FXCM Liquidity Connection

Account: 2088265946 Name: Metex Invest_II Currency: USD 2009 November 3, 21:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
104356782009.11.03 21:04sell0.50gbpusd1.639651.639601.638952009.11.03 21:131.639600.000.000.002.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104353032009.11.03 21:00sell0.50gbpusd1.639961.639851.639262009.11.03 21:041.639850.000.000.005.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104346312009.11.03 20:56sell0.50gbpusd1.640441.710441.639742009.11.03 20:591.640280.000.000.008.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104346282009.11.03 20:56sell0.30gbpusd1.640441.710441.639742009.11.03 20:591.640180.000.000.007.80
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
104345772009.11.03 20:56sell0.50eurusd1.470471.540471.469472009.11.03 21:001.470250.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104343432009.11.03 20:55sell0.50eurusd1.470991.540991.469992009.11.03 20:551.470780.000.000.0010.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104343212009.11.03 20:55sell0.50gbpusd1.641081.641061.640382009.11.03 20:551.640740.000.000.0017.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104342052009.11.03 20:54sell0.50eurusd1.471361.541361.470362009.11.03 20:551.471150.000.000.0010.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104338022009.11.03 20:46sell0.50gbpusd1.641051.711051.640352009.11.03 20:551.640760.000.000.0014.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104331622009.11.03 20:37sell0.50gbpusd1.641041.711041.640342009.11.03 20:551.640760.000.000.0014.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104330172009.11.03 20:35sell0.50eurusd1.472041.542041.471042009.11.03 20:401.471790.000.000.0012.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104326602009.11.03 20:29sell0.50gbpusd1.641501.641461.640802009.11.03 20:351.641460.000.000.002.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104325362009.11.03 20:27sell0.50gbpusd1.641681.641561.640982009.11.03 20:351.641560.000.000.006.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104323822009.11.03 20:25sell0.50gbpusd1.642001.641991.641302009.11.03 20:271.641990.000.000.000.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104323002009.11.03 20:24sell0.50eurusd1.472401.542401.471402009.11.03 20:371.472250.000.000.007.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104322122009.11.03 20:23sell0.10usdjpy90.36697.36690.2962009.11.03 20:2990.3360.000.000.003.32
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
104319422009.11.03 20:21sell0.50gbpusd1.643131.643111.642432009.11.03 20:211.643110.000.000.001.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104315092009.11.03 20:16sell0.50gbpusd1.643491.643471.642792009.11.03 20:211.643260.000.000.0011.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104312732009.11.03 20:14sell0.30gbpusd1.644141.644111.643442009.11.03 20:151.644110.000.000.000.90
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
104310972009.11.03 20:12sell0.50eurusd1.472521.542521.471522009.11.03 20:151.472300.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104300092009.11.03 20:07sell0.50gbpusd1.642331.712331.641632009.11.03 20:261.642090.000.000.0012.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104288212009.11.03 20:01buy0.50eurusd1.471931.401931.472932009.11.03 20:061.472150.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104288142009.11.03 20:01sell0.10eurusd1.471641.541641.470642009.11.03 20:541.471300.000.000.003.40
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104258162009.11.03 19:38sell0.50eurusd1.470191.540191.469192009.11.03 19:451.469950.000.000.0012.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104258152009.11.03 19:38buy0.10usdjpy90.28783.28790.3572009.11.03 19:5790.3380.000.000.005.65
 2007118ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
104257422009.11.03 19:37buy0.10usdjpy90.28983.28990.3592009.11.03 19:5490.3330.000.000.004.87
 2007118ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
104256922009.11.03 19:36buy0.50gbpusd1.641891.641901.642592009.11.03 19:581.641900.000.000.000.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
104256852009.11.03 19:36sell0.10gbpusd1.641421.641401.640722009.11.03 19:371.641400.000.000.000.20
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
104255492009.11.03 19:35buy0.50eurusd1.470741.400741.471742009.11.03 20:001.470970.000.000.0011.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104255462009.11.03 19:35sell0.10eurusd1.470491.540491.469492009.11.03 19:381.470270.000.000.002.20
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104252902009.11.03 19:33buy0.50eurusd1.469921.399921.470922009.11.03 19:341.470630.000.000.0035.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104247372009.11.03 19:27buy0.10usdjpy90.30883.30890.3782009.11.03 20:2290.3780.000.000.007.75
 2007118ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY[tp]
104243182009.11.03 19:22sell0.20usdjpy90.27697.27690.2062009.11.03 19:3590.2460.000.000.006.65
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
104240842009.11.03 19:20sell0.10usdjpy90.30997.30990.2392009.11.03 19:3290.2520.000.000.006.32
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
104237782009.11.03 19:16sell0.20usdjpy90.31097.31090.2402009.11.03 19:3190.2800.000.000.006.65
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
104237712009.11.03 19:16sell0.10usdjpy90.31097.31090.2402009.11.03 19:3090.2720.000.000.004.21
 2007118ScalperChamp4_Tr_ECN_USDJPY
104230602009.11.03 19:08sell0.50eurusd1.468281.538281.467282009.11.03 19:211.468060.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104226132009.11.03 19:01sell0.50eurusd1.468301.538301.467302009.11.03 19:201.468030.000.000.0013.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104224362009.11.03 18:59sell0.50eurusd1.468921.538921.467922009.11.03 19:001.468640.000.000.0014.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104221732009.11.03 18:55sell0.50eurusd1.468391.538391.467392009.11.03 19:201.468030.000.000.0018.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104221212009.11.03 18:54sell0.50eurusd1.468671.538671.467672009.11.03 19:031.468360.000.000.0015.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104216162009.11.03 18:46sell0.50gbpusd1.639671.639621.638972009.11.03 19:201.639620.000.000.002.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104214702009.11.03 18:44sell0.30gbpusd1.639761.639621.639062009.11.03 19:201.639620.000.000.004.20
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
104214652009.11.03 18:44buy0.10gbpusd1.640001.570001.640702009.11.03 18:441.640220.000.000.002.20
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
104214042009.11.03 18:43sell0.50eurusd1.468391.538391.467392009.11.03 19:201.468150.000.000.0012.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104213962009.11.03 18:43sell0.50gbpusd1.640001.639861.639302009.11.03 18:471.639860.000.000.007.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104213012009.11.03 18:42sell0.50gbpusd1.640381.640261.639682009.11.03 18:421.640260.000.000.006.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104212932009.11.03 18:42sell0.50eurusd1.468591.538591.467592009.11.03 18:431.468370.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104207112009.11.03 18:38buy0.50gbpusd1.640881.640901.641582009.11.03 19:351.640900.000.000.001.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
104207082009.11.03 18:38sell0.10gbpusd1.640581.640561.639882009.11.03 18:391.640560.000.000.000.20
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
104206092009.11.03 18:37buy0.50eurusd1.468301.398301.469302009.11.03 18:381.468520.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104188782009.11.03 18:11sell0.50eurusd1.465051.535051.464052009.11.03 18:201.464760.000.000.0014.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104185702009.11.03 18:06sell0.50gbpusd1.638351.708351.637652009.11.03 18:071.637950.000.000.0020.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104185602009.11.03 18:06sell0.50eurusd1.465431.535431.464432009.11.03 18:061.465200.000.000.0011.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104175572009.11.03 17:56buy0.50eurusd1.465501.395501.466502009.11.03 18:001.465740.000.000.0012.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104175482009.11.03 17:56sell0.10eurusd1.465081.535081.464082009.11.03 18:201.464780.000.000.003.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104175392009.11.03 17:56sell0.10usdjpy90.31497.31490.2442009.11.03 18:2790.2700.000.000.004.87
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
104171402009.11.03 17:49sell0.10usdjpy90.29197.29190.2212009.11.03 18:2890.2580.000.000.003.66
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
104168422009.11.03 17:45sell0.50gbpusd1.637741.637611.637042009.11.03 17:451.637610.000.000.006.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104167802009.11.03 17:44sell0.50eurusd1.464091.534091.463092009.11.03 17:451.463640.000.000.0022.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104164042009.11.03 17:38sell0.30eurusd1.463811.533811.462812009.11.03 17:451.463500.000.000.009.30
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104164052009.11.03 17:38sell0.50eurusd1.463811.533811.462812009.11.03 17:451.463530.000.000.0014.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104163962009.11.03 17:38buy0.10eurusd1.464031.394031.465032009.11.03 17:381.464300.000.000.002.70
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104162262009.11.03 17:37sell0.50gbpusd1.638021.638011.637322009.11.03 17:441.638010.000.000.000.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104162022009.11.03 17:37buy0.50gbpusd1.638681.638691.639382009.11.03 18:011.638690.000.000.000.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Spike_GBP[sl]
104161992009.11.03 17:37sell0.30gbpusd1.638381.638341.637682009.11.03 17:371.638340.000.000.001.20
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
104161932009.11.03 17:37buy0.10gbpusd1.638691.638701.639392009.11.03 17:381.638700.000.000.000.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
104159622009.11.03 17:35sell0.50gbpusd1.638801.638731.638102009.11.03 17:361.638730.000.000.003.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104154562009.11.03 17:28sell0.30eurusd1.464501.534501.463502009.11.03 17:371.464280.000.000.006.60
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104154462009.11.03 17:28buy0.10eurusd1.464741.394741.465742009.11.03 17:311.464990.000.000.002.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104152662009.11.03 17:26sell0.50eurusd1.465621.535621.464622009.11.03 17:261.465400.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104151602009.11.03 17:24sell0.10usdjpy90.30597.30590.2352009.11.03 17:3690.2670.000.000.004.21
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
104148292009.11.03 17:19buy0.10usdjpy90.27783.27790.3472009.11.03 17:2490.3020.000.000.002.77
 2007118ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
104147562009.11.03 17:18sell0.30gbpusd1.637301.637231.636602009.11.03 17:191.637230.000.000.002.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
104147532009.11.03 17:18buy0.10gbpusd1.637611.637801.638312009.11.03 17:181.637800.000.000.001.90
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
104145702009.11.03 17:17sell0.50gbpusd1.637651.637651.636952009.11.03 17:191.637380.000.000.0013.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104145632009.11.03 17:17sell0.30eurusd1.465301.535301.464302009.11.03 17:271.465080.000.000.006.60
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104145502009.11.03 17:17buy0.10eurusd1.465581.395581.466582009.11.03 17:221.465810.000.000.002.30
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104143172009.11.03 17:16sell0.50gbpusd1.638431.638351.637732009.11.03 17:161.638100.000.000.0016.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104140872009.11.03 17:15sell0.50eurusd1.466701.536701.465702009.11.03 17:151.466400.000.000.0015.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104133912009.11.03 17:08sell0.30gbpusd1.638981.638961.638282009.11.03 17:131.638960.000.000.000.60
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
104133872009.11.03 17:08buy0.10gbpusd1.639291.569291.639992009.11.03 17:331.639530.000.000.002.40
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
104132642009.11.03 17:07sell0.50gbpusd1.639141.639111.638442009.11.03 17:101.639110.000.000.001.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104132622009.11.03 17:07sell0.30gbpusd1.639141.639111.638442009.11.03 17:101.639110.000.000.000.90
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
104132602009.11.03 17:07buy0.10gbpusd1.639451.639531.640152009.11.03 17:331.639530.000.000.000.80
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
104128192009.11.03 17:03sell0.50gbpusd1.639841.639691.639142009.11.03 17:061.639690.000.000.007.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104117812009.11.03 16:57sell0.20usdjpy90.32797.32790.2572009.11.03 17:0790.2570.000.000.0015.51
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY[tp]
104116802009.11.03 16:56sell0.50eurusd1.468441.538441.467442009.11.03 16:591.468190.000.000.0012.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104115462009.11.03 16:55sell0.20usdjpy90.37097.37090.3002009.11.03 17:0390.3000.000.000.0015.50
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY[tp]
104115302009.11.03 16:55sell0.50eurusd1.468741.538741.467742009.11.03 16:561.468530.000.000.0010.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104113012009.11.03 16:53sell0.50eurusd1.468991.538991.467992009.11.03 16:551.468740.000.000.0012.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104108232009.11.03 16:50buy0.50eurusd1.469141.399141.470142009.11.03 16:511.469570.000.000.0021.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104108202009.11.03 16:50sell0.10eurusd1.468911.538911.467912009.11.03 16:551.468730.000.000.001.80
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104103152009.11.03 16:47sell0.20usdjpy90.33297.33290.2622009.11.03 17:0790.2620.000.000.0015.51
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY[tp]
104103052009.11.03 16:47sell0.50gbpusd1.640401.640341.639702009.11.03 16:591.640340.000.000.003.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104099052009.11.03 16:45buy0.50gbpusd1.641751.641771.642452009.11.03 19:571.641770.000.000.001.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
104099002009.11.03 16:45sell0.10gbpusd1.641451.641131.640752009.11.03 16:461.640850.000.000.006.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
104097022009.11.03 16:44sell0.10eurusd1.468101.538101.467102009.11.03 16:591.467860.000.000.002.40
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104097032009.11.03 16:44buy0.50eurusd1.468301.398301.469302009.11.03 16:441.468700.000.000.0020.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104096702009.11.03 16:44sell0.10usdjpy90.39397.39390.3232009.11.03 16:4790.3550.000.000.004.21
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
104094192009.11.03 16:43buy0.50eurusd1.467491.397491.468492009.11.03 16:431.467700.000.000.0010.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104093932009.11.03 16:43sell0.10eurusd1.467151.537151.466152009.11.03 17:151.466900.000.000.002.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104087982009.11.03 16:39sell0.50eurusd1.465311.535311.464312009.11.03 17:171.465030.000.000.0014.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104087942009.11.03 16:39sell0.50gbpusd1.637531.637341.636832009.11.03 17:191.637010.000.000.0026.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104084012009.11.03 16:35buy0.50gbpusd1.638731.639101.639432009.11.03 16:421.639100.000.000.0018.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
104083952009.11.03 16:35sell0.10gbpusd1.638421.638371.637722009.11.03 16:361.638370.000.000.000.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
104080122009.11.03 16:32sell0.50eurgbp0.894760.901760.894062009.11.03 16:330.894470.000.000.0023.77
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
104079212009.11.03 16:31buy0.10gbpusd1.636441.636451.637142009.11.03 16:311.636450.000.000.000.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
104079092009.11.03 16:31sell0.20usdjpy90.31797.31790.2472009.11.03 17:0790.2660.000.000.0011.30
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
104076092009.11.03 16:29sell0.50gbpusd1.636551.636451.635852009.11.03 16:291.636200.000.000.0017.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104073852009.11.03 16:27buy0.50gbpusd1.637041.637081.637742009.11.03 16:271.637080.000.000.002.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
104073842009.11.03 16:27sell0.10gbpusd1.636781.636611.636082009.11.03 16:291.636610.000.000.001.70
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
104073812009.11.03 16:27sell0.50gbpusd1.636821.636711.636122009.11.03 16:281.636710.000.000.005.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Rever_GBP[sl]
104069922009.11.03 16:24buy0.50gbpusd1.637081.637251.637782009.11.03 16:251.637250.000.000.008.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
104069842009.11.03 16:24sell0.10gbpusd1.636831.636821.636132009.11.03 16:261.636820.000.000.000.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
104065012009.11.03 16:21sell0.50eurusd1.464541.534541.463542009.11.03 17:371.464250.000.000.0014.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104061892009.11.03 16:19sell0.50eurusd1.464681.534681.463682009.11.03 17:271.464490.000.000.009.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104060072009.11.03 16:18sell0.50eurgbp0.895970.902970.895272009.11.03 16:220.895360.000.000.0049.92
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
104055662009.11.03 16:14sell0.50eurgbp0.896630.903630.895932009.11.03 16:180.896300.000.000.0026.98
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
104048722009.11.03 16:08sell0.20usdjpy90.44697.44690.3762009.11.03 16:1290.3760.000.000.0015.49
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY[tp]
104046282009.11.03 16:06buy0.50eurusd1.466681.396681.467682009.11.03 16:071.466930.000.000.0012.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104046272009.11.03 16:06sell0.10eurusd1.466441.536441.465442009.11.03 16:131.465870.000.000.005.70
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104046052009.11.03 16:06sell0.10usdjpy90.49097.49090.4202009.11.03 16:1090.4200.000.000.007.74
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
104044502009.11.03 16:05buy0.50eurusd1.466891.396891.467892009.11.03 16:421.467120.000.000.0011.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104044422009.11.03 16:05sell0.10eurusd1.466651.536651.465652009.11.03 16:091.466400.000.000.002.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104039142009.11.03 16:02buy0.10gbpusd1.631581.561581.632282009.11.03 16:021.631920.000.000.003.40
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
104039092009.11.03 16:02sell0.30eurusd1.464971.534971.463972009.11.03 16:181.464770.000.000.006.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104039082009.11.03 16:02buy0.10eurusd1.465161.395161.466162009.11.03 16:021.465440.000.000.002.80
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
104037592009.11.03 16:01sell0.30gbpusd1.631251.631211.630552009.11.03 16:011.631210.000.000.001.20
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
104037622009.11.03 16:01sell0.50gbpusd1.631251.631211.630552009.11.03 16:011.631210.000.000.002.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104037562009.11.03 16:01buy0.10gbpusd1.631511.631531.632212009.11.03 16:021.631770.000.000.002.60
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
104029832009.11.03 15:54sell0.10usdjpy90.38397.38390.3132009.11.03 16:3190.3470.000.000.003.98
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
104029782009.11.03 15:54sell0.50gbpusd1.631791.701791.631092009.11.03 15:541.631560.000.000.0011.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104029752009.11.03 15:54sell0.50eurusd1.465581.535581.464582009.11.03 15:541.465380.000.000.0010.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104028742009.11.03 15:53buy0.50gbpusd1.632581.632611.633282009.11.03 15:561.632610.000.000.001.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
104028602009.11.03 15:53sell0.10gbpusd1.632441.632401.631742009.11.03 15:531.632400.000.000.000.40
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
104024832009.11.03 15:50sell0.20usdjpy90.31797.31790.2472009.11.03 17:0890.2470.000.000.0015.51
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY[tp]
104024812009.11.03 15:50sell0.10usdjpy90.3170.0000.0002009.11.03 17:1090.2520.000.000.007.20
 2007118ScalperChamp4_Tr_ECN_USDJPY
104022442009.11.03 15:48sell0.50eurusd1.465191.535191.464192009.11.03 16:011.464980.000.000.0010.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104020782009.11.03 15:47sell0.50gbpusd1.631801.701801.631102009.11.03 15:491.631630.000.000.008.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104013912009.11.03 15:43sell0.10usdjpy90.34397.34390.2732009.11.03 17:0490.3070.000.000.003.99
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
104007122009.11.03 15:36sell0.50gbpusd1.630191.630121.629492009.11.03 15:361.630120.000.000.003.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104005692009.11.03 15:34sell0.50gbpusd1.630031.630031.629332009.11.03 15:361.630030.000.000.000.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
104003742009.11.03 15:31sell0.20usdjpy90.27997.27990.2092009.11.03 18:2990.2420.000.000.008.20
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
104001452009.11.03 15:26sell0.50eurusd1.463621.533621.462622009.11.03 17:451.463400.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104000472009.11.03 15:24sell0.20usdjpy90.30297.30290.2322009.11.03 17:0890.2320.000.000.0015.52
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY[tp]
104000052009.11.03 15:23buy0.10usdjpy90.35283.35290.4222009.11.03 15:5490.3780.000.000.002.88
 2007118ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
104000012009.11.03 15:23sell0.10usdjpy90.32697.32690.2562009.11.03 17:0790.2560.000.000.007.76
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103997832009.11.03 15:20buy0.10usdjpy90.28683.28690.3562009.11.03 15:3090.3130.000.000.002.99
 2007118ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
103986232009.11.03 15:05sell0.30gbpusd1.629681.699681.628982009.11.03 15:081.629360.000.000.009.60
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103986202009.11.03 15:05buy0.10gbpusd1.629991.559991.630692009.11.03 15:061.630170.000.000.001.80
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103985302009.11.03 15:04sell0.30eurusd1.464211.534211.463212009.11.03 15:071.464000.000.000.006.30
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
103985312009.11.03 15:04sell0.50eurusd1.464211.534211.463212009.11.03 15:071.464000.000.000.0010.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103985292009.11.03 15:04buy0.10eurusd1.464451.394451.465452009.11.03 15:311.464690.000.000.002.40
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
103984422009.11.03 15:03sell0.50eurusd1.464831.534831.463832009.11.03 15:031.464680.000.000.007.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103984402009.11.03 15:03sell0.50gbpusd1.630501.700501.629802009.11.03 15:041.630160.000.000.0017.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103982022009.11.03 15:00sell0.50gbpusd1.630621.700621.629922009.11.03 15:031.630310.000.000.0015.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103978902009.11.03 14:57sell0.50gbpusd1.630621.700621.629922009.11.03 15:031.630360.000.000.0013.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103978842009.11.03 14:57sell0.50eurusd1.464521.534521.463522009.11.03 15:041.464200.000.000.0016.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103978182009.11.03 14:56sell0.50gbpusd1.631041.701041.630342009.11.03 14:571.630660.000.000.0019.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103975912009.11.03 14:54sell0.50gbpusd1.631001.701001.630302009.11.03 14:571.630690.000.000.0015.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103975882009.11.03 14:54sell0.50eurusd1.465201.535201.464202009.11.03 14:561.464900.000.000.0015.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103974882009.11.03 14:53sell0.50eurusd1.465541.535541.464542009.11.03 14:541.465310.000.000.0011.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103973952009.11.03 14:51sell0.50eurusd1.465691.535691.464692009.11.03 14:531.465470.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103968912009.11.03 14:43sell0.50eurusd1.465721.535721.464722009.11.03 14:531.465470.000.000.0012.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103967322009.11.03 14:40sell0.10usdjpy90.22897.22890.1582009.11.03 14:5090.1950.000.000.003.66
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103965122009.11.03 14:37sell0.30gbpusd1.631671.701671.630972009.11.03 14:441.631460.000.000.006.30
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103965082009.11.03 14:37buy0.10gbpusd1.631951.632091.632652009.11.03 15:451.632090.000.000.001.40
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
103963252009.11.03 14:35sell0.50eurusd1.466031.536031.465032009.11.03 14:361.465690.000.000.0017.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103951312009.11.03 14:21sell0.50eurgbp0.897780.904780.897082009.11.03 14:260.897530.000.000.0020.44
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103949532009.11.03 14:18sell0.10usdjpy90.23097.23090.1602009.11.03 14:4590.1600.000.000.007.76
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103943692009.11.03 14:08sell0.20usdjpy90.21797.21790.1472009.11.03 14:4990.1750.000.000.009.32
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
103943112009.11.03 14:07sell0.50gbpusd1.631631.701631.630932009.11.03 14:081.631360.000.000.0013.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103940932009.11.03 14:03sell0.10usdjpy90.22397.22390.1532009.11.03 14:4890.1870.000.000.003.99
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103939472009.11.03 14:01buy0.50gbpusd1.630851.560851.631552009.11.03 14:011.631200.000.000.0017.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Spike_GBPUSD
103938752009.11.03 14:00buy0.50gbpusd1.631371.561371.632072009.11.03 14:051.632040.000.000.0033.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103938662009.11.03 14:00sell0.10gbpusd1.631111.701111.630412009.11.03 14:001.630700.000.000.004.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103937122009.11.03 13:58sell0.50gbpusd1.630001.700001.629302009.11.03 15:081.629310.000.000.0034.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Rever_GBPUSD
103931502009.11.03 13:48sell0.20usdjpy90.1440.0000.0002009.11.03 13:5490.1210.000.000.005.10
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
103927712009.11.03 13:40sell0.50eurusd1.465271.535271.464272009.11.03 13:481.464980.000.000.0014.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103926832009.11.03 13:38sell0.50gbpusd1.630771.700771.630072009.11.03 13:391.630530.000.000.0012.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103925362009.11.03 13:35buy0.50gbpusd1.631451.561451.632152009.11.03 14:051.631940.000.000.0024.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103925342009.11.03 13:35sell0.10gbpusd1.631151.701151.630452009.11.03 13:351.630980.000.000.001.70
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103924522009.11.03 13:34buy0.10usdjpy90.2810.0000.0002009.11.03 15:2890.3110.000.000.003.32
 2007118ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
103924482009.11.03 13:34buy0.10usdjpy90.2810.0000.0002009.11.03 15:2790.3160.000.000.003.88
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103924462009.11.03 13:34sell0.10usdjpy90.25397.25390.1832009.11.03 13:4190.2220.000.000.003.44
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103920422009.11.03 13:30sell0.50gbpusd1.629971.699971.629272009.11.03 13:401.629610.000.000.0018.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103918212009.11.03 13:26buy0.10usdjpy90.2340.0000.0002009.11.03 15:2190.2750.000.000.004.54
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103918172009.11.03 13:26sell0.10usdjpy90.20497.20490.1342009.11.03 13:4890.1700.000.000.003.77
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103915632009.11.03 13:21sell0.50gbpusd1.630031.700031.629332009.11.03 13:401.629460.000.000.0028.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103911832009.11.03 13:15buy0.10usdjpy90.1950.0000.0002009.11.03 13:3990.2390.000.000.004.88
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103911812009.11.03 13:15sell0.10usdjpy90.17397.17390.1032009.11.03 13:5290.1410.000.000.003.55
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103910322009.11.03 13:12sell0.50gbpusd1.629701.699701.629002009.11.03 13:131.629470.000.000.0011.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103908902009.11.03 13:09buy0.10usdjpy90.1570.0000.0002009.11.03 13:2990.1830.000.000.002.88
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103906992009.11.03 13:07sell0.10eurusd1.464621.534621.463622009.11.03 15:041.464290.000.000.003.30
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
103907012009.11.03 13:07buy0.50eurusd1.464791.394791.465792009.11.03 13:081.465090.000.000.0015.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
103905912009.11.03 13:05buy0.50eurusd1.464391.394391.465392009.11.03 13:061.464610.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
103905812009.11.03 13:05sell0.10eurusd1.464111.534111.463112009.11.03 15:081.463800.000.000.003.10
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
103904552009.11.03 13:02buy0.50gbpusd1.628411.558411.629112009.11.03 13:021.628850.000.000.0022.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103901652009.11.03 12:57buy0.10gbpusd1.627081.557081.627782009.11.03 12:581.627310.000.000.002.30
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103900662009.11.03 12:56buy0.10gbpusd1.626881.556881.627582009.11.03 12:581.627150.000.000.002.70
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103900682009.11.03 12:56sell0.30gbpusd1.626551.696551.625852009.11.03 12:561.626340.000.000.006.30
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103898772009.11.03 12:55sell0.50gbpusd1.627291.697291.626592009.11.03 12:551.626590.000.000.0035.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[tp]
103897342009.11.03 12:51sell0.50eurgbp0.898780.905780.898082009.11.03 13:020.898500.000.000.0022.81
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103895242009.11.03 12:47sell0.50gbpusd1.627671.697671.626972009.11.03 12:551.627510.000.000.008.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103894742009.11.03 12:46sell0.10eurgbp0.899120.906120.898422009.11.03 12:500.898730.000.000.006.36
 2008109PriceActionEA_ECN_Down_EURGBP
103894702009.11.03 12:46buy0.10gbpusd1.628711.558711.629412009.11.03 12:501.629150.000.000.004.40
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103894712009.11.03 12:46sell0.30gbpusd1.628401.698401.627702009.11.03 12:461.628280.000.000.003.60
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103893032009.11.03 12:41buy0.10usdjpy90.1030.0000.0002009.11.03 13:1590.1690.000.000.007.32
 2007118ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
103892232009.11.03 12:38sell0.50gbpusd1.629571.699571.628872009.11.03 12:441.629360.000.000.0010.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103891632009.11.03 12:36sell0.50gbpusd1.629771.699771.629072009.11.03 12:431.629360.000.000.0020.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103890512009.11.03 12:32sell0.50eurusd1.463511.533511.462512009.11.03 12:551.462940.000.000.0028.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103890492009.11.03 12:32sell0.30eurgbp0.897940.904940.897242009.11.03 14:260.897500.000.000.0021.57
 2008109PriceActionEA_ECN_Down_EURGBP
103890482009.11.03 12:32buy0.10eurgbp0.898270.891270.898972009.11.03 12:430.898470.000.000.003.26
 2008109PriceActionEA_ECN_Up_EURGBP
103888172009.11.03 12:28sell0.50gbpusd1.628761.698761.628062009.11.03 12:451.628510.000.000.0012.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103887892009.11.03 12:27sell0.50gbpusd1.629471.699471.628772009.11.03 12:271.629100.000.000.0018.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103886172009.11.03 12:24sell0.10gbpusd1.629801.699801.629102009.11.03 12:271.629390.000.000.004.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103886182009.11.03 12:24buy0.50gbpusd1.630111.560111.630812009.11.03 12:311.630580.000.000.0023.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103886122009.11.03 12:24sell0.50gbpusd1.629851.699851.629152009.11.03 12:271.629410.000.000.0022.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Rever_GBPUSD
103885782009.11.03 12:23buy0.50gbpusd1.630561.560561.631262009.11.03 13:161.630770.000.000.0010.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103885762009.11.03 12:23sell0.10gbpusd1.630251.700251.629552009.11.03 12:231.629960.000.000.002.90
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103884202009.11.03 12:19buy0.50gbpusd1.628611.558611.629312009.11.03 12:201.628700.000.000.004.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Spike_GBPUSD
103879692009.11.03 12:09buy0.10usdjpy90.08790.0920.0002009.11.03 12:5590.0920.000.000.000.55
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[sl]
103878442009.11.03 12:07sell0.50gbpusd1.628481.698481.627782009.11.03 12:071.628240.000.000.0012.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103876432009.11.03 12:03sell0.30gbpusd1.628861.698861.628162009.11.03 12:071.628160.000.000.0021.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[tp]
103876412009.11.03 12:03buy0.10gbpusd1.629111.559111.629812009.11.03 12:211.629220.000.000.001.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103874402009.11.03 12:01sell0.50gbpusd1.629591.699591.628892009.11.03 12:031.629090.000.000.0025.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Rever_GBPUSD
103871602009.11.03 11:59sell0.30gbpusd1.630661.700661.629962009.11.03 12:001.630370.000.000.008.70
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103871572009.11.03 11:59buy0.10gbpusd1.630971.560971.631672009.11.03 13:331.631300.000.000.003.30
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103869882009.11.03 11:57buy0.10usdjpy90.15783.15790.2272009.11.03 13:2790.2270.000.000.007.76
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103869872009.11.03 11:57sell0.10usdjpy90.13097.13090.0602009.11.03 12:0690.0600.000.000.007.77
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103867842009.11.03 11:54sell0.30gbpusd1.630461.700461.629762009.11.03 11:581.630410.000.000.001.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103867832009.11.03 11:54buy0.10gbpusd1.630771.560771.631472009.11.03 11:551.630890.000.000.001.20
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103867132009.11.03 11:53buy0.50gbpusd1.630861.560861.631562009.11.03 11:551.631150.000.000.0014.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Gap_GBPUSD
103866632009.11.03 11:52sell0.50gbpusd1.630711.700711.630012009.11.03 11:581.630500.000.000.0010.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103865272009.11.03 11:51sell0.50eurusd1.463961.533961.462962009.11.03 12:011.463500.000.000.0023.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103865162009.11.03 11:51sell0.30eurusd1.463891.533891.462892009.11.03 12:011.463590.000.000.009.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
103865122009.11.03 11:51buy0.10eurusd1.464121.394121.465122009.11.03 11:511.464220.000.000.001.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
103862042009.11.03 11:49sell0.50eurusd1.464781.534781.463782009.11.03 11:501.464470.000.000.0015.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103861182009.11.03 11:48buy0.10usdjpy90.1780.0000.0002009.11.03 13:3890.2230.000.000.004.99
 2007118ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
103860412009.11.03 11:46sell0.50gbpusd1.632711.702711.632012009.11.03 11:521.632010.000.000.0035.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[tp]
103859782009.11.03 11:45buy0.10usdjpy90.1790.0000.0002009.11.03 13:3390.2240.000.000.004.99
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103859812009.11.03 11:45buy0.10usdjpy90.1790.0000.0002009.11.03 13:3490.2530.000.000.008.20
 2007118ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
103859662009.11.03 11:45sell0.10usdjpy90.16697.16690.0962009.11.03 11:5290.1310.000.000.003.88
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103858742009.11.03 11:44sell0.50eurgbp0.898010.905010.897312009.11.03 11:500.897740.000.000.0022.04
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103857112009.11.03 11:41buy0.10usdjpy90.1510.0000.0002009.11.03 13:2690.1980.000.000.005.21
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103857102009.11.03 11:41sell0.10usdjpy90.12897.12890.0582009.11.03 12:0690.0580.000.000.007.77
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103856132009.11.03 11:39buy0.50gbpusd1.632101.562101.632802009.11.03 11:431.632450.000.000.0017.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103856122009.11.03 11:39sell0.10gbpusd1.631811.701811.631112009.11.03 11:411.631370.000.000.004.40
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103855712009.11.03 11:38buy0.50gbpusd1.632511.562511.633212009.11.03 11:431.632960.000.000.0022.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103855672009.11.03 11:38sell0.10gbpusd1.632201.702201.631502009.11.03 11:381.631990.000.000.002.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103855182009.11.03 11:37sell0.50eurgbp0.898710.905710.898012009.11.03 11:380.898420.000.000.0023.67
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103853762009.11.03 11:34sell0.50gbpusd1.629661.699661.628962009.11.03 12:021.629480.000.000.009.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103852932009.11.03 11:32sell0.50gbpusd1.630081.700081.629382009.11.03 12:011.629570.000.000.0025.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103849492009.11.03 11:26buy0.10usdjpy90.0880.0000.0002009.11.03 11:4590.1560.000.000.007.54
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103848052009.11.03 11:24buy0.10gbpusd1.629751.559751.630452009.11.03 11:241.630000.000.000.002.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103848062009.11.03 11:24sell0.30gbpusd1.629441.699441.628742009.11.03 12:031.629140.000.000.009.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103847112009.11.03 11:22sell0.10gbpusd1.630351.700351.629652009.11.03 11:231.630110.000.000.002.40
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103847132009.11.03 11:22buy0.50gbpusd1.630711.560711.631412009.11.03 11:361.631100.000.000.0019.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103847102009.11.03 11:22sell0.50gbpusd1.630651.700651.629952009.11.03 11:221.630410.000.000.0012.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Rever_GBPUSD
103846322009.11.03 11:21sell0.50eurgbp0.898590.905590.897892009.11.03 11:380.898400.000.000.0015.51
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103843612009.11.03 11:17sell0.50eurgbp0.899790.906790.899092009.11.03 11:200.899090.000.000.0057.10
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EUR[tp]
103841992009.11.03 11:15buy0.50gbpusd1.629041.559041.629742009.11.03 11:161.629190.000.000.007.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103841862009.11.03 11:15sell0.10gbpusd1.628751.698751.628052009.11.03 12:061.628640.000.000.001.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103840702009.11.03 11:13sell0.50gbpusd1.628041.698041.627342009.11.03 12:471.627730.000.000.0015.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Rever_GBPUSD
103840262009.11.03 11:12sell0.50eurgbp0.899920.906920.899222009.11.03 11:200.899660.000.000.0021.20
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103828902009.11.03 11:06sell0.50eurgbp0.900430.907430.899732009.11.03 11:120.900260.000.000.0013.85
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103825282009.11.03 10:58buy0.50gbpusd1.628001.558001.628702009.11.03 11:101.628260.000.000.0013.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Spike_GBPUSD
103821912009.11.03 10:57buy0.10usdjpy89.9670.0000.0002009.11.03 11:0790.0030.000.000.004.00
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103821782009.11.03 10:57buy0.50gbpusd1.628491.558491.629192009.11.03 11:111.628760.000.000.0013.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Spike_GBPUSD
103821702009.11.03 10:57sell0.50eurusd1.468831.538831.467832009.11.03 10:571.468600.000.000.0011.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103813452009.11.03 10:53sell0.50eurusd1.469801.539801.468802009.11.03 10:561.469400.000.000.0020.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103813432009.11.03 10:53sell0.30eurusd1.469801.539801.468802009.11.03 10:561.469500.000.000.009.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
103813362009.11.03 10:53buy0.10eurusd1.470081.400081.471082009.11.03 19:341.470420.000.000.003.40
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
103813262009.11.03 10:53sell0.50eurgbp0.902410.909410.901712009.11.03 10:560.902200.000.000.0017.11
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103813172009.11.03 10:53sell0.50gbpusd1.628611.698611.627912009.11.03 10:571.628360.000.000.0012.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103810632009.11.03 10:52sell0.50gbpusd1.628951.698951.628252009.11.03 10:521.628570.000.000.0019.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103803002009.11.03 10:45sell0.50gbpusd1.629281.699281.628582009.11.03 10:521.628640.000.000.0032.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103801492009.11.03 10:44sell0.50gbpusd1.630001.700001.629302009.11.03 10:441.629760.000.000.0012.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103800882009.11.03 10:43sell0.50eurgbp0.902430.909430.901732009.11.03 10:560.902220.000.000.0017.11
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103799872009.11.03 10:41sell0.50eurusd1.471691.541691.470692009.11.03 10:441.471180.000.000.0025.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103799052009.11.03 10:40sell0.30gbpusd1.629911.699911.629212009.11.03 10:441.629760.000.000.004.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103799062009.11.03 10:40sell0.50gbpusd1.630251.700251.629552009.11.03 10:441.629550.000.000.0035.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[tp]
103799032009.11.03 10:40buy0.10gbpusd1.630211.560211.630912009.11.03 10:401.630520.000.000.003.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103798122009.11.03 10:39sell0.10usdjpy90.00197.00189.9312009.11.03 10:5189.9310.000.000.007.78
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103798152009.11.03 10:39buy0.10usdjpy90.0250.0000.0002009.11.03 11:2690.0600.000.000.003.89
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103792212009.11.03 10:34sell0.50eurusd1.471291.541291.470292009.11.03 10:511.471080.000.000.0010.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103785122009.11.03 10:29sell0.50gbpusd1.630411.700411.629712009.11.03 10:311.629710.000.000.0035.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[tp]
103784072009.11.03 10:28sell0.50eurusd1.472541.542541.471542009.11.03 10:301.472250.000.000.0014.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103781802009.11.03 10:25sell0.50gbpusd1.630291.700291.629592009.11.03 10:311.629820.000.000.0023.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103781462009.11.03 10:25sell0.30eurusd1.472781.542781.471782009.11.03 10:291.472440.000.000.0010.20
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
103779452009.11.03 10:24sell0.50gbpusd1.631131.701131.630432009.11.03 10:251.630590.000.000.0027.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103778382009.11.03 10:23sell0.50eurusd1.473601.543601.472602009.11.03 10:241.473390.000.000.0010.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103776322009.11.03 10:19sell0.50gbpusd1.630721.700721.630022009.11.03 10:251.630500.000.000.0011.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103775622009.11.03 10:18sell0.50eurusd1.473691.543691.472692009.11.03 10:241.473460.000.000.0011.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103774942009.11.03 10:17sell0.50eurusd1.473971.543971.472972009.11.03 10:231.473700.000.000.0013.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103772542009.11.03 10:12sell0.50eurusd1.474441.544441.473442009.11.03 10:161.474170.000.000.0013.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103771852009.11.03 10:10buy0.10usdjpy90.0430.0000.0002009.11.03 11:4890.1610.000.000.0013.09
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103771772009.11.03 10:10sell0.10usdjpy90.01797.01789.9472009.11.03 10:2389.9780.000.000.004.33
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103770372009.11.03 10:08sell0.10gbpusd1.632701.702701.632002009.11.03 10:111.632360.000.000.003.40
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103770392009.11.03 10:08buy0.50gbpusd1.633011.563011.633712009.11.03 14:251.633590.000.000.0029.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103769752009.11.03 10:07buy0.50gbpusd1.632521.562521.633222009.11.03 10:071.632760.000.000.0012.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103769722009.11.03 10:07sell0.10gbpusd1.632241.702241.631542009.11.03 10:161.632250.000.000.00-0.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103769192009.11.03 10:06buy0.10usdjpy90.0340.0000.0002009.11.03 11:2590.0660.000.000.003.55
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103769172009.11.03 10:06sell0.10usdjpy90.00897.00889.9382009.11.03 10:2289.9700.000.000.004.22
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103761962009.11.03 09:57buy0.10usdjpy90.0700.0000.0002009.11.03 11:4790.1290.000.000.006.55
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103761892009.11.03 09:57sell0.10usdjpy90.05397.05389.9832009.11.03 10:0190.0020.000.000.005.67
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103759932009.11.03 09:55buy0.10usdjpy90.0050.0000.0002009.11.03 09:5790.0440.000.000.004.33
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103759922009.11.03 09:55sell0.10usdjpy89.97896.97889.9082009.11.03 10:5189.9270.000.000.005.67
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103758592009.11.03 09:54sell0.50gbpusd1.631071.701071.630372009.11.03 10:251.630860.000.000.0010.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103756282009.11.03 09:50buy0.50gbpusd1.632191.562191.632892009.11.03 10:071.632650.000.000.0023.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103756262009.11.03 09:50sell0.10gbpusd1.631961.701961.631262009.11.03 09:531.631710.000.000.002.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103755442009.11.03 09:49buy0.50gbpusd1.632341.562341.633042009.11.03 09:491.632750.000.000.0020.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103755432009.11.03 09:49sell0.10gbpusd1.631981.701981.631282009.11.03 09:521.631820.000.000.001.60
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103755362009.11.03 09:48buy0.50gbpusd1.632191.562191.632892009.11.03 09:491.632750.000.000.0028.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103755352009.11.03 09:48sell0.10gbpusd1.631881.701881.631182009.11.03 09:531.631660.000.000.002.20
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103753972009.11.03 09:47buy0.50gbpusd1.631351.561351.632052009.11.03 09:471.631630.000.000.0014.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103753922009.11.03 09:47sell0.10gbpusd1.631111.701111.630412009.11.03 10:251.630860.000.000.002.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103753092009.11.03 09:46buy0.10usdjpy89.9210.0000.0002009.11.03 09:5389.9530.000.000.003.56
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103748132009.11.03 09:41sell0.50eurusd1.474291.544291.473292009.11.03 09:531.474080.000.000.0010.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103747882009.11.03 09:41sell0.50gbpusd1.630571.700571.629872009.11.03 09:441.630380.000.000.009.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103746792009.11.03 09:40sell0.50gbpusd1.631301.701301.630602009.11.03 09:401.631050.000.000.0012.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103745952009.11.03 09:39sell0.50eurusd1.474831.544831.473832009.11.03 09:411.474540.000.000.0014.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103744432009.11.03 09:37sell0.50gbpusd1.631701.701701.631002009.11.03 09:401.631500.000.000.0010.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103743492009.11.03 09:36buy0.50gbpusd1.632451.562451.633152009.11.03 09:491.632760.000.000.0015.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103743442009.11.03 09:36sell0.10gbpusd1.632141.702141.631442009.11.03 09:361.631770.000.000.003.70
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103740532009.11.03 09:31sell0.50eurusd1.474801.544801.473802009.11.03 09:411.474450.000.000.0017.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103736182009.11.03 09:26sell0.50gbpusd1.630301.700301.629602009.11.03 10:311.629820.000.000.0024.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103736142009.11.03 09:26sell0.30gbpusd1.630301.700301.629602009.11.03 10:311.629860.000.000.0013.20
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103736112009.11.03 09:26buy0.10gbpusd1.630561.560561.631262009.11.03 09:261.630800.000.000.002.40
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103735932009.11.03 09:26sell0.50eurusd1.474831.544831.473832009.11.03 09:411.474550.000.000.0014.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103735912009.11.03 09:26sell0.30eurusd1.474831.544831.473832009.11.03 09:411.474550.000.000.008.40
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
103735892009.11.03 09:26buy0.10eurusd1.475101.405101.476102009.11.03 09:351.475320.000.000.002.20
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
103733382009.11.03 09:25sell0.50eurusd1.475171.545171.474172009.11.03 09:281.474980.000.000.009.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103732732009.11.03 09:24sell0.50gbpusd1.631101.701101.630402009.11.03 09:261.630560.000.000.0027.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103732632009.11.03 09:24sell0.50eurusd1.475641.545641.474642009.11.03 09:251.474870.000.000.0038.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103732262009.11.03 09:23sell0.50gbpusd1.631491.701491.630792009.11.03 09:241.631120.000.000.0018.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103731762009.11.03 09:22buy0.50gbpusd1.632091.562091.632792009.11.03 09:491.632360.000.000.0013.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103731712009.11.03 09:22sell0.10gbpusd1.631901.701901.631202009.11.03 09:221.631660.000.000.002.40
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103731242009.11.03 09:21sell0.50eurgbp0.904630.911630.903932009.11.03 09:300.904430.000.000.0016.31
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103729532009.11.03 09:18sell0.50eurusd1.475441.545441.474442009.11.03 09:251.474870.000.000.0028.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103724702009.11.03 09:07buy0.50gbpusd1.632121.562121.632822009.11.03 09:071.632350.000.000.0011.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103724692009.11.03 09:07sell0.10gbpusd1.631831.701831.631132009.11.03 09:091.631560.000.000.002.70
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103723942009.11.03 09:06buy0.50gbpusd1.632821.562821.633522009.11.03 11:441.633050.000.000.0011.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103723932009.11.03 09:06sell0.10gbpusd1.632511.702511.631812009.11.03 09:061.632210.000.000.003.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103722432009.11.03 09:04buy0.10usdjpy90.06283.06290.1322009.11.03 11:4190.1320.000.000.007.77
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103722392009.11.03 09:04sell0.10usdjpy90.03597.03589.9652009.11.03 09:3089.9650.000.000.007.78
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103721882009.11.03 09:03sell0.50eurgbp0.904530.911530.903832009.11.03 09:310.904400.000.000.0010.60
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103720612009.11.03 09:01sell0.50eurgbp0.904850.911850.904152009.11.03 09:050.904650.000.000.0016.32
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103716502009.11.03 08:58sell0.50eurgbp0.905190.912190.904492009.11.03 09:020.904910.000.000.0022.85
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103711762009.11.03 08:51sell0.50eurusd1.475921.545921.474922009.11.03 09:181.475700.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103711732009.11.03 08:51buy0.50gbpusd1.630501.560501.631202009.11.03 08:581.630760.000.000.0013.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Spike_GBPUSD
103711492009.11.03 08:50buy0.50eurgbp0.905460.898460.906162009.11.03 08:520.905720.000.000.0021.18
 2008109PriceActionEA_ECN_Up_EURGBP
103711452009.11.03 08:50sell0.10eurgbp0.905180.912180.904482009.11.03 09:020.904960.000.000.003.59
 2008109PriceActionEA_ECN_Down_EURGBP
103709092009.11.03 08:49buy0.10usdjpy90.0720.0000.0002009.11.03 11:4190.1230.000.000.005.66
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103709032009.11.03 08:49sell0.10usdjpy90.04797.04789.9772009.11.03 09:3089.9770.000.000.007.78
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103708992009.11.03 08:49sell0.30gbpusd1.631601.701601.630902009.11.03 08:491.630900.000.000.0021.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[tp]
103708972009.11.03 08:49buy0.10gbpusd1.631911.561911.632612009.11.03 09:051.632360.000.000.004.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103707892009.11.03 08:48sell0.50eurusd1.475891.545891.474892009.11.03 09:171.475770.000.000.006.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103707852009.11.03 08:48sell0.30gbpusd1.632021.702021.631322009.11.03 08:491.631320.000.000.0021.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[tp]
103707822009.11.03 08:48buy0.10gbpusd1.632301.562301.633002009.11.03 09:051.632530.000.000.002.30
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103706682009.11.03 08:47sell0.30gbpusd1.632261.702261.631562009.11.03 08:481.631930.000.000.009.90
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103706632009.11.03 08:47buy0.10gbpusd1.632561.562561.633262009.11.03 10:081.632950.000.000.003.90
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103703282009.11.03 08:42sell0.10usdjpy90.02997.02989.9592009.11.03 09:3089.9590.000.000.007.78
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103703302009.11.03 08:42buy0.10usdjpy90.05383.05390.1232009.11.03 09:1190.0930.000.000.004.44
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103700642009.11.03 08:39sell0.50gbpusd1.633011.703011.632312009.11.03 08:471.632560.000.000.0022.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103698772009.11.03 08:36sell0.50gbpusd1.634631.704631.633932009.11.03 08:371.634320.000.000.0015.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103697502009.11.03 08:34sell0.50gbpusd1.634131.704131.633432009.11.03 08:381.633740.000.000.0019.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103697472009.11.03 08:34sell0.30gbpusd1.634131.704131.633432009.11.03 08:381.633900.000.000.006.90
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103697422009.11.03 08:34buy0.10gbpusd1.634341.564341.635042009.11.03 08:341.635040.000.000.007.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[tp]
103696802009.11.03 08:33sell0.50gbpusd1.634551.704551.633852009.11.03 08:331.634210.000.000.0017.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103693932009.11.03 08:27sell0.50eurgbp0.902370.909370.901672009.11.03 10:560.902080.000.000.0023.62
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103693202009.11.03 08:26buy0.10usdjpy90.11483.11490.1842009.11.03 11:4590.1630.000.000.005.43
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103693182009.11.03 08:26sell0.10usdjpy90.08997.08990.0192009.11.03 08:4090.0350.000.000.006.00
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103690202009.11.03 08:21sell0.50gbpusd1.633421.703421.632722009.11.03 08:391.633180.000.000.0012.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103675812009.11.03 08:10sell0.50gbpusd1.634301.704301.633602009.11.03 08:161.634010.000.000.0014.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103674652009.11.03 08:08sell0.50gbpusd1.634751.704751.634052009.11.03 08:121.634510.000.000.0012.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103672332009.11.03 08:05sell0.30eurusd1.476641.546641.475642009.11.03 08:151.476370.000.000.008.10
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
103672242009.11.03 08:05buy0.10eurusd1.476901.406901.477902009.11.03 08:061.477340.000.000.004.40
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
103670422009.11.03 08:04sell0.50eurusd1.476811.546811.475812009.11.03 08:041.476680.000.000.006.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103670362009.11.03 08:04sell0.30eurusd1.476831.546831.475832009.11.03 08:041.476550.000.000.008.40
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
103670342009.11.03 08:04buy0.10eurusd1.477051.407051.478052009.11.03 08:061.477470.000.000.004.20
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
103668782009.11.03 08:03sell0.50eurgbp0.903310.910310.902612009.11.03 08:240.903000.000.000.0025.34
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
103667112009.11.03 08:02sell0.50eurusd1.477881.547881.476882009.11.03 08:021.477650.000.000.0011.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103661592009.11.03 07:57buy0.10usdjpy90.2280.0000.0002009.11.03 15:2090.2680.000.000.004.43
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103661562009.11.03 07:57sell0.10usdjpy90.20297.20290.1322009.11.03 08:1590.1710.000.000.003.44
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103660922009.11.03 07:55sell0.50gbpusd1.636251.706251.635552009.11.03 08:001.636050.000.000.0010.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103659142009.11.03 07:53sell0.50gbpusd1.636651.706651.635952009.11.03 07:591.636460.000.000.009.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103659132009.11.03 07:53sell0.30gbpusd1.636651.706651.635952009.11.03 07:581.636470.000.000.005.40
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103659102009.11.03 07:53buy0.10gbpusd1.636961.637071.637662009.11.03 16:221.637070.000.000.001.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
103649462009.11.03 07:19sell0.50gbpusd1.638251.708251.637552009.11.03 07:501.638010.000.000.0012.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103649132009.11.03 07:18sell0.50gbpusd1.638601.708601.637902009.11.03 07:461.638360.000.000.0012.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103646962009.11.03 07:10sell0.50eurusd1.480021.550021.479022009.11.03 07:271.479800.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103640782009.11.03 07:01sell0.50gbpusd1.638451.708451.637752009.11.03 07:471.638100.000.000.0017.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103636732009.11.03 06:52sell0.50gbpusd1.638911.708911.638212009.11.03 06:521.638930.000.000.00-1.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103636392009.11.03 06:51buy0.50gbpusd1.639311.569311.640012009.11.03 07:051.639560.000.000.0012.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103636382009.11.03 06:51sell0.10gbpusd1.639251.709251.638552009.11.03 06:521.639010.000.000.002.40
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103623742009.11.03 06:09sell0.10usdjpy90.23197.23190.1612009.11.03 07:4390.2000.000.000.003.44
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103623762009.11.03 06:09buy0.10usdjpy90.2560.0000.0002009.11.03 15:2490.3000.000.000.004.87
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103617442009.11.03 04:38sell0.50gbpusd1.636391.706391.635692009.11.03 04:401.636180.000.000.0010.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103616462009.11.03 04:37sell0.10gbpusd1.637461.707461.636762009.11.03 04:371.636770.000.000.006.90
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103616472009.11.03 04:37buy0.50gbpusd1.637771.567771.638472009.11.03 05:161.638100.000.000.0016.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103615122009.11.03 04:36sell0.50eurusd1.478281.548281.477282009.11.03 04:591.478140.000.000.007.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103615072009.11.03 04:36sell0.50gbpusd1.636601.706601.635902009.11.03 04:401.636360.000.000.0012.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103614032009.11.03 04:35buy0.50gbpusd1.638491.568491.639192009.11.03 06:501.638750.000.000.0013.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103613942009.11.03 04:35sell0.10gbpusd1.638181.708181.637482009.11.03 04:351.637710.000.000.004.70
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103607172009.11.03 04:32buy0.10usdjpy90.2910.0000.0002009.11.03 15:2390.3260.000.000.003.87
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103607102009.11.03 04:32sell0.10usdjpy90.27397.27390.2032009.11.03 04:3290.2030.000.000.007.76
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103603832009.11.03 04:31sell0.50eurusd1.479201.549201.478202009.11.03 04:311.478200.000.000.0050.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Rever_EUR[tp]
103598892009.11.03 04:28sell0.50gbpusd1.638151.708151.637452009.11.03 04:311.637450.000.000.0035.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[tp]
103585402009.11.03 03:47sell0.50gbpusd1.637641.707641.636942009.11.03 04:311.637260.000.000.0019.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103579162009.11.03 03:21sell0.50eurusd1.479451.549451.478452009.11.03 03:461.479270.000.000.009.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103576172009.11.03 03:07sell0.50eurusd1.479221.549221.478222009.11.03 04:311.478530.000.000.0034.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103575682009.11.03 03:05sell0.50gbpusd1.639361.709361.638662009.11.03 03:061.639060.000.000.0015.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103567652009.11.03 02:44sell0.50eurusd1.479891.549891.478892009.11.03 02:551.479660.000.000.0011.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103553872009.11.03 02:09buy0.10usdjpy90.3380.0000.0002009.11.03 02:4590.3880.000.000.005.53
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103553852009.11.03 02:09sell0.10usdjpy90.30997.30990.2392009.11.03 04:2890.2390.000.000.007.76
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103547612009.11.03 01:54buy0.10usdjpy90.4170.0000.0002009.11.03 16:0390.4530.000.000.003.98
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103547602009.11.03 01:54sell0.10usdjpy90.38797.38790.3172009.11.03 02:0590.3170.000.000.007.75
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103539962009.11.03 01:27sell0.50gbpusd1.640081.710081.639382009.11.03 01:381.639800.000.000.0014.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103522342009.11.03 01:10sell0.10usdjpy90.43797.43790.3672009.11.03 01:4990.3870.000.000.005.53
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103522362009.11.03 01:10buy0.10usdjpy90.4620.0000.0002009.11.03 16:0390.5110.000.000.005.41
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103522042009.11.03 01:10buy0.50eurusd1.479641.409641.480642009.11.03 01:131.479890.000.000.0012.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
103521962009.11.03 01:10sell0.10eurusd1.479421.549421.478422009.11.03 02:051.479240.000.000.001.80
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
103507242009.11.03 00:45buy0.10usdjpy90.4040.0000.0002009.11.03 01:0990.4420.000.000.004.20
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103507232009.11.03 00:45sell0.10usdjpy90.38397.38390.3132009.11.03 02:0590.3130.000.000.007.75
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103479582009.11.02 23:05sell0.50eurusd1.476591.546591.475592009.11.03 08:151.476400.000.000.009.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103445802009.11.02 21:43sell0.50eurusd1.476411.546411.475412009.11.03 08:151.476190.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103441382009.11.02 21:37sell0.50eurusd1.476051.546051.475052009.11.03 08:181.475820.000.000.0011.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103439882009.11.02 21:33sell0.50eurusd1.475991.545991.474992009.11.03 08:181.475770.000.000.0011.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103436852009.11.02 21:20sell0.50gbpusd1.637621.707621.636922009.11.03 04:311.637260.000.000.0018.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103436792009.11.02 21:20sell0.50eurusd1.474791.544791.473792009.11.03 09:411.474550.000.000.0012.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103404522009.11.02 20:12sell0.10gbpusd1.635951.705951.635252009.11.03 04:321.635460.000.000.004.90
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103402922009.11.02 20:09sell0.50gbpusd1.634611.704611.633912009.11.03 08:161.634330.000.000.0014.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103399092009.11.02 20:04sell0.50gbpusd1.635011.705011.634312009.11.03 08:041.634670.000.000.0017.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103363892009.11.02 19:20sell0.10usdjpy90.23797.23790.1672009.11.03 04:3290.1670.000.000.007.76
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103357832009.11.02 19:10sell0.10usdjpy90.25697.25690.1862009.11.03 04:3290.1860.000.000.007.76
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103327042009.11.02 18:47buy0.10usdjpy90.4360.0000.0002009.11.03 16:0390.5000.000.000.007.07
 2007118ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
103326992009.11.02 18:47buy0.10usdjpy90.4370.0000.0002009.11.03 16:0390.5190.000.000.009.06
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103318962009.11.02 18:41buy0.10usdjpy90.4310.0000.0002009.11.03 16:0390.4780.000.000.005.19
 2007118ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
103318952009.11.02 18:41buy0.10usdjpy90.4330.0000.0002009.11.03 01:1290.4690.000.000.003.98
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103207582009.11.02 16:00sell0.10usdjpy90.13497.13490.0842009.11.03 08:2090.0930.000.000.004.55
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103199862009.11.02 15:54sell0.10usdjpy90.16097.16090.1102009.11.03 08:1890.1100.000.000.005.55
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103194782009.11.02 15:49sell0.10usdjpy90.08597.08590.0352009.11.03 08:3990.0350.000.000.005.55
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103191452009.11.02 15:42sell0.50gbpusd1.633140.000001.632442009.11.03 08:461.633060.000.000.004.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
103186372009.11.02 15:34sell0.10usdjpy90.10997.10990.0592009.11.03 08:3990.0590.000.000.005.55
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103169472009.11.02 15:09sell0.10usdjpy90.04897.04889.9982009.11.03 08:4589.9980.000.000.005.56
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103146402009.11.02 14:40sell0.10usdjpy90.06397.06390.0132009.11.03 08:4490.0370.000.000.002.89
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103144082009.11.02 14:34sell0.10usdjpy90.02997.02989.9792009.11.03 09:3089.9790.000.000.005.56
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103124002009.11.02 13:53sell0.10usdjpy89.98396.98389.9332009.11.03 09:3889.9330.000.000.005.56
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
103122512009.11.02 13:49sell0.10usdjpy89.94396.94389.8932009.11.03 09:4189.8930.000.000.005.56
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
102574092009.10.30 17:52sell0.30eurusd1.471530.000000.000002009.11.03 10:441.471300.000.000.006.90
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
100781122009.10.29 02:02sell0.50eurusd1.469530.000000.000002009.11.03 10:561.469300.000.000.0011.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
100157502009.10.28 14:09sell0.20gbpusd1.632510.000000.000002009.11.03 08:471.632200.000.000.006.20
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
100124072009.10.28 13:32sell0.20gbpusd1.631740.000000.000002009.11.03 08:491.631110.000.000.0012.60
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
100086172009.10.28 12:45sell0.20gbpusd1.629250.000000.000002009.11.03 10:521.628710.000.000.0010.80
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
98674622009.10.26 19:44sell0.20gbpusd1.628560.000000.000002009.11.03 10:571.628310.000.000.005.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
  0.00 0.00 0.00 4 731.95
Closed P/L: 4 731.95
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
99061512009.10.27 09:43buy0.10eurgbp0.908920.000000.00000 0.896660.000.000.00-201.02
 2008109PriceActionEA_ECN_Up_EURGBP
103894752009.11.03 12:46buy0.50eurgbp0.899440.892440.90014 0.896660.000.000.00-227.91
 2008109PriceActionEA_ECN_Up_EURGBP
97838362009.10.23 17:03buy0.50eurusd1.504640.000000.00000 1.470490.000.000.00-1 707.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
103781382009.11.03 10:25buy0.10eurusd1.473041.403041.47404 1.470490.000.000.00-25.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
96628362009.10.22 06:24buy0.50gbpusd1.662760.000000.00000 1.639640.000.000.00-1 156.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
101990252009.10.30 03:21buy0.10gbpusd1.656710.000000.00000 1.639640.000.000.00-170.70
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
102603582009.10.30 18:30buy0.50gbpusd1.645940.000000.00000 1.639640.000.000.00-315.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
102604052009.10.30 18:31buy0.50gbpusd1.645610.000000.00000 1.639640.000.000.00-298.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
103901662009.11.03 12:57sell0.30gbpusd1.626781.696781.62608 1.639950.000.000.00-395.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103904532009.11.03 13:02sell0.10gbpusd1.628101.698101.62740 1.639950.000.000.00-118.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
103247802009.11.02 16:42buy0.10usdjpy90.61483.61490.664 90.3030.000.000.00-34.44
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103302912009.11.02 18:10buy0.10usdjpy90.5180.0000.000 90.3030.000.000.00-23.81
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103308212009.11.02 18:20buy0.10usdjpy90.4960.0000.000 90.3030.000.000.00-21.37
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103753072009.11.03 09:46sell0.10usdjpy89.89796.89789.827 90.3270.000.000.00-47.60
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103821872009.11.03 10:57sell0.10usdjpy89.94296.94289.872 90.3270.000.000.00-42.62
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103849382009.11.03 11:26sell0.10usdjpy90.0600.00089.990 90.3270.000.000.00-29.56
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103879682009.11.03 12:09sell0.10usdjpy90.06397.06389.993 90.3270.000.000.00-29.23
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103908872009.11.03 13:09sell0.10usdjpy90.13297.13290.062 90.3270.000.000.00-21.59
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103934392009.11.03 13:53sell0.20usdjpy90.11797.11790.047 90.3270.000.000.00-46.50
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
103935932009.11.03 13:56sell0.10usdjpy90.13497.13490.064 90.3270.000.000.00-21.37
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103947462009.11.03 14:15sell0.20usdjpy90.19797.19790.127 90.3270.000.000.00-28.78
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
103983412009.11.03 15:02sell0.10usdjpy90.24397.24390.173 90.3270.000.000.00-9.30
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
103988732009.11.03 15:08sell0.50eurusd1.463531.533531.46253 1.470750.000.000.00-361.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
103989022009.11.03 15:08sell0.50gbpusd1.629101.699101.62840 1.639950.000.000.00-542.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104039212009.11.03 16:02sell0.30gbpusd1.631371.701371.63067 1.639950.000.000.00-257.40
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
104056652009.11.03 16:15sell0.50gbpusd1.633681.703681.63298 1.639950.000.000.00-313.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104062002009.11.03 16:19sell0.50gbpusd1.633751.703751.63305 1.639950.000.000.00-310.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Rever_GBPUSD
104079222009.11.03 16:31sell0.30gbpusd1.636141.706141.63544 1.639950.000.000.00-114.30
 2008114PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
104147572009.11.03 17:18sell0.50gbpusd1.637301.707301.63660 1.639950.000.000.00-132.50
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104156822009.11.03 17:31sell0.10usdjpy90.2600.0000.000 90.3270.000.000.00-7.42
 2007118ScalperChamp4_Tr_ECN_USDJPY
104156852009.11.03 17:31sell0.20usdjpy90.26097.26090.190 90.3270.000.000.00-14.83
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
104158162009.11.03 17:33sell0.50eurgbp0.893690.900690.89299 0.896990.000.000.00-270.59
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
104190242009.11.03 18:14sell0.50eurusd1.464781.534781.46378 1.470750.000.000.00-298.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104191172009.11.03 18:16sell0.50eurusd1.464791.534791.46379 1.470750.000.000.00-298.00
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104192762009.11.03 18:20sell0.50eurusd1.464521.534521.46352 1.470750.000.000.00-311.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104195052009.11.03 18:24sell0.50eurusd1.464781.534781.46378 1.470750.000.000.00-298.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104201702009.11.03 18:34sell0.10usdjpy90.26297.26290.192 90.3270.000.000.00-7.20
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
104205952009.11.03 18:37sell0.10eurusd1.468141.538141.46714 1.470750.000.000.00-26.10
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104238872009.11.03 19:17sell0.10usdjpy90.27397.27390.203 90.3270.000.000.00-5.98
 2007118ScalperChamp4_Tr_ECN_USDJPY
104241912009.11.03 19:21sell0.50gbpusd1.639231.709231.63853 1.639950.000.000.00-36.00
 2008114PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
104241992009.11.03 19:21sell0.50eurusd1.467801.537801.46680 1.470750.000.000.00-147.50
 2008111PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
104249262009.11.03 19:30sell0.20usdjpy90.24597.24590.175 90.3270.000.000.00-18.16
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
104252772009.11.03 19:33sell0.10eurusd1.469691.539691.46869 1.470750.000.000.00-10.60
 2008111PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
104257392009.11.03 19:37sell0.10usdjpy90.26097.26090.190 90.3270.000.000.00-7.42
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
104309272009.11.03 20:11sell0.50eurgbp0.895300.902300.89460 0.896990.000.000.00-138.58
 2008109PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
104312722009.11.03 20:14buy0.10gbpusd1.644451.574451.64515 1.639640.000.000.00-48.10
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
104317962009.11.03 20:19sell0.10usdjpy90.28597.28590.215 90.3270.000.000.00-4.65
 2007118ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
104326622009.11.03 20:29sell0.20usdjpy90.30897.30890.238 90.3270.000.000.00-4.21
 2007118ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
104330822009.11.03 20:36buy0.10usdjpy90.34083.34090.410 90.3030.000.000.00-4.10
 2007118ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
104346252009.11.03 20:56buy0.10gbpusd1.640731.570731.64143 1.639640.000.000.00-10.90
 2008114PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
  0.00 0.00 0.00 -8 971.94
 Floating P/L: -8 971.94
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 731.95 Floating P/L: -8 971.94 Margin: 12 138.00
Balance: 31 457.62 Equity: 22 485.68 Free Margin: 10 347.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 733.05 Gross Loss: 1.10 Total Net Profit: 4 731.95
Profit Factor: 4302.77 Expected Payoff: 10.35  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (1.00)
 
Total Trades: 457 Short Positions (won %): 331 (99.40%) Long Positions (won %): 126 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 455 (99.56%) Loss trades (% of total): 2 (0.44%)
Largest profit trade: 57.10 loss trade: -1.00
Average profit trade: 10.40 loss trade: -0.55
Maximum consecutive wins ($): 325 (3 294.53) consecutive losses ($): 1 (-1.00)
Maximal consecutive profit (count): 3 294.53 (325) consecutive loss (count): -1.00 (1)
Average consecutive wins: 152 consecutive losses: 1