|1
|2009.01.02 10:00
|sell
|1
|0.1
|1.3961
|0
|0
|0
|3000
|2
|2009.01.02 10:18
|close
|1
|0.1
|1.3945
|0
|0
|16
|3016
|3
|2009.01.02 10:33
|sell
|2
|0.1
|1.3948
|0
|0
|0
|3016
|4
|2009.01.02 11:54
|close
|2
|0.1
|1.3932
|0
|0
|16
|3032
|5
|2009.01.02 19:16
|buy
|3
|0.1
|1.3869
|0
|0
|0
|3032
|6
|2009.01.02 19:28
|close
|3
|0.1
|1.3886
|0
|0
|17
|3049
|7
|2009.01.02 19:52
|buy
|4
|0.1
|1.3862
|0
|0
|0
|3049
|8
|2009.01.02 22:16
|close
|4
|0.1
|1.3878
|0
|0
|16
|3065
|9
|2009.01.05 01:00
|sell
|5
|0.1
|1.3956
|0
|0
|0
|3065
|10
|2009.01.05 01:23
|close
|5
|0.1
|1.394
|0
|0
|16
|3081
|11
|2009.01.05 01:23
|sell
|6
|0.1
|1.3938
|0
|0
|0
|3081
|12
|2009.01.05 03:05
|close
|6
|0.1
|1.3921
|0
|0
|17
|3098
|13
|2009.01.05 04:19
|buy
|7
|0.1
|1.3855
|0
|0
|0
|3098
|14
|2009.01.05 04:38
|close
|7
|0.1
|1.3871
|0
|0
|16
|3114
|15
|2009.01.05 08:00
|sell
|8
|0.1
|1.3925
|0
|0
|0
|3114
|16
|2009.01.05 08:13
|close
|8
|0.1
|1.3909
|0
|0
|16
|3130
|17
|2009.01.05 08:17
|sell
|9
|0.1
|1.3926
|0
|0
|0
|3130
|18
|2009.01.05 09:08
|close
|9
|0.1
|1.391
|0
|0
|16
|3146
|19
|2009.01.05 10:00
|buy
|10
|0.1
|1.367
|0
|0
|0
|3146
|20
|2009.01.05 10:07
|close
|10
|0.1
|1.3686
|0
|0
|16
|3162
|21
|2009.01.05 10:07
|buy
|11
|0.1
|1.369
|0
|0
|0
|3162
|22
|2009.01.05 10:09
|close
|11
|0.1
|1.3706
|0
|0
|16
|3178
|23
|2009.01.05 10:09
|buy
|12
|0.1
|1.3708
|0
|0
|0
|3178
|24
|2009.01.05 10:35
|buy
|13
|0.1
|1.3658
|0
|0
|0
|3178
|25
|2009.01.05 11:03
|close
|13
|0.1
|1.3691
|0
|0
|33
|3211
|26
|2009.01.05 11:03
|close
|12
|0.1
|1.3691
|0
|0
|-17
|3194
|27
|2009.01.05 11:11
|buy
|14
|0.1
|1.3683
|0
|0
|0
|3194
|28
|2009.01.05 11:39
|close
|14
|0.1
|1.3699
|0
|0
|16
|3210
|29
|2009.01.05 12:58
|buy
|15
|0.1
|1.3632
|0
|0
|0
|3210
|30
|2009.01.05 13:00
|close
|15
|0.1
|1.3649
|0
|0
|17
|3227
|31
|2009.01.05 13:00
|buy
|16
|0.1
|1.3651
|0
|0
|0
|3227
|32
|2009.01.05 13:17
|buy
|17
|0.1
|1.36
|0
|0
|0
|3227
|33
|2009.01.05 15:48
|close
|17
|0.1
|1.3634
|0
|0
|34
|3261
|34
|2009.01.05 15:48
|close
|16
|0.1
|1.3634
|0
|0
|-17
|3244
|35
|2009.01.05 23:00
|sell
|18
|0.1
|1.3632
|0
|0
|0
|3244
|36
|2009.01.05 23:40
|close
|18
|0.1
|1.3615
|0
|0
|17
|3261
|37
|2009.01.05 23:48
|sell
|19
|0.1
|1.3631
|0
|0
|0
|3261
|38
|2009.01.06 01:06
|close
|19
|0.1
|1.3612
|0
|0
|18.98
|3279.98
|39
|2009.01.06 03:00
|buy
|20
|0.1
|1.3581
|0
|0
|0
|3279.98
|40
|2009.01.06 03:35
|close
|20
|0.1
|1.36
|0
|0
|19
|3298.98
|41
|2009.01.06 05:44
|buy
|21
|0.1
|1.3557
|0
|0
|0
|3298.98
|42
|2009.01.06 06:21
|buy
|22
|0.1
|1.3506
|0
|0
|0
|3298.98
|43
|2009.01.06 07:19
|close
|22
|0.1
|1.354
|0
|0
|34
|3332.98
|44
|2009.01.06 07:19
|close
|21
|0.1
|1.354
|0
|0
|-17
|3315.98
|45
|2009.01.06 09:45
|buy
|23
|0.1
|1.341
|0
|0
|0
|3315.98
|46
|2009.01.06 09:50
|close
|23
|0.1
|1.3427
|0
|0
|17
|3332.98
|47
|2009.01.06 09:57
|buy
|24
|0.1
|1.3425
|0
|0
|0
|3332.98
|48
|2009.01.06 10:07
|close
|24
|0.1
|1.3443
|0
|0
|18
|3350.98
|49
|2009.01.06 11:15
|buy
|25
|0.1
|1.3395
|0
|0
|0
|3350.98
|50
|2009.01.06 12:45
|buy
|26
|0.1
|1.3345
|0
|0
|0
|3350.98
|51
|2009.01.06 14:45
|close
|26
|0.1
|1.3379
|0
|0
|34
|3384.98
|52
|2009.01.06 14:45
|close
|25
|0.1
|1.3379
|0
|0
|-16
|3368.98
|53
|2009.01.06 16:03
|sell
|27
|0.1
|1.3433
|0
|0
|0
|3368.98
|54
|2009.01.06 16:06
|close
|27
|0.1
|1.3416
|0
|0
|17
|3385.98
|55
|2009.01.06 18:00
|sell
|28
|0.1
|1.3442
|0
|0
|0
|3385.98
|56
|2009.01.06 18:45
|sell
|29
|0.1
|1.3492
|0
|0
|0
|3385.98
|57
|2009.01.06 19:22
|close
|29
|0.1
|1.3458
|0
|0
|34
|3419.98
|58
|2009.01.06 19:22
|close
|28
|0.1
|1.3458
|0
|0
|-16
|3403.98
|59
|2009.01.06 20:20
|sell
|30
|0.1
|1.3515
|0
|0
|0
|3403.98
|60
|2009.01.06 20:46
|close
|30
|0.1
|1.3497
|0
|0
|18
|3421.98
|61
|2009.01.06 21:00
|sell
|31
|0.1
|1.3513
|0
|0
|0
|3421.98
|62
|2009.01.06 23:40
|close
|31
|0.1
|1.3495
|0
|0
|18
|3439.98
|63
|2009.01.07 05:00
|sell
|32
|0.1
|1.3533
|0
|0
|0
|3439.98
|64
|2009.01.07 05:50
|close
|32
|0.1
|1.3515
|0
|0
|18
|3457.98
|65
|2009.01.07 10:00
|sell
|33
|0.1
|1.3594
|0
|0
|0
|3457.98
|66
|2009.01.07 10:10
|close
|33
|0.1
|1.3575
|0
|0
|19
|3476.98
|67
|2009.01.07 12:15
|sell
|34
|0.1
|1.362
|0
|0
|0
|3476.98
|68
|2009.01.07 13:25
|close
|34
|0.1
|1.3602
|0
|0
|18
|3494.98
|69
|2009.01.07 21:01
|buy
|35
|0.1
|1.3611
|0
|0
|0
|3494.98
|70
|2009.01.07 21:31
|close
|35
|0.1
|1.3632
|0
|0
|21
|3515.98
|71
|2009.01.08 01:42
|buy
|36
|0.1
|1.3563
|0
|0
|0
|3515.98
|72
|2009.01.08 02:07
|close
|36
|0.1
|1.3581
|0
|0
|18
|3533.98
|73
|2009.01.08 02:07
|buy
|37
|0.1
|1.3583
|0
|0
|0
|3533.98
|74
|2009.01.08 02:42
|close
|37
|0.1
|1.3601
|0
|0
|18
|3551.98
|75
|2009.01.08 03:15
|buy
|38
|0.1
|1.3579
|0
|0
|0
|3551.98
|76
|2009.01.08 03:21
|close
|38
|0.1
|1.3597
|0
|0
|18
|3569.98
|77
|2009.01.08 06:00
|sell
|39
|0.1
|1.3631
|0
|0
|0
|3569.98
|78
|2009.01.08 06:54
|close
|39
|0.1
|1.3611
|0
|0
|20
|3589.98
|79
|2009.01.08 07:31
|sell
|40
|0.1
|1.3634
|0
|0
|0
|3589.98
|80
|2009.01.08 08:42
|close
|40
|0.1
|1.3615
|0
|0
|19
|3608.98
|81
|2009.01.08 15:15
|sell
|41
|0.1
|1.3768
|0
|0
|0
|3608.98
|82
|2009.01.08 15:24
|close
|41
|0.1
|1.3749
|0
|0
|19
|3627.98
|83
|2009.01.08 15:24
|sell
|42
|0.1
|1.3747
|0
|0
|0
|3627.98
|84
|2009.01.08 16:00
|close
|42
|0.1
|1.3727
|0
|0
|20
|3647.98
|85
|2009.01.09 01:45
|buy
|43
|0.1
|1.3674
|0
|0
|0
|3647.98
|86
|2009.01.09 08:20
|close
|43
|0.1
|1.3693
|0
|0
|19
|3666.98
|87
|2009.01.09 15:45
|buy
|44
|0.1
|1.353
|0
|0
|0
|3666.98
|88
|2009.01.09 16:32
|buy
|45
|0.1
|1.348
|0
|0
|0
|3666.98
|89
|2009.01.09 16:50
|close
|45
|0.1
|1.3515
|0
|0
|35
|3701.98
|90
|2009.01.09 16:50
|close
|44
|0.1
|1.3515
|0
|0
|-15
|3686.98
|91
|2009.01.09 18:30
|buy
|46
|0.1
|1.3469
|0
|0
|0
|3686.98
|92
|2009.01.09 19:04
|close
|46
|0.1
|1.3488
|0
|0
|19
|3705.98
|93
|2009.01.09 19:33
|buy
|47
|0.1
|1.3446
|0
|0
|0
|3705.98
|94
|2009.01.09 22:39
|close
|47
|0.1
|1.3465
|0
|0
|19
|3724.98
|95
|2009.01.12 01:10
|buy
|48
|0.1
|1.341
|0
|0
|0
|3724.98
|96
|2009.01.12 02:42
|close
|48
|0.1
|1.3429
|0
|0
|19
|3743.98
|97
|2009.01.12 05:00
|buy
|49
|0.1
|1.3391
|0
|0
|0
|3743.98
|98
|2009.01.12 06:42
|close
|49
|0.1
|1.341
|0
|0
|19
|3762.98
|99
|2009.01.12 10:00
|buy
|50
|0.1
|1.3354
|0
|0
|0
|3762.98
|100
|2009.01.12 10:25
|close
|50
|0.1
|1.3373
|0
|0
|19
|3781.98
|101
|2009.01.12 13:24
|sell
|51
|0.1
|1.3436
|0
|0
|0
|3781.98
|102
|2009.01.12 13:57
|close
|51
|0.1
|1.3417
|0
|0
|19
|3800.98
|103
|2009.01.12 13:57
|sell
|52
|0.1
|1.3414
|0
|0
|0
|3800.98
|104
|2009.01.12 14:15
|close
|52
|0.1
|1.3394
|0
|0
|20
|3820.98
|105
|2009.01.12 23:15
|buy
|53
|0.1
|1.3364
|0
|0
|0
|3820.98
|106
|2009.01.13 01:59
|buy
|54
|0.1
|1.3313
|0
|0
|0
|3820.98
|107
|2009.01.13 06:54
|buy
|55
|0.1
|1.3262
|0
|0
|0
|3820.98
|108
|2009.01.13 11:40
|close
|55
|0.1
|1.332
|0
|0
|58
|3878.98
|109
|2009.01.13 11:40
|close
|54
|0.1
|1.332
|0
|0
|7
|3885.98
|110
|2009.01.13 11:40
|close
|53
|0.1
|1.332
|0
|0
|-43.99
|3841.99
|111
|2009.01.13 15:00
|buy
|56
|0.1
|1.3209
|0
|0
|0
|3841.99
|112
|2009.01.13 15:05
|close
|56
|0.1
|1.3229
|0
|0
|20
|3861.99
|113
|2009.01.13 15:05
|buy
|57
|0.1
|1.3232
|0
|0
|0
|3861.99
|114
|2009.01.13 16:46
|buy
|58
|0.1
|1.3181
|0
|0
|0
|3861.99
|115
|2009.01.13 17:40
|close
|58
|0.1
|1.3217
|0
|0
|36
|3897.99
|116
|2009.01.13 17:40
|close
|57
|0.1
|1.3217
|0
|0
|-15
|3882.99
|117
|2009.01.13 18:15
|buy
|59
|0.1
|1.3178
|0
|0
|0
|3882.99
|118
|2009.01.13 18:31
|close
|59
|0.1
|1.3198
|0
|0
|20
|3902.99
|119
|2009.01.14 01:30
|sell
|60
|0.1
|1.3226
|0
|0
|0
|3902.99
|120
|2009.01.14 01:43
|close
|60
|0.1
|1.3206
|0
|0
|20
|3922.99
|121
|2009.01.14 01:44
|sell
|61
|0.1
|1.3211
|0
|0
|0
|3922.99
|122
|2009.01.14 02:26
|sell
|62
|0.1
|1.3261
|0
|0
|0
|3922.99
|123
|2009.01.14 07:08
|sell
|63
|0.1
|1.3311
|0
|0
|0
|3922.99
|124
|2009.01.14 09:41
|close
|63
|0.1
|1.3253
|0
|0
|58
|3980.99
|125
|2009.01.14 09:41
|close
|62
|0.1
|1.3253
|0
|0
|8
|3988.99
|126
|2009.01.14 09:41
|close
|61
|0.1
|1.3253
|0
|0
|-42
|3946.99
|127
|2009.01.14 10:00
|buy
|64
|0.1
|1.3225
|0
|0
|0
|3946.99
|128
|2009.01.14 10:23
|close
|64
|0.1
|1.3245
|0
|0
|20
|3966.99
|129
|2009.01.14 14:00
|buy
|65
|0.1
|1.3189
|0
|0
|0
|3966.99
|130
|2009.01.14 14:37
|buy
|66
|0.1
|1.3138
|0
|0
|0
|3966.99
|131
|2009.01.14 16:45
|close
|66
|0.1
|1.3174
|0
|0
|36
|4002.99
|132
|2009.01.14 16:45
|close
|65
|0.1
|1.3174
|0
|0
|-15
|3987.99
|133
|2009.01.14 23:00
|sell
|67
|0.1
|1.3189
|0
|0
|0
|3987.99
|134
|2009.01.14 23:55
|close
|67
|0.1
|1.3169
|0
|0
|20
|4007.99
|135
|2009.01.16 01:15
|sell
|68
|0.1
|1.3172
|0
|0
|0
|4007.99
|136
|2009.01.16 01:54
|close
|68
|0.1
|1.315
|0
|0
|22
|4029.99
|137
|2009.01.16 02:32
|sell
|69
|0.1
|1.3179
|0
|0
|0
|4029.99
|138
|2009.01.16 04:07
|sell
|70
|0.1
|1.3229
|0
|0
|0
|4029.99
|139
|2009.01.16 09:19
|close
|70
|0.1
|1.3193
|0
|0
|36
|4065.99
|140
|2009.01.16 09:19
|close
|69
|0.1
|1.3193
|0
|0
|-14
|4051.99
|141
|2009.01.16 12:30
|sell
|71
|0.1
|1.3283
|0
|0
|0
|4051.99
|142
|2009.01.16 13:34
|close
|71
|0.1
|1.3262
|0
|0
|21
|4072.99
|143
|2009.01.16 21:00
|sell
|72
|0.1
|1.33
|0
|0
|0
|4072.99
|144
|2009.01.16 21:24
|close
|72
|0.1
|1.3279
|0
|0
|21
|4093.99
|145
|2009.01.16 22:15
|sell
|73
|0.1
|1.3303
|0
|0
|0
|4093.99
|146
|2009.01.16 22:46
|close
|73
|0.1
|1.3281
|0
|0
|22
|4115.99
|147
|2009.01.19 00:15
|sell
|74
|0.1
|1.337
|0
|0
|0
|4115.99
|148
|2009.01.19 01:43
|close
|74
|0.1
|1.3349
|0
|0
|21
|4136.99
|149
|2009.01.19 08:45
|buy
|75
|0.1
|1.3298
|0
|0
|0
|4136.99
|150
|2009.01.19 11:12
|buy
|76
|0.1
|1.3248
|0
|0
|0
|4136.99
|151
|2009.01.19 11:37
|close
|76
|0.1
|1.3284
|0
|0
|36
|4172.99
|152
|2009.01.19 11:37
|close
|75
|0.1
|1.3284
|0
|0
|-14
|4158.99
|153
|2009.01.19 12:16
|buy
|77
|0.1
|1.3229
|0
|0
|0
|4158.99
|154
|2009.01.19 12:47
|close
|77
|0.1
|1.325
|0
|0
|21
|4179.99
|155
|2009.01.19 13:14
|buy
|78
|0.1
|1.3229
|0
|0
|0
|4179.99
|156
|2009.01.19 14:17
|buy
|79
|0.1
|1.3179
|0
|0
|0
|4179.99
|157
|2009.01.19 15:44
|buy
|80
|0.1
|1.3128
|0
|0
|0
|4179.99
|158
|2009.01.19 22:57
|buy
|81
|0.11
|1.3078
|0
|0
|0
|4179.99
|159
|2009.01.20 01:34
|buy
|82
|0.21
|1.3028
|0
|0
|0
|4179.99
|160
|2009.01.20 06:03
|buy
|83
|0.43
|1.2978
|0
|0
|0
|4179.99
|161
|2009.01.20 08:21
|buy
|84
|0.43
|1.2946
|0
|0
|0
|4179.99
|162
|2009.01.20 08:21
|buy
|85
|0.85
|1.2945
|0
|0
|0
|4179.99
|163
|2009.01.20 08:21
|buy
|86
|1.71
|1.2944
|0
|0
|0
|4179.99
|164
|2009.01.20 08:21
|buy
|87
|0.1
|1.2945
|0
|0
|0
|4179.99
|165
|2009.01.20 08:21
|buy
|88
|0.1
|1.2944
|0
|0
|0
|4179.99
|166
|2009.01.20 08:26
|close
|88
|0.1
|1.2973
|0
|0
|29
|4208.99
|167
|2009.01.20 08:26
|close
|87
|0.1
|1.2973
|0
|0
|28
|4236.99
|168
|2009.01.20 08:26
|close
|86
|1.71
|1.2973
|0
|0
|495.9
|4732.89
|169
|2009.01.20 08:26
|close
|85
|0.85
|1.2973
|0
|0
|238
|4970.89
|170
|2009.01.20 08:26
|close
|84
|0.43
|1.2973
|0
|0
|116.1
|5086.99
|171
|2009.01.20 08:26
|close
|83
|0.43
|1.2973
|0
|0
|-21.5
|5065.49
|172
|2009.01.20 08:26
|close
|82
|0.21
|1.2973
|0
|0
|-115.5
|4949.99
|173
|2009.01.20 08:26
|close
|81
|0.11
|1.2973
|0
|0
|-115.49
|4834.5
|174
|2009.01.20 08:26
|close
|80
|0.1
|1.2973
|0
|0
|-154.99
|4679.51
|175
|2009.01.20 08:26
|close
|79
|0.1
|1.2973
|0
|0
|-205.99
|4473.52
|176
|2009.01.20 08:26
|close
|78
|0.1
|1.2973
|0
|0
|-255.99
|4217.53
|177
|2009.01.20 20:00
|buy
|89
|0.1
|1.2881
|0
|0
|0
|4217.53
|178
|2009.01.20 20:35
|close
|89
|0.1
|1.2903
|0
|0
|22
|4239.53
|179
|2009.01.21 03:45
|sell
|90
|0.1
|1.2966
|0
|0
|0
|4239.53
|180
|2009.01.21 04:15
|sell
|91
|0.1
|1.3016
|0
|0
|0
|4239.53
|181
|2009.01.21 05:04
|close
|91
|0.1
|1.298
|0
|0
|36
|4275.53
|182
|2009.01.21 05:04
|close
|90
|0.1
|1.298
|0
|0
|-14
|4261.53
|183
|2009.01.21 09:00
|buy
|92
|0.1
|1.2907
|0
|0
|0
|4261.53
|184
|2009.01.21 09:55
|close
|92
|0.1
|1.2929
|0
|0
|22
|4283.53
|185
|2009.01.21 21:30
|sell
|93
|0.1
|1.2969
|0
|0
|0
|4283.53
|186
|2009.01.21 21:48
|sell
|94
|0.1
|1.302
|0
|0
|0
|4283.53
|187
|2009.01.21 22:31
|sell
|95
|0.1
|1.3071
|0
|0
|0
|4283.53
|188
|2009.01.22 00:25
|close
|95
|0.1
|1.3012
|0
|0
|58.94
|4342.47
|189
|2009.01.22 00:25
|close
|94
|0.1
|1.3012
|0
|0
|7.94
|4350.41
|190
|2009.01.22 00:25
|close
|93
|0.1
|1.3012
|0
|0
|-43.06
|4307.35
|191
|2009.01.22 05:15
|sell
|96
|0.1
|1.3035
|0
|0
|0
|4307.35
|192
|2009.01.22 07:00
|close
|96
|0.1
|1.3013
|0
|0
|22
|4329.35
|193
|2009.01.22 13:10
|buy
|97
|0.1
|1.2992
|0
|0
|0
|4329.35
|194
|2009.01.22 14:42
|buy
|98
|0.1
|1.2942
|0
|0
|0
|4329.35
|195
|2009.01.22 15:55
|close
|98
|0.1
|1.2978
|0
|0
|36
|4365.35
|196
|2009.01.22 15:55
|close
|97
|0.1
|1.2978
|0
|0
|-14
|4351.35
|197
|2009.01.22 20:38
|sell
|99
|0.1
|1.3
|0
|0
|0
|4351.35
|198
|2009.01.23 02:08
|buy
|100
|0.4
|1.2979
|0
|0
|0
|4351.35
|199
|2009.01.23 02:10
|close
|100
|0.4
|1.2982
|0
|0
|12
|4363.35
|200
|2009.01.23 02:10
|close
|99
|0.1
|1.2984
|0
|0
|15.98
|4379.33
|201
|2009.01.23 02:18
|buy
|101
|0.1
|1.2982
|0
|0
|0
|4379.33
|202
|2009.01.23 05:52
|buy
|102
|0.1
|1.2932
|0
|0
|0
|4379.33
|203
|2009.01.23 08:11
|close
|102
|0.1
|1.2968
|0
|0
|36
|4415.33
|204
|2009.01.23 08:11
|close
|101
|0.1
|1.2968
|0
|0
|-14
|4401.33
|205
|2009.01.23 09:01
|buy
|103
|0.1
|1.2859
|0
|0
|0
|4401.33
|206
|2009.01.23 10:42
|buy
|104
|0.1
|1.2809
|0
|0
|0
|4401.33
|207
|2009.01.23 15:14
|close
|104
|0.1
|1.2846
|0
|0
|37
|4438.33
|208
|2009.01.23 15:14
|close
|103
|0.1
|1.2846
|0
|0
|-13
|4425.33
|209
|2009.01.23 19:00
|sell
|105
|0.1
|1.2917
|0
|0
|0
|4425.33
|210
|2009.01.23 19:27
|sell
|106
|0.1
|1.2967
|0
|0
|0
|4425.33
|211
|2009.01.23 19:59
|sell
|107
|0.1
|1.3017
|0
|0
|0
|4425.33
|212
|2009.01.26 00:00
|close
|107
|0.1
|1.2918
|0
|0
|98.98
|4524.31
|213
|2009.01.26 00:00
|close
|106
|0.1
|1.2918
|0
|0
|48.98
|4573.29
|214
|2009.01.26 00:00
|close
|105
|0.1
|1.2918
|0
|0
|-1.02
|4572.27
|215
|2009.01.26 01:08
|buy
|108
|0.1
|1.2883
|0
|0
|0
|4572.27
|216
|2009.01.26 03:37
|close
|108
|0.1
|1.2907
|0
|0
|24
|4596.27
|217
|2009.01.26 06:00
|sell
|109
|0.1
|1.2944
|0
|0
|0
|4596.27
|218
|2009.01.26 06:38
|close
|109
|0.1
|1.2921
|0
|0
|23
|4619.27
|219
|2009.01.26 13:45
|sell
|110
|0.1
|1.2972
|0
|0
|0
|4619.27
|220
|2009.01.26 14:40
|sell
|111
|0.1
|1.3022
|0
|0
|0
|4619.27
|221
|2009.01.26 15:02
|sell
|112
|0.1
|1.3072
|0
|0
|0
|4619.27
|222
|2009.01.26 15:24
|sell
|113
|0.11
|1.3122
|0
|0
|0
|4619.27
|223
|2009.01.26 16:01
|sell
|114
|0.21
|1.3172
|0
|0
|0
|4619.27
|224
|2009.01.26 23:11
|sell
|115
|0.43
|1.3222
|0
|0
|0
|4619.27
|225
|2009.01.27 02:21
|close
|115
|0.43
|1.3142
|0
|0
|343.91
|4963.18
|226
|2009.01.27 02:21
|close
|114
|0.21
|1.3142
|0
|0
|62.96
|5026.14
|227
|2009.01.27 02:21
|close
|113
|0.11
|1.3142
|0
|0
|-22.02
|5004.12
|228
|2009.01.27 02:21
|close
|112
|0.1
|1.3142
|0
|0
|-70.02
|4934.1
|229
|2009.01.27 02:21
|close
|111
|0.1
|1.3142
|0
|0
|-120.02
|4814.08
|230
|2009.01.27 02:21
|close
|110
|0.1
|1.3142
|0
|0
|-170.02
|4644.06
|231
|2009.01.27 04:00
|sell
|116
|0.1
|1.3241
|0
|0
|0
|4644.06
|232
|2009.01.27 05:35
|close
|116
|0.1
|1.3217
|0
|0
|24
|4668.06
|233
|2009.01.27 10:30
|sell
|117
|0.1
|1.3311
|0
|0
|0
|4668.06
|234
|2009.01.27 10:38
|close
|117
|0.1
|1.3287
|0
|0
|24
|4692.06
|235
|2009.01.27 13:00
|buy
|118
|0.1
|1.3187
|0
|0
|0
|4692.06
|236
|2009.01.27 15:08
|close
|118
|0.1
|1.3211
|0
|0
|24
|4716.06
|237
|2009.01.27 16:45
|buy
|119
|0.1
|1.3151
|0
|0
|0
|4716.06
|238
|2009.01.27 17:08
|close
|119
|0.1
|1.3175
|0
|0
|24
|4740.06
|239
|2009.01.28 01:00
|sell
|120
|0.1
|1.3214
|0
|0
|0
|4740.06
|240
|2009.01.28 01:49
|close
|120
|0.1
|1.319
|0
|0
|24
|4764.06
|241
|2009.01.28 03:03
|sell
|121
|0.1
|1.3241
|0
|0
|0
|4764.06
|242
|2009.01.28 08:20
|close
|121
|0.1
|1.3217
|0
|0
|24
|4788.06
|243
|2009.01.28 09:00
|sell
|122
|0.1
|1.3264
|0
|0
|0
|4788.06
|244
|2009.01.28 09:12
|sell
|123
|0.1
|1.3314
|0
|0
|0
|4788.06
|245
|2009.01.28 09:19
|close
|123
|0.1
|1.3277
|0
|0
|37
|4825.06
|246
|2009.01.28 09:19
|close
|122
|0.1
|1.3277
|0
|0
|-13
|4812.06
|247
|2009.01.28 09:27
|sell
|124
|0.1
|1.3293
|0
|0
|0
|4812.06
|248
|2009.01.28 10:14
|close
|124
|0.1
|1.3268
|0
|0
|25
|4837.06
|249
|2009.01.29 02:30
|buy
|125
|0.1
|1.3117
|0
|0
|0
|4837.06
|250
|2009.01.29 08:03
|buy
|126
|0.1
|1.3067
|0
|0
|0
|4837.06
|251
|2009.01.29 12:30
|close
|126
|0.1
|1.3106
|0
|0
|39
|4876.06
|252
|2009.01.29 12:30
|close
|125
|0.1
|1.3106
|0
|0
|-11
|4865.06
|253
|2009.01.29 13:00
|sell
|127
|0.1
|1.3127
|0
|0
|0
|4865.06
|254
|2009.01.29 15:04
|sell
|128
|0.1
|1.3177
|0
|0
|0
|4865.06
|255
|2009.01.29 15:19
|close
|128
|0.1
|1.3139
|0
|0
|38
|4903.06
|256
|2009.01.29 15:19
|close
|127
|0.1
|1.3139
|0
|0
|-12
|4891.06
|257
|2009.01.29 17:00
|buy
|129
|0.1
|1.308
|0
|0
|0
|4891.06
|258
|2009.01.29 17:46
|buy
|130
|0.1
|1.303
|0
|0
|0
|4891.06
|259
|2009.01.29 18:00
|buy
|131
|0.1
|1.298
|0
|0
|0
|4891.06
|260
|2009.01.30 00:11
|buy
|132
|0.16
|1.293
|0
|0
|0
|4891.06
|261
|2009.01.30 05:12
|buy
|133
|0.21
|1.288
|0
|0
|0
|4891.06
|262
|2009.01.30 12:52
|buy
|134
|0.43
|1.283
|0
|0
|0
|4891.06
|263
|2009.01.30 18:05
|buy
|135
|0.85
|1.2783
|0
|0
|0
|4891.06
|264
|2009.01.30 18:05
|buy
|136
|0.85
|1.2784
|0
|0
|0
|4891.06
|265
|2009.01.30 18:05
|buy
|137
|1.71
|1.2783
|0
|0
|0
|4891.06
|266
|2009.01.30 18:05
|buy
|138
|0.1
|1.2782
|0
|0
|0
|4891.06
|267
|2009.01.30 18:05
|buy
|139
|0.1
|1.2783
|0
|0
|0
|4891.06
|268
|2009.01.30 18:53
|close
|139
|0.1
|1.2814
|0
|0
|31
|4922.06
|269
|2009.01.30 18:53
|close
|138
|0.1
|1.2814
|0
|0
|32
|4954.06
|270
|2009.01.30 18:53
|close
|137
|1.71
|1.2814
|0
|0
|530.1
|5484.16
|271
|2009.01.30 18:53
|close
|136
|0.85
|1.2814
|0
|0
|255
|5739.16
|272
|2009.01.30 18:53
|close
|135
|0.85
|1.2814
|0
|0
|263.5
|6002.66
|273
|2009.01.30 18:53
|close
|134
|0.43
|1.2814
|0
|0
|-68.8
|5933.86
|274
|2009.01.30 18:53
|close
|133
|0.21
|1.2814
|0
|0
|-138.6
|5795.26
|275
|2009.01.30 18:53
|close
|132
|0.16
|1.2814
|0
|0
|-185.6
|5609.66
|276
|2009.01.30 18:53
|close
|131
|0.1
|1.2814
|0
|0
|-165.99
|5443.67
|277
|2009.01.30 18:53
|close
|130
|0.1
|1.2814
|0
|0
|-215.99
|5227.68
|278
|2009.01.30 18:53
|close
|129
|0.1
|1.2814
|0
|0
|-265.99
|4961.69
|279
|2009.02.02 02:45
|buy
|140
|0.1
|1.2728
|0
|0
|0
|4961.69
|280
|2009.02.02 09:27
|close
|140
|0.1
|1.2753
|0
|0
|25
|4986.69
|281
|2009.02.02 13:15
|sell
|141
|0.1
|1.2769
|0
|0
|0
|4986.69
|282
|2009.02.02 14:30
|close
|141
|0.1
|1.2744
|0
|0
|25
|5011.69
|283
|2009.02.02 16:15
|sell
|142
|0.1
|1.2827
|0
|0
|0
|5011.69
|284
|2009.02.02 16:44
|close
|142
|0.1
|1.2801
|0
|0
|26
|5037.69
|285
|2009.02.02 18:30
|sell
|143
|0.1
|1.2838
|0
|0
|0
|5037.69
|286
|2009.02.02 18:34
|sell
|144
|0.1
|1.2888
|0
|0
|0
|5037.69
|287
|2009.02.02 19:55
|close
|144
|0.1
|1.285
|0
|0
|38
|5075.69
|288
|2009.02.02 19:55
|close
|143
|0.1
|1.285
|0
|0
|-12
|5063.69
|289
|2009.02.03 00:30
|buy
|145
|0.1
|1.2814
|0
|0
|0
|5063.69
|290
|2009.02.03 01:53
|close
|145
|0.1
|1.284
|0
|0
|26
|5089.69
|291
|2009.02.03 04:45
|sell
|146
|0.1
|1.2886
|0
|0
|0
|5089.69
|292
|2009.02.03 06:28
|close
|146
|0.1
|1.286
|0
|0
|26
|5115.69
|293
|2009.02.03 08:00
|buy
|147
|0.1
|1.2827
|0
|0
|0
|5115.69
|294
|2009.02.03 08:29
|close
|147
|0.1
|1.2853
|0
|0
|26
|5141.69
|295
|2009.02.03 15:30
|sell
|148
|0.1
|1.2932
|0
|0
|0
|5141.69
|296
|2009.02.03 16:09
|sell
|149
|0.1
|1.2982
|0
|0
|0
|5141.69
|297
|2009.02.03 17:24
|sell
|150
|0.1
|1.3032
|0
|0
|0
|5141.69
|298
|2009.02.03 18:38
|close
|150
|0.1
|1.2973
|0
|0
|59
|5200.69
|299
|2009.02.03 18:38
|close
|149
|0.1
|1.2973
|0
|0
|9
|5209.69
|300
|2009.02.03 18:38
|close
|148
|0.1
|1.2973
|0
|0
|-41
|5168.69
|301
|2009.02.03 21:24
|sell
|151
|0.1
|1.3031
|0
|0
|0
|5168.69
|302
|2009.02.03 23:45
|close
|151
|0.1
|1.3005
|0
|0
|26
|5194.69
|303
|2009.02.04 02:15
|buy
|152
|0.1
|1.2972
|0
|0
|0
|5194.69
|304
|2009.02.04 03:20
|close
|152
|0.1
|1.2998
|0
|0
|26
|5220.69
|305
|2009.02.04 07:00
|sell
|153
|0.1
|1.3026
|0
|0
|0
|5220.69
|306
|2009.02.04 08:33
|close
|153
|0.1
|1.2999
|0
|0
|27
|5247.69
|307
|2009.02.04 10:30
|buy
|154
|0.1
|1.2931
|0
|0
|0
|5247.69
|308
|2009.02.04 10:51
|close
|154
|0.1
|1.2958
|0
|0
|27
|5274.69
|309
|2009.02.04 10:56
|buy
|155
|0.1
|1.2963
|0
|0
|0
|5274.69
|310
|2009.02.04 12:02
|buy
|156
|0.1
|1.2913
|0
|0
|0
|5274.69
|311
|2009.02.04 12:31
|buy
|157
|0.1
|1.2863
|0
|0
|0
|5274.69
|312
|2009.02.04 16:14
|close
|157
|0.1
|1.2922
|0
|0
|59
|5333.69
|313
|2009.02.04 16:14
|close
|156
|0.1
|1.2922
|0
|0
|9
|5342.69
|314
|2009.02.04 16:14
|close
|155
|0.1
|1.2922
|0
|0
|-41
|5301.69
|315
|2009.02.05 11:45
|sell
|158
|0.1
|1.2887
|0
|0
|0
|5301.69
|316
|2009.02.05 12:00
|close
|158
|0.1
|1.286
|0
|0
|27
|5328.69
|317
|2009.02.05 15:01
|buy
|159
|0.1
|1.2787
|0
|0
|0
|5328.69
|318
|2009.02.05 15:30
|close
|159
|0.1
|1.2814
|0
|0
|27
|5355.69
|319
|2009.02.06 03:42
|buy
|160
|0.1
|1.2785
|0
|0
|0
|5355.69
|320
|2009.02.06 10:17
|close
|160
|0.1
|1.2812
|0
|0
|27
|5382.69
|321
|2009.02.06 11:00
|sell
|161
|0.1
|1.2827
|0
|0
|0
|5382.69
|322
|2009.02.06 11:43
|close
|161
|0.1
|1.28
|0
|0
|27
|5409.69
|323
|2009.02.06 15:45
|sell
|162
|0.1
|1.2875
|0
|0
|0
|5409.69
|324
|2009.02.06 16:41
|close
|162
|0.1
|1.2847
|0
|0
|28
|5437.69
|325
|2009.02.06 19:08
|sell
|163
|0.1
|1.2902
|0
|0
|0
|5437.69
|326
|2009.02.06 19:31
|sell
|164
|0.1
|1.2952
|0
|0
|0
|5437.69
|327
|2009.02.09 04:01
|buy
|165
|0.4
|1.292
|0
|0
|0
|5437.69
|328
|2009.02.09 04:08
|close
|165
|0.4
|1.2929
|0
|0
|36
|5473.69
|329
|2009.02.09 04:08
|close
|164
|0.1
|1.2931
|0
|0
|20.98
|5494.67
|330
|2009.02.09 04:08
|close
|163
|0.1
|1.2931
|0
|0
|-29.02
|5465.65
|331
|2009.02.09 04:08
|buy
|166
|0.1
|1.2931
|0
|0
|0
|5465.65
|332
|2009.02.09 07:12
|buy
|167
|0.1
|1.2881
|0
|0
|0
|5465.65
|333
|2009.02.09 10:20
|close
|167
|0.1
|1.292
|0
|0
|39
|5504.65
|334
|2009.02.09 10:20
|close
|166
|0.1
|1.292
|0
|0
|-11
|5493.65
|335
|2009.02.09 12:00
|sell
|168
|0.1
|1.2941
|0
|0
|0
|5493.65
|336
|2009.02.09 13:31
|sell
|169
|0.1
|1.2991
|0
|0
|0
|5493.65
|337
|2009.02.09 15:02
|sell
|170
|0.1
|1.3041
|0
|0
|0
|5493.65
|338
|2009.02.09 15:33
|sell
|171
|0.16
|1.3091
|0
|0
|0
|5493.65
|339
|2009.02.09 20:14
|close
|171
|0.16
|1.3019
|0
|0
|115.2
|5608.85
|340
|2009.02.09 20:14
|close
|170
|0.1
|1.3019
|0
|0
|22
|5630.85
|341
|2009.02.09 20:14
|close
|169
|0.1
|1.3019
|0
|0
|-28
|5602.85
|342
|2009.02.09 20:14
|close
|168
|0.1
|1.3019
|0
|0
|-78
|5524.85
|343
|2009.02.09 20:26
|buy
|172
|0.1
|1.3015
|0
|0
|0
|5524.85
|344
|2009.02.10 00:57
|buy
|173
|0.1
|1.2963
|0
|0
|0
|5524.85
|345
|2009.02.10 01:30
|buy
|174
|0.1
|1.2913
|0
|0
|0
|5524.85
|346
|2009.02.10 02:01
|buy
|175
|0.16
|1.2863
|0
|0
|0
|5524.85
|347
|2009.02.10 04:47
|buy
|176
|0.32
|1.2813
|0
|0
|0
|5524.85
|348
|2009.02.10 06:47
|close
|176
|0.32
|1.2885
|0
|0
|230.4
|5755.25
|349
|2009.02.10 06:47
|close
|175
|0.16
|1.2885
|0
|0
|35.2
|5790.45
|350
|2009.02.10 06:47
|close
|174
|0.1
|1.2885
|0
|0
|-28
|5762.45
|351
|2009.02.10 06:47
|close
|173
|0.1
|1.2885
|0
|0
|-78
|5684.45
|352
|2009.02.10 06:47
|close
|172
|0.1
|1.2885
|0
|0
|-129.99
|5554.46
|353
|2009.02.10 08:09
|sell
|177
|0.1
|1.2886
|0
|0
|0
|5554.46
|354
|2009.02.10 09:20
|sell
|178
|0.1
|1.2936
|0
|0
|0
|5554.46
|355
|2009.02.10 10:01
|close
|178
|0.1
|1.2897
|0
|0
|39
|5593.46
|356
|2009.02.10 10:01
|close
|177
|0.1
|1.2897
|0
|0
|-11
|5582.46
|357
|2009.02.10 10:45
|sell
|179
|0.1
|1.293
|0
|0
|0
|5582.46
|358
|2009.02.10 13:15
|sell
|180
|0.1
|1.2981
|0
|0
|0
|5582.46
|359
|2009.02.10 16:06
|sell
|181
|0.1
|1.3031
|0
|0
|0
|5582.46
|360
|2009.02.10 17:35
|close
|181
|0.1
|1.297
|0
|0
|61
|5643.46
|361
|2009.02.10 17:35
|close
|180
|0.1
|1.297
|0
|0
|11
|5654.46
|362
|2009.02.10 17:35
|close
|179
|0.1
|1.297
|0
|0
|-40
|5614.46
|363
|2009.02.10 19:03
|buy
|182
|0.1
|1.2932
|0
|0
|0
|5614.46
|364
|2009.02.10 20:00
|buy
|183
|0.1
|1.2882
|0
|0
|0
|5614.46
|365
|2009.02.10 22:48
|close
|183
|0.1
|1.2922
|0
|0
|40
|5654.46
|366
|2009.02.10 22:48
|close
|182
|0.1
|1.2922
|0
|0
|-10
|5644.46
|367
|2009.02.11 07:44
|sell
|184
|0.1
|1.2922
|0
|0
|0
|5644.46
|368
|2009.02.11 09:55
|sell
|185
|0.1
|1.2972
|0
|0
|0
|5644.46
|369
|2009.02.11 11:28
|close
|185
|0.1
|1.2932
|0
|0
|40
|5684.46
|370
|2009.02.11 11:28
|close
|184
|0.1
|1.2932
|0
|0
|-10
|5674.46
|371
|2009.02.11 19:00
|buy
|186
|0.1
|1.2861
|0
|0
|0
|5674.46
|372
|2009.02.11 20:50
|close
|186
|0.1
|1.289
|0
|0
|29
|5703.46
|373
|2009.02.12 11:30
|buy
|187
|0.1
|1.2823
|0
|0
|0
|5703.46
|374
|2009.02.12 13:14
|close
|187
|0.1
|1.2852
|0
|0
|29
|5732.46
|375
|2009.02.12 16:00
|buy
|188
|0.1
|1.2737
|0
|0
|0
|5732.46
|376
|2009.02.12 16:24
|close
|188
|0.1
|1.2766
|0
|0
|29
|5761.46
|377
|2009.02.12 16:25
|buy
|189
|0.1
|1.276
|0
|0
|0
|5761.46
|378
|2009.02.12 17:05
|close
|189
|0.1
|1.2789
|0
|0
|29
|5790.46
|379
|2009.02.12 23:30
|sell
|190
|0.1
|1.289
|0
|0
|0
|5790.46
|380
|2009.02.13 00:41
|close
|190
|0.1
|1.2861
|0
|0
|28.98
|5819.44
|381
|2009.02.13 04:47
|sell
|191
|0.1
|1.2933
|0
|0
|0
|5819.44
|382
|2009.02.13 08:00
|close
|191
|0.1
|1.2903
|0
|0
|30
|5849.44
|383
|2009.02.13 14:00
|buy
|192
|0.1
|1.2842
|0
|0
|0
|5849.44
|384
|2009.02.13 16:20
|close
|192
|0.1
|1.2872
|0
|0
|30
|5879.44
|385
|2009.02.13 17:00
|sell
|193
|0.1
|1.291
|0
|0
|0
|5879.44
|386
|2009.02.13 17:20
|close
|193
|0.1
|1.288
|0
|0
|30
|5909.44
|387
|2009.02.13 18:30
|sell
|194
|0.1
|1.2911
|0
|0
|0
|5909.44
|388
|2009.02.13 18:54
|close
|194
|0.1
|1.2881
|0
|0
|30
|5939.44
|389
|2009.02.13 20:02
|sell
|195
|0.1
|1.2907
|0
|0
|0
|5939.44
|390
|2009.02.13 22:06
|close
|195
|0.1
|1.2876
|0
|0
|31
|5970.44
|391
|2009.02.16 00:15
|buy
|196
|0.1
|1.276
|0
|0
|0
|5970.44
|392
|2009.02.16 00:46
|close
|196
|0.1
|1.2791
|0
|0
|31
|6001.44
|393
|2009.02.16 00:46
|buy
|197
|0.1
|1.2793
|0
|0
|0
|6001.44
|394
|2009.02.16 06:55
|buy
|198
|0.1
|1.2743
|0
|0
|0
|6001.44
|395
|2009.02.16 11:01
|close
|198
|0.1
|1.2784
|0
|0
|41
|6042.44
|396
|2009.02.16 11:01
|close
|197
|0.1
|1.2784
|0
|0
|-9
|6033.44
|397
|2009.02.16 16:00
|sell
|199
|0.1
|1.2809
|0
|0
|0
|6033.44
|398
|2009.02.16 17:30
|close
|199
|0.1
|1.2778
|0
|0
|31
|6064.44
|399
|2009.02.16 19:09
|buy
|200
|0.1
|1.2768
|0
|0
|0
|6064.44
|400
|2009.02.16 22:55
|close
|200
|0.1
|1.2799
|0
|0
|31
|6095.44
|401
|2009.02.17 02:45
|buy
|201
|0.1
|1.2677
|0
|0
|0
|6095.44
|402
|2009.02.17 07:39
|buy
|202
|0.1
|1.2627
|0
|0
|0
|6095.44
|403
|2009.02.17 11:00
|sell
|203
|0.4
|1.2649
|0
|0
|0
|6095.44
|404
|2009.02.17 11:21
|close
|203
|0.4
|1.264
|0
|0
|36
|6131.44
|405
|2009.02.17 16:46
|buy
|204
|0.11
|1.2577
|0
|0
|0
|6131.44
|406
|2009.02.18 09:17
|close
|204
|0.11
|1.2636
|0
|0
|64.91
|6196.35
|407
|2009.02.18 09:17
|close
|202
|0.1
|1.2636
|0
|0
|9.01
|6205.36
|408
|2009.02.18 09:17
|close
|201
|0.1
|1.2636
|0
|0
|-40.99
|6164.37
|409
|2009.02.18 10:45
|buy
|205
|0.1
|1.2566
|0
|0
|0
|6164.37
|410
|2009.02.18 12:16
|close
|205
|0.1
|1.2597
|0
|0
|31
|6195.37
|411
|2009.02.18 16:45
|buy
|206
|0.1
|1.2528
|0
|0
|0
|6195.37
|412
|2009.02.18 18:09
|close
|206
|0.1
|1.2559
|0
|0
|31
|6226.37
|413
|2009.02.18 23:00
|buy
|207
|0.1
|1.2532
|0
|0
|0
|6226.37
|414
|2009.02.19 00:53
|close
|207
|0.1
|1.2564
|0
|0
|32.03
|6258.4
|415
|2009.02.19 01:15
|sell
|208
|0.1
|1.2567
|0
|0
|0
|6258.4
|416
|2009.02.19 09:27
|sell
|209
|0.1
|1.2617
|0
|0
|0
|6258.4
|417
|2009.02.19 10:25
|sell
|210
|0.11
|1.2667
|0
|0
|0
|6258.4
|418
|2009.02.19 14:01
|sell
|211
|0.16
|1.2717
|0
|0
|0
|6258.4
|419
|2009.02.19 18:00
|buy
|212
|0.1
|1.2675
|0
|0
|0
|6258.4
|420
|2009.02.20 01:48
|close
|211
|0.16
|1.2642
|0
|0
|119.97
|6378.37
|421
|2009.02.20 01:48
|close
|210
|0.11
|1.2642
|0
|0
|27.48
|6405.85
|422
|2009.02.20 01:48
|close
|209
|0.1
|1.2642
|0
|0
|-25.02
|6380.83
|423
|2009.02.20 01:48
|close
|208
|0.1
|1.2642
|0
|0
|-75.02
|6305.81
|424
|2009.02.20 02:20
|buy
|213
|0.1
|1.2625
|0
|0
|0
|6305.81
|425
|2009.02.20 08:08
|buy
|214
|0.11
|1.2575
|0
|0
|0
|6305.81
|426
|2009.02.20 12:15
|sell
|215
|0.1
|1.2621
|0
|0
|0
|6305.81
|427
|2009.02.20 13:01
|close
|215
|0.1
|1.2643
|0
|0
|-22
|6283.81
|428
|2009.02.20 13:01
|close
|214
|0.11
|1.2641
|0
|0
|72.6
|6356.41
|429
|2009.02.20 13:01
|close
|213
|0.1
|1.2641
|0
|0
|16
|6372.41
|430
|2009.02.20 13:01
|close
|212
|0.1
|1.2641
|0
|0
|-33.99
|6338.42
|431
|2009.02.20 13:01
|sell
|216
|0.1
|1.2641
|0
|0
|0
|6338.42
|432
|2009.02.20 13:57
|close
|216
|0.1
|1.2609
|0
|0
|32
|6370.42
|433
|2009.02.20 15:15
|buy
|217
|0.1
|1.2568
|0
|0
|0
|6370.42
|434
|2009.02.20 15:45
|close
|217
|0.1
|1.26
|0
|0
|32
|6402.42
|435
|2009.02.20 18:30
|sell
|218
|0.1
|1.2786
|0
|0
|0
|6402.42
|436
|2009.02.20 18:33
|close
|218
|0.1
|1.2752
|0
|0
|34
|6436.42
|437
|2009.02.20 19:19
|sell
|219
|0.1
|1.2849
|0
|0
|0
|6436.42
|438
|2009.02.20 19:59
|close
|219
|0.1
|1.2815
|0
|0
|34
|6470.42
|439
|2009.02.23 02:01
|buy
|220
|0.1
|1.279
|0
|0
|0
|6470.42
|440
|2009.02.23 02:28
|close
|220
|0.1
|1.2823
|0
|0
|33
|6503.42
|441
|2009.02.23 03:01
|sell
|221
|0.1
|1.2922
|0
|0
|0
|6503.42
|442
|2009.02.23 06:21
|close
|221
|0.1
|1.2888
|0
|0
|34
|6537.42
|443
|2009.02.23 08:00
|sell
|222
|0.1
|1.2925
|0
|0
|0
|6537.42
|444
|2009.02.23 08:17
|sell
|223
|0.1
|1.2975
|0
|0
|0
|6537.42
|445
|2009.02.23 09:05
|close
|223
|0.1
|1.2933
|0
|0
|42
|6579.42
|446
|2009.02.23 09:05
|close
|222
|0.1
|1.2933
|0
|0
|-8
|6571.42
|447
|2009.02.23 10:17
|buy
|224
|0.1
|1.2866
|0
|0
|0
|6571.42
|448
|2009.02.23 11:46
|buy
|225
|0.1
|1.2816
|0
|0
|0
|6571.42
|449
|2009.02.23 16:05
|buy
|226
|0.11
|1.2766
|0
|0
|0
|6571.42
|450
|2009.02.23 17:45
|buy
|227
|0.21
|1.2716
|0
|0
|0
|6571.42
|451
|2009.02.24 00:58
|buy
|228
|0.32
|1.2666
|0
|0
|0
|6571.42
|452
|2009.02.24 03:00
|sell
|229
|0.1
|1.2714
|0
|0
|0
|6571.42
|453
|2009.02.24 06:14
|close
|229
|0.1
|1.2743
|0
|0
|-29
|6542.42
|454
|2009.02.24 06:14
|close
|228
|0.32
|1.2741
|0
|0
|240
|6782.42
|455
|2009.02.24 06:14
|close
|227
|0.21
|1.2741
|0
|0
|52.52
|6834.94
|456
|2009.02.24 06:14
|close
|226
|0.11
|1.2741
|0
|0
|-27.49
|6807.45
|457
|2009.02.24 06:14
|close
|225
|0.1
|1.2741
|0
|0
|-74.99
|6732.46
|458
|2009.02.24 06:14
|close
|224
|0.1
|1.2741
|0
|0
|-124.99
|6607.47
|459
|2009.02.24 06:45
|sell
|230
|0.1
|1.2741
|0
|0
|0
|6607.47
|460
|2009.02.24 08:05
|close
|230
|0.1
|1.2707
|0
|0
|34
|6641.47
|461
|2009.02.24 10:45
|sell
|231
|0.1
|1.2791
|0
|0
|0
|6641.47
|462
|2009.02.24 14:06
|close
|231
|0.1
|1.2757
|0
|0
|34
|6675.47
|463
|2009.02.24 15:00
|buy
|232
|0.1
|1.2734
|0
|0
|0
|6675.47
|464
|2009.02.24 17:29
|close
|232
|0.1
|1.2768
|0
|0
|34
|6709.47
|465
|2009.02.24 19:30
|sell
|233
|0.1
|1.2804
|0
|0
|0
|6709.47
|466
|2009.02.24 19:57
|sell
|234
|0.1
|1.2854
|0
|0
|0
|6709.47
|467
|2009.02.25 04:59
|close
|234
|0.1
|1.2812
|0
|0
|41.98
|6751.45
|468
|2009.02.25 04:59
|close
|233
|0.1
|1.2812
|0
|0
|-8.02
|6743.43
|469
|2009.02.25 09:00
|sell
|235
|0.1
|1.287
|0
|0
|0
|6743.43
|470
|2009.02.25 10:41
|close
|235
|0.1
|1.2836
|0
|0
|34
|6777.43
|471
|2009.02.25 11:00
|buy
|236
|0.1
|1.2813
|0
|0
|0
|6777.43
|472
|2009.02.25 12:19
|close
|236
|0.1
|1.2849
|0
|0
|36
|6813.43
|473
|2009.02.25 17:00
|buy
|237
|0.1
|1.2697
|0
|0
|0
|6813.43
|474
|2009.02.25 17:16
|close
|237
|0.1
|1.2732
|0
|0
|35
|6848.43
|475
|2009.02.25 17:16
|buy
|238
|0.1
|1.2734
|0
|0
|0
|6848.43
|476
|2009.02.26 07:38
|buy
|239
|0.1
|1.2684
|0
|0
|0
|6848.43
|477
|2009.02.26 08:06
|close
|239
|0.1
|1.2727
|0
|0
|43
|6891.43
|478
|2009.02.26 08:06
|close
|238
|0.1
|1.2727
|0
|0
|-6.97
|6884.46
|479
|2009.02.26 11:00
|sell
|240
|0.1
|1.2771
|0
|0
|0
|6884.46
|480
|2009.02.26 16:09
|close
|240
|0.1
|1.2736
|0
|0
|35
|6919.46
|481
|2009.02.26 22:00
|buy
|241
|0.1
|1.2739
|0
|0
|0
|6919.46
|482
|2009.02.27 09:03
|buy
|242
|0.1
|1.2689
|0
|0
|0
|6919.46
|483
|2009.02.27 09:18
|buy
|243
|0.11
|1.2639
|0
|0
|0
|6919.46
|484
|2009.02.27 16:41
|close
|243
|0.11
|1.2699
|0
|0
|66
|6985.46
|485
|2009.02.27 16:41
|close
|242
|0.1
|1.2699
|0
|0
|10
|6995.46
|486
|2009.02.27 16:41
|close
|241
|0.1
|1.2699
|0
|0
|-39.99
|6955.47
|487
|2009.02.27 17:15
|sell
|244
|0.1
|1.2717
|0
|0
|0
|6955.47
|488
|2009.02.27 17:20
|close
|244
|0.1
|1.2682
|0
|0
|35
|6990.47
|489
|2009.02.27 19:00
|sell
|245
|0.1
|1.2718
|0
|0
|0
|6990.47
|490
|2009.02.27 21:11
|close
|245
|0.1
|1.2683
|0
|0
|35
|7025.47
|491
|2009.03.02 00:00
|buy
|246
|0.1
|1.2617
|0
|0
|0
|7025.47
|492
|2009.03.02 01:30
|buy
|247
|0.1
|1.2567
|0
|0
|0
|7025.47
|493
|2009.03.02 07:53
|close
|247
|0.1
|1.261
|0
|0
|43
|7068.47
|494
|2009.03.02 07:53
|close
|246
|0.1
|1.261
|0
|0
|-7
|7061.47
|495
|2009.03.02 22:30
|buy
|248
|0.1
|1.2579
|0
|0
|0
|7061.47
|496
|2009.03.03 03:00
|sell
|249
|0.4
|1.2581
|0
|0
|0
|7061.47
|497
|2009.03.03 04:53
|sell
|250
|0.1
|1.2632
|0
|0
|0
|7061.47
|498
|2009.03.03 05:00
|close
|248
|0.1
|1.2621
|0
|0
|42.01
|7103.48
|499
|2009.03.03 11:00
|buy
|251
|0.4
|1.263
|0
|0
|0
|7103.48
|500
|2009.03.03 14:45
|close
|251
|0.4
|1.2641
|0
|0
|44
|7147.48
|501
|2009.03.03 15:50
|close
|250
|0.1
|1.2584
|0
|0
|48
|7195.48
|502
|2009.03.03 15:50
|close
|249
|0.4
|1.2584
|0
|0
|-12
|7183.48
|503
|2009.03.03 16:51
|buy
|252
|0.1
|1.2567
|0
|0
|0
|7183.48
|504
|2009.03.04 01:34
|buy
|253
|0.1
|1.2517
|0
|0
|0
|7183.48
|505
|2009.03.04 01:47
|buy
|254
|0.11
|1.2467
|0
|0
|0
|7183.48
|506
|2009.03.04 08:04
|close
|254
|0.11
|1.2527
|0
|0
|66
|7249.48
|507
|2009.03.04 08:04
|close
|253
|0.1
|1.2527
|0
|0
|10
|7259.48
|508
|2009.03.04 08:04
|close
|252
|0.1
|1.2527
|0
|0
|-39.99
|7219.49
|509
|2009.03.04 08:45
|sell
|255
|0.1
|1.2532
|0
|0
|0
|7219.49
|510
|2009.03.04 09:07
|close
|255
|0.1
|1.2495
|0
|0
|37
|7256.49
|511
|2009.03.04 14:00
|sell
|256
|0.1
|1.254
|0
|0
|0
|7256.49
|512
|2009.03.04 15:36
|sell
|257
|0.1
|1.259
|0
|0
|0
|7256.49
|513
|2009.03.04 16:19
|close
|257
|0.1
|1.2546
|0
|0
|44
|7300.49
|514
|2009.03.04 16:19
|close
|256
|0.1
|1.2546
|0
|0
|-6
|7294.49
|515
|2009.03.04 17:30
|sell
|258
|0.1
|1.2588
|0
|0
|0
|7294.49
|516
|2009.03.04 18:38
|sell
|259
|0.1
|1.2638
|0
|0
|0
|7294.49
|517
|2009.03.05 02:00
|buy
|260
|0.4
|1.2605
|0
|0
|0
|7294.49
|518
|2009.03.05 02:10
|close
|260
|0.4
|1.2618
|0
|0
|52
|7346.49
|519
|2009.03.05 02:10
|close
|259
|0.1
|1.262
|0
|0
|17.94
|7364.43
|520
|2009.03.05 02:10
|close
|258
|0.1
|1.262
|0
|0
|-32.06
|7332.37
|521
|2009.03.05 02:10
|buy
|261
|0.1
|1.2621
|0
|0
|0
|7332.37
|522
|2009.03.05 10:26
|buy
|262
|0.1
|1.257
|0
|0
|0
|7332.37
|523
|2009.03.05 14:39
|buy
|263
|0.11
|1.252
|0
|0
|0
|7332.37
|524
|2009.03.05 16:41
|close
|263
|0.11
|1.2581
|0
|0
|67.1
|7399.47
|525
|2009.03.05 16:41
|close
|262
|0.1
|1.2581
|0
|0
|11
|7410.47
|526
|2009.03.05 16:41
|close
|261
|0.1
|1.2581
|0
|0
|-40
|7370.47
|527
|2009.03.06 04:22
|sell
|264
|0.1
|1.2572
|0
|0
|0
|7370.47
|528
|2009.03.06 07:30
|sell
|265
|0.1
|1.2624
|0
|0
|0
|7370.47
|529
|2009.03.06 08:00
|sell
|266
|0.11
|1.2674
|0
|0
|0
|7370.47
|530
|2009.03.06 08:39
|sell
|267
|0.21
|1.2724
|0
|0
|0
|7370.47
|531
|2009.03.06 13:50
|close
|267
|0.21
|1.2658
|0
|0
|138.6
|7509.07
|532
|2009.03.06 13:50
|close
|266
|0.11
|1.2658
|0
|0
|17.6
|7526.67
|533
|2009.03.06 13:50
|close
|265
|0.1
|1.2658
|0
|0
|-34
|7492.67
|534
|2009.03.06 13:50
|close
|264
|0.1
|1.2658
|0
|0
|-86
|7406.67
|535
|2009.03.06 17:15
|buy
|268
|0.1
|1.2645
|0
|0
|0
|7406.67
|536
|2009.03.06 18:01
|close
|268
|0.1
|1.2683
|0
|0
|38
|7444.67
|537
|2009.03.09 01:00
|sell
|269
|0.1
|1.2714
|0
|0
|0
|7444.67
|538
|2009.03.09 04:36
|close
|269
|0.1
|1.2675
|0
|0
|39
|7483.67
|539
|2009.03.09 05:23
|buy
|270
|0.1
|1.2668
|0
|0
|0
|7483.67
|540
|2009.03.09 08:13
|buy
|271
|0.1
|1.2618
|0
|0
|0
|7483.67
|541
|2009.03.09 08:50
|close
|271
|0.1
|1.2662
|0
|0
|44
|7527.67
|542
|2009.03.09 08:50
|close
|270
|0.1
|1.2662
|0
|0
|-6
|7521.67
|543
|2009.03.09 12:00
|buy
|272
|0.1
|1.2598
|0
|0
|0
|7521.67
|544
|2009.03.09 15:13
|close
|272
|0.1
|1.2636
|0
|0
|38
|7559.67
|545
|2009.03.09 16:14
|sell
|273
|0.1
|1.2638
|0
|0
|0
|7559.67
|546
|2009.03.09 20:40
|close
|273
|0.1
|1.26
|0
|0
|38
|7597.67
|547
|2009.03.09 21:00
|buy
|274
|0.1
|1.2608
|0
|0
|0
|7597.67
|548
|2009.03.10 02:01
|sell
|275
|0.4
|1.263
|0
|0
|0
|7597.67
|549
|2009.03.10 04:10
|sell
|276
|0.1
|1.268
|0
|0
|0
|7597.67
|550
|2009.03.10 05:05
|close
|274
|0.1
|1.2664
|0
|0
|56.01
|7653.68
|551
|2009.03.10 09:01
|sell
|277
|0.11
|1.273
|0
|0
|0
|7653.68
|552
|2009.03.10 13:19
|sell
|278
|0.21
|1.278
|0
|0
|0
|7653.68
|553
|2009.03.10 18:24
|buy
|279
|0.1
|1.2717
|0
|0
|0
|7653.68
|554
|2009.03.10 19:03
|close
|279
|0.1
|1.2676
|0
|0
|-41
|7612.68
|555
|2009.03.10 19:03
|close
|278
|0.21
|1.2678
|0
|0
|214.2
|7826.88
|556
|2009.03.10 19:03
|close
|277
|0.11
|1.2678
|0
|0
|57.2
|7884.08
|557
|2009.03.10 19:03
|close
|276
|0.1
|1.2678
|0
|0
|2
|7886.08
|558
|2009.03.10 19:03
|close
|275
|0.4
|1.2678
|0
|0
|-192
|7694.08
|559
|2009.03.10 19:03
|buy
|280
|0.1
|1.2678
|0
|0
|0
|7694.08
|560
|2009.03.10 19:15
|buy
|281
|0.1
|1.2628
|0
|0
|0
|7694.08
|561
|2009.03.10 20:53
|close
|281
|0.1
|1.2673
|0
|0
|45
|7739.08
|562
|2009.03.10 20:53
|close
|280
|0.1
|1.2673
|0
|0
|-5
|7734.08
|563
|2009.03.11 01:30
|sell
|282
|0.1
|1.273
|0
|0
|0
|7734.08
|564
|2009.03.11 02:26
|close
|282
|0.1
|1.2691
|0
|0
|39
|7773.08
|565
|2009.03.11 11:30
|sell
|283
|0.1
|1.2713
|0
|0
|0
|7773.08
|566
|2009.03.11 12:58
|sell
|284
|0.1
|1.2763
|0
|0
|0
|7773.08
|567
|2009.03.11 17:03
|sell
|285
|0.11
|1.2813
|0
|0
|0
|7773.08
|568
|2009.03.11 18:04
|close
|285
|0.11
|1.2751
|0
|0
|68.2
|7841.28
|569
|2009.03.11 18:04
|close
|284
|0.1
|1.2751
|0
|0
|12
|7853.28
|570
|2009.03.11 18:04
|close
|283
|0.1
|1.2751
|0
|0
|-38
|7815.28
|571
|2009.03.11 20:15
|sell
|286
|0.1
|1.2813
|0
|0
|0
|7815.28
|572
|2009.03.11 20:39
|sell
|287
|0.1
|1.2863
|0
|0
|0
|7815.28
|573
|2009.03.12 00:08
|close
|287
|0.1
|1.2818
|0
|0
|44.94
|7860.22
|574
|2009.03.12 00:08
|close
|286
|0.1
|1.2818
|0
|0
|-5.06
|7855.16
|575
|2009.03.12 08:00
|buy
|288
|0.1
|1.2768
|0
|0
|0
|7855.16
|576
|2009.03.12 12:57
|close
|288
|0.1
|1.2808
|0
|0
|40
|7895.16
|577
|2009.03.12 13:00
|sell
|289
|0.1
|1.2807
|0
|0
|0
|7895.16
|578
|2009.03.12 14:17
|close
|289
|0.1
|1.2765
|0
|0
|42
|7937.16
|579
|2009.03.12 18:26
|sell
|290
|0.1
|1.2822
|0
|0
|0
|7937.16
|580
|2009.03.12 19:56
|sell
|291
|0.1
|1.2872
|0
|0
|0
|7937.16
|581
|2009.03.12 20:49
|sell
|292
|0.13
|1.2922
|0
|0
|0
|7937.16
|582
|2009.03.13 08:15
|buy
|293
|0.1
|1.2878
|0
|0
|0
|7937.16
|583
|2009.03.13 09:33
|close
|293
|0.1
|1.2936
|0
|0
|58
|7995.16
|584
|2009.03.13 12:32
|buy
|294
|0.1
|1.2878
|0
|0
|0
|7995.16
|585
|2009.03.16 00:00
|close
|294
|0.1
|1.2846
|0
|0
|-31.99
|7963.17
|586
|2009.03.16 00:00
|close
|292
|0.13
|1.2848
|0
|0
|96.15
|8059.32
|587
|2009.03.16 00:00
|close
|291
|0.1
|1.2848
|0
|0
|23.96
|8083.28
|588
|2009.03.16 00:00
|close
|290
|0.1
|1.2848
|0
|0
|-26.04
|8057.24
|589
|2009.03.16 08:15
|sell
|295
|0.1
|1.2945
|0
|0
|0
|8057.24
|590
|2009.03.16 11:02
|sell
|296
|0.1
|1.2997
|0
|0
|0
|8057.24
|591
|2009.03.16 13:12
|sell
|297
|0.13
|1.3047
|0
|0
|0
|8057.24
|592
|2009.03.16 15:30
|close
|297
|0.13
|1.2988
|0
|0
|76.7
|8133.94
|593
|2009.03.16 15:30
|close
|296
|0.1
|1.2988
|0
|0
|9
|8142.94
|594
|2009.03.16 15:30
|close
|295
|0.1
|1.2988
|0
|0
|-43
|8099.94
|595
|2009.03.16 17:05
|buy
|298
|0.1
|1.2979
|0
|0
|0
|8099.94
|596
|2009.03.16 17:39
|close
|298
|0.1
|1.302
|0
|0
|41
|8140.94
|597
|2009.03.16 20:15
|buy
|299
|0.1
|1.2986
|0
|0
|0
|8140.94
|598
|2009.03.17 02:22
|sell
|300
|0.4
|1.3005
|0
|0
|0
|8140.94
|599
|2009.03.17 02:53
|close
|300
|0.4
|1.2997
|0
|0
|32
|8172.94
|600
|2009.03.17 02:53
|close
|299
|0.1
|1.2995
|0
|0
|9.01
|8181.95
|601
|2009.03.17 03:02
|sell
|301
|0.1
|1.3002
|0
|0
|0
|8181.95
|602
|2009.03.17 07:50
|close
|301
|0.1
|1.296
|0
|0
|42
|8223.95
|603
|2009.03.17 14:15
|buy
|302
|0.1
|1.2944
|0
|0
|0
|8223.95
|604
|2009.03.17 17:20
|close
|302
|0.1
|1.2986
|0
|0
|42
|8265.95
|605
|2009.03.17 18:30
|sell
|303
|0.1
|1.2998
|0
|0
|0
|8265.95
|606
|2009.03.18 02:15
|buy
|304
|0.4
|1.3007
|0
|0
|0
|8265.95
|607
|2009.03.18 02:33
|close
|304
|0.4
|1.3026
|0
|0
|76
|8341.95
|608
|2009.03.18 02:33
|close
|303
|0.1
|1.3028
|0
|0
|-30.02
|8311.93
|609
|2009.03.18 04:00
|sell
|305
|0.1
|1.3036
|0
|0
|0
|8311.93
|610
|2009.03.18 08:00
|buy
|306
|0.4
|1.3025
|0
|0
|0
|8311.93
|611
|2009.03.18 10:56
|close
|306
|0.4
|1.3036
|0
|0
|44
|8355.93
|612
|2009.03.18 10:56
|close
|305
|0.1
|1.3038
|0
|0
|-2
|8353.93
|613
|2009.03.18 12:00
|sell
|307
|0.1
|1.3046
|0
|0
|0
|8353.93
|614
|2009.03.18 13:31
|sell
|308
|0.1
|1.3097
|0
|0
|0
|8353.93
|615
|2009.03.18 15:13
|sell
|309
|0.13
|1.3147
|0
|0
|0
|8353.93
|616
|2009.03.18 19:18
|sell
|310
|0.21
|1.3319
|0
|0
|0
|8353.93
|617
|2009.03.18 19:31
|sell
|311
|0.43
|1.3369
|0
|0
|0
|8353.93
|618
|2009.03.18 19:33
|sell
|312
|0.85
|1.342
|0
|0
|0
|8353.93
|619
|2009.03.18 20:08
|sell
|313
|1.28
|1.3468
|0
|0
|0
|8353.93
|620
|2009.03.18 20:08
|sell
|314
|1.71
|1.3467
|0
|0
|0
|8353.93
|621
|2009.03.18 20:08
|sell
|315
|3.41
|1.3469
|0
|0
|0
|8353.93
|622
|2009.03.18 20:08
|sell
|316
|0.1
|1.3468
|0
|0
|0
|8353.93
|623
|2009.03.18 20:08
|sell
|317
|0.1
|1.3469
|0
|0
|0
|8353.93
|624
|2009.03.18 20:08
|buy
|318
|0.1
|1.3473
|0
|0
|0
|8353.93
|625
|2009.03.18 20:08
|buy
|319
|0.1
|1.3475
|0
|0
|0
|8353.93
|626
|2009.03.18 20:08
|buy
|320
|0.1
|1.3477
|0
|0
|0
|8353.93
|627
|2009.03.18 20:08
|buy
|321
|0.1
|1.3476
|0
|0
|0
|8353.93
|628
|2009.03.18 20:08
|buy
|322
|0.1
|1.3477
|0
|0
|0
|8353.93
|629
|2009.03.18 20:08
|buy
|323
|0.1
|1.3479
|0
|0
|0
|8353.93
|630
|2009.03.18 20:08
|buy
|324
|0.1
|1.348
|0
|0
|0
|8353.93
|631
|2009.03.18 20:08
|buy
|325
|0.1
|1.3482
|0
|0
|0
|8353.93
|632
|2009.03.18 20:08
|buy
|326
|0.1
|1.3484
|0
|0
|0
|8353.93
|633
|2009.03.18 20:08
|buy
|327
|0.1
|1.3483
|0
|0
|0
|8353.93
|634
|2009.03.18 20:08
|buy
|328
|0.1
|1.3484
|0
|0
|0
|8353.93
|635
|2009.03.18 20:08
|close
|328
|0.1
|1.3485
|0
|0
|1
|8354.93
|636
|2009.03.18 20:08
|close
|327
|0.1
|1.3485
|0
|0
|2
|8356.93
|637
|2009.03.18 20:08
|close
|326
|0.1
|1.3485
|0
|0
|1
|8357.93
|638
|2009.03.18 20:08
|close
|325
|0.1
|1.3485
|0
|0
|3
|8360.93
|639
|2009.03.18 20:08
|close
|324
|0.1
|1.3485
|0
|0
|5
|8365.93
|640
|2009.03.18 20:08
|close
|323
|0.1
|1.3485
|0
|0
|6
|8371.93
|641
|2009.03.18 20:08
|close
|322
|0.1
|1.3485
|0
|0
|8
|8379.93
|642
|2009.03.18 20:08
|close
|321
|0.1
|1.3485
|0
|0
|9
|8388.93
|643
|2009.03.18 20:08
|close
|320
|0.1
|1.3485
|0
|0
|8
|8396.93
|644
|2009.03.18 20:08
|close
|319
|0.1
|1.3485
|0
|0
|10
|8406.93
|645
|2009.03.18 20:08
|close
|318
|0.1
|1.3485
|0
|0
|12
|8418.93
|646
|2009.03.18 20:08
|buy
|329
|0.1
|1.3487
|0
|0
|0
|8418.93
|647
|2009.03.18 20:08
|buy
|330
|0.1
|1.3486
|0
|0
|0
|8418.93
|648
|2009.03.18 20:08
|buy
|331
|0.1
|1.3487
|0
|0
|0
|8418.93
|649
|2009.03.18 20:08
|buy
|332
|0.1
|1.3488
|0
|0
|0
|8418.93
|650
|2009.03.18 20:08
|buy
|333
|0.1
|1.3487
|0
|0
|0
|8418.93
|651
|2009.03.18 20:08
|buy
|334
|0.1
|1.3486
|0
|0
|0
|8418.93
|652
|2009.03.18 20:08
|buy
|335
|0.1
|1.3484
|0
|0
|0
|8418.93
|653
|2009.03.18 20:08
|buy
|336
|0.1
|1.3483
|0
|0
|0
|8418.93
|654
|2009.03.18 20:09
|buy
|337
|0.1
|1.3476
|0
|0
|0
|8418.93
|655
|2009.03.18 20:09
|buy
|338
|0.1
|1.3479
|0
|0
|0
|8418.93
|656
|2009.03.18 20:09
|buy
|339
|0.1
|1.3481
|0
|0
|0
|8418.93
|657
|2009.03.18 20:11
|close
|339
|0.1
|1.349
|0
|0
|9
|8427.93
|658
|2009.03.18 20:11
|close
|338
|0.1
|1.349
|0
|0
|11
|8438.93
|659
|2009.03.18 20:11
|close
|337
|0.1
|1.349
|0
|0
|14
|8452.93
|660
|2009.03.18 20:11
|close
|336
|0.1
|1.349
|0
|0
|7
|8459.93
|661
|2009.03.18 20:11
|close
|335
|0.1
|1.349
|0
|0
|6
|8465.93
|662
|2009.03.18 20:11
|close
|334
|0.1
|1.349
|0
|0
|4
|8469.93
|663
|2009.03.18 20:11
|close
|333
|0.1
|1.349
|0
|0
|3
|8472.93
|664
|2009.03.18 20:11
|close
|332
|0.1
|1.349
|0
|0
|2
|8474.93
|665
|2009.03.18 20:11
|close
|331
|0.1
|1.349
|0
|0
|3
|8477.93
|666
|2009.03.18 20:11
|close
|330
|0.1
|1.349
|0
|0
|4
|8481.93
|667
|2009.03.18 20:11
|close
|329
|0.1
|1.349
|0
|0
|3
|8484.93
|668
|2009.03.18 20:11
|buy
|340
|0.1
|1.3492
|0
|0
|0
|8484.93
|669
|2009.03.18 20:11
|buy
|341
|0.1
|1.3493
|0
|0
|0
|8484.93
|670
|2009.03.18 20:11
|buy
|342
|0.1
|1.3494
|0
|0
|0
|8484.93
|671
|2009.03.18 20:11
|buy
|343
|0.1
|1.3493
|0
|0
|0
|8484.93
|672
|2009.03.18 20:11
|buy
|344
|0.1
|1.3492
|0
|0
|0
|8484.93
|673
|2009.03.18 20:11
|buy
|345
|0.1
|1.3491
|0
|0
|0
|8484.93
|674
|2009.03.18 20:11
|buy
|346
|0.1
|1.349
|0
|0
|0
|8484.93
|675
|2009.03.18 20:11
|buy
|347
|0.1
|1.3491
|0
|0
|0
|8484.93
|676
|2009.03.18 20:11
|buy
|348
|0.1
|1.349
|0
|0
|0
|8484.93
|677
|2009.03.18 20:11
|buy
|349
|0.1
|1.3491
|0
|0
|0
|8484.93
|678
|2009.03.18 20:11
|buy
|350
|0.1
|1.3492
|0
|0
|0
|8484.93
|679
|2009.03.18 20:32
|close
|317
|0.1
|1.3438
|0
|0
|31
|8515.93
|680
|2009.03.18 20:32
|close
|316
|0.1
|1.3438
|0
|0
|30
|8545.93
|681
|2009.03.18 20:32
|close
|315
|3.41
|1.3438
|0
|0
|1057.1
|9603.03
|682
|2009.03.18 20:32
|close
|314
|1.71
|1.3438
|0
|0
|495.9
|10098.93
|683
|2009.03.18 20:32
|close
|313
|1.28
|1.3438
|0
|0
|384
|10482.93
|684
|2009.03.18 20:32
|close
|312
|0.85
|1.3438
|0
|0
|-153
|10329.93
|685
|2009.03.18 20:32
|close
|311
|0.43
|1.3438
|0
|0
|-296.7
|10033.23
|686
|2009.03.18 20:32
|close
|310
|0.21
|1.3438
|0
|0
|-249.9
|9783.33
|687
|2009.03.18 20:32
|close
|309
|0.13
|1.3438
|0
|0
|-378.3
|9405.03
|688
|2009.03.18 20:32
|close
|308
|0.1
|1.3438
|0
|0
|-341
|9064.03
|689
|2009.03.18 20:32
|close
|307
|0.1
|1.3438
|0
|0
|-392
|8672.03
|690
|2009.03.18 20:32
|sell
|351
|0.1
|1.3435
|0
|0
|0
|8672.03
|691
|2009.03.18 20:58
|sell
|352
|0.1
|1.3486
|0
|0
|0
|8672.03
|692
|2009.03.18 20:59
|close
|350
|0.1
|1.3497
|0
|0
|5
|8677.03
|693
|2009.03.18 20:59
|close
|349
|0.1
|1.3497
|0
|0
|6
|8683.03
|694
|2009.03.18 20:59
|close
|348
|0.1
|1.3497
|0
|0
|7
|8690.03
|695
|2009.03.18 20:59
|close
|347
|0.1
|1.3497
|0
|0
|6
|8696.03
|696
|2009.03.18 20:59
|close
|346
|0.1
|1.3497
|0
|0
|7
|8703.03
|697
|2009.03.18 20:59
|close
|345
|0.1
|1.3497
|0
|0
|6
|8709.03
|698
|2009.03.18 20:59
|close
|344
|0.1
|1.3497
|0
|0
|5
|8714.03
|699
|2009.03.18 20:59
|close
|343
|0.1
|1.3497
|0
|0
|4
|8718.03
|700
|2009.03.18 20:59
|close
|342
|0.1
|1.3497
|0
|0
|3
|8721.03
|701
|2009.03.18 20:59
|close
|341
|0.1
|1.3497
|0
|0
|4
|8725.03
|702
|2009.03.18 20:59
|close
|340
|0.1
|1.3497
|0
|0
|5
|8730.03
|703
|2009.03.19 02:33
|buy
|353
|0.4
|1.3441
|0
|0
|0
|8730.03
|704
|2009.03.19 03:13
|close
|353
|0.4
|1.3446
|0
|0
|20
|8750.03
|705
|2009.03.19 03:13
|close
|352
|0.1
|1.3448
|0
|0
|37.94
|8787.97
|706
|2009.03.19 03:13
|close
|351
|0.1
|1.3448
|0
|0
|-13.06
|8774.91
|707
|2009.03.19 03:14
|buy
|354
|0.1
|1.3442
|0
|0
|0
|8774.91
|708
|2009.03.19 06:31
|close
|354
|0.1
|1.3486
|0
|0
|44
|8818.91
|709
|2009.03.19 13:15
|sell
|355
|0.1
|1.3647
|0
|0
|0
|8818.91
|710
|2009.03.19 15:34
|sell
|356
|0.1
|1.3698
|0
|0
|0
|8818.91
|711
|2009.03.19 18:57
|close
|356
|0.1
|1.3649
|0
|0
|49
|8867.91
|712
|2009.03.19 18:57
|close
|355
|0.1
|1.3649
|0
|0
|-2
|8865.91
|713
|2009.03.20 02:30
|buy
|357
|0.1
|1.3639
|0
|0
|0
|8865.91
|714
|2009.03.20 08:36
|close
|357
|0.1
|1.3684
|0
|0
|45
|8910.91
|715
|2009.03.20 09:00
|sell
|358
|0.1
|1.3715
|0
|0
|0
|8910.91
|716
|2009.03.20 09:49
|close
|358
|0.1
|1.367
|0
|0
|45
|8955.91
|717
|2009.03.20 12:00
|buy
|359
|0.1
|1.3576
|0
|0
|0
|8955.91
|718
|2009.03.20 14:51
|close
|359
|0.1
|1.3621
|0
|0
|45
|9000.91
|719
|2009.03.23 00:00
|sell
|360
|0.1
|1.3656
|0
|0
|0
|9000.91
|720
|2009.03.23 08:20
|sell
|361
|0.1
|1.3706
|0
|0
|0
|9000.91
|721
|2009.03.23 09:53
|close
|361
|0.1
|1.3658
|0
|0
|48
|9048.91
|722
|2009.03.23 09:53
|close
|360
|0.1
|1.3658
|0
|0
|-1.6
|9047.31
|723
|2009.03.23 10:00
|buy
|362
|0.1
|1.3648
|0
|0
|0
|9047.31
|724
|2009.03.23 13:18
|buy
|363
|0.1
|1.3597
|0
|0
|0
|9047.31
|725
|2009.03.23 14:22
|buy
|364
|0.13
|1.3547
|0
|0
|0
|9047.31
|726
|2009.03.23 14:54
|buy
|365
|0.27
|1.3497
|0
|0
|0
|9047.31
|727
|2009.03.23 16:05
|close
|365
|0.27
|1.3558
|0
|0
|164.7
|9212.01
|728
|2009.03.23 16:05
|close
|364
|0.13
|1.3558
|0
|0
|14.3
|9226.31
|729
|2009.03.23 16:05
|close
|363
|0.1
|1.3558
|0
|0
|-39
|9187.31
|730
|2009.03.23 16:05
|close
|362
|0.1
|1.3558
|0
|0
|-90.2
|9097.11
|731
|2009.03.23 19:00
|sell
|366
|0.1
|1.3618
|0
|0
|0
|9097.11
|732
|2009.03.24 01:49
|sell
|367
|0.1
|1.3668
|0
|0
|0
|9097.11
|733
|2009.03.24 08:17
|buy
|368
|0.4
|1.3634
|0
|0
|0
|9097.11
|734
|2009.03.24 08:30
|close
|367
|0.1
|1.3606
|0
|0
|62
|9159.11
|735
|2009.03.24 08:30
|close
|366
|0.1
|1.3606
|0
|0
|11.78
|9170.89
|736
|2009.03.24 09:10
|buy
|369
|0.1
|1.3584
|0
|0
|0
|9170.89
|737
|2009.03.24 11:37
|buy
|370
|0.13
|1.3534
|0
|0
|0
|9170.89
|738
|2009.03.24 14:20
|buy
|371
|0.27
|1.3484
|0
|0
|0
|9170.89
|739
|2009.03.24 15:43
|close
|371
|0.27
|1.3576
|0
|0
|248.4
|9419.29
|740
|2009.03.24 15:43
|close
|370
|0.13
|1.3576
|0
|0
|54.6
|9473.89
|741
|2009.03.24 15:43
|close
|369
|0.1
|1.3576
|0
|0
|-8
|9465.89
|742
|2009.03.24 15:43
|close
|368
|0.4
|1.3576
|0
|0
|-232
|9233.89
|743
|2009.03.24 20:30
|buy
|372
|0.1
|1.3491
|0
|0
|0
|9233.89
|744
|2009.03.24 20:45
|buy
|373
|0.1
|1.3441
|0
|0
|0
|9233.89
|745
|2009.03.24 23:46
|close
|373
|0.1
|1.3489
|0
|0
|48
|9281.89
|746
|2009.03.24 23:46
|close
|372
|0.1
|1.3489
|0
|0
|-1.6
|9280.29
|747
|2009.03.25 05:00
|sell
|374
|0.1
|1.3487
|0
|0
|0
|9280.29
|748
|2009.03.25 09:03
|close
|374
|0.1
|1.344
|0
|0
|47
|9327.29
|749
|2009.03.25 09:15
|buy
|375
|0.1
|1.3447
|0
|0
|0
|9327.29
|750
|2009.03.25 11:00
|sell
|376
|0.4
|1.3479
|0
|0
|0
|9327.29
|751
|2009.03.25 11:44
|sell
|377
|0.1
|1.3529
|0
|0
|0
|9327.29
|752
|2009.03.25 12:00
|close
|375
|0.1
|1.3513
|0
|0
|65.7
|9392.99
|753
|2009.03.25 13:13
|close
|377
|0.1
|1.3479
|0
|0
|50
|9442.99
|754
|2009.03.25 13:13
|close
|376
|0.4
|1.3479
|0
|0
|0
|9442.99
|755
|2009.03.26 04:15
|buy
|378
|0.1
|1.3553
|0
|0
|0
|9442.99
|756
|2009.03.26 07:15
|close
|378
|0.1
|1.3601
|0
|0
|47.6
|9490.59
|757
|2009.03.26 13:16
|sell
|379
|0.1
|1.3615
|0
|0
|0
|9490.59
|758
|2009.03.26 14:47
|close
|379
|0.1
|1.3568
|0
|0
|47.4
|9537.99
|759
|2009.03.27 01:30
|sell
|380
|0.1
|1.3554
|0
|0
|0
|9537.99
|760
|2009.03.27 10:25
|close
|380
|0.1
|1.3506
|0
|0
|47.8
|9585.79
|761
|2009.03.27 10:30
|buy
|381
|0.1
|1.3504
|0
|0
|0
|9585.79
|762
|2009.03.27 11:02
|buy
|382
|0.1
|1.3455
|0
|0
|0
|9585.79
|763
|2009.03.27 11:14
|buy
|383
|0.16
|1.3405
|0
|0
|0
|9585.79
|764
|2009.03.27 12:42
|buy
|384
|0.27
|1.3355
|0
|0
|0
|9585.79
|765
|2009.03.27 12:58
|buy
|385
|0.53
|1.3305
|0
|0
|0
|9585.79
|766
|2009.03.30 00:00
|buy
|386
|0.85
|1.3223
|0
|0
|0
|9585.79
|767
|2009.03.30 09:42
|buy
|387
|1.28
|1.317
|0
|0
|0
|9585.79
|768
|2009.03.30 09:42
|buy
|388
|2.56
|1.3167
|0
|0
|0
|9585.79
|769
|2009.03.30 09:42
|buy
|389
|3.41
|1.3168
|0
|0
|0
|9585.79
|770
|2009.03.30 09:42
|buy
|390
|0.1
|1.3169
|0
|0
|0
|9585.79
|771
|2009.03.30 09:42
|buy
|391
|0.1
|1.3171
|0
|0
|0
|9585.79
|772
|2009.03.30 10:31
|close
|391
|0.1
|1.3198
|0
|0
|27
|9612.79
|773
|2009.03.30 10:31
|close
|390
|0.1
|1.3198
|0
|0
|29
|9641.79
|774
|2009.03.30 10:31
|close
|389
|3.41
|1.3198
|0
|0
|1023
|10664.79
|775
|2009.03.30 10:31
|close
|388
|2.56
|1.3198
|0
|0
|793.6
|11458.39
|776
|2009.03.30 10:31
|close
|387
|1.28
|1.3198
|0
|0
|357.12
|11815.51
|777
|2009.03.30 10:31
|close
|386
|0.85
|1.3198
|0
|0
|-213.35
|11602.16
|778
|2009.03.30 10:31
|close
|385
|0.53
|1.3198
|0
|0
|-567.05
|11035.11
|779
|2009.03.30 10:31
|close
|384
|0.27
|1.3198
|0
|0
|-423.87
|10611.24
|780
|2009.03.30 10:31
|close
|383
|0.16
|1.3198
|0
|0
|-331.18
|10280.05
|781
|2009.03.30 10:31
|close
|382
|0.1
|1.3198
|0
|0
|-256.99
|10023.06
|782
|2009.03.30 10:31
|close
|381
|0.1
|1.3198
|0
|0
|-306.49
|9716.57
|783
|2009.03.30 16:00
|buy
|392
|0.1
|1.3134
|0
|0
|0
|9716.57
|784
|2009.03.30 21:12
|close
|392
|0.1
|1.3183
|0
|0
|48.6
|9765.17
|785
|2009.03.30 21:12
|sell
|393
|0.1
|1.3184
|0
|0
|0
|9765.17
|786
|2009.03.31 03:52
|sell
|394
|0.1
|1.3234
|0
|0
|0
|9765.17
|787
|2009.03.31 10:01
|sell
|395
|0.16
|1.3284
|0
|0
|0
|9765.17
|788
|2009.03.31 12:45
|sell
|396
|0.32
|1.3334
|0
|0
|0
|9765.17
|789
|2009.03.31 16:50
|close
|396
|0.32
|1.3278
|0
|0
|179.2
|9944.37
|790
|2009.03.31 16:50
|close
|395
|0.16
|1.3278
|0
|0
|9.6
|9953.97
|791
|2009.03.31 16:50
|close
|394
|0.1
|1.3278
|0
|0
|-44
|9909.97
|792
|2009.03.31 16:50
|close
|393
|0.1
|1.3278
|0
|0
|-94.02
|9815.95
|793
|2009.03.31 18:30
|buy
|397
|0.1
|1.3242
|0
|0
|0
|9815.95
|794
|2009.03.31 20:37
|close
|397
|0.1
|1.3291
|0
|0
|49.4
|9865.35
|795
|2009.04.01 00:00
|buy
|398
|0.1
|1.324
|0
|0
|0
|9865.35
|796
|2009.04.01 02:54
|buy
|399
|0.1
|1.3189
|0
|0
|0
|9865.35
|797
|2009.04.01 12:00
|sell
|400
|0.4
|1.3228
|0
|0
|0
|9865.35
|798
|2009.04.01 12:53
|close
|399
|0.1
|1.3244
|0
|0
|55
|9920.35
|799
|2009.04.01 12:53
|close
|398
|0.1
|1.3244
|0
|0
|3.9
|9924.25
|800
|2009.04.01 13:20
|sell
|401
|0.1
|1.3278
|0
|0
|0
|9924.25
|801
|2009.04.01 16:58
|close
|401
|0.1
|1.3227
|0
|0
|51
|9975.25
|802
|2009.04.01 16:58
|close
|400
|0.4
|1.3227
|0
|0
|2.4
|9977.65
|803
|2009.04.01 17:17
|buy
|402
|0.1
|1.3226
|0
|0
|0
|9977.65
|804
|2009.04.02 02:58
|sell
|403
|0.4
|1.3259
|0
|0
|0
|9977.65
|805
|2009.04.02 08:22
|sell
|404
|0.1
|1.3309
|0
|0
|0
|9977.65
|806
|2009.04.02 08:36
|close
|402
|0.1
|1.3294
|0
|0
|68.03
|10045.68
|807
|2009.04.02 09:20
|close
|404
|0.1
|1.3258
|0
|0
|51
|10096.68
|808
|2009.04.02 09:20
|close
|403
|0.4
|1.3258
|0
|0
|4
|10100.68
|809
|2009.04.02 09:47
|buy
|405
|0.1
|1.3263
|0
|0
|0
|10100.68
|810
|2009.04.02 12:09
|close
|405
|0.1
|1.3314
|0
|0
|50.7
|10151.38
|811
|2009.04.02 12:15
|sell
|406
|0.1
|1.3328
|0
|0
|0
|10151.38
|812
|2009.04.02 12:41
|sell
|407
|0.1
|1.3378
|0
|0
|0
|10151.38
|813
|2009.04.02 13:39
|close
|407
|0.1
|1.3328
|0
|0
|50
|10201.38
|814
|2009.04.02 13:39
|close
|406
|0.1
|1.3328
|0
|0
|0.3
|10201.68
|815
|2009.04.02 14:30
|sell
|408
|0.1
|1.3406
|0
|0
|0
|10201.68
|816
|2009.04.02 14:41
|sell
|409
|0.1
|1.3456
|0
|0
|0
|10201.68
|817
|2009.04.02 15:11
|close
|409
|0.1
|1.3405
|0
|0
|51
|10252.68
|818
|2009.04.02 15:11
|close
|408
|0.1
|1.3405
|0
|0
|0.8
|10253.48
|819
|2009.04.02 15:12
|sell
|410
|0.1
|1.3421
|0
|0
|0
|10253.48
|820
|2009.04.02 18:08
|sell
|411
|0.1
|1.3471
|0
|0
|0
|10253.48
|821
|2009.04.03 04:20
|close
|411
|0.1
|1.342
|0
|0
|51.38
|10304.86
|822
|2009.04.03 04:20
|close
|410
|0.1
|1.342
|0
|0
|1.38
|10306.24
|823
|2009.04.03 07:30
|buy
|412
|0.1
|1.3418
|0
|0
|0
|10306.24
|824
|2009.04.03 10:39
|close
|412
|0.1
|1.347
|0
|0
|51.9
|10358.14
|825
|2009.04.03 20:45
|sell
|413
|0.1
|1.3463
|0
|0
|0
|10358.14
|826
|2009.04.06 00:00
|sell
|414
|0.1
|1.3514
|0
|0
|0
|10358.14
|827
|2009.04.06 03:10
|sell
|415
|0.16
|1.3564
|0
|0
|0
|10358.14
|828
|2009.04.06 09:00
|buy
|416
|0.1
|1.353
|0
|0
|0
|10358.14
|829
|2009.04.06 12:08
|close
|415
|0.16
|1.3506
|0
|0
|92.8
|10450.94
|830
|2009.04.06 12:08
|close
|414
|0.1
|1.3506
|0
|0
|8.2
|10459.14
|831
|2009.04.06 12:08
|close
|413
|0.1
|1.3506
|0
|0
|-42.62
|10416.52
|832
|2009.04.06 14:22
|buy
|417
|0.1
|1.348
|0
|0
|0
|10416.52
|833
|2009.04.06 16:23
|buy
|418
|0.16
|1.343
|0
|0
|0
|10416.52
|834
|2009.04.06 17:11
|buy
|419
|0.32
|1.338
|0
|0
|0
|10416.52
|835
|2009.04.07 01:59
|buy
|420
|0.64
|1.333
|0
|0
|0
|10416.52
|836
|2009.04.07 08:39
|close
|420
|0.64
|1.3385
|0
|0
|352
|10768.52
|837
|2009.04.07 08:39
|close
|419
|0.32
|1.3385
|0
|0
|16.03
|10784.56
|838
|2009.04.07 08:39
|close
|418
|0.16
|1.3385
|0
|0
|-71.98
|10712.57
|839
|2009.04.07 08:39
|close
|417
|0.1
|1.3385
|0
|0
|-94.99
|10617.58
|840
|2009.04.07 08:39
|close
|416
|0.1
|1.3385
|0
|0
|-144.69
|10472.89
|841
|2009.04.07 09:05
|sell
|421
|0.1
|1.3392
|0
|0
|0
|10472.89
|842
|2009.04.07 10:38
|close
|421
|0.1
|1.3339
|0
|0
|53
|10525.89
|843
|2009.04.07 11:15
|buy
|422
|0.1
|1.3283
|0
|0
|0
|10525.89
|844
|2009.04.07 12:56
|buy
|423
|0.1
|1.3233
|0
|0
|0
|10525.89
|845
|2009.04.07 14:55
|close
|423
|0.1
|1.3284
|0
|0
|51
|10576.89
|846
|2009.04.07 14:55
|close
|422
|0.1
|1.3284
|0
|0
|1.2
|10578.09
|847
|2009.04.08 02:36
|buy
|424
|0.1
|1.3213
|0
|0
|0
|10578.09
|848
|2009.04.08 08:43
|buy
|425
|0.1
|1.3163
|0
|0
|0
|10578.09
|849
|2009.04.08 11:02
|close
|425
|0.1
|1.3215
|0
|0
|52
|10630.09
|850
|2009.04.08 11:02
|close
|424
|0.1
|1.3215
|0
|0
|2
|10632.09
|851
|2009.04.08 11:30
|sell
|426
|0.1
|1.3212
|0
|0
|0
|10632.09
|852
|2009.04.08 14:49
|sell
|427
|0.1
|1.3262
|0
|0
|0
|10632.09
|853
|2009.04.08 21:04
|buy
|428
|0.4
|1.3227
|0
|0
|0
|10632.09
|854
|2009.04.08 21:36
|close
|428
|0.4
|1.3246
|0
|0
|76
|10708.09
|855
|2009.04.08 21:36
|close
|427
|0.1
|1.3248
|0
|0
|14
|10722.09
|856
|2009.04.08 21:36
|close
|426
|0.1
|1.3248
|0
|0
|-36
|10686.09
|857
|2009.04.09 06:00
|sell
|429
|0.1
|1.3265
|0
|0
|0
|10686.09
|858
|2009.04.09 08:50
|sell
|430
|0.1
|1.3315
|0
|0
|0
|10686.09
|859
|2009.04.09 13:12
|close
|430
|0.1
|1.3263
|0
|0
|52
|10738.09
|860
|2009.04.09 13:12
|close
|429
|0.1
|1.3263
|0
|0
|2
|10740.09
|861
|2009.04.09 13:15
|buy
|431
|0.1
|1.3262
|0
|0
|0
|10740.09
|862
|2009.04.09 16:47
|buy
|432
|0.1
|1.3212
|0
|0
|0
|10740.09
|863
|2009.04.09 17:26
|buy
|433
|0.16
|1.3162
|0
|0
|0
|10740.09
|864
|2009.04.10 01:25
|buy
|434
|0.32
|1.3111
|0
|0
|0
|10740.09
|865
|2009.04.10 12:12
|sell
|435
|0.1
|1.3147
|0
|0
|0
|10740.09
|866
|2009.04.10 21:53
|close
|434
|0.32
|1.3169
|0
|0
|185.92
|10926.01
|867
|2009.04.10 21:53
|close
|433
|0.16
|1.3169
|0
|0
|11.38
|10937.39
|868
|2009.04.10 21:53
|close
|432
|0.1
|1.3169
|0
|0
|-42.89
|10894.5
|869
|2009.04.10 21:53
|close
|431
|0.1
|1.3169
|0
|0
|-92.99
|10801.51
|870
|2009.04.13 02:18
|buy
|436
|0.4
|1.3128
|0
|0
|0
|10801.51
|871
|2009.04.13 02:22
|close
|436
|0.4
|1.3141
|0
|0
|52
|10853.51
|872
|2009.04.13 02:22
|close
|435
|0.1
|1.3143
|0
|0
|3.98
|10857.49
|873
|2009.04.13 06:30
|sell
|437
|0.1
|1.3173
|0
|0
|0
|10857.49
|874
|2009.04.13 14:02
|sell
|438
|0.1
|1.3223
|0
|0
|0
|10857.49
|875
|2009.04.13 14:30
|sell
|439
|0.16
|1.3273
|0
|0
|0
|10857.49
|876
|2009.04.13 17:00
|sell
|440
|0.32
|1.3323
|0
|0
|0
|10857.49
|877
|2009.04.13 17:37
|sell
|441
|0.64
|1.3374
|0
|0
|0
|10857.49
|878
|2009.04.14 02:56
|close
|441
|0.64
|1.3318
|0
|0
|358.27
|11215.76
|879
|2009.04.14 02:56
|close
|440
|0.32
|1.3318
|0
|0
|15.94
|11231.7
|880
|2009.04.14 02:56
|close
|439
|0.16
|1.3318
|0
|0
|-72.03
|11159.66
|881
|2009.04.14 02:56
|close
|438
|0.1
|1.3318
|0
|0
|-95.02
|11064.64
|882
|2009.04.14 02:56
|close
|437
|0.1
|1.3318
|0
|0
|-144.82
|10919.82
|883
|2009.04.14 03:45
|buy
|442
|0.1
|1.3317
|0
|0
|0
|10919.82
|884
|2009.04.14 12:29
|buy
|443
|0.1
|1.3267
|0
|0
|0
|10919.82
|885
|2009.04.15 08:47
|buy
|444
|0.16
|1.3217
|0
|0
|0
|10919.82
|886
|2009.04.15 11:01
|sell
|445
|0.1
|1.3256
|0
|0
|0
|10919.82
|887
|2009.04.15 12:32
|close
|445
|0.1
|1.3284
|0
|0
|-28
|10891.82
|888
|2009.04.15 12:32
|close
|444
|0.16
|1.3282
|0
|0
|104
|10995.82
|889
|2009.04.15 12:32
|close
|443
|0.1
|1.3282
|0
|0
|15.01
|11010.83
|890
|2009.04.15 12:32
|close
|442
|0.1
|1.3282
|0
|0
|-34.99
|10975.84
|891
|2009.04.15 12:45
|sell
|446
|0.1
|1.3287
|0
|0
|0
|10975.84
|892
|2009.04.15 13:27
|close
|446
|0.1
|1.3232
|0
|0
|54.5
|11030.34
|893
|2009.04.15 14:00
|buy
|447
|0.1
|1.3186
|0
|0
|0
|11030.34
|894
|2009.04.15 23:01
|sell
|448
|0.4
|1.323
|0
|0
|0
|11030.34
|895
|2009.04.15 23:15
|close
|448
|0.4
|1.3225
|0
|0
|20
|11050.34
|896
|2009.04.15 23:15
|close
|447
|0.1
|1.3223
|0
|0
|37
|11087.34
|897
|2009.04.16 02:30
|sell
|449
|0.1
|1.324
|0
|0
|0
|11087.34
|898
|2009.04.16 05:01
|buy
|450
|0.4
|1.3205
|0
|0
|0
|11087.34
|899
|2009.04.16 05:09
|close
|450
|0.4
|1.3213
|0
|0
|32
|11119.34
|900
|2009.04.16 05:09
|close
|449
|0.1
|1.3215
|0
|0
|25.5
|11144.84
|901
|2009.04.16 08:00
|buy
|451
|0.1
|1.3184
|0
|0
|0
|11144.84
|902
|2009.04.16 11:34
|buy
|452
|0.1
|1.3134
|0
|0
|0
|11144.84
|903
|2009.04.16 12:29
|close
|452
|0.1
|1.3187
|0
|0
|53
|11197.84
|904
|2009.04.16 12:29
|close
|451
|0.1
|1.3187
|0
|0
|2.7
|11200.54
|905
|2009.04.16 14:30
|sell
|453
|0.1
|1.3209
|0
|0
|0
|11200.54
|906
|2009.04.16 19:45
|close
|453
|0.1
|1.3152
|0
|0
|56.8
|11257.34
|907
|2009.04.16 20:00
|buy
|454
|0.1
|1.315
|0
|0
|0
|11257.34
|908
|2009.04.17 06:19
|buy
|455
|0.1
|1.31
|0
|0
|0
|11257.34
|909
|2009.04.17 13:17
|buy
|456
|0.19
|1.305
|0
|0
|0
|11257.34
|910
|2009.04.20 02:19
|buy
|457
|0.32
|1.2999
|0
|0
|0
|11257.34
|911
|2009.04.20 07:00
|sell
|458
|0.1
|1.3016
|0
|0
|0
|11257.34
|912
|2009.04.20 12:05
|buy
|459
|0.64
|1.2949
|0
|0
|0
|11257.34
|913
|2009.04.20 15:48
|close
|458
|0.1
|1.2941
|0
|0
|75.4
|11332.74
|914
|2009.04.20 16:10
|buy
|460
|1.07
|1.2898
|0
|0
|0
|11332.74
|915
|2009.04.21 07:45
|sell
|461
|0.1
|1.2949
|0
|0
|0
|11332.74
|916
|2009.04.21 10:46
|close
|461
|0.1
|1.2961
|0
|0
|-12.1
|11320.64
|917
|2009.04.21 10:46
|close
|460
|1.07
|1.2959
|0
|0
|652.81
|11973.45
|918
|2009.04.21 10:46
|close
|459
|0.64
|1.2959
|0
|0
|64.06
|12037.51
|919
|2009.04.21 10:46
|close
|457
|0.32
|1.2959
|0
|0
|-127.97
|11909.55
|920
|2009.04.21 10:46
|close
|456
|0.19
|1.2959
|0
|0
|-172.86
|11736.68
|921
|2009.04.21 10:46
|close
|455
|0.1
|1.2959
|0
|0
|-140.98
|11595.7
|922
|2009.04.21 10:46
|close
|454
|0.1
|1.2959
|0
|0
|-191.27
|11404.43
|923
|2009.04.21 11:00
|sell
|462
|0.1
|1.2956
|0
|0
|0
|11404.43
|924
|2009.04.21 14:06
|buy
|463
|0.4
|1.292
|0
|0
|0
|11404.43
|925
|2009.04.21 14:09
|close
|463
|0.4
|1.2928
|0
|0
|32
|11436.43
|926
|2009.04.21 14:09
|close
|462
|0.1
|1.293
|0
|0
|26.1
|11462.53
|927
|2009.04.21 14:10
|buy
|464
|0.1
|1.2931
|0
|0
|0
|11462.53
|928
|2009.04.21 17:56
|close
|464
|0.1
|1.2989
|0
|0
|58
|11520.53
|929
|2009.04.21 21:28
|buy
|465
|0.1
|1.2938
|0
|0
|0
|11520.53
|930
|2009.04.22 09:14
|buy
|466
|0.1
|1.2888
|0
|0
|0
|11520.53
|931
|2009.04.22 11:43
|close
|466
|0.1
|1.2942
|0
|0
|54
|11574.53
|932
|2009.04.22 11:43
|close
|465
|0.1
|1.2942
|0
|0
|4.01
|11578.54
|933
|2009.04.22 12:37
|sell
|467
|0.1
|1.2947
|0
|0
|0
|11578.54
|934
|2009.04.22 15:48
|sell
|468
|0.1
|1.2997
|0
|0
|0
|11578.54
|935
|2009.04.23 03:52
|buy
|469
|0.4
|1.2987
|0
|0
|0
|11578.54
|936
|2009.04.23 06:36
|close
|469
|0.4
|1.3006
|0
|0
|76
|11654.54
|937
|2009.04.23 08:18
|sell
|470
|0.19
|1.3047
|0
|0
|0
|11654.54
|938
|2009.04.23 16:00
|buy
|471
|0.1
|1.301
|0
|0
|0
|11654.54
|939
|2009.04.23 19:36
|sell
|472
|0.37
|1.3097
|0
|0
|0
|11654.54
|940
|2009.04.23 20:02
|close
|471
|0.1
|1.3087
|0
|0
|77
|11731.54
|941
|2009.04.23 21:53
|sell
|473
|0.64
|1.3147
|0
|0
|0
|11731.54
|942
|2009.04.24 09:25
|sell
|474
|1.28
|1.3197
|0
|0
|0
|11731.54
|943
|2009.04.24 10:21
|sell
|475
|1.71
|1.3247
|0
|0
|0
|11731.54
|944
|2009.04.24 10:22
|sell
|476
|3.41
|1.325
|0
|0
|0
|11731.54
|945
|2009.04.24 10:22
|sell
|477
|3.41
|1.3249
|0
|0
|0
|11731.54
|946
|2009.04.24 10:22
|sell
|478
|0.1
|1.3253
|0
|0
|0
|11731.54
|947
|2009.04.24 10:22
|sell
|479
|0.1
|1.3254
|0
|0
|0
|11731.54
|948
|2009.04.24 10:23
|buy
|480
|0.1
|1.3262
|0
|0
|0
|11731.54
|949
|2009.04.24 10:23
|buy
|481
|0.1
|1.3263
|0
|0
|0
|11731.54
|950
|2009.04.24 10:23
|buy
|482
|0.1
|1.3263
|0
|0
|0
|11731.54
|951
|2009.04.24 10:23
|buy
|483
|0.1
|1.3263
|0
|0
|0
|11731.54
|952
|2009.04.24 10:29
|buy
|484
|0.1
|1.3264
|0
|0
|0
|11731.54
|953
|2009.04.24 10:29
|buy
|485
|0.1
|1.3264
|0
|0
|0
|11731.54
|954
|2009.04.24 10:29
|buy
|486
|0.1
|1.3265
|0
|0
|0
|11731.54
|955
|2009.04.24 10:29
|buy
|487
|0.1
|1.3266
|0
|0
|0
|11731.54
|956
|2009.04.24 10:29
|buy
|488
|0.1
|1.3267
|0
|0
|0
|11731.54
|957
|2009.04.24 10:29
|buy
|489
|0.1
|1.3268
|0
|0
|0
|11731.54
|958
|2009.04.24 10:29
|buy
|490
|0.1
|1.3267
|0
|0
|0
|11731.54
|959
|2009.04.24 11:44
|close
|479
|0.1
|1.3221
|0
|0
|33
|11764.54
|960
|2009.04.24 11:44
|close
|478
|0.1
|1.3221
|0
|0
|32
|11796.54
|961
|2009.04.24 11:44
|close
|477
|3.41
|1.3221
|0
|0
|954.8
|12751.34
|962
|2009.04.24 11:44
|close
|476
|3.41
|1.3221
|0
|0
|988.9
|13740.24
|963
|2009.04.24 11:44
|close
|475
|1.71
|1.3221
|0
|0
|444.6
|14184.84
|964
|2009.04.24 11:44
|close
|474
|1.28
|1.3221
|0
|0
|-307.2
|13877.64
|965
|2009.04.24 11:44
|close
|473
|0.64
|1.3221
|0
|0
|-473.73
|13403.92
|966
|2009.04.24 11:44
|close
|472
|0.37
|1.3221
|0
|0
|-458.87
|12945.04
|967
|2009.04.24 11:44
|close
|470
|0.19
|1.3221
|0
|0
|-330.64
|12614.4
|968
|2009.04.24 11:44
|close
|468
|0.1
|1.3221
|0
|0
|-224.08
|12390.32
|969
|2009.04.24 11:44
|close
|467
|0.1
|1.3221
|0
|0
|-274.08
|12116.24
|970
|2009.04.24 15:17
|close
|490
|0.1
|1.3271
|0
|0
|4
|12120.24
|971
|2009.04.24 15:17
|close
|489
|0.1
|1.3271
|0
|0
|3
|12123.24
|972
|2009.04.24 15:17
|close
|488
|0.1
|1.3271
|0
|0
|4
|12127.24
|973
|2009.04.24 15:17
|close
|487
|0.1
|1.3271
|0
|0
|5
|12132.24
|974
|2009.04.24 15:17
|close
|486
|0.1
|1.3271
|0
|0
|6
|12138.24
|975
|2009.04.24 15:17
|close
|485
|0.1
|1.3271
|0
|0
|7
|12145.24
|976
|2009.04.24 15:17
|close
|484
|0.1
|1.3271
|0
|0
|7
|12152.24
|977
|2009.04.24 15:17
|close
|483
|0.1
|1.3271
|0
|0
|8
|12160.24
|978
|2009.04.24 15:17
|close
|482
|0.1
|1.3271
|0
|0
|8
|12168.24
|979
|2009.04.24 15:17
|close
|481
|0.1
|1.3271
|0
|0
|8
|12176.24
|980
|2009.04.24 15:17
|close
|480
|0.1
|1.3271
|0
|0
|9
|12185.24
|981
|2009.04.24 15:20
|sell
|491
|0.1
|1.3281
|0
|0
|0
|12185.24
|982
|2009.04.24 21:30
|buy
|492
|0.4
|1.3248
|0
|0
|0
|12185.24
|983
|2009.04.24 21:40
|close
|492
|0.4
|1.3258
|0
|0
|40
|12225.24
|984
|2009.04.24 21:40
|close
|491
|0.1
|1.326
|0
|0
|21
|12246.24
|985
|2009.04.24 21:57
|buy
|493
|0.1
|1.3247
|0
|0
|0
|12246.24
|986
|2009.04.27 02:14
|buy
|494
|0.1
|1.3197
|0
|0
|0
|12246.24
|987
|2009.04.27 08:04
|buy
|495
|0.19
|1.3147
|0
|0
|0
|12246.24
|988
|2009.04.27 14:53
|buy
|496
|0.37
|1.3097
|0
|0
|0
|12246.24
|989
|2009.04.27 18:05
|close
|496
|0.37
|1.3151
|0
|0
|199.8
|12446.04
|990
|2009.04.27 18:05
|close
|495
|0.19
|1.3151
|0
|0
|7.41
|12453.45
|991
|2009.04.27 18:05
|close
|494
|0.1
|1.3151
|0
|0
|-46
|12407.45
|992
|2009.04.27 18:05
|close
|493
|0.1
|1.3151
|0
|0
|-95.99
|12311.46
|993
|2009.04.27 19:47
|buy
|497
|0.1
|1.3012
|0
|0
|0
|12311.46
|994
|2009.04.28 15:00
|sell
|498
|0.4
|1.3038
|0
|0
|0
|12311.46
|995
|2009.04.28 18:31
|sell
|499
|0.1
|1.3088
|0
|0
|0
|12311.46
|996
|2009.04.28 18:37
|close
|497
|0.1
|1.3082
|0
|0
|70.01
|12381.47
|997
|2009.04.28 20:25
|sell
|500
|0.19
|1.3138
|0
|0
|0
|12381.47
|998
|2009.04.29 05:21
|sell
|501
|0.37
|1.3188
|0
|0
|0
|12381.47
|999
|2009.04.29 11:38
|sell
|502
|0.64
|1.3238
|0
|0
|0
|12381.47
|1000
|2009.04.29 17:21
|sell
|503
|1.07
|1.3288
|0
|0
|0
|12381.47
|1001
|2009.04.29 17:49
|sell
|504
|1.71
|1.3335
|0
|0
|0
|12381.47
|1002
|2009.04.29 17:49
|sell
|505
|3.41
|1.3334
|0
|0
|0
|12381.47
|1003
|2009.04.29 17:49
|sell
|506
|3.41
|1.3335
|0
|0
|0
|12381.47
|1004
|2009.04.29 17:51
|sell
|507
|0.1
|1.3338
|0
|0
|0
|12381.47
|1005
|2009.04.29 17:51
|sell
|508
|0.1
|1.3338
|0
|0
|0
|12381.47
|1006
|2009.04.29 20:18
|close
|508
|0.1
|1.3304
|0
|0
|34.1
|12415.57
|1007
|2009.04.29 20:18
|close
|507
|0.1
|1.3304
|0
|0
|34.1
|12449.67
|1008
|2009.04.29 20:18
|close
|506
|3.41
|1.3304
|0
|0
|1060.51
|13510.18
|1009
|2009.04.29 20:18
|close
|505
|3.41
|1.3304
|0
|0
|1026.41
|14536.59
|1010
|2009.04.29 20:18
|close
|504
|1.71
|1.3304
|0
|0
|531.81
|15068.4
|1011
|2009.04.29 20:18
|close
|503
|1.07
|1.3304
|0
|0
|-170.13
|14898.27
|1012
|2009.04.29 20:18
|close
|502
|0.64
|1.3304
|0
|0
|-421.76
|14476.51
|1013
|2009.04.29 20:18
|close
|501
|0.37
|1.3304
|0
|0
|-428.83
|14047.68
|1014
|2009.04.29 20:18
|close
|500
|0.19
|1.3304
|0
|0
|-315.25
|13732.44
|1015
|2009.04.29 20:18
|close
|499
|0.1
|1.3304
|0
|0
|-215.92
|13516.52
|1016
|2009.04.29 20:18
|close
|498
|0.4
|1.3304
|0
|0
|-1063.68
|12452.84
|1017
|2009.04.29 22:00
|buy
|509
|0.1
|1.325
|0
|0
|0
|12452.84
|1018
|2009.04.30 02:39
|close
|509
|0.1
|1.3314
|0
|0
|63.73
|12516.57
|1019
|2009.04.30 04:51
|sell
|510
|0.1
|1.3306
|0
|0
|0
|12516.57
|1020
|2009.04.30 08:44
|sell
|511
|0.1
|1.3356
|0
|0
|0
|12516.57
|1021
|2009.04.30 11:36
|close
|511
|0.1
|1.33
|0
|0
|56
|12572.57
|1022
|2009.04.30 11:36
|close
|510
|0.1
|1.33
|0
|0
|6.2
|12578.77
|1023
|2009.04.30 12:00
|buy
|512
|0.1
|1.3297
|0
|0
|0
|12578.77
|1024
|2009.04.30 14:32
|buy
|513
|0.1
|1.3247
|0
|0
|0
|12578.77
|1025
|2009.04.30 15:34
|buy
|514
|0.19
|1.3197
|0
|0
|0
|12578.77
|1026
|2009.04.30 17:00
|close
|514
|0.19
|1.3252
|0
|0
|104.5
|12683.27
|1027
|2009.04.30 17:00
|close
|513
|0.1
|1.3252
|0
|0
|5
|12688.27
|1028
|2009.04.30 17:00
|close
|512
|0.1
|1.3252
|0
|0
|-45.1
|12643.17
|1029
|2009.04.30 19:00
|buy
|515
|0.1
|1.321
|0
|0
|0
|12643.17
|1030
|2009.05.01 03:15
|sell
|516
|0.4
|1.3265
|0
|0
|0
|12643.17
|1031
|2009.05.01 03:15
|close
|516
|0.4
|1.3261
|0
|0
|16.8
|12659.97
|1032
|2009.05.01 03:15
|close
|515
|0.1
|1.3259
|0
|0
|48.71
|12708.68
|1033
|2009.05.01 03:15
|sell
|517
|0.1
|1.3261
|0
|0
|0
|12708.68
|1034
|2009.05.01 12:44
|sell
|518
|0.11
|1.3311
|0
|0
|0
|12708.68
|1035
|2009.05.01 14:46
|close
|518
|0.11
|1.3257
|0
|0
|59.4
|12768.08
|1036
|2009.05.01 14:46
|close
|517
|0.1
|1.3257
|0
|0
|4
|12772.08
|1037
|2009.05.04 03:00
|sell
|519
|0.1
|1.3316
|0
|0
|0
|12772.08
|1038
|2009.05.04 08:00
|buy
|520
|0.4
|1.331
|0
|0
|0
|12772.08
|1039
|2009.05.04 11:55
|buy
|521
|0.1
|1.326
|0
|0
|0
|12772.08
|1040
|2009.05.04 14:28
|close
|519
|0.1
|1.3234
|0
|0
|82
|12854.08
|1041
|2009.05.04 16:00
|sell
|522
|0.4
|1.3295
|0
|0
|0
|12854.08
|1042
|2009.05.04 16:04
|close
|521
|0.1
|1.332
|0
|0
|60
|12914.08
|1043
|2009.05.04 16:04
|close
|520
|0.4
|1.332
|0
|0
|40
|12954.08
|1044
|2009.05.04 16:24
|sell
|523
|0.1
|1.3345
|0
|0
|0
|12954.08
|1045
|2009.05.04 18:06
|sell
|524
|0.19
|1.3395
|0
|0
|0
|12954.08
|1046
|2009.05.05 05:30
|buy
|525
|0.1
|1.3377
|0
|0
|0
|12954.08
|1047
|2009.05.05 09:45
|buy
|526
|0.11
|1.3327
|0
|0
|0
|12954.08
|1048
|2009.05.05 11:32
|close
|526
|0.11
|1.3385
|0
|0
|63.8
|13017.88
|1049
|2009.05.05 11:32
|close
|525
|0.1
|1.3385
|0
|0
|8.5
|13026.38
|1050
|2009.05.05 17:00
|buy
|527
|0.1
|1.3349
|0
|0
|0
|13026.38
|1051
|2009.05.05 20:25
|close
|527
|0.1
|1.3313
|0
|0
|-36
|12990.38
|1052
|2009.05.05 20:25
|close
|524
|0.19
|1.3315
|0
|0
|151.96
|13142.34
|1053
|2009.05.05 20:25
|close
|523
|0.1
|1.3315
|0
|0
|29.98
|13172.32
|1054
|2009.05.05 20:25
|close
|522
|0.4
|1.3315
|0
|0
|-80.08
|13092.24
|1055
|2009.05.05 20:30
|buy
|528
|0.1
|1.3311
|0
|0
|0
|13092.24
|1056
|2009.05.06 03:52
|buy
|529
|0.11
|1.3261
|0
|0
|0
|13092.24
|1057
|2009.05.06 09:21
|close
|529
|0.11
|1.3316
|0
|0
|60.5
|13152.74
|1058
|2009.05.06 09:21
|close
|528
|0.1
|1.3316
|0
|0
|5.11
|13157.85
|1059
|2009.05.06 10:15
|sell
|530
|0.1
|1.3313
|0
|0
|0
|13157.85
|1060
|2009.05.06 14:22
|sell
|531
|0.11
|1.3363
|0
|0
|0
|13157.85
|1061
|2009.05.06 15:57
|close
|531
|0.11
|1.3308
|0
|0
|60.5
|13218.35
|1062
|2009.05.06 15:57
|close
|530
|0.1
|1.3308
|0
|0
|4.7
|13223.05
|1063
|2009.05.07 01:47
|buy
|532
|0.1
|1.33
|0
|0
|0
|13223.05
|1064
|2009.05.07 12:00
|sell
|533
|0.4
|1.3323
|0
|0
|0
|13223.05
|1065
|2009.05.07 13:29
|close
|533
|0.4
|1.3307
|0
|0
|64
|13287.05
|1066
|2009.05.07 13:29
|close
|532
|0.1
|1.3305
|0
|0
|5
|13292.05
|1067
|2009.05.07 14:00
|sell
|534
|0.1
|1.3358
|0
|0
|0
|13292.05
|1068
|2009.05.07 14:35
|close
|534
|0.1
|1.329
|0
|0
|68
|13360.05
|1069
|2009.05.07 14:50
|sell
|535
|0.1
|1.337
|0
|0
|0
|13360.05
|1070
|2009.05.07 15:06
|sell
|536
|0.11
|1.342
|0
|0
|0
|13360.05
|1071
|2009.05.07 19:53
|close
|536
|0.11
|1.3364
|0
|0
|61.6
|13421.65
|1072
|2009.05.07 19:53
|close
|535
|0.1
|1.3364
|0
|0
|6
|13427.65
|1073
|2009.05.08 03:00
|buy
|537
|0.1
|1.336
|0
|0
|0
|13427.65
|1074
|2009.05.08 07:15
|sell
|538
|0.4
|1.3391
|0
|0
|0
|13427.65
|1075
|2009.05.08 14:25
|sell
|539
|0.11
|1.3441
|0
|0
|0
|13427.65
|1076
|2009.05.08 14:35
|sell
|540
|0.21
|1.3491
|0
|0
|0
|13427.65
|1077
|2009.05.08 14:37
|close
|537
|0.1
|1.3486
|0
|0
|126.1
|13553.75
|1078
|2009.05.08 18:30
|sell
|541
|0.37
|1.3541
|0
|0
|0
|13553.75
|1079
|2009.05.08 19:53
|sell
|542
|0.75
|1.3591
|0
|0
|0
|13553.75
|1080
|2009.05.08 22:42
|sell
|543
|1.28
|1.3641
|0
|0
|0
|13553.75
|1081
|2009.05.11 08:00
|buy
|544
|0.1
|1.3628
|0
|0
|0
|13553.75
|1082
|2009.05.11 11:42
|buy
|545
|0.1
|1.3578
|0
|0
|0
|13553.75
|1083
|2009.05.11 13:25
|close
|543
|1.28
|1.3565
|0
|0
|972.54
|14526.29
|1084
|2009.05.11 13:25
|close
|542
|0.75
|1.3565
|0
|0
|194.85
|14721.14
|1085
|2009.05.11 13:25
|close
|541
|0.37
|1.3565
|0
|0
|-88.87
|14632.27
|1086
|2009.05.11 13:25
|close
|540
|0.21
|1.3565
|0
|0
|-155.44
|14476.83
|1087
|2009.05.11 13:25
|close
|539
|0.11
|1.3565
|0
|0
|-136.42
|14340.4
|1088
|2009.05.11 13:25
|close
|538
|0.4
|1.3565
|0
|0
|-696.48
|13643.92
|1089
|2009.05.11 16:42
|close
|545
|0.1
|1.3637
|0
|0
|59
|13702.92
|1090
|2009.05.11 16:42
|close
|544
|0.1
|1.3637
|0
|0
|9.3
|13712.22
|1091
|2009.05.11 17:00
|sell
|546
|0.1
|1.3622
|0
|0
|0
|13712.22
|1092
|2009.05.11 22:00
|buy
|547
|0.4
|1.3584
|0
|0
|0
|13712.22
|1093
|2009.05.12 01:13
|close
|547
|0.4
|1.3595
|0
|0
|43.24
|13755.46
|1094
|2009.05.12 01:13
|close
|546
|0.1
|1.3597
|0
|0
|25.28
|13780.74
|1095
|2009.05.12 05:30
|sell
|548
|0.1
|1.3607
|0
|0
|0
|13780.74
|1096
|2009.05.12 10:02
|sell
|549
|0.11
|1.3657
|0
|0
|0
|13780.74
|1097
|2009.05.12 14:33
|sell
|550
|0.21
|1.3707
|0
|0
|0
|13780.74
|1098
|2009.05.12 15:04
|close
|550
|0.21
|1.3653
|0
|0
|113.4
|13894.14
|1099
|2009.05.12 15:04
|close
|549
|0.11
|1.3653
|0
|0
|4.4
|13898.54
|1100
|2009.05.12 15:04
|close
|548
|0.1
|1.3653
|0
|0
|-45.8
|13852.74
|1101
|2009.05.12 18:45
|buy
|551
|0.1
|1.3602
|0
|0
|0
|13852.74
|1102
|2009.05.12 23:00
|sell
|552
|0.4
|1.3647
|0
|0
|0
|13852.74
|1103
|2009.05.13 01:47
|close
|551
|0.1
|1.368
|0
|0
|78.51
|13931.25
|1104
|2009.05.13 02:12
|sell
|553
|0.11
|1.3697
|0
|0
|0
|13931.25
|1105
|2009.05.13 12:29
|close
|553
|0.11
|1.3644
|0
|0
|58.3
|13989.55
|1106
|2009.05.13 12:29
|close
|552
|0.4
|1.3644
|0
|0
|13.52
|14003.07
|1107
|2009.05.13 14:16
|buy
|554
|0.1
|1.3629
|0
|0
|0
|14003.07
|1108
|2009.05.13 14:38
|buy
|555
|0.11
|1.3579
|0
|0
|0
|14003.07
|1109
|2009.05.13 18:12
|close
|555
|0.11
|1.3637
|0
|0
|63.8
|14066.87
|1110
|2009.05.13 18:12
|close
|554
|0.1
|1.3637
|0
|0
|8
|14074.87
|1111
|2009.05.14 01:50
|buy
|556
|0.1
|1.3557
|0
|0
|0
|14074.87
|1112
|2009.05.14 18:54
|close
|556
|0.1
|1.3628
|0
|0
|71
|14145.87
|1113
|2009.05.14 20:15
|sell
|557
|0.1
|1.3629
|0
|0
|0
|14145.87
|1114
|2009.05.15 09:00
|buy
|558
|0.4
|1.3599
|0
|0
|0
|14145.87
|1115
|2009.05.15 12:15
|buy
|559
|0.11
|1.3549
|0
|0
|0
|14145.87
|1116
|2009.05.15 12:28
|close
|557
|0.1
|1.355
|0
|0
|78.98
|14224.85
|1117
|2009.05.15 16:00
|sell
|560
|0.4
|1.3597
|0
|0
|0
|14224.85
|1118
|2009.05.15 16:14
|close
|560
|0.4
|1.3575
|0
|0
|88
|14312.85
|1119
|2009.05.15 16:33
|sell
|561
|0.4
|1.3592
|0
|0
|0
|14312.85
|1120
|2009.05.15 16:40
|close
|559
|0.11
|1.3604
|0
|0
|60.28
|14373.13
|1121
|2009.05.15 16:40
|close
|558
|0.4
|1.3604
|0
|0
|19.2
|14392.33
|1122
|2009.05.15 17:31
|close
|561
|0.4
|1.3574
|0
|0
|72
|14464.33
|1123
|2009.05.15 19:01
|buy
|562
|0.1
|1.3534
|0
|0
|0
|14464.33
|1124
|2009.05.15 19:45
|buy
|563
|0.12
|1.3484
|0
|0
|0
|14464.33
|1125
|2009.05.18 02:28
|buy
|564
|0.21
|1.3434
|0
|0
|0
|14464.33
|1126
|2009.05.18 08:11
|sell
|565
|0.1
|1.3465
|0
|0
|0
|14464.33
|1127
|2009.05.18 13:47
|close
|565
|0.1
|1.3498
|0
|0
|-33
|14431.33
|1128
|2009.05.18 13:47
|close
|564
|0.21
|1.3496
|0
|0
|130.2
|14561.53
|1129
|2009.05.18 13:47
|close
|563
|0.12
|1.3496
|0
|0
|14.41
|14575.95
|1130
|2009.05.18 13:47
|close
|562
|0.1
|1.3496
|0
|0
|-37.99
|14537.96
|1131
|2009.05.18 14:15
|sell
|566
|0.1
|1.3495
|0
|0
|0
|14537.96
|1132
|2009.05.18 21:51
|sell
|567
|0.12
|1.3545
|0
|0
|0
|14537.96
|1133
|2009.05.19 03:01
|buy
|568
|0.4
|1.3535
|0
|0
|0
|14537.96
|1134
|2009.05.19 04:39
|close
|568
|0.4
|1.3557
|0
|0
|88
|14625.96
|1135
|2009.05.19 08:51
|sell
|569
|0.24
|1.3595
|0
|0
|0
|14625.96
|1136
|2009.05.19 11:00
|sell
|570
|0.43
|1.3645
|0
|0
|0
|14625.96
|1137
|2009.05.19 14:39
|close
|570
|0.43
|1.3592
|0
|0
|227.9
|14853.86
|1138
|2009.05.19 14:39
|close
|569
|0.24
|1.3592
|0
|0
|7.2
|14861.06
|1139
|2009.05.19 14:39
|close
|567
|0.12
|1.3592
|0
|0
|-56.42
|14804.63
|1140
|2009.05.19 14:39
|close
|566
|0.1
|1.3592
|0
|0
|-97.02
|14707.61
|1141
|2009.05.19 15:01
|buy
|571
|0.1
|1.3589
|0
|0
|0
|14707.61
|1142
|2009.05.19 19:45
|sell
|572
|0.4
|1.3629
|0
|0
|0
|14707.61
|1143
|2009.05.20 02:29
|close
|572
|0.4
|1.3617
|0
|0
|47.92
|14755.53
|1144
|2009.05.20 02:29
|close
|571
|0.1
|1.3615
|0
|0
|26.01
|14781.54
|1145
|2009.05.20 04:45
|buy
|573
|0.1
|1.359
|0
|0
|0
|14781.54
|1146
|2009.05.20 10:15
|sell
|574
|0.4
|1.3638
|0
|0
|0
|14781.54
|1147
|2009.05.20 13:39
|sell
|575
|0.12
|1.3688
|0
|0
|0
|14781.54
|1148
|2009.05.20 14:08
|close
|573
|0.1
|1.3692
|0
|0
|102
|14883.54
|1149
|2009.05.20 15:43
|sell
|576
|0.21
|1.3738
|0
|0
|0
|14883.54
|1150
|2009.05.20 15:54
|sell
|577
|0.43
|1.3788
|0
|0
|0
|14883.54
|1151
|2009.05.20 23:30
|buy
|578
|0.1
|1.3767
|0
|0
|0
|14883.54
|1152
|2009.05.21 10:21
|sell
|579
|0.85
|1.3838
|0
|0
|0
|14883.54
|1153
|2009.05.21 10:51
|close
|579
|0.85
|1.3764
|0
|0
|629
|15512.54
|1154
|2009.05.21 10:51
|close
|578
|0.1
|1.3762
|0
|0
|-4.97
|15507.57
|1155
|2009.05.21 10:51
|close
|577
|0.43
|1.3764
|0
|0
|102.94
|15610.51
|1156
|2009.05.21 10:51
|close
|576
|0.21
|1.3764
|0
|0
|-54.73
|15555.79
|1157
|2009.05.21 10:51
|close
|575
|0.12
|1.3764
|0
|0
|-91.27
|15464.52
|1158
|2009.05.21 10:51
|close
|574
|0.4
|1.3764
|0
|0
|-504.24
|14960.28
|1159
|2009.05.21 14:00
|buy
|580
|0.1
|1.3754
|0
|0
|0
|14960.28
|1160
|2009.05.21 18:30
|sell
|581
|0.4
|1.3807
|0
|0
|0
|14960.28
|1161
|2009.05.21 18:41
|sell
|582
|0.12
|1.3858
|0
|0
|0
|14960.28
|1162
|2009.05.21 18:43
|close
|580
|0.1
|1.3857
|0
|0
|103
|15063.28
|1163
|2009.05.21 20:05
|sell
|583
|0.24
|1.3908
|0
|0
|0
|15063.28
|1164
|2009.05.22 07:07
|buy
|584
|0.1
|1.3912
|0
|0
|0
|15063.28
|1165
|2009.05.22 08:36
|sell
|585
|0.43
|1.3958
|0
|0
|0
|15063.28
|1166
|2009.05.22 15:13
|sell
|586
|0.85
|1.4008
|0
|0
|0
|15063.28
|1167
|2009.05.22 15:20
|close
|584
|0.1
|1.4007
|0
|0
|94.7
|15157.98
|1168
|2009.05.22 22:16
|buy
|587
|0.1
|1.3999
|0
|0
|0
|15157.98
|1169
|2009.05.26 03:48
|buy
|588
|0.11
|1.3949
|0
|0
|0
|15157.98
|1170
|2009.05.26 09:29
|close
|586
|0.85
|1.3932
|0
|0
|645.66
|15803.64
|1171
|2009.05.26 09:29
|close
|585
|0.43
|1.3932
|0
|0
|111.63
|15915.26
|1172
|2009.05.26 09:29
|close
|583
|0.24
|1.3932
|0
|0
|-57.74
|15857.52
|1173
|2009.05.26 09:29
|close
|582
|0.12
|1.3932
|0
|0
|-88.87
|15768.65
|1174
|2009.05.26 09:29
|close
|581
|0.4
|1.3932
|0
|0
|-498.24
|15270.41
|1175
|2009.05.26 10:32
|buy
|589
|0.24
|1.3899
|0
|0
|0
|15270.41
|1176
|2009.05.26 16:00
|sell
|590
|0.1
|1.3932
|0
|0
|0
|15270.41
|1177
|2009.05.26 16:03
|close
|590
|0.1
|1.3958
|0
|0
|-25.9
|15244.51
|1178
|2009.05.26 16:03
|close
|589
|0.24
|1.3956
|0
|0
|136.8
|15381.31
|1179
|2009.05.26 16:03
|close
|588
|0.11
|1.3956
|0
|0
|7.7
|15389.01
|1180
|2009.05.26 16:03
|close
|587
|0.1
|1.3956
|0
|0
|-42.48
|15346.53
|1181
|2009.05.26 16:03
|sell
|591
|0.12
|1.3956
|0
|0
|0
|15346.53
|1182
|2009.05.27 03:43
|buy
|592
|0.4
|1.3966
|0
|0
|0
|15346.53
|1183
|2009.05.27 13:18
|buy
|593
|0.12
|1.3916
|0
|0
|0
|15346.53
|1184
|2009.05.27 15:22
|close
|593
|0.12
|1.3974
|0
|0
|69.6
|15416.13
|1185
|2009.05.27 15:22
|close
|592
|0.4
|1.3974
|0
|0
|32
|15448.13
|1186
|2009.05.27 15:22
|close
|591
|0.12
|1.3976
|0
|0
|-24.02
|15424.1
|1187
|2009.05.27 22:30
|buy
|594
|0.1
|1.3867
|0
|0
|0
|15424.1
|1188
|2009.05.28 05:25
|buy
|595
|0.12
|1.3817
|0
|0
|0
|15424.1
|1189
|2009.05.28 09:55
|close
|595
|0.12
|1.3875
|0
|0
|69.6
|15493.7
|1190
|2009.05.28 09:55
|close
|594
|0.1
|1.3875
|0
|0
|7.83
|15501.53
|1191
|2009.05.28 10:15
|sell
|596
|0.1
|1.3861
|0
|0
|0
|15501.53
|1192
|2009.05.28 15:19
|sell
|597
|0.12
|1.3911
|0
|0
|0
|15501.53
|1193
|2009.05.28 17:06
|sell
|598
|0.24
|1.3961
|0
|0
|0
|15501.53
|1194
|2009.05.28 19:01
|close
|598
|0.24
|1.3909
|0
|0
|124.8
|15626.33
|1195
|2009.05.28 19:01
|close
|597
|0.12
|1.3909
|0
|0
|2.4
|15628.73
|1196
|2009.05.28 19:01
|close
|596
|0.1
|1.3909
|0
|0
|-48
|15580.73
|1197
|2009.05.29 01:00
|buy
|599
|0.1
|1.393
|0
|0
|0
|15580.73
|1198
|2009.05.29 03:30
|sell
|600
|0.4
|1.3967
|0
|0
|0
|15580.73
|1199
|2009.05.29 09:33
|sell
|601
|0.12
|1.4017
|0
|0
|0
|15580.73
|1200
|2009.05.29 11:28
|close
|599
|0.1
|1.4036
|0
|0
|106
|15686.73
|1201
|2009.05.29 11:36
|sell
|602
|0.24
|1.4067
|0
|0
|0
|15686.73
|1202
|2009.05.29 12:39
|sell
|603
|0.48
|1.4117
|0
|0
|0
|15686.73
|1203
|2009.05.29 18:14
|sell
|604
|0.85
|1.4167
|0
|0
|0
|15686.73
|1204
|2009.06.01 02:00
|buy
|605
|0.1
|1.4108
|0
|0
|0
|15686.73
|1205
|2009.06.01 09:16
|close
|605
|0.1
|1.4195
|0
|0
|87
|15773.73
|1206
|2009.06.01 09:26
|sell
|606
|1.49
|1.4217
|0
|0
|0
|15773.73
|1207
|2009.06.01 15:00
|buy
|607
|0.1
|1.4202
|0
|0
|0
|15773.73
|1208
|2009.06.01 17:05
|buy
|608
|0.11
|1.4152
|0
|0
|0
|15773.73
|1209
|2009.06.01 20:04
|close
|608
|0.11
|1.4232
|0
|0
|88
|15861.73
|1210
|2009.06.01 20:04
|close
|607
|0.1
|1.4232
|0
|0
|29.8
|15891.53
|1211
|2009.06.01 22:15
|buy
|609
|0.1
|1.4146
|0
|0
|0
|15891.53
|1212
|2009.06.02 02:26
|close
|609
|0.1
|1.4142
|0
|0
|-3.79
|15887.74
|1213
|2009.06.02 02:26
|close
|606
|1.49
|1.4144
|0
|0
|1087.4
|16975.15
|1214
|2009.06.02 02:26
|close
|604
|0.85
|1.4144
|0
|0
|195.16
|17170.31
|1215
|2009.06.02 02:26
|close
|603
|0.48
|1.4144
|0
|0
|-129.79
|17040.51
|1216
|2009.06.02 02:26
|close
|602
|0.24
|1.4144
|0
|0
|-184.9
|16855.62
|1217
|2009.06.02 02:26
|close
|601
|0.12
|1.4144
|0
|0
|-152.45
|16703.17
|1218
|2009.06.02 02:26
|close
|600
|0.4
|1.4144
|0
|0
|-708.16
|15995.01
|1219
|2009.06.02 08:03
|buy
|610
|0.1
|1.4138
|0
|0
|0
|15995.01
|1220
|2009.06.02 12:37
|close
|610
|0.1
|1.4218
|0
|0
|80
|16075.01
|1221
|2009.06.02 12:45
|sell
|611
|0.1
|1.4211
|0
|0
|0
|16075.01
|1222
|2009.06.02 13:37
|sell
|612
|0.13
|1.4261
|0
|0
|0
|16075.01
|1223
|2009.06.02 17:04
|sell
|613
|0.24
|1.4311
|0
|0
|0
|16075.01
|1224
|2009.06.03 01:45
|buy
|614
|0.1
|1.4295
|0
|0
|0
|16075.01
|1225
|2009.06.03 10:39
|close
|613
|0.24
|1.4253
|0
|0
|139.15
|16214.16
|1226
|2009.06.03 10:39
|close
|612
|0.13
|1.4253
|0
|0
|10.37
|16224.54
|1227
|2009.06.03 10:39
|close
|611
|0.1
|1.4253
|0
|0
|-42.12
|16182.42
|1228
|2009.06.03 10:39
|buy
|615
|0.13
|1.4245
|0
|0
|0
|16182.42
|1229
|2009.06.03 11:19
|buy
|616
|0.27
|1.4195
|0
|0
|0
|16182.42
|1230
|2009.06.03 12:04
|close
|616
|0.27
|1.4245
|0
|0
|135
|16317.42
|1231
|2009.06.03 12:04
|close
|615
|0.13
|1.4245
|0
|0
|0
|16317.42
|1232
|2009.06.03 12:04
|close
|614
|0.1
|1.4245
|0
|0
|-50.2
|16267.22
|1233
|2009.06.03 14:00
|buy
|617
|0.1
|1.4205
|0
|0
|0
|16267.22
|1234
|2009.06.03 18:31
|buy
|618
|0.13
|1.4155
|0
|0
|0
|16267.22
|1235
|2009.06.04 08:38
|close
|618
|0.13
|1.4212
|0
|0
|74.14
|16341.36
|1236
|2009.06.04 08:38
|close
|617
|0.1
|1.4212
|0
|0
|7.03
|16348.39
|1237
|2009.06.04 09:30
|sell
|619
|0.1
|1.4216
|0
|0
|0
|16348.39
|1238
|2009.06.04 13:00
|buy
|620
|0.4
|1.4169
|0
|0
|0
|16348.39
|1239
|2009.06.04 13:48
|buy
|621
|0.13
|1.4119
|0
|0
|0
|16348.39
|1240
|2009.06.04 13:56
|close
|619
|0.1
|1.4115
|0
|0
|100.9
|16449.29
|1241
|2009.06.04 15:00
|close
|621
|0.13
|1.4173
|0
|0
|70.2
|16519.49
|1242
|2009.06.04 15:00
|close
|620
|0.4
|1.4173
|0
|0
|15.6
|16535.09
|1243
|2009.06.04 17:15
|sell
|622
|0.1
|1.419
|0
|0
|0
|16535.09
|1244
|2009.06.05 14:33
|sell
|623
|0.13
|1.424
|0
|0
|0
|16535.09
|1245
|2009.06.05 14:47
|close
|623
|0.13
|1.4182
|0
|0
|75.4
|16610.49
|1246
|2009.06.05 14:47
|close
|622
|0.1
|1.4182
|0
|0
|7.68
|16618.17
|1247
|2009.06.05 16:00
|buy
|624
|0.1
|1.4022
|0
|0
|0
|16618.17
|1248
|2009.06.05 20:05
|buy
|625
|0.13
|1.3972
|0
|0
|0
|16618.17
|1249
|2009.06.08 04:46
|sell
|626
|0.4
|1.3995
|0
|0
|0
|16618.17
|1250
|2009.06.08 07:28
|close
|626
|0.4
|1.397
|0
|0
|100
|16718.17
|1251
|2009.06.08 09:13
|buy
|627
|0.27
|1.3922
|0
|0
|0
|16718.17
|1252
|2009.06.08 10:03
|buy
|628
|0.53
|1.3872
|0
|0
|0
|16718.17
|1253
|2009.06.08 11:39
|buy
|629
|0.96
|1.3822
|0
|0
|0
|16718.17
|1254
|2009.06.08 14:03
|close
|629
|0.96
|1.3873
|0
|0
|489.6
|17207.77
|1255
|2009.06.08 14:03
|close
|628
|0.53
|1.3873
|0
|0
|5.3
|17213.07
|1256
|2009.06.08 14:03
|close
|627
|0.27
|1.3873
|0
|0
|-132.3
|17080.77
|1257
|2009.06.08 14:03
|close
|625
|0.13
|1.3873
|0
|0
|-128.69
|16952.08
|1258
|2009.06.08 14:03
|close
|624
|0.1
|1.3873
|0
|0
|-148.99
|16803.09
|1259
|2009.06.08 18:00
|sell
|630
|0.1
|1.3882
|0
|0
|0
|16803.09
|1260
|2009.06.09 01:23
|sell
|631
|0.13
|1.3932
|0
|0
|0
|16803.09
|1261
|2009.06.09 04:47
|buy
|632
|0.4
|1.3889
|0
|0
|0
|16803.09
|1262
|2009.06.09 05:30
|close
|631
|0.13
|1.3861
|0
|0
|92.3
|16895.39
|1263
|2009.06.09 05:30
|close
|630
|0.1
|1.3861
|0
|0
|21.38
|16916.77
|1264
|2009.06.09 08:33
|close
|632
|0.4
|1.3911
|0
|0
|88
|17004.77
|1265
|2009.06.09 09:00
|sell
|633
|0.1
|1.3914
|0
|0
|0
|17004.77
|1266
|2009.06.09 09:33
|sell
|634
|0.13
|1.3964
|0
|0
|0
|17004.77
|1267
|2009.06.09 11:20
|close
|634
|0.13
|1.3905
|0
|0
|76.7
|17081.47
|1268
|2009.06.09 11:20
|close
|633
|0.1
|1.3905
|0
|0
|9
|17090.47
|1269
|2009.06.09 14:25
|sell
|635
|0.1
|1.3983
|0
|0
|0
|17090.47
|1270
|2009.06.09 17:28
|sell
|636
|0.13
|1.4033
|0
|0
|0
|17090.47
|1271
|2009.06.09 20:28
|sell
|637
|0.27
|1.4083
|0
|0
|0
|17090.47
|1272
|2009.06.10 09:51
|sell
|638
|0.53
|1.4133
|0
|0
|0
|17090.47
|1273
|2009.06.10 11:29
|close
|638
|0.53
|1.4084
|0
|0
|259.7
|17350.17
|1274
|2009.06.10 11:29
|close
|637
|0.27
|1.4084
|0
|0
|-2.75
|17347.41
|1275
|2009.06.10 11:29
|close
|636
|0.13
|1.4084
|0
|0
|-66.33
|17281.09
|1276
|2009.06.10 11:29
|close
|635
|0.1
|1.4084
|0
|0
|-101.02
|17180.07
|1277
|2009.06.10 15:45
|buy
|639
|0.1
|1.4038
|0
|0
|0
|17180.07
|1278
|2009.06.10 17:01
|buy
|640
|0.13
|1.3988
|0
|0
|0
|17180.07
|1279
|2009.06.10 19:47
|buy
|641
|0.27
|1.3938
|0
|0
|0
|17180.07
|1280
|2009.06.10 21:42
|close
|641
|0.27
|1.3989
|0
|0
|137.7
|17317.77
|1281
|2009.06.10 21:42
|close
|640
|0.13
|1.3989
|0
|0
|1.3
|17319.07
|1282
|2009.06.10 21:42
|close
|639
|0.1
|1.3989
|0
|0
|-49
|17270.07
|1283
|2009.06.11 01:30
|sell
|642
|0.1
|1.3988
|0
|0
|0
|17270.07
|1284
|2009.06.11 06:27
|sell
|643
|0.13
|1.4039
|0
|0
|0
|17270.07
|1285
|2009.06.11 09:45
|buy
|644
|0.4
|1.3984
|0
|0
|0
|17270.07
|1286
|2009.06.11 09:59
|close
|644
|0.4
|1.3994
|0
|0
|39.2
|17309.27
|1287
|2009.06.11 09:59
|close
|643
|0.13
|1.3996
|0
|0
|55.9
|17365.17
|1288
|2009.06.11 09:59
|close
|642
|0.1
|1.3996
|0
|0
|-7.5
|17357.67
|1289
|2009.06.11 09:59
|buy
|645
|0.13
|1.3996
|0
|0
|0
|17357.67
|1290
|2009.06.11 14:33
|buy
|646
|0.13
|1.3946
|0
|0
|0
|17357.67
|1291
|2009.06.11 15:05
|close
|646
|0.13
|1.4005
|0
|0
|76.7
|17434.37
|1292
|2009.06.11 15:05
|close
|645
|0.13
|1.4005
|0
|0
|11.7
|17446.07
|1293
|2009.06.11 16:30
|sell
|647
|0.1
|1.408
|0
|0
|0
|17446.07
|1294
|2009.06.11 19:04
|sell
|648
|0.13
|1.413
|0
|0
|0
|17446.07
|1295
|2009.06.11 23:45
|buy
|649
|0.4
|1.4096
|0
|0
|0
|17446.07
|1296
|2009.06.12 01:31
|close
|649
|0.4
|1.412
|0
|0
|96.04
|17542.11
|1297
|2009.06.12 06:16
|close
|648
|0.13
|1.407
|0
|0
|77.97
|17620.08
|1298
|2009.06.12 06:16
|close
|647
|0.1
|1.407
|0
|0
|9.98
|17630.06
|1299
|2009.06.12 11:30
|buy
|650
|0.1
|1.4051
|0
|0
|0
|17630.06
|1300
|2009.06.12 13:20
|buy
|651
|0.15
|1.4001
|0
|0
|0
|17630.06
|1301
|2009.06.12 14:27
|buy
|652
|0.27
|1.3951
|0
|0
|0
|17630.06
|1302
|2009.06.12 16:40
|close
|652
|0.27
|1.4002
|0
|0
|137.7
|17767.76
|1303
|2009.06.12 16:40
|close
|651
|0.15
|1.4002
|0
|0
|1.5
|17769.26
|1304
|2009.06.12 16:40
|close
|650
|0.1
|1.4002
|0
|0
|-49
|17720.26
|1305
|2009.06.12 18:00
|sell
|653
|0.1
|1.4039
|0
|0
|0
|17720.26
|1306
|2009.06.15 02:09
|buy
|654
|0.4
|1.3969
|0
|0
|0
|17720.26
|1307
|2009.06.15 02:10
|close
|654
|0.4
|1.3976
|0
|0
|28
|17748.26
|1308
|2009.06.15 02:10
|close
|653
|0.1
|1.3978
|0
|0
|60.58
|17808.84
|1309
|2009.06.15 07:30
|buy
|655
|0.1
|1.3935
|0
|0
|0
|17808.84
|1310
|2009.06.15 08:26
|buy
|656
|0.15
|1.3885
|0
|0
|0
|17808.84
|1311
|2009.06.15 15:45
|buy
|657
|0.27
|1.3835
|0
|0
|0
|17808.84
|1312
|2009.06.15 17:06
|buy
|658
|0.53
|1.3785
|0
|0
|0
|17808.84
|1313
|2009.06.16 04:45
|sell
|659
|0.1
|1.3815
|0
|0
|0
|17808.84
|1314
|2009.06.16 07:22
|close
|659
|0.1
|1.384
|0
|0
|-25
|17783.84
|1315
|2009.06.16 07:22
|close
|658
|0.53
|1.3838
|0
|0
|280.95
|18064.8
|1316
|2009.06.16 07:22
|close
|657
|0.27
|1.3838
|0
|0
|8.13
|18072.92
|1317
|2009.06.16 07:22
|close
|656
|0.15
|1.3838
|0
|0
|-70.48
|18002.44
|1318
|2009.06.16 07:22
|close
|655
|0.1
|1.3838
|0
|0
|-96.79
|17905.65
|1319
|2009.06.16 07:30
|sell
|660
|0.1
|1.3844
|0
|0
|0
|17905.65
|1320
|2009.06.16 11:00
|sell
|661
|0.15
|1.3894
|0
|0
|0
|17905.65
|1321
|2009.06.16 18:47
|close
|661
|0.15
|1.3838
|0
|0
|84
|17989.65
|1322
|2009.06.16 18:47
|close
|660
|0.1
|1.3838
|0
|0
|6.1
|17995.75
|1323
|2009.06.16 19:00
|buy
|662
|0.1
|1.3844
|0
|0
|0
|17995.75
|1324
|2009.06.17 04:29
|sell
|663
|0.4
|1.3847
|0
|0
|0
|17995.75
|1325
|2009.06.17 08:13
|sell
|664
|0.15
|1.3897
|0
|0
|0
|17995.75
|1326
|2009.06.17 13:50
|close
|664
|0.15
|1.3844
|0
|0
|79.5
|18075.25
|1327
|2009.06.17 13:50
|close
|663
|0.4
|1.3844
|0
|0
|12
|18087.25
|1328
|2009.06.17 13:50
|close
|662
|0.1
|1.3842
|0
|0
|-1.99
|18085.26
|1329
|2009.06.17 14:00
|buy
|665
|0.1
|1.3828
|0
|0
|0
|18085.26
|1330
|2009.06.17 20:01
|close
|665
|0.1
|1.3918
|0
|0
|90.1
|18175.36
|1331
|2009.06.17 20:30
|sell
|666
|0.1
|1.3977
|0
|0
|0
|18175.36
|1332
|2009.06.18 07:00
|buy
|667
|0.4
|1.393
|0
|0
|0
|18175.36
|1333
|2009.06.18 07:53
|close
|667
|0.4
|1.3946
|0
|0
|64
|18239.36
|1334
|2009.06.18 07:53
|close
|666
|0.1
|1.3948
|0
|0
|28.54
|18267.9
|1335
|2009.06.18 09:20
|sell
|668
|0.1
|1.3982
|0
|0
|0
|18267.9
|1336
|2009.06.18 11:00
|buy
|669
|0.4
|1.3917
|0
|0
|0
|18267.9
|1337
|2009.06.18 11:12
|close
|669
|0.4
|1.3927
|0
|0
|39.6
|18307.5
|1338
|2009.06.18 11:12
|close
|668
|0.1
|1.3929
|0
|0
|53
|18360.5
|1339
|2009.06.18 11:12
|buy
|670
|0.1
|1.3927
|0
|0
|0
|18360.5
|1340
|2009.06.18 16:15
|sell
|671
|0.4
|1.3988
|0
|0
|0
|18360.5
|1341
|2009.06.18 16:23
|close
|671
|0.4
|1.3977
|0
|0
|44
|18404.5
|1342
|2009.06.18 16:23
|close
|670
|0.1
|1.3975
|0
|0
|48
|18452.5
|1343
|2009.06.18 20:30
|buy
|672
|0.1
|1.3899
|0
|0
|0
|18452.5
|1344
|2009.06.19 03:47
|sell
|673
|0.4
|1.3918
|0
|0
|0
|18452.5
|1345
|2009.06.19 10:41
|close
|673
|0.4
|1.3892
|0
|0
|104
|18556.5
|1346
|2009.06.19 10:41
|close
|672
|0.1
|1.389
|0
|0
|-9.39
|18547.11
|1347
|2009.06.19 11:00
|buy
|674
|0.1
|1.3895
|0
|0
|0
|18547.11
|1348
|2009.06.19 17:50
|close
|674
|0.1
|1.3987
|0
|0
|92.3
|18639.41
|1349
|2009.06.19 18:00
|sell
|675
|0.1
|1.3996
|0
|0
|0
|18639.41
|1350
|2009.06.19 22:00
|buy
|676
|0.4
|1.3946
|0
|0
|0
|18639.41
|1351
|2009.06.22 03:25
|buy
|677
|0.15
|1.3896
|0
|0
|0
|18639.41
|1352
|2009.06.22 08:25
|close
|675
|0.1
|1.3874
|0
|0
|122.18
|18761.59
|1353
|2009.06.22 11:25
|buy
|678
|0.29
|1.3846
|0
|0
|0
|18761.59
|1354
|2009.06.23 07:00
|sell
|679
|0.1
|1.3865
|0
|0
|0
|18761.59
|1355
|2009.06.23 10:49
|sell
|680
|0.15
|1.3915
|0
|0
|0
|18761.59
|1356
|2009.06.23 11:04
|close
|680
|0.15
|1.3925
|0
|0
|-15
|18746.59
|1357
|2009.06.23 11:04
|close
|679
|0.1
|1.3925
|0
|0
|-60
|18686.59
|1358
|2009.06.23 11:04
|close
|678
|0.29
|1.3923
|0
|0
|223.33
|18909.92
|1359
|2009.06.23 11:04
|close
|677
|0.15
|1.3923
|0
|0
|40.52
|18950.43
|1360
|2009.06.23 11:04
|close
|676
|0.4
|1.3923
|0
|0
|-91.92
|18858.51
|1361
|2009.06.23 11:04
|sell
|681
|0.29
|1.3923
|0
|0
|0
|18858.51
|1362
|2009.06.23 12:51
|sell
|682
|0.15
|1.3973
|0
|0
|0
|18858.51
|1363
|2009.06.23 15:01
|sell
|683
|0.29
|1.4023
|0
|0
|0
|18858.51
|1364
|2009.06.23 18:09
|sell
|684
|0.59
|1.4073
|0
|0
|0
|18858.51
|1365
|2009.06.24 08:33
|sell
|685
|1.07
|1.4123
|0
|0
|0
|18858.51
|1366
|2009.06.24 11:20
|buy
|686
|0.1
|1.4061
|0
|0
|0
|18858.51
|1367
|2009.06.24 13:27
|close
|686
|0.1
|1.4058
|0
|0
|-3
|18855.51
|1368
|2009.06.24 13:27
|close
|685
|1.07
|1.406
|0
|0
|674.1
|19529.61
|1369
|2009.06.24 13:27
|close
|684
|0.59
|1.406
|0
|0
|76.58
|19606.19
|1370
|2009.06.24 13:27
|close
|683
|0.29
|1.406
|0
|0
|-107.36
|19498.84
|1371
|2009.06.24 13:27
|close
|682
|0.15
|1.406
|0
|0
|-130.53
|19368.31
|1372
|2009.06.24 13:27
|close
|681
|0.29
|1.406
|0
|0
|-397.36
|18970.95
|1373
|2009.06.24 13:27
|buy
|687
|0.15
|1.406
|0
|0
|0
|18970.95
|1374
|2009.06.24 13:33
|buy
|688
|0.15
|1.401
|0
|0
|0
|18970.95
|1375
|2009.06.24 14:33
|close
|688
|0.15
|1.4067
|0
|0
|85.5
|19056.45
|1376
|2009.06.24 14:33
|close
|687
|0.15
|1.4067
|0
|0
|10.5
|19066.95
|1377
|2009.06.24 17:33
|buy
|689
|0.1
|1.401
|0
|0
|0
|19066.95
|1378
|2009.06.24 18:22
|buy
|690
|0.15
|1.396
|0
|0
|0
|19066.95
|1379
|2009.06.24 20:36
|buy
|691
|0.29
|1.391
|0
|0
|0
|19066.95
|1380
|2009.06.25 02:38
|close
|691
|0.29
|1.3961
|0
|0
|147.99
|19214.93
|1381
|2009.06.25 02:38
|close
|690
|0.15
|1.3961
|0
|0
|1.54
|19216.48
|1382
|2009.06.25 02:38
|close
|689
|0.1
|1.3961
|0
|0
|-48.97
|19167.51
|1383
|2009.06.25 05:31
|sell
|692
|0.1
|1.396
|0
|0
|0
|19167.51
|1384
|2009.06.25 13:00
|buy
|693
|0.4
|1.3934
|0
|0
|0
|19167.51
|1385
|2009.06.25 13:39
|close
|693
|0.4
|1.3958
|0
|0
|96
|19263.51
|1386
|2009.06.25 13:39
|close
|692
|0.1
|1.396
|0
|0
|0
|19263.51
|1387
|2009.06.25 15:28
|buy
|694
|0.1
|1.392
|0
|0
|0
|19263.51
|1388
|2009.06.25 19:30
|sell
|695
|0.4
|1.4004
|0
|0
|0
|19263.51
|1389
|2009.06.25 19:39
|close
|695
|0.4
|1.3998
|0
|0
|22.8
|19286.31
|1390
|2009.06.25 19:39
|close
|694
|0.1
|1.3996
|0
|0
|76
|19362.31
|1391
|2009.06.25 19:39
|sell
|696
|0.16
|1.3996
|0
|0
|0
|19362.31
|1392
|2009.06.26 03:30
|sell
|697
|0.16
|1.4046
|0
|0
|0
|19362.31
|1393
|2009.06.26 10:30
|buy
|698
|0.4
|1.4026
|0
|0
|0
|19362.31
|1394
|2009.06.26 11:38
|close
|698
|0.4
|1.4054
|0
|0
|113.2
|19475.51
|1395
|2009.06.26 13:11
|sell
|699
|0.29
|1.4096
|0
|0
|0
|19475.51
|1396
|2009.06.29 01:15
|buy
|700
|0.1
|1.4048
|0
|0
|0
|19475.51
|1397
|2009.06.29 02:25
|close
|700
|0.1
|1.4036
|0
|0
|-12.1
|19463.41
|1398
|2009.06.29 02:25
|close
|699
|0.29
|1.4038
|0
|0
|168.14
|19631.55
|1399
|2009.06.29 02:25
|close
|697
|0.16
|1.4038
|0
|0
|12.77
|19644.32
|1400
|2009.06.29 02:25
|close
|696
|0.16
|1.4038
|0
|0
|-67.26
|19577.06
|1401
|2009.06.29 02:30
|buy
|701
|0.1
|1.4039
|0
|0
|0
|19577.06
|1402
|2009.06.29 08:12
|buy
|702
|0.16
|1.3989
|0
|0
|0
|19577.06
|1403
|2009.06.29 12:14
|close
|702
|0.16
|1.4046
|0
|0
|91.2
|19668.26
|1404
|2009.06.29 12:14
|close
|701
|0.1
|1.4046
|0
|0
|7
|19675.26
|1405
|2009.06.29 13:45
|sell
|703
|0.1
|1.4066
|0
|0
|0
|19675.26
|1406
|2009.06.30 02:13
|sell
|704
|0.16
|1.4116
|0
|0
|0
|19675.26
|1407
|2009.06.30 09:30
|buy
|705
|0.4
|1.4109
|0
|0
|0
|19675.26
|1408
|2009.06.30 12:32
|close
|705
|0.4
|1.4135
|0
|0
|104
|19779.26
|1409
|2009.06.30 16:01
|close
|704
|0.16
|1.4059
|0
|0
|91.2
|19870.46
|1410
|2009.06.30 16:01
|close
|703
|0.1
|1.4059
|0
|0
|7.08
|19877.54
|1411
|2009.06.30 16:30
|buy
|706
|0.1
|1.4034
|0
|0
|0
|19877.54
|1412
|2009.07.01 01:26
|sell
|707
|0.4
|1.4041
|0
|0
|0
|19877.54
|1413
|2009.07.01 03:06
|close
|707
|0.4
|1.4014
|0
|0
|108.8
|19986.34
|1414
|2009.07.01 09:15
|sell
|708
|0.4
|1.4066
|0
|0
|0
|19986.34
|1415
|2009.07.01 14:29
|sell
|709
|0.16
|1.4116
|0
|0
|0
|19986.34
|1416
|2009.07.01 15:26
|sell
|710
|0.32
|1.4166
|0
|0
|0
|19986.34
|1417
|2009.07.01 15:34
|close
|706
|0.1
|1.4152
|0
|0
|118.01
|20104.35
|1418
|2009.07.01 22:00
|buy
|711
|0.1
|1.4144
|0
|0
|0
|20104.35
|1419
|2009.07.02 08:57
|close
|710
|0.32
|1.4098
|0
|0
|217.41
|20321.75
|1420
|2009.07.02 08:57
|close
|709
|0.16
|1.4098
|0
|0
|28.7
|20350.46
|1421
|2009.07.02 08:57
|close
|708
|0.4
|1.4098
|0
|0
|-127.84
|20222.62
|1422
|2009.07.02 09:01
|buy
|712
|0.16
|1.4094
|0
|0
|0
|20222.62
|1423
|2009.07.02 14:16
|buy
|713
|0.32
|1.4044
|0
|0
|0
|20222.62
|1424
|2009.07.02 17:46
|buy
|714
|0.64
|1.3994
|0
|0
|0
|20222.62
|1425
|2009.07.02 23:25
|buy
|715
|1.17
|1.3944
|0
|0
|0
|20222.62
|1426
|2009.07.03 04:15
|sell
|716
|0.1
|1.3988
|0
|0
|0
|20222.62
|1427
|2009.07.03 04:50
|close
|716
|0.1
|1.3996
|0
|0
|-7.7
|20214.92
|1428
|2009.07.03 04:50
|close
|715
|1.17
|1.3994
|0
|0
|585.12
|20800.03
|1429
|2009.07.03 04:50
|close
|714
|0.64
|1.3994
|0
|0
|0.06
|20800.1
|1430
|2009.07.03 04:50
|close
|713
|0.32
|1.3994
|0
|0
|-159.97
|20640.13
|1431
|2009.07.03 04:50
|close
|712
|0.16
|1.3994
|0
|0
|-159.98
|20480.15
|1432
|2009.07.03 04:50
|close
|711
|0.1
|1.3994
|0
|0
|-149.96
|20330.19
|1433
|2009.07.03 04:50
|sell
|717
|0.16
|1.3994
|0
|0
|0
|20330.19
|1434
|2009.07.06 09:05
|close
|717
|0.16
|1.393
|0
|0
|102.37
|20432.55
|1435
|2009.07.06 09:30
|buy
|718
|0.1
|1.3938
|0
|0
|0
|20432.55
|1436
|2009.07.06 12:59
|buy
|719
|0.16
|1.3888
|0
|0
|0
|20432.55
|1437
|2009.07.06 16:00
|sell
|720
|0.4
|1.3932
|0
|0
|0
|20432.55
|1438
|2009.07.06 16:22
|close
|720
|0.4
|1.3902
|0
|0
|121.6
|20554.15
|1439
|2009.07.06 16:22
|close
|719
|0.16
|1.39
|0
|0
|19.2
|20573.35
|1440
|2009.07.06 16:22
|close
|718
|0.1
|1.39
|0
|0
|-38
|20535.35
|1441
|2009.07.06 17:32
|sell
|721
|0.1
|1.393
|0
|0
|0
|20535.35
|1442
|2009.07.06 22:05
|sell
|722
|0.16
|1.398
|0
|0
|0
|20535.35
|1443
|2009.07.07 04:00
|buy
|723
|0.4
|1.3955
|0
|0
|0
|20535.35
|1444
|2009.07.07 06:45
|close
|723
|0.4
|1.3983
|0
|0
|111.6
|20646.95
|1445
|2009.07.07 08:19
|buy
|724
|0.4
|1.3953
|0
|0
|0
|20646.95
|1446
|2009.07.07 09:21
|close
|722
|0.16
|1.3918
|0
|0
|99.17
|20746.12
|1447
|2009.07.07 09:21
|close
|721
|0.1
|1.3918
|0
|0
|11.98
|20758.1
|1448
|2009.07.07 11:23
|close
|724
|0.4
|1.3979
|0
|0
|104
|20862.1
|1449
|2009.07.07 12:00
|sell
|725
|0.1
|1.3987
|0
|0
|0
|20862.1
|1450
|2009.07.07 13:35
|sell
|726
|0.16
|1.4037
|0
|0
|0
|20862.1
|1451
|2009.07.07 16:02
|close
|726
|0.16
|1.3977
|0
|0
|96
|20958.1
|1452
|2009.07.07 16:02
|close
|725
|0.1
|1.3977
|0
|0
|10
|20968.1
|1453
|2009.07.07 17:30
|buy
|727
|0.1
|1.3965
|0
|0
|0
|20968.1
|1454
|2009.07.07 21:20
|buy
|728
|0.17
|1.3915
|0
|0
|0
|20968.1
|1455
|2009.07.08 08:22
|buy
|729
|0.32
|1.3865
|0
|0
|0
|20968.1
|1456
|2009.07.08 09:26
|close
|729
|0.32
|1.3915
|0
|0
|160
|21128.1
|1457
|2009.07.08 09:26
|close
|728
|0.17
|1.3915
|0
|0
|0.02
|21128.12
|1458
|2009.07.08 09:26
|close
|727
|0.1
|1.3915
|0
|0
|-50.39
|21077.73
|1459
|2009.07.08 12:00
|sell
|730
|0.1
|1.3926
|0
|0
|0
|21077.73
|1460
|2009.07.08 17:48
|buy
|731
|0.4
|1.3878
|0
|0
|0
|21077.73
|1461
|2009.07.09 03:28
|close
|731
|0.4
|1.3898
|0
|0
|80.12
|21157.85
|1462
|2009.07.09 03:28
|close
|730
|0.1
|1.39
|0
|0
|25.74
|21183.59
|1463
|2009.07.09 04:00
|sell
|732
|0.1
|1.391
|0
|0
|0
|21183.59
|1464
|2009.07.09 09:56
|sell
|733
|0.17
|1.396
|0
|0
|0
|21183.59
|1465
|2009.07.09 17:42
|sell
|734
|0.32
|1.401
|0
|0
|0
|21183.59
|1466
|2009.07.09 18:22
|sell
|735
|0.64
|1.406
|0
|0
|0
|21183.59
|1467
|2009.07.10 01:26
|close
|735
|0.64
|1.4012
|0
|0
|307.07
|21490.66
|1468
|2009.07.10 01:26
|close
|734
|0.32
|1.4012
|0
|0
|-6.46
|21484.2
|1469
|2009.07.10 01:26
|close
|733
|0.17
|1.4012
|0
|0
|-88.43
|21395.76
|1470
|2009.07.10 01:26
|close
|732
|0.1
|1.4012
|0
|0
|-102.42
|21293.34
|1471
|2009.07.10 02:30
|buy
|736
|0.1
|1.4006
|0
|0
|0
|21293.34
|1472
|2009.07.10 08:06
|buy
|737
|0.17
|1.3956
|0
|0
|0
|21293.34
|1473
|2009.07.10 09:55
|buy
|738
|0.35
|1.3906
|0
|0
|0
|21293.34
|1474
|2009.07.10 15:00
|sell
|739
|0.1
|1.3927
|0
|0
|0
|21293.34
|1475
|2009.07.10 18:59
|close
|738
|0.35
|1.3956
|0
|0
|175
|21468.34
|1476
|2009.07.10 18:59
|close
|737
|0.17
|1.3956
|0
|0
|0
|21468.34
|1477
|2009.07.10 18:59
|close
|736
|0.1
|1.3956
|0
|0
|-50
|21418.34
|1478
|2009.07.13 02:05
|sell
|740
|0.17
|1.3977
|0
|0
|0
|21418.34
|1479
|2009.07.13 05:00
|buy
|741
|0.4
|1.3941
|0
|0
|0
|21418.34
|1480
|2009.07.13 08:07
|close
|740
|0.17
|1.3905
|0
|0
|122.4
|21540.74
|1481
|2009.07.13 08:07
|close
|739
|0.1
|1.3905
|0
|0
|21.98
|21562.72
|1482
|2009.07.13 10:00
|sell
|742
|0.4
|1.395
|0
|0
|0
|21562.72
|1483
|2009.07.13 12:39
|close
|741
|0.4
|1.3977
|0
|0
|144.8
|21707.52
|1484
|2009.07.13 16:05
|close
|742
|0.4
|1.3923
|0
|0
|108.8
|21816.32
|1485
|2009.07.13 16:15
|buy
|743
|0.1
|1.3924
|0
|0
|0
|21816.32
|1486
|2009.07.13 18:11
|sell
|744
|0.4
|1.3979
|0
|0
|0
|21816.32
|1487
|2009.07.14 14:40
|close
|744
|0.4
|1.396
|0
|0
|75.92
|21892.24
|1488
|2009.07.14 14:40
|close
|743
|0.1
|1.3958
|0
|0
|34.01
|21926.25
|1489
|2009.07.15 00:00
|sell
|745
|0.1
|1.3973
|0
|0
|0
|21926.25
|1490
|2009.07.15 08:14
|sell
|746
|0.17
|1.4023
|0
|0
|0
|21926.25
|1491
|2009.07.15 12:57
|sell
|747
|0.35
|1.4073
|0
|0
|0
|21926.25
|1492
|2009.07.15 19:47
|sell
|748
|0.69
|1.4123
|0
|0
|0
|21926.25
|1493
|2009.07.16 00:17
|buy
|749
|0.1
|1.4097
|0
|0
|0
|21926.25
|1494
|2009.07.16 02:42
|close
|749
|0.1
|1.4073
|0
|0
|-24
|21902.25
|1495
|2009.07.16 02:42
|close
|748
|0.69
|1.4075
|0
|0
|330.79
|22233.04
|1496
|2009.07.16 02:42
|close
|747
|0.35
|1.4075
|0
|0
|-7.21
|22225.83
|1497
|2009.07.16 02:42
|close
|746
|0.17
|1.4075
|0
|0
|-88.5
|22137.33
|1498
|2009.07.16 02:42
|close
|745
|0.1
|1.4075
|0
|0
|-102.56
|22034.77
|1499
|2009.07.16 14:30
|sell
|750
|0.1
|1.4151
|0
|0
|0
|22034.77
|1500
|2009.07.17 02:00
|buy
|751
|0.4
|1.4133
|0
|0
|0
|22034.77
|1501
|2009.07.17 08:53
|buy
|752
|0.17
|1.4083
|0
|0
|0
|22034.77
|1502
|2009.07.17 18:59
|close
|752
|0.17
|1.4135
|0
|0
|88.4
|22123.17
|1503
|2009.07.17 18:59
|close
|751
|0.4
|1.4135
|0
|0
|8
|22131.17
|1504
|2009.07.17 18:59
|close
|750
|0.1
|1.4137
|0
|0
|13.98
|22145.15
|1505
|2009.07.17 18:59
|sell
|753
|0.17
|1.4135
|0
|0
|0
|22145.15
|1506
|2009.07.17 22:00
|buy
|754
|0.4
|1.4101
|0
|0
|0
|22145.15
|1507
|2009.07.20 00:30
|close
|754
|0.4
|1.4126
|0
|0
|100.04
|22245.19
|1508
|2009.07.20 00:30
|close
|753
|0.17
|1.4128
|0
|0
|11.87
|22257.05
|1509
|2009.07.20 02:16
|sell
|755
|0.1
|1.4135
|0
|0
|0
|22257.05
|1510
|2009.07.20 09:18
|sell
|756
|0.17
|1.4185
|0
|0
|0
|22257.05
|1511
|2009.07.20 10:16
|sell
|757
|0.35
|1.4235
|0
|0
|0
|22257.05
|1512
|2009.07.21 02:00
|buy
|758
|0.1
|1.4212
|0
|0
|0
|22257.05
|1513
|2009.07.21 09:02
|close
|757
|0.35
|1.4186
|0
|0
|171.43
|22428.48
|1514
|2009.07.21 09:02
|close
|756
|0.17
|1.4186
|0
|0
|-1.73
|22426.75
|1515
|2009.07.21 09:02
|close
|755
|0.1
|1.4186
|0
|0
|-51.02
|22375.73
|1516
|2009.07.21 15:15
|sell
|759
|0.4
|1.4265
|0
|0
|0
|22375.73
|1517
|2009.07.21 15:48
|close
|759
|0.4
|1.4244
|0
|0
|82
|22457.73
|1518
|2009.07.21 15:48
|close
|758
|0.1
|1.4242
|0
|0
|29.7
|22487.43
|1519
|2009.07.21 18:15
|buy
|760
|0.1
|1.4204
|0
|0
|0
|22487.43
|1520
|2009.07.21 23:00
|sell
|761
|0.4
|1.4224
|0
|0
|0
|22487.43
|1521
|2009.07.22 02:22
|close
|761
|0.4
|1.4192
|0
|0
|125.92
|22613.35
|1522
|2009.07.22 02:22
|close
|760
|0.1
|1.419
|0
|0
|-13.49
|22599.86
|1523
|2009.07.22 03:00
|buy
|762
|0.1
|1.4188
|0
|0
|0
|22599.86
|1524
|2009.07.22 14:00
|sell
|763
|0.4
|1.4212
|0
|0
|0
|22599.86
|1525
|2009.07.22 14:51
|close
|763
|0.4
|1.4181
|0
|0
|122.4
|22722.26
|1526
|2009.07.22 14:51
|close
|762
|0.1
|1.4179
|0
|0
|-8.8
|22713.46
|1527
|2009.07.22 18:30
|sell
|764
|0.1
|1.4236
|0
|0
|0
|22713.46
|1528
|2009.07.23 00:01
|buy
|765
|0.4
|1.4209
|0
|0
|0
|22713.46
|1529
|2009.07.23 03:19
|close
|765
|0.4
|1.4239
|0
|0
|120
|22833.46
|1530
|2009.07.23 03:19
|close
|764
|0.1
|1.4241
|0
|0
|-5.56
|22827.9
|1531
|2009.07.23 05:02
|sell
|766
|0.1
|1.4235
|0
|0
|0
|22827.9
|1532
|2009.07.23 11:45
|buy
|767
|0.4
|1.4222
|0
|0
|0
|22827.9
|1533
|2009.07.23 16:30
|close
|767
|0.4
|1.4252
|0
|0
|120
|22947.9
|1534
|2009.07.23 17:15
|sell
|768
|0.19
|1.4285
|0
|0
|0
|22947.9
|1535
|2009.07.23 19:20
|close
|768
|0.19
|1.4228
|0
|0
|108.3
|23056.2
|1536
|2009.07.23 19:20
|close
|766
|0.1
|1.4228
|0
|0
|7
|23063.2
|1537
|2009.07.23 20:00
|buy
|769
|0.1
|1.42
|0
|0
|0
|23063.2
|1538
|2009.07.23 22:20
|buy
|770
|0.19
|1.415
|0
|0
|0
|23063.2
|1539
|2009.07.24 07:45
|sell
|771
|0.4
|1.4175
|0
|0
|0
|23063.2
|1540
|2009.07.24 10:01
|close
|770
|0.19
|1.4217
|0
|0
|127.32
|23190.52
|1541
|2009.07.24 10:01
|close
|769
|0.1
|1.4217
|0
|0
|16.81
|23207.33
|1542
|2009.07.24 10:14
|sell
|772
|0.19
|1.4225
|0
|0
|0
|23207.33
|1543
|2009.07.24 17:16
|buy
|773
|0.4
|1.4198
|0
|0
|0
|23207.33
|1544
|2009.07.24 19:54
|close
|773
|0.4
|1.4231
|0
|0
|132
|23339.33
|1545
|2009.07.27 00:49
|buy
|774
|0.4
|1.4206
|0
|0
|0
|23339.33
|1546
|2009.07.27 07:08
|close
|774
|0.4
|1.4237
|0
|0
|124
|23463.33
|1547
|2009.07.27 11:55
|sell
|775
|0.37
|1.4275
|0
|0
|0
|23463.33
|1548
|2009.07.27 16:11
|buy
|776
|0.1
|1.425
|0
|0
|0
|23463.33
|1549
|2009.07.27 18:01
|close
|776
|0.1
|1.4204
|0
|0
|-46
|23417.33
|1550
|2009.07.27 18:01
|close
|775
|0.37
|1.4206
|0
|0
|255.3
|23672.63
|1551
|2009.07.27 18:01
|close
|772
|0.19
|1.4206
|0
|0
|36.06
|23708.69
|1552
|2009.07.27 18:01
|close
|771
|0.4
|1.4206
|0
|0
|-124.08
|23584.61
|1553
|2009.07.27 18:01
|buy
|777
|0.19
|1.4206
|0
|0
|0
|23584.61
|1554
|2009.07.28 06:46
|sell
|778
|0.4
|1.4258
|0
|0
|0
|23584.61
|1555
|2009.07.28 08:21
|close
|777
|0.19
|1.4278
|0
|0
|136.82
|23721.43
|1556
|2009.07.28 13:34
|buy
|779
|0.4
|1.4258
|0
|0
|0
|23721.43
|1557
|2009.07.28 13:57
|close
|778
|0.4
|1.4227
|0
|0
|124
|23845.43
|1558
|2009.07.28 15:19
|buy
|780
|0.19
|1.4208
|0
|0
|0
|23845.43
|1559
|2009.07.28 17:10
|buy
|781
|0.37
|1.4158
|0
|0
|0
|23845.43
|1560
|2009.07.29 03:28
|sell
|782
|0.1
|1.4188
|0
|0
|0
|23845.43
|1561
|2009.07.29 13:30
|buy
|783
|0.69
|1.4108
|0
|0
|0
|23845.43
|1562
|2009.07.29 17:02
|buy
|784
|1.39
|1.4058
|0
|0
|0
|23845.43
|1563
|2009.07.29 17:44
|close
|782
|0.1
|1.403
|0
|0
|158
|24003.43
|1564
|2009.07.29 23:00
|sell
|785
|0.1
|1.4045
|0
|0
|0
|24003.43
|1565
|2009.07.30 08:58
|sell
|786
|0.17
|1.4095
|0
|0
|0
|24003.43
|1566
|2009.07.30 15:47
|close
|786
|0.17
|1.4021
|0
|0
|125.8
|24129.23
|1567
|2009.07.30 15:47
|close
|785
|0.1
|1.4021
|0
|0
|23.94
|24153.17
|1568
|2009.07.30 20:30
|sell
|787
|0.1
|1.4083
|0
|0
|0
|24153.17
|1569
|2009.07.31 04:09
|close
|787
|0.1
|1.4125
|0
|0
|-42.52
|24110.65
|1570
|2009.07.31 04:09
|close
|784
|1.39
|1.4123
|0
|0
|904.06
|25014.71
|1571
|2009.07.31 04:09
|close
|783
|0.69
|1.4123
|0
|0
|103.78
|25118.48
|1572
|2009.07.31 04:09
|close
|781
|0.37
|1.4123
|0
|0
|-129.32
|24989.17
|1573
|2009.07.31 04:09
|close
|780
|0.19
|1.4123
|0
|0
|-161.41
|24827.76
|1574
|2009.07.31 04:09
|close
|779
|0.4
|1.4123
|0
|0
|-539.8
|24287.96
|1575
|2009.07.31 04:09
|sell
|788
|0.2
|1.4123
|0
|0
|0
|24287.96
|1576
|2009.07.31 10:15
|buy
|789
|0.4
|1.4098
|0
|0
|0
|24287.96
|1577
|2009.07.31 13:00
|close
|789
|0.4
|1.413
|0
|0
|127.6
|24415.56
|1578
|2009.07.31 16:18
|sell
|790
|0.2
|1.4173
|0
|0
|0
|24415.56
|1579
|2009.07.31 17:26
|sell
|791
|0.37
|1.4223
|0
|0
|0
|24415.56
|1580
|2009.07.31 17:59
|sell
|792
|0.75
|1.4273
|0
|0
|0
|24415.56
|1581
|2009.08.03 04:15
|buy
|793
|0.1
|1.4238
|0
|0
|0
|24415.56
|1582
|2009.08.03 08:58
|close
|793
|0.1
|1.4216
|0
|0
|-22.4
|24393.16
|1583
|2009.08.03 08:58
|close
|792
|0.75
|1.4218
|0
|0
|412.35
|24805.51
|1584
|2009.08.03 08:58
|close
|791
|0.37
|1.4218
|0
|0
|18.43
|24823.94
|1585
|2009.08.03 08:58
|close
|790
|0.2
|1.4218
|0
|0
|-90.04
|24733.9
|1586
|2009.08.03 08:58
|close
|788
|0.2
|1.4218
|0
|0
|-190.04
|24543.86
|1587
|2009.08.03 11:30
|sell
|794
|0.1
|1.429
|0
|0
|0
|24543.86
|1588
|2009.08.03 15:36
|sell
|795
|0.2
|1.4341
|0
|0
|0
|24543.86
|1589
|2009.08.03 16:16
|sell
|796
|0.37
|1.4391
|0
|0
|0
|24543.86
|1590
|2009.08.03 18:11
|sell
|797
|0.75
|1.4441
|0
|0
|0
|24543.86
|1591
|2009.08.04 02:35
|close
|797
|0.75
|1.4394
|0
|0
|352.35
|24896.21
|1592
|2009.08.04 02:35
|close
|796
|0.37
|1.4394
|0
|0
|-11.17
|24885.03
|1593
|2009.08.04 02:35
|close
|795
|0.2
|1.4394
|0
|0
|-106.04
|24778.99
|1594
|2009.08.04 02:35
|close
|794
|0.1
|1.4394
|0
|0
|-103.52
|24675.47
|1595
|2009.08.04 06:00
|buy
|798
|0.1
|1.4393
|0
|0
|0
|24675.47
|1596
|2009.08.05 02:00
|sell
|799
|0.4
|1.4416
|0
|0
|0
|24675.47
|1597
|2009.08.05 08:38
|close
|799
|0.4
|1.4381
|0
|0
|140
|24815.47
|1598
|2009.08.05 08:38
|close
|798
|0.1
|1.4379
|0
|0
|-13.99
|24801.48
|1599
|2009.08.05 08:38
|buy
|800
|0.2
|1.4381
|0
|0
|0
|24801.48
|1600
|2009.08.05 19:30
|sell
|801
|0.4
|1.4426
|0
|0
|0
|24801.48
|1601
|2009.08.05 21:49
|close
|801
|0.4
|1.4407
|0
|0
|77.2
|24878.68
|1602
|2009.08.05 21:49
|close
|800
|0.2
|1.4405
|0
|0
|48
|24926.68
|1603
|2009.08.06 16:30
|buy
|802
|0.1
|1.4354
|0
|0
|0
|24926.68
|1604
|2009.08.07 01:00
|sell
|803
|0.4
|1.436
|0
|0
|0
|24926.68
|1605
|2009.08.07 14:30
|sell
|804
|0.2
|1.441
|0
|0
|0
|24926.68
|1606
|2009.08.07 14:38
|close
|804
|0.2
|1.4355
|0
|0
|110
|25036.68
|1607
|2009.08.07 14:38
|close
|803
|0.4
|1.4355
|0
|0
|18.4
|25055.08
|1608
|2009.08.07 14:38
|close
|802
|0.1
|1.4353
|0
|0
|-0.79
|25054.29
|1609
|2009.08.07 16:45
|buy
|805
|0.1
|1.4212
|0
|0
|0
|25054.29
|1610
|2009.08.07 18:02
|buy
|806
|0.2
|1.4162
|0
|0
|0
|25054.29
|1611
|2009.08.10 01:09
|sell
|807
|0.4
|1.4188
|0
|0
|0
|25054.29
|1612
|2009.08.10 17:05
|close
|807
|0.4
|1.4155
|0
|0
|132
|25186.29
|1613
|2009.08.10 19:25
|buy
|808
|0.4
|1.4112
|0
|0
|0
|25186.29
|1614
|2009.08.10 23:45
|sell
|809
|0.1
|1.4144
|0
|0
|0
|25186.29
|1615
|2009.08.11 08:58
|close
|809
|0.1
|1.4164
|0
|0
|-20.02
|25166.27
|1616
|2009.08.11 08:58
|close
|808
|0.4
|1.4162
|0
|0
|200.04
|25366.31
|1617
|2009.08.11 08:58
|close
|806
|0.2
|1.4162
|0
|0
|0.04
|25366.35
|1618
|2009.08.11 08:58
|close
|805
|0.1
|1.4162
|0
|0
|-49.88
|25316.47
|1619
|2009.08.11 09:38
|sell
|810
|0.1
|1.4167
|0
|0
|0
|25316.47
|1620
|2009.08.12 05:00
|buy
|811
|0.4
|1.4137
|0
|0
|0
|25316.47
|1621
|2009.08.12 12:52
|close
|811
|0.4
|1.4171
|0
|0
|134.4
|25450.87
|1622
|2009.08.12 12:52
|close
|810
|0.1
|1.4173
|0
|0
|-6.02
|25444.85
|1623
|2009.08.12 16:30
|sell
|812
|0.1
|1.4205
|0
|0
|0
|25444.85
|1624
|2009.08.13 08:15
|sell
|813
|0.2
|1.4255
|0
|0
|0
|25444.85
|1625
|2009.08.13 14:10
|sell
|814
|0.4
|1.4305
|0
|0
|0
|25444.85
|1626
|2009.08.13 20:11
|close
|814
|0.4
|1.4258
|0
|0
|188
|25632.85
|1627
|2009.08.13 20:11
|close
|813
|0.2
|1.4258
|0
|0
|-6
|25626.85
|1628
|2009.08.13 20:11
|close
|812
|0.1
|1.4258
|0
|0
|-53.06
|25573.79
|1629
|2009.08.14 05:15
|buy
|815
|0.1
|1.4268
|0
|0
|0
|25573.79
|1630
|2009.08.14 17:29
|buy
|816
|0.2
|1.4218
|0
|0
|0
|25573.79
|1631
|2009.08.14 20:30
|buy
|817
|0.4
|1.4168
|0
|0
|0
|25573.79
|1632
|2009.08.17 09:20
|buy
|818
|0.8
|1.4118
|0
|0
|0
|25573.79
|1633
|2009.08.17 12:30
|buy
|819
|1.49
|1.4068
|0
|0
|0
|25573.79
|1634
|2009.08.17 18:00
|sell
|820
|0.1
|1.4087
|0
|0
|0
|25573.79
|1635
|2009.08.18 02:42
|close
|820
|0.1
|1.4119
|0
|0
|-32.02
|25541.77
|1636
|2009.08.18 02:42
|close
|819
|1.49
|1.4117
|0
|0
|730.25
|26272.02
|1637
|2009.08.18 02:42
|close
|818
|0.8
|1.4117
|0
|0
|-7.92
|26264.1
|1638
|2009.08.18 02:42
|close
|817
|0.4
|1.4117
|0
|0
|-203.92
|26060.18
|1639
|2009.08.18 02:42
|close
|816
|0.2
|1.4117
|0
|0
|-201.96
|25858.22
|1640
|2009.08.18 02:42
|close
|815
|0.1
|1.4117
|0
|0
|-150.78
|25707.44
|1641
|2009.08.18 02:42
|sell
|821
|0.2
|1.4117
|0
|0
|0
|25707.44
|1642
|2009.08.18 13:00
|buy
|822
|0.4
|1.4116
|0
|0
|0
|25707.44
|1643
|2009.08.19 01:53
|sell
|823
|0.2
|1.4167
|0
|0
|0
|25707.44
|1644
|2009.08.19 01:53
|close
|822
|0.4
|1.4165
|0
|0
|196.04
|25903.48
|1645
|2009.08.19 08:09
|buy
|824
|0.4
|1.4114
|0
|0
|0
|25903.48
|1646
|2009.08.19 08:12
|close
|823
|0.2
|1.4108
|0
|0
|118
|26021.48
|1647
|2009.08.19 08:12
|close
|821
|0.2
|1.4108
|0
|0
|17.96
|26039.44
|1648
|2009.08.19 15:56
|close
|824
|0.4
|1.4147
|0
|0
|132
|26171.44
|1649
|2009.08.19 16:15
|sell
|825
|0.11
|1.417
|0
|0
|0
|26171.44
|1650
|2009.08.19 16:31
|sell
|826
|0.21
|1.422
|0
|0
|0
|26171.44
|1651
|2009.08.19 23:00
|buy
|827
|0.44
|1.4225
|0
|0
|0
|26171.44
|1652
|2009.08.20 20:16
|close
|827
|0.44
|1.4261
|0
|0
|158.97
|26330.41
|1653
|2009.08.20 21:25
|sell
|828
|0.43
|1.427
|0
|0
|0
|26330.41
|1654
|2009.08.21 02:30
|buy
|829
|0.1
|1.4253
|0
|0
|0
|26330.41
|1655
|2009.08.21 05:52
|close
|828
|0.43
|1.4223
|0
|0
|202.01
|26532.43
|1656
|2009.08.21 05:52
|close
|826
|0.21
|1.4223
|0
|0
|-6.47
|26525.96
|1657
|2009.08.21 05:52
|close
|825
|0.11
|1.4223
|0
|0
|-58.83
|26467.13
|1658
|2009.08.21 09:30
|sell
|830
|0.44
|1.4267
|0
|0
|0
|26467.13
|1659
|2009.08.21 12:05
|sell
|831
|0.21
|1.4317
|0
|0
|0
|26467.13
|1660
|2009.08.21 16:03
|sell
|832
|0.4
|1.4367
|0
|0
|0
|26467.13
|1661
|2009.08.21 16:28
|close
|832
|0.4
|1.4307
|0
|0
|240
|26707.13
|1662
|2009.08.21 16:28
|close
|831
|0.21
|1.4307
|0
|0
|21
|26728.13
|1663
|2009.08.21 16:28
|close
|830
|0.44
|1.4307
|0
|0
|-174.68
|26553.45
|1664
|2009.08.21 16:28
|close
|829
|0.1
|1.4305
|0
|0
|52
|26605.45
|1665
|2009.08.21 17:00
|buy
|833
|0.11
|1.4302
|0
|0
|0
|26605.45
|1666
|2009.08.24 14:00
|sell
|834
|0.44
|1.4329
|0
|0
|0
|26605.45
|1667
|2009.08.24 20:03
|close
|834
|0.44
|1.4297
|0
|0
|140.8
|26746.25
|1668
|2009.08.24 20:03
|close
|833
|0.11
|1.4295
|0
|0
|-7.69
|26738.56
|1669
|2009.08.24 20:03
|buy
|835
|0.11
|1.4296
|0
|0
|0
|26738.56
|1670
|2009.08.25 06:00
|sell
|836
|0.44
|1.4302
|0
|0
|0
|26738.56
|1671
|2009.08.25 08:57
|close
|836
|0.44
|1.4263
|0
|0
|171.6
|26910.16
|1672
|2009.08.25 08:57
|close
|835
|0.11
|1.4261
|0
|0
|-38.49
|26871.67
|1673
|2009.08.25 12:05
|sell
|837
|0.11
|1.4299
|0
|0
|0
|26871.67
|1674
|2009.08.25 15:00
|sell
|838
|0.21
|1.4349
|0
|0
|0
|26871.67
|1675
|2009.08.25 23:00
|buy
|839
|0.44
|1.4298
|0
|0
|0
|26871.67
|1676
|2009.08.26 02:00
|close
|838
|0.21
|1.4287
|0
|0
|130.16
|27001.83
|1677
|2009.08.26 02:00
|close
|837
|0.11
|1.4287
|0
|0
|13.18
|27015.01
|1678
|2009.08.26 08:15
|sell
|840
|0.44
|1.4316
|0
|0
|0
|27015.01
|1679
|2009.08.26 09:51
|close
|839
|0.44
|1.433
|0
|0
|140.84
|27155.85
|1680
|2009.08.26 13:00
|buy
|841
|0.44
|1.4299
|0
|0
|0
|27155.85
|1681
|2009.08.26 13:24
|close
|840
|0.44
|1.4272
|0
|0
|191.4
|27347.25
|1682
|2009.08.26 15:29
|buy
|842
|0.21
|1.4249
|0
|0
|0
|27347.25
|1683
|2009.08.26 22:00
|sell
|843
|0.44
|1.4254
|0
|0
|0
|27347.25
|1684
|2009.08.27 20:12
|sell
|844
|0.21
|1.4304
|0
|0
|0
|27347.25
|1685
|2009.08.27 20:13
|close
|842
|0.21
|1.4312
|0
|0
|132.36
|27479.62
|1686
|2009.08.27 20:13
|close
|841
|0.44
|1.4312
|0
|0
|58.65
|27538.27
|1687
|2009.08.27 20:16
|sell
|845
|0.43
|1.4354
|0
|0
|0
|27538.27
|1688
|2009.08.27 20:35
|sell
|846
|0.8
|1.4404
|0
|0
|0
|27538.27
|1689
|2009.08.28 08:51
|close
|846
|0.8
|1.4338
|0
|0
|525.44
|28063.71
|1690
|2009.08.28 08:51
|close
|845
|0.43
|1.4338
|0
|0
|67.42
|28131.13
|1691
|2009.08.28 08:51
|close
|844
|0.21
|1.4338
|0
|0
|-72.07
|28059.06
|1692
|2009.08.28 08:51
|close
|843
|0.44
|1.4338
|0
|0
|-371.27
|27687.79
|1693
|2009.08.28 09:16
|buy
|847
|0.11
|1.4341
|0
|0
|0
|27687.79
|1694
|2009.08.28 20:30
|buy
|848
|0.23
|1.4291
|0
|0
|0
|27687.79
|1695
|2009.08.31 11:00
|sell
|849
|0.44
|1.429
|0
|0
|0
|27687.79
|1696
|2009.08.31 16:15
|sell
|850
|0.21
|1.434
|0
|0
|0
|27687.79
|1697
|2009.08.31 16:47
|close
|848
|0.23
|1.4359
|0
|0
|156.42
|27844.21
|1698
|2009.08.31 16:47
|close
|847
|0.11
|1.4359
|0
|0
|19.81
|27864.02
|1699
|2009.09.01 12:03
|buy
|851
|0.44
|1.4335
|0
|0
|0
|27864.02
|1700
|2009.09.01 17:08
|buy
|852
|0.23
|1.4285
|0
|0
|0
|27864.02
|1701
|2009.09.01 17:09
|close
|850
|0.21
|1.4282
|0
|0
|121.76
|27985.78
|1702
|2009.09.01 17:09
|close
|849
|0.44
|1.4282
|0
|0
|35.11
|28020.89
|1703
|2009.09.01 17:30
|buy
|853
|0.43
|1.4235
|0
|0
|0
|28020.89
|1704
|2009.09.01 19:18
|buy
|854
|0.85
|1.4185
|0
|0
|0
|28020.89
|1705
|2009.09.02 08:15
|sell
|855
|0.11
|1.4227
|0
|0
|0
|28020.89
|1706
|2009.09.02 17:12
|close
|855
|0.11
|1.4253
|0
|0
|-28.16
|27992.73
|1707
|2009.09.02 17:12
|close
|854
|0.85
|1.4251
|0
|0
|561.09
|28553.82
|1708
|2009.09.02 17:12
|close
|853
|0.43
|1.4251
|0
|0
|68.84
|28622.66
|1709
|2009.09.02 17:12
|close
|852
|0.23
|1.4251
|0
|0
|-78.18
|28544.48
|1710
|2009.09.02 17:12
|close
|851
|0.44
|1.4251
|0
|0
|-369.56
|28174.93
|1711
|2009.09.02 17:15
|sell
|856
|0.11
|1.4254
|0
|0
|0
|28174.93
|1712
|2009.09.03 03:15
|buy
|857
|0.44
|1.4263
|0
|0
|0
|28174.93
|1713
|2009.09.03 08:52
|close
|857
|0.44
|1.4299
|0
|0
|158.4
|28333.33
|1714
|2009.09.03 08:59
|sell
|858
|0.23
|1.4304
|0
|0
|0
|28333.33
|1715
|2009.09.03 15:00
|buy
|859
|0.44
|1.4292
|0
|0
|0
|28333.33
|1716
|2009.09.03 20:21
|buy
|860
|0.23
|1.4242
|0
|0
|0
|28333.33
|1717
|2009.09.03 20:46
|close
|858
|0.23
|1.4244
|0
|0
|138
|28471.33
|1718
|2009.09.03 20:46
|close
|856
|0.11
|1.4244
|0
|0
|10.93
|28482.26
|1719
|2009.09.04 07:00
|sell
|861
|0.44
|1.4256
|0
|0
|0
|28482.26
|1720
|2009.09.04 14:53
|close
|861
|0.44
|1.422
|0
|0
|158.4
|28640.66
|1721
|2009.09.04 18:00
|sell
|862
|0.44
|1.4277
|0
|0
|0
|28640.66
|1722
|2009.09.04 18:08
|close
|860
|0.23
|1.4297
|0
|0
|126.52
|28767.19
|1723
|2009.09.04 18:08
|close
|859
|0.44
|1.4297
|0
|0
|23.36
|28790.55
|1724
|2009.09.07 02:28
|sell
|863
|0.23
|1.4327
|0
|0
|0
|28790.55
|1725
|2009.09.07 14:45
|buy
|864
|0.44
|1.433
|0
|0
|0
|28790.55
|1726
|2009.09.08 08:26
|close
|864
|0.44
|1.4366
|0
|0
|159.32
|28949.87
|1727
|2009.09.08 08:31
|sell
|865
|0.45
|1.4377
|0
|0
|0
|28949.87
|1728
|2009.09.08 10:02
|sell
|866
|0.85
|1.4427
|0
|0
|0
|28949.87
|1729
|2009.09.08 12:04
|sell
|867
|1.6
|1.4477
|0
|0
|0
|28949.87
|1730
|2009.09.08 17:25
|sell
|868
|2.77
|1.4527
|0
|0
|0
|28949.87
|1731
|2009.09.08 23:00
|buy
|869
|0.1
|1.448
|0
|0
|0
|28949.87
|1732
|2009.09.09 15:08
|sell
|870
|4.27
|1.4577
|0
|0
|0
|28949.87
|1733
|2009.09.09 15:08
|sell
|871
|6.83
|1.4578
|0
|0
|0
|28949.87
|1734
|2009.09.09 15:08
|sell
|872
|8.53
|1.4577
|0
|0
|0
|28949.87
|1735
|2009.09.09 16:04
|sell
|873
|0.1
|1.4585
|0
|0
|0
|28949.87
|1736
|2009.09.09 16:04
|sell
|874
|0.1
|1.4585
|0
|0
|0
|28949.87
|1737
|2009.09.09 16:07
|buy
|875
|0.1
|1.459
|0
|0
|0
|28949.87
|1738
|2009.09.09 16:07
|buy
|876
|0.1
|1.4591
|0
|0
|0
|28949.87
|1739
|2009.09.09 16:07
|buy
|877
|0.1
|1.4591
|0
|0
|0
|28949.87
|1740
|2009.09.09 16:07
|buy
|878
|0.1
|1.4592
|0
|0
|0
|28949.87
|1741
|2009.09.09 16:07
|buy
|879
|0.1
|1.4591
|0
|0
|0
|28949.87
|1742
|2009.09.09 16:07
|buy
|880
|0.1
|1.4592
|0
|0
|0
|28949.87
|1743
|2009.09.09 16:07
|buy
|881
|0.1
|1.4592
|0
|0
|0
|28949.87
|1744
|2009.09.09 16:07
|buy
|882
|0.1
|1.4592
|0
|0
|0
|28949.87
|1745
|2009.09.09 16:07
|buy
|883
|0.1
|1.4592
|0
|0
|0
|28949.87
|1746
|2009.09.09 16:07
|buy
|884
|0.1
|1.4593
|0
|0
|0
|28949.87
|1747
|2009.09.09 16:39
|close
|884
|0.1
|1.4597
|0
|0
|4
|28953.87
|1748
|2009.09.09 16:39
|close
|883
|0.1
|1.4597
|0
|0
|5
|28958.87
|1749
|2009.09.09 16:39
|close
|882
|0.1
|1.4597
|0
|0
|5
|28963.87
|1750
|2009.09.09 16:39
|close
|881
|0.1
|1.4597
|0
|0
|5
|28968.87
|1751
|2009.09.09 16:39
|close
|880
|0.1
|1.4597
|0
|0
|5
|28973.87
|1752
|2009.09.09 16:39
|close
|879
|0.1
|1.4597
|0
|0
|6
|28979.87
|1753
|2009.09.09 16:39
|close
|878
|0.1
|1.4597
|0
|0
|5
|28984.87
|1754
|2009.09.09 16:39
|close
|877
|0.1
|1.4597
|0
|0
|6
|28990.87
|1755
|2009.09.09 16:39
|close
|876
|0.1
|1.4597
|0
|0
|6
|28996.87
|1756
|2009.09.09 16:39
|close
|875
|0.1
|1.4597
|0
|0
|7
|29003.87
|1757
|2009.09.09 16:39
|close
|869
|0.1
|1.4597
|0
|0
|117.51
|29121.38
|1758
|2009.09.09 16:39
|buy
|885
|0.1
|1.4599
|0
|0
|0
|29121.38
|1759
|2009.09.09 16:39
|buy
|886
|0.1
|1.46
|0
|0
|0
|29121.38
|1760
|2009.09.09 16:39
|buy
|887
|0.1
|1.4599
|0
|0
|0
|29121.38
|1761
|2009.09.09 16:39
|buy
|888
|0.1
|1.46
|0
|0
|0
|29121.38
|1762
|2009.09.09 16:39
|buy
|889
|0.1
|1.4599
|0
|0
|0
|29121.38
|1763
|2009.09.09 16:39
|buy
|890
|0.1
|1.46
|0
|0
|0
|29121.38
|1764
|2009.09.09 16:39
|buy
|891
|0.1
|1.4599
|0
|0
|0
|29121.38
|1765
|2009.09.09 16:39
|buy
|892
|0.1
|1.46
|0
|0
|0
|29121.38
|1766
|2009.09.09 16:39
|buy
|893
|0.1
|1.4599
|0
|0
|0
|29121.38
|1767
|2009.09.09 16:39
|buy
|894
|0.1
|1.46
|0
|0
|0
|29121.38
|1768
|2009.09.09 16:39
|buy
|895
|0.1
|1.4599
|0
|0
|0
|29121.38
|1769
|2009.09.09 20:01
|close
|874
|0.1
|1.4549
|0
|0
|36
|29157.38
|1770
|2009.09.09 20:01
|close
|873
|0.1
|1.4549
|0
|0
|36
|29193.38
|1771
|2009.09.09 20:01
|close
|872
|8.53
|1.4549
|0
|0
|2388.4
|31581.78
|1772
|2009.09.09 20:01
|close
|871
|6.83
|1.4549
|0
|0
|1980.7
|33562.48
|1773
|2009.09.09 20:01
|close
|870
|4.27
|1.4549
|0
|0
|1212.68
|34775.16
|1774
|2009.09.09 20:01
|close
|868
|2.77
|1.4549
|0
|0
|-609.95
|34165.21
|1775
|2009.09.09 20:01
|close
|867
|1.6
|1.4549
|0
|0
|-1152.32
|33012.89
|1776
|2009.09.09 20:01
|close
|866
|0.85
|1.4549
|0
|0
|-1037.17
|31975.72
|1777
|2009.09.09 20:01
|close
|865
|0.45
|1.4549
|0
|0
|-774.09
|31201.63
|1778
|2009.09.09 20:01
|close
|863
|0.23
|1.4549
|0
|0
|-510.69
|30690.94
|1779
|2009.09.09 20:01
|close
|862
|0.44
|1.4549
|0
|0
|-1197.06
|29493.87
|1780
|2009.09.10 06:00
|sell
|896
|0.11
|1.4574
|0
|0
|0
|29493.87
|1781
|2009.09.11 06:38
|close
|895
|0.1
|1.4615
|0
|0
|16.04
|29509.91
|1782
|2009.09.11 06:38
|close
|894
|0.1
|1.4615
|0
|0
|15.04
|29524.95
|1783
|2009.09.11 06:38
|close
|893
|0.1
|1.4615
|0
|0
|16.04
|29540.99
|1784
|2009.09.11 06:38
|close
|892
|0.1
|1.4615
|0
|0
|15.04
|29556.03
|1785
|2009.09.11 06:38
|close
|891
|0.1
|1.4615
|0
|0
|16.04
|29572.07
|1786
|2009.09.11 06:38
|close
|890
|0.1
|1.4615
|0
|0
|15.04
|29587.11
|1787
|2009.09.11 06:38
|close
|889
|0.1
|1.4615
|0
|0
|16.04
|29603.15
|1788
|2009.09.11 06:38
|close
|888
|0.1
|1.4615
|0
|0
|15.04
|29618.19
|1789
|2009.09.11 06:38
|close
|887
|0.1
|1.4615
|0
|0
|16.04
|29634.23
|1790
|2009.09.11 06:38
|close
|886
|0.1
|1.4615
|0
|0
|15.04
|29649.27
|1791
|2009.09.11 06:38
|close
|885
|0.1
|1.4615
|0
|0
|16.04
|29665.31
|1792
|2009.09.11 08:00
|sell
|897
|0.24
|1.4624
|0
|0
|0
|29665.31
|1793
|2009.09.11 10:19
|buy
|898
|0.48
|1.4583
|0
|0
|0
|29665.31
|1794
|2009.09.11 15:24
|close
|898
|0.48
|1.4617
|0
|0
|163.2
|29828.51
|1795
|2009.09.11 16:03
|close
|897
|0.24
|1.4564
|0
|0
|144
|29972.51
|1796
|2009.09.11 16:03
|close
|896
|0.11
|1.4564
|0
|0
|11.42
|29983.93
|1797
|2009.09.14 02:30
|buy
|899
|0.12
|1.4551
|0
|0
|0
|29983.93
|1798
|2009.09.14 15:45
|sell
|900
|0.48
|1.4614
|0
|0
|0
|29983.93
|1799
|2009.09.15 11:00
|close
|900
|0.48
|1.4591
|0
|0
|112.22
|30096.16
|1800
|2009.09.15 11:00
|close
|899
|0.12
|1.4589
|0
|0
|45.61
|30141.77
|1801
|2009.09.15 19:15
|sell
|901
|0.12
|1.4636
|0
|0
|0
|30141.77
|1802
|2009.09.16 07:45
|sell
|902
|0.24
|1.4686
|0
|0
|0
|30141.77
|1803
|2009.09.16 13:00
|buy
|903
|0.48
|1.4678
|0
|0
|0
|30141.77
|1804
|2009.09.16 18:14
|close
|903
|0.48
|1.4719
|0
|0
|196.8
|30338.57
|1805
|2009.09.16 20:39
|sell
|904
|0.48
|1.4736
|0
|0
|0
|30338.57
|1806
|2009.09.17 00:00
|buy
|905
|0.12
|1.4709
|0
|0
|0
|30338.57
|1807
|2009.09.18 08:47
|close
|904
|0.48
|1.4689
|0
|0
|226.66
|30565.22
|1808
|2009.09.18 08:47
|close
|902
|0.24
|1.4689
|0
|0
|-6.67
|30558.55
|1809
|2009.09.18 08:47
|close
|901
|0.12
|1.4689
|0
|0
|-63.48
|30495.07
|1810
|2009.09.18 10:12
|buy
|906
|0.24
|1.4659
|0
|0
|0
|30495.07
|1811
|2009.09.18 13:30
|sell
|907
|0.48
|1.4711
|0
|0
|0
|30495.07
|1812
|2009.09.18 15:20
|close
|906
|0.24
|1.4725
|0
|0
|158.4
|30653.47
|1813
|2009.09.18 15:20
|close
|905
|0.12
|1.4725
|0
|0
|19.33
|30672.8
|1814
|2009.09.21 06:00
|buy
|908
|0.48
|1.4684
|0
|0
|0
|30672.8
|1815
|2009.09.21 07:16
|close
|907
|0.48
|1.4669
|0
|0
|201.5
|30874.31
|1816
|2009.09.21 14:00
|sell
|909
|0.48
|1.4666
|0
|0
|0
|30874.31
|1817
|2009.09.21 14:19
|buy
|910
|0.24
|1.4634
|0
|0
|0
|30874.31
|1818
|2009.09.21 14:25
|close
|909
|0.48
|1.462
|0
|0
|222.24
|31096.55
|1819
|2009.09.21 17:08
|sell
|911
|0.48
|1.4659
|0
|0
|0
|31096.55
|1820
|2009.09.21 17:18
|close
|910
|0.24
|1.469
|0
|0
|133.92
|31230.47
|1821
|2009.09.21 17:18
|close
|908
|0.48
|1.469
|0
|0
|27.84
|31258.31
|1822
|2009.09.22 03:11
|sell
|912
|0.24
|1.4709
|0
|0
|0
|31258.31
|1823
|2009.09.22 09:25
|sell
|913
|0.48
|1.4759
|0
|0
|0
|31258.31
|1824
|2009.09.22 11:58
|sell
|914
|0.91
|1.4809
|0
|0
|0
|31258.31
|1825
|2009.09.23 09:00
|buy
|915
|0.11
|1.4789
|0
|0
|0
|31258.31
|1826
|2009.09.23 17:42
|close
|915
|0.11
|1.474
|0
|0
|-53.9
|31204.41
|1827
|2009.09.23 17:42
|close
|914
|0.91
|1.4742
|0
|0
|609.52
|31813.93
|1828
|2009.09.23 17:42
|close
|913
|0.48
|1.4742
|0
|0
|81.5
|31895.43
|1829
|2009.09.23 17:42
|close
|912
|0.24
|1.4742
|0
|0
|-79.25
|31816.18
|1830
|2009.09.23 17:42
|close
|911
|0.48
|1.4742
|0
|0
|-398.59
|31417.59
|1831
|2009.09.23 20:00
|sell
|916
|0.13
|1.4786
|0
|0
|0
|31417.59
|1832
|2009.09.23 20:21
|sell
|917
|0.25
|1.4836
|0
|0
|0
|31417.59
|1833
|2009.09.23 21:10
|close
|917
|0.25
|1.4777
|0
|0
|147.5
|31565.09
|1834
|2009.09.23 21:10
|close
|916
|0.13
|1.4777
|0
|0
|11.44
|31576.53
|1835
|2009.09.23 22:00
|buy
|918
|0.13
|1.4744
|0
|0
|0
|31576.53
|1836
|2009.09.23 23:59
|buy
|919
|0.25
|1.4694
|0
|0
|0
|31576.53
|1837
|2009.09.24 02:59
|close
|919
|0.25
|1.4753
|0
|0
|147.57
|31724.1
|1838
|2009.09.24 02:59
|close
|918
|0.13
|1.4753
|0
|0
|11.87
|31735.97
|1839
|2009.09.24 09:00
|sell
|920
|0.13
|1.4763
|0
|0
|0
|31735.97
|1840
|2009.09.24 16:23
|buy
|921
|0.52
|1.4707
|0
|0
|0
|31735.97
|1841
|2009.09.24 19:42
|buy
|922
|0.25
|1.4657
|0
|0
|0
|31735.97
|1842
|2009.09.25 01:52
|close
|920
|0.13
|1.4634
|0
|0
|167.93
|31903.91
|1843
|2009.09.25 06:11
|sell
|923
|0.52
|1.4661
|0
|0
|0
|31903.91
|1844
|2009.09.25 12:04
|sell
|924
|0.25
|1.4711
|0
|0
|0
|31903.91
|1845
|2009.09.25 12:04
|close
|922
|0.25
|1.4713
|0
|0
|140.03
|32043.93
|1846
|2009.09.25 12:04
|close
|921
|0.52
|1.4713
|0
|0
|31.25
|32075.18
|1847
|2009.09.25 14:30
|close
|924
|0.25
|1.4656
|0
|0
|137.5
|32212.68
|1848
|2009.09.25 14:30
|close
|923
|0.52
|1.4656
|0
|0
|26
|32238.68
|1849
|2009.09.25 14:45
|buy
|925
|0.13
|1.4636
|0
|0
|0
|32238.68
|1850
|2009.09.28 01:04
|sell
|926
|0.52
|1.4704
|0
|0
|0
|32238.68
|1851
|2009.09.28 02:11
|close
|926
|0.52
|1.4684
|0
|0
|104
|32342.68
|1852
|2009.09.28 02:11
|close
|925
|0.13
|1.4682
|0
|0
|59.68
|32402.37
|1853
|2009.09.28 03:00
|buy
|927
|0.13
|1.4646
|0
|0
|0
|32402.37
|1854
|2009.09.28 03:39
|buy
|928
|0.25
|1.4596
|0
|0
|0
|32402.37
|1855
|2009.09.28 11:45
|sell
|929
|0.52
|1.464
|0
|0
|0
|32402.37
|1856
|2009.09.28 13:30
|close
|928
|0.25
|1.4661
|0
|0
|162.5
|32564.87
|1857
|2009.09.28 13:30
|close
|927
|0.13
|1.4661
|0
|0
|19.24
|32584.11
|1858
|2009.09.28 18:56
|close
|929
|0.52
|1.4608
|0
|0
|164.32
|32748.43
|1859
|2009.09.28 21:00
|buy
|930
|0.13
|1.4592
|0
|0
|0
|32748.43
|1860
|2009.09.29 01:00
|sell
|931
|0.52
|1.4628
|0
|0
|0
|32748.43
|1861
|2009.09.29 02:54
|close
|931
|0.52
|1.4597
|0
|0
|160.68
|32909.11
|1862
|2009.09.29 02:54
|close
|930
|0.13
|1.4595
|0
|0
|3.52
|32912.63
|1863
|2009.09.29 03:00
|buy
|932
|0.13
|1.4596
|0
|0
|0
|32912.63
|1864
|2009.09.29 05:09
|sell
|933
|0.52
|1.4626
|0
|0
|0
|32912.63
|1865
|2009.09.29 09:35
|close
|933
|0.52
|1.4593
|0
|0
|171.6
|33084.23
|1866
|2009.09.29 09:35
|close
|932
|0.13
|1.4591
|0
|0
|-5.98
|33078.25
|1867
|2009.09.29 10:00
|buy
|934
|0.13
|1.458
|0
|0
|0
|33078.25
|1868
|2009.09.29 16:01
|buy
|935
|0.27
|1.453
|0
|0
|0
|33078.25
|1869
|2009.09.29 23:13
|close
|935
|0.27
|1.4588
|0
|0
|156.6
|33234.85
|1870
|2009.09.29 23:13
|close
|934
|0.13
|1.4588
|0
|0
|10.66
|33245.51
|1871
|2009.09.30 03:30
|sell
|936
|0.13
|1.4612
|0
|0
|0
|33245.51
|1872
|2009.09.30 10:15
|buy
|937
|0.52
|1.4607
|0
|0
|0
|33245.51
|1873
|2009.09.30 11:22
|close
|937
|0.52
|1.4644
|0
|0
|192.4
|33437.91
|1874
|2009.09.30 11:24
|sell
|938
|0.27
|1.4662
|0
|0
|0
|33437.91
|1875
|2009.09.30 14:46
|close
|938
|0.27
|1.4604
|0
|0
|156.6
|33594.51
|1876
|2009.09.30 14:46
|close
|936
|0.13
|1.4604
|0
|0
|10.53
|33605.04
|1877
|2009.09.30 15:01
|buy
|939
|0.13
|1.4598
|0
|0
|0
|33605.04
|1878
|2009.10.01 02:00
|sell
|940
|0.52
|1.4653
|0
|0
|0
|33605.04
|1879
|2009.10.01 05:29
|close
|940
|0.52
|1.4628
|0
|0
|132.6
|33737.64
|1880
|2009.10.01 05:29
|close
|939
|0.13
|1.4626
|0
|0
|36.44
|33774.08
|1881
|2009.10.01 05:45
|buy
|941
|0.13
|1.4628
|0
|0
|0
|33774.08
|1882
|2009.10.01 07:49
|buy
|942
|0.27
|1.4578
|0
|0
|0
|33774.08
|1883
|2009.10.01 14:33
|buy
|943
|0.53
|1.4528
|0
|0
|0
|33774.08
|1884
|2009.10.01 16:00
|close
|943
|0.53
|1.4575
|0
|0
|249.1
|34023.18
|1885
|2009.10.01 16:00
|close
|942
|0.27
|1.4575
|0
|0
|-8.1
|34015.08
|1886
|2009.10.01 16:00
|close
|941
|0.13
|1.4575
|0
|0
|-68.9
|33946.18
|1887
|2009.10.01 18:06
|buy
|944
|0.13
|1.4525
|0
|0
|0
|33946.18
|1888
|2009.10.02 05:33
|sell
|945
|0.52
|1.4543
|0
|0
|0
|33946.18
|1889
|2009.10.02 14:33
|close
|945
|0.52
|1.4504
|0
|0
|202.8
|34148.98
|1890
|2009.10.02 14:33
|close
|944
|0.13
|1.4502
|0
|0
|-29.89
|34119.09
|1891
|2009.10.02 16:00
|sell
|946
|0.13
|1.461
|0
|0
|0
|34119.09
|1892
|2009.10.02 22:00
|buy
|947
|0.52
|1.457
|0
|0
|0
|34119.09
|1893
|2009.10.05 00:59
|close
|947
|0.52
|1.4601
|0
|0
|161.25
|34280.34
|1894
|2009.10.05 00:59
|close
|946
|0.13
|1.4603
|0
|0
|8.94
|34289.29
|1895
|2009.10.05 03:15
|sell
|948
|0.14
|1.4634
|0
|0
|0
|34289.29
|1896
|2009.10.06 03:41
|sell
|949
|0.27
|1.4685
|0
|0
|0
|34289.29
|1897
|2009.10.06 07:57
|sell
|950
|0.53
|1.4735
|0
|0
|0
|34289.29
|1898
|2009.10.06 20:00
|buy
|951
|0.13
|1.4713
|0
|0
|0
|34289.29
|1899
|2009.10.07 04:28
|close
|950
|0.53
|1.4687
|0
|0
|255.35
|34544.64
|1900
|2009.10.07 04:28
|close
|949
|0.27
|1.4687
|0
|0
|-4.91
|34539.73
|1901
|2009.10.07 04:28
|close
|948
|0.14
|1.4687
|0
|0
|-73.28
|34466.45
|1902
|2009.10.07 15:54
|buy
|952
|0.28
|1.4663
|0
|0
|0
|34466.45
|1903
|2009.10.07 23:00
|sell
|953
|0.56
|1.4689
|0
|0
|0
|34466.45
|1904
|2009.10.08 02:33
|close
|952
|0.28
|1.4722
|0
|0
|165.28
|34631.74
|1905
|2009.10.08 02:33
|close
|951
|0.13
|1.4722
|0
|0
|11.75
|34643.49
|1906
|2009.10.08 03:18
|sell
|954
|0.27
|1.4739
|0
|0
|0
|34643.49
|1907
|2009.10.08 14:00
|buy
|955
|0.52
|1.4755
|0
|0
|0
|34643.49
|1908
|2009.10.08 14:56
|sell
|956
|0.53
|1.4789
|0
|0
|0
|34643.49
|1909
|2009.10.08 14:57
|close
|955
|0.52
|1.4795
|0
|0
|209.56
|34853.05
|1910
|2009.10.08 16:03
|close
|956
|0.53
|1.4725
|0
|0
|339.2
|35192.25
|1911
|2009.10.08 16:03
|close
|954
|0.27
|1.4725
|0
|0
|37.8
|35230.05
|1912
|2009.10.08 16:03
|close
|953
|0.56
|1.4725
|0
|0
|-200.82
|35029.23
|1913
|2009.10.08 18:24
|sell
|957
|0.14
|1.4788
|0
|0
|0
|35029.23
|1914
|2009.10.09 05:00
|buy
|958
|0.56
|1.4711
|0
|0
|0
|35029.23
|1915
|2009.10.09 06:21
|close
|958
|0.56
|1.4728
|0
|0
|95.2
|35124.43
|1916
|2009.10.09 06:21
|close
|957
|0.14
|1.473
|0
|0
|81.17
|35205.6
|1917
|2009.10.09 12:46
|sell
|959
|0.14
|1.4745
|0
|0
|0
|35205.6
|1918
|2009.10.09 18:00
|buy
|960
|0.56
|1.4714
|0
|0
|0
|35205.6
|1919
|2009.10.12 12:01
|close
|960
|0.56
|1.4747
|0
|0
|183.18
|35388.78
|1920
|2009.10.12 12:01
|close
|959
|0.14
|1.4749
|0
|0
|-5.77
|35383.01
|1921
|2009.10.12 12:01
|sell
|961
|0.28
|1.4747
|0
|0
|0
|35383.01
|1922
|2009.10.12 15:55
|sell
|962
|0.28
|1.4797
|0
|0
|0
|35383.01
|1923
|2009.10.13 03:29
|buy
|963
|0.56
|1.4768
|0
|0
|0
|35383.01
|1924
|2009.10.13 12:07
|close
|963
|0.56
|1.4802
|0
|0
|190.4
|35573.41
|1925
|2009.10.13 13:02
|sell
|964
|0.56
|1.4847
|0
|0
|0
|35573.41
|1926
|2009.10.14 08:10
|sell
|965
|1.07
|1.4897
|0
|0
|0
|35573.41
|1927
|2009.10.15 02:57
|sell
|966
|2.03
|1.4947
|0
|0
|0
|35573.41
|1928
|2009.10.15 09:01
|buy
|967
|0.12
|1.4938
|0
|0
|0
|35573.41
|1929
|2009.10.15 13:19
|close
|967
|0.12
|1.489
|0
|0
|-57.6
|35515.81
|1930
|2009.10.15 13:19
|close
|966
|2.03
|1.4892
|0
|0
|1116.5
|36632.31
|1931
|2009.10.15 13:19
|close
|965
|1.07
|1.4892
|0
|0
|52.86
|36685.17
|1932
|2009.10.15 13:19
|close
|964
|0.56
|1.4892
|0
|0
|-252.45
|36432.72
|1933
|2009.10.15 13:19
|close
|962
|0.28
|1.4892
|0
|0
|-266.28
|36166.44
|1934
|2009.10.15 13:19
|close
|961
|0.28
|1.4892
|0
|0
|-406
|35760.44
|1935
|2009.10.15 13:45
|buy
|968
|0.14
|1.4878
|0
|0
|0
|35760.44
|1936
|2009.10.15 17:00
|sell
|969
|0.56
|1.4936
|0
|0
|0
|35760.44
|1937
|2009.10.15 19:05
|close
|969
|0.56
|1.4912
|0
|0
|134.4
|35894.84
|1938
|2009.10.15 19:05
|close
|968
|0.14
|1.491
|0
|0
|44.8
|35939.64
|1939
|2009.10.15 23:30
|sell
|970
|0.15
|1.4943
|0
|0
|0
|35939.64
|1940
|2009.10.16 07:15
|buy
|971
|0.6
|1.4924
|0
|0
|0
|35939.64
|1941
|2009.10.16 13:41
|buy
|972
|0.28
|1.4874
|0
|0
|0
|35939.64
|1942
|2009.10.19 09:02
|close
|972
|0.28
|1.4926
|0
|0
|145.63
|36085.27
|1943
|2009.10.19 09:02
|close
|971
|0.6
|1.4926
|0
|0
|14.46
|36099.73
|1944
|2009.10.19 09:02
|close
|970
|0.15
|1.4928
|0
|0
|22.44
|36122.17
|1945
|2009.10.19 09:02
|sell
|973
|0.29
|1.4926
|0
|0
|0
|36122.17
|1946
|2009.10.19 15:45
|buy
|974
|0.6
|1.4909
|0
|0
|0
|36122.17
|1947
|2009.10.19 16:24
|close
|974
|0.6
|1.494
|0
|0
|186
|36308.17
|1948
|2009.10.19 23:44
|sell
|975
|0.29
|1.4976
|0
|0
|0
|36308.17
|1949
|2009.10.20 16:11
|buy
|976
|0.6
|1.4943
|0
|0
|0
|36308.17
|1950
|2009.10.20 17:30
|close
|975
|0.29
|1.4917
|0
|0
|169.59
|36477.76
|1951
|2009.10.20 17:30
|close
|973
|0.29
|1.4917
|0
|0
|24.59
|36502.35
|1952
|2009.10.20 17:39
|buy
|977
|0.28
|1.4893
|0
|0
|0
|36502.35
|1953
|2009.10.20 22:00
|sell
|978
|0.6
|1.4929
|0
|0
|0
|36502.35
|1954
|2009.10.21 04:01
|close
|978
|0.6
|1.4897
|0
|0
|191.28
|36693.63
|1955
|2009.10.21 06:32
|sell
|979
|0.6
|1.4932
|0
|0
|0
|36693.63
|1956
|2009.10.21 09:13
|close
|977
|0.28
|1.4949
|0
|0
|155.99
|36849.62
|1957
|2009.10.21 09:13
|close
|976
|0.6
|1.4949
|0
|0
|34.26
|36883.88
|1958
|2009.10.21 15:37
|sell
|980
|0.29
|1.4982
|0
|0
|0
|36883.88
|1959
|2009.10.21 19:16
|sell
|981
|0.56
|1.5032
|0
|0
|0
|36883.88
|1960
|2009.10.22 05:45
|buy
|982
|0.14
|1.4988
|0
|0
|0
|36883.88
|1961
|2009.10.22 10:07
|close
|982
|0.14
|1.4963
|0
|0
|-35.28
|36848.6
|1962
|2009.10.22 10:07
|close
|981
|0.56
|1.4965
|0
|0
|374.86
|37223.47
|1963
|2009.10.22 10:07
|close
|980
|0.29
|1.4965
|0
|0
|49.13
|37272.59
|1964
|2009.10.22 10:07
|close
|979
|0.6
|1.4965
|0
|0
|-197.76
|37074.83
|1965
|2009.10.22 10:45
|buy
|983
|0.15
|1.4951
|0
|0
|0
|37074.83
|1966
|2009.10.22 14:30
|sell
|984
|0.6
|1.5
|0
|0
|0
|37074.83
|1967
|2009.10.22 16:01
|close
|984
|0.6
|1.4974
|0
|0
|156
|37230.83
|1968
|2009.10.22 16:01
|close
|983
|0.15
|1.4972
|0
|0
|32.1
|37262.93
|1969
|2009.10.22 20:45
|sell
|985
|0.15
|1.5019
|0
|0
|0
|37262.93
|1970
|2009.10.23 21:00
|buy
|986
|0.6
|1.5004
|0
|0
|0
|37262.93
|1971
|2009.10.26 02:59
|close
|986
|0.6
|1.5036
|0
|0
|194.46
|37457.39
|1972
|2009.10.26 16:15
|buy
|987
|0.6
|1.499
|0
|0
|0
|37457.39
|1973
|2009.10.26 17:01
|buy
|988
|0.29
|1.494
|0
|0
|0
|37457.39
|1974
|2009.10.26 17:11
|buy
|989
|0.59
|1.489
|0
|0
|0
|37457.39
|1975
|2009.10.26 18:29
|close
|985
|0.15
|1.4869
|0
|0
|224.94
|37682.33
|1976
|2009.10.27 04:45
|sell
|990
|0.14
|1.4881
|0
|0
|0
|37682.33
|1977
|2009.10.27 15:00
|buy
|991
|1.12
|1.484
|0
|0
|0
|37682.33
|1978
|2009.10.27 15:07
|buy
|992
|2.13
|1.479
|0
|0
|0
|37682.33
|1979
|2009.10.28 17:20
|buy
|993
|3.84
|1.474
|0
|0
|0
|37682.33
|1980
|2009.10.28 18:03
|close
|990
|0.14
|1.4726
|0
|0
|216.97
|37899.3
|1981
|2009.10.29 01:22
|buy
|994
|5.55
|1.469
|0
|0
|0
|37899.3
|1982
|2009.10.29 01:22
|buy
|995
|9.39
|1.4691
|0
|0
|0
|37899.3
|1983
|2009.10.29 01:22
|buy
|996
|10.24
|1.4689
|0
|0
|0
|37899.3
|1984
|2009.10.29 03:52
|close
|996
|10.24
|1.4719
|0
|0
|3031.04
|40930.34
|1985
|2009.10.29 03:52
|close
|995
|9.39
|1.4719
|0
|0
|2591.64
|43521.98
|1986
|2009.10.29 03:52
|close
|994
|5.55
|1.4719
|0
|0
|1587.3
|45109.28
|1987
|2009.10.29 03:52
|close
|993
|3.84
|1.4719
|0
|0
|-820.61
|44288.68
|1988
|2009.10.29 03:52
|close
|992
|2.13
|1.4719
|0
|0
|-1519.97
|42768.71
|1989
|2009.10.29 03:52
|close
|991
|1.12
|1.4719
|0
|0
|-1359.23
|41409.48
|1990
|2009.10.29 03:52
|close
|989
|0.59
|1.4719
|0
|0
|-1010.97
|40398.51
|1991
|2009.10.29 03:52
|close
|988
|0.29
|1.4719
|0
|0
|-641.91
|39756.6
|1992
|2009.10.29 03:52
|close
|987
|0.6
|1.4719
|0
|0
|-1625.1
|38131.5
|1993
|2009.10.29 05:13
|sell
|997
|0.15
|1.472
|0
|0
|0
|38131.5
|1994
|2009.10.29 13:47
|sell
|998
|0.31
|1.477
|0
|0
|0
|38131.5
|1995
|2009.10.29 16:12
|sell
|999
|0.59
|1.482
|0
|0
|0
|38131.5
|1996
|2009.10.29 22:00
|buy
|1000
|0.15
|1.4824
|0
|0
|0
|38131.5
|1997
|2009.10.30 15:19
|buy
|1001
|0.31
|1.4774
|0
|0
|0
|38131.5
|1998
|2009.10.30 15:20
|close
|999
|0.59
|1.4771
|0
|0
|288.98
|38420.48
|1999
|2009.10.30 15:20
|close
|998
|0.31
|1.4771
|0
|0
|-3.16
|38417.32
|2000
|2009.10.30 15:20
|close
|997
|0.15
|1.4771
|0
|0
|-76.08
|38341.24
|2001
|2009.10.30 16:54
|buy
|1002
|0.61
|1.4724
|0
|0
|0
|38341.24
|2002
|2009.10.30 17:09
|close
|1002
|0.61
|1.4771
|0
|0
|286.7
|38627.94
|2003
|2009.10.30 17:09
|close
|1001
|0.31
|1.4771
|0
|0
|-9.3
|38618.64
|2004
|2009.10.30 17:09
|close
|1000
|0.15
|1.4771
|0
|0
|-78.89
|38539.75
|2005
|2009.10.30 17:47
|buy
|1003
|0.15
|1.474
|0
|0
|0
|38539.75
|2006
|2009.11.02 04:30
|sell
|1004
|0.6
|1.4757
|0
|0
|0
|38539.75
|2007
|2009.11.02 16:04
|sell
|1005
|0.31
|1.4808
|0
|0
|0
|38539.75
|2008
|2009.11.02 19:32
|close
|1005
|0.31
|1.4755
|0
|0
|164.3
|38704.05
|2009
|2009.11.02 19:32
|close
|1004
|0.6
|1.4755
|0
|0
|15
|38719.05
|2010
|2009.11.02 19:32
|close
|1003
|0.15
|1.4753
|0
|0
|19.52
|38738.57
|2011
|2009.11.02 20:01
|buy
|1006
|0.15
|1.4735
|0
|0
|0
|38738.57
|2012
|2009.11.03 01:09
|sell
|1007
|0.6
|1.4791
|0
|0
|0
|38738.57
|2013
|2009.11.03 08:04
|close
|1007
|0.6
|1.4766
|0
|0
|150
|38888.57
|2014
|2009.11.03 08:04
|close
|1006
|0.15
|1.4764
|0
|0
|43.52
|38932.08
|2015
|2009.11.03 09:00
|buy
|1008
|0.15
|1.4766
|0
|0
|0
|38932.08
|2016
|2009.11.03 10:33
|buy
|1009
|0.31
|1.4716
|0
|0
|0
|38932.08
|2017
|2009.11.03 11:02
|buy
|1010
|0.61
|1.4666
|0
|0
|0
|38932.08
|2018
|2009.11.03 20:00
|close
|1010
|0.61
|1.4713
|0
|0
|286.7
|39218.78
|2019
|2009.11.03 20:00
|close
|1009
|0.31
|1.4713
|0
|0
|-9.3
|39209.48
|2020
|2009.11.03 20:00
|close
|1008
|0.15
|1.4713
|0
|0
|-79.8
|39129.68
|2021
|2009.11.03 20:15
|sell
|1011
|0.15
|1.4724
|0
|0
|0
|39129.68
|2022
|2009.11.04 13:07
|sell
|1012
|0.31
|1.4774
|0
|0
|0
|39129.68
|2023
|2009.11.04 16:03
|sell
|1013
|0.61
|1.4824
|0
|0
|0
|39129.68
|2024
|2009.11.04 20:15
|sell
|1014
|1.17
|1.4874
|0
|0
|0
|39129.68
|2025
|2009.11.05 02:00
|buy
|1015
|0.15
|1.4839
|0
|0
|0
|39129.68
|2026
|2009.11.05 04:43
|close
|1015
|0.15
|1.4824
|0
|0
|-22.5
|39107.18
|2027
|2009.11.05 04:43
|close
|1014
|1.17
|1.4826
|0
|0
|560.9
|39668.08
|2028
|2009.11.05 04:43
|close
|1013
|0.61
|1.4826
|0
|0
|-12.57
|39655.51
|2029
|2009.11.05 04:43
|close
|1012
|0.31
|1.4826
|0
|0
|-161.39
|39494.13
|2030
|2009.11.05 04:43
|close
|1011
|0.15
|1.4826
|0
|0
|-153.72
|39340.41
|2031
|2009.11.06 05:00
|sell
|1016
|0.16
|1.4877
|0
|0
|0
|39340.41
|2032
|2009.11.06 14:11
|buy
|1017
|0.64
|1.4866
|0
|0
|0
|39340.41
|2033
|2009.11.06 14:53
|buy
|1018
|0.31
|1.4816
|0
|0
|0
|39340.41
|2034
|2009.11.06 15:12
|close
|1018
|0.31
|1.487
|0
|0
|167.4
|39507.81
|2035
|2009.11.06 15:12
|close
|1017
|0.64
|1.487
|0
|0
|25.6
|39533.41
|2036
|2009.11.06 15:12
|close
|1016
|0.16
|1.4872
|0
|0
|7.68
|39541.09
|2037
|2009.11.06 16:05
|sell
|1019
|0.16
|1.4902
|0
|0
|0
|39541.09
|2038
|2009.11.06 19:04
|buy
|1020
|0.64
|1.4842
|0
|0
|0
|39541.09
|2039
|2009.11.09 00:00
|close
|1020
|0.64
|1.4872
|0
|0
|192.7
|39733.79
|2040
|2009.11.09 00:00
|close
|1019
|0.16
|1.4874
|0
|0
|45.41
|39779.2
|2041
|2009.11.09 02:30
|sell
|1021
|0.16
|1.4901
|0
|0
|0
|39779.2
|2042
|2009.11.09 08:11
|sell
|1022
|0.32
|1.4951
|0
|0
|0
|39779.2
|2043
|2009.11.09 11:28
|sell
|1023
|0.61
|1.5001
|0
|0
|0
|39779.2
|2044
|2009.11.10 06:16
|close
|1023
|0.61
|1.4953
|0
|0
|292.68
|40071.88
|2045
|2009.11.10 06:16
|close
|1022
|0.32
|1.4953
|0
|0
|-7.74
|40064.13
|2046
|2009.11.10 06:16
|close
|1021
|0.16
|1.4953
|0
|0
|-83.87
|39980.26
|2047
|2009.11.10 12:00
|sell
|1024
|0.16
|1.5017
|0
|0
|0
|39980.26
|2048
|2009.11.10 14:15
|buy
|1025
|0.64
|1.497
|0
|0
|0
|39980.26
|2049
|2009.11.10 16:20
|close
|1025
|0.64
|1.4997
|0
|0
|172.8
|40153.06
|2050
|2009.11.10 16:20
|close
|1024
|0.16
|1.4999
|0
|0
|28.64
|40181.7
|2051
|2009.11.10 22:00
|sell
|1026
|0.16
|1.4978
|0
|0
|0
|40181.7
|2052
|2009.11.11 09:04
|sell
|1027
|0.32
|1.5028
|0
|0
|0
|40181.7
|2053
|2009.11.11 17:09
|close
|1027
|0.32
|1.4969
|0
|0
|188.8
|40370.5
|2054
|2009.11.11 17:09
|close
|1026
|0.16
|1.4969
|0
|0
|14.69
|40385.19
|2055
|2009.11.11 17:30
|buy
|1028
|0.16
|1.4976
|0
|0
|0
|40385.19
|2056
|2009.11.11 23:00
|sell
|1029
|0.64
|1.4987
|0
|0
|0
|40385.19
|2057
|2009.11.12 10:05
|close
|1029
|0.64
|1.4954
|0
|0
|207.62
|40592.81
|2058
|2009.11.12 13:21
|buy
|1030
|0.32
|1.4926
|0
|0
|0
|40592.81
|2059
|2009.11.12 16:19
|buy
|1031
|0.64
|1.4876
|0
|0
|0
|40592.81
|2060
|2009.11.12 21:41
|buy
|1032
|1.23
|1.4826
|0
|0
|0
|40592.81
|2061
|2009.11.13 04:03
|sell
|1033
|0.15
|1.4866
|0
|0
|0
|40592.81
|2062
|2009.11.13 07:54
|close
|1033
|0.15
|1.4875
|0
|0
|-13.5
|40579.31
|2063
|2009.11.13 07:54
|close
|1032
|1.23
|1.4873
|0
|0
|578.22
|41157.53
|2064
|2009.11.13 07:54
|close
|1031
|0.64
|1.4873
|0
|0
|-19.14
|41138.39
|2065
|2009.11.13 07:54
|close
|1030
|0.32
|1.4873
|0
|0
|-169.57
|40968.82
|2066
|2009.11.13 07:54
|close
|1028
|0.16
|1.4873
|0
|0
|-164.74
|40804.09
|2067
|2009.11.13 09:30
|sell
|1034
|0.16
|1.489
|0
|0
|0
|40804.09
|2068
|2009.11.16 00:35
|sell
|1035
|0.32
|1.494
|0
|0
|0
|40804.09
|2069
|2009.11.16 08:24
|sell
|1036
|0.64
|1.499
|0
|0
|0
|40804.09
|2070
|2009.11.16 11:24
|buy
|1037
|0.16
|1.4962
|0
|0
|0
|40804.09
|2071
|2009.11.16 18:15
|close
|1037
|0.16
|1.4936
|0
|0
|-41.6
|40762.49
|2072
|2009.11.16 18:15
|close
|1036
|0.64
|1.4938
|0
|0
|332.8
|41095.29
|2073
|2009.11.16 18:15
|close
|1035
|0.32
|1.4938
|0
|0
|6.4
|41101.69
|2074
|2009.11.16 18:15
|close
|1034
|0.16
|1.4938
|0
|0
|-76.83
|41024.86
|2075
|2009.11.16 20:30
|sell
|1038
|0.17
|1.5004
|0
|0
|0
|41024.86
|2076
|2009.11.17 03:33
|buy
|1039
|0.68
|1.4957
|0
|0
|0
|41024.86
|2077
|2009.11.17 11:23
|buy
|1040
|0.32
|1.4907
|0
|0
|0
|41024.86
|2078
|2009.11.17 13:18
|buy
|1041
|0.64
|1.4857
|0
|0
|0
|41024.86
|2079
|2009.11.17 13:23
|close
|1038
|0.17
|1.4867
|0
|0
|233.38
|41258.23
|2080
|2009.11.17 22:00
|sell
|1042
|0.16
|1.4871
|0
|0
|0
|41258.23
|2081
|2009.11.18 09:47
|sell
|1043
|0.32
|1.4921
|0
|0
|0
|41258.23
|2082
|2009.11.18 09:47
|close
|1041
|0.64
|1.4924
|0
|0
|428.86
|41687.1
|2083
|2009.11.18 09:47
|close
|1040
|0.32
|1.4924
|0
|0
|54.43
|41741.53
|2084
|2009.11.18 09:47
|close
|1039
|0.68
|1.4924
|0
|0
|-224.33
|41517.2
|2085
|2009.11.18 12:28
|sell
|1044
|0.64
|1.4971
|0
|0
|0
|41517.2
|2086
|2009.11.18 15:05
|close
|1044
|0.64
|1.4923
|0
|0
|307.2
|41824.4
|2087
|2009.11.18 15:05
|close
|1043
|0.32
|1.4923
|0
|0
|-6.4
|41818
|2088
|2009.11.18 15:05
|close
|1042
|0.16
|1.4923
|0
|0
|-83.87
|41734.12
|2089
|2009.11.18 18:00
|sell
|1045
|0.17
|1.4988
|0
|0
|0
|41734.12
|2090
|2009.11.19 02:24
|buy
|1046
|0.68
|1.4936
|0
|0
|0
|41734.12
|2091
|2009.11.19 08:55
|buy
|1047
|0.33
|1.4886
|0
|0
|0
|41734.12
|2092
|2009.11.19 09:19
|close
|1045
|0.17
|1.486
|0
|0
|217.5
|41951.62
|2093
|2009.11.19 15:15
|sell
|1048
|0.68
|1.4884
|0
|0
|0
|41951.62
|2094
|2009.11.20 01:39
|sell
|1049
|0.33
|1.4934
|0
|0
|0
|41951.62
|2095
|2009.11.20 10:51
|close
|1049
|0.33
|1.4879
|0
|0
|181.5
|42133.12
|2096
|2009.11.20 10:51
|close
|1048
|0.68
|1.4879
|0
|0
|35.9
|42169.03
|2097
|2009.11.20 13:05
|buy
|1050
|0.64
|1.4836
|0
|0
|0
|42169.03
|2098
|2009.11.20 18:15
|sell
|1051
|0.16
|1.4867
|0
|0
|0
|42169.03
|2099
|2009.11.23 01:44
|close
|1050
|0.64
|1.4901
|0
|0
|416.06
|42585.09
|2100
|2009.11.23 01:44
|close
|1047
|0.33
|1.4901
|0
|0
|49.57
|42634.66
|2101
|2009.11.23 01:44
|close
|1046
|0.68
|1.4901
|0
|0
|-237.86
|42396.79
|2102
|2009.11.23 03:09
|sell
|1052
|0.33
|1.4917
|0
|0
|0
|42396.79
|2103
|2009.11.23 08:21
|sell
|1053
|0.67
|1.4967
|0
|0
|0
|42396.79
|2104
|2009.11.23 20:10
|buy
|1054
|0.17
|1.4968
|0
|0
|0
|42396.79
|2105
|2009.11.24 08:06
|buy
|1055
|0.33
|1.4918
|0
|0
|0
|42396.79
|2106
|2009.11.24 08:07
|close
|1053
|0.67
|1.4917
|0
|0
|334.87
|42731.66
|2107
|2009.11.24 08:07
|close
|1052
|0.33
|1.4917
|0
|0
|-0.07
|42731.59
|2108
|2009.11.24 08:07
|close
|1051
|0.16
|1.4917
|0
|0
|-80.06
|42651.53
|2109
|2009.11.24 11:46
|sell
|1056
|0.68
|1.495
|0
|0
|0
|42651.53
|2110
|2009.11.24 13:27
|close
|1055
|0.33
|1.4981
|0
|0
|207.9
|42859.43
|2111
|2009.11.24 13:27
|close
|1054
|0.17
|1.4981
|0
|0
|22.12
|42881.55
|2112
|2009.11.24 17:15
|buy
|1057
|0.68
|1.4939
|0
|0
|0
|42881.55
|2113
|2009.11.24 20:00
|close
|1057
|0.68
|1.4976
|0
|0
|251.6
|43133.15
|2114
|2009.11.25 07:21
|sell
|1058
|0.33
|1.5
|0
|0
|0
|43133.15
|2115
|2009.11.25 12:30
|sell
|1059
|0.67
|1.505
|0
|0
|0
|43133.15
|2116
|2009.11.25 20:22
|sell
|1060
|1.28
|1.51
|0
|0
|0
|43133.15
|2117
|2009.11.26 03:00
|buy
|1061
|0.15
|1.5116
|0
|0
|0
|43133.15
|2118
|2009.11.26 08:16
|buy
|1062
|0.32
|1.5066
|0
|0
|0
|43133.15
|2119
|2009.11.26 15:46
|close
|1060
|1.28
|1.5034
|0
|0
|844.03
|43977.18
|2120
|2009.11.26 15:46
|close
|1059
|0.67
|1.5034
|0
|0
|106.8
|44083.98
|2121
|2009.11.26 15:46
|close
|1058
|0.33
|1.5034
|0
|0
|-112.4
|43971.58
|2122
|2009.11.26 15:46
|close
|1056
|0.68
|1.5034
|0
|0
|-571.74
|43399.83
|2123
|2009.11.26 16:46
|buy
|1063
|0.69
|1.5016
|0
|0
|0
|43399.83
|2124
|2009.11.26 17:16
|buy
|1064
|1.33
|1.4966
|0
|0
|0
|43399.83
|2125
|2009.11.26 19:00
|close
|1064
|1.33
|1.5011
|0
|0
|598.5
|43998.33
|2126
|2009.11.26 19:00
|close
|1063
|0.69
|1.5011
|0
|0
|-34.5
|43963.83
|2127
|2009.11.26 19:00
|close
|1062
|0.32
|1.5011
|0
|0
|-176
|43787.83
|2128
|2009.11.26 19:00
|close
|1061
|0.15
|1.5011
|0
|0
|-157.5
|43630.33
|2129
|2009.11.27 00:41
|buy
|1065
|0.17
|1.4942
|0
|0
|0
|43630.33
|2130
|2009.11.27 08:21
|buy
|1066
|0.35
|1.4892
|0
|0
|0
|43630.33
|2131
|2009.11.27 08:39
|buy
|1067
|0.69
|1.4842
|0
|0
|0
|43630.33
|2132
|2009.11.27 10:17
|close
|1067
|0.69
|1.4889
|0
|0
|324.3
|43954.63
|2133
|2009.11.27 10:17
|close
|1066
|0.35
|1.4889
|0
|0
|-10.5
|43944.13
|2134
|2009.11.27 10:17
|close
|1065
|0.17
|1.4889
|0
|0
|-90.1
|43854.03
|2135
|2009.11.27 12:00
|sell
|1068
|0.17
|1.4917
|0
|0
|0
|43854.03
|2136
|2009.11.27 16:41
|sell
|1069
|0.35
|1.4967
|0
|0
|0
|43854.03
|2137
|2009.11.30 02:01
|sell
|1070
|0.69
|1.5017
|0
|0
|0
|43854.03
|2138
|2009.11.30 04:01
|sell
|1071
|1.33
|1.5067
|0
|0
|0
|43854.03
|2139
|2009.11.30 13:30
|close
|1071
|1.33
|1.502
|0
|0
|625.1
|44479.13
|2140
|2009.11.30 13:30
|close
|1070
|0.69
|1.502
|0
|0
|-20.7
|44458.43
|2141
|2009.11.30 13:30
|close
|1069
|0.35
|1.502
|0
|0
|-185.57
|44272.86
|2142
|2009.11.30 13:30
|close
|1068
|0.17
|1.502
|0
|0
|-174.79
|44098.07
|2143
|2009.11.30 15:30
|buy
|1072
|0.17
|1.5003
|0
|0
|0
|44098.07
|2144
|2009.12.01 08:30
|sell
|1073
|0.68
|1.5033
|0
|0
|0
|44098.07
|2145
|2009.12.01 14:22
|sell
|1074
|0.35
|1.5083
|0
|0
|0
|44098.07
|2146
|2009.12.03 11:46
|sell
|1075
|0.69
|1.5133
|0
|0
|0
|44098.07
|2147
|2009.12.03 15:21
|close
|1075
|0.69
|1.5077
|0
|0
|386.4
|44484.47
|2148
|2009.12.03 15:21
|close
|1074
|0.35
|1.5077
|0
|0
|20.72
|44505.19
|2149
|2009.12.03 15:21
|close
|1073
|0.68
|1.5077
|0
|0
|-301.1
|44204.09
|2150
|2009.12.03 15:21
|close
|1072
|0.17
|1.5075
|0
|0
|122.15
|44326.23
|2151
|2009.12.03 15:55
|buy
|1076
|0.18
|1.5079
|0
|0
|0
|44326.23
|2152
|2009.12.04 08:30
|sell
|1077
|0.72
|1.5079
|0
|0
|0
|44326.23
|2153
|2009.12.04 14:30
|close
|1077
|0.72
|1.5047
|0
|0
|228.96
|44555.19
|2154
|2009.12.04 14:34
|buy
|1078
|0.36
|1.5029
|0
|0
|0
|44555.19
|2155
|2009.12.04 14:42
|buy
|1079
|0.69
|1.4979
|0
|0
|0
|44555.19
|2156
|2009.12.04 14:58
|buy
|1080
|1.39
|1.4929
|0
|0
|0
|44555.19
|2157
|2009.12.04 17:19
|buy
|1081
|2.56
|1.4879
|0
|0
|0
|44555.19
|2158
|2009.12.04 20:47
|buy
|1082
|4.48
|1.4829
|0
|0
|0
|44555.19
|2159
|2009.12.07 01:00
|sell
|1083
|0.15
|1.487
|0
|0
|0
|44555.19
|2160
|2009.12.07 01:36
|close
|1083
|0.15
|1.4884
|0
|0
|-21
|44534.19
|2161
|2009.12.07 01:36
|close
|1082
|4.48
|1.4882
|0
|0
|2374.85
|46909.04
|2162
|2009.12.07 01:36
|close
|1081
|2.56
|1.4882
|0
|0
|77.06
|46986.09
|2163
|2009.12.07 01:36
|close
|1080
|1.39
|1.4882
|0
|0
|-653.16
|46332.93
|2164
|2009.12.07 01:36
|close
|1079
|0.69
|1.4882
|0
|0
|-669.23
|45663.7
|2165
|2009.12.07 01:36
|close
|1078
|0.36
|1.4882
|0
|0
|-529.16
|45134.54
|2166
|2009.12.07 01:36
|close
|1076
|0.18
|1.4882
|0
|0
|-354.56
|44779.97
|2167
|2009.12.07 01:36
|sell
|1084
|0.36
|1.4882
|0
|0
|0
|44779.97
|2168
|2009.12.07 09:02
|buy
|1085
|0.72
|1.4866
|0
|0
|0
|44779.97
|2169
|2009.12.07 09:35
|buy
|1086
|0.36
|1.4816
|0
|0
|0
|44779.97
|2170
|2009.12.07 09:37
|close
|1084
|0.36
|1.4796
|0
|0
|309.6
|45089.57
|2171
|2009.12.07 10:00
|buy
|1087
|0.69
|1.4766
|0
|0
|0
|45089.57
|2172
|2009.12.07 16:30
|close
|1087
|0.69
|1.4831
|0
|0
|448.5
|45538.07
|2173
|2009.12.07 16:30
|close
|1086
|0.36
|1.4831
|0
|0
|54
|45592.07
|2174
|2009.12.07 16:30
|close
|1085
|0.72
|1.4831
|0
|0
|-252
|45340.07
|2175
|2009.12.08 02:00
|sell
|1088
|0.18
|1.4852
|0
|0
|0
|45340.07
|2176
|2009.12.08 09:15
|buy
|1089
|0.72
|1.4804
|0
|0
|0
|45340.07
|2177
|2009.12.08 10:20
|close
|1089
|0.72
|1.4831
|0
|0
|194.4
|45534.47
|2178
|2009.12.08 10:20
|close
|1088
|0.18
|1.4833
|0
|0
|34.2
|45568.67
|2179
|2009.12.08 13:02
|buy
|1090
|0.18
|1.4789
|0
|0
|0
|45568.67
|2180
|2009.12.08 14:26
|buy
|1091
|0.36
|1.4739
|0
|0
|0
|45568.67
|2181
|2009.12.08 20:03
|buy
|1092
|0.72
|1.4689
|0
|0
|0
|45568.67
|2182
|2009.12.09 09:09
|close
|1092
|0.72
|1.4736
|0
|0
|338.47
|45907.15
|2183
|2009.12.09 09:09
|close
|1091
|0.36
|1.4736
|0
|0
|-10.76
|45896.38
|2184
|2009.12.09 09:09
|close
|1090
|0.18
|1.4736
|0
|0
|-95.38
|45801
|2185
|2009.12.09 10:45
|sell
|1093
|0.18
|1.4756
|0
|0
|0
|45801
|2186
|2009.12.09 15:00
|buy
|1094
|0.72
|1.4727
|0
|0
|0
|45801
|2187
|2009.12.09 19:06
|buy
|1095
|0.36
|1.4676
|0
|0
|0
|45801
|2188
|2009.12.09 21:06
|close
|1095
|0.36
|1.4728
|0
|0
|187.2
|45988.2
|2189
|2009.12.09 21:06
|close
|1094
|0.72
|1.4728
|0
|0
|7.2
|45995.4
|2190
|2009.12.09 21:06
|close
|1093
|0.18
|1.473
|0
|0
|46.8
|46042.2
|2191
|2009.12.09 22:01
|sell
|1096
|0.19
|1.473
|0
|0
|0
|46042.2
|2192
|2009.12.10 05:45
|buy
|1097
|0.76
|1.4705
|0
|0
|0
|46042.2
|2193
|2009.12.10 11:21
|close
|1097
|0.76
|1.4738
|0
|0
|250.8
|46293
|2194
|2009.12.10 11:21
|close
|1096
|0.19
|1.474
|0
|0
|-19.11
|46273.89
|2195
|2009.12.10 12:15
|sell
|1098
|0.19
|1.4735
|0
|0
|0
|46273.89
|2196
|2009.12.10 17:11
|buy
|1099
|0.76
|1.4707
|0
|0
|0
|46273.89
|2197
|2009.12.10 22:05
|close at stop
|1099
|0.76
|1.4729
|0
|0
|167.2
|46441.09
|2198
|2009.12.10 22:05
|close at stop
|1098
|0.19
|1.4731
|0
|0
|7.6
|46448.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|