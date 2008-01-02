Strategy Tester Report
Pipmaker_V16
AlpariUK-Demo (Build 225)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.01.02 09:00 - 2009.10.02 22:00 (2008.01.01 - 2009.10.04)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=801999; Slippage=2; ECN_Mode=true;
OneDirectionOnly=true;
ExclusiveMode=true;
TradeShort=true;
TradeLong=true;
ReverseDirection=false;
TradeWaitTime=30; CycleWaitTime=60; Use_Fisher=true;
FisherPeriod=240; Fisher_Bars=10; Fisher_price_smooth=0.5; Fisher_index_smooth=0.5; Fisher_Level=1.2; UseARSI=false;
RSI_period=60; RSI_bars=14; ARSI_trigger=0.008; UseCCI=false;
CCI_Period=60; CCI_lenght=14; cci_trigger=100; Use_iTrend=false;
iTrendPeriod=60; MoneyMangement=true;
MicroAccount=true;
MaximumRisk=0.5; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=5; IncrementProfitTarget=true;
ProfitMode=1; ProfitTrailing=true;
MaxRetrace=5; SL=0; TP=0; MaximumBuyOrders=100; MaximumSellOrders=100; AutoSpacing=true;
StDevTF=240; StDevPer=14; StDevMode=1; MinSpacing=50; Spacing=25; TrendSpacing=1000; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; PauseStart=0; PauseEnd=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; ForcedStart=0; RightSideLabel=false;
SessionTarget=1000000000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; Warning="This feature is in early stage and is not finished!"; AllowRecovery=false;
MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true;
StopTrading=true;
PlaceRecoveryOrders=true;
MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
|Bars in test
|11818
|Ticks modelled
|14055100
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|17290.80
|Gross profit
|21070.92
|Gross loss
|-3780.12
|Profit factor
|5.57
|Expected payoff
|55.78
|Absolute drawdown
|511.16
|Maximal drawdown
|3462.60 (14.37%)
|Relative drawdown
|16.82% (1918.80)
|Total trades
|310
|Short positions (won %)
|146 (92.47%)
|Long positions (won %)
|164 (88.41%)
|Profit trades (% of total)
|280 (90.32%)
|Loss trades (% of total)
|30 (9.68%)
|Largest
|profit trade
|971.52
|loss trade
|-464.64
|Average
|profit trade
|75.25
|loss trade
|-126.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|59 (2320.73)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-773.88)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2320.73 (59)
|consecutive loss (count of losses)
|-773.88 (2)
|Average
|consecutive wins
|10
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.02 16:00
|sell
|1
|0.05
|1.97840
|0.00000
|0.00000
|2
|2008.01.03 10:46
|close
|1
|0.05
|1.97313
|0.00000
|0.00000
|26.19
|10026.18
|3
|2008.01.03 11:46
|sell
|2
|0.05
|1.97473
|0.00000
|0.00000
|4
|2008.01.04 08:31
|close
|2
|0.05
|1.96888
|0.00000
|0.00000
|29.20
|10055.38
|5
|2008.01.07 08:00
|sell
|3
|0.05
|1.96980
|0.00000
|0.00000
|6
|2008.01.09 09:44
|close
|3
|0.05
|1.96473
|0.00000
|0.00000
|25.24
|10080.62
|7
|2008.01.09 16:00
|sell
|4
|0.05
|1.95920
|0.00000
|0.00000
|8
|2008.01.11 07:54
|close
|4
|0.05
|1.95117
|0.00000
|0.00000
|39.93
|10120.55
|9
|2008.01.21 00:00
|sell
|5
|0.05
|1.95710
|0.00000
|0.00000
|10
|2008.01.21 01:32
|close
|5
|0.05
|1.95210
|0.00000
|0.00000
|25.00
|10145.55
|11
|2008.01.21 02:32
|sell
|6
|0.05
|1.95230
|0.00000
|0.00000
|12
|2008.01.21 12:12
|close
|6
|0.05
|1.94666
|0.00000
|0.00000
|28.20
|10173.75
|13
|2008.01.21 13:12
|sell
|7
|0.05
|1.94834
|0.00000
|0.00000
|14
|2008.01.21 23:35
|close
|7
|0.05
|1.94306
|0.00000
|0.00000
|26.40
|10200.15
|15
|2008.01.22 00:35
|sell
|8
|0.05
|1.94092
|0.00000
|0.00000
|16
|2008.01.22 08:44
|close
|8
|0.05
|1.93573
|0.00000
|0.00000
|25.95
|10226.10
|17
|2008.01.23 00:00
|buy
|9
|0.05
|1.96353
|0.00000
|0.00000
|18
|2008.01.23 11:59
|buy
|10
|0.10
|1.95483
|0.00000
|0.00000
|19
|2008.01.24 12:38
|close
|10
|0.10
|1.96292
|0.00000
|0.00000
|81.20
|10307.30
|20
|2008.01.24 12:38
|close
|9
|0.05
|1.96292
|0.00000
|0.00000
|-2.90
|10304.40
|21
|2008.01.24 20:00
|buy
|11
|0.05
|1.97453
|0.00000
|0.00000
|22
|2008.01.25 06:26
|close
|11
|0.05
|1.97952
|0.00000
|0.00000
|25.00
|10329.40
|23
|2008.01.25 07:27
|buy
|12
|0.05
|1.97833
|0.00000
|0.00000
|24
|2008.01.25 08:24
|close
|12
|0.05
|1.98333
|0.00000
|0.00000
|25.00
|10354.40
|25
|2008.01.25 09:24
|buy
|13
|0.05
|1.98381
|0.00000
|0.00000
|26
|2008.01.29 12:13
|close
|13
|0.05
|1.98890
|0.00000
|0.00000
|25.55
|10379.95
|27
|2008.01.29 13:14
|buy
|14
|0.05
|1.99243
|0.00000
|0.00000
|28
|2008.01.29 14:08
|buy
|15
|0.10
|1.98735
|0.00000
|0.00000
|29
|2008.01.30 13:36
|close
|15
|0.10
|1.99410
|0.00000
|0.00000
|67.60
|10447.55
|30
|2008.01.30 13:36
|close
|14
|0.05
|1.99410
|0.00000
|0.00000
|8.40
|10455.95
|31
|2008.02.04 00:03
|sell
|16
|0.05
|1.96390
|0.00000
|0.00000
|32
|2008.02.06 08:53
|close
|16
|0.05
|1.95836
|0.00000
|0.00000
|27.59
|10483.54
|33
|2008.02.06 12:00
|sell
|17
|0.05
|1.95770
|0.00000
|0.00000
|34
|2008.02.07 11:25
|close
|17
|0.05
|1.95194
|0.00000
|0.00000
|28.64
|10512.17
|35
|2008.02.07 20:00
|sell
|18
|0.05
|1.94110
|0.00000
|0.00000
|36
|2008.02.18 00:01
|sell
|19
|0.10
|1.95680
|0.00000
|0.00000
|37
|2008.02.18 05:29
|sell
|20
|0.15
|1.96200
|0.00000
|0.00000
|38
|2008.02.18 08:59
|close
|20
|0.15
|1.95132
|0.00000
|0.00000
|160.20
|10672.38
|39
|2008.02.18 08:59
|close
|19
|0.10
|1.95132
|0.00000
|0.00000
|54.80
|10727.17
|40
|2008.02.18 08:59
|close
|18
|0.05
|1.95132
|0.00000
|0.00000
|-51.59
|10675.58
|41
|2008.02.18 09:59
|sell
|21
|0.05
|1.95042
|0.00000
|0.00000
|42
|2008.02.20 10:39
|close
|21
|0.05
|1.94503
|0.00000
|0.00000
|26.84
|10702.42
|43
|2008.02.21 20:00
|buy
|22
|0.05
|1.96353
|0.00000
|0.00000
|44
|2008.02.22 15:10
|close
|22
|0.05
|1.96880
|0.00000
|0.00000
|26.40
|10728.82
|45
|2008.02.22 16:11
|buy
|23
|0.05
|1.96883
|0.00000
|0.00000
|46
|2008.02.26 13:32
|close
|23
|0.05
|1.97496
|0.00000
|0.00000
|30.75
|10759.57
|47
|2008.02.27 00:00
|buy
|24
|0.05
|1.98803
|0.00000
|0.00000
|48
|2008.02.27 08:29
|close
|24
|0.05
|1.99307
|0.00000
|0.00000
|25.20
|10784.77
|49
|2008.02.27 09:29
|buy
|25
|0.05
|1.99371
|0.00000
|0.00000
|50
|2008.03.06 13:05
|close
|25
|0.05
|1.99871
|0.00000
|0.00000
|25.50
|10810.27
|51
|2008.03.06 14:06
|buy
|26
|0.05
|2.00443
|0.00000
|0.00000
|52
|2008.03.06 21:52
|close
|26
|0.05
|2.00980
|0.00000
|0.00000
|26.85
|10837.12
|53
|2008.03.06 22:52
|buy
|27
|0.05
|2.01063
|0.00000
|0.00000
|54
|2008.03.07 08:48
|close
|27
|0.05
|2.01563
|0.00000
|0.00000
|25.05
|10862.17
|55
|2008.03.07 09:48
|buy
|28
|0.05
|2.01351
|0.00000
|0.00000
|56
|2008.03.07 14:30
|close
|28
|0.05
|2.01923
|0.00000
|0.00000
|28.60
|10890.77
|57
|2008.03.10 00:00
|buy
|29
|0.05
|2.01993
|0.00000
|0.00000
|58
|2008.03.12 19:15
|close
|29
|0.05
|2.02491
|0.00000
|0.00000
|25.00
|10915.77
|59
|2008.03.12 20:16
|buy
|30
|0.05
|2.02493
|0.00000
|0.00000
|60
|2008.03.13 03:51
|close
|30
|0.05
|2.03058
|0.00000
|0.00000
|28.40
|10944.17
|61
|2008.03.13 04:52
|buy
|31
|0.05
|2.02983
|0.00000
|0.00000
|62
|2008.03.13 08:50
|close
|31
|0.05
|2.03484
|0.00000
|0.00000
|25.05
|10969.22
|63
|2008.03.13 09:50
|buy
|32
|0.06
|2.03433
|0.00000
|0.00000
|64
|2008.03.25 08:00
|buy
|33
|0.12
|1.99333
|0.00000
|0.00000
|65
|2008.03.27 09:50
|close
|33
|0.12
|2.01230
|0.00000
|0.00000
|228.12
|11197.34
|66
|2008.03.27 09:50
|close
|32
|0.06
|2.01230
|0.00000
|0.00000
|-131.34
|11066.00
|67
|2008.03.27 12:00
|buy
|34
|0.06
|2.01653
|0.00000
|0.00000
|68
|2008.04.03 08:00
|buy
|35
|0.12
|1.98683
|0.00000
|0.00000
|69
|2008.04.04 09:52
|close
|35
|0.12
|2.00315
|0.00000
|0.00000
|195.96
|11261.96
|70
|2008.04.04 09:52
|close
|34
|0.06
|2.00315
|0.00000
|0.00000
|-79.80
|11182.16
|71
|2008.04.04 10:52
|buy
|36
|0.06
|2.00011
|0.00000
|0.00000
|72
|2008.04.17 16:00
|buy
|37
|0.12
|1.98133
|0.00000
|0.00000
|73
|2008.04.18 08:03
|close
|37
|0.12
|1.99345
|0.00000
|0.00000
|145.56
|11327.72
|74
|2008.04.18 08:03
|close
|36
|0.06
|1.99345
|0.00000
|0.00000
|-39.12
|11288.60
|75
|2008.04.18 09:03
|buy
|38
|0.06
|1.99683
|0.00000
|0.00000
|76
|2008.04.21 03:40
|close
|38
|0.06
|2.00245
|0.00000
|0.00000
|33.78
|11322.38
|77
|2008.04.21 04:41
|buy
|39
|0.06
|2.00223
|0.00000
|0.00000
|78
|2008.04.28 12:00
|buy
|40
|0.12
|1.99003
|0.00000
|0.00000
|79
|2008.05.01 14:44
|buy
|41
|0.18
|1.98066
|0.00000
|0.00000
|80
|2008.05.19 04:00
|buy
|42
|0.24
|1.95833
|0.00000
|0.00000
|81
|2008.05.22 12:36
|close
|42
|0.24
|1.98080
|0.00000
|0.00000
|540.48
|11862.86
|82
|2008.05.22 12:36
|close
|41
|0.18
|1.98080
|0.00000
|0.00000
|6.30
|11869.16
|83
|2008.05.22 12:36
|close
|40
|0.12
|1.98080
|0.00000
|0.00000
|-107.64
|11761.52
|84
|2008.05.22 12:36
|close
|39
|0.06
|1.98080
|0.00000
|0.00000
|-126.60
|11634.92
|85
|2008.05.22 13:36
|buy
|43
|0.06
|1.98123
|0.00000
|0.00000
|86
|2008.06.06 16:00
|buy
|44
|0.12
|1.96433
|0.00000
|0.00000
|87
|2008.06.09 10:30
|close
|44
|0.12
|1.97591
|0.00000
|0.00000
|139.08
|11774.00
|88
|2008.06.09 10:30
|close
|43
|0.06
|1.97591
|0.00000
|0.00000
|-30.96
|11743.04
|89
|2008.06.09 12:00
|buy
|45
|0.06
|1.97713
|0.00000
|0.00000
|90
|2008.06.16 16:00
|buy
|46
|0.12
|1.96713
|0.00000
|0.00000
|91
|2008.06.20 12:06
|close
|46
|0.12
|1.97590
|0.00000
|0.00000
|105.96
|11849.00
|92
|2008.06.20 12:06
|close
|45
|0.06
|1.97590
|0.00000
|0.00000
|-6.60
|11842.40
|93
|2008.06.20 13:07
|buy
|47
|0.06
|1.97683
|0.00000
|0.00000
|94
|2008.06.25 04:20
|buy
|48
|0.12
|1.97143
|0.00000
|0.00000
|95
|2008.06.26 10:22
|close
|48
|0.12
|1.97832
|0.00000
|0.00000
|83.04
|11925.44
|96
|2008.06.26 10:22
|close
|47
|0.06
|1.97832
|0.00000
|0.00000
|9.30
|11934.74
|97
|2008.06.26 16:50
|buy
|49
|0.06
|1.98898
|0.00000
|0.00000
|98
|2008.06.27 17:36
|close
|49
|0.06
|1.99440
|0.00000
|0.00000
|32.58
|11967.32
|99
|2008.06.27 20:01
|buy
|50
|0.06
|1.99493
|0.00000
|0.00000
|100
|2008.07.01 12:28
|close
|50
|0.06
|1.99993
|0.00000
|0.00000
|30.12
|11997.44
|101
|2008.07.04 00:00
|sell
|51
|0.06
|1.98280
|0.00000
|0.00000
|102
|2008.07.07 04:50
|close
|51
|0.06
|1.97693
|0.00000
|0.00000
|35.15
|12032.59
|103
|2008.07.07 05:51
|sell
|52
|0.06
|1.97720
|0.00000
|0.00000
|104
|2008.07.07 10:08
|close
|52
|0.06
|1.97212
|0.00000
|0.00000
|30.48
|12063.07
|105
|2008.07.07 12:00
|sell
|53
|0.06
|1.96770
|0.00000
|0.00000
|106
|2008.07.17 00:12
|sell
|54
|0.12
|1.99700
|0.00000
|0.00000
|107
|2008.07.29 16:13
|close
|54
|0.12
|1.98173
|0.00000
|0.00000
|181.92
|12244.99
|108
|2008.07.29 16:13
|close
|53
|0.06
|1.98173
|0.00000
|0.00000
|-85.63
|12159.36
|109
|2008.07.30 08:00
|sell
|55
|0.06
|1.97820
|0.00000
|0.00000
|110
|2008.08.04 08:09
|close
|55
|0.06
|1.97239
|0.00000
|0.00000
|34.53
|12193.89
|111
|2008.08.04 09:09
|sell
|56
|0.06
|1.97044
|0.00000
|0.00000
|112
|2008.08.04 17:26
|close
|56
|0.06
|1.96523
|0.00000
|0.00000
|31.26
|12225.15
|113
|2008.08.04 20:00
|sell
|57
|0.06
|1.96210
|0.00000
|0.00000
|114
|2008.08.05 08:41
|close
|57
|0.06
|1.95703
|0.00000
|0.00000
|30.35
|12255.51
|115
|2008.08.05 09:41
|sell
|58
|0.06
|1.95802
|0.00000
|0.00000
|116
|2008.08.05 18:36
|close
|58
|0.06
|1.95283
|0.00000
|0.00000
|31.14
|12286.65
|117
|2008.08.05 19:36
|sell
|59
|0.06
|1.95310
|0.00000
|0.00000
|118
|2008.08.06 17:40
|close
|59
|0.06
|1.94763
|0.00000
|0.00000
|32.75
|12319.40
|119
|2008.08.06 18:40
|sell
|60
|0.06
|1.94900
|0.00000
|0.00000
|120
|2008.08.07 16:01
|close
|60
|0.06
|1.94392
|0.00000
|0.00000
|30.28
|12349.68
|121
|2008.08.07 17:01
|sell
|61
|0.06
|1.94399
|0.00000
|0.00000
|122
|2008.08.08 02:24
|close
|61
|0.06
|1.93894
|0.00000
|0.00000
|30.23
|12379.92
|123
|2008.08.08 04:01
|sell
|62
|0.06
|1.93670
|0.00000
|0.00000
|124
|2008.08.08 04:37
|close
|62
|0.06
|1.93168
|0.00000
|0.00000
|30.12
|12410.04
|125
|2008.08.08 08:00
|sell
|63
|0.06
|1.93050
|0.00000
|0.00000
|126
|2008.08.08 11:42
|close
|63
|0.06
|1.92493
|0.00000
|0.00000
|33.42
|12443.46
|127
|2008.08.08 12:42
|sell
|64
|0.06
|1.92360
|0.00000
|0.00000
|128
|2008.08.08 15:53
|close
|64
|0.06
|1.91791
|0.00000
|0.00000
|34.14
|12477.60
|129
|2008.08.08 16:53
|sell
|65
|0.06
|1.91711
|0.00000
|0.00000
|130
|2008.08.11 18:34
|close
|65
|0.06
|1.91136
|0.00000
|0.00000
|34.43
|12512.03
|131
|2008.08.11 20:00
|sell
|66
|0.06
|1.90980
|0.00000
|0.00000
|132
|2008.08.12 06:49
|close
|66
|0.06
|1.90453
|0.00000
|0.00000
|31.55
|12543.58
|133
|2008.08.12 07:49
|sell
|67
|0.06
|1.90160
|0.00000
|0.00000
|134
|2008.08.12 22:17
|close
|67
|0.06
|1.89652
|0.00000
|0.00000
|30.48
|12574.06
|135
|2008.08.12 23:18
|sell
|68
|0.06
|1.89650
|0.00000
|0.00000
|136
|2008.08.13 11:32
|close
|68
|0.06
|1.89036
|0.00000
|0.00000
|36.77
|12610.84
|137
|2008.08.13 16:00
|sell
|69
|0.06
|1.86920
|0.00000
|0.00000
|138
|2008.08.14 03:39
|close
|69
|0.06
|1.86291
|0.00000
|0.00000
|37.54
|12648.38
|139
|2008.08.14 04:39
|sell
|70
|0.06
|1.86710
|0.00000
|0.00000
|140
|2008.08.15 08:22
|close
|70
|0.06
|1.86109
|0.00000
|0.00000
|35.99
|12684.37
|141
|2008.08.15 12:00
|sell
|71
|0.06
|1.85630
|0.00000
|0.00000
|142
|2008.08.22 20:37
|close
|71
|0.06
|1.85120
|0.00000
|0.00000
|30.14
|12714.51
|143
|2008.08.25 00:01
|sell
|72
|0.06
|1.85160
|0.00000
|0.00000
|144
|2008.08.25 02:06
|close
|72
|0.06
|1.84633
|0.00000
|0.00000
|31.62
|12746.13
|145
|2008.08.25 03:06
|sell
|73
|0.06
|1.84310
|0.00000
|0.00000
|146
|2008.08.26 10:09
|close
|73
|0.06
|1.83793
|0.00000
|0.00000
|30.95
|12777.09
|147
|2008.08.26 12:00
|sell
|74
|0.06
|1.83440
|0.00000
|0.00000
|148
|2008.08.27 02:04
|sell
|75
|0.12
|1.84092
|0.00000
|0.00000
|149
|2008.08.27 17:34
|close
|75
|0.12
|1.83201
|0.00000
|0.00000
|106.92
|12884.01
|150
|2008.08.27 17:34
|close
|74
|0.06
|1.83201
|0.00000
|0.00000
|14.27
|12898.28
|151
|2008.08.29 16:00
|sell
|76
|0.06
|1.82470
|0.00000
|0.00000
|152
|2008.08.29 17:47
|close
|76
|0.06
|1.81926
|0.00000
|0.00000
|32.64
|12930.92
|153
|2008.09.01 00:01
|sell
|77
|0.06
|1.81130
|0.00000
|0.00000
|154
|2008.09.01 02:58
|close
|77
|0.06
|1.80623
|0.00000
|0.00000
|30.42
|12961.34
|155
|2008.09.01 03:59
|sell
|78
|0.07
|1.80520
|0.00000
|0.00000
|156
|2008.09.01 15:15
|close
|78
|0.07
|1.80013
|0.00000
|0.00000
|35.49
|12996.83
|157
|2008.09.01 16:16
|sell
|79
|0.07
|1.80350
|0.00000
|0.00000
|158
|2008.09.02 00:15
|close
|79
|0.07
|1.79726
|0.00000
|0.00000
|43.60
|13040.43
|159
|2008.09.02 08:44
|sell
|80
|0.07
|1.78630
|0.00000
|0.00000
|160
|2008.09.02 11:29
|close
|80
|0.07
|1.78101
|0.00000
|0.00000
|37.03
|13077.46
|161
|2008.09.02 12:29
|sell
|81
|0.07
|1.78120
|0.00000
|0.00000
|162
|2008.09.03 06:14
|close
|81
|0.07
|1.77408
|0.00000
|0.00000
|49.76
|13127.23
|163
|2008.09.03 08:00
|sell
|82
|0.07
|1.77190
|0.00000
|0.00000
|164
|2008.09.04 17:18
|close
|82
|0.07
|1.76578
|0.00000
|0.00000
|42.61
|13169.83
|165
|2008.09.05 08:00
|sell
|83
|0.07
|1.75810
|0.00000
|0.00000
|166
|2008.09.08 19:08
|close
|83
|0.07
|1.75203
|0.00000
|0.00000
|42.41
|13212.25
|167
|2008.09.09 04:00
|sell
|84
|0.07
|1.75400
|0.00000
|0.00000
|168
|2008.09.10 23:36
|close
|84
|0.07
|1.74898
|0.00000
|0.00000
|35.06
|13247.31
|169
|2008.09.11 08:00
|sell
|85
|0.07
|1.75150
|0.00000
|0.00000
|170
|2008.09.11 11:41
|close
|85
|0.07
|1.74633
|0.00000
|0.00000
|36.19
|13283.50
|171
|2008.09.11 12:41
|sell
|86
|0.07
|1.74896
|0.00000
|0.00000
|172
|2008.09.11 13:34
|sell
|87
|0.14
|1.75450
|0.00000
|0.00000
|173
|2008.09.11 17:24
|close
|87
|0.14
|1.74709
|0.00000
|0.00000
|103.74
|13387.24
|174
|2008.09.11 17:24
|close
|86
|0.07
|1.74709
|0.00000
|0.00000
|13.09
|13400.33
|175
|2008.09.12 16:10
|buy
|88
|0.07
|1.77853
|0.00000
|0.00000
|176
|2008.09.12 16:48
|close
|88
|0.07
|1.78353
|0.00000
|0.00000
|35.00
|13435.33
|177
|2008.09.12 20:00
|buy
|89
|0.07
|1.79193
|0.00000
|0.00000
|178
|2008.09.15 00:00
|close
|89
|0.07
|1.79872
|0.00000
|0.00000
|47.60
|13482.93
|179
|2008.09.15 01:00
|buy
|90
|0.07
|1.79872
|0.00000
|0.00000
|180
|2008.09.15 02:35
|close
|90
|0.07
|1.80380
|0.00000
|0.00000
|35.56
|13518.49
|181
|2008.09.15 03:41
|buy
|91
|0.07
|1.80133
|0.00000
|0.00000
|182
|2008.09.15 04:52
|close
|91
|0.07
|1.80640
|0.00000
|0.00000
|35.49
|13553.98
|183
|2008.09.15 05:52
|buy
|92
|0.07
|1.80648
|0.00000
|0.00000
|184
|2008.09.15 07:49
|close
|92
|0.07
|1.81162
|0.00000
|0.00000
|35.98
|13589.96
|185
|2008.09.15 08:49
|buy
|93
|0.07
|1.80498
|0.00000
|0.00000
|186
|2008.09.17 19:42
|close
|93
|0.07
|1.81000
|0.00000
|0.00000
|35.28
|13625.24
|187
|2008.09.18 04:01
|buy
|94
|0.07
|1.81903
|0.00000
|0.00000
|188
|2008.09.18 08:14
|close
|94
|0.07
|1.82540
|0.00000
|0.00000
|44.59
|13669.83
|189
|2008.09.18 09:14
|buy
|95
|0.07
|1.81755
|0.00000
|0.00000
|190
|2008.09.18 10:30
|close
|95
|0.07
|1.82475
|0.00000
|0.00000
|50.40
|13720.23
|191
|2008.09.18 11:30
|buy
|96
|0.07
|1.81883
|0.00000
|0.00000
|192
|2008.09.18 12:07
|close
|96
|0.07
|1.82390
|0.00000
|0.00000
|35.49
|13755.72
|193
|2008.09.18 13:07
|buy
|97
|0.07
|1.82343
|0.00000
|0.00000
|194
|2008.09.19 15:40
|close
|97
|0.07
|1.82850
|0.00000
|0.00000
|35.56
|13791.28
|195
|2008.09.22 00:08
|buy
|98
|0.07
|1.83503
|0.00000
|0.00000
|196
|2008.09.22 09:36
|close
|98
|0.07
|1.84010
|0.00000
|0.00000
|35.49
|13826.77
|197
|2008.09.22 10:37
|buy
|99
|0.07
|1.84303
|0.00000
|0.00000
|198
|2008.09.22 17:08
|close
|99
|0.07
|1.84837
|0.00000
|0.00000
|37.38
|13864.15
|199
|2008.09.22 18:08
|buy
|100
|0.07
|1.84741
|0.00000
|0.00000
|200
|2008.09.22 19:12
|close
|100
|0.07
|1.85348
|0.00000
|0.00000
|42.49
|13906.64
|201
|2008.09.22 20:12
|buy
|101
|0.07
|1.85843
|0.00000
|0.00000
|202
|2008.09.22 21:34
|close
|101
|0.07
|1.86350
|0.00000
|0.00000
|35.49
|13942.13
|203
|2008.09.22 22:35
|buy
|102
|0.07
|1.85693
|0.00000
|0.00000
|204
|2008.09.23 12:05
|close
|102
|0.07
|1.86211
|0.00000
|0.00000
|36.33
|13978.46
|205
|2008.09.23 13:05
|buy
|103
|0.07
|1.86051
|0.00000
|0.00000
|206
|2008.09.25 09:02
|close
|103
|0.07
|1.86550
|0.00000
|0.00000
|35.21
|14013.67
|207
|2008.09.29 00:02
|sell
|104
|0.07
|1.82800
|0.00000
|0.00000
|208
|2008.09.29 08:34
|close
|104
|0.07
|1.82296
|0.00000
|0.00000
|35.28
|14048.95
|209
|2008.09.29 12:00
|sell
|105
|0.07
|1.80010
|0.00000
|0.00000
|210
|2008.09.30 16:44
|close
|105
|0.07
|1.79408
|0.00000
|0.00000
|42.06
|14091.01
|211
|2008.09.30 20:00
|sell
|106
|0.07
|1.77910
|0.00000
|0.00000
|212
|2008.10.01 14:29
|close
|106
|0.07
|1.77373
|0.00000
|0.00000
|37.51
|14128.53
|213
|2008.10.01 16:00
|sell
|107
|0.07
|1.76750
|0.00000
|0.00000
|214
|2008.10.02 09:23
|close
|107
|0.07
|1.76232
|0.00000
|0.00000
|36.03
|14164.56
|215
|2008.10.02 12:23
|sell
|108
|0.07
|1.76354
|0.00000
|0.00000
|216
|2008.10.02 14:54
|close
|108
|0.07
|1.75822
|0.00000
|0.00000
|37.24
|14201.80
|217
|2008.10.02 16:00
|sell
|109
|0.07
|1.75820
|0.00000
|0.00000
|218
|2008.10.06 10:19
|close
|109
|0.07
|1.75226
|0.00000
|0.00000
|41.43
|14243.22
|219
|2008.10.06 16:00
|sell
|110
|0.07
|1.75230
|0.00000
|0.00000
|220
|2008.10.06 16:13
|close
|110
|0.07
|1.74637
|0.00000
|0.00000
|41.51
|14284.73
|221
|2008.10.06 20:00
|sell
|111
|0.07
|1.73780
|0.00000
|0.00000
|222
|2008.10.07 10:18
|close
|111
|0.07
|1.73261
|0.00000
|0.00000
|36.25
|14320.98
|223
|2008.10.09 00:00
|sell
|112
|0.07
|1.72760
|0.00000
|0.00000
|224
|2008.10.09 01:59
|close
|112
|0.07
|1.72241
|0.00000
|0.00000
|36.33
|14357.31
|225
|2008.10.09 04:00
|sell
|113
|0.07
|1.72510
|0.00000
|0.00000
|226
|2008.10.09 11:57
|sell
|114
|0.14
|1.73583
|0.00000
|0.00000
|227
|2008.10.09 13:05
|close
|114
|0.14
|1.72706
|0.00000
|0.00000
|122.78
|14480.09
|228
|2008.10.09 13:05
|close
|113
|0.07
|1.72706
|0.00000
|0.00000
|-13.72
|14466.37
|229
|2008.10.09 20:00
|sell
|115
|0.07
|1.72330
|0.00000
|0.00000
|230
|2008.10.09 21:21
|close
|115
|0.07
|1.71681
|0.00000
|0.00000
|45.43
|14511.80
|231
|2008.10.09 22:22
|sell
|116
|0.07
|1.70770
|0.00000
|0.00000
|232
|2008.10.10 01:53
|close
|116
|0.07
|1.70233
|0.00000
|0.00000
|37.51
|14549.32
|233
|2008.10.10 02:53
|sell
|117
|0.07
|1.70250
|0.00000
|0.00000
|234
|2008.10.10 06:00
|close
|117
|0.07
|1.69633
|0.00000
|0.00000
|43.19
|14592.51
|235
|2008.10.10 07:00
|sell
|118
|0.07
|1.68438
|0.00000
|0.00000
|236
|2008.10.16 16:20
|sell
|119
|0.14
|1.71633
|0.00000
|0.00000
|237
|2008.10.21 10:41
|close
|119
|0.14
|1.70009
|0.00000
|0.00000
|226.90
|14819.41
|238
|2008.10.21 10:41
|close
|118
|0.07
|1.70009
|0.00000
|0.00000
|-110.66
|14708.74
|239
|2008.10.21 11:41
|sell
|120
|0.07
|1.70863
|0.00000
|0.00000
|240
|2008.10.21 12:08
|close
|120
|0.07
|1.70275
|0.00000
|0.00000
|41.16
|14749.90
|241
|2008.10.21 13:08
|sell
|121
|0.07
|1.70060
|0.00000
|0.00000
|242
|2008.10.21 17:39
|close
|121
|0.07
|1.69533
|0.00000
|0.00000
|36.89
|14786.79
|243
|2008.10.21 18:39
|sell
|122
|0.07
|1.68920
|0.00000
|0.00000
|244
|2008.10.21 21:18
|close
|122
|0.07
|1.68372
|0.00000
|0.00000
|38.36
|14825.15
|245
|2008.10.22 00:00
|sell
|123
|0.07
|1.66940
|0.00000
|0.00000
|246
|2008.10.22 01:33
|close
|123
|0.07
|1.66349
|0.00000
|0.00000
|41.37
|14866.52
|247
|2008.10.22 02:33
|sell
|124
|0.07
|1.65677
|0.00000
|0.00000
|248
|2008.10.22 04:24
|close
|124
|0.07
|1.65153
|0.00000
|0.00000
|36.68
|14903.20
|249
|2008.10.22 05:24
|sell
|125
|0.07
|1.65110
|0.00000
|0.00000
|250
|2008.10.22 05:32
|close
|125
|0.07
|1.64543
|0.00000
|0.00000
|39.69
|14942.89
|251
|2008.10.22 08:00
|sell
|126
|0.07
|1.62670
|0.00000
|0.00000
|252
|2008.10.22 17:37
|close
|126
|0.07
|1.61796
|0.00000
|0.00000
|61.18
|15004.07
|253
|2008.10.22 18:37
|sell
|127
|0.08
|1.62426
|0.00000
|0.00000
|254
|2008.10.23 01:05
|close
|127
|0.08
|1.61883
|0.00000
|0.00000
|43.18
|15047.25
|255
|2008.10.23 02:06
|sell
|128
|0.08
|1.62000
|0.00000
|0.00000
|256
|2008.10.23 14:22
|close
|128
|0.08
|1.61489
|0.00000
|0.00000
|40.88
|15088.13
|257
|2008.10.23 16:00
|sell
|129
|0.08
|1.61120
|0.00000
|0.00000
|258
|2008.10.24 04:57
|close
|129
|0.08
|1.60613
|0.00000
|0.00000
|40.47
|15128.60
|259
|2008.10.24 08:00
|sell
|130
|0.08
|1.60050
|0.00000
|0.00000
|260
|2008.10.24 08:09
|close
|130
|0.08
|1.59518
|0.00000
|0.00000
|42.56
|15171.16
|261
|2008.10.29 00:01
|buy
|131
|0.08
|1.60343
|0.00000
|0.00000
|262
|2008.10.29 00:51
|close
|131
|0.08
|1.60844
|0.00000
|0.00000
|40.08
|15211.24
|263
|2008.10.29 04:00
|buy
|132
|0.08
|1.60183
|0.00000
|0.00000
|264
|2008.10.29 06:48
|close
|132
|0.08
|1.60804
|0.00000
|0.00000
|49.68
|15260.92
|265
|2008.10.29 07:48
|buy
|133
|0.08
|1.61435
|0.00000
|0.00000
|266
|2008.10.29 07:51
|close
|133
|0.08
|1.61987
|0.00000
|0.00000
|44.16
|15305.08
|267
|2008.10.29 08:51
|buy
|134
|0.08
|1.60283
|0.00000
|0.00000
|268
|2008.10.29 11:40
|close
|134
|0.08
|1.60875
|0.00000
|0.00000
|47.36
|15352.44
|269
|2008.10.29 12:52
|buy
|135
|0.08
|1.60986
|0.00000
|0.00000
|270
|2008.10.29 15:05
|close
|135
|0.08
|1.61635
|0.00000
|0.00000
|51.92
|15404.36
|271
|2008.10.29 16:05
|buy
|136
|0.08
|1.62915
|0.00000
|0.00000
|272
|2008.10.29 17:20
|close
|136
|0.08
|1.63418
|0.00000
|0.00000
|40.24
|15444.60
|273
|2008.10.29 18:20
|buy
|137
|0.08
|1.64051
|0.00000
|0.00000
|274
|2008.10.30 01:24
|close
|137
|0.08
|1.64560
|0.00000
|0.00000
|40.96
|15485.56
|275
|2008.10.30 02:24
|buy
|138
|0.08
|1.65386
|0.00000
|0.00000
|276
|2008.10.30 03:42
|close
|138
|0.08
|1.65912
|0.00000
|0.00000
|42.08
|15527.64
|277
|2008.10.30 04:42
|buy
|139
|0.08
|1.65768
|0.00000
|0.00000
|278
|2008.10.30 06:45
|close
|139
|0.08
|1.66374
|0.00000
|0.00000
|48.48
|15576.12
|279
|2008.10.30 07:45
|buy
|140
|0.08
|1.65752
|0.00000
|0.00000
|280
|2008.10.30 08:16
|close
|140
|0.08
|1.66361
|0.00000
|0.00000
|48.72
|15624.84
|281
|2008.10.30 09:18
|buy
|141
|0.08
|1.65573
|0.00000
|0.00000
|282
|2008.10.30 11:40
|close
|141
|0.08
|1.66235
|0.00000
|0.00000
|52.96
|15677.80
|283
|2008.11.03 00:00
|sell
|142
|0.08
|1.61000
|0.00000
|0.00000
|284
|2008.11.03 14:31
|close
|142
|0.08
|1.60493
|0.00000
|0.00000
|40.56
|15718.36
|285
|2008.11.04 00:00
|sell
|143
|0.08
|1.57330
|0.00000
|0.00000
|286
|2008.11.04 04:38
|close
|143
|0.08
|1.56756
|0.00000
|0.00000
|45.92
|15764.28
|287
|2008.11.04 05:38
|sell
|144
|0.08
|1.56461
|0.00000
|0.00000
|288
|2008.11.06 22:22
|close
|144
|0.08
|1.55803
|0.00000
|0.00000
|52.29
|15816.57
|289
|2008.11.07 00:00
|sell
|145
|0.08
|1.55680
|0.00000
|0.00000
|290
|2008.11.07 05:42
|sell
|146
|0.16
|1.56978
|0.00000
|0.00000
|291
|2008.11.10 17:50
|close
|146
|0.16
|1.56022
|0.00000
|0.00000
|152.78
|15969.35
|292
|2008.11.10 17:50
|close
|145
|0.08
|1.56022
|0.00000
|0.00000
|-27.45
|15941.90
|293
|2008.11.11 12:00
|sell
|147
|0.08
|1.55300
|0.00000
|0.00000
|294
|2008.11.11 16:23
|close
|147
|0.08
|1.54793
|0.00000
|0.00000
|40.56
|15982.46
|295
|2008.11.11 17:23
|sell
|148
|0.08
|1.54195
|0.00000
|0.00000
|296
|2008.11.11 19:35
|close
|148
|0.08
|1.53686
|0.00000
|0.00000
|40.72
|16023.18
|297
|2008.11.11 20:35
|sell
|149
|0.08
|1.54559
|0.00000
|0.00000
|298
|2008.11.11 21:00
|close
|149
|0.08
|1.54009
|0.00000
|0.00000
|44.00
|16067.18
|299
|2008.11.11 22:00
|sell
|150
|0.08
|1.53816
|0.00000
|0.00000
|300
|2008.11.12 10:03
|close
|150
|0.08
|1.53313
|0.00000
|0.00000
|40.15
|16107.34
|301
|2008.11.12 12:00
|sell
|151
|0.08
|1.52770
|0.00000
|0.00000
|302
|2008.11.12 12:08
|close
|151
|0.08
|1.52252
|0.00000
|0.00000
|41.44
|16148.78
|303
|2008.11.12 13:08
|sell
|152
|0.08
|1.52780
|0.00000
|0.00000
|304
|2008.11.12 14:03
|close
|152
|0.08
|1.52273
|0.00000
|0.00000
|40.56
|16189.34
|305
|2008.11.12 15:03
|sell
|153
|0.08
|1.52030
|0.00000
|0.00000
|306
|2008.11.12 16:30
|close
|153
|0.08
|1.51506
|0.00000
|0.00000
|41.92
|16231.26
|307
|2008.11.12 20:00
|sell
|154
|0.08
|1.49410
|0.00000
|0.00000
|308
|2008.11.12 23:49
|close
|154
|0.08
|1.48859
|0.00000
|0.00000
|44.08
|16275.34
|309
|2008.11.13 00:49
|sell
|155
|0.08
|1.49359
|0.00000
|0.00000
|310
|2008.11.13 08:29
|close
|155
|0.08
|1.48461
|0.00000
|0.00000
|71.84
|16347.18
|311
|2008.11.13 09:29
|sell
|156
|0.08
|1.48841
|0.00000
|0.00000
|312
|2008.11.13 14:31
|close
|156
|0.08
|1.48333
|0.00000
|0.00000
|40.64
|16387.82
|313
|2008.11.13 16:00
|sell
|157
|0.08
|1.48090
|0.00000
|0.00000
|314
|2008.11.13 18:16
|close
|157
|0.08
|1.47317
|0.00000
|0.00000
|61.84
|16449.66
|315
|2008.11.13 20:00
|sell
|158
|0.08
|1.46070
|0.00000
|0.00000
|316
|2008.11.20 12:00
|sell
|159
|0.16
|1.48550
|0.00000
|0.00000
|317
|2008.11.20 22:38
|close
|159
|0.16
|1.47220
|0.00000
|0.00000
|212.80
|16662.46
|318
|2008.11.20 22:38
|close
|158
|0.08
|1.47220
|0.00000
|0.00000
|-92.62
|16569.84
|319
|2008.11.20 23:39
|sell
|160
|0.08
|1.47340
|0.00000
|0.00000
|320
|2008.12.01 16:00
|sell
|161
|0.16
|1.49240
|0.00000
|0.00000
|321
|2008.12.02 09:30
|close
|161
|0.16
|1.48025
|0.00000
|0.00000
|194.22
|16764.06
|322
|2008.12.02 09:30
|close
|160
|0.08
|1.48025
|0.00000
|0.00000
|-55.68
|16708.38
|323
|2008.12.02 10:30
|sell
|162
|0.08
|1.48635
|0.00000
|0.00000
|324
|2008.12.02 11:40
|close
|162
|0.08
|1.48109
|0.00000
|0.00000
|42.08
|16750.47
|325
|2008.12.02 12:40
|sell
|163
|0.08
|1.48177
|0.00000
|0.00000
|326
|2008.12.03 09:42
|close
|163
|0.08
|1.47624
|0.00000
|0.00000
|44.15
|16794.62
|327
|2008.12.04 08:00
|sell
|164
|0.08
|1.47220
|0.00000
|0.00000
|328
|2008.12.04 08:46
|close
|164
|0.08
|1.46656
|0.00000
|0.00000
|45.12
|16839.74
|329
|2008.12.04 12:00
|sell
|165
|0.08
|1.45090
|0.00000
|0.00000
|330
|2008.12.19 16:00
|sell
|166
|0.16
|1.49890
|0.00000
|0.00000
|331
|2008.12.22 11:39
|close
|166
|0.16
|1.47699
|0.00000
|0.00000
|350.38
|17190.12
|332
|2008.12.22 11:39
|close
|165
|0.08
|1.47699
|0.00000
|0.00000
|-210.13
|16979.99
|333
|2008.12.22 12:39
|sell
|167
|0.09
|1.47520
|0.00000
|0.00000
|334
|2008.12.23 17:00
|close
|167
|0.09
|1.46969
|0.00000
|0.00000
|49.49
|17029.48
|335
|2008.12.30 20:00
|sell
|168
|0.09
|1.44290
|0.00000
|0.00000
|336
|2008.12.31 17:00
|close
|168
|0.09
|1.43686
|0.00000
|0.00000
|54.26
|17083.75
|337
|2009.01.07 04:16
|buy
|169
|0.09
|1.49155
|0.00000
|0.00000
|338
|2009.01.07 08:53
|close
|169
|0.09
|1.49662
|0.00000
|0.00000
|45.63
|17129.38
|339
|2009.01.07 09:54
|buy
|170
|0.09
|1.48583
|0.00000
|0.00000
|340
|2009.01.07 11:51
|close
|170
|0.09
|1.49185
|0.00000
|0.00000
|54.18
|17183.56
|341
|2009.01.07 12:51
|buy
|171
|0.09
|1.49497
|0.00000
|0.00000
|342
|2009.01.07 13:28
|close
|171
|0.09
|1.50021
|0.00000
|0.00000
|47.16
|17230.72
|343
|2009.01.07 14:29
|buy
|172
|0.09
|1.51023
|0.00000
|0.00000
|344
|2009.01.07 17:00
|close
|172
|0.09
|1.51592
|0.00000
|0.00000
|51.21
|17281.93
|345
|2009.01.07 18:00
|buy
|173
|0.09
|1.52547
|0.00000
|0.00000
|346
|2009.01.08 14:31
|close
|173
|0.09
|1.53066
|0.00000
|0.00000
|46.98
|17328.91
|347
|2009.01.12 08:00
|sell
|174
|0.09
|1.50680
|0.00000
|0.00000
|348
|2009.01.12 09:27
|close
|174
|0.09
|1.50164
|0.00000
|0.00000
|46.44
|17375.35
|349
|2009.01.12 12:00
|sell
|175
|0.09
|1.49550
|0.00000
|0.00000
|350
|2009.01.12 14:44
|close
|175
|0.09
|1.49015
|0.00000
|0.00000
|48.15
|17423.50
|351
|2009.01.12 16:00
|sell
|176
|0.09
|1.48690
|0.00000
|0.00000
|352
|2009.01.12 20:11
|close
|176
|0.09
|1.48190
|0.00000
|0.00000
|45.00
|17468.50
|353
|2009.01.12 21:11
|sell
|177
|0.09
|1.48262
|0.00000
|0.00000
|354
|2009.01.13 01:24
|close
|177
|0.09
|1.47742
|0.00000
|0.00000
|46.70
|17515.20
|355
|2009.01.13 02:25
|sell
|178
|0.09
|1.47620
|0.00000
|0.00000
|356
|2009.01.13 08:09
|close
|178
|0.09
|1.47091
|0.00000
|0.00000
|47.61
|17562.81
|357
|2009.01.13 09:09
|sell
|179
|0.09
|1.47110
|0.00000
|0.00000
|358
|2009.01.13 10:30
|close
|179
|0.09
|1.46588
|0.00000
|0.00000
|46.98
|17609.79
|359
|2009.01.13 12:00
|sell
|180
|0.09
|1.46270
|0.00000
|0.00000
|360
|2009.01.13 13:32
|close
|180
|0.09
|1.45727
|0.00000
|0.00000
|48.87
|17658.66
|361
|2009.01.13 16:00
|sell
|181
|0.09
|1.45820
|0.00000
|0.00000
|362
|2009.01.13 17:55
|close
|181
|0.09
|1.45311
|0.00000
|0.00000
|45.81
|17704.47
|363
|2009.01.13 18:56
|sell
|182
|0.09
|1.45400
|0.00000
|0.00000
|364
|2009.01.13 19:47
|close
|182
|0.09
|1.44853
|0.00000
|0.00000
|49.23
|17753.70
|365
|2009.01.13 20:47
|sell
|183
|0.09
|1.45210
|0.00000
|0.00000
|366
|2009.01.19 15:33
|close
|183
|0.09
|1.44673
|0.00000
|0.00000
|47.74
|17801.43
|367
|2009.01.20 00:00
|sell
|184
|0.09
|1.43910
|0.00000
|0.00000
|368
|2009.01.20 01:28
|close
|184
|0.09
|1.43385
|0.00000
|0.00000
|47.25
|17848.68
|369
|2009.01.20 02:28
|sell
|185
|0.09
|1.42815
|0.00000
|0.00000
|370
|2009.01.20 05:27
|close
|185
|0.09
|1.42311
|0.00000
|0.00000
|45.36
|17894.04
|371
|2009.01.20 06:27
|sell
|186
|0.09
|1.41848
|0.00000
|0.00000
|372
|2009.01.20 08:52
|close
|186
|0.09
|1.41278
|0.00000
|0.00000
|51.30
|17945.34
|373
|2009.01.20 09:52
|sell
|187
|0.09
|1.40659
|0.00000
|0.00000
|374
|2009.01.20 10:11
|close
|187
|0.09
|1.40037
|0.00000
|0.00000
|55.98
|18001.32
|375
|2009.01.20 11:11
|sell
|188
|0.09
|1.39880
|0.00000
|0.00000
|376
|2009.01.20 12:51
|close
|188
|0.09
|1.39324
|0.00000
|0.00000
|50.04
|18051.36
|377
|2009.01.20 13:51
|sell
|189
|0.09
|1.39277
|0.00000
|0.00000
|378
|2009.01.20 14:18
|close
|189
|0.09
|1.38698
|0.00000
|0.00000
|52.11
|18103.47
|379
|2009.01.20 15:18
|sell
|190
|0.09
|1.39468
|0.00000
|0.00000
|380
|2009.01.20 20:15
|close
|190
|0.09
|1.38951
|0.00000
|0.00000
|46.53
|18150.00
|381
|2009.01.20 21:16
|sell
|191
|0.09
|1.39080
|0.00000
|0.00000
|382
|2009.01.20 23:06
|close
|191
|0.09
|1.38379
|0.00000
|0.00000
|63.09
|18213.09
|383
|2009.01.21 00:06
|sell
|192
|0.09
|1.38660
|0.00000
|0.00000
|384
|2009.01.21 09:02
|close
|192
|0.09
|1.37977
|0.00000
|0.00000
|61.47
|18274.56
|385
|2009.01.21 12:00
|sell
|193
|0.09
|1.37550
|0.00000
|0.00000
|386
|2009.01.21 17:02
|close
|193
|0.09
|1.37005
|0.00000
|0.00000
|49.05
|18323.61
|387
|2009.01.27 00:00
|buy
|194
|0.09
|1.40113
|0.00000
|0.00000
|388
|2009.01.27 04:06
|close
|194
|0.09
|1.40642
|0.00000
|0.00000
|47.61
|18371.22
|389
|2009.01.27 05:06
|buy
|195
|0.09
|1.40387
|0.00000
|0.00000
|390
|2009.01.27 08:18
|close
|195
|0.09
|1.40920
|0.00000
|0.00000
|47.97
|18419.19
|391
|2009.01.27 09:18
|buy
|196
|0.09
|1.41383
|0.00000
|0.00000
|392
|2009.01.27 09:30
|close
|196
|0.09
|1.41921
|0.00000
|0.00000
|48.42
|18467.61
|393
|2009.01.27 10:30
|buy
|197
|0.09
|1.42353
|0.00000
|0.00000
|394
|2009.01.28 09:30
|close
|197
|0.09
|1.42870
|0.00000
|0.00000
|46.62
|18514.23
|395
|2009.01.28 10:30
|buy
|198
|0.09
|1.42409
|0.00000
|0.00000
|396
|2009.01.28 11:33
|close
|198
|0.09
|1.42930
|0.00000
|0.00000
|46.89
|18561.12
|397
|2009.01.28 12:33
|buy
|199
|0.09
|1.42923
|0.00000
|0.00000
|398
|2009.01.28 15:02
|close
|199
|0.09
|1.43431
|0.00000
|0.00000
|45.72
|18606.84
|399
|2009.01.28 20:13
|buy
|200
|0.09
|1.43481
|0.00000
|0.00000
|400
|2009.01.29 15:04
|close
|200
|0.09
|1.44049
|0.00000
|0.00000
|51.39
|18658.23
|401
|2009.02.04 16:00
|buy
|201
|0.09
|1.44853
|0.00000
|0.00000
|402
|2009.02.04 16:11
|close
|201
|0.09
|1.45439
|0.00000
|0.00000
|52.74
|18710.97
|403
|2009.02.04 17:11
|buy
|202
|0.09
|1.45071
|0.00000
|0.00000
|404
|2009.02.05 13:05
|close
|202
|0.09
|1.45600
|0.00000
|0.00000
|47.88
|18758.85
|405
|2009.02.06 00:00
|buy
|203
|0.09
|1.46293
|0.00000
|0.00000
|406
|2009.02.06 08:25
|close
|203
|0.09
|1.46803
|0.00000
|0.00000
|45.90
|18804.75
|407
|2009.02.06 09:25
|buy
|204
|0.09
|1.47642
|0.00000
|0.00000
|408
|2009.02.06 10:30
|buy
|205
|0.18
|1.46658
|0.00000
|0.00000
|409
|2009.02.06 17:15
|close
|205
|0.18
|1.47540
|0.00000
|0.00000
|158.76
|18963.51
|410
|2009.02.06 17:15
|close
|204
|0.09
|1.47540
|0.00000
|0.00000
|-9.18
|18954.33
|411
|2009.02.06 18:15
|buy
|206
|0.10
|1.47414
|0.00000
|0.00000
|412
|2009.02.06 18:56
|close
|206
|0.10
|1.47930
|0.00000
|0.00000
|51.60
|19005.93
|413
|2009.02.06 19:56
|buy
|207
|0.10
|1.48323
|0.00000
|0.00000
|414
|2009.02.09 12:08
|close
|207
|0.10
|1.48831
|0.00000
|0.00000
|50.90
|19056.83
|415
|2009.02.09 16:00
|buy
|208
|0.10
|1.49543
|0.00000
|0.00000
|416
|2009.02.19 14:00
|buy
|209
|0.20
|1.44126
|0.00000
|0.00000
|417
|2009.02.19 16:09
|buy
|210
|0.30
|1.43505
|0.00000
|0.00000
|418
|2009.02.23 02:57
|close
|210
|0.30
|1.45297
|0.00000
|0.00000
|538.20
|19595.03
|419
|2009.02.23 02:57
|close
|209
|0.20
|1.45297
|0.00000
|0.00000
|234.60
|19829.63
|420
|2009.02.23 02:57
|close
|208
|0.10
|1.45297
|0.00000
|0.00000
|-423.20
|19406.43
|421
|2009.02.23 04:01
|buy
|211
|0.10
|1.45423
|0.00000
|0.00000
|422
|2009.02.23 08:23
|close
|211
|0.10
|1.45938
|0.00000
|0.00000
|51.50
|19457.93
|423
|2009.02.23 09:23
|buy
|212
|0.10
|1.45199
|0.00000
|0.00000
|424
|2009.02.23 11:02
|close
|212
|0.10
|1.45740
|0.00000
|0.00000
|54.10
|19512.03
|425
|2009.02.23 12:02
|buy
|213
|0.10
|1.46158
|0.00000
|0.00000
|426
|2009.03.05 08:05
|buy
|214
|0.20
|1.41663
|0.00000
|0.00000
|427
|2009.03.13 04:37
|buy
|215
|0.30
|1.39420
|0.00000
|0.00000
|428
|2009.03.16 10:52
|close
|215
|0.30
|1.41797
|0.00000
|0.00000
|713.40
|20225.43
|429
|2009.03.16 10:52
|close
|214
|0.20
|1.41797
|0.00000
|0.00000
|28.60
|20254.03
|430
|2009.03.16 10:52
|close
|213
|0.10
|1.41797
|0.00000
|0.00000
|-434.00
|19820.03
|431
|2009.03.16 12:00
|buy
|216
|0.10
|1.42103
|0.00000
|0.00000
|432
|2009.03.16 15:11
|buy
|217
|0.20
|1.40924
|0.00000
|0.00000
|433
|2009.03.18 19:31
|close
|217
|0.20
|1.41903
|0.00000
|0.00000
|196.20
|20016.23
|434
|2009.03.18 19:31
|close
|216
|0.10
|1.41903
|0.00000
|0.00000
|-19.80
|19996.43
|435
|2009.03.19 12:00
|buy
|218
|0.10
|1.43453
|0.00000
|0.00000
|436
|2009.03.19 12:43
|close
|218
|0.10
|1.44074
|0.00000
|0.00000
|62.10
|20058.53
|437
|2009.03.19 13:43
|buy
|219
|0.10
|1.44921
|0.00000
|0.00000
|438
|2009.03.19 14:14
|close
|219
|0.10
|1.45437
|0.00000
|0.00000
|51.60
|20110.13
|439
|2009.03.19 15:14
|buy
|220
|0.10
|1.44929
|0.00000
|0.00000
|440
|2009.03.19 15:34
|close
|220
|0.10
|1.45430
|0.00000
|0.00000
|50.10
|20160.23
|441
|2009.03.19 16:35
|buy
|221
|0.10
|1.45483
|0.00000
|0.00000
|442
|2009.03.23 08:31
|close
|221
|0.10
|1.46124
|0.00000
|0.00000
|64.30
|20224.53
|443
|2009.03.24 12:29
|buy
|222
|0.10
|1.47515
|0.00000
|0.00000
|444
|2009.03.31 20:00
|buy
|223
|0.20
|1.43295
|0.00000
|0.00000
|445
|2009.04.02 07:50
|close
|223
|0.20
|1.45238
|0.00000
|0.00000
|389.40
|20613.93
|446
|2009.04.02 07:50
|close
|222
|0.10
|1.45238
|0.00000
|0.00000
|-226.60
|20387.33
|447
|2009.04.02 08:50
|buy
|224
|0.10
|1.45740
|0.00000
|0.00000
|448
|2009.04.02 11:25
|close
|224
|0.10
|1.46356
|0.00000
|0.00000
|61.60
|20448.93
|449
|2009.04.02 12:25
|buy
|225
|0.10
|1.46645
|0.00000
|0.00000
|450
|2009.04.02 16:49
|close
|225
|0.10
|1.47220
|0.00000
|0.00000
|57.50
|20506.43
|451
|2009.04.02 17:49
|buy
|226
|0.10
|1.47060
|0.00000
|0.00000
|452
|2009.04.03 02:18
|close
|226
|0.10
|1.47620
|0.00000
|0.00000
|56.10
|20562.53
|453
|2009.04.03 03:18
|buy
|227
|0.10
|1.47470
|0.00000
|0.00000
|454
|2009.04.03 10:38
|close
|227
|0.10
|1.48063
|0.00000
|0.00000
|59.30
|20621.83
|455
|2009.04.03 16:00
|buy
|228
|0.10
|1.48145
|0.00000
|0.00000
|456
|2009.04.06 00:06
|close
|228
|0.10
|1.48778
|0.00000
|0.00000
|63.40
|20685.23
|457
|2009.04.06 01:06
|buy
|229
|0.10
|1.48755
|0.00000
|0.00000
|458
|2009.04.06 03:25
|close
|229
|0.10
|1.49284
|0.00000
|0.00000
|52.90
|20738.13
|459
|2009.04.06 04:25
|buy
|230
|0.10
|1.49289
|0.00000
|0.00000
|460
|2009.04.14 00:00
|buy
|231
|0.20
|1.48521
|0.00000
|0.00000
|461
|2009.04.14 13:50
|close
|231
|0.20
|1.49275
|0.00000
|0.00000
|150.80
|20888.93
|462
|2009.04.14 13:50
|close
|230
|0.10
|1.49275
|0.00000
|0.00000
|-0.60
|20888.33
|463
|2009.04.14 14:50
|buy
|232
|0.10
|1.48793
|0.00000
|0.00000
|464
|2009.04.14 21:00
|close
|232
|0.10
|1.49382
|0.00000
|0.00000
|58.90
|20947.23
|465
|2009.04.14 22:01
|buy
|233
|0.10
|1.49177
|0.00000
|0.00000
|466
|2009.04.15 12:24
|close
|233
|0.10
|1.49711
|0.00000
|0.00000
|53.50
|21000.73
|467
|2009.04.16 04:00
|buy
|234
|0.11
|1.50404
|0.00000
|0.00000
|468
|2009.04.24 16:00
|buy
|235
|0.22
|1.47510
|0.00000
|0.00000
|469
|2009.04.30 09:13
|close
|235
|0.22
|1.48981
|0.00000
|0.00000
|324.94
|21325.67
|470
|2009.04.30 09:13
|close
|234
|0.11
|1.48981
|0.00000
|0.00000
|-154.99
|21170.68
|471
|2009.05.04 00:01
|buy
|236
|0.11
|1.49253
|0.00000
|0.00000
|472
|2009.05.04 05:04
|close
|236
|0.11
|1.49753
|0.00000
|0.00000
|55.00
|21225.68
|473
|2009.05.04 06:04
|buy
|237
|0.11
|1.49609
|0.00000
|0.00000
|474
|2009.05.04 22:08
|close
|237
|0.11
|1.50120
|0.00000
|0.00000
|56.21
|21281.89
|475
|2009.05.04 23:08
|buy
|238
|0.11
|1.50209
|0.00000
|0.00000
|476
|2009.05.05 10:41
|close
|238
|0.11
|1.50742
|0.00000
|0.00000
|58.74
|21340.63
|477
|2009.05.05 12:00
|buy
|239
|0.11
|1.50756
|0.00000
|0.00000
|478
|2009.05.05 14:43
|close
|239
|0.11
|1.51361
|0.00000
|0.00000
|66.55
|21407.18
|479
|2009.05.05 15:43
|buy
|240
|0.11
|1.51149
|0.00000
|0.00000
|480
|2009.05.07 12:00
|close
|240
|0.11
|1.51753
|0.00000
|0.00000
|66.88
|21474.06
|481
|2009.05.11 04:00
|buy
|241
|0.11
|1.52315
|0.00000
|0.00000
|482
|2009.05.11 10:43
|buy
|242
|0.22
|1.51474
|0.00000
|0.00000
|483
|2009.05.12 10:32
|close
|242
|0.22
|1.52401
|0.00000
|0.00000
|204.16
|21678.22
|484
|2009.05.12 10:32
|close
|241
|0.11
|1.52401
|0.00000
|0.00000
|9.57
|21687.79
|485
|2009.05.13 08:00
|buy
|243
|0.11
|1.53165
|0.00000
|0.00000
|486
|2009.05.19 08:32
|close
|243
|0.11
|1.53736
|0.00000
|0.00000
|63.47
|21751.26
|487
|2009.05.19 12:00
|buy
|244
|0.11
|1.54655
|0.00000
|0.00000
|488
|2009.05.19 21:01
|close
|244
|0.11
|1.55161
|0.00000
|0.00000
|55.66
|21806.92
|489
|2009.05.19 22:01
|buy
|245
|0.11
|1.54833
|0.00000
|0.00000
|490
|2009.05.20 13:42
|close
|245
|0.11
|1.55344
|0.00000
|0.00000
|56.32
|21863.24
|491
|2009.05.20 16:00
|buy
|246
|0.11
|1.56108
|0.00000
|0.00000
|492
|2009.05.20 17:10
|close
|246
|0.11
|1.56610
|0.00000
|0.00000
|55.22
|21918.46
|493
|2009.05.20 18:10
|buy
|247
|0.11
|1.56833
|0.00000
|0.00000
|494
|2009.05.20 20:02
|close
|247
|0.11
|1.57409
|0.00000
|0.00000
|63.36
|21981.82
|495
|2009.05.20 21:02
|buy
|248
|0.11
|1.57783
|0.00000
|0.00000
|496
|2009.05.21 18:46
|close
|248
|0.11
|1.58338
|0.00000
|0.00000
|61.38
|22043.20
|497
|2009.05.21 20:00
|buy
|249
|0.11
|1.58725
|0.00000
|0.00000
|498
|2009.05.22 13:55
|close
|249
|0.11
|1.59233
|0.00000
|0.00000
|55.99
|22099.19
|499
|2009.05.22 14:55
|buy
|250
|0.11
|1.59042
|0.00000
|0.00000
|500
|2009.05.26 16:41
|close
|250
|0.11
|1.59627
|0.00000
|0.00000
|64.57
|22163.76
|501
|2009.05.27 04:00
|buy
|251
|0.11
|1.59637
|0.00000
|0.00000
|502
|2009.05.27 11:18
|close
|251
|0.11
|1.60176
|0.00000
|0.00000
|59.29
|22223.05
|503
|2009.05.27 12:18
|buy
|252
|0.11
|1.60214
|0.00000
|0.00000
|504
|2009.05.27 13:38
|buy
|253
|0.22
|1.59712
|0.00000
|0.00000
|505
|2009.05.27 15:21
|close
|253
|0.22
|1.60381
|0.00000
|0.00000
|147.18
|22370.23
|506
|2009.05.27 15:21
|close
|252
|0.11
|1.60381
|0.00000
|0.00000
|18.37
|22388.60
|507
|2009.05.27 16:22
|buy
|254
|0.11
|1.59969
|0.00000
|0.00000
|508
|2009.05.27 17:37
|close
|254
|0.11
|1.60516
|0.00000
|0.00000
|60.17
|22448.77
|509
|2009.05.27 18:37
|buy
|255
|0.11
|1.60708
|0.00000
|0.00000
|510
|2009.05.27 21:29
|buy
|256
|0.22
|1.60083
|0.00000
|0.00000
|511
|2009.05.29 10:58
|close
|256
|0.22
|1.60850
|0.00000
|0.00000
|169.62
|22618.39
|512
|2009.05.29 10:58
|close
|255
|0.11
|1.60850
|0.00000
|0.00000
|16.06
|22634.45
|513
|2009.06.01 00:00
|buy
|257
|0.11
|1.61864
|0.00000
|0.00000
|514
|2009.06.01 04:27
|close
|257
|0.11
|1.62399
|0.00000
|0.00000
|58.85
|22693.30
|515
|2009.06.01 05:27
|buy
|258
|0.11
|1.62276
|0.00000
|0.00000
|516
|2009.06.01 08:54
|close
|258
|0.11
|1.62786
|0.00000
|0.00000
|56.10
|22749.40
|517
|2009.06.01 12:00
|buy
|259
|0.11
|1.63820
|0.00000
|0.00000
|518
|2009.06.01 16:02
|close
|259
|0.11
|1.64320
|0.00000
|0.00000
|55.00
|22804.40
|519
|2009.06.01 17:02
|buy
|260
|0.11
|1.64207
|0.00000
|0.00000
|520
|2009.06.01 18:28
|close
|260
|0.11
|1.64722
|0.00000
|0.00000
|56.65
|22861.05
|521
|2009.06.01 19:28
|buy
|261
|0.11
|1.64555
|0.00000
|0.00000
|522
|2009.06.02 16:01
|close
|261
|0.11
|1.65065
|0.00000
|0.00000
|56.21
|22917.26
|523
|2009.06.02 17:01
|buy
|262
|0.11
|1.65673
|0.00000
|0.00000
|524
|2009.06.03 06:47
|close
|262
|0.11
|1.66260
|0.00000
|0.00000
|64.68
|22981.94
|525
|2009.06.03 08:00
|buy
|263
|0.12
|1.66468
|0.00000
|0.00000
|526
|2009.06.09 16:00
|buy
|264
|0.24
|1.62247
|0.00000
|0.00000
|527
|2009.06.10 08:39
|close
|264
|0.24
|1.64154
|0.00000
|0.00000
|457.92
|23439.86
|528
|2009.06.10 08:39
|close
|263
|0.12
|1.64154
|0.00000
|0.00000
|-276.84
|23163.02
|529
|2009.06.10 09:39
|buy
|265
|0.12
|1.63816
|0.00000
|0.00000
|530
|2009.06.10 10:10
|close
|265
|0.12
|1.64386
|0.00000
|0.00000
|68.40
|23231.42
|531
|2009.06.10 11:11
|buy
|266
|0.12
|1.64178
|0.00000
|0.00000
|532
|2009.06.10 13:23
|close
|266
|0.12
|1.64693
|0.00000
|0.00000
|61.80
|23293.22
|533
|2009.06.11 12:00
|buy
|267
|0.12
|1.64896
|0.00000
|0.00000
|534
|2009.06.11 16:41
|close
|267
|0.12
|1.65414
|0.00000
|0.00000
|62.16
|23355.38
|535
|2009.06.11 17:41
|buy
|268
|0.12
|1.65511
|0.00000
|0.00000
|536
|2009.06.11 19:24
|close
|268
|0.12
|1.66027
|0.00000
|0.00000
|61.92
|23417.30
|537
|2009.06.11 20:24
|buy
|269
|0.12
|1.66073
|0.00000
|0.00000
|538
|2009.06.19 20:01
|buy
|270
|0.24
|1.65204
|0.00000
|0.00000
|539
|2009.06.22 03:26
|buy
|271
|0.36
|1.64526
|0.00000
|0.00000
|540
|2009.06.24 09:41
|close
|271
|0.36
|1.65507
|0.00000
|0.00000
|353.88
|23771.18
|541
|2009.06.24 09:41
|close
|270
|0.24
|1.65507
|0.00000
|0.00000
|73.44
|23844.62
|542
|2009.06.24 09:41
|close
|269
|0.12
|1.65507
|0.00000
|0.00000
|-66.60
|23778.02
|543
|2009.06.24 10:41
|buy
|272
|0.12
|1.65739
|0.00000
|0.00000
|544
|2009.06.29 00:13
|buy
|273
|0.24
|1.65036
|0.00000
|0.00000
|545
|2009.06.29 21:10
|close
|273
|0.24
|1.65793
|0.00000
|0.00000
|181.68
|23959.70
|546
|2009.06.29 21:10
|close
|272
|0.12
|1.65793
|0.00000
|0.00000
|7.08
|23966.78
|547
|2009.06.29 22:10
|buy
|274
|0.12
|1.65684
|0.00000
|0.00000
|548
|2009.06.30 03:02
|close
|274
|0.12
|1.66194
|0.00000
|0.00000
|61.32
|24028.10
|549
|2009.06.30 04:03
|buy
|275
|0.12
|1.66208
|0.00000
|0.00000
|550
|2009.06.30 08:00
|close
|275
|0.12
|1.66734
|0.00000
|0.00000
|63.12
|24091.22
|551
|2009.06.30 09:00
|buy
|276
|0.12
|1.67278
|0.00000
|0.00000
|552
|2009.06.30 10:24
|buy
|277
|0.24
|1.66637
|0.00000
|0.00000
|553
|2009.07.10 00:00
|buy
|278
|0.36
|1.63424
|0.00000
|0.00000
|554
|2009.07.14 16:43
|buy
|279
|0.48
|1.62663
|0.00000
|0.00000
|555
|2009.07.16 14:30
|close
|279
|0.48
|1.64683
|0.00000
|0.00000
|971.52
|25062.74
|556
|2009.07.16 14:30
|close
|278
|0.36
|1.64683
|0.00000
|0.00000
|455.40
|25518.14
|557
|2009.07.16 14:30
|close
|277
|0.24
|1.64683
|0.00000
|0.00000
|-464.64
|25053.50
|558
|2009.07.16 14:30
|close
|276
|0.12
|1.64683
|0.00000
|0.00000
|-309.24
|24744.26
|559
|2009.07.20 20:00
|buy
|280
|0.12
|1.65252
|0.00000
|0.00000
|560
|2009.07.23 15:04
|buy
|281
|0.24
|1.64749
|0.00000
|0.00000
|561
|2009.07.23 17:14
|close
|281
|0.24
|1.65431
|0.00000
|0.00000
|163.68
|24907.94
|562
|2009.07.23 17:14
|close
|280
|0.12
|1.65431
|0.00000
|0.00000
|22.08
|24930.02
|563
|2009.07.23 18:14
|buy
|282
|0.12
|1.65651
|0.00000
|0.00000
|564
|2009.07.23 19:54
|buy
|283
|0.24
|1.65151
|0.00000
|0.00000
|565
|2009.07.31 17:00
|close
|283
|0.24
|1.65852
|0.00000
|0.00000
|170.16
|25100.18
|566
|2009.07.31 17:00
|close
|282
|0.12
|1.65852
|0.00000
|0.00000
|25.08
|25125.26
|567
|2009.07.31 20:00
|buy
|284
|0.13
|1.67033
|0.00000
|0.00000
|568
|2009.08.03 01:22
|close
|284
|0.13
|1.67619
|0.00000
|0.00000
|76.31
|25201.57
|569
|2009.08.03 02:22
|buy
|285
|0.13
|1.67408
|0.00000
|0.00000
|570
|2009.08.03 10:10
|close
|285
|0.13
|1.67916
|0.00000
|0.00000
|66.04
|25267.61
|571
|2009.08.03 12:00
|buy
|286
|0.13
|1.68321
|0.00000
|0.00000
|572
|2009.08.03 16:14
|close
|286
|0.13
|1.68839
|0.00000
|0.00000
|67.34
|25334.95
|573
|2009.08.03 17:14
|buy
|287
|0.13
|1.69259
|0.00000
|0.00000
|574
|2009.08.03 18:12
|close
|287
|0.13
|1.69823
|0.00000
|0.00000
|73.32
|25408.27
|575
|2009.08.03 19:12
|buy
|288
|0.13
|1.69515
|0.00000
|0.00000
|576
|2009.08.05 10:30
|close
|288
|0.13
|1.70030
|0.00000
|0.00000
|67.21
|25475.48
|577
|2009.08.07 00:00
|sell
|289
|0.13
|1.67754
|0.00000
|0.00000
|578
|2009.08.07 10:59
|close
|289
|0.13
|1.67243
|0.00000
|0.00000
|66.43
|25541.91
|579
|2009.08.07 11:59
|sell
|290
|0.13
|1.67332
|0.00000
|0.00000
|580
|2009.08.07 16:55
|close
|290
|0.13
|1.66817
|0.00000
|0.00000
|66.95
|25608.86
|581
|2009.08.07 17:55
|sell
|291
|0.13
|1.66765
|0.00000
|0.00000
|582
|2009.08.10 10:03
|close
|291
|0.13
|1.66227
|0.00000
|0.00000
|69.80
|25678.66
|583
|2009.08.10 12:00
|sell
|292
|0.13
|1.66328
|0.00000
|0.00000
|584
|2009.08.10 15:31
|close
|292
|0.13
|1.65789
|0.00000
|0.00000
|70.07
|25748.73
|585
|2009.08.10 16:31
|sell
|293
|0.13
|1.65831
|0.00000
|0.00000
|586
|2009.08.10 17:02
|close
|293
|0.13
|1.65255
|0.00000
|0.00000
|74.88
|25823.61
|587
|2009.08.10 18:02
|sell
|294
|0.13
|1.64854
|0.00000
|0.00000
|588
|2009.08.12 08:51
|close
|294
|0.13
|1.64285
|0.00000
|0.00000
|73.68
|25897.29
|589
|2009.08.13 12:00
|buy
|295
|0.13
|1.65953
|0.00000
|0.00000
|590
|2009.08.13 14:08
|close
|295
|0.13
|1.66597
|0.00000
|0.00000
|83.72
|25981.01
|591
|2009.08.17 04:00
|sell
|296
|0.13
|1.64588
|0.00000
|0.00000
|592
|2009.08.17 08:08
|close
|296
|0.13
|1.64054
|0.00000
|0.00000
|69.42
|26050.43
|593
|2009.08.17 09:08
|sell
|297
|0.13
|1.63645
|0.00000
|0.00000
|594
|2009.08.17 12:16
|close
|297
|0.13
|1.63137
|0.00000
|0.00000
|66.04
|26116.47
|595
|2009.08.17 13:16
|sell
|298
|0.13
|1.62943
|0.00000
|0.00000
|596
|2009.08.25 00:00
|sell
|299
|0.26
|1.64122
|0.00000
|0.00000
|597
|2009.08.26 01:54
|close
|299
|0.26
|1.63189
|0.00000
|0.00000
|242.29
|26358.77
|598
|2009.08.26 01:54
|close
|298
|0.13
|1.63189
|0.00000
|0.00000
|-33.27
|26325.50
|599
|2009.08.26 02:54
|sell
|300
|0.13
|1.63282
|0.00000
|0.00000
|600
|2009.08.26 13:05
|close
|300
|0.13
|1.62711
|0.00000
|0.00000
|74.23
|26399.73
|601
|2009.08.26 16:00
|sell
|301
|0.13
|1.61764
|0.00000
|0.00000
|602
|2009.09.01 19:19
|close
|301
|0.13
|1.61228
|0.00000
|0.00000
|68.82
|26468.55
|603
|2009.09.02 04:00
|sell
|302
|0.13
|1.61525
|0.00000
|0.00000
|604
|2009.09.18 08:00
|sell
|303
|0.26
|1.63778
|0.00000
|0.00000
|605
|2009.09.18 18:04
|close
|303
|0.26
|1.62519
|0.00000
|0.00000
|327.34
|26795.89
|606
|2009.09.18 18:04
|close
|302
|0.13
|1.62519
|0.00000
|0.00000
|-131.79
|26664.10
|607
|2009.09.18 19:04
|sell
|304
|0.13
|1.62735
|0.00000
|0.00000
|608
|2009.09.21 00:08
|close
|304
|0.13
|1.62172
|0.00000
|0.00000
|73.05
|26737.14
|609
|2009.09.21 01:08
|sell
|305
|0.13
|1.62460
|0.00000
|0.00000
|610
|2009.09.21 07:40
|close
|305
|0.13
|1.61919
|0.00000
|0.00000
|70.33
|26807.47
|611
|2009.09.21 08:40
|sell
|306
|0.13
|1.61415
|0.00000
|0.00000
|612
|2009.09.24 16:19
|close
|306
|0.13
|1.60828
|0.00000
|0.00000
|75.59
|26883.07
|613
|2009.09.24 20:00
|sell
|307
|0.13
|1.60274
|0.00000
|0.00000
|614
|2009.09.25 01:50
|close
|307
|0.13
|1.59648
|0.00000
|0.00000
|81.24
|26964.31
|615
|2009.09.25 02:50
|sell
|308
|0.14
|1.59342
|0.00000
|0.00000
|616
|2009.09.28 00:23
|close
|308
|0.14
|1.58668
|0.00000
|0.00000
|94.21
|27058.51
|617
|2009.09.28 04:00
|sell
|309
|0.14
|1.57921
|0.00000
|0.00000
|618
|2009.10.01 20:00
|sell
|310
|0.28
|1.59355
|0.00000
|0.00000
|619
|2009.10.02 14:30
|close
|310
|0.28
|1.58321
|0.00000
|0.00000
|289.21
|27347.72
|620
|2009.10.02 14:30
|close
|309
|0.14
|1.58321
|0.00000
|0.00000
|-56.92
|27290.80