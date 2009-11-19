FXDD

Account: 7393799 Name: 50000 Currency: USD 2009 November 27, 15:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
238546192009.11.19 23:41balanceDeposit50 000.00
238548352009.11.19 23:42sell4.00eurusd1.49210.00001.48462009.11.20 11:151.48990.000.00-7.64880.00
238548872009.11.19 23:43buy2.00usdchf1.01320.00001.01722009.11.20 11:151.01530.000.000.00413.67
238548972009.11.19 23:44sell4.00audusd0.91940.00000.91192009.11.20 11:150.91670.000.00-37.351 080.00
238686852009.11.20 02:53sell4.00audusd0.92090.00000.00002009.11.20 11:150.91660.000.000.001 720.00
239200152009.11.20 11:15sell4.00gbpusd1.65710.00000.00002009.11.20 14:361.64860.000.000.003 400.00
239204762009.11.20 11:19sell2.00gbpjpy147.230.000.002009.11.20 14:36146.710.000.000.001 168.67
239204992009.11.20 11:19sell2.00eurjpy132.330.000.002009.11.20 14:36131.880.000.000.001 011.24
239205462009.11.20 11:19sell2.00chfjpy87.460.000.002009.11.20 14:3787.170.000.000.00651.76
240183942009.11.23 04:37sell2.00usdchf1.01291.01880.00002009.11.23 11:481.00920.000.000.00733.25
240184152009.11.23 04:37buy2.00audusd0.92040.91600.00002009.11.23 11:470.92300.000.000.00520.00
240185412009.11.23 04:38buy2.00eurjpy132.71132.200.002009.11.23 11:47133.090.000.000.00855.18
240185722009.11.23 04:39buy2.00chfjpy87.7987.200.002009.11.23 11:4788.090.000.000.00675.15
240186082009.11.23 04:39buy2.00eurusd1.49251.48900.00002009.11.23 11:381.49820.000.000.001 140.00
240202532009.11.23 05:00buy2.00audusd0.91970.91600.00002009.11.23 11:470.92290.000.000.00640.00
240203162009.11.23 05:01sell2.00usdchf1.01311.01880.00002009.11.23 11:481.00920.000.000.00772.89
240203492009.11.23 05:01buy2.00eurusd1.49251.48900.00002009.11.23 11:381.49820.000.000.001 140.00
240203762009.11.23 05:02buy2.00eurjpy132.75132.200.002009.11.23 11:48133.100.000.000.00787.58
240204232009.11.23 05:02buy2.00chfjpy87.7987.200.002009.11.23 11:4788.080.000.000.00652.64
240620782009.11.23 12:30sell5.00gbpusd1.65990.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.00-50.00
240620972009.11.23 12:30sell5.00gbpusd1.65990.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.00-50.00
240621242009.11.23 12:31sell5.00gbpusd1.66000.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.000.00
240622122009.11.23 12:33sell5.00gbpusd1.66010.00000.00002009.11.23 20:371.66020.000.000.00-50.00
240628112009.11.23 12:46sell1.00gbpusd1.66060.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0060.00
240628242009.11.23 12:46sell1.00gbpusd1.66060.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0060.00
240628282009.11.23 12:46sell1.00gbpusd1.66050.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0050.00
240628362009.11.23 12:47sell1.00gbpusd1.66050.00000.00002009.11.23 20:371.66000.000.000.0050.00
240628452009.11.23 12:47sell1.00gbpusd1.66050.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0050.00
240628492009.11.23 12:47sell1.00gbpusd1.66050.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0050.00
240628612009.11.23 12:47sell1.00gbpusd1.66060.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0060.00
240628692009.11.23 12:47sell1.00gbpusd1.66060.00000.00002009.11.23 20:371.66020.000.000.0040.00
240628772009.11.23 12:47sell1.00gbpusd1.66060.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0060.00
240628842009.11.23 12:48sell1.00gbpusd1.66050.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0050.00
240628902009.11.23 12:48sell1.00gbpusd1.66050.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0050.00
240629002009.11.23 12:48sell1.00gbpusd1.66060.00000.00002009.11.23 20:371.66000.000.000.0060.00
240629092009.11.23 12:48sell1.00gbpusd1.66060.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0060.00
240629112009.11.23 12:48sell1.00gbpusd1.66050.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0050.00
240629192009.11.23 12:48sell1.00gbpusd1.66050.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0050.00
240629222009.11.23 12:48sell1.00gbpusd1.66040.00000.00002009.11.23 20:371.66010.000.000.0030.00
240629282009.11.23 12:49sell1.00gbpusd1.66040.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0040.00
240629322009.11.23 12:49sell1.00gbpusd1.66040.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.0040.00
240640442009.11.23 13:00sell1.00gbpusd1.66120.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.00120.00
240640772009.11.23 13:00sell1.00gbpusd1.66120.00000.00002009.11.23 20:371.66000.000.000.00120.00
240640892009.11.23 13:00sell1.00gbpusd1.66130.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.00130.00
240641112009.11.23 13:00sell1.00gbpusd1.66140.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.00140.00
240641242009.11.23 13:00sell1.00gbpusd1.66140.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.00140.00
240641482009.11.23 13:00sell1.00gbpusd1.66150.00000.00002009.11.23 20:371.66020.000.000.00130.00
240641592009.11.23 13:01sell1.00gbpusd1.66150.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.00150.00
240641842009.11.23 13:01sell1.00gbpusd1.66140.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.00140.00
240641902009.11.23 13:01sell1.00gbpusd1.66140.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.00140.00
240642102009.11.23 13:01sell1.00gbpusd1.66150.00000.00002009.11.23 20:371.66000.000.000.00150.00
240642672009.11.23 13:03sell1.00gbpusd1.66120.00000.00002009.11.23 20:361.66000.000.000.00120.00
241000912009.11.23 20:38buy2.00usdjpy89.0988.600.002009.11.24 10:0088.600.000.000.00-1 106.09
241001822009.11.23 20:40sell2.00gbpusd1.66001.67220.00002009.11.24 06:491.65810.000.00-4.78380.00
241002092009.11.23 20:42sell2.00audusd0.92450.93070.00002009.11.24 06:490.92140.000.00-18.77620.00
241002452009.11.23 20:42buy2.00gbpjpy147.96146.910.002009.11.24 08:34146.910.000.000.90-2 366.99
241002872009.11.23 20:44sell2.00nzdusd0.73320.74150.00002009.11.24 06:310.72920.000.00-12.37800.00
241334132009.11.24 06:26sell3.00gbpjpy147.190.000.002009.11.24 11:14146.700.000.000.001 657.64
241334752009.11.24 06:30sell3.00usdjpy88.850.000.002009.11.24 11:1488.680.000.000.00575.10
241341482009.11.24 06:51sell1.00usdchf1.01050.00000.00002009.11.24 15:261.00900.000.000.00148.66
241341792009.11.24 06:52sell1.00usdcad1.05840.00000.00002009.11.24 15:261.05730.000.000.00104.04
241609332009.11.24 10:40sell2.00eurjpy132.130.000.002009.11.24 18:21132.220.000.000.00-203.23
241609652009.11.24 10:41sell2.00chfjpy87.400.000.002009.11.24 18:2187.470.000.000.00-158.07
241609922009.11.24 10:41sell1.00nzdusd0.72470.00000.00002009.11.24 18:210.72330.000.000.00140.00
241672902009.11.24 11:51sell1.00chfjpy87.600.000.002009.11.24 18:2187.470.000.000.00146.78
241673122009.11.24 11:51sell1.00eurjpy132.400.000.002009.11.24 18:21132.210.000.000.00214.52
241673172009.11.24 11:51sell1.00eurjpy132.400.000.002009.11.24 18:21132.220.000.000.00203.23
241673872009.11.24 11:53sell1.00usdcad1.06140.00000.00002009.11.24 15:261.05730.000.000.00387.78
241692862009.11.24 12:11sell1.00chfjpy87.660.000.002009.11.24 18:2187.470.000.000.00214.52
241693222009.11.24 12:11sell1.00eurjpy132.460.000.002009.11.24 18:21132.200.000.000.00293.56
241748082009.11.24 13:21sell1.00eurjpy132.540.000.002009.11.24 18:21132.220.000.000.00361.30
241787112009.11.24 14:17sell1.00eurjpy132.690.000.002009.11.24 18:21132.210.000.000.00541.95
241787212009.11.24 14:17sell1.00eurjpy132.700.000.002009.11.24 18:21132.220.000.000.00541.95
241792482009.11.24 14:18sell1.00chfjpy87.840.000.002009.11.24 18:2187.470.000.000.00417.79
241793082009.11.24 14:18sell1.00chfjpy87.820.000.002009.11.24 18:2187.470.000.000.00395.21
242093412009.11.24 18:27sell2.00gbpusd1.65640.00000.00002009.11.24 18:271.65670.000.000.00-60.00
242093542009.11.24 18:27sell2.00gbpusd1.65650.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.00-4.78-2 920.00
242093732009.11.24 18:28sell2.00audusd0.91620.00000.00002009.11.25 10:030.92780.000.00-18.68-2 320.00
242093862009.11.24 18:28sell1.00chfjpy87.450.000.002009.11.25 10:0387.870.000.000.00-475.39
242094142009.11.24 18:29sell2.00nzdusd0.72290.00000.00002009.11.25 08:570.72950.000.00-12.25-1 320.00
242094332009.11.24 18:29sell2.00cadjpy83.480.000.002009.11.25 10:0383.780.000.00-3.35-679.12
242231832009.11.24 21:29sell1.00audusd0.91910.00000.00002009.11.25 10:030.92780.000.00-9.34-870.00
242232302009.11.24 21:30sell1.00nzdusd0.72490.00000.00002009.11.25 08:570.72950.000.00-6.13-460.00
242232742009.11.24 21:30sell1.00chfjpy87.710.000.002009.11.25 10:0387.870.000.000.00-181.10
242234522009.11.24 21:33sell1.00usdchf1.00840.00000.00002009.11.25 08:421.00700.000.00-1.67139.03
242234852009.11.24 21:34buy1.00eurusd1.49730.00000.00002009.11.25 08:421.49950.000.000.00220.00
242245292009.11.24 21:45sell1.00gbpusd1.65920.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.00-2.39-1 190.00
242246092009.11.24 21:45sell1.00gbpusd1.65920.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.00-2.39-1 190.00
242278962009.11.24 23:06sell1.00nzdusd0.72470.00000.00002009.11.25 08:570.72950.000.00-6.13-480.00
242566332009.11.25 08:28sell1.00gbpusd1.66310.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-800.00
242566392009.11.25 08:28sell1.00gbpusd1.66310.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-800.00
242566632009.11.25 08:28sell1.00nzdusd0.72770.00000.00002009.11.25 08:570.72950.000.000.00-180.00
242566842009.11.25 08:29sell1.00nzdusd0.72780.00000.00002009.11.25 08:570.72950.000.000.00-170.00
242574042009.11.25 08:42sell1.00gbpusd1.66280.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-830.00
242574452009.11.25 08:43sell1.00gbpusd1.66310.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-800.00
242574622009.11.25 08:43sell1.00gbpusd1.66310.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-800.00
242574712009.11.25 08:43sell1.00gbpusd1.66310.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-800.00
242574912009.11.25 08:43sell1.00gbpusd1.66300.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-810.00
242577112009.11.25 08:46sell1.00gbpusd1.66270.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-840.00
242577132009.11.25 08:46sell1.00gbpusd1.66270.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-840.00
242578412009.11.25 08:51sell1.00gbpusd1.66270.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-840.00
242578482009.11.25 08:51sell1.00gbpusd1.66280.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-830.00
242578542009.11.25 08:51sell1.00gbpusd1.66280.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-830.00
242578582009.11.25 08:51sell1.00gbpusd1.66290.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-820.00
242578652009.11.25 08:51sell1.00gbpusd1.66290.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-820.00
242578672009.11.25 08:51sell1.00gbpusd1.66280.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-830.00
242578712009.11.25 08:52sell1.00gbpusd1.66290.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-820.00
242582482009.11.25 08:57sell1.00gbpusd1.66380.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-730.00
242582642009.11.25 08:58sell1.00gbpusd1.66370.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-740.00
242582722009.11.25 08:58sell1.00gbpusd1.66360.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-750.00
242582742009.11.25 08:58sell1.00gbpusd1.66350.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-760.00
242582832009.11.25 08:58sell1.00gbpusd1.66350.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-760.00
242582922009.11.25 08:58sell1.00gbpusd1.66370.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-740.00
242583012009.11.25 08:58sell1.00gbpusd1.66370.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-740.00
242583162009.11.25 08:58sell1.00gbpusd1.66370.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-740.00
242583202009.11.25 08:58sell1.00gbpusd1.66380.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-730.00
242583302009.11.25 08:59sell1.00gbpusd1.66380.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-730.00
242583312009.11.25 08:59sell1.00gbpusd1.66380.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-730.00
242583412009.11.25 08:59sell1.00gbpusd1.66390.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-720.00
242583432009.11.25 08:59sell1.00gbpusd1.66390.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-720.00
242583762009.11.25 08:59sell1.00gbpusd1.66380.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-730.00
242583872009.11.25 08:59sell1.00gbpusd1.66380.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-730.00
242583982009.11.25 09:00sell1.00gbpusd1.66400.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-710.00
242586222009.11.25 09:00sell1.00gbpusd1.66400.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-710.00
242586652009.11.25 09:00sell1.00gbpusd1.66410.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-700.00
242587002009.11.25 09:00sell1.00gbpusd1.66410.00000.00002009.11.25 10:031.67110.000.000.00-700.00
243063662009.11.25 15:43sell20.00gbpjpy146.350.000.002009.11.26 08:37144.990.000.00-214.5231 336.41
243861632009.11.26 07:28sell20.00gbpjpy144.270.000.002009.11.26 08:37144.990.000.000.00-16 589.86
243861752009.11.26 07:28sell10.00gbpusd1.66610.00000.00002009.11.26 07:281.66650.000.000.00-400.00
243862182009.11.26 07:29sell10.00gbpjpy144.280.000.002009.11.26 08:37144.990.000.000.00-8 179.73
244889922009.11.26 23:06sell5.00gbpusd1.65090.00000.00002009.11.27 08:201.63960.000.00-11.905 650.00
245840732009.11.27 08:19buy5.00eurusd1.49061.48691.49182009.11.27 08:261.49180.000.000.00600.00
245843062009.11.27 08:20sell5.00usdchf1.01121.01601.00782009.11.27 09:351.01600.000.000.00-2 362.20
245844582009.11.27 08:22buy2.00usdcad1.06541.05941.06842009.11.27 09:231.06840.000.000.00561.59
245998412009.11.27 09:36sell10.00gbpusd1.63140.00000.00002009.11.27 09:361.63100.000.000.00400.00
246000972009.11.27 09:36sell10.00usdchf1.01600.00000.00002009.11.27 11:351.01130.000.000.004 647.48
246001632009.11.27 09:37sell10.00usdchf1.01600.00000.00002009.11.27 11:351.01120.000.000.004 746.84
246007212009.11.27 09:39sell5.00usdchf1.01630.00000.00002009.11.27 11:351.01130.000.000.002 472.07
246007342009.11.27 09:39sell5.00usdchf1.01630.00000.00002009.11.27 11:351.01140.000.000.002 422.38
246007452009.11.27 09:39sell5.00usdchf1.01640.00000.00002009.11.27 11:351.01130.000.000.002 521.51
246007582009.11.27 09:39sell5.00usdchf1.01630.00000.00002009.11.27 11:351.01120.000.000.002 521.76
246007792009.11.27 09:39sell5.00usdchf1.01630.00000.00002009.11.27 11:351.01130.000.000.002 472.07
246007972009.11.27 09:39sell2.00usdchf1.01650.00000.00002009.11.27 11:351.01130.000.000.001 028.38
246008542009.11.27 09:39sell2.00usdchf1.01680.00000.00002009.11.27 11:351.01130.000.000.001 087.71
246010192009.11.27 09:39sell2.00usdchf1.01700.00000.00002009.11.27 11:351.01120.000.000.001 147.15
  0.00 0.00 -373.54 21 758.66
Closed P/L: 21 385.12
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
246205652009.11.27 11:41buy50.00eurusd1.49070.00000.0000 1.49290.000.000.0011 000.00
  0.00 0.00 0.00 11 000.00
 Floating P/L: 11 000.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 21 385.12 Floating P/L: 11 000.00 Margin: 37 267.50
Balance: 71 385.12 Equity: 82 385.12 Free Margin: 45 117.62
 
Details:
Graph
Gross Profit: 92 441.44 Gross Loss: 71 056.32 Total Net Profit: 21 385.12
Profit Factor: 1.30 Expected Payoff: 148.51  
Absolute Drawdown: 39 641.61 Maximal Drawdown: 64 650.64 (86.19%) Relative Drawdown: 86.19% (64 650.64)
 
Total Trades: 144 Short Positions (won %): 130 (55.38%) Long Positions (won %): 14 (85.71%)
Profit Trades (% of total): 84 (58.33%) Loss trades (% of total): 60 (41.67%)
Largest profit trade: 31 121.89 loss trade: -16 589.86
Average profit trade: 1 100.49 loss trade: -1 184.27
Maximum consecutive wins ($): 21 (18 307.04) consecutive losses ($): 51 (-64 650.64)
Maximal consecutive profit (count): 37 921.58 (4) consecutive loss (count): -64 650.64 (51)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 7