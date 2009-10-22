|Account: 2088265946
|Name: Metex Invest_II
|Currency: USD
|2009 November 3, 21:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10435678
|2009.11.03 21:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63965
|1.63960
|1.63895
|2009.11.03 21:13
|1.63960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10435303
|2009.11.03 21:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63996
|1.63985
|1.63926
|2009.11.03 21:04
|1.63985
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10434631
|2009.11.03 20:56
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64044
|1.71044
|1.63974
|2009.11.03 20:59
|1.64028
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10434628
|2009.11.03 20:56
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.64044
|1.71044
|1.63974
|2009.11.03 20:59
|1.64018
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10434577
|2009.11.03 20:56
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47047
|1.54047
|1.46947
|2009.11.03 21:00
|1.47025
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10434343
|2009.11.03 20:55
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47099
|1.54099
|1.46999
|2009.11.03 20:55
|1.47078
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10434321
|2009.11.03 20:55
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64108
|1.64106
|1.64038
|2009.11.03 20:55
|1.64074
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10434205
|2009.11.03 20:54
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47136
|1.54136
|1.47036
|2009.11.03 20:55
|1.47115
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10433802
|2009.11.03 20:46
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64105
|1.71105
|1.64035
|2009.11.03 20:55
|1.64076
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10433162
|2009.11.03 20:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64104
|1.71104
|1.64034
|2009.11.03 20:55
|1.64076
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10433017
|2009.11.03 20:35
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47204
|1.54204
|1.47104
|2009.11.03 20:40
|1.47179
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10432660
|2009.11.03 20:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64150
|1.64146
|1.64080
|2009.11.03 20:35
|1.64146
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10432536
|2009.11.03 20:27
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64168
|1.64156
|1.64098
|2009.11.03 20:35
|1.64156
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10432382
|2009.11.03 20:25
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64200
|1.64199
|1.64130
|2009.11.03 20:27
|1.64199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10432300
|2009.11.03 20:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47240
|1.54240
|1.47140
|2009.11.03 20:37
|1.47225
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10432212
|2009.11.03 20:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.366
|97.366
|90.296
|2009.11.03 20:29
|90.336
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10431942
|2009.11.03 20:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64313
|1.64311
|1.64243
|2009.11.03 20:21
|1.64311
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10431509
|2009.11.03 20:16
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64349
|1.64347
|1.64279
|2009.11.03 20:21
|1.64326
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10431273
|2009.11.03 20:14
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.64414
|1.64411
|1.64344
|2009.11.03 20:15
|1.64411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
|10431097
|2009.11.03 20:12
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47252
|1.54252
|1.47152
|2009.11.03 20:15
|1.47230
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10430009
|2009.11.03 20:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64233
|1.71233
|1.64163
|2009.11.03 20:26
|1.64209
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10428821
|2009.11.03 20:01
|buy
|0.50
|eurusd
|1.47193
|1.40193
|1.47293
|2009.11.03 20:06
|1.47215
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10428814
|2009.11.03 20:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47164
|1.54164
|1.47064
|2009.11.03 20:54
|1.47130
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10425816
|2009.11.03 19:38
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47019
|1.54019
|1.46919
|2009.11.03 19:45
|1.46995
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10425815
|2009.11.03 19:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.287
|83.287
|90.357
|2009.11.03 19:57
|90.338
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|
|2007118
|ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
|10425742
|2009.11.03 19:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.289
|83.289
|90.359
|2009.11.03 19:54
|90.333
|0.00
|0.00
|0.00
|4.87
|
|2007118
|ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
|10425692
|2009.11.03 19:36
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.64189
|1.64190
|1.64259
|2009.11.03 19:58
|1.64190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
|10425685
|2009.11.03 19:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64142
|1.64140
|1.64072
|2009.11.03 19:37
|1.64140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
|10425549
|2009.11.03 19:35
|buy
|0.50
|eurusd
|1.47074
|1.40074
|1.47174
|2009.11.03 20:00
|1.47097
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10425546
|2009.11.03 19:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47049
|1.54049
|1.46949
|2009.11.03 19:38
|1.47027
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10425290
|2009.11.03 19:33
|buy
|0.50
|eurusd
|1.46992
|1.39992
|1.47092
|2009.11.03 19:34
|1.47063
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10424737
|2009.11.03 19:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.308
|83.308
|90.378
|2009.11.03 20:22
|90.378
|0.00
|0.00
|0.00
|7.75
|
|2007118
|ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY[tp]
|10424318
|2009.11.03 19:22
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.276
|97.276
|90.206
|2009.11.03 19:35
|90.246
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
|10424084
|2009.11.03 19:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.309
|97.309
|90.239
|2009.11.03 19:32
|90.252
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10423778
|2009.11.03 19:16
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.310
|97.310
|90.240
|2009.11.03 19:31
|90.280
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
|10423771
|2009.11.03 19:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.310
|97.310
|90.240
|2009.11.03 19:30
|90.272
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|
|2007118
|ScalperChamp4_Tr_ECN_USDJPY
|10423060
|2009.11.03 19:08
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46828
|1.53828
|1.46728
|2009.11.03 19:21
|1.46806
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10422613
|2009.11.03 19:01
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46830
|1.53830
|1.46730
|2009.11.03 19:20
|1.46803
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10422436
|2009.11.03 18:59
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46892
|1.53892
|1.46792
|2009.11.03 19:00
|1.46864
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10422173
|2009.11.03 18:55
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46839
|1.53839
|1.46739
|2009.11.03 19:20
|1.46803
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10422121
|2009.11.03 18:54
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46867
|1.53867
|1.46767
|2009.11.03 19:03
|1.46836
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10421616
|2009.11.03 18:46
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63967
|1.63962
|1.63897
|2009.11.03 19:20
|1.63962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10421470
|2009.11.03 18:44
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63976
|1.63962
|1.63906
|2009.11.03 19:20
|1.63962
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
|10421465
|2009.11.03 18:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64000
|1.57000
|1.64070
|2009.11.03 18:44
|1.64022
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10421404
|2009.11.03 18:43
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46839
|1.53839
|1.46739
|2009.11.03 19:20
|1.46815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10421396
|2009.11.03 18:43
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64000
|1.63986
|1.63930
|2009.11.03 18:47
|1.63986
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10421301
|2009.11.03 18:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64038
|1.64026
|1.63968
|2009.11.03 18:42
|1.64026
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10421293
|2009.11.03 18:42
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46859
|1.53859
|1.46759
|2009.11.03 18:43
|1.46837
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10420711
|2009.11.03 18:38
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.64088
|1.64090
|1.64158
|2009.11.03 19:35
|1.64090
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
|10420708
|2009.11.03 18:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64058
|1.64056
|1.63988
|2009.11.03 18:39
|1.64056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
|10420609
|2009.11.03 18:37
|buy
|0.50
|eurusd
|1.46830
|1.39830
|1.46930
|2009.11.03 18:38
|1.46852
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10418878
|2009.11.03 18:11
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46505
|1.53505
|1.46405
|2009.11.03 18:20
|1.46476
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10418570
|2009.11.03 18:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63835
|1.70835
|1.63765
|2009.11.03 18:07
|1.63795
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10418560
|2009.11.03 18:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46543
|1.53543
|1.46443
|2009.11.03 18:06
|1.46520
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10417557
|2009.11.03 17:56
|buy
|0.50
|eurusd
|1.46550
|1.39550
|1.46650
|2009.11.03 18:00
|1.46574
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10417548
|2009.11.03 17:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46508
|1.53508
|1.46408
|2009.11.03 18:20
|1.46478
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10417539
|2009.11.03 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.314
|97.314
|90.244
|2009.11.03 18:27
|90.270
|0.00
|0.00
|0.00
|4.87
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10417140
|2009.11.03 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.291
|97.291
|90.221
|2009.11.03 18:28
|90.258
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10416842
|2009.11.03 17:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63774
|1.63761
|1.63704
|2009.11.03 17:45
|1.63761
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10416780
|2009.11.03 17:44
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46409
|1.53409
|1.46309
|2009.11.03 17:45
|1.46364
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10416404
|2009.11.03 17:38
|sell
|0.30
|eurusd
|1.46381
|1.53381
|1.46281
|2009.11.03 17:45
|1.46350
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10416405
|2009.11.03 17:38
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46381
|1.53381
|1.46281
|2009.11.03 17:45
|1.46353
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10416396
|2009.11.03 17:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.46403
|1.39403
|1.46503
|2009.11.03 17:38
|1.46430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10416226
|2009.11.03 17:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63802
|1.63801
|1.63732
|2009.11.03 17:44
|1.63801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10416202
|2009.11.03 17:37
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63868
|1.63869
|1.63938
|2009.11.03 18:01
|1.63869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Spike_GBP[sl]
|10416199
|2009.11.03 17:37
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63838
|1.63834
|1.63768
|2009.11.03 17:37
|1.63834
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
|10416193
|2009.11.03 17:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63869
|1.63870
|1.63939
|2009.11.03 17:38
|1.63870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
|10415962
|2009.11.03 17:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63880
|1.63873
|1.63810
|2009.11.03 17:36
|1.63873
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10415456
|2009.11.03 17:28
|sell
|0.30
|eurusd
|1.46450
|1.53450
|1.46350
|2009.11.03 17:37
|1.46428
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10415446
|2009.11.03 17:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.46474
|1.39474
|1.46574
|2009.11.03 17:31
|1.46499
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10415266
|2009.11.03 17:26
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46562
|1.53562
|1.46462
|2009.11.03 17:26
|1.46540
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10415160
|2009.11.03 17:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.305
|97.305
|90.235
|2009.11.03 17:36
|90.267
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10414829
|2009.11.03 17:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.277
|83.277
|90.347
|2009.11.03 17:24
|90.302
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|
|2007118
|ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
|10414756
|2009.11.03 17:18
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63730
|1.63723
|1.63660
|2009.11.03 17:19
|1.63723
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
|10414753
|2009.11.03 17:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63761
|1.63780
|1.63831
|2009.11.03 17:18
|1.63780
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
|10414570
|2009.11.03 17:17
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63765
|1.63765
|1.63695
|2009.11.03 17:19
|1.63738
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10414563
|2009.11.03 17:17
|sell
|0.30
|eurusd
|1.46530
|1.53530
|1.46430
|2009.11.03 17:27
|1.46508
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10414550
|2009.11.03 17:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.46558
|1.39558
|1.46658
|2009.11.03 17:22
|1.46581
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10414317
|2009.11.03 17:16
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63843
|1.63835
|1.63773
|2009.11.03 17:16
|1.63810
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10414087
|2009.11.03 17:15
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46670
|1.53670
|1.46570
|2009.11.03 17:15
|1.46640
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10413391
|2009.11.03 17:08
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63898
|1.63896
|1.63828
|2009.11.03 17:13
|1.63896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
|10413387
|2009.11.03 17:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63929
|1.56929
|1.63999
|2009.11.03 17:33
|1.63953
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10413264
|2009.11.03 17:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63914
|1.63911
|1.63844
|2009.11.03 17:10
|1.63911
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10413262
|2009.11.03 17:07
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63914
|1.63911
|1.63844
|2009.11.03 17:10
|1.63911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
|10413260
|2009.11.03 17:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63945
|1.63953
|1.64015
|2009.11.03 17:33
|1.63953
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
|10412819
|2009.11.03 17:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63984
|1.63969
|1.63914
|2009.11.03 17:06
|1.63969
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10411781
|2009.11.03 16:57
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.327
|97.327
|90.257
|2009.11.03 17:07
|90.257
|0.00
|0.00
|0.00
|15.51
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY[tp]
|10411680
|2009.11.03 16:56
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46844
|1.53844
|1.46744
|2009.11.03 16:59
|1.46819
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10411546
|2009.11.03 16:55
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.370
|97.370
|90.300
|2009.11.03 17:03
|90.300
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY[tp]
|10411530
|2009.11.03 16:55
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46874
|1.53874
|1.46774
|2009.11.03 16:56
|1.46853
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10411301
|2009.11.03 16:53
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46899
|1.53899
|1.46799
|2009.11.03 16:55
|1.46874
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10410823
|2009.11.03 16:50
|buy
|0.50
|eurusd
|1.46914
|1.39914
|1.47014
|2009.11.03 16:51
|1.46957
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10410820
|2009.11.03 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46891
|1.53891
|1.46791
|2009.11.03 16:55
|1.46873
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10410315
|2009.11.03 16:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.332
|97.332
|90.262
|2009.11.03 17:07
|90.262
|0.00
|0.00
|0.00
|15.51
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY[tp]
|10410305
|2009.11.03 16:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64040
|1.64034
|1.63970
|2009.11.03 16:59
|1.64034
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10409905
|2009.11.03 16:45
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.64175
|1.64177
|1.64245
|2009.11.03 19:57
|1.64177
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
|10409900
|2009.11.03 16:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64145
|1.64113
|1.64075
|2009.11.03 16:46
|1.64085
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10409702
|2009.11.03 16:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46810
|1.53810
|1.46710
|2009.11.03 16:59
|1.46786
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10409703
|2009.11.03 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.46830
|1.39830
|1.46930
|2009.11.03 16:44
|1.46870
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10409670
|2009.11.03 16:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.393
|97.393
|90.323
|2009.11.03 16:47
|90.355
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10409419
|2009.11.03 16:43
|buy
|0.50
|eurusd
|1.46749
|1.39749
|1.46849
|2009.11.03 16:43
|1.46770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10409393
|2009.11.03 16:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46715
|1.53715
|1.46615
|2009.11.03 17:15
|1.46690
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10408798
|2009.11.03 16:39
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46531
|1.53531
|1.46431
|2009.11.03 17:17
|1.46503
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10408794
|2009.11.03 16:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63753
|1.63734
|1.63683
|2009.11.03 17:19
|1.63701
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10408401
|2009.11.03 16:35
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63873
|1.63910
|1.63943
|2009.11.03 16:42
|1.63910
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
|10408395
|2009.11.03 16:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63842
|1.63837
|1.63772
|2009.11.03 16:36
|1.63837
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
|10408012
|2009.11.03 16:32
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.89476
|0.90176
|0.89406
|2009.11.03 16:33
|0.89447
|0.00
|0.00
|0.00
|23.77
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10407921
|2009.11.03 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63644
|1.63645
|1.63714
|2009.11.03 16:31
|1.63645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
|10407909
|2009.11.03 16:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.317
|97.317
|90.247
|2009.11.03 17:07
|90.266
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
|10407609
|2009.11.03 16:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63655
|1.63645
|1.63585
|2009.11.03 16:29
|1.63620
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10407385
|2009.11.03 16:27
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63704
|1.63708
|1.63774
|2009.11.03 16:27
|1.63708
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
|10407384
|2009.11.03 16:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63678
|1.63661
|1.63608
|2009.11.03 16:29
|1.63661
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
|10407381
|2009.11.03 16:27
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63682
|1.63671
|1.63612
|2009.11.03 16:28
|1.63671
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Rever_GBP[sl]
|10406992
|2009.11.03 16:24
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63708
|1.63725
|1.63778
|2009.11.03 16:25
|1.63725
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
|10406984
|2009.11.03 16:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63683
|1.63682
|1.63613
|2009.11.03 16:26
|1.63682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
|10406501
|2009.11.03 16:21
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46454
|1.53454
|1.46354
|2009.11.03 17:37
|1.46425
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10406189
|2009.11.03 16:19
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46468
|1.53468
|1.46368
|2009.11.03 17:27
|1.46449
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10406007
|2009.11.03 16:18
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.89597
|0.90297
|0.89527
|2009.11.03 16:22
|0.89536
|0.00
|0.00
|0.00
|49.92
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10405566
|2009.11.03 16:14
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.89663
|0.90363
|0.89593
|2009.11.03 16:18
|0.89630
|0.00
|0.00
|0.00
|26.98
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10404872
|2009.11.03 16:08
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.446
|97.446
|90.376
|2009.11.03 16:12
|90.376
|0.00
|0.00
|0.00
|15.49
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY[tp]
|10404628
|2009.11.03 16:06
|buy
|0.50
|eurusd
|1.46668
|1.39668
|1.46768
|2009.11.03 16:07
|1.46693
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10404627
|2009.11.03 16:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46644
|1.53644
|1.46544
|2009.11.03 16:13
|1.46587
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10404605
|2009.11.03 16:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.490
|97.490
|90.420
|2009.11.03 16:10
|90.420
|0.00
|0.00
|0.00
|7.74
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10404450
|2009.11.03 16:05
|buy
|0.50
|eurusd
|1.46689
|1.39689
|1.46789
|2009.11.03 16:42
|1.46712
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10404442
|2009.11.03 16:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46665
|1.53665
|1.46565
|2009.11.03 16:09
|1.46640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10403914
|2009.11.03 16:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63158
|1.56158
|1.63228
|2009.11.03 16:02
|1.63192
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10403909
|2009.11.03 16:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.46497
|1.53497
|1.46397
|2009.11.03 16:18
|1.46477
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10403908
|2009.11.03 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.46516
|1.39516
|1.46616
|2009.11.03 16:02
|1.46544
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10403759
|2009.11.03 16:01
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63125
|1.63121
|1.63055
|2009.11.03 16:01
|1.63121
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
|10403762
|2009.11.03 16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63125
|1.63121
|1.63055
|2009.11.03 16:01
|1.63121
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10403756
|2009.11.03 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63151
|1.63153
|1.63221
|2009.11.03 16:02
|1.63177
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10402983
|2009.11.03 15:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.383
|97.383
|90.313
|2009.11.03 16:31
|90.347
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10402978
|2009.11.03 15:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63179
|1.70179
|1.63109
|2009.11.03 15:54
|1.63156
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10402975
|2009.11.03 15:54
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46558
|1.53558
|1.46458
|2009.11.03 15:54
|1.46538
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10402874
|2009.11.03 15:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63258
|1.63261
|1.63328
|2009.11.03 15:56
|1.63261
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
|10402860
|2009.11.03 15:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63244
|1.63240
|1.63174
|2009.11.03 15:53
|1.63240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[sl]
|10402483
|2009.11.03 15:50
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.317
|97.317
|90.247
|2009.11.03 17:08
|90.247
|0.00
|0.00
|0.00
|15.51
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY[tp]
|10402481
|2009.11.03 15:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.317
|0.000
|0.000
|2009.11.03 17:10
|90.252
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|2007118
|ScalperChamp4_Tr_ECN_USDJPY
|10402244
|2009.11.03 15:48
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46519
|1.53519
|1.46419
|2009.11.03 16:01
|1.46498
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10402078
|2009.11.03 15:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63180
|1.70180
|1.63110
|2009.11.03 15:49
|1.63163
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10401391
|2009.11.03 15:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.343
|97.343
|90.273
|2009.11.03 17:04
|90.307
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10400712
|2009.11.03 15:36
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63019
|1.63012
|1.62949
|2009.11.03 15:36
|1.63012
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10400569
|2009.11.03 15:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63003
|1.63003
|1.62933
|2009.11.03 15:36
|1.63003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[sl]
|10400374
|2009.11.03 15:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.279
|97.279
|90.209
|2009.11.03 18:29
|90.242
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
|10400145
|2009.11.03 15:26
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46362
|1.53362
|1.46262
|2009.11.03 17:45
|1.46340
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10400047
|2009.11.03 15:24
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.302
|97.302
|90.232
|2009.11.03 17:08
|90.232
|0.00
|0.00
|0.00
|15.52
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY[tp]
|10400005
|2009.11.03 15:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.352
|83.352
|90.422
|2009.11.03 15:54
|90.378
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|
|2007118
|ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
|10400001
|2009.11.03 15:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.326
|97.326
|90.256
|2009.11.03 17:07
|90.256
|0.00
|0.00
|0.00
|7.76
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10399783
|2009.11.03 15:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.286
|83.286
|90.356
|2009.11.03 15:30
|90.313
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|
|2007118
|ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
|10398623
|2009.11.03 15:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.62968
|1.69968
|1.62898
|2009.11.03 15:08
|1.62936
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10398620
|2009.11.03 15:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62999
|1.55999
|1.63069
|2009.11.03 15:06
|1.63017
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10398530
|2009.11.03 15:04
|sell
|0.30
|eurusd
|1.46421
|1.53421
|1.46321
|2009.11.03 15:07
|1.46400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10398531
|2009.11.03 15:04
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46421
|1.53421
|1.46321
|2009.11.03 15:07
|1.46400
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10398529
|2009.11.03 15:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.46445
|1.39445
|1.46545
|2009.11.03 15:31
|1.46469
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10398442
|2009.11.03 15:03
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46483
|1.53483
|1.46383
|2009.11.03 15:03
|1.46468
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10398440
|2009.11.03 15:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63050
|1.70050
|1.62980
|2009.11.03 15:04
|1.63016
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10398202
|2009.11.03 15:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63062
|1.70062
|1.62992
|2009.11.03 15:03
|1.63031
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10397890
|2009.11.03 14:57
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63062
|1.70062
|1.62992
|2009.11.03 15:03
|1.63036
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10397884
|2009.11.03 14:57
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46452
|1.53452
|1.46352
|2009.11.03 15:04
|1.46420
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10397818
|2009.11.03 14:56
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63104
|1.70104
|1.63034
|2009.11.03 14:57
|1.63066
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10397591
|2009.11.03 14:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63100
|1.70100
|1.63030
|2009.11.03 14:57
|1.63069
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10397588
|2009.11.03 14:54
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46520
|1.53520
|1.46420
|2009.11.03 14:56
|1.46490
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10397488
|2009.11.03 14:53
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46554
|1.53554
|1.46454
|2009.11.03 14:54
|1.46531
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10397395
|2009.11.03 14:51
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46569
|1.53569
|1.46469
|2009.11.03 14:53
|1.46547
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10396891
|2009.11.03 14:43
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46572
|1.53572
|1.46472
|2009.11.03 14:53
|1.46547
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10396732
|2009.11.03 14:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.228
|97.228
|90.158
|2009.11.03 14:50
|90.195
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10396512
|2009.11.03 14:37
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63167
|1.70167
|1.63097
|2009.11.03 14:44
|1.63146
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10396508
|2009.11.03 14:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63195
|1.63209
|1.63265
|2009.11.03 15:45
|1.63209
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
|10396325
|2009.11.03 14:35
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46603
|1.53603
|1.46503
|2009.11.03 14:36
|1.46569
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10395131
|2009.11.03 14:21
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.89778
|0.90478
|0.89708
|2009.11.03 14:26
|0.89753
|0.00
|0.00
|0.00
|20.44
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10394953
|2009.11.03 14:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.230
|97.230
|90.160
|2009.11.03 14:45
|90.160
|0.00
|0.00
|0.00
|7.76
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10394369
|2009.11.03 14:08
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.217
|97.217
|90.147
|2009.11.03 14:49
|90.175
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
|10394311
|2009.11.03 14:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63163
|1.70163
|1.63093
|2009.11.03 14:08
|1.63136
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10394093
|2009.11.03 14:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.223
|97.223
|90.153
|2009.11.03 14:48
|90.187
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10393947
|2009.11.03 14:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63085
|1.56085
|1.63155
|2009.11.03 14:01
|1.63120
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Spike_GBPUSD
|10393875
|2009.11.03 14:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63137
|1.56137
|1.63207
|2009.11.03 14:05
|1.63204
|0.00
|0.00
|0.00
|33.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10393866
|2009.11.03 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63111
|1.70111
|1.63041
|2009.11.03 14:00
|1.63070
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10393712
|2009.11.03 13:58
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63000
|1.70000
|1.62930
|2009.11.03 15:08
|1.62931
|0.00
|0.00
|0.00
|34.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Rever_GBPUSD
|10393150
|2009.11.03 13:48
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.144
|0.000
|0.000
|2009.11.03 13:54
|90.121
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
|10392771
|2009.11.03 13:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46527
|1.53527
|1.46427
|2009.11.03 13:48
|1.46498
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10392683
|2009.11.03 13:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63077
|1.70077
|1.63007
|2009.11.03 13:39
|1.63053
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10392536
|2009.11.03 13:35
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63145
|1.56145
|1.63215
|2009.11.03 14:05
|1.63194
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10392534
|2009.11.03 13:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63115
|1.70115
|1.63045
|2009.11.03 13:35
|1.63098
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10392452
|2009.11.03 13:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.281
|0.000
|0.000
|2009.11.03 15:28
|90.311
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|
|2007118
|ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
|10392448
|2009.11.03 13:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.281
|0.000
|0.000
|2009.11.03 15:27
|90.316
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10392446
|2009.11.03 13:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.253
|97.253
|90.183
|2009.11.03 13:41
|90.222
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10392042
|2009.11.03 13:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62997
|1.69997
|1.62927
|2009.11.03 13:40
|1.62961
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10391821
|2009.11.03 13:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.234
|0.000
|0.000
|2009.11.03 15:21
|90.275
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10391817
|2009.11.03 13:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.204
|97.204
|90.134
|2009.11.03 13:48
|90.170
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10391563
|2009.11.03 13:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63003
|1.70003
|1.62933
|2009.11.03 13:40
|1.62946
|0.00
|0.00
|0.00
|28.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10391183
|2009.11.03 13:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.195
|0.000
|0.000
|2009.11.03 13:39
|90.239
|0.00
|0.00
|0.00
|4.88
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10391181
|2009.11.03 13:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.173
|97.173
|90.103
|2009.11.03 13:52
|90.141
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10391032
|2009.11.03 13:12
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62970
|1.69970
|1.62900
|2009.11.03 13:13
|1.62947
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10390890
|2009.11.03 13:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.157
|0.000
|0.000
|2009.11.03 13:29
|90.183
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10390699
|2009.11.03 13:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46462
|1.53462
|1.46362
|2009.11.03 15:04
|1.46429
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10390701
|2009.11.03 13:07
|buy
|0.50
|eurusd
|1.46479
|1.39479
|1.46579
|2009.11.03 13:08
|1.46509
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10390591
|2009.11.03 13:05
|buy
|0.50
|eurusd
|1.46439
|1.39439
|1.46539
|2009.11.03 13:06
|1.46461
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10390581
|2009.11.03 13:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46411
|1.53411
|1.46311
|2009.11.03 15:08
|1.46380
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10390455
|2009.11.03 13:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.62841
|1.55841
|1.62911
|2009.11.03 13:02
|1.62885
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10390165
|2009.11.03 12:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62708
|1.55708
|1.62778
|2009.11.03 12:58
|1.62731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10390066
|2009.11.03 12:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62688
|1.55688
|1.62758
|2009.11.03 12:58
|1.62715
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10390068
|2009.11.03 12:56
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.62655
|1.69655
|1.62585
|2009.11.03 12:56
|1.62634
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10389877
|2009.11.03 12:55
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62729
|1.69729
|1.62659
|2009.11.03 12:55
|1.62659
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[tp]
|10389734
|2009.11.03 12:51
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.89878
|0.90578
|0.89808
|2009.11.03 13:02
|0.89850
|0.00
|0.00
|0.00
|22.81
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10389524
|2009.11.03 12:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62767
|1.69767
|1.62697
|2009.11.03 12:55
|1.62751
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10389474
|2009.11.03 12:46
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89912
|0.90612
|0.89842
|2009.11.03 12:50
|0.89873
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Down_EURGBP
|10389470
|2009.11.03 12:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62871
|1.55871
|1.62941
|2009.11.03 12:50
|1.62915
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10389471
|2009.11.03 12:46
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.62840
|1.69840
|1.62770
|2009.11.03 12:46
|1.62828
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10389303
|2009.11.03 12:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.103
|0.000
|0.000
|2009.11.03 13:15
|90.169
|0.00
|0.00
|0.00
|7.32
|
|2007118
|ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
|10389223
|2009.11.03 12:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62957
|1.69957
|1.62887
|2009.11.03 12:44
|1.62936
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10389163
|2009.11.03 12:36
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62977
|1.69977
|1.62907
|2009.11.03 12:43
|1.62936
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10389051
|2009.11.03 12:32
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46351
|1.53351
|1.46251
|2009.11.03 12:55
|1.46294
|0.00
|0.00
|0.00
|28.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10389049
|2009.11.03 12:32
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.89794
|0.90494
|0.89724
|2009.11.03 14:26
|0.89750
|0.00
|0.00
|0.00
|21.57
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Down_EURGBP
|10389048
|2009.11.03 12:32
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89827
|0.89127
|0.89897
|2009.11.03 12:43
|0.89847
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Up_EURGBP
|10388817
|2009.11.03 12:28
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62876
|1.69876
|1.62806
|2009.11.03 12:45
|1.62851
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10388789
|2009.11.03 12:27
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62947
|1.69947
|1.62877
|2009.11.03 12:27
|1.62910
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10388617
|2009.11.03 12:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.62980
|1.69980
|1.62910
|2009.11.03 12:27
|1.62939
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10388618
|2009.11.03 12:24
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63011
|1.56011
|1.63081
|2009.11.03 12:31
|1.63058
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10388612
|2009.11.03 12:24
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62985
|1.69985
|1.62915
|2009.11.03 12:27
|1.62941
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Rever_GBPUSD
|10388578
|2009.11.03 12:23
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63056
|1.56056
|1.63126
|2009.11.03 13:16
|1.63077
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10388576
|2009.11.03 12:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63025
|1.70025
|1.62955
|2009.11.03 12:23
|1.62996
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10388420
|2009.11.03 12:19
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.62861
|1.55861
|1.62931
|2009.11.03 12:20
|1.62870
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Spike_GBPUSD
|10387969
|2009.11.03 12:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.087
|90.092
|0.000
|2009.11.03 12:55
|90.092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[sl]
|10387844
|2009.11.03 12:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62848
|1.69848
|1.62778
|2009.11.03 12:07
|1.62824
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10387643
|2009.11.03 12:03
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.62886
|1.69886
|1.62816
|2009.11.03 12:07
|1.62816
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[tp]
|10387641
|2009.11.03 12:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62911
|1.55911
|1.62981
|2009.11.03 12:21
|1.62922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10387440
|2009.11.03 12:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62959
|1.69959
|1.62889
|2009.11.03 12:03
|1.62909
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Rever_GBPUSD
|10387160
|2009.11.03 11:59
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63066
|1.70066
|1.62996
|2009.11.03 12:00
|1.63037
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10387157
|2009.11.03 11:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63097
|1.56097
|1.63167
|2009.11.03 13:33
|1.63130
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10386988
|2009.11.03 11:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.157
|83.157
|90.227
|2009.11.03 13:27
|90.227
|0.00
|0.00
|0.00
|7.76
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10386987
|2009.11.03 11:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.130
|97.130
|90.060
|2009.11.03 12:06
|90.060
|0.00
|0.00
|0.00
|7.77
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10386784
|2009.11.03 11:54
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63046
|1.70046
|1.62976
|2009.11.03 11:58
|1.63041
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10386783
|2009.11.03 11:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63077
|1.56077
|1.63147
|2009.11.03 11:55
|1.63089
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10386713
|2009.11.03 11:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63086
|1.56086
|1.63156
|2009.11.03 11:55
|1.63115
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Gap_GBPUSD
|10386663
|2009.11.03 11:52
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63071
|1.70071
|1.63001
|2009.11.03 11:58
|1.63050
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10386527
|2009.11.03 11:51
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46396
|1.53396
|1.46296
|2009.11.03 12:01
|1.46350
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10386516
|2009.11.03 11:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.46389
|1.53389
|1.46289
|2009.11.03 12:01
|1.46359
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10386512
|2009.11.03 11:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.46412
|1.39412
|1.46512
|2009.11.03 11:51
|1.46422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10386204
|2009.11.03 11:49
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46478
|1.53478
|1.46378
|2009.11.03 11:50
|1.46447
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10386118
|2009.11.03 11:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.178
|0.000
|0.000
|2009.11.03 13:38
|90.223
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|
|2007118
|ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
|10386041
|2009.11.03 11:46
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63271
|1.70271
|1.63201
|2009.11.03 11:52
|1.63201
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[tp]
|10385978
|2009.11.03 11:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.179
|0.000
|0.000
|2009.11.03 13:33
|90.224
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10385981
|2009.11.03 11:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.179
|0.000
|0.000
|2009.11.03 13:34
|90.253
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|
|2007118
|ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
|10385966
|2009.11.03 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.166
|97.166
|90.096
|2009.11.03 11:52
|90.131
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10385874
|2009.11.03 11:44
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.89801
|0.90501
|0.89731
|2009.11.03 11:50
|0.89774
|0.00
|0.00
|0.00
|22.04
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10385711
|2009.11.03 11:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.151
|0.000
|0.000
|2009.11.03 13:26
|90.198
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10385710
|2009.11.03 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.128
|97.128
|90.058
|2009.11.03 12:06
|90.058
|0.00
|0.00
|0.00
|7.77
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10385613
|2009.11.03 11:39
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63210
|1.56210
|1.63280
|2009.11.03 11:43
|1.63245
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10385612
|2009.11.03 11:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63181
|1.70181
|1.63111
|2009.11.03 11:41
|1.63137
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10385571
|2009.11.03 11:38
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63251
|1.56251
|1.63321
|2009.11.03 11:43
|1.63296
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10385567
|2009.11.03 11:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63220
|1.70220
|1.63150
|2009.11.03 11:38
|1.63199
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10385518
|2009.11.03 11:37
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.89871
|0.90571
|0.89801
|2009.11.03 11:38
|0.89842
|0.00
|0.00
|0.00
|23.67
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10385376
|2009.11.03 11:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62966
|1.69966
|1.62896
|2009.11.03 12:02
|1.62948
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10385293
|2009.11.03 11:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63008
|1.70008
|1.62938
|2009.11.03 12:01
|1.62957
|0.00
|0.00
|0.00
|25.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10384949
|2009.11.03 11:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.088
|0.000
|0.000
|2009.11.03 11:45
|90.156
|0.00
|0.00
|0.00
|7.54
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10384805
|2009.11.03 11:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62975
|1.55975
|1.63045
|2009.11.03 11:24
|1.63000
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10384806
|2009.11.03 11:24
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.62944
|1.69944
|1.62874
|2009.11.03 12:03
|1.62914
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10384711
|2009.11.03 11:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63035
|1.70035
|1.62965
|2009.11.03 11:23
|1.63011
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10384713
|2009.11.03 11:22
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63071
|1.56071
|1.63141
|2009.11.03 11:36
|1.63110
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10384710
|2009.11.03 11:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63065
|1.70065
|1.62995
|2009.11.03 11:22
|1.63041
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Rever_GBPUSD
|10384632
|2009.11.03 11:21
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.89859
|0.90559
|0.89789
|2009.11.03 11:38
|0.89840
|0.00
|0.00
|0.00
|15.51
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10384361
|2009.11.03 11:17
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.89979
|0.90679
|0.89909
|2009.11.03 11:20
|0.89909
|0.00
|0.00
|0.00
|57.10
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EUR[tp]
|10384199
|2009.11.03 11:15
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.62904
|1.55904
|1.62974
|2009.11.03 11:16
|1.62919
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10384186
|2009.11.03 11:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.62875
|1.69875
|1.62805
|2009.11.03 12:06
|1.62864
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10384070
|2009.11.03 11:13
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62804
|1.69804
|1.62734
|2009.11.03 12:47
|1.62773
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Rever_GBPUSD
|10384026
|2009.11.03 11:12
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.89992
|0.90692
|0.89922
|2009.11.03 11:20
|0.89966
|0.00
|0.00
|0.00
|21.20
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10382890
|2009.11.03 11:06
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.90043
|0.90743
|0.89973
|2009.11.03 11:12
|0.90026
|0.00
|0.00
|0.00
|13.85
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10382528
|2009.11.03 10:58
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.62800
|1.55800
|1.62870
|2009.11.03 11:10
|1.62826
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Spike_GBPUSD
|10382191
|2009.11.03 10:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.967
|0.000
|0.000
|2009.11.03 11:07
|90.003
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10382178
|2009.11.03 10:57
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.62849
|1.55849
|1.62919
|2009.11.03 11:11
|1.62876
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Spike_GBPUSD
|10382170
|2009.11.03 10:57
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46883
|1.53883
|1.46783
|2009.11.03 10:57
|1.46860
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10381345
|2009.11.03 10:53
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46980
|1.53980
|1.46880
|2009.11.03 10:56
|1.46940
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10381343
|2009.11.03 10:53
|sell
|0.30
|eurusd
|1.46980
|1.53980
|1.46880
|2009.11.03 10:56
|1.46950
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10381336
|2009.11.03 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47008
|1.40008
|1.47108
|2009.11.03 19:34
|1.47042
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10381326
|2009.11.03 10:53
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.90241
|0.90941
|0.90171
|2009.11.03 10:56
|0.90220
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10381317
|2009.11.03 10:53
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62861
|1.69861
|1.62791
|2009.11.03 10:57
|1.62836
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10381063
|2009.11.03 10:52
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62895
|1.69895
|1.62825
|2009.11.03 10:52
|1.62857
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10380300
|2009.11.03 10:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62928
|1.69928
|1.62858
|2009.11.03 10:52
|1.62864
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10380149
|2009.11.03 10:44
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63000
|1.70000
|1.62930
|2009.11.03 10:44
|1.62976
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10380088
|2009.11.03 10:43
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.90243
|0.90943
|0.90173
|2009.11.03 10:56
|0.90222
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10379987
|2009.11.03 10:41
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47169
|1.54169
|1.47069
|2009.11.03 10:44
|1.47118
|0.00
|0.00
|0.00
|25.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10379905
|2009.11.03 10:40
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.62991
|1.69991
|1.62921
|2009.11.03 10:44
|1.62976
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10379906
|2009.11.03 10:40
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63025
|1.70025
|1.62955
|2009.11.03 10:44
|1.62955
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[tp]
|10379903
|2009.11.03 10:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63021
|1.56021
|1.63091
|2009.11.03 10:40
|1.63052
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10379812
|2009.11.03 10:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.001
|97.001
|89.931
|2009.11.03 10:51
|89.931
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10379815
|2009.11.03 10:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.025
|0.000
|0.000
|2009.11.03 11:26
|90.060
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10379221
|2009.11.03 10:34
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47129
|1.54129
|1.47029
|2009.11.03 10:51
|1.47108
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10378512
|2009.11.03 10:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63041
|1.70041
|1.62971
|2009.11.03 10:31
|1.62971
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[tp]
|10378407
|2009.11.03 10:28
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47254
|1.54254
|1.47154
|2009.11.03 10:30
|1.47225
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10378180
|2009.11.03 10:25
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63029
|1.70029
|1.62959
|2009.11.03 10:31
|1.62982
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10378146
|2009.11.03 10:25
|sell
|0.30
|eurusd
|1.47278
|1.54278
|1.47178
|2009.11.03 10:29
|1.47244
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10377945
|2009.11.03 10:24
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63113
|1.70113
|1.63043
|2009.11.03 10:25
|1.63059
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10377838
|2009.11.03 10:23
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47360
|1.54360
|1.47260
|2009.11.03 10:24
|1.47339
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10377632
|2009.11.03 10:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63072
|1.70072
|1.63002
|2009.11.03 10:25
|1.63050
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10377562
|2009.11.03 10:18
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47369
|1.54369
|1.47269
|2009.11.03 10:24
|1.47346
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10377494
|2009.11.03 10:17
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47397
|1.54397
|1.47297
|2009.11.03 10:23
|1.47370
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10377254
|2009.11.03 10:12
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47444
|1.54444
|1.47344
|2009.11.03 10:16
|1.47417
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10377185
|2009.11.03 10:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.043
|0.000
|0.000
|2009.11.03 11:48
|90.161
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10377177
|2009.11.03 10:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.017
|97.017
|89.947
|2009.11.03 10:23
|89.978
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10377037
|2009.11.03 10:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63270
|1.70270
|1.63200
|2009.11.03 10:11
|1.63236
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10377039
|2009.11.03 10:08
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63301
|1.56301
|1.63371
|2009.11.03 14:25
|1.63359
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10376975
|2009.11.03 10:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63252
|1.56252
|1.63322
|2009.11.03 10:07
|1.63276
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10376972
|2009.11.03 10:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63224
|1.70224
|1.63154
|2009.11.03 10:16
|1.63225
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10376919
|2009.11.03 10:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.034
|0.000
|0.000
|2009.11.03 11:25
|90.066
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10376917
|2009.11.03 10:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.008
|97.008
|89.938
|2009.11.03 10:22
|89.970
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10376196
|2009.11.03 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.070
|0.000
|0.000
|2009.11.03 11:47
|90.129
|0.00
|0.00
|0.00
|6.55
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10376189
|2009.11.03 09:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.053
|97.053
|89.983
|2009.11.03 10:01
|90.002
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10375993
|2009.11.03 09:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.005
|0.000
|0.000
|2009.11.03 09:57
|90.044
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10375992
|2009.11.03 09:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.978
|96.978
|89.908
|2009.11.03 10:51
|89.927
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10375859
|2009.11.03 09:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63107
|1.70107
|1.63037
|2009.11.03 10:25
|1.63086
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10375628
|2009.11.03 09:50
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63219
|1.56219
|1.63289
|2009.11.03 10:07
|1.63265
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10375626
|2009.11.03 09:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63196
|1.70196
|1.63126
|2009.11.03 09:53
|1.63171
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10375544
|2009.11.03 09:49
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63234
|1.56234
|1.63304
|2009.11.03 09:49
|1.63275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10375543
|2009.11.03 09:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63198
|1.70198
|1.63128
|2009.11.03 09:52
|1.63182
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10375536
|2009.11.03 09:48
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63219
|1.56219
|1.63289
|2009.11.03 09:49
|1.63275
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10375535
|2009.11.03 09:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63188
|1.70188
|1.63118
|2009.11.03 09:53
|1.63166
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10375397
|2009.11.03 09:47
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63135
|1.56135
|1.63205
|2009.11.03 09:47
|1.63163
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10375392
|2009.11.03 09:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63111
|1.70111
|1.63041
|2009.11.03 10:25
|1.63086
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10375309
|2009.11.03 09:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.921
|0.000
|0.000
|2009.11.03 09:53
|89.953
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10374813
|2009.11.03 09:41
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47429
|1.54429
|1.47329
|2009.11.03 09:53
|1.47408
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10374788
|2009.11.03 09:41
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63057
|1.70057
|1.62987
|2009.11.03 09:44
|1.63038
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10374679
|2009.11.03 09:40
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63130
|1.70130
|1.63060
|2009.11.03 09:40
|1.63105
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10374595
|2009.11.03 09:39
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47483
|1.54483
|1.47383
|2009.11.03 09:41
|1.47454
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10374443
|2009.11.03 09:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63170
|1.70170
|1.63100
|2009.11.03 09:40
|1.63150
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10374349
|2009.11.03 09:36
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63245
|1.56245
|1.63315
|2009.11.03 09:49
|1.63276
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10374344
|2009.11.03 09:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63214
|1.70214
|1.63144
|2009.11.03 09:36
|1.63177
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10374053
|2009.11.03 09:31
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47480
|1.54480
|1.47380
|2009.11.03 09:41
|1.47445
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10373618
|2009.11.03 09:26
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63030
|1.70030
|1.62960
|2009.11.03 10:31
|1.62982
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10373614
|2009.11.03 09:26
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63030
|1.70030
|1.62960
|2009.11.03 10:31
|1.62986
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10373611
|2009.11.03 09:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63056
|1.56056
|1.63126
|2009.11.03 09:26
|1.63080
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10373593
|2009.11.03 09:26
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47483
|1.54483
|1.47383
|2009.11.03 09:41
|1.47455
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10373591
|2009.11.03 09:26
|sell
|0.30
|eurusd
|1.47483
|1.54483
|1.47383
|2009.11.03 09:41
|1.47455
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10373589
|2009.11.03 09:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47510
|1.40510
|1.47610
|2009.11.03 09:35
|1.47532
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10373338
|2009.11.03 09:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47517
|1.54517
|1.47417
|2009.11.03 09:28
|1.47498
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10373273
|2009.11.03 09:24
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63110
|1.70110
|1.63040
|2009.11.03 09:26
|1.63056
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10373263
|2009.11.03 09:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47564
|1.54564
|1.47464
|2009.11.03 09:25
|1.47487
|0.00
|0.00
|0.00
|38.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10373226
|2009.11.03 09:23
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63149
|1.70149
|1.63079
|2009.11.03 09:24
|1.63112
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10373176
|2009.11.03 09:22
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63209
|1.56209
|1.63279
|2009.11.03 09:49
|1.63236
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10373171
|2009.11.03 09:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63190
|1.70190
|1.63120
|2009.11.03 09:22
|1.63166
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10373124
|2009.11.03 09:21
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.90463
|0.91163
|0.90393
|2009.11.03 09:30
|0.90443
|0.00
|0.00
|0.00
|16.31
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10372953
|2009.11.03 09:18
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47544
|1.54544
|1.47444
|2009.11.03 09:25
|1.47487
|0.00
|0.00
|0.00
|28.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10372470
|2009.11.03 09:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63212
|1.56212
|1.63282
|2009.11.03 09:07
|1.63235
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10372469
|2009.11.03 09:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63183
|1.70183
|1.63113
|2009.11.03 09:09
|1.63156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10372394
|2009.11.03 09:06
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63282
|1.56282
|1.63352
|2009.11.03 11:44
|1.63305
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10372393
|2009.11.03 09:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63251
|1.70251
|1.63181
|2009.11.03 09:06
|1.63221
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10372243
|2009.11.03 09:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.062
|83.062
|90.132
|2009.11.03 11:41
|90.132
|0.00
|0.00
|0.00
|7.77
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10372239
|2009.11.03 09:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.035
|97.035
|89.965
|2009.11.03 09:30
|89.965
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10372188
|2009.11.03 09:03
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.90453
|0.91153
|0.90383
|2009.11.03 09:31
|0.90440
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10372061
|2009.11.03 09:01
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.90485
|0.91185
|0.90415
|2009.11.03 09:05
|0.90465
|0.00
|0.00
|0.00
|16.32
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10371650
|2009.11.03 08:58
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.90519
|0.91219
|0.90449
|2009.11.03 09:02
|0.90491
|0.00
|0.00
|0.00
|22.85
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10371176
|2009.11.03 08:51
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47592
|1.54592
|1.47492
|2009.11.03 09:18
|1.47570
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10371173
|2009.11.03 08:51
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63050
|1.56050
|1.63120
|2009.11.03 08:58
|1.63076
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Spike_GBPUSD
|10371149
|2009.11.03 08:50
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.90546
|0.89846
|0.90616
|2009.11.03 08:52
|0.90572
|0.00
|0.00
|0.00
|21.18
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Up_EURGBP
|10371145
|2009.11.03 08:50
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90518
|0.91218
|0.90448
|2009.11.03 09:02
|0.90496
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Down_EURGBP
|10370909
|2009.11.03 08:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.072
|0.000
|0.000
|2009.11.03 11:41
|90.123
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10370903
|2009.11.03 08:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.047
|97.047
|89.977
|2009.11.03 09:30
|89.977
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10370899
|2009.11.03 08:49
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63160
|1.70160
|1.63090
|2009.11.03 08:49
|1.63090
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[tp]
|10370897
|2009.11.03 08:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63191
|1.56191
|1.63261
|2009.11.03 09:05
|1.63236
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10370789
|2009.11.03 08:48
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47589
|1.54589
|1.47489
|2009.11.03 09:17
|1.47577
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10370785
|2009.11.03 08:48
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63202
|1.70202
|1.63132
|2009.11.03 08:49
|1.63132
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPU[tp]
|10370782
|2009.11.03 08:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63230
|1.56230
|1.63300
|2009.11.03 09:05
|1.63253
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10370668
|2009.11.03 08:47
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63226
|1.70226
|1.63156
|2009.11.03 08:48
|1.63193
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10370663
|2009.11.03 08:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63256
|1.56256
|1.63326
|2009.11.03 10:08
|1.63295
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10370328
|2009.11.03 08:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.029
|97.029
|89.959
|2009.11.03 09:30
|89.959
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10370330
|2009.11.03 08:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.053
|83.053
|90.123
|2009.11.03 09:11
|90.093
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10370064
|2009.11.03 08:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63301
|1.70301
|1.63231
|2009.11.03 08:47
|1.63256
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10369877
|2009.11.03 08:36
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63463
|1.70463
|1.63393
|2009.11.03 08:37
|1.63432
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10369750
|2009.11.03 08:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63413
|1.70413
|1.63343
|2009.11.03 08:38
|1.63374
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10369747
|2009.11.03 08:34
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63413
|1.70413
|1.63343
|2009.11.03 08:38
|1.63390
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10369742
|2009.11.03 08:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63434
|1.56434
|1.63504
|2009.11.03 08:34
|1.63504
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[tp]
|10369680
|2009.11.03 08:33
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63455
|1.70455
|1.63385
|2009.11.03 08:33
|1.63421
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10369393
|2009.11.03 08:27
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.90237
|0.90937
|0.90167
|2009.11.03 10:56
|0.90208
|0.00
|0.00
|0.00
|23.62
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10369320
|2009.11.03 08:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.114
|83.114
|90.184
|2009.11.03 11:45
|90.163
|0.00
|0.00
|0.00
|5.43
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10369318
|2009.11.03 08:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.089
|97.089
|90.019
|2009.11.03 08:40
|90.035
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10369020
|2009.11.03 08:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63342
|1.70342
|1.63272
|2009.11.03 08:39
|1.63318
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10367581
|2009.11.03 08:10
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63430
|1.70430
|1.63360
|2009.11.03 08:16
|1.63401
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10367465
|2009.11.03 08:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63475
|1.70475
|1.63405
|2009.11.03 08:12
|1.63451
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10367233
|2009.11.03 08:05
|sell
|0.30
|eurusd
|1.47664
|1.54664
|1.47564
|2009.11.03 08:15
|1.47637
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10367224
|2009.11.03 08:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47690
|1.40690
|1.47790
|2009.11.03 08:06
|1.47734
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10367042
|2009.11.03 08:04
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47681
|1.54681
|1.47581
|2009.11.03 08:04
|1.47668
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10367036
|2009.11.03 08:04
|sell
|0.30
|eurusd
|1.47683
|1.54683
|1.47583
|2009.11.03 08:04
|1.47655
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10367034
|2009.11.03 08:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47705
|1.40705
|1.47805
|2009.11.03 08:06
|1.47747
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10366878
|2009.11.03 08:03
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.90331
|0.91031
|0.90261
|2009.11.03 08:24
|0.90300
|0.00
|0.00
|0.00
|25.34
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10366711
|2009.11.03 08:02
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47788
|1.54788
|1.47688
|2009.11.03 08:02
|1.47765
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10366159
|2009.11.03 07:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.228
|0.000
|0.000
|2009.11.03 15:20
|90.268
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10366156
|2009.11.03 07:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.202
|97.202
|90.132
|2009.11.03 08:15
|90.171
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10366092
|2009.11.03 07:55
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63625
|1.70625
|1.63555
|2009.11.03 08:00
|1.63605
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10365914
|2009.11.03 07:53
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63665
|1.70665
|1.63595
|2009.11.03 07:59
|1.63646
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10365913
|2009.11.03 07:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63665
|1.70665
|1.63595
|2009.11.03 07:58
|1.63647
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10365910
|2009.11.03 07:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63696
|1.63707
|1.63766
|2009.11.03 16:22
|1.63707
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD[sl]
|10364946
|2009.11.03 07:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63825
|1.70825
|1.63755
|2009.11.03 07:50
|1.63801
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10364913
|2009.11.03 07:18
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63860
|1.70860
|1.63790
|2009.11.03 07:46
|1.63836
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10364696
|2009.11.03 07:10
|sell
|0.50
|eurusd
|1.48002
|1.55002
|1.47902
|2009.11.03 07:27
|1.47980
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10364078
|2009.11.03 07:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63845
|1.70845
|1.63775
|2009.11.03 07:47
|1.63810
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10363673
|2009.11.03 06:52
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63891
|1.70891
|1.63821
|2009.11.03 06:52
|1.63893
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10363639
|2009.11.03 06:51
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63931
|1.56931
|1.64001
|2009.11.03 07:05
|1.63956
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10363638
|2009.11.03 06:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63925
|1.70925
|1.63855
|2009.11.03 06:52
|1.63901
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10362374
|2009.11.03 06:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.231
|97.231
|90.161
|2009.11.03 07:43
|90.200
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10362376
|2009.11.03 06:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.256
|0.000
|0.000
|2009.11.03 15:24
|90.300
|0.00
|0.00
|0.00
|4.87
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10361744
|2009.11.03 04:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63639
|1.70639
|1.63569
|2009.11.03 04:40
|1.63618
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10361646
|2009.11.03 04:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63746
|1.70746
|1.63676
|2009.11.03 04:37
|1.63677
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10361647
|2009.11.03 04:37
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63777
|1.56777
|1.63847
|2009.11.03 05:16
|1.63810
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10361512
|2009.11.03 04:36
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47828
|1.54828
|1.47728
|2009.11.03 04:59
|1.47814
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10361507
|2009.11.03 04:36
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63660
|1.70660
|1.63590
|2009.11.03 04:40
|1.63636
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10361403
|2009.11.03 04:35
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.63849
|1.56849
|1.63919
|2009.11.03 06:50
|1.63875
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10361394
|2009.11.03 04:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63818
|1.70818
|1.63748
|2009.11.03 04:35
|1.63771
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10360717
|2009.11.03 04:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.291
|0.000
|0.000
|2009.11.03 15:23
|90.326
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10360710
|2009.11.03 04:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.273
|97.273
|90.203
|2009.11.03 04:32
|90.203
|0.00
|0.00
|0.00
|7.76
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10360383
|2009.11.03 04:31
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47920
|1.54920
|1.47820
|2009.11.03 04:31
|1.47820
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Rever_EUR[tp]
|10359889
|2009.11.03 04:28
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63815
|1.70815
|1.63745
|2009.11.03 04:31
|1.63745
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBP[tp]
|10358540
|2009.11.03 03:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63764
|1.70764
|1.63694
|2009.11.03 04:31
|1.63726
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10357916
|2009.11.03 03:21
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47945
|1.54945
|1.47845
|2009.11.03 03:46
|1.47927
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10357617
|2009.11.03 03:07
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47922
|1.54922
|1.47822
|2009.11.03 04:31
|1.47853
|0.00
|0.00
|0.00
|34.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10357568
|2009.11.03 03:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63936
|1.70936
|1.63866
|2009.11.03 03:06
|1.63906
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10356765
|2009.11.03 02:44
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47989
|1.54989
|1.47889
|2009.11.03 02:55
|1.47966
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10355387
|2009.11.03 02:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.338
|0.000
|0.000
|2009.11.03 02:45
|90.388
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10355385
|2009.11.03 02:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.309
|97.309
|90.239
|2009.11.03 04:28
|90.239
|0.00
|0.00
|0.00
|7.76
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10354761
|2009.11.03 01:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.417
|0.000
|0.000
|2009.11.03 16:03
|90.453
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10354760
|2009.11.03 01:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.387
|97.387
|90.317
|2009.11.03 02:05
|90.317
|0.00
|0.00
|0.00
|7.75
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10353996
|2009.11.03 01:27
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.64008
|1.71008
|1.63938
|2009.11.03 01:38
|1.63980
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10352234
|2009.11.03 01:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.437
|97.437
|90.367
|2009.11.03 01:49
|90.387
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10352236
|2009.11.03 01:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.462
|0.000
|0.000
|2009.11.03 16:03
|90.511
|0.00
|0.00
|0.00
|5.41
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10352204
|2009.11.03 01:10
|buy
|0.50
|eurusd
|1.47964
|1.40964
|1.48064
|2009.11.03 01:13
|1.47989
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10352196
|2009.11.03 01:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47942
|1.54942
|1.47842
|2009.11.03 02:05
|1.47924
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10350724
|2009.11.03 00:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.404
|0.000
|0.000
|2009.11.03 01:09
|90.442
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10350723
|2009.11.03 00:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.383
|97.383
|90.313
|2009.11.03 02:05
|90.313
|0.00
|0.00
|0.00
|7.75
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10347958
|2009.11.02 23:05
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47659
|1.54659
|1.47559
|2009.11.03 08:15
|1.47640
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10344580
|2009.11.02 21:43
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47641
|1.54641
|1.47541
|2009.11.03 08:15
|1.47619
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10344138
|2009.11.02 21:37
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47605
|1.54605
|1.47505
|2009.11.03 08:18
|1.47582
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10343988
|2009.11.02 21:33
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47599
|1.54599
|1.47499
|2009.11.03 08:18
|1.47577
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10343685
|2009.11.02 21:20
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63762
|1.70762
|1.63692
|2009.11.03 04:31
|1.63726
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10343679
|2009.11.02 21:20
|sell
|0.50
|eurusd
|1.47479
|1.54479
|1.47379
|2009.11.03 09:41
|1.47455
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10340452
|2009.11.02 20:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63595
|1.70595
|1.63525
|2009.11.03 04:32
|1.63546
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10340292
|2009.11.02 20:09
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63461
|1.70461
|1.63391
|2009.11.03 08:16
|1.63433
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10339909
|2009.11.02 20:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63501
|1.70501
|1.63431
|2009.11.03 08:04
|1.63467
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10336389
|2009.11.02 19:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.237
|97.237
|90.167
|2009.11.03 04:32
|90.167
|0.00
|0.00
|0.00
|7.76
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10335783
|2009.11.02 19:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.256
|97.256
|90.186
|2009.11.03 04:32
|90.186
|0.00
|0.00
|0.00
|7.76
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10332704
|2009.11.02 18:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.436
|0.000
|0.000
|2009.11.03 16:03
|90.500
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|
|2007118
|ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
|10332699
|2009.11.02 18:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.437
|0.000
|0.000
|2009.11.03 16:03
|90.519
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10331896
|2009.11.02 18:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.431
|0.000
|0.000
|2009.11.03 16:03
|90.478
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|
|2007118
|ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
|10331895
|2009.11.02 18:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.433
|0.000
|0.000
|2009.11.03 01:12
|90.469
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10320758
|2009.11.02 16:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.134
|97.134
|90.084
|2009.11.03 08:20
|90.093
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10319986
|2009.11.02 15:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.160
|97.160
|90.110
|2009.11.03 08:18
|90.110
|0.00
|0.00
|0.00
|5.55
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10319478
|2009.11.02 15:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.085
|97.085
|90.035
|2009.11.03 08:39
|90.035
|0.00
|0.00
|0.00
|5.55
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10319145
|2009.11.02 15:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63314
|0.00000
|1.63244
|2009.11.03 08:46
|1.63306
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10318637
|2009.11.02 15:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.109
|97.109
|90.059
|2009.11.03 08:39
|90.059
|0.00
|0.00
|0.00
|5.55
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10316947
|2009.11.02 15:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.048
|97.048
|89.998
|2009.11.03 08:45
|89.998
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10314640
|2009.11.02 14:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.063
|97.063
|90.013
|2009.11.03 08:44
|90.037
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10314408
|2009.11.02 14:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.029
|97.029
|89.979
|2009.11.03 09:30
|89.979
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10312400
|2009.11.02 13:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.983
|96.983
|89.933
|2009.11.03 09:38
|89.933
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10312251
|2009.11.02 13:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.943
|96.943
|89.893
|2009.11.03 09:41
|89.893
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY[tp]
|10257409
|2009.10.30 17:52
|sell
|0.30
|eurusd
|1.47153
|0.00000
|0.00000
|2009.11.03 10:44
|1.47130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10078112
|2009.10.29 02:02
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46953
|0.00000
|0.00000
|2009.11.03 10:56
|1.46930
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10015750
|2009.10.28 14:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.63251
|0.00000
|0.00000
|2009.11.03 08:47
|1.63220
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10012407
|2009.10.28 13:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.63174
|0.00000
|0.00000
|2009.11.03 08:49
|1.63111
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10008617
|2009.10.28 12:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.62925
|0.00000
|0.00000
|2009.11.03 10:52
|1.62871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|9867462
|2009.10.26 19:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.62856
|0.00000
|0.00000
|2009.11.03 10:57
|1.62831
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|
|0.00
|0.00
|0.00
|4 731.95
|Closed P/L:
|4 731.95
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9906151
|2009.10.27 09:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90892
|0.00000
|0.00000
|
|0.89666
|0.00
|0.00
|0.00
|-201.02
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Up_EURGBP
|10389475
|2009.11.03 12:46
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.89944
|0.89244
|0.90014
|
|0.89666
|0.00
|0.00
|0.00
|-227.91
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Up_EURGBP
|9783836
|2009.10.23 17:03
|buy
|0.50
|eurusd
|1.50464
|0.00000
|0.00000
|
|1.47049
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 707.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|10378138
|2009.11.03 10:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47304
|1.40304
|1.47404
|
|1.47049
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Up_EURUSD
|9662836
|2009.10.22 06:24
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.66276
|0.00000
|0.00000
|
|1.63964
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 156.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10199025
|2009.10.30 03:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65671
|0.00000
|0.00000
|
|1.63964
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.70
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10260358
|2009.10.30 18:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.64594
|0.00000
|0.00000
|
|1.63964
|0.00
|0.00
|0.00
|-315.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10260405
|2009.10.30 18:31
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.64561
|0.00000
|0.00000
|
|1.63964
|0.00
|0.00
|0.00
|-298.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10390166
|2009.11.03 12:57
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.62678
|1.69678
|1.62608
|
|1.63995
|0.00
|0.00
|0.00
|-395.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10390453
|2009.11.03 13:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.62810
|1.69810
|1.62740
|
|1.63995
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10324780
|2009.11.02 16:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.614
|83.614
|90.664
|
|90.303
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.44
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10330291
|2009.11.02 18:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.518
|0.000
|0.000
|
|90.303
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.81
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10330821
|2009.11.02 18:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.496
|0.000
|0.000
|
|90.303
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.37
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10375307
|2009.11.03 09:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.897
|96.897
|89.827
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.60
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10382187
|2009.11.03 10:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.942
|96.942
|89.872
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.62
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10384938
|2009.11.03 11:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.060
|0.000
|89.990
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.56
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10387968
|2009.11.03 12:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.063
|97.063
|89.993
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.23
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10390887
|2009.11.03 13:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.132
|97.132
|90.062
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.59
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10393439
|2009.11.03 13:53
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.117
|97.117
|90.047
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.50
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
|10393593
|2009.11.03 13:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.134
|97.134
|90.064
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.37
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10394746
|2009.11.03 14:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.197
|97.197
|90.127
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.78
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
|10398341
|2009.11.03 15:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.243
|97.243
|90.173
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.30
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10398873
|2009.11.03 15:08
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46353
|1.53353
|1.46253
|
|1.47075
|0.00
|0.00
|0.00
|-361.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10398902
|2009.11.03 15:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.62910
|1.69910
|1.62840
|
|1.63995
|0.00
|0.00
|0.00
|-542.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10403921
|2009.11.03 16:02
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63137
|1.70137
|1.63067
|
|1.63995
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.40
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10405665
|2009.11.03 16:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63368
|1.70368
|1.63298
|
|1.63995
|0.00
|0.00
|0.00
|-313.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10406200
|2009.11.03 16:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63375
|1.70375
|1.63305
|
|1.63995
|0.00
|0.00
|0.00
|-310.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Rever_GBPUSD
|10407922
|2009.11.03 16:31
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.63614
|1.70614
|1.63544
|
|1.63995
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.30
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Down_GBPUSD
|10414757
|2009.11.03 17:18
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63730
|1.70730
|1.63660
|
|1.63995
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.50
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10415682
|2009.11.03 17:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.260
|0.000
|0.000
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.42
|
|2007118
|ScalperChamp4_Tr_ECN_USDJPY
|10415685
|2009.11.03 17:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.260
|97.260
|90.190
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.83
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
|10415816
|2009.11.03 17:33
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.89369
|0.90069
|0.89299
|
|0.89699
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.59
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10419024
|2009.11.03 18:14
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46478
|1.53478
|1.46378
|
|1.47075
|0.00
|0.00
|0.00
|-298.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10419117
|2009.11.03 18:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46479
|1.53479
|1.46379
|
|1.47075
|0.00
|0.00
|0.00
|-298.00
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10419276
|2009.11.03 18:20
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46452
|1.53452
|1.46352
|
|1.47075
|0.00
|0.00
|0.00
|-311.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10419505
|2009.11.03 18:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46478
|1.53478
|1.46378
|
|1.47075
|0.00
|0.00
|0.00
|-298.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10420170
|2009.11.03 18:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.262
|97.262
|90.192
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10420595
|2009.11.03 18:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46814
|1.53814
|1.46714
|
|1.47075
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.10
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10423887
|2009.11.03 19:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.273
|97.273
|90.203
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.98
|
|2007118
|ScalperChamp4_Tr_ECN_USDJPY
|10424191
|2009.11.03 19:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.63923
|1.70923
|1.63853
|
|1.63995
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Trend_GBPUSD
|10424199
|2009.11.03 19:21
|sell
|0.50
|eurusd
|1.46780
|1.53780
|1.46680
|
|1.47075
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.50
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURUSD
|10424926
|2009.11.03 19:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.245
|97.245
|90.175
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.16
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
|10425277
|2009.11.03 19:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.46969
|1.53969
|1.46869
|
|1.47075
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|
|2008111
|PriceActionEA_ECN_Down_EURUSD
|10425739
|2009.11.03 19:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.260
|97.260
|90.190
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.42
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10430927
|2009.11.03 20:11
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.89530
|0.90230
|0.89460
|
|0.89699
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.58
|
|2008109
|PriceActionEA_ECN_Trend_EURGBP
|10431272
|2009.11.03 20:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64445
|1.57445
|1.64515
|
|1.63964
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.10
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|10431796
|2009.11.03 20:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.285
|97.285
|90.215
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.65
|
|2007118
|ScalperChamp4_J1_ECN_USDJPY
|10432662
|2009.11.03 20:29
|sell
|0.20
|usdjpy
|90.308
|97.308
|90.238
|
|90.327
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.21
|
|2007118
|ScalperChamp4_J4_ECN_USDJPY
|10433082
|2009.11.03 20:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.340
|83.340
|90.410
|
|90.303
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|
|2007118
|ScalperChamp4_ECN_Up_USDJPY
|10434625
|2009.11.03 20:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64073
|1.57073
|1.64143
|
|1.63964
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.90
|
|2008114
|PriceActionEA_ECN_Up_GBPUSD
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 971.94
|
|Floating P/L:
|-8 971.94
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 731.95
|Floating P/L:
|-8 971.94
|Margin:
|12 138.00
|Balance:
|31 457.62
|Equity:
|22 485.68
|Free Margin:
|10 347.68
|
|Details:
|Gross Profit:
|4 733.05
|Gross Loss:
|1.10
|Total Net Profit:
|4 731.95
|Profit Factor:
|4302.77
|Expected Payoff:
|10.35
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (1.00)
|
|Total Trades:
|457
|Short Positions (won %):
|331 (99.40%)
|Long Positions (won %):
|126 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|455 (99.56%)
|Loss trades (% of total):
|2 (0.44%)
|Largest
|profit trade:
|57.10
|loss trade:
|-1.00
|Average
|profit trade:
|10.40
|loss trade:
|-0.55
|Maximum
|consecutive wins ($):
|325 (3 294.53)
|consecutive losses ($):
|1 (-1.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 294.53 (325)
|consecutive loss (count):
|-1.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|152
|consecutive losses:
|1