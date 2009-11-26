Alpari (UK) Ltd.

Account: 1282362 Name: prakkrish Currency: USD 2009 November 26, 06:32
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
769798122009.11.26 04:52buy0.20eurusd1.511310.000001.511412009.11.26 04:541.511410.000.000.002.00
769798152009.11.26 04:52buy0.20eurusd1.511490.000001.511592009.11.26 05:511.511590.000.000.002.00
769798782009.11.26 04:53buy0.20eurusd1.511520.000001.511622009.11.26 05:511.511620.000.000.002.00
769798822009.11.26 04:53buy0.20eurusd1.511410.000001.511512009.11.26 04:541.511510.000.000.002.00
769798902009.11.26 04:53buy0.20eurusd1.511390.000001.511492009.11.26 04:541.511490.000.000.002.00
769798962009.11.26 04:53buy0.20eurusd1.511430.000001.511532009.11.26 04:541.511530.000.000.002.00
769799062009.11.26 04:53buy0.20eurusd1.511460.000001.511562009.11.26 05:511.511560.000.000.002.00
769799072009.11.26 04:53buy0.20eurusd1.511500.000001.511602009.11.26 05:511.511600.000.000.002.00
769799102009.11.26 04:53buy0.20eurusd1.511500.000001.511602009.11.26 05:511.511600.000.000.002.00
769799292009.11.26 04:53buy0.20eurusd1.511510.000001.511612009.11.26 05:511.511610.000.000.002.00
769799332009.11.26 04:53buy0.20eurusd1.511500.000001.511602009.11.26 05:511.511600.000.000.002.00
769799402009.11.26 04:53buy0.20eurusd1.511460.000001.511562009.11.26 05:511.511560.000.000.002.00
769799422009.11.26 04:53buy0.20eurusd1.511440.000001.511542009.11.26 04:551.511540.000.000.002.00
769828272009.11.26 05:08buy0.20eurusd1.510370.000001.510472009.11.26 05:101.510470.000.000.002.00
769828302009.11.26 05:08buy0.20eurusd1.510430.000001.510532009.11.26 05:101.510530.000.000.002.00
769828402009.11.26 05:08buy0.20eurusd1.510430.000001.510532009.11.26 05:101.510530.000.000.002.00
769828442009.11.26 05:08buy0.20eurusd1.510430.000001.510532009.11.26 05:101.510530.000.000.002.00
769828502009.11.26 05:08buy0.20eurusd1.510310.000001.510412009.11.26 05:101.510410.000.000.002.00
769828522009.11.26 05:08buy0.20eurusd1.510340.000001.510442009.11.26 05:101.510440.000.000.002.00
769828532009.11.26 05:08buy0.20eurusd1.510340.000001.510442009.11.26 05:101.510440.000.000.002.00
769828672009.11.26 05:09buy0.20eurusd1.510440.000001.510542009.11.26 05:101.510540.000.000.002.00
769828722009.11.26 05:09buy0.20eurusd1.510430.000001.510532009.11.26 05:101.510530.000.000.002.00
769828742009.11.26 05:09buy0.20eurusd1.510410.000001.510512009.11.26 05:101.510510.000.000.002.00
769828782009.11.26 05:09buy0.20eurusd1.510390.000001.510492009.11.26 05:101.510490.000.000.002.00
769828992009.11.26 05:09buy0.20eurusd1.510430.000001.510532009.11.26 05:101.510530.000.000.002.00
769829032009.11.26 05:09buy0.20eurusd1.510410.000001.510512009.11.26 05:101.510510.000.000.002.00
769829122009.11.26 05:09buy0.20eurusd1.510390.000001.510492009.11.26 05:101.510490.000.000.002.00
769829142009.11.26 05:09buy0.20eurusd1.510390.000001.510492009.11.26 05:101.510490.000.000.002.00
769829222009.11.26 05:09buy0.20eurusd1.510390.000001.510492009.11.26 05:101.510490.000.000.002.00
769832752009.11.26 05:12buy0.20eurusd1.510440.000001.510542009.11.26 05:141.510540.000.000.002.00
769832762009.11.26 05:12buy0.20eurusd1.510480.000001.510582009.11.26 05:141.510580.000.000.002.00
769832772009.11.26 05:12buy0.20eurusd1.510490.000001.510592009.11.26 05:141.510590.000.000.002.00
769832792009.11.26 05:12buy0.20eurusd1.510500.000001.510602009.11.26 05:141.510600.000.000.002.00
769832802009.11.26 05:12buy0.20eurusd1.510430.000001.510532009.11.26 05:141.510530.000.000.002.00
769832822009.11.26 05:12buy0.20eurusd1.510370.000001.510472009.11.26 05:141.510470.000.000.002.00
769832872009.11.26 05:12buy0.20eurusd1.510360.000001.510462009.11.26 05:141.510460.000.000.002.00
769832922009.11.26 05:12buy0.20eurusd1.510350.000001.510452009.11.26 05:141.510450.000.000.002.00
769832952009.11.26 05:12buy0.20eurusd1.510320.000001.510422009.11.26 05:141.510420.000.000.002.00
769833002009.11.26 05:12buy0.20eurusd1.510260.000001.510362009.11.26 05:131.510360.000.000.002.00
769833062009.11.26 05:12buy0.20eurusd1.510260.000001.510362009.11.26 05:131.510360.000.000.002.00
769833082009.11.26 05:12buy0.20eurusd1.510220.000001.510322009.11.26 05:131.510320.000.000.002.00
769833142009.11.26 05:12buy0.20eurusd1.510210.000001.510312009.11.26 05:131.510310.000.000.002.00
769833182009.11.26 05:13buy0.20eurusd1.510200.000001.510302009.11.26 05:131.510300.000.000.002.00
769833202009.11.26 05:13buy0.20eurusd1.510170.000001.510272009.11.26 05:131.510270.000.000.002.00
769833292009.11.26 05:13buy0.20eurusd1.510190.000001.510292009.11.26 05:131.510290.000.000.002.00
769833462009.11.26 05:13buy0.20eurusd1.510200.000001.510302009.11.26 05:131.510300.000.000.002.00
769833602009.11.26 05:13buy0.20eurusd1.510240.000001.510342009.11.26 05:131.510340.000.000.002.00
769833622009.11.26 05:13buy0.20eurusd1.510240.000001.510342009.11.26 05:131.510340.000.000.002.00
769833662009.11.26 05:13buy0.20eurusd1.510300.000001.510402009.11.26 05:141.510400.000.000.002.00
769833672009.11.26 05:13buy0.20eurusd1.510290.000001.510392009.11.26 05:141.510390.000.000.002.00
769844522009.11.26 05:24buy0.20eurusd1.510390.000001.510492009.11.26 05:251.510490.000.000.002.00
769844532009.11.26 05:24buy0.20eurusd1.510490.000001.510592009.11.26 05:251.510590.000.000.002.00
769844542009.11.26 05:24buy0.20eurusd1.510490.000001.510592009.11.26 05:251.510590.000.000.002.00
769844582009.11.26 05:24buy0.20eurusd1.510530.000001.510632009.11.26 05:251.510630.000.000.002.00
769844612009.11.26 05:24buy0.20eurusd1.510540.000001.510642009.11.26 05:251.510640.000.000.002.00
769844652009.11.26 05:24buy0.20eurusd1.510540.000001.510642009.11.26 05:251.510640.000.000.002.00
769844682009.11.26 05:24buy0.20eurusd1.510550.000001.510652009.11.26 05:251.510650.000.000.002.00
769844732009.11.26 05:24buy0.20eurusd1.510470.000001.510572009.11.26 05:251.510570.000.000.002.00
769844762009.11.26 05:24buy0.20eurusd1.510490.000001.510592009.11.26 05:251.510590.000.000.002.00
769844802009.11.26 05:24buy0.20eurusd1.510470.000001.510572009.11.26 05:251.510570.000.000.002.00
769844842009.11.26 05:24buy0.20eurusd1.510480.000001.510582009.11.26 05:251.510580.000.000.002.00
769844862009.11.26 05:24buy0.20eurusd1.510490.000001.510592009.11.26 05:251.510590.000.000.002.00
769844892009.11.26 05:24buy0.20eurusd1.510500.000001.510602009.11.26 05:251.510600.000.000.002.00
769911162009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510480.000001.510582009.11.26 06:311.510580.000.000.002.00
769911302009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510390.000001.510492009.11.26 06:311.510490.000.000.002.00
769911572009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510570.000001.510672009.11.26 06:311.510670.000.000.002.00
769911702009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510580.000001.510682009.11.26 06:311.510680.000.000.002.00
769911822009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510580.000001.510682009.11.26 06:311.510680.000.000.002.00
769912052009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510560.000001.510662009.11.26 06:311.510660.000.000.002.00
769912182009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510550.000001.510652009.11.26 06:311.510650.000.000.002.00
769912222009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510520.000001.510622009.11.26 06:311.510620.000.000.002.00
769912242009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510480.000001.510582009.11.26 06:311.510580.000.000.002.00
769912292009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510450.000001.510552009.11.26 06:311.510550.000.000.002.00
769912332009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510420.000001.510522009.11.26 06:311.510520.000.000.002.00
769912362009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510410.000001.510512009.11.26 06:311.510510.000.000.002.00
769912512009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510380.000001.510482009.11.26 06:311.510480.000.000.002.00
769912802009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510390.000001.510492009.11.26 06:311.510490.000.000.002.00
769912862009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510480.000001.510582009.11.26 06:311.510580.000.000.002.00
769912932009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510460.000001.510562009.11.26 06:311.510560.000.000.002.00
769913002009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510530.000001.510632009.11.26 06:311.510630.000.000.002.00
769913062009.11.26 06:10buy0.20eurusd1.510440.000001.510542009.11.26 06:311.510540.000.000.002.00
769914192009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510250.000001.510352009.11.26 06:301.510350.000.000.002.00
769914422009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510290.000001.510392009.11.26 06:301.510390.000.000.002.00
769914572009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510310.000001.510412009.11.26 06:301.510410.000.000.002.00
769914612009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510330.000001.510432009.11.26 06:301.510430.000.000.002.00
769914682009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510390.000001.510492009.11.26 06:311.510490.000.000.002.00
769914722009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510290.000001.510392009.11.26 06:301.510390.000.000.002.00
769914792009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510270.000001.510372009.11.26 06:301.510370.000.000.002.00
769914842009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510240.000001.510342009.11.26 06:301.510340.000.000.002.00
769914882009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510290.000001.510392009.11.26 06:301.510390.000.000.002.00
769914932009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510290.000001.510392009.11.26 06:301.510390.000.000.002.00
769914962009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510280.000001.510382009.11.26 06:301.510380.000.000.002.00
769914982009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510260.000001.510362009.11.26 06:301.510360.000.000.002.00
769915012009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510250.000001.510352009.11.26 06:301.510350.000.000.002.00
769915072009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510250.000001.510352009.11.26 06:301.510350.000.000.002.00
769915112009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510250.000001.510352009.11.26 06:301.510350.000.000.002.00
769915132009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510290.000001.510392009.11.26 06:301.510390.000.000.002.00
769915182009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510290.000001.510392009.11.26 06:301.510390.000.000.002.00
769915202009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510290.000001.510392009.11.26 06:301.510390.000.000.002.00
769915242009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510390.000001.510492009.11.26 06:311.510490.000.000.002.00
769915292009.11.26 06:11buy0.20eurusd1.510360.000001.510462009.11.26 06:301.510460.000.000.002.00
  0.00 0.00 0.00 202.00
Closed P/L: 202.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 202.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 7 929.40 Equity: 7 929.40 Free Margin: 7 929.40
 
Details:
Graph
Gross Profit: 202.00 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 202.00
Profit Factor: Expected Payoff: 2.00  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 101 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 101 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 101 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 2.00 loss trade: 0.00
Average profit trade: 2.00 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 101 (202.00) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 202.00 (101) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 101 consecutive losses: 0