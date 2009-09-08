Strategy Tester Report
Scalp_net_v1.3.3_tf
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 225)
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2009.09.08 11:31 - 2009.11.20 17:37
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=132; EachTickMode=false;
Lots=0.1; Slippage=3; StopLossMode=true;
StopLoss=140; TakeProfitMode=true;
TakeProfit=20; TrailingStopMode=false;
TrailingStop=20; MaximumRisk=0.1; DecreaseFactor=3; MaxOrders=10; FromHourTrade=8; ToHourTrade=18;
|Bars in test
|72189
|Ticks modelled
|868847
|Modelling quality
|24.97%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|250.00
|Total net profit
|142.67
|Gross profit
|272.37
|Gross loss
|-129.69
|Profit factor
|2.10
|Expected payoff
|0.96
|Absolute drawdown
|40.66
|Maximal drawdown
|45.68 (17.91%)
|Relative drawdown
|17.91% (45.68)
|Total trades
|148
|Short positions (won %)
|73 (90.41%)
|Long positions (won %)
|75 (94.67%)
|Profit trades (% of total)
|137 (92.57%)
|Loss trades (% of total)
|11 (7.43%)
|Largest
|profit trade
|2.00
|loss trade
|-14.13
|Average
|profit trade
|1.99
|loss trade
|-11.79
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|35 (69.53)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-3.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|69.53 (35)
|consecutive loss (count of losses)
|-14.13 (1)
|Average
|consecutive wins
|14
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.09.08 13:46
|sell
|1
|0.10
|1.4463
|1.4603
|1.4443
|2
|2009.09.08 14:29
|buy
|2
|0.10
|1.4496
|1.4356
|1.4516
|3
|2009.09.08 14:34
|t/p
|2
|0.10
|1.4516
|1.4356
|1.4516
|2.00
|252.00
|4
|2009.09.08 18:48
|sell
|3
|0.10
|1.4493
|1.4633
|1.4473
|5
|2009.09.09 07:25
|t/p
|3
|0.10
|1.4473
|1.4633
|1.4473
|1.97
|253.97
|6
|2009.09.09 09:04
|buy
|4
|0.10
|1.4501
|1.4361
|1.4521
|7
|2009.09.09 11:51
|t/p
|4
|0.10
|1.4521
|1.4361
|1.4521
|2.00
|255.97
|8
|2009.09.09 17:17
|sell
|5
|0.10
|1.4565
|1.4705
|1.4545
|9
|2009.09.09 18:01
|t/p
|5
|0.10
|1.4545
|1.4705
|1.4545
|2.00
|257.97
|10
|2009.09.10 12:52
|s/l
|1
|0.10
|1.4603
|1.4603
|1.4443
|-14.11
|243.86
|11
|2009.09.10 15:00
|buy
|6
|0.10
|1.4563
|1.4423
|1.4583
|12
|2009.09.10 16:46
|t/p
|6
|0.10
|1.4583
|1.4423
|1.4583
|2.00
|245.86
|13
|2009.09.11 10:32
|buy
|7
|0.10
|1.4603
|1.4463
|1.4623
|14
|2009.09.11 12:21
|sell
|8
|0.10
|1.4592
|1.4732
|1.4572
|15
|2009.09.11 13:27
|buy
|9
|0.10
|1.4618
|1.4478
|1.4638
|16
|2009.09.11 13:27
|t/p
|7
|0.10
|1.4623
|1.4463
|1.4623
|2.00
|247.86
|17
|2009.09.11 14:03
|t/p
|8
|0.10
|1.4572
|1.4732
|1.4572
|2.00
|249.86
|18
|2009.09.11 14:08
|sell
|10
|0.10
|1.4570
|1.4710
|1.4550
|19
|2009.09.11 18:36
|buy
|11
|0.10
|1.4596
|1.4456
|1.4616
|20
|2009.09.14 00:15
|t/p
|10
|0.10
|1.4550
|1.4710
|1.4550
|1.97
|251.83
|21
|2009.09.14 09:09
|sell
|12
|0.10
|1.4533
|1.4673
|1.4513
|22
|2009.09.14 11:24
|buy
|13
|0.10
|1.4548
|1.4408
|1.4568
|23
|2009.09.14 12:01
|t/p
|13
|0.10
|1.4568
|1.4408
|1.4568
|2.00
|253.83
|24
|2009.09.14 13:45
|t/p
|11
|0.10
|1.4616
|1.4456
|1.4616
|1.97
|255.81
|25
|2009.09.14 14:47
|t/p
|9
|0.10
|1.4638
|1.4478
|1.4638
|1.97
|257.78
|26
|2009.09.14 17:58
|sell
|14
|0.10
|1.4602
|1.4742
|1.4582
|27
|2009.09.15 09:04
|t/p
|14
|0.10
|1.4582
|1.4742
|1.4582
|1.97
|259.75
|28
|2009.09.15 12:14
|buy
|15
|0.10
|1.4612
|1.4472
|1.4632
|29
|2009.09.15 12:43
|sell
|16
|0.10
|1.4591
|1.4731
|1.4571
|30
|2009.09.15 12:51
|t/p
|16
|0.10
|1.4571
|1.4731
|1.4571
|2.00
|261.75
|31
|2009.09.15 15:18
|sell
|17
|0.10
|1.4591
|1.4731
|1.4571
|32
|2009.09.15 15:39
|buy
|18
|0.10
|1.4606
|1.4466
|1.4626
|33
|2009.09.15 16:51
|t/p
|18
|0.10
|1.4626
|1.4466
|1.4626
|2.00
|263.75
|34
|2009.09.15 16:53
|t/p
|15
|0.10
|1.4632
|1.4472
|1.4632
|2.00
|265.75
|35
|2009.09.15 17:41
|s/l
|12
|0.10
|1.4673
|1.4673
|1.4513
|-14.03
|251.72
|36
|2009.09.16 13:09
|buy
|19
|0.10
|1.4704
|1.4564
|1.4724
|37
|2009.09.16 13:42
|sell
|20
|0.10
|1.4661
|1.4801
|1.4641
|38
|2009.09.16 15:07
|buy
|21
|0.10
|1.4696
|1.4556
|1.4716
|39
|2009.09.16 16:14
|t/p
|21
|0.10
|1.4716
|1.4556
|1.4716
|2.00
|253.72
|40
|2009.09.16 16:22
|t/p
|19
|0.10
|1.4724
|1.4564
|1.4724
|2.00
|255.72
|41
|2009.09.16 16:22
|s/l
|17
|0.10
|1.4731
|1.4731
|1.4571
|-14.03
|241.70
|42
|2009.09.17 08:34
|sell
|22
|0.10
|1.4733
|1.4873
|1.4713
|43
|2009.09.17 09:37
|buy
|23
|0.10
|1.4742
|1.4602
|1.4762
|44
|2009.09.17 10:15
|sell
|24
|0.10
|1.4730
|1.4870
|1.4710
|45
|2009.09.17 11:16
|t/p
|22
|0.10
|1.4713
|1.4873
|1.4713
|2.00
|243.70
|46
|2009.09.17 11:17
|t/p
|24
|0.10
|1.4710
|1.4870
|1.4710
|2.00
|245.70
|47
|2009.09.17 14:00
|buy
|25
|0.10
|1.4739
|1.4599
|1.4759
|48
|2009.09.17 14:52
|t/p
|25
|0.10
|1.4759
|1.4599
|1.4759
|2.00
|247.70
|49
|2009.09.17 18:24
|buy
|26
|0.10
|1.4741
|1.4601
|1.4761
|50
|2009.09.18 09:51
|buy
|27
|0.10
|1.4705
|1.4565
|1.4725
|51
|2009.09.18 13:20
|t/p
|27
|0.10
|1.4725
|1.4565
|1.4725
|2.00
|249.70
|52
|2009.09.18 14:17
|sell
|28
|0.10
|1.4684
|1.4824
|1.4664
|53
|2009.09.18 15:00
|buy
|29
|0.10
|1.4721
|1.4581
|1.4741
|54
|2009.09.18 16:12
|sell
|30
|0.10
|1.4700
|1.4840
|1.4680
|55
|2009.09.18 16:48
|buy
|31
|0.10
|1.4720
|1.4580
|1.4740
|56
|2009.09.21 03:50
|t/p
|30
|0.10
|1.4680
|1.4840
|1.4680
|1.97
|251.67
|57
|2009.09.21 05:50
|t/p
|28
|0.10
|1.4664
|1.4824
|1.4664
|1.97
|253.64
|58
|2009.09.21 06:36
|t/p
|20
|0.10
|1.4641
|1.4801
|1.4641
|1.86
|255.50
|59
|2009.09.21 12:22
|sell
|32
|0.10
|1.4635
|1.4775
|1.4615
|60
|2009.09.21 12:44
|t/p
|32
|0.10
|1.4615
|1.4775
|1.4615
|2.00
|257.50
|61
|2009.09.22 06:41
|t/p
|31
|0.10
|1.4740
|1.4580
|1.4740
|1.95
|259.45
|62
|2009.09.22 06:42
|t/p
|29
|0.10
|1.4741
|1.4581
|1.4741
|1.95
|261.40
|63
|2009.09.22 07:25
|t/p
|26
|0.10
|1.4761
|1.4601
|1.4761
|1.92
|263.32
|64
|2009.09.22 07:25
|t/p
|23
|0.10
|1.4762
|1.4602
|1.4762
|1.92
|265.24
|65
|2009.09.22 12:47
|buy
|33
|0.10
|1.4802
|1.4662
|1.4822
|66
|2009.09.22 16:48
|sell
|34
|0.10
|1.4786
|1.4926
|1.4766
|67
|2009.09.22 23:23
|t/p
|33
|0.10
|1.4822
|1.4662
|1.4822
|2.00
|267.24
|68
|2009.09.23 13:55
|t/p
|34
|0.10
|1.4766
|1.4926
|1.4766
|1.97
|269.21
|69
|2009.09.23 17:11
|buy
|35
|0.10
|1.4776
|1.4636
|1.4796
|70
|2009.09.23 18:16
|t/p
|35
|0.10
|1.4796
|1.4636
|1.4796
|2.00
|271.21
|71
|2009.09.24 13:49
|sell
|36
|0.10
|1.4763
|1.4903
|1.4743
|72
|2009.09.24 14:00
|t/p
|36
|0.10
|1.4743
|1.4903
|1.4743
|2.00
|273.21
|73
|2009.09.25 08:16
|sell
|37
|0.10
|1.4670
|1.4810
|1.4650
|74
|2009.09.25 08:49
|buy
|38
|0.10
|1.4688
|1.4548
|1.4708
|75
|2009.09.25 10:04
|t/p
|38
|0.10
|1.4708
|1.4548
|1.4708
|2.00
|275.21
|76
|2009.09.25 11:19
|sell
|39
|0.10
|1.4675
|1.4815
|1.4655
|77
|2009.09.25 12:30
|t/p
|39
|0.10
|1.4655
|1.4815
|1.4655
|2.00
|277.21
|78
|2009.09.25 12:30
|t/p
|37
|0.10
|1.4650
|1.4810
|1.4650
|2.00
|279.21
|79
|2009.09.25 14:08
|buy
|40
|0.10
|1.4708
|1.4568
|1.4728
|80
|2009.09.25 16:20
|sell
|41
|0.10
|1.4666
|1.4806
|1.4646
|81
|2009.09.28 00:47
|t/p
|41
|0.10
|1.4646
|1.4806
|1.4646
|1.97
|281.18
|82
|2009.09.28 04:17
|s/l
|40
|0.10
|1.4568
|1.4568
|1.4728
|-14.03
|267.16
|83
|2009.09.28 13:49
|buy
|42
|0.10
|1.4655
|1.4515
|1.4675
|84
|2009.09.28 15:03
|sell
|43
|0.10
|1.4628
|1.4768
|1.4608
|85
|2009.09.28 15:42
|buy
|44
|0.10
|1.4659
|1.4519
|1.4679
|86
|2009.09.28 15:46
|sell
|45
|0.10
|1.4639
|1.4779
|1.4619
|87
|2009.09.28 16:05
|t/p
|42
|0.10
|1.4675
|1.4515
|1.4675
|2.00
|269.16
|88
|2009.09.28 16:52
|sell
|46
|0.10
|1.4634
|1.4774
|1.4614
|89
|2009.09.28 16:54
|t/p
|45
|0.10
|1.4619
|1.4779
|1.4619
|2.00
|271.16
|90
|2009.09.28 16:54
|t/p
|46
|0.10
|1.4614
|1.4774
|1.4614
|2.00
|273.16
|91
|2009.09.28 16:56
|t/p
|43
|0.10
|1.4608
|1.4768
|1.4608
|2.00
|275.16
|92
|2009.09.29 13:39
|buy
|47
|0.10
|1.4571
|1.4431
|1.4591
|93
|2009.09.29 13:50
|sell
|48
|0.10
|1.4542
|1.4682
|1.4522
|94
|2009.09.29 16:37
|buy
|49
|0.10
|1.4566
|1.4426
|1.4586
|95
|2009.09.29 20:59
|t/p
|49
|0.10
|1.4586
|1.4426
|1.4586
|2.00
|277.16
|96
|2009.09.29 23:05
|t/p
|47
|0.10
|1.4591
|1.4431
|1.4591
|2.00
|279.16
|97
|2009.09.30 08:50
|buy
|50
|0.10
|1.4638
|1.4498
|1.4658
|98
|2009.09.30 09:24
|t/p
|50
|0.10
|1.4658
|1.4498
|1.4658
|2.00
|281.16
|99
|2009.10.01 12:33
|t/p
|48
|0.10
|1.4522
|1.4682
|1.4522
|1.89
|283.05
|100
|2009.10.01 12:33
|s/l
|44
|0.10
|1.4519
|1.4519
|1.4679
|-14.13
|268.92
|101
|2009.10.01 14:21
|sell
|51
|0.10
|1.4547
|1.4687
|1.4527
|102
|2009.10.01 15:35
|t/p
|51
|0.10
|1.4527
|1.4687
|1.4527
|2.00
|270.92
|103
|2009.10.02 08:40
|buy
|52
|0.10
|1.4546
|1.4406
|1.4566
|104
|2009.10.02 10:56
|sell
|53
|0.10
|1.4538
|1.4678
|1.4518
|105
|2009.10.02 12:30
|t/p
|53
|0.10
|1.4518
|1.4678
|1.4518
|2.00
|272.92
|106
|2009.10.02 13:23
|t/p
|52
|0.10
|1.4566
|1.4406
|1.4566
|2.00
|274.92
|107
|2009.10.02 13:25
|buy
|54
|0.10
|1.4559
|1.4419
|1.4579
|108
|2009.10.02 13:40
|t/p
|54
|0.10
|1.4579
|1.4419
|1.4579
|2.00
|276.92
|109
|2009.10.05 10:51
|buy
|55
|0.10
|1.4631
|1.4491
|1.4651
|110
|2009.10.05 11:07
|sell
|56
|0.10
|1.4621
|1.4761
|1.4601
|111
|2009.10.05 12:50
|t/p
|56
|0.10
|1.4601
|1.4761
|1.4601
|2.00
|278.92
|112
|2009.10.05 16:02
|t/p
|55
|0.10
|1.4651
|1.4491
|1.4651
|2.00
|280.92
|113
|2009.10.06 17:02
|sell
|57
|0.10
|1.4727
|1.4867
|1.4707
|114
|2009.10.06 18:28
|t/p
|57
|0.10
|1.4707
|1.4867
|1.4707
|2.00
|282.92
|115
|2009.10.07 10:55
|sell
|58
|0.10
|1.4704
|1.4844
|1.4684
|116
|2009.10.07 12:00
|t/p
|58
|0.10
|1.4684
|1.4844
|1.4684
|2.00
|284.92
|117
|2009.10.07 17:36
|buy
|59
|0.10
|1.4695
|1.4555
|1.4715
|118
|2009.10.07 18:02
|sell
|60
|0.10
|1.4674
|1.4814
|1.4654
|119
|2009.10.07 18:12
|t/p
|60
|0.10
|1.4654
|1.4814
|1.4654
|2.00
|286.92
|120
|2009.10.07 23:31
|t/p
|59
|0.10
|1.4715
|1.4555
|1.4715
|2.00
|288.92
|121
|2009.10.08 10:53
|sell
|61
|0.10
|1.4763
|1.4903
|1.4743
|122
|2009.10.08 13:00
|buy
|62
|0.10
|1.4797
|1.4657
|1.4817
|123
|2009.10.08 13:18
|t/p
|61
|0.10
|1.4743
|1.4903
|1.4743
|2.00
|290.92
|124
|2009.10.08 13:26
|sell
|63
|0.10
|1.4749
|1.4889
|1.4729
|125
|2009.10.08 13:34
|t/p
|63
|0.10
|1.4729
|1.4889
|1.4729
|2.00
|292.92
|126
|2009.10.08 15:06
|buy
|64
|0.10
|1.4769
|1.4629
|1.4789
|127
|2009.10.08 16:24
|t/p
|64
|0.10
|1.4789
|1.4629
|1.4789
|2.00
|294.92
|128
|2009.10.08 16:32
|t/p
|62
|0.10
|1.4817
|1.4657
|1.4817
|2.00
|296.92
|129
|2009.10.09 08:06
|sell
|65
|0.10
|1.4720
|1.4860
|1.4700
|130
|2009.10.09 09:32
|buy
|66
|0.10
|1.4737
|1.4597
|1.4757
|131
|2009.10.09 11:01
|t/p
|66
|0.10
|1.4757
|1.4597
|1.4757
|2.00
|298.92
|132
|2009.10.09 12:54
|sell
|67
|0.10
|1.4736
|1.4876
|1.4716
|133
|2009.10.09 13:04
|t/p
|67
|0.10
|1.4716
|1.4876
|1.4716
|2.00
|300.92
|134
|2009.10.09 15:47
|sell
|68
|0.10
|1.4722
|1.4862
|1.4702
|135
|2009.10.09 16:05
|t/p
|68
|0.10
|1.4702
|1.4862
|1.4702
|2.00
|302.92
|136
|2009.10.09 16:05
|t/p
|65
|0.10
|1.4700
|1.4860
|1.4700
|2.00
|304.92
|137
|2009.10.12 18:27
|sell
|69
|0.10
|1.4780
|1.4920
|1.4760
|138
|2009.10.13 08:28
|buy
|70
|0.10
|1.4797
|1.4657
|1.4817
|139
|2009.10.13 10:10
|t/p
|70
|0.10
|1.4817
|1.4657
|1.4817
|2.00
|306.92
|140
|2009.10.13 13:33
|sell
|71
|0.10
|1.4822
|1.4962
|1.4802
|141
|2009.10.13 14:24
|t/p
|71
|0.10
|1.4802
|1.4962
|1.4802
|2.00
|308.92
|142
|2009.10.13 16:01
|buy
|72
|0.10
|1.4843
|1.4703
|1.4863
|143
|2009.10.13 18:18
|sell
|73
|0.10
|1.4812
|1.4952
|1.4792
|144
|2009.10.14 01:39
|t/p
|72
|0.10
|1.4863
|1.4703
|1.4863
|1.97
|310.89
|145
|2009.10.14 11:01
|s/l
|69
|0.10
|1.4920
|1.4920
|1.4760
|-14.06
|296.83
|146
|2009.10.14 11:37
|sell
|74
|0.10
|1.4889
|1.5029
|1.4869
|147
|2009.10.14 13:15
|buy
|75
|0.10
|1.4907
|1.4767
|1.4927
|148
|2009.10.14 15:15
|sell
|76
|0.10
|1.4880
|1.5020
|1.4860
|149
|2009.10.14 17:06
|buy
|77
|0.10
|1.4901
|1.4761
|1.4921
|150
|2009.10.14 18:00
|t/p
|77
|0.10
|1.4921
|1.4761
|1.4921
|2.00
|298.83
|151
|2009.10.14 18:00
|t/p
|75
|0.10
|1.4927
|1.4767
|1.4927
|2.00
|300.83
|152
|2009.10.15 00:57
|s/l
|73
|0.10
|1.4952
|1.4952
|1.4792
|-14.11
|286.72
|153
|2009.10.15 11:38
|t/p
|74
|0.10
|1.4869
|1.5029
|1.4869
|1.92
|288.64
|154
|2009.10.15 12:06
|t/p
|76
|0.10
|1.4860
|1.5020
|1.4860
|1.92
|290.55
|155
|2009.10.15 18:49
|buy
|78
|0.10
|1.4935
|1.4795
|1.4955
|156
|2009.10.15 23:36
|t/p
|78
|0.10
|1.4955
|1.4795
|1.4955
|2.00
|292.55
|157
|2009.10.16 10:59
|sell
|79
|0.10
|1.4903
|1.5043
|1.4883
|158
|2009.10.16 11:16
|t/p
|79
|0.10
|1.4883
|1.5043
|1.4883
|2.00
|294.55
|159
|2009.10.16 15:07
|buy
|80
|0.10
|1.4907
|1.4767
|1.4927
|160
|2009.10.16 17:01
|buy
|81
|0.10
|1.4889
|1.4749
|1.4909
|161
|2009.10.18 22:54
|t/p
|81
|0.10
|1.4909
|1.4749
|1.4909
|2.00
|296.55
|162
|2009.10.19 07:02
|t/p
|80
|0.10
|1.4927
|1.4767
|1.4927
|1.97
|298.53
|163
|2009.10.19 12:03
|sell
|82
|0.10
|1.4925
|1.5065
|1.4905
|164
|2009.10.19 13:51
|t/p
|82
|0.10
|1.4905
|1.5065
|1.4905
|2.00
|300.53
|165
|2009.10.19 14:28
|buy
|83
|0.10
|1.4942
|1.4802
|1.4962
|166
|2009.10.19 15:22
|t/p
|83
|0.10
|1.4962
|1.4802
|1.4962
|2.00
|302.53
|167
|2009.10.20 09:45
|buy
|84
|0.10
|1.4981
|1.4841
|1.5001
|168
|2009.10.20 11:31
|buy
|85
|0.10
|1.4979
|1.4839
|1.4999
|169
|2009.10.20 13:26
|sell
|86
|0.10
|1.4967
|1.5107
|1.4947
|170
|2009.10.20 13:43
|t/p
|86
|0.10
|1.4947
|1.5107
|1.4947
|2.00
|304.53
|171
|2009.10.20 18:25
|buy
|87
|0.10
|1.4927
|1.4787
|1.4947
|172
|2009.10.21 07:13
|t/p
|87
|0.10
|1.4947
|1.4787
|1.4947
|1.97
|306.50
|173
|2009.10.21 09:22
|sell
|88
|0.10
|1.4937
|1.5077
|1.4917
|174
|2009.10.21 11:41
|t/p
|88
|0.10
|1.4917
|1.5077
|1.4917
|2.00
|308.50
|175
|2009.10.21 13:14
|buy
|89
|0.10
|1.4947
|1.4807
|1.4967
|176
|2009.10.21 13:32
|t/p
|89
|0.10
|1.4967
|1.4807
|1.4967
|2.00
|310.50
|177
|2009.10.21 13:49
|t/p
|85
|0.10
|1.4999
|1.4839
|1.4999
|1.97
|312.48
|178
|2009.10.21 13:49
|t/p
|84
|0.10
|1.5001
|1.4841
|1.5001
|1.97
|314.45
|179
|2009.10.22 14:06
|sell
|90
|0.10
|1.4969
|1.5109
|1.4949
|180
|2009.10.22 14:53
|buy
|91
|0.10
|1.4998
|1.4858
|1.5018
|181
|2009.10.22 18:15
|t/p
|91
|0.10
|1.5018
|1.4858
|1.5018
|2.00
|316.45
|182
|2009.10.23 08:10
|sell
|92
|0.10
|1.5010
|1.5150
|1.4990
|183
|2009.10.23 08:36
|buy
|93
|0.10
|1.5027
|1.4887
|1.5047
|184
|2009.10.23 09:17
|t/p
|93
|0.10
|1.5047
|1.4887
|1.5047
|2.00
|318.45
|185
|2009.10.23 12:10
|sell
|94
|0.10
|1.5025
|1.5165
|1.5005
|186
|2009.10.23 14:10
|t/p
|94
|0.10
|1.5005
|1.5165
|1.5005
|2.00
|320.45
|187
|2009.10.23 16:04
|buy
|95
|0.10
|1.5042
|1.4902
|1.5062
|188
|2009.10.23 19:39
|t/p
|92
|0.10
|1.4990
|1.5150
|1.4990
|2.00
|322.45
|189
|2009.10.26 02:19
|t/p
|95
|0.10
|1.5062
|1.4902
|1.5062
|1.97
|324.42
|190
|2009.10.26 11:20
|sell
|96
|0.10
|1.5030
|1.5170
|1.5010
|191
|2009.10.26 12:02
|sell
|97
|0.10
|1.5027
|1.5167
|1.5007
|192
|2009.10.26 14:37
|t/p
|96
|0.10
|1.5010
|1.5170
|1.5010
|2.00
|326.42
|193
|2009.10.26 14:38
|t/p
|97
|0.10
|1.5007
|1.5167
|1.5007
|2.00
|328.42
|194
|2009.10.26 15:58
|t/p
|90
|0.10
|1.4949
|1.5109
|1.4949
|1.94
|330.37
|195
|2009.10.27 11:07
|sell
|98
|0.10
|1.4885
|1.5025
|1.4865
|196
|2009.10.27 12:11
|t/p
|98
|0.10
|1.4865
|1.5025
|1.4865
|2.00
|332.37
|197
|2009.10.29 11:38
|sell
|99
|0.10
|1.4729
|1.4869
|1.4709
|198
|2009.10.29 12:46
|buy
|100
|0.10
|1.4767
|1.4627
|1.4787
|199
|2009.10.29 12:53
|t/p
|100
|0.10
|1.4787
|1.4627
|1.4787
|2.00
|334.37
|200
|2009.10.30 09:25
|buy
|101
|0.10
|1.4844
|1.4704
|1.4864
|201
|2009.10.30 11:32
|sell
|102
|0.10
|1.4809
|1.4949
|1.4789
|202
|2009.10.30 12:59
|t/p
|102
|0.10
|1.4789
|1.4949
|1.4789
|2.00
|336.37
|203
|2009.11.01 23:34
|t/p
|99
|0.10
|1.4709
|1.4869
|1.4709
|1.97
|338.34
|204
|2009.11.01 23:46
|s/l
|101
|0.10
|1.4704
|1.4704
|1.4864
|-14.00
|324.34
|205
|2009.11.02 08:39
|buy
|103
|0.10
|1.4771
|1.4631
|1.4791
|206
|2009.11.02 11:32
|t/p
|103
|0.10
|1.4791
|1.4631
|1.4791
|2.00
|326.34
|207
|2009.11.02 13:20
|sell
|104
|0.10
|1.4769
|1.4909
|1.4749
|208
|2009.11.02 13:57
|t/p
|104
|0.10
|1.4749
|1.4909
|1.4749
|2.00
|328.34
|209
|2009.11.02 15:04
|buy
|105
|0.10
|1.4811
|1.4671
|1.4831
|210
|2009.11.02 15:19
|t/p
|105
|0.10
|1.4831
|1.4671
|1.4831
|2.00
|330.34
|211
|2009.11.02 17:53
|sell
|106
|0.10
|1.4781
|1.4921
|1.4761
|212
|2009.11.02 18:00
|t/p
|106
|0.10
|1.4761
|1.4921
|1.4761
|2.00
|332.34
|213
|2009.11.03 15:44
|buy
|107
|0.10
|1.4680
|1.4540
|1.4700
|214
|2009.11.03 17:39
|buy
|108
|0.10
|1.4690
|1.4550
|1.4710
|215
|2009.11.03 18:34
|t/p
|107
|0.10
|1.4700
|1.4540
|1.4700
|2.00
|334.34
|216
|2009.11.03 18:35
|t/p
|108
|0.10
|1.4710
|1.4550
|1.4710
|2.00
|336.34
|217
|2009.11.04 11:45
|buy
|109
|0.10
|1.4759
|1.4619
|1.4779
|218
|2009.11.04 12:59
|sell
|110
|0.10
|1.4750
|1.4890
|1.4730
|219
|2009.11.04 13:24
|buy
|111
|0.10
|1.4774
|1.4634
|1.4794
|220
|2009.11.04 13:25
|t/p
|109
|0.10
|1.4779
|1.4619
|1.4779
|2.00
|338.34
|221
|2009.11.04 13:28
|t/p
|111
|0.10
|1.4794
|1.4634
|1.4794
|2.00
|340.34
|222
|2009.11.04 19:19
|s/l
|110
|0.10
|1.4890
|1.4890
|1.4730
|-14.00
|326.34
|223
|2009.11.05 09:26
|buy
|112
|0.10
|1.4845
|1.4705
|1.4865
|224
|2009.11.05 12:32
|t/p
|112
|0.10
|1.4865
|1.4705
|1.4865
|2.00
|328.34
|225
|2009.11.05 16:54
|sell
|113
|0.10
|1.4857
|1.4997
|1.4837
|226
|2009.11.06 08:07
|sell
|114
|0.10
|1.4869
|1.5009
|1.4849
|227
|2009.11.06 11:27
|sell
|115
|0.10
|1.4880
|1.5020
|1.4860
|228
|2009.11.06 13:16
|t/p
|115
|0.10
|1.4860
|1.5020
|1.4860
|2.00
|330.34
|229
|2009.11.06 13:30
|t/p
|114
|0.10
|1.4849
|1.5009
|1.4849
|2.00
|332.34
|230
|2009.11.06 13:30
|t/p
|113
|0.10
|1.4837
|1.4997
|1.4837
|1.97
|334.31
|231
|2009.11.06 14:46
|buy
|116
|0.10
|1.4902
|1.4762
|1.4922
|232
|2009.11.09 03:49
|t/p
|116
|0.10
|1.4922
|1.4762
|1.4922
|1.97
|336.29
|233
|2009.11.09 18:00
|buy
|117
|0.10
|1.5006
|1.4866
|1.5026
|234
|2009.11.09 18:10
|sell
|118
|0.10
|1.4988
|1.5128
|1.4968
|235
|2009.11.10 05:10
|t/p
|118
|0.10
|1.4968
|1.5128
|1.4968
|1.97
|338.26
|236
|2009.11.10 08:47
|buy
|119
|0.10
|1.4991
|1.4851
|1.5011
|237
|2009.11.10 10:34
|t/p
|119
|0.10
|1.5011
|1.4851
|1.5011
|2.00
|340.26
|238
|2009.11.10 12:20
|sell
|120
|0.10
|1.4981
|1.5121
|1.4961
|239
|2009.11.10 14:09
|t/p
|120
|0.10
|1.4961
|1.5121
|1.4961
|2.00
|342.26
|240
|2009.11.10 15:14
|buy
|121
|0.10
|1.4992
|1.4852
|1.5012
|241
|2009.11.10 16:00
|sell
|122
|0.10
|1.4966
|1.5106
|1.4946
|242
|2009.11.10 16:06
|t/p
|122
|0.10
|1.4946
|1.5106
|1.4946
|2.00
|344.26
|243
|2009.11.11 02:03
|t/p
|121
|0.10
|1.5012
|1.4852
|1.5012
|1.97
|346.23
|244
|2009.11.11 08:03
|t/p
|117
|0.10
|1.5026
|1.4866
|1.5026
|1.95
|348.18
|245
|2009.11.11 13:37
|sell
|123
|0.10
|1.5021
|1.5161
|1.5001
|246
|2009.11.11 15:42
|t/p
|123
|0.10
|1.5001
|1.5161
|1.5001
|2.00
|350.18
|247
|2009.11.13 10:23
|sell
|124
|0.10
|1.4873
|1.5013
|1.4853
|248
|2009.11.13 11:12
|buy
|125
|0.10
|1.4891
|1.4751
|1.4911
|249
|2009.11.13 12:32
|sell
|126
|0.10
|1.4873
|1.5013
|1.4853
|250
|2009.11.13 14:04
|t/p
|124
|0.10
|1.4853
|1.5013
|1.4853
|2.00
|352.18
|251
|2009.11.13 14:04
|t/p
|126
|0.10
|1.4853
|1.5013
|1.4853
|2.00
|354.18
|252
|2009.11.13 15:57
|buy
|127
|0.10
|1.4894
|1.4754
|1.4914
|253
|2009.11.13 17:06
|t/p
|125
|0.10
|1.4911
|1.4751
|1.4911
|2.00
|356.18
|254
|2009.11.13 17:13
|t/p
|127
|0.10
|1.4914
|1.4754
|1.4914
|2.00
|358.18
|255
|2009.11.16 09:07
|sell
|128
|0.10
|1.4966
|1.5106
|1.4946
|256
|2009.11.16 09:14
|buy
|129
|0.10
|1.4981
|1.4841
|1.5001
|257
|2009.11.16 09:49
|sell
|130
|0.10
|1.4972
|1.5112
|1.4952
|258
|2009.11.16 12:32
|buy
|131
|0.10
|1.4977
|1.4837
|1.4997
|259
|2009.11.16 13:30
|t/p
|130
|0.10
|1.4952
|1.5112
|1.4952
|2.00
|360.18
|260
|2009.11.16 13:31
|t/p
|128
|0.10
|1.4946
|1.5106
|1.4946
|2.00
|362.18
|261
|2009.11.16 14:47
|buy
|132
|0.10
|1.4970
|1.4830
|1.4990
|262
|2009.11.16 16:20
|sell
|133
|0.10
|1.4962
|1.5102
|1.4942
|263
|2009.11.16 16:58
|buy
|134
|0.10
|1.4977
|1.4837
|1.4997
|264
|2009.11.16 17:15
|t/p
|133
|0.10
|1.4942
|1.5102
|1.4942
|2.00
|364.18
|265
|2009.11.16 19:03
|t/p
|132
|0.10
|1.4990
|1.4830
|1.4990
|2.00
|366.18
|266
|2009.11.16 19:04
|t/p
|131
|0.10
|1.4997
|1.4837
|1.4997
|2.00
|368.18
|267
|2009.11.16 19:04
|t/p
|134
|0.10
|1.4997
|1.4837
|1.4997
|2.00
|370.18
|268
|2009.11.16 19:07
|t/p
|129
|0.10
|1.5001
|1.4841
|1.5001
|2.00
|372.18
|269
|2009.11.17 08:19
|sell
|135
|0.10
|1.4944
|1.5084
|1.4924
|270
|2009.11.17 09:09
|t/p
|135
|0.10
|1.4924
|1.5084
|1.4924
|2.00
|374.18
|271
|2009.11.17 18:49
|buy
|136
|0.10
|1.4865
|1.4725
|1.4885
|272
|2009.11.18 00:10
|t/p
|136
|0.10
|1.4885
|1.4725
|1.4885
|1.97
|376.15
|273
|2009.11.18 13:47
|sell
|137
|0.10
|1.4929
|1.5069
|1.4909
|274
|2009.11.18 14:28
|buy
|138
|0.10
|1.4965
|1.4825
|1.4985
|275
|2009.11.18 15:12
|sell
|139
|0.10
|1.4940
|1.5080
|1.4920
|276
|2009.11.18 15:29
|buy
|140
|0.10
|1.4965
|1.4825
|1.4985
|277
|2009.11.18 16:03
|t/p
|138
|0.10
|1.4985
|1.4825
|1.4985
|2.00
|378.15
|278
|2009.11.18 16:03
|t/p
|140
|0.10
|1.4985
|1.4825
|1.4985
|2.00
|380.15
|279
|2009.11.18 18:05
|sell
|141
|0.10
|1.4943
|1.5083
|1.4923
|280
|2009.11.19 02:07
|t/p
|141
|0.10
|1.4923
|1.5083
|1.4923
|1.92
|382.07
|281
|2009.11.19 02:08
|t/p
|139
|0.10
|1.4920
|1.5080
|1.4920
|1.92
|383.99
|282
|2009.11.19 04:16
|t/p
|137
|0.10
|1.4909
|1.5069
|1.4909
|1.92
|385.90
|283
|2009.11.19 13:41
|buy
|142
|0.10
|1.4872
|1.4732
|1.4892
|284
|2009.11.19 14:16
|t/p
|142
|0.10
|1.4892
|1.4732
|1.4892
|2.00
|387.90
|285
|2009.11.19 15:06
|buy
|143
|0.10
|1.4874
|1.4734
|1.4894
|286
|2009.11.19 16:01
|sell
|144
|0.10
|1.4858
|1.4998
|1.4838
|287
|2009.11.19 16:42
|buy
|145
|0.10
|1.4880
|1.4740
|1.4900
|288
|2009.11.19 16:56
|t/p
|143
|0.10
|1.4894
|1.4734
|1.4894
|2.00
|389.90
|289
|2009.11.19 16:56
|t/p
|145
|0.10
|1.4900
|1.4740
|1.4900
|2.00
|391.90
|290
|2009.11.20 12:05
|t/p
|144
|0.10
|1.4838
|1.4998
|1.4838
|1.97
|393.87
|291
|2009.11.20 14:52
|buy
|146
|0.10
|1.4858
|1.4718
|1.4878
|292
|2009.11.20 15:08
|sell
|147
|0.10
|1.4828
|1.4968
|1.4808
|293
|2009.11.20 15:17
|buy
|148
|0.10
|1.4850
|1.4710
|1.4870
|294
|2009.11.20 16:55
|t/p
|148
|0.10
|1.4870
|1.4710
|1.4870
|2.00
|395.87
|295
|2009.11.20 17:37
|close at stop
|147
|0.10
|1.4848
|1.4968
|1.4808
|-2.00
|393.87
|296
|2009.11.20 17:37
|close at stop
|146
|0.10
|1.4846
|1.4718
|1.4878
|-1.20
|392.67