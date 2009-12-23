Beaverhead Financial Inc.

Account: 4741499 Name: winarso Currency: USD 2009 December 24, 11:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
125779932009.12.23 12:41balanceDeposit5 000.00
125797562009.12.23 14:34buy1.00eurusd1.42610.00001.43202009.12.23 14:471.42670.000.000.0060.00
125797652009.12.23 14:35buy1.00gbpusd1.59520.00001.60092009.12.23 14:481.59550.000.000.0030.00
125803332009.12.23 14:54sell0.20eurusd1.42810.00000.00002009.12.23 15:001.42790.000.000.004.00
125806552009.12.23 15:00buy0.20eurusd1.42800.00000.00002009.12.23 15:051.42870.000.000.0014.00
125808282009.12.23 15:04buy0.20eurusd1.42900.00000.00002009.12.23 15:321.42770.000.000.00-26.00
125814532009.12.23 15:22buy0.40eurusd1.42690.00000.00002009.12.23 15:321.42760.000.000.0028.00
125820322009.12.23 15:56buy0.30eurusd1.42690.00000.00002009.12.23 15:561.42710.000.000.006.00
125812142009.12.23 15:14buy0.30eurusd1.42800.00000.00002009.12.23 16:111.42890.000.000.0027.00
125823102009.12.23 16:11buy0.20eurusd1.42900.00000.00002009.12.23 16:311.42950.000.000.0010.00
125807592009.12.23 15:04sell0.20gbpusd1.59540.00000.00002009.12.23 16:441.59510.000.000.006.00
125821812009.12.23 16:04sell0.20gbpusd1.59420.00000.00002009.12.23 16:591.59410.000.000.002.00
125832982009.12.23 16:59buy0.40eurusd1.42790.00000.00002009.12.23 17:001.42850.000.000.0024.00
125830432009.12.23 16:46buy0.30eurusd1.42900.00000.00002009.12.23 17:031.42970.000.000.0021.00
125827432009.12.23 16:30buy0.20eurusd1.43010.00000.00002009.12.23 17:051.43090.000.000.0016.00
125837452009.12.23 17:04buy0.20eurusd1.43150.00000.00002009.12.23 17:211.43230.000.000.0016.00
125809252009.12.23 15:06buy0.20gbpusd1.59650.00000.00002009.12.23 17:311.59850.000.000.0040.00
125843652009.12.23 17:21buy0.20eurusd1.43270.00000.00002009.12.23 17:321.43420.000.000.0030.00
125810132009.12.23 15:08buy0.20gbpusd1.59780.00000.00002009.12.23 17:321.59890.000.000.0022.00
125853722009.12.23 17:50buy0.30eurusd1.43270.00000.00002009.12.23 17:531.43320.000.000.0015.00
125857492009.12.23 18:05buy0.30eurusd1.43260.00000.00002009.12.23 18:091.43310.000.000.0015.00
125863722009.12.23 18:44buy0.40eurusd1.43170.00000.00002009.12.23 18:471.43250.000.000.0032.00
125859592009.12.23 18:22buy0.30eurusd1.43280.00000.00002009.12.23 18:521.43340.000.000.0018.00
125862462009.12.23 18:37sell0.40usdjpy91.590.000.002009.12.23 18:5891.520.000.000.0030.59
125847722009.12.23 17:31buy0.20eurusd1.43390.00000.00002009.12.23 19:181.43470.000.000.0016.00
125859862009.12.23 18:23sell0.30usdjpy91.480.000.002009.12.23 19:2091.420.000.000.0019.69
125868872009.12.23 19:18buy0.20eurusd1.43490.00000.00002009.12.23 19:411.43580.000.000.0018.00
125878102009.12.23 20:15buy0.30eurusd1.43490.00000.00002009.12.23 20:311.43530.000.000.0012.00
125881022009.12.23 20:49buy0.40eurusd1.43390.00000.00002009.12.23 21:001.43480.000.000.0036.00
125880072009.12.23 20:35buy0.30eurusd1.43490.00000.00002009.12.23 21:311.43520.000.000.009.00
125890402009.12.23 22:13buy0.50eurusd1.43270.00000.00002009.12.24 02:141.43390.000.00-13.5060.00
125887002009.12.23 21:53buy0.40eurusd1.43380.00000.00002009.12.24 04:141.43470.000.00-10.8036.00
125886202009.12.23 21:43buy0.30eurusd1.43480.00000.00002009.12.24 04:281.43530.000.00-8.1015.00
125921522009.12.24 05:02buy0.30eurusd1.43490.00000.00002009.12.24 05:331.43520.000.000.009.00
125889852009.12.23 22:11buy0.20usdjpy91.710.000.002009.12.24 07:4291.360.000.002.55-76.62
125885602009.12.23 21:35sell0.40usdjpy91.590.000.002009.12.24 07:4291.380.000.00-26.0591.92
125877542009.12.23 20:10sell0.30usdjpy91.480.000.002009.12.24 07:4291.380.000.00-19.5432.83
125844322009.12.23 17:23sell0.20usdjpy91.380.000.002009.12.24 07:5091.290.000.00-13.0319.72
125926192009.12.24 05:56buy0.40eurusd1.43390.00000.00002009.12.24 08:151.43470.000.000.0032.00
125924132009.12.24 05:38buy0.30eurusd1.43490.00000.00002009.12.24 08:221.43520.000.000.009.00
125940032009.12.24 08:07sell0.30usdjpy91.360.000.002009.12.24 08:2691.310.000.000.0016.43
125933722009.12.24 07:18buy0.20gbpusd1.59900.00000.00002009.12.24 08:541.59990.000.000.0018.00
125947962009.12.24 08:53buy0.20gbpusd1.60000.00000.00002009.12.24 09:081.60090.000.000.0018.00
125937252009.12.24 07:49sell0.20usdjpy91.250.000.002009.12.24 09:2891.150.000.000.0021.94
125873082009.12.23 19:40buy0.20eurusd1.43600.00000.00002009.12.24 09:301.43670.000.00-5.4014.00
125952032009.12.24 09:08buy0.20gbpusd1.60120.00000.00002009.12.24 10:311.59870.000.000.00-50.00
125969632009.12.24 10:25buy0.50gbpusd1.59760.00000.00002009.12.24 10:311.59880.000.000.0060.00
125967062009.12.24 10:18buy0.30eurusd1.43580.00000.00002009.12.24 11:161.43640.000.000.0018.00
125976442009.12.24 10:55buy0.40gbpusd1.59760.00000.00002009.12.24 11:181.59860.000.000.0040.00
125974762009.12.24 10:46sell0.40usdjpy91.340.000.002009.12.24 11:1991.230.000.000.0048.23
125967832009.12.24 10:19buy0.40gbpusd1.59890.00000.00002009.12.24 11:361.59940.000.000.0020.00
125957562009.12.24 09:29buy0.20eurusd1.43700.00000.00002009.12.24 11:361.43810.000.000.0022.00
125933862009.12.24 07:20buy0.20audusd0.88250.00000.00002009.12.24 11:380.88350.000.000.0020.00
125986442009.12.24 11:37buy0.20audusd0.88370.00000.00002009.12.24 11:440.88470.000.000.0020.00
125962732009.12.24 09:59sell0.30usdjpy91.230.000.002009.12.24 11:5591.180.000.000.0016.45
125966712009.12.24 10:17buy0.30gbpusd1.59990.00000.00002009.12.24 11:561.60060.000.000.0021.00
  0.00 0.00 -93.87 1 104.18
Closed P/L: 1 010.31
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
125956952009.12.24 09:27sell0.20usdjpy91.130.000.00 91.170.000.000.00-8.77
125986052009.12.24 11:36buy0.20eurusd1.43840.00000.0000 1.43860.000.000.004.00
125989022009.12.24 11:44buy0.20audusd0.88540.00000.0000 0.88480.000.000.00-12.00
125995522009.12.24 11:56buy0.20gbpusd1.60080.00000.0000 1.60060.000.000.00-4.00
  0.00 0.00 0.00 -20.77
 Floating P/L: -20.77
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 010.31 Floating P/L: -20.77 Margin: 196.98
Balance: 6 010.31 Equity: 5 989.54 Free Margin: 5 792.56
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 160.38 Gross Loss: 150.07 Total Net Profit: 1 010.31
Profit Factor: 7.73 Expected Payoff: 18.37  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 74.07 (1.31%) Relative Drawdown: 1.31% (74.07)
 
Total Trades: 55 Short Positions (won %): 12 (100.00%) Long Positions (won %): 43 (93.02%)
Profit Trades (% of total): 52 (94.55%) Loss trades (% of total): 3 (5.45%)
Largest profit trade: 65.87 loss trade: -74.07
Average profit trade: 22.32 loss trade: -50.02
Maximum consecutive wins ($): 28 (556.88) consecutive losses ($): 1 (-74.07)
Maximal consecutive profit (count): 556.88 (28) consecutive loss (count): -74.07 (1)
Average consecutive wins: 13 consecutive losses: 1