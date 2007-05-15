Strategy Tester Report
BarHiLo_2
Activtrades-Demo (Build 225)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periode
|Täglich (D1) 2007.01.02 00:00 - 2009.11.09 00:00 (2007.01.01 - 2009.11.10)
|Modell
|Jedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
|Balken im Test
|1849
|Ticks modelliert
|11912517
|Modellierungsqualität
|30.49%
|Fehler in Charts-Anpassung
|0
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|70419.20
|Brutto Profit
|105372.80
|Brutto Loss
|-34953.60
|Profit Faktor
|3.01
|Erwartetes Ergebnis
|95.29
|Drawdown absolut
|40.00
|Maximaler Drawdown
|1530.00 (1.89%)
|Relative Drawdown
|6.02% (870.00)
|Trades gesamt
|739
|Short Positionen (gewonnen %)
|364 (68.96%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|375 (68.00%)
|Profit Trades (% gesamt)
|506 (68.47%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|233 (31.53%)
|Grösster
|Profit Trade
|250.00
|Loss Trade
|-151.80
|Durchschnitt
|Profit Trade
|208.25
|Loss Trade
|-150.02
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|13 (3010.00)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|9 (-1350.00)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|3010.00 (13)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-1350.00 (9)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|3
|aufeinanderfolgende Verluste
|2
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Volumen
|Preis
|S / L
|T / P
|Gewinn
|Bilanz
|1
|2007.01.02 00:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.9679
|1.9664
|1.9704
|2
|2007.01.02 00:00
|sell stop
|2
|1.00
|1.9556
|1.9571
|1.9531
|3
|2007.01.02 11:02
|buy
|1
|1.00
|1.9679
|1.9664
|1.9704
|4
|2007.01.02 11:38
|modify
|1
|1.00
|1.9679
|1.9680
|1.9704
|5
|2007.01.02 14:35
|t/p
|1
|1.00
|1.9704
|1.9680
|1.9704
|250.00
|10250.00
|6
|2007.01.03 00:00
|expiration
|2
|1.00
|1.9556
|1.9571
|1.9531
|7
|2007.01.03 00:00
|buy stop
|3
|1.00
|1.9751
|1.9736
|1.9776
|8
|2007.01.03 00:00
|sell stop
|4
|1.00
|1.9577
|1.9592
|1.9552
|9
|2007.01.03 05:41
|buy
|3
|1.00
|1.9751
|1.9736
|1.9776
|10
|2007.01.03 06:14
|s/l
|3
|1.00
|1.9736
|1.9736
|1.9776
|-150.00
|10100.00
|11
|2007.01.03 14:22
|sell
|4
|1.00
|1.9577
|1.9592
|1.9552
|12
|2007.01.03 14:38
|modify
|4
|1.00
|1.9577
|1.9576
|1.9552
|13
|2007.01.03 14:46
|t/p
|4
|1.00
|1.9552
|1.9576
|1.9552
|250.00
|10350.00
|14
|2007.01.04 00:00
|buy stop
|5
|1.00
|1.9760
|1.9745
|1.9785
|15
|2007.01.04 00:00
|sell stop
|6
|1.00
|1.9470
|1.9485
|1.9445
|16
|2007.01.04 10:52
|sell
|6
|1.00
|1.9470
|1.9485
|1.9445
|17
|2007.01.04 11:36
|modify
|6
|1.00
|1.9470
|1.9469
|1.9445
|18
|2007.01.04 14:25
|t/p
|6
|1.00
|1.9445
|1.9469
|1.9445
|250.00
|10600.00
|19
|2007.01.05 00:00
|expiration
|5
|1.00
|1.9760
|1.9745
|1.9785
|20
|2007.01.05 00:00
|buy stop
|7
|1.00
|1.9539
|1.9524
|1.9564
|21
|2007.01.05 00:00
|sell stop
|8
|1.00
|1.9386
|1.9401
|1.9361
|22
|2007.01.05 07:34
|sell
|8
|1.00
|1.9386
|1.9401
|1.9361
|23
|2007.01.05 10:40
|modify
|8
|1.00
|1.9386
|1.9385
|1.9361
|24
|2007.01.05 10:58
|t/p
|8
|1.00
|1.9361
|1.9385
|1.9361
|250.00
|10850.00
|25
|2007.01.08 00:00
|expiration
|7
|1.00
|1.9539
|1.9524
|1.9564
|26
|2007.01.08 00:00
|buy stop
|9
|1.00
|1.9451
|1.9436
|1.9476
|27
|2007.01.08 00:00
|sell stop
|10
|1.00
|1.9253
|1.9268
|1.9228
|28
|2007.01.09 00:00
|expiration
|9
|1.00
|1.9451
|1.9436
|1.9476
|29
|2007.01.09 00:00
|expiration
|10
|1.00
|1.9253
|1.9268
|1.9228
|30
|2007.01.09 00:00
|buy stop
|11
|1.00
|1.9413
|1.9398
|1.9438
|31
|2007.01.09 00:00
|sell stop
|12
|1.00
|1.9250
|1.9265
|1.9225
|32
|2007.01.09 07:37
|buy
|11
|1.00
|1.9413
|1.9398
|1.9438
|33
|2007.01.09 11:25
|modify
|11
|1.00
|1.9413
|1.9414
|1.9438
|34
|2007.01.09 14:42
|t/p
|11
|1.00
|1.9438
|1.9414
|1.9438
|250.00
|11100.00
|35
|2007.01.10 00:00
|expiration
|12
|1.00
|1.9250
|1.9265
|1.9225
|36
|2007.01.10 00:00
|buy stop
|13
|1.00
|1.9464
|1.9449
|1.9489
|37
|2007.01.10 00:00
|sell stop
|14
|1.00
|1.9370
|1.9385
|1.9345
|38
|2007.01.10 10:55
|sell
|14
|1.00
|1.9370
|1.9385
|1.9345
|39
|2007.01.10 11:45
|modify
|14
|1.00
|1.9370
|1.9369
|1.9345
|40
|2007.01.10 14:41
|t/p
|14
|1.00
|1.9345
|1.9369
|1.9345
|250.00
|11350.00
|41
|2007.01.11 00:00
|expiration
|13
|1.00
|1.9464
|1.9449
|1.9489
|42
|2007.01.11 00:00
|buy stop
|15
|1.00
|1.9431
|1.9416
|1.9456
|43
|2007.01.11 00:00
|sell stop
|16
|1.00
|1.9302
|1.9317
|1.9277
|44
|2007.01.11 10:40
|buy
|15
|1.00
|1.9431
|1.9416
|1.9456
|45
|2007.01.11 11:05
|modify
|15
|1.00
|1.9431
|1.9432
|1.9456
|46
|2007.01.11 11:18
|t/p
|15
|1.00
|1.9456
|1.9432
|1.9456
|250.00
|11600.00
|47
|2007.01.12 00:00
|expiration
|16
|1.00
|1.9302
|1.9317
|1.9277
|48
|2007.01.12 00:00
|buy stop
|17
|1.00
|1.9546
|1.9531
|1.9571
|49
|2007.01.12 00:00
|sell stop
|18
|1.00
|1.9308
|1.9323
|1.9283
|50
|2007.01.12 11:26
|buy
|17
|1.00
|1.9546
|1.9531
|1.9571
|51
|2007.01.12 14:34
|modify
|17
|1.00
|1.9546
|1.9547
|1.9571
|52
|2007.01.12 14:50
|t/p
|17
|1.00
|1.9571
|1.9547
|1.9571
|250.00
|11850.00
|53
|2007.01.15 00:00
|expiration
|18
|1.00
|1.9308
|1.9323
|1.9283
|54
|2007.01.15 00:00
|buy stop
|19
|1.00
|1.9616
|1.9601
|1.9641
|55
|2007.01.15 00:00
|sell stop
|20
|1.00
|1.9415
|1.9430
|1.9390
|56
|2007.01.15 07:46
|buy
|19
|1.00
|1.9616
|1.9601
|1.9641
|57
|2007.01.15 11:19
|modify
|19
|1.00
|1.9616
|1.9617
|1.9641
|58
|2007.01.15 14:28
|t/p
|19
|1.00
|1.9641
|1.9617
|1.9641
|250.00
|12100.00
|59
|2007.01.16 00:00
|expiration
|20
|1.00
|1.9415
|1.9430
|1.9390
|60
|2007.01.16 00:00
|buy stop
|21
|1.00
|1.9677
|1.9662
|1.9702
|61
|2007.01.16 00:00
|sell stop
|22
|1.00
|1.9559
|1.9574
|1.9534
|62
|2007.01.16 01:08
|buy
|21
|1.00
|1.9677
|1.9662
|1.9702
|63
|2007.01.16 01:44
|modify
|21
|1.00
|1.9677
|1.9678
|1.9702
|64
|2007.01.16 05:25
|t/p
|21
|1.00
|1.9702
|1.9678
|1.9702
|250.00
|12350.00
|65
|2007.01.17 00:00
|expiration
|22
|1.00
|1.9559
|1.9574
|1.9534
|66
|2007.01.17 00:00
|buy stop
|23
|1.00
|1.9716
|1.9701
|1.9741
|67
|2007.01.17 00:00
|sell stop
|24
|1.00
|1.9580
|1.9595
|1.9555
|68
|2007.01.17 15:16
|buy
|23
|1.00
|1.9716
|1.9701
|1.9741
|69
|2007.01.17 20:38
|s/l
|23
|1.00
|1.9701
|1.9701
|1.9741
|-150.00
|12200.00
|70
|2007.01.18 00:00
|expiration
|24
|1.00
|1.9580
|1.9595
|1.9555
|71
|2007.01.18 00:00
|buy stop
|25
|1.00
|1.9736
|1.9721
|1.9761
|72
|2007.01.18 00:00
|sell stop
|26
|1.00
|1.9589
|1.9604
|1.9564
|73
|2007.01.18 11:38
|buy
|25
|1.00
|1.9736
|1.9721
|1.9761
|74
|2007.01.18 14:53
|modify
|25
|1.00
|1.9736
|1.9737
|1.9761
|75
|2007.01.18 15:15
|t/p
|25
|1.00
|1.9761
|1.9737
|1.9761
|250.00
|12450.00
|76
|2007.01.19 00:00
|expiration
|26
|1.00
|1.9589
|1.9604
|1.9564
|77
|2007.01.19 00:00
|buy stop
|27
|1.00
|1.9787
|1.9772
|1.9812
|78
|2007.01.19 00:00
|sell stop
|28
|1.00
|1.9625
|1.9640
|1.9600
|79
|2007.01.22 00:00
|expiration
|27
|1.00
|1.9787
|1.9772
|1.9812
|80
|2007.01.22 00:00
|expiration
|28
|1.00
|1.9625
|1.9640
|1.9600
|81
|2007.01.22 00:00
|buy stop
|29
|1.00
|1.9782
|1.9767
|1.9807
|82
|2007.01.22 00:00
|sell stop
|30
|1.00
|1.9684
|1.9699
|1.9659
|83
|2007.01.22 15:23
|buy
|29
|1.00
|1.9782
|1.9767
|1.9807
|84
|2007.01.22 21:12
|s/l
|29
|1.00
|1.9767
|1.9767
|1.9807
|-150.00
|12300.00
|85
|2007.01.23 00:00
|expiration
|30
|1.00
|1.9684
|1.9699
|1.9659
|86
|2007.01.23 00:00
|buy stop
|31
|1.00
|1.9796
|1.9781
|1.9821
|87
|2007.01.23 00:00
|sell stop
|32
|1.00
|1.9705
|1.9720
|1.9680
|88
|2007.01.23 07:10
|buy
|31
|1.00
|1.9796
|1.9781
|1.9821
|89
|2007.01.23 07:39
|modify
|31
|1.00
|1.9796
|1.9797
|1.9821
|90
|2007.01.23 07:55
|t/p
|31
|1.00
|1.9821
|1.9797
|1.9821
|250.00
|12550.00
|91
|2007.01.24 00:00
|expiration
|32
|1.00
|1.9705
|1.9720
|1.9680
|92
|2007.01.24 00:00
|buy stop
|33
|1.00
|1.9923
|1.9908
|1.9948
|93
|2007.01.24 00:00
|sell stop
|34
|1.00
|1.9738
|1.9753
|1.9713
|94
|2007.01.24 11:03
|sell
|34
|1.00
|1.9738
|1.9753
|1.9713
|95
|2007.01.24 11:31
|modify
|34
|1.00
|1.9738
|1.9737
|1.9713
|96
|2007.01.24 14:22
|t/p
|34
|1.00
|1.9713
|1.9737
|1.9713
|250.00
|12800.00
|97
|2007.01.25 00:00
|expiration
|33
|1.00
|1.9923
|1.9908
|1.9948
|98
|2007.01.25 00:00
|buy stop
|35
|1.00
|1.9840
|1.9825
|1.9865
|99
|2007.01.25 00:00
|sell stop
|36
|1.00
|1.9634
|1.9649
|1.9609
|100
|2007.01.25 15:31
|sell
|36
|1.00
|1.9634
|1.9649
|1.9609
|101
|2007.01.25 20:47
|s/l
|36
|1.00
|1.9649
|1.9649
|1.9609
|-150.00
|12650.00
|102
|2007.01.26 00:00
|expiration
|35
|1.00
|1.9840
|1.9825
|1.9865
|103
|2007.01.26 00:00
|buy stop
|37
|1.00
|1.9743
|1.9728
|1.9768
|104
|2007.01.26 00:00
|sell stop
|38
|1.00
|1.9613
|1.9628
|1.9588
|105
|2007.01.26 11:23
|sell
|38
|1.00
|1.9613
|1.9628
|1.9588
|106
|2007.01.26 14:35
|modify
|38
|1.00
|1.9613
|1.9612
|1.9588
|107
|2007.01.26 14:56
|t/p
|38
|1.00
|1.9588
|1.9612
|1.9588
|250.00
|12900.00
|108
|2007.01.29 00:00
|expiration
|37
|1.00
|1.9743
|1.9728
|1.9768
|109
|2007.01.29 00:00
|buy stop
|39
|1.00
|1.9689
|1.9674
|1.9714
|110
|2007.01.29 00:00
|sell stop
|40
|1.00
|1.9548
|1.9563
|1.9523
|111
|2007.01.29 15:48
|sell
|40
|1.00
|1.9548
|1.9563
|1.9523
|112
|2007.01.29 20:38
|s/l
|40
|1.00
|1.9563
|1.9563
|1.9523
|-150.00
|12750.00
|113
|2007.01.30 00:00
|expiration
|39
|1.00
|1.9689
|1.9674
|1.9714
|114
|2007.01.30 00:00
|buy stop
|41
|1.00
|1.9620
|1.9605
|1.9645
|115
|2007.01.30 00:00
|sell stop
|42
|1.00
|1.9537
|1.9552
|1.9512
|116
|2007.01.30 06:43
|buy
|41
|1.00
|1.9620
|1.9605
|1.9645
|117
|2007.01.30 07:29
|modify
|41
|1.00
|1.9620
|1.9621
|1.9645
|118
|2007.01.30 10:32
|t/p
|41
|1.00
|1.9645
|1.9621
|1.9645
|250.00
|13000.00
|119
|2007.01.31 00:00
|expiration
|42
|1.00
|1.9537
|1.9552
|1.9512
|120
|2007.01.31 00:00
|buy stop
|43
|1.00
|1.9705
|1.9690
|1.9730
|121
|2007.01.31 00:00
|sell stop
|44
|1.00
|1.9589
|1.9604
|1.9564
|122
|2007.01.31 00:28
|sell
|44
|1.00
|1.9589
|1.9604
|1.9564
|123
|2007.01.31 00:43
|modify
|44
|1.00
|1.9589
|1.9588
|1.9564
|124
|2007.01.31 00:52
|t/p
|44
|1.00
|1.9564
|1.9588
|1.9564
|250.00
|13250.00
|125
|2007.02.01 00:00
|expiration
|43
|1.00
|1.9705
|1.9690
|1.9730
|126
|2007.02.01 00:00
|buy stop
|45
|1.00
|1.9678
|1.9663
|1.9703
|127
|2007.02.01 00:00
|sell stop
|46
|1.00
|1.9470
|1.9485
|1.9445
|128
|2007.02.01 10:29
|buy
|45
|1.00
|1.9678
|1.9663
|1.9703
|129
|2007.02.01 11:16
|modify
|45
|1.00
|1.9678
|1.9679
|1.9703
|130
|2007.02.01 11:43
|t/p
|45
|1.00
|1.9703
|1.9679
|1.9703
|250.00
|13500.00
|131
|2007.02.02 00:00
|expiration
|46
|1.00
|1.9470
|1.9485
|1.9445
|132
|2007.02.02 00:00
|buy stop
|47
|1.00
|1.9747
|1.9732
|1.9772
|133
|2007.02.02 00:00
|sell stop
|48
|1.00
|1.9610
|1.9625
|1.9585
|134
|2007.02.02 05:41
|buy
|47
|1.00
|1.9747
|1.9732
|1.9772
|135
|2007.02.02 06:38
|s/l
|47
|1.00
|1.9732
|1.9732
|1.9772
|-150.00
|13350.00
|136
|2007.02.05 00:00
|expiration
|48
|1.00
|1.9610
|1.9625
|1.9585
|137
|2007.02.05 00:00
|buy stop
|49
|1.00
|1.9756
|1.9741
|1.9781
|138
|2007.02.05 00:00
|sell stop
|50
|1.00
|1.9625
|1.9640
|1.9600
|139
|2007.02.05 07:39
|sell
|50
|1.00
|1.9625
|1.9640
|1.9600
|140
|2007.02.05 10:58
|modify
|50
|1.00
|1.9625
|1.9624
|1.9600
|141
|2007.02.05 11:19
|t/p
|50
|1.00
|1.9600
|1.9624
|1.9600
|250.00
|13600.00
|142
|2007.02.06 00:00
|expiration
|49
|1.00
|1.9756
|1.9741
|1.9781
|143
|2007.02.06 00:00
|buy stop
|51
|1.00
|1.9677
|1.9662
|1.9702
|144
|2007.02.06 00:00
|sell stop
|52
|1.00
|1.9525
|1.9540
|1.9500
|145
|2007.02.06 11:28
|buy
|51
|1.00
|1.9677
|1.9662
|1.9702
|146
|2007.02.06 14:45
|modify
|51
|1.00
|1.9677
|1.9678
|1.9702
|147
|2007.02.06 15:09
|t/p
|51
|1.00
|1.9702
|1.9678
|1.9702
|250.00
|13850.00
|148
|2007.02.07 00:00
|expiration
|52
|1.00
|1.9525
|1.9540
|1.9500
|149
|2007.02.07 00:00
|buy stop
|53
|1.00
|1.9730
|1.9715
|1.9755
|150
|2007.02.07 00:00
|sell stop
|54
|1.00
|1.9578
|1.9593
|1.9553
|151
|2007.02.07 01:47
|buy
|53
|1.00
|1.9730
|1.9715
|1.9755
|152
|2007.02.07 07:22
|s/l
|53
|1.00
|1.9715
|1.9715
|1.9755
|-150.00
|13700.00
|153
|2007.02.08 00:00
|expiration
|54
|1.00
|1.9578
|1.9593
|1.9553
|154
|2007.02.08 00:00
|buy stop
|55
|1.00
|1.9742
|1.9727
|1.9767
|155
|2007.02.08 00:00
|sell stop
|56
|1.00
|1.9662
|1.9677
|1.9637
|156
|2007.02.08 07:52
|sell
|56
|1.00
|1.9662
|1.9677
|1.9637
|157
|2007.02.08 09:38
|s/l
|56
|1.00
|1.9677
|1.9677
|1.9637
|-150.00
|13550.00
|158
|2007.02.09 00:00
|expiration
|55
|1.00
|1.9742
|1.9727
|1.9767
|159
|2007.02.09 00:00
|buy stop
|57
|1.00
|1.9737
|1.9722
|1.9762
|160
|2007.02.09 00:00
|sell stop
|58
|1.00
|1.9531
|1.9546
|1.9506
|161
|2007.02.09 11:05
|sell
|58
|1.00
|1.9531
|1.9546
|1.9506
|162
|2007.02.09 11:45
|modify
|58
|1.00
|1.9531
|1.9530
|1.9506
|163
|2007.02.09 14:32
|t/p
|58
|1.00
|1.9506
|1.9530
|1.9506
|250.00
|13800.00
|164
|2007.02.12 00:00
|expiration
|57
|1.00
|1.9737
|1.9722
|1.9762
|165
|2007.02.12 00:00
|buy stop
|59
|1.00
|1.9610
|1.9595
|1.9635
|166
|2007.02.12 00:00
|sell stop
|60
|1.00
|1.9447
|1.9462
|1.9422
|167
|2007.02.12 15:34
|sell
|60
|1.00
|1.9447
|1.9462
|1.9422
|168
|2007.02.12 17:46
|s/l
|60
|1.00
|1.9462
|1.9462
|1.9422
|-150.00
|13650.00
|169
|2007.02.13 00:00
|expiration
|59
|1.00
|1.9610
|1.9595
|1.9635
|170
|2007.02.13 00:00
|buy stop
|61
|1.00
|1.9576
|1.9561
|1.9601
|171
|2007.02.13 00:00
|sell stop
|62
|1.00
|1.9427
|1.9442
|1.9402
|172
|2007.02.13 01:11
|sell
|62
|1.00
|1.9427
|1.9442
|1.9402
|173
|2007.02.13 05:01
|modify
|62
|1.00
|1.9427
|1.9426
|1.9402
|174
|2007.02.13 06:44
|s/l
|62
|1.00
|1.9426
|1.9426
|1.9402
|10.00
|13660.00
|175
|2007.02.14 00:00
|expiration
|61
|1.00
|1.9576
|1.9561
|1.9601
|176
|2007.02.14 00:00
|buy stop
|63
|1.00
|1.9532
|1.9517
|1.9557
|177
|2007.02.14 00:00
|sell stop
|64
|1.00
|1.9390
|1.9405
|1.9365
|178
|2007.02.14 07:44
|buy
|63
|1.00
|1.9532
|1.9517
|1.9557
|179
|2007.02.14 10:44
|modify
|63
|1.00
|1.9532
|1.9533
|1.9557
|180
|2007.02.14 11:02
|t/p
|63
|1.00
|1.9557
|1.9533
|1.9557
|250.00
|13910.00
|181
|2007.02.15 00:00
|expiration
|64
|1.00
|1.9390
|1.9405
|1.9365
|182
|2007.02.15 00:00
|buy stop
|65
|1.00
|1.9649
|1.9634
|1.9674
|183
|2007.02.15 00:00
|sell stop
|66
|1.00
|1.9443
|1.9458
|1.9418
|184
|2007.02.15 00:51
|buy
|65
|1.00
|1.9649
|1.9634
|1.9674
|185
|2007.02.15 05:01
|modify
|65
|1.00
|1.9649
|1.9650
|1.9674
|186
|2007.02.15 05:32
|t/p
|65
|1.00
|1.9674
|1.9650
|1.9674
|250.00
|14160.00
|187
|2007.02.16 00:00
|expiration
|66
|1.00
|1.9443
|1.9458
|1.9418
|188
|2007.02.16 00:00
|buy stop
|67
|1.00
|1.9688
|1.9673
|1.9713
|189
|2007.02.16 00:00
|sell stop
|68
|1.00
|1.9494
|1.9509
|1.9469
|190
|2007.02.16 11:31
|sell
|68
|1.00
|1.9494
|1.9509
|1.9469
|191
|2007.02.16 15:01
|modify
|68
|1.00
|1.9494
|1.9493
|1.9469
|192
|2007.02.16 15:32
|t/p
|68
|1.00
|1.9469
|1.9493
|1.9469
|250.00
|14410.00
|193
|2007.02.19 00:00
|expiration
|67
|1.00
|1.9688
|1.9673
|1.9713
|194
|2007.02.19 00:00
|buy stop
|69
|1.00
|1.9556
|1.9541
|1.9581
|195
|2007.02.19 00:00
|sell stop
|70
|1.00
|1.9451
|1.9466
|1.9426
|196
|2007.02.19 05:18
|buy
|69
|1.00
|1.9556
|1.9541
|1.9581
|197
|2007.02.19 06:44
|s/l
|69
|1.00
|1.9541
|1.9541
|1.9581
|-150.00
|14260.00
|198
|2007.02.19 15:13
|sell
|70
|1.00
|1.9451
|1.9466
|1.9426
|199
|2007.02.19 15:47
|modify
|70
|1.00
|1.9451
|1.9450
|1.9426
|200
|2007.02.19 17:23
|s/l
|70
|1.00
|1.9450
|1.9450
|1.9426
|10.00
|14270.00
|201
|2007.02.20 00:00
|buy stop
|71
|1.00
|1.9570
|1.9555
|1.9595
|202
|2007.02.20 00:00
|sell stop
|72
|1.00
|1.9419
|1.9434
|1.9394
|203
|2007.02.20 15:29
|buy
|71
|1.00
|1.9570
|1.9555
|1.9595
|204
|2007.02.20 20:44
|s/l
|71
|1.00
|1.9555
|1.9555
|1.9595
|-150.00
|14120.00
|205
|2007.02.21 00:00
|expiration
|72
|1.00
|1.9419
|1.9434
|1.9394
|206
|2007.02.21 00:00
|buy stop
|73
|1.00
|1.9585
|1.9570
|1.9610
|207
|2007.02.21 00:00
|sell stop
|74
|1.00
|1.9467
|1.9482
|1.9442
|208
|2007.02.21 04:59
|buy
|73
|1.00
|1.9585
|1.9570
|1.9610
|209
|2007.02.21 06:56
|s/l
|73
|1.00
|1.9570
|1.9570
|1.9610
|-150.00
|13970.00
|210
|2007.02.22 00:00
|expiration
|74
|1.00
|1.9467
|1.9482
|1.9442
|211
|2007.02.22 00:00
|buy stop
|75
|1.00
|1.9600
|1.9585
|1.9625
|212
|2007.02.22 00:00
|sell stop
|76
|1.00
|1.9476
|1.9491
|1.9451
|213
|2007.02.22 01:48
|sell
|76
|1.00
|1.9476
|1.9491
|1.9451
|214
|2007.02.22 06:48
|s/l
|76
|1.00
|1.9491
|1.9491
|1.9451
|-150.00
|13820.00
|215
|2007.02.22 15:46
|buy
|75
|1.00
|1.9600
|1.9585
|1.9625
|216
|2007.02.22 17:04
|s/l
|75
|1.00
|1.9585
|1.9585
|1.9625
|-150.00
|13670.00
|217
|2007.02.23 00:00
|buy stop
|77
|1.00
|1.9610
|1.9595
|1.9635
|218
|2007.02.23 00:00
|sell stop
|78
|1.00
|1.9450
|1.9465
|1.9425
|219
|2007.02.23 11:12
|buy
|77
|1.00
|1.9610
|1.9595
|1.9635
|220
|2007.02.23 14:37
|modify
|77
|1.00
|1.9610
|1.9611
|1.9635
|221
|2007.02.23 15:01
|t/p
|77
|1.00
|1.9635
|1.9611
|1.9635
|250.00
|13920.00
|222
|2007.02.26 00:00
|expiration
|78
|1.00
|1.9450
|1.9465
|1.9425
|223
|2007.02.26 00:00
|buy stop
|79
|1.00
|1.9664
|1.9649
|1.9689
|224
|2007.02.26 00:00
|sell stop
|80
|1.00
|1.9525
|1.9540
|1.9500
|225
|2007.02.27 00:00
|expiration
|79
|1.00
|1.9664
|1.9649
|1.9689
|226
|2007.02.27 00:00
|expiration
|80
|1.00
|1.9525
|1.9540
|1.9500
|227
|2007.02.27 00:00
|buy stop
|81
|1.00
|1.9669
|1.9654
|1.9694
|228
|2007.02.27 00:00
|sell stop
|82
|1.00
|1.9596
|1.9611
|1.9571
|229
|2007.02.27 05:04
|sell
|82
|1.00
|1.9596
|1.9611
|1.9571
|230
|2007.02.27 06:46
|s/l
|82
|1.00
|1.9611
|1.9611
|1.9571
|-150.00
|13770.00
|231
|2007.02.27 15:21
|buy
|81
|1.00
|1.9669
|1.9654
|1.9694
|232
|2007.02.27 20:48
|s/l
|81
|1.00
|1.9654
|1.9654
|1.9694
|-150.00
|13620.00
|233
|2007.02.28 00:00
|buy stop
|83
|1.00
|1.9682
|1.9667
|1.9707
|234
|2007.02.28 00:00
|sell stop
|84
|1.00
|1.9581
|1.9596
|1.9556
|235
|2007.02.28 11:09
|sell
|84
|1.00
|1.9581
|1.9596
|1.9556
|236
|2007.02.28 11:55
|modify
|84
|1.00
|1.9581
|1.9580
|1.9556
|237
|2007.02.28 14:40
|t/p
|84
|1.00
|1.9556
|1.9580
|1.9556
|250.00
|13870.00
|238
|2007.03.01 00:00
|expiration
|83
|1.00
|1.9682
|1.9667
|1.9707
|239
|2007.03.01 00:00
|buy stop
|85
|1.00
|1.9654
|1.9639
|1.9679
|240
|2007.03.01 00:00
|sell stop
|86
|1.00
|1.9506
|1.9521
|1.9481
|241
|2007.03.01 05:45
|buy
|85
|1.00
|1.9654
|1.9639
|1.9679
|242
|2007.03.01 06:34
|s/l
|85
|1.00
|1.9639
|1.9639
|1.9679
|-150.00
|13720.00
|243
|2007.03.02 00:00
|expiration
|86
|1.00
|1.9506
|1.9521
|1.9481
|244
|2007.03.02 00:00
|buy stop
|87
|1.00
|1.9661
|1.9646
|1.9686
|245
|2007.03.02 00:00
|sell stop
|88
|1.00
|1.9543
|1.9558
|1.9518
|246
|2007.03.02 01:24
|sell
|88
|1.00
|1.9543
|1.9558
|1.9518
|247
|2007.03.02 02:07
|modify
|88
|1.00
|1.9543
|1.9542
|1.9518
|248
|2007.03.02 06:00
|t/p
|88
|1.00
|1.9518
|1.9542
|1.9518
|250.00
|13970.00
|249
|2007.03.05 00:00
|expiration
|87
|1.00
|1.9661
|1.9646
|1.9686
|250
|2007.03.05 00:00
|buy stop
|89
|1.00
|1.9589
|1.9574
|1.9614
|251
|2007.03.05 00:00
|sell stop
|90
|1.00
|1.9401
|1.9416
|1.9376
|252
|2007.03.05 03:44
|sell
|90
|1.00
|1.9401
|1.9416
|1.9376
|253
|2007.03.05 04:32
|s/l
|90
|1.00
|1.9416
|1.9416
|1.9376
|-150.00
|13820.00
|254
|2007.03.06 00:00
|expiration
|89
|1.00
|1.9589
|1.9574
|1.9614
|255
|2007.03.06 00:00
|buy stop
|91
|1.00
|1.9457
|1.9442
|1.9482
|256
|2007.03.06 00:00
|sell stop
|92
|1.00
|1.9174
|1.9189
|1.9149
|257
|2007.03.07 00:00
|expiration
|91
|1.00
|1.9457
|1.9442
|1.9482
|258
|2007.03.07 00:00
|expiration
|92
|1.00
|1.9174
|1.9189
|1.9149
|259
|2007.03.07 00:00
|buy stop
|93
|1.00
|1.9355
|1.9340
|1.9380
|260
|2007.03.07 00:00
|sell stop
|94
|1.00
|1.9175
|1.9190
|1.9150
|261
|2007.03.07 04:58
|buy
|93
|1.00
|1.9355
|1.9340
|1.9380
|262
|2007.03.07 07:01
|s/l
|93
|1.00
|1.9340
|1.9340
|1.9380
|-150.00
|13670.00
|263
|2007.03.08 00:00
|expiration
|94
|1.00
|1.9175
|1.9190
|1.9150
|264
|2007.03.08 00:00
|buy stop
|95
|1.00
|1.9370
|1.9355
|1.9395
|265
|2007.03.08 00:00
|sell stop
|96
|1.00
|1.9250
|1.9265
|1.9225
|266
|2007.03.09 00:00
|expiration
|95
|1.00
|1.9370
|1.9355
|1.9395
|267
|2007.03.09 00:00
|expiration
|96
|1.00
|1.9250
|1.9265
|1.9225
|268
|2007.03.09 00:00
|buy stop
|97
|1.00
|1.9362
|1.9347
|1.9387
|269
|2007.03.09 00:00
|sell stop
|98
|1.00
|1.9261
|1.9276
|1.9236
|270
|2007.03.12 00:00
|expiration
|97
|1.00
|1.9362
|1.9347
|1.9387
|271
|2007.03.12 00:00
|expiration
|98
|1.00
|1.9261
|1.9276
|1.9236
|272
|2007.03.12 00:00
|buy stop
|99
|1.00
|1.9359
|1.9344
|1.9384
|273
|2007.03.12 00:00
|sell stop
|100
|1.00
|1.9256
|1.9271
|1.9231
|274
|2007.03.12 00:15
|buy
|99
|1.00
|1.9359
|1.9344
|1.9384
|275
|2007.03.12 00:45
|modify
|99
|1.00
|1.9359
|1.9360
|1.9384
|276
|2007.03.12 01:03
|t/p
|99
|1.00
|1.9384
|1.9360
|1.9384
|250.00
|13920.00
|277
|2007.03.12 15:49
|sell
|100
|1.00
|1.9256
|1.9271
|1.9231
|278
|2007.03.12 17:01
|s/l
|100
|1.00
|1.9271
|1.9271
|1.9231
|-150.00
|13770.00
|279
|2007.03.13 00:00
|buy stop
|101
|1.00
|1.9443
|1.9428
|1.9468
|280
|2007.03.13 00:00
|sell stop
|102
|1.00
|1.9240
|1.9255
|1.9215
|281
|2007.03.14 00:00
|expiration
|101
|1.00
|1.9443
|1.9428
|1.9468
|282
|2007.03.14 00:00
|expiration
|102
|1.00
|1.9240
|1.9255
|1.9215
|283
|2007.03.14 00:00
|buy stop
|103
|1.00
|1.9363
|1.9348
|1.9388
|284
|2007.03.14 00:00
|sell stop
|104
|1.00
|1.9260
|1.9275
|1.9235
|285
|2007.03.14 00:43
|sell
|104
|1.00
|1.9260
|1.9275
|1.9235
|286
|2007.03.14 01:20
|modify
|104
|1.00
|1.9260
|1.9259
|1.9235
|287
|2007.03.14 01:41
|t/p
|104
|1.00
|1.9235
|1.9259
|1.9235
|250.00
|14020.00
|288
|2007.03.14 15:28
|buy
|103
|1.00
|1.9363
|1.9348
|1.9388
|289
|2007.03.14 17:30
|s/l
|103
|1.00
|1.9348
|1.9348
|1.9388
|-150.00
|13870.00
|290
|2007.03.15 00:00
|buy stop
|105
|1.00
|1.9382
|1.9367
|1.9407
|291
|2007.03.15 00:00
|sell stop
|106
|1.00
|1.9202
|1.9217
|1.9177
|292
|2007.03.15 15:04
|buy
|105
|1.00
|1.9382
|1.9367
|1.9407
|293
|2007.03.15 21:21
|s/l
|105
|1.00
|1.9367
|1.9367
|1.9407
|-150.00
|13720.00
|294
|2007.03.16 00:00
|expiration
|106
|1.00
|1.9202
|1.9217
|1.9177
|295
|2007.03.16 00:00
|buy stop
|107
|1.00
|1.9402
|1.9387
|1.9427
|296
|2007.03.16 00:00
|sell stop
|108
|1.00
|1.9296
|1.9311
|1.9271
|297
|2007.03.16 07:12
|buy
|107
|1.00
|1.9402
|1.9387
|1.9427
|298
|2007.03.16 07:44
|modify
|107
|1.00
|1.9402
|1.9403
|1.9427
|299
|2007.03.16 10:35
|t/p
|107
|1.00
|1.9427
|1.9403
|1.9427
|250.00
|13970.00
|300
|2007.03.19 00:00
|expiration
|108
|1.00
|1.9296
|1.9311
|1.9271
|301
|2007.03.19 00:00
|buy stop
|109
|1.00
|1.9514
|1.9499
|1.9539
|302
|2007.03.19 00:00
|sell stop
|110
|1.00
|1.9347
|1.9362
|1.9322
|303
|2007.03.20 00:00
|expiration
|109
|1.00
|1.9514
|1.9499
|1.9539
|304
|2007.03.20 00:00
|expiration
|110
|1.00
|1.9347
|1.9362
|1.9322
|305
|2007.03.20 00:00
|buy stop
|111
|1.00
|1.9482
|1.9467
|1.9507
|306
|2007.03.20 00:00
|sell stop
|112
|1.00
|1.9384
|1.9399
|1.9359
|307
|2007.03.20 07:02
|buy
|111
|1.00
|1.9482
|1.9467
|1.9507
|308
|2007.03.20 07:26
|modify
|111
|1.00
|1.9482
|1.9483
|1.9507
|309
|2007.03.20 07:38
|t/p
|111
|1.00
|1.9507
|1.9483
|1.9507
|250.00
|14220.00
|310
|2007.03.21 00:00
|expiration
|112
|1.00
|1.9384
|1.9399
|1.9359
|311
|2007.03.21 00:00
|buy stop
|113
|1.00
|1.9632
|1.9617
|1.9657
|312
|2007.03.21 00:00
|sell stop
|114
|1.00
|1.9419
|1.9434
|1.9394
|313
|2007.03.21 10:56
|buy
|113
|1.00
|1.9632
|1.9617
|1.9657
|314
|2007.03.21 11:41
|modify
|113
|1.00
|1.9632
|1.9633
|1.9657
|315
|2007.03.21 14:35
|t/p
|113
|1.00
|1.9657
|1.9633
|1.9657
|250.00
|14470.00
|316
|2007.03.22 00:00
|expiration
|114
|1.00
|1.9419
|1.9434
|1.9394
|317
|2007.03.22 00:00
|buy stop
|115
|1.00
|1.9701
|1.9686
|1.9726
|318
|2007.03.22 00:00
|sell stop
|116
|1.00
|1.9544
|1.9559
|1.9519
|319
|2007.03.22 00:58
|buy
|115
|1.00
|1.9701
|1.9686
|1.9726
|320
|2007.03.22 05:06
|modify
|115
|1.00
|1.9701
|1.9702
|1.9726
|321
|2007.03.22 06:59
|s/l
|115
|1.00
|1.9702
|1.9702
|1.9726
|10.00
|14480.00
|322
|2007.03.23 00:00
|expiration
|116
|1.00
|1.9544
|1.9559
|1.9519
|323
|2007.03.23 00:00
|buy stop
|117
|1.00
|1.9734
|1.9719
|1.9759
|324
|2007.03.23 00:00
|sell stop
|118
|1.00
|1.9601
|1.9616
|1.9576
|325
|2007.03.23 15:15
|sell
|118
|1.00
|1.9601
|1.9616
|1.9576
|326
|2007.03.23 21:07
|s/l
|118
|1.00
|1.9616
|1.9616
|1.9576
|-150.00
|14330.00
|327
|2007.03.26 00:00
|expiration
|117
|1.00
|1.9734
|1.9719
|1.9759
|328
|2007.03.26 00:00
|buy stop
|119
|1.00
|1.9700
|1.9685
|1.9725
|329
|2007.03.26 00:00
|sell stop
|120
|1.00
|1.9576
|1.9591
|1.9551
|330
|2007.03.26 05:25
|sell
|120
|1.00
|1.9576
|1.9591
|1.9551
|331
|2007.03.26 06:28
|s/l
|120
|1.00
|1.9591
|1.9591
|1.9551
|-150.00
|14180.00
|332
|2007.03.26 15:04
|buy
|119
|1.00
|1.9700
|1.9685
|1.9725
|333
|2007.03.26 15:42
|modify
|119
|1.00
|1.9700
|1.9701
|1.9725
|334
|2007.03.26 17:16
|s/l
|119
|1.00
|1.9701
|1.9701
|1.9725
|10.00
|14190.00
|335
|2007.03.27 00:00
|buy stop
|121
|1.00
|1.9730
|1.9715
|1.9755
|336
|2007.03.27 00:00
|sell stop
|122
|1.00
|1.9560
|1.9575
|1.9535
|337
|2007.03.28 00:00
|expiration
|121
|1.00
|1.9730
|1.9715
|1.9755
|338
|2007.03.28 00:00
|expiration
|122
|1.00
|1.9560
|1.9575
|1.9535
|339
|2007.03.28 00:00
|buy stop
|123
|1.00
|1.9711
|1.9696
|1.9736
|340
|2007.03.28 00:00
|sell stop
|124
|1.00
|1.9609
|1.9624
|1.9584
|341
|2007.03.28 15:15
|sell
|124
|1.00
|1.9609
|1.9624
|1.9584
|342
|2007.03.28 21:14
|s/l
|124
|1.00
|1.9624
|1.9624
|1.9584
|-150.00
|14040.00
|343
|2007.03.29 00:00
|expiration
|123
|1.00
|1.9711
|1.9696
|1.9736
|344
|2007.03.29 00:00
|buy stop
|125
|1.00
|1.9691
|1.9676
|1.9716
|345
|2007.03.29 00:00
|sell stop
|126
|1.00
|1.9587
|1.9602
|1.9562
|346
|2007.03.30 00:00
|expiration
|125
|1.00
|1.9691
|1.9676
|1.9716
|347
|2007.03.30 00:00
|expiration
|126
|1.00
|1.9587
|1.9602
|1.9562
|348
|2007.03.30 00:00
|buy stop
|127
|1.00
|1.9668
|1.9653
|1.9693
|349
|2007.03.30 00:00
|sell stop
|128
|1.00
|1.9603
|1.9618
|1.9578
|350
|2007.03.30 00:38
|sell
|128
|1.00
|1.9603
|1.9618
|1.9578
|351
|2007.03.30 01:08
|modify
|128
|1.00
|1.9603
|1.9602
|1.9578
|352
|2007.03.30 01:24
|t/p
|128
|1.00
|1.9578
|1.9602
|1.9578
|250.00
|14290.00
|353
|2007.03.30 11:42
|buy
|127
|1.00
|1.9668
|1.9653
|1.9693
|354
|2007.03.30 13:44
|s/l
|127
|1.00
|1.9653
|1.9653
|1.9693
|-150.00
|14140.00
|355
|2007.04.02 00:00
|buy stop
|129
|1.00
|1.9726
|1.9711
|1.9751
|356
|2007.04.02 00:00
|sell stop
|130
|1.00
|1.9534
|1.9549
|1.9509
|357
|2007.04.02 07:48
|buy
|129
|1.00
|1.9726
|1.9711
|1.9751
|358
|2007.04.02 11:01
|modify
|129
|1.00
|1.9726
|1.9727
|1.9751
|359
|2007.04.02 11:24
|t/p
|129
|1.00
|1.9751
|1.9727
|1.9751
|250.00
|14390.00
|360
|2007.04.03 00:00
|expiration
|130
|1.00
|1.9534
|1.9549
|1.9509
|361
|2007.04.03 00:00
|buy stop
|131
|1.00
|1.9811
|1.9796
|1.9836
|362
|2007.04.03 00:00
|sell stop
|132
|1.00
|1.9652
|1.9667
|1.9627
|363
|2007.04.03 01:34
|buy
|131
|1.00
|1.9811
|1.9796
|1.9836
|364
|2007.04.03 07:25
|s/l
|131
|1.00
|1.9796
|1.9796
|1.9836
|-150.00
|14240.00
|365
|2007.04.04 00:00
|expiration
|132
|1.00
|1.9652
|1.9667
|1.9627
|366
|2007.04.04 00:00
|buy stop
|133
|1.00
|1.9833
|1.9818
|1.9858
|367
|2007.04.04 00:00
|sell stop
|134
|1.00
|1.9718
|1.9733
|1.9693
|368
|2007.04.04 05:23
|sell
|134
|1.00
|1.9718
|1.9733
|1.9693
|369
|2007.04.04 06:59
|s/l
|134
|1.00
|1.9733
|1.9733
|1.9693
|-150.00
|14090.00
|370
|2007.04.05 00:00
|expiration
|133
|1.00
|1.9833
|1.9818
|1.9858
|371
|2007.04.05 00:00
|buy stop
|135
|1.00
|1.9783
|1.9768
|1.9808
|372
|2007.04.05 00:00
|sell stop
|136
|1.00
|1.9706
|1.9721
|1.9681
|373
|2007.04.05 11:48
|sell
|136
|1.00
|1.9706
|1.9721
|1.9681
|374
|2007.04.05 15:04
|modify
|136
|1.00
|1.9706
|1.9705
|1.9681
|375
|2007.04.05 15:27
|t/p
|136
|1.00
|1.9681
|1.9705
|1.9681
|250.00
|14340.00
|376
|2007.04.06 00:00
|expiration
|135
|1.00
|1.9783
|1.9768
|1.9808
|377
|2007.04.06 00:00
|buy stop
|137
|1.00
|1.9779
|1.9764
|1.9804
|378
|2007.04.06 00:00
|sell stop
|138
|1.00
|1.9657
|1.9672
|1.9632
|379
|2007.04.06 14:52
|sell
|138
|1.00
|1.9657
|1.9672
|1.9632
|380
|2007.04.06 15:47
|modify
|138
|1.00
|1.9657
|1.9656
|1.9632
|381
|2007.04.06 20:41
|s/l
|138
|1.00
|1.9656
|1.9656
|1.9632
|10.00
|14350.00
|382
|2007.04.09 00:00
|expiration
|137
|1.00
|1.9779
|1.9764
|1.9804
|383
|2007.04.09 00:00
|buy stop
|139
|1.00
|1.9732
|1.9717
|1.9757
|384
|2007.04.09 00:00
|sell stop
|140
|1.00
|1.9626
|1.9641
|1.9601
|385
|2007.04.09 10:54
|sell
|140
|1.00
|1.9626
|1.9641
|1.9601
|386
|2007.04.09 14:49
|modify
|140
|1.00
|1.9626
|1.9625
|1.9601
|387
|2007.04.09 15:25
|t/p
|140
|1.00
|1.9601
|1.9625
|1.9601
|250.00
|14600.00
|388
|2007.04.10 00:00
|expiration
|139
|1.00
|1.9732
|1.9717
|1.9757
|389
|2007.04.10 00:00
|buy stop
|141
|1.00
|1.9665
|1.9650
|1.9690
|390
|2007.04.10 00:00
|sell stop
|142
|1.00
|1.9581
|1.9596
|1.9556
|391
|2007.04.10 07:30
|buy
|141
|1.00
|1.9665
|1.9650
|1.9690
|392
|2007.04.10 10:37
|modify
|141
|1.00
|1.9665
|1.9666
|1.9690
|393
|2007.04.10 11:00
|t/p
|141
|1.00
|1.9690
|1.9666
|1.9690
|250.00
|14850.00
|394
|2007.04.11 00:00
|expiration
|142
|1.00
|1.9581
|1.9596
|1.9556
|395
|2007.04.11 00:00
|buy stop
|143
|1.00
|1.9761
|1.9746
|1.9786
|396
|2007.04.11 00:00
|sell stop
|144
|1.00
|1.9602
|1.9617
|1.9577
|397
|2007.04.11 07:52
|buy
|143
|1.00
|1.9761
|1.9746
|1.9786
|398
|2007.04.11 11:17
|modify
|143
|1.00
|1.9761
|1.9762
|1.9786
|399
|2007.04.11 11:45
|t/p
|143
|1.00
|1.9786
|1.9762
|1.9786
|250.00
|15100.00
|400
|2007.04.12 00:00
|expiration
|144
|1.00
|1.9602
|1.9617
|1.9577
|401
|2007.04.12 00:00
|buy stop
|145
|1.00
|1.9827
|1.9812
|1.9852
|402
|2007.04.12 00:00
|sell stop
|146
|1.00
|1.9699
|1.9714
|1.9674
|403
|2007.04.13 00:00
|expiration
|145
|1.00
|1.9827
|1.9812
|1.9852
|404
|2007.04.13 00:00
|expiration
|146
|1.00
|1.9699
|1.9714
|1.9674
|405
|2007.04.13 00:00
|buy stop
|147
|1.00
|1.9823
|1.9808
|1.9848
|406
|2007.04.13 00:00
|sell stop
|148
|1.00
|1.9714
|1.9729
|1.9689
|407
|2007.04.13 07:28
|buy
|147
|1.00
|1.9823
|1.9808
|1.9848
|408
|2007.04.13 10:50
|modify
|147
|1.00
|1.9823
|1.9824
|1.9848
|409
|2007.04.13 11:19
|t/p
|147
|1.00
|1.9848
|1.9824
|1.9848
|250.00
|15350.00
|410
|2007.04.16 00:00
|expiration
|148
|1.00
|1.9714
|1.9729
|1.9689
|411
|2007.04.16 00:00
|buy stop
|149
|1.00
|1.9897
|1.9882
|1.9922
|412
|2007.04.16 00:00
|sell stop
|150
|1.00
|1.9771
|1.9786
|1.9746
|413
|2007.04.16 07:49
|buy
|149
|1.00
|1.9897
|1.9882
|1.9922
|414
|2007.04.16 11:30
|modify
|149
|1.00
|1.9897
|1.9898
|1.9922
|415
|2007.04.16 14:42
|t/p
|149
|1.00
|1.9922
|1.9898
|1.9922
|250.00
|15600.00
|416
|2007.04.17 00:00
|expiration
|150
|1.00
|1.9771
|1.9786
|1.9746
|417
|2007.04.17 00:00
|buy stop
|151
|1.00
|1.9949
|1.9934
|1.9974
|418
|2007.04.17 00:00
|sell stop
|152
|1.00
|1.9851
|1.9866
|1.9826
|419
|2007.04.17 07:20
|buy
|151
|1.00
|1.9949
|1.9934
|1.9974
|420
|2007.04.17 07:42
|modify
|151
|1.00
|1.9949
|1.9950
|1.9974
|421
|2007.04.17 10:29
|t/p
|151
|1.00
|1.9974
|1.9950
|1.9974
|250.00
|15850.00
|422
|2007.04.18 00:00
|expiration
|152
|1.00
|1.9851
|1.9866
|1.9826
|423
|2007.04.18 00:00
|buy stop
|153
|1.00
|2.0089
|2.0074
|2.0114
|424
|2007.04.18 00:00
|sell stop
|154
|1.00
|1.9871
|1.9886
|1.9846
|425
|2007.04.18 11:17
|buy
|153
|1.00
|2.0089
|2.0074
|2.0114
|426
|2007.04.18 14:38
|modify
|153
|1.00
|2.0089
|2.0090
|2.0114
|427
|2007.04.18 15:05
|t/p
|153
|1.00
|2.0114
|2.0090
|2.0114
|250.00
|16100.00
|428
|2007.04.19 00:00
|expiration
|154
|1.00
|1.9871
|1.9886
|1.9846
|429
|2007.04.19 00:00
|buy stop
|155
|1.00
|2.0142
|2.0127
|2.0167
|430
|2007.04.19 00:00
|sell stop
|156
|1.00
|2.0003
|2.0018
|1.9978
|431
|2007.04.19 15:03
|sell
|156
|1.00
|2.0003
|2.0018
|1.9978
|432
|2007.04.19 15:42
|modify
|156
|1.00
|2.0003
|2.0002
|1.9978
|433
|2007.04.19 17:29
|s/l
|156
|1.00
|2.0002
|2.0002
|1.9978
|10.00
|16110.00
|434
|2007.04.20 00:00
|expiration
|155
|1.00
|2.0142
|2.0127
|2.0167
|435
|2007.04.20 00:00
|buy stop
|157
|1.00
|2.0104
|2.0089
|2.0129
|436
|2007.04.20 00:00
|sell stop
|158
|1.00
|1.9972
|1.9987
|1.9947
|437
|2007.04.23 00:00
|expiration
|157
|1.00
|2.0104
|2.0089
|2.0129
|438
|2007.04.23 00:00
|expiration
|158
|1.00
|1.9972
|1.9987
|1.9947
|439
|2007.04.23 00:00
|buy stop
|159
|1.00
|2.0078
|2.0063
|2.0103
|440
|2007.04.23 00:00
|sell stop
|160
|1.00
|1.9979
|1.9994
|1.9954
|441
|2007.04.23 15:25
|sell
|160
|1.00
|1.9979
|1.9994
|1.9954
|442
|2007.04.23 20:56
|s/l
|160
|1.00
|1.9994
|1.9994
|1.9954
|-150.00
|15960.00
|443
|2007.04.24 00:00
|expiration
|159
|1.00
|2.0078
|2.0063
|2.0103
|444
|2007.04.24 00:00
|buy stop
|161
|1.00
|2.0067
|2.0052
|2.0092
|445
|2007.04.24 00:00
|sell stop
|162
|1.00
|1.9960
|1.9975
|1.9935
|446
|2007.04.24 04:59
|sell
|162
|1.00
|1.9960
|1.9975
|1.9935
|447
|2007.04.24 06:49
|s/l
|162
|1.00
|1.9975
|1.9975
|1.9935
|-150.00
|15810.00
|448
|2007.04.25 00:00
|expiration
|161
|1.00
|2.0067
|2.0052
|2.0092
|449
|2007.04.25 00:00
|buy stop
|163
|1.00
|2.0054
|2.0039
|2.0079
|450
|2007.04.25 00:00
|sell stop
|164
|1.00
|1.9943
|1.9958
|1.9918
|451
|2007.04.25 14:56
|buy
|163
|1.00
|2.0054
|2.0039
|2.0079
|452
|2007.04.25 21:57
|s/l
|163
|1.00
|2.0039
|2.0039
|2.0079
|-150.00
|15660.00
|453
|2007.04.26 00:00
|expiration
|164
|1.00
|1.9943
|1.9958
|1.9918
|454
|2007.04.26 00:00
|buy stop
|165
|1.00
|2.0071
|2.0056
|2.0096
|455
|2007.04.26 00:00
|sell stop
|166
|1.00
|1.9994
|2.0009
|1.9969
|456
|2007.04.26 10:33
|sell
|166
|1.00
|1.9994
|2.0009
|1.9969
|457
|2007.04.26 11:09
|modify
|166
|1.00
|1.9994
|1.9993
|1.9969
|458
|2007.04.26 11:29
|t/p
|166
|1.00
|1.9969
|1.9993
|1.9969
|250.00
|15910.00
|459
|2007.04.27 00:00
|expiration
|165
|1.00
|2.0071
|2.0056
|2.0096
|460
|2007.04.27 00:00
|buy stop
|167
|1.00
|2.0068
|2.0053
|2.0093
|461
|2007.04.27 00:00
|sell stop
|168
|1.00
|1.9881
|1.9896
|1.9856
|462
|2007.04.27 01:48
|sell
|168
|1.00
|1.9881
|1.9896
|1.9856
|463
|2007.04.27 03:21
|s/l
|168
|1.00
|1.9896
|1.9896
|1.9856
|-150.00
|15760.00
|464
|2007.04.30 00:00
|expiration
|167
|1.00
|2.0068
|2.0053
|2.0093
|465
|2007.04.30 00:00
|buy stop
|169
|1.00
|2.0053
|2.0038
|2.0078
|466
|2007.04.30 00:00
|sell stop
|170
|1.00
|1.9854
|1.9869
|1.9829
|467
|2007.05.01 00:00
|expiration
|169
|1.00
|2.0053
|2.0038
|2.0078
|468
|2007.05.01 00:00
|expiration
|170
|1.00
|1.9854
|1.9869
|1.9829
|469
|2007.05.01 00:00
|buy stop
|171
|1.00
|2.0041
|2.0026
|2.0066
|470
|2007.05.01 00:00
|sell stop
|172
|1.00
|1.9879
|1.9894
|1.9854
|471
|2007.05.01 01:10
|buy
|171
|1.00
|2.0041
|2.0026
|2.0066
|472
|2007.05.01 01:42
|modify
|171
|1.00
|2.0041
|2.0042
|2.0066
|473
|2007.05.01 05:08
|t/p
|171
|1.00
|2.0066
|2.0042
|2.0066
|250.00
|16010.00
|474
|2007.05.02 00:00
|expiration
|172
|1.00
|1.9879
|1.9894
|1.9854
|475
|2007.05.02 00:00
|buy stop
|173
|1.00
|2.0082
|2.0067
|2.0107
|476
|2007.05.02 00:00
|sell stop
|174
|1.00
|1.9973
|1.9988
|1.9948
|477
|2007.05.02 03:26
|sell
|174
|1.00
|1.9973
|1.9988
|1.9948
|478
|2007.05.02 05:10
|s/l
|174
|1.00
|1.9988
|1.9988
|1.9948
|-150.00
|15860.00
|479
|2007.05.03 00:00
|expiration
|173
|1.00
|2.0082
|2.0067
|2.0107
|480
|2007.05.03 00:00
|buy stop
|175
|1.00
|2.0003
|1.9988
|2.0028
|481
|2007.05.03 00:00
|sell stop
|176
|1.00
|1.9860
|1.9875
|1.9835
|482
|2007.05.03 15:38
|sell
|176
|1.00
|1.9860
|1.9875
|1.9835
|483
|2007.05.03 17:47
|s/l
|176
|1.00
|1.9875
|1.9875
|1.9835
|-150.00
|15710.00
|484
|2007.05.04 00:00
|expiration
|175
|1.00
|2.0003
|1.9988
|2.0028
|485
|2007.05.04 00:00
|buy stop
|177
|1.00
|1.9956
|1.9941
|1.9981
|486
|2007.05.04 00:00
|sell stop
|178
|1.00
|1.9845
|1.9860
|1.9820
|487
|2007.05.04 05:28
|sell
|178
|1.00
|1.9845
|1.9860
|1.9820
|488
|2007.05.04 06:35
|s/l
|178
|1.00
|1.9860
|1.9860
|1.9820
|-150.00
|15560.00
|489
|2007.05.07 00:00
|expiration
|177
|1.00
|1.9956
|1.9941
|1.9981
|490
|2007.05.07 00:00
|buy stop
|179
|1.00
|1.9953
|1.9938
|1.9978
|491
|2007.05.07 00:00
|sell stop
|180
|1.00
|1.9832
|1.9847
|1.9807
|492
|2007.05.07 00:37
|buy
|179
|1.00
|1.9953
|1.9938
|1.9978
|493
|2007.05.07 01:54
|modify
|179
|1.00
|1.9953
|1.9954
|1.9978
|494
|2007.05.07 10:33
|s/l
|179
|1.00
|1.9954
|1.9954
|1.9978
|10.00
|15570.00
|495
|2007.05.08 00:00
|expiration
|180
|1.00
|1.9832
|1.9847
|1.9807
|496
|2007.05.08 00:00
|buy stop
|181
|1.00
|1.9984
|1.9969
|2.0009
|497
|2007.05.08 00:00
|sell stop
|182
|1.00
|1.9917
|1.9932
|1.9892
|498
|2007.05.08 11:23
|sell
|182
|1.00
|1.9917
|1.9932
|1.9892
|499
|2007.05.08 14:51
|modify
|182
|1.00
|1.9917
|1.9916
|1.9892
|500
|2007.05.08 15:21
|t/p
|182
|1.00
|1.9892
|1.9916
|1.9892
|250.00
|15820.00
|501
|2007.05.09 00:00
|expiration
|181
|1.00
|1.9984
|1.9969
|2.0009
|502
|2007.05.09 00:00
|buy stop
|183
|1.00
|1.9973
|1.9958
|1.9998
|503
|2007.05.09 00:00
|sell stop
|184
|1.00
|1.9868
|1.9883
|1.9843
|504
|2007.05.09 14:36
|buy
|183
|1.00
|1.9973
|1.9958
|1.9998
|505
|2007.05.09 15:29
|modify
|183
|1.00
|1.9973
|1.9974
|1.9998
|506
|2007.05.09 15:53
|t/p
|183
|1.00
|1.9998
|1.9974
|1.9998
|250.00
|16070.00
|507
|2007.05.10 00:00
|expiration
|184
|1.00
|1.9868
|1.9883
|1.9843
|508
|2007.05.10 00:00
|buy stop
|185
|1.00
|2.0009
|1.9994
|2.0034
|509
|2007.05.10 00:00
|sell stop
|186
|1.00
|1.9872
|1.9887
|1.9847
|510
|2007.05.10 10:57
|sell
|186
|1.00
|1.9872
|1.9887
|1.9847
|511
|2007.05.10 11:25
|modify
|186
|1.00
|1.9872
|1.9871
|1.9847
|512
|2007.05.10 11:41
|t/p
|186
|1.00
|1.9847
|1.9871
|1.9847
|250.00
|16320.00
|513
|2007.05.11 00:00
|expiration
|185
|1.00
|2.0009
|1.9994
|2.0034
|514
|2007.05.11 00:00
|buy stop
|187
|1.00
|1.9971
|1.9956
|1.9996
|515
|2007.05.11 00:00
|sell stop
|188
|1.00
|1.9760
|1.9775
|1.9735
|516
|2007.05.14 00:00
|expiration
|187
|1.00
|1.9971
|1.9956
|1.9996
|517
|2007.05.14 00:00
|expiration
|188
|1.00
|1.9760
|1.9775
|1.9735
|518
|2007.05.14 00:00
|buy stop
|189
|1.00
|1.9855
|1.9840
|1.9880
|519
|2007.05.14 00:00
|sell stop
|190
|1.00
|1.9752
|1.9767
|1.9727
|520
|2007.05.15 00:00
|expiration
|189
|1.00
|1.9855
|1.9840
|1.9880
|521
|2007.05.15 00:00
|expiration
|190
|1.00
|1.9752
|1.9767
|1.9727
|522
|2007.05.15 00:00
|buy stop
|191
|1.00
|1.9853
|1.9838
|1.9878
|523
|2007.05.15 00:00
|sell stop
|192
|1.00
|1.9770
|1.9785
|1.9745
|524
|2007.05.15 01:00
|sell
|192
|1.00
|1.9770
|1.9785
|1.9745
|525
|2007.05.15 05:09
|modify
|192
|1.00
|1.9770
|1.9769
|1.9745
|526
|2007.05.15 06:41
|s/l
|192
|1.00
|1.9769
|1.9769
|1.9745
|10.00
|16330.00
|527
|2007.05.15 14:59
|buy
|191
|1.00
|1.9853
|1.9838
|1.9878
|528
|2007.05.15 15:47
|modify
|191
|1.00
|1.9853
|1.9854
|1.9878
|529
|2007.05.15 17:19
|s/l
|191
|1.00
|1.9854
|1.9854
|1.9878
|10.00
|16340.00
|530
|2007.05.16 00:00
|buy stop
|193
|1.00
|1.9881
|1.9866
|1.9906
|531
|2007.05.16 00:00
|sell stop
|194
|1.00
|1.9734
|1.9749
|1.9709
|532
|2007.05.17 00:00
|expiration
|193
|1.00
|1.9881
|1.9866
|1.9906
|533
|2007.05.17 00:00
|expiration
|194
|1.00
|1.9734
|1.9749
|1.9709
|534
|2007.05.17 00:00
|buy stop
|195
|1.00
|1.9883
|1.9868
|1.9908
|535
|2007.05.17 00:00
|sell stop
|196
|1.00
|1.9746
|1.9761
|1.9721
|536
|2007.05.17 14:53
|sell
|196
|1.00
|1.9746
|1.9761
|1.9721
|537
|2007.05.18 00:00
|expiration
|195
|1.00
|1.9883
|1.9868
|1.9908
|538
|2007.05.18 00:51
|modify
|196
|1.00
|1.9746
|1.9745
|1.9721
|539
|2007.05.18 01:17
|t/p
|196
|1.00
|1.9721
|1.9745
|1.9721
|248.20
|16588.20
|540
|2007.05.21 00:00
|buy stop
|197
|1.00
|1.9787
|1.9772
|1.9812
|541
|2007.05.21 00:00
|sell stop
|198
|1.00
|1.9689
|1.9704
|1.9664
|542
|2007.05.21 15:16
|sell
|198
|1.00
|1.9689
|1.9704
|1.9664
|543
|2007.05.21 21:27
|s/l
|198
|1.00
|1.9704
|1.9704
|1.9664
|-150.00
|16438.20
|544
|2007.05.22 00:00
|expiration
|197
|1.00
|1.9787
|1.9772
|1.9812
|545
|2007.05.22 00:00
|buy stop
|199
|1.00
|1.9766
|1.9751
|1.9791
|546
|2007.05.22 00:00
|sell stop
|200
|1.00
|1.9667
|1.9682
|1.9642
|547
|2007.05.22 15:23
|buy
|199
|1.00
|1.9766
|1.9751
|1.9791
|548
|2007.05.22 21:07
|s/l
|199
|1.00
|1.9751
|1.9751
|1.9791
|-150.00
|16288.20
|549
|2007.05.23 00:00
|expiration
|200
|1.00
|1.9667
|1.9682
|1.9642
|550
|2007.05.23 00:00
|buy stop
|201
|1.00
|1.9779
|1.9764
|1.9804
|551
|2007.05.23 00:00
|sell stop
|202
|1.00
|1.9691
|1.9706
|1.9666
|552
|2007.05.23 07:26
|buy
|201
|1.00
|1.9779
|1.9764
|1.9804
|553
|2007.05.23 07:51
|modify
|201
|1.00
|1.9779
|1.9780
|1.9804
|554
|2007.05.23 09:48
|s/l
|201
|1.00
|1.9780
|1.9780
|1.9804
|10.00
|16298.20
|555
|2007.05.24 00:00
|expiration
|202
|1.00
|1.9691
|1.9706
|1.9666
|556
|2007.05.24 00:00
|buy stop
|203
|1.00
|1.9903
|1.9888
|1.9928
|557
|2007.05.24 00:00
|sell stop
|204
|1.00
|1.9705
|1.9720
|1.9680
|558
|2007.05.25 00:00
|expiration
|203
|1.00
|1.9903
|1.9888
|1.9928
|559
|2007.05.25 00:00
|expiration
|204
|1.00
|1.9705
|1.9720
|1.9680
|560
|2007.05.25 00:00
|buy stop
|205
|1.00
|1.9898
|1.9883
|1.9923
|561
|2007.05.25 00:00
|sell stop
|206
|1.00
|1.9818
|1.9833
|1.9793
|562
|2007.05.28 00:00
|expiration
|205
|1.00
|1.9898
|1.9883
|1.9923
|563
|2007.05.28 00:00
|expiration
|206
|1.00
|1.9818
|1.9833
|1.9793
|564
|2007.05.28 00:00
|buy stop
|207
|1.00
|1.9888
|1.9873
|1.9913
|565
|2007.05.28 00:00
|sell stop
|208
|1.00
|1.9821
|1.9836
|1.9796
|566
|2007.05.29 00:00
|expiration
|207
|1.00
|1.9888
|1.9873
|1.9913
|567
|2007.05.29 00:00
|expiration
|208
|1.00
|1.9821
|1.9836
|1.9796
|568
|2007.05.29 00:00
|buy stop
|209
|1.00
|1.9859
|1.9844
|1.9884
|569
|2007.05.29 00:00
|sell stop
|210
|1.00
|1.9813
|1.9828
|1.9788
|570
|2007.05.29 00:56
|buy
|209
|1.00
|1.9859
|1.9844
|1.9884
|571
|2007.05.29 01:27
|modify
|209
|1.00
|1.9859
|1.9860
|1.9884
|572
|2007.05.29 01:45
|t/p
|209
|1.00
|1.9884
|1.9860
|1.9884
|250.00
|16548.20
|573
|2007.05.29 14:58
|sell
|210
|1.00
|1.9813
|1.9828
|1.9788
|574
|2007.05.29 15:40
|modify
|210
|1.00
|1.9813
|1.9812
|1.9788
|575
|2007.05.29 17:50
|s/l
|210
|1.00
|1.9812
|1.9812
|1.9788
|10.00
|16558.20
|576
|2007.05.30 00:00
|buy stop
|211
|1.00
|1.9909
|1.9894
|1.9934
|577
|2007.05.30 00:00
|sell stop
|212
|1.00
|1.9779
|1.9794
|1.9754
|578
|2007.05.30 11:16
|sell
|212
|1.00
|1.9779
|1.9794
|1.9754
|579
|2007.05.30 14:38
|modify
|212
|1.00
|1.9779
|1.9778
|1.9754
|580
|2007.05.30 15:04
|t/p
|212
|1.00
|1.9754
|1.9778
|1.9754
|250.00
|16808.20
|581
|2007.05.31 00:00
|expiration
|211
|1.00
|1.9909
|1.9894
|1.9934
|582
|2007.05.31 00:00
|buy stop
|213
|1.00
|1.9840
|1.9825
|1.9865
|583
|2007.05.31 00:00
|sell stop
|214
|1.00
|1.9723
|1.9738
|1.9698
|584
|2007.06.01 00:00
|expiration
|213
|1.00
|1.9840
|1.9825
|1.9865
|585
|2007.06.01 00:00
|expiration
|214
|1.00
|1.9723
|1.9738
|1.9698
|586
|2007.06.01 00:00
|buy stop
|215
|1.00
|1.9829
|1.9814
|1.9854
|587
|2007.06.01 00:00
|sell stop
|216
|1.00
|1.9725
|1.9740
|1.9700
|588
|2007.06.04 00:00
|expiration
|215
|1.00
|1.9829
|1.9814
|1.9854
|589
|2007.06.04 00:00
|expiration
|216
|1.00
|1.9725
|1.9740
|1.9700
|590
|2007.06.04 00:00
|buy stop
|217
|1.00
|1.9833
|1.9818
|1.9858
|591
|2007.06.04 00:00
|sell stop
|218
|1.00
|1.9757
|1.9772
|1.9732
|592
|2007.06.04 03:03
|buy
|217
|1.00
|1.9833
|1.9818
|1.9858
|593
|2007.06.04 05:22
|s/l
|217
|1.00
|1.9818
|1.9818
|1.9858
|-150.00
|16658.20
|594
|2007.06.05 00:00
|expiration
|218
|1.00
|1.9757
|1.9772
|1.9732
|595
|2007.06.05 00:00
|buy stop
|219
|1.00
|1.9937
|1.9922
|1.9962
|596
|2007.06.05 00:00
|sell stop
|220
|1.00
|1.9803
|1.9818
|1.9778
|597
|2007.06.05 07:53
|buy
|219
|1.00
|1.9937
|1.9922
|1.9962
|598
|2007.06.05 14:32
|modify
|219
|1.00
|1.9937
|1.9938
|1.9962
|599
|2007.06.05 15:25
|t/p
|219
|1.00
|1.9962
|1.9938
|1.9962
|250.00
|16908.20
|600
|2007.06.06 00:00
|expiration
|220
|1.00
|1.9803
|1.9818
|1.9778
|601
|2007.06.06 00:00
|buy stop
|221
|1.00
|1.9977
|1.9962
|2.0002
|602
|2007.06.06 00:00
|sell stop
|222
|1.00
|1.9897
|1.9912
|1.9872
|603
|2007.06.07 00:00
|expiration
|221
|1.00
|1.9977
|1.9962
|2.0002
|604
|2007.06.07 00:00
|expiration
|222
|1.00
|1.9897
|1.9912
|1.9872
|605
|2007.06.07 00:00
|buy stop
|223
|1.00
|1.9966
|1.9951
|1.9991
|606
|2007.06.07 00:00
|sell stop
|224
|1.00
|1.9899
|1.9914
|1.9874
|607
|2007.06.07 07:06
|sell
|224
|1.00
|1.9899
|1.9914
|1.9874
|608
|2007.06.07 07:37
|modify
|224
|1.00
|1.9899
|1.9898
|1.9874
|609
|2007.06.07 07:54
|t/p
|224
|1.00
|1.9874
|1.9898
|1.9874
|250.00
|17158.20
|610
|2007.06.08 00:00
|expiration
|223
|1.00
|1.9966
|1.9951
|1.9991
|611
|2007.06.08 00:00
|buy stop
|225
|1.00
|1.9950
|1.9935
|1.9975
|612
|2007.06.08 00:00
|sell stop
|226
|1.00
|1.9735
|1.9750
|1.9710
|613
|2007.06.08 07:38
|sell
|226
|1.00
|1.9735
|1.9750
|1.9710
|614
|2007.06.08 10:50
|modify
|226
|1.00
|1.9735
|1.9734
|1.9710
|615
|2007.06.08 11:09
|t/p
|226
|1.00
|1.9710
|1.9734
|1.9710
|250.00
|17408.20
|616
|2007.06.11 00:00
|expiration
|225
|1.00
|1.9950
|1.9935
|1.9975
|617
|2007.06.11 00:00
|buy stop
|227
|1.00
|1.9801
|1.9786
|1.9826
|618
|2007.06.11 00:00
|sell stop
|228
|1.00
|1.9610
|1.9625
|1.9585
|619
|2007.06.12 00:00
|expiration
|227
|1.00
|1.9801
|1.9786
|1.9826
|620
|2007.06.12 00:00
|expiration
|228
|1.00
|1.9610
|1.9625
|1.9585
|621
|2007.06.12 00:00
|buy stop
|229
|1.00
|1.9712
|1.9697
|1.9737
|622
|2007.06.12 00:00
|sell stop
|230
|1.00
|1.9642
|1.9657
|1.9617
|623
|2007.06.12 06:55
|buy
|229
|1.00
|1.9712
|1.9697
|1.9737
|624
|2007.06.12 07:45
|modify
|229
|1.00
|1.9712
|1.9713
|1.9737
|625
|2007.06.12 10:46
|t/p
|229
|1.00
|1.9737
|1.9713
|1.9737
|250.00
|17658.20
|626
|2007.06.13 00:00
|expiration
|230
|1.00
|1.9642
|1.9657
|1.9617
|627
|2007.06.13 00:00
|buy stop
|231
|1.00
|1.9793
|1.9778
|1.9818
|628
|2007.06.13 00:00
|sell stop
|232
|1.00
|1.9677
|1.9692
|1.9652
|629
|2007.06.13 15:46
|sell
|232
|1.00
|1.9677
|1.9692
|1.9652
|630
|2007.06.13 17:42
|s/l
|232
|1.00
|1.9692
|1.9692
|1.9652
|-150.00
|17508.20
|631
|2007.06.14 00:00
|expiration
|231
|1.00
|1.9793
|1.9778
|1.9818
|632
|2007.06.14 00:00
|buy stop
|233
|1.00
|1.9773
|1.9758
|1.9798
|633
|2007.06.14 00:00
|sell stop
|234
|1.00
|1.9664
|1.9679
|1.9639
|634
|2007.06.14 15:29
|sell
|234
|1.00
|1.9664
|1.9679
|1.9639
|635
|2007.06.14 21:04
|s/l
|234
|1.00
|1.9679
|1.9679
|1.9639
|-150.00
|17358.20
|636
|2007.06.15 00:00
|expiration
|233
|1.00
|1.9773
|1.9758
|1.9798
|637
|2007.06.15 00:00
|buy stop
|235
|1.00
|1.9745
|1.9730
|1.9770
|638
|2007.06.15 00:00
|sell stop
|236
|1.00
|1.9646
|1.9661
|1.9621
|639
|2007.06.15 11:18
|buy
|235
|1.00
|1.9745
|1.9730
|1.9770
|640
|2007.06.15 14:54
|modify
|235
|1.00
|1.9745
|1.9746
|1.9770
|641
|2007.06.15 15:30
|t/p
|235
|1.00
|1.9770
|1.9746
|1.9770
|250.00
|17608.20
|642
|2007.06.18 00:00
|expiration
|236
|1.00
|1.9646
|1.9661
|1.9621
|643
|2007.06.18 00:00
|buy stop
|237
|1.00
|1.9787
|1.9772
|1.9812
|644
|2007.06.18 00:00
|sell stop
|238
|1.00
|1.9677
|1.9692
|1.9652
|645
|2007.06.18 07:16
|buy
|237
|1.00
|1.9787
|1.9772
|1.9812
|646
|2007.06.18 10:47
|modify
|237
|1.00
|1.9787
|1.9788
|1.9812
|647
|2007.06.18 11:24
|t/p
|237
|1.00
|1.9812
|1.9788
|1.9812
|250.00
|17858.20
|648
|2007.06.19 00:00
|expiration
|238
|1.00
|1.9677
|1.9692
|1.9652
|649
|2007.06.19 00:00
|buy stop
|239
|1.00
|1.9853
|1.9838
|1.9878
|650
|2007.06.19 00:00
|sell stop
|240
|1.00
|1.9746
|1.9761
|1.9721
|651
|2007.06.19 07:38
|buy
|239
|1.00
|1.9853
|1.9838
|1.9878
|652
|2007.06.19 11:39
|modify
|239
|1.00
|1.9853
|1.9854
|1.9878
|653
|2007.06.19 14:57
|t/p
|239
|1.00
|1.9878
|1.9854
|1.9878
|250.00
|18108.20
|654
|2007.06.20 00:00
|expiration
|240
|1.00
|1.9746
|1.9761
|1.9721
|655
|2007.06.20 00:00
|buy stop
|241
|1.00
|1.9894
|1.9879
|1.9919
|656
|2007.06.20 00:00
|sell stop
|242
|1.00
|1.9815
|1.9830
|1.9790
|657
|2007.06.20 07:16
|buy
|241
|1.00
|1.9894
|1.9879
|1.9919
|658
|2007.06.20 10:53
|modify
|241
|1.00
|1.9894
|1.9895
|1.9919
|659
|2007.06.20 11:30
|t/p
|241
|1.00
|1.9919
|1.9895
|1.9919
|250.00
|18358.20
|660
|2007.06.21 00:00
|expiration
|242
|1.00
|1.9815
|1.9830
|1.9790
|661
|2007.06.21 00:00
|buy stop
|243
|1.00
|1.9957
|1.9942
|1.9982
|662
|2007.06.21 00:00
|sell stop
|244
|1.00
|1.9857
|1.9872
|1.9832
|663
|2007.06.22 00:00
|expiration
|243
|1.00
|1.9957
|1.9942
|1.9982
|664
|2007.06.22 00:00
|expiration
|244
|1.00
|1.9857
|1.9872
|1.9832
|665
|2007.06.22 00:00
|buy stop
|245
|1.00
|1.9951
|1.9936
|1.9976
|666
|2007.06.22 00:00
|sell stop
|246
|1.00
|1.9876
|1.9891
|1.9851
|667
|2007.06.22 07:45
|buy
|245
|1.00
|1.9951
|1.9936
|1.9976
|668
|2007.06.22 11:28
|modify
|245
|1.00
|1.9951
|1.9952
|1.9976
|669
|2007.06.22 14:37
|t/p
|245
|1.00
|1.9976
|1.9952
|1.9976
|250.00
|18608.20
|670
|2007.06.25 00:00
|expiration
|246
|1.00
|1.9876
|1.9891
|1.9851
|671
|2007.06.25 00:00
|buy stop
|247
|1.00
|2.0006
|1.9991
|2.0031
|672
|2007.06.25 00:00
|sell stop
|248
|1.00
|1.9901
|1.9916
|1.9876
|673
|2007.06.25 05:16
|buy
|247
|1.00
|2.0006
|1.9991
|2.0031
|674
|2007.06.25 07:23
|s/l
|247
|1.00
|1.9991
|1.9991
|2.0031
|-150.00
|18458.20
|675
|2007.06.26 00:00
|expiration
|248
|1.00
|1.9901
|1.9916
|1.9876
|676
|2007.06.26 00:00
|buy stop
|249
|1.00
|2.0015
|2.0000
|2.0040
|677
|2007.06.26 00:00
|sell stop
|250
|1.00
|1.9946
|1.9961
|1.9921
|678
|2007.06.26 15:25
|buy
|249
|1.00
|2.0015
|2.0000
|2.0040
|679
|2007.06.26 21:10
|s/l
|249
|1.00
|2.0000
|2.0000
|2.0040
|-150.00
|18308.20
|680
|2007.06.27 00:00
|expiration
|250
|1.00
|1.9946
|1.9961
|1.9921
|681
|2007.06.27 00:00
|buy stop
|251
|1.00
|2.0026
|2.0011
|2.0051
|682
|2007.06.27 00:00
|sell stop
|252
|1.00
|1.9949
|1.9964
|1.9924
|683
|2007.06.27 01:18
|sell
|252
|1.00
|1.9949
|1.9964
|1.9924
|684
|2007.06.27 05:31
|modify
|252
|1.00
|1.9949
|1.9948
|1.9924
|685
|2007.06.27 06:59
|s/l
|252
|1.00
|1.9948
|1.9948
|1.9924
|10.00
|18318.20
|686
|2007.06.28 00:00
|expiration
|251
|1.00
|2.0026
|2.0011
|2.0051
|687
|2007.06.28 00:00
|buy stop
|253
|1.00
|2.0004
|1.9989
|2.0029
|688
|2007.06.28 00:00
|sell stop
|254
|1.00
|1.9918
|1.9933
|1.9893
|689
|2007.06.28 07:36
|buy
|253
|1.00
|2.0004
|1.9989
|2.0029
|690
|2007.06.28 11:28
|modify
|253
|1.00
|2.0004
|2.0005
|2.0029
|691
|2007.06.28 14:48
|t/p
|253
|1.00
|2.0029
|2.0005
|2.0029
|250.00
|18568.20
|692
|2007.06.29 00:00
|expiration
|254
|1.00
|1.9918
|1.9933
|1.9893
|693
|2007.06.29 00:00
|buy stop
|255
|1.00
|2.0052
|2.0037
|2.0077
|694
|2007.06.29 00:00
|sell stop
|256
|1.00
|1.9965
|1.9980
|1.9940
|695
|2007.06.29 14:19
|buy
|255
|1.00
|2.0052
|2.0037
|2.0077
|696
|2007.06.29 19:23
|modify
|255
|1.00
|2.0052
|2.0053
|2.0077
|697
|2007.06.29 20:16
|t/p
|255
|1.00
|2.0077
|2.0053
|2.0077
|250.00
|18818.20
|698
|2007.07.02 00:00
|expiration
|256
|1.00
|1.9965
|1.9980
|1.9940
|699
|2007.07.02 00:00
|buy stop
|257
|1.00
|2.0100
|2.0085
|2.0125
|700
|2007.07.02 00:00
|sell stop
|258
|1.00
|1.9999
|2.0014
|1.9974
|701
|2007.07.02 06:55
|buy
|257
|1.00
|2.0100
|2.0085
|2.0125
|702
|2007.07.02 07:34
|modify
|257
|1.00
|2.0100
|2.0101
|2.0125
|703
|2007.07.02 10:34
|t/p
|257
|1.00
|2.0125
|2.0101
|2.0125
|250.00
|19068.20
|704
|2007.07.03 00:00
|expiration
|258
|1.00
|1.9999
|2.0014
|1.9974
|705
|2007.07.03 00:00
|buy stop
|259
|1.00
|2.0192
|2.0177
|2.0217
|706
|2007.07.03 00:00
|sell stop
|260
|1.00
|2.0060
|2.0075
|2.0035
|707
|2007.07.03 01:45
|buy
|259
|1.00
|2.0192
|2.0177
|2.0217
|708
|2007.07.03 07:26
|s/l
|259
|1.00
|2.0177
|2.0177
|2.0217
|-150.00
|18918.20
|709
|2007.07.04 00:00
|expiration
|260
|1.00
|2.0060
|2.0075
|2.0035
|710
|2007.07.04 00:00
|buy stop
|261
|1.00
|2.0205
|2.0190
|2.0230
|711
|2007.07.04 00:00
|sell stop
|262
|1.00
|2.0121
|2.0136
|2.0096
|712
|2007.07.04 15:29
|buy
|261
|1.00
|2.0205
|2.0190
|2.0230
|713
|2007.07.04 21:13
|s/l
|261
|1.00
|2.0190
|2.0190
|2.0230
|-150.00
|18768.20
|714
|2007.07.05 00:00
|expiration
|262
|1.00
|2.0121
|2.0136
|2.0096
|715
|2007.07.05 00:00
|buy stop
|263
|1.00
|2.0216
|2.0201
|2.0241
|716
|2007.07.05 00:00
|sell stop
|264
|1.00
|2.0139
|2.0154
|2.0114
|717
|2007.07.05 11:24
|sell
|264
|1.00
|2.0139
|2.0154
|2.0114
|718
|2007.07.05 14:41
|modify
|264
|1.00
|2.0139
|2.0138
|2.0114
|719
|2007.07.05 15:01
|t/p
|264
|1.00
|2.0114
|2.0138
|2.0114
|250.00
|19018.20
|720
|2007.07.06 00:00
|expiration
|263
|1.00
|2.0216
|2.0201
|2.0241
|721
|2007.07.06 00:00
|buy stop
|265
|1.00
|2.0211
|2.0196
|2.0236
|722
|2007.07.06 00:00
|sell stop
|266
|1.00
|2.0079
|2.0094
|2.0054
|723
|2007.07.06 14:45
|sell
|266
|1.00
|2.0079
|2.0094
|2.0054
|724
|2007.07.06 15:43
|modify
|266
|1.00
|2.0079
|2.0078
|2.0054
|725
|2007.07.06 20:45
|s/l
|266
|1.00
|2.0078
|2.0078
|2.0054
|10.00
|19028.20
|726
|2007.07.09 00:00
|expiration
|265
|1.00
|2.0211
|2.0196
|2.0236
|727
|2007.07.09 00:00
|buy stop
|267
|1.00
|2.0151
|2.0136
|2.0176
|728
|2007.07.09 00:00
|sell stop
|268
|1.00
|2.0047
|2.0062
|2.0022
|729
|2007.07.09 11:22
|buy
|267
|1.00
|2.0151
|2.0136
|2.0176
|730
|2007.07.09 15:12
|modify
|267
|1.00
|2.0151
|2.0152
|2.0176
|731
|2007.07.09 21:02
|s/l
|267
|1.00
|2.0152
|2.0152
|2.0176
|10.00
|19038.20
|732
|2007.07.10 00:00
|expiration
|268
|1.00
|2.0047
|2.0062
|2.0022
|733
|2007.07.10 00:00
|buy stop
|269
|1.00
|2.0183
|2.0168
|2.0208
|734
|2007.07.10 00:00
|sell stop
|270
|1.00
|2.0087
|2.0102
|2.0062
|735
|2007.07.10 07:12
|buy
|269
|1.00
|2.0183
|2.0168
|2.0208
|736
|2007.07.10 10:25
|modify
|269
|1.00
|2.0183
|2.0184
|2.0208
|737
|2007.07.10 10:41
|t/p
|269
|1.00
|2.0208
|2.0184
|2.0208
|250.00
|19288.20
|738
|2007.07.11 00:00
|expiration
|270
|1.00
|2.0087
|2.0102
|2.0062
|739
|2007.07.11 00:00
|buy stop
|271
|1.00
|2.0295
|2.0280
|2.0320
|740
|2007.07.11 00:00
|sell stop
|272
|1.00
|2.0111
|2.0126
|2.0086
|741
|2007.07.11 07:29
|buy
|271
|1.00
|2.0295
|2.0280
|2.0320
|742
|2007.07.11 10:52
|modify
|271
|1.00
|2.0295
|2.0296
|2.0320
|743
|2007.07.11 11:15
|t/p
|271
|1.00
|2.0320
|2.0296
|2.0320
|250.00
|19538.20
|744
|2007.07.12 00:00
|expiration
|272
|1.00
|2.0111
|2.0126
|2.0086
|745
|2007.07.12 00:00
|buy stop
|273
|1.00
|2.0372
|2.0357
|2.0397
|746
|2007.07.12 00:00
|sell stop
|274
|1.00
|2.0233
|2.0248
|2.0208
|747
|2007.07.13 00:00
|expiration
|273
|1.00
|2.0372
|2.0357
|2.0397
|748
|2007.07.13 00:00
|expiration
|274
|1.00
|2.0233
|2.0248
|2.0208
|749
|2007.07.13 00:00
|buy stop
|275
|1.00
|2.0373
|2.0358
|2.0398
|750
|2007.07.13 00:00
|sell stop
|276
|1.00
|2.0259
|2.0274
|2.0234
|751
|2007.07.16 00:00
|expiration
|275
|1.00
|2.0373
|2.0358
|2.0398
|752
|2007.07.16 00:00
|expiration
|276
|1.00
|2.0259
|2.0274
|2.0234
|753
|2007.07.16 00:00
|buy stop
|277
|1.00
|2.0377
|2.0362
|2.0402
|754
|2007.07.16 00:00
|sell stop
|278
|1.00
|2.0250
|2.0265
|2.0225
|755
|2007.07.16 11:11
|buy
|277
|1.00
|2.0377
|2.0362
|2.0402
|756
|2007.07.16 14:57
|modify
|277
|1.00
|2.0377
|2.0378
|2.0402
|757
|2007.07.16 15:32
|t/p
|277
|1.00
|2.0402
|2.0378
|2.0402
|250.00
|19788.20
|758
|2007.07.17 00:00
|expiration
|278
|1.00
|2.0250
|2.0265
|2.0225
|759
|2007.07.17 00:00
|buy stop
|279
|1.00
|2.0414
|2.0399
|2.0439
|760
|2007.07.17 00:00
|sell stop
|280
|1.00
|2.0314
|2.0329
|2.0289
|761
|2007.07.17 10:34
|buy
|279
|1.00
|2.0414
|2.0399
|2.0439
|762
|2007.07.17 11:15
|modify
|279
|1.00
|2.0414
|2.0415
|2.0439
|763
|2007.07.17 11:38
|t/p
|279
|1.00
|2.0439
|2.0415
|2.0439
|250.00
|20038.20
|764
|2007.07.18 00:00
|expiration
|280
|1.00
|2.0314
|2.0329
|2.0289
|765
|2007.07.18 00:00
|buy stop
|281
|1.00
|2.0486
|2.0471
|2.0511
|766
|2007.07.18 00:00
|sell stop
|282
|1.00
|2.0338
|2.0353
|2.0313
|767
|2007.07.18 06:55
|buy
|281
|1.00
|2.0486
|2.0471
|2.0511
|768
|2007.07.18 10:26
|modify
|281
|1.00
|2.0486
|2.0487
|2.0511
|769
|2007.07.18 10:55
|t/p
|281
|1.00
|2.0511
|2.0487
|2.0511
|250.00
|20288.20
|770
|2007.07.19 00:00
|expiration
|282
|1.00
|2.0338
|2.0353
|2.0313
|771
|2007.07.19 00:00
|buy stop
|283
|1.00
|2.0559
|2.0544
|2.0584
|772
|2007.07.19 00:00
|sell stop
|284
|1.00
|2.0448
|2.0463
|2.0423
|773
|2007.07.20 00:00
|expiration
|283
|1.00
|2.0559
|2.0544
|2.0584
|774
|2007.07.20 00:00
|expiration
|284
|1.00
|2.0448
|2.0463
|2.0423
|775
|2007.07.20 00:00
|buy stop
|285
|1.00
|2.0553
|2.0538
|2.0578
|776
|2007.07.20 00:00
|sell stop
|286
|1.00
|2.0459
|2.0474
|2.0434
|777
|2007.07.20 11:34
|buy
|285
|1.00
|2.0553
|2.0538
|2.0578
|778
|2007.07.20 15:01
|modify
|285
|1.00
|2.0553
|2.0554
|2.0578
|779
|2007.07.20 15:31
|t/p
|285
|1.00
|2.0578
|2.0554
|2.0578
|250.00
|20538.20
|780
|2007.07.23 00:00
|expiration
|286
|1.00
|2.0459
|2.0474
|2.0434
|781
|2007.07.23 00:00
|buy stop
|287
|1.00
|2.0596
|2.0581
|2.0621
|782
|2007.07.23 00:00
|sell stop
|288
|1.00
|2.0470
|2.0485
|2.0445
|783
|2007.07.23 15:14
|buy
|287
|1.00
|2.0596
|2.0581
|2.0621
|784
|2007.07.23 21:07
|s/l
|287
|1.00
|2.0581
|2.0581
|2.0621
|-150.00
|20388.20
|785
|2007.07.24 00:00
|expiration
|288
|1.00
|2.0470
|2.0485
|2.0445
|786
|2007.07.24 00:00
|buy stop
|289
|1.00
|2.0610
|2.0595
|2.0635
|787
|2007.07.24 00:00
|sell stop
|290
|1.00
|2.0513
|2.0528
|2.0488
|788
|2007.07.24 07:15
|buy
|289
|1.00
|2.0610
|2.0595
|2.0635
|789
|2007.07.24 11:06
|modify
|289
|1.00
|2.0610
|2.0611
|2.0635
|790
|2007.07.24 14:28
|t/p
|289
|1.00
|2.0635
|2.0611
|2.0635
|250.00
|20638.20
|791
|2007.07.25 00:00
|expiration
|290
|1.00
|2.0513
|2.0528
|2.0488
|792
|2007.07.25 00:00
|buy stop
|291
|1.00
|2.0662
|2.0647
|2.0687
|793
|2007.07.25 00:00
|sell stop
|292
|1.00
|2.0576
|2.0591
|2.0551
|794
|2007.07.25 07:51
|sell
|292
|1.00
|2.0576
|2.0591
|2.0551
|795
|2007.07.25 11:07
|modify
|292
|1.00
|2.0576
|2.0575
|2.0551
|796
|2007.07.25 11:28
|t/p
|292
|1.00
|2.0551
|2.0575
|2.0551
|250.00
|20888.20
|797
|2007.07.26 00:00
|expiration
|291
|1.00
|2.0662
|2.0647
|2.0687
|798
|2007.07.26 00:00
|buy stop
|293
|1.00
|2.0635
|2.0620
|2.0660
|799
|2007.07.26 00:00
|sell stop
|294
|1.00
|2.0475
|2.0490
|2.0450
|800
|2007.07.26 11:47
|sell
|294
|1.00
|2.0475
|2.0490
|2.0450
|801
|2007.07.26 13:40
|s/l
|294
|1.00
|2.0490
|2.0490
|2.0450
|-150.00
|20738.20
|802
|2007.07.27 00:00
|expiration
|293
|1.00
|2.0635
|2.0620
|2.0660
|803
|2007.07.27 00:00
|buy stop
|295
|1.00
|2.0572
|2.0557
|2.0597
|804
|2007.07.27 00:00
|sell stop
|296
|1.00
|2.0415
|2.0430
|2.0390
|805
|2007.07.27 01:02
|sell
|296
|1.00
|2.0415
|2.0430
|2.0390
|806
|2007.07.27 01:36
|modify
|296
|1.00
|2.0415
|2.0414
|2.0390
|807
|2007.07.27 01:54
|t/p
|296
|1.00
|2.0390
|2.0414
|2.0390
|250.00
|20988.20
|808
|2007.07.30 00:00
|expiration
|295
|1.00
|2.0572
|2.0557
|2.0597
|809
|2007.07.30 00:00
|buy stop
|297
|1.00
|2.0459
|2.0444
|2.0484
|810
|2007.07.30 00:00
|sell stop
|298
|1.00
|2.0219
|2.0234
|2.0194
|811
|2007.07.30 00:47
|sell
|298
|1.00
|2.0219
|2.0234
|2.0194
|812
|2007.07.30 01:30
|modify
|298
|1.00
|2.0219
|2.0218
|2.0194
|813
|2007.07.30 01:54
|t/p
|298
|1.00
|2.0194
|2.0218
|2.0194
|250.00
|21238.20
|814
|2007.07.31 00:00
|expiration
|297
|1.00
|2.0459
|2.0444
|2.0484
|815
|2007.07.31 00:00
|buy stop
|299
|1.00
|2.0300
|2.0285
|2.0325
|816
|2007.07.31 00:00
|sell stop
|300
|1.00
|2.0171
|2.0186
|2.0146
|817
|2007.07.31 07:22
|buy
|299
|1.00
|2.0300
|2.0285
|2.0325
|818
|2007.07.31 10:38
|modify
|299
|1.00
|2.0300
|2.0301
|2.0325
|819
|2007.07.31 11:01
|t/p
|299
|1.00
|2.0325
|2.0301
|2.0325
|250.00
|21488.20
|820
|2007.08.01 00:00
|expiration
|300
|1.00
|2.0171
|2.0186
|2.0146
|821
|2007.08.01 00:00
|buy stop
|301
|1.00
|2.0387
|2.0372
|2.0412
|822
|2007.08.01 00:00
|sell stop
|302
|1.00
|2.0243
|2.0258
|2.0218
|823
|2007.08.01 01:17
|sell
|302
|1.00
|2.0243
|2.0258
|2.0218
|824
|2007.08.01 01:45
|modify
|302
|1.00
|2.0243
|2.0242
|2.0218
|825
|2007.08.01 05:06
|t/p
|302
|1.00
|2.0218
|2.0242
|2.0218
|250.00
|21738.20
|826
|2007.08.02 00:00
|expiration
|301
|1.00
|2.0387
|2.0372
|2.0412
|827
|2007.08.02 00:00
|buy stop
|303
|1.00
|2.0360
|2.0345
|2.0385
|828
|2007.08.02 00:00
|sell stop
|304
|1.00
|2.0194
|2.0209
|2.0169
|829
|2007.08.02 14:46
|buy
|303
|1.00
|2.0360
|2.0345
|2.0385
|830
|2007.08.02 15:41
|modify
|303
|1.00
|2.0360
|2.0361
|2.0385
|831
|2007.08.02 17:28
|s/l
|303
|1.00
|2.0361
|2.0361
|2.0385
|10.00
|21748.20
|832
|2007.08.03 00:00
|expiration
|304
|1.00
|2.0194
|2.0209
|2.0169
|833
|2007.08.03 00:00
|buy stop
|305
|1.00
|2.0386
|2.0371
|2.0411
|834
|2007.08.03 00:00
|sell stop
|306
|1.00
|2.0271
|2.0286
|2.0246
|835
|2007.08.03 07:32
|buy
|305
|1.00
|2.0386
|2.0371
|2.0411
|836
|2007.08.03 10:50
|modify
|305
|1.00
|2.0386
|2.0387
|2.0411
|837
|2007.08.03 11:12
|t/p
|305
|1.00
|2.0411
|2.0387
|2.0411
|250.00
|21998.20
|838
|2007.08.06 00:00
|expiration
|306
|1.00
|2.0271
|2.0286
|2.0246
|839
|2007.08.06 00:00
|buy stop
|307
|1.00
|2.0470
|2.0455
|2.0495
|840
|2007.08.06 00:00
|sell stop
|308
|1.00
|2.0326
|2.0341
|2.0301
|841
|2007.08.06 14:46
|sell
|308
|1.00
|2.0326
|2.0341
|2.0301
|842
|2007.08.06 15:11
|modify
|308
|1.00
|2.0326
|2.0325
|2.0301
|843
|2007.08.06 15:23
|t/p
|308
|1.00
|2.0301
|2.0325
|2.0301
|250.00
|22248.20
|844
|2007.08.07 00:00
|expiration
|307
|1.00
|2.0470
|2.0455
|2.0495
|845
|2007.08.07 00:00
|buy stop
|309
|1.00
|2.0472
|2.0457
|2.0497
|846
|2007.08.07 00:00
|sell stop
|310
|1.00
|2.0269
|2.0284
|2.0244
|847
|2007.08.07 10:54
|sell
|310
|1.00
|2.0269
|2.0284
|2.0244
|848
|2007.08.07 11:33
|modify
|310
|1.00
|2.0269
|2.0268
|2.0244
|849
|2007.08.07 14:21
|t/p
|310
|1.00
|2.0244
|2.0268
|2.0244
|250.00
|22498.20
|850
|2007.08.08 00:00
|expiration
|309
|1.00
|2.0472
|2.0457
|2.0497
|851
|2007.08.08 00:00
|buy stop
|311
|1.00
|2.0346
|2.0331
|2.0371
|852
|2007.08.08 00:00
|sell stop
|312
|1.00
|2.0178
|2.0193
|2.0153
|853
|2007.08.08 01:46
|sell
|312
|1.00
|2.0178
|2.0193
|2.0153
|854
|2007.08.08 02:54
|s/l
|312
|1.00
|2.0193
|2.0193
|2.0153
|-150.00
|22348.20
|855
|2007.08.08 14:39
|buy
|311
|1.00
|2.0346
|2.0331
|2.0371
|856
|2007.08.08 15:03
|modify
|311
|1.00
|2.0346
|2.0347
|2.0371
|857
|2007.08.08 15:14
|t/p
|311
|1.00
|2.0371
|2.0347
|2.0371
|250.00
|22598.20
|858
|2007.08.09 00:00
|buy stop
|313
|1.00
|2.0408
|2.0393
|2.0433
|859
|2007.08.09 00:00
|sell stop
|314
|1.00
|2.0146
|2.0161
|2.0121
|860
|2007.08.10 00:00
|expiration
|313
|1.00
|2.0408
|2.0393
|2.0433
|861
|2007.08.10 00:00
|expiration
|314
|1.00
|2.0146
|2.0161
|2.0121
|862
|2007.08.10 00:00
|buy stop
|315
|1.00
|2.0404
|2.0389
|2.0429
|863
|2007.08.10 00:00
|sell stop
|316
|1.00
|2.0199
|2.0214
|2.0174
|864
|2007.08.10 11:40
|sell
|316
|1.00
|2.0199
|2.0214
|2.0174
|865
|2007.08.10 14:54
|modify
|316
|1.00
|2.0199
|2.0198
|2.0174
|866
|2007.08.10 15:14
|t/p
|316
|1.00
|2.0174
|2.0198
|2.0174
|250.00
|22848.20
|867
|2007.08.13 00:00
|expiration
|315
|1.00
|2.0404
|2.0389
|2.0429
|868
|2007.08.13 00:00
|buy stop
|317
|1.00
|2.0278
|2.0263
|2.0303
|869
|2007.08.13 00:00
|sell stop
|318
|1.00
|2.0144
|2.0159
|2.0119
|870
|2007.08.13 14:24
|sell
|318
|1.00
|2.0144
|2.0159
|2.0119
|871
|2007.08.13 14:48
|modify
|318
|1.00
|2.0144
|2.0143
|2.0119
|872
|2007.08.13 15:01
|t/p
|318
|1.00
|2.0119
|2.0143
|2.0119
|250.00
|23098.20
|873
|2007.08.14 00:00
|expiration
|317
|1.00
|2.0278
|2.0263
|2.0303
|874
|2007.08.14 00:00
|buy stop
|319
|1.00
|2.0268
|2.0253
|2.0293
|875
|2007.08.14 00:00
|sell stop
|320
|1.00
|2.0074
|2.0089
|2.0049
|876
|2007.08.14 07:39
|sell
|320
|1.00
|2.0074
|2.0089
|2.0049
|877
|2007.08.14 10:49
|modify
|320
|1.00
|2.0074
|2.0073
|2.0049
|878
|2007.08.14 11:07
|t/p
|320
|1.00
|2.0049
|2.0073
|2.0049
|250.00
|23348.20
|879
|2007.08.15 00:00
|expiration
|319
|1.00
|2.0268
|2.0253
|2.0293
|880
|2007.08.15 00:00
|buy stop
|321
|1.00
|2.0142
|2.0127
|2.0167
|881
|2007.08.15 00:00
|sell stop
|322
|1.00
|1.9950
|1.9965
|1.9925
|882
|2007.08.15 03:35
|sell
|322
|1.00
|1.9950
|1.9965
|1.9925
|883
|2007.08.15 04:55
|s/l
|322
|1.00
|1.9965
|1.9965
|1.9925
|-150.00
|23198.20
|884
|2007.08.16 00:00
|expiration
|321
|1.00
|2.0142
|2.0127
|2.0167
|885
|2007.08.16 00:00
|buy stop
|323
|1.00
|1.9981
|1.9966
|2.0006
|886
|2007.08.16 00:00
|sell stop
|324
|1.00
|1.9845
|1.9860
|1.9820
|887
|2007.08.16 10:23
|sell
|324
|1.00
|1.9845
|1.9860
|1.9820
|888
|2007.08.16 11:02
|modify
|324
|1.00
|1.9845
|1.9844
|1.9820
|889
|2007.08.16 11:24
|t/p
|324
|1.00
|1.9820
|1.9844
|1.9820
|250.00
|23448.20
|890
|2007.08.17 00:00
|expiration
|323
|1.00
|1.9981
|1.9966
|2.0006
|891
|2007.08.17 00:00
|buy stop
|325
|1.00
|1.9900
|1.9885
|1.9925
|892
|2007.08.17 00:00
|sell stop
|326
|1.00
|1.9760
|1.9775
|1.9735
|893
|2007.08.17 01:20
|buy
|325
|1.00
|1.9900
|1.9885
|1.9925
|894
|2007.08.17 03:32
|s/l
|325
|1.00
|1.9885
|1.9885
|1.9925
|-150.00
|23298.20
|895
|2007.08.17 11:34
|sell
|326
|1.00
|1.9760
|1.9775
|1.9735
|896
|2007.08.17 13:01
|s/l
|326
|1.00
|1.9775
|1.9775
|1.9735
|-150.00
|23148.20
|897
|2007.08.20 00:00
|buy stop
|327
|1.00
|1.9945
|1.9930
|1.9970
|898
|2007.08.20 00:00
|sell stop
|328
|1.00
|1.9642
|1.9657
|1.9617
|899
|2007.08.21 00:00
|expiration
|327
|1.00
|1.9945
|1.9930
|1.9970
|900
|2007.08.21 00:00
|expiration
|328
|1.00
|1.9642
|1.9657
|1.9617
|901
|2007.08.21 00:00
|buy stop
|329
|1.00
|1.9911
|1.9896
|1.9936
|902
|2007.08.21 00:00
|sell stop
|330
|1.00
|1.9758
|1.9773
|1.9733
|903
|2007.08.21 05:55
|buy
|329
|1.00
|1.9911
|1.9896
|1.9936
|904
|2007.08.21 06:22
|s/l
|329
|1.00
|1.9896
|1.9896
|1.9936
|-150.00
|22998.20
|905
|2007.08.21 15:33
|sell
|330
|1.00
|1.9758
|1.9773
|1.9733
|906
|2007.08.21 17:43
|s/l
|330
|1.00
|1.9773
|1.9773
|1.9733
|-150.00
|22848.20
|907
|2007.08.22 00:00
|buy stop
|331
|1.00
|1.9918
|1.9903
|1.9943
|908
|2007.08.22 00:00
|sell stop
|332
|1.00
|1.9733
|1.9748
|1.9708
|909
|2007.08.22 14:55
|buy
|331
|1.00
|1.9918
|1.9903
|1.9943
|910
|2007.08.22 15:36
|modify
|331
|1.00
|1.9918
|1.9919
|1.9943
|911
|2007.08.22 17:41
|s/l
|331
|1.00
|1.9919
|1.9919
|1.9943
|10.00
|22858.20
|912
|2007.08.23 00:00
|expiration
|332
|1.00
|1.9733
|1.9748
|1.9708
|913
|2007.08.23 00:00
|buy stop
|333
|1.00
|1.9949
|1.9934
|1.9974
|914
|2007.08.23 00:00
|sell stop
|334
|1.00
|1.9790
|1.9805
|1.9765
|915
|2007.08.23 03:25
|buy
|333
|1.00
|1.9949
|1.9934
|1.9974
|916
|2007.08.23 04:49
|s/l
|333
|1.00
|1.9934
|1.9934
|1.9974
|-150.00
|22708.20
|917
|2007.08.24 00:00
|expiration
|334
|1.00
|1.9790
|1.9805
|1.9765
|918
|2007.08.24 00:00
|buy stop
|335
|1.00
|2.0102
|2.0087
|2.0127
|919
|2007.08.24 00:00
|sell stop
|336
|1.00
|1.9907
|1.9922
|1.9882
|920
|2007.08.24 11:48
|buy
|335
|1.00
|2.0102
|2.0087
|2.0127
|921
|2007.08.24 13:38
|s/l
|335
|1.00
|2.0087
|2.0087
|2.0127
|-150.00
|22558.20
|922
|2007.08.27 00:00
|expiration
|336
|1.00
|1.9907
|1.9922
|1.9882
|923
|2007.08.27 00:00
|buy stop
|337
|1.00
|2.0154
|2.0139
|2.0179
|924
|2007.08.27 00:00
|sell stop
|338
|1.00
|1.9970
|1.9985
|1.9945
|925
|2007.08.27 00:33
|buy
|337
|1.00
|2.0154
|2.0139
|2.0179
|926
|2007.08.27 01:40
|modify
|337
|1.00
|2.0154
|2.0155
|2.0179
|927
|2007.08.27 02:17
|t/p
|337
|1.00
|2.0179
|2.0155
|2.0179
|250.00
|22808.20
|928
|2007.08.28 00:00
|expiration
|338
|1.00
|1.9970
|1.9985
|1.9945
|929
|2007.08.28 00:00
|buy stop
|339
|1.00
|2.0201
|2.0186
|2.0226
|930
|2007.08.28 00:00
|sell stop
|340
|1.00
|2.0093
|2.0108
|2.0068
|931
|2007.08.28 07:29
|sell
|340
|1.00
|2.0093
|2.0108
|2.0068
|932
|2007.08.28 10:46
|modify
|340
|1.00
|2.0093
|2.0092
|2.0068
|933
|2007.08.28 11:06
|t/p
|340
|1.00
|2.0068
|2.0092
|2.0068
|250.00
|23058.20
|934
|2007.08.29 00:00
|expiration
|339
|1.00
|2.0201
|2.0186
|2.0226
|935
|2007.08.29 00:00
|buy stop
|341
|1.00
|2.0150
|2.0135
|2.0175
|936
|2007.08.29 00:00
|sell stop
|342
|1.00
|1.9984
|1.9999
|1.9959
|937
|2007.08.29 05:24
|sell
|342
|1.00
|1.9984
|1.9999
|1.9959
|938
|2007.08.29 06:21
|s/l
|342
|1.00
|1.9999
|1.9999
|1.9959
|-150.00
|22908.20
|939
|2007.08.29 14:58
|buy
|341
|1.00
|2.0150
|2.0135
|2.0175
|940
|2007.08.29 15:24
|modify
|341
|1.00
|2.0150
|2.0151
|2.0175
|941
|2007.08.29 15:38
|t/p
|341
|1.00
|2.0175
|2.0151
|2.0175
|250.00
|23158.20
|942
|2007.08.30 00:00
|buy stop
|343
|1.00
|2.0187
|2.0172
|2.0212
|943
|2007.08.30 00:00
|sell stop
|344
|1.00
|1.9967
|1.9982
|1.9942
|944
|2007.08.31 00:00
|expiration
|343
|1.00
|2.0187
|2.0172
|2.0212
|945
|2007.08.31 00:00
|expiration
|344
|1.00
|1.9967
|1.9982
|1.9942
|946
|2007.08.31 00:00
|buy stop
|345
|1.00
|2.0193
|2.0178
|2.0218
|947
|2007.08.31 00:00
|sell stop
|346
|1.00
|2.0033
|2.0048
|2.0008
|948
|2007.08.31 11:33
|buy
|345
|1.00
|2.0193
|2.0178
|2.0218
|949
|2007.08.31 14:51
|modify
|345
|1.00
|2.0193
|2.0194
|2.0218
|950
|2007.08.31 15:17
|t/p
|345
|1.00
|2.0218
|2.0194
|2.0218
|250.00
|23408.20
|951
|2007.09.03 00:00
|expiration
|346
|1.00
|2.0033
|2.0048
|2.0008
|952
|2007.09.03 00:00
|buy stop
|347
|1.00
|2.0242
|2.0227
|2.0267
|953
|2007.09.03 00:00
|sell stop
|348
|1.00
|2.0098
|2.0113
|2.0073
|954
|2007.09.04 00:00
|expiration
|347
|1.00
|2.0242
|2.0227
|2.0267
|955
|2007.09.04 00:00
|expiration
|348
|1.00
|2.0098
|2.0113
|2.0073
|956
|2007.09.04 00:00
|buy stop
|349
|1.00
|2.0223
|2.0208
|2.0248
|957
|2007.09.04 00:00
|sell stop
|350
|1.00
|2.0127
|2.0142
|2.0102
|958
|2007.09.04 11:30
|sell
|350
|1.00
|2.0127
|2.0142
|2.0102
|959
|2007.09.04 14:40
|modify
|350
|1.00
|2.0127
|2.0126
|2.0102
|960
|2007.09.04 15:01
|t/p
|350
|1.00
|2.0102
|2.0126
|2.0102
|250.00
|23658.20
|961
|2007.09.05 00:00
|expiration
|349
|1.00
|2.0223
|2.0208
|2.0248
|962
|2007.09.05 00:00
|buy stop
|351
|1.00
|2.0205
|2.0190
|2.0230
|963
|2007.09.05 00:00
|sell stop
|352
|1.00
|2.0064
|2.0079
|2.0039
|964
|2007.09.05 01:44
|sell
|352
|1.00
|2.0064
|2.0079
|2.0039
|965
|2007.09.05 05:36
|modify
|352
|1.00
|2.0064
|2.0063
|2.0039
|966
|2007.09.05 06:23
|s/l
|352
|1.00
|2.0063
|2.0063
|2.0039
|10.00
|23668.20
|967
|2007.09.05 15:12
|buy
|351
|1.00
|2.0205
|2.0190
|2.0230
|968
|2007.09.05 15:45
|modify
|351
|1.00
|2.0205
|2.0206
|2.0230
|969
|2007.09.05 17:01
|s/l
|351
|1.00
|2.0206
|2.0206
|2.0230
|10.00
|23678.20
|970
|2007.09.06 00:00
|buy stop
|353
|1.00
|2.0235
|2.0220
|2.0260
|971
|2007.09.06 00:00
|sell stop
|354
|1.00
|2.0032
|2.0047
|2.0007
|972
|2007.09.06 14:31
|buy
|353
|1.00
|2.0235
|2.0220
|2.0260
|973
|2007.09.06 15:17
|modify
|353
|1.00
|2.0235
|2.0236
|2.0260
|974
|2007.09.06 15:43
|t/p
|353
|1.00
|2.0260
|2.0236
|2.0260
|250.00
|23928.20
|975
|2007.09.07 00:00
|expiration
|354
|1.00
|2.0032
|2.0047
|2.0007
|976
|2007.09.07 00:00
|buy stop
|355
|1.00
|2.0274
|2.0259
|2.0299
|977
|2007.09.07 00:00
|sell stop
|356
|1.00
|2.0130
|2.0145
|2.0105
|978
|2007.09.07 11:37
|buy
|355
|1.00
|2.0274
|2.0259
|2.0299
|979
|2007.09.07 14:46
|modify
|355
|1.00
|2.0274
|2.0275
|2.0299
|980
|2007.09.07 15:05
|t/p
|355
|1.00
|2.0299
|2.0275
|2.0299
|250.00
|24178.20
|981
|2007.09.10 00:00
|expiration
|356
|1.00
|2.0130
|2.0145
|2.0105
|982
|2007.09.10 00:00
|buy stop
|357
|1.00
|2.0334
|2.0319
|2.0359
|983
|2007.09.10 00:00
|sell stop
|358
|1.00
|2.0150
|2.0165
|2.0125
|984
|2007.09.11 00:00
|expiration
|357
|1.00
|2.0334
|2.0319
|2.0359
|985
|2007.09.11 00:00
|expiration
|358
|1.00
|2.0150
|2.0165
|2.0125
|986
|2007.09.11 00:00
|buy stop
|359
|1.00
|2.0339
|2.0324
|2.0364
|987
|2007.09.11 00:00
|sell stop
|360
|1.00
|2.0251
|2.0266
|2.0226
|988
|2007.09.11 01:09
|sell
|360
|1.00
|2.0251
|2.0266
|2.0226
|989
|2007.09.11 05:15
|modify
|360
|1.00
|2.0251
|2.0250
|2.0226
|990
|2007.09.11 06:40
|s/l
|360
|1.00
|2.0250
|2.0250
|2.0226
|10.00
|24188.20
|991
|2007.09.12 00:00
|expiration
|359
|1.00
|2.0339
|2.0324
|2.0364
|992
|2007.09.12 00:00
|buy stop
|361
|1.00
|2.0345
|2.0330
|2.0370
|993
|2007.09.12 00:00
|sell stop
|362
|1.00
|2.0218
|2.0233
|2.0193
|994
|2007.09.12 00:54
|buy
|361
|1.00
|2.0345
|2.0330
|2.0370
|995
|2007.09.12 05:02
|modify
|361
|1.00
|2.0345
|2.0346
|2.0370
|996
|2007.09.12 07:13
|s/l
|361
|1.00
|2.0346
|2.0346
|2.0370
|10.00
|24198.20
|997
|2007.09.13 00:00
|expiration
|362
|1.00
|2.0218
|2.0233
|2.0193
|998
|2007.09.13 00:00
|buy stop
|363
|1.00
|2.0376
|2.0361
|2.0401
|999
|2007.09.13 00:00
|sell stop
|364
|1.00
|2.0274
|2.0289
|2.0249
|1000
|2007.09.13 10:48
|sell
|364
|1.00
|2.0274
|2.0289
|2.0249
|1001
|2007.09.13 11:22
|modify
|364
|1.00
|2.0274
|2.0273
|2.0249
|1002
|2007.09.13 11:41
|t/p
|364
|1.00
|2.0249
|2.0273
|2.0249
|250.00
|24448.20
|1003
|2007.09.14 00:00
|expiration
|363
|1.00
|2.0376
|2.0361
|2.0401
|1004
|2007.09.14 00:00
|buy stop
|365
|1.00
|2.0354
|2.0339
|2.0379
|1005
|2007.09.14 00:00
|sell stop
|366
|1.00
|2.0180
|2.0195
|2.0155
|1006
|2007.09.14 07:16
|sell
|366
|1.00
|2.0180
|2.0195
|2.0155
|1007
|2007.09.14 10:28
|modify
|366
|1.00
|2.0180
|2.0179
|2.0155
|1008
|2007.09.14 10:44
|t/p
|366
|1.00
|2.0155
|2.0179
|2.0155
|250.00
|24698.20
|1009
|2007.09.17 00:00
|expiration
|365
|1.00
|2.0354
|2.0339
|2.0379
|1010
|2007.09.17 00:00
|buy stop
|367
|1.00
|2.0234
|2.0219
|2.0259
|1011
|2007.09.17 00:00
|sell stop
|368
|1.00
|2.0044
|2.0059
|2.0019
|1012
|2007.09.17 07:22
|sell
|368
|1.00
|2.0044
|2.0059
|2.0019
|1013
|2007.09.17 10:29
|modify
|368
|1.00
|2.0044
|2.0043
|2.0019
|1014
|2007.09.17 10:45
|t/p
|368
|1.00
|2.0019
|2.0043
|2.0019
|250.00
|24948.20
|1015
|2007.09.18 00:00
|expiration
|367
|1.00
|2.0234
|2.0219
|2.0259
|1016
|2007.09.18 00:00
|buy stop
|369
|1.00
|2.0101
|2.0086
|2.0126
|1017
|2007.09.18 00:00
|sell stop
|370
|1.00
|1.9903
|1.9918
|1.9878
|1018
|2007.09.18 01:42
|sell
|370
|1.00
|1.9903
|1.9918
|1.9878
|1019
|2007.09.18 02:52
|s/l
|370
|1.00
|1.9918
|1.9918
|1.9878
|-150.00
|24798.20
|1020
|2007.09.18 14:50
|buy
|369
|1.00
|2.0101
|2.0086
|2.0126
|1021
|2007.09.18 15:10
|modify
|369
|1.00
|2.0101
|2.0102
|2.0126
|1022
|2007.09.18 15:21
|t/p
|369
|1.00
|2.0126
|2.0102
|2.0126
|250.00
|25048.20
|1023
|2007.09.19 00:00
|buy stop
|371
|1.00
|2.0160
|2.0145
|2.0185
|1024
|2007.09.19 00:00
|sell stop
|372
|1.00
|1.9867
|1.9882
|1.9842
|1025
|2007.09.19 05:05
|buy
|371
|1.00
|2.0160
|2.0145
|2.0185
|1026
|2007.09.19 06:35
|s/l
|371
|1.00
|2.0145
|2.0145
|2.0185
|-150.00
|24898.20
|1027
|2007.09.20 00:00
|expiration
|372
|1.00
|1.9867
|1.9882
|1.9842
|1028
|2007.09.20 00:00
|buy stop
|373
|1.00
|2.0182
|2.0167
|2.0207
|1029
|2007.09.20 00:00
|sell stop
|374
|1.00
|1.9941
|1.9956
|1.9916
|1030
|2007.09.21 00:00
|expiration
|373
|1.00
|2.0182
|2.0167
|2.0207
|1031
|2007.09.21 00:00
|expiration
|374
|1.00
|1.9941
|1.9956
|1.9916
|1032
|2007.09.21 00:00
|buy stop
|375
|1.00
|2.0155
|2.0140
|2.0180
|1033
|2007.09.21 00:00
|sell stop
|376
|1.00
|1.9963
|1.9978
|1.9938
|1034
|2007.09.21 10:53
|buy
|375
|1.00
|2.0155
|2.0140
|2.0180
|1035
|2007.09.21 11:35
|modify
|375
|1.00
|2.0155
|2.0156
|2.0180
|1036
|2007.09.21 14:34
|t/p
|375
|1.00
|2.0180
|2.0156
|2.0180
|250.00
|25148.20
|1037
|2007.09.24 00:00
|expiration
|376
|1.00
|1.9963
|1.9978
|1.9938
|1038
|2007.09.24 00:00
|buy stop
|377
|1.00
|2.0220
|2.0205
|2.0245
|1039
|2007.09.24 00:00
|sell stop
|378
|1.00
|2.0069
|2.0084
|2.0044
|1040
|2007.09.24 03:47
|buy
|377
|1.00
|2.0220
|2.0205
|2.0245
|1041
|2007.09.24 04:59
|s/l
|377
|1.00
|2.0205
|2.0205
|2.0245
|-150.00
|24998.20
|1042
|2007.09.25 00:00
|expiration
|378
|1.00
|2.0069
|2.0084
|2.0044
|1043
|2007.09.25 00:00
|buy stop
|379
|1.00
|2.0327
|2.0312
|2.0352
|1044
|2007.09.25 00:00
|sell stop
|380
|1.00
|2.0185
|2.0200
|2.0160
|1045
|2007.09.25 07:18
|sell
|380
|1.00
|2.0185
|2.0200
|2.0160
|1046
|2007.09.25 10:37
|modify
|380
|1.00
|2.0185
|2.0184
|2.0160
|1047
|2007.09.25 10:58
|t/p
|380
|1.00
|2.0160
|2.0184
|2.0160
|250.00
|25248.20
|1048
|2007.09.26 00:00
|expiration
|379
|1.00
|2.0327
|2.0312
|2.0352
|1049
|2007.09.26 00:00
|buy stop
|381
|1.00
|2.0230
|2.0215
|2.0255
|1050
|2007.09.26 00:00
|sell stop
|382
|1.00
|2.0075
|2.0090
|2.0050
|1051
|2007.09.27 00:00
|expiration
|381
|1.00
|2.0230
|2.0215
|2.0255
|1052
|2007.09.27 00:00
|expiration
|382
|1.00
|2.0075
|2.0090
|2.0050
|1053
|2007.09.27 00:00
|buy stop
|383
|1.00
|2.0226
|2.0211
|2.0251
|1054
|2007.09.27 00:00
|sell stop
|384
|1.00
|2.0095
|2.0110
|2.0070
|1055
|2007.09.27 11:04
|buy
|383
|1.00
|2.0226
|2.0211
|2.0251
|1056
|2007.09.27 11:43
|modify
|383
|1.00
|2.0226
|2.0227
|2.0251
|1057
|2007.09.27 14:33
|t/p
|383
|1.00
|2.0251
|2.0227
|2.0251
|250.00
|25498.20
|1058
|2007.09.28 00:00
|expiration
|384
|1.00
|2.0095
|2.0110
|2.0070
|1059
|2007.09.28 00:00
|buy stop
|385
|1.00
|2.0300
|2.0285
|2.0325
|1060
|2007.09.28 00:00
|sell stop
|386
|1.00
|2.0125
|2.0140
|2.0100
|1061
|2007.09.28 07:20
|buy
|385
|1.00
|2.0300
|2.0285
|2.0325
|1062
|2007.09.28 07:35
|modify
|385
|1.00
|2.0300
|2.0301
|2.0325
|1063
|2007.09.28 07:43
|t/p
|385
|1.00
|2.0325
|2.0301
|2.0325
|250.00
|25748.20
|1064
|2007.10.01 00:00
|expiration
|386
|1.00
|2.0125
|2.0140
|2.0100
|1065
|2007.10.01 00:00
|buy stop
|387
|1.00
|2.0497
|2.0482
|2.0522
|1066
|2007.10.01 00:00
|sell stop
|388
|1.00
|2.0186
|2.0201
|2.0161
|1067
|2007.10.02 00:00
|expiration
|387
|1.00
|2.0497
|2.0482
|2.0522
|1068
|2007.10.02 00:00
|expiration
|388
|1.00
|2.0186
|2.0201
|2.0161
|1069
|2007.10.02 00:00
|buy stop
|389
|1.00
|2.0502
|2.0487
|2.0527
|1070
|2007.10.02 00:00
|sell stop
|390
|1.00
|2.0366
|2.0381
|2.0341
|1071
|2007.10.03 00:00
|expiration
|389
|1.00
|2.0502
|2.0487
|2.0527
|1072
|2007.10.03 00:00
|expiration
|390
|1.00
|2.0366
|2.0381
|2.0341
|1073
|2007.10.03 00:00
|buy stop
|391
|1.00
|2.0456
|2.0441
|2.0481
|1074
|2007.10.03 00:00
|sell stop
|392
|1.00
|2.0358
|2.0373
|2.0333
|1075
|2007.10.03 11:45
|sell
|392
|1.00
|2.0358
|2.0373
|2.0333
|1076
|2007.10.03 14:49
|modify
|392
|1.00
|2.0358
|2.0357
|2.0333
|1077
|2007.10.03 15:08
|t/p
|392
|1.00
|2.0333
|2.0357
|2.0333
|250.00
|25998.20
|1078
|2007.10.04 00:00
|expiration
|391
|1.00
|2.0456
|2.0441
|2.0481
|1079
|2007.10.04 00:00
|buy stop
|393
|1.00
|2.0452
|2.0437
|2.0477
|1080
|2007.10.04 00:00
|sell stop
|394
|1.00
|2.0297
|2.0312
|2.0272
|1081
|2007.10.04 01:34
|sell
|394
|1.00
|2.0297
|2.0312
|2.0272
|1082
|2007.10.04 05:50
|modify
|394
|1.00
|2.0297
|2.0296
|2.0272
|1083
|2007.10.04 06:24
|s/l
|394
|1.00
|2.0296
|2.0296
|2.0272
|10.00
|26008.20
|1084
|2007.10.05 00:00
|expiration
|393
|1.00
|2.0452
|2.0437
|2.0477
|1085
|2007.10.05 00:00
|buy stop
|395
|1.00
|2.0437
|2.0422
|2.0462
|1086
|2007.10.05 00:00
|sell stop
|396
|1.00
|2.0268
|2.0283
|2.0243
|1087
|2007.10.05 15:36
|buy
|395
|1.00
|2.0437
|2.0422
|2.0462
|1088
|2007.10.05 17:22
|s/l
|395
|1.00
|2.0422
|2.0422
|2.0462
|-150.00
|25858.20
|1089
|2007.10.08 00:00
|expiration
|396
|1.00
|2.0268
|2.0283
|2.0243
|1090
|2007.10.08 00:00
|buy stop
|397
|1.00
|2.0451
|2.0436
|2.0476
|1091
|2007.10.08 00:00
|sell stop
|398
|1.00
|2.0292
|2.0307
|2.0267
|1092
|2007.10.09 00:00
|expiration
|397
|1.00
|2.0451
|2.0436
|2.0476
|1093
|2007.10.09 00:00
|expiration
|398
|1.00
|2.0292
|2.0307
|2.0267
|1094
|2007.10.09 00:00
|buy stop
|399
|1.00
|2.0437
|2.0422
|2.0462
|1095
|2007.10.09 00:00
|sell stop
|400
|1.00
|2.0320
|2.0335
|2.0295
|1096
|2007.10.09 00:52
|sell
|400
|1.00
|2.0320
|2.0335
|2.0295
|1097
|2007.10.09 01:12
|modify
|400
|1.00
|2.0320
|2.0319
|2.0295
|1098
|2007.10.09 01:23
|t/p
|400
|1.00
|2.0295
|2.0319
|2.0295
|250.00
|26108.20
|1099
|2007.10.10 00:00
|expiration
|399
|1.00
|2.0437
|2.0422
|2.0462
|1100
|2007.10.10 00:00
|buy stop
|401
|1.00
|2.0397
|2.0382
|2.0422
|1101
|2007.10.10 00:00
|sell stop
|402
|1.00
|2.0245
|2.0260
|2.0220
|1102
|2007.10.10 07:04
|buy
|401
|1.00
|2.0397
|2.0382
|2.0422
|1103
|2007.10.10 07:43
|modify
|401
|1.00
|2.0397
|2.0398
|2.0422
|1104
|2007.10.10 10:45
|t/p
|401
|1.00
|2.0422
|2.0398
|2.0422
|250.00
|26358.20
|1105
|2007.10.11 00:00
|expiration
|402
|1.00
|2.0245
|2.0260
|2.0220
|1106
|2007.10.11 00:00
|buy stop
|403
|1.00
|2.0485
|2.0470
|2.0510
|1107
|2007.10.11 00:00
|sell stop
|404
|1.00
|2.0354
|2.0369
|2.0329
|1108
|2007.10.11 11:37
|sell
|404
|1.00
|2.0354
|2.0369
|2.0329
|1109
|2007.10.11 14:49
|modify
|404
|1.00
|2.0354
|2.0353
|2.0329
|1110
|2007.10.11 15:12
|t/p
|404
|1.00
|2.0329
|2.0353
|2.0329
|250.00
|26608.20
|1111
|2007.10.12 00:00
|expiration
|403
|1.00
|2.0485
|2.0470
|2.0510
|1112
|2007.10.12 00:00
|buy stop
|405
|1.00
|2.0430
|2.0415
|2.0455
|1113
|2007.10.12 00:00
|sell stop
|406
|1.00
|2.0298
|2.0313
|2.0273
|1114
|2007.10.12 00:56
|sell
|406
|1.00
|2.0298
|2.0313
|2.0273
|1115
|2007.10.12 01:23
|modify
|406
|1.00
|2.0298
|2.0297
|2.0273
|1116
|2007.10.12 01:36
|t/p
|406
|1.00
|2.0273
|2.0297
|2.0273
|250.00
|26858.20
|1117
|2007.10.15 00:00
|expiration
|405
|1.00
|2.0430
|2.0415
|2.0455
|1118
|2007.10.15 00:00
|buy stop
|407
|1.00
|2.0374
|2.0359
|2.0399
|1119
|2007.10.15 00:00
|sell stop
|408
|1.00
|2.0234
|2.0249
|2.0209
|1120
|2007.10.15 07:55
|buy
|407
|1.00
|2.0374
|2.0359
|2.0399
|1121
|2007.10.15 11:13
|modify
|407
|1.00
|2.0374
|2.0375
|2.0399
|1122
|2007.10.15 11:40
|t/p
|407
|1.00
|2.0399
|2.0375
|2.0399
|250.00
|27108.20
|1123
|2007.10.16 00:00
|expiration
|408
|1.00
|2.0234
|2.0249
|2.0209
|1124
|2007.10.16 00:00
|buy stop
|409
|1.00
|2.0447
|2.0432
|2.0472
|1125
|2007.10.16 00:00
|sell stop
|410
|1.00
|2.0308
|2.0323
|2.0283
|1126
|2007.10.16 15:28
|sell
|410
|1.00
|2.0308
|2.0323
|2.0283
|1127
|2007.10.16 20:39
|s/l
|410
|1.00
|2.0323
|2.0323
|2.0283
|-150.00
|26958.20
|1128
|2007.10.17 00:00
|expiration
|409
|1.00
|2.0447
|2.0432
|2.0472
|1129
|2007.10.17 00:00
|buy stop
|411
|1.00
|2.0447
|2.0432
|2.0472
|1130
|2007.10.17 00:00
|sell stop
|412
|1.00
|2.0283
|2.0298
|2.0258
|1131
|2007.10.18 00:00
|expiration
|411
|1.00
|2.0447
|2.0432
|2.0472
|1132
|2007.10.18 00:00
|expiration
|412
|1.00
|2.0283
|2.0298
|2.0258
|1133
|2007.10.18 00:00
|buy stop
|413
|1.00
|2.0424
|2.0409
|2.0449
|1134
|2007.10.18 00:00
|sell stop
|414
|1.00
|2.0276
|2.0291
|2.0251
|1135
|2007.10.18 07:09
|buy
|413
|1.00
|2.0424
|2.0409
|2.0449
|1136
|2007.10.18 07:44
|modify
|413
|1.00
|2.0424
|2.0425
|2.0449
|1137
|2007.10.18 10:43
|t/p
|413
|1.00
|2.0449
|2.0425
|2.0449
|250.00
|27208.20
|1138
|2007.10.19 00:00
|expiration
|414
|1.00
|2.0276
|2.0291
|2.0251
|1139
|2007.10.19 00:00
|buy stop
|415
|1.00
|2.0522
|2.0507
|2.0547
|1140
|2007.10.19 00:00
|sell stop
|416
|1.00
|2.0372
|2.0387
|2.0347
|1141
|2007.10.19 15:39
|buy
|415
|1.00
|2.0522
|2.0507
|2.0547
|1142
|2007.10.19 17:28
|s/l
|415
|1.00
|2.0507
|2.0507
|2.0547
|-150.00
|27058.20
|1143
|2007.10.22 00:00
|expiration
|416
|1.00
|2.0372
|2.0387
|2.0347
|1144
|2007.10.22 00:00
|buy stop
|417
|1.00
|2.0546
|2.0531
|2.0571
|1145
|2007.10.22 00:00
|sell stop
|418
|1.00
|2.0397
|2.0412
|2.0372
|1146
|2007.10.22 11:03
|sell
|418
|1.00
|2.0397
|2.0412
|2.0372
|1147
|2007.10.22 11:23
|modify
|418
|1.00
|2.0397
|2.0396
|2.0372
|1148
|2007.10.22 11:32
|t/p
|418
|1.00
|2.0372
|2.0396
|2.0372
|250.00
|27308.20
|1149
|2007.10.23 00:00
|expiration
|417
|1.00
|2.0546
|2.0531
|2.0571
|1150
|2007.10.23 00:00
|buy stop
|419
|1.00
|2.0547
|2.0532
|2.0572
|1151
|2007.10.23 00:00
|sell stop
|420
|1.00
|2.0247
|2.0262
|2.0222
|1152
|2007.10.24 00:00
|expiration
|419
|1.00
|2.0547
|2.0532
|2.0572
|1153
|2007.10.24 00:00
|expiration
|420
|1.00
|2.0247
|2.0262
|2.0222
|1154
|2007.10.24 00:00
|buy stop
|421
|1.00
|2.0526
|2.0511
|2.0551
|1155
|2007.10.24 00:00
|sell stop
|422
|1.00
|2.0294
|2.0309
|2.0269
|1156
|2007.10.25 00:00
|expiration
|421
|1.00
|2.0526
|2.0511
|2.0551
|1157
|2007.10.25 00:00
|expiration
|422
|1.00
|2.0294
|2.0309
|2.0269
|1158
|2007.10.25 00:00
|buy stop
|423
|1.00
|2.0528
|2.0513
|2.0553
|1159
|2007.10.25 00:00
|sell stop
|424
|1.00
|2.0416
|2.0431
|2.0391
|1160
|2007.10.25 11:52
|buy
|423
|1.00
|2.0528
|2.0513
|2.0553
|1161
|2007.10.25 15:21
|modify
|423
|1.00
|2.0528
|2.0529
|2.0553
|1162
|2007.10.25 15:52
|t/p
|423
|1.00
|2.0553
|2.0529
|2.0553
|250.00
|27558.20
|1163
|2007.10.26 00:00
|expiration
|424
|1.00
|2.0416
|2.0431
|2.0391
|1164
|2007.10.26 00:00
|buy stop
|425
|1.00
|2.0563
|2.0548
|2.0588
|1165
|2007.10.26 00:00
|sell stop
|426
|1.00
|2.0440
|2.0455
|2.0415
|1166
|2007.10.26 15:07
|buy
|425
|1.00
|2.0563
|2.0548
|2.0588
|1167
|2007.10.26 21:06
|s/l
|425
|1.00
|2.0548
|2.0548
|2.0588
|-150.00
|27408.20
|1168
|2007.10.29 00:00
|expiration
|426
|1.00
|2.0440
|2.0455
|2.0415
|1169
|2007.10.29 00:00
|buy stop
|427
|1.00
|2.0582
|2.0567
|2.0607
|1170
|2007.10.29 00:00
|sell stop
|428
|1.00
|2.0470
|2.0485
|2.0445
|1171
|2007.10.29 07:49
|buy
|427
|1.00
|2.0582
|2.0567
|2.0607
|1172
|2007.10.29 11:12
|modify
|427
|1.00
|2.0582
|2.0583
|2.0607
|1173
|2007.10.29 11:40
|t/p
|427
|1.00
|2.0607
|2.0583
|2.0607
|250.00
|27658.20
|1174
|2007.10.30 00:00
|expiration
|428
|1.00
|2.0470
|2.0485
|2.0445
|1175
|2007.10.30 00:00
|buy stop
|429
|1.00
|2.0652
|2.0637
|2.0677
|1176
|2007.10.30 00:00
|sell stop
|430
|1.00
|2.0519
|2.0534
|2.0494
|1177
|2007.10.30 11:14
|buy
|429
|1.00
|2.0652
|2.0637
|2.0677
|1178
|2007.10.30 14:29
|modify
|429
|1.00
|2.0652
|2.0653
|2.0677
|1179
|2007.10.30 14:51
|t/p
|429
|1.00
|2.0677
|2.0653
|2.0677
|250.00
|27908.20
|1180
|2007.10.31 00:00
|expiration
|430
|1.00
|2.0519
|2.0534
|2.0494
|1181
|2007.10.31 00:00
|buy stop
|431
|1.00
|2.0713
|2.0698
|2.0738
|1182
|2007.10.31 00:00
|sell stop
|432
|1.00
|2.0555
|2.0570
|2.0530
|1183
|2007.10.31 06:58
|buy
|431
|1.00
|2.0713
|2.0698
|2.0738
|1184
|2007.10.31 07:26
|modify
|431
|1.00
|2.0713
|2.0714
|2.0738
|1185
|2007.10.31 07:41
|t/p
|431
|1.00
|2.0738
|2.0714
|2.0738
|250.00
|28158.20
|1186
|2007.11.01 00:00
|expiration
|432
|1.00
|2.0555
|2.0570
|2.0530
|1187
|2007.11.01 00:00
|buy stop
|433
|1.00
|2.0833
|2.0818
|2.0858
|1188
|2007.11.01 00:00
|sell stop
|434
|1.00
|2.0661
|2.0676
|2.0636
|1189
|2007.11.01 00:50
|buy
|433
|1.00
|2.0833
|2.0818
|2.0858
|1190
|2007.11.01 01:24
|modify
|433
|1.00
|2.0833
|2.0834
|2.0858
|1191
|2007.11.01 01:43
|t/p
|433
|1.00
|2.0858
|2.0834
|2.0858
|250.00
|28408.20
|1192
|2007.11.02 00:00
|expiration
|434
|1.00
|2.0661
|2.0676
|2.0636
|1193
|2007.11.02 00:00
|buy stop
|435
|1.00
|2.0884
|2.0869
|2.0909
|1194
|2007.11.02 00:00
|sell stop
|436
|1.00
|2.0745
|2.0760
|2.0720
|1195
|2007.11.02 15:00
|buy
|435
|1.00
|2.0884
|2.0869
|2.0909
|1196
|2007.11.02 15:41
|modify
|435
|1.00
|2.0884
|2.0885
|2.0909
|1197
|2007.11.02 17:16
|s/l
|435
|1.00
|2.0885
|2.0885
|2.0909
|10.00
|28418.20
|1198
|2007.11.04 00:00
|expiration
|436
|1.00
|2.0745
|2.0760
|2.0720
|1199
|2007.11.04 00:00
|buy stop
|437
|1.00
|2.0913
|2.0898
|2.0938
|1200
|2007.11.04 00:00
|sell stop
|438
|1.00
|2.0755
|2.0770
|2.0730
|1201
|2007.11.05 00:00
|expiration
|437
|1.00
|2.0913
|2.0898
|2.0938
|1202
|2007.11.05 00:00
|expiration
|438
|1.00
|2.0755
|2.0770
|2.0730
|1203
|2007.11.05 00:00
|buy stop
|439
|1.00
|2.0904
|2.0889
|2.0929
|1204
|2007.11.05 00:00
|sell stop
|440
|1.00
|2.0881
|2.0896
|2.0856
|1205
|2007.11.05 02:11
|sell
|440
|1.00
|2.0881
|2.0896
|2.0856
|1206
|2007.11.05 05:43
|s/l
|440
|1.00
|2.0896
|2.0896
|2.0856
|-150.00
|28268.20
|1207
|2007.11.06 00:00
|expiration
|439
|1.00
|2.0904
|2.0889
|2.0929
|1208
|2007.11.06 00:00
|buy stop
|441
|1.00
|2.0903
|2.0888
|2.0928
|1209
|2007.11.06 00:00
|sell stop
|442
|1.00
|2.0771
|2.0786
|2.0746
|1210
|2007.11.06 15:33
|buy
|441
|1.00
|2.0903
|2.0888
|2.0928
|1211
|2007.11.06 17:34
|s/l
|441
|1.00
|2.0888
|2.0888
|2.0928
|-150.00
|28118.20
|1212
|2007.11.07 00:00
|expiration
|442
|1.00
|2.0771
|2.0786
|2.0746
|1213
|2007.11.07 00:00
|buy stop
|443
|1.00
|2.0915
|2.0900
|2.0940
|1214
|2007.11.07 00:00
|sell stop
|444
|1.00
|2.0792
|2.0807
|2.0767
|1215
|2007.11.07 06:59
|buy
|443
|1.00
|2.0915
|2.0900
|2.0940
|1216
|2007.11.07 07:19
|modify
|443
|1.00
|2.0915
|2.0916
|2.0940
|1217
|2007.11.07 07:30
|t/p
|443
|1.00
|2.0940
|2.0916
|2.0940
|250.00
|28368.20
|1218
|2007.11.08 00:00
|expiration
|444
|1.00
|2.0792
|2.0807
|2.0767
|1219
|2007.11.08 00:00
|buy stop
|445
|1.00
|2.1081
|2.1066
|2.1106
|1220
|2007.11.08 00:00
|sell stop
|446
|1.00
|2.0848
|2.0863
|2.0823
|1221
|2007.11.08 11:41
|buy
|445
|1.00
|2.1081
|2.1066
|2.1106
|1222
|2007.11.08 15:00
|modify
|445
|1.00
|2.1081
|2.1082
|2.1106
|1223
|2007.11.08 15:21
|t/p
|445
|1.00
|2.1106
|2.1082
|2.1106
|250.00
|28618.20
|1224
|2007.11.09 00:00
|expiration
|446
|1.00
|2.0848
|2.0863
|2.0823
|1225
|2007.11.09 00:00
|buy stop
|447
|1.00
|2.1126
|2.1111
|2.1151
|1226
|2007.11.09 00:00
|sell stop
|448
|1.00
|2.0972
|2.0987
|2.0947
|1227
|2007.11.09 01:34
|buy
|447
|1.00
|2.1126
|2.1111
|2.1151
|1228
|2007.11.09 03:46
|s/l
|447
|1.00
|2.1111
|2.1111
|2.1151
|-150.00
|28468.20
|1229
|2007.11.09 14:30
|sell
|448
|1.00
|2.0972
|2.0987
|2.0947
|1230
|2007.11.09 14:48
|modify
|448
|1.00
|2.0972
|2.0971
|2.0947
|1231
|2007.11.09 14:56
|t/p
|448
|1.00
|2.0947
|2.0971
|2.0947
|250.00
|28718.20
|1232
|2007.11.11 00:00
|buy stop
|449
|1.00
|2.1171
|2.1156
|2.1196
|1233
|2007.11.11 00:00
|sell stop
|450
|1.00
|2.0845
|2.0860
|2.0820
|1234
|2007.11.11 06:59
|sell
|450
|1.00
|2.0845
|2.0860
|2.0820
|1235
|2007.11.11 11:17
|modify
|450
|1.00
|2.0845
|2.0844
|2.0820
|1236
|2007.11.11 14:31
|t/p
|450
|1.00
|2.0820
|2.0844
|2.0820
|250.00
|28968.20
|1237
|2007.11.12 00:00
|expiration
|449
|1.00
|2.1171
|2.1156
|2.1196
|1238
|2007.11.12 00:00
|buy stop
|451
|1.00
|2.0867
|2.0852
|2.0892
|1239
|2007.11.12 00:00
|sell stop
|452
|1.00
|2.0787
|2.0802
|2.0762
|1240
|2007.11.12 05:43
|buy
|451
|1.00
|2.0867
|2.0852
|2.0892
|1241
|2007.11.12 06:15
|s/l
|451
|1.00
|2.0852
|2.0852
|2.0892
|-150.00
|28818.20
|1242
|2007.11.12 07:15
|sell
|452
|1.00
|2.0787
|2.0802
|2.0762
|1243
|2007.11.12 07:32
|modify
|452
|1.00
|2.0787
|2.0786
|2.0762
|1244
|2007.11.12 07:40
|t/p
|452
|1.00
|2.0762
|2.0786
|2.0762
|250.00
|29068.20
|1245
|2007.11.13 00:00
|buy stop
|453
|1.00
|2.0880
|2.0865
|2.0905
|1246
|2007.11.13 00:00
|sell stop
|454
|1.00
|2.0512
|2.0527
|2.0487
|1247
|2007.11.14 00:00
|expiration
|453
|1.00
|2.0880
|2.0865
|2.0905
|1248
|2007.11.14 00:00
|expiration
|454
|1.00
|2.0512
|2.0527
|2.0487
|1249
|2007.11.14 00:00
|buy stop
|455
|1.00
|2.0770
|2.0755
|2.0795
|1250
|2007.11.14 00:00
|sell stop
|456
|1.00
|2.0516
|2.0531
|2.0491
|1251
|2007.11.14 00:37
|buy
|455
|1.00
|2.0770
|2.0755
|2.0795
|1252
|2007.11.14 01:00
|modify
|455
|1.00
|2.0770
|2.0771
|2.0795
|1253
|2007.11.14 01:13
|t/p
|455
|1.00
|2.0795
|2.0771
|2.0795
|250.00
|29318.20
|1254
|2007.11.14 15:43
|sell
|456
|1.00
|2.0516
|2.0531
|2.0491
|1255
|2007.11.14 16:40
|s/l
|456
|1.00
|2.0531
|2.0531
|2.0491
|-150.00
|29168.20
|1256
|2007.11.15 00:00
|buy stop
|457
|1.00
|2.0867
|2.0852
|2.0892
|1257
|2007.11.15 00:00
|sell stop
|458
|1.00
|2.0498
|2.0513
|2.0473
|1258
|2007.11.15 11:32
|sell
|458
|1.00
|2.0498
|2.0513
|2.0473
|1259
|2007.11.15 14:32
|modify
|458
|1.00
|2.0498
|2.0497
|2.0473
|1260
|2007.11.15 14:42
|t/p
|458
|1.00
|2.0473
|2.0497
|2.0473
|250.00
|29418.20
|1261
|2007.11.16 00:00
|expiration
|457
|1.00
|2.0867
|2.0852
|2.0892
|1262
|2007.11.16 00:00
|buy stop
|459
|1.00
|2.0628
|2.0613
|2.0653
|1263
|2007.11.16 00:00
|sell stop
|460
|1.00
|2.0407
|2.0422
|2.0382
|1264
|2007.11.16 00:50
|sell
|460
|1.00
|2.0407
|2.0422
|2.0382
|1265
|2007.11.16 01:20
|modify
|460
|1.00
|2.0407
|2.0406
|2.0382
|1266
|2007.11.16 01:37
|t/p
|460
|1.00
|2.0382
|2.0406
|2.0382
|250.00
|29668.20
|1267
|2007.11.18 00:00
|expiration
|459
|1.00
|2.0628
|2.0613
|2.0653
|1268
|2007.11.18 00:00
|buy stop
|461
|1.00
|2.0557
|2.0542
|2.0582
|1269
|2007.11.18 00:00
|sell stop
|462
|1.00
|2.0341
|2.0356
|2.0316
|1270
|2007.11.19 00:00
|expiration
|461
|1.00
|2.0557
|2.0542
|2.0582
|1271
|2007.11.19 00:00
|expiration
|462
|1.00
|2.0341
|2.0356
|2.0316
|1272
|2007.11.19 00:00
|buy stop
|463
|1.00
|2.0554
|2.0539
|2.0579
|1273
|2007.11.19 00:00
|sell stop
|464
|1.00
|2.0523
|2.0538
|2.0498
|1274
|2007.11.19 01:29
|buy
|463
|1.00
|2.0554
|2.0539
|2.0579
|1275
|2007.11.19 07:09
|s/l
|463
|1.00
|2.0539
|2.0539
|2.0579
|-150.00
|29518.20
|1276
|2007.11.19 07:53
|sell
|464
|1.00
|2.0523
|2.0538
|2.0498
|1277
|2007.11.19 11:20
|modify
|464
|1.00
|2.0523
|2.0522
|2.0498
|1278
|2007.11.19 11:44
|t/p
|464
|1.00
|2.0498
|2.0522
|2.0498
|250.00
|29768.20
|1279
|2007.11.20 00:00
|buy stop
|465
|1.00
|2.0575
|2.0560
|2.0600
|1280
|2007.11.20 00:00
|sell stop
|466
|1.00
|2.0440
|2.0455
|2.0415
|1281
|2007.11.20 10:40
|buy
|465
|1.00
|2.0575
|2.0560
|2.0600
|1282
|2007.11.20 11:02
|modify
|465
|1.00
|2.0575
|2.0576
|2.0600
|1283
|2007.11.20 11:14
|t/p
|465
|1.00
|2.0600
|2.0576
|2.0600
|250.00
|30018.20
|1284
|2007.11.21 00:00
|expiration
|466
|1.00
|2.0440
|2.0455
|2.0415
|1285
|2007.11.21 00:00
|buy stop
|467
|1.00
|2.0692
|2.0677
|2.0717
|1286
|2007.11.21 00:00
|sell stop
|468
|1.00
|2.0445
|2.0460
|2.0420
|1287
|2007.11.21 05:24
|buy
|467
|1.00
|2.0692
|2.0677
|2.0717
|1288
|2007.11.21 06:36
|s/l
|467
|1.00
|2.0677
|2.0677
|2.0717
|-150.00
|29868.20
|1289
|2007.11.22 00:00
|expiration
|468
|1.00
|2.0445
|2.0460
|2.0420
|1290
|2007.11.22 00:00
|buy stop
|469
|1.00
|2.0707
|2.0692
|2.0732
|1291
|2007.11.22 00:00
|sell stop
|470
|1.00
|2.0516
|2.0531
|2.0491
|1292
|2007.11.23 00:00
|expiration
|469
|1.00
|2.0707
|2.0692
|2.0732
|1293
|2007.11.23 00:00
|expiration
|470
|1.00
|2.0516
|2.0531
|2.0491
|1294
|2007.11.23 00:00
|buy stop
|471
|1.00
|2.0693
|2.0678
|2.0718
|1295
|2007.11.23 00:00
|sell stop
|472
|1.00
|2.0575
|2.0590
|2.0550
|1296
|2007.11.23 01:04
|buy
|471
|1.00
|2.0693
|2.0678
|2.0718
|1297
|2007.11.23 01:22
|modify
|471
|1.00
|2.0693
|2.0694
|2.0718
|1298
|2007.11.23 01:32
|t/p
|471
|1.00
|2.0718
|2.0694
|2.0718
|250.00
|30118.20
|1299
|2007.11.23 14:54
|sell
|472
|1.00
|2.0575
|2.0590
|2.0550
|1300
|2007.11.23 15:13
|modify
|472
|1.00
|2.0575
|2.0574
|2.0550
|1301
|2007.11.23 15:24
|t/p
|472
|1.00
|2.0550
|2.0574
|2.0550
|250.00
|30368.20
|1302
|2007.11.25 00:00
|buy stop
|473
|1.00
|2.0772
|2.0757
|2.0797
|1303
|2007.11.25 00:00
|sell stop
|474
|1.00
|2.0507
|2.0522
|2.0482
|1304
|2007.11.26 00:00
|expiration
|473
|1.00
|2.0772
|2.0757
|2.0797
|1305
|2007.11.26 00:00
|expiration
|474
|1.00
|2.0507
|2.0522
|2.0482
|1306
|2007.11.26 00:00
|buy stop
|475
|1.00
|2.0628
|2.0613
|2.0653
|1307
|2007.11.26 00:00
|sell stop
|476
|1.00
|2.0592
|2.0607
|2.0567
|1308
|2007.11.26 02:00
|buy
|475
|1.00
|2.0628
|2.0613
|2.0653
|1309
|2007.11.26 05:50
|s/l
|475
|1.00
|2.0613
|2.0613
|2.0653
|-150.00
|30218.20
|1310
|2007.11.27 00:00
|expiration
|476
|1.00
|2.0592
|2.0607
|2.0567
|1311
|2007.11.27 00:00
|buy stop
|477
|1.00
|2.0747
|2.0732
|2.0772
|1312
|2007.11.27 00:00
|sell stop
|478
|1.00
|2.0603
|2.0618
|2.0578
|1313
|2007.11.27 01:51
|buy
|477
|1.00
|2.0747
|2.0732
|2.0772
|1314
|2007.11.27 07:04
|s/l
|477
|1.00
|2.0732
|2.0732
|2.0772
|-150.00
|30068.20
|1315
|2007.11.28 00:00
|expiration
|478
|1.00
|2.0603
|2.0618
|2.0578
|1316
|2007.11.28 00:00
|buy stop
|479
|1.00
|2.0766
|2.0751
|2.0791
|1317
|2007.11.28 00:00
|sell stop
|480
|1.00
|2.0630
|2.0645
|2.0605
|1318
|2007.11.28 01:02
|sell
|480
|1.00
|2.0630
|2.0645
|2.0605
|1319
|2007.11.28 01:32
|modify
|480
|1.00
|2.0630
|2.0629
|2.0605
|1320
|2007.11.28 03:32
|s/l
|480
|1.00
|2.0629
|2.0629
|2.0605
|10.00
|30078.20
|1321
|2007.11.28 11:43
|buy
|479
|1.00
|2.0766
|2.0751
|2.0791
|1322
|2007.11.28 13:00
|s/l
|479
|1.00
|2.0751
|2.0751
|2.0791
|-150.00
|29928.20
|1323
|2007.11.29 00:00
|buy stop
|481
|1.00
|2.0843
|2.0828
|2.0868
|1324
|2007.11.29 00:00
|sell stop
|482
|1.00
|2.0572
|2.0587
|2.0547
|1325
|2007.11.30 00:00
|expiration
|481
|1.00
|2.0843
|2.0828
|2.0868
|1326
|2007.11.30 00:00
|expiration
|482
|1.00
|2.0572
|2.0587
|2.0547
|1327
|2007.11.30 00:00
|buy stop
|483
|1.00
|2.0808
|2.0793
|2.0833
|1328
|2007.11.30 00:00
|sell stop
|484
|1.00
|2.0583
|2.0598
|2.0558
|1329
|2007.11.30 14:35
|sell
|484
|1.00
|2.0583
|2.0598
|2.0558
|1330
|2007.11.30 15:01
|modify
|484
|1.00
|2.0583
|2.0582
|2.0558
|1331
|2007.11.30 15:14
|t/p
|484
|1.00
|2.0558
|2.0582
|2.0558
|250.00
|30178.20
|1332
|2007.12.02 00:00
|expiration
|483
|1.00
|2.0808
|2.0793
|2.0833
|1333
|2007.12.02 00:00
|buy stop
|485
|1.00
|2.0710
|2.0695
|2.0735
|1334
|2007.12.02 00:00
|sell stop
|486
|1.00
|2.0523
|2.0538
|2.0498
|1335
|2007.12.03 00:00
|expiration
|485
|1.00
|2.0710
|2.0695
|2.0735
|1336
|2007.12.03 00:00
|expiration
|486
|1.00
|2.0523
|2.0538
|2.0498
|1337
|2007.12.03 00:00
|buy stop
|487
|1.00
|2.0579
|2.0564
|2.0604
|1338
|2007.12.03 00:00
|sell stop
|488
|1.00
|2.0534
|2.0549
|2.0509
|1339
|2007.12.03 05:07
|sell
|488
|1.00
|2.0534
|2.0549
|2.0509
|1340
|2007.12.03 06:36
|s/l
|488
|1.00
|2.0549
|2.0549
|2.0509
|-150.00
|30028.20
|1341
|2007.12.03 07:27
|buy
|487
|1.00
|2.0579
|2.0564
|2.0604
|1342
|2007.12.03 10:28
|modify
|487
|1.00
|2.0579
|2.0580
|2.0604
|1343
|2007.12.03 10:49
|t/p
|487
|1.00
|2.0604
|2.0580
|2.0604
|250.00
|30278.20
|1344
|2007.12.04 00:00
|buy stop
|489
|1.00
|2.0688
|2.0673
|2.0713
|1345
|2007.12.04 00:00
|sell stop
|490
|1.00
|2.0513
|2.0528
|2.0488
|1346
|2007.12.05 00:00
|expiration
|489
|1.00
|2.0688
|2.0673
|2.0713
|1347
|2007.12.05 00:00
|expiration
|490
|1.00
|2.0513
|2.0528
|2.0488
|1348
|2007.12.05 00:00
|buy stop
|491
|1.00
|2.0683
|2.0668
|2.0708
|1349
|2007.12.05 00:00
|sell stop
|492
|1.00
|2.0549
|2.0564
|2.0524
|1350
|2007.12.05 00:53
|sell
|492
|1.00
|2.0549
|2.0564
|2.0524
|1351
|2007.12.05 01:14
|modify
|492
|1.00
|2.0549
|2.0548
|2.0524
|1352
|2007.12.05 01:25
|t/p
|492
|1.00
|2.0524
|2.0548
|2.0524
|250.00
|30528.20
|1353
|2007.12.06 00:00
|expiration
|491
|1.00
|2.0683
|2.0668
|2.0708
|1354
|2007.12.06 00:00
|buy stop
|493
|1.00
|2.0606
|2.0591
|2.0631
|1355
|2007.12.06 00:00
|sell stop
|494
|1.00
|2.0235
|2.0250
|2.0210
|1356
|2007.12.06 11:30
|sell
|494
|1.00
|2.0235
|2.0250
|2.0210
|1357
|2007.12.06 14:41
|modify
|494
|1.00
|2.0235
|2.0234
|2.0210
|1358
|2007.12.06 14:57
|t/p
|494
|1.00
|2.0210
|2.0234
|2.0210
|250.00
|30778.20
|1359
|2007.12.07 00:00
|expiration
|493
|1.00
|2.0606
|2.0591
|2.0631
|1360
|2007.12.07 00:00
|buy stop
|495
|1.00
|2.0322
|2.0307
|2.0347
|1361
|2007.12.07 00:00
|sell stop
|496
|1.00
|2.0170
|2.0185
|2.0145
|1362
|2007.12.07 14:44
|buy
|495
|1.00
|2.0322
|2.0307
|2.0347
|1363
|2007.12.07 15:31
|modify
|495
|1.00
|2.0322
|2.0323
|2.0347
|1364
|2007.12.07 17:52
|s/l
|495
|1.00
|2.0323
|2.0323
|2.0347
|10.00
|30788.20
|1365
|2007.12.09 00:00
|expiration
|496
|1.00
|2.0170
|2.0185
|2.0145
|1366
|2007.12.09 00:00
|buy stop
|497
|1.00
|2.0356
|2.0341
|2.0381
|1367
|2007.12.09 00:00
|sell stop
|498
|1.00
|2.0211
|2.0226
|2.0186
|1368
|2007.12.10 00:00
|expiration
|497
|1.00
|2.0356
|2.0341
|2.0381
|1369
|2007.12.10 00:00
|expiration
|498
|1.00
|2.0211
|2.0226
|2.0186
|1370
|2007.12.10 00:00
|buy stop
|499
|1.00
|2.0335
|2.0320
|2.0360
|1371
|2007.12.10 00:00
|sell stop
|500
|1.00
|2.0291
|2.0306
|2.0266
|1372
|2007.12.10 02:59
|buy
|499
|1.00
|2.0335
|2.0320
|2.0360
|1373
|2007.12.10 05:05
|s/l
|499
|1.00
|2.0320
|2.0320
|2.0360
|-150.00
|30638.20
|1374
|2007.12.11 00:00
|expiration
|500
|1.00
|2.0291
|2.0306
|2.0266
|1375
|2007.12.11 00:00
|buy stop
|501
|1.00
|2.0498
|2.0483
|2.0523
|1376
|2007.12.11 00:00
|sell stop
|502
|1.00
|2.0296
|2.0311
|2.0271
|1377
|2007.12.11 01:28
|buy
|501
|1.00
|2.0498
|2.0483
|2.0523
|1378
|2007.12.11 05:28
|modify
|501
|1.00
|2.0498
|2.0499
|2.0523
|1379
|2007.12.11 06:30
|s/l
|501
|1.00
|2.0499
|2.0499
|2.0523
|10.00
|30648.20
|1380
|2007.12.12 00:00
|expiration
|502
|1.00
|2.0296
|2.0311
|2.0271
|1381
|2007.12.12 00:00
|buy stop
|503
|1.00
|2.0529
|2.0514
|2.0554
|1382
|2007.12.12 00:00
|sell stop
|504
|1.00
|2.0318
|2.0333
|2.0293
|1383
|2007.12.12 14:44
|buy
|503
|1.00
|2.0529
|2.0514
|2.0554
|1384
|2007.12.12 15:09
|modify
|503
|1.00
|2.0529
|2.0530
|2.0554
|1385
|2007.12.12 15:20
|t/p
|503
|1.00
|2.0554
|2.0530
|2.0554
|250.00
|30898.20
|1386
|2007.12.13 00:00
|expiration
|504
|1.00
|2.0318
|2.0333
|2.0293
|1387
|2007.12.13 00:00
|buy stop
|505
|1.00
|2.0587
|2.0572
|2.0612
|1388
|2007.12.13 00:00
|sell stop
|506
|1.00
|2.0330
|2.0345
|2.0305
|1389
|2007.12.14 00:00
|expiration
|505
|1.00
|2.0587
|2.0572
|2.0612
|1390
|2007.12.14 00:00
|expiration
|506
|1.00
|2.0330
|2.0345
|2.0305
|1391
|2007.12.14 00:00
|buy stop
|507
|1.00
|2.0493
|2.0478
|2.0518
|1392
|2007.12.14 00:00
|sell stop
|508
|1.00
|2.0330
|2.0345
|2.0305
|1393
|2007.12.14 10:32
|sell
|508
|1.00
|2.0330
|2.0345
|2.0305
|1394
|2007.12.14 10:50
|modify
|508
|1.00
|2.0330
|2.0329
|2.0305
|1395
|2007.12.14 10:59
|t/p
|508
|1.00
|2.0305
|2.0329
|2.0305
|250.00
|31148.20
|1396
|2007.12.16 00:00
|expiration
|507
|1.00
|2.0493
|2.0478
|2.0518
|1397
|2007.12.16 00:00
|buy stop
|509
|1.00
|2.0456
|2.0441
|2.0481
|1398
|2007.12.16 00:00
|sell stop
|510
|1.00
|2.0134
|2.0149
|2.0109
|1399
|2007.12.17 00:00
|expiration
|509
|1.00
|2.0456
|2.0441
|2.0481
|1400
|2007.12.17 00:00
|expiration
|510
|1.00
|2.0134
|2.0149
|2.0109
|1401
|2007.12.17 00:00
|buy stop
|511
|1.00
|2.0176
|2.0161
|2.0201
|1402
|2007.12.17 00:00
|sell stop
|512
|1.00
|2.0132
|2.0147
|2.0107
|1403
|2007.12.17 01:05
|sell
|512
|1.00
|2.0132
|2.0147
|2.0107
|1404
|2007.12.17 01:46
|modify
|512
|1.00
|2.0132
|2.0131
|2.0107
|1405
|2007.12.17 05:26
|t/p
|512
|1.00
|2.0107
|2.0131
|2.0107
|250.00
|31398.20
|1406
|2007.12.17 11:00
|buy
|511
|1.00
|2.0176
|2.0161
|2.0201
|1407
|2007.12.17 11:43
|modify
|511
|1.00
|2.0176
|2.0177
|2.0201
|1408
|2007.12.17 14:44
|t/p
|511
|1.00
|2.0201
|2.0177
|2.0201
|250.00
|31648.20
|1409
|2007.12.18 00:00
|buy stop
|513
|1.00
|2.0238
|2.0223
|2.0263
|1410
|2007.12.18 00:00
|sell stop
|514
|1.00
|2.0090
|2.0105
|2.0065
|1411
|2007.12.19 00:00
|expiration
|513
|1.00
|2.0238
|2.0223
|2.0263
|1412
|2007.12.19 00:00
|expiration
|514
|1.00
|2.0090
|2.0105
|2.0065
|1413
|2007.12.19 00:00
|buy stop
|515
|1.00
|2.0235
|2.0220
|2.0260
|1414
|2007.12.19 00:00
|sell stop
|516
|1.00
|2.0100
|2.0115
|2.0075
|1415
|2007.12.19 07:48
|sell
|516
|1.00
|2.0100
|2.0115
|2.0075
|1416
|2007.12.19 08:58
|s/l
|516
|1.00
|2.0115
|2.0115
|2.0075
|-150.00
|31498.20
|1417
|2007.12.20 00:00
|expiration
|515
|1.00
|2.0235
|2.0220
|2.0260
|1418
|2007.12.20 00:00
|buy stop
|517
|1.00
|2.0206
|2.0191
|2.0231
|1419
|2007.12.20 00:00
|sell stop
|518
|1.00
|1.9917
|1.9932
|1.9892
|1420
|2007.12.20 10:35
|sell
|518
|1.00
|1.9917
|1.9932
|1.9892
|1421
|2007.12.20 11:08
|modify
|518
|1.00
|1.9917
|1.9916
|1.9892
|1422
|2007.12.20 11:26
|t/p
|518
|1.00
|1.9892
|1.9916
|1.9892
|250.00
|31748.20
|1423
|2007.12.21 00:00
|expiration
|517
|1.00
|2.0206
|2.0191
|2.0231
|1424
|2007.12.21 00:00
|buy stop
|519
|1.00
|1.9995
|1.9980
|2.0020
|1425
|2007.12.21 00:00
|sell stop
|520
|1.00
|1.9798
|1.9813
|1.9773
|1426
|2007.12.23 00:00
|expiration
|519
|1.00
|1.9995
|1.9980
|2.0020
|1427
|2007.12.23 00:00
|expiration
|520
|1.00
|1.9798
|1.9813
|1.9773
|1428
|2007.12.23 00:00
|buy stop
|521
|1.00
|1.9902
|1.9887
|1.9927
|1429
|2007.12.23 00:00
|sell stop
|522
|1.00
|1.9797
|1.9812
|1.9772
|1430
|2007.12.24 00:00
|expiration
|521
|1.00
|1.9902
|1.9887
|1.9927
|1431
|2007.12.24 00:00
|expiration
|522
|1.00
|1.9797
|1.9812
|1.9772
|1432
|2007.12.24 00:00
|buy stop
|523
|1.00
|1.9853
|1.9838
|1.9878
|1433
|2007.12.24 00:00
|sell stop
|524
|1.00
|1.9824
|1.9839
|1.9799
|1434
|2007.12.24 07:12
|sell
|524
|1.00
|1.9824
|1.9839
|1.9799
|1435
|2007.12.24 10:47
|modify
|524
|1.00
|1.9824
|1.9823
|1.9799
|1436
|2007.12.24 11:23
|t/p
|524
|1.00
|1.9799
|1.9823
|1.9799
|250.00
|31998.20
|1437
|2007.12.26 00:00
|expiration
|523
|1.00
|1.9853
|1.9838
|1.9878
|1438
|2007.12.26 00:00
|buy stop
|525
|1.00
|1.9855
|1.9840
|1.9880
|1439
|2007.12.26 00:00
|sell stop
|526
|1.00
|1.9744
|1.9759
|1.9719
|1440
|2007.12.27 00:00
|expiration
|525
|1.00
|1.9855
|1.9840
|1.9880
|1441
|2007.12.27 00:00
|expiration
|526
|1.00
|1.9744
|1.9759
|1.9719
|1442
|2007.12.27 00:00
|buy stop
|527
|1.00
|1.9859
|1.9844
|1.9884
|1443
|2007.12.27 00:00
|sell stop
|528
|1.00
|1.9787
|1.9802
|1.9762
|1444
|2007.12.27 06:52
|buy
|527
|1.00
|1.9859
|1.9844
|1.9884
|1445
|2007.12.27 07:26
|modify
|527
|1.00
|1.9859
|1.9860
|1.9884
|1446
|2007.12.27 07:45
|t/p
|527
|1.00
|1.9884
|1.9860
|1.9884
|250.00
|32248.20
|1447
|2007.12.28 00:00
|expiration
|528
|1.00
|1.9787
|1.9802
|1.9762
|1448
|2007.12.28 00:00
|buy stop
|529
|1.00
|1.9975
|1.9960
|2.0000
|1449
|2007.12.28 00:00
|sell stop
|530
|1.00
|1.9817
|1.9832
|1.9792
|1450
|2007.12.28 10:57
|buy
|529
|1.00
|1.9975
|1.9960
|2.0000
|1451
|2007.12.28 11:39
|modify
|529
|1.00
|1.9975
|1.9976
|2.0000
|1452
|2007.12.28 14:46
|t/p
|529
|1.00
|2.0000
|1.9976
|2.0000
|250.00
|32498.20
|1453
|2007.12.30 00:00
|expiration
|530
|1.00
|1.9817
|1.9832
|1.9792
|1454
|2007.12.30 00:00
|buy stop
|531
|1.00
|2.0033
|2.0018
|2.0058
|1455
|2007.12.30 00:00
|sell stop
|532
|1.00
|1.9892
|1.9907
|1.9867
|1456
|2007.12.31 00:00
|expiration
|531
|1.00
|2.0033
|2.0018
|2.0058
|1457
|2007.12.31 00:00
|expiration
|532
|1.00
|1.9892
|1.9907
|1.9867
|1458
|2007.12.31 00:00
|buy stop
|533
|1.00
|1.9987
|1.9972
|2.0012
|1459
|2007.12.31 00:00
|sell stop
|534
|1.00
|1.9934
|1.9949
|1.9909
|1460
|2007.12.31 00:10
|buy
|533
|1.00
|1.9987
|1.9972
|2.0012
|1461
|2007.12.31 00:30
|modify
|533
|1.00
|1.9987
|1.9988
|2.0012
|1462
|2007.12.31 00:41
|t/p
|533
|1.00
|2.0012
|1.9988
|2.0012
|250.00
|32748.20
|1463
|2007.12.31 11:35
|sell
|534
|1.00
|1.9934
|1.9949
|1.9909
|1464
|2007.12.31 14:23
|modify
|534
|1.00
|1.9934
|1.9933
|1.9909
|1465
|2007.12.31 14:32
|t/p
|534
|1.00
|1.9909
|1.9933
|1.9909
|250.00
|32998.20
|1466
|2008.01.01 00:00
|buy stop
|535
|1.00
|2.0111
|2.0096
|2.0136
|1467
|2008.01.01 00:00
|sell stop
|536
|1.00
|1.9804
|1.9819
|1.9779
|1468
|2008.01.02 00:00
|expiration
|535
|1.00
|2.0111
|2.0096
|2.0136
|1469
|2008.01.02 00:00
|expiration
|536
|1.00
|1.9804
|1.9819
|1.9779
|1470
|2008.01.02 00:00
|buy stop
|537
|1.00
|1.9879
|1.9864
|1.9904
|1471
|2008.01.02 00:00
|sell stop
|538
|1.00
|1.9856
|1.9871
|1.9831
|1472
|2008.01.02 00:42
|buy
|537
|1.00
|1.9879
|1.9864
|1.9904
|1473
|2008.01.02 05:18
|modify
|537
|1.00
|1.9879
|1.9880
|1.9904
|1474
|2008.01.02 06:37
|s/l
|537
|1.00
|1.9880
|1.9880
|1.9904
|10.00
|33008.20
|1475
|2008.01.02 07:30
|sell
|538
|1.00
|1.9856
|1.9871
|1.9831
|1476
|2008.01.02 10:55
|modify
|538
|1.00
|1.9856
|1.9855
|1.9831
|1477
|2008.01.02 11:17
|t/p
|538
|1.00
|1.9831
|1.9855
|1.9831
|250.00
|33258.20
|1478
|2008.01.03 00:00
|buy stop
|539
|1.00
|1.9908
|1.9893
|1.9933
|1479
|2008.01.03 00:00
|sell stop
|540
|1.00
|1.9764
|1.9779
|1.9739
|1480
|2008.01.03 11:24
|sell
|540
|1.00
|1.9764
|1.9779
|1.9739
|1481
|2008.01.03 14:33
|modify
|540
|1.00
|1.9764
|1.9763
|1.9739
|1482
|2008.01.03 14:51
|t/p
|540
|1.00
|1.9739
|1.9763
|1.9739
|250.00
|33508.20
|1483
|2008.01.04 00:00
|expiration
|539
|1.00
|1.9908
|1.9893
|1.9933
|1484
|2008.01.04 00:00
|buy stop
|541
|1.00
|1.9848
|1.9833
|1.9873
|1485
|2008.01.04 00:00
|sell stop
|542
|1.00
|1.9694
|1.9709
|1.9669
|1486
|2008.01.04 01:35
|sell
|542
|1.00
|1.9694
|1.9709
|1.9669
|1487
|2008.01.04 05:41
|modify
|542
|1.00
|1.9694
|1.9693
|1.9669
|1488
|2008.01.04 06:23
|s/l
|542
|1.00
|1.9693
|1.9693
|1.9669
|10.00
|33518.20
|1489
|2008.01.04 15:47
|buy
|541
|1.00
|1.9848
|1.9833
|1.9873
|1490
|2008.01.04 16:54
|s/l
|541
|1.00
|1.9833
|1.9833
|1.9873
|-150.00
|33368.20
|1491
|2008.01.06 00:00
|buy stop
|543
|1.00
|1.9859
|1.9844
|1.9884
|1492
|2008.01.06 00:00
|sell stop
|544
|1.00
|1.9663
|1.9678
|1.9638
|1493
|2008.01.07 00:00
|expiration
|543
|1.00
|1.9859
|1.9844
|1.9884
|1494
|2008.01.07 00:00
|expiration
|544
|1.00
|1.9663
|1.9678
|1.9638
|1495
|2008.01.07 00:00
|buy stop
|545
|1.00
|1.9763
|1.9748
|1.9788
|1496
|2008.01.07 00:00
|sell stop
|546
|1.00
|1.9725
|1.9740
|1.9700
|1497
|2008.01.07 07:26
|sell
|546
|1.00
|1.9725
|1.9740
|1.9700
|1498
|2008.01.07 10:57
|modify
|546
|1.00
|1.9725
|1.9724
|1.9700
|1499
|2008.01.07 11:26
|t/p
|546
|1.00
|1.9700
|1.9724
|1.9700
|250.00
|33618.20
|1500
|2008.01.08 00:00
|expiration
|545
|1.00
|1.9763
|1.9748
|1.9788
|1501
|2008.01.08 00:00
|buy stop
|547
|1.00
|1.9766
|1.9751
|1.9791
|1502
|2008.01.08 00:00
|sell stop
|548
|1.00
|1.9642
|1.9657
|1.9617
|1503
|2008.01.08 11:11
|buy
|547
|1.00
|1.9766
|1.9751
|1.9791
|1504
|2008.01.08 11:44
|modify
|547
|1.00
|1.9766
|1.9767
|1.9791
|1505
|2008.01.08 14:40
|t/p
|547
|1.00
|1.9791
|1.9767
|1.9791
|250.00
|33868.20
|1506
|2008.01.09 00:00
|expiration
|548
|1.00
|1.9642
|1.9657
|1.9617
|1507
|2008.01.09 00:00
|buy stop
|549
|1.00
|1.9838
|1.9823
|1.9863
|1508
|2008.01.09 00:00
|sell stop
|550
|1.00
|1.9655
|1.9670
|1.9630
|1509
|2008.01.09 11:14
|sell
|550
|1.00
|1.9655
|1.9670
|1.9630
|1510
|2008.01.09 11:40
|modify
|550
|1.00
|1.9655
|1.9654
|1.9630
|1511
|2008.01.09 14:23
|t/p
|550
|1.00
|1.9630
|1.9654
|1.9630
|250.00
|34118.20
|1512
|2008.01.10 00:00
|expiration
|549
|1.00
|1.9838
|1.9823
|1.9863
|1513
|2008.01.10 00:00
|buy stop
|551
|1.00
|1.9774
|1.9759
|1.9799
|1514
|2008.01.10 00:00
|sell stop
|552
|1.00
|1.9542
|1.9557
|1.9517
|1515
|2008.01.10 05:38
|sell
|552
|1.00
|1.9542
|1.9557
|1.9517
|1516
|2008.01.10 06:25
|s/l
|552
|1.00
|1.9557
|1.9557
|1.9517
|-150.00
|33968.20
|1517
|2008.01.11 00:00
|expiration
|551
|1.00
|1.9774
|1.9759
|1.9799
|1518
|2008.01.11 00:00
|buy stop
|553
|1.00
|1.9679
|1.9664
|1.9704
|1519
|2008.01.11 00:00
|sell stop
|554
|1.00
|1.9530
|1.9545
|1.9505
|1520
|2008.01.11 14:30
|sell
|554
|1.00
|1.9530
|1.9545
|1.9505
|1521
|2008.01.11 14:56
|modify
|554
|1.00
|1.9530
|1.9529
|1.9505
|1522
|2008.01.11 15:11
|t/p
|554
|1.00
|1.9505
|1.9529
|1.9505
|250.00
|34218.20
|1523
|2008.01.13 00:00
|expiration
|553
|1.00
|1.9679
|1.9664
|1.9704
|1524
|2008.01.13 00:00
|buy stop
|555
|1.00
|1.9646
|1.9631
|1.9671
|1525
|2008.01.13 00:00
|sell stop
|556
|1.00
|1.9472
|1.9487
|1.9447
|1526
|2008.01.14 00:00
|expiration
|555
|1.00
|1.9646
|1.9631
|1.9671
|1527
|2008.01.14 00:00
|expiration
|556
|1.00
|1.9472
|1.9487
|1.9447
|1528
|2008.01.14 00:00
|buy stop
|557
|1.00
|1.9607
|1.9592
|1.9632
|1529
|2008.01.14 00:00
|sell stop
|558
|1.00
|1.9564
|1.9579
|1.9539
|1530
|2008.01.14 00:22
|buy
|557
|1.00
|1.9607
|1.9592
|1.9632
|1531
|2008.01.14 01:10
|modify
|557
|1.00
|1.9607
|1.9608
|1.9632
|1532
|2008.01.14 01:33
|t/p
|557
|1.00
|1.9632
|1.9608
|1.9632
|250.00
|34468.20
|1533
|2008.01.14 14:29
|sell
|558
|1.00
|1.9564
|1.9579
|1.9539
|1534
|2008.01.14 15:03
|modify
|558
|1.00
|1.9564
|1.9563
|1.9539
|1535
|2008.01.14 15:22
|t/p
|558
|1.00
|1.9539
|1.9563
|1.9539
|250.00
|34718.20
|1536
|2008.01.15 00:00
|buy stop
|559
|1.00
|1.9657
|1.9642
|1.9682
|1537
|2008.01.15 00:00
|sell stop
|560
|1.00
|1.9519
|1.9534
|1.9494
|1538
|2008.01.15 11:02
|buy
|559
|1.00
|1.9657
|1.9642
|1.9682
|1539
|2008.01.15 11:26
|modify
|559
|1.00
|1.9657
|1.9658
|1.9682
|1540
|2008.01.15 11:39
|t/p
|559
|1.00
|1.9682
|1.9658
|1.9682
|250.00
|34968.20
|1541
|2008.01.16 00:00
|expiration
|560
|1.00
|1.9519
|1.9534
|1.9494
|1542
|2008.01.16 00:00
|buy stop
|561
|1.00
|1.9751
|1.9736
|1.9776
|1543
|2008.01.16 00:00
|sell stop
|562
|1.00
|1.9517
|1.9532
|1.9492
|1544
|2008.01.17 00:00
|expiration
|561
|1.00
|1.9751
|1.9736
|1.9776
|1545
|2008.01.17 00:00
|expiration
|562
|1.00
|1.9517
|1.9532
|1.9492
|1546
|2008.01.17 00:00
|buy stop
|563
|1.00
|1.9730
|1.9715
|1.9755
|1547
|2008.01.17 00:00
|sell stop
|564
|1.00
|1.9517
|1.9532
|1.9492
|1548
|2008.01.17 11:17
|buy
|563
|1.00
|1.9730
|1.9715
|1.9755
|1549
|2008.01.17 14:31
|modify
|563
|1.00
|1.9730
|1.9731
|1.9755
|1550
|2008.01.17 14:44
|t/p
|563
|1.00
|1.9755
|1.9731
|1.9755
|250.00
|35218.20
|1551
|2008.01.18 00:00
|expiration
|564
|1.00
|1.9517
|1.9532
|1.9492
|1552
|2008.01.18 00:00
|buy stop
|565
|1.00
|1.9801
|1.9786
|1.9826
|1553
|2008.01.18 00:00
|sell stop
|566
|1.00
|1.9595
|1.9610
|1.9570
|1554
|2008.01.18 11:38
|sell
|566
|1.00
|1.9595
|1.9610
|1.9570
|1555
|2008.01.18 13:25
|s/l
|566
|1.00
|1.9610
|1.9610
|1.9570
|-150.00
|35068.20
|1556
|2008.01.20 00:00
|expiration
|565
|1.00
|1.9801
|1.9786
|1.9826
|1557
|2008.01.20 00:00
|buy stop
|567
|1.00
|1.9737
|1.9722
|1.9762
|1558
|2008.01.20 00:00
|sell stop
|568
|1.00
|1.9502
|1.9517
|1.9477
|1559
|2008.01.21 00:00
|expiration
|567
|1.00
|1.9737
|1.9722
|1.9762
|1560
|2008.01.21 00:00
|expiration
|568
|1.00
|1.9502
|1.9517
|1.9477
|1561
|2008.01.21 00:00
|buy stop
|569
|1.00
|1.9582
|1.9567
|1.9607
|1562
|2008.01.21 00:00
|sell stop
|570
|1.00
|1.9553
|1.9568
|1.9528
|1563
|2008.01.21 03:14
|sell
|570
|1.00
|1.9553
|1.9568
|1.9528
|1564
|2008.01.21 04:48
|s/l
|570
|1.00
|1.9568
|1.9568
|1.9528
|-150.00
|34918.20
|1565
|2008.01.21 05:33
|buy
|569
|1.00
|1.9582
|1.9567
|1.9607
|1566
|2008.01.21 06:22
|s/l
|569
|1.00
|1.9567
|1.9567
|1.9607
|-150.00
|34768.20
|1567
|2008.01.22 00:00
|buy stop
|571
|1.00
|1.9592
|1.9577
|1.9617
|1568
|2008.01.22 00:00
|sell stop
|572
|1.00
|1.9395
|1.9410
|1.9370
|1569
|2008.01.22 00:25
|sell
|572
|1.00
|1.9395
|1.9410
|1.9370
|1570
|2008.01.22 01:15
|modify
|572
|1.00
|1.9395
|1.9394
|1.9370
|1571
|2008.01.22 01:44
|t/p
|572
|1.00
|1.9370
|1.9394
|1.9370
|250.00
|35018.20
|1572
|2008.01.22 14:57
|buy
|571
|1.00
|1.9592
|1.9577
|1.9617
|1573
|2008.01.22 15:16
|modify
|571
|1.00
|1.9592
|1.9593
|1.9617
|1574
|2008.01.22 15:26
|t/p
|571
|1.00
|1.9617
|1.9593
|1.9617
|250.00
|35268.20
|1575
|2008.01.23 00:00
|buy stop
|573
|1.00
|1.9654
|1.9639
|1.9679
|1576
|2008.01.23 00:00
|sell stop
|574
|1.00
|1.9326
|1.9341
|1.9301
|1577
|2008.01.24 00:00
|expiration
|573
|1.00
|1.9654
|1.9639
|1.9679
|1578
|2008.01.24 00:00
|expiration
|574
|1.00
|1.9326
|1.9341
|1.9301
|1579
|2008.01.24 00:00
|buy stop
|575
|1.00
|1.9643
|1.9628
|1.9668
|1580
|2008.01.24 00:00
|sell stop
|576
|1.00
|1.9454
|1.9469
|1.9429
|1581
|2008.01.24 10:40
|buy
|575
|1.00
|1.9643
|1.9628
|1.9668
|1582
|2008.01.24 11:00
|modify
|575
|1.00
|1.9643
|1.9644
|1.9668
|1583
|2008.01.24 11:11
|t/p
|575
|1.00
|1.9668
|1.9644
|1.9668
|250.00
|35518.20
|1584
|2008.01.25 00:00
|expiration
|576
|1.00
|1.9454
|1.9469
|1.9429
|1585
|2008.01.25 00:00
|buy stop
|577
|1.00
|1.9789
|1.9774
|1.9814
|1586
|2008.01.25 00:00
|sell stop
|578
|1.00
|1.9489
|1.9504
|1.9464
|1587
|2008.01.25 07:36
|buy
|577
|1.00
|1.9789
|1.9774
|1.9814
|1588
|2008.01.25 11:06
|modify
|577
|1.00
|1.9789
|1.9790
|1.9814
|1589
|2008.01.25 11:28
|t/p
|577
|1.00
|1.9814
|1.9790
|1.9814
|250.00
|35768.20
|1590
|2008.01.27 00:00
|expiration
|578
|1.00
|1.9489
|1.9504
|1.9464
|1591
|2008.01.27 00:00
|buy stop
|579
|1.00
|1.9858
|1.9843
|1.9883
|1592
|2008.01.27 00:00
|sell stop
|580
|1.00
|1.9727
|1.9742
|1.9702
|1593
|2008.01.28 00:00
|expiration
|579
|1.00
|1.9858
|1.9843
|1.9883
|1594
|2008.01.28 00:00
|expiration
|580
|1.00
|1.9727
|1.9742
|1.9702
|1595
|2008.01.28 00:00
|buy stop
|581
|1.00
|1.9851
|1.9836
|1.9876
|1596
|2008.01.28 00:00
|sell stop
|582
|1.00
|1.9822
|1.9837
|1.9797
|1597
|2008.01.28 00:12
|sell
|582
|1.00
|1.9822
|1.9837
|1.9797
|1598
|2008.01.28 00:36
|modify
|582
|1.00
|1.9822
|1.9821
|1.9797
|1599
|2008.01.28 00:49
|t/p
|582
|1.00
|1.9797
|1.9821
|1.9797
|250.00
|36018.20
|1600
|2008.01.28 14:29
|buy
|581
|1.00
|1.9851
|1.9836
|1.9876
|1601
|2008.01.28 15:07
|modify
|581
|1.00
|1.9851
|1.9852
|1.9876
|1602
|2008.01.28 15:24
|t/p
|581
|1.00
|1.9876
|1.9852
|1.9876
|250.00
|36268.20
|1603
|2008.01.29 00:00
|buy stop
|583
|1.00
|1.9902
|1.9887
|1.9927
|1604
|2008.01.29 00:00
|sell stop
|584
|1.00
|1.9718
|1.9733
|1.9693
|1605
|2008.01.29 14:31
|buy
|583
|1.00
|1.9902
|1.9887
|1.9927
|1606
|2008.01.29 15:19
|modify
|583
|1.00
|1.9902
|1.9903
|1.9927
|1607
|2008.01.29 15:45
|t/p
|583
|1.00
|1.9927
|1.9903
|1.9927
|250.00
|36518.20
|1608
|2008.01.30 00:00
|expiration
|584
|1.00
|1.9718
|1.9733
|1.9693
|1609
|2008.01.30 00:00
|buy stop
|585
|1.00
|1.9939
|1.9924
|1.9964
|1610
|2008.01.30 00:00
|sell stop
|586
|1.00
|1.9802
|1.9817
|1.9777
|1611
|2008.01.30 01:29
|buy
|585
|1.00
|1.9939
|1.9924
|1.9964
|1612
|2008.01.30 05:22
|modify
|585
|1.00
|1.9939
|1.9940
|1.9964
|1613
|2008.01.30 06:45
|s/l
|585
|1.00
|1.9940
|1.9940
|1.9964
|10.00
|36528.20
|1614
|2008.01.31 00:00
|expiration
|586
|1.00
|1.9802
|1.9817
|1.9777
|1615
|2008.01.31 00:00
|buy stop
|587
|1.00
|1.9969
|1.9954
|1.9994
|1616
|2008.01.31 00:00
|sell stop
|588
|1.00
|1.9826
|1.9841
|1.9801
|1617
|2008.01.31 05:42
|sell
|588
|1.00
|1.9826
|1.9841
|1.9801
|1618
|2008.01.31 06:28
|s/l
|588
|1.00
|1.9841
|1.9841
|1.9801
|-150.00
|36378.20
|1619
|2008.02.01 00:00
|expiration
|587
|1.00
|1.9969
|1.9954
|1.9994
|1620
|2008.02.01 00:00
|buy stop
|589
|1.00
|1.9955
|1.9940
|1.9980
|1621
|2008.02.01 00:00
|sell stop
|590
|1.00
|1.9814
|1.9829
|1.9789
|1622
|2008.02.01 10:43
|sell
|590
|1.00
|1.9814
|1.9829
|1.9789
|1623
|2008.02.01 11:00
|modify
|590
|1.00
|1.9814
|1.9813
|1.9789
|1624
|2008.02.01 11:10
|t/p
|590
|1.00
|1.9789
|1.9813
|1.9789
|250.00
|36628.20
|1625
|2008.02.03 00:00
|expiration
|589
|1.00
|1.9955
|1.9940
|1.9980
|1626
|2008.02.03 00:00
|buy stop
|591
|1.00
|1.9950
|1.9935
|1.9975
|1627
|2008.02.03 00:00
|sell stop
|592
|1.00
|1.9638
|1.9653
|1.9613
|1628
|2008.02.04 00:00
|expiration
|591
|1.00
|1.9950
|1.9935
|1.9975
|1629
|2008.02.04 00:00
|expiration
|592
|1.00
|1.9638
|1.9653
|1.9613
|1630
|2008.02.04 00:00
|buy stop
|593
|1.00
|1.9667
|1.9652
|1.9692
|1631
|2008.02.04 00:00
|sell stop
|594
|1.00
|1.9631
|1.9646
|1.9606
|1632
|2008.02.04 05:35
|sell
|594
|1.00
|1.9631
|1.9646
|1.9606
|1633
|2008.02.04 06:23
|s/l
|594
|1.00
|1.9646
|1.9646
|1.9606
|-150.00
|36478.20
|1634
|2008.02.04 06:56
|buy
|593
|1.00
|1.9667
|1.9652
|1.9692
|1635
|2008.02.04 07:25
|modify
|593
|1.00
|1.9667
|1.9668
|1.9692
|1636
|2008.02.04 07:41
|t/p
|593
|1.00
|1.9692
|1.9668
|1.9692
|250.00
|36728.20
|1637
|2008.02.05 00:00
|buy stop
|595
|1.00
|1.9797
|1.9782
|1.9822
|1638
|2008.02.05 00:00
|sell stop
|596
|1.00
|1.9617
|1.9632
|1.9592
|1639
|2008.02.05 15:29
|sell
|596
|1.00
|1.9617
|1.9632
|1.9592
|1640
|2008.02.05 17:37
|s/l
|596
|1.00
|1.9632
|1.9632
|1.9592
|-150.00
|36578.20
|1641
|2008.02.06 00:00
|expiration
|595
|1.00
|1.9797
|1.9782
|1.9822
|1642
|2008.02.06 00:00
|buy stop
|597
|1.00
|1.9773
|1.9758
|1.9798
|1643
|2008.02.06 00:00
|sell stop
|598
|1.00
|1.9593
|1.9608
|1.9568
|1644
|2008.02.06 11:52
|sell
|598
|1.00
|1.9593
|1.9608
|1.9568
|1645
|2008.02.06 15:01
|modify
|598
|1.00
|1.9593
|1.9592
|1.9568
|1646
|2008.02.06 15:25
|t/p
|598
|1.00
|1.9568
|1.9592
|1.9568
|250.00
|36828.20
|1647
|2008.02.07 00:00
|expiration
|597
|1.00
|1.9773
|1.9758
|1.9798
|1648
|2008.02.07 00:00
|buy stop
|599
|1.00
|1.9672
|1.9657
|1.9697
|1649
|2008.02.07 00:00
|sell stop
|600
|1.00
|1.9542
|1.9557
|1.9517
|1650
|2008.02.07 07:39
|sell
|600
|1.00
|1.9542
|1.9557
|1.9517
|1651
|2008.02.07 09:21
|s/l
|600
|1.00
|1.9557
|1.9557
|1.9517
|-150.00
|36678.20
|1652
|2008.02.08 00:00
|expiration
|599
|1.00
|1.9672
|1.9657
|1.9697
|1653
|2008.02.08 00:00
|buy stop
|601
|1.00
|1.9632
|1.9617
|1.9657
|1654
|2008.02.08 00:00
|sell stop
|602
|1.00
|1.9378
|1.9393
|1.9353
|1655
|2008.02.10 00:00
|expiration
|601
|1.00
|1.9632
|1.9617
|1.9657
|1656
|2008.02.10 00:00
|expiration
|602
|1.00
|1.9378
|1.9393
|1.9353
|1657
|2008.02.10 00:00
|buy stop
|603
|1.00
|1.9521
|1.9506
|1.9546
|1658
|2008.02.10 00:00
|sell stop
|604
|1.00
|1.9392
|1.9407
|1.9367
|1659
|2008.02.11 00:00
|expiration
|603
|1.00
|1.9521
|1.9506
|1.9546
|1660
|2008.02.11 00:00
|expiration
|604
|1.00
|1.9392
|1.9407
|1.9367
|1661
|2008.02.11 00:00
|buy stop
|605
|1.00
|1.9477
|1.9462
|1.9502
|1662
|2008.02.11 00:00
|sell stop
|606
|1.00
|1.9444
|1.9459
|1.9419
|1663
|2008.02.11 00:42
|sell
|606
|1.00
|1.9444
|1.9459
|1.9419
|1664
|2008.02.11 01:23
|modify
|606
|1.00
|1.9444
|1.9443
|1.9419
|1665
|2008.02.11 01:43
|t/p
|606
|1.00
|1.9419
|1.9443
|1.9419
|250.00
|36928.20
|1666
|2008.02.11 11:01
|buy
|605
|1.00
|1.9477
|1.9462
|1.9502
|1667
|2008.02.11 11:45
|modify
|605
|1.00
|1.9477
|1.9478
|1.9502
|1668
|2008.02.11 14:45
|t/p
|605
|1.00
|1.9502
|1.9478
|1.9502
|250.00
|37178.20
|1669
|2008.02.12 00:00
|buy stop
|607
|1.00
|1.9539
|1.9524
|1.9564
|1670
|2008.02.12 00:00
|sell stop
|608
|1.00
|1.9391
|1.9406
|1.9366
|1671
|2008.02.12 10:34
|buy
|607
|1.00
|1.9539
|1.9524
|1.9564
|1672
|2008.02.12 11:01
|modify
|607
|1.00
|1.9539
|1.9540
|1.9564
|1673
|2008.02.12 11:15
|t/p
|607
|1.00
|1.9564
|1.9540
|1.9564
|250.00
|37428.20
|1674
|2008.02.13 00:00
|expiration
|608
|1.00
|1.9391
|1.9406
|1.9366
|1675
|2008.02.13 00:00
|buy stop
|609
|1.00
|1.9643
|1.9628
|1.9668
|1676
|2008.02.13 00:00
|sell stop
|610
|1.00
|1.9433
|1.9448
|1.9408
|1677
|2008.02.13 14:42
|buy
|609
|1.00
|1.9643
|1.9628
|1.9668
|1678
|2008.02.13 15:27
|modify
|609
|1.00
|1.9643
|1.9644
|1.9668
|1679
|2008.02.13 17:34
|s/l
|609
|1.00
|1.9644
|1.9644
|1.9668
|10.00
|37438.20
|1680
|2008.02.14 00:00
|expiration
|610
|1.00
|1.9433
|1.9448
|1.9408
|1681
|2008.02.14 00:00
|buy stop
|611
|1.00
|1.9674
|1.9659
|1.9699
|1682
|2008.02.14 00:00
|sell stop
|612
|1.00
|1.9538
|1.9553
|1.9513
|1683
|2008.02.14 07:38
|buy
|611
|1.00
|1.9674
|1.9659
|1.9699
|1684
|2008.02.14 11:03
|modify
|611
|1.00
|1.9674
|1.9675
|1.9699
|1685
|2008.02.14 11:26
|t/p
|611
|1.00
|1.9699
|1.9675
|1.9699
|250.00
|37688.20
|1686
|2008.02.15 00:00
|expiration
|612
|1.00
|1.9538
|1.9553
|1.9513
|1687
|2008.02.15 00:00
|buy stop
|613
|1.00
|1.9748
|1.9733
|1.9773
|1688
|2008.02.15 00:00
|sell stop
|614
|1.00
|1.9605
|1.9620
|1.9580
|1689
|2008.02.15 15:00
|sell
|614
|1.00
|1.9605
|1.9620
|1.9580
|1690
|2008.02.15 15:30
|modify
|614
|1.00
|1.9605
|1.9604
|1.9580
|1691
|2008.02.15 17:23
|s/l
|614
|1.00
|1.9604
|1.9604
|1.9580
|10.00
|37698.20
|1692
|2008.02.17 00:00
|expiration
|613
|1.00
|1.9748
|1.9733
|1.9773
|1693
|2008.02.17 00:00
|buy stop
|615
|1.00
|1.9733
|1.9718
|1.9758
|1694
|2008.02.17 00:00
|sell stop
|616
|1.00
|1.9563
|1.9578
|1.9538
|1695
|2008.02.18 00:00
|expiration
|615
|1.00
|1.9733
|1.9718
|1.9758
|1696
|2008.02.18 00:00
|expiration
|616
|1.00
|1.9563
|1.9578
|1.9538
|1697
|2008.02.18 00:00
|buy stop
|617
|1.00
|1.9592
|1.9577
|1.9617
|1698
|2008.02.18 00:00
|sell stop
|618
|1.00
|1.9560
|1.9575
|1.9535
|1699
|2008.02.18 00:36
|buy
|617
|1.00
|1.9592
|1.9577
|1.9617
|1700
|2008.02.18 01:13
|modify
|617
|1.00
|1.9592
|1.9593
|1.9617
|1701
|2008.02.18 01:34
|t/p
|617
|1.00
|1.9617
|1.9593
|1.9617
|250.00
|37948.20
|1702
|2008.02.18 10:57
|sell
|618
|1.00
|1.9560
|1.9575
|1.9535
|1703
|2008.02.18 11:30
|modify
|618
|1.00
|1.9560
|1.9559
|1.9535
|1704
|2008.02.18 14:23
|t/p
|618
|1.00
|1.9535
|1.9559
|1.9535
|250.00
|38198.20
|1705
|2008.02.19 00:00
|buy stop
|619
|1.00
|1.9647
|1.9632
|1.9672
|1706
|2008.02.19 00:00
|sell stop
|620
|1.00
|1.9465
|1.9480
|1.9440
|1707
|2008.02.19 15:06
|sell
|620
|1.00
|1.9465
|1.9480
|1.9440
|1708
|2008.02.19 21:05
|s/l
|620
|1.00
|1.9480
|1.9480
|1.9440
|-150.00
|38048.20
|1709
|2008.02.20 00:00
|expiration
|619
|1.00
|1.9647
|1.9632
|1.9672
|1710
|2008.02.20 00:00
|buy stop
|621
|1.00
|1.9552
|1.9537
|1.9577
|1711
|2008.02.20 00:00
|sell stop
|622
|1.00
|1.9442
|1.9457
|1.9417
|1712
|2008.02.20 10:33
|sell
|622
|1.00
|1.9442
|1.9457
|1.9417
|1713
|2008.02.20 11:01
|modify
|622
|1.00
|1.9442
|1.9441
|1.9417
|1714
|2008.02.20 11:17
|t/p
|622
|1.00
|1.9417
|1.9441
|1.9417
|250.00
|38298.20
|1715
|2008.02.21 00:00
|expiration
|621
|1.00
|1.9552
|1.9537
|1.9577
|1716
|2008.02.21 00:00
|buy stop
|623
|1.00
|1.9512
|1.9497
|1.9537
|1717
|2008.02.21 00:00
|sell stop
|624
|1.00
|1.9351
|1.9366
|1.9326
|1718
|2008.02.21 07:44
|buy
|623
|1.00
|1.9512
|1.9497
|1.9537
|1719
|2008.02.21 09:30
|s/l
|623
|1.00
|1.9497
|1.9497
|1.9537
|-150.00
|38148.20
|1720
|2008.02.22 00:00
|expiration
|624
|1.00
|1.9351
|1.9366
|1.9326
|1721
|2008.02.22 00:00
|buy stop
|625
|1.00
|1.9647
|1.9632
|1.9672
|1722
|2008.02.22 00:00
|sell stop
|626
|1.00
|1.9399
|1.9414
|1.9374
|1723
|2008.02.22 07:27
|buy
|625
|1.00
|1.9647
|1.9632
|1.9672
|1724
|2008.02.22 10:52
|modify
|625
|1.00
|1.9647
|1.9648
|1.9672
|1725
|2008.02.22 11:25
|t/p
|625
|1.00
|1.9672
|1.9648
|1.9672
|250.00
|38398.20
|1726
|2008.02.24 00:00
|expiration
|626
|1.00
|1.9399
|1.9414
|1.9374
|1727
|2008.02.24 00:00
|buy stop
|627
|1.00
|1.9717
|1.9702
|1.9742
|1728
|2008.02.24 00:00
|sell stop
|628
|1.00
|1.9599
|1.9614
|1.9574
|1729
|2008.02.25 00:00
|expiration
|627
|1.00
|1.9717
|1.9702
|1.9742
|1730
|2008.02.25 00:00
|expiration
|628
|1.00
|1.9599
|1.9614
|1.9574
|1731
|2008.02.25 00:00
|buy stop
|629
|1.00
|1.9709
|1.9694
|1.9734
|1732
|2008.02.25 00:00
|sell stop
|630
|1.00
|1.9676
|1.9691
|1.9651
|1733
|2008.02.25 07:17
|sell
|630
|1.00
|1.9676
|1.9691
|1.9651
|1734
|2008.02.25 10:59
|modify
|630
|1.00
|1.9676
|1.9675
|1.9651
|1735
|2008.02.25 11:34
|t/p
|630
|1.00
|1.9651
|1.9675
|1.9651
|250.00
|38648.20
|1736
|2008.02.26 00:00
|expiration
|629
|1.00
|1.9709
|1.9694
|1.9734
|1737
|2008.02.26 00:00
|buy stop
|631
|1.00
|1.9709
|1.9694
|1.9734
|1738
|2008.02.26 00:00
|sell stop
|632
|1.00
|1.9604
|1.9619
|1.9579
|1739
|2008.02.26 06:51
|buy
|631
|1.00
|1.9709
|1.9694
|1.9734
|1740
|2008.02.26 07:07
|modify
|631
|1.00
|1.9709
|1.9710
|1.9734
|1741
|2008.02.26 07:14
|t/p
|631
|1.00
|1.9734
|1.9710
|1.9734
|250.00
|38898.20
|1742
|2008.02.27 00:00
|expiration
|632
|1.00
|1.9604
|1.9619
|1.9579
|1743
|2008.02.27 00:00
|buy stop
|633
|1.00
|1.9910
|1.9895
|1.9935
|1744
|2008.02.27 00:00
|sell stop
|634
|1.00
|1.9633
|1.9648
|1.9608
|1745
|2008.02.27 00:46
|buy
|633
|1.00
|1.9910
|1.9895
|1.9935
|1746
|2008.02.27 01:15
|modify
|633
|1.00
|1.9910
|1.9911
|1.9935
|1747
|2008.02.27 01:29
|t/p
|633
|1.00
|1.9935
|1.9911
|1.9935
|250.00
|39148.20
|1748
|2008.02.28 00:00
|expiration
|634
|1.00
|1.9633
|1.9648
|1.9608
|1749
|2008.02.28 00:00
|buy stop
|635
|1.00
|1.9980
|1.9965
|2.0005
|1750
|2008.02.28 00:00
|sell stop
|636
|1.00
|1.9779
|1.9794
|1.9754
|1751
|2008.02.28 01:18
|sell
|636
|1.00
|1.9779
|1.9794
|1.9754
|1752
|2008.02.28 02:57
|s/l
|636
|1.00
|1.9794
|1.9794
|1.9754
|-150.00
|38998.20
|1753
|2008.02.29 00:00
|expiration
|635
|1.00
|1.9980
|1.9965
|2.0005
|1754
|2008.02.29 00:00
|buy stop
|637
|1.00
|1.9957
|1.9942
|1.9982
|1755
|2008.02.29 00:00
|sell stop
|638
|1.00
|1.9751
|1.9766
|1.9726
|1756
|2008.03.02 00:00
|expiration
|637
|1.00
|1.9957
|1.9942
|1.9982
|1757
|2008.03.02 00:00
|expiration
|638
|1.00
|1.9751
|1.9766
|1.9726
|1758
|2008.03.02 00:00
|buy stop
|639
|1.00
|1.9931
|1.9916
|1.9956
|1759
|2008.03.02 00:00
|sell stop
|640
|1.00
|1.9774
|1.9789
|1.9749
|1760
|2008.03.03 00:00
|expiration
|639
|1.00
|1.9931
|1.9916
|1.9956
|1761
|2008.03.03 00:00
|expiration
|640
|1.00
|1.9774
|1.9789
|1.9749
|1762
|2008.03.03 00:00
|buy stop
|641
|1.00
|1.9903
|1.9888
|1.9928
|1763
|2008.03.03 00:00
|sell stop
|642
|1.00
|1.9835
|1.9850
|1.9810
|1764
|2008.03.03 01:05
|buy
|641
|1.00
|1.9903
|1.9888
|1.9928
|1765
|2008.03.03 01:33
|modify
|641
|1.00
|1.9903
|1.9904
|1.9928
|1766
|2008.03.03 05:03
|t/p
|641
|1.00
|1.9928
|1.9904
|1.9928
|250.00
|39248.20
|1767
|2008.03.03 14:53
|sell
|642
|1.00
|1.9835
|1.9850
|1.9810
|1768
|2008.03.03 15:26
|modify
|642
|1.00
|1.9835
|1.9834
|1.9810
|1769
|2008.03.03 17:39
|s/l
|642
|1.00
|1.9834
|1.9834
|1.9810
|10.00
|39258.20
|1770
|2008.03.04 00:00
|buy stop
|643
|1.00
|1.9946
|1.9931
|1.9971
|1771
|2008.03.04 00:00
|sell stop
|644
|1.00
|1.9798
|1.9813
|1.9773
|1772
|2008.03.05 00:00
|expiration
|643
|1.00
|1.9946
|1.9931
|1.9971
|1773
|2008.03.05 00:00
|expiration
|644
|1.00
|1.9798
|1.9813
|1.9773
|1774
|2008.03.05 00:00
|buy stop
|645
|1.00
|1.9900
|1.9885
|1.9925
|1775
|2008.03.05 00:00
|sell stop
|646
|1.00
|1.9802
|1.9817
|1.9777
|1776
|2008.03.05 00:48
|sell
|646
|1.00
|1.9802
|1.9817
|1.9777
|1777
|2008.03.05 01:08
|modify
|646
|1.00
|1.9802
|1.9801
|1.9777
|1778
|2008.03.05 01:20
|t/p
|646
|1.00
|1.9777
|1.9801
|1.9777
|250.00
|39508.20
|1779
|2008.03.05 11:52
|buy
|645
|1.00
|1.9900
|1.9885
|1.9925
|1780
|2008.03.05 13:08
|s/l
|645
|1.00
|1.9885
|1.9885
|1.9925
|-150.00
|39358.20
|1781
|2008.03.06 00:00
|buy stop
|647
|1.00
|1.9976
|1.9961
|2.0001
|1782
|2008.03.06 00:00
|sell stop
|648
|1.00
|1.9710
|1.9725
|1.9685
|1783
|2008.03.06 07:18
|buy
|647
|1.00
|1.9976
|1.9961
|2.0001
|1784
|2008.03.06 07:37
|modify
|647
|1.00
|1.9976
|1.9977
|2.0001
|1785
|2008.03.06 09:20
|s/l
|647
|1.00
|1.9977
|1.9977
|2.0001
|10.00
|39368.20
|1786
|2008.03.07 00:00
|expiration
|648
|1.00
|1.9710
|1.9725
|1.9685
|1787
|2008.03.07 00:00
|buy stop
|649
|1.00
|2.0125
|2.0110
|2.0150
|1788
|2008.03.07 00:00
|sell stop
|650
|1.00
|1.9884
|1.9899
|1.9859
|1789
|2008.03.07 06:46
|buy
|649
|1.00
|2.0125
|2.0110
|2.0150
|1790
|2008.03.07 07:22
|modify
|649
|1.00
|2.0125
|2.0126
|2.0150
|1791
|2008.03.07 07:39
|t/p
|649
|1.00
|2.0150
|2.0126
|2.0150
|250.00
|39618.20
|1792
|2008.03.09 00:00
|expiration
|650
|1.00
|1.9884
|1.9899
|1.9859
|1793
|2008.03.09 00:00
|buy stop
|651
|1.00
|2.0224
|2.0209
|2.0249
|1794
|2008.03.09 00:00
|sell stop
|652
|1.00
|2.0086
|2.0101
|2.0061
|1795
|2008.03.10 00:00
|expiration
|651
|1.00
|2.0224
|2.0209
|2.0249
|1796
|2008.03.10 00:00
|expiration
|652
|1.00
|2.0086
|2.0101
|2.0061
|1797
|2008.03.10 00:00
|buy stop
|653
|1.00
|2.0207
|2.0192
|2.0232
|1798
|2008.03.10 00:00
|sell stop
|654
|1.00
|2.0151
|2.0166
|2.0126
|1799
|2008.03.10 01:41
|buy
|653
|1.00
|2.0207
|2.0192
|2.0232
|1800
|2008.03.10 03:17
|s/l
|653
|1.00
|2.0192
|2.0192
|2.0232
|-150.00
|39468.20
|1801
|2008.03.10 10:38
|sell
|654
|1.00
|2.0151
|2.0166
|2.0126
|1802
|2008.03.10 11:13
|modify
|654
|1.00
|2.0151
|2.0150
|2.0126
|1803
|2008.03.10 11:29
|t/p
|654
|1.00
|2.0126
|2.0150
|2.0126
|250.00
|39718.20
|1804
|2008.03.11 00:00
|buy stop
|655
|1.00
|2.0229
|2.0214
|2.0254
|1805
|2008.03.11 00:00
|sell stop
|656
|1.00
|2.0039
|2.0054
|2.0014
|1806
|2008.03.11 14:54
|sell
|656
|1.00
|2.0039
|2.0054
|2.0014
|1807
|2008.03.11 15:14
|modify
|656
|1.00
|2.0039
|2.0038
|2.0014
|1808
|2008.03.11 15:23
|t/p
|656
|1.00
|2.0014
|2.0038
|2.0014
|250.00
|39968.20
|1809
|2008.03.12 00:00
|expiration
|655
|1.00
|2.0229
|2.0214
|2.0254
|1810
|2008.03.12 00:00
|buy stop
|657
|1.00
|2.0221
|2.0206
|2.0246
|1811
|2008.03.12 00:00
|sell stop
|658
|1.00
|1.9983
|1.9998
|1.9958
|1812
|2008.03.12 11:42
|buy
|657
|1.00
|2.0221
|2.0206
|2.0246
|1813
|2008.03.12 12:59
|s/l
|657
|1.00
|2.0206
|2.0206
|2.0246
|-150.00
|39818.20
|1814
|2008.03.13 00:00
|expiration
|658
|1.00
|1.9983
|1.9998
|1.9958
|1815
|2008.03.13 00:00
|buy stop
|659
|1.00
|2.0291
|2.0276
|2.0316
|1816
|2008.03.13 00:00
|sell stop
|660
|1.00
|2.0043
|2.0058
|2.0018
|1817
|2008.03.13 06:59
|buy
|659
|1.00
|2.0291
|2.0276
|2.0316
|1818
|2008.03.13 07:29
|modify
|659
|1.00
|2.0291
|2.0292
|2.0316
|1819
|2008.03.13 10:27
|t/p
|659
|1.00
|2.0316
|2.0292
|2.0316
|250.00
|40068.20
|1820
|2008.03.14 00:00
|expiration
|660
|1.00
|2.0043
|2.0058
|2.0018
|1821
|2008.03.14 00:00
|buy stop
|661
|1.00
|2.0400
|2.0385
|2.0425
|1822
|2008.03.14 00:00
|sell stop
|662
|1.00
|2.0242
|2.0257
|2.0217
|1823
|2008.03.14 05:55
|buy
|661
|1.00
|2.0400
|2.0385
|2.0425
|1824
|2008.03.14 06:16
|s/l
|661
|1.00
|2.0385
|2.0385
|2.0425
|-150.00
|39918.20
|1825
|2008.03.14 14:37
|sell
|662
|1.00
|2.0242
|2.0257
|2.0217
|1826
|2008.03.14 14:59
|modify
|662
|1.00
|2.0242
|2.0241
|2.0217
|1827
|2008.03.14 15:10
|t/p
|662
|1.00
|2.0217
|2.0241
|2.0217
|250.00
|40168.20
|1828
|2008.03.16 00:00
|buy stop
|663
|1.00
|2.0407
|2.0392
|2.0432
|1829
|2008.03.16 00:00
|sell stop
|664
|1.00
|2.0161
|2.0176
|2.0136
|1830
|2008.03.16 11:42
|sell
|664
|1.00
|2.0161
|2.0176
|2.0136
|1831
|2008.03.16 15:42
|modify
|664
|1.00
|2.0161
|2.0160
|2.0136
|1832
|2008.03.16 21:37
|s/l
|664
|1.00
|2.0160
|2.0160
|2.0136
|10.00
|40178.20
|1833
|2008.03.17 00:00
|expiration
|663
|1.00
|2.0407
|2.0392
|2.0432
|1834
|2008.03.17 00:00
|buy stop
|665
|1.00
|2.0205
|2.0190
|2.0230
|1835
|2008.03.17 00:00
|sell stop
|666
|1.00
|2.0128
|2.0143
|2.0103
|1836
|2008.03.17 01:29
|buy
|665
|1.00
|2.0205
|2.0190
|2.0230
|1837
|2008.03.17 02:39
|s/l
|665
|1.00
|2.0190
|2.0190
|2.0230
|-150.00
|40028.20
|1838
|2008.03.17 07:28
|sell
|666
|1.00
|2.0128
|2.0143
|2.0103
|1839
|2008.03.17 08:53
|s/l
|666
|1.00
|2.0143
|2.0143
|2.0103
|-150.00
|39878.20
|1840
|2008.03.18 00:00
|buy stop
|667
|1.00
|2.0238
|2.0223
|2.0263
|1841
|2008.03.18 00:00
|sell stop
|668
|1.00
|1.9931
|1.9946
|1.9906
|1842
|2008.03.18 15:19
|buy
|667
|1.00
|2.0238
|2.0223
|2.0263
|1843
|2008.03.18 15:38
|modify
|667
|1.00
|2.0238
|2.0239
|2.0263
|1844
|2008.03.18 15:48
|t/p
|667
|1.00
|2.0263
|2.0239
|2.0263
|250.00
|40128.20
|1845
|2008.03.19 00:00
|expiration
|668
|1.00
|1.9931
|1.9946
|1.9906
|1846
|2008.03.19 00:00
|buy stop
|669
|1.00
|2.0283
|2.0268
|2.0308
|1847
|2008.03.19 00:00
|sell stop
|670
|1.00
|1.9945
|1.9960
|1.9920
|1848
|2008.03.19 11:19
|sell
|670
|1.00
|1.9945
|1.9960
|1.9920
|1849
|2008.03.19 13:12
|s/l
|670
|1.00
|1.9960
|1.9960
|1.9920
|-150.00
|39978.20
|1850
|2008.03.20 00:00
|expiration
|669
|1.00
|2.0283
|2.0268
|2.0308
|1851
|2008.03.20 00:00
|buy stop
|671
|1.00
|2.0162
|2.0147
|2.0187
|1852
|2008.03.20 00:00
|sell stop
|672
|1.00
|1.9794
|1.9809
|1.9769
|1853
|2008.03.20 01:05
|sell
|672
|1.00
|1.9794
|1.9809
|1.9769
|1854
|2008.03.20 01:25
|modify
|672
|1.00
|1.9794
|1.9793
|1.9769
|1855
|2008.03.20 01:36
|t/p
|672
|1.00
|1.9769
|1.9793
|1.9769
|250.00
|40228.20
|1856
|2008.03.21 00:00
|expiration
|671
|1.00
|2.0162
|2.0147
|2.0187
|1857
|2008.03.21 00:00
|buy stop
|673
|1.00
|1.9892
|1.9877
|1.9917
|1858
|2008.03.21 00:00
|sell stop
|674
|1.00
|1.9725
|1.9740
|1.9700
|1859
|2008.03.23 00:00
|expiration
|673
|1.00
|1.9892
|1.9877
|1.9917
|1860
|2008.03.23 00:00
|expiration
|674
|1.00
|1.9725
|1.9740
|1.9700
|1861
|2008.03.23 00:00
|buy stop
|675
|1.00
|1.9877
|1.9862
|1.9902
|1862
|2008.03.23 00:00
|sell stop
|676
|1.00
|1.9805
|1.9820
|1.9780
|1863
|2008.03.23 18:17
|sell
|676
|1.00
|1.9805
|1.9820
|1.9780
|1864
|2008.03.24 00:00
|expiration
|675
|1.00
|1.9877
|1.9862
|1.9902
|1865
|2008.03.24 00:54
|modify
|676
|1.00
|1.9805
|1.9804
|1.9780
|1866
|2008.03.24 01:28
|t/p
|676
|1.00
|1.9780
|1.9804
|1.9780
|248.20
|40476.40
|1867
|2008.03.25 00:00
|buy stop
|677
|1.00
|1.9896
|1.9881
|1.9921
|1868
|2008.03.25 00:00
|sell stop
|678
|1.00
|1.9748
|1.9763
|1.9723
|1869
|2008.03.25 06:42
|buy
|677
|1.00
|1.9896
|1.9881
|1.9921
|1870
|2008.03.25 07:01
|modify
|677
|1.00
|1.9896
|1.9897
|1.9921
|1871
|2008.03.25 07:11
|t/p
|677
|1.00
|1.9921
|1.9897
|1.9921
|250.00
|40726.40
|1872
|2008.03.26 00:00
|expiration
|678
|1.00
|1.9748
|1.9763
|1.9723
|1873
|2008.03.26 00:00
|buy stop
|679
|1.00
|2.0076
|2.0061
|2.0101
|1874
|2008.03.26 00:00
|sell stop
|680
|1.00
|1.9842
|1.9857
|1.9817
|1875
|2008.03.26 14:48
|buy
|679
|1.00
|2.0076
|2.0061
|2.0101
|1876
|2008.03.26 15:18
|modify
|679
|1.00
|2.0076
|2.0077
|2.0101
|1877
|2008.03.26 15:35
|t/p
|679
|1.00
|2.0101
|2.0077
|2.0101
|250.00
|40976.40
|1878
|2008.03.27 00:00
|expiration
|680
|1.00
|1.9842
|1.9857
|1.9817
|1879
|2008.03.27 00:00
|buy stop
|681
|1.00
|2.0120
|2.0105
|2.0145
|1880
|2008.03.27 00:00
|sell stop
|682
|1.00
|1.9916
|1.9931
|1.9891
|1881
|2008.03.27 10:59
|buy
|681
|1.00
|2.0120
|2.0105
|2.0145
|1882
|2008.03.27 11:32
|modify
|681
|1.00
|2.0120
|2.0121
|2.0145
|1883
|2008.03.27 11:51
|t/p
|681
|1.00
|2.0145
|2.0121
|2.0145
|250.00
|41226.40
|1884
|2008.03.28 00:00
|expiration
|682
|1.00
|1.9916
|1.9931
|1.9891
|1885
|2008.03.28 00:00
|buy stop
|683
|1.00
|2.0202
|2.0187
|2.0227
|1886
|2008.03.28 00:00
|sell stop
|684
|1.00
|2.0012
|2.0027
|1.9987
|1887
|2008.03.28 10:27
|sell
|684
|1.00
|2.0012
|2.0027
|1.9987
|1888
|2008.03.28 10:55
|modify
|684
|1.00
|2.0012
|2.0011
|1.9987
|1889
|2008.03.28 11:08
|t/p
|684
|1.00
|1.9987
|2.0011
|1.9987
|250.00
|41476.40
|1890
|2008.03.30 00:00
|expiration
|683
|1.00
|2.0202
|2.0187
|2.0227
|1891
|2008.03.30 00:00
|buy stop
|685
|1.00
|2.0099
|2.0084
|2.0124
|1892
|2008.03.30 00:00
|sell stop
|686
|1.00
|1.9870
|1.9885
|1.9845
|1893
|2008.03.31 00:00
|expiration
|685
|1.00
|2.0099
|2.0084
|2.0124
|1894
|2008.03.31 00:00
|expiration
|686
|1.00
|1.9870
|1.9885
|1.9845
|1895
|2008.03.31 00:00
|buy stop
|687
|1.00
|1.9977
|1.9962
|2.0002
|1896
|2008.03.31 00:00
|sell stop
|688
|1.00
|1.9941
|1.9956
|1.9916
|1897
|2008.03.31 05:24
|buy
|687
|1.00
|1.9977
|1.9962
|2.0002
|1898
|2008.03.31 06:28
|s/l
|687
|1.00
|1.9962
|1.9962
|2.0002
|-150.00
|41326.40
|1899
|2008.03.31 07:04
|sell
|688
|1.00
|1.9941
|1.9956
|1.9916
|1900
|2008.03.31 07:36
|modify
|688
|1.00
|1.9941
|1.9940
|1.9916
|1901
|2008.03.31 10:34
|t/p
|688
|1.00
|1.9916
|1.9940
|1.9916
|250.00
|41576.40
|1902
|2008.04.01 00:00
|buy stop
|689
|1.00
|1.9989
|1.9974
|2.0014
|1903
|2008.04.01 00:00
|sell stop
|690
|1.00
|1.9803
|1.9818
|1.9778
|1904
|2008.04.01 11:09
|sell
|690
|1.00
|1.9803
|1.9818
|1.9778
|1905
|2008.04.01 11:49
|modify
|690
|1.00
|1.9803
|1.9802
|1.9778
|1906
|2008.04.01 14:34
|t/p
|690
|1.00
|1.9778
|1.9802
|1.9778
|250.00
|41826.40
|1907
|2008.04.02 00:00
|expiration
|689
|1.00
|1.9989
|1.9974
|2.0014
|1908
|2008.04.02 00:00
|buy stop
|691
|1.00
|1.9884
|1.9869
|1.9909
|1909
|2008.04.02 00:00
|sell stop
|692
|1.00
|1.9720
|1.9735
|1.9695
|1910
|2008.04.02 15:05
|buy
|691
|1.00
|1.9884
|1.9869
|1.9909
|1911
|2008.04.02 15:38
|modify
|691
|1.00
|1.9884
|1.9885
|1.9909
|1912
|2008.04.02 16:46
|s/l
|691
|1.00
|1.9885
|1.9885
|1.9909
|10.00
|41836.40
|1913
|2008.04.03 00:00
|expiration
|692
|1.00
|1.9720
|1.9735
|1.9695
|1914
|2008.04.03 00:00
|buy stop
|693
|1.00
|1.9909
|1.9894
|1.9934
|1915
|2008.04.03 00:00
|sell stop
|694
|1.00
|1.9737
|1.9752
|1.9712
|1916
|2008.04.03 11:38
|buy
|693
|1.00
|1.9909
|1.9894
|1.9934
|1917
|2008.04.03 14:39
|modify
|693
|1.00
|1.9909
|1.9910
|1.9934
|1918
|2008.04.03 14:53
|t/p
|693
|1.00
|1.9934
|1.9910
|1.9934
|250.00
|42086.40
|1919
|2008.04.04 00:00
|expiration
|694
|1.00
|1.9737
|1.9752
|1.9712
|1920
|2008.04.04 00:00
|buy stop
|695
|1.00
|1.9985
|1.9970
|2.0010
|1921
|2008.04.04 00:00
|sell stop
|696
|1.00
|1.9748
|1.9763
|1.9723
|1922
|2008.04.04 00:31
|buy
|695
|1.00
|1.9985
|1.9970
|2.0010
|1923
|2008.04.04 00:56
|modify
|695
|1.00
|1.9985
|1.9986
|2.0010
|1924
|2008.04.04 01:10
|t/p
|695
|1.00
|2.0010
|1.9986
|2.0010
|250.00
|42336.40
|1925
|2008.04.06 00:00
|expiration
|696
|1.00
|1.9748
|1.9763
|1.9723
|1926
|2008.04.06 00:00
|buy stop
|697
|1.00
|2.0059
|2.0044
|2.0084
|1927
|2008.04.06 00:00
|sell stop
|698
|1.00
|1.9898
|1.9913
|1.9873
|1928
|2008.04.07 00:00
|expiration
|697
|1.00
|2.0059
|2.0044
|2.0084
|1929
|2008.04.07 00:00
|expiration
|698
|1.00
|1.9898
|1.9913
|1.9873
|1930
|2008.04.07 00:00
|buy stop
|699
|1.00
|1.9959
|1.9944
|1.9984
|1931
|2008.04.07 00:00
|sell stop
|700
|1.00
|1.9919
|1.9934
|1.9894
|1932
|2008.04.07 06:56
|sell
|700
|1.00
|1.9919
|1.9934
|1.9894
|1933
|2008.04.07 10:26
|modify
|700
|1.00
|1.9919
|1.9918
|1.9894
|1934
|2008.04.07 10:52
|t/p
|700
|1.00
|1.9894
|1.9918
|1.9894
|250.00
|42586.40
|1935
|2008.04.08 00:00
|expiration
|699
|1.00
|1.9959
|1.9944
|1.9984
|1936
|2008.04.08 00:00
|buy stop
|701
|1.00
|1.9952
|1.9937
|1.9977
|1937
|2008.04.08 00:00
|sell stop
|702
|1.00
|1.9823
|1.9838
|1.9798
|1938
|2008.04.08 10:36
|sell
|702
|1.00
|1.9823
|1.9838
|1.9798
|1939
|2008.04.08 10:58
|modify
|702
|1.00
|1.9823
|1.9822
|1.9798
|1940
|2008.04.08 11:10
|t/p
|702
|1.00
|1.9798
|1.9822
|1.9798
|250.00
|42836.40
|1941
|2008.04.09 00:00
|expiration
|701
|1.00
|1.9952
|1.9937
|1.9977
|1942
|2008.04.09 00:00
|buy stop
|703
|1.00
|1.9937
|1.9922
|1.9962
|1943
|2008.04.09 00:00
|sell stop
|704
|1.00
|1.9654
|1.9669
|1.9629
|1944
|2008.04.09 05:28
|sell
|704
|1.00
|1.9654
|1.9669
|1.9629
|1945
|2008.04.09 06:28
|s/l
|704
|1.00
|1.9669
|1.9669
|1.9629
|-150.00
|42686.40
|1946
|2008.04.10 00:00
|expiration
|703
|1.00
|1.9937
|1.9922
|1.9962
|1947
|2008.04.10 00:00
|buy stop
|705
|1.00
|1.9801
|1.9786
|1.9826
|1948
|2008.04.10 00:00
|sell stop
|706
|1.00
|1.9639
|1.9654
|1.9614
|1949
|2008.04.10 00:58
|buy
|705
|1.00
|1.9801
|1.9786
|1.9826
|1950
|2008.04.10 01:21
|modify
|705
|1.00
|1.9801
|1.9802
|1.9826
|1951
|2008.04.10 01:33
|t/p
|705
|1.00
|1.9826
|1.9802
|1.9826
|250.00
|42936.40
|1952
|2008.04.11 00:00
|expiration
|706
|1.00
|1.9639
|1.9654
|1.9614
|1953
|2008.04.11 00:00
|buy stop
|707
|1.00
|1.9851
|1.9836
|1.9876
|1954
|2008.04.11 00:00
|sell stop
|708
|1.00
|1.9695
|1.9710
|1.9670
|1955
|2008.04.11 15:09
|sell
|708
|1.00
|1.9695
|1.9710
|1.9670
|1956
|2008.04.11 21:15
|s/l
|708
|1.00
|1.9710
|1.9710
|1.9670
|-150.00
|42786.40
|1957
|2008.04.13 00:00
|expiration
|707
|1.00
|1.9851
|1.9836
|1.9876
|1958
|2008.04.13 00:00
|buy stop
|709
|1.00
|1.9777
|1.9762
|1.9802
|1959
|2008.04.13 00:00
|sell stop
|710
|1.00
|1.9643
|1.9658
|1.9618
|1960
|2008.04.14 00:00
|expiration
|709
|1.00
|1.9777
|1.9762
|1.9802
|1961
|2008.04.14 00:00
|expiration
|710
|1.00
|1.9643
|1.9658
|1.9618
|1962
|2008.04.14 00:00
|buy stop
|711
|1.00
|1.9674
|1.9659
|1.9699
|1963
|2008.04.14 00:00
|sell stop
|712
|1.00
|1.9642
|1.9657
|1.9617
|1964
|2008.04.14 00:53
|buy
|711
|1.00
|1.9674
|1.9659
|1.9699
|1965
|2008.04.14 02:48
|modify
|711
|1.00
|1.9674
|1.9675
|1.9699
|1966
|2008.04.14 03:36
|t/p
|711
|1.00
|1.9699
|1.9675
|1.9699
|250.00
|43036.40
|1967
|2008.04.15 00:00
|expiration
|712
|1.00
|1.9642
|1.9657
|1.9617
|1968
|2008.04.15 00:00
|buy stop
|713
|1.00
|1.9904
|1.9889
|1.9929
|1969
|2008.04.15 00:00
|sell stop
|714
|1.00
|1.9646
|1.9661
|1.9621
|1970
|2008.04.15 14:41
|sell
|714
|1.00
|1.9646
|1.9661
|1.9621
|1971
|2008.04.15 15:09
|modify
|714
|1.00
|1.9646
|1.9645
|1.9621
|1972
|2008.04.15 15:22
|t/p
|714
|1.00
|1.9621
|1.9645
|1.9621
|250.00
|43286.40
|1973
|2008.04.16 00:00
|expiration
|713
|1.00
|1.9904
|1.9889
|1.9929
|1974
|2008.04.16 00:00
|buy stop
|715
|1.00
|1.9775
|1.9760
|1.9800
|1975
|2008.04.16 00:00
|sell stop
|716
|1.00
|1.9590
|1.9605
|1.9565
|1976
|2008.04.16 15:00
|buy
|715
|1.00
|1.9775
|1.9760
|1.9800
|1977
|2008.04.16 15:27
|modify
|715
|1.00
|1.9775
|1.9776
|1.9800
|1978
|2008.04.16 15:42
|t/p
|715
|1.00
|1.9800
|1.9776
|1.9800
|250.00
|43536.40
|1979
|2008.04.17 00:00
|expiration
|716
|1.00
|1.9590
|1.9605
|1.9565
|1980
|2008.04.17 00:00
|buy stop
|717
|1.00
|1.9815
|1.9800
|1.9840
|1981
|2008.04.17 00:00
|sell stop
|718
|1.00
|1.9589
|1.9604
|1.9564
|1982
|2008.04.17 10:41
|buy
|717
|1.00
|1.9815
|1.9800
|1.9840
|1983
|2008.04.17 11:02
|modify
|717
|1.00
|1.9815
|1.9816
|1.9840
|1984
|2008.04.17 11:14
|t/p
|717
|1.00
|1.9840
|1.9816
|1.9840
|250.00
|43786.40
|1985
|2008.04.18 00:00
|expiration
|718
|1.00
|1.9589
|1.9604
|1.9564
|1986
|2008.04.18 00:00
|buy stop
|719
|1.00
|1.9934
|1.9919
|1.9959
|1987
|2008.04.18 00:00
|sell stop
|720
|1.00
|1.9681
|1.9696
|1.9656
|1988
|2008.04.18 07:50
|buy
|719
|1.00
|1.9934
|1.9919
|1.9959
|1989
|2008.04.18 11:12
|modify
|719
|1.00
|1.9934
|1.9935
|1.9959
|1990
|2008.04.18 11:37
|t/p
|719
|1.00
|1.9959
|1.9935
|1.9959
|250.00
|44036.40
|1991
|2008.04.20 00:00
|expiration
|720
|1.00
|1.9681
|1.9696
|1.9656
|1992
|2008.04.20 00:00
|buy stop
|721
|1.00
|2.0008
|1.9993
|2.0033
|1993
|2008.04.20 00:00
|sell stop
|722
|1.00
|1.9870
|1.9885
|1.9845
|1994
|2008.04.21 00:00
|expiration
|721
|1.00
|2.0008
|1.9993
|2.0033
|1995
|2008.04.21 00:00
|expiration
|722
|1.00
|1.9870
|1.9885
|1.9845
|1996
|2008.04.21 00:00
|buy stop
|723
|1.00
|1.9993
|1.9978
|2.0018
|1997
|2008.04.21 00:00
|sell stop
|724
|1.00
|1.9952
|1.9967
|1.9927
|1998
|2008.04.21 00:39
|buy
|723
|1.00
|1.9993
|1.9978
|2.0018
|1999
|2008.04.21 05:00
|modify
|723
|1.00
|1.9993
|1.9994
|2.0018
|2000
|2008.04.21 05:20
|t/p
|723
|1.00
|2.0018
|1.9994
|2.0018
|250.00
|44286.40
|2001
|2008.04.21 07:20
|sell
|724
|1.00
|1.9952
|1.9967
|1.9927
|2002
|2008.04.21 10:25
|modify
|724
|1.00
|1.9952
|1.9951
|1.9927
|2003
|2008.04.21 10:36
|t/p
|724
|1.00
|1.9927
|1.9951
|1.9927
|250.00
|44536.40
|2004
|2008.04.22 00:00
|buy stop
|725
|1.00
|2.0036
|2.0021
|2.0061
|2005
|2008.04.22 00:00
|sell stop
|726
|1.00
|1.9766
|1.9781
|1.9741
|2006
|2008.04.22 04:52
|sell
|726
|1.00
|1.9766
|1.9781
|1.9741
|2007
|2008.04.22 05:33
|modify
|726
|1.00
|1.9766
|1.9765
|1.9741
|2008
|2008.04.22 06:13
|s/l
|726
|1.00
|1.9765
|1.9765
|1.9741
|10.00
|44546.40
|2009
|2008.04.23 00:00
|expiration
|725
|1.00
|2.0036
|2.0021
|2.0061
|2010
|2008.04.23 00:00
|buy stop
|727
|1.00
|2.0007
|1.9992
|2.0032
|2011
|2008.04.23 00:00
|sell stop
|728
|1.00
|1.9735
|1.9750
|1.9710
|2012
|2008.04.24 00:00
|expiration
|727
|1.00
|2.0007
|1.9992
|2.0032
|2013
|2008.04.24 00:00
|expiration
|728
|1.00
|1.9735
|1.9750
|1.9710
|2014
|2008.04.24 00:00
|buy stop
|729
|1.00
|1.9983
|1.9968
|2.0008
|2015
|2008.04.24 00:00
|sell stop
|730
|1.00
|1.9762
|1.9777
|1.9737
|2016
|2008.04.24 10:34
|sell
|730
|1.00
|1.9762
|1.9777
|1.9737
|2017
|2008.04.24 11:11
|modify
|730
|1.00
|1.9762
|1.9761
|1.9737
|2018
|2008.04.24 11:31
|t/p
|730
|1.00
|1.9737
|1.9761
|1.9737
|250.00
|44796.40
|2019
|2008.04.25 00:00
|expiration
|729
|1.00
|1.9983
|1.9968
|2.0008
|2020
|2008.04.25 00:00
|buy stop
|731
|1.00
|1.9825
|1.9810
|1.9850
|2021
|2008.04.25 00:00
|sell stop
|732
|1.00
|1.9675
|1.9690
|1.9650
|2022
|2008.04.25 11:43
|buy
|731
|1.00
|1.9825
|1.9810
|1.9850
|2023
|2008.04.25 14:41
|modify
|731
|1.00
|1.9825
|1.9826
|1.9850
|2024
|2008.04.25 14:57
|t/p
|731
|1.00
|1.9850
|1.9826
|1.9850
|250.00
|45046.40
|2025
|2008.04.27 00:00
|expiration
|732
|1.00
|1.9675
|1.9690
|1.9650
|2026
|2008.04.27 00:00
|buy stop
|733
|1.00
|1.9899
|1.9884
|1.9924
|2027
|2008.04.27 00:00
|sell stop
|734
|1.00
|1.9666
|1.9681
|1.9641
|2028
|2008.04.28 00:00
|expiration
|733
|1.00
|1.9899
|1.9884
|1.9924
|2029
|2008.04.28 00:00
|expiration
|734
|1.00
|1.9666
|1.9681
|1.9641
|2030
|2008.04.28 00:00
|buy stop
|735
|1.00
|1.9859
|1.9844
|1.9884
|2031
|2008.04.28 00:00
|sell stop
|736
|1.00
|1.9828
|1.9843
|1.9803
|2032
|2008.04.28 00:25
|sell
|736
|1.00
|1.9828
|1.9843
|1.9803
|2033
|2008.04.28 01:20
|modify
|736
|1.00
|1.9828
|1.9827
|1.9803
|2034
|2008.04.28 01:45
|t/p
|736
|1.00
|1.9803
|1.9827
|1.9803
|250.00
|45296.40
|2035
|2008.04.28 07:40
|buy
|735
|1.00
|1.9859
|1.9844
|1.9884
|2036
|2008.04.28 10:42
|modify
|735
|1.00
|1.9859
|1.9860
|1.9884
|2037
|2008.04.28 10:59
|t/p
|735
|1.00
|1.9884
|1.9860
|1.9884
|250.00
|45546.40
|2038
|2008.04.29 00:00
|buy stop
|737
|1.00
|1.9975
|1.9960
|2.0000
|2039
|2008.04.29 00:00
|sell stop
|738
|1.00
|1.9771
|1.9786
|1.9746
|2040
|2008.04.29 11:35
|sell
|738
|1.00
|1.9771
|1.9786
|1.9746
|2041
|2008.04.29 14:25
|modify
|738
|1.00
|1.9771
|1.9770
|1.9746
|2042
|2008.04.29 14:35
|t/p
|738
|1.00
|1.9746
|1.9770
|1.9746
|250.00
|45796.40
|2043
|2008.04.30 00:00
|expiration
|737
|1.00
|1.9975
|1.9960
|2.0000
|2044
|2008.04.30 00:00
|buy stop
|739
|1.00
|1.9923
|1.9908
|1.9948
|2045
|2008.04.30 00:00
|sell stop
|740
|1.00
|1.9656
|1.9671
|1.9631
|2046
|2008.04.30 01:27
|sell
|740
|1.00
|1.9656
|1.9671
|1.9631
|2047
|2008.04.30 03:15
|s/l
|740
|1.00
|1.9671
|1.9671
|1.9631
|-150.00
|45646.40
|2048
|2008.05.01 00:00
|expiration
|739
|1.00
|1.9923
|1.9908
|1.9948
|2049
|2008.05.01 00:00
|buy stop
|741
|1.00
|1.9903
|1.9888
|1.9928
|2050
|2008.05.01 00:00
|sell stop
|742
|1.00
|1.9615
|1.9630
|1.9590
|2051
|2008.05.01 05:21
|buy
|741
|1.00
|1.9903
|1.9888
|1.9928
|2052
|2008.05.01 06:28
|s/l
|741
|1.00
|1.9888
|1.9888
|1.9928
|-150.00
|45496.40
|2053
|2008.05.02 00:00
|expiration
|742
|1.00
|1.9615
|1.9630
|1.9590
|2054
|2008.05.02 00:00
|buy stop
|743
|1.00
|1.9918
|1.9903
|1.9943
|2055
|2008.05.02 00:00
|sell stop
|744
|1.00
|1.9701
|1.9716
|1.9676
|2056
|2008.05.04 00:00
|expiration
|743
|1.00
|1.9918
|1.9903
|1.9943
|2057
|2008.05.04 00:00
|expiration
|744
|1.00
|1.9701
|1.9716
|1.9676
|2058
|2008.05.04 00:00
|buy stop
|745
|1.00
|1.9907
|1.9892
|1.9932
|2059
|2008.05.04 00:00
|sell stop
|746
|1.00
|1.9694
|1.9709
|1.9669
|2060
|2008.05.05 00:00
|expiration
|745
|1.00
|1.9907
|1.9892
|1.9932
|2061
|2008.05.05 00:00
|expiration
|746
|1.00
|1.9694
|1.9709
|1.9669
|2062
|2008.05.05 00:00
|buy stop
|747
|1.00
|1.9744
|1.9729
|1.9769
|2063
|2008.05.05 00:00
|sell stop
|748
|1.00
|1.9721
|1.9736
|1.9696
|2064
|2008.05.05 00:25
|buy
|747
|1.00
|1.9744
|1.9729
|1.9769
|2065
|2008.05.05 01:17
|modify
|747
|1.00
|1.9744
|1.9745
|1.9769
|2066
|2008.05.05 01:46
|t/p
|747
|1.00
|1.9769
|1.9745
|1.9769
|250.00
|45746.40
|2067
|2008.05.05 11:06
|sell
|748
|1.00
|1.9721
|1.9736
|1.9696
|2068
|2008.05.05 11:50
|modify
|748
|1.00
|1.9721
|1.9720
|1.9696
|2069
|2008.05.05 14:38
|t/p
|748
|1.00
|1.9696
|1.9720
|1.9696
|250.00
|45996.40
|2070
|2008.05.06 00:00
|buy stop
|749
|1.00
|1.9794
|1.9779
|1.9819
|2071
|2008.05.06 00:00
|sell stop
|750
|1.00
|1.9644
|1.9659
|1.9619
|2072
|2008.05.06 05:03
|sell
|750
|1.00
|1.9644
|1.9659
|1.9619
|2073
|2008.05.06 06:37
|s/l
|750
|1.00
|1.9659
|1.9659
|1.9619
|-150.00
|45846.40
|2074
|2008.05.07 00:00
|expiration
|749
|1.00
|1.9794
|1.9779
|1.9819
|2075
|2008.05.07 00:00
|buy stop
|751
|1.00
|1.9782
|1.9767
|1.9807
|2076
|2008.05.07 00:00
|sell stop
|752
|1.00
|1.9624
|1.9639
|1.9599
|2077
|2008.05.07 10:58
|sell
|752
|1.00
|1.9624
|1.9639
|1.9599
|2078
|2008.05.07 11:21
|modify
|752
|1.00
|1.9624
|1.9623
|1.9599
|2079
|2008.05.07 11:33
|t/p
|752
|1.00
|1.9599
|1.9623
|1.9599
|250.00
|46096.40
|2080
|2008.05.08 00:00
|expiration
|751
|1.00
|1.9782
|1.9767
|1.9807
|2081
|2008.05.08 00:00
|buy stop
|753
|1.00
|1.9745
|1.9730
|1.9770
|2082
|2008.05.08 00:00
|sell stop
|754
|1.00
|1.9492
|1.9507
|1.9467
|2083
|2008.05.09 00:00
|expiration
|753
|1.00
|1.9745
|1.9730
|1.9770
|2084
|2008.05.09 00:00
|expiration
|754
|1.00
|1.9492
|1.9507
|1.9467
|2085
|2008.05.09 00:00
|buy stop
|755
|1.00
|1.9630
|1.9615
|1.9655
|2086
|2008.05.09 00:00
|sell stop
|756
|1.00
|1.9493
|1.9508
|1.9468
|2087
|2008.05.09 14:33
|sell
|756
|1.00
|1.9493
|1.9508
|1.9468
|2088
|2008.05.09 15:14
|modify
|756
|1.00
|1.9493
|1.9492
|1.9468
|2089
|2008.05.09 15:37
|t/p
|756
|1.00
|1.9468
|1.9492
|1.9468
|250.00
|46346.40
|2090
|2008.05.11 00:00
|expiration
|755
|1.00
|1.9630
|1.9615
|1.9655
|2091
|2008.05.11 00:00
|buy stop
|757
|1.00
|1.9579
|1.9564
|1.9604
|2092
|2008.05.11 00:00
|sell stop
|758
|1.00
|1.9449
|1.9464
|1.9424
|2093
|2008.05.12 00:00
|expiration
|757
|1.00
|1.9579
|1.9564
|1.9604
|2094
|2008.05.12 00:00
|expiration
|758
|1.00
|1.9449
|1.9464
|1.9424
|2095
|2008.05.12 00:00
|buy stop
|759
|1.00
|1.9549
|1.9534
|1.9574
|2096
|2008.05.12 00:00
|sell stop
|760
|1.00
|1.9494
|1.9509
|1.9469
|2097
|2008.05.12 00:21
|sell
|760
|1.00
|1.9494
|1.9509
|1.9469
|2098
|2008.05.12 01:04
|modify
|760
|1.00
|1.9494
|1.9493
|1.9469
|2099
|2008.05.12 01:28
|t/p
|760
|1.00
|1.9469
|1.9493
|1.9469
|250.00
|46596.40
|2100
|2008.05.12 10:52
|buy
|759
|1.00
|1.9549
|1.9534
|1.9574
|2101
|2008.05.12 11:21
|modify
|759
|1.00
|1.9549
|1.9550
|1.9574
|2102
|2008.05.12 11:35
|t/p
|759
|1.00
|1.9574
|1.9550
|1.9574
|250.00
|46846.40
|2103
|2008.05.13 00:00
|buy stop
|761
|1.00
|1.9643
|1.9628
|1.9668
|2104
|2008.05.13 00:00
|sell stop
|762
|1.00
|1.9432
|1.9447
|1.9407
|2105
|2008.05.13 15:30
|sell
|762
|1.00
|1.9432
|1.9447
|1.9407
|2106
|2008.05.13 17:25
|s/l
|762
|1.00
|1.9447
|1.9447
|1.9407
|-150.00
|46696.40
|2107
|2008.05.14 00:00
|expiration
|761
|1.00
|1.9643
|1.9628
|1.9668
|2108
|2008.05.14 00:00
|buy stop
|763
|1.00
|1.9599
|1.9584
|1.9624
|2109
|2008.05.14 00:00
|sell stop
|764
|1.00
|1.9409
|1.9424
|1.9384
|2110
|2008.05.14 01:00
|sell
|764
|1.00
|1.9409
|1.9424
|1.9384
|2111
|2008.05.14 01:24
|modify
|764
|1.00
|1.9409
|1.9408
|1.9384
|2112
|2008.05.14 01:38
|t/p
|764
|1.00
|1.9384
|1.9408
|1.9384
|250.00
|46946.40
|2113
|2008.05.15 00:00
|expiration
|763
|1.00
|1.9599
|1.9584
|1.9624
|2114
|2008.05.15 00:00
|buy stop
|765
|1.00
|1.9483
|1.9468
|1.9508
|2115
|2008.05.15 00:00
|sell stop
|766
|1.00
|1.9353
|1.9368
|1.9328
|2116
|2008.05.15 14:43
|buy
|765
|1.00
|1.9483
|1.9468
|1.9508
|2117
|2008.05.15 15:38
|modify
|765
|1.00
|1.9483
|1.9484
|1.9508
|2118
|2008.05.15 17:29
|s/l
|765
|1.00
|1.9484
|1.9484
|1.9508
|10.00
|46956.40
|2119
|2008.05.16 00:00
|expiration
|766
|1.00
|1.9353
|1.9368
|1.9328
|2120
|2008.05.16 00:00
|buy stop
|767
|1.00
|1.9510
|1.9495
|1.9535
|2121
|2008.05.16 00:00
|sell stop
|768
|1.00
|1.9393
|1.9408
|1.9368
|2122
|2008.05.16 07:33
|buy
|767
|1.00
|1.9510
|1.9495
|1.9535
|2123
|2008.05.16 10:48
|modify
|767
|1.00
|1.9510
|1.9511
|1.9535
|2124
|2008.05.16 11:04
|t/p
|767
|1.00
|1.9535
|1.9511
|1.9535
|250.00
|47206.40
|2125
|2008.05.18 00:00
|expiration
|768
|1.00
|1.9393
|1.9408
|1.9368
|2126
|2008.05.18 00:00
|buy stop
|769
|1.00
|1.9608
|1.9593
|1.9633
|2127
|2008.05.18 00:00
|sell stop
|770
|1.00
|1.9431
|1.9446
|1.9406
|2128
|2008.05.19 00:00
|expiration
|769
|1.00
|1.9608
|1.9593
|1.9633
|2129
|2008.05.19 00:00
|expiration
|770
|1.00
|1.9431
|1.9446
|1.9406
|2130
|2008.05.19 00:00
|buy stop
|771
|1.00
|1.9586
|1.9571
|1.9611
|2131
|2008.05.19 00:00
|sell stop
|772
|1.00
|1.9549
|1.9564
|1.9524
|2132
|2008.05.19 00:28
|buy
|771
|1.00
|1.9586
|1.9571
|1.9611
|2133
|2008.05.19 01:24
|modify
|771
|1.00
|1.9586
|1.9587
|1.9611
|2134
|2008.05.19 05:05
|t/p
|771
|1.00
|1.9611
|1.9587
|1.9611
|250.00
|47456.40
|2135
|2008.05.19 10:44
|sell
|772
|1.00
|1.9549
|1.9564
|1.9524
|2136
|2008.05.19 11:15
|modify
|772
|1.00
|1.9549
|1.9548
|1.9524
|2137
|2008.05.19 11:32
|t/p
|772
|1.00
|1.9524
|1.9548
|1.9524
|250.00
|47706.40
|2138
|2008.05.20 00:00
|buy stop
|773
|1.00
|1.9632
|1.9617
|1.9657
|2139
|2008.05.20 00:00
|sell stop
|774
|1.00
|1.9443
|1.9458
|1.9418
|2140
|2008.05.20 11:20
|buy
|773
|1.00
|1.9632
|1.9617
|1.9657
|2141
|2008.05.20 11:44
|modify
|773
|1.00
|1.9632
|1.9633
|1.9657
|2142
|2008.05.20 13:36
|s/l
|773
|1.00
|1.9633
|1.9633
|1.9657
|10.00
|47716.40
|2143
|2008.05.21 00:00
|expiration
|774
|1.00
|1.9443
|1.9458
|1.9418
|2144
|2008.05.21 00:00
|buy stop
|775
|1.00
|1.9729
|1.9714
|1.9754
|2145
|2008.05.21 00:00
|sell stop
|776
|1.00
|1.9467
|1.9482
|1.9442
|2146
|2008.05.21 15:19
|buy
|775
|1.00
|1.9729
|1.9714
|1.9754
|2147
|2008.05.21 17:36
|s/l
|775
|1.00
|1.9714
|1.9714
|1.9754
|-150.00
|47566.40
|2148
|2008.05.22 00:00
|expiration
|776
|1.00
|1.9467
|1.9482
|1.9442
|2149
|2008.05.22 00:00
|buy stop
|777
|1.00
|1.9746
|1.9731
|1.9771
|2150
|2008.05.22 00:00
|sell stop
|778
|1.00
|1.9602
|1.9617
|1.9577
|2151
|2008.05.22 07:24
|buy
|777
|1.00
|1.9746
|1.9731
|1.9771
|2152
|2008.05.22 07:51
|modify
|777
|1.00
|1.9746
|1.9747
|1.9771
|2153
|2008.05.22 09:38
|s/l
|777
|1.00
|1.9747
|1.9747
|1.9771
|10.00
|47576.40
|2154
|2008.05.23 00:00
|expiration
|778
|1.00
|1.9602
|1.9617
|1.9577
|2155
|2008.05.23 00:00
|buy stop
|779
|1.00
|1.9859
|1.9844
|1.9884
|2156
|2008.05.23 00:00
|sell stop
|780
|1.00
|1.9677
|1.9692
|1.9652
|2157
|2008.05.25 00:00
|expiration
|779
|1.00
|1.9859
|1.9844
|1.9884
|2158
|2008.05.25 00:00
|expiration
|780
|1.00
|1.9677
|1.9692
|1.9652
|2159
|2008.05.25 00:00
|buy stop
|781
|1.00
|1.9862
|1.9847
|1.9887
|2160
|2008.05.25 00:00
|sell stop
|782
|1.00
|1.9745
|1.9760
|1.9720
|2161
|2008.05.26 00:00
|expiration
|781
|1.00
|1.9862
|1.9847
|1.9887
|2162
|2008.05.26 00:00
|expiration
|782
|1.00
|1.9745
|1.9760
|1.9720
|2163
|2008.05.26 00:00
|buy stop
|783
|1.00
|1.9825
|1.9810
|1.9850
|2164
|2008.05.26 00:00
|sell stop
|784
|1.00
|1.9788
|1.9803
|1.9763
|2165
|2008.05.26 00:46
|sell
|784
|1.00
|1.9788
|1.9803
|1.9763
|2166
|2008.05.26 01:37
|modify
|784
|1.00
|1.9788
|1.9787
|1.9763
|2167
|2008.05.26 05:19
|t/p
|784
|1.00
|1.9763
|1.9787
|1.9763
|250.00
|47826.40
|2168
|2008.05.26 15:12
|buy
|783
|1.00
|1.9825
|1.9810
|1.9850
|2169
|2008.05.26 21:14
|s/l
|783
|1.00
|1.9810
|1.9810
|1.9850
|-150.00
|47676.40
|2170
|2008.05.27 00:00
|buy stop
|785
|1.00
|1.9841
|1.9826
|1.9866
|2171
|2008.05.27 00:00
|sell stop
|786
|1.00
|1.9747
|1.9762
|1.9722
|2172
|2008.05.27 05:04
|buy
|785
|1.00
|1.9841
|1.9826
|1.9866
|2173
|2008.05.27 06:41
|s/l
|785
|1.00
|1.9826
|1.9826
|1.9866
|-150.00
|47526.40
|2174
|2008.05.27 14:47
|sell
|786
|1.00
|1.9747
|1.9762
|1.9722
|2175
|2008.05.27 15:20
|modify
|786
|1.00
|1.9747
|1.9746
|1.9722
|2176
|2008.05.27 15:36
|t/p
|786
|1.00
|1.9722
|1.9746
|1.9722
|250.00
|47776.40
|2177
|2008.05.28 00:00
|buy stop
|787
|1.00
|1.9856
|1.9841
|1.9881
|2178
|2008.05.28 00:00
|sell stop
|788
|1.00
|1.9706
|1.9721
|1.9681
|2179
|2008.05.28 05:30
|sell
|788
|1.00
|1.9706
|1.9721
|1.9681
|2180
|2008.05.28 06:24
|s/l
|788
|1.00
|1.9721
|1.9721
|1.9681
|-150.00
|47626.40
|2181
|2008.05.29 00:00
|expiration
|787
|1.00
|1.9856
|1.9841
|1.9881
|2182
|2008.05.29 00:00
|buy stop
|789
|1.00
|1.9836
|1.9821
|1.9861
|2183
|2008.05.29 00:00
|sell stop
|790
|1.00
|1.9694
|1.9709
|1.9669
|2184
|2008.05.29 15:09
|sell
|790
|1.00
|1.9694
|1.9709
|1.9669
|2185
|2008.05.29 15:38
|modify
|790
|1.00
|1.9694
|1.9693
|1.9669
|2186
|2008.05.29 17:06
|s/l
|790
|1.00
|1.9693
|1.9693
|1.9669
|10.00
|47636.40
|2187
|2008.05.30 00:00
|expiration
|789
|1.00
|1.9836
|1.9821
|1.9861
|2188
|2008.05.30 00:00
|buy stop
|791
|1.00
|1.9829
|1.9814
|1.9854
|2189
|2008.05.30 00:00
|sell stop
|792
|1.00
|1.9662
|1.9677
|1.9637
|2190
|2008.06.01 00:00
|expiration
|791
|1.00
|1.9829
|1.9814
|1.9854
|2191
|2008.06.01 00:00
|expiration
|792
|1.00
|1.9662
|1.9677
|1.9637
|2192
|2008.06.01 00:00
|buy stop
|793
|1.00
|1.9832
|1.9817
|1.9857
|2193
|2008.06.01 00:00
|sell stop
|794
|1.00
|1.9673
|1.9688
|1.9648
|2194
|2008.06.02 00:00
|expiration
|793
|1.00
|1.9832
|1.9817
|1.9857
|2195
|2008.06.02 00:00
|expiration
|794
|1.00
|1.9673
|1.9688
|1.9648
|2196
|2008.06.02 00:00
|buy stop
|795
|1.00
|1.9782
|1.9767
|1.9807
|2197
|2008.06.02 00:00
|sell stop
|796
|1.00
|1.9722
|1.9737
|1.9697
|2198
|2008.06.02 07:15
|sell
|796
|1.00
|1.9722
|1.9737
|1.9697
|2199
|2008.06.02 10:28
|modify
|796
|1.00
|1.9722
|1.9721
|1.9697
|2200
|2008.06.02 10:44
|t/p
|796
|1.00
|1.9697
|1.9721
|1.9697
|250.00
|47886.40
|2201
|2008.06.03 00:00
|expiration
|795
|1.00
|1.9782
|1.9767
|1.9807
|2202
|2008.06.03 00:00
|buy stop
|797
|1.00
|1.9781
|1.9766
|1.9806
|2203
|2008.06.03 00:00
|sell stop
|798
|1.00
|1.9586
|1.9601
|1.9561
|2204
|2008.06.04 00:00
|expiration
|797
|1.00
|1.9781
|1.9766
|1.9806
|2205
|2008.06.04 00:00
|expiration
|798
|1.00
|1.9586
|1.9601
|1.9561
|2206
|2008.06.04 00:00
|buy stop
|799
|1.00
|1.9752
|1.9737
|1.9777
|2207
|2008.06.04 00:00
|sell stop
|800
|1.00
|1.9595
|1.9610
|1.9570
|2208
|2008.06.04 10:30
|sell
|800
|1.00
|1.9595
|1.9610
|1.9570
|2209
|2008.06.04 11:19
|modify
|800
|1.00
|1.9595
|1.9594
|1.9570
|2210
|2008.06.04 11:47
|t/p
|800
|1.00
|1.9570
|1.9594
|1.9570
|250.00
|48136.40
|2211
|2008.06.05 00:00
|expiration
|799
|1.00
|1.9752
|1.9737
|1.9777
|2212
|2008.06.05 00:00
|buy stop
|801
|1.00
|1.9647
|1.9632
|1.9672
|2213
|2008.06.05 00:00
|sell stop
|802
|1.00
|1.9516
|1.9531
|1.9491
|2214
|2008.06.05 00:35
|sell
|802
|1.00
|1.9516
|1.9531
|1.9491
|2215
|2008.06.05 01:04
|modify
|802
|1.00
|1.9516
|1.9515
|1.9491
|2216
|2008.06.05 01:19
|t/p
|802
|1.00
|1.9491
|1.9515
|1.9491
|250.00
|48386.40
|2217
|2008.06.06 00:00
|expiration
|801
|1.00
|1.9647
|1.9632
|1.9672
|2218
|2008.06.06 00:00
|buy stop
|803
|1.00
|1.9607
|1.9592
|1.9632
|2219
|2008.06.06 00:00
|sell stop
|804
|1.00
|1.9451
|1.9466
|1.9426
|2220
|2008.06.06 07:27
|buy
|803
|1.00
|1.9607
|1.9592
|1.9632
|2221
|2008.06.06 07:52
|modify
|803
|1.00
|1.9607
|1.9608
|1.9632
|2222
|2008.06.06 10:37
|t/p
|803
|1.00
|1.9632
|1.9608
|1.9632
|250.00
|48636.40
|2223
|2008.06.08 00:00
|expiration
|804
|1.00
|1.9451
|1.9466
|1.9426
|2224
|2008.06.08 00:00
|buy stop
|805
|1.00
|1.9744
|1.9729
|1.9769
|2225
|2008.06.08 00:00
|sell stop
|806
|1.00
|1.9527
|1.9542
|1.9502
|2226
|2008.06.09 00:00
|expiration
|805
|1.00
|1.9744
|1.9729
|1.9769
|2227
|2008.06.09 00:00
|expiration
|806
|1.00
|1.9527
|1.9542
|1.9502
|2228
|2008.06.09 00:00
|buy stop
|807
|1.00
|1.9715
|1.9700
|1.9740
|2229
|2008.06.09 00:00
|sell stop
|808
|1.00
|1.9678
|1.9693
|1.9653
|2230
|2008.06.09 05:13
|sell
|808
|1.00
|1.9678
|1.9693
|1.9653
|2231
|2008.06.09 06:34
|s/l
|808
|1.00
|1.9693
|1.9693
|1.9653
|-150.00
|48486.40
|2232
|2008.06.09 07:16
|buy
|807
|1.00
|1.9715
|1.9700
|1.9740
|2233
|2008.06.09 07:51
|modify
|807
|1.00
|1.9715
|1.9716
|1.9740
|2234
|2008.06.09 10:50
|t/p
|807
|1.00
|1.9740
|1.9716
|1.9740
|250.00
|48736.40
|2235
|2008.06.10 00:00
|buy stop
|809
|1.00
|1.9810
|1.9795
|1.9835
|2236
|2008.06.10 00:00
|sell stop
|810
|1.00
|1.9661
|1.9676
|1.9636
|2237
|2008.06.10 10:36
|sell
|810
|1.00
|1.9661
|1.9676
|1.9636
|2238
|2008.06.10 11:00
|modify
|810
|1.00
|1.9661
|1.9660
|1.9636
|2239
|2008.06.10 11:13
|t/p
|810
|1.00
|1.9636
|1.9660
|1.9636
|250.00
|48986.40
|2240
|2008.06.11 00:00
|expiration
|809
|1.00
|1.9810
|1.9795
|1.9835
|2241
|2008.06.11 00:00
|buy stop
|811
|1.00
|1.9764
|1.9749
|1.9789
|2242
|2008.06.11 00:00
|sell stop
|812
|1.00
|1.9508
|1.9523
|1.9483
|2243
|2008.06.11 01:43
|sell
|812
|1.00
|1.9508
|1.9523
|1.9483
|2244
|2008.06.11 03:33
|s/l
|812
|1.00
|1.9523
|1.9523
|1.9483
|-150.00
|48836.40
|2245
|2008.06.12 00:00
|expiration
|811
|1.00
|1.9764
|1.9749
|1.9789
|2246
|2008.06.12 00:00
|buy stop
|813
|1.00
|1.9677
|1.9662
|1.9702
|2247
|2008.06.12 00:00
|sell stop
|814
|1.00
|1.9480
|1.9495
|1.9455
|2248
|2008.06.12 14:51
|sell
|814
|1.00
|1.9480
|1.9495
|1.9455
|2249
|2008.06.12 15:10
|modify
|814
|1.00
|1.9480
|1.9479
|1.9455
|2250
|2008.06.12 15:21
|t/p
|814
|1.00
|1.9455
|1.9479
|1.9455
|250.00
|49086.40
|2251
|2008.06.13 00:00
|expiration
|813
|1.00
|1.9677
|1.9662
|1.9702
|2252
|2008.06.13 00:00
|buy stop
|815
|1.00
|1.9653
|1.9638
|1.9678
|2253
|2008.06.13 00:00
|sell stop
|816
|1.00
|1.9423
|1.9438
|1.9398
|2254
|2008.06.13 01:22
|sell
|816
|1.00
|1.9423
|1.9438
|1.9398
|2255
|2008.06.13 06:55
|s/l
|816
|1.00
|1.9438
|1.9438
|1.9398
|-150.00
|48936.40
|2256
|2008.06.15 00:00
|expiration
|815
|1.00
|1.9653
|1.9638
|1.9678
|2257
|2008.06.15 00:00
|buy stop
|817
|1.00
|1.9522
|1.9507
|1.9547
|2258
|2008.06.15 00:00
|sell stop
|818
|1.00
|1.9398
|1.9413
|1.9373
|2259
|2008.06.16 00:00
|expiration
|817
|1.00
|1.9522
|1.9507
|1.9547
|2260
|2008.06.16 00:00
|expiration
|818
|1.00
|1.9398
|1.9413
|1.9373
|2261
|2008.06.16 00:00
|buy stop
|819
|1.00
|1.9504
|1.9489
|1.9529
|2262
|2008.06.16 00:00
|sell stop
|820
|1.00
|1.9453
|1.9468
|1.9428
|2263
|2008.06.16 06:49
|buy
|819
|1.00
|1.9504
|1.9489
|1.9529
|2264
|2008.06.16 07:08
|modify
|819
|1.00
|1.9504
|1.9505
|1.9529
|2265
|2008.06.16 07:19
|t/p
|819
|1.00
|1.9529
|1.9505
|1.9529
|250.00
|49186.40
|2266
|2008.06.17 00:00
|expiration
|820
|1.00
|1.9453
|1.9468
|1.9428
|2267
|2008.06.17 00:00
|buy stop
|821
|1.00
|1.9697
|1.9682
|1.9722
|2268
|2008.06.17 00:00
|sell stop
|822
|1.00
|1.9445
|1.9460
|1.9420
|2269
|2008.06.17 05:38
|buy
|821
|1.00
|1.9697
|1.9682
|1.9722
|2270
|2008.06.17 06:20
|s/l
|821
|1.00
|1.9682
|1.9682
|1.9722
|-150.00
|49036.40
|2271
|2008.06.18 00:00
|expiration
|822
|1.00
|1.9445
|1.9460
|1.9420
|2272
|2008.06.18 00:00
|buy stop
|823
|1.00
|1.9708
|1.9693
|1.9733
|2273
|2008.06.18 00:00
|sell stop
|824
|1.00
|1.9459
|1.9474
|1.9434
|2274
|2008.06.19 00:00
|expiration
|823
|1.00
|1.9708
|1.9693
|1.9733
|2275
|2008.06.19 00:00
|expiration
|824
|1.00
|1.9459
|1.9474
|1.9434
|2276
|2008.06.19 00:00
|buy stop
|825
|1.00
|1.9619
|1.9604
|1.9644
|2277
|2008.06.19 00:00
|sell stop
|826
|1.00
|1.9467
|1.9482
|1.9442
|2278
|2008.06.19 06:55
|buy
|825
|1.00
|1.9619
|1.9604
|1.9644
|2279
|2008.06.19 07:23
|modify
|825
|1.00
|1.9619
|1.9620
|1.9644
|2280
|2008.06.19 07:38
|t/p
|825
|1.00
|1.9644
|1.9620
|1.9644
|250.00
|49286.40
|2281
|2008.06.20 00:00
|expiration
|826
|1.00
|1.9467
|1.9482
|1.9442
|2282
|2008.06.20 00:00
|buy stop
|827
|1.00
|1.9754
|1.9739
|1.9779
|2283
|2008.06.20 00:00
|sell stop
|828
|1.00
|1.9569
|1.9584
|1.9544
|2284
|2008.06.20 11:07
|buy
|827
|1.00
|1.9754
|1.9739
|1.9779
|2285
|2008.06.20 14:39
|modify
|827
|1.00
|1.9754
|1.9755
|1.9779
|2286
|2008.06.20 15:14
|t/p
|827
|1.00
|1.9779
|1.9755
|1.9779
|250.00
|49536.40
|2287
|2008.06.22 00:00
|expiration
|828
|1.00
|1.9569
|1.9584
|1.9544
|2288
|2008.06.22 00:00
|buy stop
|829
|1.00
|1.9801
|1.9786
|1.9826
|2289
|2008.06.22 00:00
|sell stop
|830
|1.00
|1.9687
|1.9702
|1.9662
|2290
|2008.06.23 00:00
|expiration
|829
|1.00
|1.9801
|1.9786
|1.9826
|2291
|2008.06.23 00:00
|expiration
|830
|1.00
|1.9687
|1.9702
|1.9662
|2292
|2008.06.23 00:00
|buy stop
|831
|1.00
|1.9762
|1.9747
|1.9787
|2293
|2008.06.23 00:00
|sell stop
|832
|1.00
|1.9728
|1.9743
|1.9703
|2294
|2008.06.23 03:26
|sell
|832
|1.00
|1.9728
|1.9743
|1.9703
|2295
|2008.06.23 04:51
|s/l
|832
|1.00
|1.9743
|1.9743
|1.9703
|-150.00
|49386.40
|2296
|2008.06.24 00:00
|expiration
|831
|1.00
|1.9762
|1.9747
|1.9787
|2297
|2008.06.24 00:00
|buy stop
|833
|1.00
|1.9766
|1.9751
|1.9791
|2298
|2008.06.24 00:00
|sell stop
|834
|1.00
|1.9576
|1.9591
|1.9551
|2299
|2008.06.25 00:00
|expiration
|833
|1.00
|1.9766
|1.9751
|1.9791
|2300
|2008.06.25 00:00
|expiration
|834
|1.00
|1.9576
|1.9591
|1.9551
|2301
|2008.06.25 00:00
|buy stop
|835
|1.00
|1.9733
|1.9718
|1.9758
|2302
|2008.06.25 00:00
|sell stop
|836
|1.00
|1.9615
|1.9630
|1.9590
|2303
|2008.06.25 11:28
|buy
|835
|1.00
|1.9733
|1.9718
|1.9758
|2304
|2008.06.25 14:52
|modify
|835
|1.00
|1.9733
|1.9734
|1.9758
|2305
|2008.06.25 15:19
|t/p
|835
|1.00
|1.9758
|1.9734
|1.9758
|250.00
|49636.40
|2306
|2008.06.26 00:00
|expiration
|836
|1.00
|1.9615
|1.9630
|1.9590
|2307
|2008.06.26 00:00
|buy stop
|837
|1.00
|1.9779
|1.9764
|1.9804
|2308
|2008.06.26 00:00
|sell stop
|838
|1.00
|1.9645
|1.9660
|1.9620
|2309
|2008.06.26 07:23
|buy
|837
|1.00
|1.9779
|1.9764
|1.9804
|2310
|2008.06.26 07:48
|modify
|837
|1.00
|1.9779
|1.9780
|1.9804
|2311
|2008.06.26 09:39
|s/l
|837
|1.00
|1.9780
|1.9780
|1.9804
|10.00
|49646.40
|2312
|2008.06.27 00:00
|expiration
|838
|1.00
|1.9645
|1.9660
|1.9620
|2313
|2008.06.27 00:00
|buy stop
|839
|1.00
|1.9904
|1.9889
|1.9929
|2314
|2008.06.27 00:00
|sell stop
|840
|1.00
|1.9704
|1.9719
|1.9679
|2315
|2008.06.27 11:21
|buy
|839
|1.00
|1.9904
|1.9889
|1.9929
|2316
|2008.06.27 14:38
|modify
|839
|1.00
|1.9904
|1.9905
|1.9929
|2317
|2008.06.27 14:58
|t/p
|839
|1.00
|1.9929
|1.9905
|1.9929
|250.00
|49896.40
|2318
|2008.06.29 00:00
|expiration
|840
|1.00
|1.9704
|1.9719
|1.9679
|2319
|2008.06.29 00:00
|buy stop
|841
|1.00
|1.9961
|1.9946
|1.9986
|2320
|2008.06.29 00:00
|sell stop
|842
|1.00
|1.9796
|1.9811
|1.9771
|2321
|2008.06.30 00:00
|expiration
|841
|1.00
|1.9961
|1.9946
|1.9986
|2322
|2008.06.30 00:00
|expiration
|842
|1.00
|1.9796
|1.9811
|1.9771
|2323
|2008.06.30 00:00
|buy stop
|843
|1.00
|1.9955
|1.9940
|1.9980
|2324
|2008.06.30 00:00
|sell stop
|844
|1.00
|1.9932
|1.9947
|1.9907
|2325
|2008.06.30 01:05
|buy
|843
|1.00
|1.9955
|1.9940
|1.9980
|2326
|2008.06.30 07:34
|s/l
|843
|1.00
|1.9940
|1.9940
|1.9980
|-150.00
|49746.40
|2327
|2008.06.30 10:36
|sell
|844
|1.00
|1.9932
|1.9947
|1.9907
|2328
|2008.06.30 11:42
|modify
|844
|1.00
|1.9932
|1.9931
|1.9907
|2329
|2008.06.30 14:42
|t/p
|844
|1.00
|1.9907
|1.9931
|1.9907
|250.00
|49996.40
|2330
|2008.07.01 00:00
|buy stop
|845
|1.00
|1.9976
|1.9961
|2.0001
|2331
|2008.07.01 00:00
|sell stop
|846
|1.00
|1.9870
|1.9885
|1.9845
|2332
|2008.07.01 11:42
|buy
|845
|1.00
|1.9976
|1.9961
|2.0001
|2333
|2008.07.01 15:06
|modify
|845
|1.00
|1.9976
|1.9977
|2.0001
|2334
|2008.07.01 15:30
|t/p
|845
|1.00
|2.0001
|1.9977
|2.0001
|250.00
|50246.40
|2335
|2008.07.02 00:00
|expiration
|846
|1.00
|1.9870
|1.9885
|1.9845
|2336
|2008.07.02 00:00
|buy stop
|847
|1.00
|2.0016
|2.0001
|2.0041
|2337
|2008.07.02 00:00
|sell stop
|848
|1.00
|1.9876
|1.9891
|1.9851
|2338
|2008.07.02 14:47
|sell
|848
|1.00
|1.9876
|1.9891
|1.9851
|2339
|2008.07.02 15:19
|modify
|848
|1.00
|1.9876
|1.9875
|1.9851
|2340
|2008.07.02 15:37
|t/p
|848
|1.00
|1.9851
|1.9875
|1.9851
|250.00
|50496.40
|2341
|2008.07.03 00:00
|expiration
|847
|1.00
|2.0016
|2.0001
|2.0041
|2342
|2008.07.03 00:00
|buy stop
|849
|1.00
|1.9983
|1.9968
|2.0008
|2343
|2008.07.03 00:00
|sell stop
|850
|1.00
|1.9834
|1.9849
|1.9809
|2344
|2008.07.03 14:44
|sell
|850
|1.00
|1.9834
|1.9849
|1.9809
|2345
|2008.07.03 15:15
|modify
|850
|1.00
|1.9834
|1.9833
|1.9809
|2346
|2008.07.03 15:33
|t/p
|850
|1.00
|1.9809
|1.9833
|1.9809
|250.00
|50746.40
|2347
|2008.07.04 00:00
|expiration
|849
|1.00
|1.9983
|1.9968
|2.0008
|2348
|2008.07.04 00:00
|buy stop
|851
|1.00
|1.9946
|1.9931
|1.9971
|2349
|2008.07.04 00:00
|sell stop
|852
|1.00
|1.9789
|1.9804
|1.9764
|2350
|2008.07.06 00:00
|expiration
|851
|1.00
|1.9946
|1.9931
|1.9971
|2351
|2008.07.06 00:00
|expiration
|852
|1.00
|1.9789
|1.9804
|1.9764
|2352
|2008.07.06 00:00
|buy stop
|853
|1.00
|1.9857
|1.9842
|1.9882
|2353
|2008.07.06 00:00
|sell stop
|854
|1.00
|1.9783
|1.9798
|1.9758
|2354
|2008.07.07 00:00
|expiration
|853
|1.00
|1.9857
|1.9842
|1.9882
|2355
|2008.07.07 00:00
|expiration
|854
|1.00
|1.9783
|1.9798
|1.9758
|2356
|2008.07.07 00:00
|buy stop
|855
|1.00
|1.9832
|1.9817
|1.9857
|2357
|2008.07.07 00:00
|sell stop
|856
|1.00
|1.9809
|1.9824
|1.9784
|2358
|2008.07.07 02:06
|sell
|856
|1.00
|1.9809
|1.9824
|1.9784
|2359
|2008.07.07 05:22
|s/l
|856
|1.00
|1.9824
|1.9824
|1.9784
|-150.00
|50596.40
|2360
|2008.07.08 00:00
|expiration
|855
|1.00
|1.9832
|1.9817
|1.9857
|2361
|2008.07.08 00:00
|buy stop
|857
|1.00
|1.9837
|1.9822
|1.9862
|2362
|2008.07.08 00:00
|sell stop
|858
|1.00
|1.9637
|1.9652
|1.9612
|2363
|2008.07.09 00:00
|expiration
|857
|1.00
|1.9837
|1.9822
|1.9862
|2364
|2008.07.09 00:00
|expiration
|858
|1.00
|1.9637
|1.9652
|1.9612
|2365
|2008.07.09 00:00
|buy stop
|859
|1.00
|1.9807
|1.9792
|1.9832
|2366
|2008.07.09 00:00
|sell stop
|860
|1.00
|1.9655
|1.9670
|1.9630
|2367
|2008.07.09 14:44
|buy
|859
|1.00
|1.9807
|1.9792
|1.9832
|2368
|2008.07.09 15:15
|modify
|859
|1.00
|1.9807
|1.9808
|1.9832
|2369
|2008.07.09 15:33
|t/p
|859
|1.00
|1.9832
|1.9808
|1.9832
|250.00
|50846.40
|2370
|2008.07.10 00:00
|expiration
|860
|1.00
|1.9655
|1.9670
|1.9630
|2371
|2008.07.10 00:00
|buy stop
|861
|1.00
|1.9846
|1.9831
|1.9871
|2372
|2008.07.10 00:00
|sell stop
|862
|1.00
|1.9661
|1.9676
|1.9636
|2373
|2008.07.11 00:00
|expiration
|861
|1.00
|1.9846
|1.9831
|1.9871
|2374
|2008.07.11 00:00
|expiration
|862
|1.00
|1.9661
|1.9676
|1.9636
|2375
|2008.07.11 00:00
|buy stop
|863
|1.00
|1.9845
|1.9830
|1.9870
|2376
|2008.07.11 00:00
|sell stop
|864
|1.00
|1.9703
|1.9718
|1.9678
|2377
|2008.07.11 07:42
|buy
|863
|1.00
|1.9845
|1.9830
|1.9870
|2378
|2008.07.11 09:29
|s/l
|863
|1.00
|1.9830
|1.9830
|1.9870
|-150.00
|50696.40
|2379
|2008.07.13 00:00
|expiration
|864
|1.00
|1.9703
|1.9718
|1.9678
|2380
|2008.07.13 00:00
|buy stop
|865
|1.00
|1.9968
|1.9953
|1.9993
|2381
|2008.07.13 00:00
|sell stop
|866
|1.00
|1.9743
|1.9758
|1.9718
|2382
|2008.07.14 00:00
|expiration
|865
|1.00
|1.9968
|1.9953
|1.9993
|2383
|2008.07.14 00:00
|expiration
|866
|1.00
|1.9743
|1.9758
|1.9718
|2384
|2008.07.14 00:00
|buy stop
|867
|1.00
|1.9922
|1.9907
|1.9947
|2385
|2008.07.14 00:00
|sell stop
|868
|1.00
|1.9889
|1.9904
|1.9864
|2386
|2008.07.14 00:25
|sell
|868
|1.00
|1.9889
|1.9904
|1.9864
|2387
|2008.07.14 00:51
|modify
|868
|1.00
|1.9889
|1.9888
|1.9864
|2388
|2008.07.14 01:03
|t/p
|868
|1.00
|1.9864
|1.9888
|1.9864
|250.00
|50946.40
|2389
|2008.07.14 11:43
|buy
|867
|1.00
|1.9922
|1.9907
|1.9947
|2390
|2008.07.14 14:57
|modify
|867
|1.00
|1.9922
|1.9923
|1.9947
|2391
|2008.07.14 15:18
|t/p
|867
|1.00
|1.9947
|1.9923
|1.9947
|250.00
|51196.40
|2392
|2008.07.15 00:00
|buy stop
|869
|1.00
|1.9972
|1.9957
|1.9997
|2393
|2008.07.15 00:00
|sell stop
|870
|1.00
|1.9804
|1.9819
|1.9779
|2394
|2008.07.15 03:41
|buy
|869
|1.00
|1.9972
|1.9957
|1.9997
|2395
|2008.07.15 04:37
|s/l
|869
|1.00
|1.9957
|1.9957
|1.9997
|-150.00
|51046.40
|2396
|2008.07.16 00:00
|expiration
|870
|1.00
|1.9804
|1.9819
|1.9779
|2397
|2008.07.16 00:00
|buy stop
|871
|1.00
|2.0168
|2.0153
|2.0193
|2398
|2008.07.16 00:00
|sell stop
|872
|1.00
|1.9920
|1.9935
|1.9895
|2399
|2008.07.17 00:00
|expiration
|871
|1.00
|2.0168
|2.0153
|2.0193
|2400
|2008.07.17 00:00
|expiration
|872
|1.00
|1.9920
|1.9935
|1.9895
|2401
|2008.07.17 00:00
|buy stop
|873
|1.00
|2.0105
|2.0090
|2.0130
|2402
|2008.07.17 00:00
|sell stop
|874
|1.00
|1.9947
|1.9962
|1.9922
|2403
|2008.07.17 05:43
|sell
|874
|1.00
|1.9947
|1.9962
|1.9922
|2404
|2008.07.17 06:21
|s/l
|874
|1.00
|1.9962
|1.9962
|1.9922
|-150.00
|50896.40
|2405
|2008.07.18 00:00
|expiration
|873
|1.00
|2.0105
|2.0090
|2.0130
|2406
|2008.07.18 00:00
|buy stop
|875
|1.00
|2.0080
|2.0065
|2.0105
|2407
|2008.07.18 00:00
|sell stop
|876
|1.00
|1.9937
|1.9952
|1.9912
|2408
|2008.07.18 14:21
|sell
|876
|1.00
|1.9937
|1.9952
|1.9912
|2409
|2008.07.18 15:10
|modify
|876
|1.00
|1.9937
|1.9936
|1.9912
|2410
|2008.07.18 15:37
|t/p
|876
|1.00
|1.9912
|1.9936
|1.9912
|250.00
|51146.40
|2411
|2008.07.20 00:00
|expiration
|875
|1.00
|2.0080
|2.0065
|2.0105
|2412
|2008.07.20 00:00
|buy stop
|877
|1.00
|2.0005
|1.9990
|2.0030
|2413
|2008.07.20 00:00
|sell stop
|878
|1.00
|1.9895
|1.9910
|1.9870
|2414
|2008.07.21 00:00
|expiration
|877
|1.00
|2.0005
|1.9990
|2.0030
|2415
|2008.07.21 00:00
|expiration
|878
|1.00
|1.9895
|1.9910
|1.9870
|2416
|2008.07.21 00:00
|buy stop
|879
|1.00
|1.9993
|1.9978
|2.0018
|2417
|2008.07.21 00:00
|sell stop
|880
|1.00
|1.9922
|1.9937
|1.9897
|2418
|2008.07.21 01:26
|sell
|880
|1.00
|1.9922
|1.9937
|1.9897
|2419
|2008.07.21 06:49
|s/l
|880
|1.00
|1.9937
|1.9937
|1.9897
|-150.00
|50996.40
|2420
|2008.07.21 11:17
|buy
|879
|1.00
|1.9993
|1.9978
|2.0018
|2421
|2008.07.21 14:39
|modify
|879
|1.00
|1.9993
|1.9994
|2.0018
|2422
|2008.07.21 14:59
|t/p
|879
|1.00
|2.0018
|1.9994
|2.0018
|250.00
|51246.40
|2423
|2008.07.22 00:00
|buy stop
|881
|1.00
|2.0044
|2.0029
|2.0069
|2424
|2008.07.22 00:00
|sell stop
|882
|1.00
|1.9895
|1.9910
|1.9870
|2425
|2008.07.22 00:34
|buy
|881
|1.00
|2.0044
|2.0029
|2.0069
|2426
|2008.07.22 01:43
|modify
|881
|1.00
|2.0044
|2.0045
|2.0069
|2427
|2008.07.22 03:22
|s/l
|881
|1.00
|2.0045
|2.0045
|2.0069
|10.00
|51256.40
|2428
|2008.07.23 00:00
|expiration
|882
|1.00
|1.9895
|1.9910
|1.9870
|2429
|2008.07.23 00:00
|buy stop
|883
|1.00
|2.0085
|2.0070
|2.0110
|2430
|2008.07.23 00:00
|sell stop
|884
|1.00
|1.9886
|1.9901
|1.9861
|2431
|2008.07.24 00:00
|expiration
|883
|1.00
|2.0085
|2.0070
|2.0110
|2432
|2008.07.24 00:00
|expiration
|884
|1.00
|1.9886
|1.9901
|1.9861
|2433
|2008.07.24 00:00
|buy stop
|885
|1.00
|2.0038
|2.0023
|2.0063
|2434
|2008.07.24 00:00
|sell stop
|886
|1.00
|1.9892
|1.9907
|1.9867
|2435
|2008.07.24 11:20
|sell
|886
|1.00
|1.9892
|1.9907
|1.9867
|2436
|2008.07.24 14:25
|modify
|886
|1.00
|1.9892
|1.9891
|1.9867
|2437
|2008.07.24 14:38
|t/p
|886
|1.00
|1.9867
|1.9891
|1.9867
|250.00
|51506.40
|2438
|2008.07.25 00:00
|expiration
|885
|1.00
|2.0038
|2.0023
|2.0063
|2439
|2008.07.25 00:00
|buy stop
|887
|1.00
|1.9999
|1.9984
|2.0024
|2440
|2008.07.25 00:00
|sell stop
|888
|1.00
|1.9805
|1.9820
|1.9780
|2441
|2008.07.27 00:00
|expiration
|887
|1.00
|1.9999
|1.9984
|2.0024
|2442
|2008.07.27 00:00
|expiration
|888
|1.00
|1.9805
|1.9820
|1.9780
|2443
|2008.07.27 00:00
|buy stop
|889
|1.00
|1.9986
|1.9971
|2.0011
|2444
|2008.07.27 00:00
|sell stop
|890
|1.00
|1.9820
|1.9835
|1.9795
|2445
|2008.07.28 00:00
|expiration
|889
|1.00
|1.9986
|1.9971
|2.0011
|2446
|2008.07.28 00:00
|expiration
|890
|1.00
|1.9820
|1.9835
|1.9795
|2447
|2008.07.28 00:00
|buy stop
|891
|1.00
|1.9929
|1.9914
|1.9954
|2448
|2008.07.28 00:00
|sell stop
|892
|1.00
|1.9895
|1.9910
|1.9870
|2449
|2008.07.28 00:17
|sell
|892
|1.00
|1.9895
|1.9910
|1.9870
|2450
|2008.07.28 00:52
|modify
|892
|1.00
|1.9895
|1.9894
|1.9870
|2451
|2008.07.28 01:12
|t/p
|892
|1.00
|1.9870
|1.9894
|1.9870
|250.00
|51756.40
|2452
|2008.07.28 11:38
|buy
|891
|1.00
|1.9929
|1.9914
|1.9954
|2453
|2008.07.28 15:02
|modify
|891
|1.00
|1.9929
|1.9930
|1.9954
|2454
|2008.07.28 15:26
|t/p
|891
|1.00
|1.9954
|1.9930
|1.9954
|250.00
|52006.40
|2455
|2008.07.29 00:00
|buy stop
|893
|1.00
|1.9971
|1.9956
|1.9996
|2456
|2008.07.29 00:00
|sell stop
|894
|1.00
|1.9830
|1.9845
|1.9805
|2457
|2008.07.29 14:28
|sell
|894
|1.00
|1.9830
|1.9845
|1.9805
|2458
|2008.07.29 14:50
|modify
|894
|1.00
|1.9830
|1.9829
|1.9805
|2459
|2008.07.29 15:03
|t/p
|894
|1.00
|1.9805
|1.9829
|1.9805
|250.00
|52256.40
|2460
|2008.07.30 00:00
|expiration
|893
|1.00
|1.9971
|1.9956
|1.9996
|2461
|2008.07.30 00:00
|buy stop
|895
|1.00
|1.9976
|1.9961
|2.0001
|2462
|2008.07.30 00:00
|sell stop
|896
|1.00
|1.9751
|1.9766
|1.9726
|2463
|2008.07.30 05:03
|sell
|896
|1.00
|1.9751
|1.9766
|1.9726
|2464
|2008.07.30 06:47
|s/l
|896
|1.00
|1.9766
|1.9766
|1.9726
|-150.00
|52106.40
|2465
|2008.07.31 00:00
|expiration
|895
|1.00
|1.9976
|1.9961
|2.0001
|2466
|2008.07.31 00:00
|buy stop
|897
|1.00
|1.9851
|1.9836
|1.9876
|2467
|2008.07.31 00:00
|sell stop
|898
|1.00
|1.9734
|1.9749
|1.9709
|2468
|2008.07.31 10:29
|buy
|897
|1.00
|1.9851
|1.9836
|1.9876
|2469
|2008.07.31 11:08
|modify
|897
|1.00
|1.9851
|1.9852
|1.9876
|2470
|2008.07.31 11:25
|t/p
|897
|1.00
|1.9876
|1.9852
|1.9876
|250.00
|52356.40
|2471
|2008.08.01 00:00
|expiration
|898
|1.00
|1.9734
|1.9749
|1.9709
|2472
|2008.08.01 00:00
|buy stop
|899
|1.00
|1.9936
|1.9921
|1.9961
|2473
|2008.08.01 00:00
|sell stop
|900
|1.00
|1.9769
|1.9784
|1.9744
|2474
|2008.08.01 11:38
|sell
|900
|1.00
|1.9769
|1.9784
|1.9744
|2475
|2008.08.01 14:52
|modify
|900
|1.00
|1.9769
|1.9768
|1.9744
|2476
|2008.08.01 15:13
|t/p
|900
|1.00
|1.9744
|1.9768
|1.9744
|250.00
|52606.40
|2477
|2008.08.03 00:00
|expiration
|899
|1.00
|1.9936
|1.9921
|1.9961
|2478
|2008.08.03 00:00
|buy stop
|901
|1.00
|1.9850
|1.9835
|1.9875
|2479
|2008.08.03 00:00
|sell stop
|902
|1.00
|1.9716
|1.9731
|1.9691
|2480
|2008.08.04 00:00
|expiration
|901
|1.00
|1.9850
|1.9835
|1.9875
|2481
|2008.08.04 00:00
|expiration
|902
|1.00
|1.9716
|1.9731
|1.9691
|2482
|2008.08.04 00:00
|buy stop
|903
|1.00
|1.9769
|1.9754
|1.9794
|2483
|2008.08.04 00:00
|sell stop
|904
|1.00
|1.9733
|1.9748
|1.9708
|2484
|2008.08.04 03:23
|sell
|904
|1.00
|1.9733
|1.9748
|1.9708
|2485
|2008.08.04 04:56
|s/l
|904
|1.00
|1.9748
|1.9748
|1.9708
|-150.00
|52456.40
|2486
|2008.08.05 00:00
|expiration
|903
|1.00
|1.9769
|1.9754
|1.9794
|2487
|2008.08.05 00:00
|buy stop
|905
|1.00
|1.9769
|1.9754
|1.9794
|2488
|2008.08.05 00:00
|sell stop
|906
|1.00
|1.9589
|1.9604
|1.9564
|2489
|2008.08.05 07:38
|sell
|906
|1.00
|1.9589
|1.9604
|1.9564
|2490
|2008.08.05 11:09
|modify
|906
|1.00
|1.9589
|1.9588
|1.9564
|2491
|2008.08.05 11:38
|t/p
|906
|1.00
|1.9564
|1.9588
|1.9564
|250.00
|52706.40
|2492
|2008.08.06 00:00
|expiration
|905
|1.00
|1.9769
|1.9754
|1.9794
|2493
|2008.08.06 00:00
|buy stop
|907
|1.00
|1.9634
|1.9619
|1.9659
|2494
|2008.08.06 00:00
|sell stop
|908
|1.00
|1.9510
|1.9525
|1.9485
|2495
|2008.08.06 14:27
|sell
|908
|1.00
|1.9510
|1.9525
|1.9485
|2496
|2008.08.06 15:01
|modify
|908
|1.00
|1.9510
|1.9509
|1.9485
|2497
|2008.08.06 15:21
|t/p
|908
|1.00
|1.9485
|1.9509
|1.9485
|250.00
|52956.40
|2498
|2008.08.07 00:00
|expiration
|907
|1.00
|1.9634
|1.9619
|1.9659
|2499
|2008.08.07 00:00
|buy stop
|909
|1.00
|1.9605
|1.9590
|1.9630
|2500
|2008.08.07 00:00
|sell stop
|910
|1.00
|1.9458
|1.9473
|1.9433
|2501
|2008.08.07 14:29
|sell
|910
|1.00
|1.9458
|1.9473
|1.9433
|2502
|2008.08.07 15:08
|modify
|910
|1.00
|1.9458
|1.9457
|1.9433
|2503
|2008.08.07 15:29
|t/p
|910
|1.00
|1.9433
|1.9457
|1.9433
|250.00
|53206.40
|2504
|2008.08.08 00:00
|expiration
|909
|1.00
|1.9605
|1.9590
|1.9630
|2505
|2008.08.08 00:00
|buy stop
|911
|1.00
|1.9547
|1.9532
|1.9572
|2506
|2008.08.08 00:00
|sell stop
|912
|1.00
|1.9409
|1.9424
|1.9384
|2507
|2008.08.08 02:03
|sell
|912
|1.00
|1.9409
|1.9424
|1.9384
|2508
|2008.08.08 03:12
|modify
|912
|1.00
|1.9409
|1.9408
|1.9384
|2509
|2008.08.08 04:35
|s/l
|912
|1.00
|1.9408
|1.9408
|1.9384
|10.00
|53216.40
|2510
|2008.08.10 00:00
|expiration
|911
|1.00
|1.9547
|1.9532
|1.9572
|2511
|2008.08.10 00:00
|buy stop
|913
|1.00
|1.9448
|1.9433
|1.9473
|2512
|2008.08.10 00:00
|sell stop
|914
|1.00
|1.9115
|1.9130
|1.9090
|2513
|2008.08.10 01:42
|sell
|914
|1.00
|1.9115
|1.9130
|1.9090
|2514
|2008.08.10 14:45
|s/l
|914
|1.00
|1.9130
|1.9130
|1.9090
|-150.00
|53066.40
|2515
|2008.08.11 00:00
|expiration
|913
|1.00
|1.9448
|1.9433
|1.9473
|2516
|2008.08.11 00:00
|buy stop
|915
|1.00
|1.9144
|1.9129
|1.9169
|2517
|2008.08.11 00:00
|sell stop
|916
|1.00
|1.9100
|1.9115
|1.9075
|2518
|2008.08.11 00:09
|buy
|915
|1.00
|1.9144
|1.9129
|1.9169
|2519
|2008.08.11 00:29
|modify
|915
|1.00
|1.9144
|1.9145
|1.9169
|2520
|2008.08.11 00:38
|t/p
|915
|1.00
|1.9169
|1.9145
|1.9169
|250.00
|53316.40
|2521
|2008.08.11 15:04
|sell
|916
|1.00
|1.9100
|1.9115
|1.9075
|2522
|2008.08.11 15:27
|modify
|916
|1.00
|1.9100
|1.9099
|1.9075
|2523
|2008.08.11 15:40
|t/p
|916
|1.00
|1.9075
|1.9099
|1.9075
|250.00
|53566.40
|2524
|2008.08.12 00:00
|buy stop
|917
|1.00
|1.9265
|1.9250
|1.9290
|2525
|2008.08.12 00:00
|sell stop
|918
|1.00
|1.9055
|1.9070
|1.9030
|2526
|2008.08.12 10:35
|sell
|918
|1.00
|1.9055
|1.9070
|1.9030
|2527
|2008.08.12 11:08
|modify
|918
|1.00
|1.9055
|1.9054
|1.9030
|2528
|2008.08.12 11:27
|t/p
|918
|1.00
|1.9030
|1.9054
|1.9030
|250.00
|53816.40
|2529
|2008.08.13 00:00
|expiration
|917
|1.00
|1.9265
|1.9250
|1.9290
|2530
|2008.08.13 00:00
|buy stop
|919
|1.00
|1.9132
|1.9117
|1.9157
|2531
|2008.08.13 00:00
|sell stop
|920
|1.00
|1.8946
|1.8961
|1.8921
|2532
|2008.08.13 07:03
|sell
|920
|1.00
|1.8946
|1.8961
|1.8921
|2533
|2008.08.13 07:15
|modify
|920
|1.00
|1.8946
|1.8945
|1.8921
|2534
|2008.08.13 07:22
|t/p
|920
|1.00
|1.8921
|1.8945
|1.8921
|250.00
|54066.40
|2535
|2008.08.14 00:00
|expiration
|919
|1.00
|1.9132
|1.9117
|1.9157
|2536
|2008.08.14 00:00
|buy stop
|921
|1.00
|1.9046
|1.9031
|1.9071
|2537
|2008.08.14 00:00
|sell stop
|922
|1.00
|1.8628
|1.8643
|1.8603
|2538
|2008.08.14 15:34
|sell
|922
|1.00
|1.8628
|1.8643
|1.8603
|2539
|2008.08.14 17:14
|s/l
|922
|1.00
|1.8643
|1.8643
|1.8603
|-150.00
|53916.40
|2540
|2008.08.15 00:00
|expiration
|921
|1.00
|1.9046
|1.9031
|1.9071
|2541
|2008.08.15 00:00
|buy stop
|923
|1.00
|1.8796
|1.8781
|1.8821
|2542
|2008.08.15 00:00
|sell stop
|924
|1.00
|1.8608
|1.8623
|1.8583
|2543
|2008.08.15 06:25
|sell
|924
|1.00
|1.8608
|1.8623
|1.8583
|2544
|2008.08.15 07:06
|modify
|924
|1.00
|1.8608
|1.8607
|1.8583
|2545
|2008.08.15 07:29
|t/p
|924
|1.00
|1.8583
|1.8607
|1.8583
|250.00
|54166.40
|2546
|2008.08.17 00:00
|expiration
|923
|1.00
|1.8796
|1.8781
|1.8821
|2547
|2008.08.17 00:00
|buy stop
|925
|1.00
|1.8695
|1.8680
|1.8720
|2548
|2008.08.17 00:00
|sell stop
|926
|1.00
|1.8501
|1.8516
|1.8476
|2549
|2008.08.18 00:00
|expiration
|925
|1.00
|1.8695
|1.8680
|1.8720
|2550
|2008.08.18 00:00
|expiration
|926
|1.00
|1.8501
|1.8516
|1.8476
|2551
|2008.08.18 00:00
|buy stop
|927
|1.00
|1.8654
|1.8639
|1.8679
|2552
|2008.08.18 00:00
|sell stop
|928
|1.00
|1.8631
|1.8646
|1.8606
|2553
|2008.08.18 00:14
|buy
|927
|1.00
|1.8654
|1.8639
|1.8679
|2554
|2008.08.18 00:42
|modify
|927
|1.00
|1.8654
|1.8655
|1.8679
|2555
|2008.08.18 00:58
|t/p
|927
|1.00
|1.8679
|1.8655
|1.8679
|250.00
|54416.40
|2556
|2008.08.18 15:22
|sell
|928
|1.00
|1.8631
|1.8646
|1.8606
|2557
|2008.08.18 20:57
|s/l
|928
|1.00
|1.8646
|1.8646
|1.8606
|-150.00
|54266.40
|2558
|2008.08.19 00:00
|buy stop
|929
|1.00
|1.8732
|1.8717
|1.8757
|2559
|2008.08.19 00:00
|sell stop
|930
|1.00
|1.8609
|1.8624
|1.8584
|2560
|2008.08.19 00:13
|sell
|930
|1.00
|1.8609
|1.8624
|1.8584
|2561
|2008.08.19 00:41
|modify
|930
|1.00
|1.8609
|1.8608
|1.8584
|2562
|2008.08.19 00:57
|t/p
|930
|1.00
|1.8584
|1.8608
|1.8584
|250.00
|54516.40
|2563
|2008.08.20 00:00
|expiration
|929
|1.00
|1.8732
|1.8717
|1.8757
|2564
|2008.08.20 00:00
|buy stop
|931
|1.00
|1.8695
|1.8680
|1.8720
|2565
|2008.08.20 00:00
|sell stop
|932
|1.00
|1.8526
|1.8541
|1.8501
|2566
|2008.08.21 00:00
|expiration
|931
|1.00
|1.8695
|1.8680
|1.8720
|2567
|2008.08.21 00:00
|expiration
|932
|1.00
|1.8526
|1.8541
|1.8501
|2568
|2008.08.21 00:00
|buy stop
|933
|1.00
|1.8695
|1.8680
|1.8720
|2569
|2008.08.21 00:00
|sell stop
|934
|1.00
|1.8528
|1.8543
|1.8503
|2570
|2008.08.21 10:26
|buy
|933
|1.00
|1.8695
|1.8680
|1.8720
|2571
|2008.08.21 10:53
|modify
|933
|1.00
|1.8695
|1.8696
|1.8720
|2572
|2008.08.21 11:09
|t/p
|933
|1.00
|1.8720
|1.8696
|1.8720
|250.00
|54766.40
|2573
|2008.08.22 00:00
|expiration
|934
|1.00
|1.8528
|1.8543
|1.8503
|2574
|2008.08.22 00:00
|buy stop
|935
|1.00
|1.8803
|1.8788
|1.8828
|2575
|2008.08.22 00:00
|sell stop
|936
|1.00
|1.8596
|1.8611
|1.8571
|2576
|2008.08.22 14:27
|sell
|936
|1.00
|1.8596
|1.8611
|1.8571
|2577
|2008.08.22 14:42
|modify
|936
|1.00
|1.8596
|1.8595
|1.8571
|2578
|2008.08.22 14:51
|t/p
|936
|1.00
|1.8571
|1.8595
|1.8571
|250.00
|55016.40
|2579
|2008.08.24 00:00
|expiration
|935
|1.00
|1.8803
|1.8788
|1.8828
|2580
|2008.08.24 00:00
|buy stop
|937
|1.00
|1.8790
|1.8775
|1.8815
|2581
|2008.08.24 00:00
|sell stop
|938
|1.00
|1.8494
|1.8509
|1.8469
|2582
|2008.08.25 00:00
|expiration
|937
|1.00
|1.8790
|1.8775
|1.8815
|2583
|2008.08.25 00:00
|expiration
|938
|1.00
|1.8494
|1.8509
|1.8469
|2584
|2008.08.25 00:00
|buy stop
|939
|1.00
|1.8527
|1.8512
|1.8552
|2585
|2008.08.25 00:00
|sell stop
|940
|1.00
|1.8494
|1.8509
|1.8469
|2586
|2008.08.25 00:22
|sell
|940
|1.00
|1.8494
|1.8509
|1.8469
|2587
|2008.08.25 00:44
|modify
|940
|1.00
|1.8494
|1.8493
|1.8469
|2588
|2008.08.25 00:56
|t/p
|940
|1.00
|1.8469
|1.8493
|1.8469
|250.00
|55266.40
|2589
|2008.08.25 11:22
|buy
|939
|1.00
|1.8527
|1.8512
|1.8552
|2590
|2008.08.25 14:29
|modify
|939
|1.00
|1.8527
|1.8528
|1.8552
|2591
|2008.08.25 14:46
|t/p
|939
|1.00
|1.8552
|1.8528
|1.8552
|250.00
|55516.40
|2592
|2008.08.26 00:00
|buy stop
|941
|1.00
|1.8600
|1.8585
|1.8625
|2593
|2008.08.26 00:00
|sell stop
|942
|1.00
|1.8395
|1.8410
|1.8370
|2594
|2008.08.26 14:31
|sell
|942
|1.00
|1.8395
|1.8410
|1.8370
|2595
|2008.08.26 14:54
|modify
|942
|1.00
|1.8395
|1.8394
|1.8370
|2596
|2008.08.26 15:07
|t/p
|942
|1.00
|1.8370
|1.8394
|1.8370
|250.00
|55766.40
|2597
|2008.08.27 00:00
|expiration
|941
|1.00
|1.8600
|1.8585
|1.8625
|2598
|2008.08.27 00:00
|buy stop
|943
|1.00
|1.8541
|1.8526
|1.8566
|2599
|2008.08.27 00:00
|sell stop
|944
|1.00
|1.8319
|1.8334
|1.8294
|2600
|2008.08.27 15:11
|sell
|944
|1.00
|1.8319
|1.8334
|1.8294
|2601
|2008.08.27 15:34
|modify
|944
|1.00
|1.8319
|1.8318
|1.8294
|2602
|2008.08.27 15:46
|t/p
|944
|1.00
|1.8294
|1.8318
|1.8294
|250.00
|56016.40
|2603
|2008.08.28 00:00
|expiration
|943
|1.00
|1.8541
|1.8526
|1.8566
|2604
|2008.08.28 00:00
|buy stop
|945
|1.00
|1.8498
|1.8483
|1.8523
|2605
|2008.08.28 00:00
|sell stop
|946
|1.00
|1.8274
|1.8289
|1.8249
|2606
|2008.08.28 14:55
|sell
|946
|1.00
|1.8274
|1.8289
|1.8249
|2607
|2008.08.28 15:21
|modify
|946
|1.00
|1.8274
|1.8273
|1.8249
|2608
|2008.08.28 15:36
|t/p
|946
|1.00
|1.8249
|1.8273
|1.8249
|250.00
|56266.40
|2609
|2008.08.29 00:00
|expiration
|945
|1.00
|1.8498
|1.8483
|1.8523
|2610
|2008.08.29 00:00
|buy stop
|947
|1.00
|1.8411
|1.8396
|1.8436
|2611
|2008.08.29 00:00
|sell stop
|948
|1.00
|1.8229
|1.8244
|1.8204
|2612
|2008.08.29 14:26
|sell
|948
|1.00
|1.8229
|1.8244
|1.8204
|2613
|2008.08.29 14:49
|modify
|948
|1.00
|1.8229
|1.8228
|1.8204
|2614
|2008.08.29 15:02
|t/p
|948
|1.00
|1.8204
|1.8228
|1.8204
|250.00
|56516.40
|2615
|2008.08.31 00:00
|expiration
|947
|1.00
|1.8411
|1.8396
|1.8436
|2616
|2008.08.31 00:00
|buy stop
|949
|1.00
|1.8354
|1.8339
|1.8379
|2617
|2008.08.31 00:00
|sell stop
|950
|1.00
|1.8140
|1.8155
|1.8115
|2618
|2008.08.31 09:59
|sell
|950
|1.00
|1.8140
|1.8155
|1.8115
|2619
|2008.08.31 19:51
|modify
|950
|1.00
|1.8140
|1.8139
|1.8115
|2620
|2008.09.01 00:00
|expiration
|949
|1.00
|1.8354
|1.8339
|1.8379
|2621
|2008.09.01 00:00
|t/p
|950
|1.00
|1.8115
|1.8139
|1.8115
|248.20
|56764.60
|2622
|2008.09.01 00:00
|buy stop
|951
|1.00
|1.8161
|1.8146
|1.8186
|2623
|2008.09.01 00:00
|sell stop
|952
|1.00
|1.8102
|1.8117
|1.8077
|2624
|2008.09.01 03:32
|sell
|952
|1.00
|1.8102
|1.8117
|1.8077
|2625
|2008.09.01 04:50
|s/l
|952
|1.00
|1.8117
|1.8117
|1.8077
|-150.00
|56614.60
|2626
|2008.09.02 00:00
|expiration
|951
|1.00
|1.8161
|1.8146
|1.8186
|2627
|2008.09.02 00:00
|buy stop
|953
|1.00
|1.8137
|1.8122
|1.8162
|2628
|2008.09.02 00:00
|sell stop
|954
|1.00
|1.7973
|1.7988
|1.7948
|2629
|2008.09.02 02:47
|sell
|954
|1.00
|1.7973
|1.7988
|1.7948
|2630
|2008.09.02 05:05
|s/l
|954
|1.00
|1.7988
|1.7988
|1.7948
|-150.00
|56464.60
|2631
|2008.09.03 00:00
|expiration
|953
|1.00
|1.8137
|1.8122
|1.8162
|2632
|2008.09.03 00:00
|buy stop
|955
|1.00
|1.8012
|1.7997
|1.8037
|2633
|2008.09.03 00:00
|sell stop
|956
|1.00
|1.7771
|1.7786
|1.7746
|2634
|2008.09.03 10:37
|sell
|956
|1.00
|1.7771
|1.7786
|1.7746
|2635
|2008.09.03 11:10
|modify
|956
|1.00
|1.7771
|1.7770
|1.7746
|2636
|2008.09.03 11:26
|t/p
|956
|1.00
|1.7746
|1.7770
|1.7746
|250.00
|56714.60
|2637
|2008.09.04 00:00
|expiration
|955
|1.00
|1.8012
|1.7997
|1.8037
|2638
|2008.09.04 00:00
|buy stop
|957
|1.00
|1.7851
|1.7836
|1.7876
|2639
|2008.09.04 00:00
|sell stop
|958
|1.00
|1.7656
|1.7671
|1.7631
|2640
|2008.09.04 05:13
|buy
|957
|1.00
|1.7851
|1.7836
|1.7876
|2641
|2008.09.04 06:17
|s/l
|957
|1.00
|1.7836
|1.7836
|1.7876
|-150.00
|56564.60
|2642
|2008.09.04 14:25
|sell
|958
|1.00
|1.7656
|1.7671
|1.7631
|2643
|2008.09.04 14:37
|modify
|958
|1.00
|1.7656
|1.7655
|1.7631
|2644
|2008.09.04 14:44
|t/p
|958
|1.00
|1.7631
|1.7655
|1.7631
|250.00
|56814.60
|2645
|2008.09.05 00:00
|buy stop
|959
|1.00
|1.7868
|1.7853
|1.7893
|2646
|2008.09.05 00:00
|sell stop
|960
|1.00
|1.7548
|1.7563
|1.7523
|2647
|2008.09.05 05:07
|sell
|960
|1.00
|1.7548
|1.7563
|1.7523
|2648
|2008.09.05 06:27
|s/l
|960
|1.00
|1.7563
|1.7563
|1.7523
|-150.00
|56664.60
|2649
|2008.09.07 00:00
|expiration
|959
|1.00
|1.7868
|1.7853
|1.7893
|2650
|2008.09.07 00:00
|buy stop
|961
|1.00
|1.7798
|1.7783
|1.7823
|2651
|2008.09.07 00:00
|sell stop
|962
|1.00
|1.7525
|1.7540
|1.7500
|2652
|2008.09.07 02:27
|buy
|961
|1.00
|1.7798
|1.7783
|1.7823
|2653
|2008.09.07 06:00
|s/l
|961
|1.00
|1.7783
|1.7783
|1.7823
|-150.00
|56514.60
|2654
|2008.09.08 00:00
|expiration
|962
|1.00
|1.7525
|1.7540
|1.7500
|2655
|2008.09.08 00:00
|buy stop
|963
|1.00
|1.7892
|1.7877
|1.7917
|2656
|2008.09.08 00:00
|sell stop
|964
|1.00
|1.7773
|1.7788
|1.7748
|2657
|2008.09.08 00:29
|buy
|963
|1.00
|1.7892
|1.7877
|1.7917
|2658
|2008.09.08 01:04
|modify
|963
|1.00
|1.7892
|1.7893
|1.7917
|2659
|2008.09.08 01:24
|t/p
|963
|1.00
|1.7917
|1.7893
|1.7917
|250.00
|56764.60
|2660
|2008.09.08 10:36
|sell
|964
|1.00
|1.7773
|1.7788
|1.7748
|2661
|2008.09.08 10:47
|modify
|964
|1.00
|1.7773
|1.7772
|1.7748
|2662
|2008.09.08 10:53
|t/p
|964
|1.00
|1.7748
|1.7772
|1.7748
|250.00
|57014.60
|2663
|2008.09.09 00:00
|buy stop
|965
|1.00
|1.7984
|1.7969
|1.8009
|2664
|2008.09.09 00:00
|sell stop
|966
|1.00
|1.7460
|1.7475
|1.7435
|2665
|2008.09.10 00:00
|expiration
|965
|1.00
|1.7984
|1.7969
|1.8009
|2666
|2008.09.10 00:00
|expiration
|966
|1.00
|1.7460
|1.7475
|1.7435
|2667
|2008.09.10 00:00
|buy stop
|967
|1.00
|1.7716
|1.7701
|1.7741
|2668
|2008.09.10 00:00
|sell stop
|968
|1.00
|1.7495
|1.7510
|1.7470
|2669
|2008.09.10 15:19
|sell
|968
|1.00
|1.7495
|1.7510
|1.7470
|2670
|2008.09.10 15:39
|modify
|968
|1.00
|1.7495
|1.7494
|1.7470
|2671
|2008.09.10 16:36
|s/l
|968
|1.00
|1.7494
|1.7494
|1.7470
|10.00
|57024.60
|2672
|2008.09.11 00:00
|expiration
|967
|1.00
|1.7716
|1.7701
|1.7741
|2673
|2008.09.11 00:00
|buy stop
|969
|1.00
|1.7686
|1.7671
|1.7711
|2674
|2008.09.11 00:00
|sell stop
|970
|1.00
|1.7467
|1.7482
|1.7442
|2675
|2008.09.11 01:27
|sell
|970
|1.00
|1.7467
|1.7482
|1.7442
|2676
|2008.09.11 05:34
|modify
|970
|1.00
|1.7467
|1.7466
|1.7442
|2677
|2008.09.11 06:23
|s/l
|970
|1.00
|1.7466
|1.7466
|1.7442
|10.00
|57034.60
|2678
|2008.09.12 00:00
|expiration
|969
|1.00
|1.7686
|1.7671
|1.7711
|2679
|2008.09.12 00:00
|buy stop
|971
|1.00
|1.7619
|1.7604
|1.7644
|2680
|2008.09.12 00:00
|sell stop
|972
|1.00
|1.7436
|1.7451
|1.7411
|2681
|2008.09.12 03:34
|buy
|971
|1.00
|1.7619
|1.7604
|1.7644
|2682
|2008.09.12 04:15
|s/l
|971
|1.00
|1.7604
|1.7604
|1.7644
|-150.00
|56884.60
|2683
|2008.09.14 00:00
|expiration
|972
|1.00
|1.7436
|1.7451
|1.7411
|2684
|2008.09.14 00:00
|buy stop
|973
|1.00
|1.8068
|1.8053
|1.8093
|2685
|2008.09.14 00:00
|sell stop
|974
|1.00
|1.7530
|1.7545
|1.7505
|2686
|2008.09.14 02:14
|buy
|973
|1.00
|1.8068
|1.8053
|1.8093
|2687
|2008.09.14 09:43
|s/l
|973
|1.00
|1.8053
|1.8053
|1.8093
|-150.00
|56734.60
|2688
|2008.09.15 00:00
|expiration
|974
|1.00
|1.7530
|1.7545
|1.7505
|2689
|2008.09.15 00:00
|buy stop
|975
|1.00
|1.8084
|1.8069
|1.8109
|2690
|2008.09.15 00:00
|sell stop
|976
|1.00
|1.7972
|1.7987
|1.7947
|2691
|2008.09.15 00:05
|sell
|976
|1.00
|1.7972
|1.7987
|1.7947
|2692
|2008.09.15 00:18
|modify
|976
|1.00
|1.7972
|1.7971
|1.7947
|2693
|2008.09.15 00:23
|t/p
|976
|1.00
|1.7947
|1.7971
|1.7947
|250.00
|56984.60
|2694
|2008.09.15 15:14
|buy
|975
|1.00
|1.8084
|1.8069
|1.8109
|2695
|2008.09.15 15:30
|modify
|975
|1.00
|1.8084
|1.8085
|1.8109
|2696
|2008.09.15 15:39
|t/p
|975
|1.00
|1.8109
|1.8085
|1.8109
|250.00
|57234.60
|2697
|2008.09.16 00:00
|buy stop
|977
|1.00
|1.8140
|1.8125
|1.8165
|2698
|2008.09.16 00:00
|sell stop
|978
|1.00
|1.7754
|1.7769
|1.7729
|2699
|2008.09.16 15:23
|sell
|978
|1.00
|1.7754
|1.7769
|1.7729
|2700
|2008.09.16 15:38
|modify
|978
|1.00
|1.7754
|1.7753
|1.7729
|2701
|2008.09.16 16:30
|s/l
|978
|1.00
|1.7753
|1.7753
|1.7729
|10.00
|57244.60
|2702
|2008.09.17 00:00
|expiration
|977
|1.00
|1.8140
|1.8125
|1.8165
|2703
|2008.09.17 00:00
|buy stop
|979
|1.00
|1.8020
|1.8005
|1.8045
|2704
|2008.09.17 00:00
|sell stop
|980
|1.00
|1.7724
|1.7739
|1.7699
|2705
|2008.09.17 10:41
|buy
|979
|1.00
|1.8020
|1.8005
|1.8045
|2706
|2008.09.17 10:53
|modify
|979
|1.00
|1.8020
|1.8021
|1.8045
|2707
|2008.09.17 11:00
|t/p
|979
|1.00
|1.8045
|1.8021
|1.8045
|250.00
|57494.60
|2708
|2008.09.18 00:00
|expiration
|980
|1.00
|1.7724
|1.7739
|1.7699
|2709
|2008.09.18 00:00
|buy stop
|981
|1.00
|1.8254
|1.8239
|1.8279
|2710
|2008.09.18 00:00
|sell stop
|982
|1.00
|1.7778
|1.7793
|1.7753
|2711
|2008.09.18 15:10
|buy
|981
|1.00
|1.8254
|1.8239
|1.8279
|2712
|2008.09.18 15:40
|modify
|981
|1.00
|1.8254
|1.8255
|1.8279
|2713
|2008.09.18 17:06
|s/l
|981
|1.00
|1.8255
|1.8255
|1.8279
|10.00
|57504.60
|2714
|2008.09.19 00:00
|expiration
|982
|1.00
|1.7778
|1.7793
|1.7753
|2715
|2008.09.19 00:00
|buy stop
|983
|1.00
|1.8286
|1.8271
|1.8311
|2716
|2008.09.19 00:00
|sell stop
|984
|1.00
|1.8080
|1.8095
|1.8055
|2717
|2008.09.19 00:39
|sell
|984
|1.00
|1.8080
|1.8095
|1.8055
|2718
|2008.09.19 00:48
|modify
|984
|1.00
|1.8080
|1.8079
|1.8055
|2719
|2008.09.19 00:54
|t/p
|984
|1.00
|1.8055
|1.8079
|1.8055
|250.00
|57754.60
|2720
|2008.09.19 14:40
|buy
|983
|1.00
|1.8286
|1.8271
|1.8311
|2721
|2008.09.19 14:51
|modify
|983
|1.00
|1.8286
|1.8287
|1.8311
|2722
|2008.09.19 14:57
|t/p
|983
|1.00
|1.8311
|1.8287
|1.8311
|250.00
|58004.60
|2723
|2008.09.21 00:00
|buy stop
|985
|1.00
|1.8397
|1.8382
|1.8422
|2724
|2008.09.21 00:00
|sell stop
|986
|1.00
|1.7905
|1.7920
|1.7880
|2725
|2008.09.22 00:00
|expiration
|985
|1.00
|1.8397
|1.8382
|1.8422
|2726
|2008.09.22 00:00
|expiration
|986
|1.00
|1.7905
|1.7920
|1.7880
|2727
|2008.09.22 00:00
|buy stop
|987
|1.00
|1.8361
|1.8346
|1.8386
|2728
|2008.09.22 00:00
|sell stop
|988
|1.00
|1.8316
|1.8331
|1.8291
|2729
|2008.09.22 00:32
|sell
|988
|1.00
|1.8316
|1.8331
|1.8291
|2730
|2008.09.22 01:40
|modify
|988
|1.00
|1.8316
|1.8315
|1.8291
|2731
|2008.09.22 02:41
|s/l
|988
|1.00
|1.8315
|1.8315
|1.8291
|10.00
|58014.60
|2732
|2008.09.22 06:57
|buy
|987
|1.00
|1.8361
|1.8346
|1.8386
|2733
|2008.09.22 07:08
|modify
|987
|1.00
|1.8361
|1.8362
|1.8386
|2734
|2008.09.22 07:14
|t/p
|987
|1.00
|1.8386
|1.8362
|1.8386
|250.00
|58264.60
|2735
|2008.09.23 00:00
|buy stop
|989
|1.00
|1.8650
|1.8635
|1.8675
|2736
|2008.09.23 00:00
|sell stop
|990
|1.00
|1.8253
|1.8268
|1.8228
|2737
|2008.09.24 00:00
|expiration
|989
|1.00
|1.8650
|1.8635
|1.8675
|2738
|2008.09.24 00:00
|expiration
|990
|1.00
|1.8253
|1.8268
|1.8228
|2739
|2008.09.24 00:00
|buy stop
|991
|1.00
|1.8645
|1.8630
|1.8670
|2740
|2008.09.24 00:00
|sell stop
|992
|1.00
|1.8459
|1.8474
|1.8434
|2741
|2008.09.24 15:53
|sell
|992
|1.00
|1.8459
|1.8474
|1.8434
|2742
|2008.09.24 16:57
|s/l
|992
|1.00
|1.8474
|1.8474
|1.8434
|-150.00
|58114.60
|2743
|2008.09.25 00:00
|expiration
|991
|1.00
|1.8645
|1.8630
|1.8670
|2744
|2008.09.25 00:00
|buy stop
|993
|1.00
|1.8615
|1.8600
|1.8640
|2745
|2008.09.25 00:00
|sell stop
|994
|1.00
|1.8447
|1.8462
|1.8422
|2746
|2008.09.25 01:43
|buy
|993
|1.00
|1.8615
|1.8600
|1.8640
|2747
|2008.09.25 01:56
|modify
|993
|1.00
|1.8615
|1.8616
|1.8640
|2748
|2008.09.25 03:01
|s/l
|993
|1.00
|1.8616
|1.8616
|1.8640
|10.00
|58124.60
|2749
|2008.09.25 11:49
|sell
|994
|1.00
|1.8447
|1.8462
|1.8422
|2750
|2008.09.25 13:16
|s/l
|994
|1.00
|1.8462
|1.8462
|1.8422
|-150.00
|57974.60
|2751
|2008.09.26 00:00
|buy stop
|995
|1.00
|1.8677
|1.8662
|1.8702
|2752
|2008.09.26 00:00
|sell stop
|996
|1.00
|1.8295
|1.8310
|1.8270
|2753
|2008.09.28 00:00
|expiration
|995
|1.00
|1.8677
|1.8662
|1.8702
|2754
|2008.09.28 00:00
|expiration
|996
|1.00
|1.8295
|1.8310
|1.8270
|2755
|2008.09.28 00:00
|buy stop
|997
|1.00
|1.8476
|1.8461
|1.8501
|2756
|2008.09.28 00:00
|sell stop
|998
|1.00
|1.8322
|1.8337
|1.8297
|2757
|2008.09.28 10:56
|sell
|998
|1.00
|1.8322
|1.8337
|1.8297
|2758
|2008.09.28 11:52
|modify
|998
|1.00
|1.8322
|1.8321
|1.8297
|2759
|2008.09.28 14:44
|t/p
|998
|1.00
|1.8297
|1.8321
|1.8297
|250.00
|58224.60
|2760
|2008.09.29 00:00
|expiration
|997
|1.00
|1.8476
|1.8461
|1.8501
|2761
|2008.09.29 00:00
|buy stop
|999
|1.00
|1.8379
|1.8364
|1.8404
|2762
|2008.09.29 00:00
|sell stop
|1000
|1.00
|1.8252
|1.8267
|1.8227
|2763
|2008.09.29 07:00
|sell
|1000
|1.00
|1.8252
|1.8267
|1.8227
|2764
|2008.09.29 07:12
|modify
|1000
|1.00
|1.8252
|1.8251
|1.8227
|2765
|2008.09.29 07:19
|t/p
|1000
|1.00
|1.8227
|1.8251
|1.8227
|250.00
|58474.60
|2766
|2008.09.30 00:00
|expiration
|999
|1.00
|1.8379
|1.8364
|1.8404
|2767
|2008.09.30 00:00
|buy stop
|1001
|1.00
|1.8351
|1.8336
|1.8376
|2768
|2008.09.30 00:00
|sell stop
|1002
|1.00
|1.7948
|1.7963
|1.7923
|2769
|2008.09.30 11:01
|sell
|1002
|1.00
|1.7948
|1.7963
|1.7923
|2770
|2008.09.30 11:17
|modify
|1002
|1.00
|1.7948
|1.7947
|1.7923
|2771
|2008.09.30 11:25
|t/p
|1002
|1.00
|1.7923
|1.7947
|1.7923
|250.00
|58724.60
|2772
|2008.10.01 00:00
|expiration
|1001
|1.00
|1.8351
|1.8336
|1.8376
|2773
|2008.10.01 00:00
|buy stop
|1003
|1.00
|1.8127
|1.8112
|1.8152
|2774
|2008.10.01 00:00
|sell stop
|1004
|1.00
|1.7748
|1.7763
|1.7723
|2775
|2008.10.01 11:11
|sell
|1004
|1.00
|1.7748
|1.7763
|1.7723
|2776
|2008.10.01 11:33
|modify
|1004
|1.00
|1.7748
|1.7747
|1.7723
|2777
|2008.10.01 11:45
|t/p
|1004
|1.00
|1.7723
|1.7747
|1.7723
|250.00
|58974.60
|2778
|2008.10.02 00:00
|expiration
|1003
|1.00
|1.8127
|1.8112
|1.8152
|2779
|2008.10.02 00:00
|buy stop
|1005
|1.00
|1.7882
|1.7867
|1.7907
|2780
|2008.10.02 00:00
|sell stop
|1006
|1.00
|1.7623
|1.7638
|1.7598
|2781
|2008.10.02 10:51
|sell
|1006
|1.00
|1.7623
|1.7638
|1.7598
|2782
|2008.10.02 14:17
|modify
|1006
|1.00
|1.7623
|1.7622
|1.7598
|2783
|2008.10.02 14:25
|t/p
|1006
|1.00
|1.7598
|1.7622
|1.7598
|250.00
|59224.60
|2784
|2008.10.03 00:00
|expiration
|1005
|1.00
|1.7882
|1.7867
|1.7907
|2785
|2008.10.03 00:00
|buy stop
|1007
|1.00
|1.7735
|1.7720
|1.7760
|2786
|2008.10.03 00:00
|sell stop
|1008
|1.00
|1.7539
|1.7554
|1.7514
|2787
|2008.10.03 11:23
|buy
|1007
|1.00
|1.7735
|1.7720
|1.7760
|2788
|2008.10.03 11:45
|modify
|1007
|1.00
|1.7735
|1.7736
|1.7760
|2789
|2008.10.03 11:56
|t/p
|1007
|1.00
|1.7760
|1.7736
|1.7760
|250.00
|59474.60
|2790
|2008.10.05 00:00
|expiration
|1008
|1.00
|1.7539
|1.7554
|1.7514
|2791
|2008.10.05 00:00
|buy stop
|1009
|1.00
|1.7849
|1.7834
|1.7874
|2792
|2008.10.05 00:00
|sell stop
|1010
|1.00
|1.7546
|1.7561
|1.7521
|2793
|2008.10.06 00:00
|expiration
|1009
|1.00
|1.7849
|1.7834
|1.7874
|2794
|2008.10.06 00:00
|expiration
|1010
|1.00
|1.7546
|1.7561
|1.7521
|2795
|2008.10.06 00:00
|buy stop
|1011
|1.00
|1.7730
|1.7715
|1.7755
|2796
|2008.10.06 00:00
|sell stop
|1012
|1.00
|1.7609
|1.7624
|1.7584
|2797
|2008.10.06 06:42
|sell
|1012
|1.00
|1.7609
|1.7624
|1.7584
|2798
|2008.10.06 06:52
|modify
|1012
|1.00
|1.7609
|1.7608
|1.7584
|2799
|2008.10.06 06:57
|t/p
|1012
|1.00
|1.7584
|1.7608
|1.7584
|250.00
|59724.60
|2800
|2008.10.07 00:00
|expiration
|1011
|1.00
|1.7730
|1.7715
|1.7755
|2801
|2008.10.07 00:00
|buy stop
|1013
|1.00
|1.7704
|1.7689
|1.7729
|2802
|2008.10.07 00:00
|sell stop
|1014
|1.00
|1.7325
|1.7340
|1.7300
|2803
|2008.10.07 04:59
|sell
|1014
|1.00
|1.7325
|1.7340
|1.7300
|2804
|2008.10.07 06:09
|s/l
|1014
|1.00
|1.7340
|1.7340
|1.7300
|-150.00
|59574.60
|2805
|2008.10.08 00:00
|expiration
|1013
|1.00
|1.7704
|1.7689
|1.7729
|2806
|2008.10.08 00:00
|buy stop
|1015
|1.00
|1.7667
|1.7652
|1.7692
|2807
|2008.10.08 00:00
|sell stop
|1016
|1.00
|1.7306
|1.7321
|1.7281
|2808
|2008.10.08 14:54
|sell
|1016
|1.00
|1.7306
|1.7321
|1.7281
|2809
|2008.10.08 15:01
|modify
|1016
|1.00
|1.7306
|1.7305
|1.7281
|2810
|2008.10.08 15:05
|t/p
|1016
|1.00
|1.7281
|1.7305
|1.7281
|250.00
|59824.60
|2811
|2008.10.09 00:00
|expiration
|1015
|1.00
|1.7667
|1.7652
|1.7692
|2812
|2008.10.09 00:00
|buy stop
|1017
|1.00
|1.7666
|1.7651
|1.7691
|2813
|2008.10.09 00:00
|sell stop
|1018
|1.00
|1.7249
|1.7264
|1.7224
|2814
|2008.10.09 10:27
|sell
|1018
|1.00
|1.7249
|1.7264
|1.7224
|2815
|2008.10.09 10:36
|modify
|1018
|1.00
|1.7249
|1.7248
|1.7224
|2816
|2008.10.09 10:41
|t/p
|1018
|1.00
|1.7224
|1.7248
|1.7224
|250.00
|60074.60
|2817
|2008.10.10 00:00
|expiration
|1017
|1.00
|1.7666
|1.7651
|1.7691
|2818
|2008.10.10 00:00
|buy stop
|1019
|1.00
|1.7405
|1.7390
|1.7430
|2819
|2008.10.10 00:00
|sell stop
|1020
|1.00
|1.7053
|1.7068
|1.7028
|2820
|2008.10.10 07:40
|sell
|1020
|1.00
|1.7053
|1.7068
|1.7028
|2821
|2008.10.10 09:32
|s/l
|1020
|1.00
|1.7068
|1.7068
|1.7028
|-150.00
|59924.60
|2822
|2008.10.12 00:00
|expiration
|1019
|1.00
|1.7405
|1.7390
|1.7430
|2823
|2008.10.12 00:00
|buy stop
|1021
|1.00
|1.7186
|1.7171
|1.7211
|2824
|2008.10.12 00:00
|sell stop
|1022
|1.00
|1.6780
|1.6795
|1.6755
|2825
|2008.10.13 00:00
|expiration
|1021
|1.00
|1.7186
|1.7171
|1.7211
|2826
|2008.10.13 00:00
|expiration
|1022
|1.00
|1.6780
|1.6795
|1.6755
|2827
|2008.10.13 00:00
|buy stop
|1023
|1.00
|1.7167
|1.7152
|1.7192
|2828
|2008.10.13 00:00
|sell stop
|1024
|1.00
|1.7103
|1.7118
|1.7078
|2829
|2008.10.13 00:12
|sell
|1024
|1.00
|1.7103
|1.7118
|1.7078
|2830
|2008.10.13 00:27
|modify
|1024
|1.00
|1.7103
|1.7102
|1.7078
|2831
|2008.10.13 00:35
|t/p
|1024
|1.00
|1.7078
|1.7102
|1.7078
|250.00
|60174.60
|2832
|2008.10.13 10:29
|buy
|1023
|1.00
|1.7167
|1.7152
|1.7192
|2833
|2008.10.13 10:40
|modify
|1023
|1.00
|1.7167
|1.7168
|1.7192
|2834
|2008.10.13 10:47
|t/p
|1023
|1.00
|1.7192
|1.7168
|1.7192
|250.00
|60424.60
|2835
|2008.10.14 00:00
|buy stop
|1025
|1.00
|1.7449
|1.7434
|1.7474
|2836
|2008.10.14 00:00
|sell stop
|1026
|1.00
|1.6920
|1.6935
|1.6895
|2837
|2008.10.14 00:20
|buy
|1025
|1.00
|1.7449
|1.7434
|1.7474
|2838
|2008.10.14 00:31
|modify
|1025
|1.00
|1.7449
|1.7450
|1.7474
|2839
|2008.10.14 00:37
|t/p
|1025
|1.00
|1.7474
|1.7450
|1.7474
|250.00
|60674.60
|2840
|2008.10.15 00:00
|expiration
|1026
|1.00
|1.6920
|1.6935
|1.6895
|2841
|2008.10.15 00:00
|buy stop
|1027
|1.00
|1.7639
|1.7624
|1.7664
|2842
|2008.10.15 00:00
|sell stop
|1028
|1.00
|1.7383
|1.7398
|1.7358
|2843
|2008.10.15 10:58
|sell
|1028
|1.00
|1.7383
|1.7398
|1.7358
|2844
|2008.10.15 11:09
|modify
|1028
|1.00
|1.7383
|1.7382
|1.7358
|2845
|2008.10.15 11:16
|t/p
|1028
|1.00
|1.7358
|1.7382
|1.7358
|250.00
|60924.60
|2846
|2008.10.16 00:00
|expiration
|1027
|1.00
|1.7639
|1.7624
|1.7664
|2847
|2008.10.16 00:00
|buy stop
|1029
|1.00
|1.7610
|1.7595
|1.7635
|2848
|2008.10.16 00:00
|sell stop
|1030
|1.00
|1.7128
|1.7143
|1.7103
|2849
|2008.10.17 00:00
|expiration
|1029
|1.00
|1.7610
|1.7595
|1.7635
|2850
|2008.10.17 00:00
|expiration
|1030
|1.00
|1.7128
|1.7143
|1.7103
|2851
|2008.10.17 00:00
|buy stop
|1031
|1.00
|1.7361
|1.7346
|1.7386
|2852
|2008.10.17 00:00
|sell stop
|1032
|1.00
|1.7131
|1.7146
|1.7106
|2853
|2008.10.17 01:29
|buy
|1031
|1.00
|1.7361
|1.7346
|1.7386
|2854
|2008.10.17 05:30
|modify
|1031
|1.00
|1.7361
|1.7362
|1.7386
|2855
|2008.10.17 06:32
|s/l
|1031
|1.00
|1.7362
|1.7362
|1.7386
|10.00
|60934.60
|2856
|2008.10.19 00:00
|expiration
|1032
|1.00
|1.7131
|1.7146
|1.7106
|2857
|2008.10.19 00:00
|buy stop
|1033
|1.00
|1.7390
|1.7375
|1.7415
|2858
|2008.10.19 00:00
|sell stop
|1034
|1.00
|1.7213
|1.7228
|1.7188
|2859
|2008.10.20 00:00
|expiration
|1033
|1.00
|1.7390
|1.7375
|1.7415
|2860
|2008.10.20 00:00
|expiration
|1034
|1.00
|1.7213
|1.7228
|1.7188
|2861
|2008.10.20 00:00
|buy stop
|1035
|1.00
|1.7339
|1.7324
|1.7364
|2862
|2008.10.20 00:00
|sell stop
|1036
|1.00
|1.7300
|1.7315
|1.7275
|2863
|2008.10.20 00:17
|buy
|1035
|1.00
|1.7339
|1.7324
|1.7364
|2864
|2008.10.20 00:29
|modify
|1035
|1.00
|1.7339
|1.7340
|1.7364
|2865
|2008.10.20 00:36
|t/p
|1035
|1.00
|1.7364
|1.7340
|1.7364
|250.00
|61184.60
|2866
|2008.10.20 11:18
|sell
|1036
|1.00
|1.7300
|1.7315
|1.7275
|2867
|2008.10.20 11:31
|modify
|1036
|1.00
|1.7300
|1.7299
|1.7275
|2868
|2008.10.20 11:39
|t/p
|1036
|1.00
|1.7275
|1.7299
|1.7275
|250.00
|61434.60
|2869
|2008.10.21 00:00
|buy stop
|1037
|1.00
|1.7525
|1.7510
|1.7550
|2870
|2008.10.21 00:00
|sell stop
|1038
|1.00
|1.7093
|1.7108
|1.7068
|2871
|2008.10.21 06:55
|sell
|1038
|1.00
|1.7093
|1.7108
|1.7068
|2872
|2008.10.21 07:05
|modify
|1038
|1.00
|1.7093
|1.7092
|1.7068
|2873
|2008.10.21 07:10
|t/p
|1038
|1.00
|1.7068
|1.7092
|1.7068
|250.00
|61684.60
|2874
|2008.10.22 00:00
|expiration
|1037
|1.00
|1.7525
|1.7510
|1.7550
|2875
|2008.10.22 00:00
|buy stop
|1039
|1.00
|1.7207
|1.7192
|1.7232
|2876
|2008.10.22 00:00
|sell stop
|1040
|1.00
|1.6642
|1.6657
|1.6617
|2877
|2008.10.22 02:43
|sell
|1040
|1.00
|1.6642
|1.6657
|1.6617
|2878
|2008.10.22 03:20
|modify
|1040
|1.00
|1.6642
|1.6641
|1.6617
|2879
|2008.10.22 03:38
|t/p
|1040
|1.00
|1.6617
|1.6641
|1.6617
|250.00
|61934.60
|2880
|2008.10.23 00:00
|expiration
|1039
|1.00
|1.7207
|1.7192
|1.7232
|2881
|2008.10.23 00:00
|buy stop
|1041
|1.00
|1.6727
|1.6712
|1.6752
|2882
|2008.10.23 00:00
|sell stop
|1042
|1.00
|1.6138
|1.6153
|1.6113
|2883
|2008.10.23 00:52
|sell
|1042
|1.00
|1.6138
|1.6153
|1.6113
|2884
|2008.10.23 01:04
|modify
|1042
|1.00
|1.6138
|1.6137
|1.6113
|2885
|2008.10.23 01:10
|t/p
|1042
|1.00
|1.6113
|1.6137
|1.6113
|250.00
|62184.60
|2886
|2008.10.24 00:00
|expiration
|1041
|1.00
|1.6727
|1.6712
|1.6752
|2887
|2008.10.24 00:00
|buy stop
|1043
|1.00
|1.6353
|1.6338
|1.6378
|2888
|2008.10.24 00:00
|sell stop
|1044
|1.00
|1.6034
|1.6049
|1.6009
|2889
|2008.10.24 07:02
|sell
|1044
|1.00
|1.6034
|1.6049
|1.6009
|2890
|2008.10.24 07:06
|modify
|1044
|1.00
|1.6034
|1.6033
|1.6009
|2891
|2008.10.24 07:08
|t/p
|1044
|1.00
|1.6009
|1.6033
|1.6009
|250.00
|62434.60
|2892
|2008.10.26 00:00
|expiration
|1043
|1.00
|1.6353
|1.6338
|1.6378
|2893
|2008.10.26 00:00
|buy stop
|1045
|1.00
|1.6312
|1.6297
|1.6337
|2894
|2008.10.26 00:00
|sell stop
|1046
|1.00
|1.5257
|1.5272
|1.5232
|2895
|2008.10.27 00:00
|expiration
|1045
|1.00
|1.6312
|1.6297
|1.6337
|2896
|2008.10.27 00:00
|expiration
|1046
|1.00
|1.5257
|1.5272
|1.5232
|2897
|2008.10.27 00:00
|buy stop
|1047
|1.00
|1.5822
|1.5807
|1.5847
|2898
|2008.10.27 00:00
|sell stop
|1048
|1.00
|1.5674
|1.5689
|1.5649
|2899
|2008.10.27 01:52
|buy
|1047
|1.00
|1.5822
|1.5807
|1.5847
|2900
|2008.10.27 02:34
|s/l
|1047
|1.00
|1.5807
|1.5807
|1.5847
|-150.00
|62284.60
|2901
|2008.10.27 07:51
|sell
|1048
|1.00
|1.5674
|1.5689
|1.5649
|2902
|2008.10.27 08:54
|s/l
|1048
|1.00
|1.5689
|1.5689
|1.5649
|-150.00
|62134.60
|2903
|2008.10.28 00:00
|buy stop
|1049
|1.00
|1.5889
|1.5874
|1.5914
|2904
|2008.10.28 00:00
|sell stop
|1050
|1.00
|1.5266
|1.5281
|1.5241
|2905
|2008.10.28 14:34
|buy
|1049
|1.00
|1.5889
|1.5874
|1.5914
|2906
|2008.10.28 14:42
|modify
|1049
|1.00
|1.5889
|1.5890
|1.5914
|2907
|2008.10.28 14:46
|t/p
|1049
|1.00
|1.5914
|1.5890
|1.5914
|250.00
|62384.60
|2908
|2008.10.29 00:00
|expiration
|1050
|1.00
|1.5266
|1.5281
|1.5241
|2909
|2008.10.29 00:00
|buy stop
|1051
|1.00
|1.6050
|1.6035
|1.6075
|2910
|2008.10.29 00:00
|sell stop
|1052
|1.00
|1.5391
|1.5406
|1.5366
|2911
|2008.10.29 06:52
|buy
|1051
|1.00
|1.6050
|1.6035
|1.6075
|2912
|2008.10.29 07:01
|modify
|1051
|1.00
|1.6050
|1.6051
|1.6075
|2913
|2008.10.29 07:05
|t/p
|1051
|1.00
|1.6075
|1.6051
|1.6075
|250.00
|62634.60
|2914
|2008.10.30 00:00
|expiration
|1052
|1.00
|1.5391
|1.5406
|1.5366
|2915
|2008.10.30 00:00
|buy stop
|1053
|1.00
|1.6485
|1.6470
|1.6510
|2916
|2008.10.30 00:00
|sell stop
|1054
|1.00
|1.5928
|1.5943
|1.5903
|2917
|2008.10.30 11:10
|buy
|1053
|1.00
|1.6485
|1.6470
|1.6510
|2918
|2008.10.30 11:23
|modify
|1053
|1.00
|1.6485
|1.6486
|1.6510
|2919
|2008.10.30 11:29
|t/p
|1053
|1.00
|1.6510
|1.6486
|1.6510
|250.00
|62884.60
|2920
|2008.10.31 00:00
|expiration
|1054
|1.00
|1.5928
|1.5943
|1.5903
|2921
|2008.10.31 00:00
|buy stop
|1055
|1.00
|1.6682
|1.6667
|1.6707
|2922
|2008.10.31 00:00
|sell stop
|1056
|1.00
|1.6199
|1.6214
|1.6174
|2923
|2008.10.31 11:20
|sell
|1056
|1.00
|1.6199
|1.6214
|1.6174
|2924
|2008.10.31 11:34
|modify
|1056
|1.00
|1.6199
|1.6198
|1.6174
|2925
|2008.10.31 11:41
|t/p
|1056
|1.00
|1.6174
|1.6198
|1.6174
|250.00
|63134.60
|2926
|2008.11.02 00:00
|expiration
|1055
|1.00
|1.6682
|1.6667
|1.6707
|2927
|2008.11.02 00:00
|buy stop
|1057
|1.00
|1.6427
|1.6412
|1.6452
|2928
|2008.11.02 00:00
|sell stop
|1058
|1.00
|1.5994
|1.6009
|1.5969
|2929
|2008.11.03 00:00
|expiration
|1057
|1.00
|1.6427
|1.6412
|1.6452
|2930
|2008.11.03 00:00
|expiration
|1058
|1.00
|1.5994
|1.6009
|1.5969
|2931
|2008.11.03 00:00
|buy stop
|1059
|1.00
|1.6117
|1.6102
|1.6142
|2932
|2008.11.03 00:00
|sell stop
|1060
|1.00
|1.6069
|1.6084
|1.6044
|2933
|2008.11.03 00:04
|buy
|1059
|1.00
|1.6117
|1.6102
|1.6142
|2934
|2008.11.03 00:13
|modify
|1059
|1.00
|1.6117
|1.6118
|1.6142
|2935
|2008.11.03 00:17
|t/p
|1059
|1.00
|1.6142
|1.6118
|1.6142
|250.00
|63384.60
|2936
|2008.11.03 11:04
|sell
|1060
|1.00
|1.6069
|1.6084
|1.6044
|2937
|2008.11.03 11:12
|modify
|1060
|1.00
|1.6069
|1.6068
|1.6044
|2938
|2008.11.03 11:17
|t/p
|1060
|1.00
|1.6044
|1.6068
|1.6044
|250.00
|63634.60
|2939
|2008.11.04 00:00
|buy stop
|1061
|1.00
|1.6409
|1.6394
|1.6434
|2940
|2008.11.04 00:00
|sell stop
|1062
|1.00
|1.5708
|1.5723
|1.5683
|2941
|2008.11.04 00:30
|sell
|1062
|1.00
|1.5708
|1.5723
|1.5683
|2942
|2008.11.04 00:52
|modify
|1062
|1.00
|1.5708
|1.5707
|1.5683
|2943
|2008.11.04 01:05
|t/p
|1062
|1.00
|1.5683
|1.5707
|1.5683
|250.00
|63884.60
|2944
|2008.11.05 00:00
|expiration
|1061
|1.00
|1.6409
|1.6394
|1.6434
|2945
|2008.11.05 00:00
|buy stop
|1063
|1.00
|1.6117
|1.6102
|1.6142
|2946
|2008.11.05 00:00
|sell stop
|1064
|1.00
|1.5593
|1.5608
|1.5568
|2947
|2008.11.05 01:24
|buy
|1063
|1.00
|1.6117
|1.6102
|1.6142
|2948
|2008.11.05 01:34
|modify
|1063
|1.00
|1.6117
|1.6118
|1.6142
|2949
|2008.11.05 01:40
|t/p
|1063
|1.00
|1.6142
|1.6118
|1.6142
|250.00
|64134.60
|2950
|2008.11.06 00:00
|expiration
|1064
|1.00
|1.5593
|1.5608
|1.5568
|2951
|2008.11.06 00:00
|buy stop
|1065
|1.00
|1.6207
|1.6192
|1.6232
|2952
|2008.11.06 00:00
|sell stop
|1066
|1.00
|1.5749
|1.5764
|1.5724
|2953
|2008.11.06 11:30
|sell
|1066
|1.00
|1.5749
|1.5764
|1.5724
|2954
|2008.11.06 13:02
|s/l
|1066
|1.00
|1.5764
|1.5764
|1.5724
|-150.00
|63984.60
|2955
|2008.11.07 00:00
|expiration
|1065
|1.00
|1.6207
|1.6192
|1.6232
|2956
|2008.11.07 00:00
|buy stop
|1067
|1.00
|1.6048
|1.6033
|1.6073
|2957
|2008.11.07 00:00
|sell stop
|1068
|1.00
|1.5548
|1.5563
|1.5523
|2958
|2008.11.07 05:10
|sell
|1068
|1.00
|1.5548
|1.5563
|1.5523
|2959
|2008.11.07 06:15
|s/l
|1068
|1.00
|1.5563
|1.5563
|1.5523
|-150.00
|63834.60
|2960
|2008.11.09 00:00
|expiration
|1067
|1.00
|1.6048
|1.6033
|1.6073
|2961
|2008.11.09 00:00
|buy stop
|1069
|1.00
|1.5887
|1.5872
|1.5912
|2962
|2008.11.09 00:00
|sell stop
|1070
|1.00
|1.5524
|1.5539
|1.5499
|2963
|2008.11.10 00:00
|expiration
|1069
|1.00
|1.5887
|1.5872
|1.5912
|2964
|2008.11.10 00:00
|expiration
|1070
|1.00
|1.5524
|1.5539
|1.5499
|2965
|2008.11.10 00:00
|buy stop
|1071
|1.00
|1.5831
|1.5816
|1.5856
|2966
|2008.11.10 00:00
|sell stop
|1072
|1.00
|1.5711
|1.5726
|1.5686
|2967
|2008.11.10 01:19
|buy
|1071
|1.00
|1.5831
|1.5816
|1.5856
|2968
|2008.11.10 01:41
|modify
|1071
|1.00
|1.5831
|1.5832
|1.5856
|2969
|2008.11.10 01:53
|t/p
|1071
|1.00
|1.5856
|1.5832
|1.5856
|250.00
|64084.60
|2970
|2008.11.10 11:29
|sell
|1072
|1.00
|1.5711
|1.5726
|1.5686
|2971
|2008.11.10 11:47
|modify
|1072
|1.00
|1.5711
|1.5710
|1.5686
|2972
|2008.11.10 13:17
|s/l
|1072
|1.00
|1.5710
|1.5710
|1.5686
|10.00
|64094.60
|2973
|2008.11.11 00:00
|buy stop
|1073
|1.00
|1.5894
|1.5879
|1.5919
|2974
|2008.11.11 00:00
|sell stop
|1074
|1.00
|1.5564
|1.5579
|1.5539
|2975
|2008.11.11 10:30
|sell
|1074
|1.00
|1.5564
|1.5579
|1.5539
|2976
|2008.11.11 10:42
|modify
|1074
|1.00
|1.5564
|1.5563
|1.5539
|2977
|2008.11.11 10:49
|t/p
|1074
|1.00
|1.5539
|1.5563
|1.5539
|250.00
|64344.60
|2978
|2008.11.12 00:00
|expiration
|1073
|1.00
|1.5894
|1.5879
|1.5919
|2979
|2008.11.12 00:00
|buy stop
|1075
|1.00
|1.5713
|1.5698
|1.5738
|2980
|2008.11.12 00:00
|sell stop
|1076
|1.00
|1.5353
|1.5368
|1.5328
|2981
|2008.11.12 06:49
|sell
|1076
|1.00
|1.5353
|1.5368
|1.5328
|2982
|2008.11.12 06:55
|modify
|1076
|1.00
|1.5353
|1.5352
|1.5328
|2983
|2008.11.12 06:59
|t/p
|1076
|1.00
|1.5328
|1.5352
|1.5328
|250.00
|64594.60
|2984
|2008.11.13 00:00
|expiration
|1075
|1.00
|1.5713
|1.5698
|1.5738
|2985
|2008.11.13 00:00
|buy stop
|1077
|1.00
|1.5493
|1.5478
|1.5518
|2986
|2008.11.13 00:00
|sell stop
|1078
|1.00
|1.4820
|1.4835
|1.4795
|2987
|2008.11.13 10:39
|sell
|1078
|1.00
|1.4820
|1.4835
|1.4795
|2988
|2008.11.13 10:53
|modify
|1078
|1.00
|1.4820
|1.4819
|1.4795
|2989
|2008.11.13 11:00
|t/p
|1078
|1.00
|1.4795
|1.4819
|1.4795
|250.00
|64844.60
|2990
|2008.11.14 00:00
|expiration
|1077
|1.00
|1.5493
|1.5478
|1.5518
|2991
|2008.11.14 00:00
|buy stop
|1079
|1.00
|1.5001
|1.4986
|1.5026
|2992
|2008.11.14 00:00
|sell stop
|1080
|1.00
|1.4547
|1.4562
|1.4522
|2993
|2008.11.16 00:00
|expiration
|1079
|1.00
|1.5001
|1.4986
|1.5026
|2994
|2008.11.16 00:00
|expiration
|1080
|1.00
|1.4547
|1.4562
|1.4522
|2995
|2008.11.16 00:00
|buy stop
|1081
|1.00
|1.4966
|1.4951
|1.4991
|2996
|2008.11.16 00:00
|sell stop
|1082
|1.00
|1.4645
|1.4660
|1.4620
|2997
|2008.11.17 00:00
|expiration
|1081
|1.00
|1.4966
|1.4951
|1.4991
|2998
|2008.11.17 00:00
|expiration
|1082
|1.00
|1.4645
|1.4660
|1.4620
|2999
|2008.11.17 00:00
|buy stop
|1083
|1.00
|1.4761
|1.4746
|1.4786
|3000
|2008.11.17 00:00
|sell stop
|1084
|1.00
|1.4645
|1.4660
|1.4620
|3001
|2008.11.17 06:55
|buy
|1083
|1.00
|1.4761
|1.4746
|1.4786
|3002
|2008.11.17 07:05
|modify
|1083
|1.00
|1.4761
|1.4762
|1.4786
|3003
|2008.11.17 07:11
|t/p
|1083
|1.00
|1.4786
|1.4762
|1.4786
|250.00
|65094.60
|3004
|2008.11.18 00:00
|expiration
|1084
|1.00
|1.4645
|1.4660
|1.4620
|3005
|2008.11.18 00:00
|buy stop
|1085
|1.00
|1.5090
|1.5075
|1.5115
|3006
|2008.11.18 00:00
|sell stop
|1086
|1.00
|1.4648
|1.4663
|1.4623
|3007
|2008.11.18 15:42
|buy
|1085
|1.00
|1.5090
|1.5075
|1.5115
|3008
|2008.11.18 16:39
|s/l
|1085
|1.00
|1.5075
|1.5075
|1.5115
|-150.00
|64944.60
|3009
|2008.11.19 00:00
|expiration
|1086
|1.00
|1.4648
|1.4663
|1.4623
|3010
|2008.11.19 00:00
|buy stop
|1087
|1.00
|1.5099
|1.5084
|1.5124
|3011
|2008.11.19 00:00
|sell stop
|1088
|1.00
|1.4889
|1.4904
|1.4864
|3012
|2008.11.19 00:51
|buy
|1087
|1.00
|1.5099
|1.5084
|1.5124
|3013
|2008.11.19 00:59
|modify
|1087
|1.00
|1.5099
|1.5100
|1.5124
|3014
|2008.11.19 01:03
|t/p
|1087
|1.00
|1.5124
|1.5100
|1.5124
|250.00
|65194.60
|3015
|2008.11.20 00:00
|expiration
|1088
|1.00
|1.4889
|1.4904
|1.4864
|3016
|2008.11.20 00:00
|buy stop
|1089
|1.00
|1.5257
|1.5242
|1.5282
|3017
|2008.11.20 00:00
|sell stop
|1090
|1.00
|1.4897
|1.4912
|1.4872
|3018
|2008.11.20 07:39
|sell
|1090
|1.00
|1.4897
|1.4912
|1.4872
|3019
|2008.11.20 09:04
|s/l
|1090
|1.00
|1.4912
|1.4912
|1.4872
|-150.00
|65044.60
|3020
|2008.11.21 00:00
|expiration
|1089
|1.00
|1.5257
|1.5242
|1.5282
|3021
|2008.11.21 00:00
|buy stop
|1091
|1.00
|1.5005
|1.4990
|1.5030
|3022
|2008.11.21 00:00
|sell stop
|1092
|1.00
|1.4701
|1.4716
|1.4676
|3023
|2008.11.21 14:53
|buy
|1091
|1.00
|1.5005
|1.4990
|1.5030
|3024
|2008.11.21 15:07
|modify
|1091
|1.00
|1.5005
|1.5006
|1.5030
|3025
|2008.11.21 15:15
|t/p
|1091
|1.00
|1.5030
|1.5006
|1.5030
|250.00
|65294.60
|3026
|2008.11.23 00:00
|expiration
|1092
|1.00
|1.4701
|1.4716
|1.4676
|3027
|2008.11.23 00:00
|buy stop
|1093
|1.00
|1.5071
|1.5056
|1.5096
|3028
|2008.11.23 00:00
|sell stop
|1094
|1.00
|1.4694
|1.4709
|1.4669
|3029
|2008.11.24 00:00
|expiration
|1093
|1.00
|1.5071
|1.5056
|1.5096
|3030
|2008.11.24 00:00
|expiration
|1094
|1.00
|1.4694
|1.4709
|1.4669
|3031
|2008.11.24 00:00
|buy stop
|1095
|1.00
|1.4971
|1.4956
|1.4996
|3032
|2008.11.24 00:00
|sell stop
|1096
|1.00
|1.4911
|1.4926
|1.4886
|3033
|2008.11.24 00:57
|sell
|1096
|1.00
|1.4911
|1.4926
|1.4886
|3034
|2008.11.24 01:19
|modify
|1096
|1.00
|1.4911
|1.4910
|1.4886
|3035
|2008.11.24 01:32
|t/p
|1096
|1.00
|1.4886
|1.4910
|1.4886
|250.00
|65544.60
|3036
|2008.11.24 07:24
|buy
|1095
|1.00
|1.4971
|1.4956
|1.4996
|3037
|2008.11.24 07:37
|modify
|1095
|1.00
|1.4971
|1.4972
|1.4996
|3038
|2008.11.24 07:43
|t/p
|1095
|1.00
|1.4996
|1.4972
|1.4996
|250.00
|65794.60
|3039
|2008.11.25 00:00
|buy stop
|1097
|1.00
|1.5197
|1.5182
|1.5222
|3040
|2008.11.25 00:00
|sell stop
|1098
|1.00
|1.4831
|1.4846
|1.4806
|3041
|2008.11.25 07:27
|buy
|1097
|1.00
|1.5197
|1.5182
|1.5222
|3042
|2008.11.25 07:34
|modify
|1097
|1.00
|1.5197
|1.5198
|1.5222
|3043
|2008.11.25 07:38
|t/p
|1097
|1.00
|1.5222
|1.5198
|1.5222
|250.00
|66044.60
|3044
|2008.11.26 00:00
|expiration
|1098
|1.00
|1.4831
|1.4846
|1.4806
|3045
|2008.11.26 00:00
|buy stop
|1099
|1.00
|1.5543
|1.5528
|1.5568
|3046
|2008.11.26 00:00
|sell stop
|1100
|1.00
|1.4970
|1.4985
|1.4945
|3047
|2008.11.27 00:00
|expiration
|1099
|1.00
|1.5543
|1.5528
|1.5568
|3048
|2008.11.27 00:00
|expiration
|1100
|1.00
|1.4970
|1.4985
|1.4945
|3049
|2008.11.27 00:00
|buy stop
|1101
|1.00
|1.5462
|1.5447
|1.5487
|3050
|2008.11.27 00:00
|sell stop
|1102
|1.00
|1.5166
|1.5181
|1.5141
|3051
|2008.11.27 14:28
|buy
|1101
|1.00
|1.5462
|1.5447
|1.5487
|3052
|2008.11.27 14:53
|modify
|1101
|1.00
|1.5462
|1.5463
|1.5487
|3053
|2008.11.27 15:07
|t/p
|1101
|1.00
|1.5487
|1.5463
|1.5487
|250.00
|66294.60
|3054
|2008.11.28 00:00
|expiration
|1102
|1.00
|1.5166
|1.5181
|1.5141
|3055
|2008.11.28 00:00
|buy stop
|1103
|1.00
|1.5520
|1.5505
|1.5545
|3056
|2008.11.28 00:00
|sell stop
|1104
|1.00
|1.5302
|1.5317
|1.5277
|3057
|2008.11.28 14:49
|sell
|1104
|1.00
|1.5302
|1.5317
|1.5277
|3058
|2008.11.28 15:11
|modify
|1104
|1.00
|1.5302
|1.5301
|1.5277
|3059
|2008.11.28 15:23
|t/p
|1104
|1.00
|1.5277
|1.5301
|1.5277
|250.00
|66544.60
|3060
|2008.11.30 00:00
|expiration
|1103
|1.00
|1.5520
|1.5505
|1.5545
|3061
|2008.11.30 00:00
|buy stop
|1105
|1.00
|1.5457
|1.5442
|1.5482
|3062
|2008.11.30 00:00
|sell stop
|1106
|1.00
|1.5248
|1.5263
|1.5223
|3063
|2008.12.01 00:00
|expiration
|1105
|1.00
|1.5457
|1.5442
|1.5482
|3064
|2008.12.01 00:00
|expiration
|1106
|1.00
|1.5248
|1.5263
|1.5223
|3065
|2008.12.01 00:00
|buy stop
|1107
|1.00
|1.5405
|1.5390
|1.5430
|3066
|2008.12.01 00:00
|sell stop
|1108
|1.00
|1.5356
|1.5371
|1.5331
|3067
|2008.12.01 01:08
|sell
|1108
|1.00
|1.5356
|1.5371
|1.5331
|3068
|2008.12.01 02:08
|modify
|1108
|1.00
|1.5356
|1.5355
|1.5331
|3069
|2008.12.01 02:26
|t/p
|1108
|1.00
|1.5331
|1.5355
|1.5331
|250.00
|66794.60
|3070
|2008.12.02 00:00
|expiration
|1107
|1.00
|1.5405
|1.5390
|1.5430
|3071
|2008.12.02 00:00
|buy stop
|1109
|1.00
|1.5408
|1.5393
|1.5433
|3072
|2008.12.02 00:00
|sell stop
|1110
|1.00
|1.4795
|1.4810
|1.4770
|3073
|2008.12.02 04:55
|sell
|1110
|1.00
|1.4795
|1.4810
|1.4770
|3074
|2008.12.02 05:28
|modify
|1110
|1.00
|1.4795
|1.4794
|1.4770
|3075
|2008.12.02 06:12
|s/l
|1110
|1.00
|1.4794
|1.4794
|1.4770
|10.00
|66804.60
|3076
|2008.12.03 00:00
|expiration
|1109
|1.00
|1.5408
|1.5393
|1.5433
|3077
|2008.12.03 00:00
|buy stop
|1111
|1.00
|1.5077
|1.5062
|1.5102
|3078
|2008.12.03 00:00
|sell stop
|1112
|1.00
|1.4763
|1.4778
|1.4738
|3079
|2008.12.03 11:36
|sell
|1112
|1.00
|1.4763
|1.4778
|1.4738
|3080
|2008.12.03 12:49
|s/l
|1112
|1.00
|1.4778
|1.4778
|1.4738
|-150.00
|66654.60
|3081
|2008.12.04 00:00
|expiration
|1111
|1.00
|1.5077
|1.5062
|1.5102
|3082
|2008.12.04 00:00
|buy stop
|1113
|1.00
|1.4943
|1.4928
|1.4968
|3083
|2008.12.04 00:00
|sell stop
|1114
|1.00
|1.4654
|1.4669
|1.4629
|3084
|2008.12.04 10:53
|sell
|1114
|1.00
|1.4654
|1.4669
|1.4629
|3085
|2008.12.04 11:08
|modify
|1114
|1.00
|1.4654
|1.4653
|1.4629
|3086
|2008.12.04 11:17
|t/p
|1114
|1.00
|1.4629
|1.4653
|1.4629
|250.00
|66904.60
|3087
|2008.12.05 00:00
|expiration
|1113
|1.00
|1.4943
|1.4928
|1.4968
|3088
|2008.12.05 00:00
|buy stop
|1115
|1.00
|1.4824
|1.4809
|1.4849
|3089
|2008.12.05 00:00
|sell stop
|1116
|1.00
|1.4456
|1.4471
|1.4431
|3090
|2008.12.07 00:00
|expiration
|1115
|1.00
|1.4824
|1.4809
|1.4849
|3091
|2008.12.07 00:00
|expiration
|1116
|1.00
|1.4456
|1.4471
|1.4431
|3092
|2008.12.07 00:00
|buy stop
|1117
|1.00
|1.4783
|1.4768
|1.4808
|3093
|2008.12.07 00:00
|sell stop
|1118
|1.00
|1.4513
|1.4528
|1.4488
|3094
|2008.12.08 00:00
|expiration
|1117
|1.00
|1.4783
|1.4768
|1.4808
|3095
|2008.12.08 00:00
|expiration
|1118
|1.00
|1.4513
|1.4528
|1.4488
|3096
|2008.12.08 00:00
|buy stop
|1119
|1.00
|1.4750
|1.4735
|1.4775
|3097
|2008.12.08 00:00
|sell stop
|1120
|1.00
|1.4703
|1.4718
|1.4678
|3098
|2008.12.08 05:11
|sell
|1120
|1.00
|1.4703
|1.4718
|1.4678
|3099
|2008.12.08 05:42
|modify
|1120
|1.00
|1.4703
|1.4702
|1.4678
|3100
|2008.12.08 06:13
|s/l
|1120
|1.00
|1.4702
|1.4702
|1.4678
|10.00
|66914.60
|3101
|2008.12.08 06:45
|buy
|1119
|1.00
|1.4750
|1.4735
|1.4775
|3102
|2008.12.08 06:58
|modify
|1119
|1.00
|1.4750
|1.4751
|1.4775
|3103
|2008.12.08 07:05
|t/p
|1119
|1.00
|1.4775
|1.4751
|1.4775
|250.00
|67164.60
|3104
|2008.12.09 00:00
|buy stop
|1121
|1.00
|1.5057
|1.5042
|1.5082
|3105
|2008.12.09 00:00
|sell stop
|1122
|1.00
|1.4669
|1.4684
|1.4644
|3106
|2008.12.10 00:00
|expiration
|1121
|1.00
|1.5057
|1.5042
|1.5082
|3107
|2008.12.10 00:00
|expiration
|1122
|1.00
|1.4669
|1.4684
|1.4644
|3108
|2008.12.10 00:00
|buy stop
|1123
|1.00
|1.4907
|1.4892
|1.4932
|3109
|2008.12.10 00:00
|sell stop
|1124
|1.00
|1.4666
|1.4681
|1.4641
|3110
|2008.12.11 00:00
|expiration
|1123
|1.00
|1.4907
|1.4892
|1.4932
|3111
|2008.12.11 00:00
|expiration
|1124
|1.00
|1.4666
|1.4681
|1.4641
|3112
|2008.12.11 00:00
|buy stop
|1125
|1.00
|1.4889
|1.4874
|1.4914
|3113
|2008.12.11 00:00
|sell stop
|1126
|1.00
|1.4726
|1.4741
|1.4701
|3114
|2008.12.11 07:17
|buy
|1125
|1.00
|1.4889
|1.4874
|1.4914
|3115
|2008.12.11 07:29
|modify
|1125
|1.00
|1.4889
|1.4890
|1.4914
|3116
|2008.12.11 07:36
|t/p
|1125
|1.00
|1.4914
|1.4890
|1.4914
|250.00
|67414.60
|3117
|2008.12.12 00:00
|expiration
|1126
|1.00
|1.4726
|1.4741
|1.4701
|3118
|2008.12.12 00:00
|buy stop
|1127
|1.00
|1.5090
|1.5075
|1.5115
|3119
|2008.12.12 00:00
|sell stop
|1128
|1.00
|1.4765
|1.4780
|1.4740
|3120
|2008.12.12 01:49
|buy
|1127
|1.00
|1.5090
|1.5075
|1.5115
|3121
|2008.12.12 02:59
|s/l
|1127
|1.00
|1.5075
|1.5075
|1.5115
|-150.00
|67264.60
|3122
|2008.12.14 00:00
|expiration
|1128
|1.00
|1.4765
|1.4780
|1.4740
|3123
|2008.12.14 00:00
|buy stop
|1129
|1.00
|1.5127
|1.5112
|1.5152
|3124
|2008.12.14 00:00
|sell stop
|1130
|1.00
|1.4805
|1.4820
|1.4780
|3125
|2008.12.15 00:00
|expiration
|1129
|1.00
|1.5127
|1.5112
|1.5152
|3126
|2008.12.15 00:00
|expiration
|1130
|1.00
|1.4805
|1.4820
|1.4780
|3127
|2008.12.15 00:00
|buy stop
|1131
|1.00
|1.4979
|1.4964
|1.5004
|3128
|2008.12.15 00:00
|sell stop
|1132
|1.00
|1.4939
|1.4954
|1.4914
|3129
|2008.12.15 02:32
|buy
|1131
|1.00
|1.4979
|1.4964
|1.5004
|3130
|2008.12.15 03:16
|modify
|1131
|1.00
|1.4979
|1.4980
|1.5004
|3131
|2008.12.15 04:26
|s/l
|1131
|1.00
|1.4980
|1.4980
|1.5004
|10.00
|67274.60
|3132
|2008.12.15 05:16
|sell
|1132
|1.00
|1.4939
|1.4954
|1.4914
|3133
|2008.12.15 05:38
|modify
|1132
|1.00
|1.4939
|1.4938
|1.4914
|3134
|2008.12.15 06:06
|s/l
|1132
|1.00
|1.4938
|1.4938
|1.4914
|10.00
|67284.60
|3135
|2008.12.16 00:00
|buy stop
|1133
|1.00
|1.5389
|1.5374
|1.5414
|3136
|2008.12.16 00:00
|sell stop
|1134
|1.00
|1.4910
|1.4925
|1.4885
|3137
|2008.12.16 07:35
|buy
|1133
|1.00
|1.5389
|1.5374
|1.5414
|3138
|2008.12.16 07:45
|modify
|1133
|1.00
|1.5389
|1.5390
|1.5414
|3139
|2008.12.16 08:37
|s/l
|1133
|1.00
|1.5390
|1.5390
|1.5414
|10.00
|67294.60
|3140
|2008.12.17 00:00
|expiration
|1134
|1.00
|1.4910
|1.4925
|1.4885
|3141
|2008.12.17 00:00
|buy stop
|1135
|1.00
|1.5657
|1.5642
|1.5682
|3142
|2008.12.17 00:00
|sell stop
|1136
|1.00
|1.5194
|1.5209
|1.5169
|3143
|2008.12.17 01:02
|buy
|1135
|1.00
|1.5657
|1.5642
|1.5682
|3144
|2008.12.17 01:18
|modify
|1135
|1.00
|1.5657
|1.5658
|1.5682
|3145
|2008.12.17 02:36
|s/l
|1135
|1.00
|1.5658
|1.5658
|1.5682
|10.00
|67304.60
|3146
|2008.12.18 00:00
|expiration
|1136
|1.00
|1.5194
|1.5209
|1.5169
|3147
|2008.12.18 00:00
|buy stop
|1137
|1.00
|1.5732
|1.5717
|1.5757
|3148
|2008.12.18 00:00
|sell stop
|1138
|1.00
|1.5231
|1.5246
|1.5206
|3149
|2008.12.18 11:04
|sell
|1138
|1.00
|1.5231
|1.5246
|1.5206
|3150
|2008.12.18 11:11
|modify
|1138
|1.00
|1.5231
|1.5230
|1.5206
|3151
|2008.12.18 11:14
|t/p
|1138
|1.00
|1.5206
|1.5230
|1.5206
|250.00
|67554.60
|3152
|2008.12.19 00:00
|expiration
|1137
|1.00
|1.5732
|1.5717
|1.5757
|3153
|2008.12.19 00:00
|buy stop
|1139
|1.00
|1.5624
|1.5609
|1.5649
|3154
|2008.12.19 00:00
|sell stop
|1140
|1.00
|1.4870
|1.4885
|1.4845
|3155
|2008.12.19 15:05
|sell
|1140
|1.00
|1.4870
|1.4885
|1.4845
|3156
|2008.12.19 15:15
|modify
|1140
|1.00
|1.4870
|1.4869
|1.4845
|3157
|2008.12.19 15:21
|t/p
|1140
|1.00
|1.4845
|1.4869
|1.4845
|250.00
|67804.60
|3158
|2008.12.21 00:00
|expiration
|1139
|1.00
|1.5624
|1.5609
|1.5649
|3159
|2008.12.21 00:00
|buy stop
|1141
|1.00
|1.5196
|1.5181
|1.5221
|3160
|2008.12.21 00:00
|sell stop
|1142
|1.00
|1.4803
|1.4818
|1.4778
|3161
|2008.12.22 00:00
|expiration
|1141
|1.00
|1.5196
|1.5181
|1.5221
|3162
|2008.12.22 00:00
|expiration
|1142
|1.00
|1.4803
|1.4818
|1.4778
|3163
|2008.12.22 00:00
|buy stop
|1143
|1.00
|1.4961
|1.4946
|1.4986
|3164
|2008.12.22 00:00
|sell stop
|1144
|1.00
|1.4929
|1.4944
|1.4904
|3165
|2008.12.22 01:05
|buy
|1143
|1.00
|1.4961
|1.4946
|1.4986
|3166
|2008.12.22 03:02
|s/l
|1143
|1.00
|1.4946
|1.4946
|1.4986
|-150.00
|67654.60
|3167
|2008.12.22 07:00
|sell
|1144
|1.00
|1.4929
|1.4944
|1.4904
|3168
|2008.12.22 07:18
|modify
|1144
|1.00
|1.4929
|1.4928
|1.4904
|3169
|2008.12.22 07:27
|t/p
|1144
|1.00
|1.4904
|1.4928
|1.4904
|250.00
|67904.60
|3170
|2008.12.23 00:00
|buy stop
|1145
|1.00
|1.5001
|1.4986
|1.5026
|3171
|2008.12.23 00:00
|sell stop
|1146
|1.00
|1.4675
|1.4690
|1.4650
|3172
|2008.12.23 15:33
|sell
|1146
|1.00
|1.4675
|1.4690
|1.4650
|3173
|2008.12.23 16:33
|s/l
|1146
|1.00
|1.4690
|1.4690
|1.4650
|-150.00
|67754.60
|3174
|2008.12.24 00:00
|expiration
|1145
|1.00
|1.5001
|1.4986
|1.5026
|3175
|2008.12.24 00:00
|buy stop
|1147
|1.00
|1.4907
|1.4892
|1.4932
|3176
|2008.12.24 00:00
|sell stop
|1148
|1.00
|1.4662
|1.4677
|1.4637
|3177
|2008.12.24 15:41
|sell
|1148
|1.00
|1.4662
|1.4677
|1.4637
|3178
|2008.12.24 16:58
|s/l
|1148
|1.00
|1.4677
|1.4677
|1.4637
|-150.00
|67604.60
|3179
|2008.12.26 00:00
|expiration
|1147
|1.00
|1.4907
|1.4892
|1.4932
|3180
|2008.12.26 00:00
|buy stop
|1149
|1.00
|1.4813
|1.4798
|1.4838
|3181
|2008.12.26 00:00
|sell stop
|1150
|1.00
|1.4649
|1.4664
|1.4624
|3182
|2008.12.26 19:20
|sell
|1150
|1.00
|1.4649
|1.4664
|1.4624
|3183
|2008.12.26 19:49
|modify
|1150
|1.00
|1.4649
|1.4648
|1.4624
|3184
|2008.12.26 20:05
|t/p
|1150
|1.00
|1.4624
|1.4648
|1.4624
|250.00
|67854.60
|3185
|2008.12.28 00:00
|expiration
|1149
|1.00
|1.4813
|1.4798
|1.4838
|3186
|2008.12.28 00:00
|buy stop
|1151
|1.00
|1.4807
|1.4792
|1.4832
|3187
|2008.12.28 00:00
|sell stop
|1152
|1.00
|1.4566
|1.4581
|1.4541
|3188
|2008.12.29 00:00
|expiration
|1151
|1.00
|1.4807
|1.4792
|1.4832
|3189
|2008.12.29 00:00
|expiration
|1152
|1.00
|1.4566
|1.4581
|1.4541
|3190
|2008.12.29 00:00
|buy stop
|1153
|1.00
|1.4672
|1.4657
|1.4697
|3191
|2008.12.29 00:00
|sell stop
|1154
|1.00
|1.4634
|1.4649
|1.4609
|3192
|2008.12.29 00:13
|buy
|1153
|1.00
|1.4672
|1.4657
|1.4697
|3193
|2008.12.29 00:41
|modify
|1153
|1.00
|1.4672
|1.4673
|1.4697
|3194
|2008.12.29 00:54
|t/p
|1153
|1.00
|1.4697
|1.4673
|1.4697
|250.00
|68104.60
|3195
|2008.12.29 07:50
|sell
|1154
|1.00
|1.4634
|1.4649
|1.4609
|3196
|2008.12.29 08:42
|s/l
|1154
|1.00
|1.4649
|1.4649
|1.4609
|-150.00
|67954.60
|3197
|2008.12.30 00:00
|buy stop
|1155
|1.00
|1.4781
|1.4766
|1.4806
|3198
|2008.12.30 00:00
|sell stop
|1156
|1.00
|1.4378
|1.4393
|1.4353
|3199
|2008.12.31 00:00
|expiration
|1155
|1.00
|1.4781
|1.4766
|1.4806
|3200
|2008.12.31 00:00
|expiration
|1156
|1.00
|1.4378
|1.4393
|1.4353
|3201
|2008.12.31 00:00
|buy stop
|1157
|1.00
|1.4561
|1.4546
|1.4586
|3202
|2008.12.31 00:00
|sell stop
|1158
|1.00
|1.4381
|1.4396
|1.4356
|3203
|2008.12.31 04:59
|sell
|1158
|1.00
|1.4381
|1.4396
|1.4356
|3204
|2008.12.31 05:30
|modify
|1158
|1.00
|1.4381
|1.4380
|1.4356
|3205
|2008.12.31 05:47
|t/p
|1158
|1.00
|1.4356
|1.4380
|1.4356
|250.00
|68204.60
|3206
|2008.12.31 11:08
|buy
|1157
|1.00
|1.4561
|1.4546
|1.4586
|3207
|2008.12.31 11:24
|modify
|1157
|1.00
|1.4561
|1.4562
|1.4586
|3208
|2008.12.31 11:33
|t/p
|1157
|1.00
|1.4586
|1.4562
|1.4586
|250.00
|68454.60
|3209
|2009.01.02 00:00
|buy stop
|1159
|1.00
|1.4708
|1.4693
|1.4733
|3210
|2009.01.02 00:00
|sell stop
|1160
|1.00
|1.4343
|1.4358
|1.4318
|3211
|2009.01.04 00:00
|expiration
|1159
|1.00
|1.4708
|1.4693
|1.4733
|3212
|2009.01.04 00:00
|expiration
|1160
|1.00
|1.4343
|1.4358
|1.4318
|3213
|2009.01.04 00:00
|buy stop
|1161
|1.00
|1.4647
|1.4632
|1.4672
|3214
|2009.01.04 00:00
|sell stop
|1162
|1.00
|1.4368
|1.4383
|1.4343
|3215
|2009.01.05 00:00
|expiration
|1161
|1.00
|1.4647
|1.4632
|1.4672
|3216
|2009.01.05 00:00
|expiration
|1162
|1.00
|1.4368
|1.4383
|1.4343
|3217
|2009.01.05 00:00
|buy stop
|1163
|1.00
|1.4552
|1.4537
|1.4577
|3218
|2009.01.05 00:00
|sell stop
|1164
|1.00
|1.4503
|1.4518
|1.4478
|3219
|2009.01.05 00:36
|sell
|1164
|1.00
|1.4503
|1.4518
|1.4478
|3220
|2009.01.05 00:54
|modify
|1164
|1.00
|1.4503
|1.4502
|1.4478
|3221
|2009.01.05 01:05
|t/p
|1164
|1.00
|1.4478
|1.4502
|1.4478
|250.00
|68704.60
|3222
|2009.01.05 07:09
|buy
|1163
|1.00
|1.4552
|1.4537
|1.4577
|3223
|2009.01.05 07:19
|modify
|1163
|1.00
|1.4552
|1.4553
|1.4577
|3224
|2009.01.05 08:50
|s/l
|1163
|1.00
|1.4553
|1.4553
|1.4577
|10.00
|68714.60
|3225
|2009.01.06 00:00
|buy stop
|1165
|1.00
|1.4749
|1.4734
|1.4774
|3226
|2009.01.06 00:00
|sell stop
|1166
|1.00
|1.4421
|1.4436
|1.4396
|3227
|2009.01.06 10:35
|buy
|1165
|1.00
|1.4749
|1.4734
|1.4774
|3228
|2009.01.06 10:45
|modify
|1165
|1.00
|1.4749
|1.4750
|1.4774
|3229
|2009.01.06 10:50
|t/p
|1165
|1.00
|1.4774
|1.4750
|1.4774
|250.00
|68964.60
|3230
|2009.01.07 00:00
|expiration
|1166
|1.00
|1.4421
|1.4436
|1.4396
|3231
|2009.01.07 00:00
|buy stop
|1167
|1.00
|1.5002
|1.4987
|1.5027
|3232
|2009.01.07 00:00
|sell stop
|1168
|1.00
|1.4493
|1.4508
|1.4468
|3233
|2009.01.07 07:41
|buy
|1167
|1.00
|1.5002
|1.4987
|1.5027
|3234
|2009.01.07 07:50
|modify
|1167
|1.00
|1.5002
|1.5003
|1.5027
|3235
|2009.01.07 08:41
|s/l
|1167
|1.00
|1.5003
|1.5003
|1.5027
|10.00
|68974.60
|3236
|2009.01.08 00:00
|expiration
|1168
|1.00
|1.4493
|1.4508
|1.4468
|3237
|2009.01.08 00:00
|buy stop
|1169
|1.00
|1.5290
|1.5275
|1.5315
|3238
|2009.01.08 00:00
|sell stop
|1170
|1.00
|1.4793
|1.4808
|1.4768
|3239
|2009.01.08 14:44
|buy
|1169
|1.00
|1.5290
|1.5275
|1.5315
|3240
|2009.01.08 14:59
|modify
|1169
|1.00
|1.5290
|1.5291
|1.5315
|3241
|2009.01.08 15:07
|t/p
|1169
|1.00
|1.5315
|1.5291
|1.5315
|250.00
|69224.60
|3242
|2009.01.09 00:00
|expiration
|1170
|1.00
|1.4793
|1.4808
|1.4768
|3243
|2009.01.09 00:00
|buy stop
|1171
|1.00
|1.5384
|1.5369
|1.5409
|3244
|2009.01.09 00:00
|sell stop
|1172
|1.00
|1.4971
|1.4986
|1.4946
|3245
|2009.01.11 00:00
|expiration
|1171
|1.00
|1.5384
|1.5369
|1.5409
|3246
|2009.01.11 00:00
|expiration
|1172
|1.00
|1.4971
|1.4986
|1.4946
|3247
|2009.01.11 00:00
|buy stop
|1173
|1.00
|1.5359
|1.5344
|1.5384
|3248
|2009.01.11 00:00
|sell stop
|1174
|1.00
|1.5105
|1.5120
|1.5080
|3249
|2009.01.11 15:41
|sell
|1174
|1.00
|1.5105
|1.5120
|1.5080
|3250
|2009.01.11 20:23
|modify
|1174
|1.00
|1.5105
|1.5104
|1.5080
|3251
|2009.01.11 21:01
|t/p
|1174
|1.00
|1.5080
|1.5104
|1.5080
|250.00
|69474.60
|3252
|2009.01.12 00:00
|expiration
|1173
|1.00
|1.5359
|1.5344
|1.5384
|3253
|2009.01.12 00:00
|buy stop
|1175
|1.00
|1.5162
|1.5147
|1.5187
|3254
|2009.01.12 00:00
|sell stop
|1176
|1.00
|1.5064
|1.5079
|1.5039
|3255
|2009.01.12 03:14
|sell
|1176
|1.00
|1.5064
|1.5079
|1.5039
|3256
|2009.01.12 04:32
|s/l
|1176
|1.00
|1.5079
|1.5079
|1.5039
|-150.00
|69324.60
|3257
|2009.01.13 00:00
|expiration
|1175
|1.00
|1.5162
|1.5147
|1.5187
|3258
|2009.01.13 00:00
|buy stop
|1177
|1.00
|1.5124
|1.5109
|1.5149
|3259
|2009.01.13 00:00
|sell stop
|1178
|1.00
|1.4791
|1.4806
|1.4766
|3260
|2009.01.13 02:09
|sell
|1178
|1.00
|1.4791
|1.4806
|1.4766
|3261
|2009.01.13 03:07
|modify
|1178
|1.00
|1.4791
|1.4790
|1.4766
|3262
|2009.01.13 03:39
|t/p
|1178
|1.00
|1.4766
|1.4790
|1.4766
|250.00
|69574.60
|3263
|2009.01.14 00:00
|expiration
|1177
|1.00
|1.5124
|1.5109
|1.5149
|3264
|2009.01.14 00:00
|buy stop
|1179
|1.00
|1.4838
|1.4823
|1.4863
|3265
|2009.01.14 00:00
|sell stop
|1180
|1.00
|1.4458
|1.4473
|1.4433
|3266
|2009.01.15 00:00
|expiration
|1179
|1.00
|1.4838
|1.4823
|1.4863
|3267
|2009.01.15 00:00
|expiration
|1180
|1.00
|1.4458
|1.4473
|1.4433
|3268
|2009.01.15 00:00
|buy stop
|1181
|1.00
|1.4717
|1.4702
|1.4742
|3269
|2009.01.15 00:00
|sell stop
|1182
|1.00
|1.4480
|1.4495
|1.4455
|3270
|2009.01.15 05:20
|sell
|1182
|1.00
|1.4480
|1.4495
|1.4455
|3271
|2009.01.15 06:18
|s/l
|1182
|1.00
|1.4495
|1.4495
|1.4455
|-150.00
|69424.60
|3272
|2009.01.16 00:00
|expiration
|1181
|1.00
|1.4717
|1.4702
|1.4742
|3273
|2009.01.16 00:00
|buy stop
|1183
|1.00
|1.4695
|1.4680
|1.4720
|3274
|2009.01.16 00:00
|sell stop
|1184
|1.00
|1.4463
|1.4478
|1.4438
|3275
|2009.01.16 02:44
|buy
|1183
|1.00
|1.4695
|1.4680
|1.4720
|3276
|2009.01.16 04:46
|s/l
|1183
|1.00
|1.4680
|1.4680
|1.4720
|-150.00
|69274.60
|3277
|2009.01.18 00:00
|expiration
|1184
|1.00
|1.4463
|1.4478
|1.4438
|3278
|2009.01.18 00:00
|buy stop
|1185
|1.00
|1.4990
|1.4975
|1.5015
|3279
|2009.01.18 00:00
|sell stop
|1186
|1.00
|1.4638
|1.4653
|1.4613
|3280
|2009.01.19 00:00
|expiration
|1185
|1.00
|1.4990
|1.4975
|1.5015
|3281
|2009.01.19 00:00
|expiration
|1186
|1.00
|1.4638
|1.4653
|1.4613
|3282
|2009.01.19 00:00
|buy stop
|1187
|1.00
|1.4901
|1.4886
|1.4926
|3283
|2009.01.19 00:00
|sell stop
|1188
|1.00
|1.4824
|1.4839
|1.4799
|3284
|2009.01.19 02:56
|sell
|1188
|1.00
|1.4824
|1.4839
|1.4799
|3285
|2009.01.19 04:21
|s/l
|1188
|1.00
|1.4839
|1.4839
|1.4799
|-150.00
|69124.60
|3286
|2009.01.19 05:12
|buy
|1187
|1.00
|1.4901
|1.4886
|1.4926
|3287
|2009.01.19 06:09
|s/l
|1187
|1.00
|1.4886
|1.4886
|1.4926
|-150.00
|68974.60
|3288
|2009.01.20 00:00
|buy stop
|1189
|1.00
|1.4919
|1.4904
|1.4944
|3289
|2009.01.20 00:00
|sell stop
|1190
|1.00
|1.4350
|1.4365
|1.4325
|3290
|2009.01.20 02:36
|sell
|1190
|1.00
|1.4350
|1.4365
|1.4325
|3291
|2009.01.20 02:56
|modify
|1190
|1.00
|1.4350
|1.4349
|1.4325
|3292
|2009.01.20 04:11
|s/l
|1190
|1.00
|1.4349
|1.4349
|1.4325
|10.00
|68984.60
|3293
|2009.01.21 00:00
|expiration
|1189
|1.00
|1.4919
|1.4904
|1.4944
|3294
|2009.01.21 00:00
|buy stop
|1191
|1.00
|1.4450
|1.4435
|1.4475
|3295
|2009.01.21 00:00
|sell stop
|1192
|1.00
|1.3800
|1.3815
|1.3775
|3296
|2009.01.21 00:19
|sell
|1192
|1.00
|1.3800
|1.3815
|1.3775
|3297
|2009.01.21 00:25
|modify
|1192
|1.00
|1.3800
|1.3799
|1.3775
|3298
|2009.01.21 00:27
|t/p
|1192
|1.00
|1.3775
|1.3799
|1.3775
|250.00
|69234.60
|3299
|2009.01.22 00:00
|expiration
|1191
|1.00
|1.4450
|1.4435
|1.4475
|3300
|2009.01.22 00:00
|buy stop
|1193
|1.00
|1.4036
|1.4021
|1.4061
|3301
|2009.01.22 00:00
|sell stop
|1194
|1.00
|1.3608
|1.3623
|1.3583
|3302
|2009.01.23 00:00
|expiration
|1193
|1.00
|1.4036
|1.4021
|1.4061
|3303
|2009.01.23 00:00
|expiration
|1194
|1.00
|1.3608
|1.3623
|1.3583
|3304
|2009.01.23 00:00
|buy stop
|1195
|1.00
|1.4028
|1.4013
|1.4053
|3305
|2009.01.23 00:00
|sell stop
|1196
|1.00
|1.3678
|1.3693
|1.3653
|3306
|2009.01.23 11:25
|sell
|1196
|1.00
|1.3678
|1.3693
|1.3653
|3307
|2009.01.23 11:40
|modify
|1196
|1.00
|1.3678
|1.3677
|1.3653
|3308
|2009.01.23 11:47
|t/p
|1196
|1.00
|1.3653
|1.3677
|1.3653
|250.00
|69484.60
|3309
|2009.01.25 00:00
|expiration
|1195
|1.00
|1.4028
|1.4013
|1.4053
|3310
|2009.01.25 00:00
|buy stop
|1197
|1.00
|1.3903
|1.3888
|1.3928
|3311
|2009.01.25 00:00
|sell stop
|1198
|1.00
|1.3492
|1.3507
|1.3467
|3312
|2009.01.26 00:00
|expiration
|1197
|1.00
|1.3903
|1.3888
|1.3928
|3313
|2009.01.26 00:00
|expiration
|1198
|1.00
|1.3492
|1.3507
|1.3467
|3314
|2009.01.26 00:00
|buy stop
|1199
|1.00
|1.3744
|1.3729
|1.3769
|3315
|2009.01.26 00:00
|sell stop
|1200
|1.00
|1.3675
|1.3690
|1.3650
|3316
|2009.01.26 00:06
|sell
|1200
|1.00
|1.3675
|1.3690
|1.3650
|3317
|2009.01.26 00:18
|modify
|1200
|1.00
|1.3675
|1.3674
|1.3650
|3318
|2009.01.26 00:25
|t/p
|1200
|1.00
|1.3650
|1.3674
|1.3650
|250.00
|69734.60
|3319
|2009.01.26 06:51
|buy
|1199
|1.00
|1.3744
|1.3729
|1.3769
|3320
|2009.01.26 06:56
|modify
|1199
|1.00
|1.3744
|1.3745
|1.3769
|3321
|2009.01.26 06:58
|t/p
|1199
|1.00
|1.3769
|1.3745
|1.3769
|250.00
|69984.60
|3322
|2009.01.27 00:00
|buy stop
|1201
|1.00
|1.4071
|1.4056
|1.4096
|3323
|2009.01.27 00:00
|sell stop
|1202
|1.00
|1.3538
|1.3553
|1.3513
|3324
|2009.01.27 06:58
|buy
|1201
|1.00
|1.4071
|1.4056
|1.4096
|3325
|2009.01.27 08:29
|s/l
|1201
|1.00
|1.4056
|1.4056
|1.4096
|-150.00
|69834.60
|3326
|2009.01.28 00:00
|expiration
|1202
|1.00
|1.3538
|1.3553
|1.3513
|3327
|2009.01.28 00:00
|buy stop
|1203
|1.00
|1.4252
|1.4237
|1.4277
|3328
|2009.01.28 00:00
|sell stop
|1204
|1.00
|1.3918
|1.3933
|1.3893
|3329
|2009.01.28 10:31
|buy
|1203
|1.00
|1.4252
|1.4237
|1.4277
|3330
|2009.01.28 10:49
|modify
|1203
|1.00
|1.4252
|1.4253
|1.4277
|3331
|2009.01.28 10:59
|t/p
|1203
|1.00
|1.4277
|1.4253
|1.4277
|250.00
|70084.60
|3332
|2009.01.29 00:00
|expiration
|1204
|1.00
|1.3918
|1.3933
|1.3893
|3333
|2009.01.29 00:00
|buy stop
|1205
|1.00
|1.4385
|1.4370
|1.4410
|3334
|2009.01.29 00:00
|sell stop
|1206
|1.00
|1.4116
|1.4131
|1.4091
|3335
|2009.01.29 01:27
|sell
|1206
|1.00
|1.4116
|1.4131
|1.4091
|3336
|2009.01.29 03:28
|s/l
|1206
|1.00
|1.4131
|1.4131
|1.4091
|-150.00
|69934.60
|3337
|2009.01.29 15:25
|buy
|1205
|1.00
|1.4385
|1.4370
|1.4410
|3338
|2009.01.29 16:41
|s/l
|1205
|1.00
|1.4370
|1.4370
|1.4410
|-150.00
|69784.60
|3339
|2009.01.30 00:00
|buy stop
|1207
|1.00
|1.4406
|1.4391
|1.4431
|3340
|2009.01.30 00:00
|sell stop
|1208
|1.00
|1.4061
|1.4076
|1.4036
|3341
|2009.01.30 11:17
|buy
|1207
|1.00
|1.4406
|1.4391
|1.4431
|3342
|2009.01.30 11:33
|modify
|1207
|1.00
|1.4406
|1.4407
|1.4431
|3343
|2009.01.30 11:41
|t/p
|1207
|1.00
|1.4431
|1.4407
|1.4431
|250.00
|70034.60
|3344
|2009.02.01 00:00
|expiration
|1208
|1.00
|1.4061
|1.4076
|1.4036
|3345
|2009.02.01 00:00
|buy stop
|1209
|1.00
|1.4551
|1.4536
|1.4576
|3346
|2009.02.01 00:00
|sell stop
|1210
|1.00
|1.4175
|1.4190
|1.4150
|3347
|2009.02.02 00:00
|expiration
|1209
|1.00
|1.4551
|1.4536
|1.4576
|3348
|2009.02.02 00:00
|expiration
|1210
|1.00
|1.4175
|1.4190
|1.4150
|3349
|2009.02.02 00:00
|buy stop
|1211
|1.00
|1.4494
|1.4479
|1.4519
|3350
|2009.02.02 00:00
|sell stop
|1212
|1.00
|1.4425
|1.4440
|1.4400
|3351
|2009.02.02 02:18
|sell
|1212
|1.00
|1.4425
|1.4440
|1.4400
|3352
|2009.02.02 03:07
|modify
|1212
|1.00
|1.4425
|1.4424
|1.4400
|3353
|2009.02.02 03:31
|t/p
|1212
|1.00
|1.4400
|1.4424
|1.4400
|250.00
|70284.60
|3354
|2009.02.03 00:00
|expiration
|1211
|1.00
|1.4494
|1.4479
|1.4519
|3355
|2009.02.03 00:00
|buy stop
|1213
|1.00
|1.4481
|1.4466
|1.4506
|3356
|2009.02.03 00:00
|sell stop
|1214
|1.00
|1.4041
|1.4056
|1.4016
|3357
|2009.02.03 15:23
|buy
|1213
|1.00
|1.4481
|1.4466
|1.4506
|3358
|2009.02.03 16:21
|s/l
|1213
|1.00
|1.4466
|1.4466
|1.4506
|-150.00
|70134.60
|3359
|2009.02.04 00:00
|expiration
|1214
|1.00
|1.4041
|1.4056
|1.4016
|3360
|2009.02.04 00:00
|buy stop
|1215
|1.00
|1.4492
|1.4477
|1.4517
|3361
|2009.02.04 00:00
|sell stop
|1216
|1.00
|1.4142
|1.4157
|1.4117
|3362
|2009.02.04 11:21
|buy
|1215
|1.00
|1.4492
|1.4477
|1.4517
|3363
|2009.02.04 11:41
|modify
|1215
|1.00
|1.4492
|1.4493
|1.4517
|3364
|2009.02.04 13:03
|s/l
|1215
|1.00
|1.4493
|1.4493
|1.4517
|10.00
|70144.60
|3365
|2009.02.05 00:00
|expiration
|1216
|1.00
|1.4142
|1.4157
|1.4117
|3366
|2009.02.05 00:00
|buy stop
|1217
|1.00
|1.4587
|1.4572
|1.4612
|3367
|2009.02.05 00:00
|sell stop
|1218
|1.00
|1.4313
|1.4328
|1.4288
|3368
|2009.02.05 11:16
|buy
|1217
|1.00
|1.4587
|1.4572
|1.4612
|3369
|2009.02.05 11:31
|modify
|1217
|1.00
|1.4587
|1.4588
|1.4612
|3370
|2009.02.05 11:39
|t/p
|1217
|1.00
|1.4612
|1.4588
|1.4612
|250.00
|70394.60
|3371
|2009.02.06 00:00
|expiration
|1218
|1.00
|1.4313
|1.4328
|1.4288
|3372
|2009.02.06 00:00
|buy stop
|1219
|1.00
|1.4714
|1.4699
|1.4739
|3373
|2009.02.06 00:00
|sell stop
|1220
|1.00
|1.4356
|1.4371
|1.4331
|3374
|2009.02.06 10:29
|buy
|1219
|1.00
|1.4714
|1.4699
|1.4739
|3375
|2009.02.06 10:47
|modify
|1219
|1.00
|1.4714
|1.4715
|1.4739
|3376
|2009.02.06 10:58
|t/p
|1219
|1.00
|1.4739
|1.4715
|1.4739
|250.00
|70644.60
|3377
|2009.02.08 00:00
|expiration
|1220
|1.00
|1.4356
|1.4371
|1.4331
|3378
|2009.02.08 00:00
|buy stop
|1221
|1.00
|1.4854
|1.4839
|1.4879
|3379
|2009.02.08 00:00
|sell stop
|1222
|1.00
|1.4579
|1.4594
|1.4554
|3380
|2009.02.09 00:00
|expiration
|1221
|1.00
|1.4854
|1.4839
|1.4879
|3381
|2009.02.09 00:00
|expiration
|1222
|1.00
|1.4579
|1.4594
|1.4554
|3382
|2009.02.09 00:00
|buy stop
|1223
|1.00
|1.4824
|1.4809
|1.4849
|3383
|2009.02.09 00:00
|sell stop
|1224
|1.00
|1.4763
|1.4778
|1.4738
|3384
|2009.02.09 01:05
|sell
|1224
|1.00
|1.4763
|1.4778
|1.4738
|3385
|2009.02.09 01:31
|modify
|1224
|1.00
|1.4763
|1.4762
|1.4738
|3386
|2009.02.09 01:45
|t/p
|1224
|1.00
|1.4738
|1.4762
|1.4738
|250.00
|70894.60
|3387
|2009.02.09 07:50
|buy
|1223
|1.00
|1.4824
|1.4809
|1.4849
|3388
|2009.02.09 09:31
|s/l
|1223
|1.00
|1.4809
|1.4809
|1.4849
|-150.00
|70744.60
|3389
|2009.02.10 00:00
|buy stop
|1225
|1.00
|1.4996
|1.4981
|1.5021
|3390
|2009.02.10 00:00
|sell stop
|1226
|1.00
|1.4690
|1.4705
|1.4665
|3391
|2009.02.10 11:00
|sell
|1226
|1.00
|1.4690
|1.4705
|1.4665
|3392
|2009.02.10 11:11
|modify
|1226
|1.00
|1.4690
|1.4689
|1.4665
|3393
|2009.02.10 11:18
|t/p
|1226
|1.00
|1.4665
|1.4689
|1.4665
|250.00
|70994.60
|3394
|2009.02.11 00:00
|expiration
|1225
|1.00
|1.4996
|1.4981
|1.5021
|3395
|2009.02.11 00:00
|buy stop
|1227
|1.00
|1.4922
|1.4907
|1.4947
|3396
|2009.02.11 00:00
|sell stop
|1228
|1.00
|1.4444
|1.4459
|1.4419
|3397
|2009.02.11 10:55
|sell
|1228
|1.00
|1.4444
|1.4459
|1.4419
|3398
|2009.02.11 11:15
|modify
|1228
|1.00
|1.4444
|1.4443
|1.4419
|3399
|2009.02.11 11:25
|t/p
|1228
|1.00
|1.4419
|1.4443
|1.4419
|250.00
|71244.60
|3400
|2009.02.12 00:00
|expiration
|1227
|1.00
|1.4922
|1.4907
|1.4947
|3401
|2009.02.12 00:00
|buy stop
|1229
|1.00
|1.4575
|1.4560
|1.4600
|3402
|2009.02.12 00:00
|sell stop
|1230
|1.00
|1.4305
|1.4320
|1.4280
|3403
|2009.02.12 10:30
|sell
|1230
|1.00
|1.4305
|1.4320
|1.4280
|3404
|2009.02.12 10:47
|modify
|1230
|1.00
|1.4305
|1.4304
|1.4280
|3405
|2009.02.12 10:57
|t/p
|1230
|1.00
|1.4280
|1.4304
|1.4280
|250.00
|71494.60
|3406
|2009.02.13 00:00
|expiration
|1229
|1.00
|1.4575
|1.4560
|1.4600
|3407
|2009.02.13 00:00
|buy stop
|1231
|1.00
|1.4423
|1.4408
|1.4448
|3408
|2009.02.13 00:00
|sell stop
|1232
|1.00
|1.4125
|1.4140
|1.4100
|3409
|2009.02.13 10:30
|buy
|1231
|1.00
|1.4423
|1.4408
|1.4448
|3410
|2009.02.13 10:44
|modify
|1231
|1.00
|1.4423
|1.4424
|1.4448
|3411
|2009.02.13 10:52
|t/p
|1231
|1.00
|1.4448
|1.4424
|1.4448
|250.00
|71744.60
|3412
|2009.02.15 00:00
|expiration
|1232
|1.00
|1.4125
|1.4140
|1.4100
|3413
|2009.02.15 00:00
|buy stop
|1233
|1.00
|1.4615
|1.4600
|1.4640
|3414
|2009.02.15 00:00
|sell stop
|1234
|1.00
|1.4198
|1.4213
|1.4173
|3415
|2009.02.16 00:00
|expiration
|1233
|1.00
|1.4615
|1.4600
|1.4640
|3416
|2009.02.16 00:00
|expiration
|1234
|1.00
|1.4198
|1.4213
|1.4173
|3417
|2009.02.16 00:00
|buy stop
|1235
|1.00
|1.4267
|1.4252
|1.4292
|3418
|2009.02.16 00:00
|sell stop
|1236
|1.00
|1.4191
|1.4206
|1.4166
|3419
|2009.02.16 00:47
|sell
|1236
|1.00
|1.4191
|1.4206
|1.4166
|3420
|2009.02.16 01:30
|modify
|1236
|1.00
|1.4191
|1.4190
|1.4166
|3421
|2009.02.16 04:59
|t/p
|1236
|1.00
|1.4166
|1.4190
|1.4166
|250.00
|71994.60
|3422
|2009.02.16 11:38
|buy
|1235
|1.00
|1.4267
|1.4252
|1.4292
|3423
|2009.02.16 14:47
|modify
|1235
|1.00
|1.4267
|1.4268
|1.4292
|3424
|2009.02.16 15:03
|t/p
|1235
|1.00
|1.4292
|1.4268
|1.4292
|250.00
|72244.60
|3425
|2009.02.17 00:00
|buy stop
|1237
|1.00
|1.4328
|1.4313
|1.4353
|3426
|2009.02.17 00:00
|sell stop
|1238
|1.00
|1.4139
|1.4154
|1.4114
|3427
|2009.02.17 15:14
|sell
|1238
|1.00
|1.4139
|1.4154
|1.4114
|3428
|2009.02.17 17:14
|s/l
|1238
|1.00
|1.4154
|1.4154
|1.4114
|-150.00
|72094.60
|3429
|2009.02.18 00:00
|expiration
|1237
|1.00
|1.4328
|1.4313
|1.4353
|3430
|2009.02.18 00:00
|buy stop
|1239
|1.00
|1.4320
|1.4305
|1.4345
|3431
|2009.02.18 00:00
|sell stop
|1240
|1.00
|1.4113
|1.4128
|1.4088
|3432
|2009.02.18 01:23
|sell
|1240
|1.00
|1.4113
|1.4128
|1.4088
|3433
|2009.02.18 03:01
|s/l
|1240
|1.00
|1.4128
|1.4128
|1.4088
|-150.00
|71944.60
|3434
|2009.02.19 00:00
|expiration
|1239
|1.00
|1.4320
|1.4305
|1.4345
|3435
|2009.02.19 00:00
|buy stop
|1241
|1.00
|1.4308
|1.4293
|1.4333
|3436
|2009.02.19 00:00
|sell stop
|1242
|1.00
|1.4082
|1.4097
|1.4057
|3437
|2009.02.19 07:36
|buy
|1241
|1.00
|1.4308
|1.4293
|1.4333
|3438
|2009.02.19 10:31
|modify
|1241
|1.00
|1.4308
|1.4309
|1.4333
|3439
|2009.02.19 10:43
|t/p
|1241
|1.00
|1.4333
|1.4309
|1.4333
|250.00
|72194.60
|3440
|2009.02.20 00:00
|expiration
|1242
|1.00
|1.4082
|1.4097
|1.4057
|3441
|2009.02.20 00:00
|buy stop
|1243
|1.00
|1.4457
|1.4442
|1.4482
|3442
|2009.02.20 00:00
|sell stop
|1244
|1.00
|1.4207
|1.4222
|1.4182
|3443
|2009.02.20 01:07
|sell
|1244
|1.00
|1.4207
|1.4222
|1.4182
|3444
|2009.02.20 01:21
|modify
|1244
|1.00
|1.4207
|1.4206
|1.4182
|3445
|2009.02.20 01:28
|t/p
|1244
|1.00
|1.4182
|1.4206
|1.4182
|250.00
|72444.60
|3446
|2009.02.20 15:06
|buy
|1243
|1.00
|1.4457
|1.4442
|1.4482
|3447
|2009.02.20 15:20
|modify
|1243
|1.00
|1.4457
|1.4458
|1.4482
|3448
|2009.02.20 15:27
|t/p
|1243
|1.00
|1.4482
|1.4458
|1.4482
|250.00
|72694.60
|3449
|2009.02.22 00:00
|buy stop
|1245
|1.00
|1.4494
|1.4479
|1.4519
|3450
|2009.02.22 00:00
|sell stop
|1246
|1.00
|1.4139
|1.4154
|1.4114
|3451
|2009.02.23 00:00
|expiration
|1245
|1.00
|1.4494
|1.4479
|1.4519
|3452
|2009.02.23 00:00
|expiration
|1246
|1.00
|1.4139
|1.4154
|1.4114
|3453
|2009.02.23 00:00
|buy stop
|1247
|1.00
|1.4419
|1.4404
|1.4444
|3454
|2009.02.23 00:00
|sell stop
|1248
|1.00
|1.4379
|1.4394
|1.4354
|3455
|2009.02.23 03:23
|buy
|1247
|1.00
|1.4419
|1.4404
|1.4444
|3456
|2009.02.23 04:17
|s/l
|1247
|1.00
|1.4404
|1.4404
|1.4444
|-150.00
|72544.60
|3457
|2009.02.23 04:57
|sell
|1248
|1.00
|1.4379
|1.4394
|1.4354
|3458
|2009.02.23 06:17
|s/l
|1248
|1.00
|1.4394
|1.4394
|1.4354
|-150.00
|72394.60
|3459
|2009.02.24 00:00
|buy stop
|1249
|1.00
|1.4671
|1.4656
|1.4696
|3460
|2009.02.24 00:00
|sell stop
|1250
|1.00
|1.4352
|1.4367
|1.4327
|3461
|2009.02.25 00:00
|expiration
|1249
|1.00
|1.4671
|1.4656
|1.4696
|3462
|2009.02.25 00:00
|expiration
|1250
|1.00
|1.4352
|1.4367
|1.4327
|3463
|2009.02.25 00:00
|buy stop
|1251
|1.00
|1.4587
|1.4572
|1.4612
|3464
|2009.02.25 00:00
|sell stop
|1252
|1.00
|1.4364
|1.4379
|1.4339
|3465
|2009.02.25 05:01
|buy
|1251
|1.00
|1.4587
|1.4572
|1.4612
|3466
|2009.02.25 05:22
|modify
|1251
|1.00
|1.4587
|1.4588
|1.4612
|3467
|2009.02.25 06:09
|s/l
|1251
|1.00
|1.4588
|1.4588
|1.4612
|10.00
|72404.60
|3468
|2009.02.25 11:07
|sell
|1252
|1.00
|1.4364
|1.4379
|1.4339
|3469
|2009.02.25 11:18
|modify
|1252
|1.00
|1.4364
|1.4363
|1.4339
|3470
|2009.02.25 11:23
|t/p
|1252
|1.00
|1.4339
|1.4363
|1.4339
|250.00
|72654.60
|3471
|2009.02.26 00:00
|buy stop
|1253
|1.00
|1.4616
|1.4601
|1.4641
|3472
|2009.02.26 00:00
|sell stop
|1254
|1.00
|1.4163
|1.4178
|1.4138
|3473
|2009.02.26 05:37
|sell
|1254
|1.00
|1.4163
|1.4178
|1.4138
|3474
|2009.02.26 06:16
|s/l
|1254
|1.00
|1.4178
|1.4178
|1.4138
|-150.00
|72504.60
|3475
|2009.02.27 00:00
|expiration
|1253
|1.00
|1.4616
|1.4601
|1.4641
|3476
|2009.02.27 00:00
|buy stop
|1255
|1.00
|1.4393
|1.4378
|1.4418
|3477
|2009.02.27 00:00
|sell stop
|1256
|1.00
|1.4149
|1.4164
|1.4124
|3478
|2009.02.27 01:16
|sell
|1256
|1.00
|1.4149
|1.4164
|1.4124
|3479
|2009.02.27 04:42
|modify
|1256
|1.00
|1.4149
|1.4148
|1.4124
|3480
|2009.02.27 05:01
|t/p
|1256
|1.00
|1.4124
|1.4148
|1.4124
|250.00
|72754.60
|3481
|2009.03.01 00:00
|expiration
|1255
|1.00
|1.4393
|1.4378
|1.4418
|3482
|2009.03.01 00:00
|buy stop
|1257
|1.00
|1.4374
|1.4359
|1.4399
|3483
|2009.03.01 00:00
|sell stop
|1258
|1.00
|1.4099
|1.4114
|1.4074
|3484
|2009.03.02 00:00
|expiration
|1257
|1.00
|1.4374
|1.4359
|1.4399
|3485
|2009.03.02 00:00
|expiration
|1258
|1.00
|1.4099
|1.4114
|1.4074
|3486
|2009.03.02 00:00
|buy stop
|1259
|1.00
|1.4308
|1.4293
|1.4333
|3487
|2009.03.02 00:00
|sell stop
|1260
|1.00
|1.4259
|1.4274
|1.4234
|3488
|2009.03.02 01:00
|sell
|1260
|1.00
|1.4259
|1.4274
|1.4234
|3489
|2009.03.02 02:40
|modify
|1260
|1.00
|1.4259
|1.4258
|1.4234
|3490
|2009.03.02 03:07
|t/p
|1260
|1.00
|1.4234
|1.4258
|1.4234
|250.00
|73004.60
|3491
|2009.03.03 00:00
|expiration
|1259
|1.00
|1.4308
|1.4293
|1.4333
|3492
|2009.03.03 00:00
|buy stop
|1261
|1.00
|1.4297
|1.4282
|1.4322
|3493
|2009.03.03 00:00
|sell stop
|1262
|1.00
|1.3946
|1.3961
|1.3921
|3494
|2009.03.04 00:00
|expiration
|1261
|1.00
|1.4297
|1.4282
|1.4322
|3495
|2009.03.04 00:00
|expiration
|1262
|1.00
|1.3946
|1.3961
|1.3921
|3496
|2009.03.04 00:00
|buy stop
|1263
|1.00
|1.4166
|1.4151
|1.4191
|3497
|2009.03.04 00:00
|sell stop
|1264
|1.00
|1.3972
|1.3987
|1.3947
|3498
|2009.03.04 14:59
|buy
|1263
|1.00
|1.4166
|1.4151
|1.4191
|3499
|2009.03.04 15:26
|modify
|1263
|1.00
|1.4166
|1.4167
|1.4191
|3500
|2009.03.04 15:39
|t/p
|1263
|1.00
|1.4191
|1.4167
|1.4191
|250.00
|73254.60
|3501
|2009.03.05 00:00
|expiration
|1264
|1.00
|1.3972
|1.3987
|1.3947
|3502
|2009.03.05 00:00
|buy stop
|1265
|1.00
|1.4209
|1.4194
|1.4234
|3503
|2009.03.05 00:00
|sell stop
|1266
|1.00
|1.3973
|1.3988
|1.3948
|3504
|2009.03.05 01:15
|buy
|1265
|1.00
|1.4209
|1.4194
|1.4234
|3505
|2009.03.05 05:22
|modify
|1265
|1.00
|1.4209
|1.4210
|1.4234
|3506
|2009.03.05 06:35
|s/l
|1265
|1.00
|1.4210
|1.4210
|1.4234
|10.00
|73264.60
|3507
|2009.03.06 00:00
|expiration
|1266
|1.00
|1.3973
|1.3988
|1.3948
|3508
|2009.03.06 00:00
|buy stop
|1267
|1.00
|1.4243
|1.4228
|1.4268
|3509
|2009.03.06 00:00
|sell stop
|1268
|1.00
|1.4027
|1.4042
|1.4002
|3510
|2009.03.06 01:02
|buy
|1267
|1.00
|1.4243
|1.4228
|1.4268
|3511
|2009.03.06 01:11
|modify
|1267
|1.00
|1.4243
|1.4244
|1.4268
|3512
|2009.03.06 01:17
|t/p
|1267
|1.00
|1.4268
|1.4244
|1.4268
|250.00
|73514.60
|3513
|2009.03.08 00:00
|expiration
|1268
|1.00
|1.4027
|1.4042
|1.4002
|3514
|2009.03.08 00:00
|buy stop
|1269
|1.00
|1.4315
|1.4300
|1.4340
|3515
|2009.03.08 00:00
|sell stop
|1270
|1.00
|1.4029
|1.4044
|1.4004
|3516
|2009.03.09 00:00
|expiration
|1269
|1.00
|1.4315
|1.4300
|1.4340
|3517
|2009.03.09 00:00
|expiration
|1270
|1.00
|1.4029
|1.4044
|1.4004
|3518
|2009.03.09 00:00
|buy stop
|1271
|1.00
|1.4141
|1.4126
|1.4166
|3519
|2009.03.09 00:00
|sell stop
|1272
|1.00
|1.4118
|1.4133
|1.4093
|3520
|2009.03.09 01:21
|buy
|1271
|1.00
|1.4141
|1.4126
|1.4166
|3521
|2009.03.09 02:41
|s/l
|1271
|1.00
|1.4126
|1.4126
|1.4166
|-150.00
|73364.60
|3522
|2009.03.09 03:04
|sell
|1272
|1.00
|1.4118
|1.4133
|1.4093
|3523
|2009.03.09 04:41
|s/l
|1272
|1.00
|1.4133
|1.4133
|1.4093
|-150.00
|73214.60
|3524
|2009.03.10 00:00
|buy stop
|1273
|1.00
|1.4191
|1.4176
|1.4216
|3525
|2009.03.10 00:00
|sell stop
|1274
|1.00
|1.3731
|1.3746
|1.3706
|3526
|2009.03.10 00:53
|sell
|1274
|1.00
|1.3731
|1.3746
|1.3706
|3527
|2009.03.10 01:17
|modify
|1274
|1.00
|1.3731
|1.3730
|1.3706
|3528
|2009.03.10 03:15
|s/l
|1274
|1.00
|1.3730
|1.3730
|1.3706
|10.00
|73224.60
|3529
|2009.03.11 00:00
|expiration
|1273
|1.00
|1.4191
|1.4176
|1.4216
|3530
|2009.03.11 00:00
|buy stop
|1275
|1.00
|1.3915
|1.3900
|1.3940
|3531
|2009.03.11 00:00
|sell stop
|1276
|1.00
|1.3679
|1.3694
|1.3654
|3532
|2009.03.11 01:21
|sell
|1276
|1.00
|1.3679
|1.3694
|1.3654
|3533
|2009.03.11 03:01
|s/l
|1276
|1.00
|1.3694
|1.3694
|1.3654
|-150.00
|73074.60
|3534
|2009.03.12 00:00
|expiration
|1275
|1.00
|1.3915
|1.3900
|1.3940
|3535
|2009.03.12 00:00
|buy stop
|1277
|1.00
|1.3897
|1.3882
|1.3922
|3536
|2009.03.12 00:00
|sell stop
|1278
|1.00
|1.3644
|1.3659
|1.3619
|3537
|2009.03.12 11:24
|buy
|1277
|1.00
|1.3897
|1.3882
|1.3922
|3538
|2009.03.12 13:24
|s/l
|1277
|1.00
|1.3882
|1.3882
|1.3922
|-150.00
|72924.60
|3539
|2009.03.13 00:00
|expiration
|1278
|1.00
|1.3644
|1.3659
|1.3619
|3540
|2009.03.13 00:00
|buy stop
|1279
|1.00
|1.3993
|1.3978
|1.4018
|3541
|2009.03.13 00:00
|sell stop
|1280
|1.00
|1.3689
|1.3704
|1.3664
|3542
|2009.03.13 11:21
|buy
|1279
|1.00
|1.3993
|1.3978
|1.4018
|3543
|2009.03.13 11:49
|modify
|1279
|1.00
|1.3993
|1.3994
|1.4018
|3544
|2009.03.13 13:45
|s/l
|1279
|1.00
|1.3994
|1.3994
|1.4018
|10.00
|72934.60
|3545
|2009.03.15 00:00
|expiration
|1280
|1.00
|1.3689
|1.3704
|1.3664
|3546
|2009.03.15 00:00
|buy stop
|1281
|1.00
|1.4078
|1.4063
|1.4103
|3547
|2009.03.15 00:00
|sell stop
|1282
|1.00
|1.3851
|1.3866
|1.3826
|3548
|2009.03.16 00:00
|expiration
|1281
|1.00
|1.4078
|1.4063
|1.4103
|3549
|2009.03.16 00:00
|expiration
|1282
|1.00
|1.3851
|1.3866
|1.3826
|3550
|2009.03.16 00:00
|buy stop
|1283
|1.00
|1.3976
|1.3961
|1.4001
|3551
|2009.03.16 00:00
|sell stop
|1284
|1.00
|1.3880
|1.3895
|1.3855
|3552
|2009.03.16 00:44
|buy
|1283
|1.00
|1.3976
|1.3961
|1.4001
|3553
|2009.03.16 00:57
|modify
|1283
|1.00
|1.3976
|1.3977
|1.4001
|3554
|2009.03.16 01:05
|t/p
|1283
|1.00
|1.4001
|1.3977
|1.4001
|250.00
|73184.60
|3555
|2009.03.17 00:00
|expiration
|1284
|1.00
|1.3880
|1.3895
|1.3855
|3556
|2009.03.17 00:00
|buy stop
|1285
|1.00
|1.4238
|1.4223
|1.4263
|3557
|2009.03.17 00:00
|sell stop
|1286
|1.00
|1.3903
|1.3918
|1.3878
|3558
|2009.03.18 00:00
|expiration
|1285
|1.00
|1.4238
|1.4223
|1.4263
|3559
|2009.03.18 00:00
|expiration
|1286
|1.00
|1.3903
|1.3918
|1.3878
|3560
|2009.03.18 00:00
|buy stop
|1287
|1.00
|1.4147
|1.4132
|1.4172
|3561
|2009.03.18 00:00
|sell stop
|1288
|1.00
|1.3953
|1.3968
|1.3928
|3562
|2009.03.18 00:59
|sell
|1288
|1.00
|1.3953
|1.3968
|1.3928
|3563
|2009.03.18 01:09
|modify
|1288
|1.00
|1.3953
|1.3952
|1.3928
|3564
|2009.03.18 01:15
|t/p
|1288
|1.00
|1.3928
|1.3952
|1.3928
|250.00
|73434.60
|3565
|2009.03.18 10:58
|buy
|1287
|1.00
|1.4147
|1.4132
|1.4172
|3566
|2009.03.18 11:08
|modify
|1287
|1.00
|1.4147
|1.4148
|1.4172
|3567
|2009.03.18 11:13
|t/p
|1287
|1.00
|1.4172
|1.4148
|1.4172
|250.00
|73684.60
|3568
|2009.03.19 00:00
|buy stop
|1289
|1.00
|1.4344
|1.4329
|1.4369
|3569
|2009.03.19 00:00
|sell stop
|1290
|1.00
|1.3848
|1.3863
|1.3823
|3570
|2009.03.19 07:24
|buy
|1289
|1.00
|1.4344
|1.4329
|1.4369
|3571
|2009.03.19 09:05
|s/l
|1289
|1.00
|1.4329
|1.4329
|1.4369
|-150.00
|73534.60
|3572
|2009.03.20 00:00
|expiration
|1290
|1.00
|1.3848
|1.3863
|1.3823
|3573
|2009.03.20 00:00
|buy stop
|1291
|1.00
|1.4606
|1.4591
|1.4631
|3574
|2009.03.20 00:00
|sell stop
|1292
|1.00
|1.4149
|1.4164
|1.4124
|3575
|2009.03.22 00:00
|expiration
|1291
|1.00
|1.4606
|1.4591
|1.4631
|3576
|2009.03.22 00:00
|expiration
|1292
|1.00
|1.4149
|1.4164
|1.4124
|3577
|2009.03.22 00:00
|buy stop
|1293
|1.00
|1.4598
|1.4583
|1.4623
|3578
|2009.03.22 00:00
|sell stop
|1294
|1.00
|1.4383
|1.4398
|1.4358
|3579
|2009.03.23 00:00
|expiration
|1293
|1.00
|1.4598
|1.4583
|1.4623
|3580
|2009.03.23 00:00
|expiration
|1294
|1.00
|1.4383
|1.4398
|1.4358
|3581
|2009.03.23 00:00
|buy stop
|1295
|1.00
|1.4505
|1.4490
|1.4530
|3582
|2009.03.23 00:00
|sell stop
|1296
|1.00
|1.4462
|1.4477
|1.4437
|3583
|2009.03.23 05:12
|sell
|1296
|1.00
|1.4462
|1.4477
|1.4437
|3584
|2009.03.23 06:28
|s/l
|1296
|1.00
|1.4477
|1.4477
|1.4437
|-150.00
|73384.60
|3585
|2009.03.23 07:04
|buy
|1295
|1.00
|1.4505
|1.4490
|1.4530
|3586
|2009.03.23 07:26
|modify
|1295
|1.00
|1.4505
|1.4506
|1.4530
|3587
|2009.03.23 07:39
|t/p
|1295
|1.00
|1.4530
|1.4506
|1.4530
|250.00
|73634.60
|3588
|2009.03.24 00:00
|buy stop
|1297
|1.00
|1.4658
|1.4643
|1.4683
|3589
|2009.03.24 00:00
|sell stop
|1298
|1.00
|1.4440
|1.4455
|1.4415
|3590
|2009.03.24 07:32
|buy
|1297
|1.00
|1.4658
|1.4643
|1.4683
|3591
|2009.03.24 08:54
|s/l
|1297
|1.00
|1.4643
|1.4643
|1.4683
|-150.00
|73484.60
|3592
|2009.03.25 00:00
|expiration
|1298
|1.00
|1.4440
|1.4455
|1.4415
|3593
|2009.03.25 00:00
|buy stop
|1299
|1.00
|1.4788
|1.4773
|1.4813
|3594
|2009.03.25 00:00
|sell stop
|1300
|1.00
|1.4544
|1.4559
|1.4519
|3595
|2009.03.25 14:56
|sell
|1300
|1.00
|1.4544
|1.4559
|1.4519
|3596
|2009.03.25 15:11
|modify
|1300
|1.00
|1.4544
|1.4543
|1.4519
|3597
|2009.03.25 15:19
|t/p
|1300
|1.00
|1.4519
|1.4543
|1.4519
|250.00
|73734.60
|3598
|2009.03.26 00:00
|expiration
|1299
|1.00
|1.4788
|1.4773
|1.4813
|3599
|2009.03.26 00:00
|buy stop
|1301
|1.00
|1.4738
|1.4723
|1.4763
|3600
|2009.03.26 00:00
|sell stop
|1302
|1.00
|1.4504
|1.4519
|1.4479
|3601
|2009.03.26 11:50
|sell
|1302
|1.00
|1.4504
|1.4519
|1.4479
|3602
|2009.03.26 13:28
|s/l
|1302
|1.00
|1.4519
|1.4519
|1.4479
|-150.00
|73584.60
|3603
|2009.03.27 00:00
|expiration
|1301
|1.00
|1.4738
|1.4723
|1.4763
|3604
|2009.03.27 00:00
|buy stop
|1303
|1.00
|1.4647
|1.4632
|1.4672
|3605
|2009.03.27 00:00
|sell stop
|1304
|1.00
|1.4412
|1.4427
|1.4387
|3606
|2009.03.27 07:44
|sell
|1304
|1.00
|1.4412
|1.4427
|1.4387
|3607
|2009.03.27 09:01
|s/l
|1304
|1.00
|1.4427
|1.4427
|1.4387
|-150.00
|73434.60
|3608
|2009.03.29 00:00
|expiration
|1303
|1.00
|1.4647
|1.4632
|1.4672
|3609
|2009.03.29 00:00
|buy stop
|1305
|1.00
|1.4504
|1.4489
|1.4529
|3610
|2009.03.29 00:00
|sell stop
|1306
|1.00
|1.4247
|1.4262
|1.4222
|3611
|2009.03.29 06:59
|sell
|1306
|1.00
|1.4247
|1.4262
|1.4222
|3612
|2009.03.30 00:00
|expiration
|1305
|1.00
|1.4504
|1.4489
|1.4529
|3613
|2009.03.30 00:14
|modify
|1306
|1.00
|1.4247
|1.4246
|1.4222
|3614
|2009.03.30 00:23
|t/p
|1306
|1.00
|1.4222
|1.4246
|1.4222
|248.20
|73682.80
|3615
|2009.03.31 00:00
|buy stop
|1307
|1.00
|1.4309
|1.4294
|1.4334
|3616
|2009.03.31 00:00
|sell stop
|1308
|1.00
|1.4100
|1.4115
|1.4075
|3617
|2009.03.31 10:33
|buy
|1307
|1.00
|1.4309
|1.4294
|1.4334
|3618
|2009.03.31 11:13
|modify
|1307
|1.00
|1.4309
|1.4310
|1.4334
|3619
|2009.03.31 11:31
|t/p
|1307
|1.00
|1.4334
|1.4310
|1.4334
|250.00
|73932.80
|3620
|2009.04.01 00:00
|expiration
|1308
|1.00
|1.4100
|1.4115
|1.4075
|3621
|2009.04.01 00:00
|buy stop
|1309
|1.00
|1.4386
|1.4371
|1.4411
|3622
|2009.04.01 00:00
|sell stop
|1310
|1.00
|1.4230
|1.4245
|1.4205
|3623
|2009.04.01 10:51
|buy
|1309
|1.00
|1.4386
|1.4371
|1.4411
|3624
|2009.04.01 11:19
|modify
|1309
|1.00
|1.4386
|1.4387
|1.4411
|3625
|2009.04.01 11:33
|t/p
|1309
|1.00
|1.4411
|1.4387
|1.4411
|250.00
|74182.80
|3626
|2009.04.02 00:00
|expiration
|1310
|1.00
|1.4230
|1.4245
|1.4205
|3627
|2009.04.02 00:00
|buy stop
|1311
|1.00
|1.4492
|1.4477
|1.4517
|3628
|2009.04.02 00:00
|sell stop
|1312
|1.00
|1.4262
|1.4277
|1.4237
|3629
|2009.04.02 02:34
|buy
|1311
|1.00
|1.4492
|1.4477
|1.4517
|3630
|2009.04.02 04:47
|s/l
|1311
|1.00
|1.4477
|1.4477
|1.4517
|-150.00
|74032.80
|3631
|2009.04.03 00:00
|expiration
|1312
|1.00
|1.4262
|1.4277
|1.4237
|3632
|2009.04.03 00:00
|buy stop
|1313
|1.00
|1.4759
|1.4744
|1.4784
|3633
|2009.04.03 00:00
|sell stop
|1314
|1.00
|1.4441
|1.4456
|1.4416
|3634
|2009.04.03 10:51
|buy
|1313
|1.00
|1.4759
|1.4744
|1.4784
|3635
|2009.04.03 11:18
|modify
|1313
|1.00
|1.4759
|1.4760
|1.4784
|3636
|2009.04.03 11:33
|t/p
|1313
|1.00
|1.4784
|1.4760
|1.4784
|250.00
|74282.80
|3637
|2009.04.05 00:00
|expiration
|1314
|1.00
|1.4441
|1.4456
|1.4416
|3638
|2009.04.05 00:00
|buy stop
|1315
|1.00
|1.4856
|1.4841
|1.4881
|3639
|2009.04.05 00:00
|sell stop
|1316
|1.00
|1.4638
|1.4653
|1.4613
|3640
|2009.04.06 00:00
|expiration
|1315
|1.00
|1.4856
|1.4841
|1.4881
|3641
|2009.04.06 00:00
|expiration
|1316
|1.00
|1.4638
|1.4653
|1.4613
|3642
|2009.04.06 00:00
|buy stop
|1317
|1.00
|1.4859
|1.4844
|1.4884
|3643
|2009.04.06 00:00
|sell stop
|1318
|1.00
|1.4823
|1.4838
|1.4798
|3644
|2009.04.06 00:12
|buy
|1317
|1.00
|1.4859
|1.4844
|1.4884
|3645
|2009.04.06 00:37
|modify
|1317
|1.00
|1.4859
|1.4860
|1.4884
|3646
|2009.04.06 00:50
|t/p
|1317
|1.00
|1.4884
|1.4860
|1.4884
|250.00
|74532.80
|3647
|2009.04.06 11:02
|sell
|1318
|1.00
|1.4823
|1.4838
|1.4798
|3648
|2009.04.06 11:22
|modify
|1318
|1.00
|1.4823
|1.4822
|1.4798
|3649
|2009.04.06 11:33
|t/p
|1318
|1.00
|1.4798
|1.4822
|1.4798
|250.00
|74782.80
|3650
|2009.04.07 00:00
|buy stop
|1319
|1.00
|1.4968
|1.4953
|1.4993
|3651
|2009.04.07 00:00
|sell stop
|1320
|1.00
|1.4659
|1.4674
|1.4634
|3652
|2009.04.07 11:37
|sell
|1320
|1.00
|1.4659
|1.4674
|1.4634
|3653
|2009.04.07 14:34
|modify
|1320
|1.00
|1.4659
|1.4658
|1.4634
|3654
|2009.04.07 14:46
|t/p
|1320
|1.00
|1.4634
|1.4658
|1.4634
|250.00
|75032.80
|3655
|2009.04.08 00:00
|expiration
|1319
|1.00
|1.4968
|1.4953
|1.4993
|3656
|2009.04.08 00:00
|buy stop
|1321
|1.00
|1.4786
|1.4771
|1.4811
|3657
|2009.04.08 00:00
|sell stop
|1322
|1.00
|1.4571
|1.4586
|1.4546
|3658
|2009.04.09 00:00
|expiration
|1321
|1.00
|1.4786
|1.4771
|1.4811
|3659
|2009.04.09 00:00
|expiration
|1322
|1.00
|1.4571
|1.4586
|1.4546
|3660
|2009.04.09 00:00
|buy stop
|1323
|1.00
|1.4757
|1.4742
|1.4782
|3661
|2009.04.09 00:00
|sell stop
|1324
|1.00
|1.4624
|1.4639
|1.4599
|3662
|2009.04.09 01:40
|buy
|1323
|1.00
|1.4757
|1.4742
|1.4782
|3663
|2009.04.09 05:29
|modify
|1323
|1.00
|1.4757
|1.4758
|1.4782
|3664
|2009.04.09 06:32
|s/l
|1323
|1.00
|1.4758
|1.4758
|1.4782
|10.00
|75042.80
|3665
|2009.04.09 15:03
|sell
|1324
|1.00
|1.4624
|1.4639
|1.4599
|3666
|2009.04.09 15:26
|modify
|1324
|1.00
|1.4624
|1.4623
|1.4599
|3667
|2009.04.09 15:39
|t/p
|1324
|1.00
|1.4599
|1.4623
|1.4599
|250.00
|75292.80
|3668
|2009.04.10 00:00
|buy stop
|1325
|1.00
|1.4789
|1.4774
|1.4814
|3669
|2009.04.10 00:00
|sell stop
|1326
|1.00
|1.4575
|1.4590
|1.4550
|3670
|2009.04.12 00:00
|expiration
|1325
|1.00
|1.4789
|1.4774
|1.4814
|3671
|2009.04.12 00:00
|expiration
|1326
|1.00
|1.4575
|1.4590
|1.4550
|3672
|2009.04.12 00:00
|buy stop
|1327
|1.00
|1.4690
|1.4675
|1.4715
|3673
|2009.04.12 00:00
|sell stop
|1328
|1.00
|1.4605
|1.4620
|1.4580
|3674
|2009.04.13 00:00
|expiration
|1327
|1.00
|1.4690
|1.4675
|1.4715
|3675
|2009.04.13 00:00
|expiration
|1328
|1.00
|1.4605
|1.4620
|1.4580
|3676
|2009.04.13 00:00
|buy stop
|1329
|1.00
|1.4651
|1.4636
|1.4676
|3677
|2009.04.13 00:00
|sell stop
|1330
|1.00
|1.4622
|1.4637
|1.4597
|3678
|2009.04.13 03:34
|buy
|1329
|1.00
|1.4651
|1.4636
|1.4676
|3679
|2009.04.13 04:36
|s/l
|1329
|1.00
|1.4636
|1.4636
|1.4676
|-150.00
|75142.80
|3680
|2009.04.13 05:09
|sell
|1330
|1.00
|1.4622
|1.4637
|1.4597
|3681
|2009.04.13 05:53
|modify
|1330
|1.00
|1.4622
|1.4621
|1.4597
|3682
|2009.04.13 06:13
|s/l
|1330
|1.00
|1.4621
|1.4621
|1.4597
|10.00
|75152.80
|3683
|2009.04.14 00:00
|buy stop
|1331
|1.00
|1.4880
|1.4865
|1.4905
|3684
|2009.04.14 00:00
|sell stop
|1332
|1.00
|1.4593
|1.4608
|1.4568
|3685
|2009.04.14 07:46
|buy
|1331
|1.00
|1.4880
|1.4865
|1.4905
|3686
|2009.04.14 11:07
|modify
|1331
|1.00
|1.4880
|1.4881
|1.4905
|3687
|2009.04.14 11:33
|t/p
|1331
|1.00
|1.4905
|1.4881
|1.4905
|250.00
|75402.80
|3688
|2009.04.15 00:00
|expiration
|1332
|1.00
|1.4593
|1.4608
|1.4568
|3689
|2009.04.15 00:00
|buy stop
|1333
|1.00
|1.4954
|1.4939
|1.4979
|3690
|2009.04.15 00:00
|sell stop
|1334
|1.00
|1.4814
|1.4829
|1.4789
|3691
|2009.04.15 11:16
|buy
|1333
|1.00
|1.4954
|1.4939
|1.4979
|3692
|2009.04.15 11:46
|modify
|1333
|1.00
|1.4954
|1.4955
|1.4979
|3693
|2009.04.15 14:30
|t/p
|1333
|1.00
|1.4979
|1.4955
|1.4979
|250.00
|75652.80
|3694
|2009.04.16 00:00
|expiration
|1334
|1.00
|1.4814
|1.4829
|1.4789
|3695
|2009.04.16 00:00
|buy stop
|1335
|1.00
|1.5047
|1.5032
|1.5072
|3696
|2009.04.16 00:00
|sell stop
|1336
|1.00
|1.4811
|1.4826
|1.4786
|3697
|2009.04.16 01:42
|buy
|1335
|1.00
|1.5047
|1.5032
|1.5072
|3698
|2009.04.16 03:20
|s/l
|1335
|1.00
|1.5032
|1.5032
|1.5072
|-150.00
|75502.80
|3699
|2009.04.17 00:00
|expiration
|1336
|1.00
|1.4811
|1.4826
|1.4786
|3700
|2009.04.17 00:00
|buy stop
|1337
|1.00
|1.5079
|1.5064
|1.5104
|3701
|2009.04.17 00:00
|sell stop
|1338
|1.00
|1.4829
|1.4844
|1.4804
|3702
|2009.04.17 11:28
|sell
|1338
|1.00
|1.4829
|1.4844
|1.4804
|3703
|2009.04.17 14:31
|modify
|1338
|1.00
|1.4829
|1.4828
|1.4804
|3704
|2009.04.17 14:43
|t/p
|1338
|1.00
|1.4804
|1.4828
|1.4804
|250.00
|75752.80
|3705
|2009.04.19 00:00
|expiration
|1337
|1.00
|1.5079
|1.5064
|1.5104
|3706
|2009.04.19 00:00
|buy stop
|1339
|1.00
|1.4951
|1.4936
|1.4976
|3707
|2009.04.19 00:00
|sell stop
|1340
|1.00
|1.4744
|1.4759
|1.4719
|3708
|2009.04.20 00:00
|expiration
|1339
|1.00
|1.4951
|1.4936
|1.4976
|3709
|2009.04.20 00:00
|expiration
|1340
|1.00
|1.4744
|1.4759
|1.4719
|3710
|2009.04.20 00:00
|buy stop
|1341
|1.00
|1.4808
|1.4793
|1.4833
|3711
|2009.04.20 00:00
|sell stop
|1342
|1.00
|1.4768
|1.4783
|1.4743
|3712
|2009.04.20 03:00
|sell
|1342
|1.00
|1.4768
|1.4783
|1.4743
|3713
|2009.04.20 04:40
|s/l
|1342
|1.00
|1.4783
|1.4783
|1.4743
|-150.00
|75602.80
|3714
|2009.04.20 05:27
|buy
|1341
|1.00
|1.4808
|1.4793
|1.4833
|3715
|2009.04.20 06:18
|s/l
|1341
|1.00
|1.4793
|1.4793
|1.4833
|-150.00
|75452.80
|3716
|2009.04.21 00:00
|buy stop
|1343
|1.00
|1.4824
|1.4809
|1.4849
|3717
|2009.04.21 00:00
|sell stop
|1344
|1.00
|1.4490
|1.4505
|1.4465
|3718
|2009.04.21 01:53
|sell
|1344
|1.00
|1.4490
|1.4505
|1.4465
|3719
|2009.04.21 02:57
|s/l
|1344
|1.00
|1.4505
|1.4505
|1.4465
|-150.00
|75302.80
|3720
|2009.04.22 00:00
|expiration
|1343
|1.00
|1.4824
|1.4809
|1.4849
|3721
|2009.04.22 00:00
|buy stop
|1345
|1.00
|1.4718
|1.4703
|1.4743
|3722
|2009.04.22 00:00
|sell stop
|1346
|1.00
|1.4458
|1.4473
|1.4433
|3723
|2009.04.22 14:45
|sell
|1346
|1.00
|1.4458
|1.4473
|1.4433
|3724
|2009.04.22 14:57
|modify
|1346
|1.00
|1.4458
|1.4457
|1.4433
|3725
|2009.04.22 15:04
|t/p
|1346
|1.00
|1.4433
|1.4457
|1.4433
|250.00
|75552.80
|3726
|2009.04.23 00:00
|expiration
|1345
|1.00
|1.4718
|1.4703
|1.4743
|3727
|2009.04.23 00:00
|buy stop
|1347
|1.00
|1.4695
|1.4680
|1.4720
|3728
|2009.04.23 00:00
|sell stop
|1348
|1.00
|1.4386
|1.4401
|1.4361
|3729
|2009.04.23 15:04
|buy
|1347
|1.00
|1.4695
|1.4680
|1.4720
|3730
|2009.04.23 15:24
|modify
|1347
|1.00
|1.4695
|1.4696
|1.4720
|3731
|2009.04.23 15:35
|t/p
|1347
|1.00
|1.4720
|1.4696
|1.4720
|250.00
|75802.80
|3732
|2009.04.24 00:00
|expiration
|1348
|1.00
|1.4386
|1.4401
|1.4361
|3733
|2009.04.24 00:00
|buy stop
|1349
|1.00
|1.4751
|1.4736
|1.4776
|3734
|2009.04.24 00:00
|sell stop
|1350
|1.00
|1.4431
|1.4446
|1.4406
|3735
|2009.04.24 01:27
|buy
|1349
|1.00
|1.4751
|1.4736
|1.4776
|3736
|2009.04.24 03:37
|s/l
|1349
|1.00
|1.4736
|1.4736
|1.4776
|-150.00
|75652.80
|3737
|2009.04.26 00:00
|expiration
|1350
|1.00
|1.4431
|1.4446
|1.4406
|3738
|2009.04.26 00:00
|buy stop
|1351
|1.00
|1.4781
|1.4766
|1.4806
|3739
|2009.04.26 00:00
|sell stop
|1352
|1.00
|1.4570
|1.4585
|1.4545
|3740
|2009.04.27 00:00
|expiration
|1351
|1.00
|1.4781
|1.4766
|1.4806
|3741
|2009.04.27 00:00
|expiration
|1352
|1.00
|1.4570
|1.4585
|1.4545
|3742
|2009.04.27 00:00
|buy stop
|1353
|1.00
|1.4683
|1.4668
|1.4708
|3743
|2009.04.27 00:00
|sell stop
|1354
|1.00
|1.4655
|1.4670
|1.4630
|3744
|2009.04.27 05:05
|buy
|1353
|1.00
|1.4683
|1.4668
|1.4708
|3745
|2009.04.27 06:42
|s/l
|1353
|1.00
|1.4668
|1.4668
|1.4708
|-150.00
|75502.80
|3746
|2009.04.27 07:05
|sell
|1354
|1.00
|1.4655
|1.4670
|1.4630
|3747
|2009.04.27 07:37
|modify
|1354
|1.00
|1.4655
|1.4654
|1.4630
|3748
|2009.04.27 10:28
|t/p
|1354
|1.00
|1.4630
|1.4654
|1.4630
|250.00
|75752.80
|3749
|2009.04.28 00:00
|buy stop
|1355
|1.00
|1.4703
|1.4688
|1.4728
|3750
|2009.04.28 00:00
|sell stop
|1356
|1.00
|1.4505
|1.4520
|1.4480
|3751
|2009.04.29 00:00
|expiration
|1355
|1.00
|1.4703
|1.4688
|1.4728
|3752
|2009.04.29 00:00
|expiration
|1356
|1.00
|1.4505
|1.4520
|1.4480
|3753
|2009.04.29 00:00
|buy stop
|1357
|1.00
|1.4698
|1.4683
|1.4723
|3754
|2009.04.29 00:00
|sell stop
|1358
|1.00
|1.4510
|1.4525
|1.4485
|3755
|2009.04.29 07:39
|buy
|1357
|1.00
|1.4698
|1.4683
|1.4723
|3756
|2009.04.29 10:39
|modify
|1357
|1.00
|1.4698
|1.4699
|1.4723
|3757
|2009.04.29 10:55
|t/p
|1357
|1.00
|1.4723
|1.4699
|1.4723
|250.00
|76002.80
|3758
|2009.04.30 00:00
|expiration
|1358
|1.00
|1.4510
|1.4525
|1.4485
|3759
|2009.04.30 00:00
|buy stop
|1359
|1.00
|1.4822
|1.4807
|1.4847
|3760
|2009.04.30 00:00
|sell stop
|1360
|1.00
|1.4606
|1.4621
|1.4581
|3761
|2009.04.30 10:36
|buy
|1359
|1.00
|1.4822
|1.4807
|1.4847
|3762
|2009.04.30 11:01
|modify
|1359
|1.00
|1.4822
|1.4823
|1.4847
|3763
|2009.04.30 11:14
|t/p
|1359
|1.00
|1.4847
|1.4823
|1.4847
|250.00
|76252.80
|3764
|2009.05.01 00:00
|expiration
|1360
|1.00
|1.4606
|1.4621
|1.4581
|3765
|2009.05.01 00:00
|buy stop
|1361
|1.00
|1.4952
|1.4937
|1.4977
|3766
|2009.05.01 00:00
|sell stop
|1362
|1.00
|1.4696
|1.4711
|1.4671
|3767
|2009.05.03 00:00
|expiration
|1361
|1.00
|1.4952
|1.4937
|1.4977
|3768
|2009.05.03 00:00
|expiration
|1362
|1.00
|1.4696
|1.4711
|1.4671
|3769
|2009.05.03 00:00
|buy stop
|1363
|1.00
|1.4944
|1.4929
|1.4969
|3770
|2009.05.03 00:00
|sell stop
|1364
|1.00
|1.4743
|1.4758
|1.4718
|3771
|2009.05.04 00:00
|expiration
|1363
|1.00
|1.4944
|1.4929
|1.4969
|3772
|2009.05.04 00:00
|expiration
|1364
|1.00
|1.4743
|1.4758
|1.4718
|3773
|2009.05.04 00:00
|buy stop
|1365
|1.00
|1.4935
|1.4920
|1.4960
|3774
|2009.05.04 00:00
|sell stop
|1366
|1.00
|1.4903
|1.4918
|1.4878
|3775
|2009.05.04 00:32
|sell
|1366
|1.00
|1.4903
|1.4918
|1.4878
|3776
|2009.05.04 01:05
|modify
|1366
|1.00
|1.4903
|1.4902
|1.4878
|3777
|2009.05.04 01:23
|t/p
|1366
|1.00
|1.4878
|1.4902
|1.4878
|250.00
|76502.80
|3778
|2009.05.04 10:30
|buy
|1365
|1.00
|1.4935
|1.4920
|1.4960
|3779
|2009.05.04 11:00
|modify
|1365
|1.00
|1.4935
|1.4936
|1.4960
|3780
|2009.05.04 11:16
|t/p
|1365
|1.00
|1.4960
|1.4936
|1.4960
|250.00
|76752.80
|3781
|2009.05.05 00:00
|buy stop
|1367
|1.00
|1.5047
|1.5032
|1.5072
|3782
|2009.05.05 00:00
|sell stop
|1368
|1.00
|1.4830
|1.4845
|1.4805
|3783
|2009.05.05 07:28
|buy
|1367
|1.00
|1.5047
|1.5032
|1.5072
|3784
|2009.05.05 07:54
|modify
|1367
|1.00
|1.5047
|1.5048
|1.5072
|3785
|2009.05.05 09:34
|s/l
|1367
|1.00
|1.5048
|1.5048
|1.5072
|10.00
|76762.80
|3786
|2009.05.06 00:00
|expiration
|1368
|1.00
|1.4830
|1.4845
|1.4805
|3787
|2009.05.06 00:00
|buy stop
|1369
|1.00
|1.5169
|1.5154
|1.5194
|3788
|2009.05.06 00:00
|sell stop
|1370
|1.00
|1.4972
|1.4987
|1.4947
|3789
|2009.05.07 00:00
|expiration
|1369
|1.00
|1.5169
|1.5154
|1.5194
|3790
|2009.05.07 00:00
|expiration
|1370
|1.00
|1.4972
|1.4987
|1.4947
|3791
|2009.05.07 00:00
|buy stop
|1371
|1.00
|1.5160
|1.5145
|1.5185
|3792
|2009.05.07 00:00
|sell stop
|1372
|1.00
|1.4983
|1.4998
|1.4958
|3793
|2009.05.07 01:22
|buy
|1371
|1.00
|1.5160
|1.5145
|1.5185
|3794
|2009.05.07 05:01
|modify
|1371
|1.00
|1.5160
|1.5161
|1.5185
|3795
|2009.05.07 05:27
|t/p
|1371
|1.00
|1.5185
|1.5161
|1.5185
|250.00
|77012.80
|3796
|2009.05.07 15:17
|sell
|1372
|1.00
|1.4983
|1.4998
|1.4958
|3797
|2009.05.07 15:35
|modify
|1372
|1.00
|1.4983
|1.4982
|1.4958
|3798
|2009.05.07 15:45
|t/p
|1372
|1.00
|1.4958
|1.4982
|1.4958
|250.00
|77262.80
|3799
|2009.05.08 00:00
|buy stop
|1373
|1.00
|1.5206
|1.5191
|1.5231
|3800
|2009.05.08 00:00
|sell stop
|1374
|1.00
|1.4934
|1.4949
|1.4909
|3801
|2009.05.08 15:07
|buy
|1373
|1.00
|1.5206
|1.5191
|1.5231
|3802
|2009.05.08 15:28
|modify
|1373
|1.00
|1.5206
|1.5207
|1.5231
|3803
|2009.05.08 15:40
|t/p
|1373
|1.00
|1.5231
|1.5207
|1.5231
|250.00
|77512.80
|3804
|2009.05.10 00:00
|expiration
|1374
|1.00
|1.4934
|1.4949
|1.4909
|3805
|2009.05.10 00:00
|buy stop
|1375
|1.00
|1.5256
|1.5241
|1.5281
|3806
|2009.05.10 00:00
|sell stop
|1376
|1.00
|1.4958
|1.4973
|1.4933
|3807
|2009.05.11 00:00
|expiration
|1375
|1.00
|1.5256
|1.5241
|1.5281
|3808
|2009.05.11 00:00
|expiration
|1376
|1.00
|1.4958
|1.4973
|1.4933
|3809
|2009.05.11 00:00
|buy stop
|1377
|1.00
|1.5242
|1.5227
|1.5267
|3810
|2009.05.11 00:00
|sell stop
|1378
|1.00
|1.5210
|1.5225
|1.5185
|3811
|2009.05.11 05:30
|buy
|1377
|1.00
|1.5242
|1.5227
|1.5267
|3812
|2009.05.11 06:27
|s/l
|1377
|1.00
|1.5227
|1.5227
|1.5267
|-150.00
|77362.80
|3813
|2009.05.11 06:57
|sell
|1378
|1.00
|1.5210
|1.5225
|1.5185
|3814
|2009.05.11 07:30
|modify
|1378
|1.00
|1.5210
|1.5209
|1.5185
|3815
|2009.05.11 07:45
|t/p
|1378
|1.00
|1.5185
|1.5209
|1.5185
|250.00
|77612.80
|3816
|2009.05.12 00:00
|buy stop
|1379
|1.00
|1.5254
|1.5239
|1.5279
|3817
|2009.05.12 00:00
|sell stop
|1380
|1.00
|1.5059
|1.5074
|1.5034
|3818
|2009.05.12 11:22
|buy
|1379
|1.00
|1.5254
|1.5239
|1.5279
|3819
|2009.05.12 11:43
|modify
|1379
|1.00
|1.5254
|1.5255
|1.5279
|3820
|2009.05.12 13:23
|s/l
|1379
|1.00
|1.5255
|1.5255
|1.5279
|10.00
|77622.80
|3821
|2009.05.13 00:00
|expiration
|1380
|1.00
|1.5059
|1.5074
|1.5034
|3822
|2009.05.13 00:00
|buy stop
|1381
|1.00
|1.5360
|1.5345
|1.5385
|3823
|2009.05.13 00:00
|sell stop
|1382
|1.00
|1.5065
|1.5080
|1.5040
|3824
|2009.05.13 23:36
|expiration
|1381
|1.00
|1.5360
|1.5345
|1.5385
|3825
|2009.05.13 23:36
|expiration
|1382
|1.00
|1.5065
|1.5080
|1.5040
|3826
|2009.05.14 00:00
|buy stop
|1383
|1.00
|1.5341
|1.5326
|1.5366
|3827
|2009.05.14 00:00
|sell stop
|1384
|1.00
|1.5076
|1.5091
|1.5051
|3828
|2009.05.14 12:38
|sell
|1384
|1.00
|1.5076
|1.5091
|1.5051
|3829
|2009.05.14 12:52
|s/l
|1384
|1.00
|1.5091
|1.5091
|1.5051
|-150.00
|77472.80
|3830
|2009.05.14 23:36
|expiration
|1383
|1.00
|1.5341
|1.5326
|1.5366
|3831
|2009.05.15 00:00
|buy stop
|1385
|1.00
|1.5257
|1.5242
|1.5282
|3832
|2009.05.15 00:00
|sell stop
|1386
|1.00
|1.5050
|1.5065
|1.5025
|3833
|2009.05.15 15:26
|buy
|1385
|1.00
|1.5257
|1.5242
|1.5282
|3834
|2009.05.15 15:37
|modify
|1385
|1.00
|1.5257
|1.5258
|1.5282
|3835
|2009.05.15 15:39
|t/p
|1385
|1.00
|1.5282
|1.5258
|1.5282
|250.00
|77722.80
|3836
|2009.05.17 23:00
|expiration
|1386
|1.00
|1.5050
|1.5065
|1.5025
|3837
|2009.05.17 23:00
|buy stop
|1387
|1.00
|1.5295
|1.5280
|1.5320
|3838
|2009.05.17 23:00
|sell stop
|1388
|1.00
|1.5123
|1.5138
|1.5098
|3839
|2009.05.18 02:38
|sell
|1388
|1.00
|1.5123
|1.5138
|1.5098
|3840
|2009.05.18 03:00
|s/l
|1388
|1.00
|1.5138
|1.5138
|1.5098
|-150.00
|77572.80
|3841
|2009.05.18 13:36
|buy
|1387
|1.00
|1.5295
|1.5280
|1.5320
|3842
|2009.05.18 13:40
|modify
|1387
|1.00
|1.5295
|1.5296
|1.5320
|3843
|2009.05.18 13:51
|s/l
|1387
|1.00
|1.5296
|1.5296
|1.5320
|10.00
|77582.80
|3844
|2009.05.19 00:00
|buy stop
|1389
|1.00
|1.5359
|1.5344
|1.5384
|3845
|2009.05.19 00:00
|sell stop
|1390
|1.00
|1.5107
|1.5122
|1.5082
|3846
|2009.05.19 08:17
|buy
|1389
|1.00
|1.5359
|1.5344
|1.5384
|3847
|2009.05.19 08:19
|modify
|1389
|1.00
|1.5359
|1.5360
|1.5384
|3848
|2009.05.19 08:26
|t/p
|1389
|1.00
|1.5384
|1.5360
|1.5384
|250.00
|77832.80
|3849
|2009.05.19 23:36
|expiration
|1390
|1.00
|1.5107
|1.5122
|1.5082
|3850
|2009.05.20 00:00
|buy stop
|1391
|1.00
|1.5533
|1.5518
|1.5558
|3851
|2009.05.20 00:00
|sell stop
|1392
|1.00
|1.5287
|1.5302
|1.5262
|3852
|2009.05.20 10:39
|buy
|1391
|1.00
|1.5533
|1.5518
|1.5558
|3853
|2009.05.20 10:53
|s/l
|1391
|1.00
|1.5518
|1.5518
|1.5558
|-150.00
|77682.80
|3854
|2009.05.20 23:36
|expiration
|1392
|1.00
|1.5287
|1.5302
|1.5262
|3855
|2009.05.21 00:00
|buy stop
|1393
|1.00
|1.5803
|1.5788
|1.5828
|3856
|2009.05.21 00:00
|sell stop
|1394
|1.00
|1.5440
|1.5455
|1.5415
|3857
|2009.05.21 04:29
|buy
|1393
|1.00
|1.5803
|1.5788
|1.5828
|3858
|2009.05.21 05:37
|s/l
|1393
|1.00
|1.5788
|1.5788
|1.5828
|-150.00
|77532.80
|3859
|2009.05.21 23:36
|expiration
|1394
|1.00
|1.5440
|1.5455
|1.5415
|3860
|2009.05.22 00:00
|buy stop
|1395
|1.00
|1.5900
|1.5885
|1.5925
|3861
|2009.05.22 00:00
|sell stop
|1396
|1.00
|1.5506
|1.5521
|1.5481
|3862
|2009.05.22 03:14
|buy
|1395
|1.00
|1.5900
|1.5885
|1.5925
|3863
|2009.05.22 03:20
|s/l
|1395
|1.00
|1.5885
|1.5885
|1.5925
|-150.00
|77382.80
|3864
|2009.05.24 23:00
|expiration
|1396
|1.00
|1.5506
|1.5521
|1.5481
|3865
|2009.05.24 23:00
|buy stop
|1397
|1.00
|1.5954
|1.5939
|1.5979
|3866
|2009.05.24 23:00
|sell stop
|1398
|1.00
|1.5746
|1.5761
|1.5721
|3867
|2009.05.25 22:36
|expiration
|1397
|1.00
|1.5954
|1.5939
|1.5979
|3868
|2009.05.25 22:36
|expiration
|1398
|1.00
|1.5746
|1.5761
|1.5721
|3869
|2009.05.26 00:00
|buy stop
|1399
|1.00
|1.5949
|1.5934
|1.5974
|3870
|2009.05.26 00:00
|sell stop
|1400
|1.00
|1.5825
|1.5840
|1.5800
|3871
|2009.05.26 08:14
|buy
|1399
|1.00
|1.5949
|1.5934
|1.5974
|3872
|2009.05.26 08:16
|s/l
|1399
|1.00
|1.5934
|1.5934
|1.5974
|-150.00
|77232.80
|3873
|2009.05.26 10:26
|sell
|1400
|1.00
|1.5825
|1.5840
|1.5800
|3874
|2009.05.26 10:36
|modify
|1400
|1.00
|1.5825
|1.5824
|1.5800
|3875
|2009.05.26 10:37
|t/p
|1400
|1.00
|1.5800
|1.5824
|1.5800
|250.00
|77482.80
|3876
|2009.05.27 00:00
|buy stop
|1401
|1.00
|1.5977
|1.5962
|1.6002
|3877
|2009.05.27 00:00
|sell stop
|1402
|1.00
|1.5767
|1.5782
|1.5742
|3878
|2009.05.27 01:39
|buy
|1401
|1.00
|1.5977
|1.5962
|1.6002
|3879
|2009.05.27 01:54
|s/l
|1401
|1.00
|1.5962
|1.5962
|1.6002
|-150.00
|77332.80
|3880
|2009.05.27 23:36
|expiration
|1402
|1.00
|1.5767
|1.5782
|1.5742
|3881
|2009.05.28 00:00
|buy stop
|1403
|1.00
|1.6095
|1.6080
|1.6120
|3882
|2009.05.28 00:00
|sell stop
|1404
|1.00
|1.5916
|1.5931
|1.5891
|3883
|2009.05.28 05:36
|sell
|1404
|1.00
|1.5916
|1.5931
|1.5891
|3884
|2009.05.28 06:39
|s/l
|1404
|1.00
|1.5931
|1.5931
|1.5891
|-150.00
|77182.80
|3885
|2009.05.28 23:36
|expiration
|1403
|1.00
|1.6095
|1.6080
|1.6120
|3886
|2009.05.29 00:00
|buy stop
|1405
|1.00
|1.6024
|1.6009
|1.6049
|3887
|2009.05.29 00:00
|sell stop
|1406
|1.00
|1.5843
|1.5858
|1.5818
|3888
|2009.05.29 08:03
|buy
|1405
|1.00
|1.6024
|1.6009
|1.6049
|3889
|2009.05.29 08:20
|modify
|1405
|1.00
|1.6024
|1.6025
|1.6049
|3890
|2009.05.29 08:28
|t/p
|1405
|1.00
|1.6049
|1.6025
|1.6049
|250.00
|77432.80
|3891
|2009.05.31 23:00
|expiration
|1406
|1.00
|1.5843
|1.5858
|1.5818
|3892
|2009.05.31 23:00
|buy stop
|1407
|1.00
|1.6209
|1.6194
|1.6234
|3893
|2009.05.31 23:00
|sell stop
|1408
|1.00
|1.5907
|1.5922
|1.5882
|3894
|2009.06.01 03:14
|buy
|1407
|1.00
|1.6209
|1.6194
|1.6234
|3895
|2009.06.01 03:29
|modify
|1407
|1.00
|1.6209
|1.6210
|1.6234
|3896
|2009.06.01 03:32
|t/p
|1407
|1.00
|1.6234
|1.6210
|1.6234
|250.00
|77682.80
|3897
|2009.06.01 22:36
|expiration
|1408
|1.00
|1.5907
|1.5922
|1.5882
|3898
|2009.06.02 00:00
|buy stop
|1409
|1.00
|1.6506
|1.6491
|1.6531
|3899
|2009.06.02 00:00
|sell stop
|1410
|1.00
|1.6151
|1.6166
|1.6126
|3900
|2009.06.02 16:02
|buy
|1409
|1.00
|1.6506
|1.6491
|1.6531
|3901
|2009.06.02 16:06
|modify
|1409
|1.00
|1.6506
|1.6507
|1.6531
|3902
|2009.06.02 16:16
|t/p
|1409
|1.00
|1.6531
|1.6507
|1.6531
|250.00
|77932.80
|3903
|2009.06.02 23:36
|expiration
|1410
|1.00
|1.6151
|1.6166
|1.6126
|3904
|2009.06.03 00:00
|buy stop
|1411
|1.00
|1.6606
|1.6591
|1.6631
|3905
|2009.06.03 00:00
|sell stop
|1412
|1.00
|1.6314
|1.6329
|1.6289
|3906
|2009.06.03 06:06
|buy
|1411
|1.00
|1.6606
|1.6591
|1.6631
|3907
|2009.06.03 06:29
|modify
|1411
|1.00
|1.6606
|1.6607
|1.6631
|3908
|2009.06.03 06:32
|t/p
|1411
|1.00
|1.6631
|1.6607
|1.6631
|250.00
|78182.80
|3909
|2009.06.03 18:37
|sell
|1412
|1.00
|1.6314
|1.6329
|1.6289
|3910
|2009.06.03 18:38
|modify
|1412
|1.00
|1.6314
|1.6313
|1.6289
|3911
|2009.06.03 18:39
|t/p
|1412
|1.00
|1.6289
|1.6313
|1.6289
|250.00
|78432.80
|3912
|2009.06.04 00:00
|buy stop
|1413
|1.00
|1.6672
|1.6657
|1.6697
|3913
|2009.06.04 00:00
|sell stop
|1414
|1.00
|1.6231
|1.6246
|1.6206
|3914
|2009.06.04 06:30
|sell
|1414
|1.00
|1.6231
|1.6246
|1.6206
|3915
|2009.06.04 06:39
|modify
|1414
|1.00
|1.6231
|1.6230
|1.6206
|3916
|2009.06.04 06:53
|s/l
|1414
|1.00
|1.6230
|1.6230
|1.6206
|10.00
|78442.80
|3917
|2009.06.04 23:36
|expiration
|1413
|1.00
|1.6672
|1.6657
|1.6697
|3918
|2009.06.05 00:00
|buy stop
|1415
|1.00
|1.6444
|1.6429
|1.6469
|3919
|2009.06.05 00:00
|sell stop
|1416
|1.00
|1.6084
|1.6099
|1.6059
|3920
|2009.06.05 07:17
|sell
|1416
|1.00
|1.6084
|1.6099
|1.6059
|3921
|2009.06.05 07:30
|modify
|1416
|1.00
|1.6084
|1.6083
|1.6059
|3922
|2009.06.05 07:32
|t/p
|1416
|1.00
|1.6059
|1.6083
|1.6059
|250.00
|78692.80
|3923
|2009.06.07 23:00
|expiration
|1415
|1.00
|1.6444
|1.6429
|1.6469
|3924
|2009.06.07 23:00
|buy stop
|1417
|1.00
|1.6251
|1.6236
|1.6276
|3925
|2009.06.07 23:00
|sell stop
|1418
|1.00
|1.5932
|1.5947
|1.5907
|3926
|2009.06.08 05:37
|sell
|1418
|1.00
|1.5932
|1.5947
|1.5907
|3927
|2009.06.08 07:03
|s/l
|1418
|1.00
|1.5947
|1.5947
|1.5907
|-150.00
|78542.80
|3928
|2009.06.08 22:36
|expiration
|1417
|1.00
|1.6251
|1.6236
|1.6276
|3929
|2009.06.09 00:00
|buy stop
|1419
|1.00
|1.6112
|1.6097
|1.6137
|3930
|2009.06.09 00:00
|sell stop
|1420
|1.00
|1.5792
|1.5807
|1.5767
|3931
|2009.06.09 08:29
|buy
|1419
|1.00
|1.6112
|1.6097
|1.6137
|3932
|2009.06.09 08:37
|modify
|1419
|1.00
|1.6112
|1.6113
|1.6137
|3933
|2009.06.09 08:38
|t/p
|1419
|1.00
|1.6137
|1.6113
|1.6137
|250.00
|78792.80
|3934
|2009.06.09 23:36
|expiration
|1420
|1.00
|1.5792
|1.5807
|1.5767
|3935
|2009.06.10 00:00
|buy stop
|1421
|1.00
|1.6370
|1.6355
|1.6395
|3936
|2009.06.10 00:00
|sell stop
|1422
|1.00
|1.5976
|1.5991
|1.5951
|3937
|2009.06.10 07:36
|buy
|1421
|1.00
|1.6370
|1.6355
|1.6395
|3938
|2009.06.10 07:39
|modify
|1421
|1.00
|1.6370
|1.6371
|1.6395
|3939
|2009.06.10 07:52
|s/l
|1421
|1.00
|1.6371
|1.6371
|1.6395
|10.00
|78802.80
|3940
|2009.06.10 23:36
|expiration
|1422
|1.00
|1.5976
|1.5991
|1.5951
|3941
|2009.06.11 00:00
|buy stop
|1423
|1.00
|1.6482
|1.6467
|1.6507
|3942
|2009.06.11 00:00
|sell stop
|1424
|1.00
|1.6230
|1.6245
|1.6205
|3943
|2009.06.11 10:38
|buy
|1423
|1.00
|1.6482
|1.6467
|1.6507
|3944
|2009.06.11 10:43
|s/l
|1423
|1.00
|1.6467
|1.6467
|1.6507
|-150.00
|78652.80
|3945
|2009.06.11 23:36
|expiration
|1424
|1.00
|1.6230
|1.6245
|1.6205
|3946
|2009.06.12 00:00
|buy stop
|1425
|1.00
|1.6629
|1.6614
|1.6654
|3947
|2009.06.12 00:00
|sell stop
|1426
|1.00
|1.6331
|1.6346
|1.6306
|3948
|2009.06.14 23:00
|expiration
|1425
|1.00
|1.6629
|1.6614
|1.6654
|3949
|2009.06.14 23:00
|expiration
|1426
|1.00
|1.6331
|1.6346
|1.6306
|3950
|2009.06.14 23:00
|buy stop
|1427
|1.00
|1.6608
|1.6593
|1.6633
|3951
|2009.06.14 23:00
|sell stop
|1428
|1.00
|1.6326
|1.6341
|1.6301
|3952
|2009.06.15 08:36
|sell
|1428
|1.00
|1.6326
|1.6341
|1.6301
|3953
|2009.06.15 08:52
|s/l
|1428
|1.00
|1.6341
|1.6341
|1.6301
|-150.00
|78502.80
|3954
|2009.06.15 22:36
|expiration
|1427
|1.00
|1.6608
|1.6593
|1.6633
|3955
|2009.06.16 00:00
|buy stop
|1429
|1.00
|1.6453
|1.6438
|1.6478
|3956
|2009.06.16 00:00
|sell stop
|1430
|1.00
|1.6232
|1.6247
|1.6207
|3957
|2009.06.16 02:36
|sell
|1430
|1.00
|1.6232
|1.6247
|1.6207
|3958
|2009.06.16 02:39
|modify
|1430
|1.00
|1.6232
|1.6231
|1.6207
|3959
|2009.06.16 02:52
|s/l
|1430
|1.00
|1.6231
|1.6231
|1.6207
|10.00
|78512.80
|3960
|2009.06.16 11:01
|buy
|1429
|1.00
|1.6453
|1.6438
|1.6478
|3961
|2009.06.16 11:03
|modify
|1429
|1.00
|1.6453
|1.6454
|1.6478
|3962
|2009.06.16 11:13
|t/p
|1429
|1.00
|1.6478
|1.6454
|1.6478
|250.00
|78762.80
|3963
|2009.06.17 00:00
|buy stop
|1431
|1.00
|1.6514
|1.6499
|1.6539
|3964
|2009.06.17 00:00
|sell stop
|1432
|1.00
|1.6202
|1.6217
|1.6177
|3965
|2009.06.17 23:36
|expiration
|1431
|1.00
|1.6514
|1.6499
|1.6539
|3966
|2009.06.17 23:36
|expiration
|1432
|1.00
|1.6202
|1.6217
|1.6177
|3967
|2009.06.18 00:00
|buy stop
|1433
|1.00
|1.6490
|1.6475
|1.6515
|3968
|2009.06.18 00:00
|sell stop
|1434
|1.00
|1.6210
|1.6225
|1.6185
|3969
|2009.06.18 11:03
|sell
|1434
|1.00
|1.6210
|1.6225
|1.6185
|3970
|2009.06.18 11:17
|modify
|1434
|1.00
|1.6210
|1.6209
|1.6185
|3971
|2009.06.18 11:22
|s/l
|1434
|1.00
|1.6209
|1.6209
|1.6185
|10.00
|78772.80
|3972
|2009.06.18 23:36
|expiration
|1433
|1.00
|1.6490
|1.6475
|1.6515
|3973
|2009.06.19 00:00
|buy stop
|1435
|1.00
|1.6478
|1.6463
|1.6503
|3974
|2009.06.19 00:00
|sell stop
|1436
|1.00
|1.6178
|1.6193
|1.6153
|3975
|2009.06.19 14:37
|buy
|1435
|1.00
|1.6478
|1.6463
|1.6503
|3976
|2009.06.19 14:51
|s/l
|1435
|1.00
|1.6463
|1.6463
|1.6503
|-150.00
|78622.80
|3977
|2009.06.21 23:00
|expiration
|1436
|1.00
|1.6178
|1.6193
|1.6153
|3978
|2009.06.21 23:00
|buy stop
|1437
|1.00
|1.6569
|1.6554
|1.6594
|3979
|2009.06.21 23:00
|sell stop
|1438
|1.00
|1.6294
|1.6309
|1.6269
|3980
|2009.06.22 22:36
|expiration
|1437
|1.00
|1.6569
|1.6554
|1.6594
|3981
|2009.06.22 22:36
|expiration
|1438
|1.00
|1.6294
|1.6309
|1.6269
|3982
|2009.06.23 00:00
|buy stop
|1439
|1.00
|1.6523
|1.6508
|1.6548
|3983
|2009.06.23 00:00
|sell stop
|1440
|1.00
|1.6310
|1.6325
|1.6285
|3984
|2009.06.23 01:37
|sell
|1440
|1.00
|1.6310
|1.6325
|1.6285
|3985
|2009.06.23 02:03
|s/l
|1440
|1.00
|1.6325
|1.6325
|1.6285
|-150.00
|78472.80
|3986
|2009.06.23 23:36
|expiration
|1439
|1.00
|1.6523
|1.6508
|1.6548
|3987
|2009.06.24 00:00
|buy stop
|1441
|1.00
|1.6482
|1.6467
|1.6507
|3988
|2009.06.24 00:00
|sell stop
|1442
|1.00
|1.6199
|1.6214
|1.6174
|3989
|2009.06.24 06:38
|buy
|1441
|1.00
|1.6482
|1.6467
|1.6507
|3990
|2009.06.24 07:19
|s/l
|1441
|1.00
|1.6467
|1.6467
|1.6507
|-150.00
|78322.80
|3991
|2009.06.24 23:36
|expiration
|1442
|1.00
|1.6199
|1.6214
|1.6174
|3992
|2009.06.25 00:00
|buy stop
|1443
|1.00
|1.6610
|1.6595
|1.6635
|3993
|2009.06.25 00:00
|sell stop
|1444
|1.00
|1.6358
|1.6373
|1.6333
|3994
|2009.06.25 09:17
|sell
|1444
|1.00
|1.6358
|1.6373
|1.6333
|3995
|2009.06.25 09:29
|modify
|1444
|1.00
|1.6358
|1.6357
|1.6333
|3996
|2009.06.25 09:30
|t/p
|1444
|1.00
|1.6333
|1.6357
|1.6333
|250.00
|78572.80
|3997
|2009.06.25 23:36
|expiration
|1443
|1.00
|1.6610
|1.6595
|1.6635
|3998
|2009.06.26 00:00
|buy stop
|1445
|1.00
|1.6477
|1.6462
|1.6502
|3999
|2009.06.26 00:00
|sell stop
|1446
|1.00
|1.6224
|1.6239
|1.6199
|4000
|2009.06.26 09:35
|buy
|1445
|1.00
|1.6477
|1.6462
|1.6502
|4001
|2009.06.26 09:38
|modify
|1445
|1.00
|1.6477
|1.6478
|1.6502
|4002
|2009.06.26 09:51
|s/l
|1445
|1.00
|1.6478
|1.6478
|1.6502
|10.00
|78582.80
|4003
|2009.06.28 23:00
|expiration
|1446
|1.00
|1.6224
|1.6239
|1.6199
|4004
|2009.06.28 23:00
|buy stop
|1447
|1.00
|1.6569
|1.6554
|1.6594
|4005
|2009.06.28 23:00
|sell stop
|1448
|1.00
|1.6356
|1.6371
|1.6331
|4006
|2009.06.29 13:35
|buy
|1447
|1.00
|1.6569
|1.6554
|1.6594
|4007
|2009.06.29 14:36
|s/l
|1447
|1.00
|1.6554
|1.6554
|1.6594
|-150.00
|78432.80
|4008
|2009.06.29 22:36
|expiration
|1448
|1.00
|1.6356
|1.6371
|1.6331
|4009
|2009.06.30 00:00
|buy stop
|1449
|1.00
|1.6595
|1.6580
|1.6620
|4010
|2009.06.30 00:00
|sell stop
|1450
|1.00
|1.6419
|1.6434
|1.6394
|4011
|2009.06.30 01:04
|buy
|1449
|1.00
|1.6595
|1.6580
|1.6620
|4012
|2009.06.30 01:28
|s/l
|1449
|1.00
|1.6580
|1.6580
|1.6620
|-150.00
|78282.80
|4013
|2009.06.30 23:36
|expiration
|1450
|1.00
|1.6419
|1.6434
|1.6394
|4014
|2009.07.01 00:00
|buy stop
|1451
|1.00
|1.6753
|1.6738
|1.6778
|4015
|2009.07.01 00:00
|sell stop
|1452
|1.00
|1.6412
|1.6427
|1.6387
|4016
|2009.07.01 07:15
|sell
|1452
|1.00
|1.6412
|1.6427
|1.6387
|4017
|2009.07.01 07:29
|modify
|1452
|1.00
|1.6412
|1.6411
|1.6387
|4018
|2009.07.01 07:32
|t/p
|1452
|1.00
|1.6387
|1.6411
|1.6387
|250.00
|78532.80
|4019
|2009.07.01 23:36
|expiration
|1451
|1.00
|1.6753
|1.6738
|1.6778
|4020
|2009.07.02 00:00
|buy stop
|1453
|1.00
|1.6554
|1.6539
|1.6579
|4021
|2009.07.02 00:00
|sell stop
|1454
|1.00
|1.6374
|1.6389
|1.6349
|4022
|2009.07.02 09:27
|sell
|1454
|1.00
|1.6374
|1.6389
|1.6349
|4023
|2009.07.02 09:36
|modify
|1454
|1.00
|1.6374
|1.6373
|1.6349
|4024
|2009.07.02 09:37
|t/p
|1454
|1.00
|1.6349
|1.6373
|1.6349
|250.00
|78782.80
|4025
|2009.07.02 23:36
|expiration
|1453
|1.00
|1.6554
|1.6539
|1.6579
|4026
|2009.07.03 00:00
|buy stop
|1455
|1.00
|1.6509
|1.6494
|1.6534
|4027
|2009.07.03 00:00
|sell stop
|1456
|1.00
|1.6313
|1.6328
|1.6288
|4028
|2009.07.03 12:27
|sell
|1456
|1.00
|1.6313
|1.6328
|1.6288
|4029
|2009.07.03 13:19
|s/l
|1456
|1.00
|1.6328
|1.6328
|1.6288
|-150.00
|78632.80
|4030
|2009.07.05 23:00
|expiration
|1455
|1.00
|1.6509
|1.6494
|1.6534
|4031
|2009.07.05 23:00
|buy stop
|1457
|1.00
|1.6437
|1.6422
|1.6462
|4032
|2009.07.05 23:00
|sell stop
|1458
|1.00
|1.6292
|1.6307
|1.6267
|4033
|2009.07.05 23:37
|sell
|1458
|1.00
|1.6292
|1.6307
|1.6267
|4034
|2009.07.06 00:39
|s/l
|1458
|1.00
|1.6307
|1.6307
|1.6267
|-151.80
|78481.00
|4035
|2009.07.06 22:36
|expiration
|1457
|1.00
|1.6437
|1.6422
|1.6462
|4036
|2009.07.07 00:00
|buy stop
|1459
|1.00
|1.6337
|1.6322
|1.6362
|4037
|2009.07.07 00:00
|sell stop
|1460
|1.00
|1.6085
|1.6100
|1.6060
|4038
|2009.07.07 23:36
|expiration
|1459
|1.00
|1.6337
|1.6322
|1.6362
|4039
|2009.07.07 23:36
|expiration
|1460
|1.00
|1.6085
|1.6100
|1.6060
|4040
|2009.07.08 00:00
|buy stop
|1461
|1.00
|1.6305
|1.6290
|1.6330
|4041
|2009.07.08 00:00
|sell stop
|1462
|1.00
|1.6107
|1.6122
|1.6082
|4042
|2009.07.08 01:26
|sell
|1462
|1.00
|1.6107
|1.6122
|1.6082
|4043
|2009.07.08 01:36
|modify
|1462
|1.00
|1.6107
|1.6106
|1.6082
|4044
|2009.07.08 01:37
|t/p
|1462
|1.00
|1.6082
|1.6106
|1.6082
|250.00
|78731.00
|4045
|2009.07.08 23:36
|expiration
|1461
|1.00
|1.6305
|1.6290
|1.6330
|4046
|2009.07.09 00:00
|buy stop
|1463
|1.00
|1.6147
|1.6132
|1.6172
|4047
|2009.07.09 00:00
|sell stop
|1464
|1.00
|1.5974
|1.5989
|1.5949
|4048
|2009.07.09 09:28
|buy
|1463
|1.00
|1.6147
|1.6132
|1.6172
|4049
|2009.07.09 09:37
|modify
|1463
|1.00
|1.6147
|1.6148
|1.6172
|4050
|2009.07.09 09:51
|s/l
|1463
|1.00
|1.6148
|1.6148
|1.6172
|10.00
|78741.00
|4051
|2009.07.09 23:36
|expiration
|1464
|1.00
|1.5974
|1.5989
|1.5949
|4052
|2009.07.10 00:00
|buy stop
|1465
|1.00
|1.6389
|1.6374
|1.6414
|4053
|2009.07.10 00:00
|sell stop
|1466
|1.00
|1.6019
|1.6034
|1.5994
|4054
|2009.07.12 23:00
|expiration
|1465
|1.00
|1.6389
|1.6374
|1.6414
|4055
|2009.07.12 23:00
|expiration
|1466
|1.00
|1.6019
|1.6034
|1.5994
|4056
|2009.07.12 23:00
|buy stop
|1467
|1.00
|1.6351
|1.6336
|1.6376
|4057
|2009.07.12 23:00
|sell stop
|1468
|1.00
|1.6144
|1.6159
|1.6119
|4058
|2009.07.13 04:36
|sell
|1468
|1.00
|1.6144
|1.6159
|1.6119
|4059
|2009.07.13 04:39
|modify
|1468
|1.00
|1.6144
|1.6143
|1.6119
|4060
|2009.07.13 04:51
|s/l
|1468
|1.00
|1.6143
|1.6143
|1.6119
|10.00
|78751.00
|4061
|2009.07.13 22:36
|expiration
|1467
|1.00
|1.6351
|1.6336
|1.6376
|4062
|2009.07.14 00:00
|buy stop
|1469
|1.00
|1.6256
|1.6241
|1.6281
|4063
|2009.07.14 00:00
|sell stop
|1470
|1.00
|1.6023
|1.6038
|1.5998
|4064
|2009.07.14 00:27
|buy
|1469
|1.00
|1.6256
|1.6241
|1.6281
|4065
|2009.07.14 01:16
|modify
|1469
|1.00
|1.6256
|1.6257
|1.6281
|4066
|2009.07.14 01:30
|t/p
|1469
|1.00
|1.6281
|1.6257
|1.6281
|250.00
|79001.00
|4067
|2009.07.14 23:36
|expiration
|1470
|1.00
|1.6023
|1.6038
|1.5998
|4068
|2009.07.15 00:00
|buy stop
|1471
|1.00
|1.6353
|1.6338
|1.6378
|4069
|2009.07.15 00:00
|sell stop
|1472
|1.00
|1.6218
|1.6233
|1.6193
|4070
|2009.07.15 07:38
|buy
|1471
|1.00
|1.6353
|1.6338
|1.6378
|4071
|2009.07.15 07:54
|s/l
|1471
|1.00
|1.6338
|1.6338
|1.6378
|-150.00
|78851.00
|4072
|2009.07.15 23:36
|expiration
|1472
|1.00
|1.6218
|1.6233
|1.6193
|4073
|2009.07.16 00:00
|buy stop
|1473
|1.00
|1.6476
|1.6461
|1.6501
|4074
|2009.07.16 00:00
|sell stop
|1474
|1.00
|1.6292
|1.6307
|1.6267
|4075
|2009.07.16 14:30
|buy
|1473
|1.00
|1.6476
|1.6461
|1.6501
|4076
|2009.07.16 14:49
|s/l
|1473
|1.00
|1.6461
|1.6461
|1.6501
|-150.00
|78701.00
|4077
|2009.07.16 23:36
|expiration
|1474
|1.00
|1.6292
|1.6307
|1.6267
|4078
|2009.07.17 00:00
|buy stop
|1475
|1.00
|1.6485
|1.6470
|1.6510
|4079
|2009.07.17 00:00
|sell stop
|1476
|1.00
|1.6346
|1.6361
|1.6321
|4080
|2009.07.17 08:27
|sell
|1476
|1.00
|1.6346
|1.6361
|1.6321
|4081
|2009.07.17 08:36
|modify
|1476
|1.00
|1.6346
|1.6345
|1.6321
|4082
|2009.07.17 08:37
|t/p
|1476
|1.00
|1.6321
|1.6345
|1.6321
|250.00
|78951.00
|4083
|2009.07.19 23:00
|expiration
|1475
|1.00
|1.6485
|1.6470
|1.6510
|4084
|2009.07.19 23:00
|buy stop
|1477
|1.00
|1.6450
|1.6435
|1.6475
|4085
|2009.07.19 23:00
|sell stop
|1478
|1.00
|1.6255
|1.6270
|1.6230
|4086
|2009.07.20 09:17
|buy
|1477
|1.00
|1.6450
|1.6435
|1.6475
|4087
|2009.07.20 09:26
|modify
|1477
|1.00
|1.6450
|1.6451
|1.6475
|4088
|2009.07.20 09:27
|t/p
|1477
|1.00
|1.6475
|1.6451
|1.6475
|250.00
|79201.00
|4089
|2009.07.20 22:36
|expiration
|1478
|1.00
|1.6255
|1.6270
|1.6230
|4090
|2009.07.21 00:00
|buy stop
|1479
|1.00
|1.6561
|1.6546
|1.6586
|4091
|2009.07.21 00:00
|sell stop
|1480
|1.00
|1.6318
|1.6333
|1.6293
|4092
|2009.07.21 23:36
|expiration
|1479
|1.00
|1.6561
|1.6546
|1.6586
|4093
|2009.07.21 23:36
|expiration
|1480
|1.00
|1.6318
|1.6333
|1.6293
|4094
|2009.07.22 00:00
|buy stop
|1481
|1.00
|1.6563
|1.6548
|1.6588
|4095
|2009.07.22 00:00
|sell stop
|1482
|1.00
|1.6374
|1.6389
|1.6349
|4096
|2009.07.22 07:36
|sell
|1482
|1.00
|1.6374
|1.6389
|1.6349
|4097
|2009.07.22 08:26
|modify
|1482
|1.00
|1.6374
|1.6373
|1.6349
|4098
|2009.07.22 08:37
|t/p
|1482
|1.00
|1.6349
|1.6373
|1.6349
|250.00
|79451.00
|4099
|2009.07.22 23:36
|expiration
|1481
|1.00
|1.6563
|1.6548
|1.6588
|4100
|2009.07.23 00:00
|buy stop
|1483
|1.00
|1.6514
|1.6499
|1.6539
|4101
|2009.07.23 00:00
|sell stop
|1484
|1.00
|1.6300
|1.6315
|1.6275
|4102
|2009.07.23 08:35
|buy
|1483
|1.00
|1.6514
|1.6499
|1.6539
|4103
|2009.07.23 09:37
|s/l
|1483
|1.00
|1.6499
|1.6499
|1.6539
|-150.00
|79301.00
|4104
|2009.07.23 23:36
|expiration
|1484
|1.00
|1.6300
|1.6315
|1.6275
|4105
|2009.07.24 00:00
|buy stop
|1485
|1.00
|1.6595
|1.6580
|1.6620
|4106
|2009.07.24 00:00
|sell stop
|1486
|1.00
|1.6423
|1.6438
|1.6398
|4107
|2009.07.24 14:17
|sell
|1486
|1.00
|1.6423
|1.6438
|1.6398
|4108
|2009.07.24 14:35
|modify
|1486
|1.00
|1.6423
|1.6422
|1.6398
|4109
|2009.07.24 14:37
|t/p
|1486
|1.00
|1.6398
|1.6422
|1.6398
|250.00
|79551.00
|4110
|2009.07.26 23:00
|expiration
|1485
|1.00
|1.6595
|1.6580
|1.6620
|4111
|2009.07.26 23:00
|buy stop
|1487
|1.00
|1.6551
|1.6536
|1.6576
|4112
|2009.07.26 23:00
|sell stop
|1488
|1.00
|1.6381
|1.6396
|1.6356
|4113
|2009.07.27 22:36
|expiration
|1487
|1.00
|1.6551
|1.6536
|1.6576
|4114
|2009.07.27 22:36
|expiration
|1488
|1.00
|1.6381
|1.6396
|1.6356
|4115
|2009.07.28 00:00
|buy stop
|1489
|1.00
|1.6532
|1.6517
|1.6557
|4116
|2009.07.28 00:00
|sell stop
|1490
|1.00
|1.6373
|1.6388
|1.6348
|4117
|2009.07.28 08:17
|buy
|1489
|1.00
|1.6532
|1.6517
|1.6557
|4118
|2009.07.28 08:36
|modify
|1489
|1.00
|1.6532
|1.6533
|1.6557
|4119
|2009.07.28 08:52
|s/l
|1489
|1.00
|1.6533
|1.6533
|1.6557
|10.00
|79561.00
|4120
|2009.07.28 23:36
|expiration
|1490
|1.00
|1.6373
|1.6388
|1.6348
|4121
|2009.07.29 00:00
|buy stop
|1491
|1.00
|1.6565
|1.6550
|1.6590
|4122
|2009.07.29 00:00
|sell stop
|1492
|1.00
|1.6380
|1.6395
|1.6355
|4123
|2009.07.29 08:27
|sell
|1492
|1.00
|1.6380
|1.6395
|1.6355
|4124
|2009.07.29 08:37
|modify
|1492
|1.00
|1.6380
|1.6379
|1.6355
|4125
|2009.07.29 08:53
|s/l
|1492
|1.00
|1.6379
|1.6379
|1.6355
|10.00
|79571.00
|4126
|2009.07.29 23:36
|expiration
|1491
|1.00
|1.6565
|1.6550
|1.6590
|4127
|2009.07.30 00:00
|buy stop
|1493
|1.00
|1.6478
|1.6463
|1.6503
|4128
|2009.07.30 00:00
|sell stop
|1494
|1.00
|1.6336
|1.6351
|1.6311
|4129
|2009.07.30 09:26
|buy
|1493
|1.00
|1.6478
|1.6463
|1.6503
|4130
|2009.07.30 10:28
|modify
|1493
|1.00
|1.6478
|1.6479
|1.6503
|4131
|2009.07.30 11:26
|t/p
|1493
|1.00
|1.6503
|1.6479
|1.6503
|250.00
|79821.00
|4132
|2009.07.30 23:36
|expiration
|1494
|1.00
|1.6336
|1.6351
|1.6311
|4133
|2009.07.31 00:00
|buy stop
|1495
|1.00
|1.6535
|1.6520
|1.6560
|4134
|2009.07.31 00:00
|sell stop
|1496
|1.00
|1.6329
|1.6344
|1.6304
|4135
|2009.07.31 06:19
|buy
|1495
|1.00
|1.6535
|1.6520
|1.6560
|4136
|2009.07.31 08:04
|modify
|1495
|1.00
|1.6535
|1.6536
|1.6560
|4137
|2009.07.31 08:18
|t/p
|1495
|1.00
|1.6560
|1.6536
|1.6560
|250.00
|80071.00
|4138
|2009.08.02 23:00
|expiration
|1496
|1.00
|1.6329
|1.6344
|1.6304
|4139
|2009.08.02 23:00
|buy stop
|1497
|1.00
|1.6742
|1.6727
|1.6767
|4140
|2009.08.02 23:00
|sell stop
|1498
|1.00
|1.6463
|1.6478
|1.6438
|4141
|2009.08.03 01:13
|buy
|1497
|1.00
|1.6742
|1.6727
|1.6767
|4142
|2009.08.03 01:18
|modify
|1497
|1.00
|1.6742
|1.6743
|1.6767
|4143
|2009.08.03 01:20
|t/p
|1497
|1.00
|1.6767
|1.6743
|1.6767
|250.00
|80321.00
|4144
|2009.08.03 22:36
|expiration
|1498
|1.00
|1.6463
|1.6478
|1.6438
|4145
|2009.08.04 00:00
|buy stop
|1499
|1.00
|1.6995
|1.6980
|1.7020
|4146
|2009.08.04 00:00
|sell stop
|1500
|1.00
|1.6686
|1.6701
|1.6661
|4147
|2009.08.04 03:48
|buy
|1499
|1.00
|1.6995
|1.6980
|1.7020
|4148
|2009.08.04 03:56
|s/l
|1499
|1.00
|1.6980
|1.6980
|1.7020
|-150.00
|80171.00
|4149
|2009.08.04 23:36
|expiration
|1500
|1.00
|1.6686
|1.6701
|1.6661
|4150
|2009.08.05 00:00
|buy stop
|1501
|1.00
|1.7013
|1.6998
|1.7038
|4151
|2009.08.05 00:00
|sell stop
|1502
|1.00
|1.6880
|1.6895
|1.6855
|4152
|2009.08.05 12:31
|buy
|1501
|1.00
|1.7013
|1.6998
|1.7038
|4153
|2009.08.05 12:43
|s/l
|1501
|1.00
|1.6998
|1.6998
|1.7038
|-150.00
|80021.00
|4154
|2009.08.05 23:36
|expiration
|1502
|1.00
|1.6880
|1.6895
|1.6855
|4155
|2009.08.06 00:00
|buy stop
|1503
|1.00
|1.7051
|1.7036
|1.7076
|4156
|2009.08.06 00:00
|sell stop
|1504
|1.00
|1.6892
|1.6907
|1.6867
|4157
|2009.08.06 13:06
|sell
|1504
|1.00
|1.6892
|1.6907
|1.6867
|4158
|2009.08.06 13:13
|modify
|1504
|1.00
|1.6892
|1.6891
|1.6867
|4159
|2009.08.06 13:13
|t/p
|1504
|1.00
|1.6867
|1.6891
|1.6867
|250.00
|80271.00
|4160
|2009.08.06 23:36
|expiration
|1503
|1.00
|1.7051
|1.7036
|1.7076
|4161
|2009.08.07 00:00
|buy stop
|1505
|1.00
|1.7039
|1.7024
|1.7064
|4162
|2009.08.07 00:00
|sell stop
|1506
|1.00
|1.6742
|1.6757
|1.6717
|4163
|2009.08.07 09:13
|sell
|1506
|1.00
|1.6742
|1.6757
|1.6717
|4164
|2009.08.07 09:19
|modify
|1506
|1.00
|1.6742
|1.6741
|1.6717
|4165
|2009.08.07 09:26
|s/l
|1506
|1.00
|1.6741
|1.6741
|1.6717
|10.00
|80281.00
|4166
|2009.08.09 23:00
|expiration
|1505
|1.00
|1.7039
|1.7024
|1.7064
|4167
|2009.08.09 23:00
|buy stop
|1507
|1.00
|1.6838
|1.6823
|1.6863
|4168
|2009.08.09 23:00
|sell stop
|1508
|1.00
|1.6641
|1.6656
|1.6616
|4169
|2009.08.10 09:18
|sell
|1508
|1.00
|1.6641
|1.6656
|1.6616
|4170
|2009.08.10 09:48
|modify
|1508
|1.00
|1.6641
|1.6640
|1.6616
|4171
|2009.08.10 10:01
|t/p
|1508
|1.00
|1.6616
|1.6640
|1.6616
|250.00
|80531.00
|4172
|2009.08.10 22:36
|expiration
|1507
|1.00
|1.6838
|1.6823
|1.6863
|4173
|2009.08.11 00:00
|buy stop
|1509
|1.00
|1.6728
|1.6713
|1.6753
|4174
|2009.08.11 00:00
|sell stop
|1510
|1.00
|1.6421
|1.6436
|1.6396
|4175
|2009.08.11 23:36
|expiration
|1509
|1.00
|1.6728
|1.6713
|1.6753
|4176
|2009.08.11 23:36
|expiration
|1510
|1.00
|1.6421
|1.6436
|1.6396
|4177
|2009.08.12 00:00
|buy stop
|1511
|1.00
|1.6533
|1.6518
|1.6558
|4178
|2009.08.12 00:00
|sell stop
|1512
|1.00
|1.6421
|1.6436
|1.6396
|4179
|2009.08.12 08:48
|sell
|1512
|1.00
|1.6421
|1.6436
|1.6396
|4180
|2009.08.12 09:01
|s/l
|1512
|1.00
|1.6436
|1.6436
|1.6396
|-150.00
|80381.00
|4181
|2009.08.12 16:07
|buy
|1511
|1.00
|1.6533
|1.6518
|1.6558
|4182
|2009.08.12 16:14
|modify
|1511
|1.00
|1.6533
|1.6534
|1.6558
|4183
|2009.08.12 16:15
|t/p
|1511
|1.00
|1.6558
|1.6534
|1.6558
|250.00
|80631.00
|4184
|2009.08.13 00:00
|buy stop
|1513
|1.00
|1.6570
|1.6555
|1.6595
|4185
|2009.08.13 00:00
|sell stop
|1514
|1.00
|1.6381
|1.6396
|1.6356
|4186
|2009.08.13 08:07
|buy
|1513
|1.00
|1.6570
|1.6555
|1.6595
|4187
|2009.08.13 08:14
|modify
|1513
|1.00
|1.6570
|1.6571
|1.6595
|4188
|2009.08.13 08:25
|s/l
|1513
|1.00
|1.6571
|1.6571
|1.6595
|10.00
|80641.00
|4189
|2009.08.13 23:36
|expiration
|1514
|1.00
|1.6381
|1.6396
|1.6356
|4190
|2009.08.14 00:00
|buy stop
|1515
|1.00
|1.6672
|1.6657
|1.6697
|4191
|2009.08.14 00:00
|sell stop
|1516
|1.00
|1.6475
|1.6490
|1.6450
|4192
|2009.08.16 23:00
|expiration
|1515
|1.00
|1.6672
|1.6657
|1.6697
|4193
|2009.08.16 23:00
|expiration
|1516
|1.00
|1.6475
|1.6490
|1.6450
|4194
|2009.08.16 23:00
|buy stop
|1517
|1.00
|1.6617
|1.6602
|1.6642
|4195
|2009.08.16 23:00
|sell stop
|1518
|1.00
|1.6474
|1.6489
|1.6449
|4196
|2009.08.17 01:52
|sell
|1518
|1.00
|1.6474
|1.6489
|1.6449
|4197
|2009.08.17 02:48
|modify
|1518
|1.00
|1.6474
|1.6473
|1.6449
|4198
|2009.08.17 03:01
|t/p
|1518
|1.00
|1.6449
|1.6473
|1.6449
|250.00
|80891.00
|4199
|2009.08.17 22:36
|expiration
|1517
|1.00
|1.6617
|1.6602
|1.6642
|4200
|2009.08.18 00:00
|buy stop
|1519
|1.00
|1.6529
|1.6514
|1.6554
|4201
|2009.08.18 00:00
|sell stop
|1520
|1.00
|1.6265
|1.6280
|1.6240
|4202
|2009.08.18 16:15
|buy
|1519
|1.00
|1.6529
|1.6514
|1.6554
|4203
|2009.08.18 16:24
|s/l
|1519
|1.00
|1.6514
|1.6514
|1.6554
|-150.00
|80741.00
|4204
|2009.08.18 23:36
|expiration
|1520
|1.00
|1.6265
|1.6280
|1.6240
|4205
|2009.08.19 00:00
|buy stop
|1521
|1.00
|1.6595
|1.6580
|1.6620
|4206
|2009.08.19 00:00
|sell stop
|1522
|1.00
|1.6315
|1.6330
|1.6290
|4207
|2009.08.19 01:49
|buy
|1521
|1.00
|1.6595
|1.6580
|1.6620
|4208
|2009.08.19 02:08
|s/l
|1521
|1.00
|1.6580
|1.6580
|1.6620
|-150.00
|80591.00
|4209
|2009.08.19 23:36
|expiration
|1522
|1.00
|1.6315
|1.6330
|1.6290
|4210
|2009.08.20 00:00
|buy stop
|1523
|1.00
|1.6603
|1.6588
|1.6628
|4211
|2009.08.20 00:00
|sell stop
|1524
|1.00
|1.6366
|1.6381
|1.6341
|4212
|2009.08.20 10:36
|buy
|1523
|1.00
|1.6603
|1.6588
|1.6628
|4213
|2009.08.20 10:38
|s/l
|1523
|1.00
|1.6588
|1.6588
|1.6628
|-150.00
|80441.00
|4214
|2009.08.20 23:36
|expiration
|1524
|1.00
|1.6366
|1.6381
|1.6341
|4215
|2009.08.21 00:00
|buy stop
|1525
|1.00
|1.6614
|1.6599
|1.6639
|4216
|2009.08.21 00:00
|sell stop
|1526
|1.00
|1.6440
|1.6455
|1.6415
|4217
|2009.08.21 05:48
|sell
|1526
|1.00
|1.6440
|1.6455
|1.6415
|4218
|2009.08.21 06:01
|s/l
|1526
|1.00
|1.6455
|1.6455
|1.6415
|-150.00
|80291.00
|4219
|2009.08.21 16:01
|buy
|1525
|1.00
|1.6614
|1.6599
|1.6639
|4220
|2009.08.21 16:08
|s/l
|1525
|1.00
|1.6599
|1.6599
|1.6639
|-150.00
|80141.00
|4221
|2009.08.24 01:00
|buy stop
|1527
|1.00
|1.6632
|1.6617
|1.6657
|4222
|2009.08.24 01:00
|sell stop
|1528
|1.00
|1.6409
|1.6424
|1.6384
|4223
|2009.08.24 16:48
|sell
|1528
|1.00
|1.6409
|1.6424
|1.6384
|4224
|2009.08.24 17:13
|s/l
|1528
|1.00
|1.6424
|1.6424
|1.6384
|-150.00
|79991.00
|4225
|2009.08.25 00:36
|expiration
|1527
|1.00
|1.6632
|1.6617
|1.6657
|4226
|2009.08.26 00:00
|buy stop
|1529
|1.00
|1.6452
|1.6437
|1.6477
|4227
|2009.08.26 00:00
|sell stop
|1530
|1.00
|1.6320
|1.6335
|1.6295
|4228
|2009.08.26 01:43
|sell
|1530
|1.00
|1.6320
|1.6335
|1.6295
|4229
|2009.08.26 05:44
|s/l
|1530
|1.00
|1.6335
|1.6335
|1.6295
|-150.00
|79841.00
|4230
|2009.08.26 23:36
|expiration
|1529
|1.00
|1.6452
|1.6437
|1.6477
|4231
|2009.08.27 00:00
|buy stop
|1531
|1.00
|1.6363
|1.6348
|1.6388
|4232
|2009.08.27 00:00
|sell stop
|1532
|1.00
|1.6150
|1.6165
|1.6125
|4233
|2009.08.27 23:36
|expiration
|1531
|1.00
|1.6363
|1.6348
|1.6388
|4234
|2009.08.27 23:36
|expiration
|1532
|1.00
|1.6150
|1.6165
|1.6125
|4235
|2009.08.28 00:00
|buy stop
|1533
|1.00
|1.6313
|1.6298
|1.6338
|4236
|2009.08.28 00:00
|sell stop
|1534
|1.00
|1.6143
|1.6158
|1.6118
|4237
|2009.08.28 08:48
|buy
|1533
|1.00
|1.6313
|1.6298
|1.6338
|4238
|2009.08.28 08:56
|s/l
|1533
|1.00
|1.6298
|1.6298
|1.6338
|-150.00
|79691.00
|4239
|2009.08.30 23:00
|expiration
|1534
|1.00
|1.6143
|1.6158
|1.6118
|4240
|2009.08.30 23:00
|buy stop
|1535
|1.00
|1.6390
|1.6375
|1.6415
|4241
|2009.08.30 23:00
|sell stop
|1536
|1.00
|1.6247
|1.6262
|1.6222
|4242
|2009.08.31 00:43
|sell
|1536
|1.00
|1.6247
|1.6262
|1.6222
|4243
|2009.08.31 01:16
|s/l
|1536
|1.00
|1.6262
|1.6262
|1.6222
|-150.00
|79541.00
|4244
|2009.08.31 22:36
|expiration
|1535
|1.00
|1.6390
|1.6375
|1.6415
|4245
|2009.09.01 00:00
|buy stop
|1537
|1.00
|1.6338
|1.6323
|1.6363
|4246
|2009.09.01 00:00
|sell stop
|1538
|1.00
|1.6173
|1.6188
|1.6148
|4247
|2009.09.01 08:14
|buy
|1537
|1.00
|1.6338
|1.6323
|1.6363
|4248
|2009.09.01 09:13
|modify
|1537
|1.00
|1.6338
|1.6339
|1.6363
|4249
|2009.09.01 09:18
|t/p
|1537
|1.00
|1.6363
|1.6339
|1.6363
|250.00
|79791.00
|4250
|2009.09.01 17:24
|sell
|1538
|1.00
|1.6173
|1.6188
|1.6148
|4251
|2009.09.01 17:25
|modify
|1538
|1.00
|1.6173
|1.6172
|1.6148
|4252
|2009.09.01 17:31
|t/p
|1538
|1.00
|1.6148
|1.6172
|1.6148
|250.00
|80041.00
|4253
|2009.09.02 00:00
|buy stop
|1539
|1.00
|1.6384
|1.6369
|1.6409
|4254
|2009.09.02 00:00
|sell stop
|1540
|1.00
|1.6103
|1.6118
|1.6078
|4255
|2009.09.02 23:36
|expiration
|1539
|1.00
|1.6384
|1.6369
|1.6409
|4256
|2009.09.02 23:36
|expiration
|1540
|1.00
|1.6103
|1.6118
|1.6078
|4257
|2009.09.03 00:00
|buy stop
|1541
|1.00
|1.6309
|1.6294
|1.6334
|4258
|2009.09.03 00:00
|sell stop
|1542
|1.00
|1.6103
|1.6118
|1.6078
|4259
|2009.09.03 08:13
|buy
|1541
|1.00
|1.6309
|1.6294
|1.6334
|4260
|2009.09.03 08:36
|s/l
|1541
|1.00
|1.6294
|1.6294
|1.6334
|-150.00
|79891.00
|4261
|2009.09.03 23:36
|expiration
|1542
|1.00
|1.6103
|1.6118
|1.6078
|4262
|2009.09.04 00:00
|buy stop
|1543
|1.00
|1.6421
|1.6406
|1.6446
|4263
|2009.09.04 00:00
|sell stop
|1544
|1.00
|1.6226
|1.6241
|1.6201
|4264
|2009.09.06 23:00
|expiration
|1543
|1.00
|1.6421
|1.6406
|1.6446
|4265
|2009.09.06 23:00
|expiration
|1544
|1.00
|1.6226
|1.6241
|1.6201
|4266
|2009.09.06 23:00
|buy stop
|1545
|1.00
|1.6419
|1.6404
|1.6444
|4267
|2009.09.06 23:00
|sell stop
|1546
|1.00
|1.6278
|1.6293
|1.6253
|4268
|2009.09.07 00:48
|buy
|1545
|1.00
|1.6419
|1.6404
|1.6444
|4269
|2009.09.07 02:14
|s/l
|1545
|1.00
|1.6404
|1.6404
|1.6444
|-150.00
|79741.00
|4270
|2009.09.07 22:36
|expiration
|1546
|1.00
|1.6278
|1.6293
|1.6253
|4271
|2009.09.08 00:00
|buy stop
|1547
|1.00
|1.6452
|1.6437
|1.6477
|4272
|2009.09.08 00:00
|sell stop
|1548
|1.00
|1.6315
|1.6330
|1.6290
|4273
|2009.09.08 10:08
|buy
|1547
|1.00
|1.6452
|1.6437
|1.6477
|4274
|2009.09.08 10:13
|modify
|1547
|1.00
|1.6452
|1.6453
|1.6477
|4275
|2009.09.08 10:13
|t/p
|1547
|1.00
|1.6477
|1.6453
|1.6477
|250.00
|79991.00
|4276
|2009.09.08 23:36
|expiration
|1548
|1.00
|1.6315
|1.6330
|1.6290
|4277
|2009.09.09 00:00
|buy stop
|1549
|1.00
|1.6596
|1.6581
|1.6621
|4278
|2009.09.09 00:00
|sell stop
|1550
|1.00
|1.6313
|1.6328
|1.6288
|4279
|2009.09.09 23:36
|expiration
|1549
|1.00
|1.6596
|1.6581
|1.6621
|4280
|2009.09.09 23:36
|expiration
|1550
|1.00
|1.6313
|1.6328
|1.6288
|4281
|2009.09.10 00:00
|buy stop
|1551
|1.00
|1.6600
|1.6585
|1.6625
|4282
|2009.09.10 00:00
|sell stop
|1552
|1.00
|1.6445
|1.6460
|1.6420
|4283
|2009.09.10 13:15
|buy
|1551
|1.00
|1.6600
|1.6585
|1.6625
|4284
|2009.09.10 13:19
|s/l
|1551
|1.00
|1.6585
|1.6585
|1.6625
|-150.00
|79841.00
|4285
|2009.09.10 23:36
|expiration
|1552
|1.00
|1.6445
|1.6460
|1.6420
|4286
|2009.09.11 00:00
|buy stop
|1553
|1.00
|1.6695
|1.6680
|1.6720
|4287
|2009.09.11 00:00
|sell stop
|1554
|1.00
|1.6471
|1.6486
|1.6446
|4288
|2009.09.11 04:19
|buy
|1553
|1.00
|1.6695
|1.6680
|1.6720
|4289
|2009.09.11 04:26
|s/l
|1553
|1.00
|1.6680
|1.6680
|1.6720
|-150.00
|79691.00
|4290
|2009.09.13 23:00
|expiration
|1554
|1.00
|1.6471
|1.6486
|1.6446
|4291
|2009.09.13 23:00
|buy stop
|1555
|1.00
|1.6751
|1.6736
|1.6776
|4292
|2009.09.13 23:00
|sell stop
|1556
|1.00
|1.6633
|1.6648
|1.6608
|4293
|2009.09.14 02:13
|sell
|1556
|1.00
|1.6633
|1.6648
|1.6608
|4294
|2009.09.14 02:19
|modify
|1556
|1.00
|1.6633
|1.6632
|1.6608
|4295
|2009.09.14 02:27
|s/l
|1556
|1.00
|1.6632
|1.6632
|1.6608
|10.00
|79701.00
|4296
|2009.09.14 22:36
|expiration
|1555
|1.00
|1.6751
|1.6736
|1.6776
|4297
|2009.09.15 00:00
|buy stop
|1557
|1.00
|1.6695
|1.6680
|1.6720
|4298
|2009.09.15 00:00
|sell stop
|1558
|1.00
|1.6511
|1.6526
|1.6486
|4299
|2009.09.15 11:43
|sell
|1558
|1.00
|1.6511
|1.6526
|1.6486
|4300
|2009.09.15 11:48
|modify
|1558
|1.00
|1.6511
|1.6510
|1.6486
|4301
|2009.09.15 12:05
|s/l
|1558
|1.00
|1.6510
|1.6510
|1.6486
|10.00
|79711.00
|4302
|2009.09.15 23:36
|expiration
|1557
|1.00
|1.6695
|1.6680
|1.6720
|4303
|2009.09.16 00:00
|buy stop
|1559
|1.00
|1.6666
|1.6651
|1.6691
|4304
|2009.09.16 00:00
|sell stop
|1560
|1.00
|1.6393
|1.6408
|1.6368
|4305
|2009.09.16 23:36
|expiration
|1559
|1.00
|1.6666
|1.6651
|1.6691
|4306
|2009.09.16 23:36
|expiration
|1560
|1.00
|1.6393
|1.6408
|1.6368
|4307
|2009.09.17 00:00
|buy stop
|1561
|1.00
|1.6542
|1.6527
|1.6567
|4308
|2009.09.17 00:00
|sell stop
|1562
|1.00
|1.6422
|1.6437
|1.6397
|4309
|2009.09.17 08:33
|buy
|1561
|1.00
|1.6542
|1.6527
|1.6567
|4310
|2009.09.17 09:24
|s/l
|1561
|1.00
|1.6527
|1.6527
|1.6567
|-150.00
|79561.00
|4311
|2009.09.17 23:36
|expiration
|1562
|1.00
|1.6422
|1.6437
|1.6397
|4312
|2009.09.18 00:00
|buy stop
|1563
|1.00
|1.6577
|1.6562
|1.6602
|4313
|2009.09.18 00:00
|sell stop
|1564
|1.00
|1.6415
|1.6430
|1.6390
|4314
|2009.09.18 03:19
|sell
|1564
|1.00
|1.6415
|1.6430
|1.6390
|4315
|2009.09.18 03:24
|modify
|1564
|1.00
|1.6415
|1.6414
|1.6390
|4316
|2009.09.18 03:39
|t/p
|1564
|1.00
|1.6390
|1.6414
|1.6390
|250.00
|79811.00
|4317
|2009.09.20 23:00
|expiration
|1563
|1.00
|1.6577
|1.6562
|1.6602
|4318
|2009.09.20 23:00
|buy stop
|1565
|1.00
|1.6463
|1.6448
|1.6488
|4319
|2009.09.20 23:00
|sell stop
|1566
|1.00
|1.6214
|1.6229
|1.6189
|4320
|2009.09.20 23:22
|sell
|1566
|1.00
|1.6214
|1.6229
|1.6189
|4321
|2009.09.21 00:45
|s/l
|1566
|1.00
|1.6229
|1.6229
|1.6189
|-151.80
|79659.20
|4322
|2009.09.21 22:36
|expiration
|1565
|1.00
|1.6463
|1.6448
|1.6488
|4323
|2009.09.22 00:00
|buy stop
|1567
|1.00
|1.6274
|1.6259
|1.6299
|4324
|2009.09.22 00:00
|sell stop
|1568
|1.00
|1.6125
|1.6140
|1.6100
|4325
|2009.09.22 08:21
|buy
|1567
|1.00
|1.6274
|1.6259
|1.6299
|4326
|2009.09.22 08:36
|modify
|1567
|1.00
|1.6274
|1.6275
|1.6299
|4327
|2009.09.22 09:06
|s/l
|1567
|1.00
|1.6275
|1.6275
|1.6299
|10.00
|79669.20
|4328
|2009.09.22 23:36
|expiration
|1568
|1.00
|1.6125
|1.6140
|1.6100
|4329
|2009.09.23 00:00
|buy stop
|1569
|1.00
|1.6404
|1.6389
|1.6429
|4330
|2009.09.23 00:00
|sell stop
|1570
|1.00
|1.6197
|1.6212
|1.6172
|4331
|2009.09.23 01:30
|buy
|1569
|1.00
|1.6404
|1.6389
|1.6429
|4332
|2009.09.23 01:37
|s/l
|1569
|1.00
|1.6389
|1.6389
|1.6429
|-150.00
|79519.20
|4333
|2009.09.23 23:36
|expiration
|1570
|1.00
|1.6197
|1.6212
|1.6172
|4334
|2009.09.24 00:00
|buy stop
|1571
|1.00
|1.6474
|1.6459
|1.6499
|4335
|2009.09.24 00:00
|sell stop
|1572
|1.00
|1.6316
|1.6331
|1.6291
|4336
|2009.09.24 09:31
|sell
|1572
|1.00
|1.6316
|1.6331
|1.6291
|4337
|2009.09.24 09:34
|modify
|1572
|1.00
|1.6316
|1.6315
|1.6291
|4338
|2009.09.24 09:37
|t/p
|1572
|1.00
|1.6291
|1.6315
|1.6291
|250.00
|79769.20
|4339
|2009.09.24 23:36
|expiration
|1571
|1.00
|1.6474
|1.6459
|1.6499
|4340
|2009.09.25 00:00
|buy stop
|1573
|1.00
|1.6396
|1.6381
|1.6421
|4341
|2009.09.25 00:00
|sell stop
|1574
|1.00
|1.6012
|1.6027
|1.5987
|4342
|2009.09.25 01:37
|sell
|1574
|1.00
|1.6012
|1.6027
|1.5987
|4343
|2009.09.25 01:46
|modify
|1574
|1.00
|1.6012
|1.6011
|1.5987
|4344
|2009.09.25 01:48
|s/l
|1574
|1.00
|1.6011
|1.6011
|1.5987
|10.00
|79779.20
|4345
|2009.09.27 23:00
|expiration
|1573
|1.00
|1.6396
|1.6381
|1.6421
|4346
|2009.09.27 23:00
|buy stop
|1575
|1.00
|1.6072
|1.6057
|1.6097
|4347
|2009.09.27 23:00
|sell stop
|1576
|1.00
|1.5906
|1.5921
|1.5881
|4348
|2009.09.28 00:21
|sell
|1576
|1.00
|1.5906
|1.5921
|1.5881
|4349
|2009.09.28 00:22
|modify
|1576
|1.00
|1.5906
|1.5905
|1.5881
|4350
|2009.09.28 00:24
|t/p
|1576
|1.00
|1.5881
|1.5905
|1.5881
|250.00
|80029.20
|4351
|2009.09.28 22:36
|expiration
|1575
|1.00
|1.6072
|1.6057
|1.6097
|4352
|2009.09.29 00:00
|buy stop
|1577
|1.00
|1.5980
|1.5965
|1.6005
|4353
|2009.09.29 00:00
|sell stop
|1578
|1.00
|1.5760
|1.5775
|1.5735
|4354
|2009.09.29 12:39
|buy
|1577
|1.00
|1.5980
|1.5965
|1.6005
|4355
|2009.09.29 12:43
|s/l
|1577
|1.00
|1.5965
|1.5965
|1.6005
|-150.00
|79879.20
|4356
|2009.09.29 23:36
|expiration
|1578
|1.00
|1.5760
|1.5775
|1.5735
|4357
|2009.09.30 00:00
|buy stop
|1579
|1.00
|1.5998
|1.5983
|1.6023
|4358
|2009.09.30 00:00
|sell stop
|1580
|1.00
|1.5815
|1.5830
|1.5790
|4359
|2009.09.30 03:24
|buy
|1579
|1.00
|1.5998
|1.5983
|1.6023
|4360
|2009.09.30 04:00
|modify
|1579
|1.00
|1.5998
|1.5999
|1.6023
|4361
|2009.09.30 04:37
|t/p
|1579
|1.00
|1.6023
|1.5999
|1.6023
|250.00
|80129.20
|4362
|2009.09.30 23:36
|expiration
|1580
|1.00
|1.5815
|1.5830
|1.5790
|4363
|2009.10.01 00:00
|buy stop
|1581
|1.00
|1.6135
|1.6120
|1.6160
|4364
|2009.10.01 00:00
|sell stop
|1582
|1.00
|1.5936
|1.5951
|1.5911
|4365
|2009.10.01 06:37
|sell
|1582
|1.00
|1.5936
|1.5951
|1.5911
|4366
|2009.10.01 07:22
|s/l
|1582
|1.00
|1.5951
|1.5951
|1.5911
|-150.00
|79979.20
|4367
|2009.10.01 23:36
|expiration
|1581
|1.00
|1.6135
|1.6120
|1.6160
|4368
|2009.10.02 00:00
|buy stop
|1583
|1.00
|1.6033
|1.6018
|1.6058
|4369
|2009.10.02 00:00
|sell stop
|1584
|1.00
|1.5914
|1.5929
|1.5889
|4370
|2009.10.02 00:42
|sell
|1584
|1.00
|1.5914
|1.5929
|1.5889
|4371
|2009.10.02 01:48
|modify
|1584
|1.00
|1.5914
|1.5913
|1.5889
|4372
|2009.10.02 02:07
|t/p
|1584
|1.00
|1.5889
|1.5913
|1.5889
|250.00
|80229.20
|4373
|2009.10.04 23:00
|expiration
|1583
|1.00
|1.6033
|1.6018
|1.6058
|4374
|2009.10.04 23:00
|buy stop
|1585
|1.00
|1.5964
|1.5949
|1.5989
|4375
|2009.10.04 23:00
|sell stop
|1586
|1.00
|1.5811
|1.5826
|1.5786
|4376
|2009.10.05 02:08
|buy
|1585
|1.00
|1.5964
|1.5949
|1.5989
|4377
|2009.10.05 02:35
|modify
|1585
|1.00
|1.5964
|1.5965
|1.5989
|4378
|2009.10.05 03:06
|t/p
|1585
|1.00
|1.5989
|1.5965
|1.5989
|250.00
|80479.20
|4379
|2009.10.05 22:36
|expiration
|1586
|1.00
|1.5811
|1.5826
|1.5786
|4380
|2009.10.06 00:00
|buy stop
|1587
|1.00
|1.6033
|1.6018
|1.6058
|4381
|2009.10.06 00:00
|sell stop
|1588
|1.00
|1.5893
|1.5908
|1.5868
|4382
|2009.10.06 09:37
|buy
|1587
|1.00
|1.6033
|1.6018
|1.6058
|4383
|2009.10.06 10:08
|s/l
|1587
|1.00
|1.6018
|1.6018
|1.6058
|-150.00
|80329.20
|4384
|2009.10.06 13:08
|sell
|1588
|1.00
|1.5893
|1.5908
|1.5868
|4385
|2009.10.06 14:07
|s/l
|1588
|1.00
|1.5908
|1.5908
|1.5868
|-150.00
|80179.20
|4386
|2009.10.07 00:00
|buy stop
|1589
|1.00
|1.6055
|1.6040
|1.6080
|4387
|2009.10.07 00:00
|sell stop
|1590
|1.00
|1.5866
|1.5881
|1.5841
|4388
|2009.10.07 07:47
|sell
|1590
|1.00
|1.5866
|1.5881
|1.5841
|4389
|2009.10.07 08:11
|s/l
|1590
|1.00
|1.5881
|1.5881
|1.5841
|-150.00
|80029.20
|4390
|2009.10.07 23:36
|expiration
|1589
|1.00
|1.6055
|1.6040
|1.6080
|4391
|2009.10.08 00:00
|buy stop
|1591
|1.00
|1.5982
|1.5967
|1.6007
|4392
|2009.10.08 00:00
|sell stop
|1592
|1.00
|1.5849
|1.5864
|1.5824
|4393
|2009.10.08 02:37
|buy
|1591
|1.00
|1.5982
|1.5967
|1.6007
|4394
|2009.10.08 02:47
|modify
|1591
|1.00
|1.5982
|1.5983
|1.6007
|4395
|2009.10.08 02:59
|s/l
|1591
|1.00
|1.5983
|1.5983
|1.6007
|10.00
|80039.20
|4396
|2009.10.08 23:36
|expiration
|1592
|1.00
|1.5849
|1.5864
|1.5824
|4397
|2009.10.09 00:00
|buy stop
|1593
|1.00
|1.6128
|1.6113
|1.6153
|4398
|2009.10.09 00:00
|sell stop
|1594
|1.00
|1.5940
|1.5955
|1.5915
|4399
|2009.10.09 11:07
|sell
|1594
|1.00
|1.5940
|1.5955
|1.5915
|4400
|2009.10.09 11:25
|s/l
|1594
|1.00
|1.5955
|1.5955
|1.5915
|-150.00
|79889.20
|4401
|2009.10.11 23:00
|expiration
|1593
|1.00
|1.6128
|1.6113
|1.6153
|4402
|2009.10.11 23:00
|buy stop
|1595
|1.00
|1.6082
|1.6067
|1.6107
|4403
|2009.10.11 23:00
|sell stop
|1596
|1.00
|1.5816
|1.5831
|1.5791
|4404
|2009.10.12 02:23
|sell
|1596
|1.00
|1.5816
|1.5831
|1.5791
|4405
|2009.10.12 02:37
|s/l
|1596
|1.00
|1.5831
|1.5831
|1.5791
|-150.00
|79739.20
|4406
|2009.10.12 22:36
|expiration
|1595
|1.00
|1.6082
|1.6067
|1.6107
|4407
|2009.10.13 00:00
|buy stop
|1597
|1.00
|1.5892
|1.5877
|1.5917
|4408
|2009.10.13 00:00
|sell stop
|1598
|1.00
|1.5719
|1.5734
|1.5694
|4409
|2009.10.13 10:38
|sell
|1598
|1.00
|1.5719
|1.5734
|1.5694
|4410
|2009.10.13 10:42
|s/l
|1598
|1.00
|1.5734
|1.5734
|1.5694
|-150.00
|79589.20
|4411
|2009.10.13 17:42
|buy
|1597
|1.00
|1.5892
|1.5877
|1.5917
|4412
|2009.10.13 19:18
|modify
|1597
|1.00
|1.5892
|1.5893
|1.5917
|4413
|2009.10.13 19:31
|t/p
|1597
|1.00
|1.5917
|1.5893
|1.5917
|250.00
|79839.20
|4414
|2009.10.14 00:00
|buy stop
|1599
|1.00
|1.5949
|1.5934
|1.5974
|4415
|2009.10.14 00:00
|sell stop
|1600
|1.00
|1.5699
|1.5714
|1.5674
|4416
|2009.10.14 06:00
|buy
|1599
|1.00
|1.5949
|1.5934
|1.5974
|4417
|2009.10.14 06:39
|modify
|1599
|1.00
|1.5949
|1.5950
|1.5974
|4418
|2009.10.14 07:00
|s/l
|1599
|1.00
|1.5950
|1.5950
|1.5974
|10.00
|79849.20
|4419
|2009.10.14 23:36
|expiration
|1600
|1.00
|1.5699
|1.5714
|1.5674
|4420
|2009.10.15 00:00
|buy stop
|1601
|1.00
|1.6033
|1.6018
|1.6058
|4421
|2009.10.15 00:00
|sell stop
|1602
|1.00
|1.5893
|1.5908
|1.5868
|4422
|2009.10.15 02:51
|buy
|1601
|1.00
|1.6033
|1.6018
|1.6058
|4423
|2009.10.15 03:00
|modify
|1601
|1.00
|1.6033
|1.6034
|1.6058
|4424
|2009.10.15 04:28
|t/p
|1601
|1.00
|1.6058
|1.6034
|1.6058
|250.00
|80099.20
|4425
|2009.10.15 23:40
|expiration
|1602
|1.00
|1.5893
|1.5908
|1.5868
|4426
|2009.10.16 00:00
|buy stop
|1603
|1.00
|1.6307
|1.6292
|1.6332
|4427
|2009.10.16 00:00
|sell stop
|1604
|1.00
|1.5982
|1.5997
|1.5957
|4428
|2009.10.16 01:32
|buy
|1603
|1.00
|1.6307
|1.6292
|1.6332
|4429
|2009.10.16 01:35
|modify
|1603
|1.00
|1.6307
|1.6308
|1.6332
|4430
|2009.10.16 01:36
|t/p
|1603
|1.00
|1.6332
|1.6308
|1.6332
|250.00
|80349.20
|4431
|2009.10.18 23:01
|expiration
|1604
|1.00
|1.5982
|1.5997
|1.5957
|4432
|2009.10.18 23:01
|buy stop
|1605
|1.00
|1.6409
|1.6394
|1.6434
|4433
|2009.10.18 23:01
|sell stop
|1606
|1.00
|1.6242
|1.6257
|1.6217
|4434
|2009.10.19 09:31
|sell
|1606
|1.00
|1.6242
|1.6257
|1.6217
|4435
|2009.10.19 09:32
|s/l
|1606
|1.00
|1.6257
|1.6257
|1.6217
|-150.00
|80199.20
|4436
|2009.10.19 16:54
|buy
|1605
|1.00
|1.6409
|1.6394
|1.6434
|4437
|2009.10.19 16:59
|s/l
|1605
|1.00
|1.6394
|1.6394
|1.6434
|-150.00
|80049.20
|4438
|2009.10.20 00:00
|buy stop
|1607
|1.00
|1.6444
|1.6429
|1.6469
|4439
|2009.10.20 00:00
|sell stop
|1608
|1.00
|1.6231
|1.6246
|1.6206
|4440
|2009.10.20 08:09
|buy
|1607
|1.00
|1.6444
|1.6429
|1.6469
|4441
|2009.10.20 08:18
|s/l
|1607
|1.00
|1.6429
|1.6429
|1.6469
|-150.00
|79899.20
|4442
|2009.10.20 23:36
|expiration
|1608
|1.00
|1.6231
|1.6246
|1.6206
|4443
|2009.10.21 00:00
|buy stop
|1609
|1.00
|1.6496
|1.6481
|1.6521
|4444
|2009.10.21 00:00
|sell stop
|1610
|1.00
|1.6318
|1.6333
|1.6293
|4445
|2009.10.21 09:29
|buy
|1609
|1.00
|1.6496
|1.6481
|1.6521
|4446
|2009.10.21 09:31
|modify
|1609
|1.00
|1.6496
|1.6497
|1.6521
|4447
|2009.10.21 09:37
|s/l
|1609
|1.00
|1.6497
|1.6497
|1.6521
|10.00
|79909.20
|4448
|2009.10.21 23:36
|expiration
|1610
|1.00
|1.6318
|1.6333
|1.6293
|4449
|2009.10.22 00:00
|buy stop
|1611
|1.00
|1.6646
|1.6631
|1.6671
|4450
|2009.10.22 00:00
|sell stop
|1612
|1.00
|1.6337
|1.6352
|1.6312
|4451
|2009.10.22 23:37
|expiration
|1611
|1.00
|1.6646
|1.6631
|1.6671
|4452
|2009.10.22 23:37
|expiration
|1612
|1.00
|1.6337
|1.6352
|1.6312
|4453
|2009.10.23 00:00
|buy stop
|1613
|1.00
|1.6647
|1.6632
|1.6672
|4454
|2009.10.23 00:00
|sell stop
|1614
|1.00
|1.6478
|1.6493
|1.6453
|4455
|2009.10.23 02:03
|buy
|1613
|1.00
|1.6647
|1.6632
|1.6672
|4456
|2009.10.23 02:05
|modify
|1613
|1.00
|1.6647
|1.6648
|1.6672
|4457
|2009.10.23 02:10
|t/p
|1613
|1.00
|1.6672
|1.6648
|1.6672
|250.00
|80159.20
|4458
|2009.10.23 10:45
|sell
|1614
|1.00
|1.6478
|1.6493
|1.6453
|4459
|2009.10.23 10:45
|modify
|1614
|1.00
|1.6478
|1.6477
|1.6453
|4460
|2009.10.23 10:50
|t/p
|1614
|1.00
|1.6453
|1.6477
|1.6453
|250.00
|80409.20
|4461
|2009.10.25 23:00
|buy stop
|1615
|1.00
|1.6702
|1.6687
|1.6727
|4462
|2009.10.25 23:00
|sell stop
|1616
|1.00
|1.6288
|1.6303
|1.6263
|4463
|2009.10.26 00:39
|sell
|1616
|1.00
|1.6288
|1.6303
|1.6263
|4464
|2009.10.26 00:46
|modify
|1616
|1.00
|1.6288
|1.6287
|1.6263
|4465
|2009.10.26 01:06
|t/p
|1616
|1.00
|1.6263
|1.6287
|1.6263
|250.00
|80659.20
|4466
|2009.10.26 22:36
|expiration
|1615
|1.00
|1.6702
|1.6687
|1.6727
|4467
|2009.10.27 00:00
|buy stop
|1617
|1.00
|1.6404
|1.6389
|1.6429
|4468
|2009.10.27 00:00
|sell stop
|1618
|1.00
|1.6241
|1.6256
|1.6216
|4469
|2009.10.27 10:39
|buy
|1617
|1.00
|1.6404
|1.6389
|1.6429
|4470
|2009.10.27 10:46
|s/l
|1617
|1.00
|1.6389
|1.6389
|1.6429
|-150.00
|80509.20
|4471
|2009.10.27 23:36
|expiration
|1618
|1.00
|1.6241
|1.6256
|1.6216
|4472
|2009.10.28 00:00
|buy stop
|1619
|1.00
|1.6448
|1.6433
|1.6473
|4473
|2009.10.28 00:00
|sell stop
|1620
|1.00
|1.6275
|1.6290
|1.6250
|4474
|2009.10.28 18:15
|buy
|1619
|1.00
|1.6448
|1.6433
|1.6473
|4475
|2009.10.28 18:33
|s/l
|1619
|1.00
|1.6433
|1.6433
|1.6473
|-150.00
|80359.20
|4476
|2009.10.28 23:36
|expiration
|1620
|1.00
|1.6275
|1.6290
|1.6250
|4477
|2009.10.29 00:00
|buy stop
|1621
|1.00
|1.6472
|1.6457
|1.6497
|4478
|2009.10.29 00:00
|sell stop
|1622
|1.00
|1.6276
|1.6291
|1.6251
|4479
|2009.10.29 12:00
|buy
|1621
|1.00
|1.6472
|1.6457
|1.6497
|4480
|2009.10.29 12:17
|s/l
|1621
|1.00
|1.6457
|1.6457
|1.6497
|-150.00
|80209.20
|4481
|2009.10.29 23:36
|expiration
|1622
|1.00
|1.6276
|1.6291
|1.6251
|4482
|2009.10.30 00:00
|buy stop
|1623
|1.00
|1.6613
|1.6598
|1.6638
|4483
|2009.10.30 00:00
|sell stop
|1624
|1.00
|1.6329
|1.6344
|1.6304
|4484
|2009.11.01 23:00
|expiration
|1623
|1.00
|1.6613
|1.6598
|1.6638
|4485
|2009.11.01 23:00
|expiration
|1624
|1.00
|1.6329
|1.6344
|1.6304
|4486
|2009.11.01 23:00
|buy stop
|1625
|1.00
|1.6588
|1.6573
|1.6613
|4487
|2009.11.01 23:00
|sell stop
|1626
|1.00
|1.6398
|1.6413
|1.6373
|4488
|2009.11.01 23:02
|sell
|1626
|1.00
|1.6398
|1.6413
|1.6373
|4489
|2009.11.01 23:09
|modify
|1626
|1.00
|1.6398
|1.6397
|1.6373
|4490
|2009.11.01 23:22
|t/p
|1626
|1.00
|1.6373
|1.6397
|1.6373
|250.00
|80459.20
|4491
|2009.11.02 22:36
|expiration
|1625
|1.00
|1.6588
|1.6573
|1.6613
|4492
|2009.11.03 00:00
|buy stop
|1627
|1.00
|1.6487
|1.6472
|1.6512
|4493
|2009.11.03 00:00
|sell stop
|1628
|1.00
|1.6319
|1.6334
|1.6294
|4494
|2009.11.03 08:47
|sell
|1628
|1.00
|1.6319
|1.6334
|1.6294
|4495
|2009.11.03 08:49
|modify
|1628
|1.00
|1.6319
|1.6318
|1.6294
|4496
|2009.11.03 09:02
|s/l
|1628
|1.00
|1.6318
|1.6318
|1.6294
|10.00
|80469.20
|4497
|2009.11.03 23:36
|expiration
|1627
|1.00
|1.6487
|1.6472
|1.6512
|4498
|2009.11.04 00:00
|buy stop
|1629
|1.00
|1.6463
|1.6448
|1.6488
|4499
|2009.11.04 00:00
|sell stop
|1630
|1.00
|1.6252
|1.6267
|1.6227
|4500
|2009.11.04 07:55
|buy
|1629
|1.00
|1.6463
|1.6448
|1.6488
|4501
|2009.11.04 08:19
|modify
|1629
|1.00
|1.6463
|1.6464
|1.6488
|4502
|2009.11.04 08:53
|t/p
|1629
|1.00
|1.6488
|1.6464
|1.6488
|250.00
|80719.20
|4503
|2009.11.04 23:36
|expiration
|1630
|1.00
|1.6252
|1.6267
|1.6227
|4504
|2009.11.05 00:00
|buy stop
|1631
|1.00
|1.6606
|1.6591
|1.6631
|4505
|2009.11.05 00:00
|sell stop
|1632
|1.00
|1.6391
|1.6406
|1.6366
|4506
|2009.11.05 13:13
|buy
|1631
|1.00
|1.6606
|1.6591
|1.6631
|4507
|2009.11.05 13:14
|s/l
|1631
|1.00
|1.6591
|1.6591
|1.6631
|-150.00
|80569.20
|4508
|2009.11.05 23:36
|expiration
|1632
|1.00
|1.6391
|1.6406
|1.6366
|4509
|2009.11.06 00:00
|buy stop
|1633
|1.00
|1.6645
|1.6630
|1.6670
|4510
|2009.11.06 00:00
|sell stop
|1634
|1.00
|1.6457
|1.6472
|1.6432
|4511
|2009.11.08 23:00
|expiration
|1633
|1.00
|1.6645
|1.6630
|1.6670
|4512
|2009.11.08 23:00
|expiration
|1634
|1.00
|1.6457
|1.6472
|1.6432
|4513
|2009.11.08 23:00
|buy stop
|1635
|1.00
|1.6674
|1.6659
|1.6699
|4514
|2009.11.08 23:00
|sell stop
|1636
|1.00
|1.6509
|1.6524
|1.6484
|4515
|2009.11.09 01:55
|buy
|1635
|1.00
|1.6674
|1.6659
|1.6699
|4516
|2009.11.09 02:32
|s/l
|1635
|1.00
|1.6659
|1.6659
|1.6699
|-150.00
|80419.20
|4517
|2009.11.09 22:36
|expiration
|1636
|1.00
|1.6509
|1.6524
|1.6484