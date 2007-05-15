Strategy Tester Report
BarHiLo_2
Activtrades-Demo (Build 225)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
PeriodeTäglich (D1) 2007.01.02 00:00 - 2009.11.09 00:00 (2007.01.01 - 2009.11.10)
ModellJedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
Balken im Test1849Ticks modelliert11912517Modellierungsqualität30.49%
Fehler in Charts-Anpassung0
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit70419.20Brutto Profit105372.80Brutto Loss-34953.60
Profit Faktor3.01Erwartetes Ergebnis95.29
Drawdown absolut40.00Maximaler Drawdown1530.00 (1.89%)Relative Drawdown6.02% (870.00)
Trades gesamt739Short Positionen (gewonnen %)364 (68.96%)Long Positionen (gewonnen %)375 (68.00%)
Profit Trades (% gesamt)506 (68.47%)Loss Trades (% gesamtl)233 (31.53%)
GrössterProfit Trade250.00Loss Trade-151.80
DurchschnittProfit Trade208.25Loss Trade-150.02
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)13 (3010.00)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)9 (-1350.00)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)3010.00 (13)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-1350.00 (9)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne3aufeinanderfolgende Verluste2
Graph
Nr.ZeitTypAuftragVolumenPreisS / LT / PGewinnBilanz
12007.01.02 00:00buy stop11.001.96791.96641.9704
22007.01.02 00:00sell stop21.001.95561.95711.9531
32007.01.02 11:02buy11.001.96791.96641.9704
42007.01.02 11:38modify11.001.96791.96801.9704
52007.01.02 14:35t/p11.001.97041.96801.9704250.0010250.00
62007.01.03 00:00expiration21.001.95561.95711.9531
72007.01.03 00:00buy stop31.001.97511.97361.9776
82007.01.03 00:00sell stop41.001.95771.95921.9552
92007.01.03 05:41buy31.001.97511.97361.9776
102007.01.03 06:14s/l31.001.97361.97361.9776-150.0010100.00
112007.01.03 14:22sell41.001.95771.95921.9552
122007.01.03 14:38modify41.001.95771.95761.9552
132007.01.03 14:46t/p41.001.95521.95761.9552250.0010350.00
142007.01.04 00:00buy stop51.001.97601.97451.9785
152007.01.04 00:00sell stop61.001.94701.94851.9445
162007.01.04 10:52sell61.001.94701.94851.9445
172007.01.04 11:36modify61.001.94701.94691.9445
182007.01.04 14:25t/p61.001.94451.94691.9445250.0010600.00
192007.01.05 00:00expiration51.001.97601.97451.9785
202007.01.05 00:00buy stop71.001.95391.95241.9564
212007.01.05 00:00sell stop81.001.93861.94011.9361
222007.01.05 07:34sell81.001.93861.94011.9361
232007.01.05 10:40modify81.001.93861.93851.9361
242007.01.05 10:58t/p81.001.93611.93851.9361250.0010850.00
252007.01.08 00:00expiration71.001.95391.95241.9564
262007.01.08 00:00buy stop91.001.94511.94361.9476
272007.01.08 00:00sell stop101.001.92531.92681.9228
282007.01.09 00:00expiration91.001.94511.94361.9476
292007.01.09 00:00expiration101.001.92531.92681.9228
302007.01.09 00:00buy stop111.001.94131.93981.9438
312007.01.09 00:00sell stop121.001.92501.92651.9225
322007.01.09 07:37buy111.001.94131.93981.9438
332007.01.09 11:25modify111.001.94131.94141.9438
342007.01.09 14:42t/p111.001.94381.94141.9438250.0011100.00
352007.01.10 00:00expiration121.001.92501.92651.9225
362007.01.10 00:00buy stop131.001.94641.94491.9489
372007.01.10 00:00sell stop141.001.93701.93851.9345
382007.01.10 10:55sell141.001.93701.93851.9345
392007.01.10 11:45modify141.001.93701.93691.9345
402007.01.10 14:41t/p141.001.93451.93691.9345250.0011350.00
412007.01.11 00:00expiration131.001.94641.94491.9489
422007.01.11 00:00buy stop151.001.94311.94161.9456
432007.01.11 00:00sell stop161.001.93021.93171.9277
442007.01.11 10:40buy151.001.94311.94161.9456
452007.01.11 11:05modify151.001.94311.94321.9456
462007.01.11 11:18t/p151.001.94561.94321.9456250.0011600.00
472007.01.12 00:00expiration161.001.93021.93171.9277
482007.01.12 00:00buy stop171.001.95461.95311.9571
492007.01.12 00:00sell stop181.001.93081.93231.9283
502007.01.12 11:26buy171.001.95461.95311.9571
512007.01.12 14:34modify171.001.95461.95471.9571
522007.01.12 14:50t/p171.001.95711.95471.9571250.0011850.00
532007.01.15 00:00expiration181.001.93081.93231.9283
542007.01.15 00:00buy stop191.001.96161.96011.9641
552007.01.15 00:00sell stop201.001.94151.94301.9390
562007.01.15 07:46buy191.001.96161.96011.9641
572007.01.15 11:19modify191.001.96161.96171.9641
582007.01.15 14:28t/p191.001.96411.96171.9641250.0012100.00
592007.01.16 00:00expiration201.001.94151.94301.9390
602007.01.16 00:00buy stop211.001.96771.96621.9702
612007.01.16 00:00sell stop221.001.95591.95741.9534
622007.01.16 01:08buy211.001.96771.96621.9702
632007.01.16 01:44modify211.001.96771.96781.9702
642007.01.16 05:25t/p211.001.97021.96781.9702250.0012350.00
652007.01.17 00:00expiration221.001.95591.95741.9534
662007.01.17 00:00buy stop231.001.97161.97011.9741
672007.01.17 00:00sell stop241.001.95801.95951.9555
682007.01.17 15:16buy231.001.97161.97011.9741
692007.01.17 20:38s/l231.001.97011.97011.9741-150.0012200.00
702007.01.18 00:00expiration241.001.95801.95951.9555
712007.01.18 00:00buy stop251.001.97361.97211.9761
722007.01.18 00:00sell stop261.001.95891.96041.9564
732007.01.18 11:38buy251.001.97361.97211.9761
742007.01.18 14:53modify251.001.97361.97371.9761
752007.01.18 15:15t/p251.001.97611.97371.9761250.0012450.00
762007.01.19 00:00expiration261.001.95891.96041.9564
772007.01.19 00:00buy stop271.001.97871.97721.9812
782007.01.19 00:00sell stop281.001.96251.96401.9600
792007.01.22 00:00expiration271.001.97871.97721.9812
802007.01.22 00:00expiration281.001.96251.96401.9600
812007.01.22 00:00buy stop291.001.97821.97671.9807
822007.01.22 00:00sell stop301.001.96841.96991.9659
832007.01.22 15:23buy291.001.97821.97671.9807
842007.01.22 21:12s/l291.001.97671.97671.9807-150.0012300.00
852007.01.23 00:00expiration301.001.96841.96991.9659
862007.01.23 00:00buy stop311.001.97961.97811.9821
872007.01.23 00:00sell stop321.001.97051.97201.9680
882007.01.23 07:10buy311.001.97961.97811.9821
892007.01.23 07:39modify311.001.97961.97971.9821
902007.01.23 07:55t/p311.001.98211.97971.9821250.0012550.00
912007.01.24 00:00expiration321.001.97051.97201.9680
922007.01.24 00:00buy stop331.001.99231.99081.9948
932007.01.24 00:00sell stop341.001.97381.97531.9713
942007.01.24 11:03sell341.001.97381.97531.9713
952007.01.24 11:31modify341.001.97381.97371.9713
962007.01.24 14:22t/p341.001.97131.97371.9713250.0012800.00
972007.01.25 00:00expiration331.001.99231.99081.9948
982007.01.25 00:00buy stop351.001.98401.98251.9865
992007.01.25 00:00sell stop361.001.96341.96491.9609
1002007.01.25 15:31sell361.001.96341.96491.9609
1012007.01.25 20:47s/l361.001.96491.96491.9609-150.0012650.00
1022007.01.26 00:00expiration351.001.98401.98251.9865
1032007.01.26 00:00buy stop371.001.97431.97281.9768
1042007.01.26 00:00sell stop381.001.96131.96281.9588
1052007.01.26 11:23sell381.001.96131.96281.9588
1062007.01.26 14:35modify381.001.96131.96121.9588
1072007.01.26 14:56t/p381.001.95881.96121.9588250.0012900.00
1082007.01.29 00:00expiration371.001.97431.97281.9768
1092007.01.29 00:00buy stop391.001.96891.96741.9714
1102007.01.29 00:00sell stop401.001.95481.95631.9523
1112007.01.29 15:48sell401.001.95481.95631.9523
1122007.01.29 20:38s/l401.001.95631.95631.9523-150.0012750.00
1132007.01.30 00:00expiration391.001.96891.96741.9714
1142007.01.30 00:00buy stop411.001.96201.96051.9645
1152007.01.30 00:00sell stop421.001.95371.95521.9512
1162007.01.30 06:43buy411.001.96201.96051.9645
1172007.01.30 07:29modify411.001.96201.96211.9645
1182007.01.30 10:32t/p411.001.96451.96211.9645250.0013000.00
1192007.01.31 00:00expiration421.001.95371.95521.9512
1202007.01.31 00:00buy stop431.001.97051.96901.9730
1212007.01.31 00:00sell stop441.001.95891.96041.9564
1222007.01.31 00:28sell441.001.95891.96041.9564
1232007.01.31 00:43modify441.001.95891.95881.9564
1242007.01.31 00:52t/p441.001.95641.95881.9564250.0013250.00
1252007.02.01 00:00expiration431.001.97051.96901.9730
1262007.02.01 00:00buy stop451.001.96781.96631.9703
1272007.02.01 00:00sell stop461.001.94701.94851.9445
1282007.02.01 10:29buy451.001.96781.96631.9703
1292007.02.01 11:16modify451.001.96781.96791.9703
1302007.02.01 11:43t/p451.001.97031.96791.9703250.0013500.00
1312007.02.02 00:00expiration461.001.94701.94851.9445
1322007.02.02 00:00buy stop471.001.97471.97321.9772
1332007.02.02 00:00sell stop481.001.96101.96251.9585
1342007.02.02 05:41buy471.001.97471.97321.9772
1352007.02.02 06:38s/l471.001.97321.97321.9772-150.0013350.00
1362007.02.05 00:00expiration481.001.96101.96251.9585
1372007.02.05 00:00buy stop491.001.97561.97411.9781
1382007.02.05 00:00sell stop501.001.96251.96401.9600
1392007.02.05 07:39sell501.001.96251.96401.9600
1402007.02.05 10:58modify501.001.96251.96241.9600
1412007.02.05 11:19t/p501.001.96001.96241.9600250.0013600.00
1422007.02.06 00:00expiration491.001.97561.97411.9781
1432007.02.06 00:00buy stop511.001.96771.96621.9702
1442007.02.06 00:00sell stop521.001.95251.95401.9500
1452007.02.06 11:28buy511.001.96771.96621.9702
1462007.02.06 14:45modify511.001.96771.96781.9702
1472007.02.06 15:09t/p511.001.97021.96781.9702250.0013850.00
1482007.02.07 00:00expiration521.001.95251.95401.9500
1492007.02.07 00:00buy stop531.001.97301.97151.9755
1502007.02.07 00:00sell stop541.001.95781.95931.9553
1512007.02.07 01:47buy531.001.97301.97151.9755
1522007.02.07 07:22s/l531.001.97151.97151.9755-150.0013700.00
1532007.02.08 00:00expiration541.001.95781.95931.9553
1542007.02.08 00:00buy stop551.001.97421.97271.9767
1552007.02.08 00:00sell stop561.001.96621.96771.9637
1562007.02.08 07:52sell561.001.96621.96771.9637
1572007.02.08 09:38s/l561.001.96771.96771.9637-150.0013550.00
1582007.02.09 00:00expiration551.001.97421.97271.9767
1592007.02.09 00:00buy stop571.001.97371.97221.9762
1602007.02.09 00:00sell stop581.001.95311.95461.9506
1612007.02.09 11:05sell581.001.95311.95461.9506
1622007.02.09 11:45modify581.001.95311.95301.9506
1632007.02.09 14:32t/p581.001.95061.95301.9506250.0013800.00
1642007.02.12 00:00expiration571.001.97371.97221.9762
1652007.02.12 00:00buy stop591.001.96101.95951.9635
1662007.02.12 00:00sell stop601.001.94471.94621.9422
1672007.02.12 15:34sell601.001.94471.94621.9422
1682007.02.12 17:46s/l601.001.94621.94621.9422-150.0013650.00
1692007.02.13 00:00expiration591.001.96101.95951.9635
1702007.02.13 00:00buy stop611.001.95761.95611.9601
1712007.02.13 00:00sell stop621.001.94271.94421.9402
1722007.02.13 01:11sell621.001.94271.94421.9402
1732007.02.13 05:01modify621.001.94271.94261.9402
1742007.02.13 06:44s/l621.001.94261.94261.940210.0013660.00
1752007.02.14 00:00expiration611.001.95761.95611.9601
1762007.02.14 00:00buy stop631.001.95321.95171.9557
1772007.02.14 00:00sell stop641.001.93901.94051.9365
1782007.02.14 07:44buy631.001.95321.95171.9557
1792007.02.14 10:44modify631.001.95321.95331.9557
1802007.02.14 11:02t/p631.001.95571.95331.9557250.0013910.00
1812007.02.15 00:00expiration641.001.93901.94051.9365
1822007.02.15 00:00buy stop651.001.96491.96341.9674
1832007.02.15 00:00sell stop661.001.94431.94581.9418
1842007.02.15 00:51buy651.001.96491.96341.9674
1852007.02.15 05:01modify651.001.96491.96501.9674
1862007.02.15 05:32t/p651.001.96741.96501.9674250.0014160.00
1872007.02.16 00:00expiration661.001.94431.94581.9418
1882007.02.16 00:00buy stop671.001.96881.96731.9713
1892007.02.16 00:00sell stop681.001.94941.95091.9469
1902007.02.16 11:31sell681.001.94941.95091.9469
1912007.02.16 15:01modify681.001.94941.94931.9469
1922007.02.16 15:32t/p681.001.94691.94931.9469250.0014410.00
1932007.02.19 00:00expiration671.001.96881.96731.9713
1942007.02.19 00:00buy stop691.001.95561.95411.9581
1952007.02.19 00:00sell stop701.001.94511.94661.9426
1962007.02.19 05:18buy691.001.95561.95411.9581
1972007.02.19 06:44s/l691.001.95411.95411.9581-150.0014260.00
1982007.02.19 15:13sell701.001.94511.94661.9426
1992007.02.19 15:47modify701.001.94511.94501.9426
2002007.02.19 17:23s/l701.001.94501.94501.942610.0014270.00
2012007.02.20 00:00buy stop711.001.95701.95551.9595
2022007.02.20 00:00sell stop721.001.94191.94341.9394
2032007.02.20 15:29buy711.001.95701.95551.9595
2042007.02.20 20:44s/l711.001.95551.95551.9595-150.0014120.00
2052007.02.21 00:00expiration721.001.94191.94341.9394
2062007.02.21 00:00buy stop731.001.95851.95701.9610
2072007.02.21 00:00sell stop741.001.94671.94821.9442
2082007.02.21 04:59buy731.001.95851.95701.9610
2092007.02.21 06:56s/l731.001.95701.95701.9610-150.0013970.00
2102007.02.22 00:00expiration741.001.94671.94821.9442
2112007.02.22 00:00buy stop751.001.96001.95851.9625
2122007.02.22 00:00sell stop761.001.94761.94911.9451
2132007.02.22 01:48sell761.001.94761.94911.9451
2142007.02.22 06:48s/l761.001.94911.94911.9451-150.0013820.00
2152007.02.22 15:46buy751.001.96001.95851.9625
2162007.02.22 17:04s/l751.001.95851.95851.9625-150.0013670.00
2172007.02.23 00:00buy stop771.001.96101.95951.9635
2182007.02.23 00:00sell stop781.001.94501.94651.9425
2192007.02.23 11:12buy771.001.96101.95951.9635
2202007.02.23 14:37modify771.001.96101.96111.9635
2212007.02.23 15:01t/p771.001.96351.96111.9635250.0013920.00
2222007.02.26 00:00expiration781.001.94501.94651.9425
2232007.02.26 00:00buy stop791.001.96641.96491.9689
2242007.02.26 00:00sell stop801.001.95251.95401.9500
2252007.02.27 00:00expiration791.001.96641.96491.9689
2262007.02.27 00:00expiration801.001.95251.95401.9500
2272007.02.27 00:00buy stop811.001.96691.96541.9694
2282007.02.27 00:00sell stop821.001.95961.96111.9571
2292007.02.27 05:04sell821.001.95961.96111.9571
2302007.02.27 06:46s/l821.001.96111.96111.9571-150.0013770.00
2312007.02.27 15:21buy811.001.96691.96541.9694
2322007.02.27 20:48s/l811.001.96541.96541.9694-150.0013620.00
2332007.02.28 00:00buy stop831.001.96821.96671.9707
2342007.02.28 00:00sell stop841.001.95811.95961.9556
2352007.02.28 11:09sell841.001.95811.95961.9556
2362007.02.28 11:55modify841.001.95811.95801.9556
2372007.02.28 14:40t/p841.001.95561.95801.9556250.0013870.00
2382007.03.01 00:00expiration831.001.96821.96671.9707
2392007.03.01 00:00buy stop851.001.96541.96391.9679
2402007.03.01 00:00sell stop861.001.95061.95211.9481
2412007.03.01 05:45buy851.001.96541.96391.9679
2422007.03.01 06:34s/l851.001.96391.96391.9679-150.0013720.00
2432007.03.02 00:00expiration861.001.95061.95211.9481
2442007.03.02 00:00buy stop871.001.96611.96461.9686
2452007.03.02 00:00sell stop881.001.95431.95581.9518
2462007.03.02 01:24sell881.001.95431.95581.9518
2472007.03.02 02:07modify881.001.95431.95421.9518
2482007.03.02 06:00t/p881.001.95181.95421.9518250.0013970.00
2492007.03.05 00:00expiration871.001.96611.96461.9686
2502007.03.05 00:00buy stop891.001.95891.95741.9614
2512007.03.05 00:00sell stop901.001.94011.94161.9376
2522007.03.05 03:44sell901.001.94011.94161.9376
2532007.03.05 04:32s/l901.001.94161.94161.9376-150.0013820.00
2542007.03.06 00:00expiration891.001.95891.95741.9614
2552007.03.06 00:00buy stop911.001.94571.94421.9482
2562007.03.06 00:00sell stop921.001.91741.91891.9149
2572007.03.07 00:00expiration911.001.94571.94421.9482
2582007.03.07 00:00expiration921.001.91741.91891.9149
2592007.03.07 00:00buy stop931.001.93551.93401.9380
2602007.03.07 00:00sell stop941.001.91751.91901.9150
2612007.03.07 04:58buy931.001.93551.93401.9380
2622007.03.07 07:01s/l931.001.93401.93401.9380-150.0013670.00
2632007.03.08 00:00expiration941.001.91751.91901.9150
2642007.03.08 00:00buy stop951.001.93701.93551.9395
2652007.03.08 00:00sell stop961.001.92501.92651.9225
2662007.03.09 00:00expiration951.001.93701.93551.9395
2672007.03.09 00:00expiration961.001.92501.92651.9225
2682007.03.09 00:00buy stop971.001.93621.93471.9387
2692007.03.09 00:00sell stop981.001.92611.92761.9236
2702007.03.12 00:00expiration971.001.93621.93471.9387
2712007.03.12 00:00expiration981.001.92611.92761.9236
2722007.03.12 00:00buy stop991.001.93591.93441.9384
2732007.03.12 00:00sell stop1001.001.92561.92711.9231
2742007.03.12 00:15buy991.001.93591.93441.9384
2752007.03.12 00:45modify991.001.93591.93601.9384
2762007.03.12 01:03t/p991.001.93841.93601.9384250.0013920.00
2772007.03.12 15:49sell1001.001.92561.92711.9231
2782007.03.12 17:01s/l1001.001.92711.92711.9231-150.0013770.00
2792007.03.13 00:00buy stop1011.001.94431.94281.9468
2802007.03.13 00:00sell stop1021.001.92401.92551.9215
2812007.03.14 00:00expiration1011.001.94431.94281.9468
2822007.03.14 00:00expiration1021.001.92401.92551.9215
2832007.03.14 00:00buy stop1031.001.93631.93481.9388
2842007.03.14 00:00sell stop1041.001.92601.92751.9235
2852007.03.14 00:43sell1041.001.92601.92751.9235
2862007.03.14 01:20modify1041.001.92601.92591.9235
2872007.03.14 01:41t/p1041.001.92351.92591.9235250.0014020.00
2882007.03.14 15:28buy1031.001.93631.93481.9388
2892007.03.14 17:30s/l1031.001.93481.93481.9388-150.0013870.00
2902007.03.15 00:00buy stop1051.001.93821.93671.9407
2912007.03.15 00:00sell stop1061.001.92021.92171.9177
2922007.03.15 15:04buy1051.001.93821.93671.9407
2932007.03.15 21:21s/l1051.001.93671.93671.9407-150.0013720.00
2942007.03.16 00:00expiration1061.001.92021.92171.9177
2952007.03.16 00:00buy stop1071.001.94021.93871.9427
2962007.03.16 00:00sell stop1081.001.92961.93111.9271
2972007.03.16 07:12buy1071.001.94021.93871.9427
2982007.03.16 07:44modify1071.001.94021.94031.9427
2992007.03.16 10:35t/p1071.001.94271.94031.9427250.0013970.00
3002007.03.19 00:00expiration1081.001.92961.93111.9271
3012007.03.19 00:00buy stop1091.001.95141.94991.9539
3022007.03.19 00:00sell stop1101.001.93471.93621.9322
3032007.03.20 00:00expiration1091.001.95141.94991.9539
3042007.03.20 00:00expiration1101.001.93471.93621.9322
3052007.03.20 00:00buy stop1111.001.94821.94671.9507
3062007.03.20 00:00sell stop1121.001.93841.93991.9359
3072007.03.20 07:02buy1111.001.94821.94671.9507
3082007.03.20 07:26modify1111.001.94821.94831.9507
3092007.03.20 07:38t/p1111.001.95071.94831.9507250.0014220.00
3102007.03.21 00:00expiration1121.001.93841.93991.9359
3112007.03.21 00:00buy stop1131.001.96321.96171.9657
3122007.03.21 00:00sell stop1141.001.94191.94341.9394
3132007.03.21 10:56buy1131.001.96321.96171.9657
3142007.03.21 11:41modify1131.001.96321.96331.9657
3152007.03.21 14:35t/p1131.001.96571.96331.9657250.0014470.00
3162007.03.22 00:00expiration1141.001.94191.94341.9394
3172007.03.22 00:00buy stop1151.001.97011.96861.9726
3182007.03.22 00:00sell stop1161.001.95441.95591.9519
3192007.03.22 00:58buy1151.001.97011.96861.9726
3202007.03.22 05:06modify1151.001.97011.97021.9726
3212007.03.22 06:59s/l1151.001.97021.97021.972610.0014480.00
3222007.03.23 00:00expiration1161.001.95441.95591.9519
3232007.03.23 00:00buy stop1171.001.97341.97191.9759
3242007.03.23 00:00sell stop1181.001.96011.96161.9576
3252007.03.23 15:15sell1181.001.96011.96161.9576
3262007.03.23 21:07s/l1181.001.96161.96161.9576-150.0014330.00
3272007.03.26 00:00expiration1171.001.97341.97191.9759
3282007.03.26 00:00buy stop1191.001.97001.96851.9725
3292007.03.26 00:00sell stop1201.001.95761.95911.9551
3302007.03.26 05:25sell1201.001.95761.95911.9551
3312007.03.26 06:28s/l1201.001.95911.95911.9551-150.0014180.00
3322007.03.26 15:04buy1191.001.97001.96851.9725
3332007.03.26 15:42modify1191.001.97001.97011.9725
3342007.03.26 17:16s/l1191.001.97011.97011.972510.0014190.00
3352007.03.27 00:00buy stop1211.001.97301.97151.9755
3362007.03.27 00:00sell stop1221.001.95601.95751.9535
3372007.03.28 00:00expiration1211.001.97301.97151.9755
3382007.03.28 00:00expiration1221.001.95601.95751.9535
3392007.03.28 00:00buy stop1231.001.97111.96961.9736
3402007.03.28 00:00sell stop1241.001.96091.96241.9584
3412007.03.28 15:15sell1241.001.96091.96241.9584
3422007.03.28 21:14s/l1241.001.96241.96241.9584-150.0014040.00
3432007.03.29 00:00expiration1231.001.97111.96961.9736
3442007.03.29 00:00buy stop1251.001.96911.96761.9716
3452007.03.29 00:00sell stop1261.001.95871.96021.9562
3462007.03.30 00:00expiration1251.001.96911.96761.9716
3472007.03.30 00:00expiration1261.001.95871.96021.9562
3482007.03.30 00:00buy stop1271.001.96681.96531.9693
3492007.03.30 00:00sell stop1281.001.96031.96181.9578
3502007.03.30 00:38sell1281.001.96031.96181.9578
3512007.03.30 01:08modify1281.001.96031.96021.9578
3522007.03.30 01:24t/p1281.001.95781.96021.9578250.0014290.00
3532007.03.30 11:42buy1271.001.96681.96531.9693
3542007.03.30 13:44s/l1271.001.96531.96531.9693-150.0014140.00
3552007.04.02 00:00buy stop1291.001.97261.97111.9751
3562007.04.02 00:00sell stop1301.001.95341.95491.9509
3572007.04.02 07:48buy1291.001.97261.97111.9751
3582007.04.02 11:01modify1291.001.97261.97271.9751
3592007.04.02 11:24t/p1291.001.97511.97271.9751250.0014390.00
3602007.04.03 00:00expiration1301.001.95341.95491.9509
3612007.04.03 00:00buy stop1311.001.98111.97961.9836
3622007.04.03 00:00sell stop1321.001.96521.96671.9627
3632007.04.03 01:34buy1311.001.98111.97961.9836
3642007.04.03 07:25s/l1311.001.97961.97961.9836-150.0014240.00
3652007.04.04 00:00expiration1321.001.96521.96671.9627
3662007.04.04 00:00buy stop1331.001.98331.98181.9858
3672007.04.04 00:00sell stop1341.001.97181.97331.9693
3682007.04.04 05:23sell1341.001.97181.97331.9693
3692007.04.04 06:59s/l1341.001.97331.97331.9693-150.0014090.00
3702007.04.05 00:00expiration1331.001.98331.98181.9858
3712007.04.05 00:00buy stop1351.001.97831.97681.9808
3722007.04.05 00:00sell stop1361.001.97061.97211.9681
3732007.04.05 11:48sell1361.001.97061.97211.9681
3742007.04.05 15:04modify1361.001.97061.97051.9681
3752007.04.05 15:27t/p1361.001.96811.97051.9681250.0014340.00
3762007.04.06 00:00expiration1351.001.97831.97681.9808
3772007.04.06 00:00buy stop1371.001.97791.97641.9804
3782007.04.06 00:00sell stop1381.001.96571.96721.9632
3792007.04.06 14:52sell1381.001.96571.96721.9632
3802007.04.06 15:47modify1381.001.96571.96561.9632
3812007.04.06 20:41s/l1381.001.96561.96561.963210.0014350.00
3822007.04.09 00:00expiration1371.001.97791.97641.9804
3832007.04.09 00:00buy stop1391.001.97321.97171.9757
3842007.04.09 00:00sell stop1401.001.96261.96411.9601
3852007.04.09 10:54sell1401.001.96261.96411.9601
3862007.04.09 14:49modify1401.001.96261.96251.9601
3872007.04.09 15:25t/p1401.001.96011.96251.9601250.0014600.00
3882007.04.10 00:00expiration1391.001.97321.97171.9757
3892007.04.10 00:00buy stop1411.001.96651.96501.9690
3902007.04.10 00:00sell stop1421.001.95811.95961.9556
3912007.04.10 07:30buy1411.001.96651.96501.9690
3922007.04.10 10:37modify1411.001.96651.96661.9690
3932007.04.10 11:00t/p1411.001.96901.96661.9690250.0014850.00
3942007.04.11 00:00expiration1421.001.95811.95961.9556
3952007.04.11 00:00buy stop1431.001.97611.97461.9786
3962007.04.11 00:00sell stop1441.001.96021.96171.9577
3972007.04.11 07:52buy1431.001.97611.97461.9786
3982007.04.11 11:17modify1431.001.97611.97621.9786
3992007.04.11 11:45t/p1431.001.97861.97621.9786250.0015100.00
4002007.04.12 00:00expiration1441.001.96021.96171.9577
4012007.04.12 00:00buy stop1451.001.98271.98121.9852
4022007.04.12 00:00sell stop1461.001.96991.97141.9674
4032007.04.13 00:00expiration1451.001.98271.98121.9852
4042007.04.13 00:00expiration1461.001.96991.97141.9674
4052007.04.13 00:00buy stop1471.001.98231.98081.9848
4062007.04.13 00:00sell stop1481.001.97141.97291.9689
4072007.04.13 07:28buy1471.001.98231.98081.9848
4082007.04.13 10:50modify1471.001.98231.98241.9848
4092007.04.13 11:19t/p1471.001.98481.98241.9848250.0015350.00
4102007.04.16 00:00expiration1481.001.97141.97291.9689
4112007.04.16 00:00buy stop1491.001.98971.98821.9922
4122007.04.16 00:00sell stop1501.001.97711.97861.9746
4132007.04.16 07:49buy1491.001.98971.98821.9922
4142007.04.16 11:30modify1491.001.98971.98981.9922
4152007.04.16 14:42t/p1491.001.99221.98981.9922250.0015600.00
4162007.04.17 00:00expiration1501.001.97711.97861.9746
4172007.04.17 00:00buy stop1511.001.99491.99341.9974
4182007.04.17 00:00sell stop1521.001.98511.98661.9826
4192007.04.17 07:20buy1511.001.99491.99341.9974
4202007.04.17 07:42modify1511.001.99491.99501.9974
4212007.04.17 10:29t/p1511.001.99741.99501.9974250.0015850.00
4222007.04.18 00:00expiration1521.001.98511.98661.9826
4232007.04.18 00:00buy stop1531.002.00892.00742.0114
4242007.04.18 00:00sell stop1541.001.98711.98861.9846
4252007.04.18 11:17buy1531.002.00892.00742.0114
4262007.04.18 14:38modify1531.002.00892.00902.0114
4272007.04.18 15:05t/p1531.002.01142.00902.0114250.0016100.00
4282007.04.19 00:00expiration1541.001.98711.98861.9846
4292007.04.19 00:00buy stop1551.002.01422.01272.0167
4302007.04.19 00:00sell stop1561.002.00032.00181.9978
4312007.04.19 15:03sell1561.002.00032.00181.9978
4322007.04.19 15:42modify1561.002.00032.00021.9978
4332007.04.19 17:29s/l1561.002.00022.00021.997810.0016110.00
4342007.04.20 00:00expiration1551.002.01422.01272.0167
4352007.04.20 00:00buy stop1571.002.01042.00892.0129
4362007.04.20 00:00sell stop1581.001.99721.99871.9947
4372007.04.23 00:00expiration1571.002.01042.00892.0129
4382007.04.23 00:00expiration1581.001.99721.99871.9947
4392007.04.23 00:00buy stop1591.002.00782.00632.0103
4402007.04.23 00:00sell stop1601.001.99791.99941.9954
4412007.04.23 15:25sell1601.001.99791.99941.9954
4422007.04.23 20:56s/l1601.001.99941.99941.9954-150.0015960.00
4432007.04.24 00:00expiration1591.002.00782.00632.0103
4442007.04.24 00:00buy stop1611.002.00672.00522.0092
4452007.04.24 00:00sell stop1621.001.99601.99751.9935
4462007.04.24 04:59sell1621.001.99601.99751.9935
4472007.04.24 06:49s/l1621.001.99751.99751.9935-150.0015810.00
4482007.04.25 00:00expiration1611.002.00672.00522.0092
4492007.04.25 00:00buy stop1631.002.00542.00392.0079
4502007.04.25 00:00sell stop1641.001.99431.99581.9918
4512007.04.25 14:56buy1631.002.00542.00392.0079
4522007.04.25 21:57s/l1631.002.00392.00392.0079-150.0015660.00
4532007.04.26 00:00expiration1641.001.99431.99581.9918
4542007.04.26 00:00buy stop1651.002.00712.00562.0096
4552007.04.26 00:00sell stop1661.001.99942.00091.9969
4562007.04.26 10:33sell1661.001.99942.00091.9969
4572007.04.26 11:09modify1661.001.99941.99931.9969
4582007.04.26 11:29t/p1661.001.99691.99931.9969250.0015910.00
4592007.04.27 00:00expiration1651.002.00712.00562.0096
4602007.04.27 00:00buy stop1671.002.00682.00532.0093
4612007.04.27 00:00sell stop1681.001.98811.98961.9856
4622007.04.27 01:48sell1681.001.98811.98961.9856
4632007.04.27 03:21s/l1681.001.98961.98961.9856-150.0015760.00
4642007.04.30 00:00expiration1671.002.00682.00532.0093
4652007.04.30 00:00buy stop1691.002.00532.00382.0078
4662007.04.30 00:00sell stop1701.001.98541.98691.9829
4672007.05.01 00:00expiration1691.002.00532.00382.0078
4682007.05.01 00:00expiration1701.001.98541.98691.9829
4692007.05.01 00:00buy stop1711.002.00412.00262.0066
4702007.05.01 00:00sell stop1721.001.98791.98941.9854
4712007.05.01 01:10buy1711.002.00412.00262.0066
4722007.05.01 01:42modify1711.002.00412.00422.0066
4732007.05.01 05:08t/p1711.002.00662.00422.0066250.0016010.00
4742007.05.02 00:00expiration1721.001.98791.98941.9854
4752007.05.02 00:00buy stop1731.002.00822.00672.0107
4762007.05.02 00:00sell stop1741.001.99731.99881.9948
4772007.05.02 03:26sell1741.001.99731.99881.9948
4782007.05.02 05:10s/l1741.001.99881.99881.9948-150.0015860.00
4792007.05.03 00:00expiration1731.002.00822.00672.0107
4802007.05.03 00:00buy stop1751.002.00031.99882.0028
4812007.05.03 00:00sell stop1761.001.98601.98751.9835
4822007.05.03 15:38sell1761.001.98601.98751.9835
4832007.05.03 17:47s/l1761.001.98751.98751.9835-150.0015710.00
4842007.05.04 00:00expiration1751.002.00031.99882.0028
4852007.05.04 00:00buy stop1771.001.99561.99411.9981
4862007.05.04 00:00sell stop1781.001.98451.98601.9820
4872007.05.04 05:28sell1781.001.98451.98601.9820
4882007.05.04 06:35s/l1781.001.98601.98601.9820-150.0015560.00
4892007.05.07 00:00expiration1771.001.99561.99411.9981
4902007.05.07 00:00buy stop1791.001.99531.99381.9978
4912007.05.07 00:00sell stop1801.001.98321.98471.9807
4922007.05.07 00:37buy1791.001.99531.99381.9978
4932007.05.07 01:54modify1791.001.99531.99541.9978
4942007.05.07 10:33s/l1791.001.99541.99541.997810.0015570.00
4952007.05.08 00:00expiration1801.001.98321.98471.9807
4962007.05.08 00:00buy stop1811.001.99841.99692.0009
4972007.05.08 00:00sell stop1821.001.99171.99321.9892
4982007.05.08 11:23sell1821.001.99171.99321.9892
4992007.05.08 14:51modify1821.001.99171.99161.9892
5002007.05.08 15:21t/p1821.001.98921.99161.9892250.0015820.00
5012007.05.09 00:00expiration1811.001.99841.99692.0009
5022007.05.09 00:00buy stop1831.001.99731.99581.9998
5032007.05.09 00:00sell stop1841.001.98681.98831.9843
5042007.05.09 14:36buy1831.001.99731.99581.9998
5052007.05.09 15:29modify1831.001.99731.99741.9998
5062007.05.09 15:53t/p1831.001.99981.99741.9998250.0016070.00
5072007.05.10 00:00expiration1841.001.98681.98831.9843
5082007.05.10 00:00buy stop1851.002.00091.99942.0034
5092007.05.10 00:00sell stop1861.001.98721.98871.9847
5102007.05.10 10:57sell1861.001.98721.98871.9847
5112007.05.10 11:25modify1861.001.98721.98711.9847
5122007.05.10 11:41t/p1861.001.98471.98711.9847250.0016320.00
5132007.05.11 00:00expiration1851.002.00091.99942.0034
5142007.05.11 00:00buy stop1871.001.99711.99561.9996
5152007.05.11 00:00sell stop1881.001.97601.97751.9735
5162007.05.14 00:00expiration1871.001.99711.99561.9996
5172007.05.14 00:00expiration1881.001.97601.97751.9735
5182007.05.14 00:00buy stop1891.001.98551.98401.9880
5192007.05.14 00:00sell stop1901.001.97521.97671.9727
5202007.05.15 00:00expiration1891.001.98551.98401.9880
5212007.05.15 00:00expiration1901.001.97521.97671.9727
5222007.05.15 00:00buy stop1911.001.98531.98381.9878
5232007.05.15 00:00sell stop1921.001.97701.97851.9745
5242007.05.15 01:00sell1921.001.97701.97851.9745
5252007.05.15 05:09modify1921.001.97701.97691.9745
5262007.05.15 06:41s/l1921.001.97691.97691.974510.0016330.00
5272007.05.15 14:59buy1911.001.98531.98381.9878
5282007.05.15 15:47modify1911.001.98531.98541.9878
5292007.05.15 17:19s/l1911.001.98541.98541.987810.0016340.00
5302007.05.16 00:00buy stop1931.001.98811.98661.9906
5312007.05.16 00:00sell stop1941.001.97341.97491.9709
5322007.05.17 00:00expiration1931.001.98811.98661.9906
5332007.05.17 00:00expiration1941.001.97341.97491.9709
5342007.05.17 00:00buy stop1951.001.98831.98681.9908
5352007.05.17 00:00sell stop1961.001.97461.97611.9721
5362007.05.17 14:53sell1961.001.97461.97611.9721
5372007.05.18 00:00expiration1951.001.98831.98681.9908
5382007.05.18 00:51modify1961.001.97461.97451.9721
5392007.05.18 01:17t/p1961.001.97211.97451.9721248.2016588.20
5402007.05.21 00:00buy stop1971.001.97871.97721.9812
5412007.05.21 00:00sell stop1981.001.96891.97041.9664
5422007.05.21 15:16sell1981.001.96891.97041.9664
5432007.05.21 21:27s/l1981.001.97041.97041.9664-150.0016438.20
5442007.05.22 00:00expiration1971.001.97871.97721.9812
5452007.05.22 00:00buy stop1991.001.97661.97511.9791
5462007.05.22 00:00sell stop2001.001.96671.96821.9642
5472007.05.22 15:23buy1991.001.97661.97511.9791
5482007.05.22 21:07s/l1991.001.97511.97511.9791-150.0016288.20
5492007.05.23 00:00expiration2001.001.96671.96821.9642
5502007.05.23 00:00buy stop2011.001.97791.97641.9804
5512007.05.23 00:00sell stop2021.001.96911.97061.9666
5522007.05.23 07:26buy2011.001.97791.97641.9804
5532007.05.23 07:51modify2011.001.97791.97801.9804
5542007.05.23 09:48s/l2011.001.97801.97801.980410.0016298.20
5552007.05.24 00:00expiration2021.001.96911.97061.9666
5562007.05.24 00:00buy stop2031.001.99031.98881.9928
5572007.05.24 00:00sell stop2041.001.97051.97201.9680
5582007.05.25 00:00expiration2031.001.99031.98881.9928
5592007.05.25 00:00expiration2041.001.97051.97201.9680
5602007.05.25 00:00buy stop2051.001.98981.98831.9923
5612007.05.25 00:00sell stop2061.001.98181.98331.9793
5622007.05.28 00:00expiration2051.001.98981.98831.9923
5632007.05.28 00:00expiration2061.001.98181.98331.9793
5642007.05.28 00:00buy stop2071.001.98881.98731.9913
5652007.05.28 00:00sell stop2081.001.98211.98361.9796
5662007.05.29 00:00expiration2071.001.98881.98731.9913
5672007.05.29 00:00expiration2081.001.98211.98361.9796
5682007.05.29 00:00buy stop2091.001.98591.98441.9884
5692007.05.29 00:00sell stop2101.001.98131.98281.9788
5702007.05.29 00:56buy2091.001.98591.98441.9884
5712007.05.29 01:27modify2091.001.98591.98601.9884
5722007.05.29 01:45t/p2091.001.98841.98601.9884250.0016548.20
5732007.05.29 14:58sell2101.001.98131.98281.9788
5742007.05.29 15:40modify2101.001.98131.98121.9788
5752007.05.29 17:50s/l2101.001.98121.98121.978810.0016558.20
5762007.05.30 00:00buy stop2111.001.99091.98941.9934
5772007.05.30 00:00sell stop2121.001.97791.97941.9754
5782007.05.30 11:16sell2121.001.97791.97941.9754
5792007.05.30 14:38modify2121.001.97791.97781.9754
5802007.05.30 15:04t/p2121.001.97541.97781.9754250.0016808.20
5812007.05.31 00:00expiration2111.001.99091.98941.9934
5822007.05.31 00:00buy stop2131.001.98401.98251.9865
5832007.05.31 00:00sell stop2141.001.97231.97381.9698
5842007.06.01 00:00expiration2131.001.98401.98251.9865
5852007.06.01 00:00expiration2141.001.97231.97381.9698
5862007.06.01 00:00buy stop2151.001.98291.98141.9854
5872007.06.01 00:00sell stop2161.001.97251.97401.9700
5882007.06.04 00:00expiration2151.001.98291.98141.9854
5892007.06.04 00:00expiration2161.001.97251.97401.9700
5902007.06.04 00:00buy stop2171.001.98331.98181.9858
5912007.06.04 00:00sell stop2181.001.97571.97721.9732
5922007.06.04 03:03buy2171.001.98331.98181.9858
5932007.06.04 05:22s/l2171.001.98181.98181.9858-150.0016658.20
5942007.06.05 00:00expiration2181.001.97571.97721.9732
5952007.06.05 00:00buy stop2191.001.99371.99221.9962
5962007.06.05 00:00sell stop2201.001.98031.98181.9778
5972007.06.05 07:53buy2191.001.99371.99221.9962
5982007.06.05 14:32modify2191.001.99371.99381.9962
5992007.06.05 15:25t/p2191.001.99621.99381.9962250.0016908.20
6002007.06.06 00:00expiration2201.001.98031.98181.9778
6012007.06.06 00:00buy stop2211.001.99771.99622.0002
6022007.06.06 00:00sell stop2221.001.98971.99121.9872
6032007.06.07 00:00expiration2211.001.99771.99622.0002
6042007.06.07 00:00expiration2221.001.98971.99121.9872
6052007.06.07 00:00buy stop2231.001.99661.99511.9991
6062007.06.07 00:00sell stop2241.001.98991.99141.9874
6072007.06.07 07:06sell2241.001.98991.99141.9874
6082007.06.07 07:37modify2241.001.98991.98981.9874
6092007.06.07 07:54t/p2241.001.98741.98981.9874250.0017158.20
6102007.06.08 00:00expiration2231.001.99661.99511.9991
6112007.06.08 00:00buy stop2251.001.99501.99351.9975
6122007.06.08 00:00sell stop2261.001.97351.97501.9710
6132007.06.08 07:38sell2261.001.97351.97501.9710
6142007.06.08 10:50modify2261.001.97351.97341.9710
6152007.06.08 11:09t/p2261.001.97101.97341.9710250.0017408.20
6162007.06.11 00:00expiration2251.001.99501.99351.9975
6172007.06.11 00:00buy stop2271.001.98011.97861.9826
6182007.06.11 00:00sell stop2281.001.96101.96251.9585
6192007.06.12 00:00expiration2271.001.98011.97861.9826
6202007.06.12 00:00expiration2281.001.96101.96251.9585
6212007.06.12 00:00buy stop2291.001.97121.96971.9737
6222007.06.12 00:00sell stop2301.001.96421.96571.9617
6232007.06.12 06:55buy2291.001.97121.96971.9737
6242007.06.12 07:45modify2291.001.97121.97131.9737
6252007.06.12 10:46t/p2291.001.97371.97131.9737250.0017658.20
6262007.06.13 00:00expiration2301.001.96421.96571.9617
6272007.06.13 00:00buy stop2311.001.97931.97781.9818
6282007.06.13 00:00sell stop2321.001.96771.96921.9652
6292007.06.13 15:46sell2321.001.96771.96921.9652
6302007.06.13 17:42s/l2321.001.96921.96921.9652-150.0017508.20
6312007.06.14 00:00expiration2311.001.97931.97781.9818
6322007.06.14 00:00buy stop2331.001.97731.97581.9798
6332007.06.14 00:00sell stop2341.001.96641.96791.9639
6342007.06.14 15:29sell2341.001.96641.96791.9639
6352007.06.14 21:04s/l2341.001.96791.96791.9639-150.0017358.20
6362007.06.15 00:00expiration2331.001.97731.97581.9798
6372007.06.15 00:00buy stop2351.001.97451.97301.9770
6382007.06.15 00:00sell stop2361.001.96461.96611.9621
6392007.06.15 11:18buy2351.001.97451.97301.9770
6402007.06.15 14:54modify2351.001.97451.97461.9770
6412007.06.15 15:30t/p2351.001.97701.97461.9770250.0017608.20
6422007.06.18 00:00expiration2361.001.96461.96611.9621
6432007.06.18 00:00buy stop2371.001.97871.97721.9812
6442007.06.18 00:00sell stop2381.001.96771.96921.9652
6452007.06.18 07:16buy2371.001.97871.97721.9812
6462007.06.18 10:47modify2371.001.97871.97881.9812
6472007.06.18 11:24t/p2371.001.98121.97881.9812250.0017858.20
6482007.06.19 00:00expiration2381.001.96771.96921.9652
6492007.06.19 00:00buy stop2391.001.98531.98381.9878
6502007.06.19 00:00sell stop2401.001.97461.97611.9721
6512007.06.19 07:38buy2391.001.98531.98381.9878
6522007.06.19 11:39modify2391.001.98531.98541.9878
6532007.06.19 14:57t/p2391.001.98781.98541.9878250.0018108.20
6542007.06.20 00:00expiration2401.001.97461.97611.9721
6552007.06.20 00:00buy stop2411.001.98941.98791.9919
6562007.06.20 00:00sell stop2421.001.98151.98301.9790
6572007.06.20 07:16buy2411.001.98941.98791.9919
6582007.06.20 10:53modify2411.001.98941.98951.9919
6592007.06.20 11:30t/p2411.001.99191.98951.9919250.0018358.20
6602007.06.21 00:00expiration2421.001.98151.98301.9790
6612007.06.21 00:00buy stop2431.001.99571.99421.9982
6622007.06.21 00:00sell stop2441.001.98571.98721.9832
6632007.06.22 00:00expiration2431.001.99571.99421.9982
6642007.06.22 00:00expiration2441.001.98571.98721.9832
6652007.06.22 00:00buy stop2451.001.99511.99361.9976
6662007.06.22 00:00sell stop2461.001.98761.98911.9851
6672007.06.22 07:45buy2451.001.99511.99361.9976
6682007.06.22 11:28modify2451.001.99511.99521.9976
6692007.06.22 14:37t/p2451.001.99761.99521.9976250.0018608.20
6702007.06.25 00:00expiration2461.001.98761.98911.9851
6712007.06.25 00:00buy stop2471.002.00061.99912.0031
6722007.06.25 00:00sell stop2481.001.99011.99161.9876
6732007.06.25 05:16buy2471.002.00061.99912.0031
6742007.06.25 07:23s/l2471.001.99911.99912.0031-150.0018458.20
6752007.06.26 00:00expiration2481.001.99011.99161.9876
6762007.06.26 00:00buy stop2491.002.00152.00002.0040
6772007.06.26 00:00sell stop2501.001.99461.99611.9921
6782007.06.26 15:25buy2491.002.00152.00002.0040
6792007.06.26 21:10s/l2491.002.00002.00002.0040-150.0018308.20
6802007.06.27 00:00expiration2501.001.99461.99611.9921
6812007.06.27 00:00buy stop2511.002.00262.00112.0051
6822007.06.27 00:00sell stop2521.001.99491.99641.9924
6832007.06.27 01:18sell2521.001.99491.99641.9924
6842007.06.27 05:31modify2521.001.99491.99481.9924
6852007.06.27 06:59s/l2521.001.99481.99481.992410.0018318.20
6862007.06.28 00:00expiration2511.002.00262.00112.0051
6872007.06.28 00:00buy stop2531.002.00041.99892.0029
6882007.06.28 00:00sell stop2541.001.99181.99331.9893
6892007.06.28 07:36buy2531.002.00041.99892.0029
6902007.06.28 11:28modify2531.002.00042.00052.0029
6912007.06.28 14:48t/p2531.002.00292.00052.0029250.0018568.20
6922007.06.29 00:00expiration2541.001.99181.99331.9893
6932007.06.29 00:00buy stop2551.002.00522.00372.0077
6942007.06.29 00:00sell stop2561.001.99651.99801.9940
6952007.06.29 14:19buy2551.002.00522.00372.0077
6962007.06.29 19:23modify2551.002.00522.00532.0077
6972007.06.29 20:16t/p2551.002.00772.00532.0077250.0018818.20
6982007.07.02 00:00expiration2561.001.99651.99801.9940
6992007.07.02 00:00buy stop2571.002.01002.00852.0125
7002007.07.02 00:00sell stop2581.001.99992.00141.9974
7012007.07.02 06:55buy2571.002.01002.00852.0125
7022007.07.02 07:34modify2571.002.01002.01012.0125
7032007.07.02 10:34t/p2571.002.01252.01012.0125250.0019068.20
7042007.07.03 00:00expiration2581.001.99992.00141.9974
7052007.07.03 00:00buy stop2591.002.01922.01772.0217
7062007.07.03 00:00sell stop2601.002.00602.00752.0035
7072007.07.03 01:45buy2591.002.01922.01772.0217
7082007.07.03 07:26s/l2591.002.01772.01772.0217-150.0018918.20
7092007.07.04 00:00expiration2601.002.00602.00752.0035
7102007.07.04 00:00buy stop2611.002.02052.01902.0230
7112007.07.04 00:00sell stop2621.002.01212.01362.0096
7122007.07.04 15:29buy2611.002.02052.01902.0230
7132007.07.04 21:13s/l2611.002.01902.01902.0230-150.0018768.20
7142007.07.05 00:00expiration2621.002.01212.01362.0096
7152007.07.05 00:00buy stop2631.002.02162.02012.0241
7162007.07.05 00:00sell stop2641.002.01392.01542.0114
7172007.07.05 11:24sell2641.002.01392.01542.0114
7182007.07.05 14:41modify2641.002.01392.01382.0114
7192007.07.05 15:01t/p2641.002.01142.01382.0114250.0019018.20
7202007.07.06 00:00expiration2631.002.02162.02012.0241
7212007.07.06 00:00buy stop2651.002.02112.01962.0236
7222007.07.06 00:00sell stop2661.002.00792.00942.0054
7232007.07.06 14:45sell2661.002.00792.00942.0054
7242007.07.06 15:43modify2661.002.00792.00782.0054
7252007.07.06 20:45s/l2661.002.00782.00782.005410.0019028.20
7262007.07.09 00:00expiration2651.002.02112.01962.0236
7272007.07.09 00:00buy stop2671.002.01512.01362.0176
7282007.07.09 00:00sell stop2681.002.00472.00622.0022
7292007.07.09 11:22buy2671.002.01512.01362.0176
7302007.07.09 15:12modify2671.002.01512.01522.0176
7312007.07.09 21:02s/l2671.002.01522.01522.017610.0019038.20
7322007.07.10 00:00expiration2681.002.00472.00622.0022
7332007.07.10 00:00buy stop2691.002.01832.01682.0208
7342007.07.10 00:00sell stop2701.002.00872.01022.0062
7352007.07.10 07:12buy2691.002.01832.01682.0208
7362007.07.10 10:25modify2691.002.01832.01842.0208
7372007.07.10 10:41t/p2691.002.02082.01842.0208250.0019288.20
7382007.07.11 00:00expiration2701.002.00872.01022.0062
7392007.07.11 00:00buy stop2711.002.02952.02802.0320
7402007.07.11 00:00sell stop2721.002.01112.01262.0086
7412007.07.11 07:29buy2711.002.02952.02802.0320
7422007.07.11 10:52modify2711.002.02952.02962.0320
7432007.07.11 11:15t/p2711.002.03202.02962.0320250.0019538.20
7442007.07.12 00:00expiration2721.002.01112.01262.0086
7452007.07.12 00:00buy stop2731.002.03722.03572.0397
7462007.07.12 00:00sell stop2741.002.02332.02482.0208
7472007.07.13 00:00expiration2731.002.03722.03572.0397
7482007.07.13 00:00expiration2741.002.02332.02482.0208
7492007.07.13 00:00buy stop2751.002.03732.03582.0398
7502007.07.13 00:00sell stop2761.002.02592.02742.0234
7512007.07.16 00:00expiration2751.002.03732.03582.0398
7522007.07.16 00:00expiration2761.002.02592.02742.0234
7532007.07.16 00:00buy stop2771.002.03772.03622.0402
7542007.07.16 00:00sell stop2781.002.02502.02652.0225
7552007.07.16 11:11buy2771.002.03772.03622.0402
7562007.07.16 14:57modify2771.002.03772.03782.0402
7572007.07.16 15:32t/p2771.002.04022.03782.0402250.0019788.20
7582007.07.17 00:00expiration2781.002.02502.02652.0225
7592007.07.17 00:00buy stop2791.002.04142.03992.0439
7602007.07.17 00:00sell stop2801.002.03142.03292.0289
7612007.07.17 10:34buy2791.002.04142.03992.0439
7622007.07.17 11:15modify2791.002.04142.04152.0439
7632007.07.17 11:38t/p2791.002.04392.04152.0439250.0020038.20
7642007.07.18 00:00expiration2801.002.03142.03292.0289
7652007.07.18 00:00buy stop2811.002.04862.04712.0511
7662007.07.18 00:00sell stop2821.002.03382.03532.0313
7672007.07.18 06:55buy2811.002.04862.04712.0511
7682007.07.18 10:26modify2811.002.04862.04872.0511
7692007.07.18 10:55t/p2811.002.05112.04872.0511250.0020288.20
7702007.07.19 00:00expiration2821.002.03382.03532.0313
7712007.07.19 00:00buy stop2831.002.05592.05442.0584
7722007.07.19 00:00sell stop2841.002.04482.04632.0423
7732007.07.20 00:00expiration2831.002.05592.05442.0584
7742007.07.20 00:00expiration2841.002.04482.04632.0423
7752007.07.20 00:00buy stop2851.002.05532.05382.0578
7762007.07.20 00:00sell stop2861.002.04592.04742.0434
7772007.07.20 11:34buy2851.002.05532.05382.0578
7782007.07.20 15:01modify2851.002.05532.05542.0578
7792007.07.20 15:31t/p2851.002.05782.05542.0578250.0020538.20
7802007.07.23 00:00expiration2861.002.04592.04742.0434
7812007.07.23 00:00buy stop2871.002.05962.05812.0621
7822007.07.23 00:00sell stop2881.002.04702.04852.0445
7832007.07.23 15:14buy2871.002.05962.05812.0621
7842007.07.23 21:07s/l2871.002.05812.05812.0621-150.0020388.20
7852007.07.24 00:00expiration2881.002.04702.04852.0445
7862007.07.24 00:00buy stop2891.002.06102.05952.0635
7872007.07.24 00:00sell stop2901.002.05132.05282.0488
7882007.07.24 07:15buy2891.002.06102.05952.0635
7892007.07.24 11:06modify2891.002.06102.06112.0635
7902007.07.24 14:28t/p2891.002.06352.06112.0635250.0020638.20
7912007.07.25 00:00expiration2901.002.05132.05282.0488
7922007.07.25 00:00buy stop2911.002.06622.06472.0687
7932007.07.25 00:00sell stop2921.002.05762.05912.0551
7942007.07.25 07:51sell2921.002.05762.05912.0551
7952007.07.25 11:07modify2921.002.05762.05752.0551
7962007.07.25 11:28t/p2921.002.05512.05752.0551250.0020888.20
7972007.07.26 00:00expiration2911.002.06622.06472.0687
7982007.07.26 00:00buy stop2931.002.06352.06202.0660
7992007.07.26 00:00sell stop2941.002.04752.04902.0450
8002007.07.26 11:47sell2941.002.04752.04902.0450
8012007.07.26 13:40s/l2941.002.04902.04902.0450-150.0020738.20
8022007.07.27 00:00expiration2931.002.06352.06202.0660
8032007.07.27 00:00buy stop2951.002.05722.05572.0597
8042007.07.27 00:00sell stop2961.002.04152.04302.0390
8052007.07.27 01:02sell2961.002.04152.04302.0390
8062007.07.27 01:36modify2961.002.04152.04142.0390
8072007.07.27 01:54t/p2961.002.03902.04142.0390250.0020988.20
8082007.07.30 00:00expiration2951.002.05722.05572.0597
8092007.07.30 00:00buy stop2971.002.04592.04442.0484
8102007.07.30 00:00sell stop2981.002.02192.02342.0194
8112007.07.30 00:47sell2981.002.02192.02342.0194
8122007.07.30 01:30modify2981.002.02192.02182.0194
8132007.07.30 01:54t/p2981.002.01942.02182.0194250.0021238.20
8142007.07.31 00:00expiration2971.002.04592.04442.0484
8152007.07.31 00:00buy stop2991.002.03002.02852.0325
8162007.07.31 00:00sell stop3001.002.01712.01862.0146
8172007.07.31 07:22buy2991.002.03002.02852.0325
8182007.07.31 10:38modify2991.002.03002.03012.0325
8192007.07.31 11:01t/p2991.002.03252.03012.0325250.0021488.20
8202007.08.01 00:00expiration3001.002.01712.01862.0146
8212007.08.01 00:00buy stop3011.002.03872.03722.0412
8222007.08.01 00:00sell stop3021.002.02432.02582.0218
8232007.08.01 01:17sell3021.002.02432.02582.0218
8242007.08.01 01:45modify3021.002.02432.02422.0218
8252007.08.01 05:06t/p3021.002.02182.02422.0218250.0021738.20
8262007.08.02 00:00expiration3011.002.03872.03722.0412
8272007.08.02 00:00buy stop3031.002.03602.03452.0385
8282007.08.02 00:00sell stop3041.002.01942.02092.0169
8292007.08.02 14:46buy3031.002.03602.03452.0385
8302007.08.02 15:41modify3031.002.03602.03612.0385
8312007.08.02 17:28s/l3031.002.03612.03612.038510.0021748.20
8322007.08.03 00:00expiration3041.002.01942.02092.0169
8332007.08.03 00:00buy stop3051.002.03862.03712.0411
8342007.08.03 00:00sell stop3061.002.02712.02862.0246
8352007.08.03 07:32buy3051.002.03862.03712.0411
8362007.08.03 10:50modify3051.002.03862.03872.0411
8372007.08.03 11:12t/p3051.002.04112.03872.0411250.0021998.20
8382007.08.06 00:00expiration3061.002.02712.02862.0246
8392007.08.06 00:00buy stop3071.002.04702.04552.0495
8402007.08.06 00:00sell stop3081.002.03262.03412.0301
8412007.08.06 14:46sell3081.002.03262.03412.0301
8422007.08.06 15:11modify3081.002.03262.03252.0301
8432007.08.06 15:23t/p3081.002.03012.03252.0301250.0022248.20
8442007.08.07 00:00expiration3071.002.04702.04552.0495
8452007.08.07 00:00buy stop3091.002.04722.04572.0497
8462007.08.07 00:00sell stop3101.002.02692.02842.0244
8472007.08.07 10:54sell3101.002.02692.02842.0244
8482007.08.07 11:33modify3101.002.02692.02682.0244
8492007.08.07 14:21t/p3101.002.02442.02682.0244250.0022498.20
8502007.08.08 00:00expiration3091.002.04722.04572.0497
8512007.08.08 00:00buy stop3111.002.03462.03312.0371
8522007.08.08 00:00sell stop3121.002.01782.01932.0153
8532007.08.08 01:46sell3121.002.01782.01932.0153
8542007.08.08 02:54s/l3121.002.01932.01932.0153-150.0022348.20
8552007.08.08 14:39buy3111.002.03462.03312.0371
8562007.08.08 15:03modify3111.002.03462.03472.0371
8572007.08.08 15:14t/p3111.002.03712.03472.0371250.0022598.20
8582007.08.09 00:00buy stop3131.002.04082.03932.0433
8592007.08.09 00:00sell stop3141.002.01462.01612.0121
8602007.08.10 00:00expiration3131.002.04082.03932.0433
8612007.08.10 00:00expiration3141.002.01462.01612.0121
8622007.08.10 00:00buy stop3151.002.04042.03892.0429
8632007.08.10 00:00sell stop3161.002.01992.02142.0174
8642007.08.10 11:40sell3161.002.01992.02142.0174
8652007.08.10 14:54modify3161.002.01992.01982.0174
8662007.08.10 15:14t/p3161.002.01742.01982.0174250.0022848.20
8672007.08.13 00:00expiration3151.002.04042.03892.0429
8682007.08.13 00:00buy stop3171.002.02782.02632.0303
8692007.08.13 00:00sell stop3181.002.01442.01592.0119
8702007.08.13 14:24sell3181.002.01442.01592.0119
8712007.08.13 14:48modify3181.002.01442.01432.0119
8722007.08.13 15:01t/p3181.002.01192.01432.0119250.0023098.20
8732007.08.14 00:00expiration3171.002.02782.02632.0303
8742007.08.14 00:00buy stop3191.002.02682.02532.0293
8752007.08.14 00:00sell stop3201.002.00742.00892.0049
8762007.08.14 07:39sell3201.002.00742.00892.0049
8772007.08.14 10:49modify3201.002.00742.00732.0049
8782007.08.14 11:07t/p3201.002.00492.00732.0049250.0023348.20
8792007.08.15 00:00expiration3191.002.02682.02532.0293
8802007.08.15 00:00buy stop3211.002.01422.01272.0167
8812007.08.15 00:00sell stop3221.001.99501.99651.9925
8822007.08.15 03:35sell3221.001.99501.99651.9925
8832007.08.15 04:55s/l3221.001.99651.99651.9925-150.0023198.20
8842007.08.16 00:00expiration3211.002.01422.01272.0167
8852007.08.16 00:00buy stop3231.001.99811.99662.0006
8862007.08.16 00:00sell stop3241.001.98451.98601.9820
8872007.08.16 10:23sell3241.001.98451.98601.9820
8882007.08.16 11:02modify3241.001.98451.98441.9820
8892007.08.16 11:24t/p3241.001.98201.98441.9820250.0023448.20
8902007.08.17 00:00expiration3231.001.99811.99662.0006
8912007.08.17 00:00buy stop3251.001.99001.98851.9925
8922007.08.17 00:00sell stop3261.001.97601.97751.9735
8932007.08.17 01:20buy3251.001.99001.98851.9925
8942007.08.17 03:32s/l3251.001.98851.98851.9925-150.0023298.20
8952007.08.17 11:34sell3261.001.97601.97751.9735
8962007.08.17 13:01s/l3261.001.97751.97751.9735-150.0023148.20
8972007.08.20 00:00buy stop3271.001.99451.99301.9970
8982007.08.20 00:00sell stop3281.001.96421.96571.9617
8992007.08.21 00:00expiration3271.001.99451.99301.9970
9002007.08.21 00:00expiration3281.001.96421.96571.9617
9012007.08.21 00:00buy stop3291.001.99111.98961.9936
9022007.08.21 00:00sell stop3301.001.97581.97731.9733
9032007.08.21 05:55buy3291.001.99111.98961.9936
9042007.08.21 06:22s/l3291.001.98961.98961.9936-150.0022998.20
9052007.08.21 15:33sell3301.001.97581.97731.9733
9062007.08.21 17:43s/l3301.001.97731.97731.9733-150.0022848.20
9072007.08.22 00:00buy stop3311.001.99181.99031.9943
9082007.08.22 00:00sell stop3321.001.97331.97481.9708
9092007.08.22 14:55buy3311.001.99181.99031.9943
9102007.08.22 15:36modify3311.001.99181.99191.9943
9112007.08.22 17:41s/l3311.001.99191.99191.994310.0022858.20
9122007.08.23 00:00expiration3321.001.97331.97481.9708
9132007.08.23 00:00buy stop3331.001.99491.99341.9974
9142007.08.23 00:00sell stop3341.001.97901.98051.9765
9152007.08.23 03:25buy3331.001.99491.99341.9974
9162007.08.23 04:49s/l3331.001.99341.99341.9974-150.0022708.20
9172007.08.24 00:00expiration3341.001.97901.98051.9765
9182007.08.24 00:00buy stop3351.002.01022.00872.0127
9192007.08.24 00:00sell stop3361.001.99071.99221.9882
9202007.08.24 11:48buy3351.002.01022.00872.0127
9212007.08.24 13:38s/l3351.002.00872.00872.0127-150.0022558.20
9222007.08.27 00:00expiration3361.001.99071.99221.9882
9232007.08.27 00:00buy stop3371.002.01542.01392.0179
9242007.08.27 00:00sell stop3381.001.99701.99851.9945
9252007.08.27 00:33buy3371.002.01542.01392.0179
9262007.08.27 01:40modify3371.002.01542.01552.0179
9272007.08.27 02:17t/p3371.002.01792.01552.0179250.0022808.20
9282007.08.28 00:00expiration3381.001.99701.99851.9945
9292007.08.28 00:00buy stop3391.002.02012.01862.0226
9302007.08.28 00:00sell stop3401.002.00932.01082.0068
9312007.08.28 07:29sell3401.002.00932.01082.0068
9322007.08.28 10:46modify3401.002.00932.00922.0068
9332007.08.28 11:06t/p3401.002.00682.00922.0068250.0023058.20
9342007.08.29 00:00expiration3391.002.02012.01862.0226
9352007.08.29 00:00buy stop3411.002.01502.01352.0175
9362007.08.29 00:00sell stop3421.001.99841.99991.9959
9372007.08.29 05:24sell3421.001.99841.99991.9959
9382007.08.29 06:21s/l3421.001.99991.99991.9959-150.0022908.20
9392007.08.29 14:58buy3411.002.01502.01352.0175
9402007.08.29 15:24modify3411.002.01502.01512.0175
9412007.08.29 15:38t/p3411.002.01752.01512.0175250.0023158.20
9422007.08.30 00:00buy stop3431.002.01872.01722.0212
9432007.08.30 00:00sell stop3441.001.99671.99821.9942
9442007.08.31 00:00expiration3431.002.01872.01722.0212
9452007.08.31 00:00expiration3441.001.99671.99821.9942
9462007.08.31 00:00buy stop3451.002.01932.01782.0218
9472007.08.31 00:00sell stop3461.002.00332.00482.0008
9482007.08.31 11:33buy3451.002.01932.01782.0218
9492007.08.31 14:51modify3451.002.01932.01942.0218
9502007.08.31 15:17t/p3451.002.02182.01942.0218250.0023408.20
9512007.09.03 00:00expiration3461.002.00332.00482.0008
9522007.09.03 00:00buy stop3471.002.02422.02272.0267
9532007.09.03 00:00sell stop3481.002.00982.01132.0073
9542007.09.04 00:00expiration3471.002.02422.02272.0267
9552007.09.04 00:00expiration3481.002.00982.01132.0073
9562007.09.04 00:00buy stop3491.002.02232.02082.0248
9572007.09.04 00:00sell stop3501.002.01272.01422.0102
9582007.09.04 11:30sell3501.002.01272.01422.0102
9592007.09.04 14:40modify3501.002.01272.01262.0102
9602007.09.04 15:01t/p3501.002.01022.01262.0102250.0023658.20
9612007.09.05 00:00expiration3491.002.02232.02082.0248
9622007.09.05 00:00buy stop3511.002.02052.01902.0230
9632007.09.05 00:00sell stop3521.002.00642.00792.0039
9642007.09.05 01:44sell3521.002.00642.00792.0039
9652007.09.05 05:36modify3521.002.00642.00632.0039
9662007.09.05 06:23s/l3521.002.00632.00632.003910.0023668.20
9672007.09.05 15:12buy3511.002.02052.01902.0230
9682007.09.05 15:45modify3511.002.02052.02062.0230
9692007.09.05 17:01s/l3511.002.02062.02062.023010.0023678.20
9702007.09.06 00:00buy stop3531.002.02352.02202.0260
9712007.09.06 00:00sell stop3541.002.00322.00472.0007
9722007.09.06 14:31buy3531.002.02352.02202.0260
9732007.09.06 15:17modify3531.002.02352.02362.0260
9742007.09.06 15:43t/p3531.002.02602.02362.0260250.0023928.20
9752007.09.07 00:00expiration3541.002.00322.00472.0007
9762007.09.07 00:00buy stop3551.002.02742.02592.0299
9772007.09.07 00:00sell stop3561.002.01302.01452.0105
9782007.09.07 11:37buy3551.002.02742.02592.0299
9792007.09.07 14:46modify3551.002.02742.02752.0299
9802007.09.07 15:05t/p3551.002.02992.02752.0299250.0024178.20
9812007.09.10 00:00expiration3561.002.01302.01452.0105
9822007.09.10 00:00buy stop3571.002.03342.03192.0359
9832007.09.10 00:00sell stop3581.002.01502.01652.0125
9842007.09.11 00:00expiration3571.002.03342.03192.0359
9852007.09.11 00:00expiration3581.002.01502.01652.0125
9862007.09.11 00:00buy stop3591.002.03392.03242.0364
9872007.09.11 00:00sell stop3601.002.02512.02662.0226
9882007.09.11 01:09sell3601.002.02512.02662.0226
9892007.09.11 05:15modify3601.002.02512.02502.0226
9902007.09.11 06:40s/l3601.002.02502.02502.022610.0024188.20
9912007.09.12 00:00expiration3591.002.03392.03242.0364
9922007.09.12 00:00buy stop3611.002.03452.03302.0370
9932007.09.12 00:00sell stop3621.002.02182.02332.0193
9942007.09.12 00:54buy3611.002.03452.03302.0370
9952007.09.12 05:02modify3611.002.03452.03462.0370
9962007.09.12 07:13s/l3611.002.03462.03462.037010.0024198.20
9972007.09.13 00:00expiration3621.002.02182.02332.0193
9982007.09.13 00:00buy stop3631.002.03762.03612.0401
9992007.09.13 00:00sell stop3641.002.02742.02892.0249
10002007.09.13 10:48sell3641.002.02742.02892.0249
10012007.09.13 11:22modify3641.002.02742.02732.0249
10022007.09.13 11:41t/p3641.002.02492.02732.0249250.0024448.20
10032007.09.14 00:00expiration3631.002.03762.03612.0401
10042007.09.14 00:00buy stop3651.002.03542.03392.0379
10052007.09.14 00:00sell stop3661.002.01802.01952.0155
10062007.09.14 07:16sell3661.002.01802.01952.0155
10072007.09.14 10:28modify3661.002.01802.01792.0155
10082007.09.14 10:44t/p3661.002.01552.01792.0155250.0024698.20
10092007.09.17 00:00expiration3651.002.03542.03392.0379
10102007.09.17 00:00buy stop3671.002.02342.02192.0259
10112007.09.17 00:00sell stop3681.002.00442.00592.0019
10122007.09.17 07:22sell3681.002.00442.00592.0019
10132007.09.17 10:29modify3681.002.00442.00432.0019
10142007.09.17 10:45t/p3681.002.00192.00432.0019250.0024948.20
10152007.09.18 00:00expiration3671.002.02342.02192.0259
10162007.09.18 00:00buy stop3691.002.01012.00862.0126
10172007.09.18 00:00sell stop3701.001.99031.99181.9878
10182007.09.18 01:42sell3701.001.99031.99181.9878
10192007.09.18 02:52s/l3701.001.99181.99181.9878-150.0024798.20
10202007.09.18 14:50buy3691.002.01012.00862.0126
10212007.09.18 15:10modify3691.002.01012.01022.0126
10222007.09.18 15:21t/p3691.002.01262.01022.0126250.0025048.20
10232007.09.19 00:00buy stop3711.002.01602.01452.0185
10242007.09.19 00:00sell stop3721.001.98671.98821.9842
10252007.09.19 05:05buy3711.002.01602.01452.0185
10262007.09.19 06:35s/l3711.002.01452.01452.0185-150.0024898.20
10272007.09.20 00:00expiration3721.001.98671.98821.9842
10282007.09.20 00:00buy stop3731.002.01822.01672.0207
10292007.09.20 00:00sell stop3741.001.99411.99561.9916
10302007.09.21 00:00expiration3731.002.01822.01672.0207
10312007.09.21 00:00expiration3741.001.99411.99561.9916
10322007.09.21 00:00buy stop3751.002.01552.01402.0180
10332007.09.21 00:00sell stop3761.001.99631.99781.9938
10342007.09.21 10:53buy3751.002.01552.01402.0180
10352007.09.21 11:35modify3751.002.01552.01562.0180
10362007.09.21 14:34t/p3751.002.01802.01562.0180250.0025148.20
10372007.09.24 00:00expiration3761.001.99631.99781.9938
10382007.09.24 00:00buy stop3771.002.02202.02052.0245
10392007.09.24 00:00sell stop3781.002.00692.00842.0044
10402007.09.24 03:47buy3771.002.02202.02052.0245
10412007.09.24 04:59s/l3771.002.02052.02052.0245-150.0024998.20
10422007.09.25 00:00expiration3781.002.00692.00842.0044
10432007.09.25 00:00buy stop3791.002.03272.03122.0352
10442007.09.25 00:00sell stop3801.002.01852.02002.0160
10452007.09.25 07:18sell3801.002.01852.02002.0160
10462007.09.25 10:37modify3801.002.01852.01842.0160
10472007.09.25 10:58t/p3801.002.01602.01842.0160250.0025248.20
10482007.09.26 00:00expiration3791.002.03272.03122.0352
10492007.09.26 00:00buy stop3811.002.02302.02152.0255
10502007.09.26 00:00sell stop3821.002.00752.00902.0050
10512007.09.27 00:00expiration3811.002.02302.02152.0255
10522007.09.27 00:00expiration3821.002.00752.00902.0050
10532007.09.27 00:00buy stop3831.002.02262.02112.0251
10542007.09.27 00:00sell stop3841.002.00952.01102.0070
10552007.09.27 11:04buy3831.002.02262.02112.0251
10562007.09.27 11:43modify3831.002.02262.02272.0251
10572007.09.27 14:33t/p3831.002.02512.02272.0251250.0025498.20
10582007.09.28 00:00expiration3841.002.00952.01102.0070
10592007.09.28 00:00buy stop3851.002.03002.02852.0325
10602007.09.28 00:00sell stop3861.002.01252.01402.0100
10612007.09.28 07:20buy3851.002.03002.02852.0325
10622007.09.28 07:35modify3851.002.03002.03012.0325
10632007.09.28 07:43t/p3851.002.03252.03012.0325250.0025748.20
10642007.10.01 00:00expiration3861.002.01252.01402.0100
10652007.10.01 00:00buy stop3871.002.04972.04822.0522
10662007.10.01 00:00sell stop3881.002.01862.02012.0161
10672007.10.02 00:00expiration3871.002.04972.04822.0522
10682007.10.02 00:00expiration3881.002.01862.02012.0161
10692007.10.02 00:00buy stop3891.002.05022.04872.0527
10702007.10.02 00:00sell stop3901.002.03662.03812.0341
10712007.10.03 00:00expiration3891.002.05022.04872.0527
10722007.10.03 00:00expiration3901.002.03662.03812.0341
10732007.10.03 00:00buy stop3911.002.04562.04412.0481
10742007.10.03 00:00sell stop3921.002.03582.03732.0333
10752007.10.03 11:45sell3921.002.03582.03732.0333
10762007.10.03 14:49modify3921.002.03582.03572.0333
10772007.10.03 15:08t/p3921.002.03332.03572.0333250.0025998.20
10782007.10.04 00:00expiration3911.002.04562.04412.0481
10792007.10.04 00:00buy stop3931.002.04522.04372.0477
10802007.10.04 00:00sell stop3941.002.02972.03122.0272
10812007.10.04 01:34sell3941.002.02972.03122.0272
10822007.10.04 05:50modify3941.002.02972.02962.0272
10832007.10.04 06:24s/l3941.002.02962.02962.027210.0026008.20
10842007.10.05 00:00expiration3931.002.04522.04372.0477
10852007.10.05 00:00buy stop3951.002.04372.04222.0462
10862007.10.05 00:00sell stop3961.002.02682.02832.0243
10872007.10.05 15:36buy3951.002.04372.04222.0462
10882007.10.05 17:22s/l3951.002.04222.04222.0462-150.0025858.20
10892007.10.08 00:00expiration3961.002.02682.02832.0243
10902007.10.08 00:00buy stop3971.002.04512.04362.0476
10912007.10.08 00:00sell stop3981.002.02922.03072.0267
10922007.10.09 00:00expiration3971.002.04512.04362.0476
10932007.10.09 00:00expiration3981.002.02922.03072.0267
10942007.10.09 00:00buy stop3991.002.04372.04222.0462
10952007.10.09 00:00sell stop4001.002.03202.03352.0295
10962007.10.09 00:52sell4001.002.03202.03352.0295
10972007.10.09 01:12modify4001.002.03202.03192.0295
10982007.10.09 01:23t/p4001.002.02952.03192.0295250.0026108.20
10992007.10.10 00:00expiration3991.002.04372.04222.0462
11002007.10.10 00:00buy stop4011.002.03972.03822.0422
11012007.10.10 00:00sell stop4021.002.02452.02602.0220
11022007.10.10 07:04buy4011.002.03972.03822.0422
11032007.10.10 07:43modify4011.002.03972.03982.0422
11042007.10.10 10:45t/p4011.002.04222.03982.0422250.0026358.20
11052007.10.11 00:00expiration4021.002.02452.02602.0220
11062007.10.11 00:00buy stop4031.002.04852.04702.0510
11072007.10.11 00:00sell stop4041.002.03542.03692.0329
11082007.10.11 11:37sell4041.002.03542.03692.0329
11092007.10.11 14:49modify4041.002.03542.03532.0329
11102007.10.11 15:12t/p4041.002.03292.03532.0329250.0026608.20
11112007.10.12 00:00expiration4031.002.04852.04702.0510
11122007.10.12 00:00buy stop4051.002.04302.04152.0455
11132007.10.12 00:00sell stop4061.002.02982.03132.0273
11142007.10.12 00:56sell4061.002.02982.03132.0273
11152007.10.12 01:23modify4061.002.02982.02972.0273
11162007.10.12 01:36t/p4061.002.02732.02972.0273250.0026858.20
11172007.10.15 00:00expiration4051.002.04302.04152.0455
11182007.10.15 00:00buy stop4071.002.03742.03592.0399
11192007.10.15 00:00sell stop4081.002.02342.02492.0209
11202007.10.15 07:55buy4071.002.03742.03592.0399
11212007.10.15 11:13modify4071.002.03742.03752.0399
11222007.10.15 11:40t/p4071.002.03992.03752.0399250.0027108.20
11232007.10.16 00:00expiration4081.002.02342.02492.0209
11242007.10.16 00:00buy stop4091.002.04472.04322.0472
11252007.10.16 00:00sell stop4101.002.03082.03232.0283
11262007.10.16 15:28sell4101.002.03082.03232.0283
11272007.10.16 20:39s/l4101.002.03232.03232.0283-150.0026958.20
11282007.10.17 00:00expiration4091.002.04472.04322.0472
11292007.10.17 00:00buy stop4111.002.04472.04322.0472
11302007.10.17 00:00sell stop4121.002.02832.02982.0258
11312007.10.18 00:00expiration4111.002.04472.04322.0472
11322007.10.18 00:00expiration4121.002.02832.02982.0258
11332007.10.18 00:00buy stop4131.002.04242.04092.0449
11342007.10.18 00:00sell stop4141.002.02762.02912.0251
11352007.10.18 07:09buy4131.002.04242.04092.0449
11362007.10.18 07:44modify4131.002.04242.04252.0449
11372007.10.18 10:43t/p4131.002.04492.04252.0449250.0027208.20
11382007.10.19 00:00expiration4141.002.02762.02912.0251
11392007.10.19 00:00buy stop4151.002.05222.05072.0547
11402007.10.19 00:00sell stop4161.002.03722.03872.0347
11412007.10.19 15:39buy4151.002.05222.05072.0547
11422007.10.19 17:28s/l4151.002.05072.05072.0547-150.0027058.20
11432007.10.22 00:00expiration4161.002.03722.03872.0347
11442007.10.22 00:00buy stop4171.002.05462.05312.0571
11452007.10.22 00:00sell stop4181.002.03972.04122.0372
11462007.10.22 11:03sell4181.002.03972.04122.0372
11472007.10.22 11:23modify4181.002.03972.03962.0372
11482007.10.22 11:32t/p4181.002.03722.03962.0372250.0027308.20
11492007.10.23 00:00expiration4171.002.05462.05312.0571
11502007.10.23 00:00buy stop4191.002.05472.05322.0572
11512007.10.23 00:00sell stop4201.002.02472.02622.0222
11522007.10.24 00:00expiration4191.002.05472.05322.0572
11532007.10.24 00:00expiration4201.002.02472.02622.0222
11542007.10.24 00:00buy stop4211.002.05262.05112.0551
11552007.10.24 00:00sell stop4221.002.02942.03092.0269
11562007.10.25 00:00expiration4211.002.05262.05112.0551
11572007.10.25 00:00expiration4221.002.02942.03092.0269
11582007.10.25 00:00buy stop4231.002.05282.05132.0553
11592007.10.25 00:00sell stop4241.002.04162.04312.0391
11602007.10.25 11:52buy4231.002.05282.05132.0553
11612007.10.25 15:21modify4231.002.05282.05292.0553
11622007.10.25 15:52t/p4231.002.05532.05292.0553250.0027558.20
11632007.10.26 00:00expiration4241.002.04162.04312.0391
11642007.10.26 00:00buy stop4251.002.05632.05482.0588
11652007.10.26 00:00sell stop4261.002.04402.04552.0415
11662007.10.26 15:07buy4251.002.05632.05482.0588
11672007.10.26 21:06s/l4251.002.05482.05482.0588-150.0027408.20
11682007.10.29 00:00expiration4261.002.04402.04552.0415
11692007.10.29 00:00buy stop4271.002.05822.05672.0607
11702007.10.29 00:00sell stop4281.002.04702.04852.0445
11712007.10.29 07:49buy4271.002.05822.05672.0607
11722007.10.29 11:12modify4271.002.05822.05832.0607
11732007.10.29 11:40t/p4271.002.06072.05832.0607250.0027658.20
11742007.10.30 00:00expiration4281.002.04702.04852.0445
11752007.10.30 00:00buy stop4291.002.06522.06372.0677
11762007.10.30 00:00sell stop4301.002.05192.05342.0494
11772007.10.30 11:14buy4291.002.06522.06372.0677
11782007.10.30 14:29modify4291.002.06522.06532.0677
11792007.10.30 14:51t/p4291.002.06772.06532.0677250.0027908.20
11802007.10.31 00:00expiration4301.002.05192.05342.0494
11812007.10.31 00:00buy stop4311.002.07132.06982.0738
11822007.10.31 00:00sell stop4321.002.05552.05702.0530
11832007.10.31 06:58buy4311.002.07132.06982.0738
11842007.10.31 07:26modify4311.002.07132.07142.0738
11852007.10.31 07:41t/p4311.002.07382.07142.0738250.0028158.20
11862007.11.01 00:00expiration4321.002.05552.05702.0530
11872007.11.01 00:00buy stop4331.002.08332.08182.0858
11882007.11.01 00:00sell stop4341.002.06612.06762.0636
11892007.11.01 00:50buy4331.002.08332.08182.0858
11902007.11.01 01:24modify4331.002.08332.08342.0858
11912007.11.01 01:43t/p4331.002.08582.08342.0858250.0028408.20
11922007.11.02 00:00expiration4341.002.06612.06762.0636
11932007.11.02 00:00buy stop4351.002.08842.08692.0909
11942007.11.02 00:00sell stop4361.002.07452.07602.0720
11952007.11.02 15:00buy4351.002.08842.08692.0909
11962007.11.02 15:41modify4351.002.08842.08852.0909
11972007.11.02 17:16s/l4351.002.08852.08852.090910.0028418.20
11982007.11.04 00:00expiration4361.002.07452.07602.0720
11992007.11.04 00:00buy stop4371.002.09132.08982.0938
12002007.11.04 00:00sell stop4381.002.07552.07702.0730
12012007.11.05 00:00expiration4371.002.09132.08982.0938
12022007.11.05 00:00expiration4381.002.07552.07702.0730
12032007.11.05 00:00buy stop4391.002.09042.08892.0929
12042007.11.05 00:00sell stop4401.002.08812.08962.0856
12052007.11.05 02:11sell4401.002.08812.08962.0856
12062007.11.05 05:43s/l4401.002.08962.08962.0856-150.0028268.20
12072007.11.06 00:00expiration4391.002.09042.08892.0929
12082007.11.06 00:00buy stop4411.002.09032.08882.0928
12092007.11.06 00:00sell stop4421.002.07712.07862.0746
12102007.11.06 15:33buy4411.002.09032.08882.0928
12112007.11.06 17:34s/l4411.002.08882.08882.0928-150.0028118.20
12122007.11.07 00:00expiration4421.002.07712.07862.0746
12132007.11.07 00:00buy stop4431.002.09152.09002.0940
12142007.11.07 00:00sell stop4441.002.07922.08072.0767
12152007.11.07 06:59buy4431.002.09152.09002.0940
12162007.11.07 07:19modify4431.002.09152.09162.0940
12172007.11.07 07:30t/p4431.002.09402.09162.0940250.0028368.20
12182007.11.08 00:00expiration4441.002.07922.08072.0767
12192007.11.08 00:00buy stop4451.002.10812.10662.1106
12202007.11.08 00:00sell stop4461.002.08482.08632.0823
12212007.11.08 11:41buy4451.002.10812.10662.1106
12222007.11.08 15:00modify4451.002.10812.10822.1106
12232007.11.08 15:21t/p4451.002.11062.10822.1106250.0028618.20
12242007.11.09 00:00expiration4461.002.08482.08632.0823
12252007.11.09 00:00buy stop4471.002.11262.11112.1151
12262007.11.09 00:00sell stop4481.002.09722.09872.0947
12272007.11.09 01:34buy4471.002.11262.11112.1151
12282007.11.09 03:46s/l4471.002.11112.11112.1151-150.0028468.20
12292007.11.09 14:30sell4481.002.09722.09872.0947
12302007.11.09 14:48modify4481.002.09722.09712.0947
12312007.11.09 14:56t/p4481.002.09472.09712.0947250.0028718.20
12322007.11.11 00:00buy stop4491.002.11712.11562.1196
12332007.11.11 00:00sell stop4501.002.08452.08602.0820
12342007.11.11 06:59sell4501.002.08452.08602.0820
12352007.11.11 11:17modify4501.002.08452.08442.0820
12362007.11.11 14:31t/p4501.002.08202.08442.0820250.0028968.20
12372007.11.12 00:00expiration4491.002.11712.11562.1196
12382007.11.12 00:00buy stop4511.002.08672.08522.0892
12392007.11.12 00:00sell stop4521.002.07872.08022.0762
12402007.11.12 05:43buy4511.002.08672.08522.0892
12412007.11.12 06:15s/l4511.002.08522.08522.0892-150.0028818.20
12422007.11.12 07:15sell4521.002.07872.08022.0762
12432007.11.12 07:32modify4521.002.07872.07862.0762
12442007.11.12 07:40t/p4521.002.07622.07862.0762250.0029068.20
12452007.11.13 00:00buy stop4531.002.08802.08652.0905
12462007.11.13 00:00sell stop4541.002.05122.05272.0487
12472007.11.14 00:00expiration4531.002.08802.08652.0905
12482007.11.14 00:00expiration4541.002.05122.05272.0487
12492007.11.14 00:00buy stop4551.002.07702.07552.0795
12502007.11.14 00:00sell stop4561.002.05162.05312.0491
12512007.11.14 00:37buy4551.002.07702.07552.0795
12522007.11.14 01:00modify4551.002.07702.07712.0795
12532007.11.14 01:13t/p4551.002.07952.07712.0795250.0029318.20
12542007.11.14 15:43sell4561.002.05162.05312.0491
12552007.11.14 16:40s/l4561.002.05312.05312.0491-150.0029168.20
12562007.11.15 00:00buy stop4571.002.08672.08522.0892
12572007.11.15 00:00sell stop4581.002.04982.05132.0473
12582007.11.15 11:32sell4581.002.04982.05132.0473
12592007.11.15 14:32modify4581.002.04982.04972.0473
12602007.11.15 14:42t/p4581.002.04732.04972.0473250.0029418.20
12612007.11.16 00:00expiration4571.002.08672.08522.0892
12622007.11.16 00:00buy stop4591.002.06282.06132.0653
12632007.11.16 00:00sell stop4601.002.04072.04222.0382
12642007.11.16 00:50sell4601.002.04072.04222.0382
12652007.11.16 01:20modify4601.002.04072.04062.0382
12662007.11.16 01:37t/p4601.002.03822.04062.0382250.0029668.20
12672007.11.18 00:00expiration4591.002.06282.06132.0653
12682007.11.18 00:00buy stop4611.002.05572.05422.0582
12692007.11.18 00:00sell stop4621.002.03412.03562.0316
12702007.11.19 00:00expiration4611.002.05572.05422.0582
12712007.11.19 00:00expiration4621.002.03412.03562.0316
12722007.11.19 00:00buy stop4631.002.05542.05392.0579
12732007.11.19 00:00sell stop4641.002.05232.05382.0498
12742007.11.19 01:29buy4631.002.05542.05392.0579
12752007.11.19 07:09s/l4631.002.05392.05392.0579-150.0029518.20
12762007.11.19 07:53sell4641.002.05232.05382.0498
12772007.11.19 11:20modify4641.002.05232.05222.0498
12782007.11.19 11:44t/p4641.002.04982.05222.0498250.0029768.20
12792007.11.20 00:00buy stop4651.002.05752.05602.0600
12802007.11.20 00:00sell stop4661.002.04402.04552.0415
12812007.11.20 10:40buy4651.002.05752.05602.0600
12822007.11.20 11:02modify4651.002.05752.05762.0600
12832007.11.20 11:14t/p4651.002.06002.05762.0600250.0030018.20
12842007.11.21 00:00expiration4661.002.04402.04552.0415
12852007.11.21 00:00buy stop4671.002.06922.06772.0717
12862007.11.21 00:00sell stop4681.002.04452.04602.0420
12872007.11.21 05:24buy4671.002.06922.06772.0717
12882007.11.21 06:36s/l4671.002.06772.06772.0717-150.0029868.20
12892007.11.22 00:00expiration4681.002.04452.04602.0420
12902007.11.22 00:00buy stop4691.002.07072.06922.0732
12912007.11.22 00:00sell stop4701.002.05162.05312.0491
12922007.11.23 00:00expiration4691.002.07072.06922.0732
12932007.11.23 00:00expiration4701.002.05162.05312.0491
12942007.11.23 00:00buy stop4711.002.06932.06782.0718
12952007.11.23 00:00sell stop4721.002.05752.05902.0550
12962007.11.23 01:04buy4711.002.06932.06782.0718
12972007.11.23 01:22modify4711.002.06932.06942.0718
12982007.11.23 01:32t/p4711.002.07182.06942.0718250.0030118.20
12992007.11.23 14:54sell4721.002.05752.05902.0550
13002007.11.23 15:13modify4721.002.05752.05742.0550
13012007.11.23 15:24t/p4721.002.05502.05742.0550250.0030368.20
13022007.11.25 00:00buy stop4731.002.07722.07572.0797
13032007.11.25 00:00sell stop4741.002.05072.05222.0482
13042007.11.26 00:00expiration4731.002.07722.07572.0797
13052007.11.26 00:00expiration4741.002.05072.05222.0482
13062007.11.26 00:00buy stop4751.002.06282.06132.0653
13072007.11.26 00:00sell stop4761.002.05922.06072.0567
13082007.11.26 02:00buy4751.002.06282.06132.0653
13092007.11.26 05:50s/l4751.002.06132.06132.0653-150.0030218.20
13102007.11.27 00:00expiration4761.002.05922.06072.0567
13112007.11.27 00:00buy stop4771.002.07472.07322.0772
13122007.11.27 00:00sell stop4781.002.06032.06182.0578
13132007.11.27 01:51buy4771.002.07472.07322.0772
13142007.11.27 07:04s/l4771.002.07322.07322.0772-150.0030068.20
13152007.11.28 00:00expiration4781.002.06032.06182.0578
13162007.11.28 00:00buy stop4791.002.07662.07512.0791
13172007.11.28 00:00sell stop4801.002.06302.06452.0605
13182007.11.28 01:02sell4801.002.06302.06452.0605
13192007.11.28 01:32modify4801.002.06302.06292.0605
13202007.11.28 03:32s/l4801.002.06292.06292.060510.0030078.20
13212007.11.28 11:43buy4791.002.07662.07512.0791
13222007.11.28 13:00s/l4791.002.07512.07512.0791-150.0029928.20
13232007.11.29 00:00buy stop4811.002.08432.08282.0868
13242007.11.29 00:00sell stop4821.002.05722.05872.0547
13252007.11.30 00:00expiration4811.002.08432.08282.0868
13262007.11.30 00:00expiration4821.002.05722.05872.0547
13272007.11.30 00:00buy stop4831.002.08082.07932.0833
13282007.11.30 00:00sell stop4841.002.05832.05982.0558
13292007.11.30 14:35sell4841.002.05832.05982.0558
13302007.11.30 15:01modify4841.002.05832.05822.0558
13312007.11.30 15:14t/p4841.002.05582.05822.0558250.0030178.20
13322007.12.02 00:00expiration4831.002.08082.07932.0833
13332007.12.02 00:00buy stop4851.002.07102.06952.0735
13342007.12.02 00:00sell stop4861.002.05232.05382.0498
13352007.12.03 00:00expiration4851.002.07102.06952.0735
13362007.12.03 00:00expiration4861.002.05232.05382.0498
13372007.12.03 00:00buy stop4871.002.05792.05642.0604
13382007.12.03 00:00sell stop4881.002.05342.05492.0509
13392007.12.03 05:07sell4881.002.05342.05492.0509
13402007.12.03 06:36s/l4881.002.05492.05492.0509-150.0030028.20
13412007.12.03 07:27buy4871.002.05792.05642.0604
13422007.12.03 10:28modify4871.002.05792.05802.0604
13432007.12.03 10:49t/p4871.002.06042.05802.0604250.0030278.20
13442007.12.04 00:00buy stop4891.002.06882.06732.0713
13452007.12.04 00:00sell stop4901.002.05132.05282.0488
13462007.12.05 00:00expiration4891.002.06882.06732.0713
13472007.12.05 00:00expiration4901.002.05132.05282.0488
13482007.12.05 00:00buy stop4911.002.06832.06682.0708
13492007.12.05 00:00sell stop4921.002.05492.05642.0524
13502007.12.05 00:53sell4921.002.05492.05642.0524
13512007.12.05 01:14modify4921.002.05492.05482.0524
13522007.12.05 01:25t/p4921.002.05242.05482.0524250.0030528.20
13532007.12.06 00:00expiration4911.002.06832.06682.0708
13542007.12.06 00:00buy stop4931.002.06062.05912.0631
13552007.12.06 00:00sell stop4941.002.02352.02502.0210
13562007.12.06 11:30sell4941.002.02352.02502.0210
13572007.12.06 14:41modify4941.002.02352.02342.0210
13582007.12.06 14:57t/p4941.002.02102.02342.0210250.0030778.20
13592007.12.07 00:00expiration4931.002.06062.05912.0631
13602007.12.07 00:00buy stop4951.002.03222.03072.0347
13612007.12.07 00:00sell stop4961.002.01702.01852.0145
13622007.12.07 14:44buy4951.002.03222.03072.0347
13632007.12.07 15:31modify4951.002.03222.03232.0347
13642007.12.07 17:52s/l4951.002.03232.03232.034710.0030788.20
13652007.12.09 00:00expiration4961.002.01702.01852.0145
13662007.12.09 00:00buy stop4971.002.03562.03412.0381
13672007.12.09 00:00sell stop4981.002.02112.02262.0186
13682007.12.10 00:00expiration4971.002.03562.03412.0381
13692007.12.10 00:00expiration4981.002.02112.02262.0186
13702007.12.10 00:00buy stop4991.002.03352.03202.0360
13712007.12.10 00:00sell stop5001.002.02912.03062.0266
13722007.12.10 02:59buy4991.002.03352.03202.0360
13732007.12.10 05:05s/l4991.002.03202.03202.0360-150.0030638.20
13742007.12.11 00:00expiration5001.002.02912.03062.0266
13752007.12.11 00:00buy stop5011.002.04982.04832.0523
13762007.12.11 00:00sell stop5021.002.02962.03112.0271
13772007.12.11 01:28buy5011.002.04982.04832.0523
13782007.12.11 05:28modify5011.002.04982.04992.0523
13792007.12.11 06:30s/l5011.002.04992.04992.052310.0030648.20
13802007.12.12 00:00expiration5021.002.02962.03112.0271
13812007.12.12 00:00buy stop5031.002.05292.05142.0554
13822007.12.12 00:00sell stop5041.002.03182.03332.0293
13832007.12.12 14:44buy5031.002.05292.05142.0554
13842007.12.12 15:09modify5031.002.05292.05302.0554
13852007.12.12 15:20t/p5031.002.05542.05302.0554250.0030898.20
13862007.12.13 00:00expiration5041.002.03182.03332.0293
13872007.12.13 00:00buy stop5051.002.05872.05722.0612
13882007.12.13 00:00sell stop5061.002.03302.03452.0305
13892007.12.14 00:00expiration5051.002.05872.05722.0612
13902007.12.14 00:00expiration5061.002.03302.03452.0305
13912007.12.14 00:00buy stop5071.002.04932.04782.0518
13922007.12.14 00:00sell stop5081.002.03302.03452.0305
13932007.12.14 10:32sell5081.002.03302.03452.0305
13942007.12.14 10:50modify5081.002.03302.03292.0305
13952007.12.14 10:59t/p5081.002.03052.03292.0305250.0031148.20
13962007.12.16 00:00expiration5071.002.04932.04782.0518
13972007.12.16 00:00buy stop5091.002.04562.04412.0481
13982007.12.16 00:00sell stop5101.002.01342.01492.0109
13992007.12.17 00:00expiration5091.002.04562.04412.0481
14002007.12.17 00:00expiration5101.002.01342.01492.0109
14012007.12.17 00:00buy stop5111.002.01762.01612.0201
14022007.12.17 00:00sell stop5121.002.01322.01472.0107
14032007.12.17 01:05sell5121.002.01322.01472.0107
14042007.12.17 01:46modify5121.002.01322.01312.0107
14052007.12.17 05:26t/p5121.002.01072.01312.0107250.0031398.20
14062007.12.17 11:00buy5111.002.01762.01612.0201
14072007.12.17 11:43modify5111.002.01762.01772.0201
14082007.12.17 14:44t/p5111.002.02012.01772.0201250.0031648.20
14092007.12.18 00:00buy stop5131.002.02382.02232.0263
14102007.12.18 00:00sell stop5141.002.00902.01052.0065
14112007.12.19 00:00expiration5131.002.02382.02232.0263
14122007.12.19 00:00expiration5141.002.00902.01052.0065
14132007.12.19 00:00buy stop5151.002.02352.02202.0260
14142007.12.19 00:00sell stop5161.002.01002.01152.0075
14152007.12.19 07:48sell5161.002.01002.01152.0075
14162007.12.19 08:58s/l5161.002.01152.01152.0075-150.0031498.20
14172007.12.20 00:00expiration5151.002.02352.02202.0260
14182007.12.20 00:00buy stop5171.002.02062.01912.0231
14192007.12.20 00:00sell stop5181.001.99171.99321.9892
14202007.12.20 10:35sell5181.001.99171.99321.9892
14212007.12.20 11:08modify5181.001.99171.99161.9892
14222007.12.20 11:26t/p5181.001.98921.99161.9892250.0031748.20
14232007.12.21 00:00expiration5171.002.02062.01912.0231
14242007.12.21 00:00buy stop5191.001.99951.99802.0020
14252007.12.21 00:00sell stop5201.001.97981.98131.9773
14262007.12.23 00:00expiration5191.001.99951.99802.0020
14272007.12.23 00:00expiration5201.001.97981.98131.9773
14282007.12.23 00:00buy stop5211.001.99021.98871.9927
14292007.12.23 00:00sell stop5221.001.97971.98121.9772
14302007.12.24 00:00expiration5211.001.99021.98871.9927
14312007.12.24 00:00expiration5221.001.97971.98121.9772
14322007.12.24 00:00buy stop5231.001.98531.98381.9878
14332007.12.24 00:00sell stop5241.001.98241.98391.9799
14342007.12.24 07:12sell5241.001.98241.98391.9799
14352007.12.24 10:47modify5241.001.98241.98231.9799
14362007.12.24 11:23t/p5241.001.97991.98231.9799250.0031998.20
14372007.12.26 00:00expiration5231.001.98531.98381.9878
14382007.12.26 00:00buy stop5251.001.98551.98401.9880
14392007.12.26 00:00sell stop5261.001.97441.97591.9719
14402007.12.27 00:00expiration5251.001.98551.98401.9880
14412007.12.27 00:00expiration5261.001.97441.97591.9719
14422007.12.27 00:00buy stop5271.001.98591.98441.9884
14432007.12.27 00:00sell stop5281.001.97871.98021.9762
14442007.12.27 06:52buy5271.001.98591.98441.9884
14452007.12.27 07:26modify5271.001.98591.98601.9884
14462007.12.27 07:45t/p5271.001.98841.98601.9884250.0032248.20
14472007.12.28 00:00expiration5281.001.97871.98021.9762
14482007.12.28 00:00buy stop5291.001.99751.99602.0000
14492007.12.28 00:00sell stop5301.001.98171.98321.9792
14502007.12.28 10:57buy5291.001.99751.99602.0000
14512007.12.28 11:39modify5291.001.99751.99762.0000
14522007.12.28 14:46t/p5291.002.00001.99762.0000250.0032498.20
14532007.12.30 00:00expiration5301.001.98171.98321.9792
14542007.12.30 00:00buy stop5311.002.00332.00182.0058
14552007.12.30 00:00sell stop5321.001.98921.99071.9867
14562007.12.31 00:00expiration5311.002.00332.00182.0058
14572007.12.31 00:00expiration5321.001.98921.99071.9867
14582007.12.31 00:00buy stop5331.001.99871.99722.0012
14592007.12.31 00:00sell stop5341.001.99341.99491.9909
14602007.12.31 00:10buy5331.001.99871.99722.0012
14612007.12.31 00:30modify5331.001.99871.99882.0012
14622007.12.31 00:41t/p5331.002.00121.99882.0012250.0032748.20
14632007.12.31 11:35sell5341.001.99341.99491.9909
14642007.12.31 14:23modify5341.001.99341.99331.9909
14652007.12.31 14:32t/p5341.001.99091.99331.9909250.0032998.20
14662008.01.01 00:00buy stop5351.002.01112.00962.0136
14672008.01.01 00:00sell stop5361.001.98041.98191.9779
14682008.01.02 00:00expiration5351.002.01112.00962.0136
14692008.01.02 00:00expiration5361.001.98041.98191.9779
14702008.01.02 00:00buy stop5371.001.98791.98641.9904
14712008.01.02 00:00sell stop5381.001.98561.98711.9831
14722008.01.02 00:42buy5371.001.98791.98641.9904
14732008.01.02 05:18modify5371.001.98791.98801.9904
14742008.01.02 06:37s/l5371.001.98801.98801.990410.0033008.20
14752008.01.02 07:30sell5381.001.98561.98711.9831
14762008.01.02 10:55modify5381.001.98561.98551.9831
14772008.01.02 11:17t/p5381.001.98311.98551.9831250.0033258.20
14782008.01.03 00:00buy stop5391.001.99081.98931.9933
14792008.01.03 00:00sell stop5401.001.97641.97791.9739
14802008.01.03 11:24sell5401.001.97641.97791.9739
14812008.01.03 14:33modify5401.001.97641.97631.9739
14822008.01.03 14:51t/p5401.001.97391.97631.9739250.0033508.20
14832008.01.04 00:00expiration5391.001.99081.98931.9933
14842008.01.04 00:00buy stop5411.001.98481.98331.9873
14852008.01.04 00:00sell stop5421.001.96941.97091.9669
14862008.01.04 01:35sell5421.001.96941.97091.9669
14872008.01.04 05:41modify5421.001.96941.96931.9669
14882008.01.04 06:23s/l5421.001.96931.96931.966910.0033518.20
14892008.01.04 15:47buy5411.001.98481.98331.9873
14902008.01.04 16:54s/l5411.001.98331.98331.9873-150.0033368.20
14912008.01.06 00:00buy stop5431.001.98591.98441.9884
14922008.01.06 00:00sell stop5441.001.96631.96781.9638
14932008.01.07 00:00expiration5431.001.98591.98441.9884
14942008.01.07 00:00expiration5441.001.96631.96781.9638
14952008.01.07 00:00buy stop5451.001.97631.97481.9788
14962008.01.07 00:00sell stop5461.001.97251.97401.9700
14972008.01.07 07:26sell5461.001.97251.97401.9700
14982008.01.07 10:57modify5461.001.97251.97241.9700
14992008.01.07 11:26t/p5461.001.97001.97241.9700250.0033618.20
15002008.01.08 00:00expiration5451.001.97631.97481.9788
15012008.01.08 00:00buy stop5471.001.97661.97511.9791
15022008.01.08 00:00sell stop5481.001.96421.96571.9617
15032008.01.08 11:11buy5471.001.97661.97511.9791
15042008.01.08 11:44modify5471.001.97661.97671.9791
15052008.01.08 14:40t/p5471.001.97911.97671.9791250.0033868.20
15062008.01.09 00:00expiration5481.001.96421.96571.9617
15072008.01.09 00:00buy stop5491.001.98381.98231.9863
15082008.01.09 00:00sell stop5501.001.96551.96701.9630
15092008.01.09 11:14sell5501.001.96551.96701.9630
15102008.01.09 11:40modify5501.001.96551.96541.9630
15112008.01.09 14:23t/p5501.001.96301.96541.9630250.0034118.20
15122008.01.10 00:00expiration5491.001.98381.98231.9863
15132008.01.10 00:00buy stop5511.001.97741.97591.9799
15142008.01.10 00:00sell stop5521.001.95421.95571.9517
15152008.01.10 05:38sell5521.001.95421.95571.9517
15162008.01.10 06:25s/l5521.001.95571.95571.9517-150.0033968.20
15172008.01.11 00:00expiration5511.001.97741.97591.9799
15182008.01.11 00:00buy stop5531.001.96791.96641.9704
15192008.01.11 00:00sell stop5541.001.95301.95451.9505
15202008.01.11 14:30sell5541.001.95301.95451.9505
15212008.01.11 14:56modify5541.001.95301.95291.9505
15222008.01.11 15:11t/p5541.001.95051.95291.9505250.0034218.20
15232008.01.13 00:00expiration5531.001.96791.96641.9704
15242008.01.13 00:00buy stop5551.001.96461.96311.9671
15252008.01.13 00:00sell stop5561.001.94721.94871.9447
15262008.01.14 00:00expiration5551.001.96461.96311.9671
15272008.01.14 00:00expiration5561.001.94721.94871.9447
15282008.01.14 00:00buy stop5571.001.96071.95921.9632
15292008.01.14 00:00sell stop5581.001.95641.95791.9539
15302008.01.14 00:22buy5571.001.96071.95921.9632
15312008.01.14 01:10modify5571.001.96071.96081.9632
15322008.01.14 01:33t/p5571.001.96321.96081.9632250.0034468.20
15332008.01.14 14:29sell5581.001.95641.95791.9539
15342008.01.14 15:03modify5581.001.95641.95631.9539
15352008.01.14 15:22t/p5581.001.95391.95631.9539250.0034718.20
15362008.01.15 00:00buy stop5591.001.96571.96421.9682
15372008.01.15 00:00sell stop5601.001.95191.95341.9494
15382008.01.15 11:02buy5591.001.96571.96421.9682
15392008.01.15 11:26modify5591.001.96571.96581.9682
15402008.01.15 11:39t/p5591.001.96821.96581.9682250.0034968.20
15412008.01.16 00:00expiration5601.001.95191.95341.9494
15422008.01.16 00:00buy stop5611.001.97511.97361.9776
15432008.01.16 00:00sell stop5621.001.95171.95321.9492
15442008.01.17 00:00expiration5611.001.97511.97361.9776
15452008.01.17 00:00expiration5621.001.95171.95321.9492
15462008.01.17 00:00buy stop5631.001.97301.97151.9755
15472008.01.17 00:00sell stop5641.001.95171.95321.9492
15482008.01.17 11:17buy5631.001.97301.97151.9755
15492008.01.17 14:31modify5631.001.97301.97311.9755
15502008.01.17 14:44t/p5631.001.97551.97311.9755250.0035218.20
15512008.01.18 00:00expiration5641.001.95171.95321.9492
15522008.01.18 00:00buy stop5651.001.98011.97861.9826
15532008.01.18 00:00sell stop5661.001.95951.96101.9570
15542008.01.18 11:38sell5661.001.95951.96101.9570
15552008.01.18 13:25s/l5661.001.96101.96101.9570-150.0035068.20
15562008.01.20 00:00expiration5651.001.98011.97861.9826
15572008.01.20 00:00buy stop5671.001.97371.97221.9762
15582008.01.20 00:00sell stop5681.001.95021.95171.9477
15592008.01.21 00:00expiration5671.001.97371.97221.9762
15602008.01.21 00:00expiration5681.001.95021.95171.9477
15612008.01.21 00:00buy stop5691.001.95821.95671.9607
15622008.01.21 00:00sell stop5701.001.95531.95681.9528
15632008.01.21 03:14sell5701.001.95531.95681.9528
15642008.01.21 04:48s/l5701.001.95681.95681.9528-150.0034918.20
15652008.01.21 05:33buy5691.001.95821.95671.9607
15662008.01.21 06:22s/l5691.001.95671.95671.9607-150.0034768.20
15672008.01.22 00:00buy stop5711.001.95921.95771.9617
15682008.01.22 00:00sell stop5721.001.93951.94101.9370
15692008.01.22 00:25sell5721.001.93951.94101.9370
15702008.01.22 01:15modify5721.001.93951.93941.9370
15712008.01.22 01:44t/p5721.001.93701.93941.9370250.0035018.20
15722008.01.22 14:57buy5711.001.95921.95771.9617
15732008.01.22 15:16modify5711.001.95921.95931.9617
15742008.01.22 15:26t/p5711.001.96171.95931.9617250.0035268.20
15752008.01.23 00:00buy stop5731.001.96541.96391.9679
15762008.01.23 00:00sell stop5741.001.93261.93411.9301
15772008.01.24 00:00expiration5731.001.96541.96391.9679
15782008.01.24 00:00expiration5741.001.93261.93411.9301
15792008.01.24 00:00buy stop5751.001.96431.96281.9668
15802008.01.24 00:00sell stop5761.001.94541.94691.9429
15812008.01.24 10:40buy5751.001.96431.96281.9668
15822008.01.24 11:00modify5751.001.96431.96441.9668
15832008.01.24 11:11t/p5751.001.96681.96441.9668250.0035518.20
15842008.01.25 00:00expiration5761.001.94541.94691.9429
15852008.01.25 00:00buy stop5771.001.97891.97741.9814
15862008.01.25 00:00sell stop5781.001.94891.95041.9464
15872008.01.25 07:36buy5771.001.97891.97741.9814
15882008.01.25 11:06modify5771.001.97891.97901.9814
15892008.01.25 11:28t/p5771.001.98141.97901.9814250.0035768.20
15902008.01.27 00:00expiration5781.001.94891.95041.9464
15912008.01.27 00:00buy stop5791.001.98581.98431.9883
15922008.01.27 00:00sell stop5801.001.97271.97421.9702
15932008.01.28 00:00expiration5791.001.98581.98431.9883
15942008.01.28 00:00expiration5801.001.97271.97421.9702
15952008.01.28 00:00buy stop5811.001.98511.98361.9876
15962008.01.28 00:00sell stop5821.001.98221.98371.9797
15972008.01.28 00:12sell5821.001.98221.98371.9797
15982008.01.28 00:36modify5821.001.98221.98211.9797
15992008.01.28 00:49t/p5821.001.97971.98211.9797250.0036018.20
16002008.01.28 14:29buy5811.001.98511.98361.9876
16012008.01.28 15:07modify5811.001.98511.98521.9876
16022008.01.28 15:24t/p5811.001.98761.98521.9876250.0036268.20
16032008.01.29 00:00buy stop5831.001.99021.98871.9927
16042008.01.29 00:00sell stop5841.001.97181.97331.9693
16052008.01.29 14:31buy5831.001.99021.98871.9927
16062008.01.29 15:19modify5831.001.99021.99031.9927
16072008.01.29 15:45t/p5831.001.99271.99031.9927250.0036518.20
16082008.01.30 00:00expiration5841.001.97181.97331.9693
16092008.01.30 00:00buy stop5851.001.99391.99241.9964
16102008.01.30 00:00sell stop5861.001.98021.98171.9777
16112008.01.30 01:29buy5851.001.99391.99241.9964
16122008.01.30 05:22modify5851.001.99391.99401.9964
16132008.01.30 06:45s/l5851.001.99401.99401.996410.0036528.20
16142008.01.31 00:00expiration5861.001.98021.98171.9777
16152008.01.31 00:00buy stop5871.001.99691.99541.9994
16162008.01.31 00:00sell stop5881.001.98261.98411.9801
16172008.01.31 05:42sell5881.001.98261.98411.9801
16182008.01.31 06:28s/l5881.001.98411.98411.9801-150.0036378.20
16192008.02.01 00:00expiration5871.001.99691.99541.9994
16202008.02.01 00:00buy stop5891.001.99551.99401.9980
16212008.02.01 00:00sell stop5901.001.98141.98291.9789
16222008.02.01 10:43sell5901.001.98141.98291.9789
16232008.02.01 11:00modify5901.001.98141.98131.9789
16242008.02.01 11:10t/p5901.001.97891.98131.9789250.0036628.20
16252008.02.03 00:00expiration5891.001.99551.99401.9980
16262008.02.03 00:00buy stop5911.001.99501.99351.9975
16272008.02.03 00:00sell stop5921.001.96381.96531.9613
16282008.02.04 00:00expiration5911.001.99501.99351.9975
16292008.02.04 00:00expiration5921.001.96381.96531.9613
16302008.02.04 00:00buy stop5931.001.96671.96521.9692
16312008.02.04 00:00sell stop5941.001.96311.96461.9606
16322008.02.04 05:35sell5941.001.96311.96461.9606
16332008.02.04 06:23s/l5941.001.96461.96461.9606-150.0036478.20
16342008.02.04 06:56buy5931.001.96671.96521.9692
16352008.02.04 07:25modify5931.001.96671.96681.9692
16362008.02.04 07:41t/p5931.001.96921.96681.9692250.0036728.20
16372008.02.05 00:00buy stop5951.001.97971.97821.9822
16382008.02.05 00:00sell stop5961.001.96171.96321.9592
16392008.02.05 15:29sell5961.001.96171.96321.9592
16402008.02.05 17:37s/l5961.001.96321.96321.9592-150.0036578.20
16412008.02.06 00:00expiration5951.001.97971.97821.9822
16422008.02.06 00:00buy stop5971.001.97731.97581.9798
16432008.02.06 00:00sell stop5981.001.95931.96081.9568
16442008.02.06 11:52sell5981.001.95931.96081.9568
16452008.02.06 15:01modify5981.001.95931.95921.9568
16462008.02.06 15:25t/p5981.001.95681.95921.9568250.0036828.20
16472008.02.07 00:00expiration5971.001.97731.97581.9798
16482008.02.07 00:00buy stop5991.001.96721.96571.9697
16492008.02.07 00:00sell stop6001.001.95421.95571.9517
16502008.02.07 07:39sell6001.001.95421.95571.9517
16512008.02.07 09:21s/l6001.001.95571.95571.9517-150.0036678.20
16522008.02.08 00:00expiration5991.001.96721.96571.9697
16532008.02.08 00:00buy stop6011.001.96321.96171.9657
16542008.02.08 00:00sell stop6021.001.93781.93931.9353
16552008.02.10 00:00expiration6011.001.96321.96171.9657
16562008.02.10 00:00expiration6021.001.93781.93931.9353
16572008.02.10 00:00buy stop6031.001.95211.95061.9546
16582008.02.10 00:00sell stop6041.001.93921.94071.9367
16592008.02.11 00:00expiration6031.001.95211.95061.9546
16602008.02.11 00:00expiration6041.001.93921.94071.9367
16612008.02.11 00:00buy stop6051.001.94771.94621.9502
16622008.02.11 00:00sell stop6061.001.94441.94591.9419
16632008.02.11 00:42sell6061.001.94441.94591.9419
16642008.02.11 01:23modify6061.001.94441.94431.9419
16652008.02.11 01:43t/p6061.001.94191.94431.9419250.0036928.20
16662008.02.11 11:01buy6051.001.94771.94621.9502
16672008.02.11 11:45modify6051.001.94771.94781.9502
16682008.02.11 14:45t/p6051.001.95021.94781.9502250.0037178.20
16692008.02.12 00:00buy stop6071.001.95391.95241.9564
16702008.02.12 00:00sell stop6081.001.93911.94061.9366
16712008.02.12 10:34buy6071.001.95391.95241.9564
16722008.02.12 11:01modify6071.001.95391.95401.9564
16732008.02.12 11:15t/p6071.001.95641.95401.9564250.0037428.20
16742008.02.13 00:00expiration6081.001.93911.94061.9366
16752008.02.13 00:00buy stop6091.001.96431.96281.9668
16762008.02.13 00:00sell stop6101.001.94331.94481.9408
16772008.02.13 14:42buy6091.001.96431.96281.9668
16782008.02.13 15:27modify6091.001.96431.96441.9668
16792008.02.13 17:34s/l6091.001.96441.96441.966810.0037438.20
16802008.02.14 00:00expiration6101.001.94331.94481.9408
16812008.02.14 00:00buy stop6111.001.96741.96591.9699
16822008.02.14 00:00sell stop6121.001.95381.95531.9513
16832008.02.14 07:38buy6111.001.96741.96591.9699
16842008.02.14 11:03modify6111.001.96741.96751.9699
16852008.02.14 11:26t/p6111.001.96991.96751.9699250.0037688.20
16862008.02.15 00:00expiration6121.001.95381.95531.9513
16872008.02.15 00:00buy stop6131.001.97481.97331.9773
16882008.02.15 00:00sell stop6141.001.96051.96201.9580
16892008.02.15 15:00sell6141.001.96051.96201.9580
16902008.02.15 15:30modify6141.001.96051.96041.9580
16912008.02.15 17:23s/l6141.001.96041.96041.958010.0037698.20
16922008.02.17 00:00expiration6131.001.97481.97331.9773
16932008.02.17 00:00buy stop6151.001.97331.97181.9758
16942008.02.17 00:00sell stop6161.001.95631.95781.9538
16952008.02.18 00:00expiration6151.001.97331.97181.9758
16962008.02.18 00:00expiration6161.001.95631.95781.9538
16972008.02.18 00:00buy stop6171.001.95921.95771.9617
16982008.02.18 00:00sell stop6181.001.95601.95751.9535
16992008.02.18 00:36buy6171.001.95921.95771.9617
17002008.02.18 01:13modify6171.001.95921.95931.9617
17012008.02.18 01:34t/p6171.001.96171.95931.9617250.0037948.20
17022008.02.18 10:57sell6181.001.95601.95751.9535
17032008.02.18 11:30modify6181.001.95601.95591.9535
17042008.02.18 14:23t/p6181.001.95351.95591.9535250.0038198.20
17052008.02.19 00:00buy stop6191.001.96471.96321.9672
17062008.02.19 00:00sell stop6201.001.94651.94801.9440
17072008.02.19 15:06sell6201.001.94651.94801.9440
17082008.02.19 21:05s/l6201.001.94801.94801.9440-150.0038048.20
17092008.02.20 00:00expiration6191.001.96471.96321.9672
17102008.02.20 00:00buy stop6211.001.95521.95371.9577
17112008.02.20 00:00sell stop6221.001.94421.94571.9417
17122008.02.20 10:33sell6221.001.94421.94571.9417
17132008.02.20 11:01modify6221.001.94421.94411.9417
17142008.02.20 11:17t/p6221.001.94171.94411.9417250.0038298.20
17152008.02.21 00:00expiration6211.001.95521.95371.9577
17162008.02.21 00:00buy stop6231.001.95121.94971.9537
17172008.02.21 00:00sell stop6241.001.93511.93661.9326
17182008.02.21 07:44buy6231.001.95121.94971.9537
17192008.02.21 09:30s/l6231.001.94971.94971.9537-150.0038148.20
17202008.02.22 00:00expiration6241.001.93511.93661.9326
17212008.02.22 00:00buy stop6251.001.96471.96321.9672
17222008.02.22 00:00sell stop6261.001.93991.94141.9374
17232008.02.22 07:27buy6251.001.96471.96321.9672
17242008.02.22 10:52modify6251.001.96471.96481.9672
17252008.02.22 11:25t/p6251.001.96721.96481.9672250.0038398.20
17262008.02.24 00:00expiration6261.001.93991.94141.9374
17272008.02.24 00:00buy stop6271.001.97171.97021.9742
17282008.02.24 00:00sell stop6281.001.95991.96141.9574
17292008.02.25 00:00expiration6271.001.97171.97021.9742
17302008.02.25 00:00expiration6281.001.95991.96141.9574
17312008.02.25 00:00buy stop6291.001.97091.96941.9734
17322008.02.25 00:00sell stop6301.001.96761.96911.9651
17332008.02.25 07:17sell6301.001.96761.96911.9651
17342008.02.25 10:59modify6301.001.96761.96751.9651
17352008.02.25 11:34t/p6301.001.96511.96751.9651250.0038648.20
17362008.02.26 00:00expiration6291.001.97091.96941.9734
17372008.02.26 00:00buy stop6311.001.97091.96941.9734
17382008.02.26 00:00sell stop6321.001.96041.96191.9579
17392008.02.26 06:51buy6311.001.97091.96941.9734
17402008.02.26 07:07modify6311.001.97091.97101.9734
17412008.02.26 07:14t/p6311.001.97341.97101.9734250.0038898.20
17422008.02.27 00:00expiration6321.001.96041.96191.9579
17432008.02.27 00:00buy stop6331.001.99101.98951.9935
17442008.02.27 00:00sell stop6341.001.96331.96481.9608
17452008.02.27 00:46buy6331.001.99101.98951.9935
17462008.02.27 01:15modify6331.001.99101.99111.9935
17472008.02.27 01:29t/p6331.001.99351.99111.9935250.0039148.20
17482008.02.28 00:00expiration6341.001.96331.96481.9608
17492008.02.28 00:00buy stop6351.001.99801.99652.0005
17502008.02.28 00:00sell stop6361.001.97791.97941.9754
17512008.02.28 01:18sell6361.001.97791.97941.9754
17522008.02.28 02:57s/l6361.001.97941.97941.9754-150.0038998.20
17532008.02.29 00:00expiration6351.001.99801.99652.0005
17542008.02.29 00:00buy stop6371.001.99571.99421.9982
17552008.02.29 00:00sell stop6381.001.97511.97661.9726
17562008.03.02 00:00expiration6371.001.99571.99421.9982
17572008.03.02 00:00expiration6381.001.97511.97661.9726
17582008.03.02 00:00buy stop6391.001.99311.99161.9956
17592008.03.02 00:00sell stop6401.001.97741.97891.9749
17602008.03.03 00:00expiration6391.001.99311.99161.9956
17612008.03.03 00:00expiration6401.001.97741.97891.9749
17622008.03.03 00:00buy stop6411.001.99031.98881.9928
17632008.03.03 00:00sell stop6421.001.98351.98501.9810
17642008.03.03 01:05buy6411.001.99031.98881.9928
17652008.03.03 01:33modify6411.001.99031.99041.9928
17662008.03.03 05:03t/p6411.001.99281.99041.9928250.0039248.20
17672008.03.03 14:53sell6421.001.98351.98501.9810
17682008.03.03 15:26modify6421.001.98351.98341.9810
17692008.03.03 17:39s/l6421.001.98341.98341.981010.0039258.20
17702008.03.04 00:00buy stop6431.001.99461.99311.9971
17712008.03.04 00:00sell stop6441.001.97981.98131.9773
17722008.03.05 00:00expiration6431.001.99461.99311.9971
17732008.03.05 00:00expiration6441.001.97981.98131.9773
17742008.03.05 00:00buy stop6451.001.99001.98851.9925
17752008.03.05 00:00sell stop6461.001.98021.98171.9777
17762008.03.05 00:48sell6461.001.98021.98171.9777
17772008.03.05 01:08modify6461.001.98021.98011.9777
17782008.03.05 01:20t/p6461.001.97771.98011.9777250.0039508.20
17792008.03.05 11:52buy6451.001.99001.98851.9925
17802008.03.05 13:08s/l6451.001.98851.98851.9925-150.0039358.20
17812008.03.06 00:00buy stop6471.001.99761.99612.0001
17822008.03.06 00:00sell stop6481.001.97101.97251.9685
17832008.03.06 07:18buy6471.001.99761.99612.0001
17842008.03.06 07:37modify6471.001.99761.99772.0001
17852008.03.06 09:20s/l6471.001.99771.99772.000110.0039368.20
17862008.03.07 00:00expiration6481.001.97101.97251.9685
17872008.03.07 00:00buy stop6491.002.01252.01102.0150
17882008.03.07 00:00sell stop6501.001.98841.98991.9859
17892008.03.07 06:46buy6491.002.01252.01102.0150
17902008.03.07 07:22modify6491.002.01252.01262.0150
17912008.03.07 07:39t/p6491.002.01502.01262.0150250.0039618.20
17922008.03.09 00:00expiration6501.001.98841.98991.9859
17932008.03.09 00:00buy stop6511.002.02242.02092.0249
17942008.03.09 00:00sell stop6521.002.00862.01012.0061
17952008.03.10 00:00expiration6511.002.02242.02092.0249
17962008.03.10 00:00expiration6521.002.00862.01012.0061
17972008.03.10 00:00buy stop6531.002.02072.01922.0232
17982008.03.10 00:00sell stop6541.002.01512.01662.0126
17992008.03.10 01:41buy6531.002.02072.01922.0232
18002008.03.10 03:17s/l6531.002.01922.01922.0232-150.0039468.20
18012008.03.10 10:38sell6541.002.01512.01662.0126
18022008.03.10 11:13modify6541.002.01512.01502.0126
18032008.03.10 11:29t/p6541.002.01262.01502.0126250.0039718.20
18042008.03.11 00:00buy stop6551.002.02292.02142.0254
18052008.03.11 00:00sell stop6561.002.00392.00542.0014
18062008.03.11 14:54sell6561.002.00392.00542.0014
18072008.03.11 15:14modify6561.002.00392.00382.0014
18082008.03.11 15:23t/p6561.002.00142.00382.0014250.0039968.20
18092008.03.12 00:00expiration6551.002.02292.02142.0254
18102008.03.12 00:00buy stop6571.002.02212.02062.0246
18112008.03.12 00:00sell stop6581.001.99831.99981.9958
18122008.03.12 11:42buy6571.002.02212.02062.0246
18132008.03.12 12:59s/l6571.002.02062.02062.0246-150.0039818.20
18142008.03.13 00:00expiration6581.001.99831.99981.9958
18152008.03.13 00:00buy stop6591.002.02912.02762.0316
18162008.03.13 00:00sell stop6601.002.00432.00582.0018
18172008.03.13 06:59buy6591.002.02912.02762.0316
18182008.03.13 07:29modify6591.002.02912.02922.0316
18192008.03.13 10:27t/p6591.002.03162.02922.0316250.0040068.20
18202008.03.14 00:00expiration6601.002.00432.00582.0018
18212008.03.14 00:00buy stop6611.002.04002.03852.0425
18222008.03.14 00:00sell stop6621.002.02422.02572.0217
18232008.03.14 05:55buy6611.002.04002.03852.0425
18242008.03.14 06:16s/l6611.002.03852.03852.0425-150.0039918.20
18252008.03.14 14:37sell6621.002.02422.02572.0217
18262008.03.14 14:59modify6621.002.02422.02412.0217
18272008.03.14 15:10t/p6621.002.02172.02412.0217250.0040168.20
18282008.03.16 00:00buy stop6631.002.04072.03922.0432
18292008.03.16 00:00sell stop6641.002.01612.01762.0136
18302008.03.16 11:42sell6641.002.01612.01762.0136
18312008.03.16 15:42modify6641.002.01612.01602.0136
18322008.03.16 21:37s/l6641.002.01602.01602.013610.0040178.20
18332008.03.17 00:00expiration6631.002.04072.03922.0432
18342008.03.17 00:00buy stop6651.002.02052.01902.0230
18352008.03.17 00:00sell stop6661.002.01282.01432.0103
18362008.03.17 01:29buy6651.002.02052.01902.0230
18372008.03.17 02:39s/l6651.002.01902.01902.0230-150.0040028.20
18382008.03.17 07:28sell6661.002.01282.01432.0103
18392008.03.17 08:53s/l6661.002.01432.01432.0103-150.0039878.20
18402008.03.18 00:00buy stop6671.002.02382.02232.0263
18412008.03.18 00:00sell stop6681.001.99311.99461.9906
18422008.03.18 15:19buy6671.002.02382.02232.0263
18432008.03.18 15:38modify6671.002.02382.02392.0263
18442008.03.18 15:48t/p6671.002.02632.02392.0263250.0040128.20
18452008.03.19 00:00expiration6681.001.99311.99461.9906
18462008.03.19 00:00buy stop6691.002.02832.02682.0308
18472008.03.19 00:00sell stop6701.001.99451.99601.9920
18482008.03.19 11:19sell6701.001.99451.99601.9920
18492008.03.19 13:12s/l6701.001.99601.99601.9920-150.0039978.20
18502008.03.20 00:00expiration6691.002.02832.02682.0308
18512008.03.20 00:00buy stop6711.002.01622.01472.0187
18522008.03.20 00:00sell stop6721.001.97941.98091.9769
18532008.03.20 01:05sell6721.001.97941.98091.9769
18542008.03.20 01:25modify6721.001.97941.97931.9769
18552008.03.20 01:36t/p6721.001.97691.97931.9769250.0040228.20
18562008.03.21 00:00expiration6711.002.01622.01472.0187
18572008.03.21 00:00buy stop6731.001.98921.98771.9917
18582008.03.21 00:00sell stop6741.001.97251.97401.9700
18592008.03.23 00:00expiration6731.001.98921.98771.9917
18602008.03.23 00:00expiration6741.001.97251.97401.9700
18612008.03.23 00:00buy stop6751.001.98771.98621.9902
18622008.03.23 00:00sell stop6761.001.98051.98201.9780
18632008.03.23 18:17sell6761.001.98051.98201.9780
18642008.03.24 00:00expiration6751.001.98771.98621.9902
18652008.03.24 00:54modify6761.001.98051.98041.9780
18662008.03.24 01:28t/p6761.001.97801.98041.9780248.2040476.40
18672008.03.25 00:00buy stop6771.001.98961.98811.9921
18682008.03.25 00:00sell stop6781.001.97481.97631.9723
18692008.03.25 06:42buy6771.001.98961.98811.9921
18702008.03.25 07:01modify6771.001.98961.98971.9921
18712008.03.25 07:11t/p6771.001.99211.98971.9921250.0040726.40
18722008.03.26 00:00expiration6781.001.97481.97631.9723
18732008.03.26 00:00buy stop6791.002.00762.00612.0101
18742008.03.26 00:00sell stop6801.001.98421.98571.9817
18752008.03.26 14:48buy6791.002.00762.00612.0101
18762008.03.26 15:18modify6791.002.00762.00772.0101
18772008.03.26 15:35t/p6791.002.01012.00772.0101250.0040976.40
18782008.03.27 00:00expiration6801.001.98421.98571.9817
18792008.03.27 00:00buy stop6811.002.01202.01052.0145
18802008.03.27 00:00sell stop6821.001.99161.99311.9891
18812008.03.27 10:59buy6811.002.01202.01052.0145
18822008.03.27 11:32modify6811.002.01202.01212.0145
18832008.03.27 11:51t/p6811.002.01452.01212.0145250.0041226.40
18842008.03.28 00:00expiration6821.001.99161.99311.9891
18852008.03.28 00:00buy stop6831.002.02022.01872.0227
18862008.03.28 00:00sell stop6841.002.00122.00271.9987
18872008.03.28 10:27sell6841.002.00122.00271.9987
18882008.03.28 10:55modify6841.002.00122.00111.9987
18892008.03.28 11:08t/p6841.001.99872.00111.9987250.0041476.40
18902008.03.30 00:00expiration6831.002.02022.01872.0227
18912008.03.30 00:00buy stop6851.002.00992.00842.0124
18922008.03.30 00:00sell stop6861.001.98701.98851.9845
18932008.03.31 00:00expiration6851.002.00992.00842.0124
18942008.03.31 00:00expiration6861.001.98701.98851.9845
18952008.03.31 00:00buy stop6871.001.99771.99622.0002
18962008.03.31 00:00sell stop6881.001.99411.99561.9916
18972008.03.31 05:24buy6871.001.99771.99622.0002
18982008.03.31 06:28s/l6871.001.99621.99622.0002-150.0041326.40
18992008.03.31 07:04sell6881.001.99411.99561.9916
19002008.03.31 07:36modify6881.001.99411.99401.9916
19012008.03.31 10:34t/p6881.001.99161.99401.9916250.0041576.40
19022008.04.01 00:00buy stop6891.001.99891.99742.0014
19032008.04.01 00:00sell stop6901.001.98031.98181.9778
19042008.04.01 11:09sell6901.001.98031.98181.9778
19052008.04.01 11:49modify6901.001.98031.98021.9778
19062008.04.01 14:34t/p6901.001.97781.98021.9778250.0041826.40
19072008.04.02 00:00expiration6891.001.99891.99742.0014
19082008.04.02 00:00buy stop6911.001.98841.98691.9909
19092008.04.02 00:00sell stop6921.001.97201.97351.9695
19102008.04.02 15:05buy6911.001.98841.98691.9909
19112008.04.02 15:38modify6911.001.98841.98851.9909
19122008.04.02 16:46s/l6911.001.98851.98851.990910.0041836.40
19132008.04.03 00:00expiration6921.001.97201.97351.9695
19142008.04.03 00:00buy stop6931.001.99091.98941.9934
19152008.04.03 00:00sell stop6941.001.97371.97521.9712
19162008.04.03 11:38buy6931.001.99091.98941.9934
19172008.04.03 14:39modify6931.001.99091.99101.9934
19182008.04.03 14:53t/p6931.001.99341.99101.9934250.0042086.40
19192008.04.04 00:00expiration6941.001.97371.97521.9712
19202008.04.04 00:00buy stop6951.001.99851.99702.0010
19212008.04.04 00:00sell stop6961.001.97481.97631.9723
19222008.04.04 00:31buy6951.001.99851.99702.0010
19232008.04.04 00:56modify6951.001.99851.99862.0010
19242008.04.04 01:10t/p6951.002.00101.99862.0010250.0042336.40
19252008.04.06 00:00expiration6961.001.97481.97631.9723
19262008.04.06 00:00buy stop6971.002.00592.00442.0084
19272008.04.06 00:00sell stop6981.001.98981.99131.9873
19282008.04.07 00:00expiration6971.002.00592.00442.0084
19292008.04.07 00:00expiration6981.001.98981.99131.9873
19302008.04.07 00:00buy stop6991.001.99591.99441.9984
19312008.04.07 00:00sell stop7001.001.99191.99341.9894
19322008.04.07 06:56sell7001.001.99191.99341.9894
19332008.04.07 10:26modify7001.001.99191.99181.9894
19342008.04.07 10:52t/p7001.001.98941.99181.9894250.0042586.40
19352008.04.08 00:00expiration6991.001.99591.99441.9984
19362008.04.08 00:00buy stop7011.001.99521.99371.9977
19372008.04.08 00:00sell stop7021.001.98231.98381.9798
19382008.04.08 10:36sell7021.001.98231.98381.9798
19392008.04.08 10:58modify7021.001.98231.98221.9798
19402008.04.08 11:10t/p7021.001.97981.98221.9798250.0042836.40
19412008.04.09 00:00expiration7011.001.99521.99371.9977
19422008.04.09 00:00buy stop7031.001.99371.99221.9962
19432008.04.09 00:00sell stop7041.001.96541.96691.9629
19442008.04.09 05:28sell7041.001.96541.96691.9629
19452008.04.09 06:28s/l7041.001.96691.96691.9629-150.0042686.40
19462008.04.10 00:00expiration7031.001.99371.99221.9962
19472008.04.10 00:00buy stop7051.001.98011.97861.9826
19482008.04.10 00:00sell stop7061.001.96391.96541.9614
19492008.04.10 00:58buy7051.001.98011.97861.9826
19502008.04.10 01:21modify7051.001.98011.98021.9826
19512008.04.10 01:33t/p7051.001.98261.98021.9826250.0042936.40
19522008.04.11 00:00expiration7061.001.96391.96541.9614
19532008.04.11 00:00buy stop7071.001.98511.98361.9876
19542008.04.11 00:00sell stop7081.001.96951.97101.9670
19552008.04.11 15:09sell7081.001.96951.97101.9670
19562008.04.11 21:15s/l7081.001.97101.97101.9670-150.0042786.40
19572008.04.13 00:00expiration7071.001.98511.98361.9876
19582008.04.13 00:00buy stop7091.001.97771.97621.9802
19592008.04.13 00:00sell stop7101.001.96431.96581.9618
19602008.04.14 00:00expiration7091.001.97771.97621.9802
19612008.04.14 00:00expiration7101.001.96431.96581.9618
19622008.04.14 00:00buy stop7111.001.96741.96591.9699
19632008.04.14 00:00sell stop7121.001.96421.96571.9617
19642008.04.14 00:53buy7111.001.96741.96591.9699
19652008.04.14 02:48modify7111.001.96741.96751.9699
19662008.04.14 03:36t/p7111.001.96991.96751.9699250.0043036.40
19672008.04.15 00:00expiration7121.001.96421.96571.9617
19682008.04.15 00:00buy stop7131.001.99041.98891.9929
19692008.04.15 00:00sell stop7141.001.96461.96611.9621
19702008.04.15 14:41sell7141.001.96461.96611.9621
19712008.04.15 15:09modify7141.001.96461.96451.9621
19722008.04.15 15:22t/p7141.001.96211.96451.9621250.0043286.40
19732008.04.16 00:00expiration7131.001.99041.98891.9929
19742008.04.16 00:00buy stop7151.001.97751.97601.9800
19752008.04.16 00:00sell stop7161.001.95901.96051.9565
19762008.04.16 15:00buy7151.001.97751.97601.9800
19772008.04.16 15:27modify7151.001.97751.97761.9800
19782008.04.16 15:42t/p7151.001.98001.97761.9800250.0043536.40
19792008.04.17 00:00expiration7161.001.95901.96051.9565
19802008.04.17 00:00buy stop7171.001.98151.98001.9840
19812008.04.17 00:00sell stop7181.001.95891.96041.9564
19822008.04.17 10:41buy7171.001.98151.98001.9840
19832008.04.17 11:02modify7171.001.98151.98161.9840
19842008.04.17 11:14t/p7171.001.98401.98161.9840250.0043786.40
19852008.04.18 00:00expiration7181.001.95891.96041.9564
19862008.04.18 00:00buy stop7191.001.99341.99191.9959
19872008.04.18 00:00sell stop7201.001.96811.96961.9656
19882008.04.18 07:50buy7191.001.99341.99191.9959
19892008.04.18 11:12modify7191.001.99341.99351.9959
19902008.04.18 11:37t/p7191.001.99591.99351.9959250.0044036.40
19912008.04.20 00:00expiration7201.001.96811.96961.9656
19922008.04.20 00:00buy stop7211.002.00081.99932.0033
19932008.04.20 00:00sell stop7221.001.98701.98851.9845
19942008.04.21 00:00expiration7211.002.00081.99932.0033
19952008.04.21 00:00expiration7221.001.98701.98851.9845
19962008.04.21 00:00buy stop7231.001.99931.99782.0018
19972008.04.21 00:00sell stop7241.001.99521.99671.9927
19982008.04.21 00:39buy7231.001.99931.99782.0018
19992008.04.21 05:00modify7231.001.99931.99942.0018
20002008.04.21 05:20t/p7231.002.00181.99942.0018250.0044286.40
20012008.04.21 07:20sell7241.001.99521.99671.9927
20022008.04.21 10:25modify7241.001.99521.99511.9927
20032008.04.21 10:36t/p7241.001.99271.99511.9927250.0044536.40
20042008.04.22 00:00buy stop7251.002.00362.00212.0061
20052008.04.22 00:00sell stop7261.001.97661.97811.9741
20062008.04.22 04:52sell7261.001.97661.97811.9741
20072008.04.22 05:33modify7261.001.97661.97651.9741
20082008.04.22 06:13s/l7261.001.97651.97651.974110.0044546.40
20092008.04.23 00:00expiration7251.002.00362.00212.0061
20102008.04.23 00:00buy stop7271.002.00071.99922.0032
20112008.04.23 00:00sell stop7281.001.97351.97501.9710
20122008.04.24 00:00expiration7271.002.00071.99922.0032
20132008.04.24 00:00expiration7281.001.97351.97501.9710
20142008.04.24 00:00buy stop7291.001.99831.99682.0008
20152008.04.24 00:00sell stop7301.001.97621.97771.9737
20162008.04.24 10:34sell7301.001.97621.97771.9737
20172008.04.24 11:11modify7301.001.97621.97611.9737
20182008.04.24 11:31t/p7301.001.97371.97611.9737250.0044796.40
20192008.04.25 00:00expiration7291.001.99831.99682.0008
20202008.04.25 00:00buy stop7311.001.98251.98101.9850
20212008.04.25 00:00sell stop7321.001.96751.96901.9650
20222008.04.25 11:43buy7311.001.98251.98101.9850
20232008.04.25 14:41modify7311.001.98251.98261.9850
20242008.04.25 14:57t/p7311.001.98501.98261.9850250.0045046.40
20252008.04.27 00:00expiration7321.001.96751.96901.9650
20262008.04.27 00:00buy stop7331.001.98991.98841.9924
20272008.04.27 00:00sell stop7341.001.96661.96811.9641
20282008.04.28 00:00expiration7331.001.98991.98841.9924
20292008.04.28 00:00expiration7341.001.96661.96811.9641
20302008.04.28 00:00buy stop7351.001.98591.98441.9884
20312008.04.28 00:00sell stop7361.001.98281.98431.9803
20322008.04.28 00:25sell7361.001.98281.98431.9803
20332008.04.28 01:20modify7361.001.98281.98271.9803
20342008.04.28 01:45t/p7361.001.98031.98271.9803250.0045296.40
20352008.04.28 07:40buy7351.001.98591.98441.9884
20362008.04.28 10:42modify7351.001.98591.98601.9884
20372008.04.28 10:59t/p7351.001.98841.98601.9884250.0045546.40
20382008.04.29 00:00buy stop7371.001.99751.99602.0000
20392008.04.29 00:00sell stop7381.001.97711.97861.9746
20402008.04.29 11:35sell7381.001.97711.97861.9746
20412008.04.29 14:25modify7381.001.97711.97701.9746
20422008.04.29 14:35t/p7381.001.97461.97701.9746250.0045796.40
20432008.04.30 00:00expiration7371.001.99751.99602.0000
20442008.04.30 00:00buy stop7391.001.99231.99081.9948
20452008.04.30 00:00sell stop7401.001.96561.96711.9631
20462008.04.30 01:27sell7401.001.96561.96711.9631
20472008.04.30 03:15s/l7401.001.96711.96711.9631-150.0045646.40
20482008.05.01 00:00expiration7391.001.99231.99081.9948
20492008.05.01 00:00buy stop7411.001.99031.98881.9928
20502008.05.01 00:00sell stop7421.001.96151.96301.9590
20512008.05.01 05:21buy7411.001.99031.98881.9928
20522008.05.01 06:28s/l7411.001.98881.98881.9928-150.0045496.40
20532008.05.02 00:00expiration7421.001.96151.96301.9590
20542008.05.02 00:00buy stop7431.001.99181.99031.9943
20552008.05.02 00:00sell stop7441.001.97011.97161.9676
20562008.05.04 00:00expiration7431.001.99181.99031.9943
20572008.05.04 00:00expiration7441.001.97011.97161.9676
20582008.05.04 00:00buy stop7451.001.99071.98921.9932
20592008.05.04 00:00sell stop7461.001.96941.97091.9669
20602008.05.05 00:00expiration7451.001.99071.98921.9932
20612008.05.05 00:00expiration7461.001.96941.97091.9669
20622008.05.05 00:00buy stop7471.001.97441.97291.9769
20632008.05.05 00:00sell stop7481.001.97211.97361.9696
20642008.05.05 00:25buy7471.001.97441.97291.9769
20652008.05.05 01:17modify7471.001.97441.97451.9769
20662008.05.05 01:46t/p7471.001.97691.97451.9769250.0045746.40
20672008.05.05 11:06sell7481.001.97211.97361.9696
20682008.05.05 11:50modify7481.001.97211.97201.9696
20692008.05.05 14:38t/p7481.001.96961.97201.9696250.0045996.40
20702008.05.06 00:00buy stop7491.001.97941.97791.9819
20712008.05.06 00:00sell stop7501.001.96441.96591.9619
20722008.05.06 05:03sell7501.001.96441.96591.9619
20732008.05.06 06:37s/l7501.001.96591.96591.9619-150.0045846.40
20742008.05.07 00:00expiration7491.001.97941.97791.9819
20752008.05.07 00:00buy stop7511.001.97821.97671.9807
20762008.05.07 00:00sell stop7521.001.96241.96391.9599
20772008.05.07 10:58sell7521.001.96241.96391.9599
20782008.05.07 11:21modify7521.001.96241.96231.9599
20792008.05.07 11:33t/p7521.001.95991.96231.9599250.0046096.40
20802008.05.08 00:00expiration7511.001.97821.97671.9807
20812008.05.08 00:00buy stop7531.001.97451.97301.9770
20822008.05.08 00:00sell stop7541.001.94921.95071.9467
20832008.05.09 00:00expiration7531.001.97451.97301.9770
20842008.05.09 00:00expiration7541.001.94921.95071.9467
20852008.05.09 00:00buy stop7551.001.96301.96151.9655
20862008.05.09 00:00sell stop7561.001.94931.95081.9468
20872008.05.09 14:33sell7561.001.94931.95081.9468
20882008.05.09 15:14modify7561.001.94931.94921.9468
20892008.05.09 15:37t/p7561.001.94681.94921.9468250.0046346.40
20902008.05.11 00:00expiration7551.001.96301.96151.9655
20912008.05.11 00:00buy stop7571.001.95791.95641.9604
20922008.05.11 00:00sell stop7581.001.94491.94641.9424
20932008.05.12 00:00expiration7571.001.95791.95641.9604
20942008.05.12 00:00expiration7581.001.94491.94641.9424
20952008.05.12 00:00buy stop7591.001.95491.95341.9574
20962008.05.12 00:00sell stop7601.001.94941.95091.9469
20972008.05.12 00:21sell7601.001.94941.95091.9469
20982008.05.12 01:04modify7601.001.94941.94931.9469
20992008.05.12 01:28t/p7601.001.94691.94931.9469250.0046596.40
21002008.05.12 10:52buy7591.001.95491.95341.9574
21012008.05.12 11:21modify7591.001.95491.95501.9574
21022008.05.12 11:35t/p7591.001.95741.95501.9574250.0046846.40
21032008.05.13 00:00buy stop7611.001.96431.96281.9668
21042008.05.13 00:00sell stop7621.001.94321.94471.9407
21052008.05.13 15:30sell7621.001.94321.94471.9407
21062008.05.13 17:25s/l7621.001.94471.94471.9407-150.0046696.40
21072008.05.14 00:00expiration7611.001.96431.96281.9668
21082008.05.14 00:00buy stop7631.001.95991.95841.9624
21092008.05.14 00:00sell stop7641.001.94091.94241.9384
21102008.05.14 01:00sell7641.001.94091.94241.9384
21112008.05.14 01:24modify7641.001.94091.94081.9384
21122008.05.14 01:38t/p7641.001.93841.94081.9384250.0046946.40
21132008.05.15 00:00expiration7631.001.95991.95841.9624
21142008.05.15 00:00buy stop7651.001.94831.94681.9508
21152008.05.15 00:00sell stop7661.001.93531.93681.9328
21162008.05.15 14:43buy7651.001.94831.94681.9508
21172008.05.15 15:38modify7651.001.94831.94841.9508
21182008.05.15 17:29s/l7651.001.94841.94841.950810.0046956.40
21192008.05.16 00:00expiration7661.001.93531.93681.9328
21202008.05.16 00:00buy stop7671.001.95101.94951.9535
21212008.05.16 00:00sell stop7681.001.93931.94081.9368
21222008.05.16 07:33buy7671.001.95101.94951.9535
21232008.05.16 10:48modify7671.001.95101.95111.9535
21242008.05.16 11:04t/p7671.001.95351.95111.9535250.0047206.40
21252008.05.18 00:00expiration7681.001.93931.94081.9368
21262008.05.18 00:00buy stop7691.001.96081.95931.9633
21272008.05.18 00:00sell stop7701.001.94311.94461.9406
21282008.05.19 00:00expiration7691.001.96081.95931.9633
21292008.05.19 00:00expiration7701.001.94311.94461.9406
21302008.05.19 00:00buy stop7711.001.95861.95711.9611
21312008.05.19 00:00sell stop7721.001.95491.95641.9524
21322008.05.19 00:28buy7711.001.95861.95711.9611
21332008.05.19 01:24modify7711.001.95861.95871.9611
21342008.05.19 05:05t/p7711.001.96111.95871.9611250.0047456.40
21352008.05.19 10:44sell7721.001.95491.95641.9524
21362008.05.19 11:15modify7721.001.95491.95481.9524
21372008.05.19 11:32t/p7721.001.95241.95481.9524250.0047706.40
21382008.05.20 00:00buy stop7731.001.96321.96171.9657
21392008.05.20 00:00sell stop7741.001.94431.94581.9418
21402008.05.20 11:20buy7731.001.96321.96171.9657
21412008.05.20 11:44modify7731.001.96321.96331.9657
21422008.05.20 13:36s/l7731.001.96331.96331.965710.0047716.40
21432008.05.21 00:00expiration7741.001.94431.94581.9418
21442008.05.21 00:00buy stop7751.001.97291.97141.9754
21452008.05.21 00:00sell stop7761.001.94671.94821.9442
21462008.05.21 15:19buy7751.001.97291.97141.9754
21472008.05.21 17:36s/l7751.001.97141.97141.9754-150.0047566.40
21482008.05.22 00:00expiration7761.001.94671.94821.9442
21492008.05.22 00:00buy stop7771.001.97461.97311.9771
21502008.05.22 00:00sell stop7781.001.96021.96171.9577
21512008.05.22 07:24buy7771.001.97461.97311.9771
21522008.05.22 07:51modify7771.001.97461.97471.9771
21532008.05.22 09:38s/l7771.001.97471.97471.977110.0047576.40
21542008.05.23 00:00expiration7781.001.96021.96171.9577
21552008.05.23 00:00buy stop7791.001.98591.98441.9884
21562008.05.23 00:00sell stop7801.001.96771.96921.9652
21572008.05.25 00:00expiration7791.001.98591.98441.9884
21582008.05.25 00:00expiration7801.001.96771.96921.9652
21592008.05.25 00:00buy stop7811.001.98621.98471.9887
21602008.05.25 00:00sell stop7821.001.97451.97601.9720
21612008.05.26 00:00expiration7811.001.98621.98471.9887
21622008.05.26 00:00expiration7821.001.97451.97601.9720
21632008.05.26 00:00buy stop7831.001.98251.98101.9850
21642008.05.26 00:00sell stop7841.001.97881.98031.9763
21652008.05.26 00:46sell7841.001.97881.98031.9763
21662008.05.26 01:37modify7841.001.97881.97871.9763
21672008.05.26 05:19t/p7841.001.97631.97871.9763250.0047826.40
21682008.05.26 15:12buy7831.001.98251.98101.9850
21692008.05.26 21:14s/l7831.001.98101.98101.9850-150.0047676.40
21702008.05.27 00:00buy stop7851.001.98411.98261.9866
21712008.05.27 00:00sell stop7861.001.97471.97621.9722
21722008.05.27 05:04buy7851.001.98411.98261.9866
21732008.05.27 06:41s/l7851.001.98261.98261.9866-150.0047526.40
21742008.05.27 14:47sell7861.001.97471.97621.9722
21752008.05.27 15:20modify7861.001.97471.97461.9722
21762008.05.27 15:36t/p7861.001.97221.97461.9722250.0047776.40
21772008.05.28 00:00buy stop7871.001.98561.98411.9881
21782008.05.28 00:00sell stop7881.001.97061.97211.9681
21792008.05.28 05:30sell7881.001.97061.97211.9681
21802008.05.28 06:24s/l7881.001.97211.97211.9681-150.0047626.40
21812008.05.29 00:00expiration7871.001.98561.98411.9881
21822008.05.29 00:00buy stop7891.001.98361.98211.9861
21832008.05.29 00:00sell stop7901.001.96941.97091.9669
21842008.05.29 15:09sell7901.001.96941.97091.9669
21852008.05.29 15:38modify7901.001.96941.96931.9669
21862008.05.29 17:06s/l7901.001.96931.96931.966910.0047636.40
21872008.05.30 00:00expiration7891.001.98361.98211.9861
21882008.05.30 00:00buy stop7911.001.98291.98141.9854
21892008.05.30 00:00sell stop7921.001.96621.96771.9637
21902008.06.01 00:00expiration7911.001.98291.98141.9854
21912008.06.01 00:00expiration7921.001.96621.96771.9637
21922008.06.01 00:00buy stop7931.001.98321.98171.9857
21932008.06.01 00:00sell stop7941.001.96731.96881.9648
21942008.06.02 00:00expiration7931.001.98321.98171.9857
21952008.06.02 00:00expiration7941.001.96731.96881.9648
21962008.06.02 00:00buy stop7951.001.97821.97671.9807
21972008.06.02 00:00sell stop7961.001.97221.97371.9697
21982008.06.02 07:15sell7961.001.97221.97371.9697
21992008.06.02 10:28modify7961.001.97221.97211.9697
22002008.06.02 10:44t/p7961.001.96971.97211.9697250.0047886.40
22012008.06.03 00:00expiration7951.001.97821.97671.9807
22022008.06.03 00:00buy stop7971.001.97811.97661.9806
22032008.06.03 00:00sell stop7981.001.95861.96011.9561
22042008.06.04 00:00expiration7971.001.97811.97661.9806
22052008.06.04 00:00expiration7981.001.95861.96011.9561
22062008.06.04 00:00buy stop7991.001.97521.97371.9777
22072008.06.04 00:00sell stop8001.001.95951.96101.9570
22082008.06.04 10:30sell8001.001.95951.96101.9570
22092008.06.04 11:19modify8001.001.95951.95941.9570
22102008.06.04 11:47t/p8001.001.95701.95941.9570250.0048136.40
22112008.06.05 00:00expiration7991.001.97521.97371.9777
22122008.06.05 00:00buy stop8011.001.96471.96321.9672
22132008.06.05 00:00sell stop8021.001.95161.95311.9491
22142008.06.05 00:35sell8021.001.95161.95311.9491
22152008.06.05 01:04modify8021.001.95161.95151.9491
22162008.06.05 01:19t/p8021.001.94911.95151.9491250.0048386.40
22172008.06.06 00:00expiration8011.001.96471.96321.9672
22182008.06.06 00:00buy stop8031.001.96071.95921.9632
22192008.06.06 00:00sell stop8041.001.94511.94661.9426
22202008.06.06 07:27buy8031.001.96071.95921.9632
22212008.06.06 07:52modify8031.001.96071.96081.9632
22222008.06.06 10:37t/p8031.001.96321.96081.9632250.0048636.40
22232008.06.08 00:00expiration8041.001.94511.94661.9426
22242008.06.08 00:00buy stop8051.001.97441.97291.9769
22252008.06.08 00:00sell stop8061.001.95271.95421.9502
22262008.06.09 00:00expiration8051.001.97441.97291.9769
22272008.06.09 00:00expiration8061.001.95271.95421.9502
22282008.06.09 00:00buy stop8071.001.97151.97001.9740
22292008.06.09 00:00sell stop8081.001.96781.96931.9653
22302008.06.09 05:13sell8081.001.96781.96931.9653
22312008.06.09 06:34s/l8081.001.96931.96931.9653-150.0048486.40
22322008.06.09 07:16buy8071.001.97151.97001.9740
22332008.06.09 07:51modify8071.001.97151.97161.9740
22342008.06.09 10:50t/p8071.001.97401.97161.9740250.0048736.40
22352008.06.10 00:00buy stop8091.001.98101.97951.9835
22362008.06.10 00:00sell stop8101.001.96611.96761.9636
22372008.06.10 10:36sell8101.001.96611.96761.9636
22382008.06.10 11:00modify8101.001.96611.96601.9636
22392008.06.10 11:13t/p8101.001.96361.96601.9636250.0048986.40
22402008.06.11 00:00expiration8091.001.98101.97951.9835
22412008.06.11 00:00buy stop8111.001.97641.97491.9789
22422008.06.11 00:00sell stop8121.001.95081.95231.9483
22432008.06.11 01:43sell8121.001.95081.95231.9483
22442008.06.11 03:33s/l8121.001.95231.95231.9483-150.0048836.40
22452008.06.12 00:00expiration8111.001.97641.97491.9789
22462008.06.12 00:00buy stop8131.001.96771.96621.9702
22472008.06.12 00:00sell stop8141.001.94801.94951.9455
22482008.06.12 14:51sell8141.001.94801.94951.9455
22492008.06.12 15:10modify8141.001.94801.94791.9455
22502008.06.12 15:21t/p8141.001.94551.94791.9455250.0049086.40
22512008.06.13 00:00expiration8131.001.96771.96621.9702
22522008.06.13 00:00buy stop8151.001.96531.96381.9678
22532008.06.13 00:00sell stop8161.001.94231.94381.9398
22542008.06.13 01:22sell8161.001.94231.94381.9398
22552008.06.13 06:55s/l8161.001.94381.94381.9398-150.0048936.40
22562008.06.15 00:00expiration8151.001.96531.96381.9678
22572008.06.15 00:00buy stop8171.001.95221.95071.9547
22582008.06.15 00:00sell stop8181.001.93981.94131.9373
22592008.06.16 00:00expiration8171.001.95221.95071.9547
22602008.06.16 00:00expiration8181.001.93981.94131.9373
22612008.06.16 00:00buy stop8191.001.95041.94891.9529
22622008.06.16 00:00sell stop8201.001.94531.94681.9428
22632008.06.16 06:49buy8191.001.95041.94891.9529
22642008.06.16 07:08modify8191.001.95041.95051.9529
22652008.06.16 07:19t/p8191.001.95291.95051.9529250.0049186.40
22662008.06.17 00:00expiration8201.001.94531.94681.9428
22672008.06.17 00:00buy stop8211.001.96971.96821.9722
22682008.06.17 00:00sell stop8221.001.94451.94601.9420
22692008.06.17 05:38buy8211.001.96971.96821.9722
22702008.06.17 06:20s/l8211.001.96821.96821.9722-150.0049036.40
22712008.06.18 00:00expiration8221.001.94451.94601.9420
22722008.06.18 00:00buy stop8231.001.97081.96931.9733
22732008.06.18 00:00sell stop8241.001.94591.94741.9434
22742008.06.19 00:00expiration8231.001.97081.96931.9733
22752008.06.19 00:00expiration8241.001.94591.94741.9434
22762008.06.19 00:00buy stop8251.001.96191.96041.9644
22772008.06.19 00:00sell stop8261.001.94671.94821.9442
22782008.06.19 06:55buy8251.001.96191.96041.9644
22792008.06.19 07:23modify8251.001.96191.96201.9644
22802008.06.19 07:38t/p8251.001.96441.96201.9644250.0049286.40
22812008.06.20 00:00expiration8261.001.94671.94821.9442
22822008.06.20 00:00buy stop8271.001.97541.97391.9779
22832008.06.20 00:00sell stop8281.001.95691.95841.9544
22842008.06.20 11:07buy8271.001.97541.97391.9779
22852008.06.20 14:39modify8271.001.97541.97551.9779
22862008.06.20 15:14t/p8271.001.97791.97551.9779250.0049536.40
22872008.06.22 00:00expiration8281.001.95691.95841.9544
22882008.06.22 00:00buy stop8291.001.98011.97861.9826
22892008.06.22 00:00sell stop8301.001.96871.97021.9662
22902008.06.23 00:00expiration8291.001.98011.97861.9826
22912008.06.23 00:00expiration8301.001.96871.97021.9662
22922008.06.23 00:00buy stop8311.001.97621.97471.9787
22932008.06.23 00:00sell stop8321.001.97281.97431.9703
22942008.06.23 03:26sell8321.001.97281.97431.9703
22952008.06.23 04:51s/l8321.001.97431.97431.9703-150.0049386.40
22962008.06.24 00:00expiration8311.001.97621.97471.9787
22972008.06.24 00:00buy stop8331.001.97661.97511.9791
22982008.06.24 00:00sell stop8341.001.95761.95911.9551
22992008.06.25 00:00expiration8331.001.97661.97511.9791
23002008.06.25 00:00expiration8341.001.95761.95911.9551
23012008.06.25 00:00buy stop8351.001.97331.97181.9758
23022008.06.25 00:00sell stop8361.001.96151.96301.9590
23032008.06.25 11:28buy8351.001.97331.97181.9758
23042008.06.25 14:52modify8351.001.97331.97341.9758
23052008.06.25 15:19t/p8351.001.97581.97341.9758250.0049636.40
23062008.06.26 00:00expiration8361.001.96151.96301.9590
23072008.06.26 00:00buy stop8371.001.97791.97641.9804
23082008.06.26 00:00sell stop8381.001.96451.96601.9620
23092008.06.26 07:23buy8371.001.97791.97641.9804
23102008.06.26 07:48modify8371.001.97791.97801.9804
23112008.06.26 09:39s/l8371.001.97801.97801.980410.0049646.40
23122008.06.27 00:00expiration8381.001.96451.96601.9620
23132008.06.27 00:00buy stop8391.001.99041.98891.9929
23142008.06.27 00:00sell stop8401.001.97041.97191.9679
23152008.06.27 11:21buy8391.001.99041.98891.9929
23162008.06.27 14:38modify8391.001.99041.99051.9929
23172008.06.27 14:58t/p8391.001.99291.99051.9929250.0049896.40
23182008.06.29 00:00expiration8401.001.97041.97191.9679
23192008.06.29 00:00buy stop8411.001.99611.99461.9986
23202008.06.29 00:00sell stop8421.001.97961.98111.9771
23212008.06.30 00:00expiration8411.001.99611.99461.9986
23222008.06.30 00:00expiration8421.001.97961.98111.9771
23232008.06.30 00:00buy stop8431.001.99551.99401.9980
23242008.06.30 00:00sell stop8441.001.99321.99471.9907
23252008.06.30 01:05buy8431.001.99551.99401.9980
23262008.06.30 07:34s/l8431.001.99401.99401.9980-150.0049746.40
23272008.06.30 10:36sell8441.001.99321.99471.9907
23282008.06.30 11:42modify8441.001.99321.99311.9907
23292008.06.30 14:42t/p8441.001.99071.99311.9907250.0049996.40
23302008.07.01 00:00buy stop8451.001.99761.99612.0001
23312008.07.01 00:00sell stop8461.001.98701.98851.9845
23322008.07.01 11:42buy8451.001.99761.99612.0001
23332008.07.01 15:06modify8451.001.99761.99772.0001
23342008.07.01 15:30t/p8451.002.00011.99772.0001250.0050246.40
23352008.07.02 00:00expiration8461.001.98701.98851.9845
23362008.07.02 00:00buy stop8471.002.00162.00012.0041
23372008.07.02 00:00sell stop8481.001.98761.98911.9851
23382008.07.02 14:47sell8481.001.98761.98911.9851
23392008.07.02 15:19modify8481.001.98761.98751.9851
23402008.07.02 15:37t/p8481.001.98511.98751.9851250.0050496.40
23412008.07.03 00:00expiration8471.002.00162.00012.0041
23422008.07.03 00:00buy stop8491.001.99831.99682.0008
23432008.07.03 00:00sell stop8501.001.98341.98491.9809
23442008.07.03 14:44sell8501.001.98341.98491.9809
23452008.07.03 15:15modify8501.001.98341.98331.9809
23462008.07.03 15:33t/p8501.001.98091.98331.9809250.0050746.40
23472008.07.04 00:00expiration8491.001.99831.99682.0008
23482008.07.04 00:00buy stop8511.001.99461.99311.9971
23492008.07.04 00:00sell stop8521.001.97891.98041.9764
23502008.07.06 00:00expiration8511.001.99461.99311.9971
23512008.07.06 00:00expiration8521.001.97891.98041.9764
23522008.07.06 00:00buy stop8531.001.98571.98421.9882
23532008.07.06 00:00sell stop8541.001.97831.97981.9758
23542008.07.07 00:00expiration8531.001.98571.98421.9882
23552008.07.07 00:00expiration8541.001.97831.97981.9758
23562008.07.07 00:00buy stop8551.001.98321.98171.9857
23572008.07.07 00:00sell stop8561.001.98091.98241.9784
23582008.07.07 02:06sell8561.001.98091.98241.9784
23592008.07.07 05:22s/l8561.001.98241.98241.9784-150.0050596.40
23602008.07.08 00:00expiration8551.001.98321.98171.9857
23612008.07.08 00:00buy stop8571.001.98371.98221.9862
23622008.07.08 00:00sell stop8581.001.96371.96521.9612
23632008.07.09 00:00expiration8571.001.98371.98221.9862
23642008.07.09 00:00expiration8581.001.96371.96521.9612
23652008.07.09 00:00buy stop8591.001.98071.97921.9832
23662008.07.09 00:00sell stop8601.001.96551.96701.9630
23672008.07.09 14:44buy8591.001.98071.97921.9832
23682008.07.09 15:15modify8591.001.98071.98081.9832
23692008.07.09 15:33t/p8591.001.98321.98081.9832250.0050846.40
23702008.07.10 00:00expiration8601.001.96551.96701.9630
23712008.07.10 00:00buy stop8611.001.98461.98311.9871
23722008.07.10 00:00sell stop8621.001.96611.96761.9636
23732008.07.11 00:00expiration8611.001.98461.98311.9871
23742008.07.11 00:00expiration8621.001.96611.96761.9636
23752008.07.11 00:00buy stop8631.001.98451.98301.9870
23762008.07.11 00:00sell stop8641.001.97031.97181.9678
23772008.07.11 07:42buy8631.001.98451.98301.9870
23782008.07.11 09:29s/l8631.001.98301.98301.9870-150.0050696.40
23792008.07.13 00:00expiration8641.001.97031.97181.9678
23802008.07.13 00:00buy stop8651.001.99681.99531.9993
23812008.07.13 00:00sell stop8661.001.97431.97581.9718
23822008.07.14 00:00expiration8651.001.99681.99531.9993
23832008.07.14 00:00expiration8661.001.97431.97581.9718
23842008.07.14 00:00buy stop8671.001.99221.99071.9947
23852008.07.14 00:00sell stop8681.001.98891.99041.9864
23862008.07.14 00:25sell8681.001.98891.99041.9864
23872008.07.14 00:51modify8681.001.98891.98881.9864
23882008.07.14 01:03t/p8681.001.98641.98881.9864250.0050946.40
23892008.07.14 11:43buy8671.001.99221.99071.9947
23902008.07.14 14:57modify8671.001.99221.99231.9947
23912008.07.14 15:18t/p8671.001.99471.99231.9947250.0051196.40
23922008.07.15 00:00buy stop8691.001.99721.99571.9997
23932008.07.15 00:00sell stop8701.001.98041.98191.9779
23942008.07.15 03:41buy8691.001.99721.99571.9997
23952008.07.15 04:37s/l8691.001.99571.99571.9997-150.0051046.40
23962008.07.16 00:00expiration8701.001.98041.98191.9779
23972008.07.16 00:00buy stop8711.002.01682.01532.0193
23982008.07.16 00:00sell stop8721.001.99201.99351.9895
23992008.07.17 00:00expiration8711.002.01682.01532.0193
24002008.07.17 00:00expiration8721.001.99201.99351.9895
24012008.07.17 00:00buy stop8731.002.01052.00902.0130
24022008.07.17 00:00sell stop8741.001.99471.99621.9922
24032008.07.17 05:43sell8741.001.99471.99621.9922
24042008.07.17 06:21s/l8741.001.99621.99621.9922-150.0050896.40
24052008.07.18 00:00expiration8731.002.01052.00902.0130
24062008.07.18 00:00buy stop8751.002.00802.00652.0105
24072008.07.18 00:00sell stop8761.001.99371.99521.9912
24082008.07.18 14:21sell8761.001.99371.99521.9912
24092008.07.18 15:10modify8761.001.99371.99361.9912
24102008.07.18 15:37t/p8761.001.99121.99361.9912250.0051146.40
24112008.07.20 00:00expiration8751.002.00802.00652.0105
24122008.07.20 00:00buy stop8771.002.00051.99902.0030
24132008.07.20 00:00sell stop8781.001.98951.99101.9870
24142008.07.21 00:00expiration8771.002.00051.99902.0030
24152008.07.21 00:00expiration8781.001.98951.99101.9870
24162008.07.21 00:00buy stop8791.001.99931.99782.0018
24172008.07.21 00:00sell stop8801.001.99221.99371.9897
24182008.07.21 01:26sell8801.001.99221.99371.9897
24192008.07.21 06:49s/l8801.001.99371.99371.9897-150.0050996.40
24202008.07.21 11:17buy8791.001.99931.99782.0018
24212008.07.21 14:39modify8791.001.99931.99942.0018
24222008.07.21 14:59t/p8791.002.00181.99942.0018250.0051246.40
24232008.07.22 00:00buy stop8811.002.00442.00292.0069
24242008.07.22 00:00sell stop8821.001.98951.99101.9870
24252008.07.22 00:34buy8811.002.00442.00292.0069
24262008.07.22 01:43modify8811.002.00442.00452.0069
24272008.07.22 03:22s/l8811.002.00452.00452.006910.0051256.40
24282008.07.23 00:00expiration8821.001.98951.99101.9870
24292008.07.23 00:00buy stop8831.002.00852.00702.0110
24302008.07.23 00:00sell stop8841.001.98861.99011.9861
24312008.07.24 00:00expiration8831.002.00852.00702.0110
24322008.07.24 00:00expiration8841.001.98861.99011.9861
24332008.07.24 00:00buy stop8851.002.00382.00232.0063
24342008.07.24 00:00sell stop8861.001.98921.99071.9867
24352008.07.24 11:20sell8861.001.98921.99071.9867
24362008.07.24 14:25modify8861.001.98921.98911.9867
24372008.07.24 14:38t/p8861.001.98671.98911.9867250.0051506.40
24382008.07.25 00:00expiration8851.002.00382.00232.0063
24392008.07.25 00:00buy stop8871.001.99991.99842.0024
24402008.07.25 00:00sell stop8881.001.98051.98201.9780
24412008.07.27 00:00expiration8871.001.99991.99842.0024
24422008.07.27 00:00expiration8881.001.98051.98201.9780
24432008.07.27 00:00buy stop8891.001.99861.99712.0011
24442008.07.27 00:00sell stop8901.001.98201.98351.9795
24452008.07.28 00:00expiration8891.001.99861.99712.0011
24462008.07.28 00:00expiration8901.001.98201.98351.9795
24472008.07.28 00:00buy stop8911.001.99291.99141.9954
24482008.07.28 00:00sell stop8921.001.98951.99101.9870
24492008.07.28 00:17sell8921.001.98951.99101.9870
24502008.07.28 00:52modify8921.001.98951.98941.9870
24512008.07.28 01:12t/p8921.001.98701.98941.9870250.0051756.40
24522008.07.28 11:38buy8911.001.99291.99141.9954
24532008.07.28 15:02modify8911.001.99291.99301.9954
24542008.07.28 15:26t/p8911.001.99541.99301.9954250.0052006.40
24552008.07.29 00:00buy stop8931.001.99711.99561.9996
24562008.07.29 00:00sell stop8941.001.98301.98451.9805
24572008.07.29 14:28sell8941.001.98301.98451.9805
24582008.07.29 14:50modify8941.001.98301.98291.9805
24592008.07.29 15:03t/p8941.001.98051.98291.9805250.0052256.40
24602008.07.30 00:00expiration8931.001.99711.99561.9996
24612008.07.30 00:00buy stop8951.001.99761.99612.0001
24622008.07.30 00:00sell stop8961.001.97511.97661.9726
24632008.07.30 05:03sell8961.001.97511.97661.9726
24642008.07.30 06:47s/l8961.001.97661.97661.9726-150.0052106.40
24652008.07.31 00:00expiration8951.001.99761.99612.0001
24662008.07.31 00:00buy stop8971.001.98511.98361.9876
24672008.07.31 00:00sell stop8981.001.97341.97491.9709
24682008.07.31 10:29buy8971.001.98511.98361.9876
24692008.07.31 11:08modify8971.001.98511.98521.9876
24702008.07.31 11:25t/p8971.001.98761.98521.9876250.0052356.40
24712008.08.01 00:00expiration8981.001.97341.97491.9709
24722008.08.01 00:00buy stop8991.001.99361.99211.9961
24732008.08.01 00:00sell stop9001.001.97691.97841.9744
24742008.08.01 11:38sell9001.001.97691.97841.9744
24752008.08.01 14:52modify9001.001.97691.97681.9744
24762008.08.01 15:13t/p9001.001.97441.97681.9744250.0052606.40
24772008.08.03 00:00expiration8991.001.99361.99211.9961
24782008.08.03 00:00buy stop9011.001.98501.98351.9875
24792008.08.03 00:00sell stop9021.001.97161.97311.9691
24802008.08.04 00:00expiration9011.001.98501.98351.9875
24812008.08.04 00:00expiration9021.001.97161.97311.9691
24822008.08.04 00:00buy stop9031.001.97691.97541.9794
24832008.08.04 00:00sell stop9041.001.97331.97481.9708
24842008.08.04 03:23sell9041.001.97331.97481.9708
24852008.08.04 04:56s/l9041.001.97481.97481.9708-150.0052456.40
24862008.08.05 00:00expiration9031.001.97691.97541.9794
24872008.08.05 00:00buy stop9051.001.97691.97541.9794
24882008.08.05 00:00sell stop9061.001.95891.96041.9564
24892008.08.05 07:38sell9061.001.95891.96041.9564
24902008.08.05 11:09modify9061.001.95891.95881.9564
24912008.08.05 11:38t/p9061.001.95641.95881.9564250.0052706.40
24922008.08.06 00:00expiration9051.001.97691.97541.9794
24932008.08.06 00:00buy stop9071.001.96341.96191.9659
24942008.08.06 00:00sell stop9081.001.95101.95251.9485
24952008.08.06 14:27sell9081.001.95101.95251.9485
24962008.08.06 15:01modify9081.001.95101.95091.9485
24972008.08.06 15:21t/p9081.001.94851.95091.9485250.0052956.40
24982008.08.07 00:00expiration9071.001.96341.96191.9659
24992008.08.07 00:00buy stop9091.001.96051.95901.9630
25002008.08.07 00:00sell stop9101.001.94581.94731.9433
25012008.08.07 14:29sell9101.001.94581.94731.9433
25022008.08.07 15:08modify9101.001.94581.94571.9433
25032008.08.07 15:29t/p9101.001.94331.94571.9433250.0053206.40
25042008.08.08 00:00expiration9091.001.96051.95901.9630
25052008.08.08 00:00buy stop9111.001.95471.95321.9572
25062008.08.08 00:00sell stop9121.001.94091.94241.9384
25072008.08.08 02:03sell9121.001.94091.94241.9384
25082008.08.08 03:12modify9121.001.94091.94081.9384
25092008.08.08 04:35s/l9121.001.94081.94081.938410.0053216.40
25102008.08.10 00:00expiration9111.001.95471.95321.9572
25112008.08.10 00:00buy stop9131.001.94481.94331.9473
25122008.08.10 00:00sell stop9141.001.91151.91301.9090
25132008.08.10 01:42sell9141.001.91151.91301.9090
25142008.08.10 14:45s/l9141.001.91301.91301.9090-150.0053066.40
25152008.08.11 00:00expiration9131.001.94481.94331.9473
25162008.08.11 00:00buy stop9151.001.91441.91291.9169
25172008.08.11 00:00sell stop9161.001.91001.91151.9075
25182008.08.11 00:09buy9151.001.91441.91291.9169
25192008.08.11 00:29modify9151.001.91441.91451.9169
25202008.08.11 00:38t/p9151.001.91691.91451.9169250.0053316.40
25212008.08.11 15:04sell9161.001.91001.91151.9075
25222008.08.11 15:27modify9161.001.91001.90991.9075
25232008.08.11 15:40t/p9161.001.90751.90991.9075250.0053566.40
25242008.08.12 00:00buy stop9171.001.92651.92501.9290
25252008.08.12 00:00sell stop9181.001.90551.90701.9030
25262008.08.12 10:35sell9181.001.90551.90701.9030
25272008.08.12 11:08modify9181.001.90551.90541.9030
25282008.08.12 11:27t/p9181.001.90301.90541.9030250.0053816.40
25292008.08.13 00:00expiration9171.001.92651.92501.9290
25302008.08.13 00:00buy stop9191.001.91321.91171.9157
25312008.08.13 00:00sell stop9201.001.89461.89611.8921
25322008.08.13 07:03sell9201.001.89461.89611.8921
25332008.08.13 07:15modify9201.001.89461.89451.8921
25342008.08.13 07:22t/p9201.001.89211.89451.8921250.0054066.40
25352008.08.14 00:00expiration9191.001.91321.91171.9157
25362008.08.14 00:00buy stop9211.001.90461.90311.9071
25372008.08.14 00:00sell stop9221.001.86281.86431.8603
25382008.08.14 15:34sell9221.001.86281.86431.8603
25392008.08.14 17:14s/l9221.001.86431.86431.8603-150.0053916.40
25402008.08.15 00:00expiration9211.001.90461.90311.9071
25412008.08.15 00:00buy stop9231.001.87961.87811.8821
25422008.08.15 00:00sell stop9241.001.86081.86231.8583
25432008.08.15 06:25sell9241.001.86081.86231.8583
25442008.08.15 07:06modify9241.001.86081.86071.8583
25452008.08.15 07:29t/p9241.001.85831.86071.8583250.0054166.40
25462008.08.17 00:00expiration9231.001.87961.87811.8821
25472008.08.17 00:00buy stop9251.001.86951.86801.8720
25482008.08.17 00:00sell stop9261.001.85011.85161.8476
25492008.08.18 00:00expiration9251.001.86951.86801.8720
25502008.08.18 00:00expiration9261.001.85011.85161.8476
25512008.08.18 00:00buy stop9271.001.86541.86391.8679
25522008.08.18 00:00sell stop9281.001.86311.86461.8606
25532008.08.18 00:14buy9271.001.86541.86391.8679
25542008.08.18 00:42modify9271.001.86541.86551.8679
25552008.08.18 00:58t/p9271.001.86791.86551.8679250.0054416.40
25562008.08.18 15:22sell9281.001.86311.86461.8606
25572008.08.18 20:57s/l9281.001.86461.86461.8606-150.0054266.40
25582008.08.19 00:00buy stop9291.001.87321.87171.8757
25592008.08.19 00:00sell stop9301.001.86091.86241.8584
25602008.08.19 00:13sell9301.001.86091.86241.8584
25612008.08.19 00:41modify9301.001.86091.86081.8584
25622008.08.19 00:57t/p9301.001.85841.86081.8584250.0054516.40
25632008.08.20 00:00expiration9291.001.87321.87171.8757
25642008.08.20 00:00buy stop9311.001.86951.86801.8720
25652008.08.20 00:00sell stop9321.001.85261.85411.8501
25662008.08.21 00:00expiration9311.001.86951.86801.8720
25672008.08.21 00:00expiration9321.001.85261.85411.8501
25682008.08.21 00:00buy stop9331.001.86951.86801.8720
25692008.08.21 00:00sell stop9341.001.85281.85431.8503
25702008.08.21 10:26buy9331.001.86951.86801.8720
25712008.08.21 10:53modify9331.001.86951.86961.8720
25722008.08.21 11:09t/p9331.001.87201.86961.8720250.0054766.40
25732008.08.22 00:00expiration9341.001.85281.85431.8503
25742008.08.22 00:00buy stop9351.001.88031.87881.8828
25752008.08.22 00:00sell stop9361.001.85961.86111.8571
25762008.08.22 14:27sell9361.001.85961.86111.8571
25772008.08.22 14:42modify9361.001.85961.85951.8571
25782008.08.22 14:51t/p9361.001.85711.85951.8571250.0055016.40
25792008.08.24 00:00expiration9351.001.88031.87881.8828
25802008.08.24 00:00buy stop9371.001.87901.87751.8815
25812008.08.24 00:00sell stop9381.001.84941.85091.8469
25822008.08.25 00:00expiration9371.001.87901.87751.8815
25832008.08.25 00:00expiration9381.001.84941.85091.8469
25842008.08.25 00:00buy stop9391.001.85271.85121.8552
25852008.08.25 00:00sell stop9401.001.84941.85091.8469
25862008.08.25 00:22sell9401.001.84941.85091.8469
25872008.08.25 00:44modify9401.001.84941.84931.8469
25882008.08.25 00:56t/p9401.001.84691.84931.8469250.0055266.40
25892008.08.25 11:22buy9391.001.85271.85121.8552
25902008.08.25 14:29modify9391.001.85271.85281.8552
25912008.08.25 14:46t/p9391.001.85521.85281.8552250.0055516.40
25922008.08.26 00:00buy stop9411.001.86001.85851.8625
25932008.08.26 00:00sell stop9421.001.83951.84101.8370
25942008.08.26 14:31sell9421.001.83951.84101.8370
25952008.08.26 14:54modify9421.001.83951.83941.8370
25962008.08.26 15:07t/p9421.001.83701.83941.8370250.0055766.40
25972008.08.27 00:00expiration9411.001.86001.85851.8625
25982008.08.27 00:00buy stop9431.001.85411.85261.8566
25992008.08.27 00:00sell stop9441.001.83191.83341.8294
26002008.08.27 15:11sell9441.001.83191.83341.8294
26012008.08.27 15:34modify9441.001.83191.83181.8294
26022008.08.27 15:46t/p9441.001.82941.83181.8294250.0056016.40
26032008.08.28 00:00expiration9431.001.85411.85261.8566
26042008.08.28 00:00buy stop9451.001.84981.84831.8523
26052008.08.28 00:00sell stop9461.001.82741.82891.8249
26062008.08.28 14:55sell9461.001.82741.82891.8249
26072008.08.28 15:21modify9461.001.82741.82731.8249
26082008.08.28 15:36t/p9461.001.82491.82731.8249250.0056266.40
26092008.08.29 00:00expiration9451.001.84981.84831.8523
26102008.08.29 00:00buy stop9471.001.84111.83961.8436
26112008.08.29 00:00sell stop9481.001.82291.82441.8204
26122008.08.29 14:26sell9481.001.82291.82441.8204
26132008.08.29 14:49modify9481.001.82291.82281.8204
26142008.08.29 15:02t/p9481.001.82041.82281.8204250.0056516.40
26152008.08.31 00:00expiration9471.001.84111.83961.8436
26162008.08.31 00:00buy stop9491.001.83541.83391.8379
26172008.08.31 00:00sell stop9501.001.81401.81551.8115
26182008.08.31 09:59sell9501.001.81401.81551.8115
26192008.08.31 19:51modify9501.001.81401.81391.8115
26202008.09.01 00:00expiration9491.001.83541.83391.8379
26212008.09.01 00:00t/p9501.001.81151.81391.8115248.2056764.60
26222008.09.01 00:00buy stop9511.001.81611.81461.8186
26232008.09.01 00:00sell stop9521.001.81021.81171.8077
26242008.09.01 03:32sell9521.001.81021.81171.8077
26252008.09.01 04:50s/l9521.001.81171.81171.8077-150.0056614.60
26262008.09.02 00:00expiration9511.001.81611.81461.8186
26272008.09.02 00:00buy stop9531.001.81371.81221.8162
26282008.09.02 00:00sell stop9541.001.79731.79881.7948
26292008.09.02 02:47sell9541.001.79731.79881.7948
26302008.09.02 05:05s/l9541.001.79881.79881.7948-150.0056464.60
26312008.09.03 00:00expiration9531.001.81371.81221.8162
26322008.09.03 00:00buy stop9551.001.80121.79971.8037
26332008.09.03 00:00sell stop9561.001.77711.77861.7746
26342008.09.03 10:37sell9561.001.77711.77861.7746
26352008.09.03 11:10modify9561.001.77711.77701.7746
26362008.09.03 11:26t/p9561.001.77461.77701.7746250.0056714.60
26372008.09.04 00:00expiration9551.001.80121.79971.8037
26382008.09.04 00:00buy stop9571.001.78511.78361.7876
26392008.09.04 00:00sell stop9581.001.76561.76711.7631
26402008.09.04 05:13buy9571.001.78511.78361.7876
26412008.09.04 06:17s/l9571.001.78361.78361.7876-150.0056564.60
26422008.09.04 14:25sell9581.001.76561.76711.7631
26432008.09.04 14:37modify9581.001.76561.76551.7631
26442008.09.04 14:44t/p9581.001.76311.76551.7631250.0056814.60
26452008.09.05 00:00buy stop9591.001.78681.78531.7893
26462008.09.05 00:00sell stop9601.001.75481.75631.7523
26472008.09.05 05:07sell9601.001.75481.75631.7523
26482008.09.05 06:27s/l9601.001.75631.75631.7523-150.0056664.60
26492008.09.07 00:00expiration9591.001.78681.78531.7893
26502008.09.07 00:00buy stop9611.001.77981.77831.7823
26512008.09.07 00:00sell stop9621.001.75251.75401.7500
26522008.09.07 02:27buy9611.001.77981.77831.7823
26532008.09.07 06:00s/l9611.001.77831.77831.7823-150.0056514.60
26542008.09.08 00:00expiration9621.001.75251.75401.7500
26552008.09.08 00:00buy stop9631.001.78921.78771.7917
26562008.09.08 00:00sell stop9641.001.77731.77881.7748
26572008.09.08 00:29buy9631.001.78921.78771.7917
26582008.09.08 01:04modify9631.001.78921.78931.7917
26592008.09.08 01:24t/p9631.001.79171.78931.7917250.0056764.60
26602008.09.08 10:36sell9641.001.77731.77881.7748
26612008.09.08 10:47modify9641.001.77731.77721.7748
26622008.09.08 10:53t/p9641.001.77481.77721.7748250.0057014.60
26632008.09.09 00:00buy stop9651.001.79841.79691.8009
26642008.09.09 00:00sell stop9661.001.74601.74751.7435
26652008.09.10 00:00expiration9651.001.79841.79691.8009
26662008.09.10 00:00expiration9661.001.74601.74751.7435
26672008.09.10 00:00buy stop9671.001.77161.77011.7741
26682008.09.10 00:00sell stop9681.001.74951.75101.7470
26692008.09.10 15:19sell9681.001.74951.75101.7470
26702008.09.10 15:39modify9681.001.74951.74941.7470
26712008.09.10 16:36s/l9681.001.74941.74941.747010.0057024.60
26722008.09.11 00:00expiration9671.001.77161.77011.7741
26732008.09.11 00:00buy stop9691.001.76861.76711.7711
26742008.09.11 00:00sell stop9701.001.74671.74821.7442
26752008.09.11 01:27sell9701.001.74671.74821.7442
26762008.09.11 05:34modify9701.001.74671.74661.7442
26772008.09.11 06:23s/l9701.001.74661.74661.744210.0057034.60
26782008.09.12 00:00expiration9691.001.76861.76711.7711
26792008.09.12 00:00buy stop9711.001.76191.76041.7644
26802008.09.12 00:00sell stop9721.001.74361.74511.7411
26812008.09.12 03:34buy9711.001.76191.76041.7644
26822008.09.12 04:15s/l9711.001.76041.76041.7644-150.0056884.60
26832008.09.14 00:00expiration9721.001.74361.74511.7411
26842008.09.14 00:00buy stop9731.001.80681.80531.8093
26852008.09.14 00:00sell stop9741.001.75301.75451.7505
26862008.09.14 02:14buy9731.001.80681.80531.8093
26872008.09.14 09:43s/l9731.001.80531.80531.8093-150.0056734.60
26882008.09.15 00:00expiration9741.001.75301.75451.7505
26892008.09.15 00:00buy stop9751.001.80841.80691.8109
26902008.09.15 00:00sell stop9761.001.79721.79871.7947
26912008.09.15 00:05sell9761.001.79721.79871.7947
26922008.09.15 00:18modify9761.001.79721.79711.7947
26932008.09.15 00:23t/p9761.001.79471.79711.7947250.0056984.60
26942008.09.15 15:14buy9751.001.80841.80691.8109
26952008.09.15 15:30modify9751.001.80841.80851.8109
26962008.09.15 15:39t/p9751.001.81091.80851.8109250.0057234.60
26972008.09.16 00:00buy stop9771.001.81401.81251.8165
26982008.09.16 00:00sell stop9781.001.77541.77691.7729
26992008.09.16 15:23sell9781.001.77541.77691.7729
27002008.09.16 15:38modify9781.001.77541.77531.7729
27012008.09.16 16:30s/l9781.001.77531.77531.772910.0057244.60
27022008.09.17 00:00expiration9771.001.81401.81251.8165
27032008.09.17 00:00buy stop9791.001.80201.80051.8045
27042008.09.17 00:00sell stop9801.001.77241.77391.7699
27052008.09.17 10:41buy9791.001.80201.80051.8045
27062008.09.17 10:53modify9791.001.80201.80211.8045
27072008.09.17 11:00t/p9791.001.80451.80211.8045250.0057494.60
27082008.09.18 00:00expiration9801.001.77241.77391.7699
27092008.09.18 00:00buy stop9811.001.82541.82391.8279
27102008.09.18 00:00sell stop9821.001.77781.77931.7753
27112008.09.18 15:10buy9811.001.82541.82391.8279
27122008.09.18 15:40modify9811.001.82541.82551.8279
27132008.09.18 17:06s/l9811.001.82551.82551.827910.0057504.60
27142008.09.19 00:00expiration9821.001.77781.77931.7753
27152008.09.19 00:00buy stop9831.001.82861.82711.8311
27162008.09.19 00:00sell stop9841.001.80801.80951.8055
27172008.09.19 00:39sell9841.001.80801.80951.8055
27182008.09.19 00:48modify9841.001.80801.80791.8055
27192008.09.19 00:54t/p9841.001.80551.80791.8055250.0057754.60
27202008.09.19 14:40buy9831.001.82861.82711.8311
27212008.09.19 14:51modify9831.001.82861.82871.8311
27222008.09.19 14:57t/p9831.001.83111.82871.8311250.0058004.60
27232008.09.21 00:00buy stop9851.001.83971.83821.8422
27242008.09.21 00:00sell stop9861.001.79051.79201.7880
27252008.09.22 00:00expiration9851.001.83971.83821.8422
27262008.09.22 00:00expiration9861.001.79051.79201.7880
27272008.09.22 00:00buy stop9871.001.83611.83461.8386
27282008.09.22 00:00sell stop9881.001.83161.83311.8291
27292008.09.22 00:32sell9881.001.83161.83311.8291
27302008.09.22 01:40modify9881.001.83161.83151.8291
27312008.09.22 02:41s/l9881.001.83151.83151.829110.0058014.60
27322008.09.22 06:57buy9871.001.83611.83461.8386
27332008.09.22 07:08modify9871.001.83611.83621.8386
27342008.09.22 07:14t/p9871.001.83861.83621.8386250.0058264.60
27352008.09.23 00:00buy stop9891.001.86501.86351.8675
27362008.09.23 00:00sell stop9901.001.82531.82681.8228
27372008.09.24 00:00expiration9891.001.86501.86351.8675
27382008.09.24 00:00expiration9901.001.82531.82681.8228
27392008.09.24 00:00buy stop9911.001.86451.86301.8670
27402008.09.24 00:00sell stop9921.001.84591.84741.8434
27412008.09.24 15:53sell9921.001.84591.84741.8434
27422008.09.24 16:57s/l9921.001.84741.84741.8434-150.0058114.60
27432008.09.25 00:00expiration9911.001.86451.86301.8670
27442008.09.25 00:00buy stop9931.001.86151.86001.8640
27452008.09.25 00:00sell stop9941.001.84471.84621.8422
27462008.09.25 01:43buy9931.001.86151.86001.8640
27472008.09.25 01:56modify9931.001.86151.86161.8640
27482008.09.25 03:01s/l9931.001.86161.86161.864010.0058124.60
27492008.09.25 11:49sell9941.001.84471.84621.8422
27502008.09.25 13:16s/l9941.001.84621.84621.8422-150.0057974.60
27512008.09.26 00:00buy stop9951.001.86771.86621.8702
27522008.09.26 00:00sell stop9961.001.82951.83101.8270
27532008.09.28 00:00expiration9951.001.86771.86621.8702
27542008.09.28 00:00expiration9961.001.82951.83101.8270
27552008.09.28 00:00buy stop9971.001.84761.84611.8501
27562008.09.28 00:00sell stop9981.001.83221.83371.8297
27572008.09.28 10:56sell9981.001.83221.83371.8297
27582008.09.28 11:52modify9981.001.83221.83211.8297
27592008.09.28 14:44t/p9981.001.82971.83211.8297250.0058224.60
27602008.09.29 00:00expiration9971.001.84761.84611.8501
27612008.09.29 00:00buy stop9991.001.83791.83641.8404
27622008.09.29 00:00sell stop10001.001.82521.82671.8227
27632008.09.29 07:00sell10001.001.82521.82671.8227
27642008.09.29 07:12modify10001.001.82521.82511.8227
27652008.09.29 07:19t/p10001.001.82271.82511.8227250.0058474.60
27662008.09.30 00:00expiration9991.001.83791.83641.8404
27672008.09.30 00:00buy stop10011.001.83511.83361.8376
27682008.09.30 00:00sell stop10021.001.79481.79631.7923
27692008.09.30 11:01sell10021.001.79481.79631.7923
27702008.09.30 11:17modify10021.001.79481.79471.7923
27712008.09.30 11:25t/p10021.001.79231.79471.7923250.0058724.60
27722008.10.01 00:00expiration10011.001.83511.83361.8376
27732008.10.01 00:00buy stop10031.001.81271.81121.8152
27742008.10.01 00:00sell stop10041.001.77481.77631.7723
27752008.10.01 11:11sell10041.001.77481.77631.7723
27762008.10.01 11:33modify10041.001.77481.77471.7723
27772008.10.01 11:45t/p10041.001.77231.77471.7723250.0058974.60
27782008.10.02 00:00expiration10031.001.81271.81121.8152
27792008.10.02 00:00buy stop10051.001.78821.78671.7907
27802008.10.02 00:00sell stop10061.001.76231.76381.7598
27812008.10.02 10:51sell10061.001.76231.76381.7598
27822008.10.02 14:17modify10061.001.76231.76221.7598
27832008.10.02 14:25t/p10061.001.75981.76221.7598250.0059224.60
27842008.10.03 00:00expiration10051.001.78821.78671.7907
27852008.10.03 00:00buy stop10071.001.77351.77201.7760
27862008.10.03 00:00sell stop10081.001.75391.75541.7514
27872008.10.03 11:23buy10071.001.77351.77201.7760
27882008.10.03 11:45modify10071.001.77351.77361.7760
27892008.10.03 11:56t/p10071.001.77601.77361.7760250.0059474.60
27902008.10.05 00:00expiration10081.001.75391.75541.7514
27912008.10.05 00:00buy stop10091.001.78491.78341.7874
27922008.10.05 00:00sell stop10101.001.75461.75611.7521
27932008.10.06 00:00expiration10091.001.78491.78341.7874
27942008.10.06 00:00expiration10101.001.75461.75611.7521
27952008.10.06 00:00buy stop10111.001.77301.77151.7755
27962008.10.06 00:00sell stop10121.001.76091.76241.7584
27972008.10.06 06:42sell10121.001.76091.76241.7584
27982008.10.06 06:52modify10121.001.76091.76081.7584
27992008.10.06 06:57t/p10121.001.75841.76081.7584250.0059724.60
28002008.10.07 00:00expiration10111.001.77301.77151.7755
28012008.10.07 00:00buy stop10131.001.77041.76891.7729
28022008.10.07 00:00sell stop10141.001.73251.73401.7300
28032008.10.07 04:59sell10141.001.73251.73401.7300
28042008.10.07 06:09s/l10141.001.73401.73401.7300-150.0059574.60
28052008.10.08 00:00expiration10131.001.77041.76891.7729
28062008.10.08 00:00buy stop10151.001.76671.76521.7692
28072008.10.08 00:00sell stop10161.001.73061.73211.7281
28082008.10.08 14:54sell10161.001.73061.73211.7281
28092008.10.08 15:01modify10161.001.73061.73051.7281
28102008.10.08 15:05t/p10161.001.72811.73051.7281250.0059824.60
28112008.10.09 00:00expiration10151.001.76671.76521.7692
28122008.10.09 00:00buy stop10171.001.76661.76511.7691
28132008.10.09 00:00sell stop10181.001.72491.72641.7224
28142008.10.09 10:27sell10181.001.72491.72641.7224
28152008.10.09 10:36modify10181.001.72491.72481.7224
28162008.10.09 10:41t/p10181.001.72241.72481.7224250.0060074.60
28172008.10.10 00:00expiration10171.001.76661.76511.7691
28182008.10.10 00:00buy stop10191.001.74051.73901.7430
28192008.10.10 00:00sell stop10201.001.70531.70681.7028
28202008.10.10 07:40sell10201.001.70531.70681.7028
28212008.10.10 09:32s/l10201.001.70681.70681.7028-150.0059924.60
28222008.10.12 00:00expiration10191.001.74051.73901.7430
28232008.10.12 00:00buy stop10211.001.71861.71711.7211
28242008.10.12 00:00sell stop10221.001.67801.67951.6755
28252008.10.13 00:00expiration10211.001.71861.71711.7211
28262008.10.13 00:00expiration10221.001.67801.67951.6755
28272008.10.13 00:00buy stop10231.001.71671.71521.7192
28282008.10.13 00:00sell stop10241.001.71031.71181.7078
28292008.10.13 00:12sell10241.001.71031.71181.7078
28302008.10.13 00:27modify10241.001.71031.71021.7078
28312008.10.13 00:35t/p10241.001.70781.71021.7078250.0060174.60
28322008.10.13 10:29buy10231.001.71671.71521.7192
28332008.10.13 10:40modify10231.001.71671.71681.7192
28342008.10.13 10:47t/p10231.001.71921.71681.7192250.0060424.60
28352008.10.14 00:00buy stop10251.001.74491.74341.7474
28362008.10.14 00:00sell stop10261.001.69201.69351.6895
28372008.10.14 00:20buy10251.001.74491.74341.7474
28382008.10.14 00:31modify10251.001.74491.74501.7474
28392008.10.14 00:37t/p10251.001.74741.74501.7474250.0060674.60
28402008.10.15 00:00expiration10261.001.69201.69351.6895
28412008.10.15 00:00buy stop10271.001.76391.76241.7664
28422008.10.15 00:00sell stop10281.001.73831.73981.7358
28432008.10.15 10:58sell10281.001.73831.73981.7358
28442008.10.15 11:09modify10281.001.73831.73821.7358
28452008.10.15 11:16t/p10281.001.73581.73821.7358250.0060924.60
28462008.10.16 00:00expiration10271.001.76391.76241.7664
28472008.10.16 00:00buy stop10291.001.76101.75951.7635
28482008.10.16 00:00sell stop10301.001.71281.71431.7103
28492008.10.17 00:00expiration10291.001.76101.75951.7635
28502008.10.17 00:00expiration10301.001.71281.71431.7103
28512008.10.17 00:00buy stop10311.001.73611.73461.7386
28522008.10.17 00:00sell stop10321.001.71311.71461.7106
28532008.10.17 01:29buy10311.001.73611.73461.7386
28542008.10.17 05:30modify10311.001.73611.73621.7386
28552008.10.17 06:32s/l10311.001.73621.73621.738610.0060934.60
28562008.10.19 00:00expiration10321.001.71311.71461.7106
28572008.10.19 00:00buy stop10331.001.73901.73751.7415
28582008.10.19 00:00sell stop10341.001.72131.72281.7188
28592008.10.20 00:00expiration10331.001.73901.73751.7415
28602008.10.20 00:00expiration10341.001.72131.72281.7188
28612008.10.20 00:00buy stop10351.001.73391.73241.7364
28622008.10.20 00:00sell stop10361.001.73001.73151.7275
28632008.10.20 00:17buy10351.001.73391.73241.7364
28642008.10.20 00:29modify10351.001.73391.73401.7364
28652008.10.20 00:36t/p10351.001.73641.73401.7364250.0061184.60
28662008.10.20 11:18sell10361.001.73001.73151.7275
28672008.10.20 11:31modify10361.001.73001.72991.7275
28682008.10.20 11:39t/p10361.001.72751.72991.7275250.0061434.60
28692008.10.21 00:00buy stop10371.001.75251.75101.7550
28702008.10.21 00:00sell stop10381.001.70931.71081.7068
28712008.10.21 06:55sell10381.001.70931.71081.7068
28722008.10.21 07:05modify10381.001.70931.70921.7068
28732008.10.21 07:10t/p10381.001.70681.70921.7068250.0061684.60
28742008.10.22 00:00expiration10371.001.75251.75101.7550
28752008.10.22 00:00buy stop10391.001.72071.71921.7232
28762008.10.22 00:00sell stop10401.001.66421.66571.6617
28772008.10.22 02:43sell10401.001.66421.66571.6617
28782008.10.22 03:20modify10401.001.66421.66411.6617
28792008.10.22 03:38t/p10401.001.66171.66411.6617250.0061934.60
28802008.10.23 00:00expiration10391.001.72071.71921.7232
28812008.10.23 00:00buy stop10411.001.67271.67121.6752
28822008.10.23 00:00sell stop10421.001.61381.61531.6113
28832008.10.23 00:52sell10421.001.61381.61531.6113
28842008.10.23 01:04modify10421.001.61381.61371.6113
28852008.10.23 01:10t/p10421.001.61131.61371.6113250.0062184.60
28862008.10.24 00:00expiration10411.001.67271.67121.6752
28872008.10.24 00:00buy stop10431.001.63531.63381.6378
28882008.10.24 00:00sell stop10441.001.60341.60491.6009
28892008.10.24 07:02sell10441.001.60341.60491.6009
28902008.10.24 07:06modify10441.001.60341.60331.6009
28912008.10.24 07:08t/p10441.001.60091.60331.6009250.0062434.60
28922008.10.26 00:00expiration10431.001.63531.63381.6378
28932008.10.26 00:00buy stop10451.001.63121.62971.6337
28942008.10.26 00:00sell stop10461.001.52571.52721.5232
28952008.10.27 00:00expiration10451.001.63121.62971.6337
28962008.10.27 00:00expiration10461.001.52571.52721.5232
28972008.10.27 00:00buy stop10471.001.58221.58071.5847
28982008.10.27 00:00sell stop10481.001.56741.56891.5649
28992008.10.27 01:52buy10471.001.58221.58071.5847
29002008.10.27 02:34s/l10471.001.58071.58071.5847-150.0062284.60
29012008.10.27 07:51sell10481.001.56741.56891.5649
29022008.10.27 08:54s/l10481.001.56891.56891.5649-150.0062134.60
29032008.10.28 00:00buy stop10491.001.58891.58741.5914
29042008.10.28 00:00sell stop10501.001.52661.52811.5241
29052008.10.28 14:34buy10491.001.58891.58741.5914
29062008.10.28 14:42modify10491.001.58891.58901.5914
29072008.10.28 14:46t/p10491.001.59141.58901.5914250.0062384.60
29082008.10.29 00:00expiration10501.001.52661.52811.5241
29092008.10.29 00:00buy stop10511.001.60501.60351.6075
29102008.10.29 00:00sell stop10521.001.53911.54061.5366
29112008.10.29 06:52buy10511.001.60501.60351.6075
29122008.10.29 07:01modify10511.001.60501.60511.6075
29132008.10.29 07:05t/p10511.001.60751.60511.6075250.0062634.60
29142008.10.30 00:00expiration10521.001.53911.54061.5366
29152008.10.30 00:00buy stop10531.001.64851.64701.6510
29162008.10.30 00:00sell stop10541.001.59281.59431.5903
29172008.10.30 11:10buy10531.001.64851.64701.6510
29182008.10.30 11:23modify10531.001.64851.64861.6510
29192008.10.30 11:29t/p10531.001.65101.64861.6510250.0062884.60
29202008.10.31 00:00expiration10541.001.59281.59431.5903
29212008.10.31 00:00buy stop10551.001.66821.66671.6707
29222008.10.31 00:00sell stop10561.001.61991.62141.6174
29232008.10.31 11:20sell10561.001.61991.62141.6174
29242008.10.31 11:34modify10561.001.61991.61981.6174
29252008.10.31 11:41t/p10561.001.61741.61981.6174250.0063134.60
29262008.11.02 00:00expiration10551.001.66821.66671.6707
29272008.11.02 00:00buy stop10571.001.64271.64121.6452
29282008.11.02 00:00sell stop10581.001.59941.60091.5969
29292008.11.03 00:00expiration10571.001.64271.64121.6452
29302008.11.03 00:00expiration10581.001.59941.60091.5969
29312008.11.03 00:00buy stop10591.001.61171.61021.6142
29322008.11.03 00:00sell stop10601.001.60691.60841.6044
29332008.11.03 00:04buy10591.001.61171.61021.6142
29342008.11.03 00:13modify10591.001.61171.61181.6142
29352008.11.03 00:17t/p10591.001.61421.61181.6142250.0063384.60
29362008.11.03 11:04sell10601.001.60691.60841.6044
29372008.11.03 11:12modify10601.001.60691.60681.6044
29382008.11.03 11:17t/p10601.001.60441.60681.6044250.0063634.60
29392008.11.04 00:00buy stop10611.001.64091.63941.6434
29402008.11.04 00:00sell stop10621.001.57081.57231.5683
29412008.11.04 00:30sell10621.001.57081.57231.5683
29422008.11.04 00:52modify10621.001.57081.57071.5683
29432008.11.04 01:05t/p10621.001.56831.57071.5683250.0063884.60
29442008.11.05 00:00expiration10611.001.64091.63941.6434
29452008.11.05 00:00buy stop10631.001.61171.61021.6142
29462008.11.05 00:00sell stop10641.001.55931.56081.5568
29472008.11.05 01:24buy10631.001.61171.61021.6142
29482008.11.05 01:34modify10631.001.61171.61181.6142
29492008.11.05 01:40t/p10631.001.61421.61181.6142250.0064134.60
29502008.11.06 00:00expiration10641.001.55931.56081.5568
29512008.11.06 00:00buy stop10651.001.62071.61921.6232
29522008.11.06 00:00sell stop10661.001.57491.57641.5724
29532008.11.06 11:30sell10661.001.57491.57641.5724
29542008.11.06 13:02s/l10661.001.57641.57641.5724-150.0063984.60
29552008.11.07 00:00expiration10651.001.62071.61921.6232
29562008.11.07 00:00buy stop10671.001.60481.60331.6073
29572008.11.07 00:00sell stop10681.001.55481.55631.5523
29582008.11.07 05:10sell10681.001.55481.55631.5523
29592008.11.07 06:15s/l10681.001.55631.55631.5523-150.0063834.60
29602008.11.09 00:00expiration10671.001.60481.60331.6073
29612008.11.09 00:00buy stop10691.001.58871.58721.5912
29622008.11.09 00:00sell stop10701.001.55241.55391.5499
29632008.11.10 00:00expiration10691.001.58871.58721.5912
29642008.11.10 00:00expiration10701.001.55241.55391.5499
29652008.11.10 00:00buy stop10711.001.58311.58161.5856
29662008.11.10 00:00sell stop10721.001.57111.57261.5686
29672008.11.10 01:19buy10711.001.58311.58161.5856
29682008.11.10 01:41modify10711.001.58311.58321.5856
29692008.11.10 01:53t/p10711.001.58561.58321.5856250.0064084.60
29702008.11.10 11:29sell10721.001.57111.57261.5686
29712008.11.10 11:47modify10721.001.57111.57101.5686
29722008.11.10 13:17s/l10721.001.57101.57101.568610.0064094.60
29732008.11.11 00:00buy stop10731.001.58941.58791.5919
29742008.11.11 00:00sell stop10741.001.55641.55791.5539
29752008.11.11 10:30sell10741.001.55641.55791.5539
29762008.11.11 10:42modify10741.001.55641.55631.5539
29772008.11.11 10:49t/p10741.001.55391.55631.5539250.0064344.60
29782008.11.12 00:00expiration10731.001.58941.58791.5919
29792008.11.12 00:00buy stop10751.001.57131.56981.5738
29802008.11.12 00:00sell stop10761.001.53531.53681.5328
29812008.11.12 06:49sell10761.001.53531.53681.5328
29822008.11.12 06:55modify10761.001.53531.53521.5328
29832008.11.12 06:59t/p10761.001.53281.53521.5328250.0064594.60
29842008.11.13 00:00expiration10751.001.57131.56981.5738
29852008.11.13 00:00buy stop10771.001.54931.54781.5518
29862008.11.13 00:00sell stop10781.001.48201.48351.4795
29872008.11.13 10:39sell10781.001.48201.48351.4795
29882008.11.13 10:53modify10781.001.48201.48191.4795
29892008.11.13 11:00t/p10781.001.47951.48191.4795250.0064844.60
29902008.11.14 00:00expiration10771.001.54931.54781.5518
29912008.11.14 00:00buy stop10791.001.50011.49861.5026
29922008.11.14 00:00sell stop10801.001.45471.45621.4522
29932008.11.16 00:00expiration10791.001.50011.49861.5026
29942008.11.16 00:00expiration10801.001.45471.45621.4522
29952008.11.16 00:00buy stop10811.001.49661.49511.4991
29962008.11.16 00:00sell stop10821.001.46451.46601.4620
29972008.11.17 00:00expiration10811.001.49661.49511.4991
29982008.11.17 00:00expiration10821.001.46451.46601.4620
29992008.11.17 00:00buy stop10831.001.47611.47461.4786
30002008.11.17 00:00sell stop10841.001.46451.46601.4620
30012008.11.17 06:55buy10831.001.47611.47461.4786
30022008.11.17 07:05modify10831.001.47611.47621.4786
30032008.11.17 07:11t/p10831.001.47861.47621.4786250.0065094.60
30042008.11.18 00:00expiration10841.001.46451.46601.4620
30052008.11.18 00:00buy stop10851.001.50901.50751.5115
30062008.11.18 00:00sell stop10861.001.46481.46631.4623
30072008.11.18 15:42buy10851.001.50901.50751.5115
30082008.11.18 16:39s/l10851.001.50751.50751.5115-150.0064944.60
30092008.11.19 00:00expiration10861.001.46481.46631.4623
30102008.11.19 00:00buy stop10871.001.50991.50841.5124
30112008.11.19 00:00sell stop10881.001.48891.49041.4864
30122008.11.19 00:51buy10871.001.50991.50841.5124
30132008.11.19 00:59modify10871.001.50991.51001.5124
30142008.11.19 01:03t/p10871.001.51241.51001.5124250.0065194.60
30152008.11.20 00:00expiration10881.001.48891.49041.4864
30162008.11.20 00:00buy stop10891.001.52571.52421.5282
30172008.11.20 00:00sell stop10901.001.48971.49121.4872
30182008.11.20 07:39sell10901.001.48971.49121.4872
30192008.11.20 09:04s/l10901.001.49121.49121.4872-150.0065044.60
30202008.11.21 00:00expiration10891.001.52571.52421.5282
30212008.11.21 00:00buy stop10911.001.50051.49901.5030
30222008.11.21 00:00sell stop10921.001.47011.47161.4676
30232008.11.21 14:53buy10911.001.50051.49901.5030
30242008.11.21 15:07modify10911.001.50051.50061.5030
30252008.11.21 15:15t/p10911.001.50301.50061.5030250.0065294.60
30262008.11.23 00:00expiration10921.001.47011.47161.4676
30272008.11.23 00:00buy stop10931.001.50711.50561.5096
30282008.11.23 00:00sell stop10941.001.46941.47091.4669
30292008.11.24 00:00expiration10931.001.50711.50561.5096
30302008.11.24 00:00expiration10941.001.46941.47091.4669
30312008.11.24 00:00buy stop10951.001.49711.49561.4996
30322008.11.24 00:00sell stop10961.001.49111.49261.4886
30332008.11.24 00:57sell10961.001.49111.49261.4886
30342008.11.24 01:19modify10961.001.49111.49101.4886
30352008.11.24 01:32t/p10961.001.48861.49101.4886250.0065544.60
30362008.11.24 07:24buy10951.001.49711.49561.4996
30372008.11.24 07:37modify10951.001.49711.49721.4996
30382008.11.24 07:43t/p10951.001.49961.49721.4996250.0065794.60
30392008.11.25 00:00buy stop10971.001.51971.51821.5222
30402008.11.25 00:00sell stop10981.001.48311.48461.4806
30412008.11.25 07:27buy10971.001.51971.51821.5222
30422008.11.25 07:34modify10971.001.51971.51981.5222
30432008.11.25 07:38t/p10971.001.52221.51981.5222250.0066044.60
30442008.11.26 00:00expiration10981.001.48311.48461.4806
30452008.11.26 00:00buy stop10991.001.55431.55281.5568
30462008.11.26 00:00sell stop11001.001.49701.49851.4945
30472008.11.27 00:00expiration10991.001.55431.55281.5568
30482008.11.27 00:00expiration11001.001.49701.49851.4945
30492008.11.27 00:00buy stop11011.001.54621.54471.5487
30502008.11.27 00:00sell stop11021.001.51661.51811.5141
30512008.11.27 14:28buy11011.001.54621.54471.5487
30522008.11.27 14:53modify11011.001.54621.54631.5487
30532008.11.27 15:07t/p11011.001.54871.54631.5487250.0066294.60
30542008.11.28 00:00expiration11021.001.51661.51811.5141
30552008.11.28 00:00buy stop11031.001.55201.55051.5545
30562008.11.28 00:00sell stop11041.001.53021.53171.5277
30572008.11.28 14:49sell11041.001.53021.53171.5277
30582008.11.28 15:11modify11041.001.53021.53011.5277
30592008.11.28 15:23t/p11041.001.52771.53011.5277250.0066544.60
30602008.11.30 00:00expiration11031.001.55201.55051.5545
30612008.11.30 00:00buy stop11051.001.54571.54421.5482
30622008.11.30 00:00sell stop11061.001.52481.52631.5223
30632008.12.01 00:00expiration11051.001.54571.54421.5482
30642008.12.01 00:00expiration11061.001.52481.52631.5223
30652008.12.01 00:00buy stop11071.001.54051.53901.5430
30662008.12.01 00:00sell stop11081.001.53561.53711.5331
30672008.12.01 01:08sell11081.001.53561.53711.5331
30682008.12.01 02:08modify11081.001.53561.53551.5331
30692008.12.01 02:26t/p11081.001.53311.53551.5331250.0066794.60
30702008.12.02 00:00expiration11071.001.54051.53901.5430
30712008.12.02 00:00buy stop11091.001.54081.53931.5433
30722008.12.02 00:00sell stop11101.001.47951.48101.4770
30732008.12.02 04:55sell11101.001.47951.48101.4770
30742008.12.02 05:28modify11101.001.47951.47941.4770
30752008.12.02 06:12s/l11101.001.47941.47941.477010.0066804.60
30762008.12.03 00:00expiration11091.001.54081.53931.5433
30772008.12.03 00:00buy stop11111.001.50771.50621.5102
30782008.12.03 00:00sell stop11121.001.47631.47781.4738
30792008.12.03 11:36sell11121.001.47631.47781.4738
30802008.12.03 12:49s/l11121.001.47781.47781.4738-150.0066654.60
30812008.12.04 00:00expiration11111.001.50771.50621.5102
30822008.12.04 00:00buy stop11131.001.49431.49281.4968
30832008.12.04 00:00sell stop11141.001.46541.46691.4629
30842008.12.04 10:53sell11141.001.46541.46691.4629
30852008.12.04 11:08modify11141.001.46541.46531.4629
30862008.12.04 11:17t/p11141.001.46291.46531.4629250.0066904.60
30872008.12.05 00:00expiration11131.001.49431.49281.4968
30882008.12.05 00:00buy stop11151.001.48241.48091.4849
30892008.12.05 00:00sell stop11161.001.44561.44711.4431
30902008.12.07 00:00expiration11151.001.48241.48091.4849
30912008.12.07 00:00expiration11161.001.44561.44711.4431
30922008.12.07 00:00buy stop11171.001.47831.47681.4808
30932008.12.07 00:00sell stop11181.001.45131.45281.4488
30942008.12.08 00:00expiration11171.001.47831.47681.4808
30952008.12.08 00:00expiration11181.001.45131.45281.4488
30962008.12.08 00:00buy stop11191.001.47501.47351.4775
30972008.12.08 00:00sell stop11201.001.47031.47181.4678
30982008.12.08 05:11sell11201.001.47031.47181.4678
30992008.12.08 05:42modify11201.001.47031.47021.4678
31002008.12.08 06:13s/l11201.001.47021.47021.467810.0066914.60
31012008.12.08 06:45buy11191.001.47501.47351.4775
31022008.12.08 06:58modify11191.001.47501.47511.4775
31032008.12.08 07:05t/p11191.001.47751.47511.4775250.0067164.60
31042008.12.09 00:00buy stop11211.001.50571.50421.5082
31052008.12.09 00:00sell stop11221.001.46691.46841.4644
31062008.12.10 00:00expiration11211.001.50571.50421.5082
31072008.12.10 00:00expiration11221.001.46691.46841.4644
31082008.12.10 00:00buy stop11231.001.49071.48921.4932
31092008.12.10 00:00sell stop11241.001.46661.46811.4641
31102008.12.11 00:00expiration11231.001.49071.48921.4932
31112008.12.11 00:00expiration11241.001.46661.46811.4641
31122008.12.11 00:00buy stop11251.001.48891.48741.4914
31132008.12.11 00:00sell stop11261.001.47261.47411.4701
31142008.12.11 07:17buy11251.001.48891.48741.4914
31152008.12.11 07:29modify11251.001.48891.48901.4914
31162008.12.11 07:36t/p11251.001.49141.48901.4914250.0067414.60
31172008.12.12 00:00expiration11261.001.47261.47411.4701
31182008.12.12 00:00buy stop11271.001.50901.50751.5115
31192008.12.12 00:00sell stop11281.001.47651.47801.4740
31202008.12.12 01:49buy11271.001.50901.50751.5115
31212008.12.12 02:59s/l11271.001.50751.50751.5115-150.0067264.60
31222008.12.14 00:00expiration11281.001.47651.47801.4740
31232008.12.14 00:00buy stop11291.001.51271.51121.5152
31242008.12.14 00:00sell stop11301.001.48051.48201.4780
31252008.12.15 00:00expiration11291.001.51271.51121.5152
31262008.12.15 00:00expiration11301.001.48051.48201.4780
31272008.12.15 00:00buy stop11311.001.49791.49641.5004
31282008.12.15 00:00sell stop11321.001.49391.49541.4914
31292008.12.15 02:32buy11311.001.49791.49641.5004
31302008.12.15 03:16modify11311.001.49791.49801.5004
31312008.12.15 04:26s/l11311.001.49801.49801.500410.0067274.60
31322008.12.15 05:16sell11321.001.49391.49541.4914
31332008.12.15 05:38modify11321.001.49391.49381.4914
31342008.12.15 06:06s/l11321.001.49381.49381.491410.0067284.60
31352008.12.16 00:00buy stop11331.001.53891.53741.5414
31362008.12.16 00:00sell stop11341.001.49101.49251.4885
31372008.12.16 07:35buy11331.001.53891.53741.5414
31382008.12.16 07:45modify11331.001.53891.53901.5414
31392008.12.16 08:37s/l11331.001.53901.53901.541410.0067294.60
31402008.12.17 00:00expiration11341.001.49101.49251.4885
31412008.12.17 00:00buy stop11351.001.56571.56421.5682
31422008.12.17 00:00sell stop11361.001.51941.52091.5169
31432008.12.17 01:02buy11351.001.56571.56421.5682
31442008.12.17 01:18modify11351.001.56571.56581.5682
31452008.12.17 02:36s/l11351.001.56581.56581.568210.0067304.60
31462008.12.18 00:00expiration11361.001.51941.52091.5169
31472008.12.18 00:00buy stop11371.001.57321.57171.5757
31482008.12.18 00:00sell stop11381.001.52311.52461.5206
31492008.12.18 11:04sell11381.001.52311.52461.5206
31502008.12.18 11:11modify11381.001.52311.52301.5206
31512008.12.18 11:14t/p11381.001.52061.52301.5206250.0067554.60
31522008.12.19 00:00expiration11371.001.57321.57171.5757
31532008.12.19 00:00buy stop11391.001.56241.56091.5649
31542008.12.19 00:00sell stop11401.001.48701.48851.4845
31552008.12.19 15:05sell11401.001.48701.48851.4845
31562008.12.19 15:15modify11401.001.48701.48691.4845
31572008.12.19 15:21t/p11401.001.48451.48691.4845250.0067804.60
31582008.12.21 00:00expiration11391.001.56241.56091.5649
31592008.12.21 00:00buy stop11411.001.51961.51811.5221
31602008.12.21 00:00sell stop11421.001.48031.48181.4778
31612008.12.22 00:00expiration11411.001.51961.51811.5221
31622008.12.22 00:00expiration11421.001.48031.48181.4778
31632008.12.22 00:00buy stop11431.001.49611.49461.4986
31642008.12.22 00:00sell stop11441.001.49291.49441.4904
31652008.12.22 01:05buy11431.001.49611.49461.4986
31662008.12.22 03:02s/l11431.001.49461.49461.4986-150.0067654.60
31672008.12.22 07:00sell11441.001.49291.49441.4904
31682008.12.22 07:18modify11441.001.49291.49281.4904
31692008.12.22 07:27t/p11441.001.49041.49281.4904250.0067904.60
31702008.12.23 00:00buy stop11451.001.50011.49861.5026
31712008.12.23 00:00sell stop11461.001.46751.46901.4650
31722008.12.23 15:33sell11461.001.46751.46901.4650
31732008.12.23 16:33s/l11461.001.46901.46901.4650-150.0067754.60
31742008.12.24 00:00expiration11451.001.50011.49861.5026
31752008.12.24 00:00buy stop11471.001.49071.48921.4932
31762008.12.24 00:00sell stop11481.001.46621.46771.4637
31772008.12.24 15:41sell11481.001.46621.46771.4637
31782008.12.24 16:58s/l11481.001.46771.46771.4637-150.0067604.60
31792008.12.26 00:00expiration11471.001.49071.48921.4932
31802008.12.26 00:00buy stop11491.001.48131.47981.4838
31812008.12.26 00:00sell stop11501.001.46491.46641.4624
31822008.12.26 19:20sell11501.001.46491.46641.4624
31832008.12.26 19:49modify11501.001.46491.46481.4624
31842008.12.26 20:05t/p11501.001.46241.46481.4624250.0067854.60
31852008.12.28 00:00expiration11491.001.48131.47981.4838
31862008.12.28 00:00buy stop11511.001.48071.47921.4832
31872008.12.28 00:00sell stop11521.001.45661.45811.4541
31882008.12.29 00:00expiration11511.001.48071.47921.4832
31892008.12.29 00:00expiration11521.001.45661.45811.4541
31902008.12.29 00:00buy stop11531.001.46721.46571.4697
31912008.12.29 00:00sell stop11541.001.46341.46491.4609
31922008.12.29 00:13buy11531.001.46721.46571.4697
31932008.12.29 00:41modify11531.001.46721.46731.4697
31942008.12.29 00:54t/p11531.001.46971.46731.4697250.0068104.60
31952008.12.29 07:50sell11541.001.46341.46491.4609
31962008.12.29 08:42s/l11541.001.46491.46491.4609-150.0067954.60
31972008.12.30 00:00buy stop11551.001.47811.47661.4806
31982008.12.30 00:00sell stop11561.001.43781.43931.4353
31992008.12.31 00:00expiration11551.001.47811.47661.4806
32002008.12.31 00:00expiration11561.001.43781.43931.4353
32012008.12.31 00:00buy stop11571.001.45611.45461.4586
32022008.12.31 00:00sell stop11581.001.43811.43961.4356
32032008.12.31 04:59sell11581.001.43811.43961.4356
32042008.12.31 05:30modify11581.001.43811.43801.4356
32052008.12.31 05:47t/p11581.001.43561.43801.4356250.0068204.60
32062008.12.31 11:08buy11571.001.45611.45461.4586
32072008.12.31 11:24modify11571.001.45611.45621.4586
32082008.12.31 11:33t/p11571.001.45861.45621.4586250.0068454.60
32092009.01.02 00:00buy stop11591.001.47081.46931.4733
32102009.01.02 00:00sell stop11601.001.43431.43581.4318
32112009.01.04 00:00expiration11591.001.47081.46931.4733
32122009.01.04 00:00expiration11601.001.43431.43581.4318
32132009.01.04 00:00buy stop11611.001.46471.46321.4672
32142009.01.04 00:00sell stop11621.001.43681.43831.4343
32152009.01.05 00:00expiration11611.001.46471.46321.4672
32162009.01.05 00:00expiration11621.001.43681.43831.4343
32172009.01.05 00:00buy stop11631.001.45521.45371.4577
32182009.01.05 00:00sell stop11641.001.45031.45181.4478
32192009.01.05 00:36sell11641.001.45031.45181.4478
32202009.01.05 00:54modify11641.001.45031.45021.4478
32212009.01.05 01:05t/p11641.001.44781.45021.4478250.0068704.60
32222009.01.05 07:09buy11631.001.45521.45371.4577
32232009.01.05 07:19modify11631.001.45521.45531.4577
32242009.01.05 08:50s/l11631.001.45531.45531.457710.0068714.60
32252009.01.06 00:00buy stop11651.001.47491.47341.4774
32262009.01.06 00:00sell stop11661.001.44211.44361.4396
32272009.01.06 10:35buy11651.001.47491.47341.4774
32282009.01.06 10:45modify11651.001.47491.47501.4774
32292009.01.06 10:50t/p11651.001.47741.47501.4774250.0068964.60
32302009.01.07 00:00expiration11661.001.44211.44361.4396
32312009.01.07 00:00buy stop11671.001.50021.49871.5027
32322009.01.07 00:00sell stop11681.001.44931.45081.4468
32332009.01.07 07:41buy11671.001.50021.49871.5027
32342009.01.07 07:50modify11671.001.50021.50031.5027
32352009.01.07 08:41s/l11671.001.50031.50031.502710.0068974.60
32362009.01.08 00:00expiration11681.001.44931.45081.4468
32372009.01.08 00:00buy stop11691.001.52901.52751.5315
32382009.01.08 00:00sell stop11701.001.47931.48081.4768
32392009.01.08 14:44buy11691.001.52901.52751.5315
32402009.01.08 14:59modify11691.001.52901.52911.5315
32412009.01.08 15:07t/p11691.001.53151.52911.5315250.0069224.60
32422009.01.09 00:00expiration11701.001.47931.48081.4768
32432009.01.09 00:00buy stop11711.001.53841.53691.5409
32442009.01.09 00:00sell stop11721.001.49711.49861.4946
32452009.01.11 00:00expiration11711.001.53841.53691.5409
32462009.01.11 00:00expiration11721.001.49711.49861.4946
32472009.01.11 00:00buy stop11731.001.53591.53441.5384
32482009.01.11 00:00sell stop11741.001.51051.51201.5080
32492009.01.11 15:41sell11741.001.51051.51201.5080
32502009.01.11 20:23modify11741.001.51051.51041.5080
32512009.01.11 21:01t/p11741.001.50801.51041.5080250.0069474.60
32522009.01.12 00:00expiration11731.001.53591.53441.5384
32532009.01.12 00:00buy stop11751.001.51621.51471.5187
32542009.01.12 00:00sell stop11761.001.50641.50791.5039
32552009.01.12 03:14sell11761.001.50641.50791.5039
32562009.01.12 04:32s/l11761.001.50791.50791.5039-150.0069324.60
32572009.01.13 00:00expiration11751.001.51621.51471.5187
32582009.01.13 00:00buy stop11771.001.51241.51091.5149
32592009.01.13 00:00sell stop11781.001.47911.48061.4766
32602009.01.13 02:09sell11781.001.47911.48061.4766
32612009.01.13 03:07modify11781.001.47911.47901.4766
32622009.01.13 03:39t/p11781.001.47661.47901.4766250.0069574.60
32632009.01.14 00:00expiration11771.001.51241.51091.5149
32642009.01.14 00:00buy stop11791.001.48381.48231.4863
32652009.01.14 00:00sell stop11801.001.44581.44731.4433
32662009.01.15 00:00expiration11791.001.48381.48231.4863
32672009.01.15 00:00expiration11801.001.44581.44731.4433
32682009.01.15 00:00buy stop11811.001.47171.47021.4742
32692009.01.15 00:00sell stop11821.001.44801.44951.4455
32702009.01.15 05:20sell11821.001.44801.44951.4455
32712009.01.15 06:18s/l11821.001.44951.44951.4455-150.0069424.60
32722009.01.16 00:00expiration11811.001.47171.47021.4742
32732009.01.16 00:00buy stop11831.001.46951.46801.4720
32742009.01.16 00:00sell stop11841.001.44631.44781.4438
32752009.01.16 02:44buy11831.001.46951.46801.4720
32762009.01.16 04:46s/l11831.001.46801.46801.4720-150.0069274.60
32772009.01.18 00:00expiration11841.001.44631.44781.4438
32782009.01.18 00:00buy stop11851.001.49901.49751.5015
32792009.01.18 00:00sell stop11861.001.46381.46531.4613
32802009.01.19 00:00expiration11851.001.49901.49751.5015
32812009.01.19 00:00expiration11861.001.46381.46531.4613
32822009.01.19 00:00buy stop11871.001.49011.48861.4926
32832009.01.19 00:00sell stop11881.001.48241.48391.4799
32842009.01.19 02:56sell11881.001.48241.48391.4799
32852009.01.19 04:21s/l11881.001.48391.48391.4799-150.0069124.60
32862009.01.19 05:12buy11871.001.49011.48861.4926
32872009.01.19 06:09s/l11871.001.48861.48861.4926-150.0068974.60
32882009.01.20 00:00buy stop11891.001.49191.49041.4944
32892009.01.20 00:00sell stop11901.001.43501.43651.4325
32902009.01.20 02:36sell11901.001.43501.43651.4325
32912009.01.20 02:56modify11901.001.43501.43491.4325
32922009.01.20 04:11s/l11901.001.43491.43491.432510.0068984.60
32932009.01.21 00:00expiration11891.001.49191.49041.4944
32942009.01.21 00:00buy stop11911.001.44501.44351.4475
32952009.01.21 00:00sell stop11921.001.38001.38151.3775
32962009.01.21 00:19sell11921.001.38001.38151.3775
32972009.01.21 00:25modify11921.001.38001.37991.3775
32982009.01.21 00:27t/p11921.001.37751.37991.3775250.0069234.60
32992009.01.22 00:00expiration11911.001.44501.44351.4475
33002009.01.22 00:00buy stop11931.001.40361.40211.4061
33012009.01.22 00:00sell stop11941.001.36081.36231.3583
33022009.01.23 00:00expiration11931.001.40361.40211.4061
33032009.01.23 00:00expiration11941.001.36081.36231.3583
33042009.01.23 00:00buy stop11951.001.40281.40131.4053
33052009.01.23 00:00sell stop11961.001.36781.36931.3653
33062009.01.23 11:25sell11961.001.36781.36931.3653
33072009.01.23 11:40modify11961.001.36781.36771.3653
33082009.01.23 11:47t/p11961.001.36531.36771.3653250.0069484.60
33092009.01.25 00:00expiration11951.001.40281.40131.4053
33102009.01.25 00:00buy stop11971.001.39031.38881.3928
33112009.01.25 00:00sell stop11981.001.34921.35071.3467
33122009.01.26 00:00expiration11971.001.39031.38881.3928
33132009.01.26 00:00expiration11981.001.34921.35071.3467
33142009.01.26 00:00buy stop11991.001.37441.37291.3769
33152009.01.26 00:00sell stop12001.001.36751.36901.3650
33162009.01.26 00:06sell12001.001.36751.36901.3650
33172009.01.26 00:18modify12001.001.36751.36741.3650
33182009.01.26 00:25t/p12001.001.36501.36741.3650250.0069734.60
33192009.01.26 06:51buy11991.001.37441.37291.3769
33202009.01.26 06:56modify11991.001.37441.37451.3769
33212009.01.26 06:58t/p11991.001.37691.37451.3769250.0069984.60
33222009.01.27 00:00buy stop12011.001.40711.40561.4096
33232009.01.27 00:00sell stop12021.001.35381.35531.3513
33242009.01.27 06:58buy12011.001.40711.40561.4096
33252009.01.27 08:29s/l12011.001.40561.40561.4096-150.0069834.60
33262009.01.28 00:00expiration12021.001.35381.35531.3513
33272009.01.28 00:00buy stop12031.001.42521.42371.4277
33282009.01.28 00:00sell stop12041.001.39181.39331.3893
33292009.01.28 10:31buy12031.001.42521.42371.4277
33302009.01.28 10:49modify12031.001.42521.42531.4277
33312009.01.28 10:59t/p12031.001.42771.42531.4277250.0070084.60
33322009.01.29 00:00expiration12041.001.39181.39331.3893
33332009.01.29 00:00buy stop12051.001.43851.43701.4410
33342009.01.29 00:00sell stop12061.001.41161.41311.4091
33352009.01.29 01:27sell12061.001.41161.41311.4091
33362009.01.29 03:28s/l12061.001.41311.41311.4091-150.0069934.60
33372009.01.29 15:25buy12051.001.43851.43701.4410
33382009.01.29 16:41s/l12051.001.43701.43701.4410-150.0069784.60
33392009.01.30 00:00buy stop12071.001.44061.43911.4431
33402009.01.30 00:00sell stop12081.001.40611.40761.4036
33412009.01.30 11:17buy12071.001.44061.43911.4431
33422009.01.30 11:33modify12071.001.44061.44071.4431
33432009.01.30 11:41t/p12071.001.44311.44071.4431250.0070034.60
33442009.02.01 00:00expiration12081.001.40611.40761.4036
33452009.02.01 00:00buy stop12091.001.45511.45361.4576
33462009.02.01 00:00sell stop12101.001.41751.41901.4150
33472009.02.02 00:00expiration12091.001.45511.45361.4576
33482009.02.02 00:00expiration12101.001.41751.41901.4150
33492009.02.02 00:00buy stop12111.001.44941.44791.4519
33502009.02.02 00:00sell stop12121.001.44251.44401.4400
33512009.02.02 02:18sell12121.001.44251.44401.4400
33522009.02.02 03:07modify12121.001.44251.44241.4400
33532009.02.02 03:31t/p12121.001.44001.44241.4400250.0070284.60
33542009.02.03 00:00expiration12111.001.44941.44791.4519
33552009.02.03 00:00buy stop12131.001.44811.44661.4506
33562009.02.03 00:00sell stop12141.001.40411.40561.4016
33572009.02.03 15:23buy12131.001.44811.44661.4506
33582009.02.03 16:21s/l12131.001.44661.44661.4506-150.0070134.60
33592009.02.04 00:00expiration12141.001.40411.40561.4016
33602009.02.04 00:00buy stop12151.001.44921.44771.4517
33612009.02.04 00:00sell stop12161.001.41421.41571.4117
33622009.02.04 11:21buy12151.001.44921.44771.4517
33632009.02.04 11:41modify12151.001.44921.44931.4517
33642009.02.04 13:03s/l12151.001.44931.44931.451710.0070144.60
33652009.02.05 00:00expiration12161.001.41421.41571.4117
33662009.02.05 00:00buy stop12171.001.45871.45721.4612
33672009.02.05 00:00sell stop12181.001.43131.43281.4288
33682009.02.05 11:16buy12171.001.45871.45721.4612
33692009.02.05 11:31modify12171.001.45871.45881.4612
33702009.02.05 11:39t/p12171.001.46121.45881.4612250.0070394.60
33712009.02.06 00:00expiration12181.001.43131.43281.4288
33722009.02.06 00:00buy stop12191.001.47141.46991.4739
33732009.02.06 00:00sell stop12201.001.43561.43711.4331
33742009.02.06 10:29buy12191.001.47141.46991.4739
33752009.02.06 10:47modify12191.001.47141.47151.4739
33762009.02.06 10:58t/p12191.001.47391.47151.4739250.0070644.60
33772009.02.08 00:00expiration12201.001.43561.43711.4331
33782009.02.08 00:00buy stop12211.001.48541.48391.4879
33792009.02.08 00:00sell stop12221.001.45791.45941.4554
33802009.02.09 00:00expiration12211.001.48541.48391.4879
33812009.02.09 00:00expiration12221.001.45791.45941.4554
33822009.02.09 00:00buy stop12231.001.48241.48091.4849
33832009.02.09 00:00sell stop12241.001.47631.47781.4738
33842009.02.09 01:05sell12241.001.47631.47781.4738
33852009.02.09 01:31modify12241.001.47631.47621.4738
33862009.02.09 01:45t/p12241.001.47381.47621.4738250.0070894.60
33872009.02.09 07:50buy12231.001.48241.48091.4849
33882009.02.09 09:31s/l12231.001.48091.48091.4849-150.0070744.60
33892009.02.10 00:00buy stop12251.001.49961.49811.5021
33902009.02.10 00:00sell stop12261.001.46901.47051.4665
33912009.02.10 11:00sell12261.001.46901.47051.4665
33922009.02.10 11:11modify12261.001.46901.46891.4665
33932009.02.10 11:18t/p12261.001.46651.46891.4665250.0070994.60
33942009.02.11 00:00expiration12251.001.49961.49811.5021
33952009.02.11 00:00buy stop12271.001.49221.49071.4947
33962009.02.11 00:00sell stop12281.001.44441.44591.4419
33972009.02.11 10:55sell12281.001.44441.44591.4419
33982009.02.11 11:15modify12281.001.44441.44431.4419
33992009.02.11 11:25t/p12281.001.44191.44431.4419250.0071244.60
34002009.02.12 00:00expiration12271.001.49221.49071.4947
34012009.02.12 00:00buy stop12291.001.45751.45601.4600
34022009.02.12 00:00sell stop12301.001.43051.43201.4280
34032009.02.12 10:30sell12301.001.43051.43201.4280
34042009.02.12 10:47modify12301.001.43051.43041.4280
34052009.02.12 10:57t/p12301.001.42801.43041.4280250.0071494.60
34062009.02.13 00:00expiration12291.001.45751.45601.4600
34072009.02.13 00:00buy stop12311.001.44231.44081.4448
34082009.02.13 00:00sell stop12321.001.41251.41401.4100
34092009.02.13 10:30buy12311.001.44231.44081.4448
34102009.02.13 10:44modify12311.001.44231.44241.4448
34112009.02.13 10:52t/p12311.001.44481.44241.4448250.0071744.60
34122009.02.15 00:00expiration12321.001.41251.41401.4100
34132009.02.15 00:00buy stop12331.001.46151.46001.4640
34142009.02.15 00:00sell stop12341.001.41981.42131.4173
34152009.02.16 00:00expiration12331.001.46151.46001.4640
34162009.02.16 00:00expiration12341.001.41981.42131.4173
34172009.02.16 00:00buy stop12351.001.42671.42521.4292
34182009.02.16 00:00sell stop12361.001.41911.42061.4166
34192009.02.16 00:47sell12361.001.41911.42061.4166
34202009.02.16 01:30modify12361.001.41911.41901.4166
34212009.02.16 04:59t/p12361.001.41661.41901.4166250.0071994.60
34222009.02.16 11:38buy12351.001.42671.42521.4292
34232009.02.16 14:47modify12351.001.42671.42681.4292
34242009.02.16 15:03t/p12351.001.42921.42681.4292250.0072244.60
34252009.02.17 00:00buy stop12371.001.43281.43131.4353
34262009.02.17 00:00sell stop12381.001.41391.41541.4114
34272009.02.17 15:14sell12381.001.41391.41541.4114
34282009.02.17 17:14s/l12381.001.41541.41541.4114-150.0072094.60
34292009.02.18 00:00expiration12371.001.43281.43131.4353
34302009.02.18 00:00buy stop12391.001.43201.43051.4345
34312009.02.18 00:00sell stop12401.001.41131.41281.4088
34322009.02.18 01:23sell12401.001.41131.41281.4088
34332009.02.18 03:01s/l12401.001.41281.41281.4088-150.0071944.60
34342009.02.19 00:00expiration12391.001.43201.43051.4345
34352009.02.19 00:00buy stop12411.001.43081.42931.4333
34362009.02.19 00:00sell stop12421.001.40821.40971.4057
34372009.02.19 07:36buy12411.001.43081.42931.4333
34382009.02.19 10:31modify12411.001.43081.43091.4333
34392009.02.19 10:43t/p12411.001.43331.43091.4333250.0072194.60
34402009.02.20 00:00expiration12421.001.40821.40971.4057
34412009.02.20 00:00buy stop12431.001.44571.44421.4482
34422009.02.20 00:00sell stop12441.001.42071.42221.4182
34432009.02.20 01:07sell12441.001.42071.42221.4182
34442009.02.20 01:21modify12441.001.42071.42061.4182
34452009.02.20 01:28t/p12441.001.41821.42061.4182250.0072444.60
34462009.02.20 15:06buy12431.001.44571.44421.4482
34472009.02.20 15:20modify12431.001.44571.44581.4482
34482009.02.20 15:27t/p12431.001.44821.44581.4482250.0072694.60
34492009.02.22 00:00buy stop12451.001.44941.44791.4519
34502009.02.22 00:00sell stop12461.001.41391.41541.4114
34512009.02.23 00:00expiration12451.001.44941.44791.4519
34522009.02.23 00:00expiration12461.001.41391.41541.4114
34532009.02.23 00:00buy stop12471.001.44191.44041.4444
34542009.02.23 00:00sell stop12481.001.43791.43941.4354
34552009.02.23 03:23buy12471.001.44191.44041.4444
34562009.02.23 04:17s/l12471.001.44041.44041.4444-150.0072544.60
34572009.02.23 04:57sell12481.001.43791.43941.4354
34582009.02.23 06:17s/l12481.001.43941.43941.4354-150.0072394.60
34592009.02.24 00:00buy stop12491.001.46711.46561.4696
34602009.02.24 00:00sell stop12501.001.43521.43671.4327
34612009.02.25 00:00expiration12491.001.46711.46561.4696
34622009.02.25 00:00expiration12501.001.43521.43671.4327
34632009.02.25 00:00buy stop12511.001.45871.45721.4612
34642009.02.25 00:00sell stop12521.001.43641.43791.4339
34652009.02.25 05:01buy12511.001.45871.45721.4612
34662009.02.25 05:22modify12511.001.45871.45881.4612
34672009.02.25 06:09s/l12511.001.45881.45881.461210.0072404.60
34682009.02.25 11:07sell12521.001.43641.43791.4339
34692009.02.25 11:18modify12521.001.43641.43631.4339
34702009.02.25 11:23t/p12521.001.43391.43631.4339250.0072654.60
34712009.02.26 00:00buy stop12531.001.46161.46011.4641
34722009.02.26 00:00sell stop12541.001.41631.41781.4138
34732009.02.26 05:37sell12541.001.41631.41781.4138
34742009.02.26 06:16s/l12541.001.41781.41781.4138-150.0072504.60
34752009.02.27 00:00expiration12531.001.46161.46011.4641
34762009.02.27 00:00buy stop12551.001.43931.43781.4418
34772009.02.27 00:00sell stop12561.001.41491.41641.4124
34782009.02.27 01:16sell12561.001.41491.41641.4124
34792009.02.27 04:42modify12561.001.41491.41481.4124
34802009.02.27 05:01t/p12561.001.41241.41481.4124250.0072754.60
34812009.03.01 00:00expiration12551.001.43931.43781.4418
34822009.03.01 00:00buy stop12571.001.43741.43591.4399
34832009.03.01 00:00sell stop12581.001.40991.41141.4074
34842009.03.02 00:00expiration12571.001.43741.43591.4399
34852009.03.02 00:00expiration12581.001.40991.41141.4074
34862009.03.02 00:00buy stop12591.001.43081.42931.4333
34872009.03.02 00:00sell stop12601.001.42591.42741.4234
34882009.03.02 01:00sell12601.001.42591.42741.4234
34892009.03.02 02:40modify12601.001.42591.42581.4234
34902009.03.02 03:07t/p12601.001.42341.42581.4234250.0073004.60
34912009.03.03 00:00expiration12591.001.43081.42931.4333
34922009.03.03 00:00buy stop12611.001.42971.42821.4322
34932009.03.03 00:00sell stop12621.001.39461.39611.3921
34942009.03.04 00:00expiration12611.001.42971.42821.4322
34952009.03.04 00:00expiration12621.001.39461.39611.3921
34962009.03.04 00:00buy stop12631.001.41661.41511.4191
34972009.03.04 00:00sell stop12641.001.39721.39871.3947
34982009.03.04 14:59buy12631.001.41661.41511.4191
34992009.03.04 15:26modify12631.001.41661.41671.4191
35002009.03.04 15:39t/p12631.001.41911.41671.4191250.0073254.60
35012009.03.05 00:00expiration12641.001.39721.39871.3947
35022009.03.05 00:00buy stop12651.001.42091.41941.4234
35032009.03.05 00:00sell stop12661.001.39731.39881.3948
35042009.03.05 01:15buy12651.001.42091.41941.4234
35052009.03.05 05:22modify12651.001.42091.42101.4234
35062009.03.05 06:35s/l12651.001.42101.42101.423410.0073264.60
35072009.03.06 00:00expiration12661.001.39731.39881.3948
35082009.03.06 00:00buy stop12671.001.42431.42281.4268
35092009.03.06 00:00sell stop12681.001.40271.40421.4002
35102009.03.06 01:02buy12671.001.42431.42281.4268
35112009.03.06 01:11modify12671.001.42431.42441.4268
35122009.03.06 01:17t/p12671.001.42681.42441.4268250.0073514.60
35132009.03.08 00:00expiration12681.001.40271.40421.4002
35142009.03.08 00:00buy stop12691.001.43151.43001.4340
35152009.03.08 00:00sell stop12701.001.40291.40441.4004
35162009.03.09 00:00expiration12691.001.43151.43001.4340
35172009.03.09 00:00expiration12701.001.40291.40441.4004
35182009.03.09 00:00buy stop12711.001.41411.41261.4166
35192009.03.09 00:00sell stop12721.001.41181.41331.4093
35202009.03.09 01:21buy12711.001.41411.41261.4166
35212009.03.09 02:41s/l12711.001.41261.41261.4166-150.0073364.60
35222009.03.09 03:04sell12721.001.41181.41331.4093
35232009.03.09 04:41s/l12721.001.41331.41331.4093-150.0073214.60
35242009.03.10 00:00buy stop12731.001.41911.41761.4216
35252009.03.10 00:00sell stop12741.001.37311.37461.3706
35262009.03.10 00:53sell12741.001.37311.37461.3706
35272009.03.10 01:17modify12741.001.37311.37301.3706
35282009.03.10 03:15s/l12741.001.37301.37301.370610.0073224.60
35292009.03.11 00:00expiration12731.001.41911.41761.4216
35302009.03.11 00:00buy stop12751.001.39151.39001.3940
35312009.03.11 00:00sell stop12761.001.36791.36941.3654
35322009.03.11 01:21sell12761.001.36791.36941.3654
35332009.03.11 03:01s/l12761.001.36941.36941.3654-150.0073074.60
35342009.03.12 00:00expiration12751.001.39151.39001.3940
35352009.03.12 00:00buy stop12771.001.38971.38821.3922
35362009.03.12 00:00sell stop12781.001.36441.36591.3619
35372009.03.12 11:24buy12771.001.38971.38821.3922
35382009.03.12 13:24s/l12771.001.38821.38821.3922-150.0072924.60
35392009.03.13 00:00expiration12781.001.36441.36591.3619
35402009.03.13 00:00buy stop12791.001.39931.39781.4018
35412009.03.13 00:00sell stop12801.001.36891.37041.3664
35422009.03.13 11:21buy12791.001.39931.39781.4018
35432009.03.13 11:49modify12791.001.39931.39941.4018
35442009.03.13 13:45s/l12791.001.39941.39941.401810.0072934.60
35452009.03.15 00:00expiration12801.001.36891.37041.3664
35462009.03.15 00:00buy stop12811.001.40781.40631.4103
35472009.03.15 00:00sell stop12821.001.38511.38661.3826
35482009.03.16 00:00expiration12811.001.40781.40631.4103
35492009.03.16 00:00expiration12821.001.38511.38661.3826
35502009.03.16 00:00buy stop12831.001.39761.39611.4001
35512009.03.16 00:00sell stop12841.001.38801.38951.3855
35522009.03.16 00:44buy12831.001.39761.39611.4001
35532009.03.16 00:57modify12831.001.39761.39771.4001
35542009.03.16 01:05t/p12831.001.40011.39771.4001250.0073184.60
35552009.03.17 00:00expiration12841.001.38801.38951.3855
35562009.03.17 00:00buy stop12851.001.42381.42231.4263
35572009.03.17 00:00sell stop12861.001.39031.39181.3878
35582009.03.18 00:00expiration12851.001.42381.42231.4263
35592009.03.18 00:00expiration12861.001.39031.39181.3878
35602009.03.18 00:00buy stop12871.001.41471.41321.4172
35612009.03.18 00:00sell stop12881.001.39531.39681.3928
35622009.03.18 00:59sell12881.001.39531.39681.3928
35632009.03.18 01:09modify12881.001.39531.39521.3928
35642009.03.18 01:15t/p12881.001.39281.39521.3928250.0073434.60
35652009.03.18 10:58buy12871.001.41471.41321.4172
35662009.03.18 11:08modify12871.001.41471.41481.4172
35672009.03.18 11:13t/p12871.001.41721.41481.4172250.0073684.60
35682009.03.19 00:00buy stop12891.001.43441.43291.4369
35692009.03.19 00:00sell stop12901.001.38481.38631.3823
35702009.03.19 07:24buy12891.001.43441.43291.4369
35712009.03.19 09:05s/l12891.001.43291.43291.4369-150.0073534.60
35722009.03.20 00:00expiration12901.001.38481.38631.3823
35732009.03.20 00:00buy stop12911.001.46061.45911.4631
35742009.03.20 00:00sell stop12921.001.41491.41641.4124
35752009.03.22 00:00expiration12911.001.46061.45911.4631
35762009.03.22 00:00expiration12921.001.41491.41641.4124
35772009.03.22 00:00buy stop12931.001.45981.45831.4623
35782009.03.22 00:00sell stop12941.001.43831.43981.4358
35792009.03.23 00:00expiration12931.001.45981.45831.4623
35802009.03.23 00:00expiration12941.001.43831.43981.4358
35812009.03.23 00:00buy stop12951.001.45051.44901.4530
35822009.03.23 00:00sell stop12961.001.44621.44771.4437
35832009.03.23 05:12sell12961.001.44621.44771.4437
35842009.03.23 06:28s/l12961.001.44771.44771.4437-150.0073384.60
35852009.03.23 07:04buy12951.001.45051.44901.4530
35862009.03.23 07:26modify12951.001.45051.45061.4530
35872009.03.23 07:39t/p12951.001.45301.45061.4530250.0073634.60
35882009.03.24 00:00buy stop12971.001.46581.46431.4683
35892009.03.24 00:00sell stop12981.001.44401.44551.4415
35902009.03.24 07:32buy12971.001.46581.46431.4683
35912009.03.24 08:54s/l12971.001.46431.46431.4683-150.0073484.60
35922009.03.25 00:00expiration12981.001.44401.44551.4415
35932009.03.25 00:00buy stop12991.001.47881.47731.4813
35942009.03.25 00:00sell stop13001.001.45441.45591.4519
35952009.03.25 14:56sell13001.001.45441.45591.4519
35962009.03.25 15:11modify13001.001.45441.45431.4519
35972009.03.25 15:19t/p13001.001.45191.45431.4519250.0073734.60
35982009.03.26 00:00expiration12991.001.47881.47731.4813
35992009.03.26 00:00buy stop13011.001.47381.47231.4763
36002009.03.26 00:00sell stop13021.001.45041.45191.4479
36012009.03.26 11:50sell13021.001.45041.45191.4479
36022009.03.26 13:28s/l13021.001.45191.45191.4479-150.0073584.60
36032009.03.27 00:00expiration13011.001.47381.47231.4763
36042009.03.27 00:00buy stop13031.001.46471.46321.4672
36052009.03.27 00:00sell stop13041.001.44121.44271.4387
36062009.03.27 07:44sell13041.001.44121.44271.4387
36072009.03.27 09:01s/l13041.001.44271.44271.4387-150.0073434.60
36082009.03.29 00:00expiration13031.001.46471.46321.4672
36092009.03.29 00:00buy stop13051.001.45041.44891.4529
36102009.03.29 00:00sell stop13061.001.42471.42621.4222
36112009.03.29 06:59sell13061.001.42471.42621.4222
36122009.03.30 00:00expiration13051.001.45041.44891.4529
36132009.03.30 00:14modify13061.001.42471.42461.4222
36142009.03.30 00:23t/p13061.001.42221.42461.4222248.2073682.80
36152009.03.31 00:00buy stop13071.001.43091.42941.4334
36162009.03.31 00:00sell stop13081.001.41001.41151.4075
36172009.03.31 10:33buy13071.001.43091.42941.4334
36182009.03.31 11:13modify13071.001.43091.43101.4334
36192009.03.31 11:31t/p13071.001.43341.43101.4334250.0073932.80
36202009.04.01 00:00expiration13081.001.41001.41151.4075
36212009.04.01 00:00buy stop13091.001.43861.43711.4411
36222009.04.01 00:00sell stop13101.001.42301.42451.4205
36232009.04.01 10:51buy13091.001.43861.43711.4411
36242009.04.01 11:19modify13091.001.43861.43871.4411
36252009.04.01 11:33t/p13091.001.44111.43871.4411250.0074182.80
36262009.04.02 00:00expiration13101.001.42301.42451.4205
36272009.04.02 00:00buy stop13111.001.44921.44771.4517
36282009.04.02 00:00sell stop13121.001.42621.42771.4237
36292009.04.02 02:34buy13111.001.44921.44771.4517
36302009.04.02 04:47s/l13111.001.44771.44771.4517-150.0074032.80
36312009.04.03 00:00expiration13121.001.42621.42771.4237
36322009.04.03 00:00buy stop13131.001.47591.47441.4784
36332009.04.03 00:00sell stop13141.001.44411.44561.4416
36342009.04.03 10:51buy13131.001.47591.47441.4784
36352009.04.03 11:18modify13131.001.47591.47601.4784
36362009.04.03 11:33t/p13131.001.47841.47601.4784250.0074282.80
36372009.04.05 00:00expiration13141.001.44411.44561.4416
36382009.04.05 00:00buy stop13151.001.48561.48411.4881
36392009.04.05 00:00sell stop13161.001.46381.46531.4613
36402009.04.06 00:00expiration13151.001.48561.48411.4881
36412009.04.06 00:00expiration13161.001.46381.46531.4613
36422009.04.06 00:00buy stop13171.001.48591.48441.4884
36432009.04.06 00:00sell stop13181.001.48231.48381.4798
36442009.04.06 00:12buy13171.001.48591.48441.4884
36452009.04.06 00:37modify13171.001.48591.48601.4884
36462009.04.06 00:50t/p13171.001.48841.48601.4884250.0074532.80
36472009.04.06 11:02sell13181.001.48231.48381.4798
36482009.04.06 11:22modify13181.001.48231.48221.4798
36492009.04.06 11:33t/p13181.001.47981.48221.4798250.0074782.80
36502009.04.07 00:00buy stop13191.001.49681.49531.4993
36512009.04.07 00:00sell stop13201.001.46591.46741.4634
36522009.04.07 11:37sell13201.001.46591.46741.4634
36532009.04.07 14:34modify13201.001.46591.46581.4634
36542009.04.07 14:46t/p13201.001.46341.46581.4634250.0075032.80
36552009.04.08 00:00expiration13191.001.49681.49531.4993
36562009.04.08 00:00buy stop13211.001.47861.47711.4811
36572009.04.08 00:00sell stop13221.001.45711.45861.4546
36582009.04.09 00:00expiration13211.001.47861.47711.4811
36592009.04.09 00:00expiration13221.001.45711.45861.4546
36602009.04.09 00:00buy stop13231.001.47571.47421.4782
36612009.04.09 00:00sell stop13241.001.46241.46391.4599
36622009.04.09 01:40buy13231.001.47571.47421.4782
36632009.04.09 05:29modify13231.001.47571.47581.4782
36642009.04.09 06:32s/l13231.001.47581.47581.478210.0075042.80
36652009.04.09 15:03sell13241.001.46241.46391.4599
36662009.04.09 15:26modify13241.001.46241.46231.4599
36672009.04.09 15:39t/p13241.001.45991.46231.4599250.0075292.80
36682009.04.10 00:00buy stop13251.001.47891.47741.4814
36692009.04.10 00:00sell stop13261.001.45751.45901.4550
36702009.04.12 00:00expiration13251.001.47891.47741.4814
36712009.04.12 00:00expiration13261.001.45751.45901.4550
36722009.04.12 00:00buy stop13271.001.46901.46751.4715
36732009.04.12 00:00sell stop13281.001.46051.46201.4580
36742009.04.13 00:00expiration13271.001.46901.46751.4715
36752009.04.13 00:00expiration13281.001.46051.46201.4580
36762009.04.13 00:00buy stop13291.001.46511.46361.4676
36772009.04.13 00:00sell stop13301.001.46221.46371.4597
36782009.04.13 03:34buy13291.001.46511.46361.4676
36792009.04.13 04:36s/l13291.001.46361.46361.4676-150.0075142.80
36802009.04.13 05:09sell13301.001.46221.46371.4597
36812009.04.13 05:53modify13301.001.46221.46211.4597
36822009.04.13 06:13s/l13301.001.46211.46211.459710.0075152.80
36832009.04.14 00:00buy stop13311.001.48801.48651.4905
36842009.04.14 00:00sell stop13321.001.45931.46081.4568
36852009.04.14 07:46buy13311.001.48801.48651.4905
36862009.04.14 11:07modify13311.001.48801.48811.4905
36872009.04.14 11:33t/p13311.001.49051.48811.4905250.0075402.80
36882009.04.15 00:00expiration13321.001.45931.46081.4568
36892009.04.15 00:00buy stop13331.001.49541.49391.4979
36902009.04.15 00:00sell stop13341.001.48141.48291.4789
36912009.04.15 11:16buy13331.001.49541.49391.4979
36922009.04.15 11:46modify13331.001.49541.49551.4979
36932009.04.15 14:30t/p13331.001.49791.49551.4979250.0075652.80
36942009.04.16 00:00expiration13341.001.48141.48291.4789
36952009.04.16 00:00buy stop13351.001.50471.50321.5072
36962009.04.16 00:00sell stop13361.001.48111.48261.4786
36972009.04.16 01:42buy13351.001.50471.50321.5072
36982009.04.16 03:20s/l13351.001.50321.50321.5072-150.0075502.80
36992009.04.17 00:00expiration13361.001.48111.48261.4786
37002009.04.17 00:00buy stop13371.001.50791.50641.5104
37012009.04.17 00:00sell stop13381.001.48291.48441.4804
37022009.04.17 11:28sell13381.001.48291.48441.4804
37032009.04.17 14:31modify13381.001.48291.48281.4804
37042009.04.17 14:43t/p13381.001.48041.48281.4804250.0075752.80
37052009.04.19 00:00expiration13371.001.50791.50641.5104
37062009.04.19 00:00buy stop13391.001.49511.49361.4976
37072009.04.19 00:00sell stop13401.001.47441.47591.4719
37082009.04.20 00:00expiration13391.001.49511.49361.4976
37092009.04.20 00:00expiration13401.001.47441.47591.4719
37102009.04.20 00:00buy stop13411.001.48081.47931.4833
37112009.04.20 00:00sell stop13421.001.47681.47831.4743
37122009.04.20 03:00sell13421.001.47681.47831.4743
37132009.04.20 04:40s/l13421.001.47831.47831.4743-150.0075602.80
37142009.04.20 05:27buy13411.001.48081.47931.4833
37152009.04.20 06:18s/l13411.001.47931.47931.4833-150.0075452.80
37162009.04.21 00:00buy stop13431.001.48241.48091.4849
37172009.04.21 00:00sell stop13441.001.44901.45051.4465
37182009.04.21 01:53sell13441.001.44901.45051.4465
37192009.04.21 02:57s/l13441.001.45051.45051.4465-150.0075302.80
37202009.04.22 00:00expiration13431.001.48241.48091.4849
37212009.04.22 00:00buy stop13451.001.47181.47031.4743
37222009.04.22 00:00sell stop13461.001.44581.44731.4433
37232009.04.22 14:45sell13461.001.44581.44731.4433
37242009.04.22 14:57modify13461.001.44581.44571.4433
37252009.04.22 15:04t/p13461.001.44331.44571.4433250.0075552.80
37262009.04.23 00:00expiration13451.001.47181.47031.4743
37272009.04.23 00:00buy stop13471.001.46951.46801.4720
37282009.04.23 00:00sell stop13481.001.43861.44011.4361
37292009.04.23 15:04buy13471.001.46951.46801.4720
37302009.04.23 15:24modify13471.001.46951.46961.4720
37312009.04.23 15:35t/p13471.001.47201.46961.4720250.0075802.80
37322009.04.24 00:00expiration13481.001.43861.44011.4361
37332009.04.24 00:00buy stop13491.001.47511.47361.4776
37342009.04.24 00:00sell stop13501.001.44311.44461.4406
37352009.04.24 01:27buy13491.001.47511.47361.4776
37362009.04.24 03:37s/l13491.001.47361.47361.4776-150.0075652.80
37372009.04.26 00:00expiration13501.001.44311.44461.4406
37382009.04.26 00:00buy stop13511.001.47811.47661.4806
37392009.04.26 00:00sell stop13521.001.45701.45851.4545
37402009.04.27 00:00expiration13511.001.47811.47661.4806
37412009.04.27 00:00expiration13521.001.45701.45851.4545
37422009.04.27 00:00buy stop13531.001.46831.46681.4708
37432009.04.27 00:00sell stop13541.001.46551.46701.4630
37442009.04.27 05:05buy13531.001.46831.46681.4708
37452009.04.27 06:42s/l13531.001.46681.46681.4708-150.0075502.80
37462009.04.27 07:05sell13541.001.46551.46701.4630
37472009.04.27 07:37modify13541.001.46551.46541.4630
37482009.04.27 10:28t/p13541.001.46301.46541.4630250.0075752.80
37492009.04.28 00:00buy stop13551.001.47031.46881.4728
37502009.04.28 00:00sell stop13561.001.45051.45201.4480
37512009.04.29 00:00expiration13551.001.47031.46881.4728
37522009.04.29 00:00expiration13561.001.45051.45201.4480
37532009.04.29 00:00buy stop13571.001.46981.46831.4723
37542009.04.29 00:00sell stop13581.001.45101.45251.4485
37552009.04.29 07:39buy13571.001.46981.46831.4723
37562009.04.29 10:39modify13571.001.46981.46991.4723
37572009.04.29 10:55t/p13571.001.47231.46991.4723250.0076002.80
37582009.04.30 00:00expiration13581.001.45101.45251.4485
37592009.04.30 00:00buy stop13591.001.48221.48071.4847
37602009.04.30 00:00sell stop13601.001.46061.46211.4581
37612009.04.30 10:36buy13591.001.48221.48071.4847
37622009.04.30 11:01modify13591.001.48221.48231.4847
37632009.04.30 11:14t/p13591.001.48471.48231.4847250.0076252.80
37642009.05.01 00:00expiration13601.001.46061.46211.4581
37652009.05.01 00:00buy stop13611.001.49521.49371.4977
37662009.05.01 00:00sell stop13621.001.46961.47111.4671
37672009.05.03 00:00expiration13611.001.49521.49371.4977
37682009.05.03 00:00expiration13621.001.46961.47111.4671
37692009.05.03 00:00buy stop13631.001.49441.49291.4969
37702009.05.03 00:00sell stop13641.001.47431.47581.4718
37712009.05.04 00:00expiration13631.001.49441.49291.4969
37722009.05.04 00:00expiration13641.001.47431.47581.4718
37732009.05.04 00:00buy stop13651.001.49351.49201.4960
37742009.05.04 00:00sell stop13661.001.49031.49181.4878
37752009.05.04 00:32sell13661.001.49031.49181.4878
37762009.05.04 01:05modify13661.001.49031.49021.4878
37772009.05.04 01:23t/p13661.001.48781.49021.4878250.0076502.80
37782009.05.04 10:30buy13651.001.49351.49201.4960
37792009.05.04 11:00modify13651.001.49351.49361.4960
37802009.05.04 11:16t/p13651.001.49601.49361.4960250.0076752.80
37812009.05.05 00:00buy stop13671.001.50471.50321.5072
37822009.05.05 00:00sell stop13681.001.48301.48451.4805
37832009.05.05 07:28buy13671.001.50471.50321.5072
37842009.05.05 07:54modify13671.001.50471.50481.5072
37852009.05.05 09:34s/l13671.001.50481.50481.507210.0076762.80
37862009.05.06 00:00expiration13681.001.48301.48451.4805
37872009.05.06 00:00buy stop13691.001.51691.51541.5194
37882009.05.06 00:00sell stop13701.001.49721.49871.4947
37892009.05.07 00:00expiration13691.001.51691.51541.5194
37902009.05.07 00:00expiration13701.001.49721.49871.4947
37912009.05.07 00:00buy stop13711.001.51601.51451.5185
37922009.05.07 00:00sell stop13721.001.49831.49981.4958
37932009.05.07 01:22buy13711.001.51601.51451.5185
37942009.05.07 05:01modify13711.001.51601.51611.5185
37952009.05.07 05:27t/p13711.001.51851.51611.5185250.0077012.80
37962009.05.07 15:17sell13721.001.49831.49981.4958
37972009.05.07 15:35modify13721.001.49831.49821.4958
37982009.05.07 15:45t/p13721.001.49581.49821.4958250.0077262.80
37992009.05.08 00:00buy stop13731.001.52061.51911.5231
38002009.05.08 00:00sell stop13741.001.49341.49491.4909
38012009.05.08 15:07buy13731.001.52061.51911.5231
38022009.05.08 15:28modify13731.001.52061.52071.5231
38032009.05.08 15:40t/p13731.001.52311.52071.5231250.0077512.80
38042009.05.10 00:00expiration13741.001.49341.49491.4909
38052009.05.10 00:00buy stop13751.001.52561.52411.5281
38062009.05.10 00:00sell stop13761.001.49581.49731.4933
38072009.05.11 00:00expiration13751.001.52561.52411.5281
38082009.05.11 00:00expiration13761.001.49581.49731.4933
38092009.05.11 00:00buy stop13771.001.52421.52271.5267
38102009.05.11 00:00sell stop13781.001.52101.52251.5185
38112009.05.11 05:30buy13771.001.52421.52271.5267
38122009.05.11 06:27s/l13771.001.52271.52271.5267-150.0077362.80
38132009.05.11 06:57sell13781.001.52101.52251.5185
38142009.05.11 07:30modify13781.001.52101.52091.5185
38152009.05.11 07:45t/p13781.001.51851.52091.5185250.0077612.80
38162009.05.12 00:00buy stop13791.001.52541.52391.5279
38172009.05.12 00:00sell stop13801.001.50591.50741.5034
38182009.05.12 11:22buy13791.001.52541.52391.5279
38192009.05.12 11:43modify13791.001.52541.52551.5279
38202009.05.12 13:23s/l13791.001.52551.52551.527910.0077622.80
38212009.05.13 00:00expiration13801.001.50591.50741.5034
38222009.05.13 00:00buy stop13811.001.53601.53451.5385
38232009.05.13 00:00sell stop13821.001.50651.50801.5040
38242009.05.13 23:36expiration13811.001.53601.53451.5385
38252009.05.13 23:36expiration13821.001.50651.50801.5040
38262009.05.14 00:00buy stop13831.001.53411.53261.5366
38272009.05.14 00:00sell stop13841.001.50761.50911.5051
38282009.05.14 12:38sell13841.001.50761.50911.5051
38292009.05.14 12:52s/l13841.001.50911.50911.5051-150.0077472.80
38302009.05.14 23:36expiration13831.001.53411.53261.5366
38312009.05.15 00:00buy stop13851.001.52571.52421.5282
38322009.05.15 00:00sell stop13861.001.50501.50651.5025
38332009.05.15 15:26buy13851.001.52571.52421.5282
38342009.05.15 15:37modify13851.001.52571.52581.5282
38352009.05.15 15:39t/p13851.001.52821.52581.5282250.0077722.80
38362009.05.17 23:00expiration13861.001.50501.50651.5025
38372009.05.17 23:00buy stop13871.001.52951.52801.5320
38382009.05.17 23:00sell stop13881.001.51231.51381.5098
38392009.05.18 02:38sell13881.001.51231.51381.5098
38402009.05.18 03:00s/l13881.001.51381.51381.5098-150.0077572.80
38412009.05.18 13:36buy13871.001.52951.52801.5320
38422009.05.18 13:40modify13871.001.52951.52961.5320
38432009.05.18 13:51s/l13871.001.52961.52961.532010.0077582.80
38442009.05.19 00:00buy stop13891.001.53591.53441.5384
38452009.05.19 00:00sell stop13901.001.51071.51221.5082
38462009.05.19 08:17buy13891.001.53591.53441.5384
38472009.05.19 08:19modify13891.001.53591.53601.5384
38482009.05.19 08:26t/p13891.001.53841.53601.5384250.0077832.80
38492009.05.19 23:36expiration13901.001.51071.51221.5082
38502009.05.20 00:00buy stop13911.001.55331.55181.5558
38512009.05.20 00:00sell stop13921.001.52871.53021.5262
38522009.05.20 10:39buy13911.001.55331.55181.5558
38532009.05.20 10:53s/l13911.001.55181.55181.5558-150.0077682.80
38542009.05.20 23:36expiration13921.001.52871.53021.5262
38552009.05.21 00:00buy stop13931.001.58031.57881.5828
38562009.05.21 00:00sell stop13941.001.54401.54551.5415
38572009.05.21 04:29buy13931.001.58031.57881.5828
38582009.05.21 05:37s/l13931.001.57881.57881.5828-150.0077532.80
38592009.05.21 23:36expiration13941.001.54401.54551.5415
38602009.05.22 00:00buy stop13951.001.59001.58851.5925
38612009.05.22 00:00sell stop13961.001.55061.55211.5481
38622009.05.22 03:14buy13951.001.59001.58851.5925
38632009.05.22 03:20s/l13951.001.58851.58851.5925-150.0077382.80
38642009.05.24 23:00expiration13961.001.55061.55211.5481
38652009.05.24 23:00buy stop13971.001.59541.59391.5979
38662009.05.24 23:00sell stop13981.001.57461.57611.5721
38672009.05.25 22:36expiration13971.001.59541.59391.5979
38682009.05.25 22:36expiration13981.001.57461.57611.5721
38692009.05.26 00:00buy stop13991.001.59491.59341.5974
38702009.05.26 00:00sell stop14001.001.58251.58401.5800
38712009.05.26 08:14buy13991.001.59491.59341.5974
38722009.05.26 08:16s/l13991.001.59341.59341.5974-150.0077232.80
38732009.05.26 10:26sell14001.001.58251.58401.5800
38742009.05.26 10:36modify14001.001.58251.58241.5800
38752009.05.26 10:37t/p14001.001.58001.58241.5800250.0077482.80
38762009.05.27 00:00buy stop14011.001.59771.59621.6002
38772009.05.27 00:00sell stop14021.001.57671.57821.5742
38782009.05.27 01:39buy14011.001.59771.59621.6002
38792009.05.27 01:54s/l14011.001.59621.59621.6002-150.0077332.80
38802009.05.27 23:36expiration14021.001.57671.57821.5742
38812009.05.28 00:00buy stop14031.001.60951.60801.6120
38822009.05.28 00:00sell stop14041.001.59161.59311.5891
38832009.05.28 05:36sell14041.001.59161.59311.5891
38842009.05.28 06:39s/l14041.001.59311.59311.5891-150.0077182.80
38852009.05.28 23:36expiration14031.001.60951.60801.6120
38862009.05.29 00:00buy stop14051.001.60241.60091.6049
38872009.05.29 00:00sell stop14061.001.58431.58581.5818
38882009.05.29 08:03buy14051.001.60241.60091.6049
38892009.05.29 08:20modify14051.001.60241.60251.6049
38902009.05.29 08:28t/p14051.001.60491.60251.6049250.0077432.80
38912009.05.31 23:00expiration14061.001.58431.58581.5818
38922009.05.31 23:00buy stop14071.001.62091.61941.6234
38932009.05.31 23:00sell stop14081.001.59071.59221.5882
38942009.06.01 03:14buy14071.001.62091.61941.6234
38952009.06.01 03:29modify14071.001.62091.62101.6234
38962009.06.01 03:32t/p14071.001.62341.62101.6234250.0077682.80
38972009.06.01 22:36expiration14081.001.59071.59221.5882
38982009.06.02 00:00buy stop14091.001.65061.64911.6531
38992009.06.02 00:00sell stop14101.001.61511.61661.6126
39002009.06.02 16:02buy14091.001.65061.64911.6531
39012009.06.02 16:06modify14091.001.65061.65071.6531
39022009.06.02 16:16t/p14091.001.65311.65071.6531250.0077932.80
39032009.06.02 23:36expiration14101.001.61511.61661.6126
39042009.06.03 00:00buy stop14111.001.66061.65911.6631
39052009.06.03 00:00sell stop14121.001.63141.63291.6289
39062009.06.03 06:06buy14111.001.66061.65911.6631
39072009.06.03 06:29modify14111.001.66061.66071.6631
39082009.06.03 06:32t/p14111.001.66311.66071.6631250.0078182.80
39092009.06.03 18:37sell14121.001.63141.63291.6289
39102009.06.03 18:38modify14121.001.63141.63131.6289
39112009.06.03 18:39t/p14121.001.62891.63131.6289250.0078432.80
39122009.06.04 00:00buy stop14131.001.66721.66571.6697
39132009.06.04 00:00sell stop14141.001.62311.62461.6206
39142009.06.04 06:30sell14141.001.62311.62461.6206
39152009.06.04 06:39modify14141.001.62311.62301.6206
39162009.06.04 06:53s/l14141.001.62301.62301.620610.0078442.80
39172009.06.04 23:36expiration14131.001.66721.66571.6697
39182009.06.05 00:00buy stop14151.001.64441.64291.6469
39192009.06.05 00:00sell stop14161.001.60841.60991.6059
39202009.06.05 07:17sell14161.001.60841.60991.6059
39212009.06.05 07:30modify14161.001.60841.60831.6059
39222009.06.05 07:32t/p14161.001.60591.60831.6059250.0078692.80
39232009.06.07 23:00expiration14151.001.64441.64291.6469
39242009.06.07 23:00buy stop14171.001.62511.62361.6276
39252009.06.07 23:00sell stop14181.001.59321.59471.5907
39262009.06.08 05:37sell14181.001.59321.59471.5907
39272009.06.08 07:03s/l14181.001.59471.59471.5907-150.0078542.80
39282009.06.08 22:36expiration14171.001.62511.62361.6276
39292009.06.09 00:00buy stop14191.001.61121.60971.6137
39302009.06.09 00:00sell stop14201.001.57921.58071.5767
39312009.06.09 08:29buy14191.001.61121.60971.6137
39322009.06.09 08:37modify14191.001.61121.61131.6137
39332009.06.09 08:38t/p14191.001.61371.61131.6137250.0078792.80
39342009.06.09 23:36expiration14201.001.57921.58071.5767
39352009.06.10 00:00buy stop14211.001.63701.63551.6395
39362009.06.10 00:00sell stop14221.001.59761.59911.5951
39372009.06.10 07:36buy14211.001.63701.63551.6395
39382009.06.10 07:39modify14211.001.63701.63711.6395
39392009.06.10 07:52s/l14211.001.63711.63711.639510.0078802.80
39402009.06.10 23:36expiration14221.001.59761.59911.5951
39412009.06.11 00:00buy stop14231.001.64821.64671.6507
39422009.06.11 00:00sell stop14241.001.62301.62451.6205
39432009.06.11 10:38buy14231.001.64821.64671.6507
39442009.06.11 10:43s/l14231.001.64671.64671.6507-150.0078652.80
39452009.06.11 23:36expiration14241.001.62301.62451.6205
39462009.06.12 00:00buy stop14251.001.66291.66141.6654
39472009.06.12 00:00sell stop14261.001.63311.63461.6306
39482009.06.14 23:00expiration14251.001.66291.66141.6654
39492009.06.14 23:00expiration14261.001.63311.63461.6306
39502009.06.14 23:00buy stop14271.001.66081.65931.6633
39512009.06.14 23:00sell stop14281.001.63261.63411.6301
39522009.06.15 08:36sell14281.001.63261.63411.6301
39532009.06.15 08:52s/l14281.001.63411.63411.6301-150.0078502.80
39542009.06.15 22:36expiration14271.001.66081.65931.6633
39552009.06.16 00:00buy stop14291.001.64531.64381.6478
39562009.06.16 00:00sell stop14301.001.62321.62471.6207
39572009.06.16 02:36sell14301.001.62321.62471.6207
39582009.06.16 02:39modify14301.001.62321.62311.6207
39592009.06.16 02:52s/l14301.001.62311.62311.620710.0078512.80
39602009.06.16 11:01buy14291.001.64531.64381.6478
39612009.06.16 11:03modify14291.001.64531.64541.6478
39622009.06.16 11:13t/p14291.001.64781.64541.6478250.0078762.80
39632009.06.17 00:00buy stop14311.001.65141.64991.6539
39642009.06.17 00:00sell stop14321.001.62021.62171.6177
39652009.06.17 23:36expiration14311.001.65141.64991.6539
39662009.06.17 23:36expiration14321.001.62021.62171.6177
39672009.06.18 00:00buy stop14331.001.64901.64751.6515
39682009.06.18 00:00sell stop14341.001.62101.62251.6185
39692009.06.18 11:03sell14341.001.62101.62251.6185
39702009.06.18 11:17modify14341.001.62101.62091.6185
39712009.06.18 11:22s/l14341.001.62091.62091.618510.0078772.80
39722009.06.18 23:36expiration14331.001.64901.64751.6515
39732009.06.19 00:00buy stop14351.001.64781.64631.6503
39742009.06.19 00:00sell stop14361.001.61781.61931.6153
39752009.06.19 14:37buy14351.001.64781.64631.6503
39762009.06.19 14:51s/l14351.001.64631.64631.6503-150.0078622.80
39772009.06.21 23:00expiration14361.001.61781.61931.6153
39782009.06.21 23:00buy stop14371.001.65691.65541.6594
39792009.06.21 23:00sell stop14381.001.62941.63091.6269
39802009.06.22 22:36expiration14371.001.65691.65541.6594
39812009.06.22 22:36expiration14381.001.62941.63091.6269
39822009.06.23 00:00buy stop14391.001.65231.65081.6548
39832009.06.23 00:00sell stop14401.001.63101.63251.6285
39842009.06.23 01:37sell14401.001.63101.63251.6285
39852009.06.23 02:03s/l14401.001.63251.63251.6285-150.0078472.80
39862009.06.23 23:36expiration14391.001.65231.65081.6548
39872009.06.24 00:00buy stop14411.001.64821.64671.6507
39882009.06.24 00:00sell stop14421.001.61991.62141.6174
39892009.06.24 06:38buy14411.001.64821.64671.6507
39902009.06.24 07:19s/l14411.001.64671.64671.6507-150.0078322.80
39912009.06.24 23:36expiration14421.001.61991.62141.6174
39922009.06.25 00:00buy stop14431.001.66101.65951.6635
39932009.06.25 00:00sell stop14441.001.63581.63731.6333
39942009.06.25 09:17sell14441.001.63581.63731.6333
39952009.06.25 09:29modify14441.001.63581.63571.6333
39962009.06.25 09:30t/p14441.001.63331.63571.6333250.0078572.80
39972009.06.25 23:36expiration14431.001.66101.65951.6635
39982009.06.26 00:00buy stop14451.001.64771.64621.6502
39992009.06.26 00:00sell stop14461.001.62241.62391.6199
40002009.06.26 09:35buy14451.001.64771.64621.6502
40012009.06.26 09:38modify14451.001.64771.64781.6502
40022009.06.26 09:51s/l14451.001.64781.64781.650210.0078582.80
40032009.06.28 23:00expiration14461.001.62241.62391.6199
40042009.06.28 23:00buy stop14471.001.65691.65541.6594
40052009.06.28 23:00sell stop14481.001.63561.63711.6331
40062009.06.29 13:35buy14471.001.65691.65541.6594
40072009.06.29 14:36s/l14471.001.65541.65541.6594-150.0078432.80
40082009.06.29 22:36expiration14481.001.63561.63711.6331
40092009.06.30 00:00buy stop14491.001.65951.65801.6620
40102009.06.30 00:00sell stop14501.001.64191.64341.6394
40112009.06.30 01:04buy14491.001.65951.65801.6620
40122009.06.30 01:28s/l14491.001.65801.65801.6620-150.0078282.80
40132009.06.30 23:36expiration14501.001.64191.64341.6394
40142009.07.01 00:00buy stop14511.001.67531.67381.6778
40152009.07.01 00:00sell stop14521.001.64121.64271.6387
40162009.07.01 07:15sell14521.001.64121.64271.6387
40172009.07.01 07:29modify14521.001.64121.64111.6387
40182009.07.01 07:32t/p14521.001.63871.64111.6387250.0078532.80
40192009.07.01 23:36expiration14511.001.67531.67381.6778
40202009.07.02 00:00buy stop14531.001.65541.65391.6579
40212009.07.02 00:00sell stop14541.001.63741.63891.6349
40222009.07.02 09:27sell14541.001.63741.63891.6349
40232009.07.02 09:36modify14541.001.63741.63731.6349
40242009.07.02 09:37t/p14541.001.63491.63731.6349250.0078782.80
40252009.07.02 23:36expiration14531.001.65541.65391.6579
40262009.07.03 00:00buy stop14551.001.65091.64941.6534
40272009.07.03 00:00sell stop14561.001.63131.63281.6288
40282009.07.03 12:27sell14561.001.63131.63281.6288
40292009.07.03 13:19s/l14561.001.63281.63281.6288-150.0078632.80
40302009.07.05 23:00expiration14551.001.65091.64941.6534
40312009.07.05 23:00buy stop14571.001.64371.64221.6462
40322009.07.05 23:00sell stop14581.001.62921.63071.6267
40332009.07.05 23:37sell14581.001.62921.63071.6267
40342009.07.06 00:39s/l14581.001.63071.63071.6267-151.8078481.00
40352009.07.06 22:36expiration14571.001.64371.64221.6462
40362009.07.07 00:00buy stop14591.001.63371.63221.6362
40372009.07.07 00:00sell stop14601.001.60851.61001.6060
40382009.07.07 23:36expiration14591.001.63371.63221.6362
40392009.07.07 23:36expiration14601.001.60851.61001.6060
40402009.07.08 00:00buy stop14611.001.63051.62901.6330
40412009.07.08 00:00sell stop14621.001.61071.61221.6082
40422009.07.08 01:26sell14621.001.61071.61221.6082
40432009.07.08 01:36modify14621.001.61071.61061.6082
40442009.07.08 01:37t/p14621.001.60821.61061.6082250.0078731.00
40452009.07.08 23:36expiration14611.001.63051.62901.6330
40462009.07.09 00:00buy stop14631.001.61471.61321.6172
40472009.07.09 00:00sell stop14641.001.59741.59891.5949
40482009.07.09 09:28buy14631.001.61471.61321.6172
40492009.07.09 09:37modify14631.001.61471.61481.6172
40502009.07.09 09:51s/l14631.001.61481.61481.617210.0078741.00
40512009.07.09 23:36expiration14641.001.59741.59891.5949
40522009.07.10 00:00buy stop14651.001.63891.63741.6414
40532009.07.10 00:00sell stop14661.001.60191.60341.5994
40542009.07.12 23:00expiration14651.001.63891.63741.6414
40552009.07.12 23:00expiration14661.001.60191.60341.5994
40562009.07.12 23:00buy stop14671.001.63511.63361.6376
40572009.07.12 23:00sell stop14681.001.61441.61591.6119
40582009.07.13 04:36sell14681.001.61441.61591.6119
40592009.07.13 04:39modify14681.001.61441.61431.6119
40602009.07.13 04:51s/l14681.001.61431.61431.611910.0078751.00
40612009.07.13 22:36expiration14671.001.63511.63361.6376
40622009.07.14 00:00buy stop14691.001.62561.62411.6281
40632009.07.14 00:00sell stop14701.001.60231.60381.5998
40642009.07.14 00:27buy14691.001.62561.62411.6281
40652009.07.14 01:16modify14691.001.62561.62571.6281
40662009.07.14 01:30t/p14691.001.62811.62571.6281250.0079001.00
40672009.07.14 23:36expiration14701.001.60231.60381.5998
40682009.07.15 00:00buy stop14711.001.63531.63381.6378
40692009.07.15 00:00sell stop14721.001.62181.62331.6193
40702009.07.15 07:38buy14711.001.63531.63381.6378
40712009.07.15 07:54s/l14711.001.63381.63381.6378-150.0078851.00
40722009.07.15 23:36expiration14721.001.62181.62331.6193
40732009.07.16 00:00buy stop14731.001.64761.64611.6501
40742009.07.16 00:00sell stop14741.001.62921.63071.6267
40752009.07.16 14:30buy14731.001.64761.64611.6501
40762009.07.16 14:49s/l14731.001.64611.64611.6501-150.0078701.00
40772009.07.16 23:36expiration14741.001.62921.63071.6267
40782009.07.17 00:00buy stop14751.001.64851.64701.6510
40792009.07.17 00:00sell stop14761.001.63461.63611.6321
40802009.07.17 08:27sell14761.001.63461.63611.6321
40812009.07.17 08:36modify14761.001.63461.63451.6321
40822009.07.17 08:37t/p14761.001.63211.63451.6321250.0078951.00
40832009.07.19 23:00expiration14751.001.64851.64701.6510
40842009.07.19 23:00buy stop14771.001.64501.64351.6475
40852009.07.19 23:00sell stop14781.001.62551.62701.6230
40862009.07.20 09:17buy14771.001.64501.64351.6475
40872009.07.20 09:26modify14771.001.64501.64511.6475
40882009.07.20 09:27t/p14771.001.64751.64511.6475250.0079201.00
40892009.07.20 22:36expiration14781.001.62551.62701.6230
40902009.07.21 00:00buy stop14791.001.65611.65461.6586
40912009.07.21 00:00sell stop14801.001.63181.63331.6293
40922009.07.21 23:36expiration14791.001.65611.65461.6586
40932009.07.21 23:36expiration14801.001.63181.63331.6293
40942009.07.22 00:00buy stop14811.001.65631.65481.6588
40952009.07.22 00:00sell stop14821.001.63741.63891.6349
40962009.07.22 07:36sell14821.001.63741.63891.6349
40972009.07.22 08:26modify14821.001.63741.63731.6349
40982009.07.22 08:37t/p14821.001.63491.63731.6349250.0079451.00
40992009.07.22 23:36expiration14811.001.65631.65481.6588
41002009.07.23 00:00buy stop14831.001.65141.64991.6539
41012009.07.23 00:00sell stop14841.001.63001.63151.6275
41022009.07.23 08:35buy14831.001.65141.64991.6539
41032009.07.23 09:37s/l14831.001.64991.64991.6539-150.0079301.00
41042009.07.23 23:36expiration14841.001.63001.63151.6275
41052009.07.24 00:00buy stop14851.001.65951.65801.6620
41062009.07.24 00:00sell stop14861.001.64231.64381.6398
41072009.07.24 14:17sell14861.001.64231.64381.6398
41082009.07.24 14:35modify14861.001.64231.64221.6398
41092009.07.24 14:37t/p14861.001.63981.64221.6398250.0079551.00
41102009.07.26 23:00expiration14851.001.65951.65801.6620
41112009.07.26 23:00buy stop14871.001.65511.65361.6576
41122009.07.26 23:00sell stop14881.001.63811.63961.6356
41132009.07.27 22:36expiration14871.001.65511.65361.6576
41142009.07.27 22:36expiration14881.001.63811.63961.6356
41152009.07.28 00:00buy stop14891.001.65321.65171.6557
41162009.07.28 00:00sell stop14901.001.63731.63881.6348
41172009.07.28 08:17buy14891.001.65321.65171.6557
41182009.07.28 08:36modify14891.001.65321.65331.6557
41192009.07.28 08:52s/l14891.001.65331.65331.655710.0079561.00
41202009.07.28 23:36expiration14901.001.63731.63881.6348
41212009.07.29 00:00buy stop14911.001.65651.65501.6590
41222009.07.29 00:00sell stop14921.001.63801.63951.6355
41232009.07.29 08:27sell14921.001.63801.63951.6355
41242009.07.29 08:37modify14921.001.63801.63791.6355
41252009.07.29 08:53s/l14921.001.63791.63791.635510.0079571.00
41262009.07.29 23:36expiration14911.001.65651.65501.6590
41272009.07.30 00:00buy stop14931.001.64781.64631.6503
41282009.07.30 00:00sell stop14941.001.63361.63511.6311
41292009.07.30 09:26buy14931.001.64781.64631.6503
41302009.07.30 10:28modify14931.001.64781.64791.6503
41312009.07.30 11:26t/p14931.001.65031.64791.6503250.0079821.00
41322009.07.30 23:36expiration14941.001.63361.63511.6311
41332009.07.31 00:00buy stop14951.001.65351.65201.6560
41342009.07.31 00:00sell stop14961.001.63291.63441.6304
41352009.07.31 06:19buy14951.001.65351.65201.6560
41362009.07.31 08:04modify14951.001.65351.65361.6560
41372009.07.31 08:18t/p14951.001.65601.65361.6560250.0080071.00
41382009.08.02 23:00expiration14961.001.63291.63441.6304
41392009.08.02 23:00buy stop14971.001.67421.67271.6767
41402009.08.02 23:00sell stop14981.001.64631.64781.6438
41412009.08.03 01:13buy14971.001.67421.67271.6767
41422009.08.03 01:18modify14971.001.67421.67431.6767
41432009.08.03 01:20t/p14971.001.67671.67431.6767250.0080321.00
41442009.08.03 22:36expiration14981.001.64631.64781.6438
41452009.08.04 00:00buy stop14991.001.69951.69801.7020
41462009.08.04 00:00sell stop15001.001.66861.67011.6661
41472009.08.04 03:48buy14991.001.69951.69801.7020
41482009.08.04 03:56s/l14991.001.69801.69801.7020-150.0080171.00
41492009.08.04 23:36expiration15001.001.66861.67011.6661
41502009.08.05 00:00buy stop15011.001.70131.69981.7038
41512009.08.05 00:00sell stop15021.001.68801.68951.6855
41522009.08.05 12:31buy15011.001.70131.69981.7038
41532009.08.05 12:43s/l15011.001.69981.69981.7038-150.0080021.00
41542009.08.05 23:36expiration15021.001.68801.68951.6855
41552009.08.06 00:00buy stop15031.001.70511.70361.7076
41562009.08.06 00:00sell stop15041.001.68921.69071.6867
41572009.08.06 13:06sell15041.001.68921.69071.6867
41582009.08.06 13:13modify15041.001.68921.68911.6867
41592009.08.06 13:13t/p15041.001.68671.68911.6867250.0080271.00
41602009.08.06 23:36expiration15031.001.70511.70361.7076
41612009.08.07 00:00buy stop15051.001.70391.70241.7064
41622009.08.07 00:00sell stop15061.001.67421.67571.6717
41632009.08.07 09:13sell15061.001.67421.67571.6717
41642009.08.07 09:19modify15061.001.67421.67411.6717
41652009.08.07 09:26s/l15061.001.67411.67411.671710.0080281.00
41662009.08.09 23:00expiration15051.001.70391.70241.7064
41672009.08.09 23:00buy stop15071.001.68381.68231.6863
41682009.08.09 23:00sell stop15081.001.66411.66561.6616
41692009.08.10 09:18sell15081.001.66411.66561.6616
41702009.08.10 09:48modify15081.001.66411.66401.6616
41712009.08.10 10:01t/p15081.001.66161.66401.6616250.0080531.00
41722009.08.10 22:36expiration15071.001.68381.68231.6863
41732009.08.11 00:00buy stop15091.001.67281.67131.6753
41742009.08.11 00:00sell stop15101.001.64211.64361.6396
41752009.08.11 23:36expiration15091.001.67281.67131.6753
41762009.08.11 23:36expiration15101.001.64211.64361.6396
41772009.08.12 00:00buy stop15111.001.65331.65181.6558
41782009.08.12 00:00sell stop15121.001.64211.64361.6396
41792009.08.12 08:48sell15121.001.64211.64361.6396
41802009.08.12 09:01s/l15121.001.64361.64361.6396-150.0080381.00
41812009.08.12 16:07buy15111.001.65331.65181.6558
41822009.08.12 16:14modify15111.001.65331.65341.6558
41832009.08.12 16:15t/p15111.001.65581.65341.6558250.0080631.00
41842009.08.13 00:00buy stop15131.001.65701.65551.6595
41852009.08.13 00:00sell stop15141.001.63811.63961.6356
41862009.08.13 08:07buy15131.001.65701.65551.6595
41872009.08.13 08:14modify15131.001.65701.65711.6595
41882009.08.13 08:25s/l15131.001.65711.65711.659510.0080641.00
41892009.08.13 23:36expiration15141.001.63811.63961.6356
41902009.08.14 00:00buy stop15151.001.66721.66571.6697
41912009.08.14 00:00sell stop15161.001.64751.64901.6450
41922009.08.16 23:00expiration15151.001.66721.66571.6697
41932009.08.16 23:00expiration15161.001.64751.64901.6450
41942009.08.16 23:00buy stop15171.001.66171.66021.6642
41952009.08.16 23:00sell stop15181.001.64741.64891.6449
41962009.08.17 01:52sell15181.001.64741.64891.6449
41972009.08.17 02:48modify15181.001.64741.64731.6449
41982009.08.17 03:01t/p15181.001.64491.64731.6449250.0080891.00
41992009.08.17 22:36expiration15171.001.66171.66021.6642
42002009.08.18 00:00buy stop15191.001.65291.65141.6554
42012009.08.18 00:00sell stop15201.001.62651.62801.6240
42022009.08.18 16:15buy15191.001.65291.65141.6554
42032009.08.18 16:24s/l15191.001.65141.65141.6554-150.0080741.00
42042009.08.18 23:36expiration15201.001.62651.62801.6240
42052009.08.19 00:00buy stop15211.001.65951.65801.6620
42062009.08.19 00:00sell stop15221.001.63151.63301.6290
42072009.08.19 01:49buy15211.001.65951.65801.6620
42082009.08.19 02:08s/l15211.001.65801.65801.6620-150.0080591.00
42092009.08.19 23:36expiration15221.001.63151.63301.6290
42102009.08.20 00:00buy stop15231.001.66031.65881.6628
42112009.08.20 00:00sell stop15241.001.63661.63811.6341
42122009.08.20 10:36buy15231.001.66031.65881.6628
42132009.08.20 10:38s/l15231.001.65881.65881.6628-150.0080441.00
42142009.08.20 23:36expiration15241.001.63661.63811.6341
42152009.08.21 00:00buy stop15251.001.66141.65991.6639
42162009.08.21 00:00sell stop15261.001.64401.64551.6415
42172009.08.21 05:48sell15261.001.64401.64551.6415
42182009.08.21 06:01s/l15261.001.64551.64551.6415-150.0080291.00
42192009.08.21 16:01buy15251.001.66141.65991.6639
42202009.08.21 16:08s/l15251.001.65991.65991.6639-150.0080141.00
42212009.08.24 01:00buy stop15271.001.66321.66171.6657
42222009.08.24 01:00sell stop15281.001.64091.64241.6384
42232009.08.24 16:48sell15281.001.64091.64241.6384
42242009.08.24 17:13s/l15281.001.64241.64241.6384-150.0079991.00
42252009.08.25 00:36expiration15271.001.66321.66171.6657
42262009.08.26 00:00buy stop15291.001.64521.64371.6477
42272009.08.26 00:00sell stop15301.001.63201.63351.6295
42282009.08.26 01:43sell15301.001.63201.63351.6295
42292009.08.26 05:44s/l15301.001.63351.63351.6295-150.0079841.00
42302009.08.26 23:36expiration15291.001.64521.64371.6477
42312009.08.27 00:00buy stop15311.001.63631.63481.6388
42322009.08.27 00:00sell stop15321.001.61501.61651.6125
42332009.08.27 23:36expiration15311.001.63631.63481.6388
42342009.08.27 23:36expiration15321.001.61501.61651.6125
42352009.08.28 00:00buy stop15331.001.63131.62981.6338
42362009.08.28 00:00sell stop15341.001.61431.61581.6118
42372009.08.28 08:48buy15331.001.63131.62981.6338
42382009.08.28 08:56s/l15331.001.62981.62981.6338-150.0079691.00
42392009.08.30 23:00expiration15341.001.61431.61581.6118
42402009.08.30 23:00buy stop15351.001.63901.63751.6415
42412009.08.30 23:00sell stop15361.001.62471.62621.6222
42422009.08.31 00:43sell15361.001.62471.62621.6222
42432009.08.31 01:16s/l15361.001.62621.62621.6222-150.0079541.00
42442009.08.31 22:36expiration15351.001.63901.63751.6415
42452009.09.01 00:00buy stop15371.001.63381.63231.6363
42462009.09.01 00:00sell stop15381.001.61731.61881.6148
42472009.09.01 08:14buy15371.001.63381.63231.6363
42482009.09.01 09:13modify15371.001.63381.63391.6363
42492009.09.01 09:18t/p15371.001.63631.63391.6363250.0079791.00
42502009.09.01 17:24sell15381.001.61731.61881.6148
42512009.09.01 17:25modify15381.001.61731.61721.6148
42522009.09.01 17:31t/p15381.001.61481.61721.6148250.0080041.00
42532009.09.02 00:00buy stop15391.001.63841.63691.6409
42542009.09.02 00:00sell stop15401.001.61031.61181.6078
42552009.09.02 23:36expiration15391.001.63841.63691.6409
42562009.09.02 23:36expiration15401.001.61031.61181.6078
42572009.09.03 00:00buy stop15411.001.63091.62941.6334
42582009.09.03 00:00sell stop15421.001.61031.61181.6078
42592009.09.03 08:13buy15411.001.63091.62941.6334
42602009.09.03 08:36s/l15411.001.62941.62941.6334-150.0079891.00
42612009.09.03 23:36expiration15421.001.61031.61181.6078
42622009.09.04 00:00buy stop15431.001.64211.64061.6446
42632009.09.04 00:00sell stop15441.001.62261.62411.6201
42642009.09.06 23:00expiration15431.001.64211.64061.6446
42652009.09.06 23:00expiration15441.001.62261.62411.6201
42662009.09.06 23:00buy stop15451.001.64191.64041.6444
42672009.09.06 23:00sell stop15461.001.62781.62931.6253
42682009.09.07 00:48buy15451.001.64191.64041.6444
42692009.09.07 02:14s/l15451.001.64041.64041.6444-150.0079741.00
42702009.09.07 22:36expiration15461.001.62781.62931.6253
42712009.09.08 00:00buy stop15471.001.64521.64371.6477
42722009.09.08 00:00sell stop15481.001.63151.63301.6290
42732009.09.08 10:08buy15471.001.64521.64371.6477
42742009.09.08 10:13modify15471.001.64521.64531.6477
42752009.09.08 10:13t/p15471.001.64771.64531.6477250.0079991.00
42762009.09.08 23:36expiration15481.001.63151.63301.6290
42772009.09.09 00:00buy stop15491.001.65961.65811.6621
42782009.09.09 00:00sell stop15501.001.63131.63281.6288
42792009.09.09 23:36expiration15491.001.65961.65811.6621
42802009.09.09 23:36expiration15501.001.63131.63281.6288
42812009.09.10 00:00buy stop15511.001.66001.65851.6625
42822009.09.10 00:00sell stop15521.001.64451.64601.6420
42832009.09.10 13:15buy15511.001.66001.65851.6625
42842009.09.10 13:19s/l15511.001.65851.65851.6625-150.0079841.00
42852009.09.10 23:36expiration15521.001.64451.64601.6420
42862009.09.11 00:00buy stop15531.001.66951.66801.6720
42872009.09.11 00:00sell stop15541.001.64711.64861.6446
42882009.09.11 04:19buy15531.001.66951.66801.6720
42892009.09.11 04:26s/l15531.001.66801.66801.6720-150.0079691.00
42902009.09.13 23:00expiration15541.001.64711.64861.6446
42912009.09.13 23:00buy stop15551.001.67511.67361.6776
42922009.09.13 23:00sell stop15561.001.66331.66481.6608
42932009.09.14 02:13sell15561.001.66331.66481.6608
42942009.09.14 02:19modify15561.001.66331.66321.6608
42952009.09.14 02:27s/l15561.001.66321.66321.660810.0079701.00
42962009.09.14 22:36expiration15551.001.67511.67361.6776
42972009.09.15 00:00buy stop15571.001.66951.66801.6720
42982009.09.15 00:00sell stop15581.001.65111.65261.6486
42992009.09.15 11:43sell15581.001.65111.65261.6486
43002009.09.15 11:48modify15581.001.65111.65101.6486
43012009.09.15 12:05s/l15581.001.65101.65101.648610.0079711.00
43022009.09.15 23:36expiration15571.001.66951.66801.6720
43032009.09.16 00:00buy stop15591.001.66661.66511.6691
43042009.09.16 00:00sell stop15601.001.63931.64081.6368
43052009.09.16 23:36expiration15591.001.66661.66511.6691
43062009.09.16 23:36expiration15601.001.63931.64081.6368
43072009.09.17 00:00buy stop15611.001.65421.65271.6567
43082009.09.17 00:00sell stop15621.001.64221.64371.6397
43092009.09.17 08:33buy15611.001.65421.65271.6567
43102009.09.17 09:24s/l15611.001.65271.65271.6567-150.0079561.00
43112009.09.17 23:36expiration15621.001.64221.64371.6397
43122009.09.18 00:00buy stop15631.001.65771.65621.6602
43132009.09.18 00:00sell stop15641.001.64151.64301.6390
43142009.09.18 03:19sell15641.001.64151.64301.6390
43152009.09.18 03:24modify15641.001.64151.64141.6390
43162009.09.18 03:39t/p15641.001.63901.64141.6390250.0079811.00
43172009.09.20 23:00expiration15631.001.65771.65621.6602
43182009.09.20 23:00buy stop15651.001.64631.64481.6488
43192009.09.20 23:00sell stop15661.001.62141.62291.6189
43202009.09.20 23:22sell15661.001.62141.62291.6189
43212009.09.21 00:45s/l15661.001.62291.62291.6189-151.8079659.20
43222009.09.21 22:36expiration15651.001.64631.64481.6488
43232009.09.22 00:00buy stop15671.001.62741.62591.6299
43242009.09.22 00:00sell stop15681.001.61251.61401.6100
43252009.09.22 08:21buy15671.001.62741.62591.6299
43262009.09.22 08:36modify15671.001.62741.62751.6299
43272009.09.22 09:06s/l15671.001.62751.62751.629910.0079669.20
43282009.09.22 23:36expiration15681.001.61251.61401.6100
43292009.09.23 00:00buy stop15691.001.64041.63891.6429
43302009.09.23 00:00sell stop15701.001.61971.62121.6172
43312009.09.23 01:30buy15691.001.64041.63891.6429
43322009.09.23 01:37s/l15691.001.63891.63891.6429-150.0079519.20
43332009.09.23 23:36expiration15701.001.61971.62121.6172
43342009.09.24 00:00buy stop15711.001.64741.64591.6499
43352009.09.24 00:00sell stop15721.001.63161.63311.6291
43362009.09.24 09:31sell15721.001.63161.63311.6291
43372009.09.24 09:34modify15721.001.63161.63151.6291
43382009.09.24 09:37t/p15721.001.62911.63151.6291250.0079769.20
43392009.09.24 23:36expiration15711.001.64741.64591.6499
43402009.09.25 00:00buy stop15731.001.63961.63811.6421
43412009.09.25 00:00sell stop15741.001.60121.60271.5987
43422009.09.25 01:37sell15741.001.60121.60271.5987
43432009.09.25 01:46modify15741.001.60121.60111.5987
43442009.09.25 01:48s/l15741.001.60111.60111.598710.0079779.20
43452009.09.27 23:00expiration15731.001.63961.63811.6421
43462009.09.27 23:00buy stop15751.001.60721.60571.6097
43472009.09.27 23:00sell stop15761.001.59061.59211.5881
43482009.09.28 00:21sell15761.001.59061.59211.5881
43492009.09.28 00:22modify15761.001.59061.59051.5881
43502009.09.28 00:24t/p15761.001.58811.59051.5881250.0080029.20
43512009.09.28 22:36expiration15751.001.60721.60571.6097
43522009.09.29 00:00buy stop15771.001.59801.59651.6005
43532009.09.29 00:00sell stop15781.001.57601.57751.5735
43542009.09.29 12:39buy15771.001.59801.59651.6005
43552009.09.29 12:43s/l15771.001.59651.59651.6005-150.0079879.20
43562009.09.29 23:36expiration15781.001.57601.57751.5735
43572009.09.30 00:00buy stop15791.001.59981.59831.6023
43582009.09.30 00:00sell stop15801.001.58151.58301.5790
43592009.09.30 03:24buy15791.001.59981.59831.6023
43602009.09.30 04:00modify15791.001.59981.59991.6023
43612009.09.30 04:37t/p15791.001.60231.59991.6023250.0080129.20
43622009.09.30 23:36expiration15801.001.58151.58301.5790
43632009.10.01 00:00buy stop15811.001.61351.61201.6160
43642009.10.01 00:00sell stop15821.001.59361.59511.5911
43652009.10.01 06:37sell15821.001.59361.59511.5911
43662009.10.01 07:22s/l15821.001.59511.59511.5911-150.0079979.20
43672009.10.01 23:36expiration15811.001.61351.61201.6160
43682009.10.02 00:00buy stop15831.001.60331.60181.6058
43692009.10.02 00:00sell stop15841.001.59141.59291.5889
43702009.10.02 00:42sell15841.001.59141.59291.5889
43712009.10.02 01:48modify15841.001.59141.59131.5889
43722009.10.02 02:07t/p15841.001.58891.59131.5889250.0080229.20
43732009.10.04 23:00expiration15831.001.60331.60181.6058
43742009.10.04 23:00buy stop15851.001.59641.59491.5989
43752009.10.04 23:00sell stop15861.001.58111.58261.5786
43762009.10.05 02:08buy15851.001.59641.59491.5989
43772009.10.05 02:35modify15851.001.59641.59651.5989
43782009.10.05 03:06t/p15851.001.59891.59651.5989250.0080479.20
43792009.10.05 22:36expiration15861.001.58111.58261.5786
43802009.10.06 00:00buy stop15871.001.60331.60181.6058
43812009.10.06 00:00sell stop15881.001.58931.59081.5868
43822009.10.06 09:37buy15871.001.60331.60181.6058
43832009.10.06 10:08s/l15871.001.60181.60181.6058-150.0080329.20
43842009.10.06 13:08sell15881.001.58931.59081.5868
43852009.10.06 14:07s/l15881.001.59081.59081.5868-150.0080179.20
43862009.10.07 00:00buy stop15891.001.60551.60401.6080
43872009.10.07 00:00sell stop15901.001.58661.58811.5841
43882009.10.07 07:47sell15901.001.58661.58811.5841
43892009.10.07 08:11s/l15901.001.58811.58811.5841-150.0080029.20
43902009.10.07 23:36expiration15891.001.60551.60401.6080
43912009.10.08 00:00buy stop15911.001.59821.59671.6007
43922009.10.08 00:00sell stop15921.001.58491.58641.5824
43932009.10.08 02:37buy15911.001.59821.59671.6007
43942009.10.08 02:47modify15911.001.59821.59831.6007
43952009.10.08 02:59s/l15911.001.59831.59831.600710.0080039.20
43962009.10.08 23:36expiration15921.001.58491.58641.5824
43972009.10.09 00:00buy stop15931.001.61281.61131.6153
43982009.10.09 00:00sell stop15941.001.59401.59551.5915
43992009.10.09 11:07sell15941.001.59401.59551.5915
44002009.10.09 11:25s/l15941.001.59551.59551.5915-150.0079889.20
44012009.10.11 23:00expiration15931.001.61281.61131.6153
44022009.10.11 23:00buy stop15951.001.60821.60671.6107
44032009.10.11 23:00sell stop15961.001.58161.58311.5791
44042009.10.12 02:23sell15961.001.58161.58311.5791
44052009.10.12 02:37s/l15961.001.58311.58311.5791-150.0079739.20
44062009.10.12 22:36expiration15951.001.60821.60671.6107
44072009.10.13 00:00buy stop15971.001.58921.58771.5917
44082009.10.13 00:00sell stop15981.001.57191.57341.5694
44092009.10.13 10:38sell15981.001.57191.57341.5694
44102009.10.13 10:42s/l15981.001.57341.57341.5694-150.0079589.20
44112009.10.13 17:42buy15971.001.58921.58771.5917
44122009.10.13 19:18modify15971.001.58921.58931.5917
44132009.10.13 19:31t/p15971.001.59171.58931.5917250.0079839.20
44142009.10.14 00:00buy stop15991.001.59491.59341.5974
44152009.10.14 00:00sell stop16001.001.56991.57141.5674
44162009.10.14 06:00buy15991.001.59491.59341.5974
44172009.10.14 06:39modify15991.001.59491.59501.5974
44182009.10.14 07:00s/l15991.001.59501.59501.597410.0079849.20
44192009.10.14 23:36expiration16001.001.56991.57141.5674
44202009.10.15 00:00buy stop16011.001.60331.60181.6058
44212009.10.15 00:00sell stop16021.001.58931.59081.5868
44222009.10.15 02:51buy16011.001.60331.60181.6058
44232009.10.15 03:00modify16011.001.60331.60341.6058
44242009.10.15 04:28t/p16011.001.60581.60341.6058250.0080099.20
44252009.10.15 23:40expiration16021.001.58931.59081.5868
44262009.10.16 00:00buy stop16031.001.63071.62921.6332
44272009.10.16 00:00sell stop16041.001.59821.59971.5957
44282009.10.16 01:32buy16031.001.63071.62921.6332
44292009.10.16 01:35modify16031.001.63071.63081.6332
44302009.10.16 01:36t/p16031.001.63321.63081.6332250.0080349.20
44312009.10.18 23:01expiration16041.001.59821.59971.5957
44322009.10.18 23:01buy stop16051.001.64091.63941.6434
44332009.10.18 23:01sell stop16061.001.62421.62571.6217
44342009.10.19 09:31sell16061.001.62421.62571.6217
44352009.10.19 09:32s/l16061.001.62571.62571.6217-150.0080199.20
44362009.10.19 16:54buy16051.001.64091.63941.6434
44372009.10.19 16:59s/l16051.001.63941.63941.6434-150.0080049.20
44382009.10.20 00:00buy stop16071.001.64441.64291.6469
44392009.10.20 00:00sell stop16081.001.62311.62461.6206
44402009.10.20 08:09buy16071.001.64441.64291.6469
44412009.10.20 08:18s/l16071.001.64291.64291.6469-150.0079899.20
44422009.10.20 23:36expiration16081.001.62311.62461.6206
44432009.10.21 00:00buy stop16091.001.64961.64811.6521
44442009.10.21 00:00sell stop16101.001.63181.63331.6293
44452009.10.21 09:29buy16091.001.64961.64811.6521
44462009.10.21 09:31modify16091.001.64961.64971.6521
44472009.10.21 09:37s/l16091.001.64971.64971.652110.0079909.20
44482009.10.21 23:36expiration16101.001.63181.63331.6293
44492009.10.22 00:00buy stop16111.001.66461.66311.6671
44502009.10.22 00:00sell stop16121.001.63371.63521.6312
44512009.10.22 23:37expiration16111.001.66461.66311.6671
44522009.10.22 23:37expiration16121.001.63371.63521.6312
44532009.10.23 00:00buy stop16131.001.66471.66321.6672
44542009.10.23 00:00sell stop16141.001.64781.64931.6453
44552009.10.23 02:03buy16131.001.66471.66321.6672
44562009.10.23 02:05modify16131.001.66471.66481.6672
44572009.10.23 02:10t/p16131.001.66721.66481.6672250.0080159.20
44582009.10.23 10:45sell16141.001.64781.64931.6453
44592009.10.23 10:45modify16141.001.64781.64771.6453
44602009.10.23 10:50t/p16141.001.64531.64771.6453250.0080409.20
44612009.10.25 23:00buy stop16151.001.67021.66871.6727
44622009.10.25 23:00sell stop16161.001.62881.63031.6263
44632009.10.26 00:39sell16161.001.62881.63031.6263
44642009.10.26 00:46modify16161.001.62881.62871.6263
44652009.10.26 01:06t/p16161.001.62631.62871.6263250.0080659.20
44662009.10.26 22:36expiration16151.001.67021.66871.6727
44672009.10.27 00:00buy stop16171.001.64041.63891.6429
44682009.10.27 00:00sell stop16181.001.62411.62561.6216
44692009.10.27 10:39buy16171.001.64041.63891.6429
44702009.10.27 10:46s/l16171.001.63891.63891.6429-150.0080509.20
44712009.10.27 23:36expiration16181.001.62411.62561.6216
44722009.10.28 00:00buy stop16191.001.64481.64331.6473
44732009.10.28 00:00sell stop16201.001.62751.62901.6250
44742009.10.28 18:15buy16191.001.64481.64331.6473
44752009.10.28 18:33s/l16191.001.64331.64331.6473-150.0080359.20
44762009.10.28 23:36expiration16201.001.62751.62901.6250
44772009.10.29 00:00buy stop16211.001.64721.64571.6497
44782009.10.29 00:00sell stop16221.001.62761.62911.6251
44792009.10.29 12:00buy16211.001.64721.64571.6497
44802009.10.29 12:17s/l16211.001.64571.64571.6497-150.0080209.20
44812009.10.29 23:36expiration16221.001.62761.62911.6251
44822009.10.30 00:00buy stop16231.001.66131.65981.6638
44832009.10.30 00:00sell stop16241.001.63291.63441.6304
44842009.11.01 23:00expiration16231.001.66131.65981.6638
44852009.11.01 23:00expiration16241.001.63291.63441.6304
44862009.11.01 23:00buy stop16251.001.65881.65731.6613
44872009.11.01 23:00sell stop16261.001.63981.64131.6373
44882009.11.01 23:02sell16261.001.63981.64131.6373
44892009.11.01 23:09modify16261.001.63981.63971.6373
44902009.11.01 23:22t/p16261.001.63731.63971.6373250.0080459.20
44912009.11.02 22:36expiration16251.001.65881.65731.6613
44922009.11.03 00:00buy stop16271.001.64871.64721.6512
44932009.11.03 00:00sell stop16281.001.63191.63341.6294
44942009.11.03 08:47sell16281.001.63191.63341.6294
44952009.11.03 08:49modify16281.001.63191.63181.6294
44962009.11.03 09:02s/l16281.001.63181.63181.629410.0080469.20
44972009.11.03 23:36expiration16271.001.64871.64721.6512
44982009.11.04 00:00buy stop16291.001.64631.64481.6488
44992009.11.04 00:00sell stop16301.001.62521.62671.6227
45002009.11.04 07:55buy16291.001.64631.64481.6488
45012009.11.04 08:19modify16291.001.64631.64641.6488
45022009.11.04 08:53t/p16291.001.64881.64641.6488250.0080719.20
45032009.11.04 23:36expiration16301.001.62521.62671.6227
45042009.11.05 00:00buy stop16311.001.66061.65911.6631
45052009.11.05 00:00sell stop16321.001.63911.64061.6366
45062009.11.05 13:13buy16311.001.66061.65911.6631
45072009.11.05 13:14s/l16311.001.65911.65911.6631-150.0080569.20
45082009.11.05 23:36expiration16321.001.63911.64061.6366
45092009.11.06 00:00buy stop16331.001.66451.66301.6670
45102009.11.06 00:00sell stop16341.001.64571.64721.6432
45112009.11.08 23:00expiration16331.001.66451.66301.6670
45122009.11.08 23:00expiration16341.001.64571.64721.6432
45132009.11.08 23:00buy stop16351.001.66741.66591.6699
45142009.11.08 23:00sell stop16361.001.65091.65241.6484
45152009.11.09 01:55buy16351.001.66741.66591.6699
45162009.11.09 02:32s/l16351.001.66591.66591.6699-150.0080419.20
45172009.11.09 22:36expiration16361.001.65091.65241.6484