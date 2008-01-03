Strategy Tester Report
Pipmaker_V16
AlpariUK-Demo (Build 225)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2008.01.02 10:00 - 2008.12.30 23:00 (2008.01.01 - 2008.12.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=801999; Slippage=2; OneDirectionOnly=true; ExclusiveMode=true; TradeShort=true; TradeLong=true; ReverseDirection=true; TradeWaitTime=30; CycleWaitTime=30; Use_Fisher=true; FisherPeriod=240; Fisher_Bars=10; Fisher_price_smooth=0.5; Fisher_index_smooth=0.5; Fisher_Level=1.2; UseARSI=false; RSI_period=60; RSI_bars=14; ARSI_trigger=0.008; UseCCI=false; CCI_Period=60; CCI_lenght=14; cci_trigger=100; Use_iTrend=false; iTrendPeriod=60; MoneyMangement=true; MicroAccount=true; MaximumRisk=0.5; LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=1; IncrementProfitTarget=true; ProfitMode=1; ProfitTrailing=true; MaxRetrace=5; SL=0; TP=0; MaximumBuyOrders=100; MaximumSellOrders=100; AutoSpacing=true; StDevTF=240; StDevPer=14; StDevMode=1; MinSpacing=50; Spacing=25; TrendSpacing=1000; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; PauseStart=0; PauseEnd=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; ForcedStart=0; RightSideLabel=false; SessionTarget=10000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; Warning="This feature is in early stage and is not finished!"; AllowRecovery=false; MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true; StopTrading=true; PlaceRecoveryOrders=true; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
Bars in test7121Ticks modelled4092040Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-9895.93Gross profit12840.50Gross loss-22736.44
Profit factor0.56Expected payoff-21.85
Absolute drawdown9895.93Maximal drawdown14195.00 (99.27%)Relative drawdown99.27% (14195.00)
Total trades453Short positions (won %)198 (76.77%)Long positions (won %)255 (81.57%)
Profit trades (% of total)360 (79.47%)Loss trades (% of total)93 (20.53%)
Largestprofit trade2144.30loss trade-2228.76
Averageprofit trade35.67loss trade-244.48
Maximumconsecutive wins (profit in money)29 (272.47)consecutive losses (loss in money)9 (-14191.08)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3590.74 (8)consecutive loss (count of losses)-14191.08 (9)
Averageconsecutive wins6consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.03 08:00sell10.051.472700.000000.00000
22008.01.03 09:04close10.051.471620.000000.000005.4010005.40
32008.01.03 09:34sell20.051.470600.000000.00000
42008.01.03 09:37close20.051.469510.000000.000005.4510010.85
52008.01.03 10:07sell30.051.471350.000000.00000
62008.01.03 10:41close30.051.470190.000000.000005.8010016.65
72008.01.03 11:12sell40.051.470600.000000.00000
82008.01.03 11:54sell50.101.475630.000000.00000
92008.01.03 14:22close50.101.472900.000000.0000027.3010043.95
102008.01.03 14:22close40.051.472900.000000.00000-11.5010032.45
112008.01.03 14:52sell60.051.471370.000000.00000
122008.01.04 09:01close60.051.470130.000000.000006.1910038.64
132008.01.07 12:00buy70.051.467620.000000.00000
142008.01.07 12:37close70.051.468750.000000.000005.6510044.29
152008.01.08 00:04buy80.051.468620.000000.00000
162008.01.08 04:03close80.051.469630.000000.000005.0510049.33
172008.01.11 04:00sell90.051.479900.000000.00000
182008.01.11 08:01close90.051.478590.000000.000006.5510055.88
192008.01.11 08:31sell100.051.477650.000000.00000
202008.01.11 11:55close100.051.476420.000000.000006.1510062.03
212008.01.11 14:10sell110.051.480400.000000.00000
222008.01.11 14:13close110.051.479390.000000.000005.0510067.08
232008.01.11 14:43sell120.051.478010.000000.00000
242008.01.14 08:00sell130.101.487500.000000.00000
252008.01.15 17:34close130.101.483150.000000.0000043.4710110.55
262008.01.15 17:34close120.051.483150.000000.00000-25.7310084.82
272008.01.17 06:34buy140.051.463970.000000.00000
282008.01.17 07:15close140.051.465510.000000.000007.7010092.52
292008.01.17 07:45buy150.051.466750.000000.00000
302008.01.17 13:17close150.051.467810.000000.000005.3010097.82
312008.01.18 04:28buy160.051.463320.000000.00000
322008.01.18 05:19close160.051.464420.000000.000005.5010103.32
332008.01.21 00:00buy170.051.459720.000000.00000
342008.01.21 04:53buy180.101.454670.000000.00000
352008.01.21 09:45buy190.151.449670.000000.00000
362008.01.21 17:23buy200.201.443090.000000.00000
372008.01.22 12:02close200.201.450120.000000.00000140.6210243.94
382008.01.22 12:02close190.151.450120.000000.000006.7610250.71
392008.01.22 12:02close180.101.450120.000000.00000-45.4910205.22
402008.01.22 12:02close170.051.450120.000000.00000-47.9910157.22
412008.01.23 04:00sell210.051.463100.000000.00000
422008.01.23 04:23close210.051.462060.000000.000005.2010162.42
432008.01.23 04:54sell220.051.461500.000000.00000
442008.01.23 08:26close220.051.460390.000000.000005.5510167.97
452008.01.23 08:56sell230.051.461000.000000.00000
462008.01.23 09:13close230.051.459930.000000.000005.3510173.32
472008.01.23 09:43sell240.051.460910.000000.00000
482008.01.23 10:35close240.051.459900.000000.000005.0510178.37
492008.01.23 11:05sell250.051.459200.000000.00000
502008.01.23 11:33close250.051.458180.000000.000005.1010183.47
512008.01.24 16:08sell260.051.471900.000000.00000
522008.01.24 20:07sell270.101.477600.000000.00000
532008.01.25 06:20close270.101.474210.000000.0000033.8710217.34
542008.01.25 06:20close260.051.474210.000000.00000-11.5710205.78
552008.01.25 06:50sell280.051.474100.000000.00000
562008.01.25 09:53close280.051.473080.000000.000005.1010210.88
572008.01.29 00:02sell290.051.478400.000000.00000
582008.01.29 02:22close290.051.477320.000000.000005.4010216.28
592008.01.29 04:00sell300.051.477100.000000.00000
602008.01.29 04:35close300.051.476090.000000.000005.0510221.33
612008.01.29 05:05sell310.051.477010.000000.00000
622008.01.29 08:16close310.051.475990.000000.000005.1010226.43
632008.01.29 08:46sell320.051.477570.000000.00000
642008.01.29 08:55close320.051.476510.000000.000005.3010231.73
652008.01.29 09:25sell330.051.475790.000000.00000
662008.01.29 16:09close330.051.474680.000000.000005.5510237.28
672008.01.29 20:00sell340.051.477500.000000.00000
682008.01.30 01:19close340.051.47641990.000000.000005.3910242.66
692008.02.04 04:00buy350.051.48031990.000000.00000
702008.02.04 05:07close350.051.481590.000000.000006.3510249.01
712008.02.04 05:37buy360.051.482220.000000.00000
722008.02.04 08:08close360.051.483500.000000.000006.4010255.41
732008.02.04 08:43buy370.051.481860.000000.00000
742008.02.04 08:56close370.051.482990.000000.000005.6510261.06
752008.02.04 10:07buy380.051.481250.000000.00000
762008.02.04 10:35close380.051.482430.000000.000005.9010266.96
772008.02.04 11:06buy390.051.48122010.000000.00000
782008.02.04 12:24close390.051.482230.000000.000005.0510272.01
792008.02.04 12:54buy400.051.482070.000000.00000
802008.02.04 13:48close400.051.483090.000000.000005.1010277.11
812008.02.04 15:41buy410.051.480820.000000.00000
822008.02.04 16:07close410.051.482020.000000.000006.0010283.11
832008.02.04 16:37buy420.051.481520.000000.00000
842008.02.04 17:26close420.051.482790.000000.000006.3510289.46
852008.02.05 02:05buy430.051.481320.000000.00000
862008.02.05 16:00buy440.101.465320.000000.00000
872008.02.08 04:00buy450.151.449320.000000.00000
882008.02.12 17:19close450.151.461010.000000.00000175.3810464.84
892008.02.12 17:19close440.101.461010.000000.00000-43.0310421.81
902008.02.12 17:19close430.051.461010.000000.00000-101.5210320.30
912008.02.15 00:02sell460.051.464000.000000.00000
922008.02.15 12:15sell470.101.469020.000000.00000
932008.02.15 13:56close470.101.466290.000000.0000027.3010347.60
942008.02.15 13:56close460.051.466290.000000.00000-11.4510336.15
952008.02.15 14:26sell480.051.46740010.000000.00000
962008.02.15 19:16close480.051.466360.000000.000005.2010341.35
972008.02.19 16:00sell490.051.474400.000000.00000
982008.02.19 16:31close490.051.473390.000000.000005.0510346.40
992008.02.19 17:02sell500.051.474200.000000.00000
1002008.02.19 19:16close500.051.473190.000000.000005.0510351.45
1012008.02.19 19:46sell510.051.47309990.000000.00000
1022008.02.20 03:19close510.051.472090.000000.000005.0410356.48
1032008.02.21 12:00sell520.051.47379990.000000.00000
1042008.02.21 12:09close520.051.472790.000000.000005.0510361.53
1052008.02.21 16:00sell530.051.473300.000000.00000
1062008.02.21 16:56sell540.101.478430.000000.00000
1072008.02.22 10:05sell550.151.483760.000000.00000
1082008.02.26 08:56close550.151.479030.000000.0000070.8610432.39
1092008.02.26 08:56close540.101.479030.000000.00000-6.0910426.30
1102008.02.26 08:56close530.051.479030.000000.00000-28.7010397.61
1112008.02.27 04:00sell560.051.49960010.000000.00000
1122008.02.27 05:18close560.051.498520.000000.000005.4010403.01
1132008.02.27 05:48sell570.051.499800.000000.00000
1142008.02.27 10:05sell580.101.507770.000000.00000
1152008.02.27 12:02close580.101.503920.000000.0000038.5010441.51
1162008.02.27 12:02close570.051.503920.000000.00000-20.6010420.91
1172008.02.27 12:32sell590.051.503650.000000.00000
1182008.02.27 14:46close590.051.502580.000000.000005.3510426.26
1192008.02.27 15:16sell600.051.505870.000000.00000
1202008.02.28 16:46sell610.101.514660.000000.00000
1212008.02.29 12:00sell620.151.520600.000000.00000
1222008.02.29 16:41close620.151.515130.000000.0000082.0510508.31
1232008.02.29 16:41close610.101.515130.000000.00000-4.7310503.58
1242008.02.29 16:41close600.051.515130.000000.00000-46.3610457.22
1252008.03.03 08:00sell630.051.52240010.000000.00000
1262008.03.03 08:16close630.051.521020.000000.000006.9010464.12
1272008.03.06 08:00sell640.051.529400.000000.00000
1282008.03.06 08:20close640.051.528340.000000.000005.3010469.42
1292008.03.06 08:51sell650.051.52909990.000000.00000
1302008.03.06 09:51sell660.101.534100.000000.00000
1312008.03.06 14:02close660.101.531250.000000.0000028.5010497.92
1322008.03.06 14:02close650.051.531250.000000.00000-10.7510487.17
1332008.03.06 14:32sell670.051.530730.000000.00000
1342008.03.06 14:33close670.051.529590.000000.000005.7010492.87
1352008.03.06 15:03sell680.051.534250.000000.00000
1362008.03.07 07:52sell690.101.541700.000000.00000
1372008.03.07 09:12close690.101.538180.000000.0000035.2010528.07
1382008.03.07 09:12close680.051.538180.000000.00000-19.6610508.40
1392008.03.07 12:00sell700.051.54130010.000000.00000
1402008.03.07 13:42close700.051.540290.000000.000005.0510513.45
1412008.03.12 20:00sell710.051.55209990.000000.00000
1422008.03.13 10:12sell720.101.561620.000000.00000
1432008.03.13 11:24close720.101.557380.000000.0000042.4010555.85
1442008.03.13 11:24close710.051.557380.000000.00000-26.4510529.41
1452008.03.13 11:54sell730.051.560290.000000.00000
1462008.03.13 12:16close730.051.559200.000000.000005.4510534.86
1472008.03.13 12:46sell740.051.558970.000000.00000
1482008.03.13 13:01close740.051.557710.000000.000006.3010541.16
1492008.03.13 13:31sell750.051.558610.000000.00000
1502008.03.13 13:35close750.051.556070.000000.0000012.7010553.86
1512008.03.13 20:45sell760.051.560850.000000.00000
1522008.03.14 01:55close760.051.559830.000000.000005.0910558.94
1532008.03.14 06:31sell770.051.564150.000000.00000
1542008.03.14 06:46close770.051.563120.000000.000005.1510564.09
1552008.03.17 00:00sell780.051.570400.000000.00000
1562008.03.17 00:17close780.051.569020.000000.000006.9010570.99
1572008.03.20 04:00buy790.051.558320.000000.00000
1582008.03.20 04:55close790.051.559350.000000.000005.1510576.14
1592008.03.20 05:25buy800.051.560320.000000.00000
1602008.03.20 10:28buy810.101.552810.000000.00000
1612008.03.20 11:15buy820.151.545300.000000.00000
1622008.03.24 04:00buy830.201.53651990.000000.00000
1632008.03.25 03:00close830.201.545940.000000.00000188.4210764.56
1642008.03.25 03:00close820.151.545940.000000.000009.6410774.21
1652008.03.25 03:00close810.101.545940.000000.00000-68.6710705.54
1662008.03.25 03:00close800.051.545940.000000.00000-71.8910633.65
1672008.03.25 12:00sell840.051.557900.000000.00000
1682008.03.25 14:16close840.051.556860.000000.000005.2010638.85
1692008.03.25 14:47sell850.051.556700.000000.00000
1702008.03.26 12:00sell860.101.574100.000000.00000
1712008.04.01 08:37close860.101.567250.000000.0000068.3210707.17
1722008.04.01 08:37close850.051.567250.000000.00000-52.8510654.32
1732008.04.01 12:00buy870.051.563620.000000.00000
1742008.04.01 12:24close870.051.564620.000000.000005.0010659.32
1752008.04.01 12:54buy880.051.563350.000000.00000
1762008.04.01 13:14close880.051.564900.000000.000007.7510667.07
1772008.04.01 13:45buy890.051.565720.000000.00000
1782008.04.01 13:53close890.051.566750.000000.000005.1510672.22
1792008.04.01 14:23buy900.051.566370.000000.00000
1802008.04.01 14:56buy910.101.561320.000000.00000
1812008.04.02 10:43close910.101.564210.000000.0000028.9110701.13
1822008.04.02 10:43close900.051.564210.000000.00000-10.8010690.33
1832008.04.04 09:30sell920.051.568880.000000.00000
1842008.04.04 12:12sell930.101.573880.000000.00000
1852008.04.04 14:28close930.101.571110.000000.0000027.7010718.03
1862008.04.04 14:28close920.051.571110.000000.00000-11.1510706.88
1872008.04.04 14:58sell940.051.570250.000000.00000
1882008.04.04 16:18sell950.101.575300.000000.00000
1892008.04.04 17:05close950.101.572480.000000.0000028.2010735.08
1902008.04.04 17:05close940.051.572480.000000.00000-11.1510723.93
1912008.04.04 17:36sell960.051.572500.000000.00000
1922008.04.04 18:14close960.051.571160.000000.000006.7010730.63
1932008.04.04 18:44sell970.051.572480.000000.00000
1942008.04.04 18:57close970.051.571290.000000.000005.9510736.58
1952008.04.04 19:27sell980.051.571600.000000.00000
1962008.04.04 19:47close980.051.570510.000000.000005.4510742.03
1972008.04.04 20:20sell990.051.572950.000000.00000
1982008.04.04 21:01close990.051.571920.000000.000005.1510747.18
1992008.04.04 21:31sell1000.051.573000.000000.00000
2002008.04.07 00:22close1000.051.57171990.000000.000006.3910753.57
2012008.04.07 01:23sell1010.051.573500.000000.00000
2022008.04.07 02:06close1010.051.57241990.000000.000005.4010758.97
2032008.04.10 08:00sell1020.051.585000.000000.00000
2042008.04.10 08:10close1020.051.583750.000000.000006.2510765.22
2052008.04.10 08:40sell1030.051.582310.000000.00000
2062008.04.10 10:48sell1040.101.587970.000000.00000
2072008.04.10 14:45close1040.101.585080.000000.0000028.9010794.12
2082008.04.10 14:45close1030.051.585080.000000.00000-13.8510780.27
2092008.04.10 15:15sell1050.051.584720.000000.00000
2102008.04.10 15:19close1050.051.583490.000000.000006.1510786.42
2112008.04.10 15:49sell1060.051.583980.000000.00000
2122008.04.10 15:53close1060.051.582900.000000.000005.4010791.82
2132008.04.16 20:00sell1070.051.595700.000000.00000
2142008.04.16 20:18close1070.051.594700.000000.000005.0010796.82
2152008.04.16 20:48sell1080.051.595100.000000.00000
2162008.04.16 23:54close1080.051.594090.000000.000005.0510801.87
2172008.04.17 00:25sell1090.051.594200.000000.00000
2182008.04.17 02:30close1090.051.592920.000000.000006.4010808.27
2192008.04.17 03:00sell1100.051.591900.000000.00000
2202008.04.17 08:45close1100.051.590770.000000.000005.6510813.92
2212008.04.17 11:19sell1110.051.597430.000000.00000
2222008.04.17 11:47close1110.051.596230.000000.000006.0010819.92
2232008.04.17 12:18sell1120.051.595400.000000.00000
2242008.04.17 12:26close1120.051.594300.000000.000005.5010825.42
2252008.04.22 04:00sell1130.051.590300.000000.00000
2262008.04.22 07:25close1130.051.589260.000000.000005.2010830.62
2272008.04.22 20:00sell1140.051.599400.000000.00000
2282008.04.22 20:24close1140.051.597810.000000.000007.9510838.57
2292008.04.22 20:54sell1150.051.599540.000000.00000
2302008.04.22 21:45close1150.051.598490.000000.000005.2510843.82
2312008.04.22 22:16sell1160.051.597600.000000.00000
2322008.04.23 08:31close1160.051.596310.000000.000006.4410850.25
2332008.04.24 08:00buy1170.051.585420.000000.00000
2342008.04.24 08:05close1170.051.586470.000000.000005.2510855.50
2352008.04.24 08:35buy1180.051.584750.000000.00000
2362008.04.24 09:19close1180.051.585840.000000.000005.4510860.95
2372008.04.24 09:50buy1190.051.584920.000000.00000
2382008.04.24 12:01buy1200.101.575620.000000.00000
2392008.04.24 15:28buy1210.151.568200.000000.00000
2402008.04.24 16:01close1210.151.574470.000000.0000094.0510955.00
2412008.04.24 16:01close1200.101.574470.000000.00000-11.5010943.50
2422008.04.24 16:01close1190.051.574470.000000.00000-52.2510891.25
2432008.04.24 16:31buy1220.051.571320.000000.00000
2442008.04.25 13:07buy1230.101.558950.000000.00000
2452008.04.25 15:44close1230.101.564090.000000.0000051.4010942.65
2462008.04.25 15:44close1220.051.564090.000000.00000-36.1410906.51
2472008.04.25 20:43buy1240.051.559720.000000.00000
2482008.04.25 21:12close1240.051.561220.000000.000007.5010914.01
2492008.04.25 21:42buy1250.051.559620.000000.00000
2502008.04.25 22:24close1250.051.560750.000000.000005.6510919.66
2512008.04.30 04:01buy1260.051.556320.000000.00000
2522008.04.30 06:05close1260.051.557320.000000.000005.0010924.66
2532008.05.01 08:04sell1270.051.563000.000000.00000
2542008.05.01 09:12close1270.051.561870.000000.000005.6510930.31
2552008.05.02 04:00buy1280.051.54722010.000000.00000
2562008.05.02 09:09close1280.051.548230.000000.000005.0510935.36
2572008.05.02 09:39buy1290.051.547250.000000.00000
2582008.05.02 10:54close1290.051.54849990.000000.000006.2510941.61
2592008.05.02 11:24buy1300.051.548320.000000.00000
2602008.05.02 11:31close1300.051.549320.000000.000005.0010946.61
2612008.05.02 12:01buy1310.051.547610.000000.00000
2622008.05.02 14:30buy1320.101.540620.000000.00000
2632008.05.05 02:13close1320.101.544500.000000.0000038.8110985.42
2642008.05.05 02:13close1310.051.544500.000000.00000-15.5510969.87
2652008.05.05 20:00sell1330.061.551700.000000.00000
2662008.05.05 20:24close1330.061.550530.000000.000007.0210976.89
2672008.05.06 00:01sell1340.061.54990010.000000.00000
2682008.05.06 09:03close1340.061.548620.000000.000007.6810984.57
2692008.05.06 12:00sell1350.061.552300.000000.00000
2702008.05.06 13:08close1350.061.550920.000000.000008.2810992.85
2712008.05.06 16:00sell1360.061.555800.000000.00000
2722008.05.06 17:07close1360.061.554640.000000.000006.9610999.81
2732008.05.06 17:37sell1370.061.555400.000000.00000
2742008.05.06 18:10close1370.061.554310.000000.000006.5411006.35
2752008.05.06 18:41sell1380.061.554400.000000.00000
2762008.05.06 18:43close1380.061.553370.000000.000006.1811012.53
2772008.05.07 20:00buy1390.061.539720.000000.00000
2782008.05.07 21:54close1390.061.540740.000000.000006.1211018.65
2792008.05.07 22:24buy1400.061.538990.000000.00000
2802008.05.08 00:02close1400.061.540000.000000.000006.0811024.73
2812008.05.08 00:32buy1410.061.54011990.000000.00000
2822008.05.08 01:51buy1420.121.534440.000000.00000
2832008.05.08 03:56buy1430.181.528620.000000.00000
2842008.05.08 08:39close1430.181.533500.000000.0000087.8411112.57
2852008.05.08 08:39close1420.121.533500.000000.00000-11.2811101.29
2862008.05.08 08:39close1410.061.533500.000000.00000-39.7211061.57
2872008.05.08 09:09buy1440.061.533370.000000.00000
2882008.05.08 09:48close1440.061.534530.000000.000006.9611068.53
2892008.05.08 10:18buy1450.061.534310.000000.00000
2902008.05.08 12:41close1450.061.535330.000000.000006.1211074.65
2912008.05.09 20:01sell1460.061.546400.000000.00000
2922008.05.12 00:11close1460.061.545020.000000.000008.2611082.91
2932008.05.12 00:41sell1470.061.544500.000000.00000
2942008.05.12 04:41close1470.061.543490.000000.000006.0611088.97
2952008.05.13 00:00sell1480.061.554000.000000.00000
2962008.05.13 01:30close1480.061.552710.000000.000007.7411096.71
2972008.05.13 05:20sell1490.061.553560.000000.00000
2982008.05.13 06:47close1490.061.552100.000000.000008.7611105.47
2992008.05.13 07:17sell1500.061.552340.000000.00000
3002008.05.13 09:08close1500.061.551110.000000.000007.3811112.85
3012008.05.13 09:38sell1510.061.551430.000000.00000
3022008.05.13 10:35close1510.061.550400.000000.000006.1811119.03
3032008.05.19 00:01sell1520.061.559600.000000.00000
3042008.05.19 00:33close1520.061.55802010.000000.000009.4811128.51
3052008.05.19 04:01sell1530.061.556700.000000.00000
3062008.05.19 10:29sell1540.121.562210.000000.00000
3072008.05.19 12:02close1540.121.559230.000000.0000035.7611164.27
3082008.05.19 12:02close1530.061.559230.000000.00000-15.1811149.09
3092008.05.20 20:15sell1550.061.566370.000000.00000
3102008.05.20 22:40close1550.061.565320.000000.000006.3011155.39
3112008.05.21 00:00sell1560.061.565200.000000.00000
3122008.05.21 08:45close1560.061.564190.000000.000006.0611161.45
3132008.05.21 09:16sell1570.061.564000.000000.00000
3142008.05.21 10:00sell1580.121.570100.000000.00000
3152008.05.21 12:55sell1590.181.577050.000000.00000
3162008.05.22 16:07close1590.181.571490.000000.0000099.9211261.37
3172008.05.22 16:07close1580.121.571490.000000.00000-16.7911244.58
3182008.05.22 16:07close1570.061.571490.000000.00000-44.9911199.59
3192008.05.27 04:04sell1600.061.579000.000000.00000
3202008.05.27 08:24close1600.061.577610.000000.000008.3411207.93
3212008.05.28 00:01buy1610.061.56812010.000000.00000
3222008.05.28 00:39close1610.061.569200.000000.000006.4811214.41
3232008.05.28 04:00buy1620.061.569920.000000.00000
3242008.05.28 06:54close1620.061.571130.000000.000007.2611221.67
3252008.05.28 07:24buy1630.061.570520.000000.00000
3262008.05.28 07:56close1630.061.571710.000000.000007.1411228.81
3272008.05.28 12:00buy1640.061.56811990.000000.00000
3282008.05.28 12:29close1640.061.569300.000000.000007.0811235.89
3292008.05.28 12:59buy1650.061.568010.000000.00000
3302008.05.28 16:58buy1660.121.562950.000000.00000
3312008.05.29 01:39close1660.121.56570010.000000.0000033.0411268.93
3322008.05.29 01:39close1650.061.56570010.000000.00000-13.8411255.08
3332008.05.29 07:32buy1670.061.561400.000000.00000
3342008.05.29 10:32buy1680.121.555420.000000.00000
3352008.05.29 14:42close1680.121.558530.000000.0000037.3211292.40
3362008.05.29 14:42close1670.061.558530.000000.00000-17.2211275.18
3372008.05.29 15:12buy1690.061.554390.000000.00000
3382008.05.30 17:10close1690.061.555450.000000.000006.3711281.55
3392008.06.04 04:00buy1700.061.543620.000000.00000
3402008.06.04 04:21close1700.061.544700.000000.000006.4811288.03
3412008.06.04 04:51buy1710.061.545520.000000.00000
3422008.06.04 10:26close1710.061.546690.000000.000007.0211295.05
3432008.06.04 10:56buy1720.061.546010.000000.00000
3442008.06.04 11:45close1720.061.547170.000000.000006.9611302.01
3452008.06.04 14:20buy1730.061.544370.000000.00000
3462008.06.04 14:27close1730.061.545400.000000.000006.1811308.19
3472008.06.04 14:57buy1740.061.547620.000000.00000
3482008.06.04 15:51buy1750.121.542520.000000.00000
3492008.06.04 16:12close1750.121.545390.000000.0000034.4411342.63
3502008.06.04 16:12close1740.061.545390.000000.00000-13.3811329.25
3512008.06.04 16:42buy1760.061.545620.000000.00000
3522008.06.05 03:27buy1770.121.540240.000000.00000
3532008.06.05 07:57close1770.121.543120.000000.0000034.5611363.81
3542008.06.05 07:57close1760.061.543120.000000.00000-14.9811348.83
3552008.06.05 12:00buy1780.061.539570.000000.00000
3562008.06.05 13:23close1780.061.540590.000000.000006.1211354.95
3572008.06.06 00:00sell1790.061.558200.000000.00000
3582008.06.06 14:30sell1800.121.566420.000000.00000
3592008.06.09 00:10sell1810.181.579580.000000.00000
3602008.06.09 15:40close1810.181.570600.000000.00000161.6411516.59
3612008.06.09 15:40close1800.121.570600.000000.00000-50.2011466.39
3622008.06.09 15:40close1790.061.570600.000000.00000-74.4211391.97
3632008.06.10 08:00buy1820.061.55802010.000000.00000
3642008.06.10 08:04close1820.061.559110.000000.000006.5411398.51
3652008.06.10 08:34buy1830.061.558200.000000.00000
3662008.06.10 08:43close1830.061.559240.000000.000006.2411404.75
3672008.06.10 09:13buy1840.061.558820.000000.00000
3682008.06.10 17:25buy1850.121.547420.000000.00000
3692008.06.11 15:55close1850.121.552400.000000.0000059.7711464.53
3702008.06.11 15:55close1840.061.552400.000000.00000-38.5111426.01
3712008.06.13 12:00buy1860.061.533820.000000.00000
3722008.06.13 14:33close1860.061.534850.000000.000006.1811432.19
3732008.06.13 16:00buy1870.061.534220.000000.00000
3742008.06.13 16:57close1870.061.535220.000000.000006.0011438.19
3752008.06.13 17:27buy1880.061.537320.000000.00000
3762008.06.13 17:32close1880.061.538330.000000.000006.0611444.25
3772008.06.13 18:03buy1890.061.536720.000000.00000
3782008.06.13 18:12close1890.061.537930.000000.000007.2611451.51
3792008.06.13 18:43buy1900.061.538120.000000.00000
3802008.06.13 22:33close1900.061.539210.000000.000006.5411458.05
3812008.06.17 04:00sell1910.061.552200.000000.00000
3822008.06.17 09:01close1910.061.550710.000000.000008.9411466.99
3832008.06.17 09:31sell1920.061.551760.000000.00000
3842008.06.17 09:47close1920.061.550600.000000.000006.9611473.95
3852008.06.17 10:17sell1930.061.551000.000000.00000
3862008.06.17 10:42close1930.061.549980.000000.000006.1211480.07
3872008.06.17 11:12sell1940.061.548330.000000.00000
3882008.06.18 12:08close1940.061.547110.000000.000007.3011487.37
3892008.06.20 20:00sell1950.061.562800.000000.00000
3902008.06.20 21:00close1950.061.561690.000000.000006.6611494.03
3912008.06.20 21:30sell1960.061.561740.000000.00000
3922008.06.20 22:39close1960.061.560720.000000.000006.1211500.15
3932008.06.23 00:00sell1970.061.562800.000000.00000
3942008.06.23 00:14close1970.061.561720.000000.000006.4811506.63
3952008.06.23 00:44sell1980.061.560200.000000.00000
3962008.06.23 07:54close1980.061.559160.000000.000006.2411512.87
3972008.06.26 04:47sell1990.061.567270.000000.00000
3982008.06.26 08:45close1990.061.566100.000000.000007.0211519.89
3992008.06.26 09:15sell2000.061.564790.000000.00000
4002008.06.26 09:49close2000.061.563530.000000.000007.5611527.45
4012008.06.26 10:19sell2010.061.567470.000000.00000
4022008.06.26 13:46sell2020.121.573100.000000.00000
4032008.06.27 21:29sell2030.181.578720.000000.00000
4042008.06.30 17:15close2030.181.573800.000000.0000088.5111615.96
4052008.06.30 17:15close2020.121.573800.000000.00000-8.4711607.49
4062008.06.30 17:15close2010.061.573800.000000.00000-38.0211569.47
4072008.07.02 20:00sell2040.061.586800.000000.00000
4082008.07.03 14:35close2040.061.585410.000000.000008.2911577.76
4092008.07.04 04:00buy2050.061.571520.000000.00000
4102008.07.04 09:50close2050.061.572570.000000.000006.3011584.06
4112008.07.04 10:20buy2060.061.571370.000000.00000
4122008.07.07 07:47buy2070.121.562720.000000.00000
4132008.07.07 13:02close2070.121.566930.000000.0000050.5211634.58
4142008.07.07 13:02close2060.061.566930.000000.00000-26.6311607.94
4152008.07.10 00:01sell2080.061.573900.000000.00000
4162008.07.10 02:43close2080.061.572820.000000.000006.4811614.42
4172008.07.10 03:13sell2090.061.572500.000000.00000
4182008.07.10 09:42close2090.061.571480.000000.000006.1211620.54
4192008.07.10 10:12sell2100.061.572650.000000.00000
4202008.07.10 10:36close2100.061.571520.000000.000006.7811627.32
4212008.07.11 00:00sell2110.061.578500.000000.00000
4222008.07.11 06:17close2110.061.577280.000000.000007.3211634.64
4232008.07.11 06:47sell2120.061.576700.000000.00000
4242008.07.11 12:08sell2130.121.581700.000000.00000
4252008.07.11 16:00sell2140.181.589800.000000.00000
4262008.07.16 16:53close2140.181.583460.000000.00000113.9611748.60
4272008.07.16 16:53close2130.121.583460.000000.00000-21.2311727.37
4282008.07.16 16:53close2120.061.583460.000000.00000-40.6111686.76
4292008.07.16 20:00buy2150.061.584320.000000.00000
4302008.07.17 04:11close2150.061.585330.000000.000006.0811692.84
4312008.07.22 04:00sell2160.061.59230010.000000.00000
4322008.07.22 09:36close2160.061.590990.000000.000007.8611700.70
4332008.07.22 10:07sell2170.061.592400.000000.00000
4342008.07.22 11:23close2170.061.591360.000000.000006.2411706.94
4352008.07.22 11:53sell2180.061.592120.000000.00000
4362008.07.22 14:22close2180.061.590320.000000.0000010.8011717.74
4372008.07.23 08:00buy2190.061.57891990.000000.00000
4382008.07.23 10:41buy2200.121.573240.000000.00000
4392008.07.23 13:56close2200.121.576210.000000.0000035.6411753.38
4402008.07.23 13:56close2190.061.576210.000000.00000-16.2611737.12
4412008.07.23 14:26buy2210.061.573350.000000.00000
4422008.07.23 14:32close2210.061.574480.000000.000006.7811743.90
4432008.07.23 15:02buy2220.061.575060.000000.00000
4442008.07.24 20:00buy2230.121.564820.000000.00000
4452008.07.25 06:05close2230.121.56930010.000000.0000053.7711797.67
4462008.07.25 06:05close2220.061.56930010.000000.00000-34.5411763.13
4472008.07.30 07:50buy2240.061.557180.000000.00000
4482008.07.30 08:40close2240.061.558200.000000.000006.1211769.25
4492008.07.30 09:10buy2250.061.560100.000000.00000
4502008.07.30 10:28close2250.061.561130.000000.000006.1811775.43
4512008.07.30 10:58buy2260.061.560990.000000.00000
4522008.07.30 15:33buy2270.121.552920.000000.00000
4532008.07.30 18:11close2270.121.556700.000000.0000045.3611820.79
4542008.07.30 18:11close2260.061.556700.000000.00000-25.7411795.05
4552008.07.30 18:41buy2280.061.55802010.000000.00000
4562008.07.30 19:08close2280.061.559030.000000.000006.0611801.11
4572008.07.30 19:38buy2290.061.559590.000000.00000
4582008.07.31 08:25close2290.061.560600.000000.000006.0811807.19
4592008.08.01 12:00buy2300.061.557020.000000.00000
4602008.08.01 13:53close2300.061.558040.000000.000006.1211813.31
4612008.08.01 14:23buy2310.061.558270.000000.00000
4622008.08.04 05:22close2310.061.559330.000000.000006.3711819.68
4632008.08.05 12:00buy2320.061.549820.000000.00000
4642008.08.05 20:13buy2330.121.544720.000000.00000
4652008.08.05 20:15close2330.121.547960.000000.0000038.8811858.56
4662008.08.05 20:15close2320.061.547960.000000.00000-11.1611847.40
4672008.08.05 20:45buy2340.061.545900.000000.00000
4682008.08.05 20:52close2340.061.547040.000000.000006.8411854.24
4692008.08.05 21:23buy2350.061.546620.000000.00000
4702008.08.06 02:43close2350.061.547640.000000.000006.1311860.36
4712008.08.06 03:13buy2360.061.54722010.000000.00000
4722008.08.06 04:03close2360.061.548320.000000.000006.6011866.96
4732008.08.06 15:03buy2370.061.545000.000000.00000
4742008.08.07 08:15close2370.061.546030.000000.000006.2011873.16
4752008.08.08 00:01buy2380.061.532620.000000.00000
4762008.08.08 02:09buy2390.121.527400.000000.00000
4772008.08.08 03:22buy2400.181.522220.000000.00000
4782008.08.08 11:40buy2410.241.513320.000000.00000
4792008.08.11 00:01buy2420.301.494520.000000.00000
4802008.08.12 08:04buy2430.361.482730.000000.00000
4812008.08.15 05:04buy2440.421.477720.000000.00000
4822008.08.15 10:17buy2450.481.471970.000000.00000
4832008.08.19 08:00buy2460.541.466520.000000.00000
4842008.08.21 16:46close2460.541.487640.000000.000001140.7013013.86
4852008.08.21 16:46close2450.481.487640.000000.00000752.4513766.31
4862008.08.21 16:46close2440.421.487640.000000.00000416.8914183.20
4872008.08.21 16:46close2430.361.487640.000000.00000177.1614360.35
4882008.08.21 16:46close2420.301.487640.000000.00000-206.0414154.31
4892008.08.21 16:46close2410.241.487640.000000.00000-616.0113538.31
4902008.08.21 16:46close2400.181.487640.000000.00000-622.2112916.10
4912008.08.21 16:46close2390.121.487640.000000.00000-476.9612439.14
4922008.08.21 16:46close2380.061.487640.000000.00000-269.8012169.33
4932008.08.21 20:00sell2470.061.48670010.000000.00000
4942008.08.22 10:03close2470.061.485520.000000.000007.0612176.40
4952008.08.25 08:00buy2480.061.471620.000000.00000
4962008.08.25 08:14close2480.061.472700.000000.000006.4812182.88
4972008.08.25 08:44buy2490.061.472820.000000.00000
4982008.08.25 08:53close2490.061.473940.000000.000006.7212189.60
4992008.08.25 09:23buy2500.061.474560.000000.00000
5002008.08.25 11:39close2500.061.475620.000000.000006.3612195.96
5012008.08.26 08:00buy2510.061.469520.000000.00000
5022008.08.26 09:49close2510.061.470530.000000.000006.0612202.02
5032008.08.26 12:00buy2520.061.459520.000000.00000
5042008.08.26 14:35close2520.061.460700.000000.000007.0812209.10
5052008.08.26 15:05buy2530.061.463320.000000.00000
5062008.08.26 15:27close2530.061.464470.000000.000006.9012216.00
5072008.08.28 04:00sell2540.061.47809990.000000.00000
5082008.08.28 08:24close2540.061.477090.000000.000006.0612222.06
5092008.08.28 08:54sell2550.061.480060.000000.00000
5102008.08.28 09:06close2550.061.478980.000000.000006.4812228.54
5112008.08.28 09:36sell2560.061.474960.000000.00000
5122008.08.28 14:30close2560.061.473500.000000.000008.7612237.30
5132008.09.01 08:00buy2570.061.464220.000000.00000
5142008.09.01 09:09close2570.061.465300.000000.000006.4812243.78
5152008.09.01 09:39buy2580.061.465720.000000.00000
5162008.09.01 15:14buy2590.121.460420.000000.00000
5172008.09.02 08:37buy2600.181.454020.000000.00000
5182008.09.03 06:09buy2610.241.447520.000000.00000
5192008.09.03 09:40buy2620.301.440980.000000.00000
5202008.09.03 22:03close2620.301.450590.000000.00000288.3012532.08
5212008.09.03 22:03close2610.241.450590.000000.0000073.6812605.76
5222008.09.03 22:03close2600.181.450590.000000.00000-61.7212544.03
5232008.09.03 22:03close2590.121.450590.000000.00000-117.9412426.10
5242008.09.03 22:03close2580.061.450590.000000.00000-90.7712335.33
5252008.09.05 12:00buy2630.061.423220.000000.00000
5262008.09.05 13:35close2630.061.424490.000000.000007.6212342.95
5272008.09.05 14:05buy2640.061.425970.000000.00000
5282008.09.05 14:30close2640.061.428160.000000.0000013.1412356.09
5292008.09.05 15:00buy2650.061.430380.000000.00000
5302008.09.05 15:12close2650.061.431620.000000.000007.4412363.53
5312008.09.05 15:42buy2660.061.430750.000000.00000
5322008.09.05 15:44close2660.061.431850.000000.000006.6012370.13
5332008.09.05 18:22buy2670.061.424570.000000.00000
5342008.09.05 18:58close2670.061.42560010.000000.000006.1812376.31
5352008.09.05 19:28buy2680.061.426020.000000.00000
5362008.09.08 00:07close2680.061.438260.000000.0000073.4512449.76
5372008.09.09 04:00buy2690.061.40791990.000000.00000
5382008.09.09 05:07close2690.061.409090.000000.000007.0212456.78
5392008.09.09 05:37buy2700.061.409320.000000.00000
5402008.09.09 08:28close2700.061.410360.000000.000006.2412463.02
5412008.09.09 08:58buy2710.061.413970.000000.00000
5422008.09.09 11:00close2710.061.415030.000000.000006.3612469.38
5432008.09.09 11:30buy2720.061.418350.000000.00000
5442008.09.09 11:33close2720.061.419410.000000.000006.3612475.74
5452008.09.09 16:00buy2730.061.410520.000000.00000
5462008.09.09 16:02close2730.061.411830.000000.000007.8612483.60
5472008.09.09 16:32buy2740.061.409700.000000.00000
5482008.09.09 16:42close2740.061.410730.000000.000006.1812489.78
5492008.09.11 04:00buy2750.061.398420.000000.00000
5502008.09.11 10:41buy2760.121.391420.000000.00000
5512008.09.11 13:15close2760.121.394800.000000.0000040.5612530.34
5522008.09.11 13:15close2750.061.394800.000000.00000-21.7212508.62
5532008.09.11 13:45buy2770.061.394680.000000.00000
5542008.09.11 14:30close2770.061.396130.000000.000008.7012517.32
5552008.09.11 15:00buy2780.061.392260.000000.00000
5562008.09.11 17:38close2780.061.393430.000000.000007.0212524.34
5572008.09.11 18:08buy2790.061.395670.000000.00000
5582008.09.11 22:27close2790.061.396710.000000.000006.2412530.58
5592008.09.12 20:00sell2800.061.41849990.000000.00000
5602008.09.15 00:10sell2810.121.430600.000000.00000
5612008.09.15 05:20sell2820.181.445640.000000.00000
5622008.09.15 06:44close2820.181.434880.000000.00000193.6812724.26
5632008.09.15 06:44close2810.121.434880.000000.00000-51.3612672.90
5642008.09.15 06:44close2800.061.434880.000000.00000-98.3012574.60
5652008.09.15 07:15sell2830.061.439900.000000.00000
5662008.09.15 07:25close2830.061.438720.000000.000007.0812581.68
5672008.09.15 07:55sell2840.061.443980.000000.00000
5682008.09.15 08:03close2840.061.442850.000000.000006.7812588.46
5692008.09.15 08:33sell2850.061.435090.000000.00000
5702008.09.15 08:34close2850.061.433930.000000.000006.9612595.42
5712008.09.17 00:00buy2860.061.410220.000000.00000
5722008.09.17 00:12close2860.061.411590.000000.000008.2212603.64
5732008.09.17 00:42buy2870.061.411820.000000.00000
5742008.09.17 00:58close2870.061.412900.000000.000006.4812610.12
5752008.09.17 01:29buy2880.061.412520.000000.00000
5762008.09.17 01:32close2880.061.413600.000000.000006.4812616.60
5772008.09.18 08:00sell2890.061.435900.000000.00000
5782008.09.18 08:21close2890.061.434890.000000.000006.0612622.66
5792008.09.18 08:51sell2900.061.431880.000000.00000
5802008.09.18 09:02close2900.061.430420.000000.000008.7612631.42
5812008.09.18 09:32sell2910.061.431610.000000.00000
5822008.09.18 10:23sell2920.121.439490.000000.00000
5832008.09.18 11:58sell2930.181.447320.000000.00000
5842008.09.18 15:31close2930.181.441050.000000.00000112.8612744.28
5852008.09.18 15:31close2920.121.441050.000000.00000-18.7212725.56
5862008.09.18 15:31close2910.061.441050.000000.00000-56.6412668.92
5872008.09.22 08:00sell2940.061.450200.000000.00000
5882008.09.22 08:04close2940.061.448940.000000.000007.5612676.48
5892008.09.22 08:34sell2950.061.448150.000000.00000
5902008.09.22 10:08sell2960.121.457900.000000.00000
5912008.09.22 18:40sell2970.181.470300.000000.00000
5922008.09.22 21:34sell2980.241.486230.000000.00000
5932008.09.23 10:06close2980.241.470720.000000.00000372.1713048.65
5942008.09.23 10:06close2970.181.470720.000000.00000-7.6113041.03
5952008.09.23 10:06close2960.121.470720.000000.00000-153.8812887.16
5962008.09.23 10:06close2950.061.470720.000000.00000-135.4412751.72
5972008.09.25 00:02buy2990.061.462120.000000.00000
5982008.09.25 00:50close2990.061.463200.000000.000006.4812758.20
5992008.09.29 00:00buy3000.061.451920.000000.00000
6002008.09.29 00:05close3000.061.453050.000000.000006.7812764.98
6012008.09.29 04:00buy3010.061.450220.000000.00000
6022008.09.29 08:37buy3020.121.441420.000000.00000
6032008.09.29 09:24buy3030.181.432820.000000.00000
6042008.09.29 15:44close3030.181.439630.000000.00000122.5812887.56
6052008.09.29 15:44close3020.121.439630.000000.00000-21.4812866.08
6062008.09.29 15:44close3010.061.439630.000000.00000-63.5412802.54
6072008.09.30 13:54buy3040.061.430930.000000.00000
6082008.09.30 14:03close3040.061.432130.000000.000007.2012809.74
6092008.09.30 16:00buy3050.061.41792010.000000.00000
6102008.09.30 16:59buy3060.121.405930.000000.00000
6112008.09.30 23:19close3060.121.411070.000000.0000061.6812871.42
6122008.09.30 23:19close3050.061.411070.000000.00000-41.1012830.32
6132008.09.30 23:50buy3070.061.412420.000000.00000
6142008.10.01 02:50close3070.061.413720.000000.000007.8112838.12
6152008.10.01 03:20buy3080.061.409770.000000.00000
6162008.10.01 03:28close3080.061.410900.000000.000006.7812844.90
6172008.10.01 03:58buy3090.061.410720.000000.00000
6182008.10.01 04:58close3090.061.412180.000000.000008.7612853.66
6192008.10.01 05:28buy3100.061.412720.000000.00000
6202008.10.01 08:28close3100.061.413760.000000.000006.2412859.90
6212008.10.01 16:00buy3110.061.402520.000000.00000
6222008.10.01 16:00close3110.061.403530.000000.000006.0612865.96
6232008.10.01 16:30buy3120.061.400860.000000.00000
6242008.10.01 16:32close3120.061.401980.000000.000006.7212872.68
6252008.10.01 17:02buy3130.061.399030.000000.00000
6262008.10.01 17:04close3130.061.400160.000000.000006.7812879.46
6272008.10.01 17:34buy3140.061.403270.000000.00000
6282008.10.01 17:36close3140.061.404680.000000.000008.4612887.92
6292008.10.01 18:06buy3150.061.403900.000000.00000
6302008.10.01 18:15close3150.061.404950.000000.000006.3012894.22
6312008.10.01 18:45buy3160.061.406320.000000.00000
6322008.10.01 19:52close3160.061.407320.000000.000006.0012900.22
6332008.10.01 20:33buy3170.061.404820.000000.00000
6342008.10.01 20:55close3170.061.405990.000000.000007.0212907.24
6352008.10.01 21:25buy3180.061.401390.000000.00000
6362008.10.01 21:39close3180.061.402790.000000.000008.4012915.64
6372008.10.01 22:10buy3190.061.40142010.000000.00000
6382008.10.01 23:26close3190.061.402530.000000.000006.6612922.30
6392008.10.01 23:56buy3200.061.401160.000000.00000
6402008.10.02 00:17close3200.061.402200.000000.000006.2612928.56
6412008.10.02 00:47buy3210.061.401820.000000.00000
6422008.10.02 09:26buy3220.121.388090.000000.00000
6432008.10.03 16:16buy3230.181.371920.000000.00000
6442008.10.03 17:40close3230.181.383340.000000.00000205.5613134.12
6452008.10.03 17:40close3220.121.383340.000000.00000-56.9913077.13
6462008.10.03 17:40close3210.061.383340.000000.00000-110.8712966.26
6472008.10.06 05:50buy3240.071.361460.000000.00000
6482008.10.06 05:56close3240.071.362500.000000.000007.2812973.54
6492008.10.06 06:26buy3250.071.363120.000000.00000
6502008.10.06 07:10close3250.071.364240.000000.000007.8412981.38
6512008.10.06 08:00buy3260.071.35972010.000000.00000
6522008.10.06 09:56close3260.071.360810.000000.000007.6312989.01
6532008.10.06 10:26buy3270.071.360280.000000.00000
6542008.10.06 13:52close3270.071.361340.000000.000007.4212996.43
6552008.10.06 14:22buy3280.071.363370.000000.00000
6562008.10.06 16:37buy3290.141.351020.000000.00000
6572008.10.07 05:48close3290.141.356370.000000.0000074.9113071.34
6582008.10.07 05:48close3280.071.356370.000000.00000-48.9913022.35
6592008.10.10 08:23buy3300.071.351450.000000.00000
6602008.10.10 08:27close3300.071.352450.000000.000007.0013029.35
6612008.10.10 16:00buy3310.071.355620.000000.00000
6622008.10.10 16:06close3310.071.356770.000000.000008.0513037.40
6632008.10.10 16:59buy3320.071.350620.000000.00000
6642008.10.10 17:02close3320.071.351650.000000.000007.2113044.61
6652008.10.10 20:00buy3330.071.337720.000000.00000
6662008.10.10 20:14close3330.071.338740.000000.000007.1413051.75
6672008.10.10 20:44buy3340.071.327860.000000.00000
6682008.10.10 20:47close3340.071.329060.000000.000008.4013060.15
6692008.10.10 21:17buy3350.071.336650.000000.00000
6702008.10.10 21:21close3350.071.337960.000000.000009.1713069.32
6712008.10.14 04:00sell3360.071.368100.000000.00000
6722008.10.14 04:35close3360.071.366980.000000.000007.8413077.16
6732008.10.14 05:06sell3370.071.366900.000000.00000
6742008.10.14 06:31close3370.071.365880.000000.000007.1413084.30
6752008.10.14 07:01sell3380.071.366810.000000.00000
6762008.10.14 08:20close3380.071.365290.000000.0000010.6413094.94
6772008.10.14 08:50sell3390.071.363060.000000.00000
6782008.10.14 09:11close3390.071.362060.000000.000007.0013101.94
6792008.10.14 09:41sell3400.071.366000.000000.00000
6802008.10.14 10:19close3400.071.364990.000000.000007.0713109.01
6812008.10.14 10:49sell3410.071.364370.000000.00000
6822008.10.14 10:54close3410.071.363360.000000.000007.0713116.08
6832008.10.14 11:24sell3420.071.366850.000000.00000
6842008.10.14 11:46close3420.071.365790.000000.000007.4213123.50
6852008.10.14 12:16sell3430.071.369710.000000.00000
6862008.10.14 16:00close3430.071.368610.000000.000007.7013131.20
6872008.10.16 00:00buy3440.071.346320.000000.00000
6882008.10.16 02:13close3440.071.347680.000000.000009.5213140.72
6892008.10.16 02:43buy3450.071.348770.000000.00000
6902008.10.16 02:44close3450.071.349880.000000.000007.7713148.49
6912008.10.16 03:15buy3460.071.346320.000000.00000
6922008.10.16 03:21close3460.071.347400.000000.000007.5613156.05
6932008.10.16 03:51buy3470.071.348020.000000.00000
6942008.10.16 03:53close3470.071.349070.000000.000007.3513163.40
6952008.10.16 04:23buy3480.071.349610.000000.00000
6962008.10.16 04:53close3480.071.351050.000000.0000010.0813173.48
6972008.10.16 05:23buy3490.071.349650.000000.00000
6982008.10.16 06:26buy3500.141.341420.000000.00000
6992008.10.16 10:08close3500.141.34519990.000000.0000052.9213226.40
7002008.10.16 10:08close3490.071.34519990.000000.00000-31.1513195.25
7012008.10.16 10:38buy3510.071.345020.000000.00000
7022008.10.16 10:38close3510.071.346210.000000.000008.3313203.58
7032008.10.16 11:08buy3520.071.347520.000000.00000
7042008.10.16 11:24close3520.071.348830.000000.000009.1713212.75
7052008.10.16 11:54buy3530.071.345370.000000.00000
7062008.10.16 12:37close3530.071.346450.000000.000007.5613220.31
7072008.10.16 20:00buy3540.071.339920.000000.00000
7082008.10.16 20:16close3540.071.340920.000000.000007.0013227.31
7092008.10.21 04:00buy3550.071.33242010.000000.00000
7102008.10.21 04:34close3550.071.333450.000000.000007.2113234.52
7112008.10.21 05:05buy3560.071.334020.000000.00000
7122008.10.21 08:46buy3570.141.327040.000000.00000
7132008.10.21 14:03buy3580.211.318620.000000.00000
7142008.10.21 18:23buy3590.281.309320.000000.00000
7152008.10.22 05:29buy3600.351.293740.000000.00000
7162008.10.23 01:28buy3610.421.273800.000000.00000
7172008.10.27 04:00buy3620.491.254520.000000.00000
7182008.10.27 09:18buy3630.561.240590.000000.00000
7192008.10.28 22:59close3630.561.278880.000000.000002144.3015378.82
7202008.10.28 22:59close3620.491.278880.000000.000001193.6916572.51
7212008.10.28 22:59close3610.421.278880.000000.00000213.4916785.99
7222008.10.28 22:59close3600.351.278880.000000.00000-519.8916266.10
7232008.10.28 22:59close3590.281.278880.000000.00000-852.1215413.98
7242008.10.28 22:59close3580.211.278880.000000.00000-834.3914579.59
7252008.10.28 22:59close3570.141.278880.000000.00000-674.1413905.44
7262008.10.28 22:59close3560.071.278880.000000.00000-385.9313519.51
7272008.10.29 12:00sell3640.071.28410010.000000.00000
7282008.10.29 12:01close3640.071.282910.000000.000008.3313527.84
7292008.10.29 12:31sell3650.071.278540.000000.00000
7302008.10.29 13:00close3650.071.277430.000000.000007.7713535.61
7312008.10.29 13:30sell3660.071.276920.000000.00000
7322008.10.29 13:32close3660.071.275870.000000.000007.3513542.96
7332008.10.29 14:02sell3670.071.275210.000000.00000
7342008.10.29 15:17sell3680.141.291980.000000.00000
7352008.10.29 16:59close3680.141.285040.000000.0000097.1613640.12
7362008.10.29 16:59close3670.071.285040.000000.00000-68.8113571.31
7372008.10.29 17:29sell3690.071.288250.000000.00000
7382008.10.29 18:05close3690.071.286920.000000.000009.3113580.62
7392008.10.29 18:35sell3700.071.287590.000000.00000
7402008.10.29 19:22close3700.071.286230.000000.000009.5213590.14
7412008.10.29 19:52sell3710.071.286200.000000.00000
7422008.10.29 19:54close3710.071.285100.000000.000007.7013597.84
7432008.10.29 20:24sell3720.071.292470.000000.00000
7442008.10.30 02:15sell3730.141.312480.000000.00000
7452008.10.30 10:56close3730.141.304590.000000.00000110.4613708.30
7462008.10.30 10:56close3720.071.304590.000000.00000-84.9013623.40
7472008.10.31 08:00buy3740.071.271620.000000.00000
7482008.10.31 10:12close3740.071.272680.000000.000007.4213630.82
7492008.10.31 12:00buy3750.071.274920.000000.00000
7502008.10.31 12:04close3750.071.276110.000000.000008.3313639.15
7512008.10.31 12:34buy3760.071.275850.000000.00000
7522008.10.31 16:17close3760.071.277170.000000.000009.2413648.39
7532008.10.31 16:47buy3770.071.268630.000000.00000
7542008.10.31 16:49close3770.071.269690.000000.000007.4213655.81
7552008.10.31 17:19buy3780.071.271580.000000.00000
7562008.10.31 17:21close3780.071.272800.000000.000008.5413664.35
7572008.10.31 17:51buy3790.071.273760.000000.00000
7582008.10.31 18:02close3790.071.275030.000000.000008.8913673.24
7592008.10.31 18:32buy3800.071.275160.000000.00000
7602008.10.31 18:32close3800.071.276170.000000.000007.0713680.31
7612008.10.31 19:02buy3810.071.273670.000000.00000
7622008.10.31 19:39close3810.071.274700.000000.000007.2113687.52
7632008.10.31 20:09buy3820.071.275420.000000.00000
7642008.11.03 00:01close3820.071.276800.000000.000009.6713697.19
7652008.11.04 00:00buy3830.071.259120.000000.00000
7662008.11.04 00:03close3830.071.260170.000000.000007.3513704.54
7672008.11.04 04:00buy3840.071.259020.000000.00000
7682008.11.04 06:21close3840.071.260210.000000.000008.3313712.87
7692008.11.04 06:51buy3850.071.259470.000000.00000
7702008.11.04 06:56close3850.071.260490.000000.000007.1413720.01
7712008.11.04 07:26buy3860.071.259880.000000.00000
7722008.11.04 07:29close3860.071.261010.000000.000007.9113727.92
7732008.11.04 07:59buy3870.071.260160.000000.00000
7742008.11.04 08:02close3870.071.261220.000000.000007.4213735.34
7752008.11.04 08:32buy3880.071.264990.000000.00000
7762008.11.04 09:22close3880.071.266000.000000.000007.0713742.41
7772008.11.05 00:07sell3890.071.300620.000000.00000
7782008.11.05 00:43close3890.071.299480.000000.000007.9813750.39
7792008.11.05 04:00sell3900.071.293600.000000.00000
7802008.11.05 04:00close3900.071.292200.000000.000009.8013760.19
7812008.11.05 04:31sell3910.071.29560010.000000.00000
7822008.11.05 04:37close3910.071.294560.000000.000007.2813767.47
7832008.11.05 05:07sell3920.071.294860.000000.00000
7842008.11.05 05:09close3920.071.293490.000000.000009.5913777.06
7852008.11.06 20:00buy3930.071.27282010.000000.00000
7862008.11.06 20:02close3930.071.274010.000000.000008.3313785.39
7872008.11.06 20:32buy3940.071.272450.000000.00000
7882008.11.06 20:38close3940.071.273580.000000.000007.9113793.30
7892008.11.06 21:08buy3950.071.273010.000000.00000
7902008.11.06 21:16close3950.071.274030.000000.000007.1413800.44
7912008.11.06 21:46buy3960.071.273330.000000.00000
7922008.11.07 04:59close3960.071.27479990.000000.0000010.3013810.73
7932008.11.07 05:29buy3970.071.272740.000000.00000
7942008.11.07 05:31close3970.071.274030.000000.000009.0313819.76
7952008.11.07 06:01buy3980.071.275510.000000.00000
7962008.11.07 06:03close3980.071.276680.000000.000008.1913827.95
7972008.11.07 06:33buy3990.071.273340.000000.00000
7982008.11.07 06:49close3990.071.274440.000000.000007.7013835.65
7992008.11.07 07:19buy4000.071.275310.000000.00000
8002008.11.07 08:08close4000.071.276340.000000.000007.2113842.86
8012008.11.10 12:02sell4010.071.289000.000000.00000
8022008.11.10 12:26close4010.071.287990.000000.000007.0713849.93
8032008.11.11 16:00buy4020.071.264320.000000.00000
8042008.11.11 16:48buy4030.141.257700.000000.00000
8052008.11.12 07:39close4030.141.260980.000000.0000045.9313895.87
8062008.11.12 07:39close4020.071.260980.000000.00000-23.3713872.49
8072008.11.12 12:00buy4040.071.252820.000000.00000
8082008.11.12 12:20close4040.071.25399990.000000.000008.2613880.75
8092008.11.12 16:00buy4050.071.251620.000000.00000
8102008.11.12 16:12close4050.071.253120.000000.0000010.5013891.25
8112008.11.12 16:42buy4060.071.249810.000000.00000
8122008.11.12 16:44close4060.071.250820.000000.000007.0713898.32
8132008.11.12 17:14buy4070.071.250610.000000.00000
8142008.11.12 17:17close4070.071.253770.000000.0000022.1213920.44
8152008.11.12 17:47buy4080.071.253250.000000.00000
8162008.11.12 17:50close4080.071.25430010.000000.000007.3513927.79
8172008.11.12 18:20buy4090.071.25302010.000000.00000
8182008.11.12 18:26close4090.071.254140.000000.000007.8413935.63
8192008.11.12 18:56buy4100.071.253990.000000.00000
8202008.11.12 18:58close4100.071.255200.000000.000008.4713944.10
8212008.11.12 19:28buy4110.071.254550.000000.00000
8222008.11.12 19:46close4110.071.255800.000000.000008.7513952.85
8232008.11.12 20:16buy4120.071.251920.000000.00000
8242008.11.12 20:25close4120.071.252930.000000.000007.0713959.92
8252008.11.12 20:55buy4130.071.251410.000000.00000
8262008.11.13 08:30buy4140.141.241940.000000.00000
8272008.11.13 09:28close4140.141.246230.000000.0000060.0614019.98
8282008.11.13 09:28close4130.071.246230.000000.00000-36.2413983.75
8292008.11.20 04:00buy4150.071.251220.000000.00000
8302008.11.20 08:25close4150.071.252220.000000.000007.0013990.75
8312008.11.20 08:55buy4160.071.252540.000000.00000
8322008.11.20 10:24close4160.071.253590.000000.000007.3513998.10
8332008.11.20 10:54buy4170.071.252380.000000.00000
8342008.11.20 11:20close4170.071.253510.000000.000007.9114006.01
8352008.11.20 11:50buy4180.071.251870.000000.00000
8362008.11.20 11:53close4180.071.253000.000000.000007.9114013.92
8372008.11.20 12:23buy4190.071.252420.000000.00000
8382008.11.20 12:57close4190.071.253420.000000.000007.0014020.92
8392008.11.20 14:31buy4200.071.251640.000000.00000
8402008.11.20 14:50close4200.071.252700.000000.000007.4214028.34
8412008.11.20 15:20buy4210.071.254130.000000.00000
8422008.11.20 15:23close4210.071.255410.000000.000008.9614037.30
8432008.11.20 15:53buy4220.071.252410.000000.00000
8442008.11.20 17:02close4220.071.253590.000000.000008.2614045.56
8452008.11.20 17:32buy4230.071.252660.000000.00000
8462008.11.20 18:16close4230.071.253830.000000.000008.1914053.75
8472008.11.20 18:46buy4240.071.256010.000000.00000
8482008.11.20 18:48close4240.071.258090.000000.0000014.5614068.31
8492008.11.20 20:08buy4250.071.252170.000000.00000
8502008.11.20 22:31buy4260.141.244380.000000.00000
8512008.11.20 23:18close4260.141.248250.000000.0000054.1814122.49
8522008.11.20 23:18close4250.071.248250.000000.00000-27.4414095.05
8532008.11.20 23:48buy4270.071.246120.000000.00000
8542008.11.21 05:03close4270.071.247510.000000.000009.7414104.78
8552008.11.21 05:34buy4280.071.249720.000000.00000
8562008.11.21 05:38close4280.071.250910.000000.000008.3314113.11
8572008.11.21 06:08buy4290.071.249870.000000.00000
8582008.11.21 06:41close4290.071.251030.000000.000008.1214121.23
8592008.11.24 08:00sell4300.071.26689990.000000.00000
8602008.11.24 08:04close4300.071.265820.000000.000007.5614128.79
8612008.11.24 12:00sell4310.071.265800.000000.00000
8622008.11.24 13:35sell4320.141.273180.000000.00000
8632008.11.24 16:20sell4330.211.282770.000000.00000
8642008.11.24 23:00sell4340.281.295710.000000.00000
8652008.11.25 04:59close4340.281.283130.000000.00000352.1614480.95
8662008.11.25 04:59close4330.211.283130.000000.00000-7.6214473.33
8672008.11.25 04:59close4320.141.283130.000000.00000-139.3414333.98
8682008.11.25 04:59close4310.071.283130.000000.00000-121.3314212.65
8692008.11.25 16:00sell4350.071.302000.000000.00000
8702008.11.25 16:38close4350.071.300910.000000.000007.6314220.28
8712008.11.25 20:00sell4360.071.301100.000000.00000
8722008.11.25 20:12close4360.071.299950.000000.000008.0514228.33
8732008.11.25 20:42sell4370.071.300270.000000.00000
8742008.11.26 04:13close4370.071.299130.000000.000007.9614236.29
8752008.12.01 00:01buy4380.071.269620.000000.00000
8762008.12.01 00:14close4380.071.271070.000000.0000010.1514246.44
8772008.12.01 00:58buy4390.071.268290.000000.00000
8782008.12.01 07:00close4390.071.269310.000000.000007.1414253.58
8792008.12.01 07:30buy4400.071.268130.000000.00000
8802008.12.01 08:33close4400.071.269410.000000.000008.9614262.54
8812008.12.01 09:03buy4410.071.269510.000000.00000
8822008.12.02 14:09close4410.071.270540.000000.000007.2214269.76
8832008.12.08 16:00sell4420.071.28919990.000000.00000
8842008.12.09 02:52close4420.071.287920.000000.000008.9414278.70
8852008.12.10 16:00sell4430.071.298800.000000.00000
8862008.12.10 16:53close4430.071.297530.000000.000008.8914287.59
8872008.12.10 20:00sell4440.071.301700.000000.00000
8882008.12.10 20:02close4440.071.300620.000000.000007.5614295.15
8892008.12.10 20:32sell4450.071.299580.000000.00000
8902008.12.11 02:43sell4460.141.305000.000000.00000
8912008.12.11 06:52sell4470.211.311100.000000.00000
8922008.12.11 13:11sell4480.281.320500.000000.00000
8932008.12.11 18:04sell4490.351.332600.000000.00000
8942008.12.15 01:31sell4500.421.346100.000000.00000
8952008.12.15 16:00sell4510.491.358700.000000.00000
8962008.12.15 21:56sell4520.561.370000.000000.00000
8972008.12.16 20:22sell4530.631.385520.000000.00000
8982008.12.16 20:33close at stop4530.631.396270.000000.00000-677.2513617.90
8992008.12.16 20:33close at stop4520.561.396270.000000.00000-1471.2912146.61
9002008.12.16 20:33close at stop4510.491.396270.000000.00000-1841.0810305.53
9012008.12.16 20:33close at stop4500.421.396270.000000.00000-2107.278198.27
9022008.12.16 20:33close at stop4490.351.396270.000000.00000-2228.765969.50
9032008.12.16 20:33close at stop4480.281.396270.000000.00000-2121.813847.69
9042008.12.16 20:33close at stop4470.211.396270.000000.00000-1788.762058.93
9052008.12.16 20:33close at stop4460.141.396270.000000.00000-1277.91781.02
9062008.12.16 20:33close at stop4450.071.396270.000000.00000-676.96104.07