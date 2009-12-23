Beaverhead Financial Inc.
|Account: 4741499
|Name: winarso
|Currency: USD
|2009 December 24, 11:57
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12577993
|2009.12.23 12:41
|balance
|Deposit
|5 000.00
|12579756
|2009.12.23 14:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4261
|0.0000
|1.4320
|2009.12.23 14:47
|1.4267
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|12579765
|2009.12.23 14:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.5952
|0.0000
|1.6009
|2009.12.23 14:48
|1.5955
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|12580333
|2009.12.23 14:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4281
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 15:00
|1.4279
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|12580655
|2009.12.23 15:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 15:05
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|12580828
|2009.12.23 15:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 15:32
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|12581453
|2009.12.23 15:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 15:32
|1.4276
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|12582032
|2009.12.23 15:56
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 15:56
|1.4271
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|12581214
|2009.12.23 15:14
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 16:11
|1.4289
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|12582310
|2009.12.23 16:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 16:31
|1.4295
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12580759
|2009.12.23 15:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.5954
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 16:44
|1.5951
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|12582181
|2009.12.23 16:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.5942
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 16:59
|1.5941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|12583298
|2009.12.23 16:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4279
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 17:00
|1.4285
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|12583043
|2009.12.23 16:46
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 17:03
|1.4297
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|12582743
|2009.12.23 16:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4301
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 17:05
|1.4309
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12583745
|2009.12.23 17:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 17:21
|1.4323
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12580925
|2009.12.23 15:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5965
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 17:31
|1.5985
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|12584365
|2009.12.23 17:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4327
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 17:32
|1.4342
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|12581013
|2009.12.23 15:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5978
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 17:32
|1.5989
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|12585372
|2009.12.23 17:50
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4327
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 17:53
|1.4332
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|12585749
|2009.12.23 18:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4326
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 18:09
|1.4331
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|12586372
|2009.12.23 18:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 18:47
|1.4325
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|12585959
|2009.12.23 18:22
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4328
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 18:52
|1.4334
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|12586246
|2009.12.23 18:37
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.59
|0.00
|0.00
|2009.12.23 18:58
|91.52
|0.00
|0.00
|0.00
|30.59
|12584772
|2009.12.23 17:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 19:18
|1.4347
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12585986
|2009.12.23 18:23
|sell
|0.30
|usdjpy
|91.48
|0.00
|0.00
|2009.12.23 19:20
|91.42
|0.00
|0.00
|0.00
|19.69
|12586887
|2009.12.23 19:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 19:41
|1.4358
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|12587810
|2009.12.23 20:15
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 20:31
|1.4353
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|12588102
|2009.12.23 20:49
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 21:00
|1.4348
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|12588007
|2009.12.23 20:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|2009.12.23 21:31
|1.4352
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|12589040
|2009.12.23 22:13
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4327
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 02:14
|1.4339
|0.00
|0.00
|-13.50
|60.00
|12588700
|2009.12.23 21:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 04:14
|1.4347
|0.00
|0.00
|-10.80
|36.00
|12588620
|2009.12.23 21:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4348
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 04:28
|1.4353
|0.00
|0.00
|-8.10
|15.00
|12592152
|2009.12.24 05:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 05:33
|1.4352
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|12588985
|2009.12.23 22:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|91.71
|0.00
|0.00
|2009.12.24 07:42
|91.36
|0.00
|0.00
|2.55
|-76.62
|12588560
|2009.12.23 21:35
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.59
|0.00
|0.00
|2009.12.24 07:42
|91.38
|0.00
|0.00
|-26.05
|91.92
|12587754
|2009.12.23 20:10
|sell
|0.30
|usdjpy
|91.48
|0.00
|0.00
|2009.12.24 07:42
|91.38
|0.00
|0.00
|-19.54
|32.83
|12584432
|2009.12.23 17:23
|sell
|0.20
|usdjpy
|91.38
|0.00
|0.00
|2009.12.24 07:50
|91.29
|0.00
|0.00
|-13.03
|19.72
|12592619
|2009.12.24 05:56
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 08:15
|1.4347
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|12592413
|2009.12.24 05:38
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 08:22
|1.4352
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|12594003
|2009.12.24 08:07
|sell
|0.30
|usdjpy
|91.36
|0.00
|0.00
|2009.12.24 08:26
|91.31
|0.00
|0.00
|0.00
|16.43
|12593372
|2009.12.24 07:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5990
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 08:54
|1.5999
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|12594796
|2009.12.24 08:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6000
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 09:08
|1.6009
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|12593725
|2009.12.24 07:49
|sell
|0.20
|usdjpy
|91.25
|0.00
|0.00
|2009.12.24 09:28
|91.15
|0.00
|0.00
|0.00
|21.94
|12587308
|2009.12.23 19:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4360
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 09:30
|1.4367
|0.00
|0.00
|-5.40
|14.00
|12595203
|2009.12.24 09:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6012
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 10:31
|1.5987
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|12596963
|2009.12.24 10:25
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5976
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 10:31
|1.5988
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|12596706
|2009.12.24 10:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4358
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 11:16
|1.4364
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|12597644
|2009.12.24 10:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.5976
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 11:18
|1.5986
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|12597476
|2009.12.24 10:46
|sell
|0.40
|usdjpy
|91.34
|0.00
|0.00
|2009.12.24 11:19
|91.23
|0.00
|0.00
|0.00
|48.23
|12596783
|2009.12.24 10:19
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.5989
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 11:36
|1.5994
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12595756
|2009.12.24 09:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4370
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 11:36
|1.4381
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|12593386
|2009.12.24 07:20
|buy
|0.20
|audusd
|0.8825
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 11:38
|0.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12598644
|2009.12.24 11:37
|buy
|0.20
|audusd
|0.8837
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 11:44
|0.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12596273
|2009.12.24 09:59
|sell
|0.30
|usdjpy
|91.23
|0.00
|0.00
|2009.12.24 11:55
|91.18
|0.00
|0.00
|0.00
|16.45
|12596671
|2009.12.24 10:17
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5999
|0.0000
|0.0000
|2009.12.24 11:56
|1.6006
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|0.00
|0.00
|-93.87
|1 104.18
|Closed P/L:
|1 010.31
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12595695
|2009.12.24 09:27
|sell
|0.20
|usdjpy
|91.13
|0.00
|0.00
|
|91.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.77
|12598605
|2009.12.24 11:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4384
|0.0000
|0.0000
|
|1.4386
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|12598902
|2009.12.24 11:44
|buy
|0.20
|audusd
|0.8854
|0.0000
|0.0000
|
|0.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|12599552
|2009.12.24 11:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6008
|0.0000
|0.0000
|
|1.6006
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.77
|
|Floating P/L:
|-20.77
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 010.31
|Floating P/L:
|-20.77
|Margin:
|196.98
|Balance:
|6 010.31
|Equity:
|5 989.54
|Free Margin:
|5 792.56
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 160.38
|Gross Loss:
|150.07
|Total Net Profit:
|1 010.31
|Profit Factor:
|7.73
|Expected Payoff:
|18.37
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|74.07 (1.31%)
|Relative Drawdown:
|1.31% (74.07)
|
|Total Trades:
|55
|Short Positions (won %):
|12 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|43 (93.02%)
|Profit Trades (% of total):
|52 (94.55%)
|Loss trades (% of total):
|3 (5.45%)
|Largest
|profit trade:
|65.87
|loss trade:
|-74.07
|Average
|profit trade:
|22.32
|loss trade:
|-50.02
|Maximum
|consecutive wins ($):
|28 (556.88)
|consecutive losses ($):
|1 (-74.07)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|556.88 (28)
|consecutive loss (count):
|-74.07 (1)
|Average
|consecutive wins:
|13
|consecutive losses:
|1