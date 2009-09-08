Strategy Tester Report
Scalp_net_v1.3.3_tf
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 225)

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2009.09.08 11:31 - 2009.11.20 17:37
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=132; EachTickMode=false; Lots=0.1; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=140; TakeProfitMode=true; TakeProfit=20; TrailingStopMode=false; TrailingStop=20; MaximumRisk=0.1; DecreaseFactor=3; MaxOrders=10; FromHourTrade=8; ToHourTrade=18;
Bars in test72189Ticks modelled868847Modelling quality24.97%
Mismatched charts errors0
Initial deposit250.00
Total net profit142.67Gross profit272.37Gross loss-129.69
Profit factor2.10Expected payoff0.96
Absolute drawdown40.66Maximal drawdown45.68 (17.91%)Relative drawdown17.91% (45.68)
Total trades148Short positions (won %)73 (90.41%)Long positions (won %)75 (94.67%)
Profit trades (% of total)137 (92.57%)Loss trades (% of total)11 (7.43%)
Largestprofit trade2.00loss trade-14.13
Averageprofit trade1.99loss trade-11.79
Maximumconsecutive wins (profit in money)35 (69.53)consecutive losses (loss in money)2 (-3.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)69.53 (35)consecutive loss (count of losses)-14.13 (1)
Averageconsecutive wins14consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.09.08 13:46sell10.101.44631.46031.4443
22009.09.08 14:29buy20.101.44961.43561.4516
32009.09.08 14:34t/p20.101.45161.43561.45162.00252.00
42009.09.08 18:48sell30.101.44931.46331.4473
52009.09.09 07:25t/p30.101.44731.46331.44731.97253.97
62009.09.09 09:04buy40.101.45011.43611.4521
72009.09.09 11:51t/p40.101.45211.43611.45212.00255.97
82009.09.09 17:17sell50.101.45651.47051.4545
92009.09.09 18:01t/p50.101.45451.47051.45452.00257.97
102009.09.10 12:52s/l10.101.46031.46031.4443-14.11243.86
112009.09.10 15:00buy60.101.45631.44231.4583
122009.09.10 16:46t/p60.101.45831.44231.45832.00245.86
132009.09.11 10:32buy70.101.46031.44631.4623
142009.09.11 12:21sell80.101.45921.47321.4572
152009.09.11 13:27buy90.101.46181.44781.4638
162009.09.11 13:27t/p70.101.46231.44631.46232.00247.86
172009.09.11 14:03t/p80.101.45721.47321.45722.00249.86
182009.09.11 14:08sell100.101.45701.47101.4550
192009.09.11 18:36buy110.101.45961.44561.4616
202009.09.14 00:15t/p100.101.45501.47101.45501.97251.83
212009.09.14 09:09sell120.101.45331.46731.4513
222009.09.14 11:24buy130.101.45481.44081.4568
232009.09.14 12:01t/p130.101.45681.44081.45682.00253.83
242009.09.14 13:45t/p110.101.46161.44561.46161.97255.81
252009.09.14 14:47t/p90.101.46381.44781.46381.97257.78
262009.09.14 17:58sell140.101.46021.47421.4582
272009.09.15 09:04t/p140.101.45821.47421.45821.97259.75
282009.09.15 12:14buy150.101.46121.44721.4632
292009.09.15 12:43sell160.101.45911.47311.4571
302009.09.15 12:51t/p160.101.45711.47311.45712.00261.75
312009.09.15 15:18sell170.101.45911.47311.4571
322009.09.15 15:39buy180.101.46061.44661.4626
332009.09.15 16:51t/p180.101.46261.44661.46262.00263.75
342009.09.15 16:53t/p150.101.46321.44721.46322.00265.75
352009.09.15 17:41s/l120.101.46731.46731.4513-14.03251.72
362009.09.16 13:09buy190.101.47041.45641.4724
372009.09.16 13:42sell200.101.46611.48011.4641
382009.09.16 15:07buy210.101.46961.45561.4716
392009.09.16 16:14t/p210.101.47161.45561.47162.00253.72
402009.09.16 16:22t/p190.101.47241.45641.47242.00255.72
412009.09.16 16:22s/l170.101.47311.47311.4571-14.03241.70
422009.09.17 08:34sell220.101.47331.48731.4713
432009.09.17 09:37buy230.101.47421.46021.4762
442009.09.17 10:15sell240.101.47301.48701.4710
452009.09.17 11:16t/p220.101.47131.48731.47132.00243.70
462009.09.17 11:17t/p240.101.47101.48701.47102.00245.70
472009.09.17 14:00buy250.101.47391.45991.4759
482009.09.17 14:52t/p250.101.47591.45991.47592.00247.70
492009.09.17 18:24buy260.101.47411.46011.4761
502009.09.18 09:51buy270.101.47051.45651.4725
512009.09.18 13:20t/p270.101.47251.45651.47252.00249.70
522009.09.18 14:17sell280.101.46841.48241.4664
532009.09.18 15:00buy290.101.47211.45811.4741
542009.09.18 16:12sell300.101.47001.48401.4680
552009.09.18 16:48buy310.101.47201.45801.4740
562009.09.21 03:50t/p300.101.46801.48401.46801.97251.67
572009.09.21 05:50t/p280.101.46641.48241.46641.97253.64
582009.09.21 06:36t/p200.101.46411.48011.46411.86255.50
592009.09.21 12:22sell320.101.46351.47751.4615
602009.09.21 12:44t/p320.101.46151.47751.46152.00257.50
612009.09.22 06:41t/p310.101.47401.45801.47401.95259.45
622009.09.22 06:42t/p290.101.47411.45811.47411.95261.40
632009.09.22 07:25t/p260.101.47611.46011.47611.92263.32
642009.09.22 07:25t/p230.101.47621.46021.47621.92265.24
652009.09.22 12:47buy330.101.48021.46621.4822
662009.09.22 16:48sell340.101.47861.49261.4766
672009.09.22 23:23t/p330.101.48221.46621.48222.00267.24
682009.09.23 13:55t/p340.101.47661.49261.47661.97269.21
692009.09.23 17:11buy350.101.47761.46361.4796
702009.09.23 18:16t/p350.101.47961.46361.47962.00271.21
712009.09.24 13:49sell360.101.47631.49031.4743
722009.09.24 14:00t/p360.101.47431.49031.47432.00273.21
732009.09.25 08:16sell370.101.46701.48101.4650
742009.09.25 08:49buy380.101.46881.45481.4708
752009.09.25 10:04t/p380.101.47081.45481.47082.00275.21
762009.09.25 11:19sell390.101.46751.48151.4655
772009.09.25 12:30t/p390.101.46551.48151.46552.00277.21
782009.09.25 12:30t/p370.101.46501.48101.46502.00279.21
792009.09.25 14:08buy400.101.47081.45681.4728
802009.09.25 16:20sell410.101.46661.48061.4646
812009.09.28 00:47t/p410.101.46461.48061.46461.97281.18
822009.09.28 04:17s/l400.101.45681.45681.4728-14.03267.16
832009.09.28 13:49buy420.101.46551.45151.4675
842009.09.28 15:03sell430.101.46281.47681.4608
852009.09.28 15:42buy440.101.46591.45191.4679
862009.09.28 15:46sell450.101.46391.47791.4619
872009.09.28 16:05t/p420.101.46751.45151.46752.00269.16
882009.09.28 16:52sell460.101.46341.47741.4614
892009.09.28 16:54t/p450.101.46191.47791.46192.00271.16
902009.09.28 16:54t/p460.101.46141.47741.46142.00273.16
912009.09.28 16:56t/p430.101.46081.47681.46082.00275.16
922009.09.29 13:39buy470.101.45711.44311.4591
932009.09.29 13:50sell480.101.45421.46821.4522
942009.09.29 16:37buy490.101.45661.44261.4586
952009.09.29 20:59t/p490.101.45861.44261.45862.00277.16
962009.09.29 23:05t/p470.101.45911.44311.45912.00279.16
972009.09.30 08:50buy500.101.46381.44981.4658
982009.09.30 09:24t/p500.101.46581.44981.46582.00281.16
992009.10.01 12:33t/p480.101.45221.46821.45221.89283.05
1002009.10.01 12:33s/l440.101.45191.45191.4679-14.13268.92
1012009.10.01 14:21sell510.101.45471.46871.4527
1022009.10.01 15:35t/p510.101.45271.46871.45272.00270.92
1032009.10.02 08:40buy520.101.45461.44061.4566
1042009.10.02 10:56sell530.101.45381.46781.4518
1052009.10.02 12:30t/p530.101.45181.46781.45182.00272.92
1062009.10.02 13:23t/p520.101.45661.44061.45662.00274.92
1072009.10.02 13:25buy540.101.45591.44191.4579
1082009.10.02 13:40t/p540.101.45791.44191.45792.00276.92
1092009.10.05 10:51buy550.101.46311.44911.4651
1102009.10.05 11:07sell560.101.46211.47611.4601
1112009.10.05 12:50t/p560.101.46011.47611.46012.00278.92
1122009.10.05 16:02t/p550.101.46511.44911.46512.00280.92
1132009.10.06 17:02sell570.101.47271.48671.4707
1142009.10.06 18:28t/p570.101.47071.48671.47072.00282.92
1152009.10.07 10:55sell580.101.47041.48441.4684
1162009.10.07 12:00t/p580.101.46841.48441.46842.00284.92
1172009.10.07 17:36buy590.101.46951.45551.4715
1182009.10.07 18:02sell600.101.46741.48141.4654
1192009.10.07 18:12t/p600.101.46541.48141.46542.00286.92
1202009.10.07 23:31t/p590.101.47151.45551.47152.00288.92
1212009.10.08 10:53sell610.101.47631.49031.4743
1222009.10.08 13:00buy620.101.47971.46571.4817
1232009.10.08 13:18t/p610.101.47431.49031.47432.00290.92
1242009.10.08 13:26sell630.101.47491.48891.4729
1252009.10.08 13:34t/p630.101.47291.48891.47292.00292.92
1262009.10.08 15:06buy640.101.47691.46291.4789
1272009.10.08 16:24t/p640.101.47891.46291.47892.00294.92
1282009.10.08 16:32t/p620.101.48171.46571.48172.00296.92
1292009.10.09 08:06sell650.101.47201.48601.4700
1302009.10.09 09:32buy660.101.47371.45971.4757
1312009.10.09 11:01t/p660.101.47571.45971.47572.00298.92
1322009.10.09 12:54sell670.101.47361.48761.4716
1332009.10.09 13:04t/p670.101.47161.48761.47162.00300.92
1342009.10.09 15:47sell680.101.47221.48621.4702
1352009.10.09 16:05t/p680.101.47021.48621.47022.00302.92
1362009.10.09 16:05t/p650.101.47001.48601.47002.00304.92
1372009.10.12 18:27sell690.101.47801.49201.4760
1382009.10.13 08:28buy700.101.47971.46571.4817
1392009.10.13 10:10t/p700.101.48171.46571.48172.00306.92
1402009.10.13 13:33sell710.101.48221.49621.4802
1412009.10.13 14:24t/p710.101.48021.49621.48022.00308.92
1422009.10.13 16:01buy720.101.48431.47031.4863
1432009.10.13 18:18sell730.101.48121.49521.4792
1442009.10.14 01:39t/p720.101.48631.47031.48631.97310.89
1452009.10.14 11:01s/l690.101.49201.49201.4760-14.06296.83
1462009.10.14 11:37sell740.101.48891.50291.4869
1472009.10.14 13:15buy750.101.49071.47671.4927
1482009.10.14 15:15sell760.101.48801.50201.4860
1492009.10.14 17:06buy770.101.49011.47611.4921
1502009.10.14 18:00t/p770.101.49211.47611.49212.00298.83
1512009.10.14 18:00t/p750.101.49271.47671.49272.00300.83
1522009.10.15 00:57s/l730.101.49521.49521.4792-14.11286.72
1532009.10.15 11:38t/p740.101.48691.50291.48691.92288.64
1542009.10.15 12:06t/p760.101.48601.50201.48601.92290.55
1552009.10.15 18:49buy780.101.49351.47951.4955
1562009.10.15 23:36t/p780.101.49551.47951.49552.00292.55
1572009.10.16 10:59sell790.101.49031.50431.4883
1582009.10.16 11:16t/p790.101.48831.50431.48832.00294.55
1592009.10.16 15:07buy800.101.49071.47671.4927
1602009.10.16 17:01buy810.101.48891.47491.4909
1612009.10.18 22:54t/p810.101.49091.47491.49092.00296.55
1622009.10.19 07:02t/p800.101.49271.47671.49271.97298.53
1632009.10.19 12:03sell820.101.49251.50651.4905
1642009.10.19 13:51t/p820.101.49051.50651.49052.00300.53
1652009.10.19 14:28buy830.101.49421.48021.4962
1662009.10.19 15:22t/p830.101.49621.48021.49622.00302.53
1672009.10.20 09:45buy840.101.49811.48411.5001
1682009.10.20 11:31buy850.101.49791.48391.4999
1692009.10.20 13:26sell860.101.49671.51071.4947
1702009.10.20 13:43t/p860.101.49471.51071.49472.00304.53
1712009.10.20 18:25buy870.101.49271.47871.4947
1722009.10.21 07:13t/p870.101.49471.47871.49471.97306.50
1732009.10.21 09:22sell880.101.49371.50771.4917
1742009.10.21 11:41t/p880.101.49171.50771.49172.00308.50
1752009.10.21 13:14buy890.101.49471.48071.4967
1762009.10.21 13:32t/p890.101.49671.48071.49672.00310.50
1772009.10.21 13:49t/p850.101.49991.48391.49991.97312.48
1782009.10.21 13:49t/p840.101.50011.48411.50011.97314.45
1792009.10.22 14:06sell900.101.49691.51091.4949
1802009.10.22 14:53buy910.101.49981.48581.5018
1812009.10.22 18:15t/p910.101.50181.48581.50182.00316.45
1822009.10.23 08:10sell920.101.50101.51501.4990
1832009.10.23 08:36buy930.101.50271.48871.5047
1842009.10.23 09:17t/p930.101.50471.48871.50472.00318.45
1852009.10.23 12:10sell940.101.50251.51651.5005
1862009.10.23 14:10t/p940.101.50051.51651.50052.00320.45
1872009.10.23 16:04buy950.101.50421.49021.5062
1882009.10.23 19:39t/p920.101.49901.51501.49902.00322.45
1892009.10.26 02:19t/p950.101.50621.49021.50621.97324.42
1902009.10.26 11:20sell960.101.50301.51701.5010
1912009.10.26 12:02sell970.101.50271.51671.5007
1922009.10.26 14:37t/p960.101.50101.51701.50102.00326.42
1932009.10.26 14:38t/p970.101.50071.51671.50072.00328.42
1942009.10.26 15:58t/p900.101.49491.51091.49491.94330.37
1952009.10.27 11:07sell980.101.48851.50251.4865
1962009.10.27 12:11t/p980.101.48651.50251.48652.00332.37
1972009.10.29 11:38sell990.101.47291.48691.4709
1982009.10.29 12:46buy1000.101.47671.46271.4787
1992009.10.29 12:53t/p1000.101.47871.46271.47872.00334.37
2002009.10.30 09:25buy1010.101.48441.47041.4864
2012009.10.30 11:32sell1020.101.48091.49491.4789
2022009.10.30 12:59t/p1020.101.47891.49491.47892.00336.37
2032009.11.01 23:34t/p990.101.47091.48691.47091.97338.34
2042009.11.01 23:46s/l1010.101.47041.47041.4864-14.00324.34
2052009.11.02 08:39buy1030.101.47711.46311.4791
2062009.11.02 11:32t/p1030.101.47911.46311.47912.00326.34
2072009.11.02 13:20sell1040.101.47691.49091.4749
2082009.11.02 13:57t/p1040.101.47491.49091.47492.00328.34
2092009.11.02 15:04buy1050.101.48111.46711.4831
2102009.11.02 15:19t/p1050.101.48311.46711.48312.00330.34
2112009.11.02 17:53sell1060.101.47811.49211.4761
2122009.11.02 18:00t/p1060.101.47611.49211.47612.00332.34
2132009.11.03 15:44buy1070.101.46801.45401.4700
2142009.11.03 17:39buy1080.101.46901.45501.4710
2152009.11.03 18:34t/p1070.101.47001.45401.47002.00334.34
2162009.11.03 18:35t/p1080.101.47101.45501.47102.00336.34
2172009.11.04 11:45buy1090.101.47591.46191.4779
2182009.11.04 12:59sell1100.101.47501.48901.4730
2192009.11.04 13:24buy1110.101.47741.46341.4794
2202009.11.04 13:25t/p1090.101.47791.46191.47792.00338.34
2212009.11.04 13:28t/p1110.101.47941.46341.47942.00340.34
2222009.11.04 19:19s/l1100.101.48901.48901.4730-14.00326.34
2232009.11.05 09:26buy1120.101.48451.47051.4865
2242009.11.05 12:32t/p1120.101.48651.47051.48652.00328.34
2252009.11.05 16:54sell1130.101.48571.49971.4837
2262009.11.06 08:07sell1140.101.48691.50091.4849
2272009.11.06 11:27sell1150.101.48801.50201.4860
2282009.11.06 13:16t/p1150.101.48601.50201.48602.00330.34
2292009.11.06 13:30t/p1140.101.48491.50091.48492.00332.34
2302009.11.06 13:30t/p1130.101.48371.49971.48371.97334.31
2312009.11.06 14:46buy1160.101.49021.47621.4922
2322009.11.09 03:49t/p1160.101.49221.47621.49221.97336.29
2332009.11.09 18:00buy1170.101.50061.48661.5026
2342009.11.09 18:10sell1180.101.49881.51281.4968
2352009.11.10 05:10t/p1180.101.49681.51281.49681.97338.26
2362009.11.10 08:47buy1190.101.49911.48511.5011
2372009.11.10 10:34t/p1190.101.50111.48511.50112.00340.26
2382009.11.10 12:20sell1200.101.49811.51211.4961
2392009.11.10 14:09t/p1200.101.49611.51211.49612.00342.26
2402009.11.10 15:14buy1210.101.49921.48521.5012
2412009.11.10 16:00sell1220.101.49661.51061.4946
2422009.11.10 16:06t/p1220.101.49461.51061.49462.00344.26
2432009.11.11 02:03t/p1210.101.50121.48521.50121.97346.23
2442009.11.11 08:03t/p1170.101.50261.48661.50261.95348.18
2452009.11.11 13:37sell1230.101.50211.51611.5001
2462009.11.11 15:42t/p1230.101.50011.51611.50012.00350.18
2472009.11.13 10:23sell1240.101.48731.50131.4853
2482009.11.13 11:12buy1250.101.48911.47511.4911
2492009.11.13 12:32sell1260.101.48731.50131.4853
2502009.11.13 14:04t/p1240.101.48531.50131.48532.00352.18
2512009.11.13 14:04t/p1260.101.48531.50131.48532.00354.18
2522009.11.13 15:57buy1270.101.48941.47541.4914
2532009.11.13 17:06t/p1250.101.49111.47511.49112.00356.18
2542009.11.13 17:13t/p1270.101.49141.47541.49142.00358.18
2552009.11.16 09:07sell1280.101.49661.51061.4946
2562009.11.16 09:14buy1290.101.49811.48411.5001
2572009.11.16 09:49sell1300.101.49721.51121.4952
2582009.11.16 12:32buy1310.101.49771.48371.4997
2592009.11.16 13:30t/p1300.101.49521.51121.49522.00360.18
2602009.11.16 13:31t/p1280.101.49461.51061.49462.00362.18
2612009.11.16 14:47buy1320.101.49701.48301.4990
2622009.11.16 16:20sell1330.101.49621.51021.4942
2632009.11.16 16:58buy1340.101.49771.48371.4997
2642009.11.16 17:15t/p1330.101.49421.51021.49422.00364.18
2652009.11.16 19:03t/p1320.101.49901.48301.49902.00366.18
2662009.11.16 19:04t/p1310.101.49971.48371.49972.00368.18
2672009.11.16 19:04t/p1340.101.49971.48371.49972.00370.18
2682009.11.16 19:07t/p1290.101.50011.48411.50012.00372.18
2692009.11.17 08:19sell1350.101.49441.50841.4924
2702009.11.17 09:09t/p1350.101.49241.50841.49242.00374.18
2712009.11.17 18:49buy1360.101.48651.47251.4885
2722009.11.18 00:10t/p1360.101.48851.47251.48851.97376.15
2732009.11.18 13:47sell1370.101.49291.50691.4909
2742009.11.18 14:28buy1380.101.49651.48251.4985
2752009.11.18 15:12sell1390.101.49401.50801.4920
2762009.11.18 15:29buy1400.101.49651.48251.4985
2772009.11.18 16:03t/p1380.101.49851.48251.49852.00378.15
2782009.11.18 16:03t/p1400.101.49851.48251.49852.00380.15
2792009.11.18 18:05sell1410.101.49431.50831.4923
2802009.11.19 02:07t/p1410.101.49231.50831.49231.92382.07
2812009.11.19 02:08t/p1390.101.49201.50801.49201.92383.99
2822009.11.19 04:16t/p1370.101.49091.50691.49091.92385.90
2832009.11.19 13:41buy1420.101.48721.47321.4892
2842009.11.19 14:16t/p1420.101.48921.47321.48922.00387.90
2852009.11.19 15:06buy1430.101.48741.47341.4894
2862009.11.19 16:01sell1440.101.48581.49981.4838
2872009.11.19 16:42buy1450.101.48801.47401.4900
2882009.11.19 16:56t/p1430.101.48941.47341.48942.00389.90
2892009.11.19 16:56t/p1450.101.49001.47401.49002.00391.90
2902009.11.20 12:05t/p1440.101.48381.49981.48381.97393.87
2912009.11.20 14:52buy1460.101.48581.47181.4878
2922009.11.20 15:08sell1470.101.48281.49681.4808
2932009.11.20 15:17buy1480.101.48501.47101.4870
2942009.11.20 16:55t/p1480.101.48701.47101.48702.00395.87
2952009.11.20 17:37close at stop1470.101.48481.49681.4808-2.00393.87
2962009.11.20 17:37close at stop1460.101.48461.47181.4878-1.20392.67