BroCo Investments Inc.

Account: 72250 Name: Jawahn Thompson Currency: USD 2009 October 18, 02:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4802872009.01.29 11:37balanceDeposit from Mauritius bank1 525.00
4803492009.01.29 23:00buy0.30eurgbp_fx0.906020.000000.000002009.01.29 23:030.90597-1.500.000.00-2.14
4803502009.01.29 23:30buy0.30eurgbp_fx0.905560.000000.000002009.01.29 23:490.90561-1.500.000.002.14
4803522009.01.29 23:39buy0.20eurgbp_fx0.905550.000000.000002009.01.29 23:490.90561-1.000.000.001.71
4803532009.01.29 23:40buy0.20eurgbp_fx0.905400.000000.000002009.01.29 23:470.90551-1.000.000.003.15
4803542009.01.30 00:04sell0.30eurgbp_fx0.906110.000000.000002009.01.30 00:060.90611-1.500.000.000.00
4803552009.01.30 00:05sell0.20eurgbp_fx0.906390.000000.000002009.01.30 00:070.90580-1.000.000.0016.85
4803602009.01.30 00:31sell0.30eurgbp_fx0.906410.000000.000002009.01.30 00:320.90603-1.500.000.0016.28
4803612009.01.30 00:40sell0.30eurgbp_fx0.906210.000000.000002009.01.30 00:420.90591-1.500.000.0012.85
4803622009.01.30 01:11sell0.30eurgbp_fx0.906060.000000.000002009.01.30 01:130.90580-1.500.000.0011.13
4803642009.01.30 01:17sell0.30eurgbp_fx0.906460.000000.000002009.01.30 01:190.90627-1.500.000.008.13
4803652009.01.30 01:20sell0.30eurgbp_fx0.906410.000000.000002009.01.30 01:240.90631-1.500.000.004.27
4803662009.01.30 01:23sell0.30eurgbp_fx0.906540.000000.000002009.01.30 01:250.90629-1.500.000.0010.68
4803672009.01.30 01:25sell0.30eurgbp_fx0.906320.000000.000002009.01.30 01:380.90618-1.500.000.005.99
4803682009.01.30 01:28sell0.30eurgbp_fx0.906470.000000.000002009.01.30 01:290.90636-1.500.000.004.70
4803692009.01.30 01:53sell0.30eurgbp_fx0.906650.000000.000002009.01.30 05:200.90696-1.500.000.00-13.22
4803702009.01.30 01:55sell0.30eurgbp_fx0.907470.000000.000002009.01.30 01:560.90717-1.500.000.0012.79
4803712009.01.30 01:57sell0.30eurgbp_fx0.906890.000000.000002009.01.30 02:180.90666-1.500.000.009.82
4803722009.01.30 02:01sell0.20eurgbp_fx0.907020.000000.000002009.01.30 02:090.90693-1.000.000.002.56
4803732009.01.30 02:32sell0.30eurgbp_fx0.907330.000000.000002009.01.30 02:520.90711-1.500.000.009.41
4803752009.01.30 02:38sell0.20eurgbp_fx0.907490.000000.000002009.01.30 02:510.90738-1.000.000.003.13
4803782009.01.30 02:56sell0.30eurgbp_fx0.907590.000000.000002009.01.30 02:580.90741-1.500.000.007.69
4803792009.01.30 03:00sell0.30eurgbp_fx0.907520.000000.000002009.01.30 03:130.90723-1.500.000.0012.39
4803802009.01.30 03:03sell0.20eurgbp_fx0.907680.000000.000002009.01.30 03:130.90740-1.000.000.007.98
4803852009.01.30 04:43sell0.30eurgbp_fx0.907970.000000.000002009.01.30 05:010.90758-1.500.000.0016.62
4803862009.01.30 04:49sell0.20eurgbp_fx0.908100.000000.000002009.01.30 05:010.90780-1.000.000.008.52
4805412009.02.02 03:44sell0.30eurgbp_fx0.885570.000000.000002009.02.02 04:400.88528-1.500.000.0012.50
4805422009.02.02 03:48sell0.30eurgbp_fx0.885730.000000.000002009.02.02 04:380.88555-1.500.000.007.76
4805432009.02.02 04:31sell0.20eurgbp_fx0.886030.000000.000002009.02.02 04:370.88573-1.000.000.008.62
4805442009.02.02 04:40buy0.30eurgbp_fx0.885280.000000.000002009.02.02 04:570.88550-1.500.000.009.47
4806892009.02.02 21:00buy0.30eurgbp_fx0.899160.000000.000002009.02.02 21:010.89956-1.500.000.0017.11
4806912009.02.02 21:01buy0.30eurgbp_fx0.900050.000000.000002009.02.02 21:310.90019-1.500.000.005.99
4806922009.02.02 21:02buy0.30eurgbp_fx0.899620.000000.000002009.02.02 21:180.89984-1.500.000.009.41
4806932009.02.02 21:03buy0.20eurgbp_fx0.899350.000000.000002009.02.02 21:060.89966-1.000.000.008.84
4807002009.02.02 21:39sell0.30eurgbp_fx0.900440.000000.000002009.02.02 21:420.90016-1.500.000.0011.99
4807012009.02.02 21:44buy0.30eurgbp_fx0.899530.000000.000002009.02.02 21:450.89983-1.500.000.0012.86
4807142009.02.03 00:00sell0.40eurgbp_fx0.900520.000000.000002009.02.03 02:310.90344-2.000.000.00-166.49
4807152009.02.03 00:10sell0.30eurgbp_fx0.900770.000000.000002009.02.03 02:310.90358-1.500.000.00-120.16
4807182009.02.03 00:24sell0.20eurgbp_fx0.901310.000000.000002009.02.03 03:070.90434-1.000.000.00-86.04
4807362009.02.03 03:30sell0.10eurgbp_fx0.904170.000000.000002009.02.03 03:430.90385-0.500.000.004.55
4807382009.02.03 03:34sell0.10eurgbp_fx0.904430.000000.000002009.02.03 03:430.90415-0.500.000.003.98
4807392009.02.03 03:40sell0.10eurgbp_fx0.904670.000000.000002009.02.03 03:430.90437-0.500.000.004.27
4807402009.02.03 04:00sell0.10eurgbp_fx0.904110.000000.000002009.02.03 04:250.90391-0.500.000.002.85
4807412009.02.03 04:33sell0.10eurgbp_fx0.904430.000000.000002009.02.03 04:350.90414-0.500.000.004.13
4807432009.02.03 04:35sell0.10eurgbp_fx0.904490.000000.000002009.02.03 04:380.90431-0.500.000.002.56
4807442009.02.03 04:42sell0.10eurgbp_fx0.904480.000000.000002009.02.03 04:440.90418-0.500.000.004.28
4807452009.02.03 04:56sell0.40eurgbp_fx0.904620.000000.000002009.02.03 05:060.90604-2.000.000.00-80.95
4808512009.02.03 21:22buy0.30eurgbp_fx0.901440.000000.000002009.02.03 21:250.90165-1.500.000.009.11
4808522009.02.03 21:23buy0.20eurgbp_fx0.901110.000000.000002009.02.03 21:250.90142-1.000.000.008.97
4808532009.02.03 21:25buy0.30eurgbp_fx0.901470.000000.000002009.02.03 21:330.90171-1.500.000.0010.43
4808542009.02.03 21:29buy0.20eurgbp_fx0.901120.000000.000002009.02.03 21:330.90141-1.000.000.008.40
4808622009.02.03 23:44buy0.30eurgbp_fx0.901220.000000.000002009.02.03 23:450.90144-1.500.000.009.51
4808642009.02.03 23:52buy0.30eurgbp_fx0.900960.000000.000002009.02.03 23:530.90145-1.500.000.0021.22
4808652009.02.04 00:08sell0.30eurgbp_fx0.902220.000000.000002009.02.04 00:310.90195-1.500.000.0011.71
4808662009.02.04 00:36buy0.30eurgbp_fx0.901370.000000.000002009.02.04 00:370.90159-1.500.000.009.53
4808712009.02.04 01:10sell0.30eurgbp_fx0.902360.000000.000002009.02.04 01:120.90216-1.500.000.008.65
4808722009.02.04 01:32buy0.30eurgbp_fx0.901330.000000.000002009.02.04 01:330.90160-1.500.000.0011.67
4808752009.02.04 01:51buy0.30eurgbp_fx0.901310.000000.000002009.02.04 01:530.90157-1.500.000.0011.22
4808782009.02.04 01:55buy0.30eurgbp_fx0.901170.000000.000002009.02.04 02:030.90138-1.500.000.009.06
4808792009.02.04 01:56buy0.20eurgbp_fx0.900900.000000.000002009.02.04 02:000.90125-1.000.000.0010.07
4808812009.02.04 02:17sell0.30eurgbp_fx0.902260.000000.000002009.02.04 02:240.90212-1.500.000.006.05
4808832009.02.04 02:25sell0.30eurgbp_fx0.902390.000000.000002009.02.04 02:290.90212-1.500.000.0011.65
4808842009.02.04 02:31sell0.30eurgbp_fx0.902230.000000.000002009.02.04 02:480.90224-1.500.000.00-0.43
4808852009.02.04 02:55sell0.30eurgbp_fx0.902460.000000.000002009.02.04 06:080.90354-1.500.000.00-46.69
4808862009.02.04 02:56sell0.20eurgbp_fx0.902800.000000.000002009.02.04 03:230.90247-1.000.000.009.51
4808872009.02.04 03:29sell0.20eurgbp_fx0.902880.000000.000002009.02.04 06:080.90354-1.000.000.00-19.02
4809832009.02.04 21:49buy0.30eurgbp_fx0.888500.000000.000002009.02.04 21:500.88891-1.500.000.0017.79
4809952009.02.04 22:14buy0.20eurgbp_fx0.888470.000000.000002009.02.04 22:250.88873-1.000.000.007.52
4809992009.02.04 22:30buy0.20eurgbp_fx0.888270.000000.000002009.02.04 23:000.88925-1.000.000.0028.34
4810042009.02.04 23:22sell0.20eurgbp_fx0.889300.000000.000002009.02.04 23:260.88890-1.000.000.0011.58
4810062009.02.05 00:14buy0.20eurgbp_fx0.888050.000000.000002009.02.05 00:150.88837-1.000.000.009.24
4810072009.02.05 00:18sell0.20eurgbp_fx0.889090.000000.000002009.02.05 00:480.88879-1.000.000.008.68
4810092009.02.05 01:00sell0.20eurgbp_fx0.889210.000000.000002009.02.05 01:060.88883-1.000.000.0010.99
4810102009.02.05 01:08buy0.20eurgbp_fx0.888500.000000.000002009.02.05 01:160.88885-1.000.000.0010.11
4810132009.02.05 01:25buy0.20eurgbp_fx0.888500.000000.000002009.02.05 02:020.88882-1.000.000.009.22
4810202009.02.05 01:55buy0.20eurgbp_fx0.887670.000000.000002009.02.05 01:560.88800-1.000.000.009.52
4810212009.02.05 01:59buy0.20eurgbp_fx0.888140.000000.000002009.02.05 02:020.88846-1.000.000.009.22
4810262009.02.05 02:06sell0.30eurgbp_fx0.889300.000000.000002009.02.05 02:550.88907-1.500.000.009.97
4810282009.02.05 02:16sell0.20eurgbp_fx0.889570.000000.000002009.02.05 02:530.88920-1.000.000.0010.69
4810332009.02.05 03:35sell0.30eurgbp_fx0.889710.000000.000002009.02.05 03:380.88946-1.500.000.0010.81
4810342009.02.05 03:44sell0.30eurgbp_fx0.889730.000000.000002009.02.05 03:480.88937-1.500.000.0015.58
4810352009.02.05 03:51sell0.30eurgbp_fx0.889850.000000.000002009.02.05 04:000.88967-1.500.000.007.79
4811472009.02.05 21:00buy0.30eurgbp_fx0.874430.000000.000002009.02.05 21:040.87458-1.500.000.006.58
4811492009.02.05 21:05buy0.30eurgbp_fx0.874740.000000.000002009.02.05 21:110.87495-1.500.000.009.22
4811502009.02.05 21:06buy0.20eurgbp_fx0.874460.000000.000002009.02.05 21:080.87480-1.000.000.009.95
4811522009.02.05 21:59buy0.30eurgbp_fx0.874530.000000.000002009.02.05 22:010.87480-1.500.000.0011.85
4811612009.02.05 22:54sell0.30eurgbp_fx0.875420.000000.000002009.02.05 23:020.87510-1.500.000.0014.04
4811642009.02.05 23:10buy0.30eurgbp_fx0.874710.000000.000002009.02.05 23:250.87495-1.500.000.0010.52
4811652009.02.05 23:54buy0.30eurgbp_fx0.874360.000000.000002009.02.06 00:080.87456-1.500.000.458.78
4811702009.02.06 00:11buy0.30eurgbp_fx0.874270.000000.000002009.02.06 00:160.87453-1.500.000.0011.42
4811732009.02.06 01:09sell0.30eurgbp_fx0.875030.000000.000002009.02.06 01:310.87482-1.500.000.009.22
4811762009.02.06 01:41sell0.30eurgbp_fx0.875280.000000.000002009.02.06 01:530.87501-1.500.000.0011.84
4811782009.02.06 03:01sell0.30eurgbp_fx0.875390.000000.000002009.02.06 03:030.87519-1.500.000.008.77
4811802009.02.06 03:54buy0.30eurgbp_fx0.874590.000000.000002009.02.06 03:550.87482-1.500.000.0010.07
4811892009.02.06 04:32sell0.30eurgbp_fx0.875380.000000.000002009.02.06 04:380.87519-1.500.000.008.33
4812932009.02.09 01:00sell0.30eurgbp_fx0.874620.000000.000002009.02.09 01:130.87439-1.500.000.0010.25
4812942009.02.09 01:02sell0.20eurgbp_fx0.875120.000000.000002009.02.09 01:130.87484-1.000.000.008.31
4812952009.02.09 01:18buy0.30eurgbp_fx0.873480.000000.000002009.02.09 01:280.87357-1.500.000.004.01
4812972009.02.09 01:28buy0.30eurgbp_fx0.873620.000000.000002009.02.09 01:340.87391-1.500.000.0012.92
4812982009.02.09 02:05sell0.30eurgbp_fx0.874830.000000.000002009.02.09 02:110.87457-1.500.000.0011.56
4813032009.02.09 02:25sell0.30eurgbp_fx0.874760.000000.000002009.02.09 03:080.87458-1.500.000.008.00
4813042009.02.09 02:30sell0.20eurgbp_fx0.875140.000000.000002009.02.09 02:370.87495-1.000.000.005.62
4813052009.02.09 02:39sell0.20eurgbp_fx0.875080.000000.000002009.02.09 03:080.87470-1.000.000.0011.26
4813072009.02.09 03:23sell0.30eurgbp_fx0.875600.000000.000002009.02.09 07:190.87568-1.500.000.00-3.54
4813082009.02.09 03:24sell0.20eurgbp_fx0.875900.000000.000002009.02.09 03:460.87560-1.000.000.008.85
4813112009.02.09 03:48sell0.20eurgbp_fx0.876080.000000.000002009.02.09 07:120.87618-1.000.000.00-2.94
4813862009.02.09 23:08buy0.10eurgbp_fx0.872550.000000.000002009.02.09 23:160.87288-0.500.000.004.91
4813902009.02.10 00:04sell0.10eurgbp_fx0.873230.000000.000002009.02.10 00:110.87305-0.500.000.002.68
4813912009.02.10 00:42buy0.10eurgbp_fx0.872640.000000.000002009.02.10 00:480.87297-0.500.000.004.91
4813962009.02.10 00:58buy0.10eurgbp_fx0.872080.000000.000002009.02.10 00:590.87256-0.500.000.007.13
4814002009.02.10 01:18buy0.40eurgbp_fx0.872050.000000.000002009.02.10 02:040.86922-2.000.000.00-167.34
4815112009.02.10 23:49buy0.20eurgbp_fx0.887370.000000.000002009.02.10 23:590.88767-1.000.000.008.73
4815132009.02.11 00:30buy0.30eurgbp_fx0.887200.000000.000002009.02.11 01:020.88728-1.500.000.003.50
4815152009.02.11 00:33buy0.20eurgbp_fx0.886870.000000.000002009.02.11 01:000.88681-1.000.000.00-1.74
4815172009.02.11 00:43buy0.20eurgbp_fx0.886570.000000.000002009.02.11 00:540.88691-1.000.000.009.90
4815182009.02.11 01:05sell0.30eurgbp_fx0.887470.000000.000002009.02.11 05:400.88772-1.500.000.00-10.89
4815192009.02.11 01:23sell0.20eurgbp_fx0.888050.000000.000002009.02.11 02:220.88765-1.000.000.0011.59
4815202009.02.11 01:24sell0.20eurgbp_fx0.888400.000000.000002009.02.11 02:040.88807-1.000.000.009.58
4815272009.02.11 04:23sell0.20eurgbp_fx0.888530.000000.000002009.02.11 04:390.88815-1.000.000.0011.02
4816142009.02.11 21:00sell0.30eurgbp_fx0.897650.000000.000002009.02.11 21:010.89749-1.500.000.006.91
4816152009.02.11 21:01sell0.30eurgbp_fx0.897380.000000.000002009.02.11 21:040.89717-1.500.000.009.05
4816162009.02.11 21:08sell0.30eurgbp_fx0.897390.000000.000002009.02.11 21:180.89717-1.500.000.009.49
4816172009.02.11 21:32buy0.30eurgbp_fx0.896340.000000.000002009.02.11 21:440.89667-1.500.000.0014.22
4816192009.02.11 21:59buy0.30eurgbp_fx0.896320.000000.000002009.02.11 22:130.89664-1.500.000.0013.81
4816232009.02.11 23:38sell0.30eurgbp_fx0.896680.000000.000002009.02.12 00:580.89633-1.500.00-0.9015.08
4816362009.02.12 01:40sell0.40eurgbp_fx0.897020.000000.000002009.02.12 02:240.89683-2.000.000.0010.93
4816412009.02.12 01:44sell0.30eurgbp_fx0.897350.000000.000002009.02.12 02:120.89721-1.500.000.006.04
4816522009.02.12 03:24sell0.40eurgbp_fx0.897560.000000.000002009.02.12 03:300.89852-2.000.000.00-55.31
4818402009.02.12 21:49sell0.40eurgbp_fx0.902250.000000.000002009.02.12 21:510.90204-2.000.000.0011.97
4818412009.02.12 21:55buy0.40eurgbp_fx0.901020.000000.000002009.02.12 21:560.90131-2.000.000.0016.54
4818442009.02.12 22:07sell0.40eurgbp_fx0.902340.000000.000002009.02.12 22:180.90210-2.000.000.0013.70
4818452009.02.12 22:08sell0.30eurgbp_fx0.902650.000000.000002009.02.12 22:100.90243-1.500.000.009.41
4818532009.02.12 23:08buy0.40eurgbp_fx0.901290.000000.000002009.02.12 23:110.90156-2.000.000.0015.40
4818552009.02.12 23:14sell0.40eurgbp_fx0.902100.000000.000002009.02.12 23:220.90210-2.000.000.000.00
4818562009.02.12 23:22sell0.30eurgbp_fx0.902570.000000.000002009.02.12 23:230.90211-1.500.000.0019.73
4818572009.02.13 00:00sell0.30eurgbp_fx0.902500.000000.000002009.02.13 00:010.90220-1.500.000.0012.87
4818592009.02.13 00:07sell0.30eurgbp_fx0.902540.000000.000002009.02.13 00:080.90224-1.500.000.0012.85
4818602009.02.13 00:13sell0.30eurgbp_fx0.902460.000000.000002009.02.13 00:170.90209-1.500.000.0015.85
4818612009.02.13 00:27sell0.30eurgbp_fx0.902410.000000.000002009.02.13 00:410.90211-1.500.000.0012.83
4818622009.02.13 00:30sell0.30eurgbp_fx0.902610.000000.000002009.02.13 00:370.90237-1.500.000.0010.27
4818632009.02.13 00:49sell0.40eurgbp_fx0.902480.000000.000002009.02.13 00:510.90226-2.000.000.0012.57
4818652009.02.13 01:00buy0.40eurgbp_fx0.901590.000000.000002009.02.13 01:050.90186-2.000.000.0015.44
4818672009.02.13 01:05buy0.40eurgbp_fx0.901430.000000.000002009.02.13 01:070.90173-2.000.000.0017.14
4818682009.02.13 01:10buy0.40eurgbp_fx0.901480.000000.000002009.02.13 01:470.90123-2.000.000.00-14.30
4818702009.02.13 01:25buy0.30eurgbp_fx0.901140.000000.000002009.02.13 01:290.90136-1.500.000.009.43
4818742009.02.13 01:32buy0.30eurgbp_fx0.901240.000000.000002009.02.13 01:470.90134-1.500.000.004.29
4818752009.02.13 01:47buy0.30eurgbp_fx0.901100.000000.000002009.02.13 01:480.90141-1.500.000.0013.29
4818792009.02.13 02:10buy0.40eurgbp_fx0.901020.000000.000002009.02.13 06:000.89914-2.000.000.00-108.09
4818802009.02.13 02:23buy0.30eurgbp_fx0.900720.000000.000002009.02.13 06:000.89913-1.500.000.00-68.56
4818812009.02.13 02:32buy0.20eurgbp_fx0.900360.000000.000002009.02.13 04:300.89894-1.000.000.00-40.81
4819802009.02.16 01:52buy0.30eurgbp_fx0.897430.000000.000002009.02.16 03:350.89700-1.500.000.00-18.37
4819812009.02.16 02:11buy0.40eurgbp_fx0.896920.000000.000002009.02.16 02:190.89716-2.000.000.0013.68
4819822009.02.16 02:32buy0.40eurgbp_fx0.896910.000000.000002009.02.16 02:390.89730-2.000.000.0022.21
4819832009.02.16 02:57buy0.40eurgbp_fx0.896840.000000.000002009.02.16 03:210.89715-2.000.000.0017.66
4820682009.02.16 21:30buy0.50eurgbp_fx0.895600.000000.000002009.02.16 22:020.89586-2.500.000.0018.55
4820692009.02.16 21:32buy0.40eurgbp_fx0.895110.000000.000002009.02.16 21:350.89527-2.000.000.009.12
4820732009.02.16 22:54buy0.50eurgbp_fx0.895480.000000.000002009.02.16 22:580.89579-2.500.000.0022.14
4820782009.02.16 23:11buy0.60eurgbp_fx0.895420.000000.000002009.02.16 23:140.89562-3.000.000.0017.14
4820832009.02.16 23:17buy0.60eurgbp_fx0.895400.000000.000002009.02.16 23:220.89563-3.000.000.0019.71
4820872009.02.17 00:33buy0.60eurgbp_fx0.895020.000000.000002009.02.17 00:340.89528-3.000.000.0022.27
4823382009.02.18 21:06buy0.60eurgbp_fx0.882280.000000.000002009.02.18 21:100.88267-3.000.000.0033.28
4823402009.02.18 21:28buy0.60eurgbp_fx0.882270.000000.000002009.02.18 21:390.88253-3.000.000.0022.18
4823412009.02.18 21:30buy0.40eurgbp_fx0.882130.000000.000002009.02.18 21:390.88212-2.000.000.00-0.57
4823432009.02.18 21:49buy0.60eurgbp_fx0.881840.000000.000002009.02.18 22:000.88205-3.000.000.0017.93
4823442009.02.18 21:56buy0.40eurgbp_fx0.881570.000000.000002009.02.18 21:590.88181-2.000.000.0013.67
4823462009.02.18 22:06buy0.60eurgbp_fx0.881710.000000.000002009.02.18 22:090.88195-3.000.000.0020.48
4823492009.02.18 22:10buy0.60eurgbp_fx0.881690.000000.000002009.02.18 22:130.88188-3.000.000.0016.20
4823512009.02.18 22:26buy0.60eurgbp_fx0.881920.000000.000002009.02.18 23:120.88204-3.000.000.0010.23
4823562009.02.18 23:14buy0.40eurgbp_fx0.881780.000000.000002009.02.18 23:380.88215-2.000.000.0021.07
4823602009.02.18 23:41buy0.40eurgbp_fx0.881790.000000.000002009.02.19 00:270.88201-2.000.001.8012.51
4825202009.02.19 21:12sell0.40eurgbp_fx0.887530.000000.000002009.02.19 21:130.88699-2.000.000.0030.88
4825212009.02.19 21:14sell0.40eurgbp_fx0.887300.000000.000002009.02.19 21:160.88706-2.000.000.0013.72
4825222009.02.19 21:16sell0.40eurgbp_fx0.887060.000000.000002009.02.19 21:170.88669-2.000.000.0021.14
4825242009.02.19 21:22buy0.40eurgbp_fx0.885820.000000.000002009.02.19 21:260.88607-2.000.000.0014.29
4825252009.02.19 21:38buy0.40eurgbp_fx0.885820.000000.000002009.02.19 21:410.88602-2.000.000.0011.43
4825302009.02.19 23:08sell0.40eurgbp_fx0.887030.000000.000002009.02.20 01:080.88692-2.000.00-0.406.28
4825312009.02.19 23:09sell0.30eurgbp_fx0.887100.000000.000002009.02.20 01:190.88710-1.500.00-0.300.00
4825342009.02.19 23:17sell0.20eurgbp_fx0.887440.000000.000002009.02.20 00:300.88714-1.000.00-0.208.57
4826822009.02.23 01:00sell0.60eurgbp_fx0.889900.000000.000002009.02.23 01:360.88973-3.000.000.0014.69
4826842009.02.23 01:08sell0.40eurgbp_fx0.890460.000000.000002009.02.23 01:130.89019-2.000.000.0015.54
4826852009.02.23 01:38buy0.70eurgbp_fx0.889590.000000.000002009.02.23 01:390.88977-3.500.000.0018.13
4826862009.02.23 02:17sell0.70eurgbp_fx0.890240.000000.000002009.02.23 02:180.88985-3.500.000.0039.27
4826872009.02.23 02:24buy0.70eurgbp_fx0.889350.000000.000002009.02.23 02:270.88959-3.500.000.0024.20
4826882009.02.23 02:28buy0.70eurgbp_fx0.889430.000000.000002009.02.23 02:290.88962-3.500.000.0019.17
4826892009.02.23 02:29buy0.70eurgbp_fx0.889320.000000.000002009.02.23 02:320.88954-3.500.000.0022.21
4826902009.02.23 02:40buy0.70eurgbp_fx0.889300.000000.000002009.02.23 02:410.88953-3.500.000.0023.28
4826912009.02.23 02:41buy0.70eurgbp_fx0.889130.000000.000002009.02.23 02:430.88942-3.500.000.0029.36
4826922009.02.23 02:50buy0.70eurgbp_fx0.889170.000000.000002009.02.23 02:510.88943-3.500.000.0026.40
4826932009.02.23 02:56sell0.70eurgbp_fx0.890920.000000.000002009.02.23 02:570.89066-3.500.000.0026.44
4826952009.02.23 02:58sell0.70eurgbp_fx0.890810.000000.000002009.02.23 02:590.89039-3.500.000.0042.69
4826962009.02.23 03:01sell0.70eurgbp_fx0.890370.000000.000002009.02.23 03:020.89017-3.500.000.0020.33
4826972009.02.23 03:02sell0.70eurgbp_fx0.890430.000000.000002009.02.23 03:030.88998-3.500.000.0045.71
4826992009.02.23 03:04sell0.80eurgbp_fx0.890450.000000.000002009.02.23 03:190.89024-4.000.000.0024.41
4827002009.02.23 03:06sell0.50eurgbp_fx0.890770.000000.000002009.02.23 03:160.89049-2.500.000.0020.33
4827022009.02.23 03:35buy0.80eurgbp_fx0.889440.000000.000002009.02.23 03:370.88958-4.000.000.0016.27
4827032009.02.23 03:38buy0.80eurgbp_fx0.889450.000000.000002009.02.23 03:390.88971-4.000.000.0030.22
4827042009.02.23 03:42buy0.80eurgbp_fx0.889470.000000.000002009.02.23 04:300.88967-4.000.000.0023.24
4827062009.02.23 03:52buy0.50eurgbp_fx0.889090.000000.000002009.02.23 04:050.88928-2.500.000.0013.80
4827112009.02.23 04:48buy0.80eurgbp_fx0.889080.000000.000002009.02.23 05:470.88768-4.000.000.00-162.68
4828112009.02.23 21:10buy0.70eurgbp_fx0.877430.000000.000002009.02.23 21:130.87768-3.500.000.0025.37
4828122009.02.23 21:16buy0.70eurgbp_fx0.877430.000000.000002009.02.23 21:260.87767-3.500.000.0024.34
4828152009.02.23 21:44buy0.70eurgbp_fx0.877140.000000.000002009.02.23 21:540.87740-3.500.000.0026.34
4828182009.02.23 21:56buy0.80eurgbp_fx0.877260.000000.000002009.02.23 22:050.87746-4.000.000.0023.16
4828222009.02.23 22:02buy0.50eurgbp_fx0.876960.000000.000002009.02.23 22:040.87726-2.500.000.0021.71
4828232009.02.23 22:21buy0.80eurgbp_fx0.876910.000000.000002009.02.23 22:260.87715-4.000.000.0027.80
4828262009.02.23 22:50sell0.80eurgbp_fx0.877560.000000.000002009.02.23 22:530.87732-4.000.000.0027.79
4828332009.02.23 22:55buy0.80eurgbp_fx0.876820.000000.000002009.02.23 23:340.87674-4.000.000.00-9.27
4828382009.02.23 22:56buy0.50eurgbp_fx0.876420.000000.000002009.02.23 23:180.87669-2.500.000.0019.56
4828432009.02.23 23:33buy0.50eurgbp_fx0.876230.000000.000002009.02.23 23:340.87677-2.500.000.0039.11
4828472009.02.23 23:38sell0.80eurgbp_fx0.877380.000000.000002009.02.23 23:390.87718-4.000.000.0023.17
4828552009.02.23 23:47buy0.80eurgbp_fx0.876360.000000.000002009.02.23 23:480.87656-4.000.000.0023.19
4828612009.02.24 00:43buy0.80eurgbp_fx0.876390.000000.000002009.02.24 00:460.87658-4.000.000.0022.02
4828692009.02.24 00:57buy0.80eurgbp_fx0.876260.000000.000002009.02.24 00:590.87634-4.000.000.009.25
4828742009.02.24 00:58buy0.50eurgbp_fx0.875960.000000.000002009.02.24 00:590.87648-2.500.000.0037.58
4830332009.02.24 21:08buy0.80eurgbp_fx0.886450.000000.000002009.02.24 21:270.88643-4.000.000.00-2.32
4830372009.02.24 21:27buy0.60eurgbp_fx0.886140.000000.000002009.02.24 21:280.88665-3.000.000.0044.30
4830422009.02.24 21:50sell0.80eurgbp_fx0.887410.000000.000002009.02.24 21:560.88717-4.000.000.0027.83
4830732009.02.25 00:06buy0.80eurgbp_fx0.886070.000000.000002009.02.25 00:230.88614-4.000.000.008.14
4830882009.02.25 00:36buy0.90eurgbp_fx0.886200.000000.000002009.02.25 05:300.88224-4.500.000.00-517.53
4831362009.02.25 08:10sell0.80eurchf_fx1.487680.000000.000002009.02.25 08:111.48810-4.000.000.00-28.97
4832562009.02.26 00:12buy0.30eurgbp_fx0.894670.000000.000002009.02.26 00:140.89500-1.500.000.0014.06
4832622009.02.26 00:44buy0.30eurgbp_fx0.894670.000000.000002009.02.26 00:490.89490-1.500.000.009.80
4833522009.02.26 21:13buy0.70eurgbp_fx0.890550.000000.000002009.02.26 21:210.89073-3.500.000.0018.00
4833782009.02.26 22:49buy0.70eurgbp_fx0.890030.000000.000002009.02.26 23:090.89033-3.500.000.0030.02
4833832009.02.26 22:57buy0.40eurgbp_fx0.889710.000000.000002009.02.26 22:590.88999-2.000.000.0016.03
4833842009.02.26 23:01buy0.40eurgbp_fx0.889580.000000.000002009.02.26 23:090.89033-2.000.000.0042.88
4833852009.02.26 23:10buy0.70eurgbp_fx0.889860.000000.000002009.02.27 00:410.89013-3.500.001.0526.99
4836022009.03.02 04:11sell0.40eurgbp_fx0.885020.000000.000002009.03.02 04:210.88478-2.000.000.0013.65
4836052009.03.02 04:37buy0.70eurgbp_fx0.884120.000000.000002009.03.02 05:110.88433-3.500.000.0020.87
4836072009.03.02 04:55buy0.50eurgbp_fx0.883780.000000.000002009.03.02 05:000.88401-2.500.000.0016.35
4837672009.03.02 21:00buy0.40eurgbp_fx0.895720.000000.000002009.03.03 00:410.89564-2.000.000.60-4.49
4837702009.03.02 21:02buy0.40eurgbp_fx0.895370.000000.000002009.03.02 21:130.89566-2.000.000.0016.32
4837742009.03.02 21:13buy0.40eurgbp_fx0.895380.000000.000002009.03.02 21:170.89566-2.000.000.0015.75
4837762009.03.02 21:40buy0.40eurgbp_fx0.895350.000000.000002009.03.02 21:530.89559-2.000.000.0013.49
4837792009.03.02 22:00buy0.40eurgbp_fx0.895130.000000.000002009.03.02 22:170.89556-2.000.000.0024.15
4837892009.03.02 22:27buy0.40eurgbp_fx0.895300.000000.000002009.03.02 23:050.89562-2.000.000.0017.97
4837962009.03.02 23:08buy0.40eurgbp_fx0.895070.000000.000002009.03.02 23:180.89531-2.000.000.0013.48
4840472009.03.03 21:32buy0.50eurgbp_fx0.894040.000000.000002009.03.03 21:350.89425-2.500.000.0014.77
4840482009.03.03 21:32buy0.50eurgbp_fx0.894180.000000.000002009.03.04 00:270.89423-2.500.000.753.51
4840492009.03.03 21:33buy0.30eurgbp_fx0.893850.000000.000002009.03.03 21:340.89395-1.500.000.004.23
4840502009.03.03 21:33buy0.30eurgbp_fx0.893850.000000.000002009.03.03 21:340.89395-1.500.000.004.23
4840522009.03.03 21:41buy0.40eurgbp_fx0.893820.000000.000002009.03.03 21:420.89402-2.000.000.0011.25
4840532009.03.03 21:41buy0.40eurgbp_fx0.893820.000000.000002009.03.03 21:420.89402-2.000.000.0011.25
4840642009.03.03 22:10buy0.40eurgbp_fx0.893730.000000.000002009.03.03 22:110.89388-2.000.000.008.44
4840652009.03.03 22:10buy0.40eurgbp_fx0.893730.000000.000002009.03.03 22:110.89388-2.000.000.008.44
4840682009.03.03 22:26buy0.40eurgbp_fx0.893750.000000.000002009.03.03 22:270.89390-2.000.000.008.43
4840692009.03.03 22:26buy0.40eurgbp_fx0.893750.000000.000002009.03.03 22:270.89390-2.000.000.008.43
4840792009.03.03 23:09buy0.40eurgbp_fx0.893830.000000.000002009.03.03 23:180.89377-2.000.000.00-3.37
4840802009.03.03 23:09buy0.40eurgbp_fx0.893830.000000.000002009.03.03 23:180.89399-2.000.000.008.99
4840872009.03.04 00:12buy0.40eurgbp_fx0.893620.000000.000002009.03.04 00:250.89387-2.000.000.0014.03
4841252009.03.04 03:00buy0.10eurgbp_fx0.890900.000000.000002009.03.04 03:140.89151-0.500.000.008.55
4842792009.03.04 21:00buy0.50eurgbp_fx0.893020.000000.000002009.03.04 23:340.89115-2.500.000.00-132.70
4843102009.03.04 22:42buy0.40eurgbp_fx0.891660.000000.000002009.03.04 22:460.89185-2.000.000.0010.79
4844762009.03.05 21:21sell0.40eurgbp_fx0.889180.000000.000002009.03.05 21:220.88894-2.000.000.0013.55
4844772009.03.05 21:21sell0.40eurgbp_fx0.889180.000000.000002009.03.05 21:220.88894-2.000.000.0013.55
4845002009.03.05 22:43buy0.40eurgbp_fx0.888310.000000.000002009.03.05 22:500.88848-2.000.000.009.60
4845012009.03.05 22:43buy0.40eurgbp_fx0.888310.000000.000002009.03.05 23:030.88887-2.000.000.0031.61
4845092009.03.05 23:07buy0.50eurgbp_fx0.888130.000000.000002009.03.05 23:200.88828-2.500.000.0010.59
4845102009.03.05 23:07buy0.50eurgbp_fx0.888130.000000.000002009.03.05 23:200.88828-2.500.000.0010.59
4845142009.03.05 23:49sell0.50eurgbp_fx0.888420.000000.000002009.03.05 23:560.88829-2.500.000.009.18
4845152009.03.05 23:49sell0.50eurgbp_fx0.888420.000000.000002009.03.05 23:560.88829-2.500.000.009.18
4845242009.03.06 00:20buy0.50eurgbp_fx0.888010.000000.000002009.03.06 01:020.88800-2.500.000.00-0.71
4846972009.03.09 01:00buy0.50eurgbp_fx0.897820.000000.000002009.03.09 01:550.89809-2.500.000.0019.10
4846982009.03.09 01:07buy0.40eurgbp_fx0.897580.000000.000002009.03.09 01:130.89781-2.000.000.0013.04
4847002009.03.09 01:19buy0.40eurgbp_fx0.897500.000000.000002009.03.09 01:480.89781-2.000.000.0017.56
4847012009.03.09 01:32buy0.30eurgbp_fx0.897150.000000.000002009.03.09 01:410.89737-1.500.000.009.35
4847032009.03.09 02:11sell0.50eurgbp_fx0.898560.000000.000002009.03.09 02:160.89830-2.500.000.0018.38
4847082009.03.09 02:52buy0.50eurgbp_fx0.897320.000000.000002009.03.09 03:020.89763-2.500.000.0021.90
4848562009.03.09 20:40buy0.50eurgbp_fx0.913960.000000.000002009.03.09 20:570.91421-2.500.000.0017.24
4848752009.03.09 21:59sell0.50eurgbp_fx0.915210.000000.000002009.03.09 22:320.91497-2.500.000.0016.53
4848842009.03.09 22:01sell0.40eurgbp_fx0.915530.000000.000002009.03.09 22:320.91522-2.000.000.0017.08
4848852009.03.09 22:05sell0.30eurgbp_fx0.916040.000000.000002009.03.09 22:200.91580-1.500.000.009.92
4848902009.03.09 22:39buy0.50eurgbp_fx0.914830.000000.000002009.03.10 01:460.91484-2.500.000.000.69
4849082009.03.10 00:26buy0.40eurgbp_fx0.914340.000000.000002009.03.10 01:200.91458-2.000.000.0013.22
4849092009.03.10 00:54buy0.30eurgbp_fx0.914020.000000.000002009.03.10 00:560.91423-1.500.000.008.67
4849222009.03.10 01:52sell0.50eurgbp_fx0.915270.000000.000002009.03.10 01:550.91503-2.500.000.0016.55
4849252009.03.10 02:03sell0.50eurgbp_fx0.915290.000000.000002009.03.10 02:250.91487-2.500.000.0028.99
4849262009.03.10 02:36buy0.50eurgbp_fx0.914740.000000.000002009.03.10 03:530.91500-2.500.000.0017.96
4849302009.03.10 02:42buy0.40eurgbp_fx0.914250.000000.000002009.03.10 02:480.91457-2.000.000.0017.68
4849312009.03.10 02:44buy0.30eurgbp_fx0.914320.000000.000002009.03.10 03:080.91469-1.500.000.0015.33
4849332009.03.10 02:59buy0.30eurgbp_fx0.913980.000000.000002009.03.10 03:060.91439-1.500.000.0016.99
4849362009.03.10 03:11buy0.40eurgbp_fx0.914110.000000.000002009.03.10 03:120.91436-2.000.000.0013.82
4849372009.03.10 03:17buy0.40eurgbp_fx0.914030.000000.000002009.03.10 03:180.91426-2.000.000.0012.72
4849422009.03.10 04:16sell0.50eurgbp_fx0.915210.000000.000002009.03.10 04:210.91496-2.500.000.0017.29
4849442009.03.10 04:28sell0.50eurgbp_fx0.915170.000000.000002009.03.10 04:290.91503-2.500.000.009.69
4849452009.03.10 04:28sell0.50eurgbp_fx0.915170.000000.000002009.03.10 04:290.91503-2.500.000.009.69
4849462009.03.10 04:37sell0.50eurgbp_fx0.915250.000000.000002009.03.10 04:510.91514-2.500.000.007.60
4849472009.03.10 04:37sell0.50eurgbp_fx0.915250.000000.000002009.03.10 04:510.91521-2.500.000.002.76
4849492009.03.10 04:39sell0.30eurgbp_fx0.915570.000000.000002009.03.10 04:500.91528-1.500.000.0012.02
4849502009.03.10 04:39sell0.30eurgbp_fx0.915570.000000.000002009.03.10 04:500.91519-1.500.000.0015.75
4849522009.03.10 04:55sell0.50eurgbp_fx0.915520.000000.000002009.03.10 04:560.91537-2.500.000.0010.38
4849532009.03.10 04:55sell0.50eurgbp_fx0.915520.000000.000002009.03.10 04:560.91537-2.500.000.0010.38
4851072009.03.10 21:00buy0.50eurgbp_fx0.920990.000000.000002009.03.10 21:140.92094-2.500.000.00-3.43
4851092009.03.10 21:00buy0.50eurgbp_fx0.920970.000000.000002009.03.10 21:150.92125-2.500.000.0019.21
4851122009.03.10 21:08buy0.30eurgbp_fx0.920530.000000.000002009.03.10 21:090.92074-1.500.000.008.64
4851132009.03.10 21:08buy0.30eurgbp_fx0.920530.000000.000002009.03.10 21:090.92074-1.500.000.008.64
4851152009.03.10 21:13buy0.30eurgbp_fx0.920610.000000.000002009.03.10 21:140.92093-1.500.000.0013.18
4851162009.03.10 21:13buy0.30eurgbp_fx0.920610.000000.000002009.03.10 21:140.92081-1.500.000.008.24
4851202009.03.10 21:17buy0.50eurgbp_fx0.920390.000000.000002009.03.10 21:180.92052-2.500.000.008.93
4851212009.03.10 21:17buy0.50eurgbp_fx0.920390.000000.000002009.03.10 21:180.92052-2.500.000.008.93
4851222009.03.10 21:21buy0.50eurgbp_fx0.920690.000000.000002009.03.10 21:220.92082-2.500.000.008.92
4851232009.03.10 21:21buy0.50eurgbp_fx0.920690.000000.000002009.03.10 21:220.92082-2.500.000.008.92
4851362009.03.10 22:00sell0.50eurgbp_fx0.922180.000000.000002009.03.10 22:080.92194-2.500.000.0016.51
4851372009.03.10 22:00sell0.50eurgbp_fx0.922180.000000.000002009.03.10 22:080.92194-2.500.000.0016.51
4851492009.03.10 22:58sell0.60eurgbp_fx0.922180.000000.000002009.03.10 23:020.92189-3.000.000.0023.93
4851502009.03.10 22:58sell0.60eurgbp_fx0.922180.000000.000002009.03.10 23:020.92189-3.000.000.0023.93
4851582009.03.10 23:10sell0.60eurgbp_fx0.922410.000000.000002009.03.10 23:120.92199-3.000.000.0034.63
4851592009.03.10 23:10sell0.60eurgbp_fx0.922410.000000.000002009.03.10 23:120.92199-3.000.000.0034.63
4851622009.03.10 23:15buy0.60eurgbp_fx0.921360.000000.000002009.03.10 23:170.92157-3.000.000.0017.32
4851632009.03.10 23:15buy0.60eurgbp_fx0.921360.000000.000002009.03.10 23:170.92157-3.000.000.0017.32
4851682009.03.10 23:38sell0.60eurgbp_fx0.922480.000000.000002009.03.10 23:390.92234-3.000.000.0011.55
4851692009.03.10 23:38sell0.60eurgbp_fx0.922480.000000.000002009.03.10 23:390.92234-3.000.000.0011.55
4851702009.03.10 23:39sell0.60eurgbp_fx0.922670.000000.000002009.03.10 23:460.92245-3.000.000.0018.16
4851712009.03.10 23:39sell0.60eurgbp_fx0.922670.000000.000002009.03.10 23:460.92245-3.000.000.0018.16
4851792009.03.10 23:49sell0.60eurgbp_fx0.922440.000000.000002009.03.11 00:000.92232-3.000.00-0.609.89
4851802009.03.10 23:49sell0.60eurgbp_fx0.922440.000000.000002009.03.11 00:000.92232-3.000.00-0.609.89
4851812009.03.10 23:52sell0.30eurgbp_fx0.922890.000000.000002009.03.10 23:530.92264-1.500.000.0010.31
4851822009.03.10 23:52sell0.30eurgbp_fx0.922530.000000.000002009.03.11 00:000.92194-1.500.00-0.3024.34
4851852009.03.11 00:12sell0.60eurgbp_fx0.922700.000000.000002009.03.11 00:160.92229-3.000.000.0033.83
4851862009.03.11 00:12sell0.60eurgbp_fx0.922700.000000.000002009.03.11 00:160.92225-3.000.000.0037.13
4851902009.03.11 00:28sell0.60eurgbp_fx0.922790.000000.000002009.03.11 00:290.92257-3.000.000.0018.18
4851912009.03.11 00:28sell0.60eurgbp_fx0.922790.000000.000002009.03.11 00:290.92257-3.000.000.0018.18
4852162009.03.11 01:54sell0.60eurgbp_fx0.922510.000000.000002009.03.11 01:550.92206-3.000.000.0037.23
4852232009.03.11 02:19sell0.60eurgbp_fx0.922590.000000.000002009.03.11 03:260.92240-3.000.000.0015.68
4852242009.03.11 02:19sell0.60eurgbp_fx0.922620.000000.000002009.03.11 03:260.92244-3.000.000.0014.86
4852312009.03.11 03:26buy0.60eurgbp_fx0.922400.000000.000002009.03.11 03:270.92266-3.000.000.0021.46
4852322009.03.11 03:27buy0.60eurgbp_fx0.922650.000000.000002009.03.11 03:320.92279-3.000.000.0011.56
4852332009.03.11 03:27buy0.60eurgbp_fx0.922650.000000.000002009.03.11 03:320.92279-3.000.000.0011.56
4852342009.03.11 04:20buy0.60eurgbp_fx0.922190.000000.000002009.03.11 04:210.92225-3.000.000.004.95
4852352009.03.11 04:20buy0.60eurgbp_fx0.922190.000000.000002009.03.11 04:210.92225-3.000.000.004.95
4853542009.03.11 21:00buy0.60eurgbp_fx0.924730.000000.000002009.03.11 21:010.92490-3.000.000.0014.12
4853562009.03.11 21:00buy0.60eurgbp_fx0.924730.000000.000002009.03.11 21:010.92483-3.000.000.008.31
4853612009.03.11 21:01buy0.60eurgbp_fx0.924550.000000.000002009.03.11 21:050.92477-3.000.000.0018.28
4853622009.03.11 21:01buy0.60eurgbp_fx0.924550.000000.000002009.03.11 21:050.92477-3.000.000.0018.28
4853652009.03.11 21:05buy0.60eurgbp_fx0.924650.000000.000002009.03.11 21:150.92480-3.000.000.0012.48
4853662009.03.11 21:05buy0.60eurgbp_fx0.924650.000000.000002009.03.11 21:150.92480-3.000.000.0012.48
4853712009.03.11 21:12buy0.40eurgbp_fx0.924360.000000.000002009.03.11 21:150.92451-2.000.000.008.31
4853722009.03.11 21:12buy0.40eurgbp_fx0.924360.000000.000002009.03.11 21:150.92451-2.000.000.008.31
4853742009.03.11 21:15buy0.60eurgbp_fx0.925050.000000.000002009.03.11 21:190.92518-3.000.000.0010.82
4853752009.03.11 21:15buy0.70eurgbp_fx0.925050.000000.000002009.03.11 21:190.92518-3.500.000.0012.63
4853832009.03.11 21:38sell0.70eurgbp_fx0.926340.000000.000002009.03.11 21:430.92628-3.500.000.005.83
4853842009.03.11 21:38sell0.70eurgbp_fx0.926340.000000.000002009.03.11 21:430.92628-3.500.000.005.83
4853852009.03.11 21:43sell0.70eurgbp_fx0.926240.000000.000002009.03.11 21:480.92605-3.500.000.0018.46
4853862009.03.11 21:43sell0.70eurgbp_fx0.926240.000000.000002009.03.11 21:480.92605-3.500.000.0018.46
4853922009.03.11 22:00sell0.70eurgbp_fx0.926350.000000.000002009.03.11 22:010.92618-3.500.000.0016.52
4853932009.03.11 22:00sell0.70eurgbp_fx0.926350.000000.000002009.03.11 22:010.92618-3.500.000.0016.52
4854022009.03.11 22:40buy0.70eurgbp_fx0.924950.000000.000002009.03.11 22:430.92508-3.500.000.0012.63
4854032009.03.11 22:40buy0.70eurgbp_fx0.924950.000000.000002009.03.11 22:430.92508-3.500.000.0012.63
4854152009.03.11 23:08sell0.70eurgbp_fx0.925990.000000.000002009.03.11 23:230.92584-3.500.000.0014.56
4854162009.03.11 23:08sell0.70eurgbp_fx0.925990.000000.000002009.03.11 23:230.92615-3.500.000.00-15.52
4854242009.03.11 23:09sell0.40eurgbp_fx0.926330.000000.000002009.03.11 23:190.92616-2.000.000.009.42
4854252009.03.11 23:09sell0.40eurgbp_fx0.926330.000000.000002009.03.11 23:190.92616-2.000.000.009.42
4854472009.03.12 00:38buy0.70eurgbp_fx0.925300.000000.000002009.03.12 00:400.92544-3.500.000.0013.59
4854482009.03.12 00:38buy0.70eurgbp_fx0.925300.000000.000002009.03.12 00:400.92544-3.500.000.0013.59
4854562009.03.12 00:46sell0.70eurgbp_fx0.926000.000000.000002009.03.12 00:490.92584-3.500.000.0015.53
4854572009.03.12 00:46sell0.70eurgbp_fx0.926000.000000.000002009.03.12 00:490.92584-3.500.000.0015.53
4854642009.03.12 01:07buy0.70eurgbp_fx0.925100.000000.000002009.03.12 01:080.92528-3.500.000.0017.45
4854652009.03.12 01:07buy0.70eurgbp_fx0.925100.000000.000002009.03.12 01:080.92528-3.500.000.0017.45
4854712009.03.12 01:29buy0.70eurgbp_fx0.925270.000000.000002009.03.12 01:300.92542-3.500.000.0014.54
4854722009.03.12 01:29buy0.70eurgbp_fx0.925270.000000.000002009.03.12 01:300.92542-3.500.000.0014.54
4854762009.03.12 01:36buy0.70eurgbp_fx0.925190.000000.000002009.03.12 01:370.92534-3.500.000.0014.53
4854772009.03.12 01:36buy0.70eurgbp_fx0.925190.000000.000002009.03.12 01:370.92534-3.500.000.0014.53
4854822009.03.12 01:51buy0.70eurgbp_fx0.925440.000000.000002009.03.12 01:530.92556-3.500.000.0011.61
4854832009.03.12 01:51buy0.70eurgbp_fx0.925440.000000.000002009.03.12 01:530.92556-3.500.000.0011.61
4854852009.03.12 01:55buy0.70eurgbp_fx0.925410.000000.000002009.03.12 02:170.92554-3.500.000.0012.59
4854862009.03.12 01:55buy0.70eurgbp_fx0.925410.000000.000002009.03.12 02:170.92554-3.500.000.0012.59
4854882009.03.12 02:06buy0.40eurgbp_fx0.924810.000000.000002009.03.12 02:120.92509-2.000.000.0015.50
4854892009.03.12 02:06buy0.40eurgbp_fx0.924810.000000.000002009.03.12 02:120.92513-2.000.000.0017.72
4854942009.03.12 02:23buy0.70eurgbp_fx0.925200.000000.000002009.03.12 02:300.92538-3.500.000.0017.46
4854952009.03.12 02:23buy0.70eurgbp_fx0.925200.000000.000002009.03.12 02:300.92538-3.500.000.0017.46
4855012009.03.12 02:30buy0.70eurgbp_fx0.925120.000000.000002009.03.12 02:310.92517-3.500.000.004.85
4855022009.03.12 02:30buy0.70eurgbp_fx0.925120.000000.000002009.03.12 02:310.92517-3.500.000.004.85
4855032009.03.12 02:33buy0.70eurgbp_fx0.925150.000000.000002009.03.12 02:350.92512-3.500.000.00-2.91
4855042009.03.12 02:33buy0.70eurgbp_fx0.925150.000000.000002009.03.12 02:350.92512-3.500.000.00-2.91
4855052009.03.12 02:37buy0.70eurgbp_fx0.925050.000000.000002009.03.12 02:440.92522-3.500.000.0016.50
4855062009.03.12 02:37buy0.70eurgbp_fx0.925050.000000.000002009.03.12 02:440.92522-3.500.000.0016.50
4855122009.03.12 03:13buy0.70eurgbp_fx0.924570.000000.000002009.03.12 03:190.92471-3.500.000.0013.62
4855132009.03.12 03:13buy0.70eurgbp_fx0.924570.000000.000002009.03.12 03:190.92471-3.500.000.0013.62
4855162009.03.12 03:14buy0.40eurgbp_fx0.924230.000000.000002009.03.12 03:190.92468-2.000.000.0025.01
4855172009.03.12 03:14buy0.40eurgbp_fx0.924230.000000.000002009.03.12 03:190.92468-2.000.000.0025.01
4855182009.03.12 03:19buy0.70eurgbp_fx0.924430.000000.000002009.03.12 03:210.92463-3.500.000.0019.46
4855192009.03.12 03:19buy0.70eurgbp_fx0.924550.000000.000002009.03.12 03:230.92482-3.500.000.0026.28
4855222009.03.12 03:31sell0.70eurgbp_fx0.925580.000000.000002009.03.12 03:330.92541-3.500.000.0016.51
4855232009.03.12 03:31sell0.70eurgbp_fx0.925580.000000.000002009.03.12 03:330.92541-3.500.000.0016.51
4855262009.03.12 03:37buy0.70eurgbp_fx0.924550.000000.000002009.03.12 03:390.92471-3.500.000.0015.54
4855272009.03.12 03:37buy0.70eurgbp_fx0.924550.000000.000002009.03.12 03:390.92471-3.500.000.0015.54
4855322009.03.12 04:00sell0.70eurgbp_fx0.925670.000000.000002009.03.12 04:040.92557-3.500.000.009.70
4855332009.03.12 04:00sell0.70eurgbp_fx0.925670.000000.000002009.03.12 04:040.92549-3.500.000.0017.47
4855362009.03.12 04:05sell0.80eurgbp_fx0.925700.000000.000002009.03.12 04:070.92544-4.000.000.0028.85
4855372009.03.12 04:05sell0.80eurgbp_fx0.925700.000000.000002009.03.12 04:070.92544-4.000.000.0028.85
4855402009.03.12 04:21buy0.80eurgbp_fx0.924270.000000.000002009.03.12 04:230.92439-4.000.000.0013.33
4855412009.03.12 04:21buy0.80eurgbp_fx0.924270.000000.000002009.03.12 04:230.92439-4.000.000.0013.33
4855422009.03.12 04:26buy0.80eurgbp_fx0.924360.000000.000002009.03.12 04:310.92448-4.000.000.0013.33
4855432009.03.12 04:26buy0.80eurgbp_fx0.924360.000000.000002009.03.12 04:310.92459-4.000.000.0025.54
4855442009.03.12 04:42buy0.80eurgbp_fx0.924480.000000.000002009.03.12 04:440.92462-4.000.000.0015.54
4855452009.03.12 04:42buy0.80eurgbp_fx0.924480.000000.000002009.03.12 05:320.92475-4.000.000.0029.98
4857762009.03.12 21:09sell0.80eurgbp_fx0.925170.000000.000002009.03.12 21:120.92492-4.000.000.0027.87
4857772009.03.12 21:09sell0.80eurgbp_fx0.925170.000000.000002009.03.12 21:120.92498-4.000.000.0021.18
4857872009.03.12 21:17sell0.80eurgbp_fx0.925630.000000.000002009.03.12 21:180.92549-4.000.000.0015.62
4857882009.03.12 21:17sell0.80eurgbp_fx0.925630.000000.000002009.03.12 21:180.92550-4.000.000.0014.50
4857932009.03.12 21:26sell0.80eurgbp_fx0.926150.000000.000002009.03.12 21:310.92607-4.000.000.008.92
4857942009.03.12 21:26sell0.80eurgbp_fx0.926150.000000.000002009.03.12 21:350.92590-4.000.000.0027.86
4858042009.03.12 22:00sell0.80eurgbp_fx0.926710.000000.000002009.03.12 22:030.92647-4.000.000.0026.78
4858252009.03.12 22:15sell0.80eurgbp_fx0.926560.000000.000002009.03.12 22:160.92633-4.000.000.0025.70
4858352009.03.12 22:43sell0.80eurgbp_fx0.926560.000000.000002009.03.12 22:450.92622-4.000.000.0037.94
4858372009.03.12 22:48sell0.80eurgbp_fx0.926660.000000.000002009.03.12 22:520.92639-4.000.000.0030.11
4858532009.03.12 23:59buy0.80eurgbp_fx0.925790.000000.000002009.03.13 00:000.92614-4.000.001.2038.99
4858542009.03.12 23:59buy0.80eurgbp_fx0.925790.000000.000002009.03.13 00:000.92614-4.000.001.2038.99
4858662009.03.13 00:02sell0.80eurgbp_fx0.927160.000000.000002009.03.13 00:030.92704-4.000.000.0013.37
4858672009.03.13 00:02sell0.80eurgbp_fx0.927160.000000.000002009.03.13 00:030.92704-4.000.000.0013.37
4858752009.03.13 00:08buy0.80eurgbp_fx0.925640.000000.000002009.03.13 00:090.92611-4.000.000.0052.38
4858762009.03.13 00:08buy0.80eurgbp_fx0.925640.000000.000002009.03.13 00:090.92611-4.000.000.0052.38
4858932009.03.13 01:10sell0.90eurgbp_fx0.926770.000000.000002009.03.13 01:130.92648-4.500.000.0036.35
4858942009.03.13 01:10sell0.90eurgbp_fx0.926770.000000.000002009.03.13 01:130.92648-4.500.000.0036.35
4859072009.03.13 01:38sell0.90eurgbp_fx0.926530.000000.000002009.03.13 01:460.92639-4.500.000.0017.55
4859082009.03.13 01:38sell0.90eurgbp_fx0.926530.000000.000002009.03.13 01:460.92639-4.500.000.0017.55
4859152009.03.13 02:05sell0.90eurgbp_fx0.926850.000000.000002009.03.13 02:060.92657-4.500.000.0035.12
4859162009.03.13 02:05sell0.90eurgbp_fx0.926850.000000.000002009.03.13 02:060.92657-4.500.000.0035.12
4859182009.03.13 02:06sell0.90eurgbp_fx0.926840.000000.000002009.03.13 02:080.92672-4.500.000.0015.05
4859192009.03.13 02:06sell0.90eurgbp_fx0.926840.000000.000002009.03.13 02:080.92672-4.500.000.0015.05
4859202009.03.13 02:10sell0.90eurgbp_fx0.926810.000000.000002009.03.13 02:170.92665-4.500.000.0020.07
4859212009.03.13 02:10sell0.90eurgbp_fx0.926810.000000.000002009.03.13 02:170.92661-4.500.000.0025.09
4859242009.03.13 02:17sell0.90eurgbp_fx0.926790.000000.000002009.03.13 02:230.92656-4.500.000.0028.87
4859252009.03.13 02:17sell0.90eurgbp_fx0.926790.000000.000002009.03.13 02:230.92656-4.500.000.0028.87
4859322009.03.13 02:37sell0.90eurgbp_fx0.927090.000000.000002009.03.13 02:410.92689-4.500.000.0025.09
4859332009.03.13 02:37sell0.90eurgbp_fx0.927090.000000.000002009.03.13 02:410.92689-4.500.000.0025.09
4859352009.03.13 02:57sell0.90eurgbp_fx0.926980.000000.000002009.03.13 02:580.92675-4.500.000.0028.87
4859362009.03.13 02:57sell0.90eurgbp_fx0.926980.000000.000002009.03.13 02:580.92675-4.500.000.0028.87
4859372009.03.13 03:00sell0.90eurgbp_fx0.926940.000000.000002009.03.13 03:020.92677-4.500.000.0021.35
4859382009.03.13 03:00sell0.90eurgbp_fx0.926940.000000.000002009.03.13 03:020.92677-4.500.000.0021.35
4859442009.03.13 03:19sell0.90eurgbp_fx0.926800.000000.000002009.03.13 06:000.92882-4.500.000.00-253.05
4859452009.03.13 03:19sell0.90eurgbp_fx0.926800.000000.000002009.03.13 06:000.92877-4.500.000.00-246.82
4859472009.03.13 03:22sell0.60eurgbp_fx0.927190.000000.000002009.03.13 03:350.92704-3.000.000.0012.53
4859482009.03.13 03:22sell0.60eurgbp_fx0.927190.000000.000002009.03.13 03:350.92704-3.000.000.0012.53
4859532009.03.13 03:39sell0.60eurgbp_fx0.927400.000000.000002009.03.13 03:440.92724-3.000.000.0013.37
4859542009.03.13 03:39sell0.60eurgbp_fx0.927400.000000.000002009.03.13 03:440.92724-3.000.000.0013.37
  -1 054.50 0.00 3.75 3 716.96
Closed P/L: 2 666.21
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 525.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 666.21 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 472.14 Equity: 472.14 Free Margin: 472.14