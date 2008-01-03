Strategy Tester Report
Pipmaker_V16
AlpariUK-Demo (Build 225)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.01.02 10:00 - 2008.12.30 23:00 (2008.01.01 - 2008.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=801999; Slippage=2; OneDirectionOnly=true;
ExclusiveMode=true;
TradeShort=true;
TradeLong=true;
ReverseDirection=true;
TradeWaitTime=30; CycleWaitTime=30; Use_Fisher=true;
FisherPeriod=240; Fisher_Bars=10; Fisher_price_smooth=0.5; Fisher_index_smooth=0.5; Fisher_Level=1.2; UseARSI=false;
RSI_period=60; RSI_bars=14; ARSI_trigger=0.008; UseCCI=false;
CCI_Period=60; CCI_lenght=14; cci_trigger=100; Use_iTrend=false;
iTrendPeriod=60; MoneyMangement=true;
MicroAccount=true;
MaximumRisk=0.5; LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=1; IncrementProfitTarget=true;
ProfitMode=1; ProfitTrailing=true;
MaxRetrace=5; SL=0; TP=0; MaximumBuyOrders=100; MaximumSellOrders=100; AutoSpacing=true;
StDevTF=240; StDevPer=14; StDevMode=1; MinSpacing=50; Spacing=25; TrendSpacing=1000; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; PauseStart=0; PauseEnd=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; ForcedStart=0; RightSideLabel=false;
SessionTarget=10000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; Warning="This feature is in early stage and is not finished!"; AllowRecovery=false;
MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true;
StopTrading=true;
PlaceRecoveryOrders=true;
MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
|Bars in test
|7121
|Ticks modelled
|4092040
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9895.93
|Gross profit
|12840.50
|Gross loss
|-22736.44
|Profit factor
|0.56
|Expected payoff
|-21.85
|Absolute drawdown
|9895.93
|Maximal drawdown
|14195.00 (99.27%)
|Relative drawdown
|99.27% (14195.00)
|Total trades
|453
|Short positions (won %)
|198 (76.77%)
|Long positions (won %)
|255 (81.57%)
|Profit trades (% of total)
|360 (79.47%)
|Loss trades (% of total)
|93 (20.53%)
|Largest
|profit trade
|2144.30
|loss trade
|-2228.76
|Average
|profit trade
|35.67
|loss trade
|-244.48
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|29 (272.47)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-14191.08)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3590.74 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-14191.08 (9)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.03 08:00
|sell
|1
|0.05
|1.47270
|0.00000
|0.00000
|2
|2008.01.03 09:04
|close
|1
|0.05
|1.47162
|0.00000
|0.00000
|5.40
|10005.40
|3
|2008.01.03 09:34
|sell
|2
|0.05
|1.47060
|0.00000
|0.00000
|4
|2008.01.03 09:37
|close
|2
|0.05
|1.46951
|0.00000
|0.00000
|5.45
|10010.85
|5
|2008.01.03 10:07
|sell
|3
|0.05
|1.47135
|0.00000
|0.00000
|6
|2008.01.03 10:41
|close
|3
|0.05
|1.47019
|0.00000
|0.00000
|5.80
|10016.65
|7
|2008.01.03 11:12
|sell
|4
|0.05
|1.47060
|0.00000
|0.00000
|8
|2008.01.03 11:54
|sell
|5
|0.10
|1.47563
|0.00000
|0.00000
|9
|2008.01.03 14:22
|close
|5
|0.10
|1.47290
|0.00000
|0.00000
|27.30
|10043.95
|10
|2008.01.03 14:22
|close
|4
|0.05
|1.47290
|0.00000
|0.00000
|-11.50
|10032.45
|11
|2008.01.03 14:52
|sell
|6
|0.05
|1.47137
|0.00000
|0.00000
|12
|2008.01.04 09:01
|close
|6
|0.05
|1.47013
|0.00000
|0.00000
|6.19
|10038.64
|13
|2008.01.07 12:00
|buy
|7
|0.05
|1.46762
|0.00000
|0.00000
|14
|2008.01.07 12:37
|close
|7
|0.05
|1.46875
|0.00000
|0.00000
|5.65
|10044.29
|15
|2008.01.08 00:04
|buy
|8
|0.05
|1.46862
|0.00000
|0.00000
|16
|2008.01.08 04:03
|close
|8
|0.05
|1.46963
|0.00000
|0.00000
|5.05
|10049.33
|17
|2008.01.11 04:00
|sell
|9
|0.05
|1.47990
|0.00000
|0.00000
|18
|2008.01.11 08:01
|close
|9
|0.05
|1.47859
|0.00000
|0.00000
|6.55
|10055.88
|19
|2008.01.11 08:31
|sell
|10
|0.05
|1.47765
|0.00000
|0.00000
|20
|2008.01.11 11:55
|close
|10
|0.05
|1.47642
|0.00000
|0.00000
|6.15
|10062.03
|21
|2008.01.11 14:10
|sell
|11
|0.05
|1.48040
|0.00000
|0.00000
|22
|2008.01.11 14:13
|close
|11
|0.05
|1.47939
|0.00000
|0.00000
|5.05
|10067.08
|23
|2008.01.11 14:43
|sell
|12
|0.05
|1.47801
|0.00000
|0.00000
|24
|2008.01.14 08:00
|sell
|13
|0.10
|1.48750
|0.00000
|0.00000
|25
|2008.01.15 17:34
|close
|13
|0.10
|1.48315
|0.00000
|0.00000
|43.47
|10110.55
|26
|2008.01.15 17:34
|close
|12
|0.05
|1.48315
|0.00000
|0.00000
|-25.73
|10084.82
|27
|2008.01.17 06:34
|buy
|14
|0.05
|1.46397
|0.00000
|0.00000
|28
|2008.01.17 07:15
|close
|14
|0.05
|1.46551
|0.00000
|0.00000
|7.70
|10092.52
|29
|2008.01.17 07:45
|buy
|15
|0.05
|1.46675
|0.00000
|0.00000
|30
|2008.01.17 13:17
|close
|15
|0.05
|1.46781
|0.00000
|0.00000
|5.30
|10097.82
|31
|2008.01.18 04:28
|buy
|16
|0.05
|1.46332
|0.00000
|0.00000
|32
|2008.01.18 05:19
|close
|16
|0.05
|1.46442
|0.00000
|0.00000
|5.50
|10103.32
|33
|2008.01.21 00:00
|buy
|17
|0.05
|1.45972
|0.00000
|0.00000
|34
|2008.01.21 04:53
|buy
|18
|0.10
|1.45467
|0.00000
|0.00000
|35
|2008.01.21 09:45
|buy
|19
|0.15
|1.44967
|0.00000
|0.00000
|36
|2008.01.21 17:23
|buy
|20
|0.20
|1.44309
|0.00000
|0.00000
|37
|2008.01.22 12:02
|close
|20
|0.20
|1.45012
|0.00000
|0.00000
|140.62
|10243.94
|38
|2008.01.22 12:02
|close
|19
|0.15
|1.45012
|0.00000
|0.00000
|6.76
|10250.71
|39
|2008.01.22 12:02
|close
|18
|0.10
|1.45012
|0.00000
|0.00000
|-45.49
|10205.22
|40
|2008.01.22 12:02
|close
|17
|0.05
|1.45012
|0.00000
|0.00000
|-47.99
|10157.22
|41
|2008.01.23 04:00
|sell
|21
|0.05
|1.46310
|0.00000
|0.00000
|42
|2008.01.23 04:23
|close
|21
|0.05
|1.46206
|0.00000
|0.00000
|5.20
|10162.42
|43
|2008.01.23 04:54
|sell
|22
|0.05
|1.46150
|0.00000
|0.00000
|44
|2008.01.23 08:26
|close
|22
|0.05
|1.46039
|0.00000
|0.00000
|5.55
|10167.97
|45
|2008.01.23 08:56
|sell
|23
|0.05
|1.46100
|0.00000
|0.00000
|46
|2008.01.23 09:13
|close
|23
|0.05
|1.45993
|0.00000
|0.00000
|5.35
|10173.32
|47
|2008.01.23 09:43
|sell
|24
|0.05
|1.46091
|0.00000
|0.00000
|48
|2008.01.23 10:35
|close
|24
|0.05
|1.45990
|0.00000
|0.00000
|5.05
|10178.37
|49
|2008.01.23 11:05
|sell
|25
|0.05
|1.45920
|0.00000
|0.00000
|50
|2008.01.23 11:33
|close
|25
|0.05
|1.45818
|0.00000
|0.00000
|5.10
|10183.47
|51
|2008.01.24 16:08
|sell
|26
|0.05
|1.47190
|0.00000
|0.00000
|52
|2008.01.24 20:07
|sell
|27
|0.10
|1.47760
|0.00000
|0.00000
|53
|2008.01.25 06:20
|close
|27
|0.10
|1.47421
|0.00000
|0.00000
|33.87
|10217.34
|54
|2008.01.25 06:20
|close
|26
|0.05
|1.47421
|0.00000
|0.00000
|-11.57
|10205.78
|55
|2008.01.25 06:50
|sell
|28
|0.05
|1.47410
|0.00000
|0.00000
|56
|2008.01.25 09:53
|close
|28
|0.05
|1.47308
|0.00000
|0.00000
|5.10
|10210.88
|57
|2008.01.29 00:02
|sell
|29
|0.05
|1.47840
|0.00000
|0.00000
|58
|2008.01.29 02:22
|close
|29
|0.05
|1.47732
|0.00000
|0.00000
|5.40
|10216.28
|59
|2008.01.29 04:00
|sell
|30
|0.05
|1.47710
|0.00000
|0.00000
|60
|2008.01.29 04:35
|close
|30
|0.05
|1.47609
|0.00000
|0.00000
|5.05
|10221.33
|61
|2008.01.29 05:05
|sell
|31
|0.05
|1.47701
|0.00000
|0.00000
|62
|2008.01.29 08:16
|close
|31
|0.05
|1.47599
|0.00000
|0.00000
|5.10
|10226.43
|63
|2008.01.29 08:46
|sell
|32
|0.05
|1.47757
|0.00000
|0.00000
|64
|2008.01.29 08:55
|close
|32
|0.05
|1.47651
|0.00000
|0.00000
|5.30
|10231.73
|65
|2008.01.29 09:25
|sell
|33
|0.05
|1.47579
|0.00000
|0.00000
|66
|2008.01.29 16:09
|close
|33
|0.05
|1.47468
|0.00000
|0.00000
|5.55
|10237.28
|67
|2008.01.29 20:00
|sell
|34
|0.05
|1.47750
|0.00000
|0.00000
|68
|2008.01.30 01:19
|close
|34
|0.05
|1.4764199
|0.00000
|0.00000
|5.39
|10242.66
|69
|2008.02.04 04:00
|buy
|35
|0.05
|1.4803199
|0.00000
|0.00000
|70
|2008.02.04 05:07
|close
|35
|0.05
|1.48159
|0.00000
|0.00000
|6.35
|10249.01
|71
|2008.02.04 05:37
|buy
|36
|0.05
|1.48222
|0.00000
|0.00000
|72
|2008.02.04 08:08
|close
|36
|0.05
|1.48350
|0.00000
|0.00000
|6.40
|10255.41
|73
|2008.02.04 08:43
|buy
|37
|0.05
|1.48186
|0.00000
|0.00000
|74
|2008.02.04 08:56
|close
|37
|0.05
|1.48299
|0.00000
|0.00000
|5.65
|10261.06
|75
|2008.02.04 10:07
|buy
|38
|0.05
|1.48125
|0.00000
|0.00000
|76
|2008.02.04 10:35
|close
|38
|0.05
|1.48243
|0.00000
|0.00000
|5.90
|10266.96
|77
|2008.02.04 11:06
|buy
|39
|0.05
|1.4812201
|0.00000
|0.00000
|78
|2008.02.04 12:24
|close
|39
|0.05
|1.48223
|0.00000
|0.00000
|5.05
|10272.01
|79
|2008.02.04 12:54
|buy
|40
|0.05
|1.48207
|0.00000
|0.00000
|80
|2008.02.04 13:48
|close
|40
|0.05
|1.48309
|0.00000
|0.00000
|5.10
|10277.11
|81
|2008.02.04 15:41
|buy
|41
|0.05
|1.48082
|0.00000
|0.00000
|82
|2008.02.04 16:07
|close
|41
|0.05
|1.48202
|0.00000
|0.00000
|6.00
|10283.11
|83
|2008.02.04 16:37
|buy
|42
|0.05
|1.48152
|0.00000
|0.00000
|84
|2008.02.04 17:26
|close
|42
|0.05
|1.48279
|0.00000
|0.00000
|6.35
|10289.46
|85
|2008.02.05 02:05
|buy
|43
|0.05
|1.48132
|0.00000
|0.00000
|86
|2008.02.05 16:00
|buy
|44
|0.10
|1.46532
|0.00000
|0.00000
|87
|2008.02.08 04:00
|buy
|45
|0.15
|1.44932
|0.00000
|0.00000
|88
|2008.02.12 17:19
|close
|45
|0.15
|1.46101
|0.00000
|0.00000
|175.38
|10464.84
|89
|2008.02.12 17:19
|close
|44
|0.10
|1.46101
|0.00000
|0.00000
|-43.03
|10421.81
|90
|2008.02.12 17:19
|close
|43
|0.05
|1.46101
|0.00000
|0.00000
|-101.52
|10320.30
|91
|2008.02.15 00:02
|sell
|46
|0.05
|1.46400
|0.00000
|0.00000
|92
|2008.02.15 12:15
|sell
|47
|0.10
|1.46902
|0.00000
|0.00000
|93
|2008.02.15 13:56
|close
|47
|0.10
|1.46629
|0.00000
|0.00000
|27.30
|10347.60
|94
|2008.02.15 13:56
|close
|46
|0.05
|1.46629
|0.00000
|0.00000
|-11.45
|10336.15
|95
|2008.02.15 14:26
|sell
|48
|0.05
|1.4674001
|0.00000
|0.00000
|96
|2008.02.15 19:16
|close
|48
|0.05
|1.46636
|0.00000
|0.00000
|5.20
|10341.35
|97
|2008.02.19 16:00
|sell
|49
|0.05
|1.47440
|0.00000
|0.00000
|98
|2008.02.19 16:31
|close
|49
|0.05
|1.47339
|0.00000
|0.00000
|5.05
|10346.40
|99
|2008.02.19 17:02
|sell
|50
|0.05
|1.47420
|0.00000
|0.00000
|100
|2008.02.19 19:16
|close
|50
|0.05
|1.47319
|0.00000
|0.00000
|5.05
|10351.45
|101
|2008.02.19 19:46
|sell
|51
|0.05
|1.4730999
|0.00000
|0.00000
|102
|2008.02.20 03:19
|close
|51
|0.05
|1.47209
|0.00000
|0.00000
|5.04
|10356.48
|103
|2008.02.21 12:00
|sell
|52
|0.05
|1.4737999
|0.00000
|0.00000
|104
|2008.02.21 12:09
|close
|52
|0.05
|1.47279
|0.00000
|0.00000
|5.05
|10361.53
|105
|2008.02.21 16:00
|sell
|53
|0.05
|1.47330
|0.00000
|0.00000
|106
|2008.02.21 16:56
|sell
|54
|0.10
|1.47843
|0.00000
|0.00000
|107
|2008.02.22 10:05
|sell
|55
|0.15
|1.48376
|0.00000
|0.00000
|108
|2008.02.26 08:56
|close
|55
|0.15
|1.47903
|0.00000
|0.00000
|70.86
|10432.39
|109
|2008.02.26 08:56
|close
|54
|0.10
|1.47903
|0.00000
|0.00000
|-6.09
|10426.30
|110
|2008.02.26 08:56
|close
|53
|0.05
|1.47903
|0.00000
|0.00000
|-28.70
|10397.61
|111
|2008.02.27 04:00
|sell
|56
|0.05
|1.4996001
|0.00000
|0.00000
|112
|2008.02.27 05:18
|close
|56
|0.05
|1.49852
|0.00000
|0.00000
|5.40
|10403.01
|113
|2008.02.27 05:48
|sell
|57
|0.05
|1.49980
|0.00000
|0.00000
|114
|2008.02.27 10:05
|sell
|58
|0.10
|1.50777
|0.00000
|0.00000
|115
|2008.02.27 12:02
|close
|58
|0.10
|1.50392
|0.00000
|0.00000
|38.50
|10441.51
|116
|2008.02.27 12:02
|close
|57
|0.05
|1.50392
|0.00000
|0.00000
|-20.60
|10420.91
|117
|2008.02.27 12:32
|sell
|59
|0.05
|1.50365
|0.00000
|0.00000
|118
|2008.02.27 14:46
|close
|59
|0.05
|1.50258
|0.00000
|0.00000
|5.35
|10426.26
|119
|2008.02.27 15:16
|sell
|60
|0.05
|1.50587
|0.00000
|0.00000
|120
|2008.02.28 16:46
|sell
|61
|0.10
|1.51466
|0.00000
|0.00000
|121
|2008.02.29 12:00
|sell
|62
|0.15
|1.52060
|0.00000
|0.00000
|122
|2008.02.29 16:41
|close
|62
|0.15
|1.51513
|0.00000
|0.00000
|82.05
|10508.31
|123
|2008.02.29 16:41
|close
|61
|0.10
|1.51513
|0.00000
|0.00000
|-4.73
|10503.58
|124
|2008.02.29 16:41
|close
|60
|0.05
|1.51513
|0.00000
|0.00000
|-46.36
|10457.22
|125
|2008.03.03 08:00
|sell
|63
|0.05
|1.5224001
|0.00000
|0.00000
|126
|2008.03.03 08:16
|close
|63
|0.05
|1.52102
|0.00000
|0.00000
|6.90
|10464.12
|127
|2008.03.06 08:00
|sell
|64
|0.05
|1.52940
|0.00000
|0.00000
|128
|2008.03.06 08:20
|close
|64
|0.05
|1.52834
|0.00000
|0.00000
|5.30
|10469.42
|129
|2008.03.06 08:51
|sell
|65
|0.05
|1.5290999
|0.00000
|0.00000
|130
|2008.03.06 09:51
|sell
|66
|0.10
|1.53410
|0.00000
|0.00000
|131
|2008.03.06 14:02
|close
|66
|0.10
|1.53125
|0.00000
|0.00000
|28.50
|10497.92
|132
|2008.03.06 14:02
|close
|65
|0.05
|1.53125
|0.00000
|0.00000
|-10.75
|10487.17
|133
|2008.03.06 14:32
|sell
|67
|0.05
|1.53073
|0.00000
|0.00000
|134
|2008.03.06 14:33
|close
|67
|0.05
|1.52959
|0.00000
|0.00000
|5.70
|10492.87
|135
|2008.03.06 15:03
|sell
|68
|0.05
|1.53425
|0.00000
|0.00000
|136
|2008.03.07 07:52
|sell
|69
|0.10
|1.54170
|0.00000
|0.00000
|137
|2008.03.07 09:12
|close
|69
|0.10
|1.53818
|0.00000
|0.00000
|35.20
|10528.07
|138
|2008.03.07 09:12
|close
|68
|0.05
|1.53818
|0.00000
|0.00000
|-19.66
|10508.40
|139
|2008.03.07 12:00
|sell
|70
|0.05
|1.5413001
|0.00000
|0.00000
|140
|2008.03.07 13:42
|close
|70
|0.05
|1.54029
|0.00000
|0.00000
|5.05
|10513.45
|141
|2008.03.12 20:00
|sell
|71
|0.05
|1.5520999
|0.00000
|0.00000
|142
|2008.03.13 10:12
|sell
|72
|0.10
|1.56162
|0.00000
|0.00000
|143
|2008.03.13 11:24
|close
|72
|0.10
|1.55738
|0.00000
|0.00000
|42.40
|10555.85
|144
|2008.03.13 11:24
|close
|71
|0.05
|1.55738
|0.00000
|0.00000
|-26.45
|10529.41
|145
|2008.03.13 11:54
|sell
|73
|0.05
|1.56029
|0.00000
|0.00000
|146
|2008.03.13 12:16
|close
|73
|0.05
|1.55920
|0.00000
|0.00000
|5.45
|10534.86
|147
|2008.03.13 12:46
|sell
|74
|0.05
|1.55897
|0.00000
|0.00000
|148
|2008.03.13 13:01
|close
|74
|0.05
|1.55771
|0.00000
|0.00000
|6.30
|10541.16
|149
|2008.03.13 13:31
|sell
|75
|0.05
|1.55861
|0.00000
|0.00000
|150
|2008.03.13 13:35
|close
|75
|0.05
|1.55607
|0.00000
|0.00000
|12.70
|10553.86
|151
|2008.03.13 20:45
|sell
|76
|0.05
|1.56085
|0.00000
|0.00000
|152
|2008.03.14 01:55
|close
|76
|0.05
|1.55983
|0.00000
|0.00000
|5.09
|10558.94
|153
|2008.03.14 06:31
|sell
|77
|0.05
|1.56415
|0.00000
|0.00000
|154
|2008.03.14 06:46
|close
|77
|0.05
|1.56312
|0.00000
|0.00000
|5.15
|10564.09
|155
|2008.03.17 00:00
|sell
|78
|0.05
|1.57040
|0.00000
|0.00000
|156
|2008.03.17 00:17
|close
|78
|0.05
|1.56902
|0.00000
|0.00000
|6.90
|10570.99
|157
|2008.03.20 04:00
|buy
|79
|0.05
|1.55832
|0.00000
|0.00000
|158
|2008.03.20 04:55
|close
|79
|0.05
|1.55935
|0.00000
|0.00000
|5.15
|10576.14
|159
|2008.03.20 05:25
|buy
|80
|0.05
|1.56032
|0.00000
|0.00000
|160
|2008.03.20 10:28
|buy
|81
|0.10
|1.55281
|0.00000
|0.00000
|161
|2008.03.20 11:15
|buy
|82
|0.15
|1.54530
|0.00000
|0.00000
|162
|2008.03.24 04:00
|buy
|83
|0.20
|1.5365199
|0.00000
|0.00000
|163
|2008.03.25 03:00
|close
|83
|0.20
|1.54594
|0.00000
|0.00000
|188.42
|10764.56
|164
|2008.03.25 03:00
|close
|82
|0.15
|1.54594
|0.00000
|0.00000
|9.64
|10774.21
|165
|2008.03.25 03:00
|close
|81
|0.10
|1.54594
|0.00000
|0.00000
|-68.67
|10705.54
|166
|2008.03.25 03:00
|close
|80
|0.05
|1.54594
|0.00000
|0.00000
|-71.89
|10633.65
|167
|2008.03.25 12:00
|sell
|84
|0.05
|1.55790
|0.00000
|0.00000
|168
|2008.03.25 14:16
|close
|84
|0.05
|1.55686
|0.00000
|0.00000
|5.20
|10638.85
|169
|2008.03.25 14:47
|sell
|85
|0.05
|1.55670
|0.00000
|0.00000
|170
|2008.03.26 12:00
|sell
|86
|0.10
|1.57410
|0.00000
|0.00000
|171
|2008.04.01 08:37
|close
|86
|0.10
|1.56725
|0.00000
|0.00000
|68.32
|10707.17
|172
|2008.04.01 08:37
|close
|85
|0.05
|1.56725
|0.00000
|0.00000
|-52.85
|10654.32
|173
|2008.04.01 12:00
|buy
|87
|0.05
|1.56362
|0.00000
|0.00000
|174
|2008.04.01 12:24
|close
|87
|0.05
|1.56462
|0.00000
|0.00000
|5.00
|10659.32
|175
|2008.04.01 12:54
|buy
|88
|0.05
|1.56335
|0.00000
|0.00000
|176
|2008.04.01 13:14
|close
|88
|0.05
|1.56490
|0.00000
|0.00000
|7.75
|10667.07
|177
|2008.04.01 13:45
|buy
|89
|0.05
|1.56572
|0.00000
|0.00000
|178
|2008.04.01 13:53
|close
|89
|0.05
|1.56675
|0.00000
|0.00000
|5.15
|10672.22
|179
|2008.04.01 14:23
|buy
|90
|0.05
|1.56637
|0.00000
|0.00000
|180
|2008.04.01 14:56
|buy
|91
|0.10
|1.56132
|0.00000
|0.00000
|181
|2008.04.02 10:43
|close
|91
|0.10
|1.56421
|0.00000
|0.00000
|28.91
|10701.13
|182
|2008.04.02 10:43
|close
|90
|0.05
|1.56421
|0.00000
|0.00000
|-10.80
|10690.33
|183
|2008.04.04 09:30
|sell
|92
|0.05
|1.56888
|0.00000
|0.00000
|184
|2008.04.04 12:12
|sell
|93
|0.10
|1.57388
|0.00000
|0.00000
|185
|2008.04.04 14:28
|close
|93
|0.10
|1.57111
|0.00000
|0.00000
|27.70
|10718.03
|186
|2008.04.04 14:28
|close
|92
|0.05
|1.57111
|0.00000
|0.00000
|-11.15
|10706.88
|187
|2008.04.04 14:58
|sell
|94
|0.05
|1.57025
|0.00000
|0.00000
|188
|2008.04.04 16:18
|sell
|95
|0.10
|1.57530
|0.00000
|0.00000
|189
|2008.04.04 17:05
|close
|95
|0.10
|1.57248
|0.00000
|0.00000
|28.20
|10735.08
|190
|2008.04.04 17:05
|close
|94
|0.05
|1.57248
|0.00000
|0.00000
|-11.15
|10723.93
|191
|2008.04.04 17:36
|sell
|96
|0.05
|1.57250
|0.00000
|0.00000
|192
|2008.04.04 18:14
|close
|96
|0.05
|1.57116
|0.00000
|0.00000
|6.70
|10730.63
|193
|2008.04.04 18:44
|sell
|97
|0.05
|1.57248
|0.00000
|0.00000
|194
|2008.04.04 18:57
|close
|97
|0.05
|1.57129
|0.00000
|0.00000
|5.95
|10736.58
|195
|2008.04.04 19:27
|sell
|98
|0.05
|1.57160
|0.00000
|0.00000
|196
|2008.04.04 19:47
|close
|98
|0.05
|1.57051
|0.00000
|0.00000
|5.45
|10742.03
|197
|2008.04.04 20:20
|sell
|99
|0.05
|1.57295
|0.00000
|0.00000
|198
|2008.04.04 21:01
|close
|99
|0.05
|1.57192
|0.00000
|0.00000
|5.15
|10747.18
|199
|2008.04.04 21:31
|sell
|100
|0.05
|1.57300
|0.00000
|0.00000
|200
|2008.04.07 00:22
|close
|100
|0.05
|1.5717199
|0.00000
|0.00000
|6.39
|10753.57
|201
|2008.04.07 01:23
|sell
|101
|0.05
|1.57350
|0.00000
|0.00000
|202
|2008.04.07 02:06
|close
|101
|0.05
|1.5724199
|0.00000
|0.00000
|5.40
|10758.97
|203
|2008.04.10 08:00
|sell
|102
|0.05
|1.58500
|0.00000
|0.00000
|204
|2008.04.10 08:10
|close
|102
|0.05
|1.58375
|0.00000
|0.00000
|6.25
|10765.22
|205
|2008.04.10 08:40
|sell
|103
|0.05
|1.58231
|0.00000
|0.00000
|206
|2008.04.10 10:48
|sell
|104
|0.10
|1.58797
|0.00000
|0.00000
|207
|2008.04.10 14:45
|close
|104
|0.10
|1.58508
|0.00000
|0.00000
|28.90
|10794.12
|208
|2008.04.10 14:45
|close
|103
|0.05
|1.58508
|0.00000
|0.00000
|-13.85
|10780.27
|209
|2008.04.10 15:15
|sell
|105
|0.05
|1.58472
|0.00000
|0.00000
|210
|2008.04.10 15:19
|close
|105
|0.05
|1.58349
|0.00000
|0.00000
|6.15
|10786.42
|211
|2008.04.10 15:49
|sell
|106
|0.05
|1.58398
|0.00000
|0.00000
|212
|2008.04.10 15:53
|close
|106
|0.05
|1.58290
|0.00000
|0.00000
|5.40
|10791.82
|213
|2008.04.16 20:00
|sell
|107
|0.05
|1.59570
|0.00000
|0.00000
|214
|2008.04.16 20:18
|close
|107
|0.05
|1.59470
|0.00000
|0.00000
|5.00
|10796.82
|215
|2008.04.16 20:48
|sell
|108
|0.05
|1.59510
|0.00000
|0.00000
|216
|2008.04.16 23:54
|close
|108
|0.05
|1.59409
|0.00000
|0.00000
|5.05
|10801.87
|217
|2008.04.17 00:25
|sell
|109
|0.05
|1.59420
|0.00000
|0.00000
|218
|2008.04.17 02:30
|close
|109
|0.05
|1.59292
|0.00000
|0.00000
|6.40
|10808.27
|219
|2008.04.17 03:00
|sell
|110
|0.05
|1.59190
|0.00000
|0.00000
|220
|2008.04.17 08:45
|close
|110
|0.05
|1.59077
|0.00000
|0.00000
|5.65
|10813.92
|221
|2008.04.17 11:19
|sell
|111
|0.05
|1.59743
|0.00000
|0.00000
|222
|2008.04.17 11:47
|close
|111
|0.05
|1.59623
|0.00000
|0.00000
|6.00
|10819.92
|223
|2008.04.17 12:18
|sell
|112
|0.05
|1.59540
|0.00000
|0.00000
|224
|2008.04.17 12:26
|close
|112
|0.05
|1.59430
|0.00000
|0.00000
|5.50
|10825.42
|225
|2008.04.22 04:00
|sell
|113
|0.05
|1.59030
|0.00000
|0.00000
|226
|2008.04.22 07:25
|close
|113
|0.05
|1.58926
|0.00000
|0.00000
|5.20
|10830.62
|227
|2008.04.22 20:00
|sell
|114
|0.05
|1.59940
|0.00000
|0.00000
|228
|2008.04.22 20:24
|close
|114
|0.05
|1.59781
|0.00000
|0.00000
|7.95
|10838.57
|229
|2008.04.22 20:54
|sell
|115
|0.05
|1.59954
|0.00000
|0.00000
|230
|2008.04.22 21:45
|close
|115
|0.05
|1.59849
|0.00000
|0.00000
|5.25
|10843.82
|231
|2008.04.22 22:16
|sell
|116
|0.05
|1.59760
|0.00000
|0.00000
|232
|2008.04.23 08:31
|close
|116
|0.05
|1.59631
|0.00000
|0.00000
|6.44
|10850.25
|233
|2008.04.24 08:00
|buy
|117
|0.05
|1.58542
|0.00000
|0.00000
|234
|2008.04.24 08:05
|close
|117
|0.05
|1.58647
|0.00000
|0.00000
|5.25
|10855.50
|235
|2008.04.24 08:35
|buy
|118
|0.05
|1.58475
|0.00000
|0.00000
|236
|2008.04.24 09:19
|close
|118
|0.05
|1.58584
|0.00000
|0.00000
|5.45
|10860.95
|237
|2008.04.24 09:50
|buy
|119
|0.05
|1.58492
|0.00000
|0.00000
|238
|2008.04.24 12:01
|buy
|120
|0.10
|1.57562
|0.00000
|0.00000
|239
|2008.04.24 15:28
|buy
|121
|0.15
|1.56820
|0.00000
|0.00000
|240
|2008.04.24 16:01
|close
|121
|0.15
|1.57447
|0.00000
|0.00000
|94.05
|10955.00
|241
|2008.04.24 16:01
|close
|120
|0.10
|1.57447
|0.00000
|0.00000
|-11.50
|10943.50
|242
|2008.04.24 16:01
|close
|119
|0.05
|1.57447
|0.00000
|0.00000
|-52.25
|10891.25
|243
|2008.04.24 16:31
|buy
|122
|0.05
|1.57132
|0.00000
|0.00000
|244
|2008.04.25 13:07
|buy
|123
|0.10
|1.55895
|0.00000
|0.00000
|245
|2008.04.25 15:44
|close
|123
|0.10
|1.56409
|0.00000
|0.00000
|51.40
|10942.65
|246
|2008.04.25 15:44
|close
|122
|0.05
|1.56409
|0.00000
|0.00000
|-36.14
|10906.51
|247
|2008.04.25 20:43
|buy
|124
|0.05
|1.55972
|0.00000
|0.00000
|248
|2008.04.25 21:12
|close
|124
|0.05
|1.56122
|0.00000
|0.00000
|7.50
|10914.01
|249
|2008.04.25 21:42
|buy
|125
|0.05
|1.55962
|0.00000
|0.00000
|250
|2008.04.25 22:24
|close
|125
|0.05
|1.56075
|0.00000
|0.00000
|5.65
|10919.66
|251
|2008.04.30 04:01
|buy
|126
|0.05
|1.55632
|0.00000
|0.00000
|252
|2008.04.30 06:05
|close
|126
|0.05
|1.55732
|0.00000
|0.00000
|5.00
|10924.66
|253
|2008.05.01 08:04
|sell
|127
|0.05
|1.56300
|0.00000
|0.00000
|254
|2008.05.01 09:12
|close
|127
|0.05
|1.56187
|0.00000
|0.00000
|5.65
|10930.31
|255
|2008.05.02 04:00
|buy
|128
|0.05
|1.5472201
|0.00000
|0.00000
|256
|2008.05.02 09:09
|close
|128
|0.05
|1.54823
|0.00000
|0.00000
|5.05
|10935.36
|257
|2008.05.02 09:39
|buy
|129
|0.05
|1.54725
|0.00000
|0.00000
|258
|2008.05.02 10:54
|close
|129
|0.05
|1.5484999
|0.00000
|0.00000
|6.25
|10941.61
|259
|2008.05.02 11:24
|buy
|130
|0.05
|1.54832
|0.00000
|0.00000
|260
|2008.05.02 11:31
|close
|130
|0.05
|1.54932
|0.00000
|0.00000
|5.00
|10946.61
|261
|2008.05.02 12:01
|buy
|131
|0.05
|1.54761
|0.00000
|0.00000
|262
|2008.05.02 14:30
|buy
|132
|0.10
|1.54062
|0.00000
|0.00000
|263
|2008.05.05 02:13
|close
|132
|0.10
|1.54450
|0.00000
|0.00000
|38.81
|10985.42
|264
|2008.05.05 02:13
|close
|131
|0.05
|1.54450
|0.00000
|0.00000
|-15.55
|10969.87
|265
|2008.05.05 20:00
|sell
|133
|0.06
|1.55170
|0.00000
|0.00000
|266
|2008.05.05 20:24
|close
|133
|0.06
|1.55053
|0.00000
|0.00000
|7.02
|10976.89
|267
|2008.05.06 00:01
|sell
|134
|0.06
|1.5499001
|0.00000
|0.00000
|268
|2008.05.06 09:03
|close
|134
|0.06
|1.54862
|0.00000
|0.00000
|7.68
|10984.57
|269
|2008.05.06 12:00
|sell
|135
|0.06
|1.55230
|0.00000
|0.00000
|270
|2008.05.06 13:08
|close
|135
|0.06
|1.55092
|0.00000
|0.00000
|8.28
|10992.85
|271
|2008.05.06 16:00
|sell
|136
|0.06
|1.55580
|0.00000
|0.00000
|272
|2008.05.06 17:07
|close
|136
|0.06
|1.55464
|0.00000
|0.00000
|6.96
|10999.81
|273
|2008.05.06 17:37
|sell
|137
|0.06
|1.55540
|0.00000
|0.00000
|274
|2008.05.06 18:10
|close
|137
|0.06
|1.55431
|0.00000
|0.00000
|6.54
|11006.35
|275
|2008.05.06 18:41
|sell
|138
|0.06
|1.55440
|0.00000
|0.00000
|276
|2008.05.06 18:43
|close
|138
|0.06
|1.55337
|0.00000
|0.00000
|6.18
|11012.53
|277
|2008.05.07 20:00
|buy
|139
|0.06
|1.53972
|0.00000
|0.00000
|278
|2008.05.07 21:54
|close
|139
|0.06
|1.54074
|0.00000
|0.00000
|6.12
|11018.65
|279
|2008.05.07 22:24
|buy
|140
|0.06
|1.53899
|0.00000
|0.00000
|280
|2008.05.08 00:02
|close
|140
|0.06
|1.54000
|0.00000
|0.00000
|6.08
|11024.73
|281
|2008.05.08 00:32
|buy
|141
|0.06
|1.5401199
|0.00000
|0.00000
|282
|2008.05.08 01:51
|buy
|142
|0.12
|1.53444
|0.00000
|0.00000
|283
|2008.05.08 03:56
|buy
|143
|0.18
|1.52862
|0.00000
|0.00000
|284
|2008.05.08 08:39
|close
|143
|0.18
|1.53350
|0.00000
|0.00000
|87.84
|11112.57
|285
|2008.05.08 08:39
|close
|142
|0.12
|1.53350
|0.00000
|0.00000
|-11.28
|11101.29
|286
|2008.05.08 08:39
|close
|141
|0.06
|1.53350
|0.00000
|0.00000
|-39.72
|11061.57
|287
|2008.05.08 09:09
|buy
|144
|0.06
|1.53337
|0.00000
|0.00000
|288
|2008.05.08 09:48
|close
|144
|0.06
|1.53453
|0.00000
|0.00000
|6.96
|11068.53
|289
|2008.05.08 10:18
|buy
|145
|0.06
|1.53431
|0.00000
|0.00000
|290
|2008.05.08 12:41
|close
|145
|0.06
|1.53533
|0.00000
|0.00000
|6.12
|11074.65
|291
|2008.05.09 20:01
|sell
|146
|0.06
|1.54640
|0.00000
|0.00000
|292
|2008.05.12 00:11
|close
|146
|0.06
|1.54502
|0.00000
|0.00000
|8.26
|11082.91
|293
|2008.05.12 00:41
|sell
|147
|0.06
|1.54450
|0.00000
|0.00000
|294
|2008.05.12 04:41
|close
|147
|0.06
|1.54349
|0.00000
|0.00000
|6.06
|11088.97
|295
|2008.05.13 00:00
|sell
|148
|0.06
|1.55400
|0.00000
|0.00000
|296
|2008.05.13 01:30
|close
|148
|0.06
|1.55271
|0.00000
|0.00000
|7.74
|11096.71
|297
|2008.05.13 05:20
|sell
|149
|0.06
|1.55356
|0.00000
|0.00000
|298
|2008.05.13 06:47
|close
|149
|0.06
|1.55210
|0.00000
|0.00000
|8.76
|11105.47
|299
|2008.05.13 07:17
|sell
|150
|0.06
|1.55234
|0.00000
|0.00000
|300
|2008.05.13 09:08
|close
|150
|0.06
|1.55111
|0.00000
|0.00000
|7.38
|11112.85
|301
|2008.05.13 09:38
|sell
|151
|0.06
|1.55143
|0.00000
|0.00000
|302
|2008.05.13 10:35
|close
|151
|0.06
|1.55040
|0.00000
|0.00000
|6.18
|11119.03
|303
|2008.05.19 00:01
|sell
|152
|0.06
|1.55960
|0.00000
|0.00000
|304
|2008.05.19 00:33
|close
|152
|0.06
|1.5580201
|0.00000
|0.00000
|9.48
|11128.51
|305
|2008.05.19 04:01
|sell
|153
|0.06
|1.55670
|0.00000
|0.00000
|306
|2008.05.19 10:29
|sell
|154
|0.12
|1.56221
|0.00000
|0.00000
|307
|2008.05.19 12:02
|close
|154
|0.12
|1.55923
|0.00000
|0.00000
|35.76
|11164.27
|308
|2008.05.19 12:02
|close
|153
|0.06
|1.55923
|0.00000
|0.00000
|-15.18
|11149.09
|309
|2008.05.20 20:15
|sell
|155
|0.06
|1.56637
|0.00000
|0.00000
|310
|2008.05.20 22:40
|close
|155
|0.06
|1.56532
|0.00000
|0.00000
|6.30
|11155.39
|311
|2008.05.21 00:00
|sell
|156
|0.06
|1.56520
|0.00000
|0.00000
|312
|2008.05.21 08:45
|close
|156
|0.06
|1.56419
|0.00000
|0.00000
|6.06
|11161.45
|313
|2008.05.21 09:16
|sell
|157
|0.06
|1.56400
|0.00000
|0.00000
|314
|2008.05.21 10:00
|sell
|158
|0.12
|1.57010
|0.00000
|0.00000
|315
|2008.05.21 12:55
|sell
|159
|0.18
|1.57705
|0.00000
|0.00000
|316
|2008.05.22 16:07
|close
|159
|0.18
|1.57149
|0.00000
|0.00000
|99.92
|11261.37
|317
|2008.05.22 16:07
|close
|158
|0.12
|1.57149
|0.00000
|0.00000
|-16.79
|11244.58
|318
|2008.05.22 16:07
|close
|157
|0.06
|1.57149
|0.00000
|0.00000
|-44.99
|11199.59
|319
|2008.05.27 04:04
|sell
|160
|0.06
|1.57900
|0.00000
|0.00000
|320
|2008.05.27 08:24
|close
|160
|0.06
|1.57761
|0.00000
|0.00000
|8.34
|11207.93
|321
|2008.05.28 00:01
|buy
|161
|0.06
|1.5681201
|0.00000
|0.00000
|322
|2008.05.28 00:39
|close
|161
|0.06
|1.56920
|0.00000
|0.00000
|6.48
|11214.41
|323
|2008.05.28 04:00
|buy
|162
|0.06
|1.56992
|0.00000
|0.00000
|324
|2008.05.28 06:54
|close
|162
|0.06
|1.57113
|0.00000
|0.00000
|7.26
|11221.67
|325
|2008.05.28 07:24
|buy
|163
|0.06
|1.57052
|0.00000
|0.00000
|326
|2008.05.28 07:56
|close
|163
|0.06
|1.57171
|0.00000
|0.00000
|7.14
|11228.81
|327
|2008.05.28 12:00
|buy
|164
|0.06
|1.5681199
|0.00000
|0.00000
|328
|2008.05.28 12:29
|close
|164
|0.06
|1.56930
|0.00000
|0.00000
|7.08
|11235.89
|329
|2008.05.28 12:59
|buy
|165
|0.06
|1.56801
|0.00000
|0.00000
|330
|2008.05.28 16:58
|buy
|166
|0.12
|1.56295
|0.00000
|0.00000
|331
|2008.05.29 01:39
|close
|166
|0.12
|1.5657001
|0.00000
|0.00000
|33.04
|11268.93
|332
|2008.05.29 01:39
|close
|165
|0.06
|1.5657001
|0.00000
|0.00000
|-13.84
|11255.08
|333
|2008.05.29 07:32
|buy
|167
|0.06
|1.56140
|0.00000
|0.00000
|334
|2008.05.29 10:32
|buy
|168
|0.12
|1.55542
|0.00000
|0.00000
|335
|2008.05.29 14:42
|close
|168
|0.12
|1.55853
|0.00000
|0.00000
|37.32
|11292.40
|336
|2008.05.29 14:42
|close
|167
|0.06
|1.55853
|0.00000
|0.00000
|-17.22
|11275.18
|337
|2008.05.29 15:12
|buy
|169
|0.06
|1.55439
|0.00000
|0.00000
|338
|2008.05.30 17:10
|close
|169
|0.06
|1.55545
|0.00000
|0.00000
|6.37
|11281.55
|339
|2008.06.04 04:00
|buy
|170
|0.06
|1.54362
|0.00000
|0.00000
|340
|2008.06.04 04:21
|close
|170
|0.06
|1.54470
|0.00000
|0.00000
|6.48
|11288.03
|341
|2008.06.04 04:51
|buy
|171
|0.06
|1.54552
|0.00000
|0.00000
|342
|2008.06.04 10:26
|close
|171
|0.06
|1.54669
|0.00000
|0.00000
|7.02
|11295.05
|343
|2008.06.04 10:56
|buy
|172
|0.06
|1.54601
|0.00000
|0.00000
|344
|2008.06.04 11:45
|close
|172
|0.06
|1.54717
|0.00000
|0.00000
|6.96
|11302.01
|345
|2008.06.04 14:20
|buy
|173
|0.06
|1.54437
|0.00000
|0.00000
|346
|2008.06.04 14:27
|close
|173
|0.06
|1.54540
|0.00000
|0.00000
|6.18
|11308.19
|347
|2008.06.04 14:57
|buy
|174
|0.06
|1.54762
|0.00000
|0.00000
|348
|2008.06.04 15:51
|buy
|175
|0.12
|1.54252
|0.00000
|0.00000
|349
|2008.06.04 16:12
|close
|175
|0.12
|1.54539
|0.00000
|0.00000
|34.44
|11342.63
|350
|2008.06.04 16:12
|close
|174
|0.06
|1.54539
|0.00000
|0.00000
|-13.38
|11329.25
|351
|2008.06.04 16:42
|buy
|176
|0.06
|1.54562
|0.00000
|0.00000
|352
|2008.06.05 03:27
|buy
|177
|0.12
|1.54024
|0.00000
|0.00000
|353
|2008.06.05 07:57
|close
|177
|0.12
|1.54312
|0.00000
|0.00000
|34.56
|11363.81
|354
|2008.06.05 07:57
|close
|176
|0.06
|1.54312
|0.00000
|0.00000
|-14.98
|11348.83
|355
|2008.06.05 12:00
|buy
|178
|0.06
|1.53957
|0.00000
|0.00000
|356
|2008.06.05 13:23
|close
|178
|0.06
|1.54059
|0.00000
|0.00000
|6.12
|11354.95
|357
|2008.06.06 00:00
|sell
|179
|0.06
|1.55820
|0.00000
|0.00000
|358
|2008.06.06 14:30
|sell
|180
|0.12
|1.56642
|0.00000
|0.00000
|359
|2008.06.09 00:10
|sell
|181
|0.18
|1.57958
|0.00000
|0.00000
|360
|2008.06.09 15:40
|close
|181
|0.18
|1.57060
|0.00000
|0.00000
|161.64
|11516.59
|361
|2008.06.09 15:40
|close
|180
|0.12
|1.57060
|0.00000
|0.00000
|-50.20
|11466.39
|362
|2008.06.09 15:40
|close
|179
|0.06
|1.57060
|0.00000
|0.00000
|-74.42
|11391.97
|363
|2008.06.10 08:00
|buy
|182
|0.06
|1.5580201
|0.00000
|0.00000
|364
|2008.06.10 08:04
|close
|182
|0.06
|1.55911
|0.00000
|0.00000
|6.54
|11398.51
|365
|2008.06.10 08:34
|buy
|183
|0.06
|1.55820
|0.00000
|0.00000
|366
|2008.06.10 08:43
|close
|183
|0.06
|1.55924
|0.00000
|0.00000
|6.24
|11404.75
|367
|2008.06.10 09:13
|buy
|184
|0.06
|1.55882
|0.00000
|0.00000
|368
|2008.06.10 17:25
|buy
|185
|0.12
|1.54742
|0.00000
|0.00000
|369
|2008.06.11 15:55
|close
|185
|0.12
|1.55240
|0.00000
|0.00000
|59.77
|11464.53
|370
|2008.06.11 15:55
|close
|184
|0.06
|1.55240
|0.00000
|0.00000
|-38.51
|11426.01
|371
|2008.06.13 12:00
|buy
|186
|0.06
|1.53382
|0.00000
|0.00000
|372
|2008.06.13 14:33
|close
|186
|0.06
|1.53485
|0.00000
|0.00000
|6.18
|11432.19
|373
|2008.06.13 16:00
|buy
|187
|0.06
|1.53422
|0.00000
|0.00000
|374
|2008.06.13 16:57
|close
|187
|0.06
|1.53522
|0.00000
|0.00000
|6.00
|11438.19
|375
|2008.06.13 17:27
|buy
|188
|0.06
|1.53732
|0.00000
|0.00000
|376
|2008.06.13 17:32
|close
|188
|0.06
|1.53833
|0.00000
|0.00000
|6.06
|11444.25
|377
|2008.06.13 18:03
|buy
|189
|0.06
|1.53672
|0.00000
|0.00000
|378
|2008.06.13 18:12
|close
|189
|0.06
|1.53793
|0.00000
|0.00000
|7.26
|11451.51
|379
|2008.06.13 18:43
|buy
|190
|0.06
|1.53812
|0.00000
|0.00000
|380
|2008.06.13 22:33
|close
|190
|0.06
|1.53921
|0.00000
|0.00000
|6.54
|11458.05
|381
|2008.06.17 04:00
|sell
|191
|0.06
|1.55220
|0.00000
|0.00000
|382
|2008.06.17 09:01
|close
|191
|0.06
|1.55071
|0.00000
|0.00000
|8.94
|11466.99
|383
|2008.06.17 09:31
|sell
|192
|0.06
|1.55176
|0.00000
|0.00000
|384
|2008.06.17 09:47
|close
|192
|0.06
|1.55060
|0.00000
|0.00000
|6.96
|11473.95
|385
|2008.06.17 10:17
|sell
|193
|0.06
|1.55100
|0.00000
|0.00000
|386
|2008.06.17 10:42
|close
|193
|0.06
|1.54998
|0.00000
|0.00000
|6.12
|11480.07
|387
|2008.06.17 11:12
|sell
|194
|0.06
|1.54833
|0.00000
|0.00000
|388
|2008.06.18 12:08
|close
|194
|0.06
|1.54711
|0.00000
|0.00000
|7.30
|11487.37
|389
|2008.06.20 20:00
|sell
|195
|0.06
|1.56280
|0.00000
|0.00000
|390
|2008.06.20 21:00
|close
|195
|0.06
|1.56169
|0.00000
|0.00000
|6.66
|11494.03
|391
|2008.06.20 21:30
|sell
|196
|0.06
|1.56174
|0.00000
|0.00000
|392
|2008.06.20 22:39
|close
|196
|0.06
|1.56072
|0.00000
|0.00000
|6.12
|11500.15
|393
|2008.06.23 00:00
|sell
|197
|0.06
|1.56280
|0.00000
|0.00000
|394
|2008.06.23 00:14
|close
|197
|0.06
|1.56172
|0.00000
|0.00000
|6.48
|11506.63
|395
|2008.06.23 00:44
|sell
|198
|0.06
|1.56020
|0.00000
|0.00000
|396
|2008.06.23 07:54
|close
|198
|0.06
|1.55916
|0.00000
|0.00000
|6.24
|11512.87
|397
|2008.06.26 04:47
|sell
|199
|0.06
|1.56727
|0.00000
|0.00000
|398
|2008.06.26 08:45
|close
|199
|0.06
|1.56610
|0.00000
|0.00000
|7.02
|11519.89
|399
|2008.06.26 09:15
|sell
|200
|0.06
|1.56479
|0.00000
|0.00000
|400
|2008.06.26 09:49
|close
|200
|0.06
|1.56353
|0.00000
|0.00000
|7.56
|11527.45
|401
|2008.06.26 10:19
|sell
|201
|0.06
|1.56747
|0.00000
|0.00000
|402
|2008.06.26 13:46
|sell
|202
|0.12
|1.57310
|0.00000
|0.00000
|403
|2008.06.27 21:29
|sell
|203
|0.18
|1.57872
|0.00000
|0.00000
|404
|2008.06.30 17:15
|close
|203
|0.18
|1.57380
|0.00000
|0.00000
|88.51
|11615.96
|405
|2008.06.30 17:15
|close
|202
|0.12
|1.57380
|0.00000
|0.00000
|-8.47
|11607.49
|406
|2008.06.30 17:15
|close
|201
|0.06
|1.57380
|0.00000
|0.00000
|-38.02
|11569.47
|407
|2008.07.02 20:00
|sell
|204
|0.06
|1.58680
|0.00000
|0.00000
|408
|2008.07.03 14:35
|close
|204
|0.06
|1.58541
|0.00000
|0.00000
|8.29
|11577.76
|409
|2008.07.04 04:00
|buy
|205
|0.06
|1.57152
|0.00000
|0.00000
|410
|2008.07.04 09:50
|close
|205
|0.06
|1.57257
|0.00000
|0.00000
|6.30
|11584.06
|411
|2008.07.04 10:20
|buy
|206
|0.06
|1.57137
|0.00000
|0.00000
|412
|2008.07.07 07:47
|buy
|207
|0.12
|1.56272
|0.00000
|0.00000
|413
|2008.07.07 13:02
|close
|207
|0.12
|1.56693
|0.00000
|0.00000
|50.52
|11634.58
|414
|2008.07.07 13:02
|close
|206
|0.06
|1.56693
|0.00000
|0.00000
|-26.63
|11607.94
|415
|2008.07.10 00:01
|sell
|208
|0.06
|1.57390
|0.00000
|0.00000
|416
|2008.07.10 02:43
|close
|208
|0.06
|1.57282
|0.00000
|0.00000
|6.48
|11614.42
|417
|2008.07.10 03:13
|sell
|209
|0.06
|1.57250
|0.00000
|0.00000
|418
|2008.07.10 09:42
|close
|209
|0.06
|1.57148
|0.00000
|0.00000
|6.12
|11620.54
|419
|2008.07.10 10:12
|sell
|210
|0.06
|1.57265
|0.00000
|0.00000
|420
|2008.07.10 10:36
|close
|210
|0.06
|1.57152
|0.00000
|0.00000
|6.78
|11627.32
|421
|2008.07.11 00:00
|sell
|211
|0.06
|1.57850
|0.00000
|0.00000
|422
|2008.07.11 06:17
|close
|211
|0.06
|1.57728
|0.00000
|0.00000
|7.32
|11634.64
|423
|2008.07.11 06:47
|sell
|212
|0.06
|1.57670
|0.00000
|0.00000
|424
|2008.07.11 12:08
|sell
|213
|0.12
|1.58170
|0.00000
|0.00000
|425
|2008.07.11 16:00
|sell
|214
|0.18
|1.58980
|0.00000
|0.00000
|426
|2008.07.16 16:53
|close
|214
|0.18
|1.58346
|0.00000
|0.00000
|113.96
|11748.60
|427
|2008.07.16 16:53
|close
|213
|0.12
|1.58346
|0.00000
|0.00000
|-21.23
|11727.37
|428
|2008.07.16 16:53
|close
|212
|0.06
|1.58346
|0.00000
|0.00000
|-40.61
|11686.76
|429
|2008.07.16 20:00
|buy
|215
|0.06
|1.58432
|0.00000
|0.00000
|430
|2008.07.17 04:11
|close
|215
|0.06
|1.58533
|0.00000
|0.00000
|6.08
|11692.84
|431
|2008.07.22 04:00
|sell
|216
|0.06
|1.5923001
|0.00000
|0.00000
|432
|2008.07.22 09:36
|close
|216
|0.06
|1.59099
|0.00000
|0.00000
|7.86
|11700.70
|433
|2008.07.22 10:07
|sell
|217
|0.06
|1.59240
|0.00000
|0.00000
|434
|2008.07.22 11:23
|close
|217
|0.06
|1.59136
|0.00000
|0.00000
|6.24
|11706.94
|435
|2008.07.22 11:53
|sell
|218
|0.06
|1.59212
|0.00000
|0.00000
|436
|2008.07.22 14:22
|close
|218
|0.06
|1.59032
|0.00000
|0.00000
|10.80
|11717.74
|437
|2008.07.23 08:00
|buy
|219
|0.06
|1.5789199
|0.00000
|0.00000
|438
|2008.07.23 10:41
|buy
|220
|0.12
|1.57324
|0.00000
|0.00000
|439
|2008.07.23 13:56
|close
|220
|0.12
|1.57621
|0.00000
|0.00000
|35.64
|11753.38
|440
|2008.07.23 13:56
|close
|219
|0.06
|1.57621
|0.00000
|0.00000
|-16.26
|11737.12
|441
|2008.07.23 14:26
|buy
|221
|0.06
|1.57335
|0.00000
|0.00000
|442
|2008.07.23 14:32
|close
|221
|0.06
|1.57448
|0.00000
|0.00000
|6.78
|11743.90
|443
|2008.07.23 15:02
|buy
|222
|0.06
|1.57506
|0.00000
|0.00000
|444
|2008.07.24 20:00
|buy
|223
|0.12
|1.56482
|0.00000
|0.00000
|445
|2008.07.25 06:05
|close
|223
|0.12
|1.5693001
|0.00000
|0.00000
|53.77
|11797.67
|446
|2008.07.25 06:05
|close
|222
|0.06
|1.5693001
|0.00000
|0.00000
|-34.54
|11763.13
|447
|2008.07.30 07:50
|buy
|224
|0.06
|1.55718
|0.00000
|0.00000
|448
|2008.07.30 08:40
|close
|224
|0.06
|1.55820
|0.00000
|0.00000
|6.12
|11769.25
|449
|2008.07.30 09:10
|buy
|225
|0.06
|1.56010
|0.00000
|0.00000
|450
|2008.07.30 10:28
|close
|225
|0.06
|1.56113
|0.00000
|0.00000
|6.18
|11775.43
|451
|2008.07.30 10:58
|buy
|226
|0.06
|1.56099
|0.00000
|0.00000
|452
|2008.07.30 15:33
|buy
|227
|0.12
|1.55292
|0.00000
|0.00000
|453
|2008.07.30 18:11
|close
|227
|0.12
|1.55670
|0.00000
|0.00000
|45.36
|11820.79
|454
|2008.07.30 18:11
|close
|226
|0.06
|1.55670
|0.00000
|0.00000
|-25.74
|11795.05
|455
|2008.07.30 18:41
|buy
|228
|0.06
|1.5580201
|0.00000
|0.00000
|456
|2008.07.30 19:08
|close
|228
|0.06
|1.55903
|0.00000
|0.00000
|6.06
|11801.11
|457
|2008.07.30 19:38
|buy
|229
|0.06
|1.55959
|0.00000
|0.00000
|458
|2008.07.31 08:25
|close
|229
|0.06
|1.56060
|0.00000
|0.00000
|6.08
|11807.19
|459
|2008.08.01 12:00
|buy
|230
|0.06
|1.55702
|0.00000
|0.00000
|460
|2008.08.01 13:53
|close
|230
|0.06
|1.55804
|0.00000
|0.00000
|6.12
|11813.31
|461
|2008.08.01 14:23
|buy
|231
|0.06
|1.55827
|0.00000
|0.00000
|462
|2008.08.04 05:22
|close
|231
|0.06
|1.55933
|0.00000
|0.00000
|6.37
|11819.68
|463
|2008.08.05 12:00
|buy
|232
|0.06
|1.54982
|0.00000
|0.00000
|464
|2008.08.05 20:13
|buy
|233
|0.12
|1.54472
|0.00000
|0.00000
|465
|2008.08.05 20:15
|close
|233
|0.12
|1.54796
|0.00000
|0.00000
|38.88
|11858.56
|466
|2008.08.05 20:15
|close
|232
|0.06
|1.54796
|0.00000
|0.00000
|-11.16
|11847.40
|467
|2008.08.05 20:45
|buy
|234
|0.06
|1.54590
|0.00000
|0.00000
|468
|2008.08.05 20:52
|close
|234
|0.06
|1.54704
|0.00000
|0.00000
|6.84
|11854.24
|469
|2008.08.05 21:23
|buy
|235
|0.06
|1.54662
|0.00000
|0.00000
|470
|2008.08.06 02:43
|close
|235
|0.06
|1.54764
|0.00000
|0.00000
|6.13
|11860.36
|471
|2008.08.06 03:13
|buy
|236
|0.06
|1.5472201
|0.00000
|0.00000
|472
|2008.08.06 04:03
|close
|236
|0.06
|1.54832
|0.00000
|0.00000
|6.60
|11866.96
|473
|2008.08.06 15:03
|buy
|237
|0.06
|1.54500
|0.00000
|0.00000
|474
|2008.08.07 08:15
|close
|237
|0.06
|1.54603
|0.00000
|0.00000
|6.20
|11873.16
|475
|2008.08.08 00:01
|buy
|238
|0.06
|1.53262
|0.00000
|0.00000
|476
|2008.08.08 02:09
|buy
|239
|0.12
|1.52740
|0.00000
|0.00000
|477
|2008.08.08 03:22
|buy
|240
|0.18
|1.52222
|0.00000
|0.00000
|478
|2008.08.08 11:40
|buy
|241
|0.24
|1.51332
|0.00000
|0.00000
|479
|2008.08.11 00:01
|buy
|242
|0.30
|1.49452
|0.00000
|0.00000
|480
|2008.08.12 08:04
|buy
|243
|0.36
|1.48273
|0.00000
|0.00000
|481
|2008.08.15 05:04
|buy
|244
|0.42
|1.47772
|0.00000
|0.00000
|482
|2008.08.15 10:17
|buy
|245
|0.48
|1.47197
|0.00000
|0.00000
|483
|2008.08.19 08:00
|buy
|246
|0.54
|1.46652
|0.00000
|0.00000
|484
|2008.08.21 16:46
|close
|246
|0.54
|1.48764
|0.00000
|0.00000
|1140.70
|13013.86
|485
|2008.08.21 16:46
|close
|245
|0.48
|1.48764
|0.00000
|0.00000
|752.45
|13766.31
|486
|2008.08.21 16:46
|close
|244
|0.42
|1.48764
|0.00000
|0.00000
|416.89
|14183.20
|487
|2008.08.21 16:46
|close
|243
|0.36
|1.48764
|0.00000
|0.00000
|177.16
|14360.35
|488
|2008.08.21 16:46
|close
|242
|0.30
|1.48764
|0.00000
|0.00000
|-206.04
|14154.31
|489
|2008.08.21 16:46
|close
|241
|0.24
|1.48764
|0.00000
|0.00000
|-616.01
|13538.31
|490
|2008.08.21 16:46
|close
|240
|0.18
|1.48764
|0.00000
|0.00000
|-622.21
|12916.10
|491
|2008.08.21 16:46
|close
|239
|0.12
|1.48764
|0.00000
|0.00000
|-476.96
|12439.14
|492
|2008.08.21 16:46
|close
|238
|0.06
|1.48764
|0.00000
|0.00000
|-269.80
|12169.33
|493
|2008.08.21 20:00
|sell
|247
|0.06
|1.4867001
|0.00000
|0.00000
|494
|2008.08.22 10:03
|close
|247
|0.06
|1.48552
|0.00000
|0.00000
|7.06
|12176.40
|495
|2008.08.25 08:00
|buy
|248
|0.06
|1.47162
|0.00000
|0.00000
|496
|2008.08.25 08:14
|close
|248
|0.06
|1.47270
|0.00000
|0.00000
|6.48
|12182.88
|497
|2008.08.25 08:44
|buy
|249
|0.06
|1.47282
|0.00000
|0.00000
|498
|2008.08.25 08:53
|close
|249
|0.06
|1.47394
|0.00000
|0.00000
|6.72
|12189.60
|499
|2008.08.25 09:23
|buy
|250
|0.06
|1.47456
|0.00000
|0.00000
|500
|2008.08.25 11:39
|close
|250
|0.06
|1.47562
|0.00000
|0.00000
|6.36
|12195.96
|501
|2008.08.26 08:00
|buy
|251
|0.06
|1.46952
|0.00000
|0.00000
|502
|2008.08.26 09:49
|close
|251
|0.06
|1.47053
|0.00000
|0.00000
|6.06
|12202.02
|503
|2008.08.26 12:00
|buy
|252
|0.06
|1.45952
|0.00000
|0.00000
|504
|2008.08.26 14:35
|close
|252
|0.06
|1.46070
|0.00000
|0.00000
|7.08
|12209.10
|505
|2008.08.26 15:05
|buy
|253
|0.06
|1.46332
|0.00000
|0.00000
|506
|2008.08.26 15:27
|close
|253
|0.06
|1.46447
|0.00000
|0.00000
|6.90
|12216.00
|507
|2008.08.28 04:00
|sell
|254
|0.06
|1.4780999
|0.00000
|0.00000
|508
|2008.08.28 08:24
|close
|254
|0.06
|1.47709
|0.00000
|0.00000
|6.06
|12222.06
|509
|2008.08.28 08:54
|sell
|255
|0.06
|1.48006
|0.00000
|0.00000
|510
|2008.08.28 09:06
|close
|255
|0.06
|1.47898
|0.00000
|0.00000
|6.48
|12228.54
|511
|2008.08.28 09:36
|sell
|256
|0.06
|1.47496
|0.00000
|0.00000
|512
|2008.08.28 14:30
|close
|256
|0.06
|1.47350
|0.00000
|0.00000
|8.76
|12237.30
|513
|2008.09.01 08:00
|buy
|257
|0.06
|1.46422
|0.00000
|0.00000
|514
|2008.09.01 09:09
|close
|257
|0.06
|1.46530
|0.00000
|0.00000
|6.48
|12243.78
|515
|2008.09.01 09:39
|buy
|258
|0.06
|1.46572
|0.00000
|0.00000
|516
|2008.09.01 15:14
|buy
|259
|0.12
|1.46042
|0.00000
|0.00000
|517
|2008.09.02 08:37
|buy
|260
|0.18
|1.45402
|0.00000
|0.00000
|518
|2008.09.03 06:09
|buy
|261
|0.24
|1.44752
|0.00000
|0.00000
|519
|2008.09.03 09:40
|buy
|262
|0.30
|1.44098
|0.00000
|0.00000
|520
|2008.09.03 22:03
|close
|262
|0.30
|1.45059
|0.00000
|0.00000
|288.30
|12532.08
|521
|2008.09.03 22:03
|close
|261
|0.24
|1.45059
|0.00000
|0.00000
|73.68
|12605.76
|522
|2008.09.03 22:03
|close
|260
|0.18
|1.45059
|0.00000
|0.00000
|-61.72
|12544.03
|523
|2008.09.03 22:03
|close
|259
|0.12
|1.45059
|0.00000
|0.00000
|-117.94
|12426.10
|524
|2008.09.03 22:03
|close
|258
|0.06
|1.45059
|0.00000
|0.00000
|-90.77
|12335.33
|525
|2008.09.05 12:00
|buy
|263
|0.06
|1.42322
|0.00000
|0.00000
|526
|2008.09.05 13:35
|close
|263
|0.06
|1.42449
|0.00000
|0.00000
|7.62
|12342.95
|527
|2008.09.05 14:05
|buy
|264
|0.06
|1.42597
|0.00000
|0.00000
|528
|2008.09.05 14:30
|close
|264
|0.06
|1.42816
|0.00000
|0.00000
|13.14
|12356.09
|529
|2008.09.05 15:00
|buy
|265
|0.06
|1.43038
|0.00000
|0.00000
|530
|2008.09.05 15:12
|close
|265
|0.06
|1.43162
|0.00000
|0.00000
|7.44
|12363.53
|531
|2008.09.05 15:42
|buy
|266
|0.06
|1.43075
|0.00000
|0.00000
|532
|2008.09.05 15:44
|close
|266
|0.06
|1.43185
|0.00000
|0.00000
|6.60
|12370.13
|533
|2008.09.05 18:22
|buy
|267
|0.06
|1.42457
|0.00000
|0.00000
|534
|2008.09.05 18:58
|close
|267
|0.06
|1.4256001
|0.00000
|0.00000
|6.18
|12376.31
|535
|2008.09.05 19:28
|buy
|268
|0.06
|1.42602
|0.00000
|0.00000
|536
|2008.09.08 00:07
|close
|268
|0.06
|1.43826
|0.00000
|0.00000
|73.45
|12449.76
|537
|2008.09.09 04:00
|buy
|269
|0.06
|1.4079199
|0.00000
|0.00000
|538
|2008.09.09 05:07
|close
|269
|0.06
|1.40909
|0.00000
|0.00000
|7.02
|12456.78
|539
|2008.09.09 05:37
|buy
|270
|0.06
|1.40932
|0.00000
|0.00000
|540
|2008.09.09 08:28
|close
|270
|0.06
|1.41036
|0.00000
|0.00000
|6.24
|12463.02
|541
|2008.09.09 08:58
|buy
|271
|0.06
|1.41397
|0.00000
|0.00000
|542
|2008.09.09 11:00
|close
|271
|0.06
|1.41503
|0.00000
|0.00000
|6.36
|12469.38
|543
|2008.09.09 11:30
|buy
|272
|0.06
|1.41835
|0.00000
|0.00000
|544
|2008.09.09 11:33
|close
|272
|0.06
|1.41941
|0.00000
|0.00000
|6.36
|12475.74
|545
|2008.09.09 16:00
|buy
|273
|0.06
|1.41052
|0.00000
|0.00000
|546
|2008.09.09 16:02
|close
|273
|0.06
|1.41183
|0.00000
|0.00000
|7.86
|12483.60
|547
|2008.09.09 16:32
|buy
|274
|0.06
|1.40970
|0.00000
|0.00000
|548
|2008.09.09 16:42
|close
|274
|0.06
|1.41073
|0.00000
|0.00000
|6.18
|12489.78
|549
|2008.09.11 04:00
|buy
|275
|0.06
|1.39842
|0.00000
|0.00000
|550
|2008.09.11 10:41
|buy
|276
|0.12
|1.39142
|0.00000
|0.00000
|551
|2008.09.11 13:15
|close
|276
|0.12
|1.39480
|0.00000
|0.00000
|40.56
|12530.34
|552
|2008.09.11 13:15
|close
|275
|0.06
|1.39480
|0.00000
|0.00000
|-21.72
|12508.62
|553
|2008.09.11 13:45
|buy
|277
|0.06
|1.39468
|0.00000
|0.00000
|554
|2008.09.11 14:30
|close
|277
|0.06
|1.39613
|0.00000
|0.00000
|8.70
|12517.32
|555
|2008.09.11 15:00
|buy
|278
|0.06
|1.39226
|0.00000
|0.00000
|556
|2008.09.11 17:38
|close
|278
|0.06
|1.39343
|0.00000
|0.00000
|7.02
|12524.34
|557
|2008.09.11 18:08
|buy
|279
|0.06
|1.39567
|0.00000
|0.00000
|558
|2008.09.11 22:27
|close
|279
|0.06
|1.39671
|0.00000
|0.00000
|6.24
|12530.58
|559
|2008.09.12 20:00
|sell
|280
|0.06
|1.4184999
|0.00000
|0.00000
|560
|2008.09.15 00:10
|sell
|281
|0.12
|1.43060
|0.00000
|0.00000
|561
|2008.09.15 05:20
|sell
|282
|0.18
|1.44564
|0.00000
|0.00000
|562
|2008.09.15 06:44
|close
|282
|0.18
|1.43488
|0.00000
|0.00000
|193.68
|12724.26
|563
|2008.09.15 06:44
|close
|281
|0.12
|1.43488
|0.00000
|0.00000
|-51.36
|12672.90
|564
|2008.09.15 06:44
|close
|280
|0.06
|1.43488
|0.00000
|0.00000
|-98.30
|12574.60
|565
|2008.09.15 07:15
|sell
|283
|0.06
|1.43990
|0.00000
|0.00000
|566
|2008.09.15 07:25
|close
|283
|0.06
|1.43872
|0.00000
|0.00000
|7.08
|12581.68
|567
|2008.09.15 07:55
|sell
|284
|0.06
|1.44398
|0.00000
|0.00000
|568
|2008.09.15 08:03
|close
|284
|0.06
|1.44285
|0.00000
|0.00000
|6.78
|12588.46
|569
|2008.09.15 08:33
|sell
|285
|0.06
|1.43509
|0.00000
|0.00000
|570
|2008.09.15 08:34
|close
|285
|0.06
|1.43393
|0.00000
|0.00000
|6.96
|12595.42
|571
|2008.09.17 00:00
|buy
|286
|0.06
|1.41022
|0.00000
|0.00000
|572
|2008.09.17 00:12
|close
|286
|0.06
|1.41159
|0.00000
|0.00000
|8.22
|12603.64
|573
|2008.09.17 00:42
|buy
|287
|0.06
|1.41182
|0.00000
|0.00000
|574
|2008.09.17 00:58
|close
|287
|0.06
|1.41290
|0.00000
|0.00000
|6.48
|12610.12
|575
|2008.09.17 01:29
|buy
|288
|0.06
|1.41252
|0.00000
|0.00000
|576
|2008.09.17 01:32
|close
|288
|0.06
|1.41360
|0.00000
|0.00000
|6.48
|12616.60
|577
|2008.09.18 08:00
|sell
|289
|0.06
|1.43590
|0.00000
|0.00000
|578
|2008.09.18 08:21
|close
|289
|0.06
|1.43489
|0.00000
|0.00000
|6.06
|12622.66
|579
|2008.09.18 08:51
|sell
|290
|0.06
|1.43188
|0.00000
|0.00000
|580
|2008.09.18 09:02
|close
|290
|0.06
|1.43042
|0.00000
|0.00000
|8.76
|12631.42
|581
|2008.09.18 09:32
|sell
|291
|0.06
|1.43161
|0.00000
|0.00000
|582
|2008.09.18 10:23
|sell
|292
|0.12
|1.43949
|0.00000
|0.00000
|583
|2008.09.18 11:58
|sell
|293
|0.18
|1.44732
|0.00000
|0.00000
|584
|2008.09.18 15:31
|close
|293
|0.18
|1.44105
|0.00000
|0.00000
|112.86
|12744.28
|585
|2008.09.18 15:31
|close
|292
|0.12
|1.44105
|0.00000
|0.00000
|-18.72
|12725.56
|586
|2008.09.18 15:31
|close
|291
|0.06
|1.44105
|0.00000
|0.00000
|-56.64
|12668.92
|587
|2008.09.22 08:00
|sell
|294
|0.06
|1.45020
|0.00000
|0.00000
|588
|2008.09.22 08:04
|close
|294
|0.06
|1.44894
|0.00000
|0.00000
|7.56
|12676.48
|589
|2008.09.22 08:34
|sell
|295
|0.06
|1.44815
|0.00000
|0.00000
|590
|2008.09.22 10:08
|sell
|296
|0.12
|1.45790
|0.00000
|0.00000
|591
|2008.09.22 18:40
|sell
|297
|0.18
|1.47030
|0.00000
|0.00000
|592
|2008.09.22 21:34
|sell
|298
|0.24
|1.48623
|0.00000
|0.00000
|593
|2008.09.23 10:06
|close
|298
|0.24
|1.47072
|0.00000
|0.00000
|372.17
|13048.65
|594
|2008.09.23 10:06
|close
|297
|0.18
|1.47072
|0.00000
|0.00000
|-7.61
|13041.03
|595
|2008.09.23 10:06
|close
|296
|0.12
|1.47072
|0.00000
|0.00000
|-153.88
|12887.16
|596
|2008.09.23 10:06
|close
|295
|0.06
|1.47072
|0.00000
|0.00000
|-135.44
|12751.72
|597
|2008.09.25 00:02
|buy
|299
|0.06
|1.46212
|0.00000
|0.00000
|598
|2008.09.25 00:50
|close
|299
|0.06
|1.46320
|0.00000
|0.00000
|6.48
|12758.20
|599
|2008.09.29 00:00
|buy
|300
|0.06
|1.45192
|0.00000
|0.00000
|600
|2008.09.29 00:05
|close
|300
|0.06
|1.45305
|0.00000
|0.00000
|6.78
|12764.98
|601
|2008.09.29 04:00
|buy
|301
|0.06
|1.45022
|0.00000
|0.00000
|602
|2008.09.29 08:37
|buy
|302
|0.12
|1.44142
|0.00000
|0.00000
|603
|2008.09.29 09:24
|buy
|303
|0.18
|1.43282
|0.00000
|0.00000
|604
|2008.09.29 15:44
|close
|303
|0.18
|1.43963
|0.00000
|0.00000
|122.58
|12887.56
|605
|2008.09.29 15:44
|close
|302
|0.12
|1.43963
|0.00000
|0.00000
|-21.48
|12866.08
|606
|2008.09.29 15:44
|close
|301
|0.06
|1.43963
|0.00000
|0.00000
|-63.54
|12802.54
|607
|2008.09.30 13:54
|buy
|304
|0.06
|1.43093
|0.00000
|0.00000
|608
|2008.09.30 14:03
|close
|304
|0.06
|1.43213
|0.00000
|0.00000
|7.20
|12809.74
|609
|2008.09.30 16:00
|buy
|305
|0.06
|1.4179201
|0.00000
|0.00000
|610
|2008.09.30 16:59
|buy
|306
|0.12
|1.40593
|0.00000
|0.00000
|611
|2008.09.30 23:19
|close
|306
|0.12
|1.41107
|0.00000
|0.00000
|61.68
|12871.42
|612
|2008.09.30 23:19
|close
|305
|0.06
|1.41107
|0.00000
|0.00000
|-41.10
|12830.32
|613
|2008.09.30 23:50
|buy
|307
|0.06
|1.41242
|0.00000
|0.00000
|614
|2008.10.01 02:50
|close
|307
|0.06
|1.41372
|0.00000
|0.00000
|7.81
|12838.12
|615
|2008.10.01 03:20
|buy
|308
|0.06
|1.40977
|0.00000
|0.00000
|616
|2008.10.01 03:28
|close
|308
|0.06
|1.41090
|0.00000
|0.00000
|6.78
|12844.90
|617
|2008.10.01 03:58
|buy
|309
|0.06
|1.41072
|0.00000
|0.00000
|618
|2008.10.01 04:58
|close
|309
|0.06
|1.41218
|0.00000
|0.00000
|8.76
|12853.66
|619
|2008.10.01 05:28
|buy
|310
|0.06
|1.41272
|0.00000
|0.00000
|620
|2008.10.01 08:28
|close
|310
|0.06
|1.41376
|0.00000
|0.00000
|6.24
|12859.90
|621
|2008.10.01 16:00
|buy
|311
|0.06
|1.40252
|0.00000
|0.00000
|622
|2008.10.01 16:00
|close
|311
|0.06
|1.40353
|0.00000
|0.00000
|6.06
|12865.96
|623
|2008.10.01 16:30
|buy
|312
|0.06
|1.40086
|0.00000
|0.00000
|624
|2008.10.01 16:32
|close
|312
|0.06
|1.40198
|0.00000
|0.00000
|6.72
|12872.68
|625
|2008.10.01 17:02
|buy
|313
|0.06
|1.39903
|0.00000
|0.00000
|626
|2008.10.01 17:04
|close
|313
|0.06
|1.40016
|0.00000
|0.00000
|6.78
|12879.46
|627
|2008.10.01 17:34
|buy
|314
|0.06
|1.40327
|0.00000
|0.00000
|628
|2008.10.01 17:36
|close
|314
|0.06
|1.40468
|0.00000
|0.00000
|8.46
|12887.92
|629
|2008.10.01 18:06
|buy
|315
|0.06
|1.40390
|0.00000
|0.00000
|630
|2008.10.01 18:15
|close
|315
|0.06
|1.40495
|0.00000
|0.00000
|6.30
|12894.22
|631
|2008.10.01 18:45
|buy
|316
|0.06
|1.40632
|0.00000
|0.00000
|632
|2008.10.01 19:52
|close
|316
|0.06
|1.40732
|0.00000
|0.00000
|6.00
|12900.22
|633
|2008.10.01 20:33
|buy
|317
|0.06
|1.40482
|0.00000
|0.00000
|634
|2008.10.01 20:55
|close
|317
|0.06
|1.40599
|0.00000
|0.00000
|7.02
|12907.24
|635
|2008.10.01 21:25
|buy
|318
|0.06
|1.40139
|0.00000
|0.00000
|636
|2008.10.01 21:39
|close
|318
|0.06
|1.40279
|0.00000
|0.00000
|8.40
|12915.64
|637
|2008.10.01 22:10
|buy
|319
|0.06
|1.4014201
|0.00000
|0.00000
|638
|2008.10.01 23:26
|close
|319
|0.06
|1.40253
|0.00000
|0.00000
|6.66
|12922.30
|639
|2008.10.01 23:56
|buy
|320
|0.06
|1.40116
|0.00000
|0.00000
|640
|2008.10.02 00:17
|close
|320
|0.06
|1.40220
|0.00000
|0.00000
|6.26
|12928.56
|641
|2008.10.02 00:47
|buy
|321
|0.06
|1.40182
|0.00000
|0.00000
|642
|2008.10.02 09:26
|buy
|322
|0.12
|1.38809
|0.00000
|0.00000
|643
|2008.10.03 16:16
|buy
|323
|0.18
|1.37192
|0.00000
|0.00000
|644
|2008.10.03 17:40
|close
|323
|0.18
|1.38334
|0.00000
|0.00000
|205.56
|13134.12
|645
|2008.10.03 17:40
|close
|322
|0.12
|1.38334
|0.00000
|0.00000
|-56.99
|13077.13
|646
|2008.10.03 17:40
|close
|321
|0.06
|1.38334
|0.00000
|0.00000
|-110.87
|12966.26
|647
|2008.10.06 05:50
|buy
|324
|0.07
|1.36146
|0.00000
|0.00000
|648
|2008.10.06 05:56
|close
|324
|0.07
|1.36250
|0.00000
|0.00000
|7.28
|12973.54
|649
|2008.10.06 06:26
|buy
|325
|0.07
|1.36312
|0.00000
|0.00000
|650
|2008.10.06 07:10
|close
|325
|0.07
|1.36424
|0.00000
|0.00000
|7.84
|12981.38
|651
|2008.10.06 08:00
|buy
|326
|0.07
|1.3597201
|0.00000
|0.00000
|652
|2008.10.06 09:56
|close
|326
|0.07
|1.36081
|0.00000
|0.00000
|7.63
|12989.01
|653
|2008.10.06 10:26
|buy
|327
|0.07
|1.36028
|0.00000
|0.00000
|654
|2008.10.06 13:52
|close
|327
|0.07
|1.36134
|0.00000
|0.00000
|7.42
|12996.43
|655
|2008.10.06 14:22
|buy
|328
|0.07
|1.36337
|0.00000
|0.00000
|656
|2008.10.06 16:37
|buy
|329
|0.14
|1.35102
|0.00000
|0.00000
|657
|2008.10.07 05:48
|close
|329
|0.14
|1.35637
|0.00000
|0.00000
|74.91
|13071.34
|658
|2008.10.07 05:48
|close
|328
|0.07
|1.35637
|0.00000
|0.00000
|-48.99
|13022.35
|659
|2008.10.10 08:23
|buy
|330
|0.07
|1.35145
|0.00000
|0.00000
|660
|2008.10.10 08:27
|close
|330
|0.07
|1.35245
|0.00000
|0.00000
|7.00
|13029.35
|661
|2008.10.10 16:00
|buy
|331
|0.07
|1.35562
|0.00000
|0.00000
|662
|2008.10.10 16:06
|close
|331
|0.07
|1.35677
|0.00000
|0.00000
|8.05
|13037.40
|663
|2008.10.10 16:59
|buy
|332
|0.07
|1.35062
|0.00000
|0.00000
|664
|2008.10.10 17:02
|close
|332
|0.07
|1.35165
|0.00000
|0.00000
|7.21
|13044.61
|665
|2008.10.10 20:00
|buy
|333
|0.07
|1.33772
|0.00000
|0.00000
|666
|2008.10.10 20:14
|close
|333
|0.07
|1.33874
|0.00000
|0.00000
|7.14
|13051.75
|667
|2008.10.10 20:44
|buy
|334
|0.07
|1.32786
|0.00000
|0.00000
|668
|2008.10.10 20:47
|close
|334
|0.07
|1.32906
|0.00000
|0.00000
|8.40
|13060.15
|669
|2008.10.10 21:17
|buy
|335
|0.07
|1.33665
|0.00000
|0.00000
|670
|2008.10.10 21:21
|close
|335
|0.07
|1.33796
|0.00000
|0.00000
|9.17
|13069.32
|671
|2008.10.14 04:00
|sell
|336
|0.07
|1.36810
|0.00000
|0.00000
|672
|2008.10.14 04:35
|close
|336
|0.07
|1.36698
|0.00000
|0.00000
|7.84
|13077.16
|673
|2008.10.14 05:06
|sell
|337
|0.07
|1.36690
|0.00000
|0.00000
|674
|2008.10.14 06:31
|close
|337
|0.07
|1.36588
|0.00000
|0.00000
|7.14
|13084.30
|675
|2008.10.14 07:01
|sell
|338
|0.07
|1.36681
|0.00000
|0.00000
|676
|2008.10.14 08:20
|close
|338
|0.07
|1.36529
|0.00000
|0.00000
|10.64
|13094.94
|677
|2008.10.14 08:50
|sell
|339
|0.07
|1.36306
|0.00000
|0.00000
|678
|2008.10.14 09:11
|close
|339
|0.07
|1.36206
|0.00000
|0.00000
|7.00
|13101.94
|679
|2008.10.14 09:41
|sell
|340
|0.07
|1.36600
|0.00000
|0.00000
|680
|2008.10.14 10:19
|close
|340
|0.07
|1.36499
|0.00000
|0.00000
|7.07
|13109.01
|681
|2008.10.14 10:49
|sell
|341
|0.07
|1.36437
|0.00000
|0.00000
|682
|2008.10.14 10:54
|close
|341
|0.07
|1.36336
|0.00000
|0.00000
|7.07
|13116.08
|683
|2008.10.14 11:24
|sell
|342
|0.07
|1.36685
|0.00000
|0.00000
|684
|2008.10.14 11:46
|close
|342
|0.07
|1.36579
|0.00000
|0.00000
|7.42
|13123.50
|685
|2008.10.14 12:16
|sell
|343
|0.07
|1.36971
|0.00000
|0.00000
|686
|2008.10.14 16:00
|close
|343
|0.07
|1.36861
|0.00000
|0.00000
|7.70
|13131.20
|687
|2008.10.16 00:00
|buy
|344
|0.07
|1.34632
|0.00000
|0.00000
|688
|2008.10.16 02:13
|close
|344
|0.07
|1.34768
|0.00000
|0.00000
|9.52
|13140.72
|689
|2008.10.16 02:43
|buy
|345
|0.07
|1.34877
|0.00000
|0.00000
|690
|2008.10.16 02:44
|close
|345
|0.07
|1.34988
|0.00000
|0.00000
|7.77
|13148.49
|691
|2008.10.16 03:15
|buy
|346
|0.07
|1.34632
|0.00000
|0.00000
|692
|2008.10.16 03:21
|close
|346
|0.07
|1.34740
|0.00000
|0.00000
|7.56
|13156.05
|693
|2008.10.16 03:51
|buy
|347
|0.07
|1.34802
|0.00000
|0.00000
|694
|2008.10.16 03:53
|close
|347
|0.07
|1.34907
|0.00000
|0.00000
|7.35
|13163.40
|695
|2008.10.16 04:23
|buy
|348
|0.07
|1.34961
|0.00000
|0.00000
|696
|2008.10.16 04:53
|close
|348
|0.07
|1.35105
|0.00000
|0.00000
|10.08
|13173.48
|697
|2008.10.16 05:23
|buy
|349
|0.07
|1.34965
|0.00000
|0.00000
|698
|2008.10.16 06:26
|buy
|350
|0.14
|1.34142
|0.00000
|0.00000
|699
|2008.10.16 10:08
|close
|350
|0.14
|1.3451999
|0.00000
|0.00000
|52.92
|13226.40
|700
|2008.10.16 10:08
|close
|349
|0.07
|1.3451999
|0.00000
|0.00000
|-31.15
|13195.25
|701
|2008.10.16 10:38
|buy
|351
|0.07
|1.34502
|0.00000
|0.00000
|702
|2008.10.16 10:38
|close
|351
|0.07
|1.34621
|0.00000
|0.00000
|8.33
|13203.58
|703
|2008.10.16 11:08
|buy
|352
|0.07
|1.34752
|0.00000
|0.00000
|704
|2008.10.16 11:24
|close
|352
|0.07
|1.34883
|0.00000
|0.00000
|9.17
|13212.75
|705
|2008.10.16 11:54
|buy
|353
|0.07
|1.34537
|0.00000
|0.00000
|706
|2008.10.16 12:37
|close
|353
|0.07
|1.34645
|0.00000
|0.00000
|7.56
|13220.31
|707
|2008.10.16 20:00
|buy
|354
|0.07
|1.33992
|0.00000
|0.00000
|708
|2008.10.16 20:16
|close
|354
|0.07
|1.34092
|0.00000
|0.00000
|7.00
|13227.31
|709
|2008.10.21 04:00
|buy
|355
|0.07
|1.3324201
|0.00000
|0.00000
|710
|2008.10.21 04:34
|close
|355
|0.07
|1.33345
|0.00000
|0.00000
|7.21
|13234.52
|711
|2008.10.21 05:05
|buy
|356
|0.07
|1.33402
|0.00000
|0.00000
|712
|2008.10.21 08:46
|buy
|357
|0.14
|1.32704
|0.00000
|0.00000
|713
|2008.10.21 14:03
|buy
|358
|0.21
|1.31862
|0.00000
|0.00000
|714
|2008.10.21 18:23
|buy
|359
|0.28
|1.30932
|0.00000
|0.00000
|715
|2008.10.22 05:29
|buy
|360
|0.35
|1.29374
|0.00000
|0.00000
|716
|2008.10.23 01:28
|buy
|361
|0.42
|1.27380
|0.00000
|0.00000
|717
|2008.10.27 04:00
|buy
|362
|0.49
|1.25452
|0.00000
|0.00000
|718
|2008.10.27 09:18
|buy
|363
|0.56
|1.24059
|0.00000
|0.00000
|719
|2008.10.28 22:59
|close
|363
|0.56
|1.27888
|0.00000
|0.00000
|2144.30
|15378.82
|720
|2008.10.28 22:59
|close
|362
|0.49
|1.27888
|0.00000
|0.00000
|1193.69
|16572.51
|721
|2008.10.28 22:59
|close
|361
|0.42
|1.27888
|0.00000
|0.00000
|213.49
|16785.99
|722
|2008.10.28 22:59
|close
|360
|0.35
|1.27888
|0.00000
|0.00000
|-519.89
|16266.10
|723
|2008.10.28 22:59
|close
|359
|0.28
|1.27888
|0.00000
|0.00000
|-852.12
|15413.98
|724
|2008.10.28 22:59
|close
|358
|0.21
|1.27888
|0.00000
|0.00000
|-834.39
|14579.59
|725
|2008.10.28 22:59
|close
|357
|0.14
|1.27888
|0.00000
|0.00000
|-674.14
|13905.44
|726
|2008.10.28 22:59
|close
|356
|0.07
|1.27888
|0.00000
|0.00000
|-385.93
|13519.51
|727
|2008.10.29 12:00
|sell
|364
|0.07
|1.2841001
|0.00000
|0.00000
|728
|2008.10.29 12:01
|close
|364
|0.07
|1.28291
|0.00000
|0.00000
|8.33
|13527.84
|729
|2008.10.29 12:31
|sell
|365
|0.07
|1.27854
|0.00000
|0.00000
|730
|2008.10.29 13:00
|close
|365
|0.07
|1.27743
|0.00000
|0.00000
|7.77
|13535.61
|731
|2008.10.29 13:30
|sell
|366
|0.07
|1.27692
|0.00000
|0.00000
|732
|2008.10.29 13:32
|close
|366
|0.07
|1.27587
|0.00000
|0.00000
|7.35
|13542.96
|733
|2008.10.29 14:02
|sell
|367
|0.07
|1.27521
|0.00000
|0.00000
|734
|2008.10.29 15:17
|sell
|368
|0.14
|1.29198
|0.00000
|0.00000
|735
|2008.10.29 16:59
|close
|368
|0.14
|1.28504
|0.00000
|0.00000
|97.16
|13640.12
|736
|2008.10.29 16:59
|close
|367
|0.07
|1.28504
|0.00000
|0.00000
|-68.81
|13571.31
|737
|2008.10.29 17:29
|sell
|369
|0.07
|1.28825
|0.00000
|0.00000
|738
|2008.10.29 18:05
|close
|369
|0.07
|1.28692
|0.00000
|0.00000
|9.31
|13580.62
|739
|2008.10.29 18:35
|sell
|370
|0.07
|1.28759
|0.00000
|0.00000
|740
|2008.10.29 19:22
|close
|370
|0.07
|1.28623
|0.00000
|0.00000
|9.52
|13590.14
|741
|2008.10.29 19:52
|sell
|371
|0.07
|1.28620
|0.00000
|0.00000
|742
|2008.10.29 19:54
|close
|371
|0.07
|1.28510
|0.00000
|0.00000
|7.70
|13597.84
|743
|2008.10.29 20:24
|sell
|372
|0.07
|1.29247
|0.00000
|0.00000
|744
|2008.10.30 02:15
|sell
|373
|0.14
|1.31248
|0.00000
|0.00000
|745
|2008.10.30 10:56
|close
|373
|0.14
|1.30459
|0.00000
|0.00000
|110.46
|13708.30
|746
|2008.10.30 10:56
|close
|372
|0.07
|1.30459
|0.00000
|0.00000
|-84.90
|13623.40
|747
|2008.10.31 08:00
|buy
|374
|0.07
|1.27162
|0.00000
|0.00000
|748
|2008.10.31 10:12
|close
|374
|0.07
|1.27268
|0.00000
|0.00000
|7.42
|13630.82
|749
|2008.10.31 12:00
|buy
|375
|0.07
|1.27492
|0.00000
|0.00000
|750
|2008.10.31 12:04
|close
|375
|0.07
|1.27611
|0.00000
|0.00000
|8.33
|13639.15
|751
|2008.10.31 12:34
|buy
|376
|0.07
|1.27585
|0.00000
|0.00000
|752
|2008.10.31 16:17
|close
|376
|0.07
|1.27717
|0.00000
|0.00000
|9.24
|13648.39
|753
|2008.10.31 16:47
|buy
|377
|0.07
|1.26863
|0.00000
|0.00000
|754
|2008.10.31 16:49
|close
|377
|0.07
|1.26969
|0.00000
|0.00000
|7.42
|13655.81
|755
|2008.10.31 17:19
|buy
|378
|0.07
|1.27158
|0.00000
|0.00000
|756
|2008.10.31 17:21
|close
|378
|0.07
|1.27280
|0.00000
|0.00000
|8.54
|13664.35
|757
|2008.10.31 17:51
|buy
|379
|0.07
|1.27376
|0.00000
|0.00000
|758
|2008.10.31 18:02
|close
|379
|0.07
|1.27503
|0.00000
|0.00000
|8.89
|13673.24
|759
|2008.10.31 18:32
|buy
|380
|0.07
|1.27516
|0.00000
|0.00000
|760
|2008.10.31 18:32
|close
|380
|0.07
|1.27617
|0.00000
|0.00000
|7.07
|13680.31
|761
|2008.10.31 19:02
|buy
|381
|0.07
|1.27367
|0.00000
|0.00000
|762
|2008.10.31 19:39
|close
|381
|0.07
|1.27470
|0.00000
|0.00000
|7.21
|13687.52
|763
|2008.10.31 20:09
|buy
|382
|0.07
|1.27542
|0.00000
|0.00000
|764
|2008.11.03 00:01
|close
|382
|0.07
|1.27680
|0.00000
|0.00000
|9.67
|13697.19
|765
|2008.11.04 00:00
|buy
|383
|0.07
|1.25912
|0.00000
|0.00000
|766
|2008.11.04 00:03
|close
|383
|0.07
|1.26017
|0.00000
|0.00000
|7.35
|13704.54
|767
|2008.11.04 04:00
|buy
|384
|0.07
|1.25902
|0.00000
|0.00000
|768
|2008.11.04 06:21
|close
|384
|0.07
|1.26021
|0.00000
|0.00000
|8.33
|13712.87
|769
|2008.11.04 06:51
|buy
|385
|0.07
|1.25947
|0.00000
|0.00000
|770
|2008.11.04 06:56
|close
|385
|0.07
|1.26049
|0.00000
|0.00000
|7.14
|13720.01
|771
|2008.11.04 07:26
|buy
|386
|0.07
|1.25988
|0.00000
|0.00000
|772
|2008.11.04 07:29
|close
|386
|0.07
|1.26101
|0.00000
|0.00000
|7.91
|13727.92
|773
|2008.11.04 07:59
|buy
|387
|0.07
|1.26016
|0.00000
|0.00000
|774
|2008.11.04 08:02
|close
|387
|0.07
|1.26122
|0.00000
|0.00000
|7.42
|13735.34
|775
|2008.11.04 08:32
|buy
|388
|0.07
|1.26499
|0.00000
|0.00000
|776
|2008.11.04 09:22
|close
|388
|0.07
|1.26600
|0.00000
|0.00000
|7.07
|13742.41
|777
|2008.11.05 00:07
|sell
|389
|0.07
|1.30062
|0.00000
|0.00000
|778
|2008.11.05 00:43
|close
|389
|0.07
|1.29948
|0.00000
|0.00000
|7.98
|13750.39
|779
|2008.11.05 04:00
|sell
|390
|0.07
|1.29360
|0.00000
|0.00000
|780
|2008.11.05 04:00
|close
|390
|0.07
|1.29220
|0.00000
|0.00000
|9.80
|13760.19
|781
|2008.11.05 04:31
|sell
|391
|0.07
|1.2956001
|0.00000
|0.00000
|782
|2008.11.05 04:37
|close
|391
|0.07
|1.29456
|0.00000
|0.00000
|7.28
|13767.47
|783
|2008.11.05 05:07
|sell
|392
|0.07
|1.29486
|0.00000
|0.00000
|784
|2008.11.05 05:09
|close
|392
|0.07
|1.29349
|0.00000
|0.00000
|9.59
|13777.06
|785
|2008.11.06 20:00
|buy
|393
|0.07
|1.2728201
|0.00000
|0.00000
|786
|2008.11.06 20:02
|close
|393
|0.07
|1.27401
|0.00000
|0.00000
|8.33
|13785.39
|787
|2008.11.06 20:32
|buy
|394
|0.07
|1.27245
|0.00000
|0.00000
|788
|2008.11.06 20:38
|close
|394
|0.07
|1.27358
|0.00000
|0.00000
|7.91
|13793.30
|789
|2008.11.06 21:08
|buy
|395
|0.07
|1.27301
|0.00000
|0.00000
|790
|2008.11.06 21:16
|close
|395
|0.07
|1.27403
|0.00000
|0.00000
|7.14
|13800.44
|791
|2008.11.06 21:46
|buy
|396
|0.07
|1.27333
|0.00000
|0.00000
|792
|2008.11.07 04:59
|close
|396
|0.07
|1.2747999
|0.00000
|0.00000
|10.30
|13810.73
|793
|2008.11.07 05:29
|buy
|397
|0.07
|1.27274
|0.00000
|0.00000
|794
|2008.11.07 05:31
|close
|397
|0.07
|1.27403
|0.00000
|0.00000
|9.03
|13819.76
|795
|2008.11.07 06:01
|buy
|398
|0.07
|1.27551
|0.00000
|0.00000
|796
|2008.11.07 06:03
|close
|398
|0.07
|1.27668
|0.00000
|0.00000
|8.19
|13827.95
|797
|2008.11.07 06:33
|buy
|399
|0.07
|1.27334
|0.00000
|0.00000
|798
|2008.11.07 06:49
|close
|399
|0.07
|1.27444
|0.00000
|0.00000
|7.70
|13835.65
|799
|2008.11.07 07:19
|buy
|400
|0.07
|1.27531
|0.00000
|0.00000
|800
|2008.11.07 08:08
|close
|400
|0.07
|1.27634
|0.00000
|0.00000
|7.21
|13842.86
|801
|2008.11.10 12:02
|sell
|401
|0.07
|1.28900
|0.00000
|0.00000
|802
|2008.11.10 12:26
|close
|401
|0.07
|1.28799
|0.00000
|0.00000
|7.07
|13849.93
|803
|2008.11.11 16:00
|buy
|402
|0.07
|1.26432
|0.00000
|0.00000
|804
|2008.11.11 16:48
|buy
|403
|0.14
|1.25770
|0.00000
|0.00000
|805
|2008.11.12 07:39
|close
|403
|0.14
|1.26098
|0.00000
|0.00000
|45.93
|13895.87
|806
|2008.11.12 07:39
|close
|402
|0.07
|1.26098
|0.00000
|0.00000
|-23.37
|13872.49
|807
|2008.11.12 12:00
|buy
|404
|0.07
|1.25282
|0.00000
|0.00000
|808
|2008.11.12 12:20
|close
|404
|0.07
|1.2539999
|0.00000
|0.00000
|8.26
|13880.75
|809
|2008.11.12 16:00
|buy
|405
|0.07
|1.25162
|0.00000
|0.00000
|810
|2008.11.12 16:12
|close
|405
|0.07
|1.25312
|0.00000
|0.00000
|10.50
|13891.25
|811
|2008.11.12 16:42
|buy
|406
|0.07
|1.24981
|0.00000
|0.00000
|812
|2008.11.12 16:44
|close
|406
|0.07
|1.25082
|0.00000
|0.00000
|7.07
|13898.32
|813
|2008.11.12 17:14
|buy
|407
|0.07
|1.25061
|0.00000
|0.00000
|814
|2008.11.12 17:17
|close
|407
|0.07
|1.25377
|0.00000
|0.00000
|22.12
|13920.44
|815
|2008.11.12 17:47
|buy
|408
|0.07
|1.25325
|0.00000
|0.00000
|816
|2008.11.12 17:50
|close
|408
|0.07
|1.2543001
|0.00000
|0.00000
|7.35
|13927.79
|817
|2008.11.12 18:20
|buy
|409
|0.07
|1.2530201
|0.00000
|0.00000
|818
|2008.11.12 18:26
|close
|409
|0.07
|1.25414
|0.00000
|0.00000
|7.84
|13935.63
|819
|2008.11.12 18:56
|buy
|410
|0.07
|1.25399
|0.00000
|0.00000
|820
|2008.11.12 18:58
|close
|410
|0.07
|1.25520
|0.00000
|0.00000
|8.47
|13944.10
|821
|2008.11.12 19:28
|buy
|411
|0.07
|1.25455
|0.00000
|0.00000
|822
|2008.11.12 19:46
|close
|411
|0.07
|1.25580
|0.00000
|0.00000
|8.75
|13952.85
|823
|2008.11.12 20:16
|buy
|412
|0.07
|1.25192
|0.00000
|0.00000
|824
|2008.11.12 20:25
|close
|412
|0.07
|1.25293
|0.00000
|0.00000
|7.07
|13959.92
|825
|2008.11.12 20:55
|buy
|413
|0.07
|1.25141
|0.00000
|0.00000
|826
|2008.11.13 08:30
|buy
|414
|0.14
|1.24194
|0.00000
|0.00000
|827
|2008.11.13 09:28
|close
|414
|0.14
|1.24623
|0.00000
|0.00000
|60.06
|14019.98
|828
|2008.11.13 09:28
|close
|413
|0.07
|1.24623
|0.00000
|0.00000
|-36.24
|13983.75
|829
|2008.11.20 04:00
|buy
|415
|0.07
|1.25122
|0.00000
|0.00000
|830
|2008.11.20 08:25
|close
|415
|0.07
|1.25222
|0.00000
|0.00000
|7.00
|13990.75
|831
|2008.11.20 08:55
|buy
|416
|0.07
|1.25254
|0.00000
|0.00000
|832
|2008.11.20 10:24
|close
|416
|0.07
|1.25359
|0.00000
|0.00000
|7.35
|13998.10
|833
|2008.11.20 10:54
|buy
|417
|0.07
|1.25238
|0.00000
|0.00000
|834
|2008.11.20 11:20
|close
|417
|0.07
|1.25351
|0.00000
|0.00000
|7.91
|14006.01
|835
|2008.11.20 11:50
|buy
|418
|0.07
|1.25187
|0.00000
|0.00000
|836
|2008.11.20 11:53
|close
|418
|0.07
|1.25300
|0.00000
|0.00000
|7.91
|14013.92
|837
|2008.11.20 12:23
|buy
|419
|0.07
|1.25242
|0.00000
|0.00000
|838
|2008.11.20 12:57
|close
|419
|0.07
|1.25342
|0.00000
|0.00000
|7.00
|14020.92
|839
|2008.11.20 14:31
|buy
|420
|0.07
|1.25164
|0.00000
|0.00000
|840
|2008.11.20 14:50
|close
|420
|0.07
|1.25270
|0.00000
|0.00000
|7.42
|14028.34
|841
|2008.11.20 15:20
|buy
|421
|0.07
|1.25413
|0.00000
|0.00000
|842
|2008.11.20 15:23
|close
|421
|0.07
|1.25541
|0.00000
|0.00000
|8.96
|14037.30
|843
|2008.11.20 15:53
|buy
|422
|0.07
|1.25241
|0.00000
|0.00000
|844
|2008.11.20 17:02
|close
|422
|0.07
|1.25359
|0.00000
|0.00000
|8.26
|14045.56
|845
|2008.11.20 17:32
|buy
|423
|0.07
|1.25266
|0.00000
|0.00000
|846
|2008.11.20 18:16
|close
|423
|0.07
|1.25383
|0.00000
|0.00000
|8.19
|14053.75
|847
|2008.11.20 18:46
|buy
|424
|0.07
|1.25601
|0.00000
|0.00000
|848
|2008.11.20 18:48
|close
|424
|0.07
|1.25809
|0.00000
|0.00000
|14.56
|14068.31
|849
|2008.11.20 20:08
|buy
|425
|0.07
|1.25217
|0.00000
|0.00000
|850
|2008.11.20 22:31
|buy
|426
|0.14
|1.24438
|0.00000
|0.00000
|851
|2008.11.20 23:18
|close
|426
|0.14
|1.24825
|0.00000
|0.00000
|54.18
|14122.49
|852
|2008.11.20 23:18
|close
|425
|0.07
|1.24825
|0.00000
|0.00000
|-27.44
|14095.05
|853
|2008.11.20 23:48
|buy
|427
|0.07
|1.24612
|0.00000
|0.00000
|854
|2008.11.21 05:03
|close
|427
|0.07
|1.24751
|0.00000
|0.00000
|9.74
|14104.78
|855
|2008.11.21 05:34
|buy
|428
|0.07
|1.24972
|0.00000
|0.00000
|856
|2008.11.21 05:38
|close
|428
|0.07
|1.25091
|0.00000
|0.00000
|8.33
|14113.11
|857
|2008.11.21 06:08
|buy
|429
|0.07
|1.24987
|0.00000
|0.00000
|858
|2008.11.21 06:41
|close
|429
|0.07
|1.25103
|0.00000
|0.00000
|8.12
|14121.23
|859
|2008.11.24 08:00
|sell
|430
|0.07
|1.2668999
|0.00000
|0.00000
|860
|2008.11.24 08:04
|close
|430
|0.07
|1.26582
|0.00000
|0.00000
|7.56
|14128.79
|861
|2008.11.24 12:00
|sell
|431
|0.07
|1.26580
|0.00000
|0.00000
|862
|2008.11.24 13:35
|sell
|432
|0.14
|1.27318
|0.00000
|0.00000
|863
|2008.11.24 16:20
|sell
|433
|0.21
|1.28277
|0.00000
|0.00000
|864
|2008.11.24 23:00
|sell
|434
|0.28
|1.29571
|0.00000
|0.00000
|865
|2008.11.25 04:59
|close
|434
|0.28
|1.28313
|0.00000
|0.00000
|352.16
|14480.95
|866
|2008.11.25 04:59
|close
|433
|0.21
|1.28313
|0.00000
|0.00000
|-7.62
|14473.33
|867
|2008.11.25 04:59
|close
|432
|0.14
|1.28313
|0.00000
|0.00000
|-139.34
|14333.98
|868
|2008.11.25 04:59
|close
|431
|0.07
|1.28313
|0.00000
|0.00000
|-121.33
|14212.65
|869
|2008.11.25 16:00
|sell
|435
|0.07
|1.30200
|0.00000
|0.00000
|870
|2008.11.25 16:38
|close
|435
|0.07
|1.30091
|0.00000
|0.00000
|7.63
|14220.28
|871
|2008.11.25 20:00
|sell
|436
|0.07
|1.30110
|0.00000
|0.00000
|872
|2008.11.25 20:12
|close
|436
|0.07
|1.29995
|0.00000
|0.00000
|8.05
|14228.33
|873
|2008.11.25 20:42
|sell
|437
|0.07
|1.30027
|0.00000
|0.00000
|874
|2008.11.26 04:13
|close
|437
|0.07
|1.29913
|0.00000
|0.00000
|7.96
|14236.29
|875
|2008.12.01 00:01
|buy
|438
|0.07
|1.26962
|0.00000
|0.00000
|876
|2008.12.01 00:14
|close
|438
|0.07
|1.27107
|0.00000
|0.00000
|10.15
|14246.44
|877
|2008.12.01 00:58
|buy
|439
|0.07
|1.26829
|0.00000
|0.00000
|878
|2008.12.01 07:00
|close
|439
|0.07
|1.26931
|0.00000
|0.00000
|7.14
|14253.58
|879
|2008.12.01 07:30
|buy
|440
|0.07
|1.26813
|0.00000
|0.00000
|880
|2008.12.01 08:33
|close
|440
|0.07
|1.26941
|0.00000
|0.00000
|8.96
|14262.54
|881
|2008.12.01 09:03
|buy
|441
|0.07
|1.26951
|0.00000
|0.00000
|882
|2008.12.02 14:09
|close
|441
|0.07
|1.27054
|0.00000
|0.00000
|7.22
|14269.76
|883
|2008.12.08 16:00
|sell
|442
|0.07
|1.2891999
|0.00000
|0.00000
|884
|2008.12.09 02:52
|close
|442
|0.07
|1.28792
|0.00000
|0.00000
|8.94
|14278.70
|885
|2008.12.10 16:00
|sell
|443
|0.07
|1.29880
|0.00000
|0.00000
|886
|2008.12.10 16:53
|close
|443
|0.07
|1.29753
|0.00000
|0.00000
|8.89
|14287.59
|887
|2008.12.10 20:00
|sell
|444
|0.07
|1.30170
|0.00000
|0.00000
|888
|2008.12.10 20:02
|close
|444
|0.07
|1.30062
|0.00000
|0.00000
|7.56
|14295.15
|889
|2008.12.10 20:32
|sell
|445
|0.07
|1.29958
|0.00000
|0.00000
|890
|2008.12.11 02:43
|sell
|446
|0.14
|1.30500
|0.00000
|0.00000
|891
|2008.12.11 06:52
|sell
|447
|0.21
|1.31110
|0.00000
|0.00000
|892
|2008.12.11 13:11
|sell
|448
|0.28
|1.32050
|0.00000
|0.00000
|893
|2008.12.11 18:04
|sell
|449
|0.35
|1.33260
|0.00000
|0.00000
|894
|2008.12.15 01:31
|sell
|450
|0.42
|1.34610
|0.00000
|0.00000
|895
|2008.12.15 16:00
|sell
|451
|0.49
|1.35870
|0.00000
|0.00000
|896
|2008.12.15 21:56
|sell
|452
|0.56
|1.37000
|0.00000
|0.00000
|897
|2008.12.16 20:22
|sell
|453
|0.63
|1.38552
|0.00000
|0.00000
|898
|2008.12.16 20:33
|close at stop
|453
|0.63
|1.39627
|0.00000
|0.00000
|-677.25
|13617.90
|899
|2008.12.16 20:33
|close at stop
|452
|0.56
|1.39627
|0.00000
|0.00000
|-1471.29
|12146.61
|900
|2008.12.16 20:33
|close at stop
|451
|0.49
|1.39627
|0.00000
|0.00000
|-1841.08
|10305.53
|901
|2008.12.16 20:33
|close at stop
|450
|0.42
|1.39627
|0.00000
|0.00000
|-2107.27
|8198.27
|902
|2008.12.16 20:33
|close at stop
|449
|0.35
|1.39627
|0.00000
|0.00000
|-2228.76
|5969.50
|903
|2008.12.16 20:33
|close at stop
|448
|0.28
|1.39627
|0.00000
|0.00000
|-2121.81
|3847.69
|904
|2008.12.16 20:33
|close at stop
|447
|0.21
|1.39627
|0.00000
|0.00000
|-1788.76
|2058.93
|905
|2008.12.16 20:33
|close at stop
|446
|0.14
|1.39627
|0.00000
|0.00000
|-1277.91
|781.02
|906
|2008.12.16 20:33
|close at stop
|445
|0.07
|1.39627
|0.00000
|0.00000
|-676.96
|104.07