Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000805928 Name: newscal_MTF Currency: USD 2009 November 4, 11:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
352062622009.10.30 18:16balanceDeposit5 000.00
352268422009.11.02 09:30buy0.25eurgbp0.89830.88830.00002009.11.02 09:440.89850.000.000.008.21
352276362009.11.02 10:00buy0.25eurgbp0.89860.88860.00002009.11.02 10:050.89870.000.000.004.11
352273042009.11.02 09:51buy0.25eurgbp0.89850.88850.00002009.11.02 10:060.89870.000.000.008.21
352278912009.11.02 10:07buy0.25usdcad1.08121.07120.00002009.11.02 10:091.08140.000.000.004.62
352290332009.11.02 10:27buy0.25eurgbp0.90190.89190.00002009.11.02 10:320.90210.000.000.008.17
352297492009.11.02 10:44buy0.25eurgbp0.90230.89230.00002009.11.02 11:050.90250.000.000.008.19
352341602009.11.02 12:48buy0.24eurgbp0.90180.89180.00002009.11.02 13:060.90240.000.000.0023.56
352313992009.11.02 11:24buy0.25eurgbp0.90330.89330.00002009.11.02 13:460.90350.000.000.008.19
352313692009.11.02 11:23buy0.25eurgbp0.90290.89290.00002009.11.02 13:460.90340.000.000.0020.45
352345532009.11.02 13:02buy0.23usdcad1.08101.07100.00002009.11.02 14:191.08120.000.000.004.25
352343072009.11.02 12:55buy0.23usdcad1.08091.07090.00002009.11.02 14:191.08130.000.000.008.51
352340832009.11.02 12:44buy0.24usdcad1.08091.07090.00002009.11.02 14:191.08120.000.000.006.66
352353022009.11.02 13:26sell0.23eurjpy132.83133.830.002009.11.02 14:35132.820.000.000.002.56
352381522009.11.02 15:35buy0.24eurgbp0.90300.89300.00002009.11.02 16:210.90320.000.000.007.84
352398302009.11.02 16:27buy0.24eurgbp0.90320.89320.00002009.11.02 16:410.90340.000.000.007.84
352379422009.11.02 15:23buy0.25eurgbp0.90330.89330.00002009.11.02 16:480.90350.000.000.008.16
352363382009.11.02 14:02buy0.24eurgbp0.90370.89370.00002009.11.02 17:290.90380.000.000.003.93
352362432009.11.02 14:00buy0.24eurgbp0.90390.89390.00002009.11.02 17:480.90430.000.000.0015.73
352632952009.11.03 08:41buy0.25eurgbp0.90330.89330.00002009.11.03 08:550.90350.000.000.008.18
352632902009.11.03 08:40buy0.26eurgbp0.90330.89330.00002009.11.03 08:550.90350.000.000.008.51
352703582009.11.03 11:26buy0.26usdcad1.08001.07000.00002009.11.03 11:291.08030.000.000.007.22
352722462009.11.03 11:56buy0.26usdcad1.08261.07260.00002009.11.03 12:031.08290.000.000.007.20
352719902009.11.03 11:54buy0.26usdcad1.08261.07260.00002009.11.03 12:031.08280.000.000.004.80
352740772009.11.03 12:12buy0.26usdcad1.08331.07330.00002009.11.03 13:121.08350.000.000.004.80
352775982009.11.03 13:40buy0.25usdcad1.08371.07370.00002009.11.03 13:561.08480.000.000.0025.35
352774732009.11.03 13:32buy0.25usdcad1.08391.07390.00002009.11.03 13:561.08500.000.000.0025.35
352773812009.11.03 13:28buy0.25usdcad1.08361.07360.00002009.11.03 13:561.08510.000.000.0034.56
352776432009.11.03 13:43sell0.25eurjpy131.83132.830.002009.11.03 13:57131.780.000.000.0013.87
352833312009.11.03 16:07sell0.26eurjpy132.11133.110.002009.11.03 16:11132.100.000.000.002.88
352771232009.11.03 13:18sell0.26eurjpy131.79132.790.002009.11.03 17:05132.790.000.000.00-287.04
352860612009.11.03 17:09sell0.22eurgbp0.89780.90780.00002009.11.03 17:130.89760.000.000.007.19
352859532009.11.03 17:06sell0.22eurgbp0.89790.90790.00002009.11.03 17:130.89750.000.000.0014.37
352855552009.11.03 17:02sell0.22eurgbp0.89780.90780.00002009.11.03 17:130.89740.000.000.0014.38
352852232009.11.03 16:57sell0.23eurgbp0.89790.90790.00002009.11.03 17:130.89730.000.000.0022.55
352843352009.11.03 16:37sell0.24eurgbp0.89780.90780.00002009.11.03 17:140.89700.000.000.0031.37
352840622009.11.03 16:30sell0.24eurgbp0.89820.90820.00002009.11.03 17:140.89710.000.000.0043.14
352839612009.11.03 16:27sell0.24eurgbp0.89810.90810.00002009.11.03 17:140.89720.000.000.0035.30
352838532009.11.03 16:22sell0.25eurgbp0.89810.90810.00002009.11.03 17:140.89730.000.000.0032.67
352836962009.11.03 16:19sell0.25eurgbp0.89810.90810.00002009.11.03 17:140.89740.000.000.0028.59
352836852009.11.03 16:18sell0.26eurgbp0.89820.90820.00002009.11.03 17:140.89730.000.000.0038.23
352888032009.11.03 17:48sell0.26eurgbp0.89450.90450.00002009.11.03 18:270.89430.000.000.008.52
352881422009.11.03 17:43sell0.26eurgbp0.89460.90460.00002009.11.03 18:270.89440.000.000.008.52
353089842009.11.04 08:00sell0.26eurgbp0.89620.90620.00002009.11.04 08:480.89600.000.000.008.55
353119672009.11.04 09:14sell0.27eurgbp0.89520.90520.00002009.11.04 09:380.89500.000.000.008.90
353132452009.11.04 09:39sell0.26eurgbp0.89470.90470.00002009.11.04 09:400.89460.000.000.004.29
353132362009.11.04 09:39sell0.27eurgbp0.89480.90480.00002009.11.04 09:400.89460.000.000.008.90
353175332009.11.04 11:07sell0.24eurgbp0.89430.90430.00002009.11.04 11:110.89400.000.000.0011.89
353170052009.11.04 10:58sell0.24eurgbp0.89460.90460.00002009.11.04 11:110.89410.000.000.0019.81
353166692009.11.04 10:54sell0.24eurgbp0.89490.90490.00002009.11.04 11:110.89420.000.000.0027.73
353162282009.11.04 10:46sell0.25eurgbp0.89500.90500.00002009.11.04 11:110.89430.000.000.0028.88
353137562009.11.04 09:52sell0.26eurgbp0.89450.90450.00002009.11.04 11:130.89430.000.000.008.58
353136782009.11.04 09:49sell0.27eurgbp0.89460.90460.00002009.11.04 11:130.89440.000.000.008.92
353162602009.11.04 10:47sell0.25usdcad1.06251.07250.00002009.11.04 11:151.06190.000.000.0014.13
353157752009.11.04 10:37sell0.26usdcad1.06221.07220.00002009.11.04 11:151.06180.000.000.009.79
  0.00 0.00 0.00 460.07
Closed P/L: 460.07
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
353166492009.11.04 10:52buy0.24eurjpy134.01133.010.00 133.820.000.000.00-50.29
  0.00 0.00 0.00 -50.29
 Floating P/L: -50.29
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 460.07 Floating P/L: -50.29 Margin: 70.88
Balance: 5 460.07 Equity: 5 409.78 Free Margin: 5 338.90
 
Details:
Graph
Gross Profit: 747.11 Gross Loss: 287.04 Total Net Profit: 460.07
Profit Factor: 2.60 Expected Payoff: 8.52  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 287.04 (5.41%) Relative Drawdown: 5.41% (287.04)
 
Total Trades: 54 Short Positions (won %): 28 (96.43%) Long Positions (won %): 26 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 53 (98.15%) Loss trades (% of total): 1 (1.85%)
Largest profit trade: 43.14 loss trade: -287.04
Average profit trade: 14.10 loss trade: -287.04
Maximum consecutive wins ($): 29 (301.91) consecutive losses ($): 1 (-287.04)
Maximal consecutive profit (count): 445.20 (24) consecutive loss (count): -287.04 (1)
Average consecutive wins: 27 consecutive losses: 1