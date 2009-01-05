Strategy Tester Report
Pipmaker_V17
AlpariUK-Demo (Build 225)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2009.01.05 00:01 - 2009.11.13 22:59 (2009.01.05 - 2009.11.16)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=801999; Slippage=2; OneDirectionOnly=true; ExclusiveMode=true; TradeShort=true; TradeLong=true; ReverseDirection=false; TradeWaitTime=0; CycleWaitTime=0; Use_Fisher=false; FisherPeriod=1440; Fisher_Bars=10; Fisher_price_smooth=0.5; Fisher_index_smooth=0.5; Fisher_Level=1.2; Fisher_rev=false; UseARSI=true; RSI_period=240; RSI_bars=14; ARSI_trigger=0.008; ARSI_rev=false; UseCCI=true; CCI_Period=1; CCI_lenght=14; cci_trigger=100; CCI_rev=false; Use_iTrend=false; iTrendPeriod=5; Bands_Mode=0; Power_Price=0; Price_Type=0; Bands_Period=20; Bands_Deviation=2; Power_Period=13; CountBars=300; iTrend_rev=false; Use_MACD=false; MacdTF=60; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; MACD_Price=1; MACD_mode=0; MACD_rev=false; UseStoch=false; STOCH_TF=30; K=5; D=3; Slowing=3; Stoch_mode=0; Stoch_price=0; sto_buy=80; sto_sell=20; Stoch_rev=false; UseTMA=false; TMA_TF=240; TMA_Method=3; TMA_Price=0; Short_MA_Period=3; Med_MA_Period=20; Long_MA_Period=50; TMA_rev=false; UseNLMA=false; NLMA_TF=240; NLMA_Price=0; NLMA_Length=9; NLMA_Displace=0; NLMA_PctFilter=0; NLMA_rev=false; MoneyMangement=false; MicroAccount=false; MaximumRisk=1; LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=20; IncrementProfitTarget=true; ProfitMode=1; ProfitTrailing=true; MaxRetrace=5; SL=0; TP=0; MaximumBuyOrders=100; MaximumSellOrders=100; AutoSpacing=false; StDevTF=1440; StDevPer=14; StDevMode=0; MinSpacing=50; Spacing=25; TrendSpacing=1000; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; PauseStart=0; PauseEnd=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; ForcedStart=0; RightSideLabel=false; SessionTarget=100000000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; Warning="This feature is in early stage and is not finished!"; AllowRecovery=false; MaxLossPercent=50; ExitAllTrades=true; StopTrading=true; PlaceRecoveryOrders=false; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
Bars in test318981Ticks modelled11303779Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit-1055.99Gross profit10084.01Gross loss-11140.00
Profit factor0.91Expected payoff-3.17
Absolute drawdown1055.99Maximal drawdown8206.15 (100.69%)Relative drawdown100.69% (8206.15)
Total trades333Short positions (won %)333 (80.18%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)267 (80.18%)Loss trades (% of total)66 (19.82%)
Largestprofit trade491.90loss trade-5255.26
Averageprofit trade37.77loss trade-168.79
Maximumconsecutive wins (profit in money)19 (604.83)consecutive losses (loss in money)3 (-8203.55)
Maximalconsecutive profit (count of wins)806.03 (9)consecutive loss (count of losses)-8203.55 (3)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.05 00:00sell10.101.388300.000000.00000
22009.01.05 00:32sell20.201.391600.000000.00000
32009.01.05 03:09close20.201.389530.000000.0000029.791029.79
42009.01.05 03:09close10.101.389530.000000.00000-8.851020.94
52009.01.05 03:09sell30.101.389500.000000.00000
62009.01.05 03:13close30.101.386720.000000.0000020.051040.99
72009.01.05 03:13sell40.101.386520.000000.00000
82009.01.05 07:36sell50.201.391340.000000.00000
92009.01.05 09:10close50.201.388740.000000.0000037.441078.43
102009.01.05 09:10close40.101.388740.000000.00000-15.991062.44
112009.01.05 09:10sell60.111.388670.000000.00000
122009.01.05 09:15close60.111.385820.000000.0000022.621085.06
132009.01.05 09:15sell70.111.385620.000000.00000
142009.01.05 09:19close70.111.382560.000000.0000024.351109.41
152009.01.05 09:19sell80.111.382350.000000.00000
162009.01.05 09:21close80.111.379710.000000.0000021.051130.46
172009.01.05 09:21sell90.111.379530.000000.00000
182009.01.05 09:22close90.111.376540.000000.0000023.891154.35
192009.01.05 09:22sell100.121.376550.000000.00000
202009.01.05 09:26close100.121.373310.000000.0000028.311182.66
212009.01.05 09:26sell110.121.373390.000000.00000
222009.01.05 09:28close110.121.371090.000000.0000020.131202.79
232009.01.05 09:28sell120.121.371010.000000.00000
242009.01.05 09:29close120.121.368560.000000.0000021.481224.27
252009.01.05 09:29sell130.121.368710.000000.00000
262009.01.05 09:30sell140.201.371220.000000.00000
272009.01.05 09:38close140.201.369370.000000.0000027.021251.29
282009.01.05 09:38close130.121.369370.000000.00000-5.781245.51
292009.01.05 09:38sell150.121.369330.000000.00000
302009.01.05 09:50close150.121.366640.000000.0000023.621269.13
312009.01.05 09:50sell160.131.366570.000000.00000
322009.01.05 12:58close160.131.362970.000000.0000034.341303.47
332009.01.05 12:58sell170.131.363010.000000.00000
342009.01.05 13:16close170.131.360740.000000.0000021.691325.16
352009.01.05 13:16sell180.131.360760.000000.00000
362009.01.05 13:30close180.131.358510.000000.0000021.531346.69
372009.01.05 13:30sell190.131.358330.000000.00000
382009.01.05 13:53close190.131.356140.000000.0000020.991367.68
392009.01.05 13:53sell200.141.355940.000000.00000
402009.01.05 14:56sell210.201.358940.000000.00000
412009.01.05 16:01sell220.301.363210.000000.00000
422009.01.05 17:11close220.301.359860.000000.0000073.901441.58
432009.01.05 17:11close210.201.359860.000000.00000-13.531428.05
442009.01.05 17:11close200.141.359860.000000.00000-40.361387.69
452009.01.05 17:11sell230.141.359570.000000.00000
462009.01.05 18:06close230.141.356580.000000.0000030.861418.55
472009.01.05 18:06sell240.141.356350.000000.00000
482009.01.05 20:28sell250.201.360300.000000.00000
492009.01.05 21:02close250.201.357580.000000.0000040.071458.62
502009.01.05 21:02close240.141.357580.000000.00000-12.681445.94
512009.01.05 21:02sell260.141.357530.000000.00000
522009.01.05 22:44sell270.201.361240.000000.00000
532009.01.06 01:55close270.201.358820.000000.0000035.561481.50
542009.01.06 01:55close260.141.358820.000000.00000-13.331468.17
552009.01.06 01:55sell280.151.358710.000000.00000
562009.01.06 05:33close280.151.356890.000000.0000020.121488.29
572009.01.06 05:33sell290.151.356490.000000.00000
582009.01.06 05:45close290.151.354210.000000.0000025.251513.54
592009.01.06 05:45sell300.151.353000.000000.00000
602009.01.06 06:21close300.151.351070.000000.0000021.431534.97
612009.01.06 06:21sell310.151.350830.000000.00000
622009.01.06 08:03sell320.201.353380.000000.00000
632009.01.06 08:42close320.201.351460.000000.0000028.411563.38
642009.01.06 08:42close310.151.351460.000000.00000-6.991556.39
652009.01.06 08:42sell330.161.351330.000000.00000
662009.01.06 08:44close330.161.349040.000000.0000027.161583.55
672009.01.06 08:44sell340.161.349000.000000.00000
682009.01.06 08:51close340.161.347120.000000.0000022.331605.88
692009.01.06 08:51sell350.161.346300.000000.00000
702009.01.06 09:04close350.161.344560.000000.0000020.711626.59
712009.01.06 09:04sell360.161.344220.000000.00000
722009.01.06 09:18close360.161.342120.000000.0000025.041651.63
732009.01.06 09:18sell370.171.342040.000000.00000
742009.01.06 09:23close370.171.340160.000000.0000023.851675.48
752009.01.06 09:23sell380.171.340170.000000.00000
762009.01.06 09:42sell390.201.342830.000000.00000
772009.01.06 11:02close390.201.339610.000000.0000048.071723.55
782009.01.06 11:02close380.171.339610.000000.000007.111730.66
792009.01.06 11:02sell400.171.339700.000000.00000
802009.01.06 11:09close400.171.337540.000000.0000027.451758.11
812009.01.06 11:09sell410.181.337570.000000.00000
822009.01.06 12:13close410.181.335790.000000.0000023.991782.10
832009.01.06 12:13sell420.181.335750.000000.00000
842009.01.06 12:55close420.181.334260.000000.0000020.101802.20
852009.01.06 12:55sell430.181.334060.000000.00000
862009.01.06 13:27close430.181.332560.000000.0000020.261822.46
872009.01.06 13:27sell440.181.332200.000000.00000
882009.01.06 14:58sell450.201.337920.000000.00000
892009.01.06 15:33sell460.301.340800.000000.00000
902009.01.06 16:25close460.301.337140.000000.0000082.121904.58
912009.01.06 16:25close450.201.337140.000000.0000011.671916.25
922009.01.06 16:25close440.181.337140.000000.00000-66.501849.75
932009.01.06 16:25sell470.181.337010.000000.00000
942009.01.07 02:06sell480.201.345120.000000.00000
952009.01.09 15:26sell490.301.352700.000000.00000
962009.01.09 18:41close490.301.345330.000000.00000164.352014.10
972009.01.09 18:41close480.201.345330.000000.00000-3.352010.75
982009.01.09 18:41close470.181.345330.000000.00000-111.581899.17
992009.01.09 18:41sell500.191.345230.000000.00000
1002009.01.09 19:36close500.191.343460.000000.0000025.031924.20
1012009.01.09 19:36sell510.191.343400.000000.00000
1022009.01.09 20:27close510.191.341930.000000.0000020.811945.01
1032009.01.09 20:27sell520.191.341850.000000.00000
1042009.01.09 22:56sell530.201.345300.000000.00000
1052009.01.12 00:03close530.201.342560.000000.0000040.761985.77
1062009.01.12 00:03close520.191.342560.000000.00000-10.101975.67
1072009.01.12 00:03sell540.201.342490.000000.00000
1082009.01.12 00:18close540.201.340860.000000.0000024.311999.98
1092009.01.12 00:18sell550.201.340710.000000.00000
1102009.01.12 01:28close550.201.338910.000000.0000026.892026.87
1112009.01.12 01:28sell560.201.338890.000000.00000
1122009.01.12 02:34sell570.201.341830.000000.00000
1132009.01.12 04:38close570.201.339420.000000.0000035.992062.86
1142009.01.12 04:38close560.201.339420.000000.00000-7.912054.95
1152009.01.12 04:38sell580.211.339250.000000.00000
1162009.01.12 05:22close580.211.337500.000000.0000027.482082.43
1172009.01.12 05:22sell590.211.337470.000000.00000
1182009.01.12 06:53sell600.201.340500.000000.00000
1192009.01.12 08:37close600.201.337850.000000.0000039.622122.05
1202009.01.12 08:37close590.211.337850.000000.00000-5.962116.09
1212009.01.12 08:37sell610.211.337780.000000.00000
1222009.01.12 09:09close610.211.336260.000000.0000023.892139.98
1232009.01.12 09:09sell620.211.336140.000000.00000
1242009.01.12 09:21close620.211.334660.000000.0000023.292163.27
1252009.01.12 09:21sell630.221.334560.000000.00000
1262009.01.12 09:31close630.221.332860.000000.0000028.062191.33
1272009.01.12 09:31sell640.221.332720.000000.00000
1282009.01.12 10:40sell650.201.337030.000000.00000
1292009.01.12 12:03sell660.301.339920.000000.00000
1302009.01.12 16:04close660.301.336510.000000.0000076.542267.87
1312009.01.12 16:04close650.201.336510.000000.000007.782275.65
1322009.01.12 16:04close640.221.336510.000000.00000-62.392213.26
1332009.01.12 16:04sell670.221.336380.000000.00000
1342009.01.12 16:06close670.221.335000.000000.0000022.742236.00
1352009.01.12 16:06sell680.221.334860.000000.00000
1362009.01.12 16:07close680.221.333150.000000.0000028.222264.22
1372009.01.12 16:07sell690.231.333030.000000.00000
1382009.01.12 16:10close690.231.331850.000000.0000020.382284.60
1392009.01.12 16:10sell700.231.331780.000000.00000
1402009.01.12 16:17close700.231.330600.000000.0000020.402305.00
1412009.01.12 16:17sell710.231.330490.000000.00000
1422009.01.12 16:17close710.231.329140.000000.0000023.362328.36
1432009.01.12 16:17sell720.231.329060.000000.00000
1442009.01.12 17:04sell730.201.333800.000000.00000
1452009.01.12 19:04sell740.301.340600.000000.00000
1462009.01.13 00:50close740.301.334710.000000.00000132.302460.66
1472009.01.13 00:50close730.201.334710.000000.00000-13.702446.97
1482009.01.13 00:50close720.231.334710.000000.00000-97.432349.54
1492009.01.13 00:50sell750.231.334600.000000.00000
1502009.01.13 01:23close750.231.333060.000000.0000026.572376.11
1512009.01.13 01:23sell760.241.332780.000000.00000
1522009.01.13 01:59close760.241.331530.000000.0000022.532398.64
1532009.01.13 01:59sell770.241.331400.000000.00000
1542009.01.13 06:42close770.241.330030.000000.0000024.722423.36
1552009.01.13 06:42sell780.241.329960.000000.00000
1562009.01.13 06:42close780.241.327790.000000.0000039.222462.58
1572009.01.13 06:42sell790.251.327760.000000.00000
1582009.01.13 06:46close790.251.326580.000000.0000022.242484.82
1592009.01.13 06:46sell800.251.326540.000000.00000
1602009.01.13 06:55close800.251.325460.000000.0000020.372505.19
1612009.01.13 06:55sell810.251.325340.000000.00000
1622009.01.13 08:02close810.251.324250.000000.0000020.582525.77
1632009.01.13 08:02sell820.251.324110.000000.00000
1642009.01.13 08:08close820.251.322980.000000.0000021.352547.12
1652009.01.13 08:08sell830.251.322940.000000.00000
1662009.01.13 08:53sell840.201.326070.000000.00000
1672009.01.13 11:48sell850.301.329910.000000.00000
1682009.01.13 14:13close850.301.325920.000000.0000090.282637.40
1692009.01.13 14:13close840.201.325920.000000.000002.262639.66
1702009.01.13 14:13close830.251.325920.000000.00000-56.192583.47
1712009.01.13 14:13sell860.261.325830.000000.00000
1722009.01.13 14:16close860.261.324740.000000.0000021.392604.86
1732009.01.13 14:16sell870.261.324760.000000.00000
1742009.01.13 14:19close870.261.323530.000000.0000024.162629.02
1752009.01.13 14:19sell880.261.323400.000000.00000
1762009.01.13 14:52close880.261.321970.000000.0000028.122657.14
1772009.01.13 14:52sell890.271.321830.000000.00000
1782009.01.13 14:54close890.271.320570.000000.0000025.762682.90
1792009.01.13 14:54sell900.271.320430.000000.00000
1802009.01.13 15:41close900.271.319160.000000.0000025.992708.89
1812009.01.13 15:41sell910.271.319020.000000.00000
1822009.01.13 16:04sell920.201.321800.000000.00000
1832009.01.13 16:42close920.201.319360.000000.0000036.992745.88
1842009.01.13 16:42close910.271.319360.000000.00000-6.962738.92
1852009.01.13 16:42sell930.271.319220.000000.00000
1862009.01.13 16:46close930.271.317890.000000.0000027.252766.17
1872009.01.13 16:46sell940.281.317800.000000.00000
1882009.01.13 17:49sell950.201.320800.000000.00000
1892009.01.13 18:07close950.201.318460.000000.0000035.502801.67
1902009.01.13 18:07close940.281.318460.000000.00000-14.022787.65
1912009.01.13 18:07sell960.281.318440.000000.00000
1922009.01.13 18:08close960.281.317420.000000.0000021.682809.33
1932009.01.13 18:08sell970.281.317330.000000.00000
1942009.01.13 18:57sell980.201.320500.000000.00000
1952009.01.13 19:57close980.201.317930.000000.0000039.002848.33
1962009.01.13 19:57close970.281.317930.000000.00000-12.752835.58
1972009.01.13 19:57sell990.281.317800.000000.00000
1982009.01.13 20:00close990.281.315320.000000.0000052.792888.37
1992009.01.13 20:00sell1000.291.315140.000000.00000
2002009.01.13 20:54sell1010.201.318610.000000.00000
2012009.01.14 14:36close1010.201.315360.000000.0000049.362937.73
2022009.01.14 14:36close1000.291.315360.000000.00000-4.932932.80
2032009.01.14 14:36sell1020.291.315230.000000.00000
2042009.01.14 14:37close1020.291.313610.000000.0000035.762968.56
2052009.01.14 14:37sell1030.301.313490.000000.00000
2062009.01.14 14:37close1030.301.312610.000000.0000020.112988.67
2072009.01.14 14:37sell1040.301.312490.000000.00000
2082009.01.14 14:37close1040.301.311330.000000.0000026.543015.21
2092009.01.14 14:37sell1050.301.311240.000000.00000
2102009.01.14 14:40close1050.301.309900.000000.0000030.693045.90
2112009.01.14 14:40sell1060.301.309810.000000.00000
2122009.01.14 16:15sell1070.201.312490.000000.00000
2132009.01.14 16:59sell1080.301.316170.000000.00000
2142009.01.15 13:51close1080.301.312440.000000.0000085.003130.90
2152009.01.15 13:51close1070.201.312440.000000.000000.593131.49
2162009.01.15 13:51close1060.301.312440.000000.00000-60.383071.11
2172009.01.15 13:51sell1090.311.312320.000000.00000
2182009.01.15 13:53close1090.311.310230.000000.0000049.453120.56
2192009.01.15 13:53sell1100.311.310020.000000.00000
2202009.01.15 13:54close1100.311.308940.000000.0000025.583146.14
2212009.01.15 13:54sell1110.311.308820.000000.00000
2222009.01.15 14:08close1110.311.307490.000000.0000031.533177.67
2232009.01.15 14:08sell1120.321.307460.000000.00000
2242009.01.15 14:36sell1130.201.310740.000000.00000
2252009.01.15 15:25sell1140.301.314500.000000.00000
2262009.01.15 15:33close1140.301.310260.000000.0000097.083274.75
2272009.01.15 15:33close1130.201.310260.000000.000007.333282.08
2282009.01.15 15:33close1120.321.310260.000000.00000-68.383213.70
2292009.01.15 15:33sell1150.321.310190.000000.00000
2302009.01.15 15:47close1150.321.309320.000000.0000021.263234.96
2312009.01.15 15:47sell1160.321.309230.000000.00000
2322009.01.15 15:48close1160.321.308100.000000.0000027.643262.60
2332009.01.15 15:48sell1170.331.308000.000000.00000
2342009.01.15 15:59close1170.331.306330.000000.0000042.193304.79
2352009.01.15 15:59sell1180.331.306350.000000.00000
2362009.01.15 16:27close1180.331.305280.000000.0000027.053331.84
2372009.01.15 16:27sell1190.331.305150.000000.00000
2382009.01.15 16:32close1190.331.303570.000000.0000040.003371.84
2392009.01.15 16:32sell1200.341.303530.000000.00000
2402009.01.15 17:22sell1210.201.307100.000000.00000
2412009.01.19 15:18sell1220.301.315330.000000.00000
2422009.01.19 22:57close1220.301.307850.000000.00000171.583543.42
2432009.01.19 22:57close1210.201.307850.000000.00000-11.593531.83
2442009.01.19 22:57close1200.341.307850.000000.00000-112.513419.33
2452009.01.19 22:57sell1230.341.307660.000000.00000
2462009.01.19 23:07close1230.341.306870.000000.0000020.553439.88
2472009.01.19 23:11sell1240.341.306700.000000.00000
2482009.01.20 01:12sell1250.201.309300.000000.00000
2492009.01.20 01:15close1250.201.307040.000000.0000034.583474.46
2502009.01.20 01:15close1240.341.307040.000000.00000-8.943465.52
2512009.01.20 01:15sell1260.351.306910.000000.00000
2522009.01.20 01:29close1260.351.305860.000000.0000028.143493.66
2532009.01.20 01:29sell1270.351.305860.000000.00000
2542009.01.20 01:31close1270.351.304980.000000.0000023.603517.26
2552009.01.20 01:31sell1280.351.304850.000000.00000
2562009.01.20 01:32close1280.351.303770.000000.0000028.993546.25
2572009.01.20 01:32sell1290.351.303560.000000.00000
2582009.01.20 01:34close1290.351.302680.000000.0000023.643569.89
2592009.01.20 01:34sell1300.361.302550.000000.00000
2602009.01.20 01:35close1300.361.301460.000000.0000030.153600.04
2612009.01.20 01:35sell1310.361.301310.000000.00000
2622009.01.20 01:55close1310.361.300510.000000.0000022.153622.19
2632009.01.20 01:55sell1320.361.300400.000000.00000
2642009.01.20 01:56close1320.361.299280.000000.0000031.033653.22
2652009.01.20 01:56sell1330.371.299170.000000.00000
2662009.01.20 02:52sell1340.201.301900.000000.00000
2672009.01.20 05:26close1340.201.299650.000000.0000034.623687.84
2682009.01.20 05:26close1330.371.299650.000000.00000-13.673674.17
2692009.01.20 05:26sell1350.371.299200.000000.00000
2702009.01.20 05:28close1350.371.298130.000000.0000030.503704.67
2712009.01.20 05:28sell1360.371.298030.000000.00000
2722009.01.20 07:26sell1370.201.301080.000000.00000
2732009.01.20 08:11close1370.201.298410.000000.0000041.133745.80
2742009.01.20 08:11close1360.371.298410.000000.00000-10.833734.97
2752009.01.20 08:11sell1380.371.298230.000000.00000
2762009.01.20 08:14close1380.371.297310.000000.0000026.243761.21
2772009.01.20 08:14sell1390.381.297200.000000.00000
2782009.01.20 08:15close1390.381.296450.000000.0000021.983783.19
2792009.01.20 08:15sell1400.381.296380.000000.00000
2802009.01.20 08:15close1400.381.295440.000000.0000027.573810.76
2812009.01.20 08:15sell1410.381.295370.000000.00000
2822009.01.20 08:21close1410.381.294440.000000.0000027.303838.06
2832009.01.20 08:21sell1420.381.294300.000000.00000
2842009.01.20 08:46sell1430.201.297400.000000.00000
2852009.01.20 08:52close1430.201.294770.000000.0000040.623878.68
2862009.01.20 08:52close1420.381.294770.000000.00000-13.793864.89
2872009.01.20 08:52sell1440.391.294640.000000.00000
2882009.01.20 08:52close1440.391.293180.000000.0000044.033908.92
2892009.01.20 08:52sell1450.391.293080.000000.00000
2902009.01.20 09:05close1450.391.292320.000000.0000022.943931.86
2912009.01.20 09:05sell1460.391.292220.000000.00000
2922009.01.20 10:11sell1470.201.297240.000000.00000
2932009.01.20 12:19close1470.201.293390.000000.0000059.533991.39
2942009.01.20 12:19close1460.391.293390.000000.00000-35.283956.11
2952009.01.20 12:19sell1480.401.293260.000000.00000
2962009.01.20 12:41sell1490.201.296000.000000.00000
2972009.01.20 13:56close1490.201.292890.000000.0000048.114004.22
2982009.01.20 13:56close1480.401.292890.000000.0000011.454015.67
2992009.01.20 13:56sell1500.401.292750.000000.00000
3002009.01.20 13:56close1500.401.291940.000000.0000025.084040.75
3012009.01.20 13:56sell1510.401.291820.000000.00000
3022009.01.20 15:04close1510.401.291160.000000.0000020.454061.20
3032009.01.20 15:04sell1520.411.291110.000000.00000
3042009.01.20 16:01close1520.411.289830.000000.0000040.694101.89
3052009.01.20 16:01sell1530.411.289740.000000.00000
3062009.01.20 17:26sell1540.201.293130.000000.00000
3072009.01.20 19:44close1540.201.290300.000000.0000043.874145.76
3082009.01.20 19:44close1530.411.290300.000000.00000-17.794127.97
3092009.01.20 19:44sell1550.411.290160.000000.00000
3102009.01.20 19:51close1550.411.289490.000000.0000021.304149.27
3112009.01.20 19:51sell1560.411.289360.000000.00000
3122009.01.20 19:52close1560.411.288530.000000.0000026.414175.68
3132009.01.20 19:52sell1570.421.288430.000000.00000
3142009.01.20 20:00close1570.421.287710.000000.0000023.484199.16
3152009.01.20 20:00sell1580.421.287570.000000.00000
3162009.01.20 20:15close1580.421.286720.000000.0000027.744226.90
3172009.01.20 20:15sell1590.421.286620.000000.00000
3182009.01.20 20:22close1590.421.285890.000000.0000023.844250.74
3192009.01.20 20:22sell1600.431.285700.000000.00000
3202009.01.20 20:47sell1610.201.288600.000000.00000
3212009.01.20 23:34close1610.201.286210.000000.0000037.164287.90
3222009.01.20 23:34close1600.431.286210.000000.00000-17.054270.85
3232009.01.20 23:34sell1620.431.286070.000000.00000
3242009.01.21 00:16close1620.431.285240.000000.0000027.654298.49
3252009.01.21 00:16sell1630.431.284940.000000.00000
3262009.01.21 00:50sell1640.201.287480.000000.00000
3272009.01.21 01:23close1640.201.285130.000000.0000036.574335.06
3282009.01.21 01:23close1630.431.285130.000000.00000-6.364328.70
3292009.01.21 01:23sell1650.431.285050.000000.00000
3302009.01.21 08:43sell1660.201.289100.000000.00000
3312009.01.21 17:14close1660.201.285890.000000.0000049.934378.63
3322009.01.21 17:14close1650.431.285890.000000.00000-28.094350.54
3332009.01.21 17:14sell1670.441.285770.000000.00000
3342009.01.21 17:47sell1680.201.288920.000000.00000
3352009.01.21 17:56close1680.201.286130.000000.0000043.394393.93
3362009.01.21 17:56close1670.441.286130.000000.00000-12.324381.61
3372009.01.21 17:56sell1690.441.286000.000000.00000
3382009.01.21 17:56close1690.441.285320.000000.0000023.284404.89
3392009.01.21 17:56sell1700.441.285210.000000.00000
3402009.01.21 18:01close1700.441.284080.000000.0000038.724443.61
3412009.01.21 18:01sell1710.441.283980.000000.00000
3422009.01.21 18:06close1710.441.282820.000000.0000039.794483.40
3432009.01.21 18:06sell1720.451.282690.000000.00000
3442009.01.21 18:21sell1730.201.285900.000000.00000
3452009.01.23 08:34sell1740.301.290870.000000.00000
3462009.01.23 08:53close1740.301.285320.000000.00000129.544612.94
3472009.01.23 08:53close1730.201.285320.000000.000008.794621.73
3482009.01.23 08:53close1720.451.285320.000000.00000-92.604529.14
3492009.01.23 08:53sell1750.451.285190.000000.00000
3502009.01.23 08:56close1750.451.284410.000000.0000027.334556.47
3512009.01.23 08:56sell1760.461.284290.000000.00000
3522009.01.23 09:12close1760.461.283660.000000.0000022.584579.05
3532009.01.23 09:12sell1770.461.283400.000000.00000
3542009.01.23 09:12close1770.461.282630.000000.0000027.624606.67
3552009.01.23 09:12sell1780.461.282500.000000.00000
3562009.01.23 09:13close1780.461.281440.000000.0000038.054644.72
3572009.01.23 09:13sell1790.461.281300.000000.00000
3582009.01.23 10:02sell1800.201.284040.000000.00000
3592009.01.23 10:42close1800.201.281530.000000.0000039.174683.89
3602009.01.23 10:42close1790.461.281530.000000.00000-8.264675.63
3612009.01.23 10:42sell1810.471.281430.000000.00000
3622009.01.23 10:42close1810.471.280530.000000.0000033.034708.66
3632009.01.23 10:42sell1820.471.280400.000000.00000
3642009.01.23 10:43close1820.471.279470.000000.0000034.164742.82
3652009.01.23 10:43sell1830.471.279360.000000.00000
3662009.01.23 10:43close1830.471.278700.000000.0000024.264767.08
3672009.01.23 10:43sell1840.481.278570.000000.00000
3682009.01.23 10:45close1840.481.277570.000000.0000037.574804.65
3692009.01.23 10:45sell1850.481.277470.000000.00000
3702009.01.23 10:45close1850.481.276680.000000.0000029.704834.35
3712009.01.23 10:45sell1860.481.276640.000000.00000
3722009.01.23 11:43sell1870.201.280900.000000.00000
3732009.01.23 14:36close1870.201.277420.000000.0000054.484888.83
3742009.01.23 14:36close1860.481.277420.000000.00000-29.314859.52
3752009.01.23 14:36sell1880.491.277310.000000.00000
3762009.01.23 15:37sell1890.201.285600.000000.00000
3772009.01.23 16:59close1890.201.279140.000000.00000101.014960.53
3782009.01.23 16:59close1880.491.279140.000000.00000-70.104890.43
3792009.01.23 16:59sell1900.491.279000.000000.00000
3802009.01.23 17:33sell1910.201.282200.000000.00000
3812009.01.29 04:58sell1920.301.309570.000000.00000
3822009.01.30 01:56close1920.301.288440.000000.00000491.905382.33
3832009.01.30 01:56close1910.201.288440.000000.00000-97.265285.07
3842009.01.30 01:56close1900.491.288440.000000.00000-360.004925.07
3852009.01.30 01:56sell1930.491.288270.000000.00000
3862009.01.30 03:13sell1940.201.291700.000000.00000
3872009.01.30 04:52close1940.201.288730.000000.0000046.094971.16
3882009.01.30 04:52close1930.491.288730.000000.00000-17.494953.67
3892009.01.30 04:52sell1950.501.288560.000000.00000
3902009.01.30 05:12close1950.501.287980.000000.0000022.524976.19
3912009.01.30 05:12sell1960.501.287810.000000.00000
3922009.01.30 08:04sell1970.201.290600.000000.00000
3932009.01.30 08:28close1970.201.288190.000000.0000037.425013.61
3942009.01.30 08:28close1960.501.288190.000000.00000-14.754998.86
3952009.01.30 08:28sell1980.501.288040.000000.00000
3962009.01.30 08:29close1980.501.287210.000000.0000032.245031.10
3972009.01.30 08:29sell1990.501.287070.000000.00000
3982009.01.30 09:17sell2000.201.289980.000000.00000
3992009.01.30 09:22close2000.201.287490.000000.0000038.685069.78
4002009.01.30 09:22close1990.501.287490.000000.00000-16.315053.47
4012009.01.30 09:22sell2010.511.287340.000000.00000
4022009.01.30 09:22close2010.511.286790.000000.0000021.805075.27
4032009.01.30 09:22sell2020.511.286640.000000.00000
4042009.01.30 10:08close2020.511.285930.000000.0000028.165103.43
4052009.01.30 10:08sell2030.511.285760.000000.00000
4062009.01.30 10:42close2030.511.285060.000000.0000027.785131.21
4072009.01.30 10:42sell2040.511.284890.000000.00000
4082009.01.30 10:43close2040.511.284340.000000.0000021.845153.05
4092009.01.30 10:43sell2050.521.284190.000000.00000
4102009.01.30 10:43close2050.521.283690.000000.0000020.255173.30
4112009.01.30 10:43sell2060.521.283550.000000.00000
4122009.01.30 11:44sell2070.201.286790.000000.00000
4132009.01.30 12:38close2070.201.283990.000000.0000043.615216.91
4142009.01.30 12:38close2060.521.283990.000000.00000-17.825199.09
4152009.01.30 12:38sell2080.521.283840.000000.00000
4162009.01.30 12:49close2080.521.283290.000000.0000022.295221.38
4172009.01.30 12:49sell2090.521.283140.000000.00000
4182009.01.30 12:52close2090.521.282590.000000.0000022.305243.68
4192009.01.30 12:52sell2100.521.282440.000000.00000
4202009.01.30 12:54close2100.521.281710.000000.0000029.625273.30
4212009.01.30 12:54sell2110.531.281560.000000.00000
4222009.01.30 13:03close2110.531.280950.000000.0000025.245298.54
4232009.01.30 13:03sell2120.531.280800.000000.00000
4242009.01.30 14:57sell2130.201.284100.000000.00000
4252009.01.30 15:39sell2140.301.288130.000000.00000
4262009.01.30 16:30close2140.301.283280.000000.00000113.385411.92
4272009.01.30 16:30close2130.201.283280.000000.0000012.785424.70
4282009.01.30 16:30close2120.531.283280.000000.00000-102.435322.27
4292009.01.30 16:30sell2150.531.283130.000000.00000
4302009.01.30 16:36close2150.531.282360.000000.0000031.825354.09
4312009.01.30 16:36sell2160.541.282210.000000.00000
4322009.01.30 16:38close2160.541.281690.000000.0000021.915376.00
4332009.01.30 16:38sell2170.541.281540.000000.00000
4342009.01.30 16:43close2170.541.280770.000000.0000032.465408.46
4352009.01.30 16:43sell2180.541.280600.000000.00000
4362009.01.30 16:43close2180.541.280000.000000.0000025.315433.77
4372009.01.30 16:43sell2190.541.279850.000000.00000
4382009.01.30 17:15sell2200.201.282350.000000.00000
4392009.01.30 17:25close2200.201.280090.000000.0000035.315469.08
4402009.01.30 17:25close2190.541.280090.000000.00000-10.125458.96
4412009.01.30 17:25sell2210.551.279940.000000.00000
4422009.01.30 17:28close2210.551.279200.000000.0000031.825490.78
4432009.01.30 17:28sell2220.551.279050.000000.00000
4442009.01.30 18:03close2220.551.278400.000000.0000027.965518.74
4452009.01.30 18:03sell2230.551.278250.000000.00000
4462009.01.30 19:03sell2240.201.280750.000000.00000
4472009.01.30 22:18close2240.201.278450.000000.0000035.985554.72
4482009.01.30 22:18close2230.551.278450.000000.00000-8.605546.12
4492009.01.30 22:18sell2250.551.278300.000000.00000
4502009.01.30 22:18close2250.551.277710.000000.0000025.405571.52
4512009.01.30 22:18sell2260.561.277560.000000.00000
4522009.01.30 22:24close2260.561.277060.000000.0000021.935593.45
4532009.01.30 22:24sell2270.561.276890.000000.00000
4542009.02.02 00:00close2270.561.275300.000000.0000069.665663.11
4552009.02.02 00:00sell2280.571.275130.000000.00000
4562009.02.02 01:55close2280.571.274450.000000.0000030.415693.52
4572009.02.02 01:55sell2290.571.274300.000000.00000
4582009.02.02 01:56close2290.571.273790.000000.0000022.825716.34
4592009.02.02 01:56sell2300.571.273640.000000.00000
4602009.02.02 02:20close2300.571.273140.000000.0000022.395738.73
4612009.02.02 02:20sell2310.571.272990.000000.00000
4622009.02.02 02:23close2310.571.272210.000000.0000034.955773.68
4632009.02.02 02:23sell2320.581.272070.000000.00000
4642009.02.02 04:40close2320.581.271600.000000.0000021.445795.12
4652009.02.02 04:40sell2330.581.271430.000000.00000
4662009.02.02 07:59close2330.581.270940.000000.0000022.365817.48
4672009.02.02 07:59sell2340.581.270770.000000.00000
4682009.02.04 12:32sell2350.201.284850.000000.00000
4692009.02.12 15:33close2350.201.273620.000000.00000175.775993.25
4702009.02.12 15:33close2340.581.273620.000000.00000-131.795861.46
4712009.02.12 15:33sell2360.591.273480.000000.00000
4722009.02.12 15:33close2360.591.273000.000000.0000022.255883.71
4732009.02.12 15:33sell2370.591.272880.000000.00000
4742009.02.12 15:56close2370.591.272220.000000.0000030.615914.32
4752009.02.12 15:56sell2380.591.272130.000000.00000
4762009.02.12 16:53sell2390.201.276800.000000.00000
4772009.02.12 18:21sell2400.301.280600.000000.00000
4782009.02.16 06:18close2400.301.274960.000000.00000132.546046.85
4792009.02.16 06:18close2390.201.274960.000000.0000028.746075.60
4802009.02.16 06:18close2380.591.274960.000000.00000-131.305944.30
4812009.02.16 06:18sell2410.591.274810.000000.00000
4822009.02.16 06:55close2410.591.274210.000000.0000027.785972.08
4832009.02.16 06:55sell2420.601.274110.000000.00000
4842009.02.16 07:41close2420.601.273560.000000.0000025.915997.99
4852009.02.16 07:41sell2430.601.273290.000000.00000
4862009.02.16 07:47close2430.601.272790.000000.0000023.576021.56
4872009.02.16 07:47sell2440.601.272660.000000.00000
4882009.02.16 08:26sell2450.201.275410.000000.00000
4892009.02.16 09:17close2450.201.272900.000000.0000039.446061.00
4902009.02.16 09:17close2440.601.272900.000000.00000-11.316049.69
4912009.02.16 09:17sell2460.601.272780.000000.00000
4922009.02.16 10:08sell2470.201.275300.000000.00000
4932009.02.17 02:08close2470.201.272450.000000.0000044.746094.43
4942009.02.17 02:08close2460.601.272450.000000.0000015.396109.82
4952009.02.17 02:08sell2480.611.272330.000000.00000
4962009.02.17 02:08close2480.611.271140.000000.0000057.116166.93
4972009.02.17 02:08sell2490.621.271060.000000.00000
4982009.02.17 02:12close2490.621.270200.000000.0000041.986208.91
4992009.02.17 02:12sell2500.621.270150.000000.00000
5002009.02.17 02:13close2500.621.268860.000000.0000063.036271.94
5012009.02.17 02:13sell2510.631.268770.000000.00000
5022009.02.17 02:14close2510.631.267910.000000.0000042.736314.67
5032009.02.17 02:14sell2520.631.267770.000000.00000
5042009.02.17 02:27close2520.631.267260.000000.0000025.356340.02
5052009.02.17 02:27sell2530.631.266790.000000.00000
5062009.02.17 02:48close2530.631.266370.000000.0000020.896360.91
5072009.02.17 02:48sell2540.641.266240.000000.00000
5082009.02.17 03:12close2540.641.265840.000000.0000020.226381.13
5092009.02.17 03:12sell2550.641.265710.000000.00000
5102009.02.17 03:14close2550.641.265310.000000.0000020.236401.36
5112009.02.17 03:14sell2560.641.265100.000000.00000
5122009.02.17 03:16close2560.641.264620.000000.0000024.296425.65
5132009.02.17 03:16sell2570.641.264510.000000.00000
5142009.02.17 04:36close2570.641.263990.000000.0000026.336451.98
5152009.02.17 04:36sell2580.651.263860.000000.00000
5162009.02.17 04:48close2580.651.263460.000000.0000020.586472.56
5172009.02.17 04:48sell2590.651.263460.000000.00000
5182009.02.17 07:37close2590.651.263030.000000.0000022.136494.69
5192009.02.17 07:37sell2600.651.262840.000000.00000
5202009.02.17 08:18close2600.651.262330.000000.0000026.266520.95
5212009.02.17 08:18sell2610.651.262250.000000.00000
5222009.02.17 08:19close2610.651.261740.000000.0000026.276547.22
5232009.02.17 08:19sell2620.651.261650.000000.00000
5242009.02.17 08:25close2620.651.261020.000000.0000032.476579.69
5252009.02.17 08:25sell2630.661.260930.000000.00000
5262009.02.17 08:27close2630.661.260410.000000.0000027.236606.92
5272009.02.17 08:27sell2640.661.260300.000000.00000
5282009.02.17 09:07sell2650.201.263500.000000.00000
5292009.02.17 10:35close2650.201.260500.000000.0000047.606654.52
5302009.02.17 10:35close2640.661.260500.000000.00000-10.476644.05
5312009.02.17 10:35sell2660.661.260380.000000.00000
5322009.02.17 11:00sell2670.201.263070.000000.00000
5332009.02.17 14:45close2670.201.260320.000000.0000043.646687.69
5342009.02.17 14:45close2660.661.260320.000000.000003.146690.83
5352009.02.17 14:45sell2680.671.260210.000000.00000
5362009.02.17 14:52close2680.671.259460.000000.0000039.906730.73
5372009.02.17 14:52sell2690.671.259400.000000.00000
5382009.02.17 14:57close2690.671.258640.000000.0000040.466771.19
5392009.02.17 14:57sell2700.681.258520.000000.00000
5402009.02.17 15:09close2700.681.258120.000000.0000021.626792.81
5412009.02.17 15:09sell2710.681.258020.000000.00000
5422009.02.17 15:46sell2720.201.260750.000000.00000
5432009.02.17 16:42close2720.201.258280.000000.0000039.266832.07
5442009.02.17 16:42close2710.681.258280.000000.00000-14.056818.02
5452009.02.17 16:42sell2730.681.258140.000000.00000
5462009.02.17 16:46close2730.681.257610.000000.0000028.666846.68
5472009.02.17 16:46sell2740.681.257490.000000.00000
5482009.02.17 17:09close2740.681.256910.000000.0000031.386878.06
5492009.02.17 17:09sell2750.691.256800.000000.00000
5502009.02.17 17:57close2750.691.256420.000000.0000020.876898.93
5512009.02.17 17:57sell2760.691.256310.000000.00000
5522009.02.17 19:53sell2770.201.259100.000000.00000
5532009.02.18 00:31close2770.201.256600.000000.0000039.736938.66
5542009.02.18 00:31close2760.691.256600.000000.00000-16.126922.54
5552009.02.18 00:31sell2780.691.256370.000000.00000
5562009.02.18 00:34close2780.691.255990.000000.0000020.886943.42
5572009.02.18 00:34sell2790.691.255900.000000.00000
5582009.02.18 01:54sell2800.201.259320.000000.00000
5592009.02.18 10:34close2800.201.256330.000000.0000047.606991.02
5602009.02.18 10:34close2790.691.256330.000000.00000-23.626967.40
5612009.02.18 10:34sell2810.701.256200.000000.00000
5622009.02.18 15:41close2810.701.255500.000000.0000039.037006.43
5632009.02.18 15:41sell2820.701.255360.000000.00000
5642009.02.18 15:49close2820.701.254610.000000.0000041.857048.28
5652009.02.18 15:49sell2830.701.254500.000000.00000
5662009.02.18 16:10close2830.701.254090.000000.0000022.897071.17
5672009.02.18 16:10sell2840.711.253940.000000.00000
5682009.02.18 16:36close2840.711.253570.000000.0000020.967092.13
5692009.02.18 16:36sell2850.711.253440.000000.00000
5702009.02.18 16:36close2850.711.252910.000000.0000030.037122.16
5712009.02.18 16:36sell2860.711.252800.000000.00000
5722009.02.18 16:38close2860.711.252390.000000.0000023.247145.40
5732009.02.18 16:38sell2870.711.252260.000000.00000
5742009.02.18 17:04close2870.711.251880.000000.0000021.557166.95
5752009.02.18 17:04sell2880.721.251740.000000.00000
5762009.02.18 18:25sell2890.201.255300.000000.00000
5772009.02.23 21:56sell2900.301.269200.000000.00000
5782009.02.25 16:36sell2910.401.272400.000000.00000
5792009.03.02 00:30close2910.401.260090.000000.00000390.197557.15
5802009.03.02 00:30close2900.301.260090.000000.00000216.297773.43
5812009.03.02 00:30close2890.201.260090.000000.00000-76.727696.71
5822009.03.02 00:30close2880.721.260090.000000.00000-479.607217.11
5832009.03.02 00:30sell2920.721.259950.000000.00000
5842009.03.02 00:31close2920.721.259370.000000.0000033.167250.27
5852009.03.02 00:31sell2930.731.259250.000000.00000
5862009.03.02 00:43close2930.731.258860.000000.0000022.627272.89
5872009.03.02 00:43sell2940.731.258660.000000.00000
5882009.03.02 01:13close2940.731.258310.000000.0000020.317293.20
5892009.03.02 01:13sell2950.731.258130.000000.00000
5902009.03.02 01:22close2950.731.257730.000000.0000023.227316.42
5912009.03.02 01:22sell2960.731.257440.000000.00000
5922009.03.02 01:30close2960.731.257060.000000.0000022.077338.49
5932009.03.02 01:30sell2970.731.256860.000000.00000
5942009.03.02 01:32close2970.731.256460.000000.0000023.247361.73
5952009.03.02 01:32sell2980.741.256400.000000.00000
5962009.03.02 03:08sell2990.201.259280.000000.00000
5972009.03.02 05:02close2990.201.256730.000000.0000040.587402.31
5982009.03.02 05:02close2980.741.256730.000000.00000-19.437382.88
5992009.03.02 05:02sell3000.741.256590.000000.00000
6002009.03.02 05:03close3000.741.256230.000000.0000021.217404.09
6012009.03.02 05:03sell3010.741.256080.000000.00000
6022009.03.02 05:09close3010.741.255730.000000.0000020.637424.72
6032009.03.02 05:09sell3020.741.255540.000000.00000
6042009.03.02 05:19close3020.741.255020.000000.0000030.667455.38
6052009.03.02 05:19sell3030.751.254800.000000.00000
6062009.03.02 06:29sell3040.201.257400.000000.00000
6072009.03.02 11:10sell3050.301.260300.000000.00000
6082009.03.02 13:24close3050.301.256280.000000.0000096.007551.38
6092009.03.02 13:24close3040.201.256280.000000.0000017.837569.21
6102009.03.02 13:24close3030.751.256280.000000.00000-88.367480.85
6112009.03.02 13:24sell3060.751.256140.000000.00000
6122009.03.02 13:25close3060.751.255700.000000.0000026.287507.13
6132009.03.02 13:25sell3070.751.255580.000000.00000
6142009.03.02 14:21sell3080.201.258800.000000.00000
6152009.03.02 23:58close3080.201.255990.000000.0000044.757551.88
6162009.03.02 23:58close3070.751.255990.000000.00000-24.487527.40
6172009.03.02 23:58sell3090.751.255920.000000.00000
6182009.03.03 00:02close3090.751.255510.000000.0000024.277551.68
6192009.03.03 00:02sell3100.761.255360.000000.00000
6202009.03.03 00:03close3100.761.254810.000000.0000033.317584.99
6212009.03.03 00:03sell3110.761.254700.000000.00000
6222009.03.03 00:03close3110.761.254130.000000.0000034.547619.53
6232009.03.03 00:03sell3120.761.254030.000000.00000
6242009.03.03 01:22sell3130.201.256900.000000.00000
6252009.03.03 17:11close3130.201.254320.000000.0000041.147660.67
6262009.03.03 17:11close3120.761.254320.000000.00000-17.577643.10
6272009.03.03 17:11sell3140.761.254220.000000.00000
6282009.03.03 17:13close3140.761.253490.000000.0000044.267687.36
6292009.03.03 17:13sell3150.771.253380.000000.00000
6302009.03.03 17:13close3150.771.252850.000000.0000032.577719.93
6312009.03.03 17:13sell3160.771.252780.000000.00000
6322009.03.03 17:16close3160.771.252350.000000.0000026.447746.37
6332009.03.03 17:16sell3170.771.252210.000000.00000
6342009.03.03 18:56sell3180.201.256820.000000.00000
6352009.03.04 00:16close3180.201.252830.000000.0000063.647810.01
6362009.03.04 00:16close3170.771.252830.000000.00000-38.337771.68
6372009.03.04 00:16sell3190.781.252640.000000.00000
6382009.03.04 01:34close3190.781.251860.000000.0000048.607820.28
6392009.03.04 01:34sell3200.781.251730.000000.00000
6402009.03.04 01:34close3200.781.251220.000000.0000031.797852.07
6412009.03.04 01:34sell3210.791.251120.000000.00000
6422009.03.04 01:35close3210.791.250790.000000.0000020.847872.91
6432009.03.04 01:35sell3220.791.250670.000000.00000
6442009.03.04 01:40close3220.791.250130.000000.0000034.127907.03
6452009.03.04 01:40sell3230.791.250070.000000.00000
6462009.03.04 01:40close3230.791.249510.000000.0000035.417942.44
6472009.03.04 01:40sell3240.791.249450.000000.00000
6482009.03.04 01:40close3240.791.248770.000000.0000043.027985.46
6492009.03.04 01:40sell3250.801.248820.000000.00000
6502009.03.04 01:42close3250.801.248430.000000.0000024.998010.45
6512009.03.04 01:42sell3260.801.248330.000000.00000
6522009.03.04 01:43close3260.801.247950.000000.0000024.368034.81
6532009.03.04 01:43sell3270.801.247840.000000.00000
6542009.03.04 01:43close3270.801.247450.000000.0000025.018059.82
6552009.03.04 01:43sell3280.811.247380.000000.00000
6562009.03.04 01:46close3280.811.246930.000000.0000029.238089.05
6572009.03.04 01:46sell3290.811.246830.000000.00000
6582009.03.04 01:47close3290.811.246240.000000.0000038.358127.40
6592009.03.04 01:47sell3300.811.246110.000000.00000
6602009.03.04 01:47close3300.811.245800.000000.0000020.168147.56
6612009.03.04 01:47sell3310.811.245690.000000.00000
6622009.03.04 03:27sell3320.201.249500.000000.00000
6632009.03.09 13:45sell3330.301.256260.000000.00000
6642009.03.18 19:18close at stop3330.301.332060.000000.00000-1707.916439.65
6652009.03.18 19:18close at stop3320.201.332060.000000.00000-1240.395199.26
6662009.03.18 19:18close at stop3310.811.332060.000000.00000-5255.26-55.99