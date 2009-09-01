Strategy Tester Report
Pro-Fx-Experts_Stochastic_Trader~
FXDD-MT4 Demo Server 2 (Build 225)

商品EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
時間週期30 分鐘圖 2009.09.01 00:00 - 2009.09.30 23:30 (2009.09.01 - 2009.10.01)
復盤模式每個即時價位(基於所有可利用的最小時段的每一個價位的分形插值計算)
參數Lots=0.1; TakeProfit=500; Stoploss=90; Close_Order_on_Swing=true; TrailingOrders=true; TrailingStop=45; Use_ProfitLock=true; LockTriggerPips=40; PipsToLock=20; EAName="Stochastic_Trader"; Show_Comment=true;
經測試過的柱數2051用於復盤的即時價數量771842復盤模型的品質90.00%
輸入圖表錯誤0
起始資金10000.00
總淨盈利645.30毛利1103.57毛損-458.27
獲利係數2.41預期收益18.98
絕對虧損182.50最大虧損431.20 (4.08%)相對虧損4.08% (431.20)
總交易34空方部位 (獲利百分比)14 (42.86%)多方部位 (獲利百分比)20 (65.00%)
獲利交易(占總百分比)19 (55.88%)虧損交易(占總百分比)15 (44.12%)
最大:獲利交易392.20虧損交易-180.00
平均:獲利交易58.08虧損交易-30.55
最大:連續獲利金額6 (307.05)連續虧損金額6 (-315.20)
最多:連續獲利次數496.70 (4)連續虧損次數-315.20 (6)
平均:連續獲利2連續虧損2
Graph
#時間類型掛單手數價位止損獲利獲利餘額
12009.09.01 03:54sell10.101.43221.44121.3822
22009.09.01 04:03close10.101.43341.44121.3822-12.009988.00
32009.09.01 04:03buy20.201.43341.42441.4834
42009.09.01 09:04modify20.201.43341.43541.4834
52009.09.01 10:19s/l20.201.43541.43541.483440.0010028.00
62009.09.03 00:30buy30.101.426591.41761.4766
72009.09.03 09:59modify30.101.426591.42861.4766
82009.09.03 10:30s/l30.101.42861.42861.476620.1010048.10
92009.09.03 17:00buy40.101.42961.42061.4796
102009.09.04 07:31close40.101.42491.42061.4796-47.0010001.10
112009.09.04 07:31sell50.201.42491.43391.3749
122009.09.04 13:30close50.201.426591.43391.3749-33.809967.30
132009.09.04 13:30buy60.201.426591.41761.4766
142009.09.04 19:09modify60.201.426591.42861.4766
152009.09.07 06:25modify60.201.426591.42881.4766
162009.09.07 07:25modify60.201.426591.42901.4766
172009.09.07 09:11modify60.201.426591.42921.4766
182009.09.07 09:20modify60.201.426591.42931.4766
192009.09.07 09:20modify60.201.426591.42951.4766
202009.09.07 09:21modify60.201.426591.42971.4766
212009.09.07 10:07modify60.201.426591.42991.4766
222009.09.07 10:07modify60.201.426591.43001.4766
232009.09.07 10:07modify60.201.426591.43011.4766
242009.09.07 10:07modify60.201.426591.43021.4766
252009.09.07 10:07modify60.201.426591.43031.4766
262009.09.07 10:07modify60.201.426591.43041.4766
272009.09.07 10:07modify60.201.426591.43051.4766
282009.09.07 10:08modify60.201.426591.43071.4766
292009.09.07 10:08modify60.201.426591.43091.4766
302009.09.07 10:08modify60.201.426591.43111.4766
312009.09.07 10:09modify60.201.426591.43131.4766
322009.09.07 10:09modify60.201.426591.43151.4766
332009.09.08 09:24modify60.201.426591.43171.4766
342009.09.08 09:24modify60.201.426591.43191.4766
352009.09.08 09:24modify60.201.426591.43201.4766
362009.09.08 09:24modify60.201.426591.43211.4766
372009.09.08 09:25modify60.201.426591.43221.4766
382009.09.08 09:25modify60.201.426591.43231.4766
392009.09.08 09:25modify60.201.426591.43241.4766
402009.09.08 09:25modify60.201.426591.43251.4766
412009.09.08 09:28modify60.201.426591.43271.4766
422009.09.08 09:28modify60.201.426591.43291.4766
432009.09.08 09:31modify60.201.426591.43311.4766
442009.09.08 09:33modify60.201.426591.43331.4766
452009.09.08 09:33modify60.201.426591.43351.4766
462009.09.08 09:33modify60.201.426591.43371.4766
472009.09.08 09:41modify60.201.426591.43391.4766
482009.09.08 09:43modify60.201.426591.43411.4766
492009.09.08 09:43modify60.201.426591.43421.4766
502009.09.08 09:54modify60.201.426591.43431.4766
512009.09.08 09:54modify60.201.426591.43441.4766
522009.09.08 09:55modify60.201.426591.43451.4766
532009.09.08 09:55modify60.201.426591.43471.4766
542009.09.08 09:55modify60.201.426591.43491.4766
552009.09.08 10:01modify60.201.426591.43511.4766
562009.09.08 10:42modify60.201.426591.43531.4766
572009.09.08 10:42modify60.201.426591.43551.4766
582009.09.08 10:43modify60.201.426591.43571.4766
592009.09.08 10:45modify60.201.426591.43591.4766
602009.09.08 10:45modify60.201.426591.43611.4766
612009.09.08 10:45modify60.201.426591.43621.4766
622009.09.08 10:45modify60.201.426591.43631.4766
632009.09.08 10:46modify60.201.426591.43651.4766
642009.09.08 10:46modify60.201.426591.43671.4766
652009.09.08 10:46modify60.201.426591.43691.4766
662009.09.08 10:46modify60.201.426591.43711.4766
672009.09.08 10:47modify60.201.426591.43731.4766
682009.09.08 10:47modify60.201.426591.43751.4766
692009.09.08 10:47modify60.201.426591.43771.4766
702009.09.08 10:48modify60.201.426591.43791.4766
712009.09.08 10:48modify60.201.426591.43811.4766
722009.09.08 11:02modify60.201.426591.43821.4766
732009.09.08 11:02modify60.201.426591.43831.4766
742009.09.08 11:02modify60.201.426591.43841.4766
752009.09.08 11:02modify60.201.426591.43851.4766
762009.09.08 11:03modify60.201.426591.43861.4766
772009.09.08 11:03modify60.201.426591.43881.4766
782009.09.08 11:05modify60.201.426591.43901.4766
792009.09.08 11:05modify60.201.426591.43921.4766
802009.09.08 11:19modify60.201.426591.43941.4766
812009.09.08 11:19modify60.201.426591.43961.4766
822009.09.08 11:19modify60.201.426591.43981.4766
832009.09.08 12:44modify60.201.426591.44001.4766
842009.09.08 12:45modify60.201.426591.44011.4766
852009.09.08 12:45modify60.201.426591.44021.4766
862009.09.08 12:45modify60.201.426591.44031.4766
872009.09.08 12:45modify60.201.426591.44041.4766
882009.09.08 12:45modify60.201.426591.44051.4766
892009.09.08 12:45modify60.201.426591.44061.4766
902009.09.08 12:45modify60.201.426591.44081.4766
912009.09.08 12:45modify60.201.426591.44101.4766
922009.09.08 12:45modify60.201.426591.44121.4766
932009.09.08 12:45modify60.201.426591.44141.4766
942009.09.08 12:45modify60.201.426591.44151.4766
952009.09.08 12:46modify60.201.426591.44171.4766
962009.09.08 12:46modify60.201.426591.44191.4766
972009.09.08 12:46modify60.201.426591.44201.4766
982009.09.08 12:47modify60.201.426591.44211.4766
992009.09.08 12:47modify60.201.426591.44221.4766
1002009.09.08 12:47modify60.201.426591.44231.4766
1012009.09.08 12:47modify60.201.426591.44241.4766
1022009.09.08 12:47modify60.201.426591.44251.4766
1032009.09.08 12:47modify60.201.426591.44261.4766
1042009.09.08 13:04modify60.201.426591.44281.4766
1052009.09.08 13:04modify60.201.426591.44301.4766
1062009.09.08 13:04modify60.201.426591.44321.4766
1072009.09.08 13:04modify60.201.426591.44341.4766
1082009.09.08 13:04modify60.201.426591.44361.4766
1092009.09.08 13:06modify60.201.426591.44371.4766
1102009.09.08 13:06modify60.201.426591.44391.4766
1112009.09.08 13:06modify60.201.426591.44411.4766
1122009.09.08 13:06modify60.201.426591.44421.4766
1132009.09.08 13:06modify60.201.426591.44431.4766
1142009.09.08 13:06modify60.201.426591.44441.4766
1152009.09.08 13:06modify60.201.426591.44451.4766
1162009.09.08 13:06modify60.201.426591.44461.4766
1172009.09.08 14:28modify60.201.426591.44481.4766
1182009.09.08 14:29modify60.201.426591.44501.4766
1192009.09.08 14:29modify60.201.426591.44521.4766
1202009.09.08 15:55modify60.201.426591.44541.4766
1212009.09.08 15:55modify60.201.426591.44561.4766
1222009.09.08 15:55modify60.201.426591.44581.4766
1232009.09.08 16:00modify60.201.426591.44601.4766
1242009.09.08 16:00modify60.201.426591.44621.4766
1252009.09.08 16:44s/l60.201.44621.44621.4766392.2010359.50
1262009.09.09 00:45buy70.101.448841.43981.4988
1272009.09.09 15:17modify70.101.448841.45081.4988
1282009.09.09 15:30modify70.101.448841.45101.4988
1292009.09.09 15:30modify70.101.448841.45121.4988
1302009.09.09 15:30modify70.101.448841.45141.4988
1312009.09.09 15:30modify70.101.448841.45161.4988
1322009.09.09 16:05modify70.101.448841.45171.4988
1332009.09.09 16:07modify70.101.448841.45191.4988
1342009.09.09 16:07modify70.101.448841.45211.4988
1352009.09.09 16:07modify70.101.448841.45221.4988
1362009.09.09 16:07modify70.101.448841.45231.4988
1372009.09.09 16:07modify70.101.448841.45241.4988
1382009.09.09 16:07modify70.101.448841.45251.4988
1392009.09.09 16:07modify70.101.448841.45261.4988
1402009.09.09 16:07modify70.101.448841.45271.4988
1412009.09.09 16:07modify70.101.448841.45291.4988
1422009.09.09 16:07modify70.101.448841.45311.4988
1432009.09.09 16:08modify70.101.448841.45321.4988
1442009.09.09 16:10modify70.101.448841.45341.4988
1452009.09.09 16:10modify70.101.448841.45361.4988
1462009.09.09 16:10modify70.101.448841.45381.4988
1472009.09.09 17:04modify70.101.448841.45401.4988
1482009.09.09 17:04modify70.101.448841.45421.4988
1492009.09.09 17:07modify70.101.448841.45431.4988
1502009.09.09 17:07modify70.101.448841.45441.4988
1512009.09.09 17:07modify70.101.448841.45451.4988
1522009.09.09 17:07modify70.101.448841.45461.4988
1532009.09.09 17:07modify70.101.448841.45471.4988
1542009.09.09 17:39modify70.101.448841.45491.4988
1552009.09.09 17:39modify70.101.448841.45511.4988
1562009.09.09 17:39modify70.101.448841.45531.4988
1572009.09.09 20:34s/l70.101.45531.45531.498864.6010424.10
1582009.09.09 21:30buy80.101.454211.44521.5042
1592009.09.10 08:53modify80.101.454211.45621.5042
1602009.09.10 10:38s/l80.101.45621.45621.504219.9010444.00
1612009.09.10 12:02buy90.101.45591.44691.5059
1622009.09.10 15:52modify90.101.45591.45791.5059
1632009.09.10 15:57s/l90.101.45791.45791.505920.0010464.00
1642009.09.11 03:57sell100.101.45711.46611.4071
1652009.09.11 04:30close100.101.45771.46611.4071-6.0010458.00
1662009.09.11 04:30buy110.201.45771.44871.5077
1672009.09.11 07:38modify110.201.45771.45971.5077
1682009.09.11 09:44s/l110.201.45971.45971.507740.0010498.00
1692009.09.11 11:07sell120.101.45891.46791.4089
1702009.09.11 11:50close120.101.45971.46791.4089-8.0010490.00
1712009.09.11 11:50buy130.201.45971.45071.5097
1722009.09.14 07:00close130.201.454471.45071.5097-104.6010385.40
1732009.09.14 07:00sell140.201.454471.46351.4045
1742009.09.14 13:10close140.201.45531.46351.4045-16.6010368.80
1752009.09.14 13:10buy150.201.45531.44631.5053
1762009.09.14 15:14close150.201.45521.44631.5053-2.0010366.80
1772009.09.14 15:14sell160.201.45521.46421.4052
1782009.09.14 17:47s/l160.201.46421.46421.4052-180.0010186.80
1792009.09.14 21:29buy170.101.46211.45311.5121
1802009.09.15 08:00close170.101.46171.45311.5121-4.0010182.80
1812009.09.15 08:00sell180.201.46171.47071.4117
1822009.09.15 15:51modify180.201.46171.45971.4117
1832009.09.15 16:28s/l180.201.45971.45971.411740.0010222.80
1842009.09.16 01:00buy190.101.46621.45721.5162
1852009.09.16 10:26modify190.101.46621.46821.5162
1862009.09.16 10:41s/l190.101.46821.46821.516220.0010242.80
1872009.09.16 13:51sell200.101.46711.47611.4171
1882009.09.16 14:00close200.101.46791.47611.4171-8.0010234.80
1892009.09.16 14:00buy210.201.46791.45891.5179
1902009.09.16 19:14modify210.201.46791.46991.5179
1912009.09.16 20:00s/l210.201.46991.46991.517940.0010274.80
1922009.09.17 01:33buy220.101.47141.46241.5214
1932009.09.17 09:32modify220.101.47141.47341.5214
1942009.09.17 10:33s/l220.101.47341.47341.521420.0010294.80
1952009.09.17 12:29buy230.101.47451.46551.5245
1962009.09.17 18:00close230.101.47431.46551.5245-2.0010292.80
1972009.09.17 18:00sell240.201.47431.48331.4243
1982009.09.18 04:52modify240.201.47431.47231.4243
1992009.09.18 07:09s/l240.201.47231.47231.424339.7310332.53
2002009.09.22 15:41buy250.101.47901.47001.5290
2012009.09.22 23:59close250.101.47891.47001.5290-1.0010331.53
2022009.09.22 23:59sell260.201.47891.48791.4289
2032009.09.23 01:01close260.201.47931.48791.4289-8.2710323.26
2042009.09.23 01:01buy270.201.47931.47031.5293
2052009.09.23 02:24modify270.201.47931.48131.5293
2062009.09.23 02:38s/l270.201.48131.48131.529340.0010363.26
2072009.09.23 04:59buy280.101.48081.47181.5308
2082009.09.23 21:00close280.101.47831.47181.5308-25.0010338.26
2092009.09.23 21:00sell290.201.47831.48731.4283
2102009.09.23 22:50modify290.201.47831.47631.4283
2112009.09.24 00:44modify290.201.47831.47621.4283
2122009.09.24 00:45modify290.201.47831.47601.4283
2132009.09.24 00:45modify290.201.47831.47581.4283
2142009.09.24 00:48modify290.201.47831.47561.4283
2152009.09.24 00:49modify290.201.47831.47541.4283
2162009.09.24 00:58modify290.201.47831.47531.4283
2172009.09.24 00:58modify290.201.47831.47521.4283
2182009.09.24 00:58modify290.201.47831.47511.4283
2192009.09.24 00:58modify290.201.47831.47501.4283
2202009.09.24 00:58modify290.201.47831.47481.4283
2212009.09.24 00:58modify290.201.47831.47471.4283
2222009.09.24 00:58modify290.201.47831.47451.4283
2232009.09.24 00:58modify290.201.47831.47431.4283
2242009.09.24 00:58modify290.201.47831.47401.4283
2252009.09.24 00:59modify290.201.47831.47381.4283
2262009.09.24 00:59modify290.201.47831.47371.4283
2272009.09.24 01:00modify290.201.47831.47361.4283
2282009.09.24 01:00modify290.201.47831.47341.4283
2292009.09.24 03:00s/l290.201.47341.47341.428397.1810435.44
2302009.09.24 16:44sell300.101.47581.48481.4258
2312009.09.24 17:18modify300.101.47581.47381.4258
2322009.09.24 17:42modify300.101.47581.47361.4258
2332009.09.24 17:43modify300.101.47581.47341.4258
2342009.09.24 17:43modify300.101.47581.47331.4258
2352009.09.24 17:43modify300.101.47581.47321.4258
2362009.09.24 17:43modify300.101.47581.47311.4258
2372009.09.24 17:43modify300.101.47581.47301.4258
2382009.09.24 17:43modify300.101.47581.47291.4258
2392009.09.24 17:43modify300.101.47581.47281.4258
2402009.09.24 17:43modify300.101.47581.47271.4258
2412009.09.24 17:43modify300.101.47581.47251.4258
2422009.09.24 18:53modify300.101.47581.47231.4258
2432009.09.24 20:17modify300.101.47581.47211.4258
2442009.09.24 20:20modify300.101.47581.47191.4258
2452009.09.24 20:20modify300.101.47581.47171.4258
2462009.09.24 20:20modify300.101.47581.47151.4258
2472009.09.24 20:20modify300.101.47581.47141.4258
2482009.09.24 20:41modify300.101.47581.47131.4258
2492009.09.24 20:41modify300.101.47581.47121.4258
2502009.09.24 20:42modify300.101.47581.47111.4258
2512009.09.24 20:42modify300.101.47581.47101.4258
2522009.09.24 20:42modify300.101.47581.47091.4258
2532009.09.24 20:42modify300.101.47581.47081.4258
2542009.09.24 20:42modify300.101.47581.47071.4258
2552009.09.24 20:42modify300.101.47581.47051.4258
2562009.09.24 20:42modify300.101.47581.47031.4258
2572009.09.24 20:44modify300.101.47581.47011.4258
2582009.09.24 20:50modify300.101.47581.46991.4258
2592009.09.24 20:51modify300.101.47581.46971.4258
2602009.09.24 20:51modify300.101.47581.46951.4258
2612009.09.24 20:51modify300.101.47581.46941.4258
2622009.09.24 20:51modify300.101.47581.46931.4258
2632009.09.24 20:51modify300.101.47581.46921.4258
2642009.09.24 20:53modify300.101.47581.46911.4258
2652009.09.24 20:53modify300.101.47581.46901.4258
2662009.09.24 20:53modify300.101.47581.46891.4258
2672009.09.24 20:53modify300.101.47581.46881.4258
2682009.09.24 20:54modify300.101.47581.46871.4258
2692009.09.24 20:54modify300.101.47581.46851.4258
2702009.09.24 20:54modify300.101.47581.46831.4258
2712009.09.24 21:19modify300.101.47581.46811.4258
2722009.09.24 21:23modify300.101.47581.46791.4258
2732009.09.24 21:23modify300.101.47581.46771.4258
2742009.09.24 21:24modify300.101.47581.46751.4258
2752009.09.25 02:46modify300.101.47581.46741.4258
2762009.09.25 02:46modify300.101.47581.46731.4258
2772009.09.25 02:50modify300.101.47581.46721.4258
2782009.09.25 02:50modify300.101.47581.46711.4258
2792009.09.25 02:50modify300.101.47581.46701.4258
2802009.09.25 03:53modify300.101.47581.46691.4258
2812009.09.25 03:53modify300.101.47581.46681.4258
2822009.09.25 03:54modify300.101.47581.46671.4258
2832009.09.25 04:19modify300.101.47581.46651.4258
2842009.09.25 04:19modify300.101.47581.46631.4258
2852009.09.25 04:20modify300.101.47581.46611.4258
2862009.09.25 05:50s/l300.101.46611.46611.425896.8610532.30
2872009.09.25 10:03sell310.101.46761.47661.4176
2882009.09.25 15:33modify310.101.46761.46561.4176
2892009.09.25 16:07s/l310.101.46561.46561.417620.0010552.30
2902009.09.29 09:07sell320.101.46241.47141.4124
2912009.09.29 10:44modify320.101.46241.46041.4124
2922009.09.29 13:22modify320.101.46241.46021.4124
2932009.09.29 13:22modify320.101.46241.46001.4124
2942009.09.29 13:22modify320.101.46241.45971.4124
2952009.09.29 13:35modify320.101.46241.45951.4124
2962009.09.29 13:35modify320.101.46241.45931.4124
2972009.09.29 13:35modify320.101.46241.45921.4124
2982009.09.29 13:35modify320.101.46241.45911.4124
2992009.09.29 13:35modify320.101.46241.45891.4124
3002009.09.29 13:35modify320.101.46241.45881.4124
3012009.09.29 13:35modify320.101.46241.45871.4124
3022009.09.29 13:35modify320.101.46241.45851.4124
3032009.09.29 13:35modify320.101.46241.45831.4124
3042009.09.29 16:52modify320.101.46241.45811.4124
3052009.09.29 17:00modify320.101.46241.45791.4124
3062009.09.29 17:00modify320.101.46241.45771.4124
3072009.09.29 17:01modify320.101.46241.45751.4124
3082009.09.29 17:01modify320.101.46241.45731.4124
3092009.09.29 19:33s/l320.101.45731.45731.412451.0010603.30
3102009.09.30 11:09buy330.101.46061.45161.5106
3112009.09.30 12:22modify330.101.46061.46261.5106
3122009.09.30 12:30modify330.101.46061.46271.5106
3132009.09.30 12:30modify330.101.46061.46281.5106
3142009.09.30 15:22s/l330.101.46281.46281.510622.0010625.30
3152009.09.30 16:13buy340.101.46221.45321.5122
3162009.09.30 19:47modify340.101.46221.46421.5122
3172009.09.30 19:59s/l340.101.46421.46421.512220.0010645.30