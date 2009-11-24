ODL Securities
|Account: 889532111
|Name: x
|Currency: USD
|2009 November 26, 20:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34372354
|2009.11.24 22:57
|balance
|Deposit
|10 000.00
|34372370
|2009.11.24 22:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|88.504
|88.968
|0.000
|2009.11.26 19:00
|86.509
|0.00
|0.00
|-0.17
|230.61
|34372429
|2009.11.24 23:01
|sell
|1.00
|gbpjpy
|146.710
|148.300
|146.240
|2009.11.25 09:31
|146.240
|0.00
|0.00
|0.00
|536.45
|34372441
|2009.11.24 23:02
|sell
|0.50
|eurjpy
|132.430
|133.600
|131.746
|2009.11.25 09:17
|131.746
|0.00
|0.00
|0.00
|389.97
|34372459
|2009.11.24 23:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|88.505
|88.968
|0.000
|2009.11.26 19:00
|86.509
|0.00
|0.00
|-0.17
|230.73
|34414974
|2009.11.25 22:31
|sell
|0.30
|gbpjpy
|145.957
|148.600
|0.000
|2009.11.26 18:59
|142.705
|0.00
|0.00
|0.00
|1 127.86
|34415138
|2009.11.25 22:48
|sell stop
|0.50
|usdcad
|1.04000
|1.05394
|0.00000
|2009.11.26 18:57
|1.06041
|cancelled
|34415145
|2009.11.26 01:51
|sell
|0.30
|eurchf
|1.50670
|1.51020
|0.00000
|2009.11.26 06:54
|1.51020
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.76
|34449542
|2009.11.25 22:31
|sell
|0.20
|gbpjpy
|145.957
|148.600
|0.000
|2009.11.26 18:59
|142.705
|0.00
|0.00
|0.00
|751.90
|
|0.00
|0.00
|-0.34
|3 162.76
|Closed P/L:
|3 162.42
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34415143
|2009.11.26 03:29
|sell
|0.30
|eurjpy
|131.630
|133.730
|0.000
|
|129.903
|0.00
|0.00
|0.00
|598.90
|34449545
|2009.11.25 22:31
|sell
|0.20
|gbpjpy
|145.957
|148.600
|0.000
|
|142.893
|0.00
|0.00
|0.00
|708.37
|34449557
|2009.11.24 22:59
|sell
|0.40
|usdjpy
|88.504
|88.968
|0.000
|
|86.522
|0.00
|0.00
|-0.69
|916.30
|34449554
|2009.11.24 23:05
|sell
|0.40
|usdjpy
|88.505
|88.968
|0.000
|
|86.522
|0.00
|0.00
|-0.69
|916.76
|
|0.00
|0.00
|-1.37
|3 140.33
|
|Floating P/L:
|3 138.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 162.42
|Floating P/L:
|3 138.96
|Margin:
|1 583.06
|Balance:
|13 162.42
|Equity:
|16 301.38
|Free Margin:
|14 718.32