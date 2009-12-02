FXDD

Account: 7414133 Name: MINE Currency: USD 2009 December 2, 10:56

Closed Transactions:

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0.00 0.00 0.00 1,279.57

Closed P/L: 1,279.57

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 50,000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 1,279.57 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 51,279.57 Equity: 51,279.57 Free Margin: 51,279.57

Details:

Gross Profit: 1,289.14 Gross Loss: 9.57 Total Net Profit: 1,279.57

Profit Factor: 134.71 Expected Payoff: 51.18

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 9.57 (0.02%) Relative Drawdown: 0.02% (9.57)

Total Trades: 25 Short Positions (won %): 22 (100.00%) Long Positions (won %): 3 (66.67%)

Profit Trades (% of total): 24 (96.00%) Loss trades (% of total): 1 (4.00%)

Largest profit trade: 100.00 loss trade: -9.57

Average profit trade: 53.71 loss trade: -9.57

Maximum consecutive wins ($): 17 (759.14) consecutive losses ($): 1 (-9.57)

Maximal consecutive profit (count): 759.14 (17) consecutive loss (count): -9.57 (1)