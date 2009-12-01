Interbank FX, LLC

Account: xxxxxx Name: Allerius Currency: USD 2009 December 16, 19:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
352676002009.12.01 11:42buy0.01audusdm0.92310.00000.92562009.12.01 15:320.92320.000.000.000.01
352676742009.12.01 12:02buy0.01usdjpym86.8485.6487.092009.12.01 21:3186.720.000.000.00-0.14
352681612009.12.01 13:19sell0.01eurgbpm0.90970.92170.90722009.12.01 15:590.90770.000.000.000.33
352681652009.12.01 13:20buy0.01eurjpym131.02129.82131.272009.12.01 15:09130.660.000.000.00-0.41
352682142009.12.01 13:23sell0.01usdcadm1.04231.05431.03982009.12.01 15:041.04290.000.000.00-0.06
352682322009.12.01 13:24sell0.02eurgbpm0.91020.91320.90772009.12.01 15:590.90770.000.000.000.83
352682502009.12.01 13:25sell0.02usdcadm1.04291.04591.04042009.12.01 15:041.04300.000.000.00-0.02
352683302009.12.01 13:32sell0.04usdcadm1.04341.04641.04092009.12.01 15:041.04300.000.000.000.15
352683872009.12.01 13:38buy0.02audusdm0.92260.91960.92512009.12.01 15:320.92320.000.000.000.12
352684032009.12.01 13:40buy0.02eurjpym130.99130.67131.222009.12.01 15:09130.670.000.000.00-0.74
352684122009.12.01 13:43sell0.08usdcadm1.04421.05021.04172009.12.01 15:041.04310.000.000.000.84
352684392009.12.01 13:52buy0.04audusdm0.92180.00000.92432009.12.01 15:320.92330.000.000.000.60
352685782009.12.01 14:10buy0.01eurusdm1.51030.00001.51272009.12.01 15:311.50950.000.000.00-0.08
352685922009.12.01 14:11buy0.02eurusdm1.50960.00001.51202009.12.01 15:311.50950.000.000.00-0.02
352686022009.12.01 14:12buy0.01gbpusdm1.66010.00001.66262009.12.01 15:131.66020.000.000.000.01
352686552009.12.01 14:17buy0.04eurusdm1.50900.00001.51142009.12.01 15:311.50960.000.000.000.24
352686592009.12.01 14:18buy0.02gbpusdm1.65930.00001.66182009.12.01 15:131.66020.000.000.000.18
352687722009.12.01 14:34sell0.16usdcadm1.04490.00001.04252009.12.01 15:041.04300.000.000.002.91
352688002009.12.01 14:43buy0.04gbpusdm1.65850.00001.66102009.12.01 15:131.66020.000.000.000.68
352688062009.12.01 14:45buy0.08gbpusdm1.65790.00001.66032009.12.01 15:131.66030.000.000.001.92
352688282009.12.01 14:50buy0.08eurusdm1.50830.00001.51072009.12.01 15:311.50950.000.000.000.96
352688612009.12.01 15:00buy0.04eurjpym130.920.00131.172009.12.01 15:09130.660.000.000.00-1.20
352688702009.12.01 15:00buy0.08eurjpym130.850.00131.092009.12.01 15:09130.670.000.000.00-1.66
352688772009.12.01 15:00buy0.02usdjpym86.760.0087.012009.12.01 21:3186.720.000.000.00-0.09
352688792009.12.01 15:00buy0.16eurjpym130.790.00131.022009.12.01 15:09130.670.000.000.00-2.22
352689102009.12.01 15:04sell0.01usdcadm1.04260.00001.04012009.12.01 16:061.04160.000.000.000.10
352689172009.12.01 15:06sell0.02usdcadm1.04340.00001.04092009.12.01 16:061.04170.000.000.000.33
352689202009.12.01 15:06sell0.04usdcadm1.04420.00001.04172009.12.01 16:061.04170.000.000.000.96
352689292009.12.01 15:09buy0.04usdjpym86.690.0086.942009.12.01 21:3186.710.000.000.000.09
352689362009.12.01 15:09buy0.01eurjpym130.690.00130.942009.12.01 15:24130.860.000.000.000.19
352689472009.12.01 15:10buy0.08audusdm0.92090.00000.92342009.12.01 15:320.92340.000.000.002.00
352689542009.12.01 15:10buy0.16eurusdm1.50750.00001.51002009.12.01 15:311.50950.000.000.003.20
352689552009.12.01 15:10buy0.02eurjpym130.610.00130.862009.12.01 15:24130.860.000.000.000.58
352689712009.12.01 15:11buy0.08usdjpym86.610.0086.862009.12.01 21:3086.720.000.000.001.01
352689862009.12.01 15:13buy0.01gbpusdm1.66060.00001.66312009.12.01 16:011.66310.000.000.000.25
352690782009.12.01 15:24buy0.01eurjpym130.890.00131.142009.12.02 00:45130.880.000.000.00-0.01
352690892009.12.01 15:25buy0.02eurjpym130.810.00131.062009.12.02 00:45130.880.000.00-0.010.17
352691282009.12.01 15:31buy0.01eurusdm1.50980.00001.51232009.12.01 16:161.51140.000.000.000.16
352691452009.12.01 15:32buy0.01audusdm0.92360.00000.92612009.12.01 16:160.92530.000.000.000.17
352691822009.12.01 15:35buy0.02audusdm0.92280.00000.92532009.12.01 16:160.92530.000.000.000.50
352691832009.12.01 15:35buy0.02eurusdm1.50900.00001.51152009.12.01 16:161.51150.000.000.000.50
352692402009.12.01 15:46buy0.04eurjpym130.730.00130.982009.12.02 00:45130.880.000.00-0.010.69
352692862009.12.01 15:59sell0.01eurgbpm0.90750.00000.90502009.12.01 21:530.90800.000.000.00-0.08
352693292009.12.01 16:01buy0.01gbpusdm1.66360.00001.66602009.12.01 18:501.66370.000.000.000.01
352694072009.12.01 16:06sell0.01usdcadm1.04120.00001.03872009.12.02 01:291.04730.000.000.00-0.58
352694172009.12.01 16:07sell0.02eurgbpm0.90810.00000.90572009.12.01 21:530.90800.000.000.000.03
352694582009.12.01 16:14buy0.02gbpusdm1.66280.00001.66532009.12.01 18:491.66380.000.000.000.20
352694882009.12.01 16:16buy0.01eurusdm1.51180.00001.51422009.12.02 01:411.50740.000.000.00-0.44
352694932009.12.01 16:16buy0.01audusdm0.92560.00000.92812009.12.01 20:080.92680.000.000.000.12
352695472009.12.01 16:24buy0.02eurusdm1.51100.00001.51352009.12.02 01:411.50740.000.00-0.01-0.72
352695702009.12.01 16:26sell0.04eurgbpm0.90880.00000.90632009.12.01 21:530.90800.000.000.000.53
352695992009.12.01 16:32sell0.02usdcadm1.04190.00001.03942009.12.02 01:291.04730.000.00-0.01-1.03
352696152009.12.01 16:36buy0.04gbpusdm1.66210.00001.66462009.12.01 18:491.66370.000.000.000.64
352696342009.12.01 16:41buy0.02audusdm0.92490.00000.92732009.12.01 20:080.92670.000.000.000.36
352696392009.12.01 16:42buy0.04eurusdm1.51030.00001.51272009.12.02 01:411.50740.000.00-0.02-1.16
352696682009.12.01 16:47sell0.04usdcadm1.04270.00001.04022009.12.02 01:291.04730.000.00-0.01-1.76
352696702009.12.01 16:47buy0.08gbpusdm1.66130.00001.66382009.12.01 18:491.66380.000.000.002.00
352696772009.12.01 16:48buy0.08eurusdm1.50950.00001.51202009.12.02 01:411.50740.000.00-0.03-1.68
352696892009.12.01 16:49buy0.04audusdm0.92420.00000.92672009.12.01 20:080.92670.000.000.001.00
352696912009.12.01 16:49sell0.08usdcadm1.04350.00001.04102009.12.02 01:291.04730.000.00-0.02-2.90
352700592009.12.01 18:47buy0.16usdjpym86.530.0086.782009.12.01 21:3086.730.000.000.003.69
352700712009.12.01 18:50buy0.01gbpusdm1.66420.00001.66672009.12.02 03:211.66160.000.000.00-0.26
352700982009.12.01 19:10buy0.02gbpusdm1.66340.00001.66592009.12.02 03:211.66150.000.00-0.01-0.38
352703062009.12.01 20:08buy0.01audusdm0.92710.00000.92962009.12.02 00:310.92640.000.000.00-0.07
352703542009.12.01 20:22buy0.02audusdm0.92640.00000.92892009.12.02 00:310.92640.000.000.010.00
352703572009.12.01 20:22sell0.16usdcadm1.04430.00001.04182009.12.02 01:291.04730.000.00-0.05-4.58
352703592009.12.01 20:22buy0.16eurusdm1.50890.00001.51132009.12.02 01:411.50740.000.00-0.06-2.40
352704062009.12.01 20:25sell0.32usdcadm1.04500.00001.04262009.12.02 01:291.04730.000.00-0.09-7.03
352704332009.12.01 20:32buy0.04gbpusdm1.66260.00001.66512009.12.02 03:211.66160.000.00-0.01-0.40
352704352009.12.01 20:32buy0.04audusdm0.92570.00000.92822009.12.02 00:310.92640.000.000.020.28
352704492009.12.01 20:34buy0.08audusdm0.92490.00000.92742009.12.02 00:310.92640.000.000.031.20
352706052009.12.01 21:31buy0.08gbpusdm1.66190.00001.66442009.12.02 03:211.66150.000.00-0.03-0.32
352706072009.12.01 21:31buy0.01usdjpym86.740.0086.992009.12.02 00:5686.760.000.000.000.02
352706402009.12.01 21:53sell0.01eurgbpm0.90770.00000.90532009.12.02 01:390.90890.000.000.00-0.20
352706842009.12.01 22:11buy0.16gbpusdm1.66100.00001.66352009.12.02 03:211.66160.000.000.000.96
352708442009.12.01 23:25buy0.02usdjpym86.660.0086.912009.12.02 00:5686.760.000.000.000.23
352710292009.12.02 00:31sell0.02eurgbpm0.90840.00000.90592009.12.02 01:390.90890.000.000.00-0.16
352710302009.12.02 00:31buy0.01audusdm0.92690.00000.92942009.12.02 01:390.92570.000.000.00-0.12
352711142009.12.02 00:46buy0.01eurjpym130.920.00131.172009.12.02 01:39130.820.000.000.00-0.12
352711592009.12.02 00:56buy0.01usdjpym86.780.0087.032009.12.02 01:3886.780.000.000.000.00
352712862009.12.02 01:29buy0.32gbpusdm1.65961.65061.66212009.12.02 03:201.66150.000.000.006.08
352712992009.12.02 01:32buy0.02audusdm0.92540.91640.92792009.12.02 01:390.92570.000.000.000.06
352713222009.12.02 01:41buy0.01eurusdm1.50751.49851.51002009.12.02 01:411.50730.000.000.00-0.02
352716602009.12.02 03:21buy0.01gbpusdm1.66190.00001.66492009.12.02 07:521.65880.000.000.00-0.31
352719552009.12.02 04:46buy0.01usdjpym86.990.0087.292009.12.02 07:0587.290.000.000.000.34
352719572009.12.02 04:47buy0.01eurusdm1.50890.00001.51192009.12.02 08:281.50990.000.000.000.10
352719582009.12.02 04:47sell0.01usdchfm0.99920.00000.99622009.12.03 06:530.99830.000.00-0.010.09
352719632009.12.02 04:48buy0.01audusdm0.92660.00000.92962009.12.02 08:070.92740.000.000.000.08
352720062009.12.02 05:04buy0.02gbpusdm1.65990.00001.66292009.12.02 07:521.65890.000.000.00-0.20
352723322009.12.02 07:05buy0.04gbpusdm1.65800.00001.66092009.12.02 07:521.65900.000.000.000.40
352723332009.12.02 07:05buy0.01usdjpym87.310.0087.612009.12.02 19:3987.410.000.000.000.11
352724502009.12.02 07:23buy0.08gbpusdm1.65600.00001.65902009.12.02 07:521.65900.000.000.002.40
352724572009.12.02 07:24buy0.02eurusdm1.50700.00001.50992009.12.02 08:281.50990.000.000.000.58
352724902009.12.02 07:29buy0.02audusdm0.92450.00000.92752009.12.02 08:060.92750.000.000.000.60
352725732009.12.02 07:52buy0.01gbpusdm1.65920.00001.66212009.12.02 08:291.66010.000.000.000.09
352726462009.12.02 08:02buy0.02gbpusdm1.65710.00001.66012009.12.02 08:291.66010.000.000.000.60
352726852009.12.02 08:07buy0.01audusdm0.92780.00000.93082009.12.02 11:040.92880.000.000.000.10
352727322009.12.02 08:15buy0.02audusdm0.92590.00000.92882009.12.02 11:040.92880.000.000.000.58
352728022009.12.02 08:28buy0.01eurusdm1.51020.00001.51322009.12.02 15:171.50920.000.000.00-0.10
352728212009.12.02 08:29buy0.01gbpusdm1.66050.00001.66352009.12.02 09:071.66350.000.000.000.30
352730882009.12.02 09:07buy0.01gbpusdm1.66410.00001.66682009.12.02 09:511.66510.000.000.000.10
352731492009.12.02 09:21buy0.02gbpusdm1.66210.00001.66512009.12.02 09:511.66510.000.000.000.60
352732412009.12.02 09:51buy0.01gbpusdm1.66540.00001.66842009.12.02 11:081.66840.000.000.000.30
352736212009.12.02 11:04buy0.01audusdm0.92920.00000.93222009.12.03 00:140.92800.000.000.01-0.12
352736332009.12.02 11:08buy0.01gbpusdm1.66880.00001.67162009.12.02 23:591.66590.000.00-0.01-0.29
352737022009.12.02 11:26buy0.02audusdm0.92720.00000.93022009.12.03 00:140.92810.000.000.020.18
352737122009.12.02 11:31buy0.02gbpusdm1.66690.00001.66982009.12.02 23:591.66580.000.00-0.02-0.22
352738842009.12.02 12:10buy0.02eurusdm1.50830.00001.51122009.12.02 15:171.50930.000.000.000.20
352739172009.12.02 12:19buy0.02usdjpym87.110.0087.412009.12.02 19:3987.410.000.000.000.69
352742132009.12.02 13:33buy0.01eurjpym131.470.00131.772009.12.02 15:10131.550.000.000.000.09
352742152009.12.02 13:33buy0.01gbpjpym145.410.00145.712009.12.02 15:10145.520.000.000.000.13
352742582009.12.02 13:45buy0.02gbpjpym145.200.00145.502009.12.02 15:10145.500.000.000.000.69
352742592009.12.02 13:45buy0.02eurjpym131.260.00131.552009.12.02 15:10131.550.000.000.000.66
352744572009.12.02 14:12buy0.04eurusdm1.50630.00001.50932009.12.02 15:171.50930.000.000.001.20
352745202009.12.02 14:25balanceDeposit Visa #25963078 IBFX # T330.00
352747272009.12.02 15:10buy0.01eurjpym131.610.00131.912009.12.02 19:39131.510.000.000.00-0.11
352747292009.12.02 15:10buy0.01gbpjpym145.570.00145.872009.12.02 17:12145.470.000.000.00-0.11
352748152009.12.02 15:17buy0.01eurusdm1.50940.00001.51232009.12.02 23:161.50650.000.00-0.01-0.29
352749982009.12.02 16:01buy0.02eurusdm1.50750.00001.51042009.12.02 23:161.50640.000.00-0.02-0.22
352750172009.12.02 16:03buy0.04gbpusdm1.66490.00001.66792009.12.02 23:591.66590.000.00-0.040.40
352750242009.12.02 16:03buy0.02gbpjpym145.370.00145.662009.12.02 17:12145.460.000.000.000.21
352750952009.12.02 16:07buy0.02eurjpym131.410.00131.712009.12.02 19:39131.500.000.000.000.20
352750992009.12.02 16:07buy0.04eurusdm1.50550.00001.50852009.12.02 23:161.50650.000.00-0.050.40
352751082009.12.02 16:08buy0.04gbpjpym145.160.00145.462009.12.02 17:12145.460.000.000.001.37
352751092009.12.02 16:08sell0.02usdchfm1.00120.00000.99822009.12.03 06:530.99820.000.00-0.020.60
352754172009.12.02 16:57buy0.04eurjpym131.200.00131.502009.12.02 19:39131.500.000.000.001.38
352755142009.12.02 17:12buy0.01gbpjpym145.520.00145.822009.12.02 19:09145.410.000.000.00-0.13
352755372009.12.02 17:17buy0.04audusdm0.92520.00000.92822009.12.03 00:140.92820.000.000.051.20
352755672009.12.02 17:19buy0.02gbpjpym145.330.00145.622009.12.02 19:09145.410.000.000.000.19
352755882009.12.02 17:20buy0.08eurusdm1.50350.00001.50652009.12.02 23:161.50650.000.00-0.092.40
352756692009.12.02 17:30buy0.04gbpjpym145.140.00145.422009.12.02 19:09145.420.000.000.001.28
352758612009.12.02 19:09buy0.01gbpjpym145.460.00145.762009.12.02 22:53145.760.000.00-0.010.34
352759342009.12.02 19:39buy0.01usdjpym87.450.0087.752009.12.03 00:5387.750.000.00-0.010.34
352759382009.12.02 19:39buy0.01eurjpym131.540.00131.842009.12.02 22:53131.840.000.00-0.010.34
352760972009.12.02 20:34buy0.08gbpusdm1.66300.00001.66592009.12.02 23:591.66590.000.00-0.092.32
352763602009.12.02 22:10buy0.01chfjpym87.240.0087.542009.12.02 23:4887.540.000.000.000.34
352764362009.12.02 22:53buy0.01gbpjpym145.790.00146.092009.12.03 00:03146.090.000.000.000.34
352764372009.12.02 22:53buy0.01eurjpym131.870.00132.172009.12.03 00:04132.170.000.000.000.35
352765942009.12.02 23:16sell0.01eurusdm1.50660.00001.50362009.12.03 13:351.50920.000.000.00-0.26
352767152009.12.02 23:48buy0.01chfjpym87.590.0087.882009.12.03 01:5787.880.000.000.000.33
352767552009.12.02 23:59buy0.01gbpusdm1.66630.00001.66932009.12.03 06:531.66930.000.000.000.30
352768152009.12.03 00:03buy0.01gbpjpym146.170.00146.472009.12.03 01:49146.240.000.000.000.08
352768252009.12.03 00:04buy0.01eurjpym132.190.00132.492009.12.03 01:55132.490.000.000.000.34
352769232009.12.03 00:14buy0.01audusdm0.92830.00000.93132009.12.03 07:030.93130.000.000.000.30
352770042009.12.03 00:29buy0.02gbpjpym145.960.00146.262009.12.03 01:49146.260.000.000.000.69
352770822009.12.03 00:53buy0.01usdjpym87.770.0088.072009.12.03 13:1288.070.000.000.000.34
352772392009.12.03 01:30sell0.02eurusdm1.50860.00001.50562009.12.03 13:351.50930.000.000.00-0.14
352773002009.12.03 01:49buy0.01gbpjpym146.300.00146.602009.12.03 02:54146.600.000.000.000.34
352773462009.12.03 01:55buy0.01eurjpym132.530.00132.832009.12.03 09:58132.830.000.000.000.34
352773582009.12.03 01:57buy0.01chfjpym87.930.0088.232009.12.03 13:1088.230.000.000.000.34
352775642009.12.03 02:54buy0.01gbpjpym146.650.00146.952009.12.03 07:16146.740.000.000.000.10
352778172009.12.03 04:08buy0.02gbpjpym146.450.00146.752009.12.03 07:16146.750.000.000.000.69
352782382009.12.03 06:53sell0.04eurusdm1.51060.00001.50762009.12.03 13:351.50960.000.000.000.40
352782392009.12.03 06:53buy0.01gbpusdm1.66960.00001.67262009.12.04 07:021.65810.000.000.00-1.15
352782412009.12.03 06:54sell0.01usdchfm0.99800.00000.99502009.12.03 13:380.99700.000.000.000.10
352783432009.12.03 07:03buy0.01audusdm0.93170.00000.93472009.12.03 19:010.92880.000.000.00-0.29
352784462009.12.03 07:16buy0.01gbpjpym146.790.00147.092009.12.03 13:17146.500.000.000.00-0.33
352785592009.12.03 07:31sell0.08eurusdm1.51260.00001.50962009.12.03 13:351.50960.000.000.002.40
352786792009.12.03 08:00buy0.02gbpjpym146.580.00146.882009.12.03 13:17146.510.000.000.00-0.16
352787082009.12.03 08:04buy0.04gbpjpym146.380.00146.682009.12.03 13:17146.490.000.000.000.50
352787112009.12.03 08:05buy0.02gbpusdm1.66760.00001.67062009.12.04 07:021.65800.000.00-0.01-1.92
352789952009.12.03 09:17buy0.02audusdm0.92970.00000.93272009.12.03 19:010.92870.000.000.00-0.20
352790202009.12.03 09:30buy0.04gbpusdm1.66580.00001.66852009.12.04 07:021.65800.000.00-0.01-3.12
352790362009.12.03 09:36buy0.08gbpjpym146.170.00146.472009.12.03 13:17146.470.000.000.002.72
352790862009.12.03 09:43buy0.08gbpusdm1.66380.00001.66682009.12.04 07:021.65800.000.00-0.03-4.64
352791432009.12.03 09:58buy0.01eurjpym132.870.00133.172009.12.03 13:14133.170.000.000.000.34
352796622009.12.03 12:20buy0.16gbpusdm1.66190.00001.66482009.12.04 07:021.65800.000.00-0.06-6.24
352798682009.12.03 13:10buy0.01chfjpym88.260.0088.562009.12.04 13:3088.560.000.000.000.34
352799002009.12.03 13:12buy0.01usdjpym88.090.0088.382009.12.03 14:2588.380.000.000.000.33
352799142009.12.03 13:14buy0.01eurjpym133.200.00133.502009.12.03 13:38133.500.000.000.000.34
352799352009.12.03 13:17buy0.01gbpjpym146.560.00146.862009.12.03 14:25146.620.000.000.000.06
352800482009.12.03 13:33buy0.04audusdm0.92770.00000.93072009.12.03 19:010.92870.000.000.000.40
352800902009.12.03 13:35sell0.01eurusdm1.50890.00001.50602009.12.03 13:501.50980.000.000.00-0.09
352801132009.12.03 13:35sell0.02usdchfm1.00000.00000.99702009.12.03 13:370.99700.000.000.000.60
352801552009.12.03 13:36sell0.02eurusdm1.51090.00001.50792009.12.03 13:501.50980.000.000.000.22
352802062009.12.03 13:37sell0.04eurusdm1.51290.00001.50992009.12.03 13:501.50990.000.000.001.20
352802092009.12.03 13:38sell0.01usdchfm0.99660.00000.99362009.12.04 14:101.00840.000.000.00-1.17
352802262009.12.03 13:38buy0.01eurjpym133.540.00133.842009.12.03 19:46133.210.000.000.00-0.38
352803502009.12.03 13:44sell0.02usdchfm0.99850.00000.99562009.12.04 14:101.00840.000.00-0.01-1.96
352803692009.12.03 13:45buy0.02eurjpym133.330.00133.632009.12.03 19:46133.200.000.000.00-0.29
352804492009.12.03 13:50buy0.32gbpusdm1.65990.00001.66292009.12.04 07:021.65800.000.00-0.11-6.08
352804502009.12.03 13:50sell0.01eurusdm1.50970.00001.50672009.12.03 14:271.50670.000.000.000.30
352806092009.12.03 14:00buy0.04eurjpym133.120.00133.422009.12.03 19:46133.200.000.000.000.37
352806102009.12.03 14:00buy0.02gbpjpym146.330.00146.632009.12.03 14:25146.630.000.000.000.68
352808812009.12.03 14:25buy0.01gbpjpym146.660.00146.962009.12.04 07:01146.360.000.000.00-0.34
352808822009.12.03 14:25buy0.01usdjpym88.400.0088.702009.12.04 13:3088.540.000.000.000.16
352809172009.12.03 14:27sell0.04usdchfm1.00060.00000.99762009.12.04 14:101.00840.000.00-0.01-3.09
352809312009.12.03 14:27sell0.01eurusdm1.50660.00001.50362009.12.04 13:291.50540.000.000.000.12
352810672009.12.03 14:40sell0.02eurusdm1.50860.00001.50562009.12.03 21:431.50560.000.000.000.60
352811952009.12.03 15:00buy0.02gbpjpym146.470.00146.752009.12.04 07:01146.360.000.00-0.01-0.25
352812142009.12.03 15:01buy0.08eurjpym132.920.00133.222009.12.03 19:46133.220.000.000.002.72
352812262009.12.03 15:01buy0.02usdjpym88.200.0088.502009.12.04 13:3088.500.000.00-0.010.68
352812732009.12.03 15:05buy0.08audusdm0.92570.00000.92872009.12.03 19:010.92870.000.000.002.40
352813552009.12.03 15:17buy0.04gbpjpym146.270.00146.562009.12.04 07:01146.370.000.00-0.010.46
352815362009.12.03 15:40buy0.64gbpusdm1.65800.00001.66092009.12.04 07:021.65810.000.00-0.230.64
352820152009.12.03 17:28buy0.08gbpjpym146.070.00146.372009.12.04 07:01146.370.000.00-0.032.72
352820482009.12.03 17:36buy1.28gbpusdm1.65600.00001.65902009.12.04 07:021.65820.000.00-0.4528.16
352822992009.12.03 19:01sell0.01audusdm0.92890.00000.92592009.12.03 20:480.92590.000.000.000.30
352824002009.12.03 19:46buy0.01eurjpym133.220.00133.522009.12.04 11:32133.130.000.000.00-0.10
352825832009.12.03 20:48sell0.01audusdm0.92560.00000.92262009.12.04 00:140.92260.000.00-0.010.30
352825862009.12.03 20:49buy0.02eurjpym133.020.00133.312009.12.04 11:32133.120.000.00-0.010.22
352838142009.12.04 01:37sell0.01audusdm0.92300.00000.92002009.12.04 13:390.92590.000.000.00-0.29
352844722009.12.04 07:01buy0.01gbpjpym146.420.00146.722009.12.04 08:27146.510.000.000.000.10
352844902009.12.04 07:02sell0.01gbpusdm1.65810.00001.65512009.12.04 13:341.66260.000.000.00-0.45
352845212009.12.04 07:07sell0.02audusdm0.92500.00000.92202009.12.04 13:390.92600.000.000.00-0.20
352846402009.12.04 07:32sell0.02gbpusdm1.66010.00001.65712009.12.04 13:341.66260.000.000.00-0.50
352846512009.12.04 07:33sell0.02eurusdm1.50860.00001.50562009.12.04 13:291.50560.000.000.000.60
352847672009.12.04 08:00buy0.02gbpjpym146.220.00146.512009.12.04 08:27146.510.000.000.000.65
352848252009.12.04 08:09buy0.04eurjpym132.820.00133.122009.12.04 11:32133.120.000.000.001.36
352848502009.12.04 08:16sell0.04gbpusdm1.66210.00001.65912009.12.04 13:341.66290.000.000.00-0.32
352849092009.12.04 08:27buy0.01gbpjpym146.550.00146.852009.12.04 10:42146.850.000.000.000.34
352851892009.12.04 10:42buy0.01gbpjpym146.890.00147.192009.12.04 11:45147.190.000.000.000.34
352852132009.12.04 10:55sell0.08gbpusdm1.66410.00001.66112009.12.04 13:341.66300.000.000.000.88
352853292009.12.04 11:32buy0.01eurjpym133.150.00133.452009.12.04 13:30133.450.000.000.000.34
352853612009.12.04 11:45buy0.01gbpjpym147.230.00147.532009.12.04 13:30147.530.000.000.000.33
352854652009.12.04 12:11sell0.04audusdm0.92700.00000.92402009.12.04 13:390.92600.000.000.000.40
352854762009.12.04 12:12sell0.16gbpusdm1.66600.00001.66312009.12.04 13:341.66310.000.000.004.64
352857712009.12.04 13:29sell0.01eurusdm1.50420.00001.50122009.12.04 13:301.50440.000.000.00-0.02
352857812009.12.04 13:30buy0.01usdjpym88.840.0089.142009.12.04 13:3489.140.000.000.000.34
352857882009.12.04 13:30sell0.02eurusdm1.50740.00001.50442009.12.04 13:301.50440.000.000.000.60
352857982009.12.04 13:30buy0.01eurjpym134.060.00134.362009.12.04 14:13134.160.000.000.000.11
352858002009.12.04 13:30buy0.01gbpjpym148.370.00148.662009.12.04 13:36148.480.000.000.000.12
352858042009.12.04 13:30buy0.01chfjpym89.120.0089.422009.12.04 19:4789.020.000.000.00-0.11
352858382009.12.04 13:30sell0.01eurusdm1.50390.00001.50092009.12.04 13:341.50300.000.000.000.09
352858832009.12.04 13:30sell0.02eurusdm1.50590.00001.50292009.12.04 13:341.50290.000.000.000.60
352859252009.12.04 13:31buy0.02gbpjpym148.170.00148.472009.12.04 13:36148.470.000.000.000.68
352859872009.12.04 13:34buy0.01gbpusdm1.66260.00001.66562009.12.04 14:091.65770.000.000.00-0.49
352859932009.12.04 13:34buy0.02chfjpym88.920.0089.222009.12.04 19:4789.000.000.000.000.18
352860022009.12.04 13:34sell0.01eurusdm1.50250.00001.49952009.12.04 13:401.49950.000.000.000.30
352860102009.12.04 13:34buy0.01usdjpym89.190.0089.492009.12.04 13:5789.490.000.000.000.34
352860632009.12.04 13:36buy0.01gbpjpym148.560.00148.862009.12.04 14:00148.440.000.000.00-0.14
352860792009.12.04 13:36sell0.08audusdm0.92890.00000.92602009.12.04 13:390.92600.000.000.002.32
352860912009.12.04 13:36sell0.08usdchfm1.00250.00000.99962009.12.04 14:101.00850.000.000.00-4.76
352861082009.12.04 13:37buy0.02gbpjpym148.360.00148.652009.12.04 14:00148.430.000.000.000.15
352861912009.12.04 13:39sell0.01audusdm0.92540.00000.92242009.12.04 13:560.92240.000.000.000.30
352862002009.12.04 13:39buy0.02gbpusdm1.66060.00001.66362009.12.04 14:091.65760.000.000.00-0.60
352862142009.12.04 13:39buy0.04gbpjpym148.160.00148.462009.12.04 14:00148.460.000.000.001.34
352862382009.12.04 13:40sell0.16usdchfm1.00440.00001.00152009.12.04 14:101.00850.000.000.00-6.50
352862532009.12.04 13:40sell0.01eurusdm1.49940.00001.49642009.12.04 13:571.49640.000.000.000.30
352862692009.12.04 13:40buy0.04gbpusdm1.65850.00001.66152009.12.04 14:091.65760.000.000.00-0.36
352863582009.12.04 13:43buy0.02eurjpym133.850.00134.152009.12.04 14:13134.150.000.000.000.66
352865202009.12.04 13:56sell0.01audusdm0.92190.00000.91912009.12.04 14:020.91910.000.000.000.28
352865332009.12.04 13:57sell0.32usdchfm1.00640.00001.00342009.12.04 14:101.00840.000.000.00-6.35
352865662009.12.04 13:57sell0.01eurusdm1.49620.00001.49322009.12.04 13:581.49320.000.000.000.30
352865672009.12.04 13:57buy0.01usdjpym89.510.0089.812009.12.04 14:0189.810.000.000.000.33
352865992009.12.04 13:57buy0.08gbpusdm1.65650.00001.65952009.12.04 14:091.65750.000.000.000.80
352866162009.12.04 13:58sell0.64usdchfm1.00840.00001.00542009.12.04 14:101.00830.000.000.000.63
352866592009.12.04 13:58sell0.01eurusdm1.49290.00001.48992009.12.04 15:301.49190.000.000.000.10
352867392009.12.04 14:00buy0.01gbpjpym148.490.00148.792009.12.04 14:02148.790.000.000.000.34
352867792009.12.04 14:01sell1.28usdchfm1.01040.00001.00742009.12.04 14:101.00830.000.000.0026.66
352868002009.12.04 14:01buy0.16gbpusdm1.65460.00001.65752009.12.04 14:091.65750.000.000.004.64
352868082009.12.04 14:01buy0.01usdjpym89.850.0090.152009.12.04 15:5989.940.000.000.000.10
352868232009.12.04 14:02buy0.01gbpjpym148.860.00149.162009.12.04 14:29148.790.000.000.00-0.08
352868252009.12.04 14:02sell0.01audusdm0.91870.00000.91572009.12.04 15:120.91970.000.000.00-0.10
352868782009.12.04 14:04buy0.02gbpjpym148.680.00148.962009.12.04 14:29148.790.000.000.000.24
352868952009.12.04 14:05sell0.02audusdm0.92070.00000.91772009.12.04 15:110.91980.000.000.000.18
352869642009.12.04 14:09sell0.01gbpusdm1.65760.00001.65462009.12.04 15:221.65840.000.000.00-0.08
352869682009.12.04 14:09sell0.02eurusdm1.49490.00001.49192009.12.04 15:301.49190.000.000.000.60
352869902009.12.04 14:10buy0.01usdchfm1.00840.00001.01142009.12.04 15:341.01140.000.000.000.30
352869932009.12.04 14:10buy0.02usdjpym89.640.0089.942009.12.04 15:5989.940.000.000.000.67
352870202009.12.04 14:11sell0.04audusdm0.92270.00000.91972009.12.04 15:110.91970.000.000.001.20
352870662009.12.04 14:13buy0.01eurjpym134.200.00134.502009.12.04 17:33134.090.000.000.00-0.12
352871252009.12.04 14:16sell0.02gbpusdm1.65950.00001.65662009.12.04 15:221.65850.000.000.000.20
352871622009.12.04 14:19buy0.02eurjpym133.990.00134.292009.12.04 17:33134.090.000.000.000.22
352871962009.12.04 14:23buy0.04gbpjpym148.490.00148.782009.12.04 14:29148.780.000.000.001.29
352872312009.12.04 14:29buy0.01gbpjpym148.830.00149.132009.12.04 17:39148.730.000.000.00-0.11
352873702009.12.04 14:49sell0.04gbpusdm1.66150.00001.65852009.12.04 15:221.65850.000.000.001.20
352875972009.12.04 15:12sell0.01audusdm0.91950.00000.91652009.12.04 15:450.91650.000.000.000.30
352876622009.12.04 15:22sell0.01gbpusdm1.65800.00001.65502009.12.04 15:561.65500.000.000.000.30
352876712009.12.04 15:22buy0.02gbpjpym148.630.00148.932009.12.04 17:39148.730.000.000.000.22
352877592009.12.04 15:30sell0.01eurusdm1.49160.00001.48862009.12.04 16:011.48860.000.000.000.30
352878072009.12.04 15:34buy0.01usdchfm1.01160.00001.01462009.12.04 18:111.01460.000.000.000.30
352878472009.12.04 15:36buy0.04chfjpym88.730.0089.022009.12.04 19:4789.020.000.000.001.28
352879242009.12.04 15:45sell0.01audusdm0.91610.00000.91312009.12.04 16:450.91310.000.000.000.30
352880252009.12.04 15:56sell0.01gbpusdm1.65450.00001.65152009.12.04 16:391.65150.000.000.000.30
352880712009.12.04 15:59buy0.01usdjpym89.970.0090.272009.12.04 18:5090.270.000.000.000.33
352881212009.12.04 16:01sell0.01eurusdm1.48850.00001.48562009.12.04 18:361.48560.000.000.000.29
352883762009.12.04 16:30buy0.04eurjpym133.790.00134.092009.12.04 17:33134.090.000.000.001.33
352884382009.12.04 16:39sell0.01gbpusdm1.65120.00001.64832009.12.04 18:301.64830.000.000.000.29
352884792009.12.04 16:45buy0.04gbpjpym148.420.00148.722009.12.04 17:39148.720.000.000.001.34
352884872009.12.04 16:45sell0.01audusdm0.91290.00000.90992009.12.04 18:520.91190.000.000.000.10
352885532009.12.04 16:58sell0.02audusdm0.91490.00000.91192009.12.04 18:520.91190.000.000.000.60
352887032009.12.04 17:33buy0.01eurjpym134.130.00134.422009.12.04 19:14134.210.000.000.000.08
352887282009.12.04 17:40buy0.01gbpjpym148.770.00149.072009.12.04 19:15148.880.000.000.000.12
352888102009.12.04 18:11buy0.01usdchfm1.01490.00001.01792009.12.04 18:501.01790.000.000.000.29
352888342009.12.04 18:22buy0.02gbpjpym148.570.00148.872009.12.04 19:15148.870.000.000.000.67
352888452009.12.04 18:25buy0.02eurjpym133.920.00134.222009.12.04 19:14134.220.000.000.000.66
352888852009.12.04 18:30sell0.01gbpusdm1.64780.00001.64482009.12.04 19:161.64480.000.000.000.30
352889042009.12.04 18:36sell0.01eurusdm1.48540.00001.48242009.12.04 19:481.48240.000.000.000.30
352889882009.12.04 18:50buy0.01usdchfm1.01820.00001.02122009.12.07 08:371.02120.000.000.000.29
352889972009.12.04 18:50buy0.01usdjpym90.300.0090.602009.12.04 19:4790.600.000.000.000.33
352890122009.12.04 18:52sell0.01audusdm0.91160.00000.90862009.12.07 00:190.91260.000.00-0.01-0.10
352891102009.12.04 19:14buy0.01eurjpym134.240.00134.542009.12.04 19:49134.540.000.000.000.33
352891162009.12.04 19:15buy0.01gbpjpym148.940.00149.242009.12.04 19:48149.020.000.000.000.09
352891222009.12.04 19:16sell0.01gbpusdm1.64440.00001.64142009.12.07 07:131.64560.000.00-0.01-0.12
352891252009.12.04 19:16buy0.02gbpjpym148.730.00149.032009.12.04 19:48149.030.000.000.000.66
352892082009.12.04 19:47buy0.01usdjpym90.650.0090.922009.12.07 17:4089.350.000.000.00-1.45
352892142009.12.04 19:47buy0.01chfjpym89.070.0089.372009.12.07 01:2488.770.000.000.00-0.33
352892282009.12.04 19:48sell0.01eurusdm1.48230.00001.47932009.12.07 08:311.48360.000.000.00-0.13
352892342009.12.04 19:48buy0.01gbpjpym149.090.00149.392009.12.07 01:23148.630.000.000.00-0.51
352892382009.12.04 19:49buy0.01eurjpym134.580.00134.882009.12.07 01:23134.180.000.000.00-0.45
352893222009.12.04 20:14sell0.02audusdm0.91360.00000.91062009.12.07 00:190.91250.000.00-0.020.22
352893352009.12.04 20:20sell0.02eurusdm1.48430.00001.48132009.12.07 08:311.48360.000.00-0.010.14
352893562009.12.04 20:29buy0.02eurjpym134.380.00134.682009.12.07 01:23134.180.000.00-0.01-0.44
352893582009.12.04 20:29buy0.02gbpjpym148.890.00149.192009.12.07 01:23148.630.000.00-0.01-0.58
352895172009.12.06 23:00sell0.04audusdm0.91580.91250.89902009.12.07 00:190.91250.000.000.001.32
352895192009.12.06 23:00buy0.02usdjpym90.2987.7991.442009.12.07 17:4089.350.000.000.00-2.10
352896232009.12.06 23:09buy0.04gbpjpym148.64146.14149.792009.12.07 01:23148.630.000.000.00-0.04
352897112009.12.06 23:20sell0.02gbpusdm1.64701.67201.63552009.12.07 07:121.64570.000.000.000.26
352897252009.12.06 23:24sell0.04eurusdm1.48691.48371.47022009.12.07 08:311.48340.000.000.001.40
352897502009.12.06 23:32buy0.04eurjpym134.14131.63135.282009.12.07 01:23134.180.000.000.000.18
352897842009.12.06 23:35buy0.08gbpjpym148.39145.89149.542009.12.07 01:23148.630.000.000.002.13
352898192009.12.06 23:41buy0.08eurjpym133.89131.39135.042009.12.07 01:23134.180.000.000.002.57
352898342009.12.06 23:43buy0.04usdjpym90.0487.5491.192009.12.07 17:4089.350.000.000.00-3.09
352899272009.12.07 00:00buy0.02usdchfm1.01561.02011.03362009.12.07 08:371.02120.000.000.001.10
352900602009.12.07 00:19sell0.01audusdm0.91230.93730.90082009.12.07 08:370.90970.000.000.000.26
352901392009.12.07 00:36sell0.02audusdm0.91490.90970.89622009.12.07 08:370.90970.000.000.001.04
352901642009.12.07 00:39sell0.04gbpusdm1.64961.64581.63232009.12.07 07:121.64580.000.000.001.52
352902142009.12.07 00:46sell0.08eurusdm1.48951.48361.47012009.12.07 08:311.48360.000.000.004.72
352903862009.12.07 01:25sell0.01chfjpym88.7788.4487.092009.12.07 07:4888.440.000.000.000.37
352903872009.12.07 01:25buy0.01gbpjpym148.66146.16149.812009.12.07 05:58148.400.000.000.00-0.29
352903882009.12.07 01:25buy0.01eurjpym134.19131.69135.342009.12.07 10:44133.430.000.000.00-0.84
352904232009.12.07 01:33buy0.02gbpjpym148.40145.90149.552009.12.07 05:58148.400.000.000.000.00
352904702009.12.07 01:51buy0.02eurjpym133.94131.42135.072009.12.07 10:44133.420.000.000.00-1.16
352907862009.12.07 03:20buy0.04gbpjpym148.15148.41149.762009.12.07 05:58148.410.000.000.001.15
352908692009.12.07 03:47buy0.08usdjpym89.7987.2990.942009.12.07 17:4089.350.000.000.00-3.94
352908802009.12.07 03:51buy0.04eurjpym133.69131.19134.842009.12.07 10:44133.420.000.000.00-1.20
352912472009.12.07 05:58sell0.01gbpjpym148.40147.85146.502009.12.07 07:12147.850.000.000.000.61
352915392009.12.07 07:12sell0.01gbpjpym147.79147.53146.182009.12.07 08:13147.530.000.000.000.29
352915402009.12.07 07:13sell0.01gbpusdm1.64531.64221.62872009.12.07 08:131.64220.000.000.000.31
352917312009.12.07 07:48sell0.01chfjpym88.3988.1386.782009.12.07 08:4488.190.000.000.000.22
352919612009.12.07 08:12buy0.08eurjpym133.44130.94134.592009.12.07 10:44133.410.000.000.00-0.27
352919762009.12.07 08:13sell0.01gbpusdm1.64201.63881.62532009.12.07 08:311.63880.000.000.000.32
352919772009.12.07 08:13sell0.01gbpjpym147.47147.17145.822009.12.07 08:37147.170.000.000.000.34
352920702009.12.07 08:28sell0.01nzdusdm0.71280.70930.69582009.12.07 09:030.70930.000.000.000.35
352921552009.12.07 08:31sell0.01gbpusdm1.63831.63491.62142009.12.07 08:431.63490.000.000.000.34
352921572009.12.07 08:31sell0.01eurusdm1.48331.48001.46652009.12.07 08:371.48000.000.000.000.33
352922332009.12.07 08:36buy0.16eurjpym133.19130.69134.342009.12.07 10:44133.410.000.000.003.91
352923092009.12.07 08:37buy0.01usdchfm1.02150.99651.03302009.12.07 19:561.01910.000.000.00-0.24
352923172009.12.07 08:37sell0.01eurusdm1.47971.47671.46322009.12.07 09:031.47670.000.000.000.30
352923182009.12.07 08:37sell0.01gbpjpym147.10149.60145.952009.12.07 12:22147.040.000.000.000.06
352923202009.12.07 08:37sell0.01audusdm0.90940.90640.89292009.12.07 09:030.90640.000.000.000.30
352924102009.12.07 08:43sell0.01gbpusdm1.63441.65951.62302009.12.07 12:231.63250.000.000.000.19
352924302009.12.07 08:44sell0.01chfjpym88.0887.7286.372009.12.07 17:2387.720.000.000.000.40
352925582009.12.07 08:53buy0.32eurjpym132.94133.41134.762009.12.07 10:44133.410.000.000.0016.71
352927152009.12.07 09:03sell0.01audusdm0.90610.93110.89462009.12.07 19:390.91370.000.000.00-0.76
352927162009.12.07 09:03sell0.01eurusdm1.47651.50151.46502009.12.07 12:391.47890.000.000.00-0.24
352927172009.12.07 09:03sell0.01nzdusdm0.70880.73380.69732009.12.07 20:000.71310.000.000.00-0.43
352928272009.12.07 09:21sell0.02eurusdm1.47901.50401.46752009.12.07 12:391.47900.000.000.000.00
352928542009.12.07 09:28sell0.02audusdm0.90870.93370.89722009.12.07 19:380.91380.000.000.00-1.02
352928792009.12.07 09:34sell0.02gbpusdm1.63691.63261.61912009.12.07 12:231.63260.000.000.000.86
352930782009.12.07 10:22sell0.04eurusdm1.48161.47911.46562009.12.07 12:391.47910.000.000.001.00
352930902009.12.07 10:24sell0.02nzdusdm0.71130.73630.69982009.12.07 20:000.71320.000.000.00-0.38
352930932009.12.07 10:26sell0.02gbpjpym147.35147.04145.692009.12.07 12:22147.040.000.000.000.69
352931992009.12.07 10:44sell0.01eurjpym133.43133.11131.762009.12.07 14:12133.110.000.000.000.35
352935672009.12.07 12:22sell0.01gbpjpym146.98149.48145.832009.12.07 14:31146.890.000.000.000.10
352935722009.12.07 12:23sell0.01gbpusdm1.63201.65701.62052009.12.07 19:361.64410.000.000.00-1.21
352936322009.12.07 12:39sell0.01eurusdm1.47881.50381.46732009.12.07 17:241.48050.000.000.00-0.17
352936662009.12.07 12:49sell0.02gbpusdm1.63451.65951.62302009.12.07 19:361.64400.000.000.00-1.90
352936682009.12.07 12:49sell0.02gbpjpym147.23146.91145.562009.12.07 14:31146.910.000.000.000.71
352938482009.12.07 13:44sell0.02eurusdm1.48131.50631.46982009.12.07 17:241.48060.000.000.000.14
352939912009.12.07 14:12sell0.01eurjpym133.08132.81131.462009.12.07 16:32132.810.000.000.000.30
352941032009.12.07 14:31sell0.01gbpjpym146.86149.36145.712009.12.07 16:27147.060.000.000.00-0.22
352941592009.12.07 14:45sell0.02gbpjpym147.11149.61145.962009.12.07 16:27147.060.000.000.000.11
352941602009.12.07 14:45sell0.04audusdm0.91120.93620.89972009.12.07 19:380.91380.000.000.00-1.04
352941622009.12.07 14:45sell0.04gbpusdm1.63711.66211.62562009.12.07 19:361.64400.000.000.00-2.76
352943802009.12.07 15:18sell0.08gbpusdm1.63961.66471.62822009.12.07 19:361.64400.000.000.00-3.52
352943822009.12.07 15:18sell0.04gbpjpym147.35147.06145.712009.12.07 16:27147.060.000.000.001.30
352944702009.12.07 15:30buy0.02usdchfm1.01900.99401.03052009.12.07 19:561.01910.000.000.000.02
352945212009.12.07 15:36sell0.16gbpusdm1.64211.66721.63072009.12.07 19:361.64410.000.000.00-3.20
352945232009.12.07 15:36sell0.04eurusdm1.48391.48061.46712009.12.07 17:241.48060.000.000.001.32
352948372009.12.07 16:22buy0.16usdjpym89.5487.0490.692009.12.07 17:4089.350.000.000.00-3.40
352948552009.12.07 16:27sell0.01gbpjpym147.01149.51145.862009.12.08 00:39147.000.000.00-0.010.01
352948732009.12.07 16:32sell0.01eurjpym132.77132.49131.142009.12.07 17:36132.490.000.000.000.31
352950672009.12.07 17:23sell0.01chfjpym87.6690.1686.512009.12.08 01:4187.480.000.000.000.20
352950702009.12.07 17:24sell0.01eurusdm1.48041.50541.46892009.12.07 17:421.48560.000.000.00-0.52
352951432009.12.07 17:35buy0.32usdjpym89.2986.7990.442009.12.07 17:4089.360.000.000.002.51
352951462009.12.07 17:35sell0.02eurusdm1.48291.50791.47142009.12.07 17:421.48560.000.000.00-0.54
352951502009.12.07 17:36sell0.32gbpusdm1.64461.66961.63312009.12.07 19:361.64400.000.000.001.92
352951562009.12.07 17:36sell0.04nzdusdm0.71390.73890.70242009.12.07 20:000.71320.000.000.000.28
352951592009.12.07 17:36sell0.01eurjpym132.44134.94131.292009.12.08 01:14132.350.000.00-0.010.10
352951642009.12.07 17:36sell0.08audusdm0.91380.93880.90232009.12.07 19:380.91380.000.000.000.00
352951772009.12.07 17:36sell0.04eurusdm1.48551.51051.47402009.12.07 17:421.48570.000.000.00-0.08
352952212009.12.07 17:37buy0.04usdchfm1.01641.01901.03252009.12.07 19:561.01900.000.000.001.02
352952352009.12.07 17:37sell0.08eurusdm1.48811.48561.47212009.12.07 17:421.48560.000.000.002.00
352952392009.12.07 17:37buy0.64usdjpym89.0586.5490.192009.12.07 17:4089.370.000.000.0022.92
352952602009.12.07 17:38sell0.02eurjpym132.69132.35131.002009.12.08 01:13132.350.000.00-0.010.76
352952952009.12.07 17:40sell0.01usdjpym89.3588.9587.602009.12.08 01:4088.950.000.000.000.45
352953182009.12.07 17:42buy0.01eurusdm1.48571.46071.49722009.12.08 09:531.48400.000.000.00-0.17
352954742009.12.07 17:53sell0.16audusdm0.91630.91380.90032009.12.07 19:380.91380.000.000.004.00
352955552009.12.07 18:01sell0.02gbpjpym147.26147.00145.652009.12.08 00:39147.000.000.00-0.020.58
352955612009.12.07 18:01sell0.64gbpusdm1.64721.67221.63572009.12.07 19:361.64390.000.000.0021.12
352956202009.12.07 18:15sell0.08nzdusdm0.71640.71350.70002009.12.07 20:000.71350.000.000.002.32
352958572009.12.07 18:47sell0.02chfjpym87.9187.4986.142009.12.08 01:4187.490.000.00-0.010.95
352960162009.12.07 19:30buy0.02eurusdm1.48311.45811.49462009.12.08 09:521.48400.000.00-0.010.18
352960482009.12.07 19:36sell0.01gbpusdm1.64361.66871.63222009.12.08 06:071.64360.000.00-0.010.00
352960802009.12.07 19:39buy0.01audusdm0.91380.88880.92532009.12.08 08:390.91110.000.000.00-0.27
352961472009.12.07 19:57buy0.01usdchfm1.01950.99451.03102009.12.08 08:081.02100.000.000.000.15
352961992009.12.07 20:01sell0.01nzdusdm0.71260.73760.70112009.12.08 07:320.71280.000.00-0.01-0.02
352966002009.12.07 22:27sell0.02nzdusdm0.71550.71300.69952009.12.08 07:320.71310.000.000.000.48
352968452009.12.07 23:30sell0.02gbpusdm1.64621.64361.63012009.12.08 06:071.64360.000.000.000.52
352970772009.12.08 00:39sell0.01gbpjpym146.96146.69145.342009.12.08 01:14146.690.000.000.000.30
352972942009.12.08 01:14sell0.01eurjpym132.31131.82130.472009.12.08 05:32131.820.000.000.000.55
352972962009.12.08 01:14sell0.01gbpjpym146.64146.08144.732009.12.08 05:28146.080.000.000.000.63
352973882009.12.08 01:30buy0.02usdchfm1.01701.02101.03452009.12.08 08:081.02100.000.000.000.78
352974712009.12.08 01:40sell0.01usdjpym88.9191.4187.762009.12.08 09:3488.900.000.000.000.01
352974852009.12.08 01:41sell0.01chfjpym87.4387.1685.812009.12.08 08:0587.160.000.000.000.30
352982042009.12.08 05:28sell0.01gbpjpym146.02148.52144.872009.12.08 06:22145.950.000.000.000.08
352982242009.12.08 05:33sell0.01eurjpym131.78134.28130.632009.12.08 07:54131.730.000.000.000.06
352983592009.12.08 05:59sell0.02eurjpym132.03131.74130.392009.12.08 07:54131.740.000.000.000.66
352983602009.12.08 05:59sell0.02gbpjpym146.28145.95144.602009.12.08 06:22145.950.000.000.000.74
352984042009.12.08 06:07sell0.01gbpusdm1.64311.63931.62582009.12.08 06:221.63930.000.000.000.38
352985202009.12.08 06:22sell0.01gbpusdm1.63891.66391.62742009.12.08 07:121.63690.000.000.000.20
352985212009.12.08 06:22sell0.01gbpjpym145.90148.40144.752009.12.08 07:14145.800.000.000.000.11
352986112009.12.08 06:42sell0.02gbpjpym146.16145.79144.442009.12.08 07:14145.790.000.000.000.84
352986182009.12.08 06:44sell0.02gbpusdm1.64151.63701.62352009.12.08 07:121.63700.000.000.000.90
352987532009.12.08 07:11buy0.02audusdm0.91120.88620.92272009.12.08 08:390.91110.000.000.00-0.02
352987672009.12.08 07:12sell0.01gbpusdm1.63661.63391.62042009.12.08 07:561.63390.000.000.000.27
352987742009.12.08 07:14sell0.01gbpjpym145.75145.33143.982009.12.08 07:53145.330.000.000.000.47
352988822009.12.08 07:32sell0.01nzdusdm0.71250.73750.70102009.12.08 11:430.71220.000.000.000.03
352990032009.12.08 07:50buy0.04eurusdm1.48071.48401.49752009.12.08 09:521.48400.000.000.001.32
352990812009.12.08 07:53sell0.01gbpjpym145.28147.78144.132009.12.08 09:07145.690.000.000.00-0.46
352990842009.12.08 07:54sell0.01eurjpym131.70134.20130.552009.12.08 10:34131.700.000.000.000.00
352991332009.12.08 07:56sell0.01gbpusdm1.63361.65861.62212009.12.08 10:591.63340.000.000.000.02
352992722009.12.08 08:02buy0.04audusdm0.90870.91120.92472009.12.08 08:390.91120.000.000.001.00
352993192009.12.08 08:05sell0.01chfjpym87.1286.8685.512009.12.08 11:4286.860.000.000.000.29
352993352009.12.08 08:07sell0.02gbpjpym145.53148.03144.382009.12.08 09:07145.700.000.000.00-0.39
352993482009.12.08 08:08buy0.01usdchfm1.02140.99641.03292009.12.08 12:031.02150.000.000.000.01
352994122009.12.08 08:15sell0.02gbpusdm1.63611.63321.61972009.12.08 10:591.63320.000.000.000.58
352995762009.12.08 08:35sell0.04gbpjpym145.77148.28144.632009.12.08 09:07145.710.000.000.000.27
352995842009.12.08 08:36sell0.02eurjpym131.95131.69130.342009.12.08 10:34131.690.000.000.000.59
352995852009.12.08 08:36buy0.02usdchfm1.01891.02151.03502009.12.08 12:031.02150.000.000.000.51
352995972009.12.08 08:37sell0.02chfjpym87.3786.8685.512009.12.08 11:4286.860.000.000.001.15
352996082009.12.08 08:39sell0.01audusdm0.91110.93610.89962009.12.08 11:430.91070.000.000.000.04
352996292009.12.08 08:43sell0.02usdjpym89.1688.9087.552009.12.08 09:3488.900.000.000.000.58
352996302009.12.08 08:43sell0.08gbpjpym146.02145.70144.352009.12.08 09:07145.700.000.000.002.87
352997192009.12.08 09:07sell0.01gbpjpym145.63145.25143.902009.12.08 09:30145.250.000.000.000.42
352998752009.12.08 09:30sell0.01gbpjpym145.16147.66144.012009.12.08 10:12145.080.000.000.000.09
352998892009.12.08 09:34sell0.01usdjpym88.8788.5087.152009.12.08 12:4288.500.000.000.000.42
352998932009.12.08 09:35sell0.02gbpjpym145.41145.09143.742009.12.08 10:12145.090.000.000.000.72
352999232009.12.08 09:39sell0.02nzdusdm0.71500.71220.69872009.12.08 11:430.71220.000.000.000.56
352999422009.12.08 09:43sell0.02audusdm0.91370.91070.89722009.12.08 11:430.91070.000.000.000.60
352999682009.12.08 09:53buy0.01eurusdm1.48431.45931.49582009.12.09 01:261.47220.000.000.00-1.21
353002422009.12.08 10:12sell0.01gbpjpym145.02144.68143.332009.12.08 11:05144.680.000.000.000.39
353003402009.12.08 10:34sell0.01eurjpym131.65131.22129.872009.12.08 11:41131.220.000.000.000.49
353003882009.12.08 10:59sell0.01gbpusdm1.63301.62921.61572009.12.08 12:021.62920.000.000.000.38
353004372009.12.08 11:05sell0.01gbpjpym144.63144.33142.982009.12.08 12:03144.330.000.000.000.34
353005172009.12.08 11:19buy0.04eurusdm1.48181.45671.49322009.12.09 01:261.47210.000.00-0.02-3.88
353006832009.12.08 11:41sell0.02eurjpym131.17130.87129.522009.12.08 12:35130.870.000.000.000.68
353006942009.12.08 11:42sell0.02chfjpym86.8286.1784.822009.12.08 13:4086.170.000.000.001.47
353007002009.12.08 11:43sell0.02nzdusdm0.71190.70880.69532009.12.08 13:320.70880.000.000.000.62
353007032009.12.08 11:44sell0.02audusdm0.91030.90680.89332009.12.08 13:320.90680.000.000.000.70
353007692009.12.08 12:00buy0.08eurusdm1.47921.45421.49072009.12.09 01:261.47210.000.00-0.03-5.68
353008462009.12.08 12:02sell0.02gbpusdm1.62881.65381.61732009.12.08 13:271.62850.000.000.000.06
353008622009.12.08 12:03sell0.02gbpjpym144.27146.77143.122009.12.08 12:41144.250.000.000.000.04
353008642009.12.08 12:03buy0.02usdchfm1.02181.02531.03882009.12.08 13:321.02530.000.000.000.68
353009682009.12.08 12:19sell0.04gbpjpym144.52144.25142.902009.12.08 12:41144.250.000.000.001.22
353011242009.12.08 12:35sell0.02eurjpym130.83130.30128.952009.12.08 13:33130.300.000.000.001.20
353011772009.12.08 12:41sell0.02gbpjpym144.19143.75142.402009.12.08 13:37143.750.000.000.000.99
353011822009.12.08 12:42sell0.02usdjpym88.4787.9886.632009.12.09 07:1387.980.000.00-0.011.11
353012582009.12.08 12:58sell0.04gbpjpym144.45143.75142.402009.12.08 13:37143.750.000.000.003.17
353012812009.12.08 13:01sell0.04gbpusdm1.63141.62851.61502009.12.08 13:271.62850.000.000.001.16
353014112009.12.08 13:16buy0.16eurusdm1.47681.45171.48822009.12.09 01:261.47200.000.00-0.06-7.68
353015642009.12.08 13:25buy0.32eurusdm1.47421.44921.48572009.12.09 01:261.47190.000.00-0.12-7.36
353016182009.12.08 13:27sell0.02gbpusdm1.62791.65291.61642009.12.08 18:261.62740.000.000.000.10
353017542009.12.08 13:32buy0.02usdchfm1.02561.00061.03712009.12.08 18:021.02570.000.000.000.02
353017562009.12.08 13:32sell0.02nzdusdm0.70830.73330.69682009.12.08 19:470.70770.000.000.000.12
353017572009.12.08 13:32sell0.02audusdm0.90640.93140.89492009.12.08 18:360.90630.000.000.000.02
353017602009.12.08 13:33sell0.02eurjpym130.25132.75129.102009.12.08 17:41130.010.000.000.000.54
353018142009.12.08 13:37sell0.02gbpjpym143.69146.20142.552009.12.08 17:40143.750.000.000.00-0.14
353018452009.12.08 13:40sell0.02chfjpym86.1188.6284.972009.12.08 17:5986.050.000.000.000.13
353020742009.12.08 14:10sell0.04audusdm0.90890.90630.89282009.12.08 18:360.90630.000.000.001.04
353020942009.12.08 14:14sell0.04nzdusdm0.71080.70790.69442009.12.08 19:470.70790.000.000.001.16
353021862009.12.08 14:26buy0.04usdchfm1.02311.02561.03912009.12.08 18:021.02560.000.000.000.98
353022522009.12.08 14:34sell0.04gbpjpym143.94146.44142.792009.12.08 17:40143.750.000.000.000.86
353024152009.12.08 14:54sell0.04chfjpym86.3686.0584.702009.12.08 17:5986.050.000.000.001.41
353024162009.12.08 14:54sell0.04eurjpym130.50130.01128.662009.12.08 17:41130.010.000.000.002.22
353024592009.12.08 15:01sell0.08gbpjpym144.18143.75142.402009.12.08 17:40143.750.000.000.003.90
353025192009.12.08 15:09sell0.04gbpusdm1.63041.62741.61392009.12.08 18:261.62740.000.000.001.20
353033402009.12.08 17:40sell0.02gbpjpym143.69146.19142.542009.12.08 23:34143.490.000.00-0.020.45
353033462009.12.08 17:41sell0.02eurjpym129.98132.48128.832009.12.09 06:32129.820.000.00-0.010.37
353033832009.12.08 17:53buy0.64eurusdm1.47151.44651.48302009.12.09 01:261.47180.000.00-0.241.92
353034232009.12.08 17:59sell0.02chfjpym86.0188.5184.862009.12.09 06:3385.970.000.00-0.010.09
353034622009.12.08 18:02buy0.02usdchfm1.02601.00101.03752009.12.09 17:271.02780.000.000.000.35
353036352009.12.08 18:26sell0.02gbpusdm1.62701.62371.61022009.12.08 23:341.62370.000.00-0.020.66
353036752009.12.08 18:36sell0.02audusdm0.90600.90320.88972009.12.08 20:010.90320.000.000.000.56
353036912009.12.08 18:39sell0.04gbpjpym143.94143.49142.142009.12.08 23:34143.490.000.00-0.042.04
353037072009.12.08 18:42sell0.04gbpusdm1.62961.62371.61022009.12.08 23:341.62370.000.00-0.032.36
353039752009.12.08 19:47sell0.02nzdusdm0.70720.73220.69572009.12.11 14:070.72660.000.00-0.05-3.88
353040162009.12.08 19:52buy1.28eurusdm1.46891.44391.48042009.12.09 01:261.47180.000.00-0.4937.12
353041762009.12.08 20:01sell0.02audusdm0.90270.92770.89122009.12.08 23:330.90270.000.00-0.020.00
353044942009.12.08 21:35sell0.04audusdm0.90520.90270.88922009.12.08 23:330.90270.000.00-0.041.00
353048502009.12.08 23:33sell0.02audusdm0.90240.92740.89092009.12.10 05:480.91180.000.00-0.07-1.88
353048632009.12.08 23:34sell0.02gbpjpym143.41145.91142.262009.12.09 01:14143.810.000.000.00-0.90
353048652009.12.08 23:34sell0.02gbpusdm1.62321.64821.61172009.12.09 06:321.62210.000.000.000.22
353049672009.12.08 23:50sell0.04gbpjpym143.66146.16142.512009.12.09 01:14143.810.000.000.00-0.68
353051312009.12.09 00:12sell0.08gbpjpym143.91146.41142.762009.12.09 01:14143.800.000.000.000.99
353051892009.12.09 00:22sell0.04eurjpym130.23129.81128.462009.12.09 06:32129.810.000.000.001.90
353051922009.12.09 00:23sell0.04chfjpym86.2685.9884.632009.12.09 06:3385.980.000.000.001.27
353051992009.12.09 00:23sell0.04gbpusdm1.62581.62211.60862009.12.09 06:321.62210.000.000.001.48
353052002009.12.09 00:23sell0.16gbpjpym144.16143.80142.452009.12.09 01:14143.810.000.000.006.33
353052172009.12.09 00:24sell0.04audusdm0.90490.92990.89342009.12.10 05:480.91190.000.00-0.14-2.80
353054482009.12.09 01:14sell0.02gbpjpym143.75143.16141.812009.12.09 06:32143.160.000.000.001.34
353055072009.12.09 01:26buy0.02eurusdm1.47251.44751.48402009.12.09 08:131.47260.000.000.000.02
353063152009.12.09 06:30buy0.04eurusdm1.46991.47251.48602009.12.09 08:131.47250.000.000.001.04
353063352009.12.09 06:32sell0.02gbpjpym143.11142.80141.452009.12.09 07:00142.800.000.000.000.70
353063372009.12.09 06:32sell0.02eurjpym129.77129.45128.102009.12.09 07:05129.450.000.000.000.73
353063402009.12.09 06:32sell0.02gbpusdm1.62181.61921.60572009.12.09 07:001.61920.000.000.000.52
353063482009.12.09 06:33sell0.02chfjpym85.9285.6484.292009.12.09 07:1385.640.000.000.000.64
353065362009.12.09 07:00sell0.02gbpjpym142.73142.47141.122009.12.09 07:11142.470.000.000.000.59
353065452009.12.09 07:00sell0.02gbpusdm1.61881.64391.60742009.12.09 12:371.62940.000.000.00-2.12
353066612009.12.09 07:05sell0.02eurjpym129.40128.95127.602009.12.09 08:43128.950.000.000.001.03
353067032009.12.09 07:11sell0.02gbpjpym142.43142.16140.812009.12.09 08:39142.160.000.000.000.62
353067312009.12.09 07:13sell0.02chfjpym85.5988.0984.442009.12.09 14:5085.470.000.000.000.27
353067322009.12.09 07:13sell0.02usdjpym87.9487.5886.232009.12.09 08:3987.580.000.000.000.82
353069832009.12.09 08:04sell0.04gbpusdm1.62141.64641.60992009.12.09 12:371.62930.000.000.00-3.16
353070102009.12.09 08:06sell0.04gbpjpym142.67142.16140.812009.12.09 08:39142.160.000.000.002.33
353070452009.12.09 08:14buy0.02eurusdm1.47271.47711.49012009.12.09 10:411.47710.000.000.000.88
353070832009.12.09 08:22sell0.04nzdusdm0.70970.73480.69832009.12.11 14:070.72660.000.00-0.09-6.76
353071042009.12.09 08:24sell0.08gbpusdm1.62401.64901.61252009.12.09 12:371.62950.000.000.00-4.40
353071322009.12.09 08:28sell0.08audusdm0.90750.93250.89602009.12.10 05:480.91190.000.00-0.28-3.52
353072102009.12.09 08:39sell0.02gbpjpym142.10144.60140.952009.12.09 09:31142.700.000.000.00-1.37
353072122009.12.09 08:39sell0.02usdjpym87.5590.0586.402009.12.11 16:4089.140.000.00-0.03-3.57
353072502009.12.09 08:43sell0.02eurjpym128.92131.42127.772009.12.09 11:13129.680.000.000.00-1.73
353073062009.12.09 08:51sell0.04gbpjpym142.33144.85141.202009.12.09 09:31142.710.000.000.00-1.73
353073082009.12.09 08:51sell0.16gbpusdm1.62661.65161.61512009.12.09 12:371.62950.000.000.00-4.64
353074092009.12.09 09:00sell0.08gbpjpym142.58145.08141.432009.12.09 09:31142.720.000.000.00-1.28
353074112009.12.09 09:00sell0.32gbpusdm1.62921.65421.61772009.12.09 12:371.62970.000.000.00-1.60
353074682009.12.09 09:11sell0.04eurjpym129.17131.67128.022009.12.09 11:13129.670.000.000.00-2.28
353075282009.12.09 09:19sell0.16gbpjpym142.83145.33141.682009.12.09 09:31142.720.000.000.002.00
353075312009.12.09 09:19buy0.04usdchfm1.02341.02781.04082009.12.09 17:271.02780.000.000.001.71
353075432009.12.09 09:20sell0.08eurjpym129.42131.92128.272009.12.09 11:13129.680.000.000.00-2.37
353075682009.12.09 09:21sell0.32gbpjpym143.08142.71141.362009.12.09 09:31142.710.000.000.0013.51
353075742009.12.09 09:21sell0.04usdjpym87.8090.3086.652009.12.11 16:4089.140.000.00-0.05-6.01
353076242009.12.09 09:31sell0.02gbpjpym142.66145.16141.512009.12.09 11:07143.580.000.000.00-2.10
353076732009.12.09 09:38sell0.06gbpjpym143.02145.52141.872009.12.09 11:07143.580.000.000.00-3.82
353080342009.12.09 10:30sell0.24eurjpym129.72132.22128.322009.12.09 11:12129.690.000.000.000.82
353080362009.12.09 10:30sell0.12gbpjpym143.33145.83141.932009.12.09 11:07143.580.000.000.00-3.41
353080372009.12.09 10:30sell0.06chfjpym85.9085.4784.172009.12.09 14:5085.470.000.000.002.94
353080422009.12.09 10:31sell0.96gbpusdm1.63221.65721.61822009.12.09 12:371.62950.000.000.0025.92
353080642009.12.09 10:33sell0.12nzdusdm0.71270.73770.69872009.12.11 14:060.72640.000.00-0.28-16.44
353080712009.12.09 10:34sell0.24gbpjpym143.63146.14142.242009.12.09 11:07143.580.000.000.001.36
353081032009.12.09 10:37sell0.48eurjpym130.02132.52128.622009.12.09 11:12129.690.000.000.0018.02
353081062009.12.09 10:37sell0.48gbpjpym143.93146.43142.532009.12.09 11:07143.570.000.000.0019.65
353081592009.12.09 10:41buy0.03eurusdm1.47741.44941.48842009.12.10 00:501.47500.000.00-0.03-0.72
353082782009.12.09 11:07sell0.03gbpjpym143.53146.33142.432009.12.09 13:21143.530.000.000.000.00
353082992009.12.09 11:13sell0.03eurjpym129.63129.22127.922009.12.09 14:41129.220.000.000.001.40
353086672009.12.09 12:36buy0.06eurusdm1.47341.44531.48432009.12.10 00:501.47490.000.00-0.050.90
353086692009.12.09 12:37buy0.03gbpusdm1.62941.63641.64942009.12.09 13:031.63640.000.000.002.10
353088952009.12.09 13:03sell0.06gbpjpym143.96143.51142.212009.12.09 13:21143.510.000.000.003.07
353089112009.12.09 13:03buy0.03gbpusdm1.63681.60881.64782009.12.09 20:031.62530.000.000.00-3.45
353090462009.12.09 13:11buy0.06gbpusdm1.63291.60481.64382009.12.09 20:031.62530.000.000.00-4.56
353091332009.12.09 13:21sell0.03gbpjpym143.47143.02141.722009.12.09 14:05143.020.000.000.001.54
353091922009.12.09 13:35sell0.03usdcadm1.05911.05261.03962009.12.09 20:151.05260.000.000.001.85
353092132009.12.09 13:39buy0.12gbpusdm1.62881.60081.63982009.12.09 20:031.62530.000.000.00-4.20
353094992009.12.09 14:03buy0.24gbpusdm1.62481.59681.63582009.12.09 20:031.62530.000.000.001.20
353095392009.12.09 14:05sell0.03gbpjpym142.96142.54141.242009.12.09 14:37142.540.000.000.001.44
353099182009.12.09 14:37sell0.03gbpjpym142.48145.28141.382009.12.10 04:21142.880.000.00-0.08-1.37
353099462009.12.09 14:41sell0.03eurjpym129.17131.98128.082009.12.09 17:19129.090.000.000.000.27
353100352009.12.09 14:50sell0.03chfjpym85.4388.2384.332009.12.10 06:0185.430.000.00-0.040.00
353103172009.12.09 15:28buy0.48gbpusdm1.62091.59281.63182009.12.09 20:021.62530.000.000.0021.12
353104522009.12.09 15:45sell0.06eurjpym129.57129.10127.802009.12.09 17:19129.100.000.000.003.21
353110042009.12.09 17:16buy0.12eurusdm1.46941.47491.48792009.12.10 00:501.47490.000.00-0.116.60
353110492009.12.09 17:19sell0.03eurjpym129.06131.86127.962009.12.10 03:59129.710.000.00-0.05-2.21
353110942009.12.09 17:27buy0.03usdchfm1.02821.00021.03922009.12.11 12:511.02400.000.00-0.03-1.23
353117362009.12.09 20:01sell0.24nzdusdm0.71650.74480.70582009.12.11 14:060.72620.000.00-0.55-23.28
353117562009.12.09 20:03buy0.03gbpusdm1.62571.63111.64412009.12.10 00:361.63110.000.00-0.031.62
353118152009.12.09 20:14sell0.06gbpjpym142.89145.69141.792009.12.10 04:21142.870.000.00-0.150.14
353118292009.12.09 20:15sell0.03usdcadm1.05221.08021.04122009.12.10 11:481.05110.000.00-0.030.31
353118622009.12.09 20:21sell0.06eurjpym129.45132.26128.362009.12.10 03:58129.720.000.00-0.10-1.84
353120012009.12.09 21:04sell0.48nzdusdm0.72050.74850.70952009.12.11 14:060.72630.000.00-1.11-27.84
353121642009.12.09 22:19sell0.12gbpjpym143.30142.88141.582009.12.10 04:21142.880.000.000.005.74
353123282009.12.09 22:32sell0.06chfjpym85.8485.4484.142009.12.10 06:0185.440.000.000.002.73
353123702009.12.09 22:39sell0.12eurjpym129.85132.65128.752009.12.10 03:58129.720.000.000.001.78
353126802009.12.10 00:30sell0.24audusdm0.91200.94000.90102009.12.10 05:480.91200.000.000.000.00
353127252009.12.10 00:30sell0.96nzdusdm0.72480.75280.71382009.12.11 14:060.72630.000.00-0.56-14.40
353128052009.12.10 00:36buy0.03gbpusdm1.63151.60351.64252009.12.10 08:101.62830.000.000.00-0.96
353128122009.12.10 00:37sell0.48audusdm0.91600.94400.90502009.12.10 05:480.91200.000.000.0019.20
353128752009.12.10 00:49sell0.24gbpjpym143.70142.88141.582009.12.10 04:21142.880.000.000.0022.40
353128862009.12.10 00:50buy0.03eurusdm1.47521.44721.48622009.12.11 10:421.47630.000.00-0.010.33
353128902009.12.10 00:51sell0.12usdjpym88.2091.0087.102009.12.11 16:4089.130.000.00-0.04-12.52
353131012009.12.10 01:12sell0.24eurjpym130.25129.72128.422009.12.10 03:58129.730.000.000.0014.17
353135322009.12.10 03:59buy0.03eurjpym129.70126.90130.802009.12.10 08:44129.770.000.000.000.23
353135782009.12.10 04:11sell0.06usdcadm1.05611.05111.03812009.12.10 11:481.05110.000.000.002.85
353136362009.12.10 04:15buy0.06gbpusdm1.62751.59951.63852009.12.10 08:101.62810.000.000.000.36
353136722009.12.10 04:20buy0.06eurjpym129.29129.76131.062009.12.10 08:44129.760.000.000.003.20
353136852009.12.10 04:21sell0.03gbpjpym142.82145.62141.722009.12.10 13:36143.500.000.000.00-2.32
353136922009.12.10 04:21buy0.06eurusdm1.47121.47631.48932009.12.11 10:421.47630.000.00-0.023.06
353140672009.12.10 05:48buy0.03audusdm0.91190.91620.92922009.12.10 10:360.91620.000.000.001.29
353141432009.12.10 06:01sell0.03chfjpym85.3988.1984.292009.12.11 16:4086.060.000.00-0.01-2.25
353145612009.12.10 07:44buy0.12gbpusdm1.62341.62801.64102009.12.10 08:101.62790.000.000.005.40
353147242009.12.10 08:06sell0.06gbpjpym143.22146.02142.122009.12.10 13:36143.490.000.000.00-1.84
353147812009.12.10 08:10buy0.03gbpusdm1.62861.60061.63962009.12.10 08:571.62920.000.000.000.18
353150542009.12.10 08:33buy0.06gbpusdm1.62471.62921.64222009.12.10 08:571.62920.000.000.002.70
353151412009.12.10 08:40sell0.12gbpjpym143.62146.42142.522009.12.10 13:36143.490.000.000.001.78
353151522009.12.10 08:41sell0.06chfjpym85.7988.5984.692009.12.11 16:4086.070.000.00-0.02-1.89
353151842009.12.10 08:44buy0.03eurjpym129.79130.21131.512009.12.10 11:20130.210.000.000.001.43
353153362009.12.10 08:57buy0.03gbpusdm1.62971.60171.64072009.12.11 03:501.63070.000.00-0.010.30
353157742009.12.10 10:07sell0.24gbpjpym144.01143.49142.192009.12.10 13:36143.490.000.000.0014.18
353159402009.12.10 10:36buy0.03audusdm0.91660.88850.92752009.12.11 12:480.91840.000.000.010.54
353161202009.12.10 11:17sell0.12chfjpym86.2089.0085.102009.12.11 16:4086.070.000.00-0.051.75
353161432009.12.10 11:20buy0.03eurjpym130.25127.45131.352009.12.11 03:00130.510.000.00-0.010.88
353163072009.12.10 11:48sell0.03usdcadm1.05061.07861.03962009.12.11 12:501.04910.000.00-0.010.43
353168652009.12.10 13:35buy0.06eurjpym129.85130.51131.812009.12.11 03:00130.500.000.00-0.024.40
353168912009.12.10 13:36buy0.03gbpjpym143.51144.30145.602009.12.11 02:57144.300.000.00-0.012.67
353171002009.12.10 14:04buy0.06usdchfm1.02420.99621.03522009.12.11 12:511.02400.000.00-0.01-0.12
353174132009.12.10 15:02buy0.06gbpusdm1.62571.63071.64372009.12.11 03:491.63070.000.00-0.023.00
353181652009.12.10 17:20sell0.06usdcadm1.05461.04991.03692009.12.11 12:501.04910.000.00-0.023.15
353199822009.12.11 02:55sell0.32usdjpym88.7092.2087.602009.12.11 16:4089.120.000.000.00-15.08
353199972009.12.11 02:57buy0.04gbpjpym144.37144.91146.212009.12.11 05:20144.900.000.000.002.39
353200432009.12.11 03:00buy0.04eurjpym130.56131.17132.472009.12.11 09:41131.170.000.000.002.75
353203702009.12.11 03:50buy0.04gbpusdm1.63101.59601.64202009.12.11 12:491.62920.000.000.00-0.72
353206212009.12.11 05:20buy0.04gbpjpym144.97141.47146.072009.12.11 09:07145.060.000.000.000.40
353209832009.12.11 07:10buy0.08gbpjpym144.47145.05146.352009.12.11 09:07145.050.000.000.005.22
353215462009.12.11 09:07buy0.04gbpjpym145.11141.61146.212009.12.11 12:50144.730.000.000.00-1.72
353215992009.12.11 09:20sell0.32chfjpym86.7086.0784.722009.12.11 16:4086.070.000.000.0022.62
353217482009.12.11 09:41buy0.04eurjpym131.21127.71132.312009.12.11 12:48131.120.000.000.00-0.41
353222882009.12.11 10:42buy0.04eurusdm1.47661.44161.48762009.12.11 12:491.47630.000.000.00-0.12
353233532009.12.11 12:45buy0.02gbpjpym144.78141.28145.882009.12.11 12:50144.730.000.000.00-0.11
353233562009.12.11 12:45sell0.18nzdusdm0.72840.72630.71332009.12.11 14:060.72630.000.000.003.78
353233782009.12.11 12:48buy0.01audusdm0.91880.88380.92982009.12.14 04:360.90990.000.000.00-0.89
353233802009.12.11 12:48buy0.01eurjpym131.15131.40132.702009.12.11 13:30131.400.000.000.000.28
353233882009.12.11 12:49buy0.01eurusdm1.47661.44161.48762009.12.14 01:261.46380.000.000.00-1.28
353233922009.12.11 12:49buy0.01gbpusdm1.62971.59471.64072009.12.14 00:311.62400.000.000.00-0.57
353233952009.12.11 12:50sell0.01usdcadm1.04881.08381.03782009.12.13 23:291.05860.000.000.00-0.93
353234002009.12.11 12:50buy0.01gbpjpym144.78145.11146.412009.12.11 13:30145.110.000.000.000.37
353234072009.12.11 12:51sell0.01usdchfm1.02401.05901.01302009.12.14 05:021.03180.000.000.00-0.76
353237422009.12.11 13:21sell0.08usdjpym88.9092.4087.802009.12.11 16:4089.120.000.000.00-1.97
353238372009.12.11 13:30sell0.08chfjpym86.8986.0784.722009.12.11 16:4086.070.000.000.007.36
353238532009.12.11 13:30buy0.01gbpjpym145.22141.72146.322009.12.11 14:08145.220.000.000.000.00
353238722009.12.11 13:30buy0.01eurjpym131.46127.96132.562009.12.11 17:40130.530.000.000.00-1.04
353238842009.12.11 13:30buy0.02eurusdm1.47461.43961.48562009.12.14 01:261.46380.000.00-0.01-2.16
353238932009.12.11 13:30sell0.12usdjpym89.1192.6188.012009.12.11 16:3989.120.000.000.00-0.13
353239172009.12.11 13:31sell0.02usdchfm1.02601.06101.01502009.12.14 05:021.03180.000.00-0.01-1.12
353240762009.12.11 13:34buy0.02gbpusdm1.62771.59261.63862009.12.14 00:311.62390.000.00-0.01-0.76
353240822009.12.11 13:34buy0.02audusdm0.91680.88180.92782009.12.14 04:360.90980.000.000.01-1.40
353245742009.12.11 13:56buy0.03eurusdm1.47271.43761.48362009.12.14 01:261.46380.000.00-0.01-2.67
353246402009.12.11 13:57sell0.03usdchfm1.02801.06301.01702009.12.14 05:021.03180.000.00-0.01-1.10
353247042009.12.11 13:58sell0.18usdjpym89.3192.8188.212009.12.11 16:3989.120.000.000.003.84
353247642009.12.11 14:00buy0.05eurusdm1.47071.43571.48172009.12.14 01:261.46380.000.00-0.01-3.45
353248902009.12.11 14:03buy0.03gbpusdm1.62571.59071.63672009.12.14 00:311.62380.000.00-0.01-0.57
353249022009.12.11 14:04buy0.05gbpusdm1.62381.58871.63472009.12.14 00:311.62370.000.00-0.02-0.05
353249072009.12.11 14:04sell0.02usdcadm1.05081.08581.03982009.12.13 23:291.05860.000.00-0.01-1.47
353249172009.12.11 14:04buy0.02gbpjpym145.01145.22146.522009.12.11 14:08145.220.000.000.000.47
353249402009.12.11 14:04buy0.03audusdm0.91490.87980.92582009.12.14 04:360.90980.000.000.01-1.53
353249442009.12.11 14:04buy0.02eurjpym131.26127.76132.362009.12.11 17:40130.520.000.000.00-1.66
353249552009.12.11 14:04sell0.05usdchfm1.03001.06501.01902009.12.14 05:021.03180.000.00-0.02-0.87
353249692009.12.11 14:04buy0.08eurusdm1.46871.43371.47972009.12.14 01:261.46380.000.00-0.02-3.92
353251012009.12.11 14:07sell0.01nzdusdm0.72600.72290.70942009.12.14 03:270.72300.000.00-0.010.30
353251232009.12.11 14:08buy0.01gbpjpym145.25141.75146.352009.12.11 17:42145.300.000.000.000.06
353257072009.12.11 14:28sell0.03usdcadm1.05281.08781.04182009.12.13 23:291.05860.000.00-0.01-1.64
353257132009.12.11 14:28buy0.12eurusdm1.46671.43171.47772009.12.14 01:261.46380.000.00-0.04-3.48
353258852009.12.11 14:32buy0.03eurjpym131.06127.55132.152009.12.11 17:40130.530.000.000.00-1.78
353259112009.12.11 14:33sell0.08usdchfm1.03201.06701.02102009.12.14 05:021.03180.000.00-0.030.16
353265632009.12.11 14:55buy0.64eurusdm1.46411.43411.47562009.12.14 01:261.46380.000.00-0.19-1.92
353270112009.12.11 15:06sell1.28usdjpym89.5689.1287.772009.12.11 16:3989.120.000.000.0063.20
353273942009.12.11 15:16sell0.32usdchfm1.03461.06461.02312009.12.14 05:021.03180.000.00-0.118.68
353274062009.12.11 15:16buy1.28eurusdm1.46161.43151.47302009.12.14 01:261.46380.000.00-0.3828.16
353278372009.12.11 15:58buy0.08audusdm0.91190.88190.92342009.12.14 04:360.90980.000.000.04-1.68
353279162009.12.11 16:08sell0.08usdcadm1.05541.08541.04392009.12.13 23:291.05860.000.00-0.02-2.42
353281512009.12.11 16:26buy0.08eurjpym130.44127.43131.582009.12.11 17:40130.520.000.000.000.72
353281652009.12.11 16:27sell0.16usdcadm1.05951.08951.04802009.12.13 23:291.05860.000.00-0.051.36
353282332009.12.11 16:34buy0.02gbpjpym145.00145.30146.652009.12.11 17:42145.300.000.000.000.67
353282642009.12.11 16:37buy0.16eurjpym130.14130.52131.872009.12.11 17:40130.520.000.000.006.81
353282762009.12.11 16:37buy0.04gbpjpym144.75145.30146.652009.12.11 17:42145.300.000.000.002.46
353283042009.12.11 16:40sell0.01chfjpym86.0289.0284.872009.12.14 01:0385.920.000.000.000.11
353283052009.12.11 16:40buy0.01usdjpym89.1486.1490.292009.12.14 04:2388.850.000.000.00-0.33
353284482009.12.11 17:07sell0.02chfjpym86.2785.9384.582009.12.14 01:0385.930.000.00-0.010.76
353285932009.12.11 17:40buy0.01eurjpym130.57127.57131.722009.12.14 04:23130.220.000.000.00-0.40
353286022009.12.11 17:43buy0.01gbpjpym145.36142.36146.512009.12.14 00:01144.860.000.000.00-0.56
353286202009.12.11 17:46buy0.02gbpjpym145.10142.10146.252009.12.14 00:01144.880.000.00-0.01-0.50
353288312009.12.11 19:38sell0.32usdcadm1.06211.05881.04532009.12.13 23:291.05880.000.00-0.109.97
353288372009.12.11 19:42buy0.04gbpjpym144.85141.85146.002009.12.14 00:01144.890.000.00-0.010.18
353289232009.12.11 20:56buy0.02eurjpym130.32127.32131.472009.12.14 04:23130.230.000.00-0.01-0.20
353293592009.12.13 23:30buy0.01usdcadm1.05871.06231.07582009.12.14 08:511.06230.000.000.000.34
353293932009.12.13 23:36buy0.16gbpusdm1.62111.62361.63712009.12.14 00:311.62360.000.000.004.00
353294032009.12.13 23:38buy0.08gbpjpym144.60144.90146.252009.12.14 00:01144.900.000.000.002.69
353295442009.12.14 00:01buy0.01gbpjpym144.92141.92146.072009.12.14 04:22144.420.000.000.00-0.56
353295722009.12.14 00:05buy0.02gbpjpym144.67141.67145.822009.12.14 04:22144.420.000.000.00-0.56
353297392009.12.14 00:32buy0.01gbpusdm1.62431.62851.64202009.12.14 04:311.62850.000.000.000.42
353298482009.12.14 00:47buy0.04gbpjpym144.41141.41145.562009.12.14 04:22144.430.000.000.000.09
353298952009.12.14 00:55buy0.16audusdm0.90940.87940.92092009.12.14 04:360.91000.000.000.000.96
353299022009.12.14 00:57buy0.04eurjpym130.07127.07131.222009.12.14 04:23130.240.000.000.000.76
353299192009.12.14 00:59buy0.02usdjpym88.8985.8990.042009.12.14 04:2388.840.000.000.00-0.11
353299262009.12.14 01:00buy0.08gbpjpym144.16141.16145.312009.12.14 04:22144.410.000.000.002.25
353299512009.12.14 01:00buy0.08eurjpym129.81130.27131.622009.12.14 04:23130.270.000.000.004.14
353299642009.12.14 01:00buy0.02gbpusdm1.62181.62851.64202009.12.14 04:311.62850.000.000.001.34
353300052009.12.14 01:03sell0.01chfjpym85.8785.5184.162009.12.14 03:5385.510.000.000.000.41
353301372009.12.14 01:26buy0.01eurusdm1.46411.43411.47562009.12.14 04:241.46490.000.000.000.08
353302952009.12.14 01:55buy0.16gbpjpym143.91144.34145.692009.12.14 04:22144.400.000.000.008.82
353303072009.12.14 01:55buy0.32audusdm0.90680.91030.92382009.12.14 04:360.91030.000.000.0011.20
353303222009.12.14 01:56buy0.04usdjpym88.6485.6489.792009.12.14 04:2388.850.000.000.000.95
353304092009.12.14 02:03buy0.32gbpjpym143.66144.34145.692009.12.14 04:22144.390.000.000.0026.29
353306662009.12.14 02:41buy0.16eurjpym129.56130.28131.632009.12.14 04:23130.280.000.000.0012.96
353308962009.12.14 03:27sell0.01nzdusdm0.72250.75250.71102009.12.15 08:180.72340.000.00-0.01-0.09
353309712009.12.14 03:34buy0.02eurusdm1.46151.46491.47842009.12.14 04:241.46490.000.000.000.68
353310192009.12.14 03:38buy0.64gbpjpym143.41144.35145.702009.12.14 04:22144.350.000.000.0067.72
353310572009.12.14 03:41buy0.32eurjpym129.31130.28131.632009.12.14 04:23130.280.000.000.0034.92
353311402009.12.14 03:50buy0.08usdjpym88.3988.8590.202009.12.14 04:2388.850.000.000.004.14
353311762009.12.14 03:53sell0.01chfjpym85.4688.4684.312009.12.14 11:4385.670.000.000.00-0.24
353313582009.12.14 04:20sell0.02chfjpym85.7288.7284.572009.12.14 11:4385.660.000.000.000.14
353314072009.12.14 04:21sell0.04chfjpym85.9785.6684.312009.12.14 11:4385.660.000.000.001.40
353314472009.12.14 04:22buy0.01gbpjpym144.50144.88146.232009.12.14 04:31144.900.000.000.000.45
353314602009.12.14 04:23sell0.02nzdusdm0.72520.75520.71372009.12.15 08:180.72350.000.00-0.010.34
353314732009.12.14 04:23buy0.01eurjpym130.27127.27131.422009.12.14 16:44129.870.000.000.00-0.45
353314742009.12.14 04:23sell0.01usdjpym88.8488.5587.202009.12.14 06:2788.550.000.000.000.33
353314772009.12.14 04:23buy0.02gbpjpym144.25144.90146.252009.12.14 04:31144.900.000.000.001.46
353314882009.12.14 04:24buy0.01eurusdm1.46501.43501.47652009.12.14 17:541.46550.000.000.000.05
353316052009.12.14 04:31buy0.01gbpjpym144.98141.98146.132009.12.14 04:57144.740.000.000.00-0.27
353316122009.12.14 04:31buy0.01gbpusdm1.62881.63141.64492009.12.14 05:451.63140.000.000.000.26
353316742009.12.14 04:36buy0.02gbpjpym144.73141.73145.882009.12.14 04:57144.750.000.000.000.04
353316762009.12.14 04:36sell0.01audusdm0.91000.94000.89852009.12.15 08:190.90960.000.00-0.010.04
353317122009.12.14 04:40buy0.04gbpjpym144.48144.74146.092009.12.14 04:57144.740.000.000.001.17
353318712009.12.14 04:57buy0.01gbpjpym144.81141.81145.962009.12.14 08:05144.190.000.000.00-0.70
353319352009.12.14 05:02sell0.01usdchfm1.03141.06141.01992009.12.16 12:441.03810.000.000.00-0.65
353321792009.12.14 05:45buy0.01gbpusdm1.63171.60171.64322009.12.14 16:391.62820.000.000.00-0.35
353321822009.12.14 05:45buy0.01euraudm1.61191.58191.62342009.12.15 03:231.60300.000.00-0.03-0.81
353321982009.12.14 05:48sell0.01audjpym80.7483.7479.592009.12.15 08:2380.970.000.00-0.01-0.26
353323792009.12.14 06:24buy0.02gbpjpym144.55141.55145.702009.12.14 08:05144.170.000.000.00-0.86
353323912009.12.14 06:25buy0.02eurjpym130.01127.01131.162009.12.14 16:44129.860.000.000.00-0.34
353324022009.12.14 06:26buy0.04gbpjpym144.29141.29145.442009.12.14 08:05144.160.000.000.00-0.59
353324192009.12.14 06:27sell0.01usdjpym88.5291.5287.372009.12.14 09:1988.430.000.000.000.10
353324372009.12.14 06:31buy0.02gbpusdm1.62911.59911.64062009.12.14 16:391.62820.000.000.00-0.18
353325722009.12.14 06:54buy0.04gbpusdm1.62651.59651.63802009.12.14 16:381.62830.000.000.000.72
353326312009.12.14 07:00buy0.08gbpjpym144.04141.04145.192009.12.14 08:05144.170.000.000.001.17
353326442009.12.14 07:01buy0.08gbpusdm1.62401.62841.64192009.12.14 16:381.62840.000.000.003.52
353326632009.12.14 07:04buy0.16gbpjpym143.81144.16145.512009.12.14 08:05144.160.000.000.006.32
353328392009.12.14 07:20buy0.02euraudm1.60941.57941.62092009.12.15 03:231.60290.000.00-0.05-1.19
353330902009.12.14 08:05buy0.01gbpjpym144.24141.24145.392009.12.14 12:16143.860.000.000.00-0.43
353331002009.12.14 08:06sell0.02usdjpym88.7788.4387.082009.12.14 09:1988.430.000.000.000.77
353332042009.12.14 08:20buy0.02gbpjpym144.00140.99145.142009.12.14 12:16143.860.000.000.00-0.32
353333722009.12.14 08:51buy0.01usdcadm1.06281.03281.07432009.12.15 08:411.06080.000.000.00-0.19
353334832009.12.14 09:05buy0.04gbpjpym143.75140.75144.902009.12.14 12:16143.840.000.000.000.41
353335672009.12.14 09:14buy0.08gbpjpym143.50143.85145.202009.12.14 12:16143.850.000.000.003.16
353335682009.12.14 09:14buy0.04eurjpym129.76126.76130.912009.12.14 16:44129.860.000.000.000.45
353336362009.12.14 09:19sell0.01usdjpym88.4191.4187.262009.12.15 21:0489.630.000.000.00-1.36
353343062009.12.14 10:54buy0.08eurjpym129.50129.85131.202009.12.14 16:44129.850.000.000.003.16
353343482009.12.14 10:59buy0.02eurusdm1.46251.46551.47902009.12.14 17:541.46550.000.000.000.60
353345772009.12.14 11:36sell0.02usdchfm1.03401.06401.02252009.12.16 12:441.03810.000.00-0.02-0.79
353346612009.12.14 11:43sell0.01chfjpym85.6388.6384.482009.12.15 08:2385.820.000.000.00-0.21
353348392009.12.14 12:16sell0.01gbpjpym143.87146.87142.722009.12.15 08:22144.840.000.00-0.01-1.09
353349912009.12.14 12:57buy0.04euraudm1.60691.57681.61832009.12.15 03:231.60310.000.00-0.11-1.39
353358252009.12.14 14:56sell0.02audusdm0.91250.90970.89622009.12.15 08:190.90970.000.00-0.020.56
353359772009.12.14 15:29buy0.08euraudm1.60441.57431.61582009.12.15 03:231.60290.000.00-0.22-1.09
353360692009.12.14 15:51sell0.04nzdusdm0.72770.72350.71002009.12.15 08:180.72350.000.00-0.021.68
353360922009.12.14 15:51buy0.02usdcadm1.06011.03011.07162009.12.15 08:411.06090.000.00-0.010.15
353362422009.12.14 16:15buy0.16euraudm1.60211.57181.61332009.12.15 03:231.60280.000.00-0.431.02
353362572009.12.14 16:17sell0.02gbpjpym144.13147.13142.982009.12.15 08:22144.850.000.00-0.02-1.62
353363392009.12.14 16:30sell0.02audjpym80.9883.9979.842009.12.15 08:2380.970.000.00-0.020.02
353363412009.12.14 16:30sell0.04audusdm0.91500.90970.89622009.12.15 08:190.90970.000.00-0.052.12
353363612009.12.14 16:33buy0.32euraudm1.59961.60291.61642009.12.15 03:231.60290.000.00-0.869.65
353364002009.12.14 16:37sell0.04gbpjpym144.38147.39143.242009.12.15 08:22144.830.000.00-0.03-2.02
353364032009.12.14 16:38sell0.02usdjpym88.6691.6687.512009.12.15 21:0489.640.000.00-0.01-2.19
353364052009.12.14 16:38sell0.02chfjpym85.8888.8884.732009.12.15 08:2385.820.000.00-0.010.14
353364072009.12.14 16:38sell0.04audjpym81.2380.9779.622009.12.15 08:2380.970.000.00-0.051.17
353364112009.12.14 16:39buy0.01gbpusdm1.62871.59871.64022009.12.15 14:351.62360.000.000.00-0.51
353364482009.12.14 16:44buy0.01eurjpym129.90130.17131.522009.12.15 04:40130.170.000.000.000.31
353366062009.12.14 17:20buy0.04usdcadm1.05751.06071.07422009.12.15 08:411.06070.000.00-0.011.21
353367412009.12.14 17:54buy0.01eurusdm1.46571.43571.47722009.12.15 10:291.45500.000.000.00-1.07
353374272009.12.14 23:39sell0.08gbpjpym144.63147.63143.482009.12.15 08:22144.840.000.000.00-1.89
353380392009.12.15 03:23buy0.01euraudm1.60371.57371.61522009.12.15 18:011.60400.000.000.000.03
353381692009.12.15 04:31sell0.16gbpjpym144.88147.88143.732009.12.15 08:22144.830.000.000.000.90
353382142009.12.15 04:40buy0.01eurjpym130.20127.20131.352009.12.15 11:01129.960.000.000.00-0.27
353382322009.12.15 04:46sell0.04usdjpym88.9191.9187.762009.12.15 21:0189.640.000.000.00-3.26
353382462009.12.15 04:49sell0.04chfjpym86.1385.8284.472009.12.15 08:2385.820.000.000.001.40
353387952009.12.15 07:35sell0.32gbpjpym145.13144.82143.472009.12.15 08:22144.820.000.000.0011.14
353387982009.12.15 07:36buy0.02eurusdm1.46311.43311.47462009.12.15 10:291.45500.000.000.00-1.62
353389932009.12.15 07:54buy0.04eurusdm1.46081.43061.47212009.12.15 10:291.45500.000.000.00-2.32
353391562009.12.15 08:02buy0.02gbpusdm1.62611.59611.63762009.12.15 14:351.62360.000.000.00-0.50
353392892009.12.15 08:10sell0.04usdchfm1.03661.06661.02512009.12.16 12:441.03800.000.00-0.01-0.54
353393392009.12.15 08:15buy0.02eurjpym129.95126.95131.102009.12.15 11:01129.970.000.000.000.04
353393422009.12.15 08:15buy0.08eurusdm1.45831.42831.46982009.12.15 10:291.45500.000.000.00-2.64
353394732009.12.15 08:18sell0.01nzdusdm0.72300.71940.70592009.12.16 01:250.71940.000.00-0.010.36
353394862009.12.15 08:19sell0.01audusdm0.90920.90610.89262009.12.15 12:350.90610.000.000.000.31
353395352009.12.15 08:20buy0.04eurjpym129.70129.96131.312009.12.15 11:00129.960.000.000.001.17
353395762009.12.15 08:22buy0.01gbpjpym144.85141.85146.002009.12.15 08:48144.920.000.000.000.08
353395832009.12.15 08:23sell0.01audjpym80.9383.9379.782009.12.16 00:0381.120.000.00-0.01-0.22
353395852009.12.15 08:23sell0.01chfjpym85.7688.7684.612009.12.16 05:3786.000.000.000.00-0.27
353396862009.12.15 08:30buy0.16eurusdm1.45581.42571.46722009.12.15 10:291.45500.000.000.00-1.28
353396942009.12.15 08:30sell0.08usdchfm1.03921.06921.02772009.12.16 12:441.03800.000.00-0.030.92
353397432009.12.15 08:31buy0.02gbpjpym144.60144.92146.272009.12.15 08:48144.920.000.000.000.72
353398592009.12.15 08:41buy0.01usdcadm1.06131.06391.07742009.12.15 11:361.06390.000.000.000.24
353399372009.12.15 08:48buy0.01gbpjpym144.96145.29146.642009.12.15 13:19145.290.000.000.000.37
353401442009.12.15 09:10sell0.08usdjpym89.1692.1688.012009.12.15 21:0189.630.000.000.00-4.20
353407942009.12.15 10:01buy0.64eurusdm1.45321.42321.46472009.12.15 10:291.45500.000.000.0011.52
353410492009.12.15 10:29sell0.02eurusdm1.45501.45251.43902009.12.15 16:321.45250.000.000.000.50
353410902009.12.15 10:43buy0.08gbpusdm1.62361.59361.63512009.12.15 14:341.62360.000.000.000.00
353411472009.12.15 10:53sell0.32usdjpym89.4192.4188.262009.12.15 21:0189.640.000.000.00-8.21
353411762009.12.15 11:01buy0.02eurjpym130.01130.32131.672009.12.15 14:19130.320.000.000.000.69
353412062009.12.15 11:08sell0.04audjpym81.1884.1880.032009.12.16 00:0381.120.000.00-0.050.27
353413032009.12.15 11:42sell0.04chfjpym86.0189.0184.862009.12.16 05:3785.990.000.00-0.020.09
353415112009.12.15 12:34buy0.16gbpusdm1.62101.62351.63702009.12.15 14:341.62350.000.000.004.00
353415312009.12.15 12:35sell0.02audusdm0.90580.93580.89432009.12.15 18:030.90540.000.000.000.08
353417402009.12.15 13:19buy0.02gbpjpym145.34145.82147.172009.12.15 15:21145.820.000.000.001.07
353417792009.12.15 13:28sell0.64usdjpym89.6592.6688.512009.12.15 21:0189.640.000.000.000.71
353422442009.12.15 14:19buy0.02eurjpym130.36130.63131.982009.12.15 15:26130.630.000.000.000.60
353423962009.12.15 14:35sell0.02gbpusdm1.62361.65361.61212009.12.15 16:501.62280.000.000.000.16
353426522009.12.15 15:17sell0.08chfjpym86.2685.9984.642009.12.16 05:3785.990.000.00-0.032.42
353426942009.12.15 15:20sell0.08audjpym81.4381.1279.772009.12.16 00:0381.120.000.00-0.102.77
353427072009.12.15 15:21buy0.02gbpjpym145.87142.87147.022009.12.16 07:39145.760.000.00-0.01-0.25
353427362009.12.15 15:23sell0.04gbpusdm1.62601.62291.60942009.12.15 16:501.62290.000.000.001.24
353427412009.12.15 15:24sell0.04audusdm0.90840.90540.89192009.12.15 18:030.90540.000.000.001.20
353427742009.12.15 15:26buy0.02eurjpym130.67127.67131.822009.12.16 09:06130.640.000.00-0.01-0.07
353430312009.12.15 16:07buy0.04eurjpym130.42127.42131.572009.12.16 09:06130.650.000.00-0.011.03
353430572009.12.15 16:11buy0.04euraudm1.60111.60411.61762009.12.15 18:011.60410.000.000.001.09
353431892009.12.15 16:28sell0.32usdchfm1.04171.03801.02452009.12.16 12:441.03800.000.00-0.1111.41
353432582009.12.15 16:30sell1.28usdjpym89.9089.6588.302009.12.15 21:0089.650.000.000.0035.69
353432822009.12.15 16:33sell0.02eurusdm1.45221.48221.44072009.12.16 07:551.45200.000.00-0.010.04
353434472009.12.15 16:50sell0.02gbpusdm1.62231.65231.61082009.12.16 08:451.62400.000.00-0.02-0.34
353437922009.12.15 18:01buy0.02euraudm1.60441.60791.62142009.12.16 00:301.60790.000.00-0.050.63
353437992009.12.15 18:03sell0.02audusdm0.90510.90180.88832009.12.16 01:130.90180.000.00-0.020.66
353439692009.12.15 18:53sell0.04gbpusdm1.62491.65491.61342009.12.16 08:451.62420.000.00-0.030.28
353442672009.12.15 20:37buy0.08eurjpym130.18130.65132.002009.12.16 09:06130.650.000.00-0.024.19
353443482009.12.15 20:59sell0.08gbpusdm1.62751.62431.61082009.12.16 08:451.62430.000.00-0.062.56
353447592009.12.15 23:59buy0.04gbpjpym145.62142.62146.772009.12.16 07:39145.760.000.000.000.62
353448172009.12.16 00:03sell0.02audjpym81.0680.7579.402009.12.16 01:0980.750.000.000.000.69
353449742009.12.16 00:30buy0.02euraudm1.60921.61311.62662009.12.16 01:251.61310.000.000.000.70
353452322009.12.16 01:09sell0.02audjpym80.6980.3378.982009.12.16 05:2180.330.000.000.000.80
353452552009.12.16 01:13sell0.02audusdm0.90140.89880.88532009.12.16 04:100.89880.000.000.000.52
353452982009.12.16 01:25buy0.02euraudm1.61371.61721.63072009.12.16 03:181.61720.000.000.000.63
353455942009.12.16 03:18buy0.02euraudm1.61801.58801.62952009.12.16 07:501.61890.000.000.000.16
353457812009.12.16 04:10sell0.02audusdm0.89840.92840.88692009.12.16 07:540.89720.000.000.000.24
353458472009.12.16 04:44buy0.08gbpjpym145.37145.75147.102009.12.16 07:39145.750.000.000.003.39
353459632009.12.16 05:38buy0.02chfjpym86.0186.3187.662009.12.16 09:0786.310.000.000.000.67
353460372009.12.16 06:22sell0.04eurusdm1.45471.45211.43862009.12.16 07:551.45210.000.000.001.04
353461092009.12.16 06:32sell0.04audusdm0.90090.89720.88372009.12.16 07:540.89720.000.000.001.48
353461932009.12.16 07:04buy0.04euraudm1.61521.61871.63222009.12.16 07:501.61870.000.000.001.26
353463052009.12.16 07:39buy0.02gbpjpym145.82146.20147.552009.12.16 09:32146.200.000.000.000.85
353463572009.12.16 07:50buy0.02euraudm1.61931.58931.63082009.12.16 16:001.61980.000.000.000.09
353463982009.12.16 07:54sell0.02audusdm0.89690.92690.88542009.12.16 19:270.89940.000.000.00-0.50
353464042009.12.16 07:55sell0.02eurusdm1.45181.48181.44032009.12.16 19:171.45330.000.000.00-0.30
353466932009.12.16 08:45sell0.02gbpusdm1.62361.65361.61212009.12.16 17:481.63490.000.000.00-2.26
353467982009.12.16 08:58sell0.04eurusdm1.45451.48451.44302009.12.16 19:171.45320.000.000.000.52
353469152009.12.16 09:11sell0.04gbpusdm1.62611.65611.61462009.12.16 17:481.63490.000.000.00-3.52
353470122009.12.16 09:30sell0.08gbpusdm1.62871.65871.61722009.12.16 17:481.63490.000.000.00-4.96
353470562009.12.16 09:32buy0.02gbpjpym146.29146.57147.922009.12.16 10:21146.570.000.000.000.63
353473792009.12.16 10:02sell0.16gbpusdm1.63131.66131.61982009.12.16 17:471.63480.000.000.00-5.60
353474932009.12.16 10:12sell0.04audusdm0.89950.92950.88802009.12.16 19:270.89940.000.000.000.04
353475512009.12.16 10:20sell0.32gbpusdm1.63391.66401.62252009.12.16 17:471.63490.000.000.00-3.20
353478342009.12.16 11:29sell0.08eurusdm1.45701.45321.43972009.12.16 19:171.45320.000.000.003.04
353478362009.12.16 11:29buy0.04euraudm1.61661.61971.63322009.12.16 16:001.61970.000.000.001.11
353479452009.12.16 11:58sell0.64gbpusdm1.63641.66651.62502009.12.16 17:471.63480.000.000.0010.24
353490862009.12.16 14:52sell0.08audusdm0.90200.89940.88592009.12.16 19:270.89940.000.000.002.08
353491082009.12.16 14:53sell1.28gbpusdm1.63891.63481.62132009.12.16 17:471.63480.000.000.0052.48
353504152009.12.16 19:17sell0.02eurusdm1.45291.48291.44142009.12.16 19:231.45230.000.000.000.12
353504502009.12.16 19:18sell0.04eurusdm1.45551.45221.43872009.12.16 19:231.45230.000.000.001.28
  0.00 0.00 -10.79 784.09
Closed P/L: 773.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
353459422009.12.16 05:21sell0.02audjpym80.2883.2879.13 80.890.000.000.00-1.36
353460102009.12.16 06:15sell0.04audjpym80.5483.5479.39 80.890.000.000.00-1.56
353478402009.12.16 11:29sell0.08audjpym80.7983.7979.64 80.890.000.000.00-0.89
353468832009.12.16 09:07buy0.02chfjpym86.3683.3687.51 86.450.000.000.000.20
353495002009.12.16 16:00buy0.02euraudm1.62031.59031.6318 1.61400.000.000.00-1.13
353468762009.12.16 09:06buy0.02eurjpym130.67127.67131.82 130.540.000.000.00-0.29
353480242009.12.16 12:05buy0.04eurjpym130.42127.42131.57 130.540.000.000.000.53
353476172009.12.16 10:24buy0.02gbpjpym146.58143.58147.73 146.890.000.000.000.69
353453002009.12.16 01:25sell0.02nzdusdm0.71890.74890.7074 0.72040.000.000.00-0.30
353489432009.12.16 14:38sell0.04nzdusdm0.72140.75140.7099 0.72040.000.000.000.40
353412892009.12.15 11:36buy0.02usdcadm1.06441.03441.0759 1.06130.000.00-0.01-0.58
353419602009.12.15 13:42buy0.04usdcadm1.06181.03181.0733 1.06130.000.00-0.01-0.19
353422482009.12.15 14:19buy0.08usdcadm1.05931.02931.0708 1.06130.000.00-0.021.51
353481842009.12.16 12:45sell0.02usdchfm1.03781.06781.0263 1.04000.000.000.00-0.42
353443852009.12.15 21:04buy0.02usdjpym89.6386.6390.78 89.900.000.00-0.010.60
353497562009.12.16 16:54buy0.04euraudm1.61771.58771.6292 1.61400.000.000.00-1.33
353500232009.12.16 17:48buy0.02gbpusdm1.63491.60491.6464 1.63350.000.000.00-0.28
353503512009.12.16 19:13buy0.08euraudm1.61491.58491.6264 1.61400.000.000.00-0.64
353505692009.12.16 19:23sell0.02eurusdm1.45171.48191.4404 1.45210.000.000.00-0.08
353506222009.12.16 19:26sell0.04usdchfm1.04041.07041.0289 1.04000.000.000.000.15
353506402009.12.16 19:27sell0.02audusdm0.89910.92910.8876 0.89960.000.000.00-0.10
  0.00 0.00 -0.05 -5.07
 Floating P/L: -5.12
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 330.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 773.30 Floating P/L: -5.12 Margin: 81.22
Balance: 1 293.24 Equity: 1 288.12 Free Margin: 1 206.90
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 257.25 Gross Loss: 483.95 Total Net Profit: 773.30
Profit Factor: 2.60 Expected Payoff: 0.92  
Absolute Drawdown: 2.41 Maximal Drawdown: 95.24 (9.78%) Relative Drawdown: 11.74% (25.14)
 
Total Trades: 845 Short Positions (won %): 413 (69.25%) Long Positions (won %): 432 (66.44%)
Profit Trades (% of total): 573 (67.81%) Loss trades (% of total): 272 (32.19%)
Largest profit trade: 67.72 loss trade: -28.95
Average profit trade: 2.19 loss trade: -1.78
Maximum consecutive wins ($): 33 (23.96) consecutive losses ($): 9 (-7.02)
Maximal consecutive profit (count): 133.65 (8) consecutive loss (count): -95.24 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2