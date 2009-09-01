Strategy Tester Report
Pro-Fx-Experts_Stochastic_Trader~
FXDD-MT4 Demo Server 2 (Build 225)
|商品
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|時間週期
|30 分鐘圖 2009.09.01 00:00 - 2009.09.30 23:30 (2009.09.01 - 2009.10.01)
|復盤模式
|每個即時價位(基於所有可利用的最小時段的每一個價位的分形插值計算)
|參數
|Lots=0.1; TakeProfit=500; Stoploss=90; Close_Order_on_Swing=true;
TrailingOrders=true;
TrailingStop=45; Use_ProfitLock=true;
LockTriggerPips=40; PipsToLock=20; EAName="Stochastic_Trader"; Show_Comment=true;
|經測試過的柱數
|2051
|用於復盤的即時價數量
|771842
|復盤模型的品質
|90.00%
|輸入圖表錯誤
|0
|起始資金
|10000.00
|總淨盈利
|645.30
|毛利
|1103.57
|毛損
|-458.27
|獲利係數
|2.41
|預期收益
|18.98
|絕對虧損
|182.50
|最大虧損
|431.20 (4.08%)
|相對虧損
|4.08% (431.20)
|總交易
|34
|空方部位 (獲利百分比)
|14 (42.86%)
|多方部位 (獲利百分比)
|20 (65.00%)
|獲利交易(占總百分比)
|19 (55.88%)
|虧損交易(占總百分比)
|15 (44.12%)
|最大:
|獲利交易
|392.20
|虧損交易
|-180.00
|平均:
|獲利交易
|58.08
|虧損交易
|-30.55
|最大:
|連續獲利金額
|6 (307.05)
|連續虧損金額
|6 (-315.20)
|最多:
|連續獲利次數
|496.70 (4)
|連續虧損次數
|-315.20 (6)
|平均:
|連續獲利
|2
|連續虧損
|2
|#
|時間
|類型
|掛單
|手數
|價位
|止損
|獲利
|獲利
|餘額
|1
|2009.09.01 03:54
|sell
|1
|0.10
|1.4322
|1.4412
|1.3822
|2
|2009.09.01 04:03
|close
|1
|0.10
|1.4334
|1.4412
|1.3822
|-12.00
|9988.00
|3
|2009.09.01 04:03
|buy
|2
|0.20
|1.4334
|1.4244
|1.4834
|4
|2009.09.01 09:04
|modify
|2
|0.20
|1.4334
|1.4354
|1.4834
|5
|2009.09.01 10:19
|s/l
|2
|0.20
|1.4354
|1.4354
|1.4834
|40.00
|10028.00
|6
|2009.09.03 00:30
|buy
|3
|0.10
|1.42659
|1.4176
|1.4766
|7
|2009.09.03 09:59
|modify
|3
|0.10
|1.42659
|1.4286
|1.4766
|8
|2009.09.03 10:30
|s/l
|3
|0.10
|1.4286
|1.4286
|1.4766
|20.10
|10048.10
|9
|2009.09.03 17:00
|buy
|4
|0.10
|1.4296
|1.4206
|1.4796
|10
|2009.09.04 07:31
|close
|4
|0.10
|1.4249
|1.4206
|1.4796
|-47.00
|10001.10
|11
|2009.09.04 07:31
|sell
|5
|0.20
|1.4249
|1.4339
|1.3749
|12
|2009.09.04 13:30
|close
|5
|0.20
|1.42659
|1.4339
|1.3749
|-33.80
|9967.30
|13
|2009.09.04 13:30
|buy
|6
|0.20
|1.42659
|1.4176
|1.4766
|14
|2009.09.04 19:09
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4286
|1.4766
|15
|2009.09.07 06:25
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4288
|1.4766
|16
|2009.09.07 07:25
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4290
|1.4766
|17
|2009.09.07 09:11
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4292
|1.4766
|18
|2009.09.07 09:20
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4293
|1.4766
|19
|2009.09.07 09:20
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4295
|1.4766
|20
|2009.09.07 09:21
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4297
|1.4766
|21
|2009.09.07 10:07
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4299
|1.4766
|22
|2009.09.07 10:07
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4300
|1.4766
|23
|2009.09.07 10:07
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4301
|1.4766
|24
|2009.09.07 10:07
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4302
|1.4766
|25
|2009.09.07 10:07
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4303
|1.4766
|26
|2009.09.07 10:07
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4304
|1.4766
|27
|2009.09.07 10:07
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4305
|1.4766
|28
|2009.09.07 10:08
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4307
|1.4766
|29
|2009.09.07 10:08
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4309
|1.4766
|30
|2009.09.07 10:08
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4311
|1.4766
|31
|2009.09.07 10:09
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4313
|1.4766
|32
|2009.09.07 10:09
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4315
|1.4766
|33
|2009.09.08 09:24
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4317
|1.4766
|34
|2009.09.08 09:24
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4319
|1.4766
|35
|2009.09.08 09:24
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4320
|1.4766
|36
|2009.09.08 09:24
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4321
|1.4766
|37
|2009.09.08 09:25
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4322
|1.4766
|38
|2009.09.08 09:25
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4323
|1.4766
|39
|2009.09.08 09:25
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4324
|1.4766
|40
|2009.09.08 09:25
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4325
|1.4766
|41
|2009.09.08 09:28
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4327
|1.4766
|42
|2009.09.08 09:28
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4329
|1.4766
|43
|2009.09.08 09:31
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4331
|1.4766
|44
|2009.09.08 09:33
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4333
|1.4766
|45
|2009.09.08 09:33
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4335
|1.4766
|46
|2009.09.08 09:33
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4337
|1.4766
|47
|2009.09.08 09:41
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4339
|1.4766
|48
|2009.09.08 09:43
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4341
|1.4766
|49
|2009.09.08 09:43
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4342
|1.4766
|50
|2009.09.08 09:54
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4343
|1.4766
|51
|2009.09.08 09:54
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4344
|1.4766
|52
|2009.09.08 09:55
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4345
|1.4766
|53
|2009.09.08 09:55
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4347
|1.4766
|54
|2009.09.08 09:55
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4349
|1.4766
|55
|2009.09.08 10:01
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4351
|1.4766
|56
|2009.09.08 10:42
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4353
|1.4766
|57
|2009.09.08 10:42
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4355
|1.4766
|58
|2009.09.08 10:43
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4357
|1.4766
|59
|2009.09.08 10:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4359
|1.4766
|60
|2009.09.08 10:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4361
|1.4766
|61
|2009.09.08 10:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4362
|1.4766
|62
|2009.09.08 10:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4363
|1.4766
|63
|2009.09.08 10:46
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4365
|1.4766
|64
|2009.09.08 10:46
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4367
|1.4766
|65
|2009.09.08 10:46
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4369
|1.4766
|66
|2009.09.08 10:46
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4371
|1.4766
|67
|2009.09.08 10:47
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4373
|1.4766
|68
|2009.09.08 10:47
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4375
|1.4766
|69
|2009.09.08 10:47
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4377
|1.4766
|70
|2009.09.08 10:48
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4379
|1.4766
|71
|2009.09.08 10:48
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4381
|1.4766
|72
|2009.09.08 11:02
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4382
|1.4766
|73
|2009.09.08 11:02
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4383
|1.4766
|74
|2009.09.08 11:02
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4384
|1.4766
|75
|2009.09.08 11:02
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4385
|1.4766
|76
|2009.09.08 11:03
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4386
|1.4766
|77
|2009.09.08 11:03
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4388
|1.4766
|78
|2009.09.08 11:05
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4390
|1.4766
|79
|2009.09.08 11:05
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4392
|1.4766
|80
|2009.09.08 11:19
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4394
|1.4766
|81
|2009.09.08 11:19
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4396
|1.4766
|82
|2009.09.08 11:19
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4398
|1.4766
|83
|2009.09.08 12:44
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4400
|1.4766
|84
|2009.09.08 12:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4401
|1.4766
|85
|2009.09.08 12:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4402
|1.4766
|86
|2009.09.08 12:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4403
|1.4766
|87
|2009.09.08 12:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4404
|1.4766
|88
|2009.09.08 12:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4405
|1.4766
|89
|2009.09.08 12:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4406
|1.4766
|90
|2009.09.08 12:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4408
|1.4766
|91
|2009.09.08 12:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4410
|1.4766
|92
|2009.09.08 12:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4412
|1.4766
|93
|2009.09.08 12:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4414
|1.4766
|94
|2009.09.08 12:45
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4415
|1.4766
|95
|2009.09.08 12:46
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4417
|1.4766
|96
|2009.09.08 12:46
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4419
|1.4766
|97
|2009.09.08 12:46
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4420
|1.4766
|98
|2009.09.08 12:47
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4421
|1.4766
|99
|2009.09.08 12:47
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4422
|1.4766
|100
|2009.09.08 12:47
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4423
|1.4766
|101
|2009.09.08 12:47
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4424
|1.4766
|102
|2009.09.08 12:47
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4425
|1.4766
|103
|2009.09.08 12:47
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4426
|1.4766
|104
|2009.09.08 13:04
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4428
|1.4766
|105
|2009.09.08 13:04
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4430
|1.4766
|106
|2009.09.08 13:04
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4432
|1.4766
|107
|2009.09.08 13:04
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4434
|1.4766
|108
|2009.09.08 13:04
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4436
|1.4766
|109
|2009.09.08 13:06
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4437
|1.4766
|110
|2009.09.08 13:06
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4439
|1.4766
|111
|2009.09.08 13:06
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4441
|1.4766
|112
|2009.09.08 13:06
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4442
|1.4766
|113
|2009.09.08 13:06
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4443
|1.4766
|114
|2009.09.08 13:06
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4444
|1.4766
|115
|2009.09.08 13:06
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4445
|1.4766
|116
|2009.09.08 13:06
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4446
|1.4766
|117
|2009.09.08 14:28
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4448
|1.4766
|118
|2009.09.08 14:29
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4450
|1.4766
|119
|2009.09.08 14:29
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4452
|1.4766
|120
|2009.09.08 15:55
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4454
|1.4766
|121
|2009.09.08 15:55
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4456
|1.4766
|122
|2009.09.08 15:55
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4458
|1.4766
|123
|2009.09.08 16:00
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4460
|1.4766
|124
|2009.09.08 16:00
|modify
|6
|0.20
|1.42659
|1.4462
|1.4766
|125
|2009.09.08 16:44
|s/l
|6
|0.20
|1.4462
|1.4462
|1.4766
|392.20
|10359.50
|126
|2009.09.09 00:45
|buy
|7
|0.10
|1.44884
|1.4398
|1.4988
|127
|2009.09.09 15:17
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4508
|1.4988
|128
|2009.09.09 15:30
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4510
|1.4988
|129
|2009.09.09 15:30
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4512
|1.4988
|130
|2009.09.09 15:30
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4514
|1.4988
|131
|2009.09.09 15:30
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4516
|1.4988
|132
|2009.09.09 16:05
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4517
|1.4988
|133
|2009.09.09 16:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4519
|1.4988
|134
|2009.09.09 16:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4521
|1.4988
|135
|2009.09.09 16:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4522
|1.4988
|136
|2009.09.09 16:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4523
|1.4988
|137
|2009.09.09 16:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4524
|1.4988
|138
|2009.09.09 16:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4525
|1.4988
|139
|2009.09.09 16:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4526
|1.4988
|140
|2009.09.09 16:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4527
|1.4988
|141
|2009.09.09 16:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4529
|1.4988
|142
|2009.09.09 16:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4531
|1.4988
|143
|2009.09.09 16:08
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4532
|1.4988
|144
|2009.09.09 16:10
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4534
|1.4988
|145
|2009.09.09 16:10
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4536
|1.4988
|146
|2009.09.09 16:10
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4538
|1.4988
|147
|2009.09.09 17:04
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4540
|1.4988
|148
|2009.09.09 17:04
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4542
|1.4988
|149
|2009.09.09 17:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4543
|1.4988
|150
|2009.09.09 17:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4544
|1.4988
|151
|2009.09.09 17:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4545
|1.4988
|152
|2009.09.09 17:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4546
|1.4988
|153
|2009.09.09 17:07
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4547
|1.4988
|154
|2009.09.09 17:39
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4549
|1.4988
|155
|2009.09.09 17:39
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4551
|1.4988
|156
|2009.09.09 17:39
|modify
|7
|0.10
|1.44884
|1.4553
|1.4988
|157
|2009.09.09 20:34
|s/l
|7
|0.10
|1.4553
|1.4553
|1.4988
|64.60
|10424.10
|158
|2009.09.09 21:30
|buy
|8
|0.10
|1.45421
|1.4452
|1.5042
|159
|2009.09.10 08:53
|modify
|8
|0.10
|1.45421
|1.4562
|1.5042
|160
|2009.09.10 10:38
|s/l
|8
|0.10
|1.4562
|1.4562
|1.5042
|19.90
|10444.00
|161
|2009.09.10 12:02
|buy
|9
|0.10
|1.4559
|1.4469
|1.5059
|162
|2009.09.10 15:52
|modify
|9
|0.10
|1.4559
|1.4579
|1.5059
|163
|2009.09.10 15:57
|s/l
|9
|0.10
|1.4579
|1.4579
|1.5059
|20.00
|10464.00
|164
|2009.09.11 03:57
|sell
|10
|0.10
|1.4571
|1.4661
|1.4071
|165
|2009.09.11 04:30
|close
|10
|0.10
|1.4577
|1.4661
|1.4071
|-6.00
|10458.00
|166
|2009.09.11 04:30
|buy
|11
|0.20
|1.4577
|1.4487
|1.5077
|167
|2009.09.11 07:38
|modify
|11
|0.20
|1.4577
|1.4597
|1.5077
|168
|2009.09.11 09:44
|s/l
|11
|0.20
|1.4597
|1.4597
|1.5077
|40.00
|10498.00
|169
|2009.09.11 11:07
|sell
|12
|0.10
|1.4589
|1.4679
|1.4089
|170
|2009.09.11 11:50
|close
|12
|0.10
|1.4597
|1.4679
|1.4089
|-8.00
|10490.00
|171
|2009.09.11 11:50
|buy
|13
|0.20
|1.4597
|1.4507
|1.5097
|172
|2009.09.14 07:00
|close
|13
|0.20
|1.45447
|1.4507
|1.5097
|-104.60
|10385.40
|173
|2009.09.14 07:00
|sell
|14
|0.20
|1.45447
|1.4635
|1.4045
|174
|2009.09.14 13:10
|close
|14
|0.20
|1.4553
|1.4635
|1.4045
|-16.60
|10368.80
|175
|2009.09.14 13:10
|buy
|15
|0.20
|1.4553
|1.4463
|1.5053
|176
|2009.09.14 15:14
|close
|15
|0.20
|1.4552
|1.4463
|1.5053
|-2.00
|10366.80
|177
|2009.09.14 15:14
|sell
|16
|0.20
|1.4552
|1.4642
|1.4052
|178
|2009.09.14 17:47
|s/l
|16
|0.20
|1.4642
|1.4642
|1.4052
|-180.00
|10186.80
|179
|2009.09.14 21:29
|buy
|17
|0.10
|1.4621
|1.4531
|1.5121
|180
|2009.09.15 08:00
|close
|17
|0.10
|1.4617
|1.4531
|1.5121
|-4.00
|10182.80
|181
|2009.09.15 08:00
|sell
|18
|0.20
|1.4617
|1.4707
|1.4117
|182
|2009.09.15 15:51
|modify
|18
|0.20
|1.4617
|1.4597
|1.4117
|183
|2009.09.15 16:28
|s/l
|18
|0.20
|1.4597
|1.4597
|1.4117
|40.00
|10222.80
|184
|2009.09.16 01:00
|buy
|19
|0.10
|1.4662
|1.4572
|1.5162
|185
|2009.09.16 10:26
|modify
|19
|0.10
|1.4662
|1.4682
|1.5162
|186
|2009.09.16 10:41
|s/l
|19
|0.10
|1.4682
|1.4682
|1.5162
|20.00
|10242.80
|187
|2009.09.16 13:51
|sell
|20
|0.10
|1.4671
|1.4761
|1.4171
|188
|2009.09.16 14:00
|close
|20
|0.10
|1.4679
|1.4761
|1.4171
|-8.00
|10234.80
|189
|2009.09.16 14:00
|buy
|21
|0.20
|1.4679
|1.4589
|1.5179
|190
|2009.09.16 19:14
|modify
|21
|0.20
|1.4679
|1.4699
|1.5179
|191
|2009.09.16 20:00
|s/l
|21
|0.20
|1.4699
|1.4699
|1.5179
|40.00
|10274.80
|192
|2009.09.17 01:33
|buy
|22
|0.10
|1.4714
|1.4624
|1.5214
|193
|2009.09.17 09:32
|modify
|22
|0.10
|1.4714
|1.4734
|1.5214
|194
|2009.09.17 10:33
|s/l
|22
|0.10
|1.4734
|1.4734
|1.5214
|20.00
|10294.80
|195
|2009.09.17 12:29
|buy
|23
|0.10
|1.4745
|1.4655
|1.5245
|196
|2009.09.17 18:00
|close
|23
|0.10
|1.4743
|1.4655
|1.5245
|-2.00
|10292.80
|197
|2009.09.17 18:00
|sell
|24
|0.20
|1.4743
|1.4833
|1.4243
|198
|2009.09.18 04:52
|modify
|24
|0.20
|1.4743
|1.4723
|1.4243
|199
|2009.09.18 07:09
|s/l
|24
|0.20
|1.4723
|1.4723
|1.4243
|39.73
|10332.53
|200
|2009.09.22 15:41
|buy
|25
|0.10
|1.4790
|1.4700
|1.5290
|201
|2009.09.22 23:59
|close
|25
|0.10
|1.4789
|1.4700
|1.5290
|-1.00
|10331.53
|202
|2009.09.22 23:59
|sell
|26
|0.20
|1.4789
|1.4879
|1.4289
|203
|2009.09.23 01:01
|close
|26
|0.20
|1.4793
|1.4879
|1.4289
|-8.27
|10323.26
|204
|2009.09.23 01:01
|buy
|27
|0.20
|1.4793
|1.4703
|1.5293
|205
|2009.09.23 02:24
|modify
|27
|0.20
|1.4793
|1.4813
|1.5293
|206
|2009.09.23 02:38
|s/l
|27
|0.20
|1.4813
|1.4813
|1.5293
|40.00
|10363.26
|207
|2009.09.23 04:59
|buy
|28
|0.10
|1.4808
|1.4718
|1.5308
|208
|2009.09.23 21:00
|close
|28
|0.10
|1.4783
|1.4718
|1.5308
|-25.00
|10338.26
|209
|2009.09.23 21:00
|sell
|29
|0.20
|1.4783
|1.4873
|1.4283
|210
|2009.09.23 22:50
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4763
|1.4283
|211
|2009.09.24 00:44
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4762
|1.4283
|212
|2009.09.24 00:45
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4760
|1.4283
|213
|2009.09.24 00:45
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4758
|1.4283
|214
|2009.09.24 00:48
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4756
|1.4283
|215
|2009.09.24 00:49
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4754
|1.4283
|216
|2009.09.24 00:58
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4753
|1.4283
|217
|2009.09.24 00:58
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4752
|1.4283
|218
|2009.09.24 00:58
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4751
|1.4283
|219
|2009.09.24 00:58
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4750
|1.4283
|220
|2009.09.24 00:58
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4748
|1.4283
|221
|2009.09.24 00:58
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4747
|1.4283
|222
|2009.09.24 00:58
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4745
|1.4283
|223
|2009.09.24 00:58
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4743
|1.4283
|224
|2009.09.24 00:58
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4740
|1.4283
|225
|2009.09.24 00:59
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4738
|1.4283
|226
|2009.09.24 00:59
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4737
|1.4283
|227
|2009.09.24 01:00
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4736
|1.4283
|228
|2009.09.24 01:00
|modify
|29
|0.20
|1.4783
|1.4734
|1.4283
|229
|2009.09.24 03:00
|s/l
|29
|0.20
|1.4734
|1.4734
|1.4283
|97.18
|10435.44
|230
|2009.09.24 16:44
|sell
|30
|0.10
|1.4758
|1.4848
|1.4258
|231
|2009.09.24 17:18
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4738
|1.4258
|232
|2009.09.24 17:42
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4736
|1.4258
|233
|2009.09.24 17:43
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4734
|1.4258
|234
|2009.09.24 17:43
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4733
|1.4258
|235
|2009.09.24 17:43
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4732
|1.4258
|236
|2009.09.24 17:43
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4731
|1.4258
|237
|2009.09.24 17:43
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4730
|1.4258
|238
|2009.09.24 17:43
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4729
|1.4258
|239
|2009.09.24 17:43
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4728
|1.4258
|240
|2009.09.24 17:43
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4727
|1.4258
|241
|2009.09.24 17:43
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4725
|1.4258
|242
|2009.09.24 18:53
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4723
|1.4258
|243
|2009.09.24 20:17
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4721
|1.4258
|244
|2009.09.24 20:20
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4719
|1.4258
|245
|2009.09.24 20:20
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4717
|1.4258
|246
|2009.09.24 20:20
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4715
|1.4258
|247
|2009.09.24 20:20
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4714
|1.4258
|248
|2009.09.24 20:41
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4713
|1.4258
|249
|2009.09.24 20:41
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4712
|1.4258
|250
|2009.09.24 20:42
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4711
|1.4258
|251
|2009.09.24 20:42
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4710
|1.4258
|252
|2009.09.24 20:42
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4709
|1.4258
|253
|2009.09.24 20:42
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4708
|1.4258
|254
|2009.09.24 20:42
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4707
|1.4258
|255
|2009.09.24 20:42
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4705
|1.4258
|256
|2009.09.24 20:42
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4703
|1.4258
|257
|2009.09.24 20:44
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4701
|1.4258
|258
|2009.09.24 20:50
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4699
|1.4258
|259
|2009.09.24 20:51
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4697
|1.4258
|260
|2009.09.24 20:51
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4695
|1.4258
|261
|2009.09.24 20:51
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4694
|1.4258
|262
|2009.09.24 20:51
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4693
|1.4258
|263
|2009.09.24 20:51
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4692
|1.4258
|264
|2009.09.24 20:53
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4691
|1.4258
|265
|2009.09.24 20:53
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4690
|1.4258
|266
|2009.09.24 20:53
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4689
|1.4258
|267
|2009.09.24 20:53
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4688
|1.4258
|268
|2009.09.24 20:54
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4687
|1.4258
|269
|2009.09.24 20:54
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4685
|1.4258
|270
|2009.09.24 20:54
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4683
|1.4258
|271
|2009.09.24 21:19
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4681
|1.4258
|272
|2009.09.24 21:23
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4679
|1.4258
|273
|2009.09.24 21:23
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4677
|1.4258
|274
|2009.09.24 21:24
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4675
|1.4258
|275
|2009.09.25 02:46
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4674
|1.4258
|276
|2009.09.25 02:46
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4673
|1.4258
|277
|2009.09.25 02:50
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4672
|1.4258
|278
|2009.09.25 02:50
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4671
|1.4258
|279
|2009.09.25 02:50
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4670
|1.4258
|280
|2009.09.25 03:53
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4669
|1.4258
|281
|2009.09.25 03:53
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4668
|1.4258
|282
|2009.09.25 03:54
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4667
|1.4258
|283
|2009.09.25 04:19
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4665
|1.4258
|284
|2009.09.25 04:19
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4663
|1.4258
|285
|2009.09.25 04:20
|modify
|30
|0.10
|1.4758
|1.4661
|1.4258
|286
|2009.09.25 05:50
|s/l
|30
|0.10
|1.4661
|1.4661
|1.4258
|96.86
|10532.30
|287
|2009.09.25 10:03
|sell
|31
|0.10
|1.4676
|1.4766
|1.4176
|288
|2009.09.25 15:33
|modify
|31
|0.10
|1.4676
|1.4656
|1.4176
|289
|2009.09.25 16:07
|s/l
|31
|0.10
|1.4656
|1.4656
|1.4176
|20.00
|10552.30
|290
|2009.09.29 09:07
|sell
|32
|0.10
|1.4624
|1.4714
|1.4124
|291
|2009.09.29 10:44
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4604
|1.4124
|292
|2009.09.29 13:22
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4602
|1.4124
|293
|2009.09.29 13:22
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4600
|1.4124
|294
|2009.09.29 13:22
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4597
|1.4124
|295
|2009.09.29 13:35
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4595
|1.4124
|296
|2009.09.29 13:35
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4593
|1.4124
|297
|2009.09.29 13:35
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4592
|1.4124
|298
|2009.09.29 13:35
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4591
|1.4124
|299
|2009.09.29 13:35
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4589
|1.4124
|300
|2009.09.29 13:35
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4588
|1.4124
|301
|2009.09.29 13:35
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4587
|1.4124
|302
|2009.09.29 13:35
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4585
|1.4124
|303
|2009.09.29 13:35
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4583
|1.4124
|304
|2009.09.29 16:52
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4581
|1.4124
|305
|2009.09.29 17:00
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4579
|1.4124
|306
|2009.09.29 17:00
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4577
|1.4124
|307
|2009.09.29 17:01
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4575
|1.4124
|308
|2009.09.29 17:01
|modify
|32
|0.10
|1.4624
|1.4573
|1.4124
|309
|2009.09.29 19:33
|s/l
|32
|0.10
|1.4573
|1.4573
|1.4124
|51.00
|10603.30
|310
|2009.09.30 11:09
|buy
|33
|0.10
|1.4606
|1.4516
|1.5106
|311
|2009.09.30 12:22
|modify
|33
|0.10
|1.4606
|1.4626
|1.5106
|312
|2009.09.30 12:30
|modify
|33
|0.10
|1.4606
|1.4627
|1.5106
|313
|2009.09.30 12:30
|modify
|33
|0.10
|1.4606
|1.4628
|1.5106
|314
|2009.09.30 15:22
|s/l
|33
|0.10
|1.4628
|1.4628
|1.5106
|22.00
|10625.30
|315
|2009.09.30 16:13
|buy
|34
|0.10
|1.4622
|1.4532
|1.5122
|316
|2009.09.30 19:47
|modify
|34
|0.10
|1.4622
|1.4642
|1.5122
|317
|2009.09.30 19:59
|s/l
|34
|0.10
|1.4642
|1.4642
|1.5122
|20.00
|10645.30