|Account: 72250
|Name: Jawahn Thompson
|Currency: USD
|2009 October 18, 02:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|480287
|2009.01.29 11:37
|balance
|Deposit from Mauritius bank
|1 525.00
|480349
|2009.01.29 23:00
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90602
|0.00000
|0.00000
|2009.01.29 23:03
|0.90597
|-1.50
|0.00
|0.00
|-2.14
|480350
|2009.01.29 23:30
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90556
|0.00000
|0.00000
|2009.01.29 23:49
|0.90561
|-1.50
|0.00
|0.00
|2.14
|480352
|2009.01.29 23:39
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90555
|0.00000
|0.00000
|2009.01.29 23:49
|0.90561
|-1.00
|0.00
|0.00
|1.71
|480353
|2009.01.29 23:40
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90540
|0.00000
|0.00000
|2009.01.29 23:47
|0.90551
|-1.00
|0.00
|0.00
|3.15
|480354
|2009.01.30 00:04
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90611
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 00:06
|0.90611
|-1.50
|0.00
|0.00
|0.00
|480355
|2009.01.30 00:05
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90639
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 00:07
|0.90580
|-1.00
|0.00
|0.00
|16.85
|480360
|2009.01.30 00:31
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90641
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 00:32
|0.90603
|-1.50
|0.00
|0.00
|16.28
|480361
|2009.01.30 00:40
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90621
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 00:42
|0.90591
|-1.50
|0.00
|0.00
|12.85
|480362
|2009.01.30 01:11
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90606
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 01:13
|0.90580
|-1.50
|0.00
|0.00
|11.13
|480364
|2009.01.30 01:17
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90646
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 01:19
|0.90627
|-1.50
|0.00
|0.00
|8.13
|480365
|2009.01.30 01:20
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90641
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 01:24
|0.90631
|-1.50
|0.00
|0.00
|4.27
|480366
|2009.01.30 01:23
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90654
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 01:25
|0.90629
|-1.50
|0.00
|0.00
|10.68
|480367
|2009.01.30 01:25
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90632
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 01:38
|0.90618
|-1.50
|0.00
|0.00
|5.99
|480368
|2009.01.30 01:28
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90647
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 01:29
|0.90636
|-1.50
|0.00
|0.00
|4.70
|480369
|2009.01.30 01:53
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90665
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 05:20
|0.90696
|-1.50
|0.00
|0.00
|-13.22
|480370
|2009.01.30 01:55
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90747
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 01:56
|0.90717
|-1.50
|0.00
|0.00
|12.79
|480371
|2009.01.30 01:57
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90689
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 02:18
|0.90666
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.82
|480372
|2009.01.30 02:01
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90702
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 02:09
|0.90693
|-1.00
|0.00
|0.00
|2.56
|480373
|2009.01.30 02:32
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90733
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 02:52
|0.90711
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.41
|480375
|2009.01.30 02:38
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90749
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 02:51
|0.90738
|-1.00
|0.00
|0.00
|3.13
|480378
|2009.01.30 02:56
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90759
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 02:58
|0.90741
|-1.50
|0.00
|0.00
|7.69
|480379
|2009.01.30 03:00
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90752
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 03:13
|0.90723
|-1.50
|0.00
|0.00
|12.39
|480380
|2009.01.30 03:03
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90768
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 03:13
|0.90740
|-1.00
|0.00
|0.00
|7.98
|480385
|2009.01.30 04:43
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90797
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 05:01
|0.90758
|-1.50
|0.00
|0.00
|16.62
|480386
|2009.01.30 04:49
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90810
|0.00000
|0.00000
|2009.01.30 05:01
|0.90780
|-1.00
|0.00
|0.00
|8.52
|480541
|2009.02.02 03:44
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.88557
|0.00000
|0.00000
|2009.02.02 04:40
|0.88528
|-1.50
|0.00
|0.00
|12.50
|480542
|2009.02.02 03:48
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.88573
|0.00000
|0.00000
|2009.02.02 04:38
|0.88555
|-1.50
|0.00
|0.00
|7.76
|480543
|2009.02.02 04:31
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88603
|0.00000
|0.00000
|2009.02.02 04:37
|0.88573
|-1.00
|0.00
|0.00
|8.62
|480544
|2009.02.02 04:40
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.88528
|0.00000
|0.00000
|2009.02.02 04:57
|0.88550
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.47
|480689
|2009.02.02 21:00
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89916
|0.00000
|0.00000
|2009.02.02 21:01
|0.89956
|-1.50
|0.00
|0.00
|17.11
|480691
|2009.02.02 21:01
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90005
|0.00000
|0.00000
|2009.02.02 21:31
|0.90019
|-1.50
|0.00
|0.00
|5.99
|480692
|2009.02.02 21:02
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89962
|0.00000
|0.00000
|2009.02.02 21:18
|0.89984
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.41
|480693
|2009.02.02 21:03
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.89935
|0.00000
|0.00000
|2009.02.02 21:06
|0.89966
|-1.00
|0.00
|0.00
|8.84
|480700
|2009.02.02 21:39
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90044
|0.00000
|0.00000
|2009.02.02 21:42
|0.90016
|-1.50
|0.00
|0.00
|11.99
|480701
|2009.02.02 21:44
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89953
|0.00000
|0.00000
|2009.02.02 21:45
|0.89983
|-1.50
|0.00
|0.00
|12.86
|480714
|2009.02.03 00:00
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.90052
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 02:31
|0.90344
|-2.00
|0.00
|0.00
|-166.49
|480715
|2009.02.03 00:10
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90077
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 02:31
|0.90358
|-1.50
|0.00
|0.00
|-120.16
|480718
|2009.02.03 00:24
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90131
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 03:07
|0.90434
|-1.00
|0.00
|0.00
|-86.04
|480736
|2009.02.03 03:30
|sell
|0.10
|eurgbp_fx
|0.90417
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 03:43
|0.90385
|-0.50
|0.00
|0.00
|4.55
|480738
|2009.02.03 03:34
|sell
|0.10
|eurgbp_fx
|0.90443
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 03:43
|0.90415
|-0.50
|0.00
|0.00
|3.98
|480739
|2009.02.03 03:40
|sell
|0.10
|eurgbp_fx
|0.90467
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 03:43
|0.90437
|-0.50
|0.00
|0.00
|4.27
|480740
|2009.02.03 04:00
|sell
|0.10
|eurgbp_fx
|0.90411
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 04:25
|0.90391
|-0.50
|0.00
|0.00
|2.85
|480741
|2009.02.03 04:33
|sell
|0.10
|eurgbp_fx
|0.90443
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 04:35
|0.90414
|-0.50
|0.00
|0.00
|4.13
|480743
|2009.02.03 04:35
|sell
|0.10
|eurgbp_fx
|0.90449
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 04:38
|0.90431
|-0.50
|0.00
|0.00
|2.56
|480744
|2009.02.03 04:42
|sell
|0.10
|eurgbp_fx
|0.90448
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 04:44
|0.90418
|-0.50
|0.00
|0.00
|4.28
|480745
|2009.02.03 04:56
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.90462
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 05:06
|0.90604
|-2.00
|0.00
|0.00
|-80.95
|480851
|2009.02.03 21:22
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90144
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 21:25
|0.90165
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.11
|480852
|2009.02.03 21:23
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90111
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 21:25
|0.90142
|-1.00
|0.00
|0.00
|8.97
|480853
|2009.02.03 21:25
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90147
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 21:33
|0.90171
|-1.50
|0.00
|0.00
|10.43
|480854
|2009.02.03 21:29
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90112
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 21:33
|0.90141
|-1.00
|0.00
|0.00
|8.40
|480862
|2009.02.03 23:44
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90122
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 23:45
|0.90144
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.51
|480864
|2009.02.03 23:52
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90096
|0.00000
|0.00000
|2009.02.03 23:53
|0.90145
|-1.50
|0.00
|0.00
|21.22
|480865
|2009.02.04 00:08
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90222
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 00:31
|0.90195
|-1.50
|0.00
|0.00
|11.71
|480866
|2009.02.04 00:36
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90137
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 00:37
|0.90159
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.53
|480871
|2009.02.04 01:10
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90236
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 01:12
|0.90216
|-1.50
|0.00
|0.00
|8.65
|480872
|2009.02.04 01:32
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90133
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 01:33
|0.90160
|-1.50
|0.00
|0.00
|11.67
|480875
|2009.02.04 01:51
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90131
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 01:53
|0.90157
|-1.50
|0.00
|0.00
|11.22
|480878
|2009.02.04 01:55
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90117
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 02:03
|0.90138
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.06
|480879
|2009.02.04 01:56
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90090
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 02:00
|0.90125
|-1.00
|0.00
|0.00
|10.07
|480881
|2009.02.04 02:17
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90226
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 02:24
|0.90212
|-1.50
|0.00
|0.00
|6.05
|480883
|2009.02.04 02:25
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90239
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 02:29
|0.90212
|-1.50
|0.00
|0.00
|11.65
|480884
|2009.02.04 02:31
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90223
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 02:48
|0.90224
|-1.50
|0.00
|0.00
|-0.43
|480885
|2009.02.04 02:55
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90246
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 06:08
|0.90354
|-1.50
|0.00
|0.00
|-46.69
|480886
|2009.02.04 02:56
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90280
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 03:23
|0.90247
|-1.00
|0.00
|0.00
|9.51
|480887
|2009.02.04 03:29
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90288
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 06:08
|0.90354
|-1.00
|0.00
|0.00
|-19.02
|480983
|2009.02.04 21:49
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.88850
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 21:50
|0.88891
|-1.50
|0.00
|0.00
|17.79
|480995
|2009.02.04 22:14
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88847
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 22:25
|0.88873
|-1.00
|0.00
|0.00
|7.52
|480999
|2009.02.04 22:30
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88827
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 23:00
|0.88925
|-1.00
|0.00
|0.00
|28.34
|481004
|2009.02.04 23:22
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88930
|0.00000
|0.00000
|2009.02.04 23:26
|0.88890
|-1.00
|0.00
|0.00
|11.58
|481006
|2009.02.05 00:14
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88805
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 00:15
|0.88837
|-1.00
|0.00
|0.00
|9.24
|481007
|2009.02.05 00:18
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88909
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 00:48
|0.88879
|-1.00
|0.00
|0.00
|8.68
|481009
|2009.02.05 01:00
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88921
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 01:06
|0.88883
|-1.00
|0.00
|0.00
|10.99
|481010
|2009.02.05 01:08
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88850
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 01:16
|0.88885
|-1.00
|0.00
|0.00
|10.11
|481013
|2009.02.05 01:25
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88850
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 02:02
|0.88882
|-1.00
|0.00
|0.00
|9.22
|481020
|2009.02.05 01:55
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88767
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 01:56
|0.88800
|-1.00
|0.00
|0.00
|9.52
|481021
|2009.02.05 01:59
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88814
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 02:02
|0.88846
|-1.00
|0.00
|0.00
|9.22
|481026
|2009.02.05 02:06
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.88930
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 02:55
|0.88907
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.97
|481028
|2009.02.05 02:16
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88957
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 02:53
|0.88920
|-1.00
|0.00
|0.00
|10.69
|481033
|2009.02.05 03:35
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.88971
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 03:38
|0.88946
|-1.50
|0.00
|0.00
|10.81
|481034
|2009.02.05 03:44
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.88973
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 03:48
|0.88937
|-1.50
|0.00
|0.00
|15.58
|481035
|2009.02.05 03:51
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.88985
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 04:00
|0.88967
|-1.50
|0.00
|0.00
|7.79
|481147
|2009.02.05 21:00
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87443
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 21:04
|0.87458
|-1.50
|0.00
|0.00
|6.58
|481149
|2009.02.05 21:05
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87474
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 21:11
|0.87495
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.22
|481150
|2009.02.05 21:06
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.87446
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 21:08
|0.87480
|-1.00
|0.00
|0.00
|9.95
|481152
|2009.02.05 21:59
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87453
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 22:01
|0.87480
|-1.50
|0.00
|0.00
|11.85
|481161
|2009.02.05 22:54
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87542
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 23:02
|0.87510
|-1.50
|0.00
|0.00
|14.04
|481164
|2009.02.05 23:10
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87471
|0.00000
|0.00000
|2009.02.05 23:25
|0.87495
|-1.50
|0.00
|0.00
|10.52
|481165
|2009.02.05 23:54
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87436
|0.00000
|0.00000
|2009.02.06 00:08
|0.87456
|-1.50
|0.00
|0.45
|8.78
|481170
|2009.02.06 00:11
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87427
|0.00000
|0.00000
|2009.02.06 00:16
|0.87453
|-1.50
|0.00
|0.00
|11.42
|481173
|2009.02.06 01:09
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87503
|0.00000
|0.00000
|2009.02.06 01:31
|0.87482
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.22
|481176
|2009.02.06 01:41
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87528
|0.00000
|0.00000
|2009.02.06 01:53
|0.87501
|-1.50
|0.00
|0.00
|11.84
|481178
|2009.02.06 03:01
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87539
|0.00000
|0.00000
|2009.02.06 03:03
|0.87519
|-1.50
|0.00
|0.00
|8.77
|481180
|2009.02.06 03:54
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87459
|0.00000
|0.00000
|2009.02.06 03:55
|0.87482
|-1.50
|0.00
|0.00
|10.07
|481189
|2009.02.06 04:32
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87538
|0.00000
|0.00000
|2009.02.06 04:38
|0.87519
|-1.50
|0.00
|0.00
|8.33
|481293
|2009.02.09 01:00
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87462
|0.00000
|0.00000
|2009.02.09 01:13
|0.87439
|-1.50
|0.00
|0.00
|10.25
|481294
|2009.02.09 01:02
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.87512
|0.00000
|0.00000
|2009.02.09 01:13
|0.87484
|-1.00
|0.00
|0.00
|8.31
|481295
|2009.02.09 01:18
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87348
|0.00000
|0.00000
|2009.02.09 01:28
|0.87357
|-1.50
|0.00
|0.00
|4.01
|481297
|2009.02.09 01:28
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87362
|0.00000
|0.00000
|2009.02.09 01:34
|0.87391
|-1.50
|0.00
|0.00
|12.92
|481298
|2009.02.09 02:05
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87483
|0.00000
|0.00000
|2009.02.09 02:11
|0.87457
|-1.50
|0.00
|0.00
|11.56
|481303
|2009.02.09 02:25
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87476
|0.00000
|0.00000
|2009.02.09 03:08
|0.87458
|-1.50
|0.00
|0.00
|8.00
|481304
|2009.02.09 02:30
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.87514
|0.00000
|0.00000
|2009.02.09 02:37
|0.87495
|-1.00
|0.00
|0.00
|5.62
|481305
|2009.02.09 02:39
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.87508
|0.00000
|0.00000
|2009.02.09 03:08
|0.87470
|-1.00
|0.00
|0.00
|11.26
|481307
|2009.02.09 03:23
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.87560
|0.00000
|0.00000
|2009.02.09 07:19
|0.87568
|-1.50
|0.00
|0.00
|-3.54
|481308
|2009.02.09 03:24
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.87590
|0.00000
|0.00000
|2009.02.09 03:46
|0.87560
|-1.00
|0.00
|0.00
|8.85
|481311
|2009.02.09 03:48
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.87608
|0.00000
|0.00000
|2009.02.09 07:12
|0.87618
|-1.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|481386
|2009.02.09 23:08
|buy
|0.10
|eurgbp_fx
|0.87255
|0.00000
|0.00000
|2009.02.09 23:16
|0.87288
|-0.50
|0.00
|0.00
|4.91
|481390
|2009.02.10 00:04
|sell
|0.10
|eurgbp_fx
|0.87323
|0.00000
|0.00000
|2009.02.10 00:11
|0.87305
|-0.50
|0.00
|0.00
|2.68
|481391
|2009.02.10 00:42
|buy
|0.10
|eurgbp_fx
|0.87264
|0.00000
|0.00000
|2009.02.10 00:48
|0.87297
|-0.50
|0.00
|0.00
|4.91
|481396
|2009.02.10 00:58
|buy
|0.10
|eurgbp_fx
|0.87208
|0.00000
|0.00000
|2009.02.10 00:59
|0.87256
|-0.50
|0.00
|0.00
|7.13
|481400
|2009.02.10 01:18
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.87205
|0.00000
|0.00000
|2009.02.10 02:04
|0.86922
|-2.00
|0.00
|0.00
|-167.34
|481511
|2009.02.10 23:49
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88737
|0.00000
|0.00000
|2009.02.10 23:59
|0.88767
|-1.00
|0.00
|0.00
|8.73
|481513
|2009.02.11 00:30
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.88720
|0.00000
|0.00000
|2009.02.11 01:02
|0.88728
|-1.50
|0.00
|0.00
|3.50
|481515
|2009.02.11 00:33
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88687
|0.00000
|0.00000
|2009.02.11 01:00
|0.88681
|-1.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|481517
|2009.02.11 00:43
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88657
|0.00000
|0.00000
|2009.02.11 00:54
|0.88691
|-1.00
|0.00
|0.00
|9.90
|481518
|2009.02.11 01:05
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.88747
|0.00000
|0.00000
|2009.02.11 05:40
|0.88772
|-1.50
|0.00
|0.00
|-10.89
|481519
|2009.02.11 01:23
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88805
|0.00000
|0.00000
|2009.02.11 02:22
|0.88765
|-1.00
|0.00
|0.00
|11.59
|481520
|2009.02.11 01:24
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88840
|0.00000
|0.00000
|2009.02.11 02:04
|0.88807
|-1.00
|0.00
|0.00
|9.58
|481527
|2009.02.11 04:23
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88853
|0.00000
|0.00000
|2009.02.11 04:39
|0.88815
|-1.00
|0.00
|0.00
|11.02
|481614
|2009.02.11 21:00
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89765
|0.00000
|0.00000
|2009.02.11 21:01
|0.89749
|-1.50
|0.00
|0.00
|6.91
|481615
|2009.02.11 21:01
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89738
|0.00000
|0.00000
|2009.02.11 21:04
|0.89717
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.05
|481616
|2009.02.11 21:08
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89739
|0.00000
|0.00000
|2009.02.11 21:18
|0.89717
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.49
|481617
|2009.02.11 21:32
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89634
|0.00000
|0.00000
|2009.02.11 21:44
|0.89667
|-1.50
|0.00
|0.00
|14.22
|481619
|2009.02.11 21:59
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89632
|0.00000
|0.00000
|2009.02.11 22:13
|0.89664
|-1.50
|0.00
|0.00
|13.81
|481623
|2009.02.11 23:38
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89668
|0.00000
|0.00000
|2009.02.12 00:58
|0.89633
|-1.50
|0.00
|-0.90
|15.08
|481636
|2009.02.12 01:40
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89702
|0.00000
|0.00000
|2009.02.12 02:24
|0.89683
|-2.00
|0.00
|0.00
|10.93
|481641
|2009.02.12 01:44
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89735
|0.00000
|0.00000
|2009.02.12 02:12
|0.89721
|-1.50
|0.00
|0.00
|6.04
|481652
|2009.02.12 03:24
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89756
|0.00000
|0.00000
|2009.02.12 03:30
|0.89852
|-2.00
|0.00
|0.00
|-55.31
|481840
|2009.02.12 21:49
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.90225
|0.00000
|0.00000
|2009.02.12 21:51
|0.90204
|-2.00
|0.00
|0.00
|11.97
|481841
|2009.02.12 21:55
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.90102
|0.00000
|0.00000
|2009.02.12 21:56
|0.90131
|-2.00
|0.00
|0.00
|16.54
|481844
|2009.02.12 22:07
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.90234
|0.00000
|0.00000
|2009.02.12 22:18
|0.90210
|-2.00
|0.00
|0.00
|13.70
|481845
|2009.02.12 22:08
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90265
|0.00000
|0.00000
|2009.02.12 22:10
|0.90243
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.41
|481853
|2009.02.12 23:08
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.90129
|0.00000
|0.00000
|2009.02.12 23:11
|0.90156
|-2.00
|0.00
|0.00
|15.40
|481855
|2009.02.12 23:14
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.90210
|0.00000
|0.00000
|2009.02.12 23:22
|0.90210
|-2.00
|0.00
|0.00
|0.00
|481856
|2009.02.12 23:22
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90257
|0.00000
|0.00000
|2009.02.12 23:23
|0.90211
|-1.50
|0.00
|0.00
|19.73
|481857
|2009.02.13 00:00
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90250
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 00:01
|0.90220
|-1.50
|0.00
|0.00
|12.87
|481859
|2009.02.13 00:07
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90254
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 00:08
|0.90224
|-1.50
|0.00
|0.00
|12.85
|481860
|2009.02.13 00:13
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90246
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 00:17
|0.90209
|-1.50
|0.00
|0.00
|15.85
|481861
|2009.02.13 00:27
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90241
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 00:41
|0.90211
|-1.50
|0.00
|0.00
|12.83
|481862
|2009.02.13 00:30
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90261
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 00:37
|0.90237
|-1.50
|0.00
|0.00
|10.27
|481863
|2009.02.13 00:49
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.90248
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 00:51
|0.90226
|-2.00
|0.00
|0.00
|12.57
|481865
|2009.02.13 01:00
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.90159
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 01:05
|0.90186
|-2.00
|0.00
|0.00
|15.44
|481867
|2009.02.13 01:05
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.90143
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 01:07
|0.90173
|-2.00
|0.00
|0.00
|17.14
|481868
|2009.02.13 01:10
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.90148
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 01:47
|0.90123
|-2.00
|0.00
|0.00
|-14.30
|481870
|2009.02.13 01:25
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90114
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 01:29
|0.90136
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.43
|481874
|2009.02.13 01:32
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90124
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 01:47
|0.90134
|-1.50
|0.00
|0.00
|4.29
|481875
|2009.02.13 01:47
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90110
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 01:48
|0.90141
|-1.50
|0.00
|0.00
|13.29
|481879
|2009.02.13 02:10
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.90102
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 06:00
|0.89914
|-2.00
|0.00
|0.00
|-108.09
|481880
|2009.02.13 02:23
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.90072
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 06:00
|0.89913
|-1.50
|0.00
|0.00
|-68.56
|481881
|2009.02.13 02:32
|buy
|0.20
|eurgbp_fx
|0.90036
|0.00000
|0.00000
|2009.02.13 04:30
|0.89894
|-1.00
|0.00
|0.00
|-40.81
|481980
|2009.02.16 01:52
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89743
|0.00000
|0.00000
|2009.02.16 03:35
|0.89700
|-1.50
|0.00
|0.00
|-18.37
|481981
|2009.02.16 02:11
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89692
|0.00000
|0.00000
|2009.02.16 02:19
|0.89716
|-2.00
|0.00
|0.00
|13.68
|481982
|2009.02.16 02:32
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89691
|0.00000
|0.00000
|2009.02.16 02:39
|0.89730
|-2.00
|0.00
|0.00
|22.21
|481983
|2009.02.16 02:57
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89684
|0.00000
|0.00000
|2009.02.16 03:21
|0.89715
|-2.00
|0.00
|0.00
|17.66
|482068
|2009.02.16 21:30
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.89560
|0.00000
|0.00000
|2009.02.16 22:02
|0.89586
|-2.50
|0.00
|0.00
|18.55
|482069
|2009.02.16 21:32
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89511
|0.00000
|0.00000
|2009.02.16 21:35
|0.89527
|-2.00
|0.00
|0.00
|9.12
|482073
|2009.02.16 22:54
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.89548
|0.00000
|0.00000
|2009.02.16 22:58
|0.89579
|-2.50
|0.00
|0.00
|22.14
|482078
|2009.02.16 23:11
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.89542
|0.00000
|0.00000
|2009.02.16 23:14
|0.89562
|-3.00
|0.00
|0.00
|17.14
|482083
|2009.02.16 23:17
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.89540
|0.00000
|0.00000
|2009.02.16 23:22
|0.89563
|-3.00
|0.00
|0.00
|19.71
|482087
|2009.02.17 00:33
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.89502
|0.00000
|0.00000
|2009.02.17 00:34
|0.89528
|-3.00
|0.00
|0.00
|22.27
|482338
|2009.02.18 21:06
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.88228
|0.00000
|0.00000
|2009.02.18 21:10
|0.88267
|-3.00
|0.00
|0.00
|33.28
|482340
|2009.02.18 21:28
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.88227
|0.00000
|0.00000
|2009.02.18 21:39
|0.88253
|-3.00
|0.00
|0.00
|22.18
|482341
|2009.02.18 21:30
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88213
|0.00000
|0.00000
|2009.02.18 21:39
|0.88212
|-2.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|482343
|2009.02.18 21:49
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.88184
|0.00000
|0.00000
|2009.02.18 22:00
|0.88205
|-3.00
|0.00
|0.00
|17.93
|482344
|2009.02.18 21:56
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88157
|0.00000
|0.00000
|2009.02.18 21:59
|0.88181
|-2.00
|0.00
|0.00
|13.67
|482346
|2009.02.18 22:06
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.88171
|0.00000
|0.00000
|2009.02.18 22:09
|0.88195
|-3.00
|0.00
|0.00
|20.48
|482349
|2009.02.18 22:10
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.88169
|0.00000
|0.00000
|2009.02.18 22:13
|0.88188
|-3.00
|0.00
|0.00
|16.20
|482351
|2009.02.18 22:26
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.88192
|0.00000
|0.00000
|2009.02.18 23:12
|0.88204
|-3.00
|0.00
|0.00
|10.23
|482356
|2009.02.18 23:14
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88178
|0.00000
|0.00000
|2009.02.18 23:38
|0.88215
|-2.00
|0.00
|0.00
|21.07
|482360
|2009.02.18 23:41
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88179
|0.00000
|0.00000
|2009.02.19 00:27
|0.88201
|-2.00
|0.00
|1.80
|12.51
|482520
|2009.02.19 21:12
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88753
|0.00000
|0.00000
|2009.02.19 21:13
|0.88699
|-2.00
|0.00
|0.00
|30.88
|482521
|2009.02.19 21:14
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88730
|0.00000
|0.00000
|2009.02.19 21:16
|0.88706
|-2.00
|0.00
|0.00
|13.72
|482522
|2009.02.19 21:16
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88706
|0.00000
|0.00000
|2009.02.19 21:17
|0.88669
|-2.00
|0.00
|0.00
|21.14
|482524
|2009.02.19 21:22
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88582
|0.00000
|0.00000
|2009.02.19 21:26
|0.88607
|-2.00
|0.00
|0.00
|14.29
|482525
|2009.02.19 21:38
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88582
|0.00000
|0.00000
|2009.02.19 21:41
|0.88602
|-2.00
|0.00
|0.00
|11.43
|482530
|2009.02.19 23:08
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88703
|0.00000
|0.00000
|2009.02.20 01:08
|0.88692
|-2.00
|0.00
|-0.40
|6.28
|482531
|2009.02.19 23:09
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.88710
|0.00000
|0.00000
|2009.02.20 01:19
|0.88710
|-1.50
|0.00
|-0.30
|0.00
|482534
|2009.02.19 23:17
|sell
|0.20
|eurgbp_fx
|0.88744
|0.00000
|0.00000
|2009.02.20 00:30
|0.88714
|-1.00
|0.00
|-0.20
|8.57
|482682
|2009.02.23 01:00
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.88990
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 01:36
|0.88973
|-3.00
|0.00
|0.00
|14.69
|482684
|2009.02.23 01:08
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89046
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 01:13
|0.89019
|-2.00
|0.00
|0.00
|15.54
|482685
|2009.02.23 01:38
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.88959
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 01:39
|0.88977
|-3.50
|0.00
|0.00
|18.13
|482686
|2009.02.23 02:17
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.89024
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 02:18
|0.88985
|-3.50
|0.00
|0.00
|39.27
|482687
|2009.02.23 02:24
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.88935
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 02:27
|0.88959
|-3.50
|0.00
|0.00
|24.20
|482688
|2009.02.23 02:28
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.88943
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 02:29
|0.88962
|-3.50
|0.00
|0.00
|19.17
|482689
|2009.02.23 02:29
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.88932
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 02:32
|0.88954
|-3.50
|0.00
|0.00
|22.21
|482690
|2009.02.23 02:40
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.88930
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 02:41
|0.88953
|-3.50
|0.00
|0.00
|23.28
|482691
|2009.02.23 02:41
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.88913
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 02:43
|0.88942
|-3.50
|0.00
|0.00
|29.36
|482692
|2009.02.23 02:50
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.88917
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 02:51
|0.88943
|-3.50
|0.00
|0.00
|26.40
|482693
|2009.02.23 02:56
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.89092
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 02:57
|0.89066
|-3.50
|0.00
|0.00
|26.44
|482695
|2009.02.23 02:58
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.89081
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 02:59
|0.89039
|-3.50
|0.00
|0.00
|42.69
|482696
|2009.02.23 03:01
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.89037
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 03:02
|0.89017
|-3.50
|0.00
|0.00
|20.33
|482697
|2009.02.23 03:02
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.89043
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 03:03
|0.88998
|-3.50
|0.00
|0.00
|45.71
|482699
|2009.02.23 03:04
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.89045
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 03:19
|0.89024
|-4.00
|0.00
|0.00
|24.41
|482700
|2009.02.23 03:06
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.89077
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 03:16
|0.89049
|-2.50
|0.00
|0.00
|20.33
|482702
|2009.02.23 03:35
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.88944
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 03:37
|0.88958
|-4.00
|0.00
|0.00
|16.27
|482703
|2009.02.23 03:38
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.88945
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 03:39
|0.88971
|-4.00
|0.00
|0.00
|30.22
|482704
|2009.02.23 03:42
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.88947
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 04:30
|0.88967
|-4.00
|0.00
|0.00
|23.24
|482706
|2009.02.23 03:52
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.88909
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 04:05
|0.88928
|-2.50
|0.00
|0.00
|13.80
|482711
|2009.02.23 04:48
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.88908
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 05:47
|0.88768
|-4.00
|0.00
|0.00
|-162.68
|482811
|2009.02.23 21:10
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.87743
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 21:13
|0.87768
|-3.50
|0.00
|0.00
|25.37
|482812
|2009.02.23 21:16
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.87743
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 21:26
|0.87767
|-3.50
|0.00
|0.00
|24.34
|482815
|2009.02.23 21:44
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.87714
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 21:54
|0.87740
|-3.50
|0.00
|0.00
|26.34
|482818
|2009.02.23 21:56
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.87726
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 22:05
|0.87746
|-4.00
|0.00
|0.00
|23.16
|482822
|2009.02.23 22:02
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.87696
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 22:04
|0.87726
|-2.50
|0.00
|0.00
|21.71
|482823
|2009.02.23 22:21
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.87691
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 22:26
|0.87715
|-4.00
|0.00
|0.00
|27.80
|482826
|2009.02.23 22:50
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.87756
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 22:53
|0.87732
|-4.00
|0.00
|0.00
|27.79
|482833
|2009.02.23 22:55
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.87682
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 23:34
|0.87674
|-4.00
|0.00
|0.00
|-9.27
|482838
|2009.02.23 22:56
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.87642
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 23:18
|0.87669
|-2.50
|0.00
|0.00
|19.56
|482843
|2009.02.23 23:33
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.87623
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 23:34
|0.87677
|-2.50
|0.00
|0.00
|39.11
|482847
|2009.02.23 23:38
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.87738
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 23:39
|0.87718
|-4.00
|0.00
|0.00
|23.17
|482855
|2009.02.23 23:47
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.87636
|0.00000
|0.00000
|2009.02.23 23:48
|0.87656
|-4.00
|0.00
|0.00
|23.19
|482861
|2009.02.24 00:43
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.87639
|0.00000
|0.00000
|2009.02.24 00:46
|0.87658
|-4.00
|0.00
|0.00
|22.02
|482869
|2009.02.24 00:57
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.87626
|0.00000
|0.00000
|2009.02.24 00:59
|0.87634
|-4.00
|0.00
|0.00
|9.25
|482874
|2009.02.24 00:58
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.87596
|0.00000
|0.00000
|2009.02.24 00:59
|0.87648
|-2.50
|0.00
|0.00
|37.58
|483033
|2009.02.24 21:08
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.88645
|0.00000
|0.00000
|2009.02.24 21:27
|0.88643
|-4.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|483037
|2009.02.24 21:27
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.88614
|0.00000
|0.00000
|2009.02.24 21:28
|0.88665
|-3.00
|0.00
|0.00
|44.30
|483042
|2009.02.24 21:50
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.88741
|0.00000
|0.00000
|2009.02.24 21:56
|0.88717
|-4.00
|0.00
|0.00
|27.83
|483073
|2009.02.25 00:06
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.88607
|0.00000
|0.00000
|2009.02.25 00:23
|0.88614
|-4.00
|0.00
|0.00
|8.14
|483088
|2009.02.25 00:36
|buy
|0.90
|eurgbp_fx
|0.88620
|0.00000
|0.00000
|2009.02.25 05:30
|0.88224
|-4.50
|0.00
|0.00
|-517.53
|483136
|2009.02.25 08:10
|sell
|0.80
|eurchf_fx
|1.48768
|0.00000
|0.00000
|2009.02.25 08:11
|1.48810
|-4.00
|0.00
|0.00
|-28.97
|483256
|2009.02.26 00:12
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89467
|0.00000
|0.00000
|2009.02.26 00:14
|0.89500
|-1.50
|0.00
|0.00
|14.06
|483262
|2009.02.26 00:44
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89467
|0.00000
|0.00000
|2009.02.26 00:49
|0.89490
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.80
|483352
|2009.02.26 21:13
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.89055
|0.00000
|0.00000
|2009.02.26 21:21
|0.89073
|-3.50
|0.00
|0.00
|18.00
|483378
|2009.02.26 22:49
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.89003
|0.00000
|0.00000
|2009.02.26 23:09
|0.89033
|-3.50
|0.00
|0.00
|30.02
|483383
|2009.02.26 22:57
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88971
|0.00000
|0.00000
|2009.02.26 22:59
|0.88999
|-2.00
|0.00
|0.00
|16.03
|483384
|2009.02.26 23:01
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88958
|0.00000
|0.00000
|2009.02.26 23:09
|0.89033
|-2.00
|0.00
|0.00
|42.88
|483385
|2009.02.26 23:10
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.88986
|0.00000
|0.00000
|2009.02.27 00:41
|0.89013
|-3.50
|0.00
|1.05
|26.99
|483602
|2009.03.02 04:11
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88502
|0.00000
|0.00000
|2009.03.02 04:21
|0.88478
|-2.00
|0.00
|0.00
|13.65
|483605
|2009.03.02 04:37
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.88412
|0.00000
|0.00000
|2009.03.02 05:11
|0.88433
|-3.50
|0.00
|0.00
|20.87
|483607
|2009.03.02 04:55
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.88378
|0.00000
|0.00000
|2009.03.02 05:00
|0.88401
|-2.50
|0.00
|0.00
|16.35
|483767
|2009.03.02 21:00
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89572
|0.00000
|0.00000
|2009.03.03 00:41
|0.89564
|-2.00
|0.00
|0.60
|-4.49
|483770
|2009.03.02 21:02
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89537
|0.00000
|0.00000
|2009.03.02 21:13
|0.89566
|-2.00
|0.00
|0.00
|16.32
|483774
|2009.03.02 21:13
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89538
|0.00000
|0.00000
|2009.03.02 21:17
|0.89566
|-2.00
|0.00
|0.00
|15.75
|483776
|2009.03.02 21:40
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89535
|0.00000
|0.00000
|2009.03.02 21:53
|0.89559
|-2.00
|0.00
|0.00
|13.49
|483779
|2009.03.02 22:00
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89513
|0.00000
|0.00000
|2009.03.02 22:17
|0.89556
|-2.00
|0.00
|0.00
|24.15
|483789
|2009.03.02 22:27
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89530
|0.00000
|0.00000
|2009.03.02 23:05
|0.89562
|-2.00
|0.00
|0.00
|17.97
|483796
|2009.03.02 23:08
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89507
|0.00000
|0.00000
|2009.03.02 23:18
|0.89531
|-2.00
|0.00
|0.00
|13.48
|484047
|2009.03.03 21:32
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.89404
|0.00000
|0.00000
|2009.03.03 21:35
|0.89425
|-2.50
|0.00
|0.00
|14.77
|484048
|2009.03.03 21:32
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.89418
|0.00000
|0.00000
|2009.03.04 00:27
|0.89423
|-2.50
|0.00
|0.75
|3.51
|484049
|2009.03.03 21:33
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89385
|0.00000
|0.00000
|2009.03.03 21:34
|0.89395
|-1.50
|0.00
|0.00
|4.23
|484050
|2009.03.03 21:33
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89385
|0.00000
|0.00000
|2009.03.03 21:34
|0.89395
|-1.50
|0.00
|0.00
|4.23
|484052
|2009.03.03 21:41
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89382
|0.00000
|0.00000
|2009.03.03 21:42
|0.89402
|-2.00
|0.00
|0.00
|11.25
|484053
|2009.03.03 21:41
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89382
|0.00000
|0.00000
|2009.03.03 21:42
|0.89402
|-2.00
|0.00
|0.00
|11.25
|484064
|2009.03.03 22:10
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89373
|0.00000
|0.00000
|2009.03.03 22:11
|0.89388
|-2.00
|0.00
|0.00
|8.44
|484065
|2009.03.03 22:10
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89373
|0.00000
|0.00000
|2009.03.03 22:11
|0.89388
|-2.00
|0.00
|0.00
|8.44
|484068
|2009.03.03 22:26
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89375
|0.00000
|0.00000
|2009.03.03 22:27
|0.89390
|-2.00
|0.00
|0.00
|8.43
|484069
|2009.03.03 22:26
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89375
|0.00000
|0.00000
|2009.03.03 22:27
|0.89390
|-2.00
|0.00
|0.00
|8.43
|484079
|2009.03.03 23:09
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89383
|0.00000
|0.00000
|2009.03.03 23:18
|0.89377
|-2.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|484080
|2009.03.03 23:09
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89383
|0.00000
|0.00000
|2009.03.03 23:18
|0.89399
|-2.00
|0.00
|0.00
|8.99
|484087
|2009.03.04 00:12
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89362
|0.00000
|0.00000
|2009.03.04 00:25
|0.89387
|-2.00
|0.00
|0.00
|14.03
|484125
|2009.03.04 03:00
|buy
|0.10
|eurgbp_fx
|0.89090
|0.00000
|0.00000
|2009.03.04 03:14
|0.89151
|-0.50
|0.00
|0.00
|8.55
|484279
|2009.03.04 21:00
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.89302
|0.00000
|0.00000
|2009.03.04 23:34
|0.89115
|-2.50
|0.00
|0.00
|-132.70
|484310
|2009.03.04 22:42
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89166
|0.00000
|0.00000
|2009.03.04 22:46
|0.89185
|-2.00
|0.00
|0.00
|10.79
|484476
|2009.03.05 21:21
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88918
|0.00000
|0.00000
|2009.03.05 21:22
|0.88894
|-2.00
|0.00
|0.00
|13.55
|484477
|2009.03.05 21:21
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88918
|0.00000
|0.00000
|2009.03.05 21:22
|0.88894
|-2.00
|0.00
|0.00
|13.55
|484500
|2009.03.05 22:43
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88831
|0.00000
|0.00000
|2009.03.05 22:50
|0.88848
|-2.00
|0.00
|0.00
|9.60
|484501
|2009.03.05 22:43
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.88831
|0.00000
|0.00000
|2009.03.05 23:03
|0.88887
|-2.00
|0.00
|0.00
|31.61
|484509
|2009.03.05 23:07
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.88813
|0.00000
|0.00000
|2009.03.05 23:20
|0.88828
|-2.50
|0.00
|0.00
|10.59
|484510
|2009.03.05 23:07
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.88813
|0.00000
|0.00000
|2009.03.05 23:20
|0.88828
|-2.50
|0.00
|0.00
|10.59
|484514
|2009.03.05 23:49
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.88842
|0.00000
|0.00000
|2009.03.05 23:56
|0.88829
|-2.50
|0.00
|0.00
|9.18
|484515
|2009.03.05 23:49
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.88842
|0.00000
|0.00000
|2009.03.05 23:56
|0.88829
|-2.50
|0.00
|0.00
|9.18
|484524
|2009.03.06 00:20
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.88801
|0.00000
|0.00000
|2009.03.06 01:02
|0.88800
|-2.50
|0.00
|0.00
|-0.71
|484697
|2009.03.09 01:00
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.89782
|0.00000
|0.00000
|2009.03.09 01:55
|0.89809
|-2.50
|0.00
|0.00
|19.10
|484698
|2009.03.09 01:07
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89758
|0.00000
|0.00000
|2009.03.09 01:13
|0.89781
|-2.00
|0.00
|0.00
|13.04
|484700
|2009.03.09 01:19
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.89750
|0.00000
|0.00000
|2009.03.09 01:48
|0.89781
|-2.00
|0.00
|0.00
|17.56
|484701
|2009.03.09 01:32
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.89715
|0.00000
|0.00000
|2009.03.09 01:41
|0.89737
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.35
|484703
|2009.03.09 02:11
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.89856
|0.00000
|0.00000
|2009.03.09 02:16
|0.89830
|-2.50
|0.00
|0.00
|18.38
|484708
|2009.03.09 02:52
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.89732
|0.00000
|0.00000
|2009.03.09 03:02
|0.89763
|-2.50
|0.00
|0.00
|21.90
|484856
|2009.03.09 20:40
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.91396
|0.00000
|0.00000
|2009.03.09 20:57
|0.91421
|-2.50
|0.00
|0.00
|17.24
|484875
|2009.03.09 21:59
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.91521
|0.00000
|0.00000
|2009.03.09 22:32
|0.91497
|-2.50
|0.00
|0.00
|16.53
|484884
|2009.03.09 22:01
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.91553
|0.00000
|0.00000
|2009.03.09 22:32
|0.91522
|-2.00
|0.00
|0.00
|17.08
|484885
|2009.03.09 22:05
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.91604
|0.00000
|0.00000
|2009.03.09 22:20
|0.91580
|-1.50
|0.00
|0.00
|9.92
|484890
|2009.03.09 22:39
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.91483
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 01:46
|0.91484
|-2.50
|0.00
|0.00
|0.69
|484908
|2009.03.10 00:26
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.91434
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 01:20
|0.91458
|-2.00
|0.00
|0.00
|13.22
|484909
|2009.03.10 00:54
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.91402
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 00:56
|0.91423
|-1.50
|0.00
|0.00
|8.67
|484922
|2009.03.10 01:52
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.91527
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 01:55
|0.91503
|-2.50
|0.00
|0.00
|16.55
|484925
|2009.03.10 02:03
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.91529
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 02:25
|0.91487
|-2.50
|0.00
|0.00
|28.99
|484926
|2009.03.10 02:36
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.91474
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 03:53
|0.91500
|-2.50
|0.00
|0.00
|17.96
|484930
|2009.03.10 02:42
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.91425
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 02:48
|0.91457
|-2.00
|0.00
|0.00
|17.68
|484931
|2009.03.10 02:44
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.91432
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 03:08
|0.91469
|-1.50
|0.00
|0.00
|15.33
|484933
|2009.03.10 02:59
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.91398
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 03:06
|0.91439
|-1.50
|0.00
|0.00
|16.99
|484936
|2009.03.10 03:11
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.91411
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 03:12
|0.91436
|-2.00
|0.00
|0.00
|13.82
|484937
|2009.03.10 03:17
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.91403
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 03:18
|0.91426
|-2.00
|0.00
|0.00
|12.72
|484942
|2009.03.10 04:16
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.91521
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 04:21
|0.91496
|-2.50
|0.00
|0.00
|17.29
|484944
|2009.03.10 04:28
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.91517
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 04:29
|0.91503
|-2.50
|0.00
|0.00
|9.69
|484945
|2009.03.10 04:28
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.91517
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 04:29
|0.91503
|-2.50
|0.00
|0.00
|9.69
|484946
|2009.03.10 04:37
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.91525
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 04:51
|0.91514
|-2.50
|0.00
|0.00
|7.60
|484947
|2009.03.10 04:37
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.91525
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 04:51
|0.91521
|-2.50
|0.00
|0.00
|2.76
|484949
|2009.03.10 04:39
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.91557
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 04:50
|0.91528
|-1.50
|0.00
|0.00
|12.02
|484950
|2009.03.10 04:39
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.91557
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 04:50
|0.91519
|-1.50
|0.00
|0.00
|15.75
|484952
|2009.03.10 04:55
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.91552
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 04:56
|0.91537
|-2.50
|0.00
|0.00
|10.38
|484953
|2009.03.10 04:55
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.91552
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 04:56
|0.91537
|-2.50
|0.00
|0.00
|10.38
|485107
|2009.03.10 21:00
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.92099
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 21:14
|0.92094
|-2.50
|0.00
|0.00
|-3.43
|485109
|2009.03.10 21:00
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.92097
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 21:15
|0.92125
|-2.50
|0.00
|0.00
|19.21
|485112
|2009.03.10 21:08
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.92053
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 21:09
|0.92074
|-1.50
|0.00
|0.00
|8.64
|485113
|2009.03.10 21:08
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.92053
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 21:09
|0.92074
|-1.50
|0.00
|0.00
|8.64
|485115
|2009.03.10 21:13
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.92061
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 21:14
|0.92093
|-1.50
|0.00
|0.00
|13.18
|485116
|2009.03.10 21:13
|buy
|0.30
|eurgbp_fx
|0.92061
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 21:14
|0.92081
|-1.50
|0.00
|0.00
|8.24
|485120
|2009.03.10 21:17
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.92039
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 21:18
|0.92052
|-2.50
|0.00
|0.00
|8.93
|485121
|2009.03.10 21:17
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.92039
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 21:18
|0.92052
|-2.50
|0.00
|0.00
|8.93
|485122
|2009.03.10 21:21
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.92069
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 21:22
|0.92082
|-2.50
|0.00
|0.00
|8.92
|485123
|2009.03.10 21:21
|buy
|0.50
|eurgbp_fx
|0.92069
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 21:22
|0.92082
|-2.50
|0.00
|0.00
|8.92
|485136
|2009.03.10 22:00
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.92218
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 22:08
|0.92194
|-2.50
|0.00
|0.00
|16.51
|485137
|2009.03.10 22:00
|sell
|0.50
|eurgbp_fx
|0.92218
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 22:08
|0.92194
|-2.50
|0.00
|0.00
|16.51
|485149
|2009.03.10 22:58
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92218
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 23:02
|0.92189
|-3.00
|0.00
|0.00
|23.93
|485150
|2009.03.10 22:58
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92218
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 23:02
|0.92189
|-3.00
|0.00
|0.00
|23.93
|485158
|2009.03.10 23:10
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92241
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 23:12
|0.92199
|-3.00
|0.00
|0.00
|34.63
|485159
|2009.03.10 23:10
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92241
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 23:12
|0.92199
|-3.00
|0.00
|0.00
|34.63
|485162
|2009.03.10 23:15
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92136
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 23:17
|0.92157
|-3.00
|0.00
|0.00
|17.32
|485163
|2009.03.10 23:15
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92136
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 23:17
|0.92157
|-3.00
|0.00
|0.00
|17.32
|485168
|2009.03.10 23:38
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92248
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 23:39
|0.92234
|-3.00
|0.00
|0.00
|11.55
|485169
|2009.03.10 23:38
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92248
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 23:39
|0.92234
|-3.00
|0.00
|0.00
|11.55
|485170
|2009.03.10 23:39
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92267
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 23:46
|0.92245
|-3.00
|0.00
|0.00
|18.16
|485171
|2009.03.10 23:39
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92267
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 23:46
|0.92245
|-3.00
|0.00
|0.00
|18.16
|485179
|2009.03.10 23:49
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92244
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 00:00
|0.92232
|-3.00
|0.00
|-0.60
|9.89
|485180
|2009.03.10 23:49
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92244
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 00:00
|0.92232
|-3.00
|0.00
|-0.60
|9.89
|485181
|2009.03.10 23:52
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.92289
|0.00000
|0.00000
|2009.03.10 23:53
|0.92264
|-1.50
|0.00
|0.00
|10.31
|485182
|2009.03.10 23:52
|sell
|0.30
|eurgbp_fx
|0.92253
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 00:00
|0.92194
|-1.50
|0.00
|-0.30
|24.34
|485185
|2009.03.11 00:12
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92270
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 00:16
|0.92229
|-3.00
|0.00
|0.00
|33.83
|485186
|2009.03.11 00:12
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92270
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 00:16
|0.92225
|-3.00
|0.00
|0.00
|37.13
|485190
|2009.03.11 00:28
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92279
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 00:29
|0.92257
|-3.00
|0.00
|0.00
|18.18
|485191
|2009.03.11 00:28
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92279
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 00:29
|0.92257
|-3.00
|0.00
|0.00
|18.18
|485216
|2009.03.11 01:54
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92251
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 01:55
|0.92206
|-3.00
|0.00
|0.00
|37.23
|485223
|2009.03.11 02:19
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92259
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 03:26
|0.92240
|-3.00
|0.00
|0.00
|15.68
|485224
|2009.03.11 02:19
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92262
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 03:26
|0.92244
|-3.00
|0.00
|0.00
|14.86
|485231
|2009.03.11 03:26
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92240
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 03:27
|0.92266
|-3.00
|0.00
|0.00
|21.46
|485232
|2009.03.11 03:27
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92265
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 03:32
|0.92279
|-3.00
|0.00
|0.00
|11.56
|485233
|2009.03.11 03:27
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92265
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 03:32
|0.92279
|-3.00
|0.00
|0.00
|11.56
|485234
|2009.03.11 04:20
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92219
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 04:21
|0.92225
|-3.00
|0.00
|0.00
|4.95
|485235
|2009.03.11 04:20
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92219
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 04:21
|0.92225
|-3.00
|0.00
|0.00
|4.95
|485354
|2009.03.11 21:00
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92473
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:01
|0.92490
|-3.00
|0.00
|0.00
|14.12
|485356
|2009.03.11 21:00
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92473
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:01
|0.92483
|-3.00
|0.00
|0.00
|8.31
|485361
|2009.03.11 21:01
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92455
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:05
|0.92477
|-3.00
|0.00
|0.00
|18.28
|485362
|2009.03.11 21:01
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92455
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:05
|0.92477
|-3.00
|0.00
|0.00
|18.28
|485365
|2009.03.11 21:05
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92465
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:15
|0.92480
|-3.00
|0.00
|0.00
|12.48
|485366
|2009.03.11 21:05
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92465
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:15
|0.92480
|-3.00
|0.00
|0.00
|12.48
|485371
|2009.03.11 21:12
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.92436
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:15
|0.92451
|-2.00
|0.00
|0.00
|8.31
|485372
|2009.03.11 21:12
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.92436
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:15
|0.92451
|-2.00
|0.00
|0.00
|8.31
|485374
|2009.03.11 21:15
|buy
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92505
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:19
|0.92518
|-3.00
|0.00
|0.00
|10.82
|485375
|2009.03.11 21:15
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92505
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:19
|0.92518
|-3.50
|0.00
|0.00
|12.63
|485383
|2009.03.11 21:38
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92634
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:43
|0.92628
|-3.50
|0.00
|0.00
|5.83
|485384
|2009.03.11 21:38
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92634
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:43
|0.92628
|-3.50
|0.00
|0.00
|5.83
|485385
|2009.03.11 21:43
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92624
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:48
|0.92605
|-3.50
|0.00
|0.00
|18.46
|485386
|2009.03.11 21:43
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92624
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 21:48
|0.92605
|-3.50
|0.00
|0.00
|18.46
|485392
|2009.03.11 22:00
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92635
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 22:01
|0.92618
|-3.50
|0.00
|0.00
|16.52
|485393
|2009.03.11 22:00
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92635
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 22:01
|0.92618
|-3.50
|0.00
|0.00
|16.52
|485402
|2009.03.11 22:40
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92495
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 22:43
|0.92508
|-3.50
|0.00
|0.00
|12.63
|485403
|2009.03.11 22:40
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92495
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 22:43
|0.92508
|-3.50
|0.00
|0.00
|12.63
|485415
|2009.03.11 23:08
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92599
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 23:23
|0.92584
|-3.50
|0.00
|0.00
|14.56
|485416
|2009.03.11 23:08
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92599
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 23:23
|0.92615
|-3.50
|0.00
|0.00
|-15.52
|485424
|2009.03.11 23:09
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.92633
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 23:19
|0.92616
|-2.00
|0.00
|0.00
|9.42
|485425
|2009.03.11 23:09
|sell
|0.40
|eurgbp_fx
|0.92633
|0.00000
|0.00000
|2009.03.11 23:19
|0.92616
|-2.00
|0.00
|0.00
|9.42
|485447
|2009.03.12 00:38
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92530
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 00:40
|0.92544
|-3.50
|0.00
|0.00
|13.59
|485448
|2009.03.12 00:38
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92530
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 00:40
|0.92544
|-3.50
|0.00
|0.00
|13.59
|485456
|2009.03.12 00:46
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92600
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 00:49
|0.92584
|-3.50
|0.00
|0.00
|15.53
|485457
|2009.03.12 00:46
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92600
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 00:49
|0.92584
|-3.50
|0.00
|0.00
|15.53
|485464
|2009.03.12 01:07
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92510
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 01:08
|0.92528
|-3.50
|0.00
|0.00
|17.45
|485465
|2009.03.12 01:07
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92510
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 01:08
|0.92528
|-3.50
|0.00
|0.00
|17.45
|485471
|2009.03.12 01:29
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92527
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 01:30
|0.92542
|-3.50
|0.00
|0.00
|14.54
|485472
|2009.03.12 01:29
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92527
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 01:30
|0.92542
|-3.50
|0.00
|0.00
|14.54
|485476
|2009.03.12 01:36
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92519
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 01:37
|0.92534
|-3.50
|0.00
|0.00
|14.53
|485477
|2009.03.12 01:36
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92519
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 01:37
|0.92534
|-3.50
|0.00
|0.00
|14.53
|485482
|2009.03.12 01:51
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92544
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 01:53
|0.92556
|-3.50
|0.00
|0.00
|11.61
|485483
|2009.03.12 01:51
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92544
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 01:53
|0.92556
|-3.50
|0.00
|0.00
|11.61
|485485
|2009.03.12 01:55
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92541
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 02:17
|0.92554
|-3.50
|0.00
|0.00
|12.59
|485486
|2009.03.12 01:55
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92541
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 02:17
|0.92554
|-3.50
|0.00
|0.00
|12.59
|485488
|2009.03.12 02:06
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.92481
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 02:12
|0.92509
|-2.00
|0.00
|0.00
|15.50
|485489
|2009.03.12 02:06
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.92481
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 02:12
|0.92513
|-2.00
|0.00
|0.00
|17.72
|485494
|2009.03.12 02:23
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92520
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 02:30
|0.92538
|-3.50
|0.00
|0.00
|17.46
|485495
|2009.03.12 02:23
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92520
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 02:30
|0.92538
|-3.50
|0.00
|0.00
|17.46
|485501
|2009.03.12 02:30
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92512
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 02:31
|0.92517
|-3.50
|0.00
|0.00
|4.85
|485502
|2009.03.12 02:30
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92512
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 02:31
|0.92517
|-3.50
|0.00
|0.00
|4.85
|485503
|2009.03.12 02:33
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92515
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 02:35
|0.92512
|-3.50
|0.00
|0.00
|-2.91
|485504
|2009.03.12 02:33
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92515
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 02:35
|0.92512
|-3.50
|0.00
|0.00
|-2.91
|485505
|2009.03.12 02:37
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92505
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 02:44
|0.92522
|-3.50
|0.00
|0.00
|16.50
|485506
|2009.03.12 02:37
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92505
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 02:44
|0.92522
|-3.50
|0.00
|0.00
|16.50
|485512
|2009.03.12 03:13
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92457
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 03:19
|0.92471
|-3.50
|0.00
|0.00
|13.62
|485513
|2009.03.12 03:13
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92457
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 03:19
|0.92471
|-3.50
|0.00
|0.00
|13.62
|485516
|2009.03.12 03:14
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.92423
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 03:19
|0.92468
|-2.00
|0.00
|0.00
|25.01
|485517
|2009.03.12 03:14
|buy
|0.40
|eurgbp_fx
|0.92423
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 03:19
|0.92468
|-2.00
|0.00
|0.00
|25.01
|485518
|2009.03.12 03:19
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92443
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 03:21
|0.92463
|-3.50
|0.00
|0.00
|19.46
|485519
|2009.03.12 03:19
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92455
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 03:23
|0.92482
|-3.50
|0.00
|0.00
|26.28
|485522
|2009.03.12 03:31
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92558
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 03:33
|0.92541
|-3.50
|0.00
|0.00
|16.51
|485523
|2009.03.12 03:31
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92558
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 03:33
|0.92541
|-3.50
|0.00
|0.00
|16.51
|485526
|2009.03.12 03:37
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92455
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 03:39
|0.92471
|-3.50
|0.00
|0.00
|15.54
|485527
|2009.03.12 03:37
|buy
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92455
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 03:39
|0.92471
|-3.50
|0.00
|0.00
|15.54
|485532
|2009.03.12 04:00
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92567
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 04:04
|0.92557
|-3.50
|0.00
|0.00
|9.70
|485533
|2009.03.12 04:00
|sell
|0.70
|eurgbp_fx
|0.92567
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 04:04
|0.92549
|-3.50
|0.00
|0.00
|17.47
|485536
|2009.03.12 04:05
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92570
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 04:07
|0.92544
|-4.00
|0.00
|0.00
|28.85
|485537
|2009.03.12 04:05
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92570
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 04:07
|0.92544
|-4.00
|0.00
|0.00
|28.85
|485540
|2009.03.12 04:21
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92427
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 04:23
|0.92439
|-4.00
|0.00
|0.00
|13.33
|485541
|2009.03.12 04:21
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92427
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 04:23
|0.92439
|-4.00
|0.00
|0.00
|13.33
|485542
|2009.03.12 04:26
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92436
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 04:31
|0.92448
|-4.00
|0.00
|0.00
|13.33
|485543
|2009.03.12 04:26
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92436
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 04:31
|0.92459
|-4.00
|0.00
|0.00
|25.54
|485544
|2009.03.12 04:42
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92448
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 04:44
|0.92462
|-4.00
|0.00
|0.00
|15.54
|485545
|2009.03.12 04:42
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92448
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 05:32
|0.92475
|-4.00
|0.00
|0.00
|29.98
|485776
|2009.03.12 21:09
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92517
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 21:12
|0.92492
|-4.00
|0.00
|0.00
|27.87
|485777
|2009.03.12 21:09
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92517
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 21:12
|0.92498
|-4.00
|0.00
|0.00
|21.18
|485787
|2009.03.12 21:17
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92563
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 21:18
|0.92549
|-4.00
|0.00
|0.00
|15.62
|485788
|2009.03.12 21:17
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92563
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 21:18
|0.92550
|-4.00
|0.00
|0.00
|14.50
|485793
|2009.03.12 21:26
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92615
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 21:31
|0.92607
|-4.00
|0.00
|0.00
|8.92
|485794
|2009.03.12 21:26
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92615
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 21:35
|0.92590
|-4.00
|0.00
|0.00
|27.86
|485804
|2009.03.12 22:00
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92671
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 22:03
|0.92647
|-4.00
|0.00
|0.00
|26.78
|485825
|2009.03.12 22:15
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92656
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 22:16
|0.92633
|-4.00
|0.00
|0.00
|25.70
|485835
|2009.03.12 22:43
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92656
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 22:45
|0.92622
|-4.00
|0.00
|0.00
|37.94
|485837
|2009.03.12 22:48
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92666
|0.00000
|0.00000
|2009.03.12 22:52
|0.92639
|-4.00
|0.00
|0.00
|30.11
|485853
|2009.03.12 23:59
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92579
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 00:00
|0.92614
|-4.00
|0.00
|1.20
|38.99
|485854
|2009.03.12 23:59
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92579
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 00:00
|0.92614
|-4.00
|0.00
|1.20
|38.99
|485866
|2009.03.13 00:02
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92716
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 00:03
|0.92704
|-4.00
|0.00
|0.00
|13.37
|485867
|2009.03.13 00:02
|sell
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92716
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 00:03
|0.92704
|-4.00
|0.00
|0.00
|13.37
|485875
|2009.03.13 00:08
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92564
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 00:09
|0.92611
|-4.00
|0.00
|0.00
|52.38
|485876
|2009.03.13 00:08
|buy
|0.80
|eurgbp_fx
|0.92564
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 00:09
|0.92611
|-4.00
|0.00
|0.00
|52.38
|485893
|2009.03.13 01:10
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92677
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 01:13
|0.92648
|-4.50
|0.00
|0.00
|36.35
|485894
|2009.03.13 01:10
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92677
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 01:13
|0.92648
|-4.50
|0.00
|0.00
|36.35
|485907
|2009.03.13 01:38
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92653
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 01:46
|0.92639
|-4.50
|0.00
|0.00
|17.55
|485908
|2009.03.13 01:38
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92653
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 01:46
|0.92639
|-4.50
|0.00
|0.00
|17.55
|485915
|2009.03.13 02:05
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92685
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 02:06
|0.92657
|-4.50
|0.00
|0.00
|35.12
|485916
|2009.03.13 02:05
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92685
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 02:06
|0.92657
|-4.50
|0.00
|0.00
|35.12
|485918
|2009.03.13 02:06
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92684
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 02:08
|0.92672
|-4.50
|0.00
|0.00
|15.05
|485919
|2009.03.13 02:06
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92684
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 02:08
|0.92672
|-4.50
|0.00
|0.00
|15.05
|485920
|2009.03.13 02:10
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92681
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 02:17
|0.92665
|-4.50
|0.00
|0.00
|20.07
|485921
|2009.03.13 02:10
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92681
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 02:17
|0.92661
|-4.50
|0.00
|0.00
|25.09
|485924
|2009.03.13 02:17
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92679
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 02:23
|0.92656
|-4.50
|0.00
|0.00
|28.87
|485925
|2009.03.13 02:17
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92679
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 02:23
|0.92656
|-4.50
|0.00
|0.00
|28.87
|485932
|2009.03.13 02:37
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92709
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 02:41
|0.92689
|-4.50
|0.00
|0.00
|25.09
|485933
|2009.03.13 02:37
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92709
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 02:41
|0.92689
|-4.50
|0.00
|0.00
|25.09
|485935
|2009.03.13 02:57
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92698
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 02:58
|0.92675
|-4.50
|0.00
|0.00
|28.87
|485936
|2009.03.13 02:57
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92698
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 02:58
|0.92675
|-4.50
|0.00
|0.00
|28.87
|485937
|2009.03.13 03:00
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92694
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 03:02
|0.92677
|-4.50
|0.00
|0.00
|21.35
|485938
|2009.03.13 03:00
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92694
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 03:02
|0.92677
|-4.50
|0.00
|0.00
|21.35
|485944
|2009.03.13 03:19
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92680
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 06:00
|0.92882
|-4.50
|0.00
|0.00
|-253.05
|485945
|2009.03.13 03:19
|sell
|0.90
|eurgbp_fx
|0.92680
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 06:00
|0.92877
|-4.50
|0.00
|0.00
|-246.82
|485947
|2009.03.13 03:22
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92719
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 03:35
|0.92704
|-3.00
|0.00
|0.00
|12.53
|485948
|2009.03.13 03:22
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92719
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 03:35
|0.92704
|-3.00
|0.00
|0.00
|12.53
|485953
|2009.03.13 03:39
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92740
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 03:44
|0.92724
|-3.00
|0.00
|0.00
|13.37
|485954
|2009.03.13 03:39
|sell
|0.60
|eurgbp_fx
|0.92740
|0.00000
|0.00000
|2009.03.13 03:44
|0.92724
|-3.00
|0.00
|0.00
|13.37
|-1 054.50
|0.00
|3.75
|3 716.96
|Closed P/L:
|2 666.21
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 525.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 666.21
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|472.14
|Equity:
|472.14
|Free Margin:
|472.14