FXDD

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Open Trades:
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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50,000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1,279.57 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 51,279.57 Equity: 51,279.57 Free Margin: 51,279.57
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1,289.14 Gross Loss: 9.57 Total Net Profit: 1,279.57
Profit Factor: 134.71 Expected Payoff: 51.18  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 9.57 (0.02%) Relative Drawdown: 0.02% (9.57)
 
Total Trades: 25 Short Positions (won %): 22 (100.00%) Long Positions (won %): 3 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 24 (96.00%) Loss trades (% of total): 1 (4.00%)
Largest profit trade: 100.00 loss trade: -9.57
Average profit trade: 53.71 loss trade: -9.57
Maximum consecutive wins ($): 17 (759.14) consecutive losses ($): 1 (-9.57)
Maximal consecutive profit (count): 759.14 (17) consecutive loss (count): -9.57 (1)
Average consecutive wins: 12 consecutive losses: 1