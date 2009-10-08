|Account: 2452826
|Name: Metex Invest
|Currency: USD
|2009 October 8, 20:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|158875999
|2009.10.08 20:46
|sell
|5.20
|eurusd
|1.47924
|1.48624
|1.47894
|2009.10.08 20:49
|1.47914
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158874501
|2009.10.08 19:38
|buy
|5.20
|eurusd
|1.47842
|1.47142
|1.47872
|2009.10.08 20:35
|1.47844
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
|158874490
|2009.10.08 19:37
|buy
|5.20
|eurusd
|1.47865
|1.47165
|1.47895
|2009.10.08 20:38
|1.47881
|0.00
|0.00
|0.00
|83.20
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
|158874444
|2009.10.08 19:34
|sell
|5.20
|eurusd
|1.47892
|1.48592
|1.47862
|2009.10.08 19:36
|1.47874
|0.00
|0.00
|0.00
|93.60
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158874163
|2009.10.08 19:18
|buy
|3.00
|eurusd
|1.47895
|1.47195
|1.47925
|2009.10.08 19:24
|1.47916
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158874118
|2009.10.08 19:17
|buy
|3.00
|eurusd
|1.47895
|1.47195
|1.47925
|2009.10.08 19:23
|1.47900
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158873953
|2009.10.08 19:10
|buy
|3.00
|eurusd
|1.47845
|1.47145
|1.47875
|2009.10.08 19:15
|1.47867
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158873390
|2009.10.08 18:52
|buy
|5.20
|eurusd
|1.47867
|1.47167
|1.47897
|2009.10.08 19:17
|1.47875
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
|158873009
|2009.10.08 18:30
|buy
|5.20
|usdcad
|1.05290
|1.04590
|1.05320
|2009.10.08 20:05
|1.05320
|0.00
|0.00
|0.00
|148.12
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
|158872954
|2009.10.08 18:29
|buy
|5.20
|usdcad
|1.05348
|1.04648
|1.05378
|2009.10.08 20:10
|1.05359
|0.00
|0.00
|0.00
|54.29
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
|158872750
|2009.10.08 18:20
|sell
|5.20
|eurusd
|1.47877
|1.48577
|1.47847
|2009.10.08 18:26
|1.47875
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158872713
|2009.10.08 18:18
|sell
|5.20
|eurusd
|1.47914
|1.48614
|1.47884
|2009.10.08 18:19
|1.47895
|0.00
|0.00
|0.00
|98.80
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158872423
|2009.10.08 18:06
|sell
|3.00
|eurusd
|1.47842
|1.48542
|1.47812
|2009.10.08 18:09
|1.47821
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
|158872357
|2009.10.08 18:03
|sell
|5.20
|usdcad
|1.05437
|1.06137
|1.05407
|2009.10.08 18:28
|1.05432
|0.00
|0.00
|0.00
|24.66
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
|158872344
|2009.10.08 18:02
|sell
|5.20
|usdcad
|1.05424
|1.06124
|1.05394
|2009.10.08 18:28
|1.05394
|0.00
|0.00
|0.00
|148.02
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
|158871820
|2009.10.08 17:47
|sell
|5.20
|eurusd
|1.47867
|1.48567
|1.47837
|2009.10.08 18:05
|1.47857
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158871739
|2009.10.08 17:45
|sell
|5.20
|eurusd
|1.47848
|1.48548
|1.47818
|2009.10.08 18:09
|1.47822
|0.00
|0.00
|0.00
|135.20
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158871571
|2009.10.08 17:40
|buy
|3.00
|eurusd
|1.47730
|1.47030
|1.47760
|2009.10.08 17:41
|1.47746
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
|158871568
|2009.10.08 17:40
|buy
|5.20
|eurusd
|1.47730
|1.47030
|1.47760
|2009.10.08 17:40
|1.47754
|0.00
|0.00
|0.00
|124.80
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
|158871530
|2009.10.08 17:39
|buy
|5.20
|eurusd
|1.47756
|1.47056
|1.47786
|2009.10.08 17:43
|1.47766
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
|158871466
|2009.10.08 17:38
|sell
|5.20
|usdcad
|1.05569
|1.06269
|1.05539
|2009.10.08 17:44
|1.05547
|0.00
|0.00
|0.00
|108.39
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
|158871270
|2009.10.08 17:32
|sell
|5.20
|eurusd
|1.47845
|1.48545
|1.47815
|2009.10.08 17:32
|1.47824
|0.00
|0.00
|0.00
|109.20
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
|158871040
|2009.10.08 17:23
|buy
|5.20
|eurusd
|1.47866
|1.47166
|1.47896
|2009.10.08 17:26
|1.47877
|0.00
|0.00
|0.00
|57.20
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
|158870808
|2009.10.08 17:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|88.491
|89.191
|88.461
|2009.10.08 17:54
|88.480
|0.00
|0.00
|0.00
|12.43
|
|2008118
|PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
|158870770
|2009.10.08 17:14
|buy
|5.20
|usdcad
|1.05467
|1.04767
|1.05497
|2009.10.08 17:33
|1.05472
|0.00
|0.00
|0.00
|24.65
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
|158870722
|2009.10.08 17:12
|buy
|5.20
|eurusd
|1.47926
|1.47226
|1.47956
|2009.10.08 17:13
|1.47949
|0.00
|0.00
|0.00
|119.60
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
|158870611
|2009.10.08 17:10
|sell
|3.00
|eurusd
|1.47965
|1.48665
|1.47935
|2009.10.08 17:11
|1.47950
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
|158870497
|2009.10.08 17:08
|buy
|3.00
|usdcad
|1.05469
|1.04769
|1.05499
|2009.10.08 17:11
|1.05492
|0.00
|0.00
|0.00
|65.41
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
|158870296
|2009.10.08 17:02
|sell
|5.10
|eurusd
|1.47990
|1.48690
|1.47960
|2009.10.08 17:09
|1.47967
|0.00
|0.00
|0.00
|117.30
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
|158870091
|2009.10.08 17:00
|sell
|3.00
|eurusd
|1.48065
|1.48765
|1.48035
|2009.10.08 17:01
|1.48035
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
|158870096
|2009.10.08 17:00
|sell
|5.10
|eurusd
|1.48065
|1.48765
|1.48035
|2009.10.08 17:01
|1.48035
|0.00
|0.00
|0.00
|153.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
|158869780
|2009.10.08 16:46
|sell
|5.10
|eurusd
|1.48130
|1.48830
|1.48100
|2009.10.08 16:48
|1.48122
|0.00
|0.00
|0.00
|40.80
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158869245
|2009.10.08 16:35
|sell
|5.10
|eurusd
|1.48075
|1.48775
|1.48045
|2009.10.08 16:42
|1.48068
|0.00
|0.00
|0.00
|35.70
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158869242
|2009.10.08 16:35
|sell
|5.10
|eurusd
|1.48075
|1.48775
|1.48045
|2009.10.08 16:41
|1.48065
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
|158869152
|2009.10.08 16:33
|sell
|5.10
|eurusd
|1.48095
|1.48795
|1.48065
|2009.10.08 16:34
|1.48072
|0.00
|0.00
|0.00
|117.30
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158868554
|2009.10.08 16:28
|sell
|5.10
|eurusd
|1.48030
|1.48730
|1.48000
|2009.10.08 16:30
|1.48016
|0.00
|0.00
|0.00
|71.40
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158868463
|2009.10.08 16:27
|sell
|5.10
|eurusd
|1.47953
|1.48653
|1.47923
|2009.10.08 17:11
|1.47950
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
|158868402
|2009.10.08 16:26
|sell
|5.10
|eurusd
|1.47999
|1.48699
|1.47969
|2009.10.08 16:26
|1.47977
|0.00
|0.00
|0.00
|112.20
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158867975
|2009.10.08 16:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|88.349
|87.649
|88.379
|2009.10.08 17:01
|88.379
|0.00
|0.00
|0.00
|33.94
|
|2008118
|PriceActionEA_v4_Down_USDJPY
|158867958
|2009.10.08 16:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|88.340
|87.640
|88.370
|2009.10.08 17:01
|88.370
|0.00
|0.00
|0.00
|33.95
|
|2008118
|PriceActionEA_v4_Down_USDJPY
|158867205
|2009.10.08 15:57
|buy
|3.00
|usdcad
|1.05434
|1.04734
|1.05464
|2009.10.08 17:09
|1.05450
|0.00
|0.00
|0.00
|45.52
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
|158867173
|2009.10.08 15:56
|buy
|3.00
|usdcad
|1.05405
|1.04705
|1.05435
|2009.10.08 17:07
|1.05430
|0.00
|0.00
|0.00
|71.14
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
|158867090
|2009.10.08 15:53
|buy
|5.10
|usdcad
|1.05342
|1.04642
|1.05372
|2009.10.08 15:56
|1.05355
|0.00
|0.00
|0.00
|62.93
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
|158867050
|2009.10.08 15:51
|sell
|5.10
|eurusd
|1.47798
|1.48498
|1.47768
|2009.10.08 15:56
|1.47775
|0.00
|0.00
|0.00
|117.30
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
|158866965
|2009.10.08 15:49
|sell
|5.10
|eurusd
|1.47855
|1.48555
|1.47825
|2009.10.08 15:50
|1.47825
|0.00
|0.00
|0.00
|153.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|158866959
|2009.10.08 15:49
|buy
|5.10
|usdcad
|1.05335
|1.04635
|1.05365
|2009.10.08 15:50
|1.05345
|0.00
|0.00
|0.00
|48.41
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
|158866647
|2009.10.08 15:41
|sell
|1.00
|usdjpy
|88.501
|89.201
|88.471
|2009.10.08 15:48
|88.491
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|
|2008118
|PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
|158866510
|2009.10.08 15:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|88.446
|89.146
|88.416
|2009.10.08 15:55
|88.421
|0.00
|0.00
|0.00
|28.27
|
|2008118
|PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
|158866452
|2009.10.08 15:36
|buy
|3.00
|eurusd
|1.47800
|1.47100
|1.47830
|2009.10.08 15:47
|1.47825
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Spike_EURUSD
|158866449
|2009.10.08 15:36
|buy
|5.10
|eurusd
|1.47800
|1.47100
|1.47830
|2009.10.08 15:47
|1.47825
|0.00
|0.00
|0.00
|127.50
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Down_EURUSD
|158866178
|2009.10.08 15:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.61157
|1.60118
|1.61167
|2009.10.08 16:32
|1.61160
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|16384
|ECN Scalper
|158865932
|2009.10.08 15:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.61110
|1.60071
|1.61120
|2009.10.08 15:31
|1.61115
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|16384
|ECN Scalper
|158865901
|2009.10.08 15:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.61070
|1.60031
|1.61080
|2009.10.08 15:29
|1.61080
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|16384
|ECN Scalper
|158833337
|2009.10.08 00:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|88.348
|89.048
|88.318
|2009.10.08 01:23
|88.318
|0.00
|0.00
|0.00
|33.97
|
|2008118
|PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
|158833168
|2009.10.08 00:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.60058
|0.00000
|1.60068
|2009.10.08 02:47
|1.60068
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|16384
|ECN Scalper
|158833105
|2009.10.08 00:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.60009
|1.59870
|1.60019
|2009.10.08 00:47
|1.60015
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|16384
|ECN Scalper
|158833037
|2009.10.08 00:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|88.311
|89.011
|88.281
|2009.10.08 02:47
|88.281
|0.00
|0.00
|0.00
|33.98
|
|2008118
|PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
|158833029
|2009.10.08 00:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59942
|1.59803
|1.59952
|2009.10.08 00:45
|1.59947
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|16384
|ECN Scalper
|158832922
|2009.10.08 00:42
|buy
|1.00
|usdjpy
|88.245
|87.545
|88.275
|2009.10.08 00:43
|88.255
|0.00
|0.00
|0.00
|11.33
|
|2008118
|PriceActionEA_v4_Down_USDJPY
|158832871
|2009.10.08 00:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.47390
|1.47271
|1.47400
|2009.10.08 00:49
|1.47271
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.00
|
|16384
|ECN Scalper
|158832820
|2009.10.08 00:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.47343
|1.46324
|1.47353
|2009.10.08 00:41
|1.47350
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|16384
|
|158832807
|2009.10.08 00:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.47348
|1.46329
|1.47358
|2009.10.08 00:41
|1.47328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|16384
|expiration [1970.01.01 00:00]
|158832720
|2009.10.08 00:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59901
|1.58862
|1.59911
|2009.10.08 00:44
|1.59904
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|16384
|
|158832683
|2009.10.08 00:40
|buy
|5.10
|usdcad
|1.05737
|1.05037
|1.05767
|2009.10.08 12:07
|1.05767
|0.00
|0.00
|0.00
|144.66
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
|158832618
|2009.10.08 00:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.47314
|1.46295
|1.47324
|2009.10.08 00:40
|1.47321
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|16384
|
|158832596
|2009.10.08 00:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59802
|1.58763
|1.59812
|2009.10.08 00:40
|1.59845
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|
|16384
|
|158832439
|2009.10.08 00:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|88.383
|89.083
|88.353
|2009.10.08 00:38
|88.354
|0.00
|0.00
|0.00
|32.82
|
|2008118
|PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
|158832302
|2009.10.08 00:32
|buy
|5.10
|usdjpy
|88.351
|87.651
|88.381
|2009.10.08 00:34
|88.380
|0.00
|0.00
|0.00
|167.35
|
|2008118
|PriceActionEA_v4_Spike_USDJPY
|158832096
|2009.10.08 00:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.47282
|1.46263
|1.47292
|2009.10.08 00:39
|1.47286
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|16384
|
|158832037
|2009.10.08 00:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59726
|1.58687
|1.59736
|2009.10.08 00:38
|1.59736
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|16384
|
|158831965
|2009.10.08 00:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.47248
|1.46229
|1.47258
|2009.10.08 00:31
|1.47257
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|16384
|
|158831149
|2009.10.08 00:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.47202
|1.46183
|1.47212
|2009.10.08 00:30
|1.47212
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|16384
|
|158831110
|2009.10.08 00:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59671
|1.58632
|1.59681
|2009.10.08 00:30
|1.59681
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|16384
|
|158831077
|2009.10.08 00:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.47168
|1.46149
|1.47178
|2009.10.08 00:06
|1.47178
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|16384
|
|158830319
|2009.10.07 23:34
|buy
|1.00
|usdcad
|1.06023
|1.04974
|1.06033
|2009.10.08 13:50
|1.06033
|0.00
|0.00
|0.00
|9.43
|
|16384
|
|158826219
|2009.10.07 21:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.46875
|1.46573
|1.46906
|2009.10.07 23:04
|1.46906
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|158826106
|2009.10.07 21:39
|balance
|Deposit
|100 000.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|4 035.77
|Closed P/L:
|4 035.77
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|158869006
|2009.10.08 16:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.61210
|1.60171
|1.61220
|
|1.60671
|0.00
|0.00
|0.00
|-539.00
|
|16384
|ECN Scalper
|158870388
|2009.10.08 17:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|88.348
|89.048
|88.318
|
|88.433
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.12
|
|2008118
|PriceActionEA_v4_Up_USDJPY
|158873146
|2009.10.08 18:36
|sell
|3.00
|usdjpy
|88.365
|89.065
|88.335
|
|88.433
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.68
|
|2008118
|PriceActionEA_v4_Down_USDJPY
|158875002
|2009.10.08 20:07
|buy
|3.00
|usdcad
|1.05359
|1.04659
|1.05389
|
|1.05172
|0.00
|0.00
|0.00
|-533.41
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Up_USDCAD
|158875528
|2009.10.08 20:36
|buy
|5.20
|usdcad
|1.05239
|1.04539
|1.05269
|
|1.05172
|0.00
|0.00
|0.00
|-331.27
|
|2008119
|PriceActionEA_v4_Down_USDCAD
|158875902
|2009.10.08 20:45
|sell
|5.20
|eurusd
|1.47892
|1.48592
|1.47862
|
|1.47910
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.60
|
|2008111
|PriceActionEA_v4_Up_EURUSD
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 824.08
|
|Floating P/L:
|-1 824.08
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 035.77
|Floating P/L:
|-1 824.08
|Margin:
|18 400.00
|Balance:
|104 035.77
|Equity:
|102 211.69
|Free Margin:
|83 811.69
|
|Details:
|Gross Profit:
|4 154.77
|Gross Loss:
|119.00
|Total Net Profit:
|4 035.77
|Profit Factor:
|34.91
|Expected Payoff:
|53.10
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|119.00 (0.12%)
|Relative Drawdown:
|0.12% (119.00)
|
|Total Trades:
|76
|Short Positions (won %):
|30 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|46 (97.83%)
|Profit Trades (% of total):
|75 (98.68%)
|Loss trades (% of total):
|1 (1.32%)
|Largest
|profit trade:
|167.35
|loss trade:
|-119.00
|Average
|profit trade:
|55.40
|loss trade:
|-119.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|58 (3 788.27)
|consecutive losses ($):
|1 (-119.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 788.27 (58)
|consecutive loss (count):
|-119.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|38
|consecutive losses:
|1