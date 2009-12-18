Alpari (UK) Ltd.

Account: 1329508 Name: Richard Benson Currency: USD 2009 December 31, 18:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
799854122009.12.18 00:30buy0.01gbpjpy144.6060.000145.9282009.12.18 09:04145.9280.000.000.0014.69
  [tp]
799860202009.12.16 05:53sell0.01gbpjpy145.2670.000143.9442009.12.18 01:36143.9440.000.00-0.1114.86
  [tp]
800017002009.12.16 00:06buy0.01gbpjpy145.9280.000147.2512009.12.30 15:58147.2510.000.000.2214.31
  [tp]
813915112009.12.23 16:09buy0.01eurchf1.488730.000001.490202009.12.24 05:331.490200.000.000.031.42
  [tp]
813920992009.12.29 08:31buy0.01eurchf1.487260.000001.488732009.12.29 16:091.488730.000.000.001.43
  [tp]
813926762009.12.29 10:47buy0.01eurchf1.485790.000001.487262009.12.29 11:571.487260.000.000.001.42
  [tp]
813935572009.12.31 10:27buy0.01eurchf1.484320.000001.485792009.12.31 10:501.485790.000.000.001.42
  [tp]
813941272009.12.23 16:31sell0.01eurchf1.487990.000001.486532009.12.29 08:591.486530.000.00-0.091.41
  [tp]
813944132009.12.29 08:56sell0.01eurchf1.486530.000001.485062009.12.31 09:541.485060.000.00-0.041.43
  [tp]
813945742009.12.29 13:16sell0.01eurchf1.485060.000001.483592009.12.31 11:151.483590.000.00-0.041.42
  [tp]
815267822009.12.24 13:34buy0.01eurchf1.488730.000001.490202009.12.24 15:391.490200.000.000.001.42
  [tp]
815360432009.12.24 12:42sell0.01eurchf1.489460.000001.487992009.12.28 14:231.487990.000.00-0.021.43
  [tp]
816004152009.12.28 02:54buy0.01eurchf1.488730.000001.490202009.12.28 03:551.490200.000.000.001.42
  [tp]
816004712009.12.28 00:00buy0.01eurchf1.490200.000001.491662009.12.28 08:341.491660.000.000.001.41
  [tp]
816166182009.12.28 02:33sell0.01eurchf1.490930.000001.489462009.12.28 02:461.489460.000.000.001.42
  [tp]
818091372009.12.29 13:15buy0.01eurchf1.485790.000001.487262009.12.29 14:021.487260.000.000.001.42
  [tp]
818185862009.12.30 16:01buy0.01eurchf1.485790.000001.487262009.12.30 16:411.487260.000.000.001.41
  [tp]
818368002009.12.29 15:59sell0.01eurchf1.487990.000001.486532009.12.30 15:131.486530.000.00-0.011.40
  [tp]
818419662009.12.29 16:59buy0.01eurchf1.487260.000001.488732009.12.29 17:021.488730.000.000.001.42
  [tp]
818461262009.12.29 17:09buy0.01gbpusd1.593880.000001.596752009.12.30 16:191.596750.000.000.012.87
  [tp]
818463152009.12.29 17:23buy0.01gbpusd1.590120.000001.593882009.12.30 16:151.593880.000.000.013.76
  [tp]
818464482009.12.30 10:35buy0.01gbpusd1.586360.000001.590122009.12.30 14:461.590120.000.000.003.76
  [tp]
818468232009.12.29 17:05sell0.01gbpusd1.595770.000001.592002009.12.29 17:131.592000.000.000.003.77
  [tp]
818470422009.12.29 17:13sell0.01gbpusd1.592000.000001.588242009.12.29 17:241.588240.000.000.003.76
  [tp]
818472352009.12.29 17:24sell0.01gbpusd1.588240.000001.584482009.12.30 12:291.584480.000.00-0.013.76
  [tp]
818498472009.12.30 02:33buy0.01eurchf1.487260.000001.488732009.12.30 08:301.488730.000.000.001.42
  [tp]
818751572009.12.29 18:58sell0.01gbpusd1.592000.000001.588242009.12.30 06:561.588240.000.00-0.013.76
  [tp]
819776142009.12.30 14:25buy0.01eurchf1.487260.000001.488732009.12.30 17:241.488730.000.000.001.41
  [tp]
819924622009.12.31 07:47sell0.01eurusd1.441860.000001.438662009.12.31 14:311.438660.000.000.003.20
  [tp]
819925272009.12.31 07:38sell0.01eurusd1.438660.000001.435462009.12.31 16:061.435460.000.000.003.20
  [tp]
819926392009.12.30 18:15sell0.01eurusd1.435460.000001.432262009.12.31 16:261.432260.000.000.003.20
  [tp]
819929882009.12.30 13:28buy0.01eurusd1.433860.000001.437062009.12.31 02:461.437060.000.00-0.013.20
  [tp]
819930792009.12.31 02:43buy0.01eurusd1.437060.000001.440262009.12.31 07:441.440260.000.000.003.20
  [tp]
819931732009.12.31 07:44buy0.01eurusd1.440260.000001.443462009.12.31 07:471.443460.000.000.003.20
  [tp]
820515372009.12.30 17:18sell0.01eurchf1.487990.000001.486532009.12.30 18:201.486530.000.000.001.41
  [tp]
  0.00 0.00 -0.07 115.44
Closed P/L: 115.37
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
818418812009.12.29 16:27buy0.01eurchf1.488730.000001.49020 1.482770.000.000.00-5.76
820506102009.12.31 09:06buy0.01eurchf1.485790.000001.48726 1.482770.000.000.00-2.92
813948462009.12.31 11:15sell0.01eurchf1.483590.000001.48212 1.483120.000.00-0.020.45
819933152009.12.31 07:47buy0.01eurusd1.443460.000001.44665 1.433010.000.000.00-10.45
799860442009.12.18 01:36sell0.01gbpjpy143.9440.000142.621 150.4250.000.00-0.45-69.57
806341502009.12.18 17:36sell0.01gbpjpy145.2670.000143.944 150.4250.000.00-0.45-55.37
817193412009.12.28 23:06sell0.01gbpjpy146.5550.000145.233 150.4250.000.00-0.24-41.54
820539102009.12.30 17:28buy0.01gbpjpy148.5290.000151.225 150.3660.000.000.0719.72
818474372009.12.30 12:28sell0.01gbpusd1.584480.000001.58072 1.614880.000.00-0.06-30.40
820096082009.12.30 15:07sell0.01gbpusd1.588240.000001.58448 1.614880.000.00-0.06-26.64
  0.00 0.00 -1.21 -222.48
 Floating P/L: -223.69
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
819921242009.12.30 13:16sell limit0.01eurusd1.451450.000001.44825 1.43301
819922102009.12.30 13:16sell limit0.01eurusd1.448250.000001.44506 1.43301
819924122009.12.30 13:18sell limit0.01eurusd1.445060.000001.44186 1.43301
819934322009.12.30 13:24buy stop0.01eurusd1.446650.000001.44985 1.43320
819934582009.12.30 13:24buy stop0.01eurusd1.449850.000001.45305 1.43320
819935042009.12.30 13:25buy stop0.01eurusd1.453050.000001.45625 1.43320
799829822009.12.15 20:43sell limit0.01gbpjpy185.6160.000184.294 150.366
799836942009.12.15 20:51sell limit0.01gbpjpy186.9390.000185.616 150.366
799837552009.12.15 20:52sell limit0.01gbpjpy188.2620.000186.939 150.366
799837972009.12.15 20:53sell limit0.01gbpjpy189.5850.000188.262 150.366
799838212009.12.15 20:53sell limit0.01gbpjpy190.9080.000189.585 150.366
799838482009.12.15 20:54sell limit0.01gbpjpy192.2310.000190.908 150.366
799838912009.12.15 20:55sell limit0.01gbpjpy193.5540.000192.231 150.366
799841642009.12.15 20:55sell limit0.01gbpjpy194.8870.000193.554 150.366
799842932009.12.15 20:56sell limit0.01gbpjpy196.2000.000194.877 150.366
799843932009.12.15 20:57sell limit0.01gbpjpy197.5230.000196.200 150.366
799844762009.12.15 20:57sell limit0.01gbpjpy198.8460.000197.523 150.366
799845052009.12.15 20:58sell limit0.01gbpjpy200.1690.000198.846 150.366
799854602009.12.15 21:07buy limit0.01gbpjpy143.2830.000144.606 150.425
799863342009.12.15 21:14sell stop0.01gbpjpy142.6210.000141.298 150.366
799866962009.12.15 21:15sell limit0.01gbpjpy201.4920.000200.169 150.366
799879172009.12.15 21:27buy limit0.01gbpjpy141.9600.000143.283 150.425
799880072009.12.15 21:28buy limit0.01gbpjpy140.6370.000141.960 150.425
799880202009.12.15 21:29buy limit0.01gbpjpy139.3140.000140.637 150.425
799880452009.12.15 21:29buy limit0.01gbpjpy137.9910.000139.314 150.425
799881882009.12.15 21:30sell stop0.01gbpjpy141.2980.000139.975 150.366
799882732009.12.15 21:31sell stop0.01gbpjpy139.9750.000138.652 150.366
806345602009.12.18 09:19buy limit0.01gbpjpy144.6060.000145.928 150.425
820519562009.12.30 17:18buy limit0.01gbpjpy145.9280.000147.521 150.425
818465212009.12.29 16:55buy limit0.01gbpusd1.582600.000001.58636 1.61488
818466142009.12.29 16:56buy limit0.01gbpusd1.578840.000001.58260 1.61488
818476802009.12.29 17:00sell stop0.01gbpusd1.580720.000001.57696 1.61441
820103792009.12.30 15:08buy limit0.01gbpusd1.586360.000001.59012 1.61488
820554602009.12.30 17:32buy limit0.01gbpusd1.589260.000001.59304 1.61488
820555222009.12.30 17:33buy limit0.01gbpusd1.593040.000001.59683 1.61488
820556452009.12.30 17:33buy limit0.01gbpusd1.596830.000001.60061 1.61488
820558552009.12.30 17:34buy limit0.01gbpusd1.600610.000001.60439 1.61488
820562132009.12.30 17:35sell stop0.01gbpusd1.598720.000001.59492 1.61441
820563072009.12.30 17:36sell stop0.01gbpusd1.602500.000001.59872 1.61441
820563432009.12.30 17:37sell stop0.01gbpusd1.594920.000001.59115 1.61441
820563812009.12.30 17:37sell stop0.01gbpusd1.591150.000001.58737 1.61441
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 115.37 Floating P/L: -223.69 Margin: 24.64
Balance: 313.38 Equity: 89.69 Free Margin: 65.05
 
Details:
Graph
Gross Profit: 115.37 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 115.37
Profit Factor: Expected Payoff: 3.30  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 35 Short Positions (won %): 15 (100.00%) Long Positions (won %): 20 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 35 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 14.75 loss trade: 0.00
Average profit trade: 3.30 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 35 (115.37) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 115.37 (35) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 35 consecutive losses: 0