Interbank FX, LLC

Account: 2452826 Name: Metex Invest Currency: USD 2009 October 8, 20:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1588759992009.10.08 20:46sell5.20eurusd1.479241.486241.478942009.10.08 20:491.479140.000.000.0052.00
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588745012009.10.08 19:38buy5.20eurusd1.478421.471421.478722009.10.08 20:351.478440.000.000.0010.40
 2008111PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
1588744902009.10.08 19:37buy5.20eurusd1.478651.471651.478952009.10.08 20:381.478810.000.000.0083.20
 2008111PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
1588744442009.10.08 19:34sell5.20eurusd1.478921.485921.478622009.10.08 19:361.478740.000.000.0093.60
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588741632009.10.08 19:18buy3.00eurusd1.478951.471951.479252009.10.08 19:241.479160.000.000.0063.00
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588741182009.10.08 19:17buy3.00eurusd1.478951.471951.479252009.10.08 19:231.479000.000.000.0015.00
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588739532009.10.08 19:10buy3.00eurusd1.478451.471451.478752009.10.08 19:151.478670.000.000.0066.00
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588733902009.10.08 18:52buy5.20eurusd1.478671.471671.478972009.10.08 19:171.478750.000.000.0041.60
 2008111PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
1588730092009.10.08 18:30buy5.20usdcad1.052901.045901.053202009.10.08 20:051.053200.000.000.00148.12
 2008119PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
1588729542009.10.08 18:29buy5.20usdcad1.053481.046481.053782009.10.08 20:101.053590.000.000.0054.29
 2008119PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
1588727502009.10.08 18:20sell5.20eurusd1.478771.485771.478472009.10.08 18:261.478750.000.000.0010.40
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588727132009.10.08 18:18sell5.20eurusd1.479141.486141.478842009.10.08 18:191.478950.000.000.0098.80
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588724232009.10.08 18:06sell3.00eurusd1.478421.485421.478122009.10.08 18:091.478210.000.000.0063.00
 2008111PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
1588723572009.10.08 18:03sell5.20usdcad1.054371.061371.054072009.10.08 18:281.054320.000.000.0024.66
 2008119PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
1588723442009.10.08 18:02sell5.20usdcad1.054241.061241.053942009.10.08 18:281.053940.000.000.00148.02
 2008119PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
1588718202009.10.08 17:47sell5.20eurusd1.478671.485671.478372009.10.08 18:051.478570.000.000.0052.00
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588717392009.10.08 17:45sell5.20eurusd1.478481.485481.478182009.10.08 18:091.478220.000.000.00135.20
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588715712009.10.08 17:40buy3.00eurusd1.477301.470301.477602009.10.08 17:411.477460.000.000.0048.00
 2008111PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
1588715682009.10.08 17:40buy5.20eurusd1.477301.470301.477602009.10.08 17:401.477540.000.000.00124.80
 2008111PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
1588715302009.10.08 17:39buy5.20eurusd1.477561.470561.477862009.10.08 17:431.477660.000.000.0052.00
 2008111PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
1588714662009.10.08 17:38sell5.20usdcad1.055691.062691.055392009.10.08 17:441.055470.000.000.00108.39
 2008119PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
1588712702009.10.08 17:32sell5.20eurusd1.478451.485451.478152009.10.08 17:321.478240.000.000.00109.20
 2008111PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
1588710402009.10.08 17:23buy5.20eurusd1.478661.471661.478962009.10.08 17:261.478770.000.000.0057.20
 2008111PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
1588708082009.10.08 17:15sell1.00usdjpy88.49189.19188.4612009.10.08 17:5488.4800.000.000.0012.43
 2008118PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
1588707702009.10.08 17:14buy5.20usdcad1.054671.047671.054972009.10.08 17:331.054720.000.000.0024.65
 2008119PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
1588707222009.10.08 17:12buy5.20eurusd1.479261.472261.479562009.10.08 17:131.479490.000.000.00119.60
 2008111PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
1588706112009.10.08 17:10sell3.00eurusd1.479651.486651.479352009.10.08 17:111.479500.000.000.0045.00
 2008111PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
1588704972009.10.08 17:08buy3.00usdcad1.054691.047691.054992009.10.08 17:111.054920.000.000.0065.41
 2008119PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
1588702962009.10.08 17:02sell5.10eurusd1.479901.486901.479602009.10.08 17:091.479670.000.000.00117.30
 2008111PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
1588700912009.10.08 17:00sell3.00eurusd1.480651.487651.480352009.10.08 17:011.480350.000.000.0090.00
 2008111PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
1588700962009.10.08 17:00sell5.10eurusd1.480651.487651.480352009.10.08 17:011.480350.000.000.00153.00
 2008111PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
1588697802009.10.08 16:46sell5.10eurusd1.481301.488301.481002009.10.08 16:481.481220.000.000.0040.80
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588692452009.10.08 16:35sell5.10eurusd1.480751.487751.480452009.10.08 16:421.480680.000.000.0035.70
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588692422009.10.08 16:35sell5.10eurusd1.480751.487751.480452009.10.08 16:411.480650.000.000.0051.00
 2008111PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
1588691522009.10.08 16:33sell5.10eurusd1.480951.487951.480652009.10.08 16:341.480720.000.000.00117.30
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588685542009.10.08 16:28sell5.10eurusd1.480301.487301.480002009.10.08 16:301.480160.000.000.0071.40
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588684632009.10.08 16:27sell5.10eurusd1.479531.486531.479232009.10.08 17:111.479500.000.000.0015.30
 2008111PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
1588684022009.10.08 16:26sell5.10eurusd1.479991.486991.479692009.10.08 16:261.479770.000.000.00112.20
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588679752009.10.08 16:18buy1.00usdjpy88.34987.64988.3792009.10.08 17:0188.3790.000.000.0033.94
 2008118PriceActionEA_v4_Down_USDJPY
1588679582009.10.08 16:17buy1.00usdjpy88.34087.64088.3702009.10.08 17:0188.3700.000.000.0033.95
 2008118PriceActionEA_v4_Down_USDJPY
1588672052009.10.08 15:57buy3.00usdcad1.054341.047341.054642009.10.08 17:091.054500.000.000.0045.52
 2008119PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
1588671732009.10.08 15:56buy3.00usdcad1.054051.047051.054352009.10.08 17:071.054300.000.000.0071.14
 2008119PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
1588670902009.10.08 15:53buy5.10usdcad1.053421.046421.053722009.10.08 15:561.053550.000.000.0062.93
 2008119PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
1588670502009.10.08 15:51sell5.10eurusd1.477981.484981.477682009.10.08 15:561.477750.000.000.00117.30
 2008111PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
1588669652009.10.08 15:49sell5.10eurusd1.478551.485551.478252009.10.08 15:501.478250.000.000.00153.00
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
1588669592009.10.08 15:49buy5.10usdcad1.053351.046351.053652009.10.08 15:501.053450.000.000.0048.41
 2008119PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
1588666472009.10.08 15:41sell1.00usdjpy88.50189.20188.4712009.10.08 15:4888.4910.000.000.0011.30
 2008118PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
1588665102009.10.08 15:38sell1.00usdjpy88.44689.14688.4162009.10.08 15:5588.4210.000.000.0028.27
 2008118PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
1588664522009.10.08 15:36buy3.00eurusd1.478001.471001.478302009.10.08 15:471.478250.000.000.0075.00
 2008111PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
1588664492009.10.08 15:36buy5.10eurusd1.478001.471001.478302009.10.08 15:471.478250.000.000.00127.50
 2008111PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
1588661782009.10.08 15:32buy1.00gbpusd1.611571.601181.611672009.10.08 16:321.611600.000.000.003.00
 16384ECN Scalper
1588659322009.10.08 15:29buy1.00gbpusd1.611101.600711.611202009.10.08 15:311.611150.000.000.005.00
 16384ECN Scalper
1588659012009.10.08 15:29buy1.00gbpusd1.610701.600311.610802009.10.08 15:291.610800.000.000.0010.00
 16384ECN Scalper
1588333372009.10.08 00:53sell1.00usdjpy88.34889.04888.3182009.10.08 01:2388.3180.000.000.0033.97
 2008118PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
1588331682009.10.08 00:47buy1.00gbpusd1.600580.000001.600682009.10.08 02:471.600680.000.000.0010.00
 16384ECN Scalper
1588331052009.10.08 00:45buy1.00gbpusd1.600091.598701.600192009.10.08 00:471.600150.000.000.006.00
 16384ECN Scalper
1588330372009.10.08 00:45sell1.00usdjpy88.31189.01188.2812009.10.08 02:4788.2810.000.000.0033.98
 2008118PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
1588330292009.10.08 00:44buy1.00gbpusd1.599421.598031.599522009.10.08 00:451.599470.000.000.005.00
 16384ECN Scalper
1588329222009.10.08 00:42buy1.00usdjpy88.24587.54588.2752009.10.08 00:4388.2550.000.000.0011.33
 2008118PriceActionEA_v4_Down_USDJPY
1588328712009.10.08 00:41buy1.00eurusd1.473901.472711.474002009.10.08 00:491.472710.000.000.00-119.00
 16384ECN Scalper
1588328202009.10.08 00:41buy1.00eurusd1.473431.463241.473532009.10.08 00:411.473500.000.000.007.00
 16384 
1588328072009.10.08 00:41buy1.00eurusd1.473481.463291.473582009.10.08 00:411.473280.000.000.000.00
 16384expiration [1970.01.01 00:00]
1588327202009.10.08 00:40buy1.00gbpusd1.599011.588621.599112009.10.08 00:441.599040.000.000.003.00
 16384 
1588326832009.10.08 00:40buy5.10usdcad1.057371.050371.057672009.10.08 12:071.057670.000.000.00144.66
 2008119PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
1588326182009.10.08 00:39buy1.00eurusd1.473141.462951.473242009.10.08 00:401.473210.000.000.007.00
 16384 
1588325962009.10.08 00:39buy1.00gbpusd1.598021.587631.598122009.10.08 00:401.598450.000.000.0043.00
 16384 
1588324392009.10.08 00:36sell1.00usdjpy88.38389.08388.3532009.10.08 00:3888.3540.000.000.0032.82
 2008118PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
1588323022009.10.08 00:32buy5.10usdjpy88.35187.65188.3812009.10.08 00:3488.3800.000.000.00167.35
 2008118PriceActionEA_v4_Spike_USDJPY
1588320962009.10.08 00:31buy1.00eurusd1.472821.462631.472922009.10.08 00:391.472860.000.000.004.00
 16384 
1588320372009.10.08 00:30buy1.00gbpusd1.597261.586871.597362009.10.08 00:381.597360.000.000.0010.00
 16384 
1588319652009.10.08 00:30buy1.00eurusd1.472481.462291.472582009.10.08 00:311.472570.000.000.009.00
 16384 
1588311492009.10.08 00:06buy1.00eurusd1.472021.461831.472122009.10.08 00:301.472120.000.000.0010.00
 16384 
1588311102009.10.08 00:05buy1.00gbpusd1.596711.586321.596812009.10.08 00:301.596810.000.000.0010.00
 16384 
1588310772009.10.08 00:04buy1.00eurusd1.471681.461491.471782009.10.08 00:061.471780.000.000.0010.00
 16384 
1588303192009.10.07 23:34buy1.00usdcad1.060231.049741.060332009.10.08 13:501.060330.000.000.009.43
 16384 
1588262192009.10.07 21:40buy1.00eurusd1.468751.465731.469062009.10.07 23:041.469060.000.000.0031.00
1588261062009.10.07 21:39balanceDeposit100 000.00
  0.00 0.00 0.00 4 035.77
Closed P/L: 4 035.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1588690062009.10.08 16:32buy1.00gbpusd1.612101.601711.61220 1.606710.000.000.00-539.00
 16384ECN Scalper
1588703882009.10.08 17:04sell1.00usdjpy88.34889.04888.318 88.4330.000.000.00-96.12
 2008118PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
1588731462009.10.08 18:36sell3.00usdjpy88.36589.06588.335 88.4330.000.000.00-230.68
 2008118PriceActionEA_v4_Down_USDJPY
1588750022009.10.08 20:07buy3.00usdcad1.053591.046591.05389 1.051720.000.000.00-533.41
 2008119PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
1588755282009.10.08 20:36buy5.20usdcad1.052391.045391.05269 1.051720.000.000.00-331.27
 2008119PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
1588759022009.10.08 20:45sell5.20eurusd1.478921.485921.47862 1.479100.000.000.00-93.60
 2008111PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
  0.00 0.00 0.00 -1 824.08
 Floating P/L: -1 824.08
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 035.77 Floating P/L: -1 824.08 Margin: 18 400.00
Balance: 104 035.77 Equity: 102 211.69 Free Margin: 83 811.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 154.77 Gross Loss: 119.00 Total Net Profit: 4 035.77
Profit Factor: 34.91 Expected Payoff: 53.10  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 119.00 (0.12%) Relative Drawdown: 0.12% (119.00)
 
Total Trades: 76 Short Positions (won %): 30 (100.00%) Long Positions (won %): 46 (97.83%)
Profit Trades (% of total): 75 (98.68%) Loss trades (% of total): 1 (1.32%)
Largest profit trade: 167.35 loss trade: -119.00
Average profit trade: 55.40 loss trade: -119.00
Maximum consecutive wins ($): 58 (3 788.27) consecutive losses ($): 1 (-119.00)
Maximal consecutive profit (count): 3 788.27 (58) consecutive loss (count): -119.00 (1)
Average consecutive wins: 38 consecutive losses: 1