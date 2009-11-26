|Account: 1282362
|Name: prakkrish
|Currency: USD
|2009 November 26, 06:32
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|76979812
|2009.11.26 04:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51131
|0.00000
|1.51141
|2009.11.26 04:54
|1.51141
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76979815
|2009.11.26 04:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51149
|0.00000
|1.51159
|2009.11.26 05:51
|1.51159
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76979878
|2009.11.26 04:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51152
|0.00000
|1.51162
|2009.11.26 05:51
|1.51162
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76979882
|2009.11.26 04:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51141
|0.00000
|1.51151
|2009.11.26 04:54
|1.51151
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76979890
|2009.11.26 04:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51139
|0.00000
|1.51149
|2009.11.26 04:54
|1.51149
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76979896
|2009.11.26 04:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51143
|0.00000
|1.51153
|2009.11.26 04:54
|1.51153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76979906
|2009.11.26 04:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51146
|0.00000
|1.51156
|2009.11.26 05:51
|1.51156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76979907
|2009.11.26 04:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51150
|0.00000
|1.51160
|2009.11.26 05:51
|1.51160
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76979910
|2009.11.26 04:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51150
|0.00000
|1.51160
|2009.11.26 05:51
|1.51160
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76979929
|2009.11.26 04:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51151
|0.00000
|1.51161
|2009.11.26 05:51
|1.51161
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76979933
|2009.11.26 04:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51150
|0.00000
|1.51160
|2009.11.26 05:51
|1.51160
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76979940
|2009.11.26 04:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51146
|0.00000
|1.51156
|2009.11.26 05:51
|1.51156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76979942
|2009.11.26 04:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51144
|0.00000
|1.51154
|2009.11.26 04:55
|1.51154
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982827
|2009.11.26 05:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51037
|0.00000
|1.51047
|2009.11.26 05:10
|1.51047
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982830
|2009.11.26 05:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51043
|0.00000
|1.51053
|2009.11.26 05:10
|1.51053
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982840
|2009.11.26 05:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51043
|0.00000
|1.51053
|2009.11.26 05:10
|1.51053
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982844
|2009.11.26 05:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51043
|0.00000
|1.51053
|2009.11.26 05:10
|1.51053
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982850
|2009.11.26 05:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51031
|0.00000
|1.51041
|2009.11.26 05:10
|1.51041
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982852
|2009.11.26 05:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51034
|0.00000
|1.51044
|2009.11.26 05:10
|1.51044
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982853
|2009.11.26 05:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51034
|0.00000
|1.51044
|2009.11.26 05:10
|1.51044
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982867
|2009.11.26 05:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51044
|0.00000
|1.51054
|2009.11.26 05:10
|1.51054
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982872
|2009.11.26 05:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51043
|0.00000
|1.51053
|2009.11.26 05:10
|1.51053
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982874
|2009.11.26 05:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51041
|0.00000
|1.51051
|2009.11.26 05:10
|1.51051
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982878
|2009.11.26 05:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51039
|0.00000
|1.51049
|2009.11.26 05:10
|1.51049
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982899
|2009.11.26 05:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51043
|0.00000
|1.51053
|2009.11.26 05:10
|1.51053
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982903
|2009.11.26 05:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51041
|0.00000
|1.51051
|2009.11.26 05:10
|1.51051
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982912
|2009.11.26 05:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51039
|0.00000
|1.51049
|2009.11.26 05:10
|1.51049
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982914
|2009.11.26 05:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51039
|0.00000
|1.51049
|2009.11.26 05:10
|1.51049
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76982922
|2009.11.26 05:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51039
|0.00000
|1.51049
|2009.11.26 05:10
|1.51049
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983275
|2009.11.26 05:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51044
|0.00000
|1.51054
|2009.11.26 05:14
|1.51054
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983276
|2009.11.26 05:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51048
|0.00000
|1.51058
|2009.11.26 05:14
|1.51058
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983277
|2009.11.26 05:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51049
|0.00000
|1.51059
|2009.11.26 05:14
|1.51059
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983279
|2009.11.26 05:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51050
|0.00000
|1.51060
|2009.11.26 05:14
|1.51060
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983280
|2009.11.26 05:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51043
|0.00000
|1.51053
|2009.11.26 05:14
|1.51053
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983282
|2009.11.26 05:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51037
|0.00000
|1.51047
|2009.11.26 05:14
|1.51047
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983287
|2009.11.26 05:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51036
|0.00000
|1.51046
|2009.11.26 05:14
|1.51046
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983292
|2009.11.26 05:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51035
|0.00000
|1.51045
|2009.11.26 05:14
|1.51045
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983295
|2009.11.26 05:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51032
|0.00000
|1.51042
|2009.11.26 05:14
|1.51042
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983300
|2009.11.26 05:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51026
|0.00000
|1.51036
|2009.11.26 05:13
|1.51036
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983306
|2009.11.26 05:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51026
|0.00000
|1.51036
|2009.11.26 05:13
|1.51036
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983308
|2009.11.26 05:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51022
|0.00000
|1.51032
|2009.11.26 05:13
|1.51032
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983314
|2009.11.26 05:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51021
|0.00000
|1.51031
|2009.11.26 05:13
|1.51031
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983318
|2009.11.26 05:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51020
|0.00000
|1.51030
|2009.11.26 05:13
|1.51030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983320
|2009.11.26 05:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51017
|0.00000
|1.51027
|2009.11.26 05:13
|1.51027
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983329
|2009.11.26 05:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51019
|0.00000
|1.51029
|2009.11.26 05:13
|1.51029
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983346
|2009.11.26 05:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51020
|0.00000
|1.51030
|2009.11.26 05:13
|1.51030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983360
|2009.11.26 05:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51024
|0.00000
|1.51034
|2009.11.26 05:13
|1.51034
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983362
|2009.11.26 05:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51024
|0.00000
|1.51034
|2009.11.26 05:13
|1.51034
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983366
|2009.11.26 05:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51030
|0.00000
|1.51040
|2009.11.26 05:14
|1.51040
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76983367
|2009.11.26 05:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51029
|0.00000
|1.51039
|2009.11.26 05:14
|1.51039
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76984452
|2009.11.26 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51039
|0.00000
|1.51049
|2009.11.26 05:25
|1.51049
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76984453
|2009.11.26 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51049
|0.00000
|1.51059
|2009.11.26 05:25
|1.51059
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76984454
|2009.11.26 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51049
|0.00000
|1.51059
|2009.11.26 05:25
|1.51059
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76984458
|2009.11.26 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51053
|0.00000
|1.51063
|2009.11.26 05:25
|1.51063
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76984461
|2009.11.26 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51054
|0.00000
|1.51064
|2009.11.26 05:25
|1.51064
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76984465
|2009.11.26 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51054
|0.00000
|1.51064
|2009.11.26 05:25
|1.51064
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76984468
|2009.11.26 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51055
|0.00000
|1.51065
|2009.11.26 05:25
|1.51065
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76984473
|2009.11.26 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51047
|0.00000
|1.51057
|2009.11.26 05:25
|1.51057
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76984476
|2009.11.26 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51049
|0.00000
|1.51059
|2009.11.26 05:25
|1.51059
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76984480
|2009.11.26 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51047
|0.00000
|1.51057
|2009.11.26 05:25
|1.51057
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76984484
|2009.11.26 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51048
|0.00000
|1.51058
|2009.11.26 05:25
|1.51058
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76984486
|2009.11.26 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51049
|0.00000
|1.51059
|2009.11.26 05:25
|1.51059
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76984489
|2009.11.26 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51050
|0.00000
|1.51060
|2009.11.26 05:25
|1.51060
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991116
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51048
|0.00000
|1.51058
|2009.11.26 06:31
|1.51058
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991130
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51039
|0.00000
|1.51049
|2009.11.26 06:31
|1.51049
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991157
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51057
|0.00000
|1.51067
|2009.11.26 06:31
|1.51067
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991170
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51058
|0.00000
|1.51068
|2009.11.26 06:31
|1.51068
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991182
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51058
|0.00000
|1.51068
|2009.11.26 06:31
|1.51068
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991205
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51056
|0.00000
|1.51066
|2009.11.26 06:31
|1.51066
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991218
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51055
|0.00000
|1.51065
|2009.11.26 06:31
|1.51065
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991222
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51052
|0.00000
|1.51062
|2009.11.26 06:31
|1.51062
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991224
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51048
|0.00000
|1.51058
|2009.11.26 06:31
|1.51058
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991229
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51045
|0.00000
|1.51055
|2009.11.26 06:31
|1.51055
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991233
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51042
|0.00000
|1.51052
|2009.11.26 06:31
|1.51052
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991236
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51041
|0.00000
|1.51051
|2009.11.26 06:31
|1.51051
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991251
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51038
|0.00000
|1.51048
|2009.11.26 06:31
|1.51048
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991280
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51039
|0.00000
|1.51049
|2009.11.26 06:31
|1.51049
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991286
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51048
|0.00000
|1.51058
|2009.11.26 06:31
|1.51058
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991293
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51046
|0.00000
|1.51056
|2009.11.26 06:31
|1.51056
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991300
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51053
|0.00000
|1.51063
|2009.11.26 06:31
|1.51063
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991306
|2009.11.26 06:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51044
|0.00000
|1.51054
|2009.11.26 06:31
|1.51054
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991419
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51025
|0.00000
|1.51035
|2009.11.26 06:30
|1.51035
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991442
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51029
|0.00000
|1.51039
|2009.11.26 06:30
|1.51039
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991457
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51031
|0.00000
|1.51041
|2009.11.26 06:30
|1.51041
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991461
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51033
|0.00000
|1.51043
|2009.11.26 06:30
|1.51043
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991468
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51039
|0.00000
|1.51049
|2009.11.26 06:31
|1.51049
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991472
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51029
|0.00000
|1.51039
|2009.11.26 06:30
|1.51039
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991479
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51027
|0.00000
|1.51037
|2009.11.26 06:30
|1.51037
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991484
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51024
|0.00000
|1.51034
|2009.11.26 06:30
|1.51034
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991488
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51029
|0.00000
|1.51039
|2009.11.26 06:30
|1.51039
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991493
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51029
|0.00000
|1.51039
|2009.11.26 06:30
|1.51039
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991496
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51028
|0.00000
|1.51038
|2009.11.26 06:30
|1.51038
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991498
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51026
|0.00000
|1.51036
|2009.11.26 06:30
|1.51036
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991501
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51025
|0.00000
|1.51035
|2009.11.26 06:30
|1.51035
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991507
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51025
|0.00000
|1.51035
|2009.11.26 06:30
|1.51035
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991511
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51025
|0.00000
|1.51035
|2009.11.26 06:30
|1.51035
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991513
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51029
|0.00000
|1.51039
|2009.11.26 06:30
|1.51039
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991518
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51029
|0.00000
|1.51039
|2009.11.26 06:30
|1.51039
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991520
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51029
|0.00000
|1.51039
|2009.11.26 06:30
|1.51039
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991524
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51039
|0.00000
|1.51049
|2009.11.26 06:31
|1.51049
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|76991529
|2009.11.26 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.51036
|0.00000
|1.51046
|2009.11.26 06:30
|1.51046
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|0.00
|0.00
|0.00
|202.00
|Closed P/L:
|202.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|202.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|7 929.40
|Equity:
|7 929.40
|Free Margin:
|7 929.40
|Details:
|Gross Profit:
|202.00
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|202.00
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|2.00
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|101
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|101 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|101 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|2.00
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|2.00
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|101 (202.00)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|202.00 (101)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|101
|consecutive losses:
|0