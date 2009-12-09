|Account: 859280
|Name: hans
|Currency: USD
|2009 December 10, 23:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|20770172
|2009.12.09 00:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0640
|1.0540
|0.0000
|2009.12.09 21:44
|1.0540
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.88
|20770171
|2009.12.09 00:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0640
|1.0540
|1.0840
|2009.12.09 21:44
|1.0540
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.88
|20770170
|2009.12.09 00:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0640
|1.0540
|1.0790
|2009.12.09 21:44
|1.0540
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.88
|20770168
|2009.12.09 00:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0640
|1.0540
|1.0740
|2009.12.09 21:44
|1.0540
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.88
|20770167
|2009.12.09 00:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0640
|1.0540
|1.0690
|2009.12.09 21:44
|1.0540
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.88
|20665383
|2009.12.07 00:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.6709
|1.6712
|0.0000
|2009.12.08 08:08
|1.6712
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|20665371
|2009.12.07 00:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.6709
|1.6712
|1.6909
|2009.12.08 08:08
|1.6712
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|20665361
|2009.12.07 00:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.6709
|1.6712
|1.6859
|2009.12.08 08:08
|1.6712
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|20665346
|2009.12.07 00:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.6709
|1.6712
|1.6809
|2009.12.08 08:08
|1.6712
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|20665343
|2009.12.07 00:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.6709
|1.6609
|1.6759
|2009.12.07 19:05
|1.6759
|0.00
|0.00
|0.00
|48.98
|20580574
|2009.12.03 00:03
|buy
|0.10
|cadjpy
|83.19
|84.60
|85.94
|2009.12.04 18:18
|85.72
|0.00
|0.00
|0.00
|281.20
|20622453
|2009.12.04 00:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|146.04
|147.50
|0.00
|2009.12.04 16:32
|148.65
|0.00
|0.00
|0.00
|291.42
|20622538
|2009.12.04 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.6540
|1.6550
|1.6690
|2009.12.04 15:58
|1.6550
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|20622547
|2009.12.04 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.6540
|1.6550
|0.0000
|2009.12.04 15:58
|1.6550
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|20622544
|2009.12.04 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.6540
|1.6550
|1.6740
|2009.12.04 15:58
|1.6550
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|20580573
|2009.12.03 00:03
|buy
|0.10
|cadjpy
|83.19
|83.21
|85.19
|2009.12.04 15:30
|85.19
|0.00
|0.00
|0.00
|224.37
|20622452
|2009.12.04 00:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|146.04
|146.10
|148.04
|2009.12.04 15:30
|148.04
|0.00
|0.00
|0.00
|226.12
|20622451
|2009.12.04 00:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|146.04
|146.10
|147.54
|2009.12.04 15:30
|147.54
|0.00
|0.00
|0.00
|169.59
|20580572
|2009.12.03 00:03
|buy
|0.10
|cadjpy
|83.19
|83.21
|84.69
|2009.12.04 15:30
|84.69
|0.00
|0.00
|0.00
|169.59
|20580570
|2009.12.03 00:03
|buy
|0.10
|cadjpy
|83.19
|83.10
|84.19
|2009.12.04 14:00
|84.19
|0.00
|0.00
|0.00
|113.19
|20622450
|2009.12.04 00:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|146.04
|146.05
|147.04
|2009.12.04 13:25
|147.04
|0.00
|0.00
|0.00
|113.22
|20622532
|2009.12.04 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.6540
|1.6542
|1.6640
|2009.12.04 12:55
|1.6640
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|20622445
|2009.12.04 00:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|146.04
|145.04
|146.54
|2009.12.04 10:27
|146.54
|0.00
|0.00
|0.00
|56.74
|20622527
|2009.12.04 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.6540
|1.6440
|1.6590
|2009.12.04 09:28
|1.6590
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|20580629
|2009.12.03 00:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.9254
|0.9240
|0.9354
|2009.12.03 23:41
|0.9240
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|20580630
|2009.12.03 00:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.9254
|0.9250
|0.9404
|2009.12.03 17:17
|0.9250
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|20580631
|2009.12.03 00:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.9254
|0.9250
|0.9454
|2009.12.03 17:17
|0.9250
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|20580628
|2009.12.03 00:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.9254
|0.9154
|0.9304
|2009.12.03 05:25
|0.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|20580569
|2009.12.03 00:03
|buy
|0.10
|cadjpy
|83.19
|82.19
|83.69
|2009.12.03 02:56
|83.69
|0.00
|0.00
|0.00
|56.98
|20235253
|2009.11.23 00:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9003
|0.9003
|0.0000
|2009.11.24 18:10
|0.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20235248
|2009.11.23 00:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9003
|0.9003
|0.9203
|2009.11.24 18:10
|0.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20235241
|2009.11.23 00:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9003
|0.9003
|0.9153
|2009.11.24 18:10
|0.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20235229
|2009.11.23 00:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9003
|0.9003
|0.9103
|2009.11.24 18:10
|0.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20235206
|2009.11.23 00:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9003
|0.8903
|0.9053
|2009.11.24 12:19
|0.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|82.49
|20154859
|2009.11.19 00:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.6742
|1.6642
|1.6942
|2009.11.19 10:15
|1.6642
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|20154858
|2009.11.19 00:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.6742
|1.6642
|1.6892
|2009.11.19 10:15
|1.6642
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|20154854
|2009.11.19 00:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.6742
|1.6642
|1.6842
|2009.11.19 10:15
|1.6642
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|20154843
|2009.11.19 00:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.6742
|1.6642
|1.6792
|2009.11.19 10:15
|1.6642
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|20154860
|2009.11.19 00:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.6742
|1.6642
|0.0000
|2009.11.19 10:15
|1.6642
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|19822463
|2009.11.09 00:07
|buy
|0.10
|audjpy
|82.97
|83.47
|84.47
|2009.11.12 18:31
|83.47
|0.00
|0.00
|0.00
|55.32
|19822465
|2009.11.09 00:07
|buy
|0.10
|audjpy
|82.97
|83.47
|84.97
|2009.11.12 18:31
|83.47
|0.00
|0.00
|0.00
|55.32
|19822600
|2009.11.09 00:11
|buy
|0.10
|audusd
|0.9224
|0.9230
|0.9424
|2009.11.12 16:24
|0.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|19822598
|2009.11.09 00:11
|buy
|0.10
|audusd
|0.9224
|0.9230
|0.9374
|2009.11.12 16:24
|0.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|19821963
|2009.11.09 00:04
|buy
|0.10
|cadjpy
|83.99
|85.49
|87.37
|2009.11.12 11:37
|85.52
|0.00
|0.00
|0.00
|170.59
|19822286
|2009.11.09 00:06
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7347
|0.7350
|0.7547
|2009.11.11 14:43
|0.7409
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|19822285
|2009.11.09 00:06
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7347
|0.7350
|0.7497
|2009.11.11 14:43
|0.7409
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|19822461
|2009.11.09 00:07
|buy
|0.10
|audjpy
|82.97
|82.98
|83.97
|2009.11.11 11:42
|83.97
|0.00
|0.00
|0.00
|111.15
|19822192
|2009.11.09 00:06
|buy
|0.10
|chfjpy
|88.70
|88.72
|89.70
|2009.11.11 06:05
|88.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|19822211
|2009.11.09 00:06
|buy
|0.10
|chfjpy
|88.70
|88.72
|90.20
|2009.11.11 06:05
|88.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|19822220
|2009.11.09 00:06
|buy
|0.10
|chfjpy
|88.70
|88.72
|90.70
|2009.11.11 06:05
|88.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|19822594
|2009.11.09 00:11
|buy
|0.10
|audusd
|0.9224
|0.9230
|0.9324
|2009.11.11 04:03
|0.9324
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|19821962
|2009.11.09 00:04
|buy
|0.10
|cadjpy
|83.99
|84.89
|85.49
|2009.11.10 21:56
|85.49
|0.00
|0.00
|0.00
|167.10
|19822231
|2009.11.09 00:06
|buy
|0.10
|chfjpy
|88.70
|88.72
|0.00
|2009.11.10 08:29
|89.03
|0.00
|0.00
|0.00
|36.73
|19822606
|2009.11.09 00:11
|buy
|0.10
|audusd
|0.9224
|0.9230
|0.0000
|2009.11.10 08:29
|0.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|19822466
|2009.11.09 00:07
|buy
|0.10
|audjpy
|82.97
|82.98
|0.00
|2009.11.10 08:29
|83.32
|0.00
|0.00
|0.00
|38.95
|19822287
|2009.11.09 00:06
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7347
|0.7350
|0.0000
|2009.11.10 01:14
|0.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|19822282
|2009.11.09 00:06
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7347
|0.7350
|0.7447
|2009.11.10 01:06
|0.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|19821961
|2009.11.09 00:04
|buy
|0.10
|cadjpy
|83.99
|83.99
|84.99
|2009.11.09 16:06
|84.99
|0.00
|0.00
|0.00
|111.29
|19821964
|2009.11.09 00:04
|buy
|0.10
|cadjpy
|83.99
|83.99
|0.00
|2009.11.09 15:06
|84.67
|0.00
|0.00
|0.00
|75.57
|19822275
|2009.11.09 00:06
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7347
|0.7247
|0.7397
|2009.11.09 14:39
|0.7397
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|19822585
|2009.11.09 00:11
|buy
|0.10
|audusd
|0.9224
|0.9124
|0.9274
|2009.11.09 11:41
|0.9274
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|19822166
|2009.11.09 00:06
|buy
|0.10
|chfjpy
|88.70
|87.70
|89.20
|2009.11.09 09:35
|89.20
|0.00
|0.00
|0.00
|55.41
|19821986
|2009.11.09 00:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|150.08
|149.08
|151.08
|2009.11.09 09:26
|151.08
|0.00
|0.00
|0.00
|110.93
|19821960
|2009.11.09 00:04
|buy
|0.10
|cadjpy
|83.99
|82.99
|84.49
|2009.11.09 09:25
|84.49
|0.00
|0.00
|0.00
|55.47
|19822458
|2009.11.09 00:07
|buy
|0.10
|audjpy
|82.97
|81.97
|83.47
|2009.11.09 05:44
|83.47
|0.00
|0.00
|0.00
|55.42
|19821974
|2009.11.09 00:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|150.08
|149.08
|150.58
|2009.11.09 04:49
|150.58
|0.00
|0.00
|0.00
|55.46
|19821888
|2009.11.08 20:44
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2 955.69
|Closed P/L:
|2 955.69
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 955.69
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|7 955.69
|Equity:
|7 955.69
|Free Margin:
|7 955.69
|Details:
|Gross Profit:
|3 952.09
|Gross Loss:
|996.40
|Total Net Profit:
|2 955.69
|Profit Factor:
|3.97
|Expected Payoff:
|44.78
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|500.00 (7.27%)
|Relative Drawdown:
|7.27% (500.00)
|Total Trades:
|66
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|66 (80.30%)
|Profit Trades (% of total):
|53 (80.30%)
|Loss trades (% of total):
|13 (19.70%)
|Largest
|profit trade:
|291.42
|loss trade:
|-100.00
|Average
|profit trade:
|74.57
|loss trade:
|-76.65
|Maximum
|consecutive wins ($):
|27 (1 876.40)
|consecutive losses ($):
|5 (-500.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 886.22 (19)
|consecutive loss (count):
|-500.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|18
|consecutive losses:
|4