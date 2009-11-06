FXPRO Financial Services Ltd

Account: 1325054 Name: ScalperChampv5_ECN Currency: USD 2009 November 12, 14:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
134047972009.11.12 14:05sell0.30gbpusd1.658061.708061.657362009.11.12 14:061.657580.000.000.0014.40
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
134042322009.11.12 14:00buy0.30eurusd1.494611.444611.495312009.11.12 14:071.494830.000.000.006.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
134041072009.11.12 13:59buy0.30eurusd1.494601.444601.495302009.11.12 14:041.494940.000.000.0010.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
134038112009.11.12 13:55sell0.50gbpusd1.656931.706931.656232009.11.12 13:561.656560.000.000.0018.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
134038042009.11.12 13:55buy0.30gbpusd1.657011.607011.657712009.11.12 14:021.657580.000.000.0017.10
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
134033522009.11.12 13:50buy0.30gbpusd1.656811.606811.657512009.11.12 14:011.657510.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
134033032009.11.12 13:50buy0.30eurusd1.494331.444331.495032009.11.12 14:031.495030.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
134032932009.11.12 13:50buy0.30eurusd1.494331.444331.495032009.11.12 14:031.495030.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
134031542009.11.12 13:49buy0.30gbpusd1.656801.606801.657502009.11.12 14:011.657500.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
134027962009.11.12 13:45buy0.30eurusd1.494131.444131.494832009.11.12 13:581.494390.000.000.007.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
134021482009.11.12 13:40sell0.50gbpusd1.656711.706711.656012009.11.12 13:441.656410.000.000.0015.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
134021422009.11.12 13:40buy0.30gbpusd1.656881.606881.657582009.11.12 14:011.657160.000.000.008.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
134020632009.11.12 13:39buy0.30usdjpy89.79484.79489.8642009.11.12 13:5289.8230.000.000.009.69
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
134020562009.11.12 13:39buy0.30usdjpy89.79484.79489.8642009.11.12 13:5189.8160.000.000.007.35
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
134013022009.11.12 13:31buy0.30gbpusd1.656491.606491.657192009.11.12 13:331.656840.000.000.0010.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
134011572009.11.12 13:28buy0.30gbpusd1.656311.606311.657012009.11.12 13:321.657010.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
134009022009.11.12 13:23sell0.50eurusd1.494681.544681.493982009.11.12 13:341.494470.000.000.0010.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
134008622009.11.12 13:22buy0.30usdjpy89.78384.78389.8532009.11.12 13:5089.8100.000.000.009.02
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
134008442009.11.12 13:21buy0.30usdjpy89.78584.78589.8552009.11.12 13:4989.8140.000.000.009.69
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
134008262009.11.12 13:21buy0.30eurusd1.494761.444761.495462009.11.12 14:051.495060.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
134007862009.11.12 13:20buy0.30usdjpy89.78584.78589.8552009.11.12 13:4689.8050.000.000.006.68
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
134007162009.11.12 13:19sell0.50usdjpy89.77594.77589.7052009.11.12 13:3589.7400.000.000.0019.50
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
134007082009.11.12 13:19buy0.30usdjpy89.78484.78489.8542009.11.12 13:4489.8050.000.000.007.02
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
133503972009.11.12 02:03sell0.50gbpusd1.658231.708231.657532009.11.12 06:321.657530.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
133503942009.11.12 02:03buy0.30gbpusd1.658431.608431.659132009.11.12 02:241.659130.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
133501382009.11.12 01:56buy0.30gbpusd1.657601.607601.658302009.11.12 02:011.657910.000.000.009.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
133501392009.11.12 01:56sell0.50gbpusd1.657401.707401.656702009.11.12 07:101.656700.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
133498852009.11.12 01:44buy0.30gbpusd1.657691.607691.658392009.11.12 02:001.658140.000.000.0013.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
133497982009.11.12 01:40sell0.50eurusd1.498101.548101.497402009.11.12 09:501.497400.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
133497942009.11.12 01:40buy0.30eurusd1.498261.448261.498962009.11.12 02:051.498470.000.000.006.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
133497822009.11.12 01:39sell0.50usdjpy89.89594.89589.8252009.11.12 03:2489.8250.000.000.0038.96
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
133495212009.11.12 01:29sell0.50usdjpy89.92094.92089.8502009.11.12 01:4289.8930.000.000.0015.02
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
133493902009.11.12 01:22sell0.50usdjpy89.95494.95489.8842009.11.12 01:2789.9250.000.000.0016.12
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
133493552009.11.12 01:21sell0.50usdjpy89.96694.96689.8962009.11.12 01:2489.9400.000.000.0014.45
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
133493002009.11.12 01:20sell0.50usdjpy89.96094.96089.8902009.11.12 01:2589.9280.000.000.0017.79
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
133491042009.11.12 01:16sell0.50eurusd1.498721.548721.498022009.11.12 01:191.498440.000.000.0014.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
133491012009.11.12 01:16buy0.30eurusd1.498881.448881.499582009.11.12 02:281.499580.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
133490552009.11.12 01:15sell0.50gbpusd1.657551.707551.656852009.11.12 01:191.657230.000.000.0016.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
133490532009.11.12 01:15buy0.30gbpusd1.657751.607751.658452009.11.12 01:341.658000.000.000.007.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
133490322009.11.12 01:14sell0.50eurusd1.498761.548761.498062009.11.12 01:181.498230.000.000.0026.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
133490292009.11.12 01:14buy0.30eurusd1.498921.448921.499622009.11.12 02:281.499620.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
133489242009.11.12 01:11buy0.30usdjpy89.95084.95090.0202009.11.12 01:1389.9730.000.000.007.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
133460192009.11.11 23:47sell0.50gbpusd1.657271.707271.656572009.11.12 07:101.656570.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
133460162009.11.11 23:47buy0.30gbpusd1.657471.607471.658172009.11.12 00:311.657700.000.00-0.096.90
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
133459662009.11.11 23:45sell0.50eurusd1.498211.548211.497512009.11.11 23:481.497980.000.000.0011.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
133459632009.11.11 23:45buy0.30eurusd1.498371.448371.499072009.11.12 01:101.498720.000.00-0.9910.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
133456272009.11.11 23:37sell0.50gbpusd1.657281.707281.656582009.11.12 07:101.656580.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
133456232009.11.11 23:37buy0.30gbpusd1.657481.607481.658182009.11.12 00:301.657730.000.00-0.097.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
133455792009.11.11 23:36sell0.50usdjpy89.82794.82789.7572009.11.12 03:3289.7570.000.00-1.8338.99
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
133455782009.11.11 23:36buy0.30usdjpy89.84284.84289.9122009.11.12 01:0089.8690.000.00-0.609.01
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
133455122009.11.11 23:33sell0.50gbpusd1.657241.707241.656542009.11.12 07:101.656540.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
133455112009.11.11 23:33buy0.30gbpusd1.657441.607441.658142009.11.12 00:291.657650.000.00-0.096.30
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
133454792009.11.11 23:31sell0.50usdjpy89.84094.84089.7702009.11.12 03:3289.7700.000.00-1.8338.99
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
133454772009.11.11 23:31buy0.30usdjpy89.85584.85589.9252009.11.12 00:5889.8770.000.00-0.607.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
133453772009.11.11 23:28sell0.50gbpusd1.657101.707101.656402009.11.12 07:101.656400.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
133453762009.11.11 23:28buy0.30gbpusd1.657301.607301.658002009.11.12 00:201.657550.000.00-0.097.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
133453592009.11.11 23:27buy0.30gbpusd1.657251.607251.657952009.11.12 00:171.657500.000.00-0.097.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
133451962009.11.11 23:21sell0.50gbpusd1.656991.706991.656292009.11.12 07:101.656290.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
133451952009.11.11 23:21buy0.30gbpusd1.657191.607191.657892009.11.11 23:441.657450.000.000.007.80
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
133451922009.11.11 23:21sell0.50gbpusd1.656991.706991.656292009.11.12 07:101.656290.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
133451902009.11.11 23:21buy0.30gbpusd1.657191.607191.657892009.11.11 23:391.657400.000.000.006.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
133451102009.11.11 23:18sell0.50gbpusd1.656721.706721.656022009.11.12 07:111.656020.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
133451092009.11.11 23:18buy0.30gbpusd1.656921.606921.657622009.11.11 23:321.657270.000.000.0010.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
133450862009.11.11 23:17sell0.50usdjpy89.81794.81789.7472009.11.12 03:3789.7470.000.00-1.8339.00
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
133450852009.11.11 23:17buy0.30usdjpy89.83284.83289.9022009.11.11 23:2989.8530.000.000.007.01
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
133450702009.11.11 23:16sell0.50eurusd1.498181.548181.497482009.11.12 09:501.497480.000.00-2.1035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
133450692009.11.11 23:16buy0.30eurusd1.498341.448341.499042009.11.12 01:041.498550.000.00-0.996.30
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
133450682009.11.11 23:16sell0.50eurusd1.498181.548181.497482009.11.12 09:501.497480.000.00-2.1035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
133450672009.11.11 23:16buy0.30eurusd1.498341.448341.499042009.11.12 01:031.498600.000.00-0.997.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
133450262009.11.11 23:15buy0.30gbpusd1.656861.606861.657562009.11.11 23:261.657070.000.000.006.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
133449942009.11.11 23:13sell0.50eurusd1.498161.548161.497462009.11.12 09:501.497460.000.00-2.1035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
133449922009.11.11 23:13buy0.30eurusd1.498321.448321.499022009.11.12 01:021.498570.000.00-0.997.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
133449502009.11.11 23:11sell0.50gbpusd1.656771.706771.656072009.11.12 07:101.656070.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
133449492009.11.11 23:11buy0.30gbpusd1.656971.606971.657672009.11.11 23:301.657240.000.000.008.10
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
133445542009.11.11 23:02sell0.50usdjpy89.81894.81889.7482009.11.12 03:3789.7480.000.00-1.8339.00
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
133445532009.11.11 23:02buy0.30usdjpy89.83384.83389.9032009.11.12 00:5789.8710.000.00-0.6012.68
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
133440442009.11.11 22:54sell0.50eurusd1.497851.547851.497152009.11.12 09:511.497150.000.00-2.1035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
133440412009.11.11 22:54buy0.30eurusd1.498011.448011.498712009.11.11 23:431.498260.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
133436872009.11.11 22:48buy0.30usdjpy89.83884.83889.9082009.11.12 00:5689.8780.000.00-0.6013.35
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
133436262009.11.11 22:47buy0.30eurusd1.497841.447841.498542009.11.11 23:051.498150.000.000.009.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
133434742009.11.11 22:43sell0.50eurusd1.497531.547531.496832009.11.12 09:561.496830.000.00-2.1035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
133434732009.11.11 22:43buy0.30eurusd1.497691.447691.498392009.11.11 22:591.497970.000.000.008.40
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
133432962009.11.11 22:38sell0.50eurusd1.497661.547661.496962009.11.12 09:541.496960.000.00-2.1035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
133432942009.11.11 22:38buy0.30eurusd1.497821.447821.498522009.11.11 23:011.498030.000.000.006.30
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
133432532009.11.11 22:36sell0.50eurusd1.497621.547621.496922009.11.12 09:541.496920.000.00-2.1035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
133432512009.11.11 22:36buy0.30eurusd1.497781.447781.498482009.11.11 22:581.498000.000.000.006.60
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
133432312009.11.11 22:35sell0.50usdjpy89.80494.80489.7342009.11.12 03:3889.7340.000.00-1.8339.00
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
133432302009.11.11 22:35buy0.30usdjpy89.81984.81989.8892009.11.11 23:2089.8450.000.000.008.68
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
133429662009.11.11 22:30buy0.30eurusd1.497571.447571.498272009.11.11 22:511.497840.000.000.008.10
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
133429302009.11.11 22:29sell0.50eurusd1.497491.547491.496792009.11.12 09:561.496790.000.00-2.1035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
133429282009.11.11 22:29buy0.30eurusd1.497651.447651.498352009.11.11 22:561.497870.000.000.006.60
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
133429262009.11.11 22:29sell0.50eurusd1.497491.547491.496792009.11.12 09:561.496790.000.00-2.1035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
133429172009.11.11 22:29buy0.30eurusd1.497651.447651.498352009.11.11 22:551.497890.000.000.007.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
133428862009.11.11 22:29buy0.30gbpusd1.655431.605431.656132009.11.11 22:401.655650.000.000.006.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
133428202009.11.11 22:28sell0.50gbpusd1.655131.705131.654432009.11.12 09:511.654430.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
133428192009.11.11 22:28buy0.30gbpusd1.655331.605331.656032009.11.11 22:391.655650.000.000.009.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
133428172009.11.11 22:28sell0.50gbpusd1.655131.705131.654432009.11.12 09:511.654430.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
133428152009.11.11 22:28buy0.30gbpusd1.655331.605331.656032009.11.11 22:331.655650.000.000.009.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
133428022009.11.11 22:27sell0.50eurusd1.497211.547211.496512009.11.12 09:591.496510.000.00-2.1035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
133428002009.11.11 22:27buy0.30eurusd1.497371.447371.498072009.11.11 22:341.497620.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
133427722009.11.11 22:26sell0.50usdjpy89.81894.81889.7482009.11.12 03:3789.7480.000.00-1.8339.00
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
133427712009.11.11 22:26buy0.30usdjpy89.83384.83389.9032009.11.12 00:5389.8590.000.00-0.608.68
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
133427332009.11.11 22:25sell0.50usdjpy89.82494.82489.7542009.11.12 03:3389.7540.000.00-1.8339.00
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
133427312009.11.11 22:25buy0.30usdjpy89.83984.83989.9092009.11.12 00:5489.8630.000.00-0.608.01
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
133427262009.11.11 22:24sell0.50usdjpy89.82294.82289.7522009.11.12 03:3389.7520.000.00-1.8339.00
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
133427232009.11.11 22:24buy0.30usdjpy89.83784.83789.9072009.11.12 00:1889.8660.000.00-0.609.68
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
133426582009.11.11 22:20sell0.50usdjpy89.81194.81189.7412009.11.12 03:3789.7410.000.00-1.8339.00
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
133426572009.11.11 22:20buy0.30usdjpy89.82684.82689.8962009.11.11 23:0789.8470.000.000.007.01
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
133425452009.11.11 22:16sell0.50eurusd1.496791.546791.496092009.11.12 10:001.496090.000.00-2.1035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
133425432009.11.11 22:16buy0.30eurusd1.496951.446951.497652009.11.11 22:261.497200.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
133425082009.11.11 22:15sell0.50usdjpy89.81394.81389.7432009.11.12 03:3789.7430.000.00-1.8339.00
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
133425062009.11.11 22:15buy0.30usdjpy89.82884.82889.8982009.11.11 23:2689.8510.000.000.007.68
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
133425032009.11.11 22:15sell0.50usdjpy89.81394.81389.7432009.11.12 03:3789.7430.000.00-1.8339.00
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
133425012009.11.11 22:15buy0.30usdjpy89.82884.82889.8982009.11.11 23:2589.8520.000.000.008.01
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
133424402009.11.11 22:14sell0.50eurusd1.496631.546631.495932009.11.12 10:011.495930.000.00-2.1035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
133424392009.11.11 22:14buy0.30eurusd1.496791.446791.497492009.11.11 22:211.497000.000.000.006.30
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
133422182009.11.11 22:10buy0.30usdjpy89.81984.81989.8892009.11.11 23:0689.8480.000.000.009.68
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
133421452009.11.11 22:07sell0.50eurusd1.497351.547351.496652009.11.11 22:121.497020.000.000.0016.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
133421442009.11.11 22:07buy0.30eurusd1.497511.447511.498212009.11.11 22:401.497820.000.000.009.30
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
133421352009.11.11 22:06buy0.30gbpusd1.655721.605721.656422009.11.11 22:591.656420.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
133421362009.11.11 22:06sell0.50gbpusd1.655521.705521.654822009.11.12 09:501.654820.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
133421322009.11.11 22:06sell0.50gbpusd1.655551.705551.654852009.11.11 22:131.655320.000.000.0011.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
133421262009.11.11 22:06buy0.30gbpusd1.655751.605751.656452009.11.11 23:001.656450.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
133421152009.11.11 22:06buy0.30gbpusd1.655661.605661.656362009.11.11 22:591.656360.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
133421162009.11.11 22:06sell0.50gbpusd1.655461.705461.654762009.11.12 09:501.654760.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
133421142009.11.11 22:06sell0.50gbpusd1.655481.705481.654782009.11.12 09:501.654780.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
133421132009.11.11 22:06buy0.30gbpusd1.655681.605681.656382009.11.11 22:591.656380.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
133421122009.11.11 22:06sell0.50gbpusd1.655451.705451.654752009.11.12 09:501.654750.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
133421112009.11.11 22:06buy0.30gbpusd1.655651.605651.656352009.11.11 22:591.656350.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
133421092009.11.11 22:06sell0.50gbpusd1.655481.705481.654782009.11.12 09:501.654780.000.00-4.2035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
133421082009.11.11 22:06buy0.30gbpusd1.655681.605681.656382009.11.11 22:591.656380.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
133421072009.11.11 22:06sell0.50gbpusd1.655451.705451.654752009.11.11 22:311.655120.000.000.0016.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
133421062009.11.11 22:06buy0.30gbpusd1.655651.605651.656352009.11.11 22:581.655870.000.000.006.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
133421042009.11.11 22:06sell0.50gbpusd1.655481.705481.654782009.11.11 22:251.655050.000.000.0021.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
133421032009.11.11 22:06buy0.30gbpusd1.655681.605681.656382009.11.11 22:561.655990.000.000.009.30
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
133421002009.11.11 22:06buy0.30gbpusd1.655591.605591.656292009.11.11 22:501.655980.000.000.0011.70
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
133352472009.11.11 19:57buy0.30gbpusd1.655881.605881.656582009.11.11 20:191.656000.000.000.003.60
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
133212782009.11.11 17:09buy0.30usdjpy89.86784.86789.9372009.11.11 17:2189.8850.000.000.006.01
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
133191912009.11.11 17:01sell0.50gbpusd1.665141.715141.664442009.11.11 17:041.664850.000.000.0014.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
133183762009.11.11 16:58buy0.30eurusd1.502511.452511.503212009.11.11 17:141.502850.000.000.0010.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
133179552009.11.11 16:56buy0.30usdjpy89.91384.91389.9832009.11.11 17:4089.9260.000.000.004.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
133131272009.11.11 16:35sell0.50usdjpy89.85894.85889.7882009.11.11 19:5389.8480.000.000.005.56
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
133130582009.11.11 16:34sell0.50usdjpy89.85494.85489.7842009.11.11 17:0789.8420.000.000.006.68
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
133121472009.11.11 16:29buy0.30usdjpy89.83584.83589.9052009.11.11 16:3389.8450.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
133121152009.11.11 16:29sell0.50gbpusd1.664881.714881.664182009.11.11 16:321.664750.000.000.006.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
133102112009.11.11 16:17sell0.50usdjpy89.82094.82089.7502009.11.11 21:5889.8030.000.000.009.47
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
133095732009.11.11 16:13sell0.50usdjpy89.80394.80389.7332009.11.12 03:3889.7330.000.00-1.8339.00
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
133092252009.11.11 16:09sell0.50usdjpy89.81194.81189.7412009.11.12 03:3789.7410.000.00-1.8339.00
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
133092202009.11.11 16:09buy0.30usdjpy89.81984.81989.8892009.11.11 16:1689.8330.000.000.004.68
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
133090322009.11.11 16:07sell0.50eurusd1.503031.553031.502332009.11.11 16:161.502400.000.000.0031.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
133090272009.11.11 16:07sell0.30eurusd1.502961.552961.502262009.11.11 16:081.502770.000.000.005.70
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
133089032009.11.11 16:06sell0.50gbpusd1.666621.716621.665922009.11.11 16:151.666210.000.000.0020.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
133086692009.11.11 16:05sell0.50gbpusd1.665841.715841.665142009.11.11 16:171.665140.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
133086652009.11.11 16:05buy0.50gbpusd1.665921.615921.666622009.11.11 16:051.666620.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
133085712009.11.11 16:04sell0.50eurusd1.502241.552241.501542009.11.11 16:371.501960.000.000.0014.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
133085662009.11.11 16:04buy0.30eurusd1.502381.452381.503082009.11.11 16:061.503080.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
133084532009.11.11 16:03sell0.50eurusd1.502031.552031.501332009.11.11 16:421.501860.000.000.008.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
133084502009.11.11 16:03buy0.30eurusd1.502191.452191.502892009.11.11 16:051.502890.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
133083112009.11.11 16:02sell0.50eurusd1.501891.551891.501192009.11.11 16:441.501620.000.000.0013.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
133045932009.11.11 15:51sell0.50gbpusd1.665481.715481.664782009.11.11 16:171.664780.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
133045872009.11.11 15:51buy0.50gbpusd1.665601.615601.666302009.11.11 15:521.666300.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
133016102009.11.11 15:43sell0.50eurusd1.501691.551691.500992009.11.11 16:531.501570.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
133013012009.11.11 15:42buy0.30eurusd1.501721.451721.502422009.11.11 15:451.501890.000.000.005.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
133012712009.11.11 15:42sell0.50gbpusd1.663781.713781.663082009.11.11 17:381.663080.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
133007902009.11.11 15:40sell0.50usdjpy89.86394.86389.7932009.11.11 15:4889.8510.000.000.006.68
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
133007732009.11.11 15:40buy0.30usdjpy89.87684.87689.9462009.11.11 16:4489.8890.000.000.004.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132958982009.11.11 15:26sell0.50usdjpy89.89194.89189.8212009.11.11 15:3189.8430.000.000.0026.71
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132955102009.11.11 15:25buy0.40gbpusd1.664171.614171.664872009.11.11 15:301.664400.000.000.009.20
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132939132009.11.11 15:21buy0.40gbpusd1.666071.616071.666772009.11.11 15:571.666580.000.000.0020.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132906272009.11.11 15:10buy0.30usdjpy89.84384.84389.9132009.11.11 15:1589.8540.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132902422009.11.11 15:08sell0.50gbpusd1.665911.715911.665212009.11.11 15:131.665650.000.000.0013.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132902412009.11.11 15:08buy0.40gbpusd1.666091.616091.666792009.11.11 15:551.666240.000.000.006.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132901432009.11.11 15:07buy0.40gbpusd1.665961.615961.666662009.11.11 15:531.666660.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132880192009.11.11 14:56sell0.50usdjpy89.90094.90089.8302009.11.11 15:0089.8800.000.000.0011.13
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132874042009.11.11 14:51sell0.50gbpusd1.666891.716891.666192009.11.11 14:561.666420.000.000.0023.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132873332009.11.11 14:50buy0.30usdjpy89.91784.91789.9872009.11.11 17:3989.9270.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132870792009.11.11 14:49sell0.50eurusd1.503431.553431.502732009.11.11 15:241.503280.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132870692009.11.11 14:49buy0.30eurusd1.503611.453611.504312009.11.11 15:041.503810.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132868352009.11.11 14:47sell0.40gbpusd1.666801.716801.666102009.11.11 14:541.666640.000.000.006.40
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132867382009.11.11 14:46sell0.50gbpusd1.666731.716731.666032009.11.11 14:551.666400.000.000.0016.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132862002009.11.11 14:43sell0.50eurusd1.503871.553871.503172009.11.11 14:471.503570.000.000.0015.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132861972009.11.11 14:43sell0.30eurusd1.503911.553911.503212009.11.11 14:461.503720.000.000.005.70
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
132859752009.11.11 14:42sell0.50gbpusd1.665101.715101.664402009.11.11 15:241.664400.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132859662009.11.11 14:42buy0.40gbpusd1.665201.615201.665902009.11.11 14:421.665900.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132848212009.11.11 14:32sell0.50gbpusd1.665381.715381.664682009.11.11 14:401.665170.000.000.0010.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132848112009.11.11 14:32buy0.40gbpusd1.665040.000000.000002009.11.11 14:341.665890.000.000.0034.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132832102009.11.11 14:22sell0.50usdjpy89.92094.92089.8502009.11.11 14:4489.9100.000.000.005.56
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132832042009.11.11 14:22buy0.30usdjpy89.92884.92889.9982009.11.11 14:2689.9530.000.000.008.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132821132009.11.11 14:16sell0.50gbpusd1.665131.715131.664432009.11.11 14:241.664960.000.000.008.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132820992009.11.11 14:16buy0.40gbpusd1.665241.615241.665942009.11.11 14:331.665940.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132819152009.11.11 14:15sell0.50eurusd1.503821.553821.503122009.11.11 14:291.503580.000.000.0012.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132819122009.11.11 14:15buy0.50eurusd1.503951.453951.504652009.11.11 14:191.504090.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
132818922009.11.11 14:15sell0.30eurusd1.503841.553841.503142009.11.11 14:271.503330.000.000.0015.30
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
132814512009.11.11 14:11sell0.50gbpusd1.664781.714781.664082009.11.11 14:251.664600.000.000.009.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132814492009.11.11 14:11buy0.40gbpusd1.665031.615031.665732009.11.11 14:331.665730.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132812252009.11.11 14:06sell0.50gbpusd1.664991.714991.664292009.11.11 14:131.664720.000.000.0013.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132812162009.11.11 14:06buy0.40gbpusd1.665171.615171.665872009.11.11 14:331.665870.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132811622009.11.11 14:05sell0.50eurusd1.502721.552721.502022009.11.11 15:361.502530.000.000.009.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132811562009.11.11 14:05buy0.30eurusd1.502831.452831.503532009.11.11 14:081.502960.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132800222009.11.11 13:49sell0.50gbpusd1.666391.716391.665692009.11.11 13:551.666160.000.000.0011.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132800202009.11.11 13:49buy0.40gbpusd1.666561.616561.667262009.11.11 14:451.666730.000.000.006.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132799782009.11.11 13:48sell0.50eurusd1.503081.553081.502382009.11.11 14:031.502810.000.000.0013.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132799692009.11.11 13:48buy0.30eurusd1.503141.453141.503842009.11.11 13:511.503270.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132793942009.11.11 13:43sell0.50gbpusd1.667181.717181.666482009.11.11 13:441.666840.000.000.0017.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132790802009.11.11 13:38sell0.50gbpusd1.666431.716431.665732009.11.11 13:451.665780.000.000.0032.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132790762009.11.11 13:38buy0.40gbpusd1.666511.616511.667212009.11.11 13:421.667100.000.000.0023.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132790382009.11.11 13:37sell0.50eurusd1.503141.553141.502442009.11.11 13:461.502900.000.000.0012.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132790342009.11.11 13:37buy0.30eurusd1.503271.453271.503972009.11.11 14:141.503780.000.000.0015.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132778622009.11.11 13:26sell0.50usdjpy89.94094.94089.8702009.11.11 14:1889.9200.000.000.0011.12
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132778602009.11.11 13:26buy0.30usdjpy89.94884.94890.0182009.11.11 13:3989.9670.000.000.006.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132777892009.11.11 13:25sell0.50eurusd1.503751.553751.503052009.11.11 13:341.503050.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
132777812009.11.11 13:25buy0.30eurusd1.503881.453881.504582009.11.11 14:181.504040.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
132776692009.11.11 13:24sell0.50gbpusd1.666321.716321.665622009.11.11 13:451.666200.000.000.006.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132776652009.11.11 13:24buy0.40gbpusd1.666491.616491.667192009.11.11 13:261.666770.000.000.0011.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132774412009.11.11 13:21sell0.50eurusd1.504291.554291.503592009.11.11 13:231.504140.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132768172009.11.11 13:14sell0.50gbpusd1.666521.716521.665822009.11.11 13:161.666370.000.000.007.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132768122009.11.11 13:14buy0.40gbpusd1.666721.616721.667422009.11.11 13:301.667420.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132762202009.11.11 13:09sell0.50usdjpy89.91694.91689.8462009.11.11 14:4589.9000.000.000.008.90
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132762152009.11.11 13:09buy0.30usdjpy89.92484.92489.9942009.11.11 13:1289.9500.000.000.008.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132761712009.11.11 13:09sell0.50gbpusd1.666641.716641.665942009.11.11 13:091.665940.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132761672009.11.11 13:09buy0.40gbpusd1.666721.616721.667422009.11.11 13:301.667420.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132760852009.11.11 13:08sell0.50eurusd1.504101.554101.503402009.11.11 13:241.503990.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132757082009.11.11 13:05sell0.50gbpusd1.664451.714451.663752009.11.11 14:281.664120.000.000.0016.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132756982009.11.11 13:05buy0.40gbpusd1.664571.614571.665272009.11.11 13:051.665270.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132756052009.11.11 13:04sell0.50gbpusd1.664491.714491.663792009.11.11 14:271.664110.000.000.0019.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132755922009.11.11 13:04buy0.40gbpusd1.664421.614421.665122009.11.11 13:051.665120.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132754052009.11.11 13:02buy0.30eurusd1.503791.453791.504492009.11.11 13:071.503970.000.000.005.40
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132749932009.11.11 12:59buy0.30eurusd1.504121.454121.504822009.11.11 13:111.504240.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132742472009.11.11 12:54sell0.50usdjpy89.89594.89589.8252009.11.11 14:5989.8810.000.000.007.79
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132742432009.11.11 12:54buy0.30usdjpy89.90384.90389.9732009.11.11 13:0689.9140.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132742402009.11.11 12:54sell0.50usdjpy89.89594.89589.8252009.11.11 12:5889.8770.000.000.0010.01
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132742372009.11.11 12:54buy0.30usdjpy89.90384.90389.9732009.11.11 13:0389.9180.000.000.005.00
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132741882009.11.11 12:53sell0.50usdjpy89.88394.88389.8132009.11.11 15:0189.8690.000.000.007.79
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132741842009.11.11 12:53buy0.30usdjpy89.89184.89189.9612009.11.11 13:0289.9190.000.000.009.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132741362009.11.11 12:53sell0.50eurusd1.503801.553801.503102009.11.11 13:321.503570.000.000.0011.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132741332009.11.11 12:53buy0.30eurusd1.503941.453941.504642009.11.11 12:591.504210.000.000.008.10
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132728652009.11.11 12:45sell0.50usdjpy89.85494.85489.7842009.11.11 15:0689.8360.000.000.0010.02
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132728622009.11.11 12:45buy0.30usdjpy89.86284.86289.9322009.11.11 12:4889.8920.000.000.0010.01
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132725352009.11.11 12:44sell0.50eurusd1.503421.553421.502722009.11.11 13:351.503080.000.000.0017.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132725182009.11.11 12:44buy0.30eurusd1.503561.453561.504262009.11.11 12:511.503850.000.000.008.70
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132706612009.11.11 12:30sell0.50eurusd1.502351.552351.501652009.11.11 15:381.501650.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
132706532009.11.11 12:30buy0.30eurusd1.502491.452491.503192009.11.11 12:421.503190.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
132705492009.11.11 12:29sell0.50eurusd1.502411.552411.501712009.11.11 15:381.501710.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
132705452009.11.11 12:29buy0.30eurusd1.502531.452531.503232009.11.11 12:421.503230.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
132705352009.11.11 12:29sell0.50gbpusd1.675781.725781.675082009.11.11 12:321.675080.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132705312009.11.11 12:29buy0.40gbpusd1.675851.625851.676552009.11.11 12:301.676550.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132691962009.11.11 12:17sell0.50gbpusd1.675011.725011.674312009.11.11 12:321.674310.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
132691942009.11.11 12:17buy0.40gbpusd1.675181.625181.675882009.11.11 12:201.675350.000.000.006.80
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132691292009.11.11 12:16sell0.50eurusd1.503381.553381.502682009.11.11 12:181.503150.000.000.0011.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132691262009.11.11 12:16buy0.30eurusd1.503501.453501.504202009.11.11 12:501.503890.000.000.0011.70
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132687882009.11.11 12:13sell0.50eurusd1.503201.553201.502502009.11.11 12:211.502910.000.000.0014.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132687852009.11.11 12:13buy0.30eurusd1.503381.453381.504082009.11.11 12:471.503570.000.000.005.70
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132686912009.11.11 12:11sell0.50gbpusd1.675811.725811.675112009.11.11 12:141.675110.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132686882009.11.11 12:11buy0.40gbpusd1.676001.626001.676702009.11.11 12:301.676700.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132685502009.11.11 12:09sell0.50eurusd1.503401.553401.502702009.11.11 12:101.503290.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132685442009.11.11 12:09buy0.30eurusd1.503571.453571.504272009.11.11 12:491.503800.000.000.006.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132684492009.11.11 12:08sell0.50gbpusd1.675901.725901.675202009.11.11 12:141.675200.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132684472009.11.11 12:08buy0.40gbpusd1.676071.626071.676772009.11.11 12:301.676770.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132680632009.11.11 12:03sell0.50gbpusd1.676371.726371.675672009.11.11 12:041.675670.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132680602009.11.11 12:03buy0.30gbpusd1.676561.626561.677262009.11.11 12:301.677260.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132679692009.11.11 12:02sell0.50gbpusd1.676401.726401.675702009.11.11 12:041.675700.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132679512009.11.11 12:02sell0.30gbpusd1.676231.726231.675532009.11.11 12:041.675860.000.000.0011.10
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132678472009.11.11 12:01sell0.50usdjpy89.94194.94189.8712009.11.11 12:0489.9280.000.000.007.23
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132678412009.11.11 12:01buy0.30usdjpy89.94984.94990.0192009.11.11 13:1689.9680.000.000.006.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132678352009.11.11 12:01sell0.50usdjpy89.94194.94189.8712009.11.11 12:0389.9260.000.000.008.34
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132678252009.11.11 12:01buy0.30usdjpy89.94984.94990.0192009.11.11 12:2889.9650.000.000.005.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132668342009.11.11 11:54sell0.50eurusd1.504111.554111.503412009.11.11 11:571.503610.000.000.0025.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132667812009.11.11 11:53sell0.50eurusd1.504081.554081.503382009.11.11 11:561.503840.000.000.0012.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132667772009.11.11 11:53buy0.30eurusd1.504201.454201.504902009.11.11 13:151.504360.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132664222009.11.11 11:48buy0.30eurusd1.504231.454231.504932009.11.11 11:501.504380.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132663882009.11.11 11:47sell0.50usdjpy89.95294.95289.8822009.11.11 11:4989.9410.000.000.006.12
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132663862009.11.11 11:47buy0.30usdjpy89.96784.96790.0372009.11.11 12:3189.9900.000.000.007.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132662332009.11.11 11:45sell0.50gbpusd1.677711.727711.677012009.11.11 11:511.677360.000.000.0017.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132660942009.11.11 11:43sell0.50usdjpy89.94394.94389.8732009.11.11 11:5589.9220.000.000.0011.68
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132660902009.11.11 11:43buy0.30usdjpy89.95984.95990.0292009.11.11 12:3089.9760.000.000.005.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132660832009.11.11 11:43sell0.50usdjpy89.94394.94389.8732009.11.11 11:5389.9280.000.000.008.34
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132660792009.11.11 11:43buy0.30usdjpy89.95984.95990.0292009.11.11 12:2989.9760.000.000.005.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132652282009.11.11 11:36sell0.50eurusd1.503611.553611.502912009.11.11 11:591.503430.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132652252009.11.11 11:36buy0.30eurusd1.503761.453761.504462009.11.11 11:381.504030.000.000.008.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132639932009.11.11 11:26sell0.50gbpusd1.674521.724521.673822009.11.11 12:321.673820.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132639872009.11.11 11:26buy0.40gbpusd1.675111.625111.675812009.11.11 11:301.675810.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132639252009.11.11 11:25sell0.50eurusd1.503461.553461.502762009.11.11 12:061.503300.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132639232009.11.11 11:25buy0.30eurusd1.503571.453571.504272009.11.11 11:371.503840.000.000.008.10
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132639162009.11.11 11:25sell0.50eurusd1.503461.553461.502762009.11.11 12:001.502950.000.000.0025.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132639092009.11.11 11:25buy0.30eurusd1.503571.453571.504272009.11.11 11:311.503920.000.000.0010.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132633162009.11.11 11:17sell0.50usdjpy89.82594.82589.7552009.11.11 16:1289.8150.000.000.005.57
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132633132009.11.11 11:17buy0.30usdjpy89.84384.84389.9132009.11.11 11:4189.9130.000.000.0023.36
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
132626282009.11.11 11:10sell0.50usdjpy89.83494.83489.7642009.11.11 16:0889.8190.000.000.008.35
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132626242009.11.11 11:10buy0.30usdjpy89.85184.85189.9212009.11.11 11:4289.9210.000.000.0023.35
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
132625812009.11.11 11:09sell0.50gbpusd1.675671.725671.674972009.11.11 11:181.675360.000.000.0015.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132625782009.11.11 11:09buy0.40gbpusd1.675801.625801.676502009.11.11 11:111.675960.000.000.006.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132625452009.11.11 11:08sell0.50usdjpy89.82494.82489.7542009.11.11 16:1189.8070.000.000.009.46
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132625422009.11.11 11:08buy0.30usdjpy89.84184.84189.9112009.11.11 11:3589.8540.000.000.004.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132623912009.11.11 11:06sell0.50eurusd1.503721.553721.503022009.11.11 11:231.503470.000.000.0012.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132623862009.11.11 11:06buy0.30eurusd1.503841.453841.504542009.11.11 11:161.503960.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132621962009.11.11 11:03sell0.50eurusd1.503701.553701.503002009.11.11 11:221.503560.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132621922009.11.11 11:03buy0.30eurusd1.503841.453841.504542009.11.11 11:151.504030.000.000.005.70
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132615522009.11.11 10:56sell0.50usdjpy89.82694.82689.7562009.11.11 16:1089.8140.000.000.006.68
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132615502009.11.11 10:56buy0.30usdjpy89.84484.84489.9142009.11.11 10:5889.8560.000.000.004.01
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132614552009.11.11 10:55sell0.50eurusd1.503931.553931.503232009.11.11 10:561.503790.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132614512009.11.11 10:55buy0.30eurusd1.504011.454011.504712009.11.11 11:411.504140.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132611902009.11.11 10:52sell0.50usdjpy89.82994.82989.7592009.11.11 16:0389.8040.000.000.0013.92
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132611812009.11.11 10:52buy0.30usdjpy89.84684.84689.9162009.11.11 11:4089.8810.000.000.0011.68
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132609702009.11.11 10:50sell0.50gbpusd1.675741.725741.675042009.11.11 10:511.675540.000.000.0010.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132609602009.11.11 10:50buy0.40gbpusd1.675851.625851.676552009.11.11 11:021.676300.000.000.0018.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132607632009.11.11 10:48sell0.50gbpusd1.675451.725451.674752009.11.11 11:191.675280.000.000.008.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132607592009.11.11 10:48buy0.40gbpusd1.675651.625651.676352009.11.11 10:541.676350.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
132606412009.11.11 10:47sell0.50usdjpy89.81494.81489.7442009.11.11 16:0689.7950.000.000.0010.58
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132606382009.11.11 10:47buy0.30usdjpy89.83184.83189.9012009.11.11 10:5389.8550.000.000.008.01
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132606342009.11.11 10:47sell0.50eurusd1.503921.553921.503222009.11.11 10:531.503650.000.000.0013.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132606272009.11.11 10:47buy0.30eurusd1.504041.454041.504742009.11.11 11:391.504290.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132602352009.11.11 10:43sell0.50usdjpy89.83594.83589.7652009.11.11 15:0989.8240.000.000.006.12
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132602312009.11.11 10:43buy0.30usdjpy89.84984.84989.9192009.11.11 11:3789.8660.000.000.005.68
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132601502009.11.11 10:42sell0.50eurusd1.502991.552991.502292009.11.11 12:221.502810.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132601482009.11.11 10:42buy0.30eurusd1.503081.453081.503782009.11.11 10:451.503780.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
132599932009.11.11 10:40sell0.50usdjpy89.83394.83389.7632009.11.11 16:0289.7800.000.000.0029.52
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132599902009.11.11 10:40buy0.30usdjpy89.85184.85189.9212009.11.11 11:3689.8690.000.000.006.01
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132595182009.11.11 10:35sell0.50eurusd1.503201.553201.502502009.11.11 10:391.502910.000.000.0014.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132595122009.11.11 10:35buy0.30eurusd1.503351.453351.504052009.11.11 10:461.503740.000.000.0011.70
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132593392009.11.11 10:33sell0.50usdjpy89.82894.82889.7582009.11.11 16:0189.8130.000.000.008.35
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132593322009.11.11 10:33buy0.30usdjpy89.84684.84689.9162009.11.11 10:5789.8620.000.000.005.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132591402009.11.11 10:31buy0.50gbpusd1.675991.625991.676692009.11.11 10:551.676200.000.000.0010.50
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132591382009.11.11 10:31sell0.40gbpusd1.675821.725821.675122009.11.11 10:361.675370.000.000.0018.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132585392009.11.11 10:26sell0.50gbpusd1.676601.726601.675902009.11.11 10:291.675900.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132585312009.11.11 10:26sell0.40gbpusd1.676501.726501.675802009.11.11 10:281.676220.000.000.0011.20
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132583522009.11.11 10:25sell0.50eurusd1.504261.554261.503562009.11.11 10:271.503930.000.000.0016.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132572502009.11.11 10:18sell0.50eurusd1.502571.552571.501872009.11.11 12:261.502390.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132572462009.11.11 10:18buy0.30eurusd1.502681.452681.503382009.11.11 10:191.502790.000.000.003.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132568542009.11.11 10:15sell0.40gbpusd1.674801.724801.674102009.11.11 11:291.674480.000.000.0012.80
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132565642009.11.11 10:13sell0.50eurusd1.502961.552961.502262009.11.11 10:161.502600.000.000.0018.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132565592009.11.11 10:13buy0.30eurusd1.503031.453031.503732009.11.11 10:211.503730.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
132549562009.11.11 10:05buy0.30eurusd1.502611.452611.503312009.11.11 10:071.502810.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132548922009.11.11 10:05buy0.30eurusd1.502931.452931.503632009.11.11 10:081.503260.000.000.009.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132545172009.11.11 10:02sell0.50gbpusd1.674861.724861.674162009.11.11 10:101.674710.000.000.007.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132545142009.11.11 10:02buy0.40gbpusd1.674951.624951.675652009.11.11 10:061.675110.000.000.006.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132535252009.11.11 09:57sell0.50eurusd1.500581.550581.499882009.11.11 17:451.499880.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
132535192009.11.11 09:57buy0.30eurusd1.500631.450631.501332009.11.11 10:001.501330.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
132534212009.11.11 09:56sell0.50usdjpy89.98094.98089.9102009.11.11 10:0589.9390.000.000.0022.79
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132530672009.11.11 09:54sell0.50gbpusd1.675591.725591.674892009.11.11 09:571.674890.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132530642009.11.11 09:54buy0.40gbpusd1.675701.625701.676402009.11.11 10:231.675830.000.000.005.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132528472009.11.11 09:53sell0.50gbpusd1.675621.725621.674922009.11.11 09:551.675350.000.000.0013.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132528362009.11.11 09:53buy0.40gbpusd1.675801.625801.676502009.11.11 10:231.676500.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132524342009.11.11 09:50sell0.50usdjpy89.96694.96689.8962009.11.11 09:5589.9520.000.000.007.78
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132524322009.11.11 09:50buy0.30usdjpy89.98184.98190.0512009.11.11 09:5189.9940.000.000.004.33
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132516232009.11.11 09:42sell0.50gbpusd1.674511.724511.673812009.11.11 09:451.674310.000.000.0010.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132516192009.11.11 09:42buy0.40gbpusd1.674631.624631.675332009.11.11 09:481.675330.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132512802009.11.11 09:39sell0.50usdjpy89.97494.97489.9042009.11.11 09:4389.9600.000.000.007.78
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132512782009.11.11 09:39buy0.30usdjpy89.99284.99290.0622009.11.11 10:0090.0170.000.000.008.33
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132503242009.11.11 09:30sell0.50gbpusd1.673251.723251.672552009.11.11 12:331.672900.000.000.0017.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132503202009.11.11 09:30buy0.40gbpusd1.673411.623411.674112009.11.11 09:331.674110.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132503142009.11.11 09:30buy0.50gbpusd1.673411.623411.674112009.11.11 09:331.673810.000.000.0020.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132503082009.11.11 09:30sell0.40gbpusd1.673311.723311.672612009.11.11 12:321.672610.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
132496152009.11.11 09:21buy0.30usdjpy89.89784.89789.9672009.11.11 09:3489.9670.000.000.0023.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
132494172009.11.11 09:18sell0.50eurusd1.498081.548081.497382009.11.11 18:081.497620.000.000.0023.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132494162009.11.11 09:18buy0.30eurusd1.498201.448201.498902009.11.11 09:281.498520.000.000.009.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132490572009.11.11 09:13sell0.40gbpusd1.672021.722021.671322009.11.11 12:341.671320.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
132489602009.11.11 09:12sell0.50gbpusd1.672061.722061.671362009.11.11 12:341.671360.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132489562009.11.11 09:12buy0.40gbpusd1.672251.622251.672952009.11.11 09:181.672400.000.000.006.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132488162009.11.11 09:10sell0.50gbpusd1.671741.721741.671042009.11.11 12:341.671040.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132488082009.11.11 09:10buy0.40gbpusd1.671721.621721.672422009.11.11 09:111.672110.000.000.0015.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132485442009.11.11 09:07sell0.50eurusd1.498081.548081.497382009.11.11 09:081.497860.000.000.0011.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132485432009.11.11 09:07buy0.30eurusd1.498201.448201.498902009.11.11 09:251.498510.000.000.009.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132483252009.11.11 09:03sell0.50gbpusd1.673301.723301.672602009.11.11 09:071.672600.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
132483232009.11.11 09:03buy0.40gbpusd1.673481.623481.674182009.11.11 09:321.673710.000.000.009.20
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132480112009.11.11 08:59sell0.50eurusd1.497661.547661.496962009.11.11 18:091.496960.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
132480092009.11.11 08:59buy0.30eurusd1.497781.447781.498482009.11.11 09:061.498080.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132479482009.11.11 08:58sell0.50usdjpy89.81794.81789.7472009.11.11 09:0389.7650.000.000.0028.96
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132479472009.11.11 08:58buy0.30usdjpy89.82584.82589.8952009.11.11 09:1389.8950.000.000.0023.36
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
132479082009.11.11 08:57sell0.50eurusd1.497631.547631.496932009.11.11 18:091.496930.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
132479072009.11.11 08:57buy0.30eurusd1.497711.447711.498412009.11.11 09:031.497860.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132478672009.11.11 08:56sell0.50eurusd1.497511.547511.496812009.11.11 18:091.496810.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
132478662009.11.11 08:56buy0.30eurusd1.497561.447561.498262009.11.11 09:021.497760.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132476772009.11.11 08:53sell0.50usdjpy89.83594.83589.7652009.11.11 08:5589.8200.000.000.008.35
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132476732009.11.11 08:53buy0.30usdjpy89.85384.85389.9232009.11.11 09:1389.9230.000.000.0023.35
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
132473822009.11.11 08:51sell0.50gbpusd1.673501.723501.672802009.11.11 08:581.673190.000.000.0015.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132473772009.11.11 08:51buy0.40gbpusd1.673761.623761.674462009.11.11 09:411.674460.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132471242009.11.11 08:49sell0.50eurusd1.497401.547401.496702009.11.11 08:541.497230.000.000.008.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132471192009.11.11 08:49buy0.30eurusd1.497561.447561.498262009.11.11 09:011.497710.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132469932009.11.11 08:48sell0.50gbpusd1.672871.722871.672172009.11.11 09:071.672170.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132469892009.11.11 08:48buy0.40gbpusd1.673071.623071.673772009.11.11 08:491.673280.000.000.008.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132454742009.11.11 08:38sell0.50gbpusd1.674461.724461.673762009.11.11 08:421.674170.000.000.0014.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132454722009.11.11 08:38buy0.40gbpusd1.674661.624661.675362009.11.11 09:481.675360.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
132454642009.11.11 08:38buy0.50gbpusd1.674661.624661.675362009.11.11 09:481.675360.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
132454582009.11.11 08:38sell0.40gbpusd1.674461.724461.673762009.11.11 08:411.673900.000.000.0022.40
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132446272009.11.11 08:32sell0.50eurusd1.497131.547131.496432009.11.11 18:101.496430.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
132446192009.11.11 08:32buy0.30eurusd1.497291.447291.497992009.11.11 08:341.497510.000.000.006.60
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132444872009.11.11 08:31sell0.50gbpusd1.673151.723151.672452009.11.11 09:071.672450.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132444812009.11.11 08:31buy0.40gbpusd1.673391.623391.674092009.11.11 08:361.674090.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132421312009.11.11 08:15sell0.50eurusd1.497851.547851.497152009.11.11 08:221.497150.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
132421212009.11.11 08:15buy0.30eurusd1.498011.448011.498712009.11.11 09:221.498190.000.000.005.40
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132412572009.11.11 08:10sell0.50usdjpy89.75094.75089.6802009.11.11 08:1389.7360.000.000.007.80
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132412532009.11.11 08:10buy0.30usdjpy89.77384.77389.8432009.11.11 08:5289.8020.000.000.009.69
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132408272009.11.11 08:08buy0.30usdjpy89.72784.72789.7972009.11.11 08:0989.7550.000.000.009.36
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132407192009.11.11 08:07sell0.50gbpusd1.671991.721991.671292009.11.11 09:071.671290.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132407152009.11.11 08:07buy0.40gbpusd1.672181.622181.672882009.11.11 08:301.672880.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132405582009.11.11 08:06sell0.50gbpusd1.671951.721951.671252009.11.11 09:071.671250.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132405532009.11.11 08:06buy0.40gbpusd1.672161.622161.672862009.11.11 08:301.672300.000.000.005.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132396522009.11.11 08:01buy0.30usdjpy89.61684.61689.6862009.11.11 08:0289.6860.000.000.0023.42
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
132393772009.11.11 07:59sell0.50gbpusd1.673231.723231.672532009.11.11 08:021.672530.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
132393762009.11.11 07:59buy0.40gbpusd1.673431.623431.674132009.11.11 08:361.674130.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
132393752009.11.11 07:59sell0.50gbpusd1.673231.723231.672532009.11.11 08:021.672860.000.000.0018.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132393732009.11.11 07:59buy0.40gbpusd1.673431.623431.674132009.11.11 08:361.673610.000.000.007.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132390202009.11.11 07:51sell0.50gbpusd1.672521.722521.671822009.11.11 08:031.672380.000.000.007.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132390172009.11.11 07:51buy0.40gbpusd1.672461.622461.673162009.11.11 07:581.673160.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132382872009.11.11 07:32sell0.50gbpusd1.672181.722181.671482009.11.11 08:041.671720.000.000.0023.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132382852009.11.11 07:32buy0.40gbpusd1.672411.622411.673112009.11.11 07:381.672800.000.000.0015.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132381272009.11.11 07:27sell0.50eurusd1.498201.548201.497502009.11.11 08:121.498070.000.000.006.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132381262009.11.11 07:27buy0.30eurusd1.498361.448361.499062009.11.11 07:571.498670.000.000.009.30
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132381242009.11.11 07:27sell0.50eurusd1.498201.548201.497502009.11.11 08:111.498030.000.000.008.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132381222009.11.11 07:27buy0.30eurusd1.498361.448361.499062009.11.11 07:561.498590.000.000.006.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132381142009.11.11 07:27buy0.40gbpusd1.671451.621451.672152009.11.11 07:301.672130.000.000.0027.20
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132377322009.11.11 07:18sell0.50eurusd1.498781.548781.498082009.11.11 07:241.498080.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
132377312009.11.11 07:18buy0.30eurusd1.498941.448941.499642009.11.11 09:411.499340.000.000.0012.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132373402009.11.11 07:02sell0.50gbpusd1.672291.722291.671592009.11.11 07:081.672180.000.000.005.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132373362009.11.11 07:02buy0.40gbpusd1.672491.622491.673192009.11.11 07:371.672810.000.000.0012.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132373172009.11.11 07:01sell0.50gbpusd1.672241.722241.671542009.11.11 07:201.672110.000.000.006.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132373162009.11.11 07:01buy0.40gbpusd1.672501.622501.673202009.11.11 07:361.672780.000.000.0011.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132371562009.11.11 06:56sell0.50eurusd1.498441.548441.497742009.11.11 07:251.498080.000.000.0018.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132371552009.11.11 06:56buy0.30eurusd1.498581.448581.499282009.11.11 07:131.498870.000.000.008.70
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132370072009.11.11 06:48sell0.50gbpusd1.671851.721851.671152009.11.11 06:571.671550.000.000.0015.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132370062009.11.11 06:48buy0.40gbpusd1.672111.622111.672812009.11.11 07:001.672240.000.000.005.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132369342009.11.11 06:44sell0.50eurusd1.498581.548581.497882009.11.11 06:501.498450.000.000.006.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132369322009.11.11 06:44buy0.30eurusd1.498781.448781.499482009.11.11 09:401.498890.000.000.003.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132368972009.11.11 06:43sell0.50gbpusd1.671751.721751.671052009.11.11 06:561.671590.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132368932009.11.11 06:43buy0.40gbpusd1.671761.621761.672462009.11.11 06:591.672000.000.000.009.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132366482009.11.11 06:35sell0.50gbpusd1.672701.722701.672002009.11.11 06:371.672570.000.000.006.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132366472009.11.11 06:35buy0.40gbpusd1.672731.622731.673432009.11.11 07:391.672850.000.000.004.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132363842009.11.11 06:25sell0.50eurusd1.498051.548051.497352009.11.11 08:181.497850.000.000.0010.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132363812009.11.11 06:25buy0.30eurusd1.498211.448211.498912009.11.11 06:401.498380.000.000.005.10
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132363782009.11.11 06:25sell0.50gbpusd1.672311.722311.671612009.11.11 06:411.671610.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
132363772009.11.11 06:25buy0.40gbpusd1.672511.622511.673212009.11.11 07:351.672720.000.000.008.40
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132359122009.11.11 06:11sell0.50gbpusd1.672121.722121.671422009.11.11 06:411.671420.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132359112009.11.11 06:11buy0.40gbpusd1.672321.622321.673022009.11.11 06:341.672430.000.000.004.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132358572009.11.11 06:08sell0.50gbpusd1.672151.722151.671452009.11.11 06:411.671730.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132358562009.11.11 06:08buy0.40gbpusd1.672351.622351.673052009.11.11 06:181.672480.000.000.005.20
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132354002009.11.11 05:59sell0.50gbpusd1.671411.721411.670712009.11.11 12:341.670710.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
132353992009.11.11 05:59buy0.40gbpusd1.671611.621611.672312009.11.11 06:061.671790.000.000.007.20
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132353892009.11.11 05:58sell0.50gbpusd1.671601.721601.670902009.11.11 06:041.671430.000.000.008.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132353882009.11.11 05:58buy0.40gbpusd1.671701.621701.672402009.11.11 06:071.672360.000.000.0026.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132353712009.11.11 05:57sell0.50gbpusd1.671391.721391.670692009.11.11 07:251.671260.000.000.006.50
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132353692009.11.11 05:57buy0.40gbpusd1.671611.621611.672312009.11.11 06:051.671820.000.000.008.40
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132353292009.11.11 05:55sell0.50usdjpy89.55494.55489.4842009.11.11 06:0389.5290.000.000.0013.96
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132353232009.11.11 05:55buy0.30usdjpy89.56984.56989.6392009.11.11 08:0089.5810.000.000.004.02
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132352372009.11.11 05:53sell0.50eurusd1.498441.548441.497742009.11.11 05:561.498290.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132352302009.11.11 05:53buy0.30eurusd1.498631.448631.499332009.11.11 07:121.498790.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132346542009.11.11 05:28sell0.50eurusd1.499131.549131.498432009.11.11 05:331.498860.000.000.0013.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132346502009.11.11 05:28buy0.30eurusd1.499291.449291.499992009.11.11 09:461.499520.000.000.006.90
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132345302009.11.11 05:19buy0.30gbpusd1.672471.622471.673172009.11.11 06:171.672590.000.000.003.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132344072009.11.11 05:12sell0.50eurusd1.499311.549311.498612009.11.11 05:201.499130.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132344062009.11.11 05:12buy0.30eurusd1.499501.449501.500202009.11.11 09:471.499710.000.000.006.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132341312009.11.11 05:02sell0.50eurusd1.499971.549971.499272009.11.11 05:041.499820.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132341302009.11.11 05:02buy0.30eurusd1.500131.450131.500832009.11.11 09:521.500550.000.000.0012.60
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132339562009.11.11 04:59sell0.50gbpusd1.673511.723511.672812009.11.11 05:061.673280.000.000.0011.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132339552009.11.11 04:59buy0.30gbpusd1.673711.623711.674412009.11.11 08:361.674410.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
132338722009.11.11 04:57sell0.50eurusd1.499531.549531.498832009.11.11 05:101.499310.000.000.0011.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132338712009.11.11 04:57buy0.30eurusd1.499691.449691.500392009.11.11 04:591.499800.000.000.003.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132335452009.11.11 04:47sell0.50eurusd1.498721.548721.498022009.11.11 05:501.498540.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132335432009.11.11 04:47buy0.30eurusd1.498881.448881.499582009.11.11 04:521.499010.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132333612009.11.11 04:42sell0.50gbpusd1.672951.722951.672252009.11.11 04:461.672670.000.000.0014.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132333602009.11.11 04:42buy0.30gbpusd1.673181.623181.673882009.11.11 04:541.673450.000.000.008.10
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132333592009.11.11 04:42buy0.50gbpusd1.673181.623181.673882009.11.11 04:531.673490.000.000.0015.50
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132333582009.11.11 04:42sell0.40gbpusd1.672971.722971.672272009.11.11 04:451.672740.000.000.009.20
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132332492009.11.11 04:39sell0.50usdjpy89.62894.62889.5582009.11.11 05:0089.6150.000.000.007.25
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132332452009.11.11 04:39buy0.30usdjpy89.64384.64389.7132009.11.11 08:0389.7130.000.000.0023.41
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
132332422009.11.11 04:39sell0.50gbpusd1.672441.722441.671742009.11.11 05:501.672130.000.000.0015.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132332382009.11.11 04:39buy0.40gbpusd1.672641.622641.673342009.11.11 04:411.672780.000.000.005.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132331162009.11.11 04:35sell0.50eurusd1.498231.548231.497532009.11.11 06:311.498050.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132331142009.11.11 04:35buy0.30eurusd1.498391.448391.499092009.11.11 04:411.498530.000.000.004.20
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132330652009.11.11 04:32sell0.50eurusd1.498141.548141.497442009.11.11 08:101.497830.000.000.0015.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132330632009.11.11 04:32buy0.30eurusd1.498301.448301.499002009.11.11 04:401.498540.000.000.007.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132328272009.11.11 04:30sell0.50gbpusd1.671981.721981.671282009.11.11 05:541.671280.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132328242009.11.11 04:30buy0.40gbpusd1.672181.622181.672882009.11.11 04:351.672310.000.000.005.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132326572009.11.11 04:27sell0.50gbpusd1.672041.722041.671342009.11.11 05:541.671340.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132326542009.11.11 04:27buy0.40gbpusd1.672221.622221.672922009.11.11 04:361.672390.000.000.006.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132326242009.11.11 04:26sell0.50gbpusd1.671891.721891.671192009.11.11 05:561.671580.000.000.0015.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132326212009.11.11 04:26buy0.40gbpusd1.672051.622051.672752009.11.11 04:331.672240.000.000.007.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132324502009.11.11 04:25sell0.50eurusd1.498411.548411.497712009.11.11 04:311.498270.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132324482009.11.11 04:25buy0.30eurusd1.498571.448571.499272009.11.11 04:441.498790.000.000.006.60
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132324282009.11.11 04:24sell0.50usdjpy89.57794.57789.5072009.11.11 05:5489.5560.000.000.0011.72
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132324262009.11.11 04:24buy0.30usdjpy89.59284.59289.6622009.11.11 04:3889.6280.000.000.0012.05
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132324162009.11.11 04:24sell0.50eurusd1.498641.548641.497942009.11.11 04:251.497940.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
132324142009.11.11 04:24buy0.30eurusd1.498801.448801.499502009.11.11 04:431.498910.000.000.003.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132320102009.11.11 04:16sell0.50gbpusd1.672681.722681.671982009.11.11 04:211.671980.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132320062009.11.11 04:16buy0.30gbpusd1.672881.622881.673582009.11.11 04:521.673580.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132316712009.11.11 04:07sell0.50usdjpy89.63994.63989.5692009.11.11 04:1089.6220.000.000.009.48
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132316692009.11.11 04:07buy0.30usdjpy89.65484.65489.7242009.11.11 08:0389.7240.000.000.0023.41
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
132313152009.11.11 04:03sell0.50gbpusd1.674161.724161.673462009.11.11 04:061.673960.000.000.0010.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132313112009.11.11 04:03buy0.30gbpusd1.674441.624441.675142009.11.11 09:441.674600.000.000.004.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132309412009.11.11 03:57sell0.50eurusd1.499641.549641.498942009.11.11 04:201.498940.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
132309402009.11.11 03:57buy0.30eurusd1.499801.449801.500502009.11.11 04:011.500500.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
132309392009.11.11 03:57sell0.50eurusd1.499641.549641.498942009.11.11 04:201.498940.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
132309382009.11.11 03:57buy0.30eurusd1.499801.449801.500502009.11.11 04:011.500500.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
132309312009.11.11 03:56sell0.50gbpusd1.672881.722881.672182009.11.11 04:141.672730.000.000.007.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132309302009.11.11 03:56buy0.30gbpusd1.673121.623121.673822009.11.11 04:011.673820.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132308302009.11.11 03:51sell0.50eurusd1.499791.549791.499092009.11.11 04:171.499670.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132308292009.11.11 03:51buy0.30eurusd1.500001.450001.500702009.11.11 04:021.500450.000.000.0013.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132308042009.11.11 03:49sell0.50gbpusd1.672331.722331.671632009.11.11 04:251.671950.000.000.0019.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132308032009.11.11 03:49buy0.30gbpusd1.672531.622531.673232009.11.11 03:541.672730.000.000.006.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132307842009.11.11 03:48sell0.50gbpusd1.672281.722281.671582009.11.11 04:231.672010.000.000.0013.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132307812009.11.11 03:48buy0.30gbpusd1.672481.622481.673182009.11.11 03:521.672650.000.000.005.10
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132303662009.11.11 03:35sell0.50gbpusd1.672121.722121.671422009.11.11 04:221.672010.000.000.005.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132303632009.11.11 03:35buy0.40gbpusd1.672361.622361.673062009.11.11 03:441.672500.000.000.005.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132301472009.11.11 03:32sell0.50eurusd1.499691.549691.498992009.11.11 04:191.498990.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
132301462009.11.11 03:32buy0.30eurusd1.499851.449851.500552009.11.11 03:431.500240.000.000.0011.70
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132301422009.11.11 03:31sell0.50eurusd1.499821.549821.499122009.11.11 03:551.499710.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132301412009.11.11 03:31buy0.30eurusd1.499981.449981.500682009.11.11 03:421.500170.000.000.005.70
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132301052009.11.11 03:30sell0.50gbpusd1.672091.722091.671392009.11.11 04:241.671940.000.000.007.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132301032009.11.11 03:30buy0.40gbpusd1.672371.622371.673072009.11.11 03:431.672730.000.000.0014.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132300002009.11.11 03:24sell0.50gbpusd1.672001.722001.671302009.11.11 05:541.671870.000.000.006.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132299992009.11.11 03:24buy0.40gbpusd1.672201.622201.672902009.11.11 03:251.672320.000.000.004.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132298202009.11.11 03:17sell0.50eurusd1.499491.549491.498792009.11.11 04:201.499130.000.000.0018.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132298192009.11.11 03:17buy0.30eurusd1.499651.449651.500352009.11.11 03:181.499930.000.000.008.40
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132294822009.11.11 03:07sell0.50usdjpy89.56794.56789.4972009.11.11 03:4689.5490.000.000.0010.05
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132294812009.11.11 03:07buy0.30usdjpy89.58784.58789.6572009.11.11 04:0189.6100.000.000.007.70
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132288482009.11.11 02:50sell0.50gbpusd1.674241.724241.673542009.11.11 02:511.673960.000.000.0014.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132288472009.11.11 02:50buy0.30gbpusd1.674361.624361.675062009.11.11 08:371.674520.000.000.004.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132286922009.11.11 02:43buy0.30gbpusd1.674091.624091.674792009.11.11 04:041.674550.000.000.0013.80
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132285752009.11.11 02:40sell0.50usdjpy89.61094.61089.5402009.11.11 02:4689.6000.000.000.005.58
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132285742009.11.11 02:40buy0.30usdjpy89.62584.62589.6952009.11.11 04:0589.6430.000.000.006.02
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132285652009.11.11 02:40sell0.50eurusd1.499991.549991.499292009.11.11 03:151.499530.000.000.0023.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132285622009.11.11 02:40buy0.30eurusd1.500151.450151.500852009.11.11 03:401.500260.000.000.003.30
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132285572009.11.11 02:40sell0.50eurusd1.499991.549991.499292009.11.11 03:141.499450.000.000.0027.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132285542009.11.11 02:40buy0.30eurusd1.500151.450151.500852009.11.11 03:041.500380.000.000.006.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132285102009.11.11 02:39sell0.50eurusd1.499921.549921.499222009.11.11 03:101.499690.000.000.0011.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132285082009.11.11 02:39buy0.30eurusd1.500051.450051.500752009.11.11 03:001.500470.000.000.0012.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132284062009.11.11 02:35sell0.50usdjpy89.57694.57689.5062009.11.11 02:5889.5060.000.000.0039.10
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
132284032009.11.11 02:35buy0.30usdjpy89.59184.59189.6612009.11.11 02:3789.6030.000.000.004.02
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132282282009.11.11 02:30sell0.50eurusd1.500501.550501.499802009.11.11 02:311.500390.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132282202009.11.11 02:30buy0.30eurusd1.500671.450671.501372009.11.11 09:581.500810.000.000.004.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132281432009.11.11 02:28sell0.50gbpusd1.674761.724761.674062009.11.11 02:401.674280.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132281422009.11.11 02:28buy0.30gbpusd1.675061.625061.675762009.11.11 09:481.675760.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132281302009.11.11 02:27sell0.50usdjpy89.59794.59789.5272009.11.11 02:3389.5610.000.000.0020.10
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132281292009.11.11 02:27buy0.30usdjpy89.61084.61089.6802009.11.11 04:0389.6250.000.000.005.02
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132280262009.11.11 02:24buy0.30eurusd1.500191.450191.500892009.11.11 02:271.500410.000.000.006.60
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132279952009.11.11 02:23sell0.50gbpusd1.674851.724851.674152009.11.11 02:311.674740.000.000.005.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132279932009.11.11 02:23buy0.30gbpusd1.675131.625131.675832009.11.11 09:481.675830.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
132276582009.11.11 02:19sell0.50eurusd1.500051.550051.499352009.11.11 02:371.499940.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132276572009.11.11 02:19buy0.30eurusd1.500191.450191.500892009.11.11 02:221.500390.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132276552009.11.11 02:19sell0.50gbpusd1.674601.724601.673902009.11.11 02:381.674430.000.000.008.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132276532009.11.11 02:19buy0.30gbpusd1.674751.624751.675452009.11.11 02:261.674860.000.000.003.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132274132009.11.11 02:14sell0.50gbpusd1.674251.724251.673552009.11.11 02:151.674140.000.000.005.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132274122009.11.11 02:14buy0.30gbpusd1.674501.624501.675202009.11.11 02:211.674820.000.000.009.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132273662009.11.11 02:12sell0.50usdjpy89.56894.56889.4982009.11.11 02:2189.5440.000.000.0013.40
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132273572009.11.11 02:12buy0.30usdjpy89.57684.57689.6462009.11.11 02:1789.5890.000.000.004.35
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132270942009.11.11 02:08sell0.50usdjpy89.57294.57289.5022009.11.11 02:0889.5020.000.000.0039.11
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
132270912009.11.11 02:08buy0.30usdjpy89.58784.58789.6572009.11.11 02:2889.6020.000.000.005.02
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132266562009.11.11 02:05sell0.50usdjpy89.57094.57089.5002009.11.11 02:0689.5000.000.000.0039.11
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
132266502009.11.11 02:05buy0.30usdjpy89.58584.58589.6552009.11.11 02:2689.5970.000.000.004.02
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132266062009.11.11 02:04sell0.50gbpusd1.673721.723721.673022009.11.11 03:051.673020.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
132266032009.11.11 02:04buy0.30gbpusd1.673951.623951.674652009.11.11 02:101.674540.000.000.0017.70
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132262532009.11.11 02:01sell0.50eurusd1.499951.549951.499252009.11.11 02:021.499590.000.000.0018.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132262332009.11.11 02:01buy0.30eurusd1.500101.450101.500802009.11.11 02:201.500230.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132258372009.11.11 01:59sell0.50gbpusd1.673491.723491.672792009.11.11 03:051.673290.000.000.0010.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132258332009.11.11 01:59buy0.40gbpusd1.673791.623791.674492009.11.11 02:051.674490.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
132256532009.11.11 01:56sell0.50eurusd1.498671.548671.497972009.11.11 04:251.497970.000.000.0035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
132256512009.11.11 01:56buy0.30eurusd1.498831.448831.499532009.11.11 02:001.499530.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
132252772009.11.11 01:51sell0.50gbpusd1.673331.723331.672632009.11.11 03:051.672630.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
132252732009.11.11 01:51buy0.40gbpusd1.673531.623531.674232009.11.11 02:001.674230.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
132248742009.11.11 01:43sell0.50gbpusd1.672821.722821.672122009.11.11 03:101.672670.000.000.007.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132248732009.11.11 01:43buy0.40gbpusd1.673061.623061.673762009.11.11 01:491.673300.000.000.009.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132248602009.11.11 01:43sell0.50eurusd1.498281.548281.497582009.11.11 06:301.498150.000.000.006.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132248592009.11.11 01:43buy0.30eurusd1.498441.448441.499142009.11.11 01:521.498560.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132248562009.11.11 01:42sell0.50eurusd1.498301.548301.497602009.11.11 06:201.498190.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132248552009.11.11 01:42buy0.30eurusd1.498461.448461.499162009.11.11 01:551.498710.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132248372009.11.11 01:42sell0.50gbpusd1.672731.722731.672032009.11.11 03:121.672580.000.000.007.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132248352009.11.11 01:42buy0.40gbpusd1.672931.622931.673632009.11.11 01:471.673300.000.000.0014.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132245302009.11.11 01:33sell0.50gbpusd1.673111.723111.672412009.11.11 01:411.672800.000.000.0015.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132245282009.11.11 01:33buy0.40gbpusd1.673371.623371.674072009.11.11 01:581.673510.000.000.005.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132244062009.11.11 01:30buy0.40gbpusd1.673651.623651.674352009.11.11 02:001.674350.000.000.0028.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
132240962009.11.11 01:16sell0.50gbpusd1.673171.723171.672472009.11.11 01:391.672470.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132240952009.11.11 01:16buy0.40gbpusd1.673391.623391.674092009.11.11 01:231.673610.000.000.008.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132240742009.11.11 01:15sell0.50usdjpy89.73594.73589.6652009.11.11 02:0089.6650.000.000.0039.03
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
132240732009.11.11 01:15buy0.30usdjpy89.75084.75089.8202009.11.11 01:2989.7600.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132240542009.11.11 01:14sell0.50gbpusd1.673131.723131.672432009.11.11 01:381.672950.000.000.009.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132240522009.11.11 01:14buy0.40gbpusd1.673431.623431.674132009.11.11 01:221.673730.000.000.0012.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132232012009.11.11 00:40sell0.50eurusd1.498521.548521.497822009.11.11 01:321.498400.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132231992009.11.11 00:40buy0.30eurusd1.498681.448681.499382009.11.11 02:001.499380.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
132229832009.11.11 00:30sell0.50gbpusd1.673541.723541.672842009.11.11 01:111.673180.000.000.0018.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132229792009.11.11 00:30buy0.30gbpusd1.673751.623751.674452009.11.11 01:201.673860.000.000.003.30
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132229522009.11.11 00:29sell0.50gbpusd1.673611.723611.672912009.11.11 01:091.673170.000.000.0022.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132229512009.11.11 00:29buy0.30gbpusd1.673811.623811.674512009.11.11 02:001.673960.000.000.004.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132228832009.11.11 00:26sell0.50usdjpy89.79894.79889.7282009.11.11 01:0389.7870.000.000.006.13
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132228822009.11.11 00:26buy0.30usdjpy89.81384.81389.8832009.11.11 00:3189.8260.000.000.004.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132227012009.11.11 00:22sell0.50eurusd1.498821.548821.498122009.11.11 00:381.498700.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132226982009.11.11 00:22buy0.30eurusd1.498981.448981.499682009.11.11 02:001.499680.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
132226882009.11.11 00:21sell0.50usdjpy89.81794.81789.7472009.11.11 00:2589.8050.000.000.006.68
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132226872009.11.11 00:21buy0.30usdjpy89.83184.83189.9012009.11.11 08:5489.8450.000.000.004.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132226312009.11.11 00:18sell0.50gbpusd1.673871.723871.673172009.11.11 00:271.673760.000.000.005.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132226302009.11.11 00:18buy0.30gbpusd1.674111.624111.674812009.11.11 02:061.674460.000.000.0010.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132226202009.11.11 00:18sell0.50eurusd1.498801.548801.498102009.11.11 00:351.498680.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132226182009.11.11 00:18buy0.30eurusd1.499001.449001.499702009.11.11 02:001.499700.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
132225702009.11.11 00:16sell0.50gbpusd1.673961.723961.673262009.11.11 00:261.673820.000.000.007.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132225692009.11.11 00:16buy0.40gbpusd1.674161.624161.674862009.11.11 02:031.674300.000.000.005.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132211792009.11.10 23:44sell0.50eurusd1.498371.548371.497672009.11.11 01:401.498230.000.00-0.707.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132211782009.11.10 23:44buy0.30eurusd1.498531.448531.499232009.11.10 23:581.498790.000.000.007.80
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132211562009.11.10 23:43sell0.50gbpusd1.673701.723701.673002009.11.11 01:081.673280.000.00-1.4021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132211552009.11.10 23:43buy0.40gbpusd1.673921.623921.674622009.11.10 23:581.674120.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132211472009.11.10 23:42sell0.50gbpusd1.673711.723711.673012009.11.11 01:071.673310.000.00-1.4020.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132211462009.11.10 23:42buy0.40gbpusd1.673921.623921.674622009.11.10 23:581.674260.000.000.0013.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132210512009.11.10 23:36sell0.50eurusd1.498421.548421.497722009.11.11 01:391.498270.000.00-0.707.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132210502009.11.10 23:36buy0.30eurusd1.498581.448581.499282009.11.10 23:581.499030.000.000.0013.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132210332009.11.10 23:35sell0.50eurusd1.498381.548381.497682009.11.11 01:361.498250.000.00-0.706.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132210322009.11.10 23:35buy0.30eurusd1.498601.448601.499302009.11.10 23:581.498970.000.000.0011.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132210192009.11.10 23:34sell0.50gbpusd1.673651.723651.672952009.11.11 01:051.673320.000.00-1.4016.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132210182009.11.10 23:34buy0.40gbpusd1.673911.623911.674612009.11.10 23:591.674270.000.000.0014.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132204422009.11.10 23:19buy0.40gbpusd1.673471.623471.674172009.11.10 23:321.673590.000.000.004.80
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132201402009.11.10 23:07sell0.50gbpusd1.673041.723041.672342009.11.11 01:401.672650.000.00-1.4019.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132201352009.11.10 23:07buy0.40gbpusd1.673271.623271.673972009.11.10 23:311.673590.000.000.0012.80
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132200212009.11.10 23:05buy0.40gbpusd1.673181.623181.673882009.11.10 23:271.673370.000.000.007.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132197082009.11.10 22:57sell0.50eurusd1.497771.547771.497072009.11.11 08:241.497330.000.00-0.7022.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132197052009.11.10 22:57buy0.30eurusd1.497931.447931.498632009.11.10 23:251.498100.000.000.005.10
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132195912009.11.10 22:50sell0.50eurusd1.497841.547841.497142009.11.11 08:211.497660.000.00-0.709.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132195872009.11.10 22:50buy0.30eurusd1.498001.448001.498702009.11.10 23:231.498230.000.000.006.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132195352009.11.10 22:48sell0.50gbpusd1.672731.722731.672032009.11.11 03:091.672590.000.00-1.407.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132195332009.11.10 22:48buy0.40gbpusd1.672921.622921.673622009.11.10 23:061.673200.000.000.0011.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132195132009.11.10 22:47sell0.50gbpusd1.672641.722641.671942009.11.11 03:141.672490.000.00-1.407.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132195122009.11.10 22:47buy0.40gbpusd1.672841.622841.673542009.11.10 23:011.672960.000.000.004.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132192712009.11.10 22:42sell0.50eurusd1.498041.548041.497342009.11.10 22:521.497930.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132192702009.11.10 22:42buy0.30eurusd1.498201.448201.498902009.11.10 23:331.498310.000.000.003.30
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132192662009.11.10 22:42sell0.50eurusd1.498041.548041.497342009.11.10 22:491.497930.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132192652009.11.10 22:42buy0.30eurusd1.498201.448201.498902009.11.10 23:311.498410.000.000.006.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132192392009.11.10 22:41sell0.50eurusd1.498051.548051.497352009.11.10 22:471.497950.000.000.005.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132192372009.11.10 22:41buy0.30eurusd1.498211.448211.498912009.11.10 23:281.498440.000.000.006.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132192242009.11.10 22:40sell0.50eurusd1.497991.547991.497292009.11.10 22:481.497860.000.000.006.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132192182009.11.10 22:40buy0.30eurusd1.498121.448121.498822009.11.10 23:211.498320.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132191232009.11.10 22:36sell0.50gbpusd1.673021.723021.672322009.11.10 22:411.672870.000.000.007.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132191212009.11.10 22:36buy0.40gbpusd1.673221.623221.673922009.11.10 23:261.673330.000.000.004.40
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132190052009.11.10 22:33sell0.50eurusd1.497951.547951.497252009.11.10 22:551.497810.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132190022009.11.10 22:33buy0.30eurusd1.498111.448111.498812009.11.10 23:201.498300.000.000.005.70
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132189572009.11.10 22:32sell0.50gbpusd1.672851.722851.672152009.11.10 22:551.672740.000.000.005.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132189522009.11.10 22:32buy0.40gbpusd1.673181.623181.673882009.11.10 23:241.673280.000.000.004.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132188122009.11.10 22:30sell0.50eurusd1.497871.547871.497172009.11.11 08:201.497740.000.00-0.706.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132188082009.11.10 22:30buy0.30eurusd1.498001.448001.498702009.11.10 22:431.498130.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132187572009.11.10 22:29sell0.50usdjpy89.83594.83589.7652009.11.11 00:1989.8100.000.00-0.6113.92
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132187552009.11.10 22:29buy0.30usdjpy89.85084.85089.9202009.11.11 09:1389.9200.000.00-0.2023.35
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
132187002009.11.10 22:27sell0.50usdjpy89.82794.82789.7572009.11.11 00:1789.8170.000.00-0.615.57
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132186942009.11.10 22:27buy0.30usdjpy89.84584.84589.9152009.11.10 23:2389.8560.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132186012009.11.10 22:25buy0.40gbpusd1.673271.623271.673972009.11.10 23:301.673570.000.000.0012.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132186022009.11.10 22:25sell0.50gbpusd1.673071.723071.672372009.11.10 22:291.672970.000.000.005.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132185702009.11.10 22:23sell0.50gbpusd1.672951.722951.672252009.11.10 22:461.672820.000.000.006.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132185692009.11.10 22:23buy0.40gbpusd1.673151.623151.673852009.11.10 23:181.673450.000.000.0012.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132185142009.11.10 22:21sell0.50eurusd1.497711.547711.497012009.11.11 08:231.497400.000.00-0.7015.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132185132009.11.10 22:21buy0.30eurusd1.497871.447871.498572009.11.10 22:351.497990.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132185112009.11.10 22:21sell0.50eurusd1.497711.547711.497012009.11.11 08:221.497180.000.00-0.7026.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132185102009.11.10 22:21buy0.30eurusd1.497871.447871.498572009.11.10 22:341.498020.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132182172009.11.10 22:15sell0.50gbpusd1.672841.722841.672142009.11.10 22:451.672740.000.000.005.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132182112009.11.10 22:15buy0.40gbpusd1.673021.623021.673722009.11.10 22:251.673140.000.000.004.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132180432009.11.10 22:10sell0.50gbpusd1.673031.723031.672332009.11.10 22:281.672860.000.000.008.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132180412009.11.10 22:10buy0.40gbpusd1.673231.623231.673932009.11.10 23:141.673480.000.000.0010.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132180102009.11.10 22:09sell0.50eurusd1.497261.547261.496562009.11.10 22:131.497050.000.000.0010.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132180072009.11.10 22:09buy0.30eurusd1.497371.447371.498072009.11.10 22:191.497530.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132175042009.11.10 22:00buy0.40gbpusd1.673871.623871.674572009.11.10 23:501.674020.000.000.006.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132175192009.11.10 22:00sell0.50gbpusd1.673701.723701.673002009.11.10 22:031.673570.000.000.006.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132171892009.11.10 21:54sell0.50eurusd1.497601.547601.496902009.11.10 22:071.497050.000.000.0027.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132171882009.11.10 21:54buy0.30eurusd1.497761.447761.498462009.11.10 22:311.498120.000.000.0010.80
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132170792009.11.10 21:50sell0.50gbpusd1.673481.723481.672782009.11.10 22:051.673140.000.000.0017.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132170762009.11.10 21:50buy0.20gbpusd1.673681.623681.674382009.11.10 23:471.673900.000.000.004.40
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132170052009.11.10 21:48sell0.50eurusd1.497431.547431.496732009.11.10 22:071.497050.000.000.0019.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132170032009.11.10 21:48buy0.30eurusd1.497591.447591.498292009.11.10 21:581.497920.000.000.009.90
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132169822009.11.10 21:47sell0.50gbpusd1.673241.723241.672542009.11.10 22:071.673050.000.000.009.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132157252009.11.10 21:18buy0.20gbpusd1.673081.623081.673782009.11.10 21:241.673310.000.000.004.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132156742009.11.10 21:17sell0.50eurusd1.496981.546981.496282009.11.10 21:201.496870.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132156732009.11.10 21:17buy0.30eurusd1.497141.447141.497842009.11.10 21:311.497840.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
132156382009.11.10 21:16sell0.50eurusd1.496861.546861.496162009.11.11 18:101.496160.000.00-0.7035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
132156372009.11.10 21:16buy0.30eurusd1.497041.447041.497742009.11.10 21:311.497740.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
132153952009.11.10 21:09sell0.50eurusd1.497311.547311.496612009.11.10 21:121.497170.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132153942009.11.10 21:09buy0.30eurusd1.497471.447471.498172009.11.10 21:381.497960.000.000.0014.70
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132152052009.11.10 21:06sell0.50eurusd1.497281.547281.496582009.11.10 21:071.497130.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132152002009.11.10 21:06buy0.30eurusd1.497471.447471.498172009.11.10 21:381.497960.000.000.0014.70
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132150562009.11.10 21:05buy0.20gbpusd1.673561.623561.674262009.11.10 21:351.673830.000.000.005.40
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132149612009.11.10 21:04sell0.50gbpusd1.673371.723371.672672009.11.10 21:121.673240.000.000.006.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132149602009.11.10 21:04buy0.20gbpusd1.673571.623571.674272009.11.10 21:321.673740.000.000.003.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132147612009.11.10 21:01sell0.50usdjpy89.76894.76889.6982009.11.10 21:3489.7560.000.000.006.68
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132147602009.11.10 21:01buy0.30usdjpy89.78384.78389.8532009.11.10 22:0789.8080.000.000.008.35
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132147592009.11.10 21:01sell0.50usdjpy89.76894.76889.6982009.11.10 21:3389.7570.000.000.006.13
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132147582009.11.10 21:01buy0.30usdjpy89.78384.78389.8532009.11.10 22:0789.8080.000.000.008.35
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132146482009.11.10 21:00sell0.50gbpusd1.673221.723221.672522009.11.10 21:021.672840.000.000.0019.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132146342009.11.10 21:00buy0.20gbpusd1.673331.623331.674032009.11.10 21:061.673510.000.000.003.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132140832009.11.10 20:53sell0.50eurusd1.495891.545891.495192009.11.12 11:041.495190.000.00-2.8035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
132140792009.11.10 20:53buy0.30eurusd1.495971.445971.496672009.11.10 20:571.496220.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132140152009.11.10 20:52buy0.30gbpusd1.672001.622001.672702009.11.10 20:571.672210.000.000.006.30
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132140172009.11.10 20:52sell0.50gbpusd1.671911.721911.671212009.11.11 05:551.671600.000.00-1.4015.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132139602009.11.10 20:51sell0.50usdjpy89.77294.77289.7022009.11.10 20:5689.7490.000.000.0012.81
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132139442009.11.10 20:51buy0.30usdjpy89.78084.78089.8502009.11.10 22:0689.7910.000.000.003.68
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132139272009.11.10 20:51buy0.30gbpusd1.672271.622271.672972009.11.10 20:581.672500.000.000.006.90
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132136822009.11.10 20:47sell0.50gbpusd1.671021.721021.670322009.11.11 12:341.670320.000.00-1.4035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
132136812009.11.10 20:47buy0.30gbpusd1.671101.621101.671802009.11.10 20:501.671800.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
132136672009.11.10 20:46sell0.50usdjpy89.79794.79789.7272009.11.10 20:4989.7750.000.000.0012.25
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132136652009.11.10 20:46buy0.30usdjpy89.80584.80589.8752009.11.10 22:1089.8170.000.000.004.01
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132136382009.11.10 20:45sell0.50gbpusd1.670971.720971.670272009.11.11 12:341.670270.000.00-1.4035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132136342009.11.10 20:45buy0.30gbpusd1.671101.621101.671802009.11.10 20:501.671800.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132135732009.11.10 20:44sell0.50eurusd1.495871.545871.495172009.11.12 11:041.495170.000.00-2.8035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
132135702009.11.10 20:44buy0.30eurusd1.495801.445801.496502009.11.10 20:551.496180.000.000.0011.40
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132129292009.11.10 20:31sell0.50eurusd1.496251.546251.495552009.11.10 20:331.496100.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132129162009.11.10 20:31buy0.30eurusd1.496251.446251.496952009.11.10 21:021.496580.000.000.009.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132125692009.11.10 20:24sell0.50eurusd1.495911.545911.495212009.11.10 20:411.495790.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132125662009.11.10 20:24buy0.30eurusd1.495971.445971.496672009.11.10 20:251.496090.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132125532009.11.10 20:24sell0.50gbpusd1.670721.720721.670022009.11.11 12:341.670020.000.00-1.4035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132125512009.11.10 20:24buy0.30gbpusd1.670911.620911.671612009.11.10 20:461.671010.000.000.003.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132125172009.11.10 20:23sell0.50gbpusd1.670511.720511.669812009.11.11 12:341.669810.000.00-1.4035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
132125122009.11.10 20:23buy0.30gbpusd1.670681.620681.671382009.11.10 20:271.670890.000.000.006.30
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132125052009.11.10 20:23sell0.50gbpusd1.670511.720511.669812009.11.11 12:341.669810.000.00-1.4035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132125042009.11.10 20:23buy0.30gbpusd1.670681.620681.671382009.11.10 20:251.670810.000.000.003.90
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132119622009.11.10 20:16sell0.50usdjpy89.84794.84789.7772009.11.10 20:4289.8320.000.000.008.35
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132119582009.11.10 20:16buy0.30usdjpy89.85584.85589.9252009.11.11 09:1689.9250.000.00-0.2023.35
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
132115672009.11.10 20:10sell0.50eurusd1.496181.546181.495482009.11.10 20:121.495970.000.000.0010.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132115622009.11.10 20:10buy0.30eurusd1.496261.446261.496962009.11.10 21:001.496670.000.000.0012.30
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132115202009.11.10 20:09sell0.50usdjpy89.78994.78989.7192009.11.10 20:4889.7690.000.000.0011.14
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132115142009.11.10 20:09buy0.30usdjpy89.79784.79789.8672009.11.10 20:1089.8080.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132112792009.11.10 20:05sell0.50gbpusd1.670671.720671.669972009.11.10 20:081.669970.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
132112742009.11.10 20:05sell0.30gbpusd1.670671.720671.669972009.11.10 20:061.670460.000.000.006.30
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132109462009.11.10 20:01sell0.50usdjpy89.77594.77589.7052009.11.10 20:0389.7630.000.000.006.68
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132109422009.11.10 20:01buy0.30usdjpy89.78384.78389.8532009.11.10 20:0889.7940.000.000.003.68
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132109412009.11.10 20:01sell0.50gbpusd1.670631.720631.669932009.11.10 20:021.670490.000.000.007.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
132109392009.11.10 20:01buy0.30gbpusd1.670831.620831.671532009.11.10 20:291.671010.000.000.005.40
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132109352009.11.10 20:01sell0.50eurusd1.496341.546341.495642009.11.10 20:071.496170.000.000.008.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132109342009.11.10 20:01buy0.30eurusd1.496441.446441.497142009.11.10 20:041.496730.000.000.008.70
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132100182009.11.10 19:48sell0.50eurusd1.495311.545311.494612009.11.12 11:061.494610.000.00-2.8035.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
132100172009.11.10 19:48buy0.30eurusd1.495391.445391.496092009.11.10 19:551.496090.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
132099492009.11.10 19:46buy0.30gbpusd1.669221.619221.669922009.11.10 19:531.669360.000.000.004.20
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132099462009.11.10 19:46sell0.50gbpusd1.669071.719071.668372009.11.10 20:161.668780.000.000.0014.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132099432009.11.10 19:46buy0.30gbpusd1.669221.619221.669922009.11.10 19:521.669360.000.000.004.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132097282009.11.10 19:42buy0.30gbpusd1.669151.619151.669852009.11.10 19:471.669280.000.000.003.90
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132096812009.11.10 19:41sell0.50eurusd1.495511.545511.494812009.11.10 19:451.495270.000.000.0012.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132096772009.11.10 19:41buy0.30eurusd1.495641.445641.496342009.11.10 19:571.495920.000.000.008.40
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132092872009.11.10 19:35sell0.50usdjpy89.81794.81789.7472009.11.10 19:5789.8010.000.000.008.91
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132092802009.11.10 19:35buy0.30usdjpy89.82584.82589.8952009.11.10 20:1589.8420.000.000.005.68
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132092322009.11.10 19:34buy0.10gbpusd1.668801.618801.669502009.11.10 19:361.669100.000.000.003.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132090592009.11.10 19:33buy0.30eurusd1.495331.445331.496032009.11.10 19:361.495670.000.000.0010.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132086862009.11.10 19:29buy0.30eurusd1.495401.445401.496102009.11.10 19:351.495520.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132076002009.11.10 19:20buy0.30gbpusd1.669501.619501.670202009.11.10 19:571.670200.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
132075102009.11.10 19:19sell0.50gbpusd1.669361.719361.668662009.11.10 19:261.669200.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132075062009.11.10 19:19buy0.30gbpusd1.669511.619511.670212009.11.10 19:551.669690.000.000.005.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132074122009.11.10 19:18sell0.50gbpusd1.669231.719231.668532009.11.10 19:271.669120.000.000.005.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132074062009.11.10 19:18buy0.30gbpusd1.669401.619401.670102009.11.10 19:231.669690.000.000.008.70
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132069812009.11.10 19:15buy0.30eurusd1.495131.445131.495832009.11.10 19:171.495830.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
132068862009.11.10 19:14sell0.50gbpusd1.668171.718171.667472009.11.10 19:311.667970.000.000.0010.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
132068832009.11.10 19:14buy0.30gbpusd1.668321.618321.669022009.11.10 19:161.669020.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
132058392009.11.10 19:06buy0.30gbpusd1.668301.618301.669002009.11.10 19:161.669000.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
132048222009.11.10 18:57sell0.50usdjpy89.84494.84489.7742009.11.10 19:1689.8280.000.000.008.91
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132048202009.11.10 18:57buy0.30usdjpy89.85284.85289.9222009.11.11 09:1389.9220.000.00-0.2023.35
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
132044782009.11.10 18:55buy0.30usdjpy89.85784.85789.9272009.11.11 09:1689.9270.000.00-0.2023.35
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
132044752009.11.10 18:55sell0.50usdjpy89.84894.84889.7782009.11.10 19:0089.8360.000.000.006.68
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132044672009.11.10 18:55buy0.30usdjpy89.85784.85789.9272009.11.11 09:1689.8850.000.00-0.209.35
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132038222009.11.10 18:51buy0.30eurusd1.496311.446311.497012009.11.10 20:001.496420.000.000.003.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132036232009.11.10 18:50sell0.50eurusd1.496231.546231.495532009.11.10 19:041.495750.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132036092009.11.10 18:50buy0.30eurusd1.496331.446331.497032009.11.10 18:561.496570.000.000.007.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132034292009.11.10 18:49sell0.50usdjpy89.83294.83289.7622009.11.10 19:3289.8160.000.000.008.91
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132034212009.11.10 18:49buy0.30usdjpy89.84084.84089.9102009.11.10 18:5689.8540.000.000.004.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132030502009.11.10 18:46sell0.50eurusd1.495251.545251.494552009.11.10 19:101.495020.000.000.0011.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
132030462009.11.10 18:46buy0.30eurusd1.495331.445331.496032009.11.10 18:471.495700.000.000.0011.10
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132016182009.11.10 18:34sell0.50gbpusd1.668471.718471.667772009.11.10 18:421.667770.000.000.0035.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
132016032009.11.10 18:34buy0.30gbpusd1.668591.618591.669292009.11.10 18:381.669290.000.000.0021.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
132014102009.11.10 18:32buy0.30gbpusd1.669601.619601.670302009.11.10 19:561.670110.000.000.0015.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132013302009.11.10 18:31buy0.30gbpusd1.669501.619501.670202009.11.10 19:221.669660.000.000.004.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132009432009.11.10 18:28sell0.50usdjpy89.84894.84889.7782009.11.10 18:5389.8260.000.000.0012.25
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
132009422009.11.10 18:28buy0.30usdjpy89.85684.85689.9262009.11.11 09:1489.8840.000.00-0.209.35
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
132009392009.11.10 18:28sell0.50usdjpy89.84894.84889.7782009.11.10 18:5289.8260.000.000.0012.25
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132009272009.11.10 18:28buy0.30usdjpy89.85684.85689.9262009.11.10 20:3489.8730.000.000.005.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132008502009.11.10 18:27sell0.50usdjpy89.84494.84489.7742009.11.10 18:5089.8320.000.000.006.68
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132008462009.11.10 18:27buy0.30usdjpy89.85284.85289.9222009.11.10 18:4289.8680.000.000.005.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132002772009.11.10 18:21buy0.30usdjpy89.86084.86089.9302009.11.10 18:4189.8700.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132001632009.11.10 18:20buy0.30eurusd1.495041.445041.495742009.11.10 18:231.495740.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
132000692009.11.10 18:19buy0.30eurusd1.494971.444971.495672009.11.10 18:221.495670.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
131998842009.11.10 18:17sell0.50gbpusd1.670001.720001.669202009.11.10 18:241.669860.000.000.007.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131998792009.11.10 18:17buy0.30gbpusd1.670141.620141.670942009.11.10 19:591.670830.000.000.0020.70
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131989352009.11.10 18:11buy0.30gbpusd1.671071.621071.671872009.11.10 20:281.671260.000.000.005.70
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131985532009.11.10 18:09buy0.30usdjpy89.77984.77989.8492009.11.10 18:1689.8300.000.000.0017.03
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131981492009.11.10 18:07sell0.50usdjpy89.76294.76289.6922009.11.10 20:0289.7520.000.000.005.57
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131980772009.11.10 18:07buy0.30usdjpy89.77084.77089.8402009.11.10 18:1489.8400.000.000.0023.37
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
131973452009.11.10 18:03buy0.30eurusd1.497171.447171.497872009.11.10 18:041.497270.000.000.003.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131960142009.11.10 17:54sell0.50usdjpy89.75994.75989.6892009.11.10 17:5989.7370.000.000.0012.26
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131960102009.11.10 17:54buy0.30usdjpy89.76784.76789.8372009.11.10 18:1389.8370.000.000.0023.38
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
131958512009.11.10 17:53buy0.30usdjpy89.75384.75389.8232009.11.10 18:0589.7650.000.000.004.01
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131958462009.11.10 17:53sell0.50usdjpy89.74594.74589.6752009.11.11 02:0089.6750.000.00-0.6139.03
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
131958402009.11.10 17:53buy0.30usdjpy89.75384.75389.8232009.11.10 18:0189.7700.000.000.005.68
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131950112009.11.10 17:47sell0.50usdjpy89.76394.76389.6932009.11.10 17:5089.7490.000.000.007.80
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131950092009.11.10 17:47buy0.30usdjpy89.77184.77189.8412009.11.10 18:1589.8290.000.000.0019.37
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131949842009.11.10 17:47sell0.50gbpusd1.672491.722491.671692009.11.10 17:531.671690.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131949812009.11.10 17:47buy0.30gbpusd1.672601.622601.673402009.11.10 20:591.673400.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131943982009.11.10 17:41buy0.30usdjpy89.77384.77389.8432009.11.10 18:1289.8120.000.000.0013.03
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131934352009.11.10 17:32buy0.50eurusd1.500091.450091.500792009.11.11 02:091.500400.000.00-0.5515.50
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
131934332009.11.10 17:32sell0.30eurusd1.499981.549981.499282009.11.10 17:351.499830.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
131929292009.11.10 17:29sell0.50gbpusd1.673981.723981.673182009.11.10 17:331.673820.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131929232009.11.10 17:29buy0.30gbpusd1.674061.624061.674862009.11.10 17:301.674320.000.000.007.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131920042009.11.10 17:21buy0.30eurusd1.499601.449601.500302009.11.10 17:301.500300.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
131901552009.11.10 17:08buy0.30gbpusd1.671601.621601.672402009.11.10 17:111.672400.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131891802009.11.10 16:58sell0.50gbpusd1.671711.721711.670912009.11.10 17:011.670910.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131891782009.11.10 16:58buy0.30gbpusd1.671841.621841.672642009.11.10 17:111.672640.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131876362009.11.10 16:44sell0.50eurusd1.498171.548171.497372009.11.10 16:481.497630.000.000.0027.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131876272009.11.10 16:44buy0.30eurusd1.498301.448301.499102009.11.10 16:531.498540.000.000.007.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131872962009.11.10 16:41buy0.30eurusd1.498101.448101.498902009.11.10 16:521.498520.000.000.0012.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131866752009.11.10 16:36buy0.30eurusd1.497671.447671.498472009.11.10 16:371.497880.000.000.006.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131859132009.11.10 16:30buy0.30usdjpy89.79084.79089.8702009.11.10 16:4589.8700.000.000.0026.71
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
131859102009.11.10 16:30buy0.30usdjpy89.79084.79089.8702009.11.10 16:4589.8700.000.000.0026.71
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
131858022009.11.10 16:29sell0.50eurusd1.496401.546401.495602009.11.10 18:061.495600.000.000.0040.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
131858012009.11.10 16:29buy0.30eurusd1.496501.446501.497302009.11.10 16:301.496650.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131855682009.11.10 16:26sell0.50usdjpy89.78294.78289.7022009.11.10 17:2789.7710.000.000.006.13
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131855652009.11.10 16:26buy0.30usdjpy89.79084.79089.8702009.11.10 16:4389.8100.000.000.006.68
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131855632009.11.10 16:26sell0.50usdjpy89.78294.78289.7022009.11.10 16:2889.7660.000.000.008.91
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131855612009.11.10 16:26buy0.30usdjpy89.79084.79089.8702009.11.10 16:4289.8120.000.000.007.35
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131852142009.11.10 16:23sell0.50usdjpy89.76594.76589.6852009.11.10 17:3289.7460.000.000.0010.59
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131852132009.11.10 16:23buy0.30usdjpy89.77484.77489.8542009.11.10 16:2789.7850.000.000.003.68
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131844802009.11.10 16:15buy0.30usdjpy89.76284.76289.8422009.11.10 16:1989.7750.000.000.004.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131842612009.11.10 16:14buy0.30usdjpy89.75384.75389.8332009.11.10 16:1889.7860.000.000.0011.03
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131828302009.11.10 16:03buy0.30gbpusd1.670181.620181.670982009.11.10 16:331.670350.000.000.005.10
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
131827572009.11.10 16:02sell0.50usdjpy89.82394.82389.7432009.11.10 16:0489.7960.000.000.0015.03
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131827512009.11.10 16:02buy0.30usdjpy89.83184.83189.9112009.11.10 16:4689.8620.000.000.0010.35
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131826362009.11.10 16:01buy0.30eurusd1.497141.447141.497942009.11.10 16:051.497340.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131817062009.11.10 15:54buy0.30gbpusd1.669581.619581.670382009.11.10 15:541.670380.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131817082009.11.10 15:54sell0.50gbpusd1.669421.719421.668622009.11.10 18:331.669260.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
131805842009.11.10 15:46buy0.30gbpusd1.669061.619061.669862009.11.10 15:481.669860.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131799222009.11.10 15:41sell0.50gbpusd1.667451.717451.666652009.11.10 18:441.667240.000.000.0010.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131799192009.11.10 15:41buy0.30gbpusd1.667621.617621.668422009.11.10 15:421.667730.000.000.003.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131794742009.11.10 15:36sell0.50eurusd1.497801.547801.497002009.11.10 15:501.497430.000.000.0018.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131794722009.11.10 15:36buy0.30eurusd1.497921.447921.498722009.11.10 15:411.498720.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
131791012009.11.10 15:31sell0.50usdjpy89.88894.88889.8082009.11.10 15:4889.8080.000.000.0044.54
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
131790992009.11.10 15:31buy0.30usdjpy89.89684.89689.9762009.11.11 09:3889.9760.000.00-0.2026.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
131789662009.11.10 15:30sell0.50usdjpy89.88294.88289.8022009.11.10 15:4889.8020.000.000.0044.54
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
131789612009.11.10 15:30buy0.30usdjpy89.89084.89089.9702009.11.11 09:3489.9700.000.00-0.2026.68
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
131788912009.11.10 15:29buy0.30gbpusd1.667681.617681.668482009.11.10 15:431.668480.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131788962009.11.10 15:29sell0.50gbpusd1.667521.717521.666722009.11.10 15:301.666720.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131788862009.11.10 15:29sell0.50gbpusd1.667521.717521.666722009.11.10 15:301.666720.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131788792009.11.10 15:29buy0.30gbpusd1.667681.617681.668482009.11.10 15:431.668180.000.000.0015.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131783942009.11.10 15:25sell0.50gbpusd1.666461.716461.665662009.11.11 12:551.665660.000.00-1.4040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131783912009.11.10 15:25buy0.30gbpusd1.666551.616551.667352009.11.10 15:271.667350.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131782312009.11.10 15:23sell0.50usdjpy89.88294.88289.8022009.11.10 15:4889.8020.000.000.0044.54
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
131782272009.11.10 15:23buy0.30usdjpy89.89084.89089.9702009.11.11 09:3489.9700.000.00-0.2026.68
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
131780652009.11.10 15:21sell0.50gbpusd1.666471.716471.665672009.11.11 12:551.665670.000.00-1.4040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131780632009.11.10 15:21buy0.30gbpusd1.666601.616601.667402009.11.10 15:271.667400.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131780622009.11.10 15:21sell0.50gbpusd1.666471.716471.665672009.11.11 12:481.665890.000.00-1.4029.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131780612009.11.10 15:21buy0.30gbpusd1.666601.616601.667402009.11.10 15:271.667400.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131778632009.11.10 15:19sell0.50usdjpy89.89394.89389.8132009.11.10 15:4789.8130.000.000.0044.54
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
131778612009.11.10 15:19buy0.30usdjpy89.90184.90189.9812009.11.11 09:3889.9810.000.00-0.2026.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
131778592009.11.10 15:19sell0.50usdjpy89.89394.89389.8132009.11.10 15:4789.8130.000.000.0044.54
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
131778582009.11.10 15:19buy0.30usdjpy89.90184.90189.9812009.11.11 09:3789.9620.000.00-0.2020.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131773412009.11.10 15:13sell0.50eurusd1.496561.546561.495762009.11.10 16:091.495760.000.000.0040.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
131773402009.11.10 15:13buy0.30eurusd1.496701.446701.497502009.11.10 15:191.497080.000.000.0011.40
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
131771792009.11.10 15:11buy0.30usdjpy89.89584.89589.9752009.11.11 09:3589.9540.000.00-0.2019.68
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131771772009.11.10 15:11sell0.50usdjpy89.88794.88789.8072009.11.10 15:1789.8750.000.000.006.68
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131771732009.11.10 15:11buy0.30usdjpy89.89584.89589.9752009.11.11 09:3489.9340.000.00-0.2013.01
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131770982009.11.10 15:10sell0.50usdjpy89.88294.88289.8022009.11.10 15:4789.8250.000.000.0031.73
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131770972009.11.10 15:10buy0.30usdjpy89.89084.89089.9702009.11.10 15:3989.9060.000.000.005.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131770932009.11.10 15:10sell0.50usdjpy89.88294.88289.8022009.11.10 15:4489.8600.000.000.0012.24
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131770912009.11.10 15:10buy0.30usdjpy89.89084.89089.9702009.11.10 15:3789.9010.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131764202009.11.10 15:03buy0.30gbpusd1.666461.616461.667262009.11.10 15:261.666650.000.000.005.70
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131747132009.11.10 14:48buy0.30eurusd1.497991.447991.498792009.11.10 15:411.498530.000.000.0016.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131746662009.11.10 14:47buy0.30eurusd1.497841.447841.498642009.11.10 15:311.497980.000.000.004.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131745912009.11.10 14:46sell0.50gbpusd1.666201.716201.665402009.11.10 14:541.665750.000.000.0022.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131745862009.11.10 14:46buy0.30gbpusd1.666301.616301.667102009.11.10 14:511.666410.000.000.003.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131743792009.11.10 14:44sell0.50usdjpy90.07095.07089.9902009.11.10 14:5289.9900.000.000.0044.45
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
131742642009.11.10 14:43sell0.50usdjpy90.06595.06589.9852009.11.10 14:5289.9850.000.000.0044.45
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
131740392009.11.10 14:40sell0.50eurusd1.497981.547981.497182009.11.10 14:451.497440.000.000.0027.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
131740372009.11.10 14:40buy0.30eurusd1.498111.448111.498912009.11.10 15:401.498370.000.000.007.80
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131740352009.11.10 14:40sell0.50eurusd1.497981.547981.497182009.11.10 14:441.497760.000.000.0011.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131740312009.11.10 14:40buy0.30eurusd1.498111.448111.498912009.11.10 14:511.498230.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131739642009.11.10 14:39buy0.30eurusd1.497981.447981.498782009.11.10 14:411.498250.000.000.008.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131738732009.11.10 14:37sell0.50usdjpy90.08795.08790.0072009.11.10 14:3990.0760.000.000.006.11
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131737532009.11.10 14:36buy0.30gbpusd1.666701.616701.667502009.11.10 15:281.667500.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131733442009.11.10 14:31sell0.50gbpusd1.666701.716701.665902009.11.10 14:361.665900.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131733402009.11.10 14:31buy0.30gbpusd1.666851.616851.667652009.11.10 15:271.667130.000.000.008.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131730042009.11.10 14:28sell0.50eurusd1.498301.548301.497502009.11.10 14:351.498180.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131730032009.11.10 14:28buy0.30eurusd1.498431.448431.499232009.11.10 17:111.499140.000.000.0021.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131715342009.11.10 14:16sell0.50usdjpy90.06695.06689.9862009.11.10 14:5290.0040.000.000.0034.44
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131715322009.11.10 14:16buy0.30usdjpy90.07485.07490.1542009.11.10 14:2190.1100.000.000.0011.99
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131712962009.11.10 14:13buy0.30gbpusd1.667301.617301.668102009.11.10 15:281.667470.000.000.005.10
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131712572009.11.10 14:12buy0.30usdjpy90.07685.07690.1562009.11.10 14:1990.0900.000.000.004.66
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131709052009.11.10 14:07buy0.30usdjpy90.07985.07990.1592009.11.10 14:1890.0960.000.000.005.66
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131709082009.11.10 14:07sell0.50usdjpy90.07195.07189.9912009.11.10 14:1490.0540.000.000.009.44
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131708602009.11.10 14:06sell0.50usdjpy90.06095.06089.9802009.11.10 14:5090.0370.000.000.0012.77
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131708572009.11.10 14:06buy0.30usdjpy90.06885.06890.1482009.11.10 14:1790.0850.000.000.005.66
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131708282009.11.10 14:06buy0.30eurusd1.499921.449921.500722009.11.11 02:071.500040.000.00-0.333.60
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131705502009.11.10 14:03sell0.50eurusd1.499361.549361.498562009.11.10 14:161.498560.000.000.0040.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
131705472009.11.10 14:03buy0.30eurusd1.499501.449501.500302009.11.10 14:051.499830.000.000.009.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131704822009.11.10 14:02sell0.50usdjpy90.08195.08190.0012009.11.10 14:0390.0660.000.000.008.33
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131704802009.11.10 14:02buy0.30usdjpy90.08985.08990.1692009.11.10 14:2090.0990.000.000.003.33
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131704022009.11.10 14:01sell0.50eurusd1.499241.549241.498442009.11.10 14:171.498440.000.000.0040.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
131703992009.11.10 14:01buy0.30eurusd1.499351.449351.500152009.11.10 14:051.499820.000.000.0014.10
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131703862009.11.10 14:01buy0.30gbpusd1.667201.617201.668002009.11.10 14:081.668000.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131702232009.11.10 14:00sell0.50gbpusd1.667131.717131.666332009.11.10 14:221.666580.000.000.0027.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131702052009.11.10 14:00buy0.30gbpusd1.667211.617211.668012009.11.10 14:081.668010.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131696532009.11.10 13:56sell0.50eurusd1.499481.549481.498682009.11.10 13:591.499230.000.000.0012.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131696512009.11.10 13:56buy0.30eurusd1.499611.449611.500412009.11.10 14:051.499880.000.000.008.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131692342009.11.10 13:49sell0.50usdjpy90.12295.12290.0422009.11.10 13:5890.0870.000.000.0019.43
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131691792009.11.10 13:48sell0.50gbpusd1.669491.719491.668692009.11.10 13:541.668690.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131691742009.11.10 13:48buy0.30gbpusd1.669601.619601.670402009.11.10 15:491.669820.000.000.006.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131691202009.11.10 13:47sell0.50eurusd1.500251.550251.499452009.11.10 13:541.499450.000.000.0040.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
131691192009.11.10 13:47buy0.30eurusd1.500371.450371.501172009.11.11 02:211.500500.000.00-0.333.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131682622009.11.10 13:36sell0.50eurusd1.501211.551211.500412009.11.10 13:371.501060.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131682592009.11.10 13:36buy0.30eurusd1.501321.451321.502122009.11.11 10:011.501580.000.00-0.337.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131680442009.11.10 13:34sell0.50gbpusd1.670401.720401.669602009.11.10 13:381.670240.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131680392009.11.10 13:34buy0.30gbpusd1.670491.620491.671292009.11.10 15:591.671290.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131679782009.11.10 13:33buy0.30gbpusd1.670321.620321.671122009.11.10 15:591.670490.000.000.005.10
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131679772009.11.10 13:33buy0.30gbpusd1.670321.620321.671122009.11.10 13:361.670540.000.000.006.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131678912009.11.10 13:32sell0.50usdjpy90.08695.08690.0062009.11.10 14:0090.0320.000.000.0029.99
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131678892009.11.10 13:32buy0.30usdjpy90.09485.09490.1742009.11.10 13:3490.1160.000.000.007.32
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131672602009.11.10 13:24sell0.50eurusd1.500471.550471.499672009.11.10 13:441.500320.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131672592009.11.10 13:24buy0.30eurusd1.500591.450591.501392009.11.10 13:351.501390.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
131672042009.11.10 13:23sell0.50eurusd1.500481.550481.499682009.11.10 13:411.500350.000.000.006.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131672032009.11.10 13:23buy0.30eurusd1.500601.450601.501402009.11.10 13:351.501400.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
131672012009.11.10 13:23sell0.50gbpusd1.670481.720481.669682009.11.10 13:291.669680.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131671982009.11.10 13:23buy0.30gbpusd1.670631.620631.671432009.11.10 15:561.670740.000.000.003.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131667682009.11.10 13:17sell0.50eurusd1.500691.550691.499892009.11.10 13:211.500540.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
131667662009.11.10 13:17buy0.30eurusd1.500811.450811.501612009.11.10 13:351.500920.000.000.003.30
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131666152009.11.10 13:16buy0.30gbpusd1.671591.621591.672392009.11.10 16:461.671710.000.000.003.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131665072009.11.10 13:15sell0.50gbpusd1.671361.721361.670562009.11.10 13:201.670560.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131665032009.11.10 13:15buy0.30gbpusd1.671491.621491.672292009.11.10 16:401.672290.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131662882009.11.10 13:13sell0.50usdjpy90.13895.13890.0582009.11.10 13:1890.1230.000.000.008.32
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131661642009.11.10 13:11buy0.30usdjpy90.13185.13190.2112009.11.10 13:4290.1510.000.000.006.66
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131661332009.11.10 13:10sell0.50usdjpy90.12695.12690.0462009.11.10 13:2190.0950.000.000.0017.20
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131661302009.11.10 13:10buy0.30usdjpy90.13485.13490.2142009.11.10 13:4190.1500.000.000.005.32
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131659652009.11.10 13:09buy0.30gbpusd1.671831.621831.672632009.11.10 17:111.672630.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131656872009.11.10 13:06buy0.30usdjpy90.09885.09890.1782009.11.10 13:0990.1130.000.000.004.99
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131656892009.11.10 13:06sell0.50usdjpy90.09095.09090.0102009.11.10 13:2390.0660.000.000.0013.32
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131645262009.11.10 12:57sell0.50usdjpy90.12695.12690.0462009.11.10 13:0590.0970.000.000.0016.09
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131645242009.11.10 12:57buy0.30usdjpy90.13485.13490.2142009.11.10 13:1490.1480.000.000.004.66
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131645112009.11.10 12:57buy0.30eurusd1.501261.451261.502062009.11.10 13:051.501420.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131645152009.11.10 12:57sell0.50eurusd1.501161.551161.500362009.11.10 13:141.500590.000.000.0028.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131644422009.11.10 12:56buy0.30gbpusd1.671381.621381.672182009.11.10 12:591.672180.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131644392009.11.10 12:56buy0.30gbpusd1.671381.621381.672182009.11.10 12:591.672180.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131644412009.11.10 12:56sell0.50gbpusd1.671231.721231.670432009.11.10 13:201.670870.000.000.0018.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131642962009.11.10 12:54sell0.50usdjpy90.12695.12690.0462009.11.10 13:0490.0940.000.000.0017.76
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131642942009.11.10 12:54buy0.30usdjpy90.13485.13490.2142009.11.10 13:1290.1580.000.000.007.99
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131635782009.11.10 12:48sell0.50usdjpy90.15795.15790.0772009.11.10 12:5190.1280.000.000.0016.09
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131631582009.11.10 12:45buy0.30gbpusd1.671481.621481.672282009.11.10 12:581.671700.000.000.006.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131628082009.11.10 12:43sell0.50gbpusd1.669681.719681.668882009.11.10 13:541.668880.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131628052009.11.10 12:43buy0.30gbpusd1.669811.619811.670612009.11.10 12:441.670610.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131627892009.11.10 12:43buy0.30eurusd1.501161.451161.501962009.11.10 13:021.501450.000.000.008.70
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131626362009.11.10 12:42sell0.50gbpusd1.669501.719501.668702009.11.10 13:541.668700.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131626322009.11.10 12:42buy0.30gbpusd1.669641.619641.670442009.11.10 12:441.670440.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131626182009.11.10 12:42buy0.30gbpusd1.669641.619641.670442009.11.10 12:441.669850.000.000.006.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131626262009.11.10 12:42sell0.50gbpusd1.669501.719501.668702009.11.10 13:541.668700.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131614872009.11.10 12:33sell0.50gbpusd1.668801.718801.668002009.11.10 13:541.668000.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131614842009.11.10 12:33buy0.30gbpusd1.668991.618991.669792009.11.10 12:371.669400.000.000.0012.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131613342009.11.10 12:32sell0.50gbpusd1.668691.718691.667892009.11.10 13:541.667890.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131613272009.11.10 12:32buy0.30gbpusd1.668771.618771.669572009.11.10 12:341.668890.000.000.003.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131611982009.11.10 12:31sell0.50usdjpy89.95894.95889.8782009.11.10 14:5789.8780.000.000.0044.50
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
131611912009.11.10 12:31buy0.30usdjpy89.96684.96690.0462009.11.10 12:3490.0460.000.000.0026.65
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
131609442009.11.10 12:27sell0.50usdjpy89.95094.95089.8702009.11.10 14:5789.9050.000.000.0025.03
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131609422009.11.10 12:27buy0.30usdjpy89.95884.95890.0382009.11.10 12:3289.9820.000.000.008.00
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131608112009.11.10 12:25sell0.50eurusd1.500221.550221.499422009.11.10 13:551.499500.000.000.0036.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
131608042009.11.10 12:25buy0.30eurusd1.500331.450331.501132009.11.10 12:341.500860.000.000.0015.90
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131607402009.11.10 12:24sell0.50eurusd1.500401.550401.499602009.11.10 12:261.500080.000.000.0016.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131607382009.11.10 12:24buy0.30eurusd1.500531.450531.501332009.11.10 12:331.500830.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131599132009.11.10 12:16sell0.50eurusd1.499851.549851.499052009.11.10 13:541.499440.000.000.0020.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131599112009.11.10 12:16buy0.30eurusd1.499971.449971.500772009.11.10 12:231.500110.000.000.004.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131597692009.11.10 12:15buy0.30gbpusd1.668801.618801.669602009.11.10 12:351.669600.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131595952009.11.10 12:14sell0.50gbpusd1.668551.718551.667752009.11.10 12:261.668280.000.000.0013.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131595922009.11.10 12:14buy0.30gbpusd1.668701.618701.669502009.11.10 12:231.668820.000.000.003.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131592562009.11.10 12:12sell0.50usdjpy89.90194.90189.8212009.11.10 15:0089.8210.000.000.0044.53
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
131592522009.11.10 12:12buy0.30usdjpy89.90984.90989.9892009.11.10 12:1389.9890.000.000.0026.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
131592502009.11.10 12:12sell0.50usdjpy89.90194.90189.8212009.11.10 14:5989.8610.000.000.0022.26
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131592472009.11.10 12:12buy0.30usdjpy89.90984.90989.9892009.11.10 12:1389.9890.000.000.0026.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
131590902009.11.10 12:11buy0.30eurusd1.499771.449771.500572009.11.10 12:171.500570.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
131587132009.11.10 12:09sell0.50gbpusd1.666491.716491.665692009.11.10 14:341.666380.000.000.005.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131587082009.11.10 12:09buy0.30gbpusd1.666591.616591.667392009.11.10 12:101.667390.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131585332009.11.10 12:07sell0.50usdjpy89.85994.85989.7792009.11.10 15:0089.8400.000.000.0010.57
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131585322009.11.10 12:07buy0.30usdjpy89.86784.86789.9472009.11.10 12:0889.8800.000.000.004.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131584482009.11.10 12:06sell0.50eurusd1.498451.548451.497652009.11.10 14:201.498240.000.000.0010.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131584452009.11.10 12:06buy0.30eurusd1.498571.448571.499372009.11.10 12:101.499140.000.000.0017.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131582932009.11.10 12:05sell0.50gbpusd1.667261.717261.666462009.11.10 12:061.666460.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131582962009.11.10 12:05buy0.30gbpusd1.667401.617401.668202009.11.10 12:101.668200.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131582862009.11.10 12:05buy0.30gbpusd1.667401.617401.668202009.11.10 12:101.668200.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131578062009.11.10 12:02sell0.50gbpusd1.667521.717521.666722009.11.10 12:021.666720.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131578032009.11.10 12:02buy0.30gbpusd1.667721.617721.668522009.11.10 12:101.668520.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131569382009.11.10 11:54sell0.50gbpusd1.668901.718901.668102009.11.10 11:591.668760.000.000.007.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
131569372009.11.10 11:54buy0.30gbpusd1.668981.618981.669782009.11.10 12:361.669300.000.000.009.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131569332009.11.10 11:54sell0.50gbpusd1.668901.718901.668102009.11.10 11:581.668700.000.000.0010.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131569292009.11.10 11:54buy0.30gbpusd1.668981.618981.669782009.11.10 12:351.669490.000.000.0015.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131566612009.11.10 11:50sell0.50gbpusd1.668391.718391.667592009.11.10 12:001.667590.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131566512009.11.10 11:50buy0.30gbpusd1.668541.618541.669342009.11.10 11:531.668790.000.000.007.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131564382009.11.10 11:46sell0.50gbpusd1.669011.719011.668212009.11.10 11:481.668650.000.000.0018.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131564352009.11.10 11:46buy0.30gbpusd1.669161.619161.669962009.11.10 11:561.669400.000.000.007.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131561632009.11.10 11:43sell0.50usdjpy89.82194.82189.7412009.11.10 15:5189.7750.000.000.0025.62
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131561602009.11.10 11:43buy0.30usdjpy89.82984.82989.9092009.11.10 12:0689.8470.000.000.006.01
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131560132009.11.10 11:41sell0.50usdjpy89.82894.82889.7482009.11.10 12:0489.7820.000.000.0025.62
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131559722009.11.10 11:41buy0.30usdjpy89.83684.83689.9162009.11.10 12:0089.8460.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131559622009.11.10 11:41sell0.50usdjpy89.82894.82889.7482009.11.10 12:0389.7880.000.000.0022.27
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131559592009.11.10 11:41buy0.30usdjpy89.83684.83689.9162009.11.10 11:4789.8650.000.000.009.68
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131559112009.11.10 11:41buy0.30gbpusd1.667721.617721.668522009.11.10 11:411.668520.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131558532009.11.10 11:40sell0.30eurusd1.499641.549641.498842009.11.10 12:001.498840.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
131558572009.11.10 11:40buy0.50eurusd1.499751.449751.500552009.11.10 11:531.499950.000.000.0010.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
131558392009.11.10 11:40sell0.50gbpusd1.667821.717821.667022009.11.10 12:021.667020.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131558372009.11.10 11:40buy0.30gbpusd1.667921.617921.668722009.11.10 11:411.668720.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131558312009.11.10 11:40buy0.30gbpusd1.667921.617921.668722009.11.10 11:411.668720.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131558332009.11.10 11:40sell0.50gbpusd1.667821.717821.667022009.11.10 12:021.667020.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131558292009.11.10 11:40buy0.50gbpusd1.667921.617921.668722009.11.10 11:411.668720.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131558242009.11.10 11:40sell0.30gbpusd1.667821.717821.667022009.11.10 12:021.667020.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131545652009.11.10 11:31buy0.30gbpusd1.665481.615481.666282009.11.10 11:311.666280.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131543032009.11.10 11:29sell0.50usdjpy89.88494.88489.8042009.11.10 11:3689.8580.000.000.0014.47
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131543012009.11.10 11:29buy0.30usdjpy89.89284.89289.9722009.11.10 12:1389.9720.000.000.0026.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
131542392009.11.10 11:28buy0.30eurusd1.499161.449161.499962009.11.10 11:391.499690.000.000.0015.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131540432009.11.10 11:25buy0.30usdjpy89.86484.86489.9442009.11.10 11:2889.8750.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131539152009.11.10 11:23sell0.50usdjpy89.86894.86889.7882009.11.10 11:3789.8380.000.000.0016.70
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131539102009.11.10 11:23buy0.30usdjpy89.87784.87789.9572009.11.10 11:3189.8940.000.000.005.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131536382009.11.10 11:19buy0.30eurusd1.499231.449231.500032009.11.10 11:381.499700.000.000.0014.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131536412009.11.10 11:19sell0.50eurusd1.499141.549141.498342009.11.10 11:211.498940.000.000.0010.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131535542009.11.10 11:18sell0.50eurusd1.499001.549001.498202009.11.10 11:221.498770.000.000.0011.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131535512009.11.10 11:18buy0.30eurusd1.499131.449131.499932009.11.10 11:341.499250.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131530052009.11.10 11:11sell0.50gbpusd1.665051.715051.664252009.11.11 12:591.664250.000.00-1.4040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131530022009.11.10 11:11buy0.30gbpusd1.665191.615191.665992009.11.10 11:211.665550.000.000.0010.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131527612009.11.10 11:08sell0.50eurusd1.498511.548511.497712009.11.10 12:031.497930.000.000.0029.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131527562009.11.10 11:08buy0.30eurusd1.498641.448641.499442009.11.10 11:151.498800.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131523082009.11.10 11:02sell0.50gbpusd1.664951.714951.664152009.11.11 12:571.664380.000.00-1.4028.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131523052009.11.10 11:02buy0.30gbpusd1.665051.615051.665852009.11.10 11:161.665320.000.000.008.10
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131522472009.11.10 11:01buy0.30gbpusd1.664971.614971.665772009.11.10 11:151.665250.000.000.008.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131522482009.11.10 11:01sell0.50gbpusd1.664871.714871.664072009.11.10 11:091.664750.000.000.006.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131520262009.11.10 10:59buy0.30usdjpy89.78484.78489.8642009.11.10 11:1989.8340.000.000.0016.70
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131520252009.11.10 10:59sell0.50usdjpy89.77694.77689.6962009.11.10 11:0289.7650.000.000.006.13
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131520242009.11.10 10:59buy0.30usdjpy89.78484.78489.8642009.11.10 11:1889.8410.000.000.0019.03
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131509662009.11.10 10:47sell0.50gbpusd1.665181.715181.664382009.11.10 10:511.664380.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131509652009.11.10 10:47buy0.30gbpusd1.665301.615301.666102009.11.10 11:201.665550.000.000.007.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131509632009.11.10 10:47buy0.50gbpusd1.665301.615301.666102009.11.10 11:191.665510.000.000.0010.50
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
131509582009.11.10 10:47sell0.30gbpusd1.665181.715181.664382009.11.10 10:511.664680.000.000.0015.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
131507282009.11.10 10:45sell0.50usdjpy89.73394.73389.6532009.11.11 02:0089.6530.000.00-0.6144.62
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
131507252009.11.10 10:45buy0.30usdjpy89.74184.74189.8212009.11.10 10:4889.7680.000.000.009.02
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131504292009.11.10 10:42sell0.50gbpusd1.664201.714201.663402009.11.11 12:591.663400.000.00-1.4040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131504272009.11.10 10:42buy0.30gbpusd1.664351.614351.665152009.11.10 10:461.664470.000.000.003.60
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
131502612009.11.10 10:40sell0.50eurusd1.497801.547801.497002009.11.10 14:551.497380.000.000.0021.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
131502582009.11.10 10:40buy0.30eurusd1.497921.447921.498722009.11.10 10:421.498290.000.000.0011.10
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131500442009.11.10 10:36sell0.50usdjpy89.73094.73089.6502009.11.10 10:3789.7090.000.000.0011.70
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131500422009.11.10 10:36buy0.30usdjpy89.73884.73889.8182009.11.10 10:4789.7650.000.000.009.02
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131495152009.11.10 10:30sell0.50usdjpy89.75794.75789.6772009.11.10 10:3389.7450.000.000.006.69
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131495112009.11.10 10:30buy0.30usdjpy89.76584.76589.8452009.11.10 10:5389.7760.000.000.003.68
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131494492009.11.10 10:29sell0.50eurusd1.498171.548171.497372009.11.10 10:391.497890.000.000.0014.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131494472009.11.10 10:29buy0.30eurusd1.498271.448271.499072009.11.10 10:441.498390.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131493022009.11.10 10:27sell0.50eurusd1.497991.547991.497192009.11.10 10:381.497720.000.000.0013.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131492982009.11.10 10:27buy0.30eurusd1.498081.448081.498882009.11.10 10:331.498240.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131492852009.11.10 10:27buy0.30usdjpy89.77784.77789.8572009.11.10 11:1289.7870.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131491082009.11.10 10:24buy0.30eurusd1.498191.448191.498992009.11.10 10:431.498330.000.000.004.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131490582009.11.10 10:23sell0.50eurusd1.498031.548031.497232009.11.10 10:351.497850.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131490572009.11.10 10:23buy0.30eurusd1.498141.448141.498942009.11.10 10:411.498310.000.000.005.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131490492009.11.10 10:23sell0.50gbpusd1.666201.716201.665402009.11.10 10:291.665860.000.000.0017.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131490462009.11.10 10:23buy0.30gbpusd1.666321.616321.667122009.11.10 11:331.667120.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131489592009.11.10 10:22sell0.50gbpusd1.666101.716101.665302009.11.10 10:281.665990.000.000.005.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131489482009.11.10 10:22buy0.30gbpusd1.666241.616241.667042009.11.10 11:331.666830.000.000.0017.70
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131487252009.11.10 10:20buy0.30eurusd1.497431.447431.498232009.11.10 10:221.498230.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
131486662009.11.10 10:19buy0.30eurusd1.497321.447321.498122009.11.10 10:221.498120.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
131486682009.11.10 10:19sell0.50eurusd1.497201.547201.496402009.11.10 15:071.496990.000.000.0010.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131486642009.11.10 10:19buy0.50eurusd1.497321.447321.498122009.11.10 10:221.498120.000.000.0040.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
131486632009.11.10 10:19sell0.30eurusd1.497201.547201.496402009.11.10 15:061.496990.000.000.006.30
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
131485802009.11.10 10:17buy0.30usdjpy89.78484.78489.8642009.11.10 11:1789.8340.000.000.0016.70
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131485472009.11.10 10:16sell0.50usdjpy89.77794.77789.6972009.11.10 10:2389.7660.000.000.006.13
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131485462009.11.10 10:16buy0.30usdjpy89.78584.78589.8652009.11.10 11:1389.7950.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131482402009.11.10 10:13buy0.30eurusd1.496921.446921.497722009.11.10 10:151.497030.000.000.003.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131481782009.11.10 10:12buy0.30gbpusd1.664721.614721.665522009.11.10 10:161.665320.000.000.0018.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131477092009.11.10 10:07buy0.30eurusd1.497451.447451.498252009.11.10 10:221.498250.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
131474982009.11.10 10:04sell0.50eurusd1.497051.547051.496252009.11.10 10:101.496810.000.000.0012.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131474962009.11.10 10:04buy0.30eurusd1.497141.447141.497942009.11.10 10:061.497300.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131474612009.11.10 10:03buy0.30usdjpy89.90084.90089.9802009.11.10 12:1389.9800.000.000.0026.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
131474622009.11.10 10:03sell0.50usdjpy89.89294.89289.8122009.11.10 10:0789.8120.000.000.0044.54
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
131474602009.11.10 10:03sell0.50usdjpy89.89294.89289.8122009.11.10 10:0789.8120.000.000.0044.54
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
131474592009.11.10 10:03buy0.30usdjpy89.90084.90089.9802009.11.10 12:1389.9800.000.000.0026.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
131473072009.11.10 10:01sell0.50eurusd1.497261.547261.496462009.11.10 10:031.497040.000.000.0011.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131473052009.11.10 10:01buy0.30eurusd1.497351.447351.498152009.11.10 10:211.497520.000.000.005.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131467982009.11.10 09:57buy0.30gbpusd1.664421.614421.665222009.11.10 10:041.665220.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131466822009.11.10 09:56sell0.50usdjpy89.89894.89889.8182009.11.10 10:0089.8700.000.000.0015.58
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131466792009.11.10 09:56buy0.30usdjpy89.90684.90689.9862009.11.10 12:1389.9860.000.000.0026.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
131465482009.11.10 09:55buy0.30usdjpy89.92284.92290.0022009.11.10 12:1490.0020.000.000.0026.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
131462022009.11.10 09:52buy0.30usdjpy89.90784.90789.9872009.11.10 12:1389.9870.000.000.0026.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
131460792009.11.10 09:51buy0.30usdjpy89.90784.90789.9872009.11.10 12:1389.9870.000.000.0026.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
131460812009.11.10 09:51sell0.50usdjpy89.89994.89989.8192009.11.10 09:5989.8810.000.000.0010.01
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131458322009.11.10 09:48sell0.50gbpusd1.665961.715961.665162009.11.10 09:511.665860.000.000.005.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131458302009.11.10 09:48buy0.30gbpusd1.666141.616141.666942009.11.10 11:321.666530.000.000.0011.70
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131453652009.11.10 09:43sell0.50usdjpy89.87994.87989.7992009.11.10 10:0789.7990.000.000.0044.54
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
131453642009.11.10 09:43buy0.30usdjpy89.88784.88789.9672009.11.10 09:4689.9000.000.000.004.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131452572009.11.10 09:41sell0.50eurusd1.498241.548241.497442009.11.10 09:471.497800.000.000.0022.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131452562009.11.10 09:41buy0.30eurusd1.498371.448371.499172009.11.10 10:451.498550.000.000.005.40
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131451232009.11.10 09:38sell0.50gbpusd1.665631.715631.664832009.11.10 09:411.665380.000.000.0012.50
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
131451202009.11.10 09:38buy0.30gbpusd1.665791.615791.666592009.11.10 09:461.666590.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131450162009.11.10 09:36sell0.50eurusd1.498191.548191.497392009.11.10 09:451.497810.000.000.0019.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131450122009.11.10 09:36buy0.30eurusd1.498291.448291.499092009.11.10 10:321.498410.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131449102009.11.10 09:35buy0.30gbpusd1.665431.615431.666232009.11.10 09:351.666230.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131447652009.11.10 09:33buy0.50gbpusd1.664371.614371.665172009.11.10 09:341.665170.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131447632009.11.10 09:33sell0.30gbpusd1.664231.714231.663432009.11.11 12:591.663430.000.00-0.8424.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131443952009.11.10 09:27sell0.50usdjpy89.86594.86589.7852009.11.10 10:0989.7850.000.000.0044.55
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
131443932009.11.10 09:27buy0.30usdjpy89.87384.87389.9532009.11.10 09:3389.8930.000.000.006.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131439522009.11.10 09:23sell0.50eurusd1.498411.548411.497612009.11.10 09:241.498190.000.000.0011.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
131439502009.11.10 09:23buy0.30eurusd1.498531.448531.499332009.11.10 10:501.498930.000.000.0012.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131434392009.11.10 09:16sell0.50eurusd1.499021.549021.498222009.11.10 09:211.498630.000.000.0019.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131434362009.11.10 09:16buy0.30eurusd1.499161.449161.499962009.11.10 11:351.499430.000.000.008.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131433492009.11.10 09:15buy0.30gbpusd1.664621.614621.665422009.11.10 09:161.665420.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131430882009.11.10 09:12sell0.50usdjpy89.83794.83789.7572009.11.10 10:1089.7570.000.000.0044.56
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
131430852009.11.10 09:12buy0.30usdjpy89.84584.84589.9252009.11.10 09:2289.8560.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131430832009.11.10 09:12sell0.50usdjpy89.83794.83789.7572009.11.10 10:1089.7570.000.000.0044.56
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
131430812009.11.10 09:12buy0.30usdjpy89.84584.84589.9252009.11.10 09:2189.8560.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131428992009.11.10 09:10sell0.50gbpusd1.665171.715171.664372009.11.10 09:111.664730.000.000.0022.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131428972009.11.10 09:10buy0.30gbpusd1.665341.615341.666142009.11.10 09:351.666140.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131416362009.11.10 08:59sell0.50gbpusd1.666861.716861.666062009.11.10 09:041.666510.000.000.0017.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131416282009.11.10 08:59buy0.30gbpusd1.667061.617061.667862009.11.10 09:001.667860.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131415712009.11.10 08:58buy0.30gbpusd1.666851.616851.667652009.11.10 08:591.667650.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131414842009.11.10 08:57sell0.50usdjpy89.84594.84589.7652009.11.10 10:1089.7700.000.000.0041.77
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131414822009.11.10 08:57buy0.30usdjpy89.86084.86089.9402009.11.10 09:3289.8790.000.000.006.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131412532009.11.10 08:51sell0.50gbpusd1.665611.715611.664812009.11.10 09:051.665460.000.000.007.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131412512009.11.10 08:51buy0.30gbpusd1.665811.615811.666612009.11.10 08:561.666180.000.000.0011.10
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131411702009.11.10 08:49sell0.50usdjpy89.84094.84089.7602009.11.10 09:1189.8030.000.000.0020.60
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131411682009.11.10 08:49buy0.30usdjpy89.85584.85589.9352009.11.10 09:2889.8680.000.000.004.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131411662009.11.10 08:49buy0.50gbpusd1.665591.615591.666392009.11.10 08:531.666070.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
131411652009.11.10 08:49sell0.30gbpusd1.665381.715381.664582009.11.10 09:081.664580.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131411482009.11.10 08:48sell0.50usdjpy89.84294.84289.7622009.11.10 09:1089.7980.000.000.0024.50
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131411462009.11.10 08:48buy0.30usdjpy89.85784.85789.9372009.11.10 09:2589.8680.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131410742009.11.10 08:47sell0.50gbpusd1.664631.714631.663832009.11.10 09:121.663830.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131410732009.11.10 08:47buy0.30gbpusd1.664831.614831.665632009.11.10 08:481.665630.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131410712009.11.10 08:47sell0.50gbpusd1.664631.714631.663832009.11.10 09:121.663830.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131410702009.11.10 08:47buy0.30gbpusd1.664831.614831.665632009.11.10 08:481.665630.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131408162009.11.10 08:44sell0.50usdjpy89.83594.83589.7552009.11.10 09:0989.7970.000.000.0021.16
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131408152009.11.10 08:44buy0.30usdjpy89.85084.85089.9302009.11.10 09:2089.8670.000.000.005.68
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131406582009.11.10 08:42buy0.30usdjpy89.85684.85689.9362009.11.10 09:1989.8700.000.000.004.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131404732009.11.10 08:38sell0.50usdjpy89.83594.83589.7552009.11.10 09:0889.8120.000.000.0012.80
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131404722009.11.10 08:38buy0.30usdjpy89.85084.85089.9302009.11.10 09:1789.8670.000.000.005.68
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131404542009.11.10 08:38buy0.30gbpusd1.664971.614971.665772009.11.10 08:481.665770.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131404572009.11.10 08:38sell0.50gbpusd1.664771.714771.663972009.11.10 09:121.664390.000.000.0019.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131403012009.11.10 08:37sell0.50gbpusd1.664741.714741.663942009.11.10 08:461.664540.000.000.0010.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
131402992009.11.10 08:37buy0.30gbpusd1.664941.614941.665742009.11.10 08:481.665740.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131402972009.11.10 08:37sell0.50gbpusd1.664741.714741.663942009.11.10 08:451.664400.000.000.0017.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131402942009.11.10 08:37buy0.30gbpusd1.664941.614941.665742009.11.10 08:481.665740.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131398892009.11.10 08:31sell0.50gbpusd1.664471.714471.663672009.11.10 09:121.663670.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131398842009.11.10 08:31buy0.30gbpusd1.664671.614671.665472009.11.10 08:481.665470.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131396742009.11.10 08:28buy0.50eurusd1.498041.448041.498842009.11.10 08:541.498180.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
131396702009.11.10 08:28sell0.30eurusd1.497881.547881.497082009.11.10 08:331.497780.000.000.003.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
131393572009.11.10 08:25sell0.50usdjpy89.86494.86489.7842009.11.10 08:2989.8430.000.000.0011.69
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131393552009.11.10 08:25buy0.30usdjpy89.87984.87989.9592009.11.10 09:3189.8940.000.000.005.01
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131388432009.11.10 08:18buy0.30gbpusd1.666921.616921.667722009.11.10 09:001.667650.000.000.0021.90
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131382352009.11.10 08:15buy0.30gbpusd1.665681.615681.666482009.11.10 08:171.666480.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131372552009.11.10 08:06sell0.50eurusd1.497091.547091.496292009.11.10 09:541.496290.000.000.0040.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
131372502009.11.10 08:06buy0.30eurusd1.497251.447251.498052009.11.10 08:141.497370.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131372452009.11.10 08:06sell0.50gbpusd1.661271.711271.660472009.11.10 08:091.661060.000.000.0010.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131372412009.11.10 08:06buy0.30gbpusd1.661471.611471.662272009.11.10 08:131.662270.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131371912009.11.10 08:05sell0.50usdjpy89.76894.76889.6882009.11.10 10:2489.7540.000.000.007.80
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131371882009.11.10 08:05buy0.30usdjpy89.78384.78389.8632009.11.10 08:1289.7930.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131369322009.11.10 08:02buy0.30gbpusd1.661301.611301.662102009.11.10 08:121.661660.000.000.0010.80
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
131368102009.11.10 08:01sell0.50usdjpy89.77594.77589.6952009.11.10 10:1189.7200.000.000.0030.65
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131368032009.11.10 08:01buy0.30usdjpy89.79084.79089.8702009.11.10 08:1189.8090.000.000.006.35
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131363962009.11.10 08:00buy0.30gbpusd1.662121.612121.662922009.11.10 08:131.662920.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131357722009.11.10 07:56buy0.30usdjpy89.78984.78989.8692009.11.10 08:1089.8010.000.000.004.01
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131355192009.11.10 07:55buy0.30usdjpy89.77484.77489.8542009.11.10 08:0789.7880.000.000.004.68
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131353212009.11.10 07:54buy0.30usdjpy89.76884.76889.8482009.11.10 07:5889.7800.000.000.004.01
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131352172009.11.10 07:52buy0.30gbpusd1.663311.613311.664112009.11.10 08:131.664110.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131345262009.11.10 07:45buy0.30gbpusd1.662081.612081.662882009.11.10 07:491.662310.000.000.006.90
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131332762009.11.10 07:38buy0.30gbpusd1.661161.611161.661962009.11.10 07:401.661960.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
131325802009.11.10 07:34sell0.50usdjpy89.90794.90789.8272009.11.10 07:3889.8270.000.000.0044.53
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
131325762009.11.10 07:34buy0.30usdjpy89.92284.92290.0022009.11.10 12:1490.0020.000.000.0026.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
131325692009.11.10 07:34sell0.50usdjpy89.90794.90789.8272009.11.10 07:3789.8930.000.000.007.79
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131325662009.11.10 07:34buy0.30usdjpy89.92284.92290.0022009.11.10 12:1490.0020.000.000.0026.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
131324232009.11.10 07:33buy0.30eurusd1.497671.447671.498472009.11.10 07:531.497840.000.000.005.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131322242009.11.10 07:32sell0.50gbpusd1.663101.713101.662302009.11.10 07:361.662300.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131322182009.11.10 07:32buy0.30gbpusd1.663301.613301.664102009.11.10 07:351.663790.000.000.0014.70
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131314332009.11.10 07:28buy0.30eurusd1.498271.448271.499072009.11.10 08:591.499070.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
131306112009.11.10 07:25buy0.30eurusd1.497251.447251.498052009.11.10 07:261.497570.000.000.009.60
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131304022009.11.10 07:24sell0.50eurusd1.496891.546891.496092009.11.10 09:541.496730.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131303712009.11.10 07:24buy0.30eurusd1.497051.447051.497852009.11.10 07:251.497850.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
131302542009.11.10 07:23buy0.30gbpusd1.662901.612901.663702009.11.10 07:251.663700.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131250692009.11.10 06:36sell0.50usdjpy89.94794.94789.8672009.11.10 07:2789.9340.000.000.007.23
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131250652009.11.10 06:36buy0.30usdjpy89.96284.96290.0422009.11.10 12:2389.9760.000.000.004.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131248092009.11.10 06:34sell0.50gbpusd1.675641.725641.674842009.11.10 07:081.674840.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131248072009.11.10 06:34buy0.30gbpusd1.675841.625841.676642009.11.10 06:491.675950.000.000.003.30
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131240782009.11.10 06:28buy0.30eurusd1.498041.448041.498842009.11.10 08:521.498190.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131236542009.11.10 06:25sell0.50gbpusd1.675661.725661.674862009.11.10 07:011.675530.000.000.006.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
131236502009.11.10 06:25buy0.30gbpusd1.675881.625881.676682009.11.11 10:241.676100.000.00-0.036.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131230242009.11.10 06:20sell0.50gbpusd1.675491.725491.674692009.11.10 07:051.675290.000.000.0010.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
131230202009.11.10 06:20buy0.30gbpusd1.675691.625691.676492009.11.10 06:311.675800.000.000.003.30
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131227762009.11.10 06:18sell0.50gbpusd1.675291.725291.674492009.11.10 07:081.674490.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131227722009.11.10 06:18buy0.30gbpusd1.675501.625501.676302009.11.10 06:241.675720.000.000.006.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131217712009.11.10 06:11sell0.50usdjpy89.93194.93189.8512009.11.10 07:3289.8780.000.000.0029.48
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131217662009.11.10 06:11buy0.30usdjpy89.94684.94690.0262009.11.10 06:2589.9610.000.000.005.00
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131208792009.11.10 06:04sell0.50gbpusd1.676211.726211.675412009.11.10 06:171.675540.000.000.0033.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131208762009.11.10 06:04buy0.30gbpusd1.676451.626451.677252009.11.10 08:031.660730.000.000.00-471.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131207532009.11.10 06:03buy0.30gbpusd1.676451.626451.677252009.11.10 08:031.660730.000.000.00-471.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131207492009.11.10 06:03sell0.50gbpusd1.676231.726231.675432009.11.10 06:141.675630.000.000.0030.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131207452009.11.10 06:03buy0.30gbpusd1.676451.626451.677252009.11.10 08:031.660730.000.000.00-471.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131207072009.11.10 06:03sell0.50eurusd1.498031.548031.497232009.11.10 06:171.497680.000.000.0017.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
131207012009.11.10 06:03buy0.30eurusd1.498191.448191.498992009.11.10 08:591.498990.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
131205492009.11.10 06:02sell0.50gbpusd1.676271.726271.675472009.11.10 06:121.675470.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131205452009.11.10 06:02buy0.30gbpusd1.676471.626471.677272009.11.10 08:031.660730.000.000.00-472.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131198442009.11.10 05:57sell0.50gbpusd1.676241.726241.675442009.11.10 06:121.675440.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131198402009.11.10 05:57buy0.30gbpusd1.676471.626471.677272009.11.10 08:081.661210.000.000.00-457.80
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131196562009.11.10 05:56sell0.50usdjpy89.90394.90389.8232009.11.10 07:3189.8810.000.000.0012.24
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131196532009.11.10 05:56buy0.30usdjpy89.91884.91889.9982009.11.10 06:1089.9370.000.000.006.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131190192009.11.10 05:52buy0.30eurusd1.498391.448391.499192009.11.10 08:591.499190.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
131184612009.11.10 05:49sell0.50usdjpy89.92594.92589.8452009.11.10 07:3089.8870.000.000.0021.14
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131184552009.11.10 05:49buy0.30usdjpy89.94084.94090.0202009.11.10 06:1789.9510.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131181792009.11.10 05:47sell0.50gbpusd1.675691.725691.674892009.11.10 06:151.675530.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
131181762009.11.10 05:47buy0.30gbpusd1.675891.625891.676692009.11.10 05:531.676000.000.000.003.30
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131178072009.11.10 05:45buy0.30eurusd1.498271.448271.499072009.11.10 08:241.498490.000.000.006.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131174202009.11.10 05:39sell0.50gbpusd1.675811.725811.675012009.11.10 05:411.675590.000.000.0011.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131174192009.11.10 05:39buy0.30gbpusd1.676011.626011.676812009.11.10 05:551.676140.000.000.003.90
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131169672009.11.10 05:31sell0.50usdjpy89.94694.94689.8662009.11.10 05:5589.9220.000.000.0013.34
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131169592009.11.10 05:31buy0.30usdjpy89.96184.96190.0412009.11.10 06:5489.9720.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131168052009.11.10 05:30buy0.30gbpusd1.674961.624961.675762009.11.10 05:371.675760.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131167512009.11.10 05:28sell0.50gbpusd1.674761.724761.673962009.11.10 07:081.673960.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131167492009.11.10 05:28buy0.30gbpusd1.674961.624961.675762009.11.10 05:371.675760.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131166902009.11.10 05:26sell0.50eurusd1.498261.548261.497462009.11.10 05:311.498030.000.000.0011.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
131166892009.11.10 05:26buy0.30eurusd1.498421.448421.499222009.11.10 08:591.499220.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
131166862009.11.10 05:26sell0.50eurusd1.498261.548261.497462009.11.10 05:301.498080.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131166842009.11.10 05:26buy0.30eurusd1.498421.448421.499222009.11.10 08:581.498670.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131166562009.11.10 05:25sell0.50eurusd1.498231.548231.497432009.11.10 05:281.498060.000.000.008.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131166542009.11.10 05:25buy0.30eurusd1.498391.448391.499192009.11.10 08:571.498520.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131165732009.11.10 05:22sell0.50gbpusd1.674511.724511.673712009.11.10 07:081.673710.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131165722009.11.10 05:22buy0.30gbpusd1.674711.624711.675512009.11.10 05:271.674820.000.000.003.30
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131165122009.11.10 05:20sell0.50gbpusd1.674361.724361.673562009.11.10 07:081.673560.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131165102009.11.10 05:20buy0.30gbpusd1.674561.624561.675362009.11.10 05:261.674730.000.000.005.10
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131164692009.11.10 05:19sell0.50usdjpy89.95394.95389.8732009.11.10 05:4889.9430.000.000.005.56
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131164652009.11.10 05:19buy0.30usdjpy89.96884.96890.0482009.11.10 12:2089.9820.000.000.004.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131163772009.11.10 05:17buy0.30eurusd1.497861.447861.498662009.11.10 05:201.498110.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131162222009.11.10 05:14buy0.30usdjpy89.97584.97590.0552009.11.10 12:1990.0100.000.000.0011.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131156182009.11.10 04:58sell0.50gbpusd1.674521.724521.673722009.11.10 05:151.674200.000.000.0016.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
131156142009.11.10 04:58buy0.30gbpusd1.674721.624721.675522009.11.10 05:351.675520.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131153652009.11.10 04:55sell0.50eurusd1.498521.548521.497722009.11.10 05:091.498220.000.000.0015.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131153622009.11.10 04:55buy0.30eurusd1.498681.448681.499482009.11.10 08:591.499480.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
131153422009.11.10 04:54sell0.50gbpusd1.674551.724551.673752009.11.10 05:101.674370.000.000.009.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131153392009.11.10 04:54buy0.30gbpusd1.674751.624751.675552009.11.10 05:351.675550.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
131153362009.11.10 04:54sell0.50usdjpy89.96194.96189.8812009.11.10 05:0589.9470.000.000.007.78
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131153332009.11.10 04:54buy0.30usdjpy89.97684.97690.0562009.11.10 12:1890.0050.000.000.009.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131152842009.11.10 04:53sell0.50eurusd1.498291.548291.497492009.11.10 05:141.497910.000.000.0019.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
131152832009.11.10 04:53buy0.30eurusd1.498451.448451.499252009.11.10 04:571.498750.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131152442009.11.10 04:51sell0.50gbpusd1.674331.724331.673532009.11.10 05:131.674160.000.000.008.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131152432009.11.10 04:51buy0.30gbpusd1.674531.624531.675332009.11.10 05:061.674770.000.000.007.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131151922009.11.10 04:50buy0.30gbpusd1.674511.624511.675312009.11.10 05:021.674770.000.000.007.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131151792009.11.10 04:49sell0.50gbpusd1.674151.724151.673352009.11.10 07:081.673350.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131151772009.11.10 04:49buy0.30gbpusd1.674351.624351.675152009.11.10 04:531.674500.000.000.004.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131149462009.11.10 04:46sell0.50eurusd1.497861.547861.497062009.11.10 05:121.497750.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131149452009.11.10 04:46buy0.30eurusd1.498021.448021.498822009.11.10 04:511.498220.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131144832009.11.10 04:33buy0.30eurusd1.497841.447841.498642009.11.10 04:401.497960.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131144622009.11.10 04:31sell0.50eurusd1.497741.547741.496942009.11.10 07:111.496940.000.000.0040.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
131144592009.11.10 04:31buy0.30eurusd1.497901.447901.498702009.11.10 04:501.498280.000.000.0011.40
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131144452009.11.10 04:30sell0.50eurusd1.497741.547741.496942009.11.10 06:191.497620.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131144422009.11.10 04:30buy0.30eurusd1.497901.447901.498702009.11.10 04:491.498090.000.000.005.70
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131143472009.11.10 04:24sell0.50gbpusd1.674521.724521.673722009.11.10 04:481.674170.000.000.0017.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
131143452009.11.10 04:24buy0.30gbpusd1.674721.624721.675522009.11.10 05:351.675520.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131140872009.11.10 04:19sell0.50gbpusd1.674501.724501.673702009.11.10 04:471.673960.000.000.0027.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
131140862009.11.10 04:19buy0.30gbpusd1.674741.624741.675542009.11.10 05:351.675540.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
131140842009.11.10 04:19sell0.50gbpusd1.674501.724501.673702009.11.10 04:451.673810.000.000.0034.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131140822009.11.10 04:19buy0.30gbpusd1.674741.624741.675542009.11.10 05:351.675310.000.000.0017.10
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131140762009.11.10 04:19buy0.30eurusd1.497841.447841.498642009.11.10 04:391.498010.000.000.005.10
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131140582009.11.10 04:18buy0.30eurusd1.497851.447851.498652009.11.10 04:351.498000.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131140432009.11.10 04:17sell0.50gbpusd1.674301.724301.673502009.11.10 04:441.673780.000.000.0026.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
131140412009.11.10 04:17buy0.30gbpusd1.674521.624521.675322009.11.10 05:001.674730.000.000.006.30
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
131140252009.11.10 04:17sell0.50eurusd1.497481.547481.496682009.11.10 07:161.496680.000.000.0040.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
131140202009.11.10 04:17buy0.30eurusd1.497641.447641.498442009.11.10 04:231.497800.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131135282009.11.10 04:05sell0.50eurusd1.498021.548021.497222009.11.10 04:141.497690.000.000.0016.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131135262009.11.10 04:05buy0.30eurusd1.498181.448181.498982009.11.10 04:521.498310.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131132552009.11.10 03:59sell0.50eurusd1.497791.547791.496992009.11.10 04:151.497600.000.000.009.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131132542009.11.10 03:59buy0.30eurusd1.497951.447951.498752009.11.10 04:061.498100.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131132492009.11.10 03:59sell0.50gbpusd1.675151.725151.674352009.11.10 04:151.674350.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
131132482009.11.10 03:59buy0.30gbpusd1.675381.625381.676182009.11.10 05:381.675780.000.000.0012.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131132462009.11.10 03:59sell0.50gbpusd1.675151.725151.674352009.11.10 04:151.674350.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
131132442009.11.10 03:59buy0.30gbpusd1.675381.625381.676182009.11.10 05:371.675660.000.000.008.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131128342009.11.10 03:55buy0.30gbpusd1.675361.625361.676162009.11.10 05:361.675500.000.000.004.20
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131125932009.11.10 03:53sell0.50gbpusd1.675021.725021.674222009.11.10 04:131.674790.000.000.0011.50
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
131125892009.11.10 03:53buy0.30gbpusd1.675301.625301.676102009.11.10 04:041.675620.000.000.009.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131121952009.11.10 03:51sell0.50eurusd1.497271.547271.496472009.11.10 07:161.496470.000.000.0040.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
131121882009.11.10 03:51buy0.30eurusd1.497431.447431.498232009.11.10 03:551.497620.000.000.005.70
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131117822009.11.10 03:49sell0.50usdjpy90.01095.01089.9302009.11.10 04:3589.9970.000.000.007.22
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131117782009.11.10 03:49buy0.30usdjpy90.02585.02590.1052009.11.10 12:3590.1050.000.000.0026.64
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
131116022009.11.10 03:48buy0.30eurusd1.497701.447701.498502009.11.10 04:031.497910.000.000.006.30
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131112952009.11.10 03:46sell0.50eurusd1.497391.547391.496592009.11.10 03:501.497210.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131112922009.11.10 03:46buy0.30eurusd1.497551.447551.498352009.11.10 03:561.497710.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131112862009.11.10 03:46sell0.50gbpusd1.674831.724831.674032009.11.10 04:141.674720.000.000.005.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131112812009.11.10 03:46buy0.30gbpusd1.675111.625111.675912009.11.10 04:031.675350.000.000.007.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131107152009.11.10 03:42sell0.50gbpusd1.674901.724901.674102009.11.10 03:491.674730.000.000.008.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131107142009.11.10 03:42buy0.30gbpusd1.675121.625121.675922009.11.10 04:001.675300.000.000.005.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131106652009.11.10 03:40sell0.50eurusd1.497691.547691.496892009.11.10 03:431.497550.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131106632009.11.10 03:40buy0.30eurusd1.497851.447851.498652009.11.10 04:041.497980.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131102352009.11.10 03:37sell0.50usdjpy89.97094.97089.8902009.11.10 05:0489.9420.000.000.0015.57
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131102322009.11.10 03:37buy0.30usdjpy89.98584.98590.0652009.11.10 03:4790.0190.000.000.0011.33
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131102232009.11.10 03:37sell0.50usdjpy89.97094.97089.8902009.11.10 05:0389.9400.000.000.0016.68
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131102192009.11.10 03:37buy0.30usdjpy89.98584.98590.0652009.11.10 03:4590.0150.000.000.0010.00
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131089122009.11.10 03:28sell0.50usdjpy89.94794.94789.8672009.11.10 05:0289.9340.000.000.007.23
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131089092009.11.10 03:28buy0.30usdjpy89.96284.96290.0422009.11.10 03:4089.9790.000.000.005.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131085552009.11.10 03:26buy0.30eurusd1.499071.449071.499872009.11.10 09:001.499870.000.000.0024.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
131074922009.11.10 03:17sell0.30eurusd1.498821.548821.498022009.11.10 03:291.498620.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
131074902009.11.10 03:17buy0.50eurusd1.498981.448981.499782009.11.10 03:211.499250.000.000.0013.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131073052009.11.10 03:13sell0.30usdjpy89.97094.97089.8902009.11.10 03:2989.9580.000.000.004.00
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131073042009.11.10 03:13buy0.50usdjpy89.98584.98590.0652009.11.10 03:1890.0000.000.000.008.33
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131072172009.11.10 03:11sell0.30eurusd1.498841.548841.498042009.11.10 03:131.498650.000.000.005.70
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
131072162009.11.10 03:11buy0.50eurusd1.499001.449001.499802009.11.10 03:161.499250.000.000.0012.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131070042009.11.10 03:04sell0.30usdjpy89.96294.96289.8822009.11.10 05:0189.9420.000.000.006.67
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131070012009.11.10 03:04buy0.50usdjpy89.97784.97790.0572009.11.10 03:1790.0010.000.000.0013.33
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131065292009.11.10 02:57sell0.30eurusd1.499041.549041.498242009.11.10 03:011.498840.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
131065272009.11.10 02:57buy0.50eurusd1.499201.449201.500002009.11.10 09:031.499470.000.000.0013.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
131065252009.11.10 02:57sell0.30eurusd1.499041.549041.498242009.11.10 02:591.498930.000.000.003.30
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131065242009.11.10 02:57buy0.50eurusd1.499201.449201.500002009.11.10 09:021.499550.000.000.0017.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131062062009.11.10 02:52sell0.30usdjpy90.00195.00189.9212009.11.10 02:5989.9890.000.000.004.00
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131062032009.11.10 02:52buy0.50usdjpy90.01685.01690.0962009.11.10 03:4490.0280.000.000.006.66
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131052512009.11.10 02:40buy0.10gbpusd1.677271.607271.677972009.11.11 11:371.677970.000.00-0.017.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[tp]
131052172009.11.10 02:39sell0.30gbpusd1.677061.747061.676362009.11.10 02:431.676750.000.000.009.30
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
131052162009.11.10 02:39buy0.10gbpusd1.677261.607261.677962009.11.11 11:311.677610.000.00-0.013.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
131046182009.11.10 02:23sell0.30eurusd1.500271.550271.499472009.11.10 02:331.500090.000.000.005.40
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
131046172009.11.10 02:23buy0.50eurusd1.500431.450431.501232009.11.10 12:191.500640.000.000.0010.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
131045612009.11.10 02:21sell0.30usdjpy89.94794.94789.8672009.11.10 05:0089.9370.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131045602009.11.10 02:21buy0.50usdjpy89.96284.96290.0422009.11.10 02:4289.9770.000.000.008.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131041972009.11.10 02:14sell0.30usdjpy89.94194.94189.8612009.11.10 05:5389.9200.000.000.007.01
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131041942009.11.10 02:14buy0.50usdjpy89.95684.95690.0362009.11.10 02:4089.9690.000.000.007.22
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131041342009.11.10 02:13sell0.30usdjpy89.92894.92889.8482009.11.10 07:2989.8990.000.000.009.68
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131041312009.11.10 02:13buy0.50usdjpy89.94384.94390.0232009.11.10 02:3389.9530.000.000.005.56
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131041282009.11.10 02:13sell0.30usdjpy89.92894.92889.8482009.11.10 05:5989.9160.000.000.004.00
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131041262009.11.10 02:13buy0.50usdjpy89.94384.94390.0232009.11.10 02:3289.9580.000.000.008.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131035692009.11.10 02:00buy0.50usdjpy89.87484.87489.9542009.11.10 02:0589.8990.000.000.0013.90
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131034952009.11.10 01:59sell0.30usdjpy89.85194.85189.7712009.11.10 07:4289.7710.000.000.0026.73
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
131034942009.11.10 01:59buy0.50usdjpy89.86684.86689.9462009.11.10 02:0689.8900.000.000.0013.35
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131034932009.11.10 01:59sell0.30usdjpy89.85194.85189.7712009.11.10 07:4289.7710.000.000.0026.73
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
131034902009.11.10 01:59buy0.50usdjpy89.86684.86689.9462009.11.10 02:0589.8970.000.000.0017.24
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131031272009.11.10 01:56sell0.30usdjpy89.83894.83889.7582009.11.10 07:4289.7580.000.000.0026.74
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
131031232009.11.10 01:56buy0.50usdjpy89.85384.85389.9332009.11.10 02:0489.9040.000.000.0028.36
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131025012009.11.10 01:49sell0.30usdjpy89.85494.85489.7742009.11.10 01:5589.8430.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131025002009.11.10 01:49buy0.50usdjpy89.86984.86989.9492009.11.10 02:0389.8900.000.000.0011.68
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131024612009.11.10 01:48sell0.30usdjpy89.85794.85789.7772009.11.10 01:5489.8380.000.000.006.34
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131024602009.11.10 01:48buy0.50usdjpy89.87284.87289.9522009.11.10 02:0289.8910.000.000.0010.57
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131021452009.11.10 01:37buy0.50usdjpy89.93784.93790.0172009.11.10 02:1889.9550.000.000.0010.01
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131017492009.11.10 01:27sell0.30usdjpy89.95294.95289.8722009.11.10 01:3289.9420.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131017472009.11.10 01:27buy0.50usdjpy89.96784.96790.0472009.11.10 02:3989.9780.000.000.006.11
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131015692009.11.10 01:20sell0.30usdjpy89.91894.91889.8382009.11.10 01:4689.8690.000.000.0016.36
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
131015682009.11.10 01:20buy0.50usdjpy89.93384.93390.0132009.11.10 01:2689.9610.000.000.0015.56
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131011192009.11.10 01:10buy0.50gbpusd1.677221.627221.678022009.11.10 01:121.677460.000.000.0012.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
131006522009.11.10 00:59sell0.30gbpusd1.676241.726241.675442009.11.10 02:521.675930.000.000.009.30
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
131006502009.11.10 00:59buy0.50gbpusd1.676531.626531.677332009.11.10 01:061.676690.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
131001432009.11.10 00:40sell0.30usdjpy89.96894.96889.8882009.11.10 01:1389.9580.000.000.003.33
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
131001422009.11.10 00:40buy0.50usdjpy89.98384.98390.0632009.11.10 02:4789.9970.000.000.007.78
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130997422009.11.10 00:30sell0.30eurusd1.499371.549371.498572009.11.10 00:421.499040.000.000.009.90
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130997402009.11.10 00:30buy0.50eurusd1.499571.449571.500372009.11.10 01:121.500210.000.000.0032.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130997392009.11.10 00:30sell0.30eurusd1.499371.549371.498572009.11.10 00:401.498810.000.000.0016.80
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130997352009.11.10 00:30buy0.50eurusd1.499571.449571.500372009.11.10 01:021.499810.000.000.0012.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130997112009.11.10 00:29sell0.30eurusd1.499331.549331.498532009.11.10 00:381.499190.000.000.004.20
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130997102009.11.10 00:29buy0.50eurusd1.499491.449491.500292009.11.10 00:571.499670.000.000.009.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130997042009.11.10 00:28buy0.50eurusd1.499391.449391.500192009.11.10 00:551.499500.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130992492009.11.10 00:17sell0.30gbpusd1.675711.725711.674912009.11.10 03:311.675490.000.000.006.60
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130992462009.11.10 00:17buy0.50gbpusd1.676011.626011.676812009.11.10 00:581.676140.000.000.006.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130991962009.11.10 00:16sell0.30usdjpy89.96294.96289.8822009.11.10 01:1489.9520.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130991952009.11.10 00:16buy0.50usdjpy89.97784.97790.0572009.11.10 02:4690.0060.000.000.0016.11
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130979202009.11.09 23:50sell0.30gbpusd1.676031.726031.675232009.11.10 00:151.675840.000.00-0.845.70
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
130979182009.11.09 23:50buy0.50gbpusd1.676231.626231.677032009.11.10 01:051.676710.000.00-0.0524.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130973862009.11.09 23:29sell0.30gbpusd1.675391.725391.674592009.11.10 03:361.675150.000.00-0.847.20
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130973852009.11.09 23:29buy0.50gbpusd1.675591.625591.676392009.11.09 23:461.676000.000.000.0020.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130973842009.11.09 23:29sell0.30gbpusd1.675391.725391.674592009.11.10 03:351.675280.000.00-0.843.30
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
130973822009.11.09 23:29buy0.50gbpusd1.675591.625591.676392009.11.09 23:441.675880.000.000.0014.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130973342009.11.09 23:27sell0.30eurusd1.499621.549621.498822009.11.09 23:341.499270.000.000.0010.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130973312009.11.09 23:27buy0.50eurusd1.499781.449781.500582009.11.10 01:031.499880.000.00-0.555.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130969282009.11.09 23:17buy0.50gbpusd1.675361.625361.676162009.11.09 23:431.675600.000.000.0012.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130968912009.11.09 23:15sell0.30gbpusd1.675111.725111.674312009.11.10 03:391.674950.000.00-0.844.80
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130968882009.11.09 23:15buy0.50gbpusd1.675311.625311.676112009.11.09 23:301.675440.000.000.006.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130968262009.11.09 23:12sell0.30gbpusd1.675121.725121.674322009.11.10 03:341.674960.000.00-0.844.80
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
130968242009.11.09 23:12buy0.50gbpusd1.675341.625341.676142009.11.09 23:281.675480.000.000.007.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130966502009.11.09 23:07sell0.30eurusd1.499191.549191.498392009.11.10 00:391.499080.000.00-0.423.30
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130966462009.11.09 23:07buy0.50eurusd1.499351.449351.500152009.11.09 23:211.499500.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130963502009.11.09 22:58sell0.30gbpusd1.674601.724601.673802009.11.10 04:431.674100.000.00-0.8415.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130963492009.11.09 22:58buy0.50gbpusd1.674801.624801.675602009.11.09 23:111.675090.000.000.0014.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130963472009.11.09 22:58sell0.30gbpusd1.674601.724601.673802009.11.10 04:421.673950.000.00-0.8419.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
130963462009.11.09 22:58buy0.50gbpusd1.674801.624801.675602009.11.09 23:101.675030.000.000.0011.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130963262009.11.09 22:57sell0.30gbpusd1.674541.724541.673742009.11.10 04:411.674210.000.00-0.849.90
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130963222009.11.09 22:57buy0.50gbpusd1.674751.624751.675552009.11.09 23:091.675200.000.000.0022.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130961732009.11.09 22:54sell0.30gbpusd1.674511.724511.673712009.11.10 04:401.674290.000.00-0.846.60
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130961722009.11.09 22:54buy0.50gbpusd1.674711.624711.675512009.11.09 23:081.675240.000.000.0026.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130961462009.11.09 22:53sell0.30eurusd1.498871.548871.498072009.11.10 03:041.498710.000.00-0.424.80
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130961442009.11.09 22:53sell0.30eurusd1.498871.548871.498072009.11.10 02:441.498750.000.00-0.423.60
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130961452009.11.09 22:53buy0.50eurusd1.499031.449031.499832009.11.09 23:061.499170.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130961432009.11.09 22:53buy0.50eurusd1.499031.449031.499832009.11.09 23:051.499140.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130961402009.11.09 22:53sell0.30gbpusd1.674531.724531.673732009.11.10 04:161.674300.000.00-0.846.90
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130961382009.11.09 22:53buy0.50gbpusd1.674731.624731.675532009.11.09 23:061.675110.000.000.0019.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130961172009.11.09 22:52sell0.30eurusd1.498701.548701.497902009.11.10 03:311.498590.000.00-0.423.30
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130961162009.11.09 22:52buy0.50eurusd1.498861.448861.499662009.11.09 23:021.499000.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130960212009.11.09 22:49sell0.30eurusd1.498731.548731.497932009.11.10 03:021.498590.000.00-0.424.20
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130960162009.11.09 22:49buy0.50eurusd1.498891.448891.499692009.11.09 22:551.499010.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130954182009.11.09 22:37sell0.30eurusd1.499261.549261.498462009.11.09 22:401.499010.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130954142009.11.09 22:37buy0.50eurusd1.499421.449421.500222009.11.09 23:241.499650.000.000.0011.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130953452009.11.09 22:35sell0.30gbpusd1.675231.725231.674432009.11.09 22:481.674650.000.000.0017.40
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130953432009.11.09 22:35buy0.50gbpusd1.675461.625461.676262009.11.09 22:381.675620.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130953022009.11.09 22:33sell0.30eurusd1.499051.549051.498252009.11.09 22:471.498780.000.000.008.10
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130953012009.11.09 22:33buy0.50eurusd1.499211.449211.500012009.11.09 22:361.499360.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130952332009.11.09 22:32sell0.30gbpusd1.675341.725341.674542009.11.09 22:471.674660.000.000.0020.40
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130952312009.11.09 22:32buy0.50gbpusd1.675541.625541.676342009.11.09 22:371.675740.000.000.0010.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130947742009.11.09 22:23sell0.30gbpusd1.675781.725781.674982009.11.09 22:291.675470.000.000.009.30
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130947702009.11.09 22:23buy0.50gbpusd1.675981.625981.676782009.11.09 23:451.676130.000.000.007.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130945352009.11.09 22:17sell0.50gbpusd1.676021.726021.675222009.11.09 22:251.675860.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
130942732009.11.09 22:13sell0.30gbpusd1.675331.725331.674532009.11.09 22:461.674660.000.000.0020.10
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130942722009.11.09 22:13buy0.50gbpusd1.675531.625531.676332009.11.09 22:151.676330.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
130941852009.11.09 22:11sell0.30eurusd1.499551.549551.498752009.11.09 22:311.499190.000.000.0010.80
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130941782009.11.09 22:11buy0.50eurusd1.499711.449711.500512009.11.10 01:011.499870.000.00-0.558.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130940572009.11.09 22:08buy0.50gbpusd1.675371.625371.676172009.11.09 22:151.676170.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
130937302009.11.09 22:00sell0.30gbpusd1.675111.725111.674312009.11.09 22:451.674750.000.000.0010.80
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130937092009.11.09 22:00buy0.50gbpusd1.675311.625311.676112009.11.09 22:011.675480.000.000.008.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130935782009.11.09 21:59buy0.50gbpusd1.675581.625581.676382009.11.09 22:151.676380.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
130935582009.11.09 21:58sell0.30gbpusd1.675331.725331.674532009.11.09 22:441.674850.000.000.0014.40
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130935552009.11.09 21:58buy0.50gbpusd1.675531.625531.676332009.11.09 22:151.675940.000.000.0020.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130932422009.11.09 21:52sell0.30usdjpy89.98194.98189.9012009.11.10 00:3489.9680.000.00-0.374.33
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130932412009.11.09 21:52buy0.50usdjpy89.99684.99690.0762009.11.09 22:0290.0120.000.000.008.89
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130931902009.11.09 21:51sell0.30eurusd1.499641.549641.498842009.11.09 22:301.499270.000.000.0011.10
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130931872009.11.09 21:51buy0.50eurusd1.499801.449801.500602009.11.10 01:111.500160.000.00-0.5518.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130931552009.11.09 21:50sell0.30eurusd1.499731.549731.498932009.11.09 21:561.499610.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130931522009.11.09 21:50buy0.50eurusd1.499891.449891.500692009.11.10 01:101.500130.000.00-0.5512.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130930862009.11.09 21:48sell0.30gbpusd1.675661.725661.674862009.11.09 21:561.675340.000.000.009.60
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130930852009.11.09 21:48buy0.50gbpusd1.675861.625861.676662009.11.09 22:161.676390.000.000.0026.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130929852009.11.09 21:46sell0.30usdjpy90.02295.02289.9422009.11.09 21:5090.0100.000.000.004.00
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130929842009.11.09 21:46buy0.50usdjpy90.04485.04490.1242009.11.10 12:3590.1240.000.00-0.3344.38
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
130929342009.11.09 21:45sell0.30eurusd1.499641.549641.498842009.11.09 22:281.499370.000.000.008.10
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130929332009.11.09 21:45buy0.50eurusd1.499801.449801.500602009.11.10 01:091.500040.000.00-0.5512.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130929322009.11.09 21:45buy0.30eurusd1.499801.449801.500602009.11.10 01:071.500010.000.00-0.336.30
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130929292009.11.09 21:45sell0.50eurusd1.499641.549641.498842009.11.09 22:061.499530.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130924212009.11.09 21:37buy0.30gbpusd1.673581.623581.674382009.11.09 21:411.674200.000.000.0018.60
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
130924192009.11.09 21:37sell0.50gbpusd1.673381.723381.672582009.11.10 07:091.672580.000.00-1.4040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
130923692009.11.09 21:35sell0.30eurusd1.498951.548951.498152009.11.09 22:461.498790.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130923672009.11.09 21:35buy0.50eurusd1.499111.449111.499912009.11.09 21:431.499400.000.000.0014.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130923402009.11.09 21:34sell0.30usdjpy90.04795.04789.9672009.11.09 21:4190.0340.000.000.004.33
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130923382009.11.09 21:34buy0.50usdjpy90.06885.06890.1482009.11.10 12:3790.1480.000.00-0.3344.37
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
130923282009.11.09 21:34sell0.30eurusd1.498971.548971.498172009.11.09 22:451.498790.000.000.005.40
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130923262009.11.09 21:34buy0.50eurusd1.499131.449131.499932009.11.09 21:401.499280.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130922032009.11.09 21:30sell0.30usdjpy90.04495.04489.9642009.11.09 21:4290.0330.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130922012009.11.09 21:30buy0.50usdjpy90.06685.06690.1462009.11.10 12:3690.0960.000.00-0.3316.65
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130921922009.11.09 21:30buy0.50eurusd1.499101.449101.499902009.11.09 21:391.499290.000.000.009.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130921532009.11.09 21:29sell0.30eurusd1.499031.549031.498232009.11.09 22:441.498640.000.000.0011.70
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130921512009.11.09 21:29buy0.50eurusd1.499191.449191.499992009.11.09 21:421.499420.000.000.0011.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130920682009.11.09 21:26buy0.50eurusd1.499221.449221.500022009.11.09 21:411.499340.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130920322009.11.09 21:25sell0.30eurusd1.499251.549251.498452009.11.09 21:271.499060.000.000.005.70
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130920292009.11.09 21:25buy0.50eurusd1.499411.449411.500212009.11.09 21:441.499570.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130920122009.11.09 21:24buy0.50gbpusd1.673861.623861.674662009.11.09 21:401.674250.000.000.0019.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130915102009.11.09 21:14sell0.30usdjpy89.99394.99389.9132009.11.10 00:1589.9790.000.00-0.374.67
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130915062009.11.09 21:14buy0.50usdjpy90.01585.01590.0952009.11.09 21:2890.0440.000.000.0016.10
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130914082009.11.09 21:11sell0.30gbpusd1.673151.723151.672352009.11.10 07:091.672350.000.00-0.8424.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
130914062009.11.09 21:11buy0.50gbpusd1.673351.623351.674152009.11.09 21:181.673470.000.000.006.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130914022009.11.09 21:11sell0.30eurusd1.499651.549651.498852009.11.09 21:181.499330.000.000.009.60
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130914002009.11.09 21:11buy0.50eurusd1.499811.449811.500612009.11.10 01:061.500020.000.00-0.5510.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130913972009.11.09 21:11sell0.30eurusd1.499651.549651.498852009.11.09 21:161.499460.000.000.005.70
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130913952009.11.09 21:11buy0.50eurusd1.499811.449811.500612009.11.10 01:051.499930.000.00-0.556.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130912652009.11.09 21:08sell0.30gbpusd1.672971.722971.672172009.11.10 07:091.672170.000.00-0.8424.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
130912632009.11.09 21:08buy0.50gbpusd1.673171.623171.673972009.11.09 21:161.673440.000.000.0013.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130912622009.11.09 21:08buy0.30gbpusd1.673171.623171.673972009.11.09 21:151.673540.000.000.0011.10
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
130912612009.11.09 21:08sell0.50gbpusd1.672971.722971.672172009.11.09 21:091.672810.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
130908812009.11.09 21:01sell0.30gbpusd1.671681.721681.670882009.11.10 07:111.670880.000.00-0.8424.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
130908792009.11.09 21:01buy0.50gbpusd1.671881.621881.672682009.11.09 21:041.672680.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
130907352009.11.09 20:59sell0.30gbpusd1.671711.721711.670912009.11.10 07:101.671470.000.00-0.847.20
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130907332009.11.09 20:59buy0.50gbpusd1.671841.621841.672642009.11.09 21:041.672350.000.000.0025.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130907262009.11.09 20:59sell0.30eurusd1.499431.549431.498632009.11.09 21:211.499080.000.000.0010.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130907252009.11.09 20:59buy0.50eurusd1.499551.449551.500352009.11.09 21:471.499690.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130907212009.11.09 20:59sell0.30eurusd1.499431.549431.498632009.11.09 21:201.499120.000.000.009.30
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130907202009.11.09 20:59buy0.50eurusd1.499551.449551.500352009.11.09 21:141.499780.000.000.0011.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130904662009.11.09 20:50sell0.30gbpusd1.671471.721471.670672009.11.10 07:111.670670.000.00-0.8424.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
130904652009.11.09 20:50buy0.50gbpusd1.671641.621641.672442009.11.09 21:021.672440.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
130904182009.11.09 20:48sell0.30eurusd1.499291.549291.498492009.11.09 21:191.499060.000.000.006.90
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130904172009.11.09 20:48buy0.50eurusd1.499431.449431.500232009.11.09 21:101.499540.000.000.005.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130904022009.11.09 20:47sell0.30eurusd1.499281.549281.498482009.11.09 20:571.499080.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130904012009.11.09 20:47buy0.50eurusd1.499411.449411.500212009.11.09 21:051.499550.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130902952009.11.09 20:44sell0.30eurusd1.499551.549551.498752009.11.09 20:451.499380.000.000.005.10
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130902912009.11.09 20:44buy0.50eurusd1.499641.449641.500442009.11.09 21:031.499790.000.000.007.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130900312009.11.09 20:39sell0.30eurusd1.499041.549041.498242009.11.09 21:321.498890.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130900282009.11.09 20:39buy0.50eurusd1.499171.449171.499972009.11.09 20:411.499680.000.000.0025.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130900002009.11.09 20:38sell0.30eurusd1.498941.548941.498142009.11.09 22:431.498700.000.000.007.20
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130899982009.11.09 20:38buy0.50eurusd1.499081.449081.499882009.11.09 20:401.499670.000.000.0029.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130899662009.11.09 20:37sell0.30gbpusd1.670901.720901.670102009.11.10 07:111.670100.000.00-0.8424.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
130899652009.11.09 20:37buy0.50gbpusd1.671081.621081.671882009.11.09 20:381.671200.000.000.006.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130886852009.11.09 20:19buy0.50gbpusd1.671311.621311.672112009.11.09 20:201.671660.000.000.0017.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130881752009.11.09 20:10buy0.50usdjpy89.99584.99590.0752009.11.09 21:2690.0700.000.000.0041.63
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130878392009.11.09 20:07buy0.50usdjpy89.98084.98090.0602009.11.09 21:1389.9920.000.000.006.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130877902009.11.09 20:06sell0.30gbpusd1.671661.721661.670862009.11.09 20:181.671260.000.000.0012.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
130877882009.11.09 20:06buy0.50gbpusd1.671841.621841.672642009.11.09 21:021.672040.000.000.0010.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130871562009.11.09 19:57sell0.30usdjpy89.96094.96089.8802009.11.10 01:1689.9270.000.00-0.3711.01
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130871522009.11.09 19:57buy0.50usdjpy89.97884.97890.0582009.11.09 19:5890.0040.000.000.0014.44
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130871482009.11.09 19:57sell0.30usdjpy89.96094.96089.8802009.11.10 01:1589.9480.000.00-0.374.00
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130871382009.11.09 19:57buy0.50usdjpy89.97884.97890.0582009.11.09 19:5890.0090.000.000.0017.22
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130870482009.11.09 19:56sell0.30eurusd1.500431.550431.499632009.11.09 20:051.499950.000.000.0014.40
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130870462009.11.09 19:56buy0.50eurusd1.500571.450571.501372009.11.10 02:091.500760.000.00-0.559.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130869052009.11.09 19:53sell0.30gbpusd1.671511.721511.670712009.11.09 20:151.671280.000.000.006.90
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130869032009.11.09 19:53buy0.50gbpusd1.671631.621631.672432009.11.09 21:001.671940.000.000.0015.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130869022009.11.09 19:53sell0.30gbpusd1.671511.721511.670712009.11.09 20:141.671380.000.000.003.90
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
130869012009.11.09 19:53buy0.50gbpusd1.671631.621631.672432009.11.09 20:271.671860.000.000.0011.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130867272009.11.09 19:50buy0.50gbpusd1.671631.621631.672432009.11.09 20:001.671780.000.000.007.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130863252009.11.09 19:45buy0.50gbpusd1.671441.621441.672242009.11.09 19:551.671670.000.000.0011.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130863152009.11.09 19:45sell0.30usdjpy89.98394.98389.9032009.11.09 19:5089.9690.000.000.004.67
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130863132009.11.09 19:45buy0.50usdjpy89.99984.99990.0792009.11.09 21:2590.0540.000.000.0030.54
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130861942009.11.09 19:43buy0.50eurusd1.499441.449441.500242009.11.09 19:451.499760.000.000.0016.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130861612009.11.09 19:42sell0.30usdjpy89.98294.98289.9022009.11.09 19:4889.9720.000.000.003.33
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130861592009.11.09 19:42buy0.50usdjpy89.99784.99790.0772009.11.09 21:2290.0600.000.000.0034.98
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130860622009.11.09 19:39sell0.30usdjpy89.96794.96789.8872009.11.10 00:1489.9530.000.00-0.374.67
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130860612009.11.09 19:39buy0.50usdjpy89.98484.98490.0642009.11.09 19:4189.9950.000.000.006.11
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130853292009.11.09 19:25sell0.30usdjpy89.91694.91689.8362009.11.10 01:4589.8810.000.00-0.3711.68
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130853262009.11.09 19:25buy0.50usdjpy89.93484.93490.0142009.11.09 19:3389.9440.000.000.005.56
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130852982009.11.09 19:24sell0.30eurusd1.499571.549571.498772009.11.09 19:381.499410.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130852972009.11.09 19:24buy0.50eurusd1.499691.449691.500492009.11.09 19:531.500150.000.000.0023.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130851092009.11.09 19:20sell0.30usdjpy89.90894.90889.8282009.11.10 01:4389.8940.000.00-0.374.67
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130851082009.11.09 19:20buy0.50usdjpy89.92684.92690.0062009.11.09 19:3289.9370.000.000.006.12
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130851052009.11.09 19:20buy0.50gbpusd1.672281.622281.673082009.11.09 21:031.672530.000.000.0012.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130849592009.11.09 19:16sell0.30gbpusd1.672381.722381.671582009.11.09 19:191.672250.000.000.003.90
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
130849572009.11.09 19:16buy0.50gbpusd1.672521.622521.673322009.11.09 21:071.672950.000.000.0021.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130849512009.11.09 19:16sell0.30eurusd1.499611.549611.498812009.11.09 19:341.499330.000.000.008.40
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130849492009.11.09 19:16buy0.50eurusd1.499751.449751.500552009.11.09 19:511.500080.000.000.0016.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130848442009.11.09 19:13sell0.30usdjpy89.92294.92289.8422009.11.10 01:4289.8960.000.00-0.378.68
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130848422009.11.09 19:13buy0.50usdjpy89.94084.94090.0202009.11.09 19:3589.9600.000.000.0011.12
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130846152009.11.09 19:10sell0.30gbpusd1.672351.722351.671552009.11.09 19:181.672090.000.000.007.80
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
130846102009.11.09 19:10buy0.50gbpusd1.672511.622511.673312009.11.09 21:061.672740.000.000.0011.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130845572009.11.09 19:09sell0.30gbpusd1.672211.722211.671412009.11.09 19:131.671980.000.000.006.90
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
130845542009.11.09 19:09buy0.50gbpusd1.672341.622341.673142009.11.09 19:111.672550.000.000.0010.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130843492009.11.09 19:05sell0.30usdjpy89.92294.92289.8422009.11.10 01:4189.8970.000.00-0.378.34
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130843442009.11.09 19:05buy0.50usdjpy89.94084.94090.0202009.11.09 19:3489.9530.000.000.007.23
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130842512009.11.09 19:04sell0.30gbpusd1.671211.721211.670412009.11.09 19:331.670790.000.000.0012.60
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
130842492009.11.09 19:04buy0.50gbpusd1.671341.621341.672142009.11.09 19:071.671820.000.000.0024.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
130841212009.11.09 19:03sell0.30eurusd1.499591.549591.498792009.11.09 19:301.499320.000.000.008.10
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130841192009.11.09 19:03buy0.50eurusd1.499711.449711.500512009.11.09 19:491.500210.000.000.0025.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130836252009.11.09 18:57sell0.30usdjpy89.90094.90089.8202009.11.10 01:4489.8840.000.00-0.375.34
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130836202009.11.09 18:57buy0.50usdjpy89.91684.91689.9962009.11.09 19:1589.9280.000.000.006.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130829622009.11.09 18:47buy0.30eurusd1.500431.450431.501232009.11.09 20:021.500570.000.000.004.20
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130829592009.11.09 18:47sell0.50eurusd1.500321.550321.499522009.11.09 18:571.500160.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130827522009.11.09 18:44sell0.30usdjpy89.83894.83889.7582009.11.10 07:4289.7580.000.00-0.3726.74
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
130827482009.11.09 18:44buy0.50usdjpy89.85584.85589.9352009.11.09 18:4989.8860.000.000.0017.24
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130823652009.11.09 18:41sell0.30eurusd1.500161.550161.499362009.11.09 18:431.500010.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130823542009.11.09 18:41buy0.50eurusd1.500301.450301.501102009.11.09 18:511.500530.000.000.0011.50
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130822622009.11.09 18:40sell0.30usdjpy89.86194.86189.7812009.11.10 01:5189.8500.000.00-0.373.67
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130822462009.11.09 18:40buy0.50usdjpy89.88084.88089.9602009.11.09 18:5589.8950.000.000.008.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130821552009.11.09 18:38sell0.30usdjpy89.86594.86589.7852009.11.09 18:4689.8530.000.000.004.01
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130821522009.11.09 18:38buy0.50usdjpy89.88384.88389.9632009.11.09 18:5489.8960.000.000.007.23
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130820832009.11.09 18:37sell0.30usdjpy89.87694.87689.7962009.11.09 18:4189.8640.000.000.004.01
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130820812009.11.09 18:37buy0.50usdjpy89.89484.89489.9742009.11.09 19:0189.9210.000.000.0015.01
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130820792009.11.09 18:37sell0.30eurusd1.500741.550741.499942009.11.09 18:391.500590.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130820772009.11.09 18:37buy0.50eurusd1.500851.450851.501652009.11.10 12:381.500990.000.00-0.557.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130819612009.11.09 18:35buy0.50usdjpy89.88384.88389.9632009.11.09 18:5189.8960.000.000.007.23
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130819022009.11.09 18:34sell0.30eurusd1.500401.550401.499602009.11.09 18:421.500180.000.000.006.60
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130818992009.11.09 18:34buy0.50eurusd1.500531.450531.501332009.11.09 18:361.500650.000.000.006.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130818622009.11.09 18:33sell0.30usdjpy89.85894.85889.7782009.11.10 01:5289.8480.000.00-0.373.34
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130818602009.11.09 18:33buy0.50usdjpy89.87684.87689.9562009.11.09 18:5089.9030.000.000.0015.02
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130818512009.11.09 18:33buy0.50eurusd1.500741.450741.501542009.11.10 02:121.500890.000.00-0.557.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130818332009.11.09 18:32sell0.30usdjpy89.86294.86289.7822009.11.10 01:5089.8470.000.00-0.375.01
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130818322009.11.09 18:32buy0.50usdjpy89.87784.87789.9572009.11.09 18:4889.8880.000.000.006.12
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130809112009.11.09 18:19sell0.30gbpusd1.675631.725631.674832009.11.09 18:201.674960.000.000.0020.10
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
130809092009.11.09 18:19buy0.50gbpusd1.675711.625711.676512009.11.09 21:471.675910.000.000.0010.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130804382009.11.09 18:14sell0.30eurusd1.501081.551081.500282009.11.09 18:161.500840.000.000.007.20
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130804352009.11.09 18:14buy0.50eurusd1.501201.451201.502002009.11.10 13:011.501490.000.00-0.5514.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130800542009.11.09 18:11buy0.50usdjpy89.84484.84489.9242009.11.09 18:1889.9240.000.000.0044.48
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
130799802009.11.09 18:10sell0.30usdjpy89.83594.83589.7552009.11.10 07:4289.7550.000.00-0.3726.74
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
130799782009.11.09 18:10buy0.50usdjpy89.85284.85289.9322009.11.09 18:2189.9090.000.000.0031.70
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130796922009.11.09 18:07buy0.50gbpusd1.675111.625111.675912009.11.09 18:111.675910.000.000.0040.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
130796092009.11.09 18:06sell0.30usdjpy89.81894.81889.7382009.11.10 07:4089.8070.000.00-0.373.67
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130796062009.11.09 18:06buy0.50usdjpy89.83584.83589.9152009.11.09 18:1789.9150.000.000.0044.49
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
130791412009.11.09 18:01buy0.50eurusd1.500651.450651.501452009.11.09 18:131.500810.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130783662009.11.09 17:54buy0.50gbpusd1.674381.624381.675182009.11.09 17:571.674550.000.000.008.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130782692009.11.09 17:53buy0.50gbpusd1.674221.624221.675022009.11.09 17:551.674740.000.000.0026.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130782062009.11.09 17:52sell0.30usdjpy89.81694.81689.7362009.11.10 07:4189.8050.000.00-0.373.67
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130782032009.11.09 17:52buy0.50usdjpy89.83384.83389.9132009.11.09 18:1789.9130.000.000.0044.49
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
130770552009.11.09 17:41buy0.10usdjpy89.81584.81589.8952009.11.09 18:0589.8260.000.000.001.22
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130769782009.11.09 17:40sell0.10eurusd1.500021.550021.499222009.11.09 18:051.499770.000.000.002.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130769652009.11.09 17:40buy0.10eurusd1.500131.450131.500932009.11.09 17:461.500560.000.000.004.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130752532009.11.09 17:22sell0.10usdjpy89.78294.78289.7022009.11.10 07:4389.7020.000.00-0.128.92
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
130752512009.11.09 17:22buy0.10usdjpy89.80184.80189.8812009.11.09 17:3989.8240.000.000.002.56
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130737652009.11.09 17:08sell0.10eurusd1.499911.549911.499112009.11.09 17:271.499630.000.000.002.80
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130737642009.11.09 17:08buy0.10eurusd1.500021.450021.500822009.11.09 17:231.500500.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130737222009.11.09 17:07sell0.10eurusd1.499821.549821.499022009.11.09 17:141.499490.000.000.003.30
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130737132009.11.09 17:07buy0.10eurusd1.499951.449951.500752009.11.09 17:191.500750.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
130733742009.11.09 17:02sell0.10eurusd1.499831.549831.499032009.11.09 17:131.499500.000.000.003.30
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130733682009.11.09 17:02buy0.10eurusd1.499961.449961.500762009.11.09 17:191.500480.000.000.005.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130732742009.11.09 17:01sell0.10usdjpy89.83494.83489.7542009.11.09 17:2089.7880.000.000.005.12
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130732602009.11.09 17:01buy0.10usdjpy89.84984.84989.9292009.11.09 18:2089.9220.000.000.008.12
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130725332009.11.09 16:55sell0.10usdjpy89.78094.78089.7002009.11.10 07:4389.7550.000.00-0.122.79
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130725322009.11.09 16:55buy0.10usdjpy89.79884.79889.8782009.11.09 16:5889.8190.000.000.002.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130718972009.11.09 16:48sell0.10eurusd1.499411.549411.498612009.11.09 20:111.498890.000.000.005.20
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130718932009.11.09 16:48buy0.10eurusd1.499541.449541.500342009.11.09 16:501.499840.000.000.003.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130712072009.11.09 16:41buy0.10eurusd1.499991.449991.500792009.11.09 17:181.500240.000.000.002.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130710172009.11.09 16:40sell0.10usdjpy89.83894.83889.7582009.11.09 16:4889.8140.000.000.002.67
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130710002009.11.09 16:40buy0.10usdjpy89.85584.85589.9352009.11.09 18:1989.9260.000.000.007.90
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130708492009.11.09 16:39buy0.10usdjpy89.84784.84789.9272009.11.09 18:1889.9170.000.000.007.78
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130705642009.11.09 16:37buy0.10usdjpy89.83284.83289.9122009.11.09 17:0089.8530.000.000.002.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130699602009.11.09 16:33sell0.10usdjpy89.76294.76289.6822009.11.10 07:4489.7180.000.00-0.124.90
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130699562009.11.09 16:33buy0.10usdjpy89.77784.77789.8572009.11.09 16:3689.7980.000.000.002.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130694912009.11.09 16:29sell0.10eurusd1.500991.550991.500192009.11.09 16:321.500190.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
130694892009.11.09 16:29buy0.10eurusd1.501111.451111.501912009.11.10 12:591.501710.000.00-0.116.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130693232009.11.09 16:27sell0.10usdjpy89.78394.78389.7032009.11.09 16:3189.7620.000.000.002.34
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130693192009.11.09 16:27buy0.10usdjpy89.80084.80089.8802009.11.09 16:3889.8310.000.000.003.45
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130686802009.11.09 16:20buy0.10usdjpy89.83184.83189.9112009.11.09 17:0989.8540.000.000.002.56
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130636862009.11.09 15:38sell0.10usdjpy89.84794.84789.7672009.11.09 16:1889.8220.000.000.002.78
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130636812009.11.09 15:38buy0.10usdjpy89.86584.86589.9452009.11.09 18:1789.9030.000.000.004.23
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130636742009.11.09 15:38sell0.10usdjpy89.84794.84789.7672009.11.09 16:1689.8070.000.000.004.45
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130636672009.11.09 15:38buy0.10usdjpy89.86584.86589.9452009.11.09 18:1689.9000.000.000.003.89
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130622872009.11.09 15:23buy0.10usdjpy89.93184.93190.0112009.11.09 19:3089.9460.000.000.001.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130615252009.11.09 15:15buy0.10usdjpy89.98684.98690.0662009.11.09 20:0090.0040.000.000.002.00
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130611532009.11.09 15:11buy0.10usdjpy89.99684.99690.0762009.11.09 19:5990.0140.000.000.002.00
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130579032009.11.09 14:44sell0.10usdjpy89.92594.92589.8452009.11.09 15:3489.8450.000.000.008.90
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
130578982009.11.09 14:44buy0.10usdjpy89.94284.94290.0222009.11.09 15:1090.0130.000.000.007.89
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130577502009.11.09 14:43sell0.10usdjpy89.92594.92589.8452009.11.09 15:3489.8450.000.000.008.90
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
130577482009.11.09 14:43buy0.10usdjpy89.94384.94390.0232009.11.09 15:0789.9660.000.000.002.56
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130568762009.11.09 14:34sell0.10usdjpy89.93194.93189.8512009.11.09 15:2189.8990.000.000.003.56
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130568682009.11.09 14:34buy0.10usdjpy89.94784.94790.0272009.11.09 15:0689.9800.000.000.003.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130469002009.11.09 12:46sell0.10usdjpy89.88894.88889.8082009.11.09 15:3589.8370.000.000.005.68
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130468972009.11.09 12:46buy0.10usdjpy89.90484.90489.9842009.11.09 14:1589.9400.000.000.004.00
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130468942009.11.09 12:46sell0.10usdjpy89.88894.88889.8082009.11.09 13:2189.8680.000.000.002.23
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130468912009.11.09 12:46buy0.10usdjpy89.90484.90489.9842009.11.09 14:1389.9440.000.000.004.45
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130453322009.11.09 12:33sell0.10usdjpy89.89794.89789.8172009.11.09 12:3789.8710.000.000.002.89
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130453292009.11.09 12:33buy0.10usdjpy89.91384.91389.9932009.11.09 14:1289.9440.000.000.003.45
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130452572009.11.09 12:32sell0.10usdjpy89.89594.89589.8152009.11.09 12:3689.8730.000.000.002.45
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130452542009.11.09 12:32buy0.10usdjpy89.91284.91289.9922009.11.09 14:1189.9460.000.000.003.78
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130450312009.11.09 12:30buy0.10usdjpy89.91484.91489.9942009.11.09 14:1089.9440.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130447292009.11.09 12:28buy0.10usdjpy89.88584.88589.9652009.11.09 13:3589.9160.000.000.003.45
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130434082009.11.09 12:12buy0.10usdjpy90.00885.00890.0882009.11.09 21:2190.0600.000.000.005.77
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130255992009.11.09 09:41sell0.10usdjpy90.19795.19790.1172009.11.09 09:5790.1700.000.000.002.99
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130255962009.11.09 09:41buy0.10usdjpy90.21485.21490.2942009.11.09 09:5290.2410.000.000.002.99
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130225492009.11.09 09:18sell0.10eurusd1.495151.545151.494352009.11.10 18:071.494350.000.00-0.148.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
130225402009.11.09 09:18buy0.10eurusd1.495281.445281.496082009.11.09 09:261.495670.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130209582009.11.09 09:03sell0.10eurusd1.494681.544681.493882009.11.09 09:091.494300.000.000.003.80
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130209452009.11.09 09:03buy0.10eurusd1.494881.444881.495682009.11.09 09:171.495230.000.000.003.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130187422009.11.09 08:26sell0.10eurusd1.494021.544021.493222009.11.09 08:301.493710.000.000.003.10
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130187402009.11.09 08:26buy0.10eurusd1.494181.444181.494982009.11.09 09:021.494580.000.000.004.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130156262009.11.09 07:16sell0.10usdjpy90.14395.14390.0632009.11.09 07:2890.1150.000.000.003.11
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130156252009.11.09 07:16buy0.10usdjpy90.15885.15890.2382009.11.09 09:3490.1800.000.000.002.44
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130136542009.11.09 06:29sell0.10eurusd1.493801.543801.493002009.11.09 06:351.493480.000.000.003.20
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130136492009.11.09 06:29buy0.10eurusd1.493961.443961.494762009.11.09 08:201.494300.000.000.003.40
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130129542009.11.09 06:17buy0.10eurusd1.493691.443691.494492009.11.09 06:221.493980.000.000.002.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130123402009.11.09 06:08buy0.10usdjpy90.13385.13390.2132009.11.09 07:1290.1550.000.000.002.44
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130121902009.11.09 06:04buy0.10eurusd1.492381.442381.493182009.11.09 06:161.493180.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
130121582009.11.09 06:03buy0.10eurusd1.492281.442281.493082009.11.09 06:161.493080.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
130106742009.11.09 05:26sell0.10eurusd1.490921.540921.490122009.11.09 05:371.490660.000.000.002.60
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130106712009.11.09 05:26buy0.10eurusd1.491081.441081.491882009.11.09 05:491.491880.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
130102192009.11.09 05:06buy0.10eurusd1.490961.440961.491762009.11.09 05:471.491170.000.000.002.10
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130097462009.11.09 04:54buy0.10eurusd1.490991.440991.491792009.11.09 05:491.491690.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130092492009.11.09 04:48sell0.10gbpusd1.668971.718971.668172009.11.10 07:111.668170.000.00-0.288.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
130089482009.11.09 04:44buy0.10usdjpy90.16785.16790.2472009.11.09 05:0090.1910.000.000.002.66
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130089502009.11.09 04:44sell0.10usdjpy90.15295.15290.0722009.11.09 06:0690.1070.000.000.004.99
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130089462009.11.09 04:44sell0.10usdjpy90.15295.15290.0722009.11.09 06:0590.1300.000.000.002.44
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130089452009.11.09 04:44buy0.10usdjpy90.16785.16790.2472009.11.09 04:5990.1930.000.000.002.88
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130080332009.11.09 04:26sell0.10usdjpy90.16395.16390.0832009.11.09 04:4290.1350.000.000.003.11
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130080222009.11.09 04:26buy0.10usdjpy90.19385.19390.2732009.11.09 09:4690.2240.000.000.003.44
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130066362009.11.09 04:02sell0.10usdjpy90.03695.03689.9562009.11.09 12:0990.0080.000.000.003.11
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130066352009.11.09 04:02buy0.10usdjpy90.06685.06690.1462009.11.09 04:1890.1110.000.000.004.99
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130066342009.11.09 04:02sell0.10usdjpy90.03695.03689.9562009.11.09 12:0890.0070.000.000.003.22
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130066332009.11.09 04:02buy0.10usdjpy90.06685.06690.1462009.11.09 04:1790.0920.000.000.002.89
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130048612009.11.09 03:40sell0.10usdjpy90.07195.07189.9912009.11.09 04:0090.0410.000.000.003.33
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130048552009.11.09 03:40buy0.10usdjpy90.10185.10190.1812009.11.09 04:1990.1340.000.000.003.66
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130042292009.11.09 03:35buy0.10eurusd1.489181.439181.489982009.11.09 03:411.489390.000.000.002.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130037972009.11.09 03:32sell0.10usdjpy90.09195.09190.0112009.11.09 03:5790.0640.000.000.003.00
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130037932009.11.09 03:32buy0.10usdjpy90.12185.12190.2012009.11.09 04:2390.1570.000.000.003.99
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130029992009.11.09 03:24sell0.10usdjpy89.97594.97589.8952009.11.09 12:2289.9190.000.000.006.23
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
130029982009.11.09 03:24buy0.10usdjpy90.00585.00590.0852009.11.09 03:3190.0850.000.000.008.88
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
130029972009.11.09 03:24sell0.10usdjpy89.97594.97589.8952009.11.09 12:1989.9530.000.000.002.45
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130029932009.11.09 03:24buy0.10usdjpy90.00585.00590.0852009.11.09 03:3190.0850.000.000.008.88
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
130029282009.11.09 03:23sell0.10usdjpy89.96694.96689.8862009.11.09 12:2189.9140.000.000.005.78
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130029272009.11.09 03:23buy0.10usdjpy89.99684.99690.0762009.11.09 03:3190.0760.000.000.008.88
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
130025702009.11.09 03:15sell0.10eurusd1.490411.540411.489612009.11.09 03:181.490100.000.000.003.10
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
130025652009.11.09 03:15buy0.10eurusd1.490711.440711.491512009.11.09 04:581.491020.000.000.003.10
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
130025602009.11.09 03:15sell0.10eurusd1.490411.540411.489612009.11.09 03:161.490170.000.000.002.40
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130025542009.11.09 03:15buy0.10eurusd1.490711.440711.491512009.11.09 04:561.490970.000.000.002.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130025072009.11.09 03:14buy0.10eurusd1.490471.440471.491272009.11.09 04:531.490780.000.000.003.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130024402009.11.09 03:11buy0.10eurusd1.490451.440451.491252009.11.09 04:501.491250.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
130024392009.11.09 03:11sell0.10eurusd1.490151.540151.489352009.11.09 03:321.489350.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
130023342009.11.09 03:08buy0.10usdjpy89.96084.96090.0402009.11.09 03:2689.9800.000.000.002.22
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
130023332009.11.09 03:08sell0.10usdjpy89.93094.93089.8502009.11.09 12:2089.9100.000.000.002.22
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130023302009.11.09 03:08buy0.10usdjpy89.96084.96090.0402009.11.09 03:2589.9860.000.000.002.89
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130019182009.11.09 03:02sell0.10gbpusd1.667331.717331.666532009.11.09 03:171.666530.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
130019162009.11.09 03:02buy0.10gbpusd1.667731.617731.668532009.11.09 04:471.668530.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
130017672009.11.09 03:00buy0.10eurusd1.489851.439851.490652009.11.09 03:061.490300.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
130012282009.11.09 02:51buy0.10eurusd1.488631.438631.489432009.11.09 02:591.489430.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
130012232009.11.09 02:51buy0.10eurusd1.488631.438631.489432009.11.09 02:591.489430.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
130012002009.11.09 02:50buy0.10usdjpy89.92484.92490.0042009.11.09 03:1590.0040.000.000.008.89
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
130009512009.11.09 02:44buy0.10eurusd1.488871.438871.489672009.11.09 02:591.489670.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
130009502009.11.09 02:44sell0.10eurusd1.488571.538571.487772009.11.09 02:491.488210.000.000.003.60
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130009472009.11.09 02:44buy0.10eurusd1.488871.438871.489672009.11.09 02:591.489670.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
130008252009.11.09 02:41buy0.10eurusd1.488881.438881.489682009.11.09 02:591.489680.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
130008232009.11.09 02:41sell0.10eurusd1.488581.538581.487782009.11.09 02:471.488110.000.000.004.70
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130008212009.11.09 02:41buy0.10eurusd1.488881.438881.489682009.11.09 02:591.489680.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
130006982009.11.09 02:38sell0.10usdjpy89.87194.87189.7912009.11.09 12:3589.8460.000.000.002.78
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
130006972009.11.09 02:38buy0.10usdjpy89.90184.90189.9812009.11.09 03:0589.9260.000.000.002.78
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130004972009.11.09 02:36buy0.10gbpusd1.666501.616501.667302009.11.09 02:591.666830.000.000.003.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130002342009.11.09 02:34sell0.10gbpusd1.665341.715341.664542009.11.10 07:191.664540.000.00-0.288.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
130002312009.11.09 02:34buy0.10gbpusd1.665741.615741.666542009.11.09 02:351.666020.000.000.002.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129998642009.11.09 02:30sell0.10gbpusd1.664331.714331.663532009.11.10 07:211.664060.000.00-0.282.70
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
129998512009.11.09 02:30buy0.10gbpusd1.664691.614691.665492009.11.09 02:311.665220.000.000.005.30
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
129996782009.11.09 02:27sell0.10gbpusd1.663781.713781.662982009.11.10 07:221.662980.000.00-0.288.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
129996762009.11.09 02:27buy0.10gbpusd1.664141.614141.664942009.11.09 02:301.664940.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
129994882009.11.09 02:22sell0.10usdjpy89.81294.81289.7322009.11.09 16:3089.7610.000.000.005.68
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
129994872009.11.09 02:22buy0.10usdjpy89.84284.84289.9222009.11.09 02:3389.8830.000.000.004.56
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
129994842009.11.09 02:22sell0.10usdjpy89.81294.81289.7322009.11.09 16:2389.7870.000.000.002.78
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
129994812009.11.09 02:22buy0.10usdjpy89.84284.84289.9222009.11.09 02:3189.8670.000.000.002.78
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129992382009.11.09 02:15sell0.10usdjpy89.79794.79789.7172009.11.09 16:2989.7610.000.000.004.01
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
129992302009.11.09 02:15buy0.10usdjpy89.82784.82789.9072009.11.09 02:2989.8570.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
129991622009.11.09 02:14sell0.10eurusd1.485621.535621.484822009.11.09 16:201.500760.000.000.00-151.40
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
129991592009.11.09 02:14buy0.10eurusd1.485921.435921.486722009.11.09 02:191.486250.000.000.003.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
129991162009.11.09 02:13sell0.10eurusd1.485541.535541.484742009.11.09 16:211.500730.000.000.00-151.90
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
129991152009.11.09 02:13buy0.10eurusd1.485841.435841.486642009.11.09 02:181.486230.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
129990872009.11.09 02:12sell0.10eurusd1.485301.535301.484502009.11.09 16:211.500730.000.000.00-154.30
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
129990832009.11.09 02:12buy0.10eurusd1.485601.435601.486402009.11.09 02:171.486190.000.000.005.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
129990292009.11.09 02:11sell0.10usdjpy89.82194.82189.7412009.11.09 16:2289.7930.000.000.003.12
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
129990272009.11.09 02:11buy0.10usdjpy89.85184.85189.9312009.11.09 02:3289.8720.000.000.002.34
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
129990252009.11.09 02:11sell0.10usdjpy89.82194.82189.7412009.11.09 16:1789.7790.000.000.004.68
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
129990232009.11.09 02:11buy0.10usdjpy89.85184.85189.9312009.11.09 02:2889.8760.000.000.002.78
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129990202009.11.09 02:11sell0.10gbpusd1.662131.712131.661332009.11.10 01:141.677670.000.00-0.28-155.40
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
129990192009.11.09 02:11buy0.10gbpusd1.662481.612481.663282009.11.09 02:171.662730.000.000.002.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
129990172009.11.09 02:11sell0.10gbpusd1.662131.712131.661332009.11.10 01:141.677670.000.00-0.28-155.40
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129990162009.11.09 02:11buy0.10gbpusd1.662481.612481.663282009.11.09 02:161.662770.000.000.002.90
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129987032009.11.09 02:06sell0.10gbpusd1.662361.712361.661562009.11.09 02:091.662140.000.000.002.20
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
129987012009.11.09 02:06buy0.10gbpusd1.662711.612711.663512009.11.09 02:231.663140.000.000.004.30
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
129986672009.11.09 02:05sell0.10gbpusd1.662621.712621.661822009.11.09 02:081.662090.000.000.005.30
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
129986632009.11.09 02:05buy0.10gbpusd1.662971.612971.663772009.11.09 02:251.663770.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
129986622009.11.09 02:05sell0.10gbpusd1.662621.712621.661822009.11.09 02:071.662400.000.000.002.20
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129986542009.11.09 02:05buy0.10gbpusd1.662971.612971.663772009.11.09 02:251.663240.000.000.002.70
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129986262009.11.09 02:04sell0.10usdjpy89.88194.88189.8012009.11.09 02:0989.8300.000.000.005.68
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
129986252009.11.09 02:04buy0.10usdjpy89.91184.91189.9912009.11.09 03:1189.9410.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129984902009.11.09 02:02buy0.10usdjpy89.89884.89889.9782009.11.09 02:4589.9480.000.000.005.56
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
129983692009.11.09 02:00buy0.10eurusd1.486751.436751.487552009.11.09 02:301.487550.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
129983462009.11.09 01:59sell0.10eurusd1.486431.536431.485632009.11.09 02:021.486200.000.000.002.30
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
129885502009.11.06 22:57sell0.10gbpusd1.660611.710611.659812009.11.09 18:191.675710.000.00-0.28-151.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
129885492009.11.06 22:57buy0.10gbpusd1.660911.610911.661712009.11.06 23:151.661710.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
129884672009.11.06 22:52sell0.10gbpusd1.661031.711031.660232009.11.06 22:591.660960.000.000.000.70
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
129884632009.11.06 22:52sell0.10gbpusd1.661031.711031.660232009.11.06 22:581.661000.000.000.000.30
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129884652009.11.06 22:52buy0.10gbpusd1.661331.611331.662132009.11.06 23:161.662130.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
129884622009.11.06 22:52buy0.10gbpusd1.661331.611331.662132009.11.06 23:161.662130.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
129884102009.11.06 22:50sell0.10gbpusd1.661001.711001.660202009.11.09 23:481.676210.000.00-0.28-152.10
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129884092009.11.06 22:50buy0.10gbpusd1.661301.611301.662102009.11.06 23:161.662100.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
129882872009.11.06 22:45sell0.10eurusd1.484351.534351.483552009.11.09 16:211.500730.000.00-0.14-163.80
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
129882802009.11.06 22:45sell0.10eurusd1.484351.534351.483552009.11.09 16:211.500730.000.00-0.14-163.80
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
129882832009.11.06 22:45buy0.10eurusd1.484651.434651.485452009.11.09 00:041.485450.000.00-0.118.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
129882742009.11.06 22:45buy0.10eurusd1.484651.434651.485452009.11.09 00:041.485450.000.00-0.118.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
129878722009.11.06 22:30buy0.10gbpusd1.660481.610481.661282009.11.06 22:421.660730.000.000.002.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129876382009.11.06 22:24buy0.10gbpusd1.660611.610611.661412009.11.06 22:441.660820.000.000.002.10
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129875402009.11.06 22:23sell0.10gbpusd1.660291.710291.659492009.11.09 18:151.675700.000.00-0.28-154.10
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129875382009.11.06 22:23buy0.10gbpusd1.660591.610591.661392009.11.06 22:431.660830.000.000.002.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129873832009.11.06 22:21sell0.10gbpusd1.659961.709961.659162009.11.09 18:151.675700.000.00-0.28-157.40
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
129873812009.11.06 22:21buy0.10gbpusd1.660261.610261.661062009.11.06 22:401.660510.000.000.002.50
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
129872592009.11.06 22:17sell0.10usdjpy89.91894.91889.8382009.11.09 00:0989.8380.000.00-0.128.90
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
129872582009.11.06 22:17buy0.10usdjpy89.94884.94890.0282009.11.09 03:2089.9780.000.00-0.073.33
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129871972009.11.06 22:15sell0.10usdjpy89.91494.91489.8342009.11.09 00:1389.8340.000.00-0.128.91
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
129871962009.11.06 22:15buy0.10usdjpy89.94484.94490.0242009.11.09 03:1890.0040.000.00-0.076.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
129871952009.11.06 22:15sell0.10usdjpy89.91494.91489.8342009.11.09 00:1389.8340.000.00-0.128.91
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
129871932009.11.06 22:15buy0.10usdjpy89.94484.94490.0242009.11.09 03:1589.9740.000.00-0.073.33
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129870742009.11.06 22:12sell0.10gbpusd1.659961.709961.659162009.11.09 18:151.675700.000.00-0.28-157.40
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
129870512009.11.06 22:11sell0.10gbpusd1.659631.709631.658832009.11.09 18:021.674940.000.00-0.28-153.10
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
129870492009.11.06 22:11buy0.10gbpusd1.659931.609931.660732009.11.06 22:201.660290.000.000.003.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
129869882009.11.06 22:07sell0.10usdjpy89.97894.97889.8982009.11.06 22:1389.9110.000.000.007.45
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
129869872009.11.06 22:07buy0.10usdjpy90.00185.00190.0812009.11.09 03:3190.0810.000.00-0.078.88
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
129869852009.11.06 22:07buy0.10gbpusd1.660051.610051.660852009.11.06 22:141.660380.000.000.003.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129869422009.11.06 22:06sell0.10gbpusd1.659781.709781.658982009.11.09 18:181.675600.000.00-0.28-158.20
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129869402009.11.06 22:06buy0.10gbpusd1.659981.609981.660782009.11.06 22:131.660260.000.000.002.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129868992009.11.06 22:05buy0.10usdjpy89.96984.96990.0492009.11.09 03:1790.0030.000.00-0.073.78
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129868632009.11.06 22:03sell0.10eurusd1.483481.533481.482682009.11.09 16:211.500730.000.00-0.14-172.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
129868612009.11.06 22:03buy0.10eurusd1.483641.433641.484442009.11.06 22:141.483930.000.000.002.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
129862502009.11.06 21:48buy0.10usdjpy89.93384.93390.0132009.11.06 22:0089.9560.000.000.002.56
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129861292009.11.06 21:44sell0.10gbpusd1.660731.710731.659932009.11.06 21:591.660320.000.000.004.10
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
129861282009.11.06 21:44buy0.10gbpusd1.660931.610931.661732009.11.06 23:151.661730.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
129861162009.11.06 21:44sell0.10eurusd1.484111.534111.483312009.11.06 21:591.483830.000.000.002.80
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
129861152009.11.06 21:44buy0.10eurusd1.484271.434271.485072009.11.09 00:041.485070.000.00-0.118.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
129857902009.11.06 21:32sell0.10gbpusd1.660481.710481.659682009.11.06 21:371.660240.000.000.002.40
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129857892009.11.06 21:32buy0.10gbpusd1.660681.610681.661482009.11.06 21:521.660950.000.000.002.70
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129857142009.11.06 21:28sell0.10eurusd1.484221.534221.483422009.11.06 21:501.484000.000.000.002.20
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
129857122009.11.06 21:28buy0.10eurusd1.484381.434381.485182009.11.09 00:041.485180.000.00-0.118.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
129855182009.11.06 21:23sell0.10usdjpy89.83094.83089.7502009.11.09 01:0689.7500.000.00-0.128.91
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
129855172009.11.06 21:23buy0.10usdjpy89.85284.85289.9322009.11.06 21:4689.8950.000.000.004.78
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
129853842009.11.06 21:19sell0.10gbpusd1.660241.710241.659442009.11.06 22:001.659440.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
129853832009.11.06 21:19buy0.10gbpusd1.660441.610441.661242009.11.06 21:411.660760.000.000.003.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129849952009.11.06 21:12sell0.10eurusd1.483531.533531.482732009.11.09 16:211.500730.000.00-0.14-172.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
129849942009.11.06 21:12buy0.10eurusd1.483691.433691.484492009.11.06 21:261.484090.000.000.004.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
129846902009.11.06 21:09sell0.10gbpusd1.660441.710441.659642009.11.06 22:001.659640.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
129846892009.11.06 21:09buy0.10gbpusd1.660641.610641.661442009.11.06 21:511.660860.000.000.002.20
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
129846292009.11.06 21:08sell0.10usdjpy89.82394.82389.7432009.11.09 01:0689.7430.000.00-0.128.91
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
129846262009.11.06 21:08buy0.10usdjpy89.84484.84489.9242009.11.06 21:4589.8960.000.000.005.78
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
129846242009.11.06 21:08sell0.10usdjpy89.82394.82389.7432009.11.09 01:0689.7430.000.00-0.128.91
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
129846222009.11.06 21:08buy0.10usdjpy89.84484.84489.9242009.11.06 21:4489.9100.000.000.007.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129845112009.11.06 21:05sell0.10gbpusd1.660661.710661.659862009.11.06 21:181.660450.000.000.002.10
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129845062009.11.06 21:05buy0.10gbpusd1.660861.610861.661662009.11.06 22:551.661090.000.000.002.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129842522009.11.06 21:02sell0.10gbpusd1.660641.710641.659842009.11.06 21:281.660380.000.000.002.60
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129842502009.11.06 21:02buy0.10gbpusd1.660841.610841.661642009.11.06 22:531.661050.000.000.002.10
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129842282009.11.06 21:01buy0.10gbpusd1.660861.610861.661662009.11.06 22:541.661090.000.000.002.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129842292009.11.06 21:01sell0.10gbpusd1.660661.710661.659862009.11.06 21:161.660420.000.000.002.40
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129842192009.11.06 21:01buy0.10usdjpy89.85184.85189.9312009.11.06 21:4389.9020.000.000.005.67
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129841412009.11.06 20:59sell0.10gbpusd1.660441.710441.659642009.11.06 22:001.659640.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
129841382009.11.06 20:59buy0.10gbpusd1.660641.610641.661442009.11.06 21:501.660940.000.000.003.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
129835492009.11.06 20:55sell0.10usdjpy89.83094.83089.7502009.11.09 01:0689.7500.000.00-0.128.91
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
129835372009.11.06 20:55buy0.10usdjpy89.84684.84689.9262009.11.06 21:3989.8780.000.000.003.56
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129831042009.11.06 20:45sell0.10usdjpy89.81494.81489.7442009.11.09 01:0689.7440.000.00-0.127.80
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
129830982009.11.06 20:45buy0.10usdjpy89.83484.83489.9042009.11.06 21:3789.8590.000.000.002.78
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
129830262009.11.06 20:42sell0.10eurusd1.483951.533951.483252009.11.06 21:111.483560.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
129830212009.11.06 20:42buy0.10eurusd1.484051.434051.484752009.11.06 21:411.484300.000.000.002.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
129829792009.11.06 20:42sell0.10gbpusd1.660681.710681.659882009.11.06 20:511.660600.000.000.000.80
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
129829782009.11.06 20:42sell0.10gbpusd1.660681.710681.659882009.11.06 20:511.660600.000.000.000.80
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129827402009.11.06 20:37buy0.10usdjpy89.82784.82789.8972009.11.06 21:1989.8480.000.000.002.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129827372009.11.06 20:37sell0.10eurusd1.484241.534241.483542009.11.06 20:401.483840.000.000.004.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
129827362009.11.06 20:37buy0.10eurusd1.484361.434361.485062009.11.09 00:041.485060.000.00-0.117.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
129827152009.11.06 20:36buy0.10eurusd1.484411.434411.485112009.11.09 00:041.485110.000.00-0.117.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
129824632009.11.06 20:31sell0.10eurusd1.484021.534021.483322009.11.06 21:091.483600.000.000.004.20
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
129824622009.11.06 20:31buy0.10eurusd1.484121.434121.484822009.11.06 22:441.484350.000.000.002.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
129817992009.11.06 20:16sell0.10eurusd1.483641.533641.482942009.11.09 16:211.500730.000.00-0.14-170.90
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
129817982009.11.06 20:16buy0.10eurusd1.483781.433781.484482009.11.06 20:181.484170.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
129816912009.11.06 20:14buy0.10eurusd1.483551.433551.484252009.11.06 20:171.484250.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
129806122009.11.06 19:58buy0.10eurusd1.484191.434191.484892009.11.06 22:591.484300.000.000.001.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
129805702009.11.06 19:57sell0.10eurusd1.484031.534031.483332009.11.06 20:081.483660.000.000.003.70
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
129805682009.11.06 19:57buy0.10eurusd1.484141.434141.484842009.11.06 21:401.484350.000.000.002.10
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
129805112009.11.06 19:56buy0.10gbpusd1.660771.610771.661572009.11.06 21:491.661010.000.000.002.40
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
129805122009.11.06 19:56sell0.10gbpusd1.660641.710641.659842009.11.06 20:121.660260.000.000.003.80
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
129798542009.11.06 19:45sell0.10gbpusd1.660101.710101.659302009.11.06 22:011.659710.000.000.003.90
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129798372009.11.06 19:45buy0.10gbpusd1.660211.610211.661012009.11.06 19:521.660600.000.000.003.90
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129796612009.11.06 19:42sell0.10usdjpy89.79994.79989.7292009.11.09 01:0989.7290.000.00-0.127.80
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
129796602009.11.06 19:42buy0.10usdjpy89.81484.81489.8842009.11.06 19:4889.8460.000.000.003.56
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129790842009.11.06 19:34sell0.10gbpusd1.660781.710781.659982009.11.06 19:411.660340.000.000.004.40
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129790832009.11.06 19:34buy0.10gbpusd1.660921.610921.661722009.11.06 21:481.661180.000.000.002.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129790132009.11.06 19:32buy0.10eurusd1.485101.435101.485802009.11.09 00:041.485800.000.00-0.117.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
129788892009.11.06 19:30buy0.10usdjpy89.85884.85889.9282009.11.06 21:4089.8790.000.000.002.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129788052009.11.06 19:29buy0.10usdjpy89.84684.84689.9162009.11.06 21:3889.8680.000.000.002.45
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129785502009.11.06 19:26buy0.10eurusd1.484911.434911.485612009.11.06 19:281.485280.000.000.003.70
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
129783092009.11.06 19:22sell0.10eurusd1.485181.535181.484482009.11.06 19:241.484790.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
129783072009.11.06 19:22buy0.10eurusd1.485301.435301.486002009.11.09 00:041.486000.000.00-0.117.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
129780602009.11.06 19:18sell0.10eurusd1.484841.534841.484142009.11.06 19:421.484500.000.000.003.40
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
129780592009.11.06 19:18sell0.10eurusd1.484841.534841.484142009.11.06 19:391.484330.000.000.005.10
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
129780572009.11.06 19:18buy0.10eurusd1.484981.434981.485682009.11.06 19:351.485680.000.000.007.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
129776162009.11.06 19:11sell0.10gbpusd1.659221.709221.658422009.11.06 19:191.658680.000.000.005.40
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129776122009.11.06 19:11buy0.10gbpusd1.659381.609381.660182009.11.06 19:281.660180.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
129772662009.11.06 19:09sell0.10usdjpy89.92394.92389.8532009.11.06 19:1489.8980.000.000.002.78
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
129772632009.11.06 19:09buy0.10usdjpy89.93984.93990.0092009.11.06 22:0689.9770.000.000.004.22
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129771982009.11.06 19:08sell0.10eurusd1.483701.533701.483002009.11.06 20:111.483390.000.000.003.10
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
129771962009.11.06 19:08buy0.10eurusd1.483801.433801.484502009.11.06 19:101.484170.000.000.003.70
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
129771912009.11.06 19:08sell0.10gbpusd1.658501.708501.657702009.11.09 17:521.674200.000.00-0.28-157.00
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
129771882009.11.06 19:08sell0.10gbpusd1.658501.708501.657702009.11.09 17:521.674200.000.00-0.28-157.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129771852009.11.06 19:08buy0.10gbpusd1.658621.608621.659422009.11.06 19:111.659210.000.000.005.90
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129766352009.11.06 18:59buy0.10usdjpy89.85084.85089.9302009.11.06 19:0789.8850.000.000.003.89
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129764852009.11.06 18:58buy0.10usdjpy89.84984.84989.9292009.11.06 19:0789.8840.000.000.003.89
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129761782009.11.06 18:54buy0.10usdjpy89.84784.84789.9272009.11.06 19:0689.8840.000.000.004.12
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129759712009.11.06 18:52buy0.10usdjpy89.81884.81889.8982009.11.06 18:5989.8550.000.000.004.12
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
129759242009.11.06 18:51sell0.10gbpusd1.658901.708901.658102009.11.06 18:591.658560.000.000.003.40
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129759232009.11.06 18:51buy0.10gbpusd1.659001.609001.659802009.11.06 19:261.659800.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
129750952009.11.06 18:40sell0.10eurusd1.483751.533751.482952009.11.06 19:021.483630.000.000.001.20
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
129750852009.11.06 18:40buy0.10eurusd1.483881.433881.484682009.11.06 18:431.484680.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
129736702009.11.06 18:30buy0.10eurusd1.485441.435441.486242009.11.09 00:041.486240.000.00-0.118.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
129734862009.11.06 18:29buy0.10gbpusd1.658681.608681.659482009.11.06 18:291.659480.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
129719902009.11.06 18:21buy0.10usdjpy89.77284.77289.8522009.11.06 18:3289.8520.000.000.008.90
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
129717992009.11.06 18:18sell0.10gbpusd1.659421.709421.658622009.11.06 18:261.658620.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
129717952009.11.06 18:18buy0.10gbpusd1.659581.609581.660382009.11.06 18:321.660300.000.000.007.20
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129717082009.11.06 18:17sell0.10gbpusd1.659351.709351.658552009.11.06 18:261.658550.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
129717062009.11.06 18:17buy0.10gbpusd1.659451.609451.660252009.11.06 18:311.660250.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
129709442009.11.06 18:09sell0.10gbpusd1.659481.709481.658682009.11.06 18:261.658680.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
129709402009.11.06 18:09buy0.10gbpusd1.659601.609601.660402009.11.06 18:101.660040.000.000.004.40
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129697452009.11.06 17:57buy0.10gbpusd1.659391.609391.660192009.11.06 17:591.660190.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
129696762009.11.06 17:56buy0.10gbpusd1.659451.609451.660252009.11.06 17:591.660250.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
129695872009.11.06 17:55buy0.10usdjpy89.81284.81289.8922009.11.06 18:3389.8920.000.000.008.90
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
129694962009.11.06 17:54sell0.10gbpusd1.659341.709341.658542009.11.06 18:261.658540.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
129694752009.11.06 17:54buy0.10gbpusd1.659461.609461.660262009.11.06 17:591.660050.000.000.005.90
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129687622009.11.06 17:48sell0.10usdjpy89.72494.72489.6442009.11.09 17:3489.8290.000.00-0.12-11.69
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
129687582009.11.06 17:48buy0.10usdjpy89.74284.74289.8222009.11.06 17:5489.8220.000.000.008.91
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
129671292009.11.06 17:35sell0.10eurusd1.487361.537361.486562009.11.06 17:361.486560.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
129671232009.11.06 17:35buy0.10eurusd1.487461.437461.488262009.11.09 02:351.487940.000.00-0.114.80
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
129670522009.11.06 17:34buy0.10gbpusd1.657111.607111.657912009.11.06 17:521.657910.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
129669302009.11.06 17:33buy0.10gbpusd1.657031.607031.657832009.11.06 17:511.657410.000.000.003.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129660632009.11.06 17:29buy0.10gbpusd1.657141.607141.657942009.11.06 17:521.657940.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
129653182009.11.06 17:24buy0.10usdjpy89.83484.83489.9142009.11.06 18:3389.9140.000.000.008.90
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
129652072009.11.06 17:23buy0.10usdjpy89.82284.82289.9022009.11.06 18:3389.8770.000.000.006.12
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
129651092009.11.06 17:22sell0.10gbpusd1.658401.708401.657602009.11.06 17:251.657600.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
129651012009.11.06 17:22sell0.10gbpusd1.658401.708401.657602009.11.06 17:241.657780.000.000.006.20
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
129649842009.11.06 17:21buy0.10eurusd1.489591.439591.490392009.11.09 03:041.489850.000.00-0.112.60
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
129637732009.11.06 17:14sell0.10eurusd1.490421.540421.489622009.11.06 17:171.489620.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
129637682009.11.06 17:14buy0.10eurusd1.490531.440531.491332009.11.09 04:491.491100.000.00-0.115.70
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
129617132009.11.06 17:03buy0.10gbpusd1.657531.607531.658332009.11.06 17:051.658330.000.000.008.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
129615542009.11.06 17:02sell0.10eurusd1.489101.539101.488302009.11.06 17:261.488410.000.000.006.90
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
129615532009.11.06 17:02buy0.10eurusd1.489221.439221.490022009.11.06 17:051.490020.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
129613802009.11.06 17:01buy0.10gbpusd1.657350.000000.000002009.11.06 17:081.659000.000.000.0016.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
129606622009.11.06 16:56buy0.10eurusd1.489321.439321.490122009.11.06 17:051.490120.000.000.008.00
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
129572262009.11.06 16:38buy0.10gbpusd1.658431.608431.659132009.11.06 16:451.658640.000.000.002.10
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
129563962009.11.06 16:35sell0.10gbpusd1.657311.707311.656612009.11.06 17:301.657030.000.000.002.80
 2007114ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
129563952009.11.06 16:35buy0.10gbpusd1.657491.607491.658192009.11.06 16:371.658190.000.000.007.00
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
129563902009.11.06 16:35buy0.10gbpusd1.657491.607491.658192009.11.06 16:371.658190.000.000.007.00
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
129563872009.11.06 16:35sell0.10gbpusd1.657311.707311.656612009.11.06 16:591.657050.000.000.002.60
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
129545122009.11.06 16:26sell0.10eurusd1.485811.535811.484812009.11.06 18:261.484810.000.000.0010.00
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
129545092009.11.06 16:26buy0.10eurusd1.485901.435901.486902009.11.06 16:301.486380.000.000.004.80
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
129543472009.11.06 16:25buy0.10eurusd1.486071.436071.487072009.11.06 16:281.486460.000.000.003.90
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
129543392009.11.06 16:25sell0.10eurusd1.485951.535951.484952009.11.06 18:251.485500.000.000.004.50
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
129538632009.11.06 16:22sell0.10gbpusd1.655931.705931.654932009.11.06 16:231.655250.000.000.006.80
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
129538612009.11.06 16:22buy0.10gbpusd1.656081.606081.657082009.11.06 16:291.657080.000.000.0010.00
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
129528472009.11.06 16:16balanceDeposit100 000.00
  0.00 0.00 -207.00 19 337.67
Closed P/L: 19 130.67
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
130012272009.11.09 02:51sell0.10eurusd1.488331.538331.48753 1.494610.000.00-0.70-62.80
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130042312009.11.09 03:35sell0.10eurusd1.488881.538881.48808 1.494610.000.00-0.70-57.30
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130097452009.11.09 04:54sell0.10eurusd1.490831.540831.49003 1.494610.000.00-0.70-37.80
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130102212009.11.09 05:06sell0.10eurusd1.490801.540801.49000 1.494610.000.00-0.70-38.10
 2007111ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
130121622009.11.09 06:03sell0.10eurusd1.492121.542121.49132 1.494610.000.00-0.70-24.90
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
130121932009.11.09 06:04sell0.10eurusd1.492221.542221.49142 1.494610.000.00-0.70-23.90
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
132583072009.11.11 10:25buy0.30eurusd1.504351.454351.50505 1.494470.000.00-0.99-296.40
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132668302009.11.11 11:54buy0.30eurusd1.504211.454211.50491 1.494470.000.00-0.99-292.20
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132760802009.11.11 13:08buy0.30eurusd1.504281.454281.50498 1.494470.000.00-0.99-294.30
 2007111ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
132774342009.11.11 13:21buy0.30eurusd1.504421.454421.50512 1.494470.000.00-0.99-298.50
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
133115402009.11.11 16:25buy0.30eurusd1.502811.452811.50351 1.494470.000.00-0.99-250.20
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
132662212009.11.11 11:45buy0.30gbpusd1.677821.627821.67852 1.657510.000.00-0.09-609.30
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132739682009.11.11 12:52buy0.40gbpusd1.667191.617191.66789 1.657510.000.00-0.12-387.20
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
132793902009.11.11 13:43buy0.40gbpusd1.667301.617301.66800 1.657510.000.00-0.12-391.60
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132867272009.11.11 14:46buy0.40gbpusd1.666931.616931.66763 1.657510.000.00-0.12-376.80
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
132874022009.11.11 14:51buy0.40gbpusd1.666971.616971.66767 1.657510.000.00-0.12-378.40
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
132875292009.11.11 14:52buy0.40gbpusd1.667001.617001.66770 1.657510.000.00-0.12-379.60
 2007114ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
133088962009.11.11 16:06buy0.50gbpusd1.666761.616761.66746 1.657510.000.00-0.15-462.50
 2007114ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
130294792009.11.09 10:04buy0.10usdjpy90.16085.16090.240 89.8060.000.00-0.34-39.42
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
130313482009.11.09 10:22buy0.10usdjpy90.15185.15190.231 89.8060.000.00-0.34-38.42
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131635742009.11.10 12:48buy0.30usdjpy90.16585.16590.245 89.8060.000.00-0.80-119.93
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131662852009.11.10 13:13buy0.30usdjpy90.14685.14690.226 89.8060.000.00-0.80-113.58
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131692332009.11.10 13:49buy0.30usdjpy90.13085.13090.210 89.8060.000.00-0.80-108.23
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131738712009.11.10 14:37buy0.30usdjpy90.09585.09590.175 89.8060.000.00-0.80-96.54
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
131742632009.11.10 14:43buy0.30usdjpy90.07385.07390.153 89.8060.000.00-0.80-89.19
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
131743752009.11.10 14:44buy0.30usdjpy90.07885.07890.158 89.8060.000.00-0.80-90.86
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
132396552009.11.11 08:01sell0.50usdjpy89.60094.60089.530 89.8160.000.00-1.83-120.25
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132408312009.11.11 08:08sell0.50usdjpy89.70094.70089.630 89.8160.000.00-1.83-64.58
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
132534172009.11.11 09:56buy0.30usdjpy89.98284.98290.052 89.8060.000.00-0.60-58.79
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
133492952009.11.12 01:20buy0.30usdjpy89.97584.97590.045 89.8060.000.000.00-56.46
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
133493532009.11.12 01:21buy0.30usdjpy89.98184.98190.051 89.8060.000.000.00-58.46
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
133493892009.11.12 01:22buy0.30usdjpy89.96984.96990.039 89.8060.000.000.00-54.45
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
133495192009.11.12 01:29buy0.30usdjpy89.93584.93590.005 89.8060.000.000.00-43.09
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
133497802009.11.12 01:39buy0.30usdjpy89.91084.91089.980 89.8060.000.000.00-34.74
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
134007882009.11.12 13:20sell0.50usdjpy89.77494.77489.704 89.8160.000.000.00-23.38
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
134008452009.11.12 13:21sell0.50usdjpy89.77494.77489.704 89.8160.000.000.00-23.38
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
134008642009.11.12 13:22sell0.50usdjpy89.77494.77489.704 89.8160.000.000.00-23.38
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
134009002009.11.12 13:23buy0.30eurusd1.494811.444811.49551 1.494470.000.000.00-10.20
 2007111ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
134013032009.11.12 13:31sell0.50gbpusd1.656381.706381.65568 1.657650.000.000.00-63.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
134020592009.11.12 13:39sell0.50usdjpy89.78594.78589.715 89.8160.000.000.00-17.26
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
134020652009.11.12 13:39sell0.50usdjpy89.78594.78589.715 89.8160.000.000.00-17.26
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
134023312009.11.12 13:42buy0.30usdjpy89.79684.79689.866 89.8060.000.000.003.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
134023342009.11.12 13:42sell0.50usdjpy89.78894.78889.718 89.8160.000.000.00-15.59
 2007118ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
134027582009.11.12 13:45buy0.30usdjpy89.81184.81189.881 89.8060.000.000.00-1.67
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
134027692009.11.12 13:45sell0.50usdjpy89.80194.80189.731 89.8160.000.000.00-8.35
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
134028012009.11.12 13:45sell0.50eurusd1.494001.544001.49330 1.494610.000.000.00-30.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
134031572009.11.12 13:49sell0.50gbpusd1.656601.706601.65590 1.657650.000.000.00-52.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
134032992009.11.12 13:50sell0.50eurusd1.494201.544201.49350 1.494610.000.000.00-20.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
134033192009.11.12 13:50sell0.50eurusd1.494201.544201.49350 1.494610.000.000.00-20.50
 2007111ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
134033632009.11.12 13:50sell0.50gbpusd1.656681.706681.65598 1.657650.000.000.00-48.50
 2007114ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
134039762009.11.12 13:57buy0.30usdjpy89.79184.79189.861 89.8060.000.000.005.01
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
134039792009.11.12 13:57sell0.50usdjpy89.78394.78389.713 89.8160.000.000.00-18.37
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
134041092009.11.12 13:59sell0.50eurusd1.494461.544461.49376 1.494610.000.000.00-7.50
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
134042472009.11.12 14:00sell0.50eurusd1.494471.544471.49377 1.494610.000.000.00-7.00
 2007111ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
134047252009.11.12 14:04buy0.30usdjpy89.81084.81089.880 89.8060.000.000.00-1.34
 2007118ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
134048072009.11.12 14:05buy0.50gbpusd1.658201.608201.65890 1.657510.000.000.00-34.50
 2007114ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
134050892009.11.12 14:09buy0.30usdjpy89.81884.81889.888 89.8060.000.000.00-4.01
 2007118ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
134050922009.11.12 14:09sell0.50usdjpy89.80694.80689.736 89.8160.000.000.00-5.57
 2007118ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
  0.00 0.00 -19.73 -6 295.20
 Floating P/L: -6 314.93
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 19 130.67 Floating P/L: -6 314.93 Margin: 15 629.72
Balance: 119 130.67 Equity: 112 815.74 Free Margin: 97 186.02
 
Details:
Graph
Gross Profit: 24 499.76 Gross Loss: 5 369.09 Total Net Profit: 19 130.67
Profit Factor: 4.56 Expected Payoff: 10.32  
Absolute Drawdown: 954.95 Maximal Drawdown: 2 340.12 (2.27%) Relative Drawdown: 2.27% (2 340.12)
 
Total Trades: 1854 Short Positions (won %): 836 (97.61%) Long Positions (won %): 1018 (99.51%)
Profit Trades (% of total): 1829 (98.65%) Loss trades (% of total): 25 (1.35%)
Largest profit trade: 44.56 loss trade: -472.20
Average profit trade: 13.40 loss trade: -214.76
Maximum consecutive wins ($): 1167 (18 335.12) consecutive losses ($): 8 (-1 301.30)
Maximal consecutive profit (count): 18 335.12 (1167) consecutive loss (count): -1 887.00 (4)
Average consecutive wins: 152 consecutive losses: 2