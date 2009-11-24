ODL Securities

Account: 889532111 Name: x Currency: USD 2009 November 26, 20:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
343723542009.11.24 22:57balanceDeposit10 000.00
343723702009.11.24 22:59sell0.10usdjpy88.50488.9680.0002009.11.26 19:0086.5090.000.00-0.17230.61
343724292009.11.24 23:01sell1.00gbpjpy146.710148.300146.2402009.11.25 09:31146.2400.000.000.00536.45
343724412009.11.24 23:02sell0.50eurjpy132.430133.600131.7462009.11.25 09:17131.7460.000.000.00389.97
343724592009.11.24 23:05sell0.10usdjpy88.50588.9680.0002009.11.26 19:0086.5090.000.00-0.17230.73
344149742009.11.25 22:31sell0.30gbpjpy145.957148.6000.0002009.11.26 18:59142.7050.000.000.001 127.86
344151382009.11.25 22:48sell stop0.50usdcad1.040001.053940.000002009.11.26 18:571.06041cancelled
344151452009.11.26 01:51sell0.30eurchf1.506701.510200.000002009.11.26 06:541.510200.000.000.00-104.76
344495422009.11.25 22:31sell0.20gbpjpy145.957148.6000.0002009.11.26 18:59142.7050.000.000.00751.90
  0.00 0.00 -0.34 3 162.76
Closed P/L: 3 162.42
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
344151432009.11.26 03:29sell0.30eurjpy131.630133.7300.000 129.9030.000.000.00598.90
344495452009.11.25 22:31sell0.20gbpjpy145.957148.6000.000 142.8930.000.000.00708.37
344495572009.11.24 22:59sell0.40usdjpy88.50488.9680.000 86.5220.000.00-0.69916.30
344495542009.11.24 23:05sell0.40usdjpy88.50588.9680.000 86.5220.000.00-0.69916.76
  0.00 0.00 -1.37 3 140.33
 Floating P/L: 3 138.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 162.42 Floating P/L: 3 138.96 Margin: 1 583.06
Balance: 13 162.42 Equity: 16 301.38 Free Margin: 14 718.32