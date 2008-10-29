|Op
|Time
|Type
|Ticket
|Lots
|Price
|SL / TP
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.29 15:12
|sell
|1
|5.00
|1.2791
|1.2811 / 1.2779
|
|
|2
|2008.10.29 15:14
|close
|1
|5.00
|1.2791
|1.2811 / 1.2779
|0.00
|10000.00
|3
|2008.10.29 15:17
|buy
|2
|5.00
|1.2789
|1.2769 / 1.2801
|
|
|4
|2008.10.29 15:19
|close
|2
|5.00
|1.2795
|1.2769 / 1.2801
|300.00
|10300.00
|5
|2008.10.29 15:22
|sell
|3
|5.20
|1.2784
|1.2804 / 1.2772
|
|
|6
|2008.10.29 15:24
|close
|3
|5.20
|1.2779
|1.2804 / 1.2772
|260.00
|10560.00
|7
|2008.10.29 15:27
|buy
|4
|5.30
|1.2772
|1.2752 / 1.2784
|
|
|8
|2008.10.29 15:29
|close
|4
|5.30
|1.2773
|1.2752 / 1.2784
|53.00
|10613.00
|9
|2008.10.29 15:32
|sell
|5
|5.40
|1.2761
|1.2781 / 1.2749
|
|
|10
|2008.10.29 15:34
|close
|5
|5.40
|1.2762
|1.2781 / 1.2749
|-54.00
|10559.00
|11
|2008.10.29 15:37
|buy
|6
|5.30
|1.2749
|1.2729 / 1.2761
|
|
|12
|2008.10.29 15:39
|close
|6
|5.30
|1.2753
|1.2729 / 1.2761
|212.00
|10771.00
|13
|2008.10.29 15:42
|sell
|7
|5.40
|1.2753
|1.2773 / 1.2741
|
|
|14
|2008.10.29 15:43
|t/p
|7
|5.40
|1.2741
|1.2773 / 1.2741
|648.00
|11419.00
|15
|2008.10.29 15:44
|buy
|8
|5.80
|1.2742
|1.2722 / 1.2754
|
|
|16
|2008.10.29 15:47
|close
|8
|5.80
|1.2752
|1.2722 / 1.2754
|580.00
|11999.00
|17
|2008.10.29 15:49
|buy
|9
|6.00
|1.2753
|1.2733 / 1.2765
|
|
|18
|2008.10.29 15:52
|close
|9
|6.00
|1.2756
|1.2733 / 1.2765
|180.00
|12179.00
|19
|2008.10.29 15:54
|buy
|10
|6.10
|1.2775
|1.2755 / 1.2787
|
|
|20
|2008.10.29 15:57
|close
|10
|6.10
|1.2770
|1.2755 / 1.2787
|-305.00
|11874.00
|21
|2008.10.29 15:59
|buy
|11
|6.00
|1.2766
|1.2746 / 1.2778
|
|
|22
|2008.10.29 16:01
|s/l
|11
|6.00
|1.2746
|1.2746 / 1.2778
|-1200.00
|10674.00
|23
|2008.10.29 16:02
|buy
|12
|5.40
|1.2754
|1.2734 / 1.2766
|
|
|24
|2008.10.29 16:04
|close
|12
|5.40
|1.2759
|1.2734 / 1.2766
|270.00
|10944.00
|25
|2008.10.29 16:07
|buy
|13
|5.50
|1.2765
|1.2745 / 1.2777
|
|
|26
|2008.10.29 16:10
|close
|13
|5.50
|1.2765
|1.2745 / 1.2777
|0.00
|10944.00
|27
|2008.10.29 16:12
|sell
|14
|5.50
|1.2766
|1.2786 / 1.2754
|
|
|28
|2008.10.29 16:15
|close
|14
|5.50
|1.2771
|1.2786 / 1.2754
|-275.00
|10669.00
|29
|2008.10.29 16:17
|buy
|15
|5.40
|1.2770
|1.2750 / 1.2782
|
|
|30
|2008.10.29 16:20
|close
|15
|5.40
|1.2770
|1.2750 / 1.2782
|0.00
|10669.00
|31
|2008.10.29 16:22
|buy
|16
|5.40
|1.2783
|1.2763 / 1.2795
|
|
|32
|2008.10.29 16:25
|close
|16
|5.40
|1.2786
|1.2763 / 1.2795
|162.00
|10831.00
|33
|2008.10.29 16:27
|buy
|17
|5.50
|1.2792
|1.2772 / 1.2804
|
|
|34
|2008.10.29 16:30
|close
|17
|5.50
|1.2788
|1.2772 / 1.2804
|-220.00
|10611.00
|35
|2008.10.29 16:32
|sell
|18
|5.40
|1.2781
|1.2801 / 1.2769
|
|
|36
|2008.10.29 16:35
|close
|18
|5.40
|1.2784
|1.2801 / 1.2769
|-162.00
|10449.00
|37
|2008.10.29 16:37
|sell
|19
|5.30
|1.2779
|1.2799 / 1.2767
|
|
|38
|2008.10.29 16:40
|close
|19
|5.30
|1.2789
|1.2799 / 1.2767
|-530.00
|9919.00
|39
|2008.10.29 16:42
|buy
|20
|5.00
|1.2791
|1.2771 / 1.2803
|
|
|40
|2008.10.29 16:43
|t/p
|20
|5.00
|1.2803
|1.2771 / 1.2803
|600.00
|10519.00
|41
|2008.10.29 16:46
|sell
|21
|5.30
|1.2814
|1.2834 / 1.2802
|
|
|42
|2008.10.29 16:48
|close
|21
|5.30
|1.2815
|1.2834 / 1.2802
|-53.00
|10466.00
|43
|2008.10.29 16:51
|sell
|22
|5.30
|1.2824
|1.2844 / 1.2812
|
|
|44
|2008.10.29 16:53
|close
|22
|5.30
|1.2820
|1.2844 / 1.2812
|212.00
|10678.00
|45
|2008.10.29 16:56
|buy
|23
|5.40
|1.2832
|1.2812 / 1.2844
|
|
|46
|2008.10.29 16:58
|close
|23
|5.40
|1.2832
|1.2812 / 1.2844
|0.00
|10678.00
|47
|2008.10.29 17:01
|buy
|24
|5.40
|1.2833
|1.2813 / 1.2845
|
|
|48
|2008.10.29 17:03
|t/p
|24
|5.40
|1.2845
|1.2813 / 1.2845
|648.00
|11326.00
|49
|2008.10.29 17:03
|buy
|25
|5.70
|1.2852
|1.2832 / 1.2864
|
|
|50
|2008.10.29 17:03
|t/p
|25
|5.70
|1.2864
|1.2832 / 1.2864
|684.00
|12010.00
|51
|2008.10.29 17:06
|buy
|26
|6.10
|1.2895
|1.2875 / 1.2907
|
|
|52
|2008.10.29 17:07
|s/l
|26
|6.10
|1.2875
|1.2875 / 1.2907
|-1220.00
|10790.00
|53
|2008.10.29 17:08
|buy
|27
|5.40
|1.2889
|1.2869 / 1.2901
|
|
|54
|2008.10.29 17:09
|t/p
|27
|5.40
|1.2901
|1.2869 / 1.2901
|648.00
|11438.00
|55
|2008.10.29 17:11
|sell
|28
|5.80
|1.2898
|1.2918 / 1.2886
|
|
|56
|2008.10.29 17:12
|t/p
|28
|5.80
|1.2886
|1.2918 / 1.2886
|696.00
|12134.00
|57
|2008.10.29 17:13
|sell
|29
|6.10
|1.2887
|1.2907 / 1.2875
|
|
|58
|2008.10.29 17:15
|s/l
|29
|6.10
|1.2907
|1.2907 / 1.2875
|-1220.00
|10914.00
|59
|2008.10.29 17:16
|buy
|30
|5.50
|1.2903
|1.2883 / 1.2915
|
|
|60
|2008.10.29 17:17
|t/p
|30
|5.50
|1.2915
|1.2883 / 1.2915
|660.00
|11574.00
|61
|2008.10.29 17:18
|buy
|31
|5.80
|1.2924
|1.2904 / 1.2936
|
|
|62
|2008.10.29 17:21
|close
|31
|5.80
|1.2924
|1.2904 / 1.2936
|0.00
|11574.00
|63
|2008.10.29 17:23
|buy
|32
|5.80
|1.2939
|1.2919 / 1.2951
|
|
|64
|2008.10.29 17:24
|t/p
|32
|5.80
|1.2951
|1.2919 / 1.2951
|696.00
|12270.00
|65
|2008.10.29 17:26
|buy
|33
|6.20
|1.2965
|1.2945 / 1.2977
|
|
|66
|2008.10.29 17:28
|close
|33
|6.20
|1.2960
|1.2945 / 1.2977
|-310.00
|11960.00
|67
|2008.10.29 17:31
|sell
|34
|6.00
|1.2957
|1.2977 / 1.2945
|
|
|68
|2008.10.29 17:33
|close
|34
|6.00
|1.2952
|1.2977 / 1.2945
|300.00
|12260.00
|69
|2008.10.29 17:36
|buy
|35
|6.20
|1.2957
|1.2937 / 1.2969
|
|
|70
|2008.10.29 17:38
|close
|35
|6.20
|1.2953
|1.2937 / 1.2969
|-248.00
|12012.00
|71
|2008.10.29 17:41
|buy
|36
|6.10
|1.2952
|1.2932 / 1.2964
|
|
|72
|2008.10.29 17:43
|close
|36
|6.10
|1.2964
|1.2932 / 1.2964
|732.00
|12744.00
|73
|2008.10.29 17:46
|buy
|37
|6.40
|1.2973
|1.2953 / 1.2985
|
|
|74
|2008.10.29 17:47
|t/p
|37
|6.40
|1.2985
|1.2953 / 1.2985
|768.00
|13512.00
|75
|2008.10.29 17:48
|buy
|38
|6.80
|1.2987
|1.2967 / 1.2999
|
|
|76
|2008.10.29 17:50
|s/l
|38
|6.80
|1.2967
|1.2967 / 1.2999
|-1360.00
|12152.00
|77
|2008.10.29 17:51
|sell
|39
|6.10
|1.2964
|1.2984 / 1.2952
|
|
|78
|2008.10.29 17:52
|t/p
|39
|6.10
|1.2952
|1.2984 / 1.2952
|732.00
|12884.00
|79
|2008.10.29 17:53
|sell
|40
|6.50
|1.2960
|1.2980 / 1.2948
|
|
|80
|2008.10.29 17:56
|t/p
|40
|6.50
|1.2948
|1.2980 / 1.2948
|780.00
|13664.00
|81
|2008.10.29 17:56
|sell
|41
|6.90
|1.2950
|1.2970 / 1.2938
|
|
|82
|2008.10.29 17:56
|t/p
|41
|6.90
|1.2938
|1.2970 / 1.2938
|828.00
|14492.00
|83
|2008.10.29 17:58
|buy
|42
|7.30
|1.2953
|1.2933 / 1.2965
|
|
|84
|2008.10.29 18:01
|close
|42
|7.30
|1.2947
|1.2933 / 1.2965
|-438.00
|14054.00
|85
|2008.10.29 18:03
|buy
|43
|7.10
|1.2941
|1.2921 / 1.2953
|
|
|86
|2008.10.29 18:06
|close
|43
|7.10
|1.2944
|1.2921 / 1.2953
|213.00
|14267.00
|87
|2008.10.29 18:08
|sell
|44
|7.20
|1.2939
|1.2959 / 1.2927
|
|
|88
|2008.10.29 18:11
|close
|44
|7.20
|1.2926
|1.2959 / 1.2927
|936.00
|15203.00
|89
|2008.10.29 18:13
|sell
|45
|7.70
|1.2922
|1.2942 / 1.2910
|
|
|90
|2008.10.29 18:16
|close
|45
|7.70
|1.2918
|1.2942 / 1.2910
|308.00
|15511.00
|91
|2008.10.29 18:19
|buy
|46
|7.80
|1.2911
|1.2891 / 1.2923
|
|
|92
|2008.10.29 18:21
|close
|46
|7.80
|1.2918
|1.2891 / 1.2923
|546.00
|16057.00
|93
|2008.10.29 18:24
|buy
|47
|8.10
|1.2928
|1.2908 / 1.2940
|
|
|94
|2008.10.29 18:26
|close
|47
|8.10
|1.2925
|1.2908 / 1.2940
|-243.00
|15814.00
|95
|2008.10.29 18:29
|sell
|48
|8.00
|1.2922
|1.2942 / 1.2910
|
|
|96
|2008.10.29 18:31
|close
|48
|8.00
|1.2926
|1.2942 / 1.2910
|-320.00
|15494.00
|97
|2008.10.29 18:34
|buy
|49
|7.80
|1.2924
|1.2904 / 1.2936
|
|
|98
|2008.10.29 18:35
|t/p
|49
|7.80
|1.2936
|1.2904 / 1.2936
|936.00
|16430.00
|99
|2008.10.29 18:36
|buy
|50
|8.30
|1.2938
|1.2918 / 1.2950
|
|
|100
|2008.10.29 18:39
|close
|50
|8.30
|1.2928
|1.2918 / 1.2950
|-830.00
|15600.00
|101
|2008.10.29 18:41
|buy
|51
|7.80
|1.2927
|1.2907 / 1.2939
|
|
|102
|2008.10.29 18:44
|close
|51
|7.80
|1.2922
|1.2907 / 1.2939
|-390.00
|15210.00
|103
|2008.10.29 18:46
|sell
|52
|7.70
|1.2916
|1.2936 / 1.2904
|
|
|104
|2008.10.29 18:49
|close
|52
|7.70
|1.2916
|1.2936 / 1.2904
|0.00
|15210.00
|105
|2008.10.29 18:51
|sell
|53
|7.70
|1.2897
|1.2917 / 1.2885
|
|
|106
|2008.10.29 18:54
|close
|53
|7.70
|1.2887
|1.2917 / 1.2885
|770.00
|15980.00
|107
|2008.10.29 18:56
|sell
|54
|8.00
|1.2874
|1.2894 / 1.2862
|
|
|108
|2008.10.29 18:58
|t/p
|54
|8.00
|1.2862
|1.2894 / 1.2862
|960.00
|16940.00
|109
|2008.10.29 18:59
|sell
|55
|8.50
|1.2859
|1.2879 / 1.2847
|
|
|110
|2008.10.29 18:59
|t/p
|55
|8.50
|1.2847
|1.2879 / 1.2847
|1020.00
|17960.00
|111
|2008.10.29 19:01
|buy
|56
|9.00
|1.2863
|1.2843 / 1.2875
|
|
|112
|2008.10.29 19:04
|close
|56
|9.00
|1.2860
|1.2843 / 1.2875
|-270.00
|17690.00
|113
|2008.10.29 19:06
|sell
|57
|8.90
|1.2831
|1.2851 / 1.2819
|
|
|114
|2008.10.29 19:09
|close
|57
|8.90
|1.2830
|1.2851 / 1.2819
|89.00
|17779.00
|115
|2008.10.29 19:11
|sell
|58
|8.90
|1.2843
|1.2863 / 1.2831
|
|
|116
|2008.10.29 19:14
|close
|58
|8.90
|1.2855
|1.2863 / 1.2831
|-1068.00
|16711.00
|117
|2008.10.29 19:16
|buy
|59
|8.40
|1.2848
|1.2828 / 1.2860
|
|
|118
|2008.10.29 19:19
|close
|59
|8.40
|1.2853
|1.2828 / 1.2860
|420.00
|17131.00
|119
|2008.10.29 19:21
|buy
|60
|8.60
|1.2873
|1.2853 / 1.2885
|
|
|120
|2008.10.29 19:24
|close
|60
|8.60
|1.2876
|1.2853 / 1.2885
|258.00
|17389.00
|121
|2008.10.29 19:26
|buy
|61
|8.70
|1.2880
|1.2860 / 1.2892
|
|
|122
|2008.10.29 19:29
|close
|61
|8.70
|1.2883
|1.2860 / 1.2892
|261.00
|17650.00
|123
|2008.10.29 19:31
|buy
|62
|8.90
|1.2917
|1.2897 / 1.2929
|
|
|124
|2008.10.29 19:34
|close
|62
|8.90
|1.2924
|1.2897 / 1.2929
|623.00
|18273.00
|125
|2008.10.29 19:36
|buy
|63
|9.20
|1.2932
|1.2912 / 1.2944
|
|
|126
|2008.10.29 19:37
|t/p
|63
|9.20
|1.2944
|1.2912 / 1.2944
|1104.00
|19377.00
|127
|2008.10.29 19:39
|buy
|64
|9.70
|1.2949
|1.2929 / 1.2961
|
|
|128
|2008.10.29 19:40
|s/l
|64
|9.70
|1.2929
|1.2929 / 1.2961
|-1940.00
|17437.00
|129
|2008.10.29 19:41
|sell
|65
|8.80
|1.2912
|1.2932 / 1.2900
|
|
|130
|2008.10.29 19:44
|close
|65
|8.80
|1.2916
|1.2932 / 1.2900
|-352.00
|17085.00
|131
|2008.10.29 19:46
|buy
|66
|8.60
|1.2911
|1.2891 / 1.2923
|
|
|132
|2008.10.29 19:49
|t/p
|66
|8.60
|1.2923
|1.2891 / 1.2923
|1032.00
|18117.00
|133
|2008.10.29 19:49
|buy
|67
|9.10
|1.2921
|1.2901 / 1.2933
|
|
|134
|2008.10.29 19:51
|t/p
|67
|9.10
|1.2933
|1.2901 / 1.2933
|1092.00
|19209.00
|135
|2008.10.29 19:52
|sell
|68
|9.70
|1.2925
|1.2945 / 1.2913
|
|
|136
|2008.10.29 19:54
|close
|68
|9.70
|1.2919
|1.2945 / 1.2913
|582.00
|19791.00
|137
|2008.10.29 19:58
|buy
|69
|9.90
|1.2915
|1.2895 / 1.2927
|
|
|138
|2008.10.29 19:59
|s/l
|69
|9.90
|1.2895
|1.2895 / 1.2927
|-1980.00
|17811.00
|139
|2008.10.29 20:00
|sell
|70
|9.00
|1.2894
|1.2914 / 1.2882
|
|
|140
|2008.10.29 20:01
|t/p
|70
|9.00
|1.2882
|1.2914 / 1.2882
|1080.00
|18891.00
|141
|2008.10.29 20:03
|sell
|71
|9.50
|1.2882
|1.2902 / 1.2870
|
|
|142
|2008.10.29 20:05
|t/p
|71
|9.50
|1.2870
|1.2902 / 1.2870
|1140.00
|20031.00
|143
|2008.10.29 20:05
|sell
|72
|10.10
|1.2870
|1.2890 / 1.2858
|
|
|144
|2008.10.29 20:08
|close
|72
|10.10
|1.2862
|1.2890 / 1.2858
|808.00
|20839.00
|145
|2008.10.29 20:10
|buy
|73
|10.50
|1.2876
|1.2856 / 1.2888
|
|
|146
|2008.10.29 20:13
|close
|73
|10.50
|1.2872
|1.2856 / 1.2888
|-420.00
|20419.00
|147
|2008.10.29 20:15
|buy
|74
|10.30
|1.2872
|1.2852 / 1.2884
|
|
|148
|2008.10.29 20:17
|t/p
|74
|10.30
|1.2884
|1.2852 / 1.2884
|1236.00
|21655.00
|149
|2008.10.29 20:18
|buy
|75
|10.90
|1.2889
|1.2869 / 1.2901
|
|
|150
|2008.10.29 20:20
|close
|75
|10.90
|1.2884
|1.2869 / 1.2901
|-545.00
|21110.00
|151
|2008.10.29 20:23
|sell
|76
|10.60
|1.2878
|1.2898 / 1.2866
|
|
|152
|2008.10.29 20:25
|close
|76
|10.60
|1.2879
|1.2898 / 1.2866
|-106.00
|21004.00
|153
|2008.10.29 20:28
|sell
|77
|10.60
|1.2871
|1.2891 / 1.2859
|
|
|154
|2008.10.29 20:31
|close
|77
|10.60
|1.2867
|1.2891 / 1.2859
|424.00
|21428.00
|155
|2008.10.29 20:33
|buy
|78
|10.80
|1.2878
|1.2858 / 1.2890
|
|
|156
|2008.10.29 20:36
|close
|78
|10.80
|1.2876
|1.2858 / 1.2890
|-216.00
|21212.00
|157
|2008.10.29 20:38
|buy
|79
|10.70
|1.2883
|1.2863 / 1.2895
|
|
|158
|2008.10.29 20:41
|close
|79
|10.70
|1.2885
|1.2863 / 1.2895
|214.00
|21426.00
|159
|2008.10.29 20:43
|buy
|80
|10.80
|1.2893
|1.2873 / 1.2905
|
|
|160
|2008.10.29 20:46
|close
|80
|10.80
|1.2884
|1.2873 / 1.2905
|-972.00
|20454.00
|161
|2008.10.29 20:48
|buy
|81
|10.30
|1.2885
|1.2865 / 1.2897
|
|
|162
|2008.10.29 20:51
|close
|81
|10.30
|1.2890
|1.2865 / 1.2897
|515.00
|20969.00
|163
|2008.10.29 20:54
|sell
|82
|10.50
|1.2886
|1.2906 / 1.2874
|
|
|164
|2008.10.29 20:56
|close
|82
|10.50
|1.2888
|1.2906 / 1.2874
|-210.00
|20759.00
|165
|2008.10.29 20:59
|buy
|83
|10.40
|1.2896
|1.2876 / 1.2908
|
|
|166
|2008.10.29 21:01
|close
|83
|10.40
|1.2900
|1.2876 / 1.2908
|416.00
|21175.00
|167
|2008.10.29 21:04
|buy
|84
|10.60
|1.2913
|1.2893 / 1.2925
|
|
|168
|2008.10.29 21:04
|t/p
|84
|10.60
|1.2925
|1.2893 / 1.2925
|1272.00
|22447.00
|169
|2008.10.29 21:06
|buy
|85
|11.30
|1.2930
|1.2910 / 1.2942
|
|
|170
|2008.10.29 21:08
|t/p
|85
|11.30
|1.2942
|1.2910 / 1.2942
|1356.00
|23803.00
|171
|2008.10.29 21:09
|buy
|86
|12.00
|1.2945
|1.2925 / 1.2957
|
|
|172
|2008.10.29 21:11
|close
|86
|12.00
|1.2944
|1.2925 / 1.2957
|-120.00
|23683.00
|173
|2008.10.29 21:14
|sell
|87
|11.90
|1.2952
|1.2972 / 1.2940
|
|
|174
|2008.10.29 21:15
|t/p
|87
|11.90
|1.2940
|1.2972 / 1.2940
|1428.00
|25111.00
|175
|2008.10.29 21:16
|sell
|88
|12.60
|1.2940
|1.2960 / 1.2928
|
|
|176
|2008.10.29 21:18
|t/p
|88
|12.60
|1.2928
|1.2960 / 1.2928
|1512.00
|26623.00
|177
|2008.10.29 21:19
|sell
|89
|13.40
|1.2905
|1.2925 / 1.2893
|
|
|178
|2008.10.29 21:21
|close
|89
|13.40
|1.2914
|1.2925 / 1.2893
|-1206.00
|25417.00
|179
|2008.10.29 21:24
|buy
|90
|12.80
|1.2872
|1.2852 / 1.2884
|
|
|180
|2008.10.29 21:24
|t/p
|90
|12.80
|1.2884
|1.2852 / 1.2884
|1536.00
|26953.00
|181
|2008.10.29 21:26
|sell
|91
|13.50
|1.2868
|1.2888 / 1.2856
|
|
|182
|2008.10.29 21:26
|t/p
|91
|13.50
|1.2856
|1.2888 / 1.2856
|1620.00
|28573.00
|183
|2008.10.29 21:29
|buy
|92
|14.30
|1.2871
|1.2851 / 1.2883
|
|
|184
|2008.10.29 21:30
|s/l
|92
|14.30
|1.2851
|1.2851 / 1.2883
|-2860.00
|25713.00
|185
|2008.10.29 21:31
|sell
|93
|12.90
|1.2844
|1.2864 / 1.2832
|
|
|186
|2008.10.29 21:32
|t/p
|93
|12.90
|1.2832
|1.2864 / 1.2832
|1548.00
|27261.00
|187
|2008.10.29 21:34
|buy
|94
|13.70
|1.2834
|1.2814 / 1.2846
|
|
|188
|2008.10.29 21:35
|t/p
|94
|13.70
|1.2846
|1.2814 / 1.2846
|1644.00
|28905.00
|189
|2008.10.29 21:36
|buy
|95
|14.50
|1.2852
|1.2832 / 1.2864
|
|
|190
|2008.10.29 21:39
|close
|95
|14.50
|1.2852
|1.2832 / 1.2864
|0.00
|28905.00
|191
|2008.10.29 21:41
|sell
|96
|14.50
|1.2891
|1.2911 / 1.2879
|
|
|192
|2008.10.29 21:44
|close
|96
|14.50
|1.2892
|1.2911 / 1.2879
|-145.00
|28760.00
|193
|2008.10.29 21:46
|buy
|97
|14.40
|1.2873
|1.2853 / 1.2885
|
|
|194
|2008.10.29 21:49
|close
|97
|14.40
|1.2872
|1.2853 / 1.2885
|-144.00
|28616.00
|195
|2008.10.29 21:51
|sell
|98
|14.40
|1.2867
|1.2887 / 1.2855
|
|
|196
|2008.10.29 21:54
|close
|98
|14.40
|1.2854
|1.2887 / 1.2855
|1872.00
|30488.00
|197
|2008.10.29 21:56
|sell
|99
|15.30
|1.2855
|1.2875 / 1.2843
|
|
|198
|2008.10.29 21:57
|t/p
|99
|15.30
|1.2843
|1.2875 / 1.2843
|1836.00
|32324.00
|199
|2008.10.29 21:59
|buy
|100
|16.20
|1.2859
|1.2839 / 1.2871
|
|
|200
|2008.10.29 22:01
|close
|100
|16.20
|1.2842
|1.2839 / 1.2871
|-2754.00
|29570.00
|201
|2008.10.29 22:04
|sell
|101
|14.80
|1.2825
|1.2845 / 1.2813
|
|
|202
|2008.10.29 22:04
|s/l
|101
|14.80
|1.2845
|1.2845 / 1.2813
|-2960.00
|26610.00
|203
|2008.10.29 22:06
|buy
|102
|13.40
|1.2839
|1.2819 / 1.2851
|
|
|204
|2008.10.29 22:07
|t/p
|102
|13.40
|1.2851
|1.2819 / 1.2851
|1608.00
|28218.00
|205
|2008.10.29 22:09
|buy
|103
|14.20
|1.2849
|1.2829 / 1.2861
|
|
|206
|2008.10.29 22:11
|s/l
|103
|14.20
|1.2829
|1.2829 / 1.2861
|-2840.00
|25378.00
|207
|2008.10.29 22:11
|sell
|104
|12.70
|1.2828
|1.2848 / 1.2816
|
|
|208
|2008.10.29 22:14
|s/l
|104
|12.70
|1.2848
|1.2848 / 1.2816
|-2540.00
|22838.00
|209
|2008.10.29 22:14
|buy
|105
|11.50
|1.2854
|1.2834 / 1.2866
|
|
|210
|2008.10.29 22:14
|t/p
|105
|11.50
|1.2866
|1.2834 / 1.2866
|1380.00
|24218.00
|211
|2008.10.29 22:16
|buy
|106
|12.20
|1.2913
|1.2893 / 1.2925
|
|
|212
|2008.10.29 22:19
|close
|106
|12.20
|1.2924
|1.2893 / 1.2925
|1342.00
|25560.00
|213
|2008.10.29 22:21
|sell
|107
|12.80
|1.2943
|1.2963 / 1.2931
|
|
|214
|2008.10.29 22:22
|t/p
|107
|12.80
|1.2931
|1.2963 / 1.2931
|1536.00
|27096.00
|215
|2008.10.29 22:24
|buy
|108
|13.60
|1.2922
|1.2902 / 1.2934
|
|
|216
|2008.10.29 22:26
|close
|108
|13.60
|1.2921
|1.2902 / 1.2934
|-136.00
|26960.00
|217
|2008.10.29 22:29
|sell
|109
|13.50
|1.2922
|1.2942 / 1.2910
|
|
|218
|2008.10.29 22:31
|s/l
|109
|13.50
|1.2942
|1.2942 / 1.2910
|-2700.00
|24260.00
|219
|2008.10.29 22:31
|buy
|110
|12.20
|1.2935
|1.2915 / 1.2947
|
|
|220
|2008.10.29 22:34
|close
|110
|12.20
|1.2940
|1.2915 / 1.2947
|610.00
|24870.00
|221
|2008.10.29 22:36
|buy
|111
|12.50
|1.2946
|1.2926 / 1.2958
|
|
|222
|2008.10.29 22:38
|t/p
|111
|12.50
|1.2958
|1.2926 / 1.2958
|1500.00
|26370.00
|223
|2008.10.29 22:39
|buy
|112
|13.20
|1.2975
|1.2955 / 1.2987
|
|
|224
|2008.10.29 22:41
|close
|112
|13.20
|1.2962
|1.2955 / 1.2987
|-1716.00
|24654.00
|225
|2008.10.29 22:44
|sell
|113
|12.40
|1.2951
|1.2971 / 1.2939
|
|
|226
|2008.10.29 22:46
|close
|113
|12.40
|1.2947
|1.2971 / 1.2939
|496.00
|25150.00
|227
|2008.10.29 22:49
|sell
|114
|12.60
|1.2946
|1.2966 / 1.2934
|
|
|228
|2008.10.29 22:51
|close
|114
|12.60
|1.2945
|1.2966 / 1.2934
|126.00
|25276.00
|229
|2008.10.29 22:54
|sell
|115
|12.70
|1.2938
|1.2958 / 1.2926
|
|
|230
|2008.10.29 22:55
|s/l
|115
|12.70
|1.2958
|1.2958 / 1.2926
|-2540.00
|22736.00
|231
|2008.10.29 22:57
|sell
|116
|11.40
|1.2938
|1.2958 / 1.2926
|
|
|232
|2008.10.29 22:59
|close
|116
|11.40
|1.2936
|1.2958 / 1.2926
|228.00
|22964.00
|233
|2008.10.29 23:02
|buy
|117
|11.50
|1.2954
|1.2934 / 1.2966
|
|
|234
|2008.10.29 23:04
|close
|117
|11.50
|1.2947
|1.2934 / 1.2966
|-805.00
|22159.00
|235
|2008.10.29 23:08
|buy
|118
|11.10
|1.2944
|1.2924 / 1.2956
|
|
|236
|2008.10.29 23:10
|close
|118
|11.10
|1.2940
|1.2924 / 1.2956
|-444.00
|21715.00
|237
|2008.10.29 23:13
|sell
|119
|10.90
|1.2934
|1.2954 / 1.2922
|
|
|238
|2008.10.29 23:15
|close
|119
|10.90
|1.2931
|1.2954 / 1.2922
|327.00
|22042.00
|239
|2008.10.29 23:19
|sell
|120
|11.10
|1.2945
|1.2965 / 1.2933
|
|
|240
|2008.10.29 23:21
|close
|120
|11.10
|1.2944
|1.2965 / 1.2933
|111.00
|22153.00
|241
|2008.10.29 23:24
|buy
|121
|11.10
|1.2945
|1.2925 / 1.2957
|
|
|242
|2008.10.29 23:24
|t/p
|121
|11.10
|1.2957
|1.2925 / 1.2957
|1332.00
|23485.00
|243
|2008.10.29 23:26
|sell
|122
|11.80
|1.2958
|1.2978 / 1.2946
|
|
|244
|2008.10.29 23:29
|close
|122
|11.80
|1.2954
|1.2978 / 1.2946
|472.00
|23957.00
|245
|2008.10.29 23:31
|sell
|123
|12.00
|1.2952
|1.2972 / 1.2940
|
|
|246
|2008.10.29 23:34
|close
|123
|12.00
|1.2952
|1.2972 / 1.2940
|0.00
|23957.00
|247
|2008.10.29 23:36
|sell
|124
|12.00
|1.2956
|1.2976 / 1.2944
|
|
|248
|2008.10.29 23:39
|close
|124
|12.00
|1.2957
|1.2976 / 1.2944
|-120.00
|23837.00
|249
|2008.10.29 23:41
|buy
|125
|12.00
|1.2960
|1.2940 / 1.2972
|
|
|250
|2008.10.29 23:44
|close
|125
|12.00
|1.2958
|1.2940 / 1.2972
|-240.00
|23597.00
|251
|2008.10.29 23:46
|buy
|126
|11.80
|1.2951
|1.2931 / 1.2963
|
|
|252
|2008.10.29 23:49
|close
|126
|11.80
|1.2953
|1.2931 / 1.2963
|236.00
|23833.00
|253
|2008.10.29 23:53
|buy
|127
|12.00
|1.2951
|1.2931 / 1.2963
|
|
|254
|2008.10.29 23:55
|close
|127
|12.00
|1.2955
|1.2931 / 1.2963
|480.00
|24313.00
|255
|2008.10.29 23:59
|buy
|128
|12.20
|1.2955
|1.2935 / 1.2967
|
|
|256
|2008.10.30 00:01
|close
|128
|12.20
|1.2964
|1.2935 / 1.2967
|1098.00
|25411.00
|257
|2008.10.30 00:04
|buy
|129
|12.80
|1.2968
|1.2948 / 1.2980
|
|
|258
|2008.10.30 00:07
|close
|129
|12.80
|1.2971
|1.2948 / 1.2980
|384.00
|25795.00
|259
|2008.10.30 00:11
|buy
|130
|12.90
|1.2961
|1.2941 / 1.2973
|
|
|260
|2008.10.30 00:13
|close
|130
|12.90
|1.2958
|1.2941 / 1.2973
|-387.00
|25408.00
|261
|2008.10.30 00:16
|buy
|131
|12.80
|1.2959
|1.2939 / 1.2971
|
|
|262
|2008.10.30 00:19
|close
|131
|12.80
|1.2962
|1.2939 / 1.2971
|384.00
|25792.00
|263
|2008.10.30 00:21
|buy
|132
|12.90
|1.2963
|1.2943 / 1.2975
|
|
|264
|2008.10.30 00:24
|close
|132
|12.90
|1.2961
|1.2943 / 1.2975
|-258.00
|25534.00
|265
|2008.10.30 00:27
|buy
|133
|12.80
|1.2962
|1.2942 / 1.2974
|
|
|266
|2008.10.30 00:29
|close
|133
|12.80
|1.2966
|1.2942 / 1.2974
|512.00
|26046.00
|267
|2008.10.30 00:32
|sell
|134
|13.10
|1.2961
|1.2981 / 1.2949
|
|
|268
|2008.10.30 00:34
|close
|134
|13.10
|1.2953
|1.2981 / 1.2949
|1048.00
|27094.00
|269
|2008.10.30 00:38
|buy
|135
|13.60
|1.2956
|1.2936 / 1.2968
|
|
|270
|2008.10.30 00:40
|close
|135
|13.60
|1.2963
|1.2936 / 1.2968
|952.00
|28046.00
|271
|2008.10.30 00:43
|buy
|136
|14.10
|1.2966
|1.2946 / 1.2978
|
|
|272
|2008.10.30 00:45
|close
|136
|14.10
|1.2964
|1.2946 / 1.2978
|-282.00
|27764.00
|273
|2008.10.30 00:48
|buy
|137
|13.90
|1.2961
|1.2941 / 1.2973
|
|
|274
|2008.10.30 00:51
|close
|137
|13.90
|1.2971
|1.2941 / 1.2973
|1390.00
|29154.00
|275
|2008.10.30 00:53
|buy
|138
|14.60
|1.2971
|1.2951 / 1.2983
|
|
|276
|2008.10.30 00:56
|close
|138
|14.60
|1.2973
|1.2951 / 1.2983
|292.00
|29446.00
|277
|2008.10.30 00:59
|sell
|139
|14.80
|1.2971
|1.2991 / 1.2959
|
|
|278
|2008.10.30 01:02
|close
|139
|14.80
|1.2966
|1.2991 / 1.2959
|740.00
|30186.00
|279
|2008.10.30 01:04
|sell
|140
|15.10
|1.2965
|1.2985 / 1.2953
|
|
|280
|2008.10.30 01:07
|close
|140
|15.10
|1.2968
|1.2985 / 1.2953
|-453.00
|29733.00
|281
|2008.10.30 01:09
|sell
|141
|14.90
|1.2969
|1.2989 / 1.2957
|
|
|282
|2008.10.30 01:12
|close
|141
|14.90
|1.2958
|1.2989 / 1.2957
|1639.00
|31372.00
|283
|2008.10.30 01:15
|buy
|142
|15.70
|1.2956
|1.2936 / 1.2968
|
|
|284
|2008.10.30 01:17
|close
|142
|15.70
|1.2960
|1.2936 / 1.2968
|628.00
|32000.00
|285
|2008.10.30 01:21
|sell
|143
|16.00
|1.2953
|1.2973 / 1.2941
|
|
|286
|2008.10.30 01:23
|close
|143
|16.00
|1.2948
|1.2973 / 1.2941
|800.00
|32800.00
|287
|2008.10.30 01:26
|buy
|144
|16.40
|1.2946
|1.2926 / 1.2958
|
|
|288
|2008.10.30 01:28
|close
|144
|16.40
|1.2953
|1.2926 / 1.2958
|1148.00
|33948.00
|289
|2008.10.30 01:32
|buy
|145
|17.00
|1.2952
|1.2932 / 1.2964
|
|
|290
|2008.10.30 01:34
|close
|145
|17.00
|1.2954
|1.2932 / 1.2964
|340.00
|34288.00
|291
|2008.10.30 01:37
|buy
|146
|17.20
|1.2959
|1.2939 / 1.2971
|
|
|292
|2008.10.30 01:39
|close
|146
|17.20
|1.2961
|1.2939 / 1.2971
|344.00
|34632.00
|293
|2008.10.30 01:42
|sell
|147
|17.40
|1.2961
|1.2981 / 1.2949
|
|
|294
|2008.10.30 01:45
|close
|147
|17.40
|1.2960
|1.2981 / 1.2949
|174.00
|34806.00
|295
|2008.10.30 01:47
|sell
|148
|17.50
|1.2951
|1.2971 / 1.2939
|
|
|296
|2008.10.30 01:50
|close
|148
|17.50
|1.2947
|1.2971 / 1.2939
|700.00
|35506.00
|297
|2008.10.30 01:52
|buy
|149
|17.80
|1.2952
|1.2932 / 1.2964
|
|
|298
|2008.10.30 01:55
|close
|149
|17.80
|1.2958
|1.2932 / 1.2964
|1068.00
|36574.00
|299
|2008.10.30 01:58
|sell
|150
|18.30
|1.2954
|1.2974 / 1.2942
|
|
|300
|2008.10.30 02:00
|close
|150
|18.30
|1.2951
|1.2974 / 1.2942
|549.00
|37123.00
|301
|2008.10.30 02:03
|sell
|151
|18.60
|1.2947
|1.2967 / 1.2935
|
|
|302
|2008.10.30 02:05
|close
|151
|18.60
|1.2943
|1.2967 / 1.2935
|744.00
|37867.00
|303
|2008.10.30 02:11
|buy
|152
|19.00
|1.2944
|1.2924 / 1.2956
|
|
|304
|2008.10.30 02:13
|close
|152
|19.00
|1.2945
|1.2924 / 1.2956
|190.00
|38057.00
|305
|2008.10.30 02:16
|sell
|153
|19.10
|1.2947
|1.2967 / 1.2935
|
|
|306
|2008.10.30 02:19
|close
|153
|19.10
|1.2947
|1.2967 / 1.2935
|0.00
|38057.00
|307
|2008.10.30 02:23
|buy
|154
|19.10
|1.2947
|1.2927 / 1.2959
|
|
|308
|2008.10.30 02:25
|close
|154
|19.10
|1.2949
|1.2927 / 1.2959
|382.00
|38439.00
|309
|2008.10.30 02:29
|buy
|155
|19.30
|1.2949
|1.2929 / 1.2961
|
|
|310
|2008.10.30 02:31
|close
|155
|19.30
|1.2949
|1.2929 / 1.2961
|0.00
|38439.00
|311
|2008.10.30 02:34
|buy
|156
|19.30
|1.2948
|1.2928 / 1.2960
|
|
|312
|2008.10.30 02:36
|close
|156
|19.30
|1.2952
|1.2928 / 1.2960
|772.00
|39211.00
|313
|2008.10.30 02:39
|buy
|157
|19.70
|1.2952
|1.2932 / 1.2964
|
|
|314
|2008.10.30 02:42
|close
|157
|19.70
|1.2955
|1.2932 / 1.2964
|591.00
|39802.00
|315
|2008.10.30 02:45
|buy
|158
|20.00
|1.2954
|1.2934 / 1.2966
|
|
|316
|2008.10.30 02:47
|close
|158
|20.00
|1.2958
|1.2934 / 1.2966
|800.00
|40602.00
|317
|2008.10.30 02:53
|buy
|159
|20.40
|1.2964
|1.2944 / 1.2976
|
|
|318
|2008.10.30 02:55
|close
|159
|20.40
|1.2965
|1.2944 / 1.2976
|204.00
|40806.00
|319
|2008.10.30 02:59
|buy
|160
|20.50
|1.2957
|1.2937 / 1.2969
|
|
|320
|2008.10.30 03:01
|close
|160
|20.50
|1.2963
|1.2937 / 1.2969
|1230.00
|42036.00
|321
|2008.10.30 03:04
|sell
|161
|21.10
|1.2960
|1.2980 / 1.2948
|
|
|322
|2008.10.30 03:06
|close
|161
|21.10
|1.2962
|1.2980 / 1.2948
|-422.00
|41614.00
|323
|2008.10.30 03:10
|buy
|162
|20.90
|1.2971
|1.2951 / 1.2983
|
|
|324
|2008.10.30 03:12
|close
|162
|20.90
|1.2978
|1.2951 / 1.2983
|1463.00
|43077.00
|325
|2008.10.30 03:16
|buy
|163
|21.60
|1.2983
|1.2963 / 1.2995
|
|
|326
|2008.10.30 03:18
|t/p
|163
|21.60
|1.2995
|1.2963 / 1.2995
|2592.00
|45669.00
|327
|2008.10.30 03:18
|buy
|164
|22.90
|1.2995
|1.2975 / 1.3007
|
|
|328
|2008.10.30 03:21
|close
|164
|22.90
|1.2999
|1.2975 / 1.3007
|916.00
|46585.00
|329
|2008.10.30 03:23
|buy
|165
|23.30
|1.3042
|1.3022 / 1.3054
|
|
|330
|2008.10.30 03:23
|t/p
|165
|23.30
|1.3054
|1.3022 / 1.3054
|2796.00
|49381.00
|331
|2008.10.30 03:26
|sell
|166
|24.70
|1.3049
|1.3069 / 1.3037
|
|
|332
|2008.10.30 03:28
|close
|166
|24.70
|1.3054
|1.3069 / 1.3037
|-1235.00
|48146.00
|333
|2008.10.30 03:32
|sell
|167
|24.10
|1.3056
|1.3076 / 1.3044
|
|
|334
|2008.10.30 03:34
|t/p
|167
|24.10
|1.3044
|1.3076 / 1.3044
|2892.00
|51038.00
|335
|2008.10.30 03:34
|sell
|168
|25.60
|1.3041
|1.3061 / 1.3029
|
|
|336
|2008.10.30 03:37
|close
|168
|25.60
|1.3034
|1.3061 / 1.3029
|1792.00
|52830.00
|337
|2008.10.30 03:39
|sell
|169
|26.50
|1.3042
|1.3062 / 1.3030
|
|
|338
|2008.10.30 03:42
|close
|169
|26.50
|1.3048
|1.3062 / 1.3030
|-1590.00
|51240.00
|339
|2008.10.30 03:44
|sell
|170
|25.70
|1.3052
|1.3072 / 1.3040
|
|
|340
|2008.10.30 03:45
|t/p
|170
|25.70
|1.3040
|1.3072 / 1.3040
|3084.00
|54324.00
|341
|2008.10.30 03:47
|buy
|171
|27.20
|1.3042
|1.3022 / 1.3054
|
|
|342
|2008.10.30 03:48
|t/p
|171
|27.20
|1.3054
|1.3022 / 1.3054
|3264.00
|57588.00
|343
|2008.10.30 03:49
|buy
|172
|28.80
|1.3054
|1.3034 / 1.3066
|
|
|344
|2008.10.30 03:51
|t/p
|172
|28.80
|1.3066
|1.3034 / 1.3066
|3456.00
|61044.00
|345
|2008.10.30 03:52
|buy
|173
|30.60
|1.3087
|1.3067 / 1.3099
|
|
|346
|2008.10.30 03:54
|close
|173
|30.60
|1.3086
|1.3067 / 1.3099
|-306.00
|60738.00
|347
|2008.10.30 03:57
|buy
|174
|30.40
|1.3071
|1.3051 / 1.3083
|
|
|348
|2008.10.30 03:59
|s/l
|174
|30.40
|1.3051
|1.3051 / 1.3083
|-6080.00
|54658.00
|349
|2008.10.30 03:59
|sell
|175
|27.40
|1.3055
|1.3075 / 1.3043
|
|
|350
|2008.10.30 04:01
|s/l
|175
|27.40
|1.3075
|1.3075 / 1.3043
|-5480.00
|49178.00
|351
|2008.10.30 04:02
|buy
|176
|24.60
|1.3073
|1.3053 / 1.3085
|
|
|352
|2008.10.30 04:04
|close
|176
|24.60
|1.3076
|1.3053 / 1.3085
|738.00
|49916.00
|353
|2008.10.30 04:07
|buy
|177
|25.00
|1.3100
|1.3080 / 1.3112
|
|
|354
|2008.10.30 04:09
|s/l
|177
|25.00
|1.3080
|1.3080 / 1.3112
|-5000.00
|44916.00
|355
|2008.10.30 04:09
|sell
|178
|22.50
|1.3081
|1.3101 / 1.3069
|
|
|356
|2008.10.30 04:12
|close
|178
|22.50
|1.3087
|1.3101 / 1.3069
|-1350.00
|43566.00
|357
|2008.10.30 04:14
|buy
|179
|21.80
|1.3123
|1.3103 / 1.3135
|
|
|358
|2008.10.30 04:15
|t/p
|179
|21.80
|1.3135
|1.3103 / 1.3135
|2616.00
|46182.00
|359
|2008.10.30 04:17
|sell
|180
|23.10
|1.3140
|1.3160 / 1.3128
|
|
|360
|2008.10.30 04:17
|s/l
|180
|23.10
|1.3160
|1.3160 / 1.3128
|-4620.00
|41562.00
|361
|2008.10.30 04:19
|buy
|181
|20.80
|1.3161
|1.3141 / 1.3173
|
|
|362
|2008.10.30 04:22
|close
|181
|20.80
|1.3149
|1.3141 / 1.3173
|-2496.00
|39066.00
|363
|2008.10.30 04:24
|buy
|182
|19.60
|1.3129
|1.3109 / 1.3141
|
|
|364
|2008.10.30 04:25
|t/p
|182
|19.60
|1.3141
|1.3109 / 1.3141
|2352.00
|41418.00
|365
|2008.10.30 04:27
|buy
|183
|20.80
|1.3158
|1.3138 / 1.3170
|
|
|366
|2008.10.30 04:29
|close
|183
|20.80
|1.3149
|1.3138 / 1.3170
|-1872.00
|39546.00
|367
|2008.10.30 04:32
|sell
|184
|19.80
|1.3139
|1.3159 / 1.3127
|
|
|368
|2008.10.30 04:34
|close
|184
|19.80
|1.3134
|1.3159 / 1.3127
|990.00
|40536.00
|369
|2008.10.30 04:37
|buy
|185
|20.30
|1.3140
|1.3120 / 1.3152
|
|
|370
|2008.10.30 04:40
|close
|185
|20.30
|1.3134
|1.3120 / 1.3152
|-1218.00
|39318.00
|371
|2008.10.30 04:42
|sell
|186
|19.70
|1.3138
|1.3158 / 1.3126
|
|
|372
|2008.10.30 04:45
|close
|186
|19.70
|1.3140
|1.3158 / 1.3126
|-394.00
|38924.00
|373
|2008.10.30 04:47
|sell
|187
|19.50
|1.3149
|1.3169 / 1.3137
|
|
|374
|2008.10.30 04:50
|close
|187
|19.50
|1.3153
|1.3169 / 1.3137
|-780.00
|38144.00
|375
|2008.10.30 04:52
|sell
|188
|19.10
|1.3152
|1.3172 / 1.3140
|
|
|376
|2008.10.30 04:55
|close
|188
|19.10
|1.3158
|1.3172 / 1.3140
|-1146.00
|36998.00
|377
|2008.10.30 04:57
|buy
|189
|18.50
|1.3171
|1.3151 / 1.3183
|
|
|378
|2008.10.30 05:00
|close
|189
|18.50
|1.3168
|1.3151 / 1.3183
|-555.00
|36443.00
|379
|2008.10.30 05:02
|buy
|190
|18.30
|1.3164
|1.3144 / 1.3176
|
|
|380
|2008.10.30 05:05
|close
|190
|18.30
|1.3159
|1.3144 / 1.3176
|-915.00
|35528.00
|381
|2008.10.30 05:07
|buy
|191
|17.80
|1.3161
|1.3141 / 1.3173
|
|
|382
|2008.10.30 05:10
|close
|191
|17.80
|1.3170
|1.3141 / 1.3173
|1602.00
|37130.00
|383
|2008.10.30 05:16
|buy
|192
|18.60
|1.3169
|1.3149 / 1.3181
|
|
|384
|2008.10.30 05:18
|close
|192
|18.60
|1.3175
|1.3149 / 1.3181
|1116.00
|38246.00
|385
|2008.10.30 05:21
|sell
|193
|19.20
|1.3184
|1.3204 / 1.3172
|
|
|386
|2008.10.30 05:23
|close
|193
|19.20
|1.3176
|1.3204 / 1.3172
|1536.00
|39782.00
|387
|2008.10.30 05:26
|buy
|194
|19.90
|1.3180
|1.3160 / 1.3192
|
|
|388
|2008.10.30 05:28
|close
|194
|19.90
|1.3180
|1.3160 / 1.3192
|0.00
|39782.00
|389
|2008.10.30 05:31
|buy
|195
|19.90
|1.3183
|1.3163 / 1.3195
|
|
|390
|2008.10.30 05:32
|t/p
|195
|19.90
|1.3195
|1.3163 / 1.3195
|2388.00
|42170.00
|391
|2008.10.30 05:34
|buy
|196
|21.10
|1.3201
|1.3181 / 1.3213
|
|
|392
|2008.10.30 05:36
|close
|196
|21.10
|1.3201
|1.3181 / 1.3213
|0.00
|42170.00
|393
|2008.10.30 05:39
|sell
|197
|21.10
|1.3228
|1.3248 / 1.3216
|
|
|394
|2008.10.30 05:41
|s/l
|197
|21.10
|1.3248
|1.3248 / 1.3216
|-4220.00
|37950.00
|395
|2008.10.30 05:41
|buy
|198
|19.00
|1.3278
|1.3258 / 1.3290
|
|
|396
|2008.10.30 05:41
|t/p
|198
|19.00
|1.3290
|1.3258 / 1.3290
|2280.00
|40230.00
|397
|2008.10.30 05:44
|sell
|199
|20.20
|1.3270
|1.3290 / 1.3258
|
|
|398
|2008.10.30 05:44
|t/p
|199
|20.20
|1.3258
|1.3290 / 1.3258
|2424.00
|42654.00
|399
|2008.10.30 05:46
|buy
|200
|21.40
|1.3260
|1.3240 / 1.3272
|
|
|400
|2008.10.30 05:49
|s/l
|200
|21.40
|1.3240
|1.3240 / 1.3272
|-4280.00
|38374.00
|401
|2008.10.30 05:49
|sell
|201
|19.20
|1.3240
|1.3260 / 1.3228
|
|
|402
|2008.10.30 05:51
|close
|201
|19.20
|1.3242
|1.3260 / 1.3228
|-384.00
|37990.00
|403
|2008.10.30 05:54
|sell
|202
|19.00
|1.3245
|1.3265 / 1.3233
|
|
|404
|2008.10.30 05:56
|close
|202
|19.00
|1.3244
|1.3265 / 1.3233
|190.00
|38180.00
|405
|2008.10.30 05:59
|sell
|203
|19.10
|1.3237
|1.3257 / 1.3225
|
|
|406
|2008.10.30 05:59
|t/p
|203
|19.10
|1.3225
|1.3257 / 1.3225
|2292.00
|40472.00
|407
|2008.10.30 06:01
|buy
|204
|20.30
|1.3223
|1.3203 / 1.3235
|
|
|408
|2008.10.30 06:04
|close
|204
|20.30
|1.3232
|1.3203 / 1.3235
|1827.00
|42299.00
|409
|2008.10.30 06:06
|buy
|205
|21.20
|1.3238
|1.3218 / 1.3250
|
|
|410
|2008.10.30 06:09
|close
|205
|21.20
|1.3231
|1.3218 / 1.3250
|-1484.00
|40815.00
|411
|2008.10.30 06:11
|buy
|206
|20.50
|1.3240
|1.3220 / 1.3252
|
|
|412
|2008.10.30 06:14
|close
|206
|20.50
|1.3227
|1.3220 / 1.3252
|-2665.00
|38150.00
|413
|2008.10.30 06:16
|buy
|207
|19.10
|1.3237
|1.3217 / 1.3249
|
|
|414
|2008.10.30 06:19
|close
|207
|19.10
|1.3232
|1.3217 / 1.3249
|-955.00
|37195.00
|415
|2008.10.30 06:21
|sell
|208
|18.60
|1.3217
|1.3237 / 1.3205
|
|
|416
|2008.10.30 06:24
|close
|208
|18.60
|1.3206
|1.3237 / 1.3205
|2046.00
|39241.00
|417
|2008.10.30 06:26
|sell
|209
|19.70
|1.3199
|1.3219 / 1.3187
|
|
|418
|2008.10.30 06:28
|t/p
|209
|19.70
|1.3187
|1.3219 / 1.3187
|2364.00
|41605.00
|419
|2008.10.30 06:29
|sell
|210
|20.90
|1.3191
|1.3211 / 1.3179
|
|
|420
|2008.10.30 06:31
|close
|210
|20.90
|1.3186
|1.3211 / 1.3179
|1045.00
|42650.00
|421
|2008.10.30 06:34
|buy
|211
|21.40
|1.3187
|1.3167 / 1.3199
|
|
|422
|2008.10.30 06:35
|t/p
|211
|21.40
|1.3199
|1.3167 / 1.3199
|2568.00
|45218.00
|423
|2008.10.30 06:36
|buy
|212
|22.70
|1.3206
|1.3186 / 1.3218
|
|
|424
|2008.10.30 06:37
|t/p
|212
|22.70
|1.3218
|1.3186 / 1.3218
|2724.00
|47942.00
|425
|2008.10.30 06:39
|sell
|213
|24.00
|1.3211
|1.3231 / 1.3199
|
|
|426
|2008.10.30 06:39
|t/p
|213
|24.00
|1.3199
|1.3231 / 1.3199
|2880.00
|50822.00
|427
|2008.10.30 06:41
|sell
|214
|25.50
|1.3202
|1.3222 / 1.3190
|
|
|428
|2008.10.30 06:44
|close
|214
|25.50
|1.3212
|1.3222 / 1.3190
|-2550.00
|48272.00
|429
|2008.10.30 06:47
|sell
|215
|24.20
|1.3210
|1.3230 / 1.3198
|
|
|430
|2008.10.30 06:48
|t/p
|215
|24.20
|1.3198
|1.3230 / 1.3198
|2904.00
|51176.00
|431
|2008.10.30 06:49
|sell
|216
|25.60
|1.3198
|1.3218 / 1.3186
|
|
|432
|2008.10.30 06:52
|close
|216
|25.60
|1.3201
|1.3218 / 1.3186
|-768.00
|50408.00
|433
|2008.10.30 06:54
|buy
|217
|25.30
|1.3207
|1.3187 / 1.3219
|
|
|434
|2008.10.30 06:55
|t/p
|217
|25.30
|1.3219
|1.3187 / 1.3219
|3036.00
|53444.00
|435
|2008.10.30 06:57
|sell
|218
|26.80
|1.3217
|1.3237 / 1.3205
|
|
|436
|2008.10.30 06:59
|s/l
|218
|26.80
|1.3237
|1.3237 / 1.3205
|-5360.00
|48084.00
|437
|2008.10.30 06:59
|sell
|219
|24.10
|1.3235
|1.3255 / 1.3223
|
|
|438
|2008.10.30 07:01
|t/p
|219
|24.10
|1.3223
|1.3255 / 1.3223
|2892.00
|50976.00
|439
|2008.10.30 07:02
|sell
|220
|25.50
|1.3220
|1.3240 / 1.3208
|
|
|440
|2008.10.30 07:04
|close
|220
|25.50
|1.3209
|1.3240 / 1.3208
|2805.00
|53781.00
|441
|2008.10.30 07:07
|sell
|221
|26.90
|1.3202
|1.3222 / 1.3190
|
|
|442
|2008.10.30 07:07
|t/p
|221
|26.90
|1.3190
|1.3222 / 1.3190
|3228.00
|57009.00
|443
|2008.10.30 07:09
|buy
|222
|28.60
|1.3201
|1.3181 / 1.3213
|
|
|444
|2008.10.30 07:10
|t/p
|222
|28.60
|1.3213
|1.3181 / 1.3213
|3432.00
|60441.00
|445
|2008.10.30 07:12
|sell
|223
|30.30
|1.3210
|1.3230 / 1.3198
|
|
|446
|2008.10.30 07:14
|close
|223
|30.30
|1.3200
|1.3230 / 1.3198
|3030.00
|63471.00
|447
|2008.10.30 07:17
|sell
|224
|31.80
|1.3202
|1.3222 / 1.3190
|
|
|448
|2008.10.30 07:19
|close
|224
|31.80
|1.3211
|1.3222 / 1.3190
|-2862.00
|60609.00
|449
|2008.10.30 07:22
|buy
|225
|30.40
|1.3214
|1.3194 / 1.3226
|
|
|450
|2008.10.30 07:25
|close
|225
|30.40
|1.3217
|1.3194 / 1.3226
|912.00
|61521.00
|451
|2008.10.30 07:28
|buy
|226
|30.80
|1.3228
|1.3208 / 1.3240
|
|
|452
|2008.10.30 07:30
|close
|226
|30.80
|1.3222
|1.3208 / 1.3240
|-1848.00
|59673.00
|453
|2008.10.30 07:33
|buy
|227
|29.90
|1.3235
|1.3215 / 1.3247
|
|
|454
|2008.10.30 07:34
|s/l
|227
|29.90
|1.3215
|1.3215 / 1.3247
|-5980.00
|53693.00
|455
|2008.10.30 07:35
|sell
|228
|26.90
|1.3212
|1.3232 / 1.3200
|
|
|456
|2008.10.30 07:38
|close
|228
|26.90
|1.3212
|1.3232 / 1.3200
|0.00
|53693.00
|457
|2008.10.30 07:40
|sell
|229
|26.90
|1.3217
|1.3237 / 1.3205
|
|
|458
|2008.10.30 07:43
|close
|229
|26.90
|1.3211
|1.3237 / 1.3205
|1614.00
|55307.00
|459
|2008.10.30 07:45
|buy
|230
|27.70
|1.3222
|1.3202 / 1.3234
|
|
|460
|2008.10.30 07:48
|close
|230
|27.70
|1.3208
|1.3202 / 1.3234
|-3878.00
|51429.00
|461
|2008.10.30 07:50
|sell
|231
|25.80
|1.3203
|1.3223 / 1.3191
|
|
|462
|2008.10.30 07:53
|close
|231
|25.80
|1.3211
|1.3223 / 1.3191
|-2064.00
|49365.00
|463
|2008.10.30 07:56
|sell
|232
|24.70
|1.3207
|1.3227 / 1.3195
|
|
|464
|2008.10.30 07:58
|close
|232
|24.70
|1.3206
|1.3227 / 1.3195
|247.00
|49612.00
|465
|2008.10.30 08:01
|buy
|233
|24.90
|1.3205
|1.3185 / 1.3217
|
|
|466
|2008.10.30 08:03
|close
|233
|24.90
|1.3210
|1.3185 / 1.3217
|1245.00
|50857.00
|467
|2008.10.30 08:06
|sell
|234
|25.50
|1.3205
|1.3225 / 1.3193
|
|
|468
|2008.10.30 08:07
|t/p
|234
|25.50
|1.3193
|1.3225 / 1.3193
|3060.00
|53917.00
|469
|2008.10.30 08:08
|sell
|235
|27.00
|1.3194
|1.3214 / 1.3182
|
|
|470
|2008.10.30 08:11
|close
|235
|27.00
|1.3191
|1.3214 / 1.3182
|810.00
|54727.00
|471
|2008.10.30 08:14
|sell
|236
|27.40
|1.3179
|1.3199 / 1.3167
|
|
|472
|2008.10.30 08:16
|close
|236
|27.40
|1.3193
|1.3199 / 1.3167
|-3836.00
|50891.00
|473
|2008.10.30 08:19
|buy
|237
|25.50
|1.3186
|1.3166 / 1.3198
|
|
|474
|2008.10.30 08:20
|t/p
|237
|25.50
|1.3198
|1.3166 / 1.3198
|3060.00
|53951.00
|475
|2008.10.30 08:21
|buy
|238
|27.00
|1.3196
|1.3176 / 1.3208
|
|
|476
|2008.10.30 08:24
|close
|238
|27.00
|1.3205
|1.3176 / 1.3208
|2430.00
|56381.00
|477
|2008.10.30 08:26
|buy
|239
|28.20
|1.3208
|1.3188 / 1.3220
|
|
|478
|2008.10.30 08:29
|close
|239
|28.20
|1.3209
|1.3188 / 1.3220
|282.00
|56663.00
|479
|2008.10.30 08:31
|buy
|240
|28.40
|1.3215
|1.3195 / 1.3227
|
|
|480
|2008.10.30 08:34
|close
|240
|28.40
|1.3223
|1.3195 / 1.3227
|2272.00
|58935.00
|481
|2008.10.30 08:36
|sell
|241
|29.50
|1.3216
|1.3236 / 1.3204
|
|
|482
|2008.10.30 08:39
|close
|241
|29.50
|1.3222
|1.3236 / 1.3204
|-1770.00
|57165.00
|483
|2008.10.30 08:41
|buy
|242
|28.60
|1.3219
|1.3199 / 1.3231
|
|
|484
|2008.10.30 08:44
|close
|242
|28.60
|1.3220
|1.3199 / 1.3231
|286.00
|57451.00
|485
|2008.10.30 08:46
|buy
|243
|28.80
|1.3223
|1.3203 / 1.3235
|
|
|486
|2008.10.30 08:47
|t/p
|243
|28.80
|1.3235
|1.3203 / 1.3235
|3456.00
|60907.00
|487
|2008.10.30 08:49
|buy
|244
|30.50
|1.3247
|1.3227 / 1.3259
|
|
|488
|2008.10.30 08:51
|close
|244
|30.50
|1.3241
|1.3227 / 1.3259
|-1830.00
|59077.00
|489
|2008.10.30 08:54
|sell
|245
|29.60
|1.3226
|1.3246 / 1.3214
|
|
|490
|2008.10.30 08:56
|close
|245
|29.60
|1.3220
|1.3246 / 1.3214
|1776.00
|60853.00
|491
|2008.10.30 08:59
|buy
|246
|30.50
|1.3235
|1.3215 / 1.3247
|
|
|492
|2008.10.30 09:01
|close
|246
|30.50
|1.3236
|1.3215 / 1.3247
|305.00
|61158.00
|493
|2008.10.30 09:04
|sell
|247
|30.60
|1.3222
|1.3242 / 1.3210
|
|
|494
|2008.10.30 09:05
|t/p
|247
|30.60
|1.3210
|1.3242 / 1.3210
|3672.00
|64830.00
|495
|2008.10.30 09:06
|sell
|248
|32.50
|1.3195
|1.3215 / 1.3183
|
|
|496
|2008.10.30 09:09
|close
|248
|32.50
|1.3187
|1.3215 / 1.3183
|2600.00
|67430.00
|497
|2008.10.30 09:12
|sell
|249
|33.80
|1.3179
|1.3199 / 1.3167
|
|
|498
|2008.10.30 09:12
|t/p
|249
|33.80
|1.3167
|1.3199 / 1.3167
|4056.00
|71486.00
|499
|2008.10.30 09:14
|sell
|250
|35.80
|1.3152
|1.3172 / 1.3140
|
|
|500
|2008.10.30 09:15
|t/p
|250
|35.80
|1.3140
|1.3172 / 1.3140
|4296.00
|75782.00
|501
|2008.10.30 09:17
|sell
|251
|37.90
|1.3135
|1.3155 / 1.3123
|
|
|502
|2008.10.30 09:18
|s/l
|251
|37.90
|1.3155
|1.3155 / 1.3123
|-7580.00
|68202.00
|503
|2008.10.30 09:19
|buy
|252
|34.20
|1.3154
|1.3134 / 1.3166
|
|
|504
|2008.10.30 09:20
|t/p
|252
|34.20
|1.3166
|1.3134 / 1.3166
|4104.00
|72306.00
|505
|2008.10.30 09:22
|buy
|253
|36.20
|1.3166
|1.3146 / 1.3178
|
|
|506
|2008.10.30 09:23
|t/p
|253
|36.20
|1.3178
|1.3146 / 1.3178
|4344.00
|76650.00
|507
|2008.10.30 09:24
|buy
|254
|38.40
|1.3184
|1.3164 / 1.3196
|
|
|508
|2008.10.30 09:27
|close
|254
|38.40
|1.3172
|1.3164 / 1.3196
|-4608.00
|72042.00
|509
|2008.10.30 09:29
|buy
|255
|36.10
|1.3174
|1.3154 / 1.3186
|
|
|510
|2008.10.30 09:32
|close
|255
|36.10
|1.3184
|1.3154 / 1.3186
|3610.00
|75652.00
|511
|2008.10.30 09:34
|buy
|256
|37.90
|1.3192
|1.3172 / 1.3204
|
|
|512
|2008.10.30 09:37
|close
|256
|37.90
|1.3182
|1.3172 / 1.3204
|-3790.00
|71862.00
|513
|2008.10.30 09:39
|buy
|257
|36.00
|1.3182
|1.3162 / 1.3194
|
|
|514
|2008.10.30 09:42
|close
|257
|36.00
|1.3174
|1.3162 / 1.3194
|-2880.00
|68982.00
|515
|2008.10.30 09:45
|sell
|258
|34.50
|1.3175
|1.3195 / 1.3163
|
|
|516
|2008.10.30 09:45
|t/p
|258
|34.50
|1.3163
|1.3195 / 1.3163
|4140.00
|73122.00
|517
|2008.10.30 09:47
|buy
|259
|36.60
|1.3171
|1.3151 / 1.3183
|
|
|518
|2008.10.30 09:50
|close
|259
|36.60
|1.3177
|1.3151 / 1.3183
|2196.00
|75318.00
|519
|2008.10.30 09:52
|buy
|260
|37.70
|1.3177
|1.3157 / 1.3189
|
|
|520
|2008.10.30 09:55
|close
|260
|37.70
|1.3176
|1.3157 / 1.3189
|-377.00
|74941.00
|521
|2008.10.30 09:57
|sell
|261
|37.50
|1.3169
|1.3189 / 1.3157
|
|
|522
|2008.10.30 10:00
|close
|261
|37.50
|1.3166
|1.3189 / 1.3157
|1125.00
|76066.00
|523
|2008.10.30 10:03
|sell
|262
|38.10
|1.3168
|1.3188 / 1.3156
|
|
|524
|2008.10.30 10:05
|close
|262
|38.10
|1.3163
|1.3188 / 1.3156
|1905.00
|77971.00
|525
|2008.10.30 10:08
|buy
|263
|39.00
|1.3169
|1.3149 / 1.3181
|
|
|526
|2008.10.30 10:10
|close
|263
|39.00
|1.3170
|1.3149 / 1.3181
|390.00
|78361.00
|527
|2008.10.30 10:13
|buy
|264
|39.20
|1.3181
|1.3161 / 1.3193
|
|
|528
|2008.10.30 10:13
|t/p
|264
|39.20
|1.3193
|1.3161 / 1.3193
|4704.00
|83065.00
|529
|2008.10.30 10:15
|sell
|265
|41.60
|1.3195
|1.3215 / 1.3183
|
|
|530
|2008.10.30 10:18
|close
|265
|41.60
|1.3194
|1.3215 / 1.3183
|416.00
|83481.00
|531
|2008.10.30 10:20
|buy
|266
|41.80
|1.3212
|1.3192 / 1.3224
|
|
|532
|2008.10.30 10:23
|close
|266
|41.80
|1.3209
|1.3192 / 1.3224
|-1254.00
|82227.00
|533
|2008.10.30 10:25
|buy
|267
|41.20
|1.3212
|1.3192 / 1.3224
|
|
|534
|2008.10.30 10:28
|close
|267
|41.20
|1.3213
|1.3192 / 1.3224
|412.00
|82639.00
|535
|2008.10.30 10:30
|sell
|268
|41.40
|1.3209
|1.3229 / 1.3197
|
|
|536
|2008.10.30 10:33
|close
|268
|41.40
|1.3214
|1.3229 / 1.3197
|-2070.00
|80569.00
|537
|2008.10.30 10:35
|buy
|269
|40.30
|1.3225
|1.3205 / 1.3237
|
|
|538
|2008.10.30 10:38
|close
|269
|40.30
|1.3227
|1.3205 / 1.3237
|806.00
|81375.00
|539
|2008.10.30 10:41
|sell
|270
|40.70
|1.3223
|1.3243 / 1.3211
|
|
|540
|2008.10.30 10:43
|close
|270
|40.70
|1.3217
|1.3243 / 1.3211
|2442.00
|83817.00
|541
|2008.10.30 10:46
|sell
|271
|42.00
|1.3210
|1.3230 / 1.3198
|
|
|542
|2008.10.30 10:46
|t/p
|271
|42.00
|1.3198
|1.3230 / 1.3198
|5040.00
|88857.00
|543
|2008.10.30 10:48
|buy
|272
|44.50
|1.3202
|1.3182 / 1.3214
|
|
|544
|2008.10.30 10:51
|close
|272
|44.50
|1.3207
|1.3182 / 1.3214
|2225.00
|91082.00
|545
|2008.10.30 10:53
|sell
|273
|45.60
|1.3208
|1.3228 / 1.3196
|
|
|546
|2008.10.30 10:56
|close
|273
|45.60
|1.3216
|1.3228 / 1.3196
|-3648.00
|87434.00
|547
|2008.10.30 10:58
|sell
|274
|43.80
|1.3217
|1.3237 / 1.3205
|
|
|548
|2008.10.30 11:00
|t/p
|274
|43.80
|1.3205
|1.3237 / 1.3205
|5256.00
|92690.00
|549
|2008.10.30 11:01
|sell
|275
|46.40
|1.3208
|1.3228 / 1.3196
|
|
|550
|2008.10.30 11:04
|close
|275
|46.40
|1.3197
|1.3228 / 1.3196
|5104.00
|97794.00
|551
|2008.10.30 11:06
|buy
|276
|48.90
|1.3199
|1.3179 / 1.3211
|
|
|552
|2008.10.30 11:09
|close
|276
|48.90
|1.3190
|1.3179 / 1.3211
|-4401.00
|93393.00
|553
|2008.10.30 11:11
|sell
|277
|46.70
|1.3183
|1.3203 / 1.3171
|
|
|554
|2008.10.30 11:14
|close
|277
|46.70
|1.3179
|1.3203 / 1.3171
|1868.00
|95261.00
|555
|2008.10.30 11:16
|sell
|278
|47.70
|1.3173
|1.3193 / 1.3161
|
|
|556
|2008.10.30 11:19
|close
|278
|47.70
|1.3172
|1.3193 / 1.3161
|477.00
|95738.00
|557
|2008.10.30 11:21
|buy
|279
|47.90
|1.3173
|1.3153 / 1.3185
|
|
|558
|2008.10.30 11:24
|close
|279
|47.90
|1.3175
|1.3153 / 1.3185
|958.00
|96696.00
|559
|2008.10.30 11:26
|sell
|280
|48.40
|1.3167
|1.3187 / 1.3155
|
|
|560
|2008.10.30 11:28
|t/p
|280
|48.40
|1.3155
|1.3187 / 1.3155
|5808.00
|102504.00
|561
|2008.10.30 11:29
|sell
|281
|51.30
|1.3152
|1.3172 / 1.3140
|
|
|562
|2008.10.30 11:31
|close
|281
|51.30
|1.3154
|1.3172 / 1.3140
|-1026.00
|101478.00
|563
|2008.10.30 11:34
|buy
|282
|50.80
|1.3164
|1.3144 / 1.3176
|
|
|564
|2008.10.30 11:36
|close
|282
|50.80
|1.3162
|1.3144 / 1.3176
|-1016.00
|100462.00
|565
|2008.10.30 11:39
|buy
|283
|50.30
|1.3170
|1.3150 / 1.3182
|
|
|566
|2008.10.30 11:41
|t/p
|283
|50.30
|1.3182
|1.3150 / 1.3182
|6036.00
|106498.00
|567
|2008.10.30 11:41
|buy
|284
|53.30
|1.3182
|1.3162 / 1.3194
|
|
|568
|2008.10.30 11:43
|t/p
|284
|53.30
|1.3194
|1.3162 / 1.3194
|6396.00
|112894.00
|569
|2008.10.30 11:44
|buy
|285
|56.50
|1.3194
|1.3174 / 1.3206
|
|
|570
|2008.10.30 11:46
|close
|285
|56.50
|1.3195
|1.3174 / 1.3206
|565.00
|113459.00
|571
|2008.10.30 11:49
|sell
|286
|56.80
|1.3188
|1.3208 / 1.3176
|
|
|572
|2008.10.30 11:51
|close
|286
|56.80
|1.3186
|1.3208 / 1.3176
|1136.00
|114595.00
|573
|2008.10.30 11:54
|sell
|287
|57.30
|1.3183
|1.3203 / 1.3171
|
|
|574
|2008.10.30 11:56
|t/p
|287
|57.30
|1.3171
|1.3203 / 1.3171
|6876.00
|121471.00
|575
|2008.10.30 11:57
|sell
|288
|60.80
|1.3163
|1.3183 / 1.3151
|
|
|576
|2008.10.30 11:59
|close
|288
|60.80
|1.3159
|1.3183 / 1.3151
|2432.00
|123903.00
|577
|2008.10.30 12:02
|sell
|289
|62.00
|1.3135
|1.3155 / 1.3123
|
|
|578
|2008.10.30 12:04
|close
|289
|62.00
|1.3136
|1.3155 / 1.3123
|-620.00
|123283.00
|579
|2008.10.30 12:07
|sell
|290
|61.70
|1.3126
|1.3146 / 1.3114
|
|
|580
|2008.10.30 12:07
|t/p
|290
|61.70
|1.3114
|1.3146 / 1.3114
|7404.00
|130687.00
|581
|2008.10.30 12:09
|sell
|291
|65.40
|1.3107
|1.3127 / 1.3095
|
|
|582
|2008.10.30 12:12
|close
|291
|65.40
|1.3117
|1.3127 / 1.3095
|-6540.00
|124147.00
|583
|2008.10.30 12:14
|buy
|292
|62.10
|1.3120
|1.3100 / 1.3132
|
|
|584
|2008.10.30 12:17
|close
|292
|62.10
|1.3117
|1.3100 / 1.3132
|-1863.00
|122284.00
|585
|2008.10.30 12:19
|buy
|293
|61.20
|1.3125
|1.3105 / 1.3137
|
|
|586
|2008.10.30 12:22
|s/l
|293
|61.20
|1.3105
|1.3105 / 1.3137
|-12240.00
|110044.00
|587
|2008.10.30 12:22
|sell
|294
|55.10
|1.3112
|1.3132 / 1.3100
|
|
|588
|2008.10.30 12:24
|close
|294
|55.10
|1.3115
|1.3132 / 1.3100
|-1653.00
|108391.00
|589
|2008.10.30 12:27
|sell
|295
|54.20
|1.3112
|1.3132 / 1.3100
|
|
|590
|2008.10.30 12:28
|t/p
|295
|54.20
|1.3100
|1.3132 / 1.3100
|6504.00
|114895.00
|591
|2008.10.30 12:29
|sell
|296
|57.50
|1.3094
|1.3114 / 1.3082
|
|
|592
|2008.10.30 12:32
|close
|296
|57.50
|1.3088
|1.3114 / 1.3082
|3450.00
|118345.00
|593
|2008.10.30 12:34
|sell
|297
|59.20
|1.3068
|1.3088 / 1.3056
|
|
|594
|2008.10.30 12:37
|close
|297
|59.20
|1.3065
|1.3088 / 1.3056
|1776.00
|120121.00
|595
|2008.10.30 12:39
|sell
|298
|60.10
|1.3068
|1.3088 / 1.3056
|
|
|596
|2008.10.30 12:42
|close
|298
|60.10
|1.3062
|1.3088 / 1.3056
|3606.00
|123727.00
|597
|2008.10.30 12:45
|buy
|299
|61.90
|1.3073
|1.3053 / 1.3085
|
|
|598
|2008.10.30 12:47
|close
|299
|61.90
|1.3067
|1.3053 / 1.3085
|-3714.00
|120013.00
|599
|2008.10.30 12:50
|buy
|300
|60.10
|1.3070
|1.3050 / 1.3082
|
|
|600
|2008.10.30 12:52
|close
|300
|60.10
|1.3070
|1.3050 / 1.3082
|0.00
|120013.00
|601
|2008.10.30 12:55
|buy
|301
|60.10
|1.3063
|1.3043 / 1.3075
|
|
|602
|2008.10.30 12:56
|s/l
|301
|60.10
|1.3043
|1.3043 / 1.3075
|-12020.00
|107993.00
|603
|2008.10.30 12:57
|sell
|302
|54.00
|1.3047
|1.3067 / 1.3035
|
|
|604
|2008.10.30 12:58
|t/p
|302
|54.00
|1.3035
|1.3067 / 1.3035
|6480.00
|114473.00
|605
|2008.10.30 13:00
|buy
|303
|57.30
|1.3049
|1.3029 / 1.3061
|
|
|606
|2008.10.30 13:02
|close
|303
|57.30
|1.3048
|1.3029 / 1.3061
|-573.00
|113900.00
|607
|2008.10.30 13:05
|sell
|304
|57.00
|1.3044
|1.3064 / 1.3032
|
|
|608
|2008.10.30 13:07
|close
|304
|57.00
|1.3048
|1.3064 / 1.3032
|-2280.00
|111620.00
|609
|2008.10.30 13:11
|buy
|305
|55.90
|1.3054
|1.3034 / 1.3066
|
|
|610
|2008.10.30 13:13
|close
|305
|55.90
|1.3065
|1.3034 / 1.3066
|6149.00
|117769.00
|611
|2008.10.30 13:16
|sell
|306
|58.90
|1.3069
|1.3089 / 1.3057
|
|
|612
|2008.10.30 13:18
|close
|306
|58.90
|1.3065
|1.3089 / 1.3057
|2356.00
|120125.00
|613
|2008.10.30 13:21
|buy
|307
|60.10
|1.3071
|1.3051 / 1.3083
|
|
|614
|2008.10.30 13:21
|t/p
|307
|60.10
|1.3083
|1.3051 / 1.3083
|7212.00
|127337.00
|615
|2008.10.30 13:23
|sell
|308
|63.70
|1.3086
|1.3106 / 1.3074
|
|
|616
|2008.10.30 13:26
|close
|308
|63.70
|1.3089
|1.3106 / 1.3074
|-1911.00
|125426.00
|617
|2008.10.30 13:28
|sell
|309
|62.80
|1.3090
|1.3110 / 1.3078
|
|
|618
|2008.10.30 13:31
|close
|309
|62.80
|1.3090
|1.3110 / 1.3078
|0.00
|125426.00
|619
|2008.10.30 13:33
|buy
|310
|62.80
|1.3103
|1.3083 / 1.3115
|
|
|620
|2008.10.30 13:34
|t/p
|310
|62.80
|1.3115
|1.3083 / 1.3115
|7536.00
|132962.00
|621
|2008.10.30 13:36
|sell
|311
|66.50
|1.3112
|1.3132 / 1.3100
|
|
|622
|2008.10.30 13:38
|s/l
|311
|66.50
|1.3132
|1.3132 / 1.3100
|-13300.00
|119662.00
|623
|2008.10.30 13:38
|buy
|312
|59.90
|1.3134
|1.3114 / 1.3146
|
|
|624
|2008.10.30 13:41
|close
|312
|59.90
|1.3138
|1.3114 / 1.3146
|2396.00
|122058.00
|625
|2008.10.30 13:43
|sell
|313
|61.10
|1.3128
|1.3148 / 1.3116
|
|
|626
|2008.10.30 13:45
|s/l
|313
|61.10
|1.3148
|1.3148 / 1.3116
|-12220.00
|109838.00
|627
|2008.10.30 13:46
|buy
|314
|55.00
|1.3148
|1.3128 / 1.3160
|
|
|628
|2008.10.30 13:48
|close
|314
|55.00
|1.3133
|1.3128 / 1.3160
|-8250.00
|101588.00
|629
|2008.10.30 13:51
|sell
|315
|50.80
|1.3146
|1.3166 / 1.3134
|
|
|630
|2008.10.30 13:52
|t/p
|315
|50.80
|1.3134
|1.3166 / 1.3134
|6096.00
|107684.00
|631
|2008.10.30 13:53
|sell
|316
|53.90
|1.3138
|1.3158 / 1.3126
|
|
|632
|2008.10.30 13:56
|close
|316
|53.90
|1.3137
|1.3158 / 1.3126
|539.00
|108223.00
|633
|2008.10.30 13:58
|buy
|317
|54.20
|1.3149
|1.3129 / 1.3161
|
|
|634
|2008.10.30 14:01
|close
|317
|54.20
|1.3143
|1.3129 / 1.3161
|-3252.00
|104971.00
|635
|2008.10.30 14:03
|buy
|318
|52.50
|1.3141
|1.3121 / 1.3153
|
|
|636
|2008.10.30 14:04
|t/p
|318
|52.50
|1.3153
|1.3121 / 1.3153
|6300.00
|111271.00
|637
|2008.10.30 14:06
|buy
|319
|55.70
|1.3156
|1.3136 / 1.3168
|
|
|638
|2008.10.30 14:09
|close
|319
|55.70
|1.3153
|1.3136 / 1.3168
|-1671.00
|109600.00
|639
|2008.10.30 14:12
|buy
|320
|54.80
|1.3152
|1.3132 / 1.3164
|
|
|640
|2008.10.30 14:14
|close
|320
|54.80
|1.3150
|1.3132 / 1.3164
|-1096.00
|108504.00
|641
|2008.10.30 14:17
|sell
|321
|54.30
|1.3123
|1.3143 / 1.3111
|
|
|642
|2008.10.30 14:18
|t/p
|321
|54.30
|1.3111
|1.3143 / 1.3111
|6516.00
|115020.00
|643
|2008.10.30 14:19
|sell
|322
|57.60
|1.3112
|1.3132 / 1.3100
|
|
|644
|2008.10.30 14:22
|close
|322
|57.60
|1.3107
|1.3132 / 1.3100
|2880.00
|117900.00
|645
|2008.10.30 14:24
|sell
|323
|59.00
|1.3099
|1.3119 / 1.3087
|
|
|646
|2008.10.30 14:27
|close
|323
|59.00
|1.3096
|1.3119 / 1.3087
|1770.00
|119670.00
|647
|2008.10.30 14:29
|sell
|324
|59.90
|1.3094
|1.3114 / 1.3082
|
|
|648
|2008.10.30 14:30
|t/p
|324
|59.90
|1.3082
|1.3114 / 1.3082
|7188.00
|126858.00
|649
|2008.10.30 14:32
|buy
|325
|63.50
|1.3084
|1.3064 / 1.3096
|
|
|650
|2008.10.30 14:34
|close
|325
|63.50
|1.3089
|1.3064 / 1.3096
|3175.00
|130033.00
|651
|2008.10.30 14:37
|sell
|326
|65.10
|1.3090
|1.3110 / 1.3078
|
|
|652
|2008.10.30 14:40
|close
|326
|65.10
|1.3093
|1.3110 / 1.3078
|-1953.00
|128080.00
|653
|2008.10.30 14:43
|buy
|327
|64.10
|1.3110
|1.3090 / 1.3122
|
|
|654
|2008.10.30 14:45
|close
|327
|64.10
|1.3106
|1.3090 / 1.3122
|-2564.00
|125516.00
|655
|2008.10.30 14:48
|sell
|328
|62.80
|1.3110
|1.3130 / 1.3098
|
|
|656
|2008.10.30 14:49
|t/p
|328
|62.80
|1.3098
|1.3130 / 1.3098
|7536.00
|133052.00
|657
|2008.10.30 14:50
|sell
|329
|66.60
|1.3091
|1.3111 / 1.3079
|
|
|658
|2008.10.30 14:51
|t/p
|329
|66.60
|1.3079
|1.3111 / 1.3079
|7992.00
|141044.00
|659
|2008.10.30 14:53
|sell
|330
|70.60
|1.3083
|1.3103 / 1.3071
|
|
|660
|2008.10.30 14:54
|t/p
|330
|70.60
|1.3071
|1.3103 / 1.3071
|8472.00
|149516.00
|661
|2008.10.30 14:55
|sell
|331
|74.80
|1.3064
|1.3084 / 1.3052
|
|
|662
|2008.10.30 14:58
|close
|331
|74.80
|1.3063
|1.3084 / 1.3052
|748.00
|150264.00
|663
|2008.10.30 15:00
|buy
|332
|75.20
|1.3067
|1.3047 / 1.3079
|
|
|664
|2008.10.30 15:03
|close
|332
|75.20
|1.3079
|1.3047 / 1.3079
|9024.00
|159288.00
|665
|2008.10.30 15:05
|sell
|333
|79.70
|1.3071
|1.3091 / 1.3059
|
|
|666
|2008.10.30 15:06
|t/p
|333
|79.70
|1.3059
|1.3091 / 1.3059
|9564.00
|168852.00
|667
|2008.10.30 15:08
|buy
|334
|84.50
|1.3059
|1.3039 / 1.3071
|
|
|668
|2008.10.30 15:08
|t/p
|334
|84.50
|1.3071
|1.3039 / 1.3071
|10140.00
|178992.00
|669
|2008.10.30 15:10
|sell
|335
|89.50
|1.3074
|1.3094 / 1.3062
|
|
|670
|2008.10.30 15:13
|close
|335
|89.50
|1.3078
|1.3094 / 1.3062
|-3580.00
|175412.00
|671
|2008.10.30 15:15
|buy
|336
|87.80
|1.3087
|1.3067 / 1.3099
|
|
|672
|2008.10.30 15:18
|close
|336
|87.80
|1.3090
|1.3067 / 1.3099
|2634.00
|178046.00
|673
|2008.10.30 15:20
|buy
|337
|89.10
|1.3086
|1.3066 / 1.3098
|
|
|674
|2008.10.30 15:22
|t/p
|337
|89.10
|1.3098
|1.3066 / 1.3098
|10692.00
|188738.00
|675
|2008.10.30 15:23
|sell
|338
|94.40
|1.3096
|1.3116 / 1.3084
|
|
|676
|2008.10.30 15:25
|close
|338
|94.40
|1.3104
|1.3116 / 1.3084
|-7552.00
|181186.00
|677
|2008.10.30 15:28
|sell
|339
|90.60
|1.3100
|1.3120 / 1.3088
|
|
|678
|2008.10.30 15:30
|close
|339
|90.60
|1.3110
|1.3120 / 1.3088
|-9060.00
|172126.00
|679
|2008.10.30 15:33
|sell
|340
|86.10
|1.3087
|1.3107 / 1.3075
|
|
|680
|2008.10.30 15:36
|close
|340
|86.10
|1.3077
|1.3107 / 1.3075
|8610.00
|180736.00
|681
|2008.10.30 15:38
|buy
|341
|90.40
|1.3093
|1.3073 / 1.3105
|
|
|682
|2008.10.30 15:41
|close
|341
|90.40
|1.3086
|1.3073 / 1.3105
|-6328.00
|174408.00
|683
|2008.10.30 15:43
|buy
|342
|87.30
|1.3074
|1.3054 / 1.3086
|
|
|684
|2008.10.30 15:45
|s/l
|342
|87.30
|1.3054
|1.3054 / 1.3086
|-17460.00
|156948.00
|685
|2008.10.30 15:46
|sell
|343
|78.50
|1.3051
|1.3071 / 1.3039
|
|
|686
|2008.10.30 15:47
|t/p
|343
|78.50
|1.3039
|1.3071 / 1.3039
|9420.00
|166368.00
|687
|2008.10.30 15:48
|buy
|344
|83.20
|1.3035
|1.3015 / 1.3047
|
|
|688
|2008.10.30 15:51
|close
|344
|83.20
|1.3029
|1.3015 / 1.3047
|-4992.00
|161376.00
|689
|2008.10.30 15:54
|sell
|345
|80.70
|1.3030
|1.3050 / 1.3018
|
|
|690
|2008.10.30 15:55
|s/l
|345
|80.70
|1.3050
|1.3050 / 1.3018
|-16140.00
|145236.00
|691
|2008.10.30 15:56
|buy
|346
|72.70
|1.3045
|1.3025 / 1.3057
|
|
|692
|2008.10.30 15:59
|close
|346
|72.70
|1.3039
|1.3025 / 1.3057
|-4362.00
|140874.00
|693
|2008.10.30 16:01
|sell
|347
|70.50
|1.3048
|1.3068 / 1.3036
|
|
|694
|2008.10.30 16:04
|close
|347
|70.50
|1.3049
|1.3068 / 1.3036
|-705.00
|140169.00
|695
|2008.10.30 16:06
|sell
|348
|70.10
|1.3034
|1.3054 / 1.3022
|
|
|696
|2008.10.30 16:09
|close
|348
|70.10
|1.3035
|1.3054 / 1.3022
|-701.00
|139468.00
|697
|2008.10.30 16:11
|sell
|349
|69.80
|1.3035
|1.3055 / 1.3023
|
|
|698
|2008.10.30 16:14
|close
|349
|69.80
|1.3042
|1.3055 / 1.3023
|-4886.00
|134582.00
|699
|2008.10.30 16:16
|buy
|350
|67.30
|1.3038
|1.3018 / 1.3050
|
|
|700
|2008.10.30 16:18
|t/p
|350
|67.30
|1.3050
|1.3018 / 1.3050
|8076.00
|142658.00
|701
|2008.10.30 16:20
|sell
|351
|71.40
|1.3038
|1.3058 / 1.3026
|
|
|702
|2008.10.30 16:22
|close
|351
|71.40
|1.3042
|1.3058 / 1.3026
|-2856.00
|139802.00
|703
|2008.10.30 16:25
|sell
|352
|70.00
|1.3024
|1.3044 / 1.3012
|
|
|704
|2008.10.30 16:26
|t/p
|352
|70.00
|1.3012
|1.3044 / 1.3012
|8400.00
|148202.00
|705
|2008.10.30 16:27
|sell
|353
|74.20
|1.3015
|1.3035 / 1.3003
|
|
|706
|2008.10.30 16:29
|t/p
|353
|74.20
|1.3003
|1.3035 / 1.3003
|8904.00
|157106.00
|707
|2008.10.30 16:30
|sell
|354
|78.60
|1.3004
|1.3024 / 1.2992
|
|
|708
|2008.10.30 16:31
|s/l
|354
|78.60
|1.3024
|1.3024 / 1.2992
|-15720.00
|141386.00
|709
|2008.10.30 16:32
|buy
|355
|70.70
|1.3023
|1.3003 / 1.3035
|
|
|710
|2008.10.30 16:33
|t/p
|355
|70.70
|1.3035
|1.3003 / 1.3035
|8484.00
|149870.00
|711
|2008.10.30 16:35
|buy
|356
|75.00
|1.3044
|1.3024 / 1.3056
|
|
|712
|2008.10.30 16:37
|close
|356
|75.00
|1.3039
|1.3024 / 1.3056
|-3750.00
|146120.00
|713
|2008.10.30 16:40
|buy
|357
|73.10
|1.3015
|1.2995 / 1.3027
|
|
|714
|2008.10.30 16:42
|close
|357
|73.10
|1.3009
|1.2995 / 1.3027
|-4386.00
|141734.00
|715
|2008.10.30 16:46
|sell
|358
|70.90
|1.3004
|1.3024 / 1.2992
|
|
|716
|2008.10.30 16:46
|t/p
|358
|70.90
|1.2992
|1.3024 / 1.2992
|8508.00
|150242.00
|717
|2008.10.30 16:48
|sell
|359
|75.20
|1.2987
|1.3007 / 1.2975
|
|
|718
|2008.10.30 16:49
|t/p
|359
|75.20
|1.2975
|1.3007 / 1.2975
|9024.00
|159266.00
|719
|2008.10.30 16:51
|buy
|360
|79.70
|1.2978
|1.2958 / 1.2990
|
|
|720
|2008.10.30 16:53
|close
|360
|79.70
|1.2979
|1.2958 / 1.2990
|797.00
|160063.00
|721
|2008.10.30 16:56
|buy
|361
|80.10
|1.2968
|1.2948 / 1.2980
|
|
|722
|2008.10.30 16:58
|close
|361
|80.10
|1.2965
|1.2948 / 1.2980
|-2403.00
|157660.00
|723
|2008.10.30 17:01
|sell
|362
|78.90
|1.2954
|1.2974 / 1.2942
|
|
|724
|2008.10.30 17:03
|close
|362
|78.90
|1.2952
|1.2974 / 1.2942
|1578.00
|159238.00
|725
|2008.10.30 17:06
|buy
|363
|79.70
|1.2952
|1.2932 / 1.2964
|
|
|726
|2008.10.30 17:06
|t/p
|363
|79.70
|1.2964
|1.2932 / 1.2964
|9564.00
|168802.00
|727
|2008.10.30 17:08
|buy
|364
|84.50
|1.2969
|1.2949 / 1.2981
|
|
|728
|2008.10.30 17:11
|close
|364
|84.50
|1.2968
|1.2949 / 1.2981
|-845.00
|167957.00
|729
|2008.10.30 17:13
|sell
|365
|84.00
|1.2961
|1.2981 / 1.2949
|
|
|730
|2008.10.30 17:16
|close
|365
|84.00
|1.2953
|1.2981 / 1.2949
|6720.00
|174677.00
|731
|2008.10.30 17:18
|sell
|366
|87.40
|1.2953
|1.2973 / 1.2941
|
|
|732
|2008.10.30 17:21
|close
|366
|87.40
|1.2952
|1.2973 / 1.2941
|874.00
|175551.00
|733
|2008.10.30 17:23
|sell
|367
|87.80
|1.2961
|1.2981 / 1.2949
|
|
|734
|2008.10.30 17:26
|close
|367
|87.80
|1.2960
|1.2981 / 1.2949
|878.00
|176429.00
|735
|2008.10.30 17:29
|buy
|368
|88.30
|1.2969
|1.2949 / 1.2981
|
|
|736
|2008.10.30 17:31
|close
|368
|88.30
|1.2961
|1.2949 / 1.2981
|-7064.00
|169365.00
|737
|2008.10.30 17:34
|sell
|369
|84.70
|1.2958
|1.2978 / 1.2946
|
|
|738
|2008.10.30 17:36
|close
|369
|84.70
|1.2948
|1.2978 / 1.2946
|8470.00
|177835.00
|739
|2008.10.30 17:39
|sell
|370
|89.00
|1.2936
|1.2956 / 1.2924
|
|
|740
|2008.10.30 17:41
|close
|370
|89.00
|1.2937
|1.2956 / 1.2924
|-890.00
|176945.00
|741
|2008.10.30 17:45
|sell
|371
|88.50
|1.2933
|1.2953 / 1.2921
|
|
|742
|2008.10.30 17:47
|close
|371
|88.50
|1.2930
|1.2953 / 1.2921
|2655.00
|179600.00
|743
|2008.10.30 17:50
|buy
|372
|89.80
|1.2933
|1.2913 / 1.2945
|
|
|744
|2008.10.30 17:52
|close
|372
|89.80
|1.2938
|1.2913 / 1.2945
|4490.00
|184090.00
|745
|2008.10.30 17:55
|buy
|373
|92.10
|1.2946
|1.2926 / 1.2958
|
|
|746
|2008.10.30 17:57
|close
|373
|92.10
|1.2940
|1.2926 / 1.2958
|-5526.00
|178564.00
|747
|2008.10.30 18:00
|buy
|374
|89.30
|1.2932
|1.2912 / 1.2944
|
|
|748
|2008.10.30 18:02
|close
|374
|89.30
|1.2937
|1.2912 / 1.2944
|4465.00
|183029.00
|749
|2008.10.30 18:05
|buy
|375
|91.60
|1.2946
|1.2926 / 1.2958
|
|
|750
|2008.10.30 18:07
|close
|375
|91.60
|1.2947
|1.2926 / 1.2958
|916.00
|183945.00
|751
|2008.10.30 18:10
|sell
|376
|92.00
|1.2947
|1.2967 / 1.2935
|
|
|752
|2008.10.30 18:11
|t/p
|376
|92.00
|1.2935
|1.2967 / 1.2935
|11040.00
|194985.00
|753
|2008.10.30 18:13
|buy
|377
|97.50
|1.2936
|1.2916 / 1.2948
|
|
|754
|2008.10.30 18:15
|close
|377
|97.50
|1.2934
|1.2916 / 1.2948
|-1950.00
|193035.00
|755
|2008.10.30 18:18
|sell
|378
|96.60
|1.2925
|1.2945 / 1.2913
|
|
|756
|2008.10.30 18:20
|close
|378
|96.60
|1.2920
|1.2945 / 1.2913
|4830.00
|197865.00
|757
|2008.10.30 18:24
|buy
|379
|99.00
|1.2912
|1.2892 / 1.2924
|
|
|758
|2008.10.30 18:26
|close
|379
|99.00
|1.2900
|1.2892 / 1.2924
|-11880.00
|185985.00
|759
|2008.10.30 18:29
|sell
|380
|93.00
|1.2892
|1.2912 / 1.2880
|
|
|760
|2008.10.30 18:31
|close
|380
|93.00
|1.2893
|1.2912 / 1.2880
|-930.00
|185055.00
|761
|2008.10.30 18:34
|sell
|381
|92.60
|1.2896
|1.2916 / 1.2884
|
|
|762
|2008.10.30 18:34
|t/p
|381
|92.60
|1.2884
|1.2916 / 1.2884
|11112.00
|196167.00
|763
|2008.10.30 18:36
|sell
|382
|98.10
|1.2874
|1.2894 / 1.2862
|
|
|764
|2008.10.30 18:37
|t/p
|382
|98.10
|1.2862
|1.2894 / 1.2862
|11772.00
|207939.00
|765
|2008.10.30 18:39
|sell
|383
|104.00
|1.2860
|1.2880 / 1.2848
|
|
|766
|2008.10.30 18:41
|close
|383
|104.00
|1.2853
|1.2880 / 1.2848
|7280.00
|215219.00
|767
|2008.10.30 18:44
|sell
|384
|107.70
|1.2865
|1.2885 / 1.2853
|
|
|768
|2008.10.30 18:45
|t/p
|384
|107.70
|1.2853
|1.2885 / 1.2853
|12924.00
|228143.00
|769
|2008.10.30 18:46
|sell
|385
|114.10
|1.2854
|1.2874 / 1.2842
|
|
|770
|2008.10.30 18:47
|t/p
|385
|114.10
|1.2842
|1.2874 / 1.2842
|13692.00
|241835.00
|771
|2008.10.30 18:49
|sell
|386
|121.00
|1.2834
|1.2854 / 1.2822
|
|
|772
|2008.10.30 18:51
|close
|386
|121.00
|1.2834
|1.2854 / 1.2822
|0.00
|241835.00
|773
|2008.10.30 18:54
|sell
|387
|121.00
|1.2816
|1.2836 / 1.2804
|
|
|774
|2008.10.30 18:56
|close
|387
|121.00
|1.2813
|1.2836 / 1.2804
|3630.00
|245465.00
|775
|2008.10.30 18:59
|buy
|388
|122.80
|1.2827
|1.2807 / 1.2839
|
|
|776
|2008.10.30 18:59
|t/p
|388
|122.80
|1.2839
|1.2807 / 1.2839
|14736.00
|260201.00
|777
|2008.10.30 19:01
|sell
|389
|130.20
|1.2868
|1.2888 / 1.2856
|
|
|778
|2008.10.30 19:02
|t/p
|389
|130.20
|1.2856
|1.2888 / 1.2856
|15624.00
|275825.00
|779
|2008.10.30 19:04
|buy
|390
|138.00
|1.2862
|1.2842 / 1.2874
|
|
|780
|2008.10.30 19:04
|t/p
|390
|138.00
|1.2874
|1.2842 / 1.2874
|16560.00
|292385.00
|781
|2008.10.30 19:06
|sell
|391
|146.20
|1.2870
|1.2890 / 1.2858
|
|
|782
|2008.10.30 19:08
|t/p
|391
|146.20
|1.2858
|1.2890 / 1.2858
|17544.00
|309929.00
|783
|2008.10.30 19:09
|sell
|392
|155.00
|1.2848
|1.2868 / 1.2836
|
|
|784
|2008.10.30 19:09
|t/p
|392
|155.00
|1.2836
|1.2868 / 1.2836
|18600.00
|328529.00
|785
|2008.10.30 19:11
|sell
|393
|164.30
|1.2834
|1.2854 / 1.2822
|
|
|786
|2008.10.30 19:12
|s/l
|393
|164.30
|1.2854
|1.2854 / 1.2822
|-32860.00
|295669.00
|787
|2008.10.30 19:14
|buy
|394
|147.90
|1.2856
|1.2836 / 1.2868
|
|
|788
|2008.10.30 19:16
|close
|394
|147.90
|1.2855
|1.2836 / 1.2868
|-1479.00
|294190.00
|789
|2008.10.30 19:19
|buy
|395
|147.10
|1.2858
|1.2838 / 1.2870
|
|
|790
|2008.10.30 19:20
|t/p
|395
|147.10
|1.2870
|1.2838 / 1.2870
|17652.00
|311842.00
|791
|2008.10.30 19:21
|buy
|396
|156.00
|1.2886
|1.2866 / 1.2898
|
|
|792
|2008.10.30 19:24
|close
|396
|156.00
|1.2890
|1.2866 / 1.2898
|6240.00
|318082.00
|793
|2008.10.30 19:26
|sell
|397
|159.10
|1.2876
|1.2896 / 1.2864
|
|
|794
|2008.10.30 19:29
|close
|397
|159.10
|1.2888
|1.2896 / 1.2864
|-19092.00
|298990.00
|795
|2008.10.30 19:31
|buy
|398
|149.50
|1.2869
|1.2849 / 1.2881
|
|
|796
|2008.10.30 19:33
|t/p
|398
|149.50
|1.2881
|1.2849 / 1.2881
|17940.00
|316930.00
|797
|2008.10.30 19:34
|buy
|399
|158.50
|1.2878
|1.2858 / 1.2890
|
|
|798
|2008.10.30 19:36
|close
|399
|158.50
|1.2889
|1.2858 / 1.2890
|17435.00
|334365.00
|799
|2008.10.30 19:39
|buy
|400
|167.20
|1.2903
|1.2883 / 1.2915
|
|
|800
|2008.10.30 19:42
|close
|400
|167.20
|1.2908
|1.2883 / 1.2915
|8360.00
|342725.00
|801
|2008.10.30 19:44
|sell
|401
|171.40
|1.2896
|1.2916 / 1.2884
|
|
|802
|2008.10.30 19:45
|t/p
|401
|171.40
|1.2884
|1.2916 / 1.2884
|20568.00
|363293.00
|803
|2008.10.30 19:47
|sell
|402
|181.70
|1.2886
|1.2906 / 1.2874
|
|
|804
|2008.10.30 19:49
|close
|402
|181.70
|1.2895
|1.2906 / 1.2874
|-16353.00
|346940.00
|805
|2008.10.30 19:52
|sell
|403
|173.50
|1.2895
|1.2915 / 1.2883
|
|
|806
|2008.10.30 19:54
|close
|403
|173.50
|1.2899
|1.2915 / 1.2883
|-6940.00
|340000.00
|807
|2008.10.30 19:57
|sell
|404
|170.00
|1.2893
|1.2913 / 1.2881
|
|
|808
|2008.10.30 19:59
|close
|404
|170.00
|1.2895
|1.2913 / 1.2881
|-3400.00
|336600.00
|809
|2008.10.30 20:02
|buy
|405
|168.30
|1.2893
|1.2873 / 1.2905
|
|
|810
|2008.10.30 20:04
|close
|405
|168.30
|1.2892
|1.2873 / 1.2905
|-1683.00
|334917.00
|811
|2008.10.30 20:07
|buy
|406
|167.50
|1.2904
|1.2884 / 1.2916
|
|
|812
|2008.10.30 20:09
|t/p
|406
|167.50
|1.2916
|1.2884 / 1.2916
|20100.00
|355017.00
|813
|2008.10.30 20:09
|buy
|407
|177.60
|1.2923
|1.2903 / 1.2935
|
|
|814
|2008.10.30 20:11
|t/p
|407
|177.60
|1.2935
|1.2903 / 1.2935
|21312.00
|376329.00
|815
|2008.10.30 20:12
|buy
|408
|188.20
|1.2934
|1.2914 / 1.2946
|
|
|816
|2008.10.30 20:14
|close
|408
|188.20
|1.2933
|1.2914 / 1.2946
|-1882.00
|374447.00
|817
|2008.10.30 20:17
|buy
|409
|187.30
|1.2926
|1.2906 / 1.2938
|
|
|818
|2008.10.30 20:19
|close
|409
|187.30
|1.2937
|1.2906 / 1.2938
|20603.00
|395050.00
|819
|2008.10.30 20:22
|sell
|410
|197.60
|1.2923
|1.2943 / 1.2911
|
|
|820
|2008.10.30 20:24
|close
|410
|197.60
|1.2917
|1.2943 / 1.2911
|11856.00
|406906.00
|821
|2008.10.30 20:27
|buy
|411
|203.50
|1.2915
|1.2895 / 1.2927
|
|
|822
|2008.10.30 20:29
|close
|411
|203.50
|1.2910
|1.2895 / 1.2927
|-10175.00
|396731.00
|823
|2008.10.30 20:32
|buy
|412
|198.40
|1.2907
|1.2887 / 1.2919
|
|
|824
|2008.10.30 20:35
|close
|412
|198.40
|1.2908
|1.2887 / 1.2919
|1984.00
|398715.00
|825
|2008.10.30 20:37
|buy
|413
|199.40
|1.2907
|1.2887 / 1.2919
|
|
|826
|2008.10.30 20:38
|t/p
|413
|199.40
|1.2919
|1.2887 / 1.2919
|23928.00
|422643.00
|827
|2008.10.30 20:40
|buy
|414
|211.40
|1.2921
|1.2901 / 1.2933
|
|
|828
|2008.10.30 20:42
|close
|414
|211.40
|1.2913
|1.2901 / 1.2933
|-16912.00
|405731.00
|829
|2008.10.30 20:45
|buy
|415
|202.90
|1.2913
|1.2893 / 1.2925
|
|
|830
|2008.10.30 20:47
|close
|415
|202.90
|1.2915
|1.2893 / 1.2925
|4058.00
|409789.00
|831
|2008.10.30 20:50
|buy
|416
|204.90
|1.2921
|1.2901 / 1.2933
|
|
|832
|2008.10.30 20:51
|t/p
|416
|204.90
|1.2933
|1.2901 / 1.2933
|24588.00
|434377.00
|833
|2008.10.30 20:52
|sell
|417
|217.20
|1.2933
|1.2953 / 1.2921
|
|
|834
|2008.10.30 20:55
|close
|417
|217.20
|1.2933
|1.2953 / 1.2921
|0.00
|434377.00
|835
|2008.10.30 20:57
|sell
|418
|217.20
|1.2936
|1.2956 / 1.2924
|
|
|836
|2008.10.30 20:59
|t/p
|418
|217.20
|1.2924
|1.2956 / 1.2924
|26064.00
|460441.00
|837
|2008.10.30 21:00
|sell
|419
|230.30
|1.2923
|1.2943 / 1.2911
|
|
|838
|2008.10.30 21:02
|close
|419
|230.30
|1.2930
|1.2943 / 1.2911
|-16121.00
|444320.00
|839
|2008.10.30 21:05
|sell
|420
|222.20
|1.2936
|1.2956 / 1.2924
|
|
|840
|2008.10.30 21:07
|close
|420
|222.20
|1.2934
|1.2956 / 1.2924
|4444.00
|448764.00
|841
|2008.10.30 21:10
|buy
|421
|224.40
|1.2937
|1.2917 / 1.2949
|
|
|842
|2008.10.30 21:12
|close
|421
|224.40
|1.2934
|1.2917 / 1.2949
|-6732.00
|442032.00
|843
|2008.10.30 21:15
|buy
|422
|221.10
|1.2932
|1.2912 / 1.2944
|
|
|844
|2008.10.30 21:17
|close
|422
|221.10
|1.2940
|1.2912 / 1.2944
|17688.00
|459720.00
|845
|2008.10.30 21:20
|sell
|423
|229.90
|1.2947
|1.2967 / 1.2935
|
|
|846
|2008.10.30 21:22
|close
|423
|229.90
|1.2944
|1.2967 / 1.2935
|6897.00
|466617.00
|847
|2008.10.30 21:26
|buy
|424
|233.40
|1.2976
|1.2956 / 1.2988
|
|
|848
|2008.10.30 21:27
|t/p
|424
|233.40
|1.2988
|1.2956 / 1.2988
|28008.00
|494625.00
|849
|2008.10.30 21:28
|buy
|425
|247.40
|1.2981
|1.2961 / 1.2993
|
|
|850
|2008.10.30 21:30
|s/l
|425
|247.40
|1.2961
|1.2961 / 1.2993
|-49480.00
|445145.00
|851
|2008.10.30 21:31
|sell
|426
|222.60
|1.2955
|1.2975 / 1.2943
|
|
|852
|2008.10.30 21:33
|close
|426
|222.60
|1.2958
|1.2975 / 1.2943
|-6678.00
|438467.00
|853
|2008.10.30 21:36
|buy
|427
|219.30
|1.2984
|1.2964 / 1.2996
|
|
|854
|2008.10.30 21:38
|close
|427
|219.30
|1.2976
|1.2964 / 1.2996
|-17544.00
|420923.00
|855
|2008.10.30 21:41
|buy
|428
|210.50
|1.2966
|1.2946 / 1.2978
|
|
|856
|2008.10.30 21:43
|close
|428
|210.50
|1.2950
|1.2946 / 1.2978
|-33680.00
|387243.00
|857
|2008.10.30 21:46
|sell
|429
|193.70
|1.2949
|1.2969 / 1.2937
|
|
|858
|2008.10.30 21:48
|close
|429
|193.70
|1.2946
|1.2969 / 1.2937
|5811.00
|393054.00
|859
|2008.10.30 21:51
|sell
|430
|196.60
|1.2960
|1.2980 / 1.2948
|
|
|860
|2008.10.30 21:53
|close
|430
|196.60
|1.2956
|1.2980 / 1.2948
|7864.00
|400918.00
|861
|2008.10.30 21:56
|buy
|431
|200.50
|1.2953
|1.2933 / 1.2965
|
|
|862
|2008.10.30 21:58
|close
|431
|200.50
|1.2955
|1.2933 / 1.2965
|4010.00
|404928.00
|863
|2008.10.30 22:01
|sell
|432
|202.50
|1.2965
|1.2985 / 1.2953
|
|
|864
|2008.10.30 22:03
|close
|432
|202.50
|1.2971
|1.2985 / 1.2953
|-12150.00
|392778.00
|865
|2008.10.30 22:06
|buy
|433
|196.40
|1.2986
|1.2966 / 1.2998
|
|
|866
|2008.10.30 22:08
|close
|433
|196.40
|1.2983
|1.2966 / 1.2998
|-5892.00
|386886.00
|867
|2008.10.30 22:11
|sell
|434
|193.50
|1.2980
|1.3000 / 1.2968
|
|
|868
|2008.10.30 22:14
|close
|434
|193.50
|1.2972
|1.3000 / 1.2968
|15480.00
|402366.00
|869
|2008.10.30 22:16
|sell
|435
|201.20
|1.2960
|1.2980 / 1.2948
|
|
|870
|2008.10.30 22:19
|close
|435
|201.20
|1.2950
|1.2980 / 1.2948
|20120.00
|422486.00
|871
|2008.10.30 22:21
|sell
|436
|211.30
|1.2930
|1.2950 / 1.2918
|
|
|872
|2008.10.30 22:24
|close
|436
|211.30
|1.2926
|1.2950 / 1.2918
|8452.00
|430938.00
|873
|2008.10.30 22:26
|sell
|437
|215.50
|1.2939
|1.2959 / 1.2927
|
|
|874
|2008.10.30 22:29
|close
|437
|215.50
|1.2937
|1.2959 / 1.2927
|4310.00
|435248.00
|875
|2008.10.30 22:31
|sell
|438
|217.70
|1.2944
|1.2964 / 1.2932
|
|
|876
|2008.10.30 22:32
|t/p
|438
|217.70
|1.2932
|1.2964 / 1.2932
|26124.00
|461372.00
|877
|2008.10.30 22:34
|buy
|439
|230.70
|1.2926
|1.2906 / 1.2938
|
|
|878
|2008.10.30 22:36
|close
|439
|230.70
|1.2913
|1.2906 / 1.2938
|-29991.00
|431381.00
|879
|2008.10.30 22:39
|buy
|440
|215.70
|1.2927
|1.2907 / 1.2939
|
|
|880
|2008.10.30 22:41
|close
|440
|215.70
|1.2928
|1.2907 / 1.2939
|2157.00
|433538.00
|881
|2008.10.30 22:44
|sell
|441
|216.80
|1.2915
|1.2935 / 1.2903
|
|
|882
|2008.10.30 22:46
|close
|441
|216.80
|1.2912
|1.2935 / 1.2903
|6504.00
|440042.00
|883
|2008.10.30 22:49
|buy
|442
|220.10
|1.2923
|1.2903 / 1.2935
|
|
|884
|2008.10.30 22:51
|close
|442
|220.10
|1.2925
|1.2903 / 1.2935
|4402.00
|444444.00
|885
|2008.10.30 22:54
|sell
|443
|222.30
|1.2926
|1.2946 / 1.2914
|
|
|886
|2008.10.30 22:56
|close
|443
|222.30
|1.2934
|1.2946 / 1.2914
|-17784.00
|426660.00
|887
|2008.10.30 22:59
|buy
|444
|213.40
|1.2930
|1.2910 / 1.2942
|
|
|888
|2008.10.30 23:01
|close
|444
|213.40
|1.2931
|1.2910 / 1.2942
|2134.00
|428794.00
|889
|2008.10.30 23:04
|buy
|445
|214.40
|1.2925
|1.2905 / 1.2937
|
|
|890
|2008.10.30 23:06
|close
|445
|214.40
|1.2929
|1.2905 / 1.2937
|8576.00
|437370.00
|891
|2008.10.30 23:09
|buy
|446
|218.70
|1.2927
|1.2907 / 1.2939
|
|
|892
|2008.10.30 23:11
|close
|446
|218.70
|1.2930
|1.2907 / 1.2939
|6561.00
|443931.00
|893
|2008.10.30 23:14
|buy
|447
|222.00
|1.2932
|1.2912 / 1.2944
|
|
|894
|2008.10.30 23:17
|close
|447
|222.00
|1.2935
|1.2912 / 1.2944
|6660.00
|450591.00
|895
|2008.10.30 23:19
|buy
|448
|225.30
|1.2943
|1.2923 / 1.2955
|
|
|896
|2008.10.30 23:20
|t/p
|448
|225.30
|1.2955
|1.2923 / 1.2955
|27036.00
|477627.00
|897
|2008.10.30 23:22
|buy
|449
|238.90
|1.2965
|1.2945 / 1.2977
|
|
|898
|2008.10.30 23:24
|close
|449
|238.90
|1.2968
|1.2945 / 1.2977
|7167.00
|484794.00
|899
|2008.10.30 23:27
|buy
|450
|242.40
|1.2966
|1.2946 / 1.2978
|
|
|900
|2008.10.30 23:29
|close
|450
|242.40
|1.2967
|1.2946 / 1.2978
|2424.00
|487218.00
|901
|2008.10.30 23:32
|buy
|451
|243.70
|1.2958
|1.2938 / 1.2970
|
|
|902
|2008.10.30 23:35
|close
|451
|243.70
|1.2950
|1.2938 / 1.2970
|-19496.00
|467722.00
|903
|2008.10.30 23:37
|sell
|452
|233.90
|1.2956
|1.2976 / 1.2944
|
|
|904
|2008.10.30 23:40
|close
|452
|233.90
|1.2944
|1.2976 / 1.2944
|28068.00
|495790.00
|905
|2008.10.30 23:42
|sell
|453
|247.90
|1.2937
|1.2957 / 1.2925
|
|
|906
|2008.10.30 23:45
|close
|453
|247.90
|1.2941
|1.2957 / 1.2925
|-9916.00
|485874.00
|907
|2008.10.30 23:48
|sell
|454
|243.00
|1.2933
|1.2953 / 1.2921
|
|
|908
|2008.10.30 23:49
|t/p
|454
|243.00
|1.2921
|1.2953 / 1.2921
|29160.00
|515034.00
|909
|2008.10.30 23:50
|sell
|455
|257.60
|1.2922
|1.2942 / 1.2910
|
|
|910
|2008.10.30 23:53
|close
|455
|257.60
|1.2918
|1.2942 / 1.2910
|10304.00
|525338.00
|911
|2008.10.30 23:55
|buy
|456
|262.70
|1.2921
|1.2901 / 1.2933
|
|
|912
|2008.10.30 23:58
|close
|456
|262.70
|1.2920
|1.2901 / 1.2933
|-2627.00
|522711.00
|913
|2008.10.31 00:00
|sell
|457
|261.40
|1.2914
|1.2934 / 1.2902
|
|
|914
|2008.10.31 00:03
|close
|457
|261.40
|1.2920
|1.2934 / 1.2902
|-15684.00
|507027.00
|915
|2008.10.31 00:06
|sell
|458
|253.60
|1.2914
|1.2934 / 1.2902
|
|
|916
|2008.10.31 00:08
|close
|458
|253.60
|1.2904
|1.2934 / 1.2902
|25360.00
|532387.00
|917
|2008.10.31 00:11
|buy
|459
|266.20
|1.2914
|1.2894 / 1.2926
|
|
|918
|2008.10.31 00:13
|close
|459
|266.20
|1.2904
|1.2894 / 1.2926
|-26620.00
|505767.00
|919
|2008.10.31 00:16
|buy
|460
|252.90
|1.2904
|1.2884 / 1.2916
|
|
|920
|2008.10.31 00:18
|close
|460
|252.90
|1.2912
|1.2884 / 1.2916
|20232.00
|525999.00
|921
|2008.10.31 00:21
|sell
|461
|263.00
|1.2910
|1.2930 / 1.2898
|
|
|922
|2008.10.31 00:24
|close
|461
|263.00
|1.2907
|1.2930 / 1.2898
|7890.00
|533889.00
|923
|2008.10.31 00:30
|sell
|462
|267.00
|1.2907
|1.2927 / 1.2895
|
|
|924
|2008.10.31 00:32
|close
|462
|267.00
|1.2906
|1.2927 / 1.2895
|2670.00
|536559.00
|925
|2008.10.31 00:35
|sell
|463
|268.30
|1.2900
|1.2920 / 1.2888
|
|
|926
|2008.10.31 00:36
|t/p
|463
|268.30
|1.2888
|1.2920 / 1.2888
|32196.00
|568755.00
|927
|2008.10.31 00:37
|sell
|464
|284.40
|1.2880
|1.2900 / 1.2868
|
|
|928
|2008.10.31 00:40
|close
|464
|284.40
|1.2884
|1.2900 / 1.2868
|-11376.00
|557379.00
|929
|2008.10.31 00:42
|sell
|465
|278.70
|1.2871
|1.2891 / 1.2859
|
|
|930
|2008.10.31 00:45
|close
|465
|278.70
|1.2876
|1.2891 / 1.2859
|-13935.00
|543444.00
|931
|2008.10.31 00:48
|sell
|466
|271.80
|1.2869
|1.2889 / 1.2857
|
|
|932
|2008.10.31 00:48
|t/p
|466
|271.80
|1.2857
|1.2889 / 1.2857
|32616.00
|576060.00
|933
|2008.10.31 00:50
|sell
|467
|288.10
|1.2857
|1.2877 / 1.2845
|
|
|934
|2008.10.31 00:53
|close
|467
|288.10
|1.2859
|1.2877 / 1.2845
|-5762.00
|570298.00
|935
|2008.10.31 00:55
|sell
|468
|285.20
|1.2861
|1.2881 / 1.2849
|
|
|936
|2008.10.31 00:58
|close
|468
|285.20
|1.2864
|1.2881 / 1.2849
|-8556.00
|561742.00
|937
|2008.10.31 01:00
|sell
|469
|280.90
|1.2867
|1.2887 / 1.2855
|
|
|938
|2008.10.31 01:03
|close
|469
|280.90
|1.2860
|1.2887 / 1.2855
|19663.00
|581405.00
|939
|2008.10.31 01:05
|buy
|470
|290.80
|1.2864
|1.2844 / 1.2876
|
|
|940
|2008.10.31 01:08
|close
|470
|290.80
|1.2870
|1.2844 / 1.2876
|17448.00
|598853.00
|941
|2008.10.31 01:11
|buy
|471
|299.50
|1.2877
|1.2857 / 1.2889
|
|
|942
|2008.10.31 01:13
|close
|471
|299.50
|1.2870
|1.2857 / 1.2889
|-20965.00
|577888.00
|943
|2008.10.31 01:17
|sell
|472
|289.00
|1.2863
|1.2883 / 1.2851
|
|
|944
|2008.10.31 01:19
|close
|472
|289.00
|1.2856
|1.2883 / 1.2851
|20230.00
|598118.00
|945
|2008.10.31 01:22
|buy
|473
|299.10
|1.2857
|1.2837 / 1.2869
|
|
|946
|2008.10.31 01:24
|close
|473
|299.10
|1.2860
|1.2837 / 1.2869
|8973.00
|607091.00
|947
|2008.10.31 01:27
|buy
|474
|303.60
|1.2861
|1.2841 / 1.2873
|
|
|948
|2008.10.31 01:29
|close
|474
|303.60
|1.2866
|1.2841 / 1.2873
|15180.00
|622271.00
|949
|2008.10.31 01:32
|buy
|475
|311.20
|1.2870
|1.2850 / 1.2882
|
|
|950
|2008.10.31 01:34
|close
|475
|311.20
|1.2871
|1.2850 / 1.2882
|3112.00
|625383.00
|951
|2008.10.31 01:38
|buy
|476
|312.70
|1.2871
|1.2851 / 1.2883
|
|
|952
|2008.10.31 01:40
|close
|476
|312.70
|1.2873
|1.2851 / 1.2883
|6254.00
|631637.00
|953
|2008.10.31 01:44
|sell
|477
|315.90
|1.2872
|1.2892 / 1.2860
|
|
|954
|2008.10.31 01:46
|close
|477
|315.90
|1.2863
|1.2892 / 1.2860
|28431.00
|660068.00
|955
|2008.10.31 01:49
|buy
|478
|330.10
|1.2866
|1.2846 / 1.2878
|
|
|956
|2008.10.31 01:52
|close
|478
|330.10
|1.2867
|1.2846 / 1.2878
|3301.00
|663369.00
|957
|2008.10.31 01:55
|buy
|479
|331.70
|1.2867
|1.2847 / 1.2879
|
|
|958
|2008.10.31 01:57
|close
|479
|331.70
|1.2874
|1.2847 / 1.2879
|23219.00
|686588.00
|959
|2008.10.31 02:00
|buy
|480
|343.30
|1.2874
|1.2854 / 1.2886
|
|
|960
|2008.10.31 02:02
|close
|480
|343.30
|1.2883
|1.2854 / 1.2886
|30897.00
|717485.00
|961
|2008.10.31 02:05
|buy
|481
|358.80
|1.2883
|1.2863 / 1.2895
|
|
|962
|2008.10.31 02:07
|close
|481
|358.80
|1.2884
|1.2863 / 1.2895
|3588.00
|721073.00
|963
|2008.10.31 02:10
|buy
|482
|360.60
|1.2894
|1.2874 / 1.2906
|
|
|964
|2008.10.31 02:13
|close
|482
|360.60
|1.2891
|1.2874 / 1.2906
|-10818.00
|710255.00
|965
|2008.10.31 02:16
|sell
|483
|355.20
|1.2885
|1.2905 / 1.2873
|
|
|966
|2008.10.31 02:18
|close
|483
|355.20
|1.2883
|1.2905 / 1.2873
|7104.00
|717359.00
|967
|2008.10.31 02:21
|sell
|484
|358.70
|1.2866
|1.2886 / 1.2854
|
|
|968
|2008.10.31 02:22
|t/p
|484
|358.70
|1.2854
|1.2886 / 1.2854
|43044.00
|760403.00
|969
|2008.10.31 02:23
|sell
|485
|380.30
|1.2850
|1.2870 / 1.2838
|
|
|970
|2008.10.31 02:26
|close
|485
|380.30
|1.2844
|1.2870 / 1.2838
|22818.00
|783221.00
|971
|2008.10.31 02:28
|sell
|486
|391.70
|1.2834
|1.2854 / 1.2822
|
|
|972
|2008.10.31 02:31
|close
|486
|391.70
|1.2836
|1.2854 / 1.2822
|-7834.00
|775387.00
|973
|2008.10.31 02:33
|buy
|487
|387.70
|1.2837
|1.2817 / 1.2849
|
|
|974
|2008.10.31 02:36
|close
|487
|387.70
|1.2843
|1.2817 / 1.2849
|23262.00
|798649.00
|975
|2008.10.31 02:38
|buy
|488
|399.40
|1.2847
|1.2827 / 1.2859
|
|
|976
|2008.10.31 02:41
|close
|488
|399.40
|1.2854
|1.2827 / 1.2859
|27958.00
|826607.00
|977
|2008.10.31 02:44
|buy
|489
|413.40
|1.2860
|1.2840 / 1.2872
|
|
|978
|2008.10.31 02:45
|t/p
|489
|413.40
|1.2872
|1.2840 / 1.2872
|49608.00
|876215.00
|979
|2008.10.31 02:46
|buy
|490
|438.20
|1.2869
|1.2849 / 1.2881
|
|
|980
|2008.10.31 02:49
|close
|490
|438.20
|1.2871
|1.2849 / 1.2881
|8764.00
|884979.00
|981
|2008.10.31 02:51
|sell
|491
|442.50
|1.2875
|1.2895 / 1.2863
|
|
|982
|2008.10.31 02:54
|t/p
|491
|442.50
|1.2863
|1.2895 / 1.2863
|53100.00
|938079.00
|983
|2008.10.31 02:54
|sell
|492
|469.10
|1.2863
|1.2883 / 1.2851
|
|
|984
|2008.10.31 02:57
|close
|492
|469.10
|1.2861
|1.2883 / 1.2851
|9382.00
|947461.00
|985
|2008.10.31 02:59
|buy
|493
|473.80
|1.2872
|1.2852 / 1.2884
|
|
|986
|2008.10.31 03:02
|close
|493
|473.80
|1.2882
|1.2852 / 1.2884
|47380.00
|994841.00
|987
|2008.10.31 03:04
|sell
|494
|497.50
|1.2872
|1.2892 / 1.2860
|
|
|988
|2008.10.31 03:05
|t/p
|494
|497.50
|1.2860
|1.2892 / 1.2860
|59700.00
|1054541.00
|989
|2008.10.31 03:07
|buy
|495
|527.30
|1.2837
|1.2817 / 1.2849
|
|
|990
|2008.10.31 03:09
|close
|495
|527.30
|1.2843
|1.2817 / 1.2849
|31638.00
|1086179.00
|991
|2008.10.31 03:12
|buy
|496
|543.10
|1.2843
|1.2823 / 1.2855
|
|
|992
|2008.10.31 03:14
|close
|496
|543.10
|1.2840
|1.2823 / 1.2855
|-16293.00
|1069886.00
|993
|2008.10.31 03:17
|sell
|497
|535.00
|1.2835
|1.2855 / 1.2823
|
|
|994
|2008.10.31 03:20
|close
|497
|535.00
|1.2824
|1.2855 / 1.2823
|58850.00
|1128736.00
|995
|2008.10.31 03:22
|sell
|498
|564.40
|1.2837
|1.2857 / 1.2825
|
|
|996
|2008.10.31 03:23
|t/p
|498
|564.40
|1.2825
|1.2857 / 1.2825
|67728.00
|1196464.00
|997
|2008.10.31 03:25
|sell
|499
|598.30
|1.2785
|1.2805 / 1.2773
|
|
|998
|2008.10.31 03:26
|s/l
|499
|598.30
|1.2805
|1.2805 / 1.2773
|-119660.00
|1076804.00
|999
|2008.10.31 03:27
|buy
|500
|538.50
|1.2806
|1.2786 / 1.2818
|
|
|1000
|2008.10.31 03:29
|s/l
|500
|538.50
|1.2786
|1.2786 / 1.2818
|-107700.00
|969104.00
|1001
|2008.10.31 03:30
|sell
|501
|484.60
|1.2787
|1.2807 / 1.2775
|
|
|1002
|2008.10.31 03:32
|close
|501
|484.60
|1.2793
|1.2807 / 1.2775
|-29076.00
|940028.00
|1003
|2008.10.31 03:35
|sell
|502
|470.10
|1.2769
|1.2789 / 1.2757
|
|
|1004
|2008.10.31 03:37
|close
|502
|470.10
|1.2766
|1.2789 / 1.2757
|14103.00
|954131.00
|1005
|2008.10.31 03:40
|sell
|503
|477.10
|1.2752
|1.2772 / 1.2740
|
|
|1006
|2008.10.31 03:41
|s/l
|503
|477.10
|1.2772
|1.2772 / 1.2740
|-95420.00
|858711.00
|1007
|2008.10.31 03:42
|buy
|504
|429.40
|1.2769
|1.2749 / 1.2781
|
|
|1008
|2008.10.31 03:45
|close
|504
|429.40
|1.2765
|1.2749 / 1.2781
|-17176.00
|841535.00
|1009
|2008.10.31 03:47
|buy
|505
|420.80
|1.2776
|1.2756 / 1.2788
|
|
|1010
|2008.10.31 03:50
|close
|505
|420.80
|1.2781
|1.2756 / 1.2788
|21040.00
|862575.00
|1011
|2008.10.31 03:52
|buy
|506
|431.30
|1.2785
|1.2765 / 1.2797
|
|
|1012
|2008.10.31 03:55
|close
|506
|431.30
|1.2784
|1.2765 / 1.2797
|-4313.00
|858262.00
|1013
|2008.10.31 03:57
|buy
|507
|429.20
|1.2778
|1.2758 / 1.2790
|
|
|1014
|2008.10.31 04:00
|close
|507
|429.20
|1.2788
|1.2758 / 1.2790
|42920.00
|901182.00
|1015
|2008.10.31 04:02
|sell
|508
|450.60
|1.2781
|1.2801 / 1.2769
|
|
|1016
|2008.10.31 04:05
|close
|508
|450.60
|1.2780
|1.2801 / 1.2769
|4506.00
|905688.00
|1017
|2008.10.31 04:08
|sell
|509
|452.90
|1.2790
|1.2810 / 1.2778
|
|
|1018
|2008.10.31 04:10
|close
|509
|452.90
|1.2798
|1.2810 / 1.2778
|-36232.00
|869456.00
|1019
|2008.10.31 04:13
|buy
|510
|434.80
|1.2800
|1.2780 / 1.2812
|
|
|1020
|2008.10.31 04:13
|t/p
|510
|434.80
|1.2812
|1.2780 / 1.2812
|52176.00
|921632.00
|1021
|2008.10.31 04:15
|sell
|511
|460.90
|1.2817
|1.2837 / 1.2805
|
|
|1022
|2008.10.31 04:18
|close
|511
|460.90
|1.2820
|1.2837 / 1.2805
|-13827.00
|907805.00
|1023
|2008.10.31 04:20
|buy
|512
|454.00
|1.2824
|1.2804 / 1.2836
|
|
|1024
|2008.10.31 04:23
|close
|512
|454.00
|1.2818
|1.2804 / 1.2836
|-27240.00
|880565.00
|1025
|2008.10.31 04:26
|buy
|513
|440.30
|1.2816
|1.2796 / 1.2828
|
|
|1026
|2008.10.31 04:28
|close
|513
|440.30
|1.2815
|1.2796 / 1.2828
|-4403.00
|876162.00
|1027
|2008.10.31 04:31
|buy
|514
|438.10
|1.2814
|1.2794 / 1.2826
|
|
|1028
|2008.10.31 04:33
|close
|514
|438.10
|1.2812
|1.2794 / 1.2826
|-8762.00
|867400.00
|1029
|2008.10.31 04:37
|buy
|515
|433.70
|1.2820
|1.2800 / 1.2832
|
|
|1030
|2008.10.31 04:39
|close
|515
|433.70
|1.2821
|1.2800 / 1.2832
|4337.00
|871737.00
|1031
|2008.10.31 04:42
|buy
|516
|435.90
|1.2819
|1.2799 / 1.2831
|
|
|1032
|2008.10.31 04:44
|close
|516
|435.90
|1.2812
|1.2799 / 1.2831
|-30513.00
|841224.00
|1033
|2008.10.31 04:47
|sell
|517
|420.70
|1.2784
|1.2804 / 1.2772
|
|
|1034
|2008.10.31 04:49
|close
|517
|420.70
|1.2785
|1.2804 / 1.2772
|-4207.00
|837017.00
|1035
|2008.10.31 04:52
|buy
|518
|418.60
|1.2800
|1.2780 / 1.2812
|
|
|1036
|2008.10.31 04:54
|t/p
|518
|418.60
|1.2812
|1.2780 / 1.2812
|50232.00
|887249.00
|1037
|2008.10.31 04:54
|buy
|519
|443.70
|1.2814
|1.2794 / 1.2826
|
|
|1038
|2008.10.31 04:57
|close
|519
|443.70
|1.2816
|1.2794 / 1.2826
|8874.00
|896123.00
|1039
|2008.10.31 04:59
|sell
|520
|448.10
|1.2826
|1.2846 / 1.2814
|
|
|1040
|2008.10.31 05:02
|close
|520
|448.10
|1.2825
|1.2846 / 1.2814
|4481.00
|900604.00
|1041
|2008.10.31 05:05
|buy
|521
|450.40
|1.2820
|1.2800 / 1.2832
|
|
|1042
|2008.10.31 05:08
|close
|521
|450.40
|1.2828
|1.2800 / 1.2832
|36032.00
|936636.00
|1043
|2008.10.31 05:10
|sell
|522
|468.40
|1.2836
|1.2856 / 1.2824
|
|
|1044
|2008.10.31 05:13
|close
|522
|468.40
|1.2826
|1.2856 / 1.2824
|46840.00
|983476.00
|1045
|2008.10.31 05:15
|buy
|523
|491.80
|1.2836
|1.2816 / 1.2848
|
|
|1046
|2008.10.31 05:18
|close
|523
|491.80
|1.2839
|1.2816 / 1.2848
|14754.00
|998230.00
|1047
|2008.10.31 05:20
|sell
|524
|499.20
|1.2831
|1.2851 / 1.2819
|
|
|1048
|2008.10.31 05:22
|t/p
|524
|499.20
|1.2819
|1.2851 / 1.2819
|59904.00
|1058134.00
|1049
|2008.10.31 05:23
|sell
|525
|529.10
|1.2817
|1.2837 / 1.2805
|
|
|1050
|2008.10.31 05:26
|close
|525
|529.10
|1.2814
|1.2837 / 1.2805
|15873.00
|1074007.00
|1051
|2008.10.31 05:28
|buy
|526
|537.10
|1.2807
|1.2787 / 1.2819
|
|
|1052
|2008.10.31 05:29
|t/p
|526
|537.10
|1.2819
|1.2787 / 1.2819
|64452.00
|1138459.00
|1053
|2008.10.31 05:31
|sell
|527
|569.30
|1.2827
|1.2847 / 1.2815
|
|
|1054
|2008.10.31 05:33
|close
|527
|569.30
|1.2822
|1.2847 / 1.2815
|28465.00
|1166924.00
|1055
|2008.10.31 05:36
|buy
|528
|583.50
|1.2821
|1.2801 / 1.2833
|
|
|1056
|2008.10.31 05:38
|close
|528
|583.50
|1.2808
|1.2801 / 1.2833
|-75855.00
|1091069.00
|1057
|2008.10.31 05:41
|sell
|529
|545.60
|1.2807
|1.2827 / 1.2795
|
|
|1058
|2008.10.31 05:46
|close
|529
|545.60
|1.2822
|1.2827 / 1.2795
|-81840.00
|1009229.00
|1059
|2008.10.31 05:48
|buy
|530
|504.70
|1.2844
|1.2824 / 1.2856
|
|
|1060
|2008.10.31 05:49
|t/p
|530
|504.70
|1.2856
|1.2824 / 1.2856
|60564.00
|1069793.00
|1061
|2008.10.31 05:51
|buy
|531
|534.90
|1.2864
|1.2844 / 1.2876
|
|
|1062
|2008.10.31 05:53
|s/l
|531
|534.90
|1.2844
|1.2844 / 1.2876
|-106980.00
|962813.00
|1063
|2008.10.31 05:53
|sell
|532
|481.50
|1.2844
|1.2864 / 1.2832
|
|
|1064
|2008.10.31 05:56
|close
|532
|481.50
|1.2836
|1.2864 / 1.2832
|38520.00
|1001333.00
|1065
|2008.10.31 05:58
|sell
|533
|500.70
|1.2831
|1.2851 / 1.2819
|
|
|1066
|2008.10.31 06:01
|close
|533
|500.70
|1.2831
|1.2851 / 1.2819
|0.00
|1001333.00
|1067
|2008.10.31 06:03
|buy
|534
|500.70
|1.2842
|1.2822 / 1.2854
|
|
|1068
|2008.10.31 06:06
|close
|534
|500.70
|1.2844
|1.2822 / 1.2854
|10014.00
|1011347.00
|1069
|2008.10.31 06:08
|buy
|535
|505.70
|1.2857
|1.2837 / 1.2869
|
|
|1070
|2008.10.31 06:11
|s/l
|535
|505.70
|1.2837
|1.2837 / 1.2869
|-101140.00
|910207.00
|1071
|2008.10.31 06:11
|sell
|536
|455.20
|1.2836
|1.2856 / 1.2824
|
|
|1072
|2008.10.31 06:13
|close
|536
|455.20
|1.2829
|1.2856 / 1.2824
|31864.00
|942071.00
|1073
|2008.10.31 06:16
|buy
|537
|471.10
|1.2828
|1.2808 / 1.2840
|
|
|1074
|2008.10.31 06:18
|close
|537
|471.10
|1.2828
|1.2808 / 1.2840
|0.00
|942071.00
|1075
|2008.10.31 06:21
|sell
|538
|471.10
|1.2835
|1.2855 / 1.2823
|
|
|1076
|2008.10.31 06:23
|close
|538
|471.10
|1.2827
|1.2855 / 1.2823
|37688.00
|979759.00
|1077
|2008.10.31 06:26
|buy
|539
|489.90
|1.2828
|1.2808 / 1.2840
|
|
|1078
|2008.10.31 06:29
|close
|539
|489.90
|1.2826
|1.2808 / 1.2840
|-9798.00
|969961.00
|1079
|2008.10.31 06:31
|buy
|540
|485.00
|1.2830
|1.2810 / 1.2842
|
|
|1080
|2008.10.31 06:34
|close
|540
|485.00
|1.2835
|1.2810 / 1.2842
|24250.00
|994211.00
|1081
|2008.10.31 06:36
|buy
|541
|497.20
|1.2833
|1.2813 / 1.2845
|
|
|1082
|2008.10.31 06:39
|close
|541
|497.20
|1.2841
|1.2813 / 1.2845
|39776.00
|1033987.00
|1083
|2008.10.31 06:41
|buy
|542
|517.00
|1.2834
|1.2814 / 1.2846
|
|
|1084
|2008.10.31 06:44
|close
|542
|517.00
|1.2832
|1.2814 / 1.2846
|-10340.00
|1023647.00
|1085
|2008.10.31 06:47
|buy
|543
|511.90
|1.2831
|1.2811 / 1.2843
|
|
|1086
|2008.10.31 06:49
|close
|543
|511.90
|1.2834
|1.2811 / 1.2843
|15357.00
|1039004.00
|1087
|2008.10.31 06:52
|buy
|544
|519.60
|1.2845
|1.2825 / 1.2857
|
|
|1088
|2008.10.31 06:54
|close
|544
|519.60
|1.2855
|1.2825 / 1.2857
|51960.00
|1090964.00
|1089
|2008.10.31 06:57
|sell
|545
|545.50
|1.2843
|1.2863 / 1.2831
|
|
|1090
|2008.10.31 06:59
|close
|545
|545.50
|1.2848
|1.2863 / 1.2831
|-27275.00
|1063689.00
|1091
|2008.10.31 07:02
|sell
|546
|531.90
|1.2859
|1.2879 / 1.2847
|
|
|1092
|2008.10.31 07:04
|close
|546
|531.90
|1.2849
|1.2879 / 1.2847
|53190.00
|1116879.00
|1093
|2008.10.31 07:07
|buy
|547
|558.50
|1.2838
|1.2818 / 1.2850
|
|
|1094
|2008.10.31 07:09
|close
|547
|558.50
|1.2842
|1.2818 / 1.2850
|22340.00
|1139219.00
|1095
|2008.10.31 07:13
|sell
|548
|569.70
|1.2833
|1.2853 / 1.2821
|
|
|1096
|2008.10.31 07:15
|close
|548
|569.70
|1.2837
|1.2853 / 1.2821
|-22788.00
|1116431.00
|1097
|2008.10.31 07:18
|buy
|549
|558.30
|1.2835
|1.2815 / 1.2847
|
|
|1098
|2008.10.31 07:20
|close
|549
|558.30
|1.2836
|1.2815 / 1.2847
|5583.00
|1122014.00
|1099
|2008.10.31 07:23
|sell
|550
|561.10
|1.2829
|1.2849 / 1.2817
|
|
|1100
|2008.10.31 07:26
|close
|550
|561.10
|1.2827
|1.2849 / 1.2817
|11222.00
|1133236.00
|1101
|2008.10.31 07:28
|buy
|551
|566.70
|1.2830
|1.2810 / 1.2842
|
|
|1102
|2008.10.31 07:31
|close
|551
|566.70
|1.2835
|1.2810 / 1.2842
|28335.00
|1161571.00
|1103
|2008.10.31 07:33
|buy
|552
|580.80
|1.2836
|1.2816 / 1.2848
|
|
|1104
|2008.10.31 07:34
|t/p
|552
|580.80
|1.2848
|1.2816 / 1.2848
|69696.00
|1231267.00
|1105
|2008.10.31 07:36
|sell
|553
|615.70
|1.2851
|1.2871 / 1.2839
|
|
|1106
|2008.10.31 07:38
|close
|553
|615.70
|1.2850
|1.2871 / 1.2839
|6157.00
|1237424.00
|1107
|2008.10.31 07:41
|buy
|554
|618.80
|1.2855
|1.2835 / 1.2867
|
|
|1108
|2008.10.31 07:43
|close
|554
|618.80
|1.2853
|1.2835 / 1.2867
|-12376.00
|1225048.00
|1109
|2008.10.31 07:47
|buy
|555
|612.60
|1.2850
|1.2830 / 1.2862
|
|
|1110
|2008.10.31 07:49
|close
|555
|612.60
|1.2851
|1.2830 / 1.2862
|6126.00
|1231174.00
|1111
|2008.10.31 07:52
|sell
|556
|615.60
|1.2845
|1.2865 / 1.2833
|
|
|1112
|2008.10.31 07:54
|close
|556
|615.60
|1.2843
|1.2865 / 1.2833
|12312.00
|1243486.00
|1113
|2008.10.31 07:57
|buy
|557
|621.80
|1.2852
|1.2832 / 1.2864
|
|
|1114
|2008.10.31 07:58
|t/p
|557
|621.80
|1.2864
|1.2832 / 1.2864
|74616.00
|1318102.00
|1115
|2008.10.31 07:59
|sell
|558
|659.10
|1.2800
|1.2820 / 1.2788
|
|
|1116
|2008.10.31 07:59
|t/p
|558
|659.10
|1.2788
|1.2820 / 1.2788
|79092.00
|1397194.00
|1117
|2008.10.31 08:02
|sell
|559
|698.60
|1.2808
|1.2828 / 1.2796
|
|
|1118
|2008.10.31 08:03
|s/l
|559
|698.60
|1.2828
|1.2828 / 1.2796
|-139720.00
|1257474.00
|1119
|2008.10.31 08:04
|sell
|560
|628.80
|1.2823
|1.2843 / 1.2811
|
|
|1120
|2008.10.31 08:05
|t/p
|560
|628.80
|1.2811
|1.2843 / 1.2811
|75456.00
|1332930.00
|1121
|2008.10.31 08:07
|buy
|561
|666.50
|1.2849
|1.2829 / 1.2861
|
|
|1122
|2008.10.31 08:07
|t/p
|561
|666.50
|1.2861
|1.2829 / 1.2861
|79980.00
|1412910.00
|1123
|2008.10.31 08:09
|sell
|562
|706.50
|1.2836
|1.2856 / 1.2824
|
|
|1124
|2008.10.31 08:12
|close
|562
|706.50
|1.2844
|1.2856 / 1.2824
|-56520.00
|1356390.00
|1125
|2008.10.31 08:14
|sell
|563
|678.20
|1.2839
|1.2859 / 1.2827
|
|
|1126
|2008.10.31 08:17
|close
|563
|678.20
|1.2832
|1.2859 / 1.2827
|47474.00
|1403864.00
|1127
|2008.10.31 08:19
|sell
|564
|702.00
|1.2839
|1.2859 / 1.2827
|
|
|1128
|2008.10.31 08:22
|close
|564
|702.00
|1.2843
|1.2859 / 1.2827
|-28080.00
|1375784.00
|1129
|2008.10.31 08:25
|buy
|565
|687.90
|1.2845
|1.2825 / 1.2857
|
|
|1130
|2008.10.31 08:27
|close
|565
|687.90
|1.2846
|1.2825 / 1.2857
|6879.00
|1382663.00
|1131
|2008.10.31 08:30
|buy
|566
|691.40
|1.2832
|1.2812 / 1.2844
|
|
|1132
|2008.10.31 08:32
|close
|566
|691.40
|1.2822
|1.2812 / 1.2844
|-69140.00
|1313523.00
|1133
|2008.10.31 08:35
|buy
|567
|656.80
|1.2817
|1.2797 / 1.2829
|
|
|1134
|2008.10.31 08:37
|close
|567
|656.80
|1.2805
|1.2797 / 1.2829
|-78816.00
|1234707.00
|1135
|2008.10.31 08:40
|buy
|568
|617.40
|1.2805
|1.2785 / 1.2817
|
|
|1136
|2008.10.31 08:42
|close
|568
|617.40
|1.2810
|1.2785 / 1.2817
|30870.00
|1265577.00
|1137
|2008.10.31 08:45
|sell
|569
|632.80
|1.2828
|1.2848 / 1.2816
|
|
|1138
|2008.10.31 08:47
|close
|569
|632.80
|1.2831
|1.2848 / 1.2816
|-18984.00
|1246593.00
|1139
|2008.10.31 08:50
|sell
|570
|623.30
|1.2824
|1.2844 / 1.2812
|
|
|1140
|2008.10.31 08:52
|close
|570
|623.30
|1.2819
|1.2844 / 1.2812
|31165.00
|1277758.00
|1141
|2008.10.31 08:55
|buy
|571
|638.90
|1.2819
|1.2799 / 1.2831
|
|
|1142
|2008.10.31 08:58
|close
|571
|638.90
|1.2821
|1.2799 / 1.2831
|12778.00
|1290536.00
|1143
|2008.10.31 09:00
|sell
|572
|645.30
|1.2823
|1.2843 / 1.2811
|
|
|1144
|2008.10.31 09:03
|close
|572
|645.30
|1.2813
|1.2843 / 1.2811
|64530.00
|1355066.00
|1145
|2008.10.31 09:05
|sell
|573
|677.60
|1.2819
|1.2839 / 1.2807
|
|
|1146
|2008.10.31 09:08
|close
|573
|677.60
|1.2817
|1.2839 / 1.2807
|13552.00
|1368618.00
|1147
|2008.10.31 09:10
|sell
|574
|684.40
|1.2800
|1.2820 / 1.2788
|
|
|1148
|2008.10.31 09:13
|close
|574
|684.40
|1.2803
|1.2820 / 1.2788
|-20532.00
|1348086.00
|1149
|2008.10.31 09:15
|sell
|575
|674.10
|1.2810
|1.2830 / 1.2798
|
|
|1150
|2008.10.31 09:18
|close
|575
|674.10
|1.2805
|1.2830 / 1.2798
|33705.00
|1381791.00
|1151
|2008.10.31 09:20
|sell
|576
|690.90
|1.2793
|1.2813 / 1.2781
|
|
|1152
|2008.10.31 09:21
|t/p
|576
|690.90
|1.2781
|1.2813 / 1.2781
|82908.00
|1464699.00
|1153
|2008.10.31 09:23
|sell
|577
|732.40
|1.2775
|1.2795 / 1.2763
|
|
|1154
|2008.10.31 09:25
|close
|577
|732.40
|1.2766
|1.2795 / 1.2763
|65916.00
|1530615.00
|1155
|2008.10.31 09:28
|sell
|578
|765.40
|1.2749
|1.2769 / 1.2737
|
|
|1156
|2008.10.31 09:30
|close
|578
|765.40
|1.2759
|1.2769 / 1.2737
|-76540.00
|1454075.00
|1157
|2008.10.31 09:34
|sell
|579
|727.10
|1.2764
|1.2784 / 1.2752
|
|
|1158
|2008.10.31 09:35
|t/p
|579
|727.10
|1.2752
|1.2784 / 1.2752
|87252.00
|1541327.00
|1159
|2008.10.31 09:36
|sell
|580
|770.70
|1.2739
|1.2759 / 1.2727
|
|
|1160
|2008.10.31 09:36
|t/p
|580
|770.70
|1.2727
|1.2759 / 1.2727
|92484.00
|1633811.00
|1161
|2008.10.31 09:39
|sell
|581
|817.00
|1.2737
|1.2757 / 1.2725
|
|
|1162
|2008.10.31 09:41
|s/l
|581
|817.00
|1.2757
|1.2757 / 1.2725
|-163400.00
|1470411.00
|1163
|2008.10.31 09:41
|buy
|582
|735.30
|1.2757
|1.2737 / 1.2769
|
|
|1164
|2008.10.31 09:43
|s/l
|582
|735.30
|1.2737
|1.2737 / 1.2769
|-147060.00
|1323351.00
|1165
|2008.10.31 09:44
|sell
|583
|661.70
|1.2741
|1.2761 / 1.2729
|
|
|1166
|2008.10.31 09:45
|t/p
|583
|661.70
|1.2729
|1.2761 / 1.2729
|79404.00
|1402755.00
|1167
|2008.10.31 09:46
|sell
|584
|701.40
|1.2724
|1.2744 / 1.2712
|
|
|1168
|2008.10.31 09:47
|t/p
|584
|701.40
|1.2712
|1.2744 / 1.2712
|84168.00
|1486923.00
|1169
|2008.10.31 09:49
|buy
|585
|743.50
|1.2709
|1.2689 / 1.2721
|
|
|1170
|2008.10.31 09:51
|close
|585
|743.50
|1.2712
|1.2689 / 1.2721
|22305.00
|1509228.00
|1171
|2008.10.31 09:54
|sell
|586
|754.70
|1.2694
|1.2714 / 1.2682
|
|
|1172
|2008.10.31 09:56
|close
|586
|754.70
|1.2710
|1.2714 / 1.2682
|-120752.00
|1388476.00
|1173
|2008.10.31 09:59
|buy
|587
|694.30
|1.2717
|1.2697 / 1.2729
|
|
|1174
|2008.10.31 10:01
|close
|587
|694.30
|1.2722
|1.2697 / 1.2729
|34715.00
|1423191.00
|1175
|2008.10.31 10:04
|sell
|588
|711.60
|1.2688
|1.2708 / 1.2676
|
|
|1176
|2008.10.31 10:05
|s/l
|588
|711.60
|1.2708
|1.2708 / 1.2676
|-142320.00
|1280871.00
|1177
|2008.10.31 10:06
|buy
|589
|640.50
|1.2695
|1.2675 / 1.2707
|
|
|1178
|2008.10.31 10:09
|close
|589
|640.50
|1.2695
|1.2675 / 1.2707
|0.00
|1280871.00
|1179
|2008.10.31 10:11
|buy
|590
|640.50
|1.2711
|1.2691 / 1.2723
|
|
|1180
|2008.10.31 10:14
|close
|590
|640.50
|1.2718
|1.2691 / 1.2723
|44835.00
|1325706.00
|1181
|2008.10.31 10:16
|buy
|591
|662.90
|1.2709
|1.2689 / 1.2721
|
|
|1182
|2008.10.31 10:19
|close
|591
|662.90
|1.2700
|1.2689 / 1.2721
|-59661.00
|1266045.00
|1183
|2008.10.31 10:21
|buy
|592
|633.10
|1.2693
|1.2673 / 1.2705
|
|
|1184
|2008.10.31 10:24
|close
|592
|633.10
|1.2690
|1.2673 / 1.2705
|-18993.00
|1247052.00
|1185
|2008.10.31 10:26
|sell
|593
|623.60
|1.2684
|1.2704 / 1.2672
|
|
|1186
|2008.10.31 10:29
|close
|593
|623.60
|1.2686
|1.2704 / 1.2672
|-12472.00
|1234580.00
|1187
|2008.10.31 10:31
|buy
|594
|617.30
|1.2689
|1.2669 / 1.2701
|
|
|1188
|2008.10.31 10:33
|t/p
|594
|617.30
|1.2701
|1.2669 / 1.2701
|74076.00
|1308656.00
|1189
|2008.10.31 10:34
|sell
|595
|654.40
|1.2694
|1.2714 / 1.2682
|
|
|1190
|2008.10.31 10:36
|close
|595
|654.40
|1.2693
|1.2714 / 1.2682
|6544.00
|1315200.00
|1191
|2008.10.31 10:39
|buy
|596
|657.60
|1.2703
|1.2683 / 1.2715
|
|
|1192
|2008.10.31 10:41
|close
|596
|657.60
|1.2701
|1.2683 / 1.2715
|-13152.00
|1302048.00
|1193
|2008.10.31 10:44
|buy
|597
|651.10
|1.2680
|1.2660 / 1.2692
|
|
|1194
|2008.10.31 10:46
|close
|597
|651.10
|1.2684
|1.2660 / 1.2692
|26044.00
|1328092.00
|1195
|2008.10.31 10:49
|buy
|598
|664.10
|1.2692
|1.2672 / 1.2704
|
|
|1196
|2008.10.31 10:51
|t/p
|598
|664.10
|1.2704
|1.2672 / 1.2704
|79692.00
|1407784.00
|1197
|2008.10.31 10:51
|buy
|599
|703.90
|1.2703
|1.2683 / 1.2715
|
|
|1198
|2008.10.31 10:54
|close
|599
|703.90
|1.2688
|1.2683 / 1.2715
|-105585.00
|1302199.00
|1199
|2008.10.31 10:56
|sell
|600
|651.10
|1.2700
|1.2720 / 1.2688
|
|
|1200
|2008.10.31 10:59
|close
|600
|651.10
|1.2703
|1.2720 / 1.2688
|-19533.00
|1282666.00
|1201
|2008.10.31 11:02
|buy
|601
|641.40
|1.2707
|1.2687 / 1.2719
|
|
|1202
|2008.10.31 11:04
|close
|601
|641.40
|1.2696
|1.2687 / 1.2719
|-70554.00
|1212112.00
|1203
|2008.10.31 11:07
|sell
|602
|606.10
|1.2698
|1.2718 / 1.2686
|
|
|1204
|2008.10.31 11:09
|close
|602
|606.10
|1.2702
|1.2718 / 1.2686
|-24244.00
|1187868.00
|1205
|2008.10.31 11:12
|sell
|603
|594.00
|1.2718
|1.2738 / 1.2706
|
|
|1206
|2008.10.31 11:14
|close
|603
|594.00
|1.2716
|1.2738 / 1.2706
|11880.00
|1199748.00
|1207
|2008.10.31 11:17
|sell
|604
|599.90
|1.2714
|1.2734 / 1.2702
|
|
|1208
|2008.10.31 11:19
|t/p
|604
|599.90
|1.2702
|1.2734 / 1.2702
|71988.00
|1271736.00
|1209
|2008.10.31 11:19
|sell
|605
|635.90
|1.2702
|1.2722 / 1.2690
|
|
|1210
|2008.10.31 11:22
|close
|605
|635.90
|1.2700
|1.2722 / 1.2690
|12718.00
|1284454.00
|1211
|2008.10.31 11:24
|buy
|606
|642.30
|1.2696
|1.2676 / 1.2708
|
|
|1212
|2008.10.31 11:27
|close
|606
|642.30
|1.2689
|1.2676 / 1.2708
|-44961.00
|1239493.00
|1213
|2008.10.31 11:29
|sell
|607
|619.80
|1.2678
|1.2698 / 1.2666
|
|
|1214
|2008.10.31 11:32
|close
|607
|619.80
|1.2692
|1.2698 / 1.2666
|-86772.00
|1152721.00
|1215
|2008.10.31 11:34
|sell
|608
|576.40
|1.2689
|1.2709 / 1.2677
|
|
|1216
|2008.10.31 11:37
|close
|608
|576.40
|1.2693
|1.2709 / 1.2677
|-23056.00
|1129665.00
|1217
|2008.10.31 11:40
|buy
|609
|564.90
|1.2693
|1.2673 / 1.2705
|
|
|1218
|2008.10.31 11:42
|close
|609
|564.90
|1.2702
|1.2673 / 1.2705
|50841.00
|1180506.00
|1219
|2008.10.31 11:45
|sell
|610
|590.30
|1.2700
|1.2720 / 1.2688
|
|
|1220
|2008.10.31 11:47
|close
|610
|590.30
|1.2698
|1.2720 / 1.2688
|11806.00
|1192312.00
|1221
|2008.10.31 11:50
|sell
|611
|596.20
|1.2688
|1.2708 / 1.2676
|
|
|1222
|2008.10.31 11:52
|close
|611
|596.20
|1.2684
|1.2708 / 1.2676
|23848.00
|1216160.00
|1223
|2008.10.31 11:55
|buy
|612
|608.10
|1.2690
|1.2670 / 1.2702
|
|
|1224
|2008.10.31 11:55
|t/p
|612
|608.10
|1.2702
|1.2670 / 1.2702
|72972.00
|1289132.00
|1225
|2008.10.31 11:57
|buy
|613
|644.60
|1.2705
|1.2685 / 1.2717
|
|
|1226
|2008.10.31 12:00
|close
|613
|644.60
|1.2695
|1.2685 / 1.2717
|-64460.00
|1224672.00
|1227
|2008.10.31 12:02
|buy
|614
|612.40
|1.2699
|1.2679 / 1.2711
|
|
|1228
|2008.10.31 12:05
|close
|614
|612.40
|1.2706
|1.2679 / 1.2711
|42868.00
|1267540.00
|1229
|2008.10.31 12:08
|buy
|615
|633.80
|1.2710
|1.2690 / 1.2722
|
|
|1230
|2008.10.31 12:10
|close
|615
|633.80
|1.2717
|1.2690 / 1.2722
|44366.00
|1311906.00
|1231
|2008.10.31 12:13
|buy
|616
|656.00
|1.2732
|1.2712 / 1.2744
|
|
|1232
|2008.10.31 12:15
|t/p
|616
|656.00
|1.2744
|1.2712 / 1.2744
|78720.00
|1390626.00
|1233
|2008.10.31 12:15
|buy
|617
|695.40
|1.2742
|1.2722 / 1.2754
|
|
|1234
|2008.10.31 12:18
|close
|617
|695.40
|1.2744
|1.2722 / 1.2754
|13908.00
|1404534.00
|1235
|2008.10.31 12:21
|sell
|618
|702.30
|1.2733
|1.2753 / 1.2721
|
|
|1236
|2008.10.31 12:23
|close
|618
|702.30
|1.2733
|1.2753 / 1.2721
|0.00
|1404534.00
|1237
|2008.10.31 12:26
|buy
|619
|702.30
|1.2727
|1.2707 / 1.2739
|
|
|1238
|2008.10.31 12:28
|close
|619
|702.30
|1.2728
|1.2707 / 1.2739
|7023.00
|1411557.00
|1239
|2008.10.31 12:31
|buy
|620
|705.80
|1.2732
|1.2712 / 1.2744
|
|
|1240
|2008.10.31 12:33
|close
|620
|705.80
|1.2735
|1.2712 / 1.2744
|21174.00
|1432731.00
|1241
|2008.10.31 12:36
|buy
|621
|716.40
|1.2760
|1.2740 / 1.2772
|
|
|1242
|2008.10.31 12:37
|t/p
|621
|716.40
|1.2772
|1.2740 / 1.2772
|85968.00
|1518699.00
|1243
|2008.10.31 12:38
|sell
|622
|759.40
|1.2764
|1.2784 / 1.2752
|
|
|1244
|2008.10.31 12:41
|close
|622
|759.40
|1.2761
|1.2784 / 1.2752
|22782.00
|1541481.00
|1245
|2008.10.31 12:43
|buy
|623
|770.80
|1.2764
|1.2744 / 1.2776
|
|
|1246
|2008.10.31 12:46
|close
|623
|770.80
|1.2763
|1.2744 / 1.2776
|-7708.00
|1533773.00
|1247
|2008.10.31 12:48
|sell
|624
|766.90
|1.2754
|1.2774 / 1.2742
|
|
|1248
|2008.10.31 12:51
|close
|624
|766.90
|1.2756
|1.2774 / 1.2742
|-15338.00
|1518435.00
|1249
|2008.10.31 12:53
|sell
|625
|759.30
|1.2753
|1.2773 / 1.2741
|
|
|1250
|2008.10.31 12:56
|close
|625
|759.30
|1.2755
|1.2773 / 1.2741
|-15186.00
|1503249.00
|1251
|2008.10.31 12:59
|buy
|626
|751.70
|1.2754
|1.2734 / 1.2766
|
|
|1252
|2008.10.31 13:01
|close
|626
|751.70
|1.2754
|1.2734 / 1.2766
|0.00
|1503249.00
|1253
|2008.10.31 13:04
|buy
|627
|751.70
|1.2751
|1.2731 / 1.2763
|
|
|1254
|2008.10.31 13:06
|close
|627
|751.70
|1.2754
|1.2731 / 1.2763
|22551.00
|1525800.00
|1255
|2008.10.31 13:09
|sell
|628
|762.90
|1.2753
|1.2773 / 1.2741
|
|
|1256
|2008.10.31 13:11
|close
|628
|762.90
|1.2747
|1.2773 / 1.2741
|45774.00
|1571574.00
|1257
|2008.10.31 13:14
|sell
|629
|785.80
|1.2735
|1.2755 / 1.2723
|
|
|1258
|2008.10.31 13:16
|close
|629
|785.80
|1.2730
|1.2755 / 1.2723
|39290.00
|1610864.00
|1259
|2008.10.31 13:20
|sell
|630
|805.50
|1.2728
|1.2748 / 1.2716
|
|
|1260
|2008.10.31 13:22
|close
|630
|805.50
|1.2733
|1.2748 / 1.2716
|-40275.00
|1570589.00
|1261
|2008.10.31 13:25
|buy
|631
|785.30
|1.2736
|1.2716 / 1.2748
|
|
|1262
|2008.10.31 13:27
|close
|631
|785.30
|1.2737
|1.2716 / 1.2748
|7853.00
|1578442.00
|1263
|2008.10.31 13:30
|buy
|632
|789.30
|1.2733
|1.2713 / 1.2745
|
|
|1264
|2008.10.31 13:33
|close
|632
|789.30
|1.2733
|1.2713 / 1.2745
|0.00
|1578442.00
|1265
|2008.10.31 13:35
|sell
|633
|789.30
|1.2733
|1.2753 / 1.2721
|
|
|1266
|2008.10.31 13:38
|close
|633
|789.30
|1.2736
|1.2753 / 1.2721
|-23679.00
|1554763.00
|1267
|2008.10.31 13:40
|buy
|634
|777.40
|1.2755
|1.2735 / 1.2767
|
|
|1268
|2008.10.31 13:43
|close
|634
|777.40
|1.2758
|1.2735 / 1.2767
|23322.00
|1578085.00
|1269
|2008.10.31 13:45
|sell
|635
|789.10
|1.2755
|1.2775 / 1.2743
|
|
|1270
|2008.10.31 13:47
|t/p
|635
|789.10
|1.2743
|1.2775 / 1.2743
|94692.00
|1672777.00
|1271
|2008.10.31 13:48
|buy
|636
|836.40
|1.2743
|1.2723 / 1.2755
|
|
|1272
|2008.10.31 13:50
|close
|636
|836.40
|1.2740
|1.2723 / 1.2755
|-25092.00
|1647685.00
|1273
|2008.10.31 13:53
|buy
|637
|823.90
|1.2734
|1.2714 / 1.2746
|
|
|1274
|2008.10.31 13:55
|close
|637
|823.90
|1.2734
|1.2714 / 1.2746
|0.00
|1647685.00
|1275
|2008.10.31 13:58
|buy
|638
|823.90
|1.2751
|1.2731 / 1.2763
|
|
|1276
|2008.10.31 14:00
|close
|638
|823.90
|1.2751
|1.2731 / 1.2763
|0.00
|1647685.00
|1277
|2008.10.31 14:03
|sell
|639
|823.90
|1.2759
|1.2779 / 1.2747
|
|
|1278
|2008.10.31 14:06
|close
|639
|823.90
|1.2774
|1.2779 / 1.2747
|-123585.00
|1524100.00
|1279
|2008.10.31 14:08
|buy
|640
|762.10
|1.2782
|1.2762 / 1.2794
|
|
|1280
|2008.10.31 14:11
|close
|640
|762.10
|1.2783
|1.2762 / 1.2794
|7621.00
|1531721.00
|1281
|2008.10.31 14:13
|sell
|641
|765.90
|1.2786
|1.2806 / 1.2774
|
|
|1282
|2008.10.31 14:15
|t/p
|641
|765.90
|1.2774
|1.2806 / 1.2774
|91908.00
|1623629.00
|1283
|2008.10.31 14:16
|sell
|642
|811.90
|1.2770
|1.2790 / 1.2758
|
|
|1284
|2008.10.31 14:18
|close
|642
|811.90
|1.2764
|1.2790 / 1.2758
|48714.00
|1672343.00
|1285
|2008.10.31 14:21
|buy
|643
|836.20
|1.2765
|1.2745 / 1.2777
|
|
|1286
|2008.10.31 14:22
|t/p
|643
|836.20
|1.2777
|1.2745 / 1.2777
|100344.00
|1772687.00
|1287
|2008.10.31 14:23
|buy
|644
|886.40
|1.2774
|1.2754 / 1.2786
|
|
|1288
|2008.10.31 14:26
|close
|644
|886.40
|1.2775
|1.2754 / 1.2786
|8864.00
|1781551.00
|1289
|2008.10.31 14:29
|buy
|645
|890.80
|1.2771
|1.2751 / 1.2783
|
|
|1290
|2008.10.31 14:31
|close
|645
|890.80
|1.2769
|1.2751 / 1.2783
|-17816.00
|1763735.00
|1291
|2008.10.31 14:34
|sell
|646
|881.90
|1.2760
|1.2780 / 1.2748
|
|
|1292
|2008.10.31 14:36
|close
|646
|881.90
|1.2755
|1.2780 / 1.2748
|44095.00
|1807830.00
|1293
|2008.10.31 14:39
|sell
|647
|904.00
|1.2754
|1.2774 / 1.2742
|
|
|1294
|2008.10.31 14:41
|t/p
|647
|904.00
|1.2742
|1.2774 / 1.2742
|108480.00
|1916310.00
|1295
|2008.10.31 14:41
|sell
|648
|958.20
|1.2741
|1.2761 / 1.2729
|
|
|1296
|2008.10.31 14:44
|close
|648
|958.20
|1.2740
|1.2761 / 1.2729
|9582.00
|1925892.00
|1297
|2008.10.31 14:46
|buy
|649
|963.00
|1.2758
|1.2738 / 1.2770
|
|
|1298
|2008.10.31 14:49
|close
|649
|963.00
|1.2747
|1.2738 / 1.2770
|-105930.00
|1819962.00
|1299
|2008.10.31 14:51
|sell
|650
|910.00
|1.2733
|1.2753 / 1.2721
|
|
|1300
|2008.10.31 14:52
|t/p
|650
|910.00
|1.2721
|1.2753 / 1.2721
|109200.00
|1929162.00
|1301
|2008.10.31 14:54
|buy
|651
|964.60
|1.2731
|1.2711 / 1.2743
|
|
|1302
|2008.10.31 14:56
|close
|651
|964.60
|1.2726
|1.2711 / 1.2743
|-48230.00
|1880932.00
|1303
|2008.10.31 14:59
|buy
|652
|940.50
|1.2717
|1.2697 / 1.2729
|
|
|1304
|2008.10.31 15:01
|close
|652
|940.50
|1.2722
|1.2697 / 1.2729
|47025.00
|1927957.00
|1305
|2008.10.31 15:04
|buy
|653
|964.00
|1.2728
|1.2708 / 1.2740
|
|
|1306
|2008.10.31 15:06
|close
|653
|964.00
|1.2737
|1.2708 / 1.2740
|86760.00
|2014717.00
|1307
|2008.10.31 15:09
|buy
|654
|1007.40
|1.2734
|1.2714 / 1.2746
|
|
|1308
|2008.10.31 15:11
|close
|654
|1007.40
|1.2727
|1.2714 / 1.2746
|-70518.00
|1944199.00
|1309
|2008.10.31 15:14
|sell
|655
|972.10
|1.2739
|1.2759 / 1.2727
|
|
|1310
|2008.10.31 15:17
|close
|655
|972.10
|1.2734
|1.2759 / 1.2727
|48605.00
|1992804.00
|1311
|2008.10.31 15:20
|sell
|656
|996.50
|1.2737
|1.2757 / 1.2725
|
|
|1312
|2008.10.31 15:22
|close
|656
|996.50
|1.2736
|1.2757 / 1.2725
|9965.00
|2002769.00
|1313
|2008.10.31 15:25
|buy
|657
|1001.40
|1.2731
|1.2711 / 1.2743
|
|
|1314
|2008.10.31 15:26
|t/p
|657
|1001.40
|1.2743
|1.2711 / 1.2743
|120168.00
|2122937.00
|1315
|2008.10.31 15:27
|buy
|658
|1061.50
|1.2757
|1.2737 / 1.2769
|
|
|1316
|2008.10.31 15:30
|close
|658
|1061.50
|1.2757
|1.2737 / 1.2769
|0.00
|2122937.00
|1317
|2008.10.31 15:32
|sell
|659
|1061.50
|1.2745
|1.2765 / 1.2733
|
|
|1318
|2008.10.31 15:35
|close
|659
|1061.50
|1.2737
|1.2765 / 1.2733
|84920.00
|2207857.00
|1319
|2008.10.31 15:37
|sell
|660
|1104.00
|1.2753
|1.2773 / 1.2741
|
|
|1320
|2008.10.31 15:40
|close
|660
|1104.00
|1.2757
|1.2773 / 1.2741
|-44160.00
|2163697.00
|1321
|2008.10.31 15:43
|sell
|661
|1081.90
|1.2744
|1.2764 / 1.2732
|
|
|1322
|2008.10.31 15:45
|close
|661
|1081.90
|1.2747
|1.2764 / 1.2732
|-32457.00
|2131240.00
|1323
|2008.10.31 15:48
|sell
|662
|1065.70
|1.2748
|1.2768 / 1.2736
|
|
|1324
|2008.10.31 15:49
|t/p
|662
|1065.70
|1.2736
|1.2768 / 1.2736
|127884.00
|2259124.00
|1325
|2008.10.31 15:50
|buy
|663
|1129.60
|1.2737
|1.2717 / 1.2749
|
|
|1326
|2008.10.31 15:53
|close
|663
|1129.60
|1.2741
|1.2717 / 1.2749
|45184.00
|2304308.00
|1327
|2008.10.31 15:55
|buy
|664
|1152.20
|1.2741
|1.2721 / 1.2753
|
|
|1328
|2008.10.31 15:58
|close
|664
|1152.20
|1.2742
|1.2721 / 1.2753
|11522.00
|2315830.00
|1329
|2008.10.31 16:00
|buy
|665
|1158.00
|1.2736
|1.2716 / 1.2748
|
|
|1330
|2008.10.31 16:03
|close
|665
|1158.00
|1.2735
|1.2716 / 1.2748
|-11580.00
|2304250.00
|1331
|2008.10.31 16:05
|buy
|666
|1152.20
|1.2748
|1.2728 / 1.2760
|
|
|1332
|2008.10.31 16:07
|t/p
|666
|1152.20
|1.2760
|1.2728 / 1.2760
|138264.00
|2442514.00
|1333
|2008.10.31 16:08
|buy
|667
|1221.30
|1.2764
|1.2744 / 1.2776
|
|
|1334
|2008.10.31 16:10
|close
|667
|1221.30
|1.2762
|1.2744 / 1.2776
|-24426.00
|2418088.00
|1335
|2008.10.31 16:13
|buy
|668
|1209.10
|1.2755
|1.2735 / 1.2767
|
|
|1336
|2008.10.31 16:15
|close
|668
|1209.10
|1.2756
|1.2735 / 1.2767
|12091.00
|2430179.00
|1337
|2008.10.31 16:18
|sell
|669
|1215.10
|1.2757
|1.2777 / 1.2745
|
|
|1338
|2008.10.31 16:20
|close
|669
|1215.10
|1.2751
|1.2777 / 1.2745
|72906.00
|2503085.00
|1339
|2008.10.31 16:23
|sell
|670
|1251.60
|1.2758
|1.2778 / 1.2746
|
|
|1340
|2008.10.31 16:24
|t/p
|670
|1251.60
|1.2746
|1.2778 / 1.2746
|150192.00
|2653277.00
|1341
|2008.10.31 16:26
|buy
|671
|1326.70
|1.2747
|1.2727 / 1.2759
|
|
|1342
|2008.10.31 16:28
|close
|671
|1326.70
|1.2748
|1.2727 / 1.2759
|13267.00
|2666544.00
|1343
|2008.10.31 16:31
|buy
|672
|1333.30
|1.2750
|1.2730 / 1.2762
|
|
|1344
|2008.10.31 16:33
|close
|672
|1333.30
|1.2748
|1.2730 / 1.2762
|-26666.00
|2639878.00
|1345
|2008.10.31 16:36
|sell
|673
|1320.00
|1.2742
|1.2762 / 1.2730
|
|
|1346
|2008.10.31 16:38
|close
|673
|1320.00
|1.2736
|1.2762 / 1.2730
|79200.00
|2719078.00
|1347
|2008.10.31 16:41
|buy
|674
|1359.60
|1.2722
|1.2702 / 1.2734
|
|
|1348
|2008.10.31 16:43
|close
|674
|1359.60
|1.2725
|1.2702 / 1.2734
|40788.00
|2759866.00
|1349
|2008.10.31 16:46
|sell
|675
|1380.00
|1.2731
|1.2751 / 1.2719
|
|
|1350
|2008.10.31 16:48
|s/l
|675
|1380.00
|1.2751
|1.2751 / 1.2719
|-276000.00
|2483866.00
|1351
|2008.10.31 16:48
|buy
|676
|1242.00
|1.2751
|1.2731 / 1.2763
|
|
|1352
|2008.10.31 16:50
|s/l
|676
|1242.00
|1.2731
|1.2731 / 1.2763
|-248400.00
|2235466.00
|1353
|2008.10.31 16:51
|sell
|677
|1117.80
|1.2732
|1.2752 / 1.2720
|
|
|1354
|2008.10.31 16:51
|t/p
|677
|1117.80
|1.2720
|1.2752 / 1.2720
|134136.00
|2369602.00
|1355
|2008.10.31 16:54
|sell
|678
|1184.90
|1.2713
|1.2733 / 1.2701
|
|
|1356
|2008.10.31 16:56
|close
|678
|1184.90
|1.2715
|1.2733 / 1.2701
|-23698.00
|2345904.00
|1357
|2008.10.31 16:59
|sell
|679
|1173.00
|1.2712
|1.2732 / 1.2700
|
|
|1358
|2008.10.31 17:01
|close
|679
|1173.00
|1.2727
|1.2732 / 1.2700
|-175950.00
|2169954.00
|1359
|2008.10.31 17:04
|buy
|680
|1085.00
|1.2742
|1.2722 / 1.2754
|
|
|1360
|2008.10.31 17:06
|close
|680
|1085.00
|1.2744
|1.2722 / 1.2754
|21700.00
|2191654.00
|1361
|2008.10.31 17:09
|buy
|681
|1095.90
|1.2736
|1.2716 / 1.2748
|
|
|1362
|2008.10.31 17:11
|close
|681
|1095.90
|1.2732
|1.2716 / 1.2748
|-43836.00
|2147818.00
|1363
|2008.10.31 17:14
|sell
|682
|1074.00
|1.2731
|1.2751 / 1.2719
|
|
|1364
|2008.10.31 17:16
|close
|682
|1074.00
|1.2728
|1.2751 / 1.2719
|32220.00
|2180038.00
|1365
|2008.10.31 17:19
|buy
|683
|1090.10
|1.2731
|1.2711 / 1.2743
|
|
|1366
|2008.10.31 17:21
|close
|683
|1090.10
|1.2729
|1.2711 / 1.2743
|-21802.00
|2158236.00
|1367
|2008.10.31 17:24
|sell
|684
|1079.20
|1.2721
|1.2741 / 1.2709
|
|
|1368
|2008.10.31 17:26
|t/p
|684
|1079.20
|1.2709
|1.2741 / 1.2709
|129504.00
|2287740.00
|1369
|2008.10.31 17:26
|sell
|685
|1143.90
|1.2707
|1.2727 / 1.2695
|
|
|1370
|2008.10.31 17:28
|t/p
|685
|1143.90
|1.2695
|1.2727 / 1.2695
|137268.00
|2425008.00
|1371
|2008.10.31 17:29
|sell
|686
|1212.60
|1.2699
|1.2719 / 1.2687
|
|
|1372
|2008.10.31 17:31
|close
|686
|1212.60
|1.2702
|1.2719 / 1.2687
|-36378.00
|2388630.00
|1373
|2008.10.31 17:34
|buy
|687
|1194.40
|1.2695
|1.2675 / 1.2707
|
|
|1374
|2008.10.31 17:36
|close
|687
|1194.40
|1.2687
|1.2675 / 1.2707
|-95552.00
|2293078.00
|1375
|2008.10.31 17:39
|buy
|688
|1146.60
|1.2701
|1.2681 / 1.2713
|
|
|1376
|2008.10.31 17:41
|close
|688
|1146.60
|1.2705
|1.2681 / 1.2713
|45864.00
|2338942.00
|1377
|2008.10.31 17:44
|buy
|689
|1169.50
|1.2724
|1.2704 / 1.2736
|
|
|1378
|2008.10.31 17:44
|t/p
|689
|1169.50
|1.2736
|1.2704 / 1.2736
|140340.00
|2479282.00
|1379
|2008.10.31 17:47
|sell
|690
|1239.70
|1.2710
|1.2730 / 1.2698
|
|
|1380
|2008.10.31 17:47
|t/p
|690
|1239.70
|1.2698
|1.2730 / 1.2698
|148764.00
|2628046.00
|1381
|2008.10.31 17:49
|buy
|691
|1314.10
|1.2713
|1.2693 / 1.2725
|
|
|1382
|2008.10.31 17:52
|close
|691
|1314.10
|1.2714
|1.2693 / 1.2725
|13141.00
|2641187.00
|1383
|2008.10.31 17:54
|buy
|692
|1320.60
|1.2729
|1.2709 / 1.2741
|
|
|1384
|2008.10.31 17:56
|s/l
|692
|1320.60
|1.2709
|1.2709 / 1.2741
|-264120.00
|2377067.00
|1385
|2008.10.31 17:57
|sell
|693
|1188.60
|1.2712
|1.2732 / 1.2700
|
|
|1386
|2008.10.31 17:59
|close
|693
|1188.60
|1.2712
|1.2732 / 1.2700
|0.00
|2377067.00
|1387
|2008.10.31 18:02
|sell
|694
|1188.60
|1.2707
|1.2727 / 1.2695
|
|
|1388
|2008.10.31 18:04
|close
|694
|1188.60
|1.2713
|1.2727 / 1.2695
|-71316.00
|2305751.00
|1389
|2008.10.31 18:07
|sell
|695
|1152.90
|1.2718
|1.2738 / 1.2706
|
|
|1390
|2008.10.31 18:07
|t/p
|695
|1152.90
|1.2706
|1.2738 / 1.2706
|138348.00
|2444099.00
|1391
|2008.10.31 18:09
|buy
|696
|1222.10
|1.2723
|1.2703 / 1.2735
|
|
|1392
|2008.10.31 18:12
|close
|696
|1222.10
|1.2710
|1.2703 / 1.2735
|-158873.00
|2285226.00
|1393
|2008.10.31 18:14
|buy
|697
|1142.70
|1.2723
|1.2703 / 1.2735
|
|
|1394
|2008.10.31 18:15
|t/p
|697
|1142.70
|1.2735
|1.2703 / 1.2735
|137124.00
|2422350.00
|1395
|2008.10.31 18:17
|buy
|698
|1211.20
|1.2759
|1.2739 / 1.2771
|
|
|1396
|2008.10.31 18:17
|t/p
|698
|1211.20
|1.2771
|1.2739 / 1.2771
|145344.00
|2567694.00
|1397
|2008.10.31 18:19
|sell
|699
|1283.90
|1.2741
|1.2761 / 1.2729
|
|
|1398
|2008.10.31 18:20
|t/p
|699
|1283.90
|1.2729
|1.2761 / 1.2729
|154068.00
|2721762.00
|1399
|2008.10.31 18:22
|sell
|700
|1360.90
|1.2730
|1.2750 / 1.2718
|
|
|1400
|2008.10.31 18:24
|close
|700
|1360.90
|1.2740
|1.2750 / 1.2718
|-136090.00
|2585672.00
|1401
|2008.10.31 18:27
|buy
|701
|1292.90
|1.2731
|1.2711 / 1.2743
|
|
|1402
|2008.10.31 18:29
|close
|701
|1292.90
|1.2727
|1.2711 / 1.2743
|-51716.00
|2533956.00
|1403
|2008.10.31 18:32
|sell
|702
|1267.00
|1.2716
|1.2736 / 1.2704
|
|
|1404
|2008.10.31 18:34
|close
|702
|1267.00
|1.2724
|1.2736 / 1.2704
|-101360.00
|2432596.00
|1405
|2008.10.31 18:37
|buy
|703
|1216.30
|1.2725
|1.2705 / 1.2737
|
|
|1406
|2008.10.31 18:39
|close
|703
|1216.30
|1.2723
|1.2705 / 1.2737
|-24326.00
|2408270.00
|1407
|2008.10.31 18:42
|buy
|704
|1204.20
|1.2710
|1.2690 / 1.2722
|
|
|1408
|2008.10.31 18:42
|s/l
|704
|1204.20
|1.2690
|1.2690 / 1.2722
|-240840.00
|2167430.00
|1409
|2008.10.31 18:44
|buy
|705
|1083.80
|1.2693
|1.2673 / 1.2705
|
|
|1410
|2008.10.31 18:47
|close
|705
|1083.80
|1.2683
|1.2673 / 1.2705
|-108380.00
|2059050.00
|1411
|2008.10.31 18:49
|buy
|706
|1029.60
|1.2701
|1.2681 / 1.2713
|
|
|1412
|2008.10.31 18:51
|t/p
|706
|1029.60
|1.2713
|1.2681 / 1.2713
|123552.00
|2182602.00
|1413
|2008.10.31 18:52
|buy
|707
|1091.40
|1.2713
|1.2693 / 1.2725
|
|
|1414
|2008.10.31 18:54
|close
|707
|1091.40
|1.2718
|1.2693 / 1.2725
|54570.00
|2237172.00
|1415
|2008.10.31 18:57
|sell
|708
|1118.60
|1.2721
|1.2741 / 1.2709
|
|
|1416
|2008.10.31 18:58
|t/p
|708
|1118.60
|1.2709
|1.2741 / 1.2709
|134232.00
|2371404.00
|1417
|2008.10.31 18:59
|sell
|709
|1185.80
|1.2688
|1.2708 / 1.2676
|
|
|1418
|2008.10.31 19:01
|s/l
|709
|1185.80
|1.2708
|1.2708 / 1.2676
|-237160.00
|2134244.00
|1419
|2008.10.31 19:02
|buy
|710
|1067.20
|1.2717
|1.2697 / 1.2729
|
|
|1420
|2008.10.31 19:04
|t/p
|710
|1067.20
|1.2729
|1.2697 / 1.2729
|128064.00
|2262308.00
|1421
|2008.10.31 19:05
|buy
|711
|1131.20
|1.2746
|1.2726 / 1.2758
|
|
|1422
|2008.10.31 19:07
|close
|711
|1131.20
|1.2740
|1.2726 / 1.2758
|-67872.00
|2194436.00
|1423
|2008.10.31 19:10
|sell
|712
|1097.30
|1.2729
|1.2749 / 1.2717
|
|
|1424
|2008.10.31 19:12
|close
|712
|1097.30
|1.2726
|1.2749 / 1.2717
|32919.00
|2227355.00
|1425
|2008.10.31 19:15
|buy
|713
|1113.70
|1.2741
|1.2721 / 1.2753
|
|
|1426
|2008.10.31 19:16
|s/l
|713
|1113.70
|1.2721
|1.2721 / 1.2753
|-222740.00
|2004615.00
|1427
|2008.10.31 19:17
|sell
|714
|1002.40
|1.2708
|1.2728 / 1.2696
|
|
|1428
|2008.10.31 19:18
|t/p
|714
|1002.40
|1.2696
|1.2728 / 1.2696
|120288.00
|2124903.00
|1429
|2008.10.31 19:20
|buy
|715
|1062.50
|1.2724
|1.2704 / 1.2736
|
|
|1430
|2008.10.31 19:21
|t/p
|715
|1062.50
|1.2736
|1.2704 / 1.2736
|127500.00
|2252403.00
|1431
|2008.10.31 19:22
|buy
|716
|1126.30
|1.2733
|1.2713 / 1.2745
|
|
|1432
|2008.10.31 19:25
|close
|716
|1126.30
|1.2734
|1.2713 / 1.2745
|11263.00
|2263666.00
|1433
|2008.10.31 19:27
|sell
|717
|1131.90
|1.2729
|1.2749 / 1.2717
|
|
|1434
|2008.10.31 19:30
|close
|717
|1131.90
|1.2723
|1.2749 / 1.2717
|67914.00
|2331580.00
|1435
|2008.10.31 19:32
|buy
|718
|1165.80
|1.2739
|1.2719 / 1.2751
|
|
|1436
|2008.10.31 19:35
|close
|718
|1165.80
|1.2746
|1.2719 / 1.2751
|81606.00
|2413186.00
|1437
|2008.10.31 19:37
|sell
|719
|1206.60
|1.2737
|1.2757 / 1.2725
|
|
|1438
|2008.10.31 19:40
|close
|719
|1206.60
|1.2741
|1.2757 / 1.2725
|-48264.00
|2364922.00
|1439
|2008.10.31 19:42
|buy
|720
|1182.50
|1.2742
|1.2722 / 1.2754
|
|
|1440
|2008.10.31 19:45
|close
|720
|1182.50
|1.2740
|1.2722 / 1.2754
|-23650.00
|2341272.00
|1441
|2008.10.31 19:48
|buy
|721
|1170.70
|1.2733
|1.2713 / 1.2745
|
|
|1442
|2008.10.31 19:49
|t/p
|721
|1170.70
|1.2745
|1.2713 / 1.2745
|140484.00
|2481756.00
|1443
|2008.10.31 19:50
|sell
|722
|1240.90
|1.2740
|1.2760 / 1.2728
|
|
|1444
|2008.10.31 19:53
|close
|722
|1240.90
|1.2740
|1.2760 / 1.2728
|0.00
|2481756.00
|1445
|2008.10.31 19:55
|sell
|723
|1240.90
|1.2732
|1.2752 / 1.2720
|
|
|1446
|2008.10.31 19:58
|close
|723
|1240.90
|1.2740
|1.2752 / 1.2720
|-99272.00
|2382484.00
|1447
|2008.10.31 20:00
|sell
|724
|1191.30
|1.2731
|1.2751 / 1.2719
|
|
|1448
|2008.10.31 20:01
|s/l
|724
|1191.30
|1.2751
|1.2751 / 1.2719
|-238260.00
|2144224.00
|1449
|2008.10.31 20:03
|buy
|725
|1072.20
|1.2751
|1.2731 / 1.2763
|
|
|1450
|2008.10.31 20:05
|close
|725
|1072.20
|1.2754
|1.2731 / 1.2763
|32166.00
|2176390.00
|1451
|2008.10.31 20:08
|sell
|726
|1088.20
|1.2744
|1.2764 / 1.2732
|
|
|1452
|2008.10.31 20:10
|close
|726
|1088.20
|1.2738
|1.2764 / 1.2732
|65292.00
|2241682.00
|1453
|2008.10.31 20:13
|sell
|727
|1120.90
|1.2745
|1.2765 / 1.2733
|
|
|1454
|2008.10.31 20:15
|close
|727
|1120.90
|1.2739
|1.2765 / 1.2733
|67254.00
|2308936.00
|1455
|2008.10.31 20:18
|sell
|728
|1154.50
|1.2738
|1.2758 / 1.2726
|
|
|1456
|2008.10.31 20:20
|close
|728
|1154.50
|1.2738
|1.2758 / 1.2726
|0.00
|2308936.00
|1457
|2008.10.31 20:23
|sell
|729
|1154.50
|1.2746
|1.2766 / 1.2734
|
|
|1458
|2008.10.31 20:24
|s/l
|729
|1154.50
|1.2766
|1.2766 / 1.2734
|-230900.00
|2078036.00
|1459
|2008.10.31 20:25
|buy
|730
|1039.10
|1.2749
|1.2729 / 1.2761
|
|
|1460
|2008.10.31 20:28
|close
|730
|1039.10
|1.2750
|1.2729 / 1.2761
|10391.00
|2088427.00
|1461
|2008.10.31 20:31
|sell
|731
|1044.30
|1.2753
|1.2773 / 1.2741
|
|
|1462
|2008.10.31 20:33
|close
|731
|1044.30
|1.2755
|1.2773 / 1.2741
|-20886.00
|2067541.00
|1463
|2008.10.31 20:36
|buy
|732
|1033.80
|1.2762
|1.2742 / 1.2774
|
|
|1464
|2008.10.31 20:38
|close
|732
|1033.80
|1.2764
|1.2742 / 1.2774
|20676.00
|2088217.00
|1465
|2008.10.31 20:41
|sell
|733
|1044.20
|1.2765
|1.2785 / 1.2753
|
|
|1466
|2008.10.31 20:43
|close
|733
|1044.20
|1.2767
|1.2785 / 1.2753
|-20884.00
|2067333.00
|1467
|2008.10.31 20:46
|sell
|734
|1033.70
|1.2755
|1.2775 / 1.2743
|
|
|1468
|2008.10.31 20:48
|close
|734
|1033.70
|1.2747
|1.2775 / 1.2743
|82696.00
|2150029.00
|1469
|2008.10.31 20:51
|buy
|735
|1075.10
|1.2748
|1.2728 / 1.2760
|
|
|1470
|2008.10.31 20:53
|close
|735
|1075.10
|1.2743
|1.2728 / 1.2760
|-53755.00
|2096274.00
|1471
|2008.10.31 20:56
|sell
|736
|1048.20
|1.2743
|1.2763 / 1.2731
|
|
|1472
|2008.10.31 20:57
|t/p
|736
|1048.20
|1.2731
|1.2763 / 1.2731
|125784.00
|2222058.00
|1473
|2008.10.31 20:58
|sell
|737
|1111.10
|1.2724
|1.2744 / 1.2712
|
|
|1474
|2008.10.31 21:01
|close
|737
|1111.10
|1.2729
|1.2744 / 1.2712
|-55555.00
|2166503.00
|1475
|2008.10.31 21:03
|buy
|738
|1083.30
|1.2734
|1.2714 / 1.2746
|
|
|1476
|2008.10.31 21:06
|close
|738
|1083.30
|1.2740
|1.2714 / 1.2746
|64998.00
|2231501.00
|1477
|2008.10.31 21:08
|sell
|739
|1115.80
|1.2746
|1.2766 / 1.2734
|
|
|1478
|2008.10.31 21:11
|close
|739
|1115.80
|1.2740
|1.2766 / 1.2734
|66948.00
|2298449.00
|1479
|2008.10.31 21:14
|buy
|740
|1149.30
|1.2745
|1.2725 / 1.2757
|
|
|1480
|2008.10.31 21:14
|s/l
|740
|1149.30
|1.2725
|1.2725 / 1.2757
|-229860.00
|2068589.00
|1481
|2008.10.31 21:16
|buy
|741
|1034.30
|1.2724
|1.2704 / 1.2736
|
|
|1482
|2008.10.31 21:19
|close
|741
|1034.30
|1.2709
|1.2704 / 1.2736
|-155145.00
|1913444.00
|1483
|2008.10.31 21:21
|buy
|742
|956.80
|1.2710
|1.2690 / 1.2722
|
|
|1484
|2008.10.31 21:24
|close
|742
|956.80
|1.2712
|1.2690 / 1.2722
|19136.00
|1932580.00
|1485
|2008.10.31 21:26
|buy
|743
|966.30
|1.2719
|1.2699 / 1.2731
|
|
|1486
|2008.10.31 21:29
|close
|743
|966.30
|1.2729
|1.2699 / 1.2731
|96630.00
|2029210.00
|1487
|2008.10.31 21:31
|sell
|744
|1014.70
|1.2726
|1.2746 / 1.2714
|
|
|1488
|2008.10.31 21:34
|close
|744
|1014.70
|1.2729
|1.2746 / 1.2714
|-30441.00
|1998769.00
|1489
|2008.10.31 21:37
|sell
|745
|999.40
|1.2741
|1.2761 / 1.2729
|
|
|1490
|2008.10.31 21:39
|close
|745
|999.40
|1.2748
|1.2761 / 1.2729
|-69958.00
|1928811.00
|1491
|2008.10.31 21:42
|sell
|746
|964.50
|1.2744
|1.2764 / 1.2732
|
|
|1492
|2008.10.31 21:45
|close
|746
|964.50
|1.2742
|1.2764 / 1.2732
|19290.00
|1948101.00
|1493
|2008.10.31 21:47
|buy
|747
|974.10
|1.2741
|1.2721 / 1.2753
|
|
|1494
|2008.10.31 21:50
|close
|747
|974.10
|1.2743
|1.2721 / 1.2753
|19482.00
|1967583.00
|1495
|2008.10.31 21:52
|buy
|748
|983.80
|1.2744
|1.2724 / 1.2756
|
|
|1496
|2008.10.31 21:55
|close
|748
|983.80
|1.2746
|1.2724 / 1.2756
|19676.00
|1987259.00
|1497
|2008.10.31 21:57
|buy
|749
|993.70
|1.2753
|1.2733 / 1.2765
|
|
|1498
|2008.10.31 22:00
|close
|749
|993.70
|1.2759
|1.2733 / 1.2765
|59622.00
|2046881.00
|1499
|2008.10.31 22:02
|buy
|750
|1023.50
|1.2771
|1.2751 / 1.2783
|
|
|1500
|2008.10.31 22:05
|close
|750
|1023.50
|1.2761
|1.2751 / 1.2783
|-102350.00
|1944531.00
|1501
|2008.10.31 22:07
|buy
|751
|972.30
|1.2752
|1.2732 / 1.2764
|
|
|1502
|2008.10.31 22:10
|close
|751
|972.30
|1.2756
|1.2732 / 1.2764
|38892.00
|1983423.00
|1503
|2008.10.31 22:14
|sell
|752
|991.80
|1.2753
|1.2773 / 1.2741
|
|
|1504
|2008.10.31 22:16
|close
|752
|991.80
|1.2747
|1.2773 / 1.2741
|59508.00
|2042931.00
|1505
|2008.10.31 22:19
|buy
|753
|1021.50
|1.2742
|1.2722 / 1.2754
|
|
|1506
|2008.10.31 22:21
|close
|753
|1021.50
|1.2740
|1.2722 / 1.2754
|-20430.00
|2022501.00
|1507
|2008.10.31 22:24
|sell
|754
|1011.30
|1.2737
|1.2757 / 1.2725
|
|
|1508
|2008.10.31 22:26
|close
|754
|1011.30
|1.2743
|1.2757 / 1.2725
|-60678.00
|1961823.00
|1509
|2008.10.31 22:29
|sell
|755
|981.00
|1.2742
|1.2762 / 1.2730
|
|
|1510
|2008.10.31 22:31
|close
|755
|981.00
|1.2739
|1.2762 / 1.2730
|29430.00
|1991253.00
|1511
|2008.10.31 22:34
|buy
|756
|995.70
|1.2742
|1.2722 / 1.2754
|
|
|1512
|2008.10.31 22:36
|close
|756
|995.70
|1.2742
|1.2722 / 1.2754
|0.00
|1991253.00
|1513
|2008.10.31 22:39
|sell
|757
|995.70
|1.2740
|1.2760 / 1.2728
|
|
|1514
|2008.10.31 22:42
|close
|757
|995.70
|1.2736
|1.2760 / 1.2728
|39828.00
|2031081.00
|1515
|2008.10.31 22:44
|buy
|758
|1015.60
|1.2738
|1.2718 / 1.2750
|
|
|1516
|2008.10.31 22:46
|t/p
|758
|1015.60
|1.2750
|1.2718 / 1.2750
|121872.00
|2152953.00
|1517
|2008.10.31 22:47
|buy
|759
|1076.50
|1.2748
|1.2728 / 1.2760
|
|
|1518
|2008.10.31 22:49
|close
|759
|1076.50
|1.2749
|1.2728 / 1.2760
|10765.00
|2163718.00
|1519
|2008.10.31 22:52
|buy
|760
|1081.90
|1.2746
|1.2726 / 1.2758
|
|
|1520
|2008.10.31 22:54
|close
|760
|1081.90
|1.2743
|1.2726 / 1.2758
|-32457.00
|2131261.00
|1521
|2008.10.31 22:57
|sell
|761
|1065.70
|1.2740
|1.2760 / 1.2728
|
|
|1522
|2008.10.31 22:59
|close
|761
|1065.70
|1.2738
|1.2760 / 1.2728
|21314.00
|2152575.00
|1523
|2008.11.03 00:00
|buy
|762
|1076.30
|1.2746
|1.2726 / 1.2758
|
|
|1524
|2008.11.03 00:02
|close
|762
|1076.30
|1.2748
|1.2726 / 1.2758
|21526.00
|2174101.00
|1525
|2008.11.03 00:05
|buy
|763
|1087.10
|1.2752
|1.2732 / 1.2764
|
|
|1526
|2008.11.03 00:08
|close
|763
|1087.10
|1.2752
|1.2732 / 1.2764
|0.00
|2174101.00
|1527
|2008.11.03 00:10
|sell
|764
|1087.10
|1.2746
|1.2766 / 1.2734
|
|
|1528
|2008.11.03 00:13
|close
|764
|1087.10
|1.2746
|1.2766 / 1.2734
|0.00
|2174101.00
|1529
|2008.11.03 00:15
|buy
|765
|1087.10
|1.2746
|1.2726 / 1.2758
|
|
|1530
|2008.11.03 00:18
|close
|765
|1087.10
|1.2747
|1.2726 / 1.2758
|10871.00
|2184972.00
|1531
|2008.11.03 00:22
|buy
|766
|1092.50
|1.2745
|1.2725 / 1.2757
|
|
|1532
|2008.11.03 00:24
|close
|766
|1092.50
|1.2741
|1.2725 / 1.2757
|-43700.00
|2141272.00
|1533
|2008.11.03 00:31
|buy
|767
|1070.70
|1.2744
|1.2724 / 1.2756
|
|
|1534
|2008.11.03 00:33
|close
|767
|1070.70
|1.2745
|1.2724 / 1.2756
|10707.00
|2151979.00
|1535
|2008.11.03 00:36
|sell
|768
|1076.00
|1.2743
|1.2763 / 1.2731
|
|
|1536
|2008.11.03 00:38
|close
|768
|1076.00
|1.2741
|1.2763 / 1.2731
|21520.00
|2173499.00
|1537
|2008.11.03 00:41
|buy
|769
|1086.80
|1.2748
|1.2728 / 1.2760
|
|
|1538
|2008.11.03 00:44
|close
|769
|1086.80
|1.2751
|1.2728 / 1.2760
|32604.00
|2206103.00
|1539
|2008.11.03 00:49
|buy
|770
|1103.10
|1.2751
|1.2731 / 1.2763
|
|
|1540
|2008.11.03 00:51
|close
|770
|1103.10
|1.2758
|1.2731 / 1.2763
|77217.00
|2283320.00
|1541
|2008.11.03 00:54
|buy
|771
|1141.70
|1.2752
|1.2732 / 1.2764
|
|
|1542
|2008.11.03 00:56
|close
|771
|1141.70
|1.2758
|1.2732 / 1.2764
|68502.00
|2351822.00
|1543
|2008.11.03 00:59
|buy
|772
|1176.00
|1.2766
|1.2746 / 1.2778
|
|
|1544
|2008.11.03 01:02
|close
|772
|1176.00
|1.2775
|1.2746 / 1.2778
|105840.00
|2457662.00
|1545
|2008.11.03 01:04
|buy
|773
|1228.90
|1.2775
|1.2755 / 1.2787
|
|
|1546
|2008.11.03 01:07
|close
|773
|1228.90
|1.2779
|1.2755 / 1.2787
|49156.00
|2506818.00
|1547
|2008.11.03 01:09
|sell
|774
|1253.50
|1.2773
|1.2793 / 1.2761
|
|
|1548
|2008.11.03 01:12
|close
|774
|1253.50
|1.2772
|1.2793 / 1.2761
|12535.00
|2519353.00
|1549
|2008.11.03 01:18
|buy
|775
|1259.70
|1.2781
|1.2761 / 1.2793
|
|
|1550
|2008.11.03 01:20
|close
|775
|1259.70
|1.2782
|1.2761 / 1.2793
|12597.00
|2531950.00
|1551
|2008.11.03 01:24
|sell
|776
|1266.00
|1.2783
|1.2803 / 1.2771
|
|
|1552
|2008.11.03 01:26
|close
|776
|1266.00
|1.2782
|1.2803 / 1.2771
|12660.00
|2544610.00
|1553
|2008.11.03 01:30
|buy
|777
|1272.40
|1.2782
|1.2762 / 1.2794
|
|
|1554
|2008.11.03 01:32
|close
|777
|1272.40
|1.2781
|1.2762 / 1.2794
|-12724.00
|2531886.00
|1555
|2008.11.03 01:35
|sell
|778
|1266.00
|1.2771
|1.2791 / 1.2759
|
|
|1556
|2008.11.03 01:38
|close
|778
|1266.00
|1.2771
|1.2791 / 1.2759
|0.00
|2531886.00
|1557
|2008.11.03 01:40
|buy
|779
|1266.00
|1.2775
|1.2755 / 1.2787
|
|
|1558
|2008.11.03 01:43
|close
|779
|1266.00
|1.2778
|1.2755 / 1.2787
|37980.00
|2569866.00
|1559
|2008.11.03 01:46
|sell
|780
|1285.00
|1.2776
|1.2796 / 1.2764
|
|
|1560
|2008.11.03 01:48
|close
|780
|1285.00
|1.2778
|1.2796 / 1.2764
|-25700.00
|2544166.00
|1561
|2008.11.03 01:51
|sell
|781
|1272.10
|1.2776
|1.2796 / 1.2764
|
|
|1562
|2008.11.03 01:53
|close
|781
|1272.10
|1.2775
|1.2796 / 1.2764
|12721.00
|2556887.00
|1563
|2008.11.03 01:56
|buy
|782
|1278.50
|1.2771
|1.2751 / 1.2783
|
|
|1564
|2008.11.03 01:58
|close
|782
|1278.50
|1.2771
|1.2751 / 1.2783
|0.00
|2556887.00
|1565
|2008.11.03 02:01
|sell
|783
|1278.50
|1.2773
|1.2793 / 1.2761
|
|
|1566
|2008.11.03 02:03
|close
|783
|1278.50
|1.2766
|1.2793 / 1.2761
|89495.00
|2646382.00
|1567
|2008.11.03 02:06
|sell
|784
|1323.20
|1.2763
|1.2783 / 1.2751
|
|
|1568
|2008.11.03 02:08
|close
|784
|1323.20
|1.2756
|1.2783 / 1.2751
|92624.00
|2739006.00
|1569
|2008.11.03 02:11
|buy
|785
|1369.60
|1.2761
|1.2741 / 1.2773
|
|
|1570
|2008.11.03 02:13
|close
|785
|1369.60
|1.2769
|1.2741 / 1.2773
|109568.00
|2848574.00
|1571
|2008.11.03 02:17
|buy
|786
|1424.30
|1.2768
|1.2748 / 1.2780
|
|
|1572
|2008.11.03 02:19
|close
|786
|1424.30
|1.2771
|1.2748 / 1.2780
|42729.00
|2891303.00
|1573
|2008.11.03 02:22
|buy
|787
|1445.70
|1.2768
|1.2748 / 1.2780
|
|
|1574
|2008.11.03 02:24
|close
|787
|1445.70
|1.2762
|1.2748 / 1.2780
|-86742.00
|2804561.00
|1575
|2008.11.03 02:27
|sell
|788
|1402.30
|1.2759
|1.2779 / 1.2747
|
|
|1576
|2008.11.03 02:30
|close
|788
|1402.30
|1.2754
|1.2779 / 1.2747
|70115.00
|2874676.00
|1577
|2008.11.03 02:32
|buy
|789
|1437.40
|1.2765
|1.2745 / 1.2777
|
|
|1578
|2008.11.03 02:35
|close
|789
|1437.40
|1.2772
|1.2745 / 1.2777
|100618.00
|2975294.00
|1579
|2008.11.03 02:37
|sell
|790
|1487.70
|1.2765
|1.2785 / 1.2753
|
|
|1580
|2008.11.03 02:40
|close
|790
|1487.70
|1.2768
|1.2785 / 1.2753
|-44631.00
|2930663.00
|1581
|2008.11.03 02:42
|buy
|791
|1465.40
|1.2773
|1.2753 / 1.2785
|
|
|1582
|2008.11.03 02:45
|close
|791
|1465.40
|1.2773
|1.2753 / 1.2785
|0.00
|2930663.00
|1583
|2008.11.03 02:48
|buy
|792
|1465.40
|1.2772
|1.2752 / 1.2784
|
|
|1584
|2008.11.03 02:50
|close
|792
|1465.40
|1.2779
|1.2752 / 1.2784
|102578.00
|3033241.00
|1585
|2008.11.03 02:54
|buy
|793
|1516.70
|1.2786
|1.2766 / 1.2798
|
|
|1586
|2008.11.03 02:56
|close
|793
|1516.70
|1.2794
|1.2766 / 1.2798
|121336.00
|3154577.00
|1587
|2008.11.03 02:59
|buy
|794
|1577.30
|1.2794
|1.2774 / 1.2806
|
|
|1588
|2008.11.03 03:02
|close
|794
|1577.30
|1.2794
|1.2774 / 1.2806
|0.00
|3154577.00
|1589
|2008.11.03 03:04
|sell
|795
|1577.30
|1.2792
|1.2812 / 1.2780
|
|
|1590
|2008.11.03 03:06
|t/p
|795
|1577.30
|1.2780
|1.2812 / 1.2780
|189276.00
|3343853.00
|1591
|2008.11.03 03:07
|sell
|796
|1672.00
|1.2779
|1.2799 / 1.2767
|
|
|1592
|2008.11.03 03:09
|close
|796
|1672.00
|1.2777
|1.2799 / 1.2767
|33440.00
|3377293.00
|1593
|2008.11.03 03:12
|buy
|797
|1688.70
|1.2788
|1.2768 / 1.2800
|
|
|1594
|2008.11.03 03:14
|close
|797
|1688.70
|1.2789
|1.2768 / 1.2800
|16887.00
|3394180.00
|1595
|2008.11.03 03:17
|sell
|798
|1697.10
|1.2787
|1.2807 / 1.2775
|
|
|1596
|2008.11.03 03:19
|close
|798
|1697.10
|1.2786
|1.2807 / 1.2775
|16971.00
|3411151.00
|1597
|2008.11.03 03:22
|buy
|799
|1705.60
|1.2791
|1.2771 / 1.2803
|
|
|1598
|2008.11.03 03:24
|close
|799
|1705.60
|1.2799
|1.2771 / 1.2803
|136448.00
|3547599.00
|1599
|2008.11.03 03:27
|buy
|800
|1773.80
|1.2806
|1.2786 / 1.2818
|
|
|1600
|2008.11.03 03:27
|t/p
|800
|1773.80
|1.2818
|1.2786 / 1.2818
|212856.00
|3760455.00
|1601
|2008.11.03 03:29
|sell
|801
|1880.30
|1.2818
|1.2838 / 1.2806
|
|
|1602
|2008.11.03 03:32
|close
|801
|1880.30
|1.2826
|1.2838 / 1.2806
|-150424.00
|3610031.00
|1603
|2008.11.03 03:35
|buy
|802
|1805.10
|1.2832
|1.2812 / 1.2844
|
|
|1604
|2008.11.03 03:37
|close
|802
|1805.10
|1.2833
|1.2812 / 1.2844
|18051.00
|3628082.00
|1605
|2008.11.03 03:40
|sell
|803
|1814.10
|1.2824
|1.2844 / 1.2812
|
|
|1606
|2008.11.03 03:42
|close
|803
|1814.10
|1.2823
|1.2844 / 1.2812
|18141.00
|3646223.00
|1607
|2008.11.03 03:45
|buy
|804
|1823.20
|1.2828
|1.2808 / 1.2840
|
|
|1608
|2008.11.03 03:47
|close
|804
|1823.20
|1.2838
|1.2808 / 1.2840
|182320.00
|3828543.00
|1609
|2008.11.03 03:50
|sell
|805
|1914.30
|1.2837
|1.2857 / 1.2825
|
|
|1610
|2008.11.03 03:53
|close
|805
|1914.30
|1.2836
|1.2857 / 1.2825
|19143.00
|3847686.00
|1611
|2008.11.03 03:55
|sell
|806
|1923.90
|1.2836
|1.2856 / 1.2824
|
|
|1612
|2008.11.03 03:56
|t/p
|806
|1923.90
|1.2824
|1.2856 / 1.2824
|230868.00
|4078554.00
|1613
|2008.11.03 03:58
|buy
|807
|2039.30
|1.2830
|1.2810 / 1.2842
|
|
|1614
|2008.11.03 04:00
|close
|807
|2039.30
|1.2830
|1.2810 / 1.2842
|0.00
|4078554.00
|1615
|2008.11.03 04:03
|sell
|808
|2039.30
|1.2826
|1.2846 / 1.2814
|
|
|1616
|2008.11.03 04:05
|close
|808
|2039.30
|1.2823
|1.2846 / 1.2814
|61179.00
|4139733.00
|1617
|2008.11.03 04:08
|buy
|809
|2069.90
|1.2825
|1.2805 / 1.2837
|
|
|1618
|2008.11.03 04:10
|close
|809
|2069.90
|1.2824
|1.2805 / 1.2837
|-20699.00
|4119034.00
|1619
|2008.11.03 04:13
|sell
|810
|2059.60
|1.2821
|1.2841 / 1.2809
|
|
|1620
|2008.11.03 04:16
|close
|810
|2059.60
|1.2822
|1.2841 / 1.2809
|-20596.00
|4098438.00
|1621
|2008.11.03 04:19
|buy
|811
|2049.30
|1.2824
|1.2804 / 1.2836
|
|
|1622
|2008.11.03 04:21
|close
|811
|2049.30
|1.2829
|1.2804 / 1.2836
|102465.00
|4200903.00
|1623
|2008.11.03 04:25
|buy
|812
|2100.50
|1.2831
|1.2811 / 1.2843
|
|
|1624
|2008.11.03 04:26
|t/p
|812
|2100.50
|1.2843
|1.2811 / 1.2843
|252060.00
|4452963.00
|1625
|2008.11.03 04:27
|buy
|813
|2226.50
|1.2838
|1.2818 / 1.2850
|
|
|1626
|2008.11.03 04:30
|close
|813
|2226.50
|1.2834
|1.2818 / 1.2850
|-89060.00
|4363903.00
|1627
|2008.11.03 04:32
|buy
|814
|2182.00
|1.2836
|1.2816 / 1.2848
|
|
|1628
|2008.11.03 04:35
|close
|814
|2182.00
|1.2835
|1.2816 / 1.2848
|-21820.00
|4342083.00
|1629
|2008.11.03 04:37
|sell
|815
|2171.10
|1.2843
|1.2863 / 1.2831
|
|
|1630
|2008.11.03 04:40
|close
|815
|2171.10
|1.2835
|1.2863 / 1.2831
|173688.00
|4515771.00
|1631
|2008.11.03 04:44
|sell
|816
|2257.90
|1.2829
|1.2849 / 1.2817
|
|
|1632
|2008.11.03 04:46
|close
|816
|2257.90
|1.2834
|1.2849 / 1.2817
|-112895.00
|4402876.00
|1633
|2008.11.03 04:49
|sell
|817
|2201.50
|1.2834
|1.2854 / 1.2822
|
|
|1634
|2008.11.03 04:51
|close
|817
|2201.50
|1.2835
|1.2854 / 1.2822
|-22015.00
|4380861.00
|1635
|2008.11.03 04:54
|sell
|818
|2190.50
|1.2841
|1.2861 / 1.2829
|
|
|1636
|2008.11.03 04:56
|close
|818
|2190.50
|1.2844
|1.2861 / 1.2829
|-65715.00
|4315146.00
|1637
|2008.11.03 04:59
|sell
|819
|2157.60
|1.2841
|1.2861 / 1.2829
|
|
|1638
|2008.11.03 05:01
|close
|819
|2157.60
|1.2848
|1.2861 / 1.2829
|-151032.00
|4164114.00
|1639
|2008.11.03 05:04
|sell
|820
|2082.10
|1.2849
|1.2869 / 1.2837
|
|
|1640
|2008.11.03 05:07
|close
|820
|2082.10
|1.2847
|1.2869 / 1.2837
|41642.00
|4205756.00
|1641
|2008.11.03 05:09
|sell
|821
|2102.90
|1.2844
|1.2864 / 1.2832
|
|
|1642
|2008.11.03 05:10
|t/p
|821
|2102.90
|1.2832
|1.2864 / 1.2832
|252348.00
|4458104.00
|1643
|2008.11.03 05:12
|sell
|822
|2229.10
|1.2828
|1.2848 / 1.2816
|
|
|1644
|2008.11.03 05:13
|s/l
|822
|2229.10
|1.2848
|1.2848 / 1.2816
|-445820.00
|4012284.00
|1645
|2008.11.03 05:14
|buy
|823
|2006.20
|1.2838
|1.2818 / 1.2850
|
|
|1646
|2008.11.03 05:17
|close
|823
|2006.20
|1.2834
|1.2818 / 1.2850
|-80248.00
|3932036.00
|1647
|2008.11.03 05:19
|buy
|824
|1966.10
|1.2841
|1.2821 / 1.2853
|
|
|1648
|2008.11.03 05:22
|close
|824
|1966.10
|1.2854
|1.2821 / 1.2853
|255593.00
|4187629.00
|1649
|2008.11.03 05:24
|sell
|825
|2093.90
|1.2848
|1.2868 / 1.2836
|
|
|1650
|2008.11.03 05:27
|close
|825
|2093.90
|1.2843
|1.2868 / 1.2836
|104695.00
|4292324.00
|1651
|2008.11.03 05:31
|buy
|826
|2146.20
|1.2847
|1.2827 / 1.2859
|
|
|1652
|2008.11.03 05:33
|close
|826
|2146.20
|1.2854
|1.2827 / 1.2859
|150234.00
|4442558.00
|1653
|2008.11.03 05:36
|buy
|827
|2221.30
|1.2848
|1.2828 / 1.2860
|
|
|1654
|2008.11.03 05:39
|close
|827
|2221.30
|1.2848
|1.2828 / 1.2860
|0.00
|4442558.00
|1655
|2008.11.03 05:41
|buy
|828
|2221.30
|1.2850
|1.2830 / 1.2862
|
|
|1656
|2008.11.03 05:44
|close
|828
|2221.30
|1.2843
|1.2830 / 1.2862
|-155491.00
|4287067.00
|1657
|2008.11.03 05:46
|buy
|829
|2143.60
|1.2849
|1.2829 / 1.2861
|
|
|1658
|2008.11.03 05:49
|close
|829
|2143.60
|1.2852
|1.2829 / 1.2861
|64308.00
|4351375.00
|1659
|2008.11.03 05:53
|buy
|830
|2175.70
|1.2850
|1.2830 / 1.2862
|
|
|1660
|2008.11.03 05:55
|close
|830
|2175.70
|1.2850
|1.2830 / 1.2862
|0.00
|4351375.00
|1661
|2008.11.03 05:58
|buy
|831
|2175.70
|1.2860
|1.2840 / 1.2872
|
|
|1662
|2008.11.03 06:00
|close
|831
|2175.70
|1.2865
|1.2840 / 1.2872
|108785.00
|4460160.00
|1663
|2008.11.03 06:03
|sell
|832
|2230.10
|1.2860
|1.2880 / 1.2848
|
|
|1664
|2008.11.03 06:05
|close
|832
|2230.10
|1.2864
|1.2880 / 1.2848
|-89204.00
|4370956.00
|1665
|2008.11.03 06:09
|buy
|833
|2185.50
|1.2866
|1.2846 / 1.2878
|
|
|1666
|2008.11.03 06:11
|close
|833
|2185.50
|1.2866
|1.2846 / 1.2878
|0.00
|4370956.00
|1667
|2008.11.03 06:14
|sell
|834
|2185.50
|1.2858
|1.2878 / 1.2846
|
|
|1668
|2008.11.03 06:17
|close
|834
|2185.50
|1.2855
|1.2878 / 1.2846
|65565.00
|4436521.00
|1669
|2008.11.03 06:19
|buy
|835
|2218.30
|1.2857
|1.2837 / 1.2869
|
|
|1670
|2008.11.03 06:22
|close
|835
|2218.30
|1.2868
|1.2837 / 1.2869
|244013.00
|4680534.00
|1671
|2008.11.03 06:24
|sell
|836
|2340.30
|1.2865
|1.2885 / 1.2853
|
|
|1672
|2008.11.03 06:27
|close
|836
|2340.30
|1.2859
|1.2885 / 1.2853
|140418.00
|4820952.00
|1673
|2008.11.03 06:29
|sell
|837
|2410.50
|1.2845
|1.2865 / 1.2833
|
|
|1674
|2008.11.03 06:32
|close
|837
|2410.50
|1.2841
|1.2865 / 1.2833
|96420.00
|4917372.00
|1675
|2008.11.03 06:34
|buy
|838
|2458.70
|1.2851
|1.2831 / 1.2863
|
|
|1676
|2008.11.03 06:37
|close
|838
|2458.70
|1.2855
|1.2831 / 1.2863
|98348.00
|5015720.00
|1677
|2008.11.03 06:39
|sell
|839
|2507.90
|1.2851
|1.2871 / 1.2839
|
|
|1678
|2008.11.03 06:42
|close
|839
|2507.90
|1.2842
|1.2871 / 1.2839
|225711.00
|5241431.00
|1679
|2008.11.03 06:45
|buy
|840
|2620.80
|1.2846
|1.2826 / 1.2858
|
|
|1680
|2008.11.03 06:47
|close
|840
|2620.80
|1.2845
|1.2826 / 1.2858
|-26208.00
|5215223.00
|1681
|2008.11.03 06:51
|sell
|841
|2607.70
|1.2844
|1.2864 / 1.2832
|
|
|1682
|2008.11.03 06:53
|close
|841
|2607.70
|1.2837
|1.2864 / 1.2832
|182539.00
|5397762.00
|1683
|2008.11.03 06:56
|sell
|842
|2698.90
|1.2840
|1.2860 / 1.2828
|
|
|1684
|2008.11.03 06:59
|close
|842
|2698.90
|1.2839
|1.2860 / 1.2828
|26989.00
|5424751.00
|1685
|2008.11.03 07:01
|buy
|843
|2712.40
|1.2844
|1.2824 / 1.2856
|
|
|1686
|2008.11.03 07:04
|close
|843
|2712.40
|1.2846
|1.2824 / 1.2856
|54248.00
|5478999.00
|1687
|2008.11.03 07:06
|buy
|844
|2739.50
|1.2842
|1.2822 / 1.2854
|
|
|1688
|2008.11.03 07:09
|close
|844
|2739.50
|1.2847
|1.2822 / 1.2854
|136975.00
|5615974.00
|1689
|2008.11.03 07:13
|sell
|845
|2808.00
|1.2848
|1.2868 / 1.2836
|
|
|1690
|2008.11.03 07:15
|close
|845
|2808.00
|1.2847
|1.2868 / 1.2836
|28080.00
|5644054.00
|1691
|2008.11.03 07:18
|sell
|846
|2822.10
|1.2858
|1.2878 / 1.2846
|
|
|1692
|2008.11.03 07:20
|close
|846
|2822.10
|1.2856
|1.2878 / 1.2846
|56442.00
|5700496.00
|1693
|2008.11.03 07:24
|sell
|847
|2850.30
|1.2856
|1.2876 / 1.2844
|
|
|1694
|2008.11.03 07:26
|close
|847
|2850.30
|1.2857
|1.2876 / 1.2844
|-28503.00
|5671993.00
|1695
|2008.11.03 07:29
|buy
|848
|2836.00
|1.2865
|1.2845 / 1.2877
|
|
|1696
|2008.11.03 07:31
|close
|848
|2836.00
|1.2866
|1.2845 / 1.2877
|28360.00
|5700353.00
|1697
|2008.11.03 07:34
|sell
|849
|2850.20
|1.2862
|1.2882 / 1.2850
|
|
|1698
|2008.11.03 07:36
|close
|849
|2850.20
|1.2863
|1.2882 / 1.2850
|-28502.00
|5671851.00
|1699
|2008.11.03 07:39
|sell
|850
|2836.00
|1.2851
|1.2871 / 1.2839
|
|
|1700
|2008.11.03 07:41
|close
|850
|2836.00
|1.2853
|1.2871 / 1.2839
|-56720.00
|5615131.00
|1701
|2008.11.03 07:44
|sell
|851
|2807.60
|1.2855
|1.2875 / 1.2843
|
|
|1702
|2008.11.03 07:46
|close
|851
|2807.60
|1.2851
|1.2875 / 1.2843
|112304.00
|5727435.00
|1703
|2008.11.03 07:51
|buy
|852
|2863.80
|1.2856
|1.2836 / 1.2868
|
|
|1704
|2008.11.03 07:53
|close
|852
|2863.80
|1.2862
|1.2836 / 1.2868
|171828.00
|5899263.00
|1705
|2008.11.03 07:56
|sell
|853
|2949.70
|1.2856
|1.2876 / 1.2844
|
|
|1706
|2008.11.03 07:58
|close
|853
|2949.70
|1.2855
|1.2876 / 1.2844
|29497.00
|5928760.00
|1707
|2008.11.03 08:01
|buy
|854
|2964.40
|1.2862
|1.2842 / 1.2874
|
|
|1708
|2008.11.03 08:01
|t/p
|854
|2964.40
|1.2874
|1.2842 / 1.2874
|355728.00
|6284488.00
|1709
|2008.11.03 08:03
|sell
|855
|3142.30
|1.2875
|1.2895 / 1.2863
|
|
|1710
|2008.11.03 08:06
|close
|855
|3142.30
|1.2869
|1.2895 / 1.2863
|188538.00
|6473026.00
|1711
|2008.11.03 08:08
|sell
|856
|3236.60
|1.2868
|1.2888 / 1.2856
|
|
|1712
|2008.11.03 08:11
|close
|856
|3236.60
|1.2881
|1.2888 / 1.2856
|-420758.00
|6052268.00
|1713
|2008.11.03 08:13
|buy
|857
|3026.20
|1.2891
|1.2871 / 1.2903
|
|
|1714
|2008.11.03 08:16
|close
|857
|3026.20
|1.2894
|1.2871 / 1.2903
|90786.00
|6143054.00
|1715
|2008.11.03 08:18
|sell
|858
|3071.60
|1.2889
|1.2909 / 1.2877
|
|
|1716
|2008.11.03 08:21
|close
|858
|3071.60
|1.2892
|1.2909 / 1.2877
|-92148.00
|6050906.00
|1717
|2008.11.03 08:23
|sell
|859
|3025.50
|1.2890
|1.2910 / 1.2878
|
|
|1718
|2008.11.03 08:26
|close
|859
|3025.50
|1.2881
|1.2910 / 1.2878
|272295.00
|6323201.00
|1719
|2008.11.03 08:29
|sell
|860
|3161.70
|1.2884
|1.2904 / 1.2872
|
|
|1720
|2008.11.03 08:31
|close
|860
|3161.70
|1.2887
|1.2904 / 1.2872
|-94851.00
|6228350.00
|1721
|2008.11.03 08:35
|sell
|861
|3114.20
|1.2882
|1.2902 / 1.2870
|
|
|1722
|2008.11.03 08:37
|close
|861
|3114.20
|1.2883
|1.2902 / 1.2870
|-31142.00
|6197208.00
|1723
|2008.11.03 08:40
|buy
|862
|3098.70
|1.2884
|1.2864 / 1.2896
|
|
|1724
|2008.11.03 08:42
|close
|862
|3098.70
|1.2890
|1.2864 / 1.2896
|185922.00
|6383130.00
|1725
|2008.11.03 08:45
|buy
|863
|3191.60
|1.2887
|1.2867 / 1.2899
|
|
|1726
|2008.11.03 08:47
|close
|863
|3191.60
|1.2890
|1.2867 / 1.2899
|95748.00
|6478878.00
|1727
|2008.11.03 08:50
|buy
|864
|3239.50
|1.2893
|1.2873 / 1.2905
|
|
|1728
|2008.11.03 08:52
|close
|864
|3239.50
|1.2893
|1.2873 / 1.2905
|0.00
|6478878.00
|1729
|2008.11.03 08:55
|sell
|865
|3239.50
|1.2879
|1.2899 / 1.2867
|
|
|1730
|2008.11.03 08:57
|close
|865
|3239.50
|1.2874
|1.2899 / 1.2867
|161975.00
|6640853.00
|1731
|2008.11.03 09:00
|sell
|866
|3320.50
|1.2866
|1.2886 / 1.2854
|
|
|1732
|2008.11.03 09:03
|close
|866
|3320.50
|1.2870
|1.2886 / 1.2854
|-132820.00
|6508033.00
|1733
|2008.11.03 09:05
|buy
|867
|3254.10
|1.2869
|1.2849 / 1.2881
|
|
|1734
|2008.11.03 09:08
|close
|867
|3254.10
|1.2860
|1.2849 / 1.2881
|-292869.00
|6215164.00
|1735
|2008.11.03 18:07
|sell
|868
|3107.60
|1.2737
|1.2757 / 1.2725
|
|
|1736
|2008.11.03 18:08
|t/p
|868
|3107.60
|1.2725
|1.2757 / 1.2725
|372912.00
|6588076.00
|1737
|2008.11.03 18:09
|sell
|869
|3294.10
|1.2726
|1.2746 / 1.2714
|
|
|1738
|2008.11.03 18:12
|close
|869
|3294.10
|1.2731
|1.2746 / 1.2714
|-164705.00
|6423371.00
|1739
|2008.11.03 18:14
|sell
|870
|3211.70
|1.2727
|1.2747 / 1.2715
|
|
|1740
|2008.11.03 18:15
|t/p
|870
|3211.70
|1.2715
|1.2747 / 1.2715
|385404.00
|6808775.00
|1741
|2008.11.03 18:17
|sell
|871
|3404.40
|1.2699
|1.2719 / 1.2687
|
|
|1742
|2008.11.03 18:19
|close
|871
|3404.40
|1.2707
|1.2719 / 1.2687
|-272352.00
|6536423.00
|1743
|2008.11.03 18:22
|buy
|872
|3268.30
|1.2710
|1.2690 / 1.2722
|
|
|1744
|2008.11.03 18:24
|close
|872
|3268.30
|1.2715
|1.2690 / 1.2722
|163415.00
|6699838.00
|1745
|2008.11.03 18:27
|buy
|873
|3350.00
|1.2718
|1.2698 / 1.2730
|
|
|1746
|2008.11.03 18:29
|close
|873
|3350.00
|1.2719
|1.2698 / 1.2730
|33500.00
|6733338.00
|1747
|2008.11.03 18:32
|buy
|874
|3366.70
|1.2725
|1.2705 / 1.2737
|
|
|1748
|2008.11.03 18:34
|close
|874
|3366.70
|1.2735
|1.2705 / 1.2737
|336670.00
|7070008.00
|1749
|2008.11.03 18:37
|sell
|875
|3535.10
|1.2723
|1.2743 / 1.2711
|
|
|1750
|2008.11.03 18:39
|close
|875
|3535.10
|1.2723
|1.2743 / 1.2711
|0.00
|7070008.00
|1751
|2008.11.03 18:42
|buy
|876
|3535.10
|1.2712
|1.2692 / 1.2724
|
|
|1752
|2008.11.03 18:44
|close
|876
|3535.10
|1.2713
|1.2692 / 1.2724
|35351.00
|7105359.00
|1753
|2008.11.03 18:47
|sell
|877
|3552.70
|1.2701
|1.2721 / 1.2689
|
|
|1754
|2008.11.03 18:50
|close
|877
|3552.70
|1.2702
|1.2721 / 1.2689
|-35527.00
|7069832.00
|1755
|2008.11.03 18:52
|buy
|878
|3535.00
|1.2700
|1.2680 / 1.2712
|
|
|1756
|2008.11.03 18:53
|t/p
|878
|3535.00
|1.2712
|1.2680 / 1.2712
|424200.00
|7494032.00
|1757
|2008.11.03 18:55
|buy
|879
|3747.10
|1.2719
|1.2699 / 1.2731
|
|
|1758
|2008.11.03 18:57
|close
|879
|3747.10
|1.2720
|1.2699 / 1.2731
|37471.00
|7531503.00
|1759
|2008.11.03 19:00
|sell
|880
|3765.80
|1.2719
|1.2739 / 1.2707
|
|
|1760
|2008.11.03 19:02
|close
|880
|3765.80
|1.2713
|1.2739 / 1.2707
|225948.00
|7757451.00
|1761
|2008.11.03 19:05
|buy
|881
|3878.80
|1.2712
|1.2692 / 1.2724
|
|
|1762
|2008.11.03 19:07
|close
|881
|3878.80
|1.2710
|1.2692 / 1.2724
|-77576.00
|7679875.00
|1763
|2008.11.03 19:10
|sell
|882
|3840.00
|1.2702
|1.2722 / 1.2690
|
|
|1764
|2008.11.03 19:12
|t/p
|882
|3840.00
|1.2690
|1.2722 / 1.2690
|460800.00
|8140675.00
|1765
|2008.11.03 19:12
|sell
|883
|4070.40
|1.2693
|1.2713 / 1.2681
|
|
|1766
|2008.11.03 19:15
|t/p
|883
|4070.40
|1.2681
|1.2713 / 1.2681
|488448.00
|8629123.00
|1767
|2008.11.03 19:15
|buy
|884
|4314.60
|1.2679
|1.2659 / 1.2691
|
|
|1768
|2008.11.03 19:17
|close
|884
|4314.60
|1.2679
|1.2659 / 1.2691
|0.00
|8629123.00
|1769
|2008.11.03 19:20
|sell
|885
|4314.60
|1.2667
|1.2687 / 1.2655
|
|
|1770
|2008.11.03 19:20
|t/p
|885
|4314.60
|1.2655
|1.2687 / 1.2655
|517752.00
|9146875.00
|1771
|2008.11.03 19:22
|buy
|886
|4573.50
|1.2660
|1.2640 / 1.2672
|
|
|1772
|2008.11.03 19:25
|close
|886
|4573.50
|1.2654
|1.2640 / 1.2672
|-274410.00
|8872465.00
|1773
|2008.11.03 19:28
|buy
|887
|4436.30
|1.2655
|1.2635 / 1.2667
|
|
|1774
|2008.11.03 19:30
|close
|887
|4436.30
|1.2668
|1.2635 / 1.2667
|576719.00
|9449184.00
|1775
|2008.11.03 19:33
|sell
|888
|4724.60
|1.2671
|1.2691 / 1.2659
|
|
|1776
|2008.11.03 19:35
|close
|888
|4724.60
|1.2662
|1.2691 / 1.2659
|425214.00
|9874398.00
|1777
|2008.11.03 19:38
|sell
|889
|4937.20
|1.2659
|1.2679 / 1.2647
|
|
|1778
|2008.11.03 19:41
|close
|889
|4937.20
|1.2653
|1.2679 / 1.2647
|296232.00
|10170630.00
|1779
|2008.11.03 19:43
|sell
|890
|5085.40
|1.2656
|1.2676 / 1.2644
|
|
|1780
|2008.11.03 19:46
|close
|890
|5085.40
|1.2659
|1.2676 / 1.2644
|-152562.00
|10018068.00
|1781
|2008.11.03 19:48
|sell
|891
|5009.10
|1.2656
|1.2676 / 1.2644
|
|
|1782
|2008.11.03 19:51
|close
|891
|5009.10
|1.2646
|1.2676 / 1.2644
|500910.00
|10518978.00
|1783
|2008.11.03 19:54
|sell
|892
|5259.50
|1.2648
|1.2668 / 1.2636
|
|
|1784
|2008.11.03 19:56
|close
|892
|5259.50
|1.2646
|1.2668 / 1.2636
|105190.00
|10624168.00
|1785
|2008.11.03 19:59
|buy
|893
|5312.10
|1.2651
|1.2631 / 1.2663
|
|
|1786
|2008.11.03 20:01
|close
|893
|5312.10
|1.2656
|1.2631 / 1.2663
|265605.00
|10889773.00
|1787
|2008.11.03 20:04
|buy
|894
|5444.90
|1.2661
|1.2641 / 1.2673
|
|
|1788
|2008.11.03 20:06
|close
|894
|5444.90
|1.2649
|1.2641 / 1.2673
|-653388.00
|10236385.00
|1789
|2008.11.03 20:09
|buy
|895
|5118.20
|1.2650
|1.2630 / 1.2662
|
|
|1790
|2008.11.03 20:11
|close
|895
|5118.20
|1.2658
|1.2630 / 1.2662
|409456.00
|10645841.00
|1791
|2008.11.03 20:14
|sell
|896
|5323.00
|1.2664
|1.2684 / 1.2652
|
|
|1792
|2008.11.03 20:16
|close
|896
|5323.00
|1.2664
|1.2684 / 1.2652
|0.00
|10645841.00
|1793
|2008.11.03 20:19
|sell
|897
|5323.00
|1.2670
|1.2690 / 1.2658
|
|
|1794
|2008.11.03 20:20
|t/p
|897
|5323.00
|1.2658
|1.2690 / 1.2658
|638760.00
|11284601.00
|1795
|2008.11.03 20:22
|buy
|898
|5642.40
|1.2654
|1.2634 / 1.2666
|
|
|1796
|2008.11.03 20:24
|close
|898
|5642.40
|1.2664
|1.2634 / 1.2666
|564240.00
|11848841.00
|1797
|2008.11.03 20:27
|buy
|899
|5924.50
|1.2658
|1.2638 / 1.2670
|
|
|1798
|2008.11.03 20:29
|close
|899
|5924.50
|1.2670
|1.2638 / 1.2670
|710940.00
|12559781.00
|1799
|2008.11.03 20:32
|buy
|900
|6279.90
|1.2672
|1.2652 / 1.2684
|
|
|1800
|2008.11.03 20:34
|close
|900
|6279.90
|1.2668
|1.2652 / 1.2684
|-251196.00
|12308585.00
|1801
|2008.11.03 20:37
|sell
|901
|6154.30
|1.2667
|1.2687 / 1.2655
|
|
|1802
|2008.11.03 20:39
|close
|901
|6154.30
|1.2655
|1.2687 / 1.2655
|738516.00
|13047101.00
|1803
|2008.11.03 20:42
|sell
|902
|6523.60
|1.2658
|1.2678 / 1.2646
|
|
|1804
|2008.11.03 20:44
|close
|902
|6523.60
|1.2647
|1.2678 / 1.2646
|717596.00
|13764697.00
|1805
|2008.11.03 20:47
|sell
|903
|6882.40
|1.2638
|1.2658 / 1.2626
|
|
|1806
|2008.11.03 20:50
|close
|903
|6882.40
|1.2635
|1.2658 / 1.2626
|206472.00
|13971169.00
|1807
|2008.11.03 20:52
|sell
|904
|6985.60
|1.2634
|1.2654 / 1.2622
|
|
|1808
|2008.11.03 20:55
|close
|904
|6985.60
|1.2635
|1.2654 / 1.2622
|-69856.00
|13901313.00
|1809
|2008.11.03 20:57
|sell
|905
|6950.70
|1.2628
|1.2648 / 1.2616
|
|
|1810
|2008.11.03 21:00
|close
|905
|6950.70
|1.2630
|1.2648 / 1.2616
|-139014.00
|13762299.00
|1811
|2008.11.03 21:02
|sell
|906
|6881.20
|1.2627
|1.2647 / 1.2615
|
|
|1812
|2008.11.03 21:05
|close
|906
|6881.20
|1.2632
|1.2647 / 1.2615
|-344060.00
|13418239.00
|1813
|2008.11.03 21:09
|sell
|907
|6709.20
|1.2633
|1.2653 / 1.2621
|
|
|1814
|2008.11.03 21:11
|close
|907
|6709.20
|1.2624
|1.2653 / 1.2621
|603828.00
|14022067.00
|1815
|2008.11.03 21:14
|sell
|908
|7011.10
|1.2622
|1.2642 / 1.2610
|
|
|1816
|2008.11.03 21:16
|close
|908
|7011.10
|1.2623
|1.2642 / 1.2610
|-70111.00
|13951956.00
|1817
|2008.11.03 21:19
|buy
|909
|6976.00
|1.2623
|1.2603 / 1.2635
|
|
|1818
|2008.11.03 21:21
|close
|909
|6976.00
|1.2623
|1.2603 / 1.2635
|0.00
|13951956.00
|1819
|2008.11.03 21:25
|sell
|910
|6976.00
|1.2616
|1.2636 / 1.2604
|
|
|1820
|2008.11.03 21:26
|t/p
|910
|6976.00
|1.2604
|1.2636 / 1.2604
|837120.00
|14789076.00
|1821
|2008.11.03 21:27
|sell
|911
|7394.60
|1.2607
|1.2627 / 1.2595
|
|
|1822
|2008.11.03 21:30
|close
|911
|7394.60
|1.2603
|1.2627 / 1.2595
|295784.00
|15084860.00
|1823
|2008.11.03 21:32
|buy
|912
|7542.50
|1.2599
|1.2579 / 1.2611
|
|
|1824
|2008.11.03 21:35
|close
|912
|7542.50
|1.2601
|1.2579 / 1.2611
|150850.00
|15235710.00
|1825
|2008.11.03 21:37
|buy
|913
|7617.90
|1.2607
|1.2587 / 1.2619
|
|
|1826
|2008.11.03 21:40
|close
|913
|7617.90
|1.2619
|1.2587 / 1.2619
|914148.00
|16149858.00
|1827
|2008.11.03 21:43
|buy
|914
|8075.00
|1.2619
|1.2599 / 1.2631
|
|
|1828
|2008.11.03 21:45
|close
|914
|8075.00
|1.2618
|1.2599 / 1.2631
|-80750.00
|16069108.00
|1829
|2008.11.03 21:48
|buy
|915
|8034.60
|1.2637
|1.2617 / 1.2649
|
|
|1830
|2008.11.03 21:50
|close
|915
|8034.60
|1.2634
|1.2617 / 1.2649
|-241038.00
|15828070.00
|1831
|2008.11.03 21:53
|sell
|916
|7914.10
|1.2625
|1.2645 / 1.2613
|
|
|1832
|2008.11.03 21:55
|close
|916
|7914.10
|1.2632
|1.2645 / 1.2613
|-553987.00
|15274083.00
|1833
|2008.11.03 21:58
|sell
|917
|7637.10
|1.2630
|1.2650 / 1.2618
|
|
|1834
|2008.11.03 22:00
|close
|917
|7637.10
|1.2627
|1.2650 / 1.2618
|229113.00
|15503196.00
|1835
|2008.11.03 22:03
|sell
|918
|7751.60
|1.2628
|1.2648 / 1.2616
|
|
|1836
|2008.11.03 22:05
|close
|918
|7751.60
|1.2626
|1.2648 / 1.2616
|155032.00
|15658228.00
|1837
|2008.11.03 22:08
|buy
|919
|7829.20
|1.2629
|1.2609 / 1.2641
|
|
|1838
|2008.11.03 22:11
|close
|919
|7829.20
|1.2636
|1.2609 / 1.2641
|548044.00
|16206272.00
|1839
|2008.11.03 22:15
|sell
|920
|8103.20
|1.2643
|1.2663 / 1.2631
|
|
|1840
|2008.11.03 22:17
|close
|920
|8103.20
|1.2646
|1.2663 / 1.2631
|-243096.00
|15963176.00
|1841
|2008.11.03 22:20
|sell
|921
|7981.60
|1.2644
|1.2664 / 1.2632
|
|
|1842
|2008.11.03 22:21
|t/p
|921
|7981.60
|1.2632
|1.2664 / 1.2632
|957792.00
|16920968.00
|1843
|2008.11.03 22:22
|sell
|922
|8460.50
|1.2635
|1.2655 / 1.2623
|
|
|1844
|2008.11.03 22:25
|close
|922
|8460.50
|1.2633
|1.2655 / 1.2623
|169210.00
|17090178.00
|1845
|2008.11.03 22:27
|buy
|923
|8545.10
|1.2632
|1.2612 / 1.2644
|
|
|1846
|2008.11.03 22:30
|close
|923
|8545.10
|1.2629
|1.2612 / 1.2644
|-256353.00
|16833825.00
|1847
|2008.11.03 22:32
|sell
|924
|8417.00
|1.2632
|1.2652 / 1.2620
|
|
|1848
|2008.11.03 22:35
|close
|924
|8417.00
|1.2641
|1.2652 / 1.2620
|-757530.00
|16076295.00
|1849
|2008.11.03 22:37
|buy
|925
|8038.20
|1.2647
|1.2627 / 1.2659
|
|
|1850
|2008.11.03 22:40
|close
|925
|8038.20
|1.2648
|1.2627 / 1.2659
|80382.00
|16156677.00
|1851
|2008.11.03 22:44
|buy
|926
|8078.40
|1.2648
|1.2628 / 1.2660
|
|
|1852
|2008.11.03 22:46
|close
|926
|8078.40
|1.2652
|1.2628 / 1.2660
|323136.00
|16479813.00
|1853
|2008.11.03 22:52
|sell
|927
|8240.00
|1.2652
|1.2672 / 1.2640
|
|
|1854
|2008.11.03 22:54
|close
|927
|8240.00
|1.2648
|1.2672 / 1.2640
|329600.00
|16809413.00
|1855
|2008.11.03 22:58
|sell
|928
|8404.80
|1.2644
|1.2664 / 1.2632
|
|
|1856
|2008.11.03 23:00
|close
|928
|8404.80
|1.2642
|1.2664 / 1.2632
|168096.00
|16977509.00
|1857
|2008.11.03 23:03
|buy
|929
|8488.80
|1.2643
|1.2623 / 1.2655
|
|
|1858
|2008.11.03 23:05
|close
|929
|8488.80
|1.2644
|1.2623 / 1.2655
|84888.00
|17062397.00
|1859
|2008.11.03 23:09
|buy
|930
|8531.20
|1.2644
|1.2624 / 1.2656
|
|
|1860
|2008.11.03 23:11
|close
|930
|8531.20
|1.2648
|1.2624 / 1.2656
|341248.00
|17403645.00
|1861
|2008.11.03 23:14
|buy
|931
|8701.90
|1.2649
|1.2629 / 1.2661
|
|
|1862
|2008.11.03 23:16
|close
|931
|8701.90
|1.2652
|1.2629 / 1.2661
|261057.00
|17664702.00
|1863
|2008.11.03 23:19
|buy
|932
|8832.40
|1.2652
|1.2632 / 1.2664
|
|
|1864
|2008.11.03 23:21
|close
|932
|8832.40
|1.2651
|1.2632 / 1.2664
|-88324.00
|17576378.00
|1865
|2008.11.03 23:24
|sell
|933
|8788.20
|1.2644
|1.2664 / 1.2632
|
|
|1866
|2008.11.03 23:27
|close
|933
|8788.20
|1.2642
|1.2664 / 1.2632
|175764.00
|17752142.00
|1867
|2008.11.03 23:29
|buy
|934
|8876.10
|1.2650
|1.2630 / 1.2662
|
|
|1868
|2008.11.03 23:32
|close
|934
|8876.10
|1.2643
|1.2630 / 1.2662
|-621327.00
|17130815.00
|1869
|2008.11.03 23:35
|sell
|935
|8565.50
|1.2642
|1.2662 / 1.2630
|
|
|1870
|2008.11.03 23:37
|close
|935
|8565.50
|1.2646
|1.2662 / 1.2630
|-342620.00
|16788195.00
|1871
|2008.11.03 23:40
|sell
|936
|8394.10
|1.2643
|1.2663 / 1.2631
|
|
|1872
|2008.11.03 23:42
|close
|936
|8394.10
|1.2639
|1.2663 / 1.2631
|335764.00
|17123959.00
|1873
|2008.11.03 23:45
|sell
|937
|8562.00
|1.2639
|1.2659 / 1.2627
|
|
|1874
|2008.11.03 23:47
|close
|937
|8562.00
|1.2630
|1.2659 / 1.2627
|770580.00
|17894539.00
|1875
|2008.11.03 23:52
|buy
|938
|8947.30
|1.2637
|1.2617 / 1.2649
|
|
|1876
|2008.11.03 23:54
|close
|938
|8947.30
|1.2644
|1.2617 / 1.2649
|626311.00
|18520850.00
|1877
|2008.11.03 23:57
|buy
|939
|9260.50
|1.2644
|1.2624 / 1.2656
|
|
|1878
|2008.11.04 00:00
|close
|939
|9260.50
|1.2644
|1.2624 / 1.2656
|0.00
|18520850.00
|1879
|2008.11.04 00:02
|sell
|940
|9260.50
|1.2643
|1.2663 / 1.2631
|
|
|1880
|2008.11.04 00:05
|close
|940
|9260.50
|1.2632
|1.2663 / 1.2631
|1018655.00
|19539505.00
|1881
|2008.11.04 00:07
|sell
|941
|9769.80
|1.2629
|1.2649 / 1.2617
|
|
|1882
|2008.11.04 00:10
|close
|941
|9769.80
|1.2623
|1.2649 / 1.2617
|586188.00
|20125693.00
|1883
|2008.11.04 00:13
|sell
|942
|10062.90
|1.2604
|1.2624 / 1.2592
|
|
|1884
|2008.11.04 00:15
|close
|942
|10062.90
|1.2606
|1.2624 / 1.2592
|-201258.00
|19924435.00
|1885
|2008.11.04 00:18
|buy
|943
|9962.30
|1.2621
|1.2601 / 1.2633
|
|
|1886
|2008.11.04 00:18
|t/p
|943
|9962.30
|1.2633
|1.2601 / 1.2633
|1195476.00
|21119911.00
|1887
|2008.11.04 00:21
|sell
|944
|10560.00
|1.2626
|1.2646 / 1.2614
|
|
|1888
|2008.11.04 00:23
|close
|944
|10560.00
|1.2616
|1.2646 / 1.2614
|1056000.00
|22175911.00
|1889
|2008.11.04 00:26
|sell
|945
|11088.00
|1.2622
|1.2642 / 1.2610
|
|
|1890
|2008.11.04 00:28
|close
|945
|11088.00
|1.2621
|1.2642 / 1.2610
|110880.00
|22286791.00
|1891
|2008.11.04 00:31
|sell
|946
|11143.40
|1.2622
|1.2642 / 1.2610
|
|
|1892
|2008.11.04 00:34
|close
|946
|11143.40
|1.2618
|1.2642 / 1.2610
|445736.00
|22732527.00
|1893
|2008.11.04 00:37
|buy
|947
|11366.30
|1.2620
|1.2600 / 1.2632
|
|
|1894
|2008.11.04 00:39
|close
|947
|11366.30
|1.2627
|1.2600 / 1.2632
|795641.00
|23528168.00
|1895
|2008.11.04 00:42
|sell
|948
|11764.10
|1.2619
|1.2639 / 1.2607
|
|
|1896
|2008.11.04 00:44
|close
|948
|11764.10
|1.2611
|1.2639 / 1.2607
|941128.00
|24469296.00
|1897
|2008.11.04 00:47
|buy
|949
|12234.70
|1.2606
|1.2586 / 1.2618
|
|
|1898
|2008.11.04 00:50
|close
|949
|12234.70
|1.2610
|1.2586 / 1.2618
|489388.00
|24958684.00
|1899
|2008.11.04 00:52
|sell
|950
|12479.40
|1.2605
|1.2625 / 1.2593
|
|
|1900
|2008.11.04 00:53
|t/p
|950
|12479.40
|1.2593
|1.2625 / 1.2593
|1497528.00
|26456212.00
|1901
|2008.11.04 00:55
|sell
|951
|13228.20
|1.2583
|1.2603 / 1.2571
|
|
|1902
|2008.11.04 00:57
|close
|951
|13228.20
|1.2580
|1.2603 / 1.2571
|396846.00
|26853058.00
|1903
|2008.11.04 01:00
|buy
|952
|13426.60
|1.2583
|1.2563 / 1.2595
|
|
|1904
|2008.11.04 01:00
|t/p
|952
|13426.60
|1.2595
|1.2563 / 1.2595
|1611192.00
|28464250.00
|1905
|2008.11.04 01:02
|buy
|953
|14232.20
|1.2596
|1.2576 / 1.2608
|
|
|1906
|2008.11.04 01:05
|close
|953
|14232.20
|1.2600
|1.2576 / 1.2608
|569288.00
|29033538.00
|1907
|2008.11.04 01:08
|buy
|954
|14516.80
|1.2610
|1.2590 / 1.2622
|
|
|1908
|2008.11.04 01:10
|close
|954
|14516.80
|1.2618
|1.2590 / 1.2622
|1161344.00
|30194882.00
|1909
|2008.11.04 01:14
|sell
|955
|15097.50
|1.2609
|1.2629 / 1.2597
|
|
|1910
|2008.11.04 01:16
|close
|955
|15097.50
|1.2606
|1.2629 / 1.2597
|452925.00
|30647807.00
|1911
|2008.11.04 01:19
|sell
|956
|15324.00
|1.2600
|1.2620 / 1.2588
|
|
|1912
|2008.11.04 01:21
|close
|956
|15324.00
|1.2601
|1.2620 / 1.2588
|-153240.00
|30494567.00
|1913
|2008.11.04 01:24
|sell
|957
|15247.30
|1.2599
|1.2619 / 1.2587
|
|
|1914
|2008.11.04 01:26
|close
|957
|15247.30
|1.2603
|1.2619 / 1.2587
|-609892.00
|29884675.00
|1915
|2008.11.04 01:29
|sell
|958
|14942.40
|1.2605
|1.2625 / 1.2593
|
|
|1916
|2008.11.04 01:32
|close
|958
|14942.40
|1.2604
|1.2625 / 1.2593
|149424.00
|30034099.00
|1917
|2008.11.04 01:35
|sell
|959
|15017.10
|1.2586
|1.2606 / 1.2574
|
|
|1918
|2008.11.04 01:37
|close
|959
|15017.10
|1.2596
|1.2606 / 1.2574
|-1501710.00
|28532389.00
|1919
|2008.11.04 01:40
|sell
|960
|14266.20
|1.2598
|1.2618 / 1.2586
|
|
|1920
|2008.11.04 01:42
|close
|960
|14266.20
|1.2589
|1.2618 / 1.2586
|1283958.00
|29816347.00
|1921
|2008.11.04 01:45
|buy
|961
|14908.20
|1.2597
|1.2577 / 1.2609
|
|
|1922
|2008.11.04 01:47
|close
|961
|14908.20
|1.2606
|1.2577 / 1.2609
|1341738.00
|31158085.00
|1923
|2008.11.04 01:51
|buy
|962
|15579.10
|1.2609
|1.2589 / 1.2621
|
|
|1924
|2008.11.04 01:53
|close
|962
|15579.10
|1.2608
|1.2589 / 1.2621
|-155791.00
|31002294.00
|1925
|2008.11.04 01:56
|buy
|963
|15501.20
|1.2608
|1.2588 / 1.2620
|
|
|1926
|2008.11.04 01:58
|close
|963
|15501.20
|1.2617
|1.2588 / 1.2620
|1395108.00
|32397402.00
|1927
|2008.11.04 02:01
|buy
|964
|16198.80
|1.2616
|1.2596 / 1.2628
|
|
|1928
|2008.11.04 02:03
|t/p
|964
|16198.80
|1.2628
|1.2596 / 1.2628
|1943856.00
|34341258.00
|1929
|2008.11.04 02:03
|buy
|965
|17170.70
|1.2631
|1.2611 / 1.2643
|
|
|1930
|2008.11.04 02:06
|close
|965
|17170.70
|1.2633
|1.2611 / 1.2643
|343414.00
|34684672.00
|1931
|2008.11.04 02:08
|sell
|966
|17342.40
|1.2628
|1.2648 / 1.2616
|
|
|1932
|2008.11.04 02:11
|close
|966
|17342.40
|1.2634
|1.2648 / 1.2616
|-1040544.00
|33644128.00
|1933
|2008.11.04 02:14
|sell
|967
|16822.10
|1.2644
|1.2664 / 1.2632
|
|
|1934
|2008.11.04 02:16
|close
|967
|16822.10
|1.2642
|1.2664 / 1.2632
|336442.00
|33980570.00
|1935
|2008.11.04 02:19
|sell
|968
|16990.30
|1.2645
|1.2665 / 1.2633
|
|
|1936
|2008.11.04 02:21
|t/p
|968
|16990.30
|1.2633
|1.2665 / 1.2633
|2038836.00
|36019406.00
|1937
|2008.11.04 02:22
|sell
|969
|18009.80
|1.2636
|1.2656 / 1.2624
|
|
|1938
|2008.11.04 02:24
|close
|969
|18009.80
|1.2633
|1.2656 / 1.2624
|540294.00
|36559700.00
|1939
|2008.11.04 02:27
|buy
|970
|18279.90
|1.2635
|1.2615 / 1.2647
|
|
|1940
|2008.11.04 02:29
|close
|970
|18279.90
|1.2631
|1.2615 / 1.2647
|-731196.00
|35828504.00
|1941
|2008.11.04 02:33
|buy
|971
|17914.30
|1.2635
|1.2615 / 1.2647
|
|
|1942
|2008.11.04 02:35
|close
|971
|17914.30
|1.2633
|1.2615 / 1.2647
|-358286.00
|35470218.00
|1943
|2008.11.04 02:38
|sell
|972
|17735.20
|1.2626
|1.2646 / 1.2614
|
|
|1944
|2008.11.04 02:40
|close
|972
|17735.20
|1.2623
|1.2646 / 1.2614
|532056.00
|36002274.00
|1945
|2008.11.04 02:43
|sell
|973
|18001.20
|1.2619
|1.2639 / 1.2607
|
|
|1946
|2008.11.04 02:45
|close
|973
|18001.20
|1.2613
|1.2639 / 1.2607
|1080072.00
|37082346.00
|1947
|2008.11.04 02:48
|buy
|974
|18541.20
|1.2606
|1.2586 / 1.2618
|
|
|1948
|2008.11.04 02:49
|t/p
|974
|18541.20
|1.2618
|1.2586 / 1.2618
|2224944.00
|39307290.00
|1949
|2008.11.04 02:50
|sell
|975
|19653.70
|1.2616
|1.2636 / 1.2604
|
|
|1950
|2008.11.04 02:52
|t/p
|975
|19653.70
|1.2604
|1.2636 / 1.2604
|2358444.00
|41665734.00
|1951
|2008.11.04 02:53
|sell
|976
|20832.90
|1.2606
|1.2626 / 1.2594
|
|
|1952
|2008.11.04 02:54
|t/p
|976
|20832.90
|1.2594
|1.2626 / 1.2594
|2499948.00
|44165682.00
|1953
|2008.11.04 02:55
|sell
|977
|22082.90
|1.2589
|1.2609 / 1.2577
|
|
|1954
|2008.11.04 02:58
|close
|977
|22082.90
|1.2588
|1.2609 / 1.2577
|220829.00
|44386511.00
|1955
|2008.11.04 03:00
|sell
|978
|22193.30
|1.2592
|1.2612 / 1.2580
|
|
|1956
|2008.11.04 03:03
|close
|978
|22193.30
|1.2602
|1.2612 / 1.2580
|-2219330.00
|42167181.00
|1957
|2008.11.04 03:05
|sell
|979
|21083.60
|1.2611
|1.2631 / 1.2599
|
|
|1958
|2008.11.04 03:08
|close
|979
|21083.60
|1.2616
|1.2631 / 1.2599
|-1054180.00
|41113001.00
|1959
|2008.11.04 03:10
|sell
|980
|20556.60
|1.2602
|1.2622 / 1.2590
|
|
|1960
|2008.11.04 03:13
|close
|980
|20556.60
|1.2616
|1.2622 / 1.2590
|-2877924.00
|38235077.00
|1961
|2008.11.04 03:15
|sell
|981
|19117.60
|1.2600
|1.2620 / 1.2588
|
|
|1962
|2008.11.04 03:17
|t/p
|981
|19117.60
|1.2588
|1.2620 / 1.2588
|2294112.00
|40529189.00
|1963
|2008.11.04 03:18
|sell
|982
|20264.60
|1.2586
|1.2606 / 1.2574
|
|
|1964
|2008.11.04 03:20
|close
|982
|20264.60
|1.2578
|1.2606 / 1.2574
|1621168.00
|42150357.00
|1965
|2008.11.04 03:23
|buy
|983
|21075.20
|1.2583
|1.2563 / 1.2595
|
|
|1966
|2008.11.04 03:25
|s/l
|983
|21075.20
|1.2563
|1.2563 / 1.2595
|-4215040.00
|37935317.00
|1967
|2008.11.04 03:26
|sell
|984
|18967.70
|1.2560
|1.2580 / 1.2548
|
|
|1968
|2008.11.04 03:28
|close
|984
|18967.70
|1.2563
|1.2580 / 1.2548
|-569031.00
|37366286.00
|1969
|2008.11.04 03:31
|sell
|985
|18683.20
|1.2557
|1.2577 / 1.2545
|
|
|1970
|2008.11.04 03:33
|close
|985
|18683.20
|1.2559
|1.2577 / 1.2545
|-373664.00
|36992622.00
|1971
|2008.11.04 03:36
|buy
|986
|18496.40
|1.2561
|1.2541 / 1.2573
|
|
|1972
|2008.11.04 03:38
|close
|986
|18496.40
|1.2574
|1.2541 / 1.2573
|2404532.00
|39397154.00
|1973
|2008.11.04 03:41
|sell
|987
|19698.60
|1.2583
|1.2603 / 1.2571
|
|
|1974
|2008.11.04 03:43
|close
|987
|19698.60
|1.2582
|1.2603 / 1.2571
|196986.00
|39594140.00
|1975
|2008.11.04 03:46
|buy
|988
|19797.10
|1.2588
|1.2568 / 1.2600
|
|
|1976
|2008.11.04 03:47
|t/p
|988
|19797.10
|1.2600
|1.2568 / 1.2600
|2375652.00
|41969792.00
|1977
|2008.11.04 03:49
|sell
|989
|20984.90
|1.2592
|1.2612 / 1.2580
|
|
|1978
|2008.11.04 03:51
|close
|989
|20984.90
|1.2587
|1.2612 / 1.2580
|1049245.00
|43019037.00
|1979
|2008.11.04 03:54
|buy
|990
|21509.60
|1.2590
|1.2570 / 1.2602
|
|
|1980
|2008.11.04 03:56
|close
|990
|21509.60
|1.2597
|1.2570 / 1.2602
|1505672.00
|44524709.00
|1981
|2008.11.04 03:59
|buy
|991
|22262.40
|1.2616
|1.2596 / 1.2628
|
|
|1982
|2008.11.04 04:01
|close
|991
|22262.40
|1.2616
|1.2596 / 1.2628
|0.00
|44524709.00
|1983
|2008.11.04 04:04
|sell
|992
|22262.40
|1.2606
|1.2626 / 1.2594
|
|
|1984
|2008.11.04 04:06
|close
|992
|22262.40
|1.2615
|1.2626 / 1.2594
|-2003616.00
|42521093.00
|1985
|2008.11.04 04:09
|sell
|993
|21260.60
|1.2623
|1.2643 / 1.2611
|
|
|1986
|2008.11.04 04:11
|close
|993
|21260.60
|1.2626
|1.2643 / 1.2611
|-637818.00
|41883275.00
|1987
|2008.11.04 04:14
|sell
|994
|20941.70
|1.2626
|1.2646 / 1.2614
|
|
|1988
|2008.11.04 04:17
|close
|994
|20941.70
|1.2625
|1.2646 / 1.2614
|209417.00
|42092692.00
|1989
|2008.11.04 04:20
|sell
|995
|21046.40
|1.2635
|1.2655 / 1.2623
|
|
|1990
|2008.11.04 04:22
|close
|995
|21046.40
|1.2627
|1.2655 / 1.2623
|1683712.00
|43776404.00
|1991
|2008.11.04 04:26
|sell
|996
|21888.30
|1.2622
|1.2642 / 1.2610
|
|
|1992
|2008.11.04 04:28
|close
|996
|21888.30
|1.2620
|1.2642 / 1.2610
|437766.00
|44214170.00
|1993
|2008.11.04 04:31
|buy
|997
|22107.10
|1.2625
|1.2605 / 1.2637
|
|
|1994
|2008.11.04 04:33
|close
|997
|22107.10
|1.2635
|1.2605 / 1.2637
|2210710.00
|46424880.00
|1995
|2008.11.04 04:36
|sell
|998
|23212.50
|1.2626
|1.2646 / 1.2614
|
|
|1996
|2008.11.04 04:39
|close
|998
|23212.50
|1.2616
|1.2646 / 1.2614
|2321250.00
|48746130.00
|1997
|2008.11.04 04:41
|buy
|999
|24373.10
|1.2608
|1.2588 / 1.2620
|
|
|1998
|2008.11.04 04:44
|close
|999
|24373.10
|1.2599
|1.2588 / 1.2620
|-2193579.00
|46552551.00
|1999
|2008.11.04 04:46
|buy
|1000
|23276.30
|1.2605
|1.2585 / 1.2617
|
|
|2000
|2008.11.04 04:49
|close
|1000
|23276.30
|1.2604
|1.2585 / 1.2617
|-232763.00
|46319788.00
|2001
|2008.11.04 04:51
|buy
|1001
|23159.90
|1.2598
|1.2578 / 1.2610
|
|
|2002
|2008.11.04 04:54
|close
|1001
|23159.90
|1.2604
|1.2578 / 1.2610
|1389594.00
|47709382.00
|2003
|2008.11.04 04:56
|sell
|1002
|23854.70
|1.2596
|1.2616 / 1.2584
|
|
|2004
|2008.11.04 04:59
|close
|1002
|23854.70
|1.2589
|1.2616 / 1.2584
|1669829.00
|49379211.00
|2005
|2008.11.04 05:02
|sell
|1003
|24689.70
|1.2587
|1.2607 / 1.2575
|
|
|2006
|2008.11.04 05:05
|close
|1003
|24689.70
|1.2593
|1.2607 / 1.2575
|-1481382.00
|47897829.00
|2007
|2008.11.04 05:07
|buy
|1004
|23949.00
|1.2592
|1.2572 / 1.2604
|
|
|2008
|2008.11.04 05:10
|close
|1004
|23949.00
|1.2586
|1.2572 / 1.2604
|-1436940.00
|46460889.00
|2009
|2008.11.04 05:14
|buy
|1005
|23230.50
|1.2581
|1.2561 / 1.2593
|
|
|2010
|2008.11.04 05:16
|close
|1005
|23230.50
|1.2587
|1.2561 / 1.2593
|1393830.00
|47854719.00
|2011
|2008.11.04 05:19
|sell
|1006
|23927.40
|1.2580
|1.2600 / 1.2568
|
|
|2012
|2008.11.04 05:21
|close
|1006
|23927.40
|1.2572
|1.2600 / 1.2568
|1914192.00
|49768911.00
|2013
|2008.11.04 05:25
|buy
|1007
|24884.50
|1.2570
|1.2550 / 1.2582
|
|
|2014
|2008.11.04 05:27
|close
|1007
|24884.50
|1.2579
|1.2550 / 1.2582
|2239605.00
|52008516.00
|2015
|2008.11.04 05:30
|sell
|1008
|26004.30
|1.2570
|1.2590 / 1.2558
|
|
|2016
|2008.11.04 05:32
|close
|1008
|26004.30
|1.2568
|1.2590 / 1.2558
|520086.00
|52528602.00
|2017
|2008.11.04 05:35
|buy
|1009
|26264.40
|1.2558
|1.2538 / 1.2570
|
|
|2018
|2008.11.04 05:37
|close
|1009
|26264.40
|1.2558
|1.2538 / 1.2570
|0.00
|52528602.00
|2019
|2008.11.04 05:40
|buy
|1010
|26264.40
|1.2564
|1.2544 / 1.2576
|
|
|2020
|2008.11.04 05:42
|close
|1010
|26264.40
|1.2565
|1.2544 / 1.2576
|262644.00
|52791246.00
|2021
|2008.11.04 05:45
|buy
|1011
|26395.70
|1.2566
|1.2546 / 1.2578
|
|
|2022
|2008.11.04 05:48
|close
|1011
|26395.70
|1.2573
|1.2546 / 1.2578
|1847699.00
|54638945.00
|2023
|2008.11.04 05:50
|buy
|1012
|27319.50
|1.2587
|1.2567 / 1.2599
|
|
|2024
|2008.11.04 05:53
|close
|1012
|27319.50
|1.2580
|1.2567 / 1.2599
|-1912365.00
|52726580.00
|2025
|2008.11.04 05:55
|sell
|1013
|26363.30
|1.2575
|1.2595 / 1.2563
|
|
|2026
|2008.11.04 05:58
|close
|1013
|26363.30
|1.2573
|1.2595 / 1.2563
|527266.00
|53253846.00
|2027
|2008.11.04 06:00
|sell
|1014
|26627.00
|1.2576
|1.2596 / 1.2564
|
|
|2028
|2008.11.04 06:03
|close
|1014
|26627.00
|1.2571
|1.2596 / 1.2564
|1331350.00
|54585196.00
|2029
|2008.11.04 06:05
|sell
|1015
|27292.60
|1.2562
|1.2582 / 1.2550
|
|
|2030
|2008.11.04 06:08
|close
|1015
|27292.60
|1.2565
|1.2582 / 1.2550
|-818778.00
|53766418.00
|2031
|2008.11.04 06:10
|sell
|1016
|26883.30
|1.2557
|1.2577 / 1.2545
|
|
|2032
|2008.11.04 06:13
|close
|1016
|26883.30
|1.2558
|1.2577 / 1.2545
|-268833.00
|53497585.00
|2033
|2008.11.04 06:15
|sell
|1017
|26748.80
|1.2548
|1.2568 / 1.2536
|
|
|2034
|2008.11.04 06:18
|close
|1017
|26748.80
|1.2555
|1.2568 / 1.2536
|-1872416.00
|51625169.00
|2035
|2008.11.04 06:20
|sell
|1018
|25812.60
|1.2546
|1.2566 / 1.2534
|
|
|2036
|2008.11.04 06:23
|close
|1018
|25812.60
|1.2538
|1.2566 / 1.2534
|2065008.00
|53690177.00
|2037
|2008.11.04 06:25
|sell
|1019
|26845.10
|1.2530
|1.2550 / 1.2518
|
|
|2038
|2008.11.04 06:28
|close
|1019
|26845.10
|1.2532
|1.2550 / 1.2518
|-536902.00
|53153275.00
|2039
|2008.11.04 06:31
|sell
|1020
|26576.70
|1.2530
|1.2550 / 1.2518
|
|
|2040
|2008.11.04 06:33
|close
|1020
|26576.70
|1.2539
|1.2550 / 1.2518
|-2391903.00
|50761372.00
|2041
|2008.11.04 06:36
|sell
|1021
|25380.70
|1.2542
|1.2562 / 1.2530
|
|
|2042
|2008.11.04 06:37
|s/l
|1021
|25380.70
|1.2562
|1.2562 / 1.2530
|-5076140.00
|45685232.00
|2043
|2008.11.04 06:38
|buy
|1022
|22842.70
|1.2562
|1.2542 / 1.2574
|
|
|2044
|2008.11.04 06:41
|close
|1022
|22842.70
|1.2560
|1.2542 / 1.2574
|-456854.00
|45228378.00
|2045
|2008.11.04 06:43
|buy
|1023
|22614.20
|1.2559
|1.2539 / 1.2571
|
|
|2046
|2008.11.04 06:44
|t/p
|1023
|22614.20
|1.2571
|1.2539 / 1.2571
|2713704.00
|47942082.00
|2047
|2008.11.04 06:46
|buy
|1024
|23971.10
|1.2571
|1.2551 / 1.2583
|
|
|2048
|2008.11.04 06:48
|close
|1024
|23971.10
|1.2570
|1.2551 / 1.2583
|-239711.00
|47702371.00
|2049
|2008.11.04 06:51
|buy
|1025
|23851.20
|1.2574
|1.2554 / 1.2586
|
|
|2050
|2008.11.04 06:53
|close
|1025
|23851.20
|1.2578
|1.2554 / 1.2586
|954048.00
|48656419.00
|2051
|2008.11.04 06:56
|sell
|1026
|24328.30
|1.2575
|1.2595 / 1.2563
|
|
|2052
|2008.11.04 06:58
|close
|1026
|24328.30
|1.2570
|1.2595 / 1.2563
|1216415.00
|49872834.00
|2053
|2008.11.04 07:01
|buy
|1027
|24936.50
|1.2586
|1.2566 / 1.2598
|
|
|2054
|2008.11.04 07:03
|close
|1027
|24936.50
|1.2571
|1.2566 / 1.2598
|-3740475.00
|46132359.00
|2055
|2008.11.04 07:06
|buy
|1028
|23066.20
|1.2576
|1.2556 / 1.2588
|
|
|2056
|2008.11.04 07:08
|close
|1028
|23066.20
|1.2583
|1.2556 / 1.2588
|1614634.00
|47746993.00
|2057
|2008.11.04 07:11
|sell
|1029
|23873.50
|1.2580
|1.2600 / 1.2568
|
|
|2058
|2008.11.04 07:14
|close
|1029
|23873.50
|1.2575
|1.2600 / 1.2568
|1193675.00
|48940668.00
|2059
|2008.11.04 07:16
|sell
|1030
|24470.40
|1.2577
|1.2597 / 1.2565
|
|
|2060
|2008.11.04 07:19
|close
|1030
|24470.40
|1.2583
|1.2597 / 1.2565
|-1468224.00
|47472444.00
|2061
|2008.11.04 07:21
|buy
|1031
|23736.30
|1.2612
|1.2592 / 1.2624
|
|
|2062
|2008.11.04 07:24
|close
|1031
|23736.30
|1.2598
|1.2592 / 1.2624
|-3323082.00
|44149362.00
|2063
|2008.11.04 07:26
|buy
|1032
|22074.70
|1.2600
|1.2580 / 1.2612
|
|
|2064
|2008.11.04 07:29
|close
|1032
|22074.70
|1.2599
|1.2580 / 1.2612
|-220747.00
|43928615.00
|2065
|2008.11.04 07:32
|buy
|1033
|21964.40
|1.2599
|1.2579 / 1.2611
|
|
|2066
|2008.11.04 07:32
|t/p
|1033
|21964.40
|1.2611
|1.2579 / 1.2611
|2635728.00
|46564343.00
|2067
|2008.11.04 07:35
|sell
|1034
|23282.20
|1.2613
|1.2633 / 1.2601
|
|
|2068
|2008.11.04 07:36
|t/p
|1034
|23282.20
|1.2601
|1.2633 / 1.2601
|2793864.00
|49358207.00
|2069
|2008.11.04 07:38
|sell
|1035
|24679.20
|1.2607
|1.2627 / 1.2595
|
|
|2070
|2008.11.04 07:40
|close
|1035
|24679.20
|1.2601
|1.2627 / 1.2595
|1480752.00
|50838959.00
|2071
|2008.11.04 07:43
|sell
|1036
|25419.50
|1.2593
|1.2613 / 1.2581
|
|
|2072
|2008.11.04 07:45
|close
|1036
|25419.50
|1.2590
|1.2613 / 1.2581
|762585.00
|51601544.00
|2073
|2008.11.04 07:48
|buy
|1037
|25800.80
|1.2599
|1.2579 / 1.2611
|
|
|2074
|2008.11.04 07:50
|close
|1037
|25800.80
|1.2592
|1.2579 / 1.2611
|-1806056.00
|49795488.00
|2075
|2008.11.04 07:53
|sell
|1038
|24897.80
|1.2592
|1.2612 / 1.2580
|
|
|2076
|2008.11.04 07:55
|close
|1038
|24897.80
|1.2595
|1.2612 / 1.2580
|-746934.00
|49048554.00
|2077
|2008.11.04 07:58
|sell
|1039
|24524.30
|1.2603
|1.2623 / 1.2591
|
|
|2078
|2008.11.04 08:01
|close
|1039
|24524.30
|1.2600
|1.2623 / 1.2591
|735729.00
|49784283.00
|2079
|2008.11.04 08:03
|buy
|1040
|24892.20
|1.2623
|1.2603 / 1.2635
|
|
|2080
|2008.11.04 08:06
|close
|1040
|24892.20
|1.2624
|1.2603 / 1.2635
|248922.00
|50033205.00
|2081
|2008.11.04 08:08
|sell
|1041
|25016.70
|1.2620
|1.2640 / 1.2608
|
|
|2082
|2008.11.04 08:11
|close
|1041
|25016.70
|1.2617
|1.2640 / 1.2608
|750501.00
|50783706.00
|2083
|2008.11.04 08:13
|buy
|1042
|25391.90
|1.2621
|1.2601 / 1.2633
|
|
|2084
|2008.11.04 08:16
|close
|1042
|25391.90
|1.2627
|1.2601 / 1.2633
|1523514.00
|52307220.00
|2085
|2008.11.04 08:18
|sell
|1043
|26153.70
|1.2623
|1.2643 / 1.2611
|
|
|2086
|2008.11.04 08:21
|close
|1043
|26153.70
|1.2627
|1.2643 / 1.2611
|-1046148.00
|51261072.00
|2087
|2008.11.04 08:24
|sell
|1044
|25630.60
|1.2627
|1.2647 / 1.2615
|
|
|2088
|2008.11.04 08:24
|t/p
|1044
|25630.60
|1.2615
|1.2647 / 1.2615
|3075672.00
|54336744.00
|2089
|2008.11.04 08:26
|sell
|1045
|27168.40
|1.2602
|1.2622 / 1.2590
|
|
|2090
|2008.11.04 08:27
|t/p
|1045
|27168.40
|1.2590
|1.2622 / 1.2590
|3260208.00
|57596952.00
|2091
|2008.11.04 08:29
|buy
|1046
|28798.50
|1.2604
|1.2584 / 1.2616
|
|
|2092
|2008.11.04 08:31
|close
|1046
|28798.50
|1.2603
|1.2584 / 1.2616
|-287985.00
|57308967.00
|2093
|2008.11.04 08:34
|buy
|1047
|28654.50
|1.2612
|1.2592 / 1.2624
|
|
|2094
|2008.11.04 08:36
|close
|1047
|28654.50
|1.2612
|1.2592 / 1.2624
|0.00
|57308967.00
|2095
|2008.11.04 08:39
|sell
|1048
|28654.50
|1.2608
|1.2628 / 1.2596
|
|
|2096
|2008.11.04 08:41
|close
|1048
|28654.50
|1.2606
|1.2628 / 1.2596
|573090.00
|57882057.00
|2097
|2008.11.04 08:44
|buy
|1049
|28941.10
|1.2614
|1.2594 / 1.2626
|
|
|2098
|2008.11.04 08:46
|close
|1049
|28941.10
|1.2602
|1.2594 / 1.2626
|-3472932.00
|54409125.00
|2099
|2008.11.04 08:49
|buy
|1050
|27204.60
|1.2597
|1.2577 / 1.2609
|
|
|2100
|2008.11.04 08:51
|close
|1050
|27204.60
|1.2594
|1.2577 / 1.2609
|-816138.00
|53592987.00
|2101
|2008.11.04 08:54
|buy
|1051
|26796.50
|1.2594
|1.2574 / 1.2606
|
|
|2102
|2008.11.04 08:56
|close
|1051
|26796.50
|1.2600
|1.2574 / 1.2606
|1607790.00
|55200777.00
|2103
|2008.11.04 08:59
|buy
|1052
|27600.40
|1.2601
|1.2581 / 1.2613
|
|
|2104
|2008.11.04 09:01
|close
|1052
|27600.40
|1.2611
|1.2581 / 1.2613
|2760040.00
|57960817.00
|2105
|2008.11.04 09:04
|buy
|1053
|28980.50
|1.2611
|1.2591 / 1.2623
|
|
|2106
|2008.11.04 09:06
|close
|1053
|28980.50
|1.2621
|1.2591 / 1.2623
|2898050.00
|60858867.00
|2107
|2008.11.04 09:09
|sell
|1054
|30429.50
|1.2610
|1.2630 / 1.2598
|
|
|2108
|2008.11.04 09:11
|close
|1054
|30429.50
|1.2611
|1.2630 / 1.2598
|-304295.00
|60554572.00
|2109
|2008.11.04 09:14
|sell
|1055
|30277.30
|1.2596
|1.2616 / 1.2584
|
|
|2110
|2008.11.04 09:16
|close
|1055
|30277.30
|1.2594
|1.2616 / 1.2584
|605546.00
|61160118.00
|2111
|2008.11.04 09:20
|buy
|1056
|30580.10
|1.2612
|1.2592 / 1.2624
|
|
|2112
|2008.11.04 09:22
|close
|1056
|30580.10
|1.2611
|1.2592 / 1.2624
|-305801.00
|60854317.00
|2113
|2008.11.04 09:25
|buy
|1057
|30427.20
|1.2612
|1.2592 / 1.2624
|
|
|2114
|2008.11.04 09:26
|t/p
|1057
|30427.20
|1.2624
|1.2592 / 1.2624
|3651264.00
|64505581.00
|2115
|2008.11.04 09:27
|buy
|1058
|32252.80
|1.2637
|1.2617 / 1.2649
|
|
|2116
|2008.11.04 09:30
|close
|1058
|32252.80
|1.2641
|1.2617 / 1.2649
|1290112.00
|65795693.00
|2117
|2008.11.04 09:33
|buy
|1059
|32897.90
|1.2643
|1.2623 / 1.2655
|
|
|2118
|2008.11.04 09:33
|t/p
|1059
|32897.90
|1.2655
|1.2623 / 1.2655
|3947748.00
|69743441.00
|2119
|2008.11.04 09:35
|sell
|1060
|34871.80
|1.2644
|1.2664 / 1.2632
|
|
|2120
|2008.11.04 09:38
|close
|1060
|34871.80
|1.2651
|1.2664 / 1.2632
|-2441026.00
|67302415.00
|2121
|2008.11.04 09:40
|sell
|1061
|33651.30
|1.2641
|1.2661 / 1.2629
|
|
|2122
|2008.11.04 09:43
|close
|1061
|33651.30
|1.2638
|1.2661 / 1.2629
|1009539.00
|68311954.00
|2123
|2008.11.04 09:45
|buy
|1062
|34156.00
|1.2648
|1.2628 / 1.2660
|
|
|2124
|2008.11.04 09:48
|close
|1062
|34156.00
|1.2641
|1.2628 / 1.2660
|-2390920.00
|65921034.00
|2125
|2008.11.04 09:50
|buy
|1063
|32960.60
|1.2638
|1.2618 / 1.2650
|
|
|2126
|2008.11.04 09:53
|close
|1063
|32960.60
|1.2650
|1.2618 / 1.2650
|3955272.00
|69876306.00
|2127
|2008.11.04 09:55
|sell
|1064
|34938.20
|1.2647
|1.2667 / 1.2635
|
|
|2128
|2008.11.04 09:57
|t/p
|1064
|34938.20
|1.2635
|1.2667 / 1.2635
|4192584.00
|74068890.00
|2129
|2008.11.04 09:58
|sell
|1065
|37034.50
|1.2637
|1.2657 / 1.2625
|
|
|2130
|2008.11.04 10:00
|close
|1065
|37034.50
|1.2639
|1.2657 / 1.2625
|-740690.00
|73328200.00
|2131
|2008.11.04 10:03
|sell
|1066
|36664.10
|1.2628
|1.2648 / 1.2616
|
|
|2132
|2008.11.04 10:05
|close
|1066
|36664.10
|1.2625
|1.2648 / 1.2616
|1099923.00
|74428123.00
|2133
|2008.11.04 10:08
|sell
|1067
|37214.10
|1.2629
|1.2649 / 1.2617
|
|
|2134
|2008.11.04 10:10
|t/p
|1067
|37214.10
|1.2617
|1.2649 / 1.2617
|4465692.00
|78893815.00
|2135
|2008.11.04 10:10
|sell
|1068
|39447.00
|1.2622
|1.2642 / 1.2610
|
|
|2136
|2008.11.04 10:13
|close
|1068
|39447.00
|1.2629
|1.2642 / 1.2610
|-2761290.00
|76132525.00
|2137
|2008.11.04 10:15
|sell
|1069
|38066.30
|1.2628
|1.2648 / 1.2616
|
|
|2138
|2008.11.04 10:18
|close
|1069
|38066.30
|1.2629
|1.2648 / 1.2616
|-380663.00
|75751862.00
|2139
|2008.11.04 10:21
|buy
|1070
|37876.00
|1.2643
|1.2623 / 1.2655
|
|
|2140
|2008.11.04 10:22
|t/p
|1070
|37876.00
|1.2655
|1.2623 / 1.2655
|4545120.00
|80296982.00
|2141
|2008.11.04 10:23
|buy
|1071
|40148.50
|1.2671
|1.2651 / 1.2683
|
|
|2142
|2008.11.04 10:26
|close
|1071
|40148.50
|1.2661
|1.2651 / 1.2683
|-4014850.00
|76282132.00
|2143
|2008.11.04 10:28
|buy
|1072
|38141.10
|1.2650
|1.2630 / 1.2662
|
|
|2144
|2008.11.04 10:31
|close
|1072
|38141.10
|1.2658
|1.2630 / 1.2662
|3051288.00
|79333420.00
|2145
|2008.11.04 10:33
|sell
|1073
|39666.80
|1.2655
|1.2675 / 1.2643
|
|
|2146
|2008.11.04 10:36
|close
|1073
|39666.80
|1.2655
|1.2675 / 1.2643
|0.00
|79333420.00
|2147
|2008.11.04 10:38
|sell
|1074
|39666.80
|1.2643
|1.2663 / 1.2631
|
|
|2148
|2008.11.04 10:41
|close
|1074
|39666.80
|1.2650
|1.2663 / 1.2631
|-2776676.00
|76556744.00
|2149
|2008.11.04 10:43
|buy
|1075
|38278.40
|1.2664
|1.2644 / 1.2676
|
|
|2150
|2008.11.04 10:46
|close
|1075
|38278.40
|1.2670
|1.2644 / 1.2676
|2296704.00
|78853448.00
|2151
|2008.11.04 10:48
|sell
|1076
|39426.80
|1.2672
|1.2692 / 1.2660
|
|
|2152
|2008.11.04 10:51
|close
|1076
|39426.80
|1.2678
|1.2692 / 1.2660
|-2365608.00
|76487840.00
|2153
|2008.11.04 10:53
|sell
|1077
|38244.00
|1.2673
|1.2693 / 1.2661
|
|
|2154
|2008.11.04 10:56
|close
|1077
|38244.00
|1.2671
|1.2693 / 1.2661
|764880.00
|77252720.00
|2155
|2008.11.04 10:58
|buy
|1078
|38626.40
|1.2674
|1.2654 / 1.2686
|
|
|2156
|2008.11.04 11:00
|t/p
|1078
|38626.40
|1.2686
|1.2654 / 1.2686
|4635168.00
|81887888.00
|2157
|2008.11.04 11:01
|buy
|1079
|40944.00
|1.2682
|1.2662 / 1.2694
|
|
|2158
|2008.11.04 11:04
|close
|1079
|40944.00
|1.2680
|1.2662 / 1.2694
|-818880.00
|81069008.00
|2159
|2008.11.04 11:06
|buy
|1080
|40534.60
|1.2675
|1.2655 / 1.2687
|
|
|2160
|2008.11.04 11:09
|close
|1080
|40534.60
|1.2669
|1.2655 / 1.2687
|-2432076.00
|78636932.00
|2161
|2008.11.04 11:11
|sell
|1081
|39318.50
|1.2673
|1.2693 / 1.2661
|
|
|2162
|2008.11.04 11:14
|close
|1081
|39318.50
|1.2668
|1.2693 / 1.2661
|1965925.00
|80602857.00
|2163
|2008.11.04 11:16
|buy
|1082
|40301.50
|1.2674
|1.2654 / 1.2686
|
|
|2164
|2008.11.04 11:18
|t/p
|1082
|40301.50
|1.2686
|1.2654 / 1.2686
|4836180.00
|85439037.00
|2165
|2008.11.04 11:19
|buy
|1083
|42719.60
|1.2695
|1.2675 / 1.2707
|
|
|2166
|2008.11.04 11:21
|close
|1083
|42719.60
|1.2686
|1.2675 / 1.2707
|-3844764.00
|81594273.00
|2167
|2008.11.04 11:25
|sell
|1084
|40797.20
|1.2678
|1.2698 / 1.2666
|
|
|2168
|2008.11.04 11:27
|close
|1084
|40797.20
|1.2682
|1.2698 / 1.2666
|-1631888.00
|79962385.00
|2169
|2008.11.04 11:30
|buy
|1085
|39981.20
|1.2683
|1.2663 / 1.2695
|
|
|2170
|2008.11.04 11:32
|close
|1085
|39981.20
|1.2688
|1.2663 / 1.2695
|1999060.00
|81961445.00
|2171
|2008.11.04 11:36
|buy
|1086
|40980.80
|1.2683
|1.2663 / 1.2695
|
|
|2172
|2008.11.04 11:38
|close
|1086
|40980.80
|1.2679
|1.2663 / 1.2695
|-1639232.00
|80322213.00
|2173
|2008.11.04 11:41
|buy
|1087
|40161.20
|1.2689
|1.2669 / 1.2701
|
|
|2174
|2008.11.04 11:43
|close
|1087
|40161.20
|1.2695
|1.2669 / 1.2701
|2409672.00
|82731885.00
|2175
|2008.11.04 11:46
|buy
|1088
|41366.00
|1.2695
|1.2675 / 1.2707
|
|
|2176
|2008.11.04 11:48
|close
|1088
|41366.00
|1.2695
|1.2675 / 1.2707
|0.00
|82731885.00
|2177
|2008.11.04 11:51
|buy
|1089
|41366.00
|1.2696
|1.2676 / 1.2708
|
|
|2178
|2008.11.04 11:53
|close
|1089
|41366.00
|1.2695
|1.2676 / 1.2708
|-413660.00
|82318225.00
|2179
|2008.11.04 11:56
|sell
|1090
|41159.20
|1.2702
|1.2722 / 1.2690
|
|
|2180
|2008.11.04 11:58
|close
|1090
|41159.20
|1.2714
|1.2722 / 1.2690
|-4939104.00
|77379121.00
|2181
|2008.11.04 12:01
|sell
|1091
|38689.60
|1.2720
|1.2740 / 1.2708
|
|
|2182
|2008.11.04 12:03
|close
|1091
|38689.60
|1.2717
|1.2740 / 1.2708
|1160688.00
|78539809.00
|2183
|2008.11.04 12:06
|buy
|1092
|39270.00
|1.2720
|1.2700 / 1.2732
|
|
|2184
|2008.11.04 12:08
|close
|1092
|39270.00
|1.2714
|1.2700 / 1.2732
|-2356200.00
|76183609.00
|2185
|2008.11.04 12:11
|buy
|1093
|38091.90
|1.2721
|1.2701 / 1.2733
|
|
|2186
|2008.11.04 12:12
|t/p
|1093
|38091.90
|1.2733
|1.2701 / 1.2733
|4571028.00
|80754637.00
|2187
|2008.11.04 12:13
|buy
|1094
|40377.40
|1.2733
|1.2713 / 1.2745
|
|
|2188
|2008.11.04 12:16
|close
|1094
|40377.40
|1.2736
|1.2713 / 1.2745
|1211322.00
|81965959.00
|2189
|2008.11.04 12:19
|buy
|1095
|40983.00
|1.2731
|1.2711 / 1.2743
|
|
|2190
|2008.11.04 12:21
|close
|1095
|40983.00
|1.2740
|1.2711 / 1.2743
|3688470.00
|85654429.00
|2191
|2008.11.04 12:25
|buy
|1096
|42827.30
|1.2748
|1.2728 / 1.2760
|
|
|2192
|2008.11.04 12:26
|t/p
|1096
|42827.30
|1.2760
|1.2728 / 1.2760
|5139276.00
|90793705.00
|2193
|2008.11.04 12:27
|buy
|1097
|45396.90
|1.2765
|1.2745 / 1.2777
|
|
|2194
|2008.11.04 12:30
|close
|1097
|45396.90
|1.2768
|1.2745 / 1.2777
|1361907.00
|92155612.00
|2195
|2008.11.04 12:32
|sell
|1098
|46077.90
|1.2762
|1.2782 / 1.2750
|
|
|2196
|2008.11.04 12:35
|close
|1098
|46077.90
|1.2767
|1.2782 / 1.2750
|-2303895.00
|89851717.00
|2197
|2008.11.04 12:37
|buy
|1099
|44925.90
|1.2771
|1.2751 / 1.2783
|
|
|2198
|2008.11.04 12:40
|close
|1099
|44925.90
|1.2773
|1.2751 / 1.2783
|898518.00
|90750235.00
|2199
|2008.11.04 12:42
|sell
|1100
|45375.20
|1.2766
|1.2786 / 1.2754
|
|
|2200
|2008.11.04 12:45
|close
|1100
|45375.20
|1.2762
|1.2786 / 1.2754
|1815008.00
|92565243.00
|2201
|2008.11.04 12:47
|buy
|1101
|46282.70
|1.2762
|1.2742 / 1.2774
|
|
|2202
|2008.11.04 12:50
|close
|1101
|46282.70
|1.2768
|1.2742 / 1.2774
|2776962.00
|95342205.00
|2203
|2008.11.04 12:52
|buy
|1102
|47671.20
|1.2764
|1.2744 / 1.2776
|
|
|2204
|2008.11.04 12:55
|close
|1102
|47671.20
|1.2764
|1.2744 / 1.2776
|0.00
|95342205.00
|2205
|2008.11.04 12:58
|sell
|1103
|47671.20
|1.2762
|1.2782 / 1.2750
|
|
|2206
|2008.11.04 13:00
|close
|1103
|47671.20
|1.2764
|1.2782 / 1.2750
|-953424.00
|94388781.00
|2207
|2008.11.04 13:06
|sell
|1104
|47194.40
|1.2760
|1.2780 / 1.2748
|
|
|2208
|2008.11.04 13:08
|close
|1104
|47194.40
|1.2752
|1.2780 / 1.2748
|3775552.00
|98164333.00
|2209
|2008.11.04 13:11
|buy
|1105
|49082.20
|1.2753
|1.2733 / 1.2765
|
|
|2210
|2008.11.04 13:13
|close
|1105
|49082.20
|1.2755
|1.2733 / 1.2765
|981644.00
|99145977.00
|2211
|2008.11.04 13:16
|sell
|1106
|49573.00
|1.2748
|1.2768 / 1.2736
|
|
|2212
|2008.11.04 13:18
|close
|1106
|49573.00
|1.2747
|1.2768 / 1.2736
|495730.00
|99641707.00
|2213
|2008.11.04 13:21
|buy
|1107
|49820.90
|1.2747
|1.2727 / 1.2759
|
|
|2214
|2008.11.04 13:23
|close
|1107
|49820.90
|1.2754
|1.2727 / 1.2759
|3487463.00
|103129170.00
|2215
|2008.11.04 13:26
|sell
|1108
|51564.60
|1.2752
|1.2772 / 1.2740
|
|
|2216
|2008.11.04 13:28
|close
|1108
|51564.60
|1.2759
|1.2772 / 1.2740
|-3609522.00
|99519648.00
|2217
|2008.11.04 13:31
|buy
|1109
|49759.90
|1.2761
|1.2741 / 1.2773
|
|
|2218
|2008.11.04 13:33
|close
|1109
|49759.90
|1.2759
|1.2741 / 1.2773
|-995198.00
|98524450.00
|2219
|2008.11.04 13:36
|buy
|1110
|49262.30
|1.2755
|1.2735 / 1.2767
|
|
|2220
|2008.11.04 13:39
|close
|1110
|49262.30
|1.2760
|1.2735 / 1.2767
|2463115.00
|100987565.00
|2221
|2008.11.04 13:41
|sell
|1111
|50493.80
|1.2757
|1.2777 / 1.2745
|
|
|2222
|2008.11.04 13:44
|close
|1111
|50493.80
|1.2757
|1.2777 / 1.2745
|0.00
|100987565.00
|2223
|2008.11.04 13:46
|buy
|1112
|50493.80
|1.2774
|1.2754 / 1.2786
|
|
|2224
|2008.11.04 13:46
|t/p
|1112
|50493.80
|1.2786
|1.2754 / 1.2786
|6059256.00
|107046821.00
|2225
|2008.11.04 13:49
|buy
|1113
|53523.50
|1.2799
|1.2779 / 1.2811
|
|
|2226
|2008.11.04 13:51
|close
|1113
|53523.50
|1.2794
|1.2779 / 1.2811
|-2676175.00
|104370646.00
|2227
|2008.11.04 13:54
|buy
|1114
|52185.40
|1.2803
|1.2783 / 1.2815
|
|
|2228
|2008.11.04 13:56
|close
|1114
|52185.40
|1.2792
|1.2783 / 1.2815
|-5740394.00
|98630252.00
|2229
|2008.11.04 13:59
|sell
|1115
|49315.20
|1.2789
|1.2809 / 1.2777
|
|
|2230
|2008.11.04 14:01
|close
|1115
|49315.20
|1.2776
|1.2809 / 1.2777
|6410976.00
|105041228.00
|2231
|2008.11.04 14:04
|sell
|1116
|52520.70
|1.2770
|1.2790 / 1.2758
|
|
|2232
|2008.11.04 14:06
|close
|1116
|52520.70
|1.2769
|1.2790 / 1.2758
|525207.00
|105566435.00
|2233
|2008.11.04 14:09
|buy
|1117
|52783.30
|1.2763
|1.2743 / 1.2775
|
|
|2234
|2008.11.04 14:12
|close
|1117
|52783.30
|1.2770
|1.2743 / 1.2775
|3694831.00
|109261266.00
|2235
|2008.11.04 14:14
|buy
|1118
|54630.70
|1.2773
|1.2753 / 1.2785
|
|
|2236
|2008.11.04 14:17
|close
|1118
|54630.70
|1.2777
|1.2753 / 1.2785
|2185228.00
|111446494.00
|2237
|2008.11.04 14:20
|sell
|1119
|55723.30
|1.2782
|1.2802 / 1.2770
|
|
|2238
|2008.11.04 14:22
|close
|1119
|55723.30
|1.2790
|1.2802 / 1.2770
|-4457864.00
|106988630.00
|2239
|2008.11.04 14:25
|sell
|1120
|53494.40
|1.2785
|1.2805 / 1.2773
|
|
|2240
|2008.11.04 14:27
|close
|1120
|53494.40
|1.2799
|1.2805 / 1.2773
|-7489216.00
|99499414.00
|2241
|2008.11.04 14:30
|sell
|1121
|49749.80
|1.2794
|1.2814 / 1.2782
|
|
|2242
|2008.11.04 14:31
|s/l
|1121
|49749.80
|1.2814
|1.2814 / 1.2782
|-9949960.00
|89549454.00
|2243
|2008.11.04 14:32
|buy
|1122
|44774.80
|1.2806
|1.2786 / 1.2818
|
|
|2244
|2008.11.04 14:35
|close
|1122
|44774.80
|1.2808
|1.2786 / 1.2818
|895496.00
|90444950.00
|2245
|2008.11.04 14:38
|buy
|1123
|45222.50
|1.2800
|1.2780 / 1.2812
|
|
|2246
|2008.11.04 14:40
|t/p
|1123
|45222.50
|1.2812
|1.2780 / 1.2812
|5426700.00
|95871650.00
|2247
|2008.11.04 14:40
|buy
|1124
|47935.90
|1.2820
|1.2800 / 1.2832
|
|
|2248
|2008.11.04 14:42
|t/p
|1124
|47935.90
|1.2832
|1.2800 / 1.2832
|5752308.00
|101623958.00
|2249
|2008.11.04 14:43
|buy
|1125
|50812.00
|1.2834
|1.2814 / 1.2846
|
|
|2250
|2008.11.04 14:45
|close
|1125
|50812.00
|1.2835
|1.2814 / 1.2846
|508120.00
|102132078.00
|2251
|2008.11.04 14:49
|buy
|1126
|51066.10
|1.2841
|1.2821 / 1.2853
|
|
|2252
|2008.11.04 14:51
|close
|1126
|51066.10
|1.2842
|1.2821 / 1.2853
|510661.00
|102642739.00
|2253
|2008.11.04 14:54
|sell
|1127
|51321.40
|1.2849
|1.2869 / 1.2837
|
|
|2254
|2008.11.04 14:56
|close
|1127
|51321.40
|1.2841
|1.2869 / 1.2837
|4105712.00
|106748451.00
|2255
|2008.11.04 14:59
|buy
|1128
|53374.30
|1.2842
|1.2822 / 1.2854
|
|
|2256
|2008.11.04 15:01
|close
|1128
|53374.30
|1.2845
|1.2822 / 1.2854
|1601229.00
|108349680.00
|2257
|2008.11.04 15:04
|sell
|1129
|54174.90
|1.2824
|1.2844 / 1.2812
|
|
|2258
|2008.11.04 15:06
|close
|1129
|54174.90
|1.2832
|1.2844 / 1.2812
|-4333992.00
|104015688.00
|2259
|2008.11.04 15:09
|sell
|1130
|52007.90
|1.2829
|1.2849 / 1.2817
|
|
|2260
|2008.11.04 15:11
|close
|1130
|52007.90
|1.2820
|1.2849 / 1.2817
|4680711.00
|108696399.00
|2261
|2008.11.04 15:14
|sell
|1131
|54348.20
|1.2817
|1.2837 / 1.2805
|
|
|2262
|2008.11.04 15:16
|close
|1131
|54348.20
|1.2816
|1.2837 / 1.2805
|543482.00
|109239881.00
|2263
|2008.11.04 15:19
|sell
|1132
|54620.00
|1.2815
|1.2835 / 1.2803
|
|
|2264
|2008.11.04 15:21
|close
|1132
|54620.00
|1.2815
|1.2835 / 1.2803
|0.00
|109239881.00
|2265
|2008.11.04 15:24
|buy
|1133
|54620.00
|1.2822
|1.2802 / 1.2834
|
|
|2266
|2008.11.04 15:26
|t/p
|1133
|54620.00
|1.2834
|1.2802 / 1.2834
|6554400.00
|115794281.00
|2267
|2008.11.04 15:27
|buy
|1134
|57897.20
|1.2829
|1.2809 / 1.2841
|
|
|2268
|2008.11.04 15:29
|close
|1134
|57897.20
|1.2833
|1.2809 / 1.2841
|2315888.00
|118110169.00
|2269
|2008.11.04 15:32
|buy
|1135
|59055.10
|1.2841
|1.2821 / 1.2853
|
|
|2270
|2008.11.04 15:32
|t/p
|1135
|59055.10
|1.2853
|1.2821 / 1.2853
|7086612.00
|125196781.00
|2271
|2008.11.04 15:34
|sell
|1136
|62598.40
|1.2851
|1.2871 / 1.2839
|
|
|2272
|2008.11.04 15:35
|t/p
|1136
|62598.40
|1.2839
|1.2871 / 1.2839
|7511808.00
|132708589.00
|2273
|2008.11.04 15:37
|sell
|1137
|66354.30
|1.2826
|1.2846 / 1.2814
|
|
|2274
|2008.11.04 15:37
|t/p
|1137
|66354.30
|1.2814
|1.2846 / 1.2814
|7962516.00
|140671105.00
|2275
|2008.11.04 15:39
|buy
|1138
|70335.60
|1.2809
|1.2789 / 1.2821
|
|
|2276
|2008.11.04 15:42
|close
|1138
|70335.60
|1.2808
|1.2789 / 1.2821
|-703356.00
|139967749.00
|2277
|2008.11.04 15:44
|sell
|1139
|69983.90
|1.2811
|1.2831 / 1.2799
|
|
|2278
|2008.11.04 15:47
|close
|1139
|69983.90
|1.2801
|1.2831 / 1.2799
|6998390.00
|146966139.00
|2279
|2008.11.04 15:49
|buy
|1140
|73483.10
|1.2803
|1.2783 / 1.2815
|
|
|2280
|2008.11.04 15:52
|close
|1140
|73483.10
|1.2810
|1.2783 / 1.2815
|5143817.00
|152109956.00
|2281
|2008.11.04 15:55
|sell
|1141
|76055.00
|1.2813
|1.2833 / 1.2801
|
|
|2282
|2008.11.04 15:57
|close
|1141
|76055.00
|1.2805
|1.2833 / 1.2801
|6084400.00
|158194356.00
|2283
|2008.11.04 16:00
|buy
|1142
|79097.20
|1.2811
|1.2791 / 1.2823
|
|
|2284
|2008.11.04 16:00
|t/p
|1142
|79097.20
|1.2823
|1.2791 / 1.2823
|9491664.00
|167686020.00
|2285
|2008.11.04 16:02
|sell
|1143
|83843.10
|1.2831
|1.2851 / 1.2819
|
|
|2286
|2008.11.04 16:05
|close
|1143
|83843.10
|1.2825
|1.2851 / 1.2819
|5030586.00
|172716606.00
|2287
|2008.11.04 16:07
|sell
|1144
|86358.40
|1.2826
|1.2846 / 1.2814
|
|
|2288
|2008.11.04 16:10
|close
|1144
|86358.40
|1.2826
|1.2846 / 1.2814
|0.00
|172716606.00
|2289
|2008.11.04 16:12
|buy
|1145
|86358.40
|1.2826
|1.2806 / 1.2838
|
|
|2290
|2008.11.04 16:15
|close
|1145
|86358.40
|1.2825
|1.2806 / 1.2838
|-863584.00
|171853022.00
|2291
|2008.11.04 16:17
|buy
|1146
|85926.60
|1.2828
|1.2808 / 1.2840
|
|
|2292
|2008.11.04 16:20
|close
|1146
|85926.60
|1.2838
|1.2808 / 1.2840
|8592660.00
|180445682.00
|2293
|2008.11.04 16:22
|buy
|1147
|90222.90
|1.2833
|1.2813 / 1.2845
|
|
|2294
|2008.11.04 16:25
|close
|1147
|90222.90
|1.2834
|1.2813 / 1.2845
|902229.00
|181347911.00
|2295
|2008.11.04 16:27
|buy
|1148
|90674.00
|1.2836
|1.2816 / 1.2848
|
|
|2296
|2008.11.04 16:30
|close
|1148
|90674.00
|1.2838
|1.2816 / 1.2848
|1813480.00
|183161391.00
|2297
|2008.11.04 16:33
|sell
|1149
|91580.70
|1.2839
|1.2859 / 1.2827
|
|
|2298
|2008.11.04 16:35
|close
|1149
|91580.70
|1.2852
|1.2859 / 1.2827
|-11905491.00
|171255900.00
|2299
|2008.11.04 16:38
|buy
|1150
|85628.00
|1.2856
|1.2836 / 1.2868
|
|
|2300
|2008.11.04 16:40
|t/p
|1150
|85628.00
|1.2868
|1.2836 / 1.2868
|10275360.00
|181531260.00
|2301
|2008.11.04 16:40
|buy
|1151
|90765.70
|1.2866
|1.2846 / 1.2878
|
|
|2302
|2008.11.04 16:43
|close
|1151
|90765.70
|1.2875
|1.2846 / 1.2878
|8168913.00
|189700173.00
|2303
|2008.11.04 16:45
|buy
|1152
|94850.10
|1.2883
|1.2863 / 1.2895
|
|
|2304
|2008.11.04 16:48
|close
|1152
|94850.10
|1.2887
|1.2863 / 1.2895
|3794004.00
|193494177.00
|2305
|2008.11.04 16:50
|buy
|1153
|96747.10
|1.2881
|1.2861 / 1.2893
|
|
|2306
|2008.11.04 16:53
|close
|1153
|96747.10
|1.2880
|1.2861 / 1.2893
|-967471.00
|192526706.00
|2307
|2008.11.04 16:55
|sell
|1154
|96263.40
|1.2871
|1.2891 / 1.2859
|
|
|2308
|2008.11.04 16:58
|close
|1154
|96263.40
|1.2862
|1.2891 / 1.2859
|8663706.00
|201190412.00
|2309
|2008.11.04 17:00
|sell
|1155
|100595.30
|1.2864
|1.2884 / 1.2852
|
|
|2310
|2008.11.04 17:02
|t/p
|1155
|100595.30
|1.2852
|1.2884 / 1.2852
|12071436.00
|213261848.00
|2311
|2008.11.04 17:03
|buy
|1156
|106631.00
|1.2847
|1.2827 / 1.2859
|
|
|2312
|2008.11.04 17:05
|close
|1156
|106631.00
|1.2854
|1.2827 / 1.2859
|7464170.00
|220726018.00
|2313
|2008.11.04 17:08
|sell
|1157
|110363.10
|1.2854
|1.2874 / 1.2842
|
|
|2314
|2008.11.04 17:10
|s/l
|1157
|110363.10
|1.2874
|1.2874 / 1.2842
|-22072620.00
|198653398.00
|2315
|2008.11.04 17:10
|buy
|1158
|99326.70
|1.2869
|1.2849 / 1.2881
|
|
|2316
|2008.11.04 17:13
|close
|1158
|99326.70
|1.2876
|1.2849 / 1.2881
|6952869.00
|205606267.00
|2317
|2008.11.04 17:15
|buy
|1159
|102803.20
|1.2873
|1.2853 / 1.2885
|
|
|2318
|2008.11.04 17:18
|close
|1159
|102803.20
|1.2877
|1.2853 / 1.2885
|4112128.00
|209718395.00
|2319
|2008.11.04 17:21
|sell
|1160
|104859.20
|1.2880
|1.2900 / 1.2868
|
|
|2320
|2008.11.04 17:23
|close
|1160
|104859.20
|1.2879
|1.2900 / 1.2868
|1048592.00
|210766987.00
|2321
|2008.11.04 17:26
|sell
|1161
|105383.50
|1.2879
|1.2899 / 1.2867
|
|
|2322
|2008.11.04 17:28
|close
|1161
|105383.50
|1.2879
|1.2899 / 1.2867
|0.00
|210766987.00
|2323
|2008.11.04 17:31
|buy
|1162
|105383.50
|1.2887
|1.2867 / 1.2899
|
|
|2324
|2008.11.04 17:32
|t/p
|1162
|105383.50
|1.2899
|1.2867 / 1.2899
|12646020.00
|223413007.00
|2325
|2008.11.04 17:33
|buy
|1163
|111706.60
|1.2908
|1.2888 / 1.2920
|
|
|2326
|2008.11.04 17:35
|t/p
|1163
|111706.60
|1.2920
|1.2888 / 1.2920
|13404792.00
|236817799.00
|2327
|2008.11.04 17:36
|buy
|1164
|118408.90
|1.2924
|1.2904 / 1.2936
|
|
|2328
|2008.11.04 17:37
|t/p
|1164
|118408.90
|1.2936
|1.2904 / 1.2936
|14209068.00
|251026867.00
|2329
|2008.11.04 17:38
|buy
|1165
|125513.50
|1.2942
|1.2922 / 1.2954
|
|
|2330
|2008.11.04 17:41
|close
|1165
|125513.50
|1.2935
|1.2922 / 1.2954
|-8785945.00
|242240922.00
|2331
|2008.11.04 17:43
|sell
|1166
|121120.50
|1.2936
|1.2956 / 1.2924
|
|
|2332
|2008.11.04 17:46
|close
|1166
|121120.50
|1.2948
|1.2956 / 1.2924
|-14534460.00
|227706462.00
|2333
|2008.11.04 17:48
|buy
|1167
|113853.30
|1.2967
|1.2947 / 1.2979
|
|
|2334
|2008.11.04 17:51
|close
|1167
|113853.30
|1.2977
|1.2947 / 1.2979
|11385330.00
|239091792.00
|2335
|2008.11.04 17:53
|sell
|1168
|119545.90
|1.2960
|1.2980 / 1.2948
|
|
|2336
|2008.11.04 17:56
|close
|1168
|119545.90
|1.2965
|1.2980 / 1.2948
|-5977295.00
|233114497.00
|2337
|2008.11.04 17:58
|buy
|1169
|116557.30
|1.2964
|1.2944 / 1.2976
|
|
|2338
|2008.11.04 18:01
|t/p
|1169
|116557.30
|1.2976
|1.2944 / 1.2976
|13986876.00
|247101373.00
|2339
|2008.11.04 18:01
|buy
|1170
|123550.70
|1.2978
|1.2958 / 1.2990
|
|
|2340
|2008.11.04 18:03
|close
|1170
|123550.70
|1.2978
|1.2958 / 1.2990
|0.00
|247101373.00
|2341
|2008.11.04 18:06
|buy
|1171
|123550.70
|1.2984
|1.2964 / 1.2996
|
|
|2342
|2008.11.04 18:08
|close
|1171
|123550.70
|1.2986
|1.2964 / 1.2996
|2471014.00
|249572387.00
|2343
|2008.11.04 18:11
|buy
|1172
|124786.20
|1.2992
|1.2972 / 1.3004
|
|
|2344
|2008.11.04 18:13
|close
|1172
|124786.20
|1.2998
|1.2972 / 1.3004
|7487172.00
|257059559.00
|2345
|2008.11.04 18:16
|buy
|1173
|128529.80
|1.2995
|1.2975 / 1.3007
|
|
|2346
|2008.11.04 18:19
|close
|1173
|128529.80
|1.2995
|1.2975 / 1.3007
|0.00
|257059559.00
|2347
|2008.11.04 18:21
|sell
|1174
|128529.80
|1.2990
|1.3010 / 1.2978
|
|
|2348
|2008.11.04 18:24
|close
|1174
|128529.80
|1.2984
|1.3010 / 1.2978
|7711788.00
|264771347.00
|2349
|2008.11.04 18:26
|sell
|1175
|132385.70
|1.2987
|1.3007 / 1.2975
|
|
|2350
|2008.11.04 18:29
|close
|1175
|132385.70
|1.2983
|1.3007 / 1.2975
|5295428.00
|270066775.00
|2351
|2008.11.04 18:31
|buy
|1176
|135033.40
|1.2991
|1.2971 / 1.3003
|
|
|2352
|2008.11.04 18:34
|close
|1176
|135033.40
|1.2991
|1.2971 / 1.3003
|0.00
|270066775.00
|2353
|2008.11.04 18:36
|buy
|1177
|135033.40
|1.3001
|1.2981 / 1.3013
|
|
|2354
|2008.11.04 18:39
|close
|1177
|135033.40
|1.2991
|1.2981 / 1.3013
|-13503340.00
|256563435.00
|2355
|2008.11.04 18:41
|buy
|1178
|128281.80
|1.2988
|1.2968 / 1.3000
|
|
|2356
|2008.11.04 18:44
|close
|1178
|128281.80
|1.2991
|1.2968 / 1.3000
|3848454.00
|260411889.00
|2357
|2008.11.04 18:46
|sell
|1179
|130206.00
|1.2983
|1.3003 / 1.2971
|
|
|2358
|2008.11.04 18:49
|close
|1179
|130206.00
|1.2987
|1.3003 / 1.2971
|-5208240.00
|255203649.00
|2359
|2008.11.04 18:52
|buy
|1180
|127601.90
|1.3007
|1.2987 / 1.3019
|
|
|2360
|2008.11.04 18:52
|t/p
|1180
|127601.90
|1.3019
|1.2987 / 1.3019
|15312228.00
|270515877.00
|2361
|2008.11.04 18:54
|buy
|1181
|135258.00
|1.3008
|1.2988 / 1.3020
|
|
|2362
|2008.11.04 18:57
|close
|1181
|135258.00
|1.3018
|1.2988 / 1.3020
|13525800.00
|284041677.00
|2363
|2008.11.04 18:59
|buy
|1182
|142020.90
|1.3022
|1.3002 / 1.3034
|
|
|2364
|2008.11.04 19:02
|close
|1182
|142020.90
|1.3020
|1.3002 / 1.3034
|-2840418.00
|281201259.00
|2365
|2008.11.04 19:04
|sell
|1183
|140600.70
|1.3015
|1.3035 / 1.3003
|
|
|2366
|2008.11.04 19:06
|t/p
|1183
|140600.70
|1.3003
|1.3035 / 1.3003
|16872084.00
|298073343.00
|2367
|2008.11.04 19:07
|sell
|1184
|149036.70
|1.3005
|1.3025 / 1.2993
|
|
|2368
|2008.11.04 19:09
|close
|1184
|149036.70
|1.3007
|1.3025 / 1.2993
|-2980734.00
|295092609.00
|2369
|2008.11.04 19:12
|buy
|1185
|147546.40
|1.3003
|1.2983 / 1.3015
|
|
|2370
|2008.11.04 19:13
|t/p
|1185
|147546.40
|1.3015
|1.2983 / 1.3015
|17705568.00
|312798177.00
|2371
|2008.11.04 19:15
|buy
|1186
|156399.10
|1.3014
|1.2994 / 1.3026
|
|
|2372
|2008.11.04 19:15
|t/p
|1186
|156399.10
|1.3026
|1.2994 / 1.3026
|18767892.00
|331566069.00
|2373
|2008.11.04 19:17
|buy
|1187
|165783.10
|1.3025
|1.3005 / 1.3037
|
|
|2374
|2008.11.04 19:20
|close
|1187
|165783.10
|1.3013
|1.3005 / 1.3037
|-19893972.00
|311672097.00
|2375
|2008.11.04 19:22
|sell
|1188
|155836.10
|1.3022
|1.3042 / 1.3010
|
|
|2376
|2008.11.04 19:25
|close
|1188
|155836.10
|1.3017
|1.3042 / 1.3010
|7791805.00
|319463902.00
|2377
|2008.11.04 19:27
|sell
|1189
|159732.00
|1.3013
|1.3033 / 1.3001
|
|
|2378
|2008.11.04 19:30
|close
|1189
|159732.00
|1.3011
|1.3033 / 1.3001
|3194640.00
|322658542.00
|2379
|2008.11.04 19:32
|sell
|1190
|161329.30
|1.3000
|1.3020 / 1.2988
|
|
|2380
|2008.11.04 19:35
|close
|1190
|161329.30
|1.2995
|1.3020 / 1.2988
|8066465.00
|330725007.00
|2381
|2008.11.04 19:37
|sell
|1191
|165362.60
|1.2998
|1.3018 / 1.2986
|
|
|2382
|2008.11.04 19:40
|close
|1191
|165362.60
|1.2993
|1.3018 / 1.2986
|8268130.00
|338993137.00
|2383
|2008.11.04 19:43
|sell
|1192
|169496.60
|1.2989
|1.3009 / 1.2977
|
|
|2384
|2008.11.04 19:45
|close
|1192
|169496.60
|1.2993
|1.3009 / 1.2977
|-6779864.00
|332213273.00
|2385
|2008.11.04 19:48
|buy
|1193
|166106.70
|1.3002
|1.2982 / 1.3014
|
|
|2386
|2008.11.04 19:50
|close
|1193
|166106.70
|1.2995
|1.2982 / 1.3014
|-11627469.00
|320585804.00
|2387
|2008.11.04 19:53
|buy
|1194
|160293.00
|1.2995
|1.2975 / 1.3007
|
|
|2388
|2008.11.04 19:55
|close
|1194
|160293.00
|1.2992
|1.2975 / 1.3007
|-4808790.00
|315777014.00
|2389
|2008.11.04 19:58
|sell
|1195
|157888.60
|1.2982
|1.3002 / 1.2970
|
|
|2390
|2008.11.04 20:00
|close
|1195
|157888.60
|1.2989
|1.3002 / 1.2970
|-11052202.00
|304724812.00
|2391
|2008.11.04 20:03
|buy
|1196
|152362.50
|1.2989
|1.2969 / 1.3001
|
|
|2392
|2008.11.04 20:06
|close
|1196
|152362.50
|1.2992
|1.2969 / 1.3001
|4570875.00
|309295687.00
|2393
|2008.11.04 20:08
|sell
|1197
|154647.90
|1.2990
|1.3010 / 1.2978
|
|
|2394
|2008.11.04 20:11
|close
|1197
|154647.90
|1.2988
|1.3010 / 1.2978
|3092958.00
|312388645.00
|2395
|2008.11.04 20:13
|sell
|1198
|156194.40
|1.2978
|1.2998 / 1.2966
|
|
|2396
|2008.11.04 20:16
|close
|1198
|156194.40
|1.2971
|1.2998 / 1.2966
|10933608.00
|323322253.00
|2397
|2008.11.04 20:18
|buy
|1199
|161661.20
|1.2979
|1.2959 / 1.2991
|
|
|2398
|2008.11.04 20:21
|close
|1199
|161661.20
|1.2985
|1.2959 / 1.2991
|9699672.00
|333021925.00
|2399
|2008.11.04 20:23
|buy
|1200
|166511.00
|1.2984
|1.2964 / 1.2996
|
|
|2400
|2008.11.04 20:26
|close
|1200
|166511.00
|1.2985
|1.2964 / 1.2996
|1665110.00
|334687035.00
|2401
|2008.11.04 20:28
|sell
|1201
|167343.60
|1.2984
|1.3004 / 1.2972
|
|
|2402
|2008.11.04 20:31
|close
|1201
|167343.60
|1.2989
|1.3004 / 1.2972
|-8367180.00
|326319855.00
|2403
|2008.11.04 20:33
|sell
|1202
|163160.00
|1.2972
|1.2992 / 1.2960
|
|
|2404
|2008.11.04 20:36
|close
|1202
|163160.00
|1.2964
|1.2992 / 1.2960
|13052800.00
|339372655.00
|2405
|2008.11.04 20:39
|buy
|1203
|169686.40
|1.2968
|1.2948 / 1.2980
|
|
|2406
|2008.11.04 20:41
|close
|1203
|169686.40
|1.2975
|1.2948 / 1.2980
|11878048.00
|351250703.00
|2407
|2008.11.04 20:44
|buy
|1204
|175625.40
|1.2978
|1.2958 / 1.2990
|
|
|2408
|2008.11.04 20:46
|close
|1204
|175625.40
|1.2980
|1.2958 / 1.2990
|3512508.00
|354763211.00
|2409
|2008.11.04 20:49
|sell
|1205
|177381.70
|1.2977
|1.2997 / 1.2965
|
|
|2410
|2008.11.04 20:51
|close
|1205
|177381.70
|1.2984
|1.2997 / 1.2965
|-12416719.00
|342346492.00
|2411
|2008.11.04 20:55
|sell
|1206
|171173.30
|1.2985
|1.3005 / 1.2973
|
|
|2412
|2008.11.04 20:57
|close
|1206
|171173.30
|1.2987
|1.3005 / 1.2973
|-3423466.00
|338923026.00
|2413
|2008.11.04 21:00
|sell
|1207
|169461.60
|1.2984
|1.3004 / 1.2972
|
|
|2414
|2008.11.04 21:02
|close
|1207
|169461.60
|1.2988
|1.3004 / 1.2972
|-6778464.00
|332144562.00
|2415
|2008.11.04 21:05
|sell
|1208
|166072.30
|1.2975
|1.2995 / 1.2963
|
|
|2416
|2008.11.04 21:07
|close
|1208
|166072.30
|1.2966
|1.2995 / 1.2963
|14946507.00
|347091069.00
|2417
|2008.11.04 21:10
|sell
|1209
|173545.60
|1.2967
|1.2987 / 1.2955
|
|
|2418
|2008.11.04 21:12
|close
|1209
|173545.60
|1.2973
|1.2987 / 1.2955
|-10412736.00
|336678333.00
|2419
|2008.11.04 21:15
|buy
|1210
|168339.20
|1.2973
|1.2953 / 1.2985
|
|
|2420
|2008.11.04 21:17
|close
|1210
|168339.20
|1.2974
|1.2953 / 1.2985
|1683392.00
|338361725.00
|2421
|2008.11.04 21:20
|sell
|1211
|169180.90
|1.2974
|1.2994 / 1.2962
|
|
|2422
|2008.11.04 21:22
|close
|1211
|169180.90
|1.2966
|1.2994 / 1.2962
|13534472.00
|351896197.00
|2423
|2008.11.04 21:26
|sell
|1212
|175948.10
|1.2962
|1.2982 / 1.2950
|
|
|2424
|2008.11.04 21:28
|close
|1212
|175948.10
|1.2962
|1.2982 / 1.2950
|0.00
|351896197.00
|2425
|2008.11.04 21:31
|buy
|1213
|175948.10
|1.2969
|1.2949 / 1.2981
|
|
|2426
|2008.11.04 21:33
|close
|1213
|175948.10
|1.2965
|1.2949 / 1.2981
|-7037924.00
|344858273.00
|2427
|2008.11.04 21:36
|buy
|1214
|172429.20
|1.2968
|1.2948 / 1.2980
|
|
|2428
|2008.11.04 21:38
|close
|1214
|172429.20
|1.2966
|1.2948 / 1.2980
|-3448584.00
|341409689.00
|2429
|2008.11.04 21:41
|buy
|1215
|170704.90
|1.2976
|1.2956 / 1.2988
|
|
|2430
|2008.11.04 21:43
|close
|1215
|170704.90
|1.2978
|1.2956 / 1.2988
|3414098.00
|344823787.00
|2431
|2008.11.04 21:46
|sell
|1216
|172411.90
|1.2971
|1.2991 / 1.2959
|
|
|2432
|2008.11.04 21:49
|close
|1216
|172411.90
|1.2962
|1.2991 / 1.2959
|15517071.00
|360340858.00
|2433
|2008.11.04 21:51
|sell
|1217
|180170.50
|1.2960
|1.2980 / 1.2948
|
|
|2434
|2008.11.04 21:54
|close
|1217
|180170.50
|1.2954
|1.2980 / 1.2948
|10810230.00
|371151088.00
|2435
|2008.11.04 21:56
|sell
|1218
|185575.60
|1.2949
|1.2969 / 1.2937
|
|
|2436
|2008.11.04 21:59
|close
|1218
|185575.60
|1.2956
|1.2969 / 1.2937
|-12990292.00
|358160796.00
|2437
|2008.11.04 22:02
|buy
|1219
|179080.40
|1.2951
|1.2931 / 1.2963
|
|
|2438
|2008.11.04 22:04
|close
|1219
|179080.40
|1.2943
|1.2931 / 1.2963
|-14326432.00
|343834364.00
|2439
|2008.11.04 22:08
|sell
|1220
|171917.20
|1.2941
|1.2961 / 1.2929
|
|
|2440
|2008.11.04 22:10
|close
|1220
|171917.20
|1.2947
|1.2961 / 1.2929
|-10315032.00
|333519332.00
|2441
|2008.11.04 22:13
|sell
|1221
|166759.70
|1.2946
|1.2966 / 1.2934
|
|
|2442
|2008.11.04 22:15
|close
|1221
|166759.70
|1.2957
|1.2966 / 1.2934
|-18343567.00
|315175765.00
|2443
|2008.11.04 22:18
|buy
|1222
|157587.90
|1.2969
|1.2949 / 1.2981
|
|
|2444
|2008.11.04 22:20
|close
|1222
|157587.90
|1.2970
|1.2949 / 1.2981
|1575879.00
|316751644.00
|2445
|2008.11.04 22:23
|sell
|1223
|158375.90
|1.2970
|1.2990 / 1.2958
|
|
|2446
|2008.11.04 22:25
|close
|1223
|158375.90
|1.2974
|1.2990 / 1.2958
|-6335036.00
|310416608.00
|2447
|2008.11.04 22:28
|sell
|1224
|155208.40
|1.2981
|1.3001 / 1.2969
|
|
|2448
|2008.11.04 22:30
|close
|1224
|155208.40
|1.2979
|1.3001 / 1.2969
|3104168.00
|313520776.00
|2449
|2008.11.04 22:33
|buy
|1225
|156760.40
|1.2992
|1.2972 / 1.3004
|
|
|2450
|2008.11.04 22:35
|close
|1225
|156760.40
|1.2993
|1.2972 / 1.3004
|1567604.00
|315088380.00
|2451
|2008.11.04 22:39
|sell
|1226
|157544.20
|1.2989
|1.3009 / 1.2977
|
|
|2452
|2008.11.04 22:41
|close
|1226
|157544.20
|1.2992
|1.3009 / 1.2977
|-4726326.00
|310362054.00
|2453
|2008.11.04 22:45
|buy
|1227
|155181.10
|1.2991
|1.2971 / 1.3003
|
|
|2454
|2008.11.04 22:47
|close
|1227
|155181.10
|1.3000
|1.2971 / 1.3003
|13966299.00
|324328353.00
|2455
|2008.11.04 22:50
|sell
|1228
|162164.20
|1.3001
|1.3021 / 1.2989
|
|
|2456
|2008.11.04 22:52
|close
|1228
|162164.20
|1.2991
|1.3021 / 1.2989
|16216420.00
|340544773.00
|2457
|2008.11.04 22:55
|buy
|1229
|170272.40
|1.2991
|1.2971 / 1.3003
|
|
|2458
|2008.11.04 22:57
|close
|1229
|170272.40
|1.2994
|1.2971 / 1.3003
|5108172.00
|345652945.00
|2459
|2008.11.04 23:00
|sell
|1230
|172826.50
|1.3001
|1.3021 / 1.2989
|
|
|2460
|2008.11.04 23:02
|close
|1230
|172826.50
|1.2998
|1.3021 / 1.2989
|5184795.00
|350837740.00
|2461
|2008.11.04 23:05
|buy
|1231
|175418.90
|1.3005
|1.2985 / 1.3017
|
|
|2462
|2008.11.04 23:08
|close
|1231
|175418.90
|1.3010
|1.2985 / 1.3017
|8770945.00
|359608685.00
|2463
|2008.11.04 23:10
|buy
|1232
|179804.40
|1.3014
|1.2994 / 1.3026
|
|
|2464
|2008.11.04 23:13
|close
|1232
|179804.40
|1.3019
|1.2994 / 1.3026
|8990220.00
|368598905.00
|2465
|2008.11.04 23:15
|buy
|1233
|184299.50
|1.3017
|1.2997 / 1.3029
|
|
|2466
|2008.11.04 23:18
|close
|1233
|184299.50
|1.3025
|1.2997 / 1.3029
|14743960.00
|383342865.00
|2467
|2008.11.04 23:20
|buy
|1234
|191671.50
|1.3042
|1.3022 / 1.3054
|
|
|2468
|2008.11.04 23:23
|close
|1234
|191671.50
|1.3047
|1.3022 / 1.3054
|9583575.00
|392926440.00
|2469
|2008.11.04 23:25
|sell
|1235
|196463.30
|1.3044
|1.3064 / 1.3032
|
|
|2470
|2008.11.04 23:28
|close
|1235
|196463.30
|1.3037
|1.3064 / 1.3032
|13752431.00
|406678871.00
|2471
|2008.11.04 23:31
|sell
|1236
|203339.50
|1.3019
|1.3039 / 1.3007
|
|
|2472
|2008.11.04 23:32
|t/p
|1236
|203339.50
|1.3007
|1.3039 / 1.3007
|24400740.00
|431079611.00
|2473
|2008.11.04 23:33
|sell
|1237
|215539.90
|1.3001
|1.3021 / 1.2989
|
|
|2474
|2008.11.04 23:36
|close
|1237
|215539.90
|1.2990
|1.3021 / 1.2989
|23709389.00
|454789000.00
|2475
|2008.11.04 23:38
|sell
|1238
|227394.50
|1.2978
|1.2998 / 1.2966
|
|
|2476
|2008.11.04 23:41
|close
|1238
|227394.50
|1.2971
|1.2998 / 1.2966
|15917615.00
|470706615.00
|2477
|2008.11.04 23:43
|buy
|1239
|235353.40
|1.2985
|1.2965 / 1.2997
|
|
|2478
|2008.11.04 23:46
|close
|1239
|235353.40
|1.2985
|1.2965 / 1.2997
|0.00
|470706615.00
|2479
|2008.11.04 23:48
|sell
|1240
|235353.40
|1.2980
|1.3000 / 1.2968
|
|
|2480
|2008.11.04 23:51
|close
|1240
|235353.40
|1.2979
|1.3000 / 1.2968
|2353534.00
|473060149.00
|2481
|2008.11.04 23:53
|sell
|1241
|236530.10
|1.2979
|1.2999 / 1.2967
|
|
|2482
|2008.11.04 23:56
|close
|1241
|236530.10
|1.2978
|1.2999 / 1.2967
|2365301.00
|475425450.00
|2483
|2008.11.04 23:59
|buy
|1242
|237712.80
|1.2978
|1.2958 / 1.2990
|
|
|2484
|2008.11.05 00:01
|close
|1242
|237712.80
|1.2984
|1.2958 / 1.2990
|14262768.00
|489688218.00
|2485
|2008.11.05 00:04
|sell
|1243
|244844.20
|1.2985
|1.3005 / 1.2973
|
|
|2486
|2008.11.05 00:07
|close
|1243
|244844.20
|1.2987
|1.3005 / 1.2973
|-4896884.00
|484791334.00
|2487
|2008.11.05 00:09
|sell
|1244
|242395.70
|1.2988
|1.3008 / 1.2976
|
|
|2488
|2008.11.05 00:12
|close
|1244
|242395.70
|1.2987
|1.3008 / 1.2976
|2423957.00
|487215291.00
|2489
|2008.11.05 00:14
|sell
|1245
|243607.70
|1.2995
|1.3015 / 1.2983
|
|
|2490
|2008.11.05 00:17
|close
|1245
|243607.70
|1.3003
|1.3015 / 1.2983
|-19488616.00
|467726675.00
|2491
|2008.11.05 00:19
|buy
|1246
|233863.40
|1.3016
|1.2996 / 1.3028
|
|
|2492
|2008.11.05 00:20
|t/p
|1246
|233863.40
|1.3028
|1.2996 / 1.3028
|28063608.00
|495790283.00
|2493
|2008.11.05 00:23
|sell
|1247
|247895.20
|1.3030
|1.3050 / 1.3018
|
|
|2494
|2008.11.05 00:25
|close
|1247
|247895.20
|1.3031
|1.3050 / 1.3018
|-2478952.00
|493311331.00
|2495
|2008.11.05 00:28
|sell
|1248
|246655.70
|1.3023
|1.3043 / 1.3011
|
|
|2496
|2008.11.05 00:29
|t/p
|1248
|246655.70
|1.3011
|1.3043 / 1.3011
|29598684.00
|522910015.00
|2497
|2008.11.05 00:30
|sell
|1249
|261455.10
|1.3018
|1.3038 / 1.3006
|
|
|2498
|2008.11.05 00:33
|t/p
|1249
|261455.10
|1.3006
|1.3038 / 1.3006
|31374612.00
|554284627.00
|2499
|2008.11.05 00:33
|sell
|1250
|277142.40
|1.3007
|1.3027 / 1.2995
|
|
|2500
|2008.11.05 00:36
|close
|1250
|277142.40
|1.2997
|1.3027 / 1.2995
|27714240.00
|581998867.00
|2501
|2008.11.05 00:38
|buy
|1251
|290999.50
|1.3001
|1.2981 / 1.3013
|
|
|2502
|2008.11.05 00:41
|close
|1251
|290999.50
|1.3009
|1.2981 / 1.3013
|23279960.00
|605278827.00
|2503
|2008.11.05 00:45
|sell
|1252
|302639.50
|1.3011
|1.3031 / 1.2999
|
|
|2504
|2008.11.05 00:47
|close
|1252
|302639.50
|1.3006
|1.3031 / 1.2999
|15131975.00
|620410802.00
|2505
|2008.11.05 00:51
|sell
|1253
|310205.50
|1.2997
|1.3017 / 1.2985
|
|
|2506
|2008.11.05 00:53
|close
|1253
|310205.50
|1.2996
|1.3017 / 1.2985
|3102055.00
|623512857.00
|2507
|2008.11.05 00:56
|buy
|1254
|311756.50
|1.2994
|1.2974 / 1.3006
|
|
|2508
|2008.11.05 00:59
|close
|1254
|311756.50
|1.2996
|1.2974 / 1.3006
|6235130.00
|629747987.00
|2509
|2008.11.05 01:01
|sell
|1255
|314874.00
|1.2995
|1.3015 / 1.2983
|
|
|2510
|2008.11.05 01:04
|close
|1255
|314874.00
|1.2990
|1.3015 / 1.2983
|15743700.00
|645491687.00
|2511
|2008.11.05 01:07
|buy
|1256
|322745.90
|1.3003
|1.2983 / 1.3015
|
|
|2512
|2008.11.05 01:09
|t/p
|1256
|322745.90
|1.3015
|1.2983 / 1.3015
|38729508.00
|684221195.00
|2513
|2008.11.05 01:10
|buy
|1257
|342110.60
|1.3015
|1.2995 / 1.3027
|
|
|2514
|2008.11.05 01:13
|close
|1257
|342110.60
|1.3020
|1.2995 / 1.3027
|17105530.00
|701326725.00
|2515
|2008.11.05 01:15
|buy
|1258
|350663.40
|1.3020
|1.3000 / 1.3032
|
|
|2516
|2008.11.05 01:18
|close
|1258
|350663.40
|1.3029
|1.3000 / 1.3032
|31559706.00
|732886431.00
|2517
|2008.11.05 01:21
|sell
|1259
|366443.30
|1.3024
|1.3044 / 1.3012
|
|
|2518
|2008.11.05 01:23
|close
|1259
|366443.30
|1.3011
|1.3044 / 1.3012
|47637629.00
|780524060.00
|2519
|2008.11.05 01:26
|sell
|1260
|390262.10
|1.3007
|1.3027 / 1.2995
|
|
|2520
|2008.11.05 01:28
|close
|1260
|390262.10
|1.3007
|1.3027 / 1.2995
|0.00
|780524060.00
|2521
|2008.11.05 01:31
|buy
|1261
|390262.10
|1.3006
|1.2986 / 1.3018
|
|
|2522
|2008.11.05 01:33
|close
|1261
|390262.10
|1.3009
|1.2986 / 1.3018
|11707863.00
|792231923.00
|2523
|2008.11.05 01:36
|buy
|1262
|396116.00
|1.3017
|1.2997 / 1.3029
|
|
|2524
|2008.11.05 01:38
|close
|1262
|396116.00
|1.3010
|1.2997 / 1.3029
|-27728120.00
|764503803.00
|2525
|2008.11.05 01:41
|sell
|1263
|382252.00
|1.3002
|1.3022 / 1.2990
|
|
|2526
|2008.11.05 01:43
|close
|1263
|382252.00
|1.2990
|1.3022 / 1.2990
|45870240.00
|810374043.00
|2527
|2008.11.05 01:46
|sell
|1264
|405187.10
|1.2990
|1.3010 / 1.2978
|
|
|2528
|2008.11.05 01:49
|close
|1264
|405187.10
|1.2991
|1.3010 / 1.2978
|-4051871.00
|806322172.00
|2529
|2008.11.05 01:53
|buy
|1265
|403161.10
|1.2983
|1.2963 / 1.2995
|
|
|2530
|2008.11.05 01:55
|close
|1265
|403161.10
|1.2995
|1.2963 / 1.2995
|48379332.00
|854701504.00
|2531
|2008.11.05 01:58
|buy
|1266
|427350.80
|1.2986
|1.2966 / 1.2998
|
|
|2532
|2008.11.05 02:00
|close
|1266
|427350.80
|1.2983
|1.2966 / 1.2998
|-12820524.00
|841880980.00
|2533
|2008.11.05 02:03
|sell
|1267
|420940.50
|1.2980
|1.3000 / 1.2968
|
|
|2534
|2008.11.05 02:05
|close
|1267
|420940.50
|1.2971
|1.3000 / 1.2968
|37884645.00
|879765625.00
|2535
|2008.11.05 02:09
|sell
|1268
|439882.90
|1.2968
|1.2988 / 1.2956
|
|
|2536
|2008.11.05 02:09
|t/p
|1268
|439882.90
|1.2956
|1.2988 / 1.2956
|52785948.00
|932551573.00
|2537
|2008.11.05 02:11
|sell
|1269
|466275.80
|1.2946
|1.2966 / 1.2934
|
|
|2538
|2008.11.05 02:12
|t/p
|1269
|466275.80
|1.2934
|1.2966 / 1.2934
|55953096.00
|988504669.00
|2539
|2008.11.05 02:14
|buy
|1270
|494252.40
|1.2933
|1.2913 / 1.2945
|
|
|2540
|2008.11.05 02:16
|close
|1270
|494252.40
|1.2934
|1.2913 / 1.2945
|4942524.00
|993447193.00
|2541
|2008.11.05 02:19
|buy
|1271
|496723.60
|1.2932
|1.2912 / 1.2944
|
|
|2542
|2008.11.05 02:21
|close
|1271
|496723.60
|1.2932
|1.2912 / 1.2944
|0.00
|993447193.00
|2543
|2008.11.05 02:24
|sell
|1272
|496723.60
|1.2935
|1.2955 / 1.2923
|
|
|2544
|2008.11.05 02:26
|close
|1272
|496723.60
|1.2928
|1.2955 / 1.2923
|34770652.00
|1028217845.00
|2545
|2008.11.05 02:29
|buy
|1273
|514109.00
|1.2917
|1.2897 / 1.2929
|
|
|2546
|2008.11.05 02:31
|close
|1273
|514109.00
|1.2925
|1.2897 / 1.2929
|41128720.00
|1069346565.00
|2547
|2008.11.05 02:34
|buy
|1274
|534673.30
|1.2925
|1.2905 / 1.2937
|
|
|2548
|2008.11.05 02:36
|t/p
|1274
|534673.30
|1.2937
|1.2905 / 1.2937
|64160796.00
|1133507361.00
|2549
|2008.11.05 02:36
|buy
|1275
|566753.70
|1.2936
|1.2916 / 1.2948
|
|
|2550
|2008.11.05 02:39
|close
|1275
|566753.70
|1.2939
|1.2916 / 1.2948
|17002611.00
|1150509972.00
|2551
|2008.11.05 02:42
|buy
|1276
|575255.00
|1.2952
|1.2932 / 1.2964
|
|
|2552
|2008.11.05 02:44
|close
|1276
|575255.00
|1.2955
|1.2932 / 1.2964
|17257650.00
|1167767622.00
|2553
|2008.11.05 02:47
|buy
|1277
|583883.90
|1.2962
|1.2942 / 1.2974
|
|
|2554
|2008.11.05 02:49
|close
|1277
|583883.90
|1.2955
|1.2942 / 1.2974
|-40871873.00
|1126895749.00
|2555
|2008.11.05 02:52
|sell
|1278
|563447.90
|1.2944
|1.2964 / 1.2932
|
|
|2556
|2008.11.05 02:54
|close
|1278
|563447.90
|1.2956
|1.2964 / 1.2932
|-67613748.00
|1059282001.00
|2557
|2008.11.05 02:57
|buy
|1279
|529641.10
|1.2953
|1.2933 / 1.2965
|
|
|2558
|2008.11.05 02:59
|close
|1279
|529641.10
|1.2952
|1.2933 / 1.2965
|-5296411.00
|1053985590.00
|2559
|2008.11.05 03:02
|buy
|1280
|526992.80
|1.2953
|1.2933 / 1.2965
|
|
|2560
|2008.11.05 03:03
|t/p
|1280
|526992.80
|1.2965
|1.2933 / 1.2965
|63239136.00
|1117224726.00
|2561
|2008.11.05 03:04
|buy
|1281
|558612.40
|1.2959
|1.2939 / 1.2971
|
|
|2562
|2008.11.05 03:07
|close
|1281
|558612.40
|1.2948
|1.2939 / 1.2971
|-61447364.00
|1055777362.00
|2563
|2008.11.05 03:09
|sell
|1282
|527888.70
|1.2948
|1.2968 / 1.2936
|
|
|2564
|2008.11.05 03:11
|t/p
|1282
|527888.70
|1.2936
|1.2968 / 1.2936
|63346644.00
|1119124006.00
|2565
|2008.11.05 03:12
|sell
|1283
|559562.10
|1.2930
|1.2950 / 1.2918
|
|
|2566
|2008.11.05 03:15
|close
|1283
|559562.10
|1.2929
|1.2950 / 1.2918
|5595621.00
|1124719627.00
|2567
|2008.11.05 03:17
|sell
|1284
|562359.90
|1.2939
|1.2959 / 1.2927
|
|
|2568
|2008.11.05 03:20
|close
|1284
|562359.90
|1.2934
|1.2959 / 1.2927
|28117995.00
|1152837622.00
|2569
|2008.11.05 03:23
|sell
|1285
|576418.90
|1.2916
|1.2936 / 1.2904
|
|
|2570
|2008.11.05 03:25
|close
|1285
|576418.90
|1.2928
|1.2936 / 1.2904
|-69170268.00
|1083667354.00
|2571
|2008.11.05 03:28
|sell
|1286
|541833.70
|1.2937
|1.2957 / 1.2925
|
|
|2572
|2008.11.05 03:30
|close
|1286
|541833.70
|1.2934
|1.2957 / 1.2925
|16255011.00
|1099922365.00
|2573
|2008.11.05 03:33
|sell
|1287
|549961.20
|1.2932
|1.2952 / 1.2920
|
|
|2574
|2008.11.05 03:36
|close
|1287
|549961.20
|1.2938
|1.2952 / 1.2920
|-32997672.00
|1066924693.00
|2575
|2008.11.05 03:39
|sell
|1288
|533462.40
|1.2926
|1.2946 / 1.2914
|
|
|2576
|2008.11.05 03:41
|close
|1288
|533462.40
|1.2925
|1.2946 / 1.2914
|5334624.00
|1072259317.00
|2577
|2008.11.05 03:45
|buy
|1289
|536129.70
|1.2920
|1.2900 / 1.2932
|
|
|2578
|2008.11.05 03:47
|close
|1289
|536129.70
|1.2917
|1.2900 / 1.2932
|-16083891.00
|1056175426.00
|2579
|2008.11.05 03:50
|buy
|1290
|528087.80
|1.2923
|1.2903 / 1.2935
|
|
|2580
|2008.11.05 03:52
|close
|1290
|528087.80
|1.2931
|1.2903 / 1.2935
|42247024.00
|1098422450.00
|2581
|2008.11.05 03:55
|sell
|1291
|549211.30
|1.2927
|1.2947 / 1.2915
|
|
|2582
|2008.11.05 03:57
|close
|1291
|549211.30
|1.2924
|1.2947 / 1.2915
|16476339.00
|1114898789.00
|2583
|2008.11.05 04:00
|buy
|1292
|557449.40
|1.2919
|1.2899 / 1.2931
|
|
|2584
|2008.11.05 04:02
|close
|1292
|557449.40
|1.2919
|1.2899 / 1.2931
|0.00
|1114898789.00
|2585
|2008.11.05 04:05
|buy
|1293
|557449.40
|1.2926
|1.2906 / 1.2938
|
|
|2586
|2008.11.05 04:08
|close
|1293
|557449.40
|1.2920
|1.2906 / 1.2938
|-33446964.00
|1081451825.00
|2587
|2008.11.05 04:10
|sell
|1294
|540726.00
|1.2922
|1.2942 / 1.2910
|
|
|2588
|2008.11.05 04:13
|close
|1294
|540726.00
|1.2925
|1.2942 / 1.2910
|-16221780.00
|1065230045.00
|2589
|2008.11.05 04:15
|buy
|1295
|532615.10
|1.2928
|1.2908 / 1.2940
|
|
|2590
|2008.11.05 04:18
|close
|1295
|532615.10
|1.2927
|1.2908 / 1.2940
|-5326151.00
|1059903894.00
|2591
|2008.11.05 04:21
|sell
|1296
|529952.00
|1.2930
|1.2950 / 1.2918
|
|
|2592
|2008.11.05 04:23
|close
|1296
|529952.00
|1.2923
|1.2950 / 1.2918
|37096640.00
|1097000534.00
|2593
|2008.11.05 04:26
|buy
|1297
|548500.30
|1.2925
|1.2905 / 1.2937
|
|
|2594
|2008.11.05 04:28
|close
|1297
|548500.30
|1.2925
|1.2905 / 1.2937
|0.00
|1097000534.00
|2595
|2008.11.05 04:31
|buy
|1298
|548500.30
|1.2928
|1.2908 / 1.2940
|
|
|2596
|2008.11.05 04:33
|close
|1298
|548500.30
|1.2936
|1.2908 / 1.2940
|43880024.00
|1140880558.00
|2597
|2008.11.05 04:36
|buy
|1299
|570440.30
|1.2949
|1.2929 / 1.2961
|
|
|2598
|2008.11.05 04:38
|t/p
|1299
|570440.30
|1.2961
|1.2929 / 1.2961
|68452836.00
|1209333394.00
|2599
|2008.11.05 04:38
|buy
|1300
|604666.70
|1.2965
|1.2945 / 1.2977
|
|
|2600
|2008.11.05 04:41
|close
|1300
|604666.70
|1.2969
|1.2945 / 1.2977
|24186668.00
|1233520062.00
|2601
|2008.11.05 04:43
|buy
|1301
|616760.10
|1.2972
|1.2952 / 1.2984
|
|
|2602
|2008.11.05 04:46
|close
|1301
|616760.10
|1.2967
|1.2952 / 1.2984
|-30838005.00
|1202682057.00
|2603
|2008.11.05 04:48
|sell
|1302
|601341.10
|1.2955
|1.2975 / 1.2943
|
|
|2604
|2008.11.05 04:51
|close
|1302
|601341.10
|1.2944
|1.2975 / 1.2943
|66147521.00
|1268829578.00
|2605
|2008.11.05 04:53
|buy
|1303
|634414.80
|1.2922
|1.2902 / 1.2934
|
|
|2606
|2008.11.05 04:55
|t/p
|1303
|634414.80
|1.2934
|1.2902 / 1.2934
|76129776.00
|1344959354.00
|2607
|2008.11.05 04:56
|buy
|1304
|672479.70
|1.2934
|1.2914 / 1.2946
|
|
|2608
|2008.11.05 04:58
|close
|1304
|672479.70
|1.2933
|1.2914 / 1.2946
|-6724797.00
|1338234557.00
|2609
|2008.11.05 05:01
|sell
|1305
|669117.30
|1.2929
|1.2949 / 1.2917
|
|
|2610
|2008.11.05 05:03
|close
|1305
|669117.30
|1.2930
|1.2949 / 1.2917
|-6691173.00
|1331543384.00
|2611
|2008.11.05 05:07
|buy
|1306
|665771.70
|1.2936
|1.2916 / 1.2948
|
|
|2612
|2008.11.05 05:09
|close
|1306
|665771.70
|1.2939
|1.2916 / 1.2948
|19973151.00
|1351516535.00
|2613
|2008.11.05 05:12
|sell
|1307
|675758.30
|1.2935
|1.2955 / 1.2923
|
|
|2614
|2008.11.05 05:14
|close
|1307
|675758.30
|1.2949
|1.2955 / 1.2923
|-94606162.00
|1256910373.00
|2615
|2008.11.05 05:17
|sell
|1308
|628455.20
|1.2957
|1.2977 / 1.2945
|
|
|2616
|2008.11.05 05:19
|close
|1308
|628455.20
|1.2954
|1.2977 / 1.2945
|18853656.00
|1275764029.00
|2617
|2008.11.05 05:22
|sell
|1309
|637882.10
|1.2951
|1.2971 / 1.2939
|
|
|2618
|2008.11.05 05:25
|close
|1309
|637882.10
|1.2951
|1.2971 / 1.2939
|0.00
|1275764029.00
|2619
|2008.11.05 05:27
|sell
|1310
|637882.10
|1.2960
|1.2980 / 1.2948
|
|
|2620
|2008.11.05 05:30
|close
|1310
|637882.10
|1.2955
|1.2980 / 1.2948
|31894105.00
|1307658134.00
|2621
|2008.11.05 05:34
|sell
|1311
|653829.10
|1.2954
|1.2974 / 1.2942
|
|
|2622
|2008.11.05 05:36
|close
|1311
|653829.10
|1.2950
|1.2974 / 1.2942
|26153164.00
|1333811298.00
|2623
|2008.11.05 05:39
|buy
|1312
|666905.70
|1.2941
|1.2921 / 1.2953
|
|
|2624
|2008.11.05 05:41
|close
|1312
|666905.70
|1.2939
|1.2921 / 1.2953
|-13338114.00
|1320473184.00
|2625
|2008.11.05 05:45
|sell
|1313
|660236.60
|1.2944
|1.2964 / 1.2932
|
|
|2626
|2008.11.05 05:47
|close
|1313
|660236.60
|1.2937
|1.2964 / 1.2932
|46216562.00
|1366689746.00
|2627
|2008.11.05 05:50
|buy
|1314
|683344.90
|1.2942
|1.2922 / 1.2954
|
|
|2628
|2008.11.05 05:52
|close
|1314
|683344.90
|1.2945
|1.2922 / 1.2954
|20500347.00
|1387190093.00
|2629
|2008.11.05 05:55
|buy
|1315
|693595.10
|1.2948
|1.2928 / 1.2960
|
|
|2630
|2008.11.05 05:57
|close
|1315
|693595.10
|1.2960
|1.2928 / 1.2960
|83231412.00
|1470421505.00
|2631
|2008.11.05 06:00
|sell
|1316
|735210.80
|1.2955
|1.2975 / 1.2943
|
|
|2632
|2008.11.05 06:02
|close
|1316
|735210.80
|1.2957
|1.2975 / 1.2943
|-14704216.00
|1455717289.00
|2633
|2008.11.05 06:05
|sell
|1317
|727858.70
|1.2948
|1.2968 / 1.2936
|
|
|2634
|2008.11.05 06:08
|close
|1317
|727858.70
|1.2949
|1.2968 / 1.2936
|-7278587.00
|1448438702.00
|2635
|2008.11.05 06:10
|sell
|1318
|724219.40
|1.2926
|1.2946 / 1.2914
|
|
|2636
|2008.11.05 06:11
|t/p
|1318
|724219.40
|1.2914
|1.2946 / 1.2914
|86906328.00
|1535345030.00
|2637
|2008.11.05 06:13
|sell
|1319
|767672.60
|1.2889
|1.2909 / 1.2877
|
|
|2638
|2008.11.05 06:15
|close
|1319
|767672.60
|1.2883
|1.2909 / 1.2877
|46060356.00
|1581405386.00
|2639
|2008.11.05 06:18
|sell
|1320
|790702.70
|1.2848
|1.2868 / 1.2836
|
|
|2640
|2008.11.05 06:18
|t/p
|1320
|790702.70
|1.2836
|1.2868 / 1.2836
|94884324.00
|1676289710.00
|2641
|2008.11.05 06:20
|sell
|1321
|838144.90
|1.2849
|1.2869 / 1.2837
|
|
|2642
|2008.11.05 06:22
|s/l
|1321
|838144.90
|1.2869
|1.2869 / 1.2837
|-167628980.00
|1508660730.00
|2643
|2008.11.05 06:23
|buy
|1322
|754330.40
|1.2867
|1.2847 / 1.2879
|
|
|2644
|2008.11.05 06:25
|close
|1322
|754330.40
|1.2874
|1.2847 / 1.2879
|52803128.00
|1561463858.00
|2645
|2008.11.05 06:28
|sell
|1323
|780732.00
|1.2875
|1.2895 / 1.2863
|
|
|2646
|2008.11.05 06:30
|close
|1323
|780732.00
|1.2874
|1.2895 / 1.2863
|7807320.00
|1569271178.00
|2647
|2008.11.05 06:33
|sell
|1324
|784635.60
|1.2871
|1.2891 / 1.2859
|
|
|2648
|2008.11.05 06:35
|t/p
|1324
|784635.60
|1.2859
|1.2891 / 1.2859
|94156272.00
|1663427450.00
|2649
|2008.11.05 06:35
|sell
|1325
|831713.80
|1.2856
|1.2876 / 1.2844
|
|
|2650
|2008.11.05 06:36
|t/p
|1325
|831713.80
|1.2844
|1.2876 / 1.2844
|99805656.00
|1763233106.00
|2651
|2008.11.05 06:38
|sell
|1326
|881616.60
|1.2816
|1.2836 / 1.2804
|
|
|2652
|2008.11.05 06:40
|close
|1326
|881616.60
|1.2824
|1.2836 / 1.2804
|-70529328.00
|1692703778.00
|2653
|2008.11.05 06:43
|sell
|1327
|846351.90
|1.2838
|1.2858 / 1.2826
|
|
|2654
|2008.11.05 06:45
|close
|1327
|846351.90
|1.2832
|1.2858 / 1.2826
|50781114.00
|1743484892.00
|2655
|2008.11.05 06:48
|sell
|1328
|871742.50
|1.2848
|1.2868 / 1.2836
|
|
|2656
|2008.11.05 06:50
|close
|1328
|871742.50
|1.2848
|1.2868 / 1.2836
|0.00
|1743484892.00
|2657
|2008.11.05 06:53
|sell
|1329
|871742.50
|1.2842
|1.2862 / 1.2830
|
|
|2658
|2008.11.05 06:55
|close
|1329
|871742.50
|1.2843
|1.2862 / 1.2830
|-8717425.00
|1734767467.00
|2659
|2008.11.05 06:59
|buy
|1330
|867383.80
|1.2849
|1.2829 / 1.2861
|
|
|2660
|2008.11.05 07:01
|close
|1330
|867383.80
|1.2836
|1.2829 / 1.2861
|-112759894.00
|1622007573.00
|2661
|2008.11.05 07:04
|buy
|1331
|811003.80
|1.2822
|1.2802 / 1.2834
|
|
|2662
|2008.11.05 07:06
|close
|1331
|811003.80
|1.2825
|1.2802 / 1.2834
|24330114.00
|1646337687.00
|2663
|2008.11.05 07:09
|buy
|1332
|823168.90
|1.2818
|1.2798 / 1.2830
|
|
|2664
|2008.11.05 07:11
|close
|1332
|823168.90
|1.2815
|1.2798 / 1.2830
|-24695067.00
|1621642620.00
|2665
|2008.11.05 07:14
|sell
|1333
|810821.40
|1.2818
|1.2838 / 1.2806
|
|
|2666
|2008.11.05 07:15
|t/p
|1333
|810821.40
|1.2806
|1.2838 / 1.2806
|97298568.00
|1718941188.00
|2667
|2008.11.05 07:16
|sell
|1334
|859470.60
|1.2799
|1.2819 / 1.2787
|
|
|2668
|2008.11.05 07:19
|close
|1334
|859470.60
|1.2807
|1.2819 / 1.2787
|-68757648.00
|1650183540.00
|2669
|2008.11.05 07:21
|buy
|1335
|825091.80
|1.2819
|1.2799 / 1.2831
|
|
|2670
|2008.11.05 07:23
|t/p
|1335
|825091.80
|1.2831
|1.2799 / 1.2831
|99011016.00
|1749194556.00
|2671
|2008.11.05 07:24
|buy
|1336
|874597.30
|1.2823
|1.2803 / 1.2835
|
|
|2672
|2008.11.05 07:26
|close
|1336
|874597.30
|1.2829
|1.2803 / 1.2835
|52475838.00
|1801670394.00
|2673
|2008.11.05 07:29
|sell
|1337
|900835.20
|1.2833
|1.2853 / 1.2821
|
|
|2674
|2008.11.05 07:31
|close
|1337
|900835.20
|1.2831
|1.2853 / 1.2821
|18016704.00
|1819687098.00
|2675
|2008.11.05 07:34
|buy
|1338
|909843.60
|1.2836
|1.2816 / 1.2848
|
|
|2676
|2008.11.05 07:35
|t/p
|1338
|909843.60
|1.2848
|1.2816 / 1.2848
|109181232.00
|1928868330.00
|2677
|2008.11.05 07:37
|buy
|1339
|964434.20
|1.2869
|1.2849 / 1.2881
|
|
|2678
|2008.11.05 07:39
|close
|1339
|964434.20
|1.2864
|1.2849 / 1.2881
|-48221710.00
|1880646620.00
|2679
|2008.11.05 07:42
|buy
|1340
|940323.40
|1.2857
|1.2837 / 1.2869
|
|
|2680
|2008.11.05 07:44
|t/p
|1340
|940323.40
|1.2869
|1.2837 / 1.2869
|112838808.00
|1993485428.00
|2681
|2008.11.05 07:44
|buy
|1341
|996742.80
|1.2872
|1.2852 / 1.2884
|
|
|2682
|2008.11.05 07:47
|close
|1341
|996742.80
|1.2881
|1.2852 / 1.2884
|89706852.00
|2083192280.00
|2683
|2008.11.05 07:49
|sell
|1342
|1041596.20
|1.2883
|1.2903 / 1.2871
|
|
|2684
|2008.11.05 07:51
|t/p
|1342
|1041596.20
|1.2871
|1.2903 / 1.2871
|124991544.00
|2208183824.00
|2685
|2008.11.05 07:52
|sell
|1343
|1104092.00
|1.2870
|1.2890 / 1.2858
|
|
|2686
|2008.11.05 07:53
|t/p
|1343
|1104092.00
|1.2858
|1.2890 / 1.2858
|132491040.00
|2340674864.00
|2687
|2008.11.05 07:54
|sell
|1344
|1170337.50
|1.2854
|1.2874 / 1.2842
|
|
|2688
|2008.11.05 07:56
|s/l
|1344
|1170337.50
|1.2874
|1.2874 / 1.2842
|-234067500.00
|2106607364.00
|2689
|2008.11.05 07:57
|buy
|1345
|1053303.70
|1.2865
|1.2845 / 1.2877
|
|
|2690
|2008.11.05 07:59
|close
|1345
|1053303.70
|1.2865
|1.2845 / 1.2877
|0.00
|2106607364.00
|2691
|2008.11.05 08:02
|buy
|1346
|1053303.70
|1.2880
|1.2860 / 1.2892
|
|
|2692
|2008.11.05 08:03
|t/p
|1346
|1053303.70
|1.2892
|1.2860 / 1.2892
|126396444.00
|2233003808.00
|2693
|2008.11.05 08:04
|buy
|1347
|1116502.00
|1.2906
|1.2886 / 1.2918
|
|
|2694
|2008.11.05 08:07
|close
|1347
|1116502.00
|1.2893
|1.2886 / 1.2918
|-145145260.00
|2087858548.00
|2695
|2008.11.05 08:09
|buy
|1348
|1043929.30
|1.2886
|1.2866 / 1.2898
|
|
|2696
|2008.11.05 08:12
|close
|1348
|1043929.30
|1.2888
|1.2866 / 1.2898
|20878586.00
|2108737134.00
|2697
|2008.11.05 08:15
|buy
|1349
|1054368.60
|1.2888
|1.2868 / 1.2900
|
|
|2698
|2008.11.05 08:17
|close
|1349
|1054368.60
|1.2880
|1.2868 / 1.2900
|-84349488.00
|2024387646.00
|2699
|2008.11.05 08:20
|buy
|1350
|1012193.90
|1.2872
|1.2852 / 1.2884
|
|
|2700
|2008.11.05 08:22
|t/p
|1350
|1012193.90
|1.2884
|1.2852 / 1.2884
|121463268.00
|2145850914.00
|2701
|2008.11.05 08:22
|buy
|1351
|1072925.50
|1.2882
|1.2862 / 1.2894
|
|
|2702
|2008.11.05 08:23
|t/p
|1351
|1072925.50
|1.2894
|1.2862 / 1.2894
|128751060.00
|2274601974.00
|2703
|2008.11.05 08:25
|sell
|1352
|1137301.00
|1.2912
|1.2932 / 1.2900
|
|
|2704
|2008.11.05 08:27
|close
|1352
|1137301.00
|1.2913
|1.2932 / 1.2900
|-11373010.00
|2263228964.00
|2705
|2008.11.05 08:30
|buy
|1353
|1131614.50
|1.2917
|1.2897 / 1.2929
|
|
|2706
|2008.11.05 08:32
|close
|1353
|1131614.50
|1.2909
|1.2897 / 1.2929
|-90529160.00
|2172699804.00
|2707
|2008.11.05 08:35
|sell
|1354
|1086350.00
|1.2892
|1.2912 / 1.2880
|
|
|2708
|2008.11.05 08:37
|close
|1354
|1086350.00
|1.2895
|1.2912 / 1.2880
|-32590500.00
|2140109304.00
|2709
|2008.11.05 08:40
|buy
|1355
|1070054.70
|1.2906
|1.2886 / 1.2918
|
|
|2710
|2008.11.05 08:42
|close
|1355
|1070054.70
|1.2903
|1.2886 / 1.2918
|-32101641.00
|2108007663.00
|2711
|2008.11.05 08:45
|sell
|1356
|1054003.90
|1.2900
|1.2920 / 1.2888
|
|
|2712
|2008.11.05 08:48
|close
|1356
|1054003.90
|1.2893
|1.2920 / 1.2888
|73780273.00
|2181787936.00
|2713
|2008.11.05 08:50
|buy
|1357
|1090894.00
|1.2898
|1.2878 / 1.2910
|
|
|2714
|2008.11.05 08:53
|close
|1357
|1090894.00
|1.2901
|1.2878 / 1.2910
|32726820.00
|2214514756.00
|2715
|2008.11.05 08:55
|sell
|1358
|1107257.40
|1.2895
|1.2915 / 1.2883
|
|
|2716
|2008.11.05 08:58
|close
|1358
|1107257.40
|1.2885
|1.2915 / 1.2883
|110725740.00
|2325240496.00
|2717
|2008.11.05 09:00
|sell
|1359
|1162620.30
|1.2879
|1.2899 / 1.2867
|
|
|2718
|2008.11.05 09:02
|t/p
|1359
|1162620.30
|1.2867
|1.2899 / 1.2867
|139514436.00
|2464754932.00
|2719
|2008.11.05 09:03
|sell
|1360
|1232377.50
|1.2860
|1.2880 / 1.2848
|
|
|2720
|2008.11.05 09:05
|t/p
|1360
|1232377.50
|1.2848
|1.2880 / 1.2848
|147885300.00
|2612640232.00
|2721
|2008.11.05 09:06
|sell
|1361
|1306320.20
|1.2845
|1.2865 / 1.2833
|
|
|2722
|2008.11.05 09:08
|close
|1361
|1306320.20
|1.2849
|1.2865 / 1.2833
|-52252808.00
|2560387424.00
|2723
|2008.11.05 09:12
|sell
|1362
|1280193.80
|1.2852
|1.2872 / 1.2840
|
|
|2724
|2008.11.05 09:14
|close
|1362
|1280193.80
|1.2848
|1.2872 / 1.2840
|51207752.00
|2611595176.00
|2725
|2008.11.05 09:17
|sell
|1363
|1305797.60
|1.2838
|1.2858 / 1.2826
|
|
|2726
|2008.11.05 09:19
|close
|1363
|1305797.60
|1.2837
|1.2858 / 1.2826
|13057976.00
|2624653152.00
|2727
|2008.11.05 09:22
|buy
|1364
|1312326.60
|1.2837
|1.2817 / 1.2849
|
|
|2728
|2008.11.05 09:24
|close
|1364
|1312326.60
|1.2843
|1.2817 / 1.2849
|78739596.00
|2703392748.00
|2729
|2008.11.05 09:27
|sell
|1365
|1351696.40
|1.2845
|1.2865 / 1.2833
|
|
|2730
|2008.11.05 09:29
|close
|1365
|1351696.40
|1.2851
|1.2865 / 1.2833
|-81101784.00
|2622290964.00
|2731
|2008.11.05 09:32
|sell
|1366
|1311145.50
|1.2855
|1.2875 / 1.2843
|
|
|2732
|2008.11.05 09:34
|close
|1366
|1311145.50
|1.2843
|1.2875 / 1.2843
|157337460.00
|2779628424.00
|2733
|2008.11.05 09:37
|buy
|1367
|1389814.30
|1.2852
|1.2832 / 1.2864
|
|
|2734
|2008.11.05 09:38
|s/l
|1367
|1389814.30
|1.2832
|1.2832 / 1.2864
|-277962860.00
|2501665564.00
|2735
|2008.11.05 09:39
|sell
|1368
|1250832.80
|1.2835
|1.2855 / 1.2823
|
|
|2736
|2008.11.05 09:42
|close
|1368
|1250832.80
|1.2836
|1.2855 / 1.2823
|-12508328.00
|2489157236.00
|2737
|2008.11.05 09:45
|sell
|1369
|1244578.70
|1.2818
|1.2838 / 1.2806
|
|
|2738
|2008.11.05 09:47
|close
|1369
|1244578.70
|1.2813
|1.2838 / 1.2806
|62228935.00
|2551386171.00
|2739
|2008.11.05 09:50
|buy
|1370
|1275693.10
|1.2818
|1.2798 / 1.2830
|
|
|2740
|2008.11.05 09:52
|close
|1370
|1275693.10
|1.2828
|1.2798 / 1.2830
|127569310.00
|2678955481.00
|2741
|2008.11.05 09:55
|buy
|1371
|1339477.80
|1.2834
|1.2814 / 1.2846
|
|
|2742
|2008.11.05 09:57
|close
|1371
|1339477.80
|1.2831
|1.2814 / 1.2846
|-40184334.00
|2638771147.00
|2743
|2008.11.05 10:00
|buy
|1372
|1319385.60
|1.2842
|1.2822 / 1.2854
|
|
|2744
|2008.11.05 10:02
|close
|1372
|1319385.60
|1.2850
|1.2822 / 1.2854
|105550848.00
|2744321995.00
|2745
|2008.11.05 10:05
|sell
|1373
|1372161.00
|1.2856
|1.2876 / 1.2844
|
|
|2746
|2008.11.05 10:06
|t/p
|1373
|1372161.00
|1.2844
|1.2876 / 1.2844
|164659320.00
|2908981315.00
|2747
|2008.11.05 10:07
|sell
|1374
|1454490.70
|1.2847
|1.2867 / 1.2835
|
|
|2748
|2008.11.05 10:09
|t/p
|1374
|1454490.70
|1.2835
|1.2867 / 1.2835
|174538884.00
|3083520199.00
|2749
|2008.11.05 10:10
|sell
|1375
|1541760.10
|1.2835
|1.2855 / 1.2823
|
|
|2750
|2008.11.05 10:11
|t/p
|1375
|1541760.10
|1.2823
|1.2855 / 1.2823
|185011212.00
|3268531411.00
|2751
|2008.11.05 10:12
|sell
|1376
|1634265.80
|1.2825
|1.2845 / 1.2813
|
|
|2752
|2008.11.05 10:15
|close
|1376
|1634265.80
|1.2837
|1.2845 / 1.2813
|-196111896.00
|3072419515.00
|2753
|2008.11.05 10:17
|sell
|1377
|1536209.80
|1.2827
|1.2847 / 1.2815
|
|
|2754
|2008.11.05 10:20
|close
|1377
|1536209.80
|1.2825
|1.2847 / 1.2815
|30724196.00
|3103143711.00
|2755
|2008.11.05 10:23
|sell
|1378
|1551571.90
|1.2823
|1.2843 / 1.2811
|
|
|2756
|2008.11.05 10:25
|t/p
|1378
|1551571.90
|1.2811
|1.2843 / 1.2811
|186188628.00
|3289332339.00
|2757
|2008.11.05 10:25
|sell
|1379
|1644666.20
|1.2811
|1.2831 / 1.2799
|
|
|2758
|2008.11.05 10:28
|close
|1379
|1644666.20
|1.2816
|1.2831 / 1.2799
|-82233310.00
|3207099029.00
|2759
|2008.11.05 10:30
|sell
|1380
|1603549.60
|1.2819
|1.2839 / 1.2807
|
|
|2760
|2008.11.05 10:33
|close
|1380
|1603549.60
|1.2821
|1.2839 / 1.2807
|-32070992.00
|3175028037.00
|2761
|2008.11.05 10:35
|sell
|1381
|1587514.10
|1.2828
|1.2848 / 1.2816
|
|
|2762
|2008.11.05 10:38
|close
|1381
|1587514.10
|1.2830
|1.2848 / 1.2816
|-31750282.00
|3143277755.00
|2763
|2008.11.05 10:40
|sell
|1382
|1571638.90
|1.2830
|1.2850 / 1.2818
|
|
|2764
|2008.11.05 10:43
|close
|1382
|1571638.90
|1.2828
|1.2850 / 1.2818
|31432778.00
|3174710533.00
|2765
|2008.11.05 10:45
|buy
|1383
|1587355.30
|1.2842
|1.2822 / 1.2854
|
|
|2766
|2008.11.05 10:47
|t/p
|1383
|1587355.30
|1.2854
|1.2822 / 1.2854
|190482636.00
|3365193169.00
|2767
|2008.11.05 10:48
|buy
|1384
|1682596.60
|1.2853
|1.2833 / 1.2865
|
|
|2768
|2008.11.05 10:50
|t/p
|1384
|1682596.60
|1.2865
|1.2833 / 1.2865
|201911592.00
|3567104761.00
|2769
|2008.11.05 10:50
|buy
|1385
|1783552.40
|1.2868
|1.2848 / 1.2880
|
|
|2770
|2008.11.05 10:53
|close
|1385
|1783552.40
|1.2868
|1.2848 / 1.2880
|0.00
|3567104761.00
|2771
|2008.11.05 10:56
|sell
|1386
|1783552.40
|1.2875
|1.2895 / 1.2863
|
|
|2772
|2008.11.05 10:58
|close
|1386
|1783552.40
|1.2878
|1.2895 / 1.2863
|-53506572.00
|3513598189.00
|2773
|2008.11.05 11:01
|sell
|1387
|1756799.10
|1.2879
|1.2899 / 1.2867
|
|
|2774
|2008.11.05 11:03
|close
|1387
|1756799.10
|1.2878
|1.2899 / 1.2867
|17567991.00
|3531166180.00
|2775
|2008.11.05 11:06
|buy
|1388
|1765583.10
|1.2876
|1.2856 / 1.2888
|
|
|2776
|2008.11.05 11:08
|t/p
|1388
|1765583.10
|1.2888
|1.2856 / 1.2888
|211869972.00
|3743036152.00
|2777
|2008.11.05 11:08
|buy
|1389
|1871518.10
|1.2892
|1.2872 / 1.2904
|
|
|2778
|2008.11.05 11:11
|close
|1389
|1871518.10
|1.2895
|1.2872 / 1.2904
|56145543.00
|3799181695.00
|2779
|2008.11.05 11:13
|sell
|1390
|1899590.90
|1.2884
|1.2904 / 1.2872
|
|
|2780
|2008.11.05 11:16
|close
|1390
|1899590.90
|1.2886
|1.2904 / 1.2872
|-37991818.00
|3761189877.00
|2781
|2008.11.05 11:19
|buy
|1391
|1880595.00
|1.2885
|1.2865 / 1.2897
|
|
|2782
|2008.11.05 11:21
|close
|1391
|1880595.00
|1.2888
|1.2865 / 1.2897
|56417850.00
|3817607727.00
|2783
|2008.11.05 11:24
|sell
|1392
|1908803.90
|1.2879
|1.2899 / 1.2867
|
|
|2784
|2008.11.05 11:26
|close
|1392
|1908803.90
|1.2880
|1.2899 / 1.2867
|-19088039.00
|3798519688.00
|2785
|2008.11.05 11:29
|buy
|1393
|1899259.90
|1.2884
|1.2864 / 1.2896
|
|
|2786
|2008.11.05 11:31
|close
|1393
|1899259.90
|1.2873
|1.2864 / 1.2896
|-208918589.00
|3589601099.00
|2787
|2008.11.05 11:34
|sell
|1394
|1794800.60
|1.2869
|1.2889 / 1.2857
|
|
|2788
|2008.11.05 11:36
|close
|1394
|1794800.60
|1.2859
|1.2889 / 1.2857
|179480060.00
|3769081159.00
|2789
|2008.11.05 11:39
|sell
|1395
|1884540.60
|1.2862
|1.2882 / 1.2850
|
|
|2790
|2008.11.05 11:40
|t/p
|1395
|1884540.60
|1.2850
|1.2882 / 1.2850
|226144872.00
|3995226031.00
|2791
|2008.11.05 11:41
|sell
|1396
|1997613.10
|1.2846
|1.2866 / 1.2834
|
|
|2792
|2008.11.05 11:44
|close
|1396
|1997613.10
|1.2845
|1.2866 / 1.2834
|19976131.00
|4015202162.00
|2793
|2008.11.05 11:46
|sell
|1397
|2007601.10
|1.2835
|1.2855 / 1.2823
|
|
|2794
|2008.11.05 11:49
|close
|1397
|2007601.10
|1.2841
|1.2855 / 1.2823
|-120456066.00
|3894746096.00
|2795
|2008.11.05 11:51
|sell
|1398
|1947373.10
|1.2846
|1.2866 / 1.2834
|
|
|2796
|2008.11.05 11:54
|close
|1398
|1947373.10
|1.2835
|1.2866 / 1.2834
|214211041.00
|4108957137.00
|2797
|2008.11.05 11:57
|sell
|1399
|2054478.60
|1.2834
|1.2854 / 1.2822
|
|
|2798
|2008.11.05 11:59
|close
|1399
|2054478.60
|1.2830
|1.2854 / 1.2822
|82179144.00
|4191136281.00
|2799
|2008.11.05 12:02
|buy
|1400
|2095568.20
|1.2845
|1.2825 / 1.2857
|
|
|2800
|2008.11.05 12:04
|close
|1400
|2095568.20
|1.2842
|1.2825 / 1.2857
|-62867046.00
|4128269235.00
|2801
|2008.11.05 12:07
|sell
|1401
|2064134.70
|1.2841
|1.2861 / 1.2829
|
|
|2802
|2008.11.05 12:09
|close
|1401
|2064134.70
|1.2836
|1.2861 / 1.2829
|103206735.00
|4231475970.00
|2803
|2008.11.05 12:12
|sell
|1402
|2115738.00
|1.2833
|1.2853 / 1.2821
|
|
|2804
|2008.11.05 12:14
|close
|1402
|2115738.00
|1.2836
|1.2853 / 1.2821
|-63472140.00
|4168003830.00
|2805
|2008.11.05 12:18
|buy
|1403
|2084002.00
|1.2836
|1.2816 / 1.2848
|
|
|2806
|2008.11.05 12:20
|close
|1403
|2084002.00
|1.2837
|1.2816 / 1.2848
|20840020.00
|4188843850.00
|2807
|2008.11.05 12:23
|sell
|1404
|2094422.00
|1.2835
|1.2855 / 1.2823
|
|
|2808
|2008.11.05 12:25
|close
|1404
|2094422.00
|1.2838
|1.2855 / 1.2823
|-62832660.00
|4126011190.00
|2809
|2008.11.05 12:28
|buy
|1405
|2063005.60
|1.2841
|1.2821 / 1.2853
|
|
|2810
|2008.11.05 12:30
|close
|1405
|2063005.60
|1.2840
|1.2821 / 1.2853
|-20630056.00
|4105381134.00
|2811
|2008.11.05 12:35
|sell
|1406
|2052690.60
|1.2837
|1.2857 / 1.2825
|
|
|2812
|2008.11.05 12:37
|close
|1406
|2052690.60
|1.2835
|1.2857 / 1.2825
|41053812.00
|4146434946.00
|2813
|2008.11.05 12:40
|buy
|1407
|2073217.50
|1.2854
|1.2834 / 1.2866
|
|
|2814
|2008.11.05 12:41
|t/p
|1407
|2073217.50
|1.2866
|1.2834 / 1.2866
|248786100.00
|4395221046.00
|2815
|2008.11.05 12:42
|buy
|1408
|2197610.60
|1.2861
|1.2841 / 1.2873
|
|
|2816
|2008.11.05 12:45
|close
|1408
|2197610.60
|1.2864
|1.2841 / 1.2873
|65928318.00
|4461149364.00
|2817
|2008.11.05 12:47
|sell
|1409
|2230574.70
|1.2875
|1.2895 / 1.2863
|
|
|2818
|2008.11.05 12:50
|close
|1409
|2230574.70
|1.2884
|1.2895 / 1.2863
|-200751723.00
|4260397641.00
|2819
|2008.11.05 12:52
|buy
|1410
|2130198.90
|1.2884
|1.2864 / 1.2896
|
|
|2820
|2008.11.05 12:55
|close
|1410
|2130198.90
|1.2877
|1.2864 / 1.2896
|-149113923.00
|4111283718.00
|2821
|2008.11.05 12:57
|sell
|1411
|2055641.90
|1.2874
|1.2894 / 1.2862
|
|
|2822
|2008.11.05 13:00
|close
|1411
|2055641.90
|1.2869
|1.2894 / 1.2862
|102782095.00
|4214065813.00
|2823
|2008.11.05 13:03
|sell
|1412
|2107033.00
|1.2874
|1.2894 / 1.2862
|
|
|2824
|2008.11.05 13:05
|close
|1412
|2107033.00
|1.2867
|1.2894 / 1.2862
|147492310.00
|4361558123.00
|2825
|2008.11.05 13:08
|sell
|1413
|2180779.10
|1.2867
|1.2887 / 1.2855
|
|
|2826
|2008.11.05 13:10
|close
|1413
|2180779.10
|1.2870
|1.2887 / 1.2855
|-65423373.00
|4296134750.00
|2827
|2008.11.05 13:13
|buy
|1414
|2148067.40
|1.2877
|1.2857 / 1.2889
|
|
|2828
|2008.11.05 13:15
|close
|1414
|2148067.40
|1.2875
|1.2857 / 1.2889
|-42961348.00
|4253173402.00
|2829
|2008.11.05 13:18
|buy
|1415
|2126586.80
|1.2869
|1.2849 / 1.2881
|
|
|2830
|2008.11.05 13:21
|close
|1415
|2126586.80
|1.2873
|1.2849 / 1.2881
|85063472.00
|4338236874.00
|2831
|2008.11.05 13:23
|sell
|1416
|2169118.50
|1.2874
|1.2894 / 1.2862
|
|
|2832
|2008.11.05 13:25
|t/p
|1416
|2169118.50
|1.2862
|1.2894 / 1.2862
|260294220.00
|4598531094.00
|2833
|2008.11.05 13:26
|sell
|1417
|2299265.60
|1.2859
|1.2879 / 1.2847
|
|
|2834
|2008.11.05 13:28
|close
|1417
|2299265.60
|1.2858
|1.2879 / 1.2847
|22992656.00
|4621523750.00
|2835
|2008.11.05 13:31
|sell
|1418
|2310761.90
|1.2863
|1.2883 / 1.2851
|
|
|2836
|2008.11.05 13:33
|close
|1418
|2310761.90
|1.2870
|1.2883 / 1.2851
|-161753333.00
|4459770417.00
|2837
|2008.11.05 13:36
|buy
|1419
|2229885.30
|1.2863
|1.2843 / 1.2875
|
|
|2838
|2008.11.05 13:38
|close
|1419
|2229885.30
|1.2870
|1.2843 / 1.2875
|156091971.00
|4615862388.00
|2839
|2008.11.05 13:41
|buy
|1420
|2307931.20
|1.2877
|1.2857 / 1.2889
|
|
|2840
|2008.11.05 13:43
|close
|1420
|2307931.20
|1.2888
|1.2857 / 1.2889
|253872432.00
|4869734820.00
|2841
|2008.11.05 13:46
|buy
|1421
|2434867.50
|1.2891
|1.2871 / 1.2903
|
|
|2842
|2008.11.05 13:47
|t/p
|1421
|2434867.50
|1.2903
|1.2871 / 1.2903
|292184100.00
|5161918920.00
|2843
|2008.11.05 13:48
|buy
|1422
|2580959.50
|1.2929
|1.2909 / 1.2941
|
|
|2844
|2008.11.05 13:50
|t/p
|1422
|2580959.50
|1.2941
|1.2909 / 1.2941
|309715140.00
|5471634060.00
|2845
|2008.11.05 13:51
|buy
|1423
|2735817.10
|1.2946
|1.2926 / 1.2958
|
|
|2846
|2008.11.05 13:52
|t/p
|1423
|2735817.10
|1.2958
|1.2926 / 1.2958
|328298052.00
|5799932112.00
|2847
|2008.11.05 13:53
|buy
|1424
|2899966.10
|1.2967
|1.2947 / 1.2979
|
|
|2848
|2008.11.05 13:56
|close
|1424
|2899966.10
|1.2970
|1.2947 / 1.2979
|86998983.00
|5886931095.00
|2849
|2008.11.05 13:58
|buy
|1425
|2943465.60
|1.2965
|1.2945 / 1.2977
|
|
|2850
|2008.11.05 14:01
|close
|1425
|2943465.60
|1.2959
|1.2945 / 1.2977
|-176607936.00
|5710323159.00
|2851
|2008.11.05 14:03
|sell
|1426
|2855161.60
|1.2962
|1.2982 / 1.2950
|
|
|2852
|2008.11.05 14:06
|close
|1426
|2855161.60
|1.2967
|1.2982 / 1.2950
|-142758080.00
|5567565079.00
|2853
|2008.11.05 14:08
|sell
|1427
|2783782.60
|1.2977
|1.2997 / 1.2965
|
|
|2854
|2008.11.05 14:09
|t/p
|1427
|2783782.60
|1.2965
|1.2997 / 1.2965
|334053912.00
|5901618991.00
|2855
|2008.11.05 14:11
|buy
|1428
|2950809.50
|1.2955
|1.2935 / 1.2967
|
|
|2856
|2008.11.05 14:13
|close
|1428
|2950809.50
|1.2951
|1.2935 / 1.2967
|-118032380.00
|5783586611.00
|2857
|2008.11.05 14:16
|sell
|1429
|2891793.40
|1.2955
|1.2975 / 1.2943
|
|
|2858
|2008.11.05 14:19
|close
|1429
|2891793.40
|1.2950
|1.2975 / 1.2943
|144589670.00
|5928176281.00
|2859
|2008.11.05 14:22
|buy
|1430
|2964088.20
|1.2953
|1.2933 / 1.2965
|
|
|2860
|2008.11.05 14:24
|close
|1430
|2964088.20
|1.2953
|1.2933 / 1.2965
|0.00
|5928176281.00
|2861
|2008.11.05 14:27
|sell
|1431
|2964088.20
|1.2951
|1.2971 / 1.2939
|
|
|2862
|2008.11.05 14:29
|close
|1431
|2964088.20
|1.2951
|1.2971 / 1.2939
|0.00
|5928176281.00
|2863
|2008.11.05 14:32
|sell
|1432
|2964088.20
|1.2929
|1.2949 / 1.2917
|
|
|2864
|2008.11.05 14:34
|close
|1432
|2964088.20
|1.2923
|1.2949 / 1.2917
|177845292.00
|6106021573.00
|2865
|2008.11.05 14:37
|buy
|1433
|3053010.80
|1.2920
|1.2900 / 1.2932
|
|
|2866
|2008.11.05 14:39
|close
|1433
|3053010.80
|1.2921
|1.2900 / 1.2932
|30530108.00
|6136551681.00
|2867
|2008.11.05 14:42
|sell
|1434
|3068275.90
|1.2932
|1.2952 / 1.2920
|
|
|2868
|2008.11.05 14:44
|close
|1434
|3068275.90
|1.2920
|1.2952 / 1.2920
|368193108.00
|6504744789.00
|2869
|2008.11.05 14:47
|sell
|1435
|3252372.40
|1.2912
|1.2932 / 1.2900
|
|
|2870
|2008.11.05 14:49
|close
|1435
|3252372.40
|1.2913
|1.2932 / 1.2900
|-32523724.00
|6472221065.00
|2871
|2008.11.05 14:52
|buy
|1436
|3236110.60
|1.2918
|1.2898 / 1.2930
|
|
|2872
|2008.11.05 14:55
|close
|1436
|3236110.60
|1.2919
|1.2898 / 1.2930
|32361106.00
|6504582171.00
|2873
|2008.11.05 14:57
|buy
|1437
|3252291.10
|1.2908
|1.2888 / 1.2920
|
|
|2874
|2008.11.05 15:00
|close
|1437
|3252291.10
|1.2915
|1.2888 / 1.2920
|227660377.00
|6732242548.00
|2875
|2008.11.05 15:02
|sell
|1438
|3366121.30
|1.2906
|1.2926 / 1.2894
|
|
|2876
|2008.11.05 15:03
|t/p
|1438
|3366121.30
|1.2894
|1.2926 / 1.2894
|403934556.00
|7136177104.00
|2877
|2008.11.05 15:05
|sell
|1439
|3568088.60
|1.2882
|1.2902 / 1.2870
|
|
|2878
|2008.11.05 15:07
|t/p
|1439
|3568088.60
|1.2870
|1.2902 / 1.2870
|428170632.00
|7564347736.00
|2879
|2008.11.05 15:07
|buy
|1440
|3782173.90
|1.2868
|1.2848 / 1.2880
|
|
|2880
|2008.11.05 15:08
|t/p
|1440
|3782173.90
|1.2880
|1.2848 / 1.2880
|453860868.00
|8018208604.00
|2881
|2008.11.05 15:10
|buy
|1441
|4009104.40
|1.2880
|1.2860 / 1.2892
|
|
|2882
|2008.11.05 15:12
|close
|1441
|4009104.40
|1.2879
|1.2860 / 1.2892
|-40091044.00
|7978117560.00
|2883
|2008.11.05 15:15
|sell
|1442
|3989058.80
|1.2876
|1.2896 / 1.2864
|
|
|2884
|2008.11.05 15:16
|t/p
|1442
|3989058.80
|1.2864
|1.2896 / 1.2864
|478687056.00
|8456804616.00
|2885
|2008.11.05 15:17
|sell
|1443
|4228402.40
|1.2876
|1.2896 / 1.2864
|
|
|2886
|2008.11.05 15:19
|t/p
|1443
|4228402.40
|1.2864
|1.2896 / 1.2864
|507408288.00
|8964212904.00
|2887
|2008.11.05 15:20
|sell
|1444
|4482106.50
|1.2861
|1.2881 / 1.2849
|
|
|2888
|2008.11.05 15:22
|close
|1444
|4482106.50
|1.2862
|1.2881 / 1.2849
|-44821065.00
|8919391839.00
|2889
|2008.11.05 15:25
|buy
|1445
|4459696.00
|1.2857
|1.2837 / 1.2869
|
|
|2890
|2008.11.05 15:26
|t/p
|1445
|4459696.00
|1.2869
|1.2837 / 1.2869
|535163520.00
|9454555359.00
|2891
|2008.11.05 15:28
|sell
|1446
|4727277.70
|1.2858
|1.2878 / 1.2846
|
|
|2892
|2008.11.05 15:30
|close
|1446
|4727277.70
|1.2863
|1.2878 / 1.2846
|-236363885.00
|9218191474.00
|2893
|2008.11.05 15:33
|buy
|1447
|4609095.80
|1.2873
|1.2853 / 1.2885
|
|
|2894
|2008.11.05 15:33
|t/p
|1447
|4609095.80
|1.2885
|1.2853 / 1.2885
|553091496.00
|9771282970.00
|2895
|2008.11.05 15:35
|sell
|1448
|4885641.50
|1.2880
|1.2900 / 1.2868
|
|
|2896
|2008.11.05 15:38
|close
|1448
|4885641.50
|1.2870
|1.2900 / 1.2868
|488564150.00
|10259847120.00
|2897
|2008.11.05 15:40
|buy
|1449
|5129923.60
|1.2880
|1.2860 / 1.2892
|
|
|2898
|2008.11.05 15:43
|close
|1449
|5129923.60
|1.2878
|1.2860 / 1.2892
|-102598472.00
|10157248648.00
|2899
|2008.11.05 15:45
|buy
|1450
|5078624.40
|1.2882
|1.2862 / 1.2894
|
|
|2900
|2008.11.05 15:48
|close
|1450
|5078624.40
|1.2895
|1.2862 / 1.2894
|660221172.00
|10817469820.00
|2901
|2008.11.05 15:50
|buy
|1451
|5408735.00
|1.2904
|1.2884 / 1.2916
|
|
|2902
|2008.11.05 15:53
|close
|1451
|5408735.00
|1.2893
|1.2884 / 1.2916
|-594960850.00
|10222508970.00
|2903
|2008.11.05 15:55
|buy
|1452
|5111254.50
|1.2897
|1.2877 / 1.2909
|
|
|2904
|2008.11.05 15:58
|close
|1452
|5111254.50
|1.2892
|1.2877 / 1.2909
|-255562725.00
|9966946245.00
|2905
|2008.11.05 16:00
|sell
|1453
|4983473.20
|1.2890
|1.2910 / 1.2878
|
|
|2906
|2008.11.05 16:03
|close
|1453
|4983473.20
|1.2895
|1.2910 / 1.2878
|-249173660.00
|9717772585.00
|2907
|2008.11.05 16:05
|buy
|1454
|4858886.30
|1.2908
|1.2888 / 1.2920
|
|
|2908
|2008.11.05 16:08
|close
|1454
|4858886.30
|1.2903
|1.2888 / 1.2920
|-242944315.00
|9474828270.00
|2909
|2008.11.05 16:11
|sell
|1455
|4737414.20
|1.2900
|1.2920 / 1.2888
|
|
|2910
|2008.11.05 16:13
|close
|1455
|4737414.20
|1.2891
|1.2920 / 1.2888
|426367278.00
|9901195548.00
|2911
|2008.11.05 16:16
|sell
|1456
|4950597.80
|1.2884
|1.2904 / 1.2872
|
|
|2912
|2008.11.05 16:18
|close
|1456
|4950597.80
|1.2884
|1.2904 / 1.2872
|0.00
|9901195548.00
|2913
|2008.11.05 16:21
|buy
|1457
|4950597.80
|1.2894
|1.2874 / 1.2906
|
|
|2914
|2008.11.05 16:24
|close
|1457
|4950597.80
|1.2904
|1.2874 / 1.2906
|495059780.00
|10396255328.00
|2915
|2008.11.05 16:26
|buy
|1458
|5198127.70
|1.2914
|1.2894 / 1.2926
|
|
|2916
|2008.11.05 16:29
|close
|1458
|5198127.70
|1.2926
|1.2894 / 1.2926
|623775324.00
|11020030652.00
|2917
|2008.11.05 16:31
|sell
|1459
|5510015.40
|1.2934
|1.2954 / 1.2922
|
|
|2918
|2008.11.05 16:32
|t/p
|1459
|5510015.40
|1.2922
|1.2954 / 1.2922
|661201848.00
|11681232500.00
|2919
|2008.11.05 16:34
|buy
|1460
|5840616.30
|1.2920
|1.2900 / 1.2932
|
|
|2920
|2008.11.05 16:36
|close
|1460
|5840616.30
|1.2918
|1.2900 / 1.2932
|-116812326.00
|11564420174.00
|2921
|2008.11.05 16:39
|sell
|1461
|5782210.10
|1.2924
|1.2944 / 1.2912
|
|
|2922
|2008.11.05 16:41
|close
|1461
|5782210.10
|1.2919
|1.2944 / 1.2912
|289110505.00
|11853530679.00
|2923
|2008.11.05 16:45
|sell
|1462
|5926765.40
|1.2919
|1.2939 / 1.2907
|
|
|2924
|2008.11.05 16:47
|close
|1462
|5926765.40
|1.2916
|1.2939 / 1.2907
|177802962.00
|12031333641.00
|2925
|2008.11.05 16:50
|sell
|1463
|6015666.90
|1.2922
|1.2942 / 1.2910
|
|
|2926
|2008.11.05 16:52
|close
|1463
|6015666.90
|1.2911
|1.2942 / 1.2910
|661723359.00
|12693057000.00
|2927
|2008.11.05 16:55
|buy
|1464
|6346528.50
|1.2919
|1.2899 / 1.2931
|
|
|2928
|2008.11.05 16:57
|close
|1464
|6346528.50
|1.2932
|1.2899 / 1.2931
|825048705.00
|13518105705.00
|2929
|2008.11.05 17:00
|sell
|1465
|6759052.90
|1.2935
|1.2955 / 1.2923
|
|
|2930
|2008.11.05 17:02
|close
|1465
|6759052.90
|1.2945
|1.2955 / 1.2923
|-675905290.00
|12842200415.00
|2931
|2008.11.05 17:05
|buy
|1466
|6421100.30
|1.2974
|1.2954 / 1.2986
|
|
|2932
|2008.11.05 17:07
|close
|1466
|6421100.30
|1.2966
|1.2954 / 1.2986
|-513688024.00
|12328512391.00
|2933
|2008.11.05 17:10
|buy
|1467
|6164256.20
|1.3015
|1.2995 / 1.3027
|
|
|2934
|2008.11.05 17:12
|close
|1467
|6164256.20
|1.3025
|1.2995 / 1.3027
|616425620.00
|12944938011.00
|2935
|2008.11.05 17:16
|buy
|1468
|6472469.10
|1.3068
|1.3048 / 1.3080
|
|
|2936
|2008.11.05 17:16
|t/p
|1468
|6472469.10
|1.3080
|1.3048 / 1.3080
|776696292.00
|13721634303.00
|2937
|2008.11.05 17:18
|buy
|1469
|6860817.20
|1.3086
|1.3066 / 1.3098
|
|
|2938
|2008.11.05 17:19
|t/p
|1469
|6860817.20
|1.3098
|1.3066 / 1.3098
|823298064.00
|14544932367.00
|2939
|2008.11.05 17:21
|sell
|1470
|7272466.20
|1.3094
|1.3114 / 1.3082
|
|
|2940
|2008.11.05 17:21
|t/p
|1470
|7272466.20
|1.3082
|1.3114 / 1.3082
|872695944.00
|15417628311.00
|2941
|2008.11.05 17:24
|sell
|1471
|7708814.20
|1.3078
|1.3098 / 1.3066
|
|
|2942
|2008.11.05 17:26
|close
|1471
|7708814.20
|1.3085
|1.3098 / 1.3066
|-539616994.00
|14878011317.00
|2943
|2008.11.05 17:29
|buy
|1472
|7439005.70
|1.3095
|1.3075 / 1.3107
|
|
|2944
|2008.11.05 17:30
|t/p
|1472
|7439005.70
|1.3107
|1.3075 / 1.3107
|892680684.00
|15770692001.00
|2945
|2008.11.05 17:31
|buy
|1473
|7885346.10
|1.3112
|1.3092 / 1.3124
|
|
|2946
|2008.11.05 17:34
|close
|1473
|7885346.10
|1.3097
|1.3092 / 1.3124
|-1182801915.00
|14587890086.00
|2947
|2008.11.05 17:36
|sell
|1474
|7293945.10
|1.3086
|1.3106 / 1.3074
|
|
|2948
|2008.11.05 17:39
|close
|1474
|7293945.10
|1.3083
|1.3106 / 1.3074
|218818353.00
|14806708439.00
|2949
|2008.11.05 17:41
|buy
|1475
|7403354.30
|1.3080
|1.3060 / 1.3092
|
|
|2950
|2008.11.05 17:44
|close
|1475
|7403354.30
|1.3077
|1.3060 / 1.3092
|-222100629.00
|14584607810.00
|2951
|2008.11.05 17:46
|sell
|1476
|7292304.00
|1.3067
|1.3087 / 1.3055
|
|
|2952
|2008.11.05 17:48
|s/l
|1476
|7292304.00
|1.3087
|1.3087 / 1.3055
|-1458460800.00
|13126147010.00
|2953
|2008.11.05 17:49
|buy
|1477
|6563073.60
|1.3078
|1.3058 / 1.3090
|
|
|2954
|2008.11.05 17:49
|t/p
|1477
|6563073.60
|1.3090
|1.3058 / 1.3090
|787568832.00
|13913715842.00
|2955
|2008.11.05 17:51
|sell
|1478
|6956858.00
|1.3074
|1.3094 / 1.3062
|
|
|2956
|2008.11.05 17:54
|close
|1478
|6956858.00
|1.3068
|1.3094 / 1.3062
|417411480.00
|14331127322.00
|2957
|2008.11.05 17:56
|sell
|1479
|7165563.70
|1.3071
|1.3091 / 1.3059
|
|
|2958
|2008.11.05 17:57
|t/p
|1479
|7165563.70
|1.3059
|1.3091 / 1.3059
|859867644.00
|15190994966.00
|2959
|2008.11.05 17:59
|sell
|1480
|7595497.50
|1.3055
|1.3075 / 1.3043
|
|
|2960
|2008.11.05 18:01
|close
|1480
|7595497.50
|1.3065
|1.3075 / 1.3043
|-759549750.00
|14431445216.00
|2961
|2008.11.05 18:04
|sell
|1481
|7215722.70
|1.3066
|1.3086 / 1.3054
|
|
|2962
|2008.11.05 18:04
|t/p
|1481
|7215722.70
|1.3054
|1.3086 / 1.3054
|865886724.00
|15297331940.00
|2963
|2008.11.05 18:06
|sell
|1482
|7648666.00
|1.3056
|1.3076 / 1.3044
|
|
|2964
|2008.11.05 18:08
|t/p
|1482
|7648666.00
|1.3044
|1.3076 / 1.3044
|917839920.00
|16215171860.00
|2965
|2008.11.05 18:09
|sell
|1483
|8107586.00
|1.3048
|1.3068 / 1.3036
|
|
|2966
|2008.11.05 18:09
|t/p
|1483
|8107586.00
|1.3036
|1.3068 / 1.3036
|972910320.00
|17188082180.00
|2967
|2008.11.05 18:11
|buy
|1484
|8594041.10
|1.3041
|1.3021 / 1.3053
|
|
|2968
|2008.11.05 18:13
|t/p
|1484
|8594041.10
|1.3053
|1.3021 / 1.3053
|1031284932.00
|18219367112.00
|2969
|2008.11.05 18:14
|buy
|1485
|9109683.60
|1.3052
|1.3032 / 1.3064
|
|
|2970
|2008.11.05 18:16
|close
|1485
|9109683.60
|1.3057
|1.3032 / 1.3064
|455484180.00
|18674851292.00
|2971
|2008.11.05 18:20
|sell
|1486
|9337425.70
|1.3044
|1.3064 / 1.3032
|
|
|2972
|2008.11.05 18:22
|close
|1486
|9337425.70
|1.3036
|1.3064 / 1.3032
|746994056.00
|19421845348.00
|2973
|2008.11.05 18:25
|sell
|1487
|9710922.70
|1.3025
|1.3045 / 1.3013
|
|
|2974
|2008.11.05 18:27
|close
|1487
|9710922.70
|1.3019
|1.3045 / 1.3013
|582655362.00
|20004500710.00
|2975
|2008.11.05 18:30
|buy
|1488
|10002250.40
|1.3015
|1.2995 / 1.3027
|
|
|2976
|2008.11.05 18:32
|close
|1488
|10002250.40
|1.3012
|1.2995 / 1.3027
|-300067512.00
|19704433198.00
|2977
|2008.11.05 18:35
|buy
|1489
|9852216.60
|1.3010
|1.2990 / 1.3022
|
|
|2978
|2008.11.05 18:37
|close
|1489
|9852216.60
|1.3005
|1.2990 / 1.3022
|-492610830.00
|19211822368.00
|2979
|2008.11.05 18:40
|sell
|1490
|9605911.20
|1.3005
|1.3025 / 1.2993
|
|
|2980
|2008.11.05 18:42
|close
|1490
|9605911.20
|1.3011
|1.3025 / 1.2993
|-576354672.00
|18635467696.00
|2981
|2008.11.05 18:45
|buy
|1491
|9317733.90
|1.3008
|1.2988 / 1.3020
|
|
|2982
|2008.11.05 18:47
|close
|1491
|9317733.90
|1.3011
|1.2988 / 1.3020
|279532017.00
|18914999713.00
|2983
|2008.11.05 18:51
|sell
|1492
|9457499.90
|1.3001
|1.3021 / 1.2989
|
|
|2984
|2008.11.05 18:53
|close
|1492
|9457499.90
|1.3007
|1.3021 / 1.2989
|-567449994.00
|18347549719.00
|2985
|2008.11.05 18:56
|sell
|1493
|9173774.90
|1.3016
|1.3036 / 1.3004
|
|
|2986
|2008.11.05 18:58
|s/l
|1493
|9173774.90
|1.3036
|1.3036 / 1.3004
|-1834754980.00
|16512794739.00
|2987
|2008.11.05 18:58
|buy
|1494
|8256397.40
|1.3034
|1.3014 / 1.3046
|
|
|2988
|2008.11.05 19:01
|close
|1494
|8256397.40
|1.3034
|1.3014 / 1.3046
|0.00
|16512794739.00
|2989
|2008.11.05 19:03
|buy
|1495
|8256397.40
|1.3039
|1.3019 / 1.3051
|
|
|2990
|2008.11.05 19:06
|close
|1495
|8256397.40
|1.3034
|1.3019 / 1.3051
|-412819870.00
|16099974869.00
|2991
|2008.11.05 19:08
|buy
|1496
|8049987.50
|1.3041
|1.3021 / 1.3053
|
|
|2992
|2008.11.05 19:11
|close
|1496
|8049987.50
|1.3041
|1.3021 / 1.3053
|0.00
|16099974869.00
|2993
|2008.11.05 19:13
|buy
|1497
|8049987.50
|1.3031
|1.3011 / 1.3043
|
|
|2994
|2008.11.05 19:16
|close
|1497
|8049987.50
|1.3025
|1.3011 / 1.3043
|-482999250.00
|15616975619.00
|2995
|2008.11.05 19:18
|sell
|1498
|7808487.90
|1.3016
|1.3036 / 1.3004
|
|
|2996
|2008.11.05 19:21
|close
|1498
|7808487.90
|1.3010
|1.3036 / 1.3004
|468509274.00
|16085484893.00
|2997
|2008.11.05 19:23
|buy
|1499
|8042742.50
|1.3016
|1.2996 / 1.3028
|
|
|2998
|2008.11.05 19:26
|close
|1499
|8042742.50
|1.3008
|1.2996 / 1.3028
|-643419400.00
|15442065493.00
|2999
|2008.11.05 19:29
|sell
|1500
|7721032.80
|1.3007
|1.3027 / 1.2995
|
|
|3000
|2008.11.05 19:31
|close
|1500
|7721032.80
|1.3006
|1.3027 / 1.2995
|77210328.00
|15519275821.00
|3001
|2008.11.05 19:34
|buy
|1501
|7759638.00
|1.3011
|1.2991 / 1.3023
|
|
|3002
|2008.11.05 19:36
|close
|1501
|7759638.00
|1.2999
|1.2991 / 1.3023
|-931156560.00
|14588119261.00
|3003
|2008.11.05 19:39
|sell
|1502
|7294059.70
|1.2979
|1.2999 / 1.2967
|
|
|3004
|2008.11.05 19:41
|t/p
|1502
|7294059.70
|1.2967
|1.2999 / 1.2967
|875287164.00
|15463406425.00
|3005
|2008.11.05 19:41
|sell
|1503
|7731703.30
|1.2954
|1.2974 / 1.2942
|
|
|3006
|2008.11.05 19:44
|s/l
|1503
|7731703.30
|1.2974
|1.2974 / 1.2942
|-1546340660.00
|13917065765.00
|3007
|2008.11.05 19:44
|buy
|1504
|6958532.90
|1.2972
|1.2952 / 1.2984
|
|
|3008
|2008.11.05 19:45
|t/p
|1504
|6958532.90
|1.2984
|1.2952 / 1.2984
|835023948.00
|14752089713.00
|3009
|2008.11.05 19:46
|buy
|1505
|7376044.90
|1.2988
|1.2968 / 1.3000
|
|
|3010
|2008.11.05 19:49
|close
|1505
|7376044.90
|1.2999
|1.2968 / 1.3000
|811364939.00
|15563454652.00
|3011
|2008.11.05 19:51
|sell
|1506
|7781727.40
|1.2990
|1.3010 / 1.2978
|
|
|3012
|2008.11.05 19:54
|close
|1506
|7781727.40
|1.2981
|1.3010 / 1.2978
|700355466.00
|16263810118.00
|3013
|2008.11.05 19:56
|buy
|1507
|8131905.10
|1.2990
|1.2970 / 1.3002
|
|
|3014
|2008.11.05 19:59
|t/p
|1507
|8131905.10
|1.3002
|1.2970 / 1.3002
|975828612.00
|17239638730.00
|3015
|2008.11.05 19:59
|buy
|1508
|8619819.40
|1.2999
|1.2979 / 1.3011
|
|
|3016
|2008.11.05 20:01
|close
|1508
|8619819.40
|1.2991
|1.2979 / 1.3011
|-689585552.00
|16550053178.00
|3017
|2008.11.05 20:05
|buy
|1509
|8275026.60
|1.2992
|1.2972 / 1.3004
|
|
|3018
|2008.11.05 20:07
|close
|1509
|8275026.60
|1.2994
|1.2972 / 1.3004
|165500532.00
|16715553710.00
|3019
|2008.11.05 20:10
|buy
|1510
|8357776.90
|1.3000
|1.2980 / 1.3012
|
|
|3020
|2008.11.05 20:10
|t/p
|1510
|8357776.90
|1.3012
|1.2980 / 1.3012
|1002933228.00
|17718486938.00
|3021
|2008.11.05 20:12
|buy
|1511
|8859243.50
|1.3027
|1.3007 / 1.3039
|
|
|3022
|2008.11.05 20:15
|close
|1511
|8859243.50
|1.3020
|1.3007 / 1.3039
|-620147045.00
|17098339893.00
|3023
|2008.11.05 20:17
|buy
|1512
|8549170.00
|1.3026
|1.3006 / 1.3038
|
|
|3024
|2008.11.05 20:20
|close
|1512
|8549170.00
|1.3029
|1.3006 / 1.3038
|256475100.00
|17354814993.00
|3025
|2008.11.05 20:22
|sell
|1513
|8677407.50
|1.3030
|1.3050 / 1.3018
|
|
|3026
|2008.11.05 20:24
|t/p
|1513
|8677407.50
|1.3018
|1.3050 / 1.3018
|1041288900.00
|18396103893.00
|3027
|2008.11.05 20:26
|sell
|1514
|9198052.00
|1.3016
|1.3036 / 1.3004
|
|
|3028
|2008.11.05 20:28
|close
|1514
|9198052.00
|1.3012
|1.3036 / 1.3004
|367922080.00
|18764025973.00
|3029
|2008.11.05 20:32
|buy
|1515
|9382013.00
|1.3016
|1.2996 / 1.3028
|
|
|3030
|2008.11.05 20:34
|close
|1515
|9382013.00
|1.3009
|1.2996 / 1.3028
|-656740910.00
|18107285063.00
|3031
|2008.11.05 20:37
|buy
|1516
|9053642.60
|1.2996
|1.2976 / 1.3008
|
|
|3032
|2008.11.05 20:38
|t/p
|1516
|9053642.60
|1.3008
|1.2976 / 1.3008
|1086437112.00
|19193722175.00
|3033
|2008.11.05 20:39
|buy
|1517
|9596861.10
|1.3008
|1.2988 / 1.3020
|
|
|3034
|2008.11.05 20:42
|close
|1517
|9596861.10
|1.3015
|1.2988 / 1.3020
|671780277.00
|19865502452.00
|3035
|2008.11.05 20:44
|buy
|1518
|9932751.30
|1.3020
|1.3000 / 1.3032
|
|
|3036
|2008.11.05 20:47
|close
|1518
|9932751.30
|1.3026
|1.3000 / 1.3032
|595965078.00
|20461467530.00
|3037
|2008.11.05 20:49
|sell
|1519
|10230733.80
|1.3014
|1.3034 / 1.3002
|
|
|3038
|2008.11.05 20:52
|close
|1519
|10230733.80
|1.3008
|1.3034 / 1.3002
|613844028.00
|21075311558.00
|3039
|2008.11.05 20:54
|sell
|1520
|10537655.80
|1.3005
|1.3025 / 1.2993
|
|
|3040
|2008.11.05 20:57
|close
|1520
|10537655.80
|1.2998
|1.3025 / 1.2993
|737635906.00
|21812947464.00
|3041
|2008.11.05 20:59
|sell
|1521
|10906473.80
|1.3000
|1.3020 / 1.2988
|
|
|3042
|2008.11.05 21:02
|close
|1521
|10906473.80
|1.2995
|1.3020 / 1.2988
|545323690.00
|22358271154.00
|3043
|2008.11.05 21:05
|sell
|1522
|11179135.60
|1.2986
|1.3006 / 1.2974
|
|
|3044
|2008.11.05 21:07
|close
|1522
|11179135.60
|1.2988
|1.3006 / 1.2974
|-223582712.00
|22134688442.00
|3045
|2008.11.05 21:10
|sell
|1523
|11067344.30
|1.2979
|1.2999 / 1.2967
|
|
|3046
|2008.11.05 21:12
|close
|1523
|11067344.30
|1.2991
|1.2999 / 1.2967
|-1328081316.00
|20806607126.00
|3047
|2008.11.05 21:17
|sell
|1524
|10403303.60
|1.2987
|1.3007 / 1.2975
|
|
|3048
|2008.11.05 21:19
|close
|1524
|10403303.60
|1.2985
|1.3007 / 1.2975
|208066072.00
|21014673198.00
|3049
|2008.11.05 21:23
|buy
|1525
|10507336.60
|1.2984
|1.2964 / 1.2996
|
|
|3050
|2008.11.05 21:25
|close
|1525
|10507336.60
|1.2988
|1.2964 / 1.2996
|420293464.00
|21434966662.00
|3051
|2008.11.05 21:28
|buy
|1526
|10717483.40
|1.2992
|1.2972 / 1.3004
|
|
|3052
|2008.11.05 21:30
|close
|1526
|10717483.40
|1.2991
|1.2972 / 1.3004
|-107174834.00
|21327791828.00
|3053
|2008.11.05 21:33
|buy
|1527
|10663896.00
|1.2988
|1.2968 / 1.3000
|
|
|3054
|2008.11.05 21:34
|t/p
|1527
|10663896.00
|1.3000
|1.2968 / 1.3000
|1279667520.00
|22607459348.00
|3055
|2008.11.05 21:35
|buy
|1528
|11303729.70
|1.3003
|1.2983 / 1.3015
|
|
|3056
|2008.11.05 21:38
|close
|1528
|11303729.70
|1.3000
|1.2983 / 1.3015
|-339111891.00
|22268347457.00
|3057
|2008.11.05 21:41
|sell
|1529
|11134173.80
|1.2999
|1.3019 / 1.2987
|
|
|3058
|2008.11.05 21:43
|close
|1529
|11134173.80
|1.2996
|1.3019 / 1.2987
|334025214.00
|22602372671.00
|3059
|2008.11.05 21:46
|sell
|1530
|11301186.40
|1.3000
|1.3020 / 1.2988
|
|
|3060
|2008.11.05 21:48
|close
|1530
|11301186.40
|1.2995
|1.3020 / 1.2988
|565059320.00
|23167431991.00
|3061
|2008.11.05 21:52
|sell
|1531
|11583716.00
|1.2998
|1.3018 / 1.2986
|
|
|3062
|2008.11.05 21:54
|close
|1531
|11583716.00
|1.3004
|1.3018 / 1.2986
|-695022960.00
|22472409031.00
|3063
|2008.11.05 21:58
|sell
|1532
|11236204.60
|1.2997
|1.3017 / 1.2985
|
|
|3064
|2008.11.05 22:00
|close
|1532
|11236204.60
|1.2992
|1.3017 / 1.2985
|561810230.00
|23034219261.00
|3065
|2008.11.05 22:03
|sell
|1533
|11517109.70
|1.2989
|1.3009 / 1.2977
|
|
|3066
|2008.11.05 22:05
|close
|1533
|11517109.70
|1.2988
|1.3009 / 1.2977
|115171097.00
|23149390358.00
|3067
|2008.11.05 22:08
|sell
|1534
|11574695.20
|1.2993
|1.3013 / 1.2981
|
|
|3068
|2008.11.05 22:10
|close
|1534
|11574695.20
|1.2986
|1.3013 / 1.2981
|810228664.00
|23959619022.00
|3069
|2008.11.05 22:13
|buy
|1535
|11979809.60
|1.2982
|1.2962 / 1.2994
|
|
|3070
|2008.11.05 22:16
|close
|1535
|11979809.60
|1.2980
|1.2962 / 1.2994
|-239596192.00
|23720022830.00
|3071
|2008.11.05 22:18
|sell
|1536
|11860011.50
|1.2969
|1.2989 / 1.2957
|
|
|3072
|2008.11.05 22:21
|close
|1536
|11860011.50
|1.2961
|1.2989 / 1.2957
|948800920.00
|24668823750.00
|3073
|2008.11.05 22:23
|sell
|1537
|12334411.90
|1.2951
|1.2971 / 1.2939
|
|
|3074
|2008.11.05 22:26
|close
|1537
|12334411.90
|1.2944
|1.2971 / 1.2939
|863408833.00
|25532232583.00
|3075
|2008.11.05 22:28
|sell
|1538
|12766116.30
|1.2941
|1.2961 / 1.2929
|
|
|3076
|2008.11.05 22:31
|close
|1538
|12766116.30
|1.2953
|1.2961 / 1.2929
|-1531933956.00
|24000298627.00
|3077
|2008.11.05 22:33
|sell
|1539
|12000149.40
|1.2941
|1.2961 / 1.2929
|
|
|3078
|2008.11.05 22:36
|close
|1539
|12000149.40
|1.2933
|1.2961 / 1.2929
|960011952.00
|24960310579.00
|3079
|2008.11.05 22:38
|buy
|1540
|12480155.30
|1.2931
|1.2911 / 1.2943
|
|
|3080
|2008.11.05 22:41
|close
|1540
|12480155.30
|1.2923
|1.2911 / 1.2943
|-998412424.00
|23961898155.00
|3081
|2008.11.05 22:43
|buy
|1541
|11980949.10
|1.2923
|1.2903 / 1.2935
|
|
|3082
|2008.11.05 22:45
|t/p
|1541
|11980949.10
|1.2935
|1.2903 / 1.2935
|1437713892.00
|25399612047.00
|3083
|2008.11.05 22:46
|sell
|1542
|12699806.10
|1.2935
|1.2955 / 1.2923
|
|
|3084
|2008.11.05 22:49
|close
|1542
|12699806.10
|1.2936
|1.2955 / 1.2923
|-126998061.00
|25272613986.00
|3085
|2008.11.05 22:51
|sell
|1543
|12636307.00
|1.2932
|1.2952 / 1.2920
|
|
|3086
|2008.11.05 22:52
|t/p
|1543
|12636307.00
|1.2920
|1.2952 / 1.2920
|1516356840.00
|26788970826.00
|3087
|2008.11.05 22:54
|sell
|1544
|13394485.50
|1.2909
|1.2929 / 1.2897
|
|
|3088
|2008.11.05 22:56
|close
|1544
|13394485.50
|1.2913
|1.2929 / 1.2897
|-535779420.00
|26253191406.00
|3089
|2008.11.05 22:59
|sell
|1545
|13126595.80
|1.2917
|1.2937 / 1.2905
|
|
|3090
|2008.11.05 23:01
|close
|1545
|13126595.80
|1.2916
|1.2937 / 1.2905
|131265958.00
|26384457364.00
|3091
|2008.11.05 23:04
|buy
|1546
|13192228.70
|1.2918
|1.2898 / 1.2930
|
|
|3092
|2008.11.05 23:07
|close
|1546
|13192228.70
|1.2925
|1.2898 / 1.2930
|923456009.00
|27307913373.00
|3093
|2008.11.05 23:09
|buy
|1547
|13653956.70
|1.2932
|1.2912 / 1.2944
|
|
|3094
|2008.11.05 23:10
|t/p
|1547
|13653956.70
|1.2944
|1.2912 / 1.2944
|1638474804.00
|28946388177.00
|3095
|2008.11.05 23:12
|buy
|1548
|14473194.10
|1.2949
|1.2929 / 1.2961
|
|
|3096
|2008.11.05 23:14
|close
|1548
|14473194.10
|1.2954
|1.2929 / 1.2961
|723659705.00
|29670047882.00
|3097
|2008.11.05 23:17
|sell
|1549
|14835024.00
|1.2954
|1.2974 / 1.2942
|
|
|3098
|2008.11.05 23:19
|close
|1549
|14835024.00
|1.2956
|1.2974 / 1.2942
|-296700480.00
|29373347402.00
|3099
|2008.11.05 23:22
|buy
|1550
|14686673.80
|1.2960
|1.2940 / 1.2972
|
|
|3100
|2008.11.05 23:25
|close
|1550
|14686673.80
|1.2952
|1.2940 / 1.2972
|-1174933904.00
|28198413498.00
|3101
|2008.11.05 23:27
|buy
|1551
|14099206.80
|1.2956
|1.2936 / 1.2968
|
|
|3102
|2008.11.05 23:30
|close
|1551
|14099206.80
|1.2963
|1.2936 / 1.2968
|986944476.00
|29185357974.00
|3103
|2008.11.05 23:32
|buy
|1552
|14592679.00
|1.2969
|1.2949 / 1.2981
|
|
|3104
|2008.11.05 23:35
|close
|1552
|14592679.00
|1.2972
|1.2949 / 1.2981
|437780370.00
|29623138344.00
|3105
|2008.11.05 23:38
|sell
|1553
|14811569.20
|1.2967
|1.2987 / 1.2955
|
|
|3106
|2008.11.05 23:40
|close
|1553
|14811569.20
|1.2966
|1.2987 / 1.2955
|148115692.00
|29771254036.00
|3107
|2008.11.05 23:46
|buy
|1554
|14885627.10
|1.2967
|1.2947 / 1.2979
|
|
|3108
|2008.11.05 23:48
|close
|1554
|14885627.10
|1.2963
|1.2947 / 1.2979
|-595425084.00
|29175828952.00
|3109
|2008.11.05 23:52
|buy
|1555
|14587914.50
|1.2964
|1.2944 / 1.2976
|
|
|3110
|2008.11.05 23:54
|close
|1555
|14587914.50
|1.2963
|1.2944 / 1.2976
|-145879145.00
|29029949807.00
|3111
|2008.11.05 23:58
|buy
|1556
|14514975.00
|1.2962
|1.2942 / 1.2974
|
|
|3112
|2008.11.06 00:00
|close
|1556
|14514975.00
|1.2956
|1.2942 / 1.2974
|-870898500.00
|28159051307.00
|3113
|2008.11.06 00:03
|sell
|1557
|14079525.70
|1.2953
|1.2973 / 1.2941
|
|
|3114
|2008.11.06 00:05
|close
|1557
|14079525.70
|1.2943
|1.2973 / 1.2941
|1407952570.00
|29567003877.00
|3115
|2008.11.06 00:09
|sell
|1558
|14783502.00
|1.2937
|1.2957 / 1.2925
|
|
|3116
|2008.11.06 00:11
|close
|1558
|14783502.00
|1.2928
|1.2957 / 1.2925
|1330515180.00
|30897519057.00
|3117
|2008.11.06 00:15
|sell
|1559
|15448759.60
|1.2923
|1.2943 / 1.2911
|
|
|3118
|2008.11.06 00:17
|close
|1559
|15448759.60
|1.2923
|1.2943 / 1.2911
|0.00
|30897519057.00
|3119
|2008.11.06 00:20
|buy
|1560
|15448759.60
|1.2922
|1.2902 / 1.2934
|
|
|3120
|2008.11.06 00:22
|close
|1560
|15448759.60
|1.2923
|1.2902 / 1.2934
|154487596.00
|31052006653.00
|3121
|2008.11.06 00:25
|buy
|1561
|15526003.40
|1.2924
|1.2904 / 1.2936
|
|
|3122
|2008.11.06 00:27
|close
|1561
|15526003.40
|1.2927
|1.2904 / 1.2936
|465780102.00
|31517786755.00
|3123
|2008.11.06 00:32
|buy
|1562
|15758893.40
|1.2920
|1.2900 / 1.2932
|
|
|3124
|2008.11.06 00:34
|close
|1562
|15758893.40
|1.2914
|1.2900 / 1.2932
|-945533604.00
|30572253151.00
|3125
|2008.11.06 00:37
|buy
|1563
|15286126.60
|1.2921
|1.2901 / 1.2933
|
|
|3126
|2008.11.06 00:39
|close
|1563
|15286126.60
|1.2925
|1.2901 / 1.2933
|611445064.00
|31183698215.00
|3127
|2008.11.06 00:42
|sell
|1564
|15591849.20
|1.2926
|1.2946 / 1.2914
|
|
|3128
|2008.11.06 00:44
|close
|1564
|15591849.20
|1.2930
|1.2946 / 1.2914
|-623673968.00
|30560024247.00
|3129
|2008.11.06 00:48
|sell
|1565
|15280012.20
|1.2928
|1.2948 / 1.2916
|
|
|3130
|2008.11.06 00:50
|close
|1565
|15280012.20
|1.2927
|1.2948 / 1.2916
|152800122.00
|30712824369.00
|3131
|2008.11.06 01:01
|buy
|1566
|15356412.20
|1.2931
|1.2911 / 1.2943
|
|
|3132
|2008.11.06 01:03
|close
|1566
|15356412.20
|1.2943
|1.2911 / 1.2943
|1842769464.00
|32555593833.00
|3133
|2008.11.06 01:06
|buy
|1567
|16277797.00
|1.2941
|1.2921 / 1.2953
|
|
|3134
|2008.11.06 01:08
|close
|1567
|16277797.00
|1.2948
|1.2921 / 1.2953
|1139445790.00
|33695039623.00
|3135
|2008.11.06 01:12
|sell
|1568
|16847519.90
|1.2949
|1.2969 / 1.2937
|
|
|3136
|2008.11.06 01:14
|close
|1568
|16847519.90
|1.2944
|1.2969 / 1.2937
|842375995.00
|34537415618.00
|3137
|2008.11.06 01:17
|buy
|1569
|17268707.90
|1.2944
|1.2924 / 1.2956
|
|
|3138
|2008.11.06 01:20
|close
|1569
|17268707.90
|1.2948
|1.2924 / 1.2956
|690748316.00
|35228163934.00
|3139
|2008.11.06 01:22
|sell
|1570
|17614082.00
|1.2951
|1.2971 / 1.2939
|
|
|3140
|2008.11.06 01:25
|close
|1570
|17614082.00
|1.2953
|1.2971 / 1.2939
|-352281640.00
|34875882294.00
|3141
|2008.11.06 01:27
|sell
|1571
|17437941.20
|1.2952
|1.2972 / 1.2940
|
|
|3142
|2008.11.06 01:30
|close
|1571
|17437941.20
|1.2943
|1.2972 / 1.2940
|1569414708.00
|36445297002.00
|3143
|2008.11.06 01:32
|sell
|1572
|18222648.60
|1.2932
|1.2952 / 1.2920
|
|
|3144
|2008.11.06 01:35
|close
|1572
|18222648.60
|1.2923
|1.2952 / 1.2920
|1640038374.00
|38085335376.00
|3145
|2008.11.06 01:40
|sell
|1573
|19042667.70
|1.2914
|1.2934 / 1.2902
|
|
|3146
|2008.11.06 01:42
|close
|1573
|19042667.70
|1.2915
|1.2934 / 1.2902
|-190426677.00
|37894908699.00
|3147
|2008.11.06 01:45
|sell
|1574
|18947454.40
|1.2909
|1.2929 / 1.2897
|
|
|3148
|2008.11.06 01:47
|close
|1574
|18947454.40
|1.2914
|1.2929 / 1.2897
|-947372720.00
|36947535979.00
|3149
|2008.11.06 01:50
|sell
|1575
|18473768.00
|1.2920
|1.2940 / 1.2908
|
|
|3150
|2008.11.06 01:52
|close
|1575
|18473768.00
|1.2920
|1.2940 / 1.2908
|0.00
|36947535979.00
|3151
|2008.11.06 01:55
|sell
|1576
|18473768.00
|1.2919
|1.2939 / 1.2907
|
|
|3152
|2008.11.06 01:58
|close
|1576
|18473768.00
|1.2913
|1.2939 / 1.2907
|1108426080.00
|38055962059.00
|3153
|2008.11.06 02:01
|sell
|1577
|19027981.10
|1.2914
|1.2934 / 1.2902
|
|
|3154
|2008.11.06 02:03
|close
|1577
|19027981.10
|1.2916
|1.2934 / 1.2902
|-380559622.00
|37675402437.00
|3155
|2008.11.06 02:06
|buy
|1578
|18837701.30
|1.2914
|1.2894 / 1.2926
|
|
|3156
|2008.11.06 02:08
|close
|1578
|18837701.30
|1.2919
|1.2894 / 1.2926
|941885065.00
|38617287502.00
|3157
|2008.11.06 02:12
|sell
|1579
|19308643.80
|1.2914
|1.2934 / 1.2902
|
|
|3158
|2008.11.06 02:14
|close
|1579
|19308643.80
|1.2911
|1.2934 / 1.2902
|579259314.00
|39196546816.00
|3159
|2008.11.06 02:17
|sell
|1580
|19598273.50
|1.2904
|1.2924 / 1.2892
|
|
|3160
|2008.11.06 02:19
|close
|1580
|19598273.50
|1.2906
|1.2924 / 1.2892
|-391965470.00
|38804581346.00
|3161
|2008.11.06 02:22
|buy
|1581
|19402290.70
|1.2901
|1.2881 / 1.2913
|
|
|3162
|2008.11.06 02:25
|close
|1581
|19402290.70
|1.2904
|1.2881 / 1.2913
|582068721.00
|39386650067.00
|3163
|2008.11.06 02:27
|buy
|1582
|19693325.10
|1.2905
|1.2885 / 1.2917
|
|
|3164
|2008.11.06 02:30
|close
|1582
|19693325.10
|1.2904
|1.2885 / 1.2917
|-196933251.00
|39189716816.00
|3165
|2008.11.06 02:32
|sell
|1583
|19594858.50
|1.2907
|1.2927 / 1.2895
|
|
|3166
|2008.11.06 02:35
|close
|1583
|19594858.50
|1.2910
|1.2927 / 1.2895
|-587845755.00
|38601871061.00
|3167
|2008.11.06 02:37
|sell
|1584
|19300935.60
|1.2912
|1.2932 / 1.2900
|
|
|3168
|2008.11.06 02:40
|close
|1584
|19300935.60
|1.2917
|1.2932 / 1.2900
|-965046780.00
|37636824281.00
|3169
|2008.11.06 02:43
|sell
|1585
|18818412.20
|1.2926
|1.2946 / 1.2914
|
|
|3170
|2008.11.06 02:43
|t/p
|1585
|18818412.20
|1.2914
|1.2946 / 1.2914
|2258209464.00
|39895033745.00
|3171
|2008.11.06 02:45
|sell
|1586
|19947516.90
|1.2913
|1.2933 / 1.2901
|
|
|3172
|2008.11.06 02:48
|close
|1586
|19947516.90
|1.2909
|1.2933 / 1.2901
|797900676.00
|40692934421.00
|3173
|2008.11.06 02:51
|sell
|1587
|20346467.30
|1.2908
|1.2928 / 1.2896
|
|
|3174
|2008.11.06 02:53
|close
|1587
|20346467.30
|1.2910
|1.2928 / 1.2896
|-406929346.00
|40286005075.00
|3175
|2008.11.06 02:57
|sell
|1588
|20143002.60
|1.2906
|1.2926 / 1.2894
|
|
|3176
|2008.11.06 02:59
|close
|1588
|20143002.60
|1.2904
|1.2926 / 1.2894
|402860052.00
|40688865127.00
|3177
|2008.11.06 03:02
|sell
|1589
|20344432.60
|1.2904
|1.2924 / 1.2892
|
|
|3178
|2008.11.06 03:04
|t/p
|1589
|20344432.60
|1.2892
|1.2924 / 1.2892
|2441331912.00
|43130197039.00
|Summary:
|43130187039.00
|431301870.39%
|
|Initial deposit
|10000.00
|Spread
|2 points
|Model
|"spread/2 points"
|Total net profit
|43130187039.00
|Gross profit
|80003357156.00
|Gross loss
|36873170117.00
|
|Total trades
|1589
|Winning trades
|1056
|Losing trades
|533
|Largest winning trade
|2441331912.00
|Largest losing trade
|1834754980.00
|
|Max consecutive winners
|20 (12303.00)
|Max consecutive losers
|6 (662712.00)
|Avg consecutive winners
|3
|Avg consecutive losers
|1
|Max consecutive profit
|5573055494.00 (7)
|Max consecutive loss
|2402204974.00 (2)
|
|Absolute drawdown
|81.00
|Max drawdown
|6087434945.00 (30.4%)