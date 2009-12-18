|Account: 1329508
|Name: Richard Benson
|Currency: USD
|2009 December 31, 18:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|79985412
|2009.12.18 00:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|144.606
|0.000
|145.928
|2009.12.18 09:04
|145.928
|0.00
|0.00
|0.00
|14.69
|[tp]
|79986020
|2009.12.16 05:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|145.267
|0.000
|143.944
|2009.12.18 01:36
|143.944
|0.00
|0.00
|-0.11
|14.86
|[tp]
|80001700
|2009.12.16 00:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|145.928
|0.000
|147.251
|2009.12.30 15:58
|147.251
|0.00
|0.00
|0.22
|14.31
|[tp]
|81391511
|2009.12.23 16:09
|buy
|0.01
|eurchf
|1.48873
|0.00000
|1.49020
|2009.12.24 05:33
|1.49020
|0.00
|0.00
|0.03
|1.42
|[tp]
|81392099
|2009.12.29 08:31
|buy
|0.01
|eurchf
|1.48726
|0.00000
|1.48873
|2009.12.29 16:09
|1.48873
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|[tp]
|81392676
|2009.12.29 10:47
|buy
|0.01
|eurchf
|1.48579
|0.00000
|1.48726
|2009.12.29 11:57
|1.48726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|[tp]
|81393557
|2009.12.31 10:27
|buy
|0.01
|eurchf
|1.48432
|0.00000
|1.48579
|2009.12.31 10:50
|1.48579
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|[tp]
|81394127
|2009.12.23 16:31
|sell
|0.01
|eurchf
|1.48799
|0.00000
|1.48653
|2009.12.29 08:59
|1.48653
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.41
|[tp]
|81394413
|2009.12.29 08:56
|sell
|0.01
|eurchf
|1.48653
|0.00000
|1.48506
|2009.12.31 09:54
|1.48506
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.43
|[tp]
|81394574
|2009.12.29 13:16
|sell
|0.01
|eurchf
|1.48506
|0.00000
|1.48359
|2009.12.31 11:15
|1.48359
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.42
|[tp]
|81526782
|2009.12.24 13:34
|buy
|0.01
|eurchf
|1.48873
|0.00000
|1.49020
|2009.12.24 15:39
|1.49020
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|[tp]
|81536043
|2009.12.24 12:42
|sell
|0.01
|eurchf
|1.48946
|0.00000
|1.48799
|2009.12.28 14:23
|1.48799
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.43
|[tp]
|81600415
|2009.12.28 02:54
|buy
|0.01
|eurchf
|1.48873
|0.00000
|1.49020
|2009.12.28 03:55
|1.49020
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|[tp]
|81600471
|2009.12.28 00:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.49020
|0.00000
|1.49166
|2009.12.28 08:34
|1.49166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|[tp]
|81616618
|2009.12.28 02:33
|sell
|0.01
|eurchf
|1.49093
|0.00000
|1.48946
|2009.12.28 02:46
|1.48946
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|[tp]
|81809137
|2009.12.29 13:15
|buy
|0.01
|eurchf
|1.48579
|0.00000
|1.48726
|2009.12.29 14:02
|1.48726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|[tp]
|81818586
|2009.12.30 16:01
|buy
|0.01
|eurchf
|1.48579
|0.00000
|1.48726
|2009.12.30 16:41
|1.48726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|[tp]
|81836800
|2009.12.29 15:59
|sell
|0.01
|eurchf
|1.48799
|0.00000
|1.48653
|2009.12.30 15:13
|1.48653
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.40
|[tp]
|81841966
|2009.12.29 16:59
|buy
|0.01
|eurchf
|1.48726
|0.00000
|1.48873
|2009.12.29 17:02
|1.48873
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|[tp]
|81846126
|2009.12.29 17:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59388
|0.00000
|1.59675
|2009.12.30 16:19
|1.59675
|0.00
|0.00
|0.01
|2.87
|[tp]
|81846315
|2009.12.29 17:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59012
|0.00000
|1.59388
|2009.12.30 16:15
|1.59388
|0.00
|0.00
|0.01
|3.76
|[tp]
|81846448
|2009.12.30 10:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58636
|0.00000
|1.59012
|2009.12.30 14:46
|1.59012
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|[tp]
|81846823
|2009.12.29 17:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59577
|0.00000
|1.59200
|2009.12.29 17:13
|1.59200
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|[tp]
|81847042
|2009.12.29 17:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59200
|0.00000
|1.58824
|2009.12.29 17:24
|1.58824
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|[tp]
|81847235
|2009.12.29 17:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58824
|0.00000
|1.58448
|2009.12.30 12:29
|1.58448
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.76
|[tp]
|81849847
|2009.12.30 02:33
|buy
|0.01
|eurchf
|1.48726
|0.00000
|1.48873
|2009.12.30 08:30
|1.48873
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|[tp]
|81875157
|2009.12.29 18:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59200
|0.00000
|1.58824
|2009.12.30 06:56
|1.58824
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.76
|[tp]
|81977614
|2009.12.30 14:25
|buy
|0.01
|eurchf
|1.48726
|0.00000
|1.48873
|2009.12.30 17:24
|1.48873
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|[tp]
|81992462
|2009.12.31 07:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44186
|0.00000
|1.43866
|2009.12.31 14:31
|1.43866
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|[tp]
|81992527
|2009.12.31 07:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.43866
|0.00000
|1.43546
|2009.12.31 16:06
|1.43546
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|[tp]
|81992639
|2009.12.30 18:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.43546
|0.00000
|1.43226
|2009.12.31 16:26
|1.43226
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|[tp]
|81992988
|2009.12.30 13:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43386
|0.00000
|1.43706
|2009.12.31 02:46
|1.43706
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.20
|[tp]
|81993079
|2009.12.31 02:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43706
|0.00000
|1.44026
|2009.12.31 07:44
|1.44026
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|[tp]
|81993173
|2009.12.31 07:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44026
|0.00000
|1.44346
|2009.12.31 07:47
|1.44346
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|[tp]
|82051537
|2009.12.30 17:18
|sell
|0.01
|eurchf
|1.48799
|0.00000
|1.48653
|2009.12.30 18:20
|1.48653
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|[tp]
|0.00
|0.00
|-0.07
|115.44
|Closed P/L:
|115.37
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|81841881
|2009.12.29 16:27
|buy
|0.01
|eurchf
|1.48873
|0.00000
|1.49020
|1.48277
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|82050610
|2009.12.31 09:06
|buy
|0.01
|eurchf
|1.48579
|0.00000
|1.48726
|1.48277
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|81394846
|2009.12.31 11:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.48359
|0.00000
|1.48212
|1.48312
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.45
|81993315
|2009.12.31 07:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44346
|0.00000
|1.44665
|1.43301
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.45
|79986044
|2009.12.18 01:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.944
|0.000
|142.621
|150.425
|0.00
|0.00
|-0.45
|-69.57
|80634150
|2009.12.18 17:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|145.267
|0.000
|143.944
|150.425
|0.00
|0.00
|-0.45
|-55.37
|81719341
|2009.12.28 23:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|146.555
|0.000
|145.233
|150.425
|0.00
|0.00
|-0.24
|-41.54
|82053910
|2009.12.30 17:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|148.529
|0.000
|151.225
|150.366
|0.00
|0.00
|0.07
|19.72
|81847437
|2009.12.30 12:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58448
|0.00000
|1.58072
|1.61488
|0.00
|0.00
|-0.06
|-30.40
|82009608
|2009.12.30 15:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58824
|0.00000
|1.58448
|1.61488
|0.00
|0.00
|-0.06
|-26.64
|0.00
|0.00
|-1.21
|-222.48
|Floating P/L:
|-223.69
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|81992124
|2009.12.30 13:16
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.45145
|0.00000
|1.44825
|1.43301
|81992210
|2009.12.30 13:16
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.44825
|0.00000
|1.44506
|1.43301
|81992412
|2009.12.30 13:18
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.44506
|0.00000
|1.44186
|1.43301
|81993432
|2009.12.30 13:24
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.44665
|0.00000
|1.44985
|1.43320
|81993458
|2009.12.30 13:24
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.44985
|0.00000
|1.45305
|1.43320
|81993504
|2009.12.30 13:25
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.45305
|0.00000
|1.45625
|1.43320
|79982982
|2009.12.15 20:43
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|185.616
|0.000
|184.294
|150.366
|79983694
|2009.12.15 20:51
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|186.939
|0.000
|185.616
|150.366
|79983755
|2009.12.15 20:52
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|188.262
|0.000
|186.939
|150.366
|79983797
|2009.12.15 20:53
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|189.585
|0.000
|188.262
|150.366
|79983821
|2009.12.15 20:53
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|190.908
|0.000
|189.585
|150.366
|79983848
|2009.12.15 20:54
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|192.231
|0.000
|190.908
|150.366
|79983891
|2009.12.15 20:55
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|193.554
|0.000
|192.231
|150.366
|79984164
|2009.12.15 20:55
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|194.887
|0.000
|193.554
|150.366
|79984293
|2009.12.15 20:56
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|196.200
|0.000
|194.877
|150.366
|79984393
|2009.12.15 20:57
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|197.523
|0.000
|196.200
|150.366
|79984476
|2009.12.15 20:57
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|198.846
|0.000
|197.523
|150.366
|79984505
|2009.12.15 20:58
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|200.169
|0.000
|198.846
|150.366
|79985460
|2009.12.15 21:07
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|143.283
|0.000
|144.606
|150.425
|79986334
|2009.12.15 21:14
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|142.621
|0.000
|141.298
|150.366
|79986696
|2009.12.15 21:15
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|201.492
|0.000
|200.169
|150.366
|79987917
|2009.12.15 21:27
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|141.960
|0.000
|143.283
|150.425
|79988007
|2009.12.15 21:28
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|140.637
|0.000
|141.960
|150.425
|79988020
|2009.12.15 21:29
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|139.314
|0.000
|140.637
|150.425
|79988045
|2009.12.15 21:29
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|137.991
|0.000
|139.314
|150.425
|79988188
|2009.12.15 21:30
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|141.298
|0.000
|139.975
|150.366
|79988273
|2009.12.15 21:31
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|139.975
|0.000
|138.652
|150.366
|80634560
|2009.12.18 09:19
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|144.606
|0.000
|145.928
|150.425
|82051956
|2009.12.30 17:18
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|145.928
|0.000
|147.521
|150.425
|81846521
|2009.12.29 16:55
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.58260
|0.00000
|1.58636
|1.61488
|81846614
|2009.12.29 16:56
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.57884
|0.00000
|1.58260
|1.61488
|81847680
|2009.12.29 17:00
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.58072
|0.00000
|1.57696
|1.61441
|82010379
|2009.12.30 15:08
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.58636
|0.00000
|1.59012
|1.61488
|82055460
|2009.12.30 17:32
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.58926
|0.00000
|1.59304
|1.61488
|82055522
|2009.12.30 17:33
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.59304
|0.00000
|1.59683
|1.61488
|82055645
|2009.12.30 17:33
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.59683
|0.00000
|1.60061
|1.61488
|82055855
|2009.12.30 17:34
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.60061
|0.00000
|1.60439
|1.61488
|82056213
|2009.12.30 17:35
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.59872
|0.00000
|1.59492
|1.61441
|82056307
|2009.12.30 17:36
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.60250
|0.00000
|1.59872
|1.61441
|82056343
|2009.12.30 17:37
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.59492
|0.00000
|1.59115
|1.61441
|82056381
|2009.12.30 17:37
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.59115
|0.00000
|1.58737
|1.61441
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|115.37
|Floating P/L:
|-223.69
|Margin:
|24.64
|Balance:
|313.38
|Equity:
|89.69
|Free Margin:
|65.05
|Details:
|Gross Profit:
|115.37
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|115.37
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|3.30
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|35
|Short Positions (won %):
|15 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|20 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|35 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|14.75
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|3.30
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|35 (115.37)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|115.37 (35)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|35
|consecutive losses:
|0