4773 / 1.498044.0012720.00
13852009.11.16 23:28sell6932.201.49731.5173 / 1.4966  
13862009.11.16 23:30close6932.201.49711.5173 / 1.496644.0012764.00
13872009.11.16 23:33buy6942.201.49751.4775 / 1.4982  
13882009.11.16 23:35close6942.201.49771.4775 / 1.498244.0012808.00
13892009.11.16 23:39buy6952.201.49751.4775 / 1.4982  
13902009.11.16 23:41close6952.201.49761.4775 / 1.498222.0012830.00
13912009.11.16 23:44buy6962.201.49741.4774 / 1.4981  
13922009.11.16 23:47close6962.201.49741.4774 / 1.49810.0012830.00
13932009.11.16 23:49buy6972.201.49711.4771 / 1.4978  
13942009.11.16 23:52close6972.201.49731.4771 / 1.497844.0012874.00
13952009.11.16 23:55buy6982.201.49731.4773 / 1.4980  
13962009.11.16 23:57close6982.201.49731.4773 / 1.49800.0012874.00
13972009.11.17 00:00sell6992.201.49711.5171 / 1.4964  
13982009.11.17 00:02close6992.201.49711.5171 / 1.49640.0012874.00
13992009.11.17 00:05sell7002.201.49741.5174 / 1.4967  
14002009.11.17 00:08close7002.201.49721.5174 / 1.496744.0012918.00
14012009.11.17 00:11sell7012.201.49721.5172 / 1.4965  
14022009.11.17 00:14close7012.201.49691.5172 / 1.496566.0012984.00
14032009.11.17 00:16buy7022.301.49691.4769 / 1.4976  
14042009.11.17 00:19close7022.301.49711.4769 / 1.497646.0013030.00
14052009.11.17 00:21sell7032.301.49701.5170 / 1.4963  
14062009.11.17 00:24close7032.301.49701.5170 / 1.49630.0013030.00
14072009.11.17 00:27buy7042.301.49731.4773 / 1.4980  
14082009.11.17 00:29close7042.301.49741.4773 / 1.498023.0013053.00
14092009.11.17 00:32sell7052.301.49731.5173 / 1.4966  
14102009.11.17 00:34close7052.301.49711.5173 / 1.496646.0013099.00
14112009.11.17 00:39sell7062.301.49711.5171 / 1.4964  
14122009.11.17 00:41close7062.301.49691.5171 / 1.496446.0013145.00
14132009.11.17 00:46buy7072.301.49711.4771 / 1.4978  
14142009.11.17 00:48close7072.301.49721.4771 / 1.497823.0013168.00
14152009.11.17 00:59sell7082.301.49661.5166 / 1.4959  
14162009.11.17 01:01close7082.301.49661.5166 / 1.49590.0013168.00
14172009.11.17 01:05buy7092.301.49691.4769 / 1.4976  
14182009.11.17 01:07close7092.301.49701.4769 / 1.497623.0013191.00
14192009.11.17 01:12buy7102.301.49701.4770 / 1.4977  
14202009.11.17 01:14close7102.301.49751.4770 / 1.4977115.0013306.00
14212009.11.17 01:19buy7112.301.49741.4774 / 1.4981  
14222009.11.17 01:21close7112.301.49781.4774 / 1.498192.0013398.00
14232009.11.17 01:24buy7122.301.49791.4779 / 1.4986  
14242009.11.17 01:27close7122.301.49851.4779 / 1.4986138.0013536.00
14252009.11.17 01:29sell7132.401.49871.5187 / 1.4980  
14262009.11.17 01:32close7132.401.49811.5187 / 1.4980144.0013680.00
14272009.11.17 01:35buy7142.401.49851.4785 / 1.4992  
14282009.11.17 01:37close7142.401.49881.4785 / 1.499272.0013752.00
14292009.11.17 01:41sell7152.401.49871.5187 / 1.4980  
14302009.11.17 01:43close7152.401.49831.5187 / 1.498096.0013848.00
14312009.11.17 01:46sell7162.401.49831.5183 / 1.4976  
14322009.11.17 01:48close7162.401.49831.5183 / 1.49760.0013848.00
14332009.11.17 01:51sell7172.401.49871.5187 / 1.4980  
14342009.11.17 01:53close7172.401.49881.5187 / 1.4980-24.0013824.00
14352009.11.17 01:56sell7182.401.49871.5187 / 1.4980  
14362009.11.17 01:58close7182.401.49801.5187 / 1.4980168.0013992.00
14372009.11.17 02:03buy7192.401.49841.4784 / 1.4991  
14382009.11.17 02:04t/p7192.401.49911.4784 / 1.4991168.0014160.00
14392009.11.17 02:05buy7202.501.49961.4796 / 1.5003  
14402009.11.17 02:08close7202.501.49971.4796 / 1.500325.0014185.00
14412009.11.17 02:10sell7212.501.49961.5196 / 1.4989  
14422009.11.17 02:13close7212.501.49911.5196 / 1.4989125.0014310.00
14432009.11.17 02:16buy7222.501.49901.4790 / 1.4997  
14442009.11.17 02:18close7222.501.49931.4790 / 1.499775.0014385.00
14452009.11.17 02:21sell7232.501.49911.5191 / 1.4984  
14462009.11.17 02:24close7232.501.49891.5191 / 1.498450.0014435.00
14472009.11.17 02:27sell7242.501.49881.5188 / 1.4981  
14482009.11.17 02:29close7242.501.49881.5188 / 1.49810.0014435.00
14492009.11.17 02:32sell7252.501.49871.5187 / 1.4980  
14502009.11.17 02:34close7252.501.49811.5187 / 1.4980150.0014585.00
14512009.11.17 02:37buy7262.501.49751.4775 / 1.4982  
14522009.11.17 02:40close7262.501.49811.4775 / 1.4982150.0014735.00
14532009.11.17 02:42sell7272.601.49801.5180 / 1.4973  
14542009.11.17 02:45close7272.601.49821.5180 / 1.4973-52.0014683.00
14552009.11.17 02:48buy7282.501.49791.4779 / 1.4986  
14562009.11.17 02:50close7282.501.49861.4779 / 1.4986175.0014858.00
14572009.11.17 02:53buy7292.601.49851.4785 / 1.4992  
14582009.11.17 02:55close7292.601.49841.4785 / 1.4992-26.0014832.00
14592009.11.17 02:58buy7302.601.49801.4780 / 1.4987  
14602009.11.17 03:00close7302.601.49821.4780 / 1.498752.0014884.00
14612009.11.17 03:05buy7312.601.49821.4782 / 1.4989  
14622009.11.17 03:07close7312.601.49841.4782 / 1.498952.0014936.00
14632009.11.17 03:10buy7322.601.49841.4784 / 1.4991  
14642009.11.17 03:12close7322.601.49831.4784 / 1.4991-26.0014910.00
14652009.11.17 03:15buy7332.601.49841.4784 / 1.4991  
14662009.11.17 03:17close7332.601.49791.4784 / 1.4991-130.0014780.00
14672009.11.17 03:20sell7342.601.49711.5171 / 1.4964  
14682009.11.17 03:23close7342.601.49681.5171 / 1.496478.0014858.00
14692009.11.17 03:25sell7352.601.49711.5171 / 1.4964  
14702009.11.17 03:28close7352.601.49681.5171 / 1.496478.0014936.00
14712009.11.17 03:31sell7362.601.49691.5169 / 1.4962  
14722009.11.17 03:33close7362.601.49661.5169 / 1.496278.0015014.00
14732009.11.17 03:36sell7372.601.49641.5164 / 1.4957  
14742009.11.17 03:38close7372.601.49631.5164 / 1.495726.0015040.00
14752009.11.17 03:41buy7382.601.49661.4766 / 1.4973  
14762009.11.17 03:43close7382.601.49671.4766 / 1.497326.0015066.00
14772009.11.17 03:46buy7392.601.49681.4768 / 1.4975  
14782009.11.17 03:48close7392.601.49721.4768 / 1.4975104.0015170.00
14792009.11.17 03:51buy7402.601.49711.4771 / 1.4978  
14802009.11.17 03:54close7402.601.49721.4771 / 1.497826.0015196.00
14812009.11.17 03:56sell7412.601.49661.5166 / 1.4959  
14822009.11.17 03:59close7412.601.49631.5166 / 1.495978.0015274.00
14832009.11.17 04:02buy7422.601.49641.4764 / 1.4971  
14842009.11.17 04:04close7422.601.49661.4764 / 1.497152.0015326.00
14852009.11.17 04:07buy7432.701.49651.4765 / 1.4972  
14862009.11.17 04:09close7432.701.49671.4765 / 1.497254.0015380.00
14872009.11.17 04:12buy7442.701.49631.4763 / 1.4970  
14882009.11.17 04:14close7442.701.49651.4763 / 1.497054.0015434.00
14892009.11.17 04:17buy7452.701.49581.4758 / 1.4965  
14902009.11.17 04:20close7452.701.49581.4758 / 1.49650.0015434.00
14912009.11.17 04:22sell7462.701.49491.5149 / 1.4942  
14922009.11.17 04:25close7462.701.49521.5149 / 1.4942-81.0015353.00
14932009.11.17 04:28sell7472.701.49551.5155 / 1.4948  
14942009.11.17 04:30close7472.701.49531.5155 / 1.494854.0015407.00
14952009.11.17 04:33buy7482.701.49531.4753 / 1.4960  
14962009.11.17 04:35close7482.701.49561.4753 / 1.496081.0015488.00
14972009.11.17 04:38buy7492.701.49571.4757 / 1.4964  
14982009.11.17 04:41close7492.701.49581.4757 / 1.496427.0015515.00
14992009.11.17 04:44buy7502.701.49581.4758 / 1.4965  
15002009.11.17 04:46close7502.701.49621.4758 / 1.4965108.0015623.00
15012009.11.17 04:49sell7512.701.49611.5161 / 1.4954  
15022009.11.17 04:51close7512.701.49591.5161 / 1.495454.0015677.00
15032009.11.17 04:54sell7522.701.49581.5158 / 1.4951  
15042009.11.17 04:56close7522.701.49551.5158 / 1.495181.0015758.00
15052009.11.17 04:59buy7532.701.49551.4755 / 1.4962  
15062009.11.17 05:02close7532.701.49551.4755 / 1.49620.0015758.00
15072009.11.17 05:05sell7542.701.49531.5153 / 1.4946  
15082009.11.17 05:07close7542.701.49511.5153 / 1.494654.0015812.00
15092009.11.17 05:10buy7552.701.49521.4752 / 1.4959  
15102009.11.17 05:12close7552.701.49511.4752 / 1.4959-27.0015785.00
15112009.11.17 05:15sell7562.701.49501.5150 / 1.4943  
15122009.11.17 05:17close7562.701.49491.5150 / 1.494327.0015812.00
15132009.11.17 05:20buy7572.701.49481.4748 / 1.4955  
15142009.11.17 05:22close7572.701.49531.4748 / 1.4955135.0015947.00
15152009.11.17 05:25buy7582.801.49531.4753 / 1.4960  
15162009.11.17 05:28close7582.801.49581.4753 / 1.4960140.0016087.00
15172009.11.17 05:31buy7592.801.49561.4756 / 1.4963  
15182009.11.17 05:33close7592.801.49561.4756 / 1.49630.0016087.00
15192009.11.17 05:36sell7602.801.49501.5150 / 1.4943  
15202009.11.17 05:38close7602.801.49471.5150 / 1.494384.0016171.00
15212009.11.17 05:41buy7612.801.49481.4748 / 1.4955  
15222009.11.17 05:43close7612.801.49511.4748 / 1.495584.0016255.00
15232009.11.17 05:47buy7622.801.49511.4751 / 1.4958  
15242009.11.17 05:49close7622.801.49521.4751 / 1.495828.0016283.00
15252009.11.17 05:52buy7632.801.49511.4751 / 1.4958  
15262009.11.17 05:55close7632.801.49551.4751 / 1.4958112.0016395.00
15272009.11.17 05:58buy7642.801.49521.4752 / 1.4959  
15282009.11.17 06:00close7642.801.49541.4752 / 1.495956.0016451.00
15292009.11.17 06:03sell7652.801.49531.5153 / 1.4946  
15302009.11.17 06:05close7652.801.49521.5153 / 1.494628.0016479.00
15312009.11.17 06:11sell7662.901.49531.5153 / 1.4946  
15322009.11.17 06:13close7662.901.49521.5153 / 1.494629.0016508.00
15332009.11.17 06:17sell7672.901.49541.5154 / 1.4947  
15342009.11.17 06:19close7672.901.49501.5154 / 1.4947116.0016624.00
15352009.11.17 06:22buy7682.901.49531.4753 / 1.4960  
15362009.11.17 06:24close7682.901.49571.4753 / 1.4960116.0016740.00
15372009.11.17 06:28buy7692.901.49601.4760 / 1.4967  
15382009.11.17 06:30close7692.901.49611.4760 / 1.496729.0016769.00
15392009.11.17 06:36buy7702.901.49621.4762 / 1.4969  
15402009.11.17 06:38close7702.901.49651.4762 / 1.496987.0016856.00
15412009.11.17 06:41buy7712.901.49621.4762 / 1.4969  
15422009.11.17 06:44close7712.901.49681.4762 / 1.4969174.0017030.00
15432009.11.17 06:46sell7722.901.49651.5165 / 1.4958  
15442009.11.17 06:49close7722.901.49651.5165 / 1.49580.0017030.00
15452009.11.17 06:51sell7732.901.49671.5167 / 1.4960  
15462009.11.17 06:54close7732.901.49661.5167 / 1.496029.0017059.00
15472009.11.17 06:56buy7743.001.49691.4769 / 1.4976  
15482009.11.17 06:59close7743.001.49701.4769 / 1.497630.0017089.00
15492009.11.17 07:02buy7753.001.49671.4767 / 1.4974  
15502009.11.17 07:04close7753.001.49711.4767 / 1.4974120.0017209.00
15512009.11.17 07:10sell7763.001.49711.5171 / 1.4964  
15522009.11.17 07:12close7763.001.49681.5171 / 1.496490.0017299.00
15532009.11.17 07:16buy7773.001.49691.4769 / 1.4976  
15542009.11.17 07:18close7773.001.49711.4769 / 1.497660.0017359.00
15552009.11.17 07:21sell7783.001.49711.5171 / 1.4964  
15562009.11.17 07:23close7783.001.49661.5171 / 1.4964150.0017509.00
15572009.11.17 07:26sell7793.001.49601.5160 / 1.4953  
15582009.11.17 07:28close7793.001.49581.5160 / 1.495360.0017569.00
15592009.11.17 07:31buy7803.001.49601.4760 / 1.4967  
15602009.11.17 07:33close7803.001.49631.4760 / 1.496790.0017659.00
15612009.11.17 07:36sell7813.101.49601.5160 / 1.4953  
15622009.11.17 07:39close7813.101.49571.5160 / 1.495393.0017752.00
15632009.11.17 07:41sell7823.101.49581.5158 / 1.4951  
15642009.11.17 07:44close7823.101.49561.5158 / 1.495162.0017814.00
15652009.11.17 07:47sell7833.101.49551.5155 / 1.4948  
15662009.11.17 07:49close7833.101.49541.5155 / 1.494831.0017845.00
15672009.11.17 07:55buy7843.101.49571.4757 / 1.4964  
15682009.11.17 07:57close7843.101.49551.4757 / 1.4964-62.0017783.00
15692009.11.17 08:04sell7853.101.49551.5155 / 1.4948  
15702009.11.17 08:06close7853.101.49521.5155 / 1.494893.0017876.00
15712009.11.17 08:09sell7863.101.49561.5156 / 1.4949  
15722009.11.17 08:11t/p7863.101.49491.5156 / 1.4949217.0018093.00
15732009.11.17 08:12sell7873.101.49501.5150 / 1.4943  
15742009.11.17 08:13t/p7873.101.49431.5150 / 1.4943217.0018310.00
15752009.11.17 08:15buy7883.201.49421.4742 / 1.4949  
15762009.11.17 08:17close7883.201.49471.4742 / 1.4949160.0018470.00
15772009.11.17 08:20buy7893.201.49401.4740 / 1.4947  
15782009.11.17 08:22close7893.201.49421.4740 / 1.494764.0018534.00
15792009.11.17 08:26sell7903.201.49431.5143 / 1.4936  
15802009.11.17 08:28close7903.201.49391.5143 / 1.4936128.0018662.00
15812009.11.17 08:32buy7913.201.49431.4743 / 1.4950  
15822009.11.17 08:34close7913.201.49441.4743 / 1.495032.0018694.00
15832009.11.17 08:37buy7923.201.49461.4746 / 1.4953  
15842009.11.17 08:39close7923.201.49491.4746 / 1.495396.0018790.00
15852009.11.17 08:42sell7933.201.49481.5148 / 1.4941  
15862009.11.17 08:45close7933.201.49481.5148 / 1.49410.0018790.00
15872009.11.17 08:47sell7943.201.49511.5151 / 1.4944  
15882009.11.17 08:50close7943.201.49461.5151 / 1.4944160.0018950.00
15892009.11.17 08:52sell7953.301.49461.5146 / 1.4939  
15902009.11.17 08:55close7953.301.49461.5146 / 1.49390.0018950.00
15912009.11.17 08:58buy7963.301.49511.4751 / 1.4958  
15922009.11.17 08:59t/p7963.301.49581.4751 / 1.4958231.0019181.00
15932009.11.17 09:00buy7973.301.49581.4758 / 1.4965  
15942009.11.17 09:03close7973.301.49641.4758 / 1.4965198.0019379.00
15952009.11.17 09:05sell7983.301.49621.5162 / 1.4955  
15962009.11.17 09:08close7983.301.49601.5162 / 1.495566.0019445.00
15972009.11.17 09:10buy7993.401.49641.4764 / 1.4971  
15982009.11.17 09:13close7993.401.49651.4764 / 1.497134.0019479.00
15992009.11.17 09:16buy8003.401.49691.4769 / 1.4976  
16002009.11.17 09:18close8003.401.49721.4769 / 1.4976102.0019581.00
16012009.11.17 09:23sell8013.401.49691.5169 / 1.4962  
16022009.11.17 09:25close8013.401.49711.5169 / 1.4962-68.0019513.00
16032009.11.17 09:28sell8023.401.49661.5166 / 1.4959  
16042009.11.17 09:30close8023.401.49611.5166 / 1.4959170.0019683.00
16052009.11.17 09:34buy8033.401.49631.4763 / 1.4970  
16062009.11.17 09:36close8033.401.49601.4763 / 1.4970-102.0019581.00
16072009.11.17 09:39buy8043.401.49601.4760 / 1.4967  
16082009.11.17 09:41close8043.401.49651.4760 / 1.4967170.0019751.00
16092009.11.17 09:45sell8053.401.49581.5158 / 1.4951  
16102009.11.17 09:47close8053.401.49581.5158 / 1.49510.0019751.00
16112009.11.17 09:50sell8063.401.49551.5155 / 1.4948  
16122009.11.17 09:52close8063.401.49551.5155 / 1.49480.0019751.00
16132009.11.17 09:55buy8073.401.49591.4759 / 1.4966  
16142009.11.17 09:56t/p8073.401.49661.4759 / 1.4966238.0019989.00
16152009.11.17 09:57buy8083.401.49621.4762 / 1.4969  
16162009.11.17 10:00close8083.401.49661.4762 / 1.4969136.0020125.00
16172009.11.17 10:02sell8093.501.49641.5164 / 1.4957  
16182009.11.17 10:05close8093.501.49601.5164 / 1.4957140.0020265.00
16192009.11.17 10:07buy8103.501.49621.4762 / 1.4969  
16202009.11.17 10:10close8103.501.49631.4762 / 1.496935.0020300.00
16212009.11.17 10:13sell8113.501.49591.5159 / 1.4952  
16222009.11.17 10:14t/p8113.501.49521.5159 / 1.4952245.0020545.00
16232009.11.17 10:15sell8123.501.49491.5149 / 1.4942  
16242009.11.17 10:18close8123.501.49451.5149 / 1.4942140.0020685.00
16252009.11.17 10:20sell8133.601.49451.5145 / 1.4938  
16262009.11.17 10:23close8133.601.49451.5145 / 1.49380.0020685.00
16272009.11.17 10:25sell8143.601.49471.5147 / 1.4940  
16282009.11.17 10:28close8143.601.49431.5147 / 1.4940144.0020829.00
16292009.11.17 10:30buy8153.601.49501.4750 / 1.4957  
16302009.11.17 10:33close8153.601.49541.4750 / 1.4957144.0020973.00
16312009.11.17 10:35buy8163.601.49491.4749 / 1.4956  
16322009.11.17 10:38close8163.601.49511.4749 / 1.495672.0021045.00
16332009.11.17 10:40sell8173.601.49481.5148 / 1.4941  
16342009.11.17 10:43close8173.601.49441.5148 / 1.4941144.0021189.00
16352009.11.17 10:46buy8183.701.49381.4738 / 1.4945  
16362009.11.17 10:47t/p8183.701.49451.4738 / 1.4945259.0021448.00
16372009.11.17 10:48buy8193.701.49441.4744 / 1.4951  
16382009.11.17 10:51close8193.701.49431.4744 / 1.4951-37.0021411.00
16392009.11.17 10:54buy8203.701.49421.4742 / 1.4949  
16402009.11.17 10:56close8203.701.49471.4742 / 1.4949185.0021596.00
16412009.11.17 10:59sell8213.701.49431.5143 / 1.4936  
16422009.11.17 11:01close8213.701.49451.5143 / 1.4936-74.0021522.00
16432009.11.17 11:04sell8223.701.49421.5142 / 1.4935  
16442009.11.17 11:06close8223.701.49341.5142 / 1.4935296.0021818.00
16452009.11.17 11:09sell8233.801.49291.5129 / 1.4922  
16462009.11.17 11:11close8233.801.49271.5129 / 1.492276.0021894.00
16472009.11.17 11:15buy8243.801.49271.4727 / 1.4934  
16482009.11.17 11:17close8243.801.49311.4727 / 1.4934152.0022046.00
16492009.11.17 11:20sell8253.801.49271.5127 / 1.4920  
16502009.11.17 11:22close8253.801.49271.5127 / 1.49200.0022046.00
16512009.11.17 11:25buy8263.801.49321.4732 / 1.4939  
16522009.11.17 11:27close8263.801.49301.4732 / 1.4939-76.0021970.00
16532009.11.17 11:31buy8273.801.49311.4731 / 1.4938  
16542009.11.17 11:33close8273.801.49311.4731 / 1.49380.0021970.00
16552009.11.17 11:37buy8283.801.49341.4734 / 1.4941  
16562009.11.17 11:39close8283.801.49361.4734 / 1.494176.0022046.00
16572009.11.17 11:42sell8293.801.49321.5132 / 1.4925  
16582009.11.17 11:44close8293.801.49381.5132 / 1.4925-228.0021818.00
16592009.11.17 11:47buy8303.801.49431.4743 / 1.4950  
16602009.11.17 11:49close8303.801.49471.4743 / 1.4950152.0021970.00
16612009.11.17 11:53sell8313.801.49461.5146 / 1.4939  
16622009.11.17 11:55close8313.801.49431.5146 / 1.4939114.0022084.00
16632009.11.17 11:58buy8323.801.49451.4745 / 1.4952  
16642009.11.17 12:00close8323.801.49471.4745 / 1.495276.0022160.00
16652009.11.17 12:03sell8333.801.49441.5144 / 1.4937  
16662009.11.17 12:05close8333.801.49411.5144 / 1.4937114.0022274.00
16672009.11.17 12:08sell8343.801.49411.5141 / 1.4934  
16682009.11.17 12:10close8343.801.49351.5141 / 1.4934228.0022502.00
16692009.11.17 12:13buy8353.901.49331.4733 / 1.4940  
16702009.11.17 12:15close8353.901.49201.4733 / 1.4940-507.0021995.00
16712009.11.17 12:19sell8363.801.49171.5117 / 1.4910  
16722009.11.17 12:21close8363.801.49131.5117 / 1.4910152.0022147.00
16732009.11.17 12:24sell8373.801.49081.5108 / 1.4901  
16742009.11.17 12:26close8373.801.49111.5108 / 1.4901-114.0022033.00
16752009.11.17 12:29buy8383.801.49121.4712 / 1.4919  
16762009.11.17 12:31close8383.801.49091.4712 / 1.4919-114.0021919.00
16772009.11.17 12:34buy8393.801.49091.4709 / 1.4916  
16782009.11.17 12:36close8393.801.49081.4709 / 1.4916-38.0021881.00
16792009.11.17 12:40buy8403.801.49071.4707 / 1.4914  
16802009.11.17 12:42close8403.801.49061.4707 / 1.4914-38.0021843.00
16812009.11.17 12:45sell8413.801.49001.5100 / 1.4893  
16822009.11.17 12:47close8413.801.48951.5100 / 1.4893190.0022033.00
16832009.11.17 12:50sell8423.801.48991.5099 / 1.4892  
16842009.11.17 12:53close8423.801.48991.5099 / 1.48920.0022033.00
16852009.11.17 12:56buy8433.801.49011.4701 / 1.4908  
16862009.11.17 12:58close8433.801.49041.4701 / 1.4908114.0022147.00
16872009.11.17 13:01buy8443.801.49061.4706 / 1.4913  
16882009.11.17 13:03close8443.801.49071.4706 / 1.491338.0022185.00
16892009.11.17 13:06sell8453.801.49081.5108 / 1.4901  
16902009.11.17 13:08close8453.801.49031.5108 / 1.4901190.0022375.00
16912009.11.17 13:11buy8463.901.49001.4700 / 1.4907  
16922009.11.17 13:14close8463.901.49001.4700 / 1.49070.0022375.00
16932009.11.17 13:18buy8473.901.48991.4699 / 1.4906  
16942009.11.17 13:20t/p8473.901.49061.4699 / 1.4906273.0022648.00
16952009.11.17 13:20buy8483.901.49071.4707 / 1.4914  
16962009.11.17 13:23close8483.901.49091.4707 / 1.491478.0022726.00
16972009.11.17 13:25buy8493.901.49091.4709 / 1.4916  
16982009.11.17 13:28close8493.901.49071.4709 / 1.4916-78.0022648.00
16992009.11.17 13:30buy8503.901.49041.4704 / 1.4911  
17002009.11.17 13:33close8503.901.49011.4704 / 1.4911-117.0022531.00
17012009.11.17 13:35buy8513.901.49021.4702 / 1.4909  
17022009.11.17 13:38close8513.901.49041.4702 / 1.490978.0022609.00
17032009.11.17 13:41buy8523.901.49071.4707 / 1.4914  
17042009.11.17 13:43close8523.901.49071.4707 / 1.49140.0022609.00
17052009.11.17 13:46buy8533.901.49041.4704 / 1.4911  
17062009.11.17 13:48close8533.901.49071.4704 / 1.4911117.0022726.00
17072009.11.17 13:51sell8543.901.49051.5105 / 1.4898  
17082009.11.17 13:53close8543.901.49061.5105 / 1.4898-39.0022687.00
17092009.11.17 14:01sell8553.901.48991.5099 / 1.4892  
17102009.11.17 14:03close8553.901.48941.5099 / 1.4892195.0022882.00
17112009.11.17 14:07sell8563.901.48881.5088 / 1.4881  
17122009.11.17 14:08t/p8563.901.48811.5088 / 1.4881273.0023155.00
17132009.11.17 14:09sell8574.001.48751.5075 / 1.4868  
17142009.11.17 14:12close8574.001.48741.5075 / 1.486840.0023195.00
17152009.11.17 14:15sell8584.001.48701.5070 / 1.4863  
17162009.11.17 14:17close8584.001.48641.5070 / 1.4863240.0023435.00
17172009.11.17 14:20sell8594.001.48571.5057 / 1.4850  
17182009.11.17 14:22close8594.001.48591.5057 / 1.4850-80.0023355.00
17192009.11.17 14:26sell8604.001.48641.5064 / 1.4857  
17202009.11.17 14:28close8604.001.48691.5064 / 1.4857-200.0023155.00
17212009.11.17 14:31sell8614.001.48671.5067 / 1.4860  
17222009.11.17 14:33close8614.001.48651.5067 / 1.486080.0023235.00
17232009.11.17 14:36sell8624.001.48711.5071 / 1.4864  
17242009.11.17 14:38close8624.001.48671.5071 / 1.4864160.0023395.00
17252009.11.17 14:42buy8634.001.48631.4663 / 1.4870  
17262009.11.17 14:44close8634.001.48641.4663 / 1.487040.0023435.00
17272009.11.17 14:47sell8644.001.48681.5068 / 1.4861  
17282009.11.17 14:49close8644.001.48711.5068 / 1.4861-120.0023315.00
17292009.11.17 14:53buy8654.001.48731.4673 / 1.4880  
17302009.11.17 14:53t/p8654.001.48801.4673 / 1.4880280.0023595.00
17312009.11.17 14:55buy8664.101.48851.4685 / 1.4892  
17322009.11.17 14:58close8664.101.48851.4685 / 1.48920.0023595.00
17332009.11.17 15:00buy8674.101.48851.4685 / 1.4892  
17342009.11.17 15:03close8674.101.48841.4685 / 1.4892-41.0023554.00
17352009.11.17 15:06buy8684.101.48831.4683 / 1.4890  
17362009.11.17 15:08close8684.101.48811.4683 / 1.4890-82.0023472.00
17372009.11.17 15:11sell8694.001.48811.5081 / 1.4874  
17382009.11.17 15:13close8694.001.48751.5081 / 1.4874240.0023712.00
17392009.11.17 15:17buy8704.101.48771.4677 / 1.4884  
17402009.11.17 15:19close8704.101.48821.4677 / 1.4884205.0023917.00
17412009.11.17 15:23sell8714.101.48831.5083 / 1.4876  
17422009.11.17 15:25close8714.101.48761.5083 / 1.4876287.0024204.00
17432009.11.17 15:28buy8724.201.48821.4682 / 1.4889  
17442009.11.17 15:30close8724.201.48871.4682 / 1.4889210.0024414.00
17452009.11.17 15:33sell8734.201.48811.5081 / 1.4874  
17462009.11.17 15:35close8734.201.48821.5081 / 1.4874-42.0024372.00
17472009.11.17 15:39buy8744.201.48901.4690 / 1.4897  
17482009.11.17 15:40t/p8744.201.48971.4690 / 1.4897294.0024666.00
17492009.11.17 15:42sell8754.201.48951.5095 / 1.4888  
17502009.11.17 15:44close8754.201.48951.5095 / 1.48880.0024666.00
17512009.11.17 15:47sell8764.201.48941.5094 / 1.4887  
17522009.11.17 15:49close8764.201.48891.5094 / 1.4887210.0024876.00
17532009.11.17 15:52buy8774.301.48891.4689 / 1.4896  
17542009.11.17 15:54close8774.301.48891.4689 / 1.48960.0024876.00
17552009.11.17 15:57sell8784.301.48831.5083 / 1.4876  
17562009.11.17 15:59close8784.301.48791.5083 / 1.4876172.0025048.00
17572009.11.17 16:02buy8794.301.48881.4688 / 1.4895  
17582009.11.17 16:04close8794.301.48901.4688 / 1.489586.0025134.00
17592009.11.17 16:07sell8804.301.48821.5082 / 1.4875  
17602009.11.17 16:10close8804.301.48801.5082 / 1.487586.0025220.00
17612009.11.17 16:12buy8814.301.48851.4685 / 1.4892  
17622009.11.17 16:15close8814.301.48841.4685 / 1.4892-43.0025177.00
17632009.11.17 16:17sell8824.301.48741.5074 / 1.4867  
17642009.11.17 16:20close8824.301.48741.5074 / 1.48670.0025177.00
17652009.11.17 16:22buy8834.301.48851.4685 / 1.4892  
17662009.11.17 16:25close8834.301.48831.4685 / 1.4892-86.0025091.00
17672009.11.17 16:27sell8844.301.48811.5081 / 1.4874  
17682009.11.17 16:28t/p8844.301.48741.5081 / 1.4874301.0025392.00
17692009.11.17 16:30buy8854.401.48721.4672 / 1.4879  
17702009.11.17 16:33close8854.401.48761.4672 / 1.4879176.0025568.00
17712009.11.17 16:35sell8864.401.48691.5069 / 1.4862  
17722009.11.17 16:38close8864.401.48721.5069 / 1.4862-132.0025436.00
17732009.11.17 16:40sell8874.401.48701.5070 / 1.4863  
17742009.11.17 16:43close8874.401.48741.5070 / 1.4863-176.0025260.00
17752009.11.17 16:45sell8884.301.48751.5075 / 1.4868  
17762009.11.17 16:48close8884.301.48751.5075 / 1.48680.0025260.00
17772009.11.17 16:51buy8894.301.48781.4678 / 1.4885  
17782009.11.17 16:53close8894.301.48781.4678 / 1.48850.0025260.00
17792009.11.17 16:56sell8904.301.48761.5076 / 1.4869  
17802009.11.17 16:58close8904.301.48761.5076 / 1.48690.0025260.00
17812009.11.17 17:01buy8914.301.48701.4670 / 1.4877  
17822009.11.17 17:03close8914.301.48651.4670 / 1.4877-215.0025045.00
17832009.11.17 17:06sell8924.301.48601.5060 / 1.4853  
17842009.11.17 17:07t/p8924.301.48531.5060 / 1.4853301.0025346.00
17852009.11.17 17:08sell8934.401.48521.5052 / 1.4845  
17862009.11.17 17:11close8934.401.48561.5052 / 1.4845-176.0025170.00
17872009.11.17 17:13sell8944.301.48611.5061 / 1.4854  
17882009.11.17 17:16close8944.301.48601.5061 / 1.485443.0025213.00
17892009.11.17 17:18buy8954.301.48651.4665 / 1.4872  
17902009.11.17 17:21close8954.301.48691.4665 / 1.4872172.0025385.00
17912009.11.17 17:23sell8964.401.48661.5066 / 1.4859  
17922009.11.17 17:26close8964.401.48671.5066 / 1.4859-44.0025341.00
17932009.11.17 17:29sell8974.401.48671.5067 / 1.4860  
17942009.11.17 17:30t/p8974.401.48601.5067 / 1.4860308.0025649.00
17952009.11.17 17:31sell8984.401.48561.5056 / 1.4849  
17962009.11.17 17:32t/p8984.401.48491.5056 / 1.4849308.0025957.00
17972009.11.17 17:34sell8994.501.48451.5045 / 1.4838  
17982009.11.17 17:36close8994.501.48451.5045 / 1.48380.0025957.00
17992009.11.17 17:39sell9004.501.48391.5039 / 1.4832  
18002009.11.17 17:41t/p9004.501.48321.5039 / 1.4832315.0026272.00
18012009.11.17 17:41buy9014.501.48291.4629 / 1.4836  
18022009.11.17 17:42t/p9014.501.48361.4629 / 1.4836315.0026587.00
18032009.11.17 17:45sell9024.601.48381.5038 / 1.4831  
18042009.11.17 17:47close9024.601.48411.5038 / 1.4831-138.0026449.00
18052009.11.17 17:50sell9034.501.48341.5034 / 1.4827  
18062009.11.17 17:50t/p9034.501.48271.5034 / 1.4827315.0026764.00
18072009.11.17 17:53buy9044.601.48331.4633 / 1.4840  
18082009.11.17 17:55close9044.601.48391.4633 / 1.4840276.0027040.00
18092009.11.17 17:58sell9054.601.48441.5044 / 1.4837  
18102009.11.17 18:00close9054.601.48401.5044 / 1.4837184.0027224.00
18112009.11.17 18:03buy9064.701.48411.4641 / 1.4848  
18122009.11.17 18:05close9064.701.48371.4641 / 1.4848-188.0027036.00
18132009.11.17 18:08buy9074.601.48341.4634 / 1.4841  
18142009.11.17 18:09t/p9074.601.48411.4634 / 1.4841322.0027358.00
18152009.11.17 18:11buy9084.701.48461.4646 / 1.4853  
18162009.11.17 18:13close9084.701.48351.4646 / 1.4853-517.0026841.00
18172009.11.17 18:16sell9094.601.48341.5034 / 1.4827  
18182009.11.17 18:18close9094.601.48311.5034 / 1.4827138.0026979.00
18192009.11.17 18:21sell9104.601.48291.5029 / 1.4822  
18202009.11.17 18:23close9104.601.48311.5029 / 1.4822-92.0026887.00
18212009.11.17 18:26buy9114.601.48371.4637 / 1.4844  
18222009.11.17 18:28close9114.601.48421.4637 / 1.4844230.0027117.00
18232009.11.17 18:31sell9124.701.48331.5033 / 1.4826  
18242009.11.17 18:34close9124.701.48321.5033 / 1.482647.0027164.00
18252009.11.17 18:36buy9134.701.48361.4636 / 1.4843  
18262009.11.17 18:38t/p9134.701.48431.4636 / 1.4843329.0027493.00
18272009.11.17 18:39buy9144.701.48421.4642 / 1.4849  
18282009.11.17 18:41close9144.701.48421.4642 / 1.48490.0027493.00
18292009.11.17 18:44buy9154.701.48351.4635 / 1.4842  
18302009.11.17 18:46close9154.701.48281.4635 / 1.4842-329.0027164.00
18312009.11.17 18:49buy9164.701.48161.4616 / 1.4823  
18322009.11.17 18:51close9164.701.48191.4616 / 1.4823141.0027305.00
18332009.11.17 18:54buy9174.701.48211.4621 / 1.4828  
18342009.11.17 18:56t/p9174.701.48281.4621 / 1.4828329.0027634.00
18352009.11.17 18:56buy9184.701.48301.4630 / 1.4837  
18362009.11.17 18:59close9184.701.48331.4630 / 1.4837141.0027775.00
18372009.11.17 19:01buy9194.801.48251.4625 / 1.4832  
18382009.11.17 19:04close9194.801.48311.4625 / 1.4832288.0028063.00
18392009.11.17 19:06buy9204.801.48281.4628 / 1.4835  
18402009.11.17 19:07t/p9204.801.48351.4628 / 1.4835336.0028399.00
18412009.11.17 19:09buy9214.901.48391.4639 / 1.4846  
18422009.11.17 19:12close9214.901.48421.4639 / 1.4846147.0028546.00
18432009.11.17 19:14buy9224.901.48471.4647 / 1.4854  
18442009.11.17 19:17close9224.901.48431.4647 / 1.4854-196.0028350.00
18452009.11.17 19:19buy9234.901.48461.4646 / 1.4853  
18462009.11.17 19:22close9234.901.48451.4646 / 1.4853-49.0028301.00
18472009.11.17 19:24buy9244.901.48581.4658 / 1.4865  
18482009.11.17 19:27close9244.901.48591.4658 / 1.486549.0028350.00
18492009.11.17 19:29sell9254.901.48501.5050 / 1.4843  
18502009.11.17 19:32close9254.901.48511.5050 / 1.4843-49.0028301.00
18512009.11.17 19:34buy9264.901.48521.4652 / 1.4859  
18522009.11.17 19:37close9264.901.48481.4652 / 1.4859-196.0028105.00
18532009.11.17 19:41sell9274.801.48491.5049 / 1.4842  
18542009.11.17 19:43close9274.801.48451.5049 / 1.4842192.0028297.00
18552009.11.17 19:47buy9284.901.48461.4646 / 1.4853  
18562009.11.17 19:49close9284.901.48441.4646 / 1.4853-98.0028199.00
18572009.11.17 19:54sell9294.801.48431.5043 / 1.4836  
18582009.11.17 19:56close9294.801.48441.5043 / 1.4836-48.0028151.00
18592009.11.17 19:59sell9304.801.48461.5046 / 1.4839  
18602009.11.17 20:01close9304.801.48451.5046 / 1.483948.0028199.00
18612009.11.17 20:04sell9314.801.48461.5046 / 1.4839  
18622009.11.17 20:06close9314.801.48391.5046 / 1.4839336.0028535.00
18632009.11.17 20:09buy9324.901.48441.4644 / 1.4851  
18642009.11.17 20:11close9324.901.48461.4644 / 1.485198.0028633.00
18652009.11.17 20:14sell9334.901.48421.5042 / 1.4835  
18662009.11.17 20:16close9334.901.48391.5042 / 1.4835147.0028780.00
18672009.11.17 20:19sell9344.901.48431.5043 / 1.4836  
18682009.11.17 20:21close9344.901.48441.5043 / 1.4836-49.0028731.00
18692009.11.17 20:24buy9354.901.48441.4644 / 1.4851  
18702009.11.17 20:26close9354.901.48461.4644 / 1.485198.0028829.00
18712009.11.17 20:29buy9365.001.48421.4642 / 1.4849  
18722009.11.17 20:31close9365.001.48491.4642 / 1.4849350.0029179.00
18732009.11.17 20:35buy9375.001.48491.4649 / 1.4856  
18742009.11.17 20:37close9375.001.48511.4649 / 1.4856100.0029279.00
18752009.11.17 20:40buy9385.001.48521.4652 / 1.4859  
18762009.11.17 20:42t/p9385.001.48591.4652 / 1.4859350.0029629.00
18772009.11.17 20:43buy9395.101.48601.4660 / 1.4867  
18782009.11.17 20:45close9395.101.48611.4660 / 1.486751.0029680.00
18792009.11.17 20:48buy9405.101.48611.4661 / 1.4868  
18802009.11.17 20:50close9405.101.48671.4661 / 1.4868306.0029986.00
18812009.11.17 20:53sell9415.101.48631.5063 / 1.4856  
18822009.11.17 20:55close9415.101.48651.5063 / 1.4856-102.0029884.00
18832009.11.17 20:58buy9425.101.48591.4659 / 1.4866  
18842009.11.17 21:00close9425.101.48581.4659 / 1.4866-51.0029833.00
18852009.11.17 21:03sell9435.101.48551.5055 / 1.4848  
18862009.11.17 21:05close9435.101.48541.5055 / 1.484851.0029884.00
18872009.11.17 21:08sell9445.101.48531.5053 / 1.4846  
18882009.11.17 21:10close9445.101.48511.5053 / 1.4846102.0029986.00
18892009.11.17 21:13buy9455.101.48501.4650 / 1.4857  
18902009.11.17 21:16close9455.101.48511.4650 / 1.485751.0030037.00
18912009.11.17 21:18buy9465.201.48531.4653 / 1.4860  
18922009.11.17 21:21close9465.201.48601.4653 / 1.4860364.0030401.00
18932009.11.17 21:23sell9475.201.48571.5057 / 1.4850  
18942009.11.17 21:26close9475.201.48531.5057 / 1.4850208.0030609.00
18952009.11.17 21:29sell9485.301.48541.5054 / 1.4847  
18962009.11.17 21:31close9485.301.48531.5054 / 1.484753.0030662.00
18972009.11.17 21:35buy9495.301.48541.4654 / 1.4861  
18982009.11.17 21:37close9495.301.48561.4654 / 1.4861106.0030768.00
18992009.11.17 21:40sell9505.301.48581.5058 / 1.4851  
19002009.11.17 21:43close9505.301.48631.5058 / 1.4851-265.0030503.00
19012009.11.17 21:46sell9515.201.48621.5062 / 1.4855  
19022009.11.17 21:48close9515.201.48551.5062 / 1.4855364.0030867.00
19032009.11.17 21:51sell9525.301.48571.5057 / 1.4850  
19042009.11.17 21:53close9525.301.48511.5057 / 1.4850318.0031185.00
19052009.11.17 21:56sell9535.401.48541.5054 / 1.4847  
19062009.11.17 21:58close9535.401.48501.5054 / 1.4847216.0031401.00
19072009.11.17 22:01buy9545.401.48551.4655 / 1.4862  
19082009.11.17 22:03close9545.401.48591.4655 / 1.4862216.0031617.00
19092009.11.17 22:06buy9555.401.48631.4663 / 1.4870  
19102009.11.17 22:09close9555.401.48671.4663 / 1.4870216.0031833.00
19112009.11.17 22:12sell9565.501.48631.5063 / 1.4856  
19122009.11.17 22:14close9565.501.48621.5063 / 1.485655.0031888.00
19132009.11.17 22:17sell9575.501.48631.5063 / 1.4856  
19142009.11.17 22:19close9575.501.48611.5063 / 1.4856110.0031998.00
19152009.11.17 22:24buy9585.501.48661.4666 / 1.4873  
19162009.11.17 22:26close9585.501.48691.4666 / 1.4873165.0032163.00
19172009.11.17 22:29sell9595.501.48671.5067 / 1.4860  
19182009.11.17 22:31close9595.501.48691.5067 / 1.4860-110.0032053.00
19192009.11.17 22:34buy9605.501.48711.4671 / 1.4878  
19202009.11.17 22:36close9605.501.48721.4671 / 1.487855.0032108.00
19212009.11.17 22:39buy9615.501.48701.4670 / 1.4877  
19222009.11.17 22:41close9615.501.48711.4670 / 1.487755.0032163.00
19232009.11.17 22:45buy9625.501.48691.4669 / 1.4876  
19242009.11.17 22:47close9625.501.48711.4669 / 1.4876110.0032273.00
19252009.11.17 22:50buy9635.501.48721.4672 / 1.4879  
19262009.11.17 22:52close9635.501.48751.4672 / 1.4879165.0032438.00
19272009.11.17 22:55sell9645.601.48711.5071 / 1.4864  
19282009.11.17 22:58close9645.601.48681.5071 / 1.4864168.0032606.00
19292009.11.17 23:00buy9655.601.48731.4673 / 1.4880  
19302009.11.17 23:03close9655.601.48711.4673 / 1.4880-112.0032494.00
19312009.11.17 23:14buy9665.601.48701.4670 / 1.4877  
19322009.11.17 23:16close9665.601.48721.4670 / 1.4877112.0032606.00
19332009.11.17 23:19sell9675.601.48701.5070 / 1.4863  
19342009.11.17 23:21close9675.601.48691.5070 / 1.486356.0032662.00
19352009.11.17 23:24buy9685.601.48691.4669 / 1.4876  
19362009.11.17 23:26close9685.601.48711.4669 / 1.4876112.0032774.00
19372009.11.17 23:29buy9695.601.48711.4671 / 1.4878  
19382009.11.17 23:32close9695.601.48751.4671 / 1.4878224.0032998.00
19392009.11.17 23:36sell9705.701.48741.5074 / 1.4867  
19402009.11.17 23:38close9705.701.48741.5074 / 1.48670.0032998.00
19412009.11.17 23:43buy9715.701.48751.4675 / 1.4882  
19422009.11.17 23:45close9715.701.48771.4675 / 1.4882114.0033112.00
19432009.11.17 23:48buy9725.701.48761.4676 / 1.4883  
19442009.11.17 23:51close9725.701.48761.4676 / 1.48830.0033112.00
19452009.11.17 23:54buy9735.701.48741.4674 / 1.4881  
19462009.11.17 23:56close9735.701.48781.4674 / 1.4881228.0033340.00
19472009.11.18 00:00buy9745.701.48761.4676 / 1.4883  
19482009.11.18 00:02close9745.701.48771.4676 / 1.488357.0033397.00
19492009.11.18 00:06sell9755.701.48721.5072 / 1.4865  
19502009.11.18 00:08close9755.701.48701.5072 / 1.4865114.0033511.00
19512009.11.18 00:11sell9765.701.48731.5073 / 1.4866  
19522009.11.18 00:13close9765.701.48711.5073 / 1.4866114.0033625.00
19532009.11.18 00:17sell9775.801.48721.5072 / 1.4865  
19542009.11.18 00:19close9775.801.48681.5072 / 1.4865232.0033857.00
19552009.11.18 00:22sell9785.801.48701.5070 / 1.4863  
19562009.11.18 00:24close9785.801.48681.5070 / 1.4863116.0033973.00
19572009.11.18 00:27sell9795.801.48681.5068 / 1.4861  
19582009.11.18 00:29close9795.801.48661.5068 / 1.4861116.0034089.00
19592009.11.18 00:32buy9805.801.48671.4667 / 1.4874  
19602009.11.18 00:35close9805.801.48641.4667 / 1.4874-174.0033915.00
19612009.11.18 00:37buy9815.801.48621.4662 / 1.4869  
19622009.11.18 00:40close9815.801.48681.4662 / 1.4869348.0034263.00
19632009.11.18 00:43buy9825.901.48631.4663 / 1.4870  
19642009.11.18 00:46close9825.901.48631.4663 / 1.48700.0034263.00
19652009.11.18 00:48buy9835.901.48621.4662 / 1.4869  
19662009.11.18 00:51close9835.901.48621.4662 / 1.48690.0034263.00
19672009.11.18 00:55sell9845.901.48611.5061 / 1.4854  
19682009.11.18 00:57close9845.901.48601.5061 / 1.485459.0034322.00
19692009.11.18 01:00buy9855.901.48611.4661 / 1.4868  
19702009.11.18 01:02t/p9855.901.48681.4661 / 1.4868413.0034735.00
19712009.11.18 01:04sell9866.001.48661.5066 / 1.4859  
19722009.11.18 01:06close9866.001.48681.5066 / 1.4859-120.0034615.00
19732009.11.18 01:10sell9875.901.48711.5071 / 1.4864  
19742009.11.18 01:12close9875.901.48691.5071 / 1.4864118.0034733.00
19752009.11.18 01:15sell9886.001.48691.5069 / 1.4862  
19762009.11.18 01:17close9886.001.48711.5069 / 1.4862-120.0034613.00
19772009.11.18 01:20buy9895.901.48731.4673 / 1.4880  
19782009.11.18 01:22close9895.901.48751.4673 / 1.4880118.0034731.00
19792009.11.18 01:25buy9906.001.48761.4676 / 1.4883  
19802009.11.18 01:27close9906.001.48761.4676 / 1.48830.0034731.00
19812009.11.18 01:37buy9916.001.48781.4678 / 1.4885  
19822009.11.18 01:39close9916.001.48781.4678 / 1.48850.0034731.00
19832009.11.18 01:42sell9926.001.48761.5076 / 1.4869  
19842009.11.18 01:44close9926.001.48761.5076 / 1.48690.0034731.00
19852009.11.18 01:47buy9936.001.48771.4677 / 1.4884  
19862009.11.18 01:49close9936.001.48761.4677 / 1.4884-60.0034671.00
19872009.11.18 01:53buy9945.901.48751.4675 / 1.4882  
19882009.11.18 01:55close9945.901.48791.4675 / 1.4882236.0034907.00
19892009.11.18 01:58sell9956.001.48781.5078 / 1.4871  
19902009.11.18 02:00close9956.001.48741.5078 / 1.4871240.0035147.00
19912009.11.18 02:03buy9966.001.48751.4675 / 1.4882  
19922009.11.18 02:05close9966.001.48751.4675 / 1.48820.0035147.00
19932009.11.18 02:09buy9976.001.48761.4676 / 1.4883  
19942009.11.18 02:10t/p9976.001.48831.4676 / 1.4883420.0035567.00
19952009.11.18 02:11buy9986.101.48861.4686 / 1.4893  
19962009.11.18 02:14close9986.101.48881.4686 / 1.4893122.0035689.00
19972009.11.18 02:17buy9996.101.48881.4688 / 1.4895  
19982009.11.18 02:19close9996.101.48901.4688 / 1.4895122.0035811.00
19992009.11.18 02:22sell10006.101.48891.5089 / 1.4882  
20002009.11.18 02:24close10006.101.48871.5089 / 1.4882122.0035933.00
20012009.11.18 02:27sell10016.201.48861.5086 / 1.4879  
20022009.11.18 02:29close10016.201.48831.5086 / 1.4879186.0036119.00
20032009.11.18 02:32sell10026.201.48801.5080 / 1.4873  
20042009.11.18 02:35close10026.201.48791.5080 / 1.487362.0036181.00
20052009.11.18 02:39sell10036.201.48831.5083 / 1.4876  
20062009.11.18 02:41close10036.201.48861.5083 / 1.4876-186.0035995.00
20072009.11.18 02:44buy10046.201.48881.4688 / 1.4895  
20082009.11.18 02:46close10046.201.48901.4688 / 1.4895124.0036119.00
20092009.11.18 02:50sell10056.201.48881.5088 / 1.4881  
20102009.11.18 02:52close10056.201.48861.5088 / 1.4881124.0036243.00
20112009.11.18 02:55buy10066.201.48841.4684 / 1.4891  
20122009.11.18 02:57close10066.201.48911.4684 / 1.4891434.0036677.00
20132009.11.18 03:00sell10076.301.48881.5088 / 1.4881  
20142009.11.18 03:02close10076.301.48861.5088 / 1.4881126.0036803.00
20152009.11.18 03:07buy10086.301.48851.4685 / 1.4892  
20162009.11.18 03:09close10086.301.48871.4685 / 1.4892126.0036929.00
20172009.11.18 03:13sell10096.301.48831.5083 / 1.4876  
20182009.11.18 03:15close10096.301.48801.5083 / 1.4876189.0037118.00
20192009.11.18 03:18buy10106.401.48811.4681 / 1.4888  
20202009.11.18 03:20close10106.401.48811.4681 / 1.48880.0037118.00
20212009.11.18 03:23buy10116.401.48811.4681 / 1.4888  
20222009.11.18 03:26close10116.401.48771.4681 / 1.4888-256.0036862.00
20232009.11.18 03:29buy10126.301.48781.4678 / 1.4885  
20242009.11.18 03:31close10126.301.48821.4678 / 1.4885252.0037114.00
20252009.11.18 03:34sell10136.401.48751.5075 / 1.4868  
20262009.11.18 03:36close10136.401.48741.5075 / 1.486864.0037178.00
20272009.11.18 03:39sell10146.401.48761.5076 / 1.4869  
20282009.11.18 03:41close10146.401.48721.5076 / 1.4869256.0037434.00
20292009.11.18 03:50buy10156.401.48751.4675 / 1.4882  
20302009.11.18 03:52close10156.401.48761.4675 / 1.488264.0037498.00
20312009.11.18 03:56sell10166.401.48751.5075 / 1.4868  
20322009.11.18 03:58close10166.401.48711.5075 / 1.4868256.0037754.00
20332009.11.18 04:01buy10176.501.48741.4674 / 1.4881  
20342009.11.18 04:03close10176.501.48741.4674 / 1.48810.0037754.00
20352009.11.18 04:06buy10186.501.48741.4674 / 1.4881  
20362009.11.18 04:08close10186.501.48751.4674 / 1.488165.0037819.00
20372009.11.18 04:11buy10196.501.48741.4674 / 1.4881  
20382009.11.18 04:14close10196.501.48811.4674 / 1.4881455.0038274.00
20392009.11.18 04:18buy10206.601.48831.4683 / 1.4890  
20402009.11.18 04:20close10206.601.48881.4683 / 1.4890330.0038604.00
20412009.11.18 04:23sell10216.601.48841.5084 / 1.4877  
20422009.11.18 04:25close10216.601.48831.5084 / 1.487766.0038670.00
20432009.11.18 04:28buy10226.601.48831.4683 / 1.4890  
20442009.11.18 04:31close10226.601.48851.4683 / 1.4890132.0038802.00
20452009.11.18 04:34sell10236.601.48831.5083 / 1.4876  
20462009.11.18 04:37close10236.601.48821.5083 / 1.487666.0038868.00
20472009.11.18 04:40sell10246.701.48821.5082 / 1.4875  
20482009.11.18 04:43close10246.701.48781.5082 / 1.4875268.0039136.00
20492009.11.18 04:45buy10256.701.48791.4679 / 1.4886  
20502009.11.18 04:48close10256.701.48811.4679 / 1.4886134.0039270.00
20512009.11.18 04:51buy10266.701.48771.4677 / 1.4884  
20522009.11.18 04:54close10266.701.48791.4677 / 1.4884134.0039404.00
20532009.11.18 04:57buy10276.701.48791.4679 / 1.4886  
20542009.11.18 04:59close10276.701.48811.4679 / 1.4886134.0039538.00
20552009.11.18 05:02buy10286.801.48811.4681 / 1.4888  
20562009.11.18 05:05close10286.801.48841.4681 / 1.4888204.0039742.00
20572009.11.18 05:08buy10296.801.48841.4684 / 1.4891  
20582009.11.18 05:11close10296.801.48861.4684 / 1.4891136.0039878.00
20592009.11.18 05:14sell10306.801.48821.5082 / 1.4875  
20602009.11.18 05:17close10306.801.48831.5082 / 1.4875-68.0039810.00
20612009.11.18 05:20sell10316.801.48841.5084 / 1.4877  
20622009.11.18 05:22close10316.801.48831.5084 / 1.487768.0039878.00
20632009.11.18 05:26sell10326.801.48841.5084 / 1.4877  
20642009.11.18 05:28close10326.801.48801.5084 / 1.4877272.0040150.00
20652009.11.18 05:31sell10336.901.48831.5083 / 1.4876  
20662009.11.18 05:33close10336.901.48781.5083 / 1.4876345.0040495.00
20672009.11.18 05:36sell10346.901.48731.5073 / 1.4866  
20682009.11.18 05:38close10346.901.48721.5073 / 1.486669.0040564.00
20692009.11.18 05:41sell10356.901.48751.5075 / 1.4868  
20702009.11.18 05:43close10356.901.48721.5075 / 1.4868207.0040771.00
20712009.11.18 05:48buy10367.001.48741.4674 / 1.4881  
20722009.11.18 05:50close10367.001.48731.4674 / 1.4881-70.0040701.00
20732009.11.18 05:53sell10377.001.48721.5072 / 1.4865  
20742009.11.18 05:55close10377.001.48701.5072 / 1.4865140.0040841.00
20752009.11.18 05:58buy10387.001.48731.4673 / 1.4880  
20762009.11.18 06:00close10387.001.48751.4673 / 1.4880140.0040981.00
20772009.11.18 06:03sell10397.001.48751.5075 / 1.4868  
20782009.11.18 06:05close10397.001.48721.5075 / 1.4868210.0041191.00
20792009.11.18 06:14sell10407.101.48731.5073 / 1.4866  
20802009.11.18 06:16close10407.101.48701.5073 / 1.4866213.0041404.00
20812009.11.18 06:19buy10417.101.48711.4671 / 1.4878  
20822009.11.18 06:21close10417.101.48731.4671 / 1.4878142.0041546.00
20832009.11.18 06:25buy10427.101.48731.4673 / 1.4880  
20842009.11.18 06:27close10427.101.48761.4673 / 1.4880213.0041759.00
20852009.11.18 06:30buy10437.101.48731.4673 / 1.4880  
20862009.11.18 06:33close10437.101.48761.4673 / 1.4880213.0041972.00
20872009.11.18 06:35buy10447.201.48751.4675 / 1.4882  
20882009.11.18 06:38close10447.201.48771.4675 / 1.4882144.0042116.00
20892009.11.18 06:40sell10457.201.48771.5077 / 1.4870  
20902009.11.18 06:43close10457.201.48751.5077 / 1.4870144.0042260.00
20912009.11.18 06:45buy10467.201.48761.4676 / 1.4883  
20922009.11.18 06:48close10467.201.48801.4676 / 1.4883288.0042548.00
20932009.11.18 06:51buy10477.301.48801.4680 / 1.4887  
20942009.11.18 06:54close10477.301.48811.4680 / 1.488773.0042621.00
20952009.11.18 06:57buy10487.301.48811.4681 / 1.4888  
20962009.11.18 06:59close10487.301.48821.4681 / 1.488873.0042694.00
20972009.11.18 07:05buy10497.301.48831.4683 / 1.4890  
20982009.11.18 07:07close10497.301.48841.4683 / 1.489073.0042767.00
20992009.11.18 07:10buy10507.301.48871.4687 / 1.4894  
21002009.11.18 07:12close10507.301.48851.4687 / 1.4894-146.0042621.00
21012009.11.18 07:16buy10517.301.48871.4687 / 1.4894  
21022009.11.18 07:18close10517.301.48871.4687 / 1.48940.0042621.00
21032009.11.18 07:21buy10527.301.48851.4685 / 1.4892  
21042009.11.18 07:23close10527.301.48881.4685 / 1.4892219.0042840.00
21052009.11.18 07:26buy10537.301.48871.4687 / 1.4894  
21062009.11.18 07:28close10537.301.48871.4687 / 1.48940.0042840.00
21072009.11.18 07:32sell10547.301.48881.5088 / 1.4881  
21082009.11.18 07:34close10547.301.48881.5088 / 1.48810.0042840.00
21092009.11.18 07:37buy10557.301.48891.4689 / 1.4896  
21102009.11.18 07:39close10557.301.48911.4689 / 1.4896146.0042986.00
21112009.11.18 07:43sell10567.401.48891.5089 / 1.4882  
21122009.11.18 07:45close10567.401.48881.5089 / 1.488274.0043060.00
21132009.11.18 07:49buy10577.401.48911.4691 / 1.4898  
21142009.11.18 07:51close10577.401.48941.4691 / 1.4898222.0043282.00
21152009.11.18 07:55buy10587.401.48931.4693 / 1.4900  
21162009.11.18 07:57close10587.401.48951.4693 / 1.4900148.0043430.00
21172009.11.18 08:01sell10597.401.48921.5092 / 1.4885  
21182009.11.18 08:03close10597.401.48891.5092 / 1.4885222.0043652.00
21192009.11.18 08:06sell10607.501.48911.5091 / 1.4884  
21202009.11.18 08:08close10607.501.48871.5091 / 1.4884300.0043952.00
21212009.11.18 08:11buy10617.501.48901.4690 / 1.4897  
21222009.11.18 08:13close10617.501.48921.4690 / 1.4897150.0044102.00
21232009.11.18 08:16buy10627.501.48871.4687 / 1.4894  
21242009.11.18 08:18close10627.501.48901.4687 / 1.4894225.0044327.00
21252009.11.18 08:21sell10637.601.48901.5090 / 1.4883  
21262009.11.18 08:23close10637.601.48871.5090 / 1.4883228.0044555.00
21272009.11.18 08:26sell10647.601.48881.5088 / 1.4881  
21282009.11.18 08:29close10647.601.48891.5088 / 1.4881-76.0044479.00
21292009.11.18 08:31buy10657.601.48901.4690 / 1.4897  
21302009.11.18 08:34close10657.601.48911.4690 / 1.489776.0044555.00
21312009.11.18 08:37sell10667.601.48891.5089 / 1.4882  
21322009.11.18 08:39close10667.601.48871.5089 / 1.4882152.0044707.00
21332009.11.18 08:42sell10677.701.48891.5089 / 1.4882  
21342009.11.18 08:44close10677.701.48891.5089 / 1.48820.0044707.00
21352009.11.18 08:47sell10687.701.48901.5090 / 1.4883  
21362009.11.18 08:49close10687.701.48951.5090 / 1.4883-385.0044322.00
21372009.11.18 08:52buy10697.601.48961.4696 / 1.4903  
21382009.11.18 08:55close10697.601.48951.4696 / 1.4903-76.0044246.00
21392009.11.18 08:58sell10707.601.48951.5095 / 1.4888  
21402009.11.18 09:00close10707.601.48951.5095 / 1.48880.0044246.00
21412009.11.18 09:03sell10717.601.49031.5103 / 1.4896  
21422009.11.18 09:05close10717.601.49041.5103 / 1.4896-76.0044170.00
21432009.11.18 09:08sell10727.601.49011.5101 / 1.4894  
21442009.11.18 09:10close10727.601.49041.5101 / 1.4894-228.0043942.00
21452009.11.18 09:13sell10737.501.49051.5105 / 1.4898  
21462009.11.18 09:15close10737.501.49001.5105 / 1.4898375.0044317.00
21472009.11.18 09:21sell10747.601.48971.5097 / 1.4890  
21482009.11.18 09:23close10747.601.48901.5097 / 1.4890532.0044849.00
21492009.11.18 09:27buy10757.701.48971.4697 / 1.4904  
21502009.11.18 09:29close10757.701.49001.4697 / 1.4904231.0045080.00
21512009.11.18 09:32sell10767.701.48991.5099 / 1.4892  
21522009.11.18 09:35close10767.701.48941.5099 / 1.4892385.0045465.00
21532009.11.18 09:37sell10777.801.48931.5093 / 1.4886  
21542009.11.18 09:40close10777.801.48891.5093 / 1.4886312.0045777.00
21552009.11.18 09:42buy10787.801.48921.4692 / 1.4899  
21562009.11.18 09:45close10787.801.48921.4692 / 1.48990.0045777.00
21572009.11.18 09:48buy10797.801.48911.4691 / 1.4898  
21582009.11.18 09:50close10797.801.48891.4691 / 1.4898-156.0045621.00
21592009.11.18 09:53buy10807.801.48851.4685 / 1.4892  
21602009.11.18 09:56close10807.801.48881.4685 / 1.4892234.0045855.00
21612009.11.18 09:58buy10817.801.48911.4691 / 1.4898  
21622009.11.18 10:01close10817.801.48921.4691 / 1.489878.0045933.00
21632009.11.18 10:03buy10827.901.48991.4699 / 1.4906  
21642009.11.18 10:06close10827.901.49031.4699 / 1.4906316.0046249.00
21652009.11.18 10:09buy10837.901.49051.4705 / 1.4912  
21662009.11.18 10:11close10837.901.49091.4705 / 1.4912316.0046565.00
21672009.11.18 10:14sell10848.001.49041.5104 / 1.4897  
21682009.11.18 10:16close10848.001.48991.5104 / 1.4897400.0046965.00
21692009.11.18 10:19buy10858.001.49031.4703 / 1.4910  
21702009.11.18 10:21close10858.001.49041.4703 / 1.491080.0047045.00
21712009.11.18 10:24buy10868.001.49051.4705 / 1.4912  
21722009.11.18 10:26close10868.001.49101.4705 / 1.4912400.0047445.00
21732009.11.18 10:29buy10878.101.49061.4706 / 1.4913  
21742009.11.18 10:31close10878.101.49131.4706 / 1.4913567.0048012.00
21752009.11.18 10:34buy10888.201.49121.4712 / 1.4919  
21762009.11.18 10:36close10888.201.49171.4712 / 1.4919410.0048422.00
21772009.11.18 10:39buy10898.301.49161.4716 / 1.4923  
21782009.11.18 10:41close10898.301.49201.4716 / 1.4923332.0048754.00
21792009.11.18 10:45sell10908.301.49191.5119 / 1.4912  
21802009.11.18 10:47close10908.301.49231.5119 / 1.4912-332.0048422.00
21812009.11.18 10:50buy10918.301.49251.4725 / 1.4932  
21822009.11.18 10:52close10918.301.49271.4725 / 1.4932166.0048588.00
21832009.11.18 10:55sell10928.301.49251.5125 / 1.4918  
21842009.11.18 10:57close10928.301.49231.5125 / 1.4918166.0048754.00
21852009.11.18 11:00buy10938.301.49241.4724 / 1.4931  
21862009.11.18 11:02close10938.301.49271.4724 / 1.4931249.0049003.00
21872009.11.18 11:05sell10948.401.49221.5122 / 1.4915  
21882009.11.18 11:07close10948.401.49161.5122 / 1.4915504.0049507.00
21892009.11.18 11:10sell10958.501.49171.5117 / 1.4910  
21902009.11.18 11:13close10958.501.49161.5117 / 1.491085.0049592.00
21912009.11.18 11:16buy10968.501.49211.4721 / 1.4928  
21922009.11.18 11:18close10968.501.49231.4721 / 1.4928170.0049762.00
21932009.11.18 11:21buy10978.501.49241.4724 / 1.4931  
21942009.11.18 11:23close10978.501.49281.4724 / 1.4931340.0050102.00
21952009.11.18 11:26buy10988.601.49251.4725 / 1.4932  
21962009.11.18 11:28close10988.601.49291.4725 / 1.4932344.0050446.00
21972009.11.18 11:32buy10998.601.49331.4733 / 1.4940  
21982009.11.18 11:34close10998.601.49391.4733 / 1.4940516.0050962.00
21992009.11.18 11:37sell11008.701.49421.5142 / 1.4935  
22002009.11.18 11:39close11008.701.49391.5142 / 1.4935261.0051223.00
22012009.11.18 11:42buy11018.801.49391.4739 / 1.4946  
22022009.11.18 11:44close11018.801.49441.4739 / 1.4946440.0051663.00
22032009.11.18 11:47sell11028.801.49471.5147 / 1.4940  
22042009.11.18 11:50close11028.801.49451.5147 / 1.4940176.0051839.00
22052009.11.18 11:53buy11038.901.49471.4747 / 1.4954  
22062009.11.18 11:55close11038.901.49501.4747 / 1.4954267.0052106.00
22072009.11.18 11:58buy11048.901.49491.4749 / 1.4956  
22082009.11.18 11:58t/p11048.901.49561.4749 / 1.4956623.0052729.00
22092009.11.18 12:00buy11059.001.49591.4759 / 1.4966  
22102009.11.18 12:03close11059.001.49591.4759 / 1.49660.0052729.00
22112009.11.18 12:06sell11069.001.49531.5153 / 1.4946  
22122009.11.18 12:07t/p11069.001.49461.5153 / 1.4946630.0053359.00
22132009.11.18 12:08sell11079.101.49481.5148 / 1.4941  
22142009.11.18 12:11close11079.101.49491.5148 / 1.4941-91.0053268.00
22152009.11.18 12:13sell11089.101.49511.5151 / 1.4944  
22162009.11.18 12:16close11089.101.49451.5151 / 1.4944546.0053814.00
22172009.11.18 12:19buy11099.201.49461.4746 / 1.4953  
22182009.11.18 12:21close11099.201.49411.4746 / 1.4953-460.0053354.00
22192009.11.18 12:24buy11109.101.49411.4741 / 1.4948  
22202009.11.18 12:26close11109.101.49401.4741 / 1.4948-91.0053263.00
22212009.11.18 12:29sell11119.101.49411.5141 / 1.4934  
22222009.11.18 12:31close11119.101.49391.5141 / 1.4934182.0053445.00
22232009.11.18 12:34buy11129.101.49401.4740 / 1.4947  
22242009.11.18 12:37close11129.101.49441.4740 / 1.4947364.0053809.00
22252009.11.18 12:40sell11139.201.49421.5142 / 1.4935  
22262009.11.18 12:42close11139.201.49361.5142 / 1.4935552.0054361.00
22272009.11.18 12:45buy11149.301.49371.4737 / 1.4944  
22282009.11.18 12:47close11149.301.49391.4737 / 1.4944186.0054547.00
22292009.11.18 12:50buy11159.301.49391.4739 / 1.4946  
22302009.11.18 12:53close11159.301.49451.4739 / 1.4946558.0055105.00
22312009.11.18 12:55buy11169.401.49421.4742 / 1.4949  
22322009.11.18 12:58close11169.401.49451.4742 / 1.4949282.0055387.00
22332009.11.18 13:00buy11179.501.49471.4747 / 1.4954  
22342009.11.18 13:03close11179.501.49481.4747 / 1.495495.0055482.00
22352009.11.18 13:06buy11189.501.49531.4753 / 1.4960  
22362009.11.18 13:08close11189.501.49531.4753 / 1.49600.0055482.00
22372009.11.18 13:11buy11199.501.49501.4750 / 1.4957  
22382009.11.18 13:13close11199.501.49521.4750 / 1.4957190.0055672.00
22392009.11.18 13:16buy11209.501.49501.4750 / 1.4957  
22402009.11.18 13:18close11209.501.49521.4750 / 1.4957190.0055862.00
22412009.11.18 13:22sell11219.501.49501.5150 / 1.4943  
22422009.11.18 13:24close11219.501.49501.5150 / 1.49430.0055862.00
22432009.11.18 13:27buy11229.501.49681.4768 / 1.4975  
22442009.11.18 13:29close11229.501.49711.4768 / 1.4975285.0056147.00
22452009.11.18 13:33buy11239.601.49691.4769 / 1.4976  
22462009.11.18 13:35close11239.601.49721.4769 / 1.4976288.0056435.00
22472009.11.18 13:38sell11249.601.49711.5171 / 1.4964  
22482009.11.18 13:40close11249.601.49671.5171 / 1.4964384.0056819.00
22492009.11.18 13:43sell11259.701.49651.5165 / 1.4958  
22502009.11.18 13:45close11259.701.49661.5165 / 1.4958-97.0056722.00
22512009.11.18 13:48sell11269.701.49641.5164 / 1.4957  
22522009.11.18 13:51close11269.701.49591.5164 / 1.4957485.0057207.00
22532009.11.18 13:53buy11279.801.49621.4762 / 1.4969  
22542009.11.18 13:56close11279.801.49641.4762 / 1.4969196.0057403.00
22552009.11.18 13:59sell11289.801.49621.5162 / 1.4955  
22562009.11.18 14:01close11289.801.49581.5162 / 1.4955392.0057795.00
22572009.11.18 14:04sell11299.901.49601.5160 / 1.4953  
22582009.11.18 14:07close11299.901.49571.5160 / 1.4953297.0058092.00
22592009.11.18 14:09sell11309.901.49551.5155 / 1.4948  
22602009.11.18 14:12close11309.901.49521.5155 / 1.4948297.0058389.00
22612009.11.18 14:15buy113110.001.49541.4754 / 1.4961  
22622009.11.18 14:18close113110.001.49571.4754 / 1.4961300.0058689.00
22632009.11.18 14:20buy113210.001.49551.4755 / 1.4962  
22642009.11.18 14:23close113210.001.49601.4755 / 1.4962500.0059189.00
22652009.11.18 14:25sell113310.101.49591.5159 / 1.4952  
22662009.11.18 14:28close113310.101.49631.5159 / 1.4952-404.0058785.00
22672009.11.18 14:30buy113410.001.49661.4766 / 1.4973  
22682009.11.18 14:33close113410.001.49651.4766 / 1.4973-100.0058685.00
22692009.11.18 14:36sell113510.001.49631.5163 / 1.4956  
22702009.11.18 14:38close113510.001.49641.5163 / 1.4956-100.0058585.00
22712009.11.18 14:41sell113610.001.49601.5160 / 1.4953  
22722009.11.18 14:43close113610.001.49591.5160 / 1.4953100.0058685.00
22732009.11.18 14:46buy113710.001.49621.4762 / 1.4969  
22742009.11.18 14:49close113710.001.49601.4762 / 1.4969-200.0058485.00
22752009.11.18 14:53buy113810.001.49561.4756 / 1.4963  
22762009.11.18 14:55close113810.001.49591.4756 / 1.4963300.0058785.00
22772009.11.18 14:58sell113910.001.49601.5160 / 1.4953  
22782009.11.18 15:00close113910.001.49601.5160 / 1.49530.0058785.00
22792009.11.18 15:03buy114010.001.49661.4766 / 1.4973  
22802009.11.18 15:05close114010.001.49691.4766 / 1.4973300.0059085.00
22812009.11.18 15:08sell114110.101.49681.5168 / 1.4961  
22822009.11.18 15:11close114110.101.49611.5168 / 1.4961707.0059792.00
22832009.11.18 15:14sell114210.201.49581.5158 / 1.4951  
22842009.11.18 15:16close114210.201.49551.5158 / 1.4951306.0060098.00
22852009.11.18 15:19buy114310.301.49531.4753 / 1.4960  
22862009.11.18 15:21close114310.301.49561.4753 / 1.4960309.0060407.00
22872009.11.18 15:24buy114410.301.49551.4755 / 1.4962  
22882009.11.18 15:26close114410.301.49551.4755 / 1.49620.0060407.00
22892009.11.18 15:29sell114510.301.49521.5152 / 1.4945  
22902009.11.18 15:30t/p114510.301.49451.5152 / 1.4945721.0061128.00
22912009.11.18 15:31sell114610.401.49411.5141 / 1.4934  
22922009.11.18 15:34close114610.401.49481.5141 / 1.4934-728.0060400.00
22932009.11.18 15:36sell114710.301.49501.5150 / 1.4943  
22942009.11.18 15:39close114710.301.49511.5150 / 1.4943-103.0060297.00
22952009.11.18 15:41sell114810.301.49431.5143 / 1.4936  
22962009.11.18 15:44close114810.301.49381.5143 / 1.4936515.0060812.00
22972009.11.18 15:46sell114910.401.49291.5129 / 1.4922  
22982009.11.18 15:49close114910.401.49301.5129 / 1.4922-104.0060708.00
22992009.11.18 15:52buy115010.401.49381.4738 / 1.4945  
23002009.11.18 15:54close115010.401.49401.4738 / 1.4945208.0060916.00
23012009.11.18 15:57buy115110.401.49401.4740 / 1.4947  
23022009.11.18 15:59close115110.401.49401.4740 / 1.49470.0060916.00
23032009.11.18 16:02sell115210.401.49331.5133 / 1.4926  
23042009.11.18 16:03t/p115210.401.49261.5133 / 1.4926728.0061644.00
23052009.11.18 16:04buy115310.501.49271.4727 / 1.4934  
23062009.11.18 16:07close115310.501.49281.4727 / 1.4934105.0061749.00
23072009.11.18 16:09buy115410.501.49291.4729 / 1.4936  
23082009.11.18 16:12close115410.501.49281.4729 / 1.4936-105.0061644.00
23092009.11.18 16:14buy115510.501.49331.4733 / 1.4940  
23102009.11.18 16:15t/p115510.501.49401.4733 / 1.4940735.0062379.00
23112009.11.18 16:17buy115610.701.49571.4757 / 1.4964  
23122009.11.18 16:18t/p115610.701.49641.4757 / 1.4964749.0063128.00
23132009.11.18 16:20sell115710.801.49661.5166 / 1.4959  
23142009.11.18 16:22close115710.801.49661.5166 / 1.49590.0063128.00
23152009.11.18 16:25buy115810.801.49731.4773 / 1.4980  
23162009.11.18 16:27close115810.801.49661.4773 / 1.4980-756.0062372.00
23172009.11.18 16:30sell115910.701.49621.5162 / 1.4955  
23182009.11.18 16:32t/p115910.701.49551.5162 / 1.4955749.0063121.00
23192009.11.18 16:32sell116010.801.49551.5155 / 1.4948  
23202009.11.18 16:35close116010.801.49491.5155 / 1.4948648.0063769.00
23212009.11.18 16:38buy116110.901.49521.4752 / 1.4959  
23222009.11.18 16:40close116110.901.49551.4752 / 1.4959327.0064096.00
23232009.11.18 16:43buy116210.901.49561.4756 / 1.4963  
23242009.11.18 16:43t/p116210.901.49631.4756 / 1.4963763.0064859.00
23252009.11.18 16:45buy116311.101.49681.4768 / 1.4975  
23262009.11.18 16:48close116311.101.49701.4768 / 1.4975222.0065081.00
23272009.11.18 16:50sell116411.101.49601.5160 / 1.4953  
23282009.11.18 16:51t/p116411.101.49531.5160 / 1.4953777.0065858.00
23292009.11.18 16:53sell116511.201.49431.5143 / 1.4936  
23302009.11.18 16:55close116511.201.49451.5143 / 1.4936-224.0065634.00
23312009.11.18 16:58buy116611.201.49491.4749 / 1.4956  
23322009.11.18 17:01close116611.201.49481.4749 / 1.4956-112.0065522.00
23332009.11.18 17:03sell116711.201.49431.5143 / 1.4936  
23342009.11.18 17:05t/p116711.201.49361.5143 / 1.4936784.0066306.00
23352009.11.18 17:06buy116811.301.49411.4741 / 1.4948  
23362009.11.18 17:08close116811.301.49451.4741 / 1.4948452.0066758.00
23372009.11.18 17:11sell116911.401.49471.5147 / 1.4940  
23382009.11.18 17:12t/p116911.401.49401.5147 / 1.4940798.0067556.00
23392009.11.18 17:13sell117011.501.49391.5139 / 1.4932  
23402009.11.18 17:16close117011.501.49401.5139 / 1.4932-115.0067441.00
23412009.11.18 17:18buy117111.501.49471.4747 / 1.4954  
23422009.11.18 17:21close117111.501.49481.4747 / 1.4954115.0067556.00
23432009.11.18 17:23sell117211.501.49491.5149 / 1.4942  
23442009.11.18 17:26close117211.501.49561.5149 / 1.4942-805.0066751.00
23452009.11.18 17:28sell117311.401.49631.5163 / 1.4956  
23462009.11.18 17:30t/p117311.401.49561.5163 / 1.4956798.0067549.00
23472009.11.18 17:31sell117411.501.49501.5150 / 1.4943  
23482009.11.18 17:33close117411.501.49571.5150 / 1.4943-805.0066744.00
23492009.11.18 17:36buy117511.401.49641.4764 / 1.4971  
23502009.11.18 17:39close117511.401.49621.4764 / 1.4971-228.0066516.00
23512009.11.18 17:41buy117611.401.49611.4761 / 1.4968  
23522009.11.18 17:44close117611.401.49651.4761 / 1.4968456.0066972.00
23532009.11.18 17:47sell117711.401.49651.5165 / 1.4958  
23542009.11.18 17:49close117711.401.49641.5165 / 1.4958114.0067086.00
23552009.11.18 17:52sell117811.501.49661.5166 / 1.4959  
23562009.11.18 17:54close117811.501.49591.5166 / 1.4959805.0067891.00
23572009.11.18 17:57sell117911.601.49601.5160 / 1.4953  
23582009.11.18 17:59close117911.601.49661.5160 / 1.4953-696.0067195.00
23592009.11.18 18:02buy118011.501.49741.4774 / 1.4981  
23602009.11.18 18:02t/p118011.501.49811.4774 / 1.4981805.0068000.00
23612009.11.18 18:04buy118111.601.49851.4785 / 1.4992  
23622009.11.18 18:07close118111.601.49791.4785 / 1.4992-696.0067304.00
23632009.11.18 18:09sell118211.501.49791.5179 / 1.4972  
23642009.11.18 18:12close118211.501.49741.5179 / 1.4972575.0067879.00
23652009.11.18 18:14sell118311.601.49651.5165 / 1.4958  
23662009.11.18 18:17close118311.601.49781.5165 / 1.4958-1508.0066371.00
23672009.11.18 18:19sell118411.301.49811.5181 / 1.4974  
23682009.11.18 18:22close118411.301.49841.5181 / 1.4974-339.0066032.00
23692009.11.18 18:25sell118511.301.49821.5182 / 1.4975  
23702009.11.18 18:27close118511.301.49861.5182 / 1.4975-452.0065580.00
23712009.11.18 18:30sell118611.201.49861.5186 / 1.4979  
23722009.11.18 18:32t/p118611.201.49791.5186 / 1.4979784.0066364.00
23732009.11.18 18:32sell118711.301.49801.5180 / 1.4973  
23742009.11.18 18:33t/p118711.301.49731.5180 / 1.4973791.0067155.00
23752009.11.18 18:35sell118811.501.49731.5173 / 1.4966  
23762009.11.18 18:37close118811.501.49741.5173 / 1.4966-115.0067040.00
23772009.11.18 18:40buy118911.401.49741.4774 / 1.4981  
23782009.11.18 18:43close118911.401.49791.4774 / 1.4981570.0067610.00
23792009.11.18 18:47buy119011.501.49801.4780 / 1.4987  
23802009.11.18 18:49close119011.501.49841.4780 / 1.4987460.0068070.00
23812009.11.18 18:52sell119111.601.49821.5182 / 1.4975  
23822009.11.18 18:55close119111.601.49821.5182 / 1.49750.0068070.00
23832009.11.18 18:57buy119211.601.49891.4789 / 1.4996  
23842009.11.18 19:00close119211.601.49911.4789 / 1.4996232.0068302.00
23852009.11.18 19:02sell119311.701.49811.5181 / 1.4974  
23862009.11.18 19:05close119311.701.49761.5181 / 1.4974585.0068887.00
23872009.11.18 19:07buy119411.801.49821.4782 / 1.4989  
23882009.11.18 19:10close119411.801.49861.4782 / 1.4989472.0069359.00
23892009.11.18 19:13sell119511.801.49811.5181 / 1.4974  
23902009.11.18 19:15close119511.801.49761.5181 / 1.4974590.0069949.00
23912009.11.18 19:18buy119611.901.49711.4771 / 1.4978  
23922009.11.18 19:20close119611.901.49731.4771 / 1.4978238.0070187.00
23932009.11.18 19:23sell119712.001.49721.5172 / 1.4965  
23942009.11.18 19:25close119712.001.49681.5172 / 1.4965480.0070667.00
23952009.11.18 19:28buy119812.101.49661.4766 / 1.4973  
23962009.11.18 19:31close119812.101.49661.4766 / 1.49730.0070667.00
23972009.11.18 19:33buy119912.101.49701.4770 / 1.4977  
23982009.11.18 19:36close119912.101.49731.4770 / 1.4977363.0071030.00
23992009.11.18 19:39sell120012.101.49711.5171 / 1.4964  
24002009.11.18 19:41close120012.101.49701.5171 / 1.4964121.0071151.00
24012009.11.18 19:45buy120112.101.49751.4775 / 1.4982  
24022009.11.18 19:47close120112.101.49751.4775 / 1.49820.0071151.00
24032009.11.18 19:51sell120212.101.49711.5171 / 1.4964  
24042009.11.18 19:53close120212.101.49671.5171 / 1.4964484.0071635.00
24052009.11.18 19:56sell120312.201.49631.5163 / 1.4956  
24062009.11.18 19:58close120312.201.49571.5163 / 1.4956732.0072367.00
24072009.11.18 20:01sell120412.401.49571.5157 / 1.4950  
24082009.11.18 20:02t/p120412.401.49501.5157 / 1.4950868.0073235.00
24092009.11.18 20:03sell120512.501.49511.5151 / 1.4944  
24102009.11.18 20:04t/p120512.501.49441.5151 / 1.4944875.0074110.00
24112009.11.18 20:06sell120612.601.49471.5147 / 1.4940  
24122009.11.18 20:08close120612.601.49461.5147 / 1.4940126.0074236.00
24132009.11.18 20:12buy120712.701.49481.4748 / 1.4955  
24142009.11.18 20:14close120712.701.49511.4748 / 1.4955381.0074617.00
24152009.11.18 20:18buy120812.701.49491.4749 / 1.4956  
24162009.11.18 20:20close120812.701.49451.4749 / 1.4956-508.0074109.00
24172009.11.18 20:23buy120912.601.49441.4744 / 1.4951  
24182009.11.18 20:25close120912.601.49461.4744 / 1.4951252.0074361.00
24192009.11.18 20:28sell121012.701.49481.5148 / 1.4941  
24202009.11.18 20:30close121012.701.49471.5148 / 1.4941127.0074488.00
24212009.11.18 20:33buy121112.701.49501.4750 / 1.4957  
24222009.11.18 20:36close121112.701.49511.4750 / 1.4957127.0074615.00
24232009.11.18 20:38buy121212.701.49501.4750 / 1.4957  
24242009.11.18 20:41close121212.701.49531.4750 / 1.4957381.0074996.00
24252009.11.18 20:43sell121312.801.49511.5151 / 1.4944  
24262009.11.18 20:46close121312.801.49491.5151 / 1.4944256.0075252.00
24272009.11.18 20:48sell121412.801.49501.5150 / 1.4943  
24282009.11.18 20:51close121412.801.49461.5150 / 1.4943512.0075764.00
24292009.11.18 20:55buy121512.901.49501.4750 / 1.4957  
24302009.11.18 20:57close121512.901.49491.4750 / 1.4957-129.0075635.00
24312009.11.18 21:00buy121612.901.49461.4746 / 1.4953  
24322009.11.18 21:02close121612.901.49481.4746 / 1.4953258.0075893.00
24332009.11.18 21:05buy121713.001.49451.4745 / 1.4952  
24342009.11.18 21:08close121713.001.49501.4745 / 1.4952650.0076543.00
24352009.11.18 21:11buy121813.101.49531.4753 / 1.4960  
24362009.11.18 21:13close121813.101.49551.4753 / 1.4960262.0076805.00
24372009.11.18 21:16buy121913.101.49541.4754 / 1.4961  
24382009.11.18 21:18close121913.101.49531.4754 / 1.4961-131.0076674.00
24392009.11.18 21:23sell122013.101.49481.5148 / 1.4941  
24402009.11.18 21:25close122013.101.49511.5148 / 1.4941-393.0076281.00
24412009.11.18 21:28sell122113.001.49531.5153 / 1.4946  
24422009.11.18 21:30close122113.001.49521.5153 / 1.4946130.0076411.00
24432009.11.18 21:33buy122213.001.49501.4750 / 1.4957  
24442009.11.18 21:36close122213.001.49581.4750 / 1.49571040.0077451.00
24452009.11.18 21:38buy122313.201.49551.4755 / 1.4962  
24462009.11.18 21:41close122313.201.49601.4755 / 1.4962660.0078111.00
24472009.11.18 21:44buy122413.301.49561.4756 / 1.4963  
24482009.11.18 21:46close122413.301.49561.4756 / 1.49630.0078111.00
24492009.11.18 21:49sell122513.301.49521.5152 / 1.4945  
24502009.11.18 21:52close122513.301.49501.5152 / 1.4945266.0078377.00
24512009.11.18 21:54sell122613.401.49501.5150 / 1.4943  
24522009.11.18 21:57close122613.401.49441.5150 / 1.4943804.0079181.00
24532009.11.18 22:00sell122713.501.49411.5141 / 1.4934  
24542009.11.18 22:02close122713.501.49391.5141 / 1.4934270.0079451.00
24552009.11.18 22:06buy122813.601.49451.4745 / 1.4952  
24562009.11.18 22:08close122813.601.49501.4745 / 1.4952680.0080131.00
24572009.11.18 22:11sell122913.701.49501.5150 / 1.4943  
24582009.11.18 22:13close122913.701.49461.5150 / 1.4943548.0080679.00
24592009.11.18 22:16buy123013.801.49501.4750 / 1.4957  
24602009.11.18 22:18close123013.801.49551.4750 / 1.4957690.0081369.00
24612009.11.18 22:21buy123113.901.49551.4755 / 1.4962  
24622009.11.18 22:23close123113.901.49591.4755 / 1.4962556.0081925.00
24632009.11.18 22:26buy123214.001.49571.4757 / 1.4964  
24642009.11.18 22:29close123214.001.49601.4757 / 1.4964420.0082345.00
24652009.11.18 22:31sell123314.001.49571.5157 / 1.4950  
24662009.11.18 22:34close123314.001.49541.5157 / 1.4950420.0082765.00
24672009.11.18 22:36sell123414.101.49561.5156 / 1.4949  
24682009.11.18 22:39close123414.101.49561.5156 / 1.49490.0082765.00
24692009.11.18 22:42buy123514.101.49561.4756 / 1.4963  
24702009.11.18 22:44close123514.101.49591.4756 / 1.4963423.0083188.00
24712009.11.18 22:48sell123614.201.49591.5159 / 1.4952  
24722009.11.18 22:50close123614.201.49561.5159 / 1.4952426.0083614.00
24732009.11.18 22:53sell123714.301.49581.5158 / 1.4951  
24742009.11.18 22:56close123714.301.49581.5158 / 1.49510.0083614.00
24752009.11.18 22:59sell123814.301.49621.5162 / 1.4955  
24762009.11.18 23:01close123814.301.49571.5162 / 1.4955715.0084329.00
24772009.11.18 23:04buy123914.401.49581.4758 / 1.4965  
24782009.11.18 23:07close123914.401.49611.4758 / 1.4965432.0084761.00
24792009.11.18 23:10buy124014.501.49661.4766 / 1.4973  
24802009.11.18 23:12close124014.501.49671.4766 / 1.4973145.0084906.00
24812009.11.18 23:15buy124114.501.49651.4765 / 1.4972  
24822009.11.18 23:17close124114.501.49651.4765 / 1.49720.0084906.00
24832009.11.18 23:20buy124214.501.49641.4764 / 1.4971  
24842009.11.18 23:22close124214.501.49661.4764 / 1.4971290.0085196.00
24852009.11.18 23:25sell124314.501.49641.5164 / 1.4957  
24862009.11.18 23:28close124314.501.49631.5164 / 1.4957145.0085341.00
24872009.11.18 23:30buy124414.601.49621.4762 / 1.4969  
24882009.11.18 23:33close124414.601.49651.4762 / 1.4969438.0085779.00
24892009.11.18 23:37sell124514.601.49641.5164 / 1.4957  
24902009.11.18 23:39close124514.601.49621.5164 / 1.4957292.0086071.00
24912009.11.18 23:44sell124614.701.49621.5162 / 1.4955  
24922009.11.18 23:46close124614.701.49591.5162 / 1.4955441.0086512.00
24932009.11.18 23:55sell124714.801.49621.5162 / 1.4955  
24942009.11.18 23:57close124714.801.49601.5162 / 1.4955296.0086808.00
24952009.11.19 00:00buy124814.801.49631.4763 / 1.4970  
24962009.11.19 00:02close124814.801.49621.4763 / 1.4970-148.0086660.00
24972009.11.19 00:05buy124914.801.49611.4761 / 1.4968  
24982009.11.19 00:07close124914.801.49641.4761 / 1.4968444.0087104.00
24992009.11.19 00:13sell125014.901.49631.5163 / 1.4956  
25002009.11.19 00:15close125014.901.49601.5163 / 1.4956447.0087551.00
25012009.11.19 00:18buy125114.901.49631.4763 / 1.4970  
25022009.11.19 00:21close125114.901.49661.4763 / 1.4970447.0087998.00
25032009.11.19 00:27sell125215.001.49621.5162 / 1.4955  
25042009.11.19 00:29close125215.001.49611.5162 / 1.4955150.0088148.00
25052009.11.19 00:34buy125315.001.49621.4762 / 1.4969  
25062009.11.19 00:36close125315.001.49611.4762 / 1.4969-150.0087998.00
25072009.11.19 00:41buy125415.001.49621.4762 / 1.4969  
25082009.11.19 00:43close125415.001.49641.4762 / 1.4969300.0088298.00
25092009.11.19 00:49sell125515.101.49631.5163 / 1.4956  
25102009.11.19 00:51close125515.101.49581.5163 / 1.4956755.0089053.00
25112009.11.19 00:57buy125615.201.49601.4760 / 1.4967  
25122009.11.19 00:59close125615.201.49621.4760 / 1.4967304.0089357.00
25132009.11.19 01:02sell125715.201.49621.5162 / 1.4955  
25142009.11.19 01:04close125715.201.49621.5162 / 1.49550.0089357.00
25152009.11.19 01:12sell125815.201.49631.5163 / 1.4956  
25162009.11.19 01:14close125815.201.49621.5163 / 1.4956152.0089509.00
25172009.11.19 01:17buy125915.301.49631.4763 / 1.4970  
25182009.11.19 01:19close125915.301.49631.4763 / 1.49700.0089509.00
25192009.11.19 01:22sell126015.301.49621.5162 / 1.4955  
25202009.11.19 01:24close126015.301.49601.5162 / 1.4955306.0089815.00
25212009.11.19 01:31sell126115.301.49591.5159 / 1.4952  
25222009.11.19 01:33close126115.301.49581.5159 / 1.4952153.0089968.00
25232009.11.19 01:37buy126215.301.49591.4759 / 1.4966  
25242009.11.19 01:39close126215.301.49611.4759 / 1.4966306.0090274.00
25252009.11.19 01:42sell126315.401.49581.5158 / 1.4951  
25262009.11.19 01:44close126315.401.49581.5158 / 1.49510.0090274.00
25272009.11.19 01:47buy126415.401.49561.4756 / 1.4963  
25282009.11.19 01:50close126415.401.49561.4756 / 1.49630.0090274.00
25292009.11.19 01:52buy126515.401.49511.4751 / 1.4958  
25302009.11.19 01:55close126515.401.49531.4751 / 1.4958308.0090582.00
25312009.11.19 01:57buy126615.401.49551.4755 / 1.4962  
25322009.11.19 02:00close126615.401.49551.4755 / 1.49620.0090582.00
25332009.11.19 02:02buy126715.401.49551.4755 / 1.4962  
25342009.11.19 02:05close126715.401.49521.4755 / 1.4962-462.0090120.00
25352009.11.19 02:08buy126815.401.49531.4753 / 1.4960  
25362009.11.19 02:10close126815.401.49551.4753 / 1.4960308.0090428.00
25372009.11.19 02:13buy126915.401.49521.4752 / 1.4959  
25382009.11.19 02:15close126915.401.49541.4752 / 1.4959308.0090736.00
25392009.11.19 02:18buy127015.501.49511.4751 / 1.4958  
25402009.11.19 02:21close127015.501.49531.4751 / 1.4958310.0091046.00
25412009.11.19 02:23sell127115.501.49511.5151 / 1.4944  
25422009.11.19 02:26close127115.501.49491.5151 / 1.4944310.0091356.00
25432009.11.19 02:28sell127215.601.49451.5145 / 1.4938  
25442009.11.19 02:31close127215.601.49451.5145 / 1.49380.0091356.00
25452009.11.19 02:36sell127315.601.49461.5146 / 1.4939  
25462009.11.19 02:38close127315.601.49461.5146 / 1.49390.0091356.00
25472009.11.19 02:41buy127415.601.49481.4748 / 1.4955  
25482009.11.19 02:43close127415.601.49481.4748 / 1.49550.0091356.00
25492009.11.19 02:46sell127515.601.49481.5148 / 1.4941  
25502009.11.19 02:49close127515.601.49461.5148 / 1.4941312.0091668.00
25512009.11.19 02:51sell127615.601.49451.5145 / 1.4938  
25522009.11.19 02:52t/p127615.601.49381.5145 / 1.49381092.0092760.00
25532009.11.19 02:55buy127715.801.49431.4743 / 1.4950  
25542009.11.19 02:57close127715.801.49461.4743 / 1.4950474.0093234.00
25552009.11.19 03:00buy127815.901.49461.4746 / 1.4953  
25562009.11.19 03:03close127815.901.49501.4746 / 1.4953636.0093870.00
25572009.11.19 03:05sell127916.001.49481.5148 / 1.4941  
25582009.11.19 03:08close127916.001.49471.5148 / 1.4941160.0094030.00
25592009.11.19 03:10sell128016.001.49451.5145 / 1.4938  
25602009.11.19 03:12t/p128016.001.49381.5145 / 1.49381120.0095150.00
25612009.11.19 03:13sell128116.201.49391.5139 / 1.4932  
25622009.11.19 03:16close128116.201.49371.5139 / 1.4932324.0095474.00
25632009.11.19 03:18sell128216.301.49391.5139 / 1.4932  
25642009.11.19 03:21close128216.301.49361.5139 / 1.4932489.0095963.00
25652009.11.19 03:24sell128316.401.49381.5138 / 1.4931  
25662009.11.19 03:26close128316.401.49321.5138 / 1.4931984.0096947.00
25672009.11.19 03:29sell128416.501.49281.5128 / 1.4921  
25682009.11.19 03:31close128416.501.49271.5128 / 1.4921165.0097112.00
25692009.11.19 03:34sell128516.601.49321.5132 / 1.4925  
25702009.11.19 03:37close128516.601.49301.5132 / 1.4925332.0097444.00
25712009.11.19 03:39buy128616.601.49321.4732 / 1.4939  
25722009.11.19 03:42close128616.601.49281.4732 / 1.4939-664.0096780.00
25732009.11.19 03:44buy128716.501.49291.4729 / 1.4936  
25742009.11.19 03:47close128716.501.49301.4729 / 1.4936165.0096945.00
25752009.11.19 03:49buy128816.501.49301.4730 / 1.4937  
25762009.11.19 03:52close128816.501.49321.4730 / 1.4937330.0097275.00
25772009.11.19 03:55buy128916.601.49341.4734 / 1.4941  
25782009.11.19 03:57close128916.601.49391.4734 / 1.4941830.0098105.00
25792009.11.19 04:00buy129016.701.49381.4738 / 1.4945  
25802009.11.19 04:02close129016.701.49321.4738 / 1.4945-1002.0097103.00
25812009.11.19 04:05sell129116.601.49301.5130 / 1.4923  
25822009.11.19 04:07close129116.601.49231.5130 / 1.49231162.0098265.00
25832009.11.19 04:10buy129216.801.49211.4721 / 1.4928  
25842009.11.19 04:12close129216.801.49251.4721 / 1.4928672.0098937.00
25852009.11.19 04:15sell129316.901.49221.5122 / 1.4915  
25862009.11.19 04:17close129316.901.49181.5122 / 1.4915676.0099613.00
25872009.11.19 04:20buy129417.001.49191.4719 / 1.4926  
25882009.11.19 04:23close129417.001.49221.4719 / 1.4926510.00100123.00
25892009.11.19 04:25sell129517.101.49231.5123 / 1.4916  
25902009.11.19 04:28close129517.101.49201.5123 / 1.4916513.00100636.00
25912009.11.19 04:30buy129617.201.49161.4716 / 1.4923  
25922009.11.19 04:33close129617.201.49161.4716 / 1.49230.00100636.00
25932009.11.19 04:35sell129717.201.49211.5121 / 1.4914  
25942009.11.19 04:38close129717.201.49221.5121 / 1.4914-172.00100464.00
25952009.11.19 04:43buy129817.101.49251.4725 / 1.4932  
25962009.11.19 04:45close129817.101.49301.4725 / 1.4932855.00101319.00
25972009.11.19 04:48buy129917.301.49281.4728 / 1.4935  
25982009.11.19 04:50close129917.301.49301.4728 / 1.4935346.00101665.00
25992009.11.19 04:53buy130017.301.49261.4726 / 1.4933  
26002009.11.19 04:55close130017.301.49251.4726 / 1.4933-173.00101492.00
26012009.11.19 05:02sell130117.301.49231.5123 / 1.4916  
26022009.11.19 05:04close130117.301.49171.5123 / 1.49161038.00102530.00
26032009.11.19 05:07buy130217.501.49241.4724 / 1.4931  
26042009.11.19 05:10close130217.501.49251.4724 / 1.4931175.00102705.00
26052009.11.19 05:12buy130317.501.49251.4725 / 1.4932  
26062009.11.19 05:15close130317.501.49271.4725 / 1.4932350.00103055.00
26072009.11.19 05:19buy130417.601.49261.4726 / 1.4933  
26082009.11.19 05:21close130417.601.49311.4726 / 1.4933880.00103935.00
26092009.11.19 05:25buy130517.701.49291.4729 / 1.4936  
26102009.11.19 05:27close130517.701.49311.4729 / 1.4936354.00104289.00
26112009.11.19 05:30buy130617.801.49291.4729 / 1.4936  
26122009.11.19 05:32close130617.801.49261.4729 / 1.4936-534.00103755.00
26132009.11.19 05:35sell130717.701.49231.5123 / 1.4916  
26142009.11.19 05:38close130717.701.49211.5123 / 1.4916354.00104109.00
26152009.11.19 05:41sell130817.701.49221.5122 / 1.4915  
26162009.11.19 05:43close130817.701.49191.5122 / 1.4915531.00104640.00
26172009.11.19 05:46buy130917.801.49201.4720 / 1.4927  
26182009.11.19 05:49close130917.801.49201.4720 / 1.49270.00104640.00
26192009.11.19 05:51sell131017.801.49201.5120 / 1.4913  
26202009.11.19 05:54close131017.801.49141.5120 / 1.49131068.00105708.00
26212009.11.19 05:56buy131118.001.49171.4717 / 1.4924  
26222009.11.19 05:59close131118.001.49171.4717 / 1.49240.00105708.00
26232009.11.19 06:02buy131218.001.49181.4718 / 1.4925  
26242009.11.19 06:04close131218.001.49241.4718 / 1.49251080.00106788.00
26252009.11.19 06:07sell131318.201.49181.5118 / 1.4911  
26262009.11.19 06:10close131318.201.49131.5118 / 1.4911910.00107698.00
26272009.11.19 06:12sell131418.401.49131.5113 / 1.4906  
26282009.11.19 06:15close131418.401.49121.5113 / 1.4906184.00107882.00
26292009.11.19 06:17buy131518.401.49101.4710 / 1.4917  
26302009.11.19 06:20close131518.401.49111.4710 / 1.4917184.00108066.00
26312009.11.19 06:22sell131618.401.49101.5110 / 1.4903  
26322009.11.19 06:25close131618.401.49031.5110 / 1.49031288.00109354.00
26332009.11.19 06:28buy131718.601.49091.4709 / 1.4916  
26342009.11.19 06:30close131718.601.49121.4709 / 1.4916558.00109912.00
26352009.11.19 06:33buy131818.701.49121.4712 / 1.4919  
26362009.11.19 06:35close131818.701.49171.4712 / 1.4919935.00110847.00
26372009.11.19 06:38buy131918.901.49141.4714 / 1.4921  
26382009.11.19 06:41close131918.901.49181.4714 / 1.4921756.00111603.00
26392009.11.19 06:44buy132019.001.49181.4718 / 1.4925  
26402009.11.19 06:46close132019.001.49221.4718 / 1.4925760.00112363.00
26412009.11.19 06:50sell132119.201.49141.5114 / 1.4907  
26422009.11.19 06:52close132119.201.49091.5114 / 1.4907960.00113323.00
26432009.11.19 06:55buy132219.301.49131.4713 / 1.4920  
26442009.11.19 06:57close132219.301.49121.4713 / 1.4920-193.00113130.00
26452009.11.19 07:00sell132319.301.49121.5112 / 1.4905  
26462009.11.19 07:03close132319.301.49061.5112 / 1.49051158.00114288.00
26472009.11.19 07:09buy132419.501.49081.4708 / 1.4915  
26482009.11.19 07:11close132419.501.49121.4708 / 1.4915780.00115068.00
26492009.11.19 07:15sell132519.601.49141.5114 / 1.4907  
26502009.11.19 07:17close132519.601.49131.5114 / 1.4907196.00115264.00
26512009.11.19 07:21buy132619.601.49131.4713 / 1.4920  
26522009.11.19 07:23close132619.601.49151.4713 / 1.4920392.00115656.00
26532009.11.19 07:26sell132719.701.49121.5112 / 1.4905  
26542009.11.19 07:29close132719.701.49111.5112 / 1.4905197.00115853.00
26552009.11.19 07:32sell132819.701.49111.5111 / 1.4904  
26562009.11.19 07:34close132819.701.49091.5111 / 1.4904394.00116247.00
26572009.11.19 07:37sell132919.801.49131.5113 / 1.4906  
26582009.11.19 07:40close132919.801.49121.5113 / 1.4906198.00116445.00
26592009.11.19 07:42sell133019.801.49141.5114 / 1.4907  
26602009.11.19 07:45close133019.801.49121.5114 / 1.4907396.00116841.00
26612009.11.19 07:47buy133119.901.49131.4713 / 1.4920  
26622009.11.19 07:50close133119.901.49151.4713 / 1.4920398.00117239.00
26632009.11.19 07:53sell133220.001.49141.5114 / 1.4907  
26642009.11.19 07:55close133220.001.49111.5114 / 1.4907600.00117839.00
26652009.11.19 07:58buy133320.101.49121.4712 / 1.4919  
26662009.11.19 08:01close133320.101.49121.4712 / 1.49190.00117839.00
26672009.11.19 08:03sell133420.101.49171.5117 / 1.4910  
26682009.11.19 08:06close133420.101.49161.5117 / 1.4910201.00118040.00
26692009.11.19 08:09buy133520.101.49171.4717 / 1.4924  
26702009.11.19 08:11close133520.101.49181.4717 / 1.4924201.00118241.00
26712009.11.19 08:15buy133620.201.49191.4719 / 1.4926  
26722009.11.19 08:17close133620.201.49241.4719 / 1.49261010.00119251.00
26732009.11.19 08:20buy133720.301.49221.4722 / 1.4929  
26742009.11.19 08:22close133720.301.49241.4722 / 1.4929406.00119657.00
26752009.11.19 08:27buy133820.401.49261.4726 / 1.4933  
26762009.11.19 08:29close133820.401.49261.4726 / 1.49330.00119657.00
26772009.11.19 08:32buy133920.401.49231.4723 / 1.4930  
26782009.11.19 08:35close133920.401.49251.4723 / 1.4930408.00120065.00
26792009.11.19 08:37sell134020.501.49241.5124 / 1.4917  
26802009.11.19 08:40close134020.501.49181.5124 / 1.49171230.00121295.00
26812009.11.19 08:43buy134120.701.49201.4720 / 1.4927  
26822009.11.19 08:46close134120.701.49211.4720 / 1.4927207.00121502.00
26832009.11.19 08:48buy134220.701.49201.4720 / 1.4927  
26842009.11.19 08:51close134220.701.49211.4720 / 1.4927207.00121709.00
26852009.11.19 08:54sell134320.701.49221.5122 / 1.4915  
26862009.11.19 08:56close134320.701.49191.5122 / 1.4915621.00122330.00
26872009.11.19 08:59sell134420.801.49161.5116 / 1.4909  
26882009.11.19 09:02close134420.801.49151.5116 / 1.4909208.00122538.00
26892009.11.19 09:04sell134520.901.49121.5112 / 1.4905  
26902009.11.19 09:07close134520.901.49121.5112 / 1.49050.00122538.00
26912009.11.19 09:09buy134620.901.49181.4718 / 1.4925  
26922009.11.19 09:12close134620.901.49231.4718 / 1.49251045.00123583.00
26932009.11.19 09:14buy134721.101.49241.4724 / 1.4931  
26942009.11.19 09:17close134721.101.49241.4724 / 1.49310.00123583.00
26952009.11.19 09:19buy134821.101.49261.4726 / 1.4933  
26962009.11.19 09:22close134821.101.49221.4726 / 1.4933-844.00122739.00
26972009.11.19 09:25sell134920.901.49241.5124 / 1.4917  
26982009.11.19 09:27close134920.901.49221.5124 / 1.4917418.00123157.00
26992009.11.19 09:30buy135021.001.49271.4727 / 1.4934  
27002009.11.19 09:33close135021.001.49271.4727 / 1.49340.00123157.00
27012009.11.19 09:38buy135121.001.49271.4727 / 1.4934  
27022009.11.19 09:40close135121.001.49251.4727 / 1.4934-420.00122737.00
27032009.11.19 09:43buy135220.901.49141.4714 / 1.4921  
27042009.11.19 09:45close135220.901.49011.4714 / 1.4921-2717.00120020.00
27052009.11.19 09:48buy135320.501.48931.4693 / 1.4900  
27062009.11.19 09:51close135320.501.48871.4693 / 1.4900-1230.00118790.00
27072009.11.19 09:53buy135420.201.48901.4690 / 1.4897  
27082009.11.19 09:56close135420.201.48821.4690 / 1.4897-1616.00117174.00
27092009.11.19 09:58buy135520.001.48801.4680 / 1.4887  
27102009.11.19 10:01close135520.001.48781.4680 / 1.4887-400.00116774.00
27112009.11.19 10:03sell135619.901.48641.5064 / 1.4857  
27122009.11.19 10:06close135619.901.48661.5064 / 1.4857-398.00116376.00
27132009.11.19 10:08buy135719.801.48701.4670 / 1.4877  
27142009.11.19 10:11close135719.801.48711.4670 / 1.4877198.00116574.00
27152009.11.19 10:13sell135819.901.48651.5065 / 1.4858  
27162009.11.19 10:15t/p135819.901.48581.5065 / 1.48581393.00117967.00
27172009.11.19 10:16sell135920.101.48531.5053 / 1.4846  
27182009.11.19 10:19close135920.101.48541.5053 / 1.4846-201.00117766.00
27192009.11.19 10:21buy136020.101.48581.4658 / 1.4865  
27202009.11.19 10:24close136020.101.48591.4658 / 1.4865201.00117967.00
27212009.11.19 10:26buy136120.101.48631.4663 / 1.4870  
27222009.11.19 10:29close136120.101.48691.4663 / 1.48701206.00119173.00
27232009.11.19 10:31buy136220.301.48671.4667 / 1.4874  
27242009.11.19 10:34close136220.301.48711.4667 / 1.4874812.00119985.00
27252009.11.19 10:37sell136320.401.48691.5069 / 1.4862  
27262009.11.19 10:38t/p136320.401.48621.5069 / 1.48621428.00121413.00
27272009.11.19 10:39buy136420.701.48651.4665 / 1.4872  
27282009.11.19 10:42close136420.701.48701.4665 / 1.48721035.00122448.00
27292009.11.19 10:45sell136520.901.48651.5065 / 1.4858  
27302009.11.19 10:47close136520.901.48621.5065 / 1.4858627.00123075.00
27312009.11.19 10:50buy136621.001.48651.4665 / 1.4872  
27322009.11.19 10:52close136621.001.48701.4665 / 1.48721050.00124125.00
27332009.11.19 10:55buy136721.201.48681.4668 / 1.4875  
27342009.11.19 10:57close136721.201.48711.4668 / 1.4875636.00124761.00
27352009.11.19 11:00buy136821.301.48731.4673 / 1.4880  
27362009.11.19 11:03close136821.301.48781.4673 / 1.48801065.00125826.00
27372009.11.19 11:06sell136921.401.48791.5079 / 1.4872  
27382009.11.19 11:08close136921.401.48721.5079 / 1.48721498.00127324.00
27392009.11.19 11:11buy137021.701.48721.4672 / 1.4879  
27402009.11.19 11:13close137021.701.48691.4672 / 1.4879-651.00126673.00
27412009.11.19 11:16sell137121.601.48631.5063 / 1.4856  
27422009.11.19 11:18t/p137121.601.48561.5063 / 1.48561512.00128185.00
27432009.11.19 11:18sell137221.801.48551.5055 / 1.4848  
27442009.11.19 11:18t/p137221.801.48481.5055 / 1.48481526.00129711.00
27452009.11.19 11:21sell137322.101.48491.5049 / 1.4842  
27462009.11.19 11:23close137322.101.48551.5049 / 1.4842-1326.00128385.00
27472009.11.19 11:26buy137421.901.48561.4656 / 1.4863  
27482009.11.19 11:28close137421.901.48621.4656 / 1.48631314.00129699.00
27492009.11.19 11:31sell137522.101.48611.5061 / 1.4854  
27502009.11.19 11:34close137522.101.48621.5061 / 1.4854-221.00129478.00
27512009.11.19 11:36buy137622.101.48661.4666 / 1.4873  
27522009.11.19 11:38t/p137622.101.48731.4666 / 1.48731547.00131025.00
27532009.11.19 11:39buy137722.301.48721.4672 / 1.4879  
27542009.11.19 11:41close137722.301.48741.4672 / 1.4879446.00131471.00
27552009.11.19 11:44buy137822.401.48731.4673 / 1.4880  
27562009.11.19 11:47close137822.401.48741.4673 / 1.4880224.00131695.00
27572009.11.19 11:49sell137922.401.48701.5070 / 1.4863  
27582009.11.19 11:52close137922.401.48671.5070 / 1.4863672.00132367.00
27592009.11.19 11:54sell138022.601.48691.5069 / 1.4862  
27602009.11.19 11:57close138022.601.48651.5069 / 1.4862904.00133271.00
27612009.11.19 12:00sell138122.701.48671.5067 / 1.4860  
27622009.11.19 12:03close138122.701.48681.5067 / 1.4860-227.00133044.00
27632009.11.19 12:06buy138222.701.48711.4671 / 1.4878  
27642009.11.19 12:08close138222.701.48691.4671 / 1.4878-454.00132590.00
27652009.11.19 12:11buy138322.601.48691.4669 / 1.4876  
27662009.11.19 12:14close138322.601.48711.4669 / 1.4876452.00133042.00
27672009.11.19 12:17sell138422.701.48731.5073 / 1.4866  
27682009.11.19 12:19close138422.701.48691.5073 / 1.4866908.00133950.00
27692009.11.19 12:22sell138522.801.48691.5069 / 1.4862  
27702009.11.19 12:24close138522.801.48691.5069 / 1.48620.00133950.00
27712009.11.19 12:27sell138622.801.48651.5065 / 1.4858  
27722009.11.19 12:29close138622.801.48681.5065 / 1.4858-684.00133266.00
27732009.11.19 12:34buy138722.701.48711.4671 / 1.4878  
27742009.11.19 12:36close138722.701.48731.4671 / 1.4878454.00133720.00
27752009.11.19 12:40buy138822.801.48731.4673 / 1.4880  
27762009.11.19 12:42close138822.801.48751.4673 / 1.4880456.00134176.00
27772009.11.19 12:45buy138922.901.48771.4677 / 1.4884  
27782009.11.19 12:47close138922.901.48781.4677 / 1.4884229.00134405.00
27792009.11.19 12:50buy139022.901.48811.4681 / 1.4888  
27802009.11.19 12:52close139022.901.48831.4681 / 1.4888458.00134863.00
27812009.11.19 12:55buy139123.001.48781.4678 / 1.4885  
27822009.11.19 12:57close139123.001.48771.4678 / 1.4885-230.00134633.00
27832009.11.19 13:04sell139222.901.48761.5076 / 1.4869  
27842009.11.19 13:06close139222.901.48711.5076 / 1.48691145.00135778.00
27852009.11.19 13:10sell139323.101.48751.5075 / 1.4868  
27862009.11.19 13:12close139323.101.48681.5075 / 1.48681617.00137395.00
27872009.11.19 13:15buy139423.401.48681.4668 / 1.4875  
27882009.11.19 13:17close139423.401.48701.4668 / 1.4875468.00137863.00
27892009.11.19 13:20buy139523.501.48671.4667 / 1.4874  
27902009.11.19 13:22close139523.501.48691.4667 / 1.4874470.00138333.00
27912009.11.19 13:26sell139623.601.48621.5062 / 1.4855  
27922009.11.19 13:27t/p139623.601.48551.5062 / 1.48551652.00139985.00
27932009.11.19 13:28sell139723.801.48541.5054 / 1.4847  
27942009.11.19 13:31close139723.801.48611.5054 / 1.4847-1666.00138319.00
27952009.11.19 13:33sell139823.601.48591.5059 / 1.4852  
27962009.11.19 13:36close139823.601.48621.5059 / 1.4852-708.00137611.00
27972009.11.19 13:39sell139923.401.48611.5061 / 1.4854  
27982009.11.19 13:41close139923.401.48571.5061 / 1.4854936.00138547.00
27992009.11.19 13:44sell140023.601.48571.5057 / 1.4850  
28002009.11.19 13:46close140023.601.48611.5057 / 1.4850-944.00137603.00
28012009.11.19 13:49sell140123.401.48681.5068 / 1.4861  
28022009.11.19 13:51close140123.401.48671.5068 / 1.4861234.00137837.00
28032009.11.19 13:54sell140223.501.48651.5065 / 1.4858  
28042009.11.19 13:56close140223.501.48601.5065 / 1.48581175.00139012.00
28052009.11.19 14:00sell140323.701.48601.5060 / 1.4853  
28062009.11.19 14:02close140323.701.48551.5060 / 1.48531185.00140197.00
28072009.11.19 14:05buy140423.901.48571.4657 / 1.4864  
28082009.11.19 14:07close140423.901.48541.4657 / 1.4864-717.00139480.00
28092009.11.19 14:10buy140523.801.48581.4658 / 1.4865  
28102009.11.19 14:12close140523.801.48621.4658 / 1.4865952.00140432.00
28112009.11.19 14:15sell140623.901.48601.5060 / 1.4853  
28122009.11.19 14:17close140623.901.48521.5060 / 1.48531912.00142344.00
28132009.11.19 14:20sell140724.201.48481.5048 / 1.4841  
28142009.11.19 14:22close140724.201.48491.5048 / 1.4841-242.00142102.00
28152009.11.19 14:26sell140824.201.48471.5047 / 1.4840  
28162009.11.19 14:28close140824.201.48481.5047 / 1.4840-242.00141860.00
28172009.11.19 14:31sell140924.201.48521.5052 / 1.4845  
28182009.11.19 14:34close140924.201.48501.5052 / 1.4845484.00142344.00
28192009.11.19 14:36buy141024.201.48461.4646 / 1.4853  
28202009.11.19 14:39close141024.201.48491.4646 / 1.4853726.00143070.00
28212009.11.19 14:42buy141124.401.48531.4653 / 1.4860  
28222009.11.19 14:44close141124.401.48511.4653 / 1.4860-488.00142582.00
28232009.11.19 14:47buy141224.301.48541.4654 / 1.4861  
28242009.11.19 14:49close141224.301.48591.4654 / 1.48611215.00143797.00
28252009.11.19 14:52buy141324.501.48571.4657 / 1.4864  
28262009.11.19 14:55close141324.501.48591.4657 / 1.4864490.00144287.00
28272009.11.19 14:57buy141424.601.48631.4663 / 1.4870  
28282009.11.19 15:00close141424.601.48631.4663 / 1.48700.00144287.00
28292009.11.19 15:03buy141524.601.48631.4663 / 1.4870  
28302009.11.19 15:05close141524.601.48641.4663 / 1.4870246.00144533.00
28312009.11.19 15:08buy141624.601.48561.4656 / 1.4863  
28322009.11.19 15:10t/p141624.601.48631.4656 / 1.48631722.00146255.00
28332009.11.19 15:10buy141724.901.48631.4663 / 1.4870  
28342009.11.19 15:13close141724.901.48621.4663 / 1.4870-249.00146006.00
28352009.11.19 15:15buy141824.901.48621.4662 / 1.4869  
28362009.11.19 15:18close141824.901.48661.4662 / 1.4869996.00147002.00
28372009.11.19 15:21buy141925.001.48661.4666 / 1.4873  
28382009.11.19 15:23close141925.001.48661.4666 / 1.48730.00147002.00
28392009.11.19 15:26sell142025.001.48641.5064 / 1.4857  
28402009.11.19 15:28close142025.001.48651.5064 / 1.4857-250.00146752.00
28412009.11.19 15:31sell142125.001.48621.5062 / 1.4855  
28422009.11.19 15:33close142125.001.48691.5062 / 1.4855-1750.00145002.00
28432009.11.19 15:36buy142224.701.48771.4677 / 1.4884  
28442009.11.19 15:38close142224.701.48721.4677 / 1.4884-1235.00143767.00
28452009.11.19 15:43sell142324.501.48671.5067 / 1.4860  
28462009.11.19 15:45close142324.501.48691.5067 / 1.4860-490.00143277.00
28472009.11.19 15:49sell142424.401.48711.5071 / 1.4864  
28482009.11.19 15:51close142424.401.48791.5071 / 1.4864-1952.00141325.00
28492009.11.19 15:54buy142524.101.48811.4681 / 1.4888  
28502009.11.19 15:56close142524.101.48821.4681 / 1.4888241.00141566.00
28512009.11.19 15:59sell142624.101.48801.5080 / 1.4873  
28522009.11.19 16:01close142624.101.48761.5080 / 1.4873964.00142530.00
28532009.11.19 16:04buy142724.301.48761.4676 / 1.4883  
28542009.11.19 16:06t/p142724.301.48831.4676 / 1.48831701.00144231.00
28552009.11.19 16:06buy142824.601.48811.4681 / 1.4888  
28562009.11.19 16:09t/p142824.601.48881.4681 / 1.48881722.00145953.00
28572009.11.19 16:09sell142924.901.48901.5090 / 1.4883  
28582009.11.19 16:11close142924.901.48841.5090 / 1.48831494.00147447.00
28592009.11.19 16:14sell143025.101.48831.5083 / 1.4876  
28602009.11.19 16:16close143025.101.48871.5083 / 1.4876-1004.00146443.00
28612009.11.19 16:19sell143124.901.48881.5088 / 1.4881  
28622009.11.19 16:21close143124.901.48871.5088 / 1.4881249.00146692.00
28632009.11.19 16:24buy143225.001.48871.4687 / 1.4894  
28642009.11.19 16:26close143225.001.48861.4687 / 1.4894-250.00146442.00
28652009.11.19 16:29sell143324.901.48861.5086 / 1.4879  
28662009.11.19 16:32close143324.901.48821.5086 / 1.4879996.00147438.00
28672009.11.19 16:34sell143425.101.48841.5084 / 1.4877  
28682009.11.19 16:36t/p143425.101.48771.5084 / 1.48771757.00149195.00
28692009.11.19 16:37sell143525.401.48781.5078 / 1.4871  
28702009.11.19 16:37t/p143525.401.48711.5078 / 1.48711778.00150973.00
28712009.11.19 16:40sell143625.701.48701.5070 / 1.4863  
28722009.11.19 16:40t/p143625.701.48631.5070 / 1.48631799.00152772.00
28732009.11.19 16:42buy143726.001.48641.4664 / 1.4871  
28742009.11.19 16:45close143726.001.48661.4664 / 1.4871520.00153292.00
28752009.11.19 16:47buy143826.101.48601.4660 / 1.4867  
28762009.11.19 16:50close143826.101.48641.4660 / 1.48671044.00154336.00
28772009.11.19 16:52buy143926.301.48561.4656 / 1.4863  
28782009.11.19 16:55close143926.301.48551.4656 / 1.4863-263.00154073.00
28792009.11.19 16:57buy144026.201.48651.4665 / 1.4872  
28802009.11.19 17:00close144026.201.48661.4665 / 1.4872262.00154335.00
28812009.11.19 17:02sell144126.301.48681.5068 / 1.4861  
28822009.11.19 17:05close144126.301.48721.5068 / 1.4861-1052.00153283.00
28832009.11.19 17:07sell144226.101.48701.5070 / 1.4863  
28842009.11.19 17:10close144226.101.48701.5070 / 1.48630.00153283.00
28852009.11.19 17:13buy144326.101.48821.4682 / 1.4889  
28862009.11.19 17:15close144326.101.48841.4682 / 1.4889522.00153805.00
28872009.11.19 17:18sell144426.201.48811.5081 / 1.4874  
28882009.11.19 17:19t/p144426.201.48741.5081 / 1.48741834.00155639.00
28892009.11.19 17:20sell144526.501.48771.5077 / 1.4870  
28902009.11.19 17:23close144526.501.48771.5077 / 1.48700.00155639.00
28912009.11.19 17:25buy144626.501.48851.4685 / 1.4892  
28922009.11.19 17:28close144626.501.48861.4685 / 1.4892265.00155904.00
28932009.11.19 17:30sell144726.601.48851.5085 / 1.4878  
28942009.11.19 17:32t/p144726.601.48781.5085 / 1.48781862.00157766.00
28952009.11.19 17:33sell144826.901.48771.5077 / 1.4870  
28962009.11.19 17:35close144826.901.48821.5077 / 1.4870-1345.00156421.00
28972009.11.19 17:38sell144926.601.48831.5083 / 1.4876  
28982009.11.19 17:41close144926.601.48761.5083 / 1.48761862.00158283.00
28992009.11.19 17:43buy145027.001.48791.4679 / 1.4886  
29002009.11.19 17:46close145027.001.48821.4679 / 1.4886810.00159093.00
29012009.11.19 17:48sell145127.101.48751.5075 / 1.4868  
29022009.11.19 17:49t/p145127.101.48681.5075 / 1.48681897.00160990.00
29032009.11.19 17:51sell145227.401.48641.5064 / 1.4857  
29042009.11.19 17:53close145227.401.48591.5064 / 1.48571370.00162360.00
29052009.11.19 17:57buy145327.701.48621.4662 / 1.4869  
29062009.11.19 17:59close145327.701.48621.4662 / 1.48690.00162360.00
29072009.11.19 18:02buy145427.701.48611.4661 / 1.4868  
29082009.11.19 18:04close145427.701.48651.4661 / 1.48681108.00163468.00
29092009.11.19 18:07sell145527.801.48611.5061 / 1.4854  
29102009.11.19 18:10close145527.801.48611.5061 / 1.48540.00163468.00
29112009.11.19 18:12buy145627.801.48661.4666 / 1.4873  
29122009.11.19 18:15close145627.801.48661.4666 / 1.48730.00163468.00
29132009.11.19 18:17buy145727.801.48681.4668 / 1.4875  
29142009.11.19 18:20close145727.801.48661.4668 / 1.4875-556.00162912.00
29152009.11.19 18:22sell145827.701.48651.5065 / 1.4858  
29162009.11.19 18:25close145827.701.48631.5065 / 1.4858554.00163466.00
29172009.11.19 18:28buy145927.801.48681.4668 / 1.4875  
29182009.11.19 18:29t/p145927.801.48751.4668 / 1.48751946.00165412.00
29192009.11.19 18:30buy146028.201.48761.4676 / 1.4883  
29202009.11.19 18:33close146028.201.48781.4676 / 1.4883564.00165976.00
29212009.11.19 18:35sell146128.301.48751.5075 / 1.4868  
29222009.11.19 18:38close146128.301.48721.5075 / 1.4868849.00166825.00
29232009.11.19 18:41buy146228.401.48781.4678 / 1.4885  
29242009.11.19 18:43close146228.401.48841.4678 / 1.48851704.00168529.00
29252009.11.19 18:46sell146328.701.48841.5084 / 1.4877  
29262009.11.19 18:48close146328.701.48791.5084 / 1.48771435.00169964.00
29272009.11.19 18:51sell146428.901.48821.5082 / 1.4875  
29282009.11.19 18:53close146428.901.48781.5082 / 1.48751156.00171120.00
29292009.11.19 18:56sell146529.101.48901.5090 / 1.4883  
29302009.11.19 18:58close146529.101.49011.5090 / 1.4883-3201.00167919.00
29312009.11.19 19:01sell146628.601.49061.5106 / 1.4899  
29322009.11.19 19:03close146628.601.49021.5106 / 1.48991144.00169063.00
29332009.11.19 19:06sell146728.801.48981.5098 / 1.4891  
29342009.11.19 19:09close146728.801.49021.5098 / 1.4891-1152.00167911.00
29352009.11.19 19:11buy146828.601.49091.4709 / 1.4916  
29362009.11.19 19:14close146828.601.49061.4709 / 1.4916-858.00167053.00
29372009.11.19 19:16buy146928.401.49101.4710 / 1.4917  
29382009.11.19 19:19close146928.401.49101.4710 / 1.49170.00167053.00
29392009.11.19 19:21buy147028.401.49141.4714 / 1.4921  
29402009.11.19 19:24close147028.401.49141.4714 / 1.49210.00167053.00
29412009.11.19 19:27buy147128.401.49101.4710 / 1.4917  
29422009.11.19 19:29close147128.401.49111.4710 / 1.4917284.00167337.00
29432009.11.19 19:32sell147228.501.49151.5115 / 1.4908  
29442009.11.19 19:34close147228.501.49151.5115 / 1.49080.00167337.00
29452009.11.19 19:37sell147328.501.49161.5116 / 1.4909  
29462009.11.19 19:39close147328.501.49151.5116 / 1.4909285.00167622.00
29472009.11.19 19:43sell147428.501.49111.5111 / 1.4904  
29482009.11.19 19:45close147428.501.49091.5111 / 1.4904570.00168192.00
29492009.11.19 19:48buy147528.601.49091.4709 / 1.4916  
29502009.11.19 19:50close147528.601.49081.4709 / 1.4916-286.00167906.00
29512009.11.19 19:53sell147628.601.49041.5104 / 1.4897  
29522009.11.19 19:55close147628.601.49051.5104 / 1.4897-286.00167620.00
29532009.11.19 19:59sell147728.501.49041.5104 / 1.4897  
29542009.11.19 20:01close147728.501.49051.5104 / 1.4897-285.00167335.00
29552009.11.19 20:04buy147828.501.49041.4704 / 1.4911  
29562009.11.19 20:06close147828.501.49071.4704 / 1.4911855.00168190.00
29572009.11.19 20:09sell147928.601.49051.5105 / 1.4898  
29582009.11.19 20:12close147928.601.48991.5105 / 1.48981716.00169906.00
29592009.11.19 20:15sell148028.901.48991.5099 / 1.4892  
29602009.11.19 20:17close148028.901.48971.5099 / 1.4892578.00170484.00
29612009.11.19 20:20sell148129.001.48971.5097 / 1.4890  
29622009.11.19 20:22close148129.001.49001.5097 / 1.4890-870.00169614.00
29632009.11.19 20:25buy148228.901.49001.4700 / 1.4907  
29642009.11.19 20:28close148228.901.49061.4700 / 1.49071734.00171348.00
29652009.11.19 20:30buy148329.201.49091.4709 / 1.4916  
29662009.11.19 20:33close148329.201.49101.4709 / 1.4916292.00171640.00
29672009.11.19 20:35sell148429.201.49071.5107 / 1.4900  
29682009.11.19 20:38close148429.201.49111.5107 / 1.4900-1168.00170472.00
29692009.11.19 20:42sell148529.001.49111.5111 / 1.4904  
29702009.11.19 20:44close148529.001.49091.5111 / 1.4904580.00171052.00
29712009.11.19 20:48buy148629.101.49111.4711 / 1.4918  
29722009.11.19 20:50close148629.101.49141.4711 / 1.4918873.00171925.00
29732009.11.19 20:53sell148729.301.49151.5115 / 1.4908  
29742009.11.19 20:56close148729.301.49121.5115 / 1.4908879.00172804.00
29752009.11.19 20:58sell148829.401.49161.5116 / 1.4909  
29762009.11.19 21:01close148829.401.49141.5116 / 1.4909588.00173392.00
29772009.11.19 21:03sell148929.501.49151.5115 / 1.4908  
29782009.11.19 21:06close148929.501.49101.5115 / 1.49081475.00174867.00
29792009.11.19 21:08sell149029.801.49101.5110 / 1.4903  
29802009.11.19 21:11close149029.801.49061.5110 / 1.49031192.00176059.00
29812009.11.19 21:13buy149130.001.49081.4708 / 1.4915  
29822009.11.19 21:16close149130.001.49101.4708 / 1.4915600.00176659.00
29832009.11.19 21:19buy149230.101.49081.4708 / 1.4915  
29842009.11.19 21:21close149230.101.49131.4708 / 1.49151505.00178164.00
29852009.11.19 21:26buy149330.301.49151.4715 / 1.4922  
29862009.11.19 21:28close149330.301.49131.4715 / 1.4922-606.00177558.00
29872009.11.19 21:31sell149430.201.49151.5115 / 1.4908  
29882009.11.19 21:34close149430.201.49151.5115 / 1.49080.00177558.00
29892009.11.19 21:36sell149530.201.49171.5117 / 1.4910  
29902009.11.19 21:39close149530.201.49141.5117 / 1.4910906.00178464.00
29912009.11.19 21:41buy149630.401.49181.4718 / 1.4925  
29922009.11.19 21:44close149630.401.49211.4718 / 1.4925912.00179376.00
29932009.11.19 21:46sell149730.501.49191.5119 / 1.4912  
29942009.11.19 21:49close149730.501.49131.5119 / 1.49121830.00181206.00
29952009.11.19 21:51buy149830.901.49191.4719 / 1.4926  
29962009.11.19 21:54close149830.901.49191.4719 / 1.49260.00181206.00
29972009.11.19 21:57buy149930.901.49191.4719 / 1.4926  
29982009.11.19 21:59close149930.901.49211.4719 / 1.4926618.00181824.00
29992009.11.19 22:03sell150031.001.49161.5116 / 1.4909  
30002009.11.19 22:05close150031.001.49161.5116 / 1.49090.00181824.00
30012009.11.19 22:08sell150131.001.49151.5115 / 1.4908  
30022009.11.19 22:10close150131.001.49121.5115 / 1.4908930.00182754.00
30032009.11.19 22:14sell150231.101.49141.5114 / 1.4907  
30042009.11.19 22:16close150231.101.49111.5114 / 1.4907933.00183687.00
30052009.11.19 22:19buy150331.301.49171.4717 / 1.4924  
30062009.11.19 22:21close150331.301.49151.4717 / 1.4924-626.00183061.00
30072009.11.19 22:25buy150431.201.49151.4715 / 1.4922  
30082009.11.19 22:27close150431.201.49151.4715 / 1.49220.00183061.00
30092009.11.19 22:32sell150531.201.49151.5115 / 1.4908  
30102009.11.19 22:34close150531.201.49161.5115 / 1.4908-312.00182749.00
30112009.11.19 22:38buy150631.101.49171.4717 / 1.4924  
30122009.11.19 22:40close150631.101.49171.4717 / 1.49240.00182749.00
30132009.11.19 22:43buy150731.101.49221.4722 / 1.4929  
30142009.11.19 22:45close150731.101.49231.4722 / 1.4929311.00183060.00
30152009.11.19 22:48sell150831.201.49221.5122 / 1.4915  
30162009.11.19 22:50close150831.201.49231.5122 / 1.4915-312.00182748.00
30172009.11.19 22:53sell150931.101.49211.5121 / 1.4914  
30182009.11.19 22:55close150931.101.49191.5121 / 1.4914622.00183370.00
30192009.11.19 22:58sell151031.201.49191.5119 / 1.4912  
30202009.11.19 23:01close151031.201.49191.5119 / 1.49120.00183370.00
30212009.11.19 23:03sell151131.201.49171.5117 / 1.4910  
30222009.11.19 23:06close151131.201.49171.5117 / 1.49100.00183370.00
30232009.11.19 23:09buy151231.201.49181.4718 / 1.4925  
30242009.11.19 23:11close151231.201.49221.4718 / 1.49251248.00184618.00
30252009.11.19 23:15sell151331.401.49201.5120 / 1.4913  
30262009.11.19 23:17close151331.401.49181.5120 / 1.4913628.00185246.00
30272009.11.19 23:20sell151431.501.49191.5119 / 1.4912  
30282009.11.19 23:22close151431.501.49181.5119 / 1.4912315.00185561.00
30292009.11.19 23:25sell151531.601.49161.5116 / 1.4909  
30302009.11.19 23:27close151531.601.49151.5116 / 1.4909316.00185877.00
30312009.11.19 23:31buy151631.601.49171.4717 / 1.4924  
30322009.11.19 23:33close151631.601.49201.4717 / 1.4924948.00186825.00
30332009.11.19 23:37sell151731.801.49201.5120 / 1.4913  
30342009.11.19 23:39close151731.801.49181.5120 / 1.4913636.00187461.00
30352009.11.19 23:42buy151831.901.49211.4721 / 1.4928  
30362009.11.19 23:44close151831.901.49231.4721 / 1.4928638.00188099.00
30372009.11.19 23:47buy151932.001.49231.4723 / 1.4930  
30382009.11.19 23:49close151932.001.49251.4723 / 1.4930640.00188739.00
30392009.11.19 23:52buy152032.101.49241.4724 / 1.4931  
30402009.11.19 23:54close152032.101.49271.4724 / 1.4931963.00189702.00
30412009.11.19 23:57sell152132.301.49261.5126 / 1.4919  
30422009.11.19 23:59close152132.301.49251.5126 / 1.4919323.00190025.00
30432009.11.20 00:02sell152232.401.49251.5125 / 1.4918  
30442009.11.20 00:05close152232.401.49201.5125 / 1.49181620.00191645.00
30452009.11.20 00:07buy152332.601.49201.4720 / 1.4927  
30462009.11.20 00:10close152332.601.49211.4720 / 1.4927326.00191971.00
30472009.11.20 00:14sell152432.701.49211.5121 / 1.4914  
30482009.11.20 00:16close152432.701.49171.5121 / 1.49141308.00193279.00
30492009.11.20 00:21sell152532.901.49181.5118 / 1.4911  
30502009.11.20 00:23close152532.901.49161.5118 / 1.4911658.00193937.00
30512009.11.20 00:26buy152633.001.49201.4720 / 1.4927  
30522009.11.20 00:28close152633.001.49211.4720 / 1.4927330.00194267.00
30532009.11.20 00:31sell152733.101.49211.5121 / 1.4914  
30542009.11.20 00:33close152733.101.49181.5121 / 1.4914993.00195260.00
30552009.11.20 00:38sell152833.201.49181.5118 / 1.4911  
30562009.11.20 00:40close152833.201.49151.5118 / 1.4911996.00196256.00
30572009.11.20 00:50buy152933.401.49161.4716 / 1.4923  
30582009.11.20 00:52close152933.401.49171.4716 / 1.4923334.00196590.00
30592009.11.20 00:57sell153033.501.49161.5116 / 1.4909  
30602009.11.20 00:59close153033.501.49151.5116 / 1.4909335.00196925.00
30612009.11.20 01:02buy153133.501.49161.4716 / 1.4923  
30622009.11.20 01:04close153133.501.49181.4716 / 1.4923670.00197595.00
30632009.11.20 01:07sell153233.601.49161.5116 / 1.4909  
30642009.11.20 01:10close153233.601.49121.5116 / 1.49091344.00198939.00
30652009.11.20 01:14sell153333.901.49101.5110 / 1.4903  
30662009.11.20 01:16close153333.901.49101.5110 / 1.49030.00198939.00
30672009.11.20 01:19buy153433.901.49111.4711 / 1.4918  
30682009.11.20 01:21close153433.901.49131.4711 / 1.4918678.00199617.00
30692009.11.20 01:25buy153534.001.49131.4713 / 1.4920  
30702009.11.20 01:27close153534.001.49151.4713 / 1.4920680.00200297.00
30712009.11.20 01:32buy153634.101.49171.4717 / 1.4924  
30722009.11.20 01:34close153634.101.49151.4717 / 1.4924-682.00199615.00
30732009.11.20 01:37sell153734.001.49151.5115 / 1.4908  
30742009.11.20 01:39close153734.001.49131.5115 / 1.4908680.00200295.00
30752009.11.20 01:44buy153834.101.49171.4717 / 1.4924  
30762009.11.20 01:46close153834.101.49221.4717 / 1.49241705.00202000.00
30772009.11.20 01:51sell153934.401.49181.5118 / 1.4911  
30782009.11.20 01:53close153934.401.49151.5118 / 1.49111032.00203032.00
30792009.11.20 01:57buy154034.601.49161.4716 / 1.4923  
30802009.11.20 01:59close154034.601.49151.4716 / 1.4923-346.00202686.00
30812009.11.20 02:02sell154134.501.49141.5114 / 1.4907  
30822009.11.20 02:04close154134.501.49191.5114 / 1.4907-1725.00200961.00
30832009.11.20 02:07sell154234.201.49171.5117 / 1.4910  
30842009.11.20 02:10close154234.201.49151.5117 / 1.4910684.00201645.00
30852009.11.20 02:12buy154334.301.49291.4729 / 1.4936  
30862009.11.20 02:15close154334.301.49261.4729 / 1.4936-1029.00200616.00
30872009.11.20 02:17sell154434.201.49261.5126 / 1.4919  
30882009.11.20 02:20close154434.201.49251.5126 / 1.4919342.00200958.00
30892009.11.20 02:22buy154534.201.49291.4729 / 1.4936  
30902009.11.20 02:25close154534.201.49291.4729 / 1.49360.00200958.00
30912009.11.20 02:27sell154634.201.49231.5123 / 1.4916  
30922009.11.20 02:30close154634.201.49221.5123 / 1.4916342.00201300.00
30932009.11.20 02:32sell154734.301.49241.5124 / 1.4917  
30942009.11.20 02:35close154734.301.49261.5124 / 1.4917-686.00200614.00
30952009.11.20 02:39buy154834.201.49321.4732 / 1.4939  
30962009.11.20 02:41close154834.201.49321.4732 / 1.49390.00200614.00
30972009.11.20 02:44buy154934.201.49301.4730 / 1.4937  
30982009.11.20 02:46close154934.201.49341.4730 / 1.49371368.00201982.00
30992009.11.20 02:49buy155034.401.49341.4734 / 1.4941  
31002009.11.20 02:52close155034.401.49321.4734 / 1.4941-688.00201294.00
31012009.11.20 02:55sell155134.301.49281.5128 / 1.4921  
31022009.11.20 02:55t/p155134.301.49211.5128 / 1.49212401.00203695.00
31032009.11.20 02:57buy155234.701.49201.4720 / 1.4927  
31042009.11.20 03:00close155234.701.49171.4720 / 1.4927-1041.00202654.00
31052009.11.20 03:02sell155334.501.49161.5116 / 1.4909  
31062009.11.20 03:05close155334.501.49181.5116 / 1.4909-690.00201964.00
31072009.11.20 03:07sell155434.401.49151.5115 / 1.4908  
31082009.11.20 03:08t/p155434.401.49081.5115 / 1.49082408.00204372.00
31092009.11.20 03:10sell155534.801.49071.5107 / 1.4900  
31102009.11.20 03:11t/p155534.801.49001.5107 / 1.49002436.00206808.00
31112009.11.20 03:12sell155635.201.49041.5104 / 1.4897  
31122009.11.20 03:15close155635.201.48981.5104 / 1.48972112.00208920.00
31132009.11.20 03:17sell155735.601.49041.5104 / 1.4897  
31142009.11.20 03:20close155735.601.48981.5104 / 1.48972136.00211056.00
31152009.11.20 03:22buy155835.901.48941.4694 / 1.4901  
31162009.11.20 03:25close155835.901.49011.4694 / 1.49012513.00213569.00
31172009.11.20 03:28buy155936.401.48931.4693 / 1.4900  
31182009.11.20 03:30close155936.401.48991.4693 / 1.49002184.00215753.00
31192009.11.20 03:35buy156036.701.48981.4698 / 1.4905  
31202009.11.20 03:37close156036.701.49021.4698 / 1.49051468.00217221.00
31212009.11.20 03:40buy156137.001.48971.4697 / 1.4904  
31222009.11.20 03:42close156137.001.49001.4697 / 1.49041110.00218331.00
31232009.11.20 03:45buy156237.201.49001.4700 / 1.4907  
31242009.11.20 03:48close156237.201.48991.4700 / 1.4907-372.00217959.00
31252009.11.20 03:51sell156337.101.48971.5097 / 1.4890  
31262009.11.20 03:53close156337.101.48931.5097 / 1.48901484.00219443.00
31272009.11.20 03:56sell156437.401.48911.5091 / 1.4884  
31282009.11.20 03:58close156437.401.48901.5091 / 1.4884374.00219817.00
31292009.11.20 04:02sell156537.401.48881.5088 / 1.4881  
31302009.11.20 04:04close156537.401.48851.5088 / 1.48811122.00220939.00
31312009.11.20 04:07buy156637.601.48861.4686 / 1.4893  
31322009.11.20 04:09close156637.601.48851.4686 / 1.4893-376.00220563.00
31332009.11.20 04:12sell156737.501.48841.5084 / 1.4877  
31342009.11.20 04:14close156737.501.48841.5084 / 1.48770.00220563.00
31352009.11.20 04:17sell156837.501.48871.5087 / 1.4880  
31362009.11.20 04:20close156837.501.48871.5087 / 1.48800.00220563.00
31372009.11.20 04:23sell156937.501.48891.5089 / 1.4882  
31382009.11.20 04:25close156937.501.48871.5089 / 1.4882750.00221313.00
31392009.11.20 04:28sell157037.701.48891.5089 / 1.4882  
31402009.11.20 04:30close157037.701.48871.5089 / 1.4882754.00222067.00
31412009.11.20 04:33sell157137.801.48861.5086 / 1.4879  
31422009.11.20 04:35close157137.801.48861.5086 / 1.48790.00222067.00
31432009.11.20 04:38buy157237.801.48861.4686 / 1.4893  
31442009.11.20 04:41close157237.801.48881.4686 / 1.4893756.00222823.00
31452009.11.20 04:44sell157337.901.48871.5087 / 1.4880  
31462009.11.20 04:46close157337.901.48841.5087 / 1.48801137.00223960.00
31472009.11.20 04:49sell157438.101.48851.5085 / 1.4878  
31482009.11.20 04:52close157438.101.48831.5085 / 1.4878762.00224722.00
31492009.11.20 04:55sell157538.301.48851.5085 / 1.4878  
31502009.11.20 04:57close157538.301.48831.5085 / 1.4878766.00225488.00
31512009.11.20 05:00buy157638.401.48851.4685 / 1.4892  
31522009.11.20 05:03close157638.401.48921.4685 / 1.48922688.00228176.00
31532009.11.20 05:06sell157738.801.48931.5093 / 1.4886  
31542009.11.20 05:08close157738.801.48891.5093 / 1.48861552.00229728.00
31552009.11.20 05:11sell157839.101.48911.5091 / 1.4884  
31562009.11.20 05:13close157839.101.48881.5091 / 1.48841173.00230901.00
31572009.11.20 05:16buy157939.301.48901.4690 / 1.4897  
31582009.11.20 05:18close157939.301.48951.4690 / 1.48971965.00232866.00
31592009.11.20 05:22buy158039.601.48951.4695 / 1.4902  
31602009.11.20 05:24close158039.601.48991.4695 / 1.49021584.00234450.00
31612009.11.20 05:27buy158139.901.48991.4699 / 1.4906  
31622009.11.20 05:29close158139.901.48991.4699 / 1.49060.00234450.00
31632009.11.20 05:32buy158239.901.48981.4698 / 1.4905  
31642009.11.20 05:35close158239.901.49021.4698 / 1.49051596.00236046.00
31652009.11.20 05:37sell158340.201.49021.5102 / 1.4895  
31662009.11.20 05:40close158340.201.49011.5102 / 1.4895402.00236448.00
31672009.11.20 05:43buy158440.201.49061.4706 / 1.4913  
31682009.11.20 05:45close158440.201.49081.4706 / 1.4913804.00237252.00
31692009.11.20 05:48sell158540.401.49071.5107 / 1.4900  
31702009.11.20 05:51close158540.401.49051.5107 / 1.4900808.00238060.00
31712009.11.20 05:54buy158640.501.49061.4706 / 1.4913  
31722009.11.20 05:56close158640.501.49111.4706 / 1.49132025.00240085.00
31732009.11.20 05:59buy158740.901.49111.4711 / 1.4918  
31742009.11.20 06:01close158740.901.49161.4711 / 1.49182045.00242130.00
31752009.11.20 06:05buy158841.201.49141.4714 / 1.4921  
31762009.11.20 06:07close158841.201.49191.4714 / 1.49212060.00244190.00
31772009.11.20 06:10sell158941.601.49161.5116 / 1.4909  
31782009.11.20 06:12close158941.601.49151.5116 / 1.4909416.00244606.00
31792009.11.20 06:15sell159041.601.49151.5115 / 1.4908  
31802009.11.20 06:17close159041.601.49111.5115 / 1.49081664.00246270.00
31812009.11.20 06:21sell159141.901.49131.5113 / 1.4906  
31822009.11.20 06:23close159141.901.49191.5113 / 1.4906-2514.00243756.00
31832009.11.20 06:27buy159241.501.49211.4721 / 1.4928  
31842009.11.20 06:29close159241.501.49231.4721 / 1.4928830.00244586.00
31852009.11.20 06:32sell159341.601.49221.5122 / 1.4915  
31862009.11.20 06:34close159341.601.49181.5122 / 1.49151664.00246250.00
31872009.11.20 06:37sell159441.901.49201.5120 / 1.4913  
31882009.11.20 06:40close159441.901.49211.5120 / 1.4913-419.00245831.00
31892009.11.20 06:42sell159541.801.49221.5122 / 1.4915  
31902009.11.20 06:45close159541.801.49191.5122 / 1.49151254.00247085.00
31912009.11.20 06:47sell159642.101.49191.5119 / 1.4912  
31922009.11.20 06:50close159642.101.49191.5119 / 1.49120.00247085.00
31932009.11.20 06:52sell159742.101.49201.5120 / 1.4913  
31942009.11.20 06:55close159742.101.49211.5120 / 1.4913-421.00246664.00
31952009.11.20 06:57sell159842.001.49231.5123 / 1.4916  
31962009.11.20 07:00close159842.001.49241.5123 / 1.4916-420.00246244.00
31972009.11.20 07:02buy159941.901.49281.4728 / 1.4935  
31982009.11.20 07:05close159941.901.49251.4728 / 1.4935-1257.00244987.00
31992009.11.20 07:08sell160041.701.49221.5122 / 1.4915  
32002009.11.20 07:10close160041.701.49201.5122 / 1.4915834.00245821.00
32012009.11.20 07:13buy160141.801.49181.4718 / 1.4925  
32022009.11.20 07:15close160141.801.49201.4718 / 1.4925836.00246657.00
32032009.11.20 07:18buy160242.001.49151.4715 / 1.4922  
32042009.11.20 07:21close160242.001.49131.4715 / 1.4922-840.00245817.00
32052009.11.20 07:23sell160341.801.49151.5115 / 1.4908  
32062009.11.20 07:26close160341.801.49131.5115 / 1.4908836.00246653.00
32072009.11.20 07:29sell160442.001.49171.5117 / 1.4910  
32082009.11.20 07:31close160442.001.49181.5117 / 1.4910-420.00246233.00
32092009.11.20 07:36buy160541.901.49201.4720 / 1.4927  
32102009.11.20 07:38close160541.901.49211.4720 / 1.4927419.00246652.00
32112009.11.20 07:43buy160642.001.49221.4722 / 1.4929  
32122009.11.20 07:45close160642.001.49231.4722 / 1.4929420.00247072.00
32132009.11.20 07:48sell160742.101.49211.5121 / 1.4914  
32142009.11.20 07:50close160742.101.49191.5121 / 1.4914842.00247914.00
32152009.11.20 07:53buy160842.201.49231.4723 / 1.4930  
32162009.11.20 07:55close160842.201.49241.4723 / 1.4930422.00248336.00
32172009.11.20 07:59sell160942.301.49221.5122 / 1.4915  
32182009.11.20 08:01close160942.301.49211.5122 / 1.4915423.00248759.00
32192009.11.20 08:05buy161042.301.49231.4723 / 1.4930  
32202009.11.20 08:07close161042.301.49241.4723 / 1.4930423.00249182.00
32212009.11.20 08:10buy161142.401.49211.4721 / 1.4928  
32222009.11.20 08:13close161142.401.49241.4721 / 1.49281272.00250454.00
32232009.11.20 08:17sell161242.601.49241.5124 / 1.4917  
32242009.11.20 08:19close161242.601.49221.5124 / 1.4917852.00251306.00
32252009.11.20 08:24sell161342.801.49251.5125 / 1.4918  
32262009.11.20 08:26close161342.801.49261.5125 / 1.4918-428.00250878.00
32272009.11.20 08:29sell161442.701.49291.5129 / 1.4922  
32282009.11.20 08:31close161442.701.49341.5129 / 1.4922-2135.00248743.00
32292009.11.20 08:34sell161542.301.49331.5133 / 1.4926  
32302009.11.20 08:36close161542.301.49271.5133 / 1.49262538.00251281.00
32312009.11.20 08:40buy161642.801.49271.4727 / 1.4934  
32322009.11.20 08:42close161642.801.49291.4727 / 1.4934856.00252137.00
32332009.11.20 08:45sell161742.901.49151.5115 / 1.4908  
32342009.11.20 08:47close161742.901.49141.5115 / 1.4908429.00252566.00
32352009.11.20 08:50buy161843.001.49141.4714 / 1.4921  
32362009.11.20 08:52close161843.001.49171.4714 / 1.49211290.00253856.00
32372009.11.20 08:56sell161943.201.49131.5113 / 1.4906  
32382009.11.20 08:58close161943.201.49111.5113 / 1.4906864.00254720.00
32392009.11.20 09:01buy162043.401.49181.4718 / 1.4925  
32402009.11.20 09:03close162043.401.49221.4718 / 1.49251736.00256456.00
32412009.11.20 09:06buy162143.601.49261.4726 / 1.4933  
32422009.11.20 09:08close162143.601.49261.4726 / 1.49330.00256456.00
32432009.11.20 09:13buy162243.601.49291.4729 / 1.4936  
32442009.11.20 09:15close162243.601.49261.4729 / 1.4936-1308.00255148.00
32452009.11.20 09:18sell162343.401.49201.5120 / 1.4913  
32462009.11.20 09:20close162343.401.49181.5120 / 1.4913868.00256016.00
32472009.11.20 09:23sell162443.601.49191.5119 / 1.4912  
32482009.11.20 09:25close162443.601.49151.5119 / 1.49121744.00257760.00
32492009.11.20 09:28sell162543.901.49151.5115 / 1.4908  
32502009.11.20 09:30t/p162543.901.49081.5115 / 1.49083073.00260833.00
32512009.11.20 09:30sell162644.401.49071.5107 / 1.4900  
32522009.11.20 09:33close162644.401.49071.5107 / 1.49000.00260833.00
32532009.11.20 09:35sell162744.401.49111.5111 / 1.4904  
32542009.11.20 09:36t/p162744.401.49041.5111 / 1.49043108.00263941.00
32552009.11.20 09:39sell162844.901.49021.5102 / 1.4895  
32562009.11.20 09:41close162844.901.49041.5102 / 1.4895-898.00263043.00
32572009.11.20 09:44buy162944.801.49051.4705 / 1.4912  
32582009.11.20 09:46t/p162944.801.49121.4705 / 1.49123136.00266179.00
32592009.11.20 09:46buy163045.301.49121.4712 / 1.4919  
32602009.11.20 09:49close163045.301.49121.4712 / 1.49190.00266179.00
32612009.11.20 09:52buy163145.301.49071.4707 / 1.4914  
32622009.11.20 09:54close163145.301.49141.4707 / 1.49143171.00269350.00
32632009.11.20 09:58sell163245.801.49131.5113 / 1.4906  
32642009.11.20 10:00close163245.801.49101.5113 / 1.49061374.00270724.00
32652009.11.20 10:03buy163346.101.49101.4710 / 1.4917  
32662009.11.20 10:05close163346.101.49111.4710 / 1.4917461.00271185.00
32672009.11.20 10:08sell163446.201.49061.5106 / 1.4899  
32682009.11.20 10:10close163446.201.49081.5106 / 1.4899-924.00270261.00
32692009.11.20 10:13sell163546.001.49081.5108 / 1.4901  
32702009.11.20 10:15close163546.001.49101.5108 / 1.4901-920.00269341.00
32712009.11.20 10:18buy163645.801.49101.4710 / 1.4917  
32722009.11.20 10:19t/p163645.801.49171.4710 / 1.49173206.00272547.00
32732009.11.20 10:20buy163746.401.49151.4715 / 1.4922  
32742009.11.20 10:23close163746.401.49171.4715 / 1.4922928.00273475.00
32752009.11.20 10:26sell163846.501.49101.5110 / 1.4903  
32762009.11.20 10:28close163846.501.49081.5110 / 1.4903930.00274405.00
32772009.11.20 10:31sell163946.701.49071.5107 / 1.4900  
32782009.11.20 10:34close163946.701.49061.5107 / 1.4900467.00274872.00
32792009.11.20 10:36buy164046.801.49071.4707 / 1.4914  
32802009.11.20 10:39close164046.801.49081.4707 / 1.4914468.00275340.00
32812009.11.20 10:41sell164146.901.49041.5104 / 1.4897  
32822009.11.20 10:42t/p164146.901.48971.5104 / 1.48973283.00278623.00
32832009.11.20 10:44sell164247.401.48981.5098 / 1.4891  
32842009.11.20 10:46close164247.401.48951.5098 / 1.48911422.00280045.00
32852009.11.20 10:49sell164347.701.48991.5099 / 1.4892  
32862009.11.20 10:51close164347.701.49001.5099 / 1.4892-477.00279568.00
32872009.11.20 10:54buy164447.601.49041.4704 / 1.4911  
32882009.11.20 10:56close164447.601.49081.4704 / 1.49111904.00281472.00
32892009.11.20 10:59sell164547.901.49061.5106 / 1.4899  
32902009.11.20 11:01t/p164547.901.48991.5106 / 1.48993353.00284825.00
32912009.11.20 11:02sell164648.501.49001.5100 / 1.4893  
32922009.11.20 11:04close164648.501.48951.5100 / 1.48932425.00287250.00
32932009.11.20 11:07sell164748.901.48941.5094 / 1.4887  
32942009.11.20 11:09close164748.901.48921.5094 / 1.4887978.00288228.00
32952009.11.20 11:12buy164849.001.48911.4691 / 1.4898  
32962009.11.20 11:13t/p164849.001.48981.4691 / 1.48983430.00291658.00
32972009.11.20 11:14sell164949.601.48971.5097 / 1.4890  
32982009.11.20 11:17close164949.601.48961.5097 / 1.4890496.00292154.00
32992009.11.20 11:19sell165049.701.48971.5097 / 1.4890  
33002009.11.20 11:22close165049.701.48981.5097 / 1.4890-497.00291657.00
33012009.11.20 11:25buy165149.601.48961.4696 / 1.4903  
33022009.11.20 11:27close165149.601.48961.4696 / 1.49030.00291657.00
33032009.11.20 11:31sell165249.601.48931.5093 / 1.4886  
33042009.11.20 11:33close165249.601.48931.5093 / 1.48860.00291657.00
33052009.11.20 11:36buy165349.601.48921.4692 / 1.4899  
33062009.11.20 11:38close165349.601.48871.4692 / 1.4899-2480.00289177.00
33072009.11.20 11:41sell165449.201.48861.5086 / 1.4879  
33082009.11.20 11:43close165449.201.48861.5086 / 1.48790.00289177.00
33092009.11.20 11:46buy165549.201.48841.4684 / 1.4891  
33102009.11.20 11:49close165549.201.48791.4684 / 1.4891-2460.00286717.00
33112009.11.20 11:51sell165648.801.48781.5078 / 1.4871  
33122009.11.20 11:54close165648.801.48801.5078 / 1.4871-976.00285741.00
33132009.11.20 11:56buy165748.601.48811.4681 / 1.4888  
33142009.11.20 11:59close165748.601.48761.4681 / 1.4888-2430.00283311.00
33152009.11.20 12:02sell165848.201.48671.5067 / 1.4860  
33162009.11.20 12:03close165848.201.48671.5067 / 1.48600.00283311.00
Summary:282311.0028231.10%
 
Performance report
Initial deposit1000.00Spread2 pointsModel"spread/2 points"
Total net profit282311.00
Gross profit375583.00Gross loss93272.00
 
Total trades1658
Winning trades1342Losing trades316
Largest winning trade3430.00Largest losing trade3201.00
 
Max consecutive winners31 (355.00)Max consecutive losers6 (6781.00)
Avg consecutive winners6Avg consecutive losers1
Max consecutive profit25707.00 (24)Max consecutive loss6781.00 (6)
 
Absolute drawdown0.00Max drawdown8843.00 (3.0%)