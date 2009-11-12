|Op
|Time
|Type
|Ticket
|Lots
|Price
|SL / TP
|Profit
|Balance
|1
|2009.11.12 10:33
|sell
|1
|0.20
|1.4980
|1.5180 / 1.4973
|
|
|2
|2009.11.12 10:35
|close
|1
|0.20
|1.4977
|1.5180 / 1.4973
|6.00
|1006.00
|3
|2009.11.12 10:38
|buy
|2
|0.20
|1.4972
|1.4772 / 1.4979
|
|
|4
|2009.11.12 10:40
|t/p
|2
|0.20
|1.4979
|1.4772 / 1.4979
|14.00
|1020.00
|5
|2009.11.12 10:40
|buy
|3
|0.20
|1.4981
|1.4781 / 1.4988
|
|
|6
|2009.11.12 10:43
|close
|3
|0.20
|1.4982
|1.4781 / 1.4988
|2.00
|1022.00
|7
|2009.11.12 10:45
|sell
|4
|0.20
|1.4982
|1.5182 / 1.4975
|
|
|8
|2009.11.12 10:47
|t/p
|4
|0.20
|1.4975
|1.5182 / 1.4975
|14.00
|1036.00
|9
|2009.11.12 10:48
|buy
|5
|0.20
|1.4975
|1.4775 / 1.4982
|
|
|10
|2009.11.12 10:50
|close
|5
|0.20
|1.4975
|1.4775 / 1.4982
|0.00
|1036.00
|11
|2009.11.12 10:54
|sell
|6
|0.20
|1.4967
|1.5167 / 1.4960
|
|
|12
|2009.11.12 10:56
|close
|6
|0.20
|1.4967
|1.5167 / 1.4960
|0.00
|1036.00
|13
|2009.11.12 10:59
|buy
|7
|0.20
|1.4966
|1.4766 / 1.4973
|
|
|14
|2009.11.12 11:01
|close
|7
|0.20
|1.4967
|1.4766 / 1.4973
|2.00
|1038.00
|15
|2009.11.12 11:04
|sell
|8
|0.20
|1.4956
|1.5156 / 1.4949
|
|
|16
|2009.11.12 11:04
|t/p
|8
|0.20
|1.4949
|1.5156 / 1.4949
|14.00
|1052.00
|17
|2009.11.12 11:06
|sell
|9
|0.20
|1.4951
|1.5151 / 1.4944
|
|
|18
|2009.11.12 11:06
|t/p
|9
|0.20
|1.4944
|1.5151 / 1.4944
|14.00
|1066.00
|19
|2009.11.12 11:09
|buy
|10
|0.20
|1.4945
|1.4745 / 1.4952
|
|
|20
|2009.11.12 11:11
|close
|10
|0.20
|1.4948
|1.4745 / 1.4952
|6.00
|1072.00
|21
|2009.11.12 11:14
|buy
|11
|0.20
|1.4944
|1.4744 / 1.4951
|
|
|22
|2009.11.12 11:16
|close
|11
|0.20
|1.4933
|1.4744 / 1.4951
|-22.00
|1050.00
|23
|2009.11.12 11:19
|sell
|12
|0.20
|1.4932
|1.5132 / 1.4925
|
|
|24
|2009.11.12 11:21
|close
|12
|0.20
|1.4929
|1.5132 / 1.4925
|6.00
|1056.00
|25
|2009.11.12 11:24
|buy
|13
|0.20
|1.4933
|1.4733 / 1.4940
|
|
|26
|2009.11.12 11:25
|t/p
|13
|0.20
|1.4940
|1.4733 / 1.4940
|14.00
|1070.00
|27
|2009.11.12 11:26
|buy
|14
|0.20
|1.4941
|1.4741 / 1.4948
|
|
|28
|2009.11.12 11:29
|close
|14
|0.20
|1.4940
|1.4741 / 1.4948
|-2.00
|1068.00
|29
|2009.11.12 11:32
|sell
|15
|0.20
|1.4936
|1.5136 / 1.4929
|
|
|30
|2009.11.12 11:34
|close
|15
|0.20
|1.4937
|1.5136 / 1.4929
|-2.00
|1066.00
|31
|2009.11.12 11:37
|buy
|16
|0.20
|1.4938
|1.4738 / 1.4945
|
|
|32
|2009.11.12 11:40
|close
|16
|0.20
|1.4946
|1.4738 / 1.4945
|16.00
|1082.00
|33
|2009.11.12 11:42
|sell
|17
|0.20
|1.4945
|1.5145 / 1.4938
|
|
|34
|2009.11.12 11:45
|close
|17
|0.20
|1.4945
|1.5145 / 1.4938
|0.00
|1082.00
|35
|2009.11.12 11:47
|buy
|18
|0.20
|1.4948
|1.4748 / 1.4955
|
|
|36
|2009.11.12 11:50
|close
|18
|0.20
|1.4948
|1.4748 / 1.4955
|0.00
|1082.00
|37
|2009.11.12 11:54
|buy
|19
|0.20
|1.4947
|1.4747 / 1.4954
|
|
|38
|2009.11.12 11:56
|close
|19
|0.20
|1.4943
|1.4747 / 1.4954
|-8.00
|1074.00
|39
|2009.11.12 11:59
|buy
|20
|0.20
|1.4938
|1.4738 / 1.4945
|
|
|40
|2009.11.12 12:01
|close
|20
|0.20
|1.4941
|1.4738 / 1.4945
|6.00
|1080.00
|41
|2009.11.12 12:04
|buy
|21
|0.20
|1.4944
|1.4744 / 1.4951
|
|
|42
|2009.11.12 12:06
|close
|21
|0.20
|1.4950
|1.4744 / 1.4951
|12.00
|1092.00
|43
|2009.11.12 12:09
|sell
|22
|0.20
|1.4944
|1.5144 / 1.4937
|
|
|44
|2009.11.12 12:11
|close
|22
|0.20
|1.4949
|1.5144 / 1.4937
|-10.00
|1082.00
|45
|2009.11.12 12:14
|buy
|23
|0.20
|1.4951
|1.4751 / 1.4958
|
|
|46
|2009.11.12 12:16
|close
|23
|0.20
|1.4950
|1.4751 / 1.4958
|-2.00
|1080.00
|47
|2009.11.12 12:19
|buy
|24
|0.20
|1.4951
|1.4751 / 1.4958
|
|
|48
|2009.11.12 12:22
|close
|24
|0.20
|1.4950
|1.4751 / 1.4958
|-2.00
|1078.00
|49
|2009.11.12 12:24
|buy
|25
|0.20
|1.4958
|1.4758 / 1.4965
|
|
|50
|2009.11.12 12:27
|close
|25
|0.20
|1.4961
|1.4758 / 1.4965
|6.00
|1084.00
|51
|2009.11.12 12:29
|buy
|26
|0.20
|1.4955
|1.4755 / 1.4962
|
|
|52
|2009.11.12 12:32
|close
|26
|0.20
|1.4959
|1.4755 / 1.4962
|8.00
|1092.00
|53
|2009.11.12 12:35
|sell
|27
|0.20
|1.4955
|1.5155 / 1.4948
|
|
|54
|2009.11.12 12:37
|close
|27
|0.20
|1.4951
|1.5155 / 1.4948
|8.00
|1100.00
|55
|2009.11.12 12:40
|sell
|28
|0.20
|1.4947
|1.5147 / 1.4940
|
|
|56
|2009.11.12 12:42
|close
|28
|0.20
|1.4949
|1.5147 / 1.4940
|-4.00
|1096.00
|57
|2009.11.12 12:45
|sell
|29
|0.20
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|
|
|58
|2009.11.12 12:47
|close
|29
|0.20
|1.4948
|1.5150 / 1.4943
|4.00
|1100.00
|59
|2009.11.12 12:50
|buy
|30
|0.20
|1.4951
|1.4751 / 1.4958
|
|
|60
|2009.11.12 12:53
|close
|30
|0.20
|1.4950
|1.4751 / 1.4958
|-2.00
|1098.00
|61
|2009.11.12 12:55
|buy
|31
|0.20
|1.4949
|1.4749 / 1.4956
|
|
|62
|2009.11.12 12:58
|close
|31
|0.20
|1.4953
|1.4749 / 1.4956
|8.00
|1106.00
|63
|2009.11.12 13:00
|sell
|32
|0.20
|1.4954
|1.5154 / 1.4947
|
|
|64
|2009.11.12 13:03
|close
|32
|0.20
|1.4956
|1.5154 / 1.4947
|-4.00
|1102.00
|65
|2009.11.12 13:06
|sell
|33
|0.20
|1.4956
|1.5156 / 1.4949
|
|
|66
|2009.11.12 13:08
|close
|33
|0.20
|1.4952
|1.5156 / 1.4949
|8.00
|1110.00
|67
|2009.11.12 13:12
|buy
|34
|0.20
|1.4953
|1.4753 / 1.4960
|
|
|68
|2009.11.12 13:14
|close
|34
|0.20
|1.4950
|1.4753 / 1.4960
|-6.00
|1104.00
|69
|2009.11.12 13:17
|buy
|35
|0.20
|1.4949
|1.4749 / 1.4956
|
|
|70
|2009.11.12 13:19
|close
|35
|0.20
|1.4947
|1.4749 / 1.4956
|-4.00
|1100.00
|71
|2009.11.12 13:22
|sell
|36
|0.20
|1.4948
|1.5148 / 1.4941
|
|
|72
|2009.11.12 13:25
|close
|36
|0.20
|1.4943
|1.5148 / 1.4941
|10.00
|1110.00
|73
|2009.11.12 13:28
|buy
|37
|0.20
|1.4944
|1.4744 / 1.4951
|
|
|74
|2009.11.12 13:30
|close
|37
|0.20
|1.4946
|1.4744 / 1.4951
|4.00
|1114.00
|75
|2009.11.12 13:33
|sell
|38
|0.20
|1.4945
|1.5145 / 1.4938
|
|
|76
|2009.11.12 13:35
|close
|38
|0.20
|1.4941
|1.5145 / 1.4938
|8.00
|1122.00
|77
|2009.11.12 13:38
|buy
|39
|0.20
|1.4942
|1.4742 / 1.4949
|
|
|78
|2009.11.12 13:40
|close
|39
|0.20
|1.4941
|1.4742 / 1.4949
|-2.00
|1120.00
|79
|2009.11.12 13:43
|buy
|40
|0.20
|1.4936
|1.4736 / 1.4943
|
|
|80
|2009.11.12 13:46
|close
|40
|0.20
|1.4943
|1.4736 / 1.4943
|14.00
|1134.00
|81
|2009.11.12 13:48
|sell
|41
|0.20
|1.4942
|1.5142 / 1.4935
|
|
|82
|2009.11.12 13:51
|close
|41
|0.20
|1.4939
|1.5142 / 1.4935
|6.00
|1140.00
|83
|2009.11.12 13:55
|buy
|42
|0.20
|1.4943
|1.4743 / 1.4950
|
|
|84
|2009.11.12 13:57
|close
|42
|0.20
|1.4947
|1.4743 / 1.4950
|8.00
|1148.00
|85
|2009.11.12 14:00
|buy
|43
|0.20
|1.4945
|1.4745 / 1.4952
|
|
|86
|2009.11.12 14:02
|close
|43
|0.20
|1.4951
|1.4745 / 1.4952
|12.00
|1160.00
|87
|2009.11.12 14:05
|sell
|44
|0.20
|1.4953
|1.5153 / 1.4946
|
|
|88
|2009.11.12 14:07
|close
|44
|0.20
|1.4948
|1.5153 / 1.4946
|10.00
|1170.00
|89
|2009.11.12 14:10
|sell
|45
|0.20
|1.4946
|1.5146 / 1.4939
|
|
|90
|2009.11.12 14:13
|close
|45
|0.20
|1.4943
|1.5146 / 1.4939
|6.00
|1176.00
|91
|2009.11.12 14:16
|sell
|46
|0.20
|1.4943
|1.5143 / 1.4936
|
|
|92
|2009.11.12 14:18
|close
|46
|0.20
|1.4936
|1.5143 / 1.4936
|14.00
|1190.00
|93
|2009.11.12 14:21
|sell
|47
|0.30
|1.4935
|1.5135 / 1.4928
|
|
|94
|2009.11.12 14:21
|t/p
|47
|0.30
|1.4928
|1.5135 / 1.4928
|21.00
|1211.00
|95
|2009.11.12 14:23
|buy
|48
|0.30
|1.4926
|1.4726 / 1.4933
|
|
|96
|2009.11.12 14:26
|close
|48
|0.30
|1.4923
|1.4726 / 1.4933
|-9.00
|1202.00
|97
|2009.11.12 14:28
|buy
|49
|0.30
|1.4925
|1.4725 / 1.4932
|
|
|98
|2009.11.12 14:31
|close
|49
|0.30
|1.4913
|1.4725 / 1.4932
|-36.00
|1166.00
|99
|2009.11.12 14:33
|buy
|50
|0.20
|1.4918
|1.4718 / 1.4925
|
|
|100
|2009.11.12 14:36
|close
|50
|0.20
|1.4916
|1.4718 / 1.4925
|-4.00
|1162.00
|101
|2009.11.12 14:39
|sell
|51
|0.20
|1.4907
|1.5107 / 1.4900
|
|
|102
|2009.11.12 14:41
|close
|51
|0.20
|1.4912
|1.5107 / 1.4900
|-10.00
|1152.00
|103
|2009.11.12 14:44
|buy
|52
|0.20
|1.4914
|1.4714 / 1.4921
|
|
|104
|2009.11.12 14:46
|close
|52
|0.20
|1.4913
|1.4714 / 1.4921
|-2.00
|1150.00
|105
|2009.11.12 14:49
|buy
|53
|0.20
|1.4915
|1.4715 / 1.4922
|
|
|106
|2009.11.12 14:51
|t/p
|53
|0.20
|1.4922
|1.4715 / 1.4922
|14.00
|1164.00
|107
|2009.11.12 14:51
|buy
|54
|0.20
|1.4922
|1.4722 / 1.4929
|
|
|108
|2009.11.12 14:54
|close
|54
|0.20
|1.4925
|1.4722 / 1.4929
|6.00
|1170.00
|109
|2009.11.12 14:58
|sell
|55
|0.20
|1.4922
|1.5122 / 1.4915
|
|
|110
|2009.11.12 15:00
|close
|55
|0.20
|1.4918
|1.5122 / 1.4915
|8.00
|1178.00
|111
|2009.11.12 15:03
|buy
|56
|0.30
|1.4920
|1.4720 / 1.4927
|
|
|112
|2009.11.12 15:05
|close
|56
|0.30
|1.4921
|1.4720 / 1.4927
|3.00
|1181.00
|113
|2009.11.12 15:08
|buy
|57
|0.30
|1.4921
|1.4721 / 1.4928
|
|
|114
|2009.11.12 15:10
|close
|57
|0.30
|1.4924
|1.4721 / 1.4928
|9.00
|1190.00
|115
|2009.11.12 15:14
|sell
|58
|0.30
|1.4922
|1.5122 / 1.4915
|
|
|116
|2009.11.12 15:16
|close
|58
|0.30
|1.4926
|1.5122 / 1.4915
|-12.00
|1178.00
|117
|2009.11.12 15:19
|buy
|59
|0.30
|1.4927
|1.4727 / 1.4934
|
|
|118
|2009.11.12 15:21
|close
|59
|0.30
|1.4928
|1.4727 / 1.4934
|3.00
|1181.00
|119
|2009.11.12 15:24
|sell
|60
|0.30
|1.4926
|1.5126 / 1.4919
|
|
|120
|2009.11.12 15:26
|close
|60
|0.30
|1.4924
|1.5126 / 1.4919
|6.00
|1187.00
|121
|2009.11.12 15:29
|buy
|61
|0.30
|1.4929
|1.4729 / 1.4936
|
|
|122
|2009.11.12 15:32
|close
|61
|0.30
|1.4925
|1.4729 / 1.4936
|-12.00
|1175.00
|123
|2009.11.12 15:34
|sell
|62
|0.20
|1.4926
|1.5126 / 1.4919
|
|
|124
|2009.11.12 15:37
|close
|62
|0.20
|1.4924
|1.5126 / 1.4919
|4.00
|1179.00
|125
|2009.11.12 15:39
|buy
|63
|0.30
|1.4926
|1.4726 / 1.4933
|
|
|126
|2009.11.12 15:40
|t/p
|63
|0.30
|1.4933
|1.4726 / 1.4933
|21.00
|1200.00
|127
|2009.11.12 15:42
|buy
|64
|0.30
|1.4934
|1.4734 / 1.4941
|
|
|128
|2009.11.12 15:44
|close
|64
|0.30
|1.4936
|1.4734 / 1.4941
|6.00
|1206.00
|129
|2009.11.12 15:47
|sell
|65
|0.30
|1.4938
|1.5138 / 1.4931
|
|
|130
|2009.11.12 15:49
|close
|65
|0.30
|1.4933
|1.5138 / 1.4931
|15.00
|1221.00
|131
|2009.11.12 15:52
|buy
|66
|0.30
|1.4931
|1.4731 / 1.4938
|
|
|132
|2009.11.12 15:55
|close
|66
|0.30
|1.4933
|1.4731 / 1.4938
|6.00
|1227.00
|133
|2009.11.12 15:58
|sell
|67
|0.30
|1.4932
|1.5132 / 1.4925
|
|
|134
|2009.11.12 16:00
|close
|67
|0.30
|1.4930
|1.5132 / 1.4925
|6.00
|1233.00
|135
|2009.11.12 16:03
|buy
|68
|0.30
|1.4933
|1.4733 / 1.4940
|
|
|136
|2009.11.12 16:04
|t/p
|68
|0.30
|1.4940
|1.4733 / 1.4940
|21.00
|1254.00
|137
|2009.11.12 16:05
|buy
|69
|0.30
|1.4939
|1.4739 / 1.4946
|
|
|138
|2009.11.12 16:08
|close
|69
|0.30
|1.4941
|1.4739 / 1.4946
|6.00
|1260.00
|139
|2009.11.12 16:10
|sell
|70
|0.30
|1.4936
|1.5136 / 1.4929
|
|
|140
|2009.11.12 16:13
|close
|70
|0.30
|1.4929
|1.5136 / 1.4929
|21.00
|1281.00
|141
|2009.11.12 16:15
|sell
|71
|0.30
|1.4933
|1.5133 / 1.4926
|
|
|142
|2009.11.12 16:18
|close
|71
|0.30
|1.4934
|1.5133 / 1.4926
|-3.00
|1278.00
|143
|2009.11.12 16:20
|buy
|72
|0.30
|1.4926
|1.4726 / 1.4933
|
|
|144
|2009.11.12 16:23
|close
|72
|0.30
|1.4932
|1.4726 / 1.4933
|18.00
|1296.00
|145
|2009.11.12 16:25
|sell
|73
|0.30
|1.4927
|1.5127 / 1.4920
|
|
|146
|2009.11.12 16:26
|t/p
|73
|0.30
|1.4920
|1.5127 / 1.4920
|21.00
|1317.00
|147
|2009.11.12 16:28
|buy
|74
|0.30
|1.4921
|1.4721 / 1.4928
|
|
|148
|2009.11.12 16:30
|t/p
|74
|0.30
|1.4928
|1.4721 / 1.4928
|21.00
|1338.00
|149
|2009.11.12 16:31
|buy
|75
|0.30
|1.4930
|1.4730 / 1.4937
|
|
|150
|2009.11.12 16:33
|close
|75
|0.30
|1.4927
|1.4730 / 1.4937
|-9.00
|1329.00
|151
|2009.11.12 16:36
|sell
|76
|0.30
|1.4924
|1.5124 / 1.4917
|
|
|152
|2009.11.12 16:37
|t/p
|76
|0.30
|1.4917
|1.5124 / 1.4917
|21.00
|1350.00
|153
|2009.11.12 16:38
|sell
|77
|0.30
|1.4911
|1.5111 / 1.4904
|
|
|154
|2009.11.12 16:41
|close
|77
|0.30
|1.4908
|1.5111 / 1.4904
|9.00
|1359.00
|155
|2009.11.12 16:43
|buy
|78
|0.30
|1.4916
|1.4716 / 1.4923
|
|
|156
|2009.11.12 16:46
|close
|78
|0.30
|1.4910
|1.4716 / 1.4923
|-18.00
|1341.00
|157
|2009.11.12 16:49
|buy
|79
|0.30
|1.4920
|1.4720 / 1.4927
|
|
|158
|2009.11.12 16:51
|close
|79
|0.30
|1.4922
|1.4720 / 1.4927
|6.00
|1347.00
|159
|2009.11.12 16:55
|buy
|80
|0.30
|1.4925
|1.4725 / 1.4932
|
|
|160
|2009.11.12 16:56
|t/p
|80
|0.30
|1.4932
|1.4725 / 1.4932
|21.00
|1368.00
|161
|2009.11.12 16:57
|buy
|81
|0.30
|1.4933
|1.4733 / 1.4940
|
|
|162
|2009.11.12 17:00
|close
|81
|0.30
|1.4934
|1.4733 / 1.4940
|3.00
|1371.00
|163
|2009.11.12 17:02
|sell
|82
|0.30
|1.4935
|1.5135 / 1.4928
|
|
|164
|2009.11.12 17:04
|t/p
|82
|0.30
|1.4928
|1.5135 / 1.4928
|21.00
|1392.00
|165
|2009.11.12 17:05
|sell
|83
|0.30
|1.4924
|1.5124 / 1.4917
|
|
|166
|2009.11.12 17:05
|t/p
|83
|0.30
|1.4917
|1.5124 / 1.4917
|21.00
|1413.00
|167
|2009.11.12 17:07
|sell
|84
|0.30
|1.4911
|1.5111 / 1.4904
|
|
|168
|2009.11.12 17:08
|t/p
|84
|0.30
|1.4904
|1.5111 / 1.4904
|21.00
|1434.00
|169
|2009.11.12 17:11
|sell
|85
|0.30
|1.4897
|1.5097 / 1.4890
|
|
|170
|2009.11.12 17:11
|t/p
|85
|0.30
|1.4890
|1.5097 / 1.4890
|21.00
|1455.00
|171
|2009.11.12 17:13
|sell
|86
|0.30
|1.4893
|1.5093 / 1.4886
|
|
|172
|2009.11.12 17:14
|t/p
|86
|0.30
|1.4886
|1.5093 / 1.4886
|21.00
|1476.00
|173
|2009.11.12 17:16
|buy
|87
|0.30
|1.4890
|1.4690 / 1.4897
|
|
|174
|2009.11.12 17:18
|close
|87
|0.30
|1.4887
|1.4690 / 1.4897
|-9.00
|1467.00
|175
|2009.11.12 17:21
|sell
|88
|0.30
|1.4871
|1.5071 / 1.4864
|
|
|176
|2009.11.12 17:23
|close
|88
|0.30
|1.4878
|1.5071 / 1.4864
|-21.00
|1446.00
|177
|2009.11.12 17:27
|buy
|89
|0.30
|1.4881
|1.4681 / 1.4888
|
|
|178
|2009.11.12 17:29
|close
|89
|0.30
|1.4888
|1.4681 / 1.4888
|21.00
|1467.00
|179
|2009.11.12 17:32
|sell
|90
|0.30
|1.4876
|1.5076 / 1.4869
|
|
|180
|2009.11.12 17:34
|close
|90
|0.30
|1.4877
|1.5076 / 1.4869
|-3.00
|1464.00
|181
|2009.11.12 17:37
|buy
|91
|0.30
|1.4881
|1.4681 / 1.4888
|
|
|182
|2009.11.12 17:39
|close
|91
|0.30
|1.4885
|1.4681 / 1.4888
|12.00
|1476.00
|183
|2009.11.12 17:42
|buy
|92
|0.30
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|
|
|184
|2009.11.12 17:44
|t/p
|92
|0.30
|1.4879
|1.4672 / 1.4879
|21.00
|1497.00
|185
|2009.11.12 17:45
|buy
|93
|0.30
|1.4882
|1.4682 / 1.4889
|
|
|186
|2009.11.12 17:47
|close
|93
|0.30
|1.4883
|1.4682 / 1.4889
|3.00
|1500.00
|187
|2009.11.12 17:50
|sell
|94
|0.30
|1.4880
|1.5080 / 1.4873
|
|
|188
|2009.11.12 17:52
|close
|94
|0.30
|1.4886
|1.5080 / 1.4873
|-18.00
|1482.00
|189
|2009.11.12 17:55
|sell
|95
|0.30
|1.4891
|1.5091 / 1.4884
|
|
|190
|2009.11.12 17:57
|close
|95
|0.30
|1.4885
|1.5091 / 1.4884
|18.00
|1500.00
|191
|2009.11.12 18:00
|buy
|96
|0.30
|1.4886
|1.4686 / 1.4893
|
|
|192
|2009.11.12 18:02
|close
|96
|0.30
|1.4880
|1.4686 / 1.4893
|-18.00
|1482.00
|193
|2009.11.12 18:06
|sell
|97
|0.30
|1.4878
|1.5078 / 1.4871
|
|
|194
|2009.11.12 18:07
|t/p
|97
|0.30
|1.4871
|1.5078 / 1.4871
|21.00
|1503.00
|195
|2009.11.12 18:08
|sell
|98
|0.30
|1.4869
|1.5069 / 1.4862
|
|
|196
|2009.11.12 18:11
|close
|98
|0.30
|1.4868
|1.5069 / 1.4862
|3.00
|1506.00
|197
|2009.11.12 18:13
|sell
|99
|0.30
|1.4866
|1.5066 / 1.4859
|
|
|198
|2009.11.12 18:14
|t/p
|99
|0.30
|1.4859
|1.5066 / 1.4859
|21.00
|1527.00
|199
|2009.11.12 18:16
|buy
|100
|0.30
|1.4861
|1.4661 / 1.4868
|
|
|200
|2009.11.12 18:18
|close
|100
|0.30
|1.4861
|1.4661 / 1.4868
|0.00
|1527.00
|201
|2009.11.12 18:21
|sell
|101
|0.30
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|
|
|202
|2009.11.12 18:23
|close
|101
|0.30
|1.4862
|1.5065 / 1.4858
|9.00
|1536.00
|203
|2009.11.12 18:26
|sell
|102
|0.30
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|
|
|204
|2009.11.12 18:29
|close
|102
|0.30
|1.4861
|1.5065 / 1.4858
|12.00
|1548.00
|205
|2009.11.12 18:31
|sell
|103
|0.30
|1.4857
|1.5057 / 1.4850
|
|
|206
|2009.11.12 18:34
|close
|103
|0.30
|1.4856
|1.5057 / 1.4850
|3.00
|1551.00
|207
|2009.11.12 18:36
|sell
|104
|0.30
|1.4860
|1.5060 / 1.4853
|
|
|208
|2009.11.12 18:39
|close
|104
|0.30
|1.4855
|1.5060 / 1.4853
|15.00
|1566.00
|209
|2009.11.12 18:41
|sell
|105
|0.30
|1.4860
|1.5060 / 1.4853
|
|
|210
|2009.11.12 18:44
|close
|105
|0.30
|1.4858
|1.5060 / 1.4853
|6.00
|1572.00
|211
|2009.11.12 18:46
|buy
|106
|0.30
|1.4867
|1.4667 / 1.4874
|
|
|212
|2009.11.12 18:49
|close
|106
|0.30
|1.4863
|1.4667 / 1.4874
|-12.00
|1560.00
|213
|2009.11.12 18:52
|buy
|107
|0.30
|1.4864
|1.4664 / 1.4871
|
|
|214
|2009.11.12 18:54
|close
|107
|0.30
|1.4870
|1.4664 / 1.4871
|18.00
|1578.00
|215
|2009.11.12 18:57
|buy
|108
|0.30
|1.4866
|1.4666 / 1.4873
|
|
|216
|2009.11.12 18:59
|close
|108
|0.30
|1.4862
|1.4666 / 1.4873
|-12.00
|1566.00
|217
|2009.11.12 19:02
|sell
|109
|0.30
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|
|
|218
|2009.11.12 19:04
|close
|109
|0.30
|1.4869
|1.5065 / 1.4858
|-12.00
|1554.00
|219
|2009.11.12 19:07
|sell
|110
|0.30
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|
|
|220
|2009.11.12 19:09
|close
|110
|0.30
|1.4862
|1.5065 / 1.4858
|9.00
|1563.00
|221
|2009.11.12 19:13
|sell
|111
|0.30
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|
|
|222
|2009.11.12 19:15
|close
|111
|0.30
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|0.00
|1563.00
|223
|2009.11.12 19:18
|buy
|112
|0.30
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|
|
|224
|2009.11.12 19:20
|close
|112
|0.30
|1.4877
|1.4672 / 1.4879
|15.00
|1578.00
|225
|2009.11.12 19:24
|sell
|113
|0.30
|1.4873
|1.5073 / 1.4866
|
|
|226
|2009.11.12 19:26
|close
|113
|0.30
|1.4872
|1.5073 / 1.4866
|3.00
|1581.00
|227
|2009.11.12 19:30
|sell
|114
|0.30
|1.4872
|1.5072 / 1.4865
|
|
|228
|2009.11.12 19:32
|close
|114
|0.30
|1.4866
|1.5072 / 1.4865
|18.00
|1599.00
|229
|2009.11.12 19:35
|buy
|115
|0.30
|1.4860
|1.4660 / 1.4867
|
|
|230
|2009.11.12 19:37
|close
|115
|0.30
|1.4867
|1.4660 / 1.4867
|21.00
|1620.00
|231
|2009.11.12 19:40
|buy
|116
|0.30
|1.4862
|1.4662 / 1.4869
|
|
|232
|2009.11.12 19:43
|close
|116
|0.30
|1.4866
|1.4662 / 1.4869
|12.00
|1632.00
|233
|2009.11.12 19:45
|sell
|117
|0.30
|1.4867
|1.5067 / 1.4860
|
|
|234
|2009.11.12 19:48
|close
|117
|0.30
|1.4864
|1.5067 / 1.4860
|9.00
|1641.00
|235
|2009.11.12 19:50
|buy
|118
|0.30
|1.4868
|1.4668 / 1.4875
|
|
|236
|2009.11.12 19:53
|close
|118
|0.30
|1.4874
|1.4668 / 1.4875
|18.00
|1659.00
|237
|2009.11.12 19:55
|buy
|119
|0.30
|1.4870
|1.4670 / 1.4877
|
|
|238
|2009.11.12 19:58
|close
|119
|0.30
|1.4867
|1.4670 / 1.4877
|-9.00
|1650.00
|239
|2009.11.12 20:02
|sell
|120
|0.30
|1.4867
|1.5067 / 1.4860
|
|
|240
|2009.11.12 20:04
|close
|120
|0.30
|1.4861
|1.5067 / 1.4860
|18.00
|1668.00
|241
|2009.11.12 20:07
|buy
|121
|0.30
|1.4863
|1.4663 / 1.4870
|
|
|242
|2009.11.12 20:09
|close
|121
|0.30
|1.4858
|1.4663 / 1.4870
|-15.00
|1653.00
|243
|2009.11.12 20:12
|buy
|122
|0.30
|1.4856
|1.4656 / 1.4863
|
|
|244
|2009.11.12 20:14
|close
|122
|0.30
|1.4857
|1.4656 / 1.4863
|3.00
|1656.00
|245
|2009.11.12 20:17
|buy
|123
|0.30
|1.4862
|1.4662 / 1.4869
|
|
|246
|2009.11.12 20:19
|t/p
|123
|0.30
|1.4869
|1.4662 / 1.4869
|21.00
|1677.00
|247
|2009.11.12 20:20
|buy
|124
|0.30
|1.4870
|1.4670 / 1.4877
|
|
|248
|2009.11.12 20:22
|close
|124
|0.30
|1.4867
|1.4670 / 1.4877
|-9.00
|1668.00
|249
|2009.11.12 20:25
|sell
|125
|0.30
|1.4868
|1.5068 / 1.4861
|
|
|250
|2009.11.12 20:27
|t/p
|125
|0.30
|1.4861
|1.5068 / 1.4861
|21.00
|1689.00
|251
|2009.11.12 20:27
|sell
|126
|0.30
|1.4863
|1.5063 / 1.4856
|
|
|252
|2009.11.12 20:30
|close
|126
|0.30
|1.4863
|1.5063 / 1.4856
|0.00
|1689.00
|253
|2009.11.12 20:33
|buy
|127
|0.30
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|
|
|254
|2009.11.12 20:35
|close
|127
|0.30
|1.4863
|1.4665 / 1.4872
|-6.00
|1683.00
|255
|2009.11.12 20:40
|sell
|128
|0.30
|1.4859
|1.5059 / 1.4852
|
|
|256
|2009.11.12 20:42
|close
|128
|0.30
|1.4856
|1.5059 / 1.4852
|9.00
|1692.00
|257
|2009.11.12 20:46
|buy
|129
|0.30
|1.4856
|1.4656 / 1.4863
|
|
|258
|2009.11.12 20:48
|close
|129
|0.30
|1.4864
|1.4656 / 1.4863
|24.00
|1716.00
|259
|2009.11.12 20:53
|buy
|130
|0.30
|1.4861
|1.4661 / 1.4868
|
|
|260
|2009.11.12 20:55
|close
|130
|0.30
|1.4863
|1.4661 / 1.4868
|6.00
|1722.00
|261
|2009.11.12 20:59
|buy
|131
|0.30
|1.4863
|1.4663 / 1.4870
|
|
|262
|2009.11.12 21:01
|close
|131
|0.30
|1.4865
|1.4663 / 1.4870
|6.00
|1728.00
|263
|2009.11.12 21:04
|sell
|132
|0.30
|1.4866
|1.5066 / 1.4859
|
|
|264
|2009.11.12 21:06
|close
|132
|0.30
|1.4866
|1.5066 / 1.4859
|0.00
|1728.00
|265
|2009.11.12 21:09
|buy
|133
|0.30
|1.4870
|1.4670 / 1.4877
|
|
|266
|2009.11.12 21:11
|close
|133
|0.30
|1.4869
|1.4670 / 1.4877
|-3.00
|1725.00
|267
|2009.11.12 21:14
|buy
|134
|0.30
|1.4871
|1.4671 / 1.4878
|
|
|268
|2009.11.12 21:16
|close
|134
|0.30
|1.4876
|1.4671 / 1.4878
|15.00
|1740.00
|269
|2009.11.12 21:19
|buy
|135
|0.30
|1.4869
|1.4669 / 1.4876
|
|
|270
|2009.11.12 21:22
|close
|135
|0.30
|1.4865
|1.4669 / 1.4876
|-12.00
|1728.00
|271
|2009.11.12 21:24
|buy
|136
|0.30
|1.4866
|1.4666 / 1.4873
|
|
|272
|2009.11.12 21:27
|close
|136
|0.30
|1.4866
|1.4666 / 1.4873
|0.00
|1728.00
|273
|2009.11.12 21:32
|buy
|137
|0.30
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|
|
|274
|2009.11.12 21:34
|close
|137
|0.30
|1.4871
|1.4665 / 1.4872
|18.00
|1746.00
|275
|2009.11.12 21:37
|buy
|138
|0.30
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|
|
|276
|2009.11.12 21:39
|close
|138
|0.30
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|0.00
|1746.00
|277
|2009.11.12 21:43
|sell
|139
|0.30
|1.4866
|1.5066 / 1.4859
|
|
|278
|2009.11.12 21:45
|close
|139
|0.30
|1.4863
|1.5066 / 1.4859
|9.00
|1755.00
|279
|2009.11.12 21:48
|sell
|140
|0.30
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|
|
|280
|2009.11.12 21:50
|close
|140
|0.30
|1.4861
|1.5065 / 1.4858
|12.00
|1767.00
|281
|2009.11.12 21:53
|buy
|141
|0.40
|1.4864
|1.4664 / 1.4871
|
|
|282
|2009.11.12 21:56
|close
|141
|0.40
|1.4864
|1.4664 / 1.4871
|0.00
|1767.00
|283
|2009.11.12 21:58
|sell
|142
|0.40
|1.4864
|1.5064 / 1.4857
|
|
|284
|2009.11.12 22:01
|close
|142
|0.40
|1.4864
|1.5064 / 1.4857
|0.00
|1767.00
|285
|2009.11.12 22:04
|sell
|143
|0.40
|1.4864
|1.5064 / 1.4857
|
|
|286
|2009.11.12 22:05
|t/p
|143
|0.40
|1.4857
|1.5064 / 1.4857
|28.00
|1795.00
|287
|2009.11.12 22:06
|sell
|144
|0.40
|1.4857
|1.5057 / 1.4850
|
|
|288
|2009.11.12 22:09
|close
|144
|0.40
|1.4856
|1.5057 / 1.4850
|4.00
|1799.00
|289
|2009.11.12 22:11
|sell
|145
|0.40
|1.4854
|1.5054 / 1.4847
|
|
|290
|2009.11.12 22:14
|close
|145
|0.40
|1.4853
|1.5054 / 1.4847
|4.00
|1803.00
|291
|2009.11.12 22:17
|buy
|146
|0.40
|1.4857
|1.4657 / 1.4864
|
|
|292
|2009.11.12 22:19
|close
|146
|0.40
|1.4859
|1.4657 / 1.4864
|8.00
|1811.00
|293
|2009.11.12 22:22
|sell
|147
|0.40
|1.4855
|1.5055 / 1.4848
|
|
|294
|2009.11.12 22:25
|close
|147
|0.40
|1.4855
|1.5055 / 1.4848
|0.00
|1811.00
|295
|2009.11.12 22:27
|sell
|148
|0.40
|1.4856
|1.5056 / 1.4849
|
|
|296
|2009.11.12 22:28
|t/p
|148
|0.40
|1.4849
|1.5056 / 1.4849
|28.00
|1839.00
|297
|2009.11.12 22:30
|sell
|149
|0.40
|1.4846
|1.5046 / 1.4839
|
|
|298
|2009.11.12 22:30
|t/p
|149
|0.40
|1.4839
|1.5046 / 1.4839
|28.00
|1867.00
|299
|2009.11.12 22:33
|buy
|150
|0.40
|1.4838
|1.4638 / 1.4845
|
|
|300
|2009.11.12 22:35
|close
|150
|0.40
|1.4846
|1.4638 / 1.4845
|32.00
|1899.00
|301
|2009.11.12 22:38
|sell
|151
|0.40
|1.4836
|1.5036 / 1.4829
|
|
|302
|2009.11.12 22:38
|t/p
|151
|0.40
|1.4829
|1.5036 / 1.4829
|28.00
|1927.00
|303
|2009.11.12 22:40
|sell
|152
|0.40
|1.4830
|1.5030 / 1.4823
|
|
|304
|2009.11.12 22:41
|t/p
|152
|0.40
|1.4823
|1.5030 / 1.4823
|28.00
|1955.00
|305
|2009.11.12 22:43
|buy
|153
|0.40
|1.4826
|1.4626 / 1.4833
|
|
|306
|2009.11.12 22:44
|t/p
|153
|0.40
|1.4833
|1.4626 / 1.4833
|28.00
|1983.00
|307
|2009.11.12 22:45
|buy
|154
|0.40
|1.4834
|1.4634 / 1.4841
|
|
|308
|2009.11.12 22:48
|close
|154
|0.40
|1.4834
|1.4634 / 1.4841
|0.00
|1983.00
|309
|2009.11.12 22:50
|buy
|155
|0.40
|1.4837
|1.4637 / 1.4844
|
|
|310
|2009.11.12 22:53
|close
|155
|0.40
|1.4841
|1.4637 / 1.4844
|16.00
|1999.00
|311
|2009.11.12 22:57
|buy
|156
|0.40
|1.4840
|1.4640 / 1.4847
|
|
|312
|2009.11.12 22:59
|close
|156
|0.40
|1.4841
|1.4640 / 1.4847
|4.00
|2003.00
|313
|2009.11.12 23:02
|buy
|157
|0.40
|1.4839
|1.4639 / 1.4846
|
|
|314
|2009.11.12 23:05
|close
|157
|0.40
|1.4841
|1.4639 / 1.4846
|8.00
|2011.00
|315
|2009.11.12 23:07
|sell
|158
|0.40
|1.4840
|1.5040 / 1.4833
|
|
|316
|2009.11.12 23:10
|close
|158
|0.40
|1.4840
|1.5040 / 1.4833
|0.00
|2011.00
|317
|2009.11.12 23:12
|buy
|159
|0.40
|1.4841
|1.4641 / 1.4848
|
|
|318
|2009.11.12 23:15
|close
|159
|0.40
|1.4842
|1.4641 / 1.4848
|4.00
|2015.00
|319
|2009.11.12 23:20
|sell
|160
|0.40
|1.4844
|1.5044 / 1.4837
|
|
|320
|2009.11.12 23:22
|close
|160
|0.40
|1.4842
|1.5044 / 1.4837
|8.00
|2023.00
|321
|2009.11.12 23:25
|buy
|161
|0.40
|1.4839
|1.4639 / 1.4846
|
|
|322
|2009.11.12 23:28
|close
|161
|0.40
|1.4842
|1.4639 / 1.4846
|12.00
|2035.00
|323
|2009.11.12 23:30
|buy
|162
|0.40
|1.4841
|1.4641 / 1.4848
|
|
|324
|2009.11.12 23:33
|close
|162
|0.40
|1.4844
|1.4641 / 1.4848
|12.00
|2047.00
|325
|2009.11.12 23:36
|buy
|163
|0.40
|1.4843
|1.4643 / 1.4850
|
|
|326
|2009.11.12 23:38
|close
|163
|0.40
|1.4845
|1.4643 / 1.4850
|8.00
|2055.00
|327
|2009.11.12 23:41
|sell
|164
|0.40
|1.4844
|1.5044 / 1.4837
|
|
|328
|2009.11.12 23:44
|close
|164
|0.40
|1.4842
|1.5044 / 1.4837
|8.00
|2063.00
|329
|2009.11.12 23:46
|buy
|165
|0.40
|1.4844
|1.4644 / 1.4851
|
|
|330
|2009.11.12 23:49
|close
|165
|0.40
|1.4847
|1.4644 / 1.4851
|12.00
|2075.00
|331
|2009.11.12 23:51
|buy
|166
|0.40
|1.4846
|1.4646 / 1.4853
|
|
|332
|2009.11.12 23:54
|close
|166
|0.40
|1.4848
|1.4646 / 1.4853
|8.00
|2083.00
|333
|2009.11.12 23:57
|sell
|167
|0.40
|1.4847
|1.5047 / 1.4840
|
|
|334
|2009.11.13 00:00
|close
|167
|0.40
|1.4848
|1.5047 / 1.4840
|-4.00
|2079.00
|335
|2009.11.13 00:02
|sell
|168
|0.40
|1.4849
|1.5049 / 1.4842
|
|
|336
|2009.11.13 00:05
|close
|168
|0.40
|1.4842
|1.5049 / 1.4842
|28.00
|2107.00
|337
|2009.11.13 00:09
|buy
|169
|0.40
|1.4845
|1.4645 / 1.4852
|
|
|338
|2009.11.13 00:11
|close
|169
|0.40
|1.4849
|1.4645 / 1.4852
|16.00
|2123.00
|339
|2009.11.13 00:15
|sell
|170
|0.40
|1.4845
|1.5045 / 1.4838
|
|
|340
|2009.11.13 00:17
|close
|170
|0.40
|1.4842
|1.5045 / 1.4838
|12.00
|2135.00
|341
|2009.11.13 00:20
|buy
|171
|0.40
|1.4843
|1.4643 / 1.4850
|
|
|342
|2009.11.13 00:22
|close
|171
|0.40
|1.4843
|1.4643 / 1.4850
|0.00
|2135.00
|343
|2009.11.13 00:25
|sell
|172
|0.40
|1.4838
|1.5038 / 1.4831
|
|
|344
|2009.11.13 00:27
|close
|172
|0.40
|1.4836
|1.5038 / 1.4831
|8.00
|2143.00
|345
|2009.11.13 00:30
|sell
|173
|0.40
|1.4837
|1.5037 / 1.4830
|
|
|346
|2009.11.13 00:33
|close
|173
|0.40
|1.4834
|1.5037 / 1.4830
|12.00
|2155.00
|347
|2009.11.13 00:35
|sell
|174
|0.40
|1.4838
|1.5038 / 1.4831
|
|
|348
|2009.11.13 00:38
|close
|174
|0.40
|1.4837
|1.5038 / 1.4831
|4.00
|2159.00
|349
|2009.11.13 00:41
|buy
|175
|0.40
|1.4839
|1.4639 / 1.4846
|
|
|350
|2009.11.13 00:43
|close
|175
|0.40
|1.4843
|1.4639 / 1.4846
|16.00
|2175.00
|351
|2009.11.13 00:49
|buy
|176
|0.40
|1.4845
|1.4645 / 1.4852
|
|
|352
|2009.11.13 00:51
|close
|176
|0.40
|1.4846
|1.4645 / 1.4852
|4.00
|2179.00
|353
|2009.11.13 00:54
|buy
|177
|0.40
|1.4845
|1.4645 / 1.4852
|
|
|354
|2009.11.13 00:56
|close
|177
|0.40
|1.4845
|1.4645 / 1.4852
|0.00
|2179.00
|355
|2009.11.13 00:59
|buy
|178
|0.40
|1.4845
|1.4645 / 1.4852
|
|
|356
|2009.11.13 01:01
|close
|178
|0.40
|1.4848
|1.4645 / 1.4852
|12.00
|2191.00
|357
|2009.11.13 01:09
|buy
|179
|0.40
|1.4848
|1.4648 / 1.4855
|
|
|358
|2009.11.13 01:11
|close
|179
|0.40
|1.4851
|1.4648 / 1.4855
|12.00
|2203.00
|359
|2009.11.13 01:17
|buy
|180
|0.40
|1.4849
|1.4649 / 1.4856
|
|
|360
|2009.11.13 01:19
|close
|180
|0.40
|1.4851
|1.4649 / 1.4856
|8.00
|2211.00
|361
|2009.11.13 01:22
|sell
|181
|0.40
|1.4850
|1.5050 / 1.4843
|
|
|362
|2009.11.13 01:24
|close
|181
|0.40
|1.4849
|1.5050 / 1.4843
|4.00
|2215.00
|363
|2009.11.13 01:27
|buy
|182
|0.40
|1.4850
|1.4650 / 1.4857
|
|
|364
|2009.11.13 01:30
|close
|182
|0.40
|1.4855
|1.4650 / 1.4857
|20.00
|2235.00
|365
|2009.11.13 01:32
|sell
|183
|0.40
|1.4851
|1.5051 / 1.4844
|
|
|366
|2009.11.13 01:35
|close
|183
|0.40
|1.4852
|1.5051 / 1.4844
|-4.00
|2231.00
|367
|2009.11.13 01:37
|buy
|184
|0.40
|1.4854
|1.4654 / 1.4861
|
|
|368
|2009.11.13 01:40
|close
|184
|0.40
|1.4855
|1.4654 / 1.4861
|4.00
|2235.00
|369
|2009.11.13 01:43
|sell
|185
|0.40
|1.4854
|1.5054 / 1.4847
|
|
|370
|2009.11.13 01:45
|close
|185
|0.40
|1.4854
|1.5054 / 1.4847
|0.00
|2235.00
|371
|2009.11.13 01:49
|buy
|186
|0.40
|1.4855
|1.4655 / 1.4862
|
|
|372
|2009.11.13 01:51
|close
|186
|0.40
|1.4853
|1.4655 / 1.4862
|-8.00
|2227.00
|373
|2009.11.13 01:55
|buy
|187
|0.40
|1.4857
|1.4657 / 1.4864
|
|
|374
|2009.11.13 01:57
|close
|187
|0.40
|1.4857
|1.4657 / 1.4864
|0.00
|2227.00
|375
|2009.11.13 02:00
|buy
|188
|0.40
|1.4856
|1.4656 / 1.4863
|
|
|376
|2009.11.13 02:03
|close
|188
|0.40
|1.4859
|1.4656 / 1.4863
|12.00
|2239.00
|377
|2009.11.13 02:05
|buy
|189
|0.40
|1.4861
|1.4661 / 1.4868
|
|
|378
|2009.11.13 02:08
|close
|189
|0.40
|1.4864
|1.4661 / 1.4868
|12.00
|2251.00
|379
|2009.11.13 02:11
|buy
|190
|0.40
|1.4868
|1.4668 / 1.4875
|
|
|380
|2009.11.13 02:13
|close
|190
|0.40
|1.4867
|1.4668 / 1.4875
|-4.00
|2247.00
|381
|2009.11.13 02:17
|buy
|191
|0.40
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|
|
|382
|2009.11.13 02:19
|close
|191
|0.40
|1.4870
|1.4665 / 1.4872
|20.00
|2267.00
|383
|2009.11.13 02:22
|sell
|192
|0.40
|1.4867
|1.5067 / 1.4860
|
|
|384
|2009.11.13 02:24
|close
|192
|0.40
|1.4864
|1.5067 / 1.4860
|12.00
|2279.00
|385
|2009.11.13 02:27
|sell
|193
|0.40
|1.4862
|1.5062 / 1.4855
|
|
|386
|2009.11.13 02:29
|close
|193
|0.40
|1.4862
|1.5062 / 1.4855
|0.00
|2279.00
|387
|2009.11.13 02:32
|sell
|194
|0.40
|1.4863
|1.5063 / 1.4856
|
|
|388
|2009.11.13 02:35
|close
|194
|0.40
|1.4859
|1.5063 / 1.4856
|16.00
|2295.00
|389
|2009.11.13 02:37
|sell
|195
|0.40
|1.4860
|1.5060 / 1.4853
|
|
|390
|2009.11.13 02:40
|close
|195
|0.40
|1.4859
|1.5060 / 1.4853
|4.00
|2299.00
|391
|2009.11.13 02:42
|sell
|196
|0.40
|1.4856
|1.5056 / 1.4849
|
|
|392
|2009.11.13 02:45
|close
|196
|0.40
|1.4855
|1.5056 / 1.4849
|4.00
|2303.00
|393
|2009.11.13 02:48
|buy
|197
|0.40
|1.4857
|1.4657 / 1.4864
|
|
|394
|2009.11.13 02:50
|close
|197
|0.40
|1.4856
|1.4657 / 1.4864
|-4.00
|2299.00
|395
|2009.11.13 02:53
|buy
|198
|0.40
|1.4861
|1.4661 / 1.4868
|
|
|396
|2009.11.13 02:55
|close
|198
|0.40
|1.4864
|1.4661 / 1.4868
|12.00
|2311.00
|397
|2009.11.13 02:59
|buy
|199
|0.40
|1.4864
|1.4664 / 1.4871
|
|
|398
|2009.11.13 03:01
|close
|199
|0.40
|1.4866
|1.4664 / 1.4871
|8.00
|2319.00
|399
|2009.11.13 03:04
|buy
|200
|0.40
|1.4862
|1.4662 / 1.4869
|
|
|400
|2009.11.13 03:06
|close
|200
|0.40
|1.4862
|1.4662 / 1.4869
|0.00
|2319.00
|401
|2009.11.13 03:10
|buy
|201
|0.40
|1.4858
|1.4658 / 1.4865
|
|
|402
|2009.11.13 03:12
|close
|201
|0.40
|1.4861
|1.4658 / 1.4865
|12.00
|2331.00
|403
|2009.11.13 03:15
|buy
|202
|0.40
|1.4854
|1.4654 / 1.4861
|
|
|404
|2009.11.13 03:18
|close
|202
|0.40
|1.4856
|1.4654 / 1.4861
|8.00
|2339.00
|405
|2009.11.13 03:21
|buy
|203
|0.40
|1.4856
|1.4656 / 1.4863
|
|
|406
|2009.11.13 03:23
|close
|203
|0.40
|1.4864
|1.4656 / 1.4863
|32.00
|2371.00
|407
|2009.11.13 03:26
|buy
|204
|0.50
|1.4862
|1.4662 / 1.4869
|
|
|408
|2009.11.13 03:28
|close
|204
|0.50
|1.4861
|1.4662 / 1.4869
|-5.00
|2366.00
|409
|2009.11.13 03:31
|sell
|205
|0.50
|1.4858
|1.5058 / 1.4851
|
|
|410
|2009.11.13 03:33
|close
|205
|0.50
|1.4858
|1.5058 / 1.4851
|0.00
|2366.00
|411
|2009.11.13 03:37
|sell
|206
|0.50
|1.4853
|1.5053 / 1.4846
|
|
|412
|2009.11.13 03:39
|close
|206
|0.50
|1.4850
|1.5053 / 1.4846
|15.00
|2381.00
|413
|2009.11.13 03:43
|buy
|207
|0.50
|1.4853
|1.4653 / 1.4860
|
|
|414
|2009.11.13 03:45
|close
|207
|0.50
|1.4854
|1.4653 / 1.4860
|5.00
|2386.00
|415
|2009.11.13 03:48
|sell
|208
|0.50
|1.4855
|1.5055 / 1.4848
|
|
|416
|2009.11.13 03:51
|close
|208
|0.50
|1.4853
|1.5055 / 1.4848
|10.00
|2396.00
|417
|2009.11.13 03:53
|buy
|209
|0.50
|1.4854
|1.4654 / 1.4861
|
|
|418
|2009.11.13 03:56
|close
|209
|0.50
|1.4856
|1.4654 / 1.4861
|10.00
|2406.00
|419
|2009.11.13 03:58
|sell
|210
|0.50
|1.4856
|1.5056 / 1.4849
|
|
|420
|2009.11.13 04:01
|close
|210
|0.50
|1.4854
|1.5056 / 1.4849
|10.00
|2416.00
|421
|2009.11.13 04:05
|buy
|211
|0.50
|1.4856
|1.4656 / 1.4863
|
|
|422
|2009.11.13 04:07
|close
|211
|0.50
|1.4863
|1.4656 / 1.4863
|35.00
|2451.00
|423
|2009.11.13 04:13
|sell
|212
|0.50
|1.4860
|1.5060 / 1.4853
|
|
|424
|2009.11.13 04:15
|close
|212
|0.50
|1.4854
|1.5060 / 1.4853
|30.00
|2481.00
|425
|2009.11.13 04:19
|buy
|213
|0.50
|1.4859
|1.4659 / 1.4866
|
|
|426
|2009.11.13 04:21
|close
|213
|0.50
|1.4860
|1.4659 / 1.4866
|5.00
|2486.00
|427
|2009.11.13 04:24
|buy
|214
|0.50
|1.4860
|1.4660 / 1.4867
|
|
|428
|2009.11.13 04:26
|close
|214
|0.50
|1.4861
|1.4660 / 1.4867
|5.00
|2491.00
|429
|2009.11.13 04:29
|sell
|215
|0.50
|1.4861
|1.5061 / 1.4854
|
|
|430
|2009.11.13 04:31
|close
|215
|0.50
|1.4858
|1.5061 / 1.4854
|15.00
|2506.00
|431
|2009.11.13 04:35
|buy
|216
|0.50
|1.4858
|1.4658 / 1.4865
|
|
|432
|2009.11.13 04:37
|close
|216
|0.50
|1.4864
|1.4658 / 1.4865
|30.00
|2536.00
|433
|2009.11.13 04:40
|sell
|217
|0.50
|1.4860
|1.5060 / 1.4853
|
|
|434
|2009.11.13 04:42
|close
|217
|0.50
|1.4858
|1.5060 / 1.4853
|10.00
|2546.00
|435
|2009.11.13 04:45
|buy
|218
|0.50
|1.4859
|1.4659 / 1.4866
|
|
|436
|2009.11.13 04:48
|close
|218
|0.50
|1.4862
|1.4659 / 1.4866
|15.00
|2561.00
|437
|2009.11.13 04:50
|buy
|219
|0.50
|1.4860
|1.4660 / 1.4867
|
|
|438
|2009.11.13 04:53
|close
|219
|0.50
|1.4861
|1.4660 / 1.4867
|5.00
|2566.00
|439
|2009.11.13 04:55
|sell
|220
|0.50
|1.4860
|1.5060 / 1.4853
|
|
|440
|2009.11.13 04:58
|close
|220
|0.50
|1.4859
|1.5060 / 1.4853
|5.00
|2571.00
|441
|2009.11.13 05:03
|buy
|221
|0.50
|1.4864
|1.4664 / 1.4871
|
|
|442
|2009.11.13 05:05
|close
|221
|0.50
|1.4870
|1.4664 / 1.4871
|30.00
|2601.00
|443
|2009.11.13 05:08
|buy
|222
|0.50
|1.4869
|1.4669 / 1.4876
|
|
|444
|2009.11.13 05:10
|close
|222
|0.50
|1.4873
|1.4669 / 1.4876
|20.00
|2621.00
|445
|2009.11.13 05:14
|sell
|223
|0.50
|1.4869
|1.5069 / 1.4862
|
|
|446
|2009.11.13 05:16
|close
|223
|0.50
|1.4868
|1.5069 / 1.4862
|5.00
|2626.00
|447
|2009.11.13 05:19
|sell
|224
|0.50
|1.4869
|1.5069 / 1.4862
|
|
|448
|2009.11.13 05:21
|close
|224
|0.50
|1.4866
|1.5069 / 1.4862
|15.00
|2641.00
|449
|2009.11.13 05:25
|buy
|225
|0.50
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|
|
|450
|2009.11.13 05:27
|close
|225
|0.50
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|0.00
|2641.00
|451
|2009.11.13 05:30
|sell
|226
|0.50
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|
|
|452
|2009.11.13 05:33
|close
|226
|0.50
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|0.00
|2641.00
|453
|2009.11.13 05:37
|buy
|227
|0.50
|1.4869
|1.4669 / 1.4876
|
|
|454
|2009.11.13 05:39
|close
|227
|0.50
|1.4870
|1.4669 / 1.4876
|5.00
|2646.00
|455
|2009.11.13 05:42
|buy
|228
|0.50
|1.4866
|1.4666 / 1.4873
|
|
|456
|2009.11.13 05:44
|close
|228
|0.50
|1.4867
|1.4666 / 1.4873
|5.00
|2651.00
|457
|2009.11.13 05:50
|buy
|229
|0.50
|1.4867
|1.4667 / 1.4874
|
|
|458
|2009.11.13 05:52
|close
|229
|0.50
|1.4870
|1.4667 / 1.4874
|15.00
|2666.00
|459
|2009.11.13 05:56
|buy
|230
|0.50
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|
|
|460
|2009.11.13 05:58
|close
|230
|0.50
|1.4871
|1.4672 / 1.4879
|-5.00
|2661.00
|461
|2009.11.13 06:02
|sell
|231
|0.50
|1.4868
|1.5068 / 1.4861
|
|
|462
|2009.11.13 06:04
|close
|231
|0.50
|1.4866
|1.5068 / 1.4861
|10.00
|2671.00
|463
|2009.11.13 06:07
|sell
|232
|0.50
|1.4867
|1.5067 / 1.4860
|
|
|464
|2009.11.13 06:10
|close
|232
|0.50
|1.4867
|1.5067 / 1.4860
|0.00
|2671.00
|465
|2009.11.13 06:16
|sell
|233
|0.50
|1.4868
|1.5068 / 1.4861
|
|
|466
|2009.11.13 06:18
|close
|233
|0.50
|1.4866
|1.5068 / 1.4861
|10.00
|2681.00
|467
|2009.11.13 06:21
|buy
|234
|0.50
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|
|
|468
|2009.11.13 06:24
|close
|234
|0.50
|1.4862
|1.4665 / 1.4872
|-15.00
|2666.00
|469
|2009.11.13 06:26
|sell
|235
|0.50
|1.4859
|1.5059 / 1.4852
|
|
|470
|2009.11.13 06:29
|close
|235
|0.50
|1.4856
|1.5059 / 1.4852
|15.00
|2681.00
|471
|2009.11.13 06:31
|sell
|236
|0.50
|1.4859
|1.5059 / 1.4852
|
|
|472
|2009.11.13 06:34
|close
|236
|0.50
|1.4858
|1.5059 / 1.4852
|5.00
|2686.00
|473
|2009.11.13 06:41
|sell
|237
|0.50
|1.4862
|1.5062 / 1.4855
|
|
|474
|2009.11.13 06:43
|close
|237
|0.50
|1.4861
|1.5062 / 1.4855
|5.00
|2691.00
|475
|2009.11.13 06:46
|buy
|238
|0.50
|1.4862
|1.4662 / 1.4869
|
|
|476
|2009.11.13 06:49
|close
|238
|0.50
|1.4863
|1.4662 / 1.4869
|5.00
|2696.00
|477
|2009.11.13 06:52
|buy
|239
|0.50
|1.4860
|1.4660 / 1.4867
|
|
|478
|2009.11.13 06:55
|close
|239
|0.50
|1.4863
|1.4660 / 1.4867
|15.00
|2711.00
|479
|2009.11.13 07:01
|buy
|240
|0.50
|1.4860
|1.4660 / 1.4867
|
|
|480
|2009.11.13 07:03
|close
|240
|0.50
|1.4862
|1.4660 / 1.4867
|10.00
|2721.00
|481
|2009.11.13 07:07
|sell
|241
|0.50
|1.4861
|1.5061 / 1.4854
|
|
|482
|2009.11.13 07:09
|close
|241
|0.50
|1.4860
|1.5061 / 1.4854
|5.00
|2726.00
|483
|2009.11.13 07:14
|buy
|242
|0.50
|1.4861
|1.4661 / 1.4868
|
|
|484
|2009.11.13 07:16
|close
|242
|0.50
|1.4862
|1.4661 / 1.4868
|5.00
|2731.00
|485
|2009.11.13 07:22
|sell
|243
|0.50
|1.4860
|1.5060 / 1.4853
|
|
|486
|2009.11.13 07:24
|close
|243
|0.50
|1.4858
|1.5060 / 1.4853
|10.00
|2741.00
|487
|2009.11.13 07:28
|sell
|244
|0.50
|1.4858
|1.5058 / 1.4851
|
|
|488
|2009.11.13 07:30
|close
|244
|0.50
|1.4858
|1.5058 / 1.4851
|0.00
|2741.00
|489
|2009.11.13 07:33
|sell
|245
|0.50
|1.4861
|1.5061 / 1.4854
|
|
|490
|2009.11.13 07:35
|close
|245
|0.50
|1.4860
|1.5061 / 1.4854
|5.00
|2746.00
|491
|2009.11.13 07:38
|buy
|246
|0.50
|1.4861
|1.4661 / 1.4868
|
|
|492
|2009.11.13 07:41
|close
|246
|0.50
|1.4863
|1.4661 / 1.4868
|10.00
|2756.00
|493
|2009.11.13 07:44
|buy
|247
|0.50
|1.4863
|1.4663 / 1.4870
|
|
|494
|2009.11.13 07:46
|close
|247
|0.50
|1.4866
|1.4663 / 1.4870
|15.00
|2771.00
|495
|2009.11.13 07:51
|sell
|248
|0.50
|1.4866
|1.5066 / 1.4859
|
|
|496
|2009.11.13 07:53
|close
|248
|0.50
|1.4865
|1.5066 / 1.4859
|5.00
|2776.00
|497
|2009.11.13 07:56
|buy
|249
|0.50
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|
|
|498
|2009.11.13 07:58
|close
|249
|0.50
|1.4871
|1.4665 / 1.4872
|30.00
|2806.00
|499
|2009.11.13 08:06
|sell
|250
|0.50
|1.4869
|1.5069 / 1.4862
|
|
|500
|2009.11.13 08:08
|close
|250
|0.50
|1.4868
|1.5069 / 1.4862
|5.00
|2811.00
|501
|2009.11.13 08:12
|buy
|251
|0.50
|1.4868
|1.4668 / 1.4875
|
|
|502
|2009.11.13 08:14
|close
|251
|0.50
|1.4871
|1.4668 / 1.4875
|15.00
|2826.00
|503
|2009.11.13 08:19
|sell
|252
|0.50
|1.4869
|1.5069 / 1.4862
|
|
|504
|2009.11.13 08:21
|close
|252
|0.50
|1.4867
|1.5069 / 1.4862
|10.00
|2836.00
|505
|2009.11.13 08:24
|sell
|253
|0.50
|1.4866
|1.5066 / 1.4859
|
|
|506
|2009.11.13 08:26
|close
|253
|0.50
|1.4863
|1.5066 / 1.4859
|15.00
|2851.00
|507
|2009.11.13 08:29
|buy
|254
|0.50
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|
|
|508
|2009.11.13 08:31
|close
|254
|0.50
|1.4866
|1.4665 / 1.4872
|5.00
|2856.00
|509
|2009.11.13 08:34
|buy
|255
|0.50
|1.4867
|1.4667 / 1.4874
|
|
|510
|2009.11.13 08:36
|close
|255
|0.50
|1.4869
|1.4667 / 1.4874
|10.00
|2866.00
|511
|2009.11.13 08:39
|buy
|256
|0.50
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|
|
|512
|2009.11.13 08:41
|close
|256
|0.50
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|0.00
|2866.00
|513
|2009.11.13 08:44
|sell
|257
|0.50
|1.4861
|1.5061 / 1.4854
|
|
|514
|2009.11.13 08:46
|close
|257
|0.50
|1.4863
|1.5061 / 1.4854
|-10.00
|2856.00
|515
|2009.11.13 08:49
|sell
|258
|0.50
|1.4866
|1.5066 / 1.4859
|
|
|516
|2009.11.13 08:52
|close
|258
|0.50
|1.4865
|1.5066 / 1.4859
|5.00
|2861.00
|517
|2009.11.13 08:54
|buy
|259
|0.50
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|518
|2009.11.13 08:57
|close
|259
|0.50
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|0.00
|2861.00
|519
|2009.11.13 09:00
|buy
|260
|0.50
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|520
|2009.11.13 09:02
|close
|260
|0.50
|1.4877
|1.4673 / 1.4880
|20.00
|2881.00
|521
|2009.11.13 09:05
|buy
|261
|0.50
|1.4878
|1.4678 / 1.4885
|
|
|522
|2009.11.13 09:07
|close
|261
|0.50
|1.4879
|1.4678 / 1.4885
|5.00
|2886.00
|523
|2009.11.13 09:10
|sell
|262
|0.50
|1.4877
|1.5077 / 1.4870
|
|
|524
|2009.11.13 09:12
|close
|262
|0.50
|1.4877
|1.5077 / 1.4870
|0.00
|2886.00
|525
|2009.11.13 09:16
|sell
|263
|0.50
|1.4880
|1.5080 / 1.4873
|
|
|526
|2009.11.13 09:18
|close
|263
|0.50
|1.4882
|1.5080 / 1.4873
|-10.00
|2876.00
|527
|2009.11.13 09:21
|sell
|264
|0.50
|1.4882
|1.5082 / 1.4875
|
|
|528
|2009.11.13 09:23
|close
|264
|0.50
|1.4875
|1.5082 / 1.4875
|35.00
|2911.00
|529
|2009.11.13 09:26
|buy
|265
|0.50
|1.4876
|1.4676 / 1.4883
|
|
|530
|2009.11.13 09:29
|close
|265
|0.50
|1.4872
|1.4676 / 1.4883
|-20.00
|2891.00
|531
|2009.11.13 09:31
|buy
|266
|0.50
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|532
|2009.11.13 09:34
|close
|266
|0.50
|1.4869
|1.4673 / 1.4880
|-20.00
|2871.00
|533
|2009.11.13 09:36
|buy
|267
|0.50
|1.4869
|1.4669 / 1.4876
|
|
|534
|2009.11.13 09:39
|close
|267
|0.50
|1.4871
|1.4669 / 1.4876
|10.00
|2881.00
|535
|2009.11.13 09:41
|buy
|268
|0.50
|1.4866
|1.4666 / 1.4873
|
|
|536
|2009.11.13 09:44
|t/p
|268
|0.50
|1.4873
|1.4666 / 1.4873
|35.00
|2916.00
|537
|2009.11.13 09:44
|buy
|269
|0.50
|1.4874
|1.4674 / 1.4881
|
|
|538
|2009.11.13 09:47
|close
|269
|0.50
|1.4871
|1.4674 / 1.4881
|-15.00
|2901.00
|539
|2009.11.13 09:49
|buy
|270
|0.50
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|
|
|540
|2009.11.13 09:52
|close
|270
|0.50
|1.4873
|1.4672 / 1.4879
|5.00
|2906.00
|541
|2009.11.13 09:54
|buy
|271
|0.50
|1.4874
|1.4674 / 1.4881
|
|
|542
|2009.11.13 09:57
|close
|271
|0.50
|1.4877
|1.4674 / 1.4881
|15.00
|2921.00
|543
|2009.11.13 10:01
|sell
|272
|0.50
|1.4874
|1.5074 / 1.4867
|
|
|544
|2009.11.13 10:03
|close
|272
|0.50
|1.4876
|1.5074 / 1.4867
|-10.00
|2911.00
|545
|2009.11.13 10:06
|buy
|273
|0.50
|1.4879
|1.4679 / 1.4886
|
|
|546
|2009.11.13 10:08
|close
|273
|0.50
|1.4878
|1.4679 / 1.4886
|-5.00
|2906.00
|547
|2009.11.13 10:12
|buy
|274
|0.50
|1.4877
|1.4677 / 1.4884
|
|
|548
|2009.11.13 10:14
|close
|274
|0.50
|1.4879
|1.4677 / 1.4884
|10.00
|2916.00
|549
|2009.11.13 10:17
|buy
|275
|0.50
|1.4881
|1.4681 / 1.4888
|
|
|550
|2009.11.13 10:19
|close
|275
|0.50
|1.4883
|1.4681 / 1.4888
|10.00
|2926.00
|551
|2009.11.13 10:22
|buy
|276
|0.50
|1.4887
|1.4687 / 1.4894
|
|
|552
|2009.11.13 10:24
|close
|276
|0.50
|1.4892
|1.4687 / 1.4894
|25.00
|2951.00
|553
|2009.11.13 10:27
|buy
|277
|0.60
|1.4893
|1.4693 / 1.4900
|
|
|554
|2009.11.13 10:29
|close
|277
|0.60
|1.4893
|1.4693 / 1.4900
|0.00
|2951.00
|555
|2009.11.13 10:32
|sell
|278
|0.60
|1.4899
|1.5099 / 1.4892
|
|
|556
|2009.11.13 10:34
|close
|278
|0.60
|1.4892
|1.5099 / 1.4892
|42.00
|2993.00
|557
|2009.11.13 10:37
|sell
|279
|0.60
|1.4893
|1.5093 / 1.4886
|
|
|558
|2009.11.13 10:40
|close
|279
|0.60
|1.4887
|1.5093 / 1.4886
|36.00
|3029.00
|559
|2009.11.13 10:43
|sell
|280
|0.60
|1.4889
|1.5089 / 1.4882
|
|
|560
|2009.11.13 10:45
|close
|280
|0.60
|1.4889
|1.5089 / 1.4882
|0.00
|3029.00
|561
|2009.11.13 10:48
|sell
|281
|0.60
|1.4888
|1.5088 / 1.4881
|
|
|562
|2009.11.13 10:50
|close
|281
|0.60
|1.4889
|1.5088 / 1.4881
|-6.00
|3023.00
|563
|2009.11.13 10:54
|sell
|282
|0.60
|1.4890
|1.5090 / 1.4883
|
|
|564
|2009.11.13 10:56
|close
|282
|0.60
|1.4890
|1.5090 / 1.4883
|0.00
|3023.00
|565
|2009.11.13 11:00
|buy
|283
|0.60
|1.4896
|1.4696 / 1.4903
|
|
|566
|2009.11.13 11:02
|close
|283
|0.60
|1.4897
|1.4696 / 1.4903
|6.00
|3029.00
|567
|2009.11.13 11:05
|buy
|284
|0.60
|1.4898
|1.4698 / 1.4905
|
|
|568
|2009.11.13 11:07
|close
|284
|0.60
|1.4901
|1.4698 / 1.4905
|18.00
|3047.00
|569
|2009.11.13 11:10
|sell
|285
|0.60
|1.4895
|1.5095 / 1.4888
|
|
|570
|2009.11.13 11:13
|close
|285
|0.60
|1.4890
|1.5095 / 1.4888
|30.00
|3077.00
|571
|2009.11.13 11:16
|buy
|286
|0.60
|1.4896
|1.4696 / 1.4903
|
|
|572
|2009.11.13 11:18
|close
|286
|0.60
|1.4895
|1.4696 / 1.4903
|-6.00
|3071.00
|573
|2009.11.13 11:21
|buy
|287
|0.60
|1.4894
|1.4694 / 1.4901
|
|
|574
|2009.11.13 11:23
|close
|287
|0.60
|1.4899
|1.4694 / 1.4901
|30.00
|3101.00
|575
|2009.11.13 11:26
|sell
|288
|0.60
|1.4899
|1.5099 / 1.4892
|
|
|576
|2009.11.13 11:29
|close
|288
|0.60
|1.4893
|1.5099 / 1.4892
|36.00
|3137.00
|577
|2009.11.13 11:31
|buy
|289
|0.60
|1.4894
|1.4694 / 1.4901
|
|
|578
|2009.11.13 11:34
|close
|289
|0.60
|1.4893
|1.4694 / 1.4901
|-6.00
|3131.00
|579
|2009.11.13 11:37
|sell
|290
|0.60
|1.4888
|1.5088 / 1.4881
|
|
|580
|2009.11.13 11:39
|close
|290
|0.60
|1.4888
|1.5088 / 1.4881
|0.00
|3131.00
|581
|2009.11.13 11:42
|sell
|291
|0.60
|1.4886
|1.5086 / 1.4879
|
|
|582
|2009.11.13 11:44
|close
|291
|0.60
|1.4885
|1.5086 / 1.4879
|6.00
|3137.00
|583
|2009.11.13 11:47
|buy
|292
|0.60
|1.4884
|1.4684 / 1.4891
|
|
|584
|2009.11.13 11:50
|close
|292
|0.60
|1.4887
|1.4684 / 1.4891
|18.00
|3155.00
|585
|2009.11.13 11:53
|sell
|293
|0.60
|1.4888
|1.5088 / 1.4881
|
|
|586
|2009.11.13 11:55
|close
|293
|0.60
|1.4886
|1.5088 / 1.4881
|12.00
|3167.00
|587
|2009.11.13 11:59
|sell
|294
|0.60
|1.4884
|1.5084 / 1.4877
|
|
|588
|2009.11.13 12:01
|close
|294
|0.60
|1.4879
|1.5084 / 1.4877
|30.00
|3197.00
|589
|2009.11.13 12:04
|sell
|295
|0.60
|1.4886
|1.5086 / 1.4879
|
|
|590
|2009.11.13 12:06
|close
|295
|0.60
|1.4883
|1.5086 / 1.4879
|18.00
|3215.00
|591
|2009.11.13 12:09
|buy
|296
|0.60
|1.4879
|1.4679 / 1.4886
|
|
|592
|2009.11.13 12:11
|close
|296
|0.60
|1.4880
|1.4679 / 1.4886
|6.00
|3221.00
|593
|2009.11.13 12:14
|buy
|297
|0.60
|1.4877
|1.4677 / 1.4884
|
|
|594
|2009.11.13 12:17
|close
|297
|0.60
|1.4871
|1.4677 / 1.4884
|-36.00
|3185.00
|595
|2009.11.13 12:19
|buy
|298
|0.60
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|
|
|596
|2009.11.13 12:22
|close
|298
|0.60
|1.4876
|1.4672 / 1.4879
|24.00
|3209.00
|597
|2009.11.13 12:25
|sell
|299
|0.60
|1.4875
|1.5075 / 1.4868
|
|
|598
|2009.11.13 12:27
|close
|299
|0.60
|1.4873
|1.5075 / 1.4868
|12.00
|3221.00
|599
|2009.11.13 12:30
|sell
|300
|0.60
|1.4875
|1.5075 / 1.4868
|
|
|600
|2009.11.13 12:32
|close
|300
|0.60
|1.4872
|1.5075 / 1.4868
|18.00
|3239.00
|601
|2009.11.13 12:35
|buy
|301
|0.60
|1.4874
|1.4674 / 1.4881
|
|
|602
|2009.11.13 12:37
|close
|301
|0.60
|1.4877
|1.4674 / 1.4881
|18.00
|3257.00
|603
|2009.11.13 12:40
|sell
|302
|0.60
|1.4875
|1.5075 / 1.4868
|
|
|604
|2009.11.13 12:43
|close
|302
|0.60
|1.4873
|1.5075 / 1.4868
|12.00
|3269.00
|605
|2009.11.13 12:45
|buy
|303
|0.60
|1.4874
|1.4674 / 1.4881
|
|
|606
|2009.11.13 12:48
|close
|303
|0.60
|1.4877
|1.4674 / 1.4881
|18.00
|3287.00
|607
|2009.11.13 12:51
|sell
|304
|0.60
|1.4877
|1.5077 / 1.4870
|
|
|608
|2009.11.13 12:53
|close
|304
|0.60
|1.4876
|1.5077 / 1.4870
|6.00
|3293.00
|609
|2009.11.13 12:57
|buy
|305
|0.60
|1.4878
|1.4678 / 1.4885
|
|
|610
|2009.11.13 12:59
|close
|305
|0.60
|1.4881
|1.4678 / 1.4885
|18.00
|3311.00
|611
|2009.11.13 13:02
|buy
|306
|0.60
|1.4884
|1.4684 / 1.4891
|
|
|612
|2009.11.13 13:05
|close
|306
|0.60
|1.4886
|1.4684 / 1.4891
|12.00
|3323.00
|613
|2009.11.13 13:07
|sell
|307
|0.60
|1.4887
|1.5087 / 1.4880
|
|
|614
|2009.11.13 13:10
|close
|307
|0.60
|1.4888
|1.5087 / 1.4880
|-6.00
|3317.00
|615
|2009.11.13 13:12
|sell
|308
|0.60
|1.4891
|1.5091 / 1.4884
|
|
|616
|2009.11.13 13:15
|close
|308
|0.60
|1.4889
|1.5091 / 1.4884
|12.00
|3329.00
|617
|2009.11.13 13:17
|buy
|309
|0.60
|1.4892
|1.4692 / 1.4899
|
|
|618
|2009.11.13 13:20
|close
|309
|0.60
|1.4894
|1.4692 / 1.4899
|12.00
|3341.00
|619
|2009.11.13 13:22
|sell
|310
|0.60
|1.4891
|1.5091 / 1.4884
|
|
|620
|2009.11.13 13:25
|close
|310
|0.60
|1.4886
|1.5091 / 1.4884
|30.00
|3371.00
|621
|2009.11.13 13:28
|sell
|311
|0.60
|1.4886
|1.5086 / 1.4879
|
|
|622
|2009.11.13 13:30
|close
|311
|0.60
|1.4887
|1.5086 / 1.4879
|-6.00
|3365.00
|623
|2009.11.13 13:33
|sell
|312
|0.60
|1.4889
|1.5089 / 1.4882
|
|
|624
|2009.11.13 13:35
|close
|312
|0.60
|1.4885
|1.5089 / 1.4882
|24.00
|3389.00
|625
|2009.11.13 13:39
|sell
|313
|0.60
|1.4883
|1.5083 / 1.4876
|
|
|626
|2009.11.13 13:41
|close
|313
|0.60
|1.4883
|1.5083 / 1.4876
|0.00
|3389.00
|627
|2009.11.13 13:44
|buy
|314
|0.60
|1.4882
|1.4682 / 1.4889
|
|
|628
|2009.11.13 13:47
|close
|314
|0.60
|1.4885
|1.4682 / 1.4889
|18.00
|3407.00
|629
|2009.11.13 13:49
|buy
|315
|0.60
|1.4886
|1.4686 / 1.4893
|
|
|630
|2009.11.13 13:52
|close
|315
|0.60
|1.4890
|1.4686 / 1.4893
|24.00
|3431.00
|631
|2009.11.13 13:54
|sell
|316
|0.60
|1.4891
|1.5091 / 1.4884
|
|
|632
|2009.11.13 13:57
|close
|316
|0.60
|1.4883
|1.5091 / 1.4884
|48.00
|3479.00
|633
|2009.11.13 14:00
|buy
|317
|0.60
|1.4888
|1.4688 / 1.4895
|
|
|634
|2009.11.13 14:02
|close
|317
|0.60
|1.4894
|1.4688 / 1.4895
|36.00
|3515.00
|635
|2009.11.13 14:05
|sell
|318
|0.60
|1.4893
|1.5093 / 1.4886
|
|
|636
|2009.11.13 14:07
|close
|318
|0.60
|1.4891
|1.5093 / 1.4886
|12.00
|3527.00
|637
|2009.11.13 14:10
|sell
|319
|0.60
|1.4892
|1.5092 / 1.4885
|
|
|638
|2009.11.13 14:13
|close
|319
|0.60
|1.4885
|1.5092 / 1.4885
|42.00
|3569.00
|639
|2009.11.13 14:16
|sell
|320
|0.70
|1.4885
|1.5085 / 1.4878
|
|
|640
|2009.11.13 14:18
|close
|320
|0.70
|1.4885
|1.5085 / 1.4878
|0.00
|3569.00
|641
|2009.11.13 14:21
|sell
|321
|0.70
|1.4883
|1.5083 / 1.4876
|
|
|642
|2009.11.13 14:23
|close
|321
|0.70
|1.4881
|1.5083 / 1.4876
|14.00
|3583.00
|643
|2009.11.13 14:26
|sell
|322
|0.70
|1.4878
|1.5078 / 1.4871
|
|
|644
|2009.11.13 14:29
|close
|322
|0.70
|1.4871
|1.5078 / 1.4871
|49.00
|3632.00
|645
|2009.11.13 14:31
|buy
|323
|0.70
|1.4874
|1.4674 / 1.4881
|
|
|646
|2009.11.13 14:34
|close
|323
|0.70
|1.4876
|1.4674 / 1.4881
|14.00
|3646.00
|647
|2009.11.13 14:36
|sell
|324
|0.70
|1.4878
|1.5078 / 1.4871
|
|
|648
|2009.11.13 14:39
|close
|324
|0.70
|1.4880
|1.5078 / 1.4871
|-14.00
|3632.00
|649
|2009.11.13 14:42
|buy
|325
|0.70
|1.4880
|1.4680 / 1.4887
|
|
|650
|2009.11.13 14:45
|close
|325
|0.70
|1.4882
|1.4680 / 1.4887
|14.00
|3646.00
|651
|2009.11.13 14:47
|sell
|326
|0.70
|1.4878
|1.5078 / 1.4871
|
|
|652
|2009.11.13 14:50
|close
|326
|0.70
|1.4873
|1.5078 / 1.4871
|35.00
|3681.00
|653
|2009.11.13 14:52
|sell
|327
|0.70
|1.4870
|1.5070 / 1.4863
|
|
|654
|2009.11.13 14:55
|close
|327
|0.70
|1.4865
|1.5070 / 1.4863
|35.00
|3716.00
|655
|2009.11.13 14:58
|buy
|328
|0.70
|1.4864
|1.4664 / 1.4871
|
|
|656
|2009.11.13 15:00
|close
|328
|0.70
|1.4867
|1.4664 / 1.4871
|21.00
|3737.00
|657
|2009.11.13 15:03
|buy
|329
|0.70
|1.4861
|1.4661 / 1.4868
|
|
|658
|2009.11.13 15:06
|close
|329
|0.70
|1.4858
|1.4661 / 1.4868
|-21.00
|3716.00
|659
|2009.11.13 15:09
|buy
|330
|0.70
|1.4863
|1.4663 / 1.4870
|
|
|660
|2009.11.13 15:11
|close
|330
|0.70
|1.4865
|1.4663 / 1.4870
|14.00
|3730.00
|661
|2009.11.13 15:14
|buy
|331
|0.70
|1.4864
|1.4664 / 1.4871
|
|
|662
|2009.11.13 15:16
|t/p
|331
|0.70
|1.4871
|1.4664 / 1.4871
|49.00
|3779.00
|663
|2009.11.13 15:16
|buy
|332
|0.70
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|
|
|664
|2009.11.13 15:19
|close
|332
|0.70
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|0.00
|3779.00
|665
|2009.11.13 15:22
|buy
|333
|0.70
|1.4875
|1.4675 / 1.4882
|
|
|666
|2009.11.13 15:24
|close
|333
|0.70
|1.4877
|1.4675 / 1.4882
|14.00
|3793.00
|667
|2009.11.13 15:27
|sell
|334
|0.70
|1.4874
|1.5074 / 1.4867
|
|
|668
|2009.11.13 15:30
|close
|334
|0.70
|1.4875
|1.5074 / 1.4867
|-7.00
|3786.00
|669
|2009.11.13 15:32
|sell
|335
|0.70
|1.4883
|1.5083 / 1.4876
|
|
|670
|2009.11.13 15:35
|close
|335
|0.70
|1.4883
|1.5083 / 1.4876
|0.00
|3786.00
|671
|2009.11.13 15:37
|buy
|336
|0.70
|1.4894
|1.4694 / 1.4901
|
|
|672
|2009.11.13 15:40
|close
|336
|0.70
|1.4889
|1.4694 / 1.4901
|-35.00
|3751.00
|673
|2009.11.13 15:43
|sell
|337
|0.70
|1.4882
|1.5082 / 1.4875
|
|
|674
|2009.11.13 15:43
|t/p
|337
|0.70
|1.4875
|1.5082 / 1.4875
|49.00
|3800.00
|675
|2009.11.13 15:48
|buy
|338
|0.70
|1.4878
|1.4678 / 1.4885
|
|
|676
|2009.11.13 15:50
|close
|338
|0.70
|1.4876
|1.4678 / 1.4885
|-14.00
|3786.00
|677
|2009.11.13 15:53
|buy
|339
|0.70
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|678
|2009.11.13 15:56
|close
|339
|0.70
|1.4877
|1.4673 / 1.4880
|28.00
|3814.00
|679
|2009.11.13 15:58
|buy
|340
|0.70
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|
|
|680
|2009.11.13 15:59
|t/p
|340
|0.70
|1.4879
|1.4672 / 1.4879
|49.00
|3863.00
|681
|2009.11.13 16:02
|sell
|341
|0.70
|1.4874
|1.5074 / 1.4867
|
|
|682
|2009.11.13 16:02
|t/p
|341
|0.70
|1.4867
|1.5074 / 1.4867
|49.00
|3912.00
|683
|2009.11.13 16:04
|sell
|342
|0.70
|1.4857
|1.5057 / 1.4850
|
|
|684
|2009.11.13 16:07
|close
|342
|0.70
|1.4855
|1.5057 / 1.4850
|14.00
|3926.00
|685
|2009.11.13 16:09
|buy
|343
|0.70
|1.4860
|1.4660 / 1.4867
|
|
|686
|2009.11.13 16:12
|close
|343
|0.70
|1.4849
|1.4660 / 1.4867
|-77.00
|3849.00
|687
|2009.11.13 16:15
|buy
|344
|0.70
|1.4850
|1.4650 / 1.4857
|
|
|688
|2009.11.13 16:17
|close
|344
|0.70
|1.4854
|1.4650 / 1.4857
|28.00
|3877.00
|689
|2009.11.13 16:22
|sell
|345
|0.70
|1.4850
|1.5050 / 1.4843
|
|
|690
|2009.11.13 16:22
|t/p
|345
|0.70
|1.4843
|1.5050 / 1.4843
|49.00
|3926.00
|691
|2009.11.13 16:24
|buy
|346
|0.70
|1.4841
|1.4641 / 1.4848
|
|
|692
|2009.11.13 16:27
|close
|346
|0.70
|1.4847
|1.4641 / 1.4848
|42.00
|3968.00
|693
|2009.11.13 16:29
|sell
|347
|0.70
|1.4844
|1.5044 / 1.4837
|
|
|694
|2009.11.13 16:32
|close
|347
|0.70
|1.4850
|1.5044 / 1.4837
|-42.00
|3926.00
|695
|2009.11.13 16:34
|sell
|348
|0.70
|1.4834
|1.5034 / 1.4827
|
|
|696
|2009.11.13 16:37
|close
|348
|0.70
|1.4836
|1.5034 / 1.4827
|-14.00
|3912.00
|697
|2009.11.13 16:39
|sell
|349
|0.70
|1.4845
|1.5045 / 1.4838
|
|
|698
|2009.11.13 16:42
|close
|349
|0.70
|1.4847
|1.5045 / 1.4838
|-14.00
|3898.00
|699
|2009.11.13 16:45
|buy
|350
|0.70
|1.4846
|1.4646 / 1.4853
|
|
|700
|2009.11.13 16:47
|close
|350
|0.70
|1.4848
|1.4646 / 1.4853
|14.00
|3912.00
|701
|2009.11.13 16:50
|buy
|351
|0.70
|1.4847
|1.4647 / 1.4854
|
|
|702
|2009.11.13 16:52
|close
|351
|0.70
|1.4849
|1.4647 / 1.4854
|14.00
|3926.00
|703
|2009.11.13 16:55
|sell
|352
|0.70
|1.4843
|1.5043 / 1.4836
|
|
|704
|2009.11.13 16:55
|t/p
|352
|0.70
|1.4836
|1.5043 / 1.4836
|49.00
|3975.00
|705
|2009.11.13 16:57
|buy
|353
|0.70
|1.4832
|1.4632 / 1.4839
|
|
|706
|2009.11.13 17:00
|close
|353
|0.70
|1.4827
|1.4632 / 1.4839
|-35.00
|3940.00
|707
|2009.11.13 17:03
|buy
|354
|0.70
|1.4834
|1.4634 / 1.4841
|
|
|708
|2009.11.13 17:03
|t/p
|354
|0.70
|1.4841
|1.4634 / 1.4841
|49.00
|3989.00
|709
|2009.11.13 17:06
|sell
|355
|0.70
|1.4836
|1.5036 / 1.4829
|
|
|710
|2009.11.13 17:08
|close
|355
|0.70
|1.4846
|1.5036 / 1.4829
|-70.00
|3919.00
|711
|2009.11.13 17:11
|buy
|356
|0.70
|1.4852
|1.4652 / 1.4859
|
|
|712
|2009.11.13 17:13
|close
|356
|0.70
|1.4843
|1.4652 / 1.4859
|-63.00
|3856.00
|713
|2009.11.13 17:16
|buy
|357
|0.70
|1.4843
|1.4643 / 1.4850
|
|
|714
|2009.11.13 17:18
|close
|357
|0.70
|1.4850
|1.4643 / 1.4850
|49.00
|3905.00
|715
|2009.11.13 17:21
|buy
|358
|0.70
|1.4855
|1.4655 / 1.4862
|
|
|716
|2009.11.13 17:23
|close
|358
|0.70
|1.4853
|1.4655 / 1.4862
|-14.00
|3891.00
|717
|2009.11.13 17:26
|sell
|359
|0.70
|1.4851
|1.5051 / 1.4844
|
|
|718
|2009.11.13 17:28
|close
|359
|0.70
|1.4851
|1.5051 / 1.4844
|0.00
|3891.00
|719
|2009.11.13 17:31
|buy
|360
|0.70
|1.4849
|1.4649 / 1.4856
|
|
|720
|2009.11.13 17:33
|close
|360
|0.70
|1.4848
|1.4649 / 1.4856
|-7.00
|3884.00
|721
|2009.11.13 17:36
|buy
|361
|0.70
|1.4851
|1.4651 / 1.4858
|
|
|722
|2009.11.13 17:37
|t/p
|361
|0.70
|1.4858
|1.4651 / 1.4858
|49.00
|3933.00
|723
|2009.11.13 17:38
|buy
|362
|0.70
|1.4860
|1.4660 / 1.4867
|
|
|724
|2009.11.13 17:41
|close
|362
|0.70
|1.4861
|1.4660 / 1.4867
|7.00
|3940.00
|725
|2009.11.13 17:43
|buy
|363
|0.70
|1.4870
|1.4670 / 1.4877
|
|
|726
|2009.11.13 17:45
|t/p
|363
|0.70
|1.4877
|1.4670 / 1.4877
|49.00
|3989.00
|727
|2009.11.13 17:46
|buy
|364
|0.70
|1.4876
|1.4676 / 1.4883
|
|
|728
|2009.11.13 17:48
|close
|364
|0.70
|1.4876
|1.4676 / 1.4883
|0.00
|3989.00
|729
|2009.11.13 17:51
|buy
|365
|0.70
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|730
|2009.11.13 17:52
|t/p
|365
|0.70
|1.4880
|1.4673 / 1.4880
|49.00
|4038.00
|731
|2009.11.13 17:54
|buy
|366
|0.70
|1.4879
|1.4679 / 1.4886
|
|
|732
|2009.11.13 17:54
|t/p
|366
|0.70
|1.4886
|1.4679 / 1.4886
|49.00
|4087.00
|733
|2009.11.13 17:56
|buy
|367
|0.70
|1.4886
|1.4686 / 1.4893
|
|
|734
|2009.11.13 17:57
|t/p
|367
|0.70
|1.4893
|1.4686 / 1.4893
|49.00
|4136.00
|735
|2009.11.13 18:00
|buy
|368
|0.80
|1.4887
|1.4687 / 1.4894
|
|
|736
|2009.11.13 18:02
|close
|368
|0.80
|1.4894
|1.4687 / 1.4894
|56.00
|4192.00
|737
|2009.11.13 18:05
|buy
|369
|0.80
|1.4887
|1.4687 / 1.4894
|
|
|738
|2009.11.13 18:07
|close
|369
|0.80
|1.4883
|1.4687 / 1.4894
|-32.00
|4160.00
|739
|2009.11.13 18:10
|buy
|370
|0.80
|1.4884
|1.4684 / 1.4891
|
|
|740
|2009.11.13 18:12
|close
|370
|0.80
|1.4883
|1.4684 / 1.4891
|-8.00
|4152.00
|741
|2009.11.13 18:15
|sell
|371
|0.80
|1.4881
|1.5081 / 1.4874
|
|
|742
|2009.11.13 18:17
|close
|371
|0.80
|1.4884
|1.5081 / 1.4874
|-24.00
|4128.00
|743
|2009.11.13 18:20
|buy
|372
|0.80
|1.4884
|1.4684 / 1.4891
|
|
|744
|2009.11.13 18:23
|close
|372
|0.80
|1.4891
|1.4684 / 1.4891
|56.00
|4184.00
|745
|2009.11.13 18:25
|sell
|373
|0.80
|1.4889
|1.5089 / 1.4882
|
|
|746
|2009.11.13 18:28
|close
|373
|0.80
|1.4891
|1.5089 / 1.4882
|-16.00
|4168.00
|747
|2009.11.13 18:30
|sell
|374
|0.80
|1.4889
|1.5089 / 1.4882
|
|
|748
|2009.11.13 18:33
|close
|374
|0.80
|1.4884
|1.5089 / 1.4882
|40.00
|4208.00
|749
|2009.11.13 18:35
|sell
|375
|0.80
|1.4887
|1.5087 / 1.4880
|
|
|750
|2009.11.13 18:38
|close
|375
|0.80
|1.4889
|1.5087 / 1.4880
|-16.00
|4192.00
|751
|2009.11.13 18:42
|buy
|376
|0.80
|1.4892
|1.4692 / 1.4899
|
|
|752
|2009.11.13 18:44
|close
|376
|0.80
|1.4888
|1.4692 / 1.4899
|-32.00
|4160.00
|753
|2009.11.13 18:47
|sell
|377
|0.80
|1.4887
|1.5087 / 1.4880
|
|
|754
|2009.11.13 18:49
|close
|377
|0.80
|1.4881
|1.5087 / 1.4880
|48.00
|4208.00
|755
|2009.11.13 18:52
|sell
|378
|0.80
|1.4888
|1.5088 / 1.4881
|
|
|756
|2009.11.13 18:54
|close
|378
|0.80
|1.4883
|1.5088 / 1.4881
|40.00
|4248.00
|757
|2009.11.13 18:57
|buy
|379
|0.80
|1.4887
|1.4687 / 1.4894
|
|
|758
|2009.11.13 18:59
|close
|379
|0.80
|1.4888
|1.4687 / 1.4894
|8.00
|4256.00
|759
|2009.11.13 19:02
|buy
|380
|0.80
|1.4888
|1.4688 / 1.4895
|
|
|760
|2009.11.13 19:03
|t/p
|380
|0.80
|1.4895
|1.4688 / 1.4895
|56.00
|4312.00
|761
|2009.11.13 19:04
|buy
|381
|0.80
|1.4907
|1.4707 / 1.4914
|
|
|762
|2009.11.13 19:07
|close
|381
|0.80
|1.4912
|1.4707 / 1.4914
|40.00
|4352.00
|763
|2009.11.13 19:10
|sell
|382
|0.80
|1.4912
|1.5112 / 1.4905
|
|
|764
|2009.11.13 19:12
|close
|382
|0.80
|1.4906
|1.5112 / 1.4905
|48.00
|4400.00
|765
|2009.11.13 19:15
|sell
|383
|0.80
|1.4912
|1.5112 / 1.4905
|
|
|766
|2009.11.13 19:17
|close
|383
|0.80
|1.4917
|1.5112 / 1.4905
|-40.00
|4360.00
|767
|2009.11.13 19:21
|buy
|384
|0.80
|1.4917
|1.4717 / 1.4924
|
|
|768
|2009.11.13 19:23
|close
|384
|0.80
|1.4917
|1.4717 / 1.4924
|0.00
|4360.00
|769
|2009.11.13 19:26
|buy
|385
|0.80
|1.4915
|1.4715 / 1.4922
|
|
|770
|2009.11.13 19:27
|t/p
|385
|0.80
|1.4922
|1.4715 / 1.4922
|56.00
|4416.00
|771
|2009.11.13 19:28
|buy
|386
|0.80
|1.4923
|1.4723 / 1.4930
|
|
|772
|2009.11.13 19:31
|close
|386
|0.80
|1.4926
|1.4723 / 1.4930
|24.00
|4440.00
|773
|2009.11.13 19:33
|buy
|387
|0.80
|1.4923
|1.4723 / 1.4930
|
|
|774
|2009.11.13 19:35
|t/p
|387
|0.80
|1.4930
|1.4723 / 1.4930
|56.00
|4496.00
|775
|2009.11.13 19:36
|buy
|388
|0.80
|1.4931
|1.4731 / 1.4938
|
|
|776
|2009.11.13 19:36
|t/p
|388
|0.80
|1.4938
|1.4731 / 1.4938
|56.00
|4552.00
|777
|2009.11.13 19:38
|sell
|389
|0.80
|1.4930
|1.5130 / 1.4923
|
|
|778
|2009.11.13 19:41
|close
|389
|0.80
|1.4928
|1.5130 / 1.4923
|16.00
|4568.00
|779
|2009.11.13 19:44
|sell
|390
|0.80
|1.4930
|1.5130 / 1.4923
|
|
|780
|2009.11.13 19:46
|close
|390
|0.80
|1.4932
|1.5130 / 1.4923
|-16.00
|4552.00
|781
|2009.11.13 19:49
|sell
|391
|0.80
|1.4922
|1.5122 / 1.4915
|
|
|782
|2009.11.13 19:51
|close
|391
|0.80
|1.4926
|1.5122 / 1.4915
|-32.00
|4520.00
|783
|2009.11.13 19:54
|buy
|392
|0.80
|1.4921
|1.4721 / 1.4928
|
|
|784
|2009.11.13 19:56
|close
|392
|0.80
|1.4925
|1.4721 / 1.4928
|32.00
|4552.00
|785
|2009.11.13 19:59
|buy
|393
|0.80
|1.4931
|1.4731 / 1.4938
|
|
|786
|2009.11.13 20:01
|close
|393
|0.80
|1.4931
|1.4731 / 1.4938
|0.00
|4552.00
|787
|2009.11.13 20:05
|sell
|394
|0.80
|1.4925
|1.5125 / 1.4918
|
|
|788
|2009.11.13 20:07
|close
|394
|0.80
|1.4920
|1.5125 / 1.4918
|40.00
|4592.00
|789
|2009.11.13 20:10
|sell
|395
|0.80
|1.4926
|1.5126 / 1.4919
|
|
|790
|2009.11.13 20:12
|close
|395
|0.80
|1.4922
|1.5126 / 1.4919
|32.00
|4624.00
|791
|2009.11.13 20:15
|sell
|396
|0.80
|1.4923
|1.5123 / 1.4916
|
|
|792
|2009.11.13 20:17
|close
|396
|0.80
|1.4919
|1.5123 / 1.4916
|32.00
|4656.00
|793
|2009.11.13 20:20
|sell
|397
|0.80
|1.4918
|1.5118 / 1.4911
|
|
|794
|2009.11.13 20:22
|close
|397
|0.80
|1.4918
|1.5118 / 1.4911
|0.00
|4656.00
|795
|2009.11.13 20:25
|buy
|398
|0.80
|1.4920
|1.4720 / 1.4927
|
|
|796
|2009.11.13 20:27
|close
|398
|0.80
|1.4922
|1.4720 / 1.4927
|16.00
|4672.00
|797
|2009.11.13 20:30
|sell
|399
|0.80
|1.4923
|1.5123 / 1.4916
|
|
|798
|2009.11.13 20:33
|close
|399
|0.80
|1.4921
|1.5123 / 1.4916
|16.00
|4688.00
|799
|2009.11.13 20:35
|buy
|400
|0.80
|1.4927
|1.4727 / 1.4934
|
|
|800
|2009.11.13 20:38
|close
|400
|0.80
|1.4931
|1.4727 / 1.4934
|32.00
|4720.00
|801
|2009.11.13 20:41
|sell
|401
|0.90
|1.4930
|1.5130 / 1.4923
|
|
|802
|2009.11.13 20:43
|close
|401
|0.90
|1.4924
|1.5130 / 1.4923
|54.00
|4774.00
|803
|2009.11.13 20:46
|buy
|402
|0.90
|1.4925
|1.4725 / 1.4932
|
|
|804
|2009.11.13 20:48
|close
|402
|0.90
|1.4924
|1.4725 / 1.4932
|-9.00
|4765.00
|805
|2009.11.13 20:51
|buy
|403
|0.90
|1.4921
|1.4721 / 1.4928
|
|
|806
|2009.11.13 20:53
|close
|403
|0.90
|1.4925
|1.4721 / 1.4928
|36.00
|4801.00
|807
|2009.11.13 20:56
|buy
|404
|0.90
|1.4922
|1.4722 / 1.4929
|
|
|808
|2009.11.13 20:58
|close
|404
|0.90
|1.4923
|1.4722 / 1.4929
|9.00
|4810.00
|809
|2009.11.13 21:01
|buy
|405
|0.90
|1.4923
|1.4723 / 1.4930
|
|
|810
|2009.11.13 21:04
|close
|405
|0.90
|1.4923
|1.4723 / 1.4930
|0.00
|4810.00
|811
|2009.11.13 21:06
|buy
|406
|0.90
|1.4926
|1.4726 / 1.4933
|
|
|812
|2009.11.13 21:09
|close
|406
|0.90
|1.4926
|1.4726 / 1.4933
|0.00
|4810.00
|813
|2009.11.13 21:12
|sell
|407
|0.90
|1.4927
|1.5127 / 1.4920
|
|
|814
|2009.11.13 21:15
|close
|407
|0.90
|1.4924
|1.5127 / 1.4920
|27.00
|4837.00
|815
|2009.11.13 21:17
|sell
|408
|0.90
|1.4925
|1.5125 / 1.4918
|
|
|816
|2009.11.13 21:20
|close
|408
|0.90
|1.4921
|1.5125 / 1.4918
|36.00
|4873.00
|817
|2009.11.13 21:23
|sell
|409
|0.90
|1.4919
|1.5119 / 1.4912
|
|
|818
|2009.11.13 21:25
|close
|409
|0.90
|1.4917
|1.5119 / 1.4912
|18.00
|4891.00
|819
|2009.11.13 21:28
|sell
|410
|0.90
|1.4914
|1.5114 / 1.4907
|
|
|820
|2009.11.13 21:30
|close
|410
|0.90
|1.4914
|1.5114 / 1.4907
|0.00
|4891.00
|821
|2009.11.13 21:34
|sell
|411
|0.90
|1.4912
|1.5112 / 1.4905
|
|
|822
|2009.11.13 21:36
|close
|411
|0.90
|1.4904
|1.5112 / 1.4905
|72.00
|4963.00
|823
|2009.11.13 21:40
|buy
|412
|0.90
|1.4906
|1.4706 / 1.4913
|
|
|824
|2009.11.13 21:42
|close
|412
|0.90
|1.4909
|1.4706 / 1.4913
|27.00
|4990.00
|825
|2009.11.13 21:45
|sell
|413
|0.90
|1.4907
|1.5107 / 1.4900
|
|
|826
|2009.11.13 21:47
|close
|413
|0.90
|1.4909
|1.5107 / 1.4900
|-18.00
|4972.00
|827
|2009.11.13 21:50
|sell
|414
|0.90
|1.4909
|1.5109 / 1.4902
|
|
|828
|2009.11.13 21:52
|close
|414
|0.90
|1.4909
|1.5109 / 1.4902
|0.00
|4972.00
|829
|2009.11.13 21:55
|sell
|415
|0.90
|1.4906
|1.5106 / 1.4899
|
|
|830
|2009.11.13 21:57
|close
|415
|0.90
|1.4902
|1.5106 / 1.4899
|36.00
|5008.00
|831
|2009.11.13 22:00
|sell
|416
|0.90
|1.4895
|1.5095 / 1.4888
|
|
|832
|2009.11.13 22:03
|close
|416
|0.90
|1.4896
|1.5095 / 1.4888
|-9.00
|4999.00
|833
|2009.11.13 22:05
|sell
|417
|0.90
|1.4895
|1.5095 / 1.4888
|
|
|834
|2009.11.13 22:08
|close
|417
|0.90
|1.4895
|1.5095 / 1.4888
|0.00
|4999.00
|835
|2009.11.13 22:11
|buy
|418
|0.90
|1.4900
|1.4700 / 1.4907
|
|
|836
|2009.11.13 22:13
|close
|418
|0.90
|1.4901
|1.4700 / 1.4907
|9.00
|5008.00
|837
|2009.11.13 22:16
|buy
|419
|0.90
|1.4899
|1.4699 / 1.4906
|
|
|838
|2009.11.13 22:19
|close
|419
|0.90
|1.4903
|1.4699 / 1.4906
|36.00
|5044.00
|839
|2009.11.13 22:22
|buy
|420
|0.90
|1.4903
|1.4703 / 1.4910
|
|
|840
|2009.11.13 22:24
|close
|420
|0.90
|1.4905
|1.4703 / 1.4910
|18.00
|5062.00
|841
|2009.11.13 22:27
|buy
|421
|0.90
|1.4904
|1.4704 / 1.4911
|
|
|842
|2009.11.13 22:29
|close
|421
|0.90
|1.4907
|1.4704 / 1.4911
|27.00
|5089.00
|843
|2009.11.13 22:32
|sell
|422
|0.90
|1.4901
|1.5101 / 1.4894
|
|
|844
|2009.11.13 22:34
|close
|422
|0.90
|1.4900
|1.5101 / 1.4894
|9.00
|5098.00
|845
|2009.11.13 22:37
|buy
|423
|0.90
|1.4905
|1.4705 / 1.4912
|
|
|846
|2009.11.13 22:39
|close
|423
|0.90
|1.4905
|1.4705 / 1.4912
|0.00
|5098.00
|847
|2009.11.13 22:42
|buy
|424
|0.90
|1.4907
|1.4707 / 1.4914
|
|
|848
|2009.11.13 22:44
|close
|424
|0.90
|1.4911
|1.4707 / 1.4914
|36.00
|5134.00
|849
|2009.11.13 22:48
|buy
|425
|0.90
|1.4914
|1.4714 / 1.4921
|
|
|850
|2009.11.13 22:50
|close
|425
|0.90
|1.4916
|1.4714 / 1.4921
|18.00
|5152.00
|851
|2009.11.13 22:53
|buy
|426
|0.90
|1.4913
|1.4713 / 1.4920
|
|
|852
|2009.11.13 22:55
|close
|426
|0.90
|1.4919
|1.4713 / 1.4920
|54.00
|5206.00
|853
|2009.11.13 22:58
|sell
|427
|0.90
|1.4918
|1.5118 / 1.4911
|
|
|854
|2009.11.13 23:00
|close
|427
|0.90
|1.4920
|1.5118 / 1.4911
|-18.00
|5188.00
|855
|2009.11.16 00:00
|buy
|428
|0.90
|1.4918
|1.4718 / 1.4925
|
|
|856
|2009.11.16 00:02
|close
|428
|0.90
|1.4919
|1.4718 / 1.4925
|9.00
|5197.00
|857
|2009.11.16 00:08
|sell
|429
|0.90
|1.4920
|1.5120 / 1.4913
|
|
|858
|2009.11.16 00:10
|close
|429
|0.90
|1.4918
|1.5120 / 1.4913
|18.00
|5215.00
|859
|2009.11.16 00:16
|buy
|430
|0.90
|1.4922
|1.4722 / 1.4929
|
|
|860
|2009.11.16 00:18
|close
|430
|0.90
|1.4924
|1.4722 / 1.4929
|18.00
|5233.00
|861
|2009.11.16 00:23
|sell
|431
|0.90
|1.4929
|1.5129 / 1.4922
|
|
|862
|2009.11.16 00:25
|close
|431
|0.90
|1.4925
|1.5129 / 1.4922
|36.00
|5269.00
|863
|2009.11.16 00:31
|sell
|432
|0.90
|1.4923
|1.5123 / 1.4916
|
|
|864
|2009.11.16 00:33
|close
|432
|0.90
|1.4922
|1.5123 / 1.4916
|9.00
|5278.00
|865
|2009.11.16 00:37
|sell
|433
|0.90
|1.4923
|1.5123 / 1.4916
|
|
|866
|2009.11.16 00:39
|close
|433
|0.90
|1.4920
|1.5123 / 1.4916
|27.00
|5305.00
|867
|2009.11.16 00:42
|buy
|434
|1.00
|1.4921
|1.4721 / 1.4928
|
|
|868
|2009.11.16 00:44
|close
|434
|1.00
|1.4922
|1.4721 / 1.4928
|10.00
|5315.00
|869
|2009.11.16 00:48
|sell
|435
|1.00
|1.4922
|1.5122 / 1.4915
|
|
|870
|2009.11.16 00:50
|close
|435
|1.00
|1.4918
|1.5122 / 1.4915
|40.00
|5355.00
|871
|2009.11.16 00:54
|sell
|436
|1.00
|1.4921
|1.5121 / 1.4914
|
|
|872
|2009.11.16 00:56
|close
|436
|1.00
|1.4921
|1.5121 / 1.4914
|0.00
|5355.00
|873
|2009.11.16 00:59
|buy
|437
|1.00
|1.4924
|1.4724 / 1.4931
|
|
|874
|2009.11.16 01:01
|close
|437
|1.00
|1.4925
|1.4724 / 1.4931
|10.00
|5365.00
|875
|2009.11.16 01:05
|buy
|438
|1.00
|1.4925
|1.4725 / 1.4932
|
|
|876
|2009.11.16 01:07
|close
|438
|1.00
|1.4931
|1.4725 / 1.4932
|60.00
|5425.00
|877
|2009.11.16 01:10
|sell
|439
|1.00
|1.4931
|1.5131 / 1.4924
|
|
|878
|2009.11.16 01:12
|close
|439
|1.00
|1.4932
|1.5131 / 1.4924
|-10.00
|5415.00
|879
|2009.11.16 01:15
|sell
|440
|1.00
|1.4932
|1.5132 / 1.4925
|
|
|880
|2009.11.16 01:18
|close
|440
|1.00
|1.4931
|1.5132 / 1.4925
|10.00
|5425.00
|881
|2009.11.16 01:21
|sell
|441
|1.00
|1.4931
|1.5131 / 1.4924
|
|
|882
|2009.11.16 01:23
|close
|441
|1.00
|1.4931
|1.5131 / 1.4924
|0.00
|5425.00
|883
|2009.11.16 01:26
|sell
|442
|1.00
|1.4935
|1.5135 / 1.4928
|
|
|884
|2009.11.16 01:28
|close
|442
|1.00
|1.4933
|1.5135 / 1.4928
|20.00
|5445.00
|885
|2009.11.16 01:32
|buy
|443
|1.00
|1.4935
|1.4735 / 1.4942
|
|
|886
|2009.11.16 01:34
|close
|443
|1.00
|1.4939
|1.4735 / 1.4942
|40.00
|5485.00
|887
|2009.11.16 01:37
|sell
|444
|1.00
|1.4938
|1.5138 / 1.4931
|
|
|888
|2009.11.16 01:39
|close
|444
|1.00
|1.4938
|1.5138 / 1.4931
|0.00
|5485.00
|889
|2009.11.16 01:42
|buy
|445
|1.00
|1.4938
|1.4738 / 1.4945
|
|
|890
|2009.11.16 01:45
|close
|445
|1.00
|1.4940
|1.4738 / 1.4945
|20.00
|5505.00
|891
|2009.11.16 01:48
|buy
|446
|1.00
|1.4940
|1.4740 / 1.4947
|
|
|892
|2009.11.16 01:50
|close
|446
|1.00
|1.4941
|1.4740 / 1.4947
|10.00
|5515.00
|893
|2009.11.16 01:53
|buy
|447
|1.00
|1.4943
|1.4743 / 1.4950
|
|
|894
|2009.11.16 01:55
|t/p
|447
|1.00
|1.4950
|1.4743 / 1.4950
|70.00
|5585.00
|895
|2009.11.16 01:55
|buy
|448
|1.00
|1.4948
|1.4748 / 1.4955
|
|
|896
|2009.11.16 01:58
|close
|448
|1.00
|1.4949
|1.4748 / 1.4955
|10.00
|5595.00
|897
|2009.11.16 02:01
|buy
|449
|1.00
|1.4965
|1.4765 / 1.4972
|
|
|898
|2009.11.16 02:03
|close
|449
|1.00
|1.4963
|1.4765 / 1.4972
|-20.00
|5575.00
|899
|2009.11.16 02:06
|buy
|450
|1.00
|1.4958
|1.4758 / 1.4965
|
|
|900
|2009.11.16 02:08
|close
|450
|1.00
|1.4957
|1.4758 / 1.4965
|-10.00
|5565.00
|901
|2009.11.16 02:11
|sell
|451
|1.00
|1.4953
|1.5153 / 1.4946
|
|
|902
|2009.11.16 02:14
|close
|451
|1.00
|1.4955
|1.5153 / 1.4946
|-20.00
|5545.00
|903
|2009.11.16 02:16
|buy
|452
|1.00
|1.4961
|1.4761 / 1.4968
|
|
|904
|2009.11.16 02:19
|close
|452
|1.00
|1.4961
|1.4761 / 1.4968
|0.00
|5545.00
|905
|2009.11.16 02:22
|buy
|453
|1.00
|1.4959
|1.4759 / 1.4966
|
|
|906
|2009.11.16 02:24
|close
|453
|1.00
|1.4958
|1.4759 / 1.4966
|-10.00
|5535.00
|907
|2009.11.16 02:28
|buy
|454
|1.00
|1.4957
|1.4757 / 1.4964
|
|
|908
|2009.11.16 02:30
|close
|454
|1.00
|1.4954
|1.4757 / 1.4964
|-30.00
|5505.00
|909
|2009.11.16 02:33
|sell
|455
|1.00
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|
|
|910
|2009.11.16 02:35
|close
|455
|1.00
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|0.00
|5505.00
|911
|2009.11.16 02:39
|buy
|456
|1.00
|1.4949
|1.4749 / 1.4956
|
|
|912
|2009.11.16 02:41
|close
|456
|1.00
|1.4952
|1.4749 / 1.4956
|30.00
|5535.00
|913
|2009.11.16 02:44
|buy
|457
|1.00
|1.4953
|1.4753 / 1.4960
|
|
|914
|2009.11.16 02:46
|close
|457
|1.00
|1.4953
|1.4753 / 1.4960
|0.00
|5535.00
|915
|2009.11.16 02:49
|sell
|458
|1.00
|1.4949
|1.5149 / 1.4942
|
|
|916
|2009.11.16 02:51
|close
|458
|1.00
|1.4946
|1.5149 / 1.4942
|30.00
|5565.00
|917
|2009.11.16 02:55
|sell
|459
|1.00
|1.4943
|1.5143 / 1.4936
|
|
|918
|2009.11.16 02:57
|close
|459
|1.00
|1.4946
|1.5143 / 1.4936
|-30.00
|5535.00
|919
|2009.11.16 03:00
|buy
|460
|1.00
|1.4952
|1.4752 / 1.4959
|
|
|920
|2009.11.16 03:02
|close
|460
|1.00
|1.4952
|1.4752 / 1.4959
|0.00
|5535.00
|921
|2009.11.16 03:05
|buy
|461
|1.00
|1.4948
|1.4748 / 1.4955
|
|
|922
|2009.11.16 03:07
|close
|461
|1.00
|1.4950
|1.4748 / 1.4955
|20.00
|5555.00
|923
|2009.11.16 03:10
|buy
|462
|1.00
|1.4949
|1.4749 / 1.4956
|
|
|924
|2009.11.16 03:13
|close
|462
|1.00
|1.4950
|1.4749 / 1.4956
|10.00
|5565.00
|925
|2009.11.16 03:15
|buy
|463
|1.00
|1.4949
|1.4749 / 1.4956
|
|
|926
|2009.11.16 03:18
|close
|463
|1.00
|1.4956
|1.4749 / 1.4956
|70.00
|5635.00
|927
|2009.11.16 03:20
|buy
|464
|1.00
|1.4956
|1.4756 / 1.4963
|
|
|928
|2009.11.16 03:23
|close
|464
|1.00
|1.4957
|1.4756 / 1.4963
|10.00
|5645.00
|929
|2009.11.16 03:26
|buy
|465
|1.00
|1.4957
|1.4757 / 1.4964
|
|
|930
|2009.11.16 03:28
|close
|465
|1.00
|1.4960
|1.4757 / 1.4964
|30.00
|5675.00
|931
|2009.11.16 03:34
|buy
|466
|1.00
|1.4959
|1.4759 / 1.4966
|
|
|932
|2009.11.16 03:36
|close
|466
|1.00
|1.4964
|1.4759 / 1.4966
|50.00
|5725.00
|933
|2009.11.16 03:39
|buy
|467
|1.00
|1.4964
|1.4764 / 1.4971
|
|
|934
|2009.11.16 03:42
|close
|467
|1.00
|1.4967
|1.4764 / 1.4971
|30.00
|5755.00
|935
|2009.11.16 03:45
|sell
|468
|1.00
|1.4962
|1.5162 / 1.4955
|
|
|936
|2009.11.16 03:47
|close
|468
|1.00
|1.4958
|1.5162 / 1.4955
|40.00
|5795.00
|937
|2009.11.16 03:51
|sell
|469
|1.00
|1.4956
|1.5156 / 1.4949
|
|
|938
|2009.11.16 03:53
|close
|469
|1.00
|1.4954
|1.5156 / 1.4949
|20.00
|5815.00
|939
|2009.11.16 03:56
|buy
|470
|1.00
|1.4952
|1.4752 / 1.4959
|
|
|940
|2009.11.16 03:58
|close
|470
|1.00
|1.4952
|1.4752 / 1.4959
|0.00
|5815.00
|941
|2009.11.16 04:02
|sell
|471
|1.00
|1.4946
|1.5146 / 1.4939
|
|
|942
|2009.11.16 04:04
|close
|471
|1.00
|1.4945
|1.5146 / 1.4939
|10.00
|5825.00
|943
|2009.11.16 04:07
|sell
|472
|1.00
|1.4949
|1.5149 / 1.4942
|
|
|944
|2009.11.16 04:09
|close
|472
|1.00
|1.4949
|1.5149 / 1.4942
|0.00
|5825.00
|945
|2009.11.16 04:12
|buy
|473
|1.00
|1.4950
|1.4750 / 1.4957
|
|
|946
|2009.11.16 04:14
|close
|473
|1.00
|1.4955
|1.4750 / 1.4957
|50.00
|5875.00
|947
|2009.11.16 04:17
|sell
|474
|1.00
|1.4955
|1.5155 / 1.4948
|
|
|948
|2009.11.16 04:19
|close
|474
|1.00
|1.4953
|1.5155 / 1.4948
|20.00
|5895.00
|949
|2009.11.16 04:28
|sell
|475
|1.10
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|
|
|950
|2009.11.16 04:30
|close
|475
|1.10
|1.4949
|1.5150 / 1.4943
|11.00
|5906.00
|951
|2009.11.16 04:36
|sell
|476
|1.10
|1.4949
|1.5149 / 1.4942
|
|
|952
|2009.11.16 04:38
|close
|476
|1.10
|1.4943
|1.5149 / 1.4942
|66.00
|5972.00
|953
|2009.11.16 04:41
|buy
|477
|1.10
|1.4943
|1.4743 / 1.4950
|
|
|954
|2009.11.16 04:43
|close
|477
|1.10
|1.4940
|1.4743 / 1.4950
|-33.00
|5939.00
|955
|2009.11.16 04:50
|sell
|478
|1.10
|1.4938
|1.5138 / 1.4931
|
|
|956
|2009.11.16 04:52
|close
|478
|1.10
|1.4938
|1.5138 / 1.4931
|0.00
|5939.00
|957
|2009.11.16 04:55
|buy
|479
|1.10
|1.4944
|1.4744 / 1.4951
|
|
|958
|2009.11.16 04:57
|close
|479
|1.10
|1.4943
|1.4744 / 1.4951
|-11.00
|5928.00
|959
|2009.11.16 05:00
|buy
|480
|1.10
|1.4945
|1.4745 / 1.4952
|
|
|960
|2009.11.16 05:02
|close
|480
|1.10
|1.4946
|1.4745 / 1.4952
|11.00
|5939.00
|961
|2009.11.16 05:06
|sell
|481
|1.10
|1.4946
|1.5146 / 1.4939
|
|
|962
|2009.11.16 05:08
|close
|481
|1.10
|1.4943
|1.5146 / 1.4939
|33.00
|5972.00
|963
|2009.11.16 05:11
|buy
|482
|1.10
|1.4945
|1.4745 / 1.4952
|
|
|964
|2009.11.16 05:13
|close
|482
|1.10
|1.4949
|1.4745 / 1.4952
|44.00
|6016.00
|965
|2009.11.16 05:16
|sell
|483
|1.10
|1.4951
|1.5151 / 1.4944
|
|
|966
|2009.11.16 05:18
|close
|483
|1.10
|1.4946
|1.5151 / 1.4944
|55.00
|6071.00
|967
|2009.11.16 05:23
|buy
|484
|1.10
|1.4950
|1.4750 / 1.4957
|
|
|968
|2009.11.16 05:25
|close
|484
|1.10
|1.4952
|1.4750 / 1.4957
|22.00
|6093.00
|969
|2009.11.16 05:28
|sell
|485
|1.10
|1.4951
|1.5151 / 1.4944
|
|
|970
|2009.11.16 05:30
|close
|485
|1.10
|1.4948
|1.5151 / 1.4944
|33.00
|6126.00
|971
|2009.11.16 05:38
|buy
|486
|1.10
|1.4948
|1.4748 / 1.4955
|
|
|972
|2009.11.16 05:40
|close
|486
|1.10
|1.4953
|1.4748 / 1.4955
|55.00
|6181.00
|973
|2009.11.16 05:43
|buy
|487
|1.10
|1.4956
|1.4756 / 1.4963
|
|
|974
|2009.11.16 05:45
|close
|487
|1.10
|1.4957
|1.4756 / 1.4963
|11.00
|6192.00
|975
|2009.11.16 05:50
|sell
|488
|1.10
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|
|
|976
|2009.11.16 05:52
|close
|488
|1.10
|1.4956
|1.5158 / 1.4951
|22.00
|6214.00
|977
|2009.11.16 05:55
|sell
|489
|1.10
|1.4959
|1.5159 / 1.4952
|
|
|978
|2009.11.16 05:57
|close
|489
|1.10
|1.4957
|1.5159 / 1.4952
|22.00
|6236.00
|979
|2009.11.16 06:00
|sell
|490
|1.10
|1.4961
|1.5161 / 1.4954
|
|
|980
|2009.11.16 06:02
|close
|490
|1.10
|1.4958
|1.5161 / 1.4954
|33.00
|6269.00
|981
|2009.11.16 06:05
|sell
|491
|1.10
|1.4963
|1.5163 / 1.4956
|
|
|982
|2009.11.16 06:07
|close
|491
|1.10
|1.4965
|1.5163 / 1.4956
|-22.00
|6247.00
|983
|2009.11.16 06:10
|buy
|492
|1.10
|1.4964
|1.4764 / 1.4971
|
|
|984
|2009.11.16 06:12
|close
|492
|1.10
|1.4963
|1.4764 / 1.4971
|-11.00
|6236.00
|985
|2009.11.16 06:15
|buy
|493
|1.10
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|
|
|986
|2009.11.16 06:17
|close
|493
|1.10
|1.4964
|1.4763 / 1.4970
|11.00
|6247.00
|987
|2009.11.16 06:20
|buy
|494
|1.10
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|
|
|988
|2009.11.16 06:23
|close
|494
|1.10
|1.4968
|1.4763 / 1.4970
|55.00
|6302.00
|989
|2009.11.16 06:27
|buy
|495
|1.10
|1.4967
|1.4767 / 1.4974
|
|
|990
|2009.11.16 06:29
|close
|495
|1.10
|1.4968
|1.4767 / 1.4974
|11.00
|6313.00
|991
|2009.11.16 06:32
|buy
|496
|1.10
|1.4968
|1.4768 / 1.4975
|
|
|992
|2009.11.16 06:34
|close
|496
|1.10
|1.4971
|1.4768 / 1.4975
|33.00
|6346.00
|993
|2009.11.16 06:39
|sell
|497
|1.10
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|994
|2009.11.16 06:41
|close
|497
|1.10
|1.4969
|1.5171 / 1.4964
|22.00
|6368.00
|995
|2009.11.16 06:45
|sell
|498
|1.10
|1.4970
|1.5170 / 1.4963
|
|
|996
|2009.11.16 06:47
|close
|498
|1.10
|1.4970
|1.5170 / 1.4963
|0.00
|6368.00
|997
|2009.11.16 06:50
|buy
|499
|1.10
|1.4970
|1.4770 / 1.4977
|
|
|998
|2009.11.16 06:52
|close
|499
|1.10
|1.4972
|1.4770 / 1.4977
|22.00
|6390.00
|999
|2009.11.16 06:55
|sell
|500
|1.10
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|1000
|2009.11.16 06:57
|close
|500
|1.10
|1.4966
|1.5171 / 1.4964
|55.00
|6445.00
|1001
|2009.11.16 07:00
|buy
|501
|1.10
|1.4965
|1.4765 / 1.4972
|
|
|1002
|2009.11.16 07:03
|close
|501
|1.10
|1.4968
|1.4765 / 1.4972
|33.00
|6478.00
|1003
|2009.11.16 07:07
|buy
|502
|1.20
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|
|
|1004
|2009.11.16 07:09
|close
|502
|1.20
|1.4967
|1.4763 / 1.4970
|48.00
|6526.00
|1005
|2009.11.16 07:12
|buy
|503
|1.20
|1.4966
|1.4766 / 1.4973
|
|
|1006
|2009.11.16 07:14
|close
|503
|1.20
|1.4968
|1.4766 / 1.4973
|24.00
|6550.00
|1007
|2009.11.16 07:17
|buy
|504
|1.20
|1.4970
|1.4770 / 1.4977
|
|
|1008
|2009.11.16 07:19
|close
|504
|1.20
|1.4970
|1.4770 / 1.4977
|0.00
|6550.00
|1009
|2009.11.16 07:27
|sell
|505
|1.20
|1.4968
|1.5168 / 1.4961
|
|
|1010
|2009.11.16 07:29
|close
|505
|1.20
|1.4965
|1.5168 / 1.4961
|36.00
|6586.00
|1011
|2009.11.16 07:32
|sell
|506
|1.20
|1.4966
|1.5166 / 1.4959
|
|
|1012
|2009.11.16 07:35
|close
|506
|1.20
|1.4964
|1.5166 / 1.4959
|24.00
|6610.00
|1013
|2009.11.16 07:39
|buy
|507
|1.20
|1.4966
|1.4766 / 1.4973
|
|
|1014
|2009.11.16 07:41
|close
|507
|1.20
|1.4970
|1.4766 / 1.4973
|48.00
|6658.00
|1015
|2009.11.16 07:45
|buy
|508
|1.20
|1.4968
|1.4768 / 1.4975
|
|
|1016
|2009.11.16 07:47
|close
|508
|1.20
|1.4972
|1.4768 / 1.4975
|48.00
|6706.00
|1017
|2009.11.16 07:50
|sell
|509
|1.20
|1.4969
|1.5169 / 1.4962
|
|
|1018
|2009.11.16 07:52
|close
|509
|1.20
|1.4967
|1.5169 / 1.4962
|24.00
|6730.00
|1019
|2009.11.16 07:55
|buy
|510
|1.20
|1.4967
|1.4767 / 1.4974
|
|
|1020
|2009.11.16 07:57
|close
|510
|1.20
|1.4972
|1.4767 / 1.4974
|60.00
|6790.00
|1021
|2009.11.16 08:01
|buy
|511
|1.20
|1.4970
|1.4770 / 1.4977
|
|
|1022
|2009.11.16 08:03
|close
|511
|1.20
|1.4973
|1.4770 / 1.4977
|36.00
|6826.00
|1023
|2009.11.16 08:06
|buy
|512
|1.20
|1.4973
|1.4773 / 1.4980
|
|
|1024
|2009.11.16 08:08
|close
|512
|1.20
|1.4972
|1.4773 / 1.4980
|-12.00
|6814.00
|1025
|2009.11.16 08:11
|sell
|513
|1.20
|1.4972
|1.5172 / 1.4965
|
|
|1026
|2009.11.16 08:13
|close
|513
|1.20
|1.4969
|1.5172 / 1.4965
|36.00
|6850.00
|1027
|2009.11.16 08:16
|buy
|514
|1.20
|1.4970
|1.4770 / 1.4977
|
|
|1028
|2009.11.16 08:18
|close
|514
|1.20
|1.4972
|1.4770 / 1.4977
|24.00
|6874.00
|1029
|2009.11.16 08:21
|sell
|515
|1.20
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|1030
|2009.11.16 08:23
|close
|515
|1.20
|1.4969
|1.5171 / 1.4964
|24.00
|6898.00
|1031
|2009.11.16 08:27
|sell
|516
|1.20
|1.4969
|1.5169 / 1.4962
|
|
|1032
|2009.11.16 08:29
|close
|516
|1.20
|1.4970
|1.5169 / 1.4962
|-12.00
|6886.00
|1033
|2009.11.16 08:32
|sell
|517
|1.20
|1.4969
|1.5169 / 1.4962
|
|
|1034
|2009.11.16 08:34
|close
|517
|1.20
|1.4966
|1.5169 / 1.4962
|36.00
|6922.00
|1035
|2009.11.16 08:37
|buy
|518
|1.20
|1.4969
|1.4769 / 1.4976
|
|
|1036
|2009.11.16 08:39
|close
|518
|1.20
|1.4973
|1.4769 / 1.4976
|48.00
|6970.00
|1037
|2009.11.16 08:42
|buy
|519
|1.20
|1.4973
|1.4773 / 1.4980
|
|
|1038
|2009.11.16 08:45
|close
|519
|1.20
|1.4976
|1.4773 / 1.4980
|36.00
|7006.00
|1039
|2009.11.16 08:48
|sell
|520
|1.20
|1.4977
|1.5177 / 1.4970
|
|
|1040
|2009.11.16 08:50
|close
|520
|1.20
|1.4973
|1.5177 / 1.4970
|48.00
|7054.00
|1041
|2009.11.16 08:55
|sell
|521
|1.20
|1.4976
|1.5176 / 1.4969
|
|
|1042
|2009.11.16 08:57
|close
|521
|1.20
|1.4974
|1.5176 / 1.4969
|24.00
|7078.00
|1043
|2009.11.16 09:02
|buy
|522
|1.30
|1.4970
|1.4770 / 1.4977
|
|
|1044
|2009.11.16 09:04
|close
|522
|1.30
|1.4977
|1.4770 / 1.4977
|91.00
|7169.00
|1045
|2009.11.16 09:07
|buy
|523
|1.30
|1.4973
|1.4773 / 1.4980
|
|
|1046
|2009.11.16 09:09
|close
|523
|1.30
|1.4978
|1.4773 / 1.4980
|65.00
|7234.00
|1047
|2009.11.16 09:12
|sell
|524
|1.30
|1.4976
|1.5176 / 1.4969
|
|
|1048
|2009.11.16 09:15
|close
|524
|1.30
|1.4974
|1.5176 / 1.4969
|26.00
|7260.00
|1049
|2009.11.16 09:17
|buy
|525
|1.30
|1.4976
|1.4776 / 1.4983
|
|
|1050
|2009.11.16 09:20
|close
|525
|1.30
|1.4981
|1.4776 / 1.4983
|65.00
|7325.00
|1051
|2009.11.16 09:22
|buy
|526
|1.30
|1.4989
|1.4789 / 1.4996
|
|
|1052
|2009.11.16 09:25
|close
|526
|1.30
|1.4993
|1.4789 / 1.4996
|52.00
|7377.00
|1053
|2009.11.16 09:27
|sell
|527
|1.30
|1.4990
|1.5190 / 1.4983
|
|
|1054
|2009.11.16 09:30
|close
|527
|1.30
|1.4986
|1.5190 / 1.4983
|52.00
|7429.00
|1055
|2009.11.16 09:32
|buy
|528
|1.30
|1.4989
|1.4789 / 1.4996
|
|
|1056
|2009.11.16 09:35
|close
|528
|1.30
|1.4992
|1.4789 / 1.4996
|39.00
|7468.00
|1057
|2009.11.16 09:37
|buy
|529
|1.30
|1.4992
|1.4792 / 1.4999
|
|
|1058
|2009.11.16 09:40
|close
|529
|1.30
|1.4990
|1.4792 / 1.4999
|-26.00
|7442.00
|1059
|2009.11.16 09:42
|sell
|530
|1.30
|1.4991
|1.5191 / 1.4984
|
|
|1060
|2009.11.16 09:45
|close
|530
|1.30
|1.4989
|1.5191 / 1.4984
|26.00
|7468.00
|1061
|2009.11.16 09:47
|buy
|531
|1.30
|1.4991
|1.4791 / 1.4998
|
|
|1062
|2009.11.16 09:50
|close
|531
|1.30
|1.4994
|1.4791 / 1.4998
|39.00
|7507.00
|1063
|2009.11.16 09:54
|sell
|532
|1.30
|1.4987
|1.5187 / 1.4980
|
|
|1064
|2009.11.16 09:56
|close
|532
|1.30
|1.4982
|1.5187 / 1.4980
|65.00
|7572.00
|1065
|2009.11.16 09:59
|sell
|533
|1.30
|1.4983
|1.5183 / 1.4976
|
|
|1066
|2009.11.16 10:01
|close
|533
|1.30
|1.4987
|1.5183 / 1.4976
|-52.00
|7520.00
|1067
|2009.11.16 10:04
|buy
|534
|1.30
|1.4990
|1.4790 / 1.4997
|
|
|1068
|2009.11.16 10:06
|close
|534
|1.30
|1.4984
|1.4790 / 1.4997
|-78.00
|7442.00
|1069
|2009.11.16 10:09
|sell
|535
|1.30
|1.4981
|1.5181 / 1.4974
|
|
|1070
|2009.11.16 10:11
|close
|535
|1.30
|1.4979
|1.5181 / 1.4974
|26.00
|7468.00
|1071
|2009.11.16 10:14
|sell
|536
|1.30
|1.4980
|1.5180 / 1.4973
|
|
|1072
|2009.11.16 10:17
|close
|536
|1.30
|1.4978
|1.5180 / 1.4973
|26.00
|7494.00
|1073
|2009.11.16 10:19
|buy
|537
|1.30
|1.4973
|1.4773 / 1.4980
|
|
|1074
|2009.11.16 10:22
|close
|537
|1.30
|1.4977
|1.4773 / 1.4980
|52.00
|7546.00
|1075
|2009.11.16 10:24
|sell
|538
|1.30
|1.4976
|1.5176 / 1.4969
|
|
|1076
|2009.11.16 10:27
|close
|538
|1.30
|1.4972
|1.5176 / 1.4969
|52.00
|7598.00
|1077
|2009.11.16 10:29
|buy
|539
|1.30
|1.4975
|1.4775 / 1.4982
|
|
|1078
|2009.11.16 10:32
|close
|539
|1.30
|1.4977
|1.4775 / 1.4982
|26.00
|7624.00
|1079
|2009.11.16 10:34
|sell
|540
|1.30
|1.4977
|1.5177 / 1.4970
|
|
|1080
|2009.11.16 10:37
|close
|540
|1.30
|1.4980
|1.5177 / 1.4970
|-39.00
|7585.00
|1081
|2009.11.16 10:39
|buy
|541
|1.30
|1.4980
|1.4780 / 1.4987
|
|
|1082
|2009.11.16 10:42
|close
|541
|1.30
|1.4979
|1.4780 / 1.4987
|-13.00
|7572.00
|1083
|2009.11.16 10:45
|buy
|542
|1.30
|1.4981
|1.4781 / 1.4988
|
|
|1084
|2009.11.16 10:47
|close
|542
|1.30
|1.4976
|1.4781 / 1.4988
|-65.00
|7507.00
|1085
|2009.11.16 10:51
|buy
|543
|1.30
|1.4977
|1.4777 / 1.4984
|
|
|1086
|2009.11.16 10:53
|close
|543
|1.30
|1.4978
|1.4777 / 1.4984
|13.00
|7520.00
|1087
|2009.11.16 10:56
|sell
|544
|1.30
|1.4978
|1.5178 / 1.4971
|
|
|1088
|2009.11.16 10:58
|close
|544
|1.30
|1.4972
|1.5178 / 1.4971
|78.00
|7598.00
|1089
|2009.11.16 11:01
|sell
|545
|1.30
|1.4969
|1.5169 / 1.4962
|
|
|1090
|2009.11.16 11:01
|t/p
|545
|1.30
|1.4962
|1.5169 / 1.4962
|91.00
|7689.00
|1091
|2009.11.16 11:03
|buy
|546
|1.40
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|
|
|1092
|2009.11.16 11:06
|close
|546
|1.40
|1.4967
|1.4763 / 1.4970
|56.00
|7745.00
|1093
|2009.11.16 11:09
|buy
|547
|1.40
|1.4974
|1.4774 / 1.4981
|
|
|1094
|2009.11.16 11:11
|close
|547
|1.40
|1.4980
|1.4774 / 1.4981
|84.00
|7829.00
|1095
|2009.11.16 11:14
|buy
|548
|1.40
|1.4980
|1.4780 / 1.4987
|
|
|1096
|2009.11.16 11:16
|close
|548
|1.40
|1.4985
|1.4780 / 1.4987
|70.00
|7899.00
|1097
|2009.11.16 11:19
|buy
|549
|1.40
|1.4979
|1.4779 / 1.4986
|
|
|1098
|2009.11.16 11:21
|close
|549
|1.40
|1.4982
|1.4779 / 1.4986
|42.00
|7941.00
|1099
|2009.11.16 11:24
|buy
|550
|1.40
|1.4980
|1.4780 / 1.4987
|
|
|1100
|2009.11.16 11:27
|close
|550
|1.40
|1.4978
|1.4780 / 1.4987
|-28.00
|7913.00
|1101
|2009.11.16 11:29
|sell
|551
|1.40
|1.4978
|1.5178 / 1.4971
|
|
|1102
|2009.11.16 11:32
|close
|551
|1.40
|1.4973
|1.5178 / 1.4971
|70.00
|7983.00
|1103
|2009.11.16 11:35
|buy
|552
|1.40
|1.4974
|1.4774 / 1.4981
|
|
|1104
|2009.11.16 11:37
|close
|552
|1.40
|1.4977
|1.4774 / 1.4981
|42.00
|8025.00
|1105
|2009.11.16 11:40
|sell
|553
|1.40
|1.4978
|1.5178 / 1.4971
|
|
|1106
|2009.11.16 11:42
|close
|553
|1.40
|1.4972
|1.5178 / 1.4971
|84.00
|8109.00
|1107
|2009.11.16 11:45
|sell
|554
|1.40
|1.4974
|1.5174 / 1.4967
|
|
|1108
|2009.11.16 11:47
|close
|554
|1.40
|1.4973
|1.5174 / 1.4967
|14.00
|8123.00
|1109
|2009.11.16 11:50
|buy
|555
|1.40
|1.4972
|1.4772 / 1.4979
|
|
|1110
|2009.11.16 11:53
|close
|555
|1.40
|1.4973
|1.4772 / 1.4979
|14.00
|8137.00
|1111
|2009.11.16 11:56
|sell
|556
|1.40
|1.4969
|1.5169 / 1.4962
|
|
|1112
|2009.11.16 11:58
|close
|556
|1.40
|1.4967
|1.5169 / 1.4962
|28.00
|8165.00
|1113
|2009.11.16 12:01
|buy
|557
|1.40
|1.4974
|1.4774 / 1.4981
|
|
|1114
|2009.11.16 12:03
|close
|557
|1.40
|1.4969
|1.4774 / 1.4981
|-70.00
|8095.00
|1115
|2009.11.16 12:06
|sell
|558
|1.40
|1.4970
|1.5170 / 1.4963
|
|
|1116
|2009.11.16 12:08
|close
|558
|1.40
|1.4967
|1.5170 / 1.4963
|42.00
|8137.00
|1117
|2009.11.16 12:12
|buy
|559
|1.40
|1.4971
|1.4771 / 1.4978
|
|
|1118
|2009.11.16 12:14
|close
|559
|1.40
|1.4974
|1.4771 / 1.4978
|42.00
|8179.00
|1119
|2009.11.16 12:17
|sell
|560
|1.40
|1.4970
|1.5170 / 1.4963
|
|
|1120
|2009.11.16 12:19
|close
|560
|1.40
|1.4969
|1.5170 / 1.4963
|14.00
|8193.00
|1121
|2009.11.16 12:22
|sell
|561
|1.40
|1.4967
|1.5167 / 1.4960
|
|
|1122
|2009.11.16 12:24
|close
|561
|1.40
|1.4960
|1.5167 / 1.4960
|98.00
|8291.00
|1123
|2009.11.16 12:27
|sell
|562
|1.50
|1.4962
|1.5162 / 1.4955
|
|
|1124
|2009.11.16 12:30
|close
|562
|1.50
|1.4961
|1.5162 / 1.4955
|15.00
|8306.00
|1125
|2009.11.16 12:35
|sell
|563
|1.50
|1.4961
|1.5161 / 1.4954
|
|
|1126
|2009.11.16 12:37
|close
|563
|1.50
|1.4956
|1.5161 / 1.4954
|75.00
|8381.00
|1127
|2009.11.16 12:40
|buy
|564
|1.50
|1.4957
|1.4757 / 1.4964
|
|
|1128
|2009.11.16 12:43
|close
|564
|1.50
|1.4962
|1.4757 / 1.4964
|75.00
|8456.00
|1129
|2009.11.16 12:45
|sell
|565
|1.50
|1.4960
|1.5160 / 1.4953
|
|
|1130
|2009.11.16 12:48
|close
|565
|1.50
|1.4962
|1.5160 / 1.4953
|-30.00
|8426.00
|1131
|2009.11.16 12:50
|sell
|566
|1.50
|1.4961
|1.5161 / 1.4954
|
|
|1132
|2009.11.16 12:53
|close
|566
|1.50
|1.4958
|1.5161 / 1.4954
|45.00
|8471.00
|1133
|2009.11.16 12:57
|buy
|567
|1.50
|1.4960
|1.4760 / 1.4967
|
|
|1134
|2009.11.16 12:59
|close
|567
|1.50
|1.4961
|1.4760 / 1.4967
|15.00
|8486.00
|1135
|2009.11.16 13:02
|buy
|568
|1.50
|1.4959
|1.4759 / 1.4966
|
|
|1136
|2009.11.16 13:04
|close
|568
|1.50
|1.4962
|1.4759 / 1.4966
|45.00
|8531.00
|1137
|2009.11.16 13:08
|sell
|569
|1.50
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|
|
|1138
|2009.11.16 13:10
|close
|569
|1.50
|1.4955
|1.5158 / 1.4951
|45.00
|8576.00
|1139
|2009.11.16 13:13
|sell
|570
|1.50
|1.4956
|1.5156 / 1.4949
|
|
|1140
|2009.11.16 13:15
|close
|570
|1.50
|1.4955
|1.5156 / 1.4949
|15.00
|8591.00
|1141
|2009.11.16 13:18
|sell
|571
|1.50
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|
|
|1142
|2009.11.16 13:20
|close
|571
|1.50
|1.4955
|1.5158 / 1.4951
|45.00
|8636.00
|1143
|2009.11.16 13:23
|buy
|572
|1.50
|1.4957
|1.4757 / 1.4964
|
|
|1144
|2009.11.16 13:25
|close
|572
|1.50
|1.4955
|1.4757 / 1.4964
|-30.00
|8606.00
|1145
|2009.11.16 13:29
|buy
|573
|1.50
|1.4956
|1.4756 / 1.4963
|
|
|1146
|2009.11.16 13:31
|close
|573
|1.50
|1.4960
|1.4756 / 1.4963
|60.00
|8666.00
|1147
|2009.11.16 13:36
|buy
|574
|1.50
|1.4960
|1.4760 / 1.4967
|
|
|1148
|2009.11.16 13:38
|close
|574
|1.50
|1.4962
|1.4760 / 1.4967
|30.00
|8696.00
|1149
|2009.11.16 13:43
|sell
|575
|1.50
|1.4964
|1.5164 / 1.4957
|
|
|1150
|2009.11.16 13:45
|close
|575
|1.50
|1.4963
|1.5164 / 1.4957
|15.00
|8711.00
|1151
|2009.11.16 13:48
|buy
|576
|1.50
|1.4967
|1.4767 / 1.4974
|
|
|1152
|2009.11.16 13:50
|close
|576
|1.50
|1.4969
|1.4767 / 1.4974
|30.00
|8741.00
|1153
|2009.11.16 13:53
|buy
|577
|1.50
|1.4968
|1.4768 / 1.4975
|
|
|1154
|2009.11.16 13:56
|close
|577
|1.50
|1.4969
|1.4768 / 1.4975
|15.00
|8756.00
|1155
|2009.11.16 13:59
|sell
|578
|1.50
|1.4963
|1.5163 / 1.4956
|
|
|1156
|2009.11.16 14:01
|close
|578
|1.50
|1.4962
|1.5163 / 1.4956
|15.00
|8771.00
|1157
|2009.11.16 14:04
|sell
|579
|1.50
|1.4963
|1.5163 / 1.4956
|
|
|1158
|2009.11.16 14:06
|close
|579
|1.50
|1.4961
|1.5163 / 1.4956
|30.00
|8801.00
|1159
|2009.11.16 14:09
|buy
|580
|1.50
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|1160
|2009.11.16 14:11
|close
|580
|1.50
|1.4966
|1.4762 / 1.4969
|60.00
|8861.00
|1161
|2009.11.16 14:14
|sell
|581
|1.60
|1.4967
|1.5167 / 1.4960
|
|
|1162
|2009.11.16 14:16
|close
|581
|1.60
|1.4967
|1.5167 / 1.4960
|0.00
|8861.00
|1163
|2009.11.16 14:19
|buy
|582
|1.60
|1.4969
|1.4769 / 1.4976
|
|
|1164
|2009.11.16 14:21
|close
|582
|1.60
|1.4971
|1.4769 / 1.4976
|32.00
|8893.00
|1165
|2009.11.16 14:25
|sell
|583
|1.60
|1.4969
|1.5169 / 1.4962
|
|
|1166
|2009.11.16 14:27
|close
|583
|1.60
|1.4970
|1.5169 / 1.4962
|-16.00
|8877.00
|1167
|2009.11.16 14:30
|sell
|584
|1.60
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|1168
|2009.11.16 14:32
|close
|584
|1.60
|1.4976
|1.5171 / 1.4964
|-80.00
|8797.00
|1169
|2009.11.16 14:35
|sell
|585
|1.50
|1.4976
|1.5176 / 1.4969
|
|
|1170
|2009.11.16 14:37
|close
|585
|1.50
|1.4973
|1.5176 / 1.4969
|45.00
|8842.00
|1171
|2009.11.16 14:40
|sell
|586
|1.60
|1.4974
|1.5174 / 1.4967
|
|
|1172
|2009.11.16 14:42
|close
|586
|1.60
|1.4972
|1.5174 / 1.4967
|32.00
|8874.00
|1173
|2009.11.16 14:45
|buy
|587
|1.60
|1.4976
|1.4776 / 1.4983
|
|
|1174
|2009.11.16 14:47
|close
|587
|1.60
|1.4980
|1.4776 / 1.4983
|64.00
|8938.00
|1175
|2009.11.16 14:50
|sell
|588
|1.60
|1.4977
|1.5177 / 1.4970
|
|
|1176
|2009.11.16 14:53
|close
|588
|1.60
|1.4975
|1.5177 / 1.4970
|32.00
|8970.00
|1177
|2009.11.16 14:55
|buy
|589
|1.60
|1.4975
|1.4775 / 1.4982
|
|
|1178
|2009.11.16 14:58
|close
|589
|1.60
|1.4975
|1.4775 / 1.4982
|0.00
|8970.00
|1179
|2009.11.16 15:00
|buy
|590
|1.60
|1.4973
|1.4773 / 1.4980
|
|
|1180
|2009.11.16 15:02
|t/p
|590
|1.60
|1.4980
|1.4773 / 1.4980
|112.00
|9082.00
|1181
|2009.11.16 15:03
|buy
|591
|1.60
|1.4980
|1.4780 / 1.4987
|
|
|1182
|2009.11.16 15:05
|close
|591
|1.60
|1.4979
|1.4780 / 1.4987
|-16.00
|9066.00
|1183
|2009.11.16 15:09
|sell
|592
|1.60
|1.4975
|1.5175 / 1.4968
|
|
|1184
|2009.11.16 15:11
|close
|592
|1.60
|1.4971
|1.5175 / 1.4968
|64.00
|9130.00
|1185
|2009.11.16 15:15
|sell
|593
|1.60
|1.4967
|1.5167 / 1.4960
|
|
|1186
|2009.11.16 15:17
|close
|593
|1.60
|1.4966
|1.5167 / 1.4960
|16.00
|9146.00
|1187
|2009.11.16 15:20
|buy
|594
|1.60
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|
|
|1188
|2009.11.16 15:22
|close
|594
|1.60
|1.4959
|1.4763 / 1.4970
|-64.00
|9082.00
|1189
|2009.11.16 15:25
|buy
|595
|1.60
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|1190
|2009.11.16 15:27
|close
|595
|1.60
|1.4965
|1.4762 / 1.4969
|48.00
|9130.00
|1191
|2009.11.16 15:30
|buy
|596
|1.60
|1.4968
|1.4768 / 1.4975
|
|
|1192
|2009.11.16 15:32
|close
|596
|1.60
|1.4948
|1.4768 / 1.4975
|-320.00
|8810.00
|1193
|2009.11.16 15:35
|sell
|597
|1.50
|1.4952
|1.5152 / 1.4945
|
|
|1194
|2009.11.16 15:37
|close
|597
|1.50
|1.4954
|1.5152 / 1.4945
|-30.00
|8780.00
|1195
|2009.11.16 15:40
|buy
|598
|1.50
|1.4960
|1.4760 / 1.4967
|
|
|1196
|2009.11.16 15:43
|close
|598
|1.50
|1.4958
|1.4760 / 1.4967
|-30.00
|8750.00
|1197
|2009.11.16 15:45
|buy
|599
|1.50
|1.4964
|1.4764 / 1.4971
|
|
|1198
|2009.11.16 15:48
|close
|599
|1.50
|1.4968
|1.4764 / 1.4971
|60.00
|8810.00
|1199
|2009.11.16 15:50
|sell
|600
|1.50
|1.4966
|1.5166 / 1.4959
|
|
|1200
|2009.11.16 15:53
|close
|600
|1.50
|1.4962
|1.5166 / 1.4959
|60.00
|8870.00
|1201
|2009.11.16 15:56
|sell
|601
|1.60
|1.4964
|1.5164 / 1.4957
|
|
|1202
|2009.11.16 15:59
|close
|601
|1.60
|1.4964
|1.5164 / 1.4957
|0.00
|8870.00
|1203
|2009.11.16 16:01
|buy
|602
|1.60
|1.4961
|1.4761 / 1.4968
|
|
|1204
|2009.11.16 16:04
|close
|602
|1.60
|1.4967
|1.4761 / 1.4968
|96.00
|8966.00
|1205
|2009.11.16 16:06
|sell
|603
|1.60
|1.4963
|1.5163 / 1.4956
|
|
|1206
|2009.11.16 16:09
|close
|603
|1.60
|1.4964
|1.5163 / 1.4956
|-16.00
|8950.00
|1207
|2009.11.16 16:12
|sell
|604
|1.60
|1.4965
|1.5165 / 1.4958
|
|
|1208
|2009.11.16 16:14
|close
|604
|1.60
|1.4967
|1.5165 / 1.4958
|-32.00
|8918.00
|1209
|2009.11.16 16:17
|sell
|605
|1.60
|1.4965
|1.5165 / 1.4958
|
|
|1210
|2009.11.16 16:19
|close
|605
|1.60
|1.4963
|1.5165 / 1.4958
|32.00
|8950.00
|1211
|2009.11.16 16:22
|sell
|606
|1.60
|1.4961
|1.5161 / 1.4954
|
|
|1212
|2009.11.16 16:25
|close
|606
|1.60
|1.4961
|1.5161 / 1.4954
|0.00
|8950.00
|1213
|2009.11.16 16:27
|buy
|607
|1.60
|1.4964
|1.4764 / 1.4971
|
|
|1214
|2009.11.16 16:30
|close
|607
|1.60
|1.4965
|1.4764 / 1.4971
|16.00
|8966.00
|1215
|2009.11.16 16:33
|sell
|608
|1.60
|1.4964
|1.5164 / 1.4957
|
|
|1216
|2009.11.16 16:35
|close
|608
|1.60
|1.4965
|1.5164 / 1.4957
|-16.00
|8950.00
|1217
|2009.11.16 16:39
|sell
|609
|1.60
|1.4968
|1.5168 / 1.4961
|
|
|1218
|2009.11.16 16:41
|close
|609
|1.60
|1.4969
|1.5168 / 1.4961
|-16.00
|8934.00
|1219
|2009.11.16 16:46
|sell
|610
|1.60
|1.4973
|1.5173 / 1.4966
|
|
|1220
|2009.11.16 16:48
|close
|610
|1.60
|1.4969
|1.5173 / 1.4966
|64.00
|8998.00
|1221
|2009.11.16 16:51
|buy
|611
|1.60
|1.4972
|1.4772 / 1.4979
|
|
|1222
|2009.11.16 16:53
|close
|611
|1.60
|1.4977
|1.4772 / 1.4979
|80.00
|9078.00
|1223
|2009.11.16 16:57
|buy
|612
|1.60
|1.4978
|1.4778 / 1.4985
|
|
|1224
|2009.11.16 16:59
|close
|612
|1.60
|1.4976
|1.4778 / 1.4985
|-32.00
|9046.00
|1225
|2009.11.16 17:03
|buy
|613
|1.60
|1.4975
|1.4775 / 1.4982
|
|
|1226
|2009.11.16 17:05
|close
|613
|1.60
|1.4977
|1.4775 / 1.4982
|32.00
|9078.00
|1227
|2009.11.16 17:09
|sell
|614
|1.60
|1.4975
|1.5175 / 1.4968
|
|
|1228
|2009.11.16 17:11
|close
|614
|1.60
|1.4977
|1.5175 / 1.4968
|-32.00
|9046.00
|1229
|2009.11.16 17:15
|sell
|615
|1.60
|1.4988
|1.5188 / 1.4981
|
|
|1230
|2009.11.16 17:17
|close
|615
|1.60
|1.4980
|1.5188 / 1.4981
|128.00
|9174.00
|1231
|2009.11.16 17:20
|buy
|616
|1.60
|1.4977
|1.4777 / 1.4984
|
|
|1232
|2009.11.16 17:22
|close
|616
|1.60
|1.4977
|1.4777 / 1.4984
|0.00
|9174.00
|1233
|2009.11.16 17:25
|buy
|617
|1.60
|1.4977
|1.4777 / 1.4984
|
|
|1234
|2009.11.16 17:28
|close
|617
|1.60
|1.4979
|1.4777 / 1.4984
|32.00
|9206.00
|1235
|2009.11.16 17:30
|sell
|618
|1.60
|1.4976
|1.5176 / 1.4969
|
|
|1236
|2009.11.16 17:33
|close
|618
|1.60
|1.4977
|1.5176 / 1.4969
|-16.00
|9190.00
|1237
|2009.11.16 17:35
|buy
|619
|1.60
|1.4973
|1.4773 / 1.4980
|
|
|1238
|2009.11.16 17:38
|close
|619
|1.60
|1.4975
|1.4773 / 1.4980
|32.00
|9222.00
|1239
|2009.11.16 17:41
|buy
|620
|1.60
|1.4979
|1.4779 / 1.4986
|
|
|1240
|2009.11.16 17:43
|close
|620
|1.60
|1.4978
|1.4779 / 1.4986
|-16.00
|9206.00
|1241
|2009.11.16 17:46
|sell
|621
|1.60
|1.4972
|1.5172 / 1.4965
|
|
|1242
|2009.11.16 17:48
|close
|621
|1.60
|1.4966
|1.5172 / 1.4965
|96.00
|9302.00
|1243
|2009.11.16 17:51
|sell
|622
|1.60
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|1244
|2009.11.16 17:53
|close
|622
|1.60
|1.4968
|1.5171 / 1.4964
|48.00
|9350.00
|1245
|2009.11.16 17:56
|buy
|623
|1.60
|1.4974
|1.4774 / 1.4981
|
|
|1246
|2009.11.16 17:58
|close
|623
|1.60
|1.4978
|1.4774 / 1.4981
|64.00
|9414.00
|1247
|2009.11.16 18:02
|sell
|624
|1.70
|1.4978
|1.5178 / 1.4971
|
|
|1248
|2009.11.16 18:04
|close
|624
|1.70
|1.4972
|1.5178 / 1.4971
|102.00
|9516.00
|1249
|2009.11.16 18:08
|sell
|625
|1.70
|1.4970
|1.5170 / 1.4963
|
|
|1250
|2009.11.16 18:10
|close
|625
|1.70
|1.4968
|1.5170 / 1.4963
|34.00
|9550.00
|1251
|2009.11.16 18:13
|sell
|626
|1.70
|1.4962
|1.5162 / 1.4955
|
|
|1252
|2009.11.16 18:15
|close
|626
|1.70
|1.4960
|1.5162 / 1.4955
|34.00
|9584.00
|1253
|2009.11.16 18:18
|buy
|627
|1.70
|1.4965
|1.4765 / 1.4972
|
|
|1254
|2009.11.16 18:20
|close
|627
|1.70
|1.4965
|1.4765 / 1.4972
|0.00
|9584.00
|1255
|2009.11.16 18:23
|sell
|628
|1.70
|1.4965
|1.5165 / 1.4958
|
|
|1256
|2009.11.16 18:26
|close
|628
|1.70
|1.4966
|1.5165 / 1.4958
|-17.00
|9567.00
|1257
|2009.11.16 18:28
|buy
|629
|1.70
|1.4967
|1.4767 / 1.4974
|
|
|1258
|2009.11.16 18:31
|close
|629
|1.70
|1.4973
|1.4767 / 1.4974
|102.00
|9669.00
|1259
|2009.11.16 18:33
|sell
|630
|1.70
|1.4966
|1.5166 / 1.4959
|
|
|1260
|2009.11.16 18:36
|close
|630
|1.70
|1.4963
|1.5166 / 1.4959
|51.00
|9720.00
|1261
|2009.11.16 18:39
|sell
|631
|1.70
|1.4968
|1.5168 / 1.4961
|
|
|1262
|2009.11.16 18:41
|close
|631
|1.70
|1.4965
|1.5168 / 1.4961
|51.00
|9771.00
|1263
|2009.11.16 18:44
|sell
|632
|1.70
|1.4967
|1.5167 / 1.4960
|
|
|1264
|2009.11.16 18:46
|close
|632
|1.70
|1.4967
|1.5167 / 1.4960
|0.00
|9771.00
|1265
|2009.11.16 18:49
|buy
|633
|1.70
|1.4969
|1.4769 / 1.4976
|
|
|1266
|2009.11.16 18:50
|t/p
|633
|1.70
|1.4976
|1.4769 / 1.4976
|119.00
|9890.00
|1267
|2009.11.16 18:51
|buy
|634
|1.70
|1.4975
|1.4775 / 1.4982
|
|
|1268
|2009.11.16 18:54
|close
|634
|1.70
|1.4977
|1.4775 / 1.4982
|34.00
|9924.00
|1269
|2009.11.16 18:56
|buy
|635
|1.70
|1.4976
|1.4776 / 1.4983
|
|
|1270
|2009.11.16 18:59
|close
|635
|1.70
|1.4976
|1.4776 / 1.4983
|0.00
|9924.00
|1271
|2009.11.16 19:03
|sell
|636
|1.70
|1.4975
|1.5175 / 1.4968
|
|
|1272
|2009.11.16 19:05
|close
|636
|1.70
|1.4972
|1.5175 / 1.4968
|51.00
|9975.00
|1273
|2009.11.16 19:08
|sell
|637
|1.70
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|1274
|2009.11.16 19:10
|close
|637
|1.70
|1.4970
|1.5171 / 1.4964
|17.00
|9992.00
|1275
|2009.11.16 19:13
|sell
|638
|1.70
|1.4969
|1.5169 / 1.4962
|
|
|1276
|2009.11.16 19:15
|t/p
|638
|1.70
|1.4962
|1.5169 / 1.4962
|119.00
|10111.00
|1277
|2009.11.16 19:15
|buy
|639
|1.80
|1.4934
|1.4734 / 1.4941
|
|
|1278
|2009.11.16 19:16
|t/p
|639
|1.80
|1.4941
|1.4734 / 1.4941
|126.00
|10237.00
|1279
|2009.11.16 19:18
|sell
|640
|1.80
|1.4910
|1.5110 / 1.4903
|
|
|1280
|2009.11.16 19:20
|close
|640
|1.80
|1.4935
|1.5110 / 1.4903
|-450.00
|9787.00
|1281
|2009.11.16 19:23
|sell
|641
|1.70
|1.4889
|1.5089 / 1.4882
|
|
|1282
|2009.11.16 19:25
|close
|641
|1.70
|1.4899
|1.5089 / 1.4882
|-170.00
|9617.00
|1283
|2009.11.16 19:28
|sell
|642
|1.70
|1.4911
|1.5111 / 1.4904
|
|
|1284
|2009.11.16 19:30
|close
|642
|1.70
|1.4911
|1.5111 / 1.4904
|0.00
|9617.00
|1285
|2009.11.16 19:33
|buy
|643
|1.70
|1.4912
|1.4712 / 1.4919
|
|
|1286
|2009.11.16 19:34
|t/p
|643
|1.70
|1.4919
|1.4712 / 1.4919
|119.00
|9736.00
|1287
|2009.11.16 19:35
|buy
|644
|1.70
|1.4932
|1.4732 / 1.4939
|
|
|1288
|2009.11.16 19:38
|close
|644
|1.70
|1.4932
|1.4732 / 1.4939
|0.00
|9736.00
|1289
|2009.11.16 19:40
|buy
|645
|1.70
|1.4921
|1.4721 / 1.4928
|
|
|1290
|2009.11.16 19:42
|t/p
|645
|1.70
|1.4928
|1.4721 / 1.4928
|119.00
|9855.00
|1291
|2009.11.16 19:43
|buy
|646
|1.70
|1.4933
|1.4733 / 1.4940
|
|
|1292
|2009.11.16 19:44
|t/p
|646
|1.70
|1.4940
|1.4733 / 1.4940
|119.00
|9974.00
|1293
|2009.11.16 19:45
|buy
|647
|1.70
|1.4942
|1.4742 / 1.4949
|
|
|1294
|2009.11.16 19:48
|close
|647
|1.70
|1.4946
|1.4742 / 1.4949
|68.00
|10042.00
|1295
|2009.11.16 19:50
|sell
|648
|1.80
|1.4952
|1.5152 / 1.4945
|
|
|1296
|2009.11.16 19:53
|close
|648
|1.80
|1.4949
|1.5152 / 1.4945
|54.00
|10096.00
|1297
|2009.11.16 19:55
|sell
|649
|1.80
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|
|
|1298
|2009.11.16 19:58
|close
|649
|1.80
|1.4953
|1.5158 / 1.4951
|90.00
|10186.00
|1299
|2009.11.16 20:01
|sell
|650
|1.80
|1.4957
|1.5157 / 1.4950
|
|
|1300
|2009.11.16 20:03
|close
|650
|1.80
|1.4961
|1.5157 / 1.4950
|-72.00
|10114.00
|1301
|2009.11.16 20:06
|buy
|651
|1.80
|1.4958
|1.4758 / 1.4965
|
|
|1302
|2009.11.16 20:06
|t/p
|651
|1.80
|1.4965
|1.4758 / 1.4965
|126.00
|10240.00
|1303
|2009.11.16 20:08
|buy
|652
|1.80
|1.4968
|1.4768 / 1.4975
|
|
|1304
|2009.11.16 20:11
|close
|652
|1.80
|1.4969
|1.4768 / 1.4975
|18.00
|10258.00
|1305
|2009.11.16 20:13
|buy
|653
|1.80
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|1306
|2009.11.16 20:16
|close
|653
|1.80
|1.4958
|1.4762 / 1.4969
|-72.00
|10186.00
|1307
|2009.11.16 20:18
|sell
|654
|1.80
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|
|
|1308
|2009.11.16 20:20
|t/p
|654
|1.80
|1.4951
|1.5158 / 1.4951
|126.00
|10312.00
|1309
|2009.11.16 20:22
|buy
|655
|1.80
|1.4952
|1.4752 / 1.4959
|
|
|1310
|2009.11.16 20:24
|close
|655
|1.80
|1.4959
|1.4752 / 1.4959
|126.00
|10438.00
|1311
|2009.11.16 20:27
|buy
|656
|1.80
|1.4961
|1.4761 / 1.4968
|
|
|1312
|2009.11.16 20:29
|close
|656
|1.80
|1.4964
|1.4761 / 1.4968
|54.00
|10492.00
|1313
|2009.11.16 20:32
|buy
|657
|1.80
|1.4961
|1.4761 / 1.4968
|
|
|1314
|2009.11.16 20:34
|close
|657
|1.80
|1.4966
|1.4761 / 1.4968
|90.00
|10582.00
|1315
|2009.11.16 20:37
|buy
|658
|1.80
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|
|
|1316
|2009.11.16 20:39
|close
|658
|1.80
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|0.00
|10582.00
|1317
|2009.11.16 20:42
|buy
|659
|1.80
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|1318
|2009.11.16 20:45
|close
|659
|1.80
|1.4966
|1.4762 / 1.4969
|72.00
|10654.00
|1319
|2009.11.16 20:48
|buy
|660
|1.90
|1.4967
|1.4767 / 1.4974
|
|
|1320
|2009.11.16 20:50
|close
|660
|1.90
|1.4970
|1.4767 / 1.4974
|57.00
|10711.00
|1321
|2009.11.16 20:53
|buy
|661
|1.90
|1.4966
|1.4766 / 1.4973
|
|
|1322
|2009.11.16 20:55
|close
|661
|1.90
|1.4971
|1.4766 / 1.4973
|95.00
|10806.00
|1323
|2009.11.16 20:58
|buy
|662
|1.90
|1.4973
|1.4773 / 1.4980
|
|
|1324
|2009.11.16 21:00
|close
|662
|1.90
|1.4974
|1.4773 / 1.4980
|19.00
|10825.00
|1325
|2009.11.16 21:03
|buy
|663
|1.90
|1.4984
|1.4784 / 1.4991
|
|
|1326
|2009.11.16 21:04
|t/p
|663
|1.90
|1.4991
|1.4784 / 1.4991
|133.00
|10958.00
|1327
|2009.11.16 21:06
|buy
|664
|1.90
|1.4995
|1.4795 / 1.5002
|
|
|1328
|2009.11.16 21:07
|t/p
|664
|1.90
|1.5002
|1.4795 / 1.5002
|133.00
|11091.00
|1329
|2009.11.16 21:08
|buy
|665
|1.90
|1.5002
|1.4802 / 1.5009
|
|
|1330
|2009.11.16 21:09
|t/p
|665
|1.90
|1.5009
|1.4802 / 1.5009
|133.00
|11224.00
|1331
|2009.11.16 21:11
|buy
|666
|2.00
|1.5012
|1.4812 / 1.5019
|
|
|1332
|2009.11.16 21:13
|close
|666
|2.00
|1.5016
|1.4812 / 1.5019
|80.00
|11304.00
|1333
|2009.11.16 21:16
|sell
|667
|2.00
|1.5015
|1.5215 / 1.5008
|
|
|1334
|2009.11.16 21:17
|t/p
|667
|2.00
|1.5008
|1.5215 / 1.5008
|140.00
|11444.00
|1335
|2009.11.16 21:18
|sell
|668
|2.00
|1.5010
|1.5210 / 1.5003
|
|
|1336
|2009.11.16 21:21
|close
|668
|2.00
|1.5003
|1.5210 / 1.5003
|140.00
|11584.00
|1337
|2009.11.16 21:23
|sell
|669
|2.00
|1.5004
|1.5204 / 1.4997
|
|
|1338
|2009.11.16 21:26
|close
|669
|2.00
|1.5001
|1.5204 / 1.4997
|60.00
|11644.00
|1339
|2009.11.16 21:29
|buy
|670
|2.00
|1.5006
|1.4806 / 1.5013
|
|
|1340
|2009.11.16 21:31
|close
|670
|2.00
|1.5011
|1.4806 / 1.5013
|100.00
|11744.00
|1341
|2009.11.16 21:34
|sell
|671
|2.00
|1.5001
|1.5201 / 1.4994
|
|
|1342
|2009.11.16 21:36
|close
|671
|2.00
|1.5002
|1.5201 / 1.4994
|-20.00
|11724.00
|1343
|2009.11.16 21:39
|buy
|672
|2.00
|1.4999
|1.4799 / 1.5006
|
|
|1344
|2009.11.16 21:42
|close
|672
|2.00
|1.4999
|1.4799 / 1.5006
|0.00
|11724.00
|1345
|2009.11.16 21:45
|buy
|673
|2.00
|1.4997
|1.4797 / 1.5004
|
|
|1346
|2009.11.16 21:47
|close
|673
|2.00
|1.5004
|1.4797 / 1.5004
|140.00
|11864.00
|1347
|2009.11.16 21:50
|sell
|674
|2.10
|1.4997
|1.5197 / 1.4990
|
|
|1348
|2009.11.16 21:52
|close
|674
|2.10
|1.4991
|1.5197 / 1.4990
|126.00
|11990.00
|1349
|2009.11.16 21:55
|sell
|675
|2.10
|1.4989
|1.5189 / 1.4982
|
|
|1350
|2009.11.16 21:57
|close
|675
|2.10
|1.4984
|1.5189 / 1.4982
|105.00
|12095.00
|1351
|2009.11.16 22:00
|buy
|676
|2.10
|1.4985
|1.4785 / 1.4992
|
|
|1352
|2009.11.16 22:03
|close
|676
|2.10
|1.4984
|1.4785 / 1.4992
|-21.00
|12074.00
|1353
|2009.11.16 22:05
|buy
|677
|2.10
|1.4986
|1.4786 / 1.4993
|
|
|1354
|2009.11.16 22:08
|close
|677
|2.10
|1.4989
|1.4786 / 1.4993
|63.00
|12137.00
|1355
|2009.11.16 22:11
|sell
|678
|2.10
|1.4982
|1.5182 / 1.4975
|
|
|1356
|2009.11.16 22:13
|close
|678
|2.10
|1.4977
|1.5182 / 1.4975
|105.00
|12242.00
|1357
|2009.11.16 22:17
|buy
|679
|2.10
|1.4974
|1.4774 / 1.4981
|
|
|1358
|2009.11.16 22:19
|close
|679
|2.10
|1.4971
|1.4774 / 1.4981
|-63.00
|12179.00
|1359
|2009.11.16 22:22
|buy
|680
|2.10
|1.4969
|1.4769 / 1.4976
|
|
|1360
|2009.11.16 22:24
|close
|680
|2.10
|1.4971
|1.4769 / 1.4976
|42.00
|12221.00
|1361
|2009.11.16 22:27
|sell
|681
|2.10
|1.4972
|1.5172 / 1.4965
|
|
|1362
|2009.11.16 22:29
|t/p
|681
|2.10
|1.4965
|1.5172 / 1.4965
|147.00
|12368.00
|1363
|2009.11.16 22:29
|sell
|682
|2.20
|1.4966
|1.5166 / 1.4959
|
|
|1364
|2009.11.16 22:30
|t/p
|682
|2.20
|1.4959
|1.5166 / 1.4959
|154.00
|12522.00
|1365
|2009.11.16 22:32
|buy
|683
|2.20
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|
|
|1366
|2009.11.16 22:34
|close
|683
|2.20
|1.4962
|1.4763 / 1.4970
|-22.00
|12500.00
|1367
|2009.11.16 22:37
|buy
|684
|2.20
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|1368
|2009.11.16 22:39
|t/p
|684
|2.20
|1.4969
|1.4762 / 1.4969
|154.00
|12654.00
|1369
|2009.11.16 22:39
|buy
|685
|2.20
|1.4967
|1.4767 / 1.4974
|
|
|1370
|2009.11.16 22:42
|close
|685
|2.20
|1.4972
|1.4767 / 1.4974
|110.00
|12764.00
|1371
|2009.11.16 22:44
|sell
|686
|2.20
|1.4961
|1.5161 / 1.4954
|
|
|1372
|2009.11.16 22:47
|close
|686
|2.20
|1.4966
|1.5161 / 1.4954
|-110.00
|12654.00
|1373
|2009.11.16 22:50
|sell
|687
|2.20
|1.4970
|1.5170 / 1.4963
|
|
|1374
|2009.11.16 22:52
|close
|687
|2.20
|1.4970
|1.5170 / 1.4963
|0.00
|12654.00
|1375
|2009.11.16 22:55
|buy
|688
|2.20
|1.4970
|1.4770 / 1.4977
|
|
|1376
|2009.11.16 22:57
|close
|688
|2.20
|1.4973
|1.4770 / 1.4977
|66.00
|12720.00
|1377
|2009.11.16 23:00
|sell
|689
|2.20
|1.4974
|1.5174 / 1.4967
|
|
|1378
|2009.11.16 23:02
|close
|689
|2.20
|1.4975
|1.5174 / 1.4967
|-22.00
|12698.00
|1379
|2009.11.16 23:11
|buy
|690
|2.20
|1.4977
|1.4777 / 1.4984
|
|
|1380
|2009.11.16 23:13
|close
|690
|2.20
|1.4975
|1.4777 / 1.4984
|-44.00
|12654.00
|1381
|2009.11.16 23:17
|sell
|691
|2.20
|1.4976
|1.5176 / 1.4969
|
|
|1382
|2009.11.16 23:19
|close
|691
|2.20
|1.4975
|1.5176 / 1.4969
|22.00
|12676.00
|1383
|2009.11.16 23:22
|buy
|692
|2.20
|1.4973
|1.4773 / 1.4980
|
|
|1384
|2009.11.16 23:25
|close
|692
|2.20
|1.4975
|1.4773 / 1.4980
|44.00
|12720.00
|1385
|2009.11.16 23:28
|sell
|693
|2.20
|1.4973
|1.5173 / 1.4966
|
|
|1386
|2009.11.16 23:30
|close
|693
|2.20
|1.4971
|1.5173 / 1.4966
|44.00
|12764.00
|1387
|2009.11.16 23:33
|buy
|694
|2.20
|1.4975
|1.4775 / 1.4982
|
|
|1388
|2009.11.16 23:35
|close
|694
|2.20
|1.4977
|1.4775 / 1.4982
|44.00
|12808.00
|1389
|2009.11.16 23:39
|buy
|695
|2.20
|1.4975
|1.4775 / 1.4982
|
|
|1390
|2009.11.16 23:41
|close
|695
|2.20
|1.4976
|1.4775 / 1.4982
|22.00
|12830.00
|1391
|2009.11.16 23:44
|buy
|696
|2.20
|1.4974
|1.4774 / 1.4981
|
|
|1392
|2009.11.16 23:47
|close
|696
|2.20
|1.4974
|1.4774 / 1.4981
|0.00
|12830.00
|1393
|2009.11.16 23:49
|buy
|697
|2.20
|1.4971
|1.4771 / 1.4978
|
|
|1394
|2009.11.16 23:52
|close
|697
|2.20
|1.4973
|1.4771 / 1.4978
|44.00
|12874.00
|1395
|2009.11.16 23:55
|buy
|698
|2.20
|1.4973
|1.4773 / 1.4980
|
|
|1396
|2009.11.16 23:57
|close
|698
|2.20
|1.4973
|1.4773 / 1.4980
|0.00
|12874.00
|1397
|2009.11.17 00:00
|sell
|699
|2.20
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|1398
|2009.11.17 00:02
|close
|699
|2.20
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|0.00
|12874.00
|1399
|2009.11.17 00:05
|sell
|700
|2.20
|1.4974
|1.5174 / 1.4967
|
|
|1400
|2009.11.17 00:08
|close
|700
|2.20
|1.4972
|1.5174 / 1.4967
|44.00
|12918.00
|1401
|2009.11.17 00:11
|sell
|701
|2.20
|1.4972
|1.5172 / 1.4965
|
|
|1402
|2009.11.17 00:14
|close
|701
|2.20
|1.4969
|1.5172 / 1.4965
|66.00
|12984.00
|1403
|2009.11.17 00:16
|buy
|702
|2.30
|1.4969
|1.4769 / 1.4976
|
|
|1404
|2009.11.17 00:19
|close
|702
|2.30
|1.4971
|1.4769 / 1.4976
|46.00
|13030.00
|1405
|2009.11.17 00:21
|sell
|703
|2.30
|1.4970
|1.5170 / 1.4963
|
|
|1406
|2009.11.17 00:24
|close
|703
|2.30
|1.4970
|1.5170 / 1.4963
|0.00
|13030.00
|1407
|2009.11.17 00:27
|buy
|704
|2.30
|1.4973
|1.4773 / 1.4980
|
|
|1408
|2009.11.17 00:29
|close
|704
|2.30
|1.4974
|1.4773 / 1.4980
|23.00
|13053.00
|1409
|2009.11.17 00:32
|sell
|705
|2.30
|1.4973
|1.5173 / 1.4966
|
|
|1410
|2009.11.17 00:34
|close
|705
|2.30
|1.4971
|1.5173 / 1.4966
|46.00
|13099.00
|1411
|2009.11.17 00:39
|sell
|706
|2.30
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|1412
|2009.11.17 00:41
|close
|706
|2.30
|1.4969
|1.5171 / 1.4964
|46.00
|13145.00
|1413
|2009.11.17 00:46
|buy
|707
|2.30
|1.4971
|1.4771 / 1.4978
|
|
|1414
|2009.11.17 00:48
|close
|707
|2.30
|1.4972
|1.4771 / 1.4978
|23.00
|13168.00
|1415
|2009.11.17 00:59
|sell
|708
|2.30
|1.4966
|1.5166 / 1.4959
|
|
|1416
|2009.11.17 01:01
|close
|708
|2.30
|1.4966
|1.5166 / 1.4959
|0.00
|13168.00
|1417
|2009.11.17 01:05
|buy
|709
|2.30
|1.4969
|1.4769 / 1.4976
|
|
|1418
|2009.11.17 01:07
|close
|709
|2.30
|1.4970
|1.4769 / 1.4976
|23.00
|13191.00
|1419
|2009.11.17 01:12
|buy
|710
|2.30
|1.4970
|1.4770 / 1.4977
|
|
|1420
|2009.11.17 01:14
|close
|710
|2.30
|1.4975
|1.4770 / 1.4977
|115.00
|13306.00
|1421
|2009.11.17 01:19
|buy
|711
|2.30
|1.4974
|1.4774 / 1.4981
|
|
|1422
|2009.11.17 01:21
|close
|711
|2.30
|1.4978
|1.4774 / 1.4981
|92.00
|13398.00
|1423
|2009.11.17 01:24
|buy
|712
|2.30
|1.4979
|1.4779 / 1.4986
|
|
|1424
|2009.11.17 01:27
|close
|712
|2.30
|1.4985
|1.4779 / 1.4986
|138.00
|13536.00
|1425
|2009.11.17 01:29
|sell
|713
|2.40
|1.4987
|1.5187 / 1.4980
|
|
|1426
|2009.11.17 01:32
|close
|713
|2.40
|1.4981
|1.5187 / 1.4980
|144.00
|13680.00
|1427
|2009.11.17 01:35
|buy
|714
|2.40
|1.4985
|1.4785 / 1.4992
|
|
|1428
|2009.11.17 01:37
|close
|714
|2.40
|1.4988
|1.4785 / 1.4992
|72.00
|13752.00
|1429
|2009.11.17 01:41
|sell
|715
|2.40
|1.4987
|1.5187 / 1.4980
|
|
|1430
|2009.11.17 01:43
|close
|715
|2.40
|1.4983
|1.5187 / 1.4980
|96.00
|13848.00
|1431
|2009.11.17 01:46
|sell
|716
|2.40
|1.4983
|1.5183 / 1.4976
|
|
|1432
|2009.11.17 01:48
|close
|716
|2.40
|1.4983
|1.5183 / 1.4976
|0.00
|13848.00
|1433
|2009.11.17 01:51
|sell
|717
|2.40
|1.4987
|1.5187 / 1.4980
|
|
|1434
|2009.11.17 01:53
|close
|717
|2.40
|1.4988
|1.5187 / 1.4980
|-24.00
|13824.00
|1435
|2009.11.17 01:56
|sell
|718
|2.40
|1.4987
|1.5187 / 1.4980
|
|
|1436
|2009.11.17 01:58
|close
|718
|2.40
|1.4980
|1.5187 / 1.4980
|168.00
|13992.00
|1437
|2009.11.17 02:03
|buy
|719
|2.40
|1.4984
|1.4784 / 1.4991
|
|
|1438
|2009.11.17 02:04
|t/p
|719
|2.40
|1.4991
|1.4784 / 1.4991
|168.00
|14160.00
|1439
|2009.11.17 02:05
|buy
|720
|2.50
|1.4996
|1.4796 / 1.5003
|
|
|1440
|2009.11.17 02:08
|close
|720
|2.50
|1.4997
|1.4796 / 1.5003
|25.00
|14185.00
|1441
|2009.11.17 02:10
|sell
|721
|2.50
|1.4996
|1.5196 / 1.4989
|
|
|1442
|2009.11.17 02:13
|close
|721
|2.50
|1.4991
|1.5196 / 1.4989
|125.00
|14310.00
|1443
|2009.11.17 02:16
|buy
|722
|2.50
|1.4990
|1.4790 / 1.4997
|
|
|1444
|2009.11.17 02:18
|close
|722
|2.50
|1.4993
|1.4790 / 1.4997
|75.00
|14385.00
|1445
|2009.11.17 02:21
|sell
|723
|2.50
|1.4991
|1.5191 / 1.4984
|
|
|1446
|2009.11.17 02:24
|close
|723
|2.50
|1.4989
|1.5191 / 1.4984
|50.00
|14435.00
|1447
|2009.11.17 02:27
|sell
|724
|2.50
|1.4988
|1.5188 / 1.4981
|
|
|1448
|2009.11.17 02:29
|close
|724
|2.50
|1.4988
|1.5188 / 1.4981
|0.00
|14435.00
|1449
|2009.11.17 02:32
|sell
|725
|2.50
|1.4987
|1.5187 / 1.4980
|
|
|1450
|2009.11.17 02:34
|close
|725
|2.50
|1.4981
|1.5187 / 1.4980
|150.00
|14585.00
|1451
|2009.11.17 02:37
|buy
|726
|2.50
|1.4975
|1.4775 / 1.4982
|
|
|1452
|2009.11.17 02:40
|close
|726
|2.50
|1.4981
|1.4775 / 1.4982
|150.00
|14735.00
|1453
|2009.11.17 02:42
|sell
|727
|2.60
|1.4980
|1.5180 / 1.4973
|
|
|1454
|2009.11.17 02:45
|close
|727
|2.60
|1.4982
|1.5180 / 1.4973
|-52.00
|14683.00
|1455
|2009.11.17 02:48
|buy
|728
|2.50
|1.4979
|1.4779 / 1.4986
|
|
|1456
|2009.11.17 02:50
|close
|728
|2.50
|1.4986
|1.4779 / 1.4986
|175.00
|14858.00
|1457
|2009.11.17 02:53
|buy
|729
|2.60
|1.4985
|1.4785 / 1.4992
|
|
|1458
|2009.11.17 02:55
|close
|729
|2.60
|1.4984
|1.4785 / 1.4992
|-26.00
|14832.00
|1459
|2009.11.17 02:58
|buy
|730
|2.60
|1.4980
|1.4780 / 1.4987
|
|
|1460
|2009.11.17 03:00
|close
|730
|2.60
|1.4982
|1.4780 / 1.4987
|52.00
|14884.00
|1461
|2009.11.17 03:05
|buy
|731
|2.60
|1.4982
|1.4782 / 1.4989
|
|
|1462
|2009.11.17 03:07
|close
|731
|2.60
|1.4984
|1.4782 / 1.4989
|52.00
|14936.00
|1463
|2009.11.17 03:10
|buy
|732
|2.60
|1.4984
|1.4784 / 1.4991
|
|
|1464
|2009.11.17 03:12
|close
|732
|2.60
|1.4983
|1.4784 / 1.4991
|-26.00
|14910.00
|1465
|2009.11.17 03:15
|buy
|733
|2.60
|1.4984
|1.4784 / 1.4991
|
|
|1466
|2009.11.17 03:17
|close
|733
|2.60
|1.4979
|1.4784 / 1.4991
|-130.00
|14780.00
|1467
|2009.11.17 03:20
|sell
|734
|2.60
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|1468
|2009.11.17 03:23
|close
|734
|2.60
|1.4968
|1.5171 / 1.4964
|78.00
|14858.00
|1469
|2009.11.17 03:25
|sell
|735
|2.60
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|1470
|2009.11.17 03:28
|close
|735
|2.60
|1.4968
|1.5171 / 1.4964
|78.00
|14936.00
|1471
|2009.11.17 03:31
|sell
|736
|2.60
|1.4969
|1.5169 / 1.4962
|
|
|1472
|2009.11.17 03:33
|close
|736
|2.60
|1.4966
|1.5169 / 1.4962
|78.00
|15014.00
|1473
|2009.11.17 03:36
|sell
|737
|2.60
|1.4964
|1.5164 / 1.4957
|
|
|1474
|2009.11.17 03:38
|close
|737
|2.60
|1.4963
|1.5164 / 1.4957
|26.00
|15040.00
|1475
|2009.11.17 03:41
|buy
|738
|2.60
|1.4966
|1.4766 / 1.4973
|
|
|1476
|2009.11.17 03:43
|close
|738
|2.60
|1.4967
|1.4766 / 1.4973
|26.00
|15066.00
|1477
|2009.11.17 03:46
|buy
|739
|2.60
|1.4968
|1.4768 / 1.4975
|
|
|1478
|2009.11.17 03:48
|close
|739
|2.60
|1.4972
|1.4768 / 1.4975
|104.00
|15170.00
|1479
|2009.11.17 03:51
|buy
|740
|2.60
|1.4971
|1.4771 / 1.4978
|
|
|1480
|2009.11.17 03:54
|close
|740
|2.60
|1.4972
|1.4771 / 1.4978
|26.00
|15196.00
|1481
|2009.11.17 03:56
|sell
|741
|2.60
|1.4966
|1.5166 / 1.4959
|
|
|1482
|2009.11.17 03:59
|close
|741
|2.60
|1.4963
|1.5166 / 1.4959
|78.00
|15274.00
|1483
|2009.11.17 04:02
|buy
|742
|2.60
|1.4964
|1.4764 / 1.4971
|
|
|1484
|2009.11.17 04:04
|close
|742
|2.60
|1.4966
|1.4764 / 1.4971
|52.00
|15326.00
|1485
|2009.11.17 04:07
|buy
|743
|2.70
|1.4965
|1.4765 / 1.4972
|
|
|1486
|2009.11.17 04:09
|close
|743
|2.70
|1.4967
|1.4765 / 1.4972
|54.00
|15380.00
|1487
|2009.11.17 04:12
|buy
|744
|2.70
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|
|
|1488
|2009.11.17 04:14
|close
|744
|2.70
|1.4965
|1.4763 / 1.4970
|54.00
|15434.00
|1489
|2009.11.17 04:17
|buy
|745
|2.70
|1.4958
|1.4758 / 1.4965
|
|
|1490
|2009.11.17 04:20
|close
|745
|2.70
|1.4958
|1.4758 / 1.4965
|0.00
|15434.00
|1491
|2009.11.17 04:22
|sell
|746
|2.70
|1.4949
|1.5149 / 1.4942
|
|
|1492
|2009.11.17 04:25
|close
|746
|2.70
|1.4952
|1.5149 / 1.4942
|-81.00
|15353.00
|1493
|2009.11.17 04:28
|sell
|747
|2.70
|1.4955
|1.5155 / 1.4948
|
|
|1494
|2009.11.17 04:30
|close
|747
|2.70
|1.4953
|1.5155 / 1.4948
|54.00
|15407.00
|1495
|2009.11.17 04:33
|buy
|748
|2.70
|1.4953
|1.4753 / 1.4960
|
|
|1496
|2009.11.17 04:35
|close
|748
|2.70
|1.4956
|1.4753 / 1.4960
|81.00
|15488.00
|1497
|2009.11.17 04:38
|buy
|749
|2.70
|1.4957
|1.4757 / 1.4964
|
|
|1498
|2009.11.17 04:41
|close
|749
|2.70
|1.4958
|1.4757 / 1.4964
|27.00
|15515.00
|1499
|2009.11.17 04:44
|buy
|750
|2.70
|1.4958
|1.4758 / 1.4965
|
|
|1500
|2009.11.17 04:46
|close
|750
|2.70
|1.4962
|1.4758 / 1.4965
|108.00
|15623.00
|1501
|2009.11.17 04:49
|sell
|751
|2.70
|1.4961
|1.5161 / 1.4954
|
|
|1502
|2009.11.17 04:51
|close
|751
|2.70
|1.4959
|1.5161 / 1.4954
|54.00
|15677.00
|1503
|2009.11.17 04:54
|sell
|752
|2.70
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|
|
|1504
|2009.11.17 04:56
|close
|752
|2.70
|1.4955
|1.5158 / 1.4951
|81.00
|15758.00
|1505
|2009.11.17 04:59
|buy
|753
|2.70
|1.4955
|1.4755 / 1.4962
|
|
|1506
|2009.11.17 05:02
|close
|753
|2.70
|1.4955
|1.4755 / 1.4962
|0.00
|15758.00
|1507
|2009.11.17 05:05
|sell
|754
|2.70
|1.4953
|1.5153 / 1.4946
|
|
|1508
|2009.11.17 05:07
|close
|754
|2.70
|1.4951
|1.5153 / 1.4946
|54.00
|15812.00
|1509
|2009.11.17 05:10
|buy
|755
|2.70
|1.4952
|1.4752 / 1.4959
|
|
|1510
|2009.11.17 05:12
|close
|755
|2.70
|1.4951
|1.4752 / 1.4959
|-27.00
|15785.00
|1511
|2009.11.17 05:15
|sell
|756
|2.70
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|
|
|1512
|2009.11.17 05:17
|close
|756
|2.70
|1.4949
|1.5150 / 1.4943
|27.00
|15812.00
|1513
|2009.11.17 05:20
|buy
|757
|2.70
|1.4948
|1.4748 / 1.4955
|
|
|1514
|2009.11.17 05:22
|close
|757
|2.70
|1.4953
|1.4748 / 1.4955
|135.00
|15947.00
|1515
|2009.11.17 05:25
|buy
|758
|2.80
|1.4953
|1.4753 / 1.4960
|
|
|1516
|2009.11.17 05:28
|close
|758
|2.80
|1.4958
|1.4753 / 1.4960
|140.00
|16087.00
|1517
|2009.11.17 05:31
|buy
|759
|2.80
|1.4956
|1.4756 / 1.4963
|
|
|1518
|2009.11.17 05:33
|close
|759
|2.80
|1.4956
|1.4756 / 1.4963
|0.00
|16087.00
|1519
|2009.11.17 05:36
|sell
|760
|2.80
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|
|
|1520
|2009.11.17 05:38
|close
|760
|2.80
|1.4947
|1.5150 / 1.4943
|84.00
|16171.00
|1521
|2009.11.17 05:41
|buy
|761
|2.80
|1.4948
|1.4748 / 1.4955
|
|
|1522
|2009.11.17 05:43
|close
|761
|2.80
|1.4951
|1.4748 / 1.4955
|84.00
|16255.00
|1523
|2009.11.17 05:47
|buy
|762
|2.80
|1.4951
|1.4751 / 1.4958
|
|
|1524
|2009.11.17 05:49
|close
|762
|2.80
|1.4952
|1.4751 / 1.4958
|28.00
|16283.00
|1525
|2009.11.17 05:52
|buy
|763
|2.80
|1.4951
|1.4751 / 1.4958
|
|
|1526
|2009.11.17 05:55
|close
|763
|2.80
|1.4955
|1.4751 / 1.4958
|112.00
|16395.00
|1527
|2009.11.17 05:58
|buy
|764
|2.80
|1.4952
|1.4752 / 1.4959
|
|
|1528
|2009.11.17 06:00
|close
|764
|2.80
|1.4954
|1.4752 / 1.4959
|56.00
|16451.00
|1529
|2009.11.17 06:03
|sell
|765
|2.80
|1.4953
|1.5153 / 1.4946
|
|
|1530
|2009.11.17 06:05
|close
|765
|2.80
|1.4952
|1.5153 / 1.4946
|28.00
|16479.00
|1531
|2009.11.17 06:11
|sell
|766
|2.90
|1.4953
|1.5153 / 1.4946
|
|
|1532
|2009.11.17 06:13
|close
|766
|2.90
|1.4952
|1.5153 / 1.4946
|29.00
|16508.00
|1533
|2009.11.17 06:17
|sell
|767
|2.90
|1.4954
|1.5154 / 1.4947
|
|
|1534
|2009.11.17 06:19
|close
|767
|2.90
|1.4950
|1.5154 / 1.4947
|116.00
|16624.00
|1535
|2009.11.17 06:22
|buy
|768
|2.90
|1.4953
|1.4753 / 1.4960
|
|
|1536
|2009.11.17 06:24
|close
|768
|2.90
|1.4957
|1.4753 / 1.4960
|116.00
|16740.00
|1537
|2009.11.17 06:28
|buy
|769
|2.90
|1.4960
|1.4760 / 1.4967
|
|
|1538
|2009.11.17 06:30
|close
|769
|2.90
|1.4961
|1.4760 / 1.4967
|29.00
|16769.00
|1539
|2009.11.17 06:36
|buy
|770
|2.90
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|1540
|2009.11.17 06:38
|close
|770
|2.90
|1.4965
|1.4762 / 1.4969
|87.00
|16856.00
|1541
|2009.11.17 06:41
|buy
|771
|2.90
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|1542
|2009.11.17 06:44
|close
|771
|2.90
|1.4968
|1.4762 / 1.4969
|174.00
|17030.00
|1543
|2009.11.17 06:46
|sell
|772
|2.90
|1.4965
|1.5165 / 1.4958
|
|
|1544
|2009.11.17 06:49
|close
|772
|2.90
|1.4965
|1.5165 / 1.4958
|0.00
|17030.00
|1545
|2009.11.17 06:51
|sell
|773
|2.90
|1.4967
|1.5167 / 1.4960
|
|
|1546
|2009.11.17 06:54
|close
|773
|2.90
|1.4966
|1.5167 / 1.4960
|29.00
|17059.00
|1547
|2009.11.17 06:56
|buy
|774
|3.00
|1.4969
|1.4769 / 1.4976
|
|
|1548
|2009.11.17 06:59
|close
|774
|3.00
|1.4970
|1.4769 / 1.4976
|30.00
|17089.00
|1549
|2009.11.17 07:02
|buy
|775
|3.00
|1.4967
|1.4767 / 1.4974
|
|
|1550
|2009.11.17 07:04
|close
|775
|3.00
|1.4971
|1.4767 / 1.4974
|120.00
|17209.00
|1551
|2009.11.17 07:10
|sell
|776
|3.00
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|1552
|2009.11.17 07:12
|close
|776
|3.00
|1.4968
|1.5171 / 1.4964
|90.00
|17299.00
|1553
|2009.11.17 07:16
|buy
|777
|3.00
|1.4969
|1.4769 / 1.4976
|
|
|1554
|2009.11.17 07:18
|close
|777
|3.00
|1.4971
|1.4769 / 1.4976
|60.00
|17359.00
|1555
|2009.11.17 07:21
|sell
|778
|3.00
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|1556
|2009.11.17 07:23
|close
|778
|3.00
|1.4966
|1.5171 / 1.4964
|150.00
|17509.00
|1557
|2009.11.17 07:26
|sell
|779
|3.00
|1.4960
|1.5160 / 1.4953
|
|
|1558
|2009.11.17 07:28
|close
|779
|3.00
|1.4958
|1.5160 / 1.4953
|60.00
|17569.00
|1559
|2009.11.17 07:31
|buy
|780
|3.00
|1.4960
|1.4760 / 1.4967
|
|
|1560
|2009.11.17 07:33
|close
|780
|3.00
|1.4963
|1.4760 / 1.4967
|90.00
|17659.00
|1561
|2009.11.17 07:36
|sell
|781
|3.10
|1.4960
|1.5160 / 1.4953
|
|
|1562
|2009.11.17 07:39
|close
|781
|3.10
|1.4957
|1.5160 / 1.4953
|93.00
|17752.00
|1563
|2009.11.17 07:41
|sell
|782
|3.10
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|
|
|1564
|2009.11.17 07:44
|close
|782
|3.10
|1.4956
|1.5158 / 1.4951
|62.00
|17814.00
|1565
|2009.11.17 07:47
|sell
|783
|3.10
|1.4955
|1.5155 / 1.4948
|
|
|1566
|2009.11.17 07:49
|close
|783
|3.10
|1.4954
|1.5155 / 1.4948
|31.00
|17845.00
|1567
|2009.11.17 07:55
|buy
|784
|3.10
|1.4957
|1.4757 / 1.4964
|
|
|1568
|2009.11.17 07:57
|close
|784
|3.10
|1.4955
|1.4757 / 1.4964
|-62.00
|17783.00
|1569
|2009.11.17 08:04
|sell
|785
|3.10
|1.4955
|1.5155 / 1.4948
|
|
|1570
|2009.11.17 08:06
|close
|785
|3.10
|1.4952
|1.5155 / 1.4948
|93.00
|17876.00
|1571
|2009.11.17 08:09
|sell
|786
|3.10
|1.4956
|1.5156 / 1.4949
|
|
|1572
|2009.11.17 08:11
|t/p
|786
|3.10
|1.4949
|1.5156 / 1.4949
|217.00
|18093.00
|1573
|2009.11.17 08:12
|sell
|787
|3.10
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|
|
|1574
|2009.11.17 08:13
|t/p
|787
|3.10
|1.4943
|1.5150 / 1.4943
|217.00
|18310.00
|1575
|2009.11.17 08:15
|buy
|788
|3.20
|1.4942
|1.4742 / 1.4949
|
|
|1576
|2009.11.17 08:17
|close
|788
|3.20
|1.4947
|1.4742 / 1.4949
|160.00
|18470.00
|1577
|2009.11.17 08:20
|buy
|789
|3.20
|1.4940
|1.4740 / 1.4947
|
|
|1578
|2009.11.17 08:22
|close
|789
|3.20
|1.4942
|1.4740 / 1.4947
|64.00
|18534.00
|1579
|2009.11.17 08:26
|sell
|790
|3.20
|1.4943
|1.5143 / 1.4936
|
|
|1580
|2009.11.17 08:28
|close
|790
|3.20
|1.4939
|1.5143 / 1.4936
|128.00
|18662.00
|1581
|2009.11.17 08:32
|buy
|791
|3.20
|1.4943
|1.4743 / 1.4950
|
|
|1582
|2009.11.17 08:34
|close
|791
|3.20
|1.4944
|1.4743 / 1.4950
|32.00
|18694.00
|1583
|2009.11.17 08:37
|buy
|792
|3.20
|1.4946
|1.4746 / 1.4953
|
|
|1584
|2009.11.17 08:39
|close
|792
|3.20
|1.4949
|1.4746 / 1.4953
|96.00
|18790.00
|1585
|2009.11.17 08:42
|sell
|793
|3.20
|1.4948
|1.5148 / 1.4941
|
|
|1586
|2009.11.17 08:45
|close
|793
|3.20
|1.4948
|1.5148 / 1.4941
|0.00
|18790.00
|1587
|2009.11.17 08:47
|sell
|794
|3.20
|1.4951
|1.5151 / 1.4944
|
|
|1588
|2009.11.17 08:50
|close
|794
|3.20
|1.4946
|1.5151 / 1.4944
|160.00
|18950.00
|1589
|2009.11.17 08:52
|sell
|795
|3.30
|1.4946
|1.5146 / 1.4939
|
|
|1590
|2009.11.17 08:55
|close
|795
|3.30
|1.4946
|1.5146 / 1.4939
|0.00
|18950.00
|1591
|2009.11.17 08:58
|buy
|796
|3.30
|1.4951
|1.4751 / 1.4958
|
|
|1592
|2009.11.17 08:59
|t/p
|796
|3.30
|1.4958
|1.4751 / 1.4958
|231.00
|19181.00
|1593
|2009.11.17 09:00
|buy
|797
|3.30
|1.4958
|1.4758 / 1.4965
|
|
|1594
|2009.11.17 09:03
|close
|797
|3.30
|1.4964
|1.4758 / 1.4965
|198.00
|19379.00
|1595
|2009.11.17 09:05
|sell
|798
|3.30
|1.4962
|1.5162 / 1.4955
|
|
|1596
|2009.11.17 09:08
|close
|798
|3.30
|1.4960
|1.5162 / 1.4955
|66.00
|19445.00
|1597
|2009.11.17 09:10
|buy
|799
|3.40
|1.4964
|1.4764 / 1.4971
|
|
|1598
|2009.11.17 09:13
|close
|799
|3.40
|1.4965
|1.4764 / 1.4971
|34.00
|19479.00
|1599
|2009.11.17 09:16
|buy
|800
|3.40
|1.4969
|1.4769 / 1.4976
|
|
|1600
|2009.11.17 09:18
|close
|800
|3.40
|1.4972
|1.4769 / 1.4976
|102.00
|19581.00
|1601
|2009.11.17 09:23
|sell
|801
|3.40
|1.4969
|1.5169 / 1.4962
|
|
|1602
|2009.11.17 09:25
|close
|801
|3.40
|1.4971
|1.5169 / 1.4962
|-68.00
|19513.00
|1603
|2009.11.17 09:28
|sell
|802
|3.40
|1.4966
|1.5166 / 1.4959
|
|
|1604
|2009.11.17 09:30
|close
|802
|3.40
|1.4961
|1.5166 / 1.4959
|170.00
|19683.00
|1605
|2009.11.17 09:34
|buy
|803
|3.40
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|
|
|1606
|2009.11.17 09:36
|close
|803
|3.40
|1.4960
|1.4763 / 1.4970
|-102.00
|19581.00
|1607
|2009.11.17 09:39
|buy
|804
|3.40
|1.4960
|1.4760 / 1.4967
|
|
|1608
|2009.11.17 09:41
|close
|804
|3.40
|1.4965
|1.4760 / 1.4967
|170.00
|19751.00
|1609
|2009.11.17 09:45
|sell
|805
|3.40
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|
|
|1610
|2009.11.17 09:47
|close
|805
|3.40
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|0.00
|19751.00
|1611
|2009.11.17 09:50
|sell
|806
|3.40
|1.4955
|1.5155 / 1.4948
|
|
|1612
|2009.11.17 09:52
|close
|806
|3.40
|1.4955
|1.5155 / 1.4948
|0.00
|19751.00
|1613
|2009.11.17 09:55
|buy
|807
|3.40
|1.4959
|1.4759 / 1.4966
|
|
|1614
|2009.11.17 09:56
|t/p
|807
|3.40
|1.4966
|1.4759 / 1.4966
|238.00
|19989.00
|1615
|2009.11.17 09:57
|buy
|808
|3.40
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|1616
|2009.11.17 10:00
|close
|808
|3.40
|1.4966
|1.4762 / 1.4969
|136.00
|20125.00
|1617
|2009.11.17 10:02
|sell
|809
|3.50
|1.4964
|1.5164 / 1.4957
|
|
|1618
|2009.11.17 10:05
|close
|809
|3.50
|1.4960
|1.5164 / 1.4957
|140.00
|20265.00
|1619
|2009.11.17 10:07
|buy
|810
|3.50
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|1620
|2009.11.17 10:10
|close
|810
|3.50
|1.4963
|1.4762 / 1.4969
|35.00
|20300.00
|1621
|2009.11.17 10:13
|sell
|811
|3.50
|1.4959
|1.5159 / 1.4952
|
|
|1622
|2009.11.17 10:14
|t/p
|811
|3.50
|1.4952
|1.5159 / 1.4952
|245.00
|20545.00
|1623
|2009.11.17 10:15
|sell
|812
|3.50
|1.4949
|1.5149 / 1.4942
|
|
|1624
|2009.11.17 10:18
|close
|812
|3.50
|1.4945
|1.5149 / 1.4942
|140.00
|20685.00
|1625
|2009.11.17 10:20
|sell
|813
|3.60
|1.4945
|1.5145 / 1.4938
|
|
|1626
|2009.11.17 10:23
|close
|813
|3.60
|1.4945
|1.5145 / 1.4938
|0.00
|20685.00
|1627
|2009.11.17 10:25
|sell
|814
|3.60
|1.4947
|1.5147 / 1.4940
|
|
|1628
|2009.11.17 10:28
|close
|814
|3.60
|1.4943
|1.5147 / 1.4940
|144.00
|20829.00
|1629
|2009.11.17 10:30
|buy
|815
|3.60
|1.4950
|1.4750 / 1.4957
|
|
|1630
|2009.11.17 10:33
|close
|815
|3.60
|1.4954
|1.4750 / 1.4957
|144.00
|20973.00
|1631
|2009.11.17 10:35
|buy
|816
|3.60
|1.4949
|1.4749 / 1.4956
|
|
|1632
|2009.11.17 10:38
|close
|816
|3.60
|1.4951
|1.4749 / 1.4956
|72.00
|21045.00
|1633
|2009.11.17 10:40
|sell
|817
|3.60
|1.4948
|1.5148 / 1.4941
|
|
|1634
|2009.11.17 10:43
|close
|817
|3.60
|1.4944
|1.5148 / 1.4941
|144.00
|21189.00
|1635
|2009.11.17 10:46
|buy
|818
|3.70
|1.4938
|1.4738 / 1.4945
|
|
|1636
|2009.11.17 10:47
|t/p
|818
|3.70
|1.4945
|1.4738 / 1.4945
|259.00
|21448.00
|1637
|2009.11.17 10:48
|buy
|819
|3.70
|1.4944
|1.4744 / 1.4951
|
|
|1638
|2009.11.17 10:51
|close
|819
|3.70
|1.4943
|1.4744 / 1.4951
|-37.00
|21411.00
|1639
|2009.11.17 10:54
|buy
|820
|3.70
|1.4942
|1.4742 / 1.4949
|
|
|1640
|2009.11.17 10:56
|close
|820
|3.70
|1.4947
|1.4742 / 1.4949
|185.00
|21596.00
|1641
|2009.11.17 10:59
|sell
|821
|3.70
|1.4943
|1.5143 / 1.4936
|
|
|1642
|2009.11.17 11:01
|close
|821
|3.70
|1.4945
|1.5143 / 1.4936
|-74.00
|21522.00
|1643
|2009.11.17 11:04
|sell
|822
|3.70
|1.4942
|1.5142 / 1.4935
|
|
|1644
|2009.11.17 11:06
|close
|822
|3.70
|1.4934
|1.5142 / 1.4935
|296.00
|21818.00
|1645
|2009.11.17 11:09
|sell
|823
|3.80
|1.4929
|1.5129 / 1.4922
|
|
|1646
|2009.11.17 11:11
|close
|823
|3.80
|1.4927
|1.5129 / 1.4922
|76.00
|21894.00
|1647
|2009.11.17 11:15
|buy
|824
|3.80
|1.4927
|1.4727 / 1.4934
|
|
|1648
|2009.11.17 11:17
|close
|824
|3.80
|1.4931
|1.4727 / 1.4934
|152.00
|22046.00
|1649
|2009.11.17 11:20
|sell
|825
|3.80
|1.4927
|1.5127 / 1.4920
|
|
|1650
|2009.11.17 11:22
|close
|825
|3.80
|1.4927
|1.5127 / 1.4920
|0.00
|22046.00
|1651
|2009.11.17 11:25
|buy
|826
|3.80
|1.4932
|1.4732 / 1.4939
|
|
|1652
|2009.11.17 11:27
|close
|826
|3.80
|1.4930
|1.4732 / 1.4939
|-76.00
|21970.00
|1653
|2009.11.17 11:31
|buy
|827
|3.80
|1.4931
|1.4731 / 1.4938
|
|
|1654
|2009.11.17 11:33
|close
|827
|3.80
|1.4931
|1.4731 / 1.4938
|0.00
|21970.00
|1655
|2009.11.17 11:37
|buy
|828
|3.80
|1.4934
|1.4734 / 1.4941
|
|
|1656
|2009.11.17 11:39
|close
|828
|3.80
|1.4936
|1.4734 / 1.4941
|76.00
|22046.00
|1657
|2009.11.17 11:42
|sell
|829
|3.80
|1.4932
|1.5132 / 1.4925
|
|
|1658
|2009.11.17 11:44
|close
|829
|3.80
|1.4938
|1.5132 / 1.4925
|-228.00
|21818.00
|1659
|2009.11.17 11:47
|buy
|830
|3.80
|1.4943
|1.4743 / 1.4950
|
|
|1660
|2009.11.17 11:49
|close
|830
|3.80
|1.4947
|1.4743 / 1.4950
|152.00
|21970.00
|1661
|2009.11.17 11:53
|sell
|831
|3.80
|1.4946
|1.5146 / 1.4939
|
|
|1662
|2009.11.17 11:55
|close
|831
|3.80
|1.4943
|1.5146 / 1.4939
|114.00
|22084.00
|1663
|2009.11.17 11:58
|buy
|832
|3.80
|1.4945
|1.4745 / 1.4952
|
|
|1664
|2009.11.17 12:00
|close
|832
|3.80
|1.4947
|1.4745 / 1.4952
|76.00
|22160.00
|1665
|2009.11.17 12:03
|sell
|833
|3.80
|1.4944
|1.5144 / 1.4937
|
|
|1666
|2009.11.17 12:05
|close
|833
|3.80
|1.4941
|1.5144 / 1.4937
|114.00
|22274.00
|1667
|2009.11.17 12:08
|sell
|834
|3.80
|1.4941
|1.5141 / 1.4934
|
|
|1668
|2009.11.17 12:10
|close
|834
|3.80
|1.4935
|1.5141 / 1.4934
|228.00
|22502.00
|1669
|2009.11.17 12:13
|buy
|835
|3.90
|1.4933
|1.4733 / 1.4940
|
|
|1670
|2009.11.17 12:15
|close
|835
|3.90
|1.4920
|1.4733 / 1.4940
|-507.00
|21995.00
|1671
|2009.11.17 12:19
|sell
|836
|3.80
|1.4917
|1.5117 / 1.4910
|
|
|1672
|2009.11.17 12:21
|close
|836
|3.80
|1.4913
|1.5117 / 1.4910
|152.00
|22147.00
|1673
|2009.11.17 12:24
|sell
|837
|3.80
|1.4908
|1.5108 / 1.4901
|
|
|1674
|2009.11.17 12:26
|close
|837
|3.80
|1.4911
|1.5108 / 1.4901
|-114.00
|22033.00
|1675
|2009.11.17 12:29
|buy
|838
|3.80
|1.4912
|1.4712 / 1.4919
|
|
|1676
|2009.11.17 12:31
|close
|838
|3.80
|1.4909
|1.4712 / 1.4919
|-114.00
|21919.00
|1677
|2009.11.17 12:34
|buy
|839
|3.80
|1.4909
|1.4709 / 1.4916
|
|
|1678
|2009.11.17 12:36
|close
|839
|3.80
|1.4908
|1.4709 / 1.4916
|-38.00
|21881.00
|1679
|2009.11.17 12:40
|buy
|840
|3.80
|1.4907
|1.4707 / 1.4914
|
|
|1680
|2009.11.17 12:42
|close
|840
|3.80
|1.4906
|1.4707 / 1.4914
|-38.00
|21843.00
|1681
|2009.11.17 12:45
|sell
|841
|3.80
|1.4900
|1.5100 / 1.4893
|
|
|1682
|2009.11.17 12:47
|close
|841
|3.80
|1.4895
|1.5100 / 1.4893
|190.00
|22033.00
|1683
|2009.11.17 12:50
|sell
|842
|3.80
|1.4899
|1.5099 / 1.4892
|
|
|1684
|2009.11.17 12:53
|close
|842
|3.80
|1.4899
|1.5099 / 1.4892
|0.00
|22033.00
|1685
|2009.11.17 12:56
|buy
|843
|3.80
|1.4901
|1.4701 / 1.4908
|
|
|1686
|2009.11.17 12:58
|close
|843
|3.80
|1.4904
|1.4701 / 1.4908
|114.00
|22147.00
|1687
|2009.11.17 13:01
|buy
|844
|3.80
|1.4906
|1.4706 / 1.4913
|
|
|1688
|2009.11.17 13:03
|close
|844
|3.80
|1.4907
|1.4706 / 1.4913
|38.00
|22185.00
|1689
|2009.11.17 13:06
|sell
|845
|3.80
|1.4908
|1.5108 / 1.4901
|
|
|1690
|2009.11.17 13:08
|close
|845
|3.80
|1.4903
|1.5108 / 1.4901
|190.00
|22375.00
|1691
|2009.11.17 13:11
|buy
|846
|3.90
|1.4900
|1.4700 / 1.4907
|
|
|1692
|2009.11.17 13:14
|close
|846
|3.90
|1.4900
|1.4700 / 1.4907
|0.00
|22375.00
|1693
|2009.11.17 13:18
|buy
|847
|3.90
|1.4899
|1.4699 / 1.4906
|
|
|1694
|2009.11.17 13:20
|t/p
|847
|3.90
|1.4906
|1.4699 / 1.4906
|273.00
|22648.00
|1695
|2009.11.17 13:20
|buy
|848
|3.90
|1.4907
|1.4707 / 1.4914
|
|
|1696
|2009.11.17 13:23
|close
|848
|3.90
|1.4909
|1.4707 / 1.4914
|78.00
|22726.00
|1697
|2009.11.17 13:25
|buy
|849
|3.90
|1.4909
|1.4709 / 1.4916
|
|
|1698
|2009.11.17 13:28
|close
|849
|3.90
|1.4907
|1.4709 / 1.4916
|-78.00
|22648.00
|1699
|2009.11.17 13:30
|buy
|850
|3.90
|1.4904
|1.4704 / 1.4911
|
|
|1700
|2009.11.17 13:33
|close
|850
|3.90
|1.4901
|1.4704 / 1.4911
|-117.00
|22531.00
|1701
|2009.11.17 13:35
|buy
|851
|3.90
|1.4902
|1.4702 / 1.4909
|
|
|1702
|2009.11.17 13:38
|close
|851
|3.90
|1.4904
|1.4702 / 1.4909
|78.00
|22609.00
|1703
|2009.11.17 13:41
|buy
|852
|3.90
|1.4907
|1.4707 / 1.4914
|
|
|1704
|2009.11.17 13:43
|close
|852
|3.90
|1.4907
|1.4707 / 1.4914
|0.00
|22609.00
|1705
|2009.11.17 13:46
|buy
|853
|3.90
|1.4904
|1.4704 / 1.4911
|
|
|1706
|2009.11.17 13:48
|close
|853
|3.90
|1.4907
|1.4704 / 1.4911
|117.00
|22726.00
|1707
|2009.11.17 13:51
|sell
|854
|3.90
|1.4905
|1.5105 / 1.4898
|
|
|1708
|2009.11.17 13:53
|close
|854
|3.90
|1.4906
|1.5105 / 1.4898
|-39.00
|22687.00
|1709
|2009.11.17 14:01
|sell
|855
|3.90
|1.4899
|1.5099 / 1.4892
|
|
|1710
|2009.11.17 14:03
|close
|855
|3.90
|1.4894
|1.5099 / 1.4892
|195.00
|22882.00
|1711
|2009.11.17 14:07
|sell
|856
|3.90
|1.4888
|1.5088 / 1.4881
|
|
|1712
|2009.11.17 14:08
|t/p
|856
|3.90
|1.4881
|1.5088 / 1.4881
|273.00
|23155.00
|1713
|2009.11.17 14:09
|sell
|857
|4.00
|1.4875
|1.5075 / 1.4868
|
|
|1714
|2009.11.17 14:12
|close
|857
|4.00
|1.4874
|1.5075 / 1.4868
|40.00
|23195.00
|1715
|2009.11.17 14:15
|sell
|858
|4.00
|1.4870
|1.5070 / 1.4863
|
|
|1716
|2009.11.17 14:17
|close
|858
|4.00
|1.4864
|1.5070 / 1.4863
|240.00
|23435.00
|1717
|2009.11.17 14:20
|sell
|859
|4.00
|1.4857
|1.5057 / 1.4850
|
|
|1718
|2009.11.17 14:22
|close
|859
|4.00
|1.4859
|1.5057 / 1.4850
|-80.00
|23355.00
|1719
|2009.11.17 14:26
|sell
|860
|4.00
|1.4864
|1.5064 / 1.4857
|
|
|1720
|2009.11.17 14:28
|close
|860
|4.00
|1.4869
|1.5064 / 1.4857
|-200.00
|23155.00
|1721
|2009.11.17 14:31
|sell
|861
|4.00
|1.4867
|1.5067 / 1.4860
|
|
|1722
|2009.11.17 14:33
|close
|861
|4.00
|1.4865
|1.5067 / 1.4860
|80.00
|23235.00
|1723
|2009.11.17 14:36
|sell
|862
|4.00
|1.4871
|1.5071 / 1.4864
|
|
|1724
|2009.11.17 14:38
|close
|862
|4.00
|1.4867
|1.5071 / 1.4864
|160.00
|23395.00
|1725
|2009.11.17 14:42
|buy
|863
|4.00
|1.4863
|1.4663 / 1.4870
|
|
|1726
|2009.11.17 14:44
|close
|863
|4.00
|1.4864
|1.4663 / 1.4870
|40.00
|23435.00
|1727
|2009.11.17 14:47
|sell
|864
|4.00
|1.4868
|1.5068 / 1.4861
|
|
|1728
|2009.11.17 14:49
|close
|864
|4.00
|1.4871
|1.5068 / 1.4861
|-120.00
|23315.00
|1729
|2009.11.17 14:53
|buy
|865
|4.00
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|1730
|2009.11.17 14:53
|t/p
|865
|4.00
|1.4880
|1.4673 / 1.4880
|280.00
|23595.00
|1731
|2009.11.17 14:55
|buy
|866
|4.10
|1.4885
|1.4685 / 1.4892
|
|
|1732
|2009.11.17 14:58
|close
|866
|4.10
|1.4885
|1.4685 / 1.4892
|0.00
|23595.00
|1733
|2009.11.17 15:00
|buy
|867
|4.10
|1.4885
|1.4685 / 1.4892
|
|
|1734
|2009.11.17 15:03
|close
|867
|4.10
|1.4884
|1.4685 / 1.4892
|-41.00
|23554.00
|1735
|2009.11.17 15:06
|buy
|868
|4.10
|1.4883
|1.4683 / 1.4890
|
|
|1736
|2009.11.17 15:08
|close
|868
|4.10
|1.4881
|1.4683 / 1.4890
|-82.00
|23472.00
|1737
|2009.11.17 15:11
|sell
|869
|4.00
|1.4881
|1.5081 / 1.4874
|
|
|1738
|2009.11.17 15:13
|close
|869
|4.00
|1.4875
|1.5081 / 1.4874
|240.00
|23712.00
|1739
|2009.11.17 15:17
|buy
|870
|4.10
|1.4877
|1.4677 / 1.4884
|
|
|1740
|2009.11.17 15:19
|close
|870
|4.10
|1.4882
|1.4677 / 1.4884
|205.00
|23917.00
|1741
|2009.11.17 15:23
|sell
|871
|4.10
|1.4883
|1.5083 / 1.4876
|
|
|1742
|2009.11.17 15:25
|close
|871
|4.10
|1.4876
|1.5083 / 1.4876
|287.00
|24204.00
|1743
|2009.11.17 15:28
|buy
|872
|4.20
|1.4882
|1.4682 / 1.4889
|
|
|1744
|2009.11.17 15:30
|close
|872
|4.20
|1.4887
|1.4682 / 1.4889
|210.00
|24414.00
|1745
|2009.11.17 15:33
|sell
|873
|4.20
|1.4881
|1.5081 / 1.4874
|
|
|1746
|2009.11.17 15:35
|close
|873
|4.20
|1.4882
|1.5081 / 1.4874
|-42.00
|24372.00
|1747
|2009.11.17 15:39
|buy
|874
|4.20
|1.4890
|1.4690 / 1.4897
|
|
|1748
|2009.11.17 15:40
|t/p
|874
|4.20
|1.4897
|1.4690 / 1.4897
|294.00
|24666.00
|1749
|2009.11.17 15:42
|sell
|875
|4.20
|1.4895
|1.5095 / 1.4888
|
|
|1750
|2009.11.17 15:44
|close
|875
|4.20
|1.4895
|1.5095 / 1.4888
|0.00
|24666.00
|1751
|2009.11.17 15:47
|sell
|876
|4.20
|1.4894
|1.5094 / 1.4887
|
|
|1752
|2009.11.17 15:49
|close
|876
|4.20
|1.4889
|1.5094 / 1.4887
|210.00
|24876.00
|1753
|2009.11.17 15:52
|buy
|877
|4.30
|1.4889
|1.4689 / 1.4896
|
|
|1754
|2009.11.17 15:54
|close
|877
|4.30
|1.4889
|1.4689 / 1.4896
|0.00
|24876.00
|1755
|2009.11.17 15:57
|sell
|878
|4.30
|1.4883
|1.5083 / 1.4876
|
|
|1756
|2009.11.17 15:59
|close
|878
|4.30
|1.4879
|1.5083 / 1.4876
|172.00
|25048.00
|1757
|2009.11.17 16:02
|buy
|879
|4.30
|1.4888
|1.4688 / 1.4895
|
|
|1758
|2009.11.17 16:04
|close
|879
|4.30
|1.4890
|1.4688 / 1.4895
|86.00
|25134.00
|1759
|2009.11.17 16:07
|sell
|880
|4.30
|1.4882
|1.5082 / 1.4875
|
|
|1760
|2009.11.17 16:10
|close
|880
|4.30
|1.4880
|1.5082 / 1.4875
|86.00
|25220.00
|1761
|2009.11.17 16:12
|buy
|881
|4.30
|1.4885
|1.4685 / 1.4892
|
|
|1762
|2009.11.17 16:15
|close
|881
|4.30
|1.4884
|1.4685 / 1.4892
|-43.00
|25177.00
|1763
|2009.11.17 16:17
|sell
|882
|4.30
|1.4874
|1.5074 / 1.4867
|
|
|1764
|2009.11.17 16:20
|close
|882
|4.30
|1.4874
|1.5074 / 1.4867
|0.00
|25177.00
|1765
|2009.11.17 16:22
|buy
|883
|4.30
|1.4885
|1.4685 / 1.4892
|
|
|1766
|2009.11.17 16:25
|close
|883
|4.30
|1.4883
|1.4685 / 1.4892
|-86.00
|25091.00
|1767
|2009.11.17 16:27
|sell
|884
|4.30
|1.4881
|1.5081 / 1.4874
|
|
|1768
|2009.11.17 16:28
|t/p
|884
|4.30
|1.4874
|1.5081 / 1.4874
|301.00
|25392.00
|1769
|2009.11.17 16:30
|buy
|885
|4.40
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|
|
|1770
|2009.11.17 16:33
|close
|885
|4.40
|1.4876
|1.4672 / 1.4879
|176.00
|25568.00
|1771
|2009.11.17 16:35
|sell
|886
|4.40
|1.4869
|1.5069 / 1.4862
|
|
|1772
|2009.11.17 16:38
|close
|886
|4.40
|1.4872
|1.5069 / 1.4862
|-132.00
|25436.00
|1773
|2009.11.17 16:40
|sell
|887
|4.40
|1.4870
|1.5070 / 1.4863
|
|
|1774
|2009.11.17 16:43
|close
|887
|4.40
|1.4874
|1.5070 / 1.4863
|-176.00
|25260.00
|1775
|2009.11.17 16:45
|sell
|888
|4.30
|1.4875
|1.5075 / 1.4868
|
|
|1776
|2009.11.17 16:48
|close
|888
|4.30
|1.4875
|1.5075 / 1.4868
|0.00
|25260.00
|1777
|2009.11.17 16:51
|buy
|889
|4.30
|1.4878
|1.4678 / 1.4885
|
|
|1778
|2009.11.17 16:53
|close
|889
|4.30
|1.4878
|1.4678 / 1.4885
|0.00
|25260.00
|1779
|2009.11.17 16:56
|sell
|890
|4.30
|1.4876
|1.5076 / 1.4869
|
|
|1780
|2009.11.17 16:58
|close
|890
|4.30
|1.4876
|1.5076 / 1.4869
|0.00
|25260.00
|1781
|2009.11.17 17:01
|buy
|891
|4.30
|1.4870
|1.4670 / 1.4877
|
|
|1782
|2009.11.17 17:03
|close
|891
|4.30
|1.4865
|1.4670 / 1.4877
|-215.00
|25045.00
|1783
|2009.11.17 17:06
|sell
|892
|4.30
|1.4860
|1.5060 / 1.4853
|
|
|1784
|2009.11.17 17:07
|t/p
|892
|4.30
|1.4853
|1.5060 / 1.4853
|301.00
|25346.00
|1785
|2009.11.17 17:08
|sell
|893
|4.40
|1.4852
|1.5052 / 1.4845
|
|
|1786
|2009.11.17 17:11
|close
|893
|4.40
|1.4856
|1.5052 / 1.4845
|-176.00
|25170.00
|1787
|2009.11.17 17:13
|sell
|894
|4.30
|1.4861
|1.5061 / 1.4854
|
|
|1788
|2009.11.17 17:16
|close
|894
|4.30
|1.4860
|1.5061 / 1.4854
|43.00
|25213.00
|1789
|2009.11.17 17:18
|buy
|895
|4.30
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|
|
|1790
|2009.11.17 17:21
|close
|895
|4.30
|1.4869
|1.4665 / 1.4872
|172.00
|25385.00
|1791
|2009.11.17 17:23
|sell
|896
|4.40
|1.4866
|1.5066 / 1.4859
|
|
|1792
|2009.11.17 17:26
|close
|896
|4.40
|1.4867
|1.5066 / 1.4859
|-44.00
|25341.00
|1793
|2009.11.17 17:29
|sell
|897
|4.40
|1.4867
|1.5067 / 1.4860
|
|
|1794
|2009.11.17 17:30
|t/p
|897
|4.40
|1.4860
|1.5067 / 1.4860
|308.00
|25649.00
|1795
|2009.11.17 17:31
|sell
|898
|4.40
|1.4856
|1.5056 / 1.4849
|
|
|1796
|2009.11.17 17:32
|t/p
|898
|4.40
|1.4849
|1.5056 / 1.4849
|308.00
|25957.00
|1797
|2009.11.17 17:34
|sell
|899
|4.50
|1.4845
|1.5045 / 1.4838
|
|
|1798
|2009.11.17 17:36
|close
|899
|4.50
|1.4845
|1.5045 / 1.4838
|0.00
|25957.00
|1799
|2009.11.17 17:39
|sell
|900
|4.50
|1.4839
|1.5039 / 1.4832
|
|
|1800
|2009.11.17 17:41
|t/p
|900
|4.50
|1.4832
|1.5039 / 1.4832
|315.00
|26272.00
|1801
|2009.11.17 17:41
|buy
|901
|4.50
|1.4829
|1.4629 / 1.4836
|
|
|1802
|2009.11.17 17:42
|t/p
|901
|4.50
|1.4836
|1.4629 / 1.4836
|315.00
|26587.00
|1803
|2009.11.17 17:45
|sell
|902
|4.60
|1.4838
|1.5038 / 1.4831
|
|
|1804
|2009.11.17 17:47
|close
|902
|4.60
|1.4841
|1.5038 / 1.4831
|-138.00
|26449.00
|1805
|2009.11.17 17:50
|sell
|903
|4.50
|1.4834
|1.5034 / 1.4827
|
|
|1806
|2009.11.17 17:50
|t/p
|903
|4.50
|1.4827
|1.5034 / 1.4827
|315.00
|26764.00
|1807
|2009.11.17 17:53
|buy
|904
|4.60
|1.4833
|1.4633 / 1.4840
|
|
|1808
|2009.11.17 17:55
|close
|904
|4.60
|1.4839
|1.4633 / 1.4840
|276.00
|27040.00
|1809
|2009.11.17 17:58
|sell
|905
|4.60
|1.4844
|1.5044 / 1.4837
|
|
|1810
|2009.11.17 18:00
|close
|905
|4.60
|1.4840
|1.5044 / 1.4837
|184.00
|27224.00
|1811
|2009.11.17 18:03
|buy
|906
|4.70
|1.4841
|1.4641 / 1.4848
|
|
|1812
|2009.11.17 18:05
|close
|906
|4.70
|1.4837
|1.4641 / 1.4848
|-188.00
|27036.00
|1813
|2009.11.17 18:08
|buy
|907
|4.60
|1.4834
|1.4634 / 1.4841
|
|
|1814
|2009.11.17 18:09
|t/p
|907
|4.60
|1.4841
|1.4634 / 1.4841
|322.00
|27358.00
|1815
|2009.11.17 18:11
|buy
|908
|4.70
|1.4846
|1.4646 / 1.4853
|
|
|1816
|2009.11.17 18:13
|close
|908
|4.70
|1.4835
|1.4646 / 1.4853
|-517.00
|26841.00
|1817
|2009.11.17 18:16
|sell
|909
|4.60
|1.4834
|1.5034 / 1.4827
|
|
|1818
|2009.11.17 18:18
|close
|909
|4.60
|1.4831
|1.5034 / 1.4827
|138.00
|26979.00
|1819
|2009.11.17 18:21
|sell
|910
|4.60
|1.4829
|1.5029 / 1.4822
|
|
|1820
|2009.11.17 18:23
|close
|910
|4.60
|1.4831
|1.5029 / 1.4822
|-92.00
|26887.00
|1821
|2009.11.17 18:26
|buy
|911
|4.60
|1.4837
|1.4637 / 1.4844
|
|
|1822
|2009.11.17 18:28
|close
|911
|4.60
|1.4842
|1.4637 / 1.4844
|230.00
|27117.00
|1823
|2009.11.17 18:31
|sell
|912
|4.70
|1.4833
|1.5033 / 1.4826
|
|
|1824
|2009.11.17 18:34
|close
|912
|4.70
|1.4832
|1.5033 / 1.4826
|47.00
|27164.00
|1825
|2009.11.17 18:36
|buy
|913
|4.70
|1.4836
|1.4636 / 1.4843
|
|
|1826
|2009.11.17 18:38
|t/p
|913
|4.70
|1.4843
|1.4636 / 1.4843
|329.00
|27493.00
|1827
|2009.11.17 18:39
|buy
|914
|4.70
|1.4842
|1.4642 / 1.4849
|
|
|1828
|2009.11.17 18:41
|close
|914
|4.70
|1.4842
|1.4642 / 1.4849
|0.00
|27493.00
|1829
|2009.11.17 18:44
|buy
|915
|4.70
|1.4835
|1.4635 / 1.4842
|
|
|1830
|2009.11.17 18:46
|close
|915
|4.70
|1.4828
|1.4635 / 1.4842
|-329.00
|27164.00
|1831
|2009.11.17 18:49
|buy
|916
|4.70
|1.4816
|1.4616 / 1.4823
|
|
|1832
|2009.11.17 18:51
|close
|916
|4.70
|1.4819
|1.4616 / 1.4823
|141.00
|27305.00
|1833
|2009.11.17 18:54
|buy
|917
|4.70
|1.4821
|1.4621 / 1.4828
|
|
|1834
|2009.11.17 18:56
|t/p
|917
|4.70
|1.4828
|1.4621 / 1.4828
|329.00
|27634.00
|1835
|2009.11.17 18:56
|buy
|918
|4.70
|1.4830
|1.4630 / 1.4837
|
|
|1836
|2009.11.17 18:59
|close
|918
|4.70
|1.4833
|1.4630 / 1.4837
|141.00
|27775.00
|1837
|2009.11.17 19:01
|buy
|919
|4.80
|1.4825
|1.4625 / 1.4832
|
|
|1838
|2009.11.17 19:04
|close
|919
|4.80
|1.4831
|1.4625 / 1.4832
|288.00
|28063.00
|1839
|2009.11.17 19:06
|buy
|920
|4.80
|1.4828
|1.4628 / 1.4835
|
|
|1840
|2009.11.17 19:07
|t/p
|920
|4.80
|1.4835
|1.4628 / 1.4835
|336.00
|28399.00
|1841
|2009.11.17 19:09
|buy
|921
|4.90
|1.4839
|1.4639 / 1.4846
|
|
|1842
|2009.11.17 19:12
|close
|921
|4.90
|1.4842
|1.4639 / 1.4846
|147.00
|28546.00
|1843
|2009.11.17 19:14
|buy
|922
|4.90
|1.4847
|1.4647 / 1.4854
|
|
|1844
|2009.11.17 19:17
|close
|922
|4.90
|1.4843
|1.4647 / 1.4854
|-196.00
|28350.00
|1845
|2009.11.17 19:19
|buy
|923
|4.90
|1.4846
|1.4646 / 1.4853
|
|
|1846
|2009.11.17 19:22
|close
|923
|4.90
|1.4845
|1.4646 / 1.4853
|-49.00
|28301.00
|1847
|2009.11.17 19:24
|buy
|924
|4.90
|1.4858
|1.4658 / 1.4865
|
|
|1848
|2009.11.17 19:27
|close
|924
|4.90
|1.4859
|1.4658 / 1.4865
|49.00
|28350.00
|1849
|2009.11.17 19:29
|sell
|925
|4.90
|1.4850
|1.5050 / 1.4843
|
|
|1850
|2009.11.17 19:32
|close
|925
|4.90
|1.4851
|1.5050 / 1.4843
|-49.00
|28301.00
|1851
|2009.11.17 19:34
|buy
|926
|4.90
|1.4852
|1.4652 / 1.4859
|
|
|1852
|2009.11.17 19:37
|close
|926
|4.90
|1.4848
|1.4652 / 1.4859
|-196.00
|28105.00
|1853
|2009.11.17 19:41
|sell
|927
|4.80
|1.4849
|1.5049 / 1.4842
|
|
|1854
|2009.11.17 19:43
|close
|927
|4.80
|1.4845
|1.5049 / 1.4842
|192.00
|28297.00
|1855
|2009.11.17 19:47
|buy
|928
|4.90
|1.4846
|1.4646 / 1.4853
|
|
|1856
|2009.11.17 19:49
|close
|928
|4.90
|1.4844
|1.4646 / 1.4853
|-98.00
|28199.00
|1857
|2009.11.17 19:54
|sell
|929
|4.80
|1.4843
|1.5043 / 1.4836
|
|
|1858
|2009.11.17 19:56
|close
|929
|4.80
|1.4844
|1.5043 / 1.4836
|-48.00
|28151.00
|1859
|2009.11.17 19:59
|sell
|930
|4.80
|1.4846
|1.5046 / 1.4839
|
|
|1860
|2009.11.17 20:01
|close
|930
|4.80
|1.4845
|1.5046 / 1.4839
|48.00
|28199.00
|1861
|2009.11.17 20:04
|sell
|931
|4.80
|1.4846
|1.5046 / 1.4839
|
|
|1862
|2009.11.17 20:06
|close
|931
|4.80
|1.4839
|1.5046 / 1.4839
|336.00
|28535.00
|1863
|2009.11.17 20:09
|buy
|932
|4.90
|1.4844
|1.4644 / 1.4851
|
|
|1864
|2009.11.17 20:11
|close
|932
|4.90
|1.4846
|1.4644 / 1.4851
|98.00
|28633.00
|1865
|2009.11.17 20:14
|sell
|933
|4.90
|1.4842
|1.5042 / 1.4835
|
|
|1866
|2009.11.17 20:16
|close
|933
|4.90
|1.4839
|1.5042 / 1.4835
|147.00
|28780.00
|1867
|2009.11.17 20:19
|sell
|934
|4.90
|1.4843
|1.5043 / 1.4836
|
|
|1868
|2009.11.17 20:21
|close
|934
|4.90
|1.4844
|1.5043 / 1.4836
|-49.00
|28731.00
|1869
|2009.11.17 20:24
|buy
|935
|4.90
|1.4844
|1.4644 / 1.4851
|
|
|1870
|2009.11.17 20:26
|close
|935
|4.90
|1.4846
|1.4644 / 1.4851
|98.00
|28829.00
|1871
|2009.11.17 20:29
|buy
|936
|5.00
|1.4842
|1.4642 / 1.4849
|
|
|1872
|2009.11.17 20:31
|close
|936
|5.00
|1.4849
|1.4642 / 1.4849
|350.00
|29179.00
|1873
|2009.11.17 20:35
|buy
|937
|5.00
|1.4849
|1.4649 / 1.4856
|
|
|1874
|2009.11.17 20:37
|close
|937
|5.00
|1.4851
|1.4649 / 1.4856
|100.00
|29279.00
|1875
|2009.11.17 20:40
|buy
|938
|5.00
|1.4852
|1.4652 / 1.4859
|
|
|1876
|2009.11.17 20:42
|t/p
|938
|5.00
|1.4859
|1.4652 / 1.4859
|350.00
|29629.00
|1877
|2009.11.17 20:43
|buy
|939
|5.10
|1.4860
|1.4660 / 1.4867
|
|
|1878
|2009.11.17 20:45
|close
|939
|5.10
|1.4861
|1.4660 / 1.4867
|51.00
|29680.00
|1879
|2009.11.17 20:48
|buy
|940
|5.10
|1.4861
|1.4661 / 1.4868
|
|
|1880
|2009.11.17 20:50
|close
|940
|5.10
|1.4867
|1.4661 / 1.4868
|306.00
|29986.00
|1881
|2009.11.17 20:53
|sell
|941
|5.10
|1.4863
|1.5063 / 1.4856
|
|
|1882
|2009.11.17 20:55
|close
|941
|5.10
|1.4865
|1.5063 / 1.4856
|-102.00
|29884.00
|1883
|2009.11.17 20:58
|buy
|942
|5.10
|1.4859
|1.4659 / 1.4866
|
|
|1884
|2009.11.17 21:00
|close
|942
|5.10
|1.4858
|1.4659 / 1.4866
|-51.00
|29833.00
|1885
|2009.11.17 21:03
|sell
|943
|5.10
|1.4855
|1.5055 / 1.4848
|
|
|1886
|2009.11.17 21:05
|close
|943
|5.10
|1.4854
|1.5055 / 1.4848
|51.00
|29884.00
|1887
|2009.11.17 21:08
|sell
|944
|5.10
|1.4853
|1.5053 / 1.4846
|
|
|1888
|2009.11.17 21:10
|close
|944
|5.10
|1.4851
|1.5053 / 1.4846
|102.00
|29986.00
|1889
|2009.11.17 21:13
|buy
|945
|5.10
|1.4850
|1.4650 / 1.4857
|
|
|1890
|2009.11.17 21:16
|close
|945
|5.10
|1.4851
|1.4650 / 1.4857
|51.00
|30037.00
|1891
|2009.11.17 21:18
|buy
|946
|5.20
|1.4853
|1.4653 / 1.4860
|
|
|1892
|2009.11.17 21:21
|close
|946
|5.20
|1.4860
|1.4653 / 1.4860
|364.00
|30401.00
|1893
|2009.11.17 21:23
|sell
|947
|5.20
|1.4857
|1.5057 / 1.4850
|
|
|1894
|2009.11.17 21:26
|close
|947
|5.20
|1.4853
|1.5057 / 1.4850
|208.00
|30609.00
|1895
|2009.11.17 21:29
|sell
|948
|5.30
|1.4854
|1.5054 / 1.4847
|
|
|1896
|2009.11.17 21:31
|close
|948
|5.30
|1.4853
|1.5054 / 1.4847
|53.00
|30662.00
|1897
|2009.11.17 21:35
|buy
|949
|5.30
|1.4854
|1.4654 / 1.4861
|
|
|1898
|2009.11.17 21:37
|close
|949
|5.30
|1.4856
|1.4654 / 1.4861
|106.00
|30768.00
|1899
|2009.11.17 21:40
|sell
|950
|5.30
|1.4858
|1.5058 / 1.4851
|
|
|1900
|2009.11.17 21:43
|close
|950
|5.30
|1.4863
|1.5058 / 1.4851
|-265.00
|30503.00
|1901
|2009.11.17 21:46
|sell
|951
|5.20
|1.4862
|1.5062 / 1.4855
|
|
|1902
|2009.11.17 21:48
|close
|951
|5.20
|1.4855
|1.5062 / 1.4855
|364.00
|30867.00
|1903
|2009.11.17 21:51
|sell
|952
|5.30
|1.4857
|1.5057 / 1.4850
|
|
|1904
|2009.11.17 21:53
|close
|952
|5.30
|1.4851
|1.5057 / 1.4850
|318.00
|31185.00
|1905
|2009.11.17 21:56
|sell
|953
|5.40
|1.4854
|1.5054 / 1.4847
|
|
|1906
|2009.11.17 21:58
|close
|953
|5.40
|1.4850
|1.5054 / 1.4847
|216.00
|31401.00
|1907
|2009.11.17 22:01
|buy
|954
|5.40
|1.4855
|1.4655 / 1.4862
|
|
|1908
|2009.11.17 22:03
|close
|954
|5.40
|1.4859
|1.4655 / 1.4862
|216.00
|31617.00
|1909
|2009.11.17 22:06
|buy
|955
|5.40
|1.4863
|1.4663 / 1.4870
|
|
|1910
|2009.11.17 22:09
|close
|955
|5.40
|1.4867
|1.4663 / 1.4870
|216.00
|31833.00
|1911
|2009.11.17 22:12
|sell
|956
|5.50
|1.4863
|1.5063 / 1.4856
|
|
|1912
|2009.11.17 22:14
|close
|956
|5.50
|1.4862
|1.5063 / 1.4856
|55.00
|31888.00
|1913
|2009.11.17 22:17
|sell
|957
|5.50
|1.4863
|1.5063 / 1.4856
|
|
|1914
|2009.11.17 22:19
|close
|957
|5.50
|1.4861
|1.5063 / 1.4856
|110.00
|31998.00
|1915
|2009.11.17 22:24
|buy
|958
|5.50
|1.4866
|1.4666 / 1.4873
|
|
|1916
|2009.11.17 22:26
|close
|958
|5.50
|1.4869
|1.4666 / 1.4873
|165.00
|32163.00
|1917
|2009.11.17 22:29
|sell
|959
|5.50
|1.4867
|1.5067 / 1.4860
|
|
|1918
|2009.11.17 22:31
|close
|959
|5.50
|1.4869
|1.5067 / 1.4860
|-110.00
|32053.00
|1919
|2009.11.17 22:34
|buy
|960
|5.50
|1.4871
|1.4671 / 1.4878
|
|
|1920
|2009.11.17 22:36
|close
|960
|5.50
|1.4872
|1.4671 / 1.4878
|55.00
|32108.00
|1921
|2009.11.17 22:39
|buy
|961
|5.50
|1.4870
|1.4670 / 1.4877
|
|
|1922
|2009.11.17 22:41
|close
|961
|5.50
|1.4871
|1.4670 / 1.4877
|55.00
|32163.00
|1923
|2009.11.17 22:45
|buy
|962
|5.50
|1.4869
|1.4669 / 1.4876
|
|
|1924
|2009.11.17 22:47
|close
|962
|5.50
|1.4871
|1.4669 / 1.4876
|110.00
|32273.00
|1925
|2009.11.17 22:50
|buy
|963
|5.50
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|
|
|1926
|2009.11.17 22:52
|close
|963
|5.50
|1.4875
|1.4672 / 1.4879
|165.00
|32438.00
|1927
|2009.11.17 22:55
|sell
|964
|5.60
|1.4871
|1.5071 / 1.4864
|
|
|1928
|2009.11.17 22:58
|close
|964
|5.60
|1.4868
|1.5071 / 1.4864
|168.00
|32606.00
|1929
|2009.11.17 23:00
|buy
|965
|5.60
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|1930
|2009.11.17 23:03
|close
|965
|5.60
|1.4871
|1.4673 / 1.4880
|-112.00
|32494.00
|1931
|2009.11.17 23:14
|buy
|966
|5.60
|1.4870
|1.4670 / 1.4877
|
|
|1932
|2009.11.17 23:16
|close
|966
|5.60
|1.4872
|1.4670 / 1.4877
|112.00
|32606.00
|1933
|2009.11.17 23:19
|sell
|967
|5.60
|1.4870
|1.5070 / 1.4863
|
|
|1934
|2009.11.17 23:21
|close
|967
|5.60
|1.4869
|1.5070 / 1.4863
|56.00
|32662.00
|1935
|2009.11.17 23:24
|buy
|968
|5.60
|1.4869
|1.4669 / 1.4876
|
|
|1936
|2009.11.17 23:26
|close
|968
|5.60
|1.4871
|1.4669 / 1.4876
|112.00
|32774.00
|1937
|2009.11.17 23:29
|buy
|969
|5.60
|1.4871
|1.4671 / 1.4878
|
|
|1938
|2009.11.17 23:32
|close
|969
|5.60
|1.4875
|1.4671 / 1.4878
|224.00
|32998.00
|1939
|2009.11.17 23:36
|sell
|970
|5.70
|1.4874
|1.5074 / 1.4867
|
|
|1940
|2009.11.17 23:38
|close
|970
|5.70
|1.4874
|1.5074 / 1.4867
|0.00
|32998.00
|1941
|2009.11.17 23:43
|buy
|971
|5.70
|1.4875
|1.4675 / 1.4882
|
|
|1942
|2009.11.17 23:45
|close
|971
|5.70
|1.4877
|1.4675 / 1.4882
|114.00
|33112.00
|1943
|2009.11.17 23:48
|buy
|972
|5.70
|1.4876
|1.4676 / 1.4883
|
|
|1944
|2009.11.17 23:51
|close
|972
|5.70
|1.4876
|1.4676 / 1.4883
|0.00
|33112.00
|1945
|2009.11.17 23:54
|buy
|973
|5.70
|1.4874
|1.4674 / 1.4881
|
|
|1946
|2009.11.17 23:56
|close
|973
|5.70
|1.4878
|1.4674 / 1.4881
|228.00
|33340.00
|1947
|2009.11.18 00:00
|buy
|974
|5.70
|1.4876
|1.4676 / 1.4883
|
|
|1948
|2009.11.18 00:02
|close
|974
|5.70
|1.4877
|1.4676 / 1.4883
|57.00
|33397.00
|1949
|2009.11.18 00:06
|sell
|975
|5.70
|1.4872
|1.5072 / 1.4865
|
|
|1950
|2009.11.18 00:08
|close
|975
|5.70
|1.4870
|1.5072 / 1.4865
|114.00
|33511.00
|1951
|2009.11.18 00:11
|sell
|976
|5.70
|1.4873
|1.5073 / 1.4866
|
|
|1952
|2009.11.18 00:13
|close
|976
|5.70
|1.4871
|1.5073 / 1.4866
|114.00
|33625.00
|1953
|2009.11.18 00:17
|sell
|977
|5.80
|1.4872
|1.5072 / 1.4865
|
|
|1954
|2009.11.18 00:19
|close
|977
|5.80
|1.4868
|1.5072 / 1.4865
|232.00
|33857.00
|1955
|2009.11.18 00:22
|sell
|978
|5.80
|1.4870
|1.5070 / 1.4863
|
|
|1956
|2009.11.18 00:24
|close
|978
|5.80
|1.4868
|1.5070 / 1.4863
|116.00
|33973.00
|1957
|2009.11.18 00:27
|sell
|979
|5.80
|1.4868
|1.5068 / 1.4861
|
|
|1958
|2009.11.18 00:29
|close
|979
|5.80
|1.4866
|1.5068 / 1.4861
|116.00
|34089.00
|1959
|2009.11.18 00:32
|buy
|980
|5.80
|1.4867
|1.4667 / 1.4874
|
|
|1960
|2009.11.18 00:35
|close
|980
|5.80
|1.4864
|1.4667 / 1.4874
|-174.00
|33915.00
|1961
|2009.11.18 00:37
|buy
|981
|5.80
|1.4862
|1.4662 / 1.4869
|
|
|1962
|2009.11.18 00:40
|close
|981
|5.80
|1.4868
|1.4662 / 1.4869
|348.00
|34263.00
|1963
|2009.11.18 00:43
|buy
|982
|5.90
|1.4863
|1.4663 / 1.4870
|
|
|1964
|2009.11.18 00:46
|close
|982
|5.90
|1.4863
|1.4663 / 1.4870
|0.00
|34263.00
|1965
|2009.11.18 00:48
|buy
|983
|5.90
|1.4862
|1.4662 / 1.4869
|
|
|1966
|2009.11.18 00:51
|close
|983
|5.90
|1.4862
|1.4662 / 1.4869
|0.00
|34263.00
|1967
|2009.11.18 00:55
|sell
|984
|5.90
|1.4861
|1.5061 / 1.4854
|
|
|1968
|2009.11.18 00:57
|close
|984
|5.90
|1.4860
|1.5061 / 1.4854
|59.00
|34322.00
|1969
|2009.11.18 01:00
|buy
|985
|5.90
|1.4861
|1.4661 / 1.4868
|
|
|1970
|2009.11.18 01:02
|t/p
|985
|5.90
|1.4868
|1.4661 / 1.4868
|413.00
|34735.00
|1971
|2009.11.18 01:04
|sell
|986
|6.00
|1.4866
|1.5066 / 1.4859
|
|
|1972
|2009.11.18 01:06
|close
|986
|6.00
|1.4868
|1.5066 / 1.4859
|-120.00
|34615.00
|1973
|2009.11.18 01:10
|sell
|987
|5.90
|1.4871
|1.5071 / 1.4864
|
|
|1974
|2009.11.18 01:12
|close
|987
|5.90
|1.4869
|1.5071 / 1.4864
|118.00
|34733.00
|1975
|2009.11.18 01:15
|sell
|988
|6.00
|1.4869
|1.5069 / 1.4862
|
|
|1976
|2009.11.18 01:17
|close
|988
|6.00
|1.4871
|1.5069 / 1.4862
|-120.00
|34613.00
|1977
|2009.11.18 01:20
|buy
|989
|5.90
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|1978
|2009.11.18 01:22
|close
|989
|5.90
|1.4875
|1.4673 / 1.4880
|118.00
|34731.00
|1979
|2009.11.18 01:25
|buy
|990
|6.00
|1.4876
|1.4676 / 1.4883
|
|
|1980
|2009.11.18 01:27
|close
|990
|6.00
|1.4876
|1.4676 / 1.4883
|0.00
|34731.00
|1981
|2009.11.18 01:37
|buy
|991
|6.00
|1.4878
|1.4678 / 1.4885
|
|
|1982
|2009.11.18 01:39
|close
|991
|6.00
|1.4878
|1.4678 / 1.4885
|0.00
|34731.00
|1983
|2009.11.18 01:42
|sell
|992
|6.00
|1.4876
|1.5076 / 1.4869
|
|
|1984
|2009.11.18 01:44
|close
|992
|6.00
|1.4876
|1.5076 / 1.4869
|0.00
|34731.00
|1985
|2009.11.18 01:47
|buy
|993
|6.00
|1.4877
|1.4677 / 1.4884
|
|
|1986
|2009.11.18 01:49
|close
|993
|6.00
|1.4876
|1.4677 / 1.4884
|-60.00
|34671.00
|1987
|2009.11.18 01:53
|buy
|994
|5.90
|1.4875
|1.4675 / 1.4882
|
|
|1988
|2009.11.18 01:55
|close
|994
|5.90
|1.4879
|1.4675 / 1.4882
|236.00
|34907.00
|1989
|2009.11.18 01:58
|sell
|995
|6.00
|1.4878
|1.5078 / 1.4871
|
|
|1990
|2009.11.18 02:00
|close
|995
|6.00
|1.4874
|1.5078 / 1.4871
|240.00
|35147.00
|1991
|2009.11.18 02:03
|buy
|996
|6.00
|1.4875
|1.4675 / 1.4882
|
|
|1992
|2009.11.18 02:05
|close
|996
|6.00
|1.4875
|1.4675 / 1.4882
|0.00
|35147.00
|1993
|2009.11.18 02:09
|buy
|997
|6.00
|1.4876
|1.4676 / 1.4883
|
|
|1994
|2009.11.18 02:10
|t/p
|997
|6.00
|1.4883
|1.4676 / 1.4883
|420.00
|35567.00
|1995
|2009.11.18 02:11
|buy
|998
|6.10
|1.4886
|1.4686 / 1.4893
|
|
|1996
|2009.11.18 02:14
|close
|998
|6.10
|1.4888
|1.4686 / 1.4893
|122.00
|35689.00
|1997
|2009.11.18 02:17
|buy
|999
|6.10
|1.4888
|1.4688 / 1.4895
|
|
|1998
|2009.11.18 02:19
|close
|999
|6.10
|1.4890
|1.4688 / 1.4895
|122.00
|35811.00
|1999
|2009.11.18 02:22
|sell
|1000
|6.10
|1.4889
|1.5089 / 1.4882
|
|
|2000
|2009.11.18 02:24
|close
|1000
|6.10
|1.4887
|1.5089 / 1.4882
|122.00
|35933.00
|2001
|2009.11.18 02:27
|sell
|1001
|6.20
|1.4886
|1.5086 / 1.4879
|
|
|2002
|2009.11.18 02:29
|close
|1001
|6.20
|1.4883
|1.5086 / 1.4879
|186.00
|36119.00
|2003
|2009.11.18 02:32
|sell
|1002
|6.20
|1.4880
|1.5080 / 1.4873
|
|
|2004
|2009.11.18 02:35
|close
|1002
|6.20
|1.4879
|1.5080 / 1.4873
|62.00
|36181.00
|2005
|2009.11.18 02:39
|sell
|1003
|6.20
|1.4883
|1.5083 / 1.4876
|
|
|2006
|2009.11.18 02:41
|close
|1003
|6.20
|1.4886
|1.5083 / 1.4876
|-186.00
|35995.00
|2007
|2009.11.18 02:44
|buy
|1004
|6.20
|1.4888
|1.4688 / 1.4895
|
|
|2008
|2009.11.18 02:46
|close
|1004
|6.20
|1.4890
|1.4688 / 1.4895
|124.00
|36119.00
|2009
|2009.11.18 02:50
|sell
|1005
|6.20
|1.4888
|1.5088 / 1.4881
|
|
|2010
|2009.11.18 02:52
|close
|1005
|6.20
|1.4886
|1.5088 / 1.4881
|124.00
|36243.00
|2011
|2009.11.18 02:55
|buy
|1006
|6.20
|1.4884
|1.4684 / 1.4891
|
|
|2012
|2009.11.18 02:57
|close
|1006
|6.20
|1.4891
|1.4684 / 1.4891
|434.00
|36677.00
|2013
|2009.11.18 03:00
|sell
|1007
|6.30
|1.4888
|1.5088 / 1.4881
|
|
|2014
|2009.11.18 03:02
|close
|1007
|6.30
|1.4886
|1.5088 / 1.4881
|126.00
|36803.00
|2015
|2009.11.18 03:07
|buy
|1008
|6.30
|1.4885
|1.4685 / 1.4892
|
|
|2016
|2009.11.18 03:09
|close
|1008
|6.30
|1.4887
|1.4685 / 1.4892
|126.00
|36929.00
|2017
|2009.11.18 03:13
|sell
|1009
|6.30
|1.4883
|1.5083 / 1.4876
|
|
|2018
|2009.11.18 03:15
|close
|1009
|6.30
|1.4880
|1.5083 / 1.4876
|189.00
|37118.00
|2019
|2009.11.18 03:18
|buy
|1010
|6.40
|1.4881
|1.4681 / 1.4888
|
|
|2020
|2009.11.18 03:20
|close
|1010
|6.40
|1.4881
|1.4681 / 1.4888
|0.00
|37118.00
|2021
|2009.11.18 03:23
|buy
|1011
|6.40
|1.4881
|1.4681 / 1.4888
|
|
|2022
|2009.11.18 03:26
|close
|1011
|6.40
|1.4877
|1.4681 / 1.4888
|-256.00
|36862.00
|2023
|2009.11.18 03:29
|buy
|1012
|6.30
|1.4878
|1.4678 / 1.4885
|
|
|2024
|2009.11.18 03:31
|close
|1012
|6.30
|1.4882
|1.4678 / 1.4885
|252.00
|37114.00
|2025
|2009.11.18 03:34
|sell
|1013
|6.40
|1.4875
|1.5075 / 1.4868
|
|
|2026
|2009.11.18 03:36
|close
|1013
|6.40
|1.4874
|1.5075 / 1.4868
|64.00
|37178.00
|2027
|2009.11.18 03:39
|sell
|1014
|6.40
|1.4876
|1.5076 / 1.4869
|
|
|2028
|2009.11.18 03:41
|close
|1014
|6.40
|1.4872
|1.5076 / 1.4869
|256.00
|37434.00
|2029
|2009.11.18 03:50
|buy
|1015
|6.40
|1.4875
|1.4675 / 1.4882
|
|
|2030
|2009.11.18 03:52
|close
|1015
|6.40
|1.4876
|1.4675 / 1.4882
|64.00
|37498.00
|2031
|2009.11.18 03:56
|sell
|1016
|6.40
|1.4875
|1.5075 / 1.4868
|
|
|2032
|2009.11.18 03:58
|close
|1016
|6.40
|1.4871
|1.5075 / 1.4868
|256.00
|37754.00
|2033
|2009.11.18 04:01
|buy
|1017
|6.50
|1.4874
|1.4674 / 1.4881
|
|
|2034
|2009.11.18 04:03
|close
|1017
|6.50
|1.4874
|1.4674 / 1.4881
|0.00
|37754.00
|2035
|2009.11.18 04:06
|buy
|1018
|6.50
|1.4874
|1.4674 / 1.4881
|
|
|2036
|2009.11.18 04:08
|close
|1018
|6.50
|1.4875
|1.4674 / 1.4881
|65.00
|37819.00
|2037
|2009.11.18 04:11
|buy
|1019
|6.50
|1.4874
|1.4674 / 1.4881
|
|
|2038
|2009.11.18 04:14
|close
|1019
|6.50
|1.4881
|1.4674 / 1.4881
|455.00
|38274.00
|2039
|2009.11.18 04:18
|buy
|1020
|6.60
|1.4883
|1.4683 / 1.4890
|
|
|2040
|2009.11.18 04:20
|close
|1020
|6.60
|1.4888
|1.4683 / 1.4890
|330.00
|38604.00
|2041
|2009.11.18 04:23
|sell
|1021
|6.60
|1.4884
|1.5084 / 1.4877
|
|
|2042
|2009.11.18 04:25
|close
|1021
|6.60
|1.4883
|1.5084 / 1.4877
|66.00
|38670.00
|2043
|2009.11.18 04:28
|buy
|1022
|6.60
|1.4883
|1.4683 / 1.4890
|
|
|2044
|2009.11.18 04:31
|close
|1022
|6.60
|1.4885
|1.4683 / 1.4890
|132.00
|38802.00
|2045
|2009.11.18 04:34
|sell
|1023
|6.60
|1.4883
|1.5083 / 1.4876
|
|
|2046
|2009.11.18 04:37
|close
|1023
|6.60
|1.4882
|1.5083 / 1.4876
|66.00
|38868.00
|2047
|2009.11.18 04:40
|sell
|1024
|6.70
|1.4882
|1.5082 / 1.4875
|
|
|2048
|2009.11.18 04:43
|close
|1024
|6.70
|1.4878
|1.5082 / 1.4875
|268.00
|39136.00
|2049
|2009.11.18 04:45
|buy
|1025
|6.70
|1.4879
|1.4679 / 1.4886
|
|
|2050
|2009.11.18 04:48
|close
|1025
|6.70
|1.4881
|1.4679 / 1.4886
|134.00
|39270.00
|2051
|2009.11.18 04:51
|buy
|1026
|6.70
|1.4877
|1.4677 / 1.4884
|
|
|2052
|2009.11.18 04:54
|close
|1026
|6.70
|1.4879
|1.4677 / 1.4884
|134.00
|39404.00
|2053
|2009.11.18 04:57
|buy
|1027
|6.70
|1.4879
|1.4679 / 1.4886
|
|
|2054
|2009.11.18 04:59
|close
|1027
|6.70
|1.4881
|1.4679 / 1.4886
|134.00
|39538.00
|2055
|2009.11.18 05:02
|buy
|1028
|6.80
|1.4881
|1.4681 / 1.4888
|
|
|2056
|2009.11.18 05:05
|close
|1028
|6.80
|1.4884
|1.4681 / 1.4888
|204.00
|39742.00
|2057
|2009.11.18 05:08
|buy
|1029
|6.80
|1.4884
|1.4684 / 1.4891
|
|
|2058
|2009.11.18 05:11
|close
|1029
|6.80
|1.4886
|1.4684 / 1.4891
|136.00
|39878.00
|2059
|2009.11.18 05:14
|sell
|1030
|6.80
|1.4882
|1.5082 / 1.4875
|
|
|2060
|2009.11.18 05:17
|close
|1030
|6.80
|1.4883
|1.5082 / 1.4875
|-68.00
|39810.00
|2061
|2009.11.18 05:20
|sell
|1031
|6.80
|1.4884
|1.5084 / 1.4877
|
|
|2062
|2009.11.18 05:22
|close
|1031
|6.80
|1.4883
|1.5084 / 1.4877
|68.00
|39878.00
|2063
|2009.11.18 05:26
|sell
|1032
|6.80
|1.4884
|1.5084 / 1.4877
|
|
|2064
|2009.11.18 05:28
|close
|1032
|6.80
|1.4880
|1.5084 / 1.4877
|272.00
|40150.00
|2065
|2009.11.18 05:31
|sell
|1033
|6.90
|1.4883
|1.5083 / 1.4876
|
|
|2066
|2009.11.18 05:33
|close
|1033
|6.90
|1.4878
|1.5083 / 1.4876
|345.00
|40495.00
|2067
|2009.11.18 05:36
|sell
|1034
|6.90
|1.4873
|1.5073 / 1.4866
|
|
|2068
|2009.11.18 05:38
|close
|1034
|6.90
|1.4872
|1.5073 / 1.4866
|69.00
|40564.00
|2069
|2009.11.18 05:41
|sell
|1035
|6.90
|1.4875
|1.5075 / 1.4868
|
|
|2070
|2009.11.18 05:43
|close
|1035
|6.90
|1.4872
|1.5075 / 1.4868
|207.00
|40771.00
|2071
|2009.11.18 05:48
|buy
|1036
|7.00
|1.4874
|1.4674 / 1.4881
|
|
|2072
|2009.11.18 05:50
|close
|1036
|7.00
|1.4873
|1.4674 / 1.4881
|-70.00
|40701.00
|2073
|2009.11.18 05:53
|sell
|1037
|7.00
|1.4872
|1.5072 / 1.4865
|
|
|2074
|2009.11.18 05:55
|close
|1037
|7.00
|1.4870
|1.5072 / 1.4865
|140.00
|40841.00
|2075
|2009.11.18 05:58
|buy
|1038
|7.00
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|2076
|2009.11.18 06:00
|close
|1038
|7.00
|1.4875
|1.4673 / 1.4880
|140.00
|40981.00
|2077
|2009.11.18 06:03
|sell
|1039
|7.00
|1.4875
|1.5075 / 1.4868
|
|
|2078
|2009.11.18 06:05
|close
|1039
|7.00
|1.4872
|1.5075 / 1.4868
|210.00
|41191.00
|2079
|2009.11.18 06:14
|sell
|1040
|7.10
|1.4873
|1.5073 / 1.4866
|
|
|2080
|2009.11.18 06:16
|close
|1040
|7.10
|1.4870
|1.5073 / 1.4866
|213.00
|41404.00
|2081
|2009.11.18 06:19
|buy
|1041
|7.10
|1.4871
|1.4671 / 1.4878
|
|
|2082
|2009.11.18 06:21
|close
|1041
|7.10
|1.4873
|1.4671 / 1.4878
|142.00
|41546.00
|2083
|2009.11.18 06:25
|buy
|1042
|7.10
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|2084
|2009.11.18 06:27
|close
|1042
|7.10
|1.4876
|1.4673 / 1.4880
|213.00
|41759.00
|2085
|2009.11.18 06:30
|buy
|1043
|7.10
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|2086
|2009.11.18 06:33
|close
|1043
|7.10
|1.4876
|1.4673 / 1.4880
|213.00
|41972.00
|2087
|2009.11.18 06:35
|buy
|1044
|7.20
|1.4875
|1.4675 / 1.4882
|
|
|2088
|2009.11.18 06:38
|close
|1044
|7.20
|1.4877
|1.4675 / 1.4882
|144.00
|42116.00
|2089
|2009.11.18 06:40
|sell
|1045
|7.20
|1.4877
|1.5077 / 1.4870
|
|
|2090
|2009.11.18 06:43
|close
|1045
|7.20
|1.4875
|1.5077 / 1.4870
|144.00
|42260.00
|2091
|2009.11.18 06:45
|buy
|1046
|7.20
|1.4876
|1.4676 / 1.4883
|
|
|2092
|2009.11.18 06:48
|close
|1046
|7.20
|1.4880
|1.4676 / 1.4883
|288.00
|42548.00
|2093
|2009.11.18 06:51
|buy
|1047
|7.30
|1.4880
|1.4680 / 1.4887
|
|
|2094
|2009.11.18 06:54
|close
|1047
|7.30
|1.4881
|1.4680 / 1.4887
|73.00
|42621.00
|2095
|2009.11.18 06:57
|buy
|1048
|7.30
|1.4881
|1.4681 / 1.4888
|
|
|2096
|2009.11.18 06:59
|close
|1048
|7.30
|1.4882
|1.4681 / 1.4888
|73.00
|42694.00
|2097
|2009.11.18 07:05
|buy
|1049
|7.30
|1.4883
|1.4683 / 1.4890
|
|
|2098
|2009.11.18 07:07
|close
|1049
|7.30
|1.4884
|1.4683 / 1.4890
|73.00
|42767.00
|2099
|2009.11.18 07:10
|buy
|1050
|7.30
|1.4887
|1.4687 / 1.4894
|
|
|2100
|2009.11.18 07:12
|close
|1050
|7.30
|1.4885
|1.4687 / 1.4894
|-146.00
|42621.00
|2101
|2009.11.18 07:16
|buy
|1051
|7.30
|1.4887
|1.4687 / 1.4894
|
|
|2102
|2009.11.18 07:18
|close
|1051
|7.30
|1.4887
|1.4687 / 1.4894
|0.00
|42621.00
|2103
|2009.11.18 07:21
|buy
|1052
|7.30
|1.4885
|1.4685 / 1.4892
|
|
|2104
|2009.11.18 07:23
|close
|1052
|7.30
|1.4888
|1.4685 / 1.4892
|219.00
|42840.00
|2105
|2009.11.18 07:26
|buy
|1053
|7.30
|1.4887
|1.4687 / 1.4894
|
|
|2106
|2009.11.18 07:28
|close
|1053
|7.30
|1.4887
|1.4687 / 1.4894
|0.00
|42840.00
|2107
|2009.11.18 07:32
|sell
|1054
|7.30
|1.4888
|1.5088 / 1.4881
|
|
|2108
|2009.11.18 07:34
|close
|1054
|7.30
|1.4888
|1.5088 / 1.4881
|0.00
|42840.00
|2109
|2009.11.18 07:37
|buy
|1055
|7.30
|1.4889
|1.4689 / 1.4896
|
|
|2110
|2009.11.18 07:39
|close
|1055
|7.30
|1.4891
|1.4689 / 1.4896
|146.00
|42986.00
|2111
|2009.11.18 07:43
|sell
|1056
|7.40
|1.4889
|1.5089 / 1.4882
|
|
|2112
|2009.11.18 07:45
|close
|1056
|7.40
|1.4888
|1.5089 / 1.4882
|74.00
|43060.00
|2113
|2009.11.18 07:49
|buy
|1057
|7.40
|1.4891
|1.4691 / 1.4898
|
|
|2114
|2009.11.18 07:51
|close
|1057
|7.40
|1.4894
|1.4691 / 1.4898
|222.00
|43282.00
|2115
|2009.11.18 07:55
|buy
|1058
|7.40
|1.4893
|1.4693 / 1.4900
|
|
|2116
|2009.11.18 07:57
|close
|1058
|7.40
|1.4895
|1.4693 / 1.4900
|148.00
|43430.00
|2117
|2009.11.18 08:01
|sell
|1059
|7.40
|1.4892
|1.5092 / 1.4885
|
|
|2118
|2009.11.18 08:03
|close
|1059
|7.40
|1.4889
|1.5092 / 1.4885
|222.00
|43652.00
|2119
|2009.11.18 08:06
|sell
|1060
|7.50
|1.4891
|1.5091 / 1.4884
|
|
|2120
|2009.11.18 08:08
|close
|1060
|7.50
|1.4887
|1.5091 / 1.4884
|300.00
|43952.00
|2121
|2009.11.18 08:11
|buy
|1061
|7.50
|1.4890
|1.4690 / 1.4897
|
|
|2122
|2009.11.18 08:13
|close
|1061
|7.50
|1.4892
|1.4690 / 1.4897
|150.00
|44102.00
|2123
|2009.11.18 08:16
|buy
|1062
|7.50
|1.4887
|1.4687 / 1.4894
|
|
|2124
|2009.11.18 08:18
|close
|1062
|7.50
|1.4890
|1.4687 / 1.4894
|225.00
|44327.00
|2125
|2009.11.18 08:21
|sell
|1063
|7.60
|1.4890
|1.5090 / 1.4883
|
|
|2126
|2009.11.18 08:23
|close
|1063
|7.60
|1.4887
|1.5090 / 1.4883
|228.00
|44555.00
|2127
|2009.11.18 08:26
|sell
|1064
|7.60
|1.4888
|1.5088 / 1.4881
|
|
|2128
|2009.11.18 08:29
|close
|1064
|7.60
|1.4889
|1.5088 / 1.4881
|-76.00
|44479.00
|2129
|2009.11.18 08:31
|buy
|1065
|7.60
|1.4890
|1.4690 / 1.4897
|
|
|2130
|2009.11.18 08:34
|close
|1065
|7.60
|1.4891
|1.4690 / 1.4897
|76.00
|44555.00
|2131
|2009.11.18 08:37
|sell
|1066
|7.60
|1.4889
|1.5089 / 1.4882
|
|
|2132
|2009.11.18 08:39
|close
|1066
|7.60
|1.4887
|1.5089 / 1.4882
|152.00
|44707.00
|2133
|2009.11.18 08:42
|sell
|1067
|7.70
|1.4889
|1.5089 / 1.4882
|
|
|2134
|2009.11.18 08:44
|close
|1067
|7.70
|1.4889
|1.5089 / 1.4882
|0.00
|44707.00
|2135
|2009.11.18 08:47
|sell
|1068
|7.70
|1.4890
|1.5090 / 1.4883
|
|
|2136
|2009.11.18 08:49
|close
|1068
|7.70
|1.4895
|1.5090 / 1.4883
|-385.00
|44322.00
|2137
|2009.11.18 08:52
|buy
|1069
|7.60
|1.4896
|1.4696 / 1.4903
|
|
|2138
|2009.11.18 08:55
|close
|1069
|7.60
|1.4895
|1.4696 / 1.4903
|-76.00
|44246.00
|2139
|2009.11.18 08:58
|sell
|1070
|7.60
|1.4895
|1.5095 / 1.4888
|
|
|2140
|2009.11.18 09:00
|close
|1070
|7.60
|1.4895
|1.5095 / 1.4888
|0.00
|44246.00
|2141
|2009.11.18 09:03
|sell
|1071
|7.60
|1.4903
|1.5103 / 1.4896
|
|
|2142
|2009.11.18 09:05
|close
|1071
|7.60
|1.4904
|1.5103 / 1.4896
|-76.00
|44170.00
|2143
|2009.11.18 09:08
|sell
|1072
|7.60
|1.4901
|1.5101 / 1.4894
|
|
|2144
|2009.11.18 09:10
|close
|1072
|7.60
|1.4904
|1.5101 / 1.4894
|-228.00
|43942.00
|2145
|2009.11.18 09:13
|sell
|1073
|7.50
|1.4905
|1.5105 / 1.4898
|
|
|2146
|2009.11.18 09:15
|close
|1073
|7.50
|1.4900
|1.5105 / 1.4898
|375.00
|44317.00
|2147
|2009.11.18 09:21
|sell
|1074
|7.60
|1.4897
|1.5097 / 1.4890
|
|
|2148
|2009.11.18 09:23
|close
|1074
|7.60
|1.4890
|1.5097 / 1.4890
|532.00
|44849.00
|2149
|2009.11.18 09:27
|buy
|1075
|7.70
|1.4897
|1.4697 / 1.4904
|
|
|2150
|2009.11.18 09:29
|close
|1075
|7.70
|1.4900
|1.4697 / 1.4904
|231.00
|45080.00
|2151
|2009.11.18 09:32
|sell
|1076
|7.70
|1.4899
|1.5099 / 1.4892
|
|
|2152
|2009.11.18 09:35
|close
|1076
|7.70
|1.4894
|1.5099 / 1.4892
|385.00
|45465.00
|2153
|2009.11.18 09:37
|sell
|1077
|7.80
|1.4893
|1.5093 / 1.4886
|
|
|2154
|2009.11.18 09:40
|close
|1077
|7.80
|1.4889
|1.5093 / 1.4886
|312.00
|45777.00
|2155
|2009.11.18 09:42
|buy
|1078
|7.80
|1.4892
|1.4692 / 1.4899
|
|
|2156
|2009.11.18 09:45
|close
|1078
|7.80
|1.4892
|1.4692 / 1.4899
|0.00
|45777.00
|2157
|2009.11.18 09:48
|buy
|1079
|7.80
|1.4891
|1.4691 / 1.4898
|
|
|2158
|2009.11.18 09:50
|close
|1079
|7.80
|1.4889
|1.4691 / 1.4898
|-156.00
|45621.00
|2159
|2009.11.18 09:53
|buy
|1080
|7.80
|1.4885
|1.4685 / 1.4892
|
|
|2160
|2009.11.18 09:56
|close
|1080
|7.80
|1.4888
|1.4685 / 1.4892
|234.00
|45855.00
|2161
|2009.11.18 09:58
|buy
|1081
|7.80
|1.4891
|1.4691 / 1.4898
|
|
|2162
|2009.11.18 10:01
|close
|1081
|7.80
|1.4892
|1.4691 / 1.4898
|78.00
|45933.00
|2163
|2009.11.18 10:03
|buy
|1082
|7.90
|1.4899
|1.4699 / 1.4906
|
|
|2164
|2009.11.18 10:06
|close
|1082
|7.90
|1.4903
|1.4699 / 1.4906
|316.00
|46249.00
|2165
|2009.11.18 10:09
|buy
|1083
|7.90
|1.4905
|1.4705 / 1.4912
|
|
|2166
|2009.11.18 10:11
|close
|1083
|7.90
|1.4909
|1.4705 / 1.4912
|316.00
|46565.00
|2167
|2009.11.18 10:14
|sell
|1084
|8.00
|1.4904
|1.5104 / 1.4897
|
|
|2168
|2009.11.18 10:16
|close
|1084
|8.00
|1.4899
|1.5104 / 1.4897
|400.00
|46965.00
|2169
|2009.11.18 10:19
|buy
|1085
|8.00
|1.4903
|1.4703 / 1.4910
|
|
|2170
|2009.11.18 10:21
|close
|1085
|8.00
|1.4904
|1.4703 / 1.4910
|80.00
|47045.00
|2171
|2009.11.18 10:24
|buy
|1086
|8.00
|1.4905
|1.4705 / 1.4912
|
|
|2172
|2009.11.18 10:26
|close
|1086
|8.00
|1.4910
|1.4705 / 1.4912
|400.00
|47445.00
|2173
|2009.11.18 10:29
|buy
|1087
|8.10
|1.4906
|1.4706 / 1.4913
|
|
|2174
|2009.11.18 10:31
|close
|1087
|8.10
|1.4913
|1.4706 / 1.4913
|567.00
|48012.00
|2175
|2009.11.18 10:34
|buy
|1088
|8.20
|1.4912
|1.4712 / 1.4919
|
|
|2176
|2009.11.18 10:36
|close
|1088
|8.20
|1.4917
|1.4712 / 1.4919
|410.00
|48422.00
|2177
|2009.11.18 10:39
|buy
|1089
|8.30
|1.4916
|1.4716 / 1.4923
|
|
|2178
|2009.11.18 10:41
|close
|1089
|8.30
|1.4920
|1.4716 / 1.4923
|332.00
|48754.00
|2179
|2009.11.18 10:45
|sell
|1090
|8.30
|1.4919
|1.5119 / 1.4912
|
|
|2180
|2009.11.18 10:47
|close
|1090
|8.30
|1.4923
|1.5119 / 1.4912
|-332.00
|48422.00
|2181
|2009.11.18 10:50
|buy
|1091
|8.30
|1.4925
|1.4725 / 1.4932
|
|
|2182
|2009.11.18 10:52
|close
|1091
|8.30
|1.4927
|1.4725 / 1.4932
|166.00
|48588.00
|2183
|2009.11.18 10:55
|sell
|1092
|8.30
|1.4925
|1.5125 / 1.4918
|
|
|2184
|2009.11.18 10:57
|close
|1092
|8.30
|1.4923
|1.5125 / 1.4918
|166.00
|48754.00
|2185
|2009.11.18 11:00
|buy
|1093
|8.30
|1.4924
|1.4724 / 1.4931
|
|
|2186
|2009.11.18 11:02
|close
|1093
|8.30
|1.4927
|1.4724 / 1.4931
|249.00
|49003.00
|2187
|2009.11.18 11:05
|sell
|1094
|8.40
|1.4922
|1.5122 / 1.4915
|
|
|2188
|2009.11.18 11:07
|close
|1094
|8.40
|1.4916
|1.5122 / 1.4915
|504.00
|49507.00
|2189
|2009.11.18 11:10
|sell
|1095
|8.50
|1.4917
|1.5117 / 1.4910
|
|
|2190
|2009.11.18 11:13
|close
|1095
|8.50
|1.4916
|1.5117 / 1.4910
|85.00
|49592.00
|2191
|2009.11.18 11:16
|buy
|1096
|8.50
|1.4921
|1.4721 / 1.4928
|
|
|2192
|2009.11.18 11:18
|close
|1096
|8.50
|1.4923
|1.4721 / 1.4928
|170.00
|49762.00
|2193
|2009.11.18 11:21
|buy
|1097
|8.50
|1.4924
|1.4724 / 1.4931
|
|
|2194
|2009.11.18 11:23
|close
|1097
|8.50
|1.4928
|1.4724 / 1.4931
|340.00
|50102.00
|2195
|2009.11.18 11:26
|buy
|1098
|8.60
|1.4925
|1.4725 / 1.4932
|
|
|2196
|2009.11.18 11:28
|close
|1098
|8.60
|1.4929
|1.4725 / 1.4932
|344.00
|50446.00
|2197
|2009.11.18 11:32
|buy
|1099
|8.60
|1.4933
|1.4733 / 1.4940
|
|
|2198
|2009.11.18 11:34
|close
|1099
|8.60
|1.4939
|1.4733 / 1.4940
|516.00
|50962.00
|2199
|2009.11.18 11:37
|sell
|1100
|8.70
|1.4942
|1.5142 / 1.4935
|
|
|2200
|2009.11.18 11:39
|close
|1100
|8.70
|1.4939
|1.5142 / 1.4935
|261.00
|51223.00
|2201
|2009.11.18 11:42
|buy
|1101
|8.80
|1.4939
|1.4739 / 1.4946
|
|
|2202
|2009.11.18 11:44
|close
|1101
|8.80
|1.4944
|1.4739 / 1.4946
|440.00
|51663.00
|2203
|2009.11.18 11:47
|sell
|1102
|8.80
|1.4947
|1.5147 / 1.4940
|
|
|2204
|2009.11.18 11:50
|close
|1102
|8.80
|1.4945
|1.5147 / 1.4940
|176.00
|51839.00
|2205
|2009.11.18 11:53
|buy
|1103
|8.90
|1.4947
|1.4747 / 1.4954
|
|
|2206
|2009.11.18 11:55
|close
|1103
|8.90
|1.4950
|1.4747 / 1.4954
|267.00
|52106.00
|2207
|2009.11.18 11:58
|buy
|1104
|8.90
|1.4949
|1.4749 / 1.4956
|
|
|2208
|2009.11.18 11:58
|t/p
|1104
|8.90
|1.4956
|1.4749 / 1.4956
|623.00
|52729.00
|2209
|2009.11.18 12:00
|buy
|1105
|9.00
|1.4959
|1.4759 / 1.4966
|
|
|2210
|2009.11.18 12:03
|close
|1105
|9.00
|1.4959
|1.4759 / 1.4966
|0.00
|52729.00
|2211
|2009.11.18 12:06
|sell
|1106
|9.00
|1.4953
|1.5153 / 1.4946
|
|
|2212
|2009.11.18 12:07
|t/p
|1106
|9.00
|1.4946
|1.5153 / 1.4946
|630.00
|53359.00
|2213
|2009.11.18 12:08
|sell
|1107
|9.10
|1.4948
|1.5148 / 1.4941
|
|
|2214
|2009.11.18 12:11
|close
|1107
|9.10
|1.4949
|1.5148 / 1.4941
|-91.00
|53268.00
|2215
|2009.11.18 12:13
|sell
|1108
|9.10
|1.4951
|1.5151 / 1.4944
|
|
|2216
|2009.11.18 12:16
|close
|1108
|9.10
|1.4945
|1.5151 / 1.4944
|546.00
|53814.00
|2217
|2009.11.18 12:19
|buy
|1109
|9.20
|1.4946
|1.4746 / 1.4953
|
|
|2218
|2009.11.18 12:21
|close
|1109
|9.20
|1.4941
|1.4746 / 1.4953
|-460.00
|53354.00
|2219
|2009.11.18 12:24
|buy
|1110
|9.10
|1.4941
|1.4741 / 1.4948
|
|
|2220
|2009.11.18 12:26
|close
|1110
|9.10
|1.4940
|1.4741 / 1.4948
|-91.00
|53263.00
|2221
|2009.11.18 12:29
|sell
|1111
|9.10
|1.4941
|1.5141 / 1.4934
|
|
|2222
|2009.11.18 12:31
|close
|1111
|9.10
|1.4939
|1.5141 / 1.4934
|182.00
|53445.00
|2223
|2009.11.18 12:34
|buy
|1112
|9.10
|1.4940
|1.4740 / 1.4947
|
|
|2224
|2009.11.18 12:37
|close
|1112
|9.10
|1.4944
|1.4740 / 1.4947
|364.00
|53809.00
|2225
|2009.11.18 12:40
|sell
|1113
|9.20
|1.4942
|1.5142 / 1.4935
|
|
|2226
|2009.11.18 12:42
|close
|1113
|9.20
|1.4936
|1.5142 / 1.4935
|552.00
|54361.00
|2227
|2009.11.18 12:45
|buy
|1114
|9.30
|1.4937
|1.4737 / 1.4944
|
|
|2228
|2009.11.18 12:47
|close
|1114
|9.30
|1.4939
|1.4737 / 1.4944
|186.00
|54547.00
|2229
|2009.11.18 12:50
|buy
|1115
|9.30
|1.4939
|1.4739 / 1.4946
|
|
|2230
|2009.11.18 12:53
|close
|1115
|9.30
|1.4945
|1.4739 / 1.4946
|558.00
|55105.00
|2231
|2009.11.18 12:55
|buy
|1116
|9.40
|1.4942
|1.4742 / 1.4949
|
|
|2232
|2009.11.18 12:58
|close
|1116
|9.40
|1.4945
|1.4742 / 1.4949
|282.00
|55387.00
|2233
|2009.11.18 13:00
|buy
|1117
|9.50
|1.4947
|1.4747 / 1.4954
|
|
|2234
|2009.11.18 13:03
|close
|1117
|9.50
|1.4948
|1.4747 / 1.4954
|95.00
|55482.00
|2235
|2009.11.18 13:06
|buy
|1118
|9.50
|1.4953
|1.4753 / 1.4960
|
|
|2236
|2009.11.18 13:08
|close
|1118
|9.50
|1.4953
|1.4753 / 1.4960
|0.00
|55482.00
|2237
|2009.11.18 13:11
|buy
|1119
|9.50
|1.4950
|1.4750 / 1.4957
|
|
|2238
|2009.11.18 13:13
|close
|1119
|9.50
|1.4952
|1.4750 / 1.4957
|190.00
|55672.00
|2239
|2009.11.18 13:16
|buy
|1120
|9.50
|1.4950
|1.4750 / 1.4957
|
|
|2240
|2009.11.18 13:18
|close
|1120
|9.50
|1.4952
|1.4750 / 1.4957
|190.00
|55862.00
|2241
|2009.11.18 13:22
|sell
|1121
|9.50
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|
|
|2242
|2009.11.18 13:24
|close
|1121
|9.50
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|0.00
|55862.00
|2243
|2009.11.18 13:27
|buy
|1122
|9.50
|1.4968
|1.4768 / 1.4975
|
|
|2244
|2009.11.18 13:29
|close
|1122
|9.50
|1.4971
|1.4768 / 1.4975
|285.00
|56147.00
|2245
|2009.11.18 13:33
|buy
|1123
|9.60
|1.4969
|1.4769 / 1.4976
|
|
|2246
|2009.11.18 13:35
|close
|1123
|9.60
|1.4972
|1.4769 / 1.4976
|288.00
|56435.00
|2247
|2009.11.18 13:38
|sell
|1124
|9.60
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|2248
|2009.11.18 13:40
|close
|1124
|9.60
|1.4967
|1.5171 / 1.4964
|384.00
|56819.00
|2249
|2009.11.18 13:43
|sell
|1125
|9.70
|1.4965
|1.5165 / 1.4958
|
|
|2250
|2009.11.18 13:45
|close
|1125
|9.70
|1.4966
|1.5165 / 1.4958
|-97.00
|56722.00
|2251
|2009.11.18 13:48
|sell
|1126
|9.70
|1.4964
|1.5164 / 1.4957
|
|
|2252
|2009.11.18 13:51
|close
|1126
|9.70
|1.4959
|1.5164 / 1.4957
|485.00
|57207.00
|2253
|2009.11.18 13:53
|buy
|1127
|9.80
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|2254
|2009.11.18 13:56
|close
|1127
|9.80
|1.4964
|1.4762 / 1.4969
|196.00
|57403.00
|2255
|2009.11.18 13:59
|sell
|1128
|9.80
|1.4962
|1.5162 / 1.4955
|
|
|2256
|2009.11.18 14:01
|close
|1128
|9.80
|1.4958
|1.5162 / 1.4955
|392.00
|57795.00
|2257
|2009.11.18 14:04
|sell
|1129
|9.90
|1.4960
|1.5160 / 1.4953
|
|
|2258
|2009.11.18 14:07
|close
|1129
|9.90
|1.4957
|1.5160 / 1.4953
|297.00
|58092.00
|2259
|2009.11.18 14:09
|sell
|1130
|9.90
|1.4955
|1.5155 / 1.4948
|
|
|2260
|2009.11.18 14:12
|close
|1130
|9.90
|1.4952
|1.5155 / 1.4948
|297.00
|58389.00
|2261
|2009.11.18 14:15
|buy
|1131
|10.00
|1.4954
|1.4754 / 1.4961
|
|
|2262
|2009.11.18 14:18
|close
|1131
|10.00
|1.4957
|1.4754 / 1.4961
|300.00
|58689.00
|2263
|2009.11.18 14:20
|buy
|1132
|10.00
|1.4955
|1.4755 / 1.4962
|
|
|2264
|2009.11.18 14:23
|close
|1132
|10.00
|1.4960
|1.4755 / 1.4962
|500.00
|59189.00
|2265
|2009.11.18 14:25
|sell
|1133
|10.10
|1.4959
|1.5159 / 1.4952
|
|
|2266
|2009.11.18 14:28
|close
|1133
|10.10
|1.4963
|1.5159 / 1.4952
|-404.00
|58785.00
|2267
|2009.11.18 14:30
|buy
|1134
|10.00
|1.4966
|1.4766 / 1.4973
|
|
|2268
|2009.11.18 14:33
|close
|1134
|10.00
|1.4965
|1.4766 / 1.4973
|-100.00
|58685.00
|2269
|2009.11.18 14:36
|sell
|1135
|10.00
|1.4963
|1.5163 / 1.4956
|
|
|2270
|2009.11.18 14:38
|close
|1135
|10.00
|1.4964
|1.5163 / 1.4956
|-100.00
|58585.00
|2271
|2009.11.18 14:41
|sell
|1136
|10.00
|1.4960
|1.5160 / 1.4953
|
|
|2272
|2009.11.18 14:43
|close
|1136
|10.00
|1.4959
|1.5160 / 1.4953
|100.00
|58685.00
|2273
|2009.11.18 14:46
|buy
|1137
|10.00
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|2274
|2009.11.18 14:49
|close
|1137
|10.00
|1.4960
|1.4762 / 1.4969
|-200.00
|58485.00
|2275
|2009.11.18 14:53
|buy
|1138
|10.00
|1.4956
|1.4756 / 1.4963
|
|
|2276
|2009.11.18 14:55
|close
|1138
|10.00
|1.4959
|1.4756 / 1.4963
|300.00
|58785.00
|2277
|2009.11.18 14:58
|sell
|1139
|10.00
|1.4960
|1.5160 / 1.4953
|
|
|2278
|2009.11.18 15:00
|close
|1139
|10.00
|1.4960
|1.5160 / 1.4953
|0.00
|58785.00
|2279
|2009.11.18 15:03
|buy
|1140
|10.00
|1.4966
|1.4766 / 1.4973
|
|
|2280
|2009.11.18 15:05
|close
|1140
|10.00
|1.4969
|1.4766 / 1.4973
|300.00
|59085.00
|2281
|2009.11.18 15:08
|sell
|1141
|10.10
|1.4968
|1.5168 / 1.4961
|
|
|2282
|2009.11.18 15:11
|close
|1141
|10.10
|1.4961
|1.5168 / 1.4961
|707.00
|59792.00
|2283
|2009.11.18 15:14
|sell
|1142
|10.20
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|
|
|2284
|2009.11.18 15:16
|close
|1142
|10.20
|1.4955
|1.5158 / 1.4951
|306.00
|60098.00
|2285
|2009.11.18 15:19
|buy
|1143
|10.30
|1.4953
|1.4753 / 1.4960
|
|
|2286
|2009.11.18 15:21
|close
|1143
|10.30
|1.4956
|1.4753 / 1.4960
|309.00
|60407.00
|2287
|2009.11.18 15:24
|buy
|1144
|10.30
|1.4955
|1.4755 / 1.4962
|
|
|2288
|2009.11.18 15:26
|close
|1144
|10.30
|1.4955
|1.4755 / 1.4962
|0.00
|60407.00
|2289
|2009.11.18 15:29
|sell
|1145
|10.30
|1.4952
|1.5152 / 1.4945
|
|
|2290
|2009.11.18 15:30
|t/p
|1145
|10.30
|1.4945
|1.5152 / 1.4945
|721.00
|61128.00
|2291
|2009.11.18 15:31
|sell
|1146
|10.40
|1.4941
|1.5141 / 1.4934
|
|
|2292
|2009.11.18 15:34
|close
|1146
|10.40
|1.4948
|1.5141 / 1.4934
|-728.00
|60400.00
|2293
|2009.11.18 15:36
|sell
|1147
|10.30
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|
|
|2294
|2009.11.18 15:39
|close
|1147
|10.30
|1.4951
|1.5150 / 1.4943
|-103.00
|60297.00
|2295
|2009.11.18 15:41
|sell
|1148
|10.30
|1.4943
|1.5143 / 1.4936
|
|
|2296
|2009.11.18 15:44
|close
|1148
|10.30
|1.4938
|1.5143 / 1.4936
|515.00
|60812.00
|2297
|2009.11.18 15:46
|sell
|1149
|10.40
|1.4929
|1.5129 / 1.4922
|
|
|2298
|2009.11.18 15:49
|close
|1149
|10.40
|1.4930
|1.5129 / 1.4922
|-104.00
|60708.00
|2299
|2009.11.18 15:52
|buy
|1150
|10.40
|1.4938
|1.4738 / 1.4945
|
|
|2300
|2009.11.18 15:54
|close
|1150
|10.40
|1.4940
|1.4738 / 1.4945
|208.00
|60916.00
|2301
|2009.11.18 15:57
|buy
|1151
|10.40
|1.4940
|1.4740 / 1.4947
|
|
|2302
|2009.11.18 15:59
|close
|1151
|10.40
|1.4940
|1.4740 / 1.4947
|0.00
|60916.00
|2303
|2009.11.18 16:02
|sell
|1152
|10.40
|1.4933
|1.5133 / 1.4926
|
|
|2304
|2009.11.18 16:03
|t/p
|1152
|10.40
|1.4926
|1.5133 / 1.4926
|728.00
|61644.00
|2305
|2009.11.18 16:04
|buy
|1153
|10.50
|1.4927
|1.4727 / 1.4934
|
|
|2306
|2009.11.18 16:07
|close
|1153
|10.50
|1.4928
|1.4727 / 1.4934
|105.00
|61749.00
|2307
|2009.11.18 16:09
|buy
|1154
|10.50
|1.4929
|1.4729 / 1.4936
|
|
|2308
|2009.11.18 16:12
|close
|1154
|10.50
|1.4928
|1.4729 / 1.4936
|-105.00
|61644.00
|2309
|2009.11.18 16:14
|buy
|1155
|10.50
|1.4933
|1.4733 / 1.4940
|
|
|2310
|2009.11.18 16:15
|t/p
|1155
|10.50
|1.4940
|1.4733 / 1.4940
|735.00
|62379.00
|2311
|2009.11.18 16:17
|buy
|1156
|10.70
|1.4957
|1.4757 / 1.4964
|
|
|2312
|2009.11.18 16:18
|t/p
|1156
|10.70
|1.4964
|1.4757 / 1.4964
|749.00
|63128.00
|2313
|2009.11.18 16:20
|sell
|1157
|10.80
|1.4966
|1.5166 / 1.4959
|
|
|2314
|2009.11.18 16:22
|close
|1157
|10.80
|1.4966
|1.5166 / 1.4959
|0.00
|63128.00
|2315
|2009.11.18 16:25
|buy
|1158
|10.80
|1.4973
|1.4773 / 1.4980
|
|
|2316
|2009.11.18 16:27
|close
|1158
|10.80
|1.4966
|1.4773 / 1.4980
|-756.00
|62372.00
|2317
|2009.11.18 16:30
|sell
|1159
|10.70
|1.4962
|1.5162 / 1.4955
|
|
|2318
|2009.11.18 16:32
|t/p
|1159
|10.70
|1.4955
|1.5162 / 1.4955
|749.00
|63121.00
|2319
|2009.11.18 16:32
|sell
|1160
|10.80
|1.4955
|1.5155 / 1.4948
|
|
|2320
|2009.11.18 16:35
|close
|1160
|10.80
|1.4949
|1.5155 / 1.4948
|648.00
|63769.00
|2321
|2009.11.18 16:38
|buy
|1161
|10.90
|1.4952
|1.4752 / 1.4959
|
|
|2322
|2009.11.18 16:40
|close
|1161
|10.90
|1.4955
|1.4752 / 1.4959
|327.00
|64096.00
|2323
|2009.11.18 16:43
|buy
|1162
|10.90
|1.4956
|1.4756 / 1.4963
|
|
|2324
|2009.11.18 16:43
|t/p
|1162
|10.90
|1.4963
|1.4756 / 1.4963
|763.00
|64859.00
|2325
|2009.11.18 16:45
|buy
|1163
|11.10
|1.4968
|1.4768 / 1.4975
|
|
|2326
|2009.11.18 16:48
|close
|1163
|11.10
|1.4970
|1.4768 / 1.4975
|222.00
|65081.00
|2327
|2009.11.18 16:50
|sell
|1164
|11.10
|1.4960
|1.5160 / 1.4953
|
|
|2328
|2009.11.18 16:51
|t/p
|1164
|11.10
|1.4953
|1.5160 / 1.4953
|777.00
|65858.00
|2329
|2009.11.18 16:53
|sell
|1165
|11.20
|1.4943
|1.5143 / 1.4936
|
|
|2330
|2009.11.18 16:55
|close
|1165
|11.20
|1.4945
|1.5143 / 1.4936
|-224.00
|65634.00
|2331
|2009.11.18 16:58
|buy
|1166
|11.20
|1.4949
|1.4749 / 1.4956
|
|
|2332
|2009.11.18 17:01
|close
|1166
|11.20
|1.4948
|1.4749 / 1.4956
|-112.00
|65522.00
|2333
|2009.11.18 17:03
|sell
|1167
|11.20
|1.4943
|1.5143 / 1.4936
|
|
|2334
|2009.11.18 17:05
|t/p
|1167
|11.20
|1.4936
|1.5143 / 1.4936
|784.00
|66306.00
|2335
|2009.11.18 17:06
|buy
|1168
|11.30
|1.4941
|1.4741 / 1.4948
|
|
|2336
|2009.11.18 17:08
|close
|1168
|11.30
|1.4945
|1.4741 / 1.4948
|452.00
|66758.00
|2337
|2009.11.18 17:11
|sell
|1169
|11.40
|1.4947
|1.5147 / 1.4940
|
|
|2338
|2009.11.18 17:12
|t/p
|1169
|11.40
|1.4940
|1.5147 / 1.4940
|798.00
|67556.00
|2339
|2009.11.18 17:13
|sell
|1170
|11.50
|1.4939
|1.5139 / 1.4932
|
|
|2340
|2009.11.18 17:16
|close
|1170
|11.50
|1.4940
|1.5139 / 1.4932
|-115.00
|67441.00
|2341
|2009.11.18 17:18
|buy
|1171
|11.50
|1.4947
|1.4747 / 1.4954
|
|
|2342
|2009.11.18 17:21
|close
|1171
|11.50
|1.4948
|1.4747 / 1.4954
|115.00
|67556.00
|2343
|2009.11.18 17:23
|sell
|1172
|11.50
|1.4949
|1.5149 / 1.4942
|
|
|2344
|2009.11.18 17:26
|close
|1172
|11.50
|1.4956
|1.5149 / 1.4942
|-805.00
|66751.00
|2345
|2009.11.18 17:28
|sell
|1173
|11.40
|1.4963
|1.5163 / 1.4956
|
|
|2346
|2009.11.18 17:30
|t/p
|1173
|11.40
|1.4956
|1.5163 / 1.4956
|798.00
|67549.00
|2347
|2009.11.18 17:31
|sell
|1174
|11.50
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|
|
|2348
|2009.11.18 17:33
|close
|1174
|11.50
|1.4957
|1.5150 / 1.4943
|-805.00
|66744.00
|2349
|2009.11.18 17:36
|buy
|1175
|11.40
|1.4964
|1.4764 / 1.4971
|
|
|2350
|2009.11.18 17:39
|close
|1175
|11.40
|1.4962
|1.4764 / 1.4971
|-228.00
|66516.00
|2351
|2009.11.18 17:41
|buy
|1176
|11.40
|1.4961
|1.4761 / 1.4968
|
|
|2352
|2009.11.18 17:44
|close
|1176
|11.40
|1.4965
|1.4761 / 1.4968
|456.00
|66972.00
|2353
|2009.11.18 17:47
|sell
|1177
|11.40
|1.4965
|1.5165 / 1.4958
|
|
|2354
|2009.11.18 17:49
|close
|1177
|11.40
|1.4964
|1.5165 / 1.4958
|114.00
|67086.00
|2355
|2009.11.18 17:52
|sell
|1178
|11.50
|1.4966
|1.5166 / 1.4959
|
|
|2356
|2009.11.18 17:54
|close
|1178
|11.50
|1.4959
|1.5166 / 1.4959
|805.00
|67891.00
|2357
|2009.11.18 17:57
|sell
|1179
|11.60
|1.4960
|1.5160 / 1.4953
|
|
|2358
|2009.11.18 17:59
|close
|1179
|11.60
|1.4966
|1.5160 / 1.4953
|-696.00
|67195.00
|2359
|2009.11.18 18:02
|buy
|1180
|11.50
|1.4974
|1.4774 / 1.4981
|
|
|2360
|2009.11.18 18:02
|t/p
|1180
|11.50
|1.4981
|1.4774 / 1.4981
|805.00
|68000.00
|2361
|2009.11.18 18:04
|buy
|1181
|11.60
|1.4985
|1.4785 / 1.4992
|
|
|2362
|2009.11.18 18:07
|close
|1181
|11.60
|1.4979
|1.4785 / 1.4992
|-696.00
|67304.00
|2363
|2009.11.18 18:09
|sell
|1182
|11.50
|1.4979
|1.5179 / 1.4972
|
|
|2364
|2009.11.18 18:12
|close
|1182
|11.50
|1.4974
|1.5179 / 1.4972
|575.00
|67879.00
|2365
|2009.11.18 18:14
|sell
|1183
|11.60
|1.4965
|1.5165 / 1.4958
|
|
|2366
|2009.11.18 18:17
|close
|1183
|11.60
|1.4978
|1.5165 / 1.4958
|-1508.00
|66371.00
|2367
|2009.11.18 18:19
|sell
|1184
|11.30
|1.4981
|1.5181 / 1.4974
|
|
|2368
|2009.11.18 18:22
|close
|1184
|11.30
|1.4984
|1.5181 / 1.4974
|-339.00
|66032.00
|2369
|2009.11.18 18:25
|sell
|1185
|11.30
|1.4982
|1.5182 / 1.4975
|
|
|2370
|2009.11.18 18:27
|close
|1185
|11.30
|1.4986
|1.5182 / 1.4975
|-452.00
|65580.00
|2371
|2009.11.18 18:30
|sell
|1186
|11.20
|1.4986
|1.5186 / 1.4979
|
|
|2372
|2009.11.18 18:32
|t/p
|1186
|11.20
|1.4979
|1.5186 / 1.4979
|784.00
|66364.00
|2373
|2009.11.18 18:32
|sell
|1187
|11.30
|1.4980
|1.5180 / 1.4973
|
|
|2374
|2009.11.18 18:33
|t/p
|1187
|11.30
|1.4973
|1.5180 / 1.4973
|791.00
|67155.00
|2375
|2009.11.18 18:35
|sell
|1188
|11.50
|1.4973
|1.5173 / 1.4966
|
|
|2376
|2009.11.18 18:37
|close
|1188
|11.50
|1.4974
|1.5173 / 1.4966
|-115.00
|67040.00
|2377
|2009.11.18 18:40
|buy
|1189
|11.40
|1.4974
|1.4774 / 1.4981
|
|
|2378
|2009.11.18 18:43
|close
|1189
|11.40
|1.4979
|1.4774 / 1.4981
|570.00
|67610.00
|2379
|2009.11.18 18:47
|buy
|1190
|11.50
|1.4980
|1.4780 / 1.4987
|
|
|2380
|2009.11.18 18:49
|close
|1190
|11.50
|1.4984
|1.4780 / 1.4987
|460.00
|68070.00
|2381
|2009.11.18 18:52
|sell
|1191
|11.60
|1.4982
|1.5182 / 1.4975
|
|
|2382
|2009.11.18 18:55
|close
|1191
|11.60
|1.4982
|1.5182 / 1.4975
|0.00
|68070.00
|2383
|2009.11.18 18:57
|buy
|1192
|11.60
|1.4989
|1.4789 / 1.4996
|
|
|2384
|2009.11.18 19:00
|close
|1192
|11.60
|1.4991
|1.4789 / 1.4996
|232.00
|68302.00
|2385
|2009.11.18 19:02
|sell
|1193
|11.70
|1.4981
|1.5181 / 1.4974
|
|
|2386
|2009.11.18 19:05
|close
|1193
|11.70
|1.4976
|1.5181 / 1.4974
|585.00
|68887.00
|2387
|2009.11.18 19:07
|buy
|1194
|11.80
|1.4982
|1.4782 / 1.4989
|
|
|2388
|2009.11.18 19:10
|close
|1194
|11.80
|1.4986
|1.4782 / 1.4989
|472.00
|69359.00
|2389
|2009.11.18 19:13
|sell
|1195
|11.80
|1.4981
|1.5181 / 1.4974
|
|
|2390
|2009.11.18 19:15
|close
|1195
|11.80
|1.4976
|1.5181 / 1.4974
|590.00
|69949.00
|2391
|2009.11.18 19:18
|buy
|1196
|11.90
|1.4971
|1.4771 / 1.4978
|
|
|2392
|2009.11.18 19:20
|close
|1196
|11.90
|1.4973
|1.4771 / 1.4978
|238.00
|70187.00
|2393
|2009.11.18 19:23
|sell
|1197
|12.00
|1.4972
|1.5172 / 1.4965
|
|
|2394
|2009.11.18 19:25
|close
|1197
|12.00
|1.4968
|1.5172 / 1.4965
|480.00
|70667.00
|2395
|2009.11.18 19:28
|buy
|1198
|12.10
|1.4966
|1.4766 / 1.4973
|
|
|2396
|2009.11.18 19:31
|close
|1198
|12.10
|1.4966
|1.4766 / 1.4973
|0.00
|70667.00
|2397
|2009.11.18 19:33
|buy
|1199
|12.10
|1.4970
|1.4770 / 1.4977
|
|
|2398
|2009.11.18 19:36
|close
|1199
|12.10
|1.4973
|1.4770 / 1.4977
|363.00
|71030.00
|2399
|2009.11.18 19:39
|sell
|1200
|12.10
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|2400
|2009.11.18 19:41
|close
|1200
|12.10
|1.4970
|1.5171 / 1.4964
|121.00
|71151.00
|2401
|2009.11.18 19:45
|buy
|1201
|12.10
|1.4975
|1.4775 / 1.4982
|
|
|2402
|2009.11.18 19:47
|close
|1201
|12.10
|1.4975
|1.4775 / 1.4982
|0.00
|71151.00
|2403
|2009.11.18 19:51
|sell
|1202
|12.10
|1.4971
|1.5171 / 1.4964
|
|
|2404
|2009.11.18 19:53
|close
|1202
|12.10
|1.4967
|1.5171 / 1.4964
|484.00
|71635.00
|2405
|2009.11.18 19:56
|sell
|1203
|12.20
|1.4963
|1.5163 / 1.4956
|
|
|2406
|2009.11.18 19:58
|close
|1203
|12.20
|1.4957
|1.5163 / 1.4956
|732.00
|72367.00
|2407
|2009.11.18 20:01
|sell
|1204
|12.40
|1.4957
|1.5157 / 1.4950
|
|
|2408
|2009.11.18 20:02
|t/p
|1204
|12.40
|1.4950
|1.5157 / 1.4950
|868.00
|73235.00
|2409
|2009.11.18 20:03
|sell
|1205
|12.50
|1.4951
|1.5151 / 1.4944
|
|
|2410
|2009.11.18 20:04
|t/p
|1205
|12.50
|1.4944
|1.5151 / 1.4944
|875.00
|74110.00
|2411
|2009.11.18 20:06
|sell
|1206
|12.60
|1.4947
|1.5147 / 1.4940
|
|
|2412
|2009.11.18 20:08
|close
|1206
|12.60
|1.4946
|1.5147 / 1.4940
|126.00
|74236.00
|2413
|2009.11.18 20:12
|buy
|1207
|12.70
|1.4948
|1.4748 / 1.4955
|
|
|2414
|2009.11.18 20:14
|close
|1207
|12.70
|1.4951
|1.4748 / 1.4955
|381.00
|74617.00
|2415
|2009.11.18 20:18
|buy
|1208
|12.70
|1.4949
|1.4749 / 1.4956
|
|
|2416
|2009.11.18 20:20
|close
|1208
|12.70
|1.4945
|1.4749 / 1.4956
|-508.00
|74109.00
|2417
|2009.11.18 20:23
|buy
|1209
|12.60
|1.4944
|1.4744 / 1.4951
|
|
|2418
|2009.11.18 20:25
|close
|1209
|12.60
|1.4946
|1.4744 / 1.4951
|252.00
|74361.00
|2419
|2009.11.18 20:28
|sell
|1210
|12.70
|1.4948
|1.5148 / 1.4941
|
|
|2420
|2009.11.18 20:30
|close
|1210
|12.70
|1.4947
|1.5148 / 1.4941
|127.00
|74488.00
|2421
|2009.11.18 20:33
|buy
|1211
|12.70
|1.4950
|1.4750 / 1.4957
|
|
|2422
|2009.11.18 20:36
|close
|1211
|12.70
|1.4951
|1.4750 / 1.4957
|127.00
|74615.00
|2423
|2009.11.18 20:38
|buy
|1212
|12.70
|1.4950
|1.4750 / 1.4957
|
|
|2424
|2009.11.18 20:41
|close
|1212
|12.70
|1.4953
|1.4750 / 1.4957
|381.00
|74996.00
|2425
|2009.11.18 20:43
|sell
|1213
|12.80
|1.4951
|1.5151 / 1.4944
|
|
|2426
|2009.11.18 20:46
|close
|1213
|12.80
|1.4949
|1.5151 / 1.4944
|256.00
|75252.00
|2427
|2009.11.18 20:48
|sell
|1214
|12.80
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|
|
|2428
|2009.11.18 20:51
|close
|1214
|12.80
|1.4946
|1.5150 / 1.4943
|512.00
|75764.00
|2429
|2009.11.18 20:55
|buy
|1215
|12.90
|1.4950
|1.4750 / 1.4957
|
|
|2430
|2009.11.18 20:57
|close
|1215
|12.90
|1.4949
|1.4750 / 1.4957
|-129.00
|75635.00
|2431
|2009.11.18 21:00
|buy
|1216
|12.90
|1.4946
|1.4746 / 1.4953
|
|
|2432
|2009.11.18 21:02
|close
|1216
|12.90
|1.4948
|1.4746 / 1.4953
|258.00
|75893.00
|2433
|2009.11.18 21:05
|buy
|1217
|13.00
|1.4945
|1.4745 / 1.4952
|
|
|2434
|2009.11.18 21:08
|close
|1217
|13.00
|1.4950
|1.4745 / 1.4952
|650.00
|76543.00
|2435
|2009.11.18 21:11
|buy
|1218
|13.10
|1.4953
|1.4753 / 1.4960
|
|
|2436
|2009.11.18 21:13
|close
|1218
|13.10
|1.4955
|1.4753 / 1.4960
|262.00
|76805.00
|2437
|2009.11.18 21:16
|buy
|1219
|13.10
|1.4954
|1.4754 / 1.4961
|
|
|2438
|2009.11.18 21:18
|close
|1219
|13.10
|1.4953
|1.4754 / 1.4961
|-131.00
|76674.00
|2439
|2009.11.18 21:23
|sell
|1220
|13.10
|1.4948
|1.5148 / 1.4941
|
|
|2440
|2009.11.18 21:25
|close
|1220
|13.10
|1.4951
|1.5148 / 1.4941
|-393.00
|76281.00
|2441
|2009.11.18 21:28
|sell
|1221
|13.00
|1.4953
|1.5153 / 1.4946
|
|
|2442
|2009.11.18 21:30
|close
|1221
|13.00
|1.4952
|1.5153 / 1.4946
|130.00
|76411.00
|2443
|2009.11.18 21:33
|buy
|1222
|13.00
|1.4950
|1.4750 / 1.4957
|
|
|2444
|2009.11.18 21:36
|close
|1222
|13.00
|1.4958
|1.4750 / 1.4957
|1040.00
|77451.00
|2445
|2009.11.18 21:38
|buy
|1223
|13.20
|1.4955
|1.4755 / 1.4962
|
|
|2446
|2009.11.18 21:41
|close
|1223
|13.20
|1.4960
|1.4755 / 1.4962
|660.00
|78111.00
|2447
|2009.11.18 21:44
|buy
|1224
|13.30
|1.4956
|1.4756 / 1.4963
|
|
|2448
|2009.11.18 21:46
|close
|1224
|13.30
|1.4956
|1.4756 / 1.4963
|0.00
|78111.00
|2449
|2009.11.18 21:49
|sell
|1225
|13.30
|1.4952
|1.5152 / 1.4945
|
|
|2450
|2009.11.18 21:52
|close
|1225
|13.30
|1.4950
|1.5152 / 1.4945
|266.00
|78377.00
|2451
|2009.11.18 21:54
|sell
|1226
|13.40
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|
|
|2452
|2009.11.18 21:57
|close
|1226
|13.40
|1.4944
|1.5150 / 1.4943
|804.00
|79181.00
|2453
|2009.11.18 22:00
|sell
|1227
|13.50
|1.4941
|1.5141 / 1.4934
|
|
|2454
|2009.11.18 22:02
|close
|1227
|13.50
|1.4939
|1.5141 / 1.4934
|270.00
|79451.00
|2455
|2009.11.18 22:06
|buy
|1228
|13.60
|1.4945
|1.4745 / 1.4952
|
|
|2456
|2009.11.18 22:08
|close
|1228
|13.60
|1.4950
|1.4745 / 1.4952
|680.00
|80131.00
|2457
|2009.11.18 22:11
|sell
|1229
|13.70
|1.4950
|1.5150 / 1.4943
|
|
|2458
|2009.11.18 22:13
|close
|1229
|13.70
|1.4946
|1.5150 / 1.4943
|548.00
|80679.00
|2459
|2009.11.18 22:16
|buy
|1230
|13.80
|1.4950
|1.4750 / 1.4957
|
|
|2460
|2009.11.18 22:18
|close
|1230
|13.80
|1.4955
|1.4750 / 1.4957
|690.00
|81369.00
|2461
|2009.11.18 22:21
|buy
|1231
|13.90
|1.4955
|1.4755 / 1.4962
|
|
|2462
|2009.11.18 22:23
|close
|1231
|13.90
|1.4959
|1.4755 / 1.4962
|556.00
|81925.00
|2463
|2009.11.18 22:26
|buy
|1232
|14.00
|1.4957
|1.4757 / 1.4964
|
|
|2464
|2009.11.18 22:29
|close
|1232
|14.00
|1.4960
|1.4757 / 1.4964
|420.00
|82345.00
|2465
|2009.11.18 22:31
|sell
|1233
|14.00
|1.4957
|1.5157 / 1.4950
|
|
|2466
|2009.11.18 22:34
|close
|1233
|14.00
|1.4954
|1.5157 / 1.4950
|420.00
|82765.00
|2467
|2009.11.18 22:36
|sell
|1234
|14.10
|1.4956
|1.5156 / 1.4949
|
|
|2468
|2009.11.18 22:39
|close
|1234
|14.10
|1.4956
|1.5156 / 1.4949
|0.00
|82765.00
|2469
|2009.11.18 22:42
|buy
|1235
|14.10
|1.4956
|1.4756 / 1.4963
|
|
|2470
|2009.11.18 22:44
|close
|1235
|14.10
|1.4959
|1.4756 / 1.4963
|423.00
|83188.00
|2471
|2009.11.18 22:48
|sell
|1236
|14.20
|1.4959
|1.5159 / 1.4952
|
|
|2472
|2009.11.18 22:50
|close
|1236
|14.20
|1.4956
|1.5159 / 1.4952
|426.00
|83614.00
|2473
|2009.11.18 22:53
|sell
|1237
|14.30
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|
|
|2474
|2009.11.18 22:56
|close
|1237
|14.30
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|0.00
|83614.00
|2475
|2009.11.18 22:59
|sell
|1238
|14.30
|1.4962
|1.5162 / 1.4955
|
|
|2476
|2009.11.18 23:01
|close
|1238
|14.30
|1.4957
|1.5162 / 1.4955
|715.00
|84329.00
|2477
|2009.11.18 23:04
|buy
|1239
|14.40
|1.4958
|1.4758 / 1.4965
|
|
|2478
|2009.11.18 23:07
|close
|1239
|14.40
|1.4961
|1.4758 / 1.4965
|432.00
|84761.00
|2479
|2009.11.18 23:10
|buy
|1240
|14.50
|1.4966
|1.4766 / 1.4973
|
|
|2480
|2009.11.18 23:12
|close
|1240
|14.50
|1.4967
|1.4766 / 1.4973
|145.00
|84906.00
|2481
|2009.11.18 23:15
|buy
|1241
|14.50
|1.4965
|1.4765 / 1.4972
|
|
|2482
|2009.11.18 23:17
|close
|1241
|14.50
|1.4965
|1.4765 / 1.4972
|0.00
|84906.00
|2483
|2009.11.18 23:20
|buy
|1242
|14.50
|1.4964
|1.4764 / 1.4971
|
|
|2484
|2009.11.18 23:22
|close
|1242
|14.50
|1.4966
|1.4764 / 1.4971
|290.00
|85196.00
|2485
|2009.11.18 23:25
|sell
|1243
|14.50
|1.4964
|1.5164 / 1.4957
|
|
|2486
|2009.11.18 23:28
|close
|1243
|14.50
|1.4963
|1.5164 / 1.4957
|145.00
|85341.00
|2487
|2009.11.18 23:30
|buy
|1244
|14.60
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|2488
|2009.11.18 23:33
|close
|1244
|14.60
|1.4965
|1.4762 / 1.4969
|438.00
|85779.00
|2489
|2009.11.18 23:37
|sell
|1245
|14.60
|1.4964
|1.5164 / 1.4957
|
|
|2490
|2009.11.18 23:39
|close
|1245
|14.60
|1.4962
|1.5164 / 1.4957
|292.00
|86071.00
|2491
|2009.11.18 23:44
|sell
|1246
|14.70
|1.4962
|1.5162 / 1.4955
|
|
|2492
|2009.11.18 23:46
|close
|1246
|14.70
|1.4959
|1.5162 / 1.4955
|441.00
|86512.00
|2493
|2009.11.18 23:55
|sell
|1247
|14.80
|1.4962
|1.5162 / 1.4955
|
|
|2494
|2009.11.18 23:57
|close
|1247
|14.80
|1.4960
|1.5162 / 1.4955
|296.00
|86808.00
|2495
|2009.11.19 00:00
|buy
|1248
|14.80
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|
|
|2496
|2009.11.19 00:02
|close
|1248
|14.80
|1.4962
|1.4763 / 1.4970
|-148.00
|86660.00
|2497
|2009.11.19 00:05
|buy
|1249
|14.80
|1.4961
|1.4761 / 1.4968
|
|
|2498
|2009.11.19 00:07
|close
|1249
|14.80
|1.4964
|1.4761 / 1.4968
|444.00
|87104.00
|2499
|2009.11.19 00:13
|sell
|1250
|14.90
|1.4963
|1.5163 / 1.4956
|
|
|2500
|2009.11.19 00:15
|close
|1250
|14.90
|1.4960
|1.5163 / 1.4956
|447.00
|87551.00
|2501
|2009.11.19 00:18
|buy
|1251
|14.90
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|
|
|2502
|2009.11.19 00:21
|close
|1251
|14.90
|1.4966
|1.4763 / 1.4970
|447.00
|87998.00
|2503
|2009.11.19 00:27
|sell
|1252
|15.00
|1.4962
|1.5162 / 1.4955
|
|
|2504
|2009.11.19 00:29
|close
|1252
|15.00
|1.4961
|1.5162 / 1.4955
|150.00
|88148.00
|2505
|2009.11.19 00:34
|buy
|1253
|15.00
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|2506
|2009.11.19 00:36
|close
|1253
|15.00
|1.4961
|1.4762 / 1.4969
|-150.00
|87998.00
|2507
|2009.11.19 00:41
|buy
|1254
|15.00
|1.4962
|1.4762 / 1.4969
|
|
|2508
|2009.11.19 00:43
|close
|1254
|15.00
|1.4964
|1.4762 / 1.4969
|300.00
|88298.00
|2509
|2009.11.19 00:49
|sell
|1255
|15.10
|1.4963
|1.5163 / 1.4956
|
|
|2510
|2009.11.19 00:51
|close
|1255
|15.10
|1.4958
|1.5163 / 1.4956
|755.00
|89053.00
|2511
|2009.11.19 00:57
|buy
|1256
|15.20
|1.4960
|1.4760 / 1.4967
|
|
|2512
|2009.11.19 00:59
|close
|1256
|15.20
|1.4962
|1.4760 / 1.4967
|304.00
|89357.00
|2513
|2009.11.19 01:02
|sell
|1257
|15.20
|1.4962
|1.5162 / 1.4955
|
|
|2514
|2009.11.19 01:04
|close
|1257
|15.20
|1.4962
|1.5162 / 1.4955
|0.00
|89357.00
|2515
|2009.11.19 01:12
|sell
|1258
|15.20
|1.4963
|1.5163 / 1.4956
|
|
|2516
|2009.11.19 01:14
|close
|1258
|15.20
|1.4962
|1.5163 / 1.4956
|152.00
|89509.00
|2517
|2009.11.19 01:17
|buy
|1259
|15.30
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|
|
|2518
|2009.11.19 01:19
|close
|1259
|15.30
|1.4963
|1.4763 / 1.4970
|0.00
|89509.00
|2519
|2009.11.19 01:22
|sell
|1260
|15.30
|1.4962
|1.5162 / 1.4955
|
|
|2520
|2009.11.19 01:24
|close
|1260
|15.30
|1.4960
|1.5162 / 1.4955
|306.00
|89815.00
|2521
|2009.11.19 01:31
|sell
|1261
|15.30
|1.4959
|1.5159 / 1.4952
|
|
|2522
|2009.11.19 01:33
|close
|1261
|15.30
|1.4958
|1.5159 / 1.4952
|153.00
|89968.00
|2523
|2009.11.19 01:37
|buy
|1262
|15.30
|1.4959
|1.4759 / 1.4966
|
|
|2524
|2009.11.19 01:39
|close
|1262
|15.30
|1.4961
|1.4759 / 1.4966
|306.00
|90274.00
|2525
|2009.11.19 01:42
|sell
|1263
|15.40
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|
|
|2526
|2009.11.19 01:44
|close
|1263
|15.40
|1.4958
|1.5158 / 1.4951
|0.00
|90274.00
|2527
|2009.11.19 01:47
|buy
|1264
|15.40
|1.4956
|1.4756 / 1.4963
|
|
|2528
|2009.11.19 01:50
|close
|1264
|15.40
|1.4956
|1.4756 / 1.4963
|0.00
|90274.00
|2529
|2009.11.19 01:52
|buy
|1265
|15.40
|1.4951
|1.4751 / 1.4958
|
|
|2530
|2009.11.19 01:55
|close
|1265
|15.40
|1.4953
|1.4751 / 1.4958
|308.00
|90582.00
|2531
|2009.11.19 01:57
|buy
|1266
|15.40
|1.4955
|1.4755 / 1.4962
|
|
|2532
|2009.11.19 02:00
|close
|1266
|15.40
|1.4955
|1.4755 / 1.4962
|0.00
|90582.00
|2533
|2009.11.19 02:02
|buy
|1267
|15.40
|1.4955
|1.4755 / 1.4962
|
|
|2534
|2009.11.19 02:05
|close
|1267
|15.40
|1.4952
|1.4755 / 1.4962
|-462.00
|90120.00
|2535
|2009.11.19 02:08
|buy
|1268
|15.40
|1.4953
|1.4753 / 1.4960
|
|
|2536
|2009.11.19 02:10
|close
|1268
|15.40
|1.4955
|1.4753 / 1.4960
|308.00
|90428.00
|2537
|2009.11.19 02:13
|buy
|1269
|15.40
|1.4952
|1.4752 / 1.4959
|
|
|2538
|2009.11.19 02:15
|close
|1269
|15.40
|1.4954
|1.4752 / 1.4959
|308.00
|90736.00
|2539
|2009.11.19 02:18
|buy
|1270
|15.50
|1.4951
|1.4751 / 1.4958
|
|
|2540
|2009.11.19 02:21
|close
|1270
|15.50
|1.4953
|1.4751 / 1.4958
|310.00
|91046.00
|2541
|2009.11.19 02:23
|sell
|1271
|15.50
|1.4951
|1.5151 / 1.4944
|
|
|2542
|2009.11.19 02:26
|close
|1271
|15.50
|1.4949
|1.5151 / 1.4944
|310.00
|91356.00
|2543
|2009.11.19 02:28
|sell
|1272
|15.60
|1.4945
|1.5145 / 1.4938
|
|
|2544
|2009.11.19 02:31
|close
|1272
|15.60
|1.4945
|1.5145 / 1.4938
|0.00
|91356.00
|2545
|2009.11.19 02:36
|sell
|1273
|15.60
|1.4946
|1.5146 / 1.4939
|
|
|2546
|2009.11.19 02:38
|close
|1273
|15.60
|1.4946
|1.5146 / 1.4939
|0.00
|91356.00
|2547
|2009.11.19 02:41
|buy
|1274
|15.60
|1.4948
|1.4748 / 1.4955
|
|
|2548
|2009.11.19 02:43
|close
|1274
|15.60
|1.4948
|1.4748 / 1.4955
|0.00
|91356.00
|2549
|2009.11.19 02:46
|sell
|1275
|15.60
|1.4948
|1.5148 / 1.4941
|
|
|2550
|2009.11.19 02:49
|close
|1275
|15.60
|1.4946
|1.5148 / 1.4941
|312.00
|91668.00
|2551
|2009.11.19 02:51
|sell
|1276
|15.60
|1.4945
|1.5145 / 1.4938
|
|
|2552
|2009.11.19 02:52
|t/p
|1276
|15.60
|1.4938
|1.5145 / 1.4938
|1092.00
|92760.00
|2553
|2009.11.19 02:55
|buy
|1277
|15.80
|1.4943
|1.4743 / 1.4950
|
|
|2554
|2009.11.19 02:57
|close
|1277
|15.80
|1.4946
|1.4743 / 1.4950
|474.00
|93234.00
|2555
|2009.11.19 03:00
|buy
|1278
|15.90
|1.4946
|1.4746 / 1.4953
|
|
|2556
|2009.11.19 03:03
|close
|1278
|15.90
|1.4950
|1.4746 / 1.4953
|636.00
|93870.00
|2557
|2009.11.19 03:05
|sell
|1279
|16.00
|1.4948
|1.5148 / 1.4941
|
|
|2558
|2009.11.19 03:08
|close
|1279
|16.00
|1.4947
|1.5148 / 1.4941
|160.00
|94030.00
|2559
|2009.11.19 03:10
|sell
|1280
|16.00
|1.4945
|1.5145 / 1.4938
|
|
|2560
|2009.11.19 03:12
|t/p
|1280
|16.00
|1.4938
|1.5145 / 1.4938
|1120.00
|95150.00
|2561
|2009.11.19 03:13
|sell
|1281
|16.20
|1.4939
|1.5139 / 1.4932
|
|
|2562
|2009.11.19 03:16
|close
|1281
|16.20
|1.4937
|1.5139 / 1.4932
|324.00
|95474.00
|2563
|2009.11.19 03:18
|sell
|1282
|16.30
|1.4939
|1.5139 / 1.4932
|
|
|2564
|2009.11.19 03:21
|close
|1282
|16.30
|1.4936
|1.5139 / 1.4932
|489.00
|95963.00
|2565
|2009.11.19 03:24
|sell
|1283
|16.40
|1.4938
|1.5138 / 1.4931
|
|
|2566
|2009.11.19 03:26
|close
|1283
|16.40
|1.4932
|1.5138 / 1.4931
|984.00
|96947.00
|2567
|2009.11.19 03:29
|sell
|1284
|16.50
|1.4928
|1.5128 / 1.4921
|
|
|2568
|2009.11.19 03:31
|close
|1284
|16.50
|1.4927
|1.5128 / 1.4921
|165.00
|97112.00
|2569
|2009.11.19 03:34
|sell
|1285
|16.60
|1.4932
|1.5132 / 1.4925
|
|
|2570
|2009.11.19 03:37
|close
|1285
|16.60
|1.4930
|1.5132 / 1.4925
|332.00
|97444.00
|2571
|2009.11.19 03:39
|buy
|1286
|16.60
|1.4932
|1.4732 / 1.4939
|
|
|2572
|2009.11.19 03:42
|close
|1286
|16.60
|1.4928
|1.4732 / 1.4939
|-664.00
|96780.00
|2573
|2009.11.19 03:44
|buy
|1287
|16.50
|1.4929
|1.4729 / 1.4936
|
|
|2574
|2009.11.19 03:47
|close
|1287
|16.50
|1.4930
|1.4729 / 1.4936
|165.00
|96945.00
|2575
|2009.11.19 03:49
|buy
|1288
|16.50
|1.4930
|1.4730 / 1.4937
|
|
|2576
|2009.11.19 03:52
|close
|1288
|16.50
|1.4932
|1.4730 / 1.4937
|330.00
|97275.00
|2577
|2009.11.19 03:55
|buy
|1289
|16.60
|1.4934
|1.4734 / 1.4941
|
|
|2578
|2009.11.19 03:57
|close
|1289
|16.60
|1.4939
|1.4734 / 1.4941
|830.00
|98105.00
|2579
|2009.11.19 04:00
|buy
|1290
|16.70
|1.4938
|1.4738 / 1.4945
|
|
|2580
|2009.11.19 04:02
|close
|1290
|16.70
|1.4932
|1.4738 / 1.4945
|-1002.00
|97103.00
|2581
|2009.11.19 04:05
|sell
|1291
|16.60
|1.4930
|1.5130 / 1.4923
|
|
|2582
|2009.11.19 04:07
|close
|1291
|16.60
|1.4923
|1.5130 / 1.4923
|1162.00
|98265.00
|2583
|2009.11.19 04:10
|buy
|1292
|16.80
|1.4921
|1.4721 / 1.4928
|
|
|2584
|2009.11.19 04:12
|close
|1292
|16.80
|1.4925
|1.4721 / 1.4928
|672.00
|98937.00
|2585
|2009.11.19 04:15
|sell
|1293
|16.90
|1.4922
|1.5122 / 1.4915
|
|
|2586
|2009.11.19 04:17
|close
|1293
|16.90
|1.4918
|1.5122 / 1.4915
|676.00
|99613.00
|2587
|2009.11.19 04:20
|buy
|1294
|17.00
|1.4919
|1.4719 / 1.4926
|
|
|2588
|2009.11.19 04:23
|close
|1294
|17.00
|1.4922
|1.4719 / 1.4926
|510.00
|100123.00
|2589
|2009.11.19 04:25
|sell
|1295
|17.10
|1.4923
|1.5123 / 1.4916
|
|
|2590
|2009.11.19 04:28
|close
|1295
|17.10
|1.4920
|1.5123 / 1.4916
|513.00
|100636.00
|2591
|2009.11.19 04:30
|buy
|1296
|17.20
|1.4916
|1.4716 / 1.4923
|
|
|2592
|2009.11.19 04:33
|close
|1296
|17.20
|1.4916
|1.4716 / 1.4923
|0.00
|100636.00
|2593
|2009.11.19 04:35
|sell
|1297
|17.20
|1.4921
|1.5121 / 1.4914
|
|
|2594
|2009.11.19 04:38
|close
|1297
|17.20
|1.4922
|1.5121 / 1.4914
|-172.00
|100464.00
|2595
|2009.11.19 04:43
|buy
|1298
|17.10
|1.4925
|1.4725 / 1.4932
|
|
|2596
|2009.11.19 04:45
|close
|1298
|17.10
|1.4930
|1.4725 / 1.4932
|855.00
|101319.00
|2597
|2009.11.19 04:48
|buy
|1299
|17.30
|1.4928
|1.4728 / 1.4935
|
|
|2598
|2009.11.19 04:50
|close
|1299
|17.30
|1.4930
|1.4728 / 1.4935
|346.00
|101665.00
|2599
|2009.11.19 04:53
|buy
|1300
|17.30
|1.4926
|1.4726 / 1.4933
|
|
|2600
|2009.11.19 04:55
|close
|1300
|17.30
|1.4925
|1.4726 / 1.4933
|-173.00
|101492.00
|2601
|2009.11.19 05:02
|sell
|1301
|17.30
|1.4923
|1.5123 / 1.4916
|
|
|2602
|2009.11.19 05:04
|close
|1301
|17.30
|1.4917
|1.5123 / 1.4916
|1038.00
|102530.00
|2603
|2009.11.19 05:07
|buy
|1302
|17.50
|1.4924
|1.4724 / 1.4931
|
|
|2604
|2009.11.19 05:10
|close
|1302
|17.50
|1.4925
|1.4724 / 1.4931
|175.00
|102705.00
|2605
|2009.11.19 05:12
|buy
|1303
|17.50
|1.4925
|1.4725 / 1.4932
|
|
|2606
|2009.11.19 05:15
|close
|1303
|17.50
|1.4927
|1.4725 / 1.4932
|350.00
|103055.00
|2607
|2009.11.19 05:19
|buy
|1304
|17.60
|1.4926
|1.4726 / 1.4933
|
|
|2608
|2009.11.19 05:21
|close
|1304
|17.60
|1.4931
|1.4726 / 1.4933
|880.00
|103935.00
|2609
|2009.11.19 05:25
|buy
|1305
|17.70
|1.4929
|1.4729 / 1.4936
|
|
|2610
|2009.11.19 05:27
|close
|1305
|17.70
|1.4931
|1.4729 / 1.4936
|354.00
|104289.00
|2611
|2009.11.19 05:30
|buy
|1306
|17.80
|1.4929
|1.4729 / 1.4936
|
|
|2612
|2009.11.19 05:32
|close
|1306
|17.80
|1.4926
|1.4729 / 1.4936
|-534.00
|103755.00
|2613
|2009.11.19 05:35
|sell
|1307
|17.70
|1.4923
|1.5123 / 1.4916
|
|
|2614
|2009.11.19 05:38
|close
|1307
|17.70
|1.4921
|1.5123 / 1.4916
|354.00
|104109.00
|2615
|2009.11.19 05:41
|sell
|1308
|17.70
|1.4922
|1.5122 / 1.4915
|
|
|2616
|2009.11.19 05:43
|close
|1308
|17.70
|1.4919
|1.5122 / 1.4915
|531.00
|104640.00
|2617
|2009.11.19 05:46
|buy
|1309
|17.80
|1.4920
|1.4720 / 1.4927
|
|
|2618
|2009.11.19 05:49
|close
|1309
|17.80
|1.4920
|1.4720 / 1.4927
|0.00
|104640.00
|2619
|2009.11.19 05:51
|sell
|1310
|17.80
|1.4920
|1.5120 / 1.4913
|
|
|2620
|2009.11.19 05:54
|close
|1310
|17.80
|1.4914
|1.5120 / 1.4913
|1068.00
|105708.00
|2621
|2009.11.19 05:56
|buy
|1311
|18.00
|1.4917
|1.4717 / 1.4924
|
|
|2622
|2009.11.19 05:59
|close
|1311
|18.00
|1.4917
|1.4717 / 1.4924
|0.00
|105708.00
|2623
|2009.11.19 06:02
|buy
|1312
|18.00
|1.4918
|1.4718 / 1.4925
|
|
|2624
|2009.11.19 06:04
|close
|1312
|18.00
|1.4924
|1.4718 / 1.4925
|1080.00
|106788.00
|2625
|2009.11.19 06:07
|sell
|1313
|18.20
|1.4918
|1.5118 / 1.4911
|
|
|2626
|2009.11.19 06:10
|close
|1313
|18.20
|1.4913
|1.5118 / 1.4911
|910.00
|107698.00
|2627
|2009.11.19 06:12
|sell
|1314
|18.40
|1.4913
|1.5113 / 1.4906
|
|
|2628
|2009.11.19 06:15
|close
|1314
|18.40
|1.4912
|1.5113 / 1.4906
|184.00
|107882.00
|2629
|2009.11.19 06:17
|buy
|1315
|18.40
|1.4910
|1.4710 / 1.4917
|
|
|2630
|2009.11.19 06:20
|close
|1315
|18.40
|1.4911
|1.4710 / 1.4917
|184.00
|108066.00
|2631
|2009.11.19 06:22
|sell
|1316
|18.40
|1.4910
|1.5110 / 1.4903
|
|
|2632
|2009.11.19 06:25
|close
|1316
|18.40
|1.4903
|1.5110 / 1.4903
|1288.00
|109354.00
|2633
|2009.11.19 06:28
|buy
|1317
|18.60
|1.4909
|1.4709 / 1.4916
|
|
|2634
|2009.11.19 06:30
|close
|1317
|18.60
|1.4912
|1.4709 / 1.4916
|558.00
|109912.00
|2635
|2009.11.19 06:33
|buy
|1318
|18.70
|1.4912
|1.4712 / 1.4919
|
|
|2636
|2009.11.19 06:35
|close
|1318
|18.70
|1.4917
|1.4712 / 1.4919
|935.00
|110847.00
|2637
|2009.11.19 06:38
|buy
|1319
|18.90
|1.4914
|1.4714 / 1.4921
|
|
|2638
|2009.11.19 06:41
|close
|1319
|18.90
|1.4918
|1.4714 / 1.4921
|756.00
|111603.00
|2639
|2009.11.19 06:44
|buy
|1320
|19.00
|1.4918
|1.4718 / 1.4925
|
|
|2640
|2009.11.19 06:46
|close
|1320
|19.00
|1.4922
|1.4718 / 1.4925
|760.00
|112363.00
|2641
|2009.11.19 06:50
|sell
|1321
|19.20
|1.4914
|1.5114 / 1.4907
|
|
|2642
|2009.11.19 06:52
|close
|1321
|19.20
|1.4909
|1.5114 / 1.4907
|960.00
|113323.00
|2643
|2009.11.19 06:55
|buy
|1322
|19.30
|1.4913
|1.4713 / 1.4920
|
|
|2644
|2009.11.19 06:57
|close
|1322
|19.30
|1.4912
|1.4713 / 1.4920
|-193.00
|113130.00
|2645
|2009.11.19 07:00
|sell
|1323
|19.30
|1.4912
|1.5112 / 1.4905
|
|
|2646
|2009.11.19 07:03
|close
|1323
|19.30
|1.4906
|1.5112 / 1.4905
|1158.00
|114288.00
|2647
|2009.11.19 07:09
|buy
|1324
|19.50
|1.4908
|1.4708 / 1.4915
|
|
|2648
|2009.11.19 07:11
|close
|1324
|19.50
|1.4912
|1.4708 / 1.4915
|780.00
|115068.00
|2649
|2009.11.19 07:15
|sell
|1325
|19.60
|1.4914
|1.5114 / 1.4907
|
|
|2650
|2009.11.19 07:17
|close
|1325
|19.60
|1.4913
|1.5114 / 1.4907
|196.00
|115264.00
|2651
|2009.11.19 07:21
|buy
|1326
|19.60
|1.4913
|1.4713 / 1.4920
|
|
|2652
|2009.11.19 07:23
|close
|1326
|19.60
|1.4915
|1.4713 / 1.4920
|392.00
|115656.00
|2653
|2009.11.19 07:26
|sell
|1327
|19.70
|1.4912
|1.5112 / 1.4905
|
|
|2654
|2009.11.19 07:29
|close
|1327
|19.70
|1.4911
|1.5112 / 1.4905
|197.00
|115853.00
|2655
|2009.11.19 07:32
|sell
|1328
|19.70
|1.4911
|1.5111 / 1.4904
|
|
|2656
|2009.11.19 07:34
|close
|1328
|19.70
|1.4909
|1.5111 / 1.4904
|394.00
|116247.00
|2657
|2009.11.19 07:37
|sell
|1329
|19.80
|1.4913
|1.5113 / 1.4906
|
|
|2658
|2009.11.19 07:40
|close
|1329
|19.80
|1.4912
|1.5113 / 1.4906
|198.00
|116445.00
|2659
|2009.11.19 07:42
|sell
|1330
|19.80
|1.4914
|1.5114 / 1.4907
|
|
|2660
|2009.11.19 07:45
|close
|1330
|19.80
|1.4912
|1.5114 / 1.4907
|396.00
|116841.00
|2661
|2009.11.19 07:47
|buy
|1331
|19.90
|1.4913
|1.4713 / 1.4920
|
|
|2662
|2009.11.19 07:50
|close
|1331
|19.90
|1.4915
|1.4713 / 1.4920
|398.00
|117239.00
|2663
|2009.11.19 07:53
|sell
|1332
|20.00
|1.4914
|1.5114 / 1.4907
|
|
|2664
|2009.11.19 07:55
|close
|1332
|20.00
|1.4911
|1.5114 / 1.4907
|600.00
|117839.00
|2665
|2009.11.19 07:58
|buy
|1333
|20.10
|1.4912
|1.4712 / 1.4919
|
|
|2666
|2009.11.19 08:01
|close
|1333
|20.10
|1.4912
|1.4712 / 1.4919
|0.00
|117839.00
|2667
|2009.11.19 08:03
|sell
|1334
|20.10
|1.4917
|1.5117 / 1.4910
|
|
|2668
|2009.11.19 08:06
|close
|1334
|20.10
|1.4916
|1.5117 / 1.4910
|201.00
|118040.00
|2669
|2009.11.19 08:09
|buy
|1335
|20.10
|1.4917
|1.4717 / 1.4924
|
|
|2670
|2009.11.19 08:11
|close
|1335
|20.10
|1.4918
|1.4717 / 1.4924
|201.00
|118241.00
|2671
|2009.11.19 08:15
|buy
|1336
|20.20
|1.4919
|1.4719 / 1.4926
|
|
|2672
|2009.11.19 08:17
|close
|1336
|20.20
|1.4924
|1.4719 / 1.4926
|1010.00
|119251.00
|2673
|2009.11.19 08:20
|buy
|1337
|20.30
|1.4922
|1.4722 / 1.4929
|
|
|2674
|2009.11.19 08:22
|close
|1337
|20.30
|1.4924
|1.4722 / 1.4929
|406.00
|119657.00
|2675
|2009.11.19 08:27
|buy
|1338
|20.40
|1.4926
|1.4726 / 1.4933
|
|
|2676
|2009.11.19 08:29
|close
|1338
|20.40
|1.4926
|1.4726 / 1.4933
|0.00
|119657.00
|2677
|2009.11.19 08:32
|buy
|1339
|20.40
|1.4923
|1.4723 / 1.4930
|
|
|2678
|2009.11.19 08:35
|close
|1339
|20.40
|1.4925
|1.4723 / 1.4930
|408.00
|120065.00
|2679
|2009.11.19 08:37
|sell
|1340
|20.50
|1.4924
|1.5124 / 1.4917
|
|
|2680
|2009.11.19 08:40
|close
|1340
|20.50
|1.4918
|1.5124 / 1.4917
|1230.00
|121295.00
|2681
|2009.11.19 08:43
|buy
|1341
|20.70
|1.4920
|1.4720 / 1.4927
|
|
|2682
|2009.11.19 08:46
|close
|1341
|20.70
|1.4921
|1.4720 / 1.4927
|207.00
|121502.00
|2683
|2009.11.19 08:48
|buy
|1342
|20.70
|1.4920
|1.4720 / 1.4927
|
|
|2684
|2009.11.19 08:51
|close
|1342
|20.70
|1.4921
|1.4720 / 1.4927
|207.00
|121709.00
|2685
|2009.11.19 08:54
|sell
|1343
|20.70
|1.4922
|1.5122 / 1.4915
|
|
|2686
|2009.11.19 08:56
|close
|1343
|20.70
|1.4919
|1.5122 / 1.4915
|621.00
|122330.00
|2687
|2009.11.19 08:59
|sell
|1344
|20.80
|1.4916
|1.5116 / 1.4909
|
|
|2688
|2009.11.19 09:02
|close
|1344
|20.80
|1.4915
|1.5116 / 1.4909
|208.00
|122538.00
|2689
|2009.11.19 09:04
|sell
|1345
|20.90
|1.4912
|1.5112 / 1.4905
|
|
|2690
|2009.11.19 09:07
|close
|1345
|20.90
|1.4912
|1.5112 / 1.4905
|0.00
|122538.00
|2691
|2009.11.19 09:09
|buy
|1346
|20.90
|1.4918
|1.4718 / 1.4925
|
|
|2692
|2009.11.19 09:12
|close
|1346
|20.90
|1.4923
|1.4718 / 1.4925
|1045.00
|123583.00
|2693
|2009.11.19 09:14
|buy
|1347
|21.10
|1.4924
|1.4724 / 1.4931
|
|
|2694
|2009.11.19 09:17
|close
|1347
|21.10
|1.4924
|1.4724 / 1.4931
|0.00
|123583.00
|2695
|2009.11.19 09:19
|buy
|1348
|21.10
|1.4926
|1.4726 / 1.4933
|
|
|2696
|2009.11.19 09:22
|close
|1348
|21.10
|1.4922
|1.4726 / 1.4933
|-844.00
|122739.00
|2697
|2009.11.19 09:25
|sell
|1349
|20.90
|1.4924
|1.5124 / 1.4917
|
|
|2698
|2009.11.19 09:27
|close
|1349
|20.90
|1.4922
|1.5124 / 1.4917
|418.00
|123157.00
|2699
|2009.11.19 09:30
|buy
|1350
|21.00
|1.4927
|1.4727 / 1.4934
|
|
|2700
|2009.11.19 09:33
|close
|1350
|21.00
|1.4927
|1.4727 / 1.4934
|0.00
|123157.00
|2701
|2009.11.19 09:38
|buy
|1351
|21.00
|1.4927
|1.4727 / 1.4934
|
|
|2702
|2009.11.19 09:40
|close
|1351
|21.00
|1.4925
|1.4727 / 1.4934
|-420.00
|122737.00
|2703
|2009.11.19 09:43
|buy
|1352
|20.90
|1.4914
|1.4714 / 1.4921
|
|
|2704
|2009.11.19 09:45
|close
|1352
|20.90
|1.4901
|1.4714 / 1.4921
|-2717.00
|120020.00
|2705
|2009.11.19 09:48
|buy
|1353
|20.50
|1.4893
|1.4693 / 1.4900
|
|
|2706
|2009.11.19 09:51
|close
|1353
|20.50
|1.4887
|1.4693 / 1.4900
|-1230.00
|118790.00
|2707
|2009.11.19 09:53
|buy
|1354
|20.20
|1.4890
|1.4690 / 1.4897
|
|
|2708
|2009.11.19 09:56
|close
|1354
|20.20
|1.4882
|1.4690 / 1.4897
|-1616.00
|117174.00
|2709
|2009.11.19 09:58
|buy
|1355
|20.00
|1.4880
|1.4680 / 1.4887
|
|
|2710
|2009.11.19 10:01
|close
|1355
|20.00
|1.4878
|1.4680 / 1.4887
|-400.00
|116774.00
|2711
|2009.11.19 10:03
|sell
|1356
|19.90
|1.4864
|1.5064 / 1.4857
|
|
|2712
|2009.11.19 10:06
|close
|1356
|19.90
|1.4866
|1.5064 / 1.4857
|-398.00
|116376.00
|2713
|2009.11.19 10:08
|buy
|1357
|19.80
|1.4870
|1.4670 / 1.4877
|
|
|2714
|2009.11.19 10:11
|close
|1357
|19.80
|1.4871
|1.4670 / 1.4877
|198.00
|116574.00
|2715
|2009.11.19 10:13
|sell
|1358
|19.90
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|
|
|2716
|2009.11.19 10:15
|t/p
|1358
|19.90
|1.4858
|1.5065 / 1.4858
|1393.00
|117967.00
|2717
|2009.11.19 10:16
|sell
|1359
|20.10
|1.4853
|1.5053 / 1.4846
|
|
|2718
|2009.11.19 10:19
|close
|1359
|20.10
|1.4854
|1.5053 / 1.4846
|-201.00
|117766.00
|2719
|2009.11.19 10:21
|buy
|1360
|20.10
|1.4858
|1.4658 / 1.4865
|
|
|2720
|2009.11.19 10:24
|close
|1360
|20.10
|1.4859
|1.4658 / 1.4865
|201.00
|117967.00
|2721
|2009.11.19 10:26
|buy
|1361
|20.10
|1.4863
|1.4663 / 1.4870
|
|
|2722
|2009.11.19 10:29
|close
|1361
|20.10
|1.4869
|1.4663 / 1.4870
|1206.00
|119173.00
|2723
|2009.11.19 10:31
|buy
|1362
|20.30
|1.4867
|1.4667 / 1.4874
|
|
|2724
|2009.11.19 10:34
|close
|1362
|20.30
|1.4871
|1.4667 / 1.4874
|812.00
|119985.00
|2725
|2009.11.19 10:37
|sell
|1363
|20.40
|1.4869
|1.5069 / 1.4862
|
|
|2726
|2009.11.19 10:38
|t/p
|1363
|20.40
|1.4862
|1.5069 / 1.4862
|1428.00
|121413.00
|2727
|2009.11.19 10:39
|buy
|1364
|20.70
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|
|
|2728
|2009.11.19 10:42
|close
|1364
|20.70
|1.4870
|1.4665 / 1.4872
|1035.00
|122448.00
|2729
|2009.11.19 10:45
|sell
|1365
|20.90
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|
|
|2730
|2009.11.19 10:47
|close
|1365
|20.90
|1.4862
|1.5065 / 1.4858
|627.00
|123075.00
|2731
|2009.11.19 10:50
|buy
|1366
|21.00
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|
|
|2732
|2009.11.19 10:52
|close
|1366
|21.00
|1.4870
|1.4665 / 1.4872
|1050.00
|124125.00
|2733
|2009.11.19 10:55
|buy
|1367
|21.20
|1.4868
|1.4668 / 1.4875
|
|
|2734
|2009.11.19 10:57
|close
|1367
|21.20
|1.4871
|1.4668 / 1.4875
|636.00
|124761.00
|2735
|2009.11.19 11:00
|buy
|1368
|21.30
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|2736
|2009.11.19 11:03
|close
|1368
|21.30
|1.4878
|1.4673 / 1.4880
|1065.00
|125826.00
|2737
|2009.11.19 11:06
|sell
|1369
|21.40
|1.4879
|1.5079 / 1.4872
|
|
|2738
|2009.11.19 11:08
|close
|1369
|21.40
|1.4872
|1.5079 / 1.4872
|1498.00
|127324.00
|2739
|2009.11.19 11:11
|buy
|1370
|21.70
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|
|
|2740
|2009.11.19 11:13
|close
|1370
|21.70
|1.4869
|1.4672 / 1.4879
|-651.00
|126673.00
|2741
|2009.11.19 11:16
|sell
|1371
|21.60
|1.4863
|1.5063 / 1.4856
|
|
|2742
|2009.11.19 11:18
|t/p
|1371
|21.60
|1.4856
|1.5063 / 1.4856
|1512.00
|128185.00
|2743
|2009.11.19 11:18
|sell
|1372
|21.80
|1.4855
|1.5055 / 1.4848
|
|
|2744
|2009.11.19 11:18
|t/p
|1372
|21.80
|1.4848
|1.5055 / 1.4848
|1526.00
|129711.00
|2745
|2009.11.19 11:21
|sell
|1373
|22.10
|1.4849
|1.5049 / 1.4842
|
|
|2746
|2009.11.19 11:23
|close
|1373
|22.10
|1.4855
|1.5049 / 1.4842
|-1326.00
|128385.00
|2747
|2009.11.19 11:26
|buy
|1374
|21.90
|1.4856
|1.4656 / 1.4863
|
|
|2748
|2009.11.19 11:28
|close
|1374
|21.90
|1.4862
|1.4656 / 1.4863
|1314.00
|129699.00
|2749
|2009.11.19 11:31
|sell
|1375
|22.10
|1.4861
|1.5061 / 1.4854
|
|
|2750
|2009.11.19 11:34
|close
|1375
|22.10
|1.4862
|1.5061 / 1.4854
|-221.00
|129478.00
|2751
|2009.11.19 11:36
|buy
|1376
|22.10
|1.4866
|1.4666 / 1.4873
|
|
|2752
|2009.11.19 11:38
|t/p
|1376
|22.10
|1.4873
|1.4666 / 1.4873
|1547.00
|131025.00
|2753
|2009.11.19 11:39
|buy
|1377
|22.30
|1.4872
|1.4672 / 1.4879
|
|
|2754
|2009.11.19 11:41
|close
|1377
|22.30
|1.4874
|1.4672 / 1.4879
|446.00
|131471.00
|2755
|2009.11.19 11:44
|buy
|1378
|22.40
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|2756
|2009.11.19 11:47
|close
|1378
|22.40
|1.4874
|1.4673 / 1.4880
|224.00
|131695.00
|2757
|2009.11.19 11:49
|sell
|1379
|22.40
|1.4870
|1.5070 / 1.4863
|
|
|2758
|2009.11.19 11:52
|close
|1379
|22.40
|1.4867
|1.5070 / 1.4863
|672.00
|132367.00
|2759
|2009.11.19 11:54
|sell
|1380
|22.60
|1.4869
|1.5069 / 1.4862
|
|
|2760
|2009.11.19 11:57
|close
|1380
|22.60
|1.4865
|1.5069 / 1.4862
|904.00
|133271.00
|2761
|2009.11.19 12:00
|sell
|1381
|22.70
|1.4867
|1.5067 / 1.4860
|
|
|2762
|2009.11.19 12:03
|close
|1381
|22.70
|1.4868
|1.5067 / 1.4860
|-227.00
|133044.00
|2763
|2009.11.19 12:06
|buy
|1382
|22.70
|1.4871
|1.4671 / 1.4878
|
|
|2764
|2009.11.19 12:08
|close
|1382
|22.70
|1.4869
|1.4671 / 1.4878
|-454.00
|132590.00
|2765
|2009.11.19 12:11
|buy
|1383
|22.60
|1.4869
|1.4669 / 1.4876
|
|
|2766
|2009.11.19 12:14
|close
|1383
|22.60
|1.4871
|1.4669 / 1.4876
|452.00
|133042.00
|2767
|2009.11.19 12:17
|sell
|1384
|22.70
|1.4873
|1.5073 / 1.4866
|
|
|2768
|2009.11.19 12:19
|close
|1384
|22.70
|1.4869
|1.5073 / 1.4866
|908.00
|133950.00
|2769
|2009.11.19 12:22
|sell
|1385
|22.80
|1.4869
|1.5069 / 1.4862
|
|
|2770
|2009.11.19 12:24
|close
|1385
|22.80
|1.4869
|1.5069 / 1.4862
|0.00
|133950.00
|2771
|2009.11.19 12:27
|sell
|1386
|22.80
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|
|
|2772
|2009.11.19 12:29
|close
|1386
|22.80
|1.4868
|1.5065 / 1.4858
|-684.00
|133266.00
|2773
|2009.11.19 12:34
|buy
|1387
|22.70
|1.4871
|1.4671 / 1.4878
|
|
|2774
|2009.11.19 12:36
|close
|1387
|22.70
|1.4873
|1.4671 / 1.4878
|454.00
|133720.00
|2775
|2009.11.19 12:40
|buy
|1388
|22.80
|1.4873
|1.4673 / 1.4880
|
|
|2776
|2009.11.19 12:42
|close
|1388
|22.80
|1.4875
|1.4673 / 1.4880
|456.00
|134176.00
|2777
|2009.11.19 12:45
|buy
|1389
|22.90
|1.4877
|1.4677 / 1.4884
|
|
|2778
|2009.11.19 12:47
|close
|1389
|22.90
|1.4878
|1.4677 / 1.4884
|229.00
|134405.00
|2779
|2009.11.19 12:50
|buy
|1390
|22.90
|1.4881
|1.4681 / 1.4888
|
|
|2780
|2009.11.19 12:52
|close
|1390
|22.90
|1.4883
|1.4681 / 1.4888
|458.00
|134863.00
|2781
|2009.11.19 12:55
|buy
|1391
|23.00
|1.4878
|1.4678 / 1.4885
|
|
|2782
|2009.11.19 12:57
|close
|1391
|23.00
|1.4877
|1.4678 / 1.4885
|-230.00
|134633.00
|2783
|2009.11.19 13:04
|sell
|1392
|22.90
|1.4876
|1.5076 / 1.4869
|
|
|2784
|2009.11.19 13:06
|close
|1392
|22.90
|1.4871
|1.5076 / 1.4869
|1145.00
|135778.00
|2785
|2009.11.19 13:10
|sell
|1393
|23.10
|1.4875
|1.5075 / 1.4868
|
|
|2786
|2009.11.19 13:12
|close
|1393
|23.10
|1.4868
|1.5075 / 1.4868
|1617.00
|137395.00
|2787
|2009.11.19 13:15
|buy
|1394
|23.40
|1.4868
|1.4668 / 1.4875
|
|
|2788
|2009.11.19 13:17
|close
|1394
|23.40
|1.4870
|1.4668 / 1.4875
|468.00
|137863.00
|2789
|2009.11.19 13:20
|buy
|1395
|23.50
|1.4867
|1.4667 / 1.4874
|
|
|2790
|2009.11.19 13:22
|close
|1395
|23.50
|1.4869
|1.4667 / 1.4874
|470.00
|138333.00
|2791
|2009.11.19 13:26
|sell
|1396
|23.60
|1.4862
|1.5062 / 1.4855
|
|
|2792
|2009.11.19 13:27
|t/p
|1396
|23.60
|1.4855
|1.5062 / 1.4855
|1652.00
|139985.00
|2793
|2009.11.19 13:28
|sell
|1397
|23.80
|1.4854
|1.5054 / 1.4847
|
|
|2794
|2009.11.19 13:31
|close
|1397
|23.80
|1.4861
|1.5054 / 1.4847
|-1666.00
|138319.00
|2795
|2009.11.19 13:33
|sell
|1398
|23.60
|1.4859
|1.5059 / 1.4852
|
|
|2796
|2009.11.19 13:36
|close
|1398
|23.60
|1.4862
|1.5059 / 1.4852
|-708.00
|137611.00
|2797
|2009.11.19 13:39
|sell
|1399
|23.40
|1.4861
|1.5061 / 1.4854
|
|
|2798
|2009.11.19 13:41
|close
|1399
|23.40
|1.4857
|1.5061 / 1.4854
|936.00
|138547.00
|2799
|2009.11.19 13:44
|sell
|1400
|23.60
|1.4857
|1.5057 / 1.4850
|
|
|2800
|2009.11.19 13:46
|close
|1400
|23.60
|1.4861
|1.5057 / 1.4850
|-944.00
|137603.00
|2801
|2009.11.19 13:49
|sell
|1401
|23.40
|1.4868
|1.5068 / 1.4861
|
|
|2802
|2009.11.19 13:51
|close
|1401
|23.40
|1.4867
|1.5068 / 1.4861
|234.00
|137837.00
|2803
|2009.11.19 13:54
|sell
|1402
|23.50
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|
|
|2804
|2009.11.19 13:56
|close
|1402
|23.50
|1.4860
|1.5065 / 1.4858
|1175.00
|139012.00
|2805
|2009.11.19 14:00
|sell
|1403
|23.70
|1.4860
|1.5060 / 1.4853
|
|
|2806
|2009.11.19 14:02
|close
|1403
|23.70
|1.4855
|1.5060 / 1.4853
|1185.00
|140197.00
|2807
|2009.11.19 14:05
|buy
|1404
|23.90
|1.4857
|1.4657 / 1.4864
|
|
|2808
|2009.11.19 14:07
|close
|1404
|23.90
|1.4854
|1.4657 / 1.4864
|-717.00
|139480.00
|2809
|2009.11.19 14:10
|buy
|1405
|23.80
|1.4858
|1.4658 / 1.4865
|
|
|2810
|2009.11.19 14:12
|close
|1405
|23.80
|1.4862
|1.4658 / 1.4865
|952.00
|140432.00
|2811
|2009.11.19 14:15
|sell
|1406
|23.90
|1.4860
|1.5060 / 1.4853
|
|
|2812
|2009.11.19 14:17
|close
|1406
|23.90
|1.4852
|1.5060 / 1.4853
|1912.00
|142344.00
|2813
|2009.11.19 14:20
|sell
|1407
|24.20
|1.4848
|1.5048 / 1.4841
|
|
|2814
|2009.11.19 14:22
|close
|1407
|24.20
|1.4849
|1.5048 / 1.4841
|-242.00
|142102.00
|2815
|2009.11.19 14:26
|sell
|1408
|24.20
|1.4847
|1.5047 / 1.4840
|
|
|2816
|2009.11.19 14:28
|close
|1408
|24.20
|1.4848
|1.5047 / 1.4840
|-242.00
|141860.00
|2817
|2009.11.19 14:31
|sell
|1409
|24.20
|1.4852
|1.5052 / 1.4845
|
|
|2818
|2009.11.19 14:34
|close
|1409
|24.20
|1.4850
|1.5052 / 1.4845
|484.00
|142344.00
|2819
|2009.11.19 14:36
|buy
|1410
|24.20
|1.4846
|1.4646 / 1.4853
|
|
|2820
|2009.11.19 14:39
|close
|1410
|24.20
|1.4849
|1.4646 / 1.4853
|726.00
|143070.00
|2821
|2009.11.19 14:42
|buy
|1411
|24.40
|1.4853
|1.4653 / 1.4860
|
|
|2822
|2009.11.19 14:44
|close
|1411
|24.40
|1.4851
|1.4653 / 1.4860
|-488.00
|142582.00
|2823
|2009.11.19 14:47
|buy
|1412
|24.30
|1.4854
|1.4654 / 1.4861
|
|
|2824
|2009.11.19 14:49
|close
|1412
|24.30
|1.4859
|1.4654 / 1.4861
|1215.00
|143797.00
|2825
|2009.11.19 14:52
|buy
|1413
|24.50
|1.4857
|1.4657 / 1.4864
|
|
|2826
|2009.11.19 14:55
|close
|1413
|24.50
|1.4859
|1.4657 / 1.4864
|490.00
|144287.00
|2827
|2009.11.19 14:57
|buy
|1414
|24.60
|1.4863
|1.4663 / 1.4870
|
|
|2828
|2009.11.19 15:00
|close
|1414
|24.60
|1.4863
|1.4663 / 1.4870
|0.00
|144287.00
|2829
|2009.11.19 15:03
|buy
|1415
|24.60
|1.4863
|1.4663 / 1.4870
|
|
|2830
|2009.11.19 15:05
|close
|1415
|24.60
|1.4864
|1.4663 / 1.4870
|246.00
|144533.00
|2831
|2009.11.19 15:08
|buy
|1416
|24.60
|1.4856
|1.4656 / 1.4863
|
|
|2832
|2009.11.19 15:10
|t/p
|1416
|24.60
|1.4863
|1.4656 / 1.4863
|1722.00
|146255.00
|2833
|2009.11.19 15:10
|buy
|1417
|24.90
|1.4863
|1.4663 / 1.4870
|
|
|2834
|2009.11.19 15:13
|close
|1417
|24.90
|1.4862
|1.4663 / 1.4870
|-249.00
|146006.00
|2835
|2009.11.19 15:15
|buy
|1418
|24.90
|1.4862
|1.4662 / 1.4869
|
|
|2836
|2009.11.19 15:18
|close
|1418
|24.90
|1.4866
|1.4662 / 1.4869
|996.00
|147002.00
|2837
|2009.11.19 15:21
|buy
|1419
|25.00
|1.4866
|1.4666 / 1.4873
|
|
|2838
|2009.11.19 15:23
|close
|1419
|25.00
|1.4866
|1.4666 / 1.4873
|0.00
|147002.00
|2839
|2009.11.19 15:26
|sell
|1420
|25.00
|1.4864
|1.5064 / 1.4857
|
|
|2840
|2009.11.19 15:28
|close
|1420
|25.00
|1.4865
|1.5064 / 1.4857
|-250.00
|146752.00
|2841
|2009.11.19 15:31
|sell
|1421
|25.00
|1.4862
|1.5062 / 1.4855
|
|
|2842
|2009.11.19 15:33
|close
|1421
|25.00
|1.4869
|1.5062 / 1.4855
|-1750.00
|145002.00
|2843
|2009.11.19 15:36
|buy
|1422
|24.70
|1.4877
|1.4677 / 1.4884
|
|
|2844
|2009.11.19 15:38
|close
|1422
|24.70
|1.4872
|1.4677 / 1.4884
|-1235.00
|143767.00
|2845
|2009.11.19 15:43
|sell
|1423
|24.50
|1.4867
|1.5067 / 1.4860
|
|
|2846
|2009.11.19 15:45
|close
|1423
|24.50
|1.4869
|1.5067 / 1.4860
|-490.00
|143277.00
|2847
|2009.11.19 15:49
|sell
|1424
|24.40
|1.4871
|1.5071 / 1.4864
|
|
|2848
|2009.11.19 15:51
|close
|1424
|24.40
|1.4879
|1.5071 / 1.4864
|-1952.00
|141325.00
|2849
|2009.11.19 15:54
|buy
|1425
|24.10
|1.4881
|1.4681 / 1.4888
|
|
|2850
|2009.11.19 15:56
|close
|1425
|24.10
|1.4882
|1.4681 / 1.4888
|241.00
|141566.00
|2851
|2009.11.19 15:59
|sell
|1426
|24.10
|1.4880
|1.5080 / 1.4873
|
|
|2852
|2009.11.19 16:01
|close
|1426
|24.10
|1.4876
|1.5080 / 1.4873
|964.00
|142530.00
|2853
|2009.11.19 16:04
|buy
|1427
|24.30
|1.4876
|1.4676 / 1.4883
|
|
|2854
|2009.11.19 16:06
|t/p
|1427
|24.30
|1.4883
|1.4676 / 1.4883
|1701.00
|144231.00
|2855
|2009.11.19 16:06
|buy
|1428
|24.60
|1.4881
|1.4681 / 1.4888
|
|
|2856
|2009.11.19 16:09
|t/p
|1428
|24.60
|1.4888
|1.4681 / 1.4888
|1722.00
|145953.00
|2857
|2009.11.19 16:09
|sell
|1429
|24.90
|1.4890
|1.5090 / 1.4883
|
|
|2858
|2009.11.19 16:11
|close
|1429
|24.90
|1.4884
|1.5090 / 1.4883
|1494.00
|147447.00
|2859
|2009.11.19 16:14
|sell
|1430
|25.10
|1.4883
|1.5083 / 1.4876
|
|
|2860
|2009.11.19 16:16
|close
|1430
|25.10
|1.4887
|1.5083 / 1.4876
|-1004.00
|146443.00
|2861
|2009.11.19 16:19
|sell
|1431
|24.90
|1.4888
|1.5088 / 1.4881
|
|
|2862
|2009.11.19 16:21
|close
|1431
|24.90
|1.4887
|1.5088 / 1.4881
|249.00
|146692.00
|2863
|2009.11.19 16:24
|buy
|1432
|25.00
|1.4887
|1.4687 / 1.4894
|
|
|2864
|2009.11.19 16:26
|close
|1432
|25.00
|1.4886
|1.4687 / 1.4894
|-250.00
|146442.00
|2865
|2009.11.19 16:29
|sell
|1433
|24.90
|1.4886
|1.5086 / 1.4879
|
|
|2866
|2009.11.19 16:32
|close
|1433
|24.90
|1.4882
|1.5086 / 1.4879
|996.00
|147438.00
|2867
|2009.11.19 16:34
|sell
|1434
|25.10
|1.4884
|1.5084 / 1.4877
|
|
|2868
|2009.11.19 16:36
|t/p
|1434
|25.10
|1.4877
|1.5084 / 1.4877
|1757.00
|149195.00
|2869
|2009.11.19 16:37
|sell
|1435
|25.40
|1.4878
|1.5078 / 1.4871
|
|
|2870
|2009.11.19 16:37
|t/p
|1435
|25.40
|1.4871
|1.5078 / 1.4871
|1778.00
|150973.00
|2871
|2009.11.19 16:40
|sell
|1436
|25.70
|1.4870
|1.5070 / 1.4863
|
|
|2872
|2009.11.19 16:40
|t/p
|1436
|25.70
|1.4863
|1.5070 / 1.4863
|1799.00
|152772.00
|2873
|2009.11.19 16:42
|buy
|1437
|26.00
|1.4864
|1.4664 / 1.4871
|
|
|2874
|2009.11.19 16:45
|close
|1437
|26.00
|1.4866
|1.4664 / 1.4871
|520.00
|153292.00
|2875
|2009.11.19 16:47
|buy
|1438
|26.10
|1.4860
|1.4660 / 1.4867
|
|
|2876
|2009.11.19 16:50
|close
|1438
|26.10
|1.4864
|1.4660 / 1.4867
|1044.00
|154336.00
|2877
|2009.11.19 16:52
|buy
|1439
|26.30
|1.4856
|1.4656 / 1.4863
|
|
|2878
|2009.11.19 16:55
|close
|1439
|26.30
|1.4855
|1.4656 / 1.4863
|-263.00
|154073.00
|2879
|2009.11.19 16:57
|buy
|1440
|26.20
|1.4865
|1.4665 / 1.4872
|
|
|2880
|2009.11.19 17:00
|close
|1440
|26.20
|1.4866
|1.4665 / 1.4872
|262.00
|154335.00
|2881
|2009.11.19 17:02
|sell
|1441
|26.30
|1.4868
|1.5068 / 1.4861
|
|
|2882
|2009.11.19 17:05
|close
|1441
|26.30
|1.4872
|1.5068 / 1.4861
|-1052.00
|153283.00
|2883
|2009.11.19 17:07
|sell
|1442
|26.10
|1.4870
|1.5070 / 1.4863
|
|
|2884
|2009.11.19 17:10
|close
|1442
|26.10
|1.4870
|1.5070 / 1.4863
|0.00
|153283.00
|2885
|2009.11.19 17:13
|buy
|1443
|26.10
|1.4882
|1.4682 / 1.4889
|
|
|2886
|2009.11.19 17:15
|close
|1443
|26.10
|1.4884
|1.4682 / 1.4889
|522.00
|153805.00
|2887
|2009.11.19 17:18
|sell
|1444
|26.20
|1.4881
|1.5081 / 1.4874
|
|
|2888
|2009.11.19 17:19
|t/p
|1444
|26.20
|1.4874
|1.5081 / 1.4874
|1834.00
|155639.00
|2889
|2009.11.19 17:20
|sell
|1445
|26.50
|1.4877
|1.5077 / 1.4870
|
|
|2890
|2009.11.19 17:23
|close
|1445
|26.50
|1.4877
|1.5077 / 1.4870
|0.00
|155639.00
|2891
|2009.11.19 17:25
|buy
|1446
|26.50
|1.4885
|1.4685 / 1.4892
|
|
|2892
|2009.11.19 17:28
|close
|1446
|26.50
|1.4886
|1.4685 / 1.4892
|265.00
|155904.00
|2893
|2009.11.19 17:30
|sell
|1447
|26.60
|1.4885
|1.5085 / 1.4878
|
|
|2894
|2009.11.19 17:32
|t/p
|1447
|26.60
|1.4878
|1.5085 / 1.4878
|1862.00
|157766.00
|2895
|2009.11.19 17:33
|sell
|1448
|26.90
|1.4877
|1.5077 / 1.4870
|
|
|2896
|2009.11.19 17:35
|close
|1448
|26.90
|1.4882
|1.5077 / 1.4870
|-1345.00
|156421.00
|2897
|2009.11.19 17:38
|sell
|1449
|26.60
|1.4883
|1.5083 / 1.4876
|
|
|2898
|2009.11.19 17:41
|close
|1449
|26.60
|1.4876
|1.5083 / 1.4876
|1862.00
|158283.00
|2899
|2009.11.19 17:43
|buy
|1450
|27.00
|1.4879
|1.4679 / 1.4886
|
|
|2900
|2009.11.19 17:46
|close
|1450
|27.00
|1.4882
|1.4679 / 1.4886
|810.00
|159093.00
|2901
|2009.11.19 17:48
|sell
|1451
|27.10
|1.4875
|1.5075 / 1.4868
|
|
|2902
|2009.11.19 17:49
|t/p
|1451
|27.10
|1.4868
|1.5075 / 1.4868
|1897.00
|160990.00
|2903
|2009.11.19 17:51
|sell
|1452
|27.40
|1.4864
|1.5064 / 1.4857
|
|
|2904
|2009.11.19 17:53
|close
|1452
|27.40
|1.4859
|1.5064 / 1.4857
|1370.00
|162360.00
|2905
|2009.11.19 17:57
|buy
|1453
|27.70
|1.4862
|1.4662 / 1.4869
|
|
|2906
|2009.11.19 17:59
|close
|1453
|27.70
|1.4862
|1.4662 / 1.4869
|0.00
|162360.00
|2907
|2009.11.19 18:02
|buy
|1454
|27.70
|1.4861
|1.4661 / 1.4868
|
|
|2908
|2009.11.19 18:04
|close
|1454
|27.70
|1.4865
|1.4661 / 1.4868
|1108.00
|163468.00
|2909
|2009.11.19 18:07
|sell
|1455
|27.80
|1.4861
|1.5061 / 1.4854
|
|
|2910
|2009.11.19 18:10
|close
|1455
|27.80
|1.4861
|1.5061 / 1.4854
|0.00
|163468.00
|2911
|2009.11.19 18:12
|buy
|1456
|27.80
|1.4866
|1.4666 / 1.4873
|
|
|2912
|2009.11.19 18:15
|close
|1456
|27.80
|1.4866
|1.4666 / 1.4873
|0.00
|163468.00
|2913
|2009.11.19 18:17
|buy
|1457
|27.80
|1.4868
|1.4668 / 1.4875
|
|
|2914
|2009.11.19 18:20
|close
|1457
|27.80
|1.4866
|1.4668 / 1.4875
|-556.00
|162912.00
|2915
|2009.11.19 18:22
|sell
|1458
|27.70
|1.4865
|1.5065 / 1.4858
|
|
|2916
|2009.11.19 18:25
|close
|1458
|27.70
|1.4863
|1.5065 / 1.4858
|554.00
|163466.00
|2917
|2009.11.19 18:28
|buy
|1459
|27.80
|1.4868
|1.4668 / 1.4875
|
|
|2918
|2009.11.19 18:29
|t/p
|1459
|27.80
|1.4875
|1.4668 / 1.4875
|1946.00
|165412.00
|2919
|2009.11.19 18:30
|buy
|1460
|28.20
|1.4876
|1.4676 / 1.4883
|
|
|2920
|2009.11.19 18:33
|close
|1460
|28.20
|1.4878
|1.4676 / 1.4883
|564.00
|165976.00
|2921
|2009.11.19 18:35
|sell
|1461
|28.30
|1.4875
|1.5075 / 1.4868
|
|
|2922
|2009.11.19 18:38
|close
|1461
|28.30
|1.4872
|1.5075 / 1.4868
|849.00
|166825.00
|2923
|2009.11.19 18:41
|buy
|1462
|28.40
|1.4878
|1.4678 / 1.4885
|
|
|2924
|2009.11.19 18:43
|close
|1462
|28.40
|1.4884
|1.4678 / 1.4885
|1704.00
|168529.00
|2925
|2009.11.19 18:46
|sell
|1463
|28.70
|1.4884
|1.5084 / 1.4877
|
|
|2926
|2009.11.19 18:48
|close
|1463
|28.70
|1.4879
|1.5084 / 1.4877
|1435.00
|169964.00
|2927
|2009.11.19 18:51
|sell
|1464
|28.90
|1.4882
|1.5082 / 1.4875
|
|
|2928
|2009.11.19 18:53
|close
|1464
|28.90
|1.4878
|1.5082 / 1.4875
|1156.00
|171120.00
|2929
|2009.11.19 18:56
|sell
|1465
|29.10
|1.4890
|1.5090 / 1.4883
|
|
|2930
|2009.11.19 18:58
|close
|1465
|29.10
|1.4901
|1.5090 / 1.4883
|-3201.00
|167919.00
|2931
|2009.11.19 19:01
|sell
|1466
|28.60
|1.4906
|1.5106 / 1.4899
|
|
|2932
|2009.11.19 19:03
|close
|1466
|28.60
|1.4902
|1.5106 / 1.4899
|1144.00
|169063.00
|2933
|2009.11.19 19:06
|sell
|1467
|28.80
|1.4898
|1.5098 / 1.4891
|
|
|2934
|2009.11.19 19:09
|close
|1467
|28.80
|1.4902
|1.5098 / 1.4891
|-1152.00
|167911.00
|2935
|2009.11.19 19:11
|buy
|1468
|28.60
|1.4909
|1.4709 / 1.4916
|
|
|2936
|2009.11.19 19:14
|close
|1468
|28.60
|1.4906
|1.4709 / 1.4916
|-858.00
|167053.00
|2937
|2009.11.19 19:16
|buy
|1469
|28.40
|1.4910
|1.4710 / 1.4917
|
|
|2938
|2009.11.19 19:19
|close
|1469
|28.40
|1.4910
|1.4710 / 1.4917
|0.00
|167053.00
|2939
|2009.11.19 19:21
|buy
|1470
|28.40
|1.4914
|1.4714 / 1.4921
|
|
|2940
|2009.11.19 19:24
|close
|1470
|28.40
|1.4914
|1.4714 / 1.4921
|0.00
|167053.00
|2941
|2009.11.19 19:27
|buy
|1471
|28.40
|1.4910
|1.4710 / 1.4917
|
|
|2942
|2009.11.19 19:29
|close
|1471
|28.40
|1.4911
|1.4710 / 1.4917
|284.00
|167337.00
|2943
|2009.11.19 19:32
|sell
|1472
|28.50
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|
|
|2944
|2009.11.19 19:34
|close
|1472
|28.50
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|0.00
|167337.00
|2945
|2009.11.19 19:37
|sell
|1473
|28.50
|1.4916
|1.5116 / 1.4909
|
|
|2946
|2009.11.19 19:39
|close
|1473
|28.50
|1.4915
|1.5116 / 1.4909
|285.00
|167622.00
|2947
|2009.11.19 19:43
|sell
|1474
|28.50
|1.4911
|1.5111 / 1.4904
|
|
|2948
|2009.11.19 19:45
|close
|1474
|28.50
|1.4909
|1.5111 / 1.4904
|570.00
|168192.00
|2949
|2009.11.19 19:48
|buy
|1475
|28.60
|1.4909
|1.4709 / 1.4916
|
|
|2950
|2009.11.19 19:50
|close
|1475
|28.60
|1.4908
|1.4709 / 1.4916
|-286.00
|167906.00
|2951
|2009.11.19 19:53
|sell
|1476
|28.60
|1.4904
|1.5104 / 1.4897
|
|
|2952
|2009.11.19 19:55
|close
|1476
|28.60
|1.4905
|1.5104 / 1.4897
|-286.00
|167620.00
|2953
|2009.11.19 19:59
|sell
|1477
|28.50
|1.4904
|1.5104 / 1.4897
|
|
|2954
|2009.11.19 20:01
|close
|1477
|28.50
|1.4905
|1.5104 / 1.4897
|-285.00
|167335.00
|2955
|2009.11.19 20:04
|buy
|1478
|28.50
|1.4904
|1.4704 / 1.4911
|
|
|2956
|2009.11.19 20:06
|close
|1478
|28.50
|1.4907
|1.4704 / 1.4911
|855.00
|168190.00
|2957
|2009.11.19 20:09
|sell
|1479
|28.60
|1.4905
|1.5105 / 1.4898
|
|
|2958
|2009.11.19 20:12
|close
|1479
|28.60
|1.4899
|1.5105 / 1.4898
|1716.00
|169906.00
|2959
|2009.11.19 20:15
|sell
|1480
|28.90
|1.4899
|1.5099 / 1.4892
|
|
|2960
|2009.11.19 20:17
|close
|1480
|28.90
|1.4897
|1.5099 / 1.4892
|578.00
|170484.00
|2961
|2009.11.19 20:20
|sell
|1481
|29.00
|1.4897
|1.5097 / 1.4890
|
|
|2962
|2009.11.19 20:22
|close
|1481
|29.00
|1.4900
|1.5097 / 1.4890
|-870.00
|169614.00
|2963
|2009.11.19 20:25
|buy
|1482
|28.90
|1.4900
|1.4700 / 1.4907
|
|
|2964
|2009.11.19 20:28
|close
|1482
|28.90
|1.4906
|1.4700 / 1.4907
|1734.00
|171348.00
|2965
|2009.11.19 20:30
|buy
|1483
|29.20
|1.4909
|1.4709 / 1.4916
|
|
|2966
|2009.11.19 20:33
|close
|1483
|29.20
|1.4910
|1.4709 / 1.4916
|292.00
|171640.00
|2967
|2009.11.19 20:35
|sell
|1484
|29.20
|1.4907
|1.5107 / 1.4900
|
|
|2968
|2009.11.19 20:38
|close
|1484
|29.20
|1.4911
|1.5107 / 1.4900
|-1168.00
|170472.00
|2969
|2009.11.19 20:42
|sell
|1485
|29.00
|1.4911
|1.5111 / 1.4904
|
|
|2970
|2009.11.19 20:44
|close
|1485
|29.00
|1.4909
|1.5111 / 1.4904
|580.00
|171052.00
|2971
|2009.11.19 20:48
|buy
|1486
|29.10
|1.4911
|1.4711 / 1.4918
|
|
|2972
|2009.11.19 20:50
|close
|1486
|29.10
|1.4914
|1.4711 / 1.4918
|873.00
|171925.00
|2973
|2009.11.19 20:53
|sell
|1487
|29.30
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|
|
|2974
|2009.11.19 20:56
|close
|1487
|29.30
|1.4912
|1.5115 / 1.4908
|879.00
|172804.00
|2975
|2009.11.19 20:58
|sell
|1488
|29.40
|1.4916
|1.5116 / 1.4909
|
|
|2976
|2009.11.19 21:01
|close
|1488
|29.40
|1.4914
|1.5116 / 1.4909
|588.00
|173392.00
|2977
|2009.11.19 21:03
|sell
|1489
|29.50
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|
|
|2978
|2009.11.19 21:06
|close
|1489
|29.50
|1.4910
|1.5115 / 1.4908
|1475.00
|174867.00
|2979
|2009.11.19 21:08
|sell
|1490
|29.80
|1.4910
|1.5110 / 1.4903
|
|
|2980
|2009.11.19 21:11
|close
|1490
|29.80
|1.4906
|1.5110 / 1.4903
|1192.00
|176059.00
|2981
|2009.11.19 21:13
|buy
|1491
|30.00
|1.4908
|1.4708 / 1.4915
|
|
|2982
|2009.11.19 21:16
|close
|1491
|30.00
|1.4910
|1.4708 / 1.4915
|600.00
|176659.00
|2983
|2009.11.19 21:19
|buy
|1492
|30.10
|1.4908
|1.4708 / 1.4915
|
|
|2984
|2009.11.19 21:21
|close
|1492
|30.10
|1.4913
|1.4708 / 1.4915
|1505.00
|178164.00
|2985
|2009.11.19 21:26
|buy
|1493
|30.30
|1.4915
|1.4715 / 1.4922
|
|
|2986
|2009.11.19 21:28
|close
|1493
|30.30
|1.4913
|1.4715 / 1.4922
|-606.00
|177558.00
|2987
|2009.11.19 21:31
|sell
|1494
|30.20
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|
|
|2988
|2009.11.19 21:34
|close
|1494
|30.20
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|0.00
|177558.00
|2989
|2009.11.19 21:36
|sell
|1495
|30.20
|1.4917
|1.5117 / 1.4910
|
|
|2990
|2009.11.19 21:39
|close
|1495
|30.20
|1.4914
|1.5117 / 1.4910
|906.00
|178464.00
|2991
|2009.11.19 21:41
|buy
|1496
|30.40
|1.4918
|1.4718 / 1.4925
|
|
|2992
|2009.11.19 21:44
|close
|1496
|30.40
|1.4921
|1.4718 / 1.4925
|912.00
|179376.00
|2993
|2009.11.19 21:46
|sell
|1497
|30.50
|1.4919
|1.5119 / 1.4912
|
|
|2994
|2009.11.19 21:49
|close
|1497
|30.50
|1.4913
|1.5119 / 1.4912
|1830.00
|181206.00
|2995
|2009.11.19 21:51
|buy
|1498
|30.90
|1.4919
|1.4719 / 1.4926
|
|
|2996
|2009.11.19 21:54
|close
|1498
|30.90
|1.4919
|1.4719 / 1.4926
|0.00
|181206.00
|2997
|2009.11.19 21:57
|buy
|1499
|30.90
|1.4919
|1.4719 / 1.4926
|
|
|2998
|2009.11.19 21:59
|close
|1499
|30.90
|1.4921
|1.4719 / 1.4926
|618.00
|181824.00
|2999
|2009.11.19 22:03
|sell
|1500
|31.00
|1.4916
|1.5116 / 1.4909
|
|
|3000
|2009.11.19 22:05
|close
|1500
|31.00
|1.4916
|1.5116 / 1.4909
|0.00
|181824.00
|3001
|2009.11.19 22:08
|sell
|1501
|31.00
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|
|
|3002
|2009.11.19 22:10
|close
|1501
|31.00
|1.4912
|1.5115 / 1.4908
|930.00
|182754.00
|3003
|2009.11.19 22:14
|sell
|1502
|31.10
|1.4914
|1.5114 / 1.4907
|
|
|3004
|2009.11.19 22:16
|close
|1502
|31.10
|1.4911
|1.5114 / 1.4907
|933.00
|183687.00
|3005
|2009.11.19 22:19
|buy
|1503
|31.30
|1.4917
|1.4717 / 1.4924
|
|
|3006
|2009.11.19 22:21
|close
|1503
|31.30
|1.4915
|1.4717 / 1.4924
|-626.00
|183061.00
|3007
|2009.11.19 22:25
|buy
|1504
|31.20
|1.4915
|1.4715 / 1.4922
|
|
|3008
|2009.11.19 22:27
|close
|1504
|31.20
|1.4915
|1.4715 / 1.4922
|0.00
|183061.00
|3009
|2009.11.19 22:32
|sell
|1505
|31.20
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|
|
|3010
|2009.11.19 22:34
|close
|1505
|31.20
|1.4916
|1.5115 / 1.4908
|-312.00
|182749.00
|3011
|2009.11.19 22:38
|buy
|1506
|31.10
|1.4917
|1.4717 / 1.4924
|
|
|3012
|2009.11.19 22:40
|close
|1506
|31.10
|1.4917
|1.4717 / 1.4924
|0.00
|182749.00
|3013
|2009.11.19 22:43
|buy
|1507
|31.10
|1.4922
|1.4722 / 1.4929
|
|
|3014
|2009.11.19 22:45
|close
|1507
|31.10
|1.4923
|1.4722 / 1.4929
|311.00
|183060.00
|3015
|2009.11.19 22:48
|sell
|1508
|31.20
|1.4922
|1.5122 / 1.4915
|
|
|3016
|2009.11.19 22:50
|close
|1508
|31.20
|1.4923
|1.5122 / 1.4915
|-312.00
|182748.00
|3017
|2009.11.19 22:53
|sell
|1509
|31.10
|1.4921
|1.5121 / 1.4914
|
|
|3018
|2009.11.19 22:55
|close
|1509
|31.10
|1.4919
|1.5121 / 1.4914
|622.00
|183370.00
|3019
|2009.11.19 22:58
|sell
|1510
|31.20
|1.4919
|1.5119 / 1.4912
|
|
|3020
|2009.11.19 23:01
|close
|1510
|31.20
|1.4919
|1.5119 / 1.4912
|0.00
|183370.00
|3021
|2009.11.19 23:03
|sell
|1511
|31.20
|1.4917
|1.5117 / 1.4910
|
|
|3022
|2009.11.19 23:06
|close
|1511
|31.20
|1.4917
|1.5117 / 1.4910
|0.00
|183370.00
|3023
|2009.11.19 23:09
|buy
|1512
|31.20
|1.4918
|1.4718 / 1.4925
|
|
|3024
|2009.11.19 23:11
|close
|1512
|31.20
|1.4922
|1.4718 / 1.4925
|1248.00
|184618.00
|3025
|2009.11.19 23:15
|sell
|1513
|31.40
|1.4920
|1.5120 / 1.4913
|
|
|3026
|2009.11.19 23:17
|close
|1513
|31.40
|1.4918
|1.5120 / 1.4913
|628.00
|185246.00
|3027
|2009.11.19 23:20
|sell
|1514
|31.50
|1.4919
|1.5119 / 1.4912
|
|
|3028
|2009.11.19 23:22
|close
|1514
|31.50
|1.4918
|1.5119 / 1.4912
|315.00
|185561.00
|3029
|2009.11.19 23:25
|sell
|1515
|31.60
|1.4916
|1.5116 / 1.4909
|
|
|3030
|2009.11.19 23:27
|close
|1515
|31.60
|1.4915
|1.5116 / 1.4909
|316.00
|185877.00
|3031
|2009.11.19 23:31
|buy
|1516
|31.60
|1.4917
|1.4717 / 1.4924
|
|
|3032
|2009.11.19 23:33
|close
|1516
|31.60
|1.4920
|1.4717 / 1.4924
|948.00
|186825.00
|3033
|2009.11.19 23:37
|sell
|1517
|31.80
|1.4920
|1.5120 / 1.4913
|
|
|3034
|2009.11.19 23:39
|close
|1517
|31.80
|1.4918
|1.5120 / 1.4913
|636.00
|187461.00
|3035
|2009.11.19 23:42
|buy
|1518
|31.90
|1.4921
|1.4721 / 1.4928
|
|
|3036
|2009.11.19 23:44
|close
|1518
|31.90
|1.4923
|1.4721 / 1.4928
|638.00
|188099.00
|3037
|2009.11.19 23:47
|buy
|1519
|32.00
|1.4923
|1.4723 / 1.4930
|
|
|3038
|2009.11.19 23:49
|close
|1519
|32.00
|1.4925
|1.4723 / 1.4930
|640.00
|188739.00
|3039
|2009.11.19 23:52
|buy
|1520
|32.10
|1.4924
|1.4724 / 1.4931
|
|
|3040
|2009.11.19 23:54
|close
|1520
|32.10
|1.4927
|1.4724 / 1.4931
|963.00
|189702.00
|3041
|2009.11.19 23:57
|sell
|1521
|32.30
|1.4926
|1.5126 / 1.4919
|
|
|3042
|2009.11.19 23:59
|close
|1521
|32.30
|1.4925
|1.5126 / 1.4919
|323.00
|190025.00
|3043
|2009.11.20 00:02
|sell
|1522
|32.40
|1.4925
|1.5125 / 1.4918
|
|
|3044
|2009.11.20 00:05
|close
|1522
|32.40
|1.4920
|1.5125 / 1.4918
|1620.00
|191645.00
|3045
|2009.11.20 00:07
|buy
|1523
|32.60
|1.4920
|1.4720 / 1.4927
|
|
|3046
|2009.11.20 00:10
|close
|1523
|32.60
|1.4921
|1.4720 / 1.4927
|326.00
|191971.00
|3047
|2009.11.20 00:14
|sell
|1524
|32.70
|1.4921
|1.5121 / 1.4914
|
|
|3048
|2009.11.20 00:16
|close
|1524
|32.70
|1.4917
|1.5121 / 1.4914
|1308.00
|193279.00
|3049
|2009.11.20 00:21
|sell
|1525
|32.90
|1.4918
|1.5118 / 1.4911
|
|
|3050
|2009.11.20 00:23
|close
|1525
|32.90
|1.4916
|1.5118 / 1.4911
|658.00
|193937.00
|3051
|2009.11.20 00:26
|buy
|1526
|33.00
|1.4920
|1.4720 / 1.4927
|
|
|3052
|2009.11.20 00:28
|close
|1526
|33.00
|1.4921
|1.4720 / 1.4927
|330.00
|194267.00
|3053
|2009.11.20 00:31
|sell
|1527
|33.10
|1.4921
|1.5121 / 1.4914
|
|
|3054
|2009.11.20 00:33
|close
|1527
|33.10
|1.4918
|1.5121 / 1.4914
|993.00
|195260.00
|3055
|2009.11.20 00:38
|sell
|1528
|33.20
|1.4918
|1.5118 / 1.4911
|
|
|3056
|2009.11.20 00:40
|close
|1528
|33.20
|1.4915
|1.5118 / 1.4911
|996.00
|196256.00
|3057
|2009.11.20 00:50
|buy
|1529
|33.40
|1.4916
|1.4716 / 1.4923
|
|
|3058
|2009.11.20 00:52
|close
|1529
|33.40
|1.4917
|1.4716 / 1.4923
|334.00
|196590.00
|3059
|2009.11.20 00:57
|sell
|1530
|33.50
|1.4916
|1.5116 / 1.4909
|
|
|3060
|2009.11.20 00:59
|close
|1530
|33.50
|1.4915
|1.5116 / 1.4909
|335.00
|196925.00
|3061
|2009.11.20 01:02
|buy
|1531
|33.50
|1.4916
|1.4716 / 1.4923
|
|
|3062
|2009.11.20 01:04
|close
|1531
|33.50
|1.4918
|1.4716 / 1.4923
|670.00
|197595.00
|3063
|2009.11.20 01:07
|sell
|1532
|33.60
|1.4916
|1.5116 / 1.4909
|
|
|3064
|2009.11.20 01:10
|close
|1532
|33.60
|1.4912
|1.5116 / 1.4909
|1344.00
|198939.00
|3065
|2009.11.20 01:14
|sell
|1533
|33.90
|1.4910
|1.5110 / 1.4903
|
|
|3066
|2009.11.20 01:16
|close
|1533
|33.90
|1.4910
|1.5110 / 1.4903
|0.00
|198939.00
|3067
|2009.11.20 01:19
|buy
|1534
|33.90
|1.4911
|1.4711 / 1.4918
|
|
|3068
|2009.11.20 01:21
|close
|1534
|33.90
|1.4913
|1.4711 / 1.4918
|678.00
|199617.00
|3069
|2009.11.20 01:25
|buy
|1535
|34.00
|1.4913
|1.4713 / 1.4920
|
|
|3070
|2009.11.20 01:27
|close
|1535
|34.00
|1.4915
|1.4713 / 1.4920
|680.00
|200297.00
|3071
|2009.11.20 01:32
|buy
|1536
|34.10
|1.4917
|1.4717 / 1.4924
|
|
|3072
|2009.11.20 01:34
|close
|1536
|34.10
|1.4915
|1.4717 / 1.4924
|-682.00
|199615.00
|3073
|2009.11.20 01:37
|sell
|1537
|34.00
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|
|
|3074
|2009.11.20 01:39
|close
|1537
|34.00
|1.4913
|1.5115 / 1.4908
|680.00
|200295.00
|3075
|2009.11.20 01:44
|buy
|1538
|34.10
|1.4917
|1.4717 / 1.4924
|
|
|3076
|2009.11.20 01:46
|close
|1538
|34.10
|1.4922
|1.4717 / 1.4924
|1705.00
|202000.00
|3077
|2009.11.20 01:51
|sell
|1539
|34.40
|1.4918
|1.5118 / 1.4911
|
|
|3078
|2009.11.20 01:53
|close
|1539
|34.40
|1.4915
|1.5118 / 1.4911
|1032.00
|203032.00
|3079
|2009.11.20 01:57
|buy
|1540
|34.60
|1.4916
|1.4716 / 1.4923
|
|
|3080
|2009.11.20 01:59
|close
|1540
|34.60
|1.4915
|1.4716 / 1.4923
|-346.00
|202686.00
|3081
|2009.11.20 02:02
|sell
|1541
|34.50
|1.4914
|1.5114 / 1.4907
|
|
|3082
|2009.11.20 02:04
|close
|1541
|34.50
|1.4919
|1.5114 / 1.4907
|-1725.00
|200961.00
|3083
|2009.11.20 02:07
|sell
|1542
|34.20
|1.4917
|1.5117 / 1.4910
|
|
|3084
|2009.11.20 02:10
|close
|1542
|34.20
|1.4915
|1.5117 / 1.4910
|684.00
|201645.00
|3085
|2009.11.20 02:12
|buy
|1543
|34.30
|1.4929
|1.4729 / 1.4936
|
|
|3086
|2009.11.20 02:15
|close
|1543
|34.30
|1.4926
|1.4729 / 1.4936
|-1029.00
|200616.00
|3087
|2009.11.20 02:17
|sell
|1544
|34.20
|1.4926
|1.5126 / 1.4919
|
|
|3088
|2009.11.20 02:20
|close
|1544
|34.20
|1.4925
|1.5126 / 1.4919
|342.00
|200958.00
|3089
|2009.11.20 02:22
|buy
|1545
|34.20
|1.4929
|1.4729 / 1.4936
|
|
|3090
|2009.11.20 02:25
|close
|1545
|34.20
|1.4929
|1.4729 / 1.4936
|0.00
|200958.00
|3091
|2009.11.20 02:27
|sell
|1546
|34.20
|1.4923
|1.5123 / 1.4916
|
|
|3092
|2009.11.20 02:30
|close
|1546
|34.20
|1.4922
|1.5123 / 1.4916
|342.00
|201300.00
|3093
|2009.11.20 02:32
|sell
|1547
|34.30
|1.4924
|1.5124 / 1.4917
|
|
|3094
|2009.11.20 02:35
|close
|1547
|34.30
|1.4926
|1.5124 / 1.4917
|-686.00
|200614.00
|3095
|2009.11.20 02:39
|buy
|1548
|34.20
|1.4932
|1.4732 / 1.4939
|
|
|3096
|2009.11.20 02:41
|close
|1548
|34.20
|1.4932
|1.4732 / 1.4939
|0.00
|200614.00
|3097
|2009.11.20 02:44
|buy
|1549
|34.20
|1.4930
|1.4730 / 1.4937
|
|
|3098
|2009.11.20 02:46
|close
|1549
|34.20
|1.4934
|1.4730 / 1.4937
|1368.00
|201982.00
|3099
|2009.11.20 02:49
|buy
|1550
|34.40
|1.4934
|1.4734 / 1.4941
|
|
|3100
|2009.11.20 02:52
|close
|1550
|34.40
|1.4932
|1.4734 / 1.4941
|-688.00
|201294.00
|3101
|2009.11.20 02:55
|sell
|1551
|34.30
|1.4928
|1.5128 / 1.4921
|
|
|3102
|2009.11.20 02:55
|t/p
|1551
|34.30
|1.4921
|1.5128 / 1.4921
|2401.00
|203695.00
|3103
|2009.11.20 02:57
|buy
|1552
|34.70
|1.4920
|1.4720 / 1.4927
|
|
|3104
|2009.11.20 03:00
|close
|1552
|34.70
|1.4917
|1.4720 / 1.4927
|-1041.00
|202654.00
|3105
|2009.11.20 03:02
|sell
|1553
|34.50
|1.4916
|1.5116 / 1.4909
|
|
|3106
|2009.11.20 03:05
|close
|1553
|34.50
|1.4918
|1.5116 / 1.4909
|-690.00
|201964.00
|3107
|2009.11.20 03:07
|sell
|1554
|34.40
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|
|
|3108
|2009.11.20 03:08
|t/p
|1554
|34.40
|1.4908
|1.5115 / 1.4908
|2408.00
|204372.00
|3109
|2009.11.20 03:10
|sell
|1555
|34.80
|1.4907
|1.5107 / 1.4900
|
|
|3110
|2009.11.20 03:11
|t/p
|1555
|34.80
|1.4900
|1.5107 / 1.4900
|2436.00
|206808.00
|3111
|2009.11.20 03:12
|sell
|1556
|35.20
|1.4904
|1.5104 / 1.4897
|
|
|3112
|2009.11.20 03:15
|close
|1556
|35.20
|1.4898
|1.5104 / 1.4897
|2112.00
|208920.00
|3113
|2009.11.20 03:17
|sell
|1557
|35.60
|1.4904
|1.5104 / 1.4897
|
|
|3114
|2009.11.20 03:20
|close
|1557
|35.60
|1.4898
|1.5104 / 1.4897
|2136.00
|211056.00
|3115
|2009.11.20 03:22
|buy
|1558
|35.90
|1.4894
|1.4694 / 1.4901
|
|
|3116
|2009.11.20 03:25
|close
|1558
|35.90
|1.4901
|1.4694 / 1.4901
|2513.00
|213569.00
|3117
|2009.11.20 03:28
|buy
|1559
|36.40
|1.4893
|1.4693 / 1.4900
|
|
|3118
|2009.11.20 03:30
|close
|1559
|36.40
|1.4899
|1.4693 / 1.4900
|2184.00
|215753.00
|3119
|2009.11.20 03:35
|buy
|1560
|36.70
|1.4898
|1.4698 / 1.4905
|
|
|3120
|2009.11.20 03:37
|close
|1560
|36.70
|1.4902
|1.4698 / 1.4905
|1468.00
|217221.00
|3121
|2009.11.20 03:40
|buy
|1561
|37.00
|1.4897
|1.4697 / 1.4904
|
|
|3122
|2009.11.20 03:42
|close
|1561
|37.00
|1.4900
|1.4697 / 1.4904
|1110.00
|218331.00
|3123
|2009.11.20 03:45
|buy
|1562
|37.20
|1.4900
|1.4700 / 1.4907
|
|
|3124
|2009.11.20 03:48
|close
|1562
|37.20
|1.4899
|1.4700 / 1.4907
|-372.00
|217959.00
|3125
|2009.11.20 03:51
|sell
|1563
|37.10
|1.4897
|1.5097 / 1.4890
|
|
|3126
|2009.11.20 03:53
|close
|1563
|37.10
|1.4893
|1.5097 / 1.4890
|1484.00
|219443.00
|3127
|2009.11.20 03:56
|sell
|1564
|37.40
|1.4891
|1.5091 / 1.4884
|
|
|3128
|2009.11.20 03:58
|close
|1564
|37.40
|1.4890
|1.5091 / 1.4884
|374.00
|219817.00
|3129
|2009.11.20 04:02
|sell
|1565
|37.40
|1.4888
|1.5088 / 1.4881
|
|
|3130
|2009.11.20 04:04
|close
|1565
|37.40
|1.4885
|1.5088 / 1.4881
|1122.00
|220939.00
|3131
|2009.11.20 04:07
|buy
|1566
|37.60
|1.4886
|1.4686 / 1.4893
|
|
|3132
|2009.11.20 04:09
|close
|1566
|37.60
|1.4885
|1.4686 / 1.4893
|-376.00
|220563.00
|3133
|2009.11.20 04:12
|sell
|1567
|37.50
|1.4884
|1.5084 / 1.4877
|
|
|3134
|2009.11.20 04:14
|close
|1567
|37.50
|1.4884
|1.5084 / 1.4877
|0.00
|220563.00
|3135
|2009.11.20 04:17
|sell
|1568
|37.50
|1.4887
|1.5087 / 1.4880
|
|
|3136
|2009.11.20 04:20
|close
|1568
|37.50
|1.4887
|1.5087 / 1.4880
|0.00
|220563.00
|3137
|2009.11.20 04:23
|sell
|1569
|37.50
|1.4889
|1.5089 / 1.4882
|
|
|3138
|2009.11.20 04:25
|close
|1569
|37.50
|1.4887
|1.5089 / 1.4882
|750.00
|221313.00
|3139
|2009.11.20 04:28
|sell
|1570
|37.70
|1.4889
|1.5089 / 1.4882
|
|
|3140
|2009.11.20 04:30
|close
|1570
|37.70
|1.4887
|1.5089 / 1.4882
|754.00
|222067.00
|3141
|2009.11.20 04:33
|sell
|1571
|37.80
|1.4886
|1.5086 / 1.4879
|
|
|3142
|2009.11.20 04:35
|close
|1571
|37.80
|1.4886
|1.5086 / 1.4879
|0.00
|222067.00
|3143
|2009.11.20 04:38
|buy
|1572
|37.80
|1.4886
|1.4686 / 1.4893
|
|
|3144
|2009.11.20 04:41
|close
|1572
|37.80
|1.4888
|1.4686 / 1.4893
|756.00
|222823.00
|3145
|2009.11.20 04:44
|sell
|1573
|37.90
|1.4887
|1.5087 / 1.4880
|
|
|3146
|2009.11.20 04:46
|close
|1573
|37.90
|1.4884
|1.5087 / 1.4880
|1137.00
|223960.00
|3147
|2009.11.20 04:49
|sell
|1574
|38.10
|1.4885
|1.5085 / 1.4878
|
|
|3148
|2009.11.20 04:52
|close
|1574
|38.10
|1.4883
|1.5085 / 1.4878
|762.00
|224722.00
|3149
|2009.11.20 04:55
|sell
|1575
|38.30
|1.4885
|1.5085 / 1.4878
|
|
|3150
|2009.11.20 04:57
|close
|1575
|38.30
|1.4883
|1.5085 / 1.4878
|766.00
|225488.00
|3151
|2009.11.20 05:00
|buy
|1576
|38.40
|1.4885
|1.4685 / 1.4892
|
|
|3152
|2009.11.20 05:03
|close
|1576
|38.40
|1.4892
|1.4685 / 1.4892
|2688.00
|228176.00
|3153
|2009.11.20 05:06
|sell
|1577
|38.80
|1.4893
|1.5093 / 1.4886
|
|
|3154
|2009.11.20 05:08
|close
|1577
|38.80
|1.4889
|1.5093 / 1.4886
|1552.00
|229728.00
|3155
|2009.11.20 05:11
|sell
|1578
|39.10
|1.4891
|1.5091 / 1.4884
|
|
|3156
|2009.11.20 05:13
|close
|1578
|39.10
|1.4888
|1.5091 / 1.4884
|1173.00
|230901.00
|3157
|2009.11.20 05:16
|buy
|1579
|39.30
|1.4890
|1.4690 / 1.4897
|
|
|3158
|2009.11.20 05:18
|close
|1579
|39.30
|1.4895
|1.4690 / 1.4897
|1965.00
|232866.00
|3159
|2009.11.20 05:22
|buy
|1580
|39.60
|1.4895
|1.4695 / 1.4902
|
|
|3160
|2009.11.20 05:24
|close
|1580
|39.60
|1.4899
|1.4695 / 1.4902
|1584.00
|234450.00
|3161
|2009.11.20 05:27
|buy
|1581
|39.90
|1.4899
|1.4699 / 1.4906
|
|
|3162
|2009.11.20 05:29
|close
|1581
|39.90
|1.4899
|1.4699 / 1.4906
|0.00
|234450.00
|3163
|2009.11.20 05:32
|buy
|1582
|39.90
|1.4898
|1.4698 / 1.4905
|
|
|3164
|2009.11.20 05:35
|close
|1582
|39.90
|1.4902
|1.4698 / 1.4905
|1596.00
|236046.00
|3165
|2009.11.20 05:37
|sell
|1583
|40.20
|1.4902
|1.5102 / 1.4895
|
|
|3166
|2009.11.20 05:40
|close
|1583
|40.20
|1.4901
|1.5102 / 1.4895
|402.00
|236448.00
|3167
|2009.11.20 05:43
|buy
|1584
|40.20
|1.4906
|1.4706 / 1.4913
|
|
|3168
|2009.11.20 05:45
|close
|1584
|40.20
|1.4908
|1.4706 / 1.4913
|804.00
|237252.00
|3169
|2009.11.20 05:48
|sell
|1585
|40.40
|1.4907
|1.5107 / 1.4900
|
|
|3170
|2009.11.20 05:51
|close
|1585
|40.40
|1.4905
|1.5107 / 1.4900
|808.00
|238060.00
|3171
|2009.11.20 05:54
|buy
|1586
|40.50
|1.4906
|1.4706 / 1.4913
|
|
|3172
|2009.11.20 05:56
|close
|1586
|40.50
|1.4911
|1.4706 / 1.4913
|2025.00
|240085.00
|3173
|2009.11.20 05:59
|buy
|1587
|40.90
|1.4911
|1.4711 / 1.4918
|
|
|3174
|2009.11.20 06:01
|close
|1587
|40.90
|1.4916
|1.4711 / 1.4918
|2045.00
|242130.00
|3175
|2009.11.20 06:05
|buy
|1588
|41.20
|1.4914
|1.4714 / 1.4921
|
|
|3176
|2009.11.20 06:07
|close
|1588
|41.20
|1.4919
|1.4714 / 1.4921
|2060.00
|244190.00
|3177
|2009.11.20 06:10
|sell
|1589
|41.60
|1.4916
|1.5116 / 1.4909
|
|
|3178
|2009.11.20 06:12
|close
|1589
|41.60
|1.4915
|1.5116 / 1.4909
|416.00
|244606.00
|3179
|2009.11.20 06:15
|sell
|1590
|41.60
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|
|
|3180
|2009.11.20 06:17
|close
|1590
|41.60
|1.4911
|1.5115 / 1.4908
|1664.00
|246270.00
|3181
|2009.11.20 06:21
|sell
|1591
|41.90
|1.4913
|1.5113 / 1.4906
|
|
|3182
|2009.11.20 06:23
|close
|1591
|41.90
|1.4919
|1.5113 / 1.4906
|-2514.00
|243756.00
|3183
|2009.11.20 06:27
|buy
|1592
|41.50
|1.4921
|1.4721 / 1.4928
|
|
|3184
|2009.11.20 06:29
|close
|1592
|41.50
|1.4923
|1.4721 / 1.4928
|830.00
|244586.00
|3185
|2009.11.20 06:32
|sell
|1593
|41.60
|1.4922
|1.5122 / 1.4915
|
|
|3186
|2009.11.20 06:34
|close
|1593
|41.60
|1.4918
|1.5122 / 1.4915
|1664.00
|246250.00
|3187
|2009.11.20 06:37
|sell
|1594
|41.90
|1.4920
|1.5120 / 1.4913
|
|
|3188
|2009.11.20 06:40
|close
|1594
|41.90
|1.4921
|1.5120 / 1.4913
|-419.00
|245831.00
|3189
|2009.11.20 06:42
|sell
|1595
|41.80
|1.4922
|1.5122 / 1.4915
|
|
|3190
|2009.11.20 06:45
|close
|1595
|41.80
|1.4919
|1.5122 / 1.4915
|1254.00
|247085.00
|3191
|2009.11.20 06:47
|sell
|1596
|42.10
|1.4919
|1.5119 / 1.4912
|
|
|3192
|2009.11.20 06:50
|close
|1596
|42.10
|1.4919
|1.5119 / 1.4912
|0.00
|247085.00
|3193
|2009.11.20 06:52
|sell
|1597
|42.10
|1.4920
|1.5120 / 1.4913
|
|
|3194
|2009.11.20 06:55
|close
|1597
|42.10
|1.4921
|1.5120 / 1.4913
|-421.00
|246664.00
|3195
|2009.11.20 06:57
|sell
|1598
|42.00
|1.4923
|1.5123 / 1.4916
|
|
|3196
|2009.11.20 07:00
|close
|1598
|42.00
|1.4924
|1.5123 / 1.4916
|-420.00
|246244.00
|3197
|2009.11.20 07:02
|buy
|1599
|41.90
|1.4928
|1.4728 / 1.4935
|
|
|3198
|2009.11.20 07:05
|close
|1599
|41.90
|1.4925
|1.4728 / 1.4935
|-1257.00
|244987.00
|3199
|2009.11.20 07:08
|sell
|1600
|41.70
|1.4922
|1.5122 / 1.4915
|
|
|3200
|2009.11.20 07:10
|close
|1600
|41.70
|1.4920
|1.5122 / 1.4915
|834.00
|245821.00
|3201
|2009.11.20 07:13
|buy
|1601
|41.80
|1.4918
|1.4718 / 1.4925
|
|
|3202
|2009.11.20 07:15
|close
|1601
|41.80
|1.4920
|1.4718 / 1.4925
|836.00
|246657.00
|3203
|2009.11.20 07:18
|buy
|1602
|42.00
|1.4915
|1.4715 / 1.4922
|
|
|3204
|2009.11.20 07:21
|close
|1602
|42.00
|1.4913
|1.4715 / 1.4922
|-840.00
|245817.00
|3205
|2009.11.20 07:23
|sell
|1603
|41.80
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|
|
|3206
|2009.11.20 07:26
|close
|1603
|41.80
|1.4913
|1.5115 / 1.4908
|836.00
|246653.00
|3207
|2009.11.20 07:29
|sell
|1604
|42.00
|1.4917
|1.5117 / 1.4910
|
|
|3208
|2009.11.20 07:31
|close
|1604
|42.00
|1.4918
|1.5117 / 1.4910
|-420.00
|246233.00
|3209
|2009.11.20 07:36
|buy
|1605
|41.90
|1.4920
|1.4720 / 1.4927
|
|
|3210
|2009.11.20 07:38
|close
|1605
|41.90
|1.4921
|1.4720 / 1.4927
|419.00
|246652.00
|3211
|2009.11.20 07:43
|buy
|1606
|42.00
|1.4922
|1.4722 / 1.4929
|
|
|3212
|2009.11.20 07:45
|close
|1606
|42.00
|1.4923
|1.4722 / 1.4929
|420.00
|247072.00
|3213
|2009.11.20 07:48
|sell
|1607
|42.10
|1.4921
|1.5121 / 1.4914
|
|
|3214
|2009.11.20 07:50
|close
|1607
|42.10
|1.4919
|1.5121 / 1.4914
|842.00
|247914.00
|3215
|2009.11.20 07:53
|buy
|1608
|42.20
|1.4923
|1.4723 / 1.4930
|
|
|3216
|2009.11.20 07:55
|close
|1608
|42.20
|1.4924
|1.4723 / 1.4930
|422.00
|248336.00
|3217
|2009.11.20 07:59
|sell
|1609
|42.30
|1.4922
|1.5122 / 1.4915
|
|
|3218
|2009.11.20 08:01
|close
|1609
|42.30
|1.4921
|1.5122 / 1.4915
|423.00
|248759.00
|3219
|2009.11.20 08:05
|buy
|1610
|42.30
|1.4923
|1.4723 / 1.4930
|
|
|3220
|2009.11.20 08:07
|close
|1610
|42.30
|1.4924
|1.4723 / 1.4930
|423.00
|249182.00
|3221
|2009.11.20 08:10
|buy
|1611
|42.40
|1.4921
|1.4721 / 1.4928
|
|
|3222
|2009.11.20 08:13
|close
|1611
|42.40
|1.4924
|1.4721 / 1.4928
|1272.00
|250454.00
|3223
|2009.11.20 08:17
|sell
|1612
|42.60
|1.4924
|1.5124 / 1.4917
|
|
|3224
|2009.11.20 08:19
|close
|1612
|42.60
|1.4922
|1.5124 / 1.4917
|852.00
|251306.00
|3225
|2009.11.20 08:24
|sell
|1613
|42.80
|1.4925
|1.5125 / 1.4918
|
|
|3226
|2009.11.20 08:26
|close
|1613
|42.80
|1.4926
|1.5125 / 1.4918
|-428.00
|250878.00
|3227
|2009.11.20 08:29
|sell
|1614
|42.70
|1.4929
|1.5129 / 1.4922
|
|
|3228
|2009.11.20 08:31
|close
|1614
|42.70
|1.4934
|1.5129 / 1.4922
|-2135.00
|248743.00
|3229
|2009.11.20 08:34
|sell
|1615
|42.30
|1.4933
|1.5133 / 1.4926
|
|
|3230
|2009.11.20 08:36
|close
|1615
|42.30
|1.4927
|1.5133 / 1.4926
|2538.00
|251281.00
|3231
|2009.11.20 08:40
|buy
|1616
|42.80
|1.4927
|1.4727 / 1.4934
|
|
|3232
|2009.11.20 08:42
|close
|1616
|42.80
|1.4929
|1.4727 / 1.4934
|856.00
|252137.00
|3233
|2009.11.20 08:45
|sell
|1617
|42.90
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|
|
|3234
|2009.11.20 08:47
|close
|1617
|42.90
|1.4914
|1.5115 / 1.4908
|429.00
|252566.00
|3235
|2009.11.20 08:50
|buy
|1618
|43.00
|1.4914
|1.4714 / 1.4921
|
|
|3236
|2009.11.20 08:52
|close
|1618
|43.00
|1.4917
|1.4714 / 1.4921
|1290.00
|253856.00
|3237
|2009.11.20 08:56
|sell
|1619
|43.20
|1.4913
|1.5113 / 1.4906
|
|
|3238
|2009.11.20 08:58
|close
|1619
|43.20
|1.4911
|1.5113 / 1.4906
|864.00
|254720.00
|3239
|2009.11.20 09:01
|buy
|1620
|43.40
|1.4918
|1.4718 / 1.4925
|
|
|3240
|2009.11.20 09:03
|close
|1620
|43.40
|1.4922
|1.4718 / 1.4925
|1736.00
|256456.00
|3241
|2009.11.20 09:06
|buy
|1621
|43.60
|1.4926
|1.4726 / 1.4933
|
|
|3242
|2009.11.20 09:08
|close
|1621
|43.60
|1.4926
|1.4726 / 1.4933
|0.00
|256456.00
|3243
|2009.11.20 09:13
|buy
|1622
|43.60
|1.4929
|1.4729 / 1.4936
|
|
|3244
|2009.11.20 09:15
|close
|1622
|43.60
|1.4926
|1.4729 / 1.4936
|-1308.00
|255148.00
|3245
|2009.11.20 09:18
|sell
|1623
|43.40
|1.4920
|1.5120 / 1.4913
|
|
|3246
|2009.11.20 09:20
|close
|1623
|43.40
|1.4918
|1.5120 / 1.4913
|868.00
|256016.00
|3247
|2009.11.20 09:23
|sell
|1624
|43.60
|1.4919
|1.5119 / 1.4912
|
|
|3248
|2009.11.20 09:25
|close
|1624
|43.60
|1.4915
|1.5119 / 1.4912
|1744.00
|257760.00
|3249
|2009.11.20 09:28
|sell
|1625
|43.90
|1.4915
|1.5115 / 1.4908
|
|
|3250
|2009.11.20 09:30
|t/p
|1625
|43.90
|1.4908
|1.5115 / 1.4908
|3073.00
|260833.00
|3251
|2009.11.20 09:30
|sell
|1626
|44.40
|1.4907
|1.5107 / 1.4900
|
|
|3252
|2009.11.20 09:33
|close
|1626
|44.40
|1.4907
|1.5107 / 1.4900
|0.00
|260833.00
|3253
|2009.11.20 09:35
|sell
|1627
|44.40
|1.4911
|1.5111 / 1.4904
|
|
|3254
|2009.11.20 09:36
|t/p
|1627
|44.40
|1.4904
|1.5111 / 1.4904
|3108.00
|263941.00
|3255
|2009.11.20 09:39
|sell
|1628
|44.90
|1.4902
|1.5102 / 1.4895
|
|
|3256
|2009.11.20 09:41
|close
|1628
|44.90
|1.4904
|1.5102 / 1.4895
|-898.00
|263043.00
|3257
|2009.11.20 09:44
|buy
|1629
|44.80
|1.4905
|1.4705 / 1.4912
|
|
|3258
|2009.11.20 09:46
|t/p
|1629
|44.80
|1.4912
|1.4705 / 1.4912
|3136.00
|266179.00
|3259
|2009.11.20 09:46
|buy
|1630
|45.30
|1.4912
|1.4712 / 1.4919
|
|
|3260
|2009.11.20 09:49
|close
|1630
|45.30
|1.4912
|1.4712 / 1.4919
|0.00
|266179.00
|3261
|2009.11.20 09:52
|buy
|1631
|45.30
|1.4907
|1.4707 / 1.4914
|
|
|3262
|2009.11.20 09:54
|close
|1631
|45.30
|1.4914
|1.4707 / 1.4914
|3171.00
|269350.00
|3263
|2009.11.20 09:58
|sell
|1632
|45.80
|1.4913
|1.5113 / 1.4906
|
|
|3264
|2009.11.20 10:00
|close
|1632
|45.80
|1.4910
|1.5113 / 1.4906
|1374.00
|270724.00
|3265
|2009.11.20 10:03
|buy
|1633
|46.10
|1.4910
|1.4710 / 1.4917
|
|
|3266
|2009.11.20 10:05
|close
|1633
|46.10
|1.4911
|1.4710 / 1.4917
|461.00
|271185.00
|3267
|2009.11.20 10:08
|sell
|1634
|46.20
|1.4906
|1.5106 / 1.4899
|
|
|3268
|2009.11.20 10:10
|close
|1634
|46.20
|1.4908
|1.5106 / 1.4899
|-924.00
|270261.00
|3269
|2009.11.20 10:13
|sell
|1635
|46.00
|1.4908
|1.5108 / 1.4901
|
|
|3270
|2009.11.20 10:15
|close
|1635
|46.00
|1.4910
|1.5108 / 1.4901
|-920.00
|269341.00
|3271
|2009.11.20 10:18
|buy
|1636
|45.80
|1.4910
|1.4710 / 1.4917
|
|
|3272
|2009.11.20 10:19
|t/p
|1636
|45.80
|1.4917
|1.4710 / 1.4917
|3206.00
|272547.00
|3273
|2009.11.20 10:20
|buy
|1637
|46.40
|1.4915
|1.4715 / 1.4922
|
|
|3274
|2009.11.20 10:23
|close
|1637
|46.40
|1.4917
|1.4715 / 1.4922
|928.00
|273475.00
|3275
|2009.11.20 10:26
|sell
|1638
|46.50
|1.4910
|1.5110 / 1.4903
|
|
|3276
|2009.11.20 10:28
|close
|1638
|46.50
|1.4908
|1.5110 / 1.4903
|930.00
|274405.00
|3277
|2009.11.20 10:31
|sell
|1639
|46.70
|1.4907
|1.5107 / 1.4900
|
|
|3278
|2009.11.20 10:34
|close
|1639
|46.70
|1.4906
|1.5107 / 1.4900
|467.00
|274872.00
|3279
|2009.11.20 10:36
|buy
|1640
|46.80
|1.4907
|1.4707 / 1.4914
|
|
|3280
|2009.11.20 10:39
|close
|1640
|46.80
|1.4908
|1.4707 / 1.4914
|468.00
|275340.00
|3281
|2009.11.20 10:41
|sell
|1641
|46.90
|1.4904
|1.5104 / 1.4897
|
|
|3282
|2009.11.20 10:42
|t/p
|1641
|46.90
|1.4897
|1.5104 / 1.4897
|3283.00
|278623.00
|3283
|2009.11.20 10:44
|sell
|1642
|47.40
|1.4898
|1.5098 / 1.4891
|
|
|3284
|2009.11.20 10:46
|close
|1642
|47.40
|1.4895
|1.5098 / 1.4891
|1422.00
|280045.00
|3285
|2009.11.20 10:49
|sell
|1643
|47.70
|1.4899
|1.5099 / 1.4892
|
|
|3286
|2009.11.20 10:51
|close
|1643
|47.70
|1.4900
|1.5099 / 1.4892
|-477.00
|279568.00
|3287
|2009.11.20 10:54
|buy
|1644
|47.60
|1.4904
|1.4704 / 1.4911
|
|
|3288
|2009.11.20 10:56
|close
|1644
|47.60
|1.4908
|1.4704 / 1.4911
|1904.00
|281472.00
|3289
|2009.11.20 10:59
|sell
|1645
|47.90
|1.4906
|1.5106 / 1.4899
|
|
|3290
|2009.11.20 11:01
|t/p
|1645
|47.90
|1.4899
|1.5106 / 1.4899
|3353.00
|284825.00
|3291
|2009.11.20 11:02
|sell
|1646
|48.50
|1.4900
|1.5100 / 1.4893
|
|
|3292
|2009.11.20 11:04
|close
|1646
|48.50
|1.4895
|1.5100 / 1.4893
|2425.00
|287250.00
|3293
|2009.11.20 11:07
|sell
|1647
|48.90
|1.4894
|1.5094 / 1.4887
|
|
|3294
|2009.11.20 11:09
|close
|1647
|48.90
|1.4892
|1.5094 / 1.4887
|978.00
|288228.00
|3295
|2009.11.20 11:12
|buy
|1648
|49.00
|1.4891
|1.4691 / 1.4898
|
|
|3296
|2009.11.20 11:13
|t/p
|1648
|49.00
|1.4898
|1.4691 / 1.4898
|3430.00
|291658.00
|3297
|2009.11.20 11:14
|sell
|1649
|49.60
|1.4897
|1.5097 / 1.4890
|
|
|3298
|2009.11.20 11:17
|close
|1649
|49.60
|1.4896
|1.5097 / 1.4890
|496.00
|292154.00
|3299
|2009.11.20 11:19
|sell
|1650
|49.70
|1.4897
|1.5097 / 1.4890
|
|
|3300
|2009.11.20 11:22
|close
|1650
|49.70
|1.4898
|1.5097 / 1.4890
|-497.00
|291657.00
|3301
|2009.11.20 11:25
|buy
|1651
|49.60
|1.4896
|1.4696 / 1.4903
|
|
|3302
|2009.11.20 11:27
|close
|1651
|49.60
|1.4896
|1.4696 / 1.4903
|0.00
|291657.00
|3303
|2009.11.20 11:31
|sell
|1652
|49.60
|1.4893
|1.5093 / 1.4886
|
|
|3304
|2009.11.20 11:33
|close
|1652
|49.60
|1.4893
|1.5093 / 1.4886
|0.00
|291657.00
|3305
|2009.11.20 11:36
|buy
|1653
|49.60
|1.4892
|1.4692 / 1.4899
|
|
|3306
|2009.11.20 11:38
|close
|1653
|49.60
|1.4887
|1.4692 / 1.4899
|-2480.00
|289177.00
|3307
|2009.11.20 11:41
|sell
|1654
|49.20
|1.4886
|1.5086 / 1.4879
|
|
|3308
|2009.11.20 11:43
|close
|1654
|49.20
|1.4886
|1.5086 / 1.4879
|0.00
|289177.00
|3309
|2009.11.20 11:46
|buy
|1655
|49.20
|1.4884
|1.4684 / 1.4891
|
|
|3310
|2009.11.20 11:49
|close
|1655
|49.20
|1.4879
|1.4684 / 1.4891
|-2460.00
|286717.00
|3311
|2009.11.20 11:51
|sell
|1656
|48.80
|1.4878
|1.5078 / 1.4871
|
|
|3312
|2009.11.20 11:54
|close
|1656
|48.80
|1.4880
|1.5078 / 1.4871
|-976.00
|285741.00
|3313
|2009.11.20 11:56
|buy
|1657
|48.60
|1.4881
|1.4681 / 1.4888
|
|
|3314
|2009.11.20 11:59
|close
|1657
|48.60
|1.4876
|1.4681 / 1.4888
|-2430.00
|283311.00
|3315
|2009.11.20 12:02
|sell
|1658
|48.20
|1.4867
|1.5067 / 1.4860
|
|
|3316
|2009.11.20 12:03
|close
|1658
|48.20
|1.4867
|1.5067 / 1.4860
|0.00
|283311.00
|Summary:
|282311.00
|28231.10%
|
|Initial deposit
|1000.00
|Spread
|2 points
|Model
|"spread/2 points"
|Total net profit
|282311.00
|Gross profit
|375583.00
|Gross loss
|93272.00
|
|Total trades
|1658
|Winning trades
|1342
|Losing trades
|316
|Largest winning trade
|3430.00
|Largest losing trade
|3201.00
|
|Max consecutive winners
|31 (355.00)
|Max consecutive losers
|6 (6781.00)
|Avg consecutive winners
|6
|Avg consecutive losers
|1
|Max consecutive profit
|25707.00 (24)
|Max consecutive loss
|6781.00 (6)
|
|Absolute drawdown
|0.00
|Max drawdown
|8843.00 (3.0%)