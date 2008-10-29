Strategy Tester Report
5Min EUR.CHF smooth
AlpariUK-Demo (Build 225)

SymbolEURCHF (Euro vs Swiss Franc)
Period5 Minutes (M5) 2008.10.27 00:00 - 2009.10.23 22:55 (2008.10.26 - 2009.10.26)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersInitialAccountSet="Initial account balance"; InitialAccount=10000; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Account Portion"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false; UseMM=false; LotAdjustmentSet="Only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="1=standard, 10=micro for penny/pip)"; Accounttype=10; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.4; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on ATR"; AutoCal=true; AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0)"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true; MA_Period=100; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; slippage=999; Boll="Set to False if you dont Want Bollinger Ind."; Bollinger=true;
Bars in test74275Ticks modelled9628687Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors92
Initial deposit10000.00
Total net profit4618.51Gross profit6148.47Gross loss-1529.97
Profit factor4.02Expected payoff7.46
Absolute drawdown1068.78Maximal drawdown2015.57 (18.41%)Relative drawdown18.41% (2015.57)
Total trades619Short positions (won %)298 (73.15%)Long positions (won %)321 (80.37%)
Profit trades (% of total)476 (76.90%)Loss trades (% of total)143 (23.10%)
Largestprofit trade552.21loss trade-85.32
Averageprofit trade12.92loss trade-10.70
Maximumconsecutive wins (profit in money)22 (147.41)consecutive losses (loss in money)6 (-255.42)
Maximalconsecutive profit (count of wins)960.22 (20)consecutive loss (count of losses)-311.10 (5)
Averageconsecutive wins6consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.27 00:10buy10.011.461300.000001.46950
22008.10.27 00:50buy limit20.021.457200.000001.46540
32008.10.27 01:02t/p10.011.469500.000001.469508.0510008.05
42008.10.27 01:02delete20.021.457200.000001.46540
52008.10.27 01:10sell30.011.472500.000001.46410
62008.10.27 01:44t/p30.011.464100.000001.464108.2510016.30
72008.10.27 02:52buy40.011.462500.000001.47090
82008.10.27 03:32buy limit50.021.458300.000001.46670
92008.10.27 06:17buy50.021.458300.000001.46670
102008.10.27 06:17modify40.011.462500.000001.46670
112008.10.27 06:57buy limit60.031.454100.000001.46250
122008.10.27 08:26buy60.031.454100.000001.46250
132008.10.27 08:26modify40.011.462500.000001.46250
142008.10.27 08:26modify50.021.458300.000001.46250
152008.10.27 09:06buy limit70.041.449900.000001.45830
162008.10.27 09:19buy70.041.449900.000001.45830
172008.10.27 09:19modify40.011.462500.000001.45830
182008.10.27 09:19modify50.021.458300.000001.45830
192008.10.27 09:19modify60.031.454100.000001.45830
202008.10.27 09:59buy limit80.061.432700.000001.45000
212008.10.27 10:01modify80.061.441300.000001.45860
222008.10.27 10:07buy80.061.441300.000001.45860
232008.10.27 10:07modify40.011.462500.000001.45860
242008.10.27 10:07modify50.021.458300.000001.45860
252008.10.27 10:07modify60.031.454100.000001.45860
262008.10.27 10:07modify70.041.449900.000001.45860
272008.10.27 10:47buy limit90.081.432500.000001.45020
282008.10.28 19:50t/p40.011.458600.000001.45860-3.8210012.48
292008.10.28 19:50t/p50.021.458600.000001.458600.6110013.09
302008.10.28 19:50t/p60.031.458600.000001.4586013.3010026.39
312008.10.28 19:50t/p70.041.458600.000001.4586034.2210060.61
322008.10.28 19:50t/p80.061.458600.000001.45860102.0210162.63
332008.10.28 19:50delete90.081.432500.000001.45020
342008.10.28 19:50sell100.011.458660.000001.44966
352008.10.28 20:31sell limit110.021.472160.000001.46316
362008.10.28 20:31modify110.021.467660.000001.45866
372008.10.28 20:56sell110.021.467660.000001.45866
382008.10.28 20:56modify100.011.458660.000001.45866
392008.10.28 21:37sell limit120.031.476860.000001.46766
402008.10.28 21:40modify120.031.472260.000001.46306
412008.10.28 22:42sell120.031.472260.000001.46306
422008.10.28 22:42modify100.011.458660.000001.46306
432008.10.28 22:42modify110.021.467660.000001.46306
442008.10.28 23:22sell limit130.041.476860.000001.46766
452008.10.28 23:55sell130.041.476860.000001.46766
462008.10.28 23:55modify100.011.458660.000001.46766
472008.10.28 23:55modify110.021.467660.000001.46766
482008.10.28 23:55modify120.031.472260.000001.46766
492008.10.29 00:35sell limit140.061.485860.000001.46776
502008.10.29 03:58t/p100.011.467660.000001.46766-8.8510153.77
512008.10.29 03:58t/p110.021.467660.000001.46766-0.0310153.75
522008.10.29 03:58t/p120.031.467660.000001.4676613.5110167.26
532008.10.29 03:58t/p130.041.467660.000001.4676636.0810203.34
542008.10.29 03:58delete140.061.485860.000001.46776
552008.10.29 04:00buy150.011.467000.000001.47620
562008.10.29 04:40buy limit160.021.462400.000001.47160
572008.10.29 06:28buy160.021.462400.000001.47160
582008.10.29 06:28modify150.011.467000.000001.47160
592008.10.29 07:08buy limit170.031.457800.000001.46700
602008.10.29 11:52t/p150.011.471600.000001.471604.5210207.86
612008.10.29 11:52t/p160.021.471600.000001.4716018.0710225.93
622008.10.29 11:52delete170.031.457800.000001.46700
632008.10.29 11:52sell180.011.471710.000001.46251
642008.10.29 12:32sell limit190.021.476310.000001.46711
652008.10.29 15:17sell190.021.476310.000001.46711
662008.10.29 15:17modify180.011.471710.000001.46711
672008.10.29 15:57sell limit200.031.480910.000001.47171
682008.10.29 16:12t/p180.011.467110.000001.467114.5210230.45
692008.10.29 16:12t/p190.021.467110.000001.4671118.0610248.51
702008.10.29 16:12delete200.031.480910.000001.47171
712008.10.29 16:12buy210.011.466300.000001.47550
722008.10.29 16:52buy limit220.021.457100.000001.46630
732008.10.29 17:12modify220.021.461700.000001.47090
742008.10.29 17:22buy220.021.461700.000001.47090
752008.10.29 17:22modify210.011.466300.000001.47090
762008.10.29 18:02buy limit230.031.457100.000001.46630
772008.10.29 19:18buy230.031.457100.000001.46630
782008.10.29 19:18modify210.011.466300.000001.46630
792008.10.29 19:18modify220.021.461700.000001.46630
802008.10.29 19:59buy limit240.041.452400.000001.46180
812008.10.29 20:16t/p210.011.466300.000001.466300.0010248.51
822008.10.29 20:16t/p220.021.466300.000001.466309.0410257.55
832008.10.29 20:16t/p230.031.466300.000001.4663027.1110284.66
842008.10.29 20:16delete240.041.452400.000001.46180
852008.10.29 20:20sell250.011.469500.000001.46010
862008.10.29 21:00sell limit260.021.474200.000001.46480
872008.10.30 01:50sell260.021.474200.000001.46480
882008.10.30 01:50modify250.011.469500.000001.46480
892008.10.30 02:30sell limit270.031.488300.000001.47890
902008.10.30 03:39sell270.031.488300.000001.47890
912008.10.30 03:39modify250.011.469500.000001.47890
922008.10.30 03:39modify260.021.474200.000001.47890
932008.10.30 04:19sell limit280.041.493100.000001.48350
942008.10.30 10:45t/p250.011.478900.000001.47890-9.2710275.39
952008.10.30 10:45t/p260.021.478900.000001.47890-9.2310266.16
962008.10.30 10:45t/p270.031.478900.000001.4789027.6910293.85
972008.10.30 10:45delete280.041.493100.000001.48350
982008.10.30 10:45buy290.011.478830.000001.48843
992008.10.30 11:25buy limit300.021.474030.000001.48363
1002008.10.30 14:29buy300.021.474030.000001.48363
1012008.10.30 14:29modify290.011.478830.000001.48363
1022008.10.30 15:10buy limit310.031.469230.000001.47883
1032008.10.30 16:59buy310.031.469230.000001.47883
1042008.10.30 16:59modify290.011.478830.000001.47883
1052008.10.30 17:00modify300.021.474030.000001.47883
1062008.10.30 17:39buy limit320.041.464430.000001.47403
1072008.10.31 00:32buy320.041.464430.000001.47403
1082008.10.31 00:32modify290.011.478830.000001.47403
1092008.10.31 00:32modify300.021.474030.000001.47403
1102008.10.31 00:32modify310.031.469230.000001.47403
1112008.10.31 01:12buy limit330.061.454830.000001.47403
1122008.10.31 16:01t/p290.011.474030.000001.47403-4.7010289.15
1132008.10.31 16:01t/p300.021.474030.000001.474030.0210289.17
1142008.10.31 16:01t/p310.031.474030.000001.4740314.1810303.35
1152008.10.31 16:01t/p320.041.474030.000001.4740337.7310341.08
1162008.10.31 16:01delete330.061.454830.000001.47403
1172008.10.31 16:17sell340.011.475100.000001.46530
1182008.10.31 16:57sell limit350.021.484900.000001.47510
1192008.10.31 17:02modify350.021.480100.000001.47010
1202008.11.03 06:59sell350.021.480100.000001.47010
1212008.11.03 06:59modify340.011.475100.000001.47010
1222008.11.03 07:39sell limit360.031.485000.000001.47520
1232008.11.03 08:45sell360.031.485000.000001.47520
1242008.11.03 08:45modify340.011.475100.000001.47520
1252008.11.03 08:45modify350.021.480100.000001.47520
1262008.11.03 09:25sell limit370.041.489900.000001.48010
1272008.11.04 11:04sell370.041.489900.000001.48010
1282008.11.04 11:04modify340.011.475100.000001.48010
1292008.11.04 11:04modify350.021.480100.000001.48010
1302008.11.04 11:04modify360.031.485000.000001.48010
1312008.11.04 11:44sell limit380.061.499700.000001.48000
1322008.11.04 14:34sell380.061.499700.000001.48000
1332008.11.04 14:34modify340.011.475100.000001.48000
1342008.11.04 14:34modify350.021.480100.000001.48000
1352008.11.04 14:34modify360.031.485000.000001.48000
1362008.11.04 14:34modify370.041.489900.000001.48000
1372008.11.04 15:14sell limit390.081.509700.000001.48960
1382008.11.04 17:45sell390.081.509700.000001.48960
1392008.11.04 17:45modify340.011.475100.000001.48960
1402008.11.04 17:45modify350.021.480100.000001.48960
1412008.11.04 17:45modify360.031.485000.000001.48960
1422008.11.04 17:45modify370.041.489900.000001.48960
1432008.11.04 17:45modify380.061.499700.000001.48960
1442008.11.04 18:25sell limit400.111.519900.000001.49940
1452008.11.11 16:51t/p340.011.489600.000001.48960-14.3510326.73
1462008.11.11 16:51t/p350.021.489600.000001.48960-18.8610307.86
1472008.11.11 16:51t/p360.031.489600.000001.48960-13.8610294.01
1482008.11.11 16:51t/p370.041.489600.000001.489600.8210294.83
1492008.11.11 16:51t/p380.061.489600.000001.4896058.9710353.80
1502008.11.11 16:51t/p390.081.489600.000001.48960157.2010511.00
1512008.11.11 16:51delete400.111.519900.000001.49940
1522008.11.11 16:51buy410.011.489510.000001.49931
1532008.11.11 17:31buy limit420.021.484610.000001.49441
1542008.11.12 00:47buy420.021.484610.000001.49441
1552008.11.12 00:47modify410.011.489510.000001.49441
1562008.11.12 01:27buy limit430.031.479710.000001.48951
1572008.11.12 16:38buy430.031.479710.000001.48951
1582008.11.12 16:38modify410.011.489510.000001.48951
1592008.11.12 16:38modify420.021.484610.000001.48951
1602008.11.12 17:18buy limit440.041.469510.000001.47971
1612008.11.12 17:19modify440.041.474610.000001.48481
1622008.11.13 10:49t/p410.011.489510.000001.489510.0410511.04
1632008.11.13 10:49t/p420.021.489510.000001.489519.6910520.73
1642008.11.13 10:49t/p430.031.489510.000001.4895128.9710549.70
1652008.11.13 10:49delete440.041.474610.000001.48481
1662008.11.13 10:49sell450.011.489520.000001.47972
1672008.11.13 11:29sell limit460.021.494420.000001.48462
1682008.11.13 16:09sell460.021.494420.000001.48462
1692008.11.13 16:09modify450.011.489520.000001.48462
1702008.11.13 16:49sell limit470.031.504420.000001.49442
1712008.11.13 18:33modify470.031.499420.000001.48942
1722008.11.13 19:40sell470.031.499420.000001.48942
1732008.11.13 19:40modify450.011.489520.000001.48942
1742008.11.13 19:40modify460.021.494420.000001.48942
1752008.11.13 20:20sell limit480.041.504420.000001.49442
1762008.11.13 20:31sell480.041.504420.000001.49442
1772008.11.13 20:31modify450.011.489520.000001.49442
1782008.11.13 20:31modify460.021.494420.000001.49442
1792008.11.13 20:31modify470.031.499420.000001.49442
1802008.11.13 21:11sell limit490.061.524820.000001.50432
1812008.11.13 21:11modify490.061.514620.000001.49412
1822008.11.13 21:23sell490.061.514620.000001.49412
1832008.11.13 21:23modify450.011.489520.000001.49412
1842008.11.13 21:23modify460.021.494420.000001.49412
1852008.11.13 21:23modify470.031.499420.000001.49412
1862008.11.13 21:24modify480.041.504420.000001.49412
1872008.11.13 22:03sell limit500.081.525020.000001.50412
1882008.11.19 08:46sell500.081.525020.000001.50412
1892008.11.19 08:46modify450.011.489520.000001.50412
1902008.11.19 08:46modify460.021.494420.000001.50412
1912008.11.19 08:46modify470.031.499420.000001.50412
1922008.11.19 08:46modify480.041.504420.000001.50412
1932008.11.19 08:46modify490.061.514620.000001.50412
1942008.11.19 09:26sell limit510.111.535020.000001.51502
1952008.11.20 18:49sell510.111.535020.000001.51502
1962008.11.20 18:49modify450.011.489520.000001.51502
1972008.11.20 18:49modify460.021.494420.000001.51502
1982008.11.20 18:49modify470.031.499420.000001.51502
1992008.11.20 18:49modify480.041.504420.000001.51502
2002008.11.20 18:49modify490.061.514620.000001.51502
2012008.11.20 18:49modify500.081.525020.000001.51502
2022008.11.20 19:29sell limit520.151.545220.000001.52472
2032008.11.24 13:57sell520.151.545220.000001.52472
2042008.11.24 13:57modify450.011.489520.000001.52472
2052008.11.24 13:57modify460.021.494420.000001.52472
2062008.11.24 13:57modify470.031.499420.000001.52472
2072008.11.24 13:57modify480.041.504420.000001.52472
2082008.11.24 13:57modify490.061.514620.000001.52472
2092008.11.24 13:57modify500.081.525020.000001.52472
2102008.11.24 13:57modify510.111.535020.000001.52472
2112008.11.24 14:37sell limit530.211.563720.000001.52662
2122008.12.01 17:00t/p450.011.524720.000001.52472-34.7710514.92
2132008.12.01 17:00t/p460.021.524720.000001.52472-59.9110455.02
2142008.12.01 17:00t/p470.031.524720.000001.52472-75.1410379.87
2152008.12.01 17:00t/p480.041.524720.000001.52472-80.5510299.33
2162008.12.01 17:00t/p490.061.524720.000001.52472-60.7310238.60
2172008.12.01 17:00t/p500.081.524720.000001.524721.1410239.73
2182008.12.01 17:00t/p510.111.524720.000001.52472109.9910349.72
2192008.12.01 17:00t/p520.151.524720.000001.52472300.6210650.34
2202008.12.01 17:00delete530.211.563720.000001.52662
2212008.12.01 17:00buy540.011.524700.000001.53210
2222008.12.01 17:40buy limit550.021.521000.000001.52840
2232008.12.01 18:53buy550.021.521000.000001.52840
2242008.12.01 18:53modify540.011.524700.000001.52840
2252008.12.01 19:33buy limit560.031.517300.000001.52470
2262008.12.02 00:30buy560.031.517300.000001.52470
2272008.12.02 00:30modify540.011.524700.000001.52470
2282008.12.02 00:30modify550.021.521000.000001.52470
2292008.12.02 01:10buy limit570.041.513700.000001.52090
2302008.12.02 11:16t/p540.011.524700.000001.524700.0110650.35
2312008.12.02 11:16t/p550.021.524700.000001.524707.2910657.64
2322008.12.02 11:16t/p560.031.524700.000001.5247021.8010679.44
2332008.12.02 11:16delete570.041.513700.000001.52090
2342008.12.02 11:20sell580.011.524800.000001.51740
2352008.12.02 12:00sell limit590.021.528500.000001.52110
2362008.12.02 12:21sell590.021.528500.000001.52110
2372008.12.02 12:21modify580.011.524800.000001.52110
2382008.12.02 13:01sell limit600.031.532200.000001.52480
2392008.12.02 14:28sell600.031.532200.000001.52480
2402008.12.02 14:28modify580.011.524800.000001.52480
2412008.12.02 14:28modify590.021.528500.000001.52480
2422008.12.02 15:08sell limit610.041.536000.000001.52840
2432008.12.03 05:50sell610.041.536000.000001.52840
2442008.12.03 05:50modify580.011.524800.000001.52840
2452008.12.03 05:51modify590.021.528500.000001.52840
2462008.12.03 05:51modify600.031.532200.000001.52840
2472008.12.03 06:31sell limit620.061.543000.000001.52900
2482008.12.03 10:17t/p580.011.528400.000001.52840-3.5510675.89
2492008.12.03 10:17t/p590.021.528400.000001.528400.1710676.06
2502008.12.03 10:17t/p600.031.528400.000001.5284011.1510687.22
2512008.12.03 10:17t/p610.041.528400.000001.5284029.8610717.08
2522008.12.03 10:17delete620.061.543000.000001.52900
2532008.12.03 11:25buy630.011.528400.000001.53540
2542008.12.03 12:06buy limit640.021.524900.000001.53190
2552008.12.03 14:32t/p630.011.535400.000001.535406.8810723.96
2562008.12.03 14:32delete640.021.524900.000001.53190
2572008.12.03 14:33sell650.011.536100.000001.52910
2582008.12.03 15:13sell limit660.021.539600.000001.53260
2592008.12.03 16:48sell660.021.539600.000001.53260
2602008.12.03 16:48modify650.011.536100.000001.53260
2612008.12.03 17:28sell limit670.031.543100.000001.53610
2622008.12.03 19:42t/p650.011.532600.000001.532603.4410727.40
2632008.12.03 19:42t/p660.021.532600.000001.5326013.7510741.15
2642008.12.03 19:42delete670.031.543100.000001.53610
2652008.12.03 19:42buy680.011.532500.000001.53950
2662008.12.03 20:22buy limit690.021.529000.000001.53600
2672008.12.04 16:53t/p680.011.539500.000001.539506.9110748.06
2682008.12.04 16:53delete690.021.529000.000001.53600
2692008.12.04 16:53sell700.011.539500.000001.53270
2702008.12.04 17:33sell limit710.021.542900.000001.53610
2712008.12.04 18:39t/p700.011.532700.000001.532706.6710754.73
2722008.12.04 18:39delete710.021.542900.000001.53610
2732008.12.04 18:39buy720.011.532650.000001.53945
2742008.12.04 19:19buy limit730.021.529250.000001.53605
2752008.12.04 21:05buy730.021.529250.000001.53605
2762008.12.04 21:05modify720.011.532650.000001.53605
2772008.12.04 21:45buy limit740.031.522250.000001.52925
2782008.12.04 21:58modify740.031.525750.000001.53275
2792008.12.04 23:21buy740.031.525750.000001.53275
2802008.12.04 23:21modify720.011.532650.000001.53275
2812008.12.04 23:21modify730.021.529250.000001.53275
2822008.12.05 00:01buy limit750.041.522350.000001.52915
2832008.12.05 08:41t/p720.011.532750.000001.532750.1110754.84
2842008.12.05 08:41t/p730.021.532750.000001.532756.9010761.73
2852008.12.05 08:41t/p740.031.532750.000001.5327520.6510782.38
2862008.12.05 08:41delete750.041.522350.000001.52915
2872008.12.05 08:41sell760.011.533200.000001.52640
2882008.12.05 09:21sell limit770.021.536700.000001.52970
2892008.12.05 12:13sell770.021.536700.000001.52970
2902008.12.05 12:13modify760.011.533200.000001.52970
2912008.12.05 12:53sell limit780.031.540200.000001.53320
2922008.12.05 15:20sell780.031.540200.000001.53320
2932008.12.05 15:20modify760.011.533200.000001.53320
2942008.12.05 15:20modify770.021.536700.000001.53320
2952008.12.05 16:00sell limit790.041.547400.000001.54020
2962008.12.05 16:16sell790.041.547400.000001.54020
2972008.12.05 16:16modify760.011.533200.000001.54020
2982008.12.05 16:16modify770.021.536700.000001.54020
2992008.12.05 16:16modify780.031.540200.000001.54020
3002008.12.05 16:56sell limit800.061.554600.000001.54010
3012008.12.05 21:33sell800.061.554600.000001.54010
3022008.12.05 21:33modify760.011.533200.000001.54010
3032008.12.05 21:34modify770.021.536700.000001.54010
3042008.12.05 21:34modify780.031.540200.000001.54010
3052008.12.05 21:34modify790.041.547400.000001.54010
3062008.12.05 22:14sell limit810.081.562000.000001.54720
3072008.12.09 16:06sell810.081.562000.000001.54720
3082008.12.09 16:06modify760.011.533200.000001.54720
3092008.12.09 16:06modify770.021.536700.000001.54720
3102008.12.09 16:07modify780.031.540200.000001.54720
3112008.12.09 16:07modify790.041.547400.000001.54720
3122008.12.09 16:07modify800.061.554600.000001.54720
3132008.12.09 16:47sell limit820.111.569200.000001.55480
3142008.12.11 12:02sell820.111.569200.000001.55480
3152008.12.11 12:02modify760.011.533200.000001.55480
3162008.12.11 12:02modify770.021.536700.000001.55480
3172008.12.11 12:02modify780.031.540200.000001.55480
3182008.12.11 12:02modify790.041.547400.000001.55480
3192008.12.11 12:02modify800.061.554600.000001.55480
3202008.12.11 12:03modify810.081.562000.000001.55480
3212008.12.11 12:42sell limit830.151.576000.000001.56240
3222008.12.11 13:28sell830.151.576000.000001.56240
3232008.12.11 13:28modify760.011.533200.000001.56240
3242008.12.11 13:28modify770.021.536700.000001.56240
3252008.12.11 13:28modify780.031.540200.000001.56240
3262008.12.11 13:28modify790.041.547400.000001.56240
3272008.12.11 13:28modify800.061.554600.000001.56240
3282008.12.11 13:28modify810.081.562000.000001.56240
3292008.12.11 13:28modify820.111.569200.000001.56240
3302008.12.11 14:08sell limit840.211.589600.000001.56230
3312008.12.17 14:23t/p760.011.562400.000001.56240-28.8110753.58
3322008.12.17 14:23t/p770.021.562400.000001.56240-50.7210702.85
3332008.12.17 14:23t/p780.031.562400.000001.56240-65.7810637.07
3342008.12.17 14:23t/p790.041.562400.000001.56240-59.4310577.64
3352008.12.17 14:23t/p800.061.562400.000001.56240-46.7210530.92
3362008.12.17 14:23t/p810.081.562400.000001.56240-3.9610526.96
3372008.12.17 14:23t/p820.111.562400.000001.5624072.8910599.85
3382008.12.17 14:23t/p830.151.562400.000001.56240199.5610799.41
3392008.12.17 14:23delete840.211.589600.000001.56230
3402008.12.17 14:23buy850.011.562390.000001.56859
3412008.12.17 15:03buy limit860.021.559290.000001.56549
3422008.12.17 15:16buy860.021.559290.000001.56549
3432008.12.17 15:16modify850.011.562390.000001.56549
3442008.12.17 15:56buy limit870.031.552890.000001.55929
3452008.12.17 16:06buy870.031.552890.000001.55929
3462008.12.17 16:06modify850.011.562390.000001.55929
3472008.12.17 16:06modify860.021.559290.000001.55929
3482008.12.17 16:46buy limit880.041.549690.000001.55609
3492008.12.17 17:58t/p850.011.559290.000001.55929-3.0410796.37
3502008.12.17 17:58t/p860.021.559290.000001.559290.0010796.37
3512008.12.17 17:58t/p870.031.559290.000001.5592918.8610815.23
3522008.12.17 17:58delete880.041.549690.000001.55609
3532008.12.17 17:58sell890.011.559290.000001.55289
3542008.12.17 18:38sell limit900.021.562490.000001.55609
3552008.12.17 18:58t/p890.011.552890.000001.552896.2910821.52
3562008.12.17 18:58delete900.021.562490.000001.55609
3572008.12.17 19:30buy910.011.551070.000001.55747
3582008.12.17 20:10buy limit920.021.544670.000001.55107
3592008.12.17 21:20buy920.021.544670.000001.55107
3602008.12.17 21:20modify910.011.551070.000001.55107
3612008.12.17 22:00buy limit930.031.541370.000001.54797
3622008.12.18 08:59t/p910.011.551070.000001.551070.0310821.55
3632008.12.18 08:59t/p920.021.551070.000001.5510712.6410834.18
3642008.12.18 08:59delete930.031.541370.000001.54797
3652008.12.18 08:59sell940.011.551200.000001.54480
3662008.12.18 09:39sell limit950.021.554400.000001.54800
3672008.12.18 09:45t/p940.011.544800.000001.544806.2810840.46
3682008.12.18 09:45delete950.021.554400.000001.54800
3692008.12.18 09:56buy960.011.543710.000001.55011
3702008.12.18 10:36buy limit970.021.533810.000001.54041
3712008.12.18 10:39buy970.021.533810.000001.54041
3722008.12.18 10:39modify960.011.543710.000001.54041
3732008.12.18 11:19buy limit980.031.527210.000001.53381
3742008.12.18 11:19modify980.031.530510.000001.53711
3752008.12.18 11:30buy980.031.530510.000001.53711
3762008.12.18 11:30modify960.011.543710.000001.53711
3772008.12.18 11:30modify970.021.533810.000001.53711
3782008.12.18 12:10buy limit990.041.527210.000001.53381
3792008.12.18 12:38t/p960.011.537110.000001.53711-6.4810833.98
3802008.12.18 12:38t/p970.021.537110.000001.537116.4810840.46
3812008.12.18 12:38t/p980.031.537110.000001.5371119.4510859.91
3822008.12.18 12:38delete990.041.527210.000001.53381
3832008.12.18 12:38sell1000.011.537200.000001.53060
3842008.12.18 13:18sell limit1010.021.540500.000001.53390
3852008.12.18 15:42sell1010.021.540500.000001.53390
3862008.12.18 15:42modify1000.011.537200.000001.53390
3872008.12.18 16:22sell limit1020.031.543800.000001.53720
3882008.12.18 18:22sell1020.031.543800.000001.53720
3892008.12.18 18:22modify1000.011.537200.000001.53720
3902008.12.18 18:22modify1010.021.540500.000001.53720
3912008.12.18 19:02sell limit1030.041.547100.000001.54050
3922008.12.19 05:30t/p1000.011.537200.000001.53720-0.0110859.90
3932008.12.19 05:30t/p1010.021.537200.000001.537206.4510866.36
3942008.12.19 05:30t/p1020.031.537200.000001.5372019.4010885.76
3952008.12.19 05:30delete1030.041.547100.000001.54050
3962008.12.19 05:30buy1040.011.537200.000001.54360
3972008.12.19 06:12buy limit1050.021.534000.000001.54040
3982008.12.19 09:38t/p1040.011.543600.000001.543606.2910892.05
3992008.12.19 09:38delete1050.021.534000.000001.54040
4002008.12.19 09:38sell1060.011.543600.000001.53720
4012008.12.19 10:18sell limit1070.021.546800.000001.54040
4022008.12.19 14:26sell1070.021.546800.000001.54040
4032008.12.19 14:26modify1060.011.543600.000001.54040
4042008.12.19 15:06sell limit1080.031.550000.000001.54360
4052008.12.19 17:36t/p1060.011.540400.000001.540403.1410895.19
4062008.12.19 17:36t/p1070.021.540400.000001.5404012.5710907.76
4072008.12.19 17:36delete1080.031.550000.000001.54360
4082008.12.19 18:40buy1090.011.538670.000001.54507
4092008.12.19 19:20buy limit1100.021.535470.000001.54187
4102008.12.19 21:34buy1100.021.535470.000001.54187
4112008.12.19 21:34modify1090.011.538670.000001.54187
4122008.12.19 22:15buy limit1110.031.532270.000001.53867
4132008.12.22 00:59t/p1090.011.541870.000001.541873.1610910.92
4142008.12.22 00:59t/p1100.021.541870.000001.5418712.5910923.51
4152008.12.22 00:59delete1110.031.532270.000001.53867
4162008.12.22 00:59sell1120.011.541980.000001.53578
4172008.12.22 01:39sell limit1130.021.545080.000001.53888
4182008.12.22 11:44t/p1120.011.535780.000001.535786.0910929.60
4192008.12.22 11:44delete1130.021.545080.000001.53888
4202008.12.22 11:45buy1140.011.535700.000001.54190
4212008.12.22 12:25buy limit1150.021.532600.000001.53880
4222008.12.22 16:00buy1150.021.532600.000001.53880
4232008.12.22 16:00modify1140.011.535700.000001.53880
4242008.12.22 16:40buy limit1160.031.529500.000001.53570
4252008.12.22 16:59buy1160.031.529500.000001.53570
4262008.12.22 16:59modify1140.011.535700.000001.53570
4272008.12.22 16:59modify1150.021.532600.000001.53570
4282008.12.22 17:39buy limit1170.041.526300.000001.53270
4292008.12.22 18:41buy1170.041.526300.000001.53270
4302008.12.22 18:41modify1140.011.535700.000001.53270
4312008.12.22 18:41modify1150.021.532600.000001.53270
4322008.12.22 18:41modify1160.031.529500.000001.53270
4332008.12.22 19:21buy limit1180.061.513500.000001.52640
4342008.12.22 19:29modify1180.061.519900.000001.53280
4352008.12.23 13:43buy1180.061.519900.000001.53280
4362008.12.23 13:43modify1140.011.535700.000001.53280
4372008.12.23 13:43modify1150.021.532600.000001.53280
4382008.12.23 13:43modify1160.031.529500.000001.53280
4392008.12.23 13:43modify1170.041.526300.000001.53280
4402008.12.23 14:23buy limit1190.081.513300.000001.52650
4412008.12.23 16:55buy1190.081.513300.000001.52650
4422008.12.23 16:55modify1140.011.535700.000001.52650
4432008.12.23 16:55modify1150.021.532600.000001.52650
4442008.12.23 16:55modify1160.031.529500.000001.52650
4452008.12.23 16:55modify1170.041.526300.000001.52650
4462008.12.23 16:55modify1180.061.519900.000001.52650
4472008.12.23 17:35buy limit1200.111.506700.000001.51990
4482008.12.24 12:37buy1200.111.506700.000001.51990
4492008.12.24 12:37modify1140.011.535700.000001.51990
4502008.12.24 12:37modify1150.021.532600.000001.51990
4512008.12.24 12:37modify1160.031.529500.000001.51990
4522008.12.24 12:37modify1170.041.526300.000001.51990
4532008.12.24 12:37modify1180.061.519900.000001.51990
4542008.12.24 12:37modify1190.081.513300.000001.51990
4552008.12.24 13:17buy limit1210.151.499900.000001.51350
4562008.12.29 02:08buy1210.151.499900.000001.51350
4572008.12.29 02:08modify1140.011.535700.000001.51350
4582008.12.29 02:08modify1150.021.532600.000001.51350
4592008.12.29 02:08modify1160.031.529500.000001.51350
4602008.12.29 02:08modify1170.041.526300.000001.51350
4612008.12.29 02:08modify1180.061.519900.000001.51350
4622008.12.29 02:08modify1190.081.513300.000001.51350
4632008.12.29 02:08modify1200.111.506700.000001.51350
4642008.12.29 02:49buy limit1220.211.486600.000001.51330
4652008.12.29 16:25buy1220.211.486600.000001.51330
4662008.12.29 16:25modify1140.011.535700.000001.51330
4672008.12.29 16:25modify1150.021.532600.000001.51330
4682008.12.29 16:25modify1160.031.529500.000001.51330
4692008.12.29 16:25modify1170.041.526300.000001.51330
4702008.12.29 16:25modify1180.061.519900.000001.51330
4712008.12.29 16:25modify1190.081.513300.000001.51330
4722008.12.29 16:26modify1200.111.506700.000001.51330
4732008.12.29 16:26modify1210.151.499900.000001.51330
4742008.12.29 17:06buy limit1230.291.472500.000001.50070
4752009.01.05 22:48t/p1140.011.513300.000001.51330-21.8710907.72
4762009.01.05 22:48t/p1150.021.513300.000001.51330-37.6410870.09
4772009.01.05 22:48t/p1160.031.513300.000001.51330-47.3310822.76
4782009.01.05 22:48t/p1170.041.513300.000001.51330-50.5310772.23
4792009.01.05 22:48t/p1180.061.513300.000001.51330-38.1410734.09
4802009.01.05 22:48t/p1190.081.513300.000001.513301.0210735.11
4812009.01.05 22:48t/p1200.111.513300.000001.5133072.6010807.72
4822009.01.05 22:48t/p1210.151.513300.000001.51330198.4811006.20
4832009.01.05 22:48t/p1220.211.513300.000001.51330552.2111558.41
4842009.01.05 22:48delete1230.291.472500.000001.50070
4852009.01.05 22:48sell1240.011.513300.000001.50590
4862009.01.05 23:29sell limit1250.021.517000.000001.50960
4872009.01.06 05:49t/p1240.011.505900.000001.505907.2611565.66
4882009.01.06 05:49delete1250.021.517000.000001.50960
4892009.01.06 05:49buy1260.011.505900.000001.51310
4902009.01.06 06:29buy limit1270.021.502300.000001.50950
4912009.01.06 09:52buy1270.021.502300.000001.50950
4922009.01.06 09:52modify1260.011.505900.000001.50950
4932009.01.06 10:32buy limit1280.031.498600.000001.50600
4942009.01.06 11:59buy1280.031.498600.000001.50600
4952009.01.06 11:59modify1260.011.505900.000001.50600
4962009.01.06 11:59modify1270.021.502300.000001.50600
4972009.01.06 12:39buy limit1290.041.494900.000001.50230
4982009.01.06 15:32t/p1260.011.506000.000001.506000.1011565.76
4992009.01.06 15:32t/p1270.021.506000.000001.506007.2611573.02
5002009.01.06 15:32t/p1280.031.506000.000001.5060021.8111594.83
5012009.01.06 15:32delete1290.041.494900.000001.50230
5022009.01.06 15:32sell1300.011.506170.000001.49877
5032009.01.06 16:12sell limit1310.021.509870.000001.50247
5042009.01.06 18:49sell1310.021.509870.000001.50247
5052009.01.06 18:49modify1300.011.506170.000001.50247
5062009.01.06 19:29sell limit1320.031.513570.000001.50617
5072009.01.07 09:45t/p1300.011.502470.000001.502473.6211598.45
5082009.01.07 09:45t/p1310.021.502470.000001.5024714.5011612.95
5092009.01.07 09:45delete1320.031.513570.000001.50617
5102009.01.07 09:45buy1330.011.502100.000001.50910
5112009.01.07 10:25buy limit1340.021.498600.000001.50560
5122009.01.07 10:40buy1340.021.498600.000001.50560
5132009.01.07 10:40modify1330.011.502100.000001.50560
5142009.01.07 11:20buy limit1350.031.495000.000001.50220
5152009.01.07 14:38buy1350.031.495000.000001.50220
5162009.01.07 14:38modify1330.011.502100.000001.50220
5172009.01.07 14:38modify1340.021.498600.000001.50220
5182009.01.07 15:18buy limit1360.041.491400.000001.49860
5192009.01.07 17:05t/p1330.011.502200.000001.502200.1011613.05
5202009.01.07 17:05t/p1340.021.502200.000001.502207.0711620.12
5212009.01.07 17:05t/p1350.031.502200.000001.5022021.2211641.34
5222009.01.07 17:05delete1360.041.491400.000001.49860
5232009.01.07 17:05sell1370.011.502250.000001.49505
5242009.01.07 17:45sell limit1380.021.505850.000001.49865
5252009.01.08 09:21t/p1370.011.495050.000001.495057.0311648.38
5262009.01.08 09:21delete1380.021.505850.000001.49865
5272009.01.08 09:21buy1390.011.494800.000001.50200
5282009.01.08 10:01buy limit1400.021.491200.000001.49840
5292009.01.08 15:16t/p1390.011.502000.000001.502007.0711655.45
5302009.01.08 15:16delete1400.021.491200.000001.49840
5312009.01.08 15:16sell1410.011.502080.000001.49488
5322009.01.08 15:56sell limit1420.021.505680.000001.49848
5332009.01.09 08:50t/p1410.011.494880.000001.494887.0611662.50
5342009.01.09 08:50delete1420.021.505680.000001.49848
5352009.01.09 08:50buy1430.011.494800.000001.50200
5362009.01.09 09:30buy limit1440.021.491200.000001.49840
5372009.01.09 14:31t/p1430.011.502000.000001.502007.0711669.57
5382009.01.09 14:31delete1440.021.491200.000001.49840
5392009.01.09 14:31sell1450.011.502020.000001.49482
5402009.01.09 15:11sell limit1460.021.505620.000001.49842
5412009.01.12 00:08t/p1450.011.494820.000001.494827.0611676.63
5422009.01.12 00:08delete1460.021.505620.000001.49842
5432009.01.12 02:10sell1470.011.496400.000001.48920
5442009.01.12 02:50sell limit1480.021.500000.000001.49280
5452009.01.12 10:35sell1480.021.500000.000001.49280
5462009.01.12 10:35modify1470.011.496400.000001.49280
5472009.01.12 11:15sell limit1490.031.503600.000001.49640
5482009.01.12 16:17t/p1470.011.492800.000001.492803.5411680.17
5492009.01.12 16:17t/p1480.021.492800.000001.4928014.1411694.31
5502009.01.12 16:17delete1490.031.503600.000001.49640
5512009.01.12 16:17buy1500.011.492720.000001.50012
5522009.01.12 16:57buy limit1510.021.489020.000001.49642
5532009.01.12 17:02buy1510.021.489020.000001.49642
5542009.01.12 17:02modify1500.011.492720.000001.49642
5552009.01.12 17:42buy limit1520.031.485320.000001.49272
5562009.01.13 08:09buy1520.031.485320.000001.49272
5572009.01.13 08:09modify1500.011.492720.000001.49272
5582009.01.13 08:10modify1510.021.489020.000001.49272
5592009.01.13 08:49buy limit1530.041.481720.000001.48892
5602009.01.13 10:19buy1530.041.481720.000001.48892
5612009.01.13 10:19modify1500.011.492720.000001.48892
5622009.01.13 10:19modify1510.021.489020.000001.48892
5632009.01.13 10:19modify1520.031.485320.000001.48892
5642009.01.13 10:59buy limit1540.061.474520.000001.48892
5652009.01.13 20:01buy1540.061.474520.000001.48892
5662009.01.13 20:41buy limit1550.081.467120.000001.48192
5672009.01.14 15:19buy1550.081.467120.000001.48192
5682009.01.14 15:19modify1500.011.492720.000001.48192
5692009.01.14 15:19modify1510.021.489020.000001.48192
5702009.01.14 15:19modify1520.031.485320.000001.48192
5712009.01.14 15:19modify1530.041.481720.000001.48192
5722009.01.14 15:19modify1540.061.474520.000001.48192
5732009.01.14 15:59buy limit1560.111.459720.000001.47462
5742009.01.16 05:53t/p1500.011.481920.000001.48192-10.5611683.75
5752009.01.16 05:53t/p1510.021.481920.000001.48192-13.8311669.92
5762009.01.16 05:53t/p1520.031.481920.000001.48192-9.8811660.03
5772009.01.16 05:53t/p1530.041.481920.000001.481920.9911661.02
5782009.01.16 05:53t/p1540.061.481920.000001.4819243.9211704.94
5792009.01.16 05:53t/p1550.081.481920.000001.48192116.6411821.59
5802009.01.16 05:53delete1560.111.459720.000001.47462
5812009.01.16 05:53sell1570.011.481970.000001.47477
5822009.01.16 06:33sell limit1580.021.485570.000001.47837
5832009.01.16 12:34sell1580.021.485570.000001.47837
5842009.01.16 12:34modify1570.011.481970.000001.47837
5852009.01.16 13:14sell limit1590.031.489270.000001.48187
5862009.01.16 18:19t/p1570.011.478370.000001.478373.5411825.13
5872009.01.16 18:19t/p1580.021.478370.000001.4783714.1411839.27
5882009.01.16 18:19delete1590.031.489270.000001.48187
5892009.01.16 18:19buy1600.011.478300.000001.48570
5902009.01.16 19:00buy limit1610.021.474600.000001.48200
5912009.01.16 22:31t/p1600.011.485700.000001.485707.2711846.54
5922009.01.16 22:31delete1610.021.474600.000001.48200
5932009.01.16 22:31sell1620.011.485700.000001.47830
5942009.01.19 00:00sell limit1630.021.489100.000001.48230
5952009.01.19 00:18sell1630.021.489100.000001.48230
5962009.01.19 00:18modify1620.011.485700.000001.48230
5972009.01.19 00:58sell limit1640.031.495900.000001.48910
5982009.01.19 01:08modify1640.031.492500.000001.48570
5992009.01.19 04:26sell1640.031.492500.000001.48570
6002009.01.19 04:26modify1620.011.485700.000001.48570
6012009.01.19 04:26modify1630.021.489100.000001.48570
6022009.01.19 05:06sell limit1650.041.495900.000001.48910
6032009.01.19 12:20t/p1620.011.485700.000001.48570-0.0111846.53
6042009.01.19 12:20t/p1630.021.485700.000001.485706.6711853.20
6052009.01.19 12:20t/p1640.031.485700.000001.4857020.0311873.23
6062009.01.19 12:20delete1650.041.495900.000001.48910
6072009.01.19 12:25buy1660.011.486250.000001.49305
6082009.01.19 13:05buy limit1670.021.482750.000001.48975
6092009.01.19 13:49buy1670.021.482750.000001.48975
6102009.01.19 13:49modify1660.011.486250.000001.48975
6112009.01.19 14:29buy limit1680.031.479250.000001.48625
6122009.01.19 15:35t/p1660.011.489750.000001.489753.4411876.67
6132009.01.19 15:35t/p1670.021.489750.000001.4897513.7511890.42
6142009.01.19 15:35delete1680.031.479250.000001.48625
6152009.01.19 15:35sell1690.011.490020.000001.48302
6162009.01.19 16:15sell limit1700.021.493520.000001.48652
6172009.01.19 22:57t/p1690.011.483020.000001.483026.8811897.30
6182009.01.19 22:57delete1700.021.493520.000001.48652
6192009.01.19 22:57buy1710.011.483010.000001.49001
6202009.01.19 23:38buy limit1720.021.479510.000001.48651
6212009.01.20 01:53buy1720.021.479510.000001.48651
6222009.01.20 01:53modify1710.011.483010.000001.48651
6232009.01.20 02:33buy limit1730.031.476210.000001.48281
6242009.01.21 10:31buy1730.031.476210.000001.48281
6252009.01.21 10:31modify1710.011.483010.000001.48281
6262009.01.21 10:31modify1720.021.479510.000001.48281
6272009.01.21 11:11buy limit1740.041.472910.000001.47951
6282009.01.21 15:55t/p1710.011.482810.000001.48281-0.1711897.12
6292009.01.21 15:55t/p1720.021.482810.000001.482816.5111903.63
6302009.01.21 15:55t/p1730.031.482810.000001.4828119.4511923.08
6312009.01.21 15:55delete1740.041.472910.000001.47951
6322009.01.21 15:57sell1750.011.483280.000001.47668
6332009.01.21 16:37sell limit1760.021.486580.000001.47998
6342009.01.21 17:00t/p1750.011.476680.000001.476686.4811929.56
6352009.01.21 17:00delete1760.021.486580.000001.47998
6362009.01.21 17:00buy1770.011.476570.000001.48317
6372009.01.21 17:40buy limit1780.021.473270.000001.47987
6382009.01.21 18:31t/p1770.011.483170.000001.483176.4811936.04
6392009.01.21 18:31delete1780.021.473270.000001.47987
6402009.01.21 18:35sell1790.011.483200.000001.47660
6412009.01.21 19:15sell limit1800.021.493400.000001.48660
6422009.01.21 20:19sell1800.021.493400.000001.48660
6432009.01.21 20:19modify1790.011.483200.000001.48660
6442009.01.21 20:59sell limit1810.031.503900.000001.49690
6452009.01.21 21:03modify1810.031.500400.000001.49340
6462009.01.21 21:24sell1810.031.500400.000001.49340
6472009.01.21 21:24modify1790.011.483200.000001.49340
6482009.01.21 21:24modify1800.021.493400.000001.49340
6492009.01.21 22:05sell limit1820.041.507400.000001.50040
6502009.01.21 22:49modify1820.041.503900.000001.49690
6512009.01.21 23:34sell1820.041.503900.000001.49690
6522009.01.21 23:34modify1790.011.483200.000001.49690
6532009.01.21 23:34modify1800.021.493400.000001.49690
6542009.01.21 23:34modify1810.031.500400.000001.49690
6552009.01.22 00:14sell limit1830.061.510500.000001.49720
6562009.01.22 10:11sell1830.061.510500.000001.49720
6572009.01.22 10:11modify1790.011.483200.000001.49720
6582009.01.22 10:11modify1800.021.493400.000001.49720
6592009.01.22 10:11modify1810.031.500400.000001.49720
6602009.01.22 10:11modify1820.041.503900.000001.49720
6612009.01.22 10:51sell limit1840.081.517300.000001.50360
6622009.01.22 14:50t/p1790.011.497200.000001.49720-13.7911922.26
6632009.01.22 14:50t/p1800.021.497200.000001.49720-7.5411914.72
6642009.01.22 14:50t/p1810.031.497200.000001.497209.3211924.04
6652009.01.22 14:50t/p1820.041.497200.000001.4972026.1611950.19
6662009.01.22 14:50t/p1830.061.497200.000001.4972078.3512028.54
6672009.01.22 14:50delete1840.081.517300.000001.50360
6682009.01.22 14:50buy1850.011.497160.000001.50396
6692009.01.22 15:30buy limit1860.021.493660.000001.50066
6702009.01.22 17:03buy1860.021.493660.000001.50066
6712009.01.22 17:03modify1850.011.497160.000001.50066
6722009.01.22 17:43buy limit1870.031.490160.000001.49716
6732009.01.22 20:03t/p1850.011.500660.000001.500663.4412031.98
6742009.01.22 20:03t/p1860.021.500660.000001.5006613.7512045.73
6752009.01.22 20:03delete1870.031.490160.000001.49716
6762009.01.22 20:03sell1880.011.500750.000001.49375
6772009.01.22 20:43sell limit1890.021.507750.000001.50075
6782009.01.22 20:44modify1890.021.504250.000001.49725
6792009.01.23 08:40t/p1880.011.493750.000001.493756.8612052.59
6802009.01.23 08:40delete1890.021.504250.000001.49725
6812009.01.23 08:40buy1900.011.493710.000001.50051
6822009.01.23 09:20buy limit1910.021.486910.000001.49371
6832009.01.23 09:20modify1910.021.490310.000001.49711
6842009.01.23 15:24t/p1900.011.500510.000001.500516.6812059.27
6852009.01.23 15:24delete1910.021.490310.000001.49711
6862009.01.23 15:24sell1920.011.500580.000001.49378
6872009.01.23 16:04sell limit1930.021.503980.000001.49718
6882009.01.26 05:44sell1930.021.503980.000001.49718
6892009.01.26 05:44modify1920.011.500580.000001.49718
6902009.01.26 06:24sell limit1940.031.507380.000001.50058
6912009.01.26 15:56sell1940.031.507380.000001.50058
6922009.01.26 15:56modify1920.011.500580.000001.50058
6932009.01.26 15:56modify1930.021.503980.000001.50058
6942009.01.26 16:36sell limit1950.041.510780.000001.50398
6952009.01.26 19:06t/p1920.011.500580.000001.50058-0.0112059.26
6962009.01.26 19:06t/p1930.021.500580.000001.500586.6812065.94
6972009.01.26 19:06t/p1940.031.500580.000001.5005820.0312085.97
6982009.01.26 19:06delete1950.041.510780.000001.50398
6992009.01.26 19:06buy1960.011.500580.000001.50738
7002009.01.26 19:46buy limit1970.021.497180.000001.50398
7012009.01.26 20:10buy1970.021.497180.000001.50398
7022009.01.26 20:10modify1960.011.500580.000001.50398
7032009.01.26 20:50buy limit1980.031.493780.000001.50058
7042009.01.27 08:13t/p1960.011.503980.000001.503983.3512089.32
7052009.01.27 08:13t/p1970.021.503980.000001.5039813.3812102.70
7062009.01.27 08:13delete1980.031.493780.000001.50058
7072009.01.27 08:13sell1990.011.504010.000001.49741
7082009.01.27 08:53sell limit2000.021.507310.000001.50071
7092009.01.27 10:00sell2000.021.507310.000001.50071
7102009.01.27 10:00modify1990.011.504010.000001.50071
7112009.01.27 10:40sell limit2010.031.510710.000001.50391
7122009.01.27 13:22t/p1990.011.500710.000001.500713.2412105.94
7132009.01.27 13:22t/p2000.021.500710.000001.5007112.9612118.90
7142009.01.27 13:22delete2010.031.510710.000001.50391
7152009.01.27 13:22buy2020.011.500680.000001.50748
7162009.01.27 14:02buy limit2030.021.497280.000001.50408
7172009.01.27 16:32buy2030.021.497280.000001.50408
7182009.01.27 16:32modify2020.011.500680.000001.50408
7192009.01.27 17:12buy limit2040.031.493880.000001.50068
7202009.01.27 23:27t/p2020.011.504080.000001.504083.3412122.24
7212009.01.27 23:27t/p2030.021.504080.000001.5040813.3512135.59
7222009.01.27 23:27delete2040.031.493880.000001.50068
7232009.01.27 23:28sell2050.011.504170.000001.49737
7242009.01.28 00:08sell limit2060.021.510370.000001.50417
7252009.01.28 01:38modify2060.021.507370.000001.50097
7262009.01.28 04:45sell2060.021.507370.000001.50097
7272009.01.28 04:45modify2050.011.504170.000001.50097
7282009.01.28 05:26sell limit2070.031.510570.000001.50417
7292009.01.28 10:44sell2070.031.510570.000001.50417
7302009.01.28 10:44modify2050.011.504170.000001.50417
7312009.01.28 10:44modify2060.021.507370.000001.50417
7322009.01.28 11:24sell limit2080.041.516970.000001.51057
7332009.01.28 11:27modify2080.041.513770.000001.50737
7342009.01.28 11:30sell2080.041.513770.000001.50737
7352009.01.28 11:30modify2050.011.504170.000001.50737
7362009.01.28 11:30modify2060.021.507370.000001.50737
7372009.01.28 11:30modify2070.031.510570.000001.50737
7382009.01.28 12:10sell limit2090.061.520170.000001.50727
7392009.01.29 10:34t/p2050.011.507370.000001.50737-3.2012132.39
7402009.01.29 10:34t/p2060.021.507370.000001.50737-0.0812132.31
7412009.01.29 10:34t/p2070.031.507370.000001.507379.3112141.61
7422009.01.29 10:34t/p2080.041.507370.000001.5073724.9912166.60
7432009.01.29 10:34delete2090.061.520170.000001.50727
7442009.01.29 10:34buy2100.011.507350.000001.51375
7452009.01.29 11:14buy limit2110.021.504150.000001.51055
7462009.01.29 15:49buy2110.021.504150.000001.51055
7472009.01.29 15:49modify2100.011.507350.000001.51055
7482009.01.29 16:29buy limit2120.031.494250.000001.50085
7492009.01.29 17:59buy2120.031.494250.000001.50085
7502009.01.29 17:59modify2100.011.507350.000001.50085
7512009.01.29 17:59modify2110.021.504150.000001.50085
7522009.01.29 18:39buy limit2130.041.490950.000001.49755
7532009.01.29 19:58buy2130.041.490950.000001.49755
7542009.01.29 19:58modify2100.011.507350.000001.49755
7552009.01.29 19:58modify2110.021.504150.000001.49755
7562009.01.29 19:58modify2120.031.494250.000001.49755
7572009.01.29 20:38buy limit2140.061.484350.000001.49765
7582009.01.30 10:37buy2140.061.484350.000001.49765
7592009.01.30 10:37modify2100.011.507350.000001.49765
7602009.01.30 10:37modify2110.021.504150.000001.49765
7612009.01.30 10:37modify2120.031.494250.000001.49765
7622009.01.30 10:37modify2130.041.490950.000001.49765
7632009.01.30 11:17buy limit2150.081.477750.000001.49095
7642009.01.30 15:08t/p2100.011.497650.000001.49765-9.5212157.08
7652009.01.30 15:08t/p2110.021.497650.000001.49765-12.7612144.32
7662009.01.30 15:08t/p2120.031.497650.000001.4976510.0512154.37
7672009.01.30 15:08t/p2130.041.497650.000001.4976526.3712180.74
7682009.01.30 15:08t/p2140.061.497650.000001.4976578.3912259.13
7692009.01.30 15:08delete2150.081.477750.000001.49095
7702009.01.30 15:08sell2160.011.497670.000001.49107
7712009.01.30 15:48sell limit2170.021.500970.000001.49437
7722009.01.30 16:01t/p2160.011.491070.000001.491076.4812265.61
7732009.01.30 16:01delete2170.021.500970.000001.49437
7742009.01.30 16:57buy2180.011.488710.000001.49531
7752009.01.30 17:37buy limit2190.021.482110.000001.48871
7762009.01.30 17:43modify2190.021.485410.000001.49201
7772009.01.30 18:02buy2190.021.485410.000001.49201
7782009.01.30 18:02modify2180.011.488710.000001.49201
7792009.01.30 18:42buy limit2200.031.482110.000001.48871
7802009.02.02 05:06buy2200.031.482110.000001.48871
7812009.02.02 05:06modify2180.011.488710.000001.48871
7822009.02.02 05:06modify2190.021.485410.000001.48871
7832009.02.02 05:46buy limit2210.041.479010.000001.48521
7842009.02.02 15:45t/p2180.011.488710.000001.488710.0112265.62
7852009.02.02 15:45t/p2190.021.488710.000001.488716.5012272.12
7862009.02.02 15:45t/p2200.031.488710.000001.4887119.4512291.57
7872009.02.02 15:45delete2210.041.479010.000001.48521
7882009.02.02 15:50sell2220.011.489500.000001.48310
7892009.02.02 16:30sell limit2230.021.495900.000001.48950
7902009.02.02 16:33modify2230.021.492700.000001.48630
7912009.02.02 18:34sell2230.021.492700.000001.48630
7922009.02.02 18:34modify2220.011.489500.000001.48630
7932009.02.02 19:14sell limit2240.031.495900.000001.48950
7942009.02.03 04:53sell2240.031.495900.000001.48950
7952009.02.03 04:53modify2220.011.489500.000001.48950
7962009.02.03 04:53modify2230.021.492700.000001.48950
7972009.02.03 05:33sell limit2250.041.499000.000001.49280
7982009.02.03 11:55t/p2220.011.489500.000001.48950-0.0112291.56
7992009.02.03 11:55t/p2230.021.489500.000001.489506.2512297.81
8002009.02.03 11:55t/p2240.031.489500.000001.4895018.8612316.67
8012009.02.03 11:55delete2250.041.499000.000001.49280
8022009.02.03 11:55buy2260.011.489470.000001.49567
8032009.02.03 12:35buy limit2270.021.486370.000001.49257
8042009.02.03 15:03buy2270.021.486370.000001.49257
8052009.02.03 15:03modify2260.011.489470.000001.49257
8062009.02.03 15:43buy limit2280.031.483270.000001.48947
8072009.02.03 16:26buy2280.031.483270.000001.48947
8082009.02.03 16:26modify2260.011.489470.000001.48947
8092009.02.03 16:26modify2270.021.486370.000001.48947
8102009.02.03 17:06buy limit2290.041.480170.000001.48637
8112009.02.03 20:40t/p2260.011.489470.000001.489470.0012316.67
8122009.02.03 20:40t/p2270.021.489470.000001.489476.0912322.76
8132009.02.03 20:40t/p2280.031.489470.000001.4894718.2712341.03
8142009.02.03 20:40delete2290.041.480170.000001.48637
8152009.02.03 20:40sell2300.011.489480.000001.48328
8162009.02.03 21:20sell limit2310.021.492580.000001.48638
8172009.02.04 10:04sell2310.021.492580.000001.48638
8182009.02.04 10:04modify2300.011.489480.000001.48638
8192009.02.04 10:44sell limit2320.031.495680.000001.48948
8202009.02.05 17:33sell2320.031.495680.000001.48948
8212009.02.05 17:33modify2300.011.489480.000001.48948
8222009.02.05 17:33modify2310.021.492580.000001.48948
8232009.02.05 18:13sell limit2330.041.501680.000001.49568
8242009.02.05 18:16modify2330.041.498680.000001.49268
8252009.02.05 18:31sell2330.041.498680.000001.49268
8262009.02.05 18:31modify2300.011.489480.000001.49268
8272009.02.05 18:31modify2310.021.492580.000001.49268
8282009.02.05 18:31modify2320.031.495680.000001.49268
8292009.02.05 19:11sell limit2340.061.504680.000001.49258
8302009.02.06 16:01sell2340.061.504680.000001.49258
8312009.02.06 16:01modify2300.011.489480.000001.49258
8322009.02.06 16:01modify2310.021.492580.000001.49258
8332009.02.06 16:01modify2320.031.495680.000001.49258
8342009.02.06 16:01modify2330.041.498680.000001.49258
8352009.02.06 16:41sell limit2350.081.510680.000001.49858
8362009.02.09 16:49sell2350.081.510680.000001.49858
8372009.02.09 16:49modify2300.011.489480.000001.49858
8382009.02.09 16:49modify2310.021.492580.000001.49858
8392009.02.09 16:49modify2320.031.495680.000001.49858
8402009.02.09 16:49modify2330.041.498680.000001.49858
8412009.02.09 16:49modify2340.061.504680.000001.49858
8422009.02.09 17:29sell limit2360.111.516680.000001.50458
8432009.02.10 17:12t/p2300.011.498580.000001.49858-9.0212332.01
8442009.02.10 17:12t/p2310.021.498580.000001.49858-11.9312320.08
8452009.02.10 17:12t/p2320.031.498580.000001.49858-8.6512311.42
8462009.02.10 17:12t/p2330.041.498580.000001.498580.2412311.66
8472009.02.10 17:12t/p2340.061.498580.000001.4985835.7812347.44
8482009.02.10 17:12t/p2350.081.498580.000001.4985894.9412442.38
8492009.02.10 17:12delete2360.111.516680.000001.50458
8502009.02.10 17:12buy2370.011.498480.000001.50468
8512009.02.10 17:52buy limit2380.021.495380.000001.50158
8522009.02.10 19:01buy2380.021.495380.000001.50158
8532009.02.10 19:01modify2370.011.498480.000001.50158
8542009.02.10 19:41buy limit2390.031.492280.000001.49848
8552009.02.10 19:48buy2390.031.492280.000001.49848
8562009.02.10 19:48modify2370.011.498480.000001.49848
8572009.02.10 19:48modify2380.021.495380.000001.49848
8582009.02.10 20:28buy limit2400.041.489180.000001.49538
8592009.02.11 08:51t/p2370.011.498480.000001.498480.0112442.39
8602009.02.11 08:51t/p2380.021.498480.000001.498486.1112448.50
8612009.02.11 08:51t/p2390.031.498480.000001.4984818.3012466.79
8622009.02.11 08:51delete2400.041.489180.000001.49538
8632009.02.11 08:51sell2410.011.498480.000001.49248
8642009.02.11 09:31sell limit2420.021.501480.000001.49548
8652009.02.11 19:45t/p2410.011.492480.000001.492485.8912472.68
8662009.02.11 19:45delete2420.021.501480.000001.49548
8672009.02.11 20:50sell2430.011.494090.000001.48789
8682009.02.11 21:30sell limit2440.021.497190.000001.49099
8692009.02.12 05:44sell2440.021.497190.000001.49099
8702009.02.12 05:44modify2430.011.494090.000001.49099
8712009.02.12 06:24sell limit2450.031.500090.000001.49429
8722009.02.12 13:45t/p2430.011.490990.000001.490993.0012475.69
8732009.02.12 13:45t/p2440.021.490990.000001.4909912.1712487.86
8742009.02.12 13:45delete2450.031.500090.000001.49429
8752009.02.12 13:47buy2460.011.490510.000001.49651
8762009.02.12 14:27buy limit2470.021.487510.000001.49351
8772009.02.12 23:31t/p2460.011.496510.000001.496515.8912493.75
8782009.02.12 23:31delete2470.021.487510.000001.49351
8792009.02.12 23:35sell2480.011.496600.000001.49060
8802009.02.13 00:15sell limit2490.021.499500.000001.49370
8812009.02.16 00:00t/p2480.011.490600.000001.490605.8612499.61
8822009.02.16 00:00delete2490.021.499500.000001.49370
8832009.02.16 00:00buy2500.011.489000.000001.49460
8842009.02.16 00:40buy limit2510.021.486100.000001.49190
8852009.02.16 14:58buy2510.021.486100.000001.49190
8862009.02.16 14:58modify2500.011.489000.000001.49190
8872009.02.16 15:38buy limit2520.031.483200.000001.48900
8882009.02.16 18:42buy2520.031.483200.000001.48900
8892009.02.16 18:42modify2500.011.489000.000001.48900
8902009.02.16 18:42modify2510.021.486100.000001.48900
8912009.02.16 19:22buy limit2530.041.480300.000001.48610
8922009.02.17 10:03buy2530.041.480300.000001.48610
8932009.02.17 10:03modify2500.011.489000.000001.48610
8942009.02.17 10:03modify2510.021.486100.000001.48610
8952009.02.17 10:03modify2520.031.483200.000001.48610
8962009.02.17 10:43buy limit2540.061.474500.000001.48610
8972009.02.17 21:49buy2540.061.474500.000001.48610
8982009.02.17 22:29buy limit2550.081.468700.000001.48040
8992009.02.19 09:29t/p2500.011.486100.000001.48610-2.8012496.81
9002009.02.19 09:29t/p2510.021.486100.000001.486100.1012496.91
9012009.02.19 09:29t/p2520.031.486100.000001.486108.6912505.60
9022009.02.19 09:29t/p2530.041.486100.000001.4861022.9412528.53
9032009.02.19 09:29t/p2540.061.486100.000001.4861068.6012597.13
9042009.02.19 09:29delete2550.081.468700.000001.48040
9052009.02.19 09:29sell2560.011.486110.000001.48051
9062009.02.19 10:09sell limit2570.021.491710.000001.48611
9072009.02.19 10:12modify2570.021.488910.000001.48331
9082009.02.19 10:40sell2570.021.488910.000001.48331
9092009.02.19 10:40modify2560.011.486110.000001.48331
9102009.02.19 11:20sell limit2580.031.497310.000001.49171
9112009.02.19 11:21modify2580.031.494510.000001.48891
9122009.02.19 11:42sell2580.031.494510.000001.48891
9132009.02.19 11:42modify2560.011.486110.000001.48891
9142009.02.19 11:42modify2570.021.488910.000001.48891
9152009.02.19 11:58t/p2560.011.488910.000001.48891-2.7412594.39
9162009.02.19 11:58t/p2570.021.488910.000001.488910.0012594.39
9172009.02.19 11:58t/p2580.031.488910.000001.4889116.5012610.89
9182009.02.19 15:02sell2590.011.494200.000001.48840
9192009.02.19 15:42sell limit2600.021.497100.000001.49130
9202009.02.19 16:54t/p2590.011.488400.000001.488405.7012616.59
9212009.02.19 16:54delete2600.021.497100.000001.49130
9222009.02.19 16:54buy2610.011.488350.000001.49415
9232009.02.19 17:34buy limit2620.021.485450.000001.49125
9242009.02.20 06:03buy2620.021.485450.000001.49125
9252009.02.20 06:03modify2610.011.488350.000001.49125
9262009.02.20 06:43buy limit2630.031.482750.000001.48815
9272009.02.20 09:50t/p2610.011.491250.000001.491252.8612619.45
9282009.02.20 09:50t/p2620.021.491250.000001.4912511.3912630.84
9292009.02.20 09:50delete2630.031.482750.000001.48815
9302009.02.20 09:50sell2640.011.491290.000001.48569
9312009.02.20 10:30sell limit2650.021.499690.000001.49409
9322009.02.20 13:32modify2650.021.496890.000001.49129
9332009.02.20 13:46modify2650.021.494090.000001.48849
9342009.02.20 13:53sell2650.021.494090.000001.48849
9352009.02.20 13:53modify2640.011.491290.000001.48849
9362009.02.20 14:33sell limit2660.031.496890.000001.49129
9372009.02.20 15:20t/p2640.011.488490.000001.488492.7512633.59
9382009.02.20 15:20t/p2650.021.488490.000001.4884911.0012644.59
9392009.02.20 15:20delete2660.031.496890.000001.49129
9402009.02.20 15:20buy2670.011.488470.000001.49407
9412009.02.20 16:00buy limit2680.021.485670.000001.49127
9422009.02.20 17:47buy2680.021.485670.000001.49127
9432009.02.20 17:47modify2670.011.488470.000001.49127
9442009.02.20 18:27buy limit2690.031.482770.000001.48857
9452009.02.20 18:28buy2690.031.482770.000001.48857
9462009.02.20 18:28modify2670.011.488470.000001.48857
9472009.02.20 18:28modify2680.021.485670.000001.48857
9482009.02.20 19:08buy limit2700.041.476970.000001.48277
9492009.02.20 19:24buy2700.041.476970.000001.48277
9502009.02.20 19:24modify2670.011.488470.000001.48277
9512009.02.20 19:24modify2680.021.485670.000001.48277
9522009.02.20 19:24modify2690.031.482770.000001.48277
9532009.02.20 20:04buy limit2710.061.471170.000001.48287
9542009.02.20 20:58t/p2670.011.482770.000001.48277-5.6012638.99
9552009.02.20 20:58t/p2680.021.482770.000001.48277-5.7012633.29
9562009.02.20 20:58t/p2690.031.482770.000001.482770.0012633.29
9572009.02.20 20:58t/p2700.041.482770.000001.4827722.7812656.07
9582009.02.20 20:58delete2710.061.471170.000001.48287
9592009.02.20 20:58sell2720.011.482800.000001.47700
9602009.02.20 21:38sell limit2730.021.485700.000001.47990
9612009.02.23 02:41sell2730.021.485700.000001.47990
9622009.02.23 02:41modify2720.011.482800.000001.47990
9632009.02.23 03:22sell limit2740.031.488500.000001.48290
9642009.02.23 07:36sell2740.031.488500.000001.48290
9652009.02.23 07:36modify2720.011.482800.000001.48290
9662009.02.23 07:36modify2730.021.485700.000001.48290
9672009.02.23 08:16sell limit2750.041.491400.000001.48560
9682009.02.23 08:42sell2750.041.491400.000001.48560
9692009.02.23 08:42modify2720.011.482800.000001.48560
9702009.02.23 08:42modify2730.021.485700.000001.48560
9712009.02.23 08:42modify2740.031.488500.000001.48560
9722009.02.23 09:22sell limit2760.061.497200.000001.48560
9732009.02.23 16:01t/p2720.011.485600.000001.48560-2.7612653.30
9742009.02.23 16:01t/p2730.021.485600.000001.485600.2012653.50
9752009.02.23 16:01t/p2740.031.485600.000001.485608.5412662.04
9762009.02.23 16:01t/p2750.041.485600.000001.4856022.7812684.82
9772009.02.23 16:01delete2760.061.497200.000001.48560
9782009.02.23 16:01buy2770.011.485560.000001.49136
9792009.02.23 16:41buy limit2780.021.482660.000001.48846
9802009.02.23 17:03buy2780.021.482660.000001.48846
9812009.02.23 17:03modify2770.011.485560.000001.48846
9822009.02.23 17:43buy limit2790.031.479760.000001.48556
9832009.02.24 09:54buy2790.031.479760.000001.48556
9842009.02.24 09:54modify2770.011.485560.000001.48556
9852009.02.24 09:54modify2780.021.482660.000001.48556
9862009.02.24 10:34buy limit2800.041.476860.000001.48266
9872009.02.24 15:55t/p2770.011.485560.000001.485560.0112684.83
9882009.02.24 15:55t/p2780.021.485560.000001.485565.7212690.55
9892009.02.24 15:55t/p2790.031.485560.000001.4855617.0912707.64
9902009.02.24 15:55delete2800.041.476860.000001.48266
9912009.02.24 16:32sell2810.011.485900.000001.48010
9922009.02.24 17:12sell limit2820.021.491700.000001.48590
9932009.02.24 17:13modify2820.021.488800.000001.48300
9942009.02.24 17:22sell2820.021.488800.000001.48300
9952009.02.24 17:22modify2810.011.485900.000001.48300
9962009.02.24 18:02sell limit2830.031.491700.000001.48590
9972009.02.24 20:00sell2830.031.491700.000001.48590
9982009.02.24 20:00modify2810.011.485900.000001.48590
9992009.02.24 20:00modify2820.021.488800.000001.48590
10002009.02.24 20:40sell limit2840.041.494600.000001.48880
10012009.02.25 12:45t/p2810.011.485900.000001.48590-0.0112707.63
10022009.02.25 12:45t/p2820.021.485900.000001.485905.6712713.31
10032009.02.25 12:45t/p2830.031.485900.000001.4859017.0412730.35
10042009.02.25 12:45delete2840.041.494600.000001.48880
10052009.02.25 12:50buy2850.011.484500.000001.49030
10062009.02.25 13:30buy limit2860.021.481600.000001.48740
10072009.02.25 16:11buy2860.021.481600.000001.48740
10082009.02.25 16:11modify2850.011.484500.000001.48740
10092009.02.25 16:51buy limit2870.031.478700.000001.48450
10102009.02.25 19:57t/p2850.011.487400.000001.487402.8512733.20
10112009.02.25 19:57t/p2860.021.487400.000001.4874011.4012744.60
10122009.02.25 19:57delete2870.031.478700.000001.48450
10132009.02.25 19:57sell2880.011.487800.000001.48200
10142009.02.25 20:37sell limit2890.021.490700.000001.48490
10152009.02.25 20:50sell2890.021.490700.000001.48490
10162009.02.25 20:50modify2880.011.487800.000001.48490
10172009.02.25 21:30sell limit2900.031.493600.000001.48780
10182009.02.26 10:46t/p2880.011.484900.000001.484902.8112747.41
10192009.02.26 10:46t/p2890.021.484900.000001.4849011.3112758.72
10202009.02.26 10:46delete2900.031.493600.000001.48780
10212009.02.26 10:48buy2910.011.484600.000001.49020
10222009.02.26 11:29buy limit2920.021.481800.000001.48740
10232009.02.27 01:55buy2920.021.481800.000001.48740
10242009.02.27 01:55modify2910.011.484600.000001.48740
10252009.02.27 02:37buy limit2930.031.479200.000001.48440
10262009.02.27 09:57t/p2910.011.487400.000001.487402.7612761.48
10272009.02.27 09:57t/p2920.021.487400.000001.4874011.0112772.49
10282009.02.27 09:57delete2930.031.479200.000001.48440
10292009.02.27 11:46sell2940.011.487400.000001.48200
10302009.02.27 12:26sell limit2950.021.490100.000001.48470
10312009.02.27 14:22t/p2940.011.482000.000001.482005.3012777.79
10322009.02.27 14:22delete2950.021.490100.000001.48470
10332009.02.27 14:22buy2960.011.482000.000001.48740
10342009.02.27 15:02buy limit2970.021.476600.000001.48200
10352009.02.27 15:49modify2970.021.479300.000001.48470
10362009.02.27 15:59buy2970.021.479300.000001.48470
10372009.02.27 15:59modify2960.011.482000.000001.48470
10382009.02.27 16:39buy limit2980.031.476600.000001.48200
10392009.03.02 01:17buy2980.031.476600.000001.48200
10402009.03.02 01:17modify2960.011.482000.000001.48200
10412009.03.02 01:17modify2970.021.479300.000001.48200
10422009.03.02 01:57buy limit2990.041.474000.000001.47920
10432009.03.02 13:38t/p2960.011.482000.000001.482000.0112777.80
10442009.03.02 13:38t/p2970.021.482000.000001.482005.3212783.12
10452009.03.02 13:38t/p2980.031.482000.000001.4820015.9112799.03
10462009.03.02 13:38delete2990.041.474000.000001.47920
10472009.03.02 13:40sell3000.011.481900.000001.47670
10482009.03.02 14:20sell limit3010.021.484500.000001.47930
10492009.03.02 16:43t/p3000.011.476700.000001.476705.1012804.13
10502009.03.02 16:43delete3010.021.484500.000001.47930
10512009.03.02 16:43buy3020.011.476680.000001.48188
10522009.03.02 17:23buy limit3030.021.474080.000001.47928
10532009.03.03 08:32t/p3020.011.481880.000001.481885.1212809.25
10542009.03.03 08:32delete3030.021.474080.000001.47928
10552009.03.03 08:35sell3040.011.482100.000001.47690
10562009.03.03 09:15sell limit3050.021.487300.000001.48210
10572009.03.03 09:20modify3050.021.484700.000001.47950
10582009.03.03 09:31sell3050.021.484700.000001.47950
10592009.03.03 09:31modify3040.011.482100.000001.47950
10602009.03.03 10:11sell limit3060.031.487300.000001.48210
10612009.03.03 11:28t/p3040.011.479500.000001.479502.5512811.80
10622009.03.03 11:28t/p3050.021.479500.000001.4795010.2112822.01
10632009.03.03 11:28delete3060.031.487300.000001.48210
10642009.03.03 12:31buy3070.011.478800.000001.48400
10652009.03.03 13:11buy limit3080.021.476200.000001.48140
10662009.03.03 17:13buy3080.021.476200.000001.48140
10672009.03.03 17:13modify3070.011.478800.000001.48140
10682009.03.03 17:53buy limit3090.031.471000.000001.47620
10692009.03.03 17:56modify3090.031.473600.000001.47880
10702009.03.04 01:40buy3090.031.473600.000001.47880
10712009.03.04 01:40modify3070.011.478800.000001.47880
10722009.03.04 01:40modify3080.021.476200.000001.47880
10732009.03.04 02:21buy limit3100.041.471100.000001.47610
10742009.03.04 08:23t/p3070.011.478800.000001.478800.0112822.02
10752009.03.04 08:23t/p3080.021.478800.000001.478805.1312827.15
10762009.03.04 08:23t/p3090.031.478800.000001.4788015.3312842.48
10772009.03.04 08:23delete3100.041.471100.000001.47610
10782009.03.04 08:23sell3110.011.478840.000001.47384
10792009.03.04 09:03sell limit3120.021.481340.000001.47634
10802009.03.04 09:12sell3120.021.481340.000001.47634
10812009.03.04 09:12modify3110.011.478840.000001.47634
10822009.03.04 09:53sell limit3130.031.483940.000001.47874
10832009.03.04 23:16t/p3110.011.476340.000001.476342.4512844.93
10842009.03.04 23:16t/p3120.021.476340.000001.476349.8212854.75
10852009.03.04 23:16delete3130.031.483940.000001.47874
10862009.03.04 23:16buy3140.011.476300.000001.48150
10872009.03.04 23:56buy limit3150.021.473700.000001.47890
10882009.03.05 14:59buy3150.021.473700.000001.47890
10892009.03.05 14:59modify3140.011.476300.000001.47890
10902009.03.05 15:39buy limit3160.031.471100.000001.47630
10912009.03.05 19:18buy3160.031.471100.000001.47630
10922009.03.05 19:18modify3140.011.476300.000001.47630
10932009.03.05 19:18modify3150.021.473700.000001.47630
10942009.03.05 19:58buy limit3170.041.465900.000001.47110
10952009.03.05 20:58modify3170.041.468500.000001.47370
10962009.03.05 21:30buy3170.041.468500.000001.47370
10972009.03.05 21:30modify3140.011.476300.000001.47370
10982009.03.05 21:30modify3150.021.473700.000001.47370
10992009.03.05 21:30modify3160.031.471100.000001.47370
11002009.03.05 22:10buy limit3180.061.463300.000001.47380
11012009.03.06 04:37buy3180.061.463300.000001.47380
11022009.03.06 04:37modify3140.011.476300.000001.47380
11032009.03.06 04:37modify3150.021.473700.000001.47380
11042009.03.06 04:37modify3160.031.471100.000001.47380
11052009.03.06 04:37modify3170.041.468500.000001.47380
11062009.03.06 05:17buy limit3190.081.458100.000001.46850
11072009.03.06 08:00buy3190.081.458100.000001.46850
11082009.03.06 08:00modify3140.011.476300.000001.46850
11092009.03.06 08:00modify3150.021.473700.000001.46850
11102009.03.06 08:00modify3160.031.471100.000001.46850
11112009.03.06 08:00modify3170.041.468500.000001.46850
11122009.03.06 08:00modify3180.061.463300.000001.46850
11132009.03.06 08:40buy limit3200.111.452900.000001.46340
11142009.03.06 14:54t/p3140.011.468500.000001.46850-7.6212847.13
11152009.03.06 14:54t/p3150.021.468500.000001.46850-10.1912836.94
11162009.03.06 14:54t/p3160.031.468500.000001.46850-7.6312829.31
11172009.03.06 14:54t/p3170.041.468500.000001.468500.0412829.35
11182009.03.06 14:54t/p3180.061.468500.000001.4685030.6512860.00
11192009.03.06 14:54t/p3190.081.468500.000001.4685081.7212941.72
11202009.03.06 14:54delete3200.111.452900.000001.46340
11212009.03.06 14:54sell3210.011.468550.000001.46335
11222009.03.06 15:34sell limit3220.021.471150.000001.46595
11232009.03.06 16:15t/p3210.011.463350.000001.463355.1112946.83
11242009.03.06 16:15delete3220.021.471150.000001.46595
11252009.03.06 16:15buy3230.011.463240.000001.46844
11262009.03.06 16:55buy limit3240.021.458040.000001.46324
11272009.03.06 17:42modify3240.021.460640.000001.46584
11282009.03.06 17:49buy3240.021.460640.000001.46584
11292009.03.06 17:49modify3230.011.463240.000001.46584
11302009.03.06 18:29buy limit3250.031.458040.000001.46324
11312009.03.06 21:55t/p3230.011.465840.000001.465842.5612949.39
11322009.03.06 21:55t/p3240.021.465840.000001.4658410.2212959.61
11332009.03.06 21:55delete3250.031.458040.000001.46324
11342009.03.06 21:55sell3260.011.465900.000001.46070
11352009.03.06 22:35sell limit3270.021.468500.000001.46330
11362009.03.06 22:46sell3270.021.468500.000001.46330
11372009.03.06 22:46modify3260.011.465900.000001.46330
11382009.03.09 00:00sell limit3280.031.471000.000001.46600
11392009.03.09 10:34t/p3260.011.463300.000001.463302.5412962.15
11402009.03.09 10:34t/p3270.021.463300.000001.4633010.1812972.33
11412009.03.09 10:34delete3280.031.471000.000001.46600
11422009.03.09 10:35buy3290.011.463300.000001.46850
11432009.03.09 11:15buy limit3300.021.460700.000001.46590
11442009.03.09 14:41t/p3290.011.468500.000001.468505.1112977.44
11452009.03.09 14:41delete3300.021.460700.000001.46590
11462009.03.09 14:47sell3310.011.468700.000001.46350
11472009.03.09 15:27sell limit3320.021.471300.000001.46610
11482009.03.09 18:54t/p3310.011.463500.000001.463505.1112982.55
11492009.03.09 18:54delete3320.021.471300.000001.46610
11502009.03.09 20:17buy3330.011.461870.000001.46707
11512009.03.09 20:57buy limit3340.021.459270.000001.46447
11522009.03.10 09:07t/p3330.011.467070.000001.467075.1212987.67
11532009.03.10 09:07delete3340.021.459270.000001.46447
11542009.03.10 09:07sell3350.011.467100.000001.46210
11552009.03.10 09:47sell limit3360.021.469600.000001.46460
11562009.03.10 11:33sell3360.021.469600.000001.46460
11572009.03.10 11:33modify3350.011.467100.000001.46460
11582009.03.10 12:13sell limit3370.031.472200.000001.46700
11592009.03.10 14:41sell3370.031.472200.000001.46700
11602009.03.10 14:41modify3350.011.467100.000001.46700
11612009.03.10 14:41modify3360.021.469600.000001.46700
11622009.03.10 15:21sell limit3380.041.474800.000001.46960
11632009.03.10 19:03t/p3350.011.467000.000001.467000.1012987.77
11642009.03.10 19:03t/p3360.021.467000.000001.467005.1012992.87
11652009.03.10 19:03t/p3370.031.467000.000001.4670015.3113008.18
11662009.03.10 19:03delete3380.041.474800.000001.46960
11672009.03.10 19:03buy3390.011.466900.000001.47210
11682009.03.10 19:43buy limit3400.021.464300.000001.46950
11692009.03.10 20:29t/p3390.011.472100.000001.472105.1113013.29
11702009.03.10 20:29delete3400.021.464300.000001.46950
11712009.03.10 21:47buy3410.011.470860.000001.47606
11722009.03.10 22:27buy limit3420.021.468260.000001.47346
11732009.03.11 04:31t/p3410.011.476060.000001.476065.1213018.41
11742009.03.11 04:31delete3420.021.468260.000001.47346
11752009.03.11 04:31sell3430.011.476170.000001.47137
11762009.03.11 05:11sell limit3440.021.478570.000001.47377
11772009.03.11 11:13sell3440.021.478570.000001.47377
11782009.03.11 11:13modify3430.011.476170.000001.47377
11792009.03.11 11:53sell limit3450.031.480970.000001.47617
11802009.03.11 16:16sell3450.031.480970.000001.47617
11812009.03.11 16:16modify3430.011.476170.000001.47617
11822009.03.11 16:16modify3440.021.478570.000001.47617
11832009.03.11 16:56sell limit3460.041.483470.000001.47847
11842009.03.12 09:22t/p3430.011.476170.000001.47617-0.0413018.37
11852009.03.12 09:22t/p3440.021.476170.000001.476174.6313023.00
11862009.03.12 09:22t/p3450.031.476170.000001.4761714.0313037.03
11872009.03.12 09:22delete3460.041.483470.000001.47847
11882009.03.12 09:22buy3470.011.476100.000001.48090
11892009.03.12 10:02buy limit3480.021.473700.000001.47850
11902009.03.12 12:53t/p3470.011.480900.000001.480904.7213041.75
11912009.03.12 12:53delete3480.021.473700.000001.47850
11922009.03.12 12:53sell3490.011.480930.000001.47613
11932009.03.12 13:33sell limit3500.021.485930.000001.48093
11942009.03.12 13:56sell3500.021.485930.000001.48093
11952009.03.12 13:56modify3490.011.480930.000001.48093
11962009.03.12 14:37sell limit3510.031.529430.000001.52363
11972009.03.12 14:37modify3510.031.526530.000001.52073
11982009.03.12 14:40modify3510.031.523630.000001.51783
11992009.03.12 14:49modify3510.031.520730.000001.51493
12002009.03.12 14:49sell3510.031.520730.000001.51493
12012009.03.12 14:49modify3490.011.480930.000001.51493
12022009.03.12 14:49modify3500.021.485930.000001.51493
12032009.03.12 15:29sell limit3520.041.523630.000001.51783
12042009.03.12 17:13sell3520.041.523630.000001.51783
12052009.03.12 17:13modify3490.011.480930.000001.51783
12062009.03.12 17:13modify3500.021.485930.000001.51783
12072009.03.12 17:13modify3510.031.520730.000001.51783
12082009.03.12 17:53sell limit3530.061.529430.000001.51783
12092009.03.12 20:15sell3530.061.529430.000001.51783
12102009.03.12 20:55sell limit3540.081.535230.000001.52353
12112009.03.13 03:59sell3540.081.535230.000001.52353
12122009.03.13 03:59modify3490.011.480930.000001.52353
12132009.03.13 03:59modify3500.021.485930.000001.52353
12142009.03.13 04:00modify3510.031.520730.000001.52353
12152009.03.13 04:00modify3520.041.523630.000001.52353
12162009.03.13 04:00modify3530.061.529430.000001.52353
12172009.03.13 04:39sell limit3550.111.541030.000001.52933
12182009.03.16 09:29sell3550.111.541030.000001.52933
12192009.03.16 09:29modify3490.011.480930.000001.52933
12202009.03.16 09:29modify3500.021.485930.000001.52933
12212009.03.16 09:29modify3510.031.520730.000001.52933
12222009.03.16 09:29modify3520.041.523630.000001.52933
12232009.03.16 09:29modify3530.061.529430.000001.52933
12242009.03.16 09:29modify3540.081.535230.000001.52933
12252009.03.16 10:09sell limit3560.151.547030.000001.53493
12262009.03.18 13:20t/p3490.011.529330.000001.52933-47.5712994.18
12272009.03.18 13:20t/p3500.021.529330.000001.52933-85.3212908.86
12282009.03.18 13:20t/p3510.031.529330.000001.52933-25.4812883.37
12292009.03.18 13:20t/p3520.041.529330.000001.52933-22.5812860.79
12302009.03.18 13:20t/p3530.061.529330.000001.529330.2712861.06
12312009.03.18 13:20t/p3540.081.529330.000001.5293346.0312907.10
12322009.03.18 13:20t/p3550.111.529330.000001.52933126.0813033.18
12332009.03.18 13:20delete3560.151.547030.000001.53493
12342009.03.18 13:20buy3570.011.529320.000001.53532
12352009.03.18 14:00buy limit3580.021.526320.000001.53232
12362009.03.18 19:59t/p3570.011.535320.000001.535325.8913039.07
12372009.03.18 19:59delete3580.021.526320.000001.53232
12382009.03.18 19:59sell3590.011.535400.000001.52940
12392009.03.18 20:39sell limit3600.021.538400.000001.53240
12402009.03.18 20:56sell3600.021.538400.000001.53240
12412009.03.18 20:56modify3590.011.535400.000001.53240
12422009.03.18 21:36sell limit3610.031.541400.000001.53540
12432009.03.19 16:46t/p3590.011.532400.000001.532402.9113041.98
12442009.03.19 16:46t/p3600.021.532400.000001.5324011.7013053.68
12452009.03.19 16:46delete3610.031.541400.000001.53540
12462009.03.19 16:50buy3620.011.534100.000001.54010
12472009.03.19 17:30buy limit3630.021.531100.000001.53710
12482009.03.19 18:02t/p3620.011.540100.000001.540105.8913059.57
12492009.03.19 18:02delete3630.021.531100.000001.53710
12502009.03.19 18:10sell3640.011.541000.000001.53500
12512009.03.19 18:24t/p3640.011.535000.000001.535005.8913065.46
12522009.03.19 21:25buy3650.011.535100.000001.54110
12532009.03.19 22:06buy limit3660.021.532100.000001.53810
12542009.03.20 05:04buy3660.021.532100.000001.53810
12552009.03.20 05:04modify3650.011.535100.000001.53810
12562009.03.20 05:44buy limit3670.031.529200.000001.53500
12572009.03.20 11:03buy3670.031.529200.000001.53500
12582009.03.20 11:03modify3650.011.535100.000001.53500
12592009.03.20 11:03modify3660.021.532100.000001.53500
12602009.03.20 11:43buy limit3680.041.526300.000001.53210
12612009.03.20 11:49buy3680.041.526300.000001.53210
12622009.03.20 11:49modify3650.011.535100.000001.53210
12632009.03.20 11:49modify3660.021.532100.000001.53210
12642009.03.20 11:49modify3670.031.529200.000001.53210
12652009.03.20 12:29buy limit3690.061.520500.000001.53220
12662009.03.23 00:00t/p3650.011.532100.000001.53210-2.9313062.53
12672009.03.23 00:00t/p3660.021.532100.000001.532100.0213062.55
12682009.03.23 00:00t/p3670.031.532100.000001.532108.5713071.12
12692009.03.23 00:00t/p3680.041.532100.000001.5321022.8313093.95
12702009.03.23 00:00delete3690.061.520500.000001.53220
12712009.03.23 00:11sell3700.011.534100.000001.52850
12722009.03.23 00:51sell limit3710.021.536900.000001.53130
12732009.03.23 10:25sell3710.021.536900.000001.53130
12742009.03.23 10:25modify3700.011.534100.000001.53130
12752009.03.23 11:05sell limit3720.031.539700.000001.53410
12762009.03.23 13:51t/p3700.011.531300.000001.531302.7413096.69
12772009.03.23 13:51t/p3710.021.531300.000001.5313011.0013107.69
12782009.03.23 13:51delete3720.031.539700.000001.53410
12792009.03.23 13:52buy3730.011.531110.000001.53671
12802009.03.23 14:32buy limit3740.021.528310.000001.53391
12812009.03.24 09:04buy3740.021.528310.000001.53391
12822009.03.24 09:04modify3730.011.531110.000001.53391
12832009.03.24 09:44buy limit3750.031.525510.000001.53111
12842009.03.24 11:32buy3750.031.525510.000001.53111
12852009.03.24 11:32modify3730.011.531110.000001.53111
12862009.03.24 11:32modify3740.021.528310.000001.53111
12872009.03.24 12:12buy limit3760.041.522710.000001.52831
12882009.03.24 20:15buy3760.041.522710.000001.52831
12892009.03.24 20:15modify3730.011.531110.000001.52831
12902009.03.24 20:15modify3740.021.528310.000001.52831
12912009.03.24 20:15modify3750.031.525510.000001.52831
12922009.03.24 20:55buy limit3770.061.517110.000001.52841
12932009.03.26 11:20t/p3730.011.528310.000001.52831-2.7013104.99
12942009.03.26 11:20t/p3740.021.528310.000001.528310.0813105.07
12952009.03.26 11:20t/p3750.031.528310.000001.528318.3713113.44
12962009.03.26 11:20t/p3760.041.528310.000001.5283122.1613135.59
12972009.03.26 11:20delete3770.061.517110.000001.52841
12982009.03.26 13:00sell3780.011.529590.000001.52419
12992009.03.26 13:40sell limit3790.021.532290.000001.52689
13002009.03.26 19:53t/p3780.011.524190.000001.524195.3013140.89
13012009.03.26 19:53delete3790.021.532290.000001.52689
13022009.03.26 20:00buy3800.011.524040.000001.52944
13032009.03.26 20:40buy limit3810.021.521340.000001.52674
13042009.03.27 08:51t/p3800.011.529440.000001.529445.3113146.20
13052009.03.27 08:51delete3810.021.521340.000001.52674
13062009.03.27 08:51sell3820.011.529500.000001.52410
13072009.03.27 09:31sell limit3830.021.532200.000001.52680
13082009.03.27 12:35t/p3820.011.524100.000001.524105.3113151.51
13092009.03.27 12:35delete3830.021.532200.000001.52680
13102009.03.27 12:35buy3840.011.523590.000001.52899
13112009.03.27 13:15buy limit3850.021.518190.000001.52359
13122009.03.27 13:20modify3850.021.520890.000001.52629
13132009.03.27 13:26buy3850.021.520890.000001.52629
13142009.03.27 13:26modify3840.011.523590.000001.52629
13152009.03.27 14:06buy limit3860.031.518190.000001.52359
13162009.03.27 14:16buy3860.031.518190.000001.52359
13172009.03.27 14:16modify3840.011.523590.000001.52359
13182009.03.27 14:16modify3850.021.520890.000001.52359
13192009.03.27 14:56buy limit3870.041.515390.000001.52099
13202009.03.27 15:35t/p3840.011.523590.000001.523590.0013151.51
13212009.03.27 15:35t/p3850.021.523590.000001.523595.3113156.82
13222009.03.27 15:35t/p3860.031.523590.000001.5235915.9113172.73
13232009.03.27 15:35delete3870.041.515390.000001.52099
13242009.03.27 15:35sell3880.011.523620.000001.51802
13252009.03.27 16:15sell limit3890.021.526420.000001.52082
13262009.03.30 06:38t/p3880.011.518020.000001.518025.4913178.22
13272009.03.30 06:38delete3890.021.526420.000001.52082
13282009.03.30 06:45buy3900.011.516770.000001.52217
13292009.03.30 07:25buy limit3910.021.511370.000001.51677
13302009.03.30 07:44modify3910.021.514070.000001.51947
13312009.03.30 15:49buy3910.021.514070.000001.51947
13322009.03.30 15:49modify3900.011.516770.000001.51947
13332009.03.30 16:29buy limit3920.031.511370.000001.51677
13342009.03.31 16:47buy3920.031.511370.000001.51677
13352009.03.31 16:47modify3900.011.516770.000001.51677
13362009.03.31 16:47modify3910.021.514070.000001.51677
13372009.03.31 17:27buy limit3930.041.508670.000001.51407
13382009.03.31 23:59buy3930.041.508670.000001.51407
13392009.03.31 23:59modify3900.011.516770.000001.51407
13402009.03.31 23:59modify3910.021.514070.000001.51407
13412009.04.01 00:00modify3920.031.511370.000001.51407
13422009.04.01 00:39buy limit3940.061.503270.000001.51407
13432009.04.01 16:21t/p3900.011.514070.000001.51407-2.6313175.59
13442009.04.01 16:21t/p3910.021.514070.000001.514070.0413175.63
13452009.04.01 16:21t/p3920.031.514070.000001.514077.9913183.62
13462009.04.01 16:21t/p3930.041.514070.000001.5140721.2613204.88
13472009.04.01 16:21delete3940.061.503270.000001.51407
13482009.04.01 16:21sell3950.011.514070.000001.50867
13492009.04.01 17:01sell limit3960.021.519470.000001.51407
13502009.04.01 17:46modify3960.021.516770.000001.51137
13512009.04.01 18:11sell3960.021.516770.000001.51137
13522009.04.01 18:11modify3950.011.514070.000001.51137
13532009.04.01 18:51sell limit3970.031.519470.000001.51407
13542009.04.02 07:46sell3970.031.519470.000001.51407
13552009.04.02 07:46modify3950.011.514070.000001.51407
13562009.04.02 07:47modify3960.021.516770.000001.51407
13572009.04.02 08:26sell limit3980.041.522170.000001.51677
13582009.04.02 10:33sell3980.041.522170.000001.51677
13592009.04.02 10:33modify3950.011.514070.000001.51677
13602009.04.02 10:33modify3960.021.516770.000001.51677
13612009.04.02 10:33modify3970.031.519470.000001.51677
13622009.04.02 11:13sell limit3990.061.527570.000001.51667
13632009.04.02 14:45sell3990.061.527570.000001.51667
13642009.04.02 14:45modify3950.011.514070.000001.51667
13652009.04.02 14:46modify3960.021.516770.000001.51667
13662009.04.02 14:46modify3970.031.519470.000001.51667
13672009.04.02 14:46modify3980.041.522170.000001.51667
13682009.04.02 15:25sell limit4000.081.533170.000001.52197
13692009.04.07 02:00t/p3950.011.516670.000001.51667-2.6413202.24
13702009.04.07 02:00t/p3960.021.516670.000001.516670.0513202.29
13712009.04.07 02:00t/p3970.031.516670.000001.516678.1313210.41
13722009.04.07 02:00t/p3980.041.516670.000001.5166721.4513231.86
13732009.04.07 02:00t/p3990.061.516670.000001.5166763.9813295.84
13742009.04.07 02:00delete4000.081.533170.000001.52197
13752009.04.07 02:00buy4010.011.516650.000001.52185
13762009.04.07 02:40buy limit4020.021.513950.000001.51935
13772009.04.08 02:28buy4020.021.513950.000001.51935
13782009.04.08 02:28modify4010.011.516650.000001.51935
13792009.04.08 03:08buy limit4030.031.511350.000001.51655
13802009.04.08 14:28t/p4010.011.519350.000001.519352.6613298.50
13812009.04.08 14:28t/p4020.021.519350.000001.5193510.6113309.11
13822009.04.08 14:28delete4030.031.511350.000001.51655
13832009.04.08 14:30sell4040.011.519110.000001.51391
13842009.04.08 15:10sell limit4050.021.521710.000001.51651
13852009.04.08 17:26sell4050.021.521710.000001.51651
13862009.04.08 17:26modify4040.011.519110.000001.51651
13872009.04.08 18:06sell limit4060.031.526910.000001.52171
13882009.04.08 18:07modify4060.031.524310.000001.51911
13892009.04.09 06:25sell4060.031.524310.000001.51911
13902009.04.09 06:25modify4040.011.519110.000001.51911
13912009.04.09 06:25modify4050.021.521710.000001.51911
13922009.04.09 07:05sell limit4070.041.526910.000001.52171
13932009.04.09 14:30sell4070.041.526910.000001.52171
13942009.04.09 14:30modify4040.011.519110.000001.52171
13952009.04.09 14:30modify4050.021.521710.000001.52171
13962009.04.09 14:30modify4060.031.524310.000001.52171
13972009.04.09 15:10sell limit4080.061.532110.000001.52171
13982009.04.09 16:53t/p4040.011.521710.000001.52171-2.5913306.52
13992009.04.09 16:53t/p4050.021.521710.000001.52171-0.0813306.45
14002009.04.09 16:53t/p4060.031.521710.000001.521717.6613314.11
14012009.04.09 16:53t/p4070.041.521710.000001.5217120.4313334.54
14022009.04.09 16:53delete4080.061.532110.000001.52171
14032009.04.09 16:53buy4090.011.521690.000001.52689
14042009.04.09 17:33buy limit4100.021.519090.000001.52429
14052009.04.13 14:57buy4100.021.519090.000001.52429
14062009.04.13 14:57modify4090.011.521690.000001.52429
14072009.04.13 15:37buy limit4110.031.515090.000001.51909
14082009.04.13 18:14buy4110.031.515090.000001.51909
14092009.04.13 18:14modify4090.011.521690.000001.51909
14102009.04.13 18:14modify4100.021.519090.000001.51909
14112009.04.13 18:54buy limit4120.041.513090.000001.51709
14122009.04.14 03:54buy4120.041.513090.000001.51709
14132009.04.14 03:54modify4090.011.521690.000001.51709
14142009.04.14 03:54modify4100.021.519090.000001.51709
14152009.04.14 03:54modify4110.031.515090.000001.51709
14162009.04.14 04:35buy limit4130.061.509290.000001.51699
14172009.04.14 10:13t/p4090.011.517090.000001.51709-4.4913330.05
14182009.04.14 10:13t/p4100.021.517090.000001.51709-3.9113326.14
14192009.04.14 10:13t/p4110.031.517090.000001.517095.9313332.07
14202009.04.14 10:13t/p4120.041.517090.000001.5170915.7213347.79
14212009.04.14 10:13delete4130.061.509290.000001.51699
14222009.04.14 10:13sell4140.011.517100.000001.51310
14232009.04.14 10:53sell limit4150.021.521100.000001.51710
14242009.04.14 10:53modify4150.021.519100.000001.51510
14252009.04.14 15:26t/p4140.011.513100.000001.513103.9313351.72
14262009.04.14 15:26delete4150.021.519100.000001.51510
14272009.04.14 15:26buy4160.011.513090.000001.51709
14282009.04.14 16:06buy limit4170.021.511090.000001.51509
14292009.04.14 17:42buy4170.021.511090.000001.51509
14302009.04.14 17:42modify4160.011.513090.000001.51509
14312009.04.14 18:22buy limit4180.031.509090.000001.51309
14322009.04.14 22:37buy4180.031.509090.000001.51309
14332009.04.14 22:37modify4160.011.513090.000001.51309
14342009.04.14 22:37modify4170.021.511090.000001.51309
14352009.04.14 23:17buy limit4190.041.507090.000001.51109
14362009.04.15 10:58t/p4160.011.513090.000001.513090.0113351.73
14372009.04.15 10:58t/p4170.021.513090.000001.513093.9513355.68
14382009.04.15 10:58t/p4180.031.513090.000001.5130911.8213367.49
14392009.04.15 10:58delete4190.041.507090.000001.51109
14402009.04.15 11:00sell4200.011.513410.000001.50961
14412009.04.15 11:40sell limit4210.021.515310.000001.51151
14422009.04.15 12:29sell4210.021.515310.000001.51151
14432009.04.15 12:29modify4200.011.513410.000001.51151
14442009.04.15 13:09sell limit4220.031.517310.000001.51331
14452009.04.15 13:37t/p4200.011.511510.000001.511511.8613369.35
14462009.04.15 13:37t/p4210.021.511510.000001.511517.4613376.81
14472009.04.15 13:37delete4220.031.517310.000001.51331
14482009.04.15 13:37buy4230.011.511510.000001.51551
14492009.04.15 14:17buy limit4240.021.509510.000001.51351
14502009.04.15 17:11buy4240.021.509510.000001.51351
14512009.04.15 17:11modify4230.011.511510.000001.51351
14522009.04.15 17:52buy limit4250.031.507510.000001.51151
14532009.04.16 11:47t/p4230.011.513510.000001.513511.9913378.80
14542009.04.16 11:47t/p4240.021.513510.000001.513517.9213386.72
14552009.04.16 11:47delete4250.031.507510.000001.51151
14562009.04.16 11:47sell4260.011.513520.000001.50972
14572009.04.16 12:27sell limit4270.021.515420.000001.51162
14582009.04.17 09:08sell4270.021.515420.000001.51162
14592009.04.17 09:08modify4260.011.513520.000001.51162
14602009.04.17 09:48sell limit4280.031.517320.000001.51352
14612009.04.17 10:00sell4280.031.517320.000001.51352
14622009.04.17 10:00modify4260.011.513520.000001.51352
14632009.04.17 10:00modify4270.021.515420.000001.51352
14642009.04.17 10:40sell limit4290.041.519220.000001.51542
14652009.04.17 10:47sell4290.041.519220.000001.51542
14662009.04.17 10:47modify4260.011.513520.000001.51542
14672009.04.17 10:47modify4270.021.515420.000001.51542
14682009.04.17 10:47modify4280.031.517320.000001.51542
14692009.04.17 11:27sell limit4300.061.523020.000001.51532
14702009.04.17 12:22sell4300.061.523020.000001.51532
14712009.04.17 12:22modify4260.011.513520.000001.51532
14722009.04.17 12:22modify4270.021.515420.000001.51532
14732009.04.17 12:22modify4280.031.517320.000001.51532
14742009.04.17 12:22modify4290.041.519220.000001.51532
14752009.04.17 13:02sell limit4310.081.526820.000001.51912
14762009.04.20 16:00t/p4260.011.515320.000001.51532-1.7913384.94
14772009.04.20 16:00t/p4270.021.515320.000001.515320.1613385.10
14782009.04.20 16:00t/p4280.031.515320.000001.515325.8513390.95
14792009.04.20 16:00t/p4290.041.515320.000001.5153215.2713406.22
14802009.04.20 16:00t/p4300.061.515320.000001.5153245.2813451.51
14812009.04.20 16:00delete4310.081.526820.000001.51912
14822009.04.20 16:00buy4320.011.515320.000001.51912
14832009.04.20 16:40buy limit4330.021.511520.000001.51532
14842009.04.20 17:31buy4330.021.511520.000001.51532
14852009.04.20 17:31modify4320.011.515320.000001.51532
14862009.04.20 18:11buy limit4340.031.509620.000001.51342
14872009.04.21 11:03t/p4320.011.515320.000001.515320.0113451.52
14882009.04.21 11:03t/p4330.021.515320.000001.515327.4813459.00
14892009.04.21 11:03delete4340.031.509620.000001.51342
14902009.04.21 11:03sell4350.011.515470.000001.51167
14912009.04.21 11:43sell limit4360.021.517370.000001.51357
14922009.04.21 13:24t/p4350.011.511670.000001.511673.7313462.73
14932009.04.21 13:24delete4360.021.517370.000001.51357
14942009.04.21 13:24buy4370.011.511630.000001.51543
14952009.04.21 14:04buy limit4380.021.509730.000001.51353
14962009.04.22 06:02buy4380.021.509730.000001.51353
14972009.04.22 06:02modify4370.011.511630.000001.51353
14982009.04.22 06:42buy limit4390.031.507930.000001.51153
14992009.04.22 17:39t/p4370.011.513530.000001.513531.8713464.60
15002009.04.22 17:39t/p4380.021.513530.000001.513537.4613472.06
15012009.04.22 17:39delete4390.031.507930.000001.51153
15022009.04.22 17:39sell4400.011.513540.000001.50994
15032009.04.22 18:19sell limit4410.021.515340.000001.51174
15042009.04.22 20:31sell4410.021.515340.000001.51174
15052009.04.22 20:31modify4400.011.513540.000001.51174
15062009.04.22 21:11sell limit4420.031.517140.000001.51354
15072009.04.23 08:18sell4420.031.517140.000001.51354
15082009.04.23 08:18modify4400.011.513540.000001.51354
15092009.04.23 08:18modify4410.021.515340.000001.51354
15102009.04.23 08:58sell limit4430.041.518940.000001.51534
15112009.04.23 10:24sell4430.041.518940.000001.51534
15122009.04.23 10:24modify4400.011.513540.000001.51534
15132009.04.23 10:24modify4410.021.515340.000001.51534
15142009.04.23 10:24modify4420.031.517140.000001.51534
15152009.04.23 11:04sell limit4440.061.522540.000001.51524
15162009.04.23 11:28t/p4400.011.515340.000001.51534-1.8013470.26
15172009.04.23 11:28t/p4410.021.515340.000001.51534-0.0813470.18
15182009.04.23 11:28t/p4420.031.515340.000001.515345.3113475.49
15192009.04.23 11:28t/p4430.041.515340.000001.5153414.1413489.63
15202009.04.23 11:28delete4440.061.522540.000001.51524
15212009.04.23 11:28buy4450.011.515330.000001.51893
15222009.04.23 12:08buy limit4460.021.513530.000001.51713
15232009.04.23 12:16buy4460.021.513530.000001.51713
15242009.04.23 12:16modify4450.011.515330.000001.51713
15252009.04.23 12:56buy limit4470.031.509730.000001.51353
15262009.04.23 12:57modify4470.031.511630.000001.51543
15272009.04.23 15:55buy4470.031.511630.000001.51543
15282009.04.23 15:55modify4450.011.515330.000001.51543
15292009.04.23 15:55modify4460.021.513530.000001.51543
15302009.04.23 16:35buy limit4480.041.509730.000001.51353
15312009.04.24 08:38buy4480.041.509730.000001.51353
15322009.04.24 08:38modify4450.011.515330.000001.51353
15332009.04.24 08:38modify4460.021.513530.000001.51353
15342009.04.24 08:38modify4470.031.511630.000001.51353
15352009.04.24 09:18buy limit4490.061.506130.000001.51343
15362009.04.27 00:02buy4490.061.506130.000001.51343
15372009.04.27 00:02modify4450.011.515330.000001.51343
15382009.04.27 00:02modify4460.021.513530.000001.51343
15392009.04.27 00:02modify4470.031.511630.000001.51343
15402009.04.27 00:02modify4480.041.509730.000001.51343
15412009.04.27 00:42buy limit4500.081.502530.000001.50973
15422009.04.29 00:12buy4500.081.502530.000001.50973
15432009.04.29 00:12modify4450.011.515330.000001.50973
15442009.04.29 00:12modify4460.021.513530.000001.50973
15452009.04.29 00:12modify4470.031.511630.000001.50973
15462009.04.29 00:12modify4480.041.509730.000001.50973
15472009.04.29 00:12modify4490.061.506130.000001.50973
15482009.04.29 00:52buy limit4510.111.499330.000001.50583
15492009.04.29 18:47t/p4450.011.509730.000001.50973-5.4613484.17
15502009.04.29 18:47t/p4460.021.509730.000001.50973-7.3813476.79
15512009.04.29 18:47t/p4470.031.509730.000001.50973-5.4813471.31
15522009.04.29 18:47t/p4480.041.509730.000001.509730.1213471.42
15532009.04.29 18:47t/p4490.061.509730.000001.5097321.3313492.75
15542009.04.29 18:47t/p4500.081.509730.000001.5097356.5813549.33
15552009.04.29 18:47delete4510.111.499330.000001.50583
15562009.04.29 18:47sell4520.011.509780.000001.50638
15572009.04.29 19:27sell limit4530.021.511480.000001.50808
15582009.04.29 21:26t/p4520.011.506380.000001.506383.3413552.67
15592009.04.29 21:26delete4530.021.511480.000001.50808
15602009.04.29 21:26buy4540.011.506340.000001.50974
15612009.04.29 22:06buy limit4550.021.504640.000001.50804
15622009.04.30 09:04t/p4540.011.509740.000001.509743.3713556.04
15632009.04.30 09:04delete4550.021.504640.000001.50804
15642009.04.30 09:04sell4560.011.509760.000001.50656
15652009.04.30 09:44sell limit4570.021.513160.000001.50976
15662009.04.30 10:12modify4570.021.511460.000001.50806
15672009.04.30 14:28t/p4560.011.506560.000001.506563.1513559.19
15682009.04.30 14:28delete4570.021.511460.000001.50806
15692009.04.30 14:31buy4580.011.506410.000001.50981
15702009.04.30 15:11buy limit4590.021.504710.000001.50811
15712009.04.30 17:10t/p4580.011.509810.000001.509813.3413562.53
15722009.04.30 17:10delete4590.021.504710.000001.50811
15732009.04.30 17:10sell4600.011.510050.000001.50665
15742009.04.30 17:50sell limit4610.021.511750.000001.50835
15752009.05.01 08:29sell4610.021.511750.000001.50835
15762009.05.01 08:29modify4600.011.510050.000001.50835
15772009.05.01 09:09sell limit4620.031.513350.000001.51015
15782009.05.01 11:01t/p4600.011.508350.000001.508351.6613564.19
15792009.05.01 11:01t/p4610.021.508350.000001.508356.6813570.87
15802009.05.01 11:01delete4620.031.513350.000001.51015
15812009.05.01 11:01buy4630.011.508200.000001.51140
15822009.05.01 11:41buy limit4640.021.506600.000001.50980
15832009.05.01 20:59buy4640.021.506600.000001.50980
15842009.05.01 20:59modify4630.011.508200.000001.50980
15852009.05.01 21:39buy limit4650.031.505000.000001.50820
15862009.05.04 01:21t/p4630.011.509800.000001.509801.5813572.45
15872009.05.04 01:21t/p4640.021.509800.000001.509806.3113578.76
15882009.05.04 01:21delete4650.031.505000.000001.50820
15892009.05.04 01:21sell4660.011.509870.000001.50667
15902009.05.04 02:02sell limit4670.021.511470.000001.50827
15912009.05.05 00:17sell4670.021.511470.000001.50827
15922009.05.05 00:17modify4660.011.509870.000001.50827
15932009.05.05 00:57sell limit4680.031.512970.000001.50997
15942009.05.05 06:20t/p4660.011.508270.000001.508271.5613580.31
15952009.05.05 06:20t/p4670.021.508270.000001.508276.2813586.59
15962009.05.05 06:20delete4680.031.512970.000001.50997
15972009.05.05 06:25buy4690.011.507700.000001.51090
15982009.05.05 07:05buy limit4700.021.506100.000001.50930
15992009.05.05 07:33t/p4690.011.510900.000001.510903.1513589.74
16002009.05.05 07:33delete4700.021.506100.000001.50930
16012009.05.05 07:33sell4710.011.510960.000001.50776
16022009.05.05 08:13sell limit4720.021.514160.000001.51096
16032009.05.05 08:13modify4720.021.512560.000001.50936
16042009.05.05 08:17sell4720.021.512560.000001.50936
16052009.05.05 08:17modify4710.011.510960.000001.50936
16062009.05.05 08:57sell limit4730.031.515760.000001.51256
16072009.05.05 08:58modify4730.031.514160.000001.51096
16082009.05.05 09:59sell4730.031.514160.000001.51096
16092009.05.05 09:59modify4710.011.510960.000001.51096
16102009.05.05 09:59modify4720.021.512560.000001.51096
16112009.05.05 10:39sell limit4740.041.515760.000001.51256
16122009.05.05 14:07t/p4710.011.510960.000001.510960.0013589.74
16132009.05.05 14:07t/p4720.021.510960.000001.510963.1413592.88
16142009.05.05 14:07t/p4730.031.510960.000001.510969.4313602.31
16152009.05.05 14:07delete4740.041.515760.000001.51256
16162009.05.05 15:26sell4750.011.512310.000001.50911
16172009.05.05 16:06sell limit4760.021.513910.000001.51071
16182009.05.05 22:23t/p4750.011.509110.000001.509113.1413605.45
16192009.05.05 22:23delete4760.021.513910.000001.51071
16202009.05.06 01:27buy4770.011.508900.000001.51190
16212009.05.06 02:07buy limit4780.021.507400.000001.51040
16222009.05.06 07:40buy4780.021.507400.000001.51040
16232009.05.06 07:40modify4770.011.508900.000001.51040
16242009.05.06 08:20buy limit4790.031.505900.000001.50890
16252009.05.06 09:25t/p4770.011.510400.000001.510401.4713606.92
16262009.05.06 09:25t/p4780.021.510400.000001.510405.8913612.81
16272009.05.06 09:25delete4790.031.505900.000001.50890
16282009.05.06 09:25sell4800.011.510420.000001.50742
16292009.05.06 10:05sell limit4810.021.511920.000001.50892
16302009.05.06 17:27t/p4800.011.507420.000001.507422.9513615.76
16312009.05.06 17:27delete4810.021.511920.000001.50892
16322009.05.06 17:27buy4820.011.507410.000001.51041
16332009.05.06 18:07buy limit4830.021.505810.000001.50901
16342009.05.06 18:16t/p4820.011.510410.000001.510412.9513618.71
16352009.05.06 18:16delete4830.021.505810.000001.50901
16362009.05.06 20:46sell4840.011.509160.000001.50596
16372009.05.06 21:26sell limit4850.021.510760.000001.50756
16382009.05.07 08:59sell4850.021.510760.000001.50756
16392009.05.07 08:59modify4840.011.509160.000001.50756
16402009.05.07 09:39sell limit4860.031.512260.000001.50926
16412009.05.07 10:01sell4860.031.512260.000001.50926
16422009.05.07 10:01modify4840.011.509160.000001.50926
16432009.05.07 10:01modify4850.021.510760.000001.50926
16442009.05.07 10:41sell limit4870.041.515260.000001.51226
16452009.05.07 10:41modify4870.041.513760.000001.51076
16462009.05.07 10:57sell4870.041.513760.000001.51076
16472009.05.07 10:57modify4840.011.509160.000001.51076
16482009.05.07 10:57modify4850.021.510760.000001.51076
16492009.05.07 10:57modify4860.031.512260.000001.51076
16502009.05.07 11:37sell limit4880.061.516760.000001.51066
16512009.05.07 14:01sell4880.061.516760.000001.51066
16522009.05.07 14:01modify4840.011.509160.000001.51066
16532009.05.07 14:01modify4850.021.510760.000001.51066
16542009.05.07 14:01modify4860.031.512260.000001.51066
16552009.05.07 14:01modify4870.041.513760.000001.51066
16562009.05.07 14:41sell limit4890.081.519760.000001.51366
16572009.05.08 14:35t/p4840.011.510660.000001.51066-1.5213617.19
16582009.05.08 14:35t/p4850.021.510660.000001.510660.1713617.37
16592009.05.08 14:35t/p4860.031.510660.000001.510664.6713622.04
16602009.05.08 14:35t/p4870.041.510660.000001.5106612.1313634.17
16612009.05.08 14:35t/p4880.061.510660.000001.5106635.8613670.03
16622009.05.08 14:35delete4890.081.519760.000001.51366
16632009.05.08 17:00buy4900.011.511880.000001.51488
16642009.05.08 17:40buy limit4910.021.510380.000001.51338
16652009.05.08 18:08buy4910.021.510380.000001.51338
16662009.05.08 18:08modify4900.011.511880.000001.51338
16672009.05.08 18:48buy limit4920.031.507380.000001.51038
16682009.05.08 18:55modify4920.031.508880.000001.51188
16692009.05.08 19:01buy4920.031.508880.000001.51188
16702009.05.08 19:01modify4900.011.511880.000001.51188
16712009.05.08 19:01modify4910.021.510380.000001.51188
16722009.05.08 19:41buy limit4930.041.505880.000001.50888
16732009.05.08 21:02modify4930.041.507280.000001.51048
16742009.05.11 00:00buy4930.041.507280.000001.51048
16752009.05.11 00:00modify4900.011.511880.000001.51048
16762009.05.11 00:00modify4910.021.510380.000001.51048
16772009.05.11 00:00modify4920.031.508880.000001.51048
16782009.05.11 00:42buy limit4940.061.504280.000001.51038
16792009.05.11 15:22buy4940.061.504280.000001.51038
16802009.05.11 15:22modify4900.011.511880.000001.51038
16812009.05.11 15:22modify4910.021.510380.000001.51038
16822009.05.11 15:22modify4920.031.508880.000001.51038
16832009.05.11 15:22modify4930.041.507280.000001.51038
16842009.05.11 16:02buy limit4950.081.501080.000001.50748
16852009.05.15 18:02t/p4900.011.510380.000001.51038-1.4113668.62
16862009.05.15 18:02t/p4910.021.510380.000001.510380.1413668.76
16872009.05.15 18:02t/p4920.031.510380.000001.510384.6313673.38
16882009.05.15 18:02t/p4930.041.510380.000001.5103812.4213685.80
16892009.05.15 18:02t/p4940.061.510380.000001.5103836.3013722.10
16902009.05.15 18:02delete4950.081.501080.000001.50748
16912009.05.15 18:02sell4960.011.510380.000001.50738
16922009.05.15 18:42sell limit4970.021.511880.000001.50888
16932009.05.15 18:45sell4970.021.511880.000001.50888
16942009.05.15 18:45modify4960.011.510380.000001.50888
16952009.05.15 19:25sell limit4980.031.513380.000001.51038
16962009.05.15 19:45sell4980.031.513380.000001.51038
16972009.05.15 19:45modify4960.011.510380.000001.51038
16982009.05.15 19:45modify4970.021.511880.000001.51038
16992009.05.15 20:25sell limit4990.041.514880.000001.51188
17002009.05.18 07:41t/p4960.011.510380.000001.51038-0.0113722.09
17012009.05.18 07:41t/p4970.021.510380.000001.510382.9113725.00
17022009.05.18 07:41t/p4980.031.510380.000001.510388.8013733.81
17032009.05.18 07:41delete4990.041.514880.000001.51188
17042009.05.18 08:45sell5000.011.512760.000001.50996
17052009.05.18 09:25sell limit5010.021.514160.000001.51136
17062009.05.18 11:02sell5010.021.514160.000001.51136
17072009.05.18 11:02modify5000.011.512760.000001.51136
17082009.05.18 11:42sell limit5020.031.515560.000001.51276
17092009.05.18 12:56t/p5000.011.511360.000001.511361.3813735.19
17102009.05.18 12:56t/p5010.021.511360.000001.511365.5013740.69
17112009.05.18 12:56delete5020.031.515560.000001.51276
17122009.05.18 12:56buy5030.011.511350.000001.51415
17132009.05.18 13:36buy limit5040.021.509950.000001.51275
17142009.05.18 17:20buy5040.021.509950.000001.51275
17152009.05.18 17:20modify5030.011.511350.000001.51275
17162009.05.18 18:00buy limit5050.031.508550.000001.51135
17172009.05.19 09:04t/p5030.011.512750.000001.512751.3913742.08
17182009.05.19 09:04t/p5040.021.512750.000001.512755.5213747.59
17192009.05.19 09:04delete5050.031.508550.000001.51135
17202009.05.19 09:05sell5060.011.512850.000001.51025
17212009.05.19 09:45sell limit5070.021.514150.000001.51155
17222009.05.19 10:01sell5070.021.514150.000001.51155
17232009.05.19 10:01modify5060.011.512850.000001.51155
17242009.05.19 10:41sell limit5080.031.515450.000001.51285
17252009.05.19 11:39sell5080.031.515450.000001.51285
17262009.05.19 11:39modify5060.011.512850.000001.51285
17272009.05.19 11:39modify5070.021.514150.000001.51285
17282009.05.19 12:19sell limit5090.041.516850.000001.51405
17292009.05.19 20:19t/p5060.011.512850.000001.512850.0013747.59
17302009.05.19 20:19t/p5070.021.512850.000001.512852.5513750.14
17312009.05.19 20:19t/p5080.031.512850.000001.512857.6613757.80
17322009.05.19 20:19delete5090.041.516850.000001.51405
17332009.05.19 20:45buy5100.011.511970.000001.51477
17342009.05.19 21:25buy limit5110.021.510570.000001.51337
17352009.05.20 04:22buy5110.021.510570.000001.51337
17362009.05.20 04:22modify5100.011.511970.000001.51337
17372009.05.20 05:02buy limit5120.031.509270.000001.51187
17382009.05.20 09:19t/p5100.011.513370.000001.513371.3813759.18
17392009.05.20 09:19t/p5110.021.513370.000001.513375.5013764.68
17402009.05.20 09:19delete5120.031.509270.000001.51187
17412009.05.20 09:19sell5130.011.513370.000001.51077
17422009.05.20 09:59sell limit5140.021.514670.000001.51207
17432009.05.20 17:47sell5140.021.514670.000001.51207
17442009.05.20 17:47modify5130.011.513370.000001.51207
17452009.05.20 18:27sell limit5150.031.517470.000001.51467
17462009.05.20 20:06sell5150.031.517470.000001.51467
17472009.05.20 20:06modify5130.011.513370.000001.51467
17482009.05.20 20:06modify5140.021.514670.000001.51467
17492009.05.20 20:46sell limit5160.041.518870.000001.51607
17502009.05.21 11:02t/p5130.011.514670.000001.51467-1.3213763.37
17512009.05.21 11:02t/p5140.021.514670.000001.51467-0.0813763.29
17522009.05.21 11:02t/p5150.031.514670.000001.514678.1413771.43
17532009.05.21 11:02delete5160.041.518870.000001.51607
17542009.05.21 11:02buy5170.011.514580.000001.51718
17552009.05.21 11:42buy limit5180.021.513180.000001.51598
17562009.05.21 12:16t/p5170.011.517180.000001.517182.5613773.99
17572009.05.21 12:16delete5180.021.513180.000001.51598
17582009.05.21 12:16sell5190.011.517350.000001.51455
17592009.05.21 12:56sell limit5200.021.520150.000001.51735
17602009.05.21 13:20modify5200.021.518750.000001.51595
17612009.05.21 15:52sell5200.021.518750.000001.51595
17622009.05.21 15:52modify5190.011.517350.000001.51595
17632009.05.21 16:32sell limit5210.031.521550.000001.51875
17642009.05.21 16:32modify5210.031.520150.000001.51735
17652009.05.21 17:29sell5210.031.520150.000001.51735
17662009.05.21 17:29modify5190.011.517350.000001.51735
17672009.05.21 17:29modify5200.021.518750.000001.51735
17682009.05.21 18:09sell limit5220.041.521550.000001.51875
17692009.05.22 08:46sell5220.041.521550.000001.51875
17702009.05.22 08:46modify5190.011.517350.000001.51875
17712009.05.22 08:46modify5200.021.518750.000001.51875
17722009.05.22 08:46modify5210.031.520150.000001.51875
17732009.05.22 09:26sell limit5230.061.524150.000001.51885
17742009.05.22 17:34t/p5190.011.518750.000001.51875-1.3913772.59
17752009.05.22 17:34t/p5200.021.518750.000001.51875-0.0313772.57
17762009.05.22 17:34t/p5210.031.518750.000001.518754.0913776.66
17772009.05.22 17:34t/p5220.041.518750.000001.5187511.0013787.66
17782009.05.22 17:34delete5230.061.524150.000001.51885
17792009.05.22 17:34buy5240.011.518750.000001.52135
17802009.05.22 18:14buy limit5250.021.517450.000001.52005
17812009.05.25 09:49buy5250.021.517450.000001.52005
17822009.05.25 09:49modify5240.011.518750.000001.52005
17832009.05.25 10:29buy limit5260.031.516150.000001.51875
17842009.05.26 08:48buy5260.031.516150.000001.51875
17852009.05.26 08:48modify5240.011.518750.000001.51875
17862009.05.26 08:48modify5250.021.517450.000001.51875
17872009.05.26 09:28buy limit5270.041.514850.000001.51745
17882009.05.26 12:32buy5270.041.514850.000001.51745
17892009.05.26 12:32modify5240.011.518750.000001.51745
17902009.05.26 12:32modify5250.021.517450.000001.51745
17912009.05.26 12:32modify5260.031.516150.000001.51745
17922009.05.26 13:12buy limit5280.061.512250.000001.51745
17932009.05.27 16:16buy5280.061.512250.000001.51745
17942009.05.27 16:56buy limit5290.081.509650.000001.51495
17952009.05.29 16:36buy5290.081.509650.000001.51495
17962009.05.29 16:36modify5240.011.518750.000001.51495
17972009.05.29 16:36modify5250.021.517450.000001.51495
17982009.05.29 16:36modify5260.031.516150.000001.51495
17992009.05.29 16:37modify5270.041.514850.000001.51495
18002009.05.29 16:37modify5280.061.512250.000001.51495
18012009.05.29 17:16buy limit5300.111.507050.000001.51225
18022009.06.01 14:45t/p5240.011.514950.000001.51495-3.6513784.01
18032009.06.01 14:45t/p5250.021.514950.000001.51495-4.7713779.23
18042009.06.01 14:45t/p5260.031.514950.000001.51495-3.3613775.87
18052009.06.01 14:45t/p5270.041.514950.000001.514950.6313776.50
18062009.06.01 14:45t/p5280.061.514950.000001.5149516.2013792.70
18072009.06.01 14:45t/p5290.081.514950.000001.5149541.7313834.43
18082009.06.01 14:45delete5300.111.507050.000001.51225
18092009.06.01 14:45sell5310.011.514950.000001.51235
18102009.06.01 15:25sell limit5320.021.516250.000001.51365
18112009.06.01 16:25sell5320.021.516250.000001.51365
18122009.06.01 16:25modify5310.011.514950.000001.51365
18132009.06.01 17:05sell limit5330.031.518850.000001.51625
18142009.06.01 17:10modify5330.031.517550.000001.51495
18152009.06.01 17:22sell5330.031.517550.000001.51495
18162009.06.01 17:22modify5310.011.514950.000001.51495
18172009.06.01 17:22modify5320.021.516250.000001.51495
18182009.06.01 18:02sell limit5340.041.518850.000001.51625
18192009.06.02 02:31t/p5310.011.514950.000001.51495-0.0113834.42
18202009.06.02 02:31t/p5320.021.514950.000001.514952.5313836.95
18212009.06.02 02:31t/p5330.031.514950.000001.514957.6213844.57
18222009.06.02 02:31delete5340.041.518850.000001.51625
18232009.06.02 03:12buy5350.011.514430.000001.51703
18242009.06.02 03:52buy limit5360.021.513130.000001.51573
18252009.06.02 10:53buy5360.021.513130.000001.51573
18262009.06.02 10:53modify5350.011.514430.000001.51573
18272009.06.02 11:33buy limit5370.031.511830.000001.51443
18282009.06.02 15:56t/p5350.011.515730.000001.515731.2713845.84
18292009.06.02 15:56t/p5360.021.515730.000001.515735.1013850.94
18302009.06.02 15:56delete5370.031.511830.000001.51443
18312009.06.02 15:57sell5380.011.516050.000001.51345
18322009.06.02 16:37sell limit5390.021.518650.000001.51605
18332009.06.02 17:09modify5390.021.517350.000001.51475
18342009.06.02 19:46sell5390.021.517350.000001.51475
18352009.06.02 19:46modify5380.011.516050.000001.51475
18362009.06.02 20:26sell limit5400.031.519950.000001.51735
18372009.06.03 08:48sell5400.031.519950.000001.51735
18382009.06.03 08:48modify5380.011.516050.000001.51735
18392009.06.03 08:48modify5390.021.517350.000001.51735
18402009.06.03 09:28sell limit5410.041.521250.000001.51865
18412009.06.03 14:45t/p5380.011.517350.000001.51735-1.2913849.65
18422009.06.03 14:45t/p5390.021.517350.000001.51735-0.0313849.62
18432009.06.03 14:45t/p5400.031.517350.000001.517357.6613857.28
18442009.06.03 14:45delete5410.041.521250.000001.51865
18452009.06.03 14:45buy5420.011.517350.000001.51995
18462009.06.03 15:25buy limit5430.021.516050.000001.51865
18472009.06.03 16:42buy5430.021.516050.000001.51865
18482009.06.03 16:42modify5420.011.517350.000001.51865
18492009.06.03 17:22buy limit5440.031.514750.000001.51735
18502009.06.03 19:55buy5440.031.514750.000001.51735
18512009.06.03 19:55modify5420.011.517350.000001.51735
18522009.06.03 19:55modify5430.021.516050.000001.51735
18532009.06.03 20:35buy limit5450.041.511950.000001.51475
18542009.06.03 20:35modify5450.041.513350.000001.51615
18552009.06.04 06:49buy5450.041.513350.000001.51615
18562009.06.04 06:49modify5420.011.517350.000001.51615
18572009.06.04 06:49modify5430.021.516050.000001.51615
18582009.06.04 06:49modify5440.031.514750.000001.51615
18592009.06.04 07:29buy limit5460.061.510750.000001.51605
18602009.06.04 13:59t/p5420.011.516150.000001.51615-1.1513856.13
18612009.06.04 13:59t/p5430.021.516150.000001.516150.2513856.38
18622009.06.04 13:59t/p5440.031.516150.000001.516154.2213860.60
18632009.06.04 13:59t/p5450.041.516150.000001.5161511.0013871.60
18642009.06.04 13:59delete5460.061.510750.000001.51605
18652009.06.04 15:45sell5470.011.515490.000001.51269
18662009.06.04 16:25sell limit5480.021.516890.000001.51409
18672009.06.05 08:13sell5480.021.516890.000001.51409
18682009.06.05 08:13modify5470.011.515490.000001.51409
18692009.06.05 08:53sell limit5490.031.519490.000001.51689
18702009.06.05 09:33sell5490.031.519490.000001.51689
18712009.06.05 09:33modify5470.011.515490.000001.51689
18722009.06.05 09:33modify5480.021.516890.000001.51689
18732009.06.05 10:13sell limit5500.041.520790.000001.51819
18742009.06.05 14:31sell5500.041.520790.000001.51819
18752009.06.05 14:31modify5470.011.515490.000001.51819
18762009.06.05 14:31modify5480.021.516890.000001.51819
18772009.06.05 14:31modify5490.031.519490.000001.51819
18782009.06.05 15:11sell limit5510.061.523590.000001.51799
18792009.06.05 16:07t/p5470.011.518190.000001.51819-2.6613868.94
18802009.06.05 16:07t/p5480.021.518190.000001.51819-2.5513866.39
18812009.06.05 16:07t/p5490.031.518190.000001.518193.8313870.22
18822009.06.05 16:07t/p5500.041.518190.000001.5181910.2113880.43
18832009.06.05 16:07delete5510.061.523590.000001.51799
18842009.06.05 16:07buy5520.011.518090.000001.52089
18852009.06.05 16:47buy limit5530.021.516690.000001.51949
18862009.06.05 20:57buy5530.021.516690.000001.51949
18872009.06.05 20:57modify5520.011.518090.000001.51949
18882009.06.05 21:37buy limit5540.031.515290.000001.51809
18892009.06.08 09:20t/p5520.011.519490.000001.519491.3813881.81
18902009.06.08 09:20t/p5530.021.519490.000001.519495.5213887.33
18912009.06.08 09:20delete5540.031.515290.000001.51809
18922009.06.08 10:15sell5550.011.521230.000001.51863
18932009.06.08 10:55sell limit5560.021.522530.000001.51993
18942009.06.08 10:57t/p5550.011.518630.000001.518632.5613889.89
18952009.06.08 10:57delete5560.021.522530.000001.51993
18962009.06.08 11:36buy5570.011.517820.000001.52042
18972009.06.08 12:16buy limit5580.021.516520.000001.51912
18982009.06.08 12:24buy5580.021.516520.000001.51912
18992009.06.08 12:24modify5570.011.517820.000001.51912
19002009.06.08 13:04buy limit5590.031.515220.000001.51782
19012009.06.10 14:36buy5590.031.515220.000001.51782
19022009.06.10 14:36modify5570.011.517820.000001.51782
19032009.06.10 14:36modify5580.021.516520.000001.51782
19042009.06.10 15:16buy limit5600.041.512620.000001.51522
19052009.06.10 17:18buy5600.041.512620.000001.51522
19062009.06.10 17:18modify5570.011.517820.000001.51522
19072009.06.10 17:18modify5580.021.516520.000001.51522
19082009.06.10 17:18modify5590.031.515220.000001.51522
19092009.06.10 17:58buy limit5610.061.510020.000001.51532
19102009.06.11 19:13buy5610.061.510020.000001.51532
19112009.06.11 19:13modify5570.011.517820.000001.51532
19122009.06.11 19:13modify5580.021.516520.000001.51532
19132009.06.11 19:13modify5590.031.515220.000001.51532
19142009.06.11 19:13modify5600.041.512620.000001.51532
19152009.06.11 19:53buy limit5620.081.507420.000001.51272
19162009.06.15 17:22buy5620.081.507420.000001.51272
19172009.06.15 17:22modify5570.011.517820.000001.51272
19182009.06.15 17:22modify5580.021.516520.000001.51272
19192009.06.15 17:22modify5590.031.515220.000001.51272
19202009.06.15 17:22modify5600.041.512620.000001.51272
19212009.06.15 17:22modify5610.061.510020.000001.51272
19222009.06.15 18:02buy limit5630.111.504820.000001.51002
19232009.06.17 20:34buy5630.111.504820.000001.51002
19242009.06.17 20:34modify5570.011.517820.000001.51002
19252009.06.17 20:34modify5580.021.516520.000001.51002
19262009.06.17 20:34modify5590.031.515220.000001.51002
19272009.06.17 20:34modify5600.041.512620.000001.51002
19282009.06.17 20:34modify5610.061.510020.000001.51002
19292009.06.17 20:34modify5620.081.507420.000001.51002
19302009.06.17 21:14buy limit5640.151.502420.000001.50732
19312009.06.18 09:31t/p5570.011.510020.000001.51002-7.5413882.34
19322009.06.18 09:31t/p5580.021.510020.000001.51002-12.5313869.81
19332009.06.18 09:31t/p5590.031.510020.000001.51002-15.0313854.78
19342009.06.18 09:31t/p5600.041.510020.000001.51002-9.8313844.96
19352009.06.18 09:31t/p5610.061.510020.000001.510020.4113845.37
19362009.06.18 09:31t/p5620.081.510020.000001.5100220.8213866.19
19372009.06.18 09:31t/p5630.111.510020.000001.5100256.5213922.71
19382009.06.18 09:31delete5640.151.502420.000001.50732
19392009.06.18 10:05buy5650.011.504890.000001.50749
19402009.06.18 10:45buy limit5660.021.502290.000001.50489
19412009.06.18 11:32modify5660.021.503590.000001.50619
19422009.06.18 11:47buy5660.021.503590.000001.50619
19432009.06.18 11:47modify5650.011.504890.000001.50619
19442009.06.18 12:27buy limit5670.031.500990.000001.50359
19452009.06.18 12:53modify5670.031.502290.000001.50489
19462009.06.18 12:59buy5670.031.502290.000001.50489
19472009.06.18 12:59modify5650.011.504890.000001.50489
19482009.06.18 12:59modify5660.021.503590.000001.50489
19492009.06.18 13:39buy limit5680.041.500990.000001.50359
19502009.06.18 14:38t/p5650.011.504890.000001.504890.0013922.71
19512009.06.18 14:38t/p5660.021.504890.000001.504892.5513925.26
19522009.06.18 14:38t/p5670.031.504890.000001.504897.6713932.93
19532009.06.18 14:38delete5680.041.500990.000001.50359
19542009.06.18 14:45sell5690.011.510130.000001.50753
19552009.06.18 15:25sell limit5700.021.512730.000001.51013
19562009.06.18 15:39modify5700.021.511430.000001.50883
19572009.06.18 15:55sell5700.021.511430.000001.50883
19582009.06.18 15:55modify5690.011.510130.000001.50883
19592009.06.18 16:35sell limit5710.031.512730.000001.51013
19602009.06.18 17:56sell5710.031.512730.000001.51013
19612009.06.18 17:56modify5690.011.510130.000001.51013
19622009.06.18 17:56modify5700.021.511430.000001.51013
19632009.06.18 18:36sell limit5720.041.514030.000001.51143
19642009.06.18 19:33sell5720.041.514030.000001.51143
19652009.06.18 19:33modify5690.011.510130.000001.51143
19662009.06.18 19:33modify5700.021.511430.000001.51143
19672009.06.18 19:33modify5710.031.512730.000001.51143
19682009.06.18 20:13sell limit5730.061.516630.000001.51133
19692009.06.18 20:27t/p5690.011.511430.000001.51143-1.2813931.65
19702009.06.18 20:27t/p5700.021.511430.000001.511430.0013931.65
19712009.06.18 20:27t/p5710.031.511430.000001.511433.8313935.48
19722009.06.18 20:27t/p5720.041.511430.000001.5114310.2113945.69
19732009.06.18 20:27delete5730.061.516630.000001.51133
19742009.06.18 20:27buy5740.011.511420.000001.51402
19752009.06.18 21:07buy limit5750.021.508820.000001.51142
19762009.06.18 21:10modify5750.021.510120.000001.51272
19772009.06.18 21:26buy5750.021.510120.000001.51272
19782009.06.18 21:26modify5740.011.511420.000001.51272
19792009.06.18 22:06buy limit5760.031.508820.000001.51142
19802009.06.19 17:48buy5760.031.508820.000001.51142
19812009.06.19 17:48modify5740.011.511420.000001.51142
19822009.06.19 17:48modify5750.021.510120.000001.51142
19832009.06.19 18:28buy limit5770.041.506220.000001.50882
19842009.06.19 18:28modify5770.041.507520.000001.51012
19852009.06.19 19:08buy5770.041.507520.000001.51012
19862009.06.19 19:08modify5740.011.511420.000001.51012
19872009.06.19 19:08modify5750.021.510120.000001.51012
19882009.06.19 19:08modify5760.031.508820.000001.51012
19892009.06.19 19:48buy limit5780.061.504920.000001.51012
19902009.06.23 08:02buy5780.061.504920.000001.51012
19912009.06.23 08:42buy limit5790.081.502520.000001.50742
19922009.06.23 12:52buy5790.081.502520.000001.50742
19932009.06.23 12:52modify5740.011.511420.000001.50742
19942009.06.23 12:52modify5750.021.510120.000001.50742
19952009.06.23 12:53modify5760.031.508820.000001.50742
19962009.06.23 12:53modify5770.041.507520.000001.50742
19972009.06.23 12:53modify5780.061.504920.000001.50742
19982009.06.23 13:32buy limit5800.111.499920.000001.50512
19992009.06.24 12:45t/p5740.011.507420.000001.50742-3.8913941.80
20002009.06.24 12:45t/p5750.021.507420.000001.50742-5.2213936.58
20012009.06.24 12:45t/p5760.031.507420.000001.50742-4.0413932.54
20022009.06.24 12:45t/p5770.041.507420.000001.50742-0.2813932.26
20032009.06.24 12:45t/p5780.061.507420.000001.5074214.7913947.04
20042009.06.24 12:45t/p5790.081.507420.000001.5074238.5913985.63
20052009.06.24 12:45delete5800.111.499920.000001.50512
20062009.06.24 12:50sell5810.011.508500.000001.50590
20072009.06.24 13:30sell limit5820.021.526700.000001.52390
20082009.06.24 13:30modify5820.021.525300.000001.52250
20092009.06.24 13:31sell5820.021.525300.000001.52250
20102009.06.24 13:31modify5810.011.508500.000001.52250
20112009.06.24 13:36t/p5810.011.522500.000001.52250-13.7413971.89
20122009.06.24 13:36t/p5820.021.522500.000001.522505.5013977.39
20132009.06.24 16:20sell5830.011.520880.000001.51788
20142009.06.24 17:00sell limit5840.021.522380.000001.51938
20152009.06.24 18:12sell5840.021.522380.000001.51938
20162009.06.24 18:12modify5830.011.520880.000001.51938
20172009.06.24 18:52sell limit5850.031.533580.000001.53038
20182009.06.24 18:54modify5850.031.531980.000001.52878
20192009.06.24 18:55sell5850.031.531980.000001.52878
20202009.06.24 18:55modify5830.011.520880.000001.52878
20212009.06.24 18:55modify5840.021.522380.000001.52878
20222009.06.24 19:35sell limit5860.041.535180.000001.53198
20232009.06.24 19:56modify5860.041.533580.000001.53038
20242009.06.25 07:58t/p5830.011.528780.000001.52878-7.7913969.61
20252009.06.25 07:58t/p5840.021.528780.000001.52878-12.6513956.96
20262009.06.25 07:58t/p5850.031.528780.000001.528789.3213966.27
20272009.06.25 07:58delete5860.041.533580.000001.53038
20282009.06.25 07:58buy5870.011.528760.000001.53176
20292009.06.25 08:38buy limit5880.021.527260.000001.53026
20302009.06.25 10:37buy5880.021.527260.000001.53026
20312009.06.25 10:37modify5870.011.528760.000001.53026
20322009.06.25 11:17buy limit5890.031.525760.000001.52876
20332009.06.25 11:38t/p5870.011.530260.000001.530261.4813967.75
20342009.06.25 11:38t/p5880.021.530260.000001.530265.8913973.64
20352009.06.25 11:38delete5890.031.525760.000001.52876
20362009.06.25 11:40sell5900.011.533300.000001.53010
20372009.06.25 12:20sell limit5910.021.534900.000001.53170
20382009.06.25 14:32t/p5900.011.530100.000001.530103.1413976.78
20392009.06.25 14:32delete5910.021.534900.000001.53170
20402009.06.25 14:32buy5920.011.530090.000001.53329
20412009.06.25 15:12buy limit5930.021.528490.000001.53169
20422009.06.25 16:51buy5930.021.528490.000001.53169
20432009.06.25 16:51modify5920.011.530090.000001.53169
20442009.06.25 17:31buy limit5940.031.526890.000001.53009
20452009.06.25 18:58buy5940.031.526890.000001.53009
20462009.06.25 18:58modify5920.011.530090.000001.53009
20472009.06.25 18:58modify5930.021.528490.000001.53009
20482009.06.25 19:03t/p5920.011.530090.000001.530090.0013976.78
20492009.06.25 19:03t/p5930.021.530090.000001.530093.1413979.92
20502009.06.25 19:03t/p5940.031.530090.000001.530099.4313989.35
20512009.06.25 19:18sell5950.011.531230.000001.52803
20522009.06.25 19:58sell limit5960.021.532830.000001.52963
20532009.06.26 14:14t/p5950.011.528030.000001.528033.1413992.49
20542009.06.26 14:14delete5960.021.532830.000001.52963
20552009.06.26 14:14buy5970.011.528010.000001.53121
20562009.06.26 14:54buy limit5980.021.526410.000001.52961
20572009.06.26 16:42buy5980.021.526410.000001.52961
20582009.06.26 16:42modify5970.011.528010.000001.52961
20592009.06.26 17:22buy limit5990.031.524810.000001.52801
20602009.06.26 18:11buy5990.031.524810.000001.52801
20612009.06.26 18:11modify5970.011.528010.000001.52801
20622009.06.26 18:11modify5980.021.526410.000001.52801
20632009.06.26 18:51buy limit6000.041.521610.000001.52481
20642009.06.26 18:51modify6000.041.523210.000001.52641
20652009.06.26 19:57buy6000.041.523210.000001.52641
20662009.06.26 19:57modify5970.011.528010.000001.52641
20672009.06.26 19:57modify5980.021.526410.000001.52641
20682009.06.26 19:57modify5990.031.524810.000001.52641
20692009.06.26 20:37buy limit6010.061.520010.000001.52651
20702009.06.29 10:53t/p5970.011.526410.000001.52641-1.5613990.93
20712009.06.29 10:53t/p5980.021.526410.000001.526410.0213990.95
20722009.06.29 10:53t/p5990.031.526410.000001.526414.7513995.70
20732009.06.29 10:53t/p6000.041.526410.000001.5264112.6114008.31
20742009.06.29 10:53delete6010.061.520010.000001.52651
20752009.06.29 11:00sell6020.011.527010.000001.52381
20762009.06.29 11:40sell limit6030.021.528610.000001.52541
20772009.06.29 15:38t/p6020.011.523810.000001.523813.1414011.45
20782009.06.29 15:38delete6030.021.528610.000001.52541
20792009.06.29 15:38buy6040.011.523810.000001.52701
20802009.06.29 16:18buy limit6050.021.522210.000001.52541
20812009.06.30 08:10t/p6040.011.527010.000001.527013.1514014.60
20822009.06.30 08:10delete6050.021.522210.000001.52541
20832009.06.30 08:10sell6060.011.527010.000001.52381
20842009.06.30 08:50sell limit6070.021.528610.000001.52541
20852009.06.30 09:19t/p6060.011.523810.000001.523813.1414017.74
20862009.06.30 09:19delete6070.021.528610.000001.52541
20872009.06.30 09:19buy6080.011.523810.000001.52701
20882009.06.30 09:59buy limit6090.021.522210.000001.52541
20892009.07.01 17:28buy6090.021.522210.000001.52541
20902009.07.01 17:28modify6080.011.523810.000001.52541
20912009.07.01 18:08buy limit6100.031.519010.000001.52221
20922009.07.01 18:13modify6100.031.520610.000001.52381
20932009.07.01 18:34buy6100.031.520610.000001.52381
20942009.07.01 18:34modify6080.011.523810.000001.52381
20952009.07.01 18:34modify6090.021.522210.000001.52381
20962009.07.01 19:14buy limit6110.041.519010.000001.52221
20972009.07.02 09:53t/p6080.011.523810.000001.523810.0414017.78
20982009.07.02 09:53t/p6090.021.523810.000001.523813.2014020.98
20992009.07.02 09:53t/p6100.031.523810.000001.523819.5214030.50
21002009.07.02 09:53delete6110.041.519010.000001.52221
21012009.07.02 10:00sell6120.011.523660.000001.52066
21022009.07.02 10:40sell limit6130.021.525160.000001.52216
21032009.07.02 15:53t/p6120.011.520660.000001.520662.9514033.45
21042009.07.02 15:53delete6130.021.525160.000001.52216
21052009.07.02 15:53buy6140.011.520650.000001.52365
21062009.07.02 16:33buy limit6150.021.519150.000001.52215
21072009.07.02 17:17buy6150.021.519150.000001.52215
21082009.07.02 17:17modify6140.011.520650.000001.52215
21092009.07.02 17:57buy limit6160.031.517650.000001.52065
21102009.07.03 11:50t/p6140.011.522150.000001.522151.4914034.94
21112009.07.03 11:50t/p6150.021.522150.000001.522155.9214040.85
21122009.07.03 11:50delete6160.031.517650.000001.52065
21132009.07.03 11:50sell6170.011.522150.000001.51915
21142009.07.03 12:30sell limit6180.021.523750.000001.52055
21152009.07.03 18:36t/p6170.011.519150.000001.519152.9514043.80
21162009.07.03 18:36delete6180.021.523750.000001.52055
21172009.07.03 18:36buy6190.011.519110.000001.52231
21182009.07.03 19:16buy limit6200.021.517510.000001.52071
21192009.07.06 16:23buy6200.021.517510.000001.52071
21202009.07.06 16:23modify6190.011.519110.000001.52071
21212009.07.06 17:03buy limit6210.031.516010.000001.51901
21222009.07.06 18:18buy6210.031.516010.000001.51901
21232009.07.06 18:18modify6190.011.519110.000001.51901
21242009.07.06 18:18modify6200.021.517510.000001.51901
21252009.07.06 18:58buy limit6220.041.514510.000001.51751
21262009.07.07 12:15t/p6190.011.519010.000001.51901-0.0814043.72
21272009.07.07 12:15t/p6200.021.519010.000001.519012.9714046.69
21282009.07.07 12:15t/p6210.031.519010.000001.519018.8714055.56
21292009.07.07 12:15delete6220.041.514510.000001.51751
21302009.07.07 12:15sell6230.011.519010.000001.51601
21312009.07.07 12:55sell limit6240.021.520510.000001.51751
21322009.07.07 18:13t/p6230.011.516010.000001.516012.9514058.51
21332009.07.07 18:13delete6240.021.520510.000001.51751
21342009.07.07 18:13buy6250.011.516000.000001.51900
21352009.07.07 18:53buy limit6260.021.513000.000001.51600
21362009.07.07 18:57modify6260.021.514500.000001.51750
21372009.07.08 17:20buy6260.021.514500.000001.51750
21382009.07.08 17:20modify6250.011.516000.000001.51750
21392009.07.08 18:00buy limit6270.031.511500.000001.51450
21402009.07.08 18:16modify6270.031.513000.000001.51600
21412009.07.08 18:28buy6270.031.513000.000001.51600
21422009.07.08 18:28modify6250.011.516000.000001.51600
21432009.07.08 18:28modify6260.021.514500.000001.51600
21442009.07.08 19:08buy limit6280.041.511500.000001.51450
21452009.07.09 14:22buy6280.041.511500.000001.51450
21462009.07.09 14:22modify6250.011.516000.000001.51450
21472009.07.09 14:22modify6260.021.514500.000001.51450
21482009.07.09 14:22modify6270.031.513000.000001.51450
21492009.07.09 14:29t/p6250.011.514500.000001.51450-1.4414057.07
21502009.07.09 14:29t/p6260.021.514500.000001.514500.0614057.13
21512009.07.09 14:29t/p6270.031.514500.000001.514504.5114061.64
21522009.07.09 14:29t/p6280.041.514500.000001.5145011.7814073.42
21532009.07.09 14:50sell6290.011.515000.000001.51200
21542009.07.09 15:30sell limit6300.021.516500.000001.51350
21552009.07.09 17:45t/p6290.011.512000.000001.512002.9414076.36
21562009.07.09 17:45delete6300.021.516500.000001.51350
21572009.07.09 17:50buy6310.011.511900.000001.51490
21582009.07.09 18:30buy limit6320.021.510400.000001.51340
21592009.07.10 09:22t/p6310.011.514900.000001.514902.9514079.31
21602009.07.10 09:22delete6320.021.510400.000001.51340
21612009.07.10 09:22sell6330.011.514900.000001.51190
21622009.07.10 10:02sell limit6340.021.516400.000001.51340
21632009.07.10 12:49sell6340.021.516400.000001.51340
21642009.07.10 12:49modify6330.011.514900.000001.51340
21652009.07.10 13:29sell limit6350.031.517900.000001.51490
21662009.07.10 16:53t/p6330.011.513400.000001.513401.4714080.78
21672009.07.10 16:53t/p6340.021.513400.000001.513405.8914086.67
21682009.07.10 16:53delete6350.031.517900.000001.51490
21692009.07.10 16:53buy6360.011.513400.000001.51640
21702009.07.10 17:33buy limit6370.021.511900.000001.51490
21712009.07.14 11:51t/p6360.011.516400.000001.516402.9714089.64
21722009.07.14 11:51delete6370.021.511900.000001.51490
21732009.07.14 11:51sell6380.011.516410.000001.51341
21742009.07.14 12:31sell limit6390.021.517910.000001.51491
21752009.07.14 17:21sell6390.021.517910.000001.51491
21762009.07.14 17:21modify6380.011.516410.000001.51491
21772009.07.14 18:01sell limit6400.031.519410.000001.51641
21782009.07.14 19:24sell6400.031.519410.000001.51641
21792009.07.14 19:24modify6380.011.516410.000001.51641
21802009.07.14 19:24modify6390.021.517910.000001.51641
21812009.07.14 20:04sell limit6410.041.522410.000001.51941
21822009.07.14 20:42modify6410.041.520910.000001.51791
21832009.07.14 21:14sell6410.041.520910.000001.51791
21842009.07.14 21:14modify6380.011.516410.000001.51791
21852009.07.14 21:14modify6390.021.517910.000001.51791
21862009.07.14 21:14modify6400.031.519410.000001.51791
21872009.07.14 21:54sell limit6420.061.523910.000001.51781
21882009.07.15 08:14t/p6380.011.517910.000001.51791-1.4814088.16
21892009.07.15 08:14t/p6390.021.517910.000001.51791-0.0314088.13
21902009.07.15 08:14t/p6400.031.517910.000001.517914.3814092.51
21912009.07.15 08:14t/p6410.041.517910.000001.5179111.7314104.24
21922009.07.15 08:14delete6420.061.523910.000001.51781
21932009.07.15 08:14buy6430.011.517910.000001.52091
21942009.07.15 08:54buy limit6440.021.516410.000001.51941
21952009.07.15 16:27buy6440.021.516410.000001.51941
21962009.07.15 16:27modify6430.011.517910.000001.51941
21972009.07.15 17:07buy limit6450.031.514810.000001.51801
21982009.07.17 10:57t/p6430.011.519410.000001.519411.5114105.75
21992009.07.17 10:57t/p6440.021.519410.000001.519415.9714111.72
22002009.07.17 10:57delete6450.031.514810.000001.51801
22012009.07.17 14:18sell6460.011.519800.000001.51700
22022009.07.17 14:58sell limit6470.021.522800.000001.51980
22032009.07.17 15:38modify6470.021.521300.000001.51830
22042009.07.17 16:23sell6470.021.521300.000001.51830
22052009.07.17 16:23modify6460.011.519800.000001.51830
22062009.07.17 17:03sell limit6480.031.522800.000001.51980
22072009.07.17 21:50t/p6460.011.518300.000001.518301.4714113.19
22082009.07.17 21:50t/p6470.021.518300.000001.518305.8914119.08
22092009.07.17 21:50delete6480.031.522800.000001.51980
22102009.07.20 00:37sell6490.011.519860.000001.51706
22112009.07.20 01:18sell limit6500.021.521260.000001.51846
22122009.07.20 04:23sell6500.021.521260.000001.51846
22132009.07.20 04:23modify6490.011.519860.000001.51846
22142009.07.20 05:03sell limit6510.031.522660.000001.51986
22152009.07.21 09:59t/p6490.011.518460.000001.518461.3614120.44
22162009.07.21 09:59t/p6500.021.518460.000001.518465.4714125.91
22172009.07.21 09:59delete6510.031.522660.000001.51986
22182009.07.21 09:59buy6520.011.518440.000001.52124
22192009.07.21 10:39buy limit6530.021.517040.000001.51984
22202009.07.21 15:30buy6530.021.517040.000001.51984
22212009.07.21 15:30modify6520.011.518440.000001.51984
22222009.07.21 16:10buy limit6540.031.515640.000001.51844
22232009.07.21 18:22buy6540.031.515640.000001.51844
22242009.07.21 18:22modify6520.011.518440.000001.51844
22252009.07.21 18:22modify6530.021.517040.000001.51844
22262009.07.21 19:02buy limit6550.041.514140.000001.51714
22272009.07.23 09:32t/p6520.011.518440.000001.518440.0414125.95
22282009.07.23 09:32t/p6530.021.518440.000001.518442.8314128.78
22292009.07.23 09:32t/p6540.031.518440.000001.518448.3714137.15
22302009.07.23 09:32delete6550.041.514140.000001.51714
22312009.07.23 10:17sell6560.011.519510.000001.51731
22322009.07.23 10:57sell limit6570.021.520610.000001.51841
22332009.07.23 12:34sell6570.021.520610.000001.51841
22342009.07.23 12:34modify6560.011.519510.000001.51841
22352009.07.23 13:14sell limit6580.031.521810.000001.51941
22362009.07.23 15:00sell6580.031.521810.000001.51941
22372009.07.23 15:00modify6560.011.519510.000001.51941
22382009.07.23 15:00modify6570.021.520610.000001.51941
22392009.07.23 15:40sell limit6590.041.524210.000001.52181
22402009.07.23 15:47modify6590.041.523010.000001.52061
22412009.07.23 16:00sell6590.041.523010.000001.52061
22422009.07.23 16:00modify6560.011.519510.000001.52061
22432009.07.23 16:00modify6570.021.520610.000001.52061
22442009.07.23 16:00modify6580.031.521810.000001.52061
22452009.07.23 16:40sell limit6600.061.525410.000001.52061
22462009.07.23 17:16t/p6560.011.520610.000001.52061-1.0814136.07
22472009.07.23 17:16t/p6570.021.520610.000001.520610.0014136.07
22482009.07.23 17:16t/p6580.031.520610.000001.520613.5314139.60
22492009.07.23 17:16t/p6590.041.520610.000001.520619.4314149.03
22502009.07.23 17:16delete6600.061.525410.000001.52061
22512009.07.23 17:21buy6610.011.521130.000001.52353
22522009.07.23 18:01buy limit6620.021.519930.000001.52233
22532009.07.23 19:48t/p6610.011.523530.000001.523532.3614151.39
22542009.07.23 19:48delete6620.021.519930.000001.52233
22552009.07.23 19:48sell6630.011.523540.000001.52114
22562009.07.23 20:28sell limit6640.021.524740.000001.52234
22572009.07.23 22:20t/p6630.011.521140.000001.521142.3514153.74
22582009.07.23 22:20delete6640.021.524740.000001.52234
22592009.07.23 22:20buy6650.011.521100.000001.52350
22602009.07.23 23:00buy limit6660.021.519900.000001.52230
22612009.07.24 09:28t/p6650.011.523500.000001.523502.3614156.10
22622009.07.24 09:28delete6660.021.519900.000001.52230
22632009.07.24 09:29sell6670.011.523600.000001.52140
22642009.07.24 10:09sell limit6680.021.524700.000001.52250
22652009.07.24 12:10t/p6670.011.521400.000001.521402.1614158.26
22662009.07.24 12:10delete6680.021.524700.000001.52250
22672009.07.24 12:10buy6690.011.521390.000001.52359
22682009.07.24 12:50buy limit6700.021.520290.000001.52249
22692009.07.27 07:31t/p6690.011.523590.000001.523592.1814160.44
22702009.07.27 07:31delete6700.021.520290.000001.52249
22712009.07.27 07:31sell6710.011.523590.000001.52159
22722009.07.27 08:11sell limit6720.021.524590.000001.52259
22732009.07.27 10:35sell6720.021.524590.000001.52259
22742009.07.27 10:35modify6710.011.523590.000001.52259
22752009.07.27 11:15sell limit6730.031.525690.000001.52349
22762009.07.27 14:37t/p6710.011.522590.000001.522590.9814161.42
22772009.07.27 14:37t/p6720.021.522590.000001.522593.9314165.35
22782009.07.27 14:37delete6730.031.525690.000001.52349
22792009.07.27 14:49buy6740.011.522810.000001.52501
22802009.07.27 15:29buy limit6750.021.521710.000001.52391
22812009.07.28 07:24t/p6740.011.525010.000001.525012.1814167.53
22822009.07.28 07:24delete6750.021.521710.000001.52391
22832009.07.28 07:24sell6760.011.525010.000001.52301
22842009.07.28 08:04sell limit6770.021.526010.000001.52401
22852009.07.28 10:55t/p6760.011.523010.000001.523011.9714169.50
22862009.07.28 10:55delete6770.021.526010.000001.52401
22872009.07.28 10:55buy6780.011.523000.000001.52500
22882009.07.28 11:35buy limit6790.021.522000.000001.52400
22892009.07.28 15:11buy6790.021.522000.000001.52400
22902009.07.28 15:11modify6780.011.523000.000001.52400
22912009.07.28 15:51buy limit6800.031.521000.000001.52300
22922009.07.28 16:21t/p6780.011.524000.000001.524000.9814170.48
22932009.07.28 16:21t/p6790.021.524000.000001.524003.9314174.41
22942009.07.28 16:21delete6800.031.521000.000001.52300
22952009.07.28 16:25sell6810.011.524120.000001.52212
22962009.07.28 17:05sell limit6820.021.525120.000001.52312
22972009.07.28 17:12sell6820.021.525120.000001.52312
22982009.07.28 17:12modify6810.011.524120.000001.52312
22992009.07.28 17:52sell limit6830.031.526120.000001.52412
23002009.07.29 06:13t/p6810.011.523120.000001.523120.9714175.37
23012009.07.29 06:13t/p6820.021.523120.000001.523123.9014179.28
23022009.07.29 06:13delete6830.031.526120.000001.52412
23032009.07.29 06:13buy6840.011.523120.000001.52512
23042009.07.29 06:53buy limit6850.021.522120.000001.52412
23052009.07.29 13:26t/p6840.011.525120.000001.525121.9614181.24
23062009.07.29 13:26delete6850.021.522120.000001.52412
23072009.07.29 13:30sell6860.011.525100.000001.52310
23082009.07.29 14:10sell limit6870.021.527300.000001.52510
23092009.07.29 14:37modify6870.021.526200.000001.52400
23102009.07.29 17:14sell6870.021.526200.000001.52400
23112009.07.29 17:14modify6860.011.525100.000001.52400
23122009.07.29 17:54sell limit6880.031.527300.000001.52510
23132009.07.29 18:10sell6880.031.527300.000001.52510
23142009.07.29 18:10modify6860.011.525100.000001.52510
23152009.07.29 18:10modify6870.021.526200.000001.52510
23162009.07.29 18:50sell limit6890.041.528400.000001.52620
23172009.07.30 08:51sell6890.041.528400.000001.52620
23182009.07.30 08:51modify6860.011.525100.000001.52620
23192009.07.30 08:51modify6870.021.526200.000001.52620
23202009.07.30 08:51modify6880.031.527300.000001.52620
23212009.07.30 09:31sell limit6900.061.530400.000001.52630
23222009.07.30 12:01sell6900.061.530400.000001.52630
23232009.07.30 12:01modify6860.011.525100.000001.52630
23242009.07.30 12:01modify6870.021.526200.000001.52630
23252009.07.30 12:01modify6880.031.527300.000001.52630
23262009.07.30 12:01modify6890.041.528400.000001.52630
23272009.07.30 12:41sell limit6910.081.532600.000001.52820
23282009.07.30 15:41sell6910.081.532600.000001.52820
23292009.07.30 15:41modify6860.011.525100.000001.52820
23302009.07.30 15:41modify6870.021.526200.000001.52820
23312009.07.30 15:41modify6880.031.527300.000001.52820
23322009.07.30 15:41modify6890.041.528400.000001.52820
23332009.07.30 15:41modify6900.061.530400.000001.52820
23342009.07.30 16:21sell limit6920.111.534800.000001.53040
23352009.07.31 16:17t/p6860.011.528200.000001.52820-3.1014178.14
23362009.07.31 16:17t/p6870.021.528200.000001.52820-4.0314174.10
23372009.07.31 16:17t/p6880.031.528200.000001.52820-2.8014171.30
23382009.07.31 16:17t/p6890.041.528200.000001.528200.7414172.04
23392009.07.31 16:17t/p6900.061.528200.000001.5282012.8814184.92
23402009.07.31 16:17t/p6910.081.528200.000001.5282034.4714219.39
23412009.07.31 16:17delete6920.111.534800.000001.53040
23422009.07.31 16:20buy6930.011.528280.000001.53048
23432009.07.31 17:00buy limit6940.021.526080.000001.52828
23442009.07.31 17:00modify6940.021.527180.000001.52938
23452009.07.31 17:00buy6940.021.527180.000001.52938
23462009.07.31 17:00modify6930.011.528280.000001.52938
23472009.07.31 17:40buy limit6950.031.523880.000001.52608
23482009.07.31 17:46buy6950.031.523880.000001.52608
23492009.07.31 17:46modify6930.011.528280.000001.52608
23502009.07.31 17:46modify6940.021.527180.000001.52608
23512009.07.31 18:26buy limit6960.041.522780.000001.52498
23522009.07.31 18:29buy6960.041.522780.000001.52498
23532009.07.31 18:29modify6930.011.528280.000001.52498
23542009.07.31 18:29modify6940.021.527180.000001.52498
23552009.07.31 18:29modify6950.031.523880.000001.52498
23562009.07.31 19:09buy limit6970.061.520580.000001.52508
23572009.08.03 01:50t/p6930.011.524980.000001.52498-3.2414216.15
23582009.08.03 01:50t/p6940.021.524980.000001.52498-4.3014211.85
23592009.08.03 01:50t/p6950.031.524980.000001.524983.2714215.12
23602009.08.03 01:50t/p6960.041.524980.000001.524988.6914223.81
23612009.08.03 01:50delete6970.061.520580.000001.52508
23622009.08.03 01:55sell6980.011.525070.000001.52287
23632009.08.03 02:35sell limit6990.021.526170.000001.52397
23642009.08.03 03:39sell6990.021.526170.000001.52397
23652009.08.03 03:39modify6980.011.525070.000001.52397
23662009.08.03 04:19sell limit7000.031.527270.000001.52507
23672009.08.03 08:33t/p6980.011.523970.000001.523971.0814224.89
23682009.08.03 08:33t/p6990.021.523970.000001.523974.3214229.21
23692009.08.03 08:33delete7000.031.527270.000001.52507
23702009.08.03 08:33buy7010.011.523960.000001.52616
23712009.08.03 09:13buy limit7020.021.522860.000001.52506
23722009.08.03 10:05t/p7010.011.526160.000001.526162.1614231.37
23732009.08.03 10:05delete7020.021.522860.000001.52506
23742009.08.03 10:05sell7030.011.526160.000001.52396
23752009.08.03 10:45sell limit7040.021.527260.000001.52506
23762009.08.03 13:21t/p7030.011.523960.000001.523962.1614233.53
23772009.08.03 13:21delete7040.021.527260.000001.52506
23782009.08.03 13:21buy7050.011.523920.000001.52612
23792009.08.03 14:01buy limit7060.021.522820.000001.52502
23802009.08.03 15:12t/p7050.011.526120.000001.526122.1614235.69
23812009.08.03 15:12delete7060.021.522820.000001.52502
23822009.08.03 15:13sell7070.011.526180.000001.52398
23832009.08.03 15:53sell limit7080.021.528380.000001.52618
23842009.08.03 16:05modify7080.021.527280.000001.52508
23852009.08.03 18:40sell7080.021.527280.000001.52508
23862009.08.03 18:40modify7070.011.526180.000001.52508
23872009.08.03 19:20sell limit7090.031.528380.000001.52618
23882009.08.04 03:36sell7090.031.528380.000001.52618
23892009.08.04 03:36modify7070.011.526180.000001.52618
23902009.08.04 03:36modify7080.021.527280.000001.52618
23912009.08.04 04:16sell limit7100.041.529480.000001.52728
23922009.08.04 11:29sell7100.041.529480.000001.52728
23932009.08.04 11:29modify7070.011.526180.000001.52728
23942009.08.04 11:29modify7080.021.527280.000001.52728
23952009.08.04 11:29modify7090.031.528380.000001.52728
23962009.08.04 12:09sell limit7110.061.531680.000001.52718
23972009.08.04 16:14t/p7070.011.527280.000001.52728-1.0914234.60
23982009.08.04 16:14t/p7080.021.527280.000001.52728-0.0314234.57
23992009.08.04 16:14t/p7090.031.527280.000001.527283.2414237.81
24002009.08.04 16:14t/p7100.041.527280.000001.527288.6514246.46
24012009.08.04 16:14delete7110.061.531680.000001.52718
24022009.08.04 16:14buy7120.011.526970.000001.52917
24032009.08.04 16:54buy limit7130.021.525870.000001.52807
24042009.08.05 11:44t/p7120.011.529170.000001.529172.1714248.63
24052009.08.05 11:44delete7130.021.525870.000001.52807
24062009.08.05 11:44sell7140.011.529170.000001.52697
24072009.08.05 12:24sell limit7150.021.530270.000001.52807
24082009.08.05 13:09sell7150.021.530270.000001.52807
24092009.08.05 13:09modify7140.011.529170.000001.52807
24102009.08.05 13:49sell limit7160.031.531370.000001.52917
24112009.08.05 14:14sell7160.031.531370.000001.52917
24122009.08.05 14:14modify7140.011.529170.000001.52917
24132009.08.05 14:14modify7150.021.530270.000001.52917
24142009.08.05 14:54sell limit7170.041.532470.000001.53027
24152009.08.05 17:15t/p7140.011.529170.000001.529170.0014248.63
24162009.08.05 17:15t/p7150.021.529170.000001.529172.1614250.79
24172009.08.05 17:15t/p7160.031.529170.000001.529176.4814257.27
24182009.08.05 17:15delete7170.041.532470.000001.53027
24192009.08.05 17:15buy7180.011.528920.000001.53112
24202009.08.05 17:55buy limit7190.021.527820.000001.53002
24212009.08.06 08:11t/p7180.011.531120.000001.531122.1914259.46
24222009.08.06 08:11delete7190.021.527820.000001.53002
24232009.08.06 08:11sell7200.011.531120.000001.52892
24242009.08.06 08:51sell limit7210.021.532220.000001.53002
24252009.08.06 16:37sell7210.021.532220.000001.53002
24262009.08.06 16:37modify7200.011.531120.000001.53002
24272009.08.06 17:17t/p7200.011.530020.000001.530021.0814260.54
24282009.08.06 17:17t/p7210.021.530020.000001.530024.3214264.86
24292009.08.06 17:17buy7220.011.530000.000001.53220
24302009.08.06 17:57buy limit7230.021.528900.000001.53110
24312009.08.06 20:43buy7230.021.528900.000001.53110
24322009.08.06 20:43modify7220.011.530000.000001.53110
24332009.08.06 21:23buy limit7240.031.527800.000001.53000
24342009.08.07 14:30buy7240.031.527800.000001.53000
24352009.08.07 14:30modify7220.011.530000.000001.53000
24362009.08.07 14:30modify7230.021.528900.000001.53000
24372009.08.07 14:39t/p7220.011.530000.000001.530000.0114264.87
24382009.08.07 14:39t/p7230.021.530000.000001.530002.1914267.06
24392009.08.07 14:39t/p7240.031.530000.000001.530006.4814273.54
24402009.08.07 14:45sell7250.011.529680.000001.52748
24412009.08.07 15:25sell limit7260.021.534480.000001.53208
24422009.08.07 15:29modify7260.021.533280.000001.53088
24432009.08.07 15:34sell7260.021.533280.000001.53088
24442009.08.07 15:34modify7250.011.529680.000001.53088
24452009.08.07 16:14sell limit7270.031.534480.000001.53208
24462009.08.07 16:34sell7270.031.534480.000001.53208
24472009.08.07 16:34modify7250.011.529680.000001.53208
24482009.08.07 16:34modify7260.021.533280.000001.53208
24492009.08.07 17:14sell limit7280.041.535680.000001.53328
24502009.08.10 08:17sell7280.041.535680.000001.53328
24512009.08.10 08:17modify7250.011.529680.000001.53328
24522009.08.10 08:17modify7260.021.533280.000001.53328
24532009.08.10 08:17modify7270.031.534480.000001.53328
24542009.08.10 08:57sell limit7290.061.538080.000001.53328
24552009.08.11 12:40t/p7250.011.533280.000001.53328-3.5614269.99
24562009.08.11 12:40t/p7260.021.533280.000001.53328-0.0514269.93
24572009.08.11 12:40t/p7270.031.533280.000001.533283.4614273.40
24582009.08.11 12:40t/p7280.041.533280.000001.533289.3814282.78
24592009.08.11 12:40delete7290.061.538080.000001.53328
24602009.08.11 12:40buy7300.011.533200.000001.53560
24612009.08.11 13:20buy limit7310.021.530800.000001.53320
24622009.08.11 13:31buy7310.021.530800.000001.53320
24632009.08.11 13:31modify7300.011.533200.000001.53320
24642009.08.11 14:11buy limit7320.031.529600.000001.53200
24652009.08.11 16:09buy7320.031.529600.000001.53200
24662009.08.11 16:09modify7300.011.533200.000001.53200
24672009.08.11 16:09modify7310.021.530800.000001.53200
24682009.08.11 16:49buy limit7330.041.528400.000001.53080
24692009.08.12 08:47buy7330.041.528400.000001.53080
24702009.08.12 08:47modify7300.011.533200.000001.53080
24712009.08.12 08:47modify7310.021.530800.000001.53080
24722009.08.12 08:47modify7320.031.529600.000001.53080
24732009.08.12 09:27buy limit7340.061.526200.000001.53070
24742009.08.12 20:14t/p7300.011.530800.000001.53080-2.3514280.43
24752009.08.12 20:14t/p7310.021.530800.000001.530800.0214280.45
24762009.08.12 20:14t/p7320.031.530800.000001.530803.5714284.02
24772009.08.12 20:14t/p7330.041.530800.000001.530809.4414293.46
24782009.08.12 20:14delete7340.061.526200.000001.53070
24792009.08.12 20:14sell7350.011.530810.000001.52841
24802009.08.12 20:54sell limit7360.021.532010.000001.52961
24812009.08.13 08:23sell7360.021.532010.000001.52961
24822009.08.13 08:23modify7350.011.530810.000001.52961
24832009.08.13 09:03sell limit7370.031.533110.000001.53091
24842009.08.13 11:26sell7370.031.533110.000001.53091
24852009.08.13 11:26modify7350.011.530810.000001.53091
24862009.08.13 11:26modify7360.021.532010.000001.53091
24872009.08.13 12:06sell limit7380.041.534210.000001.53201
24882009.08.13 15:42t/p7350.011.530910.000001.53091-0.1414293.32
24892009.08.13 15:42t/p7360.021.530910.000001.530912.1614295.48
24902009.08.13 15:42t/p7370.031.530910.000001.530916.4814301.96
24912009.08.13 15:42delete7380.041.534210.000001.53201
24922009.08.13 15:42buy7390.011.530910.000001.53311
24932009.08.13 16:22buy limit7400.021.529810.000001.53201
24942009.08.13 17:21buy7400.021.529810.000001.53201
24952009.08.13 17:21modify7390.011.530910.000001.53201
24962009.08.13 18:01buy limit7410.031.528710.000001.53091
24972009.08.13 19:25buy7410.031.528710.000001.53091
24982009.08.13 19:25modify7390.011.530910.000001.53091
24992009.08.13 19:25modify7400.021.529810.000001.53091
25002009.08.13 20:05buy limit7420.041.527510.000001.52991
25012009.08.14 12:47buy7420.041.527510.000001.52991
25022009.08.14 12:47modify7390.011.530910.000001.52991
25032009.08.14 12:47modify7400.021.529810.000001.52991
25042009.08.14 12:47modify7410.031.528710.000001.52991
25052009.08.14 13:27buy limit7430.061.525110.000001.52991
25062009.08.14 16:12buy7430.061.525110.000001.52991
25072009.08.14 16:52buy limit7440.081.522710.000001.52751
25082009.08.14 19:44buy7440.081.522710.000001.52751
25092009.08.14 19:44modify7390.011.530910.000001.52751
25102009.08.14 19:44modify7400.021.529810.000001.52751
25112009.08.14 19:44modify7410.031.528710.000001.52751
25122009.08.14 19:44modify7420.041.527510.000001.52751
25132009.08.14 19:44modify7430.061.525110.000001.52751
25142009.08.14 20:24buy limit7450.111.520310.000001.52511
25152009.08.17 16:05buy7450.111.520310.000001.52511
25162009.08.17 16:05modify7390.011.530910.000001.52511
25172009.08.17 16:05modify7400.021.529810.000001.52511
25182009.08.17 16:05modify7410.031.528710.000001.52511
25192009.08.17 16:05modify7420.041.527510.000001.52511
25202009.08.17 16:05modify7430.061.525110.000001.52511
25212009.08.17 16:05modify7440.081.522710.000001.52511
25222009.08.17 16:45buy limit7460.151.517910.000001.52271
25232009.08.17 21:53buy7460.151.517910.000001.52271
25242009.08.17 21:53modify7390.011.530910.000001.52271
25252009.08.17 21:53modify7400.021.529810.000001.52271
25262009.08.17 21:53modify7410.031.528710.000001.52271
25272009.08.17 21:53modify7420.041.527510.000001.52271
25282009.08.17 21:53modify7430.061.525110.000001.52271
25292009.08.17 21:53modify7440.081.522710.000001.52271
25302009.08.17 21:53modify7450.111.520310.000001.52271
25312009.08.17 22:33buy limit7470.211.513010.000001.52281
25322009.08.26 18:51t/p7390.011.522710.000001.52271-7.9414294.02
25332009.08.26 18:51t/p7400.021.522710.000001.52271-13.7314280.28
25342009.08.26 18:51t/p7410.031.522710.000001.52271-17.3614262.92
25352009.08.26 18:51t/p7420.041.522710.000001.52271-18.4814244.45
25362009.08.26 18:51t/p7430.061.522710.000001.52271-13.5614230.88
25372009.08.26 18:51t/p7440.081.522710.000001.522710.7814231.67
25382009.08.26 18:51t/p7450.111.522710.000001.5227126.9214258.59
25392009.08.26 18:51t/p7460.151.522710.000001.5227172.0814330.67
25402009.08.26 18:51delete7470.211.513010.000001.52281
25412009.08.26 18:54sell7480.011.522840.000001.52044
25422009.08.26 19:34sell limit7490.021.524040.000001.52164
25432009.08.27 13:31sell7490.021.524040.000001.52164
25442009.08.27 13:31modify7480.011.522840.000001.52164
25452009.08.27 14:11sell limit7500.031.525240.000001.52284
25462009.08.27 20:12t/p7480.011.521640.000001.521641.1414331.81
25472009.08.27 20:12t/p7490.021.521640.000001.521644.7214336.53
25482009.08.27 20:12delete7500.031.525240.000001.52284
25492009.08.27 20:15buy7510.011.518450.000001.52085
25502009.08.27 20:55buy limit7520.021.517150.000001.51975
25512009.08.28 08:38t/p7510.011.520850.000001.520852.3714338.90
25522009.08.28 08:38delete7520.021.517150.000001.51975
25532009.08.28 08:38sell7530.011.520850.000001.51845
25542009.08.28 09:18sell limit7540.021.522050.000001.51965
25552009.08.28 11:32t/p7530.011.518450.000001.518452.3514341.25
25562009.08.28 11:32delete7540.021.522050.000001.51965
25572009.08.28 11:32buy7550.011.518440.000001.52084
25582009.08.28 12:12buy limit7560.021.517240.000001.51964
25592009.08.28 13:07buy7560.021.517240.000001.51964
25602009.08.28 13:07modify7550.011.518440.000001.51964
25612009.08.28 13:47buy limit7570.031.516040.000001.51844
25622009.08.28 17:29buy7570.031.516040.000001.51844
25632009.08.28 17:29modify7550.011.518440.000001.51844
25642009.08.28 17:29modify7560.021.517240.000001.51844
25652009.08.28 18:09buy limit7580.041.514840.000001.51724
25662009.09.02 09:27t/p7550.011.518440.000001.518440.0314341.28
25672009.09.02 09:27t/p7560.021.518440.000001.518442.4214343.70
25682009.09.02 09:27t/p7570.031.518440.000001.518447.1714350.87
25692009.09.02 09:27delete7580.041.514840.000001.51724
25702009.09.02 09:27sell7590.011.518460.000001.51626
25712009.09.02 10:07sell limit7600.021.519560.000001.51736
25722009.09.02 14:21t/p7590.011.516260.000001.516262.1614353.03
25732009.09.02 14:21delete7600.021.519560.000001.51736
25742009.09.02 14:25buy7610.011.515940.000001.51814
25752009.09.02 15:05buy limit7620.021.514840.000001.51704
25762009.09.02 17:12buy7620.021.514840.000001.51704
25772009.09.02 17:12modify7610.011.515940.000001.51704
25782009.09.02 17:52buy limit7630.031.513740.000001.51594
25792009.09.02 18:38buy7630.031.513740.000001.51594
25802009.09.02 18:38modify7610.011.515940.000001.51594
25812009.09.02 18:38modify7620.021.514840.000001.51594
25822009.09.02 19:18buy limit7640.041.512640.000001.51484
25832009.09.04 10:00t/p7610.011.515940.000001.515940.0414353.07
25842009.09.04 10:00t/p7620.021.515940.000001.515942.2414355.31
25852009.09.04 10:00t/p7630.031.515940.000001.515946.6014361.90
25862009.09.04 10:00delete7640.041.512640.000001.51484
25872009.09.04 10:00sell7650.011.515980.000001.51378
25882009.09.04 10:40sell limit7660.021.517080.000001.51488
25892009.09.04 14:51sell7660.021.517080.000001.51488
25902009.09.04 14:51modify7650.011.515980.000001.51488
25912009.09.04 15:31sell limit7670.031.518180.000001.51598
25922009.09.04 15:52sell7670.031.518180.000001.51598
25932009.09.04 15:52modify7650.011.515980.000001.51598
25942009.09.04 15:52modify7660.021.517080.000001.51598
25952009.09.04 16:32sell limit7680.041.519280.000001.51708
25962009.09.04 17:59t/p7650.011.515980.000001.515980.0014361.90
25972009.09.04 17:59t/p7660.021.515980.000001.515982.1614364.06
25982009.09.04 17:59t/p7670.031.515980.000001.515986.4914370.55
25992009.09.04 17:59delete7680.041.519280.000001.51708
26002009.09.04 17:59buy7690.011.515970.000001.51817
26012009.09.04 18:39buy limit7700.021.514870.000001.51707
26022009.09.07 13:14t/p7690.011.518170.000001.518172.1714372.72
26032009.09.07 13:14delete7700.021.514870.000001.51707
26042009.09.07 13:14sell7710.011.518170.000001.51617
26052009.09.07 13:54sell limit7720.021.519170.000001.51717
26062009.09.07 16:57sell7720.021.519170.000001.51717
26072009.09.07 16:57modify7710.011.518170.000001.51717
26082009.09.07 17:37sell limit7730.031.520170.000001.51817
26092009.09.08 09:46sell7730.031.520170.000001.51817
26102009.09.08 09:46modify7710.011.518170.000001.51817
26112009.09.08 09:46modify7720.021.519170.000001.51817
26122009.09.08 10:05t/p7710.011.518170.000001.51817-0.0114372.71
26132009.09.08 10:05t/p7720.021.518170.000001.518171.9314374.65
26142009.09.08 10:05t/p7730.031.518170.000001.518175.8914380.54
26152009.09.08 10:33buy7740.011.517680.000001.51968
26162009.09.08 11:13buy limit7750.021.516680.000001.51868
26172009.09.08 11:51buy7750.021.516680.000001.51868
26182009.09.08 11:51modify7740.011.517680.000001.51868
26192009.09.08 12:31buy limit7760.031.515680.000001.51768
26202009.09.08 14:55buy7760.031.515680.000001.51768
26212009.09.08 14:55modify7740.011.517680.000001.51768
26222009.09.08 14:55modify7750.021.516680.000001.51768
26232009.09.08 15:35buy limit7770.041.514580.000001.51678
26242009.09.09 09:36t/p7740.011.517680.000001.517680.0114380.55
26252009.09.09 09:36t/p7750.021.517680.000001.517681.9814382.53
26262009.09.09 09:36t/p7760.031.517680.000001.517685.9314388.45
26272009.09.09 09:36delete7770.041.514580.000001.51678
26282009.09.09 09:36sell7780.011.517690.000001.51569
26292009.09.09 10:16sell limit7790.021.518690.000001.51669
26302009.09.09 22:52t/p7780.011.515690.000001.515691.9614390.41
26312009.09.09 22:52delete7790.021.518690.000001.51669
26322009.09.10 08:04buy7800.011.515530.000001.51753
26332009.09.10 08:44buy limit7810.021.514530.000001.51653
26342009.09.10 14:52buy7810.021.514530.000001.51653
26352009.09.10 14:52modify7800.011.515530.000001.51653
26362009.09.10 15:27t/p7800.011.516530.000001.516530.9914391.40
26372009.09.10 15:27t/p7810.021.516530.000001.516533.9314395.33
26382009.09.10 15:35sell7820.011.516430.000001.51443
26392009.09.10 16:15sell limit7830.021.517430.000001.51543
26402009.09.10 19:03t/p7820.011.514430.000001.514431.9614397.29
26412009.09.10 19:03delete7830.021.517430.000001.51543
26422009.09.10 19:03buy7840.011.514300.000001.51630
26432009.09.10 19:43buy limit7850.021.513300.000001.51530
26442009.09.11 18:13buy7850.021.513300.000001.51530
26452009.09.11 18:13modify7840.011.514300.000001.51530
26462009.09.11 18:53buy limit7860.031.512300.000001.51430
26472009.09.14 02:54buy7860.031.512300.000001.51430
26482009.09.14 02:54modify7840.011.514300.000001.51430
26492009.09.14 02:54modify7850.021.513300.000001.51430
26502009.09.14 03:34buy limit7870.041.510500.000001.51230
26512009.09.14 06:47modify7870.041.511400.000001.51320
26522009.09.15 09:16t/p7840.011.514300.000001.514300.0314397.32
26532009.09.15 09:16t/p7850.021.514300.000001.514302.0114399.33
26542009.09.15 09:16t/p7860.031.514300.000001.514305.9214405.25
26552009.09.15 09:16delete7870.041.511400.000001.51320
26562009.09.15 09:16sell7880.011.514300.000001.51250
26572009.09.15 09:56sell limit7890.021.515200.000001.51340
26582009.09.15 10:05sell7890.021.515200.000001.51340
26592009.09.15 10:05modify7880.011.514300.000001.51340
26602009.09.15 10:45sell limit7900.031.517000.000001.51520
26612009.09.15 10:45modify7900.031.516100.000001.51430
26622009.09.15 11:00sell7900.031.516100.000001.51430
26632009.09.15 11:00modify7880.011.514300.000001.51430
26642009.09.15 11:00modify7890.021.515200.000001.51430
26652009.09.15 11:40sell limit7910.041.517900.000001.51610
26662009.09.15 11:59modify7910.041.517000.000001.51520
26672009.09.15 14:43sell7910.041.517000.000001.51520
26682009.09.15 14:43modify7880.011.514300.000001.51520
26692009.09.15 14:43modify7890.021.515200.000001.51520
26702009.09.15 14:43modify7900.031.516100.000001.51520
26712009.09.15 15:23sell limit7920.061.518800.000001.51510
26722009.09.16 10:57sell7920.061.518800.000001.51510
26732009.09.16 10:57modify7880.011.514300.000001.51510
26742009.09.16 10:57modify7890.021.515200.000001.51510
26752009.09.16 10:57modify7900.031.516100.000001.51510
26762009.09.16 10:57modify7910.041.517000.000001.51510
26772009.09.16 11:37sell limit7930.081.520600.000001.51690
26782009.09.17 12:10sell7930.081.520600.000001.51690
26792009.09.17 12:10modify7880.011.514300.000001.51690
26802009.09.17 12:10modify7890.021.515200.000001.51690
26812009.09.17 12:10modify7900.031.516100.000001.51690
26822009.09.17 12:10modify7910.041.517000.000001.51690
26832009.09.17 12:10modify7920.061.518800.000001.51690
26842009.09.17 12:50sell limit7940.111.522400.000001.51880
26852009.09.17 14:00sell7940.111.522400.000001.51880
26862009.09.17 14:00modify7880.011.514300.000001.51880
26872009.09.17 14:00modify7890.021.515200.000001.51880
26882009.09.17 14:00modify7900.031.516100.000001.51880
26892009.09.17 14:00modify7910.041.517000.000001.51880
26902009.09.17 14:00modify7920.061.518800.000001.51880
26912009.09.17 14:00modify7930.081.520600.000001.51880
26922009.09.17 14:07t/p7880.011.518800.000001.51880-4.4714400.78
26932009.09.17 14:07t/p7890.021.518800.000001.51880-7.1714393.61
26942009.09.17 14:07t/p7900.031.518800.000001.51880-8.1114385.50
26952009.09.17 14:07t/p7910.041.518800.000001.51880-7.2714378.22
26962009.09.17 14:07t/p7920.061.518800.000001.51880-0.2314377.99
26972009.09.17 14:07t/p7930.081.518800.000001.5188014.1414392.13
26982009.09.17 14:07t/p7940.111.518800.000001.5188038.9114431.04
26992009.09.17 14:12buy7950.011.519460.000001.52126
27002009.09.17 14:52buy limit7960.021.517660.000001.51946
27012009.09.17 14:59modify7960.021.518560.000001.52036
27022009.09.17 15:14buy7960.021.518560.000001.52036
27032009.09.17 15:14modify7950.011.519460.000001.52036
27042009.09.17 15:54buy limit7970.031.517660.000001.51946
27052009.09.17 16:21buy7970.031.517660.000001.51946
27062009.09.17 16:21modify7950.011.519460.000001.51946
27072009.09.17 16:21modify7960.021.518560.000001.51946
27082009.09.17 17:01buy limit7980.041.516760.000001.51856
27092009.09.17 17:41buy7980.041.516760.000001.51856
27102009.09.17 17:41modify7950.011.519460.000001.51856
27112009.09.17 17:41modify7960.021.518560.000001.51856
27122009.09.17 17:41modify7970.031.517660.000001.51856
27132009.09.17 18:21buy limit7990.061.514960.000001.51866
27142009.09.17 19:42buy7990.061.514960.000001.51866
27152009.09.17 19:42modify7950.011.519460.000001.51866
27162009.09.17 19:42modify7960.021.518560.000001.51866
27172009.09.17 19:42modify7970.031.517660.000001.51866
27182009.09.17 19:42modify7980.041.516760.000001.51866
27192009.09.17 20:22buy limit8000.081.513160.000001.51686
27202009.09.21 12:12t/p7950.011.518660.000001.51866-0.7614430.28
27212009.09.21 12:12t/p7960.021.518660.000001.518660.2314430.51
27222009.09.21 12:12t/p7970.031.518660.000001.518663.0114433.52
27232009.09.21 12:12t/p7980.041.518660.000001.518667.5514441.07
27242009.09.21 12:12t/p7990.061.518660.000001.5186621.9414463.01
27252009.09.21 12:12delete8000.081.513160.000001.51686
27262009.09.21 12:12sell8010.011.518680.000001.51688
27272009.09.21 12:52sell limit8020.021.519580.000001.51778
27282009.09.21 16:42t/p8010.011.516880.000001.516881.7714464.78
27292009.09.21 16:42delete8020.021.519580.000001.51778
27302009.09.21 16:42buy8030.011.516880.000001.51868
27312009.09.21 17:22buy limit8040.021.515980.000001.51778
27322009.09.21 18:04buy8040.021.515980.000001.51778
27332009.09.21 18:04modify8030.011.516880.000001.51778
27342009.09.21 18:44buy limit8050.031.515080.000001.51688
27352009.09.22 09:29buy8050.031.515080.000001.51688
27362009.09.22 09:29modify8030.011.516880.000001.51688
27372009.09.22 09:29modify8040.021.515980.000001.51688
27382009.09.22 10:09buy limit8060.041.514180.000001.51598
27392009.09.22 13:29buy8060.041.514180.000001.51598
27402009.09.22 13:29modify8030.011.516880.000001.51598
27412009.09.22 13:29modify8040.021.515980.000001.51598
27422009.09.22 13:29modify8050.031.515080.000001.51598
27432009.09.22 14:09buy limit8070.061.512380.000001.51598
27442009.09.24 06:11buy8070.061.512380.000001.51598
27452009.09.24 06:51buy limit8080.081.510780.000001.51408
27462009.09.24 12:02buy8080.081.510780.000001.51408
27472009.09.24 12:02modify8030.011.516880.000001.51408
27482009.09.24 12:02modify8040.021.515980.000001.51408
27492009.09.24 12:02modify8050.031.515080.000001.51408
27502009.09.24 12:02modify8060.041.514180.000001.51408
27512009.09.24 12:02modify8070.061.512380.000001.51408
27522009.09.24 12:42buy limit8090.111.508980.000001.51258
27532009.09.24 18:35buy8090.111.508980.000001.51258
27542009.09.24 18:35modify8030.011.516880.000001.51258
27552009.09.24 18:35modify8040.021.515980.000001.51258
27562009.09.24 18:35modify8050.031.515080.000001.51258
27572009.09.24 18:35modify8060.041.514180.000001.51258
27582009.09.24 18:35modify8070.061.512380.000001.51258
27592009.09.24 18:35modify8080.081.510780.000001.51258
27602009.09.24 19:15buy limit8100.151.507180.000001.51078
27612009.09.29 13:16t/p8030.011.512580.000001.51258-4.1514460.63
27622009.09.29 13:16t/p8040.021.512580.000001.51258-6.5214454.10
27632009.09.29 13:16t/p8050.031.512580.000001.51258-7.1614446.94
27642009.09.29 13:16t/p8060.041.512580.000001.51258-6.0214440.92
27652009.09.29 13:16t/p8070.061.512580.000001.512581.3614442.28
27662009.09.29 13:16t/p8080.081.512580.000001.5125814.3914456.66
27672009.09.29 13:16t/p8090.111.512580.000001.5125839.2414495.91
27682009.09.29 13:16delete8100.151.507180.000001.51078
27692009.09.29 13:16sell8110.011.512600.000001.51100
27702009.09.29 13:56sell limit8120.021.513400.000001.51180
27712009.09.30 08:36t/p8110.011.511000.000001.511001.5614497.47
27722009.09.30 08:36delete8120.021.513400.000001.51180
27732009.09.30 08:36buy8130.011.511000.000001.51260
27742009.09.30 09:16buy limit8140.021.510200.000001.51180
27752009.09.30 09:49buy8140.021.510200.000001.51180
27762009.09.30 09:49modify8130.011.511000.000001.51180
27772009.09.30 10:29buy limit8150.031.509400.000001.51100
27782009.09.30 10:42buy8150.031.509400.000001.51100
27792009.09.30 10:42modify8130.011.511000.000001.51100
27802009.09.30 10:42modify8140.021.510200.000001.51100
27812009.09.30 11:22buy limit8160.041.508600.000001.51020
27822009.09.30 13:57buy8160.041.508600.000001.51020
27832009.09.30 13:57modify8130.011.511000.000001.51020
27842009.09.30 13:57modify8140.021.510200.000001.51020
27852009.09.30 13:57modify8150.031.509400.000001.51020
27862009.09.30 14:15t/p8130.011.510200.000001.51020-0.7814496.69
27872009.09.30 14:15t/p8140.021.510200.000001.510200.0014496.69
27882009.09.30 14:15t/p8150.031.510200.000001.510202.3614499.05
27892009.09.30 14:15t/p8160.041.510200.000001.510206.2914505.34
27902009.09.30 14:25sell8170.011.513780.000001.51218
27912009.09.30 15:05sell limit8180.021.520080.000001.51828
27922009.09.30 15:11modify8180.021.519180.000001.51738
27932009.09.30 15:14sell8180.021.519180.000001.51738
27942009.09.30 15:14modify8170.011.513780.000001.51738
27952009.09.30 15:54sell limit8190.031.520080.000001.51828
27962009.09.30 16:58t/p8170.011.517380.000001.51738-3.5414501.80
27972009.09.30 16:58t/p8180.021.517380.000001.517383.5414505.34
27982009.09.30 16:58delete8190.031.520080.000001.51828
27992009.09.30 16:58buy8200.011.517380.000001.51918
28002009.09.30 17:38buy limit8210.021.516480.000001.51828
28012009.09.30 18:26buy8210.021.516480.000001.51828
28022009.09.30 18:26modify8200.011.517380.000001.51828
28032009.09.30 19:06buy limit8220.031.515580.000001.51738
28042009.10.01 10:28t/p8200.011.518280.000001.518280.9214506.25
28052009.10.01 10:28t/p8210.021.518280.000001.518283.6014509.85
28062009.10.01 10:28delete8220.031.515580.000001.51738
28072009.10.01 12:05sell8230.011.519130.000001.51733
28082009.10.01 12:45sell limit8240.021.520030.000001.51823
28092009.10.01 14:03t/p8230.011.517330.000001.517331.7614511.61
28102009.10.01 14:03delete8240.021.520030.000001.51823
28112009.10.01 14:05buy8250.011.517170.000001.51897
28122009.10.01 14:45buy limit8260.021.516270.000001.51807
28132009.10.01 16:59buy8260.021.516270.000001.51807
28142009.10.01 16:59modify8250.011.517170.000001.51807
28152009.10.01 17:39buy limit8270.031.514470.000001.51627
28162009.10.01 19:26buy8270.031.514470.000001.51627
28172009.10.01 19:26modify8250.011.517170.000001.51627
28182009.10.01 19:26modify8260.021.516270.000001.51627
28192009.10.01 20:06buy limit8280.041.513570.000001.51537
28202009.10.01 21:57buy8280.041.513570.000001.51537
28212009.10.01 21:57modify8250.011.517170.000001.51537
28222009.10.01 21:57modify8260.021.516270.000001.51537
28232009.10.01 21:57modify8270.031.514470.000001.51537
28242009.10.01 22:37buy limit8290.061.511770.000001.51547
28252009.10.02 13:01buy8290.061.511770.000001.51547
28262009.10.02 13:01modify8250.011.517170.000001.51547
28272009.10.02 13:01modify8260.021.516270.000001.51547
28282009.10.02 13:01modify8270.031.514470.000001.51547
28292009.10.02 13:01modify8280.041.513570.000001.51547
28302009.10.02 13:41buy limit8300.081.509970.000001.51367
28312009.10.02 15:52buy8300.081.509970.000001.51367
28322009.10.02 15:52modify8250.011.517170.000001.51367
28332009.10.02 15:52modify8260.021.516270.000001.51367
28342009.10.02 15:52modify8270.031.514470.000001.51367
28352009.10.02 15:52modify8280.041.513570.000001.51367
28362009.10.02 15:52modify8290.061.511770.000001.51367
28372009.10.02 16:32buy limit8310.111.508170.000001.51187
28382009.10.07 09:05t/p8250.011.513670.000001.51367-3.3914508.22
28392009.10.07 09:05t/p8260.021.513670.000001.51367-5.0314503.19
28402009.10.07 09:05t/p8270.031.513670.000001.51367-2.2414500.95
28412009.10.07 09:05t/p8280.041.513670.000001.513670.5514501.50
28422009.10.07 09:05t/p8290.061.513670.000001.5136711.3814512.87
28432009.10.07 09:05t/p8300.081.513670.000001.5136729.3214542.19
28442009.10.07 09:05delete8310.111.508170.000001.51187
28452009.10.07 09:12sell8320.011.514010.000001.51221
28462009.10.07 09:52sell limit8330.021.514910.000001.51311
28472009.10.07 14:07sell8330.021.514910.000001.51311
28482009.10.07 14:07modify8320.011.514010.000001.51311
28492009.10.07 14:47sell limit8340.031.515810.000001.51401
28502009.10.07 15:21sell8340.031.515810.000001.51401
28512009.10.07 15:21modify8320.011.514010.000001.51401
28522009.10.07 15:21modify8330.021.514910.000001.51401
28532009.10.07 16:01sell limit8350.041.516710.000001.51491
28542009.10.07 16:30sell8350.041.516710.000001.51491
28552009.10.07 16:30modify8320.011.514010.000001.51491
28562009.10.07 16:30modify8330.021.514910.000001.51491
28572009.10.07 16:30modify8340.031.515810.000001.51491
28582009.10.07 17:10sell limit8360.061.518510.000001.51481
28592009.10.09 08:35sell8360.061.518510.000001.51481
28602009.10.09 08:35modify8320.011.514010.000001.51481
28612009.10.09 08:35modify8330.021.514910.000001.51481
28622009.10.09 08:36modify8340.031.515810.000001.51481
28632009.10.09 08:36modify8350.041.516710.000001.51481
28642009.10.09 09:15sell limit8370.081.520310.000001.51661
28652009.10.14 19:13t/p8320.011.514810.000001.51481-0.8714541.32
28662009.10.14 19:13t/p8330.021.514810.000001.514810.0214541.34
28672009.10.14 19:13t/p8340.031.514810.000001.514812.6714544.01
28682009.10.14 19:13t/p8350.041.514810.000001.514817.1014551.12
28692009.10.14 19:13t/p8360.061.514810.000001.5148121.5814572.70
28702009.10.14 19:13delete8370.081.520310.000001.51661
28712009.10.14 19:13buy8380.011.514790.000001.51659
28722009.10.14 19:53buy limit8390.021.513890.000001.51569
28732009.10.15 09:42buy8390.021.513890.000001.51569
28742009.10.15 09:42modify8380.011.514790.000001.51569
28752009.10.15 10:22buy limit8400.031.512990.000001.51479
28762009.10.15 12:49buy8400.031.512990.000001.51479
28772009.10.15 12:49modify8380.011.514790.000001.51479
28782009.10.15 12:49modify8390.021.513890.000001.51479
28792009.10.15 13:29buy limit8410.041.512090.000001.51389
28802009.10.15 18:05t/p8380.011.514790.000001.514790.0314572.73
28812009.10.15 18:05t/p8390.021.514790.000001.514791.7614574.49
28822009.10.15 18:05t/p8400.031.514790.000001.514795.3114579.80
28832009.10.15 18:05delete8410.041.512090.000001.51389
28842009.10.15 18:27sell8420.011.515220.000001.51342
28852009.10.15 19:07sell limit8430.021.517020.000001.51522
28862009.10.15 19:09modify8430.021.516120.000001.51432
28872009.10.15 19:21sell8430.021.516120.000001.51432
28882009.10.15 19:21modify8420.011.515220.000001.51432
28892009.10.15 20:01sell limit8440.031.517020.000001.51522
28902009.10.15 22:44sell8440.031.517020.000001.51522
28912009.10.15 22:44modify8420.011.515220.000001.51522
28922009.10.15 22:44modify8430.021.516120.000001.51522
28932009.10.15 23:24sell limit8450.041.517920.000001.51612
28942009.10.16 10:46sell8450.041.517920.000001.51612
28952009.10.16 10:46modify8420.011.515220.000001.51612
28962009.10.16 10:46modify8430.021.516120.000001.51612
28972009.10.16 10:46modify8440.031.517020.000001.51612
28982009.10.16 11:26sell limit8460.061.519720.000001.51612
28992009.10.19 09:41t/p8420.011.516120.000001.51612-0.9114578.89
29002009.10.19 09:41t/p8430.021.516120.000001.51612-0.0514578.84
29012009.10.19 09:41t/p8440.031.516120.000001.516122.5814581.42
29022009.10.19 09:41t/p8450.041.516120.000001.516127.0214588.44
29032009.10.19 09:41delete8460.061.519720.000001.51612
29042009.10.19 09:45buy8470.011.516000.000001.51780
29052009.10.19 10:25buy limit8480.021.514200.000001.51600
29062009.10.19 12:03buy8480.021.514200.000001.51600
29072009.10.19 12:03modify8470.011.516000.000001.51600
29082009.10.19 12:43buy limit8490.031.513300.000001.51510
29092009.10.20 03:53buy8490.031.513300.000001.51510
29102009.10.20 03:53modify8470.011.516000.000001.51510
29112009.10.20 03:53modify8480.021.514200.000001.51510
29122009.10.20 04:33buy limit8500.041.512400.000001.51420
29132009.10.20 10:39buy8500.041.512400.000001.51420
29142009.10.20 10:39modify8470.011.516000.000001.51420
29152009.10.20 10:40modify8480.021.514200.000001.51420
29162009.10.20 10:40modify8490.031.513300.000001.51420
29172009.10.20 11:19buy limit8510.061.510600.000001.51420
29182009.10.21 09:39buy8510.061.510600.000001.51420
29192009.10.21 10:19buy limit8520.081.508800.000001.51240
29202009.10.23 22:07t/p8470.011.514200.000001.51420-1.7114586.73
29212009.10.23 22:07t/p8480.021.514200.000001.514200.1214586.85
29222009.10.23 22:07t/p8490.031.514200.000001.514202.8114589.65
29232009.10.23 22:07t/p8500.041.514200.000001.514207.2714596.92
29242009.10.23 22:07t/p8510.061.514200.000001.5142021.4614618.38
29252009.10.23 22:07delete8520.081.508800.000001.51240
29262009.10.23 22:07sell8530.011.514240.000001.51244
29272009.10.23 22:47sell limit8540.021.515140.000001.51334
29282009.10.23 22:59close at stop8530.011.514100.000001.512440.1314618.51