FXOpen Investments Inc.

Account: 859280 Name: hans Currency: USD 2009 December 10, 23:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
207701722009.12.09 00:00buy0.10usdcad1.06401.05400.00002009.12.09 21:441.05400.000.000.00-94.88
207701712009.12.09 00:00buy0.10usdcad1.06401.05401.08402009.12.09 21:441.05400.000.000.00-94.88
207701702009.12.09 00:00buy0.10usdcad1.06401.05401.07902009.12.09 21:441.05400.000.000.00-94.88
207701682009.12.09 00:00buy0.10usdcad1.06401.05401.07402009.12.09 21:441.05400.000.000.00-94.88
207701672009.12.09 00:00buy0.10usdcad1.06401.05401.06902009.12.09 21:441.05400.000.000.00-94.88
206653832009.12.07 00:01buy0.10gbpchf1.67091.67120.00002009.12.08 08:081.67120.000.000.002.95
206653712009.12.07 00:01buy0.10gbpchf1.67091.67121.69092009.12.08 08:081.67120.000.000.002.95
206653612009.12.07 00:01buy0.10gbpchf1.67091.67121.68592009.12.08 08:081.67120.000.000.002.95
206653462009.12.07 00:01buy0.10gbpchf1.67091.67121.68092009.12.08 08:081.67120.000.000.002.95
206653432009.12.07 00:01buy0.10gbpchf1.67091.66091.67592009.12.07 19:051.67590.000.000.0048.98
205805742009.12.03 00:03buy0.10cadjpy83.1984.6085.942009.12.04 18:1885.720.000.000.00281.20
206224532009.12.04 00:00buy0.10gbpjpy146.04147.500.002009.12.04 16:32148.650.000.000.00291.42
206225382009.12.04 00:00buy0.10gbpusd1.65401.65501.66902009.12.04 15:581.65500.000.000.0010.00
206225472009.12.04 00:00buy0.10gbpusd1.65401.65500.00002009.12.04 15:581.65500.000.000.0010.00
206225442009.12.04 00:00buy0.10gbpusd1.65401.65501.67402009.12.04 15:581.65500.000.000.0010.00
205805732009.12.03 00:03buy0.10cadjpy83.1983.2185.192009.12.04 15:3085.190.000.000.00224.37
206224522009.12.04 00:00buy0.10gbpjpy146.04146.10148.042009.12.04 15:30148.040.000.000.00226.12
206224512009.12.04 00:00buy0.10gbpjpy146.04146.10147.542009.12.04 15:30147.540.000.000.00169.59
205805722009.12.03 00:03buy0.10cadjpy83.1983.2184.692009.12.04 15:3084.690.000.000.00169.59
205805702009.12.03 00:03buy0.10cadjpy83.1983.1084.192009.12.04 14:0084.190.000.000.00113.19
206224502009.12.04 00:00buy0.10gbpjpy146.04146.05147.042009.12.04 13:25147.040.000.000.00113.22
206225322009.12.04 00:00buy0.10gbpusd1.65401.65421.66402009.12.04 12:551.66400.000.000.00100.00
206224452009.12.04 00:00buy0.10gbpjpy146.04145.04146.542009.12.04 10:27146.540.000.000.0056.74
206225272009.12.04 00:00buy0.10gbpusd1.65401.64401.65902009.12.04 09:281.65900.000.000.0050.00
205806292009.12.03 00:03buy0.10audusd0.92540.92400.93542009.12.03 23:410.92400.000.000.00-14.00
205806302009.12.03 00:03buy0.10audusd0.92540.92500.94042009.12.03 17:170.92500.000.000.00-4.00
205806312009.12.03 00:03buy0.10audusd0.92540.92500.94542009.12.03 17:170.92500.000.000.00-4.00
205806282009.12.03 00:03buy0.10audusd0.92540.91540.93042009.12.03 05:250.93040.000.000.0050.00
205805692009.12.03 00:03buy0.10cadjpy83.1982.1983.692009.12.03 02:5683.690.000.000.0056.98
202352532009.11.23 00:04buy0.10eurgbp0.90030.90030.00002009.11.24 18:100.90030.000.000.000.00
202352482009.11.23 00:04buy0.10eurgbp0.90030.90030.92032009.11.24 18:100.90030.000.000.000.00
202352412009.11.23 00:04buy0.10eurgbp0.90030.90030.91532009.11.24 18:100.90030.000.000.000.00
202352292009.11.23 00:04buy0.10eurgbp0.90030.90030.91032009.11.24 18:100.90030.000.000.000.00
202352062009.11.23 00:04buy0.10eurgbp0.90030.89030.90532009.11.24 12:190.90530.000.000.0082.49
201548592009.11.19 00:03buy0.10gbpusd1.67421.66421.69422009.11.19 10:151.66420.000.000.00-100.00
201548582009.11.19 00:03buy0.10gbpusd1.67421.66421.68922009.11.19 10:151.66420.000.000.00-100.00
201548542009.11.19 00:03buy0.10gbpusd1.67421.66421.68422009.11.19 10:151.66420.000.000.00-100.00
201548432009.11.19 00:03buy0.10gbpusd1.67421.66421.67922009.11.19 10:151.66420.000.000.00-100.00
201548602009.11.19 00:03buy0.10gbpusd1.67421.66420.00002009.11.19 10:151.66420.000.000.00-100.00
198224632009.11.09 00:07buy0.10audjpy82.9783.4784.472009.11.12 18:3183.470.000.000.0055.32
198224652009.11.09 00:07buy0.10audjpy82.9783.4784.972009.11.12 18:3183.470.000.000.0055.32
198226002009.11.09 00:11buy0.10audusd0.92240.92300.94242009.11.12 16:240.92930.000.000.0069.00
198225982009.11.09 00:11buy0.10audusd0.92240.92300.93742009.11.12 16:240.92930.000.000.0069.00
198219632009.11.09 00:04buy0.10cadjpy83.9985.4987.372009.11.12 11:3785.520.000.000.00170.59
198222862009.11.09 00:06buy0.10nzdusd0.73470.73500.75472009.11.11 14:430.74090.000.000.0062.00
198222852009.11.09 00:06buy0.10nzdusd0.73470.73500.74972009.11.11 14:430.74090.000.000.0062.00
198224612009.11.09 00:07buy0.10audjpy82.9782.9883.972009.11.11 11:4283.970.000.000.00111.15
198221922009.11.09 00:06buy0.10chfjpy88.7088.7289.702009.11.11 06:0588.720.000.000.002.23
198222112009.11.09 00:06buy0.10chfjpy88.7088.7290.202009.11.11 06:0588.720.000.000.002.23
198222202009.11.09 00:06buy0.10chfjpy88.7088.7290.702009.11.11 06:0588.720.000.000.002.23
198225942009.11.09 00:11buy0.10audusd0.92240.92300.93242009.11.11 04:030.93240.000.000.00100.00
198219622009.11.09 00:04buy0.10cadjpy83.9984.8985.492009.11.10 21:5685.490.000.000.00167.10
198222312009.11.09 00:06buy0.10chfjpy88.7088.720.002009.11.10 08:2989.030.000.000.0036.73
198226062009.11.09 00:11buy0.10audusd0.92240.92300.00002009.11.10 08:290.92770.000.000.0053.00
198224662009.11.09 00:07buy0.10audjpy82.9782.980.002009.11.10 08:2983.320.000.000.0038.95
198222872009.11.09 00:06buy0.10nzdusd0.73470.73500.00002009.11.10 01:140.74470.000.000.00100.00
198222822009.11.09 00:06buy0.10nzdusd0.73470.73500.74472009.11.10 01:060.74470.000.000.00100.00
198219612009.11.09 00:04buy0.10cadjpy83.9983.9984.992009.11.09 16:0684.990.000.000.00111.29
198219642009.11.09 00:04buy0.10cadjpy83.9983.990.002009.11.09 15:0684.670.000.000.0075.57
198222752009.11.09 00:06buy0.10nzdusd0.73470.72470.73972009.11.09 14:390.73970.000.000.0050.00
198225852009.11.09 00:11buy0.10audusd0.92240.91240.92742009.11.09 11:410.92740.000.000.0050.00
198221662009.11.09 00:06buy0.10chfjpy88.7087.7089.202009.11.09 09:3589.200.000.000.0055.41
198219862009.11.09 00:04buy0.10gbpjpy150.08149.08151.082009.11.09 09:26151.080.000.000.00110.93
198219602009.11.09 00:04buy0.10cadjpy83.9982.9984.492009.11.09 09:2584.490.000.000.0055.47
198224582009.11.09 00:07buy0.10audjpy82.9781.9783.472009.11.09 05:4483.470.000.000.0055.42
198219742009.11.09 00:04buy0.10gbpjpy150.08149.08150.582009.11.09 04:49150.580.000.000.0055.46
198218882009.11.08 20:44balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 0.00 2 955.69
Closed P/L: 2 955.69
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 955.69 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 7 955.69 Equity: 7 955.69 Free Margin: 7 955.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 952.09 Gross Loss: 996.40 Total Net Profit: 2 955.69
Profit Factor: 3.97 Expected Payoff: 44.78  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 500.00 (7.27%) Relative Drawdown: 7.27% (500.00)
 
Total Trades: 66 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 66 (80.30%)
Profit Trades (% of total): 53 (80.30%) Loss trades (% of total): 13 (19.70%)
Largest profit trade: 291.42 loss trade: -100.00
Average profit trade: 74.57 loss trade: -76.65
Maximum consecutive wins ($): 27 (1 876.40) consecutive losses ($): 5 (-500.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 886.22 (19) consecutive loss (count): -500.00 (5)
Average consecutive wins: 18 consecutive losses: 4