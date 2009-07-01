Strategy Tester Report
Prince_ATM_V2.6_WF6-7付2~
GIGBrokers-Server (Build 223)
|Symbol
|EURCHF_M (Euro vs CHF (1 mini lot=10000 euro))
|Period
|15 Minutes (M15) 2009.07.01 00:00 - 2009.10.30 23:00 (2009.07.01 - 2009.11.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|OrderOptions="-------- Orders options --------"; Lots=0.05; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true;
MaxRisk=0.15; LossMax=0; TakeProfit=5; StopLoss=53; Close_Time=3; Start_Time=22;
|Bars in test
|8592
|Ticks modelled
|904971
|Modelling quality
|68.98%
|Mismatched charts errors
|2
|Initial deposit
|1300.00
|Total net profit
|10422.22
|Gross profit
|10880.07
|Gross loss
|-457.85
|Profit factor
|23.76
|Expected payoff
|39.63
|Absolute drawdown
|9.55
|Maximal drawdown
|253.27 (4.79%)
|Relative drawdown
|4.79% (253.27)
|Total trades
|263
|Short positions (won %)
|130 (97.69%)
|Long positions (won %)
|133 (96.99%)
|Profit trades (% of total)
|256 (97.34%)
|Loss trades (% of total)
|7 (2.66%)
|Largest
|profit trade
|48.71
|loss trade
|-204.56
|Average
|profit trade
|42.50
|loss trade
|-65.41
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|86 (3953.96)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-204.56)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3953.96 (86)
|consecutive loss (count of losses)
|-204.56 (1)
|Average
|consecutive wins
|32
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.07.01 00:55
|sell
|1
|9.80
|1.5245
|0.0000
|0.0000
|2
|2009.07.01 00:55
|modify
|1
|9.80
|1.5245
|1.5298
|1.5240
|3
|2009.07.01 01:01
|t/p
|1
|9.80
|1.5240
|1.5298
|1.5240
|47.73
|1347.73
|4
|2009.07.01 01:09
|sell
|2
|10.00
|1.5244
|0.0000
|0.0000
|5
|2009.07.01 01:09
|modify
|2
|10.00
|1.5244
|1.5297
|1.5239
|6
|2009.07.01 02:09
|t/p
|2
|10.00
|1.5239
|1.5297
|1.5239
|48.70
|1396.43
|7
|2009.07.01 02:10
|buy
|3
|10.00
|1.5239
|0.0000
|0.0000
|8
|2009.07.01 02:10
|modify
|3
|10.00
|1.5239
|1.5186
|1.5244
|9
|2009.07.01 02:30
|t/p
|3
|10.00
|1.5244
|1.5186
|1.5244
|48.71
|1445.14
|10
|2009.07.01 02:40
|buy
|4
|10.00
|1.5239
|0.0000
|0.0000
|11
|2009.07.01 02:40
|modify
|4
|10.00
|1.5239
|1.5186
|1.5244
|12
|2009.07.01 03:09
|t/p
|4
|10.00
|1.5244
|1.5186
|1.5244
|48.71
|1493.85
|13
|2009.07.01 23:16
|sell
|5
|10.00
|1.5210
|0.0000
|0.0000
|14
|2009.07.01 23:16
|modify
|5
|10.00
|1.5210
|1.5263
|1.5205
|15
|2009.07.01 23:24
|t/p
|5
|10.00
|1.5205
|1.5263
|1.5205
|48.70
|1542.55
|16
|2009.07.01 23:33
|sell
|6
|10.00
|1.5210
|0.0000
|0.0000
|17
|2009.07.01 23:33
|modify
|6
|10.00
|1.5210
|1.5263
|1.5205
|18
|2009.07.01 23:36
|t/p
|6
|10.00
|1.5205
|1.5263
|1.5205
|48.70
|1591.25
|19
|2009.07.02 00:00
|buy
|7
|10.00
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|20
|2009.07.02 00:00
|modify
|7
|10.00
|1.5202
|1.5149
|1.5207
|21
|2009.07.02 00:09
|t/p
|7
|10.00
|1.5207
|1.5149
|1.5207
|48.71
|1639.96
|22
|2009.07.02 00:15
|buy
|8
|10.00
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|23
|2009.07.02 00:15
|modify
|8
|10.00
|1.5202
|1.5149
|1.5207
|24
|2009.07.02 00:30
|t/p
|8
|10.00
|1.5207
|1.5149
|1.5207
|48.71
|1688.67
|25
|2009.07.02 00:39
|buy
|9
|10.00
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|26
|2009.07.02 00:39
|modify
|9
|10.00
|1.5201
|1.5148
|1.5206
|27
|2009.07.02 00:52
|t/p
|9
|10.00
|1.5206
|1.5148
|1.5206
|48.71
|1737.38
|28
|2009.07.02 01:31
|sell
|10
|10.00
|1.5206
|0.0000
|0.0000
|29
|2009.07.02 01:31
|modify
|10
|10.00
|1.5206
|1.5259
|1.5201
|30
|2009.07.02 01:39
|t/p
|10
|10.00
|1.5201
|1.5259
|1.5201
|48.71
|1786.09
|31
|2009.07.02 01:46
|sell
|11
|10.00
|1.5206
|0.0000
|0.0000
|32
|2009.07.02 01:46
|modify
|11
|10.00
|1.5206
|1.5259
|1.5201
|33
|2009.07.02 01:52
|t/p
|11
|10.00
|1.5201
|1.5259
|1.5201
|48.71
|1834.80
|34
|2009.07.02 02:09
|sell
|12
|10.00
|1.5205
|0.0000
|0.0000
|35
|2009.07.02 02:09
|modify
|12
|10.00
|1.5205
|1.5258
|1.5200
|36
|2009.07.02 02:39
|t/p
|12
|10.00
|1.5200
|1.5258
|1.5200
|48.71
|1883.51
|37
|2009.07.02 03:54
|buy
|13
|10.00
|1.5203
|0.0000
|0.0000
|38
|2009.07.02 03:54
|modify
|13
|10.00
|1.5203
|1.5150
|1.5208
|39
|2009.07.02 04:37
|t/p
|13
|10.00
|1.5208
|1.5150
|1.5208
|48.71
|1932.22
|40
|2009.07.02 22:24
|buy
|14
|10.00
|1.5176
|0.0000
|0.0000
|41
|2009.07.02 22:24
|modify
|14
|10.00
|1.5176
|1.5123
|1.5181
|42
|2009.07.02 22:39
|t/p
|14
|10.00
|1.5181
|1.5123
|1.5181
|48.71
|1980.93
|43
|2009.07.02 23:03
|buy
|15
|10.00
|1.5176
|0.0000
|0.0000
|44
|2009.07.02 23:03
|modify
|15
|10.00
|1.5176
|1.5123
|1.5181
|45
|2009.07.02 23:06
|t/p
|15
|10.00
|1.5181
|1.5123
|1.5181
|48.71
|2029.64
|46
|2009.07.03 00:42
|sell
|16
|10.00
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|47
|2009.07.03 00:42
|modify
|16
|10.00
|1.5193
|1.5246
|1.5188
|48
|2009.07.03 00:45
|t/p
|16
|10.00
|1.5188
|1.5246
|1.5188
|48.71
|2078.35
|49
|2009.07.03 02:24
|sell
|17
|10.00
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|50
|2009.07.03 02:24
|modify
|17
|10.00
|1.5183
|1.5236
|1.5178
|51
|2009.07.03 03:24
|t/p
|17
|10.00
|1.5178
|1.5236
|1.5178
|48.71
|2127.06
|52
|2009.07.03 03:24
|buy
|18
|10.00
|1.5178
|0.0000
|0.0000
|53
|2009.07.03 03:24
|modify
|18
|10.00
|1.5178
|1.5125
|1.5183
|54
|2009.07.03 03:45
|t/p
|18
|10.00
|1.5183
|1.5125
|1.5183
|48.71
|2175.77
|55
|2009.07.06 23:32
|sell
|19
|10.00
|1.5166
|0.0000
|0.0000
|56
|2009.07.06 23:32
|modify
|19
|10.00
|1.5166
|1.5219
|1.5161
|57
|2009.07.06 23:55
|t/p
|19
|10.00
|1.5161
|1.5219
|1.5161
|48.70
|2224.47
|58
|2009.07.07 00:33
|sell
|20
|10.00
|1.5171
|0.0000
|0.0000
|59
|2009.07.07 00:33
|modify
|20
|10.00
|1.5171
|1.5224
|1.5166
|60
|2009.07.07 00:36
|t/p
|20
|10.00
|1.5166
|1.5224
|1.5166
|48.71
|2273.18
|61
|2009.07.07 00:37
|sell
|21
|10.00
|1.5170
|0.0000
|0.0000
|62
|2009.07.07 00:37
|modify
|21
|10.00
|1.5170
|1.5223
|1.5165
|63
|2009.07.07 00:48
|t/p
|21
|10.00
|1.5165
|1.5223
|1.5165
|48.71
|2321.89
|64
|2009.07.07 02:36
|sell
|22
|10.00
|1.5165
|0.0000
|0.0000
|65
|2009.07.07 02:36
|modify
|22
|10.00
|1.5165
|1.5218
|1.5160
|66
|2009.07.07 02:47
|t/p
|22
|10.00
|1.5160
|1.5218
|1.5160
|48.70
|2370.59
|67
|2009.07.07 23:13
|buy
|23
|10.00
|1.5155
|0.0000
|0.0000
|68
|2009.07.07 23:13
|modify
|23
|10.00
|1.5155
|1.5102
|1.5160
|69
|2009.07.07 23:22
|t/p
|23
|10.00
|1.5160
|1.5102
|1.5160
|48.71
|2419.30
|70
|2009.07.08 00:28
|sell
|24
|10.00
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|71
|2009.07.08 00:28
|modify
|24
|10.00
|1.5161
|1.5214
|1.5156
|72
|2009.07.08 00:31
|t/p
|24
|10.00
|1.5156
|1.5214
|1.5156
|48.71
|2468.01
|73
|2009.07.08 00:55
|sell
|25
|10.00
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|74
|2009.07.08 00:55
|modify
|25
|10.00
|1.5161
|1.5214
|1.5156
|75
|2009.07.08 01:00
|t/p
|25
|10.00
|1.5156
|1.5214
|1.5156
|48.71
|2516.72
|76
|2009.07.08 03:45
|buy
|26
|10.00
|1.5150
|0.0000
|0.0000
|77
|2009.07.08 03:45
|modify
|26
|10.00
|1.5150
|1.5097
|1.5155
|78
|2009.07.08 04:06
|t/p
|26
|10.00
|1.5155
|1.5097
|1.5155
|48.71
|2565.43
|79
|2009.07.08 23:41
|buy
|27
|10.00
|1.5131
|0.0000
|0.0000
|80
|2009.07.08 23:41
|modify
|27
|10.00
|1.5131
|1.5078
|1.5136
|81
|2009.07.08 23:58
|t/p
|27
|10.00
|1.5136
|1.5078
|1.5136
|48.71
|2614.14
|82
|2009.07.09 00:50
|sell
|28
|10.00
|1.5135
|0.0000
|0.0000
|83
|2009.07.09 00:50
|modify
|28
|10.00
|1.5135
|1.5188
|1.5130
|84
|2009.07.09 00:53
|t/p
|28
|10.00
|1.5130
|1.5188
|1.5130
|48.70
|2662.84
|85
|2009.07.09 01:00
|sell
|29
|10.00
|1.5135
|0.0000
|0.0000
|86
|2009.07.09 01:00
|modify
|29
|10.00
|1.5135
|1.5188
|1.5130
|87
|2009.07.09 02:07
|close
|29
|10.00
|1.5135
|1.5188
|1.5130
|0.00
|2662.84
|88
|2009.07.10 01:10
|buy
|30
|10.00
|1.5119
|0.0000
|0.0000
|89
|2009.07.10 01:10
|modify
|30
|10.00
|1.5119
|1.5066
|1.5124
|90
|2009.07.10 01:17
|t/p
|30
|10.00
|1.5124
|1.5066
|1.5124
|48.71
|2711.55
|91
|2009.07.10 23:07
|buy
|31
|10.00
|1.5127
|0.0000
|0.0000
|92
|2009.07.10 23:07
|modify
|31
|10.00
|1.5127
|1.5074
|1.5132
|93
|2009.07.10 23:16
|t/p
|31
|10.00
|1.5132
|1.5074
|1.5132
|48.71
|2760.26
|94
|2009.07.10 23:17
|buy
|32
|10.00
|1.5129
|0.0000
|0.0000
|95
|2009.07.10 23:17
|modify
|32
|10.00
|1.5129
|1.5076
|1.5134
|96
|2009.07.10 23:25
|t/p
|32
|10.00
|1.5134
|1.5076
|1.5134
|48.70
|2808.96
|97
|2009.07.14 02:09
|sell
|33
|10.00
|1.5141
|0.0000
|0.0000
|98
|2009.07.14 02:09
|modify
|33
|10.00
|1.5141
|1.5194
|1.5136
|99
|2009.07.14 02:10
|t/p
|33
|10.00
|1.5136
|1.5194
|1.5136
|48.70
|2857.66
|100
|2009.07.14 02:13
|sell
|34
|10.00
|1.5141
|0.0000
|0.0000
|101
|2009.07.14 02:13
|modify
|34
|10.00
|1.5141
|1.5194
|1.5136
|102
|2009.07.14 02:15
|t/p
|34
|10.00
|1.5136
|1.5194
|1.5136
|48.70
|2906.36
|103
|2009.07.14 03:30
|buy
|35
|10.00
|1.5137
|0.0000
|0.0000
|104
|2009.07.14 03:30
|modify
|35
|10.00
|1.5137
|1.5084
|1.5142
|105
|2009.07.14 03:35
|t/p
|35
|10.00
|1.5142
|1.5084
|1.5142
|48.71
|2955.07
|106
|2009.07.14 03:38
|buy
|36
|10.00
|1.5137
|0.0000
|0.0000
|107
|2009.07.14 03:38
|modify
|36
|10.00
|1.5137
|1.5084
|1.5142
|108
|2009.07.14 04:40
|t/p
|36
|10.00
|1.5142
|1.5084
|1.5142
|48.71
|3003.78
|109
|2009.07.14 23:30
|sell
|37
|10.00
|1.5205
|0.0000
|0.0000
|110
|2009.07.14 23:30
|modify
|37
|10.00
|1.5205
|1.5258
|1.5200
|111
|2009.07.14 23:58
|t/p
|37
|10.00
|1.5200
|1.5258
|1.5200
|48.71
|3052.49
|112
|2009.07.15 00:28
|buy
|38
|10.00
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|113
|2009.07.15 00:28
|modify
|38
|10.00
|1.5199
|1.5146
|1.5204
|114
|2009.07.15 00:29
|t/p
|38
|10.00
|1.5204
|1.5146
|1.5204
|48.71
|3101.20
|115
|2009.07.15 02:45
|sell
|39
|10.00
|1.5212
|0.0000
|0.0000
|116
|2009.07.15 02:45
|modify
|39
|10.00
|1.5212
|1.5265
|1.5207
|117
|2009.07.15 03:55
|close
|39
|10.00
|1.5212
|1.5265
|1.5207
|0.00
|3101.20
|118
|2009.07.16 01:45
|sell
|40
|10.00
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|119
|2009.07.16 01:45
|modify
|40
|10.00
|1.5161
|1.5214
|1.5156
|120
|2009.07.16 01:55
|t/p
|40
|10.00
|1.5156
|1.5214
|1.5156
|48.71
|3149.91
|121
|2009.07.16 02:14
|sell
|41
|10.00
|1.5160
|0.0000
|0.0000
|122
|2009.07.16 02:14
|modify
|41
|10.00
|1.5160
|1.5213
|1.5155
|123
|2009.07.16 02:18
|t/p
|41
|10.00
|1.5155
|1.5213
|1.5155
|48.71
|3198.62
|124
|2009.07.16 03:34
|buy
|42
|10.00
|1.5155
|0.0000
|0.0000
|125
|2009.07.16 03:34
|modify
|42
|10.00
|1.5155
|1.5102
|1.5160
|126
|2009.07.16 03:42
|t/p
|42
|10.00
|1.5160
|1.5102
|1.5160
|48.71
|3247.33
|127
|2009.07.16 03:55
|buy
|43
|10.00
|1.5153
|0.0000
|0.0000
|128
|2009.07.16 03:55
|modify
|43
|10.00
|1.5153
|1.5100
|1.5158
|129
|2009.07.16 04:13
|t/p
|43
|10.00
|1.5158
|1.5100
|1.5158
|48.71
|3296.04
|130
|2009.07.16 23:37
|sell
|44
|10.00
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|131
|2009.07.16 23:37
|modify
|44
|10.00
|1.5189
|1.5242
|1.5184
|132
|2009.07.16 23:51
|t/p
|44
|10.00
|1.5184
|1.5242
|1.5184
|48.70
|3344.74
|133
|2009.07.17 01:55
|buy
|45
|10.00
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|134
|2009.07.17 01:55
|modify
|45
|10.00
|1.5177
|1.5124
|1.5182
|135
|2009.07.17 01:58
|t/p
|45
|10.00
|1.5182
|1.5124
|1.5182
|48.71
|3393.45
|136
|2009.07.20 23:17
|sell
|46
|10.00
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|137
|2009.07.20 23:17
|modify
|46
|10.00
|1.5202
|1.5255
|1.5197
|138
|2009.07.20 23:23
|t/p
|46
|10.00
|1.5197
|1.5255
|1.5197
|48.70
|3442.15
|139
|2009.07.20 23:47
|sell
|47
|10.00
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|140
|2009.07.20 23:47
|modify
|47
|10.00
|1.5201
|1.5254
|1.5196
|141
|2009.07.20 23:55
|t/p
|47
|10.00
|1.5196
|1.5254
|1.5196
|48.70
|3490.85
|142
|2009.07.21 00:33
|buy
|48
|10.00
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|143
|2009.07.21 00:33
|modify
|48
|10.00
|1.5195
|1.5142
|1.5200
|144
|2009.07.21 01:33
|t/p
|48
|10.00
|1.5200
|1.5142
|1.5200
|48.71
|3539.56
|145
|2009.07.21 01:33
|sell
|49
|10.00
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|146
|2009.07.21 01:33
|modify
|49
|10.00
|1.5199
|1.5252
|1.5194
|147
|2009.07.21 01:37
|t/p
|49
|10.00
|1.5194
|1.5252
|1.5194
|48.70
|3588.26
|148
|2009.07.21 01:39
|sell
|50
|10.00
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|149
|2009.07.21 01:39
|modify
|50
|10.00
|1.5197
|1.5250
|1.5192
|150
|2009.07.21 02:03
|t/p
|50
|10.00
|1.5192
|1.5250
|1.5192
|48.70
|3636.96
|151
|2009.07.21 02:31
|buy
|51
|10.00
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|152
|2009.07.21 02:31
|modify
|51
|10.00
|1.5195
|1.5142
|1.5200
|153
|2009.07.21 03:38
|close
|51
|10.00
|1.5197
|1.5142
|1.5200
|19.48
|3656.44
|154
|2009.07.22 00:18
|sell
|52
|10.00
|1.5165
|0.0000
|0.0000
|155
|2009.07.22 00:18
|modify
|52
|10.00
|1.5165
|1.5218
|1.5160
|156
|2009.07.22 00:22
|t/p
|52
|10.00
|1.5160
|1.5218
|1.5160
|48.70
|3705.14
|157
|2009.07.22 00:53
|sell
|53
|10.00
|1.5165
|0.0000
|0.0000
|158
|2009.07.22 00:53
|modify
|53
|10.00
|1.5165
|1.5218
|1.5160
|159
|2009.07.22 01:03
|t/p
|53
|10.00
|1.5160
|1.5218
|1.5160
|48.70
|3753.84
|160
|2009.07.22 01:08
|sell
|54
|10.00
|1.5165
|0.0000
|0.0000
|161
|2009.07.22 01:08
|modify
|54
|10.00
|1.5165
|1.5218
|1.5160
|162
|2009.07.22 01:10
|t/p
|54
|10.00
|1.5160
|1.5218
|1.5160
|48.70
|3802.54
|163
|2009.07.22 01:15
|sell
|55
|10.00
|1.5165
|0.0000
|0.0000
|164
|2009.07.22 01:15
|modify
|55
|10.00
|1.5165
|1.5218
|1.5160
|165
|2009.07.22 01:20
|t/p
|55
|10.00
|1.5160
|1.5218
|1.5160
|48.70
|3851.24
|166
|2009.07.22 01:27
|sell
|56
|10.00
|1.5165
|0.0000
|0.0000
|167
|2009.07.22 01:27
|modify
|56
|10.00
|1.5165
|1.5218
|1.5160
|168
|2009.07.22 01:53
|t/p
|56
|10.00
|1.5160
|1.5218
|1.5160
|48.70
|3899.94
|169
|2009.07.22 02:25
|buy
|57
|10.00
|1.5160
|0.0000
|0.0000
|170
|2009.07.22 02:25
|modify
|57
|10.00
|1.5160
|1.5107
|1.5165
|171
|2009.07.22 02:55
|t/p
|57
|10.00
|1.5165
|1.5107
|1.5165
|48.71
|3948.65
|172
|2009.07.23 01:17
|buy
|58
|10.00
|1.5153
|0.0000
|0.0000
|173
|2009.07.23 01:17
|modify
|58
|10.00
|1.5153
|1.5100
|1.5158
|174
|2009.07.23 02:25
|close
|58
|10.00
|1.5157
|1.5100
|1.5158
|38.97
|3987.62
|175
|2009.07.23 02:25
|sell
|59
|10.00
|1.5157
|0.0000
|0.0000
|176
|2009.07.23 02:25
|modify
|59
|10.00
|1.5157
|1.5210
|1.5152
|177
|2009.07.23 03:33
|close
|59
|10.00
|1.5157
|1.5210
|1.5152
|0.00
|3987.62
|178
|2009.07.24 02:00
|buy
|60
|10.00
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|179
|2009.07.24 02:00
|modify
|60
|10.00
|1.5202
|1.5149
|1.5207
|180
|2009.07.24 02:03
|t/p
|60
|10.00
|1.5207
|1.5149
|1.5207
|48.71
|4036.33
|181
|2009.07.27 00:56
|sell
|61
|10.00
|1.5223
|0.0000
|0.0000
|182
|2009.07.27 00:56
|modify
|61
|10.00
|1.5223
|1.5276
|1.5218
|183
|2009.07.27 01:08
|t/p
|61
|10.00
|1.5218
|1.5276
|1.5218
|48.70
|4085.03
|184
|2009.07.27 01:21
|sell
|62
|10.00
|1.5223
|0.0000
|0.0000
|185
|2009.07.27 01:21
|modify
|62
|10.00
|1.5223
|1.5276
|1.5218
|186
|2009.07.27 03:02
|close
|62
|10.00
|1.5223
|1.5276
|1.5218
|0.00
|4085.03
|187
|2009.07.27 03:03
|buy
|63
|10.00
|1.5223
|0.0000
|0.0000
|188
|2009.07.27 03:03
|modify
|63
|10.00
|1.5223
|1.5170
|1.5228
|189
|2009.07.27 03:25
|t/p
|63
|10.00
|1.5228
|1.5170
|1.5228
|48.71
|4133.74
|190
|2009.07.27 23:03
|buy
|64
|10.00
|1.5237
|0.0000
|0.0000
|191
|2009.07.27 23:03
|modify
|64
|10.00
|1.5237
|1.5184
|1.5242
|192
|2009.07.27 23:40
|t/p
|64
|10.00
|1.5242
|1.5184
|1.5242
|48.71
|4182.45
|193
|2009.07.28 00:14
|sell
|65
|10.00
|1.5243
|0.0000
|0.0000
|194
|2009.07.28 00:14
|modify
|65
|10.00
|1.5243
|1.5296
|1.5238
|195
|2009.07.28 00:28
|t/p
|65
|10.00
|1.5238
|1.5296
|1.5238
|48.70
|4231.15
|196
|2009.07.28 01:17
|sell
|66
|10.00
|1.5245
|0.0000
|0.0000
|197
|2009.07.28 01:17
|modify
|66
|10.00
|1.5245
|1.5298
|1.5240
|198
|2009.07.28 01:20
|t/p
|66
|10.00
|1.5240
|1.5298
|1.5240
|48.70
|4279.85
|199
|2009.07.28 01:24
|sell
|67
|10.00
|1.5245
|0.0000
|0.0000
|200
|2009.07.28 01:24
|modify
|67
|10.00
|1.5245
|1.5298
|1.5240
|201
|2009.07.28 01:26
|t/p
|67
|10.00
|1.5240
|1.5298
|1.5240
|48.70
|4328.55
|202
|2009.07.28 01:27
|sell
|68
|10.00
|1.5245
|0.0000
|0.0000
|203
|2009.07.28 01:27
|modify
|68
|10.00
|1.5245
|1.5298
|1.5240
|204
|2009.07.28 01:33
|t/p
|68
|10.00
|1.5240
|1.5298
|1.5240
|48.70
|4377.25
|205
|2009.07.28 02:25
|sell
|69
|10.00
|1.5246
|0.0000
|0.0000
|206
|2009.07.28 02:25
|modify
|69
|10.00
|1.5246
|1.5299
|1.5241
|207
|2009.07.28 02:27
|t/p
|69
|10.00
|1.5241
|1.5299
|1.5241
|48.70
|4425.95
|208
|2009.07.28 02:30
|sell
|70
|10.00
|1.5244
|0.0000
|0.0000
|209
|2009.07.28 02:30
|modify
|70
|10.00
|1.5244
|1.5297
|1.5239
|210
|2009.07.28 02:33
|t/p
|70
|10.00
|1.5239
|1.5297
|1.5239
|48.70
|4474.65
|211
|2009.07.28 02:35
|sell
|71
|10.00
|1.5245
|0.0000
|0.0000
|212
|2009.07.28 02:35
|modify
|71
|10.00
|1.5245
|1.5298
|1.5240
|213
|2009.07.28 03:03
|t/p
|71
|10.00
|1.5240
|1.5298
|1.5240
|48.70
|4523.35
|214
|2009.07.29 00:43
|sell
|72
|10.00
|1.5242
|0.0000
|0.0000
|215
|2009.07.29 00:43
|modify
|72
|10.00
|1.5242
|1.5295
|1.5237
|216
|2009.07.29 00:45
|t/p
|72
|10.00
|1.5237
|1.5295
|1.5237
|48.70
|4572.05
|217
|2009.07.29 00:48
|sell
|73
|10.00
|1.5242
|0.0000
|0.0000
|218
|2009.07.29 00:48
|modify
|73
|10.00
|1.5242
|1.5295
|1.5237
|219
|2009.07.29 00:52
|t/p
|73
|10.00
|1.5237
|1.5295
|1.5237
|48.70
|4620.75
|220
|2009.07.30 00:20
|buy
|74
|10.00
|1.5266
|0.0000
|0.0000
|221
|2009.07.30 00:20
|modify
|74
|10.00
|1.5266
|1.5213
|1.5271
|222
|2009.07.30 00:22
|t/p
|74
|10.00
|1.5271
|1.5213
|1.5271
|48.71
|4669.46
|223
|2009.07.30 01:00
|sell
|75
|10.00
|1.5272
|0.0000
|0.0000
|224
|2009.07.30 01:00
|modify
|75
|10.00
|1.5272
|1.5325
|1.5267
|225
|2009.07.30 01:09
|t/p
|75
|10.00
|1.5267
|1.5325
|1.5267
|48.71
|4718.17
|226
|2009.07.30 01:17
|sell
|76
|10.00
|1.5273
|0.0000
|0.0000
|227
|2009.07.30 01:17
|modify
|76
|10.00
|1.5273
|1.5326
|1.5268
|228
|2009.07.30 01:23
|t/p
|76
|10.00
|1.5268
|1.5326
|1.5268
|48.71
|4766.88
|229
|2009.07.30 01:25
|sell
|77
|10.00
|1.5273
|0.0000
|0.0000
|230
|2009.07.30 01:25
|modify
|77
|10.00
|1.5273
|1.5326
|1.5268
|231
|2009.07.30 01:33
|t/p
|77
|10.00
|1.5268
|1.5326
|1.5268
|48.71
|4815.59
|232
|2009.07.30 01:40
|sell
|78
|10.00
|1.5273
|0.0000
|0.0000
|233
|2009.07.30 01:40
|modify
|78
|10.00
|1.5273
|1.5326
|1.5268
|234
|2009.07.30 02:20
|t/p
|78
|10.00
|1.5268
|1.5326
|1.5268
|48.71
|4864.30
|235
|2009.07.30 02:21
|sell
|79
|10.00
|1.5273
|0.0000
|0.0000
|236
|2009.07.30 02:21
|modify
|79
|10.00
|1.5273
|1.5326
|1.5268
|237
|2009.07.30 03:22
|t/p
|79
|10.00
|1.5268
|1.5326
|1.5268
|48.71
|4913.01
|238
|2009.07.30 22:09
|buy
|80
|10.00
|1.5309
|0.0000
|0.0000
|239
|2009.07.30 22:09
|modify
|80
|10.00
|1.5309
|1.5256
|1.5314
|240
|2009.07.30 23:13
|t/p
|80
|10.00
|1.5314
|1.5256
|1.5314
|48.71
|4961.72
|241
|2009.07.30 23:13
|sell
|81
|10.00
|1.5313
|0.0000
|0.0000
|242
|2009.07.30 23:13
|modify
|81
|10.00
|1.5313
|1.5366
|1.5308
|243
|2009.07.30 23:20
|t/p
|81
|10.00
|1.5308
|1.5366
|1.5308
|48.70
|5010.42
|244
|2009.07.31 01:15
|buy
|82
|10.00
|1.5303
|0.0000
|0.0000
|245
|2009.07.31 01:15
|modify
|82
|10.00
|1.5303
|1.5250
|1.5308
|246
|2009.07.31 01:18
|t/p
|82
|10.00
|1.5308
|1.5250
|1.5308
|48.71
|5059.13
|247
|2009.07.31 23:25
|buy
|83
|10.00
|1.5227
|0.0000
|0.0000
|248
|2009.07.31 23:25
|modify
|83
|10.00
|1.5227
|1.5174
|1.5232
|249
|2009.08.03 00:00
|t/p
|83
|10.00
|1.5232
|1.5174
|1.5232
|48.71
|5107.84
|250
|2009.08.03 00:01
|sell
|84
|10.00
|1.5237
|0.0000
|0.0000
|251
|2009.08.03 00:01
|modify
|84
|10.00
|1.5237
|1.5290
|1.5232
|252
|2009.08.03 00:07
|t/p
|84
|10.00
|1.5232
|1.5290
|1.5232
|48.71
|5156.55
|253
|2009.08.03 00:11
|sell
|85
|10.00
|1.5239
|0.0000
|0.0000
|254
|2009.08.03 00:11
|modify
|85
|10.00
|1.5239
|1.5292
|1.5234
|255
|2009.08.03 00:13
|t/p
|85
|10.00
|1.5234
|1.5292
|1.5234
|48.71
|5205.26
|256
|2009.08.03 00:13
|sell
|86
|10.00
|1.5235
|0.0000
|0.0000
|257
|2009.08.03 00:13
|modify
|86
|10.00
|1.5235
|1.5288
|1.5230
|258
|2009.08.03 01:17
|t/p
|86
|10.00
|1.5230
|1.5288
|1.5230
|48.70
|5253.96
|259
|2009.08.03 01:22
|sell
|87
|10.00
|1.5239
|0.0000
|0.0000
|260
|2009.08.03 01:22
|modify
|87
|10.00
|1.5239
|1.5292
|1.5234
|261
|2009.08.03 03:29
|close
|87
|10.00
|1.5260
|1.5292
|1.5234
|-204.56
|5049.40
|262
|2009.08.03 23:48
|sell
|88
|10.00
|1.5271
|0.0000
|0.0000
|263
|2009.08.03 23:48
|modify
|88
|10.00
|1.5271
|1.5324
|1.5266
|264
|2009.08.03 23:55
|t/p
|88
|10.00
|1.5266
|1.5324
|1.5266
|48.71
|5098.11
|265
|2009.08.04 00:00
|sell
|89
|10.00
|1.5271
|0.0000
|0.0000
|266
|2009.08.04 00:00
|modify
|89
|10.00
|1.5271
|1.5324
|1.5266
|267
|2009.08.04 01:00
|t/p
|89
|10.00
|1.5266
|1.5324
|1.5266
|48.71
|5146.82
|268
|2009.08.04 01:05
|buy
|90
|10.00
|1.5265
|0.0000
|0.0000
|269
|2009.08.04 01:05
|modify
|90
|10.00
|1.5265
|1.5212
|1.5270
|270
|2009.08.04 01:32
|t/p
|90
|10.00
|1.5270
|1.5212
|1.5270
|48.71
|5195.53
|271
|2009.08.04 22:34
|buy
|91
|10.00
|1.5267
|0.0000
|0.0000
|272
|2009.08.04 22:34
|modify
|91
|10.00
|1.5267
|1.5214
|1.5272
|273
|2009.08.04 22:40
|t/p
|91
|10.00
|1.5272
|1.5214
|1.5272
|48.71
|5244.24
|274
|2009.08.04 22:48
|buy
|92
|10.00
|1.5269
|0.0000
|0.0000
|275
|2009.08.04 22:48
|modify
|92
|10.00
|1.5269
|1.5216
|1.5274
|276
|2009.08.04 22:50
|t/p
|92
|10.00
|1.5274
|1.5216
|1.5274
|48.71
|5292.95
|277
|2009.08.04 22:53
|buy
|93
|10.00
|1.5269
|0.0000
|0.0000
|278
|2009.08.04 22:53
|modify
|93
|10.00
|1.5269
|1.5216
|1.5274
|279
|2009.08.04 22:55
|t/p
|93
|10.00
|1.5274
|1.5216
|1.5274
|48.71
|5341.66
|280
|2009.08.04 23:02
|buy
|94
|10.00
|1.5270
|0.0000
|0.0000
|281
|2009.08.04 23:02
|modify
|94
|10.00
|1.5270
|1.5217
|1.5275
|282
|2009.08.04 23:10
|t/p
|94
|10.00
|1.5275
|1.5217
|1.5275
|48.70
|5390.36
|283
|2009.08.04 23:13
|buy
|95
|10.00
|1.5270
|0.0000
|0.0000
|284
|2009.08.04 23:13
|modify
|95
|10.00
|1.5270
|1.5217
|1.5275
|285
|2009.08.04 23:18
|t/p
|95
|10.00
|1.5275
|1.5217
|1.5275
|48.70
|5439.06
|286
|2009.08.04 23:46
|sell
|96
|10.00
|1.5275
|0.0000
|0.0000
|287
|2009.08.04 23:46
|modify
|96
|10.00
|1.5275
|1.5328
|1.5270
|288
|2009.08.04 23:52
|t/p
|96
|10.00
|1.5270
|1.5328
|1.5270
|48.71
|5487.77
|289
|2009.08.05 00:17
|sell
|97
|10.00
|1.5274
|0.0000
|0.0000
|290
|2009.08.05 00:17
|modify
|97
|10.00
|1.5274
|1.5327
|1.5269
|291
|2009.08.05 00:37
|t/p
|97
|10.00
|1.5269
|1.5327
|1.5269
|48.71
|5536.48
|292
|2009.08.05 00:47
|sell
|98
|10.00
|1.5275
|0.0000
|0.0000
|293
|2009.08.05 00:47
|modify
|98
|10.00
|1.5275
|1.5328
|1.5270
|294
|2009.08.05 00:50
|t/p
|98
|10.00
|1.5270
|1.5328
|1.5270
|48.71
|5585.19
|295
|2009.08.05 00:51
|sell
|99
|10.00
|1.5274
|0.0000
|0.0000
|296
|2009.08.05 00:51
|modify
|99
|10.00
|1.5274
|1.5327
|1.5269
|297
|2009.08.05 01:15
|t/p
|99
|10.00
|1.5269
|1.5327
|1.5269
|48.71
|5633.90
|298
|2009.08.05 01:30
|sell
|100
|10.00
|1.5276
|0.0000
|0.0000
|299
|2009.08.05 01:30
|modify
|100
|10.00
|1.5276
|1.5329
|1.5271
|300
|2009.08.05 01:32
|t/p
|100
|10.00
|1.5271
|1.5329
|1.5271
|48.70
|5682.60
|301
|2009.08.05 02:00
|sell
|101
|10.00
|1.5273
|0.0000
|0.0000
|302
|2009.08.05 02:00
|modify
|101
|10.00
|1.5273
|1.5326
|1.5268
|303
|2009.08.05 02:13
|t/p
|101
|10.00
|1.5268
|1.5326
|1.5268
|48.71
|5731.31
|304
|2009.08.05 02:15
|sell
|102
|10.00
|1.5273
|0.0000
|0.0000
|305
|2009.08.05 02:15
|modify
|102
|10.00
|1.5273
|1.5326
|1.5268
|306
|2009.08.05 02:18
|t/p
|102
|10.00
|1.5268
|1.5326
|1.5268
|48.71
|5780.02
|307
|2009.08.05 02:21
|sell
|103
|10.00
|1.5274
|0.0000
|0.0000
|308
|2009.08.05 02:21
|modify
|103
|10.00
|1.5274
|1.5327
|1.5269
|309
|2009.08.05 02:23
|t/p
|103
|10.00
|1.5269
|1.5327
|1.5269
|48.71
|5828.73
|310
|2009.08.05 02:25
|sell
|104
|10.00
|1.5273
|0.0000
|0.0000
|311
|2009.08.05 02:25
|modify
|104
|10.00
|1.5273
|1.5326
|1.5268
|312
|2009.08.05 03:32
|close
|104
|10.00
|1.5273
|1.5326
|1.5268
|0.00
|5828.73
|313
|2009.08.05 23:05
|sell
|105
|10.00
|1.5299
|0.0000
|0.0000
|314
|2009.08.05 23:05
|modify
|105
|10.00
|1.5299
|1.5352
|1.5294
|315
|2009.08.05 23:08
|t/p
|105
|10.00
|1.5294
|1.5352
|1.5294
|48.70
|5877.43
|316
|2009.08.05 23:18
|sell
|106
|10.00
|1.5299
|0.0000
|0.0000
|317
|2009.08.05 23:18
|modify
|106
|10.00
|1.5299
|1.5352
|1.5294
|318
|2009.08.05 23:30
|t/p
|106
|10.00
|1.5294
|1.5352
|1.5294
|48.70
|5926.13
|319
|2009.08.05 23:33
|sell
|107
|10.00
|1.5299
|0.0000
|0.0000
|320
|2009.08.05 23:33
|modify
|107
|10.00
|1.5299
|1.5352
|1.5294
|321
|2009.08.06 00:01
|t/p
|107
|10.00
|1.5294
|1.5352
|1.5294
|48.70
|5974.83
|322
|2009.08.06 00:02
|sell
|108
|10.00
|1.5298
|0.0000
|0.0000
|323
|2009.08.06 00:02
|modify
|108
|10.00
|1.5298
|1.5351
|1.5293
|324
|2009.08.06 01:14
|close
|108
|10.00
|1.5298
|1.5351
|1.5293
|0.00
|5974.83
|325
|2009.08.06 02:17
|sell
|109
|10.00
|1.5300
|0.0000
|0.0000
|326
|2009.08.06 02:17
|modify
|109
|10.00
|1.5300
|1.5353
|1.5295
|327
|2009.08.06 02:20
|t/p
|109
|10.00
|1.5295
|1.5353
|1.5295
|48.70
|6023.53
|328
|2009.08.06 02:23
|sell
|110
|10.00
|1.5300
|0.0000
|0.0000
|329
|2009.08.06 02:23
|modify
|110
|10.00
|1.5300
|1.5353
|1.5295
|330
|2009.08.06 02:30
|t/p
|110
|10.00
|1.5295
|1.5353
|1.5295
|48.70
|6072.23
|331
|2009.08.06 22:47
|buy
|111
|10.00
|1.5282
|0.0000
|0.0000
|332
|2009.08.06 22:47
|modify
|111
|10.00
|1.5282
|1.5229
|1.5287
|333
|2009.08.06 23:05
|t/p
|111
|10.00
|1.5287
|1.5229
|1.5287
|48.71
|6120.94
|334
|2009.08.07 01:10
|sell
|112
|10.00
|1.5291
|0.0000
|0.0000
|335
|2009.08.07 01:10
|modify
|112
|10.00
|1.5291
|1.5344
|1.5286
|336
|2009.08.07 01:20
|t/p
|112
|10.00
|1.5286
|1.5344
|1.5286
|48.70
|6169.64
|337
|2009.08.07 01:23
|sell
|113
|10.00
|1.5290
|0.0000
|0.0000
|338
|2009.08.07 01:23
|modify
|113
|10.00
|1.5290
|1.5343
|1.5285
|339
|2009.08.07 01:55
|t/p
|113
|10.00
|1.5285
|1.5343
|1.5285
|48.70
|6218.34
|340
|2009.08.07 01:57
|sell
|114
|10.00
|1.5289
|0.0000
|0.0000
|341
|2009.08.07 01:57
|modify
|114
|10.00
|1.5289
|1.5342
|1.5284
|342
|2009.08.07 02:00
|t/p
|114
|10.00
|1.5284
|1.5342
|1.5284
|48.70
|6267.04
|343
|2009.08.07 02:02
|sell
|115
|10.00
|1.5289
|0.0000
|0.0000
|344
|2009.08.07 02:02
|modify
|115
|10.00
|1.5289
|1.5342
|1.5284
|345
|2009.08.07 02:15
|t/p
|115
|10.00
|1.5284
|1.5342
|1.5284
|48.70
|6315.74
|346
|2009.08.07 02:26
|sell
|116
|10.00
|1.5290
|0.0000
|0.0000
|347
|2009.08.07 02:26
|modify
|116
|10.00
|1.5290
|1.5343
|1.5285
|348
|2009.08.07 02:30
|t/p
|116
|10.00
|1.5285
|1.5343
|1.5285
|48.70
|6364.44
|349
|2009.08.07 02:32
|sell
|117
|10.00
|1.5289
|0.0000
|0.0000
|350
|2009.08.07 02:32
|modify
|117
|10.00
|1.5289
|1.5342
|1.5284
|351
|2009.08.07 03:39
|close
|117
|10.00
|1.5288
|1.5342
|1.5284
|9.74
|6374.18
|352
|2009.08.10 00:55
|buy
|118
|10.00
|1.5338
|0.0000
|0.0000
|353
|2009.08.10 00:55
|modify
|118
|10.00
|1.5338
|1.5285
|1.5343
|354
|2009.08.10 01:01
|t/p
|118
|10.00
|1.5343
|1.5285
|1.5343
|48.71
|6422.89
|355
|2009.08.10 23:35
|buy
|119
|10.00
|1.5345
|0.0000
|0.0000
|356
|2009.08.10 23:35
|modify
|119
|10.00
|1.5345
|1.5292
|1.5350
|357
|2009.08.11 00:12
|t/p
|119
|10.00
|1.5350
|1.5292
|1.5350
|48.71
|6471.60
|358
|2009.08.11 02:00
|sell
|120
|10.00
|1.5348
|0.0000
|0.0000
|359
|2009.08.11 02:00
|modify
|120
|10.00
|1.5348
|1.5401
|1.5343
|360
|2009.08.11 02:08
|t/p
|120
|10.00
|1.5343
|1.5401
|1.5343
|48.70
|6520.30
|361
|2009.08.11 02:45
|buy
|121
|10.00
|1.5342
|0.0000
|0.0000
|362
|2009.08.11 02:45
|modify
|121
|10.00
|1.5342
|1.5289
|1.5347
|363
|2009.08.11 03:52
|close
|121
|10.00
|1.5343
|1.5289
|1.5347
|9.74
|6530.04
|364
|2009.08.11 23:15
|buy
|122
|10.00
|1.5306
|0.0000
|0.0000
|365
|2009.08.11 23:15
|modify
|122
|10.00
|1.5306
|1.5253
|1.5311
|366
|2009.08.12 00:22
|close
|122
|10.00
|1.5307
|1.5253
|1.5311
|9.74
|6539.78
|367
|2009.08.12 02:08
|buy
|123
|10.00
|1.5306
|0.0000
|0.0000
|368
|2009.08.12 02:08
|modify
|123
|10.00
|1.5306
|1.5253
|1.5311
|369
|2009.08.12 03:15
|close
|123
|10.00
|1.5309
|1.5253
|1.5311
|29.23
|6569.01
|370
|2009.08.13 02:08
|buy
|124
|10.00
|1.5291
|0.0000
|0.0000
|371
|2009.08.13 02:08
|modify
|124
|10.00
|1.5291
|1.5238
|1.5296
|372
|2009.08.13 02:13
|t/p
|124
|10.00
|1.5296
|1.5238
|1.5296
|48.71
|6617.72
|373
|2009.08.13 02:35
|buy
|125
|10.00
|1.5291
|0.0000
|0.0000
|374
|2009.08.13 02:35
|modify
|125
|10.00
|1.5291
|1.5238
|1.5296
|375
|2009.08.13 02:50
|t/p
|125
|10.00
|1.5296
|1.5238
|1.5296
|48.71
|6666.43
|376
|2009.08.13 03:18
|buy
|126
|10.00
|1.5294
|0.0000
|0.0000
|377
|2009.08.13 03:18
|modify
|126
|10.00
|1.5294
|1.5241
|1.5299
|378
|2009.08.13 03:35
|t/p
|126
|10.00
|1.5299
|1.5241
|1.5299
|48.71
|6715.14
|379
|2009.08.13 03:53
|buy
|127
|10.00
|1.5294
|0.0000
|0.0000
|380
|2009.08.13 03:53
|modify
|127
|10.00
|1.5294
|1.5241
|1.5299
|381
|2009.08.13 04:14
|t/p
|127
|10.00
|1.5299
|1.5241
|1.5299
|48.71
|6763.85
|382
|2009.08.13 23:51
|buy
|128
|10.00
|1.5282
|0.0000
|0.0000
|383
|2009.08.13 23:51
|modify
|128
|10.00
|1.5282
|1.5229
|1.5287
|384
|2009.08.13 23:52
|t/p
|128
|10.00
|1.5287
|1.5229
|1.5287
|48.71
|6812.56
|385
|2009.08.14 00:16
|sell
|129
|10.00
|1.5291
|0.0000
|0.0000
|386
|2009.08.14 00:16
|modify
|129
|10.00
|1.5291
|1.5344
|1.5286
|387
|2009.08.14 00:27
|t/p
|129
|10.00
|1.5286
|1.5344
|1.5286
|48.70
|6861.26
|388
|2009.08.14 00:32
|sell
|130
|10.00
|1.5290
|0.0000
|0.0000
|389
|2009.08.14 00:32
|modify
|130
|10.00
|1.5290
|1.5343
|1.5285
|390
|2009.08.14 00:38
|t/p
|130
|10.00
|1.5285
|1.5343
|1.5285
|48.70
|6909.96
|391
|2009.08.14 00:42
|sell
|131
|10.00
|1.5290
|0.0000
|0.0000
|392
|2009.08.14 00:42
|modify
|131
|10.00
|1.5290
|1.5343
|1.5285
|393
|2009.08.14 00:48
|t/p
|131
|10.00
|1.5285
|1.5343
|1.5285
|48.70
|6958.66
|394
|2009.08.14 01:45
|sell
|132
|10.00
|1.5289
|0.0000
|0.0000
|395
|2009.08.14 01:45
|modify
|132
|10.00
|1.5289
|1.5342
|1.5284
|396
|2009.08.14 01:53
|t/p
|132
|10.00
|1.5284
|1.5342
|1.5284
|48.70
|7007.36
|397
|2009.08.14 01:55
|sell
|133
|10.00
|1.5289
|0.0000
|0.0000
|398
|2009.08.14 01:55
|modify
|133
|10.00
|1.5289
|1.5342
|1.5284
|399
|2009.08.14 02:13
|t/p
|133
|10.00
|1.5284
|1.5342
|1.5284
|48.70
|7056.06
|400
|2009.08.14 03:18
|buy
|134
|10.00
|1.5285
|0.0000
|0.0000
|401
|2009.08.14 03:18
|modify
|134
|10.00
|1.5285
|1.5232
|1.5290
|402
|2009.08.14 03:27
|t/p
|134
|10.00
|1.5290
|1.5232
|1.5290
|48.71
|7104.77
|403
|2009.08.17 02:55
|buy
|135
|10.00
|1.5233
|0.0000
|0.0000
|404
|2009.08.17 02:55
|modify
|135
|10.00
|1.5233
|1.5180
|1.5238
|405
|2009.08.17 05:02
|close
|135
|10.00
|1.5225
|1.5180
|1.5238
|-77.94
|7026.83
|406
|2009.08.17 22:17
|buy
|136
|10.00
|1.5178
|0.0000
|0.0000
|407
|2009.08.17 22:17
|modify
|136
|10.00
|1.5178
|1.5125
|1.5183
|408
|2009.08.17 22:40
|t/p
|136
|10.00
|1.5183
|1.5125
|1.5183
|48.71
|7075.54
|409
|2009.08.18 01:38
|buy
|137
|10.00
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|410
|2009.08.18 01:38
|modify
|137
|10.00
|1.5177
|1.5124
|1.5182
|411
|2009.08.18 01:40
|t/p
|137
|10.00
|1.5182
|1.5124
|1.5182
|48.71
|7124.25
|412
|2009.08.18 02:08
|buy
|138
|10.00
|1.5176
|0.0000
|0.0000
|413
|2009.08.18 02:08
|modify
|138
|10.00
|1.5176
|1.5123
|1.5181
|414
|2009.08.18 02:45
|t/p
|138
|10.00
|1.5181
|1.5123
|1.5181
|48.71
|7172.96
|415
|2009.08.18 23:48
|sell
|139
|10.00
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|416
|2009.08.18 23:48
|modify
|139
|10.00
|1.5204
|1.5257
|1.5199
|417
|2009.08.19 00:55
|close
|139
|10.00
|1.5204
|1.5257
|1.5199
|0.00
|7172.96
|418
|2009.08.20 02:00
|buy
|140
|10.00
|1.5160
|0.0000
|0.0000
|419
|2009.08.20 02:00
|modify
|140
|10.00
|1.5160
|1.5107
|1.5165
|420
|2009.08.20 02:35
|t/p
|140
|10.00
|1.5165
|1.5107
|1.5165
|48.71
|7221.67
|421
|2009.08.20 23:00
|buy
|141
|10.00
|1.5152
|0.0000
|0.0000
|422
|2009.08.20 23:00
|modify
|141
|10.00
|1.5152
|1.5099
|1.5157
|423
|2009.08.20 23:41
|t/p
|141
|10.00
|1.5157
|1.5099
|1.5157
|48.71
|7270.38
|424
|2009.08.21 01:02
|sell
|142
|10.00
|1.5156
|0.0000
|0.0000
|425
|2009.08.21 01:02
|modify
|142
|10.00
|1.5156
|1.5209
|1.5151
|426
|2009.08.21 01:05
|t/p
|142
|10.00
|1.5151
|1.5209
|1.5151
|48.70
|7319.08
|427
|2009.08.21 03:12
|buy
|143
|10.00
|1.5153
|0.0000
|0.0000
|428
|2009.08.21 03:12
|modify
|143
|10.00
|1.5153
|1.5100
|1.5158
|429
|2009.08.21 04:20
|close
|143
|10.00
|1.5156
|1.5100
|1.5158
|29.23
|7348.31
|430
|2009.08.24 23:05
|buy
|144
|10.00
|1.5178
|0.0000
|0.0000
|431
|2009.08.24 23:05
|modify
|144
|10.00
|1.5178
|1.5125
|1.5183
|432
|2009.08.24 23:07
|t/p
|144
|10.00
|1.5183
|1.5125
|1.5183
|48.71
|7397.02
|433
|2009.08.24 23:13
|buy
|145
|10.00
|1.5178
|0.0000
|0.0000
|434
|2009.08.24 23:13
|modify
|145
|10.00
|1.5178
|1.5125
|1.5183
|435
|2009.08.24 23:18
|t/p
|145
|10.00
|1.5183
|1.5125
|1.5183
|48.71
|7445.73
|436
|2009.08.25 02:48
|buy
|146
|10.00
|1.5176
|0.0000
|0.0000
|437
|2009.08.25 02:48
|modify
|146
|10.00
|1.5176
|1.5123
|1.5181
|438
|2009.08.25 02:55
|t/p
|146
|10.00
|1.5181
|1.5123
|1.5181
|48.71
|7494.44
|439
|2009.08.25 22:50
|buy
|147
|10.00
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|440
|2009.08.25 22:50
|modify
|147
|10.00
|1.5177
|1.5124
|1.5182
|441
|2009.08.25 22:57
|t/p
|147
|10.00
|1.5182
|1.5124
|1.5182
|48.71
|7543.15
|442
|2009.08.25 23:17
|buy
|148
|10.00
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|443
|2009.08.25 23:17
|modify
|148
|10.00
|1.5179
|1.5126
|1.5184
|444
|2009.08.25 23:45
|t/p
|148
|10.00
|1.5184
|1.5126
|1.5184
|48.71
|7591.86
|445
|2009.08.26 00:23
|sell
|149
|10.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|446
|2009.08.26 00:23
|modify
|149
|10.00
|1.5181
|1.5234
|1.5176
|447
|2009.08.26 00:25
|t/p
|149
|10.00
|1.5176
|1.5234
|1.5176
|48.71
|7640.57
|448
|2009.08.26 00:36
|sell
|150
|10.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|449
|2009.08.26 00:36
|modify
|150
|10.00
|1.5181
|1.5234
|1.5176
|450
|2009.08.26 01:42
|t/p
|150
|10.00
|1.5176
|1.5234
|1.5176
|48.71
|7689.28
|451
|2009.08.26 01:42
|buy
|151
|10.00
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|452
|2009.08.26 01:42
|modify
|151
|10.00
|1.5177
|1.5124
|1.5182
|453
|2009.08.26 02:23
|t/p
|151
|10.00
|1.5182
|1.5124
|1.5182
|48.71
|7737.99
|454
|2009.08.26 23:25
|buy
|152
|10.00
|1.5219
|0.0000
|0.0000
|455
|2009.08.26 23:25
|modify
|152
|10.00
|1.5219
|1.5166
|1.5224
|456
|2009.08.26 23:33
|t/p
|152
|10.00
|1.5224
|1.5166
|1.5224
|48.71
|7786.70
|457
|2009.08.26 23:48
|buy
|153
|10.00
|1.5219
|0.0000
|0.0000
|458
|2009.08.26 23:48
|modify
|153
|10.00
|1.5219
|1.5166
|1.5224
|459
|2009.08.27 00:00
|t/p
|153
|10.00
|1.5224
|1.5166
|1.5224
|48.71
|7835.41
|460
|2009.08.27 00:25
|buy
|154
|10.00
|1.5218
|0.0000
|0.0000
|461
|2009.08.27 00:25
|modify
|154
|10.00
|1.5218
|1.5165
|1.5223
|462
|2009.08.27 00:43
|t/p
|154
|10.00
|1.5223
|1.5165
|1.5223
|48.71
|7884.12
|463
|2009.08.27 01:40
|sell
|155
|10.00
|1.5222
|0.0000
|0.0000
|464
|2009.08.27 01:40
|modify
|155
|10.00
|1.5222
|1.5275
|1.5217
|465
|2009.08.27 01:46
|t/p
|155
|10.00
|1.5217
|1.5275
|1.5217
|48.70
|7932.82
|466
|2009.08.27 22:35
|buy
|156
|10.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|467
|2009.08.27 22:35
|modify
|156
|10.00
|1.5191
|1.5138
|1.5196
|468
|2009.08.27 22:38
|t/p
|156
|10.00
|1.5196
|1.5138
|1.5196
|48.71
|7981.53
|469
|2009.08.27 22:40
|buy
|157
|10.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|470
|2009.08.27 22:40
|modify
|157
|10.00
|1.5191
|1.5138
|1.5196
|471
|2009.08.27 22:53
|t/p
|157
|10.00
|1.5196
|1.5138
|1.5196
|48.71
|8030.24
|472
|2009.08.27 23:03
|buy
|158
|10.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|473
|2009.08.27 23:03
|modify
|158
|10.00
|1.5191
|1.5138
|1.5196
|474
|2009.08.27 23:45
|t/p
|158
|10.00
|1.5196
|1.5138
|1.5196
|48.71
|8078.95
|475
|2009.08.27 23:48
|buy
|159
|10.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|476
|2009.08.27 23:48
|modify
|159
|10.00
|1.5191
|1.5138
|1.5196
|477
|2009.08.27 23:51
|t/p
|159
|10.00
|1.5196
|1.5138
|1.5196
|48.71
|8127.66
|478
|2009.08.28 00:03
|buy
|160
|10.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|479
|2009.08.28 00:03
|modify
|160
|10.00
|1.5191
|1.5138
|1.5196
|480
|2009.08.28 00:30
|t/p
|160
|10.00
|1.5196
|1.5138
|1.5196
|48.71
|8176.37
|481
|2009.08.28 00:31
|sell
|161
|10.00
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|482
|2009.08.28 00:31
|modify
|161
|10.00
|1.5199
|1.5252
|1.5194
|483
|2009.08.28 00:32
|t/p
|161
|10.00
|1.5194
|1.5252
|1.5194
|48.70
|8225.07
|484
|2009.08.28 01:13
|sell
|162
|10.00
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|485
|2009.08.28 01:13
|modify
|162
|10.00
|1.5199
|1.5252
|1.5194
|486
|2009.08.28 01:15
|t/p
|162
|10.00
|1.5194
|1.5252
|1.5194
|48.70
|8273.77
|487
|2009.08.31 01:16
|buy
|163
|10.00
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|488
|2009.08.31 01:16
|modify
|163
|10.00
|1.5161
|1.5108
|1.5166
|489
|2009.08.31 01:36
|t/p
|163
|10.00
|1.5166
|1.5108
|1.5166
|48.71
|8322.48
|490
|2009.08.31 23:06
|sell
|164
|10.00
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|491
|2009.08.31 23:06
|modify
|164
|10.00
|1.5184
|1.5237
|1.5179
|492
|2009.08.31 23:50
|t/p
|164
|10.00
|1.5179
|1.5237
|1.5179
|48.71
|8371.19
|493
|2009.09.01 01:27
|buy
|165
|10.00
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|494
|2009.09.01 01:27
|modify
|165
|10.00
|1.5180
|1.5127
|1.5185
|495
|2009.09.01 02:37
|close
|165
|10.00
|1.5181
|1.5127
|1.5185
|9.74
|8380.93
|496
|2009.09.01 23:00
|buy
|166
|10.00
|1.5154
|0.0000
|0.0000
|497
|2009.09.01 23:00
|modify
|166
|10.00
|1.5154
|1.5101
|1.5159
|498
|2009.09.01 23:35
|t/p
|166
|10.00
|1.5159
|1.5101
|1.5159
|48.71
|8429.64
|499
|2009.09.01 23:38
|buy
|167
|10.00
|1.5154
|0.0000
|0.0000
|500
|2009.09.01 23:38
|modify
|167
|10.00
|1.5154
|1.5101
|1.5159
|501
|2009.09.02 00:26
|t/p
|167
|10.00
|1.5159
|1.5101
|1.5159
|48.71
|8478.35
|502
|2009.09.02 00:36
|buy
|168
|10.00
|1.5153
|0.0000
|0.0000
|503
|2009.09.02 00:36
|modify
|168
|10.00
|1.5153
|1.5100
|1.5158
|504
|2009.09.02 00:37
|t/p
|168
|10.00
|1.5158
|1.5100
|1.5158
|48.71
|8527.06
|505
|2009.09.02 00:38
|buy
|169
|10.00
|1.5153
|0.0000
|0.0000
|506
|2009.09.02 00:38
|modify
|169
|10.00
|1.5153
|1.5100
|1.5158
|507
|2009.09.02 00:39
|t/p
|169
|10.00
|1.5158
|1.5100
|1.5158
|48.71
|8575.77
|508
|2009.09.02 00:40
|buy
|170
|10.00
|1.5153
|0.0000
|0.0000
|509
|2009.09.02 00:40
|modify
|170
|10.00
|1.5153
|1.5100
|1.5158
|510
|2009.09.02 01:10
|t/p
|170
|10.00
|1.5158
|1.5100
|1.5158
|48.71
|8624.48
|511
|2009.09.02 22:34
|buy
|171
|10.00
|1.5132
|0.0000
|0.0000
|512
|2009.09.02 22:34
|modify
|171
|10.00
|1.5132
|1.5079
|1.5137
|513
|2009.09.02 22:39
|t/p
|171
|10.00
|1.5137
|1.5079
|1.5137
|48.71
|8673.19
|514
|2009.09.02 23:50
|sell
|172
|10.00
|1.5135
|0.0000
|0.0000
|515
|2009.09.02 23:50
|modify
|172
|10.00
|1.5135
|1.5188
|1.5130
|516
|2009.09.02 23:56
|t/p
|172
|10.00
|1.5130
|1.5188
|1.5130
|48.70
|8721.89
|517
|2009.09.04 00:01
|sell
|173
|10.00
|1.5145
|0.0000
|0.0000
|518
|2009.09.04 00:01
|modify
|173
|10.00
|1.5145
|1.5198
|1.5140
|519
|2009.09.04 00:04
|t/p
|173
|10.00
|1.5140
|1.5198
|1.5140
|48.70
|8770.59
|520
|2009.09.04 00:08
|sell
|174
|10.00
|1.5145
|0.0000
|0.0000
|521
|2009.09.04 00:08
|modify
|174
|10.00
|1.5145
|1.5198
|1.5140
|522
|2009.09.04 01:13
|t/p
|174
|10.00
|1.5140
|1.5198
|1.5140
|48.70
|8819.29
|523
|2009.09.04 01:13
|buy
|175
|10.00
|1.5141
|0.0000
|0.0000
|524
|2009.09.04 01:13
|modify
|175
|10.00
|1.5141
|1.5088
|1.5146
|525
|2009.09.04 01:36
|t/p
|175
|10.00
|1.5146
|1.5088
|1.5146
|48.71
|8868.00
|526
|2009.09.04 23:00
|sell
|176
|10.00
|1.5172
|0.0000
|0.0000
|527
|2009.09.04 23:00
|modify
|176
|10.00
|1.5172
|1.5225
|1.5167
|528
|2009.09.04 23:28
|t/p
|176
|10.00
|1.5167
|1.5225
|1.5167
|48.71
|8916.71
|529
|2009.09.07 22:44
|buy
|177
|10.00
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|530
|2009.09.07 22:44
|modify
|177
|10.00
|1.5192
|1.5139
|1.5197
|531
|2009.09.07 22:50
|t/p
|177
|10.00
|1.5197
|1.5139
|1.5197
|48.71
|8965.42
|532
|2009.09.08 00:09
|sell
|178
|10.00
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|533
|2009.09.08 00:09
|modify
|178
|10.00
|1.5198
|1.5251
|1.5193
|534
|2009.09.08 00:20
|t/p
|178
|10.00
|1.5193
|1.5251
|1.5193
|48.70
|9014.12
|535
|2009.09.08 01:58
|buy
|179
|10.00
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|536
|2009.09.08 01:58
|modify
|179
|10.00
|1.5194
|1.5141
|1.5199
|537
|2009.09.08 02:02
|t/p
|179
|10.00
|1.5199
|1.5141
|1.5199
|48.70
|9062.82
|538
|2009.09.09 00:09
|sell
|180
|10.00
|1.5170
|0.0000
|0.0000
|539
|2009.09.09 00:09
|modify
|180
|10.00
|1.5170
|1.5223
|1.5165
|540
|2009.09.09 00:16
|t/p
|180
|10.00
|1.5165
|1.5223
|1.5165
|48.71
|9111.53
|541
|2009.09.09 00:23
|sell
|181
|10.00
|1.5169
|0.0000
|0.0000
|542
|2009.09.09 00:23
|modify
|181
|10.00
|1.5169
|1.5222
|1.5164
|543
|2009.09.09 00:51
|t/p
|181
|10.00
|1.5164
|1.5222
|1.5164
|48.70
|9160.23
|544
|2009.09.09 01:09
|buy
|182
|10.00
|1.5166
|0.0000
|0.0000
|545
|2009.09.09 01:09
|modify
|182
|10.00
|1.5166
|1.5113
|1.5171
|546
|2009.09.09 01:14
|t/p
|182
|10.00
|1.5171
|1.5113
|1.5171
|48.71
|9208.94
|547
|2009.09.09 01:20
|buy
|183
|10.00
|1.5164
|0.0000
|0.0000
|548
|2009.09.09 01:20
|modify
|183
|10.00
|1.5164
|1.5111
|1.5169
|549
|2009.09.09 01:28
|t/p
|183
|10.00
|1.5169
|1.5111
|1.5169
|48.71
|9257.65
|550
|2009.09.09 22:43
|buy
|184
|10.00
|1.5157
|0.0000
|0.0000
|551
|2009.09.09 22:43
|modify
|184
|10.00
|1.5157
|1.5104
|1.5162
|552
|2009.09.09 23:33
|t/p
|184
|10.00
|1.5162
|1.5104
|1.5162
|48.71
|9306.36
|553
|2009.09.10 23:00
|sell
|185
|10.00
|1.5147
|0.0000
|0.0000
|554
|2009.09.10 23:00
|modify
|185
|10.00
|1.5147
|1.5200
|1.5142
|555
|2009.09.11 00:04
|t/p
|185
|10.00
|1.5142
|1.5200
|1.5142
|48.71
|9355.07
|556
|2009.09.14 00:06
|sell
|186
|10.00
|1.5132
|0.0000
|0.0000
|557
|2009.09.14 00:06
|modify
|186
|10.00
|1.5132
|1.5185
|1.5127
|558
|2009.09.14 00:32
|t/p
|186
|10.00
|1.5127
|1.5185
|1.5127
|48.70
|9403.77
|559
|2009.09.14 01:06
|buy
|187
|10.00
|1.5125
|0.0000
|0.0000
|560
|2009.09.14 01:06
|modify
|187
|10.00
|1.5125
|1.5072
|1.5130
|561
|2009.09.14 01:21
|t/p
|187
|10.00
|1.5130
|1.5072
|1.5130
|48.71
|9452.48
|562
|2009.09.14 03:50
|buy
|188
|10.00
|1.5122
|0.0000
|0.0000
|563
|2009.09.14 03:50
|modify
|188
|10.00
|1.5122
|1.5069
|1.5127
|564
|2009.09.14 05:57
|close
|188
|10.00
|1.5115
|1.5069
|1.5127
|-68.19
|9384.29
|565
|2009.09.14 23:02
|buy
|189
|10.00
|1.5127
|0.0000
|0.0000
|566
|2009.09.14 23:02
|modify
|189
|10.00
|1.5127
|1.5074
|1.5132
|567
|2009.09.14 23:14
|t/p
|189
|10.00
|1.5132
|1.5074
|1.5132
|48.71
|9433.00
|568
|2009.09.14 23:47
|sell
|190
|10.00
|1.5132
|0.0000
|0.0000
|569
|2009.09.14 23:47
|modify
|190
|10.00
|1.5132
|1.5185
|1.5127
|570
|2009.09.14 23:50
|t/p
|190
|10.00
|1.5127
|1.5185
|1.5127
|48.70
|9481.70
|571
|2009.09.15 00:09
|sell
|191
|10.00
|1.5131
|0.0000
|0.0000
|572
|2009.09.15 00:09
|modify
|191
|10.00
|1.5131
|1.5184
|1.5126
|573
|2009.09.15 00:30
|t/p
|191
|10.00
|1.5126
|1.5184
|1.5126
|48.70
|9530.40
|574
|2009.09.15 02:02
|buy
|192
|10.00
|1.5125
|0.0000
|0.0000
|575
|2009.09.15 02:02
|modify
|192
|10.00
|1.5125
|1.5072
|1.5130
|576
|2009.09.15 03:08
|close
|192
|10.00
|1.5127
|1.5072
|1.5130
|19.48
|9549.88
|577
|2009.09.16 00:05
|sell
|193
|10.00
|1.5175
|0.0000
|0.0000
|578
|2009.09.16 00:05
|modify
|193
|10.00
|1.5175
|1.5228
|1.5170
|579
|2009.09.16 00:09
|t/p
|193
|10.00
|1.5170
|1.5228
|1.5170
|48.70
|9598.58
|580
|2009.09.16 00:27
|sell
|194
|10.00
|1.5174
|0.0000
|0.0000
|581
|2009.09.16 00:27
|modify
|194
|10.00
|1.5174
|1.5227
|1.5169
|582
|2009.09.16 00:34
|t/p
|194
|10.00
|1.5169
|1.5227
|1.5169
|48.71
|9647.29
|583
|2009.09.16 02:20
|sell
|195
|10.00
|1.5173
|0.0000
|0.0000
|584
|2009.09.16 02:20
|modify
|195
|10.00
|1.5173
|1.5226
|1.5168
|585
|2009.09.16 02:39
|t/p
|195
|10.00
|1.5168
|1.5226
|1.5168
|48.71
|9696.00
|586
|2009.09.16 23:25
|sell
|196
|10.00
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|587
|2009.09.16 23:25
|modify
|196
|10.00
|1.5186
|1.5239
|1.5181
|588
|2009.09.16 23:50
|t/p
|196
|10.00
|1.5181
|1.5239
|1.5181
|48.70
|9744.70
|589
|2009.09.17 01:11
|buy
|197
|10.00
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|590
|2009.09.17 01:11
|modify
|197
|10.00
|1.5180
|1.5127
|1.5185
|591
|2009.09.17 01:54
|t/p
|197
|10.00
|1.5185
|1.5127
|1.5185
|48.71
|9793.41
|592
|2009.09.17 23:06
|sell
|198
|10.00
|1.5163
|0.0000
|0.0000
|593
|2009.09.17 23:06
|modify
|198
|10.00
|1.5163
|1.5216
|1.5158
|594
|2009.09.17 23:53
|t/p
|198
|10.00
|1.5158
|1.5216
|1.5158
|48.71
|9842.12
|595
|2009.09.18 03:54
|buy
|199
|10.00
|1.5160
|0.0000
|0.0000
|596
|2009.09.18 03:54
|modify
|199
|10.00
|1.5160
|1.5107
|1.5165
|597
|2009.09.18 04:05
|t/p
|199
|10.00
|1.5165
|1.5107
|1.5165
|48.71
|9890.83
|598
|2009.09.21 01:46
|buy
|200
|10.00
|1.5146
|0.0000
|0.0000
|599
|2009.09.21 01:46
|modify
|200
|10.00
|1.5146
|1.5093
|1.5151
|600
|2009.09.21 03:49
|close
|200
|10.00
|1.5147
|1.5093
|1.5151
|9.74
|9900.57
|601
|2009.09.21 22:10
|buy
|201
|10.00
|1.5153
|0.0000
|0.0000
|602
|2009.09.21 22:10
|modify
|201
|10.00
|1.5153
|1.5100
|1.5158
|603
|2009.09.21 22:14
|t/p
|201
|10.00
|1.5158
|1.5100
|1.5158
|48.71
|9949.28
|604
|2009.09.21 22:25
|buy
|202
|10.00
|1.5154
|0.0000
|0.0000
|605
|2009.09.21 22:25
|modify
|202
|10.00
|1.5154
|1.5101
|1.5159
|606
|2009.09.21 23:34
|close
|202
|10.00
|1.5156
|1.5101
|1.5159
|19.49
|9968.77
|607
|2009.09.22 00:51
|buy
|203
|10.00
|1.5154
|0.0000
|0.0000
|608
|2009.09.22 00:51
|modify
|203
|10.00
|1.5154
|1.5101
|1.5159
|609
|2009.09.22 01:32
|t/p
|203
|10.00
|1.5159
|1.5101
|1.5159
|48.71
|10017.48
|610
|2009.09.23 02:25
|buy
|204
|10.00
|1.5136
|0.0000
|0.0000
|611
|2009.09.23 02:25
|modify
|204
|10.00
|1.5136
|1.5083
|1.5141
|612
|2009.09.23 02:41
|t/p
|204
|10.00
|1.5141
|1.5083
|1.5141
|48.71
|10066.19
|613
|2009.09.23 22:36
|buy
|205
|10.00
|1.5134
|0.0000
|0.0000
|614
|2009.09.23 22:36
|modify
|205
|10.00
|1.5134
|1.5081
|1.5139
|615
|2009.09.24 00:43
|close
|205
|10.00
|1.5131
|1.5081
|1.5139
|-29.22
|10036.97
|616
|2009.09.24 23:02
|sell
|206
|10.00
|1.5100
|0.0000
|0.0000
|617
|2009.09.24 23:02
|modify
|206
|10.00
|1.5100
|1.5153
|1.5095
|618
|2009.09.24 23:17
|t/p
|206
|10.00
|1.5095
|1.5153
|1.5095
|48.70
|10085.67
|619
|2009.09.24 23:25
|sell
|207
|10.00
|1.5101
|0.0000
|0.0000
|620
|2009.09.24 23:25
|modify
|207
|10.00
|1.5101
|1.5154
|1.5096
|621
|2009.09.24 23:34
|t/p
|207
|10.00
|1.5096
|1.5154
|1.5096
|48.70
|10134.37
|622
|2009.09.25 00:00
|buy
|208
|10.00
|1.5098
|0.0000
|0.0000
|623
|2009.09.25 00:00
|modify
|208
|10.00
|1.5098
|1.5045
|1.5103
|624
|2009.09.25 00:01
|t/p
|208
|10.00
|1.5103
|1.5045
|1.5103
|48.71
|10183.08
|625
|2009.09.25 00:03
|buy
|209
|10.00
|1.5097
|0.0000
|0.0000
|626
|2009.09.25 00:03
|modify
|209
|10.00
|1.5097
|1.5044
|1.5102
|627
|2009.09.25 00:09
|t/p
|209
|10.00
|1.5102
|1.5044
|1.5102
|48.71
|10231.79
|628
|2009.09.25 00:10
|buy
|210
|10.00
|1.5090
|0.0000
|0.0000
|629
|2009.09.25 00:10
|modify
|210
|10.00
|1.5090
|1.5037
|1.5095
|630
|2009.09.25 00:10
|t/p
|210
|10.00
|1.5095
|1.5037
|1.5095
|48.71
|10280.50
|631
|2009.09.25 00:10
|buy
|211
|10.00
|1.5095
|0.0000
|0.0000
|632
|2009.09.25 00:10
|modify
|211
|10.00
|1.5095
|1.5042
|1.5100
|633
|2009.09.25 01:17
|close
|211
|10.00
|1.5097
|1.5042
|1.5100
|19.49
|10299.99
|634
|2009.09.25 01:43
|buy
|212
|10.00
|1.5092
|0.0000
|0.0000
|635
|2009.09.25 01:43
|modify
|212
|10.00
|1.5092
|1.5039
|1.5097
|636
|2009.09.25 01:44
|t/p
|212
|10.00
|1.5097
|1.5039
|1.5097
|48.71
|10348.70
|637
|2009.09.25 03:30
|buy
|213
|10.00
|1.5087
|0.0000
|0.0000
|638
|2009.09.25 03:30
|modify
|213
|10.00
|1.5087
|1.5034
|1.5092
|639
|2009.09.25 03:55
|t/p
|213
|10.00
|1.5092
|1.5034
|1.5092
|48.71
|10397.41
|640
|2009.09.25 03:57
|buy
|214
|10.00
|1.5087
|0.0000
|0.0000
|641
|2009.09.25 03:57
|modify
|214
|10.00
|1.5087
|1.5034
|1.5092
|642
|2009.09.25 04:39
|t/p
|214
|10.00
|1.5092
|1.5034
|1.5092
|48.71
|10446.12
|643
|2009.09.28 00:51
|buy
|215
|10.00
|1.5099
|0.0000
|0.0000
|644
|2009.09.28 00:51
|modify
|215
|10.00
|1.5099
|1.5046
|1.5104
|645
|2009.09.28 01:04
|t/p
|215
|10.00
|1.5104
|1.5046
|1.5104
|48.71
|10494.83
|646
|2009.09.28 01:04
|buy
|216
|10.00
|1.5098
|0.0000
|0.0000
|647
|2009.09.28 01:04
|modify
|216
|10.00
|1.5098
|1.5045
|1.5103
|648
|2009.09.28 01:07
|t/p
|216
|10.00
|1.5103
|1.5045
|1.5103
|48.71
|10543.54
|649
|2009.09.28 01:09
|buy
|217
|10.00
|1.5099
|0.0000
|0.0000
|650
|2009.09.28 01:09
|modify
|217
|10.00
|1.5099
|1.5046
|1.5104
|651
|2009.09.28 03:01
|close
|217
|10.00
|1.5100
|1.5046
|1.5104
|9.74
|10553.28
|652
|2009.09.28 22:46
|buy
|218
|10.00
|1.5093
|0.0000
|0.0000
|653
|2009.09.28 22:46
|modify
|218
|10.00
|1.5093
|1.5040
|1.5098
|654
|2009.09.28 23:53
|close
|218
|10.00
|1.5095
|1.5040
|1.5098
|19.48
|10572.76
|655
|2009.09.28 23:53
|sell
|219
|10.00
|1.5096
|0.0000
|0.0000
|656
|2009.09.28 23:53
|modify
|219
|10.00
|1.5096
|1.5149
|1.5091
|657
|2009.09.29 00:07
|t/p
|219
|10.00
|1.5091
|1.5149
|1.5091
|48.70
|10621.46
|658
|2009.09.29 00:18
|sell
|220
|10.00
|1.5099
|0.0000
|0.0000
|659
|2009.09.29 00:18
|modify
|220
|10.00
|1.5099
|1.5152
|1.5094
|660
|2009.09.29 00:30
|t/p
|220
|10.00
|1.5094
|1.5152
|1.5094
|48.70
|10670.16
|661
|2009.09.29 22:31
|buy
|221
|10.00
|1.5111
|0.0000
|0.0000
|662
|2009.09.29 22:31
|modify
|221
|10.00
|1.5111
|1.5058
|1.5116
|663
|2009.09.29 22:39
|t/p
|221
|10.00
|1.5116
|1.5058
|1.5116
|48.71
|10718.87
|664
|2009.09.29 22:47
|buy
|222
|10.00
|1.5113
|0.0000
|0.0000
|665
|2009.09.29 22:47
|modify
|222
|10.00
|1.5113
|1.5060
|1.5118
|666
|2009.09.29 23:54
|close
|222
|10.00
|1.5116
|1.5060
|1.5118
|29.22
|10748.09
|667
|2009.09.30 01:19
|sell
|223
|10.00
|1.5116
|0.0000
|0.0000
|668
|2009.09.30 01:19
|modify
|223
|10.00
|1.5116
|1.5169
|1.5111
|669
|2009.09.30 01:27
|t/p
|223
|10.00
|1.5111
|1.5169
|1.5111
|48.71
|10796.80
|670
|2009.09.30 01:42
|sell
|224
|10.00
|1.5117
|0.0000
|0.0000
|671
|2009.09.30 01:42
|modify
|224
|10.00
|1.5117
|1.5170
|1.5112
|672
|2009.09.30 02:49
|close
|224
|10.00
|1.5115
|1.5170
|1.5112
|19.48
|10816.28
|673
|2009.10.01 00:17
|buy
|225
|10.00
|1.5162
|0.0000
|0.0000
|674
|2009.10.01 00:17
|modify
|225
|10.00
|1.5162
|1.5109
|1.5167
|675
|2009.10.01 00:22
|t/p
|225
|10.00
|1.5167
|1.5109
|1.5167
|48.71
|10864.99
|676
|2009.10.01 00:24
|buy
|226
|10.00
|1.5163
|0.0000
|0.0000
|677
|2009.10.01 00:24
|modify
|226
|10.00
|1.5163
|1.5110
|1.5168
|678
|2009.10.01 00:37
|t/p
|226
|10.00
|1.5168
|1.5110
|1.5168
|48.71
|10913.70
|679
|2009.10.01 01:16
|sell
|227
|10.00
|1.5165
|0.0000
|0.0000
|680
|2009.10.01 01:16
|modify
|227
|10.00
|1.5165
|1.5218
|1.5160
|681
|2009.10.01 02:23
|close
|227
|10.00
|1.5164
|1.5218
|1.5160
|9.74
|10923.44
|682
|2009.10.01 02:23
|buy
|228
|10.00
|1.5163
|0.0000
|0.0000
|683
|2009.10.01 02:23
|modify
|228
|10.00
|1.5163
|1.5110
|1.5168
|684
|2009.10.01 03:30
|close
|228
|10.00
|1.5164
|1.5110
|1.5168
|9.74
|10933.18
|685
|2009.10.01 22:58
|buy
|229
|10.00
|1.5135
|0.0000
|0.0000
|686
|2009.10.01 22:58
|modify
|229
|10.00
|1.5135
|1.5082
|1.5140
|687
|2009.10.01 23:15
|t/p
|229
|10.00
|1.5140
|1.5082
|1.5140
|48.71
|10981.89
|688
|2009.10.02 00:00
|buy
|230
|10.00
|1.5138
|0.0000
|0.0000
|689
|2009.10.02 00:00
|modify
|230
|10.00
|1.5138
|1.5085
|1.5143
|690
|2009.10.02 00:08
|t/p
|230
|10.00
|1.5143
|1.5085
|1.5143
|48.71
|11030.60
|691
|2009.10.02 00:09
|buy
|231
|10.00
|1.5138
|0.0000
|0.0000
|692
|2009.10.02 00:09
|modify
|231
|10.00
|1.5138
|1.5085
|1.5143
|693
|2009.10.02 01:29
|close
|231
|10.00
|1.5139
|1.5085
|1.5143
|9.74
|11040.34
|694
|2009.10.02 02:00
|buy
|232
|10.00
|1.5137
|0.0000
|0.0000
|695
|2009.10.02 02:00
|modify
|232
|10.00
|1.5137
|1.5084
|1.5142
|696
|2009.10.02 03:07
|close
|232
|10.00
|1.5138
|1.5084
|1.5142
|9.74
|11050.08
|697
|2009.10.02 23:05
|buy
|233
|10.00
|1.5092
|0.0000
|0.0000
|698
|2009.10.02 23:05
|modify
|233
|10.00
|1.5092
|1.5039
|1.5097
|699
|2009.10.05 00:00
|close
|233
|10.00
|1.5089
|1.5039
|1.5097
|-29.23
|11020.85
|700
|2009.10.06 00:05
|buy
|234
|10.00
|1.5119
|0.0000
|0.0000
|701
|2009.10.06 00:05
|modify
|234
|10.00
|1.5119
|1.5066
|1.5124
|702
|2009.10.06 00:42
|t/p
|234
|10.00
|1.5124
|1.5066
|1.5124
|48.71
|11069.56
|703
|2009.10.06 00:50
|buy
|235
|10.00
|1.5119
|0.0000
|0.0000
|704
|2009.10.06 00:50
|modify
|235
|10.00
|1.5119
|1.5066
|1.5124
|705
|2009.10.06 01:46
|t/p
|235
|10.00
|1.5124
|1.5066
|1.5124
|48.71
|11118.27
|706
|2009.10.06 03:45
|buy
|236
|10.00
|1.5121
|0.0000
|0.0000
|707
|2009.10.06 03:45
|modify
|236
|10.00
|1.5121
|1.5068
|1.5126
|708
|2009.10.06 04:16
|t/p
|236
|10.00
|1.5126
|1.5068
|1.5126
|48.71
|11166.98
|709
|2009.10.06 22:47
|buy
|237
|10.00
|1.5116
|0.0000
|0.0000
|710
|2009.10.06 22:47
|modify
|237
|10.00
|1.5116
|1.5063
|1.5121
|711
|2009.10.06 23:54
|close
|237
|10.00
|1.5117
|1.5063
|1.5121
|9.74
|11176.72
|712
|2009.10.07 00:58
|sell
|238
|10.00
|1.5120
|0.0000
|0.0000
|713
|2009.10.07 00:58
|modify
|238
|10.00
|1.5120
|1.5173
|1.5115
|714
|2009.10.07 02:05
|close
|238
|10.00
|1.5118
|1.5173
|1.5115
|19.48
|11196.20
|715
|2009.10.07 23:33
|sell
|239
|10.00
|1.5176
|0.0000
|0.0000
|716
|2009.10.07 23:33
|modify
|239
|10.00
|1.5176
|1.5229
|1.5171
|717
|2009.10.08 00:41
|close
|239
|10.00
|1.5176
|1.5229
|1.5171
|0.00
|11196.20
|718
|2009.10.08 23:00
|sell
|240
|10.00
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|719
|2009.10.08 23:00
|modify
|240
|10.00
|1.5179
|1.5232
|1.5174
|720
|2009.10.09 00:07
|close
|240
|10.00
|1.5177
|1.5232
|1.5174
|19.48
|11215.68
|721
|2009.10.09 00:37
|sell
|241
|10.00
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|722
|2009.10.09 00:37
|modify
|241
|10.00
|1.5180
|1.5233
|1.5175
|723
|2009.10.09 01:44
|close
|241
|10.00
|1.5180
|1.5233
|1.5175
|0.00
|11215.68
|724
|2009.10.09 02:22
|sell
|242
|10.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|725
|2009.10.09 02:22
|modify
|242
|10.00
|1.5181
|1.5234
|1.5176
|726
|2009.10.09 03:29
|close
|242
|10.00
|1.5181
|1.5234
|1.5176
|0.00
|11215.68
|727
|2009.10.12 00:18
|buy
|243
|10.00
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|728
|2009.10.12 00:18
|modify
|243
|10.00
|1.5184
|1.5131
|1.5189
|729
|2009.10.12 01:25
|close
|243
|10.00
|1.5188
|1.5131
|1.5189
|38.96
|11254.64
|730
|2009.10.12 01:25
|sell
|244
|10.00
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|731
|2009.10.12 01:25
|modify
|244
|10.00
|1.5190
|1.5243
|1.5185
|732
|2009.10.12 03:32
|close
|244
|10.00
|1.5193
|1.5243
|1.5185
|-29.23
|11225.41
|733
|2009.10.13 03:54
|buy
|245
|10.00
|1.5170
|0.0000
|0.0000
|734
|2009.10.13 03:54
|modify
|245
|10.00
|1.5170
|1.5117
|1.5175
|735
|2009.10.13 04:57
|t/p
|245
|10.00
|1.5175
|1.5117
|1.5175
|48.71
|11274.12
|736
|2009.10.13 22:46
|buy
|246
|10.00
|1.5176
|0.0000
|0.0000
|737
|2009.10.13 22:46
|modify
|246
|10.00
|1.5176
|1.5123
|1.5181
|738
|2009.10.14 00:02
|close
|246
|10.00
|1.5177
|1.5123
|1.5181
|9.74
|11283.86
|739
|2009.10.14 22:42
|buy
|247
|10.00
|1.5146
|0.0000
|0.0000
|740
|2009.10.14 22:42
|modify
|247
|10.00
|1.5146
|1.5093
|1.5151
|741
|2009.10.14 23:23
|t/p
|247
|10.00
|1.5151
|1.5093
|1.5151
|48.71
|11332.57
|742
|2009.10.15 01:23
|sell
|248
|10.00
|1.5150
|0.0000
|0.0000
|743
|2009.10.15 01:23
|modify
|248
|10.00
|1.5150
|1.5203
|1.5145
|744
|2009.10.15 02:30
|close
|248
|10.00
|1.5149
|1.5203
|1.5145
|9.74
|11342.31
|745
|2009.10.16 00:58
|sell
|249
|10.00
|1.5168
|0.0000
|0.0000
|746
|2009.10.16 00:58
|modify
|249
|10.00
|1.5168
|1.5221
|1.5163
|747
|2009.10.16 02:05
|close
|249
|10.00
|1.5167
|1.5221
|1.5163
|9.74
|11352.05
|748
|2009.10.19 02:22
|sell
|250
|10.00
|1.5171
|0.0000
|0.0000
|749
|2009.10.19 02:22
|modify
|250
|10.00
|1.5171
|1.5224
|1.5166
|750
|2009.10.19 02:39
|t/p
|250
|10.00
|1.5166
|1.5224
|1.5166
|48.71
|11400.76
|751
|2009.10.20 01:31
|buy
|251
|10.00
|1.5136
|0.0000
|0.0000
|752
|2009.10.20 01:31
|modify
|251
|10.00
|1.5136
|1.5083
|1.5141
|753
|2009.10.20 02:37
|close
|251
|10.00
|1.5139
|1.5083
|1.5141
|29.22
|11429.98
|754
|2009.10.20 23:53
|buy
|252
|10.00
|1.5119
|0.0000
|0.0000
|755
|2009.10.20 23:53
|modify
|252
|10.00
|1.5119
|1.5066
|1.5124
|756
|2009.10.21 00:59
|close
|252
|10.00
|1.5123
|1.5066
|1.5124
|38.96
|11468.94
|757
|2009.10.21 03:40
|buy
|253
|10.00
|1.5116
|0.0000
|0.0000
|758
|2009.10.21 03:40
|modify
|253
|10.00
|1.5116
|1.5063
|1.5121
|759
|2009.10.21 04:48
|close
|253
|10.00
|1.5117
|1.5063
|1.5121
|9.74
|11478.68
|760
|2009.10.22 02:05
|sell
|254
|10.00
|1.5103
|0.0000
|0.0000
|761
|2009.10.22 02:05
|modify
|254
|10.00
|1.5103
|1.5156
|1.5098
|762
|2009.10.22 04:13
|close
|254
|10.00
|1.5105
|1.5156
|1.5098
|-19.48
|11459.20
|763
|2009.10.23 00:10
|buy
|255
|10.00
|1.5100
|0.0000
|0.0000
|764
|2009.10.23 00:10
|modify
|255
|10.00
|1.5100
|1.5047
|1.5105
|765
|2009.10.23 01:00
|t/p
|255
|10.00
|1.5105
|1.5047
|1.5105
|48.71
|11507.91
|766
|2009.10.23 01:38
|buy
|256
|10.00
|1.5102
|0.0000
|0.0000
|767
|2009.10.23 01:38
|modify
|256
|10.00
|1.5102
|1.5049
|1.5107
|768
|2009.10.23 02:34
|t/p
|256
|10.00
|1.5107
|1.5049
|1.5107
|48.71
|11556.62
|769
|2009.10.23 02:34
|sell
|257
|10.00
|1.5106
|0.0000
|0.0000
|770
|2009.10.23 02:34
|modify
|257
|10.00
|1.5106
|1.5159
|1.5101
|771
|2009.10.23 03:43
|close
|257
|10.00
|1.5106
|1.5159
|1.5101
|0.00
|11556.62
|772
|2009.10.26 01:34
|sell
|258
|10.00
|1.5129
|0.0000
|0.0000
|773
|2009.10.26 01:34
|modify
|258
|10.00
|1.5129
|1.5182
|1.5124
|774
|2009.10.26 02:42
|close
|258
|10.00
|1.5129
|1.5182
|1.5124
|0.00
|11556.62
|775
|2009.10.26 23:34
|buy
|259
|10.00
|1.5143
|0.0000
|0.0000
|776
|2009.10.26 23:34
|modify
|259
|10.00
|1.5143
|1.5090
|1.5148
|777
|2009.10.27 00:52
|close
|259
|10.00
|1.5144
|1.5090
|1.5148
|9.74
|11566.36
|778
|2009.10.27 01:04
|sell
|260
|10.00
|1.5147
|0.0000
|0.0000
|779
|2009.10.27 01:04
|modify
|260
|10.00
|1.5147
|1.5200
|1.5142
|780
|2009.10.27 01:44
|t/p
|260
|10.00
|1.5142
|1.5200
|1.5142
|48.71
|11615.07
|781
|2009.10.28 00:20
|sell
|261
|10.00
|1.5130
|0.0000
|0.0000
|782
|2009.10.28 00:20
|modify
|261
|10.00
|1.5130
|1.5183
|1.5125
|783
|2009.10.28 01:27
|close
|261
|10.00
|1.5129
|1.5183
|1.5125
|9.74
|11624.81
|784
|2009.10.28 22:23
|buy
|262
|10.00
|1.5103
|0.0000
|0.0000
|785
|2009.10.28 22:23
|modify
|262
|10.00
|1.5103
|1.5050
|1.5108
|786
|2009.10.28 22:38
|t/p
|262
|10.00
|1.5108
|1.5050
|1.5108
|48.71
|11673.52
|787
|2009.10.29 01:12
|sell
|263
|10.00
|1.5110
|0.0000
|0.0000
|788
|2009.10.29 01:12
|modify
|263
|10.00
|1.5110
|1.5163
|1.5105
|789
|2009.10.29 01:30
|t/p
|263
|10.00
|1.5105
|1.5163
|1.5105
|48.70
|11722.22