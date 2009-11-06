|Account: 1325054
|Name: ScalperChampv5_ECN
|Currency: USD
|2009 November 12, 14:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13404797
|2009.11.12 14:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.65806
|1.70806
|1.65736
|2009.11.12 14:06
|1.65758
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13404232
|2009.11.12 14:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49461
|1.44461
|1.49531
|2009.11.12 14:07
|1.49483
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13404107
|2009.11.12 13:59
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49460
|1.44460
|1.49530
|2009.11.12 14:04
|1.49494
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13403811
|2009.11.12 13:55
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65693
|1.70693
|1.65623
|2009.11.12 13:56
|1.65656
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13403804
|2009.11.12 13:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65701
|1.60701
|1.65771
|2009.11.12 14:02
|1.65758
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13403352
|2009.11.12 13:50
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65681
|1.60681
|1.65751
|2009.11.12 14:01
|1.65751
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13403303
|2009.11.12 13:50
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49433
|1.44433
|1.49503
|2009.11.12 14:03
|1.49503
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13403293
|2009.11.12 13:50
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49433
|1.44433
|1.49503
|2009.11.12 14:03
|1.49503
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13403154
|2009.11.12 13:49
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65680
|1.60680
|1.65750
|2009.11.12 14:01
|1.65750
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13402796
|2009.11.12 13:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49413
|1.44413
|1.49483
|2009.11.12 13:58
|1.49439
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13402148
|2009.11.12 13:40
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65671
|1.70671
|1.65601
|2009.11.12 13:44
|1.65641
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13402142
|2009.11.12 13:40
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65688
|1.60688
|1.65758
|2009.11.12 14:01
|1.65716
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13402063
|2009.11.12 13:39
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.794
|84.794
|89.864
|2009.11.12 13:52
|89.823
|0.00
|0.00
|0.00
|9.69
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13402056
|2009.11.12 13:39
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.794
|84.794
|89.864
|2009.11.12 13:51
|89.816
|0.00
|0.00
|0.00
|7.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13401302
|2009.11.12 13:31
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65649
|1.60649
|1.65719
|2009.11.12 13:33
|1.65684
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13401157
|2009.11.12 13:28
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65631
|1.60631
|1.65701
|2009.11.12 13:32
|1.65701
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13400902
|2009.11.12 13:23
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49468
|1.54468
|1.49398
|2009.11.12 13:34
|1.49447
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13400862
|2009.11.12 13:22
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.783
|84.783
|89.853
|2009.11.12 13:50
|89.810
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13400844
|2009.11.12 13:21
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.785
|84.785
|89.855
|2009.11.12 13:49
|89.814
|0.00
|0.00
|0.00
|9.69
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13400826
|2009.11.12 13:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49476
|1.44476
|1.49546
|2009.11.12 14:05
|1.49506
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13400786
|2009.11.12 13:20
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.785
|84.785
|89.855
|2009.11.12 13:46
|89.805
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13400716
|2009.11.12 13:19
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.775
|94.775
|89.705
|2009.11.12 13:35
|89.740
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13400708
|2009.11.12 13:19
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.784
|84.784
|89.854
|2009.11.12 13:44
|89.805
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13350397
|2009.11.12 02:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65823
|1.70823
|1.65753
|2009.11.12 06:32
|1.65753
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13350394
|2009.11.12 02:03
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65843
|1.60843
|1.65913
|2009.11.12 02:24
|1.65913
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13350138
|2009.11.12 01:56
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65760
|1.60760
|1.65830
|2009.11.12 02:01
|1.65791
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13350139
|2009.11.12 01:56
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65740
|1.70740
|1.65670
|2009.11.12 07:10
|1.65670
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13349885
|2009.11.12 01:44
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65769
|1.60769
|1.65839
|2009.11.12 02:00
|1.65814
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13349798
|2009.11.12 01:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49810
|1.54810
|1.49740
|2009.11.12 09:50
|1.49740
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13349794
|2009.11.12 01:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49826
|1.44826
|1.49896
|2009.11.12 02:05
|1.49847
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13349782
|2009.11.12 01:39
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.895
|94.895
|89.825
|2009.11.12 03:24
|89.825
|0.00
|0.00
|0.00
|38.96
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13349521
|2009.11.12 01:29
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.920
|94.920
|89.850
|2009.11.12 01:42
|89.893
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13349390
|2009.11.12 01:22
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.954
|94.954
|89.884
|2009.11.12 01:27
|89.925
|0.00
|0.00
|0.00
|16.12
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13349355
|2009.11.12 01:21
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.966
|94.966
|89.896
|2009.11.12 01:24
|89.940
|0.00
|0.00
|0.00
|14.45
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13349300
|2009.11.12 01:20
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.960
|94.960
|89.890
|2009.11.12 01:25
|89.928
|0.00
|0.00
|0.00
|17.79
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13349104
|2009.11.12 01:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49872
|1.54872
|1.49802
|2009.11.12 01:19
|1.49844
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13349101
|2009.11.12 01:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49888
|1.44888
|1.49958
|2009.11.12 02:28
|1.49958
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13349055
|2009.11.12 01:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65755
|1.70755
|1.65685
|2009.11.12 01:19
|1.65723
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13349053
|2009.11.12 01:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65775
|1.60775
|1.65845
|2009.11.12 01:34
|1.65800
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13349032
|2009.11.12 01:14
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49876
|1.54876
|1.49806
|2009.11.12 01:18
|1.49823
|0.00
|0.00
|0.00
|26.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13349029
|2009.11.12 01:14
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49892
|1.44892
|1.49962
|2009.11.12 02:28
|1.49962
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13348924
|2009.11.12 01:11
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.950
|84.950
|90.020
|2009.11.12 01:13
|89.973
|0.00
|0.00
|0.00
|7.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13346019
|2009.11.11 23:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65727
|1.70727
|1.65657
|2009.11.12 07:10
|1.65657
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13346016
|2009.11.11 23:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65747
|1.60747
|1.65817
|2009.11.12 00:31
|1.65770
|0.00
|0.00
|-0.09
|6.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13345966
|2009.11.11 23:45
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49821
|1.54821
|1.49751
|2009.11.11 23:48
|1.49798
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13345963
|2009.11.11 23:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49837
|1.44837
|1.49907
|2009.11.12 01:10
|1.49872
|0.00
|0.00
|-0.99
|10.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13345627
|2009.11.11 23:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65728
|1.70728
|1.65658
|2009.11.12 07:10
|1.65658
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13345623
|2009.11.11 23:37
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65748
|1.60748
|1.65818
|2009.11.12 00:30
|1.65773
|0.00
|0.00
|-0.09
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13345579
|2009.11.11 23:36
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.827
|94.827
|89.757
|2009.11.12 03:32
|89.757
|0.00
|0.00
|-1.83
|38.99
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13345578
|2009.11.11 23:36
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.842
|84.842
|89.912
|2009.11.12 01:00
|89.869
|0.00
|0.00
|-0.60
|9.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13345512
|2009.11.11 23:33
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65724
|1.70724
|1.65654
|2009.11.12 07:10
|1.65654
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13345511
|2009.11.11 23:33
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65744
|1.60744
|1.65814
|2009.11.12 00:29
|1.65765
|0.00
|0.00
|-0.09
|6.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13345479
|2009.11.11 23:31
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.840
|94.840
|89.770
|2009.11.12 03:32
|89.770
|0.00
|0.00
|-1.83
|38.99
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13345477
|2009.11.11 23:31
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.855
|84.855
|89.925
|2009.11.12 00:58
|89.877
|0.00
|0.00
|-0.60
|7.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13345377
|2009.11.11 23:28
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65710
|1.70710
|1.65640
|2009.11.12 07:10
|1.65640
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13345376
|2009.11.11 23:28
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65730
|1.60730
|1.65800
|2009.11.12 00:20
|1.65755
|0.00
|0.00
|-0.09
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13345359
|2009.11.11 23:27
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65725
|1.60725
|1.65795
|2009.11.12 00:17
|1.65750
|0.00
|0.00
|-0.09
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13345196
|2009.11.11 23:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65699
|1.70699
|1.65629
|2009.11.12 07:10
|1.65629
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13345195
|2009.11.11 23:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65719
|1.60719
|1.65789
|2009.11.11 23:44
|1.65745
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13345192
|2009.11.11 23:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65699
|1.70699
|1.65629
|2009.11.12 07:10
|1.65629
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13345190
|2009.11.11 23:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65719
|1.60719
|1.65789
|2009.11.11 23:39
|1.65740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13345110
|2009.11.11 23:18
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65672
|1.70672
|1.65602
|2009.11.12 07:11
|1.65602
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13345109
|2009.11.11 23:18
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65692
|1.60692
|1.65762
|2009.11.11 23:32
|1.65727
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13345086
|2009.11.11 23:17
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.817
|94.817
|89.747
|2009.11.12 03:37
|89.747
|0.00
|0.00
|-1.83
|39.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13345085
|2009.11.11 23:17
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.832
|84.832
|89.902
|2009.11.11 23:29
|89.853
|0.00
|0.00
|0.00
|7.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13345070
|2009.11.11 23:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49818
|1.54818
|1.49748
|2009.11.12 09:50
|1.49748
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13345069
|2009.11.11 23:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49834
|1.44834
|1.49904
|2009.11.12 01:04
|1.49855
|0.00
|0.00
|-0.99
|6.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13345068
|2009.11.11 23:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49818
|1.54818
|1.49748
|2009.11.12 09:50
|1.49748
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13345067
|2009.11.11 23:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49834
|1.44834
|1.49904
|2009.11.12 01:03
|1.49860
|0.00
|0.00
|-0.99
|7.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13345026
|2009.11.11 23:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65686
|1.60686
|1.65756
|2009.11.11 23:26
|1.65707
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13344994
|2009.11.11 23:13
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49816
|1.54816
|1.49746
|2009.11.12 09:50
|1.49746
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13344992
|2009.11.11 23:13
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49832
|1.44832
|1.49902
|2009.11.12 01:02
|1.49857
|0.00
|0.00
|-0.99
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13344950
|2009.11.11 23:11
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65677
|1.70677
|1.65607
|2009.11.12 07:10
|1.65607
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13344949
|2009.11.11 23:11
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65697
|1.60697
|1.65767
|2009.11.11 23:30
|1.65724
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13344554
|2009.11.11 23:02
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.818
|94.818
|89.748
|2009.11.12 03:37
|89.748
|0.00
|0.00
|-1.83
|39.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13344553
|2009.11.11 23:02
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.833
|84.833
|89.903
|2009.11.12 00:57
|89.871
|0.00
|0.00
|-0.60
|12.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13344044
|2009.11.11 22:54
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49785
|1.54785
|1.49715
|2009.11.12 09:51
|1.49715
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13344041
|2009.11.11 22:54
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49801
|1.44801
|1.49871
|2009.11.11 23:43
|1.49826
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13343687
|2009.11.11 22:48
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.838
|84.838
|89.908
|2009.11.12 00:56
|89.878
|0.00
|0.00
|-0.60
|13.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13343626
|2009.11.11 22:47
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49784
|1.44784
|1.49854
|2009.11.11 23:05
|1.49815
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13343474
|2009.11.11 22:43
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49753
|1.54753
|1.49683
|2009.11.12 09:56
|1.49683
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13343473
|2009.11.11 22:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49769
|1.44769
|1.49839
|2009.11.11 22:59
|1.49797
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13343296
|2009.11.11 22:38
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49766
|1.54766
|1.49696
|2009.11.12 09:54
|1.49696
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13343294
|2009.11.11 22:38
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49782
|1.44782
|1.49852
|2009.11.11 23:01
|1.49803
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13343253
|2009.11.11 22:36
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49762
|1.54762
|1.49692
|2009.11.12 09:54
|1.49692
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13343251
|2009.11.11 22:36
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49778
|1.44778
|1.49848
|2009.11.11 22:58
|1.49800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13343231
|2009.11.11 22:35
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.804
|94.804
|89.734
|2009.11.12 03:38
|89.734
|0.00
|0.00
|-1.83
|39.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13343230
|2009.11.11 22:35
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.819
|84.819
|89.889
|2009.11.11 23:20
|89.845
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13342966
|2009.11.11 22:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49757
|1.44757
|1.49827
|2009.11.11 22:51
|1.49784
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13342930
|2009.11.11 22:29
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49749
|1.54749
|1.49679
|2009.11.12 09:56
|1.49679
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13342928
|2009.11.11 22:29
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49765
|1.44765
|1.49835
|2009.11.11 22:56
|1.49787
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13342926
|2009.11.11 22:29
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49749
|1.54749
|1.49679
|2009.11.12 09:56
|1.49679
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13342917
|2009.11.11 22:29
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49765
|1.44765
|1.49835
|2009.11.11 22:55
|1.49789
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13342886
|2009.11.11 22:29
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65543
|1.60543
|1.65613
|2009.11.11 22:40
|1.65565
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13342820
|2009.11.11 22:28
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65513
|1.70513
|1.65443
|2009.11.12 09:51
|1.65443
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13342819
|2009.11.11 22:28
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65533
|1.60533
|1.65603
|2009.11.11 22:39
|1.65565
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13342817
|2009.11.11 22:28
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65513
|1.70513
|1.65443
|2009.11.12 09:51
|1.65443
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13342815
|2009.11.11 22:28
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65533
|1.60533
|1.65603
|2009.11.11 22:33
|1.65565
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13342802
|2009.11.11 22:27
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49721
|1.54721
|1.49651
|2009.11.12 09:59
|1.49651
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13342800
|2009.11.11 22:27
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49737
|1.44737
|1.49807
|2009.11.11 22:34
|1.49762
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13342772
|2009.11.11 22:26
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.818
|94.818
|89.748
|2009.11.12 03:37
|89.748
|0.00
|0.00
|-1.83
|39.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13342771
|2009.11.11 22:26
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.833
|84.833
|89.903
|2009.11.12 00:53
|89.859
|0.00
|0.00
|-0.60
|8.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13342733
|2009.11.11 22:25
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.824
|94.824
|89.754
|2009.11.12 03:33
|89.754
|0.00
|0.00
|-1.83
|39.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13342731
|2009.11.11 22:25
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.839
|84.839
|89.909
|2009.11.12 00:54
|89.863
|0.00
|0.00
|-0.60
|8.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13342726
|2009.11.11 22:24
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.822
|94.822
|89.752
|2009.11.12 03:33
|89.752
|0.00
|0.00
|-1.83
|39.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13342723
|2009.11.11 22:24
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.837
|84.837
|89.907
|2009.11.12 00:18
|89.866
|0.00
|0.00
|-0.60
|9.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13342658
|2009.11.11 22:20
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.811
|94.811
|89.741
|2009.11.12 03:37
|89.741
|0.00
|0.00
|-1.83
|39.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13342657
|2009.11.11 22:20
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.826
|84.826
|89.896
|2009.11.11 23:07
|89.847
|0.00
|0.00
|0.00
|7.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13342545
|2009.11.11 22:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49679
|1.54679
|1.49609
|2009.11.12 10:00
|1.49609
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13342543
|2009.11.11 22:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49695
|1.44695
|1.49765
|2009.11.11 22:26
|1.49720
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13342508
|2009.11.11 22:15
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.813
|94.813
|89.743
|2009.11.12 03:37
|89.743
|0.00
|0.00
|-1.83
|39.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13342506
|2009.11.11 22:15
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.828
|84.828
|89.898
|2009.11.11 23:26
|89.851
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13342503
|2009.11.11 22:15
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.813
|94.813
|89.743
|2009.11.12 03:37
|89.743
|0.00
|0.00
|-1.83
|39.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13342501
|2009.11.11 22:15
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.828
|84.828
|89.898
|2009.11.11 23:25
|89.852
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13342440
|2009.11.11 22:14
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49663
|1.54663
|1.49593
|2009.11.12 10:01
|1.49593
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
|13342439
|2009.11.11 22:14
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49679
|1.44679
|1.49749
|2009.11.11 22:21
|1.49700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13342218
|2009.11.11 22:10
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.819
|84.819
|89.889
|2009.11.11 23:06
|89.848
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13342145
|2009.11.11 22:07
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49735
|1.54735
|1.49665
|2009.11.11 22:12
|1.49702
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13342144
|2009.11.11 22:07
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49751
|1.44751
|1.49821
|2009.11.11 22:40
|1.49782
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13342135
|2009.11.11 22:06
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65572
|1.60572
|1.65642
|2009.11.11 22:59
|1.65642
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13342136
|2009.11.11 22:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65552
|1.70552
|1.65482
|2009.11.12 09:50
|1.65482
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13342132
|2009.11.11 22:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65555
|1.70555
|1.65485
|2009.11.11 22:13
|1.65532
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13342126
|2009.11.11 22:06
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65575
|1.60575
|1.65645
|2009.11.11 23:00
|1.65645
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13342115
|2009.11.11 22:06
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65566
|1.60566
|1.65636
|2009.11.11 22:59
|1.65636
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13342116
|2009.11.11 22:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65546
|1.70546
|1.65476
|2009.11.12 09:50
|1.65476
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13342114
|2009.11.11 22:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65548
|1.70548
|1.65478
|2009.11.12 09:50
|1.65478
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13342113
|2009.11.11 22:06
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65568
|1.60568
|1.65638
|2009.11.11 22:59
|1.65638
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13342112
|2009.11.11 22:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65545
|1.70545
|1.65475
|2009.11.12 09:50
|1.65475
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13342111
|2009.11.11 22:06
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65565
|1.60565
|1.65635
|2009.11.11 22:59
|1.65635
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13342109
|2009.11.11 22:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65548
|1.70548
|1.65478
|2009.11.12 09:50
|1.65478
|0.00
|0.00
|-4.20
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13342108
|2009.11.11 22:06
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65568
|1.60568
|1.65638
|2009.11.11 22:59
|1.65638
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13342107
|2009.11.11 22:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65545
|1.70545
|1.65475
|2009.11.11 22:31
|1.65512
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13342106
|2009.11.11 22:06
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65565
|1.60565
|1.65635
|2009.11.11 22:58
|1.65587
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13342104
|2009.11.11 22:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65548
|1.70548
|1.65478
|2009.11.11 22:25
|1.65505
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13342103
|2009.11.11 22:06
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65568
|1.60568
|1.65638
|2009.11.11 22:56
|1.65599
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13342100
|2009.11.11 22:06
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65559
|1.60559
|1.65629
|2009.11.11 22:50
|1.65598
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13335247
|2009.11.11 19:57
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.65588
|1.60588
|1.65658
|2009.11.11 20:19
|1.65600
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13321278
|2009.11.11 17:09
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.867
|84.867
|89.937
|2009.11.11 17:21
|89.885
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13319191
|2009.11.11 17:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66514
|1.71514
|1.66444
|2009.11.11 17:04
|1.66485
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13318376
|2009.11.11 16:58
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50251
|1.45251
|1.50321
|2009.11.11 17:14
|1.50285
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13317955
|2009.11.11 16:56
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.913
|84.913
|89.983
|2009.11.11 17:40
|89.926
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13313127
|2009.11.11 16:35
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.858
|94.858
|89.788
|2009.11.11 19:53
|89.848
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13313058
|2009.11.11 16:34
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.854
|94.854
|89.784
|2009.11.11 17:07
|89.842
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13312147
|2009.11.11 16:29
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.835
|84.835
|89.905
|2009.11.11 16:33
|89.845
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13312115
|2009.11.11 16:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66488
|1.71488
|1.66418
|2009.11.11 16:32
|1.66475
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13310211
|2009.11.11 16:17
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.820
|94.820
|89.750
|2009.11.11 21:58
|89.803
|0.00
|0.00
|0.00
|9.47
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13309573
|2009.11.11 16:13
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.803
|94.803
|89.733
|2009.11.12 03:38
|89.733
|0.00
|0.00
|-1.83
|39.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13309225
|2009.11.11 16:09
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.811
|94.811
|89.741
|2009.11.12 03:37
|89.741
|0.00
|0.00
|-1.83
|39.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13309220
|2009.11.11 16:09
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.819
|84.819
|89.889
|2009.11.11 16:16
|89.833
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13309032
|2009.11.11 16:07
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50303
|1.55303
|1.50233
|2009.11.11 16:16
|1.50240
|0.00
|0.00
|0.00
|31.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13309027
|2009.11.11 16:07
|sell
|0.30
|eurusd
|1.50296
|1.55296
|1.50226
|2009.11.11 16:08
|1.50277
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13308903
|2009.11.11 16:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66662
|1.71662
|1.66592
|2009.11.11 16:15
|1.66621
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13308669
|2009.11.11 16:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66584
|1.71584
|1.66514
|2009.11.11 16:17
|1.66514
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13308665
|2009.11.11 16:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.66592
|1.61592
|1.66662
|2009.11.11 16:05
|1.66662
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13308571
|2009.11.11 16:04
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50224
|1.55224
|1.50154
|2009.11.11 16:37
|1.50196
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13308566
|2009.11.11 16:04
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50238
|1.45238
|1.50308
|2009.11.11 16:06
|1.50308
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13308453
|2009.11.11 16:03
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50203
|1.55203
|1.50133
|2009.11.11 16:42
|1.50186
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13308450
|2009.11.11 16:03
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50219
|1.45219
|1.50289
|2009.11.11 16:05
|1.50289
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13308311
|2009.11.11 16:02
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50189
|1.55189
|1.50119
|2009.11.11 16:44
|1.50162
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13304593
|2009.11.11 15:51
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66548
|1.71548
|1.66478
|2009.11.11 16:17
|1.66478
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13304587
|2009.11.11 15:51
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.66560
|1.61560
|1.66630
|2009.11.11 15:52
|1.66630
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13301610
|2009.11.11 15:43
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50169
|1.55169
|1.50099
|2009.11.11 16:53
|1.50157
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13301301
|2009.11.11 15:42
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50172
|1.45172
|1.50242
|2009.11.11 15:45
|1.50189
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13301271
|2009.11.11 15:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66378
|1.71378
|1.66308
|2009.11.11 17:38
|1.66308
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13300790
|2009.11.11 15:40
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.863
|94.863
|89.793
|2009.11.11 15:48
|89.851
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13300773
|2009.11.11 15:40
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.876
|84.876
|89.946
|2009.11.11 16:44
|89.889
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13295898
|2009.11.11 15:26
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.891
|94.891
|89.821
|2009.11.11 15:31
|89.843
|0.00
|0.00
|0.00
|26.71
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13295510
|2009.11.11 15:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66417
|1.61417
|1.66487
|2009.11.11 15:30
|1.66440
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13293913
|2009.11.11 15:21
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66607
|1.61607
|1.66677
|2009.11.11 15:57
|1.66658
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13290627
|2009.11.11 15:10
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.843
|84.843
|89.913
|2009.11.11 15:15
|89.854
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13290242
|2009.11.11 15:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66591
|1.71591
|1.66521
|2009.11.11 15:13
|1.66565
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13290241
|2009.11.11 15:08
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66609
|1.61609
|1.66679
|2009.11.11 15:55
|1.66624
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13290143
|2009.11.11 15:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66596
|1.61596
|1.66666
|2009.11.11 15:53
|1.66666
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13288019
|2009.11.11 14:56
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.900
|94.900
|89.830
|2009.11.11 15:00
|89.880
|0.00
|0.00
|0.00
|11.13
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13287404
|2009.11.11 14:51
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66689
|1.71689
|1.66619
|2009.11.11 14:56
|1.66642
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13287333
|2009.11.11 14:50
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.917
|84.917
|89.987
|2009.11.11 17:39
|89.927
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13287079
|2009.11.11 14:49
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50343
|1.55343
|1.50273
|2009.11.11 15:24
|1.50328
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13287069
|2009.11.11 14:49
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50361
|1.45361
|1.50431
|2009.11.11 15:04
|1.50381
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13286835
|2009.11.11 14:47
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.66680
|1.71680
|1.66610
|2009.11.11 14:54
|1.66664
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13286738
|2009.11.11 14:46
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66673
|1.71673
|1.66603
|2009.11.11 14:55
|1.66640
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13286200
|2009.11.11 14:43
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50387
|1.55387
|1.50317
|2009.11.11 14:47
|1.50357
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13286197
|2009.11.11 14:43
|sell
|0.30
|eurusd
|1.50391
|1.55391
|1.50321
|2009.11.11 14:46
|1.50372
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13285975
|2009.11.11 14:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66510
|1.71510
|1.66440
|2009.11.11 15:24
|1.66440
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13285966
|2009.11.11 14:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66520
|1.61520
|1.66590
|2009.11.11 14:42
|1.66590
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13284821
|2009.11.11 14:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66538
|1.71538
|1.66468
|2009.11.11 14:40
|1.66517
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13284811
|2009.11.11 14:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66504
|0.00000
|0.00000
|2009.11.11 14:34
|1.66589
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13283210
|2009.11.11 14:22
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.920
|94.920
|89.850
|2009.11.11 14:44
|89.910
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13283204
|2009.11.11 14:22
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.928
|84.928
|89.998
|2009.11.11 14:26
|89.953
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13282113
|2009.11.11 14:16
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66513
|1.71513
|1.66443
|2009.11.11 14:24
|1.66496
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13282099
|2009.11.11 14:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66524
|1.61524
|1.66594
|2009.11.11 14:33
|1.66594
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13281915
|2009.11.11 14:15
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50382
|1.55382
|1.50312
|2009.11.11 14:29
|1.50358
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13281912
|2009.11.11 14:15
|buy
|0.50
|eurusd
|1.50395
|1.45395
|1.50465
|2009.11.11 14:19
|1.50409
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13281892
|2009.11.11 14:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.50384
|1.55384
|1.50314
|2009.11.11 14:27
|1.50333
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13281451
|2009.11.11 14:11
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66478
|1.71478
|1.66408
|2009.11.11 14:25
|1.66460
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13281449
|2009.11.11 14:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66503
|1.61503
|1.66573
|2009.11.11 14:33
|1.66573
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13281225
|2009.11.11 14:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66499
|1.71499
|1.66429
|2009.11.11 14:13
|1.66472
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13281216
|2009.11.11 14:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66517
|1.61517
|1.66587
|2009.11.11 14:33
|1.66587
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13281162
|2009.11.11 14:05
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50272
|1.55272
|1.50202
|2009.11.11 15:36
|1.50253
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13281156
|2009.11.11 14:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50283
|1.45283
|1.50353
|2009.11.11 14:08
|1.50296
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13280022
|2009.11.11 13:49
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66639
|1.71639
|1.66569
|2009.11.11 13:55
|1.66616
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13280020
|2009.11.11 13:49
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66656
|1.61656
|1.66726
|2009.11.11 14:45
|1.66673
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13279978
|2009.11.11 13:48
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50308
|1.55308
|1.50238
|2009.11.11 14:03
|1.50281
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13279969
|2009.11.11 13:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50314
|1.45314
|1.50384
|2009.11.11 13:51
|1.50327
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13279394
|2009.11.11 13:43
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66718
|1.71718
|1.66648
|2009.11.11 13:44
|1.66684
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13279080
|2009.11.11 13:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66643
|1.71643
|1.66573
|2009.11.11 13:45
|1.66578
|0.00
|0.00
|0.00
|32.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13279076
|2009.11.11 13:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66651
|1.61651
|1.66721
|2009.11.11 13:42
|1.66710
|0.00
|0.00
|0.00
|23.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13279038
|2009.11.11 13:37
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50314
|1.55314
|1.50244
|2009.11.11 13:46
|1.50290
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13279034
|2009.11.11 13:37
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50327
|1.45327
|1.50397
|2009.11.11 14:14
|1.50378
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13277862
|2009.11.11 13:26
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.940
|94.940
|89.870
|2009.11.11 14:18
|89.920
|0.00
|0.00
|0.00
|11.12
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13277860
|2009.11.11 13:26
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.948
|84.948
|90.018
|2009.11.11 13:39
|89.967
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13277789
|2009.11.11 13:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50375
|1.55375
|1.50305
|2009.11.11 13:34
|1.50305
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
|13277781
|2009.11.11 13:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50388
|1.45388
|1.50458
|2009.11.11 14:18
|1.50404
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13277669
|2009.11.11 13:24
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66632
|1.71632
|1.66562
|2009.11.11 13:45
|1.66620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13277665
|2009.11.11 13:24
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66649
|1.61649
|1.66719
|2009.11.11 13:26
|1.66677
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13277441
|2009.11.11 13:21
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50429
|1.55429
|1.50359
|2009.11.11 13:23
|1.50414
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13276817
|2009.11.11 13:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66652
|1.71652
|1.66582
|2009.11.11 13:16
|1.66637
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13276812
|2009.11.11 13:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66672
|1.61672
|1.66742
|2009.11.11 13:30
|1.66742
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13276220
|2009.11.11 13:09
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.916
|94.916
|89.846
|2009.11.11 14:45
|89.900
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13276215
|2009.11.11 13:09
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.924
|84.924
|89.994
|2009.11.11 13:12
|89.950
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13276171
|2009.11.11 13:09
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66664
|1.71664
|1.66594
|2009.11.11 13:09
|1.66594
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13276167
|2009.11.11 13:09
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66672
|1.61672
|1.66742
|2009.11.11 13:30
|1.66742
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13276085
|2009.11.11 13:08
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50410
|1.55410
|1.50340
|2009.11.11 13:24
|1.50399
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13275708
|2009.11.11 13:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66445
|1.71445
|1.66375
|2009.11.11 14:28
|1.66412
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13275698
|2009.11.11 13:05
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66457
|1.61457
|1.66527
|2009.11.11 13:05
|1.66527
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13275605
|2009.11.11 13:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66449
|1.71449
|1.66379
|2009.11.11 14:27
|1.66411
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13275592
|2009.11.11 13:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66442
|1.61442
|1.66512
|2009.11.11 13:05
|1.66512
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13275405
|2009.11.11 13:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50379
|1.45379
|1.50449
|2009.11.11 13:07
|1.50397
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13274993
|2009.11.11 12:59
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50412
|1.45412
|1.50482
|2009.11.11 13:11
|1.50424
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13274247
|2009.11.11 12:54
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.895
|94.895
|89.825
|2009.11.11 14:59
|89.881
|0.00
|0.00
|0.00
|7.79
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13274243
|2009.11.11 12:54
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.903
|84.903
|89.973
|2009.11.11 13:06
|89.914
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13274240
|2009.11.11 12:54
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.895
|94.895
|89.825
|2009.11.11 12:58
|89.877
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13274237
|2009.11.11 12:54
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.903
|84.903
|89.973
|2009.11.11 13:03
|89.918
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13274188
|2009.11.11 12:53
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.883
|94.883
|89.813
|2009.11.11 15:01
|89.869
|0.00
|0.00
|0.00
|7.79
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13274184
|2009.11.11 12:53
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.891
|84.891
|89.961
|2009.11.11 13:02
|89.919
|0.00
|0.00
|0.00
|9.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13274136
|2009.11.11 12:53
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50380
|1.55380
|1.50310
|2009.11.11 13:32
|1.50357
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13274133
|2009.11.11 12:53
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50394
|1.45394
|1.50464
|2009.11.11 12:59
|1.50421
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13272865
|2009.11.11 12:45
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.854
|94.854
|89.784
|2009.11.11 15:06
|89.836
|0.00
|0.00
|0.00
|10.02
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13272862
|2009.11.11 12:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.862
|84.862
|89.932
|2009.11.11 12:48
|89.892
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13272535
|2009.11.11 12:44
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50342
|1.55342
|1.50272
|2009.11.11 13:35
|1.50308
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13272518
|2009.11.11 12:44
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50356
|1.45356
|1.50426
|2009.11.11 12:51
|1.50385
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13270661
|2009.11.11 12:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50235
|1.55235
|1.50165
|2009.11.11 15:38
|1.50165
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13270653
|2009.11.11 12:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50249
|1.45249
|1.50319
|2009.11.11 12:42
|1.50319
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13270549
|2009.11.11 12:29
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50241
|1.55241
|1.50171
|2009.11.11 15:38
|1.50171
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13270545
|2009.11.11 12:29
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50253
|1.45253
|1.50323
|2009.11.11 12:42
|1.50323
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13270535
|2009.11.11 12:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67578
|1.72578
|1.67508
|2009.11.11 12:32
|1.67508
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13270531
|2009.11.11 12:29
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67585
|1.62585
|1.67655
|2009.11.11 12:30
|1.67655
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13269196
|2009.11.11 12:17
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67501
|1.72501
|1.67431
|2009.11.11 12:32
|1.67431
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13269194
|2009.11.11 12:17
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67518
|1.62518
|1.67588
|2009.11.11 12:20
|1.67535
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13269129
|2009.11.11 12:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50338
|1.55338
|1.50268
|2009.11.11 12:18
|1.50315
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13269126
|2009.11.11 12:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50350
|1.45350
|1.50420
|2009.11.11 12:50
|1.50389
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13268788
|2009.11.11 12:13
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50320
|1.55320
|1.50250
|2009.11.11 12:21
|1.50291
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13268785
|2009.11.11 12:13
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50338
|1.45338
|1.50408
|2009.11.11 12:47
|1.50357
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13268691
|2009.11.11 12:11
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67581
|1.72581
|1.67511
|2009.11.11 12:14
|1.67511
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13268688
|2009.11.11 12:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67600
|1.62600
|1.67670
|2009.11.11 12:30
|1.67670
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13268550
|2009.11.11 12:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50340
|1.55340
|1.50270
|2009.11.11 12:10
|1.50329
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13268544
|2009.11.11 12:09
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50357
|1.45357
|1.50427
|2009.11.11 12:49
|1.50380
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13268449
|2009.11.11 12:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67590
|1.72590
|1.67520
|2009.11.11 12:14
|1.67520
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13268447
|2009.11.11 12:08
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67607
|1.62607
|1.67677
|2009.11.11 12:30
|1.67677
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13268063
|2009.11.11 12:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67637
|1.72637
|1.67567
|2009.11.11 12:04
|1.67567
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13268060
|2009.11.11 12:03
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67656
|1.62656
|1.67726
|2009.11.11 12:30
|1.67726
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13267969
|2009.11.11 12:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67640
|1.72640
|1.67570
|2009.11.11 12:04
|1.67570
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13267951
|2009.11.11 12:02
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67623
|1.72623
|1.67553
|2009.11.11 12:04
|1.67586
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13267847
|2009.11.11 12:01
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.941
|94.941
|89.871
|2009.11.11 12:04
|89.928
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13267841
|2009.11.11 12:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.949
|84.949
|90.019
|2009.11.11 13:16
|89.968
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13267835
|2009.11.11 12:01
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.941
|94.941
|89.871
|2009.11.11 12:03
|89.926
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13267825
|2009.11.11 12:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.949
|84.949
|90.019
|2009.11.11 12:28
|89.965
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13266834
|2009.11.11 11:54
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50411
|1.55411
|1.50341
|2009.11.11 11:57
|1.50361
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13266781
|2009.11.11 11:53
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50408
|1.55408
|1.50338
|2009.11.11 11:56
|1.50384
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13266777
|2009.11.11 11:53
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50420
|1.45420
|1.50490
|2009.11.11 13:15
|1.50436
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13266422
|2009.11.11 11:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50423
|1.45423
|1.50493
|2009.11.11 11:50
|1.50438
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13266388
|2009.11.11 11:47
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.952
|94.952
|89.882
|2009.11.11 11:49
|89.941
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13266386
|2009.11.11 11:47
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.967
|84.967
|90.037
|2009.11.11 12:31
|89.990
|0.00
|0.00
|0.00
|7.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13266233
|2009.11.11 11:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67771
|1.72771
|1.67701
|2009.11.11 11:51
|1.67736
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13266094
|2009.11.11 11:43
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.943
|94.943
|89.873
|2009.11.11 11:55
|89.922
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13266090
|2009.11.11 11:43
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.959
|84.959
|90.029
|2009.11.11 12:30
|89.976
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13266083
|2009.11.11 11:43
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.943
|94.943
|89.873
|2009.11.11 11:53
|89.928
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13266079
|2009.11.11 11:43
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.959
|84.959
|90.029
|2009.11.11 12:29
|89.976
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13265228
|2009.11.11 11:36
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50361
|1.55361
|1.50291
|2009.11.11 11:59
|1.50343
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13265225
|2009.11.11 11:36
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50376
|1.45376
|1.50446
|2009.11.11 11:38
|1.50403
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13263993
|2009.11.11 11:26
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67452
|1.72452
|1.67382
|2009.11.11 12:32
|1.67382
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13263987
|2009.11.11 11:26
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67511
|1.62511
|1.67581
|2009.11.11 11:30
|1.67581
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13263925
|2009.11.11 11:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50346
|1.55346
|1.50276
|2009.11.11 12:06
|1.50330
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13263923
|2009.11.11 11:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50357
|1.45357
|1.50427
|2009.11.11 11:37
|1.50384
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13263916
|2009.11.11 11:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50346
|1.55346
|1.50276
|2009.11.11 12:00
|1.50295
|0.00
|0.00
|0.00
|25.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13263909
|2009.11.11 11:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50357
|1.45357
|1.50427
|2009.11.11 11:31
|1.50392
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13263316
|2009.11.11 11:17
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.825
|94.825
|89.755
|2009.11.11 16:12
|89.815
|0.00
|0.00
|0.00
|5.57
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13263313
|2009.11.11 11:17
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.843
|84.843
|89.913
|2009.11.11 11:41
|89.913
|0.00
|0.00
|0.00
|23.36
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13262628
|2009.11.11 11:10
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.834
|94.834
|89.764
|2009.11.11 16:08
|89.819
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13262624
|2009.11.11 11:10
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.851
|84.851
|89.921
|2009.11.11 11:42
|89.921
|0.00
|0.00
|0.00
|23.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13262581
|2009.11.11 11:09
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67567
|1.72567
|1.67497
|2009.11.11 11:18
|1.67536
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13262578
|2009.11.11 11:09
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67580
|1.62580
|1.67650
|2009.11.11 11:11
|1.67596
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13262545
|2009.11.11 11:08
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.824
|94.824
|89.754
|2009.11.11 16:11
|89.807
|0.00
|0.00
|0.00
|9.46
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13262542
|2009.11.11 11:08
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.841
|84.841
|89.911
|2009.11.11 11:35
|89.854
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13262391
|2009.11.11 11:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50372
|1.55372
|1.50302
|2009.11.11 11:23
|1.50347
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13262386
|2009.11.11 11:06
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50384
|1.45384
|1.50454
|2009.11.11 11:16
|1.50396
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13262196
|2009.11.11 11:03
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50370
|1.55370
|1.50300
|2009.11.11 11:22
|1.50356
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13262192
|2009.11.11 11:03
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50384
|1.45384
|1.50454
|2009.11.11 11:15
|1.50403
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13261552
|2009.11.11 10:56
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.826
|94.826
|89.756
|2009.11.11 16:10
|89.814
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13261550
|2009.11.11 10:56
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.844
|84.844
|89.914
|2009.11.11 10:58
|89.856
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13261455
|2009.11.11 10:55
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50393
|1.55393
|1.50323
|2009.11.11 10:56
|1.50379
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13261451
|2009.11.11 10:55
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50401
|1.45401
|1.50471
|2009.11.11 11:41
|1.50414
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13261190
|2009.11.11 10:52
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.829
|94.829
|89.759
|2009.11.11 16:03
|89.804
|0.00
|0.00
|0.00
|13.92
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13261181
|2009.11.11 10:52
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.846
|84.846
|89.916
|2009.11.11 11:40
|89.881
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13260970
|2009.11.11 10:50
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67574
|1.72574
|1.67504
|2009.11.11 10:51
|1.67554
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13260960
|2009.11.11 10:50
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67585
|1.62585
|1.67655
|2009.11.11 11:02
|1.67630
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13260763
|2009.11.11 10:48
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67545
|1.72545
|1.67475
|2009.11.11 11:19
|1.67528
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13260759
|2009.11.11 10:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67565
|1.62565
|1.67635
|2009.11.11 10:54
|1.67635
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13260641
|2009.11.11 10:47
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.814
|94.814
|89.744
|2009.11.11 16:06
|89.795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.58
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13260638
|2009.11.11 10:47
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.831
|84.831
|89.901
|2009.11.11 10:53
|89.855
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13260634
|2009.11.11 10:47
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50392
|1.55392
|1.50322
|2009.11.11 10:53
|1.50365
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13260627
|2009.11.11 10:47
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50404
|1.45404
|1.50474
|2009.11.11 11:39
|1.50429
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13260235
|2009.11.11 10:43
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.835
|94.835
|89.765
|2009.11.11 15:09
|89.824
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13260231
|2009.11.11 10:43
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.849
|84.849
|89.919
|2009.11.11 11:37
|89.866
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13260150
|2009.11.11 10:42
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50299
|1.55299
|1.50229
|2009.11.11 12:22
|1.50281
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13260148
|2009.11.11 10:42
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50308
|1.45308
|1.50378
|2009.11.11 10:45
|1.50378
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13259993
|2009.11.11 10:40
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.833
|94.833
|89.763
|2009.11.11 16:02
|89.780
|0.00
|0.00
|0.00
|29.52
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13259990
|2009.11.11 10:40
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.851
|84.851
|89.921
|2009.11.11 11:36
|89.869
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13259518
|2009.11.11 10:35
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50320
|1.55320
|1.50250
|2009.11.11 10:39
|1.50291
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13259512
|2009.11.11 10:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50335
|1.45335
|1.50405
|2009.11.11 10:46
|1.50374
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13259339
|2009.11.11 10:33
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.828
|94.828
|89.758
|2009.11.11 16:01
|89.813
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13259332
|2009.11.11 10:33
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.846
|84.846
|89.916
|2009.11.11 10:57
|89.862
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13259140
|2009.11.11 10:31
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67599
|1.62599
|1.67669
|2009.11.11 10:55
|1.67620
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13259138
|2009.11.11 10:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.67582
|1.72582
|1.67512
|2009.11.11 10:36
|1.67537
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13258539
|2009.11.11 10:26
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67660
|1.72660
|1.67590
|2009.11.11 10:29
|1.67590
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13258531
|2009.11.11 10:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.67650
|1.72650
|1.67580
|2009.11.11 10:28
|1.67622
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13258352
|2009.11.11 10:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50426
|1.55426
|1.50356
|2009.11.11 10:27
|1.50393
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13257250
|2009.11.11 10:18
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50257
|1.55257
|1.50187
|2009.11.11 12:26
|1.50239
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13257246
|2009.11.11 10:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50268
|1.45268
|1.50338
|2009.11.11 10:19
|1.50279
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13256854
|2009.11.11 10:15
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.67480
|1.72480
|1.67410
|2009.11.11 11:29
|1.67448
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13256564
|2009.11.11 10:13
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50296
|1.55296
|1.50226
|2009.11.11 10:16
|1.50260
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13256559
|2009.11.11 10:13
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50303
|1.45303
|1.50373
|2009.11.11 10:21
|1.50373
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13254956
|2009.11.11 10:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50261
|1.45261
|1.50331
|2009.11.11 10:07
|1.50281
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13254892
|2009.11.11 10:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50293
|1.45293
|1.50363
|2009.11.11 10:08
|1.50326
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13254517
|2009.11.11 10:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67486
|1.72486
|1.67416
|2009.11.11 10:10
|1.67471
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13254514
|2009.11.11 10:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67495
|1.62495
|1.67565
|2009.11.11 10:06
|1.67511
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13253525
|2009.11.11 09:57
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50058
|1.55058
|1.49988
|2009.11.11 17:45
|1.49988
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13253519
|2009.11.11 09:57
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50063
|1.45063
|1.50133
|2009.11.11 10:00
|1.50133
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13253421
|2009.11.11 09:56
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.980
|94.980
|89.910
|2009.11.11 10:05
|89.939
|0.00
|0.00
|0.00
|22.79
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13253067
|2009.11.11 09:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67559
|1.72559
|1.67489
|2009.11.11 09:57
|1.67489
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13253064
|2009.11.11 09:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67570
|1.62570
|1.67640
|2009.11.11 10:23
|1.67583
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13252847
|2009.11.11 09:53
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67562
|1.72562
|1.67492
|2009.11.11 09:55
|1.67535
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13252836
|2009.11.11 09:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67580
|1.62580
|1.67650
|2009.11.11 10:23
|1.67650
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13252434
|2009.11.11 09:50
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.966
|94.966
|89.896
|2009.11.11 09:55
|89.952
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13252432
|2009.11.11 09:50
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.981
|84.981
|90.051
|2009.11.11 09:51
|89.994
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13251623
|2009.11.11 09:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67451
|1.72451
|1.67381
|2009.11.11 09:45
|1.67431
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13251619
|2009.11.11 09:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67463
|1.62463
|1.67533
|2009.11.11 09:48
|1.67533
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13251280
|2009.11.11 09:39
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.974
|94.974
|89.904
|2009.11.11 09:43
|89.960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13251278
|2009.11.11 09:39
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.992
|84.992
|90.062
|2009.11.11 10:00
|90.017
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13250324
|2009.11.11 09:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67325
|1.72325
|1.67255
|2009.11.11 12:33
|1.67290
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13250320
|2009.11.11 09:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67341
|1.62341
|1.67411
|2009.11.11 09:33
|1.67411
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13250314
|2009.11.11 09:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67341
|1.62341
|1.67411
|2009.11.11 09:33
|1.67381
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13250308
|2009.11.11 09:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.67331
|1.72331
|1.67261
|2009.11.11 12:32
|1.67261
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13249615
|2009.11.11 09:21
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.897
|84.897
|89.967
|2009.11.11 09:34
|89.967
|0.00
|0.00
|0.00
|23.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13249417
|2009.11.11 09:18
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49808
|1.54808
|1.49738
|2009.11.11 18:08
|1.49762
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13249416
|2009.11.11 09:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49820
|1.44820
|1.49890
|2009.11.11 09:28
|1.49852
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13249057
|2009.11.11 09:13
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.67202
|1.72202
|1.67132
|2009.11.11 12:34
|1.67132
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13248960
|2009.11.11 09:12
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67206
|1.72206
|1.67136
|2009.11.11 12:34
|1.67136
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13248956
|2009.11.11 09:12
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67225
|1.62225
|1.67295
|2009.11.11 09:18
|1.67240
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13248816
|2009.11.11 09:10
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67174
|1.72174
|1.67104
|2009.11.11 12:34
|1.67104
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13248808
|2009.11.11 09:10
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67172
|1.62172
|1.67242
|2009.11.11 09:11
|1.67211
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13248544
|2009.11.11 09:07
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49808
|1.54808
|1.49738
|2009.11.11 09:08
|1.49786
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13248543
|2009.11.11 09:07
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49820
|1.44820
|1.49890
|2009.11.11 09:25
|1.49851
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13248325
|2009.11.11 09:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67330
|1.72330
|1.67260
|2009.11.11 09:07
|1.67260
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13248323
|2009.11.11 09:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67348
|1.62348
|1.67418
|2009.11.11 09:32
|1.67371
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13248011
|2009.11.11 08:59
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49766
|1.54766
|1.49696
|2009.11.11 18:09
|1.49696
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13248009
|2009.11.11 08:59
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49778
|1.44778
|1.49848
|2009.11.11 09:06
|1.49808
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13247948
|2009.11.11 08:58
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.817
|94.817
|89.747
|2009.11.11 09:03
|89.765
|0.00
|0.00
|0.00
|28.96
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13247947
|2009.11.11 08:58
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.825
|84.825
|89.895
|2009.11.11 09:13
|89.895
|0.00
|0.00
|0.00
|23.36
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13247908
|2009.11.11 08:57
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49763
|1.54763
|1.49693
|2009.11.11 18:09
|1.49693
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13247907
|2009.11.11 08:57
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49771
|1.44771
|1.49841
|2009.11.11 09:03
|1.49786
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13247867
|2009.11.11 08:56
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49751
|1.54751
|1.49681
|2009.11.11 18:09
|1.49681
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13247866
|2009.11.11 08:56
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49756
|1.44756
|1.49826
|2009.11.11 09:02
|1.49776
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13247677
|2009.11.11 08:53
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.835
|94.835
|89.765
|2009.11.11 08:55
|89.820
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13247673
|2009.11.11 08:53
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.853
|84.853
|89.923
|2009.11.11 09:13
|89.923
|0.00
|0.00
|0.00
|23.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13247382
|2009.11.11 08:51
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67350
|1.72350
|1.67280
|2009.11.11 08:58
|1.67319
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13247377
|2009.11.11 08:51
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67376
|1.62376
|1.67446
|2009.11.11 09:41
|1.67446
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13247124
|2009.11.11 08:49
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49740
|1.54740
|1.49670
|2009.11.11 08:54
|1.49723
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13247119
|2009.11.11 08:49
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49756
|1.44756
|1.49826
|2009.11.11 09:01
|1.49771
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13246993
|2009.11.11 08:48
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67287
|1.72287
|1.67217
|2009.11.11 09:07
|1.67217
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13246989
|2009.11.11 08:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67307
|1.62307
|1.67377
|2009.11.11 08:49
|1.67328
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13245474
|2009.11.11 08:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67446
|1.72446
|1.67376
|2009.11.11 08:42
|1.67417
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13245472
|2009.11.11 08:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67466
|1.62466
|1.67536
|2009.11.11 09:48
|1.67536
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13245464
|2009.11.11 08:38
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67466
|1.62466
|1.67536
|2009.11.11 09:48
|1.67536
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13245458
|2009.11.11 08:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.67446
|1.72446
|1.67376
|2009.11.11 08:41
|1.67390
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13244627
|2009.11.11 08:32
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49713
|1.54713
|1.49643
|2009.11.11 18:10
|1.49643
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13244619
|2009.11.11 08:32
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49729
|1.44729
|1.49799
|2009.11.11 08:34
|1.49751
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13244487
|2009.11.11 08:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67315
|1.72315
|1.67245
|2009.11.11 09:07
|1.67245
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13244481
|2009.11.11 08:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67339
|1.62339
|1.67409
|2009.11.11 08:36
|1.67409
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13242131
|2009.11.11 08:15
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49785
|1.54785
|1.49715
|2009.11.11 08:22
|1.49715
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13242121
|2009.11.11 08:15
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49801
|1.44801
|1.49871
|2009.11.11 09:22
|1.49819
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13241257
|2009.11.11 08:10
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.750
|94.750
|89.680
|2009.11.11 08:13
|89.736
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13241253
|2009.11.11 08:10
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.773
|84.773
|89.843
|2009.11.11 08:52
|89.802
|0.00
|0.00
|0.00
|9.69
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13240827
|2009.11.11 08:08
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.727
|84.727
|89.797
|2009.11.11 08:09
|89.755
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13240719
|2009.11.11 08:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67199
|1.72199
|1.67129
|2009.11.11 09:07
|1.67129
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13240715
|2009.11.11 08:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67218
|1.62218
|1.67288
|2009.11.11 08:30
|1.67288
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13240558
|2009.11.11 08:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67195
|1.72195
|1.67125
|2009.11.11 09:07
|1.67125
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13240553
|2009.11.11 08:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67216
|1.62216
|1.67286
|2009.11.11 08:30
|1.67230
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13239652
|2009.11.11 08:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.616
|84.616
|89.686
|2009.11.11 08:02
|89.686
|0.00
|0.00
|0.00
|23.42
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13239377
|2009.11.11 07:59
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67323
|1.72323
|1.67253
|2009.11.11 08:02
|1.67253
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13239376
|2009.11.11 07:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67343
|1.62343
|1.67413
|2009.11.11 08:36
|1.67413
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13239375
|2009.11.11 07:59
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67323
|1.72323
|1.67253
|2009.11.11 08:02
|1.67286
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13239373
|2009.11.11 07:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67343
|1.62343
|1.67413
|2009.11.11 08:36
|1.67361
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13239020
|2009.11.11 07:51
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67252
|1.72252
|1.67182
|2009.11.11 08:03
|1.67238
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13239017
|2009.11.11 07:51
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67246
|1.62246
|1.67316
|2009.11.11 07:58
|1.67316
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13238287
|2009.11.11 07:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67218
|1.72218
|1.67148
|2009.11.11 08:04
|1.67172
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13238285
|2009.11.11 07:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67241
|1.62241
|1.67311
|2009.11.11 07:38
|1.67280
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13238127
|2009.11.11 07:27
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49820
|1.54820
|1.49750
|2009.11.11 08:12
|1.49807
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13238126
|2009.11.11 07:27
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49836
|1.44836
|1.49906
|2009.11.11 07:57
|1.49867
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13238124
|2009.11.11 07:27
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49820
|1.54820
|1.49750
|2009.11.11 08:11
|1.49803
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13238122
|2009.11.11 07:27
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49836
|1.44836
|1.49906
|2009.11.11 07:56
|1.49859
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13238114
|2009.11.11 07:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67145
|1.62145
|1.67215
|2009.11.11 07:30
|1.67213
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13237732
|2009.11.11 07:18
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49878
|1.54878
|1.49808
|2009.11.11 07:24
|1.49808
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13237731
|2009.11.11 07:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49894
|1.44894
|1.49964
|2009.11.11 09:41
|1.49934
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13237340
|2009.11.11 07:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67229
|1.72229
|1.67159
|2009.11.11 07:08
|1.67218
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13237336
|2009.11.11 07:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67249
|1.62249
|1.67319
|2009.11.11 07:37
|1.67281
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13237317
|2009.11.11 07:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67224
|1.72224
|1.67154
|2009.11.11 07:20
|1.67211
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13237316
|2009.11.11 07:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67250
|1.62250
|1.67320
|2009.11.11 07:36
|1.67278
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13237156
|2009.11.11 06:56
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49844
|1.54844
|1.49774
|2009.11.11 07:25
|1.49808
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13237155
|2009.11.11 06:56
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49858
|1.44858
|1.49928
|2009.11.11 07:13
|1.49887
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13237007
|2009.11.11 06:48
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67185
|1.72185
|1.67115
|2009.11.11 06:57
|1.67155
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13237006
|2009.11.11 06:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67211
|1.62211
|1.67281
|2009.11.11 07:00
|1.67224
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13236934
|2009.11.11 06:44
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49858
|1.54858
|1.49788
|2009.11.11 06:50
|1.49845
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13236932
|2009.11.11 06:44
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49878
|1.44878
|1.49948
|2009.11.11 09:40
|1.49889
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13236897
|2009.11.11 06:43
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67175
|1.72175
|1.67105
|2009.11.11 06:56
|1.67159
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13236893
|2009.11.11 06:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67176
|1.62176
|1.67246
|2009.11.11 06:59
|1.67200
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13236648
|2009.11.11 06:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67270
|1.72270
|1.67200
|2009.11.11 06:37
|1.67257
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13236647
|2009.11.11 06:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67273
|1.62273
|1.67343
|2009.11.11 07:39
|1.67285
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13236384
|2009.11.11 06:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49805
|1.54805
|1.49735
|2009.11.11 08:18
|1.49785
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13236381
|2009.11.11 06:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49821
|1.44821
|1.49891
|2009.11.11 06:40
|1.49838
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13236378
|2009.11.11 06:25
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67231
|1.72231
|1.67161
|2009.11.11 06:41
|1.67161
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13236377
|2009.11.11 06:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67251
|1.62251
|1.67321
|2009.11.11 07:35
|1.67272
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13235912
|2009.11.11 06:11
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67212
|1.72212
|1.67142
|2009.11.11 06:41
|1.67142
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13235911
|2009.11.11 06:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67232
|1.62232
|1.67302
|2009.11.11 06:34
|1.67243
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13235857
|2009.11.11 06:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67215
|1.72215
|1.67145
|2009.11.11 06:41
|1.67173
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13235856
|2009.11.11 06:08
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67235
|1.62235
|1.67305
|2009.11.11 06:18
|1.67248
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13235400
|2009.11.11 05:59
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67141
|1.72141
|1.67071
|2009.11.11 12:34
|1.67071
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13235399
|2009.11.11 05:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67161
|1.62161
|1.67231
|2009.11.11 06:06
|1.67179
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13235389
|2009.11.11 05:58
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67160
|1.72160
|1.67090
|2009.11.11 06:04
|1.67143
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13235388
|2009.11.11 05:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67170
|1.62170
|1.67240
|2009.11.11 06:07
|1.67236
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13235371
|2009.11.11 05:57
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67139
|1.72139
|1.67069
|2009.11.11 07:25
|1.67126
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13235369
|2009.11.11 05:57
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67161
|1.62161
|1.67231
|2009.11.11 06:05
|1.67182
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13235329
|2009.11.11 05:55
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.554
|94.554
|89.484
|2009.11.11 06:03
|89.529
|0.00
|0.00
|0.00
|13.96
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13235323
|2009.11.11 05:55
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.569
|84.569
|89.639
|2009.11.11 08:00
|89.581
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13235237
|2009.11.11 05:53
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49844
|1.54844
|1.49774
|2009.11.11 05:56
|1.49829
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13235230
|2009.11.11 05:53
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49863
|1.44863
|1.49933
|2009.11.11 07:12
|1.49879
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13234654
|2009.11.11 05:28
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49913
|1.54913
|1.49843
|2009.11.11 05:33
|1.49886
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13234650
|2009.11.11 05:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49929
|1.44929
|1.49999
|2009.11.11 09:46
|1.49952
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13234530
|2009.11.11 05:19
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67247
|1.62247
|1.67317
|2009.11.11 06:17
|1.67259
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13234407
|2009.11.11 05:12
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49931
|1.54931
|1.49861
|2009.11.11 05:20
|1.49913
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13234406
|2009.11.11 05:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49950
|1.44950
|1.50020
|2009.11.11 09:47
|1.49971
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13234131
|2009.11.11 05:02
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49997
|1.54997
|1.49927
|2009.11.11 05:04
|1.49982
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13234130
|2009.11.11 05:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50013
|1.45013
|1.50083
|2009.11.11 09:52
|1.50055
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13233956
|2009.11.11 04:59
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67351
|1.72351
|1.67281
|2009.11.11 05:06
|1.67328
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13233955
|2009.11.11 04:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67371
|1.62371
|1.67441
|2009.11.11 08:36
|1.67441
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13233872
|2009.11.11 04:57
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49953
|1.54953
|1.49883
|2009.11.11 05:10
|1.49931
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13233871
|2009.11.11 04:57
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49969
|1.44969
|1.50039
|2009.11.11 04:59
|1.49980
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13233545
|2009.11.11 04:47
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49872
|1.54872
|1.49802
|2009.11.11 05:50
|1.49854
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13233543
|2009.11.11 04:47
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49888
|1.44888
|1.49958
|2009.11.11 04:52
|1.49901
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13233361
|2009.11.11 04:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67295
|1.72295
|1.67225
|2009.11.11 04:46
|1.67267
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13233360
|2009.11.11 04:42
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67318
|1.62318
|1.67388
|2009.11.11 04:54
|1.67345
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13233359
|2009.11.11 04:42
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67318
|1.62318
|1.67388
|2009.11.11 04:53
|1.67349
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13233358
|2009.11.11 04:42
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.67297
|1.72297
|1.67227
|2009.11.11 04:45
|1.67274
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13233249
|2009.11.11 04:39
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.628
|94.628
|89.558
|2009.11.11 05:00
|89.615
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13233245
|2009.11.11 04:39
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.643
|84.643
|89.713
|2009.11.11 08:03
|89.713
|0.00
|0.00
|0.00
|23.41
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13233242
|2009.11.11 04:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67244
|1.72244
|1.67174
|2009.11.11 05:50
|1.67213
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13233238
|2009.11.11 04:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67264
|1.62264
|1.67334
|2009.11.11 04:41
|1.67278
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13233116
|2009.11.11 04:35
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49823
|1.54823
|1.49753
|2009.11.11 06:31
|1.49805
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13233114
|2009.11.11 04:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49839
|1.44839
|1.49909
|2009.11.11 04:41
|1.49853
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13233065
|2009.11.11 04:32
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49814
|1.54814
|1.49744
|2009.11.11 08:10
|1.49783
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13233063
|2009.11.11 04:32
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49830
|1.44830
|1.49900
|2009.11.11 04:40
|1.49854
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13232827
|2009.11.11 04:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67198
|1.72198
|1.67128
|2009.11.11 05:54
|1.67128
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13232824
|2009.11.11 04:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67218
|1.62218
|1.67288
|2009.11.11 04:35
|1.67231
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13232657
|2009.11.11 04:27
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67204
|1.72204
|1.67134
|2009.11.11 05:54
|1.67134
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13232654
|2009.11.11 04:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67222
|1.62222
|1.67292
|2009.11.11 04:36
|1.67239
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13232624
|2009.11.11 04:26
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67189
|1.72189
|1.67119
|2009.11.11 05:56
|1.67158
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13232621
|2009.11.11 04:26
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67205
|1.62205
|1.67275
|2009.11.11 04:33
|1.67224
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13232450
|2009.11.11 04:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49841
|1.54841
|1.49771
|2009.11.11 04:31
|1.49827
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13232448
|2009.11.11 04:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49857
|1.44857
|1.49927
|2009.11.11 04:44
|1.49879
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13232428
|2009.11.11 04:24
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.577
|94.577
|89.507
|2009.11.11 05:54
|89.556
|0.00
|0.00
|0.00
|11.72
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13232426
|2009.11.11 04:24
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.592
|84.592
|89.662
|2009.11.11 04:38
|89.628
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13232416
|2009.11.11 04:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49864
|1.54864
|1.49794
|2009.11.11 04:25
|1.49794
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13232414
|2009.11.11 04:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49880
|1.44880
|1.49950
|2009.11.11 04:43
|1.49891
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13232010
|2009.11.11 04:16
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67268
|1.72268
|1.67198
|2009.11.11 04:21
|1.67198
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13232006
|2009.11.11 04:16
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67288
|1.62288
|1.67358
|2009.11.11 04:52
|1.67358
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13231671
|2009.11.11 04:07
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.639
|94.639
|89.569
|2009.11.11 04:10
|89.622
|0.00
|0.00
|0.00
|9.48
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13231669
|2009.11.11 04:07
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.654
|84.654
|89.724
|2009.11.11 08:03
|89.724
|0.00
|0.00
|0.00
|23.41
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13231315
|2009.11.11 04:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67416
|1.72416
|1.67346
|2009.11.11 04:06
|1.67396
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13231311
|2009.11.11 04:03
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67444
|1.62444
|1.67514
|2009.11.11 09:44
|1.67460
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13230941
|2009.11.11 03:57
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49964
|1.54964
|1.49894
|2009.11.11 04:20
|1.49894
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13230940
|2009.11.11 03:57
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49980
|1.44980
|1.50050
|2009.11.11 04:01
|1.50050
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13230939
|2009.11.11 03:57
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49964
|1.54964
|1.49894
|2009.11.11 04:20
|1.49894
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13230938
|2009.11.11 03:57
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49980
|1.44980
|1.50050
|2009.11.11 04:01
|1.50050
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13230931
|2009.11.11 03:56
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67288
|1.72288
|1.67218
|2009.11.11 04:14
|1.67273
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13230930
|2009.11.11 03:56
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67312
|1.62312
|1.67382
|2009.11.11 04:01
|1.67382
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13230830
|2009.11.11 03:51
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49979
|1.54979
|1.49909
|2009.11.11 04:17
|1.49967
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13230829
|2009.11.11 03:51
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50000
|1.45000
|1.50070
|2009.11.11 04:02
|1.50045
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13230804
|2009.11.11 03:49
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67233
|1.72233
|1.67163
|2009.11.11 04:25
|1.67195
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13230803
|2009.11.11 03:49
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67253
|1.62253
|1.67323
|2009.11.11 03:54
|1.67273
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13230784
|2009.11.11 03:48
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67228
|1.72228
|1.67158
|2009.11.11 04:23
|1.67201
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13230781
|2009.11.11 03:48
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67248
|1.62248
|1.67318
|2009.11.11 03:52
|1.67265
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13230366
|2009.11.11 03:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67212
|1.72212
|1.67142
|2009.11.11 04:22
|1.67201
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13230363
|2009.11.11 03:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67236
|1.62236
|1.67306
|2009.11.11 03:44
|1.67250
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13230147
|2009.11.11 03:32
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49969
|1.54969
|1.49899
|2009.11.11 04:19
|1.49899
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13230146
|2009.11.11 03:32
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49985
|1.44985
|1.50055
|2009.11.11 03:43
|1.50024
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13230142
|2009.11.11 03:31
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49982
|1.54982
|1.49912
|2009.11.11 03:55
|1.49971
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13230141
|2009.11.11 03:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49998
|1.44998
|1.50068
|2009.11.11 03:42
|1.50017
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13230105
|2009.11.11 03:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67209
|1.72209
|1.67139
|2009.11.11 04:24
|1.67194
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13230103
|2009.11.11 03:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67237
|1.62237
|1.67307
|2009.11.11 03:43
|1.67273
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13230000
|2009.11.11 03:24
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67200
|1.72200
|1.67130
|2009.11.11 05:54
|1.67187
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13229999
|2009.11.11 03:24
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67220
|1.62220
|1.67290
|2009.11.11 03:25
|1.67232
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13229820
|2009.11.11 03:17
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49949
|1.54949
|1.49879
|2009.11.11 04:20
|1.49913
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13229819
|2009.11.11 03:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49965
|1.44965
|1.50035
|2009.11.11 03:18
|1.49993
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13229482
|2009.11.11 03:07
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.567
|94.567
|89.497
|2009.11.11 03:46
|89.549
|0.00
|0.00
|0.00
|10.05
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13229481
|2009.11.11 03:07
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.587
|84.587
|89.657
|2009.11.11 04:01
|89.610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13228848
|2009.11.11 02:50
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67424
|1.72424
|1.67354
|2009.11.11 02:51
|1.67396
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13228847
|2009.11.11 02:50
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67436
|1.62436
|1.67506
|2009.11.11 08:37
|1.67452
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13228692
|2009.11.11 02:43
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67409
|1.62409
|1.67479
|2009.11.11 04:04
|1.67455
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13228575
|2009.11.11 02:40
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.610
|94.610
|89.540
|2009.11.11 02:46
|89.600
|0.00
|0.00
|0.00
|5.58
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13228574
|2009.11.11 02:40
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.625
|84.625
|89.695
|2009.11.11 04:05
|89.643
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13228565
|2009.11.11 02:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49999
|1.54999
|1.49929
|2009.11.11 03:15
|1.49953
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13228562
|2009.11.11 02:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50015
|1.45015
|1.50085
|2009.11.11 03:40
|1.50026
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13228557
|2009.11.11 02:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49999
|1.54999
|1.49929
|2009.11.11 03:14
|1.49945
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13228554
|2009.11.11 02:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50015
|1.45015
|1.50085
|2009.11.11 03:04
|1.50038
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13228510
|2009.11.11 02:39
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49992
|1.54992
|1.49922
|2009.11.11 03:10
|1.49969
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13228508
|2009.11.11 02:39
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50005
|1.45005
|1.50075
|2009.11.11 03:00
|1.50047
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13228406
|2009.11.11 02:35
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.576
|94.576
|89.506
|2009.11.11 02:58
|89.506
|0.00
|0.00
|0.00
|39.10
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13228403
|2009.11.11 02:35
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.591
|84.591
|89.661
|2009.11.11 02:37
|89.603
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13228228
|2009.11.11 02:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50050
|1.55050
|1.49980
|2009.11.11 02:31
|1.50039
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13228220
|2009.11.11 02:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50067
|1.45067
|1.50137
|2009.11.11 09:58
|1.50081
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13228143
|2009.11.11 02:28
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67476
|1.72476
|1.67406
|2009.11.11 02:40
|1.67428
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13228142
|2009.11.11 02:28
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67506
|1.62506
|1.67576
|2009.11.11 09:48
|1.67576
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13228130
|2009.11.11 02:27
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.597
|94.597
|89.527
|2009.11.11 02:33
|89.561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.10
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13228129
|2009.11.11 02:27
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.610
|84.610
|89.680
|2009.11.11 04:03
|89.625
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13228026
|2009.11.11 02:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50019
|1.45019
|1.50089
|2009.11.11 02:27
|1.50041
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13227995
|2009.11.11 02:23
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67485
|1.72485
|1.67415
|2009.11.11 02:31
|1.67474
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13227993
|2009.11.11 02:23
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67513
|1.62513
|1.67583
|2009.11.11 09:48
|1.67583
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13227658
|2009.11.11 02:19
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50005
|1.55005
|1.49935
|2009.11.11 02:37
|1.49994
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13227657
|2009.11.11 02:19
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50019
|1.45019
|1.50089
|2009.11.11 02:22
|1.50039
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13227655
|2009.11.11 02:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67460
|1.72460
|1.67390
|2009.11.11 02:38
|1.67443
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13227653
|2009.11.11 02:19
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67475
|1.62475
|1.67545
|2009.11.11 02:26
|1.67486
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13227413
|2009.11.11 02:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67425
|1.72425
|1.67355
|2009.11.11 02:15
|1.67414
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13227412
|2009.11.11 02:14
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67450
|1.62450
|1.67520
|2009.11.11 02:21
|1.67482
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13227366
|2009.11.11 02:12
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.568
|94.568
|89.498
|2009.11.11 02:21
|89.544
|0.00
|0.00
|0.00
|13.40
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13227357
|2009.11.11 02:12
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.576
|84.576
|89.646
|2009.11.11 02:17
|89.589
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13227094
|2009.11.11 02:08
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.572
|94.572
|89.502
|2009.11.11 02:08
|89.502
|0.00
|0.00
|0.00
|39.11
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13227091
|2009.11.11 02:08
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.587
|84.587
|89.657
|2009.11.11 02:28
|89.602
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13226656
|2009.11.11 02:05
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.570
|94.570
|89.500
|2009.11.11 02:06
|89.500
|0.00
|0.00
|0.00
|39.11
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13226650
|2009.11.11 02:05
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.585
|84.585
|89.655
|2009.11.11 02:26
|89.597
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13226606
|2009.11.11 02:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67372
|1.72372
|1.67302
|2009.11.11 03:05
|1.67302
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13226603
|2009.11.11 02:04
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67395
|1.62395
|1.67465
|2009.11.11 02:10
|1.67454
|0.00
|0.00
|0.00
|17.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13226253
|2009.11.11 02:01
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49995
|1.54995
|1.49925
|2009.11.11 02:02
|1.49959
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13226233
|2009.11.11 02:01
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50010
|1.45010
|1.50080
|2009.11.11 02:20
|1.50023
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13225837
|2009.11.11 01:59
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67349
|1.72349
|1.67279
|2009.11.11 03:05
|1.67329
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13225833
|2009.11.11 01:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67379
|1.62379
|1.67449
|2009.11.11 02:05
|1.67449
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13225653
|2009.11.11 01:56
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49867
|1.54867
|1.49797
|2009.11.11 04:25
|1.49797
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13225651
|2009.11.11 01:56
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49883
|1.44883
|1.49953
|2009.11.11 02:00
|1.49953
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13225277
|2009.11.11 01:51
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67333
|1.72333
|1.67263
|2009.11.11 03:05
|1.67263
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13225273
|2009.11.11 01:51
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67353
|1.62353
|1.67423
|2009.11.11 02:00
|1.67423
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13224874
|2009.11.11 01:43
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67282
|1.72282
|1.67212
|2009.11.11 03:10
|1.67267
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13224873
|2009.11.11 01:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67306
|1.62306
|1.67376
|2009.11.11 01:49
|1.67330
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13224860
|2009.11.11 01:43
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49828
|1.54828
|1.49758
|2009.11.11 06:30
|1.49815
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13224859
|2009.11.11 01:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49844
|1.44844
|1.49914
|2009.11.11 01:52
|1.49856
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13224856
|2009.11.11 01:42
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49830
|1.54830
|1.49760
|2009.11.11 06:20
|1.49819
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13224855
|2009.11.11 01:42
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49846
|1.44846
|1.49916
|2009.11.11 01:55
|1.49871
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13224837
|2009.11.11 01:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67273
|1.72273
|1.67203
|2009.11.11 03:12
|1.67258
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13224835
|2009.11.11 01:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67293
|1.62293
|1.67363
|2009.11.11 01:47
|1.67330
|0.00
|0.00
|0.00
|14.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13224530
|2009.11.11 01:33
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67311
|1.72311
|1.67241
|2009.11.11 01:41
|1.67280
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13224528
|2009.11.11 01:33
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67337
|1.62337
|1.67407
|2009.11.11 01:58
|1.67351
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13224406
|2009.11.11 01:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67365
|1.62365
|1.67435
|2009.11.11 02:00
|1.67435
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13224096
|2009.11.11 01:16
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67317
|1.72317
|1.67247
|2009.11.11 01:39
|1.67247
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13224095
|2009.11.11 01:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67339
|1.62339
|1.67409
|2009.11.11 01:23
|1.67361
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13224074
|2009.11.11 01:15
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.735
|94.735
|89.665
|2009.11.11 02:00
|89.665
|0.00
|0.00
|0.00
|39.03
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13224073
|2009.11.11 01:15
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.750
|84.750
|89.820
|2009.11.11 01:29
|89.760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13224054
|2009.11.11 01:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67313
|1.72313
|1.67243
|2009.11.11 01:38
|1.67295
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13224052
|2009.11.11 01:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67343
|1.62343
|1.67413
|2009.11.11 01:22
|1.67373
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13223201
|2009.11.11 00:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49852
|1.54852
|1.49782
|2009.11.11 01:32
|1.49840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13223199
|2009.11.11 00:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49868
|1.44868
|1.49938
|2009.11.11 02:00
|1.49938
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13222983
|2009.11.11 00:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67354
|1.72354
|1.67284
|2009.11.11 01:11
|1.67318
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13222979
|2009.11.11 00:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67375
|1.62375
|1.67445
|2009.11.11 01:20
|1.67386
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13222952
|2009.11.11 00:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67361
|1.72361
|1.67291
|2009.11.11 01:09
|1.67317
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13222951
|2009.11.11 00:29
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67381
|1.62381
|1.67451
|2009.11.11 02:00
|1.67396
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13222883
|2009.11.11 00:26
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.798
|94.798
|89.728
|2009.11.11 01:03
|89.787
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13222882
|2009.11.11 00:26
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.813
|84.813
|89.883
|2009.11.11 00:31
|89.826
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13222701
|2009.11.11 00:22
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49882
|1.54882
|1.49812
|2009.11.11 00:38
|1.49870
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13222698
|2009.11.11 00:22
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49898
|1.44898
|1.49968
|2009.11.11 02:00
|1.49968
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13222688
|2009.11.11 00:21
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.817
|94.817
|89.747
|2009.11.11 00:25
|89.805
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13222687
|2009.11.11 00:21
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.831
|84.831
|89.901
|2009.11.11 08:54
|89.845
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13222631
|2009.11.11 00:18
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67387
|1.72387
|1.67317
|2009.11.11 00:27
|1.67376
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13222630
|2009.11.11 00:18
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67411
|1.62411
|1.67481
|2009.11.11 02:06
|1.67446
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13222620
|2009.11.11 00:18
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49880
|1.54880
|1.49810
|2009.11.11 00:35
|1.49868
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13222618
|2009.11.11 00:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49900
|1.44900
|1.49970
|2009.11.11 02:00
|1.49970
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13222570
|2009.11.11 00:16
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67396
|1.72396
|1.67326
|2009.11.11 00:26
|1.67382
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13222569
|2009.11.11 00:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67416
|1.62416
|1.67486
|2009.11.11 02:03
|1.67430
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13221179
|2009.11.10 23:44
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49837
|1.54837
|1.49767
|2009.11.11 01:40
|1.49823
|0.00
|0.00
|-0.70
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13221178
|2009.11.10 23:44
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49853
|1.44853
|1.49923
|2009.11.10 23:58
|1.49879
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13221156
|2009.11.10 23:43
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67370
|1.72370
|1.67300
|2009.11.11 01:08
|1.67328
|0.00
|0.00
|-1.40
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13221155
|2009.11.10 23:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67392
|1.62392
|1.67462
|2009.11.10 23:58
|1.67412
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13221147
|2009.11.10 23:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67371
|1.72371
|1.67301
|2009.11.11 01:07
|1.67331
|0.00
|0.00
|-1.40
|20.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13221146
|2009.11.10 23:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67392
|1.62392
|1.67462
|2009.11.10 23:58
|1.67426
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13221051
|2009.11.10 23:36
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49842
|1.54842
|1.49772
|2009.11.11 01:39
|1.49827
|0.00
|0.00
|-0.70
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13221050
|2009.11.10 23:36
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49858
|1.44858
|1.49928
|2009.11.10 23:58
|1.49903
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13221033
|2009.11.10 23:35
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49838
|1.54838
|1.49768
|2009.11.11 01:36
|1.49825
|0.00
|0.00
|-0.70
|6.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13221032
|2009.11.10 23:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49860
|1.44860
|1.49930
|2009.11.10 23:58
|1.49897
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13221019
|2009.11.10 23:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67365
|1.72365
|1.67295
|2009.11.11 01:05
|1.67332
|0.00
|0.00
|-1.40
|16.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13221018
|2009.11.10 23:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67391
|1.62391
|1.67461
|2009.11.10 23:59
|1.67427
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13220442
|2009.11.10 23:19
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67347
|1.62347
|1.67417
|2009.11.10 23:32
|1.67359
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13220140
|2009.11.10 23:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67304
|1.72304
|1.67234
|2009.11.11 01:40
|1.67265
|0.00
|0.00
|-1.40
|19.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13220135
|2009.11.10 23:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67327
|1.62327
|1.67397
|2009.11.10 23:31
|1.67359
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13220021
|2009.11.10 23:05
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67318
|1.62318
|1.67388
|2009.11.10 23:27
|1.67337
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13219708
|2009.11.10 22:57
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49777
|1.54777
|1.49707
|2009.11.11 08:24
|1.49733
|0.00
|0.00
|-0.70
|22.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13219705
|2009.11.10 22:57
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49793
|1.44793
|1.49863
|2009.11.10 23:25
|1.49810
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13219591
|2009.11.10 22:50
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49784
|1.54784
|1.49714
|2009.11.11 08:21
|1.49766
|0.00
|0.00
|-0.70
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13219587
|2009.11.10 22:50
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49800
|1.44800
|1.49870
|2009.11.10 23:23
|1.49823
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13219535
|2009.11.10 22:48
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67273
|1.72273
|1.67203
|2009.11.11 03:09
|1.67259
|0.00
|0.00
|-1.40
|7.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13219533
|2009.11.10 22:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67292
|1.62292
|1.67362
|2009.11.10 23:06
|1.67320
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13219513
|2009.11.10 22:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67264
|1.72264
|1.67194
|2009.11.11 03:14
|1.67249
|0.00
|0.00
|-1.40
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13219512
|2009.11.10 22:47
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67284
|1.62284
|1.67354
|2009.11.10 23:01
|1.67296
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13219271
|2009.11.10 22:42
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49804
|1.54804
|1.49734
|2009.11.10 22:52
|1.49793
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13219270
|2009.11.10 22:42
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49820
|1.44820
|1.49890
|2009.11.10 23:33
|1.49831
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13219266
|2009.11.10 22:42
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49804
|1.54804
|1.49734
|2009.11.10 22:49
|1.49793
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13219265
|2009.11.10 22:42
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49820
|1.44820
|1.49890
|2009.11.10 23:31
|1.49841
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13219239
|2009.11.10 22:41
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49805
|1.54805
|1.49735
|2009.11.10 22:47
|1.49795
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13219237
|2009.11.10 22:41
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49821
|1.44821
|1.49891
|2009.11.10 23:28
|1.49844
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13219224
|2009.11.10 22:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49799
|1.54799
|1.49729
|2009.11.10 22:48
|1.49786
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13219218
|2009.11.10 22:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49812
|1.44812
|1.49882
|2009.11.10 23:21
|1.49832
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13219123
|2009.11.10 22:36
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67302
|1.72302
|1.67232
|2009.11.10 22:41
|1.67287
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13219121
|2009.11.10 22:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67322
|1.62322
|1.67392
|2009.11.10 23:26
|1.67333
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13219005
|2009.11.10 22:33
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49795
|1.54795
|1.49725
|2009.11.10 22:55
|1.49781
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13219002
|2009.11.10 22:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49811
|1.44811
|1.49881
|2009.11.10 23:20
|1.49830
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13218957
|2009.11.10 22:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67285
|1.72285
|1.67215
|2009.11.10 22:55
|1.67274
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13218952
|2009.11.10 22:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67318
|1.62318
|1.67388
|2009.11.10 23:24
|1.67328
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13218812
|2009.11.10 22:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49787
|1.54787
|1.49717
|2009.11.11 08:20
|1.49774
|0.00
|0.00
|-0.70
|6.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13218808
|2009.11.10 22:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49800
|1.44800
|1.49870
|2009.11.10 22:43
|1.49813
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13218757
|2009.11.10 22:29
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.835
|94.835
|89.765
|2009.11.11 00:19
|89.810
|0.00
|0.00
|-0.61
|13.92
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13218755
|2009.11.10 22:29
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.850
|84.850
|89.920
|2009.11.11 09:13
|89.920
|0.00
|0.00
|-0.20
|23.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13218700
|2009.11.10 22:27
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.827
|94.827
|89.757
|2009.11.11 00:17
|89.817
|0.00
|0.00
|-0.61
|5.57
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13218694
|2009.11.10 22:27
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.845
|84.845
|89.915
|2009.11.10 23:23
|89.856
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13218601
|2009.11.10 22:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67327
|1.62327
|1.67397
|2009.11.10 23:30
|1.67357
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13218602
|2009.11.10 22:25
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67307
|1.72307
|1.67237
|2009.11.10 22:29
|1.67297
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13218570
|2009.11.10 22:23
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67295
|1.72295
|1.67225
|2009.11.10 22:46
|1.67282
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13218569
|2009.11.10 22:23
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67315
|1.62315
|1.67385
|2009.11.10 23:18
|1.67345
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13218514
|2009.11.10 22:21
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49771
|1.54771
|1.49701
|2009.11.11 08:23
|1.49740
|0.00
|0.00
|-0.70
|15.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13218513
|2009.11.10 22:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49787
|1.44787
|1.49857
|2009.11.10 22:35
|1.49799
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13218511
|2009.11.10 22:21
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49771
|1.54771
|1.49701
|2009.11.11 08:22
|1.49718
|0.00
|0.00
|-0.70
|26.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13218510
|2009.11.10 22:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49787
|1.44787
|1.49857
|2009.11.10 22:34
|1.49802
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13218217
|2009.11.10 22:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67284
|1.72284
|1.67214
|2009.11.10 22:45
|1.67274
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13218211
|2009.11.10 22:15
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67302
|1.62302
|1.67372
|2009.11.10 22:25
|1.67314
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13218043
|2009.11.10 22:10
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67303
|1.72303
|1.67233
|2009.11.10 22:28
|1.67286
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13218041
|2009.11.10 22:10
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67323
|1.62323
|1.67393
|2009.11.10 23:14
|1.67348
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13218010
|2009.11.10 22:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49726
|1.54726
|1.49656
|2009.11.10 22:13
|1.49705
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13218007
|2009.11.10 22:09
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49737
|1.44737
|1.49807
|2009.11.10 22:19
|1.49753
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13217504
|2009.11.10 22:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.67387
|1.62387
|1.67457
|2009.11.10 23:50
|1.67402
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13217519
|2009.11.10 22:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67370
|1.72370
|1.67300
|2009.11.10 22:03
|1.67357
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13217189
|2009.11.10 21:54
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49760
|1.54760
|1.49690
|2009.11.10 22:07
|1.49705
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13217188
|2009.11.10 21:54
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49776
|1.44776
|1.49846
|2009.11.10 22:31
|1.49812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13217079
|2009.11.10 21:50
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67348
|1.72348
|1.67278
|2009.11.10 22:05
|1.67314
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13217076
|2009.11.10 21:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.67368
|1.62368
|1.67438
|2009.11.10 23:47
|1.67390
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13217005
|2009.11.10 21:48
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49743
|1.54743
|1.49673
|2009.11.10 22:07
|1.49705
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13217003
|2009.11.10 21:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49759
|1.44759
|1.49829
|2009.11.10 21:58
|1.49792
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13216982
|2009.11.10 21:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67324
|1.72324
|1.67254
|2009.11.10 22:07
|1.67305
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13215725
|2009.11.10 21:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.67308
|1.62308
|1.67378
|2009.11.10 21:24
|1.67331
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13215674
|2009.11.10 21:17
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49698
|1.54698
|1.49628
|2009.11.10 21:20
|1.49687
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13215673
|2009.11.10 21:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49714
|1.44714
|1.49784
|2009.11.10 21:31
|1.49784
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13215638
|2009.11.10 21:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49686
|1.54686
|1.49616
|2009.11.11 18:10
|1.49616
|0.00
|0.00
|-0.70
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13215637
|2009.11.10 21:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49704
|1.44704
|1.49774
|2009.11.10 21:31
|1.49774
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13215395
|2009.11.10 21:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49731
|1.54731
|1.49661
|2009.11.10 21:12
|1.49717
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13215394
|2009.11.10 21:09
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49747
|1.44747
|1.49817
|2009.11.10 21:38
|1.49796
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13215205
|2009.11.10 21:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49728
|1.54728
|1.49658
|2009.11.10 21:07
|1.49713
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13215200
|2009.11.10 21:06
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49747
|1.44747
|1.49817
|2009.11.10 21:38
|1.49796
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13215056
|2009.11.10 21:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.67356
|1.62356
|1.67426
|2009.11.10 21:35
|1.67383
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13214961
|2009.11.10 21:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67337
|1.72337
|1.67267
|2009.11.10 21:12
|1.67324
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13214960
|2009.11.10 21:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.67357
|1.62357
|1.67427
|2009.11.10 21:32
|1.67374
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13214761
|2009.11.10 21:01
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.768
|94.768
|89.698
|2009.11.10 21:34
|89.756
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13214760
|2009.11.10 21:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.783
|84.783
|89.853
|2009.11.10 22:07
|89.808
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13214759
|2009.11.10 21:01
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.768
|94.768
|89.698
|2009.11.10 21:33
|89.757
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13214758
|2009.11.10 21:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.783
|84.783
|89.853
|2009.11.10 22:07
|89.808
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13214648
|2009.11.10 21:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67322
|1.72322
|1.67252
|2009.11.10 21:02
|1.67284
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13214634
|2009.11.10 21:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.67333
|1.62333
|1.67403
|2009.11.10 21:06
|1.67351
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13214083
|2009.11.10 20:53
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49589
|1.54589
|1.49519
|2009.11.12 11:04
|1.49519
|0.00
|0.00
|-2.80
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13214079
|2009.11.10 20:53
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49597
|1.44597
|1.49667
|2009.11.10 20:57
|1.49622
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13214015
|2009.11.10 20:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67200
|1.62200
|1.67270
|2009.11.10 20:57
|1.67221
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13214017
|2009.11.10 20:52
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67191
|1.72191
|1.67121
|2009.11.11 05:55
|1.67160
|0.00
|0.00
|-1.40
|15.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13213960
|2009.11.10 20:51
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.772
|94.772
|89.702
|2009.11.10 20:56
|89.749
|0.00
|0.00
|0.00
|12.81
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13213944
|2009.11.10 20:51
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.780
|84.780
|89.850
|2009.11.10 22:06
|89.791
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13213927
|2009.11.10 20:51
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67227
|1.62227
|1.67297
|2009.11.10 20:58
|1.67250
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13213682
|2009.11.10 20:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67102
|1.72102
|1.67032
|2009.11.11 12:34
|1.67032
|0.00
|0.00
|-1.40
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13213681
|2009.11.10 20:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67110
|1.62110
|1.67180
|2009.11.10 20:50
|1.67180
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13213667
|2009.11.10 20:46
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.797
|94.797
|89.727
|2009.11.10 20:49
|89.775
|0.00
|0.00
|0.00
|12.25
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13213665
|2009.11.10 20:46
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.805
|84.805
|89.875
|2009.11.10 22:10
|89.817
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13213638
|2009.11.10 20:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67097
|1.72097
|1.67027
|2009.11.11 12:34
|1.67027
|0.00
|0.00
|-1.40
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13213634
|2009.11.10 20:45
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67110
|1.62110
|1.67180
|2009.11.10 20:50
|1.67180
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13213573
|2009.11.10 20:44
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49587
|1.54587
|1.49517
|2009.11.12 11:04
|1.49517
|0.00
|0.00
|-2.80
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13213570
|2009.11.10 20:44
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49580
|1.44580
|1.49650
|2009.11.10 20:55
|1.49618
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13212929
|2009.11.10 20:31
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49625
|1.54625
|1.49555
|2009.11.10 20:33
|1.49610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13212916
|2009.11.10 20:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49625
|1.44625
|1.49695
|2009.11.10 21:02
|1.49658
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13212569
|2009.11.10 20:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49591
|1.54591
|1.49521
|2009.11.10 20:41
|1.49579
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13212566
|2009.11.10 20:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49597
|1.44597
|1.49667
|2009.11.10 20:25
|1.49609
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13212553
|2009.11.10 20:24
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67072
|1.72072
|1.67002
|2009.11.11 12:34
|1.67002
|0.00
|0.00
|-1.40
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13212551
|2009.11.10 20:24
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67091
|1.62091
|1.67161
|2009.11.10 20:46
|1.67101
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13212517
|2009.11.10 20:23
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67051
|1.72051
|1.66981
|2009.11.11 12:34
|1.66981
|0.00
|0.00
|-1.40
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13212512
|2009.11.10 20:23
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67068
|1.62068
|1.67138
|2009.11.10 20:27
|1.67089
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13212505
|2009.11.10 20:23
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67051
|1.72051
|1.66981
|2009.11.11 12:34
|1.66981
|0.00
|0.00
|-1.40
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13212504
|2009.11.10 20:23
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67068
|1.62068
|1.67138
|2009.11.10 20:25
|1.67081
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13211962
|2009.11.10 20:16
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.847
|94.847
|89.777
|2009.11.10 20:42
|89.832
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13211958
|2009.11.10 20:16
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.855
|84.855
|89.925
|2009.11.11 09:16
|89.925
|0.00
|0.00
|-0.20
|23.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13211567
|2009.11.10 20:10
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49618
|1.54618
|1.49548
|2009.11.10 20:12
|1.49597
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13211562
|2009.11.10 20:10
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49626
|1.44626
|1.49696
|2009.11.10 21:00
|1.49667
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13211520
|2009.11.10 20:09
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.789
|94.789
|89.719
|2009.11.10 20:48
|89.769
|0.00
|0.00
|0.00
|11.14
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13211514
|2009.11.10 20:09
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.797
|84.797
|89.867
|2009.11.10 20:10
|89.808
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13211279
|2009.11.10 20:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67067
|1.72067
|1.66997
|2009.11.10 20:08
|1.66997
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13211274
|2009.11.10 20:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67067
|1.72067
|1.66997
|2009.11.10 20:06
|1.67046
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13210946
|2009.11.10 20:01
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.775
|94.775
|89.705
|2009.11.10 20:03
|89.763
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13210942
|2009.11.10 20:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.783
|84.783
|89.853
|2009.11.10 20:08
|89.794
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13210941
|2009.11.10 20:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67063
|1.72063
|1.66993
|2009.11.10 20:02
|1.67049
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13210939
|2009.11.10 20:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67083
|1.62083
|1.67153
|2009.11.10 20:29
|1.67101
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13210935
|2009.11.10 20:01
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49634
|1.54634
|1.49564
|2009.11.10 20:07
|1.49617
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13210934
|2009.11.10 20:01
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49644
|1.44644
|1.49714
|2009.11.10 20:04
|1.49673
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13210018
|2009.11.10 19:48
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49531
|1.54531
|1.49461
|2009.11.12 11:06
|1.49461
|0.00
|0.00
|-2.80
|35.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13210017
|2009.11.10 19:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49539
|1.44539
|1.49609
|2009.11.10 19:55
|1.49609
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13209949
|2009.11.10 19:46
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66922
|1.61922
|1.66992
|2009.11.10 19:53
|1.66936
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13209946
|2009.11.10 19:46
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66907
|1.71907
|1.66837
|2009.11.10 20:16
|1.66878
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13209943
|2009.11.10 19:46
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66922
|1.61922
|1.66992
|2009.11.10 19:52
|1.66936
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13209728
|2009.11.10 19:42
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66915
|1.61915
|1.66985
|2009.11.10 19:47
|1.66928
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13209681
|2009.11.10 19:41
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49551
|1.54551
|1.49481
|2009.11.10 19:45
|1.49527
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13209677
|2009.11.10 19:41
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49564
|1.44564
|1.49634
|2009.11.10 19:57
|1.49592
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13209287
|2009.11.10 19:35
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.817
|94.817
|89.747
|2009.11.10 19:57
|89.801
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13209280
|2009.11.10 19:35
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.825
|84.825
|89.895
|2009.11.10 20:15
|89.842
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13209232
|2009.11.10 19:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66880
|1.61880
|1.66950
|2009.11.10 19:36
|1.66910
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13209059
|2009.11.10 19:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49533
|1.44533
|1.49603
|2009.11.10 19:36
|1.49567
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13208686
|2009.11.10 19:29
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49540
|1.44540
|1.49610
|2009.11.10 19:35
|1.49552
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13207600
|2009.11.10 19:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66950
|1.61950
|1.67020
|2009.11.10 19:57
|1.67020
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13207510
|2009.11.10 19:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66936
|1.71936
|1.66866
|2009.11.10 19:26
|1.66920
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13207506
|2009.11.10 19:19
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66951
|1.61951
|1.67021
|2009.11.10 19:55
|1.66969
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13207412
|2009.11.10 19:18
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66923
|1.71923
|1.66853
|2009.11.10 19:27
|1.66912
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13207406
|2009.11.10 19:18
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66940
|1.61940
|1.67010
|2009.11.10 19:23
|1.66969
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13206981
|2009.11.10 19:15
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49513
|1.44513
|1.49583
|2009.11.10 19:17
|1.49583
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13206886
|2009.11.10 19:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66817
|1.71817
|1.66747
|2009.11.10 19:31
|1.66797
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13206883
|2009.11.10 19:14
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66832
|1.61832
|1.66902
|2009.11.10 19:16
|1.66902
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13205839
|2009.11.10 19:06
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66830
|1.61830
|1.66900
|2009.11.10 19:16
|1.66900
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13204822
|2009.11.10 18:57
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.844
|94.844
|89.774
|2009.11.10 19:16
|89.828
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13204820
|2009.11.10 18:57
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.852
|84.852
|89.922
|2009.11.11 09:13
|89.922
|0.00
|0.00
|-0.20
|23.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13204478
|2009.11.10 18:55
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.857
|84.857
|89.927
|2009.11.11 09:16
|89.927
|0.00
|0.00
|-0.20
|23.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13204475
|2009.11.10 18:55
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.848
|94.848
|89.778
|2009.11.10 19:00
|89.836
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13204467
|2009.11.10 18:55
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.857
|84.857
|89.927
|2009.11.11 09:16
|89.885
|0.00
|0.00
|-0.20
|9.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13203822
|2009.11.10 18:51
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49631
|1.44631
|1.49701
|2009.11.10 20:00
|1.49642
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13203623
|2009.11.10 18:50
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49623
|1.54623
|1.49553
|2009.11.10 19:04
|1.49575
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13203609
|2009.11.10 18:50
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49633
|1.44633
|1.49703
|2009.11.10 18:56
|1.49657
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13203429
|2009.11.10 18:49
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.832
|94.832
|89.762
|2009.11.10 19:32
|89.816
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13203421
|2009.11.10 18:49
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.840
|84.840
|89.910
|2009.11.10 18:56
|89.854
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13203050
|2009.11.10 18:46
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49525
|1.54525
|1.49455
|2009.11.10 19:10
|1.49502
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13203046
|2009.11.10 18:46
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49533
|1.44533
|1.49603
|2009.11.10 18:47
|1.49570
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13201618
|2009.11.10 18:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66847
|1.71847
|1.66777
|2009.11.10 18:42
|1.66777
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13201603
|2009.11.10 18:34
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66859
|1.61859
|1.66929
|2009.11.10 18:38
|1.66929
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13201410
|2009.11.10 18:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66960
|1.61960
|1.67030
|2009.11.10 19:56
|1.67011
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13201330
|2009.11.10 18:31
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66950
|1.61950
|1.67020
|2009.11.10 19:22
|1.66966
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13200943
|2009.11.10 18:28
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.848
|94.848
|89.778
|2009.11.10 18:53
|89.826
|0.00
|0.00
|0.00
|12.25
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13200942
|2009.11.10 18:28
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.856
|84.856
|89.926
|2009.11.11 09:14
|89.884
|0.00
|0.00
|-0.20
|9.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13200939
|2009.11.10 18:28
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.848
|94.848
|89.778
|2009.11.10 18:52
|89.826
|0.00
|0.00
|0.00
|12.25
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13200927
|2009.11.10 18:28
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.856
|84.856
|89.926
|2009.11.10 20:34
|89.873
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13200850
|2009.11.10 18:27
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.844
|94.844
|89.774
|2009.11.10 18:50
|89.832
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13200846
|2009.11.10 18:27
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.852
|84.852
|89.922
|2009.11.10 18:42
|89.868
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13200277
|2009.11.10 18:21
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.860
|84.860
|89.930
|2009.11.10 18:41
|89.870
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13200163
|2009.11.10 18:20
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49504
|1.44504
|1.49574
|2009.11.10 18:23
|1.49574
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13200069
|2009.11.10 18:19
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49497
|1.44497
|1.49567
|2009.11.10 18:22
|1.49567
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13199884
|2009.11.10 18:17
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67000
|1.72000
|1.66920
|2009.11.10 18:24
|1.66986
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13199879
|2009.11.10 18:17
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67014
|1.62014
|1.67094
|2009.11.10 19:59
|1.67083
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13198935
|2009.11.10 18:11
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67107
|1.62107
|1.67187
|2009.11.10 20:28
|1.67126
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13198553
|2009.11.10 18:09
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.779
|84.779
|89.849
|2009.11.10 18:16
|89.830
|0.00
|0.00
|0.00
|17.03
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13198149
|2009.11.10 18:07
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.762
|94.762
|89.692
|2009.11.10 20:02
|89.752
|0.00
|0.00
|0.00
|5.57
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13198077
|2009.11.10 18:07
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.770
|84.770
|89.840
|2009.11.10 18:14
|89.840
|0.00
|0.00
|0.00
|23.37
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13197345
|2009.11.10 18:03
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49717
|1.44717
|1.49787
|2009.11.10 18:04
|1.49727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13196014
|2009.11.10 17:54
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.759
|94.759
|89.689
|2009.11.10 17:59
|89.737
|0.00
|0.00
|0.00
|12.26
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13196010
|2009.11.10 17:54
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.767
|84.767
|89.837
|2009.11.10 18:13
|89.837
|0.00
|0.00
|0.00
|23.38
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13195851
|2009.11.10 17:53
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.753
|84.753
|89.823
|2009.11.10 18:05
|89.765
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13195846
|2009.11.10 17:53
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.745
|94.745
|89.675
|2009.11.11 02:00
|89.675
|0.00
|0.00
|-0.61
|39.03
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13195840
|2009.11.10 17:53
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.753
|84.753
|89.823
|2009.11.10 18:01
|89.770
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13195011
|2009.11.10 17:47
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.763
|94.763
|89.693
|2009.11.10 17:50
|89.749
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13195009
|2009.11.10 17:47
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.771
|84.771
|89.841
|2009.11.10 18:15
|89.829
|0.00
|0.00
|0.00
|19.37
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13194984
|2009.11.10 17:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67249
|1.72249
|1.67169
|2009.11.10 17:53
|1.67169
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13194981
|2009.11.10 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67260
|1.62260
|1.67340
|2009.11.10 20:59
|1.67340
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13194398
|2009.11.10 17:41
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.773
|84.773
|89.843
|2009.11.10 18:12
|89.812
|0.00
|0.00
|0.00
|13.03
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13193435
|2009.11.10 17:32
|buy
|0.50
|eurusd
|1.50009
|1.45009
|1.50079
|2009.11.11 02:09
|1.50040
|0.00
|0.00
|-0.55
|15.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13193433
|2009.11.10 17:32
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49998
|1.54998
|1.49928
|2009.11.10 17:35
|1.49983
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13192929
|2009.11.10 17:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67398
|1.72398
|1.67318
|2009.11.10 17:33
|1.67382
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13192923
|2009.11.10 17:29
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67406
|1.62406
|1.67486
|2009.11.10 17:30
|1.67432
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13192004
|2009.11.10 17:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49960
|1.44960
|1.50030
|2009.11.10 17:30
|1.50030
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13190155
|2009.11.10 17:08
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67160
|1.62160
|1.67240
|2009.11.10 17:11
|1.67240
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13189180
|2009.11.10 16:58
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67171
|1.72171
|1.67091
|2009.11.10 17:01
|1.67091
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13189178
|2009.11.10 16:58
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67184
|1.62184
|1.67264
|2009.11.10 17:11
|1.67264
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13187636
|2009.11.10 16:44
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49817
|1.54817
|1.49737
|2009.11.10 16:48
|1.49763
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13187627
|2009.11.10 16:44
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49830
|1.44830
|1.49910
|2009.11.10 16:53
|1.49854
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13187296
|2009.11.10 16:41
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49810
|1.44810
|1.49890
|2009.11.10 16:52
|1.49852
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13186675
|2009.11.10 16:36
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49767
|1.44767
|1.49847
|2009.11.10 16:37
|1.49788
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13185913
|2009.11.10 16:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.790
|84.790
|89.870
|2009.11.10 16:45
|89.870
|0.00
|0.00
|0.00
|26.71
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13185910
|2009.11.10 16:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.790
|84.790
|89.870
|2009.11.10 16:45
|89.870
|0.00
|0.00
|0.00
|26.71
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13185802
|2009.11.10 16:29
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49640
|1.54640
|1.49560
|2009.11.10 18:06
|1.49560
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13185801
|2009.11.10 16:29
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49650
|1.44650
|1.49730
|2009.11.10 16:30
|1.49665
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13185568
|2009.11.10 16:26
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.782
|94.782
|89.702
|2009.11.10 17:27
|89.771
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13185565
|2009.11.10 16:26
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.790
|84.790
|89.870
|2009.11.10 16:43
|89.810
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13185563
|2009.11.10 16:26
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.782
|94.782
|89.702
|2009.11.10 16:28
|89.766
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13185561
|2009.11.10 16:26
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.790
|84.790
|89.870
|2009.11.10 16:42
|89.812
|0.00
|0.00
|0.00
|7.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13185214
|2009.11.10 16:23
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.765
|94.765
|89.685
|2009.11.10 17:32
|89.746
|0.00
|0.00
|0.00
|10.59
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13185213
|2009.11.10 16:23
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.774
|84.774
|89.854
|2009.11.10 16:27
|89.785
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13184480
|2009.11.10 16:15
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.762
|84.762
|89.842
|2009.11.10 16:19
|89.775
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13184261
|2009.11.10 16:14
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.753
|84.753
|89.833
|2009.11.10 16:18
|89.786
|0.00
|0.00
|0.00
|11.03
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13182830
|2009.11.10 16:03
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67018
|1.62018
|1.67098
|2009.11.10 16:33
|1.67035
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13182757
|2009.11.10 16:02
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.823
|94.823
|89.743
|2009.11.10 16:04
|89.796
|0.00
|0.00
|0.00
|15.03
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13182751
|2009.11.10 16:02
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.831
|84.831
|89.911
|2009.11.10 16:46
|89.862
|0.00
|0.00
|0.00
|10.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13182636
|2009.11.10 16:01
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49714
|1.44714
|1.49794
|2009.11.10 16:05
|1.49734
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13181706
|2009.11.10 15:54
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66958
|1.61958
|1.67038
|2009.11.10 15:54
|1.67038
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13181708
|2009.11.10 15:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66942
|1.71942
|1.66862
|2009.11.10 18:33
|1.66926
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13180584
|2009.11.10 15:46
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66906
|1.61906
|1.66986
|2009.11.10 15:48
|1.66986
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13179922
|2009.11.10 15:41
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66745
|1.71745
|1.66665
|2009.11.10 18:44
|1.66724
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13179919
|2009.11.10 15:41
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66762
|1.61762
|1.66842
|2009.11.10 15:42
|1.66773
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13179474
|2009.11.10 15:36
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49780
|1.54780
|1.49700
|2009.11.10 15:50
|1.49743
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13179472
|2009.11.10 15:36
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49792
|1.44792
|1.49872
|2009.11.10 15:41
|1.49872
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13179101
|2009.11.10 15:31
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.888
|94.888
|89.808
|2009.11.10 15:48
|89.808
|0.00
|0.00
|0.00
|44.54
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13179099
|2009.11.10 15:31
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.896
|84.896
|89.976
|2009.11.11 09:38
|89.976
|0.00
|0.00
|-0.20
|26.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13178966
|2009.11.10 15:30
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.882
|94.882
|89.802
|2009.11.10 15:48
|89.802
|0.00
|0.00
|0.00
|44.54
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13178961
|2009.11.10 15:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.890
|84.890
|89.970
|2009.11.11 09:34
|89.970
|0.00
|0.00
|-0.20
|26.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13178891
|2009.11.10 15:29
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66768
|1.61768
|1.66848
|2009.11.10 15:43
|1.66848
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13178896
|2009.11.10 15:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66752
|1.71752
|1.66672
|2009.11.10 15:30
|1.66672
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13178886
|2009.11.10 15:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66752
|1.71752
|1.66672
|2009.11.10 15:30
|1.66672
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13178879
|2009.11.10 15:29
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66768
|1.61768
|1.66848
|2009.11.10 15:43
|1.66818
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13178394
|2009.11.10 15:25
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66646
|1.71646
|1.66566
|2009.11.11 12:55
|1.66566
|0.00
|0.00
|-1.40
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13178391
|2009.11.10 15:25
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66655
|1.61655
|1.66735
|2009.11.10 15:27
|1.66735
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13178231
|2009.11.10 15:23
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.882
|94.882
|89.802
|2009.11.10 15:48
|89.802
|0.00
|0.00
|0.00
|44.54
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13178227
|2009.11.10 15:23
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.890
|84.890
|89.970
|2009.11.11 09:34
|89.970
|0.00
|0.00
|-0.20
|26.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13178065
|2009.11.10 15:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66647
|1.71647
|1.66567
|2009.11.11 12:55
|1.66567
|0.00
|0.00
|-1.40
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13178063
|2009.11.10 15:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66660
|1.61660
|1.66740
|2009.11.10 15:27
|1.66740
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13178062
|2009.11.10 15:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66647
|1.71647
|1.66567
|2009.11.11 12:48
|1.66589
|0.00
|0.00
|-1.40
|29.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13178061
|2009.11.10 15:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66660
|1.61660
|1.66740
|2009.11.10 15:27
|1.66740
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13177863
|2009.11.10 15:19
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.893
|94.893
|89.813
|2009.11.10 15:47
|89.813
|0.00
|0.00
|0.00
|44.54
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13177861
|2009.11.10 15:19
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.901
|84.901
|89.981
|2009.11.11 09:38
|89.981
|0.00
|0.00
|-0.20
|26.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13177859
|2009.11.10 15:19
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.893
|94.893
|89.813
|2009.11.10 15:47
|89.813
|0.00
|0.00
|0.00
|44.54
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13177858
|2009.11.10 15:19
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.901
|84.901
|89.981
|2009.11.11 09:37
|89.962
|0.00
|0.00
|-0.20
|20.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13177341
|2009.11.10 15:13
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49656
|1.54656
|1.49576
|2009.11.10 16:09
|1.49576
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
|13177340
|2009.11.10 15:13
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49670
|1.44670
|1.49750
|2009.11.10 15:19
|1.49708
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13177179
|2009.11.10 15:11
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.895
|84.895
|89.975
|2009.11.11 09:35
|89.954
|0.00
|0.00
|-0.20
|19.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13177177
|2009.11.10 15:11
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.887
|94.887
|89.807
|2009.11.10 15:17
|89.875
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13177173
|2009.11.10 15:11
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.895
|84.895
|89.975
|2009.11.11 09:34
|89.934
|0.00
|0.00
|-0.20
|13.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13177098
|2009.11.10 15:10
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.882
|94.882
|89.802
|2009.11.10 15:47
|89.825
|0.00
|0.00
|0.00
|31.73
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13177097
|2009.11.10 15:10
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.890
|84.890
|89.970
|2009.11.10 15:39
|89.906
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13177093
|2009.11.10 15:10
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.882
|94.882
|89.802
|2009.11.10 15:44
|89.860
|0.00
|0.00
|0.00
|12.24
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13177091
|2009.11.10 15:10
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.890
|84.890
|89.970
|2009.11.10 15:37
|89.901
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13176420
|2009.11.10 15:03
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66646
|1.61646
|1.66726
|2009.11.10 15:26
|1.66665
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13174713
|2009.11.10 14:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49799
|1.44799
|1.49879
|2009.11.10 15:41
|1.49853
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13174666
|2009.11.10 14:47
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49784
|1.44784
|1.49864
|2009.11.10 15:31
|1.49798
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13174591
|2009.11.10 14:46
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66620
|1.71620
|1.66540
|2009.11.10 14:54
|1.66575
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13174586
|2009.11.10 14:46
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66630
|1.61630
|1.66710
|2009.11.10 14:51
|1.66641
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13174379
|2009.11.10 14:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.070
|95.070
|89.990
|2009.11.10 14:52
|89.990
|0.00
|0.00
|0.00
|44.45
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13174264
|2009.11.10 14:43
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.065
|95.065
|89.985
|2009.11.10 14:52
|89.985
|0.00
|0.00
|0.00
|44.45
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13174039
|2009.11.10 14:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49798
|1.54798
|1.49718
|2009.11.10 14:45
|1.49744
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13174037
|2009.11.10 14:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49811
|1.44811
|1.49891
|2009.11.10 15:40
|1.49837
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13174035
|2009.11.10 14:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49798
|1.54798
|1.49718
|2009.11.10 14:44
|1.49776
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13174031
|2009.11.10 14:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49811
|1.44811
|1.49891
|2009.11.10 14:51
|1.49823
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13173964
|2009.11.10 14:39
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49798
|1.44798
|1.49878
|2009.11.10 14:41
|1.49825
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13173873
|2009.11.10 14:37
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.087
|95.087
|90.007
|2009.11.10 14:39
|90.076
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13173753
|2009.11.10 14:36
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66670
|1.61670
|1.66750
|2009.11.10 15:28
|1.66750
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13173344
|2009.11.10 14:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66670
|1.71670
|1.66590
|2009.11.10 14:36
|1.66590
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13173340
|2009.11.10 14:31
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66685
|1.61685
|1.66765
|2009.11.10 15:27
|1.66713
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13173004
|2009.11.10 14:28
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49830
|1.54830
|1.49750
|2009.11.10 14:35
|1.49818
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13173003
|2009.11.10 14:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49843
|1.44843
|1.49923
|2009.11.10 17:11
|1.49914
|0.00
|0.00
|0.00
|21.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13171534
|2009.11.10 14:16
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.066
|95.066
|89.986
|2009.11.10 14:52
|90.004
|0.00
|0.00
|0.00
|34.44
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13171532
|2009.11.10 14:16
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.074
|85.074
|90.154
|2009.11.10 14:21
|90.110
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13171296
|2009.11.10 14:13
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66730
|1.61730
|1.66810
|2009.11.10 15:28
|1.66747
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13171257
|2009.11.10 14:12
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.076
|85.076
|90.156
|2009.11.10 14:19
|90.090
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13170905
|2009.11.10 14:07
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.079
|85.079
|90.159
|2009.11.10 14:18
|90.096
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13170908
|2009.11.10 14:07
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.071
|95.071
|89.991
|2009.11.10 14:14
|90.054
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13170860
|2009.11.10 14:06
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.060
|95.060
|89.980
|2009.11.10 14:50
|90.037
|0.00
|0.00
|0.00
|12.77
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13170857
|2009.11.10 14:06
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.068
|85.068
|90.148
|2009.11.10 14:17
|90.085
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13170828
|2009.11.10 14:06
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49992
|1.44992
|1.50072
|2009.11.11 02:07
|1.50004
|0.00
|0.00
|-0.33
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13170550
|2009.11.10 14:03
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49936
|1.54936
|1.49856
|2009.11.10 14:16
|1.49856
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13170547
|2009.11.10 14:03
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49950
|1.44950
|1.50030
|2009.11.10 14:05
|1.49983
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13170482
|2009.11.10 14:02
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.081
|95.081
|90.001
|2009.11.10 14:03
|90.066
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13170480
|2009.11.10 14:02
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.089
|85.089
|90.169
|2009.11.10 14:20
|90.099
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13170402
|2009.11.10 14:01
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49924
|1.54924
|1.49844
|2009.11.10 14:17
|1.49844
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|13170399
|2009.11.10 14:01
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49935
|1.44935
|1.50015
|2009.11.10 14:05
|1.49982
|0.00
|0.00
|0.00
|14.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13170386
|2009.11.10 14:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66720
|1.61720
|1.66800
|2009.11.10 14:08
|1.66800
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13170223
|2009.11.10 14:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66713
|1.71713
|1.66633
|2009.11.10 14:22
|1.66658
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13170205
|2009.11.10 14:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66721
|1.61721
|1.66801
|2009.11.10 14:08
|1.66801
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13169653
|2009.11.10 13:56
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49948
|1.54948
|1.49868
|2009.11.10 13:59
|1.49923
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13169651
|2009.11.10 13:56
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49961
|1.44961
|1.50041
|2009.11.10 14:05
|1.49988
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13169234
|2009.11.10 13:49
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.122
|95.122
|90.042
|2009.11.10 13:58
|90.087
|0.00
|0.00
|0.00
|19.43
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13169179
|2009.11.10 13:48
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66949
|1.71949
|1.66869
|2009.11.10 13:54
|1.66869
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13169174
|2009.11.10 13:48
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66960
|1.61960
|1.67040
|2009.11.10 15:49
|1.66982
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13169120
|2009.11.10 13:47
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50025
|1.55025
|1.49945
|2009.11.10 13:54
|1.49945
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13169119
|2009.11.10 13:47
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50037
|1.45037
|1.50117
|2009.11.11 02:21
|1.50050
|0.00
|0.00
|-0.33
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13168262
|2009.11.10 13:36
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50121
|1.55121
|1.50041
|2009.11.10 13:37
|1.50106
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13168259
|2009.11.10 13:36
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50132
|1.45132
|1.50212
|2009.11.11 10:01
|1.50158
|0.00
|0.00
|-0.33
|7.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13168044
|2009.11.10 13:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67040
|1.72040
|1.66960
|2009.11.10 13:38
|1.67024
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13168039
|2009.11.10 13:34
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67049
|1.62049
|1.67129
|2009.11.10 15:59
|1.67129
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13167978
|2009.11.10 13:33
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67032
|1.62032
|1.67112
|2009.11.10 15:59
|1.67049
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13167977
|2009.11.10 13:33
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67032
|1.62032
|1.67112
|2009.11.10 13:36
|1.67054
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13167891
|2009.11.10 13:32
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.086
|95.086
|90.006
|2009.11.10 14:00
|90.032
|0.00
|0.00
|0.00
|29.99
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13167889
|2009.11.10 13:32
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.094
|85.094
|90.174
|2009.11.10 13:34
|90.116
|0.00
|0.00
|0.00
|7.32
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13167260
|2009.11.10 13:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50047
|1.55047
|1.49967
|2009.11.10 13:44
|1.50032
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13167259
|2009.11.10 13:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50059
|1.45059
|1.50139
|2009.11.10 13:35
|1.50139
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13167204
|2009.11.10 13:23
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50048
|1.55048
|1.49968
|2009.11.10 13:41
|1.50035
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13167203
|2009.11.10 13:23
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50060
|1.45060
|1.50140
|2009.11.10 13:35
|1.50140
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13167201
|2009.11.10 13:23
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67048
|1.72048
|1.66968
|2009.11.10 13:29
|1.66968
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13167198
|2009.11.10 13:23
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67063
|1.62063
|1.67143
|2009.11.10 15:56
|1.67074
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13166768
|2009.11.10 13:17
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50069
|1.55069
|1.49989
|2009.11.10 13:21
|1.50054
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13166766
|2009.11.10 13:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50081
|1.45081
|1.50161
|2009.11.10 13:35
|1.50092
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13166615
|2009.11.10 13:16
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67159
|1.62159
|1.67239
|2009.11.10 16:46
|1.67171
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13166507
|2009.11.10 13:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67136
|1.72136
|1.67056
|2009.11.10 13:20
|1.67056
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13166503
|2009.11.10 13:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67149
|1.62149
|1.67229
|2009.11.10 16:40
|1.67229
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13166288
|2009.11.10 13:13
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.138
|95.138
|90.058
|2009.11.10 13:18
|90.123
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13166164
|2009.11.10 13:11
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.131
|85.131
|90.211
|2009.11.10 13:42
|90.151
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13166133
|2009.11.10 13:10
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.126
|95.126
|90.046
|2009.11.10 13:21
|90.095
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13166130
|2009.11.10 13:10
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.134
|85.134
|90.214
|2009.11.10 13:41
|90.150
|0.00
|0.00
|0.00
|5.32
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13165965
|2009.11.10 13:09
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67183
|1.62183
|1.67263
|2009.11.10 17:11
|1.67263
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13165687
|2009.11.10 13:06
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.098
|85.098
|90.178
|2009.11.10 13:09
|90.113
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13165689
|2009.11.10 13:06
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.090
|95.090
|90.010
|2009.11.10 13:23
|90.066
|0.00
|0.00
|0.00
|13.32
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13164526
|2009.11.10 12:57
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.126
|95.126
|90.046
|2009.11.10 13:05
|90.097
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13164524
|2009.11.10 12:57
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.134
|85.134
|90.214
|2009.11.10 13:14
|90.148
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13164511
|2009.11.10 12:57
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50126
|1.45126
|1.50206
|2009.11.10 13:05
|1.50142
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13164515
|2009.11.10 12:57
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50116
|1.55116
|1.50036
|2009.11.10 13:14
|1.50059
|0.00
|0.00
|0.00
|28.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13164442
|2009.11.10 12:56
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67138
|1.62138
|1.67218
|2009.11.10 12:59
|1.67218
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13164439
|2009.11.10 12:56
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67138
|1.62138
|1.67218
|2009.11.10 12:59
|1.67218
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13164441
|2009.11.10 12:56
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67123
|1.72123
|1.67043
|2009.11.10 13:20
|1.67087
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13164296
|2009.11.10 12:54
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.126
|95.126
|90.046
|2009.11.10 13:04
|90.094
|0.00
|0.00
|0.00
|17.76
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13164294
|2009.11.10 12:54
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.134
|85.134
|90.214
|2009.11.10 13:12
|90.158
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13163578
|2009.11.10 12:48
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.157
|95.157
|90.077
|2009.11.10 12:51
|90.128
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13163158
|2009.11.10 12:45
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67148
|1.62148
|1.67228
|2009.11.10 12:58
|1.67170
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13162808
|2009.11.10 12:43
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66968
|1.71968
|1.66888
|2009.11.10 13:54
|1.66888
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13162805
|2009.11.10 12:43
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66981
|1.61981
|1.67061
|2009.11.10 12:44
|1.67061
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13162789
|2009.11.10 12:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50116
|1.45116
|1.50196
|2009.11.10 13:02
|1.50145
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13162636
|2009.11.10 12:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66950
|1.71950
|1.66870
|2009.11.10 13:54
|1.66870
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13162632
|2009.11.10 12:42
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66964
|1.61964
|1.67044
|2009.11.10 12:44
|1.67044
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13162618
|2009.11.10 12:42
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66964
|1.61964
|1.67044
|2009.11.10 12:44
|1.66985
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13162626
|2009.11.10 12:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66950
|1.71950
|1.66870
|2009.11.10 13:54
|1.66870
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13161487
|2009.11.10 12:33
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66880
|1.71880
|1.66800
|2009.11.10 13:54
|1.66800
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13161484
|2009.11.10 12:33
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66899
|1.61899
|1.66979
|2009.11.10 12:37
|1.66940
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13161334
|2009.11.10 12:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66869
|1.71869
|1.66789
|2009.11.10 13:54
|1.66789
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13161327
|2009.11.10 12:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66877
|1.61877
|1.66957
|2009.11.10 12:34
|1.66889
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13161198
|2009.11.10 12:31
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.958
|94.958
|89.878
|2009.11.10 14:57
|89.878
|0.00
|0.00
|0.00
|44.50
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13161191
|2009.11.10 12:31
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.966
|84.966
|90.046
|2009.11.10 12:34
|90.046
|0.00
|0.00
|0.00
|26.65
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13160944
|2009.11.10 12:27
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.950
|94.950
|89.870
|2009.11.10 14:57
|89.905
|0.00
|0.00
|0.00
|25.03
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13160942
|2009.11.10 12:27
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.958
|84.958
|90.038
|2009.11.10 12:32
|89.982
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13160811
|2009.11.10 12:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50022
|1.55022
|1.49942
|2009.11.10 13:55
|1.49950
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13160804
|2009.11.10 12:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50033
|1.45033
|1.50113
|2009.11.10 12:34
|1.50086
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13160740
|2009.11.10 12:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50040
|1.55040
|1.49960
|2009.11.10 12:26
|1.50008
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13160738
|2009.11.10 12:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50053
|1.45053
|1.50133
|2009.11.10 12:33
|1.50083
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13159913
|2009.11.10 12:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49985
|1.54985
|1.49905
|2009.11.10 13:54
|1.49944
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13159911
|2009.11.10 12:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49997
|1.44997
|1.50077
|2009.11.10 12:23
|1.50011
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13159769
|2009.11.10 12:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66880
|1.61880
|1.66960
|2009.11.10 12:35
|1.66960
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13159595
|2009.11.10 12:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66855
|1.71855
|1.66775
|2009.11.10 12:26
|1.66828
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13159592
|2009.11.10 12:14
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66870
|1.61870
|1.66950
|2009.11.10 12:23
|1.66882
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13159256
|2009.11.10 12:12
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.901
|94.901
|89.821
|2009.11.10 15:00
|89.821
|0.00
|0.00
|0.00
|44.53
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13159252
|2009.11.10 12:12
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.909
|84.909
|89.989
|2009.11.10 12:13
|89.989
|0.00
|0.00
|0.00
|26.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13159250
|2009.11.10 12:12
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.901
|94.901
|89.821
|2009.11.10 14:59
|89.861
|0.00
|0.00
|0.00
|22.26
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13159247
|2009.11.10 12:12
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.909
|84.909
|89.989
|2009.11.10 12:13
|89.989
|0.00
|0.00
|0.00
|26.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13159090
|2009.11.10 12:11
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49977
|1.44977
|1.50057
|2009.11.10 12:17
|1.50057
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13158713
|2009.11.10 12:09
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66649
|1.71649
|1.66569
|2009.11.10 14:34
|1.66638
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13158708
|2009.11.10 12:09
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66659
|1.61659
|1.66739
|2009.11.10 12:10
|1.66739
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13158533
|2009.11.10 12:07
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.859
|94.859
|89.779
|2009.11.10 15:00
|89.840
|0.00
|0.00
|0.00
|10.57
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13158532
|2009.11.10 12:07
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.867
|84.867
|89.947
|2009.11.10 12:08
|89.880
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13158448
|2009.11.10 12:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49845
|1.54845
|1.49765
|2009.11.10 14:20
|1.49824
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13158445
|2009.11.10 12:06
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49857
|1.44857
|1.49937
|2009.11.10 12:10
|1.49914
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13158293
|2009.11.10 12:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66726
|1.71726
|1.66646
|2009.11.10 12:06
|1.66646
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13158296
|2009.11.10 12:05
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66740
|1.61740
|1.66820
|2009.11.10 12:10
|1.66820
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13158286
|2009.11.10 12:05
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66740
|1.61740
|1.66820
|2009.11.10 12:10
|1.66820
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13157806
|2009.11.10 12:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66752
|1.71752
|1.66672
|2009.11.10 12:02
|1.66672
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13157803
|2009.11.10 12:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66772
|1.61772
|1.66852
|2009.11.10 12:10
|1.66852
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13156938
|2009.11.10 11:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66890
|1.71890
|1.66810
|2009.11.10 11:59
|1.66876
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13156937
|2009.11.10 11:54
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66898
|1.61898
|1.66978
|2009.11.10 12:36
|1.66930
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13156933
|2009.11.10 11:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66890
|1.71890
|1.66810
|2009.11.10 11:58
|1.66870
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13156929
|2009.11.10 11:54
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66898
|1.61898
|1.66978
|2009.11.10 12:35
|1.66949
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13156661
|2009.11.10 11:50
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66839
|1.71839
|1.66759
|2009.11.10 12:00
|1.66759
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13156651
|2009.11.10 11:50
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66854
|1.61854
|1.66934
|2009.11.10 11:53
|1.66879
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13156438
|2009.11.10 11:46
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66901
|1.71901
|1.66821
|2009.11.10 11:48
|1.66865
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13156435
|2009.11.10 11:46
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66916
|1.61916
|1.66996
|2009.11.10 11:56
|1.66940
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13156163
|2009.11.10 11:43
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.821
|94.821
|89.741
|2009.11.10 15:51
|89.775
|0.00
|0.00
|0.00
|25.62
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13156160
|2009.11.10 11:43
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.829
|84.829
|89.909
|2009.11.10 12:06
|89.847
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13156013
|2009.11.10 11:41
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.828
|94.828
|89.748
|2009.11.10 12:04
|89.782
|0.00
|0.00
|0.00
|25.62
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13155972
|2009.11.10 11:41
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.836
|84.836
|89.916
|2009.11.10 12:00
|89.846
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13155962
|2009.11.10 11:41
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.828
|94.828
|89.748
|2009.11.10 12:03
|89.788
|0.00
|0.00
|0.00
|22.27
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13155959
|2009.11.10 11:41
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.836
|84.836
|89.916
|2009.11.10 11:47
|89.865
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13155911
|2009.11.10 11:41
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66772
|1.61772
|1.66852
|2009.11.10 11:41
|1.66852
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13155853
|2009.11.10 11:40
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49964
|1.54964
|1.49884
|2009.11.10 12:00
|1.49884
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
|13155857
|2009.11.10 11:40
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49975
|1.44975
|1.50055
|2009.11.10 11:53
|1.49995
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13155839
|2009.11.10 11:40
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66782
|1.71782
|1.66702
|2009.11.10 12:02
|1.66702
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13155837
|2009.11.10 11:40
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66792
|1.61792
|1.66872
|2009.11.10 11:41
|1.66872
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13155831
|2009.11.10 11:40
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66792
|1.61792
|1.66872
|2009.11.10 11:41
|1.66872
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13155833
|2009.11.10 11:40
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66782
|1.71782
|1.66702
|2009.11.10 12:02
|1.66702
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13155829
|2009.11.10 11:40
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.66792
|1.61792
|1.66872
|2009.11.10 11:41
|1.66872
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13155824
|2009.11.10 11:40
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.66782
|1.71782
|1.66702
|2009.11.10 12:02
|1.66702
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13154565
|2009.11.10 11:31
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66548
|1.61548
|1.66628
|2009.11.10 11:31
|1.66628
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13154303
|2009.11.10 11:29
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.884
|94.884
|89.804
|2009.11.10 11:36
|89.858
|0.00
|0.00
|0.00
|14.47
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13154301
|2009.11.10 11:29
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.892
|84.892
|89.972
|2009.11.10 12:13
|89.972
|0.00
|0.00
|0.00
|26.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13154239
|2009.11.10 11:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49916
|1.44916
|1.49996
|2009.11.10 11:39
|1.49969
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13154043
|2009.11.10 11:25
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.864
|84.864
|89.944
|2009.11.10 11:28
|89.875
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13153915
|2009.11.10 11:23
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.868
|94.868
|89.788
|2009.11.10 11:37
|89.838
|0.00
|0.00
|0.00
|16.70
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13153910
|2009.11.10 11:23
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.877
|84.877
|89.957
|2009.11.10 11:31
|89.894
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13153638
|2009.11.10 11:19
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49923
|1.44923
|1.50003
|2009.11.10 11:38
|1.49970
|0.00
|0.00
|0.00
|14.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13153641
|2009.11.10 11:19
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49914
|1.54914
|1.49834
|2009.11.10 11:21
|1.49894
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13153554
|2009.11.10 11:18
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49900
|1.54900
|1.49820
|2009.11.10 11:22
|1.49877
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13153551
|2009.11.10 11:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49913
|1.44913
|1.49993
|2009.11.10 11:34
|1.49925
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13153005
|2009.11.10 11:11
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66505
|1.71505
|1.66425
|2009.11.11 12:59
|1.66425
|0.00
|0.00
|-1.40
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13153002
|2009.11.10 11:11
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66519
|1.61519
|1.66599
|2009.11.10 11:21
|1.66555
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13152761
|2009.11.10 11:08
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49851
|1.54851
|1.49771
|2009.11.10 12:03
|1.49793
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13152756
|2009.11.10 11:08
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49864
|1.44864
|1.49944
|2009.11.10 11:15
|1.49880
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13152308
|2009.11.10 11:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66495
|1.71495
|1.66415
|2009.11.11 12:57
|1.66438
|0.00
|0.00
|-1.40
|28.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13152305
|2009.11.10 11:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66505
|1.61505
|1.66585
|2009.11.10 11:16
|1.66532
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13152247
|2009.11.10 11:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66497
|1.61497
|1.66577
|2009.11.10 11:15
|1.66525
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13152248
|2009.11.10 11:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66487
|1.71487
|1.66407
|2009.11.10 11:09
|1.66475
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13152026
|2009.11.10 10:59
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.784
|84.784
|89.864
|2009.11.10 11:19
|89.834
|0.00
|0.00
|0.00
|16.70
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13152025
|2009.11.10 10:59
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.776
|94.776
|89.696
|2009.11.10 11:02
|89.765
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13152024
|2009.11.10 10:59
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.784
|84.784
|89.864
|2009.11.10 11:18
|89.841
|0.00
|0.00
|0.00
|19.03
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13150966
|2009.11.10 10:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66518
|1.71518
|1.66438
|2009.11.10 10:51
|1.66438
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13150965
|2009.11.10 10:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66530
|1.61530
|1.66610
|2009.11.10 11:20
|1.66555
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13150963
|2009.11.10 10:47
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.66530
|1.61530
|1.66610
|2009.11.10 11:19
|1.66551
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13150958
|2009.11.10 10:47
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.66518
|1.71518
|1.66438
|2009.11.10 10:51
|1.66468
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13150728
|2009.11.10 10:45
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.733
|94.733
|89.653
|2009.11.11 02:00
|89.653
|0.00
|0.00
|-0.61
|44.62
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13150725
|2009.11.10 10:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.741
|84.741
|89.821
|2009.11.10 10:48
|89.768
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13150429
|2009.11.10 10:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66420
|1.71420
|1.66340
|2009.11.11 12:59
|1.66340
|0.00
|0.00
|-1.40
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13150427
|2009.11.10 10:42
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66435
|1.61435
|1.66515
|2009.11.10 10:46
|1.66447
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13150261
|2009.11.10 10:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49780
|1.54780
|1.49700
|2009.11.10 14:55
|1.49738
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13150258
|2009.11.10 10:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49792
|1.44792
|1.49872
|2009.11.10 10:42
|1.49829
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13150044
|2009.11.10 10:36
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.730
|94.730
|89.650
|2009.11.10 10:37
|89.709
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13150042
|2009.11.10 10:36
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.738
|84.738
|89.818
|2009.11.10 10:47
|89.765
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13149515
|2009.11.10 10:30
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.757
|94.757
|89.677
|2009.11.10 10:33
|89.745
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13149511
|2009.11.10 10:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.765
|84.765
|89.845
|2009.11.10 10:53
|89.776
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13149449
|2009.11.10 10:29
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49817
|1.54817
|1.49737
|2009.11.10 10:39
|1.49789
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13149447
|2009.11.10 10:29
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49827
|1.44827
|1.49907
|2009.11.10 10:44
|1.49839
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13149302
|2009.11.10 10:27
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49799
|1.54799
|1.49719
|2009.11.10 10:38
|1.49772
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13149298
|2009.11.10 10:27
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49808
|1.44808
|1.49888
|2009.11.10 10:33
|1.49824
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13149285
|2009.11.10 10:27
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.777
|84.777
|89.857
|2009.11.10 11:12
|89.787
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13149108
|2009.11.10 10:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49819
|1.44819
|1.49899
|2009.11.10 10:43
|1.49833
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13149058
|2009.11.10 10:23
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49803
|1.54803
|1.49723
|2009.11.10 10:35
|1.49785
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13149057
|2009.11.10 10:23
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49814
|1.44814
|1.49894
|2009.11.10 10:41
|1.49831
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13149049
|2009.11.10 10:23
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66620
|1.71620
|1.66540
|2009.11.10 10:29
|1.66586
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13149046
|2009.11.10 10:23
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66632
|1.61632
|1.66712
|2009.11.10 11:33
|1.66712
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13148959
|2009.11.10 10:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66610
|1.71610
|1.66530
|2009.11.10 10:28
|1.66599
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13148948
|2009.11.10 10:22
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66624
|1.61624
|1.66704
|2009.11.10 11:33
|1.66683
|0.00
|0.00
|0.00
|17.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13148725
|2009.11.10 10:20
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49743
|1.44743
|1.49823
|2009.11.10 10:22
|1.49823
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13148666
|2009.11.10 10:19
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49732
|1.44732
|1.49812
|2009.11.10 10:22
|1.49812
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13148668
|2009.11.10 10:19
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49720
|1.54720
|1.49640
|2009.11.10 15:07
|1.49699
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13148664
|2009.11.10 10:19
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49732
|1.44732
|1.49812
|2009.11.10 10:22
|1.49812
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
|13148663
|2009.11.10 10:19
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49720
|1.54720
|1.49640
|2009.11.10 15:06
|1.49699
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13148580
|2009.11.10 10:17
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.784
|84.784
|89.864
|2009.11.10 11:17
|89.834
|0.00
|0.00
|0.00
|16.70
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13148547
|2009.11.10 10:16
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.777
|94.777
|89.697
|2009.11.10 10:23
|89.766
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13148546
|2009.11.10 10:16
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.785
|84.785
|89.865
|2009.11.10 11:13
|89.795
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13148240
|2009.11.10 10:13
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49692
|1.44692
|1.49772
|2009.11.10 10:15
|1.49703
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13148178
|2009.11.10 10:12
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66472
|1.61472
|1.66552
|2009.11.10 10:16
|1.66532
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13147709
|2009.11.10 10:07
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49745
|1.44745
|1.49825
|2009.11.10 10:22
|1.49825
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13147498
|2009.11.10 10:04
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49705
|1.54705
|1.49625
|2009.11.10 10:10
|1.49681
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13147496
|2009.11.10 10:04
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49714
|1.44714
|1.49794
|2009.11.10 10:06
|1.49730
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13147461
|2009.11.10 10:03
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.900
|84.900
|89.980
|2009.11.10 12:13
|89.980
|0.00
|0.00
|0.00
|26.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13147462
|2009.11.10 10:03
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.892
|94.892
|89.812
|2009.11.10 10:07
|89.812
|0.00
|0.00
|0.00
|44.54
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13147460
|2009.11.10 10:03
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.892
|94.892
|89.812
|2009.11.10 10:07
|89.812
|0.00
|0.00
|0.00
|44.54
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13147459
|2009.11.10 10:03
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.900
|84.900
|89.980
|2009.11.10 12:13
|89.980
|0.00
|0.00
|0.00
|26.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13147307
|2009.11.10 10:01
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49726
|1.54726
|1.49646
|2009.11.10 10:03
|1.49704
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13147305
|2009.11.10 10:01
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49735
|1.44735
|1.49815
|2009.11.10 10:21
|1.49752
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13146798
|2009.11.10 09:57
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66442
|1.61442
|1.66522
|2009.11.10 10:04
|1.66522
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13146682
|2009.11.10 09:56
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.898
|94.898
|89.818
|2009.11.10 10:00
|89.870
|0.00
|0.00
|0.00
|15.58
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13146679
|2009.11.10 09:56
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.906
|84.906
|89.986
|2009.11.10 12:13
|89.986
|0.00
|0.00
|0.00
|26.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13146548
|2009.11.10 09:55
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.922
|84.922
|90.002
|2009.11.10 12:14
|90.002
|0.00
|0.00
|0.00
|26.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13146202
|2009.11.10 09:52
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.907
|84.907
|89.987
|2009.11.10 12:13
|89.987
|0.00
|0.00
|0.00
|26.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13146079
|2009.11.10 09:51
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.907
|84.907
|89.987
|2009.11.10 12:13
|89.987
|0.00
|0.00
|0.00
|26.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13146081
|2009.11.10 09:51
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.899
|94.899
|89.819
|2009.11.10 09:59
|89.881
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13145832
|2009.11.10 09:48
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66596
|1.71596
|1.66516
|2009.11.10 09:51
|1.66586
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13145830
|2009.11.10 09:48
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66614
|1.61614
|1.66694
|2009.11.10 11:32
|1.66653
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13145365
|2009.11.10 09:43
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.879
|94.879
|89.799
|2009.11.10 10:07
|89.799
|0.00
|0.00
|0.00
|44.54
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13145364
|2009.11.10 09:43
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.887
|84.887
|89.967
|2009.11.10 09:46
|89.900
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13145257
|2009.11.10 09:41
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49824
|1.54824
|1.49744
|2009.11.10 09:47
|1.49780
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13145256
|2009.11.10 09:41
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49837
|1.44837
|1.49917
|2009.11.10 10:45
|1.49855
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13145123
|2009.11.10 09:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66563
|1.71563
|1.66483
|2009.11.10 09:41
|1.66538
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13145120
|2009.11.10 09:38
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66579
|1.61579
|1.66659
|2009.11.10 09:46
|1.66659
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13145016
|2009.11.10 09:36
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49819
|1.54819
|1.49739
|2009.11.10 09:45
|1.49781
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13145012
|2009.11.10 09:36
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49829
|1.44829
|1.49909
|2009.11.10 10:32
|1.49841
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13144910
|2009.11.10 09:35
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66543
|1.61543
|1.66623
|2009.11.10 09:35
|1.66623
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13144765
|2009.11.10 09:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.66437
|1.61437
|1.66517
|2009.11.10 09:34
|1.66517
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13144763
|2009.11.10 09:33
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.66423
|1.71423
|1.66343
|2009.11.11 12:59
|1.66343
|0.00
|0.00
|-0.84
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13144395
|2009.11.10 09:27
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.865
|94.865
|89.785
|2009.11.10 10:09
|89.785
|0.00
|0.00
|0.00
|44.55
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13144393
|2009.11.10 09:27
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.873
|84.873
|89.953
|2009.11.10 09:33
|89.893
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13143952
|2009.11.10 09:23
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49841
|1.54841
|1.49761
|2009.11.10 09:24
|1.49819
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13143950
|2009.11.10 09:23
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49853
|1.44853
|1.49933
|2009.11.10 10:50
|1.49893
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13143439
|2009.11.10 09:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49902
|1.54902
|1.49822
|2009.11.10 09:21
|1.49863
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13143436
|2009.11.10 09:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49916
|1.44916
|1.49996
|2009.11.10 11:35
|1.49943
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13143349
|2009.11.10 09:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66462
|1.61462
|1.66542
|2009.11.10 09:16
|1.66542
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13143088
|2009.11.10 09:12
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.837
|94.837
|89.757
|2009.11.10 10:10
|89.757
|0.00
|0.00
|0.00
|44.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13143085
|2009.11.10 09:12
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.845
|84.845
|89.925
|2009.11.10 09:22
|89.856
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13143083
|2009.11.10 09:12
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.837
|94.837
|89.757
|2009.11.10 10:10
|89.757
|0.00
|0.00
|0.00
|44.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13143081
|2009.11.10 09:12
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.845
|84.845
|89.925
|2009.11.10 09:21
|89.856
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13142899
|2009.11.10 09:10
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66517
|1.71517
|1.66437
|2009.11.10 09:11
|1.66473
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13142897
|2009.11.10 09:10
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66534
|1.61534
|1.66614
|2009.11.10 09:35
|1.66614
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13141636
|2009.11.10 08:59
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66686
|1.71686
|1.66606
|2009.11.10 09:04
|1.66651
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13141628
|2009.11.10 08:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66706
|1.61706
|1.66786
|2009.11.10 09:00
|1.66786
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13141571
|2009.11.10 08:58
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66685
|1.61685
|1.66765
|2009.11.10 08:59
|1.66765
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13141484
|2009.11.10 08:57
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.845
|94.845
|89.765
|2009.11.10 10:10
|89.770
|0.00
|0.00
|0.00
|41.77
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13141482
|2009.11.10 08:57
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.860
|84.860
|89.940
|2009.11.10 09:32
|89.879
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13141253
|2009.11.10 08:51
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66561
|1.71561
|1.66481
|2009.11.10 09:05
|1.66546
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13141251
|2009.11.10 08:51
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66581
|1.61581
|1.66661
|2009.11.10 08:56
|1.66618
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13141170
|2009.11.10 08:49
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.840
|94.840
|89.760
|2009.11.10 09:11
|89.803
|0.00
|0.00
|0.00
|20.60
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13141168
|2009.11.10 08:49
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.855
|84.855
|89.935
|2009.11.10 09:28
|89.868
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13141166
|2009.11.10 08:49
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.66559
|1.61559
|1.66639
|2009.11.10 08:53
|1.66607
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13141165
|2009.11.10 08:49
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.66538
|1.71538
|1.66458
|2009.11.10 09:08
|1.66458
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13141148
|2009.11.10 08:48
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.842
|94.842
|89.762
|2009.11.10 09:10
|89.798
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13141146
|2009.11.10 08:48
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.857
|84.857
|89.937
|2009.11.10 09:25
|89.868
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13141074
|2009.11.10 08:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66463
|1.71463
|1.66383
|2009.11.10 09:12
|1.66383
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13141073
|2009.11.10 08:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66483
|1.61483
|1.66563
|2009.11.10 08:48
|1.66563
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13141071
|2009.11.10 08:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66463
|1.71463
|1.66383
|2009.11.10 09:12
|1.66383
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13141070
|2009.11.10 08:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66483
|1.61483
|1.66563
|2009.11.10 08:48
|1.66563
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13140816
|2009.11.10 08:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.835
|94.835
|89.755
|2009.11.10 09:09
|89.797
|0.00
|0.00
|0.00
|21.16
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13140815
|2009.11.10 08:44
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.850
|84.850
|89.930
|2009.11.10 09:20
|89.867
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13140658
|2009.11.10 08:42
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.856
|84.856
|89.936
|2009.11.10 09:19
|89.870
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13140473
|2009.11.10 08:38
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.835
|94.835
|89.755
|2009.11.10 09:08
|89.812
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13140472
|2009.11.10 08:38
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.850
|84.850
|89.930
|2009.11.10 09:17
|89.867
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13140454
|2009.11.10 08:38
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66497
|1.61497
|1.66577
|2009.11.10 08:48
|1.66577
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13140457
|2009.11.10 08:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66477
|1.71477
|1.66397
|2009.11.10 09:12
|1.66439
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13140301
|2009.11.10 08:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66474
|1.71474
|1.66394
|2009.11.10 08:46
|1.66454
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13140299
|2009.11.10 08:37
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66494
|1.61494
|1.66574
|2009.11.10 08:48
|1.66574
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13140297
|2009.11.10 08:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66474
|1.71474
|1.66394
|2009.11.10 08:45
|1.66440
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13140294
|2009.11.10 08:37
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66494
|1.61494
|1.66574
|2009.11.10 08:48
|1.66574
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13139889
|2009.11.10 08:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66447
|1.71447
|1.66367
|2009.11.10 09:12
|1.66367
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13139884
|2009.11.10 08:31
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66467
|1.61467
|1.66547
|2009.11.10 08:48
|1.66547
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13139674
|2009.11.10 08:28
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49804
|1.44804
|1.49884
|2009.11.10 08:54
|1.49818
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13139670
|2009.11.10 08:28
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49788
|1.54788
|1.49708
|2009.11.10 08:33
|1.49778
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13139357
|2009.11.10 08:25
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.864
|94.864
|89.784
|2009.11.10 08:29
|89.843
|0.00
|0.00
|0.00
|11.69
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13139355
|2009.11.10 08:25
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.879
|84.879
|89.959
|2009.11.10 09:31
|89.894
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13138843
|2009.11.10 08:18
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66692
|1.61692
|1.66772
|2009.11.10 09:00
|1.66765
|0.00
|0.00
|0.00
|21.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13138235
|2009.11.10 08:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66568
|1.61568
|1.66648
|2009.11.10 08:17
|1.66648
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13137255
|2009.11.10 08:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49709
|1.54709
|1.49629
|2009.11.10 09:54
|1.49629
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13137250
|2009.11.10 08:06
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49725
|1.44725
|1.49805
|2009.11.10 08:14
|1.49737
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13137245
|2009.11.10 08:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66127
|1.71127
|1.66047
|2009.11.10 08:09
|1.66106
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13137241
|2009.11.10 08:06
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66147
|1.61147
|1.66227
|2009.11.10 08:13
|1.66227
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13137191
|2009.11.10 08:05
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.768
|94.768
|89.688
|2009.11.10 10:24
|89.754
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13137188
|2009.11.10 08:05
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.783
|84.783
|89.863
|2009.11.10 08:12
|89.793
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13136932
|2009.11.10 08:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66130
|1.61130
|1.66210
|2009.11.10 08:12
|1.66166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13136810
|2009.11.10 08:01
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.775
|94.775
|89.695
|2009.11.10 10:11
|89.720
|0.00
|0.00
|0.00
|30.65
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13136803
|2009.11.10 08:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.790
|84.790
|89.870
|2009.11.10 08:11
|89.809
|0.00
|0.00
|0.00
|6.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13136396
|2009.11.10 08:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66212
|1.61212
|1.66292
|2009.11.10 08:13
|1.66292
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13135772
|2009.11.10 07:56
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.789
|84.789
|89.869
|2009.11.10 08:10
|89.801
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13135519
|2009.11.10 07:55
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.774
|84.774
|89.854
|2009.11.10 08:07
|89.788
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13135321
|2009.11.10 07:54
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.768
|84.768
|89.848
|2009.11.10 07:58
|89.780
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13135217
|2009.11.10 07:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66331
|1.61331
|1.66411
|2009.11.10 08:13
|1.66411
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13134526
|2009.11.10 07:45
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66208
|1.61208
|1.66288
|2009.11.10 07:49
|1.66231
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13133276
|2009.11.10 07:38
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66116
|1.61116
|1.66196
|2009.11.10 07:40
|1.66196
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13132580
|2009.11.10 07:34
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.907
|94.907
|89.827
|2009.11.10 07:38
|89.827
|0.00
|0.00
|0.00
|44.53
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13132576
|2009.11.10 07:34
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.922
|84.922
|90.002
|2009.11.10 12:14
|90.002
|0.00
|0.00
|0.00
|26.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13132569
|2009.11.10 07:34
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.907
|94.907
|89.827
|2009.11.10 07:37
|89.893
|0.00
|0.00
|0.00
|7.79
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13132566
|2009.11.10 07:34
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.922
|84.922
|90.002
|2009.11.10 12:14
|90.002
|0.00
|0.00
|0.00
|26.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13132423
|2009.11.10 07:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49767
|1.44767
|1.49847
|2009.11.10 07:53
|1.49784
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13132224
|2009.11.10 07:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.66310
|1.71310
|1.66230
|2009.11.10 07:36
|1.66230
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13132218
|2009.11.10 07:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66330
|1.61330
|1.66410
|2009.11.10 07:35
|1.66379
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13131433
|2009.11.10 07:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49827
|1.44827
|1.49907
|2009.11.10 08:59
|1.49907
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13130611
|2009.11.10 07:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49725
|1.44725
|1.49805
|2009.11.10 07:26
|1.49757
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13130402
|2009.11.10 07:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49689
|1.54689
|1.49609
|2009.11.10 09:54
|1.49673
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13130371
|2009.11.10 07:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49705
|1.44705
|1.49785
|2009.11.10 07:25
|1.49785
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13130254
|2009.11.10 07:23
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.66290
|1.61290
|1.66370
|2009.11.10 07:25
|1.66370
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13125069
|2009.11.10 06:36
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.947
|94.947
|89.867
|2009.11.10 07:27
|89.934
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13125065
|2009.11.10 06:36
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.962
|84.962
|90.042
|2009.11.10 12:23
|89.976
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13124809
|2009.11.10 06:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67564
|1.72564
|1.67484
|2009.11.10 07:08
|1.67484
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13124807
|2009.11.10 06:34
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67584
|1.62584
|1.67664
|2009.11.10 06:49
|1.67595
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13124078
|2009.11.10 06:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49804
|1.44804
|1.49884
|2009.11.10 08:52
|1.49819
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13123654
|2009.11.10 06:25
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67566
|1.72566
|1.67486
|2009.11.10 07:01
|1.67553
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13123650
|2009.11.10 06:25
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67588
|1.62588
|1.67668
|2009.11.11 10:24
|1.67610
|0.00
|0.00
|-0.03
|6.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13123024
|2009.11.10 06:20
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67549
|1.72549
|1.67469
|2009.11.10 07:05
|1.67529
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13123020
|2009.11.10 06:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67569
|1.62569
|1.67649
|2009.11.10 06:31
|1.67580
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13122776
|2009.11.10 06:18
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67529
|1.72529
|1.67449
|2009.11.10 07:08
|1.67449
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13122772
|2009.11.10 06:18
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67550
|1.62550
|1.67630
|2009.11.10 06:24
|1.67572
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13121771
|2009.11.10 06:11
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.931
|94.931
|89.851
|2009.11.10 07:32
|89.878
|0.00
|0.00
|0.00
|29.48
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13121766
|2009.11.10 06:11
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.946
|84.946
|90.026
|2009.11.10 06:25
|89.961
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13120879
|2009.11.10 06:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67621
|1.72621
|1.67541
|2009.11.10 06:17
|1.67554
|0.00
|0.00
|0.00
|33.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13120876
|2009.11.10 06:04
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67645
|1.62645
|1.67725
|2009.11.10 08:03
|1.66073
|0.00
|0.00
|0.00
|-471.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13120753
|2009.11.10 06:03
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67645
|1.62645
|1.67725
|2009.11.10 08:03
|1.66073
|0.00
|0.00
|0.00
|-471.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13120749
|2009.11.10 06:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67623
|1.72623
|1.67543
|2009.11.10 06:14
|1.67563
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13120745
|2009.11.10 06:03
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67645
|1.62645
|1.67725
|2009.11.10 08:03
|1.66073
|0.00
|0.00
|0.00
|-471.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13120707
|2009.11.10 06:03
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49803
|1.54803
|1.49723
|2009.11.10 06:17
|1.49768
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13120701
|2009.11.10 06:03
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49819
|1.44819
|1.49899
|2009.11.10 08:59
|1.49899
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13120549
|2009.11.10 06:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67627
|1.72627
|1.67547
|2009.11.10 06:12
|1.67547
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13120545
|2009.11.10 06:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67647
|1.62647
|1.67727
|2009.11.10 08:03
|1.66073
|0.00
|0.00
|0.00
|-472.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13119844
|2009.11.10 05:57
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67624
|1.72624
|1.67544
|2009.11.10 06:12
|1.67544
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13119840
|2009.11.10 05:57
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67647
|1.62647
|1.67727
|2009.11.10 08:08
|1.66121
|0.00
|0.00
|0.00
|-457.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13119656
|2009.11.10 05:56
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.903
|94.903
|89.823
|2009.11.10 07:31
|89.881
|0.00
|0.00
|0.00
|12.24
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13119653
|2009.11.10 05:56
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.918
|84.918
|89.998
|2009.11.10 06:10
|89.937
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13119019
|2009.11.10 05:52
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49839
|1.44839
|1.49919
|2009.11.10 08:59
|1.49919
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13118461
|2009.11.10 05:49
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.925
|94.925
|89.845
|2009.11.10 07:30
|89.887
|0.00
|0.00
|0.00
|21.14
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13118455
|2009.11.10 05:49
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.940
|84.940
|90.020
|2009.11.10 06:17
|89.951
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13118179
|2009.11.10 05:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67569
|1.72569
|1.67489
|2009.11.10 06:15
|1.67553
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13118176
|2009.11.10 05:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67589
|1.62589
|1.67669
|2009.11.10 05:53
|1.67600
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13117807
|2009.11.10 05:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49827
|1.44827
|1.49907
|2009.11.10 08:24
|1.49849
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13117420
|2009.11.10 05:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67581
|1.72581
|1.67501
|2009.11.10 05:41
|1.67559
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13117419
|2009.11.10 05:39
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67601
|1.62601
|1.67681
|2009.11.10 05:55
|1.67614
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13116967
|2009.11.10 05:31
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.946
|94.946
|89.866
|2009.11.10 05:55
|89.922
|0.00
|0.00
|0.00
|13.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13116959
|2009.11.10 05:31
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.961
|84.961
|90.041
|2009.11.10 06:54
|89.972
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13116805
|2009.11.10 05:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67496
|1.62496
|1.67576
|2009.11.10 05:37
|1.67576
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13116751
|2009.11.10 05:28
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67476
|1.72476
|1.67396
|2009.11.10 07:08
|1.67396
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13116749
|2009.11.10 05:28
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67496
|1.62496
|1.67576
|2009.11.10 05:37
|1.67576
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13116690
|2009.11.10 05:26
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49826
|1.54826
|1.49746
|2009.11.10 05:31
|1.49803
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13116689
|2009.11.10 05:26
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49842
|1.44842
|1.49922
|2009.11.10 08:59
|1.49922
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13116686
|2009.11.10 05:26
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49826
|1.54826
|1.49746
|2009.11.10 05:30
|1.49808
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13116684
|2009.11.10 05:26
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49842
|1.44842
|1.49922
|2009.11.10 08:58
|1.49867
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13116656
|2009.11.10 05:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49823
|1.54823
|1.49743
|2009.11.10 05:28
|1.49806
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13116654
|2009.11.10 05:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49839
|1.44839
|1.49919
|2009.11.10 08:57
|1.49852
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13116573
|2009.11.10 05:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67451
|1.72451
|1.67371
|2009.11.10 07:08
|1.67371
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13116572
|2009.11.10 05:22
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67471
|1.62471
|1.67551
|2009.11.10 05:27
|1.67482
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13116512
|2009.11.10 05:20
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67436
|1.72436
|1.67356
|2009.11.10 07:08
|1.67356
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13116510
|2009.11.10 05:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67456
|1.62456
|1.67536
|2009.11.10 05:26
|1.67473
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13116469
|2009.11.10 05:19
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.953
|94.953
|89.873
|2009.11.10 05:48
|89.943
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13116465
|2009.11.10 05:19
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.968
|84.968
|90.048
|2009.11.10 12:20
|89.982
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13116377
|2009.11.10 05:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49786
|1.44786
|1.49866
|2009.11.10 05:20
|1.49811
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13116222
|2009.11.10 05:14
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.975
|84.975
|90.055
|2009.11.10 12:19
|90.010
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13115618
|2009.11.10 04:58
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67452
|1.72452
|1.67372
|2009.11.10 05:15
|1.67420
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13115614
|2009.11.10 04:58
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67472
|1.62472
|1.67552
|2009.11.10 05:35
|1.67552
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13115365
|2009.11.10 04:55
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49852
|1.54852
|1.49772
|2009.11.10 05:09
|1.49822
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13115362
|2009.11.10 04:55
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49868
|1.44868
|1.49948
|2009.11.10 08:59
|1.49948
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13115342
|2009.11.10 04:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67455
|1.72455
|1.67375
|2009.11.10 05:10
|1.67437
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13115339
|2009.11.10 04:54
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67475
|1.62475
|1.67555
|2009.11.10 05:35
|1.67555
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13115336
|2009.11.10 04:54
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.961
|94.961
|89.881
|2009.11.10 05:05
|89.947
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13115333
|2009.11.10 04:54
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.976
|84.976
|90.056
|2009.11.10 12:18
|90.005
|0.00
|0.00
|0.00
|9.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13115284
|2009.11.10 04:53
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49829
|1.54829
|1.49749
|2009.11.10 05:14
|1.49791
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13115283
|2009.11.10 04:53
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49845
|1.44845
|1.49925
|2009.11.10 04:57
|1.49875
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13115244
|2009.11.10 04:51
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67433
|1.72433
|1.67353
|2009.11.10 05:13
|1.67416
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13115243
|2009.11.10 04:51
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67453
|1.62453
|1.67533
|2009.11.10 05:06
|1.67477
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13115192
|2009.11.10 04:50
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67451
|1.62451
|1.67531
|2009.11.10 05:02
|1.67477
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13115179
|2009.11.10 04:49
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67415
|1.72415
|1.67335
|2009.11.10 07:08
|1.67335
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13115177
|2009.11.10 04:49
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67435
|1.62435
|1.67515
|2009.11.10 04:53
|1.67450
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13114946
|2009.11.10 04:46
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49786
|1.54786
|1.49706
|2009.11.10 05:12
|1.49775
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13114945
|2009.11.10 04:46
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49802
|1.44802
|1.49882
|2009.11.10 04:51
|1.49822
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13114483
|2009.11.10 04:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49784
|1.44784
|1.49864
|2009.11.10 04:40
|1.49796
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13114462
|2009.11.10 04:31
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49774
|1.54774
|1.49694
|2009.11.10 07:11
|1.49694
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13114459
|2009.11.10 04:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49790
|1.44790
|1.49870
|2009.11.10 04:50
|1.49828
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13114445
|2009.11.10 04:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49774
|1.54774
|1.49694
|2009.11.10 06:19
|1.49762
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13114442
|2009.11.10 04:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49790
|1.44790
|1.49870
|2009.11.10 04:49
|1.49809
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13114347
|2009.11.10 04:24
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67452
|1.72452
|1.67372
|2009.11.10 04:48
|1.67417
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13114345
|2009.11.10 04:24
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67472
|1.62472
|1.67552
|2009.11.10 05:35
|1.67552
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13114087
|2009.11.10 04:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67450
|1.72450
|1.67370
|2009.11.10 04:47
|1.67396
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13114086
|2009.11.10 04:19
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67474
|1.62474
|1.67554
|2009.11.10 05:35
|1.67554
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13114084
|2009.11.10 04:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67450
|1.72450
|1.67370
|2009.11.10 04:45
|1.67381
|0.00
|0.00
|0.00
|34.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13114082
|2009.11.10 04:19
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67474
|1.62474
|1.67554
|2009.11.10 05:35
|1.67531
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13114076
|2009.11.10 04:19
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49784
|1.44784
|1.49864
|2009.11.10 04:39
|1.49801
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13114058
|2009.11.10 04:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49785
|1.44785
|1.49865
|2009.11.10 04:35
|1.49800
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13114043
|2009.11.10 04:17
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67430
|1.72430
|1.67350
|2009.11.10 04:44
|1.67378
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13114041
|2009.11.10 04:17
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67452
|1.62452
|1.67532
|2009.11.10 05:00
|1.67473
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13114025
|2009.11.10 04:17
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49748
|1.54748
|1.49668
|2009.11.10 07:16
|1.49668
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13114020
|2009.11.10 04:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49764
|1.44764
|1.49844
|2009.11.10 04:23
|1.49780
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13113528
|2009.11.10 04:05
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49802
|1.54802
|1.49722
|2009.11.10 04:14
|1.49769
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13113526
|2009.11.10 04:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49818
|1.44818
|1.49898
|2009.11.10 04:52
|1.49831
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13113255
|2009.11.10 03:59
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49779
|1.54779
|1.49699
|2009.11.10 04:15
|1.49760
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13113254
|2009.11.10 03:59
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49795
|1.44795
|1.49875
|2009.11.10 04:06
|1.49810
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13113249
|2009.11.10 03:59
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67515
|1.72515
|1.67435
|2009.11.10 04:15
|1.67435
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13113248
|2009.11.10 03:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67538
|1.62538
|1.67618
|2009.11.10 05:38
|1.67578
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13113246
|2009.11.10 03:59
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67515
|1.72515
|1.67435
|2009.11.10 04:15
|1.67435
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13113244
|2009.11.10 03:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67538
|1.62538
|1.67618
|2009.11.10 05:37
|1.67566
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13112834
|2009.11.10 03:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67536
|1.62536
|1.67616
|2009.11.10 05:36
|1.67550
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13112593
|2009.11.10 03:53
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67502
|1.72502
|1.67422
|2009.11.10 04:13
|1.67479
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13112589
|2009.11.10 03:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67530
|1.62530
|1.67610
|2009.11.10 04:04
|1.67562
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13112195
|2009.11.10 03:51
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49727
|1.54727
|1.49647
|2009.11.10 07:16
|1.49647
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13112188
|2009.11.10 03:51
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49743
|1.44743
|1.49823
|2009.11.10 03:55
|1.49762
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13111782
|2009.11.10 03:49
|sell
|0.50
|usdjpy
|90.010
|95.010
|89.930
|2009.11.10 04:35
|89.997
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13111778
|2009.11.10 03:49
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.025
|85.025
|90.105
|2009.11.10 12:35
|90.105
|0.00
|0.00
|0.00
|26.64
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13111602
|2009.11.10 03:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49770
|1.44770
|1.49850
|2009.11.10 04:03
|1.49791
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13111295
|2009.11.10 03:46
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49739
|1.54739
|1.49659
|2009.11.10 03:50
|1.49721
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13111292
|2009.11.10 03:46
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49755
|1.44755
|1.49835
|2009.11.10 03:56
|1.49771
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13111286
|2009.11.10 03:46
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67483
|1.72483
|1.67403
|2009.11.10 04:14
|1.67472
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13111281
|2009.11.10 03:46
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67511
|1.62511
|1.67591
|2009.11.10 04:03
|1.67535
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13110715
|2009.11.10 03:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67490
|1.72490
|1.67410
|2009.11.10 03:49
|1.67473
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13110714
|2009.11.10 03:42
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67512
|1.62512
|1.67592
|2009.11.10 04:00
|1.67530
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13110665
|2009.11.10 03:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49769
|1.54769
|1.49689
|2009.11.10 03:43
|1.49755
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13110663
|2009.11.10 03:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49785
|1.44785
|1.49865
|2009.11.10 04:04
|1.49798
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13110235
|2009.11.10 03:37
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.970
|94.970
|89.890
|2009.11.10 05:04
|89.942
|0.00
|0.00
|0.00
|15.57
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13110232
|2009.11.10 03:37
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.985
|84.985
|90.065
|2009.11.10 03:47
|90.019
|0.00
|0.00
|0.00
|11.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13110223
|2009.11.10 03:37
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.970
|94.970
|89.890
|2009.11.10 05:03
|89.940
|0.00
|0.00
|0.00
|16.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13110219
|2009.11.10 03:37
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.985
|84.985
|90.065
|2009.11.10 03:45
|90.015
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13108912
|2009.11.10 03:28
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.947
|94.947
|89.867
|2009.11.10 05:02
|89.934
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13108909
|2009.11.10 03:28
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.962
|84.962
|90.042
|2009.11.10 03:40
|89.979
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13108555
|2009.11.10 03:26
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49907
|1.44907
|1.49987
|2009.11.10 09:00
|1.49987
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13107492
|2009.11.10 03:17
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49882
|1.54882
|1.49802
|2009.11.10 03:29
|1.49862
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13107490
|2009.11.10 03:17
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49898
|1.44898
|1.49978
|2009.11.10 03:21
|1.49925
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13107305
|2009.11.10 03:13
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.970
|94.970
|89.890
|2009.11.10 03:29
|89.958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13107304
|2009.11.10 03:13
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.985
|84.985
|90.065
|2009.11.10 03:18
|90.000
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13107217
|2009.11.10 03:11
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49884
|1.54884
|1.49804
|2009.11.10 03:13
|1.49865
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13107216
|2009.11.10 03:11
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49900
|1.44900
|1.49980
|2009.11.10 03:16
|1.49925
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13107004
|2009.11.10 03:04
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.962
|94.962
|89.882
|2009.11.10 05:01
|89.942
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13107001
|2009.11.10 03:04
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.977
|84.977
|90.057
|2009.11.10 03:17
|90.001
|0.00
|0.00
|0.00
|13.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13106529
|2009.11.10 02:57
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49904
|1.54904
|1.49824
|2009.11.10 03:01
|1.49884
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13106527
|2009.11.10 02:57
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49920
|1.44920
|1.50000
|2009.11.10 09:03
|1.49947
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13106525
|2009.11.10 02:57
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49904
|1.54904
|1.49824
|2009.11.10 02:59
|1.49893
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13106524
|2009.11.10 02:57
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49920
|1.44920
|1.50000
|2009.11.10 09:02
|1.49955
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13106206
|2009.11.10 02:52
|sell
|0.30
|usdjpy
|90.001
|95.001
|89.921
|2009.11.10 02:59
|89.989
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13106203
|2009.11.10 02:52
|buy
|0.50
|usdjpy
|90.016
|85.016
|90.096
|2009.11.10 03:44
|90.028
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13105251
|2009.11.10 02:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.67727
|1.60727
|1.67797
|2009.11.11 11:37
|1.67797
|0.00
|0.00
|-0.01
|7.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[tp]
|13105217
|2009.11.10 02:39
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67706
|1.74706
|1.67636
|2009.11.10 02:43
|1.67675
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|13105216
|2009.11.10 02:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.67726
|1.60726
|1.67796
|2009.11.11 11:31
|1.67761
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|13104618
|2009.11.10 02:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.50027
|1.55027
|1.49947
|2009.11.10 02:33
|1.50009
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13104617
|2009.11.10 02:23
|buy
|0.50
|eurusd
|1.50043
|1.45043
|1.50123
|2009.11.10 12:19
|1.50064
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13104561
|2009.11.10 02:21
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.947
|94.947
|89.867
|2009.11.10 05:00
|89.937
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13104560
|2009.11.10 02:21
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.962
|84.962
|90.042
|2009.11.10 02:42
|89.977
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13104197
|2009.11.10 02:14
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.941
|94.941
|89.861
|2009.11.10 05:53
|89.920
|0.00
|0.00
|0.00
|7.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13104194
|2009.11.10 02:14
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.956
|84.956
|90.036
|2009.11.10 02:40
|89.969
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13104134
|2009.11.10 02:13
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.928
|94.928
|89.848
|2009.11.10 07:29
|89.899
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13104131
|2009.11.10 02:13
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.943
|84.943
|90.023
|2009.11.10 02:33
|89.953
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13104128
|2009.11.10 02:13
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.928
|94.928
|89.848
|2009.11.10 05:59
|89.916
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13104126
|2009.11.10 02:13
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.943
|84.943
|90.023
|2009.11.10 02:32
|89.958
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13103569
|2009.11.10 02:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.874
|84.874
|89.954
|2009.11.10 02:05
|89.899
|0.00
|0.00
|0.00
|13.90
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13103495
|2009.11.10 01:59
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.851
|94.851
|89.771
|2009.11.10 07:42
|89.771
|0.00
|0.00
|0.00
|26.73
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13103494
|2009.11.10 01:59
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.866
|84.866
|89.946
|2009.11.10 02:06
|89.890
|0.00
|0.00
|0.00
|13.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13103493
|2009.11.10 01:59
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.851
|94.851
|89.771
|2009.11.10 07:42
|89.771
|0.00
|0.00
|0.00
|26.73
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13103490
|2009.11.10 01:59
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.866
|84.866
|89.946
|2009.11.10 02:05
|89.897
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13103127
|2009.11.10 01:56
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.838
|94.838
|89.758
|2009.11.10 07:42
|89.758
|0.00
|0.00
|0.00
|26.74
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13103123
|2009.11.10 01:56
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.853
|84.853
|89.933
|2009.11.10 02:04
|89.904
|0.00
|0.00
|0.00
|28.36
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13102501
|2009.11.10 01:49
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.854
|94.854
|89.774
|2009.11.10 01:55
|89.843
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13102500
|2009.11.10 01:49
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.869
|84.869
|89.949
|2009.11.10 02:03
|89.890
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13102461
|2009.11.10 01:48
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.857
|94.857
|89.777
|2009.11.10 01:54
|89.838
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13102460
|2009.11.10 01:48
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.872
|84.872
|89.952
|2009.11.10 02:02
|89.891
|0.00
|0.00
|0.00
|10.57
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13102145
|2009.11.10 01:37
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.937
|84.937
|90.017
|2009.11.10 02:18
|89.955
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13101749
|2009.11.10 01:27
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.952
|94.952
|89.872
|2009.11.10 01:32
|89.942
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13101747
|2009.11.10 01:27
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.967
|84.967
|90.047
|2009.11.10 02:39
|89.978
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13101569
|2009.11.10 01:20
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.918
|94.918
|89.838
|2009.11.10 01:46
|89.869
|0.00
|0.00
|0.00
|16.36
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13101568
|2009.11.10 01:20
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.933
|84.933
|90.013
|2009.11.10 01:26
|89.961
|0.00
|0.00
|0.00
|15.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13101119
|2009.11.10 01:10
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67722
|1.62722
|1.67802
|2009.11.10 01:12
|1.67746
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13100652
|2009.11.10 00:59
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67624
|1.72624
|1.67544
|2009.11.10 02:52
|1.67593
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13100650
|2009.11.10 00:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67653
|1.62653
|1.67733
|2009.11.10 01:06
|1.67669
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13100143
|2009.11.10 00:40
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.968
|94.968
|89.888
|2009.11.10 01:13
|89.958
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13100142
|2009.11.10 00:40
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.983
|84.983
|90.063
|2009.11.10 02:47
|89.997
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13099742
|2009.11.10 00:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49937
|1.54937
|1.49857
|2009.11.10 00:42
|1.49904
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13099740
|2009.11.10 00:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49957
|1.44957
|1.50037
|2009.11.10 01:12
|1.50021
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13099739
|2009.11.10 00:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49937
|1.54937
|1.49857
|2009.11.10 00:40
|1.49881
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13099735
|2009.11.10 00:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49957
|1.44957
|1.50037
|2009.11.10 01:02
|1.49981
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13099711
|2009.11.10 00:29
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49933
|1.54933
|1.49853
|2009.11.10 00:38
|1.49919
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13099710
|2009.11.10 00:29
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49949
|1.44949
|1.50029
|2009.11.10 00:57
|1.49967
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13099704
|2009.11.10 00:28
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49939
|1.44939
|1.50019
|2009.11.10 00:55
|1.49950
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13099249
|2009.11.10 00:17
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67571
|1.72571
|1.67491
|2009.11.10 03:31
|1.67549
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13099246
|2009.11.10 00:17
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67601
|1.62601
|1.67681
|2009.11.10 00:58
|1.67614
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13099196
|2009.11.10 00:16
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.962
|94.962
|89.882
|2009.11.10 01:14
|89.952
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13099195
|2009.11.10 00:16
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.977
|84.977
|90.057
|2009.11.10 02:46
|90.006
|0.00
|0.00
|0.00
|16.11
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13097920
|2009.11.09 23:50
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67603
|1.72603
|1.67523
|2009.11.10 00:15
|1.67584
|0.00
|0.00
|-0.84
|5.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13097918
|2009.11.09 23:50
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67623
|1.62623
|1.67703
|2009.11.10 01:05
|1.67671
|0.00
|0.00
|-0.05
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13097386
|2009.11.09 23:29
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67539
|1.72539
|1.67459
|2009.11.10 03:36
|1.67515
|0.00
|0.00
|-0.84
|7.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13097385
|2009.11.09 23:29
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67559
|1.62559
|1.67639
|2009.11.09 23:46
|1.67600
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13097384
|2009.11.09 23:29
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67539
|1.72539
|1.67459
|2009.11.10 03:35
|1.67528
|0.00
|0.00
|-0.84
|3.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13097382
|2009.11.09 23:29
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67559
|1.62559
|1.67639
|2009.11.09 23:44
|1.67588
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13097334
|2009.11.09 23:27
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49962
|1.54962
|1.49882
|2009.11.09 23:34
|1.49927
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13097331
|2009.11.09 23:27
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49978
|1.44978
|1.50058
|2009.11.10 01:03
|1.49988
|0.00
|0.00
|-0.55
|5.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13096928
|2009.11.09 23:17
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67536
|1.62536
|1.67616
|2009.11.09 23:43
|1.67560
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13096891
|2009.11.09 23:15
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67511
|1.72511
|1.67431
|2009.11.10 03:39
|1.67495
|0.00
|0.00
|-0.84
|4.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13096888
|2009.11.09 23:15
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67531
|1.62531
|1.67611
|2009.11.09 23:30
|1.67544
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13096826
|2009.11.09 23:12
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67512
|1.72512
|1.67432
|2009.11.10 03:34
|1.67496
|0.00
|0.00
|-0.84
|4.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13096824
|2009.11.09 23:12
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67534
|1.62534
|1.67614
|2009.11.09 23:28
|1.67548
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13096650
|2009.11.09 23:07
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49919
|1.54919
|1.49839
|2009.11.10 00:39
|1.49908
|0.00
|0.00
|-0.42
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13096646
|2009.11.09 23:07
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49935
|1.44935
|1.50015
|2009.11.09 23:21
|1.49950
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13096350
|2009.11.09 22:58
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67460
|1.72460
|1.67380
|2009.11.10 04:43
|1.67410
|0.00
|0.00
|-0.84
|15.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13096349
|2009.11.09 22:58
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67480
|1.62480
|1.67560
|2009.11.09 23:11
|1.67509
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13096347
|2009.11.09 22:58
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67460
|1.72460
|1.67380
|2009.11.10 04:42
|1.67395
|0.00
|0.00
|-0.84
|19.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13096346
|2009.11.09 22:58
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67480
|1.62480
|1.67560
|2009.11.09 23:10
|1.67503
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13096326
|2009.11.09 22:57
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67454
|1.72454
|1.67374
|2009.11.10 04:41
|1.67421
|0.00
|0.00
|-0.84
|9.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13096322
|2009.11.09 22:57
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67475
|1.62475
|1.67555
|2009.11.09 23:09
|1.67520
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13096173
|2009.11.09 22:54
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67451
|1.72451
|1.67371
|2009.11.10 04:40
|1.67429
|0.00
|0.00
|-0.84
|6.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13096172
|2009.11.09 22:54
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67471
|1.62471
|1.67551
|2009.11.09 23:08
|1.67524
|0.00
|0.00
|0.00
|26.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13096146
|2009.11.09 22:53
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49887
|1.54887
|1.49807
|2009.11.10 03:04
|1.49871
|0.00
|0.00
|-0.42
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13096144
|2009.11.09 22:53
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49887
|1.54887
|1.49807
|2009.11.10 02:44
|1.49875
|0.00
|0.00
|-0.42
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13096145
|2009.11.09 22:53
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49903
|1.44903
|1.49983
|2009.11.09 23:06
|1.49917
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13096143
|2009.11.09 22:53
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49903
|1.44903
|1.49983
|2009.11.09 23:05
|1.49914
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13096140
|2009.11.09 22:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67453
|1.72453
|1.67373
|2009.11.10 04:16
|1.67430
|0.00
|0.00
|-0.84
|6.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13096138
|2009.11.09 22:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67473
|1.62473
|1.67553
|2009.11.09 23:06
|1.67511
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13096117
|2009.11.09 22:52
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49870
|1.54870
|1.49790
|2009.11.10 03:31
|1.49859
|0.00
|0.00
|-0.42
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13096116
|2009.11.09 22:52
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49886
|1.44886
|1.49966
|2009.11.09 23:02
|1.49900
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13096021
|2009.11.09 22:49
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49873
|1.54873
|1.49793
|2009.11.10 03:02
|1.49859
|0.00
|0.00
|-0.42
|4.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13096016
|2009.11.09 22:49
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49889
|1.44889
|1.49969
|2009.11.09 22:55
|1.49901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13095418
|2009.11.09 22:37
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49926
|1.54926
|1.49846
|2009.11.09 22:40
|1.49901
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13095414
|2009.11.09 22:37
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49942
|1.44942
|1.50022
|2009.11.09 23:24
|1.49965
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13095345
|2009.11.09 22:35
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67523
|1.72523
|1.67443
|2009.11.09 22:48
|1.67465
|0.00
|0.00
|0.00
|17.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13095343
|2009.11.09 22:35
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67546
|1.62546
|1.67626
|2009.11.09 22:38
|1.67562
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13095302
|2009.11.09 22:33
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49905
|1.54905
|1.49825
|2009.11.09 22:47
|1.49878
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13095301
|2009.11.09 22:33
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49921
|1.44921
|1.50001
|2009.11.09 22:36
|1.49936
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13095233
|2009.11.09 22:32
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67534
|1.72534
|1.67454
|2009.11.09 22:47
|1.67466
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13095231
|2009.11.09 22:32
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67554
|1.62554
|1.67634
|2009.11.09 22:37
|1.67574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13094774
|2009.11.09 22:23
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67578
|1.72578
|1.67498
|2009.11.09 22:29
|1.67547
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13094770
|2009.11.09 22:23
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67598
|1.62598
|1.67678
|2009.11.09 23:45
|1.67613
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13094535
|2009.11.09 22:17
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67602
|1.72602
|1.67522
|2009.11.09 22:25
|1.67586
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13094273
|2009.11.09 22:13
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67533
|1.72533
|1.67453
|2009.11.09 22:46
|1.67466
|0.00
|0.00
|0.00
|20.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13094272
|2009.11.09 22:13
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67553
|1.62553
|1.67633
|2009.11.09 22:15
|1.67633
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13094185
|2009.11.09 22:11
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49955
|1.54955
|1.49875
|2009.11.09 22:31
|1.49919
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13094178
|2009.11.09 22:11
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49971
|1.44971
|1.50051
|2009.11.10 01:01
|1.49987
|0.00
|0.00
|-0.55
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13094057
|2009.11.09 22:08
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67537
|1.62537
|1.67617
|2009.11.09 22:15
|1.67617
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13093730
|2009.11.09 22:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67511
|1.72511
|1.67431
|2009.11.09 22:45
|1.67475
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13093709
|2009.11.09 22:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67531
|1.62531
|1.67611
|2009.11.09 22:01
|1.67548
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13093578
|2009.11.09 21:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67558
|1.62558
|1.67638
|2009.11.09 22:15
|1.67638
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13093558
|2009.11.09 21:58
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67533
|1.72533
|1.67453
|2009.11.09 22:44
|1.67485
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13093555
|2009.11.09 21:58
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67553
|1.62553
|1.67633
|2009.11.09 22:15
|1.67594
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13093242
|2009.11.09 21:52
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.981
|94.981
|89.901
|2009.11.10 00:34
|89.968
|0.00
|0.00
|-0.37
|4.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13093241
|2009.11.09 21:52
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.996
|84.996
|90.076
|2009.11.09 22:02
|90.012
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13093190
|2009.11.09 21:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49964
|1.54964
|1.49884
|2009.11.09 22:30
|1.49927
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13093187
|2009.11.09 21:51
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49980
|1.44980
|1.50060
|2009.11.10 01:11
|1.50016
|0.00
|0.00
|-0.55
|18.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13093155
|2009.11.09 21:50
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49973
|1.54973
|1.49893
|2009.11.09 21:56
|1.49961
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13093152
|2009.11.09 21:50
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49989
|1.44989
|1.50069
|2009.11.10 01:10
|1.50013
|0.00
|0.00
|-0.55
|12.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13093086
|2009.11.09 21:48
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67566
|1.72566
|1.67486
|2009.11.09 21:56
|1.67534
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13093085
|2009.11.09 21:48
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67586
|1.62586
|1.67666
|2009.11.09 22:16
|1.67639
|0.00
|0.00
|0.00
|26.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13092985
|2009.11.09 21:46
|sell
|0.30
|usdjpy
|90.022
|95.022
|89.942
|2009.11.09 21:50
|90.010
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13092984
|2009.11.09 21:46
|buy
|0.50
|usdjpy
|90.044
|85.044
|90.124
|2009.11.10 12:35
|90.124
|0.00
|0.00
|-0.33
|44.38
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13092934
|2009.11.09 21:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49964
|1.54964
|1.49884
|2009.11.09 22:28
|1.49937
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13092933
|2009.11.09 21:45
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49980
|1.44980
|1.50060
|2009.11.10 01:09
|1.50004
|0.00
|0.00
|-0.55
|12.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13092932
|2009.11.09 21:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49980
|1.44980
|1.50060
|2009.11.10 01:07
|1.50001
|0.00
|0.00
|-0.33
|6.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13092929
|2009.11.09 21:45
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49964
|1.54964
|1.49884
|2009.11.09 22:06
|1.49953
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13092421
|2009.11.09 21:37
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67358
|1.62358
|1.67438
|2009.11.09 21:41
|1.67420
|0.00
|0.00
|0.00
|18.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13092419
|2009.11.09 21:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67338
|1.72338
|1.67258
|2009.11.10 07:09
|1.67258
|0.00
|0.00
|-1.40
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13092369
|2009.11.09 21:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49895
|1.54895
|1.49815
|2009.11.09 22:46
|1.49879
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13092367
|2009.11.09 21:35
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49911
|1.44911
|1.49991
|2009.11.09 21:43
|1.49940
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13092340
|2009.11.09 21:34
|sell
|0.30
|usdjpy
|90.047
|95.047
|89.967
|2009.11.09 21:41
|90.034
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13092338
|2009.11.09 21:34
|buy
|0.50
|usdjpy
|90.068
|85.068
|90.148
|2009.11.10 12:37
|90.148
|0.00
|0.00
|-0.33
|44.37
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13092328
|2009.11.09 21:34
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49897
|1.54897
|1.49817
|2009.11.09 22:45
|1.49879
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13092326
|2009.11.09 21:34
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49913
|1.44913
|1.49993
|2009.11.09 21:40
|1.49928
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13092203
|2009.11.09 21:30
|sell
|0.30
|usdjpy
|90.044
|95.044
|89.964
|2009.11.09 21:42
|90.033
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13092201
|2009.11.09 21:30
|buy
|0.50
|usdjpy
|90.066
|85.066
|90.146
|2009.11.10 12:36
|90.096
|0.00
|0.00
|-0.33
|16.65
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13092192
|2009.11.09 21:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49910
|1.44910
|1.49990
|2009.11.09 21:39
|1.49929
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13092153
|2009.11.09 21:29
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49903
|1.54903
|1.49823
|2009.11.09 22:44
|1.49864
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13092151
|2009.11.09 21:29
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49919
|1.44919
|1.49999
|2009.11.09 21:42
|1.49942
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13092068
|2009.11.09 21:26
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49922
|1.44922
|1.50002
|2009.11.09 21:41
|1.49934
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13092032
|2009.11.09 21:25
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49925
|1.54925
|1.49845
|2009.11.09 21:27
|1.49906
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13092029
|2009.11.09 21:25
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49941
|1.44941
|1.50021
|2009.11.09 21:44
|1.49957
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13092012
|2009.11.09 21:24
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67386
|1.62386
|1.67466
|2009.11.09 21:40
|1.67425
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13091510
|2009.11.09 21:14
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.993
|94.993
|89.913
|2009.11.10 00:15
|89.979
|0.00
|0.00
|-0.37
|4.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13091506
|2009.11.09 21:14
|buy
|0.50
|usdjpy
|90.015
|85.015
|90.095
|2009.11.09 21:28
|90.044
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13091408
|2009.11.09 21:11
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67315
|1.72315
|1.67235
|2009.11.10 07:09
|1.67235
|0.00
|0.00
|-0.84
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13091406
|2009.11.09 21:11
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67335
|1.62335
|1.67415
|2009.11.09 21:18
|1.67347
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13091402
|2009.11.09 21:11
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49965
|1.54965
|1.49885
|2009.11.09 21:18
|1.49933
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13091400
|2009.11.09 21:11
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49981
|1.44981
|1.50061
|2009.11.10 01:06
|1.50002
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13091397
|2009.11.09 21:11
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49965
|1.54965
|1.49885
|2009.11.09 21:16
|1.49946
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13091395
|2009.11.09 21:11
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49981
|1.44981
|1.50061
|2009.11.10 01:05
|1.49993
|0.00
|0.00
|-0.55
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13091265
|2009.11.09 21:08
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67297
|1.72297
|1.67217
|2009.11.10 07:09
|1.67217
|0.00
|0.00
|-0.84
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13091263
|2009.11.09 21:08
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67317
|1.62317
|1.67397
|2009.11.09 21:16
|1.67344
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13091262
|2009.11.09 21:08
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67317
|1.62317
|1.67397
|2009.11.09 21:15
|1.67354
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13091261
|2009.11.09 21:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.67297
|1.72297
|1.67217
|2009.11.09 21:09
|1.67281
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13090881
|2009.11.09 21:01
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67168
|1.72168
|1.67088
|2009.11.10 07:11
|1.67088
|0.00
|0.00
|-0.84
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|13090879
|2009.11.09 21:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67188
|1.62188
|1.67268
|2009.11.09 21:04
|1.67268
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|13090735
|2009.11.09 20:59
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67171
|1.72171
|1.67091
|2009.11.10 07:10
|1.67147
|0.00
|0.00
|-0.84
|7.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13090733
|2009.11.09 20:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67184
|1.62184
|1.67264
|2009.11.09 21:04
|1.67235
|0.00
|0.00
|0.00
|25.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13090726
|2009.11.09 20:59
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49943
|1.54943
|1.49863
|2009.11.09 21:21
|1.49908
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13090725
|2009.11.09 20:59
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49955
|1.44955
|1.50035
|2009.11.09 21:47
|1.49969
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13090721
|2009.11.09 20:59
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49943
|1.54943
|1.49863
|2009.11.09 21:20
|1.49912
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13090720
|2009.11.09 20:59
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49955
|1.44955
|1.50035
|2009.11.09 21:14
|1.49978
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13090466
|2009.11.09 20:50
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67147
|1.72147
|1.67067
|2009.11.10 07:11
|1.67067
|0.00
|0.00
|-0.84
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13090465
|2009.11.09 20:50
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67164
|1.62164
|1.67244
|2009.11.09 21:02
|1.67244
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13090418
|2009.11.09 20:48
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49929
|1.54929
|1.49849
|2009.11.09 21:19
|1.49906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13090417
|2009.11.09 20:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49943
|1.44943
|1.50023
|2009.11.09 21:10
|1.49954
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13090402
|2009.11.09 20:47
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49928
|1.54928
|1.49848
|2009.11.09 20:57
|1.49908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13090401
|2009.11.09 20:47
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49941
|1.44941
|1.50021
|2009.11.09 21:05
|1.49955
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13090295
|2009.11.09 20:44
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49955
|1.54955
|1.49875
|2009.11.09 20:45
|1.49938
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13090291
|2009.11.09 20:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49964
|1.44964
|1.50044
|2009.11.09 21:03
|1.49979
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13090031
|2009.11.09 20:39
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49904
|1.54904
|1.49824
|2009.11.09 21:32
|1.49889
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13090028
|2009.11.09 20:39
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49917
|1.44917
|1.49997
|2009.11.09 20:41
|1.49968
|0.00
|0.00
|0.00
|25.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13090000
|2009.11.09 20:38
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49894
|1.54894
|1.49814
|2009.11.09 22:43
|1.49870
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13089998
|2009.11.09 20:38
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49908
|1.44908
|1.49988
|2009.11.09 20:40
|1.49967
|0.00
|0.00
|0.00
|29.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13089966
|2009.11.09 20:37
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67090
|1.72090
|1.67010
|2009.11.10 07:11
|1.67010
|0.00
|0.00
|-0.84
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13089965
|2009.11.09 20:37
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67108
|1.62108
|1.67188
|2009.11.09 20:38
|1.67120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13088685
|2009.11.09 20:19
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67131
|1.62131
|1.67211
|2009.11.09 20:20
|1.67166
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13088175
|2009.11.09 20:10
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.995
|84.995
|90.075
|2009.11.09 21:26
|90.070
|0.00
|0.00
|0.00
|41.63
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13087839
|2009.11.09 20:07
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.980
|84.980
|90.060
|2009.11.09 21:13
|89.992
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13087790
|2009.11.09 20:06
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67166
|1.72166
|1.67086
|2009.11.09 20:18
|1.67126
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13087788
|2009.11.09 20:06
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67184
|1.62184
|1.67264
|2009.11.09 21:02
|1.67204
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13087156
|2009.11.09 19:57
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.960
|94.960
|89.880
|2009.11.10 01:16
|89.927
|0.00
|0.00
|-0.37
|11.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13087152
|2009.11.09 19:57
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.978
|84.978
|90.058
|2009.11.09 19:58
|90.004
|0.00
|0.00
|0.00
|14.44
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13087148
|2009.11.09 19:57
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.960
|94.960
|89.880
|2009.11.10 01:15
|89.948
|0.00
|0.00
|-0.37
|4.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13087138
|2009.11.09 19:57
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.978
|84.978
|90.058
|2009.11.09 19:58
|90.009
|0.00
|0.00
|0.00
|17.22
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13087048
|2009.11.09 19:56
|sell
|0.30
|eurusd
|1.50043
|1.55043
|1.49963
|2009.11.09 20:05
|1.49995
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13087046
|2009.11.09 19:56
|buy
|0.50
|eurusd
|1.50057
|1.45057
|1.50137
|2009.11.10 02:09
|1.50076
|0.00
|0.00
|-0.55
|9.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13086905
|2009.11.09 19:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67151
|1.72151
|1.67071
|2009.11.09 20:15
|1.67128
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13086903
|2009.11.09 19:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67163
|1.62163
|1.67243
|2009.11.09 21:00
|1.67194
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13086902
|2009.11.09 19:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67151
|1.72151
|1.67071
|2009.11.09 20:14
|1.67138
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13086901
|2009.11.09 19:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67163
|1.62163
|1.67243
|2009.11.09 20:27
|1.67186
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13086727
|2009.11.09 19:50
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67163
|1.62163
|1.67243
|2009.11.09 20:00
|1.67178
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13086325
|2009.11.09 19:45
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67144
|1.62144
|1.67224
|2009.11.09 19:55
|1.67167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13086315
|2009.11.09 19:45
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.983
|94.983
|89.903
|2009.11.09 19:50
|89.969
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13086313
|2009.11.09 19:45
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.999
|84.999
|90.079
|2009.11.09 21:25
|90.054
|0.00
|0.00
|0.00
|30.54
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13086194
|2009.11.09 19:43
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49944
|1.44944
|1.50024
|2009.11.09 19:45
|1.49976
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13086161
|2009.11.09 19:42
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.982
|94.982
|89.902
|2009.11.09 19:48
|89.972
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13086159
|2009.11.09 19:42
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.997
|84.997
|90.077
|2009.11.09 21:22
|90.060
|0.00
|0.00
|0.00
|34.98
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13086062
|2009.11.09 19:39
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.967
|94.967
|89.887
|2009.11.10 00:14
|89.953
|0.00
|0.00
|-0.37
|4.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13086061
|2009.11.09 19:39
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.984
|84.984
|90.064
|2009.11.09 19:41
|89.995
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13085329
|2009.11.09 19:25
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.916
|94.916
|89.836
|2009.11.10 01:45
|89.881
|0.00
|0.00
|-0.37
|11.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13085326
|2009.11.09 19:25
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.934
|84.934
|90.014
|2009.11.09 19:33
|89.944
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13085298
|2009.11.09 19:24
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49957
|1.54957
|1.49877
|2009.11.09 19:38
|1.49941
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13085297
|2009.11.09 19:24
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49969
|1.44969
|1.50049
|2009.11.09 19:53
|1.50015
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13085109
|2009.11.09 19:20
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.908
|94.908
|89.828
|2009.11.10 01:43
|89.894
|0.00
|0.00
|-0.37
|4.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13085108
|2009.11.09 19:20
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.926
|84.926
|90.006
|2009.11.09 19:32
|89.937
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13085105
|2009.11.09 19:20
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67228
|1.62228
|1.67308
|2009.11.09 21:03
|1.67253
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13084959
|2009.11.09 19:16
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67238
|1.72238
|1.67158
|2009.11.09 19:19
|1.67225
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13084957
|2009.11.09 19:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67252
|1.62252
|1.67332
|2009.11.09 21:07
|1.67295
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13084951
|2009.11.09 19:16
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49961
|1.54961
|1.49881
|2009.11.09 19:34
|1.49933
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13084949
|2009.11.09 19:16
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49975
|1.44975
|1.50055
|2009.11.09 19:51
|1.50008
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13084844
|2009.11.09 19:13
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.922
|94.922
|89.842
|2009.11.10 01:42
|89.896
|0.00
|0.00
|-0.37
|8.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13084842
|2009.11.09 19:13
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.940
|84.940
|90.020
|2009.11.09 19:35
|89.960
|0.00
|0.00
|0.00
|11.12
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13084615
|2009.11.09 19:10
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67235
|1.72235
|1.67155
|2009.11.09 19:18
|1.67209
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13084610
|2009.11.09 19:10
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67251
|1.62251
|1.67331
|2009.11.09 21:06
|1.67274
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13084557
|2009.11.09 19:09
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67221
|1.72221
|1.67141
|2009.11.09 19:13
|1.67198
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13084554
|2009.11.09 19:09
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67234
|1.62234
|1.67314
|2009.11.09 19:11
|1.67255
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13084349
|2009.11.09 19:05
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.922
|94.922
|89.842
|2009.11.10 01:41
|89.897
|0.00
|0.00
|-0.37
|8.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13084344
|2009.11.09 19:05
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.940
|84.940
|90.020
|2009.11.09 19:34
|89.953
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13084251
|2009.11.09 19:04
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67121
|1.72121
|1.67041
|2009.11.09 19:33
|1.67079
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|13084249
|2009.11.09 19:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67134
|1.62134
|1.67214
|2009.11.09 19:07
|1.67182
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13084121
|2009.11.09 19:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.49959
|1.54959
|1.49879
|2009.11.09 19:30
|1.49932
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13084119
|2009.11.09 19:03
|buy
|0.50
|eurusd
|1.49971
|1.44971
|1.50051
|2009.11.09 19:49
|1.50021
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13083625
|2009.11.09 18:57
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.900
|94.900
|89.820
|2009.11.10 01:44
|89.884
|0.00
|0.00
|-0.37
|5.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13083620
|2009.11.09 18:57
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.916
|84.916
|89.996
|2009.11.09 19:15
|89.928
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13082962
|2009.11.09 18:47
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50043
|1.45043
|1.50123
|2009.11.09 20:02
|1.50057
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13082959
|2009.11.09 18:47
|sell
|0.50
|eurusd
|1.50032
|1.55032
|1.49952
|2009.11.09 18:57
|1.50016
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13082752
|2009.11.09 18:44
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.838
|94.838
|89.758
|2009.11.10 07:42
|89.758
|0.00
|0.00
|-0.37
|26.74
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13082748
|2009.11.09 18:44
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.855
|84.855
|89.935
|2009.11.09 18:49
|89.886
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13082365
|2009.11.09 18:41
|sell
|0.30
|eurusd
|1.50016
|1.55016
|1.49936
|2009.11.09 18:43
|1.50001
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13082354
|2009.11.09 18:41
|buy
|0.50
|eurusd
|1.50030
|1.45030
|1.50110
|2009.11.09 18:51
|1.50053
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13082262
|2009.11.09 18:40
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.861
|94.861
|89.781
|2009.11.10 01:51
|89.850
|0.00
|0.00
|-0.37
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13082246
|2009.11.09 18:40
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.880
|84.880
|89.960
|2009.11.09 18:55
|89.895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13082155
|2009.11.09 18:38
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.865
|94.865
|89.785
|2009.11.09 18:46
|89.853
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13082152
|2009.11.09 18:38
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.883
|84.883
|89.963
|2009.11.09 18:54
|89.896
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13082083
|2009.11.09 18:37
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.876
|94.876
|89.796
|2009.11.09 18:41
|89.864
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13082081
|2009.11.09 18:37
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.894
|84.894
|89.974
|2009.11.09 19:01
|89.921
|0.00
|0.00
|0.00
|15.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13082079
|2009.11.09 18:37
|sell
|0.30
|eurusd
|1.50074
|1.55074
|1.49994
|2009.11.09 18:39
|1.50059
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13082077
|2009.11.09 18:37
|buy
|0.50
|eurusd
|1.50085
|1.45085
|1.50165
|2009.11.10 12:38
|1.50099
|0.00
|0.00
|-0.55
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13081961
|2009.11.09 18:35
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.883
|84.883
|89.963
|2009.11.09 18:51
|89.896
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13081902
|2009.11.09 18:34
|sell
|0.30
|eurusd
|1.50040
|1.55040
|1.49960
|2009.11.09 18:42
|1.50018
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13081899
|2009.11.09 18:34
|buy
|0.50
|eurusd
|1.50053
|1.45053
|1.50133
|2009.11.09 18:36
|1.50065
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13081862
|2009.11.09 18:33
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.858
|94.858
|89.778
|2009.11.10 01:52
|89.848
|0.00
|0.00
|-0.37
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13081860
|2009.11.09 18:33
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.876
|84.876
|89.956
|2009.11.09 18:50
|89.903
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13081851
|2009.11.09 18:33
|buy
|0.50
|eurusd
|1.50074
|1.45074
|1.50154
|2009.11.10 02:12
|1.50089
|0.00
|0.00
|-0.55
|7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13081833
|2009.11.09 18:32
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.862
|94.862
|89.782
|2009.11.10 01:50
|89.847
|0.00
|0.00
|-0.37
|5.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13081832
|2009.11.09 18:32
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.877
|84.877
|89.957
|2009.11.09 18:48
|89.888
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13080911
|2009.11.09 18:19
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.67563
|1.72563
|1.67483
|2009.11.09 18:20
|1.67496
|0.00
|0.00
|0.00
|20.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13080909
|2009.11.09 18:19
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67571
|1.62571
|1.67651
|2009.11.09 21:47
|1.67591
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13080438
|2009.11.09 18:14
|sell
|0.30
|eurusd
|1.50108
|1.55108
|1.50028
|2009.11.09 18:16
|1.50084
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13080435
|2009.11.09 18:14
|buy
|0.50
|eurusd
|1.50120
|1.45120
|1.50200
|2009.11.10 13:01
|1.50149
|0.00
|0.00
|-0.55
|14.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13080054
|2009.11.09 18:11
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.844
|84.844
|89.924
|2009.11.09 18:18
|89.924
|0.00
|0.00
|0.00
|44.48
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13079980
|2009.11.09 18:10
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.835
|94.835
|89.755
|2009.11.10 07:42
|89.755
|0.00
|0.00
|-0.37
|26.74
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13079978
|2009.11.09 18:10
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.852
|84.852
|89.932
|2009.11.09 18:21
|89.909
|0.00
|0.00
|0.00
|31.70
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13079692
|2009.11.09 18:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67511
|1.62511
|1.67591
|2009.11.09 18:11
|1.67591
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13079609
|2009.11.09 18:06
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.818
|94.818
|89.738
|2009.11.10 07:40
|89.807
|0.00
|0.00
|-0.37
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13079606
|2009.11.09 18:06
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.835
|84.835
|89.915
|2009.11.09 18:17
|89.915
|0.00
|0.00
|0.00
|44.49
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13079141
|2009.11.09 18:01
|buy
|0.50
|eurusd
|1.50065
|1.45065
|1.50145
|2009.11.09 18:13
|1.50081
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13078366
|2009.11.09 17:54
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67438
|1.62438
|1.67518
|2009.11.09 17:57
|1.67455
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13078269
|2009.11.09 17:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.67422
|1.62422
|1.67502
|2009.11.09 17:55
|1.67474
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13078206
|2009.11.09 17:52
|sell
|0.30
|usdjpy
|89.816
|94.816
|89.736
|2009.11.10 07:41
|89.805
|0.00
|0.00
|-0.37
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13078203
|2009.11.09 17:52
|buy
|0.50
|usdjpy
|89.833
|84.833
|89.913
|2009.11.09 18:17
|89.913
|0.00
|0.00
|0.00
|44.49
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13077055
|2009.11.09 17:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.815
|84.815
|89.895
|2009.11.09 18:05
|89.826
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13076978
|2009.11.09 17:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.50002
|1.55002
|1.49922
|2009.11.09 18:05
|1.49977
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13076965
|2009.11.09 17:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.50013
|1.45013
|1.50093
|2009.11.09 17:46
|1.50056
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13075253
|2009.11.09 17:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.782
|94.782
|89.702
|2009.11.10 07:43
|89.702
|0.00
|0.00
|-0.12
|8.92
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|13075251
|2009.11.09 17:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.801
|84.801
|89.881
|2009.11.09 17:39
|89.824
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13073765
|2009.11.09 17:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49991
|1.54991
|1.49911
|2009.11.09 17:27
|1.49963
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13073764
|2009.11.09 17:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.50002
|1.45002
|1.50082
|2009.11.09 17:23
|1.50050
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13073722
|2009.11.09 17:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49982
|1.54982
|1.49902
|2009.11.09 17:14
|1.49949
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13073713
|2009.11.09 17:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49995
|1.44995
|1.50075
|2009.11.09 17:19
|1.50075
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13073374
|2009.11.09 17:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49983
|1.54983
|1.49903
|2009.11.09 17:13
|1.49950
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13073368
|2009.11.09 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49996
|1.44996
|1.50076
|2009.11.09 17:19
|1.50048
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13073274
|2009.11.09 17:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.834
|94.834
|89.754
|2009.11.09 17:20
|89.788
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13073260
|2009.11.09 17:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.849
|84.849
|89.929
|2009.11.09 18:20
|89.922
|0.00
|0.00
|0.00
|8.12
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13072533
|2009.11.09 16:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.780
|94.780
|89.700
|2009.11.10 07:43
|89.755
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.79
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13072532
|2009.11.09 16:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.798
|84.798
|89.878
|2009.11.09 16:58
|89.819
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13071897
|2009.11.09 16:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49941
|1.54941
|1.49861
|2009.11.09 20:11
|1.49889
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13071893
|2009.11.09 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49954
|1.44954
|1.50034
|2009.11.09 16:50
|1.49984
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13071207
|2009.11.09 16:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49999
|1.44999
|1.50079
|2009.11.09 17:18
|1.50024
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13071017
|2009.11.09 16:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.838
|94.838
|89.758
|2009.11.09 16:48
|89.814
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13071000
|2009.11.09 16:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.855
|84.855
|89.935
|2009.11.09 18:19
|89.926
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13070849
|2009.11.09 16:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.847
|84.847
|89.927
|2009.11.09 18:18
|89.917
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13070564
|2009.11.09 16:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.832
|84.832
|89.912
|2009.11.09 17:00
|89.853
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13069960
|2009.11.09 16:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.762
|94.762
|89.682
|2009.11.10 07:44
|89.718
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.90
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13069956
|2009.11.09 16:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.777
|84.777
|89.857
|2009.11.09 16:36
|89.798
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13069491
|2009.11.09 16:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.50099
|1.55099
|1.50019
|2009.11.09 16:32
|1.50019
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13069489
|2009.11.09 16:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.50111
|1.45111
|1.50191
|2009.11.10 12:59
|1.50171
|0.00
|0.00
|-0.11
|6.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13069323
|2009.11.09 16:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.783
|94.783
|89.703
|2009.11.09 16:31
|89.762
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13069319
|2009.11.09 16:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.800
|84.800
|89.880
|2009.11.09 16:38
|89.831
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13068680
|2009.11.09 16:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.831
|84.831
|89.911
|2009.11.09 17:09
|89.854
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13063686
|2009.11.09 15:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.847
|94.847
|89.767
|2009.11.09 16:18
|89.822
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13063681
|2009.11.09 15:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.865
|84.865
|89.945
|2009.11.09 18:17
|89.903
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13063674
|2009.11.09 15:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.847
|94.847
|89.767
|2009.11.09 16:16
|89.807
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13063667
|2009.11.09 15:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.865
|84.865
|89.945
|2009.11.09 18:16
|89.900
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13062287
|2009.11.09 15:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.931
|84.931
|90.011
|2009.11.09 19:30
|89.946
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13061525
|2009.11.09 15:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.986
|84.986
|90.066
|2009.11.09 20:00
|90.004
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13061153
|2009.11.09 15:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.996
|84.996
|90.076
|2009.11.09 19:59
|90.014
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13057903
|2009.11.09 14:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.925
|94.925
|89.845
|2009.11.09 15:34
|89.845
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13057898
|2009.11.09 14:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.942
|84.942
|90.022
|2009.11.09 15:10
|90.013
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13057750
|2009.11.09 14:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.925
|94.925
|89.845
|2009.11.09 15:34
|89.845
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|13057748
|2009.11.09 14:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.943
|84.943
|90.023
|2009.11.09 15:07
|89.966
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13056876
|2009.11.09 14:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.931
|94.931
|89.851
|2009.11.09 15:21
|89.899
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13056868
|2009.11.09 14:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.947
|84.947
|90.027
|2009.11.09 15:06
|89.980
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13046900
|2009.11.09 12:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.888
|94.888
|89.808
|2009.11.09 15:35
|89.837
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13046897
|2009.11.09 12:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.904
|84.904
|89.984
|2009.11.09 14:15
|89.940
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13046894
|2009.11.09 12:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.888
|94.888
|89.808
|2009.11.09 13:21
|89.868
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13046891
|2009.11.09 12:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.904
|84.904
|89.984
|2009.11.09 14:13
|89.944
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13045332
|2009.11.09 12:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.897
|94.897
|89.817
|2009.11.09 12:37
|89.871
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13045329
|2009.11.09 12:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.913
|84.913
|89.993
|2009.11.09 14:12
|89.944
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13045257
|2009.11.09 12:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.895
|94.895
|89.815
|2009.11.09 12:36
|89.873
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13045254
|2009.11.09 12:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.912
|84.912
|89.992
|2009.11.09 14:11
|89.946
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13045031
|2009.11.09 12:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.914
|84.914
|89.994
|2009.11.09 14:10
|89.944
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13044729
|2009.11.09 12:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.885
|84.885
|89.965
|2009.11.09 13:35
|89.916
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13043408
|2009.11.09 12:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.008
|85.008
|90.088
|2009.11.09 21:21
|90.060
|0.00
|0.00
|0.00
|5.77
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13025599
|2009.11.09 09:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.197
|95.197
|90.117
|2009.11.09 09:57
|90.170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13025596
|2009.11.09 09:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.214
|85.214
|90.294
|2009.11.09 09:52
|90.241
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13022549
|2009.11.09 09:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49515
|1.54515
|1.49435
|2009.11.10 18:07
|1.49435
|0.00
|0.00
|-0.14
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|13022540
|2009.11.09 09:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49528
|1.44528
|1.49608
|2009.11.09 09:26
|1.49567
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13020958
|2009.11.09 09:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49468
|1.54468
|1.49388
|2009.11.09 09:09
|1.49430
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13020945
|2009.11.09 09:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49488
|1.44488
|1.49568
|2009.11.09 09:17
|1.49523
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13018742
|2009.11.09 08:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49402
|1.54402
|1.49322
|2009.11.09 08:30
|1.49371
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13018740
|2009.11.09 08:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49418
|1.44418
|1.49498
|2009.11.09 09:02
|1.49458
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13015626
|2009.11.09 07:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.143
|95.143
|90.063
|2009.11.09 07:28
|90.115
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13015625
|2009.11.09 07:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.158
|85.158
|90.238
|2009.11.09 09:34
|90.180
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13013654
|2009.11.09 06:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49380
|1.54380
|1.49300
|2009.11.09 06:35
|1.49348
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13013649
|2009.11.09 06:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49396
|1.44396
|1.49476
|2009.11.09 08:20
|1.49430
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13012954
|2009.11.09 06:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49369
|1.44369
|1.49449
|2009.11.09 06:22
|1.49398
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13012340
|2009.11.09 06:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.133
|85.133
|90.213
|2009.11.09 07:12
|90.155
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13012190
|2009.11.09 06:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49238
|1.44238
|1.49318
|2009.11.09 06:16
|1.49318
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13012158
|2009.11.09 06:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49228
|1.44228
|1.49308
|2009.11.09 06:16
|1.49308
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13010674
|2009.11.09 05:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49092
|1.54092
|1.49012
|2009.11.09 05:37
|1.49066
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13010671
|2009.11.09 05:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49108
|1.44108
|1.49188
|2009.11.09 05:49
|1.49188
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13010219
|2009.11.09 05:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49096
|1.44096
|1.49176
|2009.11.09 05:47
|1.49117
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13009746
|2009.11.09 04:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49099
|1.44099
|1.49179
|2009.11.09 05:49
|1.49169
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13009249
|2009.11.09 04:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66897
|1.71897
|1.66817
|2009.11.10 07:11
|1.66817
|0.00
|0.00
|-0.28
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|13008948
|2009.11.09 04:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.167
|85.167
|90.247
|2009.11.09 05:00
|90.191
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13008950
|2009.11.09 04:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.152
|95.152
|90.072
|2009.11.09 06:06
|90.107
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13008946
|2009.11.09 04:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.152
|95.152
|90.072
|2009.11.09 06:05
|90.130
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13008945
|2009.11.09 04:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.167
|85.167
|90.247
|2009.11.09 04:59
|90.193
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13008033
|2009.11.09 04:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.163
|95.163
|90.083
|2009.11.09 04:42
|90.135
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13008022
|2009.11.09 04:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.193
|85.193
|90.273
|2009.11.09 09:46
|90.224
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13006636
|2009.11.09 04:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.036
|95.036
|89.956
|2009.11.09 12:09
|90.008
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13006635
|2009.11.09 04:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.066
|85.066
|90.146
|2009.11.09 04:18
|90.111
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13006634
|2009.11.09 04:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.036
|95.036
|89.956
|2009.11.09 12:08
|90.007
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13006633
|2009.11.09 04:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.066
|85.066
|90.146
|2009.11.09 04:17
|90.092
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13004861
|2009.11.09 03:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.071
|95.071
|89.991
|2009.11.09 04:00
|90.041
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13004855
|2009.11.09 03:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.101
|85.101
|90.181
|2009.11.09 04:19
|90.134
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13004229
|2009.11.09 03:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48918
|1.43918
|1.48998
|2009.11.09 03:41
|1.48939
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13003797
|2009.11.09 03:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.091
|95.091
|90.011
|2009.11.09 03:57
|90.064
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13003793
|2009.11.09 03:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.121
|85.121
|90.201
|2009.11.09 04:23
|90.157
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13002999
|2009.11.09 03:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.975
|94.975
|89.895
|2009.11.09 12:22
|89.919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.23
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13002998
|2009.11.09 03:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.005
|85.005
|90.085
|2009.11.09 03:31
|90.085
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY[tp]
|13002997
|2009.11.09 03:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.975
|94.975
|89.895
|2009.11.09 12:19
|89.953
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13002993
|2009.11.09 03:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.005
|85.005
|90.085
|2009.11.09 03:31
|90.085
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13002928
|2009.11.09 03:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.966
|94.966
|89.886
|2009.11.09 12:21
|89.914
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13002927
|2009.11.09 03:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.996
|84.996
|90.076
|2009.11.09 03:31
|90.076
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13002570
|2009.11.09 03:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49041
|1.54041
|1.48961
|2009.11.09 03:18
|1.49010
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13002565
|2009.11.09 03:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49071
|1.44071
|1.49151
|2009.11.09 04:58
|1.49102
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13002560
|2009.11.09 03:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49041
|1.54041
|1.48961
|2009.11.09 03:16
|1.49017
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13002554
|2009.11.09 03:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49071
|1.44071
|1.49151
|2009.11.09 04:56
|1.49097
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13002507
|2009.11.09 03:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49047
|1.44047
|1.49127
|2009.11.09 04:53
|1.49078
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13002440
|2009.11.09 03:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49045
|1.44045
|1.49125
|2009.11.09 04:50
|1.49125
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
|13002439
|2009.11.09 03:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49015
|1.54015
|1.48935
|2009.11.09 03:32
|1.48935
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
|13002334
|2009.11.09 03:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.960
|84.960
|90.040
|2009.11.09 03:26
|89.980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13002333
|2009.11.09 03:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.930
|94.930
|89.850
|2009.11.09 12:20
|89.910
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13002330
|2009.11.09 03:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.960
|84.960
|90.040
|2009.11.09 03:25
|89.986
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13001918
|2009.11.09 03:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66733
|1.71733
|1.66653
|2009.11.09 03:17
|1.66653
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13001916
|2009.11.09 03:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66773
|1.61773
|1.66853
|2009.11.09 04:47
|1.66853
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|13001767
|2009.11.09 03:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48985
|1.43985
|1.49065
|2009.11.09 03:06
|1.49030
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13001228
|2009.11.09 02:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48863
|1.43863
|1.48943
|2009.11.09 02:59
|1.48943
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13001223
|2009.11.09 02:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48863
|1.43863
|1.48943
|2009.11.09 02:59
|1.48943
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13001200
|2009.11.09 02:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.924
|84.924
|90.004
|2009.11.09 03:15
|90.004
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|13000951
|2009.11.09 02:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48887
|1.43887
|1.48967
|2009.11.09 02:59
|1.48967
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13000950
|2009.11.09 02:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48857
|1.53857
|1.48777
|2009.11.09 02:49
|1.48821
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13000947
|2009.11.09 02:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48887
|1.43887
|1.48967
|2009.11.09 02:59
|1.48967
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13000825
|2009.11.09 02:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48888
|1.43888
|1.48968
|2009.11.09 02:59
|1.48968
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|13000823
|2009.11.09 02:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48858
|1.53858
|1.48778
|2009.11.09 02:47
|1.48811
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13000821
|2009.11.09 02:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48888
|1.43888
|1.48968
|2009.11.09 02:59
|1.48968
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|13000698
|2009.11.09 02:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.871
|94.871
|89.791
|2009.11.09 12:35
|89.846
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13000697
|2009.11.09 02:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.901
|84.901
|89.981
|2009.11.09 03:05
|89.926
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13000497
|2009.11.09 02:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66650
|1.61650
|1.66730
|2009.11.09 02:59
|1.66683
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13000234
|2009.11.09 02:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66534
|1.71534
|1.66454
|2009.11.10 07:19
|1.66454
|0.00
|0.00
|-0.28
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|13000231
|2009.11.09 02:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66574
|1.61574
|1.66654
|2009.11.09 02:35
|1.66602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12999864
|2009.11.09 02:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66433
|1.71433
|1.66353
|2009.11.10 07:21
|1.66406
|0.00
|0.00
|-0.28
|2.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|12999851
|2009.11.09 02:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66469
|1.61469
|1.66549
|2009.11.09 02:31
|1.66522
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|12999678
|2009.11.09 02:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66378
|1.71378
|1.66298
|2009.11.10 07:22
|1.66298
|0.00
|0.00
|-0.28
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|12999676
|2009.11.09 02:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66414
|1.61414
|1.66494
|2009.11.09 02:30
|1.66494
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|12999488
|2009.11.09 02:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.812
|94.812
|89.732
|2009.11.09 16:30
|89.761
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|12999487
|2009.11.09 02:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.842
|84.842
|89.922
|2009.11.09 02:33
|89.883
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|12999484
|2009.11.09 02:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.812
|94.812
|89.732
|2009.11.09 16:23
|89.787
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|12999481
|2009.11.09 02:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.842
|84.842
|89.922
|2009.11.09 02:31
|89.867
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12999238
|2009.11.09 02:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.797
|94.797
|89.717
|2009.11.09 16:29
|89.761
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|12999230
|2009.11.09 02:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.827
|84.827
|89.907
|2009.11.09 02:29
|89.857
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|12999162
|2009.11.09 02:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48562
|1.53562
|1.48482
|2009.11.09 16:20
|1.50076
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|12999159
|2009.11.09 02:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48592
|1.43592
|1.48672
|2009.11.09 02:19
|1.48625
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|12999116
|2009.11.09 02:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48554
|1.53554
|1.48474
|2009.11.09 16:21
|1.50073
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|12999115
|2009.11.09 02:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48584
|1.43584
|1.48664
|2009.11.09 02:18
|1.48623
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|12999087
|2009.11.09 02:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48530
|1.53530
|1.48450
|2009.11.09 16:21
|1.50073
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|12999083
|2009.11.09 02:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48560
|1.43560
|1.48640
|2009.11.09 02:17
|1.48619
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|12999029
|2009.11.09 02:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.821
|94.821
|89.741
|2009.11.09 16:22
|89.793
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|12999027
|2009.11.09 02:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.851
|84.851
|89.931
|2009.11.09 02:32
|89.872
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|12999025
|2009.11.09 02:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.821
|94.821
|89.741
|2009.11.09 16:17
|89.779
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|12999023
|2009.11.09 02:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.851
|84.851
|89.931
|2009.11.09 02:28
|89.876
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12999020
|2009.11.09 02:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66213
|1.71213
|1.66133
|2009.11.10 01:14
|1.67767
|0.00
|0.00
|-0.28
|-155.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|12999019
|2009.11.09 02:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66248
|1.61248
|1.66328
|2009.11.09 02:17
|1.66273
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|12999017
|2009.11.09 02:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66213
|1.71213
|1.66133
|2009.11.10 01:14
|1.67767
|0.00
|0.00
|-0.28
|-155.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12999016
|2009.11.09 02:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66248
|1.61248
|1.66328
|2009.11.09 02:16
|1.66277
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12998703
|2009.11.09 02:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66236
|1.71236
|1.66156
|2009.11.09 02:09
|1.66214
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|12998701
|2009.11.09 02:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66271
|1.61271
|1.66351
|2009.11.09 02:23
|1.66314
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|12998667
|2009.11.09 02:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66262
|1.71262
|1.66182
|2009.11.09 02:08
|1.66209
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|12998663
|2009.11.09 02:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66297
|1.61297
|1.66377
|2009.11.09 02:25
|1.66377
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|12998662
|2009.11.09 02:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66262
|1.71262
|1.66182
|2009.11.09 02:07
|1.66240
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12998654
|2009.11.09 02:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66297
|1.61297
|1.66377
|2009.11.09 02:25
|1.66324
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12998626
|2009.11.09 02:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.881
|94.881
|89.801
|2009.11.09 02:09
|89.830
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|12998625
|2009.11.09 02:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.911
|84.911
|89.991
|2009.11.09 03:11
|89.941
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12998490
|2009.11.09 02:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.898
|84.898
|89.978
|2009.11.09 02:45
|89.948
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|12998369
|2009.11.09 02:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48675
|1.43675
|1.48755
|2009.11.09 02:30
|1.48755
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|12998346
|2009.11.09 01:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48643
|1.53643
|1.48563
|2009.11.09 02:02
|1.48620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|12988550
|2009.11.06 22:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66061
|1.71061
|1.65981
|2009.11.09 18:19
|1.67571
|0.00
|0.00
|-0.28
|-151.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|12988549
|2009.11.06 22:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66091
|1.61091
|1.66171
|2009.11.06 23:15
|1.66171
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|12988467
|2009.11.06 22:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66103
|1.71103
|1.66023
|2009.11.06 22:59
|1.66096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|12988463
|2009.11.06 22:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66103
|1.71103
|1.66023
|2009.11.06 22:58
|1.66100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12988465
|2009.11.06 22:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66133
|1.61133
|1.66213
|2009.11.06 23:16
|1.66213
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|12988462
|2009.11.06 22:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66133
|1.61133
|1.66213
|2009.11.06 23:16
|1.66213
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|12988410
|2009.11.06 22:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66100
|1.71100
|1.66020
|2009.11.09 23:48
|1.67621
|0.00
|0.00
|-0.28
|-152.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12988409
|2009.11.06 22:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66130
|1.61130
|1.66210
|2009.11.06 23:16
|1.66210
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|12988287
|2009.11.06 22:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48435
|1.53435
|1.48355
|2009.11.09 16:21
|1.50073
|0.00
|0.00
|-0.14
|-163.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|12988280
|2009.11.06 22:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48435
|1.53435
|1.48355
|2009.11.09 16:21
|1.50073
|0.00
|0.00
|-0.14
|-163.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|12988283
|2009.11.06 22:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48465
|1.43465
|1.48545
|2009.11.09 00:04
|1.48545
|0.00
|0.00
|-0.11
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|12988274
|2009.11.06 22:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48465
|1.43465
|1.48545
|2009.11.09 00:04
|1.48545
|0.00
|0.00
|-0.11
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|12987872
|2009.11.06 22:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66048
|1.61048
|1.66128
|2009.11.06 22:42
|1.66073
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12987638
|2009.11.06 22:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66061
|1.61061
|1.66141
|2009.11.06 22:44
|1.66082
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12987540
|2009.11.06 22:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66029
|1.71029
|1.65949
|2009.11.09 18:15
|1.67570
|0.00
|0.00
|-0.28
|-154.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12987538
|2009.11.06 22:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66059
|1.61059
|1.66139
|2009.11.06 22:43
|1.66083
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12987383
|2009.11.06 22:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65996
|1.70996
|1.65916
|2009.11.09 18:15
|1.67570
|0.00
|0.00
|-0.28
|-157.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|12987381
|2009.11.06 22:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66026
|1.61026
|1.66106
|2009.11.06 22:40
|1.66051
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|12987259
|2009.11.06 22:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.918
|94.918
|89.838
|2009.11.09 00:09
|89.838
|0.00
|0.00
|-0.12
|8.90
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|12987258
|2009.11.06 22:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.948
|84.948
|90.028
|2009.11.09 03:20
|89.978
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12987197
|2009.11.06 22:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.914
|94.914
|89.834
|2009.11.09 00:13
|89.834
|0.00
|0.00
|-0.12
|8.91
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|12987196
|2009.11.06 22:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.944
|84.944
|90.024
|2009.11.09 03:18
|90.004
|0.00
|0.00
|-0.07
|6.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|12987195
|2009.11.06 22:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.914
|94.914
|89.834
|2009.11.09 00:13
|89.834
|0.00
|0.00
|-0.12
|8.91
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|12987193
|2009.11.06 22:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.944
|84.944
|90.024
|2009.11.09 03:15
|89.974
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.33
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12987074
|2009.11.06 22:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65996
|1.70996
|1.65916
|2009.11.09 18:15
|1.67570
|0.00
|0.00
|-0.28
|-157.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|12987051
|2009.11.06 22:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65963
|1.70963
|1.65883
|2009.11.09 18:02
|1.67494
|0.00
|0.00
|-0.28
|-153.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|12987049
|2009.11.06 22:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65993
|1.60993
|1.66073
|2009.11.06 22:20
|1.66029
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|12986988
|2009.11.06 22:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.978
|94.978
|89.898
|2009.11.06 22:13
|89.911
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|12986987
|2009.11.06 22:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.001
|85.001
|90.081
|2009.11.09 03:31
|90.081
|0.00
|0.00
|-0.07
|8.88
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|12986985
|2009.11.06 22:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66005
|1.61005
|1.66085
|2009.11.06 22:14
|1.66038
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12986942
|2009.11.06 22:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65978
|1.70978
|1.65898
|2009.11.09 18:18
|1.67560
|0.00
|0.00
|-0.28
|-158.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12986940
|2009.11.06 22:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65998
|1.60998
|1.66078
|2009.11.06 22:13
|1.66026
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12986899
|2009.11.06 22:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.969
|84.969
|90.049
|2009.11.09 03:17
|90.003
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12986863
|2009.11.06 22:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48348
|1.53348
|1.48268
|2009.11.09 16:21
|1.50073
|0.00
|0.00
|-0.14
|-172.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|12986861
|2009.11.06 22:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48364
|1.43364
|1.48444
|2009.11.06 22:14
|1.48393
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|12986250
|2009.11.06 21:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.933
|84.933
|90.013
|2009.11.06 22:00
|89.956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12986129
|2009.11.06 21:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66073
|1.71073
|1.65993
|2009.11.06 21:59
|1.66032
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|12986128
|2009.11.06 21:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66093
|1.61093
|1.66173
|2009.11.06 23:15
|1.66173
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|12986116
|2009.11.06 21:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48411
|1.53411
|1.48331
|2009.11.06 21:59
|1.48383
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|12986115
|2009.11.06 21:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48427
|1.43427
|1.48507
|2009.11.09 00:04
|1.48507
|0.00
|0.00
|-0.11
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|12985790
|2009.11.06 21:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66048
|1.71048
|1.65968
|2009.11.06 21:37
|1.66024
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12985789
|2009.11.06 21:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66068
|1.61068
|1.66148
|2009.11.06 21:52
|1.66095
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12985714
|2009.11.06 21:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48422
|1.53422
|1.48342
|2009.11.06 21:50
|1.48400
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|12985712
|2009.11.06 21:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48438
|1.43438
|1.48518
|2009.11.09 00:04
|1.48518
|0.00
|0.00
|-0.11
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|12985518
|2009.11.06 21:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.830
|94.830
|89.750
|2009.11.09 01:06
|89.750
|0.00
|0.00
|-0.12
|8.91
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|12985517
|2009.11.06 21:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.852
|84.852
|89.932
|2009.11.06 21:46
|89.895
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|12985384
|2009.11.06 21:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66024
|1.71024
|1.65944
|2009.11.06 22:00
|1.65944
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|12985383
|2009.11.06 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66044
|1.61044
|1.66124
|2009.11.06 21:41
|1.66076
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12984995
|2009.11.06 21:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48353
|1.53353
|1.48273
|2009.11.09 16:21
|1.50073
|0.00
|0.00
|-0.14
|-172.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|12984994
|2009.11.06 21:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48369
|1.43369
|1.48449
|2009.11.06 21:26
|1.48409
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|12984690
|2009.11.06 21:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66044
|1.71044
|1.65964
|2009.11.06 22:00
|1.65964
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|12984689
|2009.11.06 21:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66064
|1.61064
|1.66144
|2009.11.06 21:51
|1.66086
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|12984629
|2009.11.06 21:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.823
|94.823
|89.743
|2009.11.09 01:06
|89.743
|0.00
|0.00
|-0.12
|8.91
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|12984626
|2009.11.06 21:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.844
|84.844
|89.924
|2009.11.06 21:45
|89.896
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|12984624
|2009.11.06 21:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.823
|94.823
|89.743
|2009.11.09 01:06
|89.743
|0.00
|0.00
|-0.12
|8.91
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|12984622
|2009.11.06 21:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.844
|84.844
|89.924
|2009.11.06 21:44
|89.910
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12984511
|2009.11.06 21:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66066
|1.71066
|1.65986
|2009.11.06 21:18
|1.66045
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12984506
|2009.11.06 21:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66086
|1.61086
|1.66166
|2009.11.06 22:55
|1.66109
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12984252
|2009.11.06 21:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66064
|1.71064
|1.65984
|2009.11.06 21:28
|1.66038
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12984250
|2009.11.06 21:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66084
|1.61084
|1.66164
|2009.11.06 22:53
|1.66105
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12984228
|2009.11.06 21:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66086
|1.61086
|1.66166
|2009.11.06 22:54
|1.66109
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12984229
|2009.11.06 21:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66066
|1.71066
|1.65986
|2009.11.06 21:16
|1.66042
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12984219
|2009.11.06 21:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.851
|84.851
|89.931
|2009.11.06 21:43
|89.902
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12984141
|2009.11.06 20:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66044
|1.71044
|1.65964
|2009.11.06 22:00
|1.65964
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD[tp]
|12984138
|2009.11.06 20:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66064
|1.61064
|1.66144
|2009.11.06 21:50
|1.66094
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|12983549
|2009.11.06 20:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.830
|94.830
|89.750
|2009.11.09 01:06
|89.750
|0.00
|0.00
|-0.12
|8.91
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|12983537
|2009.11.06 20:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.846
|84.846
|89.926
|2009.11.06 21:39
|89.878
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12983104
|2009.11.06 20:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.814
|94.814
|89.744
|2009.11.09 01:06
|89.744
|0.00
|0.00
|-0.12
|7.80
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY[tp]
|12983098
|2009.11.06 20:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.834
|84.834
|89.904
|2009.11.06 21:37
|89.859
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|12983026
|2009.11.06 20:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48395
|1.53395
|1.48325
|2009.11.06 21:11
|1.48356
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|12983021
|2009.11.06 20:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48405
|1.43405
|1.48475
|2009.11.06 21:41
|1.48430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|12982979
|2009.11.06 20:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66068
|1.71068
|1.65988
|2009.11.06 20:51
|1.66060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|12982978
|2009.11.06 20:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66068
|1.71068
|1.65988
|2009.11.06 20:51
|1.66060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12982740
|2009.11.06 20:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.827
|84.827
|89.897
|2009.11.06 21:19
|89.848
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12982737
|2009.11.06 20:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48424
|1.53424
|1.48354
|2009.11.06 20:40
|1.48384
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|12982736
|2009.11.06 20:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48436
|1.43436
|1.48506
|2009.11.09 00:04
|1.48506
|0.00
|0.00
|-0.11
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|12982715
|2009.11.06 20:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48441
|1.43441
|1.48511
|2009.11.09 00:04
|1.48511
|0.00
|0.00
|-0.11
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|12982463
|2009.11.06 20:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48402
|1.53402
|1.48332
|2009.11.06 21:09
|1.48360
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|12982462
|2009.11.06 20:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48412
|1.43412
|1.48482
|2009.11.06 22:44
|1.48435
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|12981799
|2009.11.06 20:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48364
|1.53364
|1.48294
|2009.11.09 16:21
|1.50073
|0.00
|0.00
|-0.14
|-170.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|12981798
|2009.11.06 20:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48378
|1.43378
|1.48448
|2009.11.06 20:18
|1.48417
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|12981691
|2009.11.06 20:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48355
|1.43355
|1.48425
|2009.11.06 20:17
|1.48425
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|12980612
|2009.11.06 19:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48419
|1.43419
|1.48489
|2009.11.06 22:59
|1.48430
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|12980570
|2009.11.06 19:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48403
|1.53403
|1.48333
|2009.11.06 20:08
|1.48366
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|12980568
|2009.11.06 19:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48414
|1.43414
|1.48484
|2009.11.06 21:40
|1.48435
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|12980511
|2009.11.06 19:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66077
|1.61077
|1.66157
|2009.11.06 21:49
|1.66101
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|12980512
|2009.11.06 19:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66064
|1.71064
|1.65984
|2009.11.06 20:12
|1.66026
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|12979854
|2009.11.06 19:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66010
|1.71010
|1.65930
|2009.11.06 22:01
|1.65971
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12979837
|2009.11.06 19:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66021
|1.61021
|1.66101
|2009.11.06 19:52
|1.66060
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12979661
|2009.11.06 19:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.799
|94.799
|89.729
|2009.11.09 01:09
|89.729
|0.00
|0.00
|-0.12
|7.80
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJP[tp]
|12979660
|2009.11.06 19:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.814
|84.814
|89.884
|2009.11.06 19:48
|89.846
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12979084
|2009.11.06 19:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66078
|1.71078
|1.65998
|2009.11.06 19:41
|1.66034
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12979083
|2009.11.06 19:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66092
|1.61092
|1.66172
|2009.11.06 21:48
|1.66118
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12979013
|2009.11.06 19:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48510
|1.43510
|1.48580
|2009.11.09 00:04
|1.48580
|0.00
|0.00
|-0.11
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|12978889
|2009.11.06 19:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.858
|84.858
|89.928
|2009.11.06 21:40
|89.879
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12978805
|2009.11.06 19:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.846
|84.846
|89.916
|2009.11.06 21:38
|89.868
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12978550
|2009.11.06 19:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48491
|1.43491
|1.48561
|2009.11.06 19:28
|1.48528
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|12978309
|2009.11.06 19:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48518
|1.53518
|1.48448
|2009.11.06 19:24
|1.48479
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|12978307
|2009.11.06 19:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48530
|1.43530
|1.48600
|2009.11.09 00:04
|1.48600
|0.00
|0.00
|-0.11
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|12978060
|2009.11.06 19:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48484
|1.53484
|1.48414
|2009.11.06 19:42
|1.48450
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|12978059
|2009.11.06 19:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48484
|1.53484
|1.48414
|2009.11.06 19:39
|1.48433
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|12978057
|2009.11.06 19:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48498
|1.43498
|1.48568
|2009.11.06 19:35
|1.48568
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|12977616
|2009.11.06 19:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65922
|1.70922
|1.65842
|2009.11.06 19:19
|1.65868
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12977612
|2009.11.06 19:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65938
|1.60938
|1.66018
|2009.11.06 19:28
|1.66018
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|12977266
|2009.11.06 19:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.923
|94.923
|89.853
|2009.11.06 19:14
|89.898
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|12977263
|2009.11.06 19:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.939
|84.939
|90.009
|2009.11.06 22:06
|89.977
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12977198
|2009.11.06 19:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48370
|1.53370
|1.48300
|2009.11.06 20:11
|1.48339
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|12977196
|2009.11.06 19:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48380
|1.43380
|1.48450
|2009.11.06 19:10
|1.48417
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|12977191
|2009.11.06 19:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65850
|1.70850
|1.65770
|2009.11.09 17:52
|1.67420
|0.00
|0.00
|-0.28
|-157.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|12977188
|2009.11.06 19:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65850
|1.70850
|1.65770
|2009.11.09 17:52
|1.67420
|0.00
|0.00
|-0.28
|-157.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12977185
|2009.11.06 19:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65862
|1.60862
|1.65942
|2009.11.06 19:11
|1.65921
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12976635
|2009.11.06 18:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.850
|84.850
|89.930
|2009.11.06 19:07
|89.885
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12976485
|2009.11.06 18:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.849
|84.849
|89.929
|2009.11.06 19:07
|89.884
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12976178
|2009.11.06 18:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.847
|84.847
|89.927
|2009.11.06 19:06
|89.884
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12975971
|2009.11.06 18:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.818
|84.818
|89.898
|2009.11.06 18:59
|89.855
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|12975924
|2009.11.06 18:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65890
|1.70890
|1.65810
|2009.11.06 18:59
|1.65856
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12975923
|2009.11.06 18:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65900
|1.60900
|1.65980
|2009.11.06 19:26
|1.65980
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|12975095
|2009.11.06 18:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48375
|1.53375
|1.48295
|2009.11.06 19:02
|1.48363
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|12975085
|2009.11.06 18:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48388
|1.43388
|1.48468
|2009.11.06 18:43
|1.48468
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD[tp]
|12973670
|2009.11.06 18:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48544
|1.43544
|1.48624
|2009.11.09 00:04
|1.48624
|0.00
|0.00
|-0.11
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|12973486
|2009.11.06 18:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65868
|1.60868
|1.65948
|2009.11.06 18:29
|1.65948
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|12971990
|2009.11.06 18:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.772
|84.772
|89.852
|2009.11.06 18:32
|89.852
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|12971799
|2009.11.06 18:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65942
|1.70942
|1.65862
|2009.11.06 18:26
|1.65862
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|12971795
|2009.11.06 18:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65958
|1.60958
|1.66038
|2009.11.06 18:32
|1.66030
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12971708
|2009.11.06 18:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65935
|1.70935
|1.65855
|2009.11.06 18:26
|1.65855
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|12971706
|2009.11.06 18:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65945
|1.60945
|1.66025
|2009.11.06 18:31
|1.66025
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|12970944
|2009.11.06 18:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65948
|1.70948
|1.65868
|2009.11.06 18:26
|1.65868
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|12970940
|2009.11.06 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65960
|1.60960
|1.66040
|2009.11.06 18:10
|1.66004
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12969745
|2009.11.06 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65939
|1.60939
|1.66019
|2009.11.06 17:59
|1.66019
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|12969676
|2009.11.06 17:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65945
|1.60945
|1.66025
|2009.11.06 17:59
|1.66025
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|12969587
|2009.11.06 17:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.812
|84.812
|89.892
|2009.11.06 18:33
|89.892
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|12969496
|2009.11.06 17:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65934
|1.70934
|1.65854
|2009.11.06 18:26
|1.65854
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|12969475
|2009.11.06 17:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65946
|1.60946
|1.66026
|2009.11.06 17:59
|1.66005
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12968762
|2009.11.06 17:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.724
|94.724
|89.644
|2009.11.09 17:34
|89.829
|0.00
|0.00
|-0.12
|-11.69
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|12968758
|2009.11.06 17:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.742
|84.742
|89.822
|2009.11.06 17:54
|89.822
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|12967129
|2009.11.06 17:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48736
|1.53736
|1.48656
|2009.11.06 17:36
|1.48656
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|12967123
|2009.11.06 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48746
|1.43746
|1.48826
|2009.11.09 02:35
|1.48794
|0.00
|0.00
|-0.11
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|12967052
|2009.11.06 17:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65711
|1.60711
|1.65791
|2009.11.06 17:52
|1.65791
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|12966930
|2009.11.06 17:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65703
|1.60703
|1.65783
|2009.11.06 17:51
|1.65741
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12966063
|2009.11.06 17:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65714
|1.60714
|1.65794
|2009.11.06 17:52
|1.65794
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|12965318
|2009.11.06 17:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.834
|84.834
|89.914
|2009.11.06 18:33
|89.914
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY[tp]
|12965207
|2009.11.06 17:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.822
|84.822
|89.902
|2009.11.06 18:33
|89.877
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|12965109
|2009.11.06 17:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65840
|1.70840
|1.65760
|2009.11.06 17:25
|1.65760
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUS[tp]
|12965101
|2009.11.06 17:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65840
|1.70840
|1.65760
|2009.11.06 17:24
|1.65778
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|12964984
|2009.11.06 17:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48959
|1.43959
|1.49039
|2009.11.09 03:04
|1.48985
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.60
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|12963773
|2009.11.06 17:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49042
|1.54042
|1.48962
|2009.11.06 17:17
|1.48962
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUS[tp]
|12963768
|2009.11.06 17:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.49053
|1.44053
|1.49133
|2009.11.09 04:49
|1.49110
|0.00
|0.00
|-0.11
|5.70
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|12961713
|2009.11.06 17:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65753
|1.60753
|1.65833
|2009.11.06 17:05
|1.65833
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|12961554
|2009.11.06 17:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48910
|1.53910
|1.48830
|2009.11.06 17:26
|1.48841
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|12961553
|2009.11.06 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48922
|1.43922
|1.49002
|2009.11.06 17:05
|1.49002
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD[tp]
|12961380
|2009.11.06 17:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65735
|0.00000
|0.00000
|2009.11.06 17:08
|1.65900
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|12960662
|2009.11.06 16:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48932
|1.43932
|1.49012
|2009.11.06 17:05
|1.49012
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD[tp]
|12957226
|2009.11.06 16:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65843
|1.60843
|1.65913
|2009.11.06 16:45
|1.65864
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|12956396
|2009.11.06 16:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65731
|1.70731
|1.65661
|2009.11.06 17:30
|1.65703
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Down_GBPUSD
|12956395
|2009.11.06 16:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65749
|1.60749
|1.65819
|2009.11.06 16:37
|1.65819
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD[tp]
|12956390
|2009.11.06 16:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65749
|1.60749
|1.65819
|2009.11.06 16:37
|1.65819
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD[tp]
|12956387
|2009.11.06 16:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65731
|1.70731
|1.65661
|2009.11.06 16:59
|1.65705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|12954512
|2009.11.06 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48581
|1.53581
|1.48481
|2009.11.06 18:26
|1.48481
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD[tp]
|12954509
|2009.11.06 16:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48590
|1.43590
|1.48690
|2009.11.06 16:30
|1.48638
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|12954347
|2009.11.06 16:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.48607
|1.43607
|1.48707
|2009.11.06 16:28
|1.48646
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|12954339
|2009.11.06 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48595
|1.53595
|1.48495
|2009.11.06 18:25
|1.48550
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|12953863
|2009.11.06 16:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65593
|1.70593
|1.65493
|2009.11.06 16:23
|1.65525
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|12953861
|2009.11.06 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65608
|1.60608
|1.65708
|2009.11.06 16:29
|1.65708
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD[tp]
|12952847
|2009.11.06 16:16
|balance
|Deposit
|100 000.00
|
|0.00
|0.00
|-207.00
|19 337.67
|Closed P/L:
|19 130.67
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13001227
|2009.11.09 02:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48833
|1.53833
|1.48753
|
|1.49461
|0.00
|0.00
|-0.70
|-62.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13004231
|2009.11.09 03:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48888
|1.53888
|1.48808
|
|1.49461
|0.00
|0.00
|-0.70
|-57.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13009745
|2009.11.09 04:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49083
|1.54083
|1.49003
|
|1.49461
|0.00
|0.00
|-0.70
|-37.80
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13010221
|2009.11.09 05:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49080
|1.54080
|1.49000
|
|1.49461
|0.00
|0.00
|-0.70
|-38.10
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Jump_EURUSD
|13012162
|2009.11.09 06:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49212
|1.54212
|1.49132
|
|1.49461
|0.00
|0.00
|-0.70
|-24.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13012193
|2009.11.09 06:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.49222
|1.54222
|1.49142
|
|1.49461
|0.00
|0.00
|-0.70
|-23.90
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13258307
|2009.11.11 10:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50435
|1.45435
|1.50505
|
|1.49447
|0.00
|0.00
|-0.99
|-296.40
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13266830
|2009.11.11 11:54
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50421
|1.45421
|1.50491
|
|1.49447
|0.00
|0.00
|-0.99
|-292.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13276080
|2009.11.11 13:08
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50428
|1.45428
|1.50498
|
|1.49447
|0.00
|0.00
|-0.99
|-294.30
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Up_EURUSD
|13277434
|2009.11.11 13:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50442
|1.45442
|1.50512
|
|1.49447
|0.00
|0.00
|-0.99
|-298.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13311540
|2009.11.11 16:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.50281
|1.45281
|1.50351
|
|1.49447
|0.00
|0.00
|-0.99
|-250.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13266221
|2009.11.11 11:45
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.67782
|1.62782
|1.67852
|
|1.65751
|0.00
|0.00
|-0.09
|-609.30
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13273968
|2009.11.11 12:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66719
|1.61719
|1.66789
|
|1.65751
|0.00
|0.00
|-0.12
|-387.20
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13279390
|2009.11.11 13:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66730
|1.61730
|1.66800
|
|1.65751
|0.00
|0.00
|-0.12
|-391.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13286727
|2009.11.11 14:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66693
|1.61693
|1.66763
|
|1.65751
|0.00
|0.00
|-0.12
|-376.80
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13287402
|2009.11.11 14:51
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66697
|1.61697
|1.66767
|
|1.65751
|0.00
|0.00
|-0.12
|-378.40
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13287529
|2009.11.11 14:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.66700
|1.61700
|1.66770
|
|1.65751
|0.00
|0.00
|-0.12
|-379.60
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Act_GBPUSD
|13308896
|2009.11.11 16:06
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.66676
|1.61676
|1.66746
|
|1.65751
|0.00
|0.00
|-0.15
|-462.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Up_GBPUSD
|13029479
|2009.11.09 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.160
|85.160
|90.240
|
|89.806
|0.00
|0.00
|-0.34
|-39.42
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13031348
|2009.11.09 10:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.151
|85.151
|90.231
|
|89.806
|0.00
|0.00
|-0.34
|-38.42
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13163574
|2009.11.10 12:48
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.165
|85.165
|90.245
|
|89.806
|0.00
|0.00
|-0.80
|-119.93
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13166285
|2009.11.10 13:13
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.146
|85.146
|90.226
|
|89.806
|0.00
|0.00
|-0.80
|-113.58
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13169233
|2009.11.10 13:49
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.130
|85.130
|90.210
|
|89.806
|0.00
|0.00
|-0.80
|-108.23
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13173871
|2009.11.10 14:37
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.095
|85.095
|90.175
|
|89.806
|0.00
|0.00
|-0.80
|-96.54
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13174263
|2009.11.10 14:43
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.073
|85.073
|90.153
|
|89.806
|0.00
|0.00
|-0.80
|-89.19
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13174375
|2009.11.10 14:44
|buy
|0.30
|usdjpy
|90.078
|85.078
|90.158
|
|89.806
|0.00
|0.00
|-0.80
|-90.86
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13239655
|2009.11.11 08:01
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.600
|94.600
|89.530
|
|89.816
|0.00
|0.00
|-1.83
|-120.25
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13240831
|2009.11.11 08:08
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.700
|94.700
|89.630
|
|89.816
|0.00
|0.00
|-1.83
|-64.58
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13253417
|2009.11.11 09:56
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.982
|84.982
|90.052
|
|89.806
|0.00
|0.00
|-0.60
|-58.79
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13349295
|2009.11.12 01:20
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.975
|84.975
|90.045
|
|89.806
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.46
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13349353
|2009.11.12 01:21
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.981
|84.981
|90.051
|
|89.806
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.46
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13349389
|2009.11.12 01:22
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.969
|84.969
|90.039
|
|89.806
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.45
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13349519
|2009.11.12 01:29
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.935
|84.935
|90.005
|
|89.806
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.09
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13349780
|2009.11.12 01:39
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.910
|84.910
|89.980
|
|89.806
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.74
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13400788
|2009.11.12 13:20
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.774
|94.774
|89.704
|
|89.816
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.38
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13400845
|2009.11.12 13:21
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.774
|94.774
|89.704
|
|89.816
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.38
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13400864
|2009.11.12 13:22
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.774
|94.774
|89.704
|
|89.816
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.38
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13400900
|2009.11.12 13:23
|buy
|0.30
|eurusd
|1.49481
|1.44481
|1.49551
|
|1.49447
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Act_EURUSD
|13401303
|2009.11.12 13:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65638
|1.70638
|1.65568
|
|1.65765
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13402059
|2009.11.12 13:39
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.785
|94.785
|89.715
|
|89.816
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.26
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13402065
|2009.11.12 13:39
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.785
|94.785
|89.715
|
|89.816
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.26
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13402331
|2009.11.12 13:42
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.796
|84.796
|89.866
|
|89.806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13402334
|2009.11.12 13:42
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.788
|94.788
|89.718
|
|89.816
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.59
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Trend_USDJPY
|13402758
|2009.11.12 13:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.811
|84.811
|89.881
|
|89.806
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13402769
|2009.11.12 13:45
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.801
|94.801
|89.731
|
|89.816
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.35
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13402801
|2009.11.12 13:45
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49400
|1.54400
|1.49330
|
|1.49461
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13403157
|2009.11.12 13:49
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65660
|1.70660
|1.65590
|
|1.65765
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13403299
|2009.11.12 13:50
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49420
|1.54420
|1.49350
|
|1.49461
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13403319
|2009.11.12 13:50
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49420
|1.54420
|1.49350
|
|1.49461
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Down_EURUSD
|13403363
|2009.11.12 13:50
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.65668
|1.70668
|1.65598
|
|1.65765
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Trend_GBPUSD
|13403976
|2009.11.12 13:57
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.791
|84.791
|89.861
|
|89.806
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13403979
|2009.11.12 13:57
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.783
|94.783
|89.713
|
|89.816
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.37
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|13404109
|2009.11.12 13:59
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49446
|1.54446
|1.49376
|
|1.49461
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13404247
|2009.11.12 14:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.49447
|1.54447
|1.49377
|
|1.49461
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|
|2007111
|ScalperChamp_5D_Trend_EURUSD
|13404725
|2009.11.12 14:04
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.810
|84.810
|89.880
|
|89.806
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Up_USDJPY
|13404807
|2009.11.12 14:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.65820
|1.60820
|1.65890
|
|1.65751
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.50
|
|2007114
|ScalperChamp_5D_Jump_GBPUSD
|13405089
|2009.11.12 14:09
|buy
|0.30
|usdjpy
|89.818
|84.818
|89.888
|
|89.806
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.01
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Act_USDJPY
|13405092
|2009.11.12 14:09
|sell
|0.50
|usdjpy
|89.806
|94.806
|89.736
|
|89.816
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.57
|
|2007118
|ScalperChamp_5D_Down_USDJPY
|
|0.00
|0.00
|-19.73
|-6 295.20
|
|Floating P/L:
|-6 314.93
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|19 130.67
|Floating P/L:
|-6 314.93
|Margin:
|15 629.72
|Balance:
|119 130.67
|Equity:
|112 815.74
|Free Margin:
|97 186.02
|
|Details:
|Gross Profit:
|24 499.76
|Gross Loss:
|5 369.09
|Total Net Profit:
|19 130.67
|Profit Factor:
|4.56
|Expected Payoff:
|10.32
|
|Absolute Drawdown:
|954.95
|Maximal Drawdown:
|2 340.12 (2.27%)
|Relative Drawdown:
|2.27% (2 340.12)
|
|Total Trades:
|1854
|Short Positions (won %):
|836 (97.61%)
|Long Positions (won %):
|1018 (99.51%)
|Profit Trades (% of total):
|1829 (98.65%)
|Loss trades (% of total):
|25 (1.35%)
|Largest
|profit trade:
|44.56
|loss trade:
|-472.20
|Average
|profit trade:
|13.40
|loss trade:
|-214.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|1167 (18 335.12)
|consecutive losses ($):
|8 (-1 301.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|18 335.12 (1167)
|consecutive loss (count):
|-1 887.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|152
|consecutive losses:
|2