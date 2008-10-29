MultiBillionEA on EURUSD,M1
OpTimeTypeTicketLotsPriceSL / TPProfitBalance
12008.10.29 15:12sell15.001.27911.2811 / 1.2779  
22008.10.29 15:14close15.001.27911.2811 / 1.27790.0010000.00
32008.10.29 15:17buy25.001.27891.2769 / 1.2801  
42008.10.29 15:19close25.001.27951.2769 / 1.2801300.0010300.00
52008.10.29 15:22sell35.201.27841.2804 / 1.2772  
62008.10.29 15:24close35.201.27791.2804 / 1.2772260.0010560.00
72008.10.29 15:27buy45.301.27721.2752 / 1.2784  
82008.10.29 15:29close45.301.27731.2752 / 1.278453.0010613.00
92008.10.29 15:32sell55.401.27611.2781 / 1.2749  
102008.10.29 15:34close55.401.27621.2781 / 1.2749-54.0010559.00
112008.10.29 15:37buy65.301.27491.2729 / 1.2761  
122008.10.29 15:39close65.301.27531.2729 / 1.2761212.0010771.00
132008.10.29 15:42sell75.401.27531.2773 / 1.2741  
142008.10.29 15:43t/p75.401.27411.2773 / 1.2741648.0011419.00
152008.10.29 15:44buy85.801.27421.2722 / 1.2754  
162008.10.29 15:47close85.801.27521.2722 / 1.2754580.0011999.00
172008.10.29 15:49buy96.001.27531.2733 / 1.2765  
182008.10.29 15:52close96.001.27561.2733 / 1.2765180.0012179.00
192008.10.29 15:54buy106.101.27751.2755 / 1.2787  
202008.10.29 15:57close106.101.27701.2755 / 1.2787-305.0011874.00
212008.10.29 15:59buy116.001.27661.2746 / 1.2778  
222008.10.29 16:01s/l116.001.27461.2746 / 1.2778-1200.0010674.00
232008.10.29 16:02buy125.401.27541.2734 / 1.2766  
242008.10.29 16:04close125.401.27591.2734 / 1.2766270.0010944.00
252008.10.29 16:07buy135.501.27651.2745 / 1.2777  
262008.10.29 16:10close135.501.27651.2745 / 1.27770.0010944.00
272008.10.29 16:12sell145.501.27661.2786 / 1.2754  
282008.10.29 16:15close145.501.27711.2786 / 1.2754-275.0010669.00
292008.10.29 16:17buy155.401.27701.2750 / 1.2782  
302008.10.29 16:20close155.401.27701.2750 / 1.27820.0010669.00
312008.10.29 16:22buy165.401.27831.2763 / 1.2795  
322008.10.29 16:25close165.401.27861.2763 / 1.2795162.0010831.00
332008.10.29 16:27buy175.501.27921.2772 / 1.2804  
342008.10.29 16:30close175.501.27881.2772 / 1.2804-220.0010611.00
352008.10.29 16:32sell185.401.27811.2801 / 1.2769  
362008.10.29 16:35close185.401.27841.2801 / 1.2769-162.0010449.00
372008.10.29 16:37sell195.301.27791.2799 / 1.2767  
382008.10.29 16:40close195.301.27891.2799 / 1.2767-530.009919.00
392008.10.29 16:42buy205.001.27911.2771 / 1.2803  
402008.10.29 16:43t/p205.001.28031.2771 / 1.2803600.0010519.00
412008.10.29 16:46sell215.301.28141.2834 / 1.2802  
422008.10.29 16:48close215.301.28151.2834 / 1.2802-53.0010466.00
432008.10.29 16:51sell225.301.28241.2844 / 1.2812  
442008.10.29 16:53close225.301.28201.2844 / 1.2812212.0010678.00
452008.10.29 16:56buy235.401.28321.2812 / 1.2844  
462008.10.29 16:58close235.401.28321.2812 / 1.28440.0010678.00
472008.10.29 17:01buy245.401.28331.2813 / 1.2845  
482008.10.29 17:03t/p245.401.28451.2813 / 1.2845648.0011326.00
492008.10.29 17:03buy255.701.28521.2832 / 1.2864  
502008.10.29 17:03t/p255.701.28641.2832 / 1.2864684.0012010.00
512008.10.29 17:06buy266.101.28951.2875 / 1.2907  
522008.10.29 17:07s/l266.101.28751.2875 / 1.2907-1220.0010790.00
532008.10.29 17:08buy275.401.28891.2869 / 1.2901  
542008.10.29 17:09t/p275.401.29011.2869 / 1.2901648.0011438.00
552008.10.29 17:11sell285.801.28981.2918 / 1.2886  
562008.10.29 17:12t/p285.801.28861.2918 / 1.2886696.0012134.00
572008.10.29 17:13sell296.101.28871.2907 / 1.2875  
582008.10.29 17:15s/l296.101.29071.2907 / 1.2875-1220.0010914.00
592008.10.29 17:16buy305.501.29031.2883 / 1.2915  
602008.10.29 17:17t/p305.501.29151.2883 / 1.2915660.0011574.00
612008.10.29 17:18buy315.801.29241.2904 / 1.2936  
622008.10.29 17:21close315.801.29241.2904 / 1.29360.0011574.00
632008.10.29 17:23buy325.801.29391.2919 / 1.2951  
642008.10.29 17:24t/p325.801.29511.2919 / 1.2951696.0012270.00
652008.10.29 17:26buy336.201.29651.2945 / 1.2977  
662008.10.29 17:28close336.201.29601.2945 / 1.2977-310.0011960.00
672008.10.29 17:31sell346.001.29571.2977 / 1.2945  
682008.10.29 17:33close346.001.29521.2977 / 1.2945300.0012260.00
692008.10.29 17:36buy356.201.29571.2937 / 1.2969  
702008.10.29 17:38close356.201.29531.2937 / 1.2969-248.0012012.00
712008.10.29 17:41buy366.101.29521.2932 / 1.2964  
722008.10.29 17:43close366.101.29641.2932 / 1.2964732.0012744.00
732008.10.29 17:46buy376.401.29731.2953 / 1.2985  
742008.10.29 17:47t/p376.401.29851.2953 / 1.2985768.0013512.00
752008.10.29 17:48buy386.801.29871.2967 / 1.2999  
762008.10.29 17:50s/l386.801.29671.2967 / 1.2999-1360.0012152.00
772008.10.29 17:51sell396.101.29641.2984 / 1.2952  
782008.10.29 17:52t/p396.101.29521.2984 / 1.2952732.0012884.00
792008.10.29 17:53sell406.501.29601.2980 / 1.2948  
802008.10.29 17:56t/p406.501.29481.2980 / 1.2948780.0013664.00
812008.10.29 17:56sell416.901.29501.2970 / 1.2938  
822008.10.29 17:56t/p416.901.29381.2970 / 1.2938828.0014492.00
832008.10.29 17:58buy427.301.29531.2933 / 1.2965  
842008.10.29 18:01close427.301.29471.2933 / 1.2965-438.0014054.00
852008.10.29 18:03buy437.101.29411.2921 / 1.2953  
862008.10.29 18:06close437.101.29441.2921 / 1.2953213.0014267.00
872008.10.29 18:08sell447.201.29391.2959 / 1.2927  
882008.10.29 18:11close447.201.29261.2959 / 1.2927936.0015203.00
892008.10.29 18:13sell457.701.29221.2942 / 1.2910  
902008.10.29 18:16close457.701.29181.2942 / 1.2910308.0015511.00
912008.10.29 18:19buy467.801.29111.2891 / 1.2923  
922008.10.29 18:21close467.801.29181.2891 / 1.2923546.0016057.00
932008.10.29 18:24buy478.101.29281.2908 / 1.2940  
942008.10.29 18:26close478.101.29251.2908 / 1.2940-243.0015814.00
952008.10.29 18:29sell488.001.29221.2942 / 1.2910  
962008.10.29 18:31close488.001.29261.2942 / 1.2910-320.0015494.00
972008.10.29 18:34buy497.801.29241.2904 / 1.2936  
982008.10.29 18:35t/p497.801.29361.2904 / 1.2936936.0016430.00
992008.10.29 18:36buy508.301.29381.2918 / 1.2950  
1002008.10.29 18:39close508.301.29281.2918 / 1.2950-830.0015600.00
1012008.10.29 18:41buy517.801.29271.2907 / 1.2939  
1022008.10.29 18:44close517.801.29221.2907 / 1.2939-390.0015210.00
1032008.10.29 18:46sell527.701.29161.2936 / 1.2904  
1042008.10.29 18:49close527.701.29161.2936 / 1.29040.0015210.00
1052008.10.29 18:51sell537.701.28971.2917 / 1.2885  
1062008.10.29 18:54close537.701.28871.2917 / 1.2885770.0015980.00
1072008.10.29 18:56sell548.001.28741.2894 / 1.2862  
1082008.10.29 18:58t/p548.001.28621.2894 / 1.2862960.0016940.00
1092008.10.29 18:59sell558.501.28591.2879 / 1.2847  
1102008.10.29 18:59t/p558.501.28471.2879 / 1.28471020.0017960.00
1112008.10.29 19:01buy569.001.28631.2843 / 1.2875  
1122008.10.29 19:04close569.001.28601.2843 / 1.2875-270.0017690.00
1132008.10.29 19:06sell578.901.28311.2851 / 1.2819  
1142008.10.29 19:09close578.901.28301.2851 / 1.281989.0017779.00
1152008.10.29 19:11sell588.901.28431.2863 / 1.2831  
1162008.10.29 19:14close588.901.28551.2863 / 1.2831-1068.0016711.00
1172008.10.29 19:16buy598.401.28481.2828 / 1.2860  
1182008.10.29 19:19close598.401.28531.2828 / 1.2860420.0017131.00
1192008.10.29 19:21buy608.601.28731.2853 / 1.2885  
1202008.10.29 19:24close608.601.28761.2853 / 1.2885258.0017389.00
1212008.10.29 19:26buy618.701.28801.2860 / 1.2892  
1222008.10.29 19:29close618.701.28831.2860 / 1.2892261.0017650.00
1232008.10.29 19:31buy628.901.29171.2897 / 1.2929  
1242008.10.29 19:34close628.901.29241.2897 / 1.2929623.0018273.00
1252008.10.29 19:36buy639.201.29321.2912 / 1.2944  
1262008.10.29 19:37t/p639.201.29441.2912 / 1.29441104.0019377.00
1272008.10.29 19:39buy649.701.29491.2929 / 1.2961  
1282008.10.29 19:40s/l649.701.29291.2929 / 1.2961-1940.0017437.00
1292008.10.29 19:41sell658.801.29121.2932 / 1.2900  
1302008.10.29 19:44close658.801.29161.2932 / 1.2900-352.0017085.00
1312008.10.29 19:46buy668.601.29111.2891 / 1.2923  
1322008.10.29 19:49t/p668.601.29231.2891 / 1.29231032.0018117.00
1332008.10.29 19:49buy679.101.29211.2901 / 1.2933  
1342008.10.29 19:51t/p679.101.29331.2901 / 1.29331092.0019209.00
1352008.10.29 19:52sell689.701.29251.2945 / 1.2913  
1362008.10.29 19:54close689.701.29191.2945 / 1.2913582.0019791.00
1372008.10.29 19:58buy699.901.29151.2895 / 1.2927  
1382008.10.29 19:59s/l699.901.28951.2895 / 1.2927-1980.0017811.00
1392008.10.29 20:00sell709.001.28941.2914 / 1.2882  
1402008.10.29 20:01t/p709.001.28821.2914 / 1.28821080.0018891.00
1412008.10.29 20:03sell719.501.28821.2902 / 1.2870  
1422008.10.29 20:05t/p719.501.28701.2902 / 1.28701140.0020031.00
1432008.10.29 20:05sell7210.101.28701.2890 / 1.2858  
1442008.10.29 20:08close7210.101.28621.2890 / 1.2858808.0020839.00
1452008.10.29 20:10buy7310.501.28761.2856 / 1.2888  
1462008.10.29 20:13close7310.501.28721.2856 / 1.2888-420.0020419.00
1472008.10.29 20:15buy7410.301.28721.2852 / 1.2884  
1482008.10.29 20:17t/p7410.301.28841.2852 / 1.28841236.0021655.00
1492008.10.29 20:18buy7510.901.28891.2869 / 1.2901  
1502008.10.29 20:20close7510.901.28841.2869 / 1.2901-545.0021110.00
1512008.10.29 20:23sell7610.601.28781.2898 / 1.2866  
1522008.10.29 20:25close7610.601.28791.2898 / 1.2866-106.0021004.00
1532008.10.29 20:28sell7710.601.28711.2891 / 1.2859  
1542008.10.29 20:31close7710.601.28671.2891 / 1.2859424.0021428.00
1552008.10.29 20:33buy7810.801.28781.2858 / 1.2890  
1562008.10.29 20:36close7810.801.28761.2858 / 1.2890-216.0021212.00
1572008.10.29 20:38buy7910.701.28831.2863 / 1.2895  
1582008.10.29 20:41close7910.701.28851.2863 / 1.2895214.0021426.00
1592008.10.29 20:43buy8010.801.28931.2873 / 1.2905  
1602008.10.29 20:46close8010.801.28841.2873 / 1.2905-972.0020454.00
1612008.10.29 20:48buy8110.301.28851.2865 / 1.2897  
1622008.10.29 20:51close8110.301.28901.2865 / 1.2897515.0020969.00
1632008.10.29 20:54sell8210.501.28861.2906 / 1.2874  
1642008.10.29 20:56close8210.501.28881.2906 / 1.2874-210.0020759.00
1652008.10.29 20:59buy8310.401.28961.2876 / 1.2908  
1662008.10.29 21:01close8310.401.29001.2876 / 1.2908416.0021175.00
1672008.10.29 21:04buy8410.601.29131.2893 / 1.2925  
1682008.10.29 21:04t/p8410.601.29251.2893 / 1.29251272.0022447.00
1692008.10.29 21:06buy8511.301.29301.2910 / 1.2942  
1702008.10.29 21:08t/p8511.301.29421.2910 / 1.29421356.0023803.00
1712008.10.29 21:09buy8612.001.29451.2925 / 1.2957  
1722008.10.29 21:11close8612.001.29441.2925 / 1.2957-120.0023683.00
1732008.10.29 21:14sell8711.901.29521.2972 / 1.2940  
1742008.10.29 21:15t/p8711.901.29401.2972 / 1.29401428.0025111.00
1752008.10.29 21:16sell8812.601.29401.2960 / 1.2928  
1762008.10.29 21:18t/p8812.601.29281.2960 / 1.29281512.0026623.00
1772008.10.29 21:19sell8913.401.29051.2925 / 1.2893  
1782008.10.29 21:21close8913.401.29141.2925 / 1.2893-1206.0025417.00
1792008.10.29 21:24buy9012.801.28721.2852 / 1.2884  
1802008.10.29 21:24t/p9012.801.28841.2852 / 1.28841536.0026953.00
1812008.10.29 21:26sell9113.501.28681.2888 / 1.2856  
1822008.10.29 21:26t/p9113.501.28561.2888 / 1.28561620.0028573.00
1832008.10.29 21:29buy9214.301.28711.2851 / 1.2883  
1842008.10.29 21:30s/l9214.301.28511.2851 / 1.2883-2860.0025713.00
1852008.10.29 21:31sell9312.901.28441.2864 / 1.2832  
1862008.10.29 21:32t/p9312.901.28321.2864 / 1.28321548.0027261.00
1872008.10.29 21:34buy9413.701.28341.2814 / 1.2846  
1882008.10.29 21:35t/p9413.701.28461.2814 / 1.28461644.0028905.00
1892008.10.29 21:36buy9514.501.28521.2832 / 1.2864  
1902008.10.29 21:39close9514.501.28521.2832 / 1.28640.0028905.00
1912008.10.29 21:41sell9614.501.28911.2911 / 1.2879  
1922008.10.29 21:44close9614.501.28921.2911 / 1.2879-145.0028760.00
1932008.10.29 21:46buy9714.401.28731.2853 / 1.2885  
1942008.10.29 21:49close9714.401.28721.2853 / 1.2885-144.0028616.00
1952008.10.29 21:51sell9814.401.28671.2887 / 1.2855  
1962008.10.29 21:54close9814.401.28541.2887 / 1.28551872.0030488.00
1972008.10.29 21:56sell9915.301.28551.2875 / 1.2843  
1982008.10.29 21:57t/p9915.301.28431.2875 / 1.28431836.0032324.00
1992008.10.29 21:59buy10016.201.28591.2839 / 1.2871  
2002008.10.29 22:01close10016.201.28421.2839 / 1.2871-2754.0029570.00
2012008.10.29 22:04sell10114.801.28251.2845 / 1.2813  
2022008.10.29 22:04s/l10114.801.28451.2845 / 1.2813-2960.0026610.00
2032008.10.29 22:06buy10213.401.28391.2819 / 1.2851  
2042008.10.29 22:07t/p10213.401.28511.2819 / 1.28511608.0028218.00
2052008.10.29 22:09buy10314.201.28491.2829 / 1.2861  
2062008.10.29 22:11s/l10314.201.28291.2829 / 1.2861-2840.0025378.00
2072008.10.29 22:11sell10412.701.28281.2848 / 1.2816  
2082008.10.29 22:14s/l10412.701.28481.2848 / 1.2816-2540.0022838.00
2092008.10.29 22:14buy10511.501.28541.2834 / 1.2866  
2102008.10.29 22:14t/p10511.501.28661.2834 / 1.28661380.0024218.00
2112008.10.29 22:16buy10612.201.29131.2893 / 1.2925  
2122008.10.29 22:19close10612.201.29241.2893 / 1.29251342.0025560.00
2132008.10.29 22:21sell10712.801.29431.2963 / 1.2931  
2142008.10.29 22:22t/p10712.801.29311.2963 / 1.29311536.0027096.00
2152008.10.29 22:24buy10813.601.29221.2902 / 1.2934  
2162008.10.29 22:26close10813.601.29211.2902 / 1.2934-136.0026960.00
2172008.10.29 22:29sell10913.501.29221.2942 / 1.2910  
2182008.10.29 22:31s/l10913.501.29421.2942 / 1.2910-2700.0024260.00
2192008.10.29 22:31buy11012.201.29351.2915 / 1.2947  
2202008.10.29 22:34close11012.201.29401.2915 / 1.2947610.0024870.00
2212008.10.29 22:36buy11112.501.29461.2926 / 1.2958  
2222008.10.29 22:38t/p11112.501.29581.2926 / 1.29581500.0026370.00
2232008.10.29 22:39buy11213.201.29751.2955 / 1.2987  
2242008.10.29 22:41close11213.201.29621.2955 / 1.2987-1716.0024654.00
2252008.10.29 22:44sell11312.401.29511.2971 / 1.2939  
2262008.10.29 22:46close11312.401.29471.2971 / 1.2939496.0025150.00
2272008.10.29 22:49sell11412.601.29461.2966 / 1.2934  
2282008.10.29 22:51close11412.601.29451.2966 / 1.2934126.0025276.00
2292008.10.29 22:54sell11512.701.29381.2958 / 1.2926  
2302008.10.29 22:55s/l11512.701.29581.2958 / 1.2926-2540.0022736.00
2312008.10.29 22:57sell11611.401.29381.2958 / 1.2926  
2322008.10.29 22:59close11611.401.29361.2958 / 1.2926228.0022964.00
2332008.10.29 23:02buy11711.501.29541.2934 / 1.2966  
2342008.10.29 23:04close11711.501.29471.2934 / 1.2966-805.0022159.00
2352008.10.29 23:08buy11811.101.29441.2924 / 1.2956  
2362008.10.29 23:10close11811.101.29401.2924 / 1.2956-444.0021715.00
2372008.10.29 23:13sell11910.901.29341.2954 / 1.2922  
2382008.10.29 23:15close11910.901.29311.2954 / 1.2922327.0022042.00
2392008.10.29 23:19sell12011.101.29451.2965 / 1.2933  
2402008.10.29 23:21close12011.101.29441.2965 / 1.2933111.0022153.00
2412008.10.29 23:24buy12111.101.29451.2925 / 1.2957  
2422008.10.29 23:24t/p12111.101.29571.2925 / 1.29571332.0023485.00
2432008.10.29 23:26sell12211.801.29581.2978 / 1.2946  
2442008.10.29 23:29close12211.801.29541.2978 / 1.2946472.0023957.00
2452008.10.29 23:31sell12312.001.29521.2972 / 1.2940  
2462008.10.29 23:34close12312.001.29521.2972 / 1.29400.0023957.00
2472008.10.29 23:36sell12412.001.29561.2976 / 1.2944  
2482008.10.29 23:39close12412.001.29571.2976 / 1.2944-120.0023837.00
2492008.10.29 23:41buy12512.001.29601.2940 / 1.2972  
2502008.10.29 23:44close12512.001.29581.2940 / 1.2972-240.0023597.00
2512008.10.29 23:46buy12611.801.29511.2931 / 1.2963  
2522008.10.29 23:49close12611.801.29531.2931 / 1.2963236.0023833.00
2532008.10.29 23:53buy12712.001.29511.2931 / 1.2963  
2542008.10.29 23:55close12712.001.29551.2931 / 1.2963480.0024313.00
2552008.10.29 23:59buy12812.201.29551.2935 / 1.2967  
2562008.10.30 00:01close12812.201.29641.2935 / 1.29671098.0025411.00
2572008.10.30 00:04buy12912.801.29681.2948 / 1.2980  
2582008.10.30 00:07close12912.801.29711.2948 / 1.2980384.0025795.00
2592008.10.30 00:11buy13012.901.29611.2941 / 1.2973  
2602008.10.30 00:13close13012.901.29581.2941 / 1.2973-387.0025408.00
2612008.10.30 00:16buy13112.801.29591.2939 / 1.2971  
2622008.10.30 00:19close13112.801.29621.2939 / 1.2971384.0025792.00
2632008.10.30 00:21buy13212.901.29631.2943 / 1.2975  
2642008.10.30 00:24close13212.901.29611.2943 / 1.2975-258.0025534.00
2652008.10.30 00:27buy13312.801.29621.2942 / 1.2974  
2662008.10.30 00:29close13312.801.29661.2942 / 1.2974512.0026046.00
2672008.10.30 00:32sell13413.101.29611.2981 / 1.2949  
2682008.10.30 00:34close13413.101.29531.2981 / 1.29491048.0027094.00
2692008.10.30 00:38buy13513.601.29561.2936 / 1.2968  
2702008.10.30 00:40close13513.601.29631.2936 / 1.2968952.0028046.00
2712008.10.30 00:43buy13614.101.29661.2946 / 1.2978  
2722008.10.30 00:45close13614.101.29641.2946 / 1.2978-282.0027764.00
2732008.10.30 00:48buy13713.901.29611.2941 / 1.2973  
2742008.10.30 00:51close13713.901.29711.2941 / 1.29731390.0029154.00
2752008.10.30 00:53buy13814.601.29711.2951 / 1.2983  
2762008.10.30 00:56close13814.601.29731.2951 / 1.2983292.0029446.00
2772008.10.30 00:59sell13914.801.29711.2991 / 1.2959  
2782008.10.30 01:02close13914.801.29661.2991 / 1.2959740.0030186.00
2792008.10.30 01:04sell14015.101.29651.2985 / 1.2953  
2802008.10.30 01:07close14015.101.29681.2985 / 1.2953-453.0029733.00
2812008.10.30 01:09sell14114.901.29691.2989 / 1.2957  
2822008.10.30 01:12close14114.901.29581.2989 / 1.29571639.0031372.00
2832008.10.30 01:15buy14215.701.29561.2936 / 1.2968  
2842008.10.30 01:17close14215.701.29601.2936 / 1.2968628.0032000.00
2852008.10.30 01:21sell14316.001.29531.2973 / 1.2941  
2862008.10.30 01:23close14316.001.29481.2973 / 1.2941800.0032800.00
2872008.10.30 01:26buy14416.401.29461.2926 / 1.2958  
2882008.10.30 01:28close14416.401.29531.2926 / 1.29581148.0033948.00
2892008.10.30 01:32buy14517.001.29521.2932 / 1.2964  
2902008.10.30 01:34close14517.001.29541.2932 / 1.2964340.0034288.00
2912008.10.30 01:37buy14617.201.29591.2939 / 1.2971  
2922008.10.30 01:39close14617.201.29611.2939 / 1.2971344.0034632.00
2932008.10.30 01:42sell14717.401.29611.2981 / 1.2949  
2942008.10.30 01:45close14717.401.29601.2981 / 1.2949174.0034806.00
2952008.10.30 01:47sell14817.501.29511.2971 / 1.2939  
2962008.10.30 01:50close14817.501.29471.2971 / 1.2939700.0035506.00
2972008.10.30 01:52buy14917.801.29521.2932 / 1.2964  
2982008.10.30 01:55close14917.801.29581.2932 / 1.29641068.0036574.00
2992008.10.30 01:58sell15018.301.29541.2974 / 1.2942  
3002008.10.30 02:00close15018.301.29511.2974 / 1.2942549.0037123.00
3012008.10.30 02:03sell15118.601.29471.2967 / 1.2935  
3022008.10.30 02:05close15118.601.29431.2967 / 1.2935744.0037867.00
3032008.10.30 02:11buy15219.001.29441.2924 / 1.2956  
3042008.10.30 02:13close15219.001.29451.2924 / 1.2956190.0038057.00
3052008.10.30 02:16sell15319.101.29471.2967 / 1.2935  
3062008.10.30 02:19close15319.101.29471.2967 / 1.29350.0038057.00
3072008.10.30 02:23buy15419.101.29471.2927 / 1.2959  
3082008.10.30 02:25close15419.101.29491.2927 / 1.2959382.0038439.00
3092008.10.30 02:29buy15519.301.29491.2929 / 1.2961  
3102008.10.30 02:31close15519.301.29491.2929 / 1.29610.0038439.00
3112008.10.30 02:34buy15619.301.29481.2928 / 1.2960  
3122008.10.30 02:36close15619.301.29521.2928 / 1.2960772.0039211.00
3132008.10.30 02:39buy15719.701.29521.2932 / 1.2964  
3142008.10.30 02:42close15719.701.29551.2932 / 1.2964591.0039802.00
3152008.10.30 02:45buy15820.001.29541.2934 / 1.2966  
3162008.10.30 02:47close15820.001.29581.2934 / 1.2966800.0040602.00
3172008.10.30 02:53buy15920.401.29641.2944 / 1.2976  
3182008.10.30 02:55close15920.401.29651.2944 / 1.2976204.0040806.00
3192008.10.30 02:59buy16020.501.29571.2937 / 1.2969  
3202008.10.30 03:01close16020.501.29631.2937 / 1.29691230.0042036.00
3212008.10.30 03:04sell16121.101.29601.2980 / 1.2948  
3222008.10.30 03:06close16121.101.29621.2980 / 1.2948-422.0041614.00
3232008.10.30 03:10buy16220.901.29711.2951 / 1.2983  
3242008.10.30 03:12close16220.901.29781.2951 / 1.29831463.0043077.00
3252008.10.30 03:16buy16321.601.29831.2963 / 1.2995  
3262008.10.30 03:18t/p16321.601.29951.2963 / 1.29952592.0045669.00
3272008.10.30 03:18buy16422.901.29951.2975 / 1.3007  
3282008.10.30 03:21close16422.901.29991.2975 / 1.3007916.0046585.00
3292008.10.30 03:23buy16523.301.30421.3022 / 1.3054  
3302008.10.30 03:23t/p16523.301.30541.3022 / 1.30542796.0049381.00
3312008.10.30 03:26sell16624.701.30491.3069 / 1.3037  
3322008.10.30 03:28close16624.701.30541.3069 / 1.3037-1235.0048146.00
3332008.10.30 03:32sell16724.101.30561.3076 / 1.3044  
3342008.10.30 03:34t/p16724.101.30441.3076 / 1.30442892.0051038.00
3352008.10.30 03:34sell16825.601.30411.3061 / 1.3029  
3362008.10.30 03:37close16825.601.30341.3061 / 1.30291792.0052830.00
3372008.10.30 03:39sell16926.501.30421.3062 / 1.3030  
3382008.10.30 03:42close16926.501.30481.3062 / 1.3030-1590.0051240.00
3392008.10.30 03:44sell17025.701.30521.3072 / 1.3040  
3402008.10.30 03:45t/p17025.701.30401.3072 / 1.30403084.0054324.00
3412008.10.30 03:47buy17127.201.30421.3022 / 1.3054  
3422008.10.30 03:48t/p17127.201.30541.3022 / 1.30543264.0057588.00
3432008.10.30 03:49buy17228.801.30541.3034 / 1.3066  
3442008.10.30 03:51t/p17228.801.30661.3034 / 1.30663456.0061044.00
3452008.10.30 03:52buy17330.601.30871.3067 / 1.3099  
3462008.10.30 03:54close17330.601.30861.3067 / 1.3099-306.0060738.00
3472008.10.30 03:57buy17430.401.30711.3051 / 1.3083  
3482008.10.30 03:59s/l17430.401.30511.3051 / 1.3083-6080.0054658.00
3492008.10.30 03:59sell17527.401.30551.3075 / 1.3043  
3502008.10.30 04:01s/l17527.401.30751.3075 / 1.3043-5480.0049178.00
3512008.10.30 04:02buy17624.601.30731.3053 / 1.3085  
3522008.10.30 04:04close17624.601.30761.3053 / 1.3085738.0049916.00
3532008.10.30 04:07buy17725.001.31001.3080 / 1.3112  
3542008.10.30 04:09s/l17725.001.30801.3080 / 1.3112-5000.0044916.00
3552008.10.30 04:09sell17822.501.30811.3101 / 1.3069  
3562008.10.30 04:12close17822.501.30871.3101 / 1.3069-1350.0043566.00
3572008.10.30 04:14buy17921.801.31231.3103 / 1.3135  
3582008.10.30 04:15t/p17921.801.31351.3103 / 1.31352616.0046182.00
3592008.10.30 04:17sell18023.101.31401.3160 / 1.3128  
3602008.10.30 04:17s/l18023.101.31601.3160 / 1.3128-4620.0041562.00
3612008.10.30 04:19buy18120.801.31611.3141 / 1.3173  
3622008.10.30 04:22close18120.801.31491.3141 / 1.3173-2496.0039066.00
3632008.10.30 04:24buy18219.601.31291.3109 / 1.3141  
3642008.10.30 04:25t/p18219.601.31411.3109 / 1.31412352.0041418.00
3652008.10.30 04:27buy18320.801.31581.3138 / 1.3170  
3662008.10.30 04:29close18320.801.31491.3138 / 1.3170-1872.0039546.00
3672008.10.30 04:32sell18419.801.31391.3159 / 1.3127  
3682008.10.30 04:34close18419.801.31341.3159 / 1.3127990.0040536.00
3692008.10.30 04:37buy18520.301.31401.3120 / 1.3152  
3702008.10.30 04:40close18520.301.31341.3120 / 1.3152-1218.0039318.00
3712008.10.30 04:42sell18619.701.31381.3158 / 1.3126  
3722008.10.30 04:45close18619.701.31401.3158 / 1.3126-394.0038924.00
3732008.10.30 04:47sell18719.501.31491.3169 / 1.3137  
3742008.10.30 04:50close18719.501.31531.3169 / 1.3137-780.0038144.00
3752008.10.30 04:52sell18819.101.31521.3172 / 1.3140  
3762008.10.30 04:55close18819.101.31581.3172 / 1.3140-1146.0036998.00
3772008.10.30 04:57buy18918.501.31711.3151 / 1.3183  
3782008.10.30 05:00close18918.501.31681.3151 / 1.3183-555.0036443.00
3792008.10.30 05:02buy19018.301.31641.3144 / 1.3176  
3802008.10.30 05:05close19018.301.31591.3144 / 1.3176-915.0035528.00
3812008.10.30 05:07buy19117.801.31611.3141 / 1.3173  
3822008.10.30 05:10close19117.801.31701.3141 / 1.31731602.0037130.00
3832008.10.30 05:16buy19218.601.31691.3149 / 1.3181  
3842008.10.30 05:18close19218.601.31751.3149 / 1.31811116.0038246.00
3852008.10.30 05:21sell19319.201.31841.3204 / 1.3172  
3862008.10.30 05:23close19319.201.31761.3204 / 1.31721536.0039782.00
3872008.10.30 05:26buy19419.901.31801.3160 / 1.3192  
3882008.10.30 05:28close19419.901.31801.3160 / 1.31920.0039782.00
3892008.10.30 05:31buy19519.901.31831.3163 / 1.3195  
3902008.10.30 05:32t/p19519.901.31951.3163 / 1.31952388.0042170.00
3912008.10.30 05:34buy19621.101.32011.3181 / 1.3213  
3922008.10.30 05:36close19621.101.32011.3181 / 1.32130.0042170.00
3932008.10.30 05:39sell19721.101.32281.3248 / 1.3216  
3942008.10.30 05:41s/l19721.101.32481.3248 / 1.3216-4220.0037950.00
3952008.10.30 05:41buy19819.001.32781.3258 / 1.3290  
3962008.10.30 05:41t/p19819.001.32901.3258 / 1.32902280.0040230.00
3972008.10.30 05:44sell19920.201.32701.3290 / 1.3258  
3982008.10.30 05:44t/p19920.201.32581.3290 / 1.32582424.0042654.00
3992008.10.30 05:46buy20021.401.32601.3240 / 1.3272  
4002008.10.30 05:49s/l20021.401.32401.3240 / 1.3272-4280.0038374.00
4012008.10.30 05:49sell20119.201.32401.3260 / 1.3228  
4022008.10.30 05:51close20119.201.32421.3260 / 1.3228-384.0037990.00
4032008.10.30 05:54sell20219.001.32451.3265 / 1.3233  
4042008.10.30 05:56close20219.001.32441.3265 / 1.3233190.0038180.00
4052008.10.30 05:59sell20319.101.32371.3257 / 1.3225  
4062008.10.30 05:59t/p20319.101.32251.3257 / 1.32252292.0040472.00
4072008.10.30 06:01buy20420.301.32231.3203 / 1.3235  
4082008.10.30 06:04close20420.301.32321.3203 / 1.32351827.0042299.00
4092008.10.30 06:06buy20521.201.32381.3218 / 1.3250  
4102008.10.30 06:09close20521.201.32311.3218 / 1.3250-1484.0040815.00
4112008.10.30 06:11buy20620.501.32401.3220 / 1.3252  
4122008.10.30 06:14close20620.501.32271.3220 / 1.3252-2665.0038150.00
4132008.10.30 06:16buy20719.101.32371.3217 / 1.3249  
4142008.10.30 06:19close20719.101.32321.3217 / 1.3249-955.0037195.00
4152008.10.30 06:21sell20818.601.32171.3237 / 1.3205  
4162008.10.30 06:24close20818.601.32061.3237 / 1.32052046.0039241.00
4172008.10.30 06:26sell20919.701.31991.3219 / 1.3187  
4182008.10.30 06:28t/p20919.701.31871.3219 / 1.31872364.0041605.00
4192008.10.30 06:29sell21020.901.31911.3211 / 1.3179  
4202008.10.30 06:31close21020.901.31861.3211 / 1.31791045.0042650.00
4212008.10.30 06:34buy21121.401.31871.3167 / 1.3199  
4222008.10.30 06:35t/p21121.401.31991.3167 / 1.31992568.0045218.00
4232008.10.30 06:36buy21222.701.32061.3186 / 1.3218  
4242008.10.30 06:37t/p21222.701.32181.3186 / 1.32182724.0047942.00
4252008.10.30 06:39sell21324.001.32111.3231 / 1.3199  
4262008.10.30 06:39t/p21324.001.31991.3231 / 1.31992880.0050822.00
4272008.10.30 06:41sell21425.501.32021.3222 / 1.3190  
4282008.10.30 06:44close21425.501.32121.3222 / 1.3190-2550.0048272.00
4292008.10.30 06:47sell21524.201.32101.3230 / 1.3198  
4302008.10.30 06:48t/p21524.201.31981.3230 / 1.31982904.0051176.00
4312008.10.30 06:49sell21625.601.31981.3218 / 1.3186  
4322008.10.30 06:52close21625.601.32011.3218 / 1.3186-768.0050408.00
4332008.10.30 06:54buy21725.301.32071.3187 / 1.3219  
4342008.10.30 06:55t/p21725.301.32191.3187 / 1.32193036.0053444.00
4352008.10.30 06:57sell21826.801.32171.3237 / 1.3205  
4362008.10.30 06:59s/l21826.801.32371.3237 / 1.3205-5360.0048084.00
4372008.10.30 06:59sell21924.101.32351.3255 / 1.3223  
4382008.10.30 07:01t/p21924.101.32231.3255 / 1.32232892.0050976.00
4392008.10.30 07:02sell22025.501.32201.3240 / 1.3208  
4402008.10.30 07:04close22025.501.32091.3240 / 1.32082805.0053781.00
4412008.10.30 07:07sell22126.901.32021.3222 / 1.3190  
4422008.10.30 07:07t/p22126.901.31901.3222 / 1.31903228.0057009.00
4432008.10.30 07:09buy22228.601.32011.3181 / 1.3213  
4442008.10.30 07:10t/p22228.601.32131.3181 / 1.32133432.0060441.00
4452008.10.30 07:12sell22330.301.32101.3230 / 1.3198  
4462008.10.30 07:14close22330.301.32001.3230 / 1.31983030.0063471.00
4472008.10.30 07:17sell22431.801.32021.3222 / 1.3190  
4482008.10.30 07:19close22431.801.32111.3222 / 1.3190-2862.0060609.00
4492008.10.30 07:22buy22530.401.32141.3194 / 1.3226  
4502008.10.30 07:25close22530.401.32171.3194 / 1.3226912.0061521.00
4512008.10.30 07:28buy22630.801.32281.3208 / 1.3240  
4522008.10.30 07:30close22630.801.32221.3208 / 1.3240-1848.0059673.00
4532008.10.30 07:33buy22729.901.32351.3215 / 1.3247  
4542008.10.30 07:34s/l22729.901.32151.3215 / 1.3247-5980.0053693.00
4552008.10.30 07:35sell22826.901.32121.3232 / 1.3200  
4562008.10.30 07:38close22826.901.32121.3232 / 1.32000.0053693.00
4572008.10.30 07:40sell22926.901.32171.3237 / 1.3205  
4582008.10.30 07:43close22926.901.32111.3237 / 1.32051614.0055307.00
4592008.10.30 07:45buy23027.701.32221.3202 / 1.3234  
4602008.10.30 07:48close23027.701.32081.3202 / 1.3234-3878.0051429.00
4612008.10.30 07:50sell23125.801.32031.3223 / 1.3191  
4622008.10.30 07:53close23125.801.32111.3223 / 1.3191-2064.0049365.00
4632008.10.30 07:56sell23224.701.32071.3227 / 1.3195  
4642008.10.30 07:58close23224.701.32061.3227 / 1.3195247.0049612.00
4652008.10.30 08:01buy23324.901.32051.3185 / 1.3217  
4662008.10.30 08:03close23324.901.32101.3185 / 1.32171245.0050857.00
4672008.10.30 08:06sell23425.501.32051.3225 / 1.3193  
4682008.10.30 08:07t/p23425.501.31931.3225 / 1.31933060.0053917.00
4692008.10.30 08:08sell23527.001.31941.3214 / 1.3182  
4702008.10.30 08:11close23527.001.31911.3214 / 1.3182810.0054727.00
4712008.10.30 08:14sell23627.401.31791.3199 / 1.3167  
4722008.10.30 08:16close23627.401.31931.3199 / 1.3167-3836.0050891.00
4732008.10.30 08:19buy23725.501.31861.3166 / 1.3198  
4742008.10.30 08:20t/p23725.501.31981.3166 / 1.31983060.0053951.00
4752008.10.30 08:21buy23827.001.31961.3176 / 1.3208  
4762008.10.30 08:24close23827.001.32051.3176 / 1.32082430.0056381.00
4772008.10.30 08:26buy23928.201.32081.3188 / 1.3220  
4782008.10.30 08:29close23928.201.32091.3188 / 1.3220282.0056663.00
4792008.10.30 08:31buy24028.401.32151.3195 / 1.3227  
4802008.10.30 08:34close24028.401.32231.3195 / 1.32272272.0058935.00
4812008.10.30 08:36sell24129.501.32161.3236 / 1.3204  
4822008.10.30 08:39close24129.501.32221.3236 / 1.3204-1770.0057165.00
4832008.10.30 08:41buy24228.601.32191.3199 / 1.3231  
4842008.10.30 08:44close24228.601.32201.3199 / 1.3231286.0057451.00
4852008.10.30 08:46buy24328.801.32231.3203 / 1.3235  
4862008.10.30 08:47t/p24328.801.32351.3203 / 1.32353456.0060907.00
4872008.10.30 08:49buy24430.501.32471.3227 / 1.3259  
4882008.10.30 08:51close24430.501.32411.3227 / 1.3259-1830.0059077.00
4892008.10.30 08:54sell24529.601.32261.3246 / 1.3214  
4902008.10.30 08:56close24529.601.32201.3246 / 1.32141776.0060853.00
4912008.10.30 08:59buy24630.501.32351.3215 / 1.3247  
4922008.10.30 09:01close24630.501.32361.3215 / 1.3247305.0061158.00
4932008.10.30 09:04sell24730.601.32221.3242 / 1.3210  
4942008.10.30 09:05t/p24730.601.32101.3242 / 1.32103672.0064830.00
4952008.10.30 09:06sell24832.501.31951.3215 / 1.3183  
4962008.10.30 09:09close24832.501.31871.3215 / 1.31832600.0067430.00
4972008.10.30 09:12sell24933.801.31791.3199 / 1.3167  
4982008.10.30 09:12t/p24933.801.31671.3199 / 1.31674056.0071486.00
4992008.10.30 09:14sell25035.801.31521.3172 / 1.3140  
5002008.10.30 09:15t/p25035.801.31401.3172 / 1.31404296.0075782.00
5012008.10.30 09:17sell25137.901.31351.3155 / 1.3123  
5022008.10.30 09:18s/l25137.901.31551.3155 / 1.3123-7580.0068202.00
5032008.10.30 09:19buy25234.201.31541.3134 / 1.3166  
5042008.10.30 09:20t/p25234.201.31661.3134 / 1.31664104.0072306.00
5052008.10.30 09:22buy25336.201.31661.3146 / 1.3178  
5062008.10.30 09:23t/p25336.201.31781.3146 / 1.31784344.0076650.00
5072008.10.30 09:24buy25438.401.31841.3164 / 1.3196  
5082008.10.30 09:27close25438.401.31721.3164 / 1.3196-4608.0072042.00
5092008.10.30 09:29buy25536.101.31741.3154 / 1.3186  
5102008.10.30 09:32close25536.101.31841.3154 / 1.31863610.0075652.00
5112008.10.30 09:34buy25637.901.31921.3172 / 1.3204  
5122008.10.30 09:37close25637.901.31821.3172 / 1.3204-3790.0071862.00
5132008.10.30 09:39buy25736.001.31821.3162 / 1.3194  
5142008.10.30 09:42close25736.001.31741.3162 / 1.3194-2880.0068982.00
5152008.10.30 09:45sell25834.501.31751.3195 / 1.3163  
5162008.10.30 09:45t/p25834.501.31631.3195 / 1.31634140.0073122.00
5172008.10.30 09:47buy25936.601.31711.3151 / 1.3183  
5182008.10.30 09:50close25936.601.31771.3151 / 1.31832196.0075318.00
5192008.10.30 09:52buy26037.701.31771.3157 / 1.3189  
5202008.10.30 09:55close26037.701.31761.3157 / 1.3189-377.0074941.00
5212008.10.30 09:57sell26137.501.31691.3189 / 1.3157  
5222008.10.30 10:00close26137.501.31661.3189 / 1.31571125.0076066.00
5232008.10.30 10:03sell26238.101.31681.3188 / 1.3156  
5242008.10.30 10:05close26238.101.31631.3188 / 1.31561905.0077971.00
5252008.10.30 10:08buy26339.001.31691.3149 / 1.3181  
5262008.10.30 10:10close26339.001.31701.3149 / 1.3181390.0078361.00
5272008.10.30 10:13buy26439.201.31811.3161 / 1.3193  
5282008.10.30 10:13t/p26439.201.31931.3161 / 1.31934704.0083065.00
5292008.10.30 10:15sell26541.601.31951.3215 / 1.3183  
5302008.10.30 10:18close26541.601.31941.3215 / 1.3183416.0083481.00
5312008.10.30 10:20buy26641.801.32121.3192 / 1.3224  
5322008.10.30 10:23close26641.801.32091.3192 / 1.3224-1254.0082227.00
5332008.10.30 10:25buy26741.201.32121.3192 / 1.3224  
5342008.10.30 10:28close26741.201.32131.3192 / 1.3224412.0082639.00
5352008.10.30 10:30sell26841.401.32091.3229 / 1.3197  
5362008.10.30 10:33close26841.401.32141.3229 / 1.3197-2070.0080569.00
5372008.10.30 10:35buy26940.301.32251.3205 / 1.3237  
5382008.10.30 10:38close26940.301.32271.3205 / 1.3237806.0081375.00
5392008.10.30 10:41sell27040.701.32231.3243 / 1.3211  
5402008.10.30 10:43close27040.701.32171.3243 / 1.32112442.0083817.00
5412008.10.30 10:46sell27142.001.32101.3230 / 1.3198  
5422008.10.30 10:46t/p27142.001.31981.3230 / 1.31985040.0088857.00
5432008.10.30 10:48buy27244.501.32021.3182 / 1.3214  
5442008.10.30 10:51close27244.501.32071.3182 / 1.32142225.0091082.00
5452008.10.30 10:53sell27345.601.32081.3228 / 1.3196  
5462008.10.30 10:56close27345.601.32161.3228 / 1.3196-3648.0087434.00
5472008.10.30 10:58sell27443.801.32171.3237 / 1.3205  
5482008.10.30 11:00t/p27443.801.32051.3237 / 1.32055256.0092690.00
5492008.10.30 11:01sell27546.401.32081.3228 / 1.3196  
5502008.10.30 11:04close27546.401.31971.3228 / 1.31965104.0097794.00
5512008.10.30 11:06buy27648.901.31991.3179 / 1.3211  
5522008.10.30 11:09close27648.901.31901.3179 / 1.3211-4401.0093393.00
5532008.10.30 11:11sell27746.701.31831.3203 / 1.3171  
5542008.10.30 11:14close27746.701.31791.3203 / 1.31711868.0095261.00
5552008.10.30 11:16sell27847.701.31731.3193 / 1.3161  
5562008.10.30 11:19close27847.701.31721.3193 / 1.3161477.0095738.00
5572008.10.30 11:21buy27947.901.31731.3153 / 1.3185  
5582008.10.30 11:24close27947.901.31751.3153 / 1.3185958.0096696.00
5592008.10.30 11:26sell28048.401.31671.3187 / 1.3155  
5602008.10.30 11:28t/p28048.401.31551.3187 / 1.31555808.00102504.00
5612008.10.30 11:29sell28151.301.31521.3172 / 1.3140  
5622008.10.30 11:31close28151.301.31541.3172 / 1.3140-1026.00101478.00
5632008.10.30 11:34buy28250.801.31641.3144 / 1.3176  
5642008.10.30 11:36close28250.801.31621.3144 / 1.3176-1016.00100462.00
5652008.10.30 11:39buy28350.301.31701.3150 / 1.3182  
5662008.10.30 11:41t/p28350.301.31821.3150 / 1.31826036.00106498.00
5672008.10.30 11:41buy28453.301.31821.3162 / 1.3194  
5682008.10.30 11:43t/p28453.301.31941.3162 / 1.31946396.00112894.00
5692008.10.30 11:44buy28556.501.31941.3174 / 1.3206  
5702008.10.30 11:46close28556.501.31951.3174 / 1.3206565.00113459.00
5712008.10.30 11:49sell28656.801.31881.3208 / 1.3176  
5722008.10.30 11:51close28656.801.31861.3208 / 1.31761136.00114595.00
5732008.10.30 11:54sell28757.301.31831.3203 / 1.3171  
5742008.10.30 11:56t/p28757.301.31711.3203 / 1.31716876.00121471.00
5752008.10.30 11:57sell28860.801.31631.3183 / 1.3151  
5762008.10.30 11:59close28860.801.31591.3183 / 1.31512432.00123903.00
5772008.10.30 12:02sell28962.001.31351.3155 / 1.3123  
5782008.10.30 12:04close28962.001.31361.3155 / 1.3123-620.00123283.00
5792008.10.30 12:07sell29061.701.31261.3146 / 1.3114  
5802008.10.30 12:07t/p29061.701.31141.3146 / 1.31147404.00130687.00
5812008.10.30 12:09sell29165.401.31071.3127 / 1.3095  
5822008.10.30 12:12close29165.401.31171.3127 / 1.3095-6540.00124147.00
5832008.10.30 12:14buy29262.101.31201.3100 / 1.3132  
5842008.10.30 12:17close29262.101.31171.3100 / 1.3132-1863.00122284.00
5852008.10.30 12:19buy29361.201.31251.3105 / 1.3137  
5862008.10.30 12:22s/l29361.201.31051.3105 / 1.3137-12240.00110044.00
5872008.10.30 12:22sell29455.101.31121.3132 / 1.3100  
5882008.10.30 12:24close29455.101.31151.3132 / 1.3100-1653.00108391.00
5892008.10.30 12:27sell29554.201.31121.3132 / 1.3100  
5902008.10.30 12:28t/p29554.201.31001.3132 / 1.31006504.00114895.00
5912008.10.30 12:29sell29657.501.30941.3114 / 1.3082  
5922008.10.30 12:32close29657.501.30881.3114 / 1.30823450.00118345.00
5932008.10.30 12:34sell29759.201.30681.3088 / 1.3056  
5942008.10.30 12:37close29759.201.30651.3088 / 1.30561776.00120121.00
5952008.10.30 12:39sell29860.101.30681.3088 / 1.3056  
5962008.10.30 12:42close29860.101.30621.3088 / 1.30563606.00123727.00
5972008.10.30 12:45buy29961.901.30731.3053 / 1.3085  
5982008.10.30 12:47close29961.901.30671.3053 / 1.3085-3714.00120013.00
5992008.10.30 12:50buy30060.101.30701.3050 / 1.3082  
6002008.10.30 12:52close30060.101.30701.3050 / 1.30820.00120013.00
6012008.10.30 12:55buy30160.101.30631.3043 / 1.3075  
6022008.10.30 12:56s/l30160.101.30431.3043 / 1.3075-12020.00107993.00
6032008.10.30 12:57sell30254.001.30471.3067 / 1.3035  
6042008.10.30 12:58t/p30254.001.30351.3067 / 1.30356480.00114473.00
6052008.10.30 13:00buy30357.301.30491.3029 / 1.3061  
6062008.10.30 13:02close30357.301.30481.3029 / 1.3061-573.00113900.00
6072008.10.30 13:05sell30457.001.30441.3064 / 1.3032  
6082008.10.30 13:07close30457.001.30481.3064 / 1.3032-2280.00111620.00
6092008.10.30 13:11buy30555.901.30541.3034 / 1.3066  
6102008.10.30 13:13close30555.901.30651.3034 / 1.30666149.00117769.00
6112008.10.30 13:16sell30658.901.30691.3089 / 1.3057  
6122008.10.30 13:18close30658.901.30651.3089 / 1.30572356.00120125.00
6132008.10.30 13:21buy30760.101.30711.3051 / 1.3083  
6142008.10.30 13:21t/p30760.101.30831.3051 / 1.30837212.00127337.00
6152008.10.30 13:23sell30863.701.30861.3106 / 1.3074  
6162008.10.30 13:26close30863.701.30891.3106 / 1.3074-1911.00125426.00
6172008.10.30 13:28sell30962.801.30901.3110 / 1.3078  
6182008.10.30 13:31close30962.801.30901.3110 / 1.30780.00125426.00
6192008.10.30 13:33buy31062.801.31031.3083 / 1.3115  
6202008.10.30 13:34t/p31062.801.31151.3083 / 1.31157536.00132962.00
6212008.10.30 13:36sell31166.501.31121.3132 / 1.3100  
6222008.10.30 13:38s/l31166.501.31321.3132 / 1.3100-13300.00119662.00
6232008.10.30 13:38buy31259.901.31341.3114 / 1.3146  
6242008.10.30 13:41close31259.901.31381.3114 / 1.31462396.00122058.00
6252008.10.30 13:43sell31361.101.31281.3148 / 1.3116  
6262008.10.30 13:45s/l31361.101.31481.3148 / 1.3116-12220.00109838.00
6272008.10.30 13:46buy31455.001.31481.3128 / 1.3160  
6282008.10.30 13:48close31455.001.31331.3128 / 1.3160-8250.00101588.00
6292008.10.30 13:51sell31550.801.31461.3166 / 1.3134  
6302008.10.30 13:52t/p31550.801.31341.3166 / 1.31346096.00107684.00
6312008.10.30 13:53sell31653.901.31381.3158 / 1.3126  
6322008.10.30 13:56close31653.901.31371.3158 / 1.3126539.00108223.00
6332008.10.30 13:58buy31754.201.31491.3129 / 1.3161  
6342008.10.30 14:01close31754.201.31431.3129 / 1.3161-3252.00104971.00
6352008.10.30 14:03buy31852.501.31411.3121 / 1.3153  
6362008.10.30 14:04t/p31852.501.31531.3121 / 1.31536300.00111271.00
6372008.10.30 14:06buy31955.701.31561.3136 / 1.3168  
6382008.10.30 14:09close31955.701.31531.3136 / 1.3168-1671.00109600.00
6392008.10.30 14:12buy32054.801.31521.3132 / 1.3164  
6402008.10.30 14:14close32054.801.31501.3132 / 1.3164-1096.00108504.00
6412008.10.30 14:17sell32154.301.31231.3143 / 1.3111  
6422008.10.30 14:18t/p32154.301.31111.3143 / 1.31116516.00115020.00
6432008.10.30 14:19sell32257.601.31121.3132 / 1.3100  
6442008.10.30 14:22close32257.601.31071.3132 / 1.31002880.00117900.00
6452008.10.30 14:24sell32359.001.30991.3119 / 1.3087  
6462008.10.30 14:27close32359.001.30961.3119 / 1.30871770.00119670.00
6472008.10.30 14:29sell32459.901.30941.3114 / 1.3082  
6482008.10.30 14:30t/p32459.901.30821.3114 / 1.30827188.00126858.00
6492008.10.30 14:32buy32563.501.30841.3064 / 1.3096  
6502008.10.30 14:34close32563.501.30891.3064 / 1.30963175.00130033.00
6512008.10.30 14:37sell32665.101.30901.3110 / 1.3078  
6522008.10.30 14:40close32665.101.30931.3110 / 1.3078-1953.00128080.00
6532008.10.30 14:43buy32764.101.31101.3090 / 1.3122  
6542008.10.30 14:45close32764.101.31061.3090 / 1.3122-2564.00125516.00
6552008.10.30 14:48sell32862.801.31101.3130 / 1.3098  
6562008.10.30 14:49t/p32862.801.30981.3130 / 1.30987536.00133052.00
6572008.10.30 14:50sell32966.601.30911.3111 / 1.3079  
6582008.10.30 14:51t/p32966.601.30791.3111 / 1.30797992.00141044.00
6592008.10.30 14:53sell33070.601.30831.3103 / 1.3071  
6602008.10.30 14:54t/p33070.601.30711.3103 / 1.30718472.00149516.00
6612008.10.30 14:55sell33174.801.30641.3084 / 1.3052  
6622008.10.30 14:58close33174.801.30631.3084 / 1.3052748.00150264.00
6632008.10.30 15:00buy33275.201.30671.3047 / 1.3079  
6642008.10.30 15:03close33275.201.30791.3047 / 1.30799024.00159288.00
6652008.10.30 15:05sell33379.701.30711.3091 / 1.3059  
6662008.10.30 15:06t/p33379.701.30591.3091 / 1.30599564.00168852.00
6672008.10.30 15:08buy33484.501.30591.3039 / 1.3071  
6682008.10.30 15:08t/p33484.501.30711.3039 / 1.307110140.00178992.00
6692008.10.30 15:10sell33589.501.30741.3094 / 1.3062  
6702008.10.30 15:13close33589.501.30781.3094 / 1.3062-3580.00175412.00
6712008.10.30 15:15buy33687.801.30871.3067 / 1.3099  
6722008.10.30 15:18close33687.801.30901.3067 / 1.30992634.00178046.00
6732008.10.30 15:20buy33789.101.30861.3066 / 1.3098  
6742008.10.30 15:22t/p33789.101.30981.3066 / 1.309810692.00188738.00
6752008.10.30 15:23sell33894.401.30961.3116 / 1.3084  
6762008.10.30 15:25close33894.401.31041.3116 / 1.3084-7552.00181186.00
6772008.10.30 15:28sell33990.601.31001.3120 / 1.3088  
6782008.10.30 15:30close33990.601.31101.3120 / 1.3088-9060.00172126.00
6792008.10.30 15:33sell34086.101.30871.3107 / 1.3075  
6802008.10.30 15:36close34086.101.30771.3107 / 1.30758610.00180736.00
6812008.10.30 15:38buy34190.401.30931.3073 / 1.3105  
6822008.10.30 15:41close34190.401.30861.3073 / 1.3105-6328.00174408.00
6832008.10.30 15:43buy34287.301.30741.3054 / 1.3086  
6842008.10.30 15:45s/l34287.301.30541.3054 / 1.3086-17460.00156948.00
6852008.10.30 15:46sell34378.501.30511.3071 / 1.3039  
6862008.10.30 15:47t/p34378.501.30391.3071 / 1.30399420.00166368.00
6872008.10.30 15:48buy34483.201.30351.3015 / 1.3047  
6882008.10.30 15:51close34483.201.30291.3015 / 1.3047-4992.00161376.00
6892008.10.30 15:54sell34580.701.30301.3050 / 1.3018  
6902008.10.30 15:55s/l34580.701.30501.3050 / 1.3018-16140.00145236.00
6912008.10.30 15:56buy34672.701.30451.3025 / 1.3057  
6922008.10.30 15:59close34672.701.30391.3025 / 1.3057-4362.00140874.00
6932008.10.30 16:01sell34770.501.30481.3068 / 1.3036  
6942008.10.30 16:04close34770.501.30491.3068 / 1.3036-705.00140169.00
6952008.10.30 16:06sell34870.101.30341.3054 / 1.3022  
6962008.10.30 16:09close34870.101.30351.3054 / 1.3022-701.00139468.00
6972008.10.30 16:11sell34969.801.30351.3055 / 1.3023  
6982008.10.30 16:14close34969.801.30421.3055 / 1.3023-4886.00134582.00
6992008.10.30 16:16buy35067.301.30381.3018 / 1.3050  
7002008.10.30 16:18t/p35067.301.30501.3018 / 1.30508076.00142658.00
7012008.10.30 16:20sell35171.401.30381.3058 / 1.3026  
7022008.10.30 16:22close35171.401.30421.3058 / 1.3026-2856.00139802.00
7032008.10.30 16:25sell35270.001.30241.3044 / 1.3012  
7042008.10.30 16:26t/p35270.001.30121.3044 / 1.30128400.00148202.00
7052008.10.30 16:27sell35374.201.30151.3035 / 1.3003  
7062008.10.30 16:29t/p35374.201.30031.3035 / 1.30038904.00157106.00
7072008.10.30 16:30sell35478.601.30041.3024 / 1.2992  
7082008.10.30 16:31s/l35478.601.30241.3024 / 1.2992-15720.00141386.00
7092008.10.30 16:32buy35570.701.30231.3003 / 1.3035  
7102008.10.30 16:33t/p35570.701.30351.3003 / 1.30358484.00149870.00
7112008.10.30 16:35buy35675.001.30441.3024 / 1.3056  
7122008.10.30 16:37close35675.001.30391.3024 / 1.3056-3750.00146120.00
7132008.10.30 16:40buy35773.101.30151.2995 / 1.3027  
7142008.10.30 16:42close35773.101.30091.2995 / 1.3027-4386.00141734.00
7152008.10.30 16:46sell35870.901.30041.3024 / 1.2992  
7162008.10.30 16:46t/p35870.901.29921.3024 / 1.29928508.00150242.00
7172008.10.30 16:48sell35975.201.29871.3007 / 1.2975  
7182008.10.30 16:49t/p35975.201.29751.3007 / 1.29759024.00159266.00
7192008.10.30 16:51buy36079.701.29781.2958 / 1.2990  
7202008.10.30 16:53close36079.701.29791.2958 / 1.2990797.00160063.00
7212008.10.30 16:56buy36180.101.29681.2948 / 1.2980  
7222008.10.30 16:58close36180.101.29651.2948 / 1.2980-2403.00157660.00
7232008.10.30 17:01sell36278.901.29541.2974 / 1.2942  
7242008.10.30 17:03close36278.901.29521.2974 / 1.29421578.00159238.00
7252008.10.30 17:06buy36379.701.29521.2932 / 1.2964  
7262008.10.30 17:06t/p36379.701.29641.2932 / 1.29649564.00168802.00
7272008.10.30 17:08buy36484.501.29691.2949 / 1.2981  
7282008.10.30 17:11close36484.501.29681.2949 / 1.2981-845.00167957.00
7292008.10.30 17:13sell36584.001.29611.2981 / 1.2949  
7302008.10.30 17:16close36584.001.29531.2981 / 1.29496720.00174677.00
7312008.10.30 17:18sell36687.401.29531.2973 / 1.2941  
7322008.10.30 17:21close36687.401.29521.2973 / 1.2941874.00175551.00
7332008.10.30 17:23sell36787.801.29611.2981 / 1.2949  
7342008.10.30 17:26close36787.801.29601.2981 / 1.2949878.00176429.00
7352008.10.30 17:29buy36888.301.29691.2949 / 1.2981  
7362008.10.30 17:31close36888.301.29611.2949 / 1.2981-7064.00169365.00
7372008.10.30 17:34sell36984.701.29581.2978 / 1.2946  
7382008.10.30 17:36close36984.701.29481.2978 / 1.29468470.00177835.00
7392008.10.30 17:39sell37089.001.29361.2956 / 1.2924  
7402008.10.30 17:41close37089.001.29371.2956 / 1.2924-890.00176945.00
7412008.10.30 17:45sell37188.501.29331.2953 / 1.2921  
7422008.10.30 17:47close37188.501.29301.2953 / 1.29212655.00179600.00
7432008.10.30 17:50buy37289.801.29331.2913 / 1.2945  
7442008.10.30 17:52close37289.801.29381.2913 / 1.29454490.00184090.00
7452008.10.30 17:55buy37392.101.29461.2926 / 1.2958  
7462008.10.30 17:57close37392.101.29401.2926 / 1.2958-5526.00178564.00
7472008.10.30 18:00buy37489.301.29321.2912 / 1.2944  
7482008.10.30 18:02close37489.301.29371.2912 / 1.29444465.00183029.00
7492008.10.30 18:05buy37591.601.29461.2926 / 1.2958  
7502008.10.30 18:07close37591.601.29471.2926 / 1.2958916.00183945.00
7512008.10.30 18:10sell37692.001.29471.2967 / 1.2935  
7522008.10.30 18:11t/p37692.001.29351.2967 / 1.293511040.00194985.00
7532008.10.30 18:13buy37797.501.29361.2916 / 1.2948  
7542008.10.30 18:15close37797.501.29341.2916 / 1.2948-1950.00193035.00
7552008.10.30 18:18sell37896.601.29251.2945 / 1.2913  
7562008.10.30 18:20close37896.601.29201.2945 / 1.29134830.00197865.00
7572008.10.30 18:24buy37999.001.29121.2892 / 1.2924  
7582008.10.30 18:26close37999.001.29001.2892 / 1.2924-11880.00185985.00
7592008.10.30 18:29sell38093.001.28921.2912 / 1.2880  
7602008.10.30 18:31close38093.001.28931.2912 / 1.2880-930.00185055.00
7612008.10.30 18:34sell38192.601.28961.2916 / 1.2884  
7622008.10.30 18:34t/p38192.601.28841.2916 / 1.288411112.00196167.00
7632008.10.30 18:36sell38298.101.28741.2894 / 1.2862  
7642008.10.30 18:37t/p38298.101.28621.2894 / 1.286211772.00207939.00
7652008.10.30 18:39sell383104.001.28601.2880 / 1.2848  
7662008.10.30 18:41close383104.001.28531.2880 / 1.28487280.00215219.00
7672008.10.30 18:44sell384107.701.28651.2885 / 1.2853  
7682008.10.30 18:45t/p384107.701.28531.2885 / 1.285312924.00228143.00
7692008.10.30 18:46sell385114.101.28541.2874 / 1.2842  
7702008.10.30 18:47t/p385114.101.28421.2874 / 1.284213692.00241835.00
7712008.10.30 18:49sell386121.001.28341.2854 / 1.2822  
7722008.10.30 18:51close386121.001.28341.2854 / 1.28220.00241835.00
7732008.10.30 18:54sell387121.001.28161.2836 / 1.2804  
7742008.10.30 18:56close387121.001.28131.2836 / 1.28043630.00245465.00
7752008.10.30 18:59buy388122.801.28271.2807 / 1.2839  
7762008.10.30 18:59t/p388122.801.28391.2807 / 1.283914736.00260201.00
7772008.10.30 19:01sell389130.201.28681.2888 / 1.2856  
7782008.10.30 19:02t/p389130.201.28561.2888 / 1.285615624.00275825.00
7792008.10.30 19:04buy390138.001.28621.2842 / 1.2874  
7802008.10.30 19:04t/p390138.001.28741.2842 / 1.287416560.00292385.00
7812008.10.30 19:06sell391146.201.28701.2890 / 1.2858  
7822008.10.30 19:08t/p391146.201.28581.2890 / 1.285817544.00309929.00
7832008.10.30 19:09sell392155.001.28481.2868 / 1.2836  
7842008.10.30 19:09t/p392155.001.28361.2868 / 1.283618600.00328529.00
7852008.10.30 19:11sell393164.301.28341.2854 / 1.2822  
7862008.10.30 19:12s/l393164.301.28541.2854 / 1.2822-32860.00295669.00
7872008.10.30 19:14buy394147.901.28561.2836 / 1.2868  
7882008.10.30 19:16close394147.901.28551.2836 / 1.2868-1479.00294190.00
7892008.10.30 19:19buy395147.101.28581.2838 / 1.2870  
7902008.10.30 19:20t/p395147.101.28701.2838 / 1.287017652.00311842.00
7912008.10.30 19:21buy396156.001.28861.2866 / 1.2898  
7922008.10.30 19:24close396156.001.28901.2866 / 1.28986240.00318082.00
7932008.10.30 19:26sell397159.101.28761.2896 / 1.2864  
7942008.10.30 19:29close397159.101.28881.2896 / 1.2864-19092.00298990.00
7952008.10.30 19:31buy398149.501.28691.2849 / 1.2881  
7962008.10.30 19:33t/p398149.501.28811.2849 / 1.288117940.00316930.00
7972008.10.30 19:34buy399158.501.28781.2858 / 1.2890  
7982008.10.30 19:36close399158.501.28891.2858 / 1.289017435.00334365.00
7992008.10.30 19:39buy400167.201.29031.2883 / 1.2915  
8002008.10.30 19:42close400167.201.29081.2883 / 1.29158360.00342725.00
8012008.10.30 19:44sell401171.401.28961.2916 / 1.2884  
8022008.10.30 19:45t/p401171.401.28841.2916 / 1.288420568.00363293.00
8032008.10.30 19:47sell402181.701.28861.2906 / 1.2874  
8042008.10.30 19:49close402181.701.28951.2906 / 1.2874-16353.00346940.00
8052008.10.30 19:52sell403173.501.28951.2915 / 1.2883  
8062008.10.30 19:54close403173.501.28991.2915 / 1.2883-6940.00340000.00
8072008.10.30 19:57sell404170.001.28931.2913 / 1.2881  
8082008.10.30 19:59close404170.001.28951.2913 / 1.2881-3400.00336600.00
8092008.10.30 20:02buy405168.301.28931.2873 / 1.2905  
8102008.10.30 20:04close405168.301.28921.2873 / 1.2905-1683.00334917.00
8112008.10.30 20:07buy406167.501.29041.2884 / 1.2916  
8122008.10.30 20:09t/p406167.501.29161.2884 / 1.291620100.00355017.00
8132008.10.30 20:09buy407177.601.29231.2903 / 1.2935  
8142008.10.30 20:11t/p407177.601.29351.2903 / 1.293521312.00376329.00
8152008.10.30 20:12buy408188.201.29341.2914 / 1.2946  
8162008.10.30 20:14close408188.201.29331.2914 / 1.2946-1882.00374447.00
8172008.10.30 20:17buy409187.301.29261.2906 / 1.2938  
8182008.10.30 20:19close409187.301.29371.2906 / 1.293820603.00395050.00
8192008.10.30 20:22sell410197.601.29231.2943 / 1.2911  
8202008.10.30 20:24close410197.601.29171.2943 / 1.291111856.00406906.00
8212008.10.30 20:27buy411203.501.29151.2895 / 1.2927  
8222008.10.30 20:29close411203.501.29101.2895 / 1.2927-10175.00396731.00
8232008.10.30 20:32buy412198.401.29071.2887 / 1.2919  
8242008.10.30 20:35close412198.401.29081.2887 / 1.29191984.00398715.00
8252008.10.30 20:37buy413199.401.29071.2887 / 1.2919  
8262008.10.30 20:38t/p413199.401.29191.2887 / 1.291923928.00422643.00
8272008.10.30 20:40buy414211.401.29211.2901 / 1.2933  
8282008.10.30 20:42close414211.401.29131.2901 / 1.2933-16912.00405731.00
8292008.10.30 20:45buy415202.901.29131.2893 / 1.2925  
8302008.10.30 20:47close415202.901.29151.2893 / 1.29254058.00409789.00
8312008.10.30 20:50buy416204.901.29211.2901 / 1.2933  
8322008.10.30 20:51t/p416204.901.29331.2901 / 1.293324588.00434377.00
8332008.10.30 20:52sell417217.201.29331.2953 / 1.2921  
8342008.10.30 20:55close417217.201.29331.2953 / 1.29210.00434377.00
8352008.10.30 20:57sell418217.201.29361.2956 / 1.2924  
8362008.10.30 20:59t/p418217.201.29241.2956 / 1.292426064.00460441.00
8372008.10.30 21:00sell419230.301.29231.2943 / 1.2911  
8382008.10.30 21:02close419230.301.29301.2943 / 1.2911-16121.00444320.00
8392008.10.30 21:05sell420222.201.29361.2956 / 1.2924  
8402008.10.30 21:07close420222.201.29341.2956 / 1.29244444.00448764.00
8412008.10.30 21:10buy421224.401.29371.2917 / 1.2949  
8422008.10.30 21:12close421224.401.29341.2917 / 1.2949-6732.00442032.00
8432008.10.30 21:15buy422221.101.29321.2912 / 1.2944  
8442008.10.30 21:17close422221.101.29401.2912 / 1.294417688.00459720.00
8452008.10.30 21:20sell423229.901.29471.2967 / 1.2935  
8462008.10.30 21:22close423229.901.29441.2967 / 1.29356897.00466617.00
8472008.10.30 21:26buy424233.401.29761.2956 / 1.2988  
8482008.10.30 21:27t/p424233.401.29881.2956 / 1.298828008.00494625.00
8492008.10.30 21:28buy425247.401.29811.2961 / 1.2993  
8502008.10.30 21:30s/l425247.401.29611.2961 / 1.2993-49480.00445145.00
8512008.10.30 21:31sell426222.601.29551.2975 / 1.2943  
8522008.10.30 21:33close426222.601.29581.2975 / 1.2943-6678.00438467.00
8532008.10.30 21:36buy427219.301.29841.2964 / 1.2996  
8542008.10.30 21:38close427219.301.29761.2964 / 1.2996-17544.00420923.00
8552008.10.30 21:41buy428210.501.29661.2946 / 1.2978  
8562008.10.30 21:43close428210.501.29501.2946 / 1.2978-33680.00387243.00
8572008.10.30 21:46sell429193.701.29491.2969 / 1.2937  
8582008.10.30 21:48close429193.701.29461.2969 / 1.29375811.00393054.00
8592008.10.30 21:51sell430196.601.29601.2980 / 1.2948  
8602008.10.30 21:53close430196.601.29561.2980 / 1.29487864.00400918.00
8612008.10.30 21:56buy431200.501.29531.2933 / 1.2965  
8622008.10.30 21:58close431200.501.29551.2933 / 1.29654010.00404928.00
8632008.10.30 22:01sell432202.501.29651.2985 / 1.2953  
8642008.10.30 22:03close432202.501.29711.2985 / 1.2953-12150.00392778.00
8652008.10.30 22:06buy433196.401.29861.2966 / 1.2998  
8662008.10.30 22:08close433196.401.29831.2966 / 1.2998-5892.00386886.00
8672008.10.30 22:11sell434193.501.29801.3000 / 1.2968  
8682008.10.30 22:14close434193.501.29721.3000 / 1.296815480.00402366.00
8692008.10.30 22:16sell435201.201.29601.2980 / 1.2948  
8702008.10.30 22:19close435201.201.29501.2980 / 1.294820120.00422486.00
8712008.10.30 22:21sell436211.301.29301.2950 / 1.2918  
8722008.10.30 22:24close436211.301.29261.2950 / 1.29188452.00430938.00
8732008.10.30 22:26sell437215.501.29391.2959 / 1.2927  
8742008.10.30 22:29close437215.501.29371.2959 / 1.29274310.00435248.00
8752008.10.30 22:31sell438217.701.29441.2964 / 1.2932  
8762008.10.30 22:32t/p438217.701.29321.2964 / 1.293226124.00461372.00
8772008.10.30 22:34buy439230.701.29261.2906 / 1.2938  
8782008.10.30 22:36close439230.701.29131.2906 / 1.2938-29991.00431381.00
8792008.10.30 22:39buy440215.701.29271.2907 / 1.2939  
8802008.10.30 22:41close440215.701.29281.2907 / 1.29392157.00433538.00
8812008.10.30 22:44sell441216.801.29151.2935 / 1.2903  
8822008.10.30 22:46close441216.801.29121.2935 / 1.29036504.00440042.00
8832008.10.30 22:49buy442220.101.29231.2903 / 1.2935  
8842008.10.30 22:51close442220.101.29251.2903 / 1.29354402.00444444.00
8852008.10.30 22:54sell443222.301.29261.2946 / 1.2914  
8862008.10.30 22:56close443222.301.29341.2946 / 1.2914-17784.00426660.00
8872008.10.30 22:59buy444213.401.29301.2910 / 1.2942  
8882008.10.30 23:01close444213.401.29311.2910 / 1.29422134.00428794.00
8892008.10.30 23:04buy445214.401.29251.2905 / 1.2937  
8902008.10.30 23:06close445214.401.29291.2905 / 1.29378576.00437370.00
8912008.10.30 23:09buy446218.701.29271.2907 / 1.2939  
8922008.10.30 23:11close446218.701.29301.2907 / 1.29396561.00443931.00
8932008.10.30 23:14buy447222.001.29321.2912 / 1.2944  
8942008.10.30 23:17close447222.001.29351.2912 / 1.29446660.00450591.00
8952008.10.30 23:19buy448225.301.29431.2923 / 1.2955  
8962008.10.30 23:20t/p448225.301.29551.2923 / 1.295527036.00477627.00
8972008.10.30 23:22buy449238.901.29651.2945 / 1.2977  
8982008.10.30 23:24close449238.901.29681.2945 / 1.29777167.00484794.00
8992008.10.30 23:27buy450242.401.29661.2946 / 1.2978  
9002008.10.30 23:29close450242.401.29671.2946 / 1.29782424.00487218.00
9012008.10.30 23:32buy451243.701.29581.2938 / 1.2970  
9022008.10.30 23:35close451243.701.29501.2938 / 1.2970-19496.00467722.00
9032008.10.30 23:37sell452233.901.29561.2976 / 1.2944  
9042008.10.30 23:40close452233.901.29441.2976 / 1.294428068.00495790.00
9052008.10.30 23:42sell453247.901.29371.2957 / 1.2925  
9062008.10.30 23:45close453247.901.29411.2957 / 1.2925-9916.00485874.00
9072008.10.30 23:48sell454243.001.29331.2953 / 1.2921  
9082008.10.30 23:49t/p454243.001.29211.2953 / 1.292129160.00515034.00
9092008.10.30 23:50sell455257.601.29221.2942 / 1.2910  
9102008.10.30 23:53close455257.601.29181.2942 / 1.291010304.00525338.00
9112008.10.30 23:55buy456262.701.29211.2901 / 1.2933  
9122008.10.30 23:58close456262.701.29201.2901 / 1.2933-2627.00522711.00
9132008.10.31 00:00sell457261.401.29141.2934 / 1.2902  
9142008.10.31 00:03close457261.401.29201.2934 / 1.2902-15684.00507027.00
9152008.10.31 00:06sell458253.601.29141.2934 / 1.2902  
9162008.10.31 00:08close458253.601.29041.2934 / 1.290225360.00532387.00
9172008.10.31 00:11buy459266.201.29141.2894 / 1.2926  
9182008.10.31 00:13close459266.201.29041.2894 / 1.2926-26620.00505767.00
9192008.10.31 00:16buy460252.901.29041.2884 / 1.2916  
9202008.10.31 00:18close460252.901.29121.2884 / 1.291620232.00525999.00
9212008.10.31 00:21sell461263.001.29101.2930 / 1.2898  
9222008.10.31 00:24close461263.001.29071.2930 / 1.28987890.00533889.00
9232008.10.31 00:30sell462267.001.29071.2927 / 1.2895  
9242008.10.31 00:32close462267.001.29061.2927 / 1.28952670.00536559.00
9252008.10.31 00:35sell463268.301.29001.2920 / 1.2888  
9262008.10.31 00:36t/p463268.301.28881.2920 / 1.288832196.00568755.00
9272008.10.31 00:37sell464284.401.28801.2900 / 1.2868  
9282008.10.31 00:40close464284.401.28841.2900 / 1.2868-11376.00557379.00
9292008.10.31 00:42sell465278.701.28711.2891 / 1.2859  
9302008.10.31 00:45close465278.701.28761.2891 / 1.2859-13935.00543444.00
9312008.10.31 00:48sell466271.801.28691.2889 / 1.2857  
9322008.10.31 00:48t/p466271.801.28571.2889 / 1.285732616.00576060.00
9332008.10.31 00:50sell467288.101.28571.2877 / 1.2845  
9342008.10.31 00:53close467288.101.28591.2877 / 1.2845-5762.00570298.00
9352008.10.31 00:55sell468285.201.28611.2881 / 1.2849  
9362008.10.31 00:58close468285.201.28641.2881 / 1.2849-8556.00561742.00
9372008.10.31 01:00sell469280.901.28671.2887 / 1.2855  
9382008.10.31 01:03close469280.901.28601.2887 / 1.285519663.00581405.00
9392008.10.31 01:05buy470290.801.28641.2844 / 1.2876  
9402008.10.31 01:08close470290.801.28701.2844 / 1.287617448.00598853.00
9412008.10.31 01:11buy471299.501.28771.2857 / 1.2889  
9422008.10.31 01:13close471299.501.28701.2857 / 1.2889-20965.00577888.00
9432008.10.31 01:17sell472289.001.28631.2883 / 1.2851  
9442008.10.31 01:19close472289.001.28561.2883 / 1.285120230.00598118.00
9452008.10.31 01:22buy473299.101.28571.2837 / 1.2869  
9462008.10.31 01:24close473299.101.28601.2837 / 1.28698973.00607091.00
9472008.10.31 01:27buy474303.601.28611.2841 / 1.2873  
9482008.10.31 01:29close474303.601.28661.2841 / 1.287315180.00622271.00
9492008.10.31 01:32buy475311.201.28701.2850 / 1.2882  
9502008.10.31 01:34close475311.201.28711.2850 / 1.28823112.00625383.00
9512008.10.31 01:38buy476312.701.28711.2851 / 1.2883  
9522008.10.31 01:40close476312.701.28731.2851 / 1.28836254.00631637.00
9532008.10.31 01:44sell477315.901.28721.2892 / 1.2860  
9542008.10.31 01:46close477315.901.28631.2892 / 1.286028431.00660068.00
9552008.10.31 01:49buy478330.101.28661.2846 / 1.2878  
9562008.10.31 01:52close478330.101.28671.2846 / 1.28783301.00663369.00
9572008.10.31 01:55buy479331.701.28671.2847 / 1.2879  
9582008.10.31 01:57close479331.701.28741.2847 / 1.287923219.00686588.00
9592008.10.31 02:00buy480343.301.28741.2854 / 1.2886  
9602008.10.31 02:02close480343.301.28831.2854 / 1.288630897.00717485.00
9612008.10.31 02:05buy481358.801.28831.2863 / 1.2895  
9622008.10.31 02:07close481358.801.28841.2863 / 1.28953588.00721073.00
9632008.10.31 02:10buy482360.601.28941.2874 / 1.2906  
9642008.10.31 02:13close482360.601.28911.2874 / 1.2906-10818.00710255.00
9652008.10.31 02:16sell483355.201.28851.2905 / 1.2873  
9662008.10.31 02:18close483355.201.28831.2905 / 1.28737104.00717359.00
9672008.10.31 02:21sell484358.701.28661.2886 / 1.2854  
9682008.10.31 02:22t/p484358.701.28541.2886 / 1.285443044.00760403.00
9692008.10.31 02:23sell485380.301.28501.2870 / 1.2838  
9702008.10.31 02:26close485380.301.28441.2870 / 1.283822818.00783221.00
9712008.10.31 02:28sell486391.701.28341.2854 / 1.2822  
9722008.10.31 02:31close486391.701.28361.2854 / 1.2822-7834.00775387.00
9732008.10.31 02:33buy487387.701.28371.2817 / 1.2849  
9742008.10.31 02:36close487387.701.28431.2817 / 1.284923262.00798649.00
9752008.10.31 02:38buy488399.401.28471.2827 / 1.2859  
9762008.10.31 02:41close488399.401.28541.2827 / 1.285927958.00826607.00
9772008.10.31 02:44buy489413.401.28601.2840 / 1.2872  
9782008.10.31 02:45t/p489413.401.28721.2840 / 1.287249608.00876215.00
9792008.10.31 02:46buy490438.201.28691.2849 / 1.2881  
9802008.10.31 02:49close490438.201.28711.2849 / 1.28818764.00884979.00
9812008.10.31 02:51sell491442.501.28751.2895 / 1.2863  
9822008.10.31 02:54t/p491442.501.28631.2895 / 1.286353100.00938079.00
9832008.10.31 02:54sell492469.101.28631.2883 / 1.2851  
9842008.10.31 02:57close492469.101.28611.2883 / 1.28519382.00947461.00
9852008.10.31 02:59buy493473.801.28721.2852 / 1.2884  
9862008.10.31 03:02close493473.801.28821.2852 / 1.288447380.00994841.00
9872008.10.31 03:04sell494497.501.28721.2892 / 1.2860  
9882008.10.31 03:05t/p494497.501.28601.2892 / 1.286059700.001054541.00
9892008.10.31 03:07buy495527.301.28371.2817 / 1.2849  
9902008.10.31 03:09close495527.301.28431.2817 / 1.284931638.001086179.00
9912008.10.31 03:12buy496543.101.28431.2823 / 1.2855  
9922008.10.31 03:14close496543.101.28401.2823 / 1.2855-16293.001069886.00
9932008.10.31 03:17sell497535.001.28351.2855 / 1.2823  
9942008.10.31 03:20close497535.001.28241.2855 / 1.282358850.001128736.00
9952008.10.31 03:22sell498564.401.28371.2857 / 1.2825  
9962008.10.31 03:23t/p498564.401.28251.2857 / 1.282567728.001196464.00
9972008.10.31 03:25sell499598.301.27851.2805 / 1.2773  
9982008.10.31 03:26s/l499598.301.28051.2805 / 1.2773-119660.001076804.00
9992008.10.31 03:27buy500538.501.28061.2786 / 1.2818  
10002008.10.31 03:29s/l500538.501.27861.2786 / 1.2818-107700.00969104.00
10012008.10.31 03:30sell501484.601.27871.2807 / 1.2775  
10022008.10.31 03:32close501484.601.27931.2807 / 1.2775-29076.00940028.00
10032008.10.31 03:35sell502470.101.27691.2789 / 1.2757  
10042008.10.31 03:37close502470.101.27661.2789 / 1.275714103.00954131.00
10052008.10.31 03:40sell503477.101.27521.2772 / 1.2740  
10062008.10.31 03:41s/l503477.101.27721.2772 / 1.2740-95420.00858711.00
10072008.10.31 03:42buy504429.401.27691.2749 / 1.2781  
10082008.10.31 03:45close504429.401.27651.2749 / 1.2781-17176.00841535.00
10092008.10.31 03:47buy505420.801.27761.2756 / 1.2788  
10102008.10.31 03:50close505420.801.27811.2756 / 1.278821040.00862575.00
10112008.10.31 03:52buy506431.301.27851.2765 / 1.2797  
10122008.10.31 03:55close506431.301.27841.2765 / 1.2797-4313.00858262.00
10132008.10.31 03:57buy507429.201.27781.2758 / 1.2790  
10142008.10.31 04:00close507429.201.27881.2758 / 1.279042920.00901182.00
10152008.10.31 04:02sell508450.601.27811.2801 / 1.2769  
10162008.10.31 04:05close508450.601.27801.2801 / 1.27694506.00905688.00
10172008.10.31 04:08sell509452.901.27901.2810 / 1.2778  
10182008.10.31 04:10close509452.901.27981.2810 / 1.2778-36232.00869456.00
10192008.10.31 04:13buy510434.801.28001.2780 / 1.2812  
10202008.10.31 04:13t/p510434.801.28121.2780 / 1.281252176.00921632.00
10212008.10.31 04:15sell511460.901.28171.2837 / 1.2805  
10222008.10.31 04:18close511460.901.28201.2837 / 1.2805-13827.00907805.00
10232008.10.31 04:20buy512454.001.28241.2804 / 1.2836  
10242008.10.31 04:23close512454.001.28181.2804 / 1.2836-27240.00880565.00
10252008.10.31 04:26buy513440.301.28161.2796 / 1.2828  
10262008.10.31 04:28close513440.301.28151.2796 / 1.2828-4403.00876162.00
10272008.10.31 04:31buy514438.101.28141.2794 / 1.2826  
10282008.10.31 04:33close514438.101.28121.2794 / 1.2826-8762.00867400.00
10292008.10.31 04:37buy515433.701.28201.2800 / 1.2832  
10302008.10.31 04:39close515433.701.28211.2800 / 1.28324337.00871737.00
10312008.10.31 04:42buy516435.901.28191.2799 / 1.2831  
10322008.10.31 04:44close516435.901.28121.2799 / 1.2831-30513.00841224.00
10332008.10.31 04:47sell517420.701.27841.2804 / 1.2772  
10342008.10.31 04:49close517420.701.27851.2804 / 1.2772-4207.00837017.00
10352008.10.31 04:52buy518418.601.28001.2780 / 1.2812  
10362008.10.31 04:54t/p518418.601.28121.2780 / 1.281250232.00887249.00
10372008.10.31 04:54buy519443.701.28141.2794 / 1.2826  
10382008.10.31 04:57close519443.701.28161.2794 / 1.28268874.00896123.00
10392008.10.31 04:59sell520448.101.28261.2846 / 1.2814  
10402008.10.31 05:02close520448.101.28251.2846 / 1.28144481.00900604.00
10412008.10.31 05:05buy521450.401.28201.2800 / 1.2832  
10422008.10.31 05:08close521450.401.28281.2800 / 1.283236032.00936636.00
10432008.10.31 05:10sell522468.401.28361.2856 / 1.2824  
10442008.10.31 05:13close522468.401.28261.2856 / 1.282446840.00983476.00
10452008.10.31 05:15buy523491.801.28361.2816 / 1.2848  
10462008.10.31 05:18close523491.801.28391.2816 / 1.284814754.00998230.00
10472008.10.31 05:20sell524499.201.28311.2851 / 1.2819  
10482008.10.31 05:22t/p524499.201.28191.2851 / 1.281959904.001058134.00
10492008.10.31 05:23sell525529.101.28171.2837 / 1.2805  
10502008.10.31 05:26close525529.101.28141.2837 / 1.280515873.001074007.00
10512008.10.31 05:28buy526537.101.28071.2787 / 1.2819  
10522008.10.31 05:29t/p526537.101.28191.2787 / 1.281964452.001138459.00
10532008.10.31 05:31sell527569.301.28271.2847 / 1.2815  
10542008.10.31 05:33close527569.301.28221.2847 / 1.281528465.001166924.00
10552008.10.31 05:36buy528583.501.28211.2801 / 1.2833  
10562008.10.31 05:38close528583.501.28081.2801 / 1.2833-75855.001091069.00
10572008.10.31 05:41sell529545.601.28071.2827 / 1.2795  
10582008.10.31 05:46close529545.601.28221.2827 / 1.2795-81840.001009229.00
10592008.10.31 05:48buy530504.701.28441.2824 / 1.2856  
10602008.10.31 05:49t/p530504.701.28561.2824 / 1.285660564.001069793.00
10612008.10.31 05:51buy531534.901.28641.2844 / 1.2876  
10622008.10.31 05:53s/l531534.901.28441.2844 / 1.2876-106980.00962813.00
10632008.10.31 05:53sell532481.501.28441.2864 / 1.2832  
10642008.10.31 05:56close532481.501.28361.2864 / 1.283238520.001001333.00
10652008.10.31 05:58sell533500.701.28311.2851 / 1.2819  
10662008.10.31 06:01close533500.701.28311.2851 / 1.28190.001001333.00
10672008.10.31 06:03buy534500.701.28421.2822 / 1.2854  
10682008.10.31 06:06close534500.701.28441.2822 / 1.285410014.001011347.00
10692008.10.31 06:08buy535505.701.28571.2837 / 1.2869  
10702008.10.31 06:11s/l535505.701.28371.2837 / 1.2869-101140.00910207.00
10712008.10.31 06:11sell536455.201.28361.2856 / 1.2824  
10722008.10.31 06:13close536455.201.28291.2856 / 1.282431864.00942071.00
10732008.10.31 06:16buy537471.101.28281.2808 / 1.2840  
10742008.10.31 06:18close537471.101.28281.2808 / 1.28400.00942071.00
10752008.10.31 06:21sell538471.101.28351.2855 / 1.2823  
10762008.10.31 06:23close538471.101.28271.2855 / 1.282337688.00979759.00
10772008.10.31 06:26buy539489.901.28281.2808 / 1.2840  
10782008.10.31 06:29close539489.901.28261.2808 / 1.2840-9798.00969961.00
10792008.10.31 06:31buy540485.001.28301.2810 / 1.2842  
10802008.10.31 06:34close540485.001.28351.2810 / 1.284224250.00994211.00
10812008.10.31 06:36buy541497.201.28331.2813 / 1.2845  
10822008.10.31 06:39close541497.201.28411.2813 / 1.284539776.001033987.00
10832008.10.31 06:41buy542517.001.28341.2814 / 1.2846  
10842008.10.31 06:44close542517.001.28321.2814 / 1.2846-10340.001023647.00
10852008.10.31 06:47buy543511.901.28311.2811 / 1.2843  
10862008.10.31 06:49close543511.901.28341.2811 / 1.284315357.001039004.00
10872008.10.31 06:52buy544519.601.28451.2825 / 1.2857  
10882008.10.31 06:54close544519.601.28551.2825 / 1.285751960.001090964.00
10892008.10.31 06:57sell545545.501.28431.2863 / 1.2831  
10902008.10.31 06:59close545545.501.28481.2863 / 1.2831-27275.001063689.00
10912008.10.31 07:02sell546531.901.28591.2879 / 1.2847  
10922008.10.31 07:04close546531.901.28491.2879 / 1.284753190.001116879.00
10932008.10.31 07:07buy547558.501.28381.2818 / 1.2850  
10942008.10.31 07:09close547558.501.28421.2818 / 1.285022340.001139219.00
10952008.10.31 07:13sell548569.701.28331.2853 / 1.2821  
10962008.10.31 07:15close548569.701.28371.2853 / 1.2821-22788.001116431.00
10972008.10.31 07:18buy549558.301.28351.2815 / 1.2847  
10982008.10.31 07:20close549558.301.28361.2815 / 1.28475583.001122014.00
10992008.10.31 07:23sell550561.101.28291.2849 / 1.2817  
11002008.10.31 07:26close550561.101.28271.2849 / 1.281711222.001133236.00
11012008.10.31 07:28buy551566.701.28301.2810 / 1.2842  
11022008.10.31 07:31close551566.701.28351.2810 / 1.284228335.001161571.00
11032008.10.31 07:33buy552580.801.28361.2816 / 1.2848  
11042008.10.31 07:34t/p552580.801.28481.2816 / 1.284869696.001231267.00
11052008.10.31 07:36sell553615.701.28511.2871 / 1.2839  
11062008.10.31 07:38close553615.701.28501.2871 / 1.28396157.001237424.00
11072008.10.31 07:41buy554618.801.28551.2835 / 1.2867  
11082008.10.31 07:43close554618.801.28531.2835 / 1.2867-12376.001225048.00
11092008.10.31 07:47buy555612.601.28501.2830 / 1.2862  
11102008.10.31 07:49close555612.601.28511.2830 / 1.28626126.001231174.00
11112008.10.31 07:52sell556615.601.28451.2865 / 1.2833  
11122008.10.31 07:54close556615.601.28431.2865 / 1.283312312.001243486.00
11132008.10.31 07:57buy557621.801.28521.2832 / 1.2864  
11142008.10.31 07:58t/p557621.801.28641.2832 / 1.286474616.001318102.00
11152008.10.31 07:59sell558659.101.28001.2820 / 1.2788  
11162008.10.31 07:59t/p558659.101.27881.2820 / 1.278879092.001397194.00
11172008.10.31 08:02sell559698.601.28081.2828 / 1.2796  
11182008.10.31 08:03s/l559698.601.28281.2828 / 1.2796-139720.001257474.00
11192008.10.31 08:04sell560628.801.28231.2843 / 1.2811  
11202008.10.31 08:05t/p560628.801.28111.2843 / 1.281175456.001332930.00
11212008.10.31 08:07buy561666.501.28491.2829 / 1.2861  
11222008.10.31 08:07t/p561666.501.28611.2829 / 1.286179980.001412910.00
11232008.10.31 08:09sell562706.501.28361.2856 / 1.2824  
11242008.10.31 08:12close562706.501.28441.2856 / 1.2824-56520.001356390.00
11252008.10.31 08:14sell563678.201.28391.2859 / 1.2827  
11262008.10.31 08:17close563678.201.28321.2859 / 1.282747474.001403864.00
11272008.10.31 08:19sell564702.001.28391.2859 / 1.2827  
11282008.10.31 08:22close564702.001.28431.2859 / 1.2827-28080.001375784.00
11292008.10.31 08:25buy565687.901.28451.2825 / 1.2857  
11302008.10.31 08:27close565687.901.28461.2825 / 1.28576879.001382663.00
11312008.10.31 08:30buy566691.401.28321.2812 / 1.2844  
11322008.10.31 08:32close566691.401.28221.2812 / 1.2844-69140.001313523.00
11332008.10.31 08:35buy567656.801.28171.2797 / 1.2829  
11342008.10.31 08:37close567656.801.28051.2797 / 1.2829-78816.001234707.00
11352008.10.31 08:40buy568617.401.28051.2785 / 1.2817  
11362008.10.31 08:42close568617.401.28101.2785 / 1.281730870.001265577.00
11372008.10.31 08:45sell569632.801.28281.2848 / 1.2816  
11382008.10.31 08:47close569632.801.28311.2848 / 1.2816-18984.001246593.00
11392008.10.31 08:50sell570623.301.28241.2844 / 1.2812  
11402008.10.31 08:52close570623.301.28191.2844 / 1.281231165.001277758.00
11412008.10.31 08:55buy571638.901.28191.2799 / 1.2831  
11422008.10.31 08:58close571638.901.28211.2799 / 1.283112778.001290536.00
11432008.10.31 09:00sell572645.301.28231.2843 / 1.2811  
11442008.10.31 09:03close572645.301.28131.2843 / 1.281164530.001355066.00
11452008.10.31 09:05sell573677.601.28191.2839 / 1.2807  
11462008.10.31 09:08close573677.601.28171.2839 / 1.280713552.001368618.00
11472008.10.31 09:10sell574684.401.28001.2820 / 1.2788  
11482008.10.31 09:13close574684.401.28031.2820 / 1.2788-20532.001348086.00
11492008.10.31 09:15sell575674.101.28101.2830 / 1.2798  
11502008.10.31 09:18close575674.101.28051.2830 / 1.279833705.001381791.00
11512008.10.31 09:20sell576690.901.27931.2813 / 1.2781  
11522008.10.31 09:21t/p576690.901.27811.2813 / 1.278182908.001464699.00
11532008.10.31 09:23sell577732.401.27751.2795 / 1.2763  
11542008.10.31 09:25close577732.401.27661.2795 / 1.276365916.001530615.00
11552008.10.31 09:28sell578765.401.27491.2769 / 1.2737  
11562008.10.31 09:30close578765.401.27591.2769 / 1.2737-76540.001454075.00
11572008.10.31 09:34sell579727.101.27641.2784 / 1.2752  
11582008.10.31 09:35t/p579727.101.27521.2784 / 1.275287252.001541327.00
11592008.10.31 09:36sell580770.701.27391.2759 / 1.2727  
11602008.10.31 09:36t/p580770.701.27271.2759 / 1.272792484.001633811.00
11612008.10.31 09:39sell581817.001.27371.2757 / 1.2725  
11622008.10.31 09:41s/l581817.001.27571.2757 / 1.2725-163400.001470411.00
11632008.10.31 09:41buy582735.301.27571.2737 / 1.2769  
11642008.10.31 09:43s/l582735.301.27371.2737 / 1.2769-147060.001323351.00
11652008.10.31 09:44sell583661.701.27411.2761 / 1.2729  
11662008.10.31 09:45t/p583661.701.27291.2761 / 1.272979404.001402755.00
11672008.10.31 09:46sell584701.401.27241.2744 / 1.2712  
11682008.10.31 09:47t/p584701.401.27121.2744 / 1.271284168.001486923.00
11692008.10.31 09:49buy585743.501.27091.2689 / 1.2721  
11702008.10.31 09:51close585743.501.27121.2689 / 1.272122305.001509228.00
11712008.10.31 09:54sell586754.701.26941.2714 / 1.2682  
11722008.10.31 09:56close586754.701.27101.2714 / 1.2682-120752.001388476.00
11732008.10.31 09:59buy587694.301.27171.2697 / 1.2729  
11742008.10.31 10:01close587694.301.27221.2697 / 1.272934715.001423191.00
11752008.10.31 10:04sell588711.601.26881.2708 / 1.2676  
11762008.10.31 10:05s/l588711.601.27081.2708 / 1.2676-142320.001280871.00
11772008.10.31 10:06buy589640.501.26951.2675 / 1.2707  
11782008.10.31 10:09close589640.501.26951.2675 / 1.27070.001280871.00
11792008.10.31 10:11buy590640.501.27111.2691 / 1.2723  
11802008.10.31 10:14close590640.501.27181.2691 / 1.272344835.001325706.00
11812008.10.31 10:16buy591662.901.27091.2689 / 1.2721  
11822008.10.31 10:19close591662.901.27001.2689 / 1.2721-59661.001266045.00
11832008.10.31 10:21buy592633.101.26931.2673 / 1.2705  
11842008.10.31 10:24close592633.101.26901.2673 / 1.2705-18993.001247052.00
11852008.10.31 10:26sell593623.601.26841.2704 / 1.2672  
11862008.10.31 10:29close593623.601.26861.2704 / 1.2672-12472.001234580.00
11872008.10.31 10:31buy594617.301.26891.2669 / 1.2701  
11882008.10.31 10:33t/p594617.301.27011.2669 / 1.270174076.001308656.00
11892008.10.31 10:34sell595654.401.26941.2714 / 1.2682  
11902008.10.31 10:36close595654.401.26931.2714 / 1.26826544.001315200.00
11912008.10.31 10:39buy596657.601.27031.2683 / 1.2715  
11922008.10.31 10:41close596657.601.27011.2683 / 1.2715-13152.001302048.00
11932008.10.31 10:44buy597651.101.26801.2660 / 1.2692  
11942008.10.31 10:46close597651.101.26841.2660 / 1.269226044.001328092.00
11952008.10.31 10:49buy598664.101.26921.2672 / 1.2704  
11962008.10.31 10:51t/p598664.101.27041.2672 / 1.270479692.001407784.00
11972008.10.31 10:51buy599703.901.27031.2683 / 1.2715  
11982008.10.31 10:54close599703.901.26881.2683 / 1.2715-105585.001302199.00
11992008.10.31 10:56sell600651.101.27001.2720 / 1.2688  
12002008.10.31 10:59close600651.101.27031.2720 / 1.2688-19533.001282666.00
12012008.10.31 11:02buy601641.401.27071.2687 / 1.2719  
12022008.10.31 11:04close601641.401.26961.2687 / 1.2719-70554.001212112.00
12032008.10.31 11:07sell602606.101.26981.2718 / 1.2686  
12042008.10.31 11:09close602606.101.27021.2718 / 1.2686-24244.001187868.00
12052008.10.31 11:12sell603594.001.27181.2738 / 1.2706  
12062008.10.31 11:14close603594.001.27161.2738 / 1.270611880.001199748.00
12072008.10.31 11:17sell604599.901.27141.2734 / 1.2702  
12082008.10.31 11:19t/p604599.901.27021.2734 / 1.270271988.001271736.00
12092008.10.31 11:19sell605635.901.27021.2722 / 1.2690  
12102008.10.31 11:22close605635.901.27001.2722 / 1.269012718.001284454.00
12112008.10.31 11:24buy606642.301.26961.2676 / 1.2708  
12122008.10.31 11:27close606642.301.26891.2676 / 1.2708-44961.001239493.00
12132008.10.31 11:29sell607619.801.26781.2698 / 1.2666  
12142008.10.31 11:32close607619.801.26921.2698 / 1.2666-86772.001152721.00
12152008.10.31 11:34sell608576.401.26891.2709 / 1.2677  
12162008.10.31 11:37close608576.401.26931.2709 / 1.2677-23056.001129665.00
12172008.10.31 11:40buy609564.901.26931.2673 / 1.2705  
12182008.10.31 11:42close609564.901.27021.2673 / 1.270550841.001180506.00
12192008.10.31 11:45sell610590.301.27001.2720 / 1.2688  
12202008.10.31 11:47close610590.301.26981.2720 / 1.268811806.001192312.00
12212008.10.31 11:50sell611596.201.26881.2708 / 1.2676  
12222008.10.31 11:52close611596.201.26841.2708 / 1.267623848.001216160.00
12232008.10.31 11:55buy612608.101.26901.2670 / 1.2702  
12242008.10.31 11:55t/p612608.101.27021.2670 / 1.270272972.001289132.00
12252008.10.31 11:57buy613644.601.27051.2685 / 1.2717  
12262008.10.31 12:00close613644.601.26951.2685 / 1.2717-64460.001224672.00
12272008.10.31 12:02buy614612.401.26991.2679 / 1.2711  
12282008.10.31 12:05close614612.401.27061.2679 / 1.271142868.001267540.00
12292008.10.31 12:08buy615633.801.27101.2690 / 1.2722  
12302008.10.31 12:10close615633.801.27171.2690 / 1.272244366.001311906.00
12312008.10.31 12:13buy616656.001.27321.2712 / 1.2744  
12322008.10.31 12:15t/p616656.001.27441.2712 / 1.274478720.001390626.00
12332008.10.31 12:15buy617695.401.27421.2722 / 1.2754  
12342008.10.31 12:18close617695.401.27441.2722 / 1.275413908.001404534.00
12352008.10.31 12:21sell618702.301.27331.2753 / 1.2721  
12362008.10.31 12:23close618702.301.27331.2753 / 1.27210.001404534.00
12372008.10.31 12:26buy619702.301.27271.2707 / 1.2739  
12382008.10.31 12:28close619702.301.27281.2707 / 1.27397023.001411557.00
12392008.10.31 12:31buy620705.801.27321.2712 / 1.2744  
12402008.10.31 12:33close620705.801.27351.2712 / 1.274421174.001432731.00
12412008.10.31 12:36buy621716.401.27601.2740 / 1.2772  
12422008.10.31 12:37t/p621716.401.27721.2740 / 1.277285968.001518699.00
12432008.10.31 12:38sell622759.401.27641.2784 / 1.2752  
12442008.10.31 12:41close622759.401.27611.2784 / 1.275222782.001541481.00
12452008.10.31 12:43buy623770.801.27641.2744 / 1.2776  
12462008.10.31 12:46close623770.801.27631.2744 / 1.2776-7708.001533773.00
12472008.10.31 12:48sell624766.901.27541.2774 / 1.2742  
12482008.10.31 12:51close624766.901.27561.2774 / 1.2742-15338.001518435.00
12492008.10.31 12:53sell625759.301.27531.2773 / 1.2741  
12502008.10.31 12:56close625759.301.27551.2773 / 1.2741-15186.001503249.00
12512008.10.31 12:59buy626751.701.27541.2734 / 1.2766  
12522008.10.31 13:01close626751.701.27541.2734 / 1.27660.001503249.00
12532008.10.31 13:04buy627751.701.27511.2731 / 1.2763  
12542008.10.31 13:06close627751.701.27541.2731 / 1.276322551.001525800.00
12552008.10.31 13:09sell628762.901.27531.2773 / 1.2741  
12562008.10.31 13:11close628762.901.27471.2773 / 1.274145774.001571574.00
12572008.10.31 13:14sell629785.801.27351.2755 / 1.2723  
12582008.10.31 13:16close629785.801.27301.2755 / 1.272339290.001610864.00
12592008.10.31 13:20sell630805.501.27281.2748 / 1.2716  
12602008.10.31 13:22close630805.501.27331.2748 / 1.2716-40275.001570589.00
12612008.10.31 13:25buy631785.301.27361.2716 / 1.2748  
12622008.10.31 13:27close631785.301.27371.2716 / 1.27487853.001578442.00
12632008.10.31 13:30buy632789.301.27331.2713 / 1.2745  
12642008.10.31 13:33close632789.301.27331.2713 / 1.27450.001578442.00
12652008.10.31 13:35sell633789.301.27331.2753 / 1.2721  
12662008.10.31 13:38close633789.301.27361.2753 / 1.2721-23679.001554763.00
12672008.10.31 13:40buy634777.401.27551.2735 / 1.2767  
12682008.10.31 13:43close634777.401.27581.2735 / 1.276723322.001578085.00
12692008.10.31 13:45sell635789.101.27551.2775 / 1.2743  
12702008.10.31 13:47t/p635789.101.27431.2775 / 1.274394692.001672777.00
12712008.10.31 13:48buy636836.401.27431.2723 / 1.2755  
12722008.10.31 13:50close636836.401.27401.2723 / 1.2755-25092.001647685.00
12732008.10.31 13:53buy637823.901.27341.2714 / 1.2746  
12742008.10.31 13:55close637823.901.27341.2714 / 1.27460.001647685.00
12752008.10.31 13:58buy638823.901.27511.2731 / 1.2763  
12762008.10.31 14:00close638823.901.27511.2731 / 1.27630.001647685.00
12772008.10.31 14:03sell639823.901.27591.2779 / 1.2747  
12782008.10.31 14:06close639823.901.27741.2779 / 1.2747-123585.001524100.00
12792008.10.31 14:08buy640762.101.27821.2762 / 1.2794  
12802008.10.31 14:11close640762.101.27831.2762 / 1.27947621.001531721.00
12812008.10.31 14:13sell641765.901.27861.2806 / 1.2774  
12822008.10.31 14:15t/p641765.901.27741.2806 / 1.277491908.001623629.00
12832008.10.31 14:16sell642811.901.27701.2790 / 1.2758  
12842008.10.31 14:18close642811.901.27641.2790 / 1.275848714.001672343.00
12852008.10.31 14:21buy643836.201.27651.2745 / 1.2777  
12862008.10.31 14:22t/p643836.201.27771.2745 / 1.2777100344.001772687.00
12872008.10.31 14:23buy644886.401.27741.2754 / 1.2786  
12882008.10.31 14:26close644886.401.27751.2754 / 1.27868864.001781551.00
12892008.10.31 14:29buy645890.801.27711.2751 / 1.2783  
12902008.10.31 14:31close645890.801.27691.2751 / 1.2783-17816.001763735.00
12912008.10.31 14:34sell646881.901.27601.2780 / 1.2748  
12922008.10.31 14:36close646881.901.27551.2780 / 1.274844095.001807830.00
12932008.10.31 14:39sell647904.001.27541.2774 / 1.2742  
12942008.10.31 14:41t/p647904.001.27421.2774 / 1.2742108480.001916310.00
12952008.10.31 14:41sell648958.201.27411.2761 / 1.2729  
12962008.10.31 14:44close648958.201.27401.2761 / 1.27299582.001925892.00
12972008.10.31 14:46buy649963.001.27581.2738 / 1.2770  
12982008.10.31 14:49close649963.001.27471.2738 / 1.2770-105930.001819962.00
12992008.10.31 14:51sell650910.001.27331.2753 / 1.2721  
13002008.10.31 14:52t/p650910.001.27211.2753 / 1.2721109200.001929162.00
13012008.10.31 14:54buy651964.601.27311.2711 / 1.2743  
13022008.10.31 14:56close651964.601.27261.2711 / 1.2743-48230.001880932.00
13032008.10.31 14:59buy652940.501.27171.2697 / 1.2729  
13042008.10.31 15:01close652940.501.27221.2697 / 1.272947025.001927957.00
13052008.10.31 15:04buy653964.001.27281.2708 / 1.2740  
13062008.10.31 15:06close653964.001.27371.2708 / 1.274086760.002014717.00
13072008.10.31 15:09buy6541007.401.27341.2714 / 1.2746  
13082008.10.31 15:11close6541007.401.27271.2714 / 1.2746-70518.001944199.00
13092008.10.31 15:14sell655972.101.27391.2759 / 1.2727  
13102008.10.31 15:17close655972.101.27341.2759 / 1.272748605.001992804.00
13112008.10.31 15:20sell656996.501.27371.2757 / 1.2725  
13122008.10.31 15:22close656996.501.27361.2757 / 1.27259965.002002769.00
13132008.10.31 15:25buy6571001.401.27311.2711 / 1.2743  
13142008.10.31 15:26t/p6571001.401.27431.2711 / 1.2743120168.002122937.00
13152008.10.31 15:27buy6581061.501.27571.2737 / 1.2769  
13162008.10.31 15:30close6581061.501.27571.2737 / 1.27690.002122937.00
13172008.10.31 15:32sell6591061.501.27451.2765 / 1.2733  
13182008.10.31 15:35close6591061.501.27371.2765 / 1.273384920.002207857.00
13192008.10.31 15:37sell6601104.001.27531.2773 / 1.2741  
13202008.10.31 15:40close6601104.001.27571.2773 / 1.2741-44160.002163697.00
13212008.10.31 15:43sell6611081.901.27441.2764 / 1.2732  
13222008.10.31 15:45close6611081.901.27471.2764 / 1.2732-32457.002131240.00
13232008.10.31 15:48sell6621065.701.27481.2768 / 1.2736  
13242008.10.31 15:49t/p6621065.701.27361.2768 / 1.2736127884.002259124.00
13252008.10.31 15:50buy6631129.601.27371.2717 / 1.2749  
13262008.10.31 15:53close6631129.601.27411.2717 / 1.274945184.002304308.00
13272008.10.31 15:55buy6641152.201.27411.2721 / 1.2753  
13282008.10.31 15:58close6641152.201.27421.2721 / 1.275311522.002315830.00
13292008.10.31 16:00buy6651158.001.27361.2716 / 1.2748  
13302008.10.31 16:03close6651158.001.27351.2716 / 1.2748-11580.002304250.00
13312008.10.31 16:05buy6661152.201.27481.2728 / 1.2760  
13322008.10.31 16:07t/p6661152.201.27601.2728 / 1.2760138264.002442514.00
13332008.10.31 16:08buy6671221.301.27641.2744 / 1.2776  
13342008.10.31 16:10close6671221.301.27621.2744 / 1.2776-24426.002418088.00
13352008.10.31 16:13buy6681209.101.27551.2735 / 1.2767  
13362008.10.31 16:15close6681209.101.27561.2735 / 1.276712091.002430179.00
13372008.10.31 16:18sell6691215.101.27571.2777 / 1.2745  
13382008.10.31 16:20close6691215.101.27511.2777 / 1.274572906.002503085.00
13392008.10.31 16:23sell6701251.601.27581.2778 / 1.2746  
13402008.10.31 16:24t/p6701251.601.27461.2778 / 1.2746150192.002653277.00
13412008.10.31 16:26buy6711326.701.27471.2727 / 1.2759  
13422008.10.31 16:28close6711326.701.27481.2727 / 1.275913267.002666544.00
13432008.10.31 16:31buy6721333.301.27501.2730 / 1.2762  
13442008.10.31 16:33close6721333.301.27481.2730 / 1.2762-26666.002639878.00
13452008.10.31 16:36sell6731320.001.27421.2762 / 1.2730  
13462008.10.31 16:38close6731320.001.27361.2762 / 1.273079200.002719078.00
13472008.10.31 16:41buy6741359.601.27221.2702 / 1.2734  
13482008.10.31 16:43close6741359.601.27251.2702 / 1.273440788.002759866.00
13492008.10.31 16:46sell6751380.001.27311.2751 / 1.2719  
13502008.10.31 16:48s/l6751380.001.27511.2751 / 1.2719-276000.002483866.00
13512008.10.31 16:48buy6761242.001.27511.2731 / 1.2763  
13522008.10.31 16:50s/l6761242.001.27311.2731 / 1.2763-248400.002235466.00
13532008.10.31 16:51sell6771117.801.27321.2752 / 1.2720  
13542008.10.31 16:51t/p6771117.801.27201.2752 / 1.2720134136.002369602.00
13552008.10.31 16:54sell6781184.901.27131.2733 / 1.2701  
13562008.10.31 16:56close6781184.901.27151.2733 / 1.2701-23698.002345904.00
13572008.10.31 16:59sell6791173.001.27121.2732 / 1.2700  
13582008.10.31 17:01close6791173.001.27271.2732 / 1.2700-175950.002169954.00
13592008.10.31 17:04buy6801085.001.27421.2722 / 1.2754  
13602008.10.31 17:06close6801085.001.27441.2722 / 1.275421700.002191654.00
13612008.10.31 17:09buy6811095.901.27361.2716 / 1.2748  
13622008.10.31 17:11close6811095.901.27321.2716 / 1.2748-43836.002147818.00
13632008.10.31 17:14sell6821074.001.27311.2751 / 1.2719  
13642008.10.31 17:16close6821074.001.27281.2751 / 1.271932220.002180038.00
13652008.10.31 17:19buy6831090.101.27311.2711 / 1.2743  
13662008.10.31 17:21close6831090.101.27291.2711 / 1.2743-21802.002158236.00
13672008.10.31 17:24sell6841079.201.27211.2741 / 1.2709  
13682008.10.31 17:26t/p6841079.201.27091.2741 / 1.2709129504.002287740.00
13692008.10.31 17:26sell6851143.901.27071.2727 / 1.2695  
13702008.10.31 17:28t/p6851143.901.26951.2727 / 1.2695137268.002425008.00
13712008.10.31 17:29sell6861212.601.26991.2719 / 1.2687  
13722008.10.31 17:31close6861212.601.27021.2719 / 1.2687-36378.002388630.00
13732008.10.31 17:34buy6871194.401.26951.2675 / 1.2707  
13742008.10.31 17:36close6871194.401.26871.2675 / 1.2707-95552.002293078.00
13752008.10.31 17:39buy6881146.601.27011.2681 / 1.2713  
13762008.10.31 17:41close6881146.601.27051.2681 / 1.271345864.002338942.00
13772008.10.31 17:44buy6891169.501.27241.2704 / 1.2736  
13782008.10.31 17:44t/p6891169.501.27361.2704 / 1.2736140340.002479282.00
13792008.10.31 17:47sell6901239.701.27101.2730 / 1.2698  
13802008.10.31 17:47t/p6901239.701.26981.2730 / 1.2698148764.002628046.00
13812008.10.31 17:49buy6911314.101.27131.2693 / 1.2725  
13822008.10.31 17:52close6911314.101.27141.2693 / 1.272513141.002641187.00
13832008.10.31 17:54buy6921320.601.27291.2709 / 1.2741  
13842008.10.31 17:56s/l6921320.601.27091.2709 / 1.2741-264120.002377067.00
13852008.10.31 17:57sell6931188.601.27121.2732 / 1.2700  
13862008.10.31 17:59close6931188.601.27121.2732 / 1.27000.002377067.00
13872008.10.31 18:02sell6941188.601.27071.2727 / 1.2695  
13882008.10.31 18:04close6941188.601.27131.2727 / 1.2695-71316.002305751.00
13892008.10.31 18:07sell6951152.901.27181.2738 / 1.2706  
13902008.10.31 18:07t/p6951152.901.27061.2738 / 1.2706138348.002444099.00
13912008.10.31 18:09buy6961222.101.27231.2703 / 1.2735  
13922008.10.31 18:12close6961222.101.27101.2703 / 1.2735-158873.002285226.00
13932008.10.31 18:14buy6971142.701.27231.2703 / 1.2735  
13942008.10.31 18:15t/p6971142.701.27351.2703 / 1.2735137124.002422350.00
13952008.10.31 18:17buy6981211.201.27591.2739 / 1.2771  
13962008.10.31 18:17t/p6981211.201.27711.2739 / 1.2771145344.002567694.00
13972008.10.31 18:19sell6991283.901.27411.2761 / 1.2729  
13982008.10.31 18:20t/p6991283.901.27291.2761 / 1.2729154068.002721762.00
13992008.10.31 18:22sell7001360.901.27301.2750 / 1.2718  
14002008.10.31 18:24close7001360.901.27401.2750 / 1.2718-136090.002585672.00
14012008.10.31 18:27buy7011292.901.27311.2711 / 1.2743  
14022008.10.31 18:29close7011292.901.27271.2711 / 1.2743-51716.002533956.00
14032008.10.31 18:32sell7021267.001.27161.2736 / 1.2704  
14042008.10.31 18:34close7021267.001.27241.2736 / 1.2704-101360.002432596.00
14052008.10.31 18:37buy7031216.301.27251.2705 / 1.2737  
14062008.10.31 18:39close7031216.301.27231.2705 / 1.2737-24326.002408270.00
14072008.10.31 18:42buy7041204.201.27101.2690 / 1.2722  
14082008.10.31 18:42s/l7041204.201.26901.2690 / 1.2722-240840.002167430.00
14092008.10.31 18:44buy7051083.801.26931.2673 / 1.2705  
14102008.10.31 18:47close7051083.801.26831.2673 / 1.2705-108380.002059050.00
14112008.10.31 18:49buy7061029.601.27011.2681 / 1.2713  
14122008.10.31 18:51t/p7061029.601.27131.2681 / 1.2713123552.002182602.00
14132008.10.31 18:52buy7071091.401.27131.2693 / 1.2725  
14142008.10.31 18:54close7071091.401.27181.2693 / 1.272554570.002237172.00
14152008.10.31 18:57sell7081118.601.27211.2741 / 1.2709  
14162008.10.31 18:58t/p7081118.601.27091.2741 / 1.2709134232.002371404.00
14172008.10.31 18:59sell7091185.801.26881.2708 / 1.2676  
14182008.10.31 19:01s/l7091185.801.27081.2708 / 1.2676-237160.002134244.00
14192008.10.31 19:02buy7101067.201.27171.2697 / 1.2729  
14202008.10.31 19:04t/p7101067.201.27291.2697 / 1.2729128064.002262308.00
14212008.10.31 19:05buy7111131.201.27461.2726 / 1.2758  
14222008.10.31 19:07close7111131.201.27401.2726 / 1.2758-67872.002194436.00
14232008.10.31 19:10sell7121097.301.27291.2749 / 1.2717  
14242008.10.31 19:12close7121097.301.27261.2749 / 1.271732919.002227355.00
14252008.10.31 19:15buy7131113.701.27411.2721 / 1.2753  
14262008.10.31 19:16s/l7131113.701.27211.2721 / 1.2753-222740.002004615.00
14272008.10.31 19:17sell7141002.401.27081.2728 / 1.2696  
14282008.10.31 19:18t/p7141002.401.26961.2728 / 1.2696120288.002124903.00
14292008.10.31 19:20buy7151062.501.27241.2704 / 1.2736  
14302008.10.31 19:21t/p7151062.501.27361.2704 / 1.2736127500.002252403.00
14312008.10.31 19:22buy7161126.301.27331.2713 / 1.2745  
14322008.10.31 19:25close7161126.301.27341.2713 / 1.274511263.002263666.00
14332008.10.31 19:27sell7171131.901.27291.2749 / 1.2717  
14342008.10.31 19:30close7171131.901.27231.2749 / 1.271767914.002331580.00
14352008.10.31 19:32buy7181165.801.27391.2719 / 1.2751  
14362008.10.31 19:35close7181165.801.27461.2719 / 1.275181606.002413186.00
14372008.10.31 19:37sell7191206.601.27371.2757 / 1.2725  
14382008.10.31 19:40close7191206.601.27411.2757 / 1.2725-48264.002364922.00
14392008.10.31 19:42buy7201182.501.27421.2722 / 1.2754  
14402008.10.31 19:45close7201182.501.27401.2722 / 1.2754-23650.002341272.00
14412008.10.31 19:48buy7211170.701.27331.2713 / 1.2745  
14422008.10.31 19:49t/p7211170.701.27451.2713 / 1.2745140484.002481756.00
14432008.10.31 19:50sell7221240.901.27401.2760 / 1.2728  
14442008.10.31 19:53close7221240.901.27401.2760 / 1.27280.002481756.00
14452008.10.31 19:55sell7231240.901.27321.2752 / 1.2720  
14462008.10.31 19:58close7231240.901.27401.2752 / 1.2720-99272.002382484.00
14472008.10.31 20:00sell7241191.301.27311.2751 / 1.2719  
14482008.10.31 20:01s/l7241191.301.27511.2751 / 1.2719-238260.002144224.00
14492008.10.31 20:03buy7251072.201.27511.2731 / 1.2763  
14502008.10.31 20:05close7251072.201.27541.2731 / 1.276332166.002176390.00
14512008.10.31 20:08sell7261088.201.27441.2764 / 1.2732  
14522008.10.31 20:10close7261088.201.27381.2764 / 1.273265292.002241682.00
14532008.10.31 20:13sell7271120.901.27451.2765 / 1.2733  
14542008.10.31 20:15close7271120.901.27391.2765 / 1.273367254.002308936.00
14552008.10.31 20:18sell7281154.501.27381.2758 / 1.2726  
14562008.10.31 20:20close7281154.501.27381.2758 / 1.27260.002308936.00
14572008.10.31 20:23sell7291154.501.27461.2766 / 1.2734  
14582008.10.31 20:24s/l7291154.501.27661.2766 / 1.2734-230900.002078036.00
14592008.10.31 20:25buy7301039.101.27491.2729 / 1.2761  
14602008.10.31 20:28close7301039.101.27501.2729 / 1.276110391.002088427.00
14612008.10.31 20:31sell7311044.301.27531.2773 / 1.2741  
14622008.10.31 20:33close7311044.301.27551.2773 / 1.2741-20886.002067541.00
14632008.10.31 20:36buy7321033.801.27621.2742 / 1.2774  
14642008.10.31 20:38close7321033.801.27641.2742 / 1.277420676.002088217.00
14652008.10.31 20:41sell7331044.201.27651.2785 / 1.2753  
14662008.10.31 20:43close7331044.201.27671.2785 / 1.2753-20884.002067333.00
14672008.10.31 20:46sell7341033.701.27551.2775 / 1.2743  
14682008.10.31 20:48close7341033.701.27471.2775 / 1.274382696.002150029.00
14692008.10.31 20:51buy7351075.101.27481.2728 / 1.2760  
14702008.10.31 20:53close7351075.101.27431.2728 / 1.2760-53755.002096274.00
14712008.10.31 20:56sell7361048.201.27431.2763 / 1.2731  
14722008.10.31 20:57t/p7361048.201.27311.2763 / 1.2731125784.002222058.00
14732008.10.31 20:58sell7371111.101.27241.2744 / 1.2712  
14742008.10.31 21:01close7371111.101.27291.2744 / 1.2712-55555.002166503.00
14752008.10.31 21:03buy7381083.301.27341.2714 / 1.2746  
14762008.10.31 21:06close7381083.301.27401.2714 / 1.274664998.002231501.00
14772008.10.31 21:08sell7391115.801.27461.2766 / 1.2734  
14782008.10.31 21:11close7391115.801.27401.2766 / 1.273466948.002298449.00
14792008.10.31 21:14buy7401149.301.27451.2725 / 1.2757  
14802008.10.31 21:14s/l7401149.301.27251.2725 / 1.2757-229860.002068589.00
14812008.10.31 21:16buy7411034.301.27241.2704 / 1.2736  
14822008.10.31 21:19close7411034.301.27091.2704 / 1.2736-155145.001913444.00
14832008.10.31 21:21buy742956.801.27101.2690 / 1.2722  
14842008.10.31 21:24close742956.801.27121.2690 / 1.272219136.001932580.00
14852008.10.31 21:26buy743966.301.27191.2699 / 1.2731  
14862008.10.31 21:29close743966.301.27291.2699 / 1.273196630.002029210.00
14872008.10.31 21:31sell7441014.701.27261.2746 / 1.2714  
14882008.10.31 21:34close7441014.701.27291.2746 / 1.2714-30441.001998769.00
14892008.10.31 21:37sell745999.401.27411.2761 / 1.2729  
14902008.10.31 21:39close745999.401.27481.2761 / 1.2729-69958.001928811.00
14912008.10.31 21:42sell746964.501.27441.2764 / 1.2732  
14922008.10.31 21:45close746964.501.27421.2764 / 1.273219290.001948101.00
14932008.10.31 21:47buy747974.101.27411.2721 / 1.2753  
14942008.10.31 21:50close747974.101.27431.2721 / 1.275319482.001967583.00
14952008.10.31 21:52buy748983.801.27441.2724 / 1.2756  
14962008.10.31 21:55close748983.801.27461.2724 / 1.275619676.001987259.00
14972008.10.31 21:57buy749993.701.27531.2733 / 1.2765  
14982008.10.31 22:00close749993.701.27591.2733 / 1.276559622.002046881.00
14992008.10.31 22:02buy7501023.501.27711.2751 / 1.2783  
15002008.10.31 22:05close7501023.501.27611.2751 / 1.2783-102350.001944531.00
15012008.10.31 22:07buy751972.301.27521.2732 / 1.2764  
15022008.10.31 22:10close751972.301.27561.2732 / 1.276438892.001983423.00
15032008.10.31 22:14sell752991.801.27531.2773 / 1.2741  
15042008.10.31 22:16close752991.801.27471.2773 / 1.274159508.002042931.00
15052008.10.31 22:19buy7531021.501.27421.2722 / 1.2754  
15062008.10.31 22:21close7531021.501.27401.2722 / 1.2754-20430.002022501.00
15072008.10.31 22:24sell7541011.301.27371.2757 / 1.2725  
15082008.10.31 22:26close7541011.301.27431.2757 / 1.2725-60678.001961823.00
15092008.10.31 22:29sell755981.001.27421.2762 / 1.2730  
15102008.10.31 22:31close755981.001.27391.2762 / 1.273029430.001991253.00
15112008.10.31 22:34buy756995.701.27421.2722 / 1.2754  
15122008.10.31 22:36close756995.701.27421.2722 / 1.27540.001991253.00
15132008.10.31 22:39sell757995.701.27401.2760 / 1.2728  
15142008.10.31 22:42close757995.701.27361.2760 / 1.272839828.002031081.00
15152008.10.31 22:44buy7581015.601.27381.2718 / 1.2750  
15162008.10.31 22:46t/p7581015.601.27501.2718 / 1.2750121872.002152953.00
15172008.10.31 22:47buy7591076.501.27481.2728 / 1.2760  
15182008.10.31 22:49close7591076.501.27491.2728 / 1.276010765.002163718.00
15192008.10.31 22:52buy7601081.901.27461.2726 / 1.2758  
15202008.10.31 22:54close7601081.901.27431.2726 / 1.2758-32457.002131261.00
15212008.10.31 22:57sell7611065.701.27401.2760 / 1.2728  
15222008.10.31 22:59close7611065.701.27381.2760 / 1.272821314.002152575.00
15232008.11.03 00:00buy7621076.301.27461.2726 / 1.2758  
15242008.11.03 00:02close7621076.301.27481.2726 / 1.275821526.002174101.00
15252008.11.03 00:05buy7631087.101.27521.2732 / 1.2764  
15262008.11.03 00:08close7631087.101.27521.2732 / 1.27640.002174101.00
15272008.11.03 00:10sell7641087.101.27461.2766 / 1.2734  
15282008.11.03 00:13close7641087.101.27461.2766 / 1.27340.002174101.00
15292008.11.03 00:15buy7651087.101.27461.2726 / 1.2758  
15302008.11.03 00:18close7651087.101.27471.2726 / 1.275810871.002184972.00
15312008.11.03 00:22buy7661092.501.27451.2725 / 1.2757  
15322008.11.03 00:24close7661092.501.27411.2725 / 1.2757-43700.002141272.00
15332008.11.03 00:31buy7671070.701.27441.2724 / 1.2756  
15342008.11.03 00:33close7671070.701.27451.2724 / 1.275610707.002151979.00
15352008.11.03 00:36sell7681076.001.27431.2763 / 1.2731  
15362008.11.03 00:38close7681076.001.27411.2763 / 1.273121520.002173499.00
15372008.11.03 00:41buy7691086.801.27481.2728 / 1.2760  
15382008.11.03 00:44close7691086.801.27511.2728 / 1.276032604.002206103.00
15392008.11.03 00:49buy7701103.101.27511.2731 / 1.2763  
15402008.11.03 00:51close7701103.101.27581.2731 / 1.276377217.002283320.00
15412008.11.03 00:54buy7711141.701.27521.2732 / 1.2764  
15422008.11.03 00:56close7711141.701.27581.2732 / 1.276468502.002351822.00
15432008.11.03 00:59buy7721176.001.27661.2746 / 1.2778  
15442008.11.03 01:02close7721176.001.27751.2746 / 1.2778105840.002457662.00
15452008.11.03 01:04buy7731228.901.27751.2755 / 1.2787  
15462008.11.03 01:07close7731228.901.27791.2755 / 1.278749156.002506818.00
15472008.11.03 01:09sell7741253.501.27731.2793 / 1.2761  
15482008.11.03 01:12close7741253.501.27721.2793 / 1.276112535.002519353.00
15492008.11.03 01:18buy7751259.701.27811.2761 / 1.2793  
15502008.11.03 01:20close7751259.701.27821.2761 / 1.279312597.002531950.00
15512008.11.03 01:24sell7761266.001.27831.2803 / 1.2771  
15522008.11.03 01:26close7761266.001.27821.2803 / 1.277112660.002544610.00
15532008.11.03 01:30buy7771272.401.27821.2762 / 1.2794  
15542008.11.03 01:32close7771272.401.27811.2762 / 1.2794-12724.002531886.00
15552008.11.03 01:35sell7781266.001.27711.2791 / 1.2759  
15562008.11.03 01:38close7781266.001.27711.2791 / 1.27590.002531886.00
15572008.11.03 01:40buy7791266.001.27751.2755 / 1.2787  
15582008.11.03 01:43close7791266.001.27781.2755 / 1.278737980.002569866.00
15592008.11.03 01:46sell7801285.001.27761.2796 / 1.2764  
15602008.11.03 01:48close7801285.001.27781.2796 / 1.2764-25700.002544166.00
15612008.11.03 01:51sell7811272.101.27761.2796 / 1.2764  
15622008.11.03 01:53close7811272.101.27751.2796 / 1.276412721.002556887.00
15632008.11.03 01:56buy7821278.501.27711.2751 / 1.2783  
15642008.11.03 01:58close7821278.501.27711.2751 / 1.27830.002556887.00
15652008.11.03 02:01sell7831278.501.27731.2793 / 1.2761  
15662008.11.03 02:03close7831278.501.27661.2793 / 1.276189495.002646382.00
15672008.11.03 02:06sell7841323.201.27631.2783 / 1.2751  
15682008.11.03 02:08close7841323.201.27561.2783 / 1.275192624.002739006.00
15692008.11.03 02:11buy7851369.601.27611.2741 / 1.2773  
15702008.11.03 02:13close7851369.601.27691.2741 / 1.2773109568.002848574.00
15712008.11.03 02:17buy7861424.301.27681.2748 / 1.2780  
15722008.11.03 02:19close7861424.301.27711.2748 / 1.278042729.002891303.00
15732008.11.03 02:22buy7871445.701.27681.2748 / 1.2780  
15742008.11.03 02:24close7871445.701.27621.2748 / 1.2780-86742.002804561.00
15752008.11.03 02:27sell7881402.301.27591.2779 / 1.2747  
15762008.11.03 02:30close7881402.301.27541.2779 / 1.274770115.002874676.00
15772008.11.03 02:32buy7891437.401.27651.2745 / 1.2777  
15782008.11.03 02:35close7891437.401.27721.2745 / 1.2777100618.002975294.00
15792008.11.03 02:37sell7901487.701.27651.2785 / 1.2753  
15802008.11.03 02:40close7901487.701.27681.2785 / 1.2753-44631.002930663.00
15812008.11.03 02:42buy7911465.401.27731.2753 / 1.2785  
15822008.11.03 02:45close7911465.401.27731.2753 / 1.27850.002930663.00
15832008.11.03 02:48buy7921465.401.27721.2752 / 1.2784  
15842008.11.03 02:50close7921465.401.27791.2752 / 1.2784102578.003033241.00
15852008.11.03 02:54buy7931516.701.27861.2766 / 1.2798  
15862008.11.03 02:56close7931516.701.27941.2766 / 1.2798121336.003154577.00
15872008.11.03 02:59buy7941577.301.27941.2774 / 1.2806  
15882008.11.03 03:02close7941577.301.27941.2774 / 1.28060.003154577.00
15892008.11.03 03:04sell7951577.301.27921.2812 / 1.2780  
15902008.11.03 03:06t/p7951577.301.27801.2812 / 1.2780189276.003343853.00
15912008.11.03 03:07sell7961672.001.27791.2799 / 1.2767  
15922008.11.03 03:09close7961672.001.27771.2799 / 1.276733440.003377293.00
15932008.11.03 03:12buy7971688.701.27881.2768 / 1.2800  
15942008.11.03 03:14close7971688.701.27891.2768 / 1.280016887.003394180.00
15952008.11.03 03:17sell7981697.101.27871.2807 / 1.2775  
15962008.11.03 03:19close7981697.101.27861.2807 / 1.277516971.003411151.00
15972008.11.03 03:22buy7991705.601.27911.2771 / 1.2803  
15982008.11.03 03:24close7991705.601.27991.2771 / 1.2803136448.003547599.00
15992008.11.03 03:27buy8001773.801.28061.2786 / 1.2818  
16002008.11.03 03:27t/p8001773.801.28181.2786 / 1.2818212856.003760455.00
16012008.11.03 03:29sell8011880.301.28181.2838 / 1.2806  
16022008.11.03 03:32close8011880.301.28261.2838 / 1.2806-150424.003610031.00
16032008.11.03 03:35buy8021805.101.28321.2812 / 1.2844  
16042008.11.03 03:37close8021805.101.28331.2812 / 1.284418051.003628082.00
16052008.11.03 03:40sell8031814.101.28241.2844 / 1.2812  
16062008.11.03 03:42close8031814.101.28231.2844 / 1.281218141.003646223.00
16072008.11.03 03:45buy8041823.201.28281.2808 / 1.2840  
16082008.11.03 03:47close8041823.201.28381.2808 / 1.2840182320.003828543.00
16092008.11.03 03:50sell8051914.301.28371.2857 / 1.2825  
16102008.11.03 03:53close8051914.301.28361.2857 / 1.282519143.003847686.00
16112008.11.03 03:55sell8061923.901.28361.2856 / 1.2824  
16122008.11.03 03:56t/p8061923.901.28241.2856 / 1.2824230868.004078554.00
16132008.11.03 03:58buy8072039.301.28301.2810 / 1.2842  
16142008.11.03 04:00close8072039.301.28301.2810 / 1.28420.004078554.00
16152008.11.03 04:03sell8082039.301.28261.2846 / 1.2814  
16162008.11.03 04:05close8082039.301.28231.2846 / 1.281461179.004139733.00
16172008.11.03 04:08buy8092069.901.28251.2805 / 1.2837  
16182008.11.03 04:10close8092069.901.28241.2805 / 1.2837-20699.004119034.00
16192008.11.03 04:13sell8102059.601.28211.2841 / 1.2809  
16202008.11.03 04:16close8102059.601.28221.2841 / 1.2809-20596.004098438.00
16212008.11.03 04:19buy8112049.301.28241.2804 / 1.2836  
16222008.11.03 04:21close8112049.301.28291.2804 / 1.2836102465.004200903.00
16232008.11.03 04:25buy8122100.501.28311.2811 / 1.2843  
16242008.11.03 04:26t/p8122100.501.28431.2811 / 1.2843252060.004452963.00
16252008.11.03 04:27buy8132226.501.28381.2818 / 1.2850  
16262008.11.03 04:30close8132226.501.28341.2818 / 1.2850-89060.004363903.00
16272008.11.03 04:32buy8142182.001.28361.2816 / 1.2848  
16282008.11.03 04:35close8142182.001.28351.2816 / 1.2848-21820.004342083.00
16292008.11.03 04:37sell8152171.101.28431.2863 / 1.2831  
16302008.11.03 04:40close8152171.101.28351.2863 / 1.2831173688.004515771.00
16312008.11.03 04:44sell8162257.901.28291.2849 / 1.2817  
16322008.11.03 04:46close8162257.901.28341.2849 / 1.2817-112895.004402876.00
16332008.11.03 04:49sell8172201.501.28341.2854 / 1.2822  
16342008.11.03 04:51close8172201.501.28351.2854 / 1.2822-22015.004380861.00
16352008.11.03 04:54sell8182190.501.28411.2861 / 1.2829  
16362008.11.03 04:56close8182190.501.28441.2861 / 1.2829-65715.004315146.00
16372008.11.03 04:59sell8192157.601.28411.2861 / 1.2829  
16382008.11.03 05:01close8192157.601.28481.2861 / 1.2829-151032.004164114.00
16392008.11.03 05:04sell8202082.101.28491.2869 / 1.2837  
16402008.11.03 05:07close8202082.101.28471.2869 / 1.283741642.004205756.00
16412008.11.03 05:09sell8212102.901.28441.2864 / 1.2832  
16422008.11.03 05:10t/p8212102.901.28321.2864 / 1.2832252348.004458104.00
16432008.11.03 05:12sell8222229.101.28281.2848 / 1.2816  
16442008.11.03 05:13s/l8222229.101.28481.2848 / 1.2816-445820.004012284.00
16452008.11.03 05:14buy8232006.201.28381.2818 / 1.2850  
16462008.11.03 05:17close8232006.201.28341.2818 / 1.2850-80248.003932036.00
16472008.11.03 05:19buy8241966.101.28411.2821 / 1.2853  
16482008.11.03 05:22close8241966.101.28541.2821 / 1.2853255593.004187629.00
16492008.11.03 05:24sell8252093.901.28481.2868 / 1.2836  
16502008.11.03 05:27close8252093.901.28431.2868 / 1.2836104695.004292324.00
16512008.11.03 05:31buy8262146.201.28471.2827 / 1.2859  
16522008.11.03 05:33close8262146.201.28541.2827 / 1.2859150234.004442558.00
16532008.11.03 05:36buy8272221.301.28481.2828 / 1.2860  
16542008.11.03 05:39close8272221.301.28481.2828 / 1.28600.004442558.00
16552008.11.03 05:41buy8282221.301.28501.2830 / 1.2862  
16562008.11.03 05:44close8282221.301.28431.2830 / 1.2862-155491.004287067.00
16572008.11.03 05:46buy8292143.601.28491.2829 / 1.2861  
16582008.11.03 05:49close8292143.601.28521.2829 / 1.286164308.004351375.00
16592008.11.03 05:53buy8302175.701.28501.2830 / 1.2862  
16602008.11.03 05:55close8302175.701.28501.2830 / 1.28620.004351375.00
16612008.11.03 05:58buy8312175.701.28601.2840 / 1.2872  
16622008.11.03 06:00close8312175.701.28651.2840 / 1.2872108785.004460160.00
16632008.11.03 06:03sell8322230.101.28601.2880 / 1.2848  
16642008.11.03 06:05close8322230.101.28641.2880 / 1.2848-89204.004370956.00
16652008.11.03 06:09buy8332185.501.28661.2846 / 1.2878  
16662008.11.03 06:11close8332185.501.28661.2846 / 1.28780.004370956.00
16672008.11.03 06:14sell8342185.501.28581.2878 / 1.2846  
16682008.11.03 06:17close8342185.501.28551.2878 / 1.284665565.004436521.00
16692008.11.03 06:19buy8352218.301.28571.2837 / 1.2869  
16702008.11.03 06:22close8352218.301.28681.2837 / 1.2869244013.004680534.00
16712008.11.03 06:24sell8362340.301.28651.2885 / 1.2853  
16722008.11.03 06:27close8362340.301.28591.2885 / 1.2853140418.004820952.00
16732008.11.03 06:29sell8372410.501.28451.2865 / 1.2833  
16742008.11.03 06:32close8372410.501.28411.2865 / 1.283396420.004917372.00
16752008.11.03 06:34buy8382458.701.28511.2831 / 1.2863  
16762008.11.03 06:37close8382458.701.28551.2831 / 1.286398348.005015720.00
16772008.11.03 06:39sell8392507.901.28511.2871 / 1.2839  
16782008.11.03 06:42close8392507.901.28421.2871 / 1.2839225711.005241431.00
16792008.11.03 06:45buy8402620.801.28461.2826 / 1.2858  
16802008.11.03 06:47close8402620.801.28451.2826 / 1.2858-26208.005215223.00
16812008.11.03 06:51sell8412607.701.28441.2864 / 1.2832  
16822008.11.03 06:53close8412607.701.28371.2864 / 1.2832182539.005397762.00
16832008.11.03 06:56sell8422698.901.28401.2860 / 1.2828  
16842008.11.03 06:59close8422698.901.28391.2860 / 1.282826989.005424751.00
16852008.11.03 07:01buy8432712.401.28441.2824 / 1.2856  
16862008.11.03 07:04close8432712.401.28461.2824 / 1.285654248.005478999.00
16872008.11.03 07:06buy8442739.501.28421.2822 / 1.2854  
16882008.11.03 07:09close8442739.501.28471.2822 / 1.2854136975.005615974.00
16892008.11.03 07:13sell8452808.001.28481.2868 / 1.2836  
16902008.11.03 07:15close8452808.001.28471.2868 / 1.283628080.005644054.00
16912008.11.03 07:18sell8462822.101.28581.2878 / 1.2846  
16922008.11.03 07:20close8462822.101.28561.2878 / 1.284656442.005700496.00
16932008.11.03 07:24sell8472850.301.28561.2876 / 1.2844  
16942008.11.03 07:26close8472850.301.28571.2876 / 1.2844-28503.005671993.00
16952008.11.03 07:29buy8482836.001.28651.2845 / 1.2877  
16962008.11.03 07:31close8482836.001.28661.2845 / 1.287728360.005700353.00
16972008.11.03 07:34sell8492850.201.28621.2882 / 1.2850  
16982008.11.03 07:36close8492850.201.28631.2882 / 1.2850-28502.005671851.00
16992008.11.03 07:39sell8502836.001.28511.2871 / 1.2839  
17002008.11.03 07:41close8502836.001.28531.2871 / 1.2839-56720.005615131.00
17012008.11.03 07:44sell8512807.601.28551.2875 / 1.2843  
17022008.11.03 07:46close8512807.601.28511.2875 / 1.2843112304.005727435.00
17032008.11.03 07:51buy8522863.801.28561.2836 / 1.2868  
17042008.11.03 07:53close8522863.801.28621.2836 / 1.2868171828.005899263.00
17052008.11.03 07:56sell8532949.701.28561.2876 / 1.2844  
17062008.11.03 07:58close8532949.701.28551.2876 / 1.284429497.005928760.00
17072008.11.03 08:01buy8542964.401.28621.2842 / 1.2874  
17082008.11.03 08:01t/p8542964.401.28741.2842 / 1.2874355728.006284488.00
17092008.11.03 08:03sell8553142.301.28751.2895 / 1.2863  
17102008.11.03 08:06close8553142.301.28691.2895 / 1.2863188538.006473026.00
17112008.11.03 08:08sell8563236.601.28681.2888 / 1.2856  
17122008.11.03 08:11close8563236.601.28811.2888 / 1.2856-420758.006052268.00
17132008.11.03 08:13buy8573026.201.28911.2871 / 1.2903  
17142008.11.03 08:16close8573026.201.28941.2871 / 1.290390786.006143054.00
17152008.11.03 08:18sell8583071.601.28891.2909 / 1.2877  
17162008.11.03 08:21close8583071.601.28921.2909 / 1.2877-92148.006050906.00
17172008.11.03 08:23sell8593025.501.28901.2910 / 1.2878  
17182008.11.03 08:26close8593025.501.28811.2910 / 1.2878272295.006323201.00
17192008.11.03 08:29sell8603161.701.28841.2904 / 1.2872  
17202008.11.03 08:31close8603161.701.28871.2904 / 1.2872-94851.006228350.00
17212008.11.03 08:35sell8613114.201.28821.2902 / 1.2870  
17222008.11.03 08:37close8613114.201.28831.2902 / 1.2870-31142.006197208.00
17232008.11.03 08:40buy8623098.701.28841.2864 / 1.2896  
17242008.11.03 08:42close8623098.701.28901.2864 / 1.2896185922.006383130.00
17252008.11.03 08:45buy8633191.601.28871.2867 / 1.2899  
17262008.11.03 08:47close8633191.601.28901.2867 / 1.289995748.006478878.00
17272008.11.03 08:50buy8643239.501.28931.2873 / 1.2905  
17282008.11.03 08:52close8643239.501.28931.2873 / 1.29050.006478878.00
17292008.11.03 08:55sell8653239.501.28791.2899 / 1.2867  
17302008.11.03 08:57close8653239.501.28741.2899 / 1.2867161975.006640853.00
17312008.11.03 09:00sell8663320.501.28661.2886 / 1.2854  
17322008.11.03 09:03close8663320.501.28701.2886 / 1.2854-132820.006508033.00
17332008.11.03 09:05buy8673254.101.28691.2849 / 1.2881  
17342008.11.03 09:08close8673254.101.28601.2849 / 1.2881-292869.006215164.00
17352008.11.03 18:07sell8683107.601.27371.2757 / 1.2725  
17362008.11.03 18:08t/p8683107.601.27251.2757 / 1.2725372912.006588076.00
17372008.11.03 18:09sell8693294.101.27261.2746 / 1.2714  
17382008.11.03 18:12close8693294.101.27311.2746 / 1.2714-164705.006423371.00
17392008.11.03 18:14sell8703211.701.27271.2747 / 1.2715  
17402008.11.03 18:15t/p8703211.701.27151.2747 / 1.2715385404.006808775.00
17412008.11.03 18:17sell8713404.401.26991.2719 / 1.2687  
17422008.11.03 18:19close8713404.401.27071.2719 / 1.2687-272352.006536423.00
17432008.11.03 18:22buy8723268.301.27101.2690 / 1.2722  
17442008.11.03 18:24close8723268.301.27151.2690 / 1.2722163415.006699838.00
17452008.11.03 18:27buy8733350.001.27181.2698 / 1.2730  
17462008.11.03 18:29close8733350.001.27191.2698 / 1.273033500.006733338.00
17472008.11.03 18:32buy8743366.701.27251.2705 / 1.2737  
17482008.11.03 18:34close8743366.701.27351.2705 / 1.2737336670.007070008.00
17492008.11.03 18:37sell8753535.101.27231.2743 / 1.2711  
17502008.11.03 18:39close8753535.101.27231.2743 / 1.27110.007070008.00
17512008.11.03 18:42buy8763535.101.27121.2692 / 1.2724  
17522008.11.03 18:44close8763535.101.27131.2692 / 1.272435351.007105359.00
17532008.11.03 18:47sell8773552.701.27011.2721 / 1.2689  
17542008.11.03 18:50close8773552.701.27021.2721 / 1.2689-35527.007069832.00
17552008.11.03 18:52buy8783535.001.27001.2680 / 1.2712  
17562008.11.03 18:53t/p8783535.001.27121.2680 / 1.2712424200.007494032.00
17572008.11.03 18:55buy8793747.101.27191.2699 / 1.2731  
17582008.11.03 18:57close8793747.101.27201.2699 / 1.273137471.007531503.00
17592008.11.03 19:00sell8803765.801.27191.2739 / 1.2707  
17602008.11.03 19:02close8803765.801.27131.2739 / 1.2707225948.007757451.00
17612008.11.03 19:05buy8813878.801.27121.2692 / 1.2724  
17622008.11.03 19:07close8813878.801.27101.2692 / 1.2724-77576.007679875.00
17632008.11.03 19:10sell8823840.001.27021.2722 / 1.2690  
17642008.11.03 19:12t/p8823840.001.26901.2722 / 1.2690460800.008140675.00
17652008.11.03 19:12sell8834070.401.26931.2713 / 1.2681  
17662008.11.03 19:15t/p8834070.401.26811.2713 / 1.2681488448.008629123.00
17672008.11.03 19:15buy8844314.601.26791.2659 / 1.2691  
17682008.11.03 19:17close8844314.601.26791.2659 / 1.26910.008629123.00
17692008.11.03 19:20sell8854314.601.26671.2687 / 1.2655  
17702008.11.03 19:20t/p8854314.601.26551.2687 / 1.2655517752.009146875.00
17712008.11.03 19:22buy8864573.501.26601.2640 / 1.2672  
17722008.11.03 19:25close8864573.501.26541.2640 / 1.2672-274410.008872465.00
17732008.11.03 19:28buy8874436.301.26551.2635 / 1.2667  
17742008.11.03 19:30close8874436.301.26681.2635 / 1.2667576719.009449184.00
17752008.11.03 19:33sell8884724.601.26711.2691 / 1.2659  
17762008.11.03 19:35close8884724.601.26621.2691 / 1.2659425214.009874398.00
17772008.11.03 19:38sell8894937.201.26591.2679 / 1.2647  
17782008.11.03 19:41close8894937.201.26531.2679 / 1.2647296232.0010170630.00
17792008.11.03 19:43sell8905085.401.26561.2676 / 1.2644  
17802008.11.03 19:46close8905085.401.26591.2676 / 1.2644-152562.0010018068.00
17812008.11.03 19:48sell8915009.101.26561.2676 / 1.2644  
17822008.11.03 19:51close8915009.101.26461.2676 / 1.2644500910.0010518978.00
17832008.11.03 19:54sell8925259.501.26481.2668 / 1.2636  
17842008.11.03 19:56close8925259.501.26461.2668 / 1.2636105190.0010624168.00
17852008.11.03 19:59buy8935312.101.26511.2631 / 1.2663  
17862008.11.03 20:01close8935312.101.26561.2631 / 1.2663265605.0010889773.00
17872008.11.03 20:04buy8945444.901.26611.2641 / 1.2673  
17882008.11.03 20:06close8945444.901.26491.2641 / 1.2673-653388.0010236385.00
17892008.11.03 20:09buy8955118.201.26501.2630 / 1.2662  
17902008.11.03 20:11close8955118.201.26581.2630 / 1.2662409456.0010645841.00
17912008.11.03 20:14sell8965323.001.26641.2684 / 1.2652  
17922008.11.03 20:16close8965323.001.26641.2684 / 1.26520.0010645841.00
17932008.11.03 20:19sell8975323.001.26701.2690 / 1.2658  
17942008.11.03 20:20t/p8975323.001.26581.2690 / 1.2658638760.0011284601.00
17952008.11.03 20:22buy8985642.401.26541.2634 / 1.2666  
17962008.11.03 20:24close8985642.401.26641.2634 / 1.2666564240.0011848841.00
17972008.11.03 20:27buy8995924.501.26581.2638 / 1.2670  
17982008.11.03 20:29close8995924.501.26701.2638 / 1.2670710940.0012559781.00
17992008.11.03 20:32buy9006279.901.26721.2652 / 1.2684  
18002008.11.03 20:34close9006279.901.26681.2652 / 1.2684-251196.0012308585.00
18012008.11.03 20:37sell9016154.301.26671.2687 / 1.2655  
18022008.11.03 20:39close9016154.301.26551.2687 / 1.2655738516.0013047101.00
18032008.11.03 20:42sell9026523.601.26581.2678 / 1.2646  
18042008.11.03 20:44close9026523.601.26471.2678 / 1.2646717596.0013764697.00
18052008.11.03 20:47sell9036882.401.26381.2658 / 1.2626  
18062008.11.03 20:50close9036882.401.26351.2658 / 1.2626206472.0013971169.00
18072008.11.03 20:52sell9046985.601.26341.2654 / 1.2622  
18082008.11.03 20:55close9046985.601.26351.2654 / 1.2622-69856.0013901313.00
18092008.11.03 20:57sell9056950.701.26281.2648 / 1.2616  
18102008.11.03 21:00close9056950.701.26301.2648 / 1.2616-139014.0013762299.00
18112008.11.03 21:02sell9066881.201.26271.2647 / 1.2615  
18122008.11.03 21:05close9066881.201.26321.2647 / 1.2615-344060.0013418239.00
18132008.11.03 21:09sell9076709.201.26331.2653 / 1.2621  
18142008.11.03 21:11close9076709.201.26241.2653 / 1.2621603828.0014022067.00
18152008.11.03 21:14sell9087011.101.26221.2642 / 1.2610  
18162008.11.03 21:16close9087011.101.26231.2642 / 1.2610-70111.0013951956.00
18172008.11.03 21:19buy9096976.001.26231.2603 / 1.2635  
18182008.11.03 21:21close9096976.001.26231.2603 / 1.26350.0013951956.00
18192008.11.03 21:25sell9106976.001.26161.2636 / 1.2604  
18202008.11.03 21:26t/p9106976.001.26041.2636 / 1.2604837120.0014789076.00
18212008.11.03 21:27sell9117394.601.26071.2627 / 1.2595  
18222008.11.03 21:30close9117394.601.26031.2627 / 1.2595295784.0015084860.00
18232008.11.03 21:32buy9127542.501.25991.2579 / 1.2611  
18242008.11.03 21:35close9127542.501.26011.2579 / 1.2611150850.0015235710.00
18252008.11.03 21:37buy9137617.901.26071.2587 / 1.2619  
18262008.11.03 21:40close9137617.901.26191.2587 / 1.2619914148.0016149858.00
18272008.11.03 21:43buy9148075.001.26191.2599 / 1.2631  
18282008.11.03 21:45close9148075.001.26181.2599 / 1.2631-80750.0016069108.00
18292008.11.03 21:48buy9158034.601.26371.2617 / 1.2649  
18302008.11.03 21:50close9158034.601.26341.2617 / 1.2649-241038.0015828070.00
18312008.11.03 21:53sell9167914.101.26251.2645 / 1.2613  
18322008.11.03 21:55close9167914.101.26321.2645 / 1.2613-553987.0015274083.00
18332008.11.03 21:58sell9177637.101.26301.2650 / 1.2618  
18342008.11.03 22:00close9177637.101.26271.2650 / 1.2618229113.0015503196.00
18352008.11.03 22:03sell9187751.601.26281.2648 / 1.2616  
18362008.11.03 22:05close9187751.601.26261.2648 / 1.2616155032.0015658228.00
18372008.11.03 22:08buy9197829.201.26291.2609 / 1.2641  
18382008.11.03 22:11close9197829.201.26361.2609 / 1.2641548044.0016206272.00
18392008.11.03 22:15sell9208103.201.26431.2663 / 1.2631  
18402008.11.03 22:17close9208103.201.26461.2663 / 1.2631-243096.0015963176.00
18412008.11.03 22:20sell9217981.601.26441.2664 / 1.2632  
18422008.11.03 22:21t/p9217981.601.26321.2664 / 1.2632957792.0016920968.00
18432008.11.03 22:22sell9228460.501.26351.2655 / 1.2623  
18442008.11.03 22:25close9228460.501.26331.2655 / 1.2623169210.0017090178.00
18452008.11.03 22:27buy9238545.101.26321.2612 / 1.2644  
18462008.11.03 22:30close9238545.101.26291.2612 / 1.2644-256353.0016833825.00
18472008.11.03 22:32sell9248417.001.26321.2652 / 1.2620  
18482008.11.03 22:35close9248417.001.26411.2652 / 1.2620-757530.0016076295.00
18492008.11.03 22:37buy9258038.201.26471.2627 / 1.2659  
18502008.11.03 22:40close9258038.201.26481.2627 / 1.265980382.0016156677.00
18512008.11.03 22:44buy9268078.401.26481.2628 / 1.2660  
18522008.11.03 22:46close9268078.401.26521.2628 / 1.2660323136.0016479813.00
18532008.11.03 22:52sell9278240.001.26521.2672 / 1.2640  
18542008.11.03 22:54close9278240.001.26481.2672 / 1.2640329600.0016809413.00
18552008.11.03 22:58sell9288404.801.26441.2664 / 1.2632  
18562008.11.03 23:00close9288404.801.26421.2664 / 1.2632168096.0016977509.00
18572008.11.03 23:03buy9298488.801.26431.2623 / 1.2655  
18582008.11.03 23:05close9298488.801.26441.2623 / 1.265584888.0017062397.00
18592008.11.03 23:09buy9308531.201.26441.2624 / 1.2656  
18602008.11.03 23:11close9308531.201.26481.2624 / 1.2656341248.0017403645.00
18612008.11.03 23:14buy9318701.901.26491.2629 / 1.2661  
18622008.11.03 23:16close9318701.901.26521.2629 / 1.2661261057.0017664702.00
18632008.11.03 23:19buy9328832.401.26521.2632 / 1.2664  
18642008.11.03 23:21close9328832.401.26511.2632 / 1.2664-88324.0017576378.00
18652008.11.03 23:24sell9338788.201.26441.2664 / 1.2632  
18662008.11.03 23:27close9338788.201.26421.2664 / 1.2632175764.0017752142.00
18672008.11.03 23:29buy9348876.101.26501.2630 / 1.2662  
18682008.11.03 23:32close9348876.101.26431.2630 / 1.2662-621327.0017130815.00
18692008.11.03 23:35sell9358565.501.26421.2662 / 1.2630  
18702008.11.03 23:37close9358565.501.26461.2662 / 1.2630-342620.0016788195.00
18712008.11.03 23:40sell9368394.101.26431.2663 / 1.2631  
18722008.11.03 23:42close9368394.101.26391.2663 / 1.2631335764.0017123959.00
18732008.11.03 23:45sell9378562.001.26391.2659 / 1.2627  
18742008.11.03 23:47close9378562.001.26301.2659 / 1.2627770580.0017894539.00
18752008.11.03 23:52buy9388947.301.26371.2617 / 1.2649  
18762008.11.03 23:54close9388947.301.26441.2617 / 1.2649626311.0018520850.00
18772008.11.03 23:57buy9399260.501.26441.2624 / 1.2656  
18782008.11.04 00:00close9399260.501.26441.2624 / 1.26560.0018520850.00
18792008.11.04 00:02sell9409260.501.26431.2663 / 1.2631  
18802008.11.04 00:05close9409260.501.26321.2663 / 1.26311018655.0019539505.00
18812008.11.04 00:07sell9419769.801.26291.2649 / 1.2617  
18822008.11.04 00:10close9419769.801.26231.2649 / 1.2617586188.0020125693.00
18832008.11.04 00:13sell94210062.901.26041.2624 / 1.2592  
18842008.11.04 00:15close94210062.901.26061.2624 / 1.2592-201258.0019924435.00
18852008.11.04 00:18buy9439962.301.26211.2601 / 1.2633  
18862008.11.04 00:18t/p9439962.301.26331.2601 / 1.26331195476.0021119911.00
18872008.11.04 00:21sell94410560.001.26261.2646 / 1.2614  
18882008.11.04 00:23close94410560.001.26161.2646 / 1.26141056000.0022175911.00
18892008.11.04 00:26sell94511088.001.26221.2642 / 1.2610  
18902008.11.04 00:28close94511088.001.26211.2642 / 1.2610110880.0022286791.00
18912008.11.04 00:31sell94611143.401.26221.2642 / 1.2610  
18922008.11.04 00:34close94611143.401.26181.2642 / 1.2610445736.0022732527.00
18932008.11.04 00:37buy94711366.301.26201.2600 / 1.2632  
18942008.11.04 00:39close94711366.301.26271.2600 / 1.2632795641.0023528168.00
18952008.11.04 00:42sell94811764.101.26191.2639 / 1.2607  
18962008.11.04 00:44close94811764.101.26111.2639 / 1.2607941128.0024469296.00
18972008.11.04 00:47buy94912234.701.26061.2586 / 1.2618  
18982008.11.04 00:50close94912234.701.26101.2586 / 1.2618489388.0024958684.00
18992008.11.04 00:52sell95012479.401.26051.2625 / 1.2593  
19002008.11.04 00:53t/p95012479.401.25931.2625 / 1.25931497528.0026456212.00
19012008.11.04 00:55sell95113228.201.25831.2603 / 1.2571  
19022008.11.04 00:57close95113228.201.25801.2603 / 1.2571396846.0026853058.00
19032008.11.04 01:00buy95213426.601.25831.2563 / 1.2595  
19042008.11.04 01:00t/p95213426.601.25951.2563 / 1.25951611192.0028464250.00
19052008.11.04 01:02buy95314232.201.25961.2576 / 1.2608  
19062008.11.04 01:05close95314232.201.26001.2576 / 1.2608569288.0029033538.00
19072008.11.04 01:08buy95414516.801.26101.2590 / 1.2622  
19082008.11.04 01:10close95414516.801.26181.2590 / 1.26221161344.0030194882.00
19092008.11.04 01:14sell95515097.501.26091.2629 / 1.2597  
19102008.11.04 01:16close95515097.501.26061.2629 / 1.2597452925.0030647807.00
19112008.11.04 01:19sell95615324.001.26001.2620 / 1.2588  
19122008.11.04 01:21close95615324.001.26011.2620 / 1.2588-153240.0030494567.00
19132008.11.04 01:24sell95715247.301.25991.2619 / 1.2587  
19142008.11.04 01:26close95715247.301.26031.2619 / 1.2587-609892.0029884675.00
19152008.11.04 01:29sell95814942.401.26051.2625 / 1.2593  
19162008.11.04 01:32close95814942.401.26041.2625 / 1.2593149424.0030034099.00
19172008.11.04 01:35sell95915017.101.25861.2606 / 1.2574  
19182008.11.04 01:37close95915017.101.25961.2606 / 1.2574-1501710.0028532389.00
19192008.11.04 01:40sell96014266.201.25981.2618 / 1.2586  
19202008.11.04 01:42close96014266.201.25891.2618 / 1.25861283958.0029816347.00
19212008.11.04 01:45buy96114908.201.25971.2577 / 1.2609  
19222008.11.04 01:47close96114908.201.26061.2577 / 1.26091341738.0031158085.00
19232008.11.04 01:51buy96215579.101.26091.2589 / 1.2621  
19242008.11.04 01:53close96215579.101.26081.2589 / 1.2621-155791.0031002294.00
19252008.11.04 01:56buy96315501.201.26081.2588 / 1.2620  
19262008.11.04 01:58close96315501.201.26171.2588 / 1.26201395108.0032397402.00
19272008.11.04 02:01buy96416198.801.26161.2596 / 1.2628  
19282008.11.04 02:03t/p96416198.801.26281.2596 / 1.26281943856.0034341258.00
19292008.11.04 02:03buy96517170.701.26311.2611 / 1.2643  
19302008.11.04 02:06close96517170.701.26331.2611 / 1.2643343414.0034684672.00
19312008.11.04 02:08sell96617342.401.26281.2648 / 1.2616  
19322008.11.04 02:11close96617342.401.26341.2648 / 1.2616-1040544.0033644128.00
19332008.11.04 02:14sell96716822.101.26441.2664 / 1.2632  
19342008.11.04 02:16close96716822.101.26421.2664 / 1.2632336442.0033980570.00
19352008.11.04 02:19sell96816990.301.26451.2665 / 1.2633  
19362008.11.04 02:21t/p96816990.301.26331.2665 / 1.26332038836.0036019406.00
19372008.11.04 02:22sell96918009.801.26361.2656 / 1.2624  
19382008.11.04 02:24close96918009.801.26331.2656 / 1.2624540294.0036559700.00
19392008.11.04 02:27buy97018279.901.26351.2615 / 1.2647  
19402008.11.04 02:29close97018279.901.26311.2615 / 1.2647-731196.0035828504.00
19412008.11.04 02:33buy97117914.301.26351.2615 / 1.2647  
19422008.11.04 02:35close97117914.301.26331.2615 / 1.2647-358286.0035470218.00
19432008.11.04 02:38sell97217735.201.26261.2646 / 1.2614  
19442008.11.04 02:40close97217735.201.26231.2646 / 1.2614532056.0036002274.00
19452008.11.04 02:43sell97318001.201.26191.2639 / 1.2607  
19462008.11.04 02:45close97318001.201.26131.2639 / 1.26071080072.0037082346.00
19472008.11.04 02:48buy97418541.201.26061.2586 / 1.2618  
19482008.11.04 02:49t/p97418541.201.26181.2586 / 1.26182224944.0039307290.00
19492008.11.04 02:50sell97519653.701.26161.2636 / 1.2604  
19502008.11.04 02:52t/p97519653.701.26041.2636 / 1.26042358444.0041665734.00
19512008.11.04 02:53sell97620832.901.26061.2626 / 1.2594  
19522008.11.04 02:54t/p97620832.901.25941.2626 / 1.25942499948.0044165682.00
19532008.11.04 02:55sell97722082.901.25891.2609 / 1.2577  
19542008.11.04 02:58close97722082.901.25881.2609 / 1.2577220829.0044386511.00
19552008.11.04 03:00sell97822193.301.25921.2612 / 1.2580  
19562008.11.04 03:03close97822193.301.26021.2612 / 1.2580-2219330.0042167181.00
19572008.11.04 03:05sell97921083.601.26111.2631 / 1.2599  
19582008.11.04 03:08close97921083.601.26161.2631 / 1.2599-1054180.0041113001.00
19592008.11.04 03:10sell98020556.601.26021.2622 / 1.2590  
19602008.11.04 03:13close98020556.601.26161.2622 / 1.2590-2877924.0038235077.00
19612008.11.04 03:15sell98119117.601.26001.2620 / 1.2588  
19622008.11.04 03:17t/p98119117.601.25881.2620 / 1.25882294112.0040529189.00
19632008.11.04 03:18sell98220264.601.25861.2606 / 1.2574  
19642008.11.04 03:20close98220264.601.25781.2606 / 1.25741621168.0042150357.00
19652008.11.04 03:23buy98321075.201.25831.2563 / 1.2595  
19662008.11.04 03:25s/l98321075.201.25631.2563 / 1.2595-4215040.0037935317.00
19672008.11.04 03:26sell98418967.701.25601.2580 / 1.2548  
19682008.11.04 03:28close98418967.701.25631.2580 / 1.2548-569031.0037366286.00
19692008.11.04 03:31sell98518683.201.25571.2577 / 1.2545  
19702008.11.04 03:33close98518683.201.25591.2577 / 1.2545-373664.0036992622.00
19712008.11.04 03:36buy98618496.401.25611.2541 / 1.2573  
19722008.11.04 03:38close98618496.401.25741.2541 / 1.25732404532.0039397154.00
19732008.11.04 03:41sell98719698.601.25831.2603 / 1.2571  
19742008.11.04 03:43close98719698.601.25821.2603 / 1.2571196986.0039594140.00
19752008.11.04 03:46buy98819797.101.25881.2568 / 1.2600  
19762008.11.04 03:47t/p98819797.101.26001.2568 / 1.26002375652.0041969792.00
19772008.11.04 03:49sell98920984.901.25921.2612 / 1.2580  
19782008.11.04 03:51close98920984.901.25871.2612 / 1.25801049245.0043019037.00
19792008.11.04 03:54buy99021509.601.25901.2570 / 1.2602  
19802008.11.04 03:56close99021509.601.25971.2570 / 1.26021505672.0044524709.00
19812008.11.04 03:59buy99122262.401.26161.2596 / 1.2628  
19822008.11.04 04:01close99122262.401.26161.2596 / 1.26280.0044524709.00
19832008.11.04 04:04sell99222262.401.26061.2626 / 1.2594  
19842008.11.04 04:06close99222262.401.26151.2626 / 1.2594-2003616.0042521093.00
19852008.11.04 04:09sell99321260.601.26231.2643 / 1.2611  
19862008.11.04 04:11close99321260.601.26261.2643 / 1.2611-637818.0041883275.00
19872008.11.04 04:14sell99420941.701.26261.2646 / 1.2614  
19882008.11.04 04:17close99420941.701.26251.2646 / 1.2614209417.0042092692.00
19892008.11.04 04:20sell99521046.401.26351.2655 / 1.2623  
19902008.11.04 04:22close99521046.401.26271.2655 / 1.26231683712.0043776404.00
19912008.11.04 04:26sell99621888.301.26221.2642 / 1.2610  
19922008.11.04 04:28close99621888.301.26201.2642 / 1.2610437766.0044214170.00
19932008.11.04 04:31buy99722107.101.26251.2605 / 1.2637  
19942008.11.04 04:33close99722107.101.26351.2605 / 1.26372210710.0046424880.00
19952008.11.04 04:36sell99823212.501.26261.2646 / 1.2614  
19962008.11.04 04:39close99823212.501.26161.2646 / 1.26142321250.0048746130.00
19972008.11.04 04:41buy99924373.101.26081.2588 / 1.2620  
19982008.11.04 04:44close99924373.101.25991.2588 / 1.2620-2193579.0046552551.00
19992008.11.04 04:46buy100023276.301.26051.2585 / 1.2617  
20002008.11.04 04:49close100023276.301.26041.2585 / 1.2617-232763.0046319788.00
20012008.11.04 04:51buy100123159.901.25981.2578 / 1.2610  
20022008.11.04 04:54close100123159.901.26041.2578 / 1.26101389594.0047709382.00
20032008.11.04 04:56sell100223854.701.25961.2616 / 1.2584  
20042008.11.04 04:59close100223854.701.25891.2616 / 1.25841669829.0049379211.00
20052008.11.04 05:02sell100324689.701.25871.2607 / 1.2575  
20062008.11.04 05:05close100324689.701.25931.2607 / 1.2575-1481382.0047897829.00
20072008.11.04 05:07buy100423949.001.25921.2572 / 1.2604  
20082008.11.04 05:10close100423949.001.25861.2572 / 1.2604-1436940.0046460889.00
20092008.11.04 05:14buy100523230.501.25811.2561 / 1.2593  
20102008.11.04 05:16close100523230.501.25871.2561 / 1.25931393830.0047854719.00
20112008.11.04 05:19sell100623927.401.25801.2600 / 1.2568  
20122008.11.04 05:21close100623927.401.25721.2600 / 1.25681914192.0049768911.00
20132008.11.04 05:25buy100724884.501.25701.2550 / 1.2582  
20142008.11.04 05:27close100724884.501.25791.2550 / 1.25822239605.0052008516.00
20152008.11.04 05:30sell100826004.301.25701.2590 / 1.2558  
20162008.11.04 05:32close100826004.301.25681.2590 / 1.2558520086.0052528602.00
20172008.11.04 05:35buy100926264.401.25581.2538 / 1.2570  
20182008.11.04 05:37close100926264.401.25581.2538 / 1.25700.0052528602.00
20192008.11.04 05:40buy101026264.401.25641.2544 / 1.2576  
20202008.11.04 05:42close101026264.401.25651.2544 / 1.2576262644.0052791246.00
20212008.11.04 05:45buy101126395.701.25661.2546 / 1.2578  
20222008.11.04 05:48close101126395.701.25731.2546 / 1.25781847699.0054638945.00
20232008.11.04 05:50buy101227319.501.25871.2567 / 1.2599  
20242008.11.04 05:53close101227319.501.25801.2567 / 1.2599-1912365.0052726580.00
20252008.11.04 05:55sell101326363.301.25751.2595 / 1.2563  
20262008.11.04 05:58close101326363.301.25731.2595 / 1.2563527266.0053253846.00
20272008.11.04 06:00sell101426627.001.25761.2596 / 1.2564  
20282008.11.04 06:03close101426627.001.25711.2596 / 1.25641331350.0054585196.00
20292008.11.04 06:05sell101527292.601.25621.2582 / 1.2550  
20302008.11.04 06:08close101527292.601.25651.2582 / 1.2550-818778.0053766418.00
20312008.11.04 06:10sell101626883.301.25571.2577 / 1.2545  
20322008.11.04 06:13close101626883.301.25581.2577 / 1.2545-268833.0053497585.00
20332008.11.04 06:15sell101726748.801.25481.2568 / 1.2536  
20342008.11.04 06:18close101726748.801.25551.2568 / 1.2536-1872416.0051625169.00
20352008.11.04 06:20sell101825812.601.25461.2566 / 1.2534  
20362008.11.04 06:23close101825812.601.25381.2566 / 1.25342065008.0053690177.00
20372008.11.04 06:25sell101926845.101.25301.2550 / 1.2518  
20382008.11.04 06:28close101926845.101.25321.2550 / 1.2518-536902.0053153275.00
20392008.11.04 06:31sell102026576.701.25301.2550 / 1.2518  
20402008.11.04 06:33close102026576.701.25391.2550 / 1.2518-2391903.0050761372.00
20412008.11.04 06:36sell102125380.701.25421.2562 / 1.2530  
20422008.11.04 06:37s/l102125380.701.25621.2562 / 1.2530-5076140.0045685232.00
20432008.11.04 06:38buy102222842.701.25621.2542 / 1.2574  
20442008.11.04 06:41close102222842.701.25601.2542 / 1.2574-456854.0045228378.00
20452008.11.04 06:43buy102322614.201.25591.2539 / 1.2571  
20462008.11.04 06:44t/p102322614.201.25711.2539 / 1.25712713704.0047942082.00
20472008.11.04 06:46buy102423971.101.25711.2551 / 1.2583  
20482008.11.04 06:48close102423971.101.25701.2551 / 1.2583-239711.0047702371.00
20492008.11.04 06:51buy102523851.201.25741.2554 / 1.2586  
20502008.11.04 06:53close102523851.201.25781.2554 / 1.2586954048.0048656419.00
20512008.11.04 06:56sell102624328.301.25751.2595 / 1.2563  
20522008.11.04 06:58close102624328.301.25701.2595 / 1.25631216415.0049872834.00
20532008.11.04 07:01buy102724936.501.25861.2566 / 1.2598  
20542008.11.04 07:03close102724936.501.25711.2566 / 1.2598-3740475.0046132359.00
20552008.11.04 07:06buy102823066.201.25761.2556 / 1.2588  
20562008.11.04 07:08close102823066.201.25831.2556 / 1.25881614634.0047746993.00
20572008.11.04 07:11sell102923873.501.25801.2600 / 1.2568  
20582008.11.04 07:14close102923873.501.25751.2600 / 1.25681193675.0048940668.00
20592008.11.04 07:16sell103024470.401.25771.2597 / 1.2565  
20602008.11.04 07:19close103024470.401.25831.2597 / 1.2565-1468224.0047472444.00
20612008.11.04 07:21buy103123736.301.26121.2592 / 1.2624  
20622008.11.04 07:24close103123736.301.25981.2592 / 1.2624-3323082.0044149362.00
20632008.11.04 07:26buy103222074.701.26001.2580 / 1.2612  
20642008.11.04 07:29close103222074.701.25991.2580 / 1.2612-220747.0043928615.00
20652008.11.04 07:32buy103321964.401.25991.2579 / 1.2611  
20662008.11.04 07:32t/p103321964.401.26111.2579 / 1.26112635728.0046564343.00
20672008.11.04 07:35sell103423282.201.26131.2633 / 1.2601  
20682008.11.04 07:36t/p103423282.201.26011.2633 / 1.26012793864.0049358207.00
20692008.11.04 07:38sell103524679.201.26071.2627 / 1.2595  
20702008.11.04 07:40close103524679.201.26011.2627 / 1.25951480752.0050838959.00
20712008.11.04 07:43sell103625419.501.25931.2613 / 1.2581  
20722008.11.04 07:45close103625419.501.25901.2613 / 1.2581762585.0051601544.00
20732008.11.04 07:48buy103725800.801.25991.2579 / 1.2611  
20742008.11.04 07:50close103725800.801.25921.2579 / 1.2611-1806056.0049795488.00
20752008.11.04 07:53sell103824897.801.25921.2612 / 1.2580  
20762008.11.04 07:55close103824897.801.25951.2612 / 1.2580-746934.0049048554.00
20772008.11.04 07:58sell103924524.301.26031.2623 / 1.2591  
20782008.11.04 08:01close103924524.301.26001.2623 / 1.2591735729.0049784283.00
20792008.11.04 08:03buy104024892.201.26231.2603 / 1.2635  
20802008.11.04 08:06close104024892.201.26241.2603 / 1.2635248922.0050033205.00
20812008.11.04 08:08sell104125016.701.26201.2640 / 1.2608  
20822008.11.04 08:11close104125016.701.26171.2640 / 1.2608750501.0050783706.00
20832008.11.04 08:13buy104225391.901.26211.2601 / 1.2633  
20842008.11.04 08:16close104225391.901.26271.2601 / 1.26331523514.0052307220.00
20852008.11.04 08:18sell104326153.701.26231.2643 / 1.2611  
20862008.11.04 08:21close104326153.701.26271.2643 / 1.2611-1046148.0051261072.00
20872008.11.04 08:24sell104425630.601.26271.2647 / 1.2615  
20882008.11.04 08:24t/p104425630.601.26151.2647 / 1.26153075672.0054336744.00
20892008.11.04 08:26sell104527168.401.26021.2622 / 1.2590  
20902008.11.04 08:27t/p104527168.401.25901.2622 / 1.25903260208.0057596952.00
20912008.11.04 08:29buy104628798.501.26041.2584 / 1.2616  
20922008.11.04 08:31close104628798.501.26031.2584 / 1.2616-287985.0057308967.00
20932008.11.04 08:34buy104728654.501.26121.2592 / 1.2624  
20942008.11.04 08:36close104728654.501.26121.2592 / 1.26240.0057308967.00
20952008.11.04 08:39sell104828654.501.26081.2628 / 1.2596  
20962008.11.04 08:41close104828654.501.26061.2628 / 1.2596573090.0057882057.00
20972008.11.04 08:44buy104928941.101.26141.2594 / 1.2626  
20982008.11.04 08:46close104928941.101.26021.2594 / 1.2626-3472932.0054409125.00
20992008.11.04 08:49buy105027204.601.25971.2577 / 1.2609  
21002008.11.04 08:51close105027204.601.25941.2577 / 1.2609-816138.0053592987.00
21012008.11.04 08:54buy105126796.501.25941.2574 / 1.2606  
21022008.11.04 08:56close105126796.501.26001.2574 / 1.26061607790.0055200777.00
21032008.11.04 08:59buy105227600.401.26011.2581 / 1.2613  
21042008.11.04 09:01close105227600.401.26111.2581 / 1.26132760040.0057960817.00
21052008.11.04 09:04buy105328980.501.26111.2591 / 1.2623  
21062008.11.04 09:06close105328980.501.26211.2591 / 1.26232898050.0060858867.00
21072008.11.04 09:09sell105430429.501.26101.2630 / 1.2598  
21082008.11.04 09:11close105430429.501.26111.2630 / 1.2598-304295.0060554572.00
21092008.11.04 09:14sell105530277.301.25961.2616 / 1.2584  
21102008.11.04 09:16close105530277.301.25941.2616 / 1.2584605546.0061160118.00
21112008.11.04 09:20buy105630580.101.26121.2592 / 1.2624  
21122008.11.04 09:22close105630580.101.26111.2592 / 1.2624-305801.0060854317.00
21132008.11.04 09:25buy105730427.201.26121.2592 / 1.2624  
21142008.11.04 09:26t/p105730427.201.26241.2592 / 1.26243651264.0064505581.00
21152008.11.04 09:27buy105832252.801.26371.2617 / 1.2649  
21162008.11.04 09:30close105832252.801.26411.2617 / 1.26491290112.0065795693.00
21172008.11.04 09:33buy105932897.901.26431.2623 / 1.2655  
21182008.11.04 09:33t/p105932897.901.26551.2623 / 1.26553947748.0069743441.00
21192008.11.04 09:35sell106034871.801.26441.2664 / 1.2632  
21202008.11.04 09:38close106034871.801.26511.2664 / 1.2632-2441026.0067302415.00
21212008.11.04 09:40sell106133651.301.26411.2661 / 1.2629  
21222008.11.04 09:43close106133651.301.26381.2661 / 1.26291009539.0068311954.00
21232008.11.04 09:45buy106234156.001.26481.2628 / 1.2660  
21242008.11.04 09:48close106234156.001.26411.2628 / 1.2660-2390920.0065921034.00
21252008.11.04 09:50buy106332960.601.26381.2618 / 1.2650  
21262008.11.04 09:53close106332960.601.26501.2618 / 1.26503955272.0069876306.00
21272008.11.04 09:55sell106434938.201.26471.2667 / 1.2635  
21282008.11.04 09:57t/p106434938.201.26351.2667 / 1.26354192584.0074068890.00
21292008.11.04 09:58sell106537034.501.26371.2657 / 1.2625  
21302008.11.04 10:00close106537034.501.26391.2657 / 1.2625-740690.0073328200.00
21312008.11.04 10:03sell106636664.101.26281.2648 / 1.2616  
21322008.11.04 10:05close106636664.101.26251.2648 / 1.26161099923.0074428123.00
21332008.11.04 10:08sell106737214.101.26291.2649 / 1.2617  
21342008.11.04 10:10t/p106737214.101.26171.2649 / 1.26174465692.0078893815.00
21352008.11.04 10:10sell106839447.001.26221.2642 / 1.2610  
21362008.11.04 10:13close106839447.001.26291.2642 / 1.2610-2761290.0076132525.00
21372008.11.04 10:15sell106938066.301.26281.2648 / 1.2616  
21382008.11.04 10:18close106938066.301.26291.2648 / 1.2616-380663.0075751862.00
21392008.11.04 10:21buy107037876.001.26431.2623 / 1.2655  
21402008.11.04 10:22t/p107037876.001.26551.2623 / 1.26554545120.0080296982.00
21412008.11.04 10:23buy107140148.501.26711.2651 / 1.2683  
21422008.11.04 10:26close107140148.501.26611.2651 / 1.2683-4014850.0076282132.00
21432008.11.04 10:28buy107238141.101.26501.2630 / 1.2662  
21442008.11.04 10:31close107238141.101.26581.2630 / 1.26623051288.0079333420.00
21452008.11.04 10:33sell107339666.801.26551.2675 / 1.2643  
21462008.11.04 10:36close107339666.801.26551.2675 / 1.26430.0079333420.00
21472008.11.04 10:38sell107439666.801.26431.2663 / 1.2631  
21482008.11.04 10:41close107439666.801.26501.2663 / 1.2631-2776676.0076556744.00
21492008.11.04 10:43buy107538278.401.26641.2644 / 1.2676  
21502008.11.04 10:46close107538278.401.26701.2644 / 1.26762296704.0078853448.00
21512008.11.04 10:48sell107639426.801.26721.2692 / 1.2660  
21522008.11.04 10:51close107639426.801.26781.2692 / 1.2660-2365608.0076487840.00
21532008.11.04 10:53sell107738244.001.26731.2693 / 1.2661  
21542008.11.04 10:56close107738244.001.26711.2693 / 1.2661764880.0077252720.00
21552008.11.04 10:58buy107838626.401.26741.2654 / 1.2686  
21562008.11.04 11:00t/p107838626.401.26861.2654 / 1.26864635168.0081887888.00
21572008.11.04 11:01buy107940944.001.26821.2662 / 1.2694  
21582008.11.04 11:04close107940944.001.26801.2662 / 1.2694-818880.0081069008.00
21592008.11.04 11:06buy108040534.601.26751.2655 / 1.2687  
21602008.11.04 11:09close108040534.601.26691.2655 / 1.2687-2432076.0078636932.00
21612008.11.04 11:11sell108139318.501.26731.2693 / 1.2661  
21622008.11.04 11:14close108139318.501.26681.2693 / 1.26611965925.0080602857.00
21632008.11.04 11:16buy108240301.501.26741.2654 / 1.2686  
21642008.11.04 11:18t/p108240301.501.26861.2654 / 1.26864836180.0085439037.00
21652008.11.04 11:19buy108342719.601.26951.2675 / 1.2707  
21662008.11.04 11:21close108342719.601.26861.2675 / 1.2707-3844764.0081594273.00
21672008.11.04 11:25sell108440797.201.26781.2698 / 1.2666  
21682008.11.04 11:27close108440797.201.26821.2698 / 1.2666-1631888.0079962385.00
21692008.11.04 11:30buy108539981.201.26831.2663 / 1.2695  
21702008.11.04 11:32close108539981.201.26881.2663 / 1.26951999060.0081961445.00
21712008.11.04 11:36buy108640980.801.26831.2663 / 1.2695  
21722008.11.04 11:38close108640980.801.26791.2663 / 1.2695-1639232.0080322213.00
21732008.11.04 11:41buy108740161.201.26891.2669 / 1.2701  
21742008.11.04 11:43close108740161.201.26951.2669 / 1.27012409672.0082731885.00
21752008.11.04 11:46buy108841366.001.26951.2675 / 1.2707  
21762008.11.04 11:48close108841366.001.26951.2675 / 1.27070.0082731885.00
21772008.11.04 11:51buy108941366.001.26961.2676 / 1.2708  
21782008.11.04 11:53close108941366.001.26951.2676 / 1.2708-413660.0082318225.00
21792008.11.04 11:56sell109041159.201.27021.2722 / 1.2690  
21802008.11.04 11:58close109041159.201.27141.2722 / 1.2690-4939104.0077379121.00
21812008.11.04 12:01sell109138689.601.27201.2740 / 1.2708  
21822008.11.04 12:03close109138689.601.27171.2740 / 1.27081160688.0078539809.00
21832008.11.04 12:06buy109239270.001.27201.2700 / 1.2732  
21842008.11.04 12:08close109239270.001.27141.2700 / 1.2732-2356200.0076183609.00
21852008.11.04 12:11buy109338091.901.27211.2701 / 1.2733  
21862008.11.04 12:12t/p109338091.901.27331.2701 / 1.27334571028.0080754637.00
21872008.11.04 12:13buy109440377.401.27331.2713 / 1.2745  
21882008.11.04 12:16close109440377.401.27361.2713 / 1.27451211322.0081965959.00
21892008.11.04 12:19buy109540983.001.27311.2711 / 1.2743  
21902008.11.04 12:21close109540983.001.27401.2711 / 1.27433688470.0085654429.00
21912008.11.04 12:25buy109642827.301.27481.2728 / 1.2760  
21922008.11.04 12:26t/p109642827.301.27601.2728 / 1.27605139276.0090793705.00
21932008.11.04 12:27buy109745396.901.27651.2745 / 1.2777  
21942008.11.04 12:30close109745396.901.27681.2745 / 1.27771361907.0092155612.00
21952008.11.04 12:32sell109846077.901.27621.2782 / 1.2750  
21962008.11.04 12:35close109846077.901.27671.2782 / 1.2750-2303895.0089851717.00
21972008.11.04 12:37buy109944925.901.27711.2751 / 1.2783  
21982008.11.04 12:40close109944925.901.27731.2751 / 1.2783898518.0090750235.00
21992008.11.04 12:42sell110045375.201.27661.2786 / 1.2754  
22002008.11.04 12:45close110045375.201.27621.2786 / 1.27541815008.0092565243.00
22012008.11.04 12:47buy110146282.701.27621.2742 / 1.2774  
22022008.11.04 12:50close110146282.701.27681.2742 / 1.27742776962.0095342205.00
22032008.11.04 12:52buy110247671.201.27641.2744 / 1.2776  
22042008.11.04 12:55close110247671.201.27641.2744 / 1.27760.0095342205.00
22052008.11.04 12:58sell110347671.201.27621.2782 / 1.2750  
22062008.11.04 13:00close110347671.201.27641.2782 / 1.2750-953424.0094388781.00
22072008.11.04 13:06sell110447194.401.27601.2780 / 1.2748  
22082008.11.04 13:08close110447194.401.27521.2780 / 1.27483775552.0098164333.00
22092008.11.04 13:11buy110549082.201.27531.2733 / 1.2765  
22102008.11.04 13:13close110549082.201.27551.2733 / 1.2765981644.0099145977.00
22112008.11.04 13:16sell110649573.001.27481.2768 / 1.2736  
22122008.11.04 13:18close110649573.001.27471.2768 / 1.2736495730.0099641707.00
22132008.11.04 13:21buy110749820.901.27471.2727 / 1.2759  
22142008.11.04 13:23close110749820.901.27541.2727 / 1.27593487463.00103129170.00
22152008.11.04 13:26sell110851564.601.27521.2772 / 1.2740  
22162008.11.04 13:28close110851564.601.27591.2772 / 1.2740-3609522.0099519648.00
22172008.11.04 13:31buy110949759.901.27611.2741 / 1.2773  
22182008.11.04 13:33close110949759.901.27591.2741 / 1.2773-995198.0098524450.00
22192008.11.04 13:36buy111049262.301.27551.2735 / 1.2767  
22202008.11.04 13:39close111049262.301.27601.2735 / 1.27672463115.00100987565.00
22212008.11.04 13:41sell111150493.801.27571.2777 / 1.2745  
22222008.11.04 13:44close111150493.801.27571.2777 / 1.27450.00100987565.00
22232008.11.04 13:46buy111250493.801.27741.2754 / 1.2786  
22242008.11.04 13:46t/p111250493.801.27861.2754 / 1.27866059256.00107046821.00
22252008.11.04 13:49buy111353523.501.27991.2779 / 1.2811  
22262008.11.04 13:51close111353523.501.27941.2779 / 1.2811-2676175.00104370646.00
22272008.11.04 13:54buy111452185.401.28031.2783 / 1.2815  
22282008.11.04 13:56close111452185.401.27921.2783 / 1.2815-5740394.0098630252.00
22292008.11.04 13:59sell111549315.201.27891.2809 / 1.2777  
22302008.11.04 14:01close111549315.201.27761.2809 / 1.27776410976.00105041228.00
22312008.11.04 14:04sell111652520.701.27701.2790 / 1.2758  
22322008.11.04 14:06close111652520.701.27691.2790 / 1.2758525207.00105566435.00
22332008.11.04 14:09buy111752783.301.27631.2743 / 1.2775  
22342008.11.04 14:12close111752783.301.27701.2743 / 1.27753694831.00109261266.00
22352008.11.04 14:14buy111854630.701.27731.2753 / 1.2785  
22362008.11.04 14:17close111854630.701.27771.2753 / 1.27852185228.00111446494.00
22372008.11.04 14:20sell111955723.301.27821.2802 / 1.2770  
22382008.11.04 14:22close111955723.301.27901.2802 / 1.2770-4457864.00106988630.00
22392008.11.04 14:25sell112053494.401.27851.2805 / 1.2773  
22402008.11.04 14:27close112053494.401.27991.2805 / 1.2773-7489216.0099499414.00
22412008.11.04 14:30sell112149749.801.27941.2814 / 1.2782  
22422008.11.04 14:31s/l112149749.801.28141.2814 / 1.2782-9949960.0089549454.00
22432008.11.04 14:32buy112244774.801.28061.2786 / 1.2818  
22442008.11.04 14:35close112244774.801.28081.2786 / 1.2818895496.0090444950.00
22452008.11.04 14:38buy112345222.501.28001.2780 / 1.2812  
22462008.11.04 14:40t/p112345222.501.28121.2780 / 1.28125426700.0095871650.00
22472008.11.04 14:40buy112447935.901.28201.2800 / 1.2832  
22482008.11.04 14:42t/p112447935.901.28321.2800 / 1.28325752308.00101623958.00
22492008.11.04 14:43buy112550812.001.28341.2814 / 1.2846  
22502008.11.04 14:45close112550812.001.28351.2814 / 1.2846508120.00102132078.00
22512008.11.04 14:49buy112651066.101.28411.2821 / 1.2853  
22522008.11.04 14:51close112651066.101.28421.2821 / 1.2853510661.00102642739.00
22532008.11.04 14:54sell112751321.401.28491.2869 / 1.2837  
22542008.11.04 14:56close112751321.401.28411.2869 / 1.28374105712.00106748451.00
22552008.11.04 14:59buy112853374.301.28421.2822 / 1.2854  
22562008.11.04 15:01close112853374.301.28451.2822 / 1.28541601229.00108349680.00
22572008.11.04 15:04sell112954174.901.28241.2844 / 1.2812  
22582008.11.04 15:06close112954174.901.28321.2844 / 1.2812-4333992.00104015688.00
22592008.11.04 15:09sell113052007.901.28291.2849 / 1.2817  
22602008.11.04 15:11close113052007.901.28201.2849 / 1.28174680711.00108696399.00
22612008.11.04 15:14sell113154348.201.28171.2837 / 1.2805  
22622008.11.04 15:16close113154348.201.28161.2837 / 1.2805543482.00109239881.00
22632008.11.04 15:19sell113254620.001.28151.2835 / 1.2803  
22642008.11.04 15:21close113254620.001.28151.2835 / 1.28030.00109239881.00
22652008.11.04 15:24buy113354620.001.28221.2802 / 1.2834  
22662008.11.04 15:26t/p113354620.001.28341.2802 / 1.28346554400.00115794281.00
22672008.11.04 15:27buy113457897.201.28291.2809 / 1.2841  
22682008.11.04 15:29close113457897.201.28331.2809 / 1.28412315888.00118110169.00
22692008.11.04 15:32buy113559055.101.28411.2821 / 1.2853  
22702008.11.04 15:32t/p113559055.101.28531.2821 / 1.28537086612.00125196781.00
22712008.11.04 15:34sell113662598.401.28511.2871 / 1.2839  
22722008.11.04 15:35t/p113662598.401.28391.2871 / 1.28397511808.00132708589.00
22732008.11.04 15:37sell113766354.301.28261.2846 / 1.2814  
22742008.11.04 15:37t/p113766354.301.28141.2846 / 1.28147962516.00140671105.00
22752008.11.04 15:39buy113870335.601.28091.2789 / 1.2821  
22762008.11.04 15:42close113870335.601.28081.2789 / 1.2821-703356.00139967749.00
22772008.11.04 15:44sell113969983.901.28111.2831 / 1.2799  
22782008.11.04 15:47close113969983.901.28011.2831 / 1.27996998390.00146966139.00
22792008.11.04 15:49buy114073483.101.28031.2783 / 1.2815  
22802008.11.04 15:52close114073483.101.28101.2783 / 1.28155143817.00152109956.00
22812008.11.04 15:55sell114176055.001.28131.2833 / 1.2801  
22822008.11.04 15:57close114176055.001.28051.2833 / 1.28016084400.00158194356.00
22832008.11.04 16:00buy114279097.201.28111.2791 / 1.2823  
22842008.11.04 16:00t/p114279097.201.28231.2791 / 1.28239491664.00167686020.00
22852008.11.04 16:02sell114383843.101.28311.2851 / 1.2819  
22862008.11.04 16:05close114383843.101.28251.2851 / 1.28195030586.00172716606.00
22872008.11.04 16:07sell114486358.401.28261.2846 / 1.2814  
22882008.11.04 16:10close114486358.401.28261.2846 / 1.28140.00172716606.00
22892008.11.04 16:12buy114586358.401.28261.2806 / 1.2838  
22902008.11.04 16:15close114586358.401.28251.2806 / 1.2838-863584.00171853022.00
22912008.11.04 16:17buy114685926.601.28281.2808 / 1.2840  
22922008.11.04 16:20close114685926.601.28381.2808 / 1.28408592660.00180445682.00
22932008.11.04 16:22buy114790222.901.28331.2813 / 1.2845  
22942008.11.04 16:25close114790222.901.28341.2813 / 1.2845902229.00181347911.00
22952008.11.04 16:27buy114890674.001.28361.2816 / 1.2848  
22962008.11.04 16:30close114890674.001.28381.2816 / 1.28481813480.00183161391.00
22972008.11.04 16:33sell114991580.701.28391.2859 / 1.2827  
22982008.11.04 16:35close114991580.701.28521.2859 / 1.2827-11905491.00171255900.00
22992008.11.04 16:38buy115085628.001.28561.2836 / 1.2868  
23002008.11.04 16:40t/p115085628.001.28681.2836 / 1.286810275360.00181531260.00
23012008.11.04 16:40buy115190765.701.28661.2846 / 1.2878  
23022008.11.04 16:43close115190765.701.28751.2846 / 1.28788168913.00189700173.00
23032008.11.04 16:45buy115294850.101.28831.2863 / 1.2895  
23042008.11.04 16:48close115294850.101.28871.2863 / 1.28953794004.00193494177.00
23052008.11.04 16:50buy115396747.101.28811.2861 / 1.2893  
23062008.11.04 16:53close115396747.101.28801.2861 / 1.2893-967471.00192526706.00
23072008.11.04 16:55sell115496263.401.28711.2891 / 1.2859  
23082008.11.04 16:58close115496263.401.28621.2891 / 1.28598663706.00201190412.00
23092008.11.04 17:00sell1155100595.301.28641.2884 / 1.2852  
23102008.11.04 17:02t/p1155100595.301.28521.2884 / 1.285212071436.00213261848.00
23112008.11.04 17:03buy1156106631.001.28471.2827 / 1.2859  
23122008.11.04 17:05close1156106631.001.28541.2827 / 1.28597464170.00220726018.00
23132008.11.04 17:08sell1157110363.101.28541.2874 / 1.2842  
23142008.11.04 17:10s/l1157110363.101.28741.2874 / 1.2842-22072620.00198653398.00
23152008.11.04 17:10buy115899326.701.28691.2849 / 1.2881  
23162008.11.04 17:13close115899326.701.28761.2849 / 1.28816952869.00205606267.00
23172008.11.04 17:15buy1159102803.201.28731.2853 / 1.2885  
23182008.11.04 17:18close1159102803.201.28771.2853 / 1.28854112128.00209718395.00
23192008.11.04 17:21sell1160104859.201.28801.2900 / 1.2868  
23202008.11.04 17:23close1160104859.201.28791.2900 / 1.28681048592.00210766987.00
23212008.11.04 17:26sell1161105383.501.28791.2899 / 1.2867  
23222008.11.04 17:28close1161105383.501.28791.2899 / 1.28670.00210766987.00
23232008.11.04 17:31buy1162105383.501.28871.2867 / 1.2899  
23242008.11.04 17:32t/p1162105383.501.28991.2867 / 1.289912646020.00223413007.00
23252008.11.04 17:33buy1163111706.601.29081.2888 / 1.2920  
23262008.11.04 17:35t/p1163111706.601.29201.2888 / 1.292013404792.00236817799.00
23272008.11.04 17:36buy1164118408.901.29241.2904 / 1.2936  
23282008.11.04 17:37t/p1164118408.901.29361.2904 / 1.293614209068.00251026867.00
23292008.11.04 17:38buy1165125513.501.29421.2922 / 1.2954  
23302008.11.04 17:41close1165125513.501.29351.2922 / 1.2954-8785945.00242240922.00
23312008.11.04 17:43sell1166121120.501.29361.2956 / 1.2924  
23322008.11.04 17:46close1166121120.501.29481.2956 / 1.2924-14534460.00227706462.00
23332008.11.04 17:48buy1167113853.301.29671.2947 / 1.2979  
23342008.11.04 17:51close1167113853.301.29771.2947 / 1.297911385330.00239091792.00
23352008.11.04 17:53sell1168119545.901.29601.2980 / 1.2948  
23362008.11.04 17:56close1168119545.901.29651.2980 / 1.2948-5977295.00233114497.00
23372008.11.04 17:58buy1169116557.301.29641.2944 / 1.2976  
23382008.11.04 18:01t/p1169116557.301.29761.2944 / 1.297613986876.00247101373.00
23392008.11.04 18:01buy1170123550.701.29781.2958 / 1.2990  
23402008.11.04 18:03close1170123550.701.29781.2958 / 1.29900.00247101373.00
23412008.11.04 18:06buy1171123550.701.29841.2964 / 1.2996  
23422008.11.04 18:08close1171123550.701.29861.2964 / 1.29962471014.00249572387.00
23432008.11.04 18:11buy1172124786.201.29921.2972 / 1.3004  
23442008.11.04 18:13close1172124786.201.29981.2972 / 1.30047487172.00257059559.00
23452008.11.04 18:16buy1173128529.801.29951.2975 / 1.3007  
23462008.11.04 18:19close1173128529.801.29951.2975 / 1.30070.00257059559.00
23472008.11.04 18:21sell1174128529.801.29901.3010 / 1.2978  
23482008.11.04 18:24close1174128529.801.29841.3010 / 1.29787711788.00264771347.00
23492008.11.04 18:26sell1175132385.701.29871.3007 / 1.2975  
23502008.11.04 18:29close1175132385.701.29831.3007 / 1.29755295428.00270066775.00
23512008.11.04 18:31buy1176135033.401.29911.2971 / 1.3003  
23522008.11.04 18:34close1176135033.401.29911.2971 / 1.30030.00270066775.00
23532008.11.04 18:36buy1177135033.401.30011.2981 / 1.3013  
23542008.11.04 18:39close1177135033.401.29911.2981 / 1.3013-13503340.00256563435.00
23552008.11.04 18:41buy1178128281.801.29881.2968 / 1.3000  
23562008.11.04 18:44close1178128281.801.29911.2968 / 1.30003848454.00260411889.00
23572008.11.04 18:46sell1179130206.001.29831.3003 / 1.2971  
23582008.11.04 18:49close1179130206.001.29871.3003 / 1.2971-5208240.00255203649.00
23592008.11.04 18:52buy1180127601.901.30071.2987 / 1.3019  
23602008.11.04 18:52t/p1180127601.901.30191.2987 / 1.301915312228.00270515877.00
23612008.11.04 18:54buy1181135258.001.30081.2988 / 1.3020  
23622008.11.04 18:57close1181135258.001.30181.2988 / 1.302013525800.00284041677.00
23632008.11.04 18:59buy1182142020.901.30221.3002 / 1.3034  
23642008.11.04 19:02close1182142020.901.30201.3002 / 1.3034-2840418.00281201259.00
23652008.11.04 19:04sell1183140600.701.30151.3035 / 1.3003  
23662008.11.04 19:06t/p1183140600.701.30031.3035 / 1.300316872084.00298073343.00
23672008.11.04 19:07sell1184149036.701.30051.3025 / 1.2993  
23682008.11.04 19:09close1184149036.701.30071.3025 / 1.2993-2980734.00295092609.00
23692008.11.04 19:12buy1185147546.401.30031.2983 / 1.3015  
23702008.11.04 19:13t/p1185147546.401.30151.2983 / 1.301517705568.00312798177.00
23712008.11.04 19:15buy1186156399.101.30141.2994 / 1.3026  
23722008.11.04 19:15t/p1186156399.101.30261.2994 / 1.302618767892.00331566069.00
23732008.11.04 19:17buy1187165783.101.30251.3005 / 1.3037  
23742008.11.04 19:20close1187165783.101.30131.3005 / 1.3037-19893972.00311672097.00
23752008.11.04 19:22sell1188155836.101.30221.3042 / 1.3010  
23762008.11.04 19:25close1188155836.101.30171.3042 / 1.30107791805.00319463902.00
23772008.11.04 19:27sell1189159732.001.30131.3033 / 1.3001  
23782008.11.04 19:30close1189159732.001.30111.3033 / 1.30013194640.00322658542.00
23792008.11.04 19:32sell1190161329.301.30001.3020 / 1.2988  
23802008.11.04 19:35close1190161329.301.29951.3020 / 1.29888066465.00330725007.00
23812008.11.04 19:37sell1191165362.601.29981.3018 / 1.2986  
23822008.11.04 19:40close1191165362.601.29931.3018 / 1.29868268130.00338993137.00
23832008.11.04 19:43sell1192169496.601.29891.3009 / 1.2977  
23842008.11.04 19:45close1192169496.601.29931.3009 / 1.2977-6779864.00332213273.00
23852008.11.04 19:48buy1193166106.701.30021.2982 / 1.3014  
23862008.11.04 19:50close1193166106.701.29951.2982 / 1.3014-11627469.00320585804.00
23872008.11.04 19:53buy1194160293.001.29951.2975 / 1.3007  
23882008.11.04 19:55close1194160293.001.29921.2975 / 1.3007-4808790.00315777014.00
23892008.11.04 19:58sell1195157888.601.29821.3002 / 1.2970  
23902008.11.04 20:00close1195157888.601.29891.3002 / 1.2970-11052202.00304724812.00
23912008.11.04 20:03buy1196152362.501.29891.2969 / 1.3001  
23922008.11.04 20:06close1196152362.501.29921.2969 / 1.30014570875.00309295687.00
23932008.11.04 20:08sell1197154647.901.29901.3010 / 1.2978  
23942008.11.04 20:11close1197154647.901.29881.3010 / 1.29783092958.00312388645.00
23952008.11.04 20:13sell1198156194.401.29781.2998 / 1.2966  
23962008.11.04 20:16close1198156194.401.29711.2998 / 1.296610933608.00323322253.00
23972008.11.04 20:18buy1199161661.201.29791.2959 / 1.2991  
23982008.11.04 20:21close1199161661.201.29851.2959 / 1.29919699672.00333021925.00
23992008.11.04 20:23buy1200166511.001.29841.2964 / 1.2996  
24002008.11.04 20:26close1200166511.001.29851.2964 / 1.29961665110.00334687035.00
24012008.11.04 20:28sell1201167343.601.29841.3004 / 1.2972  
24022008.11.04 20:31close1201167343.601.29891.3004 / 1.2972-8367180.00326319855.00
24032008.11.04 20:33sell1202163160.001.29721.2992 / 1.2960  
24042008.11.04 20:36close1202163160.001.29641.2992 / 1.296013052800.00339372655.00
24052008.11.04 20:39buy1203169686.401.29681.2948 / 1.2980  
24062008.11.04 20:41close1203169686.401.29751.2948 / 1.298011878048.00351250703.00
24072008.11.04 20:44buy1204175625.401.29781.2958 / 1.2990  
24082008.11.04 20:46close1204175625.401.29801.2958 / 1.29903512508.00354763211.00
24092008.11.04 20:49sell1205177381.701.29771.2997 / 1.2965  
24102008.11.04 20:51close1205177381.701.29841.2997 / 1.2965-12416719.00342346492.00
24112008.11.04 20:55sell1206171173.301.29851.3005 / 1.2973  
24122008.11.04 20:57close1206171173.301.29871.3005 / 1.2973-3423466.00338923026.00
24132008.11.04 21:00sell1207169461.601.29841.3004 / 1.2972  
24142008.11.04 21:02close1207169461.601.29881.3004 / 1.2972-6778464.00332144562.00
24152008.11.04 21:05sell1208166072.301.29751.2995 / 1.2963  
24162008.11.04 21:07close1208166072.301.29661.2995 / 1.296314946507.00347091069.00
24172008.11.04 21:10sell1209173545.601.29671.2987 / 1.2955  
24182008.11.04 21:12close1209173545.601.29731.2987 / 1.2955-10412736.00336678333.00
24192008.11.04 21:15buy1210168339.201.29731.2953 / 1.2985  
24202008.11.04 21:17close1210168339.201.29741.2953 / 1.29851683392.00338361725.00
24212008.11.04 21:20sell1211169180.901.29741.2994 / 1.2962  
24222008.11.04 21:22close1211169180.901.29661.2994 / 1.296213534472.00351896197.00
24232008.11.04 21:26sell1212175948.101.29621.2982 / 1.2950  
24242008.11.04 21:28close1212175948.101.29621.2982 / 1.29500.00351896197.00
24252008.11.04 21:31buy1213175948.101.29691.2949 / 1.2981  
24262008.11.04 21:33close1213175948.101.29651.2949 / 1.2981-7037924.00344858273.00
24272008.11.04 21:36buy1214172429.201.29681.2948 / 1.2980  
24282008.11.04 21:38close1214172429.201.29661.2948 / 1.2980-3448584.00341409689.00
24292008.11.04 21:41buy1215170704.901.29761.2956 / 1.2988  
24302008.11.04 21:43close1215170704.901.29781.2956 / 1.29883414098.00344823787.00
24312008.11.04 21:46sell1216172411.901.29711.2991 / 1.2959  
24322008.11.04 21:49close1216172411.901.29621.2991 / 1.295915517071.00360340858.00
24332008.11.04 21:51sell1217180170.501.29601.2980 / 1.2948  
24342008.11.04 21:54close1217180170.501.29541.2980 / 1.294810810230.00371151088.00
24352008.11.04 21:56sell1218185575.601.29491.2969 / 1.2937  
24362008.11.04 21:59close1218185575.601.29561.2969 / 1.2937-12990292.00358160796.00
24372008.11.04 22:02buy1219179080.401.29511.2931 / 1.2963  
24382008.11.04 22:04close1219179080.401.29431.2931 / 1.2963-14326432.00343834364.00
24392008.11.04 22:08sell1220171917.201.29411.2961 / 1.2929  
24402008.11.04 22:10close1220171917.201.29471.2961 / 1.2929-10315032.00333519332.00
24412008.11.04 22:13sell1221166759.701.29461.2966 / 1.2934  
24422008.11.04 22:15close1221166759.701.29571.2966 / 1.2934-18343567.00315175765.00
24432008.11.04 22:18buy1222157587.901.29691.2949 / 1.2981  
24442008.11.04 22:20close1222157587.901.29701.2949 / 1.29811575879.00316751644.00
24452008.11.04 22:23sell1223158375.901.29701.2990 / 1.2958  
24462008.11.04 22:25close1223158375.901.29741.2990 / 1.2958-6335036.00310416608.00
24472008.11.04 22:28sell1224155208.401.29811.3001 / 1.2969  
24482008.11.04 22:30close1224155208.401.29791.3001 / 1.29693104168.00313520776.00
24492008.11.04 22:33buy1225156760.401.29921.2972 / 1.3004  
24502008.11.04 22:35close1225156760.401.29931.2972 / 1.30041567604.00315088380.00
24512008.11.04 22:39sell1226157544.201.29891.3009 / 1.2977  
24522008.11.04 22:41close1226157544.201.29921.3009 / 1.2977-4726326.00310362054.00
24532008.11.04 22:45buy1227155181.101.29911.2971 / 1.3003  
24542008.11.04 22:47close1227155181.101.30001.2971 / 1.300313966299.00324328353.00
24552008.11.04 22:50sell1228162164.201.30011.3021 / 1.2989  
24562008.11.04 22:52close1228162164.201.29911.3021 / 1.298916216420.00340544773.00
24572008.11.04 22:55buy1229170272.401.29911.2971 / 1.3003  
24582008.11.04 22:57close1229170272.401.29941.2971 / 1.30035108172.00345652945.00
24592008.11.04 23:00sell1230172826.501.30011.3021 / 1.2989  
24602008.11.04 23:02close1230172826.501.29981.3021 / 1.29895184795.00350837740.00
24612008.11.04 23:05buy1231175418.901.30051.2985 / 1.3017  
24622008.11.04 23:08close1231175418.901.30101.2985 / 1.30178770945.00359608685.00
24632008.11.04 23:10buy1232179804.401.30141.2994 / 1.3026  
24642008.11.04 23:13close1232179804.401.30191.2994 / 1.30268990220.00368598905.00
24652008.11.04 23:15buy1233184299.501.30171.2997 / 1.3029  
24662008.11.04 23:18close1233184299.501.30251.2997 / 1.302914743960.00383342865.00
24672008.11.04 23:20buy1234191671.501.30421.3022 / 1.3054  
24682008.11.04 23:23close1234191671.501.30471.3022 / 1.30549583575.00392926440.00
24692008.11.04 23:25sell1235196463.301.30441.3064 / 1.3032  
24702008.11.04 23:28close1235196463.301.30371.3064 / 1.303213752431.00406678871.00
24712008.11.04 23:31sell1236203339.501.30191.3039 / 1.3007  
24722008.11.04 23:32t/p1236203339.501.30071.3039 / 1.300724400740.00431079611.00
24732008.11.04 23:33sell1237215539.901.30011.3021 / 1.2989  
24742008.11.04 23:36close1237215539.901.29901.3021 / 1.298923709389.00454789000.00
24752008.11.04 23:38sell1238227394.501.29781.2998 / 1.2966  
24762008.11.04 23:41close1238227394.501.29711.2998 / 1.296615917615.00470706615.00
24772008.11.04 23:43buy1239235353.401.29851.2965 / 1.2997  
24782008.11.04 23:46close1239235353.401.29851.2965 / 1.29970.00470706615.00
24792008.11.04 23:48sell1240235353.401.29801.3000 / 1.2968  
24802008.11.04 23:51close1240235353.401.29791.3000 / 1.29682353534.00473060149.00
24812008.11.04 23:53sell1241236530.101.29791.2999 / 1.2967  
24822008.11.04 23:56close1241236530.101.29781.2999 / 1.29672365301.00475425450.00
24832008.11.04 23:59buy1242237712.801.29781.2958 / 1.2990  
24842008.11.05 00:01close1242237712.801.29841.2958 / 1.299014262768.00489688218.00
24852008.11.05 00:04sell1243244844.201.29851.3005 / 1.2973  
24862008.11.05 00:07close1243244844.201.29871.3005 / 1.2973-4896884.00484791334.00
24872008.11.05 00:09sell1244242395.701.29881.3008 / 1.2976  
24882008.11.05 00:12close1244242395.701.29871.3008 / 1.29762423957.00487215291.00
24892008.11.05 00:14sell1245243607.701.29951.3015 / 1.2983  
24902008.11.05 00:17close1245243607.701.30031.3015 / 1.2983-19488616.00467726675.00
24912008.11.05 00:19buy1246233863.401.30161.2996 / 1.3028  
24922008.11.05 00:20t/p1246233863.401.30281.2996 / 1.302828063608.00495790283.00
24932008.11.05 00:23sell1247247895.201.30301.3050 / 1.3018  
24942008.11.05 00:25close1247247895.201.30311.3050 / 1.3018-2478952.00493311331.00
24952008.11.05 00:28sell1248246655.701.30231.3043 / 1.3011  
24962008.11.05 00:29t/p1248246655.701.30111.3043 / 1.301129598684.00522910015.00
24972008.11.05 00:30sell1249261455.101.30181.3038 / 1.3006  
24982008.11.05 00:33t/p1249261455.101.30061.3038 / 1.300631374612.00554284627.00
24992008.11.05 00:33sell1250277142.401.30071.3027 / 1.2995  
25002008.11.05 00:36close1250277142.401.29971.3027 / 1.299527714240.00581998867.00
25012008.11.05 00:38buy1251290999.501.30011.2981 / 1.3013  
25022008.11.05 00:41close1251290999.501.30091.2981 / 1.301323279960.00605278827.00
25032008.11.05 00:45sell1252302639.501.30111.3031 / 1.2999  
25042008.11.05 00:47close1252302639.501.30061.3031 / 1.299915131975.00620410802.00
25052008.11.05 00:51sell1253310205.501.29971.3017 / 1.2985  
25062008.11.05 00:53close1253310205.501.29961.3017 / 1.29853102055.00623512857.00
25072008.11.05 00:56buy1254311756.501.29941.2974 / 1.3006  
25082008.11.05 00:59close1254311756.501.29961.2974 / 1.30066235130.00629747987.00
25092008.11.05 01:01sell1255314874.001.29951.3015 / 1.2983  
25102008.11.05 01:04close1255314874.001.29901.3015 / 1.298315743700.00645491687.00
25112008.11.05 01:07buy1256322745.901.30031.2983 / 1.3015  
25122008.11.05 01:09t/p1256322745.901.30151.2983 / 1.301538729508.00684221195.00
25132008.11.05 01:10buy1257342110.601.30151.2995 / 1.3027  
25142008.11.05 01:13close1257342110.601.30201.2995 / 1.302717105530.00701326725.00
25152008.11.05 01:15buy1258350663.401.30201.3000 / 1.3032  
25162008.11.05 01:18close1258350663.401.30291.3000 / 1.303231559706.00732886431.00
25172008.11.05 01:21sell1259366443.301.30241.3044 / 1.3012  
25182008.11.05 01:23close1259366443.301.30111.3044 / 1.301247637629.00780524060.00
25192008.11.05 01:26sell1260390262.101.30071.3027 / 1.2995  
25202008.11.05 01:28close1260390262.101.30071.3027 / 1.29950.00780524060.00
25212008.11.05 01:31buy1261390262.101.30061.2986 / 1.3018  
25222008.11.05 01:33close1261390262.101.30091.2986 / 1.301811707863.00792231923.00
25232008.11.05 01:36buy1262396116.001.30171.2997 / 1.3029  
25242008.11.05 01:38close1262396116.001.30101.2997 / 1.3029-27728120.00764503803.00
25252008.11.05 01:41sell1263382252.001.30021.3022 / 1.2990  
25262008.11.05 01:43close1263382252.001.29901.3022 / 1.299045870240.00810374043.00
25272008.11.05 01:46sell1264405187.101.29901.3010 / 1.2978  
25282008.11.05 01:49close1264405187.101.29911.3010 / 1.2978-4051871.00806322172.00
25292008.11.05 01:53buy1265403161.101.29831.2963 / 1.2995  
25302008.11.05 01:55close1265403161.101.29951.2963 / 1.299548379332.00854701504.00
25312008.11.05 01:58buy1266427350.801.29861.2966 / 1.2998  
25322008.11.05 02:00close1266427350.801.29831.2966 / 1.2998-12820524.00841880980.00
25332008.11.05 02:03sell1267420940.501.29801.3000 / 1.2968  
25342008.11.05 02:05close1267420940.501.29711.3000 / 1.296837884645.00879765625.00
25352008.11.05 02:09sell1268439882.901.29681.2988 / 1.2956  
25362008.11.05 02:09t/p1268439882.901.29561.2988 / 1.295652785948.00932551573.00
25372008.11.05 02:11sell1269466275.801.29461.2966 / 1.2934  
25382008.11.05 02:12t/p1269466275.801.29341.2966 / 1.293455953096.00988504669.00
25392008.11.05 02:14buy1270494252.401.29331.2913 / 1.2945  
25402008.11.05 02:16close1270494252.401.29341.2913 / 1.29454942524.00993447193.00
25412008.11.05 02:19buy1271496723.601.29321.2912 / 1.2944  
25422008.11.05 02:21close1271496723.601.29321.2912 / 1.29440.00993447193.00
25432008.11.05 02:24sell1272496723.601.29351.2955 / 1.2923  
25442008.11.05 02:26close1272496723.601.29281.2955 / 1.292334770652.001028217845.00
25452008.11.05 02:29buy1273514109.001.29171.2897 / 1.2929  
25462008.11.05 02:31close1273514109.001.29251.2897 / 1.292941128720.001069346565.00
25472008.11.05 02:34buy1274534673.301.29251.2905 / 1.2937  
25482008.11.05 02:36t/p1274534673.301.29371.2905 / 1.293764160796.001133507361.00
25492008.11.05 02:36buy1275566753.701.29361.2916 / 1.2948  
25502008.11.05 02:39close1275566753.701.29391.2916 / 1.294817002611.001150509972.00
25512008.11.05 02:42buy1276575255.001.29521.2932 / 1.2964  
25522008.11.05 02:44close1276575255.001.29551.2932 / 1.296417257650.001167767622.00
25532008.11.05 02:47buy1277583883.901.29621.2942 / 1.2974  
25542008.11.05 02:49close1277583883.901.29551.2942 / 1.2974-40871873.001126895749.00
25552008.11.05 02:52sell1278563447.901.29441.2964 / 1.2932  
25562008.11.05 02:54close1278563447.901.29561.2964 / 1.2932-67613748.001059282001.00
25572008.11.05 02:57buy1279529641.101.29531.2933 / 1.2965  
25582008.11.05 02:59close1279529641.101.29521.2933 / 1.2965-5296411.001053985590.00
25592008.11.05 03:02buy1280526992.801.29531.2933 / 1.2965  
25602008.11.05 03:03t/p1280526992.801.29651.2933 / 1.296563239136.001117224726.00
25612008.11.05 03:04buy1281558612.401.29591.2939 / 1.2971  
25622008.11.05 03:07close1281558612.401.29481.2939 / 1.2971-61447364.001055777362.00
25632008.11.05 03:09sell1282527888.701.29481.2968 / 1.2936  
25642008.11.05 03:11t/p1282527888.701.29361.2968 / 1.293663346644.001119124006.00
25652008.11.05 03:12sell1283559562.101.29301.2950 / 1.2918  
25662008.11.05 03:15close1283559562.101.29291.2950 / 1.29185595621.001124719627.00
25672008.11.05 03:17sell1284562359.901.29391.2959 / 1.2927  
25682008.11.05 03:20close1284562359.901.29341.2959 / 1.292728117995.001152837622.00
25692008.11.05 03:23sell1285576418.901.29161.2936 / 1.2904  
25702008.11.05 03:25close1285576418.901.29281.2936 / 1.2904-69170268.001083667354.00
25712008.11.05 03:28sell1286541833.701.29371.2957 / 1.2925  
25722008.11.05 03:30close1286541833.701.29341.2957 / 1.292516255011.001099922365.00
25732008.11.05 03:33sell1287549961.201.29321.2952 / 1.2920  
25742008.11.05 03:36close1287549961.201.29381.2952 / 1.2920-32997672.001066924693.00
25752008.11.05 03:39sell1288533462.401.29261.2946 / 1.2914  
25762008.11.05 03:41close1288533462.401.29251.2946 / 1.29145334624.001072259317.00
25772008.11.05 03:45buy1289536129.701.29201.2900 / 1.2932  
25782008.11.05 03:47close1289536129.701.29171.2900 / 1.2932-16083891.001056175426.00
25792008.11.05 03:50buy1290528087.801.29231.2903 / 1.2935  
25802008.11.05 03:52close1290528087.801.29311.2903 / 1.293542247024.001098422450.00
25812008.11.05 03:55sell1291549211.301.29271.2947 / 1.2915  
25822008.11.05 03:57close1291549211.301.29241.2947 / 1.291516476339.001114898789.00
25832008.11.05 04:00buy1292557449.401.29191.2899 / 1.2931  
25842008.11.05 04:02close1292557449.401.29191.2899 / 1.29310.001114898789.00
25852008.11.05 04:05buy1293557449.401.29261.2906 / 1.2938  
25862008.11.05 04:08close1293557449.401.29201.2906 / 1.2938-33446964.001081451825.00
25872008.11.05 04:10sell1294540726.001.29221.2942 / 1.2910  
25882008.11.05 04:13close1294540726.001.29251.2942 / 1.2910-16221780.001065230045.00
25892008.11.05 04:15buy1295532615.101.29281.2908 / 1.2940  
25902008.11.05 04:18close1295532615.101.29271.2908 / 1.2940-5326151.001059903894.00
25912008.11.05 04:21sell1296529952.001.29301.2950 / 1.2918  
25922008.11.05 04:23close1296529952.001.29231.2950 / 1.291837096640.001097000534.00
25932008.11.05 04:26buy1297548500.301.29251.2905 / 1.2937  
25942008.11.05 04:28close1297548500.301.29251.2905 / 1.29370.001097000534.00
25952008.11.05 04:31buy1298548500.301.29281.2908 / 1.2940  
25962008.11.05 04:33close1298548500.301.29361.2908 / 1.294043880024.001140880558.00
25972008.11.05 04:36buy1299570440.301.29491.2929 / 1.2961  
25982008.11.05 04:38t/p1299570440.301.29611.2929 / 1.296168452836.001209333394.00
25992008.11.05 04:38buy1300604666.701.29651.2945 / 1.2977  
26002008.11.05 04:41close1300604666.701.29691.2945 / 1.297724186668.001233520062.00
26012008.11.05 04:43buy1301616760.101.29721.2952 / 1.2984  
26022008.11.05 04:46close1301616760.101.29671.2952 / 1.2984-30838005.001202682057.00
26032008.11.05 04:48sell1302601341.101.29551.2975 / 1.2943  
26042008.11.05 04:51close1302601341.101.29441.2975 / 1.294366147521.001268829578.00
26052008.11.05 04:53buy1303634414.801.29221.2902 / 1.2934  
26062008.11.05 04:55t/p1303634414.801.29341.2902 / 1.293476129776.001344959354.00
26072008.11.05 04:56buy1304672479.701.29341.2914 / 1.2946  
26082008.11.05 04:58close1304672479.701.29331.2914 / 1.2946-6724797.001338234557.00
26092008.11.05 05:01sell1305669117.301.29291.2949 / 1.2917  
26102008.11.05 05:03close1305669117.301.29301.2949 / 1.2917-6691173.001331543384.00
26112008.11.05 05:07buy1306665771.701.29361.2916 / 1.2948  
26122008.11.05 05:09close1306665771.701.29391.2916 / 1.294819973151.001351516535.00
26132008.11.05 05:12sell1307675758.301.29351.2955 / 1.2923  
26142008.11.05 05:14close1307675758.301.29491.2955 / 1.2923-94606162.001256910373.00
26152008.11.05 05:17sell1308628455.201.29571.2977 / 1.2945  
26162008.11.05 05:19close1308628455.201.29541.2977 / 1.294518853656.001275764029.00
26172008.11.05 05:22sell1309637882.101.29511.2971 / 1.2939  
26182008.11.05 05:25close1309637882.101.29511.2971 / 1.29390.001275764029.00
26192008.11.05 05:27sell1310637882.101.29601.2980 / 1.2948  
26202008.11.05 05:30close1310637882.101.29551.2980 / 1.294831894105.001307658134.00
26212008.11.05 05:34sell1311653829.101.29541.2974 / 1.2942  
26222008.11.05 05:36close1311653829.101.29501.2974 / 1.294226153164.001333811298.00
26232008.11.05 05:39buy1312666905.701.29411.2921 / 1.2953  
26242008.11.05 05:41close1312666905.701.29391.2921 / 1.2953-13338114.001320473184.00
26252008.11.05 05:45sell1313660236.601.29441.2964 / 1.2932  
26262008.11.05 05:47close1313660236.601.29371.2964 / 1.293246216562.001366689746.00
26272008.11.05 05:50buy1314683344.901.29421.2922 / 1.2954  
26282008.11.05 05:52close1314683344.901.29451.2922 / 1.295420500347.001387190093.00
26292008.11.05 05:55buy1315693595.101.29481.2928 / 1.2960  
26302008.11.05 05:57close1315693595.101.29601.2928 / 1.296083231412.001470421505.00
26312008.11.05 06:00sell1316735210.801.29551.2975 / 1.2943  
26322008.11.05 06:02close1316735210.801.29571.2975 / 1.2943-14704216.001455717289.00
26332008.11.05 06:05sell1317727858.701.29481.2968 / 1.2936  
26342008.11.05 06:08close1317727858.701.29491.2968 / 1.2936-7278587.001448438702.00
26352008.11.05 06:10sell1318724219.401.29261.2946 / 1.2914  
26362008.11.05 06:11t/p1318724219.401.29141.2946 / 1.291486906328.001535345030.00
26372008.11.05 06:13sell1319767672.601.28891.2909 / 1.2877  
26382008.11.05 06:15close1319767672.601.28831.2909 / 1.287746060356.001581405386.00
26392008.11.05 06:18sell1320790702.701.28481.2868 / 1.2836  
26402008.11.05 06:18t/p1320790702.701.28361.2868 / 1.283694884324.001676289710.00
26412008.11.05 06:20sell1321838144.901.28491.2869 / 1.2837  
26422008.11.05 06:22s/l1321838144.901.28691.2869 / 1.2837-167628980.001508660730.00
26432008.11.05 06:23buy1322754330.401.28671.2847 / 1.2879  
26442008.11.05 06:25close1322754330.401.28741.2847 / 1.287952803128.001561463858.00
26452008.11.05 06:28sell1323780732.001.28751.2895 / 1.2863  
26462008.11.05 06:30close1323780732.001.28741.2895 / 1.28637807320.001569271178.00
26472008.11.05 06:33sell1324784635.601.28711.2891 / 1.2859  
26482008.11.05 06:35t/p1324784635.601.28591.2891 / 1.285994156272.001663427450.00
26492008.11.05 06:35sell1325831713.801.28561.2876 / 1.2844  
26502008.11.05 06:36t/p1325831713.801.28441.2876 / 1.284499805656.001763233106.00
26512008.11.05 06:38sell1326881616.601.28161.2836 / 1.2804  
26522008.11.05 06:40close1326881616.601.28241.2836 / 1.2804-70529328.001692703778.00
26532008.11.05 06:43sell1327846351.901.28381.2858 / 1.2826  
26542008.11.05 06:45close1327846351.901.28321.2858 / 1.282650781114.001743484892.00
26552008.11.05 06:48sell1328871742.501.28481.2868 / 1.2836  
26562008.11.05 06:50close1328871742.501.28481.2868 / 1.28360.001743484892.00
26572008.11.05 06:53sell1329871742.501.28421.2862 / 1.2830  
26582008.11.05 06:55close1329871742.501.28431.2862 / 1.2830-8717425.001734767467.00
26592008.11.05 06:59buy1330867383.801.28491.2829 / 1.2861  
26602008.11.05 07:01close1330867383.801.28361.2829 / 1.2861-112759894.001622007573.00
26612008.11.05 07:04buy1331811003.801.28221.2802 / 1.2834  
26622008.11.05 07:06close1331811003.801.28251.2802 / 1.283424330114.001646337687.00
26632008.11.05 07:09buy1332823168.901.28181.2798 / 1.2830  
26642008.11.05 07:11close1332823168.901.28151.2798 / 1.2830-24695067.001621642620.00
26652008.11.05 07:14sell1333810821.401.28181.2838 / 1.2806  
26662008.11.05 07:15t/p1333810821.401.28061.2838 / 1.280697298568.001718941188.00
26672008.11.05 07:16sell1334859470.601.27991.2819 / 1.2787  
26682008.11.05 07:19close1334859470.601.28071.2819 / 1.2787-68757648.001650183540.00
26692008.11.05 07:21buy1335825091.801.28191.2799 / 1.2831  
26702008.11.05 07:23t/p1335825091.801.28311.2799 / 1.283199011016.001749194556.00
26712008.11.05 07:24buy1336874597.301.28231.2803 / 1.2835  
26722008.11.05 07:26close1336874597.301.28291.2803 / 1.283552475838.001801670394.00
26732008.11.05 07:29sell1337900835.201.28331.2853 / 1.2821  
26742008.11.05 07:31close1337900835.201.28311.2853 / 1.282118016704.001819687098.00
26752008.11.05 07:34buy1338909843.601.28361.2816 / 1.2848  
26762008.11.05 07:35t/p1338909843.601.28481.2816 / 1.2848109181232.001928868330.00
26772008.11.05 07:37buy1339964434.201.28691.2849 / 1.2881  
26782008.11.05 07:39close1339964434.201.28641.2849 / 1.2881-48221710.001880646620.00
26792008.11.05 07:42buy1340940323.401.28571.2837 / 1.2869  
26802008.11.05 07:44t/p1340940323.401.28691.2837 / 1.2869112838808.001993485428.00
26812008.11.05 07:44buy1341996742.801.28721.2852 / 1.2884  
26822008.11.05 07:47close1341996742.801.28811.2852 / 1.288489706852.002083192280.00
26832008.11.05 07:49sell13421041596.201.28831.2903 / 1.2871  
26842008.11.05 07:51t/p13421041596.201.28711.2903 / 1.2871124991544.002208183824.00
26852008.11.05 07:52sell13431104092.001.28701.2890 / 1.2858  
26862008.11.05 07:53t/p13431104092.001.28581.2890 / 1.2858132491040.002340674864.00
26872008.11.05 07:54sell13441170337.501.28541.2874 / 1.2842  
26882008.11.05 07:56s/l13441170337.501.28741.2874 / 1.2842-234067500.002106607364.00
26892008.11.05 07:57buy13451053303.701.28651.2845 / 1.2877  
26902008.11.05 07:59close13451053303.701.28651.2845 / 1.28770.002106607364.00
26912008.11.05 08:02buy13461053303.701.28801.2860 / 1.2892  
26922008.11.05 08:03t/p13461053303.701.28921.2860 / 1.2892126396444.002233003808.00
26932008.11.05 08:04buy13471116502.001.29061.2886 / 1.2918  
26942008.11.05 08:07close13471116502.001.28931.2886 / 1.2918-145145260.002087858548.00
26952008.11.05 08:09buy13481043929.301.28861.2866 / 1.2898  
26962008.11.05 08:12close13481043929.301.28881.2866 / 1.289820878586.002108737134.00
26972008.11.05 08:15buy13491054368.601.28881.2868 / 1.2900  
26982008.11.05 08:17close13491054368.601.28801.2868 / 1.2900-84349488.002024387646.00
26992008.11.05 08:20buy13501012193.901.28721.2852 / 1.2884  
27002008.11.05 08:22t/p13501012193.901.28841.2852 / 1.2884121463268.002145850914.00
27012008.11.05 08:22buy13511072925.501.28821.2862 / 1.2894  
27022008.11.05 08:23t/p13511072925.501.28941.2862 / 1.2894128751060.002274601974.00
27032008.11.05 08:25sell13521137301.001.29121.2932 / 1.2900  
27042008.11.05 08:27close13521137301.001.29131.2932 / 1.2900-11373010.002263228964.00
27052008.11.05 08:30buy13531131614.501.29171.2897 / 1.2929  
27062008.11.05 08:32close13531131614.501.29091.2897 / 1.2929-90529160.002172699804.00
27072008.11.05 08:35sell13541086350.001.28921.2912 / 1.2880  
27082008.11.05 08:37close13541086350.001.28951.2912 / 1.2880-32590500.002140109304.00
27092008.11.05 08:40buy13551070054.701.29061.2886 / 1.2918  
27102008.11.05 08:42close13551070054.701.29031.2886 / 1.2918-32101641.002108007663.00
27112008.11.05 08:45sell13561054003.901.29001.2920 / 1.2888  
27122008.11.05 08:48close13561054003.901.28931.2920 / 1.288873780273.002181787936.00
27132008.11.05 08:50buy13571090894.001.28981.2878 / 1.2910  
27142008.11.05 08:53close13571090894.001.29011.2878 / 1.291032726820.002214514756.00
27152008.11.05 08:55sell13581107257.401.28951.2915 / 1.2883  
27162008.11.05 08:58close13581107257.401.28851.2915 / 1.2883110725740.002325240496.00
27172008.11.05 09:00sell13591162620.301.28791.2899 / 1.2867  
27182008.11.05 09:02t/p13591162620.301.28671.2899 / 1.2867139514436.002464754932.00
27192008.11.05 09:03sell13601232377.501.28601.2880 / 1.2848  
27202008.11.05 09:05t/p13601232377.501.28481.2880 / 1.2848147885300.002612640232.00
27212008.11.05 09:06sell13611306320.201.28451.2865 / 1.2833  
27222008.11.05 09:08close13611306320.201.28491.2865 / 1.2833-52252808.002560387424.00
27232008.11.05 09:12sell13621280193.801.28521.2872 / 1.2840  
27242008.11.05 09:14close13621280193.801.28481.2872 / 1.284051207752.002611595176.00
27252008.11.05 09:17sell13631305797.601.28381.2858 / 1.2826  
27262008.11.05 09:19close13631305797.601.28371.2858 / 1.282613057976.002624653152.00
27272008.11.05 09:22buy13641312326.601.28371.2817 / 1.2849  
27282008.11.05 09:24close13641312326.601.28431.2817 / 1.284978739596.002703392748.00
27292008.11.05 09:27sell13651351696.401.28451.2865 / 1.2833  
27302008.11.05 09:29close13651351696.401.28511.2865 / 1.2833-81101784.002622290964.00
27312008.11.05 09:32sell13661311145.501.28551.2875 / 1.2843  
27322008.11.05 09:34close13661311145.501.28431.2875 / 1.2843157337460.002779628424.00
27332008.11.05 09:37buy13671389814.301.28521.2832 / 1.2864  
27342008.11.05 09:38s/l13671389814.301.28321.2832 / 1.2864-277962860.002501665564.00
27352008.11.05 09:39sell13681250832.801.28351.2855 / 1.2823  
27362008.11.05 09:42close13681250832.801.28361.2855 / 1.2823-12508328.002489157236.00
27372008.11.05 09:45sell13691244578.701.28181.2838 / 1.2806  
27382008.11.05 09:47close13691244578.701.28131.2838 / 1.280662228935.002551386171.00
27392008.11.05 09:50buy13701275693.101.28181.2798 / 1.2830  
27402008.11.05 09:52close13701275693.101.28281.2798 / 1.2830127569310.002678955481.00
27412008.11.05 09:55buy13711339477.801.28341.2814 / 1.2846  
27422008.11.05 09:57close13711339477.801.28311.2814 / 1.2846-40184334.002638771147.00
27432008.11.05 10:00buy13721319385.601.28421.2822 / 1.2854  
27442008.11.05 10:02close13721319385.601.28501.2822 / 1.2854105550848.002744321995.00
27452008.11.05 10:05sell13731372161.001.28561.2876 / 1.2844  
27462008.11.05 10:06t/p13731372161.001.28441.2876 / 1.2844164659320.002908981315.00
27472008.11.05 10:07sell13741454490.701.28471.2867 / 1.2835  
27482008.11.05 10:09t/p13741454490.701.28351.2867 / 1.2835174538884.003083520199.00
27492008.11.05 10:10sell13751541760.101.28351.2855 / 1.2823  
27502008.11.05 10:11t/p13751541760.101.28231.2855 / 1.2823185011212.003268531411.00
27512008.11.05 10:12sell13761634265.801.28251.2845 / 1.2813  
27522008.11.05 10:15close13761634265.801.28371.2845 / 1.2813-196111896.003072419515.00
27532008.11.05 10:17sell13771536209.801.28271.2847 / 1.2815  
27542008.11.05 10:20close13771536209.801.28251.2847 / 1.281530724196.003103143711.00
27552008.11.05 10:23sell13781551571.901.28231.2843 / 1.2811  
27562008.11.05 10:25t/p13781551571.901.28111.2843 / 1.2811186188628.003289332339.00
27572008.11.05 10:25sell13791644666.201.28111.2831 / 1.2799  
27582008.11.05 10:28close13791644666.201.28161.2831 / 1.2799-82233310.003207099029.00
27592008.11.05 10:30sell13801603549.601.28191.2839 / 1.2807  
27602008.11.05 10:33close13801603549.601.28211.2839 / 1.2807-32070992.003175028037.00
27612008.11.05 10:35sell13811587514.101.28281.2848 / 1.2816  
27622008.11.05 10:38close13811587514.101.28301.2848 / 1.2816-31750282.003143277755.00
27632008.11.05 10:40sell13821571638.901.28301.2850 / 1.2818  
27642008.11.05 10:43close13821571638.901.28281.2850 / 1.281831432778.003174710533.00
27652008.11.05 10:45buy13831587355.301.28421.2822 / 1.2854  
27662008.11.05 10:47t/p13831587355.301.28541.2822 / 1.2854190482636.003365193169.00
27672008.11.05 10:48buy13841682596.601.28531.2833 / 1.2865  
27682008.11.05 10:50t/p13841682596.601.28651.2833 / 1.2865201911592.003567104761.00
27692008.11.05 10:50buy13851783552.401.28681.2848 / 1.2880  
27702008.11.05 10:53close13851783552.401.28681.2848 / 1.28800.003567104761.00
27712008.11.05 10:56sell13861783552.401.28751.2895 / 1.2863  
27722008.11.05 10:58close13861783552.401.28781.2895 / 1.2863-53506572.003513598189.00
27732008.11.05 11:01sell13871756799.101.28791.2899 / 1.2867  
27742008.11.05 11:03close13871756799.101.28781.2899 / 1.286717567991.003531166180.00
27752008.11.05 11:06buy13881765583.101.28761.2856 / 1.2888  
27762008.11.05 11:08t/p13881765583.101.28881.2856 / 1.2888211869972.003743036152.00
27772008.11.05 11:08buy13891871518.101.28921.2872 / 1.2904  
27782008.11.05 11:11close13891871518.101.28951.2872 / 1.290456145543.003799181695.00
27792008.11.05 11:13sell13901899590.901.28841.2904 / 1.2872  
27802008.11.05 11:16close13901899590.901.28861.2904 / 1.2872-37991818.003761189877.00
27812008.11.05 11:19buy13911880595.001.28851.2865 / 1.2897  
27822008.11.05 11:21close13911880595.001.28881.2865 / 1.289756417850.003817607727.00
27832008.11.05 11:24sell13921908803.901.28791.2899 / 1.2867  
27842008.11.05 11:26close13921908803.901.28801.2899 / 1.2867-19088039.003798519688.00
27852008.11.05 11:29buy13931899259.901.28841.2864 / 1.2896  
27862008.11.05 11:31close13931899259.901.28731.2864 / 1.2896-208918589.003589601099.00
27872008.11.05 11:34sell13941794800.601.28691.2889 / 1.2857  
27882008.11.05 11:36close13941794800.601.28591.2889 / 1.2857179480060.003769081159.00
27892008.11.05 11:39sell13951884540.601.28621.2882 / 1.2850  
27902008.11.05 11:40t/p13951884540.601.28501.2882 / 1.2850226144872.003995226031.00
27912008.11.05 11:41sell13961997613.101.28461.2866 / 1.2834  
27922008.11.05 11:44close13961997613.101.28451.2866 / 1.283419976131.004015202162.00
27932008.11.05 11:46sell13972007601.101.28351.2855 / 1.2823  
27942008.11.05 11:49close13972007601.101.28411.2855 / 1.2823-120456066.003894746096.00
27952008.11.05 11:51sell13981947373.101.28461.2866 / 1.2834  
27962008.11.05 11:54close13981947373.101.28351.2866 / 1.2834214211041.004108957137.00
27972008.11.05 11:57sell13992054478.601.28341.2854 / 1.2822  
27982008.11.05 11:59close13992054478.601.28301.2854 / 1.282282179144.004191136281.00
27992008.11.05 12:02buy14002095568.201.28451.2825 / 1.2857  
28002008.11.05 12:04close14002095568.201.28421.2825 / 1.2857-62867046.004128269235.00
28012008.11.05 12:07sell14012064134.701.28411.2861 / 1.2829  
28022008.11.05 12:09close14012064134.701.28361.2861 / 1.2829103206735.004231475970.00
28032008.11.05 12:12sell14022115738.001.28331.2853 / 1.2821  
28042008.11.05 12:14close14022115738.001.28361.2853 / 1.2821-63472140.004168003830.00
28052008.11.05 12:18buy14032084002.001.28361.2816 / 1.2848  
28062008.11.05 12:20close14032084002.001.28371.2816 / 1.284820840020.004188843850.00
28072008.11.05 12:23sell14042094422.001.28351.2855 / 1.2823  
28082008.11.05 12:25close14042094422.001.28381.2855 / 1.2823-62832660.004126011190.00
28092008.11.05 12:28buy14052063005.601.28411.2821 / 1.2853  
28102008.11.05 12:30close14052063005.601.28401.2821 / 1.2853-20630056.004105381134.00
28112008.11.05 12:35sell14062052690.601.28371.2857 / 1.2825  
28122008.11.05 12:37close14062052690.601.28351.2857 / 1.282541053812.004146434946.00
28132008.11.05 12:40buy14072073217.501.28541.2834 / 1.2866  
28142008.11.05 12:41t/p14072073217.501.28661.2834 / 1.2866248786100.004395221046.00
28152008.11.05 12:42buy14082197610.601.28611.2841 / 1.2873  
28162008.11.05 12:45close14082197610.601.28641.2841 / 1.287365928318.004461149364.00
28172008.11.05 12:47sell14092230574.701.28751.2895 / 1.2863  
28182008.11.05 12:50close14092230574.701.28841.2895 / 1.2863-200751723.004260397641.00
28192008.11.05 12:52buy14102130198.901.28841.2864 / 1.2896  
28202008.11.05 12:55close14102130198.901.28771.2864 / 1.2896-149113923.004111283718.00
28212008.11.05 12:57sell14112055641.901.28741.2894 / 1.2862  
28222008.11.05 13:00close14112055641.901.28691.2894 / 1.2862102782095.004214065813.00
28232008.11.05 13:03sell14122107033.001.28741.2894 / 1.2862  
28242008.11.05 13:05close14122107033.001.28671.2894 / 1.2862147492310.004361558123.00
28252008.11.05 13:08sell14132180779.101.28671.2887 / 1.2855  
28262008.11.05 13:10close14132180779.101.28701.2887 / 1.2855-65423373.004296134750.00
28272008.11.05 13:13buy14142148067.401.28771.2857 / 1.2889  
28282008.11.05 13:15close14142148067.401.28751.2857 / 1.2889-42961348.004253173402.00
28292008.11.05 13:18buy14152126586.801.28691.2849 / 1.2881  
28302008.11.05 13:21close14152126586.801.28731.2849 / 1.288185063472.004338236874.00
28312008.11.05 13:23sell14162169118.501.28741.2894 / 1.2862  
28322008.11.05 13:25t/p14162169118.501.28621.2894 / 1.2862260294220.004598531094.00
28332008.11.05 13:26sell14172299265.601.28591.2879 / 1.2847  
28342008.11.05 13:28close14172299265.601.28581.2879 / 1.284722992656.004621523750.00
28352008.11.05 13:31sell14182310761.901.28631.2883 / 1.2851  
28362008.11.05 13:33close14182310761.901.28701.2883 / 1.2851-161753333.004459770417.00
28372008.11.05 13:36buy14192229885.301.28631.2843 / 1.2875  
28382008.11.05 13:38close14192229885.301.28701.2843 / 1.2875156091971.004615862388.00
28392008.11.05 13:41buy14202307931.201.28771.2857 / 1.2889  
28402008.11.05 13:43close14202307931.201.28881.2857 / 1.2889253872432.004869734820.00
28412008.11.05 13:46buy14212434867.501.28911.2871 / 1.2903  
28422008.11.05 13:47t/p14212434867.501.29031.2871 / 1.2903292184100.005161918920.00
28432008.11.05 13:48buy14222580959.501.29291.2909 / 1.2941  
28442008.11.05 13:50t/p14222580959.501.29411.2909 / 1.2941309715140.005471634060.00
28452008.11.05 13:51buy14232735817.101.29461.2926 / 1.2958  
28462008.11.05 13:52t/p14232735817.101.29581.2926 / 1.2958328298052.005799932112.00
28472008.11.05 13:53buy14242899966.101.29671.2947 / 1.2979  
28482008.11.05 13:56close14242899966.101.29701.2947 / 1.297986998983.005886931095.00
28492008.11.05 13:58buy14252943465.601.29651.2945 / 1.2977  
28502008.11.05 14:01close14252943465.601.29591.2945 / 1.2977-176607936.005710323159.00
28512008.11.05 14:03sell14262855161.601.29621.2982 / 1.2950  
28522008.11.05 14:06close14262855161.601.29671.2982 / 1.2950-142758080.005567565079.00
28532008.11.05 14:08sell14272783782.601.29771.2997 / 1.2965  
28542008.11.05 14:09t/p14272783782.601.29651.2997 / 1.2965334053912.005901618991.00
28552008.11.05 14:11buy14282950809.501.29551.2935 / 1.2967  
28562008.11.05 14:13close14282950809.501.29511.2935 / 1.2967-118032380.005783586611.00
28572008.11.05 14:16sell14292891793.401.29551.2975 / 1.2943  
28582008.11.05 14:19close14292891793.401.29501.2975 / 1.2943144589670.005928176281.00
28592008.11.05 14:22buy14302964088.201.29531.2933 / 1.2965  
28602008.11.05 14:24close14302964088.201.29531.2933 / 1.29650.005928176281.00
28612008.11.05 14:27sell14312964088.201.29511.2971 / 1.2939  
28622008.11.05 14:29close14312964088.201.29511.2971 / 1.29390.005928176281.00
28632008.11.05 14:32sell14322964088.201.29291.2949 / 1.2917  
28642008.11.05 14:34close14322964088.201.29231.2949 / 1.2917177845292.006106021573.00
28652008.11.05 14:37buy14333053010.801.29201.2900 / 1.2932  
28662008.11.05 14:39close14333053010.801.29211.2900 / 1.293230530108.006136551681.00
28672008.11.05 14:42sell14343068275.901.29321.2952 / 1.2920  
28682008.11.05 14:44close14343068275.901.29201.2952 / 1.2920368193108.006504744789.00
28692008.11.05 14:47sell14353252372.401.29121.2932 / 1.2900  
28702008.11.05 14:49close14353252372.401.29131.2932 / 1.2900-32523724.006472221065.00
28712008.11.05 14:52buy14363236110.601.29181.2898 / 1.2930  
28722008.11.05 14:55close14363236110.601.29191.2898 / 1.293032361106.006504582171.00
28732008.11.05 14:57buy14373252291.101.29081.2888 / 1.2920  
28742008.11.05 15:00close14373252291.101.29151.2888 / 1.2920227660377.006732242548.00
28752008.11.05 15:02sell14383366121.301.29061.2926 / 1.2894  
28762008.11.05 15:03t/p14383366121.301.28941.2926 / 1.2894403934556.007136177104.00
28772008.11.05 15:05sell14393568088.601.28821.2902 / 1.2870  
28782008.11.05 15:07t/p14393568088.601.28701.2902 / 1.2870428170632.007564347736.00
28792008.11.05 15:07buy14403782173.901.28681.2848 / 1.2880  
28802008.11.05 15:08t/p14403782173.901.28801.2848 / 1.2880453860868.008018208604.00
28812008.11.05 15:10buy14414009104.401.28801.2860 / 1.2892  
28822008.11.05 15:12close14414009104.401.28791.2860 / 1.2892-40091044.007978117560.00
28832008.11.05 15:15sell14423989058.801.28761.2896 / 1.2864  
28842008.11.05 15:16t/p14423989058.801.28641.2896 / 1.2864478687056.008456804616.00
28852008.11.05 15:17sell14434228402.401.28761.2896 / 1.2864  
28862008.11.05 15:19t/p14434228402.401.28641.2896 / 1.2864507408288.008964212904.00
28872008.11.05 15:20sell14444482106.501.28611.2881 / 1.2849  
28882008.11.05 15:22close14444482106.501.28621.2881 / 1.2849-44821065.008919391839.00
28892008.11.05 15:25buy14454459696.001.28571.2837 / 1.2869  
28902008.11.05 15:26t/p14454459696.001.28691.2837 / 1.2869535163520.009454555359.00
28912008.11.05 15:28sell14464727277.701.28581.2878 / 1.2846  
28922008.11.05 15:30close14464727277.701.28631.2878 / 1.2846-236363885.009218191474.00
28932008.11.05 15:33buy14474609095.801.28731.2853 / 1.2885  
28942008.11.05 15:33t/p14474609095.801.28851.2853 / 1.2885553091496.009771282970.00
28952008.11.05 15:35sell14484885641.501.28801.2900 / 1.2868  
28962008.11.05 15:38close14484885641.501.28701.2900 / 1.2868488564150.0010259847120.00
28972008.11.05 15:40buy14495129923.601.28801.2860 / 1.2892  
28982008.11.05 15:43close14495129923.601.28781.2860 / 1.2892-102598472.0010157248648.00
28992008.11.05 15:45buy14505078624.401.28821.2862 / 1.2894  
29002008.11.05 15:48close14505078624.401.28951.2862 / 1.2894660221172.0010817469820.00
29012008.11.05 15:50buy14515408735.001.29041.2884 / 1.2916  
29022008.11.05 15:53close14515408735.001.28931.2884 / 1.2916-594960850.0010222508970.00
29032008.11.05 15:55buy14525111254.501.28971.2877 / 1.2909  
29042008.11.05 15:58close14525111254.501.28921.2877 / 1.2909-255562725.009966946245.00
29052008.11.05 16:00sell14534983473.201.28901.2910 / 1.2878  
29062008.11.05 16:03close14534983473.201.28951.2910 / 1.2878-249173660.009717772585.00
29072008.11.05 16:05buy14544858886.301.29081.2888 / 1.2920  
29082008.11.05 16:08close14544858886.301.29031.2888 / 1.2920-242944315.009474828270.00
29092008.11.05 16:11sell14554737414.201.29001.2920 / 1.2888  
29102008.11.05 16:13close14554737414.201.28911.2920 / 1.2888426367278.009901195548.00
29112008.11.05 16:16sell14564950597.801.28841.2904 / 1.2872  
29122008.11.05 16:18close14564950597.801.28841.2904 / 1.28720.009901195548.00
29132008.11.05 16:21buy14574950597.801.28941.2874 / 1.2906  
29142008.11.05 16:24close14574950597.801.29041.2874 / 1.2906495059780.0010396255328.00
29152008.11.05 16:26buy14585198127.701.29141.2894 / 1.2926  
29162008.11.05 16:29close14585198127.701.29261.2894 / 1.2926623775324.0011020030652.00
29172008.11.05 16:31sell14595510015.401.29341.2954 / 1.2922  
29182008.11.05 16:32t/p14595510015.401.29221.2954 / 1.2922661201848.0011681232500.00
29192008.11.05 16:34buy14605840616.301.29201.2900 / 1.2932  
29202008.11.05 16:36close14605840616.301.29181.2900 / 1.2932-116812326.0011564420174.00
29212008.11.05 16:39sell14615782210.101.29241.2944 / 1.2912  
29222008.11.05 16:41close14615782210.101.29191.2944 / 1.2912289110505.0011853530679.00
29232008.11.05 16:45sell14625926765.401.29191.2939 / 1.2907  
29242008.11.05 16:47close14625926765.401.29161.2939 / 1.2907177802962.0012031333641.00
29252008.11.05 16:50sell14636015666.901.29221.2942 / 1.2910  
29262008.11.05 16:52close14636015666.901.29111.2942 / 1.2910661723359.0012693057000.00
29272008.11.05 16:55buy14646346528.501.29191.2899 / 1.2931  
29282008.11.05 16:57close14646346528.501.29321.2899 / 1.2931825048705.0013518105705.00
29292008.11.05 17:00sell14656759052.901.29351.2955 / 1.2923  
29302008.11.05 17:02close14656759052.901.29451.2955 / 1.2923-675905290.0012842200415.00
29312008.11.05 17:05buy14666421100.301.29741.2954 / 1.2986  
29322008.11.05 17:07close14666421100.301.29661.2954 / 1.2986-513688024.0012328512391.00
29332008.11.05 17:10buy14676164256.201.30151.2995 / 1.3027  
29342008.11.05 17:12close14676164256.201.30251.2995 / 1.3027616425620.0012944938011.00
29352008.11.05 17:16buy14686472469.101.30681.3048 / 1.3080  
29362008.11.05 17:16t/p14686472469.101.30801.3048 / 1.3080776696292.0013721634303.00
29372008.11.05 17:18buy14696860817.201.30861.3066 / 1.3098  
29382008.11.05 17:19t/p14696860817.201.30981.3066 / 1.3098823298064.0014544932367.00
29392008.11.05 17:21sell14707272466.201.30941.3114 / 1.3082  
29402008.11.05 17:21t/p14707272466.201.30821.3114 / 1.3082872695944.0015417628311.00
29412008.11.05 17:24sell14717708814.201.30781.3098 / 1.3066  
29422008.11.05 17:26close14717708814.201.30851.3098 / 1.3066-539616994.0014878011317.00
29432008.11.05 17:29buy14727439005.701.30951.3075 / 1.3107  
29442008.11.05 17:30t/p14727439005.701.31071.3075 / 1.3107892680684.0015770692001.00
29452008.11.05 17:31buy14737885346.101.31121.3092 / 1.3124  
29462008.11.05 17:34close14737885346.101.30971.3092 / 1.3124-1182801915.0014587890086.00
29472008.11.05 17:36sell14747293945.101.30861.3106 / 1.3074  
29482008.11.05 17:39close14747293945.101.30831.3106 / 1.3074218818353.0014806708439.00
29492008.11.05 17:41buy14757403354.301.30801.3060 / 1.3092  
29502008.11.05 17:44close14757403354.301.30771.3060 / 1.3092-222100629.0014584607810.00
29512008.11.05 17:46sell14767292304.001.30671.3087 / 1.3055  
29522008.11.05 17:48s/l14767292304.001.30871.3087 / 1.3055-1458460800.0013126147010.00
29532008.11.05 17:49buy14776563073.601.30781.3058 / 1.3090  
29542008.11.05 17:49t/p14776563073.601.30901.3058 / 1.3090787568832.0013913715842.00
29552008.11.05 17:51sell14786956858.001.30741.3094 / 1.3062  
29562008.11.05 17:54close14786956858.001.30681.3094 / 1.3062417411480.0014331127322.00
29572008.11.05 17:56sell14797165563.701.30711.3091 / 1.3059  
29582008.11.05 17:57t/p14797165563.701.30591.3091 / 1.3059859867644.0015190994966.00
29592008.11.05 17:59sell14807595497.501.30551.3075 / 1.3043  
29602008.11.05 18:01close14807595497.501.30651.3075 / 1.3043-759549750.0014431445216.00
29612008.11.05 18:04sell14817215722.701.30661.3086 / 1.3054  
29622008.11.05 18:04t/p14817215722.701.30541.3086 / 1.3054865886724.0015297331940.00
29632008.11.05 18:06sell14827648666.001.30561.3076 / 1.3044  
29642008.11.05 18:08t/p14827648666.001.30441.3076 / 1.3044917839920.0016215171860.00
29652008.11.05 18:09sell14838107586.001.30481.3068 / 1.3036  
29662008.11.05 18:09t/p14838107586.001.30361.3068 / 1.3036972910320.0017188082180.00
29672008.11.05 18:11buy14848594041.101.30411.3021 / 1.3053  
29682008.11.05 18:13t/p14848594041.101.30531.3021 / 1.30531031284932.0018219367112.00
29692008.11.05 18:14buy14859109683.601.30521.3032 / 1.3064  
29702008.11.05 18:16close14859109683.601.30571.3032 / 1.3064455484180.0018674851292.00
29712008.11.05 18:20sell14869337425.701.30441.3064 / 1.3032  
29722008.11.05 18:22close14869337425.701.30361.3064 / 1.3032746994056.0019421845348.00
29732008.11.05 18:25sell14879710922.701.30251.3045 / 1.3013  
29742008.11.05 18:27close14879710922.701.30191.3045 / 1.3013582655362.0020004500710.00
29752008.11.05 18:30buy148810002250.401.30151.2995 / 1.3027  
29762008.11.05 18:32close148810002250.401.30121.2995 / 1.3027-300067512.0019704433198.00
29772008.11.05 18:35buy14899852216.601.30101.2990 / 1.3022  
29782008.11.05 18:37close14899852216.601.30051.2990 / 1.3022-492610830.0019211822368.00
29792008.11.05 18:40sell14909605911.201.30051.3025 / 1.2993  
29802008.11.05 18:42close14909605911.201.30111.3025 / 1.2993-576354672.0018635467696.00
29812008.11.05 18:45buy14919317733.901.30081.2988 / 1.3020  
29822008.11.05 18:47close14919317733.901.30111.2988 / 1.3020279532017.0018914999713.00
29832008.11.05 18:51sell14929457499.901.30011.3021 / 1.2989  
29842008.11.05 18:53close14929457499.901.30071.3021 / 1.2989-567449994.0018347549719.00
29852008.11.05 18:56sell14939173774.901.30161.3036 / 1.3004  
29862008.11.05 18:58s/l14939173774.901.30361.3036 / 1.3004-1834754980.0016512794739.00
29872008.11.05 18:58buy14948256397.401.30341.3014 / 1.3046  
29882008.11.05 19:01close14948256397.401.30341.3014 / 1.30460.0016512794739.00
29892008.11.05 19:03buy14958256397.401.30391.3019 / 1.3051  
29902008.11.05 19:06close14958256397.401.30341.3019 / 1.3051-412819870.0016099974869.00
29912008.11.05 19:08buy14968049987.501.30411.3021 / 1.3053  
29922008.11.05 19:11close14968049987.501.30411.3021 / 1.30530.0016099974869.00
29932008.11.05 19:13buy14978049987.501.30311.3011 / 1.3043  
29942008.11.05 19:16close14978049987.501.30251.3011 / 1.3043-482999250.0015616975619.00
29952008.11.05 19:18sell14987808487.901.30161.3036 / 1.3004  
29962008.11.05 19:21close14987808487.901.30101.3036 / 1.3004468509274.0016085484893.00
29972008.11.05 19:23buy14998042742.501.30161.2996 / 1.3028  
29982008.11.05 19:26close14998042742.501.30081.2996 / 1.3028-643419400.0015442065493.00
29992008.11.05 19:29sell15007721032.801.30071.3027 / 1.2995  
30002008.11.05 19:31close15007721032.801.30061.3027 / 1.299577210328.0015519275821.00
30012008.11.05 19:34buy15017759638.001.30111.2991 / 1.3023  
30022008.11.05 19:36close15017759638.001.29991.2991 / 1.3023-931156560.0014588119261.00
30032008.11.05 19:39sell15027294059.701.29791.2999 / 1.2967  
30042008.11.05 19:41t/p15027294059.701.29671.2999 / 1.2967875287164.0015463406425.00
30052008.11.05 19:41sell15037731703.301.29541.2974 / 1.2942  
30062008.11.05 19:44s/l15037731703.301.29741.2974 / 1.2942-1546340660.0013917065765.00
30072008.11.05 19:44buy15046958532.901.29721.2952 / 1.2984  
30082008.11.05 19:45t/p15046958532.901.29841.2952 / 1.2984835023948.0014752089713.00
30092008.11.05 19:46buy15057376044.901.29881.2968 / 1.3000  
30102008.11.05 19:49close15057376044.901.29991.2968 / 1.3000811364939.0015563454652.00
30112008.11.05 19:51sell15067781727.401.29901.3010 / 1.2978  
30122008.11.05 19:54close15067781727.401.29811.3010 / 1.2978700355466.0016263810118.00
30132008.11.05 19:56buy15078131905.101.29901.2970 / 1.3002  
30142008.11.05 19:59t/p15078131905.101.30021.2970 / 1.3002975828612.0017239638730.00
30152008.11.05 19:59buy15088619819.401.29991.2979 / 1.3011  
30162008.11.05 20:01close15088619819.401.29911.2979 / 1.3011-689585552.0016550053178.00
30172008.11.05 20:05buy15098275026.601.29921.2972 / 1.3004  
30182008.11.05 20:07close15098275026.601.29941.2972 / 1.3004165500532.0016715553710.00
30192008.11.05 20:10buy15108357776.901.30001.2980 / 1.3012  
30202008.11.05 20:10t/p15108357776.901.30121.2980 / 1.30121002933228.0017718486938.00
30212008.11.05 20:12buy15118859243.501.30271.3007 / 1.3039  
30222008.11.05 20:15close15118859243.501.30201.3007 / 1.3039-620147045.0017098339893.00
30232008.11.05 20:17buy15128549170.001.30261.3006 / 1.3038  
30242008.11.05 20:20close15128549170.001.30291.3006 / 1.3038256475100.0017354814993.00
30252008.11.05 20:22sell15138677407.501.30301.3050 / 1.3018  
30262008.11.05 20:24t/p15138677407.501.30181.3050 / 1.30181041288900.0018396103893.00
30272008.11.05 20:26sell15149198052.001.30161.3036 / 1.3004  
30282008.11.05 20:28close15149198052.001.30121.3036 / 1.3004367922080.0018764025973.00
30292008.11.05 20:32buy15159382013.001.30161.2996 / 1.3028  
30302008.11.05 20:34close15159382013.001.30091.2996 / 1.3028-656740910.0018107285063.00
30312008.11.05 20:37buy15169053642.601.29961.2976 / 1.3008  
30322008.11.05 20:38t/p15169053642.601.30081.2976 / 1.30081086437112.0019193722175.00
30332008.11.05 20:39buy15179596861.101.30081.2988 / 1.3020  
30342008.11.05 20:42close15179596861.101.30151.2988 / 1.3020671780277.0019865502452.00
30352008.11.05 20:44buy15189932751.301.30201.3000 / 1.3032  
30362008.11.05 20:47close15189932751.301.30261.3000 / 1.3032595965078.0020461467530.00
30372008.11.05 20:49sell151910230733.801.30141.3034 / 1.3002  
30382008.11.05 20:52close151910230733.801.30081.3034 / 1.3002613844028.0021075311558.00
30392008.11.05 20:54sell152010537655.801.30051.3025 / 1.2993  
30402008.11.05 20:57close152010537655.801.29981.3025 / 1.2993737635906.0021812947464.00
30412008.11.05 20:59sell152110906473.801.30001.3020 / 1.2988  
30422008.11.05 21:02close152110906473.801.29951.3020 / 1.2988545323690.0022358271154.00
30432008.11.05 21:05sell152211179135.601.29861.3006 / 1.2974  
30442008.11.05 21:07close152211179135.601.29881.3006 / 1.2974-223582712.0022134688442.00
30452008.11.05 21:10sell152311067344.301.29791.2999 / 1.2967  
30462008.11.05 21:12close152311067344.301.29911.2999 / 1.2967-1328081316.0020806607126.00
30472008.11.05 21:17sell152410403303.601.29871.3007 / 1.2975  
30482008.11.05 21:19close152410403303.601.29851.3007 / 1.2975208066072.0021014673198.00
30492008.11.05 21:23buy152510507336.601.29841.2964 / 1.2996  
30502008.11.05 21:25close152510507336.601.29881.2964 / 1.2996420293464.0021434966662.00
30512008.11.05 21:28buy152610717483.401.29921.2972 / 1.3004  
30522008.11.05 21:30close152610717483.401.29911.2972 / 1.3004-107174834.0021327791828.00
30532008.11.05 21:33buy152710663896.001.29881.2968 / 1.3000  
30542008.11.05 21:34t/p152710663896.001.30001.2968 / 1.30001279667520.0022607459348.00
30552008.11.05 21:35buy152811303729.701.30031.2983 / 1.3015  
30562008.11.05 21:38close152811303729.701.30001.2983 / 1.3015-339111891.0022268347457.00
30572008.11.05 21:41sell152911134173.801.29991.3019 / 1.2987  
30582008.11.05 21:43close152911134173.801.29961.3019 / 1.2987334025214.0022602372671.00
30592008.11.05 21:46sell153011301186.401.30001.3020 / 1.2988  
30602008.11.05 21:48close153011301186.401.29951.3020 / 1.2988565059320.0023167431991.00
30612008.11.05 21:52sell153111583716.001.29981.3018 / 1.2986  
30622008.11.05 21:54close153111583716.001.30041.3018 / 1.2986-695022960.0022472409031.00
30632008.11.05 21:58sell153211236204.601.29971.3017 / 1.2985  
30642008.11.05 22:00close153211236204.601.29921.3017 / 1.2985561810230.0023034219261.00
30652008.11.05 22:03sell153311517109.701.29891.3009 / 1.2977  
30662008.11.05 22:05close153311517109.701.29881.3009 / 1.2977115171097.0023149390358.00
30672008.11.05 22:08sell153411574695.201.29931.3013 / 1.2981  
30682008.11.05 22:10close153411574695.201.29861.3013 / 1.2981810228664.0023959619022.00
30692008.11.05 22:13buy153511979809.601.29821.2962 / 1.2994  
30702008.11.05 22:16close153511979809.601.29801.2962 / 1.2994-239596192.0023720022830.00
30712008.11.05 22:18sell153611860011.501.29691.2989 / 1.2957  
30722008.11.05 22:21close153611860011.501.29611.2989 / 1.2957948800920.0024668823750.00
30732008.11.05 22:23sell153712334411.901.29511.2971 / 1.2939  
30742008.11.05 22:26close153712334411.901.29441.2971 / 1.2939863408833.0025532232583.00
30752008.11.05 22:28sell153812766116.301.29411.2961 / 1.2929  
30762008.11.05 22:31close153812766116.301.29531.2961 / 1.2929-1531933956.0024000298627.00
30772008.11.05 22:33sell153912000149.401.29411.2961 / 1.2929  
30782008.11.05 22:36close153912000149.401.29331.2961 / 1.2929960011952.0024960310579.00
30792008.11.05 22:38buy154012480155.301.29311.2911 / 1.2943  
30802008.11.05 22:41close154012480155.301.29231.2911 / 1.2943-998412424.0023961898155.00
30812008.11.05 22:43buy154111980949.101.29231.2903 / 1.2935  
30822008.11.05 22:45t/p154111980949.101.29351.2903 / 1.29351437713892.0025399612047.00
30832008.11.05 22:46sell154212699806.101.29351.2955 / 1.2923  
30842008.11.05 22:49close154212699806.101.29361.2955 / 1.2923-126998061.0025272613986.00
30852008.11.05 22:51sell154312636307.001.29321.2952 / 1.2920  
30862008.11.05 22:52t/p154312636307.001.29201.2952 / 1.29201516356840.0026788970826.00
30872008.11.05 22:54sell154413394485.501.29091.2929 / 1.2897  
30882008.11.05 22:56close154413394485.501.29131.2929 / 1.2897-535779420.0026253191406.00
30892008.11.05 22:59sell154513126595.801.29171.2937 / 1.2905  
30902008.11.05 23:01close154513126595.801.29161.2937 / 1.2905131265958.0026384457364.00
30912008.11.05 23:04buy154613192228.701.29181.2898 / 1.2930  
30922008.11.05 23:07close154613192228.701.29251.2898 / 1.2930923456009.0027307913373.00
30932008.11.05 23:09buy154713653956.701.29321.2912 / 1.2944  
30942008.11.05 23:10t/p154713653956.701.29441.2912 / 1.29441638474804.0028946388177.00
30952008.11.05 23:12buy154814473194.101.29491.2929 / 1.2961  
30962008.11.05 23:14close154814473194.101.29541.2929 / 1.2961723659705.0029670047882.00
30972008.11.05 23:17sell154914835024.001.29541.2974 / 1.2942  
30982008.11.05 23:19close154914835024.001.29561.2974 / 1.2942-296700480.0029373347402.00
30992008.11.05 23:22buy155014686673.801.29601.2940 / 1.2972  
31002008.11.05 23:25close155014686673.801.29521.2940 / 1.2972-1174933904.0028198413498.00
31012008.11.05 23:27buy155114099206.801.29561.2936 / 1.2968  
31022008.11.05 23:30close155114099206.801.29631.2936 / 1.2968986944476.0029185357974.00
31032008.11.05 23:32buy155214592679.001.29691.2949 / 1.2981  
31042008.11.05 23:35close155214592679.001.29721.2949 / 1.2981437780370.0029623138344.00
31052008.11.05 23:38sell155314811569.201.29671.2987 / 1.2955  
31062008.11.05 23:40close155314811569.201.29661.2987 / 1.2955148115692.0029771254036.00
31072008.11.05 23:46buy155414885627.101.29671.2947 / 1.2979  
31082008.11.05 23:48close155414885627.101.29631.2947 / 1.2979-595425084.0029175828952.00
31092008.11.05 23:52buy155514587914.501.29641.2944 / 1.2976  
31102008.11.05 23:54close155514587914.501.29631.2944 / 1.2976-145879145.0029029949807.00
31112008.11.05 23:58buy155614514975.001.29621.2942 / 1.2974  
31122008.11.06 00:00close155614514975.001.29561.2942 / 1.2974-870898500.0028159051307.00
31132008.11.06 00:03sell155714079525.701.29531.2973 / 1.2941  
31142008.11.06 00:05close155714079525.701.29431.2973 / 1.29411407952570.0029567003877.00
31152008.11.06 00:09sell155814783502.001.29371.2957 / 1.2925  
31162008.11.06 00:11close155814783502.001.29281.2957 / 1.29251330515180.0030897519057.00
31172008.11.06 00:15sell155915448759.601.29231.2943 / 1.2911  
31182008.11.06 00:17close155915448759.601.29231.2943 / 1.29110.0030897519057.00
31192008.11.06 00:20buy156015448759.601.29221.2902 / 1.2934  
31202008.11.06 00:22close156015448759.601.29231.2902 / 1.2934154487596.0031052006653.00
31212008.11.06 00:25buy156115526003.401.29241.2904 / 1.2936  
31222008.11.06 00:27close156115526003.401.29271.2904 / 1.2936465780102.0031517786755.00
31232008.11.06 00:32buy156215758893.401.29201.2900 / 1.2932  
31242008.11.06 00:34close156215758893.401.29141.2900 / 1.2932-945533604.0030572253151.00
31252008.11.06 00:37buy156315286126.601.29211.2901 / 1.2933  
31262008.11.06 00:39close156315286126.601.29251.2901 / 1.2933611445064.0031183698215.00
31272008.11.06 00:42sell156415591849.201.29261.2946 / 1.2914  
31282008.11.06 00:44close156415591849.201.29301.2946 / 1.2914-623673968.0030560024247.00
31292008.11.06 00:48sell156515280012.201.29281.2948 / 1.2916  
31302008.11.06 00:50close156515280012.201.29271.2948 / 1.2916152800122.0030712824369.00
31312008.11.06 01:01buy156615356412.201.29311.2911 / 1.2943  
31322008.11.06 01:03close156615356412.201.29431.2911 / 1.29431842769464.0032555593833.00
31332008.11.06 01:06buy156716277797.001.29411.2921 / 1.2953  
31342008.11.06 01:08close156716277797.001.29481.2921 / 1.29531139445790.0033695039623.00
31352008.11.06 01:12sell156816847519.901.29491.2969 / 1.2937  
31362008.11.06 01:14close156816847519.901.29441.2969 / 1.2937842375995.0034537415618.00
31372008.11.06 01:17buy156917268707.901.29441.2924 / 1.2956  
31382008.11.06 01:20close156917268707.901.29481.2924 / 1.2956690748316.0035228163934.00
31392008.11.06 01:22sell157017614082.001.29511.2971 / 1.2939  
31402008.11.06 01:25close157017614082.001.29531.2971 / 1.2939-352281640.0034875882294.00
31412008.11.06 01:27sell157117437941.201.29521.2972 / 1.2940  
31422008.11.06 01:30close157117437941.201.29431.2972 / 1.29401569414708.0036445297002.00
31432008.11.06 01:32sell157218222648.601.29321.2952 / 1.2920  
31442008.11.06 01:35close157218222648.601.29231.2952 / 1.29201640038374.0038085335376.00
31452008.11.06 01:40sell157319042667.701.29141.2934 / 1.2902  
31462008.11.06 01:42close157319042667.701.29151.2934 / 1.2902-190426677.0037894908699.00
31472008.11.06 01:45sell157418947454.401.29091.2929 / 1.2897  
31482008.11.06 01:47close157418947454.401.29141.2929 / 1.2897-947372720.0036947535979.00
31492008.11.06 01:50sell157518473768.001.29201.2940 / 1.2908  
31502008.11.06 01:52close157518473768.001.29201.2940 / 1.29080.0036947535979.00
31512008.11.06 01:55sell157618473768.001.29191.2939 / 1.2907  
31522008.11.06 01:58close157618473768.001.29131.2939 / 1.29071108426080.0038055962059.00
31532008.11.06 02:01sell157719027981.101.29141.2934 / 1.2902  
31542008.11.06 02:03close157719027981.101.29161.2934 / 1.2902-380559622.0037675402437.00
31552008.11.06 02:06buy157818837701.301.29141.2894 / 1.2926  
31562008.11.06 02:08close157818837701.301.29191.2894 / 1.2926941885065.0038617287502.00
31572008.11.06 02:12sell157919308643.801.29141.2934 / 1.2902  
31582008.11.06 02:14close157919308643.801.29111.2934 / 1.2902579259314.0039196546816.00
31592008.11.06 02:17sell158019598273.501.29041.2924 / 1.2892  
31602008.11.06 02:19close158019598273.501.29061.2924 / 1.2892-391965470.0038804581346.00
31612008.11.06 02:22buy158119402290.701.29011.2881 / 1.2913  
31622008.11.06 02:25close158119402290.701.29041.2881 / 1.2913582068721.0039386650067.00
31632008.11.06 02:27buy158219693325.101.29051.2885 / 1.2917  
31642008.11.06 02:30close158219693325.101.29041.2885 / 1.2917-196933251.0039189716816.00
31652008.11.06 02:32sell158319594858.501.29071.2927 / 1.2895  
31662008.11.06 02:35close158319594858.501.29101.2927 / 1.2895-587845755.0038601871061.00
31672008.11.06 02:37sell158419300935.601.29121.2932 / 1.2900  
31682008.11.06 02:40close158419300935.601.29171.2932 / 1.2900-965046780.0037636824281.00
31692008.11.06 02:43sell158518818412.201.29261.2946 / 1.2914  
31702008.11.06 02:43t/p158518818412.201.29141.2946 / 1.29142258209464.0039895033745.00
31712008.11.06 02:45sell158619947516.901.29131.2933 / 1.2901  
31722008.11.06 02:48close158619947516.901.29091.2933 / 1.2901797900676.0040692934421.00
31732008.11.06 02:51sell158720346467.301.29081.2928 / 1.2896  
31742008.11.06 02:53close158720346467.301.29101.2928 / 1.2896-406929346.0040286005075.00
31752008.11.06 02:57sell158820143002.601.29061.2926 / 1.2894  
31762008.11.06 02:59close158820143002.601.29041.2926 / 1.2894402860052.0040688865127.00
31772008.11.06 03:02sell158920344432.601.29041.2924 / 1.2892  
31782008.11.06 03:04t/p158920344432.601.28921.2924 / 1.28922441331912.0043130197039.00
Summary:43130187039.00431301870.39%
 
Performance report
Initial deposit10000.00Spread2 pointsModel"spread/2 points"
Total net profit43130187039.00
Gross profit80003357156.00Gross loss36873170117.00
 
Total trades1589
Winning trades1056Losing trades533
Largest winning trade2441331912.00Largest losing trade1834754980.00
 
Max consecutive winners20 (12303.00)Max consecutive losers6 (662712.00)
Avg consecutive winners3Avg consecutive losers1
Max consecutive profit5573055494.00 (7)Max consecutive loss2402204974.00 (2)
 
Absolute drawdown81.00Max drawdown6087434945.00 (30.4%)