Strategy Tester Report
Prince_ATM_V2.6_WF6-7付2~
GIGBrokers-Server (Build 223)

SymbolEURCHF_M (Euro vs CHF (1 mini lot=10000 euro))
Period15 Minutes (M15) 2009.07.01 00:00 - 2009.10.30 23:00 (2009.07.01 - 2009.11.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersOrderOptions="-------- Orders options --------"; Lots=0.05; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true; MaxRisk=0.15; LossMax=0; TakeProfit=5; StopLoss=53; Close_Time=3; Start_Time=22;
Bars in test8592Ticks modelled904971Modelling quality68.98%
Mismatched charts errors2
Initial deposit1300.00
Total net profit10422.22Gross profit10880.07Gross loss-457.85
Profit factor23.76Expected payoff39.63
Absolute drawdown9.55Maximal drawdown253.27 (4.79%)Relative drawdown4.79% (253.27)
Total trades263Short positions (won %)130 (97.69%)Long positions (won %)133 (96.99%)
Profit trades (% of total)256 (97.34%)Loss trades (% of total)7 (2.66%)
Largestprofit trade48.71loss trade-204.56
Averageprofit trade42.50loss trade-65.41
Maximumconsecutive wins (profit in money)86 (3953.96)consecutive losses (loss in money)1 (-204.56)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3953.96 (86)consecutive loss (count of losses)-204.56 (1)
Averageconsecutive wins32consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.07.01 00:55sell19.801.52450.00000.0000
22009.07.01 00:55modify19.801.52451.52981.5240
32009.07.01 01:01t/p19.801.52401.52981.524047.731347.73
42009.07.01 01:09sell210.001.52440.00000.0000
52009.07.01 01:09modify210.001.52441.52971.5239
62009.07.01 02:09t/p210.001.52391.52971.523948.701396.43
72009.07.01 02:10buy310.001.52390.00000.0000
82009.07.01 02:10modify310.001.52391.51861.5244
92009.07.01 02:30t/p310.001.52441.51861.524448.711445.14
102009.07.01 02:40buy410.001.52390.00000.0000
112009.07.01 02:40modify410.001.52391.51861.5244
122009.07.01 03:09t/p410.001.52441.51861.524448.711493.85
132009.07.01 23:16sell510.001.52100.00000.0000
142009.07.01 23:16modify510.001.52101.52631.5205
152009.07.01 23:24t/p510.001.52051.52631.520548.701542.55
162009.07.01 23:33sell610.001.52100.00000.0000
172009.07.01 23:33modify610.001.52101.52631.5205
182009.07.01 23:36t/p610.001.52051.52631.520548.701591.25
192009.07.02 00:00buy710.001.52020.00000.0000
202009.07.02 00:00modify710.001.52021.51491.5207
212009.07.02 00:09t/p710.001.52071.51491.520748.711639.96
222009.07.02 00:15buy810.001.52020.00000.0000
232009.07.02 00:15modify810.001.52021.51491.5207
242009.07.02 00:30t/p810.001.52071.51491.520748.711688.67
252009.07.02 00:39buy910.001.52010.00000.0000
262009.07.02 00:39modify910.001.52011.51481.5206
272009.07.02 00:52t/p910.001.52061.51481.520648.711737.38
282009.07.02 01:31sell1010.001.52060.00000.0000
292009.07.02 01:31modify1010.001.52061.52591.5201
302009.07.02 01:39t/p1010.001.52011.52591.520148.711786.09
312009.07.02 01:46sell1110.001.52060.00000.0000
322009.07.02 01:46modify1110.001.52061.52591.5201
332009.07.02 01:52t/p1110.001.52011.52591.520148.711834.80
342009.07.02 02:09sell1210.001.52050.00000.0000
352009.07.02 02:09modify1210.001.52051.52581.5200
362009.07.02 02:39t/p1210.001.52001.52581.520048.711883.51
372009.07.02 03:54buy1310.001.52030.00000.0000
382009.07.02 03:54modify1310.001.52031.51501.5208
392009.07.02 04:37t/p1310.001.52081.51501.520848.711932.22
402009.07.02 22:24buy1410.001.51760.00000.0000
412009.07.02 22:24modify1410.001.51761.51231.5181
422009.07.02 22:39t/p1410.001.51811.51231.518148.711980.93
432009.07.02 23:03buy1510.001.51760.00000.0000
442009.07.02 23:03modify1510.001.51761.51231.5181
452009.07.02 23:06t/p1510.001.51811.51231.518148.712029.64
462009.07.03 00:42sell1610.001.51930.00000.0000
472009.07.03 00:42modify1610.001.51931.52461.5188
482009.07.03 00:45t/p1610.001.51881.52461.518848.712078.35
492009.07.03 02:24sell1710.001.51830.00000.0000
502009.07.03 02:24modify1710.001.51831.52361.5178
512009.07.03 03:24t/p1710.001.51781.52361.517848.712127.06
522009.07.03 03:24buy1810.001.51780.00000.0000
532009.07.03 03:24modify1810.001.51781.51251.5183
542009.07.03 03:45t/p1810.001.51831.51251.518348.712175.77
552009.07.06 23:32sell1910.001.51660.00000.0000
562009.07.06 23:32modify1910.001.51661.52191.5161
572009.07.06 23:55t/p1910.001.51611.52191.516148.702224.47
582009.07.07 00:33sell2010.001.51710.00000.0000
592009.07.07 00:33modify2010.001.51711.52241.5166
602009.07.07 00:36t/p2010.001.51661.52241.516648.712273.18
612009.07.07 00:37sell2110.001.51700.00000.0000
622009.07.07 00:37modify2110.001.51701.52231.5165
632009.07.07 00:48t/p2110.001.51651.52231.516548.712321.89
642009.07.07 02:36sell2210.001.51650.00000.0000
652009.07.07 02:36modify2210.001.51651.52181.5160
662009.07.07 02:47t/p2210.001.51601.52181.516048.702370.59
672009.07.07 23:13buy2310.001.51550.00000.0000
682009.07.07 23:13modify2310.001.51551.51021.5160
692009.07.07 23:22t/p2310.001.51601.51021.516048.712419.30
702009.07.08 00:28sell2410.001.51610.00000.0000
712009.07.08 00:28modify2410.001.51611.52141.5156
722009.07.08 00:31t/p2410.001.51561.52141.515648.712468.01
732009.07.08 00:55sell2510.001.51610.00000.0000
742009.07.08 00:55modify2510.001.51611.52141.5156
752009.07.08 01:00t/p2510.001.51561.52141.515648.712516.72
762009.07.08 03:45buy2610.001.51500.00000.0000
772009.07.08 03:45modify2610.001.51501.50971.5155
782009.07.08 04:06t/p2610.001.51551.50971.515548.712565.43
792009.07.08 23:41buy2710.001.51310.00000.0000
802009.07.08 23:41modify2710.001.51311.50781.5136
812009.07.08 23:58t/p2710.001.51361.50781.513648.712614.14
822009.07.09 00:50sell2810.001.51350.00000.0000
832009.07.09 00:50modify2810.001.51351.51881.5130
842009.07.09 00:53t/p2810.001.51301.51881.513048.702662.84
852009.07.09 01:00sell2910.001.51350.00000.0000
862009.07.09 01:00modify2910.001.51351.51881.5130
872009.07.09 02:07close2910.001.51351.51881.51300.002662.84
882009.07.10 01:10buy3010.001.51190.00000.0000
892009.07.10 01:10modify3010.001.51191.50661.5124
902009.07.10 01:17t/p3010.001.51241.50661.512448.712711.55
912009.07.10 23:07buy3110.001.51270.00000.0000
922009.07.10 23:07modify3110.001.51271.50741.5132
932009.07.10 23:16t/p3110.001.51321.50741.513248.712760.26
942009.07.10 23:17buy3210.001.51290.00000.0000
952009.07.10 23:17modify3210.001.51291.50761.5134
962009.07.10 23:25t/p3210.001.51341.50761.513448.702808.96
972009.07.14 02:09sell3310.001.51410.00000.0000
982009.07.14 02:09modify3310.001.51411.51941.5136
992009.07.14 02:10t/p3310.001.51361.51941.513648.702857.66
1002009.07.14 02:13sell3410.001.51410.00000.0000
1012009.07.14 02:13modify3410.001.51411.51941.5136
1022009.07.14 02:15t/p3410.001.51361.51941.513648.702906.36
1032009.07.14 03:30buy3510.001.51370.00000.0000
1042009.07.14 03:30modify3510.001.51371.50841.5142
1052009.07.14 03:35t/p3510.001.51421.50841.514248.712955.07
1062009.07.14 03:38buy3610.001.51370.00000.0000
1072009.07.14 03:38modify3610.001.51371.50841.5142
1082009.07.14 04:40t/p3610.001.51421.50841.514248.713003.78
1092009.07.14 23:30sell3710.001.52050.00000.0000
1102009.07.14 23:30modify3710.001.52051.52581.5200
1112009.07.14 23:58t/p3710.001.52001.52581.520048.713052.49
1122009.07.15 00:28buy3810.001.51990.00000.0000
1132009.07.15 00:28modify3810.001.51991.51461.5204
1142009.07.15 00:29t/p3810.001.52041.51461.520448.713101.20
1152009.07.15 02:45sell3910.001.52120.00000.0000
1162009.07.15 02:45modify3910.001.52121.52651.5207
1172009.07.15 03:55close3910.001.52121.52651.52070.003101.20
1182009.07.16 01:45sell4010.001.51610.00000.0000
1192009.07.16 01:45modify4010.001.51611.52141.5156
1202009.07.16 01:55t/p4010.001.51561.52141.515648.713149.91
1212009.07.16 02:14sell4110.001.51600.00000.0000
1222009.07.16 02:14modify4110.001.51601.52131.5155
1232009.07.16 02:18t/p4110.001.51551.52131.515548.713198.62
1242009.07.16 03:34buy4210.001.51550.00000.0000
1252009.07.16 03:34modify4210.001.51551.51021.5160
1262009.07.16 03:42t/p4210.001.51601.51021.516048.713247.33
1272009.07.16 03:55buy4310.001.51530.00000.0000
1282009.07.16 03:55modify4310.001.51531.51001.5158
1292009.07.16 04:13t/p4310.001.51581.51001.515848.713296.04
1302009.07.16 23:37sell4410.001.51890.00000.0000
1312009.07.16 23:37modify4410.001.51891.52421.5184
1322009.07.16 23:51t/p4410.001.51841.52421.518448.703344.74
1332009.07.17 01:55buy4510.001.51770.00000.0000
1342009.07.17 01:55modify4510.001.51771.51241.5182
1352009.07.17 01:58t/p4510.001.51821.51241.518248.713393.45
1362009.07.20 23:17sell4610.001.52020.00000.0000
1372009.07.20 23:17modify4610.001.52021.52551.5197
1382009.07.20 23:23t/p4610.001.51971.52551.519748.703442.15
1392009.07.20 23:47sell4710.001.52010.00000.0000
1402009.07.20 23:47modify4710.001.52011.52541.5196
1412009.07.20 23:55t/p4710.001.51961.52541.519648.703490.85
1422009.07.21 00:33buy4810.001.51950.00000.0000
1432009.07.21 00:33modify4810.001.51951.51421.5200
1442009.07.21 01:33t/p4810.001.52001.51421.520048.713539.56
1452009.07.21 01:33sell4910.001.51990.00000.0000
1462009.07.21 01:33modify4910.001.51991.52521.5194
1472009.07.21 01:37t/p4910.001.51941.52521.519448.703588.26
1482009.07.21 01:39sell5010.001.51970.00000.0000
1492009.07.21 01:39modify5010.001.51971.52501.5192
1502009.07.21 02:03t/p5010.001.51921.52501.519248.703636.96
1512009.07.21 02:31buy5110.001.51950.00000.0000
1522009.07.21 02:31modify5110.001.51951.51421.5200
1532009.07.21 03:38close5110.001.51971.51421.520019.483656.44
1542009.07.22 00:18sell5210.001.51650.00000.0000
1552009.07.22 00:18modify5210.001.51651.52181.5160
1562009.07.22 00:22t/p5210.001.51601.52181.516048.703705.14
1572009.07.22 00:53sell5310.001.51650.00000.0000
1582009.07.22 00:53modify5310.001.51651.52181.5160
1592009.07.22 01:03t/p5310.001.51601.52181.516048.703753.84
1602009.07.22 01:08sell5410.001.51650.00000.0000
1612009.07.22 01:08modify5410.001.51651.52181.5160
1622009.07.22 01:10t/p5410.001.51601.52181.516048.703802.54
1632009.07.22 01:15sell5510.001.51650.00000.0000
1642009.07.22 01:15modify5510.001.51651.52181.5160
1652009.07.22 01:20t/p5510.001.51601.52181.516048.703851.24
1662009.07.22 01:27sell5610.001.51650.00000.0000
1672009.07.22 01:27modify5610.001.51651.52181.5160
1682009.07.22 01:53t/p5610.001.51601.52181.516048.703899.94
1692009.07.22 02:25buy5710.001.51600.00000.0000
1702009.07.22 02:25modify5710.001.51601.51071.5165
1712009.07.22 02:55t/p5710.001.51651.51071.516548.713948.65
1722009.07.23 01:17buy5810.001.51530.00000.0000
1732009.07.23 01:17modify5810.001.51531.51001.5158
1742009.07.23 02:25close5810.001.51571.51001.515838.973987.62
1752009.07.23 02:25sell5910.001.51570.00000.0000
1762009.07.23 02:25modify5910.001.51571.52101.5152
1772009.07.23 03:33close5910.001.51571.52101.51520.003987.62
1782009.07.24 02:00buy6010.001.52020.00000.0000
1792009.07.24 02:00modify6010.001.52021.51491.5207
1802009.07.24 02:03t/p6010.001.52071.51491.520748.714036.33
1812009.07.27 00:56sell6110.001.52230.00000.0000
1822009.07.27 00:56modify6110.001.52231.52761.5218
1832009.07.27 01:08t/p6110.001.52181.52761.521848.704085.03
1842009.07.27 01:21sell6210.001.52230.00000.0000
1852009.07.27 01:21modify6210.001.52231.52761.5218
1862009.07.27 03:02close6210.001.52231.52761.52180.004085.03
1872009.07.27 03:03buy6310.001.52230.00000.0000
1882009.07.27 03:03modify6310.001.52231.51701.5228
1892009.07.27 03:25t/p6310.001.52281.51701.522848.714133.74
1902009.07.27 23:03buy6410.001.52370.00000.0000
1912009.07.27 23:03modify6410.001.52371.51841.5242
1922009.07.27 23:40t/p6410.001.52421.51841.524248.714182.45
1932009.07.28 00:14sell6510.001.52430.00000.0000
1942009.07.28 00:14modify6510.001.52431.52961.5238
1952009.07.28 00:28t/p6510.001.52381.52961.523848.704231.15
1962009.07.28 01:17sell6610.001.52450.00000.0000
1972009.07.28 01:17modify6610.001.52451.52981.5240
1982009.07.28 01:20t/p6610.001.52401.52981.524048.704279.85
1992009.07.28 01:24sell6710.001.52450.00000.0000
2002009.07.28 01:24modify6710.001.52451.52981.5240
2012009.07.28 01:26t/p6710.001.52401.52981.524048.704328.55
2022009.07.28 01:27sell6810.001.52450.00000.0000
2032009.07.28 01:27modify6810.001.52451.52981.5240
2042009.07.28 01:33t/p6810.001.52401.52981.524048.704377.25
2052009.07.28 02:25sell6910.001.52460.00000.0000
2062009.07.28 02:25modify6910.001.52461.52991.5241
2072009.07.28 02:27t/p6910.001.52411.52991.524148.704425.95
2082009.07.28 02:30sell7010.001.52440.00000.0000
2092009.07.28 02:30modify7010.001.52441.52971.5239
2102009.07.28 02:33t/p7010.001.52391.52971.523948.704474.65
2112009.07.28 02:35sell7110.001.52450.00000.0000
2122009.07.28 02:35modify7110.001.52451.52981.5240
2132009.07.28 03:03t/p7110.001.52401.52981.524048.704523.35
2142009.07.29 00:43sell7210.001.52420.00000.0000
2152009.07.29 00:43modify7210.001.52421.52951.5237
2162009.07.29 00:45t/p7210.001.52371.52951.523748.704572.05
2172009.07.29 00:48sell7310.001.52420.00000.0000
2182009.07.29 00:48modify7310.001.52421.52951.5237
2192009.07.29 00:52t/p7310.001.52371.52951.523748.704620.75
2202009.07.30 00:20buy7410.001.52660.00000.0000
2212009.07.30 00:20modify7410.001.52661.52131.5271
2222009.07.30 00:22t/p7410.001.52711.52131.527148.714669.46
2232009.07.30 01:00sell7510.001.52720.00000.0000
2242009.07.30 01:00modify7510.001.52721.53251.5267
2252009.07.30 01:09t/p7510.001.52671.53251.526748.714718.17
2262009.07.30 01:17sell7610.001.52730.00000.0000
2272009.07.30 01:17modify7610.001.52731.53261.5268
2282009.07.30 01:23t/p7610.001.52681.53261.526848.714766.88
2292009.07.30 01:25sell7710.001.52730.00000.0000
2302009.07.30 01:25modify7710.001.52731.53261.5268
2312009.07.30 01:33t/p7710.001.52681.53261.526848.714815.59
2322009.07.30 01:40sell7810.001.52730.00000.0000
2332009.07.30 01:40modify7810.001.52731.53261.5268
2342009.07.30 02:20t/p7810.001.52681.53261.526848.714864.30
2352009.07.30 02:21sell7910.001.52730.00000.0000
2362009.07.30 02:21modify7910.001.52731.53261.5268
2372009.07.30 03:22t/p7910.001.52681.53261.526848.714913.01
2382009.07.30 22:09buy8010.001.53090.00000.0000
2392009.07.30 22:09modify8010.001.53091.52561.5314
2402009.07.30 23:13t/p8010.001.53141.52561.531448.714961.72
2412009.07.30 23:13sell8110.001.53130.00000.0000
2422009.07.30 23:13modify8110.001.53131.53661.5308
2432009.07.30 23:20t/p8110.001.53081.53661.530848.705010.42
2442009.07.31 01:15buy8210.001.53030.00000.0000
2452009.07.31 01:15modify8210.001.53031.52501.5308
2462009.07.31 01:18t/p8210.001.53081.52501.530848.715059.13
2472009.07.31 23:25buy8310.001.52270.00000.0000
2482009.07.31 23:25modify8310.001.52271.51741.5232
2492009.08.03 00:00t/p8310.001.52321.51741.523248.715107.84
2502009.08.03 00:01sell8410.001.52370.00000.0000
2512009.08.03 00:01modify8410.001.52371.52901.5232
2522009.08.03 00:07t/p8410.001.52321.52901.523248.715156.55
2532009.08.03 00:11sell8510.001.52390.00000.0000
2542009.08.03 00:11modify8510.001.52391.52921.5234
2552009.08.03 00:13t/p8510.001.52341.52921.523448.715205.26
2562009.08.03 00:13sell8610.001.52350.00000.0000
2572009.08.03 00:13modify8610.001.52351.52881.5230
2582009.08.03 01:17t/p8610.001.52301.52881.523048.705253.96
2592009.08.03 01:22sell8710.001.52390.00000.0000
2602009.08.03 01:22modify8710.001.52391.52921.5234
2612009.08.03 03:29close8710.001.52601.52921.5234-204.565049.40
2622009.08.03 23:48sell8810.001.52710.00000.0000
2632009.08.03 23:48modify8810.001.52711.53241.5266
2642009.08.03 23:55t/p8810.001.52661.53241.526648.715098.11
2652009.08.04 00:00sell8910.001.52710.00000.0000
2662009.08.04 00:00modify8910.001.52711.53241.5266
2672009.08.04 01:00t/p8910.001.52661.53241.526648.715146.82
2682009.08.04 01:05buy9010.001.52650.00000.0000
2692009.08.04 01:05modify9010.001.52651.52121.5270
2702009.08.04 01:32t/p9010.001.52701.52121.527048.715195.53
2712009.08.04 22:34buy9110.001.52670.00000.0000
2722009.08.04 22:34modify9110.001.52671.52141.5272
2732009.08.04 22:40t/p9110.001.52721.52141.527248.715244.24
2742009.08.04 22:48buy9210.001.52690.00000.0000
2752009.08.04 22:48modify9210.001.52691.52161.5274
2762009.08.04 22:50t/p9210.001.52741.52161.527448.715292.95
2772009.08.04 22:53buy9310.001.52690.00000.0000
2782009.08.04 22:53modify9310.001.52691.52161.5274
2792009.08.04 22:55t/p9310.001.52741.52161.527448.715341.66
2802009.08.04 23:02buy9410.001.52700.00000.0000
2812009.08.04 23:02modify9410.001.52701.52171.5275
2822009.08.04 23:10t/p9410.001.52751.52171.527548.705390.36
2832009.08.04 23:13buy9510.001.52700.00000.0000
2842009.08.04 23:13modify9510.001.52701.52171.5275
2852009.08.04 23:18t/p9510.001.52751.52171.527548.705439.06
2862009.08.04 23:46sell9610.001.52750.00000.0000
2872009.08.04 23:46modify9610.001.52751.53281.5270
2882009.08.04 23:52t/p9610.001.52701.53281.527048.715487.77
2892009.08.05 00:17sell9710.001.52740.00000.0000
2902009.08.05 00:17modify9710.001.52741.53271.5269
2912009.08.05 00:37t/p9710.001.52691.53271.526948.715536.48
2922009.08.05 00:47sell9810.001.52750.00000.0000
2932009.08.05 00:47modify9810.001.52751.53281.5270
2942009.08.05 00:50t/p9810.001.52701.53281.527048.715585.19
2952009.08.05 00:51sell9910.001.52740.00000.0000
2962009.08.05 00:51modify9910.001.52741.53271.5269
2972009.08.05 01:15t/p9910.001.52691.53271.526948.715633.90
2982009.08.05 01:30sell10010.001.52760.00000.0000
2992009.08.05 01:30modify10010.001.52761.53291.5271
3002009.08.05 01:32t/p10010.001.52711.53291.527148.705682.60
3012009.08.05 02:00sell10110.001.52730.00000.0000
3022009.08.05 02:00modify10110.001.52731.53261.5268
3032009.08.05 02:13t/p10110.001.52681.53261.526848.715731.31
3042009.08.05 02:15sell10210.001.52730.00000.0000
3052009.08.05 02:15modify10210.001.52731.53261.5268
3062009.08.05 02:18t/p10210.001.52681.53261.526848.715780.02
3072009.08.05 02:21sell10310.001.52740.00000.0000
3082009.08.05 02:21modify10310.001.52741.53271.5269
3092009.08.05 02:23t/p10310.001.52691.53271.526948.715828.73
3102009.08.05 02:25sell10410.001.52730.00000.0000
3112009.08.05 02:25modify10410.001.52731.53261.5268
3122009.08.05 03:32close10410.001.52731.53261.52680.005828.73
3132009.08.05 23:05sell10510.001.52990.00000.0000
3142009.08.05 23:05modify10510.001.52991.53521.5294
3152009.08.05 23:08t/p10510.001.52941.53521.529448.705877.43
3162009.08.05 23:18sell10610.001.52990.00000.0000
3172009.08.05 23:18modify10610.001.52991.53521.5294
3182009.08.05 23:30t/p10610.001.52941.53521.529448.705926.13
3192009.08.05 23:33sell10710.001.52990.00000.0000
3202009.08.05 23:33modify10710.001.52991.53521.5294
3212009.08.06 00:01t/p10710.001.52941.53521.529448.705974.83
3222009.08.06 00:02sell10810.001.52980.00000.0000
3232009.08.06 00:02modify10810.001.52981.53511.5293
3242009.08.06 01:14close10810.001.52981.53511.52930.005974.83
3252009.08.06 02:17sell10910.001.53000.00000.0000
3262009.08.06 02:17modify10910.001.53001.53531.5295
3272009.08.06 02:20t/p10910.001.52951.53531.529548.706023.53
3282009.08.06 02:23sell11010.001.53000.00000.0000
3292009.08.06 02:23modify11010.001.53001.53531.5295
3302009.08.06 02:30t/p11010.001.52951.53531.529548.706072.23
3312009.08.06 22:47buy11110.001.52820.00000.0000
3322009.08.06 22:47modify11110.001.52821.52291.5287
3332009.08.06 23:05t/p11110.001.52871.52291.528748.716120.94
3342009.08.07 01:10sell11210.001.52910.00000.0000
3352009.08.07 01:10modify11210.001.52911.53441.5286
3362009.08.07 01:20t/p11210.001.52861.53441.528648.706169.64
3372009.08.07 01:23sell11310.001.52900.00000.0000
3382009.08.07 01:23modify11310.001.52901.53431.5285
3392009.08.07 01:55t/p11310.001.52851.53431.528548.706218.34
3402009.08.07 01:57sell11410.001.52890.00000.0000
3412009.08.07 01:57modify11410.001.52891.53421.5284
3422009.08.07 02:00t/p11410.001.52841.53421.528448.706267.04
3432009.08.07 02:02sell11510.001.52890.00000.0000
3442009.08.07 02:02modify11510.001.52891.53421.5284
3452009.08.07 02:15t/p11510.001.52841.53421.528448.706315.74
3462009.08.07 02:26sell11610.001.52900.00000.0000
3472009.08.07 02:26modify11610.001.52901.53431.5285
3482009.08.07 02:30t/p11610.001.52851.53431.528548.706364.44
3492009.08.07 02:32sell11710.001.52890.00000.0000
3502009.08.07 02:32modify11710.001.52891.53421.5284
3512009.08.07 03:39close11710.001.52881.53421.52849.746374.18
3522009.08.10 00:55buy11810.001.53380.00000.0000
3532009.08.10 00:55modify11810.001.53381.52851.5343
3542009.08.10 01:01t/p11810.001.53431.52851.534348.716422.89
3552009.08.10 23:35buy11910.001.53450.00000.0000
3562009.08.10 23:35modify11910.001.53451.52921.5350
3572009.08.11 00:12t/p11910.001.53501.52921.535048.716471.60
3582009.08.11 02:00sell12010.001.53480.00000.0000
3592009.08.11 02:00modify12010.001.53481.54011.5343
3602009.08.11 02:08t/p12010.001.53431.54011.534348.706520.30
3612009.08.11 02:45buy12110.001.53420.00000.0000
3622009.08.11 02:45modify12110.001.53421.52891.5347
3632009.08.11 03:52close12110.001.53431.52891.53479.746530.04
3642009.08.11 23:15buy12210.001.53060.00000.0000
3652009.08.11 23:15modify12210.001.53061.52531.5311
3662009.08.12 00:22close12210.001.53071.52531.53119.746539.78
3672009.08.12 02:08buy12310.001.53060.00000.0000
3682009.08.12 02:08modify12310.001.53061.52531.5311
3692009.08.12 03:15close12310.001.53091.52531.531129.236569.01
3702009.08.13 02:08buy12410.001.52910.00000.0000
3712009.08.13 02:08modify12410.001.52911.52381.5296
3722009.08.13 02:13t/p12410.001.52961.52381.529648.716617.72
3732009.08.13 02:35buy12510.001.52910.00000.0000
3742009.08.13 02:35modify12510.001.52911.52381.5296
3752009.08.13 02:50t/p12510.001.52961.52381.529648.716666.43
3762009.08.13 03:18buy12610.001.52940.00000.0000
3772009.08.13 03:18modify12610.001.52941.52411.5299
3782009.08.13 03:35t/p12610.001.52991.52411.529948.716715.14
3792009.08.13 03:53buy12710.001.52940.00000.0000
3802009.08.13 03:53modify12710.001.52941.52411.5299
3812009.08.13 04:14t/p12710.001.52991.52411.529948.716763.85
3822009.08.13 23:51buy12810.001.52820.00000.0000
3832009.08.13 23:51modify12810.001.52821.52291.5287
3842009.08.13 23:52t/p12810.001.52871.52291.528748.716812.56
3852009.08.14 00:16sell12910.001.52910.00000.0000
3862009.08.14 00:16modify12910.001.52911.53441.5286
3872009.08.14 00:27t/p12910.001.52861.53441.528648.706861.26
3882009.08.14 00:32sell13010.001.52900.00000.0000
3892009.08.14 00:32modify13010.001.52901.53431.5285
3902009.08.14 00:38t/p13010.001.52851.53431.528548.706909.96
3912009.08.14 00:42sell13110.001.52900.00000.0000
3922009.08.14 00:42modify13110.001.52901.53431.5285
3932009.08.14 00:48t/p13110.001.52851.53431.528548.706958.66
3942009.08.14 01:45sell13210.001.52890.00000.0000
3952009.08.14 01:45modify13210.001.52891.53421.5284
3962009.08.14 01:53t/p13210.001.52841.53421.528448.707007.36
3972009.08.14 01:55sell13310.001.52890.00000.0000
3982009.08.14 01:55modify13310.001.52891.53421.5284
3992009.08.14 02:13t/p13310.001.52841.53421.528448.707056.06
4002009.08.14 03:18buy13410.001.52850.00000.0000
4012009.08.14 03:18modify13410.001.52851.52321.5290
4022009.08.14 03:27t/p13410.001.52901.52321.529048.717104.77
4032009.08.17 02:55buy13510.001.52330.00000.0000
4042009.08.17 02:55modify13510.001.52331.51801.5238
4052009.08.17 05:02close13510.001.52251.51801.5238-77.947026.83
4062009.08.17 22:17buy13610.001.51780.00000.0000
4072009.08.17 22:17modify13610.001.51781.51251.5183
4082009.08.17 22:40t/p13610.001.51831.51251.518348.717075.54
4092009.08.18 01:38buy13710.001.51770.00000.0000
4102009.08.18 01:38modify13710.001.51771.51241.5182
4112009.08.18 01:40t/p13710.001.51821.51241.518248.717124.25
4122009.08.18 02:08buy13810.001.51760.00000.0000
4132009.08.18 02:08modify13810.001.51761.51231.5181
4142009.08.18 02:45t/p13810.001.51811.51231.518148.717172.96
4152009.08.18 23:48sell13910.001.52040.00000.0000
4162009.08.18 23:48modify13910.001.52041.52571.5199
4172009.08.19 00:55close13910.001.52041.52571.51990.007172.96
4182009.08.20 02:00buy14010.001.51600.00000.0000
4192009.08.20 02:00modify14010.001.51601.51071.5165
4202009.08.20 02:35t/p14010.001.51651.51071.516548.717221.67
4212009.08.20 23:00buy14110.001.51520.00000.0000
4222009.08.20 23:00modify14110.001.51521.50991.5157
4232009.08.20 23:41t/p14110.001.51571.50991.515748.717270.38
4242009.08.21 01:02sell14210.001.51560.00000.0000
4252009.08.21 01:02modify14210.001.51561.52091.5151
4262009.08.21 01:05t/p14210.001.51511.52091.515148.707319.08
4272009.08.21 03:12buy14310.001.51530.00000.0000
4282009.08.21 03:12modify14310.001.51531.51001.5158
4292009.08.21 04:20close14310.001.51561.51001.515829.237348.31
4302009.08.24 23:05buy14410.001.51780.00000.0000
4312009.08.24 23:05modify14410.001.51781.51251.5183
4322009.08.24 23:07t/p14410.001.51831.51251.518348.717397.02
4332009.08.24 23:13buy14510.001.51780.00000.0000
4342009.08.24 23:13modify14510.001.51781.51251.5183
4352009.08.24 23:18t/p14510.001.51831.51251.518348.717445.73
4362009.08.25 02:48buy14610.001.51760.00000.0000
4372009.08.25 02:48modify14610.001.51761.51231.5181
4382009.08.25 02:55t/p14610.001.51811.51231.518148.717494.44
4392009.08.25 22:50buy14710.001.51770.00000.0000
4402009.08.25 22:50modify14710.001.51771.51241.5182
4412009.08.25 22:57t/p14710.001.51821.51241.518248.717543.15
4422009.08.25 23:17buy14810.001.51790.00000.0000
4432009.08.25 23:17modify14810.001.51791.51261.5184
4442009.08.25 23:45t/p14810.001.51841.51261.518448.717591.86
4452009.08.26 00:23sell14910.001.51810.00000.0000
4462009.08.26 00:23modify14910.001.51811.52341.5176
4472009.08.26 00:25t/p14910.001.51761.52341.517648.717640.57
4482009.08.26 00:36sell15010.001.51810.00000.0000
4492009.08.26 00:36modify15010.001.51811.52341.5176
4502009.08.26 01:42t/p15010.001.51761.52341.517648.717689.28
4512009.08.26 01:42buy15110.001.51770.00000.0000
4522009.08.26 01:42modify15110.001.51771.51241.5182
4532009.08.26 02:23t/p15110.001.51821.51241.518248.717737.99
4542009.08.26 23:25buy15210.001.52190.00000.0000
4552009.08.26 23:25modify15210.001.52191.51661.5224
4562009.08.26 23:33t/p15210.001.52241.51661.522448.717786.70
4572009.08.26 23:48buy15310.001.52190.00000.0000
4582009.08.26 23:48modify15310.001.52191.51661.5224
4592009.08.27 00:00t/p15310.001.52241.51661.522448.717835.41
4602009.08.27 00:25buy15410.001.52180.00000.0000
4612009.08.27 00:25modify15410.001.52181.51651.5223
4622009.08.27 00:43t/p15410.001.52231.51651.522348.717884.12
4632009.08.27 01:40sell15510.001.52220.00000.0000
4642009.08.27 01:40modify15510.001.52221.52751.5217
4652009.08.27 01:46t/p15510.001.52171.52751.521748.707932.82
4662009.08.27 22:35buy15610.001.51910.00000.0000
4672009.08.27 22:35modify15610.001.51911.51381.5196
4682009.08.27 22:38t/p15610.001.51961.51381.519648.717981.53
4692009.08.27 22:40buy15710.001.51910.00000.0000
4702009.08.27 22:40modify15710.001.51911.51381.5196
4712009.08.27 22:53t/p15710.001.51961.51381.519648.718030.24
4722009.08.27 23:03buy15810.001.51910.00000.0000
4732009.08.27 23:03modify15810.001.51911.51381.5196
4742009.08.27 23:45t/p15810.001.51961.51381.519648.718078.95
4752009.08.27 23:48buy15910.001.51910.00000.0000
4762009.08.27 23:48modify15910.001.51911.51381.5196
4772009.08.27 23:51t/p15910.001.51961.51381.519648.718127.66
4782009.08.28 00:03buy16010.001.51910.00000.0000
4792009.08.28 00:03modify16010.001.51911.51381.5196
4802009.08.28 00:30t/p16010.001.51961.51381.519648.718176.37
4812009.08.28 00:31sell16110.001.51990.00000.0000
4822009.08.28 00:31modify16110.001.51991.52521.5194
4832009.08.28 00:32t/p16110.001.51941.52521.519448.708225.07
4842009.08.28 01:13sell16210.001.51990.00000.0000
4852009.08.28 01:13modify16210.001.51991.52521.5194
4862009.08.28 01:15t/p16210.001.51941.52521.519448.708273.77
4872009.08.31 01:16buy16310.001.51610.00000.0000
4882009.08.31 01:16modify16310.001.51611.51081.5166
4892009.08.31 01:36t/p16310.001.51661.51081.516648.718322.48
4902009.08.31 23:06sell16410.001.51840.00000.0000
4912009.08.31 23:06modify16410.001.51841.52371.5179
4922009.08.31 23:50t/p16410.001.51791.52371.517948.718371.19
4932009.09.01 01:27buy16510.001.51800.00000.0000
4942009.09.01 01:27modify16510.001.51801.51271.5185
4952009.09.01 02:37close16510.001.51811.51271.51859.748380.93
4962009.09.01 23:00buy16610.001.51540.00000.0000
4972009.09.01 23:00modify16610.001.51541.51011.5159
4982009.09.01 23:35t/p16610.001.51591.51011.515948.718429.64
4992009.09.01 23:38buy16710.001.51540.00000.0000
5002009.09.01 23:38modify16710.001.51541.51011.5159
5012009.09.02 00:26t/p16710.001.51591.51011.515948.718478.35
5022009.09.02 00:36buy16810.001.51530.00000.0000
5032009.09.02 00:36modify16810.001.51531.51001.5158
5042009.09.02 00:37t/p16810.001.51581.51001.515848.718527.06
5052009.09.02 00:38buy16910.001.51530.00000.0000
5062009.09.02 00:38modify16910.001.51531.51001.5158
5072009.09.02 00:39t/p16910.001.51581.51001.515848.718575.77
5082009.09.02 00:40buy17010.001.51530.00000.0000
5092009.09.02 00:40modify17010.001.51531.51001.5158
5102009.09.02 01:10t/p17010.001.51581.51001.515848.718624.48
5112009.09.02 22:34buy17110.001.51320.00000.0000
5122009.09.02 22:34modify17110.001.51321.50791.5137
5132009.09.02 22:39t/p17110.001.51371.50791.513748.718673.19
5142009.09.02 23:50sell17210.001.51350.00000.0000
5152009.09.02 23:50modify17210.001.51351.51881.5130
5162009.09.02 23:56t/p17210.001.51301.51881.513048.708721.89
5172009.09.04 00:01sell17310.001.51450.00000.0000
5182009.09.04 00:01modify17310.001.51451.51981.5140
5192009.09.04 00:04t/p17310.001.51401.51981.514048.708770.59
5202009.09.04 00:08sell17410.001.51450.00000.0000
5212009.09.04 00:08modify17410.001.51451.51981.5140
5222009.09.04 01:13t/p17410.001.51401.51981.514048.708819.29
5232009.09.04 01:13buy17510.001.51410.00000.0000
5242009.09.04 01:13modify17510.001.51411.50881.5146
5252009.09.04 01:36t/p17510.001.51461.50881.514648.718868.00
5262009.09.04 23:00sell17610.001.51720.00000.0000
5272009.09.04 23:00modify17610.001.51721.52251.5167
5282009.09.04 23:28t/p17610.001.51671.52251.516748.718916.71
5292009.09.07 22:44buy17710.001.51920.00000.0000
5302009.09.07 22:44modify17710.001.51921.51391.5197
5312009.09.07 22:50t/p17710.001.51971.51391.519748.718965.42
5322009.09.08 00:09sell17810.001.51980.00000.0000
5332009.09.08 00:09modify17810.001.51981.52511.5193
5342009.09.08 00:20t/p17810.001.51931.52511.519348.709014.12
5352009.09.08 01:58buy17910.001.51940.00000.0000
5362009.09.08 01:58modify17910.001.51941.51411.5199
5372009.09.08 02:02t/p17910.001.51991.51411.519948.709062.82
5382009.09.09 00:09sell18010.001.51700.00000.0000
5392009.09.09 00:09modify18010.001.51701.52231.5165
5402009.09.09 00:16t/p18010.001.51651.52231.516548.719111.53
5412009.09.09 00:23sell18110.001.51690.00000.0000
5422009.09.09 00:23modify18110.001.51691.52221.5164
5432009.09.09 00:51t/p18110.001.51641.52221.516448.709160.23
5442009.09.09 01:09buy18210.001.51660.00000.0000
5452009.09.09 01:09modify18210.001.51661.51131.5171
5462009.09.09 01:14t/p18210.001.51711.51131.517148.719208.94
5472009.09.09 01:20buy18310.001.51640.00000.0000
5482009.09.09 01:20modify18310.001.51641.51111.5169
5492009.09.09 01:28t/p18310.001.51691.51111.516948.719257.65
5502009.09.09 22:43buy18410.001.51570.00000.0000
5512009.09.09 22:43modify18410.001.51571.51041.5162
5522009.09.09 23:33t/p18410.001.51621.51041.516248.719306.36
5532009.09.10 23:00sell18510.001.51470.00000.0000
5542009.09.10 23:00modify18510.001.51471.52001.5142
5552009.09.11 00:04t/p18510.001.51421.52001.514248.719355.07
5562009.09.14 00:06sell18610.001.51320.00000.0000
5572009.09.14 00:06modify18610.001.51321.51851.5127
5582009.09.14 00:32t/p18610.001.51271.51851.512748.709403.77
5592009.09.14 01:06buy18710.001.51250.00000.0000
5602009.09.14 01:06modify18710.001.51251.50721.5130
5612009.09.14 01:21t/p18710.001.51301.50721.513048.719452.48
5622009.09.14 03:50buy18810.001.51220.00000.0000
5632009.09.14 03:50modify18810.001.51221.50691.5127
5642009.09.14 05:57close18810.001.51151.50691.5127-68.199384.29
5652009.09.14 23:02buy18910.001.51270.00000.0000
5662009.09.14 23:02modify18910.001.51271.50741.5132
5672009.09.14 23:14t/p18910.001.51321.50741.513248.719433.00
5682009.09.14 23:47sell19010.001.51320.00000.0000
5692009.09.14 23:47modify19010.001.51321.51851.5127
5702009.09.14 23:50t/p19010.001.51271.51851.512748.709481.70
5712009.09.15 00:09sell19110.001.51310.00000.0000
5722009.09.15 00:09modify19110.001.51311.51841.5126
5732009.09.15 00:30t/p19110.001.51261.51841.512648.709530.40
5742009.09.15 02:02buy19210.001.51250.00000.0000
5752009.09.15 02:02modify19210.001.51251.50721.5130
5762009.09.15 03:08close19210.001.51271.50721.513019.489549.88
5772009.09.16 00:05sell19310.001.51750.00000.0000
5782009.09.16 00:05modify19310.001.51751.52281.5170
5792009.09.16 00:09t/p19310.001.51701.52281.517048.709598.58
5802009.09.16 00:27sell19410.001.51740.00000.0000
5812009.09.16 00:27modify19410.001.51741.52271.5169
5822009.09.16 00:34t/p19410.001.51691.52271.516948.719647.29
5832009.09.16 02:20sell19510.001.51730.00000.0000
5842009.09.16 02:20modify19510.001.51731.52261.5168
5852009.09.16 02:39t/p19510.001.51681.52261.516848.719696.00
5862009.09.16 23:25sell19610.001.51860.00000.0000
5872009.09.16 23:25modify19610.001.51861.52391.5181
5882009.09.16 23:50t/p19610.001.51811.52391.518148.709744.70
5892009.09.17 01:11buy19710.001.51800.00000.0000
5902009.09.17 01:11modify19710.001.51801.51271.5185
5912009.09.17 01:54t/p19710.001.51851.51271.518548.719793.41
5922009.09.17 23:06sell19810.001.51630.00000.0000
5932009.09.17 23:06modify19810.001.51631.52161.5158
5942009.09.17 23:53t/p19810.001.51581.52161.515848.719842.12
5952009.09.18 03:54buy19910.001.51600.00000.0000
5962009.09.18 03:54modify19910.001.51601.51071.5165
5972009.09.18 04:05t/p19910.001.51651.51071.516548.719890.83
5982009.09.21 01:46buy20010.001.51460.00000.0000
5992009.09.21 01:46modify20010.001.51461.50931.5151
6002009.09.21 03:49close20010.001.51471.50931.51519.749900.57
6012009.09.21 22:10buy20110.001.51530.00000.0000
6022009.09.21 22:10modify20110.001.51531.51001.5158
6032009.09.21 22:14t/p20110.001.51581.51001.515848.719949.28
6042009.09.21 22:25buy20210.001.51540.00000.0000
6052009.09.21 22:25modify20210.001.51541.51011.5159
6062009.09.21 23:34close20210.001.51561.51011.515919.499968.77
6072009.09.22 00:51buy20310.001.51540.00000.0000
6082009.09.22 00:51modify20310.001.51541.51011.5159
6092009.09.22 01:32t/p20310.001.51591.51011.515948.7110017.48
6102009.09.23 02:25buy20410.001.51360.00000.0000
6112009.09.23 02:25modify20410.001.51361.50831.5141
6122009.09.23 02:41t/p20410.001.51411.50831.514148.7110066.19
6132009.09.23 22:36buy20510.001.51340.00000.0000
6142009.09.23 22:36modify20510.001.51341.50811.5139
6152009.09.24 00:43close20510.001.51311.50811.5139-29.2210036.97
6162009.09.24 23:02sell20610.001.51000.00000.0000
6172009.09.24 23:02modify20610.001.51001.51531.5095
6182009.09.24 23:17t/p20610.001.50951.51531.509548.7010085.67
6192009.09.24 23:25sell20710.001.51010.00000.0000
6202009.09.24 23:25modify20710.001.51011.51541.5096
6212009.09.24 23:34t/p20710.001.50961.51541.509648.7010134.37
6222009.09.25 00:00buy20810.001.50980.00000.0000
6232009.09.25 00:00modify20810.001.50981.50451.5103
6242009.09.25 00:01t/p20810.001.51031.50451.510348.7110183.08
6252009.09.25 00:03buy20910.001.50970.00000.0000
6262009.09.25 00:03modify20910.001.50971.50441.5102
6272009.09.25 00:09t/p20910.001.51021.50441.510248.7110231.79
6282009.09.25 00:10buy21010.001.50900.00000.0000
6292009.09.25 00:10modify21010.001.50901.50371.5095
6302009.09.25 00:10t/p21010.001.50951.50371.509548.7110280.50
6312009.09.25 00:10buy21110.001.50950.00000.0000
6322009.09.25 00:10modify21110.001.50951.50421.5100
6332009.09.25 01:17close21110.001.50971.50421.510019.4910299.99
6342009.09.25 01:43buy21210.001.50920.00000.0000
6352009.09.25 01:43modify21210.001.50921.50391.5097
6362009.09.25 01:44t/p21210.001.50971.50391.509748.7110348.70
6372009.09.25 03:30buy21310.001.50870.00000.0000
6382009.09.25 03:30modify21310.001.50871.50341.5092
6392009.09.25 03:55t/p21310.001.50921.50341.509248.7110397.41
6402009.09.25 03:57buy21410.001.50870.00000.0000
6412009.09.25 03:57modify21410.001.50871.50341.5092
6422009.09.25 04:39t/p21410.001.50921.50341.509248.7110446.12
6432009.09.28 00:51buy21510.001.50990.00000.0000
6442009.09.28 00:51modify21510.001.50991.50461.5104
6452009.09.28 01:04t/p21510.001.51041.50461.510448.7110494.83
6462009.09.28 01:04buy21610.001.50980.00000.0000
6472009.09.28 01:04modify21610.001.50981.50451.5103
6482009.09.28 01:07t/p21610.001.51031.50451.510348.7110543.54
6492009.09.28 01:09buy21710.001.50990.00000.0000
6502009.09.28 01:09modify21710.001.50991.50461.5104
6512009.09.28 03:01close21710.001.51001.50461.51049.7410553.28
6522009.09.28 22:46buy21810.001.50930.00000.0000
6532009.09.28 22:46modify21810.001.50931.50401.5098
6542009.09.28 23:53close21810.001.50951.50401.509819.4810572.76
6552009.09.28 23:53sell21910.001.50960.00000.0000
6562009.09.28 23:53modify21910.001.50961.51491.5091
6572009.09.29 00:07t/p21910.001.50911.51491.509148.7010621.46
6582009.09.29 00:18sell22010.001.50990.00000.0000
6592009.09.29 00:18modify22010.001.50991.51521.5094
6602009.09.29 00:30t/p22010.001.50941.51521.509448.7010670.16
6612009.09.29 22:31buy22110.001.51110.00000.0000
6622009.09.29 22:31modify22110.001.51111.50581.5116
6632009.09.29 22:39t/p22110.001.51161.50581.511648.7110718.87
6642009.09.29 22:47buy22210.001.51130.00000.0000
6652009.09.29 22:47modify22210.001.51131.50601.5118
6662009.09.29 23:54close22210.001.51161.50601.511829.2210748.09
6672009.09.30 01:19sell22310.001.51160.00000.0000
6682009.09.30 01:19modify22310.001.51161.51691.5111
6692009.09.30 01:27t/p22310.001.51111.51691.511148.7110796.80
6702009.09.30 01:42sell22410.001.51170.00000.0000
6712009.09.30 01:42modify22410.001.51171.51701.5112
6722009.09.30 02:49close22410.001.51151.51701.511219.4810816.28
6732009.10.01 00:17buy22510.001.51620.00000.0000
6742009.10.01 00:17modify22510.001.51621.51091.5167
6752009.10.01 00:22t/p22510.001.51671.51091.516748.7110864.99
6762009.10.01 00:24buy22610.001.51630.00000.0000
6772009.10.01 00:24modify22610.001.51631.51101.5168
6782009.10.01 00:37t/p22610.001.51681.51101.516848.7110913.70
6792009.10.01 01:16sell22710.001.51650.00000.0000
6802009.10.01 01:16modify22710.001.51651.52181.5160
6812009.10.01 02:23close22710.001.51641.52181.51609.7410923.44
6822009.10.01 02:23buy22810.001.51630.00000.0000
6832009.10.01 02:23modify22810.001.51631.51101.5168
6842009.10.01 03:30close22810.001.51641.51101.51689.7410933.18
6852009.10.01 22:58buy22910.001.51350.00000.0000
6862009.10.01 22:58modify22910.001.51351.50821.5140
6872009.10.01 23:15t/p22910.001.51401.50821.514048.7110981.89
6882009.10.02 00:00buy23010.001.51380.00000.0000
6892009.10.02 00:00modify23010.001.51381.50851.5143
6902009.10.02 00:08t/p23010.001.51431.50851.514348.7111030.60
6912009.10.02 00:09buy23110.001.51380.00000.0000
6922009.10.02 00:09modify23110.001.51381.50851.5143
6932009.10.02 01:29close23110.001.51391.50851.51439.7411040.34
6942009.10.02 02:00buy23210.001.51370.00000.0000
6952009.10.02 02:00modify23210.001.51371.50841.5142
6962009.10.02 03:07close23210.001.51381.50841.51429.7411050.08
6972009.10.02 23:05buy23310.001.50920.00000.0000
6982009.10.02 23:05modify23310.001.50921.50391.5097
6992009.10.05 00:00close23310.001.50891.50391.5097-29.2311020.85
7002009.10.06 00:05buy23410.001.51190.00000.0000
7012009.10.06 00:05modify23410.001.51191.50661.5124
7022009.10.06 00:42t/p23410.001.51241.50661.512448.7111069.56
7032009.10.06 00:50buy23510.001.51190.00000.0000
7042009.10.06 00:50modify23510.001.51191.50661.5124
7052009.10.06 01:46t/p23510.001.51241.50661.512448.7111118.27
7062009.10.06 03:45buy23610.001.51210.00000.0000
7072009.10.06 03:45modify23610.001.51211.50681.5126
7082009.10.06 04:16t/p23610.001.51261.50681.512648.7111166.98
7092009.10.06 22:47buy23710.001.51160.00000.0000
7102009.10.06 22:47modify23710.001.51161.50631.5121
7112009.10.06 23:54close23710.001.51171.50631.51219.7411176.72
7122009.10.07 00:58sell23810.001.51200.00000.0000
7132009.10.07 00:58modify23810.001.51201.51731.5115
7142009.10.07 02:05close23810.001.51181.51731.511519.4811196.20
7152009.10.07 23:33sell23910.001.51760.00000.0000
7162009.10.07 23:33modify23910.001.51761.52291.5171
7172009.10.08 00:41close23910.001.51761.52291.51710.0011196.20
7182009.10.08 23:00sell24010.001.51790.00000.0000
7192009.10.08 23:00modify24010.001.51791.52321.5174
7202009.10.09 00:07close24010.001.51771.52321.517419.4811215.68
7212009.10.09 00:37sell24110.001.51800.00000.0000
7222009.10.09 00:37modify24110.001.51801.52331.5175
7232009.10.09 01:44close24110.001.51801.52331.51750.0011215.68
7242009.10.09 02:22sell24210.001.51810.00000.0000
7252009.10.09 02:22modify24210.001.51811.52341.5176
7262009.10.09 03:29close24210.001.51811.52341.51760.0011215.68
7272009.10.12 00:18buy24310.001.51840.00000.0000
7282009.10.12 00:18modify24310.001.51841.51311.5189
7292009.10.12 01:25close24310.001.51881.51311.518938.9611254.64
7302009.10.12 01:25sell24410.001.51900.00000.0000
7312009.10.12 01:25modify24410.001.51901.52431.5185
7322009.10.12 03:32close24410.001.51931.52431.5185-29.2311225.41
7332009.10.13 03:54buy24510.001.51700.00000.0000
7342009.10.13 03:54modify24510.001.51701.51171.5175
7352009.10.13 04:57t/p24510.001.51751.51171.517548.7111274.12
7362009.10.13 22:46buy24610.001.51760.00000.0000
7372009.10.13 22:46modify24610.001.51761.51231.5181
7382009.10.14 00:02close24610.001.51771.51231.51819.7411283.86
7392009.10.14 22:42buy24710.001.51460.00000.0000
7402009.10.14 22:42modify24710.001.51461.50931.5151
7412009.10.14 23:23t/p24710.001.51511.50931.515148.7111332.57
7422009.10.15 01:23sell24810.001.51500.00000.0000
7432009.10.15 01:23modify24810.001.51501.52031.5145
7442009.10.15 02:30close24810.001.51491.52031.51459.7411342.31
7452009.10.16 00:58sell24910.001.51680.00000.0000
7462009.10.16 00:58modify24910.001.51681.52211.5163
7472009.10.16 02:05close24910.001.51671.52211.51639.7411352.05
7482009.10.19 02:22sell25010.001.51710.00000.0000
7492009.10.19 02:22modify25010.001.51711.52241.5166
7502009.10.19 02:39t/p25010.001.51661.52241.516648.7111400.76
7512009.10.20 01:31buy25110.001.51360.00000.0000
7522009.10.20 01:31modify25110.001.51361.50831.5141
7532009.10.20 02:37close25110.001.51391.50831.514129.2211429.98
7542009.10.20 23:53buy25210.001.51190.00000.0000
7552009.10.20 23:53modify25210.001.51191.50661.5124
7562009.10.21 00:59close25210.001.51231.50661.512438.9611468.94
7572009.10.21 03:40buy25310.001.51160.00000.0000
7582009.10.21 03:40modify25310.001.51161.50631.5121
7592009.10.21 04:48close25310.001.51171.50631.51219.7411478.68
7602009.10.22 02:05sell25410.001.51030.00000.0000
7612009.10.22 02:05modify25410.001.51031.51561.5098
7622009.10.22 04:13close25410.001.51051.51561.5098-19.4811459.20
7632009.10.23 00:10buy25510.001.51000.00000.0000
7642009.10.23 00:10modify25510.001.51001.50471.5105
7652009.10.23 01:00t/p25510.001.51051.50471.510548.7111507.91
7662009.10.23 01:38buy25610.001.51020.00000.0000
7672009.10.23 01:38modify25610.001.51021.50491.5107
7682009.10.23 02:34t/p25610.001.51071.50491.510748.7111556.62
7692009.10.23 02:34sell25710.001.51060.00000.0000
7702009.10.23 02:34modify25710.001.51061.51591.5101
7712009.10.23 03:43close25710.001.51061.51591.51010.0011556.62
7722009.10.26 01:34sell25810.001.51290.00000.0000
7732009.10.26 01:34modify25810.001.51291.51821.5124
7742009.10.26 02:42close25810.001.51291.51821.51240.0011556.62
7752009.10.26 23:34buy25910.001.51430.00000.0000
7762009.10.26 23:34modify25910.001.51431.50901.5148
7772009.10.27 00:52close25910.001.51441.50901.51489.7411566.36
7782009.10.27 01:04sell26010.001.51470.00000.0000
7792009.10.27 01:04modify26010.001.51471.52001.5142
7802009.10.27 01:44t/p26010.001.51421.52001.514248.7111615.07
7812009.10.28 00:20sell26110.001.51300.00000.0000
7822009.10.28 00:20modify26110.001.51301.51831.5125
7832009.10.28 01:27close26110.001.51291.51831.51259.7411624.81
7842009.10.28 22:23buy26210.001.51030.00000.0000
7852009.10.28 22:23modify26210.001.51031.50501.5108
7862009.10.28 22:38t/p26210.001.51081.50501.510848.7111673.52
7872009.10.29 01:12sell26310.001.51100.00000.0000
7882009.10.29 01:12modify26310.001.51101.51631.5105
7892009.10.29 01:30t/p26310.001.51051.51631.510548.7011722.22