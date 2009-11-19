|Account: 7393799
|Name: 50000
|Currency: USD
|2009 December 1, 07:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|23854619
|2009.11.19 23:41
|balance
|Deposit
|50 000.00
|23854835
|2009.11.19 23:42
|sell
|4.00
|eurusd
|1.4921
|0.0000
|1.4846
|2009.11.20 11:15
|1.4899
|0.00
|0.00
|-7.64
|880.00
|23854887
|2009.11.19 23:43
|buy
|2.00
|usdchf
|1.0132
|0.0000
|1.0172
|2009.11.20 11:15
|1.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|413.67
|23854897
|2009.11.19 23:44
|sell
|4.00
|audusd
|0.9194
|0.0000
|0.9119
|2009.11.20 11:15
|0.9167
|0.00
|0.00
|-37.35
|1 080.00
|23868685
|2009.11.20 02:53
|sell
|4.00
|audusd
|0.9209
|0.0000
|0.0000
|2009.11.20 11:15
|0.9166
|0.00
|0.00
|0.00
|1 720.00
|23920015
|2009.11.20 11:15
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.6571
|0.0000
|0.0000
|2009.11.20 14:36
|1.6486
|0.00
|0.00
|0.00
|3 400.00
|23920476
|2009.11.20 11:19
|sell
|2.00
|gbpjpy
|147.23
|0.00
|0.00
|2009.11.20 14:36
|146.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1 168.67
|23920499
|2009.11.20 11:19
|sell
|2.00
|eurjpy
|132.33
|0.00
|0.00
|2009.11.20 14:36
|131.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1 011.24
|23920546
|2009.11.20 11:19
|sell
|2.00
|chfjpy
|87.46
|0.00
|0.00
|2009.11.20 14:37
|87.17
|0.00
|0.00
|0.00
|651.76
|24018394
|2009.11.23 04:37
|sell
|2.00
|usdchf
|1.0129
|1.0188
|0.0000
|2009.11.23 11:48
|1.0092
|0.00
|0.00
|0.00
|733.25
|24018415
|2009.11.23 04:37
|buy
|2.00
|audusd
|0.9204
|0.9160
|0.0000
|2009.11.23 11:47
|0.9230
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|24018541
|2009.11.23 04:38
|buy
|2.00
|eurjpy
|132.71
|132.20
|0.00
|2009.11.23 11:47
|133.09
|0.00
|0.00
|0.00
|855.18
|24018572
|2009.11.23 04:39
|buy
|2.00
|chfjpy
|87.79
|87.20
|0.00
|2009.11.23 11:47
|88.09
|0.00
|0.00
|0.00
|675.15
|24018608
|2009.11.23 04:39
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4925
|1.4890
|0.0000
|2009.11.23 11:38
|1.4982
|0.00
|0.00
|0.00
|1 140.00
|24020253
|2009.11.23 05:00
|buy
|2.00
|audusd
|0.9197
|0.9160
|0.0000
|2009.11.23 11:47
|0.9229
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|24020316
|2009.11.23 05:01
|sell
|2.00
|usdchf
|1.0131
|1.0188
|0.0000
|2009.11.23 11:48
|1.0092
|0.00
|0.00
|0.00
|772.89
|24020349
|2009.11.23 05:01
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4925
|1.4890
|0.0000
|2009.11.23 11:38
|1.4982
|0.00
|0.00
|0.00
|1 140.00
|24020376
|2009.11.23 05:02
|buy
|2.00
|eurjpy
|132.75
|132.20
|0.00
|2009.11.23 11:48
|133.10
|0.00
|0.00
|0.00
|787.58
|24020423
|2009.11.23 05:02
|buy
|2.00
|chfjpy
|87.79
|87.20
|0.00
|2009.11.23 11:47
|88.08
|0.00
|0.00
|0.00
|652.64
|24062078
|2009.11.23 12:30
|sell
|5.00
|gbpusd
|1.6599
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|24062097
|2009.11.23 12:30
|sell
|5.00
|gbpusd
|1.6599
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|24062124
|2009.11.23 12:31
|sell
|5.00
|gbpusd
|1.6600
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24062212
|2009.11.23 12:33
|sell
|5.00
|gbpusd
|1.6601
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:37
|1.6602
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|24062811
|2009.11.23 12:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6606
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|24062824
|2009.11.23 12:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6606
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|24062828
|2009.11.23 12:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6605
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24062836
|2009.11.23 12:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6605
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:37
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24062845
|2009.11.23 12:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6605
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24062849
|2009.11.23 12:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6605
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24062861
|2009.11.23 12:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6606
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|24062869
|2009.11.23 12:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6606
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:37
|1.6602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|24062877
|2009.11.23 12:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6606
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|24062884
|2009.11.23 12:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6605
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24062890
|2009.11.23 12:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6605
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24062900
|2009.11.23 12:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6606
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:37
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|24062909
|2009.11.23 12:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6606
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|24062911
|2009.11.23 12:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6605
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24062919
|2009.11.23 12:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6605
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24062922
|2009.11.23 12:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6604
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:37
|1.6601
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|24062928
|2009.11.23 12:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6604
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|24062932
|2009.11.23 12:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6604
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|24064044
|2009.11.23 13:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6612
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|24064077
|2009.11.23 13:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6612
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:37
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|24064089
|2009.11.23 13:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6613
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|24064111
|2009.11.23 13:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6614
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|24064124
|2009.11.23 13:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6614
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|24064148
|2009.11.23 13:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6615
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:37
|1.6602
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|24064159
|2009.11.23 13:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6615
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|24064184
|2009.11.23 13:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6614
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|24064190
|2009.11.23 13:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6614
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|24064210
|2009.11.23 13:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6615
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:37
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|24064267
|2009.11.23 13:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6612
|0.0000
|0.0000
|2009.11.23 20:36
|1.6600
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|24100091
|2009.11.23 20:38
|buy
|2.00
|usdjpy
|89.09
|88.60
|0.00
|2009.11.24 10:00
|88.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 106.09
|24100182
|2009.11.23 20:40
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.6600
|1.6722
|0.0000
|2009.11.24 06:49
|1.6581
|0.00
|0.00
|-4.78
|380.00
|24100209
|2009.11.23 20:42
|sell
|2.00
|audusd
|0.9245
|0.9307
|0.0000
|2009.11.24 06:49
|0.9214
|0.00
|0.00
|-18.77
|620.00
|24100245
|2009.11.23 20:42
|buy
|2.00
|gbpjpy
|147.96
|146.91
|0.00
|2009.11.24 08:34
|146.91
|0.00
|0.00
|0.90
|-2 366.99
|24100287
|2009.11.23 20:44
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.7332
|0.7415
|0.0000
|2009.11.24 06:31
|0.7292
|0.00
|0.00
|-12.37
|800.00
|24133413
|2009.11.24 06:26
|sell
|3.00
|gbpjpy
|147.19
|0.00
|0.00
|2009.11.24 11:14
|146.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1 657.64
|24133475
|2009.11.24 06:30
|sell
|3.00
|usdjpy
|88.85
|0.00
|0.00
|2009.11.24 11:14
|88.68
|0.00
|0.00
|0.00
|575.10
|24134148
|2009.11.24 06:51
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0105
|0.0000
|0.0000
|2009.11.24 15:26
|1.0090
|0.00
|0.00
|0.00
|148.66
|24134179
|2009.11.24 06:52
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0584
|0.0000
|0.0000
|2009.11.24 15:26
|1.0573
|0.00
|0.00
|0.00
|104.04
|24160933
|2009.11.24 10:40
|sell
|2.00
|eurjpy
|132.13
|0.00
|0.00
|2009.11.24 18:21
|132.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.23
|24160965
|2009.11.24 10:41
|sell
|2.00
|chfjpy
|87.40
|0.00
|0.00
|2009.11.24 18:21
|87.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.07
|24160992
|2009.11.24 10:41
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.7247
|0.0000
|0.0000
|2009.11.24 18:21
|0.7233
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|24167290
|2009.11.24 11:51
|sell
|1.00
|chfjpy
|87.60
|0.00
|0.00
|2009.11.24 18:21
|87.47
|0.00
|0.00
|0.00
|146.78
|24167312
|2009.11.24 11:51
|sell
|1.00
|eurjpy
|132.40
|0.00
|0.00
|2009.11.24 18:21
|132.21
|0.00
|0.00
|0.00
|214.52
|24167317
|2009.11.24 11:51
|sell
|1.00
|eurjpy
|132.40
|0.00
|0.00
|2009.11.24 18:21
|132.22
|0.00
|0.00
|0.00
|203.23
|24167387
|2009.11.24 11:53
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0614
|0.0000
|0.0000
|2009.11.24 15:26
|1.0573
|0.00
|0.00
|0.00
|387.78
|24169286
|2009.11.24 12:11
|sell
|1.00
|chfjpy
|87.66
|0.00
|0.00
|2009.11.24 18:21
|87.47
|0.00
|0.00
|0.00
|214.52
|24169322
|2009.11.24 12:11
|sell
|1.00
|eurjpy
|132.46
|0.00
|0.00
|2009.11.24 18:21
|132.20
|0.00
|0.00
|0.00
|293.56
|24174808
|2009.11.24 13:21
|sell
|1.00
|eurjpy
|132.54
|0.00
|0.00
|2009.11.24 18:21
|132.22
|0.00
|0.00
|0.00
|361.30
|24178711
|2009.11.24 14:17
|sell
|1.00
|eurjpy
|132.69
|0.00
|0.00
|2009.11.24 18:21
|132.21
|0.00
|0.00
|0.00
|541.95
|24178721
|2009.11.24 14:17
|sell
|1.00
|eurjpy
|132.70
|0.00
|0.00
|2009.11.24 18:21
|132.22
|0.00
|0.00
|0.00
|541.95
|24179248
|2009.11.24 14:18
|sell
|1.00
|chfjpy
|87.84
|0.00
|0.00
|2009.11.24 18:21
|87.47
|0.00
|0.00
|0.00
|417.79
|24179308
|2009.11.24 14:18
|sell
|1.00
|chfjpy
|87.82
|0.00
|0.00
|2009.11.24 18:21
|87.47
|0.00
|0.00
|0.00
|395.21
|24209341
|2009.11.24 18:27
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.6564
|0.0000
|0.0000
|2009.11.24 18:27
|1.6567
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|24209354
|2009.11.24 18:27
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.6565
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|-4.78
|-2 920.00
|24209373
|2009.11.24 18:28
|sell
|2.00
|audusd
|0.9162
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|0.9278
|0.00
|0.00
|-18.68
|-2 320.00
|24209386
|2009.11.24 18:28
|sell
|1.00
|chfjpy
|87.45
|0.00
|0.00
|2009.11.25 10:03
|87.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-475.39
|24209414
|2009.11.24 18:29
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.7229
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 08:57
|0.7295
|0.00
|0.00
|-12.25
|-1 320.00
|24209433
|2009.11.24 18:29
|sell
|2.00
|cadjpy
|83.48
|0.00
|0.00
|2009.11.25 10:03
|83.78
|0.00
|0.00
|-3.35
|-679.12
|24223183
|2009.11.24 21:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.9191
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|0.9278
|0.00
|0.00
|-9.34
|-870.00
|24223230
|2009.11.24 21:30
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.7249
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 08:57
|0.7295
|0.00
|0.00
|-6.13
|-460.00
|24223274
|2009.11.24 21:30
|sell
|1.00
|chfjpy
|87.71
|0.00
|0.00
|2009.11.25 10:03
|87.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-181.10
|24223452
|2009.11.24 21:33
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0084
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 08:42
|1.0070
|0.00
|0.00
|-1.67
|139.03
|24223485
|2009.11.24 21:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4973
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 08:42
|1.4995
|0.00
|0.00
|0.00
|220.00
|24224529
|2009.11.24 21:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6592
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|-2.39
|-1 190.00
|24224609
|2009.11.24 21:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6592
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|-2.39
|-1 190.00
|24227896
|2009.11.24 23:06
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.7247
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 08:57
|0.7295
|0.00
|0.00
|-6.13
|-480.00
|24256633
|2009.11.25 08:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6631
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|24256639
|2009.11.25 08:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6631
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|24256663
|2009.11.25 08:28
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.7277
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 08:57
|0.7295
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|24256684
|2009.11.25 08:29
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.7278
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 08:57
|0.7295
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|24257404
|2009.11.25 08:42
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6628
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-830.00
|24257445
|2009.11.25 08:43
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6631
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|24257462
|2009.11.25 08:43
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6631
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|24257471
|2009.11.25 08:43
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6631
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|24257491
|2009.11.25 08:43
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6630
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-810.00
|24257711
|2009.11.25 08:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6627
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-840.00
|24257713
|2009.11.25 08:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6627
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-840.00
|24257841
|2009.11.25 08:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6627
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-840.00
|24257848
|2009.11.25 08:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6628
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-830.00
|24257854
|2009.11.25 08:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6628
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-830.00
|24257858
|2009.11.25 08:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6629
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-820.00
|24257865
|2009.11.25 08:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6629
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-820.00
|24257867
|2009.11.25 08:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6628
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-830.00
|24257871
|2009.11.25 08:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6629
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-820.00
|24258248
|2009.11.25 08:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6638
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-730.00
|24258264
|2009.11.25 08:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6637
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-740.00
|24258272
|2009.11.25 08:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6636
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-750.00
|24258274
|2009.11.25 08:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6635
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-760.00
|24258283
|2009.11.25 08:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6635
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-760.00
|24258292
|2009.11.25 08:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6637
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-740.00
|24258301
|2009.11.25 08:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6637
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-740.00
|24258316
|2009.11.25 08:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6637
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-740.00
|24258320
|2009.11.25 08:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6638
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-730.00
|24258330
|2009.11.25 08:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6638
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-730.00
|24258331
|2009.11.25 08:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6638
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-730.00
|24258341
|2009.11.25 08:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6639
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-720.00
|24258343
|2009.11.25 08:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6639
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-720.00
|24258376
|2009.11.25 08:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6638
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-730.00
|24258387
|2009.11.25 08:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6638
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-730.00
|24258398
|2009.11.25 09:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6640
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-710.00
|24258622
|2009.11.25 09:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6640
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-710.00
|24258665
|2009.11.25 09:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6641
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-700.00
|24258700
|2009.11.25 09:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6641
|0.0000
|0.0000
|2009.11.25 10:03
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-700.00
|24306366
|2009.11.25 15:43
|sell
|20.00
|gbpjpy
|146.35
|0.00
|0.00
|2009.11.26 08:37
|144.99
|0.00
|0.00
|-214.52
|31 336.41
|24386163
|2009.11.26 07:28
|sell
|20.00
|gbpjpy
|144.27
|0.00
|0.00
|2009.11.26 08:37
|144.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-16 589.86
|24386175
|2009.11.26 07:28
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.6661
|0.0000
|0.0000
|2009.11.26 07:28
|1.6665
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|24386218
|2009.11.26 07:29
|sell
|10.00
|gbpjpy
|144.28
|0.00
|0.00
|2009.11.26 08:37
|144.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 179.73
|24488992
|2009.11.26 23:06
|sell
|5.00
|gbpusd
|1.6509
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 08:20
|1.6396
|0.00
|0.00
|-11.90
|5 650.00
|24584073
|2009.11.27 08:19
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4906
|1.4869
|1.4918
|2009.11.27 08:26
|1.4918
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|24584306
|2009.11.27 08:20
|sell
|5.00
|usdchf
|1.0112
|1.0160
|1.0078
|2009.11.27 09:35
|1.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 362.20
|24584458
|2009.11.27 08:22
|buy
|2.00
|usdcad
|1.0654
|1.0594
|1.0684
|2009.11.27 09:23
|1.0684
|0.00
|0.00
|0.00
|561.59
|24599841
|2009.11.27 09:36
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.6314
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 09:36
|1.6310
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|24600097
|2009.11.27 09:36
|sell
|10.00
|usdchf
|1.0160
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 11:35
|1.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|4 647.48
|24600163
|2009.11.27 09:37
|sell
|10.00
|usdchf
|1.0160
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 11:35
|1.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|4 746.84
|24600721
|2009.11.27 09:39
|sell
|5.00
|usdchf
|1.0163
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 11:35
|1.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|2 472.07
|24600734
|2009.11.27 09:39
|sell
|5.00
|usdchf
|1.0163
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 11:35
|1.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|2 422.38
|24600745
|2009.11.27 09:39
|sell
|5.00
|usdchf
|1.0164
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 11:35
|1.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|2 521.51
|24600758
|2009.11.27 09:39
|sell
|5.00
|usdchf
|1.0163
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 11:35
|1.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|2 521.76
|24600779
|2009.11.27 09:39
|sell
|5.00
|usdchf
|1.0163
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 11:35
|1.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|2 472.07
|24600797
|2009.11.27 09:39
|sell
|2.00
|usdchf
|1.0165
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 11:35
|1.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|1 028.38
|24600854
|2009.11.27 09:39
|sell
|2.00
|usdchf
|1.0168
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 11:35
|1.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|1 087.71
|24601019
|2009.11.27 09:39
|sell
|2.00
|usdchf
|1.0170
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 11:35
|1.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|1 147.15
|24620565
|2009.11.27 11:41
|buy
|50.00
|eurusd
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 15:26
|1.4908
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|24648461
|2009.11.27 15:41
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 18:21
|1.4964
|0.00
|0.00
|0.00
|2 600.00
|24648485
|2009.11.27 15:42
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 18:21
|1.4964
|0.00
|0.00
|0.00
|2 600.00
|24648509
|2009.11.27 15:42
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 18:20
|1.4964
|0.00
|0.00
|0.00
|2 600.00
|24648522
|2009.11.27 15:42
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 18:20
|1.4966
|0.00
|0.00
|0.00
|2 750.00
|24648539
|2009.11.27 15:42
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4908
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 18:20
|1.4969
|0.00
|0.00
|0.00
|3 050.00
|24648554
|2009.11.27 15:42
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 18:20
|1.4970
|0.00
|0.00
|0.00
|3 050.00
|24648571
|2009.11.27 15:43
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 18:20
|1.4971
|0.00
|0.00
|0.00
|3 100.00
|24648615
|2009.11.27 15:43
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 18:20
|1.4973
|0.00
|0.00
|0.00
|3 200.00
|24648622
|2009.11.27 15:43
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4910
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 18:19
|1.4973
|0.00
|0.00
|0.00
|3 150.00
|24648637
|2009.11.27 15:43
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4908
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 18:19
|1.4972
|0.00
|0.00
|0.00
|3 200.00
|24648644
|2009.11.27 15:44
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4908
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 18:19
|1.4973
|0.00
|0.00
|0.00
|3 250.00
|24648650
|2009.11.27 15:44
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|2009.11.27 18:19
|1.4973
|0.00
|0.00
|0.00
|3 350.00
|24729187
|2009.11.30 06:26
|sell
|2.00
|usdchf
|1.0006
|0.0000
|0.9979
|2009.12.01 07:44
|1.0056
|0.00
|0.00
|-3.38
|-994.43
|24729223
|2009.11.30 06:27
|sell
|2.00
|audusd
|0.9189
|0.0000
|0.9126
|2009.11.30 12:15
|0.9126
|0.00
|0.00
|0.00
|1 260.00
|24729249
|2009.11.30 06:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|130.59
|0.00
|131.53
|2009.12.01 07:45
|131.02
|0.00
|0.00
|0.00
|492.16
|24729297
|2009.11.30 06:28
|buy
|1.00
|chfjpy
|86.50
|0.00
|87.17
|2009.12.01 07:45
|86.87
|0.00
|0.00
|-2.05
|423.59
|24729310
|2009.11.30 06:29
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.7218
|0.0000
|0.7279
|2009.12.01 07:45
|0.7173
|0.00
|0.00
|2.90
|-450.00
|24729383
|2009.11.30 06:29
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0553
|0.0000
|0.0000
|2009.12.01 07:45
|1.0567
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.49
|24729437
|2009.11.30 06:30
|buy
|1.00
|cadjpy
|82.00
|0.00
|82.87
|2009.12.01 05:15
|82.87
|0.00
|0.00
|0.00
|995.19
|24734678
|2009.11.30 07:15
|buy
|1.00
|eurjpy
|130.10
|0.00
|0.00
|2009.12.01 07:45
|131.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1 064.44
|24820560
|2009.11.30 21:21
|buy
|2.00
|eurjpy
|129.43
|0.00
|0.00
|2009.12.01 07:45
|131.03
|0.00
|0.00
|0.00
|3 662.58
|24820599
|2009.11.30 21:21
|sell
|2.00
|usdchf
|1.0049
|0.0000
|0.0000
|2009.12.01 07:45
|1.0056
|0.00
|0.00
|-3.38
|-139.22
|24868762
|2009.12.01 07:45
|sell
|1.00
|eurjpy
|131.00
|0.00
|0.00
|2009.12.01 07:45
|131.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.22
|0.00
|0.00
|-379.45
|64 283.26
|Closed P/L:
|63 903.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|63 903.81
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|113 903.81
|Equity:
|113 903.81
|Free Margin:
|113 903.81
|Details:
|Gross Profit:
|136 737.35
|Gross Loss:
|72 833.54
|Total Net Profit:
|63 903.81
|Profit Factor:
|1.88
|Expected Payoff:
|380.38
|Absolute Drawdown:
|39 641.61
|Maximal Drawdown:
|64 650.64 (86.19%)
|Relative Drawdown:
|86.19% (64 650.64)
|Total Trades:
|168
|Short Positions (won %):
|135 (54.07%)
|Long Positions (won %):
|33 (90.91%)
|Profit Trades (% of total):
|103 (61.31%)
|Loss trades (% of total):
|65 (38.69%)
|Largest
|profit trade:
|31 121.89
|loss trade:
|-16 589.86
|Average
|profit trade:
|1 327.55
|loss trade:
|-1 120.52
|Maximum
|consecutive wins ($):
|26 (64 122.54)
|consecutive losses ($):
|51 (-64 650.64)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|64 122.54 (26)
|consecutive loss (count):
|-64 650.64 (51)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|6