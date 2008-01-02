Strategy Tester Report
Pipmaker_V16
AlpariUK-Demo (Build 225)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2008.01.02 09:00 - 2009.10.02 22:00 (2008.01.01 - 2009.10.04)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=801999; Slippage=2; ECN_Mode=true; OneDirectionOnly=true; ExclusiveMode=true; TradeShort=true; TradeLong=true; ReverseDirection=false; TradeWaitTime=30; CycleWaitTime=60; Use_Fisher=true; FisherPeriod=240; Fisher_Bars=10; Fisher_price_smooth=0.5; Fisher_index_smooth=0.5; Fisher_Level=1.2; UseARSI=false; RSI_period=60; RSI_bars=14; ARSI_trigger=0.008; UseCCI=false; CCI_Period=60; CCI_lenght=14; cci_trigger=100; Use_iTrend=false; iTrendPeriod=60; MoneyMangement=true; MicroAccount=true; MaximumRisk=0.5; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=5; IncrementProfitTarget=true; ProfitMode=1; ProfitTrailing=true; MaxRetrace=5; SL=0; TP=0; MaximumBuyOrders=100; MaximumSellOrders=100; AutoSpacing=true; StDevTF=240; StDevPer=14; StDevMode=1; MinSpacing=50; Spacing=25; TrendSpacing=1000; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; PauseStart=0; PauseEnd=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; ForcedStart=0; RightSideLabel=false; SessionTarget=1000000000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; Warning="This feature is in early stage and is not finished!"; AllowRecovery=false; MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true; StopTrading=true; PlaceRecoveryOrders=true; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
Bars in test11818Ticks modelled14055100Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit17290.80Gross profit21070.92Gross loss-3780.12
Profit factor5.57Expected payoff55.78
Absolute drawdown511.16Maximal drawdown3462.60 (14.37%)Relative drawdown16.82% (1918.80)
Total trades310Short positions (won %)146 (92.47%)Long positions (won %)164 (88.41%)
Profit trades (% of total)280 (90.32%)Loss trades (% of total)30 (9.68%)
Largestprofit trade971.52loss trade-464.64
Averageprofit trade75.25loss trade-126.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)59 (2320.73)consecutive losses (loss in money)2 (-773.88)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2320.73 (59)consecutive loss (count of losses)-773.88 (2)
Averageconsecutive wins10consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.02 16:00sell10.051.978400.000000.00000
22008.01.03 10:46close10.051.973130.000000.0000026.1910026.18
32008.01.03 11:46sell20.051.974730.000000.00000
42008.01.04 08:31close20.051.968880.000000.0000029.2010055.38
52008.01.07 08:00sell30.051.969800.000000.00000
62008.01.09 09:44close30.051.964730.000000.0000025.2410080.62
72008.01.09 16:00sell40.051.959200.000000.00000
82008.01.11 07:54close40.051.951170.000000.0000039.9310120.55
92008.01.21 00:00sell50.051.957100.000000.00000
102008.01.21 01:32close50.051.952100.000000.0000025.0010145.55
112008.01.21 02:32sell60.051.952300.000000.00000
122008.01.21 12:12close60.051.946660.000000.0000028.2010173.75
132008.01.21 13:12sell70.051.948340.000000.00000
142008.01.21 23:35close70.051.943060.000000.0000026.4010200.15
152008.01.22 00:35sell80.051.940920.000000.00000
162008.01.22 08:44close80.051.935730.000000.0000025.9510226.10
172008.01.23 00:00buy90.051.963530.000000.00000
182008.01.23 11:59buy100.101.954830.000000.00000
192008.01.24 12:38close100.101.962920.000000.0000081.2010307.30
202008.01.24 12:38close90.051.962920.000000.00000-2.9010304.40
212008.01.24 20:00buy110.051.974530.000000.00000
222008.01.25 06:26close110.051.979520.000000.0000025.0010329.40
232008.01.25 07:27buy120.051.978330.000000.00000
242008.01.25 08:24close120.051.983330.000000.0000025.0010354.40
252008.01.25 09:24buy130.051.983810.000000.00000
262008.01.29 12:13close130.051.988900.000000.0000025.5510379.95
272008.01.29 13:14buy140.051.992430.000000.00000
282008.01.29 14:08buy150.101.987350.000000.00000
292008.01.30 13:36close150.101.994100.000000.0000067.6010447.55
302008.01.30 13:36close140.051.994100.000000.000008.4010455.95
312008.02.04 00:03sell160.051.963900.000000.00000
322008.02.06 08:53close160.051.958360.000000.0000027.5910483.54
332008.02.06 12:00sell170.051.957700.000000.00000
342008.02.07 11:25close170.051.951940.000000.0000028.6410512.17
352008.02.07 20:00sell180.051.941100.000000.00000
362008.02.18 00:01sell190.101.956800.000000.00000
372008.02.18 05:29sell200.151.962000.000000.00000
382008.02.18 08:59close200.151.951320.000000.00000160.2010672.38
392008.02.18 08:59close190.101.951320.000000.0000054.8010727.17
402008.02.18 08:59close180.051.951320.000000.00000-51.5910675.58
412008.02.18 09:59sell210.051.950420.000000.00000
422008.02.20 10:39close210.051.945030.000000.0000026.8410702.42
432008.02.21 20:00buy220.051.963530.000000.00000
442008.02.22 15:10close220.051.968800.000000.0000026.4010728.82
452008.02.22 16:11buy230.051.968830.000000.00000
462008.02.26 13:32close230.051.974960.000000.0000030.7510759.57
472008.02.27 00:00buy240.051.988030.000000.00000
482008.02.27 08:29close240.051.993070.000000.0000025.2010784.77
492008.02.27 09:29buy250.051.993710.000000.00000
502008.03.06 13:05close250.051.998710.000000.0000025.5010810.27
512008.03.06 14:06buy260.052.004430.000000.00000
522008.03.06 21:52close260.052.009800.000000.0000026.8510837.12
532008.03.06 22:52buy270.052.010630.000000.00000
542008.03.07 08:48close270.052.015630.000000.0000025.0510862.17
552008.03.07 09:48buy280.052.013510.000000.00000
562008.03.07 14:30close280.052.019230.000000.0000028.6010890.77
572008.03.10 00:00buy290.052.019930.000000.00000
582008.03.12 19:15close290.052.024910.000000.0000025.0010915.77
592008.03.12 20:16buy300.052.024930.000000.00000
602008.03.13 03:51close300.052.030580.000000.0000028.4010944.17
612008.03.13 04:52buy310.052.029830.000000.00000
622008.03.13 08:50close310.052.034840.000000.0000025.0510969.22
632008.03.13 09:50buy320.062.034330.000000.00000
642008.03.25 08:00buy330.121.993330.000000.00000
652008.03.27 09:50close330.122.012300.000000.00000228.1211197.34
662008.03.27 09:50close320.062.012300.000000.00000-131.3411066.00
672008.03.27 12:00buy340.062.016530.000000.00000
682008.04.03 08:00buy350.121.986830.000000.00000
692008.04.04 09:52close350.122.003150.000000.00000195.9611261.96
702008.04.04 09:52close340.062.003150.000000.00000-79.8011182.16
712008.04.04 10:52buy360.062.000110.000000.00000
722008.04.17 16:00buy370.121.981330.000000.00000
732008.04.18 08:03close370.121.993450.000000.00000145.5611327.72
742008.04.18 08:03close360.061.993450.000000.00000-39.1211288.60
752008.04.18 09:03buy380.061.996830.000000.00000
762008.04.21 03:40close380.062.002450.000000.0000033.7811322.38
772008.04.21 04:41buy390.062.002230.000000.00000
782008.04.28 12:00buy400.121.990030.000000.00000
792008.05.01 14:44buy410.181.980660.000000.00000
802008.05.19 04:00buy420.241.958330.000000.00000
812008.05.22 12:36close420.241.980800.000000.00000540.4811862.86
822008.05.22 12:36close410.181.980800.000000.000006.3011869.16
832008.05.22 12:36close400.121.980800.000000.00000-107.6411761.52
842008.05.22 12:36close390.061.980800.000000.00000-126.6011634.92
852008.05.22 13:36buy430.061.981230.000000.00000
862008.06.06 16:00buy440.121.964330.000000.00000
872008.06.09 10:30close440.121.975910.000000.00000139.0811774.00
882008.06.09 10:30close430.061.975910.000000.00000-30.9611743.04
892008.06.09 12:00buy450.061.977130.000000.00000
902008.06.16 16:00buy460.121.967130.000000.00000
912008.06.20 12:06close460.121.975900.000000.00000105.9611849.00
922008.06.20 12:06close450.061.975900.000000.00000-6.6011842.40
932008.06.20 13:07buy470.061.976830.000000.00000
942008.06.25 04:20buy480.121.971430.000000.00000
952008.06.26 10:22close480.121.978320.000000.0000083.0411925.44
962008.06.26 10:22close470.061.978320.000000.000009.3011934.74
972008.06.26 16:50buy490.061.988980.000000.00000
982008.06.27 17:36close490.061.994400.000000.0000032.5811967.32
992008.06.27 20:01buy500.061.994930.000000.00000
1002008.07.01 12:28close500.061.999930.000000.0000030.1211997.44
1012008.07.04 00:00sell510.061.982800.000000.00000
1022008.07.07 04:50close510.061.976930.000000.0000035.1512032.59
1032008.07.07 05:51sell520.061.977200.000000.00000
1042008.07.07 10:08close520.061.972120.000000.0000030.4812063.07
1052008.07.07 12:00sell530.061.967700.000000.00000
1062008.07.17 00:12sell540.121.997000.000000.00000
1072008.07.29 16:13close540.121.981730.000000.00000181.9212244.99
1082008.07.29 16:13close530.061.981730.000000.00000-85.6312159.36
1092008.07.30 08:00sell550.061.978200.000000.00000
1102008.08.04 08:09close550.061.972390.000000.0000034.5312193.89
1112008.08.04 09:09sell560.061.970440.000000.00000
1122008.08.04 17:26close560.061.965230.000000.0000031.2612225.15
1132008.08.04 20:00sell570.061.962100.000000.00000
1142008.08.05 08:41close570.061.957030.000000.0000030.3512255.51
1152008.08.05 09:41sell580.061.958020.000000.00000
1162008.08.05 18:36close580.061.952830.000000.0000031.1412286.65
1172008.08.05 19:36sell590.061.953100.000000.00000
1182008.08.06 17:40close590.061.947630.000000.0000032.7512319.40
1192008.08.06 18:40sell600.061.949000.000000.00000
1202008.08.07 16:01close600.061.943920.000000.0000030.2812349.68
1212008.08.07 17:01sell610.061.943990.000000.00000
1222008.08.08 02:24close610.061.938940.000000.0000030.2312379.92
1232008.08.08 04:01sell620.061.936700.000000.00000
1242008.08.08 04:37close620.061.931680.000000.0000030.1212410.04
1252008.08.08 08:00sell630.061.930500.000000.00000
1262008.08.08 11:42close630.061.924930.000000.0000033.4212443.46
1272008.08.08 12:42sell640.061.923600.000000.00000
1282008.08.08 15:53close640.061.917910.000000.0000034.1412477.60
1292008.08.08 16:53sell650.061.917110.000000.00000
1302008.08.11 18:34close650.061.911360.000000.0000034.4312512.03
1312008.08.11 20:00sell660.061.909800.000000.00000
1322008.08.12 06:49close660.061.904530.000000.0000031.5512543.58
1332008.08.12 07:49sell670.061.901600.000000.00000
1342008.08.12 22:17close670.061.896520.000000.0000030.4812574.06
1352008.08.12 23:18sell680.061.896500.000000.00000
1362008.08.13 11:32close680.061.890360.000000.0000036.7712610.84
1372008.08.13 16:00sell690.061.869200.000000.00000
1382008.08.14 03:39close690.061.862910.000000.0000037.5412648.38
1392008.08.14 04:39sell700.061.867100.000000.00000
1402008.08.15 08:22close700.061.861090.000000.0000035.9912684.37
1412008.08.15 12:00sell710.061.856300.000000.00000
1422008.08.22 20:37close710.061.851200.000000.0000030.1412714.51
1432008.08.25 00:01sell720.061.851600.000000.00000
1442008.08.25 02:06close720.061.846330.000000.0000031.6212746.13
1452008.08.25 03:06sell730.061.843100.000000.00000
1462008.08.26 10:09close730.061.837930.000000.0000030.9512777.09
1472008.08.26 12:00sell740.061.834400.000000.00000
1482008.08.27 02:04sell750.121.840920.000000.00000
1492008.08.27 17:34close750.121.832010.000000.00000106.9212884.01
1502008.08.27 17:34close740.061.832010.000000.0000014.2712898.28
1512008.08.29 16:00sell760.061.824700.000000.00000
1522008.08.29 17:47close760.061.819260.000000.0000032.6412930.92
1532008.09.01 00:01sell770.061.811300.000000.00000
1542008.09.01 02:58close770.061.806230.000000.0000030.4212961.34
1552008.09.01 03:59sell780.071.805200.000000.00000
1562008.09.01 15:15close780.071.800130.000000.0000035.4912996.83
1572008.09.01 16:16sell790.071.803500.000000.00000
1582008.09.02 00:15close790.071.797260.000000.0000043.6013040.43
1592008.09.02 08:44sell800.071.786300.000000.00000
1602008.09.02 11:29close800.071.781010.000000.0000037.0313077.46
1612008.09.02 12:29sell810.071.781200.000000.00000
1622008.09.03 06:14close810.071.774080.000000.0000049.7613127.23
1632008.09.03 08:00sell820.071.771900.000000.00000
1642008.09.04 17:18close820.071.765780.000000.0000042.6113169.83
1652008.09.05 08:00sell830.071.758100.000000.00000
1662008.09.08 19:08close830.071.752030.000000.0000042.4113212.25
1672008.09.09 04:00sell840.071.754000.000000.00000
1682008.09.10 23:36close840.071.748980.000000.0000035.0613247.31
1692008.09.11 08:00sell850.071.751500.000000.00000
1702008.09.11 11:41close850.071.746330.000000.0000036.1913283.50
1712008.09.11 12:41sell860.071.748960.000000.00000
1722008.09.11 13:34sell870.141.754500.000000.00000
1732008.09.11 17:24close870.141.747090.000000.00000103.7413387.24
1742008.09.11 17:24close860.071.747090.000000.0000013.0913400.33
1752008.09.12 16:10buy880.071.778530.000000.00000
1762008.09.12 16:48close880.071.783530.000000.0000035.0013435.33
1772008.09.12 20:00buy890.071.791930.000000.00000
1782008.09.15 00:00close890.071.798720.000000.0000047.6013482.93
1792008.09.15 01:00buy900.071.798720.000000.00000
1802008.09.15 02:35close900.071.803800.000000.0000035.5613518.49
1812008.09.15 03:41buy910.071.801330.000000.00000
1822008.09.15 04:52close910.071.806400.000000.0000035.4913553.98
1832008.09.15 05:52buy920.071.806480.000000.00000
1842008.09.15 07:49close920.071.811620.000000.0000035.9813589.96
1852008.09.15 08:49buy930.071.804980.000000.00000
1862008.09.17 19:42close930.071.810000.000000.0000035.2813625.24
1872008.09.18 04:01buy940.071.819030.000000.00000
1882008.09.18 08:14close940.071.825400.000000.0000044.5913669.83
1892008.09.18 09:14buy950.071.817550.000000.00000
1902008.09.18 10:30close950.071.824750.000000.0000050.4013720.23
1912008.09.18 11:30buy960.071.818830.000000.00000
1922008.09.18 12:07close960.071.823900.000000.0000035.4913755.72
1932008.09.18 13:07buy970.071.823430.000000.00000
1942008.09.19 15:40close970.071.828500.000000.0000035.5613791.28
1952008.09.22 00:08buy980.071.835030.000000.00000
1962008.09.22 09:36close980.071.840100.000000.0000035.4913826.77
1972008.09.22 10:37buy990.071.843030.000000.00000
1982008.09.22 17:08close990.071.848370.000000.0000037.3813864.15
1992008.09.22 18:08buy1000.071.847410.000000.00000
2002008.09.22 19:12close1000.071.853480.000000.0000042.4913906.64
2012008.09.22 20:12buy1010.071.858430.000000.00000
2022008.09.22 21:34close1010.071.863500.000000.0000035.4913942.13
2032008.09.22 22:35buy1020.071.856930.000000.00000
2042008.09.23 12:05close1020.071.862110.000000.0000036.3313978.46
2052008.09.23 13:05buy1030.071.860510.000000.00000
2062008.09.25 09:02close1030.071.865500.000000.0000035.2114013.67
2072008.09.29 00:02sell1040.071.828000.000000.00000
2082008.09.29 08:34close1040.071.822960.000000.0000035.2814048.95
2092008.09.29 12:00sell1050.071.800100.000000.00000
2102008.09.30 16:44close1050.071.794080.000000.0000042.0614091.01
2112008.09.30 20:00sell1060.071.779100.000000.00000
2122008.10.01 14:29close1060.071.773730.000000.0000037.5114128.53
2132008.10.01 16:00sell1070.071.767500.000000.00000
2142008.10.02 09:23close1070.071.762320.000000.0000036.0314164.56
2152008.10.02 12:23sell1080.071.763540.000000.00000
2162008.10.02 14:54close1080.071.758220.000000.0000037.2414201.80
2172008.10.02 16:00sell1090.071.758200.000000.00000
2182008.10.06 10:19close1090.071.752260.000000.0000041.4314243.22
2192008.10.06 16:00sell1100.071.752300.000000.00000
2202008.10.06 16:13close1100.071.746370.000000.0000041.5114284.73
2212008.10.06 20:00sell1110.071.737800.000000.00000
2222008.10.07 10:18close1110.071.732610.000000.0000036.2514320.98
2232008.10.09 00:00sell1120.071.727600.000000.00000
2242008.10.09 01:59close1120.071.722410.000000.0000036.3314357.31
2252008.10.09 04:00sell1130.071.725100.000000.00000
2262008.10.09 11:57sell1140.141.735830.000000.00000
2272008.10.09 13:05close1140.141.727060.000000.00000122.7814480.09
2282008.10.09 13:05close1130.071.727060.000000.00000-13.7214466.37
2292008.10.09 20:00sell1150.071.723300.000000.00000
2302008.10.09 21:21close1150.071.716810.000000.0000045.4314511.80
2312008.10.09 22:22sell1160.071.707700.000000.00000
2322008.10.10 01:53close1160.071.702330.000000.0000037.5114549.32
2332008.10.10 02:53sell1170.071.702500.000000.00000
2342008.10.10 06:00close1170.071.696330.000000.0000043.1914592.51
2352008.10.10 07:00sell1180.071.684380.000000.00000
2362008.10.16 16:20sell1190.141.716330.000000.00000
2372008.10.21 10:41close1190.141.700090.000000.00000226.9014819.41
2382008.10.21 10:41close1180.071.700090.000000.00000-110.6614708.74
2392008.10.21 11:41sell1200.071.708630.000000.00000
2402008.10.21 12:08close1200.071.702750.000000.0000041.1614749.90
2412008.10.21 13:08sell1210.071.700600.000000.00000
2422008.10.21 17:39close1210.071.695330.000000.0000036.8914786.79
2432008.10.21 18:39sell1220.071.689200.000000.00000
2442008.10.21 21:18close1220.071.683720.000000.0000038.3614825.15
2452008.10.22 00:00sell1230.071.669400.000000.00000
2462008.10.22 01:33close1230.071.663490.000000.0000041.3714866.52
2472008.10.22 02:33sell1240.071.656770.000000.00000
2482008.10.22 04:24close1240.071.651530.000000.0000036.6814903.20
2492008.10.22 05:24sell1250.071.651100.000000.00000
2502008.10.22 05:32close1250.071.645430.000000.0000039.6914942.89
2512008.10.22 08:00sell1260.071.626700.000000.00000
2522008.10.22 17:37close1260.071.617960.000000.0000061.1815004.07
2532008.10.22 18:37sell1270.081.624260.000000.00000
2542008.10.23 01:05close1270.081.618830.000000.0000043.1815047.25
2552008.10.23 02:06sell1280.081.620000.000000.00000
2562008.10.23 14:22close1280.081.614890.000000.0000040.8815088.13
2572008.10.23 16:00sell1290.081.611200.000000.00000
2582008.10.24 04:57close1290.081.606130.000000.0000040.4715128.60
2592008.10.24 08:00sell1300.081.600500.000000.00000
2602008.10.24 08:09close1300.081.595180.000000.0000042.5615171.16
2612008.10.29 00:01buy1310.081.603430.000000.00000
2622008.10.29 00:51close1310.081.608440.000000.0000040.0815211.24
2632008.10.29 04:00buy1320.081.601830.000000.00000
2642008.10.29 06:48close1320.081.608040.000000.0000049.6815260.92
2652008.10.29 07:48buy1330.081.614350.000000.00000
2662008.10.29 07:51close1330.081.619870.000000.0000044.1615305.08
2672008.10.29 08:51buy1340.081.602830.000000.00000
2682008.10.29 11:40close1340.081.608750.000000.0000047.3615352.44
2692008.10.29 12:52buy1350.081.609860.000000.00000
2702008.10.29 15:05close1350.081.616350.000000.0000051.9215404.36
2712008.10.29 16:05buy1360.081.629150.000000.00000
2722008.10.29 17:20close1360.081.634180.000000.0000040.2415444.60
2732008.10.29 18:20buy1370.081.640510.000000.00000
2742008.10.30 01:24close1370.081.645600.000000.0000040.9615485.56
2752008.10.30 02:24buy1380.081.653860.000000.00000
2762008.10.30 03:42close1380.081.659120.000000.0000042.0815527.64
2772008.10.30 04:42buy1390.081.657680.000000.00000
2782008.10.30 06:45close1390.081.663740.000000.0000048.4815576.12
2792008.10.30 07:45buy1400.081.657520.000000.00000
2802008.10.30 08:16close1400.081.663610.000000.0000048.7215624.84
2812008.10.30 09:18buy1410.081.655730.000000.00000
2822008.10.30 11:40close1410.081.662350.000000.0000052.9615677.80
2832008.11.03 00:00sell1420.081.610000.000000.00000
2842008.11.03 14:31close1420.081.604930.000000.0000040.5615718.36
2852008.11.04 00:00sell1430.081.573300.000000.00000
2862008.11.04 04:38close1430.081.567560.000000.0000045.9215764.28
2872008.11.04 05:38sell1440.081.564610.000000.00000
2882008.11.06 22:22close1440.081.558030.000000.0000052.2915816.57
2892008.11.07 00:00sell1450.081.556800.000000.00000
2902008.11.07 05:42sell1460.161.569780.000000.00000
2912008.11.10 17:50close1460.161.560220.000000.00000152.7815969.35
2922008.11.10 17:50close1450.081.560220.000000.00000-27.4515941.90
2932008.11.11 12:00sell1470.081.553000.000000.00000
2942008.11.11 16:23close1470.081.547930.000000.0000040.5615982.46
2952008.11.11 17:23sell1480.081.541950.000000.00000
2962008.11.11 19:35close1480.081.536860.000000.0000040.7216023.18
2972008.11.11 20:35sell1490.081.545590.000000.00000
2982008.11.11 21:00close1490.081.540090.000000.0000044.0016067.18
2992008.11.11 22:00sell1500.081.538160.000000.00000
3002008.11.12 10:03close1500.081.533130.000000.0000040.1516107.34
3012008.11.12 12:00sell1510.081.527700.000000.00000
3022008.11.12 12:08close1510.081.522520.000000.0000041.4416148.78
3032008.11.12 13:08sell1520.081.527800.000000.00000
3042008.11.12 14:03close1520.081.522730.000000.0000040.5616189.34
3052008.11.12 15:03sell1530.081.520300.000000.00000
3062008.11.12 16:30close1530.081.515060.000000.0000041.9216231.26
3072008.11.12 20:00sell1540.081.494100.000000.00000
3082008.11.12 23:49close1540.081.488590.000000.0000044.0816275.34
3092008.11.13 00:49sell1550.081.493590.000000.00000
3102008.11.13 08:29close1550.081.484610.000000.0000071.8416347.18
3112008.11.13 09:29sell1560.081.488410.000000.00000
3122008.11.13 14:31close1560.081.483330.000000.0000040.6416387.82
3132008.11.13 16:00sell1570.081.480900.000000.00000
3142008.11.13 18:16close1570.081.473170.000000.0000061.8416449.66
3152008.11.13 20:00sell1580.081.460700.000000.00000
3162008.11.20 12:00sell1590.161.485500.000000.00000
3172008.11.20 22:38close1590.161.472200.000000.00000212.8016662.46
3182008.11.20 22:38close1580.081.472200.000000.00000-92.6216569.84
3192008.11.20 23:39sell1600.081.473400.000000.00000
3202008.12.01 16:00sell1610.161.492400.000000.00000
3212008.12.02 09:30close1610.161.480250.000000.00000194.2216764.06
3222008.12.02 09:30close1600.081.480250.000000.00000-55.6816708.38
3232008.12.02 10:30sell1620.081.486350.000000.00000
3242008.12.02 11:40close1620.081.481090.000000.0000042.0816750.47
3252008.12.02 12:40sell1630.081.481770.000000.00000
3262008.12.03 09:42close1630.081.476240.000000.0000044.1516794.62
3272008.12.04 08:00sell1640.081.472200.000000.00000
3282008.12.04 08:46close1640.081.466560.000000.0000045.1216839.74
3292008.12.04 12:00sell1650.081.450900.000000.00000
3302008.12.19 16:00sell1660.161.498900.000000.00000
3312008.12.22 11:39close1660.161.476990.000000.00000350.3817190.12
3322008.12.22 11:39close1650.081.476990.000000.00000-210.1316979.99
3332008.12.22 12:39sell1670.091.475200.000000.00000
3342008.12.23 17:00close1670.091.469690.000000.0000049.4917029.48
3352008.12.30 20:00sell1680.091.442900.000000.00000
3362008.12.31 17:00close1680.091.436860.000000.0000054.2617083.75
3372009.01.07 04:16buy1690.091.491550.000000.00000
3382009.01.07 08:53close1690.091.496620.000000.0000045.6317129.38
3392009.01.07 09:54buy1700.091.485830.000000.00000
3402009.01.07 11:51close1700.091.491850.000000.0000054.1817183.56
3412009.01.07 12:51buy1710.091.494970.000000.00000
3422009.01.07 13:28close1710.091.500210.000000.0000047.1617230.72
3432009.01.07 14:29buy1720.091.510230.000000.00000
3442009.01.07 17:00close1720.091.515920.000000.0000051.2117281.93
3452009.01.07 18:00buy1730.091.525470.000000.00000
3462009.01.08 14:31close1730.091.530660.000000.0000046.9817328.91
3472009.01.12 08:00sell1740.091.506800.000000.00000
3482009.01.12 09:27close1740.091.501640.000000.0000046.4417375.35
3492009.01.12 12:00sell1750.091.495500.000000.00000
3502009.01.12 14:44close1750.091.490150.000000.0000048.1517423.50
3512009.01.12 16:00sell1760.091.486900.000000.00000
3522009.01.12 20:11close1760.091.481900.000000.0000045.0017468.50
3532009.01.12 21:11sell1770.091.482620.000000.00000
3542009.01.13 01:24close1770.091.477420.000000.0000046.7017515.20
3552009.01.13 02:25sell1780.091.476200.000000.00000
3562009.01.13 08:09close1780.091.470910.000000.0000047.6117562.81
3572009.01.13 09:09sell1790.091.471100.000000.00000
3582009.01.13 10:30close1790.091.465880.000000.0000046.9817609.79
3592009.01.13 12:00sell1800.091.462700.000000.00000
3602009.01.13 13:32close1800.091.457270.000000.0000048.8717658.66
3612009.01.13 16:00sell1810.091.458200.000000.00000
3622009.01.13 17:55close1810.091.453110.000000.0000045.8117704.47
3632009.01.13 18:56sell1820.091.454000.000000.00000
3642009.01.13 19:47close1820.091.448530.000000.0000049.2317753.70
3652009.01.13 20:47sell1830.091.452100.000000.00000
3662009.01.19 15:33close1830.091.446730.000000.0000047.7417801.43
3672009.01.20 00:00sell1840.091.439100.000000.00000
3682009.01.20 01:28close1840.091.433850.000000.0000047.2517848.68
3692009.01.20 02:28sell1850.091.428150.000000.00000
3702009.01.20 05:27close1850.091.423110.000000.0000045.3617894.04
3712009.01.20 06:27sell1860.091.418480.000000.00000
3722009.01.20 08:52close1860.091.412780.000000.0000051.3017945.34
3732009.01.20 09:52sell1870.091.406590.000000.00000
3742009.01.20 10:11close1870.091.400370.000000.0000055.9818001.32
3752009.01.20 11:11sell1880.091.398800.000000.00000
3762009.01.20 12:51close1880.091.393240.000000.0000050.0418051.36
3772009.01.20 13:51sell1890.091.392770.000000.00000
3782009.01.20 14:18close1890.091.386980.000000.0000052.1118103.47
3792009.01.20 15:18sell1900.091.394680.000000.00000
3802009.01.20 20:15close1900.091.389510.000000.0000046.5318150.00
3812009.01.20 21:16sell1910.091.390800.000000.00000
3822009.01.20 23:06close1910.091.383790.000000.0000063.0918213.09
3832009.01.21 00:06sell1920.091.386600.000000.00000
3842009.01.21 09:02close1920.091.379770.000000.0000061.4718274.56
3852009.01.21 12:00sell1930.091.375500.000000.00000
3862009.01.21 17:02close1930.091.370050.000000.0000049.0518323.61
3872009.01.27 00:00buy1940.091.401130.000000.00000
3882009.01.27 04:06close1940.091.406420.000000.0000047.6118371.22
3892009.01.27 05:06buy1950.091.403870.000000.00000
3902009.01.27 08:18close1950.091.409200.000000.0000047.9718419.19
3912009.01.27 09:18buy1960.091.413830.000000.00000
3922009.01.27 09:30close1960.091.419210.000000.0000048.4218467.61
3932009.01.27 10:30buy1970.091.423530.000000.00000
3942009.01.28 09:30close1970.091.428700.000000.0000046.6218514.23
3952009.01.28 10:30buy1980.091.424090.000000.00000
3962009.01.28 11:33close1980.091.429300.000000.0000046.8918561.12
3972009.01.28 12:33buy1990.091.429230.000000.00000
3982009.01.28 15:02close1990.091.434310.000000.0000045.7218606.84
3992009.01.28 20:13buy2000.091.434810.000000.00000
4002009.01.29 15:04close2000.091.440490.000000.0000051.3918658.23
4012009.02.04 16:00buy2010.091.448530.000000.00000
4022009.02.04 16:11close2010.091.454390.000000.0000052.7418710.97
4032009.02.04 17:11buy2020.091.450710.000000.00000
4042009.02.05 13:05close2020.091.456000.000000.0000047.8818758.85
4052009.02.06 00:00buy2030.091.462930.000000.00000
4062009.02.06 08:25close2030.091.468030.000000.0000045.9018804.75
4072009.02.06 09:25buy2040.091.476420.000000.00000
4082009.02.06 10:30buy2050.181.466580.000000.00000
4092009.02.06 17:15close2050.181.475400.000000.00000158.7618963.51
4102009.02.06 17:15close2040.091.475400.000000.00000-9.1818954.33
4112009.02.06 18:15buy2060.101.474140.000000.00000
4122009.02.06 18:56close2060.101.479300.000000.0000051.6019005.93
4132009.02.06 19:56buy2070.101.483230.000000.00000
4142009.02.09 12:08close2070.101.488310.000000.0000050.9019056.83
4152009.02.09 16:00buy2080.101.495430.000000.00000
4162009.02.19 14:00buy2090.201.441260.000000.00000
4172009.02.19 16:09buy2100.301.435050.000000.00000
4182009.02.23 02:57close2100.301.452970.000000.00000538.2019595.03
4192009.02.23 02:57close2090.201.452970.000000.00000234.6019829.63
4202009.02.23 02:57close2080.101.452970.000000.00000-423.2019406.43
4212009.02.23 04:01buy2110.101.454230.000000.00000
4222009.02.23 08:23close2110.101.459380.000000.0000051.5019457.93
4232009.02.23 09:23buy2120.101.451990.000000.00000
4242009.02.23 11:02close2120.101.457400.000000.0000054.1019512.03
4252009.02.23 12:02buy2130.101.461580.000000.00000
4262009.03.05 08:05buy2140.201.416630.000000.00000
4272009.03.13 04:37buy2150.301.394200.000000.00000
4282009.03.16 10:52close2150.301.417970.000000.00000713.4020225.43
4292009.03.16 10:52close2140.201.417970.000000.0000028.6020254.03
4302009.03.16 10:52close2130.101.417970.000000.00000-434.0019820.03
4312009.03.16 12:00buy2160.101.421030.000000.00000
4322009.03.16 15:11buy2170.201.409240.000000.00000
4332009.03.18 19:31close2170.201.419030.000000.00000196.2020016.23
4342009.03.18 19:31close2160.101.419030.000000.00000-19.8019996.43
4352009.03.19 12:00buy2180.101.434530.000000.00000
4362009.03.19 12:43close2180.101.440740.000000.0000062.1020058.53
4372009.03.19 13:43buy2190.101.449210.000000.00000
4382009.03.19 14:14close2190.101.454370.000000.0000051.6020110.13
4392009.03.19 15:14buy2200.101.449290.000000.00000
4402009.03.19 15:34close2200.101.454300.000000.0000050.1020160.23
4412009.03.19 16:35buy2210.101.454830.000000.00000
4422009.03.23 08:31close2210.101.461240.000000.0000064.3020224.53
4432009.03.24 12:29buy2220.101.475150.000000.00000
4442009.03.31 20:00buy2230.201.432950.000000.00000
4452009.04.02 07:50close2230.201.452380.000000.00000389.4020613.93
4462009.04.02 07:50close2220.101.452380.000000.00000-226.6020387.33
4472009.04.02 08:50buy2240.101.457400.000000.00000
4482009.04.02 11:25close2240.101.463560.000000.0000061.6020448.93
4492009.04.02 12:25buy2250.101.466450.000000.00000
4502009.04.02 16:49close2250.101.472200.000000.0000057.5020506.43
4512009.04.02 17:49buy2260.101.470600.000000.00000
4522009.04.03 02:18close2260.101.476200.000000.0000056.1020562.53
4532009.04.03 03:18buy2270.101.474700.000000.00000
4542009.04.03 10:38close2270.101.480630.000000.0000059.3020621.83
4552009.04.03 16:00buy2280.101.481450.000000.00000
4562009.04.06 00:06close2280.101.487780.000000.0000063.4020685.23
4572009.04.06 01:06buy2290.101.487550.000000.00000
4582009.04.06 03:25close2290.101.492840.000000.0000052.9020738.13
4592009.04.06 04:25buy2300.101.492890.000000.00000
4602009.04.14 00:00buy2310.201.485210.000000.00000
4612009.04.14 13:50close2310.201.492750.000000.00000150.8020888.93
4622009.04.14 13:50close2300.101.492750.000000.00000-0.6020888.33
4632009.04.14 14:50buy2320.101.487930.000000.00000
4642009.04.14 21:00close2320.101.493820.000000.0000058.9020947.23
4652009.04.14 22:01buy2330.101.491770.000000.00000
4662009.04.15 12:24close2330.101.497110.000000.0000053.5021000.73
4672009.04.16 04:00buy2340.111.504040.000000.00000
4682009.04.24 16:00buy2350.221.475100.000000.00000
4692009.04.30 09:13close2350.221.489810.000000.00000324.9421325.67
4702009.04.30 09:13close2340.111.489810.000000.00000-154.9921170.68
4712009.05.04 00:01buy2360.111.492530.000000.00000
4722009.05.04 05:04close2360.111.497530.000000.0000055.0021225.68
4732009.05.04 06:04buy2370.111.496090.000000.00000
4742009.05.04 22:08close2370.111.501200.000000.0000056.2121281.89
4752009.05.04 23:08buy2380.111.502090.000000.00000
4762009.05.05 10:41close2380.111.507420.000000.0000058.7421340.63
4772009.05.05 12:00buy2390.111.507560.000000.00000
4782009.05.05 14:43close2390.111.513610.000000.0000066.5521407.18
4792009.05.05 15:43buy2400.111.511490.000000.00000
4802009.05.07 12:00close2400.111.517530.000000.0000066.8821474.06
4812009.05.11 04:00buy2410.111.523150.000000.00000
4822009.05.11 10:43buy2420.221.514740.000000.00000
4832009.05.12 10:32close2420.221.524010.000000.00000204.1621678.22
4842009.05.12 10:32close2410.111.524010.000000.000009.5721687.79
4852009.05.13 08:00buy2430.111.531650.000000.00000
4862009.05.19 08:32close2430.111.537360.000000.0000063.4721751.26
4872009.05.19 12:00buy2440.111.546550.000000.00000
4882009.05.19 21:01close2440.111.551610.000000.0000055.6621806.92
4892009.05.19 22:01buy2450.111.548330.000000.00000
4902009.05.20 13:42close2450.111.553440.000000.0000056.3221863.24
4912009.05.20 16:00buy2460.111.561080.000000.00000
4922009.05.20 17:10close2460.111.566100.000000.0000055.2221918.46
4932009.05.20 18:10buy2470.111.568330.000000.00000
4942009.05.20 20:02close2470.111.574090.000000.0000063.3621981.82
4952009.05.20 21:02buy2480.111.577830.000000.00000
4962009.05.21 18:46close2480.111.583380.000000.0000061.3822043.20
4972009.05.21 20:00buy2490.111.587250.000000.00000
4982009.05.22 13:55close2490.111.592330.000000.0000055.9922099.19
4992009.05.22 14:55buy2500.111.590420.000000.00000
5002009.05.26 16:41close2500.111.596270.000000.0000064.5722163.76
5012009.05.27 04:00buy2510.111.596370.000000.00000
5022009.05.27 11:18close2510.111.601760.000000.0000059.2922223.05
5032009.05.27 12:18buy2520.111.602140.000000.00000
5042009.05.27 13:38buy2530.221.597120.000000.00000
5052009.05.27 15:21close2530.221.603810.000000.00000147.1822370.23
5062009.05.27 15:21close2520.111.603810.000000.0000018.3722388.60
5072009.05.27 16:22buy2540.111.599690.000000.00000
5082009.05.27 17:37close2540.111.605160.000000.0000060.1722448.77
5092009.05.27 18:37buy2550.111.607080.000000.00000
5102009.05.27 21:29buy2560.221.600830.000000.00000
5112009.05.29 10:58close2560.221.608500.000000.00000169.6222618.39
5122009.05.29 10:58close2550.111.608500.000000.0000016.0622634.45
5132009.06.01 00:00buy2570.111.618640.000000.00000
5142009.06.01 04:27close2570.111.623990.000000.0000058.8522693.30
5152009.06.01 05:27buy2580.111.622760.000000.00000
5162009.06.01 08:54close2580.111.627860.000000.0000056.1022749.40
5172009.06.01 12:00buy2590.111.638200.000000.00000
5182009.06.01 16:02close2590.111.643200.000000.0000055.0022804.40
5192009.06.01 17:02buy2600.111.642070.000000.00000
5202009.06.01 18:28close2600.111.647220.000000.0000056.6522861.05
5212009.06.01 19:28buy2610.111.645550.000000.00000
5222009.06.02 16:01close2610.111.650650.000000.0000056.2122917.26
5232009.06.02 17:01buy2620.111.656730.000000.00000
5242009.06.03 06:47close2620.111.662600.000000.0000064.6822981.94
5252009.06.03 08:00buy2630.121.664680.000000.00000
5262009.06.09 16:00buy2640.241.622470.000000.00000
5272009.06.10 08:39close2640.241.641540.000000.00000457.9223439.86
5282009.06.10 08:39close2630.121.641540.000000.00000-276.8423163.02
5292009.06.10 09:39buy2650.121.638160.000000.00000
5302009.06.10 10:10close2650.121.643860.000000.0000068.4023231.42
5312009.06.10 11:11buy2660.121.641780.000000.00000
5322009.06.10 13:23close2660.121.646930.000000.0000061.8023293.22
5332009.06.11 12:00buy2670.121.648960.000000.00000
5342009.06.11 16:41close2670.121.654140.000000.0000062.1623355.38
5352009.06.11 17:41buy2680.121.655110.000000.00000
5362009.06.11 19:24close2680.121.660270.000000.0000061.9223417.30
5372009.06.11 20:24buy2690.121.660730.000000.00000
5382009.06.19 20:01buy2700.241.652040.000000.00000
5392009.06.22 03:26buy2710.361.645260.000000.00000
5402009.06.24 09:41close2710.361.655070.000000.00000353.8823771.18
5412009.06.24 09:41close2700.241.655070.000000.0000073.4423844.62
5422009.06.24 09:41close2690.121.655070.000000.00000-66.6023778.02
5432009.06.24 10:41buy2720.121.657390.000000.00000
5442009.06.29 00:13buy2730.241.650360.000000.00000
5452009.06.29 21:10close2730.241.657930.000000.00000181.6823959.70
5462009.06.29 21:10close2720.121.657930.000000.000007.0823966.78
5472009.06.29 22:10buy2740.121.656840.000000.00000
5482009.06.30 03:02close2740.121.661940.000000.0000061.3224028.10
5492009.06.30 04:03buy2750.121.662080.000000.00000
5502009.06.30 08:00close2750.121.667340.000000.0000063.1224091.22
5512009.06.30 09:00buy2760.121.672780.000000.00000
5522009.06.30 10:24buy2770.241.666370.000000.00000
5532009.07.10 00:00buy2780.361.634240.000000.00000
5542009.07.14 16:43buy2790.481.626630.000000.00000
5552009.07.16 14:30close2790.481.646830.000000.00000971.5225062.74
5562009.07.16 14:30close2780.361.646830.000000.00000455.4025518.14
5572009.07.16 14:30close2770.241.646830.000000.00000-464.6425053.50
5582009.07.16 14:30close2760.121.646830.000000.00000-309.2424744.26
5592009.07.20 20:00buy2800.121.652520.000000.00000
5602009.07.23 15:04buy2810.241.647490.000000.00000
5612009.07.23 17:14close2810.241.654310.000000.00000163.6824907.94
5622009.07.23 17:14close2800.121.654310.000000.0000022.0824930.02
5632009.07.23 18:14buy2820.121.656510.000000.00000
5642009.07.23 19:54buy2830.241.651510.000000.00000
5652009.07.31 17:00close2830.241.658520.000000.00000170.1625100.18
5662009.07.31 17:00close2820.121.658520.000000.0000025.0825125.26
5672009.07.31 20:00buy2840.131.670330.000000.00000
5682009.08.03 01:22close2840.131.676190.000000.0000076.3125201.57
5692009.08.03 02:22buy2850.131.674080.000000.00000
5702009.08.03 10:10close2850.131.679160.000000.0000066.0425267.61
5712009.08.03 12:00buy2860.131.683210.000000.00000
5722009.08.03 16:14close2860.131.688390.000000.0000067.3425334.95
5732009.08.03 17:14buy2870.131.692590.000000.00000
5742009.08.03 18:12close2870.131.698230.000000.0000073.3225408.27
5752009.08.03 19:12buy2880.131.695150.000000.00000
5762009.08.05 10:30close2880.131.700300.000000.0000067.2125475.48
5772009.08.07 00:00sell2890.131.677540.000000.00000
5782009.08.07 10:59close2890.131.672430.000000.0000066.4325541.91
5792009.08.07 11:59sell2900.131.673320.000000.00000
5802009.08.07 16:55close2900.131.668170.000000.0000066.9525608.86
5812009.08.07 17:55sell2910.131.667650.000000.00000
5822009.08.10 10:03close2910.131.662270.000000.0000069.8025678.66
5832009.08.10 12:00sell2920.131.663280.000000.00000
5842009.08.10 15:31close2920.131.657890.000000.0000070.0725748.73
5852009.08.10 16:31sell2930.131.658310.000000.00000
5862009.08.10 17:02close2930.131.652550.000000.0000074.8825823.61
5872009.08.10 18:02sell2940.131.648540.000000.00000
5882009.08.12 08:51close2940.131.642850.000000.0000073.6825897.29
5892009.08.13 12:00buy2950.131.659530.000000.00000
5902009.08.13 14:08close2950.131.665970.000000.0000083.7225981.01
5912009.08.17 04:00sell2960.131.645880.000000.00000
5922009.08.17 08:08close2960.131.640540.000000.0000069.4226050.43
5932009.08.17 09:08sell2970.131.636450.000000.00000
5942009.08.17 12:16close2970.131.631370.000000.0000066.0426116.47
5952009.08.17 13:16sell2980.131.629430.000000.00000
5962009.08.25 00:00sell2990.261.641220.000000.00000
5972009.08.26 01:54close2990.261.631890.000000.00000242.2926358.77
5982009.08.26 01:54close2980.131.631890.000000.00000-33.2726325.50
5992009.08.26 02:54sell3000.131.632820.000000.00000
6002009.08.26 13:05close3000.131.627110.000000.0000074.2326399.73
6012009.08.26 16:00sell3010.131.617640.000000.00000
6022009.09.01 19:19close3010.131.612280.000000.0000068.8226468.55
6032009.09.02 04:00sell3020.131.615250.000000.00000
6042009.09.18 08:00sell3030.261.637780.000000.00000
6052009.09.18 18:04close3030.261.625190.000000.00000327.3426795.89
6062009.09.18 18:04close3020.131.625190.000000.00000-131.7926664.10
6072009.09.18 19:04sell3040.131.627350.000000.00000
6082009.09.21 00:08close3040.131.621720.000000.0000073.0526737.14
6092009.09.21 01:08sell3050.131.624600.000000.00000
6102009.09.21 07:40close3050.131.619190.000000.0000070.3326807.47
6112009.09.21 08:40sell3060.131.614150.000000.00000
6122009.09.24 16:19close3060.131.608280.000000.0000075.5926883.07
6132009.09.24 20:00sell3070.131.602740.000000.00000
6142009.09.25 01:50close3070.131.596480.000000.0000081.2426964.31
6152009.09.25 02:50sell3080.141.593420.000000.00000
6162009.09.28 00:23close3080.141.586680.000000.0000094.2127058.51
6172009.09.28 04:00sell3090.141.579210.000000.00000
6182009.10.01 20:00sell3100.281.593550.000000.00000
6192009.10.02 14:30close3100.281.583210.000000.00000289.2127347.72
6202009.10.02 14:30close3090.141.583210.000000.00000-56.9227290.80