|Account: 1264088
|Name: polifit1
|Currency: USD
|2009 November 27, 08:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|75385989
|2009.11.16 19:40
|balance
|Deposit
|3 000.00
|75445175
|2009.11.17 01:04
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.89029
|0.89479
|0.00000
|2009.11.17 02:08
|0.89018
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|75974175
|2009.11.19 01:08
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.89362
|0.89812
|0.00000
|2009.11.19 01:24
|0.89336
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|76143569
|2009.11.19 19:54
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.89584
|0.89134
|0.00000
|2009.11.19 20:24
|0.89628
|0.00
|0.00
|0.00
|14.64
|76158313
|2009.11.19 21:50
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.89563
|0.89113
|0.00000
|2009.11.19 23:02
|0.89551
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|76188516
|2009.11.20 02:39
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.89525
|0.89075
|0.00000
|2009.11.20 03:12
|0.89537
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|76379596
|2009.11.23 02:49
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.90250
|0.90700
|0.00000
|2009.11.23 06:16
|0.90339
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.44
|76401250
|2009.11.23 06:35
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.90290
|0.89840
|0.00000
|2009.11.23 06:51
|0.90316
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|76513365
|2009.11.23 19:42
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.90181
|0.89731
|0.00000
|2009.11.23 21:15
|0.90107
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.59
|76529156
|2009.11.23 21:30
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.90112
|0.90562
|0.00000
|2009.11.24 00:55
|0.90064
|0.00
|0.00
|0.07
|15.94
|76537940
|2009.11.23 22:45
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.90114
|0.90564
|0.00000
|2009.11.24 00:55
|0.90065
|0.00
|0.00
|0.07
|16.28
|76549548
|2009.11.24 01:01
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.90091
|0.90541
|0.00000
|2009.11.24 06:59
|0.90144
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.57
|76581941
|2009.11.24 06:38
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.90181
|0.90631
|0.00000
|2009.11.24 06:59
|0.90142
|0.00
|0.00
|0.00
|12.92
|76584400
|2009.11.24 06:52
|sell
|0.19
|eurgbp
|0.90196
|0.90646
|0.00000
|2009.11.24 06:59
|0.90141
|0.00
|0.00
|0.00
|17.32
|76747262
|2009.11.25 00:48
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.90229
|0.90679
|0.00000
|2009.11.25 01:10
|0.90217
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|76747824
|2009.11.25 00:59
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.90258
|0.90708
|0.00000
|2009.11.25 01:10
|0.90217
|0.00
|0.00
|0.00
|13.62
|76765435
|2009.11.25 04:21
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.90199
|0.90649
|0.00000
|2009.11.25 07:15
|0.90188
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|76931207
|2009.11.25 22:45
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.90578
|0.91028
|0.00000
|2009.11.26 00:33
|0.90586
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.67
|76953538
|2009.11.26 02:46
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.90455
|0.90905
|0.00000
|2009.11.26 03:51
|0.90419
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|76970077
|2009.11.26 04:30
|sell
|0.21
|eurgbp
|0.90452
|0.90902
|0.00000
|2009.11.26 04:41
|0.90437
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|76970966
|2009.11.26 04:31
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.90506
|0.90956
|0.00000
|2009.11.26 04:41
|0.90438
|0.00
|0.00
|0.00
|22.73
|76972897
|2009.11.26 04:33
|sell
|0.19
|eurgbp
|0.90518
|0.90968
|0.00000
|2009.11.26 04:41
|0.90438
|0.00
|0.00
|0.00
|25.40
|76979219
|2009.11.26 04:48
|sell
|0.21
|eurgbp
|0.90482
|0.90932
|0.00000
|2009.11.26 04:57
|0.90435
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|76981226
|2009.11.26 05:01
|sell
|0.21
|eurgbp
|0.90478
|0.90928
|0.00000
|2009.11.26 07:08
|0.90582
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.43
|76981591
|2009.11.26 05:02
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.90514
|0.90964
|0.00000
|2009.11.26 07:08
|0.90584
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.35
|77148971
|2009.11.26 19:15
|sell
|0.21
|eurgbp
|0.91018
|0.91468
|0.00000
|2009.11.26 20:08
|0.90991
|0.00
|0.00
|0.00
|9.35
|77159574
|2009.11.26 21:30
|sell
|0.21
|eurgbp
|0.90940
|0.91390
|0.00000
|2009.11.26 22:38
|0.90895
|0.00
|0.00
|0.00
|15.62
|77162298
|2009.11.26 22:00
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.90947
|0.91397
|0.00000
|2009.11.26 22:38
|0.90895
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|77248762
|2009.11.27 05:00
|sell
|0.21
|eurgbp
|0.91116
|0.91566
|0.00000
|2009.11.27 05:19
|0.91075
|0.00
|0.00
|0.00
|14.12
|77249020
|2009.11.27 05:02
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.91141
|0.91591
|0.00000
|2009.11.27 05:19
|0.91075
|0.00
|0.00
|0.00
|21.64
|77254482
|2009.11.27 05:48
|sell
|0.21
|eurgbp
|0.91114
|0.91564
|0.00000
|2009.11.27 05:50
|0.91078
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|77260774
|2009.11.27 06:40
|buy
|0.21
|eurgbp
|0.90906
|0.90456
|0.00000
|2009.11.27 07:02
|0.90919
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|0.00
|0.00
|0.24
|162.03
|Closed P/L:
|162.27
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|162.27
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 162.27
|Equity:
|3 162.27
|Free Margin:
|3 162.27
|Details:
|Gross Profit:
|300.22
|Gross Loss:
|137.95
|Total Net Profit:
|162.27
|Profit Factor:
|2.18
|Expected Payoff:
|5.23
|Absolute Drawdown:
|18.41
|Maximal Drawdown:
|59.78 (1.91%)
|Relative Drawdown:
|1.91% (59.78)
|Total Trades:
|31
|Short Positions (won %):
|25 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|6 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|24 (77.42%)
|Loss trades (% of total):
|7 (22.58%)
|Largest
|profit trade:
|25.40
|loss trade:
|-36.43
|Average
|profit trade:
|12.51
|loss trade:
|-19.71
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (94.81)
|consecutive losses ($):
|2 (-59.78)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|94.81 (7)
|consecutive loss (count):
|-59.78 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1