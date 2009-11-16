Alpari (UK) Ltd.

Account: 1264088 Name: polifit1 Currency: USD 2009 November 26, 09:14

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

75385989 balance Deposit 3 000.00

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76158313 buy 0.20 eurgbp 0.89563 0.89113 0.00000 0.89551 0.00 0.00 0.00 -4.00

76188516 buy 0.20 eurgbp 0.89525 0.89075 0.00000 0.89537 0.00 0.00 0.00 3.98

76379596 sell 0.20 eurgbp 0.90250 0.90700 0.00000 0.90339 0.00 0.00 0.00 -29.44

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76529156 sell 0.20 eurgbp 0.90112 0.90562 0.00000 0.90064 0.00 0.00 0.07 15.94

76537940 sell 0.20 eurgbp 0.90114 0.90564 0.00000 0.90065 0.00 0.00 0.07 16.28

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76581941 sell 0.20 eurgbp 0.90181 0.90631 0.00000 0.90142 0.00 0.00 0.00 12.92

76584400 sell 0.19 eurgbp 0.90196 0.90646 0.00000 0.90141 0.00 0.00 0.00 17.32

76747262 sell 0.20 eurgbp 0.90229 0.90679 0.00000 0.90217 0.00 0.00 0.00 3.99

76747824 sell 0.20 eurgbp 0.90258 0.90708 0.00000 0.90217 0.00 0.00 0.00 13.62

76765435 sell 0.20 eurgbp 0.90199 0.90649 0.00000 0.90188 0.00 0.00 0.00 3.66

76931207 sell 0.20 eurgbp 0.90578 0.91028 0.00000 0.90586 0.00 0.00 0.10 -2.67

76953538 sell 0.20 eurgbp 0.90455 0.90905 0.00000 0.90419 0.00 0.00 0.00 12.03

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76970966 sell 0.20 eurgbp 0.90506 0.90956 0.00000 0.90438 0.00 0.00 0.00 22.73

76972897 sell 0.19 eurgbp 0.90518 0.90968 0.00000 0.90438 0.00 0.00 0.00 25.40

76979219 sell 0.21 eurgbp 0.90482 0.90932 0.00000 0.90435 0.00 0.00 0.00 16.50

76981226 sell 0.21 eurgbp 0.90478 0.90928 0.00000 0.90582 0.00 0.00 0.00 -36.43

76981591 sell 0.20 eurgbp 0.90514 0.90964 0.00000 0.90584 0.00 0.00 0.00 -23.35

0.00 0.00 0.24 67.22

Closed P/L: 67.46

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 67.46 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 3 067.46 Equity: 3 067.46 Free Margin: 3 067.46

Details:

Gross Profit: 205.41 Gross Loss: 137.95 Total Net Profit: 67.46

Profit Factor: 1.49 Expected Payoff: 2.81

Absolute Drawdown: 18.41 Maximal Drawdown: 59.78 (1.91%) Relative Drawdown: 1.91% (59.78)

Total Trades: 24 Short Positions (won %): 19 (73.68%) Long Positions (won %): 5 (60.00%)

Profit Trades (% of total): 17 (70.83%) Loss trades (% of total): 7 (29.17%)

Largest profit trade: 25.40 loss trade: -36.43

Average profit trade: 12.08 loss trade: -19.71

Maximum consecutive wins ($): 5 (81.92) consecutive losses ($): 2 (-59.78)

Maximal consecutive profit (count): 81.92 (5) consecutive loss (count): -59.78 (2)