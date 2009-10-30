Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000805928
|Name: newscal_MTF
|Currency: USD
|2009 November 4, 11:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35206262
|2009.10.30 18:16
|balance
|Deposit
|5 000.00
|35226842
|2009.11.02 09:30
|buy
|0.25
|eurgbp
|0.8983
|0.8883
|0.0000
|2009.11.02 09:44
|0.8985
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|35227636
|2009.11.02 10:00
|buy
|0.25
|eurgbp
|0.8986
|0.8886
|0.0000
|2009.11.02 10:05
|0.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|35227304
|2009.11.02 09:51
|buy
|0.25
|eurgbp
|0.8985
|0.8885
|0.0000
|2009.11.02 10:06
|0.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|35227891
|2009.11.02 10:07
|buy
|0.25
|usdcad
|1.0812
|1.0712
|0.0000
|2009.11.02 10:09
|1.0814
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|35229033
|2009.11.02 10:27
|buy
|0.25
|eurgbp
|0.9019
|0.8919
|0.0000
|2009.11.02 10:32
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|8.17
|35229749
|2009.11.02 10:44
|buy
|0.25
|eurgbp
|0.9023
|0.8923
|0.0000
|2009.11.02 11:05
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|35234160
|2009.11.02 12:48
|buy
|0.24
|eurgbp
|0.9018
|0.8918
|0.0000
|2009.11.02 13:06
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|23.56
|35231399
|2009.11.02 11:24
|buy
|0.25
|eurgbp
|0.9033
|0.8933
|0.0000
|2009.11.02 13:46
|0.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|35231369
|2009.11.02 11:23
|buy
|0.25
|eurgbp
|0.9029
|0.8929
|0.0000
|2009.11.02 13:46
|0.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|20.45
|35234553
|2009.11.02 13:02
|buy
|0.23
|usdcad
|1.0810
|1.0710
|0.0000
|2009.11.02 14:19
|1.0812
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|35234307
|2009.11.02 12:55
|buy
|0.23
|usdcad
|1.0809
|1.0709
|0.0000
|2009.11.02 14:19
|1.0813
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|35234083
|2009.11.02 12:44
|buy
|0.24
|usdcad
|1.0809
|1.0709
|0.0000
|2009.11.02 14:19
|1.0812
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|35235302
|2009.11.02 13:26
|sell
|0.23
|eurjpy
|132.83
|133.83
|0.00
|2009.11.02 14:35
|132.82
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|35238152
|2009.11.02 15:35
|buy
|0.24
|eurgbp
|0.9030
|0.8930
|0.0000
|2009.11.02 16:21
|0.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|35239830
|2009.11.02 16:27
|buy
|0.24
|eurgbp
|0.9032
|0.8932
|0.0000
|2009.11.02 16:41
|0.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|35237942
|2009.11.02 15:23
|buy
|0.25
|eurgbp
|0.9033
|0.8933
|0.0000
|2009.11.02 16:48
|0.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|8.16
|35236338
|2009.11.02 14:02
|buy
|0.24
|eurgbp
|0.9037
|0.8937
|0.0000
|2009.11.02 17:29
|0.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|35236243
|2009.11.02 14:00
|buy
|0.24
|eurgbp
|0.9039
|0.8939
|0.0000
|2009.11.02 17:48
|0.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|15.73
|35263295
|2009.11.03 08:41
|buy
|0.25
|eurgbp
|0.9033
|0.8933
|0.0000
|2009.11.03 08:55
|0.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|35263290
|2009.11.03 08:40
|buy
|0.26
|eurgbp
|0.9033
|0.8933
|0.0000
|2009.11.03 08:55
|0.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|35270358
|2009.11.03 11:26
|buy
|0.26
|usdcad
|1.0800
|1.0700
|0.0000
|2009.11.03 11:29
|1.0803
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|35272246
|2009.11.03 11:56
|buy
|0.26
|usdcad
|1.0826
|1.0726
|0.0000
|2009.11.03 12:03
|1.0829
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|35271990
|2009.11.03 11:54
|buy
|0.26
|usdcad
|1.0826
|1.0726
|0.0000
|2009.11.03 12:03
|1.0828
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|35274077
|2009.11.03 12:12
|buy
|0.26
|usdcad
|1.0833
|1.0733
|0.0000
|2009.11.03 13:12
|1.0835
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|35277598
|2009.11.03 13:40
|buy
|0.25
|usdcad
|1.0837
|1.0737
|0.0000
|2009.11.03 13:56
|1.0848
|0.00
|0.00
|0.00
|25.35
|35277473
|2009.11.03 13:32
|buy
|0.25
|usdcad
|1.0839
|1.0739
|0.0000
|2009.11.03 13:56
|1.0850
|0.00
|0.00
|0.00
|25.35
|35277381
|2009.11.03 13:28
|buy
|0.25
|usdcad
|1.0836
|1.0736
|0.0000
|2009.11.03 13:56
|1.0851
|0.00
|0.00
|0.00
|34.56
|35277643
|2009.11.03 13:43
|sell
|0.25
|eurjpy
|131.83
|132.83
|0.00
|2009.11.03 13:57
|131.78
|0.00
|0.00
|0.00
|13.87
|35283331
|2009.11.03 16:07
|sell
|0.26
|eurjpy
|132.11
|133.11
|0.00
|2009.11.03 16:11
|132.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|35277123
|2009.11.03 13:18
|sell
|0.26
|eurjpy
|131.79
|132.79
|0.00
|2009.11.03 17:05
|132.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-287.04
|35286061
|2009.11.03 17:09
|sell
|0.22
|eurgbp
|0.8978
|0.9078
|0.0000
|2009.11.03 17:13
|0.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|7.19
|35285953
|2009.11.03 17:06
|sell
|0.22
|eurgbp
|0.8979
|0.9079
|0.0000
|2009.11.03 17:13
|0.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|14.37
|35285555
|2009.11.03 17:02
|sell
|0.22
|eurgbp
|0.8978
|0.9078
|0.0000
|2009.11.03 17:13
|0.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|14.38
|35285223
|2009.11.03 16:57
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.8979
|0.9079
|0.0000
|2009.11.03 17:13
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|22.55
|35284335
|2009.11.03 16:37
|sell
|0.24
|eurgbp
|0.8978
|0.9078
|0.0000
|2009.11.03 17:14
|0.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|31.37
|35284062
|2009.11.03 16:30
|sell
|0.24
|eurgbp
|0.8982
|0.9082
|0.0000
|2009.11.03 17:14
|0.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|43.14
|35283961
|2009.11.03 16:27
|sell
|0.24
|eurgbp
|0.8981
|0.9081
|0.0000
|2009.11.03 17:14
|0.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|35.30
|35283853
|2009.11.03 16:22
|sell
|0.25
|eurgbp
|0.8981
|0.9081
|0.0000
|2009.11.03 17:14
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|32.67
|35283696
|2009.11.03 16:19
|sell
|0.25
|eurgbp
|0.8981
|0.9081
|0.0000
|2009.11.03 17:14
|0.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|28.59
|35283685
|2009.11.03 16:18
|sell
|0.26
|eurgbp
|0.8982
|0.9082
|0.0000
|2009.11.03 17:14
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|38.23
|35288803
|2009.11.03 17:48
|sell
|0.26
|eurgbp
|0.8945
|0.9045
|0.0000
|2009.11.03 18:27
|0.8943
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|35288142
|2009.11.03 17:43
|sell
|0.26
|eurgbp
|0.8946
|0.9046
|0.0000
|2009.11.03 18:27
|0.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|35308984
|2009.11.04 08:00
|sell
|0.26
|eurgbp
|0.8962
|0.9062
|0.0000
|2009.11.04 08:48
|0.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|35311967
|2009.11.04 09:14
|sell
|0.27
|eurgbp
|0.8952
|0.9052
|0.0000
|2009.11.04 09:38
|0.8950
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|35313245
|2009.11.04 09:39
|sell
|0.26
|eurgbp
|0.8947
|0.9047
|0.0000
|2009.11.04 09:40
|0.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|35313236
|2009.11.04 09:39
|sell
|0.27
|eurgbp
|0.8948
|0.9048
|0.0000
|2009.11.04 09:40
|0.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|35317533
|2009.11.04 11:07
|sell
|0.24
|eurgbp
|0.8943
|0.9043
|0.0000
|2009.11.04 11:11
|0.8940
|0.00
|0.00
|0.00
|11.89
|35317005
|2009.11.04 10:58
|sell
|0.24
|eurgbp
|0.8946
|0.9046
|0.0000
|2009.11.04 11:11
|0.8941
|0.00
|0.00
|0.00
|19.81
|35316669
|2009.11.04 10:54
|sell
|0.24
|eurgbp
|0.8949
|0.9049
|0.0000
|2009.11.04 11:11
|0.8942
|0.00
|0.00
|0.00
|27.73
|35316228
|2009.11.04 10:46
|sell
|0.25
|eurgbp
|0.8950
|0.9050
|0.0000
|2009.11.04 11:11
|0.8943
|0.00
|0.00
|0.00
|28.88
|35313756
|2009.11.04 09:52
|sell
|0.26
|eurgbp
|0.8945
|0.9045
|0.0000
|2009.11.04 11:13
|0.8943
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|35313678
|2009.11.04 09:49
|sell
|0.27
|eurgbp
|0.8946
|0.9046
|0.0000
|2009.11.04 11:13
|0.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|35316260
|2009.11.04 10:47
|sell
|0.25
|usdcad
|1.0625
|1.0725
|0.0000
|2009.11.04 11:15
|1.0619
|0.00
|0.00
|0.00
|14.13
|35315775
|2009.11.04 10:37
|sell
|0.26
|usdcad
|1.0622
|1.0722
|0.0000
|2009.11.04 11:15
|1.0618
|0.00
|0.00
|0.00
|9.79
|
|0.00
|0.00
|0.00
|460.07
|Closed P/L:
|460.07
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35316649
|2009.11.04 10:52
|buy
|0.24
|eurjpy
|134.01
|133.01
|0.00
|
|133.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.29
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.29
|
|Floating P/L:
|-50.29
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|460.07
|Floating P/L:
|-50.29
|Margin:
|70.88
|Balance:
|5 460.07
|Equity:
|5 409.78
|Free Margin:
|5 338.90
|
|Details:
|Gross Profit:
|747.11
|Gross Loss:
|287.04
|Total Net Profit:
|460.07
|Profit Factor:
|2.60
|Expected Payoff:
|8.52
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|287.04 (5.41%)
|Relative Drawdown:
|5.41% (287.04)
|
|Total Trades:
|54
|Short Positions (won %):
|28 (96.43%)
|Long Positions (won %):
|26 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|53 (98.15%)
|Loss trades (% of total):
|1 (1.85%)
|Largest
|profit trade:
|43.14
|loss trade:
|-287.04
|Average
|profit trade:
|14.10
|loss trade:
|-287.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|29 (301.91)
|consecutive losses ($):
|1 (-287.04)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|445.20 (24)
|consecutive loss (count):
|-287.04 (1)
|Average
|consecutive wins:
|27
|consecutive losses:
|1