1 2009.01.02 10:00 sell 1 0.1 1.3961 0 0 0 3000
2 2009.01.02 10:18 close 1 0.1 1.3945 0 0 16 3016
3 2009.01.02 10:33 sell 2 0.1 1.3948 0 0 0 3016
4 2009.01.02 11:54 close 2 0.1 1.3932 0 0 16 3032
5 2009.01.02 19:16 buy 3 0.1 1.3869 0 0 0 3032
6 2009.01.02 19:28 close 3 0.1 1.3886 0 0 17 3049
7 2009.01.02 19:52 buy 4 0.1 1.3862 0 0 0 3049
8 2009.01.02 22:16 close 4 0.1 1.3878 0 0 16 3065
9 2009.01.05 01:00 sell 5 0.1 1.3956 0 0 0 3065
10 2009.01.05 01:23 close 5 0.1 1.394 0 0 16 3081
11 2009.01.05 01:23 sell 6 0.1 1.3938 0 0 0 3081
12 2009.01.05 03:05 close 6 0.1 1.3921 0 0 17 3098
13 2009.01.05 04:19 buy 7 0.1 1.3855 0 0 0 3098
14 2009.01.05 04:38 close 7 0.1 1.3871 0 0 16 3114
15 2009.01.05 08:00 sell 8 0.1 1.3925 0 0 0 3114
16 2009.01.05 08:13 close 8 0.1 1.3909 0 0 16 3130
17 2009.01.05 08:17 sell 9 0.1 1.3926 0 0 0 3130
18 2009.01.05 09:08 close 9 0.1 1.391 0 0 16 3146
19 2009.01.05 10:00 buy 10 0.1 1.367 0 0 0 3146
20 2009.01.05 10:07 close 10 0.1 1.3686 0 0 16 3162
21 2009.01.05 10:07 buy 11 0.1 1.369 0 0 0 3162
22 2009.01.05 10:09 close 11 0.1 1.3706 0 0 16 3178
23 2009.01.05 10:09 buy 12 0.1 1.3708 0 0 0 3178
24 2009.01.05 10:35 buy 13 0.1 1.3658 0 0 0 3178
25 2009.01.05 11:03 close 13 0.1 1.3691 0 0 33 3211
26 2009.01.05 11:03 close 12 0.1 1.3691 0 0 -17 3194
27 2009.01.05 11:11 buy 14 0.1 1.3683 0 0 0 3194
28 2009.01.05 11:39 close 14 0.1 1.3699 0 0 16 3210
29 2009.01.05 12:58 buy 15 0.1 1.3632 0 0 0 3210
30 2009.01.05 13:00 close 15 0.1 1.3649 0 0 17 3227
31 2009.01.05 13:00 buy 16 0.1 1.3651 0 0 0 3227
32 2009.01.05 13:17 buy 17 0.1 1.36 0 0 0 3227
33 2009.01.05 15:48 close 17 0.1 1.3634 0 0 34 3261
34 2009.01.05 15:48 close 16 0.1 1.3634 0 0 -17 3244
35 2009.01.05 23:00 sell 18 0.1 1.3632 0 0 0 3244
36 2009.01.05 23:40 close 18 0.1 1.3615 0 0 17 3261
37 2009.01.05 23:48 sell 19 0.1 1.3631 0 0 0 3261
38 2009.01.06 01:06 close 19 0.1 1.3612 0 0 18.98 3279.98
39 2009.01.06 03:00 buy 20 0.1 1.3581 0 0 0 3279.98
40 2009.01.06 03:35 close 20 0.1 1.36 0 0 19 3298.98
41 2009.01.06 05:44 buy 21 0.1 1.3557 0 0 0 3298.98
42 2009.01.06 06:21 buy 22 0.1 1.3506 0 0 0 3298.98
43 2009.01.06 07:19 close 22 0.1 1.354 0 0 34 3332.98
44 2009.01.06 07:19 close 21 0.1 1.354 0 0 -17 3315.98
45 2009.01.06 09:45 buy 23 0.1 1.341 0 0 0 3315.98
46 2009.01.06 09:50 close 23 0.1 1.3427 0 0 17 3332.98
47 2009.01.06 09:57 buy 24 0.1 1.3425 0 0 0 3332.98
48 2009.01.06 10:07 close 24 0.1 1.3443 0 0 18 3350.98
49 2009.01.06 11:15 buy 25 0.1 1.3395 0 0 0 3350.98
50 2009.01.06 12:45 buy 26 0.1 1.3345 0 0 0 3350.98
51 2009.01.06 14:45 close 26 0.1 1.3379 0 0 34 3384.98
52 2009.01.06 14:45 close 25 0.1 1.3379 0 0 -16 3368.98
53 2009.01.06 16:03 sell 27 0.1 1.3433 0 0 0 3368.98
54 2009.01.06 16:06 close 27 0.1 1.3416 0 0 17 3385.98
55 2009.01.06 18:00 sell 28 0.1 1.3442 0 0 0 3385.98
56 2009.01.06 18:45 sell 29 0.1 1.3492 0 0 0 3385.98
57 2009.01.06 19:22 close 29 0.1 1.3458 0 0 34 3419.98
58 2009.01.06 19:22 close 28 0.1 1.3458 0 0 -16 3403.98
59 2009.01.06 20:20 sell 30 0.1 1.3515 0 0 0 3403.98
60 2009.01.06 20:46 close 30 0.1 1.3497 0 0 18 3421.98
61 2009.01.06 21:00 sell 31 0.1 1.3513 0 0 0 3421.98
62 2009.01.06 23:40 close 31 0.1 1.3495 0 0 18 3439.98
63 2009.01.07 05:00 sell 32 0.1 1.3533 0 0 0 3439.98
64 2009.01.07 05:50 close 32 0.1 1.3515 0 0 18 3457.98
65 2009.01.07 10:00 sell 33 0.1 1.3594 0 0 0 3457.98
66 2009.01.07 10:10 close 33 0.1 1.3575 0 0 19 3476.98
67 2009.01.07 12:15 sell 34 0.1 1.362 0 0 0 3476.98
68 2009.01.07 13:25 close 34 0.1 1.3602 0 0 18 3494.98
69 2009.01.07 21:01 buy 35 0.1 1.3611 0 0 0 3494.98
70 2009.01.07 21:31 close 35 0.1 1.3632 0 0 21 3515.98
71 2009.01.08 01:42 buy 36 0.1 1.3563 0 0 0 3515.98
72 2009.01.08 02:07 close 36 0.1 1.3581 0 0 18 3533.98
73 2009.01.08 02:07 buy 37 0.1 1.3583 0 0 0 3533.98
74 2009.01.08 02:42 close 37 0.1 1.3601 0 0 18 3551.98
75 2009.01.08 03:15 buy 38 0.1 1.3579 0 0 0 3551.98
76 2009.01.08 03:21 close 38 0.1 1.3597 0 0 18 3569.98
77 2009.01.08 06:00 sell 39 0.1 1.3631 0 0 0 3569.98
78 2009.01.08 06:54 close 39 0.1 1.3611 0 0 20 3589.98
79 2009.01.08 07:31 sell 40 0.1 1.3634 0 0 0 3589.98
80 2009.01.08 08:42 close 40 0.1 1.3615 0 0 19 3608.98
81 2009.01.08 15:15 sell 41 0.1 1.3768 0 0 0 3608.98
82 2009.01.08 15:24 close 41 0.1 1.3749 0 0 19 3627.98
83 2009.01.08 15:24 sell 42 0.1 1.3747 0 0 0 3627.98
84 2009.01.08 16:00 close 42 0.1 1.3727 0 0 20 3647.98
85 2009.01.09 01:45 buy 43 0.1 1.3674 0 0 0 3647.98
86 2009.01.09 08:20 close 43 0.1 1.3693 0 0 19 3666.98
87 2009.01.09 15:45 buy 44 0.1 1.353 0 0 0 3666.98
88 2009.01.09 16:32 buy 45 0.1 1.348 0 0 0 3666.98
89 2009.01.09 16:50 close 45 0.1 1.3515 0 0 35 3701.98
90 2009.01.09 16:50 close 44 0.1 1.3515 0 0 -15 3686.98
91 2009.01.09 18:30 buy 46 0.1 1.3469 0 0 0 3686.98
92 2009.01.09 19:04 close 46 0.1 1.3488 0 0 19 3705.98
93 2009.01.09 19:33 buy 47 0.1 1.3446 0 0 0 3705.98
94 2009.01.09 22:39 close 47 0.1 1.3465 0 0 19 3724.98
95 2009.01.12 01:10 buy 48 0.1 1.341 0 0 0 3724.98
96 2009.01.12 02:42 close 48 0.1 1.3429 0 0 19 3743.98
97 2009.01.12 05:00 buy 49 0.1 1.3391 0 0 0 3743.98
98 2009.01.12 06:42 close 49 0.1 1.341 0 0 19 3762.98
99 2009.01.12 10:00 buy 50 0.1 1.3354 0 0 0 3762.98
100 2009.01.12 10:25 close 50 0.1 1.3373 0 0 19 3781.98
101 2009.01.12 13:24 sell 51 0.1 1.3436 0 0 0 3781.98
102 2009.01.12 13:57 close 51 0.1 1.3417 0 0 19 3800.98
103 2009.01.12 13:57 sell 52 0.1 1.3414 0 0 0 3800.98
104 2009.01.12 14:15 close 52 0.1 1.3394 0 0 20 3820.98
105 2009.01.12 23:15 buy 53 0.1 1.3364 0 0 0 3820.98
106 2009.01.13 01:59 buy 54 0.1 1.3313 0 0 0 3820.98
107 2009.01.13 06:54 buy 55 0.1 1.3262 0 0 0 3820.98
108 2009.01.13 11:40 close 55 0.1 1.332 0 0 58 3878.98
109 2009.01.13 11:40 close 54 0.1 1.332 0 0 7 3885.98
110 2009.01.13 11:40 close 53 0.1 1.332 0 0 -43.99 3841.99
111 2009.01.13 15:00 buy 56 0.1 1.3209 0 0 0 3841.99
112 2009.01.13 15:05 close 56 0.1 1.3229 0 0 20 3861.99
113 2009.01.13 15:05 buy 57 0.1 1.3232 0 0 0 3861.99
114 2009.01.13 16:46 buy 58 0.1 1.3181 0 0 0 3861.99
115 2009.01.13 17:40 close 58 0.1 1.3217 0 0 36 3897.99
116 2009.01.13 17:40 close 57 0.1 1.3217 0 0 -15 3882.99
117 2009.01.13 18:15 buy 59 0.1 1.3178 0 0 0 3882.99
118 2009.01.13 18:31 close 59 0.1 1.3198 0 0 20 3902.99
119 2009.01.14 01:30 sell 60 0.1 1.3226 0 0 0 3902.99
120 2009.01.14 01:43 close 60 0.1 1.3206 0 0 20 3922.99
121 2009.01.14 01:44 sell 61 0.1 1.3211 0 0 0 3922.99
122 2009.01.14 02:26 sell 62 0.1 1.3261 0 0 0 3922.99
123 2009.01.14 07:08 sell 63 0.1 1.3311 0 0 0 3922.99
124 2009.01.14 09:41 close 63 0.1 1.3253 0 0 58 3980.99
125 2009.01.14 09:41 close 62 0.1 1.3253 0 0 8 3988.99
126 2009.01.14 09:41 close 61 0.1 1.3253 0 0 -42 3946.99
127 2009.01.14 10:00 buy 64 0.1 1.3225 0 0 0 3946.99
128 2009.01.14 10:23 close 64 0.1 1.3245 0 0 20 3966.99
129 2009.01.14 14:00 buy 65 0.1 1.3189 0 0 0 3966.99
130 2009.01.14 14:37 buy 66 0.1 1.3138 0 0 0 3966.99
131 2009.01.14 16:45 close 66 0.1 1.3174 0 0 36 4002.99
132 2009.01.14 16:45 close 65 0.1 1.3174 0 0 -15 3987.99
133 2009.01.14 23:00 sell 67 0.1 1.3189 0 0 0 3987.99
134 2009.01.14 23:55 close 67 0.1 1.3169 0 0 20 4007.99
135 2009.01.16 01:15 sell 68 0.1 1.3172 0 0 0 4007.99
136 2009.01.16 01:54 close 68 0.1 1.315 0 0 22 4029.99
137 2009.01.16 02:32 sell 69 0.1 1.3179 0 0 0 4029.99
138 2009.01.16 04:07 sell 70 0.1 1.3229 0 0 0 4029.99
139 2009.01.16 09:19 close 70 0.1 1.3193 0 0 36 4065.99
140 2009.01.16 09:19 close 69 0.1 1.3193 0 0 -14 4051.99
141 2009.01.16 12:30 sell 71 0.1 1.3283 0 0 0 4051.99
142 2009.01.16 13:34 close 71 0.1 1.3262 0 0 21 4072.99
143 2009.01.16 21:00 sell 72 0.1 1.33 0 0 0 4072.99
144 2009.01.16 21:24 close 72 0.1 1.3279 0 0 21 4093.99
145 2009.01.16 22:15 sell 73 0.1 1.3303 0 0 0 4093.99
146 2009.01.16 22:46 close 73 0.1 1.3281 0 0 22 4115.99
147 2009.01.19 00:15 sell 74 0.1 1.337 0 0 0 4115.99
148 2009.01.19 01:43 close 74 0.1 1.3349 0 0 21 4136.99
149 2009.01.19 08:45 buy 75 0.1 1.3298 0 0 0 4136.99
150 2009.01.19 11:12 buy 76 0.1 1.3248 0 0 0 4136.99
151 2009.01.19 11:37 close 76 0.1 1.3284 0 0 36 4172.99
152 2009.01.19 11:37 close 75 0.1 1.3284 0 0 -14 4158.99
153 2009.01.19 12:16 buy 77 0.1 1.3229 0 0 0 4158.99
154 2009.01.19 12:47 close 77 0.1 1.325 0 0 21 4179.99
155 2009.01.19 13:14 buy 78 0.1 1.3229 0 0 0 4179.99
156 2009.01.19 14:17 buy 79 0.1 1.3179 0 0 0 4179.99
157 2009.01.19 15:44 buy 80 0.1 1.3128 0 0 0 4179.99
158 2009.01.19 22:57 buy 81 0.11 1.3078 0 0 0 4179.99
159 2009.01.20 01:34 buy 82 0.21 1.3028 0 0 0 4179.99
160 2009.01.20 06:03 buy 83 0.43 1.2978 0 0 0 4179.99
161 2009.01.20 08:21 buy 84 0.43 1.2946 0 0 0 4179.99
162 2009.01.20 08:21 buy 85 0.85 1.2945 0 0 0 4179.99
163 2009.01.20 08:21 buy 86 1.71 1.2944 0 0 0 4179.99
164 2009.01.20 08:21 buy 87 0.1 1.2945 0 0 0 4179.99
165 2009.01.20 08:21 buy 88 0.1 1.2944 0 0 0 4179.99
166 2009.01.20 08:26 close 88 0.1 1.2973 0 0 29 4208.99
167 2009.01.20 08:26 close 87 0.1 1.2973 0 0 28 4236.99
168 2009.01.20 08:26 close 86 1.71 1.2973 0 0 495.9 4732.89
169 2009.01.20 08:26 close 85 0.85 1.2973 0 0 238 4970.89
170 2009.01.20 08:26 close 84 0.43 1.2973 0 0 116.1 5086.99
171 2009.01.20 08:26 close 83 0.43 1.2973 0 0 -21.5 5065.49
172 2009.01.20 08:26 close 82 0.21 1.2973 0 0 -115.5 4949.99
173 2009.01.20 08:26 close 81 0.11 1.2973 0 0 -115.49 4834.5
174 2009.01.20 08:26 close 80 0.1 1.2973 0 0 -154.99 4679.51
175 2009.01.20 08:26 close 79 0.1 1.2973 0 0 -205.99 4473.52
176 2009.01.20 08:26 close 78 0.1 1.2973 0 0 -255.99 4217.53
177 2009.01.20 20:00 buy 89 0.1 1.2881 0 0 0 4217.53
178 2009.01.20 20:35 close 89 0.1 1.2903 0 0 22 4239.53
179 2009.01.21 03:45 sell 90 0.1 1.2966 0 0 0 4239.53
180 2009.01.21 04:15 sell 91 0.1 1.3016 0 0 0 4239.53
181 2009.01.21 05:04 close 91 0.1 1.298 0 0 36 4275.53
182 2009.01.21 05:04 close 90 0.1 1.298 0 0 -14 4261.53
183 2009.01.21 09:00 buy 92 0.1 1.2907 0 0 0 4261.53
184 2009.01.21 09:55 close 92 0.1 1.2929 0 0 22 4283.53
185 2009.01.21 21:30 sell 93 0.1 1.2969 0 0 0 4283.53
186 2009.01.21 21:48 sell 94 0.1 1.302 0 0 0 4283.53
187 2009.01.21 22:31 sell 95 0.1 1.3071 0 0 0 4283.53
188 2009.01.22 00:25 close 95 0.1 1.3012 0 0 58.94 4342.47
189 2009.01.22 00:25 close 94 0.1 1.3012 0 0 7.94 4350.41
190 2009.01.22 00:25 close 93 0.1 1.3012 0 0 -43.06 4307.35
191 2009.01.22 05:15 sell 96 0.1 1.3035 0 0 0 4307.35
192 2009.01.22 07:00 close 96 0.1 1.3013 0 0 22 4329.35
193 2009.01.22 13:10 buy 97 0.1 1.2992 0 0 0 4329.35
194 2009.01.22 14:42 buy 98 0.1 1.2942 0 0 0 4329.35
195 2009.01.22 15:55 close 98 0.1 1.2978 0 0 36 4365.35
196 2009.01.22 15:55 close 97 0.1 1.2978 0 0 -14 4351.35
197 2009.01.22 20:38 sell 99 0.1 1.3 0 0 0 4351.35
198 2009.01.23 02:08 buy 100 0.4 1.2979 0 0 0 4351.35
199 2009.01.23 02:10 close 100 0.4 1.2982 0 0 12 4363.35
200 2009.01.23 02:10 close 99 0.1 1.2984 0 0 15.98 4379.33
201 2009.01.23 02:18 buy 101 0.1 1.2982 0 0 0 4379.33
202 2009.01.23 05:52 buy 102 0.1 1.2932 0 0 0 4379.33
203 2009.01.23 08:11 close 102 0.1 1.2968 0 0 36 4415.33
204 2009.01.23 08:11 close 101 0.1 1.2968 0 0 -14 4401.33
205 2009.01.23 09:01 buy 103 0.1 1.2859 0 0 0 4401.33
206 2009.01.23 10:42 buy 104 0.1 1.2809 0 0 0 4401.33
207 2009.01.23 15:14 close 104 0.1 1.2846 0 0 37 4438.33
208 2009.01.23 15:14 close 103 0.1 1.2846 0 0 -13 4425.33
209 2009.01.23 19:00 sell 105 0.1 1.2917 0 0 0 4425.33
210 2009.01.23 19:27 sell 106 0.1 1.2967 0 0 0 4425.33
211 2009.01.23 19:59 sell 107 0.1 1.3017 0 0 0 4425.33
212 2009.01.26 00:00 close 107 0.1 1.2918 0 0 98.98 4524.31
213 2009.01.26 00:00 close 106 0.1 1.2918 0 0 48.98 4573.29
214 2009.01.26 00:00 close 105 0.1 1.2918 0 0 -1.02 4572.27
215 2009.01.26 01:08 buy 108 0.1 1.2883 0 0 0 4572.27
216 2009.01.26 03:37 close 108 0.1 1.2907 0 0 24 4596.27
217 2009.01.26 06:00 sell 109 0.1 1.2944 0 0 0 4596.27
218 2009.01.26 06:38 close 109 0.1 1.2921 0 0 23 4619.27
219 2009.01.26 13:45 sell 110 0.1 1.2972 0 0 0 4619.27
220 2009.01.26 14:40 sell 111 0.1 1.3022 0 0 0 4619.27
221 2009.01.26 15:02 sell 112 0.1 1.3072 0 0 0 4619.27
222 2009.01.26 15:24 sell 113 0.11 1.3122 0 0 0 4619.27
223 2009.01.26 16:01 sell 114 0.21 1.3172 0 0 0 4619.27
224 2009.01.26 23:11 sell 115 0.43 1.3222 0 0 0 4619.27
225 2009.01.27 02:21 close 115 0.43 1.3142 0 0 343.91 4963.18
226 2009.01.27 02:21 close 114 0.21 1.3142 0 0 62.96 5026.14
227 2009.01.27 02:21 close 113 0.11 1.3142 0 0 -22.02 5004.12
228 2009.01.27 02:21 close 112 0.1 1.3142 0 0 -70.02 4934.1
229 2009.01.27 02:21 close 111 0.1 1.3142 0 0 -120.02 4814.08
230 2009.01.27 02:21 close 110 0.1 1.3142 0 0 -170.02 4644.06
231 2009.01.27 04:00 sell 116 0.1 1.3241 0 0 0 4644.06
232 2009.01.27 05:35 close 116 0.1 1.3217 0 0 24 4668.06
233 2009.01.27 10:30 sell 117 0.1 1.3311 0 0 0 4668.06
234 2009.01.27 10:38 close 117 0.1 1.3287 0 0 24 4692.06
235 2009.01.27 13:00 buy 118 0.1 1.3187 0 0 0 4692.06
236 2009.01.27 15:08 close 118 0.1 1.3211 0 0 24 4716.06
237 2009.01.27 16:45 buy 119 0.1 1.3151 0 0 0 4716.06
238 2009.01.27 17:08 close 119 0.1 1.3175 0 0 24 4740.06
239 2009.01.28 01:00 sell 120 0.1 1.3214 0 0 0 4740.06
240 2009.01.28 01:49 close 120 0.1 1.319 0 0 24 4764.06
241 2009.01.28 03:03 sell 121 0.1 1.3241 0 0 0 4764.06
242 2009.01.28 08:20 close 121 0.1 1.3217 0 0 24 4788.06
243 2009.01.28 09:00 sell 122 0.1 1.3264 0 0 0 4788.06
244 2009.01.28 09:12 sell 123 0.1 1.3314 0 0 0 4788.06
245 2009.01.28 09:19 close 123 0.1 1.3277 0 0 37 4825.06
246 2009.01.28 09:19 close 122 0.1 1.3277 0 0 -13 4812.06
247 2009.01.28 09:27 sell 124 0.1 1.3293 0 0 0 4812.06
248 2009.01.28 10:14 close 124 0.1 1.3268 0 0 25 4837.06
249 2009.01.29 02:30 buy 125 0.1 1.3117 0 0 0 4837.06
250 2009.01.29 08:03 buy 126 0.1 1.3067 0 0 0 4837.06
251 2009.01.29 12:30 close 126 0.1 1.3106 0 0 39 4876.06
252 2009.01.29 12:30 close 125 0.1 1.3106 0 0 -11 4865.06
253 2009.01.29 13:00 sell 127 0.1 1.3127 0 0 0 4865.06
254 2009.01.29 15:04 sell 128 0.1 1.3177 0 0 0 4865.06
255 2009.01.29 15:19 close 128 0.1 1.3139 0 0 38 4903.06
256 2009.01.29 15:19 close 127 0.1 1.3139 0 0 -12 4891.06
257 2009.01.29 17:00 buy 129 0.1 1.308 0 0 0 4891.06
258 2009.01.29 17:46 buy 130 0.1 1.303 0 0 0 4891.06
259 2009.01.29 18:00 buy 131 0.1 1.298 0 0 0 4891.06
260 2009.01.30 00:11 buy 132 0.16 1.293 0 0 0 4891.06
261 2009.01.30 05:12 buy 133 0.21 1.288 0 0 0 4891.06
262 2009.01.30 12:52 buy 134 0.43 1.283 0 0 0 4891.06
263 2009.01.30 18:05 buy 135 0.85 1.2783 0 0 0 4891.06
264 2009.01.30 18:05 buy 136 0.85 1.2784 0 0 0 4891.06
265 2009.01.30 18:05 buy 137 1.71 1.2783 0 0 0 4891.06
266 2009.01.30 18:05 buy 138 0.1 1.2782 0 0 0 4891.06
267 2009.01.30 18:05 buy 139 0.1 1.2783 0 0 0 4891.06
268 2009.01.30 18:53 close 139 0.1 1.2814 0 0 31 4922.06
269 2009.01.30 18:53 close 138 0.1 1.2814 0 0 32 4954.06
270 2009.01.30 18:53 close 137 1.71 1.2814 0 0 530.1 5484.16
271 2009.01.30 18:53 close 136 0.85 1.2814 0 0 255 5739.16
272 2009.01.30 18:53 close 135 0.85 1.2814 0 0 263.5 6002.66
273 2009.01.30 18:53 close 134 0.43 1.2814 0 0 -68.8 5933.86
274 2009.01.30 18:53 close 133 0.21 1.2814 0 0 -138.6 5795.26
275 2009.01.30 18:53 close 132 0.16 1.2814 0 0 -185.6 5609.66
276 2009.01.30 18:53 close 131 0.1 1.2814 0 0 -165.99 5443.67
277 2009.01.30 18:53 close 130 0.1 1.2814 0 0 -215.99 5227.68
278 2009.01.30 18:53 close 129 0.1 1.2814 0 0 -265.99 4961.69
279 2009.02.02 02:45 buy 140 0.1 1.2728 0 0 0 4961.69
280 2009.02.02 09:27 close 140 0.1 1.2753 0 0 25 4986.69
281 2009.02.02 13:15 sell 141 0.1 1.2769 0 0 0 4986.69
282 2009.02.02 14:30 close 141 0.1 1.2744 0 0 25 5011.69
283 2009.02.02 16:15 sell 142 0.1 1.2827 0 0 0 5011.69
284 2009.02.02 16:44 close 142 0.1 1.2801 0 0 26 5037.69
285 2009.02.02 18:30 sell 143 0.1 1.2838 0 0 0 5037.69
286 2009.02.02 18:34 sell 144 0.1 1.2888 0 0 0 5037.69
287 2009.02.02 19:55 close 144 0.1 1.285 0 0 38 5075.69
288 2009.02.02 19:55 close 143 0.1 1.285 0 0 -12 5063.69
289 2009.02.03 00:30 buy 145 0.1 1.2814 0 0 0 5063.69
290 2009.02.03 01:53 close 145 0.1 1.284 0 0 26 5089.69
291 2009.02.03 04:45 sell 146 0.1 1.2886 0 0 0 5089.69
292 2009.02.03 06:28 close 146 0.1 1.286 0 0 26 5115.69
293 2009.02.03 08:00 buy 147 0.1 1.2827 0 0 0 5115.69
294 2009.02.03 08:29 close 147 0.1 1.2853 0 0 26 5141.69
295 2009.02.03 15:30 sell 148 0.1 1.2932 0 0 0 5141.69
296 2009.02.03 16:09 sell 149 0.1 1.2982 0 0 0 5141.69
297 2009.02.03 17:24 sell 150 0.1 1.3032 0 0 0 5141.69
298 2009.02.03 18:38 close 150 0.1 1.2973 0 0 59 5200.69
299 2009.02.03 18:38 close 149 0.1 1.2973 0 0 9 5209.69
300 2009.02.03 18:38 close 148 0.1 1.2973 0 0 -41 5168.69
301 2009.02.03 21:24 sell 151 0.1 1.3031 0 0 0 5168.69
302 2009.02.03 23:45 close 151 0.1 1.3005 0 0 26 5194.69
303 2009.02.04 02:15 buy 152 0.1 1.2972 0 0 0 5194.69
304 2009.02.04 03:20 close 152 0.1 1.2998 0 0 26 5220.69
305 2009.02.04 07:00 sell 153 0.1 1.3026 0 0 0 5220.69
306 2009.02.04 08:33 close 153 0.1 1.2999 0 0 27 5247.69
307 2009.02.04 10:30 buy 154 0.1 1.2931 0 0 0 5247.69
308 2009.02.04 10:51 close 154 0.1 1.2958 0 0 27 5274.69
309 2009.02.04 10:56 buy 155 0.1 1.2963 0 0 0 5274.69
310 2009.02.04 12:02 buy 156 0.1 1.2913 0 0 0 5274.69
311 2009.02.04 12:31 buy 157 0.1 1.2863 0 0 0 5274.69
312 2009.02.04 16:14 close 157 0.1 1.2922 0 0 59 5333.69
313 2009.02.04 16:14 close 156 0.1 1.2922 0 0 9 5342.69
314 2009.02.04 16:14 close 155 0.1 1.2922 0 0 -41 5301.69
315 2009.02.05 11:45 sell 158 0.1 1.2887 0 0 0 5301.69
316 2009.02.05 12:00 close 158 0.1 1.286 0 0 27 5328.69
317 2009.02.05 15:01 buy 159 0.1 1.2787 0 0 0 5328.69
318 2009.02.05 15:30 close 159 0.1 1.2814 0 0 27 5355.69
319 2009.02.06 03:42 buy 160 0.1 1.2785 0 0 0 5355.69
320 2009.02.06 10:17 close 160 0.1 1.2812 0 0 27 5382.69
321 2009.02.06 11:00 sell 161 0.1 1.2827 0 0 0 5382.69
322 2009.02.06 11:43 close 161 0.1 1.28 0 0 27 5409.69
323 2009.02.06 15:45 sell 162 0.1 1.2875 0 0 0 5409.69
324 2009.02.06 16:41 close 162 0.1 1.2847 0 0 28 5437.69
325 2009.02.06 19:08 sell 163 0.1 1.2902 0 0 0 5437.69
326 2009.02.06 19:31 sell 164 0.1 1.2952 0 0 0 5437.69
327 2009.02.09 04:01 buy 165 0.4 1.292 0 0 0 5437.69
328 2009.02.09 04:08 close 165 0.4 1.2929 0 0 36 5473.69
329 2009.02.09 04:08 close 164 0.1 1.2931 0 0 20.98 5494.67
330 2009.02.09 04:08 close 163 0.1 1.2931 0 0 -29.02 5465.65
331 2009.02.09 04:08 buy 166 0.1 1.2931 0 0 0 5465.65
332 2009.02.09 07:12 buy 167 0.1 1.2881 0 0 0 5465.65
333 2009.02.09 10:20 close 167 0.1 1.292 0 0 39 5504.65
334 2009.02.09 10:20 close 166 0.1 1.292 0 0 -11 5493.65
335 2009.02.09 12:00 sell 168 0.1 1.2941 0 0 0 5493.65
336 2009.02.09 13:31 sell 169 0.1 1.2991 0 0 0 5493.65
337 2009.02.09 15:02 sell 170 0.1 1.3041 0 0 0 5493.65
338 2009.02.09 15:33 sell 171 0.16 1.3091 0 0 0 5493.65
339 2009.02.09 20:14 close 171 0.16 1.3019 0 0 115.2 5608.85
340 2009.02.09 20:14 close 170 0.1 1.3019 0 0 22 5630.85
341 2009.02.09 20:14 close 169 0.1 1.3019 0 0 -28 5602.85
342 2009.02.09 20:14 close 168 0.1 1.3019 0 0 -78 5524.85
343 2009.02.09 20:26 buy 172 0.1 1.3015 0 0 0 5524.85
344 2009.02.10 00:57 buy 173 0.1 1.2963 0 0 0 5524.85
345 2009.02.10 01:30 buy 174 0.1 1.2913 0 0 0 5524.85
346 2009.02.10 02:01 buy 175 0.16 1.2863 0 0 0 5524.85
347 2009.02.10 04:47 buy 176 0.32 1.2813 0 0 0 5524.85
348 2009.02.10 06:47 close 176 0.32 1.2885 0 0 230.4 5755.25
349 2009.02.10 06:47 close 175 0.16 1.2885 0 0 35.2 5790.45
350 2009.02.10 06:47 close 174 0.1 1.2885 0 0 -28 5762.45
351 2009.02.10 06:47 close 173 0.1 1.2885 0 0 -78 5684.45
352 2009.02.10 06:47 close 172 0.1 1.2885 0 0 -129.99 5554.46
353 2009.02.10 08:09 sell 177 0.1 1.2886 0 0 0 5554.46
354 2009.02.10 09:20 sell 178 0.1 1.2936 0 0 0 5554.46
355 2009.02.10 10:01 close 178 0.1 1.2897 0 0 39 5593.46
356 2009.02.10 10:01 close 177 0.1 1.2897 0 0 -11 5582.46
357 2009.02.10 10:45 sell 179 0.1 1.293 0 0 0 5582.46
358 2009.02.10 13:15 sell 180 0.1 1.2981 0 0 0 5582.46
359 2009.02.10 16:06 sell 181 0.1 1.3031 0 0 0 5582.46
360 2009.02.10 17:35 close 181 0.1 1.297 0 0 61 5643.46
361 2009.02.10 17:35 close 180 0.1 1.297 0 0 11 5654.46
362 2009.02.10 17:35 close 179 0.1 1.297 0 0 -40 5614.46
363 2009.02.10 19:03 buy 182 0.1 1.2932 0 0 0 5614.46
364 2009.02.10 20:00 buy 183 0.1 1.2882 0 0 0 5614.46
365 2009.02.10 22:48 close 183 0.1 1.2922 0 0 40 5654.46
366 2009.02.10 22:48 close 182 0.1 1.2922 0 0 -10 5644.46
367 2009.02.11 07:44 sell 184 0.1 1.2922 0 0 0 5644.46
368 2009.02.11 09:55 sell 185 0.1 1.2972 0 0 0 5644.46
369 2009.02.11 11:28 close 185 0.1 1.2932 0 0 40 5684.46
370 2009.02.11 11:28 close 184 0.1 1.2932 0 0 -10 5674.46
371 2009.02.11 19:00 buy 186 0.1 1.2861 0 0 0 5674.46
372 2009.02.11 20:50 close 186 0.1 1.289 0 0 29 5703.46
373 2009.02.12 11:30 buy 187 0.1 1.2823 0 0 0 5703.46
374 2009.02.12 13:14 close 187 0.1 1.2852 0 0 29 5732.46
375 2009.02.12 16:00 buy 188 0.1 1.2737 0 0 0 5732.46
376 2009.02.12 16:24 close 188 0.1 1.2766 0 0 29 5761.46
377 2009.02.12 16:25 buy 189 0.1 1.276 0 0 0 5761.46
378 2009.02.12 17:05 close 189 0.1 1.2789 0 0 29 5790.46
379 2009.02.12 23:30 sell 190 0.1 1.289 0 0 0 5790.46
380 2009.02.13 00:41 close 190 0.1 1.2861 0 0 28.98 5819.44
381 2009.02.13 04:47 sell 191 0.1 1.2933 0 0 0 5819.44
382 2009.02.13 08:00 close 191 0.1 1.2903 0 0 30 5849.44
383 2009.02.13 14:00 buy 192 0.1 1.2842 0 0 0 5849.44
384 2009.02.13 16:20 close 192 0.1 1.2872 0 0 30 5879.44
385 2009.02.13 17:00 sell 193 0.1 1.291 0 0 0 5879.44
386 2009.02.13 17:20 close 193 0.1 1.288 0 0 30 5909.44
387 2009.02.13 18:30 sell 194 0.1 1.2911 0 0 0 5909.44
388 2009.02.13 18:54 close 194 0.1 1.2881 0 0 30 5939.44
389 2009.02.13 20:02 sell 195 0.1 1.2907 0 0 0 5939.44
390 2009.02.13 22:06 close 195 0.1 1.2876 0 0 31 5970.44
391 2009.02.16 00:15 buy 196 0.1 1.276 0 0 0 5970.44
392 2009.02.16 00:46 close 196 0.1 1.2791 0 0 31 6001.44
393 2009.02.16 00:46 buy 197 0.1 1.2793 0 0 0 6001.44
394 2009.02.16 06:55 buy 198 0.1 1.2743 0 0 0 6001.44
395 2009.02.16 11:01 close 198 0.1 1.2784 0 0 41 6042.44
396 2009.02.16 11:01 close 197 0.1 1.2784 0 0 -9 6033.44
397 2009.02.16 16:00 sell 199 0.1 1.2809 0 0 0 6033.44
398 2009.02.16 17:30 close 199 0.1 1.2778 0 0 31 6064.44
399 2009.02.16 19:09 buy 200 0.1 1.2768 0 0 0 6064.44
400 2009.02.16 22:55 close 200 0.1 1.2799 0 0 31 6095.44
401 2009.02.17 02:45 buy 201 0.1 1.2677 0 0 0 6095.44
402 2009.02.17 07:39 buy 202 0.1 1.2627 0 0 0 6095.44
403 2009.02.17 11:00 sell 203 0.4 1.2649 0 0 0 6095.44
404 2009.02.17 11:21 close 203 0.4 1.264 0 0 36 6131.44
405 2009.02.17 16:46 buy 204 0.11 1.2577 0 0 0 6131.44
406 2009.02.18 09:17 close 204 0.11 1.2636 0 0 64.91 6196.35
407 2009.02.18 09:17 close 202 0.1 1.2636 0 0 9.01 6205.36
408 2009.02.18 09:17 close 201 0.1 1.2636 0 0 -40.99 6164.37
409 2009.02.18 10:45 buy 205 0.1 1.2566 0 0 0 6164.37
410 2009.02.18 12:16 close 205 0.1 1.2597 0 0 31 6195.37
411 2009.02.18 16:45 buy 206 0.1 1.2528 0 0 0 6195.37
412 2009.02.18 18:09 close 206 0.1 1.2559 0 0 31 6226.37
413 2009.02.18 23:00 buy 207 0.1 1.2532 0 0 0 6226.37
414 2009.02.19 00:53 close 207 0.1 1.2564 0 0 32.03 6258.4
415 2009.02.19 01:15 sell 208 0.1 1.2567 0 0 0 6258.4
416 2009.02.19 09:27 sell 209 0.1 1.2617 0 0 0 6258.4
417 2009.02.19 10:25 sell 210 0.11 1.2667 0 0 0 6258.4
418 2009.02.19 14:01 sell 211 0.16 1.2717 0 0 0 6258.4
419 2009.02.19 18:00 buy 212 0.1 1.2675 0 0 0 6258.4
420 2009.02.20 01:48 close 211 0.16 1.2642 0 0 119.97 6378.37
421 2009.02.20 01:48 close 210 0.11 1.2642 0 0 27.48 6405.85
422 2009.02.20 01:48 close 209 0.1 1.2642 0 0 -25.02 6380.83
423 2009.02.20 01:48 close 208 0.1 1.2642 0 0 -75.02 6305.81
424 2009.02.20 02:20 buy 213 0.1 1.2625 0 0 0 6305.81
425 2009.02.20 08:08 buy 214 0.11 1.2575 0 0 0 6305.81
426 2009.02.20 12:15 sell 215 0.1 1.2621 0 0 0 6305.81
427 2009.02.20 13:01 close 215 0.1 1.2643 0 0 -22 6283.81
428 2009.02.20 13:01 close 214 0.11 1.2641 0 0 72.6 6356.41
429 2009.02.20 13:01 close 213 0.1 1.2641 0 0 16 6372.41
430 2009.02.20 13:01 close 212 0.1 1.2641 0 0 -33.99 6338.42
431 2009.02.20 13:01 sell 216 0.1 1.2641 0 0 0 6338.42
432 2009.02.20 13:57 close 216 0.1 1.2609 0 0 32 6370.42
433 2009.02.20 15:15 buy 217 0.1 1.2568 0 0 0 6370.42
434 2009.02.20 15:45 close 217 0.1 1.26 0 0 32 6402.42
435 2009.02.20 18:30 sell 218 0.1 1.2786 0 0 0 6402.42
436 2009.02.20 18:33 close 218 0.1 1.2752 0 0 34 6436.42
437 2009.02.20 19:19 sell 219 0.1 1.2849 0 0 0 6436.42
438 2009.02.20 19:59 close 219 0.1 1.2815 0 0 34 6470.42
439 2009.02.23 02:01 buy 220 0.1 1.279 0 0 0 6470.42
440 2009.02.23 02:28 close 220 0.1 1.2823 0 0 33 6503.42
441 2009.02.23 03:01 sell 221 0.1 1.2922 0 0 0 6503.42
442 2009.02.23 06:21 close 221 0.1 1.2888 0 0 34 6537.42
443 2009.02.23 08:00 sell 222 0.1 1.2925 0 0 0 6537.42
444 2009.02.23 08:17 sell 223 0.1 1.2975 0 0 0 6537.42
445 2009.02.23 09:05 close 223 0.1 1.2933 0 0 42 6579.42
446 2009.02.23 09:05 close 222 0.1 1.2933 0 0 -8 6571.42
447 2009.02.23 10:17 buy 224 0.1 1.2866 0 0 0 6571.42
448 2009.02.23 11:46 buy 225 0.1 1.2816 0 0 0 6571.42
449 2009.02.23 16:05 buy 226 0.11 1.2766 0 0 0 6571.42
450 2009.02.23 17:45 buy 227 0.21 1.2716 0 0 0 6571.42
451 2009.02.24 00:58 buy 228 0.32 1.2666 0 0 0 6571.42
452 2009.02.24 03:00 sell 229 0.1 1.2714 0 0 0 6571.42
453 2009.02.24 06:14 close 229 0.1 1.2743 0 0 -29 6542.42
454 2009.02.24 06:14 close 228 0.32 1.2741 0 0 240 6782.42
455 2009.02.24 06:14 close 227 0.21 1.2741 0 0 52.52 6834.94
456 2009.02.24 06:14 close 226 0.11 1.2741 0 0 -27.49 6807.45
457 2009.02.24 06:14 close 225 0.1 1.2741 0 0 -74.99 6732.46
458 2009.02.24 06:14 close 224 0.1 1.2741 0 0 -124.99 6607.47
459 2009.02.24 06:45 sell 230 0.1 1.2741 0 0 0 6607.47
460 2009.02.24 08:05 close 230 0.1 1.2707 0 0 34 6641.47
461 2009.02.24 10:45 sell 231 0.1 1.2791 0 0 0 6641.47
462 2009.02.24 14:06 close 231 0.1 1.2757 0 0 34 6675.47
463 2009.02.24 15:00 buy 232 0.1 1.2734 0 0 0 6675.47
464 2009.02.24 17:29 close 232 0.1 1.2768 0 0 34 6709.47
465 2009.02.24 19:30 sell 233 0.1 1.2804 0 0 0 6709.47
466 2009.02.24 19:57 sell 234 0.1 1.2854 0 0 0 6709.47
467 2009.02.25 04:59 close 234 0.1 1.2812 0 0 41.98 6751.45
468 2009.02.25 04:59 close 233 0.1 1.2812 0 0 -8.02 6743.43
469 2009.02.25 09:00 sell 235 0.1 1.287 0 0 0 6743.43
470 2009.02.25 10:41 close 235 0.1 1.2836 0 0 34 6777.43
471 2009.02.25 11:00 buy 236 0.1 1.2813 0 0 0 6777.43
472 2009.02.25 12:19 close 236 0.1 1.2849 0 0 36 6813.43
473 2009.02.25 17:00 buy 237 0.1 1.2697 0 0 0 6813.43
474 2009.02.25 17:16 close 237 0.1 1.2732 0 0 35 6848.43
475 2009.02.25 17:16 buy 238 0.1 1.2734 0 0 0 6848.43
476 2009.02.26 07:38 buy 239 0.1 1.2684 0 0 0 6848.43
477 2009.02.26 08:06 close 239 0.1 1.2727 0 0 43 6891.43
478 2009.02.26 08:06 close 238 0.1 1.2727 0 0 -6.97 6884.46
479 2009.02.26 11:00 sell 240 0.1 1.2771 0 0 0 6884.46
480 2009.02.26 16:09 close 240 0.1 1.2736 0 0 35 6919.46
481 2009.02.26 22:00 buy 241 0.1 1.2739 0 0 0 6919.46
482 2009.02.27 09:03 buy 242 0.1 1.2689 0 0 0 6919.46
483 2009.02.27 09:18 buy 243 0.11 1.2639 0 0 0 6919.46
484 2009.02.27 16:41 close 243 0.11 1.2699 0 0 66 6985.46
485 2009.02.27 16:41 close 242 0.1 1.2699 0 0 10 6995.46
486 2009.02.27 16:41 close 241 0.1 1.2699 0 0 -39.99 6955.47
487 2009.02.27 17:15 sell 244 0.1 1.2717 0 0 0 6955.47
488 2009.02.27 17:20 close 244 0.1 1.2682 0 0 35 6990.47
489 2009.02.27 19:00 sell 245 0.1 1.2718 0 0 0 6990.47
490 2009.02.27 21:11 close 245 0.1 1.2683 0 0 35 7025.47
491 2009.03.02 00:00 buy 246 0.1 1.2617 0 0 0 7025.47
492 2009.03.02 01:30 buy 247 0.1 1.2567 0 0 0 7025.47
493 2009.03.02 07:53 close 247 0.1 1.261 0 0 43 7068.47
494 2009.03.02 07:53 close 246 0.1 1.261 0 0 -7 7061.47
495 2009.03.02 22:30 buy 248 0.1 1.2579 0 0 0 7061.47
496 2009.03.03 03:00 sell 249 0.4 1.2581 0 0 0 7061.47
497 2009.03.03 04:53 sell 250 0.1 1.2632 0 0 0 7061.47
498 2009.03.03 05:00 close 248 0.1 1.2621 0 0 42.01 7103.48
499 2009.03.03 11:00 buy 251 0.4 1.263 0 0 0 7103.48
500 2009.03.03 14:45 close 251 0.4 1.2641 0 0 44 7147.48
501 2009.03.03 15:50 close 250 0.1 1.2584 0 0 48 7195.48
502 2009.03.03 15:50 close 249 0.4 1.2584 0 0 -12 7183.48
503 2009.03.03 16:51 buy 252 0.1 1.2567 0 0 0 7183.48
504 2009.03.04 01:34 buy 253 0.1 1.2517 0 0 0 7183.48
505 2009.03.04 01:47 buy 254 0.11 1.2467 0 0 0 7183.48
506 2009.03.04 08:04 close 254 0.11 1.2527 0 0 66 7249.48
507 2009.03.04 08:04 close 253 0.1 1.2527 0 0 10 7259.48
508 2009.03.04 08:04 close 252 0.1 1.2527 0 0 -39.99 7219.49
509 2009.03.04 08:45 sell 255 0.1 1.2532 0 0 0 7219.49
510 2009.03.04 09:07 close 255 0.1 1.2495 0 0 37 7256.49
511 2009.03.04 14:00 sell 256 0.1 1.254 0 0 0 7256.49
512 2009.03.04 15:36 sell 257 0.1 1.259 0 0 0 7256.49
513 2009.03.04 16:19 close 257 0.1 1.2546 0 0 44 7300.49
514 2009.03.04 16:19 close 256 0.1 1.2546 0 0 -6 7294.49
515 2009.03.04 17:30 sell 258 0.1 1.2588 0 0 0 7294.49
516 2009.03.04 18:38 sell 259 0.1 1.2638 0 0 0 7294.49
517 2009.03.05 02:00 buy 260 0.4 1.2605 0 0 0 7294.49
518 2009.03.05 02:10 close 260 0.4 1.2618 0 0 52 7346.49
519 2009.03.05 02:10 close 259 0.1 1.262 0 0 17.94 7364.43
520 2009.03.05 02:10 close 258 0.1 1.262 0 0 -32.06 7332.37
521 2009.03.05 02:10 buy 261 0.1 1.2621 0 0 0 7332.37
522 2009.03.05 10:26 buy 262 0.1 1.257 0 0 0 7332.37
523 2009.03.05 14:39 buy 263 0.11 1.252 0 0 0 7332.37
524 2009.03.05 16:41 close 263 0.11 1.2581 0 0 67.1 7399.47
525 2009.03.05 16:41 close 262 0.1 1.2581 0 0 11 7410.47
526 2009.03.05 16:41 close 261 0.1 1.2581 0 0 -40 7370.47
527 2009.03.06 04:22 sell 264 0.1 1.2572 0 0 0 7370.47
528 2009.03.06 07:30 sell 265 0.1 1.2624 0 0 0 7370.47
529 2009.03.06 08:00 sell 266 0.11 1.2674 0 0 0 7370.47
530 2009.03.06 08:39 sell 267 0.21 1.2724 0 0 0 7370.47
531 2009.03.06 13:50 close 267 0.21 1.2658 0 0 138.6 7509.07
532 2009.03.06 13:50 close 266 0.11 1.2658 0 0 17.6 7526.67
533 2009.03.06 13:50 close 265 0.1 1.2658 0 0 -34 7492.67
534 2009.03.06 13:50 close 264 0.1 1.2658 0 0 -86 7406.67
535 2009.03.06 17:15 buy 268 0.1 1.2645 0 0 0 7406.67
536 2009.03.06 18:01 close 268 0.1 1.2683 0 0 38 7444.67
537 2009.03.09 01:00 sell 269 0.1 1.2714 0 0 0 7444.67
538 2009.03.09 04:36 close 269 0.1 1.2675 0 0 39 7483.67
539 2009.03.09 05:23 buy 270 0.1 1.2668 0 0 0 7483.67
540 2009.03.09 08:13 buy 271 0.1 1.2618 0 0 0 7483.67
541 2009.03.09 08:50 close 271 0.1 1.2662 0 0 44 7527.67
542 2009.03.09 08:50 close 270 0.1 1.2662 0 0 -6 7521.67
543 2009.03.09 12:00 buy 272 0.1 1.2598 0 0 0 7521.67
544 2009.03.09 15:13 close 272 0.1 1.2636 0 0 38 7559.67
545 2009.03.09 16:14 sell 273 0.1 1.2638 0 0 0 7559.67
546 2009.03.09 20:40 close 273 0.1 1.26 0 0 38 7597.67
547 2009.03.09 21:00 buy 274 0.1 1.2608 0 0 0 7597.67
548 2009.03.10 02:01 sell 275 0.4 1.263 0 0 0 7597.67
549 2009.03.10 04:10 sell 276 0.1 1.268 0 0 0 7597.67
550 2009.03.10 05:05 close 274 0.1 1.2664 0 0 56.01 7653.68
551 2009.03.10 09:01 sell 277 0.11 1.273 0 0 0 7653.68
552 2009.03.10 13:19 sell 278 0.21 1.278 0 0 0 7653.68
553 2009.03.10 18:24 buy 279 0.1 1.2717 0 0 0 7653.68
554 2009.03.10 19:03 close 279 0.1 1.2676 0 0 -41 7612.68
555 2009.03.10 19:03 close 278 0.21 1.2678 0 0 214.2 7826.88
556 2009.03.10 19:03 close 277 0.11 1.2678 0 0 57.2 7884.08
557 2009.03.10 19:03 close 276 0.1 1.2678 0 0 2 7886.08
558 2009.03.10 19:03 close 275 0.4 1.2678 0 0 -192 7694.08
559 2009.03.10 19:03 buy 280 0.1 1.2678 0 0 0 7694.08
560 2009.03.10 19:15 buy 281 0.1 1.2628 0 0 0 7694.08
561 2009.03.10 20:53 close 281 0.1 1.2673 0 0 45 7739.08
562 2009.03.10 20:53 close 280 0.1 1.2673 0 0 -5 7734.08
563 2009.03.11 01:30 sell 282 0.1 1.273 0 0 0 7734.08
564 2009.03.11 02:26 close 282 0.1 1.2691 0 0 39 7773.08
565 2009.03.11 11:30 sell 283 0.1 1.2713 0 0 0 7773.08
566 2009.03.11 12:58 sell 284 0.1 1.2763 0 0 0 7773.08
567 2009.03.11 17:03 sell 285 0.11 1.2813 0 0 0 7773.08
568 2009.03.11 18:04 close 285 0.11 1.2751 0 0 68.2 7841.28
569 2009.03.11 18:04 close 284 0.1 1.2751 0 0 12 7853.28
570 2009.03.11 18:04 close 283 0.1 1.2751 0 0 -38 7815.28
571 2009.03.11 20:15 sell 286 0.1 1.2813 0 0 0 7815.28
572 2009.03.11 20:39 sell 287 0.1 1.2863 0 0 0 7815.28
573 2009.03.12 00:08 close 287 0.1 1.2818 0 0 44.94 7860.22
574 2009.03.12 00:08 close 286 0.1 1.2818 0 0 -5.06 7855.16
575 2009.03.12 08:00 buy 288 0.1 1.2768 0 0 0 7855.16
576 2009.03.12 12:57 close 288 0.1 1.2808 0 0 40 7895.16
577 2009.03.12 13:00 sell 289 0.1 1.2807 0 0 0 7895.16
578 2009.03.12 14:17 close 289 0.1 1.2765 0 0 42 7937.16
579 2009.03.12 18:26 sell 290 0.1 1.2822 0 0 0 7937.16
580 2009.03.12 19:56 sell 291 0.1 1.2872 0 0 0 7937.16
581 2009.03.12 20:49 sell 292 0.13 1.2922 0 0 0 7937.16
582 2009.03.13 08:15 buy 293 0.1 1.2878 0 0 0 7937.16
583 2009.03.13 09:33 close 293 0.1 1.2936 0 0 58 7995.16
584 2009.03.13 12:32 buy 294 0.1 1.2878 0 0 0 7995.16
585 2009.03.16 00:00 close 294 0.1 1.2846 0 0 -31.99 7963.17
586 2009.03.16 00:00 close 292 0.13 1.2848 0 0 96.15 8059.32
587 2009.03.16 00:00 close 291 0.1 1.2848 0 0 23.96 8083.28
588 2009.03.16 00:00 close 290 0.1 1.2848 0 0 -26.04 8057.24
589 2009.03.16 08:15 sell 295 0.1 1.2945 0 0 0 8057.24
590 2009.03.16 11:02 sell 296 0.1 1.2997 0 0 0 8057.24
591 2009.03.16 13:12 sell 297 0.13 1.3047 0 0 0 8057.24
592 2009.03.16 15:30 close 297 0.13 1.2988 0 0 76.7 8133.94
593 2009.03.16 15:30 close 296 0.1 1.2988 0 0 9 8142.94
594 2009.03.16 15:30 close 295 0.1 1.2988 0 0 -43 8099.94
595 2009.03.16 17:05 buy 298 0.1 1.2979 0 0 0 8099.94
596 2009.03.16 17:39 close 298 0.1 1.302 0 0 41 8140.94
597 2009.03.16 20:15 buy 299 0.1 1.2986 0 0 0 8140.94
598 2009.03.17 02:22 sell 300 0.4 1.3005 0 0 0 8140.94
599 2009.03.17 02:53 close 300 0.4 1.2997 0 0 32 8172.94
600 2009.03.17 02:53 close 299 0.1 1.2995 0 0 9.01 8181.95
601 2009.03.17 03:02 sell 301 0.1 1.3002 0 0 0 8181.95
602 2009.03.17 07:50 close 301 0.1 1.296 0 0 42 8223.95
603 2009.03.17 14:15 buy 302 0.1 1.2944 0 0 0 8223.95
604 2009.03.17 17:20 close 302 0.1 1.2986 0 0 42 8265.95
605 2009.03.17 18:30 sell 303 0.1 1.2998 0 0 0 8265.95
606 2009.03.18 02:15 buy 304 0.4 1.3007 0 0 0 8265.95
607 2009.03.18 02:33 close 304 0.4 1.3026 0 0 76 8341.95
608 2009.03.18 02:33 close 303 0.1 1.3028 0 0 -30.02 8311.93
609 2009.03.18 04:00 sell 305 0.1 1.3036 0 0 0 8311.93
610 2009.03.18 08:00 buy 306 0.4 1.3025 0 0 0 8311.93
611 2009.03.18 10:56 close 306 0.4 1.3036 0 0 44 8355.93
612 2009.03.18 10:56 close 305 0.1 1.3038 0 0 -2 8353.93
613 2009.03.18 12:00 sell 307 0.1 1.3046 0 0 0 8353.93
614 2009.03.18 13:31 sell 308 0.1 1.3097 0 0 0 8353.93
615 2009.03.18 15:13 sell 309 0.13 1.3147 0 0 0 8353.93
616 2009.03.18 19:18 sell 310 0.21 1.3319 0 0 0 8353.93
617 2009.03.18 19:31 sell 311 0.43 1.3369 0 0 0 8353.93
618 2009.03.18 19:33 sell 312 0.85 1.342 0 0 0 8353.93
619 2009.03.18 20:08 sell 313 1.28 1.3468 0 0 0 8353.93
620 2009.03.18 20:08 sell 314 1.71 1.3467 0 0 0 8353.93
621 2009.03.18 20:08 sell 315 3.41 1.3469 0 0 0 8353.93
622 2009.03.18 20:08 sell 316 0.1 1.3468 0 0 0 8353.93
623 2009.03.18 20:08 sell 317 0.1 1.3469 0 0 0 8353.93
624 2009.03.18 20:08 buy 318 0.1 1.3473 0 0 0 8353.93
625 2009.03.18 20:08 buy 319 0.1 1.3475 0 0 0 8353.93
626 2009.03.18 20:08 buy 320 0.1 1.3477 0 0 0 8353.93
627 2009.03.18 20:08 buy 321 0.1 1.3476 0 0 0 8353.93
628 2009.03.18 20:08 buy 322 0.1 1.3477 0 0 0 8353.93
629 2009.03.18 20:08 buy 323 0.1 1.3479 0 0 0 8353.93
630 2009.03.18 20:08 buy 324 0.1 1.348 0 0 0 8353.93
631 2009.03.18 20:08 buy 325 0.1 1.3482 0 0 0 8353.93
632 2009.03.18 20:08 buy 326 0.1 1.3484 0 0 0 8353.93
633 2009.03.18 20:08 buy 327 0.1 1.3483 0 0 0 8353.93
634 2009.03.18 20:08 buy 328 0.1 1.3484 0 0 0 8353.93
635 2009.03.18 20:08 close 328 0.1 1.3485 0 0 1 8354.93
636 2009.03.18 20:08 close 327 0.1 1.3485 0 0 2 8356.93
637 2009.03.18 20:08 close 326 0.1 1.3485 0 0 1 8357.93
638 2009.03.18 20:08 close 325 0.1 1.3485 0 0 3 8360.93
639 2009.03.18 20:08 close 324 0.1 1.3485 0 0 5 8365.93
640 2009.03.18 20:08 close 323 0.1 1.3485 0 0 6 8371.93
641 2009.03.18 20:08 close 322 0.1 1.3485 0 0 8 8379.93
642 2009.03.18 20:08 close 321 0.1 1.3485 0 0 9 8388.93
643 2009.03.18 20:08 close 320 0.1 1.3485 0 0 8 8396.93
644 2009.03.18 20:08 close 319 0.1 1.3485 0 0 10 8406.93
645 2009.03.18 20:08 close 318 0.1 1.3485 0 0 12 8418.93
646 2009.03.18 20:08 buy 329 0.1 1.3487 0 0 0 8418.93
647 2009.03.18 20:08 buy 330 0.1 1.3486 0 0 0 8418.93
648 2009.03.18 20:08 buy 331 0.1 1.3487 0 0 0 8418.93
649 2009.03.18 20:08 buy 332 0.1 1.3488 0 0 0 8418.93
650 2009.03.18 20:08 buy 333 0.1 1.3487 0 0 0 8418.93
651 2009.03.18 20:08 buy 334 0.1 1.3486 0 0 0 8418.93
652 2009.03.18 20:08 buy 335 0.1 1.3484 0 0 0 8418.93
653 2009.03.18 20:08 buy 336 0.1 1.3483 0 0 0 8418.93
654 2009.03.18 20:09 buy 337 0.1 1.3476 0 0 0 8418.93
655 2009.03.18 20:09 buy 338 0.1 1.3479 0 0 0 8418.93
656 2009.03.18 20:09 buy 339 0.1 1.3481 0 0 0 8418.93
657 2009.03.18 20:11 close 339 0.1 1.349 0 0 9 8427.93
658 2009.03.18 20:11 close 338 0.1 1.349 0 0 11 8438.93
659 2009.03.18 20:11 close 337 0.1 1.349 0 0 14 8452.93
660 2009.03.18 20:11 close 336 0.1 1.349 0 0 7 8459.93
661 2009.03.18 20:11 close 335 0.1 1.349 0 0 6 8465.93
662 2009.03.18 20:11 close 334 0.1 1.349 0 0 4 8469.93
663 2009.03.18 20:11 close 333 0.1 1.349 0 0 3 8472.93
664 2009.03.18 20:11 close 332 0.1 1.349 0 0 2 8474.93
665 2009.03.18 20:11 close 331 0.1 1.349 0 0 3 8477.93
666 2009.03.18 20:11 close 330 0.1 1.349 0 0 4 8481.93
667 2009.03.18 20:11 close 329 0.1 1.349 0 0 3 8484.93
668 2009.03.18 20:11 buy 340 0.1 1.3492 0 0 0 8484.93
669 2009.03.18 20:11 buy 341 0.1 1.3493 0 0 0 8484.93
670 2009.03.18 20:11 buy 342 0.1 1.3494 0 0 0 8484.93
671 2009.03.18 20:11 buy 343 0.1 1.3493 0 0 0 8484.93
672 2009.03.18 20:11 buy 344 0.1 1.3492 0 0 0 8484.93
673 2009.03.18 20:11 buy 345 0.1 1.3491 0 0 0 8484.93
674 2009.03.18 20:11 buy 346 0.1 1.349 0 0 0 8484.93
675 2009.03.18 20:11 buy 347 0.1 1.3491 0 0 0 8484.93
676 2009.03.18 20:11 buy 348 0.1 1.349 0 0 0 8484.93
677 2009.03.18 20:11 buy 349 0.1 1.3491 0 0 0 8484.93
678 2009.03.18 20:11 buy 350 0.1 1.3492 0 0 0 8484.93
679 2009.03.18 20:32 close 317 0.1 1.3438 0 0 31 8515.93
680 2009.03.18 20:32 close 316 0.1 1.3438 0 0 30 8545.93
681 2009.03.18 20:32 close 315 3.41 1.3438 0 0 1057.1 9603.03
682 2009.03.18 20:32 close 314 1.71 1.3438 0 0 495.9 10098.93
683 2009.03.18 20:32 close 313 1.28 1.3438 0 0 384 10482.93
684 2009.03.18 20:32 close 312 0.85 1.3438 0 0 -153 10329.93
685 2009.03.18 20:32 close 311 0.43 1.3438 0 0 -296.7 10033.23
686 2009.03.18 20:32 close 310 0.21 1.3438 0 0 -249.9 9783.33
687 2009.03.18 20:32 close 309 0.13 1.3438 0 0 -378.3 9405.03
688 2009.03.18 20:32 close 308 0.1 1.3438 0 0 -341 9064.03
689 2009.03.18 20:32 close 307 0.1 1.3438 0 0 -392 8672.03
690 2009.03.18 20:32 sell 351 0.1 1.3435 0 0 0 8672.03
691 2009.03.18 20:58 sell 352 0.1 1.3486 0 0 0 8672.03
692 2009.03.18 20:59 close 350 0.1 1.3497 0 0 5 8677.03
693 2009.03.18 20:59 close 349 0.1 1.3497 0 0 6 8683.03
694 2009.03.18 20:59 close 348 0.1 1.3497 0 0 7 8690.03
695 2009.03.18 20:59 close 347 0.1 1.3497 0 0 6 8696.03
696 2009.03.18 20:59 close 346 0.1 1.3497 0 0 7 8703.03
697 2009.03.18 20:59 close 345 0.1 1.3497 0 0 6 8709.03
698 2009.03.18 20:59 close 344 0.1 1.3497 0 0 5 8714.03
699 2009.03.18 20:59 close 343 0.1 1.3497 0 0 4 8718.03
700 2009.03.18 20:59 close 342 0.1 1.3497 0 0 3 8721.03
701 2009.03.18 20:59 close 341 0.1 1.3497 0 0 4 8725.03
702 2009.03.18 20:59 close 340 0.1 1.3497 0 0 5 8730.03
703 2009.03.19 02:33 buy 353 0.4 1.3441 0 0 0 8730.03
704 2009.03.19 03:13 close 353 0.4 1.3446 0 0 20 8750.03
705 2009.03.19 03:13 close 352 0.1 1.3448 0 0 37.94 8787.97
706 2009.03.19 03:13 close 351 0.1 1.3448 0 0 -13.06 8774.91
707 2009.03.19 03:14 buy 354 0.1 1.3442 0 0 0 8774.91
708 2009.03.19 06:31 close 354 0.1 1.3486 0 0 44 8818.91
709 2009.03.19 13:15 sell 355 0.1 1.3647 0 0 0 8818.91
710 2009.03.19 15:34 sell 356 0.1 1.3698 0 0 0 8818.91
711 2009.03.19 18:57 close 356 0.1 1.3649 0 0 49 8867.91
712 2009.03.19 18:57 close 355 0.1 1.3649 0 0 -2 8865.91
713 2009.03.20 02:30 buy 357 0.1 1.3639 0 0 0 8865.91
714 2009.03.20 08:36 close 357 0.1 1.3684 0 0 45 8910.91
715 2009.03.20 09:00 sell 358 0.1 1.3715 0 0 0 8910.91
716 2009.03.20 09:49 close 358 0.1 1.367 0 0 45 8955.91
717 2009.03.20 12:00 buy 359 0.1 1.3576 0 0 0 8955.91
718 2009.03.20 14:51 close 359 0.1 1.3621 0 0 45 9000.91
719 2009.03.23 00:00 sell 360 0.1 1.3656 0 0 0 9000.91
720 2009.03.23 08:20 sell 361 0.1 1.3706 0 0 0 9000.91
721 2009.03.23 09:53 close 361 0.1 1.3658 0 0 48 9048.91
722 2009.03.23 09:53 close 360 0.1 1.3658 0 0 -1.6 9047.31
723 2009.03.23 10:00 buy 362 0.1 1.3648 0 0 0 9047.31
724 2009.03.23 13:18 buy 363 0.1 1.3597 0 0 0 9047.31
725 2009.03.23 14:22 buy 364 0.13 1.3547 0 0 0 9047.31
726 2009.03.23 14:54 buy 365 0.27 1.3497 0 0 0 9047.31
727 2009.03.23 16:05 close 365 0.27 1.3558 0 0 164.7 9212.01
728 2009.03.23 16:05 close 364 0.13 1.3558 0 0 14.3 9226.31
729 2009.03.23 16:05 close 363 0.1 1.3558 0 0 -39 9187.31
730 2009.03.23 16:05 close 362 0.1 1.3558 0 0 -90.2 9097.11
731 2009.03.23 19:00 sell 366 0.1 1.3618 0 0 0 9097.11
732 2009.03.24 01:49 sell 367 0.1 1.3668 0 0 0 9097.11
733 2009.03.24 08:17 buy 368 0.4 1.3634 0 0 0 9097.11
734 2009.03.24 08:30 close 367 0.1 1.3606 0 0 62 9159.11
735 2009.03.24 08:30 close 366 0.1 1.3606 0 0 11.78 9170.89
736 2009.03.24 09:10 buy 369 0.1 1.3584 0 0 0 9170.89
737 2009.03.24 11:37 buy 370 0.13 1.3534 0 0 0 9170.89
738 2009.03.24 14:20 buy 371 0.27 1.3484 0 0 0 9170.89
739 2009.03.24 15:43 close 371 0.27 1.3576 0 0 248.4 9419.29
740 2009.03.24 15:43 close 370 0.13 1.3576 0 0 54.6 9473.89
741 2009.03.24 15:43 close 369 0.1 1.3576 0 0 -8 9465.89
742 2009.03.24 15:43 close 368 0.4 1.3576 0 0 -232 9233.89
743 2009.03.24 20:30 buy 372 0.1 1.3491 0 0 0 9233.89
744 2009.03.24 20:45 buy 373 0.1 1.3441 0 0 0 9233.89
745 2009.03.24 23:46 close 373 0.1 1.3489 0 0 48 9281.89
746 2009.03.24 23:46 close 372 0.1 1.3489 0 0 -1.6 9280.29
747 2009.03.25 05:00 sell 374 0.1 1.3487 0 0 0 9280.29
748 2009.03.25 09:03 close 374 0.1 1.344 0 0 47 9327.29
749 2009.03.25 09:15 buy 375 0.1 1.3447 0 0 0 9327.29
750 2009.03.25 11:00 sell 376 0.4 1.3479 0 0 0 9327.29
751 2009.03.25 11:44 sell 377 0.1 1.3529 0 0 0 9327.29
752 2009.03.25 12:00 close 375 0.1 1.3513 0 0 65.7 9392.99
753 2009.03.25 13:13 close 377 0.1 1.3479 0 0 50 9442.99
754 2009.03.25 13:13 close 376 0.4 1.3479 0 0 0 9442.99
755 2009.03.26 04:15 buy 378 0.1 1.3553 0 0 0 9442.99
756 2009.03.26 07:15 close 378 0.1 1.3601 0 0 47.6 9490.59
757 2009.03.26 13:16 sell 379 0.1 1.3615 0 0 0 9490.59
758 2009.03.26 14:47 close 379 0.1 1.3568 0 0 47.4 9537.99
759 2009.03.27 01:30 sell 380 0.1 1.3554 0 0 0 9537.99
760 2009.03.27 10:25 close 380 0.1 1.3506 0 0 47.8 9585.79
761 2009.03.27 10:30 buy 381 0.1 1.3504 0 0 0 9585.79
762 2009.03.27 11:02 buy 382 0.1 1.3455 0 0 0 9585.79
763 2009.03.27 11:14 buy 383 0.16 1.3405 0 0 0 9585.79
764 2009.03.27 12:42 buy 384 0.27 1.3355 0 0 0 9585.79
765 2009.03.27 12:58 buy 385 0.53 1.3305 0 0 0 9585.79
766 2009.03.30 00:00 buy 386 0.85 1.3223 0 0 0 9585.79
767 2009.03.30 09:42 buy 387 1.28 1.317 0 0 0 9585.79
768 2009.03.30 09:42 buy 388 2.56 1.3167 0 0 0 9585.79
769 2009.03.30 09:42 buy 389 3.41 1.3168 0 0 0 9585.79
770 2009.03.30 09:42 buy 390 0.1 1.3169 0 0 0 9585.79
771 2009.03.30 09:42 buy 391 0.1 1.3171 0 0 0 9585.79
772 2009.03.30 10:31 close 391 0.1 1.3198 0 0 27 9612.79
773 2009.03.30 10:31 close 390 0.1 1.3198 0 0 29 9641.79
774 2009.03.30 10:31 close 389 3.41 1.3198 0 0 1023 10664.79
775 2009.03.30 10:31 close 388 2.56 1.3198 0 0 793.6 11458.39
776 2009.03.30 10:31 close 387 1.28 1.3198 0 0 357.12 11815.51
777 2009.03.30 10:31 close 386 0.85 1.3198 0 0 -213.35 11602.16
778 2009.03.30 10:31 close 385 0.53 1.3198 0 0 -567.05 11035.11
779 2009.03.30 10:31 close 384 0.27 1.3198 0 0 -423.87 10611.24
780 2009.03.30 10:31 close 383 0.16 1.3198 0 0 -331.18 10280.05
781 2009.03.30 10:31 close 382 0.1 1.3198 0 0 -256.99 10023.06
782 2009.03.30 10:31 close 381 0.1 1.3198 0 0 -306.49 9716.57
783 2009.03.30 16:00 buy 392 0.1 1.3134 0 0 0 9716.57
784 2009.03.30 21:12 close 392 0.1 1.3183 0 0 48.6 9765.17
785 2009.03.30 21:12 sell 393 0.1 1.3184 0 0 0 9765.17
786 2009.03.31 03:52 sell 394 0.1 1.3234 0 0 0 9765.17
787 2009.03.31 10:01 sell 395 0.16 1.3284 0 0 0 9765.17
788 2009.03.31 12:45 sell 396 0.32 1.3334 0 0 0 9765.17
789 2009.03.31 16:50 close 396 0.32 1.3278 0 0 179.2 9944.37
790 2009.03.31 16:50 close 395 0.16 1.3278 0 0 9.6 9953.97
791 2009.03.31 16:50 close 394 0.1 1.3278 0 0 -44 9909.97
792 2009.03.31 16:50 close 393 0.1 1.3278 0 0 -94.02 9815.95
793 2009.03.31 18:30 buy 397 0.1 1.3242 0 0 0 9815.95
794 2009.03.31 20:37 close 397 0.1 1.3291 0 0 49.4 9865.35
795 2009.04.01 00:00 buy 398 0.1 1.324 0 0 0 9865.35
796 2009.04.01 02:54 buy 399 0.1 1.3189 0 0 0 9865.35
797 2009.04.01 12:00 sell 400 0.4 1.3228 0 0 0 9865.35
798 2009.04.01 12:53 close 399 0.1 1.3244 0 0 55 9920.35
799 2009.04.01 12:53 close 398 0.1 1.3244 0 0 3.9 9924.25
800 2009.04.01 13:20 sell 401 0.1 1.3278 0 0 0 9924.25
801 2009.04.01 16:58 close 401 0.1 1.3227 0 0 51 9975.25
802 2009.04.01 16:58 close 400 0.4 1.3227 0 0 2.4 9977.65
803 2009.04.01 17:17 buy 402 0.1 1.3226 0 0 0 9977.65
804 2009.04.02 02:58 sell 403 0.4 1.3259 0 0 0 9977.65
805 2009.04.02 08:22 sell 404 0.1 1.3309 0 0 0 9977.65
806 2009.04.02 08:36 close 402 0.1 1.3294 0 0 68.03 10045.68
807 2009.04.02 09:20 close 404 0.1 1.3258 0 0 51 10096.68
808 2009.04.02 09:20 close 403 0.4 1.3258 0 0 4 10100.68
809 2009.04.02 09:47 buy 405 0.1 1.3263 0 0 0 10100.68
810 2009.04.02 12:09 close 405 0.1 1.3314 0 0 50.7 10151.38
811 2009.04.02 12:15 sell 406 0.1 1.3328 0 0 0 10151.38
812 2009.04.02 12:41 sell 407 0.1 1.3378 0 0 0 10151.38
813 2009.04.02 13:39 close 407 0.1 1.3328 0 0 50 10201.38
814 2009.04.02 13:39 close 406 0.1 1.3328 0 0 0.3 10201.68
815 2009.04.02 14:30 sell 408 0.1 1.3406 0 0 0 10201.68
816 2009.04.02 14:41 sell 409 0.1 1.3456 0 0 0 10201.68
817 2009.04.02 15:11 close 409 0.1 1.3405 0 0 51 10252.68
818 2009.04.02 15:11 close 408 0.1 1.3405 0 0 0.8 10253.48
819 2009.04.02 15:12 sell 410 0.1 1.3421 0 0 0 10253.48
820 2009.04.02 18:08 sell 411 0.1 1.3471 0 0 0 10253.48
821 2009.04.03 04:20 close 411 0.1 1.342 0 0 51.38 10304.86
822 2009.04.03 04:20 close 410 0.1 1.342 0 0 1.38 10306.24
823 2009.04.03 07:30 buy 412 0.1 1.3418 0 0 0 10306.24
824 2009.04.03 10:39 close 412 0.1 1.347 0 0 51.9 10358.14
825 2009.04.03 20:45 sell 413 0.1 1.3463 0 0 0 10358.14
826 2009.04.06 00:00 sell 414 0.1 1.3514 0 0 0 10358.14
827 2009.04.06 03:10 sell 415 0.16 1.3564 0 0 0 10358.14
828 2009.04.06 09:00 buy 416 0.1 1.353 0 0 0 10358.14
829 2009.04.06 12:08 close 415 0.16 1.3506 0 0 92.8 10450.94
830 2009.04.06 12:08 close 414 0.1 1.3506 0 0 8.2 10459.14
831 2009.04.06 12:08 close 413 0.1 1.3506 0 0 -42.62 10416.52
832 2009.04.06 14:22 buy 417 0.1 1.348 0 0 0 10416.52
833 2009.04.06 16:23 buy 418 0.16 1.343 0 0 0 10416.52
834 2009.04.06 17:11 buy 419 0.32 1.338 0 0 0 10416.52
835 2009.04.07 01:59 buy 420 0.64 1.333 0 0 0 10416.52
836 2009.04.07 08:39 close 420 0.64 1.3385 0 0 352 10768.52
837 2009.04.07 08:39 close 419 0.32 1.3385 0 0 16.03 10784.56
838 2009.04.07 08:39 close 418 0.16 1.3385 0 0 -71.98 10712.57
839 2009.04.07 08:39 close 417 0.1 1.3385 0 0 -94.99 10617.58
840 2009.04.07 08:39 close 416 0.1 1.3385 0 0 -144.69 10472.89
841 2009.04.07 09:05 sell 421 0.1 1.3392 0 0 0 10472.89
842 2009.04.07 10:38 close 421 0.1 1.3339 0 0 53 10525.89
843 2009.04.07 11:15 buy 422 0.1 1.3283 0 0 0 10525.89
844 2009.04.07 12:56 buy 423 0.1 1.3233 0 0 0 10525.89
845 2009.04.07 14:55 close 423 0.1 1.3284 0 0 51 10576.89
846 2009.04.07 14:55 close 422 0.1 1.3284 0 0 1.2 10578.09
847 2009.04.08 02:36 buy 424 0.1 1.3213 0 0 0 10578.09
848 2009.04.08 08:43 buy 425 0.1 1.3163 0 0 0 10578.09
849 2009.04.08 11:02 close 425 0.1 1.3215 0 0 52 10630.09
850 2009.04.08 11:02 close 424 0.1 1.3215 0 0 2 10632.09
851 2009.04.08 11:30 sell 426 0.1 1.3212 0 0 0 10632.09
852 2009.04.08 14:49 sell 427 0.1 1.3262 0 0 0 10632.09
853 2009.04.08 21:04 buy 428 0.4 1.3227 0 0 0 10632.09
854 2009.04.08 21:36 close 428 0.4 1.3246 0 0 76 10708.09
855 2009.04.08 21:36 close 427 0.1 1.3248 0 0 14 10722.09
856 2009.04.08 21:36 close 426 0.1 1.3248 0 0 -36 10686.09
857 2009.04.09 06:00 sell 429 0.1 1.3265 0 0 0 10686.09
858 2009.04.09 08:50 sell 430 0.1 1.3315 0 0 0 10686.09
859 2009.04.09 13:12 close 430 0.1 1.3263 0 0 52 10738.09
860 2009.04.09 13:12 close 429 0.1 1.3263 0 0 2 10740.09
861 2009.04.09 13:15 buy 431 0.1 1.3262 0 0 0 10740.09
862 2009.04.09 16:47 buy 432 0.1 1.3212 0 0 0 10740.09
863 2009.04.09 17:26 buy 433 0.16 1.3162 0 0 0 10740.09
864 2009.04.10 01:25 buy 434 0.32 1.3111 0 0 0 10740.09
865 2009.04.10 12:12 sell 435 0.1 1.3147 0 0 0 10740.09
866 2009.04.10 21:53 close 434 0.32 1.3169 0 0 185.92 10926.01
867 2009.04.10 21:53 close 433 0.16 1.3169 0 0 11.38 10937.39
868 2009.04.10 21:53 close 432 0.1 1.3169 0 0 -42.89 10894.5
869 2009.04.10 21:53 close 431 0.1 1.3169 0 0 -92.99 10801.51
870 2009.04.13 02:18 buy 436 0.4 1.3128 0 0 0 10801.51
871 2009.04.13 02:22 close 436 0.4 1.3141 0 0 52 10853.51
872 2009.04.13 02:22 close 435 0.1 1.3143 0 0 3.98 10857.49
873 2009.04.13 06:30 sell 437 0.1 1.3173 0 0 0 10857.49
874 2009.04.13 14:02 sell 438 0.1 1.3223 0 0 0 10857.49
875 2009.04.13 14:30 sell 439 0.16 1.3273 0 0 0 10857.49
876 2009.04.13 17:00 sell 440 0.32 1.3323 0 0 0 10857.49
877 2009.04.13 17:37 sell 441 0.64 1.3374 0 0 0 10857.49
878 2009.04.14 02:56 close 441 0.64 1.3318 0 0 358.27 11215.76
879 2009.04.14 02:56 close 440 0.32 1.3318 0 0 15.94 11231.7
880 2009.04.14 02:56 close 439 0.16 1.3318 0 0 -72.03 11159.66
881 2009.04.14 02:56 close 438 0.1 1.3318 0 0 -95.02 11064.64
882 2009.04.14 02:56 close 437 0.1 1.3318 0 0 -144.82 10919.82
883 2009.04.14 03:45 buy 442 0.1 1.3317 0 0 0 10919.82
884 2009.04.14 12:29 buy 443 0.1 1.3267 0 0 0 10919.82
885 2009.04.15 08:47 buy 444 0.16 1.3217 0 0 0 10919.82
886 2009.04.15 11:01 sell 445 0.1 1.3256 0 0 0 10919.82
887 2009.04.15 12:32 close 445 0.1 1.3284 0 0 -28 10891.82
888 2009.04.15 12:32 close 444 0.16 1.3282 0 0 104 10995.82
889 2009.04.15 12:32 close 443 0.1 1.3282 0 0 15.01 11010.83
890 2009.04.15 12:32 close 442 0.1 1.3282 0 0 -34.99 10975.84
891 2009.04.15 12:45 sell 446 0.1 1.3287 0 0 0 10975.84
892 2009.04.15 13:27 close 446 0.1 1.3232 0 0 54.5 11030.34
893 2009.04.15 14:00 buy 447 0.1 1.3186 0 0 0 11030.34
894 2009.04.15 23:01 sell 448 0.4 1.323 0 0 0 11030.34
895 2009.04.15 23:15 close 448 0.4 1.3225 0 0 20 11050.34
896 2009.04.15 23:15 close 447 0.1 1.3223 0 0 37 11087.34
897 2009.04.16 02:30 sell 449 0.1 1.324 0 0 0 11087.34
898 2009.04.16 05:01 buy 450 0.4 1.3205 0 0 0 11087.34
899 2009.04.16 05:09 close 450 0.4 1.3213 0 0 32 11119.34
900 2009.04.16 05:09 close 449 0.1 1.3215 0 0 25.5 11144.84
901 2009.04.16 08:00 buy 451 0.1 1.3184 0 0 0 11144.84
902 2009.04.16 11:34 buy 452 0.1 1.3134 0 0 0 11144.84
903 2009.04.16 12:29 close 452 0.1 1.3187 0 0 53 11197.84
904 2009.04.16 12:29 close 451 0.1 1.3187 0 0 2.7 11200.54
905 2009.04.16 14:30 sell 453 0.1 1.3209 0 0 0 11200.54
906 2009.04.16 19:45 close 453 0.1 1.3152 0 0 56.8 11257.34
907 2009.04.16 20:00 buy 454 0.1 1.315 0 0 0 11257.34
908 2009.04.17 06:19 buy 455 0.1 1.31 0 0 0 11257.34
909 2009.04.17 13:17 buy 456 0.19 1.305 0 0 0 11257.34
910 2009.04.20 02:19 buy 457 0.32 1.2999 0 0 0 11257.34
911 2009.04.20 07:00 sell 458 0.1 1.3016 0 0 0 11257.34
912 2009.04.20 12:05 buy 459 0.64 1.2949 0 0 0 11257.34
913 2009.04.20 15:48 close 458 0.1 1.2941 0 0 75.4 11332.74
914 2009.04.20 16:10 buy 460 1.07 1.2898 0 0 0 11332.74
915 2009.04.21 07:45 sell 461 0.1 1.2949 0 0 0 11332.74
916 2009.04.21 10:46 close 461 0.1 1.2961 0 0 -12.1 11320.64
917 2009.04.21 10:46 close 460 1.07 1.2959 0 0 652.81 11973.45
918 2009.04.21 10:46 close 459 0.64 1.2959 0 0 64.06 12037.51
919 2009.04.21 10:46 close 457 0.32 1.2959 0 0 -127.97 11909.55
920 2009.04.21 10:46 close 456 0.19 1.2959 0 0 -172.86 11736.68
921 2009.04.21 10:46 close 455 0.1 1.2959 0 0 -140.98 11595.7
922 2009.04.21 10:46 close 454 0.1 1.2959 0 0 -191.27 11404.43
923 2009.04.21 11:00 sell 462 0.1 1.2956 0 0 0 11404.43
924 2009.04.21 14:06 buy 463 0.4 1.292 0 0 0 11404.43
925 2009.04.21 14:09 close 463 0.4 1.2928 0 0 32 11436.43
926 2009.04.21 14:09 close 462 0.1 1.293 0 0 26.1 11462.53
927 2009.04.21 14:10 buy 464 0.1 1.2931 0 0 0 11462.53
928 2009.04.21 17:56 close 464 0.1 1.2989 0 0 58 11520.53
929 2009.04.21 21:28 buy 465 0.1 1.2938 0 0 0 11520.53
930 2009.04.22 09:14 buy 466 0.1 1.2888 0 0 0 11520.53
931 2009.04.22 11:43 close 466 0.1 1.2942 0 0 54 11574.53
932 2009.04.22 11:43 close 465 0.1 1.2942 0 0 4.01 11578.54
933 2009.04.22 12:37 sell 467 0.1 1.2947 0 0 0 11578.54
934 2009.04.22 15:48 sell 468 0.1 1.2997 0 0 0 11578.54
935 2009.04.23 03:52 buy 469 0.4 1.2987 0 0 0 11578.54
936 2009.04.23 06:36 close 469 0.4 1.3006 0 0 76 11654.54
937 2009.04.23 08:18 sell 470 0.19 1.3047 0 0 0 11654.54
938 2009.04.23 16:00 buy 471 0.1 1.301 0 0 0 11654.54
939 2009.04.23 19:36 sell 472 0.37 1.3097 0 0 0 11654.54
940 2009.04.23 20:02 close 471 0.1 1.3087 0 0 77 11731.54
941 2009.04.23 21:53 sell 473 0.64 1.3147 0 0 0 11731.54
942 2009.04.24 09:25 sell 474 1.28 1.3197 0 0 0 11731.54
943 2009.04.24 10:21 sell 475 1.71 1.3247 0 0 0 11731.54
944 2009.04.24 10:22 sell 476 3.41 1.325 0 0 0 11731.54
945 2009.04.24 10:22 sell 477 3.41 1.3249 0 0 0 11731.54
946 2009.04.24 10:22 sell 478 0.1 1.3253 0 0 0 11731.54
947 2009.04.24 10:22 sell 479 0.1 1.3254 0 0 0 11731.54
948 2009.04.24 10:23 buy 480 0.1 1.3262 0 0 0 11731.54
949 2009.04.24 10:23 buy 481 0.1 1.3263 0 0 0 11731.54
950 2009.04.24 10:23 buy 482 0.1 1.3263 0 0 0 11731.54
951 2009.04.24 10:23 buy 483 0.1 1.3263 0 0 0 11731.54
952 2009.04.24 10:29 buy 484 0.1 1.3264 0 0 0 11731.54
953 2009.04.24 10:29 buy 485 0.1 1.3264 0 0 0 11731.54
954 2009.04.24 10:29 buy 486 0.1 1.3265 0 0 0 11731.54
955 2009.04.24 10:29 buy 487 0.1 1.3266 0 0 0 11731.54
956 2009.04.24 10:29 buy 488 0.1 1.3267 0 0 0 11731.54
957 2009.04.24 10:29 buy 489 0.1 1.3268 0 0 0 11731.54
958 2009.04.24 10:29 buy 490 0.1 1.3267 0 0 0 11731.54
959 2009.04.24 11:44 close 479 0.1 1.3221 0 0 33 11764.54
960 2009.04.24 11:44 close 478 0.1 1.3221 0 0 32 11796.54
961 2009.04.24 11:44 close 477 3.41 1.3221 0 0 954.8 12751.34
962 2009.04.24 11:44 close 476 3.41 1.3221 0 0 988.9 13740.24
963 2009.04.24 11:44 close 475 1.71 1.3221 0 0 444.6 14184.84
964 2009.04.24 11:44 close 474 1.28 1.3221 0 0 -307.2 13877.64
965 2009.04.24 11:44 close 473 0.64 1.3221 0 0 -473.73 13403.92
966 2009.04.24 11:44 close 472 0.37 1.3221 0 0 -458.87 12945.04
967 2009.04.24 11:44 close 470 0.19 1.3221 0 0 -330.64 12614.4
968 2009.04.24 11:44 close 468 0.1 1.3221 0 0 -224.08 12390.32
969 2009.04.24 11:44 close 467 0.1 1.3221 0 0 -274.08 12116.24
970 2009.04.24 15:17 close 490 0.1 1.3271 0 0 4 12120.24
971 2009.04.24 15:17 close 489 0.1 1.3271 0 0 3 12123.24
972 2009.04.24 15:17 close 488 0.1 1.3271 0 0 4 12127.24
973 2009.04.24 15:17 close 487 0.1 1.3271 0 0 5 12132.24
974 2009.04.24 15:17 close 486 0.1 1.3271 0 0 6 12138.24
975 2009.04.24 15:17 close 485 0.1 1.3271 0 0 7 12145.24
976 2009.04.24 15:17 close 484 0.1 1.3271 0 0 7 12152.24
977 2009.04.24 15:17 close 483 0.1 1.3271 0 0 8 12160.24
978 2009.04.24 15:17 close 482 0.1 1.3271 0 0 8 12168.24
979 2009.04.24 15:17 close 481 0.1 1.3271 0 0 8 12176.24
980 2009.04.24 15:17 close 480 0.1 1.3271 0 0 9 12185.24
981 2009.04.24 15:20 sell 491 0.1 1.3281 0 0 0 12185.24
982 2009.04.24 21:30 buy 492 0.4 1.3248 0 0 0 12185.24
983 2009.04.24 21:40 close 492 0.4 1.3258 0 0 40 12225.24
984 2009.04.24 21:40 close 491 0.1 1.326 0 0 21 12246.24
985 2009.04.24 21:57 buy 493 0.1 1.3247 0 0 0 12246.24
986 2009.04.27 02:14 buy 494 0.1 1.3197 0 0 0 12246.24
987 2009.04.27 08:04 buy 495 0.19 1.3147 0 0 0 12246.24
988 2009.04.27 14:53 buy 496 0.37 1.3097 0 0 0 12246.24
989 2009.04.27 18:05 close 496 0.37 1.3151 0 0 199.8 12446.04
990 2009.04.27 18:05 close 495 0.19 1.3151 0 0 7.41 12453.45
991 2009.04.27 18:05 close 494 0.1 1.3151 0 0 -46 12407.45
992 2009.04.27 18:05 close 493 0.1 1.3151 0 0 -95.99 12311.46
993 2009.04.27 19:47 buy 497 0.1 1.3012 0 0 0 12311.46
994 2009.04.28 15:00 sell 498 0.4 1.3038 0 0 0 12311.46
995 2009.04.28 18:31 sell 499 0.1 1.3088 0 0 0 12311.46
996 2009.04.28 18:37 close 497 0.1 1.3082 0 0 70.01 12381.47
997 2009.04.28 20:25 sell 500 0.19 1.3138 0 0 0 12381.47
998 2009.04.29 05:21 sell 501 0.37 1.3188 0 0 0 12381.47
999 2009.04.29 11:38 sell 502 0.64 1.3238 0 0 0 12381.47
1000 2009.04.29 17:21 sell 503 1.07 1.3288 0 0 0 12381.47
1001 2009.04.29 17:49 sell 504 1.71 1.3335 0 0 0 12381.47
1002 2009.04.29 17:49 sell 505 3.41 1.3334 0 0 0 12381.47
1003 2009.04.29 17:49 sell 506 3.41 1.3335 0 0 0 12381.47
1004 2009.04.29 17:51 sell 507 0.1 1.3338 0 0 0 12381.47
1005 2009.04.29 17:51 sell 508 0.1 1.3338 0 0 0 12381.47
1006 2009.04.29 20:18 close 508 0.1 1.3304 0 0 34.1 12415.57
1007 2009.04.29 20:18 close 507 0.1 1.3304 0 0 34.1 12449.67
1008 2009.04.29 20:18 close 506 3.41 1.3304 0 0 1060.51 13510.18
1009 2009.04.29 20:18 close 505 3.41 1.3304 0 0 1026.41 14536.59
1010 2009.04.29 20:18 close 504 1.71 1.3304 0 0 531.81 15068.4
1011 2009.04.29 20:18 close 503 1.07 1.3304 0 0 -170.13 14898.27
1012 2009.04.29 20:18 close 502 0.64 1.3304 0 0 -421.76 14476.51
1013 2009.04.29 20:18 close 501 0.37 1.3304 0 0 -428.83 14047.68
1014 2009.04.29 20:18 close 500 0.19 1.3304 0 0 -315.25 13732.44
1015 2009.04.29 20:18 close 499 0.1 1.3304 0 0 -215.92 13516.52
1016 2009.04.29 20:18 close 498 0.4 1.3304 0 0 -1063.68 12452.84
1017 2009.04.29 22:00 buy 509 0.1 1.325 0 0 0 12452.84
1018 2009.04.30 02:39 close 509 0.1 1.3314 0 0 63.73 12516.57
1019 2009.04.30 04:51 sell 510 0.1 1.3306 0 0 0 12516.57
1020 2009.04.30 08:44 sell 511 0.1 1.3356 0 0 0 12516.57
1021 2009.04.30 11:36 close 511 0.1 1.33 0 0 56 12572.57
1022 2009.04.30 11:36 close 510 0.1 1.33 0 0 6.2 12578.77
1023 2009.04.30 12:00 buy 512 0.1 1.3297 0 0 0 12578.77
1024 2009.04.30 14:32 buy 513 0.1 1.3247 0 0 0 12578.77
1025 2009.04.30 15:34 buy 514 0.19 1.3197 0 0 0 12578.77
1026 2009.04.30 17:00 close 514 0.19 1.3252 0 0 104.5 12683.27
1027 2009.04.30 17:00 close 513 0.1 1.3252 0 0 5 12688.27
1028 2009.04.30 17:00 close 512 0.1 1.3252 0 0 -45.1 12643.17
1029 2009.04.30 19:00 buy 515 0.1 1.321 0 0 0 12643.17
1030 2009.05.01 03:15 sell 516 0.4 1.3265 0 0 0 12643.17
1031 2009.05.01 03:15 close 516 0.4 1.3261 0 0 16.8 12659.97
1032 2009.05.01 03:15 close 515 0.1 1.3259 0 0 48.71 12708.68
1033 2009.05.01 03:15 sell 517 0.1 1.3261 0 0 0 12708.68
1034 2009.05.01 12:44 sell 518 0.11 1.3311 0 0 0 12708.68
1035 2009.05.01 14:46 close 518 0.11 1.3257 0 0 59.4 12768.08
1036 2009.05.01 14:46 close 517 0.1 1.3257 0 0 4 12772.08
1037 2009.05.04 03:00 sell 519 0.1 1.3316 0 0 0 12772.08
1038 2009.05.04 08:00 buy 520 0.4 1.331 0 0 0 12772.08
1039 2009.05.04 11:55 buy 521 0.1 1.326 0 0 0 12772.08
1040 2009.05.04 14:28 close 519 0.1 1.3234 0 0 82 12854.08
1041 2009.05.04 16:00 sell 522 0.4 1.3295 0 0 0 12854.08
1042 2009.05.04 16:04 close 521 0.1 1.332 0 0 60 12914.08
1043 2009.05.04 16:04 close 520 0.4 1.332 0 0 40 12954.08
1044 2009.05.04 16:24 sell 523 0.1 1.3345 0 0 0 12954.08
1045 2009.05.04 18:06 sell 524 0.19 1.3395 0 0 0 12954.08
1046 2009.05.05 05:30 buy 525 0.1 1.3377 0 0 0 12954.08
1047 2009.05.05 09:45 buy 526 0.11 1.3327 0 0 0 12954.08
1048 2009.05.05 11:32 close 526 0.11 1.3385 0 0 63.8 13017.88
1049 2009.05.05 11:32 close 525 0.1 1.3385 0 0 8.5 13026.38
1050 2009.05.05 17:00 buy 527 0.1 1.3349 0 0 0 13026.38
1051 2009.05.05 20:25 close 527 0.1 1.3313 0 0 -36 12990.38
1052 2009.05.05 20:25 close 524 0.19 1.3315 0 0 151.96 13142.34
1053 2009.05.05 20:25 close 523 0.1 1.3315 0 0 29.98 13172.32
1054 2009.05.05 20:25 close 522 0.4 1.3315 0 0 -80.08 13092.24
1055 2009.05.05 20:30 buy 528 0.1 1.3311 0 0 0 13092.24
1056 2009.05.06 03:52 buy 529 0.11 1.3261 0 0 0 13092.24
1057 2009.05.06 09:21 close 529 0.11 1.3316 0 0 60.5 13152.74
1058 2009.05.06 09:21 close 528 0.1 1.3316 0 0 5.11 13157.85
1059 2009.05.06 10:15 sell 530 0.1 1.3313 0 0 0 13157.85
1060 2009.05.06 14:22 sell 531 0.11 1.3363 0 0 0 13157.85
1061 2009.05.06 15:57 close 531 0.11 1.3308 0 0 60.5 13218.35
1062 2009.05.06 15:57 close 530 0.1 1.3308 0 0 4.7 13223.05
1063 2009.05.07 01:47 buy 532 0.1 1.33 0 0 0 13223.05
1064 2009.05.07 12:00 sell 533 0.4 1.3323 0 0 0 13223.05
1065 2009.05.07 13:29 close 533 0.4 1.3307 0 0 64 13287.05
1066 2009.05.07 13:29 close 532 0.1 1.3305 0 0 5 13292.05
1067 2009.05.07 14:00 sell 534 0.1 1.3358 0 0 0 13292.05
1068 2009.05.07 14:35 close 534 0.1 1.329 0 0 68 13360.05
1069 2009.05.07 14:50 sell 535 0.1 1.337 0 0 0 13360.05
1070 2009.05.07 15:06 sell 536 0.11 1.342 0 0 0 13360.05
1071 2009.05.07 19:53 close 536 0.11 1.3364 0 0 61.6 13421.65
1072 2009.05.07 19:53 close 535 0.1 1.3364 0 0 6 13427.65
1073 2009.05.08 03:00 buy 537 0.1 1.336 0 0 0 13427.65
1074 2009.05.08 07:15 sell 538 0.4 1.3391 0 0 0 13427.65
1075 2009.05.08 14:25 sell 539 0.11 1.3441 0 0 0 13427.65
1076 2009.05.08 14:35 sell 540 0.21 1.3491 0 0 0 13427.65
1077 2009.05.08 14:37 close 537 0.1 1.3486 0 0 126.1 13553.75
1078 2009.05.08 18:30 sell 541 0.37 1.3541 0 0 0 13553.75
1079 2009.05.08 19:53 sell 542 0.75 1.3591 0 0 0 13553.75
1080 2009.05.08 22:42 sell 543 1.28 1.3641 0 0 0 13553.75
1081 2009.05.11 08:00 buy 544 0.1 1.3628 0 0 0 13553.75
1082 2009.05.11 11:42 buy 545 0.1 1.3578 0 0 0 13553.75
1083 2009.05.11 13:25 close 543 1.28 1.3565 0 0 972.54 14526.29
1084 2009.05.11 13:25 close 542 0.75 1.3565 0 0 194.85 14721.14
1085 2009.05.11 13:25 close 541 0.37 1.3565 0 0 -88.87 14632.27
1086 2009.05.11 13:25 close 540 0.21 1.3565 0 0 -155.44 14476.83
1087 2009.05.11 13:25 close 539 0.11 1.3565 0 0 -136.42 14340.4
1088 2009.05.11 13:25 close 538 0.4 1.3565 0 0 -696.48 13643.92
1089 2009.05.11 16:42 close 545 0.1 1.3637 0 0 59 13702.92
1090 2009.05.11 16:42 close 544 0.1 1.3637 0 0 9.3 13712.22
1091 2009.05.11 17:00 sell 546 0.1 1.3622 0 0 0 13712.22
1092 2009.05.11 22:00 buy 547 0.4 1.3584 0 0 0 13712.22
1093 2009.05.12 01:13 close 547 0.4 1.3595 0 0 43.24 13755.46
1094 2009.05.12 01:13 close 546 0.1 1.3597 0 0 25.28 13780.74
1095 2009.05.12 05:30 sell 548 0.1 1.3607 0 0 0 13780.74
1096 2009.05.12 10:02 sell 549 0.11 1.3657 0 0 0 13780.74
1097 2009.05.12 14:33 sell 550 0.21 1.3707 0 0 0 13780.74
1098 2009.05.12 15:04 close 550 0.21 1.3653 0 0 113.4 13894.14
1099 2009.05.12 15:04 close 549 0.11 1.3653 0 0 4.4 13898.54
1100 2009.05.12 15:04 close 548 0.1 1.3653 0 0 -45.8 13852.74
1101 2009.05.12 18:45 buy 551 0.1 1.3602 0 0 0 13852.74
1102 2009.05.12 23:00 sell 552 0.4 1.3647 0 0 0 13852.74
1103 2009.05.13 01:47 close 551 0.1 1.368 0 0 78.51 13931.25
1104 2009.05.13 02:12 sell 553 0.11 1.3697 0 0 0 13931.25
1105 2009.05.13 12:29 close 553 0.11 1.3644 0 0 58.3 13989.55
1106 2009.05.13 12:29 close 552 0.4 1.3644 0 0 13.52 14003.07
1107 2009.05.13 14:16 buy 554 0.1 1.3629 0 0 0 14003.07
1108 2009.05.13 14:38 buy 555 0.11 1.3579 0 0 0 14003.07
1109 2009.05.13 18:12 close 555 0.11 1.3637 0 0 63.8 14066.87
1110 2009.05.13 18:12 close 554 0.1 1.3637 0 0 8 14074.87
1111 2009.05.14 01:50 buy 556 0.1 1.3557 0 0 0 14074.87
1112 2009.05.14 18:54 close 556 0.1 1.3628 0 0 71 14145.87
1113 2009.05.14 20:15 sell 557 0.1 1.3629 0 0 0 14145.87
1114 2009.05.15 09:00 buy 558 0.4 1.3599 0 0 0 14145.87
1115 2009.05.15 12:15 buy 559 0.11 1.3549 0 0 0 14145.87
1116 2009.05.15 12:28 close 557 0.1 1.355 0 0 78.98 14224.85
1117 2009.05.15 16:00 sell 560 0.4 1.3597 0 0 0 14224.85
1118 2009.05.15 16:14 close 560 0.4 1.3575 0 0 88 14312.85
1119 2009.05.15 16:33 sell 561 0.4 1.3592 0 0 0 14312.85
1120 2009.05.15 16:40 close 559 0.11 1.3604 0 0 60.28 14373.13
1121 2009.05.15 16:40 close 558 0.4 1.3604 0 0 19.2 14392.33
1122 2009.05.15 17:31 close 561 0.4 1.3574 0 0 72 14464.33
1123 2009.05.15 19:01 buy 562 0.1 1.3534 0 0 0 14464.33
1124 2009.05.15 19:45 buy 563 0.12 1.3484 0 0 0 14464.33
1125 2009.05.18 02:28 buy 564 0.21 1.3434 0 0 0 14464.33
1126 2009.05.18 08:11 sell 565 0.1 1.3465 0 0 0 14464.33
1127 2009.05.18 13:47 close 565 0.1 1.3498 0 0 -33 14431.33
1128 2009.05.18 13:47 close 564 0.21 1.3496 0 0 130.2 14561.53
1129 2009.05.18 13:47 close 563 0.12 1.3496 0 0 14.41 14575.95
1130 2009.05.18 13:47 close 562 0.1 1.3496 0 0 -37.99 14537.96
1131 2009.05.18 14:15 sell 566 0.1 1.3495 0 0 0 14537.96
1132 2009.05.18 21:51 sell 567 0.12 1.3545 0 0 0 14537.96
1133 2009.05.19 03:01 buy 568 0.4 1.3535 0 0 0 14537.96
1134 2009.05.19 04:39 close 568 0.4 1.3557 0 0 88 14625.96
1135 2009.05.19 08:51 sell 569 0.24 1.3595 0 0 0 14625.96
1136 2009.05.19 11:00 sell 570 0.43 1.3645 0 0 0 14625.96
1137 2009.05.19 14:39 close 570 0.43 1.3592 0 0 227.9 14853.86
1138 2009.05.19 14:39 close 569 0.24 1.3592 0 0 7.2 14861.06
1139 2009.05.19 14:39 close 567 0.12 1.3592 0 0 -56.42 14804.63
1140 2009.05.19 14:39 close 566 0.1 1.3592 0 0 -97.02 14707.61
1141 2009.05.19 15:01 buy 571 0.1 1.3589 0 0 0 14707.61
1142 2009.05.19 19:45 sell 572 0.4 1.3629 0 0 0 14707.61
1143 2009.05.20 02:29 close 572 0.4 1.3617 0 0 47.92 14755.53
1144 2009.05.20 02:29 close 571 0.1 1.3615 0 0 26.01 14781.54
1145 2009.05.20 04:45 buy 573 0.1 1.359 0 0 0 14781.54
1146 2009.05.20 10:15 sell 574 0.4 1.3638 0 0 0 14781.54
1147 2009.05.20 13:39 sell 575 0.12 1.3688 0 0 0 14781.54
1148 2009.05.20 14:08 close 573 0.1 1.3692 0 0 102 14883.54
1149 2009.05.20 15:43 sell 576 0.21 1.3738 0 0 0 14883.54
1150 2009.05.20 15:54 sell 577 0.43 1.3788 0 0 0 14883.54
1151 2009.05.20 23:30 buy 578 0.1 1.3767 0 0 0 14883.54
1152 2009.05.21 10:21 sell 579 0.85 1.3838 0 0 0 14883.54
1153 2009.05.21 10:51 close 579 0.85 1.3764 0 0 629 15512.54
1154 2009.05.21 10:51 close 578 0.1 1.3762 0 0 -4.97 15507.57
1155 2009.05.21 10:51 close 577 0.43 1.3764 0 0 102.94 15610.51
1156 2009.05.21 10:51 close 576 0.21 1.3764 0 0 -54.73 15555.79
1157 2009.05.21 10:51 close 575 0.12 1.3764 0 0 -91.27 15464.52
1158 2009.05.21 10:51 close 574 0.4 1.3764 0 0 -504.24 14960.28
1159 2009.05.21 14:00 buy 580 0.1 1.3754 0 0 0 14960.28
1160 2009.05.21 18:30 sell 581 0.4 1.3807 0 0 0 14960.28
1161 2009.05.21 18:41 sell 582 0.12 1.3858 0 0 0 14960.28
1162 2009.05.21 18:43 close 580 0.1 1.3857 0 0 103 15063.28
1163 2009.05.21 20:05 sell 583 0.24 1.3908 0 0 0 15063.28
1164 2009.05.22 07:07 buy 584 0.1 1.3912 0 0 0 15063.28
1165 2009.05.22 08:36 sell 585 0.43 1.3958 0 0 0 15063.28
1166 2009.05.22 15:13 sell 586 0.85 1.4008 0 0 0 15063.28
1167 2009.05.22 15:20 close 584 0.1 1.4007 0 0 94.7 15157.98
1168 2009.05.22 22:16 buy 587 0.1 1.3999 0 0 0 15157.98
1169 2009.05.26 03:48 buy 588 0.11 1.3949 0 0 0 15157.98
1170 2009.05.26 09:29 close 586 0.85 1.3932 0 0 645.66 15803.64
1171 2009.05.26 09:29 close 585 0.43 1.3932 0 0 111.63 15915.26
1172 2009.05.26 09:29 close 583 0.24 1.3932 0 0 -57.74 15857.52
1173 2009.05.26 09:29 close 582 0.12 1.3932 0 0 -88.87 15768.65
1174 2009.05.26 09:29 close 581 0.4 1.3932 0 0 -498.24 15270.41
1175 2009.05.26 10:32 buy 589 0.24 1.3899 0 0 0 15270.41
1176 2009.05.26 16:00 sell 590 0.1 1.3932 0 0 0 15270.41
1177 2009.05.26 16:03 close 590 0.1 1.3958 0 0 -25.9 15244.51
1178 2009.05.26 16:03 close 589 0.24 1.3956 0 0 136.8 15381.31
1179 2009.05.26 16:03 close 588 0.11 1.3956 0 0 7.7 15389.01
1180 2009.05.26 16:03 close 587 0.1 1.3956 0 0 -42.48 15346.53
1181 2009.05.26 16:03 sell 591 0.12 1.3956 0 0 0 15346.53
1182 2009.05.27 03:43 buy 592 0.4 1.3966 0 0 0 15346.53
1183 2009.05.27 13:18 buy 593 0.12 1.3916 0 0 0 15346.53
1184 2009.05.27 15:22 close 593 0.12 1.3974 0 0 69.6 15416.13
1185 2009.05.27 15:22 close 592 0.4 1.3974 0 0 32 15448.13
1186 2009.05.27 15:22 close 591 0.12 1.3976 0 0 -24.02 15424.1
1187 2009.05.27 22:30 buy 594 0.1 1.3867 0 0 0 15424.1
1188 2009.05.28 05:25 buy 595 0.12 1.3817 0 0 0 15424.1
1189 2009.05.28 09:55 close 595 0.12 1.3875 0 0 69.6 15493.7
1190 2009.05.28 09:55 close 594 0.1 1.3875 0 0 7.83 15501.53
1191 2009.05.28 10:15 sell 596 0.1 1.3861 0 0 0 15501.53
1192 2009.05.28 15:19 sell 597 0.12 1.3911 0 0 0 15501.53
1193 2009.05.28 17:06 sell 598 0.24 1.3961 0 0 0 15501.53
1194 2009.05.28 19:01 close 598 0.24 1.3909 0 0 124.8 15626.33
1195 2009.05.28 19:01 close 597 0.12 1.3909 0 0 2.4 15628.73
1196 2009.05.28 19:01 close 596 0.1 1.3909 0 0 -48 15580.73
1197 2009.05.29 01:00 buy 599 0.1 1.393 0 0 0 15580.73
1198 2009.05.29 03:30 sell 600 0.4 1.3967 0 0 0 15580.73
1199 2009.05.29 09:33 sell 601 0.12 1.4017 0 0 0 15580.73
1200 2009.05.29 11:28 close 599 0.1 1.4036 0 0 106 15686.73
1201 2009.05.29 11:36 sell 602 0.24 1.4067 0 0 0 15686.73
1202 2009.05.29 12:39 sell 603 0.48 1.4117 0 0 0 15686.73
1203 2009.05.29 18:14 sell 604 0.85 1.4167 0 0 0 15686.73
1204 2009.06.01 02:00 buy 605 0.1 1.4108 0 0 0 15686.73
1205 2009.06.01 09:16 close 605 0.1 1.4195 0 0 87 15773.73
1206 2009.06.01 09:26 sell 606 1.49 1.4217 0 0 0 15773.73
1207 2009.06.01 15:00 buy 607 0.1 1.4202 0 0 0 15773.73
1208 2009.06.01 17:05 buy 608 0.11 1.4152 0 0 0 15773.73
1209 2009.06.01 20:04 close 608 0.11 1.4232 0 0 88 15861.73
1210 2009.06.01 20:04 close 607 0.1 1.4232 0 0 29.8 15891.53
1211 2009.06.01 22:15 buy 609 0.1 1.4146 0 0 0 15891.53
1212 2009.06.02 02:26 close 609 0.1 1.4142 0 0 -3.79 15887.74
1213 2009.06.02 02:26 close 606 1.49 1.4144 0 0 1087.4 16975.15
1214 2009.06.02 02:26 close 604 0.85 1.4144 0 0 195.16 17170.31
1215 2009.06.02 02:26 close 603 0.48 1.4144 0 0 -129.79 17040.51
1216 2009.06.02 02:26 close 602 0.24 1.4144 0 0 -184.9 16855.62
1217 2009.06.02 02:26 close 601 0.12 1.4144 0 0 -152.45 16703.17
1218 2009.06.02 02:26 close 600 0.4 1.4144 0 0 -708.16 15995.01
1219 2009.06.02 08:03 buy 610 0.1 1.4138 0 0 0 15995.01
1220 2009.06.02 12:37 close 610 0.1 1.4218 0 0 80 16075.01
1221 2009.06.02 12:45 sell 611 0.1 1.4211 0 0 0 16075.01
1222 2009.06.02 13:37 sell 612 0.13 1.4261 0 0 0 16075.01
1223 2009.06.02 17:04 sell 613 0.24 1.4311 0 0 0 16075.01
1224 2009.06.03 01:45 buy 614 0.1 1.4295 0 0 0 16075.01
1225 2009.06.03 10:39 close 613 0.24 1.4253 0 0 139.15 16214.16
1226 2009.06.03 10:39 close 612 0.13 1.4253 0 0 10.37 16224.54
1227 2009.06.03 10:39 close 611 0.1 1.4253 0 0 -42.12 16182.42
1228 2009.06.03 10:39 buy 615 0.13 1.4245 0 0 0 16182.42
1229 2009.06.03 11:19 buy 616 0.27 1.4195 0 0 0 16182.42
1230 2009.06.03 12:04 close 616 0.27 1.4245 0 0 135 16317.42
1231 2009.06.03 12:04 close 615 0.13 1.4245 0 0 0 16317.42
1232 2009.06.03 12:04 close 614 0.1 1.4245 0 0 -50.2 16267.22
1233 2009.06.03 14:00 buy 617 0.1 1.4205 0 0 0 16267.22
1234 2009.06.03 18:31 buy 618 0.13 1.4155 0 0 0 16267.22
1235 2009.06.04 08:38 close 618 0.13 1.4212 0 0 74.14 16341.36
1236 2009.06.04 08:38 close 617 0.1 1.4212 0 0 7.03 16348.39
1237 2009.06.04 09:30 sell 619 0.1 1.4216 0 0 0 16348.39
1238 2009.06.04 13:00 buy 620 0.4 1.4169 0 0 0 16348.39
1239 2009.06.04 13:48 buy 621 0.13 1.4119 0 0 0 16348.39
1240 2009.06.04 13:56 close 619 0.1 1.4115 0 0 100.9 16449.29
1241 2009.06.04 15:00 close 621 0.13 1.4173 0 0 70.2 16519.49
1242 2009.06.04 15:00 close 620 0.4 1.4173 0 0 15.6 16535.09
1243 2009.06.04 17:15 sell 622 0.1 1.419 0 0 0 16535.09
1244 2009.06.05 14:33 sell 623 0.13 1.424 0 0 0 16535.09
1245 2009.06.05 14:47 close 623 0.13 1.4182 0 0 75.4 16610.49
1246 2009.06.05 14:47 close 622 0.1 1.4182 0 0 7.68 16618.17
1247 2009.06.05 16:00 buy 624 0.1 1.4022 0 0 0 16618.17
1248 2009.06.05 20:05 buy 625 0.13 1.3972 0 0 0 16618.17
1249 2009.06.08 04:46 sell 626 0.4 1.3995 0 0 0 16618.17
1250 2009.06.08 07:28 close 626 0.4 1.397 0 0 100 16718.17
1251 2009.06.08 09:13 buy 627 0.27 1.3922 0 0 0 16718.17
1252 2009.06.08 10:03 buy 628 0.53 1.3872 0 0 0 16718.17
1253 2009.06.08 11:39 buy 629 0.96 1.3822 0 0 0 16718.17
1254 2009.06.08 14:03 close 629 0.96 1.3873 0 0 489.6 17207.77
1255 2009.06.08 14:03 close 628 0.53 1.3873 0 0 5.3 17213.07
1256 2009.06.08 14:03 close 627 0.27 1.3873 0 0 -132.3 17080.77
1257 2009.06.08 14:03 close 625 0.13 1.3873 0 0 -128.69 16952.08
1258 2009.06.08 14:03 close 624 0.1 1.3873 0 0 -148.99 16803.09
1259 2009.06.08 18:00 sell 630 0.1 1.3882 0 0 0 16803.09
1260 2009.06.09 01:23 sell 631 0.13 1.3932 0 0 0 16803.09
1261 2009.06.09 04:47 buy 632 0.4 1.3889 0 0 0 16803.09
1262 2009.06.09 05:30 close 631 0.13 1.3861 0 0 92.3 16895.39
1263 2009.06.09 05:30 close 630 0.1 1.3861 0 0 21.38 16916.77
1264 2009.06.09 08:33 close 632 0.4 1.3911 0 0 88 17004.77
1265 2009.06.09 09:00 sell 633 0.1 1.3914 0 0 0 17004.77
1266 2009.06.09 09:33 sell 634 0.13 1.3964 0 0 0 17004.77
1267 2009.06.09 11:20 close 634 0.13 1.3905 0 0 76.7 17081.47
1268 2009.06.09 11:20 close 633 0.1 1.3905 0 0 9 17090.47
1269 2009.06.09 14:25 sell 635 0.1 1.3983 0 0 0 17090.47
1270 2009.06.09 17:28 sell 636 0.13 1.4033 0 0 0 17090.47
1271 2009.06.09 20:28 sell 637 0.27 1.4083 0 0 0 17090.47
1272 2009.06.10 09:51 sell 638 0.53 1.4133 0 0 0 17090.47
1273 2009.06.10 11:29 close 638 0.53 1.4084 0 0 259.7 17350.17
1274 2009.06.10 11:29 close 637 0.27 1.4084 0 0 -2.75 17347.41
1275 2009.06.10 11:29 close 636 0.13 1.4084 0 0 -66.33 17281.09
1276 2009.06.10 11:29 close 635 0.1 1.4084 0 0 -101.02 17180.07
1277 2009.06.10 15:45 buy 639 0.1 1.4038 0 0 0 17180.07
1278 2009.06.10 17:01 buy 640 0.13 1.3988 0 0 0 17180.07
1279 2009.06.10 19:47 buy 641 0.27 1.3938 0 0 0 17180.07
1280 2009.06.10 21:42 close 641 0.27 1.3989 0 0 137.7 17317.77
1281 2009.06.10 21:42 close 640 0.13 1.3989 0 0 1.3 17319.07
1282 2009.06.10 21:42 close 639 0.1 1.3989 0 0 -49 17270.07
1283 2009.06.11 01:30 sell 642 0.1 1.3988 0 0 0 17270.07
1284 2009.06.11 06:27 sell 643 0.13 1.4039 0 0 0 17270.07
1285 2009.06.11 09:45 buy 644 0.4 1.3984 0 0 0 17270.07
1286 2009.06.11 09:59 close 644 0.4 1.3994 0 0 39.2 17309.27
1287 2009.06.11 09:59 close 643 0.13 1.3996 0 0 55.9 17365.17
1288 2009.06.11 09:59 close 642 0.1 1.3996 0 0 -7.5 17357.67
1289 2009.06.11 09:59 buy 645 0.13 1.3996 0 0 0 17357.67
1290 2009.06.11 14:33 buy 646 0.13 1.3946 0 0 0 17357.67
1291 2009.06.11 15:05 close 646 0.13 1.4005 0 0 76.7 17434.37
1292 2009.06.11 15:05 close 645 0.13 1.4005 0 0 11.7 17446.07
1293 2009.06.11 16:30 sell 647 0.1 1.408 0 0 0 17446.07
1294 2009.06.11 19:04 sell 648 0.13 1.413 0 0 0 17446.07
1295 2009.06.11 23:45 buy 649 0.4 1.4096 0 0 0 17446.07
1296 2009.06.12 01:31 close 649 0.4 1.412 0 0 96.04 17542.11
1297 2009.06.12 06:16 close 648 0.13 1.407 0 0 77.97 17620.08
1298 2009.06.12 06:16 close 647 0.1 1.407 0 0 9.98 17630.06
1299 2009.06.12 11:30 buy 650 0.1 1.4051 0 0 0 17630.06
1300 2009.06.12 13:20 buy 651 0.15 1.4001 0 0 0 17630.06
1301 2009.06.12 14:27 buy 652 0.27 1.3951 0 0 0 17630.06
1302 2009.06.12 16:40 close 652 0.27 1.4002 0 0 137.7 17767.76
1303 2009.06.12 16:40 close 651 0.15 1.4002 0 0 1.5 17769.26
1304 2009.06.12 16:40 close 650 0.1 1.4002 0 0 -49 17720.26
1305 2009.06.12 18:00 sell 653 0.1 1.4039 0 0 0 17720.26
1306 2009.06.15 02:09 buy 654 0.4 1.3969 0 0 0 17720.26
1307 2009.06.15 02:10 close 654 0.4 1.3976 0 0 28 17748.26
1308 2009.06.15 02:10 close 653 0.1 1.3978 0 0 60.58 17808.84
1309 2009.06.15 07:30 buy 655 0.1 1.3935 0 0 0 17808.84
1310 2009.06.15 08:26 buy 656 0.15 1.3885 0 0 0 17808.84
1311 2009.06.15 15:45 buy 657 0.27 1.3835 0 0 0 17808.84
1312 2009.06.15 17:06 buy 658 0.53 1.3785 0 0 0 17808.84
1313 2009.06.16 04:45 sell 659 0.1 1.3815 0 0 0 17808.84
1314 2009.06.16 07:22 close 659 0.1 1.384 0 0 -25 17783.84
1315 2009.06.16 07:22 close 658 0.53 1.3838 0 0 280.95 18064.8
1316 2009.06.16 07:22 close 657 0.27 1.3838 0 0 8.13 18072.92
1317 2009.06.16 07:22 close 656 0.15 1.3838 0 0 -70.48 18002.44
1318 2009.06.16 07:22 close 655 0.1 1.3838 0 0 -96.79 17905.65
1319 2009.06.16 07:30 sell 660 0.1 1.3844 0 0 0 17905.65
1320 2009.06.16 11:00 sell 661 0.15 1.3894 0 0 0 17905.65
1321 2009.06.16 18:47 close 661 0.15 1.3838 0 0 84 17989.65
1322 2009.06.16 18:47 close 660 0.1 1.3838 0 0 6.1 17995.75
1323 2009.06.16 19:00 buy 662 0.1 1.3844 0 0 0 17995.75
1324 2009.06.17 04:29 sell 663 0.4 1.3847 0 0 0 17995.75
1325 2009.06.17 08:13 sell 664 0.15 1.3897 0 0 0 17995.75
1326 2009.06.17 13:50 close 664 0.15 1.3844 0 0 79.5 18075.25
1327 2009.06.17 13:50 close 663 0.4 1.3844 0 0 12 18087.25
1328 2009.06.17 13:50 close 662 0.1 1.3842 0 0 -1.99 18085.26
1329 2009.06.17 14:00 buy 665 0.1 1.3828 0 0 0 18085.26
1330 2009.06.17 20:01 close 665 0.1 1.3918 0 0 90.1 18175.36
1331 2009.06.17 20:30 sell 666 0.1 1.3977 0 0 0 18175.36
1332 2009.06.18 07:00 buy 667 0.4 1.393 0 0 0 18175.36
1333 2009.06.18 07:53 close 667 0.4 1.3946 0 0 64 18239.36
1334 2009.06.18 07:53 close 666 0.1 1.3948 0 0 28.54 18267.9
1335 2009.06.18 09:20 sell 668 0.1 1.3982 0 0 0 18267.9
1336 2009.06.18 11:00 buy 669 0.4 1.3917 0 0 0 18267.9
1337 2009.06.18 11:12 close 669 0.4 1.3927 0 0 39.6 18307.5
1338 2009.06.18 11:12 close 668 0.1 1.3929 0 0 53 18360.5
1339 2009.06.18 11:12 buy 670 0.1 1.3927 0 0 0 18360.5
1340 2009.06.18 16:15 sell 671 0.4 1.3988 0 0 0 18360.5
1341 2009.06.18 16:23 close 671 0.4 1.3977 0 0 44 18404.5
1342 2009.06.18 16:23 close 670 0.1 1.3975 0 0 48 18452.5
1343 2009.06.18 20:30 buy 672 0.1 1.3899 0 0 0 18452.5
1344 2009.06.19 03:47 sell 673 0.4 1.3918 0 0 0 18452.5
1345 2009.06.19 10:41 close 673 0.4 1.3892 0 0 104 18556.5
1346 2009.06.19 10:41 close 672 0.1 1.389 0 0 -9.39 18547.11
1347 2009.06.19 11:00 buy 674 0.1 1.3895 0 0 0 18547.11
1348 2009.06.19 17:50 close 674 0.1 1.3987 0 0 92.3 18639.41
1349 2009.06.19 18:00 sell 675 0.1 1.3996 0 0 0 18639.41
1350 2009.06.19 22:00 buy 676 0.4 1.3946 0 0 0 18639.41
1351 2009.06.22 03:25 buy 677 0.15 1.3896 0 0 0 18639.41
1352 2009.06.22 08:25 close 675 0.1 1.3874 0 0 122.18 18761.59
1353 2009.06.22 11:25 buy 678 0.29 1.3846 0 0 0 18761.59
1354 2009.06.23 07:00 sell 679 0.1 1.3865 0 0 0 18761.59
1355 2009.06.23 10:49 sell 680 0.15 1.3915 0 0 0 18761.59
1356 2009.06.23 11:04 close 680 0.15 1.3925 0 0 -15 18746.59
1357 2009.06.23 11:04 close 679 0.1 1.3925 0 0 -60 18686.59
1358 2009.06.23 11:04 close 678 0.29 1.3923 0 0 223.33 18909.92
1359 2009.06.23 11:04 close 677 0.15 1.3923 0 0 40.52 18950.43
1360 2009.06.23 11:04 close 676 0.4 1.3923 0 0 -91.92 18858.51
1361 2009.06.23 11:04 sell 681 0.29 1.3923 0 0 0 18858.51
1362 2009.06.23 12:51 sell 682 0.15 1.3973 0 0 0 18858.51
1363 2009.06.23 15:01 sell 683 0.29 1.4023 0 0 0 18858.51
1364 2009.06.23 18:09 sell 684 0.59 1.4073 0 0 0 18858.51
1365 2009.06.24 08:33 sell 685 1.07 1.4123 0 0 0 18858.51
1366 2009.06.24 11:20 buy 686 0.1 1.4061 0 0 0 18858.51
1367 2009.06.24 13:27 close 686 0.1 1.4058 0 0 -3 18855.51
1368 2009.06.24 13:27 close 685 1.07 1.406 0 0 674.1 19529.61
1369 2009.06.24 13:27 close 684 0.59 1.406 0 0 76.58 19606.19
1370 2009.06.24 13:27 close 683 0.29 1.406 0 0 -107.36 19498.84
1371 2009.06.24 13:27 close 682 0.15 1.406 0 0 -130.53 19368.31
1372 2009.06.24 13:27 close 681 0.29 1.406 0 0 -397.36 18970.95
1373 2009.06.24 13:27 buy 687 0.15 1.406 0 0 0 18970.95
1374 2009.06.24 13:33 buy 688 0.15 1.401 0 0 0 18970.95
1375 2009.06.24 14:33 close 688 0.15 1.4067 0 0 85.5 19056.45
1376 2009.06.24 14:33 close 687 0.15 1.4067 0 0 10.5 19066.95
1377 2009.06.24 17:33 buy 689 0.1 1.401 0 0 0 19066.95
1378 2009.06.24 18:22 buy 690 0.15 1.396 0 0 0 19066.95
1379 2009.06.24 20:36 buy 691 0.29 1.391 0 0 0 19066.95
1380 2009.06.25 02:38 close 691 0.29 1.3961 0 0 147.99 19214.93
1381 2009.06.25 02:38 close 690 0.15 1.3961 0 0 1.54 19216.48
1382 2009.06.25 02:38 close 689 0.1 1.3961 0 0 -48.97 19167.51
1383 2009.06.25 05:31 sell 692 0.1 1.396 0 0 0 19167.51
1384 2009.06.25 13:00 buy 693 0.4 1.3934 0 0 0 19167.51
1385 2009.06.25 13:39 close 693 0.4 1.3958 0 0 96 19263.51
1386 2009.06.25 13:39 close 692 0.1 1.396 0 0 0 19263.51
1387 2009.06.25 15:28 buy 694 0.1 1.392 0 0 0 19263.51
1388 2009.06.25 19:30 sell 695 0.4 1.4004 0 0 0 19263.51
1389 2009.06.25 19:39 close 695 0.4 1.3998 0 0 22.8 19286.31
1390 2009.06.25 19:39 close 694 0.1 1.3996 0 0 76 19362.31
1391 2009.06.25 19:39 sell 696 0.16 1.3996 0 0 0 19362.31
1392 2009.06.26 03:30 sell 697 0.16 1.4046 0 0 0 19362.31
1393 2009.06.26 10:30 buy 698 0.4 1.4026 0 0 0 19362.31
1394 2009.06.26 11:38 close 698 0.4 1.4054 0 0 113.2 19475.51
1395 2009.06.26 13:11 sell 699 0.29 1.4096 0 0 0 19475.51
1396 2009.06.29 01:15 buy 700 0.1 1.4048 0 0 0 19475.51
1397 2009.06.29 02:25 close 700 0.1 1.4036 0 0 -12.1 19463.41
1398 2009.06.29 02:25 close 699 0.29 1.4038 0 0 168.14 19631.55
1399 2009.06.29 02:25 close 697 0.16 1.4038 0 0 12.77 19644.32
1400 2009.06.29 02:25 close 696 0.16 1.4038 0 0 -67.26 19577.06
1401 2009.06.29 02:30 buy 701 0.1 1.4039 0 0 0 19577.06
1402 2009.06.29 08:12 buy 702 0.16 1.3989 0 0 0 19577.06
1403 2009.06.29 12:14 close 702 0.16 1.4046 0 0 91.2 19668.26
1404 2009.06.29 12:14 close 701 0.1 1.4046 0 0 7 19675.26
1405 2009.06.29 13:45 sell 703 0.1 1.4066 0 0 0 19675.26
1406 2009.06.30 02:13 sell 704 0.16 1.4116 0 0 0 19675.26
1407 2009.06.30 09:30 buy 705 0.4 1.4109 0 0 0 19675.26
1408 2009.06.30 12:32 close 705 0.4 1.4135 0 0 104 19779.26
1409 2009.06.30 16:01 close 704 0.16 1.4059 0 0 91.2 19870.46
1410 2009.06.30 16:01 close 703 0.1 1.4059 0 0 7.08 19877.54
1411 2009.06.30 16:30 buy 706 0.1 1.4034 0 0 0 19877.54
1412 2009.07.01 01:26 sell 707 0.4 1.4041 0 0 0 19877.54
1413 2009.07.01 03:06 close 707 0.4 1.4014 0 0 108.8 19986.34
1414 2009.07.01 09:15 sell 708 0.4 1.4066 0 0 0 19986.34
1415 2009.07.01 14:29 sell 709 0.16 1.4116 0 0 0 19986.34
1416 2009.07.01 15:26 sell 710 0.32 1.4166 0 0 0 19986.34
1417 2009.07.01 15:34 close 706 0.1 1.4152 0 0 118.01 20104.35
1418 2009.07.01 22:00 buy 711 0.1 1.4144 0 0 0 20104.35
1419 2009.07.02 08:57 close 710 0.32 1.4098 0 0 217.41 20321.75
1420 2009.07.02 08:57 close 709 0.16 1.4098 0 0 28.7 20350.46
1421 2009.07.02 08:57 close 708 0.4 1.4098 0 0 -127.84 20222.62
1422 2009.07.02 09:01 buy 712 0.16 1.4094 0 0 0 20222.62
1423 2009.07.02 14:16 buy 713 0.32 1.4044 0 0 0 20222.62
1424 2009.07.02 17:46 buy 714 0.64 1.3994 0 0 0 20222.62
1425 2009.07.02 23:25 buy 715 1.17 1.3944 0 0 0 20222.62
1426 2009.07.03 04:15 sell 716 0.1 1.3988 0 0 0 20222.62
1427 2009.07.03 04:50 close 716 0.1 1.3996 0 0 -7.7 20214.92
1428 2009.07.03 04:50 close 715 1.17 1.3994 0 0 585.12 20800.03
1429 2009.07.03 04:50 close 714 0.64 1.3994 0 0 0.06 20800.1
1430 2009.07.03 04:50 close 713 0.32 1.3994 0 0 -159.97 20640.13
1431 2009.07.03 04:50 close 712 0.16 1.3994 0 0 -159.98 20480.15
1432 2009.07.03 04:50 close 711 0.1 1.3994 0 0 -149.96 20330.19
1433 2009.07.03 04:50 sell 717 0.16 1.3994 0 0 0 20330.19
1434 2009.07.06 09:05 close 717 0.16 1.393 0 0 102.37 20432.55
1435 2009.07.06 09:30 buy 718 0.1 1.3938 0 0 0 20432.55
1436 2009.07.06 12:59 buy 719 0.16 1.3888 0 0 0 20432.55
1437 2009.07.06 16:00 sell 720 0.4 1.3932 0 0 0 20432.55
1438 2009.07.06 16:22 close 720 0.4 1.3902 0 0 121.6 20554.15
1439 2009.07.06 16:22 close 719 0.16 1.39 0 0 19.2 20573.35
1440 2009.07.06 16:22 close 718 0.1 1.39 0 0 -38 20535.35
1441 2009.07.06 17:32 sell 721 0.1 1.393 0 0 0 20535.35
1442 2009.07.06 22:05 sell 722 0.16 1.398 0 0 0 20535.35
1443 2009.07.07 04:00 buy 723 0.4 1.3955 0 0 0 20535.35
1444 2009.07.07 06:45 close 723 0.4 1.3983 0 0 111.6 20646.95
1445 2009.07.07 08:19 buy 724 0.4 1.3953 0 0 0 20646.95
1446 2009.07.07 09:21 close 722 0.16 1.3918 0 0 99.17 20746.12
1447 2009.07.07 09:21 close 721 0.1 1.3918 0 0 11.98 20758.1
1448 2009.07.07 11:23 close 724 0.4 1.3979 0 0 104 20862.1
1449 2009.07.07 12:00 sell 725 0.1 1.3987 0 0 0 20862.1
1450 2009.07.07 13:35 sell 726 0.16 1.4037 0 0 0 20862.1
1451 2009.07.07 16:02 close 726 0.16 1.3977 0 0 96 20958.1
1452 2009.07.07 16:02 close 725 0.1 1.3977 0 0 10 20968.1
1453 2009.07.07 17:30 buy 727 0.1 1.3965 0 0 0 20968.1
1454 2009.07.07 21:20 buy 728 0.17 1.3915 0 0 0 20968.1
1455 2009.07.08 08:22 buy 729 0.32 1.3865 0 0 0 20968.1
1456 2009.07.08 09:26 close 729 0.32 1.3915 0 0 160 21128.1
1457 2009.07.08 09:26 close 728 0.17 1.3915 0 0 0.02 21128.12
1458 2009.07.08 09:26 close 727 0.1 1.3915 0 0 -50.39 21077.73
1459 2009.07.08 12:00 sell 730 0.1 1.3926 0 0 0 21077.73
1460 2009.07.08 17:48 buy 731 0.4 1.3878 0 0 0 21077.73
1461 2009.07.09 03:28 close 731 0.4 1.3898 0 0 80.12 21157.85
1462 2009.07.09 03:28 close 730 0.1 1.39 0 0 25.74 21183.59
1463 2009.07.09 04:00 sell 732 0.1 1.391 0 0 0 21183.59
1464 2009.07.09 09:56 sell 733 0.17 1.396 0 0 0 21183.59
1465 2009.07.09 17:42 sell 734 0.32 1.401 0 0 0 21183.59
1466 2009.07.09 18:22 sell 735 0.64 1.406 0 0 0 21183.59
1467 2009.07.10 01:26 close 735 0.64 1.4012 0 0 307.07 21490.66
1468 2009.07.10 01:26 close 734 0.32 1.4012 0 0 -6.46 21484.2
1469 2009.07.10 01:26 close 733 0.17 1.4012 0 0 -88.43 21395.76
1470 2009.07.10 01:26 close 732 0.1 1.4012 0 0 -102.42 21293.34
1471 2009.07.10 02:30 buy 736 0.1 1.4006 0 0 0 21293.34
1472 2009.07.10 08:06 buy 737 0.17 1.3956 0 0 0 21293.34
1473 2009.07.10 09:55 buy 738 0.35 1.3906 0 0 0 21293.34
1474 2009.07.10 15:00 sell 739 0.1 1.3927 0 0 0 21293.34
1475 2009.07.10 18:59 close 738 0.35 1.3956 0 0 175 21468.34
1476 2009.07.10 18:59 close 737 0.17 1.3956 0 0 0 21468.34
1477 2009.07.10 18:59 close 736 0.1 1.3956 0 0 -50 21418.34
1478 2009.07.13 02:05 sell 740 0.17 1.3977 0 0 0 21418.34
1479 2009.07.13 05:00 buy 741 0.4 1.3941 0 0 0 21418.34
1480 2009.07.13 08:07 close 740 0.17 1.3905 0 0 122.4 21540.74
1481 2009.07.13 08:07 close 739 0.1 1.3905 0 0 21.98 21562.72
1482 2009.07.13 10:00 sell 742 0.4 1.395 0 0 0 21562.72
1483 2009.07.13 12:39 close 741 0.4 1.3977 0 0 144.8 21707.52
1484 2009.07.13 16:05 close 742 0.4 1.3923 0 0 108.8 21816.32
1485 2009.07.13 16:15 buy 743 0.1 1.3924 0 0 0 21816.32
1486 2009.07.13 18:11 sell 744 0.4 1.3979 0 0 0 21816.32
1487 2009.07.14 14:40 close 744 0.4 1.396 0 0 75.92 21892.24
1488 2009.07.14 14:40 close 743 0.1 1.3958 0 0 34.01 21926.25
1489 2009.07.15 00:00 sell 745 0.1 1.3973 0 0 0 21926.25
1490 2009.07.15 08:14 sell 746 0.17 1.4023 0 0 0 21926.25
1491 2009.07.15 12:57 sell 747 0.35 1.4073 0 0 0 21926.25
1492 2009.07.15 19:47 sell 748 0.69 1.4123 0 0 0 21926.25
1493 2009.07.16 00:17 buy 749 0.1 1.4097 0 0 0 21926.25
1494 2009.07.16 02:42 close 749 0.1 1.4073 0 0 -24 21902.25
1495 2009.07.16 02:42 close 748 0.69 1.4075 0 0 330.79 22233.04
1496 2009.07.16 02:42 close 747 0.35 1.4075 0 0 -7.21 22225.83
1497 2009.07.16 02:42 close 746 0.17 1.4075 0 0 -88.5 22137.33
1498 2009.07.16 02:42 close 745 0.1 1.4075 0 0 -102.56 22034.77
1499 2009.07.16 14:30 sell 750 0.1 1.4151 0 0 0 22034.77
1500 2009.07.17 02:00 buy 751 0.4 1.4133 0 0 0 22034.77
1501 2009.07.17 08:53 buy 752 0.17 1.4083 0 0 0 22034.77
1502 2009.07.17 18:59 close 752 0.17 1.4135 0 0 88.4 22123.17
1503 2009.07.17 18:59 close 751 0.4 1.4135 0 0 8 22131.17
1504 2009.07.17 18:59 close 750 0.1 1.4137 0 0 13.98 22145.15
1505 2009.07.17 18:59 sell 753 0.17 1.4135 0 0 0 22145.15
1506 2009.07.17 22:00 buy 754 0.4 1.4101 0 0 0 22145.15
1507 2009.07.20 00:30 close 754 0.4 1.4126 0 0 100.04 22245.19
1508 2009.07.20 00:30 close 753 0.17 1.4128 0 0 11.87 22257.05
1509 2009.07.20 02:16 sell 755 0.1 1.4135 0 0 0 22257.05
1510 2009.07.20 09:18 sell 756 0.17 1.4185 0 0 0 22257.05
1511 2009.07.20 10:16 sell 757 0.35 1.4235 0 0 0 22257.05
1512 2009.07.21 02:00 buy 758 0.1 1.4212 0 0 0 22257.05
1513 2009.07.21 09:02 close 757 0.35 1.4186 0 0 171.43 22428.48
1514 2009.07.21 09:02 close 756 0.17 1.4186 0 0 -1.73 22426.75
1515 2009.07.21 09:02 close 755 0.1 1.4186 0 0 -51.02 22375.73
1516 2009.07.21 15:15 sell 759 0.4 1.4265 0 0 0 22375.73
1517 2009.07.21 15:48 close 759 0.4 1.4244 0 0 82 22457.73
1518 2009.07.21 15:48 close 758 0.1 1.4242 0 0 29.7 22487.43
1519 2009.07.21 18:15 buy 760 0.1 1.4204 0 0 0 22487.43
1520 2009.07.21 23:00 sell 761 0.4 1.4224 0 0 0 22487.43
1521 2009.07.22 02:22 close 761 0.4 1.4192 0 0 125.92 22613.35
1522 2009.07.22 02:22 close 760 0.1 1.419 0 0 -13.49 22599.86
1523 2009.07.22 03:00 buy 762 0.1 1.4188 0 0 0 22599.86
1524 2009.07.22 14:00 sell 763 0.4 1.4212 0 0 0 22599.86
1525 2009.07.22 14:51 close 763 0.4 1.4181 0 0 122.4 22722.26
1526 2009.07.22 14:51 close 762 0.1 1.4179 0 0 -8.8 22713.46
1527 2009.07.22 18:30 sell 764 0.1 1.4236 0 0 0 22713.46
1528 2009.07.23 00:01 buy 765 0.4 1.4209 0 0 0 22713.46
1529 2009.07.23 03:19 close 765 0.4 1.4239 0 0 120 22833.46
1530 2009.07.23 03:19 close 764 0.1 1.4241 0 0 -5.56 22827.9
1531 2009.07.23 05:02 sell 766 0.1 1.4235 0 0 0 22827.9
1532 2009.07.23 11:45 buy 767 0.4 1.4222 0 0 0 22827.9
1533 2009.07.23 16:30 close 767 0.4 1.4252 0 0 120 22947.9
1534 2009.07.23 17:15 sell 768 0.19 1.4285 0 0 0 22947.9
1535 2009.07.23 19:20 close 768 0.19 1.4228 0 0 108.3 23056.2
1536 2009.07.23 19:20 close 766 0.1 1.4228 0 0 7 23063.2
1537 2009.07.23 20:00 buy 769 0.1 1.42 0 0 0 23063.2
1538 2009.07.23 22:20 buy 770 0.19 1.415 0 0 0 23063.2
1539 2009.07.24 07:45 sell 771 0.4 1.4175 0 0 0 23063.2
1540 2009.07.24 10:01 close 770 0.19 1.4217 0 0 127.32 23190.52
1541 2009.07.24 10:01 close 769 0.1 1.4217 0 0 16.81 23207.33
1542 2009.07.24 10:14 sell 772 0.19 1.4225 0 0 0 23207.33
1543 2009.07.24 17:16 buy 773 0.4 1.4198 0 0 0 23207.33
1544 2009.07.24 19:54 close 773 0.4 1.4231 0 0 132 23339.33
1545 2009.07.27 00:49 buy 774 0.4 1.4206 0 0 0 23339.33
1546 2009.07.27 07:08 close 774 0.4 1.4237 0 0 124 23463.33
1547 2009.07.27 11:55 sell 775 0.37 1.4275 0 0 0 23463.33
1548 2009.07.27 16:11 buy 776 0.1 1.425 0 0 0 23463.33
1549 2009.07.27 18:01 close 776 0.1 1.4204 0 0 -46 23417.33
1550 2009.07.27 18:01 close 775 0.37 1.4206 0 0 255.3 23672.63
1551 2009.07.27 18:01 close 772 0.19 1.4206 0 0 36.06 23708.69
1552 2009.07.27 18:01 close 771 0.4 1.4206 0 0 -124.08 23584.61
1553 2009.07.27 18:01 buy 777 0.19 1.4206 0 0 0 23584.61
1554 2009.07.28 06:46 sell 778 0.4 1.4258 0 0 0 23584.61
1555 2009.07.28 08:21 close 777 0.19 1.4278 0 0 136.82 23721.43
1556 2009.07.28 13:34 buy 779 0.4 1.4258 0 0 0 23721.43
1557 2009.07.28 13:57 close 778 0.4 1.4227 0 0 124 23845.43
1558 2009.07.28 15:19 buy 780 0.19 1.4208 0 0 0 23845.43
1559 2009.07.28 17:10 buy 781 0.37 1.4158 0 0 0 23845.43
1560 2009.07.29 03:28 sell 782 0.1 1.4188 0 0 0 23845.43
1561 2009.07.29 13:30 buy 783 0.69 1.4108 0 0 0 23845.43
1562 2009.07.29 17:02 buy 784 1.39 1.4058 0 0 0 23845.43
1563 2009.07.29 17:44 close 782 0.1 1.403 0 0 158 24003.43
1564 2009.07.29 23:00 sell 785 0.1 1.4045 0 0 0 24003.43
1565 2009.07.30 08:58 sell 786 0.17 1.4095 0 0 0 24003.43
1566 2009.07.30 15:47 close 786 0.17 1.4021 0 0 125.8 24129.23
1567 2009.07.30 15:47 close 785 0.1 1.4021 0 0 23.94 24153.17
1568 2009.07.30 20:30 sell 787 0.1 1.4083 0 0 0 24153.17
1569 2009.07.31 04:09 close 787 0.1 1.4125 0 0 -42.52 24110.65
1570 2009.07.31 04:09 close 784 1.39 1.4123 0 0 904.06 25014.71
1571 2009.07.31 04:09 close 783 0.69 1.4123 0 0 103.78 25118.48
1572 2009.07.31 04:09 close 781 0.37 1.4123 0 0 -129.32 24989.17
1573 2009.07.31 04:09 close 780 0.19 1.4123 0 0 -161.41 24827.76
1574 2009.07.31 04:09 close 779 0.4 1.4123 0 0 -539.8 24287.96
1575 2009.07.31 04:09 sell 788 0.2 1.4123 0 0 0 24287.96
1576 2009.07.31 10:15 buy 789 0.4 1.4098 0 0 0 24287.96
1577 2009.07.31 13:00 close 789 0.4 1.413 0 0 127.6 24415.56
1578 2009.07.31 16:18 sell 790 0.2 1.4173 0 0 0 24415.56
1579 2009.07.31 17:26 sell 791 0.37 1.4223 0 0 0 24415.56
1580 2009.07.31 17:59 sell 792 0.75 1.4273 0 0 0 24415.56
1581 2009.08.03 04:15 buy 793 0.1 1.4238 0 0 0 24415.56
1582 2009.08.03 08:58 close 793 0.1 1.4216 0 0 -22.4 24393.16
1583 2009.08.03 08:58 close 792 0.75 1.4218 0 0 412.35 24805.51
1584 2009.08.03 08:58 close 791 0.37 1.4218 0 0 18.43 24823.94
1585 2009.08.03 08:58 close 790 0.2 1.4218 0 0 -90.04 24733.9
1586 2009.08.03 08:58 close 788 0.2 1.4218 0 0 -190.04 24543.86
1587 2009.08.03 11:30 sell 794 0.1 1.429 0 0 0 24543.86
1588 2009.08.03 15:36 sell 795 0.2 1.4341 0 0 0 24543.86
1589 2009.08.03 16:16 sell 796 0.37 1.4391 0 0 0 24543.86
1590 2009.08.03 18:11 sell 797 0.75 1.4441 0 0 0 24543.86
1591 2009.08.04 02:35 close 797 0.75 1.4394 0 0 352.35 24896.21
1592 2009.08.04 02:35 close 796 0.37 1.4394 0 0 -11.17 24885.03
1593 2009.08.04 02:35 close 795 0.2 1.4394 0 0 -106.04 24778.99
1594 2009.08.04 02:35 close 794 0.1 1.4394 0 0 -103.52 24675.47
1595 2009.08.04 06:00 buy 798 0.1 1.4393 0 0 0 24675.47
1596 2009.08.05 02:00 sell 799 0.4 1.4416 0 0 0 24675.47
1597 2009.08.05 08:38 close 799 0.4 1.4381 0 0 140 24815.47
1598 2009.08.05 08:38 close 798 0.1 1.4379 0 0 -13.99 24801.48
1599 2009.08.05 08:38 buy 800 0.2 1.4381 0 0 0 24801.48
1600 2009.08.05 19:30 sell 801 0.4 1.4426 0 0 0 24801.48
1601 2009.08.05 21:49 close 801 0.4 1.4407 0 0 77.2 24878.68
1602 2009.08.05 21:49 close 800 0.2 1.4405 0 0 48 24926.68
1603 2009.08.06 16:30 buy 802 0.1 1.4354 0 0 0 24926.68
1604 2009.08.07 01:00 sell 803 0.4 1.436 0 0 0 24926.68
1605 2009.08.07 14:30 sell 804 0.2 1.441 0 0 0 24926.68
1606 2009.08.07 14:38 close 804 0.2 1.4355 0 0 110 25036.68
1607 2009.08.07 14:38 close 803 0.4 1.4355 0 0 18.4 25055.08
1608 2009.08.07 14:38 close 802 0.1 1.4353 0 0 -0.79 25054.29
1609 2009.08.07 16:45 buy 805 0.1 1.4212 0 0 0 25054.29
1610 2009.08.07 18:02 buy 806 0.2 1.4162 0 0 0 25054.29
1611 2009.08.10 01:09 sell 807 0.4 1.4188 0 0 0 25054.29
1612 2009.08.10 17:05 close 807 0.4 1.4155 0 0 132 25186.29
1613 2009.08.10 19:25 buy 808 0.4 1.4112 0 0 0 25186.29
1614 2009.08.10 23:45 sell 809 0.1 1.4144 0 0 0 25186.29
1615 2009.08.11 08:58 close 809 0.1 1.4164 0 0 -20.02 25166.27
1616 2009.08.11 08:58 close 808 0.4 1.4162 0 0 200.04 25366.31
1617 2009.08.11 08:58 close 806 0.2 1.4162 0 0 0.04 25366.35
1618 2009.08.11 08:58 close 805 0.1 1.4162 0 0 -49.88 25316.47
1619 2009.08.11 09:38 sell 810 0.1 1.4167 0 0 0 25316.47
1620 2009.08.12 05:00 buy 811 0.4 1.4137 0 0 0 25316.47
1621 2009.08.12 12:52 close 811 0.4 1.4171 0 0 134.4 25450.87
1622 2009.08.12 12:52 close 810 0.1 1.4173 0 0 -6.02 25444.85
1623 2009.08.12 16:30 sell 812 0.1 1.4205 0 0 0 25444.85
1624 2009.08.13 08:15 sell 813 0.2 1.4255 0 0 0 25444.85
1625 2009.08.13 14:10 sell 814 0.4 1.4305 0 0 0 25444.85
1626 2009.08.13 20:11 close 814 0.4 1.4258 0 0 188 25632.85
1627 2009.08.13 20:11 close 813 0.2 1.4258 0 0 -6 25626.85
1628 2009.08.13 20:11 close 812 0.1 1.4258 0 0 -53.06 25573.79
1629 2009.08.14 05:15 buy 815 0.1 1.4268 0 0 0 25573.79
1630 2009.08.14 17:29 buy 816 0.2 1.4218 0 0 0 25573.79
1631 2009.08.14 20:30 buy 817 0.4 1.4168 0 0 0 25573.79
1632 2009.08.17 09:20 buy 818 0.8 1.4118 0 0 0 25573.79
1633 2009.08.17 12:30 buy 819 1.49 1.4068 0 0 0 25573.79
1634 2009.08.17 18:00 sell 820 0.1 1.4087 0 0 0 25573.79
1635 2009.08.18 02:42 close 820 0.1 1.4119 0 0 -32.02 25541.77
1636 2009.08.18 02:42 close 819 1.49 1.4117 0 0 730.25 26272.02
1637 2009.08.18 02:42 close 818 0.8 1.4117 0 0 -7.92 26264.1
1638 2009.08.18 02:42 close 817 0.4 1.4117 0 0 -203.92 26060.18
1639 2009.08.18 02:42 close 816 0.2 1.4117 0 0 -201.96 25858.22
1640 2009.08.18 02:42 close 815 0.1 1.4117 0 0 -150.78 25707.44
1641 2009.08.18 02:42 sell 821 0.2 1.4117 0 0 0 25707.44
1642 2009.08.18 13:00 buy 822 0.4 1.4116 0 0 0 25707.44
1643 2009.08.19 01:53 sell 823 0.2 1.4167 0 0 0 25707.44
1644 2009.08.19 01:53 close 822 0.4 1.4165 0 0 196.04 25903.48
1645 2009.08.19 08:09 buy 824 0.4 1.4114 0 0 0 25903.48
1646 2009.08.19 08:12 close 823 0.2 1.4108 0 0 118 26021.48
1647 2009.08.19 08:12 close 821 0.2 1.4108 0 0 17.96 26039.44
1648 2009.08.19 15:56 close 824 0.4 1.4147 0 0 132 26171.44
1649 2009.08.19 16:15 sell 825 0.11 1.417 0 0 0 26171.44
1650 2009.08.19 16:31 sell 826 0.21 1.422 0 0 0 26171.44
1651 2009.08.19 23:00 buy 827 0.44 1.4225 0 0 0 26171.44
1652 2009.08.20 20:16 close 827 0.44 1.4261 0 0 158.97 26330.41
1653 2009.08.20 21:25 sell 828 0.43 1.427 0 0 0 26330.41
1654 2009.08.21 02:30 buy 829 0.1 1.4253 0 0 0 26330.41
1655 2009.08.21 05:52 close 828 0.43 1.4223 0 0 202.01 26532.43
1656 2009.08.21 05:52 close 826 0.21 1.4223 0 0 -6.47 26525.96
1657 2009.08.21 05:52 close 825 0.11 1.4223 0 0 -58.83 26467.13
1658 2009.08.21 09:30 sell 830 0.44 1.4267 0 0 0 26467.13
1659 2009.08.21 12:05 sell 831 0.21 1.4317 0 0 0 26467.13
1660 2009.08.21 16:03 sell 832 0.4 1.4367 0 0 0 26467.13
1661 2009.08.21 16:28 close 832 0.4 1.4307 0 0 240 26707.13
1662 2009.08.21 16:28 close 831 0.21 1.4307 0 0 21 26728.13
1663 2009.08.21 16:28 close 830 0.44 1.4307 0 0 -174.68 26553.45
1664 2009.08.21 16:28 close 829 0.1 1.4305 0 0 52 26605.45
1665 2009.08.21 17:00 buy 833 0.11 1.4302 0 0 0 26605.45
1666 2009.08.24 14:00 sell 834 0.44 1.4329 0 0 0 26605.45
1667 2009.08.24 20:03 close 834 0.44 1.4297 0 0 140.8 26746.25
1668 2009.08.24 20:03 close 833 0.11 1.4295 0 0 -7.69 26738.56
1669 2009.08.24 20:03 buy 835 0.11 1.4296 0 0 0 26738.56
1670 2009.08.25 06:00 sell 836 0.44 1.4302 0 0 0 26738.56
1671 2009.08.25 08:57 close 836 0.44 1.4263 0 0 171.6 26910.16
1672 2009.08.25 08:57 close 835 0.11 1.4261 0 0 -38.49 26871.67
1673 2009.08.25 12:05 sell 837 0.11 1.4299 0 0 0 26871.67
1674 2009.08.25 15:00 sell 838 0.21 1.4349 0 0 0 26871.67
1675 2009.08.25 23:00 buy 839 0.44 1.4298 0 0 0 26871.67
1676 2009.08.26 02:00 close 838 0.21 1.4287 0 0 130.16 27001.83
1677 2009.08.26 02:00 close 837 0.11 1.4287 0 0 13.18 27015.01
1678 2009.08.26 08:15 sell 840 0.44 1.4316 0 0 0 27015.01
1679 2009.08.26 09:51 close 839 0.44 1.433 0 0 140.84 27155.85
1680 2009.08.26 13:00 buy 841 0.44 1.4299 0 0 0 27155.85
1681 2009.08.26 13:24 close 840 0.44 1.4272 0 0 191.4 27347.25
1682 2009.08.26 15:29 buy 842 0.21 1.4249 0 0 0 27347.25
1683 2009.08.26 22:00 sell 843 0.44 1.4254 0 0 0 27347.25
1684 2009.08.27 20:12 sell 844 0.21 1.4304 0 0 0 27347.25
1685 2009.08.27 20:13 close 842 0.21 1.4312 0 0 132.36 27479.62
1686 2009.08.27 20:13 close 841 0.44 1.4312 0 0 58.65 27538.27
1687 2009.08.27 20:16 sell 845 0.43 1.4354 0 0 0 27538.27
1688 2009.08.27 20:35 sell 846 0.8 1.4404 0 0 0 27538.27
1689 2009.08.28 08:51 close 846 0.8 1.4338 0 0 525.44 28063.71
1690 2009.08.28 08:51 close 845 0.43 1.4338 0 0 67.42 28131.13
1691 2009.08.28 08:51 close 844 0.21 1.4338 0 0 -72.07 28059.06
1692 2009.08.28 08:51 close 843 0.44 1.4338 0 0 -371.27 27687.79
1693 2009.08.28 09:16 buy 847 0.11 1.4341 0 0 0 27687.79
1694 2009.08.28 20:30 buy 848 0.23 1.4291 0 0 0 27687.79
1695 2009.08.31 11:00 sell 849 0.44 1.429 0 0 0 27687.79
1696 2009.08.31 16:15 sell 850 0.21 1.434 0 0 0 27687.79
1697 2009.08.31 16:47 close 848 0.23 1.4359 0 0 156.42 27844.21
1698 2009.08.31 16:47 close 847 0.11 1.4359 0 0 19.81 27864.02
1699 2009.09.01 12:03 buy 851 0.44 1.4335 0 0 0 27864.02
1700 2009.09.01 17:08 buy 852 0.23 1.4285 0 0 0 27864.02
1701 2009.09.01 17:09 close 850 0.21 1.4282 0 0 121.76 27985.78
1702 2009.09.01 17:09 close 849 0.44 1.4282 0 0 35.11 28020.89
1703 2009.09.01 17:30 buy 853 0.43 1.4235 0 0 0 28020.89
1704 2009.09.01 19:18 buy 854 0.85 1.4185 0 0 0 28020.89
1705 2009.09.02 08:15 sell 855 0.11 1.4227 0 0 0 28020.89
1706 2009.09.02 17:12 close 855 0.11 1.4253 0 0 -28.16 27992.73
1707 2009.09.02 17:12 close 854 0.85 1.4251 0 0 561.09 28553.82
1708 2009.09.02 17:12 close 853 0.43 1.4251 0 0 68.84 28622.66
1709 2009.09.02 17:12 close 852 0.23 1.4251 0 0 -78.18 28544.48
1710 2009.09.02 17:12 close 851 0.44 1.4251 0 0 -369.56 28174.93
1711 2009.09.02 17:15 sell 856 0.11 1.4254 0 0 0 28174.93
1712 2009.09.03 03:15 buy 857 0.44 1.4263 0 0 0 28174.93
1713 2009.09.03 08:52 close 857 0.44 1.4299 0 0 158.4 28333.33
1714 2009.09.03 08:59 sell 858 0.23 1.4304 0 0 0 28333.33
1715 2009.09.03 15:00 buy 859 0.44 1.4292 0 0 0 28333.33
1716 2009.09.03 20:21 buy 860 0.23 1.4242 0 0 0 28333.33
1717 2009.09.03 20:46 close 858 0.23 1.4244 0 0 138 28471.33
1718 2009.09.03 20:46 close 856 0.11 1.4244 0 0 10.93 28482.26
1719 2009.09.04 07:00 sell 861 0.44 1.4256 0 0 0 28482.26
1720 2009.09.04 14:53 close 861 0.44 1.422 0 0 158.4 28640.66
1721 2009.09.04 18:00 sell 862 0.44 1.4277 0 0 0 28640.66
1722 2009.09.04 18:08 close 860 0.23 1.4297 0 0 126.52 28767.19
1723 2009.09.04 18:08 close 859 0.44 1.4297 0 0 23.36 28790.55
1724 2009.09.07 02:28 sell 863 0.23 1.4327 0 0 0 28790.55
1725 2009.09.07 14:45 buy 864 0.44 1.433 0 0 0 28790.55
1726 2009.09.08 08:26 close 864 0.44 1.4366 0 0 159.32 28949.87
1727 2009.09.08 08:31 sell 865 0.45 1.4377 0 0 0 28949.87
1728 2009.09.08 10:02 sell 866 0.85 1.4427 0 0 0 28949.87
1729 2009.09.08 12:04 sell 867 1.6 1.4477 0 0 0 28949.87
1730 2009.09.08 17:25 sell 868 2.77 1.4527 0 0 0 28949.87
1731 2009.09.08 23:00 buy 869 0.1 1.448 0 0 0 28949.87
1732 2009.09.09 15:08 sell 870 4.27 1.4577 0 0 0 28949.87
1733 2009.09.09 15:08 sell 871 6.83 1.4578 0 0 0 28949.87
1734 2009.09.09 15:08 sell 872 8.53 1.4577 0 0 0 28949.87
1735 2009.09.09 16:04 sell 873 0.1 1.4585 0 0 0 28949.87
1736 2009.09.09 16:04 sell 874 0.1 1.4585 0 0 0 28949.87
1737 2009.09.09 16:07 buy 875 0.1 1.459 0 0 0 28949.87
1738 2009.09.09 16:07 buy 876 0.1 1.4591 0 0 0 28949.87
1739 2009.09.09 16:07 buy 877 0.1 1.4591 0 0 0 28949.87
1740 2009.09.09 16:07 buy 878 0.1 1.4592 0 0 0 28949.87
1741 2009.09.09 16:07 buy 879 0.1 1.4591 0 0 0 28949.87
1742 2009.09.09 16:07 buy 880 0.1 1.4592 0 0 0 28949.87
1743 2009.09.09 16:07 buy 881 0.1 1.4592 0 0 0 28949.87
1744 2009.09.09 16:07 buy 882 0.1 1.4592 0 0 0 28949.87
1745 2009.09.09 16:07 buy 883 0.1 1.4592 0 0 0 28949.87
1746 2009.09.09 16:07 buy 884 0.1 1.4593 0 0 0 28949.87
1747 2009.09.09 16:39 close 884 0.1 1.4597 0 0 4 28953.87
1748 2009.09.09 16:39 close 883 0.1 1.4597 0 0 5 28958.87
1749 2009.09.09 16:39 close 882 0.1 1.4597 0 0 5 28963.87
1750 2009.09.09 16:39 close 881 0.1 1.4597 0 0 5 28968.87
1751 2009.09.09 16:39 close 880 0.1 1.4597 0 0 5 28973.87
1752 2009.09.09 16:39 close 879 0.1 1.4597 0 0 6 28979.87
1753 2009.09.09 16:39 close 878 0.1 1.4597 0 0 5 28984.87
1754 2009.09.09 16:39 close 877 0.1 1.4597 0 0 6 28990.87
1755 2009.09.09 16:39 close 876 0.1 1.4597 0 0 6 28996.87
1756 2009.09.09 16:39 close 875 0.1 1.4597 0 0 7 29003.87
1757 2009.09.09 16:39 close 869 0.1 1.4597 0 0 117.51 29121.38
1758 2009.09.09 16:39 buy 885 0.1 1.4599 0 0 0 29121.38
1759 2009.09.09 16:39 buy 886 0.1 1.46 0 0 0 29121.38
1760 2009.09.09 16:39 buy 887 0.1 1.4599 0 0 0 29121.38
1761 2009.09.09 16:39 buy 888 0.1 1.46 0 0 0 29121.38
1762 2009.09.09 16:39 buy 889 0.1 1.4599 0 0 0 29121.38
1763 2009.09.09 16:39 buy 890 0.1 1.46 0 0 0 29121.38
1764 2009.09.09 16:39 buy 891 0.1 1.4599 0 0 0 29121.38
1765 2009.09.09 16:39 buy 892 0.1 1.46 0 0 0 29121.38
1766 2009.09.09 16:39 buy 893 0.1 1.4599 0 0 0 29121.38
1767 2009.09.09 16:39 buy 894 0.1 1.46 0 0 0 29121.38
1768 2009.09.09 16:39 buy 895 0.1 1.4599 0 0 0 29121.38
1769 2009.09.09 20:01 close 874 0.1 1.4549 0 0 36 29157.38
1770 2009.09.09 20:01 close 873 0.1 1.4549 0 0 36 29193.38
1771 2009.09.09 20:01 close 872 8.53 1.4549 0 0 2388.4 31581.78
1772 2009.09.09 20:01 close 871 6.83 1.4549 0 0 1980.7 33562.48
1773 2009.09.09 20:01 close 870 4.27 1.4549 0 0 1212.68 34775.16
1774 2009.09.09 20:01 close 868 2.77 1.4549 0 0 -609.95 34165.21
1775 2009.09.09 20:01 close 867 1.6 1.4549 0 0 -1152.32 33012.89
1776 2009.09.09 20:01 close 866 0.85 1.4549 0 0 -1037.17 31975.72
1777 2009.09.09 20:01 close 865 0.45 1.4549 0 0 -774.09 31201.63
1778 2009.09.09 20:01 close 863 0.23 1.4549 0 0 -510.69 30690.94
1779 2009.09.09 20:01 close 862 0.44 1.4549 0 0 -1197.06 29493.87
1780 2009.09.10 06:00 sell 896 0.11 1.4574 0 0 0 29493.87
1781 2009.09.11 06:38 close 895 0.1 1.4615 0 0 16.04 29509.91
1782 2009.09.11 06:38 close 894 0.1 1.4615 0 0 15.04 29524.95
1783 2009.09.11 06:38 close 893 0.1 1.4615 0 0 16.04 29540.99
1784 2009.09.11 06:38 close 892 0.1 1.4615 0 0 15.04 29556.03
1785 2009.09.11 06:38 close 891 0.1 1.4615 0 0 16.04 29572.07
1786 2009.09.11 06:38 close 890 0.1 1.4615 0 0 15.04 29587.11
1787 2009.09.11 06:38 close 889 0.1 1.4615 0 0 16.04 29603.15
1788 2009.09.11 06:38 close 888 0.1 1.4615 0 0 15.04 29618.19
1789 2009.09.11 06:38 close 887 0.1 1.4615 0 0 16.04 29634.23
1790 2009.09.11 06:38 close 886 0.1 1.4615 0 0 15.04 29649.27
1791 2009.09.11 06:38 close 885 0.1 1.4615 0 0 16.04 29665.31
1792 2009.09.11 08:00 sell 897 0.24 1.4624 0 0 0 29665.31
1793 2009.09.11 10:19 buy 898 0.48 1.4583 0 0 0 29665.31
1794 2009.09.11 15:24 close 898 0.48 1.4617 0 0 163.2 29828.51
1795 2009.09.11 16:03 close 897 0.24 1.4564 0 0 144 29972.51
1796 2009.09.11 16:03 close 896 0.11 1.4564 0 0 11.42 29983.93
1797 2009.09.14 02:30 buy 899 0.12 1.4551 0 0 0 29983.93
1798 2009.09.14 15:45 sell 900 0.48 1.4614 0 0 0 29983.93
1799 2009.09.15 11:00 close 900 0.48 1.4591 0 0 112.22 30096.16
1800 2009.09.15 11:00 close 899 0.12 1.4589 0 0 45.61 30141.77
1801 2009.09.15 19:15 sell 901 0.12 1.4636 0 0 0 30141.77
1802 2009.09.16 07:45 sell 902 0.24 1.4686 0 0 0 30141.77
1803 2009.09.16 13:00 buy 903 0.48 1.4678 0 0 0 30141.77
1804 2009.09.16 18:14 close 903 0.48 1.4719 0 0 196.8 30338.57
1805 2009.09.16 20:39 sell 904 0.48 1.4736 0 0 0 30338.57
1806 2009.09.17 00:00 buy 905 0.12 1.4709 0 0 0 30338.57
1807 2009.09.18 08:47 close 904 0.48 1.4689 0 0 226.66 30565.22
1808 2009.09.18 08:47 close 902 0.24 1.4689 0 0 -6.67 30558.55
1809 2009.09.18 08:47 close 901 0.12 1.4689 0 0 -63.48 30495.07
1810 2009.09.18 10:12 buy 906 0.24 1.4659 0 0 0 30495.07
1811 2009.09.18 13:30 sell 907 0.48 1.4711 0 0 0 30495.07
1812 2009.09.18 15:20 close 906 0.24 1.4725 0 0 158.4 30653.47
1813 2009.09.18 15:20 close 905 0.12 1.4725 0 0 19.33 30672.8
1814 2009.09.21 06:00 buy 908 0.48 1.4684 0 0 0 30672.8
1815 2009.09.21 07:16 close 907 0.48 1.4669 0 0 201.5 30874.31
1816 2009.09.21 14:00 sell 909 0.48 1.4666 0 0 0 30874.31
1817 2009.09.21 14:19 buy 910 0.24 1.4634 0 0 0 30874.31
1818 2009.09.21 14:25 close 909 0.48 1.462 0 0 222.24 31096.55
1819 2009.09.21 17:08 sell 911 0.48 1.4659 0 0 0 31096.55
1820 2009.09.21 17:18 close 910 0.24 1.469 0 0 133.92 31230.47
1821 2009.09.21 17:18 close 908 0.48 1.469 0 0 27.84 31258.31
1822 2009.09.22 03:11 sell 912 0.24 1.4709 0 0 0 31258.31
1823 2009.09.22 09:25 sell 913 0.48 1.4759 0 0 0 31258.31
1824 2009.09.22 11:58 sell 914 0.91 1.4809 0 0 0 31258.31
1825 2009.09.23 09:00 buy 915 0.11 1.4789 0 0 0 31258.31
1826 2009.09.23 17:42 close 915 0.11 1.474 0 0 -53.9 31204.41
1827 2009.09.23 17:42 close 914 0.91 1.4742 0 0 609.52 31813.93
1828 2009.09.23 17:42 close 913 0.48 1.4742 0 0 81.5 31895.43
1829 2009.09.23 17:42 close 912 0.24 1.4742 0 0 -79.25 31816.18
1830 2009.09.23 17:42 close 911 0.48 1.4742 0 0 -398.59 31417.59
1831 2009.09.23 20:00 sell 916 0.13 1.4786 0 0 0 31417.59
1832 2009.09.23 20:21 sell 917 0.25 1.4836 0 0 0 31417.59
1833 2009.09.23 21:10 close 917 0.25 1.4777 0 0 147.5 31565.09
1834 2009.09.23 21:10 close 916 0.13 1.4777 0 0 11.44 31576.53
1835 2009.09.23 22:00 buy 918 0.13 1.4744 0 0 0 31576.53
1836 2009.09.23 23:59 buy 919 0.25 1.4694 0 0 0 31576.53
1837 2009.09.24 02:59 close 919 0.25 1.4753 0 0 147.57 31724.1
1838 2009.09.24 02:59 close 918 0.13 1.4753 0 0 11.87 31735.97
1839 2009.09.24 09:00 sell 920 0.13 1.4763 0 0 0 31735.97
1840 2009.09.24 16:23 buy 921 0.52 1.4707 0 0 0 31735.97
1841 2009.09.24 19:42 buy 922 0.25 1.4657 0 0 0 31735.97
1842 2009.09.25 01:52 close 920 0.13 1.4634 0 0 167.93 31903.91
1843 2009.09.25 06:11 sell 923 0.52 1.4661 0 0 0 31903.91
1844 2009.09.25 12:04 sell 924 0.25 1.4711 0 0 0 31903.91
1845 2009.09.25 12:04 close 922 0.25 1.4713 0 0 140.03 32043.93
1846 2009.09.25 12:04 close 921 0.52 1.4713 0 0 31.25 32075.18
1847 2009.09.25 14:30 close 924 0.25 1.4656 0 0 137.5 32212.68
1848 2009.09.25 14:30 close 923 0.52 1.4656 0 0 26 32238.68
1849 2009.09.25 14:45 buy 925 0.13 1.4636 0 0 0 32238.68
1850 2009.09.28 01:04 sell 926 0.52 1.4704 0 0 0 32238.68
1851 2009.09.28 02:11 close 926 0.52 1.4684 0 0 104 32342.68
1852 2009.09.28 02:11 close 925 0.13 1.4682 0 0 59.68 32402.37
1853 2009.09.28 03:00 buy 927 0.13 1.4646 0 0 0 32402.37
1854 2009.09.28 03:39 buy 928 0.25 1.4596 0 0 0 32402.37
1855 2009.09.28 11:45 sell 929 0.52 1.464 0 0 0 32402.37
1856 2009.09.28 13:30 close 928 0.25 1.4661 0 0 162.5 32564.87
1857 2009.09.28 13:30 close 927 0.13 1.4661 0 0 19.24 32584.11
1858 2009.09.28 18:56 close 929 0.52 1.4608 0 0 164.32 32748.43
1859 2009.09.28 21:00 buy 930 0.13 1.4592 0 0 0 32748.43
1860 2009.09.29 01:00 sell 931 0.52 1.4628 0 0 0 32748.43
1861 2009.09.29 02:54 close 931 0.52 1.4597 0 0 160.68 32909.11
1862 2009.09.29 02:54 close 930 0.13 1.4595 0 0 3.52 32912.63
1863 2009.09.29 03:00 buy 932 0.13 1.4596 0 0 0 32912.63
1864 2009.09.29 05:09 sell 933 0.52 1.4626 0 0 0 32912.63
1865 2009.09.29 09:35 close 933 0.52 1.4593 0 0 171.6 33084.23
1866 2009.09.29 09:35 close 932 0.13 1.4591 0 0 -5.98 33078.25
1867 2009.09.29 10:00 buy 934 0.13 1.458 0 0 0 33078.25
1868 2009.09.29 16:01 buy 935 0.27 1.453 0 0 0 33078.25
1869 2009.09.29 23:13 close 935 0.27 1.4588 0 0 156.6 33234.85
1870 2009.09.29 23:13 close 934 0.13 1.4588 0 0 10.66 33245.51
1871 2009.09.30 03:30 sell 936 0.13 1.4612 0 0 0 33245.51
1872 2009.09.30 10:15 buy 937 0.52 1.4607 0 0 0 33245.51
1873 2009.09.30 11:22 close 937 0.52 1.4644 0 0 192.4 33437.91
1874 2009.09.30 11:24 sell 938 0.27 1.4662 0 0 0 33437.91
1875 2009.09.30 14:46 close 938 0.27 1.4604 0 0 156.6 33594.51
1876 2009.09.30 14:46 close 936 0.13 1.4604 0 0 10.53 33605.04
1877 2009.09.30 15:01 buy 939 0.13 1.4598 0 0 0 33605.04
1878 2009.10.01 02:00 sell 940 0.52 1.4653 0 0 0 33605.04
1879 2009.10.01 05:29 close 940 0.52 1.4628 0 0 132.6 33737.64
1880 2009.10.01 05:29 close 939 0.13 1.4626 0 0 36.44 33774.08
1881 2009.10.01 05:45 buy 941 0.13 1.4628 0 0 0 33774.08
1882 2009.10.01 07:49 buy 942 0.27 1.4578 0 0 0 33774.08
1883 2009.10.01 14:33 buy 943 0.53 1.4528 0 0 0 33774.08
1884 2009.10.01 16:00 close 943 0.53 1.4575 0 0 249.1 34023.18
1885 2009.10.01 16:00 close 942 0.27 1.4575 0 0 -8.1 34015.08
1886 2009.10.01 16:00 close 941 0.13 1.4575 0 0 -68.9 33946.18
1887 2009.10.01 18:06 buy 944 0.13 1.4525 0 0 0 33946.18
1888 2009.10.02 05:33 sell 945 0.52 1.4543 0 0 0 33946.18
1889 2009.10.02 14:33 close 945 0.52 1.4504 0 0 202.8 34148.98
1890 2009.10.02 14:33 close 944 0.13 1.4502 0 0 -29.89 34119.09
1891 2009.10.02 16:00 sell 946 0.13 1.461 0 0 0 34119.09
1892 2009.10.02 22:00 buy 947 0.52 1.457 0 0 0 34119.09
1893 2009.10.05 00:59 close 947 0.52 1.4601 0 0 161.25 34280.34
1894 2009.10.05 00:59 close 946 0.13 1.4603 0 0 8.94 34289.29
1895 2009.10.05 03:15 sell 948 0.14 1.4634 0 0 0 34289.29
1896 2009.10.06 03:41 sell 949 0.27 1.4685 0 0 0 34289.29
1897 2009.10.06 07:57 sell 950 0.53 1.4735 0 0 0 34289.29
1898 2009.10.06 20:00 buy 951 0.13 1.4713 0 0 0 34289.29
1899 2009.10.07 04:28 close 950 0.53 1.4687 0 0 255.35 34544.64
1900 2009.10.07 04:28 close 949 0.27 1.4687 0 0 -4.91 34539.73
1901 2009.10.07 04:28 close 948 0.14 1.4687 0 0 -73.28 34466.45
1902 2009.10.07 15:54 buy 952 0.28 1.4663 0 0 0 34466.45
1903 2009.10.07 23:00 sell 953 0.56 1.4689 0 0 0 34466.45
1904 2009.10.08 02:33 close 952 0.28 1.4722 0 0 165.28 34631.74
1905 2009.10.08 02:33 close 951 0.13 1.4722 0 0 11.75 34643.49
1906 2009.10.08 03:18 sell 954 0.27 1.4739 0 0 0 34643.49
1907 2009.10.08 14:00 buy 955 0.52 1.4755 0 0 0 34643.49
1908 2009.10.08 14:56 sell 956 0.53 1.4789 0 0 0 34643.49
1909 2009.10.08 14:57 close 955 0.52 1.4795 0 0 209.56 34853.05
1910 2009.10.08 16:03 close 956 0.53 1.4725 0 0 339.2 35192.25
1911 2009.10.08 16:03 close 954 0.27 1.4725 0 0 37.8 35230.05
1912 2009.10.08 16:03 close 953 0.56 1.4725 0 0 -200.82 35029.23
1913 2009.10.08 18:24 sell 957 0.14 1.4788 0 0 0 35029.23
1914 2009.10.09 05:00 buy 958 0.56 1.4711 0 0 0 35029.23
1915 2009.10.09 06:21 close 958 0.56 1.4728 0 0 95.2 35124.43
1916 2009.10.09 06:21 close 957 0.14 1.473 0 0 81.17 35205.6
1917 2009.10.09 12:46 sell 959 0.14 1.4745 0 0 0 35205.6
1918 2009.10.09 18:00 buy 960 0.56 1.4714 0 0 0 35205.6
1919 2009.10.12 12:01 close 960 0.56 1.4747 0 0 183.18 35388.78
1920 2009.10.12 12:01 close 959 0.14 1.4749 0 0 -5.77 35383.01
1921 2009.10.12 12:01 sell 961 0.28 1.4747 0 0 0 35383.01
1922 2009.10.12 15:55 sell 962 0.28 1.4797 0 0 0 35383.01
1923 2009.10.13 03:29 buy 963 0.56 1.4768 0 0 0 35383.01
1924 2009.10.13 12:07 close 963 0.56 1.4802 0 0 190.4 35573.41
1925 2009.10.13 13:02 sell 964 0.56 1.4847 0 0 0 35573.41
1926 2009.10.14 08:10 sell 965 1.07 1.4897 0 0 0 35573.41
1927 2009.10.15 02:57 sell 966 2.03 1.4947 0 0 0 35573.41
1928 2009.10.15 09:01 buy 967 0.12 1.4938 0 0 0 35573.41
1929 2009.10.15 13:19 close 967 0.12 1.489 0 0 -57.6 35515.81
1930 2009.10.15 13:19 close 966 2.03 1.4892 0 0 1116.5 36632.31
1931 2009.10.15 13:19 close 965 1.07 1.4892 0 0 52.86 36685.17
1932 2009.10.15 13:19 close 964 0.56 1.4892 0 0 -252.45 36432.72
1933 2009.10.15 13:19 close 962 0.28 1.4892 0 0 -266.28 36166.44
1934 2009.10.15 13:19 close 961 0.28 1.4892 0 0 -406 35760.44
1935 2009.10.15 13:45 buy 968 0.14 1.4878 0 0 0 35760.44
1936 2009.10.15 17:00 sell 969 0.56 1.4936 0 0 0 35760.44
1937 2009.10.15 19:05 close 969 0.56 1.4912 0 0 134.4 35894.84
1938 2009.10.15 19:05 close 968 0.14 1.491 0 0 44.8 35939.64
1939 2009.10.15 23:30 sell 970 0.15 1.4943 0 0 0 35939.64
1940 2009.10.16 07:15 buy 971 0.6 1.4924 0 0 0 35939.64
1941 2009.10.16 13:41 buy 972 0.28 1.4874 0 0 0 35939.64
1942 2009.10.19 09:02 close 972 0.28 1.4926 0 0 145.63 36085.27
1943 2009.10.19 09:02 close 971 0.6 1.4926 0 0 14.46 36099.73
1944 2009.10.19 09:02 close 970 0.15 1.4928 0 0 22.44 36122.17
1945 2009.10.19 09:02 sell 973 0.29 1.4926 0 0 0 36122.17
1946 2009.10.19 15:45 buy 974 0.6 1.4909 0 0 0 36122.17
1947 2009.10.19 16:24 close 974 0.6 1.494 0 0 186 36308.17
1948 2009.10.19 23:44 sell 975 0.29 1.4976 0 0 0 36308.17
1949 2009.10.20 16:11 buy 976 0.6 1.4943 0 0 0 36308.17
1950 2009.10.20 17:30 close 975 0.29 1.4917 0 0 169.59 36477.76
1951 2009.10.20 17:30 close 973 0.29 1.4917 0 0 24.59 36502.35
1952 2009.10.20 17:39 buy 977 0.28 1.4893 0 0 0 36502.35
1953 2009.10.20 22:00 sell 978 0.6 1.4929 0 0 0 36502.35
1954 2009.10.21 04:01 close 978 0.6 1.4897 0 0 191.28 36693.63
1955 2009.10.21 06:32 sell 979 0.6 1.4932 0 0 0 36693.63
1956 2009.10.21 09:13 close 977 0.28 1.4949 0 0 155.99 36849.62
1957 2009.10.21 09:13 close 976 0.6 1.4949 0 0 34.26 36883.88
1958 2009.10.21 15:37 sell 980 0.29 1.4982 0 0 0 36883.88
1959 2009.10.21 19:16 sell 981 0.56 1.5032 0 0 0 36883.88
1960 2009.10.22 05:45 buy 982 0.14 1.4988 0 0 0 36883.88
1961 2009.10.22 10:07 close 982 0.14 1.4963 0 0 -35.28 36848.6
1962 2009.10.22 10:07 close 981 0.56 1.4965 0 0 374.86 37223.47
1963 2009.10.22 10:07 close 980 0.29 1.4965 0 0 49.13 37272.59
1964 2009.10.22 10:07 close 979 0.6 1.4965 0 0 -197.76 37074.83
1965 2009.10.22 10:45 buy 983 0.15 1.4951 0 0 0 37074.83
1966 2009.10.22 14:30 sell 984 0.6 1.5 0 0 0 37074.83
1967 2009.10.22 16:01 close 984 0.6 1.4974 0 0 156 37230.83
1968 2009.10.22 16:01 close 983 0.15 1.4972 0 0 32.1 37262.93
1969 2009.10.22 20:45 sell 985 0.15 1.5019 0 0 0 37262.93
1970 2009.10.23 21:00 buy 986 0.6 1.5004 0 0 0 37262.93
1971 2009.10.26 02:59 close 986 0.6 1.5036 0 0 194.46 37457.39
1972 2009.10.26 16:15 buy 987 0.6 1.499 0 0 0 37457.39
1973 2009.10.26 17:01 buy 988 0.29 1.494 0 0 0 37457.39
1974 2009.10.26 17:11 buy 989 0.59 1.489 0 0 0 37457.39
1975 2009.10.26 18:29 close 985 0.15 1.4869 0 0 224.94 37682.33
1976 2009.10.27 04:45 sell 990 0.14 1.4881 0 0 0 37682.33
1977 2009.10.27 15:00 buy 991 1.12 1.484 0 0 0 37682.33
1978 2009.10.27 15:07 buy 992 2.13 1.479 0 0 0 37682.33
1979 2009.10.28 17:20 buy 993 3.84 1.474 0 0 0 37682.33
1980 2009.10.28 18:03 close 990 0.14 1.4726 0 0 216.97 37899.3
1981 2009.10.29 01:22 buy 994 5.55 1.469 0 0 0 37899.3
1982 2009.10.29 01:22 buy 995 9.39 1.4691 0 0 0 37899.3
1983 2009.10.29 01:22 buy 996 10.24 1.4689 0 0 0 37899.3
1984 2009.10.29 03:52 close 996 10.24 1.4719 0 0 3031.04 40930.34
1985 2009.10.29 03:52 close 995 9.39 1.4719 0 0 2591.64 43521.98
1986 2009.10.29 03:52 close 994 5.55 1.4719 0 0 1587.3 45109.28
1987 2009.10.29 03:52 close 993 3.84 1.4719 0 0 -820.61 44288.68
1988 2009.10.29 03:52 close 992 2.13 1.4719 0 0 -1519.97 42768.71
1989 2009.10.29 03:52 close 991 1.12 1.4719 0 0 -1359.23 41409.48
1990 2009.10.29 03:52 close 989 0.59 1.4719 0 0 -1010.97 40398.51
1991 2009.10.29 03:52 close 988 0.29 1.4719 0 0 -641.91 39756.6
1992 2009.10.29 03:52 close 987 0.6 1.4719 0 0 -1625.1 38131.5
1993 2009.10.29 05:13 sell 997 0.15 1.472 0 0 0 38131.5
1994 2009.10.29 13:47 sell 998 0.31 1.477 0 0 0 38131.5
1995 2009.10.29 16:12 sell 999 0.59 1.482 0 0 0 38131.5
1996 2009.10.29 22:00 buy 1000 0.15 1.4824 0 0 0 38131.5
1997 2009.10.30 15:19 buy 1001 0.31 1.4774 0 0 0 38131.5
1998 2009.10.30 15:20 close 999 0.59 1.4771 0 0 288.98 38420.48
1999 2009.10.30 15:20 close 998 0.31 1.4771 0 0 -3.16 38417.32
2000 2009.10.30 15:20 close 997 0.15 1.4771 0 0 -76.08 38341.24
2001 2009.10.30 16:54 buy 1002 0.61 1.4724 0 0 0 38341.24
2002 2009.10.30 17:09 close 1002 0.61 1.4771 0 0 286.7 38627.94
2003 2009.10.30 17:09 close 1001 0.31 1.4771 0 0 -9.3 38618.64
2004 2009.10.30 17:09 close 1000 0.15 1.4771 0 0 -78.89 38539.75
2005 2009.10.30 17:47 buy 1003 0.15 1.474 0 0 0 38539.75
2006 2009.11.02 04:30 sell 1004 0.6 1.4757 0 0 0 38539.75
2007 2009.11.02 16:04 sell 1005 0.31 1.4808 0 0 0 38539.75
2008 2009.11.02 19:32 close 1005 0.31 1.4755 0 0 164.3 38704.05
2009 2009.11.02 19:32 close 1004 0.6 1.4755 0 0 15 38719.05
2010 2009.11.02 19:32 close 1003 0.15 1.4753 0 0 19.52 38738.57
2011 2009.11.02 20:01 buy 1006 0.15 1.4735 0 0 0 38738.57
2012 2009.11.03 01:09 sell 1007 0.6 1.4791 0 0 0 38738.57
2013 2009.11.03 08:04 close 1007 0.6 1.4766 0 0 150 38888.57
2014 2009.11.03 08:04 close 1006 0.15 1.4764 0 0 43.52 38932.08
2015 2009.11.03 09:00 buy 1008 0.15 1.4766 0 0 0 38932.08
2016 2009.11.03 10:33 buy 1009 0.31 1.4716 0 0 0 38932.08
2017 2009.11.03 11:02 buy 1010 0.61 1.4666 0 0 0 38932.08
2018 2009.11.03 20:00 close 1010 0.61 1.4713 0 0 286.7 39218.78
2019 2009.11.03 20:00 close 1009 0.31 1.4713 0 0 -9.3 39209.48
2020 2009.11.03 20:00 close 1008 0.15 1.4713 0 0 -79.8 39129.68
2021 2009.11.03 20:15 sell 1011 0.15 1.4724 0 0 0 39129.68
2022 2009.11.04 13:07 sell 1012 0.31 1.4774 0 0 0 39129.68
2023 2009.11.04 16:03 sell 1013 0.61 1.4824 0 0 0 39129.68
2024 2009.11.04 20:15 sell 1014 1.17 1.4874 0 0 0 39129.68
2025 2009.11.05 02:00 buy 1015 0.15 1.4839 0 0 0 39129.68
2026 2009.11.05 04:43 close 1015 0.15 1.4824 0 0 -22.5 39107.18
2027 2009.11.05 04:43 close 1014 1.17 1.4826 0 0 560.9 39668.08
2028 2009.11.05 04:43 close 1013 0.61 1.4826 0 0 -12.57 39655.51
2029 2009.11.05 04:43 close 1012 0.31 1.4826 0 0 -161.39 39494.13
2030 2009.11.05 04:43 close 1011 0.15 1.4826 0 0 -153.72 39340.41
2031 2009.11.06 05:00 sell 1016 0.16 1.4877 0 0 0 39340.41
2032 2009.11.06 14:11 buy 1017 0.64 1.4866 0 0 0 39340.41
2033 2009.11.06 14:53 buy 1018 0.31 1.4816 0 0 0 39340.41
2034 2009.11.06 15:12 close 1018 0.31 1.487 0 0 167.4 39507.81
2035 2009.11.06 15:12 close 1017 0.64 1.487 0 0 25.6 39533.41
2036 2009.11.06 15:12 close 1016 0.16 1.4872 0 0 7.68 39541.09
2037 2009.11.06 16:05 sell 1019 0.16 1.4902 0 0 0 39541.09
2038 2009.11.06 19:04 buy 1020 0.64 1.4842 0 0 0 39541.09
2039 2009.11.09 00:00 close 1020 0.64 1.4872 0 0 192.7 39733.79
2040 2009.11.09 00:00 close 1019 0.16 1.4874 0 0 45.41 39779.2
2041 2009.11.09 02:30 sell 1021 0.16 1.4901 0 0 0 39779.2
2042 2009.11.09 08:11 sell 1022 0.32 1.4951 0 0 0 39779.2
2043 2009.11.09 11:28 sell 1023 0.61 1.5001 0 0 0 39779.2
2044 2009.11.10 06:16 close 1023 0.61 1.4953 0 0 292.68 40071.88
2045 2009.11.10 06:16 close 1022 0.32 1.4953 0 0 -7.74 40064.13
2046 2009.11.10 06:16 close 1021 0.16 1.4953 0 0 -83.87 39980.26
2047 2009.11.10 12:00 sell 1024 0.16 1.5017 0 0 0 39980.26
2048 2009.11.10 14:15 buy 1025 0.64 1.497 0 0 0 39980.26
2049 2009.11.10 16:20 close 1025 0.64 1.4997 0 0 172.8 40153.06
2050 2009.11.10 16:20 close 1024 0.16 1.4999 0 0 28.64 40181.7
2051 2009.11.10 22:00 sell 1026 0.16 1.4978 0 0 0 40181.7
2052 2009.11.11 09:04 sell 1027 0.32 1.5028 0 0 0 40181.7
2053 2009.11.11 17:09 close 1027 0.32 1.4969 0 0 188.8 40370.5
2054 2009.11.11 17:09 close 1026 0.16 1.4969 0 0 14.69 40385.19
2055 2009.11.11 17:30 buy 1028 0.16 1.4976 0 0 0 40385.19
2056 2009.11.11 23:00 sell 1029 0.64 1.4987 0 0 0 40385.19
2057 2009.11.12 10:05 close 1029 0.64 1.4954 0 0 207.62 40592.81
2058 2009.11.12 13:21 buy 1030 0.32 1.4926 0 0 0 40592.81
2059 2009.11.12 16:19 buy 1031 0.64 1.4876 0 0 0 40592.81
2060 2009.11.12 21:41 buy 1032 1.23 1.4826 0 0 0 40592.81
2061 2009.11.13 04:03 sell 1033 0.15 1.4866 0 0 0 40592.81
2062 2009.11.13 07:54 close 1033 0.15 1.4875 0 0 -13.5 40579.31
2063 2009.11.13 07:54 close 1032 1.23 1.4873 0 0 578.22 41157.53
2064 2009.11.13 07:54 close 1031 0.64 1.4873 0 0 -19.14 41138.39
2065 2009.11.13 07:54 close 1030 0.32 1.4873 0 0 -169.57 40968.82
2066 2009.11.13 07:54 close 1028 0.16 1.4873 0 0 -164.74 40804.09
2067 2009.11.13 09:30 sell 1034 0.16 1.489 0 0 0 40804.09
2068 2009.11.16 00:35 sell 1035 0.32 1.494 0 0 0 40804.09
2069 2009.11.16 08:24 sell 1036 0.64 1.499 0 0 0 40804.09
2070 2009.11.16 11:24 buy 1037 0.16 1.4962 0 0 0 40804.09
2071 2009.11.16 18:15 close 1037 0.16 1.4936 0 0 -41.6 40762.49
2072 2009.11.16 18:15 close 1036 0.64 1.4938 0 0 332.8 41095.29
2073 2009.11.16 18:15 close 1035 0.32 1.4938 0 0 6.4 41101.69
2074 2009.11.16 18:15 close 1034 0.16 1.4938 0 0 -76.83 41024.86
2075 2009.11.16 20:30 sell 1038 0.17 1.5004 0 0 0 41024.86
2076 2009.11.17 03:33 buy 1039 0.68 1.4957 0 0 0 41024.86
2077 2009.11.17 11:23 buy 1040 0.32 1.4907 0 0 0 41024.86
2078 2009.11.17 13:18 buy 1041 0.64 1.4857 0 0 0 41024.86
2079 2009.11.17 13:23 close 1038 0.17 1.4867 0 0 233.38 41258.23
2080 2009.11.17 22:00 sell 1042 0.16 1.4871 0 0 0 41258.23
2081 2009.11.18 09:47 sell 1043 0.32 1.4921 0 0 0 41258.23
2082 2009.11.18 09:47 close 1041 0.64 1.4924 0 0 428.86 41687.1
2083 2009.11.18 09:47 close 1040 0.32 1.4924 0 0 54.43 41741.53
2084 2009.11.18 09:47 close 1039 0.68 1.4924 0 0 -224.33 41517.2
2085 2009.11.18 12:28 sell 1044 0.64 1.4971 0 0 0 41517.2
2086 2009.11.18 15:05 close 1044 0.64 1.4923 0 0 307.2 41824.4
2087 2009.11.18 15:05 close 1043 0.32 1.4923 0 0 -6.4 41818
2088 2009.11.18 15:05 close 1042 0.16 1.4923 0 0 -83.87 41734.12
2089 2009.11.18 18:00 sell 1045 0.17 1.4988 0 0 0 41734.12
2090 2009.11.19 02:24 buy 1046 0.68 1.4936 0 0 0 41734.12
2091 2009.11.19 08:55 buy 1047 0.33 1.4886 0 0 0 41734.12
2092 2009.11.19 09:19 close 1045 0.17 1.486 0 0 217.5 41951.62
2093 2009.11.19 15:15 sell 1048 0.68 1.4884 0 0 0 41951.62
2094 2009.11.20 01:39 sell 1049 0.33 1.4934 0 0 0 41951.62
2095 2009.11.20 10:51 close 1049 0.33 1.4879 0 0 181.5 42133.12
2096 2009.11.20 10:51 close 1048 0.68 1.4879 0 0 35.9 42169.03
2097 2009.11.20 13:05 buy 1050 0.64 1.4836 0 0 0 42169.03
2098 2009.11.20 18:15 sell 1051 0.16 1.4867 0 0 0 42169.03
2099 2009.11.23 01:44 close 1050 0.64 1.4901 0 0 416.06 42585.09
2100 2009.11.23 01:44 close 1047 0.33 1.4901 0 0 49.57 42634.66
2101 2009.11.23 01:44 close 1046 0.68 1.4901 0 0 -237.86 42396.79
2102 2009.11.23 03:09 sell 1052 0.33 1.4917 0 0 0 42396.79
2103 2009.11.23 08:21 sell 1053 0.67 1.4967 0 0 0 42396.79
2104 2009.11.23 20:10 buy 1054 0.17 1.4968 0 0 0 42396.79
2105 2009.11.24 08:06 buy 1055 0.33 1.4918 0 0 0 42396.79
2106 2009.11.24 08:07 close 1053 0.67 1.4917 0 0 334.87 42731.66
2107 2009.11.24 08:07 close 1052 0.33 1.4917 0 0 -0.07 42731.59
2108 2009.11.24 08:07 close 1051 0.16 1.4917 0 0 -80.06 42651.53
2109 2009.11.24 11:46 sell 1056 0.68 1.495 0 0 0 42651.53
2110 2009.11.24 13:27 close 1055 0.33 1.4981 0 0 207.9 42859.43
2111 2009.11.24 13:27 close 1054 0.17 1.4981 0 0 22.12 42881.55
2112 2009.11.24 17:15 buy 1057 0.68 1.4939 0 0 0 42881.55
2113 2009.11.24 20:00 close 1057 0.68 1.4976 0 0 251.6 43133.15
2114 2009.11.25 07:21 sell 1058 0.33 1.5 0 0 0 43133.15
2115 2009.11.25 12:30 sell 1059 0.67 1.505 0 0 0 43133.15
2116 2009.11.25 20:22 sell 1060 1.28 1.51 0 0 0 43133.15
2117 2009.11.26 03:00 buy 1061 0.15 1.5116 0 0 0 43133.15
2118 2009.11.26 08:16 buy 1062 0.32 1.5066 0 0 0 43133.15
2119 2009.11.26 15:46 close 1060 1.28 1.5034 0 0 844.03 43977.18
2120 2009.11.26 15:46 close 1059 0.67 1.5034 0 0 106.8 44083.98
2121 2009.11.26 15:46 close 1058 0.33 1.5034 0 0 -112.4 43971.58
2122 2009.11.26 15:46 close 1056 0.68 1.5034 0 0 -571.74 43399.83
2123 2009.11.26 16:46 buy 1063 0.69 1.5016 0 0 0 43399.83
2124 2009.11.26 17:16 buy 1064 1.33 1.4966 0 0 0 43399.83
2125 2009.11.26 19:00 close 1064 1.33 1.5011 0 0 598.5 43998.33
2126 2009.11.26 19:00 close 1063 0.69 1.5011 0 0 -34.5 43963.83
2127 2009.11.26 19:00 close 1062 0.32 1.5011 0 0 -176 43787.83
2128 2009.11.26 19:00 close 1061 0.15 1.5011 0 0 -157.5 43630.33
2129 2009.11.27 00:41 buy 1065 0.17 1.4942 0 0 0 43630.33
2130 2009.11.27 08:21 buy 1066 0.35 1.4892 0 0 0 43630.33
2131 2009.11.27 08:39 buy 1067 0.69 1.4842 0 0 0 43630.33
2132 2009.11.27 10:17 close 1067 0.69 1.4889 0 0 324.3 43954.63
2133 2009.11.27 10:17 close 1066 0.35 1.4889 0 0 -10.5 43944.13
2134 2009.11.27 10:17 close 1065 0.17 1.4889 0 0 -90.1 43854.03
2135 2009.11.27 12:00 sell 1068 0.17 1.4917 0 0 0 43854.03
2136 2009.11.27 16:41 sell 1069 0.35 1.4967 0 0 0 43854.03
2137 2009.11.30 02:01 sell 1070 0.69 1.5017 0 0 0 43854.03
2138 2009.11.30 04:01 sell 1071 1.33 1.5067 0 0 0 43854.03
2139 2009.11.30 13:30 close 1071 1.33 1.502 0 0 625.1 44479.13
2140 2009.11.30 13:30 close 1070 0.69 1.502 0 0 -20.7 44458.43
2141 2009.11.30 13:30 close 1069 0.35 1.502 0 0 -185.57 44272.86
2142 2009.11.30 13:30 close 1068 0.17 1.502 0 0 -174.79 44098.07
2143 2009.11.30 15:30 buy 1072 0.17 1.5003 0 0 0 44098.07
2144 2009.12.01 08:30 sell 1073 0.68 1.5033 0 0 0 44098.07
2145 2009.12.01 14:22 sell 1074 0.35 1.5083 0 0 0 44098.07
2146 2009.12.03 11:46 sell 1075 0.69 1.5133 0 0 0 44098.07
2147 2009.12.03 15:21 close 1075 0.69 1.5077 0 0 386.4 44484.47
2148 2009.12.03 15:21 close 1074 0.35 1.5077 0 0 20.72 44505.19
2149 2009.12.03 15:21 close 1073 0.68 1.5077 0 0 -301.1 44204.09
2150 2009.12.03 15:21 close 1072 0.17 1.5075 0 0 122.15 44326.23
2151 2009.12.03 15:55 buy 1076 0.18 1.5079 0 0 0 44326.23
2152 2009.12.04 08:30 sell 1077 0.72 1.5079 0 0 0 44326.23
2153 2009.12.04 14:30 close 1077 0.72 1.5047 0 0 228.96 44555.19
2154 2009.12.04 14:34 buy 1078 0.36 1.5029 0 0 0 44555.19
2155 2009.12.04 14:42 buy 1079 0.69 1.4979 0 0 0 44555.19
2156 2009.12.04 14:58 buy 1080 1.39 1.4929 0 0 0 44555.19
2157 2009.12.04 17:19 buy 1081 2.56 1.4879 0 0 0 44555.19
2158 2009.12.04 20:47 buy 1082 4.48 1.4829 0 0 0 44555.19
2159 2009.12.07 01:00 sell 1083 0.15 1.487 0 0 0 44555.19
2160 2009.12.07 01:36 close 1083 0.15 1.4884 0 0 -21 44534.19
2161 2009.12.07 01:36 close 1082 4.48 1.4882 0 0 2374.85 46909.04
2162 2009.12.07 01:36 close 1081 2.56 1.4882 0 0 77.06 46986.09
2163 2009.12.07 01:36 close 1080 1.39 1.4882 0 0 -653.16 46332.93
2164 2009.12.07 01:36 close 1079 0.69 1.4882 0 0 -669.23 45663.7
2165 2009.12.07 01:36 close 1078 0.36 1.4882 0 0 -529.16 45134.54
2166 2009.12.07 01:36 close 1076 0.18 1.4882 0 0 -354.56 44779.97
2167 2009.12.07 01:36 sell 1084 0.36 1.4882 0 0 0 44779.97
2168 2009.12.07 09:02 buy 1085 0.72 1.4866 0 0 0 44779.97
2169 2009.12.07 09:35 buy 1086 0.36 1.4816 0 0 0 44779.97
2170 2009.12.07 09:37 close 1084 0.36 1.4796 0 0 309.6 45089.57
2171 2009.12.07 10:00 buy 1087 0.69 1.4766 0 0 0 45089.57
2172 2009.12.07 16:30 close 1087 0.69 1.4831 0 0 448.5 45538.07
2173 2009.12.07 16:30 close 1086 0.36 1.4831 0 0 54 45592.07
2174 2009.12.07 16:30 close 1085 0.72 1.4831 0 0 -252 45340.07
2175 2009.12.08 02:00 sell 1088 0.18 1.4852 0 0 0 45340.07
2176 2009.12.08 09:15 buy 1089 0.72 1.4804 0 0 0 45340.07
2177 2009.12.08 10:20 close 1089 0.72 1.4831 0 0 194.4 45534.47
2178 2009.12.08 10:20 close 1088 0.18 1.4833 0 0 34.2 45568.67
2179 2009.12.08 13:02 buy 1090 0.18 1.4789 0 0 0 45568.67
2180 2009.12.08 14:26 buy 1091 0.36 1.4739 0 0 0 45568.67
2181 2009.12.08 20:03 buy 1092 0.72 1.4689 0 0 0 45568.67
2182 2009.12.09 09:09 close 1092 0.72 1.4736 0 0 338.47 45907.15
2183 2009.12.09 09:09 close 1091 0.36 1.4736 0 0 -10.76 45896.38
2184 2009.12.09 09:09 close 1090 0.18 1.4736 0 0 -95.38 45801
2185 2009.12.09 10:45 sell 1093 0.18 1.4756 0 0 0 45801
2186 2009.12.09 15:00 buy 1094 0.72 1.4727 0 0 0 45801
2187 2009.12.09 19:06 buy 1095 0.36 1.4676 0 0 0 45801
2188 2009.12.09 21:06 close 1095 0.36 1.4728 0 0 187.2 45988.2
2189 2009.12.09 21:06 close 1094 0.72 1.4728 0 0 7.2 45995.4
2190 2009.12.09 21:06 close 1093 0.18 1.473 0 0 46.8 46042.2
2191 2009.12.09 22:01 sell 1096 0.19 1.473 0 0 0 46042.2
2192 2009.12.10 05:45 buy 1097 0.76 1.4705 0 0 0 46042.2
2193 2009.12.10 11:21 close 1097 0.76 1.4738 0 0 250.8 46293
2194 2009.12.10 11:21 close 1096 0.19 1.474 0 0 -19.11 46273.89
2195 2009.12.10 12:15 sell 1098 0.19 1.4735 0 0 0 46273.89
2196 2009.12.10 17:11 buy 1099 0.76 1.4707 0 0 0 46273.89
2197 2009.12.10 22:05 close at stop 1099 0.76 1.4729 0 0 167.2 46441.09
2198 2009.12.10 22:05 close at stop 1098 0.19 1.4731 0 0 7.6 46448.69