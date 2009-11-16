Alpari (UK) Ltd.

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Closed P/L: 67.46
Open Trades:
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Working Orders:
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Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 67.46 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 067.46 Equity: 3 067.46 Free Margin: 3 067.46
 
Details:
Graph
Gross Profit: 205.41 Gross Loss: 137.95 Total Net Profit: 67.46
Profit Factor: 1.49 Expected Payoff: 2.81  
Absolute Drawdown: 18.41 Maximal Drawdown: 59.78 (1.91%) Relative Drawdown: 1.91% (59.78)
 
Total Trades: 24 Short Positions (won %): 19 (73.68%) Long Positions (won %): 5 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 17 (70.83%) Loss trades (% of total): 7 (29.17%)
Largest profit trade: 25.40 loss trade: -36.43
Average profit trade: 12.08 loss trade: -19.71
Maximum consecutive wins ($): 5 (81.92) consecutive losses ($): 2 (-59.78)
Maximal consecutive profit (count): 81.92 (5) consecutive loss (count): -59.78 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1