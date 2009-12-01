|Account: xxxxxx
|Name: Allerius
|Currency: USD
|2009 December 16, 19:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35267600
|2009.12.01 11:42
|buy
|0.01
|audusdm
|0.9231
|0.0000
|0.9256
|2009.12.01 15:32
|0.9232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|35267674
|2009.12.01 12:02
|buy
|0.01
|usdjpym
|86.84
|85.64
|87.09
|2009.12.01 21:31
|86.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|35268161
|2009.12.01 13:19
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.9097
|0.9217
|0.9072
|2009.12.01 15:59
|0.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|35268165
|2009.12.01 13:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|131.02
|129.82
|131.27
|2009.12.01 15:09
|130.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|35268214
|2009.12.01 13:23
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0423
|1.0543
|1.0398
|2009.12.01 15:04
|1.0429
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|35268232
|2009.12.01 13:24
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.9102
|0.9132
|0.9077
|2009.12.01 15:59
|0.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|35268250
|2009.12.01 13:25
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0429
|1.0459
|1.0404
|2009.12.01 15:04
|1.0430
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|35268330
|2009.12.01 13:32
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0434
|1.0464
|1.0409
|2009.12.01 15:04
|1.0430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|35268387
|2009.12.01 13:38
|buy
|0.02
|audusdm
|0.9226
|0.9196
|0.9251
|2009.12.01 15:32
|0.9232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|35268403
|2009.12.01 13:40
|buy
|0.02
|eurjpym
|130.99
|130.67
|131.22
|2009.12.01 15:09
|130.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|35268412
|2009.12.01 13:43
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0442
|1.0502
|1.0417
|2009.12.01 15:04
|1.0431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|35268439
|2009.12.01 13:52
|buy
|0.04
|audusdm
|0.9218
|0.0000
|0.9243
|2009.12.01 15:32
|0.9233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35268578
|2009.12.01 14:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5103
|0.0000
|1.5127
|2009.12.01 15:31
|1.5095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|35268592
|2009.12.01 14:11
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.5096
|0.0000
|1.5120
|2009.12.01 15:31
|1.5095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|35268602
|2009.12.01 14:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6601
|0.0000
|1.6626
|2009.12.01 15:13
|1.6602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|35268655
|2009.12.01 14:17
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.5090
|0.0000
|1.5114
|2009.12.01 15:31
|1.5096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|35268659
|2009.12.01 14:18
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6593
|0.0000
|1.6618
|2009.12.01 15:13
|1.6602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|35268772
|2009.12.01 14:34
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0449
|0.0000
|1.0425
|2009.12.01 15:04
|1.0430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|35268800
|2009.12.01 14:43
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.6585
|0.0000
|1.6610
|2009.12.01 15:13
|1.6602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|35268806
|2009.12.01 14:45
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.6579
|0.0000
|1.6603
|2009.12.01 15:13
|1.6603
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|35268828
|2009.12.01 14:50
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.5083
|0.0000
|1.5107
|2009.12.01 15:31
|1.5095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|35268861
|2009.12.01 15:00
|buy
|0.04
|eurjpym
|130.92
|0.00
|131.17
|2009.12.01 15:09
|130.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|35268870
|2009.12.01 15:00
|buy
|0.08
|eurjpym
|130.85
|0.00
|131.09
|2009.12.01 15:09
|130.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|35268877
|2009.12.01 15:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|86.76
|0.00
|87.01
|2009.12.01 21:31
|86.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|35268879
|2009.12.01 15:00
|buy
|0.16
|eurjpym
|130.79
|0.00
|131.02
|2009.12.01 15:09
|130.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|35268910
|2009.12.01 15:04
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0426
|0.0000
|1.0401
|2009.12.01 16:06
|1.0416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35268917
|2009.12.01 15:06
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0434
|0.0000
|1.0409
|2009.12.01 16:06
|1.0417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|35268920
|2009.12.01 15:06
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0442
|0.0000
|1.0417
|2009.12.01 16:06
|1.0417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|35268929
|2009.12.01 15:09
|buy
|0.04
|usdjpym
|86.69
|0.00
|86.94
|2009.12.01 21:31
|86.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|35268936
|2009.12.01 15:09
|buy
|0.01
|eurjpym
|130.69
|0.00
|130.94
|2009.12.01 15:24
|130.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|35268947
|2009.12.01 15:10
|buy
|0.08
|audusdm
|0.9209
|0.0000
|0.9234
|2009.12.01 15:32
|0.9234
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|35268954
|2009.12.01 15:10
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.5075
|0.0000
|1.5100
|2009.12.01 15:31
|1.5095
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|35268955
|2009.12.01 15:10
|buy
|0.02
|eurjpym
|130.61
|0.00
|130.86
|2009.12.01 15:24
|130.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|35268971
|2009.12.01 15:11
|buy
|0.08
|usdjpym
|86.61
|0.00
|86.86
|2009.12.01 21:30
|86.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|35268986
|2009.12.01 15:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6606
|0.0000
|1.6631
|2009.12.01 16:01
|1.6631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|35269078
|2009.12.01 15:24
|buy
|0.01
|eurjpym
|130.89
|0.00
|131.14
|2009.12.02 00:45
|130.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|35269089
|2009.12.01 15:25
|buy
|0.02
|eurjpym
|130.81
|0.00
|131.06
|2009.12.02 00:45
|130.88
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.17
|35269128
|2009.12.01 15:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5098
|0.0000
|1.5123
|2009.12.01 16:16
|1.5114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|35269145
|2009.12.01 15:32
|buy
|0.01
|audusdm
|0.9236
|0.0000
|0.9261
|2009.12.01 16:16
|0.9253
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|35269182
|2009.12.01 15:35
|buy
|0.02
|audusdm
|0.9228
|0.0000
|0.9253
|2009.12.01 16:16
|0.9253
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|35269183
|2009.12.01 15:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.5090
|0.0000
|1.5115
|2009.12.01 16:16
|1.5115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|35269240
|2009.12.01 15:46
|buy
|0.04
|eurjpym
|130.73
|0.00
|130.98
|2009.12.02 00:45
|130.88
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.69
|35269286
|2009.12.01 15:59
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.9075
|0.0000
|0.9050
|2009.12.01 21:53
|0.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|35269329
|2009.12.01 16:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6636
|0.0000
|1.6660
|2009.12.01 18:50
|1.6637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|35269407
|2009.12.01 16:06
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0412
|0.0000
|1.0387
|2009.12.02 01:29
|1.0473
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|35269417
|2009.12.01 16:07
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.9081
|0.0000
|0.9057
|2009.12.01 21:53
|0.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|35269458
|2009.12.01 16:14
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6628
|0.0000
|1.6653
|2009.12.01 18:49
|1.6638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35269488
|2009.12.01 16:16
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5118
|0.0000
|1.5142
|2009.12.02 01:41
|1.5074
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|35269493
|2009.12.01 16:16
|buy
|0.01
|audusdm
|0.9256
|0.0000
|0.9281
|2009.12.01 20:08
|0.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|35269547
|2009.12.01 16:24
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.5110
|0.0000
|1.5135
|2009.12.02 01:41
|1.5074
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.72
|35269570
|2009.12.01 16:26
|sell
|0.04
|eurgbpm
|0.9088
|0.0000
|0.9063
|2009.12.01 21:53
|0.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|35269599
|2009.12.01 16:32
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0419
|0.0000
|1.0394
|2009.12.02 01:29
|1.0473
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.03
|35269615
|2009.12.01 16:36
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.6621
|0.0000
|1.6646
|2009.12.01 18:49
|1.6637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|35269634
|2009.12.01 16:41
|buy
|0.02
|audusdm
|0.9249
|0.0000
|0.9273
|2009.12.01 20:08
|0.9267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|35269639
|2009.12.01 16:42
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.5103
|0.0000
|1.5127
|2009.12.02 01:41
|1.5074
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.16
|35269668
|2009.12.01 16:47
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0427
|0.0000
|1.0402
|2009.12.02 01:29
|1.0473
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.76
|35269670
|2009.12.01 16:47
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.6613
|0.0000
|1.6638
|2009.12.01 18:49
|1.6638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|35269677
|2009.12.01 16:48
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.5095
|0.0000
|1.5120
|2009.12.02 01:41
|1.5074
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.68
|35269689
|2009.12.01 16:49
|buy
|0.04
|audusdm
|0.9242
|0.0000
|0.9267
|2009.12.01 20:08
|0.9267
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|35269691
|2009.12.01 16:49
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0435
|0.0000
|1.0410
|2009.12.02 01:29
|1.0473
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.90
|35270059
|2009.12.01 18:47
|buy
|0.16
|usdjpym
|86.53
|0.00
|86.78
|2009.12.01 21:30
|86.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|35270071
|2009.12.01 18:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6642
|0.0000
|1.6667
|2009.12.02 03:21
|1.6616
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|35270098
|2009.12.01 19:10
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6634
|0.0000
|1.6659
|2009.12.02 03:21
|1.6615
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.38
|35270306
|2009.12.01 20:08
|buy
|0.01
|audusdm
|0.9271
|0.0000
|0.9296
|2009.12.02 00:31
|0.9264
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|35270354
|2009.12.01 20:22
|buy
|0.02
|audusdm
|0.9264
|0.0000
|0.9289
|2009.12.02 00:31
|0.9264
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|35270357
|2009.12.01 20:22
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0443
|0.0000
|1.0418
|2009.12.02 01:29
|1.0473
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.58
|35270359
|2009.12.01 20:22
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.5089
|0.0000
|1.5113
|2009.12.02 01:41
|1.5074
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.40
|35270406
|2009.12.01 20:25
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.0450
|0.0000
|1.0426
|2009.12.02 01:29
|1.0473
|0.00
|0.00
|-0.09
|-7.03
|35270433
|2009.12.01 20:32
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.6626
|0.0000
|1.6651
|2009.12.02 03:21
|1.6616
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.40
|35270435
|2009.12.01 20:32
|buy
|0.04
|audusdm
|0.9257
|0.0000
|0.9282
|2009.12.02 00:31
|0.9264
|0.00
|0.00
|0.02
|0.28
|35270449
|2009.12.01 20:34
|buy
|0.08
|audusdm
|0.9249
|0.0000
|0.9274
|2009.12.02 00:31
|0.9264
|0.00
|0.00
|0.03
|1.20
|35270605
|2009.12.01 21:31
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.6619
|0.0000
|1.6644
|2009.12.02 03:21
|1.6615
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.32
|35270607
|2009.12.01 21:31
|buy
|0.01
|usdjpym
|86.74
|0.00
|86.99
|2009.12.02 00:56
|86.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|35270640
|2009.12.01 21:53
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.9077
|0.0000
|0.9053
|2009.12.02 01:39
|0.9089
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|35270684
|2009.12.01 22:11
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.6610
|0.0000
|1.6635
|2009.12.02 03:21
|1.6616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|35270844
|2009.12.01 23:25
|buy
|0.02
|usdjpym
|86.66
|0.00
|86.91
|2009.12.02 00:56
|86.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|35271029
|2009.12.02 00:31
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.9084
|0.0000
|0.9059
|2009.12.02 01:39
|0.9089
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|35271030
|2009.12.02 00:31
|buy
|0.01
|audusdm
|0.9269
|0.0000
|0.9294
|2009.12.02 01:39
|0.9257
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|35271114
|2009.12.02 00:46
|buy
|0.01
|eurjpym
|130.92
|0.00
|131.17
|2009.12.02 01:39
|130.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|35271159
|2009.12.02 00:56
|buy
|0.01
|usdjpym
|86.78
|0.00
|87.03
|2009.12.02 01:38
|86.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35271286
|2009.12.02 01:29
|buy
|0.32
|gbpusdm
|1.6596
|1.6506
|1.6621
|2009.12.02 03:20
|1.6615
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|35271299
|2009.12.02 01:32
|buy
|0.02
|audusdm
|0.9254
|0.9164
|0.9279
|2009.12.02 01:39
|0.9257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|35271322
|2009.12.02 01:41
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5075
|1.4985
|1.5100
|2009.12.02 01:41
|1.5073
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|35271660
|2009.12.02 03:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6619
|0.0000
|1.6649
|2009.12.02 07:52
|1.6588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|35271955
|2009.12.02 04:46
|buy
|0.01
|usdjpym
|86.99
|0.00
|87.29
|2009.12.02 07:05
|87.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35271957
|2009.12.02 04:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5089
|0.0000
|1.5119
|2009.12.02 08:28
|1.5099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35271958
|2009.12.02 04:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|0.9992
|0.0000
|0.9962
|2009.12.03 06:53
|0.9983
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.09
|35271963
|2009.12.02 04:48
|buy
|0.01
|audusdm
|0.9266
|0.0000
|0.9296
|2009.12.02 08:07
|0.9274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|35272006
|2009.12.02 05:04
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6599
|0.0000
|1.6629
|2009.12.02 07:52
|1.6589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|35272332
|2009.12.02 07:05
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.6580
|0.0000
|1.6609
|2009.12.02 07:52
|1.6590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35272333
|2009.12.02 07:05
|buy
|0.01
|usdjpym
|87.31
|0.00
|87.61
|2009.12.02 19:39
|87.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|35272450
|2009.12.02 07:23
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.6560
|0.0000
|1.6590
|2009.12.02 07:52
|1.6590
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|35272457
|2009.12.02 07:24
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.5070
|0.0000
|1.5099
|2009.12.02 08:28
|1.5099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|35272490
|2009.12.02 07:29
|buy
|0.02
|audusdm
|0.9245
|0.0000
|0.9275
|2009.12.02 08:06
|0.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35272573
|2009.12.02 07:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6592
|0.0000
|1.6621
|2009.12.02 08:29
|1.6601
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|35272646
|2009.12.02 08:02
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6571
|0.0000
|1.6601
|2009.12.02 08:29
|1.6601
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35272685
|2009.12.02 08:07
|buy
|0.01
|audusdm
|0.9278
|0.0000
|0.9308
|2009.12.02 11:04
|0.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35272732
|2009.12.02 08:15
|buy
|0.02
|audusdm
|0.9259
|0.0000
|0.9288
|2009.12.02 11:04
|0.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|35272802
|2009.12.02 08:28
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5102
|0.0000
|1.5132
|2009.12.02 15:17
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|35272821
|2009.12.02 08:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6605
|0.0000
|1.6635
|2009.12.02 09:07
|1.6635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35273088
|2009.12.02 09:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6641
|0.0000
|1.6668
|2009.12.02 09:51
|1.6651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35273149
|2009.12.02 09:21
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6621
|0.0000
|1.6651
|2009.12.02 09:51
|1.6651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35273241
|2009.12.02 09:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6654
|0.0000
|1.6684
|2009.12.02 11:08
|1.6684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35273621
|2009.12.02 11:04
|buy
|0.01
|audusdm
|0.9292
|0.0000
|0.9322
|2009.12.03 00:14
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.12
|35273633
|2009.12.02 11:08
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6688
|0.0000
|1.6716
|2009.12.02 23:59
|1.6659
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.29
|35273702
|2009.12.02 11:26
|buy
|0.02
|audusdm
|0.9272
|0.0000
|0.9302
|2009.12.03 00:14
|0.9281
|0.00
|0.00
|0.02
|0.18
|35273712
|2009.12.02 11:31
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6669
|0.0000
|1.6698
|2009.12.02 23:59
|1.6658
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.22
|35273884
|2009.12.02 12:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.5083
|0.0000
|1.5112
|2009.12.02 15:17
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35273917
|2009.12.02 12:19
|buy
|0.02
|usdjpym
|87.11
|0.00
|87.41
|2009.12.02 19:39
|87.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|35274213
|2009.12.02 13:33
|buy
|0.01
|eurjpym
|131.47
|0.00
|131.77
|2009.12.02 15:10
|131.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|35274215
|2009.12.02 13:33
|buy
|0.01
|gbpjpym
|145.41
|0.00
|145.71
|2009.12.02 15:10
|145.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|35274258
|2009.12.02 13:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|145.20
|0.00
|145.50
|2009.12.02 15:10
|145.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|35274259
|2009.12.02 13:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|131.26
|0.00
|131.55
|2009.12.02 15:10
|131.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35274457
|2009.12.02 14:12
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.5063
|0.0000
|1.5093
|2009.12.02 15:17
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|35274520
|2009.12.02 14:25
|balance
|Deposit Visa #25963078 IBFX # T
|330.00
|35274727
|2009.12.02 15:10
|buy
|0.01
|eurjpym
|131.61
|0.00
|131.91
|2009.12.02 19:39
|131.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|35274729
|2009.12.02 15:10
|buy
|0.01
|gbpjpym
|145.57
|0.00
|145.87
|2009.12.02 17:12
|145.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|35274815
|2009.12.02 15:17
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5094
|0.0000
|1.5123
|2009.12.02 23:16
|1.5065
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.29
|35274998
|2009.12.02 16:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.5075
|0.0000
|1.5104
|2009.12.02 23:16
|1.5064
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.22
|35275017
|2009.12.02 16:03
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.6649
|0.0000
|1.6679
|2009.12.02 23:59
|1.6659
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.40
|35275024
|2009.12.02 16:03
|buy
|0.02
|gbpjpym
|145.37
|0.00
|145.66
|2009.12.02 17:12
|145.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|35275095
|2009.12.02 16:07
|buy
|0.02
|eurjpym
|131.41
|0.00
|131.71
|2009.12.02 19:39
|131.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35275099
|2009.12.02 16:07
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.5055
|0.0000
|1.5085
|2009.12.02 23:16
|1.5065
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.40
|35275108
|2009.12.02 16:08
|buy
|0.04
|gbpjpym
|145.16
|0.00
|145.46
|2009.12.02 17:12
|145.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|35275109
|2009.12.02 16:08
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0012
|0.0000
|0.9982
|2009.12.03 06:53
|0.9982
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.60
|35275417
|2009.12.02 16:57
|buy
|0.04
|eurjpym
|131.20
|0.00
|131.50
|2009.12.02 19:39
|131.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|35275514
|2009.12.02 17:12
|buy
|0.01
|gbpjpym
|145.52
|0.00
|145.82
|2009.12.02 19:09
|145.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|35275537
|2009.12.02 17:17
|buy
|0.04
|audusdm
|0.9252
|0.0000
|0.9282
|2009.12.03 00:14
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.05
|1.20
|35275567
|2009.12.02 17:19
|buy
|0.02
|gbpjpym
|145.33
|0.00
|145.62
|2009.12.02 19:09
|145.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|35275588
|2009.12.02 17:20
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.5035
|0.0000
|1.5065
|2009.12.02 23:16
|1.5065
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.40
|35275669
|2009.12.02 17:30
|buy
|0.04
|gbpjpym
|145.14
|0.00
|145.42
|2009.12.02 19:09
|145.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|35275861
|2009.12.02 19:09
|buy
|0.01
|gbpjpym
|145.46
|0.00
|145.76
|2009.12.02 22:53
|145.76
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.34
|35275934
|2009.12.02 19:39
|buy
|0.01
|usdjpym
|87.45
|0.00
|87.75
|2009.12.03 00:53
|87.75
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.34
|35275938
|2009.12.02 19:39
|buy
|0.01
|eurjpym
|131.54
|0.00
|131.84
|2009.12.02 22:53
|131.84
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.34
|35276097
|2009.12.02 20:34
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.6630
|0.0000
|1.6659
|2009.12.02 23:59
|1.6659
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.32
|35276360
|2009.12.02 22:10
|buy
|0.01
|chfjpym
|87.24
|0.00
|87.54
|2009.12.02 23:48
|87.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35276436
|2009.12.02 22:53
|buy
|0.01
|gbpjpym
|145.79
|0.00
|146.09
|2009.12.03 00:03
|146.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35276437
|2009.12.02 22:53
|buy
|0.01
|eurjpym
|131.87
|0.00
|132.17
|2009.12.03 00:04
|132.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|35276594
|2009.12.02 23:16
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5066
|0.0000
|1.5036
|2009.12.03 13:35
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|35276715
|2009.12.02 23:48
|buy
|0.01
|chfjpym
|87.59
|0.00
|87.88
|2009.12.03 01:57
|87.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|35276755
|2009.12.02 23:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6663
|0.0000
|1.6693
|2009.12.03 06:53
|1.6693
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35276815
|2009.12.03 00:03
|buy
|0.01
|gbpjpym
|146.17
|0.00
|146.47
|2009.12.03 01:49
|146.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|35276825
|2009.12.03 00:04
|buy
|0.01
|eurjpym
|132.19
|0.00
|132.49
|2009.12.03 01:55
|132.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35276923
|2009.12.03 00:14
|buy
|0.01
|audusdm
|0.9283
|0.0000
|0.9313
|2009.12.03 07:03
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35277004
|2009.12.03 00:29
|buy
|0.02
|gbpjpym
|145.96
|0.00
|146.26
|2009.12.03 01:49
|146.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|35277082
|2009.12.03 00:53
|buy
|0.01
|usdjpym
|87.77
|0.00
|88.07
|2009.12.03 13:12
|88.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35277239
|2009.12.03 01:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5086
|0.0000
|1.5056
|2009.12.03 13:35
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|35277300
|2009.12.03 01:49
|buy
|0.01
|gbpjpym
|146.30
|0.00
|146.60
|2009.12.03 02:54
|146.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35277346
|2009.12.03 01:55
|buy
|0.01
|eurjpym
|132.53
|0.00
|132.83
|2009.12.03 09:58
|132.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35277358
|2009.12.03 01:57
|buy
|0.01
|chfjpym
|87.93
|0.00
|88.23
|2009.12.03 13:10
|88.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35277564
|2009.12.03 02:54
|buy
|0.01
|gbpjpym
|146.65
|0.00
|146.95
|2009.12.03 07:16
|146.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35277817
|2009.12.03 04:08
|buy
|0.02
|gbpjpym
|146.45
|0.00
|146.75
|2009.12.03 07:16
|146.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|35278238
|2009.12.03 06:53
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5106
|0.0000
|1.5076
|2009.12.03 13:35
|1.5096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35278239
|2009.12.03 06:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6696
|0.0000
|1.6726
|2009.12.04 07:02
|1.6581
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|35278241
|2009.12.03 06:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|0.9980
|0.0000
|0.9950
|2009.12.03 13:38
|0.9970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35278343
|2009.12.03 07:03
|buy
|0.01
|audusdm
|0.9317
|0.0000
|0.9347
|2009.12.03 19:01
|0.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|35278446
|2009.12.03 07:16
|buy
|0.01
|gbpjpym
|146.79
|0.00
|147.09
|2009.12.03 13:17
|146.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|35278559
|2009.12.03 07:31
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.5126
|0.0000
|1.5096
|2009.12.03 13:35
|1.5096
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|35278679
|2009.12.03 08:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|146.58
|0.00
|146.88
|2009.12.03 13:17
|146.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|35278708
|2009.12.03 08:04
|buy
|0.04
|gbpjpym
|146.38
|0.00
|146.68
|2009.12.03 13:17
|146.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|35278711
|2009.12.03 08:05
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6676
|0.0000
|1.6706
|2009.12.04 07:02
|1.6580
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.92
|35278995
|2009.12.03 09:17
|buy
|0.02
|audusdm
|0.9297
|0.0000
|0.9327
|2009.12.03 19:01
|0.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|35279020
|2009.12.03 09:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.6658
|0.0000
|1.6685
|2009.12.04 07:02
|1.6580
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.12
|35279036
|2009.12.03 09:36
|buy
|0.08
|gbpjpym
|146.17
|0.00
|146.47
|2009.12.03 13:17
|146.47
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|35279086
|2009.12.03 09:43
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.6638
|0.0000
|1.6668
|2009.12.04 07:02
|1.6580
|0.00
|0.00
|-0.03
|-4.64
|35279143
|2009.12.03 09:58
|buy
|0.01
|eurjpym
|132.87
|0.00
|133.17
|2009.12.03 13:14
|133.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35279662
|2009.12.03 12:20
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.6619
|0.0000
|1.6648
|2009.12.04 07:02
|1.6580
|0.00
|0.00
|-0.06
|-6.24
|35279868
|2009.12.03 13:10
|buy
|0.01
|chfjpym
|88.26
|0.00
|88.56
|2009.12.04 13:30
|88.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35279900
|2009.12.03 13:12
|buy
|0.01
|usdjpym
|88.09
|0.00
|88.38
|2009.12.03 14:25
|88.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|35279914
|2009.12.03 13:14
|buy
|0.01
|eurjpym
|133.20
|0.00
|133.50
|2009.12.03 13:38
|133.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35279935
|2009.12.03 13:17
|buy
|0.01
|gbpjpym
|146.56
|0.00
|146.86
|2009.12.03 14:25
|146.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|35280048
|2009.12.03 13:33
|buy
|0.04
|audusdm
|0.9277
|0.0000
|0.9307
|2009.12.03 19:01
|0.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35280090
|2009.12.03 13:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5089
|0.0000
|1.5060
|2009.12.03 13:50
|1.5098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|35280113
|2009.12.03 13:35
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0000
|0.0000
|0.9970
|2009.12.03 13:37
|0.9970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35280155
|2009.12.03 13:36
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5109
|0.0000
|1.5079
|2009.12.03 13:50
|1.5098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|35280206
|2009.12.03 13:37
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5129
|0.0000
|1.5099
|2009.12.03 13:50
|1.5099
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|35280209
|2009.12.03 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|0.9966
|0.0000
|0.9936
|2009.12.04 14:10
|1.0084
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|35280226
|2009.12.03 13:38
|buy
|0.01
|eurjpym
|133.54
|0.00
|133.84
|2009.12.03 19:46
|133.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|35280350
|2009.12.03 13:44
|sell
|0.02
|usdchfm
|0.9985
|0.0000
|0.9956
|2009.12.04 14:10
|1.0084
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.96
|35280369
|2009.12.03 13:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|133.33
|0.00
|133.63
|2009.12.03 19:46
|133.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|35280449
|2009.12.03 13:50
|buy
|0.32
|gbpusdm
|1.6599
|0.0000
|1.6629
|2009.12.04 07:02
|1.6580
|0.00
|0.00
|-0.11
|-6.08
|35280450
|2009.12.03 13:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5097
|0.0000
|1.5067
|2009.12.03 14:27
|1.5067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35280609
|2009.12.03 14:00
|buy
|0.04
|eurjpym
|133.12
|0.00
|133.42
|2009.12.03 19:46
|133.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|35280610
|2009.12.03 14:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|146.33
|0.00
|146.63
|2009.12.03 14:25
|146.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|35280881
|2009.12.03 14:25
|buy
|0.01
|gbpjpym
|146.66
|0.00
|146.96
|2009.12.04 07:01
|146.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|35280882
|2009.12.03 14:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|88.40
|0.00
|88.70
|2009.12.04 13:30
|88.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|35280917
|2009.12.03 14:27
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.0006
|0.0000
|0.9976
|2009.12.04 14:10
|1.0084
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.09
|35280931
|2009.12.03 14:27
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5066
|0.0000
|1.5036
|2009.12.04 13:29
|1.5054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|35281067
|2009.12.03 14:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5086
|0.0000
|1.5056
|2009.12.03 21:43
|1.5056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35281195
|2009.12.03 15:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|146.47
|0.00
|146.75
|2009.12.04 07:01
|146.36
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|35281214
|2009.12.03 15:01
|buy
|0.08
|eurjpym
|132.92
|0.00
|133.22
|2009.12.03 19:46
|133.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|35281226
|2009.12.03 15:01
|buy
|0.02
|usdjpym
|88.20
|0.00
|88.50
|2009.12.04 13:30
|88.50
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.68
|35281273
|2009.12.03 15:05
|buy
|0.08
|audusdm
|0.9257
|0.0000
|0.9287
|2009.12.03 19:01
|0.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|35281355
|2009.12.03 15:17
|buy
|0.04
|gbpjpym
|146.27
|0.00
|146.56
|2009.12.04 07:01
|146.37
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.46
|35281536
|2009.12.03 15:40
|buy
|0.64
|gbpusdm
|1.6580
|0.0000
|1.6609
|2009.12.04 07:02
|1.6581
|0.00
|0.00
|-0.23
|0.64
|35282015
|2009.12.03 17:28
|buy
|0.08
|gbpjpym
|146.07
|0.00
|146.37
|2009.12.04 07:01
|146.37
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.72
|35282048
|2009.12.03 17:36
|buy
|1.28
|gbpusdm
|1.6560
|0.0000
|1.6590
|2009.12.04 07:02
|1.6582
|0.00
|0.00
|-0.45
|28.16
|35282299
|2009.12.03 19:01
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9289
|0.0000
|0.9259
|2009.12.03 20:48
|0.9259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35282400
|2009.12.03 19:46
|buy
|0.01
|eurjpym
|133.22
|0.00
|133.52
|2009.12.04 11:32
|133.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|35282583
|2009.12.03 20:48
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9256
|0.0000
|0.9226
|2009.12.04 00:14
|0.9226
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.30
|35282586
|2009.12.03 20:49
|buy
|0.02
|eurjpym
|133.02
|0.00
|133.31
|2009.12.04 11:32
|133.12
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.22
|35283814
|2009.12.04 01:37
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9230
|0.0000
|0.9200
|2009.12.04 13:39
|0.9259
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|35284472
|2009.12.04 07:01
|buy
|0.01
|gbpjpym
|146.42
|0.00
|146.72
|2009.12.04 08:27
|146.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35284490
|2009.12.04 07:02
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6581
|0.0000
|1.6551
|2009.12.04 13:34
|1.6626
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|35284521
|2009.12.04 07:07
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9250
|0.0000
|0.9220
|2009.12.04 13:39
|0.9260
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|35284640
|2009.12.04 07:32
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6601
|0.0000
|1.6571
|2009.12.04 13:34
|1.6626
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|35284651
|2009.12.04 07:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5086
|0.0000
|1.5056
|2009.12.04 13:29
|1.5056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35284767
|2009.12.04 08:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|146.22
|0.00
|146.51
|2009.12.04 08:27
|146.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|35284825
|2009.12.04 08:09
|buy
|0.04
|eurjpym
|132.82
|0.00
|133.12
|2009.12.04 11:32
|133.12
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|35284850
|2009.12.04 08:16
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.6621
|0.0000
|1.6591
|2009.12.04 13:34
|1.6629
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|35284909
|2009.12.04 08:27
|buy
|0.01
|gbpjpym
|146.55
|0.00
|146.85
|2009.12.04 10:42
|146.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35285189
|2009.12.04 10:42
|buy
|0.01
|gbpjpym
|146.89
|0.00
|147.19
|2009.12.04 11:45
|147.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35285213
|2009.12.04 10:55
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.6641
|0.0000
|1.6611
|2009.12.04 13:34
|1.6630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|35285329
|2009.12.04 11:32
|buy
|0.01
|eurjpym
|133.15
|0.00
|133.45
|2009.12.04 13:30
|133.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35285361
|2009.12.04 11:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|147.23
|0.00
|147.53
|2009.12.04 13:30
|147.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|35285465
|2009.12.04 12:11
|sell
|0.04
|audusdm
|0.9270
|0.0000
|0.9240
|2009.12.04 13:39
|0.9260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35285476
|2009.12.04 12:12
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.6660
|0.0000
|1.6631
|2009.12.04 13:34
|1.6631
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|35285771
|2009.12.04 13:29
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5042
|0.0000
|1.5012
|2009.12.04 13:30
|1.5044
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|35285781
|2009.12.04 13:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|88.84
|0.00
|89.14
|2009.12.04 13:34
|89.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35285788
|2009.12.04 13:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5074
|0.0000
|1.5044
|2009.12.04 13:30
|1.5044
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35285798
|2009.12.04 13:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|134.06
|0.00
|134.36
|2009.12.04 14:13
|134.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|35285800
|2009.12.04 13:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|148.37
|0.00
|148.66
|2009.12.04 13:36
|148.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|35285804
|2009.12.04 13:30
|buy
|0.01
|chfjpym
|89.12
|0.00
|89.42
|2009.12.04 19:47
|89.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|35285838
|2009.12.04 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5039
|0.0000
|1.5009
|2009.12.04 13:34
|1.5030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|35285883
|2009.12.04 13:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5059
|0.0000
|1.5029
|2009.12.04 13:34
|1.5029
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35285925
|2009.12.04 13:31
|buy
|0.02
|gbpjpym
|148.17
|0.00
|148.47
|2009.12.04 13:36
|148.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|35285987
|2009.12.04 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6626
|0.0000
|1.6656
|2009.12.04 14:09
|1.6577
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|35285993
|2009.12.04 13:34
|buy
|0.02
|chfjpym
|88.92
|0.00
|89.22
|2009.12.04 19:47
|89.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|35286002
|2009.12.04 13:34
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5025
|0.0000
|1.4995
|2009.12.04 13:40
|1.4995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35286010
|2009.12.04 13:34
|buy
|0.01
|usdjpym
|89.19
|0.00
|89.49
|2009.12.04 13:57
|89.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35286063
|2009.12.04 13:36
|buy
|0.01
|gbpjpym
|148.56
|0.00
|148.86
|2009.12.04 14:00
|148.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|35286079
|2009.12.04 13:36
|sell
|0.08
|audusdm
|0.9289
|0.0000
|0.9260
|2009.12.04 13:39
|0.9260
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|35286091
|2009.12.04 13:36
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.0025
|0.0000
|0.9996
|2009.12.04 14:10
|1.0085
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.76
|35286108
|2009.12.04 13:37
|buy
|0.02
|gbpjpym
|148.36
|0.00
|148.65
|2009.12.04 14:00
|148.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|35286191
|2009.12.04 13:39
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9254
|0.0000
|0.9224
|2009.12.04 13:56
|0.9224
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35286200
|2009.12.04 13:39
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6606
|0.0000
|1.6636
|2009.12.04 14:09
|1.6576
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|35286214
|2009.12.04 13:39
|buy
|0.04
|gbpjpym
|148.16
|0.00
|148.46
|2009.12.04 14:00
|148.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|35286238
|2009.12.04 13:40
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.0044
|0.0000
|1.0015
|2009.12.04 14:10
|1.0085
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|35286253
|2009.12.04 13:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4994
|0.0000
|1.4964
|2009.12.04 13:57
|1.4964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35286269
|2009.12.04 13:40
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.6585
|0.0000
|1.6615
|2009.12.04 14:09
|1.6576
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|35286358
|2009.12.04 13:43
|buy
|0.02
|eurjpym
|133.85
|0.00
|134.15
|2009.12.04 14:13
|134.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35286520
|2009.12.04 13:56
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9219
|0.0000
|0.9191
|2009.12.04 14:02
|0.9191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|35286533
|2009.12.04 13:57
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.0064
|0.0000
|1.0034
|2009.12.04 14:10
|1.0084
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.35
|35286566
|2009.12.04 13:57
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4962
|0.0000
|1.4932
|2009.12.04 13:58
|1.4932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35286567
|2009.12.04 13:57
|buy
|0.01
|usdjpym
|89.51
|0.00
|89.81
|2009.12.04 14:01
|89.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|35286599
|2009.12.04 13:57
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.6565
|0.0000
|1.6595
|2009.12.04 14:09
|1.6575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|35286616
|2009.12.04 13:58
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.0084
|0.0000
|1.0054
|2009.12.04 14:10
|1.0083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|35286659
|2009.12.04 13:58
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4929
|0.0000
|1.4899
|2009.12.04 15:30
|1.4919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35286739
|2009.12.04 14:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|148.49
|0.00
|148.79
|2009.12.04 14:02
|148.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35286779
|2009.12.04 14:01
|sell
|1.28
|usdchfm
|1.0104
|0.0000
|1.0074
|2009.12.04 14:10
|1.0083
|0.00
|0.00
|0.00
|26.66
|35286800
|2009.12.04 14:01
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.6546
|0.0000
|1.6575
|2009.12.04 14:09
|1.6575
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|35286808
|2009.12.04 14:01
|buy
|0.01
|usdjpym
|89.85
|0.00
|90.15
|2009.12.04 15:59
|89.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35286823
|2009.12.04 14:02
|buy
|0.01
|gbpjpym
|148.86
|0.00
|149.16
|2009.12.04 14:29
|148.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|35286825
|2009.12.04 14:02
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9187
|0.0000
|0.9157
|2009.12.04 15:12
|0.9197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|35286878
|2009.12.04 14:04
|buy
|0.02
|gbpjpym
|148.68
|0.00
|148.96
|2009.12.04 14:29
|148.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|35286895
|2009.12.04 14:05
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9207
|0.0000
|0.9177
|2009.12.04 15:11
|0.9198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|35286964
|2009.12.04 14:09
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6576
|0.0000
|1.6546
|2009.12.04 15:22
|1.6584
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|35286968
|2009.12.04 14:09
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4949
|0.0000
|1.4919
|2009.12.04 15:30
|1.4919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35286990
|2009.12.04 14:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0084
|0.0000
|1.0114
|2009.12.04 15:34
|1.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35286993
|2009.12.04 14:10
|buy
|0.02
|usdjpym
|89.64
|0.00
|89.94
|2009.12.04 15:59
|89.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|35287020
|2009.12.04 14:11
|sell
|0.04
|audusdm
|0.9227
|0.0000
|0.9197
|2009.12.04 15:11
|0.9197
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|35287066
|2009.12.04 14:13
|buy
|0.01
|eurjpym
|134.20
|0.00
|134.50
|2009.12.04 17:33
|134.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|35287125
|2009.12.04 14:16
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6595
|0.0000
|1.6566
|2009.12.04 15:22
|1.6585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35287162
|2009.12.04 14:19
|buy
|0.02
|eurjpym
|133.99
|0.00
|134.29
|2009.12.04 17:33
|134.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|35287196
|2009.12.04 14:23
|buy
|0.04
|gbpjpym
|148.49
|0.00
|148.78
|2009.12.04 14:29
|148.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|35287231
|2009.12.04 14:29
|buy
|0.01
|gbpjpym
|148.83
|0.00
|149.13
|2009.12.04 17:39
|148.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|35287370
|2009.12.04 14:49
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.6615
|0.0000
|1.6585
|2009.12.04 15:22
|1.6585
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|35287597
|2009.12.04 15:12
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9195
|0.0000
|0.9165
|2009.12.04 15:45
|0.9165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35287662
|2009.12.04 15:22
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6580
|0.0000
|1.6550
|2009.12.04 15:56
|1.6550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35287671
|2009.12.04 15:22
|buy
|0.02
|gbpjpym
|148.63
|0.00
|148.93
|2009.12.04 17:39
|148.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|35287759
|2009.12.04 15:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4916
|0.0000
|1.4886
|2009.12.04 16:01
|1.4886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35287807
|2009.12.04 15:34
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0116
|0.0000
|1.0146
|2009.12.04 18:11
|1.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35287847
|2009.12.04 15:36
|buy
|0.04
|chfjpym
|88.73
|0.00
|89.02
|2009.12.04 19:47
|89.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|35287924
|2009.12.04 15:45
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9161
|0.0000
|0.9131
|2009.12.04 16:45
|0.9131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35288025
|2009.12.04 15:56
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6545
|0.0000
|1.6515
|2009.12.04 16:39
|1.6515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35288071
|2009.12.04 15:59
|buy
|0.01
|usdjpym
|89.97
|0.00
|90.27
|2009.12.04 18:50
|90.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|35288121
|2009.12.04 16:01
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4885
|0.0000
|1.4856
|2009.12.04 18:36
|1.4856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|35288376
|2009.12.04 16:30
|buy
|0.04
|eurjpym
|133.79
|0.00
|134.09
|2009.12.04 17:33
|134.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|35288438
|2009.12.04 16:39
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6512
|0.0000
|1.6483
|2009.12.04 18:30
|1.6483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|35288479
|2009.12.04 16:45
|buy
|0.04
|gbpjpym
|148.42
|0.00
|148.72
|2009.12.04 17:39
|148.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|35288487
|2009.12.04 16:45
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9129
|0.0000
|0.9099
|2009.12.04 18:52
|0.9119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35288553
|2009.12.04 16:58
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9149
|0.0000
|0.9119
|2009.12.04 18:52
|0.9119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35288703
|2009.12.04 17:33
|buy
|0.01
|eurjpym
|134.13
|0.00
|134.42
|2009.12.04 19:14
|134.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|35288728
|2009.12.04 17:40
|buy
|0.01
|gbpjpym
|148.77
|0.00
|149.07
|2009.12.04 19:15
|148.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|35288810
|2009.12.04 18:11
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0149
|0.0000
|1.0179
|2009.12.04 18:50
|1.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|35288834
|2009.12.04 18:22
|buy
|0.02
|gbpjpym
|148.57
|0.00
|148.87
|2009.12.04 19:15
|148.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|35288845
|2009.12.04 18:25
|buy
|0.02
|eurjpym
|133.92
|0.00
|134.22
|2009.12.04 19:14
|134.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35288885
|2009.12.04 18:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6478
|0.0000
|1.6448
|2009.12.04 19:16
|1.6448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35288904
|2009.12.04 18:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4854
|0.0000
|1.4824
|2009.12.04 19:48
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35288988
|2009.12.04 18:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0182
|0.0000
|1.0212
|2009.12.07 08:37
|1.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|35288997
|2009.12.04 18:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|90.30
|0.00
|90.60
|2009.12.04 19:47
|90.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|35289012
|2009.12.04 18:52
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9116
|0.0000
|0.9086
|2009.12.07 00:19
|0.9126
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|35289110
|2009.12.04 19:14
|buy
|0.01
|eurjpym
|134.24
|0.00
|134.54
|2009.12.04 19:49
|134.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|35289116
|2009.12.04 19:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|148.94
|0.00
|149.24
|2009.12.04 19:48
|149.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|35289122
|2009.12.04 19:16
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6444
|0.0000
|1.6414
|2009.12.07 07:13
|1.6456
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|35289125
|2009.12.04 19:16
|buy
|0.02
|gbpjpym
|148.73
|0.00
|149.03
|2009.12.04 19:48
|149.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35289208
|2009.12.04 19:47
|buy
|0.01
|usdjpym
|90.65
|0.00
|90.92
|2009.12.07 17:40
|89.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|35289214
|2009.12.04 19:47
|buy
|0.01
|chfjpym
|89.07
|0.00
|89.37
|2009.12.07 01:24
|88.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|35289228
|2009.12.04 19:48
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4823
|0.0000
|1.4793
|2009.12.07 08:31
|1.4836
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|35289234
|2009.12.04 19:48
|buy
|0.01
|gbpjpym
|149.09
|0.00
|149.39
|2009.12.07 01:23
|148.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|35289238
|2009.12.04 19:49
|buy
|0.01
|eurjpym
|134.58
|0.00
|134.88
|2009.12.07 01:23
|134.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|35289322
|2009.12.04 20:14
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9136
|0.0000
|0.9106
|2009.12.07 00:19
|0.9125
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.22
|35289335
|2009.12.04 20:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4843
|0.0000
|1.4813
|2009.12.07 08:31
|1.4836
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.14
|35289356
|2009.12.04 20:29
|buy
|0.02
|eurjpym
|134.38
|0.00
|134.68
|2009.12.07 01:23
|134.18
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.44
|35289358
|2009.12.04 20:29
|buy
|0.02
|gbpjpym
|148.89
|0.00
|149.19
|2009.12.07 01:23
|148.63
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.58
|35289517
|2009.12.06 23:00
|sell
|0.04
|audusdm
|0.9158
|0.9125
|0.8990
|2009.12.07 00:19
|0.9125
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|35289519
|2009.12.06 23:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|90.29
|87.79
|91.44
|2009.12.07 17:40
|89.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|35289623
|2009.12.06 23:09
|buy
|0.04
|gbpjpym
|148.64
|146.14
|149.79
|2009.12.07 01:23
|148.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|35289711
|2009.12.06 23:20
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6470
|1.6720
|1.6355
|2009.12.07 07:12
|1.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|35289725
|2009.12.06 23:24
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4869
|1.4837
|1.4702
|2009.12.07 08:31
|1.4834
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|35289750
|2009.12.06 23:32
|buy
|0.04
|eurjpym
|134.14
|131.63
|135.28
|2009.12.07 01:23
|134.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|35289784
|2009.12.06 23:35
|buy
|0.08
|gbpjpym
|148.39
|145.89
|149.54
|2009.12.07 01:23
|148.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|35289819
|2009.12.06 23:41
|buy
|0.08
|eurjpym
|133.89
|131.39
|135.04
|2009.12.07 01:23
|134.18
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|35289834
|2009.12.06 23:43
|buy
|0.04
|usdjpym
|90.04
|87.54
|91.19
|2009.12.07 17:40
|89.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|35289927
|2009.12.07 00:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0156
|1.0201
|1.0336
|2009.12.07 08:37
|1.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|35290060
|2009.12.07 00:19
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9123
|0.9373
|0.9008
|2009.12.07 08:37
|0.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|35290139
|2009.12.07 00:36
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9149
|0.9097
|0.8962
|2009.12.07 08:37
|0.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|35290164
|2009.12.07 00:39
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.6496
|1.6458
|1.6323
|2009.12.07 07:12
|1.6458
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|35290214
|2009.12.07 00:46
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4895
|1.4836
|1.4701
|2009.12.07 08:31
|1.4836
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|35290386
|2009.12.07 01:25
|sell
|0.01
|chfjpym
|88.77
|88.44
|87.09
|2009.12.07 07:48
|88.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|35290387
|2009.12.07 01:25
|buy
|0.01
|gbpjpym
|148.66
|146.16
|149.81
|2009.12.07 05:58
|148.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|35290388
|2009.12.07 01:25
|buy
|0.01
|eurjpym
|134.19
|131.69
|135.34
|2009.12.07 10:44
|133.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|35290423
|2009.12.07 01:33
|buy
|0.02
|gbpjpym
|148.40
|145.90
|149.55
|2009.12.07 05:58
|148.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35290470
|2009.12.07 01:51
|buy
|0.02
|eurjpym
|133.94
|131.42
|135.07
|2009.12.07 10:44
|133.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|35290786
|2009.12.07 03:20
|buy
|0.04
|gbpjpym
|148.15
|148.41
|149.76
|2009.12.07 05:58
|148.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|35290869
|2009.12.07 03:47
|buy
|0.08
|usdjpym
|89.79
|87.29
|90.94
|2009.12.07 17:40
|89.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|35290880
|2009.12.07 03:51
|buy
|0.04
|eurjpym
|133.69
|131.19
|134.84
|2009.12.07 10:44
|133.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|35291247
|2009.12.07 05:58
|sell
|0.01
|gbpjpym
|148.40
|147.85
|146.50
|2009.12.07 07:12
|147.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|35291539
|2009.12.07 07:12
|sell
|0.01
|gbpjpym
|147.79
|147.53
|146.18
|2009.12.07 08:13
|147.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|35291540
|2009.12.07 07:13
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6453
|1.6422
|1.6287
|2009.12.07 08:13
|1.6422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|35291731
|2009.12.07 07:48
|sell
|0.01
|chfjpym
|88.39
|88.13
|86.78
|2009.12.07 08:44
|88.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|35291961
|2009.12.07 08:12
|buy
|0.08
|eurjpym
|133.44
|130.94
|134.59
|2009.12.07 10:44
|133.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|35291976
|2009.12.07 08:13
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6420
|1.6388
|1.6253
|2009.12.07 08:31
|1.6388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|35291977
|2009.12.07 08:13
|sell
|0.01
|gbpjpym
|147.47
|147.17
|145.82
|2009.12.07 08:37
|147.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35292070
|2009.12.07 08:28
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7128
|0.7093
|0.6958
|2009.12.07 09:03
|0.7093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|35292155
|2009.12.07 08:31
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6383
|1.6349
|1.6214
|2009.12.07 08:43
|1.6349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35292157
|2009.12.07 08:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4833
|1.4800
|1.4665
|2009.12.07 08:37
|1.4800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|35292233
|2009.12.07 08:36
|buy
|0.16
|eurjpym
|133.19
|130.69
|134.34
|2009.12.07 10:44
|133.41
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|35292309
|2009.12.07 08:37
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0215
|0.9965
|1.0330
|2009.12.07 19:56
|1.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|35292317
|2009.12.07 08:37
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4797
|1.4767
|1.4632
|2009.12.07 09:03
|1.4767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35292318
|2009.12.07 08:37
|sell
|0.01
|gbpjpym
|147.10
|149.60
|145.95
|2009.12.07 12:22
|147.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|35292320
|2009.12.07 08:37
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9094
|0.9064
|0.8929
|2009.12.07 09:03
|0.9064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35292410
|2009.12.07 08:43
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6344
|1.6595
|1.6230
|2009.12.07 12:23
|1.6325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|35292430
|2009.12.07 08:44
|sell
|0.01
|chfjpym
|88.08
|87.72
|86.37
|2009.12.07 17:23
|87.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35292558
|2009.12.07 08:53
|buy
|0.32
|eurjpym
|132.94
|133.41
|134.76
|2009.12.07 10:44
|133.41
|0.00
|0.00
|0.00
|16.71
|35292715
|2009.12.07 09:03
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9061
|0.9311
|0.8946
|2009.12.07 19:39
|0.9137
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|35292716
|2009.12.07 09:03
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4765
|1.5015
|1.4650
|2009.12.07 12:39
|1.4789
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|35292717
|2009.12.07 09:03
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7088
|0.7338
|0.6973
|2009.12.07 20:00
|0.7131
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|35292827
|2009.12.07 09:21
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4790
|1.5040
|1.4675
|2009.12.07 12:39
|1.4790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35292854
|2009.12.07 09:28
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9087
|0.9337
|0.8972
|2009.12.07 19:38
|0.9138
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|35292879
|2009.12.07 09:34
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6369
|1.6326
|1.6191
|2009.12.07 12:23
|1.6326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|35293078
|2009.12.07 10:22
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4816
|1.4791
|1.4656
|2009.12.07 12:39
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|35293090
|2009.12.07 10:24
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7113
|0.7363
|0.6998
|2009.12.07 20:00
|0.7132
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|35293093
|2009.12.07 10:26
|sell
|0.02
|gbpjpym
|147.35
|147.04
|145.69
|2009.12.07 12:22
|147.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|35293199
|2009.12.07 10:44
|sell
|0.01
|eurjpym
|133.43
|133.11
|131.76
|2009.12.07 14:12
|133.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|35293567
|2009.12.07 12:22
|sell
|0.01
|gbpjpym
|146.98
|149.48
|145.83
|2009.12.07 14:31
|146.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35293572
|2009.12.07 12:23
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6320
|1.6570
|1.6205
|2009.12.07 19:36
|1.6441
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|35293632
|2009.12.07 12:39
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4788
|1.5038
|1.4673
|2009.12.07 17:24
|1.4805
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|35293666
|2009.12.07 12:49
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6345
|1.6595
|1.6230
|2009.12.07 19:36
|1.6440
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|35293668
|2009.12.07 12:49
|sell
|0.02
|gbpjpym
|147.23
|146.91
|145.56
|2009.12.07 14:31
|146.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|35293848
|2009.12.07 13:44
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4813
|1.5063
|1.4698
|2009.12.07 17:24
|1.4806
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|35293991
|2009.12.07 14:12
|sell
|0.01
|eurjpym
|133.08
|132.81
|131.46
|2009.12.07 16:32
|132.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35294103
|2009.12.07 14:31
|sell
|0.01
|gbpjpym
|146.86
|149.36
|145.71
|2009.12.07 16:27
|147.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|35294159
|2009.12.07 14:45
|sell
|0.02
|gbpjpym
|147.11
|149.61
|145.96
|2009.12.07 16:27
|147.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|35294160
|2009.12.07 14:45
|sell
|0.04
|audusdm
|0.9112
|0.9362
|0.8997
|2009.12.07 19:38
|0.9138
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|35294162
|2009.12.07 14:45
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.6371
|1.6621
|1.6256
|2009.12.07 19:36
|1.6440
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|35294380
|2009.12.07 15:18
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.6396
|1.6647
|1.6282
|2009.12.07 19:36
|1.6440
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|35294382
|2009.12.07 15:18
|sell
|0.04
|gbpjpym
|147.35
|147.06
|145.71
|2009.12.07 16:27
|147.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|35294470
|2009.12.07 15:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0190
|0.9940
|1.0305
|2009.12.07 19:56
|1.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|35294521
|2009.12.07 15:36
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.6421
|1.6672
|1.6307
|2009.12.07 19:36
|1.6441
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|35294523
|2009.12.07 15:36
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4839
|1.4806
|1.4671
|2009.12.07 17:24
|1.4806
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|35294837
|2009.12.07 16:22
|buy
|0.16
|usdjpym
|89.54
|87.04
|90.69
|2009.12.07 17:40
|89.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|35294855
|2009.12.07 16:27
|sell
|0.01
|gbpjpym
|147.01
|149.51
|145.86
|2009.12.08 00:39
|147.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|35294873
|2009.12.07 16:32
|sell
|0.01
|eurjpym
|132.77
|132.49
|131.14
|2009.12.07 17:36
|132.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|35295067
|2009.12.07 17:23
|sell
|0.01
|chfjpym
|87.66
|90.16
|86.51
|2009.12.08 01:41
|87.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35295070
|2009.12.07 17:24
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4804
|1.5054
|1.4689
|2009.12.07 17:42
|1.4856
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|35295143
|2009.12.07 17:35
|buy
|0.32
|usdjpym
|89.29
|86.79
|90.44
|2009.12.07 17:40
|89.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|35295146
|2009.12.07 17:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4829
|1.5079
|1.4714
|2009.12.07 17:42
|1.4856
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|35295150
|2009.12.07 17:36
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.6446
|1.6696
|1.6331
|2009.12.07 19:36
|1.6440
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|35295156
|2009.12.07 17:36
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7139
|0.7389
|0.7024
|2009.12.07 20:00
|0.7132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|35295159
|2009.12.07 17:36
|sell
|0.01
|eurjpym
|132.44
|134.94
|131.29
|2009.12.08 01:14
|132.35
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.10
|35295164
|2009.12.07 17:36
|sell
|0.08
|audusdm
|0.9138
|0.9388
|0.9023
|2009.12.07 19:38
|0.9138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35295177
|2009.12.07 17:36
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4855
|1.5105
|1.4740
|2009.12.07 17:42
|1.4857
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|35295221
|2009.12.07 17:37
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.0164
|1.0190
|1.0325
|2009.12.07 19:56
|1.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|35295235
|2009.12.07 17:37
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4881
|1.4856
|1.4721
|2009.12.07 17:42
|1.4856
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|35295239
|2009.12.07 17:37
|buy
|0.64
|usdjpym
|89.05
|86.54
|90.19
|2009.12.07 17:40
|89.37
|0.00
|0.00
|0.00
|22.92
|35295260
|2009.12.07 17:38
|sell
|0.02
|eurjpym
|132.69
|132.35
|131.00
|2009.12.08 01:13
|132.35
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.76
|35295295
|2009.12.07 17:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|89.35
|88.95
|87.60
|2009.12.08 01:40
|88.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|35295318
|2009.12.07 17:42
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4857
|1.4607
|1.4972
|2009.12.08 09:53
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|35295474
|2009.12.07 17:53
|sell
|0.16
|audusdm
|0.9163
|0.9138
|0.9003
|2009.12.07 19:38
|0.9138
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|35295555
|2009.12.07 18:01
|sell
|0.02
|gbpjpym
|147.26
|147.00
|145.65
|2009.12.08 00:39
|147.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.58
|35295561
|2009.12.07 18:01
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.6472
|1.6722
|1.6357
|2009.12.07 19:36
|1.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|35295620
|2009.12.07 18:15
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.7164
|0.7135
|0.7000
|2009.12.07 20:00
|0.7135
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|35295857
|2009.12.07 18:47
|sell
|0.02
|chfjpym
|87.91
|87.49
|86.14
|2009.12.08 01:41
|87.49
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.95
|35296016
|2009.12.07 19:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4831
|1.4581
|1.4946
|2009.12.08 09:52
|1.4840
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.18
|35296048
|2009.12.07 19:36
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6436
|1.6687
|1.6322
|2009.12.08 06:07
|1.6436
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|35296080
|2009.12.07 19:39
|buy
|0.01
|audusdm
|0.9138
|0.8888
|0.9253
|2009.12.08 08:39
|0.9111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|35296147
|2009.12.07 19:57
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0195
|0.9945
|1.0310
|2009.12.08 08:08
|1.0210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|35296199
|2009.12.07 20:01
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7126
|0.7376
|0.7011
|2009.12.08 07:32
|0.7128
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|35296600
|2009.12.07 22:27
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7155
|0.7130
|0.6995
|2009.12.08 07:32
|0.7131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|35296845
|2009.12.07 23:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6462
|1.6436
|1.6301
|2009.12.08 06:07
|1.6436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|35297077
|2009.12.08 00:39
|sell
|0.01
|gbpjpym
|146.96
|146.69
|145.34
|2009.12.08 01:14
|146.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35297294
|2009.12.08 01:14
|sell
|0.01
|eurjpym
|132.31
|131.82
|130.47
|2009.12.08 05:32
|131.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|35297296
|2009.12.08 01:14
|sell
|0.01
|gbpjpym
|146.64
|146.08
|144.73
|2009.12.08 05:28
|146.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|35297388
|2009.12.08 01:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0170
|1.0210
|1.0345
|2009.12.08 08:08
|1.0210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|35297471
|2009.12.08 01:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|88.91
|91.41
|87.76
|2009.12.08 09:34
|88.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|35297485
|2009.12.08 01:41
|sell
|0.01
|chfjpym
|87.43
|87.16
|85.81
|2009.12.08 08:05
|87.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35298204
|2009.12.08 05:28
|sell
|0.01
|gbpjpym
|146.02
|148.52
|144.87
|2009.12.08 06:22
|145.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|35298224
|2009.12.08 05:33
|sell
|0.01
|eurjpym
|131.78
|134.28
|130.63
|2009.12.08 07:54
|131.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|35298359
|2009.12.08 05:59
|sell
|0.02
|eurjpym
|132.03
|131.74
|130.39
|2009.12.08 07:54
|131.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35298360
|2009.12.08 05:59
|sell
|0.02
|gbpjpym
|146.28
|145.95
|144.60
|2009.12.08 06:22
|145.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|35298404
|2009.12.08 06:07
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6431
|1.6393
|1.6258
|2009.12.08 06:22
|1.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|35298520
|2009.12.08 06:22
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6389
|1.6639
|1.6274
|2009.12.08 07:12
|1.6369
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35298521
|2009.12.08 06:22
|sell
|0.01
|gbpjpym
|145.90
|148.40
|144.75
|2009.12.08 07:14
|145.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|35298611
|2009.12.08 06:42
|sell
|0.02
|gbpjpym
|146.16
|145.79
|144.44
|2009.12.08 07:14
|145.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|35298618
|2009.12.08 06:44
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6415
|1.6370
|1.6235
|2009.12.08 07:12
|1.6370
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|35298753
|2009.12.08 07:11
|buy
|0.02
|audusdm
|0.9112
|0.8862
|0.9227
|2009.12.08 08:39
|0.9111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|35298767
|2009.12.08 07:12
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6366
|1.6339
|1.6204
|2009.12.08 07:56
|1.6339
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|35298774
|2009.12.08 07:14
|sell
|0.01
|gbpjpym
|145.75
|145.33
|143.98
|2009.12.08 07:53
|145.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|35298882
|2009.12.08 07:32
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7125
|0.7375
|0.7010
|2009.12.08 11:43
|0.7122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|35299003
|2009.12.08 07:50
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4807
|1.4840
|1.4975
|2009.12.08 09:52
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|35299081
|2009.12.08 07:53
|sell
|0.01
|gbpjpym
|145.28
|147.78
|144.13
|2009.12.08 09:07
|145.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|35299084
|2009.12.08 07:54
|sell
|0.01
|eurjpym
|131.70
|134.20
|130.55
|2009.12.08 10:34
|131.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35299133
|2009.12.08 07:56
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6336
|1.6586
|1.6221
|2009.12.08 10:59
|1.6334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|35299272
|2009.12.08 08:02
|buy
|0.04
|audusdm
|0.9087
|0.9112
|0.9247
|2009.12.08 08:39
|0.9112
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|35299319
|2009.12.08 08:05
|sell
|0.01
|chfjpym
|87.12
|86.86
|85.51
|2009.12.08 11:42
|86.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|35299335
|2009.12.08 08:07
|sell
|0.02
|gbpjpym
|145.53
|148.03
|144.38
|2009.12.08 09:07
|145.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|35299348
|2009.12.08 08:08
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0214
|0.9964
|1.0329
|2009.12.08 12:03
|1.0215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|35299412
|2009.12.08 08:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6361
|1.6332
|1.6197
|2009.12.08 10:59
|1.6332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|35299576
|2009.12.08 08:35
|sell
|0.04
|gbpjpym
|145.77
|148.28
|144.63
|2009.12.08 09:07
|145.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|35299584
|2009.12.08 08:36
|sell
|0.02
|eurjpym
|131.95
|131.69
|130.34
|2009.12.08 10:34
|131.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|35299585
|2009.12.08 08:36
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0189
|1.0215
|1.0350
|2009.12.08 12:03
|1.0215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|35299597
|2009.12.08 08:37
|sell
|0.02
|chfjpym
|87.37
|86.86
|85.51
|2009.12.08 11:42
|86.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|35299608
|2009.12.08 08:39
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9111
|0.9361
|0.8996
|2009.12.08 11:43
|0.9107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|35299629
|2009.12.08 08:43
|sell
|0.02
|usdjpym
|89.16
|88.90
|87.55
|2009.12.08 09:34
|88.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|35299630
|2009.12.08 08:43
|sell
|0.08
|gbpjpym
|146.02
|145.70
|144.35
|2009.12.08 09:07
|145.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87
|35299719
|2009.12.08 09:07
|sell
|0.01
|gbpjpym
|145.63
|145.25
|143.90
|2009.12.08 09:30
|145.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|35299875
|2009.12.08 09:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|145.16
|147.66
|144.01
|2009.12.08 10:12
|145.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|35299889
|2009.12.08 09:34
|sell
|0.01
|usdjpym
|88.87
|88.50
|87.15
|2009.12.08 12:42
|88.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|35299893
|2009.12.08 09:35
|sell
|0.02
|gbpjpym
|145.41
|145.09
|143.74
|2009.12.08 10:12
|145.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|35299923
|2009.12.08 09:39
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7150
|0.7122
|0.6987
|2009.12.08 11:43
|0.7122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|35299942
|2009.12.08 09:43
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9137
|0.9107
|0.8972
|2009.12.08 11:43
|0.9107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35299968
|2009.12.08 09:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4843
|1.4593
|1.4958
|2009.12.09 01:26
|1.4722
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|35300242
|2009.12.08 10:12
|sell
|0.01
|gbpjpym
|145.02
|144.68
|143.33
|2009.12.08 11:05
|144.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|35300340
|2009.12.08 10:34
|sell
|0.01
|eurjpym
|131.65
|131.22
|129.87
|2009.12.08 11:41
|131.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|35300388
|2009.12.08 10:59
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.6330
|1.6292
|1.6157
|2009.12.08 12:02
|1.6292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|35300437
|2009.12.08 11:05
|sell
|0.01
|gbpjpym
|144.63
|144.33
|142.98
|2009.12.08 12:03
|144.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35300517
|2009.12.08 11:19
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4818
|1.4567
|1.4932
|2009.12.09 01:26
|1.4721
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.88
|35300683
|2009.12.08 11:41
|sell
|0.02
|eurjpym
|131.17
|130.87
|129.52
|2009.12.08 12:35
|130.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|35300694
|2009.12.08 11:42
|sell
|0.02
|chfjpym
|86.82
|86.17
|84.82
|2009.12.08 13:40
|86.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|35300700
|2009.12.08 11:43
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7119
|0.7088
|0.6953
|2009.12.08 13:32
|0.7088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|35300703
|2009.12.08 11:44
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9103
|0.9068
|0.8933
|2009.12.08 13:32
|0.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|35300769
|2009.12.08 12:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4792
|1.4542
|1.4907
|2009.12.09 01:26
|1.4721
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.68
|35300846
|2009.12.08 12:02
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6288
|1.6538
|1.6173
|2009.12.08 13:27
|1.6285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|35300862
|2009.12.08 12:03
|sell
|0.02
|gbpjpym
|144.27
|146.77
|143.12
|2009.12.08 12:41
|144.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|35300864
|2009.12.08 12:03
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0218
|1.0253
|1.0388
|2009.12.08 13:32
|1.0253
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|35300968
|2009.12.08 12:19
|sell
|0.04
|gbpjpym
|144.52
|144.25
|142.90
|2009.12.08 12:41
|144.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|35301124
|2009.12.08 12:35
|sell
|0.02
|eurjpym
|130.83
|130.30
|128.95
|2009.12.08 13:33
|130.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|35301177
|2009.12.08 12:41
|sell
|0.02
|gbpjpym
|144.19
|143.75
|142.40
|2009.12.08 13:37
|143.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|35301182
|2009.12.08 12:42
|sell
|0.02
|usdjpym
|88.47
|87.98
|86.63
|2009.12.09 07:13
|87.98
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.11
|35301258
|2009.12.08 12:58
|sell
|0.04
|gbpjpym
|144.45
|143.75
|142.40
|2009.12.08 13:37
|143.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|35301281
|2009.12.08 13:01
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.6314
|1.6285
|1.6150
|2009.12.08 13:27
|1.6285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|35301411
|2009.12.08 13:16
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4768
|1.4517
|1.4882
|2009.12.09 01:26
|1.4720
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.68
|35301564
|2009.12.08 13:25
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.4742
|1.4492
|1.4857
|2009.12.09 01:26
|1.4719
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.36
|35301618
|2009.12.08 13:27
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6279
|1.6529
|1.6164
|2009.12.08 18:26
|1.6274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35301754
|2009.12.08 13:32
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0256
|1.0006
|1.0371
|2009.12.08 18:02
|1.0257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|35301756
|2009.12.08 13:32
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7083
|0.7333
|0.6968
|2009.12.08 19:47
|0.7077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|35301757
|2009.12.08 13:32
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9064
|0.9314
|0.8949
|2009.12.08 18:36
|0.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|35301760
|2009.12.08 13:33
|sell
|0.02
|eurjpym
|130.25
|132.75
|129.10
|2009.12.08 17:41
|130.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|35301814
|2009.12.08 13:37
|sell
|0.02
|gbpjpym
|143.69
|146.20
|142.55
|2009.12.08 17:40
|143.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|35301845
|2009.12.08 13:40
|sell
|0.02
|chfjpym
|86.11
|88.62
|84.97
|2009.12.08 17:59
|86.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|35302074
|2009.12.08 14:10
|sell
|0.04
|audusdm
|0.9089
|0.9063
|0.8928
|2009.12.08 18:36
|0.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|35302094
|2009.12.08 14:14
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7108
|0.7079
|0.6944
|2009.12.08 19:47
|0.7079
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|35302186
|2009.12.08 14:26
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.0231
|1.0256
|1.0391
|2009.12.08 18:02
|1.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|35302252
|2009.12.08 14:34
|sell
|0.04
|gbpjpym
|143.94
|146.44
|142.79
|2009.12.08 17:40
|143.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|35302415
|2009.12.08 14:54
|sell
|0.04
|chfjpym
|86.36
|86.05
|84.70
|2009.12.08 17:59
|86.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|35302416
|2009.12.08 14:54
|sell
|0.04
|eurjpym
|130.50
|130.01
|128.66
|2009.12.08 17:41
|130.01
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|35302459
|2009.12.08 15:01
|sell
|0.08
|gbpjpym
|144.18
|143.75
|142.40
|2009.12.08 17:40
|143.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|35302519
|2009.12.08 15:09
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.6304
|1.6274
|1.6139
|2009.12.08 18:26
|1.6274
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|35303340
|2009.12.08 17:40
|sell
|0.02
|gbpjpym
|143.69
|146.19
|142.54
|2009.12.08 23:34
|143.49
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.45
|35303346
|2009.12.08 17:41
|sell
|0.02
|eurjpym
|129.98
|132.48
|128.83
|2009.12.09 06:32
|129.82
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.37
|35303383
|2009.12.08 17:53
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.4715
|1.4465
|1.4830
|2009.12.09 01:26
|1.4718
|0.00
|0.00
|-0.24
|1.92
|35303423
|2009.12.08 17:59
|sell
|0.02
|chfjpym
|86.01
|88.51
|84.86
|2009.12.09 06:33
|85.97
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.09
|35303462
|2009.12.08 18:02
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0260
|1.0010
|1.0375
|2009.12.09 17:27
|1.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|35303635
|2009.12.08 18:26
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6270
|1.6237
|1.6102
|2009.12.08 23:34
|1.6237
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.66
|35303675
|2009.12.08 18:36
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9060
|0.9032
|0.8897
|2009.12.08 20:01
|0.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|35303691
|2009.12.08 18:39
|sell
|0.04
|gbpjpym
|143.94
|143.49
|142.14
|2009.12.08 23:34
|143.49
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.04
|35303707
|2009.12.08 18:42
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.6296
|1.6237
|1.6102
|2009.12.08 23:34
|1.6237
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.36
|35303975
|2009.12.08 19:47
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7072
|0.7322
|0.6957
|2009.12.11 14:07
|0.7266
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.88
|35304016
|2009.12.08 19:52
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.4689
|1.4439
|1.4804
|2009.12.09 01:26
|1.4718
|0.00
|0.00
|-0.49
|37.12
|35304176
|2009.12.08 20:01
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9027
|0.9277
|0.8912
|2009.12.08 23:33
|0.9027
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|35304494
|2009.12.08 21:35
|sell
|0.04
|audusdm
|0.9052
|0.9027
|0.8892
|2009.12.08 23:33
|0.9027
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.00
|35304850
|2009.12.08 23:33
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9024
|0.9274
|0.8909
|2009.12.10 05:48
|0.9118
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.88
|35304863
|2009.12.08 23:34
|sell
|0.02
|gbpjpym
|143.41
|145.91
|142.26
|2009.12.09 01:14
|143.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|35304865
|2009.12.08 23:34
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6232
|1.6482
|1.6117
|2009.12.09 06:32
|1.6221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|35304967
|2009.12.08 23:50
|sell
|0.04
|gbpjpym
|143.66
|146.16
|142.51
|2009.12.09 01:14
|143.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|35305131
|2009.12.09 00:12
|sell
|0.08
|gbpjpym
|143.91
|146.41
|142.76
|2009.12.09 01:14
|143.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|35305189
|2009.12.09 00:22
|sell
|0.04
|eurjpym
|130.23
|129.81
|128.46
|2009.12.09 06:32
|129.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|35305192
|2009.12.09 00:23
|sell
|0.04
|chfjpym
|86.26
|85.98
|84.63
|2009.12.09 06:33
|85.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|35305199
|2009.12.09 00:23
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.6258
|1.6221
|1.6086
|2009.12.09 06:32
|1.6221
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|35305200
|2009.12.09 00:23
|sell
|0.16
|gbpjpym
|144.16
|143.80
|142.45
|2009.12.09 01:14
|143.81
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|35305217
|2009.12.09 00:24
|sell
|0.04
|audusdm
|0.9049
|0.9299
|0.8934
|2009.12.10 05:48
|0.9119
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.80
|35305448
|2009.12.09 01:14
|sell
|0.02
|gbpjpym
|143.75
|143.16
|141.81
|2009.12.09 06:32
|143.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|35305507
|2009.12.09 01:26
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4725
|1.4475
|1.4840
|2009.12.09 08:13
|1.4726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|35306315
|2009.12.09 06:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4699
|1.4725
|1.4860
|2009.12.09 08:13
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|35306335
|2009.12.09 06:32
|sell
|0.02
|gbpjpym
|143.11
|142.80
|141.45
|2009.12.09 07:00
|142.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|35306337
|2009.12.09 06:32
|sell
|0.02
|eurjpym
|129.77
|129.45
|128.10
|2009.12.09 07:05
|129.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|35306340
|2009.12.09 06:32
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6218
|1.6192
|1.6057
|2009.12.09 07:00
|1.6192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|35306348
|2009.12.09 06:33
|sell
|0.02
|chfjpym
|85.92
|85.64
|84.29
|2009.12.09 07:13
|85.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|35306536
|2009.12.09 07:00
|sell
|0.02
|gbpjpym
|142.73
|142.47
|141.12
|2009.12.09 07:11
|142.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|35306545
|2009.12.09 07:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6188
|1.6439
|1.6074
|2009.12.09 12:37
|1.6294
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|35306661
|2009.12.09 07:05
|sell
|0.02
|eurjpym
|129.40
|128.95
|127.60
|2009.12.09 08:43
|128.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|35306703
|2009.12.09 07:11
|sell
|0.02
|gbpjpym
|142.43
|142.16
|140.81
|2009.12.09 08:39
|142.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|35306731
|2009.12.09 07:13
|sell
|0.02
|chfjpym
|85.59
|88.09
|84.44
|2009.12.09 14:50
|85.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|35306732
|2009.12.09 07:13
|sell
|0.02
|usdjpym
|87.94
|87.58
|86.23
|2009.12.09 08:39
|87.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|35306983
|2009.12.09 08:04
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.6214
|1.6464
|1.6099
|2009.12.09 12:37
|1.6293
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.16
|35307010
|2009.12.09 08:06
|sell
|0.04
|gbpjpym
|142.67
|142.16
|140.81
|2009.12.09 08:39
|142.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|35307045
|2009.12.09 08:14
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4727
|1.4771
|1.4901
|2009.12.09 10:41
|1.4771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|35307083
|2009.12.09 08:22
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7097
|0.7348
|0.6983
|2009.12.11 14:07
|0.7266
|0.00
|0.00
|-0.09
|-6.76
|35307104
|2009.12.09 08:24
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.6240
|1.6490
|1.6125
|2009.12.09 12:37
|1.6295
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|35307132
|2009.12.09 08:28
|sell
|0.08
|audusdm
|0.9075
|0.9325
|0.8960
|2009.12.10 05:48
|0.9119
|0.00
|0.00
|-0.28
|-3.52
|35307210
|2009.12.09 08:39
|sell
|0.02
|gbpjpym
|142.10
|144.60
|140.95
|2009.12.09 09:31
|142.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|35307212
|2009.12.09 08:39
|sell
|0.02
|usdjpym
|87.55
|90.05
|86.40
|2009.12.11 16:40
|89.14
|0.00
|0.00
|-0.03
|-3.57
|35307250
|2009.12.09 08:43
|sell
|0.02
|eurjpym
|128.92
|131.42
|127.77
|2009.12.09 11:13
|129.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|35307306
|2009.12.09 08:51
|sell
|0.04
|gbpjpym
|142.33
|144.85
|141.20
|2009.12.09 09:31
|142.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|35307308
|2009.12.09 08:51
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.6266
|1.6516
|1.6151
|2009.12.09 12:37
|1.6295
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|35307409
|2009.12.09 09:00
|sell
|0.08
|gbpjpym
|142.58
|145.08
|141.43
|2009.12.09 09:31
|142.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|35307411
|2009.12.09 09:00
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.6292
|1.6542
|1.6177
|2009.12.09 12:37
|1.6297
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|35307468
|2009.12.09 09:11
|sell
|0.04
|eurjpym
|129.17
|131.67
|128.02
|2009.12.09 11:13
|129.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|35307528
|2009.12.09 09:19
|sell
|0.16
|gbpjpym
|142.83
|145.33
|141.68
|2009.12.09 09:31
|142.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|35307531
|2009.12.09 09:19
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.0234
|1.0278
|1.0408
|2009.12.09 17:27
|1.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|35307543
|2009.12.09 09:20
|sell
|0.08
|eurjpym
|129.42
|131.92
|128.27
|2009.12.09 11:13
|129.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|35307568
|2009.12.09 09:21
|sell
|0.32
|gbpjpym
|143.08
|142.71
|141.36
|2009.12.09 09:31
|142.71
|0.00
|0.00
|0.00
|13.51
|35307574
|2009.12.09 09:21
|sell
|0.04
|usdjpym
|87.80
|90.30
|86.65
|2009.12.11 16:40
|89.14
|0.00
|0.00
|-0.05
|-6.01
|35307624
|2009.12.09 09:31
|sell
|0.02
|gbpjpym
|142.66
|145.16
|141.51
|2009.12.09 11:07
|143.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|35307673
|2009.12.09 09:38
|sell
|0.06
|gbpjpym
|143.02
|145.52
|141.87
|2009.12.09 11:07
|143.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|35308034
|2009.12.09 10:30
|sell
|0.24
|eurjpym
|129.72
|132.22
|128.32
|2009.12.09 11:12
|129.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|35308036
|2009.12.09 10:30
|sell
|0.12
|gbpjpym
|143.33
|145.83
|141.93
|2009.12.09 11:07
|143.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|35308037
|2009.12.09 10:30
|sell
|0.06
|chfjpym
|85.90
|85.47
|84.17
|2009.12.09 14:50
|85.47
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|35308042
|2009.12.09 10:31
|sell
|0.96
|gbpusdm
|1.6322
|1.6572
|1.6182
|2009.12.09 12:37
|1.6295
|0.00
|0.00
|0.00
|25.92
|35308064
|2009.12.09 10:33
|sell
|0.12
|nzdusdm
|0.7127
|0.7377
|0.6987
|2009.12.11 14:06
|0.7264
|0.00
|0.00
|-0.28
|-16.44
|35308071
|2009.12.09 10:34
|sell
|0.24
|gbpjpym
|143.63
|146.14
|142.24
|2009.12.09 11:07
|143.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|35308103
|2009.12.09 10:37
|sell
|0.48
|eurjpym
|130.02
|132.52
|128.62
|2009.12.09 11:12
|129.69
|0.00
|0.00
|0.00
|18.02
|35308106
|2009.12.09 10:37
|sell
|0.48
|gbpjpym
|143.93
|146.43
|142.53
|2009.12.09 11:07
|143.57
|0.00
|0.00
|0.00
|19.65
|35308159
|2009.12.09 10:41
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4774
|1.4494
|1.4884
|2009.12.10 00:50
|1.4750
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.72
|35308278
|2009.12.09 11:07
|sell
|0.03
|gbpjpym
|143.53
|146.33
|142.43
|2009.12.09 13:21
|143.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35308299
|2009.12.09 11:13
|sell
|0.03
|eurjpym
|129.63
|129.22
|127.92
|2009.12.09 14:41
|129.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|35308667
|2009.12.09 12:36
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.4734
|1.4453
|1.4843
|2009.12.10 00:50
|1.4749
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.90
|35308669
|2009.12.09 12:37
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.6294
|1.6364
|1.6494
|2009.12.09 13:03
|1.6364
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|35308895
|2009.12.09 13:03
|sell
|0.06
|gbpjpym
|143.96
|143.51
|142.21
|2009.12.09 13:21
|143.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|35308911
|2009.12.09 13:03
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.6368
|1.6088
|1.6478
|2009.12.09 20:03
|1.6253
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|35309046
|2009.12.09 13:11
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.6329
|1.6048
|1.6438
|2009.12.09 20:03
|1.6253
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|35309133
|2009.12.09 13:21
|sell
|0.03
|gbpjpym
|143.47
|143.02
|141.72
|2009.12.09 14:05
|143.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|35309192
|2009.12.09 13:35
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.0591
|1.0526
|1.0396
|2009.12.09 20:15
|1.0526
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|35309213
|2009.12.09 13:39
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.6288
|1.6008
|1.6398
|2009.12.09 20:03
|1.6253
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|35309499
|2009.12.09 14:03
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.6248
|1.5968
|1.6358
|2009.12.09 20:03
|1.6253
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|35309539
|2009.12.09 14:05
|sell
|0.03
|gbpjpym
|142.96
|142.54
|141.24
|2009.12.09 14:37
|142.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|35309918
|2009.12.09 14:37
|sell
|0.03
|gbpjpym
|142.48
|145.28
|141.38
|2009.12.10 04:21
|142.88
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.37
|35309946
|2009.12.09 14:41
|sell
|0.03
|eurjpym
|129.17
|131.98
|128.08
|2009.12.09 17:19
|129.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|35310035
|2009.12.09 14:50
|sell
|0.03
|chfjpym
|85.43
|88.23
|84.33
|2009.12.10 06:01
|85.43
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.00
|35310317
|2009.12.09 15:28
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.6209
|1.5928
|1.6318
|2009.12.09 20:02
|1.6253
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|35310452
|2009.12.09 15:45
|sell
|0.06
|eurjpym
|129.57
|129.10
|127.80
|2009.12.09 17:19
|129.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|35311004
|2009.12.09 17:16
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.4694
|1.4749
|1.4879
|2009.12.10 00:50
|1.4749
|0.00
|0.00
|-0.11
|6.60
|35311049
|2009.12.09 17:19
|sell
|0.03
|eurjpym
|129.06
|131.86
|127.96
|2009.12.10 03:59
|129.71
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.21
|35311094
|2009.12.09 17:27
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0282
|1.0002
|1.0392
|2009.12.11 12:51
|1.0240
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.23
|35311736
|2009.12.09 20:01
|sell
|0.24
|nzdusdm
|0.7165
|0.7448
|0.7058
|2009.12.11 14:06
|0.7262
|0.00
|0.00
|-0.55
|-23.28
|35311756
|2009.12.09 20:03
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.6257
|1.6311
|1.6441
|2009.12.10 00:36
|1.6311
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.62
|35311815
|2009.12.09 20:14
|sell
|0.06
|gbpjpym
|142.89
|145.69
|141.79
|2009.12.10 04:21
|142.87
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.14
|35311829
|2009.12.09 20:15
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.0522
|1.0802
|1.0412
|2009.12.10 11:48
|1.0511
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.31
|35311862
|2009.12.09 20:21
|sell
|0.06
|eurjpym
|129.45
|132.26
|128.36
|2009.12.10 03:58
|129.72
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.84
|35312001
|2009.12.09 21:04
|sell
|0.48
|nzdusdm
|0.7205
|0.7485
|0.7095
|2009.12.11 14:06
|0.7263
|0.00
|0.00
|-1.11
|-27.84
|35312164
|2009.12.09 22:19
|sell
|0.12
|gbpjpym
|143.30
|142.88
|141.58
|2009.12.10 04:21
|142.88
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|35312328
|2009.12.09 22:32
|sell
|0.06
|chfjpym
|85.84
|85.44
|84.14
|2009.12.10 06:01
|85.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|35312370
|2009.12.09 22:39
|sell
|0.12
|eurjpym
|129.85
|132.65
|128.75
|2009.12.10 03:58
|129.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|35312680
|2009.12.10 00:30
|sell
|0.24
|audusdm
|0.9120
|0.9400
|0.9010
|2009.12.10 05:48
|0.9120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35312725
|2009.12.10 00:30
|sell
|0.96
|nzdusdm
|0.7248
|0.7528
|0.7138
|2009.12.11 14:06
|0.7263
|0.00
|0.00
|-0.56
|-14.40
|35312805
|2009.12.10 00:36
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.6315
|1.6035
|1.6425
|2009.12.10 08:10
|1.6283
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|35312812
|2009.12.10 00:37
|sell
|0.48
|audusdm
|0.9160
|0.9440
|0.9050
|2009.12.10 05:48
|0.9120
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|35312875
|2009.12.10 00:49
|sell
|0.24
|gbpjpym
|143.70
|142.88
|141.58
|2009.12.10 04:21
|142.88
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|35312886
|2009.12.10 00:50
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4752
|1.4472
|1.4862
|2009.12.11 10:42
|1.4763
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.33
|35312890
|2009.12.10 00:51
|sell
|0.12
|usdjpym
|88.20
|91.00
|87.10
|2009.12.11 16:40
|89.13
|0.00
|0.00
|-0.04
|-12.52
|35313101
|2009.12.10 01:12
|sell
|0.24
|eurjpym
|130.25
|129.72
|128.42
|2009.12.10 03:58
|129.73
|0.00
|0.00
|0.00
|14.17
|35313532
|2009.12.10 03:59
|buy
|0.03
|eurjpym
|129.70
|126.90
|130.80
|2009.12.10 08:44
|129.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|35313578
|2009.12.10 04:11
|sell
|0.06
|usdcadm
|1.0561
|1.0511
|1.0381
|2009.12.10 11:48
|1.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|35313636
|2009.12.10 04:15
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.6275
|1.5995
|1.6385
|2009.12.10 08:10
|1.6281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|35313672
|2009.12.10 04:20
|buy
|0.06
|eurjpym
|129.29
|129.76
|131.06
|2009.12.10 08:44
|129.76
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|35313685
|2009.12.10 04:21
|sell
|0.03
|gbpjpym
|142.82
|145.62
|141.72
|2009.12.10 13:36
|143.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|35313692
|2009.12.10 04:21
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.4712
|1.4763
|1.4893
|2009.12.11 10:42
|1.4763
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.06
|35314067
|2009.12.10 05:48
|buy
|0.03
|audusdm
|0.9119
|0.9162
|0.9292
|2009.12.10 10:36
|0.9162
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|35314143
|2009.12.10 06:01
|sell
|0.03
|chfjpym
|85.39
|88.19
|84.29
|2009.12.11 16:40
|86.06
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.25
|35314561
|2009.12.10 07:44
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.6234
|1.6280
|1.6410
|2009.12.10 08:10
|1.6279
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|35314724
|2009.12.10 08:06
|sell
|0.06
|gbpjpym
|143.22
|146.02
|142.12
|2009.12.10 13:36
|143.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|35314781
|2009.12.10 08:10
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.6286
|1.6006
|1.6396
|2009.12.10 08:57
|1.6292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|35315054
|2009.12.10 08:33
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.6247
|1.6292
|1.6422
|2009.12.10 08:57
|1.6292
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|35315141
|2009.12.10 08:40
|sell
|0.12
|gbpjpym
|143.62
|146.42
|142.52
|2009.12.10 13:36
|143.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|35315152
|2009.12.10 08:41
|sell
|0.06
|chfjpym
|85.79
|88.59
|84.69
|2009.12.11 16:40
|86.07
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.89
|35315184
|2009.12.10 08:44
|buy
|0.03
|eurjpym
|129.79
|130.21
|131.51
|2009.12.10 11:20
|130.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|35315336
|2009.12.10 08:57
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.6297
|1.6017
|1.6407
|2009.12.11 03:50
|1.6307
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.30
|35315774
|2009.12.10 10:07
|sell
|0.24
|gbpjpym
|144.01
|143.49
|142.19
|2009.12.10 13:36
|143.49
|0.00
|0.00
|0.00
|14.18
|35315940
|2009.12.10 10:36
|buy
|0.03
|audusdm
|0.9166
|0.8885
|0.9275
|2009.12.11 12:48
|0.9184
|0.00
|0.00
|0.01
|0.54
|35316120
|2009.12.10 11:17
|sell
|0.12
|chfjpym
|86.20
|89.00
|85.10
|2009.12.11 16:40
|86.07
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.75
|35316143
|2009.12.10 11:20
|buy
|0.03
|eurjpym
|130.25
|127.45
|131.35
|2009.12.11 03:00
|130.51
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.88
|35316307
|2009.12.10 11:48
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.0506
|1.0786
|1.0396
|2009.12.11 12:50
|1.0491
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.43
|35316865
|2009.12.10 13:35
|buy
|0.06
|eurjpym
|129.85
|130.51
|131.81
|2009.12.11 03:00
|130.50
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.40
|35316891
|2009.12.10 13:36
|buy
|0.03
|gbpjpym
|143.51
|144.30
|145.60
|2009.12.11 02:57
|144.30
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.67
|35317100
|2009.12.10 14:04
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.0242
|0.9962
|1.0352
|2009.12.11 12:51
|1.0240
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|35317413
|2009.12.10 15:02
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.6257
|1.6307
|1.6437
|2009.12.11 03:49
|1.6307
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.00
|35318165
|2009.12.10 17:20
|sell
|0.06
|usdcadm
|1.0546
|1.0499
|1.0369
|2009.12.11 12:50
|1.0491
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.15
|35319982
|2009.12.11 02:55
|sell
|0.32
|usdjpym
|88.70
|92.20
|87.60
|2009.12.11 16:40
|89.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.08
|35319997
|2009.12.11 02:57
|buy
|0.04
|gbpjpym
|144.37
|144.91
|146.21
|2009.12.11 05:20
|144.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|35320043
|2009.12.11 03:00
|buy
|0.04
|eurjpym
|130.56
|131.17
|132.47
|2009.12.11 09:41
|131.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|35320370
|2009.12.11 03:50
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.6310
|1.5960
|1.6420
|2009.12.11 12:49
|1.6292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|35320621
|2009.12.11 05:20
|buy
|0.04
|gbpjpym
|144.97
|141.47
|146.07
|2009.12.11 09:07
|145.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35320983
|2009.12.11 07:10
|buy
|0.08
|gbpjpym
|144.47
|145.05
|146.35
|2009.12.11 09:07
|145.05
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|35321546
|2009.12.11 09:07
|buy
|0.04
|gbpjpym
|145.11
|141.61
|146.21
|2009.12.11 12:50
|144.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|35321599
|2009.12.11 09:20
|sell
|0.32
|chfjpym
|86.70
|86.07
|84.72
|2009.12.11 16:40
|86.07
|0.00
|0.00
|0.00
|22.62
|35321748
|2009.12.11 09:41
|buy
|0.04
|eurjpym
|131.21
|127.71
|132.31
|2009.12.11 12:48
|131.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|35322288
|2009.12.11 10:42
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4766
|1.4416
|1.4876
|2009.12.11 12:49
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|35323353
|2009.12.11 12:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|144.78
|141.28
|145.88
|2009.12.11 12:50
|144.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|35323356
|2009.12.11 12:45
|sell
|0.18
|nzdusdm
|0.7284
|0.7263
|0.7133
|2009.12.11 14:06
|0.7263
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|35323378
|2009.12.11 12:48
|buy
|0.01
|audusdm
|0.9188
|0.8838
|0.9298
|2009.12.14 04:36
|0.9099
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|35323380
|2009.12.11 12:48
|buy
|0.01
|eurjpym
|131.15
|131.40
|132.70
|2009.12.11 13:30
|131.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|35323388
|2009.12.11 12:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4766
|1.4416
|1.4876
|2009.12.14 01:26
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|35323392
|2009.12.11 12:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6297
|1.5947
|1.6407
|2009.12.14 00:31
|1.6240
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|35323395
|2009.12.11 12:50
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0488
|1.0838
|1.0378
|2009.12.13 23:29
|1.0586
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|35323400
|2009.12.11 12:50
|buy
|0.01
|gbpjpym
|144.78
|145.11
|146.41
|2009.12.11 13:30
|145.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|35323407
|2009.12.11 12:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0240
|1.0590
|1.0130
|2009.12.14 05:02
|1.0318
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|35323742
|2009.12.11 13:21
|sell
|0.08
|usdjpym
|88.90
|92.40
|87.80
|2009.12.11 16:40
|89.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|35323837
|2009.12.11 13:30
|sell
|0.08
|chfjpym
|86.89
|86.07
|84.72
|2009.12.11 16:40
|86.07
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|35323853
|2009.12.11 13:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|145.22
|141.72
|146.32
|2009.12.11 14:08
|145.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35323872
|2009.12.11 13:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|131.46
|127.96
|132.56
|2009.12.11 17:40
|130.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|35323884
|2009.12.11 13:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4746
|1.4396
|1.4856
|2009.12.14 01:26
|1.4638
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.16
|35323893
|2009.12.11 13:30
|sell
|0.12
|usdjpym
|89.11
|92.61
|88.01
|2009.12.11 16:39
|89.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|35323917
|2009.12.11 13:31
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0260
|1.0610
|1.0150
|2009.12.14 05:02
|1.0318
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.12
|35324076
|2009.12.11 13:34
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6277
|1.5926
|1.6386
|2009.12.14 00:31
|1.6239
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.76
|35324082
|2009.12.11 13:34
|buy
|0.02
|audusdm
|0.9168
|0.8818
|0.9278
|2009.12.14 04:36
|0.9098
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.40
|35324574
|2009.12.11 13:56
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4727
|1.4376
|1.4836
|2009.12.14 01:26
|1.4638
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.67
|35324640
|2009.12.11 13:57
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.0280
|1.0630
|1.0170
|2009.12.14 05:02
|1.0318
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.10
|35324704
|2009.12.11 13:58
|sell
|0.18
|usdjpym
|89.31
|92.81
|88.21
|2009.12.11 16:39
|89.12
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|35324764
|2009.12.11 14:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4707
|1.4357
|1.4817
|2009.12.14 01:26
|1.4638
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.45
|35324890
|2009.12.11 14:03
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.6257
|1.5907
|1.6367
|2009.12.14 00:31
|1.6238
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.57
|35324902
|2009.12.11 14:04
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.6238
|1.5887
|1.6347
|2009.12.14 00:31
|1.6237
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.05
|35324907
|2009.12.11 14:04
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0508
|1.0858
|1.0398
|2009.12.13 23:29
|1.0586
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.47
|35324917
|2009.12.11 14:04
|buy
|0.02
|gbpjpym
|145.01
|145.22
|146.52
|2009.12.11 14:08
|145.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|35324940
|2009.12.11 14:04
|buy
|0.03
|audusdm
|0.9149
|0.8798
|0.9258
|2009.12.14 04:36
|0.9098
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.53
|35324944
|2009.12.11 14:04
|buy
|0.02
|eurjpym
|131.26
|127.76
|132.36
|2009.12.11 17:40
|130.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|35324955
|2009.12.11 14:04
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.0300
|1.0650
|1.0190
|2009.12.14 05:02
|1.0318
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.87
|35324969
|2009.12.11 14:04
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4687
|1.4337
|1.4797
|2009.12.14 01:26
|1.4638
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.92
|35325101
|2009.12.11 14:07
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7260
|0.7229
|0.7094
|2009.12.14 03:27
|0.7230
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.30
|35325123
|2009.12.11 14:08
|buy
|0.01
|gbpjpym
|145.25
|141.75
|146.35
|2009.12.11 17:42
|145.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|35325707
|2009.12.11 14:28
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.0528
|1.0878
|1.0418
|2009.12.13 23:29
|1.0586
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.64
|35325713
|2009.12.11 14:28
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.4667
|1.4317
|1.4777
|2009.12.14 01:26
|1.4638
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.48
|35325885
|2009.12.11 14:32
|buy
|0.03
|eurjpym
|131.06
|127.55
|132.15
|2009.12.11 17:40
|130.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|35325911
|2009.12.11 14:33
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.0320
|1.0670
|1.0210
|2009.12.14 05:02
|1.0318
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.16
|35326563
|2009.12.11 14:55
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.4641
|1.4341
|1.4756
|2009.12.14 01:26
|1.4638
|0.00
|0.00
|-0.19
|-1.92
|35327011
|2009.12.11 15:06
|sell
|1.28
|usdjpym
|89.56
|89.12
|87.77
|2009.12.11 16:39
|89.12
|0.00
|0.00
|0.00
|63.20
|35327394
|2009.12.11 15:16
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.0346
|1.0646
|1.0231
|2009.12.14 05:02
|1.0318
|0.00
|0.00
|-0.11
|8.68
|35327406
|2009.12.11 15:16
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.4616
|1.4315
|1.4730
|2009.12.14 01:26
|1.4638
|0.00
|0.00
|-0.38
|28.16
|35327837
|2009.12.11 15:58
|buy
|0.08
|audusdm
|0.9119
|0.8819
|0.9234
|2009.12.14 04:36
|0.9098
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.68
|35327916
|2009.12.11 16:08
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0554
|1.0854
|1.0439
|2009.12.13 23:29
|1.0586
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.42
|35328151
|2009.12.11 16:26
|buy
|0.08
|eurjpym
|130.44
|127.43
|131.58
|2009.12.11 17:40
|130.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|35328165
|2009.12.11 16:27
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0595
|1.0895
|1.0480
|2009.12.13 23:29
|1.0586
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.36
|35328233
|2009.12.11 16:34
|buy
|0.02
|gbpjpym
|145.00
|145.30
|146.65
|2009.12.11 17:42
|145.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|35328264
|2009.12.11 16:37
|buy
|0.16
|eurjpym
|130.14
|130.52
|131.87
|2009.12.11 17:40
|130.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|35328276
|2009.12.11 16:37
|buy
|0.04
|gbpjpym
|144.75
|145.30
|146.65
|2009.12.11 17:42
|145.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|35328304
|2009.12.11 16:40
|sell
|0.01
|chfjpym
|86.02
|89.02
|84.87
|2009.12.14 01:03
|85.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|35328305
|2009.12.11 16:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|89.14
|86.14
|90.29
|2009.12.14 04:23
|88.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|35328448
|2009.12.11 17:07
|sell
|0.02
|chfjpym
|86.27
|85.93
|84.58
|2009.12.14 01:03
|85.93
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.76
|35328593
|2009.12.11 17:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|130.57
|127.57
|131.72
|2009.12.14 04:23
|130.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|35328602
|2009.12.11 17:43
|buy
|0.01
|gbpjpym
|145.36
|142.36
|146.51
|2009.12.14 00:01
|144.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|35328620
|2009.12.11 17:46
|buy
|0.02
|gbpjpym
|145.10
|142.10
|146.25
|2009.12.14 00:01
|144.88
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.50
|35328831
|2009.12.11 19:38
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.0621
|1.0588
|1.0453
|2009.12.13 23:29
|1.0588
|0.00
|0.00
|-0.10
|9.97
|35328837
|2009.12.11 19:42
|buy
|0.04
|gbpjpym
|144.85
|141.85
|146.00
|2009.12.14 00:01
|144.89
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.18
|35328923
|2009.12.11 20:56
|buy
|0.02
|eurjpym
|130.32
|127.32
|131.47
|2009.12.14 04:23
|130.23
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|35329359
|2009.12.13 23:30
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0587
|1.0623
|1.0758
|2009.12.14 08:51
|1.0623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|35329393
|2009.12.13 23:36
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.6211
|1.6236
|1.6371
|2009.12.14 00:31
|1.6236
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|35329403
|2009.12.13 23:38
|buy
|0.08
|gbpjpym
|144.60
|144.90
|146.25
|2009.12.14 00:01
|144.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|35329544
|2009.12.14 00:01
|buy
|0.01
|gbpjpym
|144.92
|141.92
|146.07
|2009.12.14 04:22
|144.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|35329572
|2009.12.14 00:05
|buy
|0.02
|gbpjpym
|144.67
|141.67
|145.82
|2009.12.14 04:22
|144.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|35329739
|2009.12.14 00:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6243
|1.6285
|1.6420
|2009.12.14 04:31
|1.6285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|35329848
|2009.12.14 00:47
|buy
|0.04
|gbpjpym
|144.41
|141.41
|145.56
|2009.12.14 04:22
|144.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|35329895
|2009.12.14 00:55
|buy
|0.16
|audusdm
|0.9094
|0.8794
|0.9209
|2009.12.14 04:36
|0.9100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|35329902
|2009.12.14 00:57
|buy
|0.04
|eurjpym
|130.07
|127.07
|131.22
|2009.12.14 04:23
|130.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|35329919
|2009.12.14 00:59
|buy
|0.02
|usdjpym
|88.89
|85.89
|90.04
|2009.12.14 04:23
|88.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|35329926
|2009.12.14 01:00
|buy
|0.08
|gbpjpym
|144.16
|141.16
|145.31
|2009.12.14 04:22
|144.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|35329951
|2009.12.14 01:00
|buy
|0.08
|eurjpym
|129.81
|130.27
|131.62
|2009.12.14 04:23
|130.27
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|35329964
|2009.12.14 01:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6218
|1.6285
|1.6420
|2009.12.14 04:31
|1.6285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|35330005
|2009.12.14 01:03
|sell
|0.01
|chfjpym
|85.87
|85.51
|84.16
|2009.12.14 03:53
|85.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|35330137
|2009.12.14 01:26
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4641
|1.4341
|1.4756
|2009.12.14 04:24
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|35330295
|2009.12.14 01:55
|buy
|0.16
|gbpjpym
|143.91
|144.34
|145.69
|2009.12.14 04:22
|144.40
|0.00
|0.00
|0.00
|8.82
|35330307
|2009.12.14 01:55
|buy
|0.32
|audusdm
|0.9068
|0.9103
|0.9238
|2009.12.14 04:36
|0.9103
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|35330322
|2009.12.14 01:56
|buy
|0.04
|usdjpym
|88.64
|85.64
|89.79
|2009.12.14 04:23
|88.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|35330409
|2009.12.14 02:03
|buy
|0.32
|gbpjpym
|143.66
|144.34
|145.69
|2009.12.14 04:22
|144.39
|0.00
|0.00
|0.00
|26.29
|35330666
|2009.12.14 02:41
|buy
|0.16
|eurjpym
|129.56
|130.28
|131.63
|2009.12.14 04:23
|130.28
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|35330896
|2009.12.14 03:27
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7225
|0.7525
|0.7110
|2009.12.15 08:18
|0.7234
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|35330971
|2009.12.14 03:34
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4615
|1.4649
|1.4784
|2009.12.14 04:24
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|35331019
|2009.12.14 03:38
|buy
|0.64
|gbpjpym
|143.41
|144.35
|145.70
|2009.12.14 04:22
|144.35
|0.00
|0.00
|0.00
|67.72
|35331057
|2009.12.14 03:41
|buy
|0.32
|eurjpym
|129.31
|130.28
|131.63
|2009.12.14 04:23
|130.28
|0.00
|0.00
|0.00
|34.92
|35331140
|2009.12.14 03:50
|buy
|0.08
|usdjpym
|88.39
|88.85
|90.20
|2009.12.14 04:23
|88.85
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|35331176
|2009.12.14 03:53
|sell
|0.01
|chfjpym
|85.46
|88.46
|84.31
|2009.12.14 11:43
|85.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|35331358
|2009.12.14 04:20
|sell
|0.02
|chfjpym
|85.72
|88.72
|84.57
|2009.12.14 11:43
|85.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|35331407
|2009.12.14 04:21
|sell
|0.04
|chfjpym
|85.97
|85.66
|84.31
|2009.12.14 11:43
|85.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|35331447
|2009.12.14 04:22
|buy
|0.01
|gbpjpym
|144.50
|144.88
|146.23
|2009.12.14 04:31
|144.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|35331460
|2009.12.14 04:23
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7252
|0.7552
|0.7137
|2009.12.15 08:18
|0.7235
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.34
|35331473
|2009.12.14 04:23
|buy
|0.01
|eurjpym
|130.27
|127.27
|131.42
|2009.12.14 16:44
|129.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|35331474
|2009.12.14 04:23
|sell
|0.01
|usdjpym
|88.84
|88.55
|87.20
|2009.12.14 06:27
|88.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|35331477
|2009.12.14 04:23
|buy
|0.02
|gbpjpym
|144.25
|144.90
|146.25
|2009.12.14 04:31
|144.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|35331488
|2009.12.14 04:24
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4650
|1.4350
|1.4765
|2009.12.14 17:54
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|35331605
|2009.12.14 04:31
|buy
|0.01
|gbpjpym
|144.98
|141.98
|146.13
|2009.12.14 04:57
|144.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|35331612
|2009.12.14 04:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6288
|1.6314
|1.6449
|2009.12.14 05:45
|1.6314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|35331674
|2009.12.14 04:36
|buy
|0.02
|gbpjpym
|144.73
|141.73
|145.88
|2009.12.14 04:57
|144.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|35331676
|2009.12.14 04:36
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9100
|0.9400
|0.8985
|2009.12.15 08:19
|0.9096
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|35331712
|2009.12.14 04:40
|buy
|0.04
|gbpjpym
|144.48
|144.74
|146.09
|2009.12.14 04:57
|144.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|35331871
|2009.12.14 04:57
|buy
|0.01
|gbpjpym
|144.81
|141.81
|145.96
|2009.12.14 08:05
|144.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|35331935
|2009.12.14 05:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0314
|1.0614
|1.0199
|2009.12.16 12:44
|1.0381
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|35332179
|2009.12.14 05:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6317
|1.6017
|1.6432
|2009.12.14 16:39
|1.6282
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|35332182
|2009.12.14 05:45
|buy
|0.01
|euraudm
|1.6119
|1.5819
|1.6234
|2009.12.15 03:23
|1.6030
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.81
|35332198
|2009.12.14 05:48
|sell
|0.01
|audjpym
|80.74
|83.74
|79.59
|2009.12.15 08:23
|80.97
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|35332379
|2009.12.14 06:24
|buy
|0.02
|gbpjpym
|144.55
|141.55
|145.70
|2009.12.14 08:05
|144.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|35332391
|2009.12.14 06:25
|buy
|0.02
|eurjpym
|130.01
|127.01
|131.16
|2009.12.14 16:44
|129.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|35332402
|2009.12.14 06:26
|buy
|0.04
|gbpjpym
|144.29
|141.29
|145.44
|2009.12.14 08:05
|144.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|35332419
|2009.12.14 06:27
|sell
|0.01
|usdjpym
|88.52
|91.52
|87.37
|2009.12.14 09:19
|88.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35332437
|2009.12.14 06:31
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6291
|1.5991
|1.6406
|2009.12.14 16:39
|1.6282
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|35332572
|2009.12.14 06:54
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.6265
|1.5965
|1.6380
|2009.12.14 16:38
|1.6283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|35332631
|2009.12.14 07:00
|buy
|0.08
|gbpjpym
|144.04
|141.04
|145.19
|2009.12.14 08:05
|144.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|35332644
|2009.12.14 07:01
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.6240
|1.6284
|1.6419
|2009.12.14 16:38
|1.6284
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|35332663
|2009.12.14 07:04
|buy
|0.16
|gbpjpym
|143.81
|144.16
|145.51
|2009.12.14 08:05
|144.16
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|35332839
|2009.12.14 07:20
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6094
|1.5794
|1.6209
|2009.12.15 03:23
|1.6029
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.19
|35333090
|2009.12.14 08:05
|buy
|0.01
|gbpjpym
|144.24
|141.24
|145.39
|2009.12.14 12:16
|143.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|35333100
|2009.12.14 08:06
|sell
|0.02
|usdjpym
|88.77
|88.43
|87.08
|2009.12.14 09:19
|88.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|35333204
|2009.12.14 08:20
|buy
|0.02
|gbpjpym
|144.00
|140.99
|145.14
|2009.12.14 12:16
|143.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|35333372
|2009.12.14 08:51
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0628
|1.0328
|1.0743
|2009.12.15 08:41
|1.0608
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|35333483
|2009.12.14 09:05
|buy
|0.04
|gbpjpym
|143.75
|140.75
|144.90
|2009.12.14 12:16
|143.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|35333567
|2009.12.14 09:14
|buy
|0.08
|gbpjpym
|143.50
|143.85
|145.20
|2009.12.14 12:16
|143.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|35333568
|2009.12.14 09:14
|buy
|0.04
|eurjpym
|129.76
|126.76
|130.91
|2009.12.14 16:44
|129.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|35333636
|2009.12.14 09:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|88.41
|91.41
|87.26
|2009.12.15 21:04
|89.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|35334306
|2009.12.14 10:54
|buy
|0.08
|eurjpym
|129.50
|129.85
|131.20
|2009.12.14 16:44
|129.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|35334348
|2009.12.14 10:59
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4625
|1.4655
|1.4790
|2009.12.14 17:54
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35334577
|2009.12.14 11:36
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0340
|1.0640
|1.0225
|2009.12.16 12:44
|1.0381
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.79
|35334661
|2009.12.14 11:43
|sell
|0.01
|chfjpym
|85.63
|88.63
|84.48
|2009.12.15 08:23
|85.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|35334839
|2009.12.14 12:16
|sell
|0.01
|gbpjpym
|143.87
|146.87
|142.72
|2009.12.15 08:22
|144.84
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.09
|35334991
|2009.12.14 12:57
|buy
|0.04
|euraudm
|1.6069
|1.5768
|1.6183
|2009.12.15 03:23
|1.6031
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.39
|35335825
|2009.12.14 14:56
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9125
|0.9097
|0.8962
|2009.12.15 08:19
|0.9097
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.56
|35335977
|2009.12.14 15:29
|buy
|0.08
|euraudm
|1.6044
|1.5743
|1.6158
|2009.12.15 03:23
|1.6029
|0.00
|0.00
|-0.22
|-1.09
|35336069
|2009.12.14 15:51
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7277
|0.7235
|0.7100
|2009.12.15 08:18
|0.7235
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.68
|35336092
|2009.12.14 15:51
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0601
|1.0301
|1.0716
|2009.12.15 08:41
|1.0609
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.15
|35336242
|2009.12.14 16:15
|buy
|0.16
|euraudm
|1.6021
|1.5718
|1.6133
|2009.12.15 03:23
|1.6028
|0.00
|0.00
|-0.43
|1.02
|35336257
|2009.12.14 16:17
|sell
|0.02
|gbpjpym
|144.13
|147.13
|142.98
|2009.12.15 08:22
|144.85
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.62
|35336339
|2009.12.14 16:30
|sell
|0.02
|audjpym
|80.98
|83.99
|79.84
|2009.12.15 08:23
|80.97
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.02
|35336341
|2009.12.14 16:30
|sell
|0.04
|audusdm
|0.9150
|0.9097
|0.8962
|2009.12.15 08:19
|0.9097
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.12
|35336361
|2009.12.14 16:33
|buy
|0.32
|euraudm
|1.5996
|1.6029
|1.6164
|2009.12.15 03:23
|1.6029
|0.00
|0.00
|-0.86
|9.65
|35336400
|2009.12.14 16:37
|sell
|0.04
|gbpjpym
|144.38
|147.39
|143.24
|2009.12.15 08:22
|144.83
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.02
|35336403
|2009.12.14 16:38
|sell
|0.02
|usdjpym
|88.66
|91.66
|87.51
|2009.12.15 21:04
|89.64
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.19
|35336405
|2009.12.14 16:38
|sell
|0.02
|chfjpym
|85.88
|88.88
|84.73
|2009.12.15 08:23
|85.82
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.14
|35336407
|2009.12.14 16:38
|sell
|0.04
|audjpym
|81.23
|80.97
|79.62
|2009.12.15 08:23
|80.97
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.17
|35336411
|2009.12.14 16:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.6287
|1.5987
|1.6402
|2009.12.15 14:35
|1.6236
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|35336448
|2009.12.14 16:44
|buy
|0.01
|eurjpym
|129.90
|130.17
|131.52
|2009.12.15 04:40
|130.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|35336606
|2009.12.14 17:20
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0575
|1.0607
|1.0742
|2009.12.15 08:41
|1.0607
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.21
|35336741
|2009.12.14 17:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4657
|1.4357
|1.4772
|2009.12.15 10:29
|1.4550
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|35337427
|2009.12.14 23:39
|sell
|0.08
|gbpjpym
|144.63
|147.63
|143.48
|2009.12.15 08:22
|144.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|35338039
|2009.12.15 03:23
|buy
|0.01
|euraudm
|1.6037
|1.5737
|1.6152
|2009.12.15 18:01
|1.6040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|35338169
|2009.12.15 04:31
|sell
|0.16
|gbpjpym
|144.88
|147.88
|143.73
|2009.12.15 08:22
|144.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|35338214
|2009.12.15 04:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|130.20
|127.20
|131.35
|2009.12.15 11:01
|129.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|35338232
|2009.12.15 04:46
|sell
|0.04
|usdjpym
|88.91
|91.91
|87.76
|2009.12.15 21:01
|89.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.26
|35338246
|2009.12.15 04:49
|sell
|0.04
|chfjpym
|86.13
|85.82
|84.47
|2009.12.15 08:23
|85.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|35338795
|2009.12.15 07:35
|sell
|0.32
|gbpjpym
|145.13
|144.82
|143.47
|2009.12.15 08:22
|144.82
|0.00
|0.00
|0.00
|11.14
|35338798
|2009.12.15 07:36
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4631
|1.4331
|1.4746
|2009.12.15 10:29
|1.4550
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|35338993
|2009.12.15 07:54
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4608
|1.4306
|1.4721
|2009.12.15 10:29
|1.4550
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|35339156
|2009.12.15 08:02
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6261
|1.5961
|1.6376
|2009.12.15 14:35
|1.6236
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|35339289
|2009.12.15 08:10
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.0366
|1.0666
|1.0251
|2009.12.16 12:44
|1.0380
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.54
|35339339
|2009.12.15 08:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|129.95
|126.95
|131.10
|2009.12.15 11:01
|129.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|35339342
|2009.12.15 08:15
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4583
|1.4283
|1.4698
|2009.12.15 10:29
|1.4550
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|35339473
|2009.12.15 08:18
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7230
|0.7194
|0.7059
|2009.12.16 01:25
|0.7194
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.36
|35339486
|2009.12.15 08:19
|sell
|0.01
|audusdm
|0.9092
|0.9061
|0.8926
|2009.12.15 12:35
|0.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|35339535
|2009.12.15 08:20
|buy
|0.04
|eurjpym
|129.70
|129.96
|131.31
|2009.12.15 11:00
|129.96
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|35339576
|2009.12.15 08:22
|buy
|0.01
|gbpjpym
|144.85
|141.85
|146.00
|2009.12.15 08:48
|144.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|35339583
|2009.12.15 08:23
|sell
|0.01
|audjpym
|80.93
|83.93
|79.78
|2009.12.16 00:03
|81.12
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|35339585
|2009.12.15 08:23
|sell
|0.01
|chfjpym
|85.76
|88.76
|84.61
|2009.12.16 05:37
|86.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|35339686
|2009.12.15 08:30
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4558
|1.4257
|1.4672
|2009.12.15 10:29
|1.4550
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|35339694
|2009.12.15 08:30
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.0392
|1.0692
|1.0277
|2009.12.16 12:44
|1.0380
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.92
|35339743
|2009.12.15 08:31
|buy
|0.02
|gbpjpym
|144.60
|144.92
|146.27
|2009.12.15 08:48
|144.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|35339859
|2009.12.15 08:41
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0613
|1.0639
|1.0774
|2009.12.15 11:36
|1.0639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|35339937
|2009.12.15 08:48
|buy
|0.01
|gbpjpym
|144.96
|145.29
|146.64
|2009.12.15 13:19
|145.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|35340144
|2009.12.15 09:10
|sell
|0.08
|usdjpym
|89.16
|92.16
|88.01
|2009.12.15 21:01
|89.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|35340794
|2009.12.15 10:01
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.4532
|1.4232
|1.4647
|2009.12.15 10:29
|1.4550
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|35341049
|2009.12.15 10:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4550
|1.4525
|1.4390
|2009.12.15 16:32
|1.4525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|35341090
|2009.12.15 10:43
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.6236
|1.5936
|1.6351
|2009.12.15 14:34
|1.6236
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35341147
|2009.12.15 10:53
|sell
|0.32
|usdjpym
|89.41
|92.41
|88.26
|2009.12.15 21:01
|89.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.21
|35341176
|2009.12.15 11:01
|buy
|0.02
|eurjpym
|130.01
|130.32
|131.67
|2009.12.15 14:19
|130.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|35341206
|2009.12.15 11:08
|sell
|0.04
|audjpym
|81.18
|84.18
|80.03
|2009.12.16 00:03
|81.12
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.27
|35341303
|2009.12.15 11:42
|sell
|0.04
|chfjpym
|86.01
|89.01
|84.86
|2009.12.16 05:37
|85.99
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.09
|35341511
|2009.12.15 12:34
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.6210
|1.6235
|1.6370
|2009.12.15 14:34
|1.6235
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|35341531
|2009.12.15 12:35
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9058
|0.9358
|0.8943
|2009.12.15 18:03
|0.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|35341740
|2009.12.15 13:19
|buy
|0.02
|gbpjpym
|145.34
|145.82
|147.17
|2009.12.15 15:21
|145.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|35341779
|2009.12.15 13:28
|sell
|0.64
|usdjpym
|89.65
|92.66
|88.51
|2009.12.15 21:01
|89.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|35342244
|2009.12.15 14:19
|buy
|0.02
|eurjpym
|130.36
|130.63
|131.98
|2009.12.15 15:26
|130.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35342396
|2009.12.15 14:35
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6236
|1.6536
|1.6121
|2009.12.15 16:50
|1.6228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|35342652
|2009.12.15 15:17
|sell
|0.08
|chfjpym
|86.26
|85.99
|84.64
|2009.12.16 05:37
|85.99
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.42
|35342694
|2009.12.15 15:20
|sell
|0.08
|audjpym
|81.43
|81.12
|79.77
|2009.12.16 00:03
|81.12
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.77
|35342707
|2009.12.15 15:21
|buy
|0.02
|gbpjpym
|145.87
|142.87
|147.02
|2009.12.16 07:39
|145.76
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|35342736
|2009.12.15 15:23
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.6260
|1.6229
|1.6094
|2009.12.15 16:50
|1.6229
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|35342741
|2009.12.15 15:24
|sell
|0.04
|audusdm
|0.9084
|0.9054
|0.8919
|2009.12.15 18:03
|0.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|35342774
|2009.12.15 15:26
|buy
|0.02
|eurjpym
|130.67
|127.67
|131.82
|2009.12.16 09:06
|130.64
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|35343031
|2009.12.15 16:07
|buy
|0.04
|eurjpym
|130.42
|127.42
|131.57
|2009.12.16 09:06
|130.65
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.03
|35343057
|2009.12.15 16:11
|buy
|0.04
|euraudm
|1.6011
|1.6041
|1.6176
|2009.12.15 18:01
|1.6041
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|35343189
|2009.12.15 16:28
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.0417
|1.0380
|1.0245
|2009.12.16 12:44
|1.0380
|0.00
|0.00
|-0.11
|11.41
|35343258
|2009.12.15 16:30
|sell
|1.28
|usdjpym
|89.90
|89.65
|88.30
|2009.12.15 21:00
|89.65
|0.00
|0.00
|0.00
|35.69
|35343282
|2009.12.15 16:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4522
|1.4822
|1.4407
|2009.12.16 07:55
|1.4520
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|35343447
|2009.12.15 16:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6223
|1.6523
|1.6108
|2009.12.16 08:45
|1.6240
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.34
|35343792
|2009.12.15 18:01
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6044
|1.6079
|1.6214
|2009.12.16 00:30
|1.6079
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.63
|35343799
|2009.12.15 18:03
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9051
|0.9018
|0.8883
|2009.12.16 01:13
|0.9018
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.66
|35343969
|2009.12.15 18:53
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.6249
|1.6549
|1.6134
|2009.12.16 08:45
|1.6242
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.28
|35344267
|2009.12.15 20:37
|buy
|0.08
|eurjpym
|130.18
|130.65
|132.00
|2009.12.16 09:06
|130.65
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.19
|35344348
|2009.12.15 20:59
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.6275
|1.6243
|1.6108
|2009.12.16 08:45
|1.6243
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.56
|35344759
|2009.12.15 23:59
|buy
|0.04
|gbpjpym
|145.62
|142.62
|146.77
|2009.12.16 07:39
|145.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|35344817
|2009.12.16 00:03
|sell
|0.02
|audjpym
|81.06
|80.75
|79.40
|2009.12.16 01:09
|80.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|35344974
|2009.12.16 00:30
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6092
|1.6131
|1.6266
|2009.12.16 01:25
|1.6131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|35345232
|2009.12.16 01:09
|sell
|0.02
|audjpym
|80.69
|80.33
|78.98
|2009.12.16 05:21
|80.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|35345255
|2009.12.16 01:13
|sell
|0.02
|audusdm
|0.9014
|0.8988
|0.8853
|2009.12.16 04:10
|0.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|35345298
|2009.12.16 01:25
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6137
|1.6172
|1.6307
|2009.12.16 03:18
|1.6172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|35345594
|2009.12.16 03:18
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6180
|1.5880
|1.6295
|2009.12.16 07:50
|1.6189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|35345781
|2009.12.16 04:10
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8984
|0.9284
|0.8869
|2009.12.16 07:54
|0.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|35345847
|2009.12.16 04:44
|buy
|0.08
|gbpjpym
|145.37
|145.75
|147.10
|2009.12.16 07:39
|145.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|35345963
|2009.12.16 05:38
|buy
|0.02
|chfjpym
|86.01
|86.31
|87.66
|2009.12.16 09:07
|86.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|35346037
|2009.12.16 06:22
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4547
|1.4521
|1.4386
|2009.12.16 07:55
|1.4521
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|35346109
|2009.12.16 06:32
|sell
|0.04
|audusdm
|0.9009
|0.8972
|0.8837
|2009.12.16 07:54
|0.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|35346193
|2009.12.16 07:04
|buy
|0.04
|euraudm
|1.6152
|1.6187
|1.6322
|2009.12.16 07:50
|1.6187
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|35346305
|2009.12.16 07:39
|buy
|0.02
|gbpjpym
|145.82
|146.20
|147.55
|2009.12.16 09:32
|146.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|35346357
|2009.12.16 07:50
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6193
|1.5893
|1.6308
|2009.12.16 16:00
|1.6198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|35346398
|2009.12.16 07:54
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8969
|0.9269
|0.8854
|2009.12.16 19:27
|0.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|35346404
|2009.12.16 07:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4518
|1.4818
|1.4403
|2009.12.16 19:17
|1.4533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|35346693
|2009.12.16 08:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.6236
|1.6536
|1.6121
|2009.12.16 17:48
|1.6349
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|35346798
|2009.12.16 08:58
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4545
|1.4845
|1.4430
|2009.12.16 19:17
|1.4532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|35346915
|2009.12.16 09:11
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.6261
|1.6561
|1.6146
|2009.12.16 17:48
|1.6349
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|35347012
|2009.12.16 09:30
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.6287
|1.6587
|1.6172
|2009.12.16 17:48
|1.6349
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.96
|35347056
|2009.12.16 09:32
|buy
|0.02
|gbpjpym
|146.29
|146.57
|147.92
|2009.12.16 10:21
|146.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|35347379
|2009.12.16 10:02
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.6313
|1.6613
|1.6198
|2009.12.16 17:47
|1.6348
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|35347493
|2009.12.16 10:12
|sell
|0.04
|audusdm
|0.8995
|0.9295
|0.8880
|2009.12.16 19:27
|0.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|35347551
|2009.12.16 10:20
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.6339
|1.6640
|1.6225
|2009.12.16 17:47
|1.6349
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|35347834
|2009.12.16 11:29
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4570
|1.4532
|1.4397
|2009.12.16 19:17
|1.4532
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|35347836
|2009.12.16 11:29
|buy
|0.04
|euraudm
|1.6166
|1.6197
|1.6332
|2009.12.16 16:00
|1.6197
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|35347945
|2009.12.16 11:58
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.6364
|1.6665
|1.6250
|2009.12.16 17:47
|1.6348
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|35349086
|2009.12.16 14:52
|sell
|0.08
|audusdm
|0.9020
|0.8994
|0.8859
|2009.12.16 19:27
|0.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|35349108
|2009.12.16 14:53
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.6389
|1.6348
|1.6213
|2009.12.16 17:47
|1.6348
|0.00
|0.00
|0.00
|52.48
|35350415
|2009.12.16 19:17
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4529
|1.4829
|1.4414
|2009.12.16 19:23
|1.4523
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|35350450
|2009.12.16 19:18
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4555
|1.4522
|1.4387
|2009.12.16 19:23
|1.4523
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|
|0.00
|0.00
|-10.79
|784.09
|Closed P/L:
|773.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35345942
|2009.12.16 05:21
|sell
|0.02
|audjpym
|80.28
|83.28
|79.13
|
|80.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|35346010
|2009.12.16 06:15
|sell
|0.04
|audjpym
|80.54
|83.54
|79.39
|
|80.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|35347840
|2009.12.16 11:29
|sell
|0.08
|audjpym
|80.79
|83.79
|79.64
|
|80.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|35346883
|2009.12.16 09:07
|buy
|0.02
|chfjpym
|86.36
|83.36
|87.51
|
|86.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35349500
|2009.12.16 16:00
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6203
|1.5903
|1.6318
|
|1.6140
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|35346876
|2009.12.16 09:06
|buy
|0.02
|eurjpym
|130.67
|127.67
|131.82
|
|130.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|35348024
|2009.12.16 12:05
|buy
|0.04
|eurjpym
|130.42
|127.42
|131.57
|
|130.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|35347617
|2009.12.16 10:24
|buy
|0.02
|gbpjpym
|146.58
|143.58
|147.73
|
|146.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|35345300
|2009.12.16 01:25
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7189
|0.7489
|0.7074
|
|0.7204
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|35348943
|2009.12.16 14:38
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7214
|0.7514
|0.7099
|
|0.7204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35341289
|2009.12.15 11:36
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0644
|1.0344
|1.0759
|
|1.0613
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.58
|35341960
|2009.12.15 13:42
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0618
|1.0318
|1.0733
|
|1.0613
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|35342248
|2009.12.15 14:19
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.0593
|1.0293
|1.0708
|
|1.0613
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.51
|35348184
|2009.12.16 12:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0378
|1.0678
|1.0263
|
|1.0400
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|35344385
|2009.12.15 21:04
|buy
|0.02
|usdjpym
|89.63
|86.63
|90.78
|
|89.90
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.60
|35349756
|2009.12.16 16:54
|buy
|0.04
|euraudm
|1.6177
|1.5877
|1.6292
|
|1.6140
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|35350023
|2009.12.16 17:48
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.6349
|1.6049
|1.6464
|
|1.6335
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|35350351
|2009.12.16 19:13
|buy
|0.08
|euraudm
|1.6149
|1.5849
|1.6264
|
|1.6140
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|35350569
|2009.12.16 19:23
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4517
|1.4819
|1.4404
|
|1.4521
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|35350622
|2009.12.16 19:26
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.0404
|1.0704
|1.0289
|
|1.0400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|35350640
|2009.12.16 19:27
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8991
|0.9291
|0.8876
|
|0.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|0.00
|0.00
|-0.05
|-5.07
|
|Floating P/L:
|-5.12
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|330.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|773.30
|Floating P/L:
|-5.12
|Margin:
|81.22
|Balance:
|1 293.24
|Equity:
|1 288.12
|Free Margin:
|1 206.90
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 257.25
|Gross Loss:
|483.95
|Total Net Profit:
|773.30
|Profit Factor:
|2.60
|Expected Payoff:
|0.92
|
|Absolute Drawdown:
|2.41
|Maximal Drawdown:
|95.24 (9.78%)
|Relative Drawdown:
|11.74% (25.14)
|
|Total Trades:
|845
|Short Positions (won %):
|413 (69.25%)
|Long Positions (won %):
|432 (66.44%)
|Profit Trades (% of total):
|573 (67.81%)
|Loss trades (% of total):
|272 (32.19%)
|Largest
|profit trade:
|67.72
|loss trade:
|-28.95
|Average
|profit trade:
|2.19
|loss trade:
|-1.78
|Maximum
|consecutive wins ($):
|33 (23.96)
|consecutive losses ($):
|9 (-7.02)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|133.65 (8)
|consecutive loss (count):
|-95.24 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2