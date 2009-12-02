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|Open Time
|Type
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|Price
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|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50,000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
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|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|51,279.57
|Equity:
|51,279.57
|Free Margin:
|51,279.57
|Details:
|Gross Profit:
|1,289.14
|Gross Loss:
|9.57
|Total Net Profit:
|1,279.57
|Profit Factor:
|134.71
|Expected Payoff:
|51.18
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|9.57 (0.02%)
|Relative Drawdown:
|0.02% (9.57)
|Total Trades:
|25
|Short Positions (won %):
|22 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|3 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|24 (96.00%)
|Loss trades (% of total):
|1 (4.00%)
|Largest
|profit trade:
|100.00
|loss trade:
|-9.57
|Average
|profit trade:
|53.71
|loss trade:
|-9.57
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (759.14)
|consecutive losses ($):
|1 (-9.57)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|759.14 (17)
|consecutive loss (count):
|-9.57 (1)
|Average
|consecutive wins:
|12
|consecutive losses:
|1