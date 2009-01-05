Strategy Tester Report
Pipmaker_V17
AlpariUK-Demo (Build 225)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2009.01.05 00:01 - 2009.11.13 22:59 (2009.01.05 - 2009.11.16)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=801999; Slippage=2; OneDirectionOnly=true;
ExclusiveMode=true;
TradeShort=true;
TradeLong=true;
ReverseDirection=false;
TradeWaitTime=0; CycleWaitTime=0; Use_Fisher=false;
FisherPeriod=1440; Fisher_Bars=10; Fisher_price_smooth=0.5; Fisher_index_smooth=0.5; Fisher_Level=1.2; Fisher_rev=false;
UseARSI=true;
RSI_period=240; RSI_bars=14; ARSI_trigger=0.008; ARSI_rev=false;
UseCCI=true;
CCI_Period=1; CCI_lenght=14; cci_trigger=100; CCI_rev=false;
Use_iTrend=false;
iTrendPeriod=5; Bands_Mode=0; Power_Price=0; Price_Type=0; Bands_Period=20; Bands_Deviation=2; Power_Period=13; CountBars=300; iTrend_rev=false;
Use_MACD=false;
MacdTF=60; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; MACD_Price=1; MACD_mode=0; MACD_rev=false;
UseStoch=false;
STOCH_TF=30; K=5; D=3; Slowing=3; Stoch_mode=0; Stoch_price=0; sto_buy=80; sto_sell=20; Stoch_rev=false;
UseTMA=false;
TMA_TF=240; TMA_Method=3; TMA_Price=0; Short_MA_Period=3; Med_MA_Period=20; Long_MA_Period=50; TMA_rev=false;
UseNLMA=false;
NLMA_TF=240; NLMA_Price=0; NLMA_Length=9; NLMA_Displace=0; NLMA_PctFilter=0; NLMA_rev=false;
MoneyMangement=false;
MicroAccount=false;
MaximumRisk=1; LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=20; IncrementProfitTarget=true;
ProfitMode=1; ProfitTrailing=true;
MaxRetrace=5; SL=0; TP=0; MaximumBuyOrders=100; MaximumSellOrders=100; AutoSpacing=false;
StDevTF=1440; StDevPer=14; StDevMode=0; MinSpacing=50; Spacing=25; TrendSpacing=1000; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; PauseStart=0; PauseEnd=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; ForcedStart=0; RightSideLabel=false;
SessionTarget=100000000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; Warning="This feature is in early stage and is not finished!"; AllowRecovery=false;
MaxLossPercent=50; ExitAllTrades=true;
StopTrading=true;
PlaceRecoveryOrders=false;
MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
|Bars in test
|318981
|Ticks modelled
|11303779
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-1055.99
|Gross profit
|10084.01
|Gross loss
|-11140.00
|Profit factor
|0.91
|Expected payoff
|-3.17
|Absolute drawdown
|1055.99
|Maximal drawdown
|8206.15 (100.69%)
|Relative drawdown
|100.69% (8206.15)
|Total trades
|333
|Short positions (won %)
|333 (80.18%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|267 (80.18%)
|Loss trades (% of total)
|66 (19.82%)
|Largest
|profit trade
|491.90
|loss trade
|-5255.26
|Average
|profit trade
|37.77
|loss trade
|-168.79
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (604.83)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-8203.55)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|806.03 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-8203.55 (3)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.05 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.38830
|0.00000
|0.00000
|2
|2009.01.05 00:32
|sell
|2
|0.20
|1.39160
|0.00000
|0.00000
|3
|2009.01.05 03:09
|close
|2
|0.20
|1.38953
|0.00000
|0.00000
|29.79
|1029.79
|4
|2009.01.05 03:09
|close
|1
|0.10
|1.38953
|0.00000
|0.00000
|-8.85
|1020.94
|5
|2009.01.05 03:09
|sell
|3
|0.10
|1.38950
|0.00000
|0.00000
|6
|2009.01.05 03:13
|close
|3
|0.10
|1.38672
|0.00000
|0.00000
|20.05
|1040.99
|7
|2009.01.05 03:13
|sell
|4
|0.10
|1.38652
|0.00000
|0.00000
|8
|2009.01.05 07:36
|sell
|5
|0.20
|1.39134
|0.00000
|0.00000
|9
|2009.01.05 09:10
|close
|5
|0.20
|1.38874
|0.00000
|0.00000
|37.44
|1078.43
|10
|2009.01.05 09:10
|close
|4
|0.10
|1.38874
|0.00000
|0.00000
|-15.99
|1062.44
|11
|2009.01.05 09:10
|sell
|6
|0.11
|1.38867
|0.00000
|0.00000
|12
|2009.01.05 09:15
|close
|6
|0.11
|1.38582
|0.00000
|0.00000
|22.62
|1085.06
|13
|2009.01.05 09:15
|sell
|7
|0.11
|1.38562
|0.00000
|0.00000
|14
|2009.01.05 09:19
|close
|7
|0.11
|1.38256
|0.00000
|0.00000
|24.35
|1109.41
|15
|2009.01.05 09:19
|sell
|8
|0.11
|1.38235
|0.00000
|0.00000
|16
|2009.01.05 09:21
|close
|8
|0.11
|1.37971
|0.00000
|0.00000
|21.05
|1130.46
|17
|2009.01.05 09:21
|sell
|9
|0.11
|1.37953
|0.00000
|0.00000
|18
|2009.01.05 09:22
|close
|9
|0.11
|1.37654
|0.00000
|0.00000
|23.89
|1154.35
|19
|2009.01.05 09:22
|sell
|10
|0.12
|1.37655
|0.00000
|0.00000
|20
|2009.01.05 09:26
|close
|10
|0.12
|1.37331
|0.00000
|0.00000
|28.31
|1182.66
|21
|2009.01.05 09:26
|sell
|11
|0.12
|1.37339
|0.00000
|0.00000
|22
|2009.01.05 09:28
|close
|11
|0.12
|1.37109
|0.00000
|0.00000
|20.13
|1202.79
|23
|2009.01.05 09:28
|sell
|12
|0.12
|1.37101
|0.00000
|0.00000
|24
|2009.01.05 09:29
|close
|12
|0.12
|1.36856
|0.00000
|0.00000
|21.48
|1224.27
|25
|2009.01.05 09:29
|sell
|13
|0.12
|1.36871
|0.00000
|0.00000
|26
|2009.01.05 09:30
|sell
|14
|0.20
|1.37122
|0.00000
|0.00000
|27
|2009.01.05 09:38
|close
|14
|0.20
|1.36937
|0.00000
|0.00000
|27.02
|1251.29
|28
|2009.01.05 09:38
|close
|13
|0.12
|1.36937
|0.00000
|0.00000
|-5.78
|1245.51
|29
|2009.01.05 09:38
|sell
|15
|0.12
|1.36933
|0.00000
|0.00000
|30
|2009.01.05 09:50
|close
|15
|0.12
|1.36664
|0.00000
|0.00000
|23.62
|1269.13
|31
|2009.01.05 09:50
|sell
|16
|0.13
|1.36657
|0.00000
|0.00000
|32
|2009.01.05 12:58
|close
|16
|0.13
|1.36297
|0.00000
|0.00000
|34.34
|1303.47
|33
|2009.01.05 12:58
|sell
|17
|0.13
|1.36301
|0.00000
|0.00000
|34
|2009.01.05 13:16
|close
|17
|0.13
|1.36074
|0.00000
|0.00000
|21.69
|1325.16
|35
|2009.01.05 13:16
|sell
|18
|0.13
|1.36076
|0.00000
|0.00000
|36
|2009.01.05 13:30
|close
|18
|0.13
|1.35851
|0.00000
|0.00000
|21.53
|1346.69
|37
|2009.01.05 13:30
|sell
|19
|0.13
|1.35833
|0.00000
|0.00000
|38
|2009.01.05 13:53
|close
|19
|0.13
|1.35614
|0.00000
|0.00000
|20.99
|1367.68
|39
|2009.01.05 13:53
|sell
|20
|0.14
|1.35594
|0.00000
|0.00000
|40
|2009.01.05 14:56
|sell
|21
|0.20
|1.35894
|0.00000
|0.00000
|41
|2009.01.05 16:01
|sell
|22
|0.30
|1.36321
|0.00000
|0.00000
|42
|2009.01.05 17:11
|close
|22
|0.30
|1.35986
|0.00000
|0.00000
|73.90
|1441.58
|43
|2009.01.05 17:11
|close
|21
|0.20
|1.35986
|0.00000
|0.00000
|-13.53
|1428.05
|44
|2009.01.05 17:11
|close
|20
|0.14
|1.35986
|0.00000
|0.00000
|-40.36
|1387.69
|45
|2009.01.05 17:11
|sell
|23
|0.14
|1.35957
|0.00000
|0.00000
|46
|2009.01.05 18:06
|close
|23
|0.14
|1.35658
|0.00000
|0.00000
|30.86
|1418.55
|47
|2009.01.05 18:06
|sell
|24
|0.14
|1.35635
|0.00000
|0.00000
|48
|2009.01.05 20:28
|sell
|25
|0.20
|1.36030
|0.00000
|0.00000
|49
|2009.01.05 21:02
|close
|25
|0.20
|1.35758
|0.00000
|0.00000
|40.07
|1458.62
|50
|2009.01.05 21:02
|close
|24
|0.14
|1.35758
|0.00000
|0.00000
|-12.68
|1445.94
|51
|2009.01.05 21:02
|sell
|26
|0.14
|1.35753
|0.00000
|0.00000
|52
|2009.01.05 22:44
|sell
|27
|0.20
|1.36124
|0.00000
|0.00000
|53
|2009.01.06 01:55
|close
|27
|0.20
|1.35882
|0.00000
|0.00000
|35.56
|1481.50
|54
|2009.01.06 01:55
|close
|26
|0.14
|1.35882
|0.00000
|0.00000
|-13.33
|1468.17
|55
|2009.01.06 01:55
|sell
|28
|0.15
|1.35871
|0.00000
|0.00000
|56
|2009.01.06 05:33
|close
|28
|0.15
|1.35689
|0.00000
|0.00000
|20.12
|1488.29
|57
|2009.01.06 05:33
|sell
|29
|0.15
|1.35649
|0.00000
|0.00000
|58
|2009.01.06 05:45
|close
|29
|0.15
|1.35421
|0.00000
|0.00000
|25.25
|1513.54
|59
|2009.01.06 05:45
|sell
|30
|0.15
|1.35300
|0.00000
|0.00000
|60
|2009.01.06 06:21
|close
|30
|0.15
|1.35107
|0.00000
|0.00000
|21.43
|1534.97
|61
|2009.01.06 06:21
|sell
|31
|0.15
|1.35083
|0.00000
|0.00000
|62
|2009.01.06 08:03
|sell
|32
|0.20
|1.35338
|0.00000
|0.00000
|63
|2009.01.06 08:42
|close
|32
|0.20
|1.35146
|0.00000
|0.00000
|28.41
|1563.38
|64
|2009.01.06 08:42
|close
|31
|0.15
|1.35146
|0.00000
|0.00000
|-6.99
|1556.39
|65
|2009.01.06 08:42
|sell
|33
|0.16
|1.35133
|0.00000
|0.00000
|66
|2009.01.06 08:44
|close
|33
|0.16
|1.34904
|0.00000
|0.00000
|27.16
|1583.55
|67
|2009.01.06 08:44
|sell
|34
|0.16
|1.34900
|0.00000
|0.00000
|68
|2009.01.06 08:51
|close
|34
|0.16
|1.34712
|0.00000
|0.00000
|22.33
|1605.88
|69
|2009.01.06 08:51
|sell
|35
|0.16
|1.34630
|0.00000
|0.00000
|70
|2009.01.06 09:04
|close
|35
|0.16
|1.34456
|0.00000
|0.00000
|20.71
|1626.59
|71
|2009.01.06 09:04
|sell
|36
|0.16
|1.34422
|0.00000
|0.00000
|72
|2009.01.06 09:18
|close
|36
|0.16
|1.34212
|0.00000
|0.00000
|25.04
|1651.63
|73
|2009.01.06 09:18
|sell
|37
|0.17
|1.34204
|0.00000
|0.00000
|74
|2009.01.06 09:23
|close
|37
|0.17
|1.34016
|0.00000
|0.00000
|23.85
|1675.48
|75
|2009.01.06 09:23
|sell
|38
|0.17
|1.34017
|0.00000
|0.00000
|76
|2009.01.06 09:42
|sell
|39
|0.20
|1.34283
|0.00000
|0.00000
|77
|2009.01.06 11:02
|close
|39
|0.20
|1.33961
|0.00000
|0.00000
|48.07
|1723.55
|78
|2009.01.06 11:02
|close
|38
|0.17
|1.33961
|0.00000
|0.00000
|7.11
|1730.66
|79
|2009.01.06 11:02
|sell
|40
|0.17
|1.33970
|0.00000
|0.00000
|80
|2009.01.06 11:09
|close
|40
|0.17
|1.33754
|0.00000
|0.00000
|27.45
|1758.11
|81
|2009.01.06 11:09
|sell
|41
|0.18
|1.33757
|0.00000
|0.00000
|82
|2009.01.06 12:13
|close
|41
|0.18
|1.33579
|0.00000
|0.00000
|23.99
|1782.10
|83
|2009.01.06 12:13
|sell
|42
|0.18
|1.33575
|0.00000
|0.00000
|84
|2009.01.06 12:55
|close
|42
|0.18
|1.33426
|0.00000
|0.00000
|20.10
|1802.20
|85
|2009.01.06 12:55
|sell
|43
|0.18
|1.33406
|0.00000
|0.00000
|86
|2009.01.06 13:27
|close
|43
|0.18
|1.33256
|0.00000
|0.00000
|20.26
|1822.46
|87
|2009.01.06 13:27
|sell
|44
|0.18
|1.33220
|0.00000
|0.00000
|88
|2009.01.06 14:58
|sell
|45
|0.20
|1.33792
|0.00000
|0.00000
|89
|2009.01.06 15:33
|sell
|46
|0.30
|1.34080
|0.00000
|0.00000
|90
|2009.01.06 16:25
|close
|46
|0.30
|1.33714
|0.00000
|0.00000
|82.12
|1904.58
|91
|2009.01.06 16:25
|close
|45
|0.20
|1.33714
|0.00000
|0.00000
|11.67
|1916.25
|92
|2009.01.06 16:25
|close
|44
|0.18
|1.33714
|0.00000
|0.00000
|-66.50
|1849.75
|93
|2009.01.06 16:25
|sell
|47
|0.18
|1.33701
|0.00000
|0.00000
|94
|2009.01.07 02:06
|sell
|48
|0.20
|1.34512
|0.00000
|0.00000
|95
|2009.01.09 15:26
|sell
|49
|0.30
|1.35270
|0.00000
|0.00000
|96
|2009.01.09 18:41
|close
|49
|0.30
|1.34533
|0.00000
|0.00000
|164.35
|2014.10
|97
|2009.01.09 18:41
|close
|48
|0.20
|1.34533
|0.00000
|0.00000
|-3.35
|2010.75
|98
|2009.01.09 18:41
|close
|47
|0.18
|1.34533
|0.00000
|0.00000
|-111.58
|1899.17
|99
|2009.01.09 18:41
|sell
|50
|0.19
|1.34523
|0.00000
|0.00000
|100
|2009.01.09 19:36
|close
|50
|0.19
|1.34346
|0.00000
|0.00000
|25.03
|1924.20
|101
|2009.01.09 19:36
|sell
|51
|0.19
|1.34340
|0.00000
|0.00000
|102
|2009.01.09 20:27
|close
|51
|0.19
|1.34193
|0.00000
|0.00000
|20.81
|1945.01
|103
|2009.01.09 20:27
|sell
|52
|0.19
|1.34185
|0.00000
|0.00000
|104
|2009.01.09 22:56
|sell
|53
|0.20
|1.34530
|0.00000
|0.00000
|105
|2009.01.12 00:03
|close
|53
|0.20
|1.34256
|0.00000
|0.00000
|40.76
|1985.77
|106
|2009.01.12 00:03
|close
|52
|0.19
|1.34256
|0.00000
|0.00000
|-10.10
|1975.67
|107
|2009.01.12 00:03
|sell
|54
|0.20
|1.34249
|0.00000
|0.00000
|108
|2009.01.12 00:18
|close
|54
|0.20
|1.34086
|0.00000
|0.00000
|24.31
|1999.98
|109
|2009.01.12 00:18
|sell
|55
|0.20
|1.34071
|0.00000
|0.00000
|110
|2009.01.12 01:28
|close
|55
|0.20
|1.33891
|0.00000
|0.00000
|26.89
|2026.87
|111
|2009.01.12 01:28
|sell
|56
|0.20
|1.33889
|0.00000
|0.00000
|112
|2009.01.12 02:34
|sell
|57
|0.20
|1.34183
|0.00000
|0.00000
|113
|2009.01.12 04:38
|close
|57
|0.20
|1.33942
|0.00000
|0.00000
|35.99
|2062.86
|114
|2009.01.12 04:38
|close
|56
|0.20
|1.33942
|0.00000
|0.00000
|-7.91
|2054.95
|115
|2009.01.12 04:38
|sell
|58
|0.21
|1.33925
|0.00000
|0.00000
|116
|2009.01.12 05:22
|close
|58
|0.21
|1.33750
|0.00000
|0.00000
|27.48
|2082.43
|117
|2009.01.12 05:22
|sell
|59
|0.21
|1.33747
|0.00000
|0.00000
|118
|2009.01.12 06:53
|sell
|60
|0.20
|1.34050
|0.00000
|0.00000
|119
|2009.01.12 08:37
|close
|60
|0.20
|1.33785
|0.00000
|0.00000
|39.62
|2122.05
|120
|2009.01.12 08:37
|close
|59
|0.21
|1.33785
|0.00000
|0.00000
|-5.96
|2116.09
|121
|2009.01.12 08:37
|sell
|61
|0.21
|1.33778
|0.00000
|0.00000
|122
|2009.01.12 09:09
|close
|61
|0.21
|1.33626
|0.00000
|0.00000
|23.89
|2139.98
|123
|2009.01.12 09:09
|sell
|62
|0.21
|1.33614
|0.00000
|0.00000
|124
|2009.01.12 09:21
|close
|62
|0.21
|1.33466
|0.00000
|0.00000
|23.29
|2163.27
|125
|2009.01.12 09:21
|sell
|63
|0.22
|1.33456
|0.00000
|0.00000
|126
|2009.01.12 09:31
|close
|63
|0.22
|1.33286
|0.00000
|0.00000
|28.06
|2191.33
|127
|2009.01.12 09:31
|sell
|64
|0.22
|1.33272
|0.00000
|0.00000
|128
|2009.01.12 10:40
|sell
|65
|0.20
|1.33703
|0.00000
|0.00000
|129
|2009.01.12 12:03
|sell
|66
|0.30
|1.33992
|0.00000
|0.00000
|130
|2009.01.12 16:04
|close
|66
|0.30
|1.33651
|0.00000
|0.00000
|76.54
|2267.87
|131
|2009.01.12 16:04
|close
|65
|0.20
|1.33651
|0.00000
|0.00000
|7.78
|2275.65
|132
|2009.01.12 16:04
|close
|64
|0.22
|1.33651
|0.00000
|0.00000
|-62.39
|2213.26
|133
|2009.01.12 16:04
|sell
|67
|0.22
|1.33638
|0.00000
|0.00000
|134
|2009.01.12 16:06
|close
|67
|0.22
|1.33500
|0.00000
|0.00000
|22.74
|2236.00
|135
|2009.01.12 16:06
|sell
|68
|0.22
|1.33486
|0.00000
|0.00000
|136
|2009.01.12 16:07
|close
|68
|0.22
|1.33315
|0.00000
|0.00000
|28.22
|2264.22
|137
|2009.01.12 16:07
|sell
|69
|0.23
|1.33303
|0.00000
|0.00000
|138
|2009.01.12 16:10
|close
|69
|0.23
|1.33185
|0.00000
|0.00000
|20.38
|2284.60
|139
|2009.01.12 16:10
|sell
|70
|0.23
|1.33178
|0.00000
|0.00000
|140
|2009.01.12 16:17
|close
|70
|0.23
|1.33060
|0.00000
|0.00000
|20.40
|2305.00
|141
|2009.01.12 16:17
|sell
|71
|0.23
|1.33049
|0.00000
|0.00000
|142
|2009.01.12 16:17
|close
|71
|0.23
|1.32914
|0.00000
|0.00000
|23.36
|2328.36
|143
|2009.01.12 16:17
|sell
|72
|0.23
|1.32906
|0.00000
|0.00000
|144
|2009.01.12 17:04
|sell
|73
|0.20
|1.33380
|0.00000
|0.00000
|145
|2009.01.12 19:04
|sell
|74
|0.30
|1.34060
|0.00000
|0.00000
|146
|2009.01.13 00:50
|close
|74
|0.30
|1.33471
|0.00000
|0.00000
|132.30
|2460.66
|147
|2009.01.13 00:50
|close
|73
|0.20
|1.33471
|0.00000
|0.00000
|-13.70
|2446.97
|148
|2009.01.13 00:50
|close
|72
|0.23
|1.33471
|0.00000
|0.00000
|-97.43
|2349.54
|149
|2009.01.13 00:50
|sell
|75
|0.23
|1.33460
|0.00000
|0.00000
|150
|2009.01.13 01:23
|close
|75
|0.23
|1.33306
|0.00000
|0.00000
|26.57
|2376.11
|151
|2009.01.13 01:23
|sell
|76
|0.24
|1.33278
|0.00000
|0.00000
|152
|2009.01.13 01:59
|close
|76
|0.24
|1.33153
|0.00000
|0.00000
|22.53
|2398.64
|153
|2009.01.13 01:59
|sell
|77
|0.24
|1.33140
|0.00000
|0.00000
|154
|2009.01.13 06:42
|close
|77
|0.24
|1.33003
|0.00000
|0.00000
|24.72
|2423.36
|155
|2009.01.13 06:42
|sell
|78
|0.24
|1.32996
|0.00000
|0.00000
|156
|2009.01.13 06:42
|close
|78
|0.24
|1.32779
|0.00000
|0.00000
|39.22
|2462.58
|157
|2009.01.13 06:42
|sell
|79
|0.25
|1.32776
|0.00000
|0.00000
|158
|2009.01.13 06:46
|close
|79
|0.25
|1.32658
|0.00000
|0.00000
|22.24
|2484.82
|159
|2009.01.13 06:46
|sell
|80
|0.25
|1.32654
|0.00000
|0.00000
|160
|2009.01.13 06:55
|close
|80
|0.25
|1.32546
|0.00000
|0.00000
|20.37
|2505.19
|161
|2009.01.13 06:55
|sell
|81
|0.25
|1.32534
|0.00000
|0.00000
|162
|2009.01.13 08:02
|close
|81
|0.25
|1.32425
|0.00000
|0.00000
|20.58
|2525.77
|163
|2009.01.13 08:02
|sell
|82
|0.25
|1.32411
|0.00000
|0.00000
|164
|2009.01.13 08:08
|close
|82
|0.25
|1.32298
|0.00000
|0.00000
|21.35
|2547.12
|165
|2009.01.13 08:08
|sell
|83
|0.25
|1.32294
|0.00000
|0.00000
|166
|2009.01.13 08:53
|sell
|84
|0.20
|1.32607
|0.00000
|0.00000
|167
|2009.01.13 11:48
|sell
|85
|0.30
|1.32991
|0.00000
|0.00000
|168
|2009.01.13 14:13
|close
|85
|0.30
|1.32592
|0.00000
|0.00000
|90.28
|2637.40
|169
|2009.01.13 14:13
|close
|84
|0.20
|1.32592
|0.00000
|0.00000
|2.26
|2639.66
|170
|2009.01.13 14:13
|close
|83
|0.25
|1.32592
|0.00000
|0.00000
|-56.19
|2583.47
|171
|2009.01.13 14:13
|sell
|86
|0.26
|1.32583
|0.00000
|0.00000
|172
|2009.01.13 14:16
|close
|86
|0.26
|1.32474
|0.00000
|0.00000
|21.39
|2604.86
|173
|2009.01.13 14:16
|sell
|87
|0.26
|1.32476
|0.00000
|0.00000
|174
|2009.01.13 14:19
|close
|87
|0.26
|1.32353
|0.00000
|0.00000
|24.16
|2629.02
|175
|2009.01.13 14:19
|sell
|88
|0.26
|1.32340
|0.00000
|0.00000
|176
|2009.01.13 14:52
|close
|88
|0.26
|1.32197
|0.00000
|0.00000
|28.12
|2657.14
|177
|2009.01.13 14:52
|sell
|89
|0.27
|1.32183
|0.00000
|0.00000
|178
|2009.01.13 14:54
|close
|89
|0.27
|1.32057
|0.00000
|0.00000
|25.76
|2682.90
|179
|2009.01.13 14:54
|sell
|90
|0.27
|1.32043
|0.00000
|0.00000
|180
|2009.01.13 15:41
|close
|90
|0.27
|1.31916
|0.00000
|0.00000
|25.99
|2708.89
|181
|2009.01.13 15:41
|sell
|91
|0.27
|1.31902
|0.00000
|0.00000
|182
|2009.01.13 16:04
|sell
|92
|0.20
|1.32180
|0.00000
|0.00000
|183
|2009.01.13 16:42
|close
|92
|0.20
|1.31936
|0.00000
|0.00000
|36.99
|2745.88
|184
|2009.01.13 16:42
|close
|91
|0.27
|1.31936
|0.00000
|0.00000
|-6.96
|2738.92
|185
|2009.01.13 16:42
|sell
|93
|0.27
|1.31922
|0.00000
|0.00000
|186
|2009.01.13 16:46
|close
|93
|0.27
|1.31789
|0.00000
|0.00000
|27.25
|2766.17
|187
|2009.01.13 16:46
|sell
|94
|0.28
|1.31780
|0.00000
|0.00000
|188
|2009.01.13 17:49
|sell
|95
|0.20
|1.32080
|0.00000
|0.00000
|189
|2009.01.13 18:07
|close
|95
|0.20
|1.31846
|0.00000
|0.00000
|35.50
|2801.67
|190
|2009.01.13 18:07
|close
|94
|0.28
|1.31846
|0.00000
|0.00000
|-14.02
|2787.65
|191
|2009.01.13 18:07
|sell
|96
|0.28
|1.31844
|0.00000
|0.00000
|192
|2009.01.13 18:08
|close
|96
|0.28
|1.31742
|0.00000
|0.00000
|21.68
|2809.33
|193
|2009.01.13 18:08
|sell
|97
|0.28
|1.31733
|0.00000
|0.00000
|194
|2009.01.13 18:57
|sell
|98
|0.20
|1.32050
|0.00000
|0.00000
|195
|2009.01.13 19:57
|close
|98
|0.20
|1.31793
|0.00000
|0.00000
|39.00
|2848.33
|196
|2009.01.13 19:57
|close
|97
|0.28
|1.31793
|0.00000
|0.00000
|-12.75
|2835.58
|197
|2009.01.13 19:57
|sell
|99
|0.28
|1.31780
|0.00000
|0.00000
|198
|2009.01.13 20:00
|close
|99
|0.28
|1.31532
|0.00000
|0.00000
|52.79
|2888.37
|199
|2009.01.13 20:00
|sell
|100
|0.29
|1.31514
|0.00000
|0.00000
|200
|2009.01.13 20:54
|sell
|101
|0.20
|1.31861
|0.00000
|0.00000
|201
|2009.01.14 14:36
|close
|101
|0.20
|1.31536
|0.00000
|0.00000
|49.36
|2937.73
|202
|2009.01.14 14:36
|close
|100
|0.29
|1.31536
|0.00000
|0.00000
|-4.93
|2932.80
|203
|2009.01.14 14:36
|sell
|102
|0.29
|1.31523
|0.00000
|0.00000
|204
|2009.01.14 14:37
|close
|102
|0.29
|1.31361
|0.00000
|0.00000
|35.76
|2968.56
|205
|2009.01.14 14:37
|sell
|103
|0.30
|1.31349
|0.00000
|0.00000
|206
|2009.01.14 14:37
|close
|103
|0.30
|1.31261
|0.00000
|0.00000
|20.11
|2988.67
|207
|2009.01.14 14:37
|sell
|104
|0.30
|1.31249
|0.00000
|0.00000
|208
|2009.01.14 14:37
|close
|104
|0.30
|1.31133
|0.00000
|0.00000
|26.54
|3015.21
|209
|2009.01.14 14:37
|sell
|105
|0.30
|1.31124
|0.00000
|0.00000
|210
|2009.01.14 14:40
|close
|105
|0.30
|1.30990
|0.00000
|0.00000
|30.69
|3045.90
|211
|2009.01.14 14:40
|sell
|106
|0.30
|1.30981
|0.00000
|0.00000
|212
|2009.01.14 16:15
|sell
|107
|0.20
|1.31249
|0.00000
|0.00000
|213
|2009.01.14 16:59
|sell
|108
|0.30
|1.31617
|0.00000
|0.00000
|214
|2009.01.15 13:51
|close
|108
|0.30
|1.31244
|0.00000
|0.00000
|85.00
|3130.90
|215
|2009.01.15 13:51
|close
|107
|0.20
|1.31244
|0.00000
|0.00000
|0.59
|3131.49
|216
|2009.01.15 13:51
|close
|106
|0.30
|1.31244
|0.00000
|0.00000
|-60.38
|3071.11
|217
|2009.01.15 13:51
|sell
|109
|0.31
|1.31232
|0.00000
|0.00000
|218
|2009.01.15 13:53
|close
|109
|0.31
|1.31023
|0.00000
|0.00000
|49.45
|3120.56
|219
|2009.01.15 13:53
|sell
|110
|0.31
|1.31002
|0.00000
|0.00000
|220
|2009.01.15 13:54
|close
|110
|0.31
|1.30894
|0.00000
|0.00000
|25.58
|3146.14
|221
|2009.01.15 13:54
|sell
|111
|0.31
|1.30882
|0.00000
|0.00000
|222
|2009.01.15 14:08
|close
|111
|0.31
|1.30749
|0.00000
|0.00000
|31.53
|3177.67
|223
|2009.01.15 14:08
|sell
|112
|0.32
|1.30746
|0.00000
|0.00000
|224
|2009.01.15 14:36
|sell
|113
|0.20
|1.31074
|0.00000
|0.00000
|225
|2009.01.15 15:25
|sell
|114
|0.30
|1.31450
|0.00000
|0.00000
|226
|2009.01.15 15:33
|close
|114
|0.30
|1.31026
|0.00000
|0.00000
|97.08
|3274.75
|227
|2009.01.15 15:33
|close
|113
|0.20
|1.31026
|0.00000
|0.00000
|7.33
|3282.08
|228
|2009.01.15 15:33
|close
|112
|0.32
|1.31026
|0.00000
|0.00000
|-68.38
|3213.70
|229
|2009.01.15 15:33
|sell
|115
|0.32
|1.31019
|0.00000
|0.00000
|230
|2009.01.15 15:47
|close
|115
|0.32
|1.30932
|0.00000
|0.00000
|21.26
|3234.96
|231
|2009.01.15 15:47
|sell
|116
|0.32
|1.30923
|0.00000
|0.00000
|232
|2009.01.15 15:48
|close
|116
|0.32
|1.30810
|0.00000
|0.00000
|27.64
|3262.60
|233
|2009.01.15 15:48
|sell
|117
|0.33
|1.30800
|0.00000
|0.00000
|234
|2009.01.15 15:59
|close
|117
|0.33
|1.30633
|0.00000
|0.00000
|42.19
|3304.79
|235
|2009.01.15 15:59
|sell
|118
|0.33
|1.30635
|0.00000
|0.00000
|236
|2009.01.15 16:27
|close
|118
|0.33
|1.30528
|0.00000
|0.00000
|27.05
|3331.84
|237
|2009.01.15 16:27
|sell
|119
|0.33
|1.30515
|0.00000
|0.00000
|238
|2009.01.15 16:32
|close
|119
|0.33
|1.30357
|0.00000
|0.00000
|40.00
|3371.84
|239
|2009.01.15 16:32
|sell
|120
|0.34
|1.30353
|0.00000
|0.00000
|240
|2009.01.15 17:22
|sell
|121
|0.20
|1.30710
|0.00000
|0.00000
|241
|2009.01.19 15:18
|sell
|122
|0.30
|1.31533
|0.00000
|0.00000
|242
|2009.01.19 22:57
|close
|122
|0.30
|1.30785
|0.00000
|0.00000
|171.58
|3543.42
|243
|2009.01.19 22:57
|close
|121
|0.20
|1.30785
|0.00000
|0.00000
|-11.59
|3531.83
|244
|2009.01.19 22:57
|close
|120
|0.34
|1.30785
|0.00000
|0.00000
|-112.51
|3419.33
|245
|2009.01.19 22:57
|sell
|123
|0.34
|1.30766
|0.00000
|0.00000
|246
|2009.01.19 23:07
|close
|123
|0.34
|1.30687
|0.00000
|0.00000
|20.55
|3439.88
|247
|2009.01.19 23:11
|sell
|124
|0.34
|1.30670
|0.00000
|0.00000
|248
|2009.01.20 01:12
|sell
|125
|0.20
|1.30930
|0.00000
|0.00000
|249
|2009.01.20 01:15
|close
|125
|0.20
|1.30704
|0.00000
|0.00000
|34.58
|3474.46
|250
|2009.01.20 01:15
|close
|124
|0.34
|1.30704
|0.00000
|0.00000
|-8.94
|3465.52
|251
|2009.01.20 01:15
|sell
|126
|0.35
|1.30691
|0.00000
|0.00000
|252
|2009.01.20 01:29
|close
|126
|0.35
|1.30586
|0.00000
|0.00000
|28.14
|3493.66
|253
|2009.01.20 01:29
|sell
|127
|0.35
|1.30586
|0.00000
|0.00000
|254
|2009.01.20 01:31
|close
|127
|0.35
|1.30498
|0.00000
|0.00000
|23.60
|3517.26
|255
|2009.01.20 01:31
|sell
|128
|0.35
|1.30485
|0.00000
|0.00000
|256
|2009.01.20 01:32
|close
|128
|0.35
|1.30377
|0.00000
|0.00000
|28.99
|3546.25
|257
|2009.01.20 01:32
|sell
|129
|0.35
|1.30356
|0.00000
|0.00000
|258
|2009.01.20 01:34
|close
|129
|0.35
|1.30268
|0.00000
|0.00000
|23.64
|3569.89
|259
|2009.01.20 01:34
|sell
|130
|0.36
|1.30255
|0.00000
|0.00000
|260
|2009.01.20 01:35
|close
|130
|0.36
|1.30146
|0.00000
|0.00000
|30.15
|3600.04
|261
|2009.01.20 01:35
|sell
|131
|0.36
|1.30131
|0.00000
|0.00000
|262
|2009.01.20 01:55
|close
|131
|0.36
|1.30051
|0.00000
|0.00000
|22.15
|3622.19
|263
|2009.01.20 01:55
|sell
|132
|0.36
|1.30040
|0.00000
|0.00000
|264
|2009.01.20 01:56
|close
|132
|0.36
|1.29928
|0.00000
|0.00000
|31.03
|3653.22
|265
|2009.01.20 01:56
|sell
|133
|0.37
|1.29917
|0.00000
|0.00000
|266
|2009.01.20 02:52
|sell
|134
|0.20
|1.30190
|0.00000
|0.00000
|267
|2009.01.20 05:26
|close
|134
|0.20
|1.29965
|0.00000
|0.00000
|34.62
|3687.84
|268
|2009.01.20 05:26
|close
|133
|0.37
|1.29965
|0.00000
|0.00000
|-13.67
|3674.17
|269
|2009.01.20 05:26
|sell
|135
|0.37
|1.29920
|0.00000
|0.00000
|270
|2009.01.20 05:28
|close
|135
|0.37
|1.29813
|0.00000
|0.00000
|30.50
|3704.67
|271
|2009.01.20 05:28
|sell
|136
|0.37
|1.29803
|0.00000
|0.00000
|272
|2009.01.20 07:26
|sell
|137
|0.20
|1.30108
|0.00000
|0.00000
|273
|2009.01.20 08:11
|close
|137
|0.20
|1.29841
|0.00000
|0.00000
|41.13
|3745.80
|274
|2009.01.20 08:11
|close
|136
|0.37
|1.29841
|0.00000
|0.00000
|-10.83
|3734.97
|275
|2009.01.20 08:11
|sell
|138
|0.37
|1.29823
|0.00000
|0.00000
|276
|2009.01.20 08:14
|close
|138
|0.37
|1.29731
|0.00000
|0.00000
|26.24
|3761.21
|277
|2009.01.20 08:14
|sell
|139
|0.38
|1.29720
|0.00000
|0.00000
|278
|2009.01.20 08:15
|close
|139
|0.38
|1.29645
|0.00000
|0.00000
|21.98
|3783.19
|279
|2009.01.20 08:15
|sell
|140
|0.38
|1.29638
|0.00000
|0.00000
|280
|2009.01.20 08:15
|close
|140
|0.38
|1.29544
|0.00000
|0.00000
|27.57
|3810.76
|281
|2009.01.20 08:15
|sell
|141
|0.38
|1.29537
|0.00000
|0.00000
|282
|2009.01.20 08:21
|close
|141
|0.38
|1.29444
|0.00000
|0.00000
|27.30
|3838.06
|283
|2009.01.20 08:21
|sell
|142
|0.38
|1.29430
|0.00000
|0.00000
|284
|2009.01.20 08:46
|sell
|143
|0.20
|1.29740
|0.00000
|0.00000
|285
|2009.01.20 08:52
|close
|143
|0.20
|1.29477
|0.00000
|0.00000
|40.62
|3878.68
|286
|2009.01.20 08:52
|close
|142
|0.38
|1.29477
|0.00000
|0.00000
|-13.79
|3864.89
|287
|2009.01.20 08:52
|sell
|144
|0.39
|1.29464
|0.00000
|0.00000
|288
|2009.01.20 08:52
|close
|144
|0.39
|1.29318
|0.00000
|0.00000
|44.03
|3908.92
|289
|2009.01.20 08:52
|sell
|145
|0.39
|1.29308
|0.00000
|0.00000
|290
|2009.01.20 09:05
|close
|145
|0.39
|1.29232
|0.00000
|0.00000
|22.94
|3931.86
|291
|2009.01.20 09:05
|sell
|146
|0.39
|1.29222
|0.00000
|0.00000
|292
|2009.01.20 10:11
|sell
|147
|0.20
|1.29724
|0.00000
|0.00000
|293
|2009.01.20 12:19
|close
|147
|0.20
|1.29339
|0.00000
|0.00000
|59.53
|3991.39
|294
|2009.01.20 12:19
|close
|146
|0.39
|1.29339
|0.00000
|0.00000
|-35.28
|3956.11
|295
|2009.01.20 12:19
|sell
|148
|0.40
|1.29326
|0.00000
|0.00000
|296
|2009.01.20 12:41
|sell
|149
|0.20
|1.29600
|0.00000
|0.00000
|297
|2009.01.20 13:56
|close
|149
|0.20
|1.29289
|0.00000
|0.00000
|48.11
|4004.22
|298
|2009.01.20 13:56
|close
|148
|0.40
|1.29289
|0.00000
|0.00000
|11.45
|4015.67
|299
|2009.01.20 13:56
|sell
|150
|0.40
|1.29275
|0.00000
|0.00000
|300
|2009.01.20 13:56
|close
|150
|0.40
|1.29194
|0.00000
|0.00000
|25.08
|4040.75
|301
|2009.01.20 13:56
|sell
|151
|0.40
|1.29182
|0.00000
|0.00000
|302
|2009.01.20 15:04
|close
|151
|0.40
|1.29116
|0.00000
|0.00000
|20.45
|4061.20
|303
|2009.01.20 15:04
|sell
|152
|0.41
|1.29111
|0.00000
|0.00000
|304
|2009.01.20 16:01
|close
|152
|0.41
|1.28983
|0.00000
|0.00000
|40.69
|4101.89
|305
|2009.01.20 16:01
|sell
|153
|0.41
|1.28974
|0.00000
|0.00000
|306
|2009.01.20 17:26
|sell
|154
|0.20
|1.29313
|0.00000
|0.00000
|307
|2009.01.20 19:44
|close
|154
|0.20
|1.29030
|0.00000
|0.00000
|43.87
|4145.76
|308
|2009.01.20 19:44
|close
|153
|0.41
|1.29030
|0.00000
|0.00000
|-17.79
|4127.97
|309
|2009.01.20 19:44
|sell
|155
|0.41
|1.29016
|0.00000
|0.00000
|310
|2009.01.20 19:51
|close
|155
|0.41
|1.28949
|0.00000
|0.00000
|21.30
|4149.27
|311
|2009.01.20 19:51
|sell
|156
|0.41
|1.28936
|0.00000
|0.00000
|312
|2009.01.20 19:52
|close
|156
|0.41
|1.28853
|0.00000
|0.00000
|26.41
|4175.68
|313
|2009.01.20 19:52
|sell
|157
|0.42
|1.28843
|0.00000
|0.00000
|314
|2009.01.20 20:00
|close
|157
|0.42
|1.28771
|0.00000
|0.00000
|23.48
|4199.16
|315
|2009.01.20 20:00
|sell
|158
|0.42
|1.28757
|0.00000
|0.00000
|316
|2009.01.20 20:15
|close
|158
|0.42
|1.28672
|0.00000
|0.00000
|27.74
|4226.90
|317
|2009.01.20 20:15
|sell
|159
|0.42
|1.28662
|0.00000
|0.00000
|318
|2009.01.20 20:22
|close
|159
|0.42
|1.28589
|0.00000
|0.00000
|23.84
|4250.74
|319
|2009.01.20 20:22
|sell
|160
|0.43
|1.28570
|0.00000
|0.00000
|320
|2009.01.20 20:47
|sell
|161
|0.20
|1.28860
|0.00000
|0.00000
|321
|2009.01.20 23:34
|close
|161
|0.20
|1.28621
|0.00000
|0.00000
|37.16
|4287.90
|322
|2009.01.20 23:34
|close
|160
|0.43
|1.28621
|0.00000
|0.00000
|-17.05
|4270.85
|323
|2009.01.20 23:34
|sell
|162
|0.43
|1.28607
|0.00000
|0.00000
|324
|2009.01.21 00:16
|close
|162
|0.43
|1.28524
|0.00000
|0.00000
|27.65
|4298.49
|325
|2009.01.21 00:16
|sell
|163
|0.43
|1.28494
|0.00000
|0.00000
|326
|2009.01.21 00:50
|sell
|164
|0.20
|1.28748
|0.00000
|0.00000
|327
|2009.01.21 01:23
|close
|164
|0.20
|1.28513
|0.00000
|0.00000
|36.57
|4335.06
|328
|2009.01.21 01:23
|close
|163
|0.43
|1.28513
|0.00000
|0.00000
|-6.36
|4328.70
|329
|2009.01.21 01:23
|sell
|165
|0.43
|1.28505
|0.00000
|0.00000
|330
|2009.01.21 08:43
|sell
|166
|0.20
|1.28910
|0.00000
|0.00000
|331
|2009.01.21 17:14
|close
|166
|0.20
|1.28589
|0.00000
|0.00000
|49.93
|4378.63
|332
|2009.01.21 17:14
|close
|165
|0.43
|1.28589
|0.00000
|0.00000
|-28.09
|4350.54
|333
|2009.01.21 17:14
|sell
|167
|0.44
|1.28577
|0.00000
|0.00000
|334
|2009.01.21 17:47
|sell
|168
|0.20
|1.28892
|0.00000
|0.00000
|335
|2009.01.21 17:56
|close
|168
|0.20
|1.28613
|0.00000
|0.00000
|43.39
|4393.93
|336
|2009.01.21 17:56
|close
|167
|0.44
|1.28613
|0.00000
|0.00000
|-12.32
|4381.61
|337
|2009.01.21 17:56
|sell
|169
|0.44
|1.28600
|0.00000
|0.00000
|338
|2009.01.21 17:56
|close
|169
|0.44
|1.28532
|0.00000
|0.00000
|23.28
|4404.89
|339
|2009.01.21 17:56
|sell
|170
|0.44
|1.28521
|0.00000
|0.00000
|340
|2009.01.21 18:01
|close
|170
|0.44
|1.28408
|0.00000
|0.00000
|38.72
|4443.61
|341
|2009.01.21 18:01
|sell
|171
|0.44
|1.28398
|0.00000
|0.00000
|342
|2009.01.21 18:06
|close
|171
|0.44
|1.28282
|0.00000
|0.00000
|39.79
|4483.40
|343
|2009.01.21 18:06
|sell
|172
|0.45
|1.28269
|0.00000
|0.00000
|344
|2009.01.21 18:21
|sell
|173
|0.20
|1.28590
|0.00000
|0.00000
|345
|2009.01.23 08:34
|sell
|174
|0.30
|1.29087
|0.00000
|0.00000
|346
|2009.01.23 08:53
|close
|174
|0.30
|1.28532
|0.00000
|0.00000
|129.54
|4612.94
|347
|2009.01.23 08:53
|close
|173
|0.20
|1.28532
|0.00000
|0.00000
|8.79
|4621.73
|348
|2009.01.23 08:53
|close
|172
|0.45
|1.28532
|0.00000
|0.00000
|-92.60
|4529.14
|349
|2009.01.23 08:53
|sell
|175
|0.45
|1.28519
|0.00000
|0.00000
|350
|2009.01.23 08:56
|close
|175
|0.45
|1.28441
|0.00000
|0.00000
|27.33
|4556.47
|351
|2009.01.23 08:56
|sell
|176
|0.46
|1.28429
|0.00000
|0.00000
|352
|2009.01.23 09:12
|close
|176
|0.46
|1.28366
|0.00000
|0.00000
|22.58
|4579.05
|353
|2009.01.23 09:12
|sell
|177
|0.46
|1.28340
|0.00000
|0.00000
|354
|2009.01.23 09:12
|close
|177
|0.46
|1.28263
|0.00000
|0.00000
|27.62
|4606.67
|355
|2009.01.23 09:12
|sell
|178
|0.46
|1.28250
|0.00000
|0.00000
|356
|2009.01.23 09:13
|close
|178
|0.46
|1.28144
|0.00000
|0.00000
|38.05
|4644.72
|357
|2009.01.23 09:13
|sell
|179
|0.46
|1.28130
|0.00000
|0.00000
|358
|2009.01.23 10:02
|sell
|180
|0.20
|1.28404
|0.00000
|0.00000
|359
|2009.01.23 10:42
|close
|180
|0.20
|1.28153
|0.00000
|0.00000
|39.17
|4683.89
|360
|2009.01.23 10:42
|close
|179
|0.46
|1.28153
|0.00000
|0.00000
|-8.26
|4675.63
|361
|2009.01.23 10:42
|sell
|181
|0.47
|1.28143
|0.00000
|0.00000
|362
|2009.01.23 10:42
|close
|181
|0.47
|1.28053
|0.00000
|0.00000
|33.03
|4708.66
|363
|2009.01.23 10:42
|sell
|182
|0.47
|1.28040
|0.00000
|0.00000
|364
|2009.01.23 10:43
|close
|182
|0.47
|1.27947
|0.00000
|0.00000
|34.16
|4742.82
|365
|2009.01.23 10:43
|sell
|183
|0.47
|1.27936
|0.00000
|0.00000
|366
|2009.01.23 10:43
|close
|183
|0.47
|1.27870
|0.00000
|0.00000
|24.26
|4767.08
|367
|2009.01.23 10:43
|sell
|184
|0.48
|1.27857
|0.00000
|0.00000
|368
|2009.01.23 10:45
|close
|184
|0.48
|1.27757
|0.00000
|0.00000
|37.57
|4804.65
|369
|2009.01.23 10:45
|sell
|185
|0.48
|1.27747
|0.00000
|0.00000
|370
|2009.01.23 10:45
|close
|185
|0.48
|1.27668
|0.00000
|0.00000
|29.70
|4834.35
|371
|2009.01.23 10:45
|sell
|186
|0.48
|1.27664
|0.00000
|0.00000
|372
|2009.01.23 11:43
|sell
|187
|0.20
|1.28090
|0.00000
|0.00000
|373
|2009.01.23 14:36
|close
|187
|0.20
|1.27742
|0.00000
|0.00000
|54.48
|4888.83
|374
|2009.01.23 14:36
|close
|186
|0.48
|1.27742
|0.00000
|0.00000
|-29.31
|4859.52
|375
|2009.01.23 14:36
|sell
|188
|0.49
|1.27731
|0.00000
|0.00000
|376
|2009.01.23 15:37
|sell
|189
|0.20
|1.28560
|0.00000
|0.00000
|377
|2009.01.23 16:59
|close
|189
|0.20
|1.27914
|0.00000
|0.00000
|101.01
|4960.53
|378
|2009.01.23 16:59
|close
|188
|0.49
|1.27914
|0.00000
|0.00000
|-70.10
|4890.43
|379
|2009.01.23 16:59
|sell
|190
|0.49
|1.27900
|0.00000
|0.00000
|380
|2009.01.23 17:33
|sell
|191
|0.20
|1.28220
|0.00000
|0.00000
|381
|2009.01.29 04:58
|sell
|192
|0.30
|1.30957
|0.00000
|0.00000
|382
|2009.01.30 01:56
|close
|192
|0.30
|1.28844
|0.00000
|0.00000
|491.90
|5382.33
|383
|2009.01.30 01:56
|close
|191
|0.20
|1.28844
|0.00000
|0.00000
|-97.26
|5285.07
|384
|2009.01.30 01:56
|close
|190
|0.49
|1.28844
|0.00000
|0.00000
|-360.00
|4925.07
|385
|2009.01.30 01:56
|sell
|193
|0.49
|1.28827
|0.00000
|0.00000
|386
|2009.01.30 03:13
|sell
|194
|0.20
|1.29170
|0.00000
|0.00000
|387
|2009.01.30 04:52
|close
|194
|0.20
|1.28873
|0.00000
|0.00000
|46.09
|4971.16
|388
|2009.01.30 04:52
|close
|193
|0.49
|1.28873
|0.00000
|0.00000
|-17.49
|4953.67
|389
|2009.01.30 04:52
|sell
|195
|0.50
|1.28856
|0.00000
|0.00000
|390
|2009.01.30 05:12
|close
|195
|0.50
|1.28798
|0.00000
|0.00000
|22.52
|4976.19
|391
|2009.01.30 05:12
|sell
|196
|0.50
|1.28781
|0.00000
|0.00000
|392
|2009.01.30 08:04
|sell
|197
|0.20
|1.29060
|0.00000
|0.00000
|393
|2009.01.30 08:28
|close
|197
|0.20
|1.28819
|0.00000
|0.00000
|37.42
|5013.61
|394
|2009.01.30 08:28
|close
|196
|0.50
|1.28819
|0.00000
|0.00000
|-14.75
|4998.86
|395
|2009.01.30 08:28
|sell
|198
|0.50
|1.28804
|0.00000
|0.00000
|396
|2009.01.30 08:29
|close
|198
|0.50
|1.28721
|0.00000
|0.00000
|32.24
|5031.10
|397
|2009.01.30 08:29
|sell
|199
|0.50
|1.28707
|0.00000
|0.00000
|398
|2009.01.30 09:17
|sell
|200
|0.20
|1.28998
|0.00000
|0.00000
|399
|2009.01.30 09:22
|close
|200
|0.20
|1.28749
|0.00000
|0.00000
|38.68
|5069.78
|400
|2009.01.30 09:22
|close
|199
|0.50
|1.28749
|0.00000
|0.00000
|-16.31
|5053.47
|401
|2009.01.30 09:22
|sell
|201
|0.51
|1.28734
|0.00000
|0.00000
|402
|2009.01.30 09:22
|close
|201
|0.51
|1.28679
|0.00000
|0.00000
|21.80
|5075.27
|403
|2009.01.30 09:22
|sell
|202
|0.51
|1.28664
|0.00000
|0.00000
|404
|2009.01.30 10:08
|close
|202
|0.51
|1.28593
|0.00000
|0.00000
|28.16
|5103.43
|405
|2009.01.30 10:08
|sell
|203
|0.51
|1.28576
|0.00000
|0.00000
|406
|2009.01.30 10:42
|close
|203
|0.51
|1.28506
|0.00000
|0.00000
|27.78
|5131.21
|407
|2009.01.30 10:42
|sell
|204
|0.51
|1.28489
|0.00000
|0.00000
|408
|2009.01.30 10:43
|close
|204
|0.51
|1.28434
|0.00000
|0.00000
|21.84
|5153.05
|409
|2009.01.30 10:43
|sell
|205
|0.52
|1.28419
|0.00000
|0.00000
|410
|2009.01.30 10:43
|close
|205
|0.52
|1.28369
|0.00000
|0.00000
|20.25
|5173.30
|411
|2009.01.30 10:43
|sell
|206
|0.52
|1.28355
|0.00000
|0.00000
|412
|2009.01.30 11:44
|sell
|207
|0.20
|1.28679
|0.00000
|0.00000
|413
|2009.01.30 12:38
|close
|207
|0.20
|1.28399
|0.00000
|0.00000
|43.61
|5216.91
|414
|2009.01.30 12:38
|close
|206
|0.52
|1.28399
|0.00000
|0.00000
|-17.82
|5199.09
|415
|2009.01.30 12:38
|sell
|208
|0.52
|1.28384
|0.00000
|0.00000
|416
|2009.01.30 12:49
|close
|208
|0.52
|1.28329
|0.00000
|0.00000
|22.29
|5221.38
|417
|2009.01.30 12:49
|sell
|209
|0.52
|1.28314
|0.00000
|0.00000
|418
|2009.01.30 12:52
|close
|209
|0.52
|1.28259
|0.00000
|0.00000
|22.30
|5243.68
|419
|2009.01.30 12:52
|sell
|210
|0.52
|1.28244
|0.00000
|0.00000
|420
|2009.01.30 12:54
|close
|210
|0.52
|1.28171
|0.00000
|0.00000
|29.62
|5273.30
|421
|2009.01.30 12:54
|sell
|211
|0.53
|1.28156
|0.00000
|0.00000
|422
|2009.01.30 13:03
|close
|211
|0.53
|1.28095
|0.00000
|0.00000
|25.24
|5298.54
|423
|2009.01.30 13:03
|sell
|212
|0.53
|1.28080
|0.00000
|0.00000
|424
|2009.01.30 14:57
|sell
|213
|0.20
|1.28410
|0.00000
|0.00000
|425
|2009.01.30 15:39
|sell
|214
|0.30
|1.28813
|0.00000
|0.00000
|426
|2009.01.30 16:30
|close
|214
|0.30
|1.28328
|0.00000
|0.00000
|113.38
|5411.92
|427
|2009.01.30 16:30
|close
|213
|0.20
|1.28328
|0.00000
|0.00000
|12.78
|5424.70
|428
|2009.01.30 16:30
|close
|212
|0.53
|1.28328
|0.00000
|0.00000
|-102.43
|5322.27
|429
|2009.01.30 16:30
|sell
|215
|0.53
|1.28313
|0.00000
|0.00000
|430
|2009.01.30 16:36
|close
|215
|0.53
|1.28236
|0.00000
|0.00000
|31.82
|5354.09
|431
|2009.01.30 16:36
|sell
|216
|0.54
|1.28221
|0.00000
|0.00000
|432
|2009.01.30 16:38
|close
|216
|0.54
|1.28169
|0.00000
|0.00000
|21.91
|5376.00
|433
|2009.01.30 16:38
|sell
|217
|0.54
|1.28154
|0.00000
|0.00000
|434
|2009.01.30 16:43
|close
|217
|0.54
|1.28077
|0.00000
|0.00000
|32.46
|5408.46
|435
|2009.01.30 16:43
|sell
|218
|0.54
|1.28060
|0.00000
|0.00000
|436
|2009.01.30 16:43
|close
|218
|0.54
|1.28000
|0.00000
|0.00000
|25.31
|5433.77
|437
|2009.01.30 16:43
|sell
|219
|0.54
|1.27985
|0.00000
|0.00000
|438
|2009.01.30 17:15
|sell
|220
|0.20
|1.28235
|0.00000
|0.00000
|439
|2009.01.30 17:25
|close
|220
|0.20
|1.28009
|0.00000
|0.00000
|35.31
|5469.08
|440
|2009.01.30 17:25
|close
|219
|0.54
|1.28009
|0.00000
|0.00000
|-10.12
|5458.96
|441
|2009.01.30 17:25
|sell
|221
|0.55
|1.27994
|0.00000
|0.00000
|442
|2009.01.30 17:28
|close
|221
|0.55
|1.27920
|0.00000
|0.00000
|31.82
|5490.78
|443
|2009.01.30 17:28
|sell
|222
|0.55
|1.27905
|0.00000
|0.00000
|444
|2009.01.30 18:03
|close
|222
|0.55
|1.27840
|0.00000
|0.00000
|27.96
|5518.74
|445
|2009.01.30 18:03
|sell
|223
|0.55
|1.27825
|0.00000
|0.00000
|446
|2009.01.30 19:03
|sell
|224
|0.20
|1.28075
|0.00000
|0.00000
|447
|2009.01.30 22:18
|close
|224
|0.20
|1.27845
|0.00000
|0.00000
|35.98
|5554.72
|448
|2009.01.30 22:18
|close
|223
|0.55
|1.27845
|0.00000
|0.00000
|-8.60
|5546.12
|449
|2009.01.30 22:18
|sell
|225
|0.55
|1.27830
|0.00000
|0.00000
|450
|2009.01.30 22:18
|close
|225
|0.55
|1.27771
|0.00000
|0.00000
|25.40
|5571.52
|451
|2009.01.30 22:18
|sell
|226
|0.56
|1.27756
|0.00000
|0.00000
|452
|2009.01.30 22:24
|close
|226
|0.56
|1.27706
|0.00000
|0.00000
|21.93
|5593.45
|453
|2009.01.30 22:24
|sell
|227
|0.56
|1.27689
|0.00000
|0.00000
|454
|2009.02.02 00:00
|close
|227
|0.56
|1.27530
|0.00000
|0.00000
|69.66
|5663.11
|455
|2009.02.02 00:00
|sell
|228
|0.57
|1.27513
|0.00000
|0.00000
|456
|2009.02.02 01:55
|close
|228
|0.57
|1.27445
|0.00000
|0.00000
|30.41
|5693.52
|457
|2009.02.02 01:55
|sell
|229
|0.57
|1.27430
|0.00000
|0.00000
|458
|2009.02.02 01:56
|close
|229
|0.57
|1.27379
|0.00000
|0.00000
|22.82
|5716.34
|459
|2009.02.02 01:56
|sell
|230
|0.57
|1.27364
|0.00000
|0.00000
|460
|2009.02.02 02:20
|close
|230
|0.57
|1.27314
|0.00000
|0.00000
|22.39
|5738.73
|461
|2009.02.02 02:20
|sell
|231
|0.57
|1.27299
|0.00000
|0.00000
|462
|2009.02.02 02:23
|close
|231
|0.57
|1.27221
|0.00000
|0.00000
|34.95
|5773.68
|463
|2009.02.02 02:23
|sell
|232
|0.58
|1.27207
|0.00000
|0.00000
|464
|2009.02.02 04:40
|close
|232
|0.58
|1.27160
|0.00000
|0.00000
|21.44
|5795.12
|465
|2009.02.02 04:40
|sell
|233
|0.58
|1.27143
|0.00000
|0.00000
|466
|2009.02.02 07:59
|close
|233
|0.58
|1.27094
|0.00000
|0.00000
|22.36
|5817.48
|467
|2009.02.02 07:59
|sell
|234
|0.58
|1.27077
|0.00000
|0.00000
|468
|2009.02.04 12:32
|sell
|235
|0.20
|1.28485
|0.00000
|0.00000
|469
|2009.02.12 15:33
|close
|235
|0.20
|1.27362
|0.00000
|0.00000
|175.77
|5993.25
|470
|2009.02.12 15:33
|close
|234
|0.58
|1.27362
|0.00000
|0.00000
|-131.79
|5861.46
|471
|2009.02.12 15:33
|sell
|236
|0.59
|1.27348
|0.00000
|0.00000
|472
|2009.02.12 15:33
|close
|236
|0.59
|1.27300
|0.00000
|0.00000
|22.25
|5883.71
|473
|2009.02.12 15:33
|sell
|237
|0.59
|1.27288
|0.00000
|0.00000
|474
|2009.02.12 15:56
|close
|237
|0.59
|1.27222
|0.00000
|0.00000
|30.61
|5914.32
|475
|2009.02.12 15:56
|sell
|238
|0.59
|1.27213
|0.00000
|0.00000
|476
|2009.02.12 16:53
|sell
|239
|0.20
|1.27680
|0.00000
|0.00000
|477
|2009.02.12 18:21
|sell
|240
|0.30
|1.28060
|0.00000
|0.00000
|478
|2009.02.16 06:18
|close
|240
|0.30
|1.27496
|0.00000
|0.00000
|132.54
|6046.85
|479
|2009.02.16 06:18
|close
|239
|0.20
|1.27496
|0.00000
|0.00000
|28.74
|6075.60
|480
|2009.02.16 06:18
|close
|238
|0.59
|1.27496
|0.00000
|0.00000
|-131.30
|5944.30
|481
|2009.02.16 06:18
|sell
|241
|0.59
|1.27481
|0.00000
|0.00000
|482
|2009.02.16 06:55
|close
|241
|0.59
|1.27421
|0.00000
|0.00000
|27.78
|5972.08
|483
|2009.02.16 06:55
|sell
|242
|0.60
|1.27411
|0.00000
|0.00000
|484
|2009.02.16 07:41
|close
|242
|0.60
|1.27356
|0.00000
|0.00000
|25.91
|5997.99
|485
|2009.02.16 07:41
|sell
|243
|0.60
|1.27329
|0.00000
|0.00000
|486
|2009.02.16 07:47
|close
|243
|0.60
|1.27279
|0.00000
|0.00000
|23.57
|6021.56
|487
|2009.02.16 07:47
|sell
|244
|0.60
|1.27266
|0.00000
|0.00000
|488
|2009.02.16 08:26
|sell
|245
|0.20
|1.27541
|0.00000
|0.00000
|489
|2009.02.16 09:17
|close
|245
|0.20
|1.27290
|0.00000
|0.00000
|39.44
|6061.00
|490
|2009.02.16 09:17
|close
|244
|0.60
|1.27290
|0.00000
|0.00000
|-11.31
|6049.69
|491
|2009.02.16 09:17
|sell
|246
|0.60
|1.27278
|0.00000
|0.00000
|492
|2009.02.16 10:08
|sell
|247
|0.20
|1.27530
|0.00000
|0.00000
|493
|2009.02.17 02:08
|close
|247
|0.20
|1.27245
|0.00000
|0.00000
|44.74
|6094.43
|494
|2009.02.17 02:08
|close
|246
|0.60
|1.27245
|0.00000
|0.00000
|15.39
|6109.82
|495
|2009.02.17 02:08
|sell
|248
|0.61
|1.27233
|0.00000
|0.00000
|496
|2009.02.17 02:08
|close
|248
|0.61
|1.27114
|0.00000
|0.00000
|57.11
|6166.93
|497
|2009.02.17 02:08
|sell
|249
|0.62
|1.27106
|0.00000
|0.00000
|498
|2009.02.17 02:12
|close
|249
|0.62
|1.27020
|0.00000
|0.00000
|41.98
|6208.91
|499
|2009.02.17 02:12
|sell
|250
|0.62
|1.27015
|0.00000
|0.00000
|500
|2009.02.17 02:13
|close
|250
|0.62
|1.26886
|0.00000
|0.00000
|63.03
|6271.94
|501
|2009.02.17 02:13
|sell
|251
|0.63
|1.26877
|0.00000
|0.00000
|502
|2009.02.17 02:14
|close
|251
|0.63
|1.26791
|0.00000
|0.00000
|42.73
|6314.67
|503
|2009.02.17 02:14
|sell
|252
|0.63
|1.26777
|0.00000
|0.00000
|504
|2009.02.17 02:27
|close
|252
|0.63
|1.26726
|0.00000
|0.00000
|25.35
|6340.02
|505
|2009.02.17 02:27
|sell
|253
|0.63
|1.26679
|0.00000
|0.00000
|506
|2009.02.17 02:48
|close
|253
|0.63
|1.26637
|0.00000
|0.00000
|20.89
|6360.91
|507
|2009.02.17 02:48
|sell
|254
|0.64
|1.26624
|0.00000
|0.00000
|508
|2009.02.17 03:12
|close
|254
|0.64
|1.26584
|0.00000
|0.00000
|20.22
|6381.13
|509
|2009.02.17 03:12
|sell
|255
|0.64
|1.26571
|0.00000
|0.00000
|510
|2009.02.17 03:14
|close
|255
|0.64
|1.26531
|0.00000
|0.00000
|20.23
|6401.36
|511
|2009.02.17 03:14
|sell
|256
|0.64
|1.26510
|0.00000
|0.00000
|512
|2009.02.17 03:16
|close
|256
|0.64
|1.26462
|0.00000
|0.00000
|24.29
|6425.65
|513
|2009.02.17 03:16
|sell
|257
|0.64
|1.26451
|0.00000
|0.00000
|514
|2009.02.17 04:36
|close
|257
|0.64
|1.26399
|0.00000
|0.00000
|26.33
|6451.98
|515
|2009.02.17 04:36
|sell
|258
|0.65
|1.26386
|0.00000
|0.00000
|516
|2009.02.17 04:48
|close
|258
|0.65
|1.26346
|0.00000
|0.00000
|20.58
|6472.56
|517
|2009.02.17 04:48
|sell
|259
|0.65
|1.26346
|0.00000
|0.00000
|518
|2009.02.17 07:37
|close
|259
|0.65
|1.26303
|0.00000
|0.00000
|22.13
|6494.69
|519
|2009.02.17 07:37
|sell
|260
|0.65
|1.26284
|0.00000
|0.00000
|520
|2009.02.17 08:18
|close
|260
|0.65
|1.26233
|0.00000
|0.00000
|26.26
|6520.95
|521
|2009.02.17 08:18
|sell
|261
|0.65
|1.26225
|0.00000
|0.00000
|522
|2009.02.17 08:19
|close
|261
|0.65
|1.26174
|0.00000
|0.00000
|26.27
|6547.22
|523
|2009.02.17 08:19
|sell
|262
|0.65
|1.26165
|0.00000
|0.00000
|524
|2009.02.17 08:25
|close
|262
|0.65
|1.26102
|0.00000
|0.00000
|32.47
|6579.69
|525
|2009.02.17 08:25
|sell
|263
|0.66
|1.26093
|0.00000
|0.00000
|526
|2009.02.17 08:27
|close
|263
|0.66
|1.26041
|0.00000
|0.00000
|27.23
|6606.92
|527
|2009.02.17 08:27
|sell
|264
|0.66
|1.26030
|0.00000
|0.00000
|528
|2009.02.17 09:07
|sell
|265
|0.20
|1.26350
|0.00000
|0.00000
|529
|2009.02.17 10:35
|close
|265
|0.20
|1.26050
|0.00000
|0.00000
|47.60
|6654.52
|530
|2009.02.17 10:35
|close
|264
|0.66
|1.26050
|0.00000
|0.00000
|-10.47
|6644.05
|531
|2009.02.17 10:35
|sell
|266
|0.66
|1.26038
|0.00000
|0.00000
|532
|2009.02.17 11:00
|sell
|267
|0.20
|1.26307
|0.00000
|0.00000
|533
|2009.02.17 14:45
|close
|267
|0.20
|1.26032
|0.00000
|0.00000
|43.64
|6687.69
|534
|2009.02.17 14:45
|close
|266
|0.66
|1.26032
|0.00000
|0.00000
|3.14
|6690.83
|535
|2009.02.17 14:45
|sell
|268
|0.67
|1.26021
|0.00000
|0.00000
|536
|2009.02.17 14:52
|close
|268
|0.67
|1.25946
|0.00000
|0.00000
|39.90
|6730.73
|537
|2009.02.17 14:52
|sell
|269
|0.67
|1.25940
|0.00000
|0.00000
|538
|2009.02.17 14:57
|close
|269
|0.67
|1.25864
|0.00000
|0.00000
|40.46
|6771.19
|539
|2009.02.17 14:57
|sell
|270
|0.68
|1.25852
|0.00000
|0.00000
|540
|2009.02.17 15:09
|close
|270
|0.68
|1.25812
|0.00000
|0.00000
|21.62
|6792.81
|541
|2009.02.17 15:09
|sell
|271
|0.68
|1.25802
|0.00000
|0.00000
|542
|2009.02.17 15:46
|sell
|272
|0.20
|1.26075
|0.00000
|0.00000
|543
|2009.02.17 16:42
|close
|272
|0.20
|1.25828
|0.00000
|0.00000
|39.26
|6832.07
|544
|2009.02.17 16:42
|close
|271
|0.68
|1.25828
|0.00000
|0.00000
|-14.05
|6818.02
|545
|2009.02.17 16:42
|sell
|273
|0.68
|1.25814
|0.00000
|0.00000
|546
|2009.02.17 16:46
|close
|273
|0.68
|1.25761
|0.00000
|0.00000
|28.66
|6846.68
|547
|2009.02.17 16:46
|sell
|274
|0.68
|1.25749
|0.00000
|0.00000
|548
|2009.02.17 17:09
|close
|274
|0.68
|1.25691
|0.00000
|0.00000
|31.38
|6878.06
|549
|2009.02.17 17:09
|sell
|275
|0.69
|1.25680
|0.00000
|0.00000
|550
|2009.02.17 17:57
|close
|275
|0.69
|1.25642
|0.00000
|0.00000
|20.87
|6898.93
|551
|2009.02.17 17:57
|sell
|276
|0.69
|1.25631
|0.00000
|0.00000
|552
|2009.02.17 19:53
|sell
|277
|0.20
|1.25910
|0.00000
|0.00000
|553
|2009.02.18 00:31
|close
|277
|0.20
|1.25660
|0.00000
|0.00000
|39.73
|6938.66
|554
|2009.02.18 00:31
|close
|276
|0.69
|1.25660
|0.00000
|0.00000
|-16.12
|6922.54
|555
|2009.02.18 00:31
|sell
|278
|0.69
|1.25637
|0.00000
|0.00000
|556
|2009.02.18 00:34
|close
|278
|0.69
|1.25599
|0.00000
|0.00000
|20.88
|6943.42
|557
|2009.02.18 00:34
|sell
|279
|0.69
|1.25590
|0.00000
|0.00000
|558
|2009.02.18 01:54
|sell
|280
|0.20
|1.25932
|0.00000
|0.00000
|559
|2009.02.18 10:34
|close
|280
|0.20
|1.25633
|0.00000
|0.00000
|47.60
|6991.02
|560
|2009.02.18 10:34
|close
|279
|0.69
|1.25633
|0.00000
|0.00000
|-23.62
|6967.40
|561
|2009.02.18 10:34
|sell
|281
|0.70
|1.25620
|0.00000
|0.00000
|562
|2009.02.18 15:41
|close
|281
|0.70
|1.25550
|0.00000
|0.00000
|39.03
|7006.43
|563
|2009.02.18 15:41
|sell
|282
|0.70
|1.25536
|0.00000
|0.00000
|564
|2009.02.18 15:49
|close
|282
|0.70
|1.25461
|0.00000
|0.00000
|41.85
|7048.28
|565
|2009.02.18 15:49
|sell
|283
|0.70
|1.25450
|0.00000
|0.00000
|566
|2009.02.18 16:10
|close
|283
|0.70
|1.25409
|0.00000
|0.00000
|22.89
|7071.17
|567
|2009.02.18 16:10
|sell
|284
|0.71
|1.25394
|0.00000
|0.00000
|568
|2009.02.18 16:36
|close
|284
|0.71
|1.25357
|0.00000
|0.00000
|20.96
|7092.13
|569
|2009.02.18 16:36
|sell
|285
|0.71
|1.25344
|0.00000
|0.00000
|570
|2009.02.18 16:36
|close
|285
|0.71
|1.25291
|0.00000
|0.00000
|30.03
|7122.16
|571
|2009.02.18 16:36
|sell
|286
|0.71
|1.25280
|0.00000
|0.00000
|572
|2009.02.18 16:38
|close
|286
|0.71
|1.25239
|0.00000
|0.00000
|23.24
|7145.40
|573
|2009.02.18 16:38
|sell
|287
|0.71
|1.25226
|0.00000
|0.00000
|574
|2009.02.18 17:04
|close
|287
|0.71
|1.25188
|0.00000
|0.00000
|21.55
|7166.95
|575
|2009.02.18 17:04
|sell
|288
|0.72
|1.25174
|0.00000
|0.00000
|576
|2009.02.18 18:25
|sell
|289
|0.20
|1.25530
|0.00000
|0.00000
|577
|2009.02.23 21:56
|sell
|290
|0.30
|1.26920
|0.00000
|0.00000
|578
|2009.02.25 16:36
|sell
|291
|0.40
|1.27240
|0.00000
|0.00000
|579
|2009.03.02 00:30
|close
|291
|0.40
|1.26009
|0.00000
|0.00000
|390.19
|7557.15
|580
|2009.03.02 00:30
|close
|290
|0.30
|1.26009
|0.00000
|0.00000
|216.29
|7773.43
|581
|2009.03.02 00:30
|close
|289
|0.20
|1.26009
|0.00000
|0.00000
|-76.72
|7696.71
|582
|2009.03.02 00:30
|close
|288
|0.72
|1.26009
|0.00000
|0.00000
|-479.60
|7217.11
|583
|2009.03.02 00:30
|sell
|292
|0.72
|1.25995
|0.00000
|0.00000
|584
|2009.03.02 00:31
|close
|292
|0.72
|1.25937
|0.00000
|0.00000
|33.16
|7250.27
|585
|2009.03.02 00:31
|sell
|293
|0.73
|1.25925
|0.00000
|0.00000
|586
|2009.03.02 00:43
|close
|293
|0.73
|1.25886
|0.00000
|0.00000
|22.62
|7272.89
|587
|2009.03.02 00:43
|sell
|294
|0.73
|1.25866
|0.00000
|0.00000
|588
|2009.03.02 01:13
|close
|294
|0.73
|1.25831
|0.00000
|0.00000
|20.31
|7293.20
|589
|2009.03.02 01:13
|sell
|295
|0.73
|1.25813
|0.00000
|0.00000
|590
|2009.03.02 01:22
|close
|295
|0.73
|1.25773
|0.00000
|0.00000
|23.22
|7316.42
|591
|2009.03.02 01:22
|sell
|296
|0.73
|1.25744
|0.00000
|0.00000
|592
|2009.03.02 01:30
|close
|296
|0.73
|1.25706
|0.00000
|0.00000
|22.07
|7338.49
|593
|2009.03.02 01:30
|sell
|297
|0.73
|1.25686
|0.00000
|0.00000
|594
|2009.03.02 01:32
|close
|297
|0.73
|1.25646
|0.00000
|0.00000
|23.24
|7361.73
|595
|2009.03.02 01:32
|sell
|298
|0.74
|1.25640
|0.00000
|0.00000
|596
|2009.03.02 03:08
|sell
|299
|0.20
|1.25928
|0.00000
|0.00000
|597
|2009.03.02 05:02
|close
|299
|0.20
|1.25673
|0.00000
|0.00000
|40.58
|7402.31
|598
|2009.03.02 05:02
|close
|298
|0.74
|1.25673
|0.00000
|0.00000
|-19.43
|7382.88
|599
|2009.03.02 05:02
|sell
|300
|0.74
|1.25659
|0.00000
|0.00000
|600
|2009.03.02 05:03
|close
|300
|0.74
|1.25623
|0.00000
|0.00000
|21.21
|7404.09
|601
|2009.03.02 05:03
|sell
|301
|0.74
|1.25608
|0.00000
|0.00000
|602
|2009.03.02 05:09
|close
|301
|0.74
|1.25573
|0.00000
|0.00000
|20.63
|7424.72
|603
|2009.03.02 05:09
|sell
|302
|0.74
|1.25554
|0.00000
|0.00000
|604
|2009.03.02 05:19
|close
|302
|0.74
|1.25502
|0.00000
|0.00000
|30.66
|7455.38
|605
|2009.03.02 05:19
|sell
|303
|0.75
|1.25480
|0.00000
|0.00000
|606
|2009.03.02 06:29
|sell
|304
|0.20
|1.25740
|0.00000
|0.00000
|607
|2009.03.02 11:10
|sell
|305
|0.30
|1.26030
|0.00000
|0.00000
|608
|2009.03.02 13:24
|close
|305
|0.30
|1.25628
|0.00000
|0.00000
|96.00
|7551.38
|609
|2009.03.02 13:24
|close
|304
|0.20
|1.25628
|0.00000
|0.00000
|17.83
|7569.21
|610
|2009.03.02 13:24
|close
|303
|0.75
|1.25628
|0.00000
|0.00000
|-88.36
|7480.85
|611
|2009.03.02 13:24
|sell
|306
|0.75
|1.25614
|0.00000
|0.00000
|612
|2009.03.02 13:25
|close
|306
|0.75
|1.25570
|0.00000
|0.00000
|26.28
|7507.13
|613
|2009.03.02 13:25
|sell
|307
|0.75
|1.25558
|0.00000
|0.00000
|614
|2009.03.02 14:21
|sell
|308
|0.20
|1.25880
|0.00000
|0.00000
|615
|2009.03.02 23:58
|close
|308
|0.20
|1.25599
|0.00000
|0.00000
|44.75
|7551.88
|616
|2009.03.02 23:58
|close
|307
|0.75
|1.25599
|0.00000
|0.00000
|-24.48
|7527.40
|617
|2009.03.02 23:58
|sell
|309
|0.75
|1.25592
|0.00000
|0.00000
|618
|2009.03.03 00:02
|close
|309
|0.75
|1.25551
|0.00000
|0.00000
|24.27
|7551.68
|619
|2009.03.03 00:02
|sell
|310
|0.76
|1.25536
|0.00000
|0.00000
|620
|2009.03.03 00:03
|close
|310
|0.76
|1.25481
|0.00000
|0.00000
|33.31
|7584.99
|621
|2009.03.03 00:03
|sell
|311
|0.76
|1.25470
|0.00000
|0.00000
|622
|2009.03.03 00:03
|close
|311
|0.76
|1.25413
|0.00000
|0.00000
|34.54
|7619.53
|623
|2009.03.03 00:03
|sell
|312
|0.76
|1.25403
|0.00000
|0.00000
|624
|2009.03.03 01:22
|sell
|313
|0.20
|1.25690
|0.00000
|0.00000
|625
|2009.03.03 17:11
|close
|313
|0.20
|1.25432
|0.00000
|0.00000
|41.14
|7660.67
|626
|2009.03.03 17:11
|close
|312
|0.76
|1.25432
|0.00000
|0.00000
|-17.57
|7643.10
|627
|2009.03.03 17:11
|sell
|314
|0.76
|1.25422
|0.00000
|0.00000
|628
|2009.03.03 17:13
|close
|314
|0.76
|1.25349
|0.00000
|0.00000
|44.26
|7687.36
|629
|2009.03.03 17:13
|sell
|315
|0.77
|1.25338
|0.00000
|0.00000
|630
|2009.03.03 17:13
|close
|315
|0.77
|1.25285
|0.00000
|0.00000
|32.57
|7719.93
|631
|2009.03.03 17:13
|sell
|316
|0.77
|1.25278
|0.00000
|0.00000
|632
|2009.03.03 17:16
|close
|316
|0.77
|1.25235
|0.00000
|0.00000
|26.44
|7746.37
|633
|2009.03.03 17:16
|sell
|317
|0.77
|1.25221
|0.00000
|0.00000
|634
|2009.03.03 18:56
|sell
|318
|0.20
|1.25682
|0.00000
|0.00000
|635
|2009.03.04 00:16
|close
|318
|0.20
|1.25283
|0.00000
|0.00000
|63.64
|7810.01
|636
|2009.03.04 00:16
|close
|317
|0.77
|1.25283
|0.00000
|0.00000
|-38.33
|7771.68
|637
|2009.03.04 00:16
|sell
|319
|0.78
|1.25264
|0.00000
|0.00000
|638
|2009.03.04 01:34
|close
|319
|0.78
|1.25186
|0.00000
|0.00000
|48.60
|7820.28
|639
|2009.03.04 01:34
|sell
|320
|0.78
|1.25173
|0.00000
|0.00000
|640
|2009.03.04 01:34
|close
|320
|0.78
|1.25122
|0.00000
|0.00000
|31.79
|7852.07
|641
|2009.03.04 01:34
|sell
|321
|0.79
|1.25112
|0.00000
|0.00000
|642
|2009.03.04 01:35
|close
|321
|0.79
|1.25079
|0.00000
|0.00000
|20.84
|7872.91
|643
|2009.03.04 01:35
|sell
|322
|0.79
|1.25067
|0.00000
|0.00000
|644
|2009.03.04 01:40
|close
|322
|0.79
|1.25013
|0.00000
|0.00000
|34.12
|7907.03
|645
|2009.03.04 01:40
|sell
|323
|0.79
|1.25007
|0.00000
|0.00000
|646
|2009.03.04 01:40
|close
|323
|0.79
|1.24951
|0.00000
|0.00000
|35.41
|7942.44
|647
|2009.03.04 01:40
|sell
|324
|0.79
|1.24945
|0.00000
|0.00000
|648
|2009.03.04 01:40
|close
|324
|0.79
|1.24877
|0.00000
|0.00000
|43.02
|7985.46
|649
|2009.03.04 01:40
|sell
|325
|0.80
|1.24882
|0.00000
|0.00000
|650
|2009.03.04 01:42
|close
|325
|0.80
|1.24843
|0.00000
|0.00000
|24.99
|8010.45
|651
|2009.03.04 01:42
|sell
|326
|0.80
|1.24833
|0.00000
|0.00000
|652
|2009.03.04 01:43
|close
|326
|0.80
|1.24795
|0.00000
|0.00000
|24.36
|8034.81
|653
|2009.03.04 01:43
|sell
|327
|0.80
|1.24784
|0.00000
|0.00000
|654
|2009.03.04 01:43
|close
|327
|0.80
|1.24745
|0.00000
|0.00000
|25.01
|8059.82
|655
|2009.03.04 01:43
|sell
|328
|0.81
|1.24738
|0.00000
|0.00000
|656
|2009.03.04 01:46
|close
|328
|0.81
|1.24693
|0.00000
|0.00000
|29.23
|8089.05
|657
|2009.03.04 01:46
|sell
|329
|0.81
|1.24683
|0.00000
|0.00000
|658
|2009.03.04 01:47
|close
|329
|0.81
|1.24624
|0.00000
|0.00000
|38.35
|8127.40
|659
|2009.03.04 01:47
|sell
|330
|0.81
|1.24611
|0.00000
|0.00000
|660
|2009.03.04 01:47
|close
|330
|0.81
|1.24580
|0.00000
|0.00000
|20.16
|8147.56
|661
|2009.03.04 01:47
|sell
|331
|0.81
|1.24569
|0.00000
|0.00000
|662
|2009.03.04 03:27
|sell
|332
|0.20
|1.24950
|0.00000
|0.00000
|663
|2009.03.09 13:45
|sell
|333
|0.30
|1.25626
|0.00000
|0.00000
|664
|2009.03.18 19:18
|close at stop
|333
|0.30
|1.33206
|0.00000
|0.00000
|-1707.91
|6439.65
|665
|2009.03.18 19:18
|close at stop
|332
|0.20
|1.33206
|0.00000
|0.00000
|-1240.39
|5199.26
|666
|2009.03.18 19:18
|close at stop
|331
|0.81
|1.33206
|0.00000
|0.00000
|-5255.26
|-55.99