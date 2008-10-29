Strategy Tester Report
5Min EUR.CHF smooth
AlpariUK-Demo (Build 225)
|Symbol
|EURCHF (Euro vs Swiss Franc)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.10.27 00:00 - 2009.10.23 22:55 (2008.10.26 - 2009.10.26)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|InitialAccountSet="Initial account balance"; InitialAccount=10000; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Account Portion"; Portion=1; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false;
UseMM=false;
LotAdjustmentSet="Only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="1=standard, 10=micro for penny/pip)"; Accounttype=10; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.4; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on ATR"; AutoCal=true;
AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0)"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true;
MA_Period=100; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; slippage=999; Boll="Set to False if you dont Want Bollinger Ind."; Bollinger=true;
|Bars in test
|74275
|Ticks modelled
|9628687
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|92
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|4618.51
|Gross profit
|6148.47
|Gross loss
|-1529.97
|Profit factor
|4.02
|Expected payoff
|7.46
|Absolute drawdown
|1068.78
|Maximal drawdown
|2015.57 (18.41%)
|Relative drawdown
|18.41% (2015.57)
|Total trades
|619
|Short positions (won %)
|298 (73.15%)
|Long positions (won %)
|321 (80.37%)
|Profit trades (% of total)
|476 (76.90%)
|Loss trades (% of total)
|143 (23.10%)
|Largest
|profit trade
|552.21
|loss trade
|-85.32
|Average
|profit trade
|12.92
|loss trade
|-10.70
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|22 (147.41)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-255.42)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|960.22 (20)
|consecutive loss (count of losses)
|-311.10 (5)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.27 00:10
|buy
|1
|0.01
|1.46130
|0.00000
|1.46950
|2
|2008.10.27 00:50
|buy limit
|2
|0.02
|1.45720
|0.00000
|1.46540
|3
|2008.10.27 01:02
|t/p
|1
|0.01
|1.46950
|0.00000
|1.46950
|8.05
|10008.05
|4
|2008.10.27 01:02
|delete
|2
|0.02
|1.45720
|0.00000
|1.46540
|5
|2008.10.27 01:10
|sell
|3
|0.01
|1.47250
|0.00000
|1.46410
|6
|2008.10.27 01:44
|t/p
|3
|0.01
|1.46410
|0.00000
|1.46410
|8.25
|10016.30
|7
|2008.10.27 02:52
|buy
|4
|0.01
|1.46250
|0.00000
|1.47090
|8
|2008.10.27 03:32
|buy limit
|5
|0.02
|1.45830
|0.00000
|1.46670
|9
|2008.10.27 06:17
|buy
|5
|0.02
|1.45830
|0.00000
|1.46670
|10
|2008.10.27 06:17
|modify
|4
|0.01
|1.46250
|0.00000
|1.46670
|11
|2008.10.27 06:57
|buy limit
|6
|0.03
|1.45410
|0.00000
|1.46250
|12
|2008.10.27 08:26
|buy
|6
|0.03
|1.45410
|0.00000
|1.46250
|13
|2008.10.27 08:26
|modify
|4
|0.01
|1.46250
|0.00000
|1.46250
|14
|2008.10.27 08:26
|modify
|5
|0.02
|1.45830
|0.00000
|1.46250
|15
|2008.10.27 09:06
|buy limit
|7
|0.04
|1.44990
|0.00000
|1.45830
|16
|2008.10.27 09:19
|buy
|7
|0.04
|1.44990
|0.00000
|1.45830
|17
|2008.10.27 09:19
|modify
|4
|0.01
|1.46250
|0.00000
|1.45830
|18
|2008.10.27 09:19
|modify
|5
|0.02
|1.45830
|0.00000
|1.45830
|19
|2008.10.27 09:19
|modify
|6
|0.03
|1.45410
|0.00000
|1.45830
|20
|2008.10.27 09:59
|buy limit
|8
|0.06
|1.43270
|0.00000
|1.45000
|21
|2008.10.27 10:01
|modify
|8
|0.06
|1.44130
|0.00000
|1.45860
|22
|2008.10.27 10:07
|buy
|8
|0.06
|1.44130
|0.00000
|1.45860
|23
|2008.10.27 10:07
|modify
|4
|0.01
|1.46250
|0.00000
|1.45860
|24
|2008.10.27 10:07
|modify
|5
|0.02
|1.45830
|0.00000
|1.45860
|25
|2008.10.27 10:07
|modify
|6
|0.03
|1.45410
|0.00000
|1.45860
|26
|2008.10.27 10:07
|modify
|7
|0.04
|1.44990
|0.00000
|1.45860
|27
|2008.10.27 10:47
|buy limit
|9
|0.08
|1.43250
|0.00000
|1.45020
|28
|2008.10.28 19:50
|t/p
|4
|0.01
|1.45860
|0.00000
|1.45860
|-3.82
|10012.48
|29
|2008.10.28 19:50
|t/p
|5
|0.02
|1.45860
|0.00000
|1.45860
|0.61
|10013.09
|30
|2008.10.28 19:50
|t/p
|6
|0.03
|1.45860
|0.00000
|1.45860
|13.30
|10026.39
|31
|2008.10.28 19:50
|t/p
|7
|0.04
|1.45860
|0.00000
|1.45860
|34.22
|10060.61
|32
|2008.10.28 19:50
|t/p
|8
|0.06
|1.45860
|0.00000
|1.45860
|102.02
|10162.63
|33
|2008.10.28 19:50
|delete
|9
|0.08
|1.43250
|0.00000
|1.45020
|34
|2008.10.28 19:50
|sell
|10
|0.01
|1.45866
|0.00000
|1.44966
|35
|2008.10.28 20:31
|sell limit
|11
|0.02
|1.47216
|0.00000
|1.46316
|36
|2008.10.28 20:31
|modify
|11
|0.02
|1.46766
|0.00000
|1.45866
|37
|2008.10.28 20:56
|sell
|11
|0.02
|1.46766
|0.00000
|1.45866
|38
|2008.10.28 20:56
|modify
|10
|0.01
|1.45866
|0.00000
|1.45866
|39
|2008.10.28 21:37
|sell limit
|12
|0.03
|1.47686
|0.00000
|1.46766
|40
|2008.10.28 21:40
|modify
|12
|0.03
|1.47226
|0.00000
|1.46306
|41
|2008.10.28 22:42
|sell
|12
|0.03
|1.47226
|0.00000
|1.46306
|42
|2008.10.28 22:42
|modify
|10
|0.01
|1.45866
|0.00000
|1.46306
|43
|2008.10.28 22:42
|modify
|11
|0.02
|1.46766
|0.00000
|1.46306
|44
|2008.10.28 23:22
|sell limit
|13
|0.04
|1.47686
|0.00000
|1.46766
|45
|2008.10.28 23:55
|sell
|13
|0.04
|1.47686
|0.00000
|1.46766
|46
|2008.10.28 23:55
|modify
|10
|0.01
|1.45866
|0.00000
|1.46766
|47
|2008.10.28 23:55
|modify
|11
|0.02
|1.46766
|0.00000
|1.46766
|48
|2008.10.28 23:55
|modify
|12
|0.03
|1.47226
|0.00000
|1.46766
|49
|2008.10.29 00:35
|sell limit
|14
|0.06
|1.48586
|0.00000
|1.46776
|50
|2008.10.29 03:58
|t/p
|10
|0.01
|1.46766
|0.00000
|1.46766
|-8.85
|10153.77
|51
|2008.10.29 03:58
|t/p
|11
|0.02
|1.46766
|0.00000
|1.46766
|-0.03
|10153.75
|52
|2008.10.29 03:58
|t/p
|12
|0.03
|1.46766
|0.00000
|1.46766
|13.51
|10167.26
|53
|2008.10.29 03:58
|t/p
|13
|0.04
|1.46766
|0.00000
|1.46766
|36.08
|10203.34
|54
|2008.10.29 03:58
|delete
|14
|0.06
|1.48586
|0.00000
|1.46776
|55
|2008.10.29 04:00
|buy
|15
|0.01
|1.46700
|0.00000
|1.47620
|56
|2008.10.29 04:40
|buy limit
|16
|0.02
|1.46240
|0.00000
|1.47160
|57
|2008.10.29 06:28
|buy
|16
|0.02
|1.46240
|0.00000
|1.47160
|58
|2008.10.29 06:28
|modify
|15
|0.01
|1.46700
|0.00000
|1.47160
|59
|2008.10.29 07:08
|buy limit
|17
|0.03
|1.45780
|0.00000
|1.46700
|60
|2008.10.29 11:52
|t/p
|15
|0.01
|1.47160
|0.00000
|1.47160
|4.52
|10207.86
|61
|2008.10.29 11:52
|t/p
|16
|0.02
|1.47160
|0.00000
|1.47160
|18.07
|10225.93
|62
|2008.10.29 11:52
|delete
|17
|0.03
|1.45780
|0.00000
|1.46700
|63
|2008.10.29 11:52
|sell
|18
|0.01
|1.47171
|0.00000
|1.46251
|64
|2008.10.29 12:32
|sell limit
|19
|0.02
|1.47631
|0.00000
|1.46711
|65
|2008.10.29 15:17
|sell
|19
|0.02
|1.47631
|0.00000
|1.46711
|66
|2008.10.29 15:17
|modify
|18
|0.01
|1.47171
|0.00000
|1.46711
|67
|2008.10.29 15:57
|sell limit
|20
|0.03
|1.48091
|0.00000
|1.47171
|68
|2008.10.29 16:12
|t/p
|18
|0.01
|1.46711
|0.00000
|1.46711
|4.52
|10230.45
|69
|2008.10.29 16:12
|t/p
|19
|0.02
|1.46711
|0.00000
|1.46711
|18.06
|10248.51
|70
|2008.10.29 16:12
|delete
|20
|0.03
|1.48091
|0.00000
|1.47171
|71
|2008.10.29 16:12
|buy
|21
|0.01
|1.46630
|0.00000
|1.47550
|72
|2008.10.29 16:52
|buy limit
|22
|0.02
|1.45710
|0.00000
|1.46630
|73
|2008.10.29 17:12
|modify
|22
|0.02
|1.46170
|0.00000
|1.47090
|74
|2008.10.29 17:22
|buy
|22
|0.02
|1.46170
|0.00000
|1.47090
|75
|2008.10.29 17:22
|modify
|21
|0.01
|1.46630
|0.00000
|1.47090
|76
|2008.10.29 18:02
|buy limit
|23
|0.03
|1.45710
|0.00000
|1.46630
|77
|2008.10.29 19:18
|buy
|23
|0.03
|1.45710
|0.00000
|1.46630
|78
|2008.10.29 19:18
|modify
|21
|0.01
|1.46630
|0.00000
|1.46630
|79
|2008.10.29 19:18
|modify
|22
|0.02
|1.46170
|0.00000
|1.46630
|80
|2008.10.29 19:59
|buy limit
|24
|0.04
|1.45240
|0.00000
|1.46180
|81
|2008.10.29 20:16
|t/p
|21
|0.01
|1.46630
|0.00000
|1.46630
|0.00
|10248.51
|82
|2008.10.29 20:16
|t/p
|22
|0.02
|1.46630
|0.00000
|1.46630
|9.04
|10257.55
|83
|2008.10.29 20:16
|t/p
|23
|0.03
|1.46630
|0.00000
|1.46630
|27.11
|10284.66
|84
|2008.10.29 20:16
|delete
|24
|0.04
|1.45240
|0.00000
|1.46180
|85
|2008.10.29 20:20
|sell
|25
|0.01
|1.46950
|0.00000
|1.46010
|86
|2008.10.29 21:00
|sell limit
|26
|0.02
|1.47420
|0.00000
|1.46480
|87
|2008.10.30 01:50
|sell
|26
|0.02
|1.47420
|0.00000
|1.46480
|88
|2008.10.30 01:50
|modify
|25
|0.01
|1.46950
|0.00000
|1.46480
|89
|2008.10.30 02:30
|sell limit
|27
|0.03
|1.48830
|0.00000
|1.47890
|90
|2008.10.30 03:39
|sell
|27
|0.03
|1.48830
|0.00000
|1.47890
|91
|2008.10.30 03:39
|modify
|25
|0.01
|1.46950
|0.00000
|1.47890
|92
|2008.10.30 03:39
|modify
|26
|0.02
|1.47420
|0.00000
|1.47890
|93
|2008.10.30 04:19
|sell limit
|28
|0.04
|1.49310
|0.00000
|1.48350
|94
|2008.10.30 10:45
|t/p
|25
|0.01
|1.47890
|0.00000
|1.47890
|-9.27
|10275.39
|95
|2008.10.30 10:45
|t/p
|26
|0.02
|1.47890
|0.00000
|1.47890
|-9.23
|10266.16
|96
|2008.10.30 10:45
|t/p
|27
|0.03
|1.47890
|0.00000
|1.47890
|27.69
|10293.85
|97
|2008.10.30 10:45
|delete
|28
|0.04
|1.49310
|0.00000
|1.48350
|98
|2008.10.30 10:45
|buy
|29
|0.01
|1.47883
|0.00000
|1.48843
|99
|2008.10.30 11:25
|buy limit
|30
|0.02
|1.47403
|0.00000
|1.48363
|100
|2008.10.30 14:29
|buy
|30
|0.02
|1.47403
|0.00000
|1.48363
|101
|2008.10.30 14:29
|modify
|29
|0.01
|1.47883
|0.00000
|1.48363
|102
|2008.10.30 15:10
|buy limit
|31
|0.03
|1.46923
|0.00000
|1.47883
|103
|2008.10.30 16:59
|buy
|31
|0.03
|1.46923
|0.00000
|1.47883
|104
|2008.10.30 16:59
|modify
|29
|0.01
|1.47883
|0.00000
|1.47883
|105
|2008.10.30 17:00
|modify
|30
|0.02
|1.47403
|0.00000
|1.47883
|106
|2008.10.30 17:39
|buy limit
|32
|0.04
|1.46443
|0.00000
|1.47403
|107
|2008.10.31 00:32
|buy
|32
|0.04
|1.46443
|0.00000
|1.47403
|108
|2008.10.31 00:32
|modify
|29
|0.01
|1.47883
|0.00000
|1.47403
|109
|2008.10.31 00:32
|modify
|30
|0.02
|1.47403
|0.00000
|1.47403
|110
|2008.10.31 00:32
|modify
|31
|0.03
|1.46923
|0.00000
|1.47403
|111
|2008.10.31 01:12
|buy limit
|33
|0.06
|1.45483
|0.00000
|1.47403
|112
|2008.10.31 16:01
|t/p
|29
|0.01
|1.47403
|0.00000
|1.47403
|-4.70
|10289.15
|113
|2008.10.31 16:01
|t/p
|30
|0.02
|1.47403
|0.00000
|1.47403
|0.02
|10289.17
|114
|2008.10.31 16:01
|t/p
|31
|0.03
|1.47403
|0.00000
|1.47403
|14.18
|10303.35
|115
|2008.10.31 16:01
|t/p
|32
|0.04
|1.47403
|0.00000
|1.47403
|37.73
|10341.08
|116
|2008.10.31 16:01
|delete
|33
|0.06
|1.45483
|0.00000
|1.47403
|117
|2008.10.31 16:17
|sell
|34
|0.01
|1.47510
|0.00000
|1.46530
|118
|2008.10.31 16:57
|sell limit
|35
|0.02
|1.48490
|0.00000
|1.47510
|119
|2008.10.31 17:02
|modify
|35
|0.02
|1.48010
|0.00000
|1.47010
|120
|2008.11.03 06:59
|sell
|35
|0.02
|1.48010
|0.00000
|1.47010
|121
|2008.11.03 06:59
|modify
|34
|0.01
|1.47510
|0.00000
|1.47010
|122
|2008.11.03 07:39
|sell limit
|36
|0.03
|1.48500
|0.00000
|1.47520
|123
|2008.11.03 08:45
|sell
|36
|0.03
|1.48500
|0.00000
|1.47520
|124
|2008.11.03 08:45
|modify
|34
|0.01
|1.47510
|0.00000
|1.47520
|125
|2008.11.03 08:45
|modify
|35
|0.02
|1.48010
|0.00000
|1.47520
|126
|2008.11.03 09:25
|sell limit
|37
|0.04
|1.48990
|0.00000
|1.48010
|127
|2008.11.04 11:04
|sell
|37
|0.04
|1.48990
|0.00000
|1.48010
|128
|2008.11.04 11:04
|modify
|34
|0.01
|1.47510
|0.00000
|1.48010
|129
|2008.11.04 11:04
|modify
|35
|0.02
|1.48010
|0.00000
|1.48010
|130
|2008.11.04 11:04
|modify
|36
|0.03
|1.48500
|0.00000
|1.48010
|131
|2008.11.04 11:44
|sell limit
|38
|0.06
|1.49970
|0.00000
|1.48000
|132
|2008.11.04 14:34
|sell
|38
|0.06
|1.49970
|0.00000
|1.48000
|133
|2008.11.04 14:34
|modify
|34
|0.01
|1.47510
|0.00000
|1.48000
|134
|2008.11.04 14:34
|modify
|35
|0.02
|1.48010
|0.00000
|1.48000
|135
|2008.11.04 14:34
|modify
|36
|0.03
|1.48500
|0.00000
|1.48000
|136
|2008.11.04 14:34
|modify
|37
|0.04
|1.48990
|0.00000
|1.48000
|137
|2008.11.04 15:14
|sell limit
|39
|0.08
|1.50970
|0.00000
|1.48960
|138
|2008.11.04 17:45
|sell
|39
|0.08
|1.50970
|0.00000
|1.48960
|139
|2008.11.04 17:45
|modify
|34
|0.01
|1.47510
|0.00000
|1.48960
|140
|2008.11.04 17:45
|modify
|35
|0.02
|1.48010
|0.00000
|1.48960
|141
|2008.11.04 17:45
|modify
|36
|0.03
|1.48500
|0.00000
|1.48960
|142
|2008.11.04 17:45
|modify
|37
|0.04
|1.48990
|0.00000
|1.48960
|143
|2008.11.04 17:45
|modify
|38
|0.06
|1.49970
|0.00000
|1.48960
|144
|2008.11.04 18:25
|sell limit
|40
|0.11
|1.51990
|0.00000
|1.49940
|145
|2008.11.11 16:51
|t/p
|34
|0.01
|1.48960
|0.00000
|1.48960
|-14.35
|10326.73
|146
|2008.11.11 16:51
|t/p
|35
|0.02
|1.48960
|0.00000
|1.48960
|-18.86
|10307.86
|147
|2008.11.11 16:51
|t/p
|36
|0.03
|1.48960
|0.00000
|1.48960
|-13.86
|10294.01
|148
|2008.11.11 16:51
|t/p
|37
|0.04
|1.48960
|0.00000
|1.48960
|0.82
|10294.83
|149
|2008.11.11 16:51
|t/p
|38
|0.06
|1.48960
|0.00000
|1.48960
|58.97
|10353.80
|150
|2008.11.11 16:51
|t/p
|39
|0.08
|1.48960
|0.00000
|1.48960
|157.20
|10511.00
|151
|2008.11.11 16:51
|delete
|40
|0.11
|1.51990
|0.00000
|1.49940
|152
|2008.11.11 16:51
|buy
|41
|0.01
|1.48951
|0.00000
|1.49931
|153
|2008.11.11 17:31
|buy limit
|42
|0.02
|1.48461
|0.00000
|1.49441
|154
|2008.11.12 00:47
|buy
|42
|0.02
|1.48461
|0.00000
|1.49441
|155
|2008.11.12 00:47
|modify
|41
|0.01
|1.48951
|0.00000
|1.49441
|156
|2008.11.12 01:27
|buy limit
|43
|0.03
|1.47971
|0.00000
|1.48951
|157
|2008.11.12 16:38
|buy
|43
|0.03
|1.47971
|0.00000
|1.48951
|158
|2008.11.12 16:38
|modify
|41
|0.01
|1.48951
|0.00000
|1.48951
|159
|2008.11.12 16:38
|modify
|42
|0.02
|1.48461
|0.00000
|1.48951
|160
|2008.11.12 17:18
|buy limit
|44
|0.04
|1.46951
|0.00000
|1.47971
|161
|2008.11.12 17:19
|modify
|44
|0.04
|1.47461
|0.00000
|1.48481
|162
|2008.11.13 10:49
|t/p
|41
|0.01
|1.48951
|0.00000
|1.48951
|0.04
|10511.04
|163
|2008.11.13 10:49
|t/p
|42
|0.02
|1.48951
|0.00000
|1.48951
|9.69
|10520.73
|164
|2008.11.13 10:49
|t/p
|43
|0.03
|1.48951
|0.00000
|1.48951
|28.97
|10549.70
|165
|2008.11.13 10:49
|delete
|44
|0.04
|1.47461
|0.00000
|1.48481
|166
|2008.11.13 10:49
|sell
|45
|0.01
|1.48952
|0.00000
|1.47972
|167
|2008.11.13 11:29
|sell limit
|46
|0.02
|1.49442
|0.00000
|1.48462
|168
|2008.11.13 16:09
|sell
|46
|0.02
|1.49442
|0.00000
|1.48462
|169
|2008.11.13 16:09
|modify
|45
|0.01
|1.48952
|0.00000
|1.48462
|170
|2008.11.13 16:49
|sell limit
|47
|0.03
|1.50442
|0.00000
|1.49442
|171
|2008.11.13 18:33
|modify
|47
|0.03
|1.49942
|0.00000
|1.48942
|172
|2008.11.13 19:40
|sell
|47
|0.03
|1.49942
|0.00000
|1.48942
|173
|2008.11.13 19:40
|modify
|45
|0.01
|1.48952
|0.00000
|1.48942
|174
|2008.11.13 19:40
|modify
|46
|0.02
|1.49442
|0.00000
|1.48942
|175
|2008.11.13 20:20
|sell limit
|48
|0.04
|1.50442
|0.00000
|1.49442
|176
|2008.11.13 20:31
|sell
|48
|0.04
|1.50442
|0.00000
|1.49442
|177
|2008.11.13 20:31
|modify
|45
|0.01
|1.48952
|0.00000
|1.49442
|178
|2008.11.13 20:31
|modify
|46
|0.02
|1.49442
|0.00000
|1.49442
|179
|2008.11.13 20:31
|modify
|47
|0.03
|1.49942
|0.00000
|1.49442
|180
|2008.11.13 21:11
|sell limit
|49
|0.06
|1.52482
|0.00000
|1.50432
|181
|2008.11.13 21:11
|modify
|49
|0.06
|1.51462
|0.00000
|1.49412
|182
|2008.11.13 21:23
|sell
|49
|0.06
|1.51462
|0.00000
|1.49412
|183
|2008.11.13 21:23
|modify
|45
|0.01
|1.48952
|0.00000
|1.49412
|184
|2008.11.13 21:23
|modify
|46
|0.02
|1.49442
|0.00000
|1.49412
|185
|2008.11.13 21:23
|modify
|47
|0.03
|1.49942
|0.00000
|1.49412
|186
|2008.11.13 21:24
|modify
|48
|0.04
|1.50442
|0.00000
|1.49412
|187
|2008.11.13 22:03
|sell limit
|50
|0.08
|1.52502
|0.00000
|1.50412
|188
|2008.11.19 08:46
|sell
|50
|0.08
|1.52502
|0.00000
|1.50412
|189
|2008.11.19 08:46
|modify
|45
|0.01
|1.48952
|0.00000
|1.50412
|190
|2008.11.19 08:46
|modify
|46
|0.02
|1.49442
|0.00000
|1.50412
|191
|2008.11.19 08:46
|modify
|47
|0.03
|1.49942
|0.00000
|1.50412
|192
|2008.11.19 08:46
|modify
|48
|0.04
|1.50442
|0.00000
|1.50412
|193
|2008.11.19 08:46
|modify
|49
|0.06
|1.51462
|0.00000
|1.50412
|194
|2008.11.19 09:26
|sell limit
|51
|0.11
|1.53502
|0.00000
|1.51502
|195
|2008.11.20 18:49
|sell
|51
|0.11
|1.53502
|0.00000
|1.51502
|196
|2008.11.20 18:49
|modify
|45
|0.01
|1.48952
|0.00000
|1.51502
|197
|2008.11.20 18:49
|modify
|46
|0.02
|1.49442
|0.00000
|1.51502
|198
|2008.11.20 18:49
|modify
|47
|0.03
|1.49942
|0.00000
|1.51502
|199
|2008.11.20 18:49
|modify
|48
|0.04
|1.50442
|0.00000
|1.51502
|200
|2008.11.20 18:49
|modify
|49
|0.06
|1.51462
|0.00000
|1.51502
|201
|2008.11.20 18:49
|modify
|50
|0.08
|1.52502
|0.00000
|1.51502
|202
|2008.11.20 19:29
|sell limit
|52
|0.15
|1.54522
|0.00000
|1.52472
|203
|2008.11.24 13:57
|sell
|52
|0.15
|1.54522
|0.00000
|1.52472
|204
|2008.11.24 13:57
|modify
|45
|0.01
|1.48952
|0.00000
|1.52472
|205
|2008.11.24 13:57
|modify
|46
|0.02
|1.49442
|0.00000
|1.52472
|206
|2008.11.24 13:57
|modify
|47
|0.03
|1.49942
|0.00000
|1.52472
|207
|2008.11.24 13:57
|modify
|48
|0.04
|1.50442
|0.00000
|1.52472
|208
|2008.11.24 13:57
|modify
|49
|0.06
|1.51462
|0.00000
|1.52472
|209
|2008.11.24 13:57
|modify
|50
|0.08
|1.52502
|0.00000
|1.52472
|210
|2008.11.24 13:57
|modify
|51
|0.11
|1.53502
|0.00000
|1.52472
|211
|2008.11.24 14:37
|sell limit
|53
|0.21
|1.56372
|0.00000
|1.52662
|212
|2008.12.01 17:00
|t/p
|45
|0.01
|1.52472
|0.00000
|1.52472
|-34.77
|10514.92
|213
|2008.12.01 17:00
|t/p
|46
|0.02
|1.52472
|0.00000
|1.52472
|-59.91
|10455.02
|214
|2008.12.01 17:00
|t/p
|47
|0.03
|1.52472
|0.00000
|1.52472
|-75.14
|10379.87
|215
|2008.12.01 17:00
|t/p
|48
|0.04
|1.52472
|0.00000
|1.52472
|-80.55
|10299.33
|216
|2008.12.01 17:00
|t/p
|49
|0.06
|1.52472
|0.00000
|1.52472
|-60.73
|10238.60
|217
|2008.12.01 17:00
|t/p
|50
|0.08
|1.52472
|0.00000
|1.52472
|1.14
|10239.73
|218
|2008.12.01 17:00
|t/p
|51
|0.11
|1.52472
|0.00000
|1.52472
|109.99
|10349.72
|219
|2008.12.01 17:00
|t/p
|52
|0.15
|1.52472
|0.00000
|1.52472
|300.62
|10650.34
|220
|2008.12.01 17:00
|delete
|53
|0.21
|1.56372
|0.00000
|1.52662
|221
|2008.12.01 17:00
|buy
|54
|0.01
|1.52470
|0.00000
|1.53210
|222
|2008.12.01 17:40
|buy limit
|55
|0.02
|1.52100
|0.00000
|1.52840
|223
|2008.12.01 18:53
|buy
|55
|0.02
|1.52100
|0.00000
|1.52840
|224
|2008.12.01 18:53
|modify
|54
|0.01
|1.52470
|0.00000
|1.52840
|225
|2008.12.01 19:33
|buy limit
|56
|0.03
|1.51730
|0.00000
|1.52470
|226
|2008.12.02 00:30
|buy
|56
|0.03
|1.51730
|0.00000
|1.52470
|227
|2008.12.02 00:30
|modify
|54
|0.01
|1.52470
|0.00000
|1.52470
|228
|2008.12.02 00:30
|modify
|55
|0.02
|1.52100
|0.00000
|1.52470
|229
|2008.12.02 01:10
|buy limit
|57
|0.04
|1.51370
|0.00000
|1.52090
|230
|2008.12.02 11:16
|t/p
|54
|0.01
|1.52470
|0.00000
|1.52470
|0.01
|10650.35
|231
|2008.12.02 11:16
|t/p
|55
|0.02
|1.52470
|0.00000
|1.52470
|7.29
|10657.64
|232
|2008.12.02 11:16
|t/p
|56
|0.03
|1.52470
|0.00000
|1.52470
|21.80
|10679.44
|233
|2008.12.02 11:16
|delete
|57
|0.04
|1.51370
|0.00000
|1.52090
|234
|2008.12.02 11:20
|sell
|58
|0.01
|1.52480
|0.00000
|1.51740
|235
|2008.12.02 12:00
|sell limit
|59
|0.02
|1.52850
|0.00000
|1.52110
|236
|2008.12.02 12:21
|sell
|59
|0.02
|1.52850
|0.00000
|1.52110
|237
|2008.12.02 12:21
|modify
|58
|0.01
|1.52480
|0.00000
|1.52110
|238
|2008.12.02 13:01
|sell limit
|60
|0.03
|1.53220
|0.00000
|1.52480
|239
|2008.12.02 14:28
|sell
|60
|0.03
|1.53220
|0.00000
|1.52480
|240
|2008.12.02 14:28
|modify
|58
|0.01
|1.52480
|0.00000
|1.52480
|241
|2008.12.02 14:28
|modify
|59
|0.02
|1.52850
|0.00000
|1.52480
|242
|2008.12.02 15:08
|sell limit
|61
|0.04
|1.53600
|0.00000
|1.52840
|243
|2008.12.03 05:50
|sell
|61
|0.04
|1.53600
|0.00000
|1.52840
|244
|2008.12.03 05:50
|modify
|58
|0.01
|1.52480
|0.00000
|1.52840
|245
|2008.12.03 05:51
|modify
|59
|0.02
|1.52850
|0.00000
|1.52840
|246
|2008.12.03 05:51
|modify
|60
|0.03
|1.53220
|0.00000
|1.52840
|247
|2008.12.03 06:31
|sell limit
|62
|0.06
|1.54300
|0.00000
|1.52900
|248
|2008.12.03 10:17
|t/p
|58
|0.01
|1.52840
|0.00000
|1.52840
|-3.55
|10675.89
|249
|2008.12.03 10:17
|t/p
|59
|0.02
|1.52840
|0.00000
|1.52840
|0.17
|10676.06
|250
|2008.12.03 10:17
|t/p
|60
|0.03
|1.52840
|0.00000
|1.52840
|11.15
|10687.22
|251
|2008.12.03 10:17
|t/p
|61
|0.04
|1.52840
|0.00000
|1.52840
|29.86
|10717.08
|252
|2008.12.03 10:17
|delete
|62
|0.06
|1.54300
|0.00000
|1.52900
|253
|2008.12.03 11:25
|buy
|63
|0.01
|1.52840
|0.00000
|1.53540
|254
|2008.12.03 12:06
|buy limit
|64
|0.02
|1.52490
|0.00000
|1.53190
|255
|2008.12.03 14:32
|t/p
|63
|0.01
|1.53540
|0.00000
|1.53540
|6.88
|10723.96
|256
|2008.12.03 14:32
|delete
|64
|0.02
|1.52490
|0.00000
|1.53190
|257
|2008.12.03 14:33
|sell
|65
|0.01
|1.53610
|0.00000
|1.52910
|258
|2008.12.03 15:13
|sell limit
|66
|0.02
|1.53960
|0.00000
|1.53260
|259
|2008.12.03 16:48
|sell
|66
|0.02
|1.53960
|0.00000
|1.53260
|260
|2008.12.03 16:48
|modify
|65
|0.01
|1.53610
|0.00000
|1.53260
|261
|2008.12.03 17:28
|sell limit
|67
|0.03
|1.54310
|0.00000
|1.53610
|262
|2008.12.03 19:42
|t/p
|65
|0.01
|1.53260
|0.00000
|1.53260
|3.44
|10727.40
|263
|2008.12.03 19:42
|t/p
|66
|0.02
|1.53260
|0.00000
|1.53260
|13.75
|10741.15
|264
|2008.12.03 19:42
|delete
|67
|0.03
|1.54310
|0.00000
|1.53610
|265
|2008.12.03 19:42
|buy
|68
|0.01
|1.53250
|0.00000
|1.53950
|266
|2008.12.03 20:22
|buy limit
|69
|0.02
|1.52900
|0.00000
|1.53600
|267
|2008.12.04 16:53
|t/p
|68
|0.01
|1.53950
|0.00000
|1.53950
|6.91
|10748.06
|268
|2008.12.04 16:53
|delete
|69
|0.02
|1.52900
|0.00000
|1.53600
|269
|2008.12.04 16:53
|sell
|70
|0.01
|1.53950
|0.00000
|1.53270
|270
|2008.12.04 17:33
|sell limit
|71
|0.02
|1.54290
|0.00000
|1.53610
|271
|2008.12.04 18:39
|t/p
|70
|0.01
|1.53270
|0.00000
|1.53270
|6.67
|10754.73
|272
|2008.12.04 18:39
|delete
|71
|0.02
|1.54290
|0.00000
|1.53610
|273
|2008.12.04 18:39
|buy
|72
|0.01
|1.53265
|0.00000
|1.53945
|274
|2008.12.04 19:19
|buy limit
|73
|0.02
|1.52925
|0.00000
|1.53605
|275
|2008.12.04 21:05
|buy
|73
|0.02
|1.52925
|0.00000
|1.53605
|276
|2008.12.04 21:05
|modify
|72
|0.01
|1.53265
|0.00000
|1.53605
|277
|2008.12.04 21:45
|buy limit
|74
|0.03
|1.52225
|0.00000
|1.52925
|278
|2008.12.04 21:58
|modify
|74
|0.03
|1.52575
|0.00000
|1.53275
|279
|2008.12.04 23:21
|buy
|74
|0.03
|1.52575
|0.00000
|1.53275
|280
|2008.12.04 23:21
|modify
|72
|0.01
|1.53265
|0.00000
|1.53275
|281
|2008.12.04 23:21
|modify
|73
|0.02
|1.52925
|0.00000
|1.53275
|282
|2008.12.05 00:01
|buy limit
|75
|0.04
|1.52235
|0.00000
|1.52915
|283
|2008.12.05 08:41
|t/p
|72
|0.01
|1.53275
|0.00000
|1.53275
|0.11
|10754.84
|284
|2008.12.05 08:41
|t/p
|73
|0.02
|1.53275
|0.00000
|1.53275
|6.90
|10761.73
|285
|2008.12.05 08:41
|t/p
|74
|0.03
|1.53275
|0.00000
|1.53275
|20.65
|10782.38
|286
|2008.12.05 08:41
|delete
|75
|0.04
|1.52235
|0.00000
|1.52915
|287
|2008.12.05 08:41
|sell
|76
|0.01
|1.53320
|0.00000
|1.52640
|288
|2008.12.05 09:21
|sell limit
|77
|0.02
|1.53670
|0.00000
|1.52970
|289
|2008.12.05 12:13
|sell
|77
|0.02
|1.53670
|0.00000
|1.52970
|290
|2008.12.05 12:13
|modify
|76
|0.01
|1.53320
|0.00000
|1.52970
|291
|2008.12.05 12:53
|sell limit
|78
|0.03
|1.54020
|0.00000
|1.53320
|292
|2008.12.05 15:20
|sell
|78
|0.03
|1.54020
|0.00000
|1.53320
|293
|2008.12.05 15:20
|modify
|76
|0.01
|1.53320
|0.00000
|1.53320
|294
|2008.12.05 15:20
|modify
|77
|0.02
|1.53670
|0.00000
|1.53320
|295
|2008.12.05 16:00
|sell limit
|79
|0.04
|1.54740
|0.00000
|1.54020
|296
|2008.12.05 16:16
|sell
|79
|0.04
|1.54740
|0.00000
|1.54020
|297
|2008.12.05 16:16
|modify
|76
|0.01
|1.53320
|0.00000
|1.54020
|298
|2008.12.05 16:16
|modify
|77
|0.02
|1.53670
|0.00000
|1.54020
|299
|2008.12.05 16:16
|modify
|78
|0.03
|1.54020
|0.00000
|1.54020
|300
|2008.12.05 16:56
|sell limit
|80
|0.06
|1.55460
|0.00000
|1.54010
|301
|2008.12.05 21:33
|sell
|80
|0.06
|1.55460
|0.00000
|1.54010
|302
|2008.12.05 21:33
|modify
|76
|0.01
|1.53320
|0.00000
|1.54010
|303
|2008.12.05 21:34
|modify
|77
|0.02
|1.53670
|0.00000
|1.54010
|304
|2008.12.05 21:34
|modify
|78
|0.03
|1.54020
|0.00000
|1.54010
|305
|2008.12.05 21:34
|modify
|79
|0.04
|1.54740
|0.00000
|1.54010
|306
|2008.12.05 22:14
|sell limit
|81
|0.08
|1.56200
|0.00000
|1.54720
|307
|2008.12.09 16:06
|sell
|81
|0.08
|1.56200
|0.00000
|1.54720
|308
|2008.12.09 16:06
|modify
|76
|0.01
|1.53320
|0.00000
|1.54720
|309
|2008.12.09 16:06
|modify
|77
|0.02
|1.53670
|0.00000
|1.54720
|310
|2008.12.09 16:07
|modify
|78
|0.03
|1.54020
|0.00000
|1.54720
|311
|2008.12.09 16:07
|modify
|79
|0.04
|1.54740
|0.00000
|1.54720
|312
|2008.12.09 16:07
|modify
|80
|0.06
|1.55460
|0.00000
|1.54720
|313
|2008.12.09 16:47
|sell limit
|82
|0.11
|1.56920
|0.00000
|1.55480
|314
|2008.12.11 12:02
|sell
|82
|0.11
|1.56920
|0.00000
|1.55480
|315
|2008.12.11 12:02
|modify
|76
|0.01
|1.53320
|0.00000
|1.55480
|316
|2008.12.11 12:02
|modify
|77
|0.02
|1.53670
|0.00000
|1.55480
|317
|2008.12.11 12:02
|modify
|78
|0.03
|1.54020
|0.00000
|1.55480
|318
|2008.12.11 12:02
|modify
|79
|0.04
|1.54740
|0.00000
|1.55480
|319
|2008.12.11 12:02
|modify
|80
|0.06
|1.55460
|0.00000
|1.55480
|320
|2008.12.11 12:03
|modify
|81
|0.08
|1.56200
|0.00000
|1.55480
|321
|2008.12.11 12:42
|sell limit
|83
|0.15
|1.57600
|0.00000
|1.56240
|322
|2008.12.11 13:28
|sell
|83
|0.15
|1.57600
|0.00000
|1.56240
|323
|2008.12.11 13:28
|modify
|76
|0.01
|1.53320
|0.00000
|1.56240
|324
|2008.12.11 13:28
|modify
|77
|0.02
|1.53670
|0.00000
|1.56240
|325
|2008.12.11 13:28
|modify
|78
|0.03
|1.54020
|0.00000
|1.56240
|326
|2008.12.11 13:28
|modify
|79
|0.04
|1.54740
|0.00000
|1.56240
|327
|2008.12.11 13:28
|modify
|80
|0.06
|1.55460
|0.00000
|1.56240
|328
|2008.12.11 13:28
|modify
|81
|0.08
|1.56200
|0.00000
|1.56240
|329
|2008.12.11 13:28
|modify
|82
|0.11
|1.56920
|0.00000
|1.56240
|330
|2008.12.11 14:08
|sell limit
|84
|0.21
|1.58960
|0.00000
|1.56230
|331
|2008.12.17 14:23
|t/p
|76
|0.01
|1.56240
|0.00000
|1.56240
|-28.81
|10753.58
|332
|2008.12.17 14:23
|t/p
|77
|0.02
|1.56240
|0.00000
|1.56240
|-50.72
|10702.85
|333
|2008.12.17 14:23
|t/p
|78
|0.03
|1.56240
|0.00000
|1.56240
|-65.78
|10637.07
|334
|2008.12.17 14:23
|t/p
|79
|0.04
|1.56240
|0.00000
|1.56240
|-59.43
|10577.64
|335
|2008.12.17 14:23
|t/p
|80
|0.06
|1.56240
|0.00000
|1.56240
|-46.72
|10530.92
|336
|2008.12.17 14:23
|t/p
|81
|0.08
|1.56240
|0.00000
|1.56240
|-3.96
|10526.96
|337
|2008.12.17 14:23
|t/p
|82
|0.11
|1.56240
|0.00000
|1.56240
|72.89
|10599.85
|338
|2008.12.17 14:23
|t/p
|83
|0.15
|1.56240
|0.00000
|1.56240
|199.56
|10799.41
|339
|2008.12.17 14:23
|delete
|84
|0.21
|1.58960
|0.00000
|1.56230
|340
|2008.12.17 14:23
|buy
|85
|0.01
|1.56239
|0.00000
|1.56859
|341
|2008.12.17 15:03
|buy limit
|86
|0.02
|1.55929
|0.00000
|1.56549
|342
|2008.12.17 15:16
|buy
|86
|0.02
|1.55929
|0.00000
|1.56549
|343
|2008.12.17 15:16
|modify
|85
|0.01
|1.56239
|0.00000
|1.56549
|344
|2008.12.17 15:56
|buy limit
|87
|0.03
|1.55289
|0.00000
|1.55929
|345
|2008.12.17 16:06
|buy
|87
|0.03
|1.55289
|0.00000
|1.55929
|346
|2008.12.17 16:06
|modify
|85
|0.01
|1.56239
|0.00000
|1.55929
|347
|2008.12.17 16:06
|modify
|86
|0.02
|1.55929
|0.00000
|1.55929
|348
|2008.12.17 16:46
|buy limit
|88
|0.04
|1.54969
|0.00000
|1.55609
|349
|2008.12.17 17:58
|t/p
|85
|0.01
|1.55929
|0.00000
|1.55929
|-3.04
|10796.37
|350
|2008.12.17 17:58
|t/p
|86
|0.02
|1.55929
|0.00000
|1.55929
|0.00
|10796.37
|351
|2008.12.17 17:58
|t/p
|87
|0.03
|1.55929
|0.00000
|1.55929
|18.86
|10815.23
|352
|2008.12.17 17:58
|delete
|88
|0.04
|1.54969
|0.00000
|1.55609
|353
|2008.12.17 17:58
|sell
|89
|0.01
|1.55929
|0.00000
|1.55289
|354
|2008.12.17 18:38
|sell limit
|90
|0.02
|1.56249
|0.00000
|1.55609
|355
|2008.12.17 18:58
|t/p
|89
|0.01
|1.55289
|0.00000
|1.55289
|6.29
|10821.52
|356
|2008.12.17 18:58
|delete
|90
|0.02
|1.56249
|0.00000
|1.55609
|357
|2008.12.17 19:30
|buy
|91
|0.01
|1.55107
|0.00000
|1.55747
|358
|2008.12.17 20:10
|buy limit
|92
|0.02
|1.54467
|0.00000
|1.55107
|359
|2008.12.17 21:20
|buy
|92
|0.02
|1.54467
|0.00000
|1.55107
|360
|2008.12.17 21:20
|modify
|91
|0.01
|1.55107
|0.00000
|1.55107
|361
|2008.12.17 22:00
|buy limit
|93
|0.03
|1.54137
|0.00000
|1.54797
|362
|2008.12.18 08:59
|t/p
|91
|0.01
|1.55107
|0.00000
|1.55107
|0.03
|10821.55
|363
|2008.12.18 08:59
|t/p
|92
|0.02
|1.55107
|0.00000
|1.55107
|12.64
|10834.18
|364
|2008.12.18 08:59
|delete
|93
|0.03
|1.54137
|0.00000
|1.54797
|365
|2008.12.18 08:59
|sell
|94
|0.01
|1.55120
|0.00000
|1.54480
|366
|2008.12.18 09:39
|sell limit
|95
|0.02
|1.55440
|0.00000
|1.54800
|367
|2008.12.18 09:45
|t/p
|94
|0.01
|1.54480
|0.00000
|1.54480
|6.28
|10840.46
|368
|2008.12.18 09:45
|delete
|95
|0.02
|1.55440
|0.00000
|1.54800
|369
|2008.12.18 09:56
|buy
|96
|0.01
|1.54371
|0.00000
|1.55011
|370
|2008.12.18 10:36
|buy limit
|97
|0.02
|1.53381
|0.00000
|1.54041
|371
|2008.12.18 10:39
|buy
|97
|0.02
|1.53381
|0.00000
|1.54041
|372
|2008.12.18 10:39
|modify
|96
|0.01
|1.54371
|0.00000
|1.54041
|373
|2008.12.18 11:19
|buy limit
|98
|0.03
|1.52721
|0.00000
|1.53381
|374
|2008.12.18 11:19
|modify
|98
|0.03
|1.53051
|0.00000
|1.53711
|375
|2008.12.18 11:30
|buy
|98
|0.03
|1.53051
|0.00000
|1.53711
|376
|2008.12.18 11:30
|modify
|96
|0.01
|1.54371
|0.00000
|1.53711
|377
|2008.12.18 11:30
|modify
|97
|0.02
|1.53381
|0.00000
|1.53711
|378
|2008.12.18 12:10
|buy limit
|99
|0.04
|1.52721
|0.00000
|1.53381
|379
|2008.12.18 12:38
|t/p
|96
|0.01
|1.53711
|0.00000
|1.53711
|-6.48
|10833.98
|380
|2008.12.18 12:38
|t/p
|97
|0.02
|1.53711
|0.00000
|1.53711
|6.48
|10840.46
|381
|2008.12.18 12:38
|t/p
|98
|0.03
|1.53711
|0.00000
|1.53711
|19.45
|10859.91
|382
|2008.12.18 12:38
|delete
|99
|0.04
|1.52721
|0.00000
|1.53381
|383
|2008.12.18 12:38
|sell
|100
|0.01
|1.53720
|0.00000
|1.53060
|384
|2008.12.18 13:18
|sell limit
|101
|0.02
|1.54050
|0.00000
|1.53390
|385
|2008.12.18 15:42
|sell
|101
|0.02
|1.54050
|0.00000
|1.53390
|386
|2008.12.18 15:42
|modify
|100
|0.01
|1.53720
|0.00000
|1.53390
|387
|2008.12.18 16:22
|sell limit
|102
|0.03
|1.54380
|0.00000
|1.53720
|388
|2008.12.18 18:22
|sell
|102
|0.03
|1.54380
|0.00000
|1.53720
|389
|2008.12.18 18:22
|modify
|100
|0.01
|1.53720
|0.00000
|1.53720
|390
|2008.12.18 18:22
|modify
|101
|0.02
|1.54050
|0.00000
|1.53720
|391
|2008.12.18 19:02
|sell limit
|103
|0.04
|1.54710
|0.00000
|1.54050
|392
|2008.12.19 05:30
|t/p
|100
|0.01
|1.53720
|0.00000
|1.53720
|-0.01
|10859.90
|393
|2008.12.19 05:30
|t/p
|101
|0.02
|1.53720
|0.00000
|1.53720
|6.45
|10866.36
|394
|2008.12.19 05:30
|t/p
|102
|0.03
|1.53720
|0.00000
|1.53720
|19.40
|10885.76
|395
|2008.12.19 05:30
|delete
|103
|0.04
|1.54710
|0.00000
|1.54050
|396
|2008.12.19 05:30
|buy
|104
|0.01
|1.53720
|0.00000
|1.54360
|397
|2008.12.19 06:12
|buy limit
|105
|0.02
|1.53400
|0.00000
|1.54040
|398
|2008.12.19 09:38
|t/p
|104
|0.01
|1.54360
|0.00000
|1.54360
|6.29
|10892.05
|399
|2008.12.19 09:38
|delete
|105
|0.02
|1.53400
|0.00000
|1.54040
|400
|2008.12.19 09:38
|sell
|106
|0.01
|1.54360
|0.00000
|1.53720
|401
|2008.12.19 10:18
|sell limit
|107
|0.02
|1.54680
|0.00000
|1.54040
|402
|2008.12.19 14:26
|sell
|107
|0.02
|1.54680
|0.00000
|1.54040
|403
|2008.12.19 14:26
|modify
|106
|0.01
|1.54360
|0.00000
|1.54040
|404
|2008.12.19 15:06
|sell limit
|108
|0.03
|1.55000
|0.00000
|1.54360
|405
|2008.12.19 17:36
|t/p
|106
|0.01
|1.54040
|0.00000
|1.54040
|3.14
|10895.19
|406
|2008.12.19 17:36
|t/p
|107
|0.02
|1.54040
|0.00000
|1.54040
|12.57
|10907.76
|407
|2008.12.19 17:36
|delete
|108
|0.03
|1.55000
|0.00000
|1.54360
|408
|2008.12.19 18:40
|buy
|109
|0.01
|1.53867
|0.00000
|1.54507
|409
|2008.12.19 19:20
|buy limit
|110
|0.02
|1.53547
|0.00000
|1.54187
|410
|2008.12.19 21:34
|buy
|110
|0.02
|1.53547
|0.00000
|1.54187
|411
|2008.12.19 21:34
|modify
|109
|0.01
|1.53867
|0.00000
|1.54187
|412
|2008.12.19 22:15
|buy limit
|111
|0.03
|1.53227
|0.00000
|1.53867
|413
|2008.12.22 00:59
|t/p
|109
|0.01
|1.54187
|0.00000
|1.54187
|3.16
|10910.92
|414
|2008.12.22 00:59
|t/p
|110
|0.02
|1.54187
|0.00000
|1.54187
|12.59
|10923.51
|415
|2008.12.22 00:59
|delete
|111
|0.03
|1.53227
|0.00000
|1.53867
|416
|2008.12.22 00:59
|sell
|112
|0.01
|1.54198
|0.00000
|1.53578
|417
|2008.12.22 01:39
|sell limit
|113
|0.02
|1.54508
|0.00000
|1.53888
|418
|2008.12.22 11:44
|t/p
|112
|0.01
|1.53578
|0.00000
|1.53578
|6.09
|10929.60
|419
|2008.12.22 11:44
|delete
|113
|0.02
|1.54508
|0.00000
|1.53888
|420
|2008.12.22 11:45
|buy
|114
|0.01
|1.53570
|0.00000
|1.54190
|421
|2008.12.22 12:25
|buy limit
|115
|0.02
|1.53260
|0.00000
|1.53880
|422
|2008.12.22 16:00
|buy
|115
|0.02
|1.53260
|0.00000
|1.53880
|423
|2008.12.22 16:00
|modify
|114
|0.01
|1.53570
|0.00000
|1.53880
|424
|2008.12.22 16:40
|buy limit
|116
|0.03
|1.52950
|0.00000
|1.53570
|425
|2008.12.22 16:59
|buy
|116
|0.03
|1.52950
|0.00000
|1.53570
|426
|2008.12.22 16:59
|modify
|114
|0.01
|1.53570
|0.00000
|1.53570
|427
|2008.12.22 16:59
|modify
|115
|0.02
|1.53260
|0.00000
|1.53570
|428
|2008.12.22 17:39
|buy limit
|117
|0.04
|1.52630
|0.00000
|1.53270
|429
|2008.12.22 18:41
|buy
|117
|0.04
|1.52630
|0.00000
|1.53270
|430
|2008.12.22 18:41
|modify
|114
|0.01
|1.53570
|0.00000
|1.53270
|431
|2008.12.22 18:41
|modify
|115
|0.02
|1.53260
|0.00000
|1.53270
|432
|2008.12.22 18:41
|modify
|116
|0.03
|1.52950
|0.00000
|1.53270
|433
|2008.12.22 19:21
|buy limit
|118
|0.06
|1.51350
|0.00000
|1.52640
|434
|2008.12.22 19:29
|modify
|118
|0.06
|1.51990
|0.00000
|1.53280
|435
|2008.12.23 13:43
|buy
|118
|0.06
|1.51990
|0.00000
|1.53280
|436
|2008.12.23 13:43
|modify
|114
|0.01
|1.53570
|0.00000
|1.53280
|437
|2008.12.23 13:43
|modify
|115
|0.02
|1.53260
|0.00000
|1.53280
|438
|2008.12.23 13:43
|modify
|116
|0.03
|1.52950
|0.00000
|1.53280
|439
|2008.12.23 13:43
|modify
|117
|0.04
|1.52630
|0.00000
|1.53280
|440
|2008.12.23 14:23
|buy limit
|119
|0.08
|1.51330
|0.00000
|1.52650
|441
|2008.12.23 16:55
|buy
|119
|0.08
|1.51330
|0.00000
|1.52650
|442
|2008.12.23 16:55
|modify
|114
|0.01
|1.53570
|0.00000
|1.52650
|443
|2008.12.23 16:55
|modify
|115
|0.02
|1.53260
|0.00000
|1.52650
|444
|2008.12.23 16:55
|modify
|116
|0.03
|1.52950
|0.00000
|1.52650
|445
|2008.12.23 16:55
|modify
|117
|0.04
|1.52630
|0.00000
|1.52650
|446
|2008.12.23 16:55
|modify
|118
|0.06
|1.51990
|0.00000
|1.52650
|447
|2008.12.23 17:35
|buy limit
|120
|0.11
|1.50670
|0.00000
|1.51990
|448
|2008.12.24 12:37
|buy
|120
|0.11
|1.50670
|0.00000
|1.51990
|449
|2008.12.24 12:37
|modify
|114
|0.01
|1.53570
|0.00000
|1.51990
|450
|2008.12.24 12:37
|modify
|115
|0.02
|1.53260
|0.00000
|1.51990
|451
|2008.12.24 12:37
|modify
|116
|0.03
|1.52950
|0.00000
|1.51990
|452
|2008.12.24 12:37
|modify
|117
|0.04
|1.52630
|0.00000
|1.51990
|453
|2008.12.24 12:37
|modify
|118
|0.06
|1.51990
|0.00000
|1.51990
|454
|2008.12.24 12:37
|modify
|119
|0.08
|1.51330
|0.00000
|1.51990
|455
|2008.12.24 13:17
|buy limit
|121
|0.15
|1.49990
|0.00000
|1.51350
|456
|2008.12.29 02:08
|buy
|121
|0.15
|1.49990
|0.00000
|1.51350
|457
|2008.12.29 02:08
|modify
|114
|0.01
|1.53570
|0.00000
|1.51350
|458
|2008.12.29 02:08
|modify
|115
|0.02
|1.53260
|0.00000
|1.51350
|459
|2008.12.29 02:08
|modify
|116
|0.03
|1.52950
|0.00000
|1.51350
|460
|2008.12.29 02:08
|modify
|117
|0.04
|1.52630
|0.00000
|1.51350
|461
|2008.12.29 02:08
|modify
|118
|0.06
|1.51990
|0.00000
|1.51350
|462
|2008.12.29 02:08
|modify
|119
|0.08
|1.51330
|0.00000
|1.51350
|463
|2008.12.29 02:08
|modify
|120
|0.11
|1.50670
|0.00000
|1.51350
|464
|2008.12.29 02:49
|buy limit
|122
|0.21
|1.48660
|0.00000
|1.51330
|465
|2008.12.29 16:25
|buy
|122
|0.21
|1.48660
|0.00000
|1.51330
|466
|2008.12.29 16:25
|modify
|114
|0.01
|1.53570
|0.00000
|1.51330
|467
|2008.12.29 16:25
|modify
|115
|0.02
|1.53260
|0.00000
|1.51330
|468
|2008.12.29 16:25
|modify
|116
|0.03
|1.52950
|0.00000
|1.51330
|469
|2008.12.29 16:25
|modify
|117
|0.04
|1.52630
|0.00000
|1.51330
|470
|2008.12.29 16:25
|modify
|118
|0.06
|1.51990
|0.00000
|1.51330
|471
|2008.12.29 16:25
|modify
|119
|0.08
|1.51330
|0.00000
|1.51330
|472
|2008.12.29 16:26
|modify
|120
|0.11
|1.50670
|0.00000
|1.51330
|473
|2008.12.29 16:26
|modify
|121
|0.15
|1.49990
|0.00000
|1.51330
|474
|2008.12.29 17:06
|buy limit
|123
|0.29
|1.47250
|0.00000
|1.50070
|475
|2009.01.05 22:48
|t/p
|114
|0.01
|1.51330
|0.00000
|1.51330
|-21.87
|10907.72
|476
|2009.01.05 22:48
|t/p
|115
|0.02
|1.51330
|0.00000
|1.51330
|-37.64
|10870.09
|477
|2009.01.05 22:48
|t/p
|116
|0.03
|1.51330
|0.00000
|1.51330
|-47.33
|10822.76
|478
|2009.01.05 22:48
|t/p
|117
|0.04
|1.51330
|0.00000
|1.51330
|-50.53
|10772.23
|479
|2009.01.05 22:48
|t/p
|118
|0.06
|1.51330
|0.00000
|1.51330
|-38.14
|10734.09
|480
|2009.01.05 22:48
|t/p
|119
|0.08
|1.51330
|0.00000
|1.51330
|1.02
|10735.11
|481
|2009.01.05 22:48
|t/p
|120
|0.11
|1.51330
|0.00000
|1.51330
|72.60
|10807.72
|482
|2009.01.05 22:48
|t/p
|121
|0.15
|1.51330
|0.00000
|1.51330
|198.48
|11006.20
|483
|2009.01.05 22:48
|t/p
|122
|0.21
|1.51330
|0.00000
|1.51330
|552.21
|11558.41
|484
|2009.01.05 22:48
|delete
|123
|0.29
|1.47250
|0.00000
|1.50070
|485
|2009.01.05 22:48
|sell
|124
|0.01
|1.51330
|0.00000
|1.50590
|486
|2009.01.05 23:29
|sell limit
|125
|0.02
|1.51700
|0.00000
|1.50960
|487
|2009.01.06 05:49
|t/p
|124
|0.01
|1.50590
|0.00000
|1.50590
|7.26
|11565.66
|488
|2009.01.06 05:49
|delete
|125
|0.02
|1.51700
|0.00000
|1.50960
|489
|2009.01.06 05:49
|buy
|126
|0.01
|1.50590
|0.00000
|1.51310
|490
|2009.01.06 06:29
|buy limit
|127
|0.02
|1.50230
|0.00000
|1.50950
|491
|2009.01.06 09:52
|buy
|127
|0.02
|1.50230
|0.00000
|1.50950
|492
|2009.01.06 09:52
|modify
|126
|0.01
|1.50590
|0.00000
|1.50950
|493
|2009.01.06 10:32
|buy limit
|128
|0.03
|1.49860
|0.00000
|1.50600
|494
|2009.01.06 11:59
|buy
|128
|0.03
|1.49860
|0.00000
|1.50600
|495
|2009.01.06 11:59
|modify
|126
|0.01
|1.50590
|0.00000
|1.50600
|496
|2009.01.06 11:59
|modify
|127
|0.02
|1.50230
|0.00000
|1.50600
|497
|2009.01.06 12:39
|buy limit
|129
|0.04
|1.49490
|0.00000
|1.50230
|498
|2009.01.06 15:32
|t/p
|126
|0.01
|1.50600
|0.00000
|1.50600
|0.10
|11565.76
|499
|2009.01.06 15:32
|t/p
|127
|0.02
|1.50600
|0.00000
|1.50600
|7.26
|11573.02
|500
|2009.01.06 15:32
|t/p
|128
|0.03
|1.50600
|0.00000
|1.50600
|21.81
|11594.83
|501
|2009.01.06 15:32
|delete
|129
|0.04
|1.49490
|0.00000
|1.50230
|502
|2009.01.06 15:32
|sell
|130
|0.01
|1.50617
|0.00000
|1.49877
|503
|2009.01.06 16:12
|sell limit
|131
|0.02
|1.50987
|0.00000
|1.50247
|504
|2009.01.06 18:49
|sell
|131
|0.02
|1.50987
|0.00000
|1.50247
|505
|2009.01.06 18:49
|modify
|130
|0.01
|1.50617
|0.00000
|1.50247
|506
|2009.01.06 19:29
|sell limit
|132
|0.03
|1.51357
|0.00000
|1.50617
|507
|2009.01.07 09:45
|t/p
|130
|0.01
|1.50247
|0.00000
|1.50247
|3.62
|11598.45
|508
|2009.01.07 09:45
|t/p
|131
|0.02
|1.50247
|0.00000
|1.50247
|14.50
|11612.95
|509
|2009.01.07 09:45
|delete
|132
|0.03
|1.51357
|0.00000
|1.50617
|510
|2009.01.07 09:45
|buy
|133
|0.01
|1.50210
|0.00000
|1.50910
|511
|2009.01.07 10:25
|buy limit
|134
|0.02
|1.49860
|0.00000
|1.50560
|512
|2009.01.07 10:40
|buy
|134
|0.02
|1.49860
|0.00000
|1.50560
|513
|2009.01.07 10:40
|modify
|133
|0.01
|1.50210
|0.00000
|1.50560
|514
|2009.01.07 11:20
|buy limit
|135
|0.03
|1.49500
|0.00000
|1.50220
|515
|2009.01.07 14:38
|buy
|135
|0.03
|1.49500
|0.00000
|1.50220
|516
|2009.01.07 14:38
|modify
|133
|0.01
|1.50210
|0.00000
|1.50220
|517
|2009.01.07 14:38
|modify
|134
|0.02
|1.49860
|0.00000
|1.50220
|518
|2009.01.07 15:18
|buy limit
|136
|0.04
|1.49140
|0.00000
|1.49860
|519
|2009.01.07 17:05
|t/p
|133
|0.01
|1.50220
|0.00000
|1.50220
|0.10
|11613.05
|520
|2009.01.07 17:05
|t/p
|134
|0.02
|1.50220
|0.00000
|1.50220
|7.07
|11620.12
|521
|2009.01.07 17:05
|t/p
|135
|0.03
|1.50220
|0.00000
|1.50220
|21.22
|11641.34
|522
|2009.01.07 17:05
|delete
|136
|0.04
|1.49140
|0.00000
|1.49860
|523
|2009.01.07 17:05
|sell
|137
|0.01
|1.50225
|0.00000
|1.49505
|524
|2009.01.07 17:45
|sell limit
|138
|0.02
|1.50585
|0.00000
|1.49865
|525
|2009.01.08 09:21
|t/p
|137
|0.01
|1.49505
|0.00000
|1.49505
|7.03
|11648.38
|526
|2009.01.08 09:21
|delete
|138
|0.02
|1.50585
|0.00000
|1.49865
|527
|2009.01.08 09:21
|buy
|139
|0.01
|1.49480
|0.00000
|1.50200
|528
|2009.01.08 10:01
|buy limit
|140
|0.02
|1.49120
|0.00000
|1.49840
|529
|2009.01.08 15:16
|t/p
|139
|0.01
|1.50200
|0.00000
|1.50200
|7.07
|11655.45
|530
|2009.01.08 15:16
|delete
|140
|0.02
|1.49120
|0.00000
|1.49840
|531
|2009.01.08 15:16
|sell
|141
|0.01
|1.50208
|0.00000
|1.49488
|532
|2009.01.08 15:56
|sell limit
|142
|0.02
|1.50568
|0.00000
|1.49848
|533
|2009.01.09 08:50
|t/p
|141
|0.01
|1.49488
|0.00000
|1.49488
|7.06
|11662.50
|534
|2009.01.09 08:50
|delete
|142
|0.02
|1.50568
|0.00000
|1.49848
|535
|2009.01.09 08:50
|buy
|143
|0.01
|1.49480
|0.00000
|1.50200
|536
|2009.01.09 09:30
|buy limit
|144
|0.02
|1.49120
|0.00000
|1.49840
|537
|2009.01.09 14:31
|t/p
|143
|0.01
|1.50200
|0.00000
|1.50200
|7.07
|11669.57
|538
|2009.01.09 14:31
|delete
|144
|0.02
|1.49120
|0.00000
|1.49840
|539
|2009.01.09 14:31
|sell
|145
|0.01
|1.50202
|0.00000
|1.49482
|540
|2009.01.09 15:11
|sell limit
|146
|0.02
|1.50562
|0.00000
|1.49842
|541
|2009.01.12 00:08
|t/p
|145
|0.01
|1.49482
|0.00000
|1.49482
|7.06
|11676.63
|542
|2009.01.12 00:08
|delete
|146
|0.02
|1.50562
|0.00000
|1.49842
|543
|2009.01.12 02:10
|sell
|147
|0.01
|1.49640
|0.00000
|1.48920
|544
|2009.01.12 02:50
|sell limit
|148
|0.02
|1.50000
|0.00000
|1.49280
|545
|2009.01.12 10:35
|sell
|148
|0.02
|1.50000
|0.00000
|1.49280
|546
|2009.01.12 10:35
|modify
|147
|0.01
|1.49640
|0.00000
|1.49280
|547
|2009.01.12 11:15
|sell limit
|149
|0.03
|1.50360
|0.00000
|1.49640
|548
|2009.01.12 16:17
|t/p
|147
|0.01
|1.49280
|0.00000
|1.49280
|3.54
|11680.17
|549
|2009.01.12 16:17
|t/p
|148
|0.02
|1.49280
|0.00000
|1.49280
|14.14
|11694.31
|550
|2009.01.12 16:17
|delete
|149
|0.03
|1.50360
|0.00000
|1.49640
|551
|2009.01.12 16:17
|buy
|150
|0.01
|1.49272
|0.00000
|1.50012
|552
|2009.01.12 16:57
|buy limit
|151
|0.02
|1.48902
|0.00000
|1.49642
|553
|2009.01.12 17:02
|buy
|151
|0.02
|1.48902
|0.00000
|1.49642
|554
|2009.01.12 17:02
|modify
|150
|0.01
|1.49272
|0.00000
|1.49642
|555
|2009.01.12 17:42
|buy limit
|152
|0.03
|1.48532
|0.00000
|1.49272
|556
|2009.01.13 08:09
|buy
|152
|0.03
|1.48532
|0.00000
|1.49272
|557
|2009.01.13 08:09
|modify
|150
|0.01
|1.49272
|0.00000
|1.49272
|558
|2009.01.13 08:10
|modify
|151
|0.02
|1.48902
|0.00000
|1.49272
|559
|2009.01.13 08:49
|buy limit
|153
|0.04
|1.48172
|0.00000
|1.48892
|560
|2009.01.13 10:19
|buy
|153
|0.04
|1.48172
|0.00000
|1.48892
|561
|2009.01.13 10:19
|modify
|150
|0.01
|1.49272
|0.00000
|1.48892
|562
|2009.01.13 10:19
|modify
|151
|0.02
|1.48902
|0.00000
|1.48892
|563
|2009.01.13 10:19
|modify
|152
|0.03
|1.48532
|0.00000
|1.48892
|564
|2009.01.13 10:59
|buy limit
|154
|0.06
|1.47452
|0.00000
|1.48892
|565
|2009.01.13 20:01
|buy
|154
|0.06
|1.47452
|0.00000
|1.48892
|566
|2009.01.13 20:41
|buy limit
|155
|0.08
|1.46712
|0.00000
|1.48192
|567
|2009.01.14 15:19
|buy
|155
|0.08
|1.46712
|0.00000
|1.48192
|568
|2009.01.14 15:19
|modify
|150
|0.01
|1.49272
|0.00000
|1.48192
|569
|2009.01.14 15:19
|modify
|151
|0.02
|1.48902
|0.00000
|1.48192
|570
|2009.01.14 15:19
|modify
|152
|0.03
|1.48532
|0.00000
|1.48192
|571
|2009.01.14 15:19
|modify
|153
|0.04
|1.48172
|0.00000
|1.48192
|572
|2009.01.14 15:19
|modify
|154
|0.06
|1.47452
|0.00000
|1.48192
|573
|2009.01.14 15:59
|buy limit
|156
|0.11
|1.45972
|0.00000
|1.47462
|574
|2009.01.16 05:53
|t/p
|150
|0.01
|1.48192
|0.00000
|1.48192
|-10.56
|11683.75
|575
|2009.01.16 05:53
|t/p
|151
|0.02
|1.48192
|0.00000
|1.48192
|-13.83
|11669.92
|576
|2009.01.16 05:53
|t/p
|152
|0.03
|1.48192
|0.00000
|1.48192
|-9.88
|11660.03
|577
|2009.01.16 05:53
|t/p
|153
|0.04
|1.48192
|0.00000
|1.48192
|0.99
|11661.02
|578
|2009.01.16 05:53
|t/p
|154
|0.06
|1.48192
|0.00000
|1.48192
|43.92
|11704.94
|579
|2009.01.16 05:53
|t/p
|155
|0.08
|1.48192
|0.00000
|1.48192
|116.64
|11821.59
|580
|2009.01.16 05:53
|delete
|156
|0.11
|1.45972
|0.00000
|1.47462
|581
|2009.01.16 05:53
|sell
|157
|0.01
|1.48197
|0.00000
|1.47477
|582
|2009.01.16 06:33
|sell limit
|158
|0.02
|1.48557
|0.00000
|1.47837
|583
|2009.01.16 12:34
|sell
|158
|0.02
|1.48557
|0.00000
|1.47837
|584
|2009.01.16 12:34
|modify
|157
|0.01
|1.48197
|0.00000
|1.47837
|585
|2009.01.16 13:14
|sell limit
|159
|0.03
|1.48927
|0.00000
|1.48187
|586
|2009.01.16 18:19
|t/p
|157
|0.01
|1.47837
|0.00000
|1.47837
|3.54
|11825.13
|587
|2009.01.16 18:19
|t/p
|158
|0.02
|1.47837
|0.00000
|1.47837
|14.14
|11839.27
|588
|2009.01.16 18:19
|delete
|159
|0.03
|1.48927
|0.00000
|1.48187
|589
|2009.01.16 18:19
|buy
|160
|0.01
|1.47830
|0.00000
|1.48570
|590
|2009.01.16 19:00
|buy limit
|161
|0.02
|1.47460
|0.00000
|1.48200
|591
|2009.01.16 22:31
|t/p
|160
|0.01
|1.48570
|0.00000
|1.48570
|7.27
|11846.54
|592
|2009.01.16 22:31
|delete
|161
|0.02
|1.47460
|0.00000
|1.48200
|593
|2009.01.16 22:31
|sell
|162
|0.01
|1.48570
|0.00000
|1.47830
|594
|2009.01.19 00:00
|sell limit
|163
|0.02
|1.48910
|0.00000
|1.48230
|595
|2009.01.19 00:18
|sell
|163
|0.02
|1.48910
|0.00000
|1.48230
|596
|2009.01.19 00:18
|modify
|162
|0.01
|1.48570
|0.00000
|1.48230
|597
|2009.01.19 00:58
|sell limit
|164
|0.03
|1.49590
|0.00000
|1.48910
|598
|2009.01.19 01:08
|modify
|164
|0.03
|1.49250
|0.00000
|1.48570
|599
|2009.01.19 04:26
|sell
|164
|0.03
|1.49250
|0.00000
|1.48570
|600
|2009.01.19 04:26
|modify
|162
|0.01
|1.48570
|0.00000
|1.48570
|601
|2009.01.19 04:26
|modify
|163
|0.02
|1.48910
|0.00000
|1.48570
|602
|2009.01.19 05:06
|sell limit
|165
|0.04
|1.49590
|0.00000
|1.48910
|603
|2009.01.19 12:20
|t/p
|162
|0.01
|1.48570
|0.00000
|1.48570
|-0.01
|11846.53
|604
|2009.01.19 12:20
|t/p
|163
|0.02
|1.48570
|0.00000
|1.48570
|6.67
|11853.20
|605
|2009.01.19 12:20
|t/p
|164
|0.03
|1.48570
|0.00000
|1.48570
|20.03
|11873.23
|606
|2009.01.19 12:20
|delete
|165
|0.04
|1.49590
|0.00000
|1.48910
|607
|2009.01.19 12:25
|buy
|166
|0.01
|1.48625
|0.00000
|1.49305
|608
|2009.01.19 13:05
|buy limit
|167
|0.02
|1.48275
|0.00000
|1.48975
|609
|2009.01.19 13:49
|buy
|167
|0.02
|1.48275
|0.00000
|1.48975
|610
|2009.01.19 13:49
|modify
|166
|0.01
|1.48625
|0.00000
|1.48975
|611
|2009.01.19 14:29
|buy limit
|168
|0.03
|1.47925
|0.00000
|1.48625
|612
|2009.01.19 15:35
|t/p
|166
|0.01
|1.48975
|0.00000
|1.48975
|3.44
|11876.67
|613
|2009.01.19 15:35
|t/p
|167
|0.02
|1.48975
|0.00000
|1.48975
|13.75
|11890.42
|614
|2009.01.19 15:35
|delete
|168
|0.03
|1.47925
|0.00000
|1.48625
|615
|2009.01.19 15:35
|sell
|169
|0.01
|1.49002
|0.00000
|1.48302
|616
|2009.01.19 16:15
|sell limit
|170
|0.02
|1.49352
|0.00000
|1.48652
|617
|2009.01.19 22:57
|t/p
|169
|0.01
|1.48302
|0.00000
|1.48302
|6.88
|11897.30
|618
|2009.01.19 22:57
|delete
|170
|0.02
|1.49352
|0.00000
|1.48652
|619
|2009.01.19 22:57
|buy
|171
|0.01
|1.48301
|0.00000
|1.49001
|620
|2009.01.19 23:38
|buy limit
|172
|0.02
|1.47951
|0.00000
|1.48651
|621
|2009.01.20 01:53
|buy
|172
|0.02
|1.47951
|0.00000
|1.48651
|622
|2009.01.20 01:53
|modify
|171
|0.01
|1.48301
|0.00000
|1.48651
|623
|2009.01.20 02:33
|buy limit
|173
|0.03
|1.47621
|0.00000
|1.48281
|624
|2009.01.21 10:31
|buy
|173
|0.03
|1.47621
|0.00000
|1.48281
|625
|2009.01.21 10:31
|modify
|171
|0.01
|1.48301
|0.00000
|1.48281
|626
|2009.01.21 10:31
|modify
|172
|0.02
|1.47951
|0.00000
|1.48281
|627
|2009.01.21 11:11
|buy limit
|174
|0.04
|1.47291
|0.00000
|1.47951
|628
|2009.01.21 15:55
|t/p
|171
|0.01
|1.48281
|0.00000
|1.48281
|-0.17
|11897.12
|629
|2009.01.21 15:55
|t/p
|172
|0.02
|1.48281
|0.00000
|1.48281
|6.51
|11903.63
|630
|2009.01.21 15:55
|t/p
|173
|0.03
|1.48281
|0.00000
|1.48281
|19.45
|11923.08
|631
|2009.01.21 15:55
|delete
|174
|0.04
|1.47291
|0.00000
|1.47951
|632
|2009.01.21 15:57
|sell
|175
|0.01
|1.48328
|0.00000
|1.47668
|633
|2009.01.21 16:37
|sell limit
|176
|0.02
|1.48658
|0.00000
|1.47998
|634
|2009.01.21 17:00
|t/p
|175
|0.01
|1.47668
|0.00000
|1.47668
|6.48
|11929.56
|635
|2009.01.21 17:00
|delete
|176
|0.02
|1.48658
|0.00000
|1.47998
|636
|2009.01.21 17:00
|buy
|177
|0.01
|1.47657
|0.00000
|1.48317
|637
|2009.01.21 17:40
|buy limit
|178
|0.02
|1.47327
|0.00000
|1.47987
|638
|2009.01.21 18:31
|t/p
|177
|0.01
|1.48317
|0.00000
|1.48317
|6.48
|11936.04
|639
|2009.01.21 18:31
|delete
|178
|0.02
|1.47327
|0.00000
|1.47987
|640
|2009.01.21 18:35
|sell
|179
|0.01
|1.48320
|0.00000
|1.47660
|641
|2009.01.21 19:15
|sell limit
|180
|0.02
|1.49340
|0.00000
|1.48660
|642
|2009.01.21 20:19
|sell
|180
|0.02
|1.49340
|0.00000
|1.48660
|643
|2009.01.21 20:19
|modify
|179
|0.01
|1.48320
|0.00000
|1.48660
|644
|2009.01.21 20:59
|sell limit
|181
|0.03
|1.50390
|0.00000
|1.49690
|645
|2009.01.21 21:03
|modify
|181
|0.03
|1.50040
|0.00000
|1.49340
|646
|2009.01.21 21:24
|sell
|181
|0.03
|1.50040
|0.00000
|1.49340
|647
|2009.01.21 21:24
|modify
|179
|0.01
|1.48320
|0.00000
|1.49340
|648
|2009.01.21 21:24
|modify
|180
|0.02
|1.49340
|0.00000
|1.49340
|649
|2009.01.21 22:05
|sell limit
|182
|0.04
|1.50740
|0.00000
|1.50040
|650
|2009.01.21 22:49
|modify
|182
|0.04
|1.50390
|0.00000
|1.49690
|651
|2009.01.21 23:34
|sell
|182
|0.04
|1.50390
|0.00000
|1.49690
|652
|2009.01.21 23:34
|modify
|179
|0.01
|1.48320
|0.00000
|1.49690
|653
|2009.01.21 23:34
|modify
|180
|0.02
|1.49340
|0.00000
|1.49690
|654
|2009.01.21 23:34
|modify
|181
|0.03
|1.50040
|0.00000
|1.49690
|655
|2009.01.22 00:14
|sell limit
|183
|0.06
|1.51050
|0.00000
|1.49720
|656
|2009.01.22 10:11
|sell
|183
|0.06
|1.51050
|0.00000
|1.49720
|657
|2009.01.22 10:11
|modify
|179
|0.01
|1.48320
|0.00000
|1.49720
|658
|2009.01.22 10:11
|modify
|180
|0.02
|1.49340
|0.00000
|1.49720
|659
|2009.01.22 10:11
|modify
|181
|0.03
|1.50040
|0.00000
|1.49720
|660
|2009.01.22 10:11
|modify
|182
|0.04
|1.50390
|0.00000
|1.49720
|661
|2009.01.22 10:51
|sell limit
|184
|0.08
|1.51730
|0.00000
|1.50360
|662
|2009.01.22 14:50
|t/p
|179
|0.01
|1.49720
|0.00000
|1.49720
|-13.79
|11922.26
|663
|2009.01.22 14:50
|t/p
|180
|0.02
|1.49720
|0.00000
|1.49720
|-7.54
|11914.72
|664
|2009.01.22 14:50
|t/p
|181
|0.03
|1.49720
|0.00000
|1.49720
|9.32
|11924.04
|665
|2009.01.22 14:50
|t/p
|182
|0.04
|1.49720
|0.00000
|1.49720
|26.16
|11950.19
|666
|2009.01.22 14:50
|t/p
|183
|0.06
|1.49720
|0.00000
|1.49720
|78.35
|12028.54
|667
|2009.01.22 14:50
|delete
|184
|0.08
|1.51730
|0.00000
|1.50360
|668
|2009.01.22 14:50
|buy
|185
|0.01
|1.49716
|0.00000
|1.50396
|669
|2009.01.22 15:30
|buy limit
|186
|0.02
|1.49366
|0.00000
|1.50066
|670
|2009.01.22 17:03
|buy
|186
|0.02
|1.49366
|0.00000
|1.50066
|671
|2009.01.22 17:03
|modify
|185
|0.01
|1.49716
|0.00000
|1.50066
|672
|2009.01.22 17:43
|buy limit
|187
|0.03
|1.49016
|0.00000
|1.49716
|673
|2009.01.22 20:03
|t/p
|185
|0.01
|1.50066
|0.00000
|1.50066
|3.44
|12031.98
|674
|2009.01.22 20:03
|t/p
|186
|0.02
|1.50066
|0.00000
|1.50066
|13.75
|12045.73
|675
|2009.01.22 20:03
|delete
|187
|0.03
|1.49016
|0.00000
|1.49716
|676
|2009.01.22 20:03
|sell
|188
|0.01
|1.50075
|0.00000
|1.49375
|677
|2009.01.22 20:43
|sell limit
|189
|0.02
|1.50775
|0.00000
|1.50075
|678
|2009.01.22 20:44
|modify
|189
|0.02
|1.50425
|0.00000
|1.49725
|679
|2009.01.23 08:40
|t/p
|188
|0.01
|1.49375
|0.00000
|1.49375
|6.86
|12052.59
|680
|2009.01.23 08:40
|delete
|189
|0.02
|1.50425
|0.00000
|1.49725
|681
|2009.01.23 08:40
|buy
|190
|0.01
|1.49371
|0.00000
|1.50051
|682
|2009.01.23 09:20
|buy limit
|191
|0.02
|1.48691
|0.00000
|1.49371
|683
|2009.01.23 09:20
|modify
|191
|0.02
|1.49031
|0.00000
|1.49711
|684
|2009.01.23 15:24
|t/p
|190
|0.01
|1.50051
|0.00000
|1.50051
|6.68
|12059.27
|685
|2009.01.23 15:24
|delete
|191
|0.02
|1.49031
|0.00000
|1.49711
|686
|2009.01.23 15:24
|sell
|192
|0.01
|1.50058
|0.00000
|1.49378
|687
|2009.01.23 16:04
|sell limit
|193
|0.02
|1.50398
|0.00000
|1.49718
|688
|2009.01.26 05:44
|sell
|193
|0.02
|1.50398
|0.00000
|1.49718
|689
|2009.01.26 05:44
|modify
|192
|0.01
|1.50058
|0.00000
|1.49718
|690
|2009.01.26 06:24
|sell limit
|194
|0.03
|1.50738
|0.00000
|1.50058
|691
|2009.01.26 15:56
|sell
|194
|0.03
|1.50738
|0.00000
|1.50058
|692
|2009.01.26 15:56
|modify
|192
|0.01
|1.50058
|0.00000
|1.50058
|693
|2009.01.26 15:56
|modify
|193
|0.02
|1.50398
|0.00000
|1.50058
|694
|2009.01.26 16:36
|sell limit
|195
|0.04
|1.51078
|0.00000
|1.50398
|695
|2009.01.26 19:06
|t/p
|192
|0.01
|1.50058
|0.00000
|1.50058
|-0.01
|12059.26
|696
|2009.01.26 19:06
|t/p
|193
|0.02
|1.50058
|0.00000
|1.50058
|6.68
|12065.94
|697
|2009.01.26 19:06
|t/p
|194
|0.03
|1.50058
|0.00000
|1.50058
|20.03
|12085.97
|698
|2009.01.26 19:06
|delete
|195
|0.04
|1.51078
|0.00000
|1.50398
|699
|2009.01.26 19:06
|buy
|196
|0.01
|1.50058
|0.00000
|1.50738
|700
|2009.01.26 19:46
|buy limit
|197
|0.02
|1.49718
|0.00000
|1.50398
|701
|2009.01.26 20:10
|buy
|197
|0.02
|1.49718
|0.00000
|1.50398
|702
|2009.01.26 20:10
|modify
|196
|0.01
|1.50058
|0.00000
|1.50398
|703
|2009.01.26 20:50
|buy limit
|198
|0.03
|1.49378
|0.00000
|1.50058
|704
|2009.01.27 08:13
|t/p
|196
|0.01
|1.50398
|0.00000
|1.50398
|3.35
|12089.32
|705
|2009.01.27 08:13
|t/p
|197
|0.02
|1.50398
|0.00000
|1.50398
|13.38
|12102.70
|706
|2009.01.27 08:13
|delete
|198
|0.03
|1.49378
|0.00000
|1.50058
|707
|2009.01.27 08:13
|sell
|199
|0.01
|1.50401
|0.00000
|1.49741
|708
|2009.01.27 08:53
|sell limit
|200
|0.02
|1.50731
|0.00000
|1.50071
|709
|2009.01.27 10:00
|sell
|200
|0.02
|1.50731
|0.00000
|1.50071
|710
|2009.01.27 10:00
|modify
|199
|0.01
|1.50401
|0.00000
|1.50071
|711
|2009.01.27 10:40
|sell limit
|201
|0.03
|1.51071
|0.00000
|1.50391
|712
|2009.01.27 13:22
|t/p
|199
|0.01
|1.50071
|0.00000
|1.50071
|3.24
|12105.94
|713
|2009.01.27 13:22
|t/p
|200
|0.02
|1.50071
|0.00000
|1.50071
|12.96
|12118.90
|714
|2009.01.27 13:22
|delete
|201
|0.03
|1.51071
|0.00000
|1.50391
|715
|2009.01.27 13:22
|buy
|202
|0.01
|1.50068
|0.00000
|1.50748
|716
|2009.01.27 14:02
|buy limit
|203
|0.02
|1.49728
|0.00000
|1.50408
|717
|2009.01.27 16:32
|buy
|203
|0.02
|1.49728
|0.00000
|1.50408
|718
|2009.01.27 16:32
|modify
|202
|0.01
|1.50068
|0.00000
|1.50408
|719
|2009.01.27 17:12
|buy limit
|204
|0.03
|1.49388
|0.00000
|1.50068
|720
|2009.01.27 23:27
|t/p
|202
|0.01
|1.50408
|0.00000
|1.50408
|3.34
|12122.24
|721
|2009.01.27 23:27
|t/p
|203
|0.02
|1.50408
|0.00000
|1.50408
|13.35
|12135.59
|722
|2009.01.27 23:27
|delete
|204
|0.03
|1.49388
|0.00000
|1.50068
|723
|2009.01.27 23:28
|sell
|205
|0.01
|1.50417
|0.00000
|1.49737
|724
|2009.01.28 00:08
|sell limit
|206
|0.02
|1.51037
|0.00000
|1.50417
|725
|2009.01.28 01:38
|modify
|206
|0.02
|1.50737
|0.00000
|1.50097
|726
|2009.01.28 04:45
|sell
|206
|0.02
|1.50737
|0.00000
|1.50097
|727
|2009.01.28 04:45
|modify
|205
|0.01
|1.50417
|0.00000
|1.50097
|728
|2009.01.28 05:26
|sell limit
|207
|0.03
|1.51057
|0.00000
|1.50417
|729
|2009.01.28 10:44
|sell
|207
|0.03
|1.51057
|0.00000
|1.50417
|730
|2009.01.28 10:44
|modify
|205
|0.01
|1.50417
|0.00000
|1.50417
|731
|2009.01.28 10:44
|modify
|206
|0.02
|1.50737
|0.00000
|1.50417
|732
|2009.01.28 11:24
|sell limit
|208
|0.04
|1.51697
|0.00000
|1.51057
|733
|2009.01.28 11:27
|modify
|208
|0.04
|1.51377
|0.00000
|1.50737
|734
|2009.01.28 11:30
|sell
|208
|0.04
|1.51377
|0.00000
|1.50737
|735
|2009.01.28 11:30
|modify
|205
|0.01
|1.50417
|0.00000
|1.50737
|736
|2009.01.28 11:30
|modify
|206
|0.02
|1.50737
|0.00000
|1.50737
|737
|2009.01.28 11:30
|modify
|207
|0.03
|1.51057
|0.00000
|1.50737
|738
|2009.01.28 12:10
|sell limit
|209
|0.06
|1.52017
|0.00000
|1.50727
|739
|2009.01.29 10:34
|t/p
|205
|0.01
|1.50737
|0.00000
|1.50737
|-3.20
|12132.39
|740
|2009.01.29 10:34
|t/p
|206
|0.02
|1.50737
|0.00000
|1.50737
|-0.08
|12132.31
|741
|2009.01.29 10:34
|t/p
|207
|0.03
|1.50737
|0.00000
|1.50737
|9.31
|12141.61
|742
|2009.01.29 10:34
|t/p
|208
|0.04
|1.50737
|0.00000
|1.50737
|24.99
|12166.60
|743
|2009.01.29 10:34
|delete
|209
|0.06
|1.52017
|0.00000
|1.50727
|744
|2009.01.29 10:34
|buy
|210
|0.01
|1.50735
|0.00000
|1.51375
|745
|2009.01.29 11:14
|buy limit
|211
|0.02
|1.50415
|0.00000
|1.51055
|746
|2009.01.29 15:49
|buy
|211
|0.02
|1.50415
|0.00000
|1.51055
|747
|2009.01.29 15:49
|modify
|210
|0.01
|1.50735
|0.00000
|1.51055
|748
|2009.01.29 16:29
|buy limit
|212
|0.03
|1.49425
|0.00000
|1.50085
|749
|2009.01.29 17:59
|buy
|212
|0.03
|1.49425
|0.00000
|1.50085
|750
|2009.01.29 17:59
|modify
|210
|0.01
|1.50735
|0.00000
|1.50085
|751
|2009.01.29 17:59
|modify
|211
|0.02
|1.50415
|0.00000
|1.50085
|752
|2009.01.29 18:39
|buy limit
|213
|0.04
|1.49095
|0.00000
|1.49755
|753
|2009.01.29 19:58
|buy
|213
|0.04
|1.49095
|0.00000
|1.49755
|754
|2009.01.29 19:58
|modify
|210
|0.01
|1.50735
|0.00000
|1.49755
|755
|2009.01.29 19:58
|modify
|211
|0.02
|1.50415
|0.00000
|1.49755
|756
|2009.01.29 19:58
|modify
|212
|0.03
|1.49425
|0.00000
|1.49755
|757
|2009.01.29 20:38
|buy limit
|214
|0.06
|1.48435
|0.00000
|1.49765
|758
|2009.01.30 10:37
|buy
|214
|0.06
|1.48435
|0.00000
|1.49765
|759
|2009.01.30 10:37
|modify
|210
|0.01
|1.50735
|0.00000
|1.49765
|760
|2009.01.30 10:37
|modify
|211
|0.02
|1.50415
|0.00000
|1.49765
|761
|2009.01.30 10:37
|modify
|212
|0.03
|1.49425
|0.00000
|1.49765
|762
|2009.01.30 10:37
|modify
|213
|0.04
|1.49095
|0.00000
|1.49765
|763
|2009.01.30 11:17
|buy limit
|215
|0.08
|1.47775
|0.00000
|1.49095
|764
|2009.01.30 15:08
|t/p
|210
|0.01
|1.49765
|0.00000
|1.49765
|-9.52
|12157.08
|765
|2009.01.30 15:08
|t/p
|211
|0.02
|1.49765
|0.00000
|1.49765
|-12.76
|12144.32
|766
|2009.01.30 15:08
|t/p
|212
|0.03
|1.49765
|0.00000
|1.49765
|10.05
|12154.37
|767
|2009.01.30 15:08
|t/p
|213
|0.04
|1.49765
|0.00000
|1.49765
|26.37
|12180.74
|768
|2009.01.30 15:08
|t/p
|214
|0.06
|1.49765
|0.00000
|1.49765
|78.39
|12259.13
|769
|2009.01.30 15:08
|delete
|215
|0.08
|1.47775
|0.00000
|1.49095
|770
|2009.01.30 15:08
|sell
|216
|0.01
|1.49767
|0.00000
|1.49107
|771
|2009.01.30 15:48
|sell limit
|217
|0.02
|1.50097
|0.00000
|1.49437
|772
|2009.01.30 16:01
|t/p
|216
|0.01
|1.49107
|0.00000
|1.49107
|6.48
|12265.61
|773
|2009.01.30 16:01
|delete
|217
|0.02
|1.50097
|0.00000
|1.49437
|774
|2009.01.30 16:57
|buy
|218
|0.01
|1.48871
|0.00000
|1.49531
|775
|2009.01.30 17:37
|buy limit
|219
|0.02
|1.48211
|0.00000
|1.48871
|776
|2009.01.30 17:43
|modify
|219
|0.02
|1.48541
|0.00000
|1.49201
|777
|2009.01.30 18:02
|buy
|219
|0.02
|1.48541
|0.00000
|1.49201
|778
|2009.01.30 18:02
|modify
|218
|0.01
|1.48871
|0.00000
|1.49201
|779
|2009.01.30 18:42
|buy limit
|220
|0.03
|1.48211
|0.00000
|1.48871
|780
|2009.02.02 05:06
|buy
|220
|0.03
|1.48211
|0.00000
|1.48871
|781
|2009.02.02 05:06
|modify
|218
|0.01
|1.48871
|0.00000
|1.48871
|782
|2009.02.02 05:06
|modify
|219
|0.02
|1.48541
|0.00000
|1.48871
|783
|2009.02.02 05:46
|buy limit
|221
|0.04
|1.47901
|0.00000
|1.48521
|784
|2009.02.02 15:45
|t/p
|218
|0.01
|1.48871
|0.00000
|1.48871
|0.01
|12265.62
|785
|2009.02.02 15:45
|t/p
|219
|0.02
|1.48871
|0.00000
|1.48871
|6.50
|12272.12
|786
|2009.02.02 15:45
|t/p
|220
|0.03
|1.48871
|0.00000
|1.48871
|19.45
|12291.57
|787
|2009.02.02 15:45
|delete
|221
|0.04
|1.47901
|0.00000
|1.48521
|788
|2009.02.02 15:50
|sell
|222
|0.01
|1.48950
|0.00000
|1.48310
|789
|2009.02.02 16:30
|sell limit
|223
|0.02
|1.49590
|0.00000
|1.48950
|790
|2009.02.02 16:33
|modify
|223
|0.02
|1.49270
|0.00000
|1.48630
|791
|2009.02.02 18:34
|sell
|223
|0.02
|1.49270
|0.00000
|1.48630
|792
|2009.02.02 18:34
|modify
|222
|0.01
|1.48950
|0.00000
|1.48630
|793
|2009.02.02 19:14
|sell limit
|224
|0.03
|1.49590
|0.00000
|1.48950
|794
|2009.02.03 04:53
|sell
|224
|0.03
|1.49590
|0.00000
|1.48950
|795
|2009.02.03 04:53
|modify
|222
|0.01
|1.48950
|0.00000
|1.48950
|796
|2009.02.03 04:53
|modify
|223
|0.02
|1.49270
|0.00000
|1.48950
|797
|2009.02.03 05:33
|sell limit
|225
|0.04
|1.49900
|0.00000
|1.49280
|798
|2009.02.03 11:55
|t/p
|222
|0.01
|1.48950
|0.00000
|1.48950
|-0.01
|12291.56
|799
|2009.02.03 11:55
|t/p
|223
|0.02
|1.48950
|0.00000
|1.48950
|6.25
|12297.81
|800
|2009.02.03 11:55
|t/p
|224
|0.03
|1.48950
|0.00000
|1.48950
|18.86
|12316.67
|801
|2009.02.03 11:55
|delete
|225
|0.04
|1.49900
|0.00000
|1.49280
|802
|2009.02.03 11:55
|buy
|226
|0.01
|1.48947
|0.00000
|1.49567
|803
|2009.02.03 12:35
|buy limit
|227
|0.02
|1.48637
|0.00000
|1.49257
|804
|2009.02.03 15:03
|buy
|227
|0.02
|1.48637
|0.00000
|1.49257
|805
|2009.02.03 15:03
|modify
|226
|0.01
|1.48947
|0.00000
|1.49257
|806
|2009.02.03 15:43
|buy limit
|228
|0.03
|1.48327
|0.00000
|1.48947
|807
|2009.02.03 16:26
|buy
|228
|0.03
|1.48327
|0.00000
|1.48947
|808
|2009.02.03 16:26
|modify
|226
|0.01
|1.48947
|0.00000
|1.48947
|809
|2009.02.03 16:26
|modify
|227
|0.02
|1.48637
|0.00000
|1.48947
|810
|2009.02.03 17:06
|buy limit
|229
|0.04
|1.48017
|0.00000
|1.48637
|811
|2009.02.03 20:40
|t/p
|226
|0.01
|1.48947
|0.00000
|1.48947
|0.00
|12316.67
|812
|2009.02.03 20:40
|t/p
|227
|0.02
|1.48947
|0.00000
|1.48947
|6.09
|12322.76
|813
|2009.02.03 20:40
|t/p
|228
|0.03
|1.48947
|0.00000
|1.48947
|18.27
|12341.03
|814
|2009.02.03 20:40
|delete
|229
|0.04
|1.48017
|0.00000
|1.48637
|815
|2009.02.03 20:40
|sell
|230
|0.01
|1.48948
|0.00000
|1.48328
|816
|2009.02.03 21:20
|sell limit
|231
|0.02
|1.49258
|0.00000
|1.48638
|817
|2009.02.04 10:04
|sell
|231
|0.02
|1.49258
|0.00000
|1.48638
|818
|2009.02.04 10:04
|modify
|230
|0.01
|1.48948
|0.00000
|1.48638
|819
|2009.02.04 10:44
|sell limit
|232
|0.03
|1.49568
|0.00000
|1.48948
|820
|2009.02.05 17:33
|sell
|232
|0.03
|1.49568
|0.00000
|1.48948
|821
|2009.02.05 17:33
|modify
|230
|0.01
|1.48948
|0.00000
|1.48948
|822
|2009.02.05 17:33
|modify
|231
|0.02
|1.49258
|0.00000
|1.48948
|823
|2009.02.05 18:13
|sell limit
|233
|0.04
|1.50168
|0.00000
|1.49568
|824
|2009.02.05 18:16
|modify
|233
|0.04
|1.49868
|0.00000
|1.49268
|825
|2009.02.05 18:31
|sell
|233
|0.04
|1.49868
|0.00000
|1.49268
|826
|2009.02.05 18:31
|modify
|230
|0.01
|1.48948
|0.00000
|1.49268
|827
|2009.02.05 18:31
|modify
|231
|0.02
|1.49258
|0.00000
|1.49268
|828
|2009.02.05 18:31
|modify
|232
|0.03
|1.49568
|0.00000
|1.49268
|829
|2009.02.05 19:11
|sell limit
|234
|0.06
|1.50468
|0.00000
|1.49258
|830
|2009.02.06 16:01
|sell
|234
|0.06
|1.50468
|0.00000
|1.49258
|831
|2009.02.06 16:01
|modify
|230
|0.01
|1.48948
|0.00000
|1.49258
|832
|2009.02.06 16:01
|modify
|231
|0.02
|1.49258
|0.00000
|1.49258
|833
|2009.02.06 16:01
|modify
|232
|0.03
|1.49568
|0.00000
|1.49258
|834
|2009.02.06 16:01
|modify
|233
|0.04
|1.49868
|0.00000
|1.49258
|835
|2009.02.06 16:41
|sell limit
|235
|0.08
|1.51068
|0.00000
|1.49858
|836
|2009.02.09 16:49
|sell
|235
|0.08
|1.51068
|0.00000
|1.49858
|837
|2009.02.09 16:49
|modify
|230
|0.01
|1.48948
|0.00000
|1.49858
|838
|2009.02.09 16:49
|modify
|231
|0.02
|1.49258
|0.00000
|1.49858
|839
|2009.02.09 16:49
|modify
|232
|0.03
|1.49568
|0.00000
|1.49858
|840
|2009.02.09 16:49
|modify
|233
|0.04
|1.49868
|0.00000
|1.49858
|841
|2009.02.09 16:49
|modify
|234
|0.06
|1.50468
|0.00000
|1.49858
|842
|2009.02.09 17:29
|sell limit
|236
|0.11
|1.51668
|0.00000
|1.50458
|843
|2009.02.10 17:12
|t/p
|230
|0.01
|1.49858
|0.00000
|1.49858
|-9.02
|12332.01
|844
|2009.02.10 17:12
|t/p
|231
|0.02
|1.49858
|0.00000
|1.49858
|-11.93
|12320.08
|845
|2009.02.10 17:12
|t/p
|232
|0.03
|1.49858
|0.00000
|1.49858
|-8.65
|12311.42
|846
|2009.02.10 17:12
|t/p
|233
|0.04
|1.49858
|0.00000
|1.49858
|0.24
|12311.66
|847
|2009.02.10 17:12
|t/p
|234
|0.06
|1.49858
|0.00000
|1.49858
|35.78
|12347.44
|848
|2009.02.10 17:12
|t/p
|235
|0.08
|1.49858
|0.00000
|1.49858
|94.94
|12442.38
|849
|2009.02.10 17:12
|delete
|236
|0.11
|1.51668
|0.00000
|1.50458
|850
|2009.02.10 17:12
|buy
|237
|0.01
|1.49848
|0.00000
|1.50468
|851
|2009.02.10 17:52
|buy limit
|238
|0.02
|1.49538
|0.00000
|1.50158
|852
|2009.02.10 19:01
|buy
|238
|0.02
|1.49538
|0.00000
|1.50158
|853
|2009.02.10 19:01
|modify
|237
|0.01
|1.49848
|0.00000
|1.50158
|854
|2009.02.10 19:41
|buy limit
|239
|0.03
|1.49228
|0.00000
|1.49848
|855
|2009.02.10 19:48
|buy
|239
|0.03
|1.49228
|0.00000
|1.49848
|856
|2009.02.10 19:48
|modify
|237
|0.01
|1.49848
|0.00000
|1.49848
|857
|2009.02.10 19:48
|modify
|238
|0.02
|1.49538
|0.00000
|1.49848
|858
|2009.02.10 20:28
|buy limit
|240
|0.04
|1.48918
|0.00000
|1.49538
|859
|2009.02.11 08:51
|t/p
|237
|0.01
|1.49848
|0.00000
|1.49848
|0.01
|12442.39
|860
|2009.02.11 08:51
|t/p
|238
|0.02
|1.49848
|0.00000
|1.49848
|6.11
|12448.50
|861
|2009.02.11 08:51
|t/p
|239
|0.03
|1.49848
|0.00000
|1.49848
|18.30
|12466.79
|862
|2009.02.11 08:51
|delete
|240
|0.04
|1.48918
|0.00000
|1.49538
|863
|2009.02.11 08:51
|sell
|241
|0.01
|1.49848
|0.00000
|1.49248
|864
|2009.02.11 09:31
|sell limit
|242
|0.02
|1.50148
|0.00000
|1.49548
|865
|2009.02.11 19:45
|t/p
|241
|0.01
|1.49248
|0.00000
|1.49248
|5.89
|12472.68
|866
|2009.02.11 19:45
|delete
|242
|0.02
|1.50148
|0.00000
|1.49548
|867
|2009.02.11 20:50
|sell
|243
|0.01
|1.49409
|0.00000
|1.48789
|868
|2009.02.11 21:30
|sell limit
|244
|0.02
|1.49719
|0.00000
|1.49099
|869
|2009.02.12 05:44
|sell
|244
|0.02
|1.49719
|0.00000
|1.49099
|870
|2009.02.12 05:44
|modify
|243
|0.01
|1.49409
|0.00000
|1.49099
|871
|2009.02.12 06:24
|sell limit
|245
|0.03
|1.50009
|0.00000
|1.49429
|872
|2009.02.12 13:45
|t/p
|243
|0.01
|1.49099
|0.00000
|1.49099
|3.00
|12475.69
|873
|2009.02.12 13:45
|t/p
|244
|0.02
|1.49099
|0.00000
|1.49099
|12.17
|12487.86
|874
|2009.02.12 13:45
|delete
|245
|0.03
|1.50009
|0.00000
|1.49429
|875
|2009.02.12 13:47
|buy
|246
|0.01
|1.49051
|0.00000
|1.49651
|876
|2009.02.12 14:27
|buy limit
|247
|0.02
|1.48751
|0.00000
|1.49351
|877
|2009.02.12 23:31
|t/p
|246
|0.01
|1.49651
|0.00000
|1.49651
|5.89
|12493.75
|878
|2009.02.12 23:31
|delete
|247
|0.02
|1.48751
|0.00000
|1.49351
|879
|2009.02.12 23:35
|sell
|248
|0.01
|1.49660
|0.00000
|1.49060
|880
|2009.02.13 00:15
|sell limit
|249
|0.02
|1.49950
|0.00000
|1.49370
|881
|2009.02.16 00:00
|t/p
|248
|0.01
|1.49060
|0.00000
|1.49060
|5.86
|12499.61
|882
|2009.02.16 00:00
|delete
|249
|0.02
|1.49950
|0.00000
|1.49370
|883
|2009.02.16 00:00
|buy
|250
|0.01
|1.48900
|0.00000
|1.49460
|884
|2009.02.16 00:40
|buy limit
|251
|0.02
|1.48610
|0.00000
|1.49190
|885
|2009.02.16 14:58
|buy
|251
|0.02
|1.48610
|0.00000
|1.49190
|886
|2009.02.16 14:58
|modify
|250
|0.01
|1.48900
|0.00000
|1.49190
|887
|2009.02.16 15:38
|buy limit
|252
|0.03
|1.48320
|0.00000
|1.48900
|888
|2009.02.16 18:42
|buy
|252
|0.03
|1.48320
|0.00000
|1.48900
|889
|2009.02.16 18:42
|modify
|250
|0.01
|1.48900
|0.00000
|1.48900
|890
|2009.02.16 18:42
|modify
|251
|0.02
|1.48610
|0.00000
|1.48900
|891
|2009.02.16 19:22
|buy limit
|253
|0.04
|1.48030
|0.00000
|1.48610
|892
|2009.02.17 10:03
|buy
|253
|0.04
|1.48030
|0.00000
|1.48610
|893
|2009.02.17 10:03
|modify
|250
|0.01
|1.48900
|0.00000
|1.48610
|894
|2009.02.17 10:03
|modify
|251
|0.02
|1.48610
|0.00000
|1.48610
|895
|2009.02.17 10:03
|modify
|252
|0.03
|1.48320
|0.00000
|1.48610
|896
|2009.02.17 10:43
|buy limit
|254
|0.06
|1.47450
|0.00000
|1.48610
|897
|2009.02.17 21:49
|buy
|254
|0.06
|1.47450
|0.00000
|1.48610
|898
|2009.02.17 22:29
|buy limit
|255
|0.08
|1.46870
|0.00000
|1.48040
|899
|2009.02.19 09:29
|t/p
|250
|0.01
|1.48610
|0.00000
|1.48610
|-2.80
|12496.81
|900
|2009.02.19 09:29
|t/p
|251
|0.02
|1.48610
|0.00000
|1.48610
|0.10
|12496.91
|901
|2009.02.19 09:29
|t/p
|252
|0.03
|1.48610
|0.00000
|1.48610
|8.69
|12505.60
|902
|2009.02.19 09:29
|t/p
|253
|0.04
|1.48610
|0.00000
|1.48610
|22.94
|12528.53
|903
|2009.02.19 09:29
|t/p
|254
|0.06
|1.48610
|0.00000
|1.48610
|68.60
|12597.13
|904
|2009.02.19 09:29
|delete
|255
|0.08
|1.46870
|0.00000
|1.48040
|905
|2009.02.19 09:29
|sell
|256
|0.01
|1.48611
|0.00000
|1.48051
|906
|2009.02.19 10:09
|sell limit
|257
|0.02
|1.49171
|0.00000
|1.48611
|907
|2009.02.19 10:12
|modify
|257
|0.02
|1.48891
|0.00000
|1.48331
|908
|2009.02.19 10:40
|sell
|257
|0.02
|1.48891
|0.00000
|1.48331
|909
|2009.02.19 10:40
|modify
|256
|0.01
|1.48611
|0.00000
|1.48331
|910
|2009.02.19 11:20
|sell limit
|258
|0.03
|1.49731
|0.00000
|1.49171
|911
|2009.02.19 11:21
|modify
|258
|0.03
|1.49451
|0.00000
|1.48891
|912
|2009.02.19 11:42
|sell
|258
|0.03
|1.49451
|0.00000
|1.48891
|913
|2009.02.19 11:42
|modify
|256
|0.01
|1.48611
|0.00000
|1.48891
|914
|2009.02.19 11:42
|modify
|257
|0.02
|1.48891
|0.00000
|1.48891
|915
|2009.02.19 11:58
|t/p
|256
|0.01
|1.48891
|0.00000
|1.48891
|-2.74
|12594.39
|916
|2009.02.19 11:58
|t/p
|257
|0.02
|1.48891
|0.00000
|1.48891
|0.00
|12594.39
|917
|2009.02.19 11:58
|t/p
|258
|0.03
|1.48891
|0.00000
|1.48891
|16.50
|12610.89
|918
|2009.02.19 15:02
|sell
|259
|0.01
|1.49420
|0.00000
|1.48840
|919
|2009.02.19 15:42
|sell limit
|260
|0.02
|1.49710
|0.00000
|1.49130
|920
|2009.02.19 16:54
|t/p
|259
|0.01
|1.48840
|0.00000
|1.48840
|5.70
|12616.59
|921
|2009.02.19 16:54
|delete
|260
|0.02
|1.49710
|0.00000
|1.49130
|922
|2009.02.19 16:54
|buy
|261
|0.01
|1.48835
|0.00000
|1.49415
|923
|2009.02.19 17:34
|buy limit
|262
|0.02
|1.48545
|0.00000
|1.49125
|924
|2009.02.20 06:03
|buy
|262
|0.02
|1.48545
|0.00000
|1.49125
|925
|2009.02.20 06:03
|modify
|261
|0.01
|1.48835
|0.00000
|1.49125
|926
|2009.02.20 06:43
|buy limit
|263
|0.03
|1.48275
|0.00000
|1.48815
|927
|2009.02.20 09:50
|t/p
|261
|0.01
|1.49125
|0.00000
|1.49125
|2.86
|12619.45
|928
|2009.02.20 09:50
|t/p
|262
|0.02
|1.49125
|0.00000
|1.49125
|11.39
|12630.84
|929
|2009.02.20 09:50
|delete
|263
|0.03
|1.48275
|0.00000
|1.48815
|930
|2009.02.20 09:50
|sell
|264
|0.01
|1.49129
|0.00000
|1.48569
|931
|2009.02.20 10:30
|sell limit
|265
|0.02
|1.49969
|0.00000
|1.49409
|932
|2009.02.20 13:32
|modify
|265
|0.02
|1.49689
|0.00000
|1.49129
|933
|2009.02.20 13:46
|modify
|265
|0.02
|1.49409
|0.00000
|1.48849
|934
|2009.02.20 13:53
|sell
|265
|0.02
|1.49409
|0.00000
|1.48849
|935
|2009.02.20 13:53
|modify
|264
|0.01
|1.49129
|0.00000
|1.48849
|936
|2009.02.20 14:33
|sell limit
|266
|0.03
|1.49689
|0.00000
|1.49129
|937
|2009.02.20 15:20
|t/p
|264
|0.01
|1.48849
|0.00000
|1.48849
|2.75
|12633.59
|938
|2009.02.20 15:20
|t/p
|265
|0.02
|1.48849
|0.00000
|1.48849
|11.00
|12644.59
|939
|2009.02.20 15:20
|delete
|266
|0.03
|1.49689
|0.00000
|1.49129
|940
|2009.02.20 15:20
|buy
|267
|0.01
|1.48847
|0.00000
|1.49407
|941
|2009.02.20 16:00
|buy limit
|268
|0.02
|1.48567
|0.00000
|1.49127
|942
|2009.02.20 17:47
|buy
|268
|0.02
|1.48567
|0.00000
|1.49127
|943
|2009.02.20 17:47
|modify
|267
|0.01
|1.48847
|0.00000
|1.49127
|944
|2009.02.20 18:27
|buy limit
|269
|0.03
|1.48277
|0.00000
|1.48857
|945
|2009.02.20 18:28
|buy
|269
|0.03
|1.48277
|0.00000
|1.48857
|946
|2009.02.20 18:28
|modify
|267
|0.01
|1.48847
|0.00000
|1.48857
|947
|2009.02.20 18:28
|modify
|268
|0.02
|1.48567
|0.00000
|1.48857
|948
|2009.02.20 19:08
|buy limit
|270
|0.04
|1.47697
|0.00000
|1.48277
|949
|2009.02.20 19:24
|buy
|270
|0.04
|1.47697
|0.00000
|1.48277
|950
|2009.02.20 19:24
|modify
|267
|0.01
|1.48847
|0.00000
|1.48277
|951
|2009.02.20 19:24
|modify
|268
|0.02
|1.48567
|0.00000
|1.48277
|952
|2009.02.20 19:24
|modify
|269
|0.03
|1.48277
|0.00000
|1.48277
|953
|2009.02.20 20:04
|buy limit
|271
|0.06
|1.47117
|0.00000
|1.48287
|954
|2009.02.20 20:58
|t/p
|267
|0.01
|1.48277
|0.00000
|1.48277
|-5.60
|12638.99
|955
|2009.02.20 20:58
|t/p
|268
|0.02
|1.48277
|0.00000
|1.48277
|-5.70
|12633.29
|956
|2009.02.20 20:58
|t/p
|269
|0.03
|1.48277
|0.00000
|1.48277
|0.00
|12633.29
|957
|2009.02.20 20:58
|t/p
|270
|0.04
|1.48277
|0.00000
|1.48277
|22.78
|12656.07
|958
|2009.02.20 20:58
|delete
|271
|0.06
|1.47117
|0.00000
|1.48287
|959
|2009.02.20 20:58
|sell
|272
|0.01
|1.48280
|0.00000
|1.47700
|960
|2009.02.20 21:38
|sell limit
|273
|0.02
|1.48570
|0.00000
|1.47990
|961
|2009.02.23 02:41
|sell
|273
|0.02
|1.48570
|0.00000
|1.47990
|962
|2009.02.23 02:41
|modify
|272
|0.01
|1.48280
|0.00000
|1.47990
|963
|2009.02.23 03:22
|sell limit
|274
|0.03
|1.48850
|0.00000
|1.48290
|964
|2009.02.23 07:36
|sell
|274
|0.03
|1.48850
|0.00000
|1.48290
|965
|2009.02.23 07:36
|modify
|272
|0.01
|1.48280
|0.00000
|1.48290
|966
|2009.02.23 07:36
|modify
|273
|0.02
|1.48570
|0.00000
|1.48290
|967
|2009.02.23 08:16
|sell limit
|275
|0.04
|1.49140
|0.00000
|1.48560
|968
|2009.02.23 08:42
|sell
|275
|0.04
|1.49140
|0.00000
|1.48560
|969
|2009.02.23 08:42
|modify
|272
|0.01
|1.48280
|0.00000
|1.48560
|970
|2009.02.23 08:42
|modify
|273
|0.02
|1.48570
|0.00000
|1.48560
|971
|2009.02.23 08:42
|modify
|274
|0.03
|1.48850
|0.00000
|1.48560
|972
|2009.02.23 09:22
|sell limit
|276
|0.06
|1.49720
|0.00000
|1.48560
|973
|2009.02.23 16:01
|t/p
|272
|0.01
|1.48560
|0.00000
|1.48560
|-2.76
|12653.30
|974
|2009.02.23 16:01
|t/p
|273
|0.02
|1.48560
|0.00000
|1.48560
|0.20
|12653.50
|975
|2009.02.23 16:01
|t/p
|274
|0.03
|1.48560
|0.00000
|1.48560
|8.54
|12662.04
|976
|2009.02.23 16:01
|t/p
|275
|0.04
|1.48560
|0.00000
|1.48560
|22.78
|12684.82
|977
|2009.02.23 16:01
|delete
|276
|0.06
|1.49720
|0.00000
|1.48560
|978
|2009.02.23 16:01
|buy
|277
|0.01
|1.48556
|0.00000
|1.49136
|979
|2009.02.23 16:41
|buy limit
|278
|0.02
|1.48266
|0.00000
|1.48846
|980
|2009.02.23 17:03
|buy
|278
|0.02
|1.48266
|0.00000
|1.48846
|981
|2009.02.23 17:03
|modify
|277
|0.01
|1.48556
|0.00000
|1.48846
|982
|2009.02.23 17:43
|buy limit
|279
|0.03
|1.47976
|0.00000
|1.48556
|983
|2009.02.24 09:54
|buy
|279
|0.03
|1.47976
|0.00000
|1.48556
|984
|2009.02.24 09:54
|modify
|277
|0.01
|1.48556
|0.00000
|1.48556
|985
|2009.02.24 09:54
|modify
|278
|0.02
|1.48266
|0.00000
|1.48556
|986
|2009.02.24 10:34
|buy limit
|280
|0.04
|1.47686
|0.00000
|1.48266
|987
|2009.02.24 15:55
|t/p
|277
|0.01
|1.48556
|0.00000
|1.48556
|0.01
|12684.83
|988
|2009.02.24 15:55
|t/p
|278
|0.02
|1.48556
|0.00000
|1.48556
|5.72
|12690.55
|989
|2009.02.24 15:55
|t/p
|279
|0.03
|1.48556
|0.00000
|1.48556
|17.09
|12707.64
|990
|2009.02.24 15:55
|delete
|280
|0.04
|1.47686
|0.00000
|1.48266
|991
|2009.02.24 16:32
|sell
|281
|0.01
|1.48590
|0.00000
|1.48010
|992
|2009.02.24 17:12
|sell limit
|282
|0.02
|1.49170
|0.00000
|1.48590
|993
|2009.02.24 17:13
|modify
|282
|0.02
|1.48880
|0.00000
|1.48300
|994
|2009.02.24 17:22
|sell
|282
|0.02
|1.48880
|0.00000
|1.48300
|995
|2009.02.24 17:22
|modify
|281
|0.01
|1.48590
|0.00000
|1.48300
|996
|2009.02.24 18:02
|sell limit
|283
|0.03
|1.49170
|0.00000
|1.48590
|997
|2009.02.24 20:00
|sell
|283
|0.03
|1.49170
|0.00000
|1.48590
|998
|2009.02.24 20:00
|modify
|281
|0.01
|1.48590
|0.00000
|1.48590
|999
|2009.02.24 20:00
|modify
|282
|0.02
|1.48880
|0.00000
|1.48590
|1000
|2009.02.24 20:40
|sell limit
|284
|0.04
|1.49460
|0.00000
|1.48880
|1001
|2009.02.25 12:45
|t/p
|281
|0.01
|1.48590
|0.00000
|1.48590
|-0.01
|12707.63
|1002
|2009.02.25 12:45
|t/p
|282
|0.02
|1.48590
|0.00000
|1.48590
|5.67
|12713.31
|1003
|2009.02.25 12:45
|t/p
|283
|0.03
|1.48590
|0.00000
|1.48590
|17.04
|12730.35
|1004
|2009.02.25 12:45
|delete
|284
|0.04
|1.49460
|0.00000
|1.48880
|1005
|2009.02.25 12:50
|buy
|285
|0.01
|1.48450
|0.00000
|1.49030
|1006
|2009.02.25 13:30
|buy limit
|286
|0.02
|1.48160
|0.00000
|1.48740
|1007
|2009.02.25 16:11
|buy
|286
|0.02
|1.48160
|0.00000
|1.48740
|1008
|2009.02.25 16:11
|modify
|285
|0.01
|1.48450
|0.00000
|1.48740
|1009
|2009.02.25 16:51
|buy limit
|287
|0.03
|1.47870
|0.00000
|1.48450
|1010
|2009.02.25 19:57
|t/p
|285
|0.01
|1.48740
|0.00000
|1.48740
|2.85
|12733.20
|1011
|2009.02.25 19:57
|t/p
|286
|0.02
|1.48740
|0.00000
|1.48740
|11.40
|12744.60
|1012
|2009.02.25 19:57
|delete
|287
|0.03
|1.47870
|0.00000
|1.48450
|1013
|2009.02.25 19:57
|sell
|288
|0.01
|1.48780
|0.00000
|1.48200
|1014
|2009.02.25 20:37
|sell limit
|289
|0.02
|1.49070
|0.00000
|1.48490
|1015
|2009.02.25 20:50
|sell
|289
|0.02
|1.49070
|0.00000
|1.48490
|1016
|2009.02.25 20:50
|modify
|288
|0.01
|1.48780
|0.00000
|1.48490
|1017
|2009.02.25 21:30
|sell limit
|290
|0.03
|1.49360
|0.00000
|1.48780
|1018
|2009.02.26 10:46
|t/p
|288
|0.01
|1.48490
|0.00000
|1.48490
|2.81
|12747.41
|1019
|2009.02.26 10:46
|t/p
|289
|0.02
|1.48490
|0.00000
|1.48490
|11.31
|12758.72
|1020
|2009.02.26 10:46
|delete
|290
|0.03
|1.49360
|0.00000
|1.48780
|1021
|2009.02.26 10:48
|buy
|291
|0.01
|1.48460
|0.00000
|1.49020
|1022
|2009.02.26 11:29
|buy limit
|292
|0.02
|1.48180
|0.00000
|1.48740
|1023
|2009.02.27 01:55
|buy
|292
|0.02
|1.48180
|0.00000
|1.48740
|1024
|2009.02.27 01:55
|modify
|291
|0.01
|1.48460
|0.00000
|1.48740
|1025
|2009.02.27 02:37
|buy limit
|293
|0.03
|1.47920
|0.00000
|1.48440
|1026
|2009.02.27 09:57
|t/p
|291
|0.01
|1.48740
|0.00000
|1.48740
|2.76
|12761.48
|1027
|2009.02.27 09:57
|t/p
|292
|0.02
|1.48740
|0.00000
|1.48740
|11.01
|12772.49
|1028
|2009.02.27 09:57
|delete
|293
|0.03
|1.47920
|0.00000
|1.48440
|1029
|2009.02.27 11:46
|sell
|294
|0.01
|1.48740
|0.00000
|1.48200
|1030
|2009.02.27 12:26
|sell limit
|295
|0.02
|1.49010
|0.00000
|1.48470
|1031
|2009.02.27 14:22
|t/p
|294
|0.01
|1.48200
|0.00000
|1.48200
|5.30
|12777.79
|1032
|2009.02.27 14:22
|delete
|295
|0.02
|1.49010
|0.00000
|1.48470
|1033
|2009.02.27 14:22
|buy
|296
|0.01
|1.48200
|0.00000
|1.48740
|1034
|2009.02.27 15:02
|buy limit
|297
|0.02
|1.47660
|0.00000
|1.48200
|1035
|2009.02.27 15:49
|modify
|297
|0.02
|1.47930
|0.00000
|1.48470
|1036
|2009.02.27 15:59
|buy
|297
|0.02
|1.47930
|0.00000
|1.48470
|1037
|2009.02.27 15:59
|modify
|296
|0.01
|1.48200
|0.00000
|1.48470
|1038
|2009.02.27 16:39
|buy limit
|298
|0.03
|1.47660
|0.00000
|1.48200
|1039
|2009.03.02 01:17
|buy
|298
|0.03
|1.47660
|0.00000
|1.48200
|1040
|2009.03.02 01:17
|modify
|296
|0.01
|1.48200
|0.00000
|1.48200
|1041
|2009.03.02 01:17
|modify
|297
|0.02
|1.47930
|0.00000
|1.48200
|1042
|2009.03.02 01:57
|buy limit
|299
|0.04
|1.47400
|0.00000
|1.47920
|1043
|2009.03.02 13:38
|t/p
|296
|0.01
|1.48200
|0.00000
|1.48200
|0.01
|12777.80
|1044
|2009.03.02 13:38
|t/p
|297
|0.02
|1.48200
|0.00000
|1.48200
|5.32
|12783.12
|1045
|2009.03.02 13:38
|t/p
|298
|0.03
|1.48200
|0.00000
|1.48200
|15.91
|12799.03
|1046
|2009.03.02 13:38
|delete
|299
|0.04
|1.47400
|0.00000
|1.47920
|1047
|2009.03.02 13:40
|sell
|300
|0.01
|1.48190
|0.00000
|1.47670
|1048
|2009.03.02 14:20
|sell limit
|301
|0.02
|1.48450
|0.00000
|1.47930
|1049
|2009.03.02 16:43
|t/p
|300
|0.01
|1.47670
|0.00000
|1.47670
|5.10
|12804.13
|1050
|2009.03.02 16:43
|delete
|301
|0.02
|1.48450
|0.00000
|1.47930
|1051
|2009.03.02 16:43
|buy
|302
|0.01
|1.47668
|0.00000
|1.48188
|1052
|2009.03.02 17:23
|buy limit
|303
|0.02
|1.47408
|0.00000
|1.47928
|1053
|2009.03.03 08:32
|t/p
|302
|0.01
|1.48188
|0.00000
|1.48188
|5.12
|12809.25
|1054
|2009.03.03 08:32
|delete
|303
|0.02
|1.47408
|0.00000
|1.47928
|1055
|2009.03.03 08:35
|sell
|304
|0.01
|1.48210
|0.00000
|1.47690
|1056
|2009.03.03 09:15
|sell limit
|305
|0.02
|1.48730
|0.00000
|1.48210
|1057
|2009.03.03 09:20
|modify
|305
|0.02
|1.48470
|0.00000
|1.47950
|1058
|2009.03.03 09:31
|sell
|305
|0.02
|1.48470
|0.00000
|1.47950
|1059
|2009.03.03 09:31
|modify
|304
|0.01
|1.48210
|0.00000
|1.47950
|1060
|2009.03.03 10:11
|sell limit
|306
|0.03
|1.48730
|0.00000
|1.48210
|1061
|2009.03.03 11:28
|t/p
|304
|0.01
|1.47950
|0.00000
|1.47950
|2.55
|12811.80
|1062
|2009.03.03 11:28
|t/p
|305
|0.02
|1.47950
|0.00000
|1.47950
|10.21
|12822.01
|1063
|2009.03.03 11:28
|delete
|306
|0.03
|1.48730
|0.00000
|1.48210
|1064
|2009.03.03 12:31
|buy
|307
|0.01
|1.47880
|0.00000
|1.48400
|1065
|2009.03.03 13:11
|buy limit
|308
|0.02
|1.47620
|0.00000
|1.48140
|1066
|2009.03.03 17:13
|buy
|308
|0.02
|1.47620
|0.00000
|1.48140
|1067
|2009.03.03 17:13
|modify
|307
|0.01
|1.47880
|0.00000
|1.48140
|1068
|2009.03.03 17:53
|buy limit
|309
|0.03
|1.47100
|0.00000
|1.47620
|1069
|2009.03.03 17:56
|modify
|309
|0.03
|1.47360
|0.00000
|1.47880
|1070
|2009.03.04 01:40
|buy
|309
|0.03
|1.47360
|0.00000
|1.47880
|1071
|2009.03.04 01:40
|modify
|307
|0.01
|1.47880
|0.00000
|1.47880
|1072
|2009.03.04 01:40
|modify
|308
|0.02
|1.47620
|0.00000
|1.47880
|1073
|2009.03.04 02:21
|buy limit
|310
|0.04
|1.47110
|0.00000
|1.47610
|1074
|2009.03.04 08:23
|t/p
|307
|0.01
|1.47880
|0.00000
|1.47880
|0.01
|12822.02
|1075
|2009.03.04 08:23
|t/p
|308
|0.02
|1.47880
|0.00000
|1.47880
|5.13
|12827.15
|1076
|2009.03.04 08:23
|t/p
|309
|0.03
|1.47880
|0.00000
|1.47880
|15.33
|12842.48
|1077
|2009.03.04 08:23
|delete
|310
|0.04
|1.47110
|0.00000
|1.47610
|1078
|2009.03.04 08:23
|sell
|311
|0.01
|1.47884
|0.00000
|1.47384
|1079
|2009.03.04 09:03
|sell limit
|312
|0.02
|1.48134
|0.00000
|1.47634
|1080
|2009.03.04 09:12
|sell
|312
|0.02
|1.48134
|0.00000
|1.47634
|1081
|2009.03.04 09:12
|modify
|311
|0.01
|1.47884
|0.00000
|1.47634
|1082
|2009.03.04 09:53
|sell limit
|313
|0.03
|1.48394
|0.00000
|1.47874
|1083
|2009.03.04 23:16
|t/p
|311
|0.01
|1.47634
|0.00000
|1.47634
|2.45
|12844.93
|1084
|2009.03.04 23:16
|t/p
|312
|0.02
|1.47634
|0.00000
|1.47634
|9.82
|12854.75
|1085
|2009.03.04 23:16
|delete
|313
|0.03
|1.48394
|0.00000
|1.47874
|1086
|2009.03.04 23:16
|buy
|314
|0.01
|1.47630
|0.00000
|1.48150
|1087
|2009.03.04 23:56
|buy limit
|315
|0.02
|1.47370
|0.00000
|1.47890
|1088
|2009.03.05 14:59
|buy
|315
|0.02
|1.47370
|0.00000
|1.47890
|1089
|2009.03.05 14:59
|modify
|314
|0.01
|1.47630
|0.00000
|1.47890
|1090
|2009.03.05 15:39
|buy limit
|316
|0.03
|1.47110
|0.00000
|1.47630
|1091
|2009.03.05 19:18
|buy
|316
|0.03
|1.47110
|0.00000
|1.47630
|1092
|2009.03.05 19:18
|modify
|314
|0.01
|1.47630
|0.00000
|1.47630
|1093
|2009.03.05 19:18
|modify
|315
|0.02
|1.47370
|0.00000
|1.47630
|1094
|2009.03.05 19:58
|buy limit
|317
|0.04
|1.46590
|0.00000
|1.47110
|1095
|2009.03.05 20:58
|modify
|317
|0.04
|1.46850
|0.00000
|1.47370
|1096
|2009.03.05 21:30
|buy
|317
|0.04
|1.46850
|0.00000
|1.47370
|1097
|2009.03.05 21:30
|modify
|314
|0.01
|1.47630
|0.00000
|1.47370
|1098
|2009.03.05 21:30
|modify
|315
|0.02
|1.47370
|0.00000
|1.47370
|1099
|2009.03.05 21:30
|modify
|316
|0.03
|1.47110
|0.00000
|1.47370
|1100
|2009.03.05 22:10
|buy limit
|318
|0.06
|1.46330
|0.00000
|1.47380
|1101
|2009.03.06 04:37
|buy
|318
|0.06
|1.46330
|0.00000
|1.47380
|1102
|2009.03.06 04:37
|modify
|314
|0.01
|1.47630
|0.00000
|1.47380
|1103
|2009.03.06 04:37
|modify
|315
|0.02
|1.47370
|0.00000
|1.47380
|1104
|2009.03.06 04:37
|modify
|316
|0.03
|1.47110
|0.00000
|1.47380
|1105
|2009.03.06 04:37
|modify
|317
|0.04
|1.46850
|0.00000
|1.47380
|1106
|2009.03.06 05:17
|buy limit
|319
|0.08
|1.45810
|0.00000
|1.46850
|1107
|2009.03.06 08:00
|buy
|319
|0.08
|1.45810
|0.00000
|1.46850
|1108
|2009.03.06 08:00
|modify
|314
|0.01
|1.47630
|0.00000
|1.46850
|1109
|2009.03.06 08:00
|modify
|315
|0.02
|1.47370
|0.00000
|1.46850
|1110
|2009.03.06 08:00
|modify
|316
|0.03
|1.47110
|0.00000
|1.46850
|1111
|2009.03.06 08:00
|modify
|317
|0.04
|1.46850
|0.00000
|1.46850
|1112
|2009.03.06 08:00
|modify
|318
|0.06
|1.46330
|0.00000
|1.46850
|1113
|2009.03.06 08:40
|buy limit
|320
|0.11
|1.45290
|0.00000
|1.46340
|1114
|2009.03.06 14:54
|t/p
|314
|0.01
|1.46850
|0.00000
|1.46850
|-7.62
|12847.13
|1115
|2009.03.06 14:54
|t/p
|315
|0.02
|1.46850
|0.00000
|1.46850
|-10.19
|12836.94
|1116
|2009.03.06 14:54
|t/p
|316
|0.03
|1.46850
|0.00000
|1.46850
|-7.63
|12829.31
|1117
|2009.03.06 14:54
|t/p
|317
|0.04
|1.46850
|0.00000
|1.46850
|0.04
|12829.35
|1118
|2009.03.06 14:54
|t/p
|318
|0.06
|1.46850
|0.00000
|1.46850
|30.65
|12860.00
|1119
|2009.03.06 14:54
|t/p
|319
|0.08
|1.46850
|0.00000
|1.46850
|81.72
|12941.72
|1120
|2009.03.06 14:54
|delete
|320
|0.11
|1.45290
|0.00000
|1.46340
|1121
|2009.03.06 14:54
|sell
|321
|0.01
|1.46855
|0.00000
|1.46335
|1122
|2009.03.06 15:34
|sell limit
|322
|0.02
|1.47115
|0.00000
|1.46595
|1123
|2009.03.06 16:15
|t/p
|321
|0.01
|1.46335
|0.00000
|1.46335
|5.11
|12946.83
|1124
|2009.03.06 16:15
|delete
|322
|0.02
|1.47115
|0.00000
|1.46595
|1125
|2009.03.06 16:15
|buy
|323
|0.01
|1.46324
|0.00000
|1.46844
|1126
|2009.03.06 16:55
|buy limit
|324
|0.02
|1.45804
|0.00000
|1.46324
|1127
|2009.03.06 17:42
|modify
|324
|0.02
|1.46064
|0.00000
|1.46584
|1128
|2009.03.06 17:49
|buy
|324
|0.02
|1.46064
|0.00000
|1.46584
|1129
|2009.03.06 17:49
|modify
|323
|0.01
|1.46324
|0.00000
|1.46584
|1130
|2009.03.06 18:29
|buy limit
|325
|0.03
|1.45804
|0.00000
|1.46324
|1131
|2009.03.06 21:55
|t/p
|323
|0.01
|1.46584
|0.00000
|1.46584
|2.56
|12949.39
|1132
|2009.03.06 21:55
|t/p
|324
|0.02
|1.46584
|0.00000
|1.46584
|10.22
|12959.61
|1133
|2009.03.06 21:55
|delete
|325
|0.03
|1.45804
|0.00000
|1.46324
|1134
|2009.03.06 21:55
|sell
|326
|0.01
|1.46590
|0.00000
|1.46070
|1135
|2009.03.06 22:35
|sell limit
|327
|0.02
|1.46850
|0.00000
|1.46330
|1136
|2009.03.06 22:46
|sell
|327
|0.02
|1.46850
|0.00000
|1.46330
|1137
|2009.03.06 22:46
|modify
|326
|0.01
|1.46590
|0.00000
|1.46330
|1138
|2009.03.09 00:00
|sell limit
|328
|0.03
|1.47100
|0.00000
|1.46600
|1139
|2009.03.09 10:34
|t/p
|326
|0.01
|1.46330
|0.00000
|1.46330
|2.54
|12962.15
|1140
|2009.03.09 10:34
|t/p
|327
|0.02
|1.46330
|0.00000
|1.46330
|10.18
|12972.33
|1141
|2009.03.09 10:34
|delete
|328
|0.03
|1.47100
|0.00000
|1.46600
|1142
|2009.03.09 10:35
|buy
|329
|0.01
|1.46330
|0.00000
|1.46850
|1143
|2009.03.09 11:15
|buy limit
|330
|0.02
|1.46070
|0.00000
|1.46590
|1144
|2009.03.09 14:41
|t/p
|329
|0.01
|1.46850
|0.00000
|1.46850
|5.11
|12977.44
|1145
|2009.03.09 14:41
|delete
|330
|0.02
|1.46070
|0.00000
|1.46590
|1146
|2009.03.09 14:47
|sell
|331
|0.01
|1.46870
|0.00000
|1.46350
|1147
|2009.03.09 15:27
|sell limit
|332
|0.02
|1.47130
|0.00000
|1.46610
|1148
|2009.03.09 18:54
|t/p
|331
|0.01
|1.46350
|0.00000
|1.46350
|5.11
|12982.55
|1149
|2009.03.09 18:54
|delete
|332
|0.02
|1.47130
|0.00000
|1.46610
|1150
|2009.03.09 20:17
|buy
|333
|0.01
|1.46187
|0.00000
|1.46707
|1151
|2009.03.09 20:57
|buy limit
|334
|0.02
|1.45927
|0.00000
|1.46447
|1152
|2009.03.10 09:07
|t/p
|333
|0.01
|1.46707
|0.00000
|1.46707
|5.12
|12987.67
|1153
|2009.03.10 09:07
|delete
|334
|0.02
|1.45927
|0.00000
|1.46447
|1154
|2009.03.10 09:07
|sell
|335
|0.01
|1.46710
|0.00000
|1.46210
|1155
|2009.03.10 09:47
|sell limit
|336
|0.02
|1.46960
|0.00000
|1.46460
|1156
|2009.03.10 11:33
|sell
|336
|0.02
|1.46960
|0.00000
|1.46460
|1157
|2009.03.10 11:33
|modify
|335
|0.01
|1.46710
|0.00000
|1.46460
|1158
|2009.03.10 12:13
|sell limit
|337
|0.03
|1.47220
|0.00000
|1.46700
|1159
|2009.03.10 14:41
|sell
|337
|0.03
|1.47220
|0.00000
|1.46700
|1160
|2009.03.10 14:41
|modify
|335
|0.01
|1.46710
|0.00000
|1.46700
|1161
|2009.03.10 14:41
|modify
|336
|0.02
|1.46960
|0.00000
|1.46700
|1162
|2009.03.10 15:21
|sell limit
|338
|0.04
|1.47480
|0.00000
|1.46960
|1163
|2009.03.10 19:03
|t/p
|335
|0.01
|1.46700
|0.00000
|1.46700
|0.10
|12987.77
|1164
|2009.03.10 19:03
|t/p
|336
|0.02
|1.46700
|0.00000
|1.46700
|5.10
|12992.87
|1165
|2009.03.10 19:03
|t/p
|337
|0.03
|1.46700
|0.00000
|1.46700
|15.31
|13008.18
|1166
|2009.03.10 19:03
|delete
|338
|0.04
|1.47480
|0.00000
|1.46960
|1167
|2009.03.10 19:03
|buy
|339
|0.01
|1.46690
|0.00000
|1.47210
|1168
|2009.03.10 19:43
|buy limit
|340
|0.02
|1.46430
|0.00000
|1.46950
|1169
|2009.03.10 20:29
|t/p
|339
|0.01
|1.47210
|0.00000
|1.47210
|5.11
|13013.29
|1170
|2009.03.10 20:29
|delete
|340
|0.02
|1.46430
|0.00000
|1.46950
|1171
|2009.03.10 21:47
|buy
|341
|0.01
|1.47086
|0.00000
|1.47606
|1172
|2009.03.10 22:27
|buy limit
|342
|0.02
|1.46826
|0.00000
|1.47346
|1173
|2009.03.11 04:31
|t/p
|341
|0.01
|1.47606
|0.00000
|1.47606
|5.12
|13018.41
|1174
|2009.03.11 04:31
|delete
|342
|0.02
|1.46826
|0.00000
|1.47346
|1175
|2009.03.11 04:31
|sell
|343
|0.01
|1.47617
|0.00000
|1.47137
|1176
|2009.03.11 05:11
|sell limit
|344
|0.02
|1.47857
|0.00000
|1.47377
|1177
|2009.03.11 11:13
|sell
|344
|0.02
|1.47857
|0.00000
|1.47377
|1178
|2009.03.11 11:13
|modify
|343
|0.01
|1.47617
|0.00000
|1.47377
|1179
|2009.03.11 11:53
|sell limit
|345
|0.03
|1.48097
|0.00000
|1.47617
|1180
|2009.03.11 16:16
|sell
|345
|0.03
|1.48097
|0.00000
|1.47617
|1181
|2009.03.11 16:16
|modify
|343
|0.01
|1.47617
|0.00000
|1.47617
|1182
|2009.03.11 16:16
|modify
|344
|0.02
|1.47857
|0.00000
|1.47617
|1183
|2009.03.11 16:56
|sell limit
|346
|0.04
|1.48347
|0.00000
|1.47847
|1184
|2009.03.12 09:22
|t/p
|343
|0.01
|1.47617
|0.00000
|1.47617
|-0.04
|13018.37
|1185
|2009.03.12 09:22
|t/p
|344
|0.02
|1.47617
|0.00000
|1.47617
|4.63
|13023.00
|1186
|2009.03.12 09:22
|t/p
|345
|0.03
|1.47617
|0.00000
|1.47617
|14.03
|13037.03
|1187
|2009.03.12 09:22
|delete
|346
|0.04
|1.48347
|0.00000
|1.47847
|1188
|2009.03.12 09:22
|buy
|347
|0.01
|1.47610
|0.00000
|1.48090
|1189
|2009.03.12 10:02
|buy limit
|348
|0.02
|1.47370
|0.00000
|1.47850
|1190
|2009.03.12 12:53
|t/p
|347
|0.01
|1.48090
|0.00000
|1.48090
|4.72
|13041.75
|1191
|2009.03.12 12:53
|delete
|348
|0.02
|1.47370
|0.00000
|1.47850
|1192
|2009.03.12 12:53
|sell
|349
|0.01
|1.48093
|0.00000
|1.47613
|1193
|2009.03.12 13:33
|sell limit
|350
|0.02
|1.48593
|0.00000
|1.48093
|1194
|2009.03.12 13:56
|sell
|350
|0.02
|1.48593
|0.00000
|1.48093
|1195
|2009.03.12 13:56
|modify
|349
|0.01
|1.48093
|0.00000
|1.48093
|1196
|2009.03.12 14:37
|sell limit
|351
|0.03
|1.52943
|0.00000
|1.52363
|1197
|2009.03.12 14:37
|modify
|351
|0.03
|1.52653
|0.00000
|1.52073
|1198
|2009.03.12 14:40
|modify
|351
|0.03
|1.52363
|0.00000
|1.51783
|1199
|2009.03.12 14:49
|modify
|351
|0.03
|1.52073
|0.00000
|1.51493
|1200
|2009.03.12 14:49
|sell
|351
|0.03
|1.52073
|0.00000
|1.51493
|1201
|2009.03.12 14:49
|modify
|349
|0.01
|1.48093
|0.00000
|1.51493
|1202
|2009.03.12 14:49
|modify
|350
|0.02
|1.48593
|0.00000
|1.51493
|1203
|2009.03.12 15:29
|sell limit
|352
|0.04
|1.52363
|0.00000
|1.51783
|1204
|2009.03.12 17:13
|sell
|352
|0.04
|1.52363
|0.00000
|1.51783
|1205
|2009.03.12 17:13
|modify
|349
|0.01
|1.48093
|0.00000
|1.51783
|1206
|2009.03.12 17:13
|modify
|350
|0.02
|1.48593
|0.00000
|1.51783
|1207
|2009.03.12 17:13
|modify
|351
|0.03
|1.52073
|0.00000
|1.51783
|1208
|2009.03.12 17:53
|sell limit
|353
|0.06
|1.52943
|0.00000
|1.51783
|1209
|2009.03.12 20:15
|sell
|353
|0.06
|1.52943
|0.00000
|1.51783
|1210
|2009.03.12 20:55
|sell limit
|354
|0.08
|1.53523
|0.00000
|1.52353
|1211
|2009.03.13 03:59
|sell
|354
|0.08
|1.53523
|0.00000
|1.52353
|1212
|2009.03.13 03:59
|modify
|349
|0.01
|1.48093
|0.00000
|1.52353
|1213
|2009.03.13 03:59
|modify
|350
|0.02
|1.48593
|0.00000
|1.52353
|1214
|2009.03.13 04:00
|modify
|351
|0.03
|1.52073
|0.00000
|1.52353
|1215
|2009.03.13 04:00
|modify
|352
|0.04
|1.52363
|0.00000
|1.52353
|1216
|2009.03.13 04:00
|modify
|353
|0.06
|1.52943
|0.00000
|1.52353
|1217
|2009.03.13 04:39
|sell limit
|355
|0.11
|1.54103
|0.00000
|1.52933
|1218
|2009.03.16 09:29
|sell
|355
|0.11
|1.54103
|0.00000
|1.52933
|1219
|2009.03.16 09:29
|modify
|349
|0.01
|1.48093
|0.00000
|1.52933
|1220
|2009.03.16 09:29
|modify
|350
|0.02
|1.48593
|0.00000
|1.52933
|1221
|2009.03.16 09:29
|modify
|351
|0.03
|1.52073
|0.00000
|1.52933
|1222
|2009.03.16 09:29
|modify
|352
|0.04
|1.52363
|0.00000
|1.52933
|1223
|2009.03.16 09:29
|modify
|353
|0.06
|1.52943
|0.00000
|1.52933
|1224
|2009.03.16 09:29
|modify
|354
|0.08
|1.53523
|0.00000
|1.52933
|1225
|2009.03.16 10:09
|sell limit
|356
|0.15
|1.54703
|0.00000
|1.53493
|1226
|2009.03.18 13:20
|t/p
|349
|0.01
|1.52933
|0.00000
|1.52933
|-47.57
|12994.18
|1227
|2009.03.18 13:20
|t/p
|350
|0.02
|1.52933
|0.00000
|1.52933
|-85.32
|12908.86
|1228
|2009.03.18 13:20
|t/p
|351
|0.03
|1.52933
|0.00000
|1.52933
|-25.48
|12883.37
|1229
|2009.03.18 13:20
|t/p
|352
|0.04
|1.52933
|0.00000
|1.52933
|-22.58
|12860.79
|1230
|2009.03.18 13:20
|t/p
|353
|0.06
|1.52933
|0.00000
|1.52933
|0.27
|12861.06
|1231
|2009.03.18 13:20
|t/p
|354
|0.08
|1.52933
|0.00000
|1.52933
|46.03
|12907.10
|1232
|2009.03.18 13:20
|t/p
|355
|0.11
|1.52933
|0.00000
|1.52933
|126.08
|13033.18
|1233
|2009.03.18 13:20
|delete
|356
|0.15
|1.54703
|0.00000
|1.53493
|1234
|2009.03.18 13:20
|buy
|357
|0.01
|1.52932
|0.00000
|1.53532
|1235
|2009.03.18 14:00
|buy limit
|358
|0.02
|1.52632
|0.00000
|1.53232
|1236
|2009.03.18 19:59
|t/p
|357
|0.01
|1.53532
|0.00000
|1.53532
|5.89
|13039.07
|1237
|2009.03.18 19:59
|delete
|358
|0.02
|1.52632
|0.00000
|1.53232
|1238
|2009.03.18 19:59
|sell
|359
|0.01
|1.53540
|0.00000
|1.52940
|1239
|2009.03.18 20:39
|sell limit
|360
|0.02
|1.53840
|0.00000
|1.53240
|1240
|2009.03.18 20:56
|sell
|360
|0.02
|1.53840
|0.00000
|1.53240
|1241
|2009.03.18 20:56
|modify
|359
|0.01
|1.53540
|0.00000
|1.53240
|1242
|2009.03.18 21:36
|sell limit
|361
|0.03
|1.54140
|0.00000
|1.53540
|1243
|2009.03.19 16:46
|t/p
|359
|0.01
|1.53240
|0.00000
|1.53240
|2.91
|13041.98
|1244
|2009.03.19 16:46
|t/p
|360
|0.02
|1.53240
|0.00000
|1.53240
|11.70
|13053.68
|1245
|2009.03.19 16:46
|delete
|361
|0.03
|1.54140
|0.00000
|1.53540
|1246
|2009.03.19 16:50
|buy
|362
|0.01
|1.53410
|0.00000
|1.54010
|1247
|2009.03.19 17:30
|buy limit
|363
|0.02
|1.53110
|0.00000
|1.53710
|1248
|2009.03.19 18:02
|t/p
|362
|0.01
|1.54010
|0.00000
|1.54010
|5.89
|13059.57
|1249
|2009.03.19 18:02
|delete
|363
|0.02
|1.53110
|0.00000
|1.53710
|1250
|2009.03.19 18:10
|sell
|364
|0.01
|1.54100
|0.00000
|1.53500
|1251
|2009.03.19 18:24
|t/p
|364
|0.01
|1.53500
|0.00000
|1.53500
|5.89
|13065.46
|1252
|2009.03.19 21:25
|buy
|365
|0.01
|1.53510
|0.00000
|1.54110
|1253
|2009.03.19 22:06
|buy limit
|366
|0.02
|1.53210
|0.00000
|1.53810
|1254
|2009.03.20 05:04
|buy
|366
|0.02
|1.53210
|0.00000
|1.53810
|1255
|2009.03.20 05:04
|modify
|365
|0.01
|1.53510
|0.00000
|1.53810
|1256
|2009.03.20 05:44
|buy limit
|367
|0.03
|1.52920
|0.00000
|1.53500
|1257
|2009.03.20 11:03
|buy
|367
|0.03
|1.52920
|0.00000
|1.53500
|1258
|2009.03.20 11:03
|modify
|365
|0.01
|1.53510
|0.00000
|1.53500
|1259
|2009.03.20 11:03
|modify
|366
|0.02
|1.53210
|0.00000
|1.53500
|1260
|2009.03.20 11:43
|buy limit
|368
|0.04
|1.52630
|0.00000
|1.53210
|1261
|2009.03.20 11:49
|buy
|368
|0.04
|1.52630
|0.00000
|1.53210
|1262
|2009.03.20 11:49
|modify
|365
|0.01
|1.53510
|0.00000
|1.53210
|1263
|2009.03.20 11:49
|modify
|366
|0.02
|1.53210
|0.00000
|1.53210
|1264
|2009.03.20 11:49
|modify
|367
|0.03
|1.52920
|0.00000
|1.53210
|1265
|2009.03.20 12:29
|buy limit
|369
|0.06
|1.52050
|0.00000
|1.53220
|1266
|2009.03.23 00:00
|t/p
|365
|0.01
|1.53210
|0.00000
|1.53210
|-2.93
|13062.53
|1267
|2009.03.23 00:00
|t/p
|366
|0.02
|1.53210
|0.00000
|1.53210
|0.02
|13062.55
|1268
|2009.03.23 00:00
|t/p
|367
|0.03
|1.53210
|0.00000
|1.53210
|8.57
|13071.12
|1269
|2009.03.23 00:00
|t/p
|368
|0.04
|1.53210
|0.00000
|1.53210
|22.83
|13093.95
|1270
|2009.03.23 00:00
|delete
|369
|0.06
|1.52050
|0.00000
|1.53220
|1271
|2009.03.23 00:11
|sell
|370
|0.01
|1.53410
|0.00000
|1.52850
|1272
|2009.03.23 00:51
|sell limit
|371
|0.02
|1.53690
|0.00000
|1.53130
|1273
|2009.03.23 10:25
|sell
|371
|0.02
|1.53690
|0.00000
|1.53130
|1274
|2009.03.23 10:25
|modify
|370
|0.01
|1.53410
|0.00000
|1.53130
|1275
|2009.03.23 11:05
|sell limit
|372
|0.03
|1.53970
|0.00000
|1.53410
|1276
|2009.03.23 13:51
|t/p
|370
|0.01
|1.53130
|0.00000
|1.53130
|2.74
|13096.69
|1277
|2009.03.23 13:51
|t/p
|371
|0.02
|1.53130
|0.00000
|1.53130
|11.00
|13107.69
|1278
|2009.03.23 13:51
|delete
|372
|0.03
|1.53970
|0.00000
|1.53410
|1279
|2009.03.23 13:52
|buy
|373
|0.01
|1.53111
|0.00000
|1.53671
|1280
|2009.03.23 14:32
|buy limit
|374
|0.02
|1.52831
|0.00000
|1.53391
|1281
|2009.03.24 09:04
|buy
|374
|0.02
|1.52831
|0.00000
|1.53391
|1282
|2009.03.24 09:04
|modify
|373
|0.01
|1.53111
|0.00000
|1.53391
|1283
|2009.03.24 09:44
|buy limit
|375
|0.03
|1.52551
|0.00000
|1.53111
|1284
|2009.03.24 11:32
|buy
|375
|0.03
|1.52551
|0.00000
|1.53111
|1285
|2009.03.24 11:32
|modify
|373
|0.01
|1.53111
|0.00000
|1.53111
|1286
|2009.03.24 11:32
|modify
|374
|0.02
|1.52831
|0.00000
|1.53111
|1287
|2009.03.24 12:12
|buy limit
|376
|0.04
|1.52271
|0.00000
|1.52831
|1288
|2009.03.24 20:15
|buy
|376
|0.04
|1.52271
|0.00000
|1.52831
|1289
|2009.03.24 20:15
|modify
|373
|0.01
|1.53111
|0.00000
|1.52831
|1290
|2009.03.24 20:15
|modify
|374
|0.02
|1.52831
|0.00000
|1.52831
|1291
|2009.03.24 20:15
|modify
|375
|0.03
|1.52551
|0.00000
|1.52831
|1292
|2009.03.24 20:55
|buy limit
|377
|0.06
|1.51711
|0.00000
|1.52841
|1293
|2009.03.26 11:20
|t/p
|373
|0.01
|1.52831
|0.00000
|1.52831
|-2.70
|13104.99
|1294
|2009.03.26 11:20
|t/p
|374
|0.02
|1.52831
|0.00000
|1.52831
|0.08
|13105.07
|1295
|2009.03.26 11:20
|t/p
|375
|0.03
|1.52831
|0.00000
|1.52831
|8.37
|13113.44
|1296
|2009.03.26 11:20
|t/p
|376
|0.04
|1.52831
|0.00000
|1.52831
|22.16
|13135.59
|1297
|2009.03.26 11:20
|delete
|377
|0.06
|1.51711
|0.00000
|1.52841
|1298
|2009.03.26 13:00
|sell
|378
|0.01
|1.52959
|0.00000
|1.52419
|1299
|2009.03.26 13:40
|sell limit
|379
|0.02
|1.53229
|0.00000
|1.52689
|1300
|2009.03.26 19:53
|t/p
|378
|0.01
|1.52419
|0.00000
|1.52419
|5.30
|13140.89
|1301
|2009.03.26 19:53
|delete
|379
|0.02
|1.53229
|0.00000
|1.52689
|1302
|2009.03.26 20:00
|buy
|380
|0.01
|1.52404
|0.00000
|1.52944
|1303
|2009.03.26 20:40
|buy limit
|381
|0.02
|1.52134
|0.00000
|1.52674
|1304
|2009.03.27 08:51
|t/p
|380
|0.01
|1.52944
|0.00000
|1.52944
|5.31
|13146.20
|1305
|2009.03.27 08:51
|delete
|381
|0.02
|1.52134
|0.00000
|1.52674
|1306
|2009.03.27 08:51
|sell
|382
|0.01
|1.52950
|0.00000
|1.52410
|1307
|2009.03.27 09:31
|sell limit
|383
|0.02
|1.53220
|0.00000
|1.52680
|1308
|2009.03.27 12:35
|t/p
|382
|0.01
|1.52410
|0.00000
|1.52410
|5.31
|13151.51
|1309
|2009.03.27 12:35
|delete
|383
|0.02
|1.53220
|0.00000
|1.52680
|1310
|2009.03.27 12:35
|buy
|384
|0.01
|1.52359
|0.00000
|1.52899
|1311
|2009.03.27 13:15
|buy limit
|385
|0.02
|1.51819
|0.00000
|1.52359
|1312
|2009.03.27 13:20
|modify
|385
|0.02
|1.52089
|0.00000
|1.52629
|1313
|2009.03.27 13:26
|buy
|385
|0.02
|1.52089
|0.00000
|1.52629
|1314
|2009.03.27 13:26
|modify
|384
|0.01
|1.52359
|0.00000
|1.52629
|1315
|2009.03.27 14:06
|buy limit
|386
|0.03
|1.51819
|0.00000
|1.52359
|1316
|2009.03.27 14:16
|buy
|386
|0.03
|1.51819
|0.00000
|1.52359
|1317
|2009.03.27 14:16
|modify
|384
|0.01
|1.52359
|0.00000
|1.52359
|1318
|2009.03.27 14:16
|modify
|385
|0.02
|1.52089
|0.00000
|1.52359
|1319
|2009.03.27 14:56
|buy limit
|387
|0.04
|1.51539
|0.00000
|1.52099
|1320
|2009.03.27 15:35
|t/p
|384
|0.01
|1.52359
|0.00000
|1.52359
|0.00
|13151.51
|1321
|2009.03.27 15:35
|t/p
|385
|0.02
|1.52359
|0.00000
|1.52359
|5.31
|13156.82
|1322
|2009.03.27 15:35
|t/p
|386
|0.03
|1.52359
|0.00000
|1.52359
|15.91
|13172.73
|1323
|2009.03.27 15:35
|delete
|387
|0.04
|1.51539
|0.00000
|1.52099
|1324
|2009.03.27 15:35
|sell
|388
|0.01
|1.52362
|0.00000
|1.51802
|1325
|2009.03.27 16:15
|sell limit
|389
|0.02
|1.52642
|0.00000
|1.52082
|1326
|2009.03.30 06:38
|t/p
|388
|0.01
|1.51802
|0.00000
|1.51802
|5.49
|13178.22
|1327
|2009.03.30 06:38
|delete
|389
|0.02
|1.52642
|0.00000
|1.52082
|1328
|2009.03.30 06:45
|buy
|390
|0.01
|1.51677
|0.00000
|1.52217
|1329
|2009.03.30 07:25
|buy limit
|391
|0.02
|1.51137
|0.00000
|1.51677
|1330
|2009.03.30 07:44
|modify
|391
|0.02
|1.51407
|0.00000
|1.51947
|1331
|2009.03.30 15:49
|buy
|391
|0.02
|1.51407
|0.00000
|1.51947
|1332
|2009.03.30 15:49
|modify
|390
|0.01
|1.51677
|0.00000
|1.51947
|1333
|2009.03.30 16:29
|buy limit
|392
|0.03
|1.51137
|0.00000
|1.51677
|1334
|2009.03.31 16:47
|buy
|392
|0.03
|1.51137
|0.00000
|1.51677
|1335
|2009.03.31 16:47
|modify
|390
|0.01
|1.51677
|0.00000
|1.51677
|1336
|2009.03.31 16:47
|modify
|391
|0.02
|1.51407
|0.00000
|1.51677
|1337
|2009.03.31 17:27
|buy limit
|393
|0.04
|1.50867
|0.00000
|1.51407
|1338
|2009.03.31 23:59
|buy
|393
|0.04
|1.50867
|0.00000
|1.51407
|1339
|2009.03.31 23:59
|modify
|390
|0.01
|1.51677
|0.00000
|1.51407
|1340
|2009.03.31 23:59
|modify
|391
|0.02
|1.51407
|0.00000
|1.51407
|1341
|2009.04.01 00:00
|modify
|392
|0.03
|1.51137
|0.00000
|1.51407
|1342
|2009.04.01 00:39
|buy limit
|394
|0.06
|1.50327
|0.00000
|1.51407
|1343
|2009.04.01 16:21
|t/p
|390
|0.01
|1.51407
|0.00000
|1.51407
|-2.63
|13175.59
|1344
|2009.04.01 16:21
|t/p
|391
|0.02
|1.51407
|0.00000
|1.51407
|0.04
|13175.63
|1345
|2009.04.01 16:21
|t/p
|392
|0.03
|1.51407
|0.00000
|1.51407
|7.99
|13183.62
|1346
|2009.04.01 16:21
|t/p
|393
|0.04
|1.51407
|0.00000
|1.51407
|21.26
|13204.88
|1347
|2009.04.01 16:21
|delete
|394
|0.06
|1.50327
|0.00000
|1.51407
|1348
|2009.04.01 16:21
|sell
|395
|0.01
|1.51407
|0.00000
|1.50867
|1349
|2009.04.01 17:01
|sell limit
|396
|0.02
|1.51947
|0.00000
|1.51407
|1350
|2009.04.01 17:46
|modify
|396
|0.02
|1.51677
|0.00000
|1.51137
|1351
|2009.04.01 18:11
|sell
|396
|0.02
|1.51677
|0.00000
|1.51137
|1352
|2009.04.01 18:11
|modify
|395
|0.01
|1.51407
|0.00000
|1.51137
|1353
|2009.04.01 18:51
|sell limit
|397
|0.03
|1.51947
|0.00000
|1.51407
|1354
|2009.04.02 07:46
|sell
|397
|0.03
|1.51947
|0.00000
|1.51407
|1355
|2009.04.02 07:46
|modify
|395
|0.01
|1.51407
|0.00000
|1.51407
|1356
|2009.04.02 07:47
|modify
|396
|0.02
|1.51677
|0.00000
|1.51407
|1357
|2009.04.02 08:26
|sell limit
|398
|0.04
|1.52217
|0.00000
|1.51677
|1358
|2009.04.02 10:33
|sell
|398
|0.04
|1.52217
|0.00000
|1.51677
|1359
|2009.04.02 10:33
|modify
|395
|0.01
|1.51407
|0.00000
|1.51677
|1360
|2009.04.02 10:33
|modify
|396
|0.02
|1.51677
|0.00000
|1.51677
|1361
|2009.04.02 10:33
|modify
|397
|0.03
|1.51947
|0.00000
|1.51677
|1362
|2009.04.02 11:13
|sell limit
|399
|0.06
|1.52757
|0.00000
|1.51667
|1363
|2009.04.02 14:45
|sell
|399
|0.06
|1.52757
|0.00000
|1.51667
|1364
|2009.04.02 14:45
|modify
|395
|0.01
|1.51407
|0.00000
|1.51667
|1365
|2009.04.02 14:46
|modify
|396
|0.02
|1.51677
|0.00000
|1.51667
|1366
|2009.04.02 14:46
|modify
|397
|0.03
|1.51947
|0.00000
|1.51667
|1367
|2009.04.02 14:46
|modify
|398
|0.04
|1.52217
|0.00000
|1.51667
|1368
|2009.04.02 15:25
|sell limit
|400
|0.08
|1.53317
|0.00000
|1.52197
|1369
|2009.04.07 02:00
|t/p
|395
|0.01
|1.51667
|0.00000
|1.51667
|-2.64
|13202.24
|1370
|2009.04.07 02:00
|t/p
|396
|0.02
|1.51667
|0.00000
|1.51667
|0.05
|13202.29
|1371
|2009.04.07 02:00
|t/p
|397
|0.03
|1.51667
|0.00000
|1.51667
|8.13
|13210.41
|1372
|2009.04.07 02:00
|t/p
|398
|0.04
|1.51667
|0.00000
|1.51667
|21.45
|13231.86
|1373
|2009.04.07 02:00
|t/p
|399
|0.06
|1.51667
|0.00000
|1.51667
|63.98
|13295.84
|1374
|2009.04.07 02:00
|delete
|400
|0.08
|1.53317
|0.00000
|1.52197
|1375
|2009.04.07 02:00
|buy
|401
|0.01
|1.51665
|0.00000
|1.52185
|1376
|2009.04.07 02:40
|buy limit
|402
|0.02
|1.51395
|0.00000
|1.51935
|1377
|2009.04.08 02:28
|buy
|402
|0.02
|1.51395
|0.00000
|1.51935
|1378
|2009.04.08 02:28
|modify
|401
|0.01
|1.51665
|0.00000
|1.51935
|1379
|2009.04.08 03:08
|buy limit
|403
|0.03
|1.51135
|0.00000
|1.51655
|1380
|2009.04.08 14:28
|t/p
|401
|0.01
|1.51935
|0.00000
|1.51935
|2.66
|13298.50
|1381
|2009.04.08 14:28
|t/p
|402
|0.02
|1.51935
|0.00000
|1.51935
|10.61
|13309.11
|1382
|2009.04.08 14:28
|delete
|403
|0.03
|1.51135
|0.00000
|1.51655
|1383
|2009.04.08 14:30
|sell
|404
|0.01
|1.51911
|0.00000
|1.51391
|1384
|2009.04.08 15:10
|sell limit
|405
|0.02
|1.52171
|0.00000
|1.51651
|1385
|2009.04.08 17:26
|sell
|405
|0.02
|1.52171
|0.00000
|1.51651
|1386
|2009.04.08 17:26
|modify
|404
|0.01
|1.51911
|0.00000
|1.51651
|1387
|2009.04.08 18:06
|sell limit
|406
|0.03
|1.52691
|0.00000
|1.52171
|1388
|2009.04.08 18:07
|modify
|406
|0.03
|1.52431
|0.00000
|1.51911
|1389
|2009.04.09 06:25
|sell
|406
|0.03
|1.52431
|0.00000
|1.51911
|1390
|2009.04.09 06:25
|modify
|404
|0.01
|1.51911
|0.00000
|1.51911
|1391
|2009.04.09 06:25
|modify
|405
|0.02
|1.52171
|0.00000
|1.51911
|1392
|2009.04.09 07:05
|sell limit
|407
|0.04
|1.52691
|0.00000
|1.52171
|1393
|2009.04.09 14:30
|sell
|407
|0.04
|1.52691
|0.00000
|1.52171
|1394
|2009.04.09 14:30
|modify
|404
|0.01
|1.51911
|0.00000
|1.52171
|1395
|2009.04.09 14:30
|modify
|405
|0.02
|1.52171
|0.00000
|1.52171
|1396
|2009.04.09 14:30
|modify
|406
|0.03
|1.52431
|0.00000
|1.52171
|1397
|2009.04.09 15:10
|sell limit
|408
|0.06
|1.53211
|0.00000
|1.52171
|1398
|2009.04.09 16:53
|t/p
|404
|0.01
|1.52171
|0.00000
|1.52171
|-2.59
|13306.52
|1399
|2009.04.09 16:53
|t/p
|405
|0.02
|1.52171
|0.00000
|1.52171
|-0.08
|13306.45
|1400
|2009.04.09 16:53
|t/p
|406
|0.03
|1.52171
|0.00000
|1.52171
|7.66
|13314.11
|1401
|2009.04.09 16:53
|t/p
|407
|0.04
|1.52171
|0.00000
|1.52171
|20.43
|13334.54
|1402
|2009.04.09 16:53
|delete
|408
|0.06
|1.53211
|0.00000
|1.52171
|1403
|2009.04.09 16:53
|buy
|409
|0.01
|1.52169
|0.00000
|1.52689
|1404
|2009.04.09 17:33
|buy limit
|410
|0.02
|1.51909
|0.00000
|1.52429
|1405
|2009.04.13 14:57
|buy
|410
|0.02
|1.51909
|0.00000
|1.52429
|1406
|2009.04.13 14:57
|modify
|409
|0.01
|1.52169
|0.00000
|1.52429
|1407
|2009.04.13 15:37
|buy limit
|411
|0.03
|1.51509
|0.00000
|1.51909
|1408
|2009.04.13 18:14
|buy
|411
|0.03
|1.51509
|0.00000
|1.51909
|1409
|2009.04.13 18:14
|modify
|409
|0.01
|1.52169
|0.00000
|1.51909
|1410
|2009.04.13 18:14
|modify
|410
|0.02
|1.51909
|0.00000
|1.51909
|1411
|2009.04.13 18:54
|buy limit
|412
|0.04
|1.51309
|0.00000
|1.51709
|1412
|2009.04.14 03:54
|buy
|412
|0.04
|1.51309
|0.00000
|1.51709
|1413
|2009.04.14 03:54
|modify
|409
|0.01
|1.52169
|0.00000
|1.51709
|1414
|2009.04.14 03:54
|modify
|410
|0.02
|1.51909
|0.00000
|1.51709
|1415
|2009.04.14 03:54
|modify
|411
|0.03
|1.51509
|0.00000
|1.51709
|1416
|2009.04.14 04:35
|buy limit
|413
|0.06
|1.50929
|0.00000
|1.51699
|1417
|2009.04.14 10:13
|t/p
|409
|0.01
|1.51709
|0.00000
|1.51709
|-4.49
|13330.05
|1418
|2009.04.14 10:13
|t/p
|410
|0.02
|1.51709
|0.00000
|1.51709
|-3.91
|13326.14
|1419
|2009.04.14 10:13
|t/p
|411
|0.03
|1.51709
|0.00000
|1.51709
|5.93
|13332.07
|1420
|2009.04.14 10:13
|t/p
|412
|0.04
|1.51709
|0.00000
|1.51709
|15.72
|13347.79
|1421
|2009.04.14 10:13
|delete
|413
|0.06
|1.50929
|0.00000
|1.51699
|1422
|2009.04.14 10:13
|sell
|414
|0.01
|1.51710
|0.00000
|1.51310
|1423
|2009.04.14 10:53
|sell limit
|415
|0.02
|1.52110
|0.00000
|1.51710
|1424
|2009.04.14 10:53
|modify
|415
|0.02
|1.51910
|0.00000
|1.51510
|1425
|2009.04.14 15:26
|t/p
|414
|0.01
|1.51310
|0.00000
|1.51310
|3.93
|13351.72
|1426
|2009.04.14 15:26
|delete
|415
|0.02
|1.51910
|0.00000
|1.51510
|1427
|2009.04.14 15:26
|buy
|416
|0.01
|1.51309
|0.00000
|1.51709
|1428
|2009.04.14 16:06
|buy limit
|417
|0.02
|1.51109
|0.00000
|1.51509
|1429
|2009.04.14 17:42
|buy
|417
|0.02
|1.51109
|0.00000
|1.51509
|1430
|2009.04.14 17:42
|modify
|416
|0.01
|1.51309
|0.00000
|1.51509
|1431
|2009.04.14 18:22
|buy limit
|418
|0.03
|1.50909
|0.00000
|1.51309
|1432
|2009.04.14 22:37
|buy
|418
|0.03
|1.50909
|0.00000
|1.51309
|1433
|2009.04.14 22:37
|modify
|416
|0.01
|1.51309
|0.00000
|1.51309
|1434
|2009.04.14 22:37
|modify
|417
|0.02
|1.51109
|0.00000
|1.51309
|1435
|2009.04.14 23:17
|buy limit
|419
|0.04
|1.50709
|0.00000
|1.51109
|1436
|2009.04.15 10:58
|t/p
|416
|0.01
|1.51309
|0.00000
|1.51309
|0.01
|13351.73
|1437
|2009.04.15 10:58
|t/p
|417
|0.02
|1.51309
|0.00000
|1.51309
|3.95
|13355.68
|1438
|2009.04.15 10:58
|t/p
|418
|0.03
|1.51309
|0.00000
|1.51309
|11.82
|13367.49
|1439
|2009.04.15 10:58
|delete
|419
|0.04
|1.50709
|0.00000
|1.51109
|1440
|2009.04.15 11:00
|sell
|420
|0.01
|1.51341
|0.00000
|1.50961
|1441
|2009.04.15 11:40
|sell limit
|421
|0.02
|1.51531
|0.00000
|1.51151
|1442
|2009.04.15 12:29
|sell
|421
|0.02
|1.51531
|0.00000
|1.51151
|1443
|2009.04.15 12:29
|modify
|420
|0.01
|1.51341
|0.00000
|1.51151
|1444
|2009.04.15 13:09
|sell limit
|422
|0.03
|1.51731
|0.00000
|1.51331
|1445
|2009.04.15 13:37
|t/p
|420
|0.01
|1.51151
|0.00000
|1.51151
|1.86
|13369.35
|1446
|2009.04.15 13:37
|t/p
|421
|0.02
|1.51151
|0.00000
|1.51151
|7.46
|13376.81
|1447
|2009.04.15 13:37
|delete
|422
|0.03
|1.51731
|0.00000
|1.51331
|1448
|2009.04.15 13:37
|buy
|423
|0.01
|1.51151
|0.00000
|1.51551
|1449
|2009.04.15 14:17
|buy limit
|424
|0.02
|1.50951
|0.00000
|1.51351
|1450
|2009.04.15 17:11
|buy
|424
|0.02
|1.50951
|0.00000
|1.51351
|1451
|2009.04.15 17:11
|modify
|423
|0.01
|1.51151
|0.00000
|1.51351
|1452
|2009.04.15 17:52
|buy limit
|425
|0.03
|1.50751
|0.00000
|1.51151
|1453
|2009.04.16 11:47
|t/p
|423
|0.01
|1.51351
|0.00000
|1.51351
|1.99
|13378.80
|1454
|2009.04.16 11:47
|t/p
|424
|0.02
|1.51351
|0.00000
|1.51351
|7.92
|13386.72
|1455
|2009.04.16 11:47
|delete
|425
|0.03
|1.50751
|0.00000
|1.51151
|1456
|2009.04.16 11:47
|sell
|426
|0.01
|1.51352
|0.00000
|1.50972
|1457
|2009.04.16 12:27
|sell limit
|427
|0.02
|1.51542
|0.00000
|1.51162
|1458
|2009.04.17 09:08
|sell
|427
|0.02
|1.51542
|0.00000
|1.51162
|1459
|2009.04.17 09:08
|modify
|426
|0.01
|1.51352
|0.00000
|1.51162
|1460
|2009.04.17 09:48
|sell limit
|428
|0.03
|1.51732
|0.00000
|1.51352
|1461
|2009.04.17 10:00
|sell
|428
|0.03
|1.51732
|0.00000
|1.51352
|1462
|2009.04.17 10:00
|modify
|426
|0.01
|1.51352
|0.00000
|1.51352
|1463
|2009.04.17 10:00
|modify
|427
|0.02
|1.51542
|0.00000
|1.51352
|1464
|2009.04.17 10:40
|sell limit
|429
|0.04
|1.51922
|0.00000
|1.51542
|1465
|2009.04.17 10:47
|sell
|429
|0.04
|1.51922
|0.00000
|1.51542
|1466
|2009.04.17 10:47
|modify
|426
|0.01
|1.51352
|0.00000
|1.51542
|1467
|2009.04.17 10:47
|modify
|427
|0.02
|1.51542
|0.00000
|1.51542
|1468
|2009.04.17 10:47
|modify
|428
|0.03
|1.51732
|0.00000
|1.51542
|1469
|2009.04.17 11:27
|sell limit
|430
|0.06
|1.52302
|0.00000
|1.51532
|1470
|2009.04.17 12:22
|sell
|430
|0.06
|1.52302
|0.00000
|1.51532
|1471
|2009.04.17 12:22
|modify
|426
|0.01
|1.51352
|0.00000
|1.51532
|1472
|2009.04.17 12:22
|modify
|427
|0.02
|1.51542
|0.00000
|1.51532
|1473
|2009.04.17 12:22
|modify
|428
|0.03
|1.51732
|0.00000
|1.51532
|1474
|2009.04.17 12:22
|modify
|429
|0.04
|1.51922
|0.00000
|1.51532
|1475
|2009.04.17 13:02
|sell limit
|431
|0.08
|1.52682
|0.00000
|1.51912
|1476
|2009.04.20 16:00
|t/p
|426
|0.01
|1.51532
|0.00000
|1.51532
|-1.79
|13384.94
|1477
|2009.04.20 16:00
|t/p
|427
|0.02
|1.51532
|0.00000
|1.51532
|0.16
|13385.10
|1478
|2009.04.20 16:00
|t/p
|428
|0.03
|1.51532
|0.00000
|1.51532
|5.85
|13390.95
|1479
|2009.04.20 16:00
|t/p
|429
|0.04
|1.51532
|0.00000
|1.51532
|15.27
|13406.22
|1480
|2009.04.20 16:00
|t/p
|430
|0.06
|1.51532
|0.00000
|1.51532
|45.28
|13451.51
|1481
|2009.04.20 16:00
|delete
|431
|0.08
|1.52682
|0.00000
|1.51912
|1482
|2009.04.20 16:00
|buy
|432
|0.01
|1.51532
|0.00000
|1.51912
|1483
|2009.04.20 16:40
|buy limit
|433
|0.02
|1.51152
|0.00000
|1.51532
|1484
|2009.04.20 17:31
|buy
|433
|0.02
|1.51152
|0.00000
|1.51532
|1485
|2009.04.20 17:31
|modify
|432
|0.01
|1.51532
|0.00000
|1.51532
|1486
|2009.04.20 18:11
|buy limit
|434
|0.03
|1.50962
|0.00000
|1.51342
|1487
|2009.04.21 11:03
|t/p
|432
|0.01
|1.51532
|0.00000
|1.51532
|0.01
|13451.52
|1488
|2009.04.21 11:03
|t/p
|433
|0.02
|1.51532
|0.00000
|1.51532
|7.48
|13459.00
|1489
|2009.04.21 11:03
|delete
|434
|0.03
|1.50962
|0.00000
|1.51342
|1490
|2009.04.21 11:03
|sell
|435
|0.01
|1.51547
|0.00000
|1.51167
|1491
|2009.04.21 11:43
|sell limit
|436
|0.02
|1.51737
|0.00000
|1.51357
|1492
|2009.04.21 13:24
|t/p
|435
|0.01
|1.51167
|0.00000
|1.51167
|3.73
|13462.73
|1493
|2009.04.21 13:24
|delete
|436
|0.02
|1.51737
|0.00000
|1.51357
|1494
|2009.04.21 13:24
|buy
|437
|0.01
|1.51163
|0.00000
|1.51543
|1495
|2009.04.21 14:04
|buy limit
|438
|0.02
|1.50973
|0.00000
|1.51353
|1496
|2009.04.22 06:02
|buy
|438
|0.02
|1.50973
|0.00000
|1.51353
|1497
|2009.04.22 06:02
|modify
|437
|0.01
|1.51163
|0.00000
|1.51353
|1498
|2009.04.22 06:42
|buy limit
|439
|0.03
|1.50793
|0.00000
|1.51153
|1499
|2009.04.22 17:39
|t/p
|437
|0.01
|1.51353
|0.00000
|1.51353
|1.87
|13464.60
|1500
|2009.04.22 17:39
|t/p
|438
|0.02
|1.51353
|0.00000
|1.51353
|7.46
|13472.06
|1501
|2009.04.22 17:39
|delete
|439
|0.03
|1.50793
|0.00000
|1.51153
|1502
|2009.04.22 17:39
|sell
|440
|0.01
|1.51354
|0.00000
|1.50994
|1503
|2009.04.22 18:19
|sell limit
|441
|0.02
|1.51534
|0.00000
|1.51174
|1504
|2009.04.22 20:31
|sell
|441
|0.02
|1.51534
|0.00000
|1.51174
|1505
|2009.04.22 20:31
|modify
|440
|0.01
|1.51354
|0.00000
|1.51174
|1506
|2009.04.22 21:11
|sell limit
|442
|0.03
|1.51714
|0.00000
|1.51354
|1507
|2009.04.23 08:18
|sell
|442
|0.03
|1.51714
|0.00000
|1.51354
|1508
|2009.04.23 08:18
|modify
|440
|0.01
|1.51354
|0.00000
|1.51354
|1509
|2009.04.23 08:18
|modify
|441
|0.02
|1.51534
|0.00000
|1.51354
|1510
|2009.04.23 08:58
|sell limit
|443
|0.04
|1.51894
|0.00000
|1.51534
|1511
|2009.04.23 10:24
|sell
|443
|0.04
|1.51894
|0.00000
|1.51534
|1512
|2009.04.23 10:24
|modify
|440
|0.01
|1.51354
|0.00000
|1.51534
|1513
|2009.04.23 10:24
|modify
|441
|0.02
|1.51534
|0.00000
|1.51534
|1514
|2009.04.23 10:24
|modify
|442
|0.03
|1.51714
|0.00000
|1.51534
|1515
|2009.04.23 11:04
|sell limit
|444
|0.06
|1.52254
|0.00000
|1.51524
|1516
|2009.04.23 11:28
|t/p
|440
|0.01
|1.51534
|0.00000
|1.51534
|-1.80
|13470.26
|1517
|2009.04.23 11:28
|t/p
|441
|0.02
|1.51534
|0.00000
|1.51534
|-0.08
|13470.18
|1518
|2009.04.23 11:28
|t/p
|442
|0.03
|1.51534
|0.00000
|1.51534
|5.31
|13475.49
|1519
|2009.04.23 11:28
|t/p
|443
|0.04
|1.51534
|0.00000
|1.51534
|14.14
|13489.63
|1520
|2009.04.23 11:28
|delete
|444
|0.06
|1.52254
|0.00000
|1.51524
|1521
|2009.04.23 11:28
|buy
|445
|0.01
|1.51533
|0.00000
|1.51893
|1522
|2009.04.23 12:08
|buy limit
|446
|0.02
|1.51353
|0.00000
|1.51713
|1523
|2009.04.23 12:16
|buy
|446
|0.02
|1.51353
|0.00000
|1.51713
|1524
|2009.04.23 12:16
|modify
|445
|0.01
|1.51533
|0.00000
|1.51713
|1525
|2009.04.23 12:56
|buy limit
|447
|0.03
|1.50973
|0.00000
|1.51353
|1526
|2009.04.23 12:57
|modify
|447
|0.03
|1.51163
|0.00000
|1.51543
|1527
|2009.04.23 15:55
|buy
|447
|0.03
|1.51163
|0.00000
|1.51543
|1528
|2009.04.23 15:55
|modify
|445
|0.01
|1.51533
|0.00000
|1.51543
|1529
|2009.04.23 15:55
|modify
|446
|0.02
|1.51353
|0.00000
|1.51543
|1530
|2009.04.23 16:35
|buy limit
|448
|0.04
|1.50973
|0.00000
|1.51353
|1531
|2009.04.24 08:38
|buy
|448
|0.04
|1.50973
|0.00000
|1.51353
|1532
|2009.04.24 08:38
|modify
|445
|0.01
|1.51533
|0.00000
|1.51353
|1533
|2009.04.24 08:38
|modify
|446
|0.02
|1.51353
|0.00000
|1.51353
|1534
|2009.04.24 08:38
|modify
|447
|0.03
|1.51163
|0.00000
|1.51353
|1535
|2009.04.24 09:18
|buy limit
|449
|0.06
|1.50613
|0.00000
|1.51343
|1536
|2009.04.27 00:02
|buy
|449
|0.06
|1.50613
|0.00000
|1.51343
|1537
|2009.04.27 00:02
|modify
|445
|0.01
|1.51533
|0.00000
|1.51343
|1538
|2009.04.27 00:02
|modify
|446
|0.02
|1.51353
|0.00000
|1.51343
|1539
|2009.04.27 00:02
|modify
|447
|0.03
|1.51163
|0.00000
|1.51343
|1540
|2009.04.27 00:02
|modify
|448
|0.04
|1.50973
|0.00000
|1.51343
|1541
|2009.04.27 00:42
|buy limit
|450
|0.08
|1.50253
|0.00000
|1.50973
|1542
|2009.04.29 00:12
|buy
|450
|0.08
|1.50253
|0.00000
|1.50973
|1543
|2009.04.29 00:12
|modify
|445
|0.01
|1.51533
|0.00000
|1.50973
|1544
|2009.04.29 00:12
|modify
|446
|0.02
|1.51353
|0.00000
|1.50973
|1545
|2009.04.29 00:12
|modify
|447
|0.03
|1.51163
|0.00000
|1.50973
|1546
|2009.04.29 00:12
|modify
|448
|0.04
|1.50973
|0.00000
|1.50973
|1547
|2009.04.29 00:12
|modify
|449
|0.06
|1.50613
|0.00000
|1.50973
|1548
|2009.04.29 00:52
|buy limit
|451
|0.11
|1.49933
|0.00000
|1.50583
|1549
|2009.04.29 18:47
|t/p
|445
|0.01
|1.50973
|0.00000
|1.50973
|-5.46
|13484.17
|1550
|2009.04.29 18:47
|t/p
|446
|0.02
|1.50973
|0.00000
|1.50973
|-7.38
|13476.79
|1551
|2009.04.29 18:47
|t/p
|447
|0.03
|1.50973
|0.00000
|1.50973
|-5.48
|13471.31
|1552
|2009.04.29 18:47
|t/p
|448
|0.04
|1.50973
|0.00000
|1.50973
|0.12
|13471.42
|1553
|2009.04.29 18:47
|t/p
|449
|0.06
|1.50973
|0.00000
|1.50973
|21.33
|13492.75
|1554
|2009.04.29 18:47
|t/p
|450
|0.08
|1.50973
|0.00000
|1.50973
|56.58
|13549.33
|1555
|2009.04.29 18:47
|delete
|451
|0.11
|1.49933
|0.00000
|1.50583
|1556
|2009.04.29 18:47
|sell
|452
|0.01
|1.50978
|0.00000
|1.50638
|1557
|2009.04.29 19:27
|sell limit
|453
|0.02
|1.51148
|0.00000
|1.50808
|1558
|2009.04.29 21:26
|t/p
|452
|0.01
|1.50638
|0.00000
|1.50638
|3.34
|13552.67
|1559
|2009.04.29 21:26
|delete
|453
|0.02
|1.51148
|0.00000
|1.50808
|1560
|2009.04.29 21:26
|buy
|454
|0.01
|1.50634
|0.00000
|1.50974
|1561
|2009.04.29 22:06
|buy limit
|455
|0.02
|1.50464
|0.00000
|1.50804
|1562
|2009.04.30 09:04
|t/p
|454
|0.01
|1.50974
|0.00000
|1.50974
|3.37
|13556.04
|1563
|2009.04.30 09:04
|delete
|455
|0.02
|1.50464
|0.00000
|1.50804
|1564
|2009.04.30 09:04
|sell
|456
|0.01
|1.50976
|0.00000
|1.50656
|1565
|2009.04.30 09:44
|sell limit
|457
|0.02
|1.51316
|0.00000
|1.50976
|1566
|2009.04.30 10:12
|modify
|457
|0.02
|1.51146
|0.00000
|1.50806
|1567
|2009.04.30 14:28
|t/p
|456
|0.01
|1.50656
|0.00000
|1.50656
|3.15
|13559.19
|1568
|2009.04.30 14:28
|delete
|457
|0.02
|1.51146
|0.00000
|1.50806
|1569
|2009.04.30 14:31
|buy
|458
|0.01
|1.50641
|0.00000
|1.50981
|1570
|2009.04.30 15:11
|buy limit
|459
|0.02
|1.50471
|0.00000
|1.50811
|1571
|2009.04.30 17:10
|t/p
|458
|0.01
|1.50981
|0.00000
|1.50981
|3.34
|13562.53
|1572
|2009.04.30 17:10
|delete
|459
|0.02
|1.50471
|0.00000
|1.50811
|1573
|2009.04.30 17:10
|sell
|460
|0.01
|1.51005
|0.00000
|1.50665
|1574
|2009.04.30 17:50
|sell limit
|461
|0.02
|1.51175
|0.00000
|1.50835
|1575
|2009.05.01 08:29
|sell
|461
|0.02
|1.51175
|0.00000
|1.50835
|1576
|2009.05.01 08:29
|modify
|460
|0.01
|1.51005
|0.00000
|1.50835
|1577
|2009.05.01 09:09
|sell limit
|462
|0.03
|1.51335
|0.00000
|1.51015
|1578
|2009.05.01 11:01
|t/p
|460
|0.01
|1.50835
|0.00000
|1.50835
|1.66
|13564.19
|1579
|2009.05.01 11:01
|t/p
|461
|0.02
|1.50835
|0.00000
|1.50835
|6.68
|13570.87
|1580
|2009.05.01 11:01
|delete
|462
|0.03
|1.51335
|0.00000
|1.51015
|1581
|2009.05.01 11:01
|buy
|463
|0.01
|1.50820
|0.00000
|1.51140
|1582
|2009.05.01 11:41
|buy limit
|464
|0.02
|1.50660
|0.00000
|1.50980
|1583
|2009.05.01 20:59
|buy
|464
|0.02
|1.50660
|0.00000
|1.50980
|1584
|2009.05.01 20:59
|modify
|463
|0.01
|1.50820
|0.00000
|1.50980
|1585
|2009.05.01 21:39
|buy limit
|465
|0.03
|1.50500
|0.00000
|1.50820
|1586
|2009.05.04 01:21
|t/p
|463
|0.01
|1.50980
|0.00000
|1.50980
|1.58
|13572.45
|1587
|2009.05.04 01:21
|t/p
|464
|0.02
|1.50980
|0.00000
|1.50980
|6.31
|13578.76
|1588
|2009.05.04 01:21
|delete
|465
|0.03
|1.50500
|0.00000
|1.50820
|1589
|2009.05.04 01:21
|sell
|466
|0.01
|1.50987
|0.00000
|1.50667
|1590
|2009.05.04 02:02
|sell limit
|467
|0.02
|1.51147
|0.00000
|1.50827
|1591
|2009.05.05 00:17
|sell
|467
|0.02
|1.51147
|0.00000
|1.50827
|1592
|2009.05.05 00:17
|modify
|466
|0.01
|1.50987
|0.00000
|1.50827
|1593
|2009.05.05 00:57
|sell limit
|468
|0.03
|1.51297
|0.00000
|1.50997
|1594
|2009.05.05 06:20
|t/p
|466
|0.01
|1.50827
|0.00000
|1.50827
|1.56
|13580.31
|1595
|2009.05.05 06:20
|t/p
|467
|0.02
|1.50827
|0.00000
|1.50827
|6.28
|13586.59
|1596
|2009.05.05 06:20
|delete
|468
|0.03
|1.51297
|0.00000
|1.50997
|1597
|2009.05.05 06:25
|buy
|469
|0.01
|1.50770
|0.00000
|1.51090
|1598
|2009.05.05 07:05
|buy limit
|470
|0.02
|1.50610
|0.00000
|1.50930
|1599
|2009.05.05 07:33
|t/p
|469
|0.01
|1.51090
|0.00000
|1.51090
|3.15
|13589.74
|1600
|2009.05.05 07:33
|delete
|470
|0.02
|1.50610
|0.00000
|1.50930
|1601
|2009.05.05 07:33
|sell
|471
|0.01
|1.51096
|0.00000
|1.50776
|1602
|2009.05.05 08:13
|sell limit
|472
|0.02
|1.51416
|0.00000
|1.51096
|1603
|2009.05.05 08:13
|modify
|472
|0.02
|1.51256
|0.00000
|1.50936
|1604
|2009.05.05 08:17
|sell
|472
|0.02
|1.51256
|0.00000
|1.50936
|1605
|2009.05.05 08:17
|modify
|471
|0.01
|1.51096
|0.00000
|1.50936
|1606
|2009.05.05 08:57
|sell limit
|473
|0.03
|1.51576
|0.00000
|1.51256
|1607
|2009.05.05 08:58
|modify
|473
|0.03
|1.51416
|0.00000
|1.51096
|1608
|2009.05.05 09:59
|sell
|473
|0.03
|1.51416
|0.00000
|1.51096
|1609
|2009.05.05 09:59
|modify
|471
|0.01
|1.51096
|0.00000
|1.51096
|1610
|2009.05.05 09:59
|modify
|472
|0.02
|1.51256
|0.00000
|1.51096
|1611
|2009.05.05 10:39
|sell limit
|474
|0.04
|1.51576
|0.00000
|1.51256
|1612
|2009.05.05 14:07
|t/p
|471
|0.01
|1.51096
|0.00000
|1.51096
|0.00
|13589.74
|1613
|2009.05.05 14:07
|t/p
|472
|0.02
|1.51096
|0.00000
|1.51096
|3.14
|13592.88
|1614
|2009.05.05 14:07
|t/p
|473
|0.03
|1.51096
|0.00000
|1.51096
|9.43
|13602.31
|1615
|2009.05.05 14:07
|delete
|474
|0.04
|1.51576
|0.00000
|1.51256
|1616
|2009.05.05 15:26
|sell
|475
|0.01
|1.51231
|0.00000
|1.50911
|1617
|2009.05.05 16:06
|sell limit
|476
|0.02
|1.51391
|0.00000
|1.51071
|1618
|2009.05.05 22:23
|t/p
|475
|0.01
|1.50911
|0.00000
|1.50911
|3.14
|13605.45
|1619
|2009.05.05 22:23
|delete
|476
|0.02
|1.51391
|0.00000
|1.51071
|1620
|2009.05.06 01:27
|buy
|477
|0.01
|1.50890
|0.00000
|1.51190
|1621
|2009.05.06 02:07
|buy limit
|478
|0.02
|1.50740
|0.00000
|1.51040
|1622
|2009.05.06 07:40
|buy
|478
|0.02
|1.50740
|0.00000
|1.51040
|1623
|2009.05.06 07:40
|modify
|477
|0.01
|1.50890
|0.00000
|1.51040
|1624
|2009.05.06 08:20
|buy limit
|479
|0.03
|1.50590
|0.00000
|1.50890
|1625
|2009.05.06 09:25
|t/p
|477
|0.01
|1.51040
|0.00000
|1.51040
|1.47
|13606.92
|1626
|2009.05.06 09:25
|t/p
|478
|0.02
|1.51040
|0.00000
|1.51040
|5.89
|13612.81
|1627
|2009.05.06 09:25
|delete
|479
|0.03
|1.50590
|0.00000
|1.50890
|1628
|2009.05.06 09:25
|sell
|480
|0.01
|1.51042
|0.00000
|1.50742
|1629
|2009.05.06 10:05
|sell limit
|481
|0.02
|1.51192
|0.00000
|1.50892
|1630
|2009.05.06 17:27
|t/p
|480
|0.01
|1.50742
|0.00000
|1.50742
|2.95
|13615.76
|1631
|2009.05.06 17:27
|delete
|481
|0.02
|1.51192
|0.00000
|1.50892
|1632
|2009.05.06 17:27
|buy
|482
|0.01
|1.50741
|0.00000
|1.51041
|1633
|2009.05.06 18:07
|buy limit
|483
|0.02
|1.50581
|0.00000
|1.50901
|1634
|2009.05.06 18:16
|t/p
|482
|0.01
|1.51041
|0.00000
|1.51041
|2.95
|13618.71
|1635
|2009.05.06 18:16
|delete
|483
|0.02
|1.50581
|0.00000
|1.50901
|1636
|2009.05.06 20:46
|sell
|484
|0.01
|1.50916
|0.00000
|1.50596
|1637
|2009.05.06 21:26
|sell limit
|485
|0.02
|1.51076
|0.00000
|1.50756
|1638
|2009.05.07 08:59
|sell
|485
|0.02
|1.51076
|0.00000
|1.50756
|1639
|2009.05.07 08:59
|modify
|484
|0.01
|1.50916
|0.00000
|1.50756
|1640
|2009.05.07 09:39
|sell limit
|486
|0.03
|1.51226
|0.00000
|1.50926
|1641
|2009.05.07 10:01
|sell
|486
|0.03
|1.51226
|0.00000
|1.50926
|1642
|2009.05.07 10:01
|modify
|484
|0.01
|1.50916
|0.00000
|1.50926
|1643
|2009.05.07 10:01
|modify
|485
|0.02
|1.51076
|0.00000
|1.50926
|1644
|2009.05.07 10:41
|sell limit
|487
|0.04
|1.51526
|0.00000
|1.51226
|1645
|2009.05.07 10:41
|modify
|487
|0.04
|1.51376
|0.00000
|1.51076
|1646
|2009.05.07 10:57
|sell
|487
|0.04
|1.51376
|0.00000
|1.51076
|1647
|2009.05.07 10:57
|modify
|484
|0.01
|1.50916
|0.00000
|1.51076
|1648
|2009.05.07 10:57
|modify
|485
|0.02
|1.51076
|0.00000
|1.51076
|1649
|2009.05.07 10:57
|modify
|486
|0.03
|1.51226
|0.00000
|1.51076
|1650
|2009.05.07 11:37
|sell limit
|488
|0.06
|1.51676
|0.00000
|1.51066
|1651
|2009.05.07 14:01
|sell
|488
|0.06
|1.51676
|0.00000
|1.51066
|1652
|2009.05.07 14:01
|modify
|484
|0.01
|1.50916
|0.00000
|1.51066
|1653
|2009.05.07 14:01
|modify
|485
|0.02
|1.51076
|0.00000
|1.51066
|1654
|2009.05.07 14:01
|modify
|486
|0.03
|1.51226
|0.00000
|1.51066
|1655
|2009.05.07 14:01
|modify
|487
|0.04
|1.51376
|0.00000
|1.51066
|1656
|2009.05.07 14:41
|sell limit
|489
|0.08
|1.51976
|0.00000
|1.51366
|1657
|2009.05.08 14:35
|t/p
|484
|0.01
|1.51066
|0.00000
|1.51066
|-1.52
|13617.19
|1658
|2009.05.08 14:35
|t/p
|485
|0.02
|1.51066
|0.00000
|1.51066
|0.17
|13617.37
|1659
|2009.05.08 14:35
|t/p
|486
|0.03
|1.51066
|0.00000
|1.51066
|4.67
|13622.04
|1660
|2009.05.08 14:35
|t/p
|487
|0.04
|1.51066
|0.00000
|1.51066
|12.13
|13634.17
|1661
|2009.05.08 14:35
|t/p
|488
|0.06
|1.51066
|0.00000
|1.51066
|35.86
|13670.03
|1662
|2009.05.08 14:35
|delete
|489
|0.08
|1.51976
|0.00000
|1.51366
|1663
|2009.05.08 17:00
|buy
|490
|0.01
|1.51188
|0.00000
|1.51488
|1664
|2009.05.08 17:40
|buy limit
|491
|0.02
|1.51038
|0.00000
|1.51338
|1665
|2009.05.08 18:08
|buy
|491
|0.02
|1.51038
|0.00000
|1.51338
|1666
|2009.05.08 18:08
|modify
|490
|0.01
|1.51188
|0.00000
|1.51338
|1667
|2009.05.08 18:48
|buy limit
|492
|0.03
|1.50738
|0.00000
|1.51038
|1668
|2009.05.08 18:55
|modify
|492
|0.03
|1.50888
|0.00000
|1.51188
|1669
|2009.05.08 19:01
|buy
|492
|0.03
|1.50888
|0.00000
|1.51188
|1670
|2009.05.08 19:01
|modify
|490
|0.01
|1.51188
|0.00000
|1.51188
|1671
|2009.05.08 19:01
|modify
|491
|0.02
|1.51038
|0.00000
|1.51188
|1672
|2009.05.08 19:41
|buy limit
|493
|0.04
|1.50588
|0.00000
|1.50888
|1673
|2009.05.08 21:02
|modify
|493
|0.04
|1.50728
|0.00000
|1.51048
|1674
|2009.05.11 00:00
|buy
|493
|0.04
|1.50728
|0.00000
|1.51048
|1675
|2009.05.11 00:00
|modify
|490
|0.01
|1.51188
|0.00000
|1.51048
|1676
|2009.05.11 00:00
|modify
|491
|0.02
|1.51038
|0.00000
|1.51048
|1677
|2009.05.11 00:00
|modify
|492
|0.03
|1.50888
|0.00000
|1.51048
|1678
|2009.05.11 00:42
|buy limit
|494
|0.06
|1.50428
|0.00000
|1.51038
|1679
|2009.05.11 15:22
|buy
|494
|0.06
|1.50428
|0.00000
|1.51038
|1680
|2009.05.11 15:22
|modify
|490
|0.01
|1.51188
|0.00000
|1.51038
|1681
|2009.05.11 15:22
|modify
|491
|0.02
|1.51038
|0.00000
|1.51038
|1682
|2009.05.11 15:22
|modify
|492
|0.03
|1.50888
|0.00000
|1.51038
|1683
|2009.05.11 15:22
|modify
|493
|0.04
|1.50728
|0.00000
|1.51038
|1684
|2009.05.11 16:02
|buy limit
|495
|0.08
|1.50108
|0.00000
|1.50748
|1685
|2009.05.15 18:02
|t/p
|490
|0.01
|1.51038
|0.00000
|1.51038
|-1.41
|13668.62
|1686
|2009.05.15 18:02
|t/p
|491
|0.02
|1.51038
|0.00000
|1.51038
|0.14
|13668.76
|1687
|2009.05.15 18:02
|t/p
|492
|0.03
|1.51038
|0.00000
|1.51038
|4.63
|13673.38
|1688
|2009.05.15 18:02
|t/p
|493
|0.04
|1.51038
|0.00000
|1.51038
|12.42
|13685.80
|1689
|2009.05.15 18:02
|t/p
|494
|0.06
|1.51038
|0.00000
|1.51038
|36.30
|13722.10
|1690
|2009.05.15 18:02
|delete
|495
|0.08
|1.50108
|0.00000
|1.50748
|1691
|2009.05.15 18:02
|sell
|496
|0.01
|1.51038
|0.00000
|1.50738
|1692
|2009.05.15 18:42
|sell limit
|497
|0.02
|1.51188
|0.00000
|1.50888
|1693
|2009.05.15 18:45
|sell
|497
|0.02
|1.51188
|0.00000
|1.50888
|1694
|2009.05.15 18:45
|modify
|496
|0.01
|1.51038
|0.00000
|1.50888
|1695
|2009.05.15 19:25
|sell limit
|498
|0.03
|1.51338
|0.00000
|1.51038
|1696
|2009.05.15 19:45
|sell
|498
|0.03
|1.51338
|0.00000
|1.51038
|1697
|2009.05.15 19:45
|modify
|496
|0.01
|1.51038
|0.00000
|1.51038
|1698
|2009.05.15 19:45
|modify
|497
|0.02
|1.51188
|0.00000
|1.51038
|1699
|2009.05.15 20:25
|sell limit
|499
|0.04
|1.51488
|0.00000
|1.51188
|1700
|2009.05.18 07:41
|t/p
|496
|0.01
|1.51038
|0.00000
|1.51038
|-0.01
|13722.09
|1701
|2009.05.18 07:41
|t/p
|497
|0.02
|1.51038
|0.00000
|1.51038
|2.91
|13725.00
|1702
|2009.05.18 07:41
|t/p
|498
|0.03
|1.51038
|0.00000
|1.51038
|8.80
|13733.81
|1703
|2009.05.18 07:41
|delete
|499
|0.04
|1.51488
|0.00000
|1.51188
|1704
|2009.05.18 08:45
|sell
|500
|0.01
|1.51276
|0.00000
|1.50996
|1705
|2009.05.18 09:25
|sell limit
|501
|0.02
|1.51416
|0.00000
|1.51136
|1706
|2009.05.18 11:02
|sell
|501
|0.02
|1.51416
|0.00000
|1.51136
|1707
|2009.05.18 11:02
|modify
|500
|0.01
|1.51276
|0.00000
|1.51136
|1708
|2009.05.18 11:42
|sell limit
|502
|0.03
|1.51556
|0.00000
|1.51276
|1709
|2009.05.18 12:56
|t/p
|500
|0.01
|1.51136
|0.00000
|1.51136
|1.38
|13735.19
|1710
|2009.05.18 12:56
|t/p
|501
|0.02
|1.51136
|0.00000
|1.51136
|5.50
|13740.69
|1711
|2009.05.18 12:56
|delete
|502
|0.03
|1.51556
|0.00000
|1.51276
|1712
|2009.05.18 12:56
|buy
|503
|0.01
|1.51135
|0.00000
|1.51415
|1713
|2009.05.18 13:36
|buy limit
|504
|0.02
|1.50995
|0.00000
|1.51275
|1714
|2009.05.18 17:20
|buy
|504
|0.02
|1.50995
|0.00000
|1.51275
|1715
|2009.05.18 17:20
|modify
|503
|0.01
|1.51135
|0.00000
|1.51275
|1716
|2009.05.18 18:00
|buy limit
|505
|0.03
|1.50855
|0.00000
|1.51135
|1717
|2009.05.19 09:04
|t/p
|503
|0.01
|1.51275
|0.00000
|1.51275
|1.39
|13742.08
|1718
|2009.05.19 09:04
|t/p
|504
|0.02
|1.51275
|0.00000
|1.51275
|5.52
|13747.59
|1719
|2009.05.19 09:04
|delete
|505
|0.03
|1.50855
|0.00000
|1.51135
|1720
|2009.05.19 09:05
|sell
|506
|0.01
|1.51285
|0.00000
|1.51025
|1721
|2009.05.19 09:45
|sell limit
|507
|0.02
|1.51415
|0.00000
|1.51155
|1722
|2009.05.19 10:01
|sell
|507
|0.02
|1.51415
|0.00000
|1.51155
|1723
|2009.05.19 10:01
|modify
|506
|0.01
|1.51285
|0.00000
|1.51155
|1724
|2009.05.19 10:41
|sell limit
|508
|0.03
|1.51545
|0.00000
|1.51285
|1725
|2009.05.19 11:39
|sell
|508
|0.03
|1.51545
|0.00000
|1.51285
|1726
|2009.05.19 11:39
|modify
|506
|0.01
|1.51285
|0.00000
|1.51285
|1727
|2009.05.19 11:39
|modify
|507
|0.02
|1.51415
|0.00000
|1.51285
|1728
|2009.05.19 12:19
|sell limit
|509
|0.04
|1.51685
|0.00000
|1.51405
|1729
|2009.05.19 20:19
|t/p
|506
|0.01
|1.51285
|0.00000
|1.51285
|0.00
|13747.59
|1730
|2009.05.19 20:19
|t/p
|507
|0.02
|1.51285
|0.00000
|1.51285
|2.55
|13750.14
|1731
|2009.05.19 20:19
|t/p
|508
|0.03
|1.51285
|0.00000
|1.51285
|7.66
|13757.80
|1732
|2009.05.19 20:19
|delete
|509
|0.04
|1.51685
|0.00000
|1.51405
|1733
|2009.05.19 20:45
|buy
|510
|0.01
|1.51197
|0.00000
|1.51477
|1734
|2009.05.19 21:25
|buy limit
|511
|0.02
|1.51057
|0.00000
|1.51337
|1735
|2009.05.20 04:22
|buy
|511
|0.02
|1.51057
|0.00000
|1.51337
|1736
|2009.05.20 04:22
|modify
|510
|0.01
|1.51197
|0.00000
|1.51337
|1737
|2009.05.20 05:02
|buy limit
|512
|0.03
|1.50927
|0.00000
|1.51187
|1738
|2009.05.20 09:19
|t/p
|510
|0.01
|1.51337
|0.00000
|1.51337
|1.38
|13759.18
|1739
|2009.05.20 09:19
|t/p
|511
|0.02
|1.51337
|0.00000
|1.51337
|5.50
|13764.68
|1740
|2009.05.20 09:19
|delete
|512
|0.03
|1.50927
|0.00000
|1.51187
|1741
|2009.05.20 09:19
|sell
|513
|0.01
|1.51337
|0.00000
|1.51077
|1742
|2009.05.20 09:59
|sell limit
|514
|0.02
|1.51467
|0.00000
|1.51207
|1743
|2009.05.20 17:47
|sell
|514
|0.02
|1.51467
|0.00000
|1.51207
|1744
|2009.05.20 17:47
|modify
|513
|0.01
|1.51337
|0.00000
|1.51207
|1745
|2009.05.20 18:27
|sell limit
|515
|0.03
|1.51747
|0.00000
|1.51467
|1746
|2009.05.20 20:06
|sell
|515
|0.03
|1.51747
|0.00000
|1.51467
|1747
|2009.05.20 20:06
|modify
|513
|0.01
|1.51337
|0.00000
|1.51467
|1748
|2009.05.20 20:06
|modify
|514
|0.02
|1.51467
|0.00000
|1.51467
|1749
|2009.05.20 20:46
|sell limit
|516
|0.04
|1.51887
|0.00000
|1.51607
|1750
|2009.05.21 11:02
|t/p
|513
|0.01
|1.51467
|0.00000
|1.51467
|-1.32
|13763.37
|1751
|2009.05.21 11:02
|t/p
|514
|0.02
|1.51467
|0.00000
|1.51467
|-0.08
|13763.29
|1752
|2009.05.21 11:02
|t/p
|515
|0.03
|1.51467
|0.00000
|1.51467
|8.14
|13771.43
|1753
|2009.05.21 11:02
|delete
|516
|0.04
|1.51887
|0.00000
|1.51607
|1754
|2009.05.21 11:02
|buy
|517
|0.01
|1.51458
|0.00000
|1.51718
|1755
|2009.05.21 11:42
|buy limit
|518
|0.02
|1.51318
|0.00000
|1.51598
|1756
|2009.05.21 12:16
|t/p
|517
|0.01
|1.51718
|0.00000
|1.51718
|2.56
|13773.99
|1757
|2009.05.21 12:16
|delete
|518
|0.02
|1.51318
|0.00000
|1.51598
|1758
|2009.05.21 12:16
|sell
|519
|0.01
|1.51735
|0.00000
|1.51455
|1759
|2009.05.21 12:56
|sell limit
|520
|0.02
|1.52015
|0.00000
|1.51735
|1760
|2009.05.21 13:20
|modify
|520
|0.02
|1.51875
|0.00000
|1.51595
|1761
|2009.05.21 15:52
|sell
|520
|0.02
|1.51875
|0.00000
|1.51595
|1762
|2009.05.21 15:52
|modify
|519
|0.01
|1.51735
|0.00000
|1.51595
|1763
|2009.05.21 16:32
|sell limit
|521
|0.03
|1.52155
|0.00000
|1.51875
|1764
|2009.05.21 16:32
|modify
|521
|0.03
|1.52015
|0.00000
|1.51735
|1765
|2009.05.21 17:29
|sell
|521
|0.03
|1.52015
|0.00000
|1.51735
|1766
|2009.05.21 17:29
|modify
|519
|0.01
|1.51735
|0.00000
|1.51735
|1767
|2009.05.21 17:29
|modify
|520
|0.02
|1.51875
|0.00000
|1.51735
|1768
|2009.05.21 18:09
|sell limit
|522
|0.04
|1.52155
|0.00000
|1.51875
|1769
|2009.05.22 08:46
|sell
|522
|0.04
|1.52155
|0.00000
|1.51875
|1770
|2009.05.22 08:46
|modify
|519
|0.01
|1.51735
|0.00000
|1.51875
|1771
|2009.05.22 08:46
|modify
|520
|0.02
|1.51875
|0.00000
|1.51875
|1772
|2009.05.22 08:46
|modify
|521
|0.03
|1.52015
|0.00000
|1.51875
|1773
|2009.05.22 09:26
|sell limit
|523
|0.06
|1.52415
|0.00000
|1.51885
|1774
|2009.05.22 17:34
|t/p
|519
|0.01
|1.51875
|0.00000
|1.51875
|-1.39
|13772.59
|1775
|2009.05.22 17:34
|t/p
|520
|0.02
|1.51875
|0.00000
|1.51875
|-0.03
|13772.57
|1776
|2009.05.22 17:34
|t/p
|521
|0.03
|1.51875
|0.00000
|1.51875
|4.09
|13776.66
|1777
|2009.05.22 17:34
|t/p
|522
|0.04
|1.51875
|0.00000
|1.51875
|11.00
|13787.66
|1778
|2009.05.22 17:34
|delete
|523
|0.06
|1.52415
|0.00000
|1.51885
|1779
|2009.05.22 17:34
|buy
|524
|0.01
|1.51875
|0.00000
|1.52135
|1780
|2009.05.22 18:14
|buy limit
|525
|0.02
|1.51745
|0.00000
|1.52005
|1781
|2009.05.25 09:49
|buy
|525
|0.02
|1.51745
|0.00000
|1.52005
|1782
|2009.05.25 09:49
|modify
|524
|0.01
|1.51875
|0.00000
|1.52005
|1783
|2009.05.25 10:29
|buy limit
|526
|0.03
|1.51615
|0.00000
|1.51875
|1784
|2009.05.26 08:48
|buy
|526
|0.03
|1.51615
|0.00000
|1.51875
|1785
|2009.05.26 08:48
|modify
|524
|0.01
|1.51875
|0.00000
|1.51875
|1786
|2009.05.26 08:48
|modify
|525
|0.02
|1.51745
|0.00000
|1.51875
|1787
|2009.05.26 09:28
|buy limit
|527
|0.04
|1.51485
|0.00000
|1.51745
|1788
|2009.05.26 12:32
|buy
|527
|0.04
|1.51485
|0.00000
|1.51745
|1789
|2009.05.26 12:32
|modify
|524
|0.01
|1.51875
|0.00000
|1.51745
|1790
|2009.05.26 12:32
|modify
|525
|0.02
|1.51745
|0.00000
|1.51745
|1791
|2009.05.26 12:32
|modify
|526
|0.03
|1.51615
|0.00000
|1.51745
|1792
|2009.05.26 13:12
|buy limit
|528
|0.06
|1.51225
|0.00000
|1.51745
|1793
|2009.05.27 16:16
|buy
|528
|0.06
|1.51225
|0.00000
|1.51745
|1794
|2009.05.27 16:56
|buy limit
|529
|0.08
|1.50965
|0.00000
|1.51495
|1795
|2009.05.29 16:36
|buy
|529
|0.08
|1.50965
|0.00000
|1.51495
|1796
|2009.05.29 16:36
|modify
|524
|0.01
|1.51875
|0.00000
|1.51495
|1797
|2009.05.29 16:36
|modify
|525
|0.02
|1.51745
|0.00000
|1.51495
|1798
|2009.05.29 16:36
|modify
|526
|0.03
|1.51615
|0.00000
|1.51495
|1799
|2009.05.29 16:37
|modify
|527
|0.04
|1.51485
|0.00000
|1.51495
|1800
|2009.05.29 16:37
|modify
|528
|0.06
|1.51225
|0.00000
|1.51495
|1801
|2009.05.29 17:16
|buy limit
|530
|0.11
|1.50705
|0.00000
|1.51225
|1802
|2009.06.01 14:45
|t/p
|524
|0.01
|1.51495
|0.00000
|1.51495
|-3.65
|13784.01
|1803
|2009.06.01 14:45
|t/p
|525
|0.02
|1.51495
|0.00000
|1.51495
|-4.77
|13779.23
|1804
|2009.06.01 14:45
|t/p
|526
|0.03
|1.51495
|0.00000
|1.51495
|-3.36
|13775.87
|1805
|2009.06.01 14:45
|t/p
|527
|0.04
|1.51495
|0.00000
|1.51495
|0.63
|13776.50
|1806
|2009.06.01 14:45
|t/p
|528
|0.06
|1.51495
|0.00000
|1.51495
|16.20
|13792.70
|1807
|2009.06.01 14:45
|t/p
|529
|0.08
|1.51495
|0.00000
|1.51495
|41.73
|13834.43
|1808
|2009.06.01 14:45
|delete
|530
|0.11
|1.50705
|0.00000
|1.51225
|1809
|2009.06.01 14:45
|sell
|531
|0.01
|1.51495
|0.00000
|1.51235
|1810
|2009.06.01 15:25
|sell limit
|532
|0.02
|1.51625
|0.00000
|1.51365
|1811
|2009.06.01 16:25
|sell
|532
|0.02
|1.51625
|0.00000
|1.51365
|1812
|2009.06.01 16:25
|modify
|531
|0.01
|1.51495
|0.00000
|1.51365
|1813
|2009.06.01 17:05
|sell limit
|533
|0.03
|1.51885
|0.00000
|1.51625
|1814
|2009.06.01 17:10
|modify
|533
|0.03
|1.51755
|0.00000
|1.51495
|1815
|2009.06.01 17:22
|sell
|533
|0.03
|1.51755
|0.00000
|1.51495
|1816
|2009.06.01 17:22
|modify
|531
|0.01
|1.51495
|0.00000
|1.51495
|1817
|2009.06.01 17:22
|modify
|532
|0.02
|1.51625
|0.00000
|1.51495
|1818
|2009.06.01 18:02
|sell limit
|534
|0.04
|1.51885
|0.00000
|1.51625
|1819
|2009.06.02 02:31
|t/p
|531
|0.01
|1.51495
|0.00000
|1.51495
|-0.01
|13834.42
|1820
|2009.06.02 02:31
|t/p
|532
|0.02
|1.51495
|0.00000
|1.51495
|2.53
|13836.95
|1821
|2009.06.02 02:31
|t/p
|533
|0.03
|1.51495
|0.00000
|1.51495
|7.62
|13844.57
|1822
|2009.06.02 02:31
|delete
|534
|0.04
|1.51885
|0.00000
|1.51625
|1823
|2009.06.02 03:12
|buy
|535
|0.01
|1.51443
|0.00000
|1.51703
|1824
|2009.06.02 03:52
|buy limit
|536
|0.02
|1.51313
|0.00000
|1.51573
|1825
|2009.06.02 10:53
|buy
|536
|0.02
|1.51313
|0.00000
|1.51573
|1826
|2009.06.02 10:53
|modify
|535
|0.01
|1.51443
|0.00000
|1.51573
|1827
|2009.06.02 11:33
|buy limit
|537
|0.03
|1.51183
|0.00000
|1.51443
|1828
|2009.06.02 15:56
|t/p
|535
|0.01
|1.51573
|0.00000
|1.51573
|1.27
|13845.84
|1829
|2009.06.02 15:56
|t/p
|536
|0.02
|1.51573
|0.00000
|1.51573
|5.10
|13850.94
|1830
|2009.06.02 15:56
|delete
|537
|0.03
|1.51183
|0.00000
|1.51443
|1831
|2009.06.02 15:57
|sell
|538
|0.01
|1.51605
|0.00000
|1.51345
|1832
|2009.06.02 16:37
|sell limit
|539
|0.02
|1.51865
|0.00000
|1.51605
|1833
|2009.06.02 17:09
|modify
|539
|0.02
|1.51735
|0.00000
|1.51475
|1834
|2009.06.02 19:46
|sell
|539
|0.02
|1.51735
|0.00000
|1.51475
|1835
|2009.06.02 19:46
|modify
|538
|0.01
|1.51605
|0.00000
|1.51475
|1836
|2009.06.02 20:26
|sell limit
|540
|0.03
|1.51995
|0.00000
|1.51735
|1837
|2009.06.03 08:48
|sell
|540
|0.03
|1.51995
|0.00000
|1.51735
|1838
|2009.06.03 08:48
|modify
|538
|0.01
|1.51605
|0.00000
|1.51735
|1839
|2009.06.03 08:48
|modify
|539
|0.02
|1.51735
|0.00000
|1.51735
|1840
|2009.06.03 09:28
|sell limit
|541
|0.04
|1.52125
|0.00000
|1.51865
|1841
|2009.06.03 14:45
|t/p
|538
|0.01
|1.51735
|0.00000
|1.51735
|-1.29
|13849.65
|1842
|2009.06.03 14:45
|t/p
|539
|0.02
|1.51735
|0.00000
|1.51735
|-0.03
|13849.62
|1843
|2009.06.03 14:45
|t/p
|540
|0.03
|1.51735
|0.00000
|1.51735
|7.66
|13857.28
|1844
|2009.06.03 14:45
|delete
|541
|0.04
|1.52125
|0.00000
|1.51865
|1845
|2009.06.03 14:45
|buy
|542
|0.01
|1.51735
|0.00000
|1.51995
|1846
|2009.06.03 15:25
|buy limit
|543
|0.02
|1.51605
|0.00000
|1.51865
|1847
|2009.06.03 16:42
|buy
|543
|0.02
|1.51605
|0.00000
|1.51865
|1848
|2009.06.03 16:42
|modify
|542
|0.01
|1.51735
|0.00000
|1.51865
|1849
|2009.06.03 17:22
|buy limit
|544
|0.03
|1.51475
|0.00000
|1.51735
|1850
|2009.06.03 19:55
|buy
|544
|0.03
|1.51475
|0.00000
|1.51735
|1851
|2009.06.03 19:55
|modify
|542
|0.01
|1.51735
|0.00000
|1.51735
|1852
|2009.06.03 19:55
|modify
|543
|0.02
|1.51605
|0.00000
|1.51735
|1853
|2009.06.03 20:35
|buy limit
|545
|0.04
|1.51195
|0.00000
|1.51475
|1854
|2009.06.03 20:35
|modify
|545
|0.04
|1.51335
|0.00000
|1.51615
|1855
|2009.06.04 06:49
|buy
|545
|0.04
|1.51335
|0.00000
|1.51615
|1856
|2009.06.04 06:49
|modify
|542
|0.01
|1.51735
|0.00000
|1.51615
|1857
|2009.06.04 06:49
|modify
|543
|0.02
|1.51605
|0.00000
|1.51615
|1858
|2009.06.04 06:49
|modify
|544
|0.03
|1.51475
|0.00000
|1.51615
|1859
|2009.06.04 07:29
|buy limit
|546
|0.06
|1.51075
|0.00000
|1.51605
|1860
|2009.06.04 13:59
|t/p
|542
|0.01
|1.51615
|0.00000
|1.51615
|-1.15
|13856.13
|1861
|2009.06.04 13:59
|t/p
|543
|0.02
|1.51615
|0.00000
|1.51615
|0.25
|13856.38
|1862
|2009.06.04 13:59
|t/p
|544
|0.03
|1.51615
|0.00000
|1.51615
|4.22
|13860.60
|1863
|2009.06.04 13:59
|t/p
|545
|0.04
|1.51615
|0.00000
|1.51615
|11.00
|13871.60
|1864
|2009.06.04 13:59
|delete
|546
|0.06
|1.51075
|0.00000
|1.51605
|1865
|2009.06.04 15:45
|sell
|547
|0.01
|1.51549
|0.00000
|1.51269
|1866
|2009.06.04 16:25
|sell limit
|548
|0.02
|1.51689
|0.00000
|1.51409
|1867
|2009.06.05 08:13
|sell
|548
|0.02
|1.51689
|0.00000
|1.51409
|1868
|2009.06.05 08:13
|modify
|547
|0.01
|1.51549
|0.00000
|1.51409
|1869
|2009.06.05 08:53
|sell limit
|549
|0.03
|1.51949
|0.00000
|1.51689
|1870
|2009.06.05 09:33
|sell
|549
|0.03
|1.51949
|0.00000
|1.51689
|1871
|2009.06.05 09:33
|modify
|547
|0.01
|1.51549
|0.00000
|1.51689
|1872
|2009.06.05 09:33
|modify
|548
|0.02
|1.51689
|0.00000
|1.51689
|1873
|2009.06.05 10:13
|sell limit
|550
|0.04
|1.52079
|0.00000
|1.51819
|1874
|2009.06.05 14:31
|sell
|550
|0.04
|1.52079
|0.00000
|1.51819
|1875
|2009.06.05 14:31
|modify
|547
|0.01
|1.51549
|0.00000
|1.51819
|1876
|2009.06.05 14:31
|modify
|548
|0.02
|1.51689
|0.00000
|1.51819
|1877
|2009.06.05 14:31
|modify
|549
|0.03
|1.51949
|0.00000
|1.51819
|1878
|2009.06.05 15:11
|sell limit
|551
|0.06
|1.52359
|0.00000
|1.51799
|1879
|2009.06.05 16:07
|t/p
|547
|0.01
|1.51819
|0.00000
|1.51819
|-2.66
|13868.94
|1880
|2009.06.05 16:07
|t/p
|548
|0.02
|1.51819
|0.00000
|1.51819
|-2.55
|13866.39
|1881
|2009.06.05 16:07
|t/p
|549
|0.03
|1.51819
|0.00000
|1.51819
|3.83
|13870.22
|1882
|2009.06.05 16:07
|t/p
|550
|0.04
|1.51819
|0.00000
|1.51819
|10.21
|13880.43
|1883
|2009.06.05 16:07
|delete
|551
|0.06
|1.52359
|0.00000
|1.51799
|1884
|2009.06.05 16:07
|buy
|552
|0.01
|1.51809
|0.00000
|1.52089
|1885
|2009.06.05 16:47
|buy limit
|553
|0.02
|1.51669
|0.00000
|1.51949
|1886
|2009.06.05 20:57
|buy
|553
|0.02
|1.51669
|0.00000
|1.51949
|1887
|2009.06.05 20:57
|modify
|552
|0.01
|1.51809
|0.00000
|1.51949
|1888
|2009.06.05 21:37
|buy limit
|554
|0.03
|1.51529
|0.00000
|1.51809
|1889
|2009.06.08 09:20
|t/p
|552
|0.01
|1.51949
|0.00000
|1.51949
|1.38
|13881.81
|1890
|2009.06.08 09:20
|t/p
|553
|0.02
|1.51949
|0.00000
|1.51949
|5.52
|13887.33
|1891
|2009.06.08 09:20
|delete
|554
|0.03
|1.51529
|0.00000
|1.51809
|1892
|2009.06.08 10:15
|sell
|555
|0.01
|1.52123
|0.00000
|1.51863
|1893
|2009.06.08 10:55
|sell limit
|556
|0.02
|1.52253
|0.00000
|1.51993
|1894
|2009.06.08 10:57
|t/p
|555
|0.01
|1.51863
|0.00000
|1.51863
|2.56
|13889.89
|1895
|2009.06.08 10:57
|delete
|556
|0.02
|1.52253
|0.00000
|1.51993
|1896
|2009.06.08 11:36
|buy
|557
|0.01
|1.51782
|0.00000
|1.52042
|1897
|2009.06.08 12:16
|buy limit
|558
|0.02
|1.51652
|0.00000
|1.51912
|1898
|2009.06.08 12:24
|buy
|558
|0.02
|1.51652
|0.00000
|1.51912
|1899
|2009.06.08 12:24
|modify
|557
|0.01
|1.51782
|0.00000
|1.51912
|1900
|2009.06.08 13:04
|buy limit
|559
|0.03
|1.51522
|0.00000
|1.51782
|1901
|2009.06.10 14:36
|buy
|559
|0.03
|1.51522
|0.00000
|1.51782
|1902
|2009.06.10 14:36
|modify
|557
|0.01
|1.51782
|0.00000
|1.51782
|1903
|2009.06.10 14:36
|modify
|558
|0.02
|1.51652
|0.00000
|1.51782
|1904
|2009.06.10 15:16
|buy limit
|560
|0.04
|1.51262
|0.00000
|1.51522
|1905
|2009.06.10 17:18
|buy
|560
|0.04
|1.51262
|0.00000
|1.51522
|1906
|2009.06.10 17:18
|modify
|557
|0.01
|1.51782
|0.00000
|1.51522
|1907
|2009.06.10 17:18
|modify
|558
|0.02
|1.51652
|0.00000
|1.51522
|1908
|2009.06.10 17:18
|modify
|559
|0.03
|1.51522
|0.00000
|1.51522
|1909
|2009.06.10 17:58
|buy limit
|561
|0.06
|1.51002
|0.00000
|1.51532
|1910
|2009.06.11 19:13
|buy
|561
|0.06
|1.51002
|0.00000
|1.51532
|1911
|2009.06.11 19:13
|modify
|557
|0.01
|1.51782
|0.00000
|1.51532
|1912
|2009.06.11 19:13
|modify
|558
|0.02
|1.51652
|0.00000
|1.51532
|1913
|2009.06.11 19:13
|modify
|559
|0.03
|1.51522
|0.00000
|1.51532
|1914
|2009.06.11 19:13
|modify
|560
|0.04
|1.51262
|0.00000
|1.51532
|1915
|2009.06.11 19:53
|buy limit
|562
|0.08
|1.50742
|0.00000
|1.51272
|1916
|2009.06.15 17:22
|buy
|562
|0.08
|1.50742
|0.00000
|1.51272
|1917
|2009.06.15 17:22
|modify
|557
|0.01
|1.51782
|0.00000
|1.51272
|1918
|2009.06.15 17:22
|modify
|558
|0.02
|1.51652
|0.00000
|1.51272
|1919
|2009.06.15 17:22
|modify
|559
|0.03
|1.51522
|0.00000
|1.51272
|1920
|2009.06.15 17:22
|modify
|560
|0.04
|1.51262
|0.00000
|1.51272
|1921
|2009.06.15 17:22
|modify
|561
|0.06
|1.51002
|0.00000
|1.51272
|1922
|2009.06.15 18:02
|buy limit
|563
|0.11
|1.50482
|0.00000
|1.51002
|1923
|2009.06.17 20:34
|buy
|563
|0.11
|1.50482
|0.00000
|1.51002
|1924
|2009.06.17 20:34
|modify
|557
|0.01
|1.51782
|0.00000
|1.51002
|1925
|2009.06.17 20:34
|modify
|558
|0.02
|1.51652
|0.00000
|1.51002
|1926
|2009.06.17 20:34
|modify
|559
|0.03
|1.51522
|0.00000
|1.51002
|1927
|2009.06.17 20:34
|modify
|560
|0.04
|1.51262
|0.00000
|1.51002
|1928
|2009.06.17 20:34
|modify
|561
|0.06
|1.51002
|0.00000
|1.51002
|1929
|2009.06.17 20:34
|modify
|562
|0.08
|1.50742
|0.00000
|1.51002
|1930
|2009.06.17 21:14
|buy limit
|564
|0.15
|1.50242
|0.00000
|1.50732
|1931
|2009.06.18 09:31
|t/p
|557
|0.01
|1.51002
|0.00000
|1.51002
|-7.54
|13882.34
|1932
|2009.06.18 09:31
|t/p
|558
|0.02
|1.51002
|0.00000
|1.51002
|-12.53
|13869.81
|1933
|2009.06.18 09:31
|t/p
|559
|0.03
|1.51002
|0.00000
|1.51002
|-15.03
|13854.78
|1934
|2009.06.18 09:31
|t/p
|560
|0.04
|1.51002
|0.00000
|1.51002
|-9.83
|13844.96
|1935
|2009.06.18 09:31
|t/p
|561
|0.06
|1.51002
|0.00000
|1.51002
|0.41
|13845.37
|1936
|2009.06.18 09:31
|t/p
|562
|0.08
|1.51002
|0.00000
|1.51002
|20.82
|13866.19
|1937
|2009.06.18 09:31
|t/p
|563
|0.11
|1.51002
|0.00000
|1.51002
|56.52
|13922.71
|1938
|2009.06.18 09:31
|delete
|564
|0.15
|1.50242
|0.00000
|1.50732
|1939
|2009.06.18 10:05
|buy
|565
|0.01
|1.50489
|0.00000
|1.50749
|1940
|2009.06.18 10:45
|buy limit
|566
|0.02
|1.50229
|0.00000
|1.50489
|1941
|2009.06.18 11:32
|modify
|566
|0.02
|1.50359
|0.00000
|1.50619
|1942
|2009.06.18 11:47
|buy
|566
|0.02
|1.50359
|0.00000
|1.50619
|1943
|2009.06.18 11:47
|modify
|565
|0.01
|1.50489
|0.00000
|1.50619
|1944
|2009.06.18 12:27
|buy limit
|567
|0.03
|1.50099
|0.00000
|1.50359
|1945
|2009.06.18 12:53
|modify
|567
|0.03
|1.50229
|0.00000
|1.50489
|1946
|2009.06.18 12:59
|buy
|567
|0.03
|1.50229
|0.00000
|1.50489
|1947
|2009.06.18 12:59
|modify
|565
|0.01
|1.50489
|0.00000
|1.50489
|1948
|2009.06.18 12:59
|modify
|566
|0.02
|1.50359
|0.00000
|1.50489
|1949
|2009.06.18 13:39
|buy limit
|568
|0.04
|1.50099
|0.00000
|1.50359
|1950
|2009.06.18 14:38
|t/p
|565
|0.01
|1.50489
|0.00000
|1.50489
|0.00
|13922.71
|1951
|2009.06.18 14:38
|t/p
|566
|0.02
|1.50489
|0.00000
|1.50489
|2.55
|13925.26
|1952
|2009.06.18 14:38
|t/p
|567
|0.03
|1.50489
|0.00000
|1.50489
|7.67
|13932.93
|1953
|2009.06.18 14:38
|delete
|568
|0.04
|1.50099
|0.00000
|1.50359
|1954
|2009.06.18 14:45
|sell
|569
|0.01
|1.51013
|0.00000
|1.50753
|1955
|2009.06.18 15:25
|sell limit
|570
|0.02
|1.51273
|0.00000
|1.51013
|1956
|2009.06.18 15:39
|modify
|570
|0.02
|1.51143
|0.00000
|1.50883
|1957
|2009.06.18 15:55
|sell
|570
|0.02
|1.51143
|0.00000
|1.50883
|1958
|2009.06.18 15:55
|modify
|569
|0.01
|1.51013
|0.00000
|1.50883
|1959
|2009.06.18 16:35
|sell limit
|571
|0.03
|1.51273
|0.00000
|1.51013
|1960
|2009.06.18 17:56
|sell
|571
|0.03
|1.51273
|0.00000
|1.51013
|1961
|2009.06.18 17:56
|modify
|569
|0.01
|1.51013
|0.00000
|1.51013
|1962
|2009.06.18 17:56
|modify
|570
|0.02
|1.51143
|0.00000
|1.51013
|1963
|2009.06.18 18:36
|sell limit
|572
|0.04
|1.51403
|0.00000
|1.51143
|1964
|2009.06.18 19:33
|sell
|572
|0.04
|1.51403
|0.00000
|1.51143
|1965
|2009.06.18 19:33
|modify
|569
|0.01
|1.51013
|0.00000
|1.51143
|1966
|2009.06.18 19:33
|modify
|570
|0.02
|1.51143
|0.00000
|1.51143
|1967
|2009.06.18 19:33
|modify
|571
|0.03
|1.51273
|0.00000
|1.51143
|1968
|2009.06.18 20:13
|sell limit
|573
|0.06
|1.51663
|0.00000
|1.51133
|1969
|2009.06.18 20:27
|t/p
|569
|0.01
|1.51143
|0.00000
|1.51143
|-1.28
|13931.65
|1970
|2009.06.18 20:27
|t/p
|570
|0.02
|1.51143
|0.00000
|1.51143
|0.00
|13931.65
|1971
|2009.06.18 20:27
|t/p
|571
|0.03
|1.51143
|0.00000
|1.51143
|3.83
|13935.48
|1972
|2009.06.18 20:27
|t/p
|572
|0.04
|1.51143
|0.00000
|1.51143
|10.21
|13945.69
|1973
|2009.06.18 20:27
|delete
|573
|0.06
|1.51663
|0.00000
|1.51133
|1974
|2009.06.18 20:27
|buy
|574
|0.01
|1.51142
|0.00000
|1.51402
|1975
|2009.06.18 21:07
|buy limit
|575
|0.02
|1.50882
|0.00000
|1.51142
|1976
|2009.06.18 21:10
|modify
|575
|0.02
|1.51012
|0.00000
|1.51272
|1977
|2009.06.18 21:26
|buy
|575
|0.02
|1.51012
|0.00000
|1.51272
|1978
|2009.06.18 21:26
|modify
|574
|0.01
|1.51142
|0.00000
|1.51272
|1979
|2009.06.18 22:06
|buy limit
|576
|0.03
|1.50882
|0.00000
|1.51142
|1980
|2009.06.19 17:48
|buy
|576
|0.03
|1.50882
|0.00000
|1.51142
|1981
|2009.06.19 17:48
|modify
|574
|0.01
|1.51142
|0.00000
|1.51142
|1982
|2009.06.19 17:48
|modify
|575
|0.02
|1.51012
|0.00000
|1.51142
|1983
|2009.06.19 18:28
|buy limit
|577
|0.04
|1.50622
|0.00000
|1.50882
|1984
|2009.06.19 18:28
|modify
|577
|0.04
|1.50752
|0.00000
|1.51012
|1985
|2009.06.19 19:08
|buy
|577
|0.04
|1.50752
|0.00000
|1.51012
|1986
|2009.06.19 19:08
|modify
|574
|0.01
|1.51142
|0.00000
|1.51012
|1987
|2009.06.19 19:08
|modify
|575
|0.02
|1.51012
|0.00000
|1.51012
|1988
|2009.06.19 19:08
|modify
|576
|0.03
|1.50882
|0.00000
|1.51012
|1989
|2009.06.19 19:48
|buy limit
|578
|0.06
|1.50492
|0.00000
|1.51012
|1990
|2009.06.23 08:02
|buy
|578
|0.06
|1.50492
|0.00000
|1.51012
|1991
|2009.06.23 08:42
|buy limit
|579
|0.08
|1.50252
|0.00000
|1.50742
|1992
|2009.06.23 12:52
|buy
|579
|0.08
|1.50252
|0.00000
|1.50742
|1993
|2009.06.23 12:52
|modify
|574
|0.01
|1.51142
|0.00000
|1.50742
|1994
|2009.06.23 12:52
|modify
|575
|0.02
|1.51012
|0.00000
|1.50742
|1995
|2009.06.23 12:53
|modify
|576
|0.03
|1.50882
|0.00000
|1.50742
|1996
|2009.06.23 12:53
|modify
|577
|0.04
|1.50752
|0.00000
|1.50742
|1997
|2009.06.23 12:53
|modify
|578
|0.06
|1.50492
|0.00000
|1.50742
|1998
|2009.06.23 13:32
|buy limit
|580
|0.11
|1.49992
|0.00000
|1.50512
|1999
|2009.06.24 12:45
|t/p
|574
|0.01
|1.50742
|0.00000
|1.50742
|-3.89
|13941.80
|2000
|2009.06.24 12:45
|t/p
|575
|0.02
|1.50742
|0.00000
|1.50742
|-5.22
|13936.58
|2001
|2009.06.24 12:45
|t/p
|576
|0.03
|1.50742
|0.00000
|1.50742
|-4.04
|13932.54
|2002
|2009.06.24 12:45
|t/p
|577
|0.04
|1.50742
|0.00000
|1.50742
|-0.28
|13932.26
|2003
|2009.06.24 12:45
|t/p
|578
|0.06
|1.50742
|0.00000
|1.50742
|14.79
|13947.04
|2004
|2009.06.24 12:45
|t/p
|579
|0.08
|1.50742
|0.00000
|1.50742
|38.59
|13985.63
|2005
|2009.06.24 12:45
|delete
|580
|0.11
|1.49992
|0.00000
|1.50512
|2006
|2009.06.24 12:50
|sell
|581
|0.01
|1.50850
|0.00000
|1.50590
|2007
|2009.06.24 13:30
|sell limit
|582
|0.02
|1.52670
|0.00000
|1.52390
|2008
|2009.06.24 13:30
|modify
|582
|0.02
|1.52530
|0.00000
|1.52250
|2009
|2009.06.24 13:31
|sell
|582
|0.02
|1.52530
|0.00000
|1.52250
|2010
|2009.06.24 13:31
|modify
|581
|0.01
|1.50850
|0.00000
|1.52250
|2011
|2009.06.24 13:36
|t/p
|581
|0.01
|1.52250
|0.00000
|1.52250
|-13.74
|13971.89
|2012
|2009.06.24 13:36
|t/p
|582
|0.02
|1.52250
|0.00000
|1.52250
|5.50
|13977.39
|2013
|2009.06.24 16:20
|sell
|583
|0.01
|1.52088
|0.00000
|1.51788
|2014
|2009.06.24 17:00
|sell limit
|584
|0.02
|1.52238
|0.00000
|1.51938
|2015
|2009.06.24 18:12
|sell
|584
|0.02
|1.52238
|0.00000
|1.51938
|2016
|2009.06.24 18:12
|modify
|583
|0.01
|1.52088
|0.00000
|1.51938
|2017
|2009.06.24 18:52
|sell limit
|585
|0.03
|1.53358
|0.00000
|1.53038
|2018
|2009.06.24 18:54
|modify
|585
|0.03
|1.53198
|0.00000
|1.52878
|2019
|2009.06.24 18:55
|sell
|585
|0.03
|1.53198
|0.00000
|1.52878
|2020
|2009.06.24 18:55
|modify
|583
|0.01
|1.52088
|0.00000
|1.52878
|2021
|2009.06.24 18:55
|modify
|584
|0.02
|1.52238
|0.00000
|1.52878
|2022
|2009.06.24 19:35
|sell limit
|586
|0.04
|1.53518
|0.00000
|1.53198
|2023
|2009.06.24 19:56
|modify
|586
|0.04
|1.53358
|0.00000
|1.53038
|2024
|2009.06.25 07:58
|t/p
|583
|0.01
|1.52878
|0.00000
|1.52878
|-7.79
|13969.61
|2025
|2009.06.25 07:58
|t/p
|584
|0.02
|1.52878
|0.00000
|1.52878
|-12.65
|13956.96
|2026
|2009.06.25 07:58
|t/p
|585
|0.03
|1.52878
|0.00000
|1.52878
|9.32
|13966.27
|2027
|2009.06.25 07:58
|delete
|586
|0.04
|1.53358
|0.00000
|1.53038
|2028
|2009.06.25 07:58
|buy
|587
|0.01
|1.52876
|0.00000
|1.53176
|2029
|2009.06.25 08:38
|buy limit
|588
|0.02
|1.52726
|0.00000
|1.53026
|2030
|2009.06.25 10:37
|buy
|588
|0.02
|1.52726
|0.00000
|1.53026
|2031
|2009.06.25 10:37
|modify
|587
|0.01
|1.52876
|0.00000
|1.53026
|2032
|2009.06.25 11:17
|buy limit
|589
|0.03
|1.52576
|0.00000
|1.52876
|2033
|2009.06.25 11:38
|t/p
|587
|0.01
|1.53026
|0.00000
|1.53026
|1.48
|13967.75
|2034
|2009.06.25 11:38
|t/p
|588
|0.02
|1.53026
|0.00000
|1.53026
|5.89
|13973.64
|2035
|2009.06.25 11:38
|delete
|589
|0.03
|1.52576
|0.00000
|1.52876
|2036
|2009.06.25 11:40
|sell
|590
|0.01
|1.53330
|0.00000
|1.53010
|2037
|2009.06.25 12:20
|sell limit
|591
|0.02
|1.53490
|0.00000
|1.53170
|2038
|2009.06.25 14:32
|t/p
|590
|0.01
|1.53010
|0.00000
|1.53010
|3.14
|13976.78
|2039
|2009.06.25 14:32
|delete
|591
|0.02
|1.53490
|0.00000
|1.53170
|2040
|2009.06.25 14:32
|buy
|592
|0.01
|1.53009
|0.00000
|1.53329
|2041
|2009.06.25 15:12
|buy limit
|593
|0.02
|1.52849
|0.00000
|1.53169
|2042
|2009.06.25 16:51
|buy
|593
|0.02
|1.52849
|0.00000
|1.53169
|2043
|2009.06.25 16:51
|modify
|592
|0.01
|1.53009
|0.00000
|1.53169
|2044
|2009.06.25 17:31
|buy limit
|594
|0.03
|1.52689
|0.00000
|1.53009
|2045
|2009.06.25 18:58
|buy
|594
|0.03
|1.52689
|0.00000
|1.53009
|2046
|2009.06.25 18:58
|modify
|592
|0.01
|1.53009
|0.00000
|1.53009
|2047
|2009.06.25 18:58
|modify
|593
|0.02
|1.52849
|0.00000
|1.53009
|2048
|2009.06.25 19:03
|t/p
|592
|0.01
|1.53009
|0.00000
|1.53009
|0.00
|13976.78
|2049
|2009.06.25 19:03
|t/p
|593
|0.02
|1.53009
|0.00000
|1.53009
|3.14
|13979.92
|2050
|2009.06.25 19:03
|t/p
|594
|0.03
|1.53009
|0.00000
|1.53009
|9.43
|13989.35
|2051
|2009.06.25 19:18
|sell
|595
|0.01
|1.53123
|0.00000
|1.52803
|2052
|2009.06.25 19:58
|sell limit
|596
|0.02
|1.53283
|0.00000
|1.52963
|2053
|2009.06.26 14:14
|t/p
|595
|0.01
|1.52803
|0.00000
|1.52803
|3.14
|13992.49
|2054
|2009.06.26 14:14
|delete
|596
|0.02
|1.53283
|0.00000
|1.52963
|2055
|2009.06.26 14:14
|buy
|597
|0.01
|1.52801
|0.00000
|1.53121
|2056
|2009.06.26 14:54
|buy limit
|598
|0.02
|1.52641
|0.00000
|1.52961
|2057
|2009.06.26 16:42
|buy
|598
|0.02
|1.52641
|0.00000
|1.52961
|2058
|2009.06.26 16:42
|modify
|597
|0.01
|1.52801
|0.00000
|1.52961
|2059
|2009.06.26 17:22
|buy limit
|599
|0.03
|1.52481
|0.00000
|1.52801
|2060
|2009.06.26 18:11
|buy
|599
|0.03
|1.52481
|0.00000
|1.52801
|2061
|2009.06.26 18:11
|modify
|597
|0.01
|1.52801
|0.00000
|1.52801
|2062
|2009.06.26 18:11
|modify
|598
|0.02
|1.52641
|0.00000
|1.52801
|2063
|2009.06.26 18:51
|buy limit
|600
|0.04
|1.52161
|0.00000
|1.52481
|2064
|2009.06.26 18:51
|modify
|600
|0.04
|1.52321
|0.00000
|1.52641
|2065
|2009.06.26 19:57
|buy
|600
|0.04
|1.52321
|0.00000
|1.52641
|2066
|2009.06.26 19:57
|modify
|597
|0.01
|1.52801
|0.00000
|1.52641
|2067
|2009.06.26 19:57
|modify
|598
|0.02
|1.52641
|0.00000
|1.52641
|2068
|2009.06.26 19:57
|modify
|599
|0.03
|1.52481
|0.00000
|1.52641
|2069
|2009.06.26 20:37
|buy limit
|601
|0.06
|1.52001
|0.00000
|1.52651
|2070
|2009.06.29 10:53
|t/p
|597
|0.01
|1.52641
|0.00000
|1.52641
|-1.56
|13990.93
|2071
|2009.06.29 10:53
|t/p
|598
|0.02
|1.52641
|0.00000
|1.52641
|0.02
|13990.95
|2072
|2009.06.29 10:53
|t/p
|599
|0.03
|1.52641
|0.00000
|1.52641
|4.75
|13995.70
|2073
|2009.06.29 10:53
|t/p
|600
|0.04
|1.52641
|0.00000
|1.52641
|12.61
|14008.31
|2074
|2009.06.29 10:53
|delete
|601
|0.06
|1.52001
|0.00000
|1.52651
|2075
|2009.06.29 11:00
|sell
|602
|0.01
|1.52701
|0.00000
|1.52381
|2076
|2009.06.29 11:40
|sell limit
|603
|0.02
|1.52861
|0.00000
|1.52541
|2077
|2009.06.29 15:38
|t/p
|602
|0.01
|1.52381
|0.00000
|1.52381
|3.14
|14011.45
|2078
|2009.06.29 15:38
|delete
|603
|0.02
|1.52861
|0.00000
|1.52541
|2079
|2009.06.29 15:38
|buy
|604
|0.01
|1.52381
|0.00000
|1.52701
|2080
|2009.06.29 16:18
|buy limit
|605
|0.02
|1.52221
|0.00000
|1.52541
|2081
|2009.06.30 08:10
|t/p
|604
|0.01
|1.52701
|0.00000
|1.52701
|3.15
|14014.60
|2082
|2009.06.30 08:10
|delete
|605
|0.02
|1.52221
|0.00000
|1.52541
|2083
|2009.06.30 08:10
|sell
|606
|0.01
|1.52701
|0.00000
|1.52381
|2084
|2009.06.30 08:50
|sell limit
|607
|0.02
|1.52861
|0.00000
|1.52541
|2085
|2009.06.30 09:19
|t/p
|606
|0.01
|1.52381
|0.00000
|1.52381
|3.14
|14017.74
|2086
|2009.06.30 09:19
|delete
|607
|0.02
|1.52861
|0.00000
|1.52541
|2087
|2009.06.30 09:19
|buy
|608
|0.01
|1.52381
|0.00000
|1.52701
|2088
|2009.06.30 09:59
|buy limit
|609
|0.02
|1.52221
|0.00000
|1.52541
|2089
|2009.07.01 17:28
|buy
|609
|0.02
|1.52221
|0.00000
|1.52541
|2090
|2009.07.01 17:28
|modify
|608
|0.01
|1.52381
|0.00000
|1.52541
|2091
|2009.07.01 18:08
|buy limit
|610
|0.03
|1.51901
|0.00000
|1.52221
|2092
|2009.07.01 18:13
|modify
|610
|0.03
|1.52061
|0.00000
|1.52381
|2093
|2009.07.01 18:34
|buy
|610
|0.03
|1.52061
|0.00000
|1.52381
|2094
|2009.07.01 18:34
|modify
|608
|0.01
|1.52381
|0.00000
|1.52381
|2095
|2009.07.01 18:34
|modify
|609
|0.02
|1.52221
|0.00000
|1.52381
|2096
|2009.07.01 19:14
|buy limit
|611
|0.04
|1.51901
|0.00000
|1.52221
|2097
|2009.07.02 09:53
|t/p
|608
|0.01
|1.52381
|0.00000
|1.52381
|0.04
|14017.78
|2098
|2009.07.02 09:53
|t/p
|609
|0.02
|1.52381
|0.00000
|1.52381
|3.20
|14020.98
|2099
|2009.07.02 09:53
|t/p
|610
|0.03
|1.52381
|0.00000
|1.52381
|9.52
|14030.50
|2100
|2009.07.02 09:53
|delete
|611
|0.04
|1.51901
|0.00000
|1.52221
|2101
|2009.07.02 10:00
|sell
|612
|0.01
|1.52366
|0.00000
|1.52066
|2102
|2009.07.02 10:40
|sell limit
|613
|0.02
|1.52516
|0.00000
|1.52216
|2103
|2009.07.02 15:53
|t/p
|612
|0.01
|1.52066
|0.00000
|1.52066
|2.95
|14033.45
|2104
|2009.07.02 15:53
|delete
|613
|0.02
|1.52516
|0.00000
|1.52216
|2105
|2009.07.02 15:53
|buy
|614
|0.01
|1.52065
|0.00000
|1.52365
|2106
|2009.07.02 16:33
|buy limit
|615
|0.02
|1.51915
|0.00000
|1.52215
|2107
|2009.07.02 17:17
|buy
|615
|0.02
|1.51915
|0.00000
|1.52215
|2108
|2009.07.02 17:17
|modify
|614
|0.01
|1.52065
|0.00000
|1.52215
|2109
|2009.07.02 17:57
|buy limit
|616
|0.03
|1.51765
|0.00000
|1.52065
|2110
|2009.07.03 11:50
|t/p
|614
|0.01
|1.52215
|0.00000
|1.52215
|1.49
|14034.94
|2111
|2009.07.03 11:50
|t/p
|615
|0.02
|1.52215
|0.00000
|1.52215
|5.92
|14040.85
|2112
|2009.07.03 11:50
|delete
|616
|0.03
|1.51765
|0.00000
|1.52065
|2113
|2009.07.03 11:50
|sell
|617
|0.01
|1.52215
|0.00000
|1.51915
|2114
|2009.07.03 12:30
|sell limit
|618
|0.02
|1.52375
|0.00000
|1.52055
|2115
|2009.07.03 18:36
|t/p
|617
|0.01
|1.51915
|0.00000
|1.51915
|2.95
|14043.80
|2116
|2009.07.03 18:36
|delete
|618
|0.02
|1.52375
|0.00000
|1.52055
|2117
|2009.07.03 18:36
|buy
|619
|0.01
|1.51911
|0.00000
|1.52231
|2118
|2009.07.03 19:16
|buy limit
|620
|0.02
|1.51751
|0.00000
|1.52071
|2119
|2009.07.06 16:23
|buy
|620
|0.02
|1.51751
|0.00000
|1.52071
|2120
|2009.07.06 16:23
|modify
|619
|0.01
|1.51911
|0.00000
|1.52071
|2121
|2009.07.06 17:03
|buy limit
|621
|0.03
|1.51601
|0.00000
|1.51901
|2122
|2009.07.06 18:18
|buy
|621
|0.03
|1.51601
|0.00000
|1.51901
|2123
|2009.07.06 18:18
|modify
|619
|0.01
|1.51911
|0.00000
|1.51901
|2124
|2009.07.06 18:18
|modify
|620
|0.02
|1.51751
|0.00000
|1.51901
|2125
|2009.07.06 18:58
|buy limit
|622
|0.04
|1.51451
|0.00000
|1.51751
|2126
|2009.07.07 12:15
|t/p
|619
|0.01
|1.51901
|0.00000
|1.51901
|-0.08
|14043.72
|2127
|2009.07.07 12:15
|t/p
|620
|0.02
|1.51901
|0.00000
|1.51901
|2.97
|14046.69
|2128
|2009.07.07 12:15
|t/p
|621
|0.03
|1.51901
|0.00000
|1.51901
|8.87
|14055.56
|2129
|2009.07.07 12:15
|delete
|622
|0.04
|1.51451
|0.00000
|1.51751
|2130
|2009.07.07 12:15
|sell
|623
|0.01
|1.51901
|0.00000
|1.51601
|2131
|2009.07.07 12:55
|sell limit
|624
|0.02
|1.52051
|0.00000
|1.51751
|2132
|2009.07.07 18:13
|t/p
|623
|0.01
|1.51601
|0.00000
|1.51601
|2.95
|14058.51
|2133
|2009.07.07 18:13
|delete
|624
|0.02
|1.52051
|0.00000
|1.51751
|2134
|2009.07.07 18:13
|buy
|625
|0.01
|1.51600
|0.00000
|1.51900
|2135
|2009.07.07 18:53
|buy limit
|626
|0.02
|1.51300
|0.00000
|1.51600
|2136
|2009.07.07 18:57
|modify
|626
|0.02
|1.51450
|0.00000
|1.51750
|2137
|2009.07.08 17:20
|buy
|626
|0.02
|1.51450
|0.00000
|1.51750
|2138
|2009.07.08 17:20
|modify
|625
|0.01
|1.51600
|0.00000
|1.51750
|2139
|2009.07.08 18:00
|buy limit
|627
|0.03
|1.51150
|0.00000
|1.51450
|2140
|2009.07.08 18:16
|modify
|627
|0.03
|1.51300
|0.00000
|1.51600
|2141
|2009.07.08 18:28
|buy
|627
|0.03
|1.51300
|0.00000
|1.51600
|2142
|2009.07.08 18:28
|modify
|625
|0.01
|1.51600
|0.00000
|1.51600
|2143
|2009.07.08 18:28
|modify
|626
|0.02
|1.51450
|0.00000
|1.51600
|2144
|2009.07.08 19:08
|buy limit
|628
|0.04
|1.51150
|0.00000
|1.51450
|2145
|2009.07.09 14:22
|buy
|628
|0.04
|1.51150
|0.00000
|1.51450
|2146
|2009.07.09 14:22
|modify
|625
|0.01
|1.51600
|0.00000
|1.51450
|2147
|2009.07.09 14:22
|modify
|626
|0.02
|1.51450
|0.00000
|1.51450
|2148
|2009.07.09 14:22
|modify
|627
|0.03
|1.51300
|0.00000
|1.51450
|2149
|2009.07.09 14:29
|t/p
|625
|0.01
|1.51450
|0.00000
|1.51450
|-1.44
|14057.07
|2150
|2009.07.09 14:29
|t/p
|626
|0.02
|1.51450
|0.00000
|1.51450
|0.06
|14057.13
|2151
|2009.07.09 14:29
|t/p
|627
|0.03
|1.51450
|0.00000
|1.51450
|4.51
|14061.64
|2152
|2009.07.09 14:29
|t/p
|628
|0.04
|1.51450
|0.00000
|1.51450
|11.78
|14073.42
|2153
|2009.07.09 14:50
|sell
|629
|0.01
|1.51500
|0.00000
|1.51200
|2154
|2009.07.09 15:30
|sell limit
|630
|0.02
|1.51650
|0.00000
|1.51350
|2155
|2009.07.09 17:45
|t/p
|629
|0.01
|1.51200
|0.00000
|1.51200
|2.94
|14076.36
|2156
|2009.07.09 17:45
|delete
|630
|0.02
|1.51650
|0.00000
|1.51350
|2157
|2009.07.09 17:50
|buy
|631
|0.01
|1.51190
|0.00000
|1.51490
|2158
|2009.07.09 18:30
|buy limit
|632
|0.02
|1.51040
|0.00000
|1.51340
|2159
|2009.07.10 09:22
|t/p
|631
|0.01
|1.51490
|0.00000
|1.51490
|2.95
|14079.31
|2160
|2009.07.10 09:22
|delete
|632
|0.02
|1.51040
|0.00000
|1.51340
|2161
|2009.07.10 09:22
|sell
|633
|0.01
|1.51490
|0.00000
|1.51190
|2162
|2009.07.10 10:02
|sell limit
|634
|0.02
|1.51640
|0.00000
|1.51340
|2163
|2009.07.10 12:49
|sell
|634
|0.02
|1.51640
|0.00000
|1.51340
|2164
|2009.07.10 12:49
|modify
|633
|0.01
|1.51490
|0.00000
|1.51340
|2165
|2009.07.10 13:29
|sell limit
|635
|0.03
|1.51790
|0.00000
|1.51490
|2166
|2009.07.10 16:53
|t/p
|633
|0.01
|1.51340
|0.00000
|1.51340
|1.47
|14080.78
|2167
|2009.07.10 16:53
|t/p
|634
|0.02
|1.51340
|0.00000
|1.51340
|5.89
|14086.67
|2168
|2009.07.10 16:53
|delete
|635
|0.03
|1.51790
|0.00000
|1.51490
|2169
|2009.07.10 16:53
|buy
|636
|0.01
|1.51340
|0.00000
|1.51640
|2170
|2009.07.10 17:33
|buy limit
|637
|0.02
|1.51190
|0.00000
|1.51490
|2171
|2009.07.14 11:51
|t/p
|636
|0.01
|1.51640
|0.00000
|1.51640
|2.97
|14089.64
|2172
|2009.07.14 11:51
|delete
|637
|0.02
|1.51190
|0.00000
|1.51490
|2173
|2009.07.14 11:51
|sell
|638
|0.01
|1.51641
|0.00000
|1.51341
|2174
|2009.07.14 12:31
|sell limit
|639
|0.02
|1.51791
|0.00000
|1.51491
|2175
|2009.07.14 17:21
|sell
|639
|0.02
|1.51791
|0.00000
|1.51491
|2176
|2009.07.14 17:21
|modify
|638
|0.01
|1.51641
|0.00000
|1.51491
|2177
|2009.07.14 18:01
|sell limit
|640
|0.03
|1.51941
|0.00000
|1.51641
|2178
|2009.07.14 19:24
|sell
|640
|0.03
|1.51941
|0.00000
|1.51641
|2179
|2009.07.14 19:24
|modify
|638
|0.01
|1.51641
|0.00000
|1.51641
|2180
|2009.07.14 19:24
|modify
|639
|0.02
|1.51791
|0.00000
|1.51641
|2181
|2009.07.14 20:04
|sell limit
|641
|0.04
|1.52241
|0.00000
|1.51941
|2182
|2009.07.14 20:42
|modify
|641
|0.04
|1.52091
|0.00000
|1.51791
|2183
|2009.07.14 21:14
|sell
|641
|0.04
|1.52091
|0.00000
|1.51791
|2184
|2009.07.14 21:14
|modify
|638
|0.01
|1.51641
|0.00000
|1.51791
|2185
|2009.07.14 21:14
|modify
|639
|0.02
|1.51791
|0.00000
|1.51791
|2186
|2009.07.14 21:14
|modify
|640
|0.03
|1.51941
|0.00000
|1.51791
|2187
|2009.07.14 21:54
|sell limit
|642
|0.06
|1.52391
|0.00000
|1.51781
|2188
|2009.07.15 08:14
|t/p
|638
|0.01
|1.51791
|0.00000
|1.51791
|-1.48
|14088.16
|2189
|2009.07.15 08:14
|t/p
|639
|0.02
|1.51791
|0.00000
|1.51791
|-0.03
|14088.13
|2190
|2009.07.15 08:14
|t/p
|640
|0.03
|1.51791
|0.00000
|1.51791
|4.38
|14092.51
|2191
|2009.07.15 08:14
|t/p
|641
|0.04
|1.51791
|0.00000
|1.51791
|11.73
|14104.24
|2192
|2009.07.15 08:14
|delete
|642
|0.06
|1.52391
|0.00000
|1.51781
|2193
|2009.07.15 08:14
|buy
|643
|0.01
|1.51791
|0.00000
|1.52091
|2194
|2009.07.15 08:54
|buy limit
|644
|0.02
|1.51641
|0.00000
|1.51941
|2195
|2009.07.15 16:27
|buy
|644
|0.02
|1.51641
|0.00000
|1.51941
|2196
|2009.07.15 16:27
|modify
|643
|0.01
|1.51791
|0.00000
|1.51941
|2197
|2009.07.15 17:07
|buy limit
|645
|0.03
|1.51481
|0.00000
|1.51801
|2198
|2009.07.17 10:57
|t/p
|643
|0.01
|1.51941
|0.00000
|1.51941
|1.51
|14105.75
|2199
|2009.07.17 10:57
|t/p
|644
|0.02
|1.51941
|0.00000
|1.51941
|5.97
|14111.72
|2200
|2009.07.17 10:57
|delete
|645
|0.03
|1.51481
|0.00000
|1.51801
|2201
|2009.07.17 14:18
|sell
|646
|0.01
|1.51980
|0.00000
|1.51700
|2202
|2009.07.17 14:58
|sell limit
|647
|0.02
|1.52280
|0.00000
|1.51980
|2203
|2009.07.17 15:38
|modify
|647
|0.02
|1.52130
|0.00000
|1.51830
|2204
|2009.07.17 16:23
|sell
|647
|0.02
|1.52130
|0.00000
|1.51830
|2205
|2009.07.17 16:23
|modify
|646
|0.01
|1.51980
|0.00000
|1.51830
|2206
|2009.07.17 17:03
|sell limit
|648
|0.03
|1.52280
|0.00000
|1.51980
|2207
|2009.07.17 21:50
|t/p
|646
|0.01
|1.51830
|0.00000
|1.51830
|1.47
|14113.19
|2208
|2009.07.17 21:50
|t/p
|647
|0.02
|1.51830
|0.00000
|1.51830
|5.89
|14119.08
|2209
|2009.07.17 21:50
|delete
|648
|0.03
|1.52280
|0.00000
|1.51980
|2210
|2009.07.20 00:37
|sell
|649
|0.01
|1.51986
|0.00000
|1.51706
|2211
|2009.07.20 01:18
|sell limit
|650
|0.02
|1.52126
|0.00000
|1.51846
|2212
|2009.07.20 04:23
|sell
|650
|0.02
|1.52126
|0.00000
|1.51846
|2213
|2009.07.20 04:23
|modify
|649
|0.01
|1.51986
|0.00000
|1.51846
|2214
|2009.07.20 05:03
|sell limit
|651
|0.03
|1.52266
|0.00000
|1.51986
|2215
|2009.07.21 09:59
|t/p
|649
|0.01
|1.51846
|0.00000
|1.51846
|1.36
|14120.44
|2216
|2009.07.21 09:59
|t/p
|650
|0.02
|1.51846
|0.00000
|1.51846
|5.47
|14125.91
|2217
|2009.07.21 09:59
|delete
|651
|0.03
|1.52266
|0.00000
|1.51986
|2218
|2009.07.21 09:59
|buy
|652
|0.01
|1.51844
|0.00000
|1.52124
|2219
|2009.07.21 10:39
|buy limit
|653
|0.02
|1.51704
|0.00000
|1.51984
|2220
|2009.07.21 15:30
|buy
|653
|0.02
|1.51704
|0.00000
|1.51984
|2221
|2009.07.21 15:30
|modify
|652
|0.01
|1.51844
|0.00000
|1.51984
|2222
|2009.07.21 16:10
|buy limit
|654
|0.03
|1.51564
|0.00000
|1.51844
|2223
|2009.07.21 18:22
|buy
|654
|0.03
|1.51564
|0.00000
|1.51844
|2224
|2009.07.21 18:22
|modify
|652
|0.01
|1.51844
|0.00000
|1.51844
|2225
|2009.07.21 18:22
|modify
|653
|0.02
|1.51704
|0.00000
|1.51844
|2226
|2009.07.21 19:02
|buy limit
|655
|0.04
|1.51414
|0.00000
|1.51714
|2227
|2009.07.23 09:32
|t/p
|652
|0.01
|1.51844
|0.00000
|1.51844
|0.04
|14125.95
|2228
|2009.07.23 09:32
|t/p
|653
|0.02
|1.51844
|0.00000
|1.51844
|2.83
|14128.78
|2229
|2009.07.23 09:32
|t/p
|654
|0.03
|1.51844
|0.00000
|1.51844
|8.37
|14137.15
|2230
|2009.07.23 09:32
|delete
|655
|0.04
|1.51414
|0.00000
|1.51714
|2231
|2009.07.23 10:17
|sell
|656
|0.01
|1.51951
|0.00000
|1.51731
|2232
|2009.07.23 10:57
|sell limit
|657
|0.02
|1.52061
|0.00000
|1.51841
|2233
|2009.07.23 12:34
|sell
|657
|0.02
|1.52061
|0.00000
|1.51841
|2234
|2009.07.23 12:34
|modify
|656
|0.01
|1.51951
|0.00000
|1.51841
|2235
|2009.07.23 13:14
|sell limit
|658
|0.03
|1.52181
|0.00000
|1.51941
|2236
|2009.07.23 15:00
|sell
|658
|0.03
|1.52181
|0.00000
|1.51941
|2237
|2009.07.23 15:00
|modify
|656
|0.01
|1.51951
|0.00000
|1.51941
|2238
|2009.07.23 15:00
|modify
|657
|0.02
|1.52061
|0.00000
|1.51941
|2239
|2009.07.23 15:40
|sell limit
|659
|0.04
|1.52421
|0.00000
|1.52181
|2240
|2009.07.23 15:47
|modify
|659
|0.04
|1.52301
|0.00000
|1.52061
|2241
|2009.07.23 16:00
|sell
|659
|0.04
|1.52301
|0.00000
|1.52061
|2242
|2009.07.23 16:00
|modify
|656
|0.01
|1.51951
|0.00000
|1.52061
|2243
|2009.07.23 16:00
|modify
|657
|0.02
|1.52061
|0.00000
|1.52061
|2244
|2009.07.23 16:00
|modify
|658
|0.03
|1.52181
|0.00000
|1.52061
|2245
|2009.07.23 16:40
|sell limit
|660
|0.06
|1.52541
|0.00000
|1.52061
|2246
|2009.07.23 17:16
|t/p
|656
|0.01
|1.52061
|0.00000
|1.52061
|-1.08
|14136.07
|2247
|2009.07.23 17:16
|t/p
|657
|0.02
|1.52061
|0.00000
|1.52061
|0.00
|14136.07
|2248
|2009.07.23 17:16
|t/p
|658
|0.03
|1.52061
|0.00000
|1.52061
|3.53
|14139.60
|2249
|2009.07.23 17:16
|t/p
|659
|0.04
|1.52061
|0.00000
|1.52061
|9.43
|14149.03
|2250
|2009.07.23 17:16
|delete
|660
|0.06
|1.52541
|0.00000
|1.52061
|2251
|2009.07.23 17:21
|buy
|661
|0.01
|1.52113
|0.00000
|1.52353
|2252
|2009.07.23 18:01
|buy limit
|662
|0.02
|1.51993
|0.00000
|1.52233
|2253
|2009.07.23 19:48
|t/p
|661
|0.01
|1.52353
|0.00000
|1.52353
|2.36
|14151.39
|2254
|2009.07.23 19:48
|delete
|662
|0.02
|1.51993
|0.00000
|1.52233
|2255
|2009.07.23 19:48
|sell
|663
|0.01
|1.52354
|0.00000
|1.52114
|2256
|2009.07.23 20:28
|sell limit
|664
|0.02
|1.52474
|0.00000
|1.52234
|2257
|2009.07.23 22:20
|t/p
|663
|0.01
|1.52114
|0.00000
|1.52114
|2.35
|14153.74
|2258
|2009.07.23 22:20
|delete
|664
|0.02
|1.52474
|0.00000
|1.52234
|2259
|2009.07.23 22:20
|buy
|665
|0.01
|1.52110
|0.00000
|1.52350
|2260
|2009.07.23 23:00
|buy limit
|666
|0.02
|1.51990
|0.00000
|1.52230
|2261
|2009.07.24 09:28
|t/p
|665
|0.01
|1.52350
|0.00000
|1.52350
|2.36
|14156.10
|2262
|2009.07.24 09:28
|delete
|666
|0.02
|1.51990
|0.00000
|1.52230
|2263
|2009.07.24 09:29
|sell
|667
|0.01
|1.52360
|0.00000
|1.52140
|2264
|2009.07.24 10:09
|sell limit
|668
|0.02
|1.52470
|0.00000
|1.52250
|2265
|2009.07.24 12:10
|t/p
|667
|0.01
|1.52140
|0.00000
|1.52140
|2.16
|14158.26
|2266
|2009.07.24 12:10
|delete
|668
|0.02
|1.52470
|0.00000
|1.52250
|2267
|2009.07.24 12:10
|buy
|669
|0.01
|1.52139
|0.00000
|1.52359
|2268
|2009.07.24 12:50
|buy limit
|670
|0.02
|1.52029
|0.00000
|1.52249
|2269
|2009.07.27 07:31
|t/p
|669
|0.01
|1.52359
|0.00000
|1.52359
|2.18
|14160.44
|2270
|2009.07.27 07:31
|delete
|670
|0.02
|1.52029
|0.00000
|1.52249
|2271
|2009.07.27 07:31
|sell
|671
|0.01
|1.52359
|0.00000
|1.52159
|2272
|2009.07.27 08:11
|sell limit
|672
|0.02
|1.52459
|0.00000
|1.52259
|2273
|2009.07.27 10:35
|sell
|672
|0.02
|1.52459
|0.00000
|1.52259
|2274
|2009.07.27 10:35
|modify
|671
|0.01
|1.52359
|0.00000
|1.52259
|2275
|2009.07.27 11:15
|sell limit
|673
|0.03
|1.52569
|0.00000
|1.52349
|2276
|2009.07.27 14:37
|t/p
|671
|0.01
|1.52259
|0.00000
|1.52259
|0.98
|14161.42
|2277
|2009.07.27 14:37
|t/p
|672
|0.02
|1.52259
|0.00000
|1.52259
|3.93
|14165.35
|2278
|2009.07.27 14:37
|delete
|673
|0.03
|1.52569
|0.00000
|1.52349
|2279
|2009.07.27 14:49
|buy
|674
|0.01
|1.52281
|0.00000
|1.52501
|2280
|2009.07.27 15:29
|buy limit
|675
|0.02
|1.52171
|0.00000
|1.52391
|2281
|2009.07.28 07:24
|t/p
|674
|0.01
|1.52501
|0.00000
|1.52501
|2.18
|14167.53
|2282
|2009.07.28 07:24
|delete
|675
|0.02
|1.52171
|0.00000
|1.52391
|2283
|2009.07.28 07:24
|sell
|676
|0.01
|1.52501
|0.00000
|1.52301
|2284
|2009.07.28 08:04
|sell limit
|677
|0.02
|1.52601
|0.00000
|1.52401
|2285
|2009.07.28 10:55
|t/p
|676
|0.01
|1.52301
|0.00000
|1.52301
|1.97
|14169.50
|2286
|2009.07.28 10:55
|delete
|677
|0.02
|1.52601
|0.00000
|1.52401
|2287
|2009.07.28 10:55
|buy
|678
|0.01
|1.52300
|0.00000
|1.52500
|2288
|2009.07.28 11:35
|buy limit
|679
|0.02
|1.52200
|0.00000
|1.52400
|2289
|2009.07.28 15:11
|buy
|679
|0.02
|1.52200
|0.00000
|1.52400
|2290
|2009.07.28 15:11
|modify
|678
|0.01
|1.52300
|0.00000
|1.52400
|2291
|2009.07.28 15:51
|buy limit
|680
|0.03
|1.52100
|0.00000
|1.52300
|2292
|2009.07.28 16:21
|t/p
|678
|0.01
|1.52400
|0.00000
|1.52400
|0.98
|14170.48
|2293
|2009.07.28 16:21
|t/p
|679
|0.02
|1.52400
|0.00000
|1.52400
|3.93
|14174.41
|2294
|2009.07.28 16:21
|delete
|680
|0.03
|1.52100
|0.00000
|1.52300
|2295
|2009.07.28 16:25
|sell
|681
|0.01
|1.52412
|0.00000
|1.52212
|2296
|2009.07.28 17:05
|sell limit
|682
|0.02
|1.52512
|0.00000
|1.52312
|2297
|2009.07.28 17:12
|sell
|682
|0.02
|1.52512
|0.00000
|1.52312
|2298
|2009.07.28 17:12
|modify
|681
|0.01
|1.52412
|0.00000
|1.52312
|2299
|2009.07.28 17:52
|sell limit
|683
|0.03
|1.52612
|0.00000
|1.52412
|2300
|2009.07.29 06:13
|t/p
|681
|0.01
|1.52312
|0.00000
|1.52312
|0.97
|14175.37
|2301
|2009.07.29 06:13
|t/p
|682
|0.02
|1.52312
|0.00000
|1.52312
|3.90
|14179.28
|2302
|2009.07.29 06:13
|delete
|683
|0.03
|1.52612
|0.00000
|1.52412
|2303
|2009.07.29 06:13
|buy
|684
|0.01
|1.52312
|0.00000
|1.52512
|2304
|2009.07.29 06:53
|buy limit
|685
|0.02
|1.52212
|0.00000
|1.52412
|2305
|2009.07.29 13:26
|t/p
|684
|0.01
|1.52512
|0.00000
|1.52512
|1.96
|14181.24
|2306
|2009.07.29 13:26
|delete
|685
|0.02
|1.52212
|0.00000
|1.52412
|2307
|2009.07.29 13:30
|sell
|686
|0.01
|1.52510
|0.00000
|1.52310
|2308
|2009.07.29 14:10
|sell limit
|687
|0.02
|1.52730
|0.00000
|1.52510
|2309
|2009.07.29 14:37
|modify
|687
|0.02
|1.52620
|0.00000
|1.52400
|2310
|2009.07.29 17:14
|sell
|687
|0.02
|1.52620
|0.00000
|1.52400
|2311
|2009.07.29 17:14
|modify
|686
|0.01
|1.52510
|0.00000
|1.52400
|2312
|2009.07.29 17:54
|sell limit
|688
|0.03
|1.52730
|0.00000
|1.52510
|2313
|2009.07.29 18:10
|sell
|688
|0.03
|1.52730
|0.00000
|1.52510
|2314
|2009.07.29 18:10
|modify
|686
|0.01
|1.52510
|0.00000
|1.52510
|2315
|2009.07.29 18:10
|modify
|687
|0.02
|1.52620
|0.00000
|1.52510
|2316
|2009.07.29 18:50
|sell limit
|689
|0.04
|1.52840
|0.00000
|1.52620
|2317
|2009.07.30 08:51
|sell
|689
|0.04
|1.52840
|0.00000
|1.52620
|2318
|2009.07.30 08:51
|modify
|686
|0.01
|1.52510
|0.00000
|1.52620
|2319
|2009.07.30 08:51
|modify
|687
|0.02
|1.52620
|0.00000
|1.52620
|2320
|2009.07.30 08:51
|modify
|688
|0.03
|1.52730
|0.00000
|1.52620
|2321
|2009.07.30 09:31
|sell limit
|690
|0.06
|1.53040
|0.00000
|1.52630
|2322
|2009.07.30 12:01
|sell
|690
|0.06
|1.53040
|0.00000
|1.52630
|2323
|2009.07.30 12:01
|modify
|686
|0.01
|1.52510
|0.00000
|1.52630
|2324
|2009.07.30 12:01
|modify
|687
|0.02
|1.52620
|0.00000
|1.52630
|2325
|2009.07.30 12:01
|modify
|688
|0.03
|1.52730
|0.00000
|1.52630
|2326
|2009.07.30 12:01
|modify
|689
|0.04
|1.52840
|0.00000
|1.52630
|2327
|2009.07.30 12:41
|sell limit
|691
|0.08
|1.53260
|0.00000
|1.52820
|2328
|2009.07.30 15:41
|sell
|691
|0.08
|1.53260
|0.00000
|1.52820
|2329
|2009.07.30 15:41
|modify
|686
|0.01
|1.52510
|0.00000
|1.52820
|2330
|2009.07.30 15:41
|modify
|687
|0.02
|1.52620
|0.00000
|1.52820
|2331
|2009.07.30 15:41
|modify
|688
|0.03
|1.52730
|0.00000
|1.52820
|2332
|2009.07.30 15:41
|modify
|689
|0.04
|1.52840
|0.00000
|1.52820
|2333
|2009.07.30 15:41
|modify
|690
|0.06
|1.53040
|0.00000
|1.52820
|2334
|2009.07.30 16:21
|sell limit
|692
|0.11
|1.53480
|0.00000
|1.53040
|2335
|2009.07.31 16:17
|t/p
|686
|0.01
|1.52820
|0.00000
|1.52820
|-3.10
|14178.14
|2336
|2009.07.31 16:17
|t/p
|687
|0.02
|1.52820
|0.00000
|1.52820
|-4.03
|14174.10
|2337
|2009.07.31 16:17
|t/p
|688
|0.03
|1.52820
|0.00000
|1.52820
|-2.80
|14171.30
|2338
|2009.07.31 16:17
|t/p
|689
|0.04
|1.52820
|0.00000
|1.52820
|0.74
|14172.04
|2339
|2009.07.31 16:17
|t/p
|690
|0.06
|1.52820
|0.00000
|1.52820
|12.88
|14184.92
|2340
|2009.07.31 16:17
|t/p
|691
|0.08
|1.52820
|0.00000
|1.52820
|34.47
|14219.39
|2341
|2009.07.31 16:17
|delete
|692
|0.11
|1.53480
|0.00000
|1.53040
|2342
|2009.07.31 16:20
|buy
|693
|0.01
|1.52828
|0.00000
|1.53048
|2343
|2009.07.31 17:00
|buy limit
|694
|0.02
|1.52608
|0.00000
|1.52828
|2344
|2009.07.31 17:00
|modify
|694
|0.02
|1.52718
|0.00000
|1.52938
|2345
|2009.07.31 17:00
|buy
|694
|0.02
|1.52718
|0.00000
|1.52938
|2346
|2009.07.31 17:00
|modify
|693
|0.01
|1.52828
|0.00000
|1.52938
|2347
|2009.07.31 17:40
|buy limit
|695
|0.03
|1.52388
|0.00000
|1.52608
|2348
|2009.07.31 17:46
|buy
|695
|0.03
|1.52388
|0.00000
|1.52608
|2349
|2009.07.31 17:46
|modify
|693
|0.01
|1.52828
|0.00000
|1.52608
|2350
|2009.07.31 17:46
|modify
|694
|0.02
|1.52718
|0.00000
|1.52608
|2351
|2009.07.31 18:26
|buy limit
|696
|0.04
|1.52278
|0.00000
|1.52498
|2352
|2009.07.31 18:29
|buy
|696
|0.04
|1.52278
|0.00000
|1.52498
|2353
|2009.07.31 18:29
|modify
|693
|0.01
|1.52828
|0.00000
|1.52498
|2354
|2009.07.31 18:29
|modify
|694
|0.02
|1.52718
|0.00000
|1.52498
|2355
|2009.07.31 18:29
|modify
|695
|0.03
|1.52388
|0.00000
|1.52498
|2356
|2009.07.31 19:09
|buy limit
|697
|0.06
|1.52058
|0.00000
|1.52508
|2357
|2009.08.03 01:50
|t/p
|693
|0.01
|1.52498
|0.00000
|1.52498
|-3.24
|14216.15
|2358
|2009.08.03 01:50
|t/p
|694
|0.02
|1.52498
|0.00000
|1.52498
|-4.30
|14211.85
|2359
|2009.08.03 01:50
|t/p
|695
|0.03
|1.52498
|0.00000
|1.52498
|3.27
|14215.12
|2360
|2009.08.03 01:50
|t/p
|696
|0.04
|1.52498
|0.00000
|1.52498
|8.69
|14223.81
|2361
|2009.08.03 01:50
|delete
|697
|0.06
|1.52058
|0.00000
|1.52508
|2362
|2009.08.03 01:55
|sell
|698
|0.01
|1.52507
|0.00000
|1.52287
|2363
|2009.08.03 02:35
|sell limit
|699
|0.02
|1.52617
|0.00000
|1.52397
|2364
|2009.08.03 03:39
|sell
|699
|0.02
|1.52617
|0.00000
|1.52397
|2365
|2009.08.03 03:39
|modify
|698
|0.01
|1.52507
|0.00000
|1.52397
|2366
|2009.08.03 04:19
|sell limit
|700
|0.03
|1.52727
|0.00000
|1.52507
|2367
|2009.08.03 08:33
|t/p
|698
|0.01
|1.52397
|0.00000
|1.52397
|1.08
|14224.89
|2368
|2009.08.03 08:33
|t/p
|699
|0.02
|1.52397
|0.00000
|1.52397
|4.32
|14229.21
|2369
|2009.08.03 08:33
|delete
|700
|0.03
|1.52727
|0.00000
|1.52507
|2370
|2009.08.03 08:33
|buy
|701
|0.01
|1.52396
|0.00000
|1.52616
|2371
|2009.08.03 09:13
|buy limit
|702
|0.02
|1.52286
|0.00000
|1.52506
|2372
|2009.08.03 10:05
|t/p
|701
|0.01
|1.52616
|0.00000
|1.52616
|2.16
|14231.37
|2373
|2009.08.03 10:05
|delete
|702
|0.02
|1.52286
|0.00000
|1.52506
|2374
|2009.08.03 10:05
|sell
|703
|0.01
|1.52616
|0.00000
|1.52396
|2375
|2009.08.03 10:45
|sell limit
|704
|0.02
|1.52726
|0.00000
|1.52506
|2376
|2009.08.03 13:21
|t/p
|703
|0.01
|1.52396
|0.00000
|1.52396
|2.16
|14233.53
|2377
|2009.08.03 13:21
|delete
|704
|0.02
|1.52726
|0.00000
|1.52506
|2378
|2009.08.03 13:21
|buy
|705
|0.01
|1.52392
|0.00000
|1.52612
|2379
|2009.08.03 14:01
|buy limit
|706
|0.02
|1.52282
|0.00000
|1.52502
|2380
|2009.08.03 15:12
|t/p
|705
|0.01
|1.52612
|0.00000
|1.52612
|2.16
|14235.69
|2381
|2009.08.03 15:12
|delete
|706
|0.02
|1.52282
|0.00000
|1.52502
|2382
|2009.08.03 15:13
|sell
|707
|0.01
|1.52618
|0.00000
|1.52398
|2383
|2009.08.03 15:53
|sell limit
|708
|0.02
|1.52838
|0.00000
|1.52618
|2384
|2009.08.03 16:05
|modify
|708
|0.02
|1.52728
|0.00000
|1.52508
|2385
|2009.08.03 18:40
|sell
|708
|0.02
|1.52728
|0.00000
|1.52508
|2386
|2009.08.03 18:40
|modify
|707
|0.01
|1.52618
|0.00000
|1.52508
|2387
|2009.08.03 19:20
|sell limit
|709
|0.03
|1.52838
|0.00000
|1.52618
|2388
|2009.08.04 03:36
|sell
|709
|0.03
|1.52838
|0.00000
|1.52618
|2389
|2009.08.04 03:36
|modify
|707
|0.01
|1.52618
|0.00000
|1.52618
|2390
|2009.08.04 03:36
|modify
|708
|0.02
|1.52728
|0.00000
|1.52618
|2391
|2009.08.04 04:16
|sell limit
|710
|0.04
|1.52948
|0.00000
|1.52728
|2392
|2009.08.04 11:29
|sell
|710
|0.04
|1.52948
|0.00000
|1.52728
|2393
|2009.08.04 11:29
|modify
|707
|0.01
|1.52618
|0.00000
|1.52728
|2394
|2009.08.04 11:29
|modify
|708
|0.02
|1.52728
|0.00000
|1.52728
|2395
|2009.08.04 11:29
|modify
|709
|0.03
|1.52838
|0.00000
|1.52728
|2396
|2009.08.04 12:09
|sell limit
|711
|0.06
|1.53168
|0.00000
|1.52718
|2397
|2009.08.04 16:14
|t/p
|707
|0.01
|1.52728
|0.00000
|1.52728
|-1.09
|14234.60
|2398
|2009.08.04 16:14
|t/p
|708
|0.02
|1.52728
|0.00000
|1.52728
|-0.03
|14234.57
|2399
|2009.08.04 16:14
|t/p
|709
|0.03
|1.52728
|0.00000
|1.52728
|3.24
|14237.81
|2400
|2009.08.04 16:14
|t/p
|710
|0.04
|1.52728
|0.00000
|1.52728
|8.65
|14246.46
|2401
|2009.08.04 16:14
|delete
|711
|0.06
|1.53168
|0.00000
|1.52718
|2402
|2009.08.04 16:14
|buy
|712
|0.01
|1.52697
|0.00000
|1.52917
|2403
|2009.08.04 16:54
|buy limit
|713
|0.02
|1.52587
|0.00000
|1.52807
|2404
|2009.08.05 11:44
|t/p
|712
|0.01
|1.52917
|0.00000
|1.52917
|2.17
|14248.63
|2405
|2009.08.05 11:44
|delete
|713
|0.02
|1.52587
|0.00000
|1.52807
|2406
|2009.08.05 11:44
|sell
|714
|0.01
|1.52917
|0.00000
|1.52697
|2407
|2009.08.05 12:24
|sell limit
|715
|0.02
|1.53027
|0.00000
|1.52807
|2408
|2009.08.05 13:09
|sell
|715
|0.02
|1.53027
|0.00000
|1.52807
|2409
|2009.08.05 13:09
|modify
|714
|0.01
|1.52917
|0.00000
|1.52807
|2410
|2009.08.05 13:49
|sell limit
|716
|0.03
|1.53137
|0.00000
|1.52917
|2411
|2009.08.05 14:14
|sell
|716
|0.03
|1.53137
|0.00000
|1.52917
|2412
|2009.08.05 14:14
|modify
|714
|0.01
|1.52917
|0.00000
|1.52917
|2413
|2009.08.05 14:14
|modify
|715
|0.02
|1.53027
|0.00000
|1.52917
|2414
|2009.08.05 14:54
|sell limit
|717
|0.04
|1.53247
|0.00000
|1.53027
|2415
|2009.08.05 17:15
|t/p
|714
|0.01
|1.52917
|0.00000
|1.52917
|0.00
|14248.63
|2416
|2009.08.05 17:15
|t/p
|715
|0.02
|1.52917
|0.00000
|1.52917
|2.16
|14250.79
|2417
|2009.08.05 17:15
|t/p
|716
|0.03
|1.52917
|0.00000
|1.52917
|6.48
|14257.27
|2418
|2009.08.05 17:15
|delete
|717
|0.04
|1.53247
|0.00000
|1.53027
|2419
|2009.08.05 17:15
|buy
|718
|0.01
|1.52892
|0.00000
|1.53112
|2420
|2009.08.05 17:55
|buy limit
|719
|0.02
|1.52782
|0.00000
|1.53002
|2421
|2009.08.06 08:11
|t/p
|718
|0.01
|1.53112
|0.00000
|1.53112
|2.19
|14259.46
|2422
|2009.08.06 08:11
|delete
|719
|0.02
|1.52782
|0.00000
|1.53002
|2423
|2009.08.06 08:11
|sell
|720
|0.01
|1.53112
|0.00000
|1.52892
|2424
|2009.08.06 08:51
|sell limit
|721
|0.02
|1.53222
|0.00000
|1.53002
|2425
|2009.08.06 16:37
|sell
|721
|0.02
|1.53222
|0.00000
|1.53002
|2426
|2009.08.06 16:37
|modify
|720
|0.01
|1.53112
|0.00000
|1.53002
|2427
|2009.08.06 17:17
|t/p
|720
|0.01
|1.53002
|0.00000
|1.53002
|1.08
|14260.54
|2428
|2009.08.06 17:17
|t/p
|721
|0.02
|1.53002
|0.00000
|1.53002
|4.32
|14264.86
|2429
|2009.08.06 17:17
|buy
|722
|0.01
|1.53000
|0.00000
|1.53220
|2430
|2009.08.06 17:57
|buy limit
|723
|0.02
|1.52890
|0.00000
|1.53110
|2431
|2009.08.06 20:43
|buy
|723
|0.02
|1.52890
|0.00000
|1.53110
|2432
|2009.08.06 20:43
|modify
|722
|0.01
|1.53000
|0.00000
|1.53110
|2433
|2009.08.06 21:23
|buy limit
|724
|0.03
|1.52780
|0.00000
|1.53000
|2434
|2009.08.07 14:30
|buy
|724
|0.03
|1.52780
|0.00000
|1.53000
|2435
|2009.08.07 14:30
|modify
|722
|0.01
|1.53000
|0.00000
|1.53000
|2436
|2009.08.07 14:30
|modify
|723
|0.02
|1.52890
|0.00000
|1.53000
|2437
|2009.08.07 14:39
|t/p
|722
|0.01
|1.53000
|0.00000
|1.53000
|0.01
|14264.87
|2438
|2009.08.07 14:39
|t/p
|723
|0.02
|1.53000
|0.00000
|1.53000
|2.19
|14267.06
|2439
|2009.08.07 14:39
|t/p
|724
|0.03
|1.53000
|0.00000
|1.53000
|6.48
|14273.54
|2440
|2009.08.07 14:45
|sell
|725
|0.01
|1.52968
|0.00000
|1.52748
|2441
|2009.08.07 15:25
|sell limit
|726
|0.02
|1.53448
|0.00000
|1.53208
|2442
|2009.08.07 15:29
|modify
|726
|0.02
|1.53328
|0.00000
|1.53088
|2443
|2009.08.07 15:34
|sell
|726
|0.02
|1.53328
|0.00000
|1.53088
|2444
|2009.08.07 15:34
|modify
|725
|0.01
|1.52968
|0.00000
|1.53088
|2445
|2009.08.07 16:14
|sell limit
|727
|0.03
|1.53448
|0.00000
|1.53208
|2446
|2009.08.07 16:34
|sell
|727
|0.03
|1.53448
|0.00000
|1.53208
|2447
|2009.08.07 16:34
|modify
|725
|0.01
|1.52968
|0.00000
|1.53208
|2448
|2009.08.07 16:34
|modify
|726
|0.02
|1.53328
|0.00000
|1.53208
|2449
|2009.08.07 17:14
|sell limit
|728
|0.04
|1.53568
|0.00000
|1.53328
|2450
|2009.08.10 08:17
|sell
|728
|0.04
|1.53568
|0.00000
|1.53328
|2451
|2009.08.10 08:17
|modify
|725
|0.01
|1.52968
|0.00000
|1.53328
|2452
|2009.08.10 08:17
|modify
|726
|0.02
|1.53328
|0.00000
|1.53328
|2453
|2009.08.10 08:17
|modify
|727
|0.03
|1.53448
|0.00000
|1.53328
|2454
|2009.08.10 08:57
|sell limit
|729
|0.06
|1.53808
|0.00000
|1.53328
|2455
|2009.08.11 12:40
|t/p
|725
|0.01
|1.53328
|0.00000
|1.53328
|-3.56
|14269.99
|2456
|2009.08.11 12:40
|t/p
|726
|0.02
|1.53328
|0.00000
|1.53328
|-0.05
|14269.93
|2457
|2009.08.11 12:40
|t/p
|727
|0.03
|1.53328
|0.00000
|1.53328
|3.46
|14273.40
|2458
|2009.08.11 12:40
|t/p
|728
|0.04
|1.53328
|0.00000
|1.53328
|9.38
|14282.78
|2459
|2009.08.11 12:40
|delete
|729
|0.06
|1.53808
|0.00000
|1.53328
|2460
|2009.08.11 12:40
|buy
|730
|0.01
|1.53320
|0.00000
|1.53560
|2461
|2009.08.11 13:20
|buy limit
|731
|0.02
|1.53080
|0.00000
|1.53320
|2462
|2009.08.11 13:31
|buy
|731
|0.02
|1.53080
|0.00000
|1.53320
|2463
|2009.08.11 13:31
|modify
|730
|0.01
|1.53320
|0.00000
|1.53320
|2464
|2009.08.11 14:11
|buy limit
|732
|0.03
|1.52960
|0.00000
|1.53200
|2465
|2009.08.11 16:09
|buy
|732
|0.03
|1.52960
|0.00000
|1.53200
|2466
|2009.08.11 16:09
|modify
|730
|0.01
|1.53320
|0.00000
|1.53200
|2467
|2009.08.11 16:09
|modify
|731
|0.02
|1.53080
|0.00000
|1.53200
|2468
|2009.08.11 16:49
|buy limit
|733
|0.04
|1.52840
|0.00000
|1.53080
|2469
|2009.08.12 08:47
|buy
|733
|0.04
|1.52840
|0.00000
|1.53080
|2470
|2009.08.12 08:47
|modify
|730
|0.01
|1.53320
|0.00000
|1.53080
|2471
|2009.08.12 08:47
|modify
|731
|0.02
|1.53080
|0.00000
|1.53080
|2472
|2009.08.12 08:47
|modify
|732
|0.03
|1.52960
|0.00000
|1.53080
|2473
|2009.08.12 09:27
|buy limit
|734
|0.06
|1.52620
|0.00000
|1.53070
|2474
|2009.08.12 20:14
|t/p
|730
|0.01
|1.53080
|0.00000
|1.53080
|-2.35
|14280.43
|2475
|2009.08.12 20:14
|t/p
|731
|0.02
|1.53080
|0.00000
|1.53080
|0.02
|14280.45
|2476
|2009.08.12 20:14
|t/p
|732
|0.03
|1.53080
|0.00000
|1.53080
|3.57
|14284.02
|2477
|2009.08.12 20:14
|t/p
|733
|0.04
|1.53080
|0.00000
|1.53080
|9.44
|14293.46
|2478
|2009.08.12 20:14
|delete
|734
|0.06
|1.52620
|0.00000
|1.53070
|2479
|2009.08.12 20:14
|sell
|735
|0.01
|1.53081
|0.00000
|1.52841
|2480
|2009.08.12 20:54
|sell limit
|736
|0.02
|1.53201
|0.00000
|1.52961
|2481
|2009.08.13 08:23
|sell
|736
|0.02
|1.53201
|0.00000
|1.52961
|2482
|2009.08.13 08:23
|modify
|735
|0.01
|1.53081
|0.00000
|1.52961
|2483
|2009.08.13 09:03
|sell limit
|737
|0.03
|1.53311
|0.00000
|1.53091
|2484
|2009.08.13 11:26
|sell
|737
|0.03
|1.53311
|0.00000
|1.53091
|2485
|2009.08.13 11:26
|modify
|735
|0.01
|1.53081
|0.00000
|1.53091
|2486
|2009.08.13 11:26
|modify
|736
|0.02
|1.53201
|0.00000
|1.53091
|2487
|2009.08.13 12:06
|sell limit
|738
|0.04
|1.53421
|0.00000
|1.53201
|2488
|2009.08.13 15:42
|t/p
|735
|0.01
|1.53091
|0.00000
|1.53091
|-0.14
|14293.32
|2489
|2009.08.13 15:42
|t/p
|736
|0.02
|1.53091
|0.00000
|1.53091
|2.16
|14295.48
|2490
|2009.08.13 15:42
|t/p
|737
|0.03
|1.53091
|0.00000
|1.53091
|6.48
|14301.96
|2491
|2009.08.13 15:42
|delete
|738
|0.04
|1.53421
|0.00000
|1.53201
|2492
|2009.08.13 15:42
|buy
|739
|0.01
|1.53091
|0.00000
|1.53311
|2493
|2009.08.13 16:22
|buy limit
|740
|0.02
|1.52981
|0.00000
|1.53201
|2494
|2009.08.13 17:21
|buy
|740
|0.02
|1.52981
|0.00000
|1.53201
|2495
|2009.08.13 17:21
|modify
|739
|0.01
|1.53091
|0.00000
|1.53201
|2496
|2009.08.13 18:01
|buy limit
|741
|0.03
|1.52871
|0.00000
|1.53091
|2497
|2009.08.13 19:25
|buy
|741
|0.03
|1.52871
|0.00000
|1.53091
|2498
|2009.08.13 19:25
|modify
|739
|0.01
|1.53091
|0.00000
|1.53091
|2499
|2009.08.13 19:25
|modify
|740
|0.02
|1.52981
|0.00000
|1.53091
|2500
|2009.08.13 20:05
|buy limit
|742
|0.04
|1.52751
|0.00000
|1.52991
|2501
|2009.08.14 12:47
|buy
|742
|0.04
|1.52751
|0.00000
|1.52991
|2502
|2009.08.14 12:47
|modify
|739
|0.01
|1.53091
|0.00000
|1.52991
|2503
|2009.08.14 12:47
|modify
|740
|0.02
|1.52981
|0.00000
|1.52991
|2504
|2009.08.14 12:47
|modify
|741
|0.03
|1.52871
|0.00000
|1.52991
|2505
|2009.08.14 13:27
|buy limit
|743
|0.06
|1.52511
|0.00000
|1.52991
|2506
|2009.08.14 16:12
|buy
|743
|0.06
|1.52511
|0.00000
|1.52991
|2507
|2009.08.14 16:52
|buy limit
|744
|0.08
|1.52271
|0.00000
|1.52751
|2508
|2009.08.14 19:44
|buy
|744
|0.08
|1.52271
|0.00000
|1.52751
|2509
|2009.08.14 19:44
|modify
|739
|0.01
|1.53091
|0.00000
|1.52751
|2510
|2009.08.14 19:44
|modify
|740
|0.02
|1.52981
|0.00000
|1.52751
|2511
|2009.08.14 19:44
|modify
|741
|0.03
|1.52871
|0.00000
|1.52751
|2512
|2009.08.14 19:44
|modify
|742
|0.04
|1.52751
|0.00000
|1.52751
|2513
|2009.08.14 19:44
|modify
|743
|0.06
|1.52511
|0.00000
|1.52751
|2514
|2009.08.14 20:24
|buy limit
|745
|0.11
|1.52031
|0.00000
|1.52511
|2515
|2009.08.17 16:05
|buy
|745
|0.11
|1.52031
|0.00000
|1.52511
|2516
|2009.08.17 16:05
|modify
|739
|0.01
|1.53091
|0.00000
|1.52511
|2517
|2009.08.17 16:05
|modify
|740
|0.02
|1.52981
|0.00000
|1.52511
|2518
|2009.08.17 16:05
|modify
|741
|0.03
|1.52871
|0.00000
|1.52511
|2519
|2009.08.17 16:05
|modify
|742
|0.04
|1.52751
|0.00000
|1.52511
|2520
|2009.08.17 16:05
|modify
|743
|0.06
|1.52511
|0.00000
|1.52511
|2521
|2009.08.17 16:05
|modify
|744
|0.08
|1.52271
|0.00000
|1.52511
|2522
|2009.08.17 16:45
|buy limit
|746
|0.15
|1.51791
|0.00000
|1.52271
|2523
|2009.08.17 21:53
|buy
|746
|0.15
|1.51791
|0.00000
|1.52271
|2524
|2009.08.17 21:53
|modify
|739
|0.01
|1.53091
|0.00000
|1.52271
|2525
|2009.08.17 21:53
|modify
|740
|0.02
|1.52981
|0.00000
|1.52271
|2526
|2009.08.17 21:53
|modify
|741
|0.03
|1.52871
|0.00000
|1.52271
|2527
|2009.08.17 21:53
|modify
|742
|0.04
|1.52751
|0.00000
|1.52271
|2528
|2009.08.17 21:53
|modify
|743
|0.06
|1.52511
|0.00000
|1.52271
|2529
|2009.08.17 21:53
|modify
|744
|0.08
|1.52271
|0.00000
|1.52271
|2530
|2009.08.17 21:53
|modify
|745
|0.11
|1.52031
|0.00000
|1.52271
|2531
|2009.08.17 22:33
|buy limit
|747
|0.21
|1.51301
|0.00000
|1.52281
|2532
|2009.08.26 18:51
|t/p
|739
|0.01
|1.52271
|0.00000
|1.52271
|-7.94
|14294.02
|2533
|2009.08.26 18:51
|t/p
|740
|0.02
|1.52271
|0.00000
|1.52271
|-13.73
|14280.28
|2534
|2009.08.26 18:51
|t/p
|741
|0.03
|1.52271
|0.00000
|1.52271
|-17.36
|14262.92
|2535
|2009.08.26 18:51
|t/p
|742
|0.04
|1.52271
|0.00000
|1.52271
|-18.48
|14244.45
|2536
|2009.08.26 18:51
|t/p
|743
|0.06
|1.52271
|0.00000
|1.52271
|-13.56
|14230.88
|2537
|2009.08.26 18:51
|t/p
|744
|0.08
|1.52271
|0.00000
|1.52271
|0.78
|14231.67
|2538
|2009.08.26 18:51
|t/p
|745
|0.11
|1.52271
|0.00000
|1.52271
|26.92
|14258.59
|2539
|2009.08.26 18:51
|t/p
|746
|0.15
|1.52271
|0.00000
|1.52271
|72.08
|14330.67
|2540
|2009.08.26 18:51
|delete
|747
|0.21
|1.51301
|0.00000
|1.52281
|2541
|2009.08.26 18:54
|sell
|748
|0.01
|1.52284
|0.00000
|1.52044
|2542
|2009.08.26 19:34
|sell limit
|749
|0.02
|1.52404
|0.00000
|1.52164
|2543
|2009.08.27 13:31
|sell
|749
|0.02
|1.52404
|0.00000
|1.52164
|2544
|2009.08.27 13:31
|modify
|748
|0.01
|1.52284
|0.00000
|1.52164
|2545
|2009.08.27 14:11
|sell limit
|750
|0.03
|1.52524
|0.00000
|1.52284
|2546
|2009.08.27 20:12
|t/p
|748
|0.01
|1.52164
|0.00000
|1.52164
|1.14
|14331.81
|2547
|2009.08.27 20:12
|t/p
|749
|0.02
|1.52164
|0.00000
|1.52164
|4.72
|14336.53
|2548
|2009.08.27 20:12
|delete
|750
|0.03
|1.52524
|0.00000
|1.52284
|2549
|2009.08.27 20:15
|buy
|751
|0.01
|1.51845
|0.00000
|1.52085
|2550
|2009.08.27 20:55
|buy limit
|752
|0.02
|1.51715
|0.00000
|1.51975
|2551
|2009.08.28 08:38
|t/p
|751
|0.01
|1.52085
|0.00000
|1.52085
|2.37
|14338.90
|2552
|2009.08.28 08:38
|delete
|752
|0.02
|1.51715
|0.00000
|1.51975
|2553
|2009.08.28 08:38
|sell
|753
|0.01
|1.52085
|0.00000
|1.51845
|2554
|2009.08.28 09:18
|sell limit
|754
|0.02
|1.52205
|0.00000
|1.51965
|2555
|2009.08.28 11:32
|t/p
|753
|0.01
|1.51845
|0.00000
|1.51845
|2.35
|14341.25
|2556
|2009.08.28 11:32
|delete
|754
|0.02
|1.52205
|0.00000
|1.51965
|2557
|2009.08.28 11:32
|buy
|755
|0.01
|1.51844
|0.00000
|1.52084
|2558
|2009.08.28 12:12
|buy limit
|756
|0.02
|1.51724
|0.00000
|1.51964
|2559
|2009.08.28 13:07
|buy
|756
|0.02
|1.51724
|0.00000
|1.51964
|2560
|2009.08.28 13:07
|modify
|755
|0.01
|1.51844
|0.00000
|1.51964
|2561
|2009.08.28 13:47
|buy limit
|757
|0.03
|1.51604
|0.00000
|1.51844
|2562
|2009.08.28 17:29
|buy
|757
|0.03
|1.51604
|0.00000
|1.51844
|2563
|2009.08.28 17:29
|modify
|755
|0.01
|1.51844
|0.00000
|1.51844
|2564
|2009.08.28 17:29
|modify
|756
|0.02
|1.51724
|0.00000
|1.51844
|2565
|2009.08.28 18:09
|buy limit
|758
|0.04
|1.51484
|0.00000
|1.51724
|2566
|2009.09.02 09:27
|t/p
|755
|0.01
|1.51844
|0.00000
|1.51844
|0.03
|14341.28
|2567
|2009.09.02 09:27
|t/p
|756
|0.02
|1.51844
|0.00000
|1.51844
|2.42
|14343.70
|2568
|2009.09.02 09:27
|t/p
|757
|0.03
|1.51844
|0.00000
|1.51844
|7.17
|14350.87
|2569
|2009.09.02 09:27
|delete
|758
|0.04
|1.51484
|0.00000
|1.51724
|2570
|2009.09.02 09:27
|sell
|759
|0.01
|1.51846
|0.00000
|1.51626
|2571
|2009.09.02 10:07
|sell limit
|760
|0.02
|1.51956
|0.00000
|1.51736
|2572
|2009.09.02 14:21
|t/p
|759
|0.01
|1.51626
|0.00000
|1.51626
|2.16
|14353.03
|2573
|2009.09.02 14:21
|delete
|760
|0.02
|1.51956
|0.00000
|1.51736
|2574
|2009.09.02 14:25
|buy
|761
|0.01
|1.51594
|0.00000
|1.51814
|2575
|2009.09.02 15:05
|buy limit
|762
|0.02
|1.51484
|0.00000
|1.51704
|2576
|2009.09.02 17:12
|buy
|762
|0.02
|1.51484
|0.00000
|1.51704
|2577
|2009.09.02 17:12
|modify
|761
|0.01
|1.51594
|0.00000
|1.51704
|2578
|2009.09.02 17:52
|buy limit
|763
|0.03
|1.51374
|0.00000
|1.51594
|2579
|2009.09.02 18:38
|buy
|763
|0.03
|1.51374
|0.00000
|1.51594
|2580
|2009.09.02 18:38
|modify
|761
|0.01
|1.51594
|0.00000
|1.51594
|2581
|2009.09.02 18:38
|modify
|762
|0.02
|1.51484
|0.00000
|1.51594
|2582
|2009.09.02 19:18
|buy limit
|764
|0.04
|1.51264
|0.00000
|1.51484
|2583
|2009.09.04 10:00
|t/p
|761
|0.01
|1.51594
|0.00000
|1.51594
|0.04
|14353.07
|2584
|2009.09.04 10:00
|t/p
|762
|0.02
|1.51594
|0.00000
|1.51594
|2.24
|14355.31
|2585
|2009.09.04 10:00
|t/p
|763
|0.03
|1.51594
|0.00000
|1.51594
|6.60
|14361.90
|2586
|2009.09.04 10:00
|delete
|764
|0.04
|1.51264
|0.00000
|1.51484
|2587
|2009.09.04 10:00
|sell
|765
|0.01
|1.51598
|0.00000
|1.51378
|2588
|2009.09.04 10:40
|sell limit
|766
|0.02
|1.51708
|0.00000
|1.51488
|2589
|2009.09.04 14:51
|sell
|766
|0.02
|1.51708
|0.00000
|1.51488
|2590
|2009.09.04 14:51
|modify
|765
|0.01
|1.51598
|0.00000
|1.51488
|2591
|2009.09.04 15:31
|sell limit
|767
|0.03
|1.51818
|0.00000
|1.51598
|2592
|2009.09.04 15:52
|sell
|767
|0.03
|1.51818
|0.00000
|1.51598
|2593
|2009.09.04 15:52
|modify
|765
|0.01
|1.51598
|0.00000
|1.51598
|2594
|2009.09.04 15:52
|modify
|766
|0.02
|1.51708
|0.00000
|1.51598
|2595
|2009.09.04 16:32
|sell limit
|768
|0.04
|1.51928
|0.00000
|1.51708
|2596
|2009.09.04 17:59
|t/p
|765
|0.01
|1.51598
|0.00000
|1.51598
|0.00
|14361.90
|2597
|2009.09.04 17:59
|t/p
|766
|0.02
|1.51598
|0.00000
|1.51598
|2.16
|14364.06
|2598
|2009.09.04 17:59
|t/p
|767
|0.03
|1.51598
|0.00000
|1.51598
|6.49
|14370.55
|2599
|2009.09.04 17:59
|delete
|768
|0.04
|1.51928
|0.00000
|1.51708
|2600
|2009.09.04 17:59
|buy
|769
|0.01
|1.51597
|0.00000
|1.51817
|2601
|2009.09.04 18:39
|buy limit
|770
|0.02
|1.51487
|0.00000
|1.51707
|2602
|2009.09.07 13:14
|t/p
|769
|0.01
|1.51817
|0.00000
|1.51817
|2.17
|14372.72
|2603
|2009.09.07 13:14
|delete
|770
|0.02
|1.51487
|0.00000
|1.51707
|2604
|2009.09.07 13:14
|sell
|771
|0.01
|1.51817
|0.00000
|1.51617
|2605
|2009.09.07 13:54
|sell limit
|772
|0.02
|1.51917
|0.00000
|1.51717
|2606
|2009.09.07 16:57
|sell
|772
|0.02
|1.51917
|0.00000
|1.51717
|2607
|2009.09.07 16:57
|modify
|771
|0.01
|1.51817
|0.00000
|1.51717
|2608
|2009.09.07 17:37
|sell limit
|773
|0.03
|1.52017
|0.00000
|1.51817
|2609
|2009.09.08 09:46
|sell
|773
|0.03
|1.52017
|0.00000
|1.51817
|2610
|2009.09.08 09:46
|modify
|771
|0.01
|1.51817
|0.00000
|1.51817
|2611
|2009.09.08 09:46
|modify
|772
|0.02
|1.51917
|0.00000
|1.51817
|2612
|2009.09.08 10:05
|t/p
|771
|0.01
|1.51817
|0.00000
|1.51817
|-0.01
|14372.71
|2613
|2009.09.08 10:05
|t/p
|772
|0.02
|1.51817
|0.00000
|1.51817
|1.93
|14374.65
|2614
|2009.09.08 10:05
|t/p
|773
|0.03
|1.51817
|0.00000
|1.51817
|5.89
|14380.54
|2615
|2009.09.08 10:33
|buy
|774
|0.01
|1.51768
|0.00000
|1.51968
|2616
|2009.09.08 11:13
|buy limit
|775
|0.02
|1.51668
|0.00000
|1.51868
|2617
|2009.09.08 11:51
|buy
|775
|0.02
|1.51668
|0.00000
|1.51868
|2618
|2009.09.08 11:51
|modify
|774
|0.01
|1.51768
|0.00000
|1.51868
|2619
|2009.09.08 12:31
|buy limit
|776
|0.03
|1.51568
|0.00000
|1.51768
|2620
|2009.09.08 14:55
|buy
|776
|0.03
|1.51568
|0.00000
|1.51768
|2621
|2009.09.08 14:55
|modify
|774
|0.01
|1.51768
|0.00000
|1.51768
|2622
|2009.09.08 14:55
|modify
|775
|0.02
|1.51668
|0.00000
|1.51768
|2623
|2009.09.08 15:35
|buy limit
|777
|0.04
|1.51458
|0.00000
|1.51678
|2624
|2009.09.09 09:36
|t/p
|774
|0.01
|1.51768
|0.00000
|1.51768
|0.01
|14380.55
|2625
|2009.09.09 09:36
|t/p
|775
|0.02
|1.51768
|0.00000
|1.51768
|1.98
|14382.53
|2626
|2009.09.09 09:36
|t/p
|776
|0.03
|1.51768
|0.00000
|1.51768
|5.93
|14388.45
|2627
|2009.09.09 09:36
|delete
|777
|0.04
|1.51458
|0.00000
|1.51678
|2628
|2009.09.09 09:36
|sell
|778
|0.01
|1.51769
|0.00000
|1.51569
|2629
|2009.09.09 10:16
|sell limit
|779
|0.02
|1.51869
|0.00000
|1.51669
|2630
|2009.09.09 22:52
|t/p
|778
|0.01
|1.51569
|0.00000
|1.51569
|1.96
|14390.41
|2631
|2009.09.09 22:52
|delete
|779
|0.02
|1.51869
|0.00000
|1.51669
|2632
|2009.09.10 08:04
|buy
|780
|0.01
|1.51553
|0.00000
|1.51753
|2633
|2009.09.10 08:44
|buy limit
|781
|0.02
|1.51453
|0.00000
|1.51653
|2634
|2009.09.10 14:52
|buy
|781
|0.02
|1.51453
|0.00000
|1.51653
|2635
|2009.09.10 14:52
|modify
|780
|0.01
|1.51553
|0.00000
|1.51653
|2636
|2009.09.10 15:27
|t/p
|780
|0.01
|1.51653
|0.00000
|1.51653
|0.99
|14391.40
|2637
|2009.09.10 15:27
|t/p
|781
|0.02
|1.51653
|0.00000
|1.51653
|3.93
|14395.33
|2638
|2009.09.10 15:35
|sell
|782
|0.01
|1.51643
|0.00000
|1.51443
|2639
|2009.09.10 16:15
|sell limit
|783
|0.02
|1.51743
|0.00000
|1.51543
|2640
|2009.09.10 19:03
|t/p
|782
|0.01
|1.51443
|0.00000
|1.51443
|1.96
|14397.29
|2641
|2009.09.10 19:03
|delete
|783
|0.02
|1.51743
|0.00000
|1.51543
|2642
|2009.09.10 19:03
|buy
|784
|0.01
|1.51430
|0.00000
|1.51630
|2643
|2009.09.10 19:43
|buy limit
|785
|0.02
|1.51330
|0.00000
|1.51530
|2644
|2009.09.11 18:13
|buy
|785
|0.02
|1.51330
|0.00000
|1.51530
|2645
|2009.09.11 18:13
|modify
|784
|0.01
|1.51430
|0.00000
|1.51530
|2646
|2009.09.11 18:53
|buy limit
|786
|0.03
|1.51230
|0.00000
|1.51430
|2647
|2009.09.14 02:54
|buy
|786
|0.03
|1.51230
|0.00000
|1.51430
|2648
|2009.09.14 02:54
|modify
|784
|0.01
|1.51430
|0.00000
|1.51430
|2649
|2009.09.14 02:54
|modify
|785
|0.02
|1.51330
|0.00000
|1.51430
|2650
|2009.09.14 03:34
|buy limit
|787
|0.04
|1.51050
|0.00000
|1.51230
|2651
|2009.09.14 06:47
|modify
|787
|0.04
|1.51140
|0.00000
|1.51320
|2652
|2009.09.15 09:16
|t/p
|784
|0.01
|1.51430
|0.00000
|1.51430
|0.03
|14397.32
|2653
|2009.09.15 09:16
|t/p
|785
|0.02
|1.51430
|0.00000
|1.51430
|2.01
|14399.33
|2654
|2009.09.15 09:16
|t/p
|786
|0.03
|1.51430
|0.00000
|1.51430
|5.92
|14405.25
|2655
|2009.09.15 09:16
|delete
|787
|0.04
|1.51140
|0.00000
|1.51320
|2656
|2009.09.15 09:16
|sell
|788
|0.01
|1.51430
|0.00000
|1.51250
|2657
|2009.09.15 09:56
|sell limit
|789
|0.02
|1.51520
|0.00000
|1.51340
|2658
|2009.09.15 10:05
|sell
|789
|0.02
|1.51520
|0.00000
|1.51340
|2659
|2009.09.15 10:05
|modify
|788
|0.01
|1.51430
|0.00000
|1.51340
|2660
|2009.09.15 10:45
|sell limit
|790
|0.03
|1.51700
|0.00000
|1.51520
|2661
|2009.09.15 10:45
|modify
|790
|0.03
|1.51610
|0.00000
|1.51430
|2662
|2009.09.15 11:00
|sell
|790
|0.03
|1.51610
|0.00000
|1.51430
|2663
|2009.09.15 11:00
|modify
|788
|0.01
|1.51430
|0.00000
|1.51430
|2664
|2009.09.15 11:00
|modify
|789
|0.02
|1.51520
|0.00000
|1.51430
|2665
|2009.09.15 11:40
|sell limit
|791
|0.04
|1.51790
|0.00000
|1.51610
|2666
|2009.09.15 11:59
|modify
|791
|0.04
|1.51700
|0.00000
|1.51520
|2667
|2009.09.15 14:43
|sell
|791
|0.04
|1.51700
|0.00000
|1.51520
|2668
|2009.09.15 14:43
|modify
|788
|0.01
|1.51430
|0.00000
|1.51520
|2669
|2009.09.15 14:43
|modify
|789
|0.02
|1.51520
|0.00000
|1.51520
|2670
|2009.09.15 14:43
|modify
|790
|0.03
|1.51610
|0.00000
|1.51520
|2671
|2009.09.15 15:23
|sell limit
|792
|0.06
|1.51880
|0.00000
|1.51510
|2672
|2009.09.16 10:57
|sell
|792
|0.06
|1.51880
|0.00000
|1.51510
|2673
|2009.09.16 10:57
|modify
|788
|0.01
|1.51430
|0.00000
|1.51510
|2674
|2009.09.16 10:57
|modify
|789
|0.02
|1.51520
|0.00000
|1.51510
|2675
|2009.09.16 10:57
|modify
|790
|0.03
|1.51610
|0.00000
|1.51510
|2676
|2009.09.16 10:57
|modify
|791
|0.04
|1.51700
|0.00000
|1.51510
|2677
|2009.09.16 11:37
|sell limit
|793
|0.08
|1.52060
|0.00000
|1.51690
|2678
|2009.09.17 12:10
|sell
|793
|0.08
|1.52060
|0.00000
|1.51690
|2679
|2009.09.17 12:10
|modify
|788
|0.01
|1.51430
|0.00000
|1.51690
|2680
|2009.09.17 12:10
|modify
|789
|0.02
|1.51520
|0.00000
|1.51690
|2681
|2009.09.17 12:10
|modify
|790
|0.03
|1.51610
|0.00000
|1.51690
|2682
|2009.09.17 12:10
|modify
|791
|0.04
|1.51700
|0.00000
|1.51690
|2683
|2009.09.17 12:10
|modify
|792
|0.06
|1.51880
|0.00000
|1.51690
|2684
|2009.09.17 12:50
|sell limit
|794
|0.11
|1.52240
|0.00000
|1.51880
|2685
|2009.09.17 14:00
|sell
|794
|0.11
|1.52240
|0.00000
|1.51880
|2686
|2009.09.17 14:00
|modify
|788
|0.01
|1.51430
|0.00000
|1.51880
|2687
|2009.09.17 14:00
|modify
|789
|0.02
|1.51520
|0.00000
|1.51880
|2688
|2009.09.17 14:00
|modify
|790
|0.03
|1.51610
|0.00000
|1.51880
|2689
|2009.09.17 14:00
|modify
|791
|0.04
|1.51700
|0.00000
|1.51880
|2690
|2009.09.17 14:00
|modify
|792
|0.06
|1.51880
|0.00000
|1.51880
|2691
|2009.09.17 14:00
|modify
|793
|0.08
|1.52060
|0.00000
|1.51880
|2692
|2009.09.17 14:07
|t/p
|788
|0.01
|1.51880
|0.00000
|1.51880
|-4.47
|14400.78
|2693
|2009.09.17 14:07
|t/p
|789
|0.02
|1.51880
|0.00000
|1.51880
|-7.17
|14393.61
|2694
|2009.09.17 14:07
|t/p
|790
|0.03
|1.51880
|0.00000
|1.51880
|-8.11
|14385.50
|2695
|2009.09.17 14:07
|t/p
|791
|0.04
|1.51880
|0.00000
|1.51880
|-7.27
|14378.22
|2696
|2009.09.17 14:07
|t/p
|792
|0.06
|1.51880
|0.00000
|1.51880
|-0.23
|14377.99
|2697
|2009.09.17 14:07
|t/p
|793
|0.08
|1.51880
|0.00000
|1.51880
|14.14
|14392.13
|2698
|2009.09.17 14:07
|t/p
|794
|0.11
|1.51880
|0.00000
|1.51880
|38.91
|14431.04
|2699
|2009.09.17 14:12
|buy
|795
|0.01
|1.51946
|0.00000
|1.52126
|2700
|2009.09.17 14:52
|buy limit
|796
|0.02
|1.51766
|0.00000
|1.51946
|2701
|2009.09.17 14:59
|modify
|796
|0.02
|1.51856
|0.00000
|1.52036
|2702
|2009.09.17 15:14
|buy
|796
|0.02
|1.51856
|0.00000
|1.52036
|2703
|2009.09.17 15:14
|modify
|795
|0.01
|1.51946
|0.00000
|1.52036
|2704
|2009.09.17 15:54
|buy limit
|797
|0.03
|1.51766
|0.00000
|1.51946
|2705
|2009.09.17 16:21
|buy
|797
|0.03
|1.51766
|0.00000
|1.51946
|2706
|2009.09.17 16:21
|modify
|795
|0.01
|1.51946
|0.00000
|1.51946
|2707
|2009.09.17 16:21
|modify
|796
|0.02
|1.51856
|0.00000
|1.51946
|2708
|2009.09.17 17:01
|buy limit
|798
|0.04
|1.51676
|0.00000
|1.51856
|2709
|2009.09.17 17:41
|buy
|798
|0.04
|1.51676
|0.00000
|1.51856
|2710
|2009.09.17 17:41
|modify
|795
|0.01
|1.51946
|0.00000
|1.51856
|2711
|2009.09.17 17:41
|modify
|796
|0.02
|1.51856
|0.00000
|1.51856
|2712
|2009.09.17 17:41
|modify
|797
|0.03
|1.51766
|0.00000
|1.51856
|2713
|2009.09.17 18:21
|buy limit
|799
|0.06
|1.51496
|0.00000
|1.51866
|2714
|2009.09.17 19:42
|buy
|799
|0.06
|1.51496
|0.00000
|1.51866
|2715
|2009.09.17 19:42
|modify
|795
|0.01
|1.51946
|0.00000
|1.51866
|2716
|2009.09.17 19:42
|modify
|796
|0.02
|1.51856
|0.00000
|1.51866
|2717
|2009.09.17 19:42
|modify
|797
|0.03
|1.51766
|0.00000
|1.51866
|2718
|2009.09.17 19:42
|modify
|798
|0.04
|1.51676
|0.00000
|1.51866
|2719
|2009.09.17 20:22
|buy limit
|800
|0.08
|1.51316
|0.00000
|1.51686
|2720
|2009.09.21 12:12
|t/p
|795
|0.01
|1.51866
|0.00000
|1.51866
|-0.76
|14430.28
|2721
|2009.09.21 12:12
|t/p
|796
|0.02
|1.51866
|0.00000
|1.51866
|0.23
|14430.51
|2722
|2009.09.21 12:12
|t/p
|797
|0.03
|1.51866
|0.00000
|1.51866
|3.01
|14433.52
|2723
|2009.09.21 12:12
|t/p
|798
|0.04
|1.51866
|0.00000
|1.51866
|7.55
|14441.07
|2724
|2009.09.21 12:12
|t/p
|799
|0.06
|1.51866
|0.00000
|1.51866
|21.94
|14463.01
|2725
|2009.09.21 12:12
|delete
|800
|0.08
|1.51316
|0.00000
|1.51686
|2726
|2009.09.21 12:12
|sell
|801
|0.01
|1.51868
|0.00000
|1.51688
|2727
|2009.09.21 12:52
|sell limit
|802
|0.02
|1.51958
|0.00000
|1.51778
|2728
|2009.09.21 16:42
|t/p
|801
|0.01
|1.51688
|0.00000
|1.51688
|1.77
|14464.78
|2729
|2009.09.21 16:42
|delete
|802
|0.02
|1.51958
|0.00000
|1.51778
|2730
|2009.09.21 16:42
|buy
|803
|0.01
|1.51688
|0.00000
|1.51868
|2731
|2009.09.21 17:22
|buy limit
|804
|0.02
|1.51598
|0.00000
|1.51778
|2732
|2009.09.21 18:04
|buy
|804
|0.02
|1.51598
|0.00000
|1.51778
|2733
|2009.09.21 18:04
|modify
|803
|0.01
|1.51688
|0.00000
|1.51778
|2734
|2009.09.21 18:44
|buy limit
|805
|0.03
|1.51508
|0.00000
|1.51688
|2735
|2009.09.22 09:29
|buy
|805
|0.03
|1.51508
|0.00000
|1.51688
|2736
|2009.09.22 09:29
|modify
|803
|0.01
|1.51688
|0.00000
|1.51688
|2737
|2009.09.22 09:29
|modify
|804
|0.02
|1.51598
|0.00000
|1.51688
|2738
|2009.09.22 10:09
|buy limit
|806
|0.04
|1.51418
|0.00000
|1.51598
|2739
|2009.09.22 13:29
|buy
|806
|0.04
|1.51418
|0.00000
|1.51598
|2740
|2009.09.22 13:29
|modify
|803
|0.01
|1.51688
|0.00000
|1.51598
|2741
|2009.09.22 13:29
|modify
|804
|0.02
|1.51598
|0.00000
|1.51598
|2742
|2009.09.22 13:29
|modify
|805
|0.03
|1.51508
|0.00000
|1.51598
|2743
|2009.09.22 14:09
|buy limit
|807
|0.06
|1.51238
|0.00000
|1.51598
|2744
|2009.09.24 06:11
|buy
|807
|0.06
|1.51238
|0.00000
|1.51598
|2745
|2009.09.24 06:51
|buy limit
|808
|0.08
|1.51078
|0.00000
|1.51408
|2746
|2009.09.24 12:02
|buy
|808
|0.08
|1.51078
|0.00000
|1.51408
|2747
|2009.09.24 12:02
|modify
|803
|0.01
|1.51688
|0.00000
|1.51408
|2748
|2009.09.24 12:02
|modify
|804
|0.02
|1.51598
|0.00000
|1.51408
|2749
|2009.09.24 12:02
|modify
|805
|0.03
|1.51508
|0.00000
|1.51408
|2750
|2009.09.24 12:02
|modify
|806
|0.04
|1.51418
|0.00000
|1.51408
|2751
|2009.09.24 12:02
|modify
|807
|0.06
|1.51238
|0.00000
|1.51408
|2752
|2009.09.24 12:42
|buy limit
|809
|0.11
|1.50898
|0.00000
|1.51258
|2753
|2009.09.24 18:35
|buy
|809
|0.11
|1.50898
|0.00000
|1.51258
|2754
|2009.09.24 18:35
|modify
|803
|0.01
|1.51688
|0.00000
|1.51258
|2755
|2009.09.24 18:35
|modify
|804
|0.02
|1.51598
|0.00000
|1.51258
|2756
|2009.09.24 18:35
|modify
|805
|0.03
|1.51508
|0.00000
|1.51258
|2757
|2009.09.24 18:35
|modify
|806
|0.04
|1.51418
|0.00000
|1.51258
|2758
|2009.09.24 18:35
|modify
|807
|0.06
|1.51238
|0.00000
|1.51258
|2759
|2009.09.24 18:35
|modify
|808
|0.08
|1.51078
|0.00000
|1.51258
|2760
|2009.09.24 19:15
|buy limit
|810
|0.15
|1.50718
|0.00000
|1.51078
|2761
|2009.09.29 13:16
|t/p
|803
|0.01
|1.51258
|0.00000
|1.51258
|-4.15
|14460.63
|2762
|2009.09.29 13:16
|t/p
|804
|0.02
|1.51258
|0.00000
|1.51258
|-6.52
|14454.10
|2763
|2009.09.29 13:16
|t/p
|805
|0.03
|1.51258
|0.00000
|1.51258
|-7.16
|14446.94
|2764
|2009.09.29 13:16
|t/p
|806
|0.04
|1.51258
|0.00000
|1.51258
|-6.02
|14440.92
|2765
|2009.09.29 13:16
|t/p
|807
|0.06
|1.51258
|0.00000
|1.51258
|1.36
|14442.28
|2766
|2009.09.29 13:16
|t/p
|808
|0.08
|1.51258
|0.00000
|1.51258
|14.39
|14456.66
|2767
|2009.09.29 13:16
|t/p
|809
|0.11
|1.51258
|0.00000
|1.51258
|39.24
|14495.91
|2768
|2009.09.29 13:16
|delete
|810
|0.15
|1.50718
|0.00000
|1.51078
|2769
|2009.09.29 13:16
|sell
|811
|0.01
|1.51260
|0.00000
|1.51100
|2770
|2009.09.29 13:56
|sell limit
|812
|0.02
|1.51340
|0.00000
|1.51180
|2771
|2009.09.30 08:36
|t/p
|811
|0.01
|1.51100
|0.00000
|1.51100
|1.56
|14497.47
|2772
|2009.09.30 08:36
|delete
|812
|0.02
|1.51340
|0.00000
|1.51180
|2773
|2009.09.30 08:36
|buy
|813
|0.01
|1.51100
|0.00000
|1.51260
|2774
|2009.09.30 09:16
|buy limit
|814
|0.02
|1.51020
|0.00000
|1.51180
|2775
|2009.09.30 09:49
|buy
|814
|0.02
|1.51020
|0.00000
|1.51180
|2776
|2009.09.30 09:49
|modify
|813
|0.01
|1.51100
|0.00000
|1.51180
|2777
|2009.09.30 10:29
|buy limit
|815
|0.03
|1.50940
|0.00000
|1.51100
|2778
|2009.09.30 10:42
|buy
|815
|0.03
|1.50940
|0.00000
|1.51100
|2779
|2009.09.30 10:42
|modify
|813
|0.01
|1.51100
|0.00000
|1.51100
|2780
|2009.09.30 10:42
|modify
|814
|0.02
|1.51020
|0.00000
|1.51100
|2781
|2009.09.30 11:22
|buy limit
|816
|0.04
|1.50860
|0.00000
|1.51020
|2782
|2009.09.30 13:57
|buy
|816
|0.04
|1.50860
|0.00000
|1.51020
|2783
|2009.09.30 13:57
|modify
|813
|0.01
|1.51100
|0.00000
|1.51020
|2784
|2009.09.30 13:57
|modify
|814
|0.02
|1.51020
|0.00000
|1.51020
|2785
|2009.09.30 13:57
|modify
|815
|0.03
|1.50940
|0.00000
|1.51020
|2786
|2009.09.30 14:15
|t/p
|813
|0.01
|1.51020
|0.00000
|1.51020
|-0.78
|14496.69
|2787
|2009.09.30 14:15
|t/p
|814
|0.02
|1.51020
|0.00000
|1.51020
|0.00
|14496.69
|2788
|2009.09.30 14:15
|t/p
|815
|0.03
|1.51020
|0.00000
|1.51020
|2.36
|14499.05
|2789
|2009.09.30 14:15
|t/p
|816
|0.04
|1.51020
|0.00000
|1.51020
|6.29
|14505.34
|2790
|2009.09.30 14:25
|sell
|817
|0.01
|1.51378
|0.00000
|1.51218
|2791
|2009.09.30 15:05
|sell limit
|818
|0.02
|1.52008
|0.00000
|1.51828
|2792
|2009.09.30 15:11
|modify
|818
|0.02
|1.51918
|0.00000
|1.51738
|2793
|2009.09.30 15:14
|sell
|818
|0.02
|1.51918
|0.00000
|1.51738
|2794
|2009.09.30 15:14
|modify
|817
|0.01
|1.51378
|0.00000
|1.51738
|2795
|2009.09.30 15:54
|sell limit
|819
|0.03
|1.52008
|0.00000
|1.51828
|2796
|2009.09.30 16:58
|t/p
|817
|0.01
|1.51738
|0.00000
|1.51738
|-3.54
|14501.80
|2797
|2009.09.30 16:58
|t/p
|818
|0.02
|1.51738
|0.00000
|1.51738
|3.54
|14505.34
|2798
|2009.09.30 16:58
|delete
|819
|0.03
|1.52008
|0.00000
|1.51828
|2799
|2009.09.30 16:58
|buy
|820
|0.01
|1.51738
|0.00000
|1.51918
|2800
|2009.09.30 17:38
|buy limit
|821
|0.02
|1.51648
|0.00000
|1.51828
|2801
|2009.09.30 18:26
|buy
|821
|0.02
|1.51648
|0.00000
|1.51828
|2802
|2009.09.30 18:26
|modify
|820
|0.01
|1.51738
|0.00000
|1.51828
|2803
|2009.09.30 19:06
|buy limit
|822
|0.03
|1.51558
|0.00000
|1.51738
|2804
|2009.10.01 10:28
|t/p
|820
|0.01
|1.51828
|0.00000
|1.51828
|0.92
|14506.25
|2805
|2009.10.01 10:28
|t/p
|821
|0.02
|1.51828
|0.00000
|1.51828
|3.60
|14509.85
|2806
|2009.10.01 10:28
|delete
|822
|0.03
|1.51558
|0.00000
|1.51738
|2807
|2009.10.01 12:05
|sell
|823
|0.01
|1.51913
|0.00000
|1.51733
|2808
|2009.10.01 12:45
|sell limit
|824
|0.02
|1.52003
|0.00000
|1.51823
|2809
|2009.10.01 14:03
|t/p
|823
|0.01
|1.51733
|0.00000
|1.51733
|1.76
|14511.61
|2810
|2009.10.01 14:03
|delete
|824
|0.02
|1.52003
|0.00000
|1.51823
|2811
|2009.10.01 14:05
|buy
|825
|0.01
|1.51717
|0.00000
|1.51897
|2812
|2009.10.01 14:45
|buy limit
|826
|0.02
|1.51627
|0.00000
|1.51807
|2813
|2009.10.01 16:59
|buy
|826
|0.02
|1.51627
|0.00000
|1.51807
|2814
|2009.10.01 16:59
|modify
|825
|0.01
|1.51717
|0.00000
|1.51807
|2815
|2009.10.01 17:39
|buy limit
|827
|0.03
|1.51447
|0.00000
|1.51627
|2816
|2009.10.01 19:26
|buy
|827
|0.03
|1.51447
|0.00000
|1.51627
|2817
|2009.10.01 19:26
|modify
|825
|0.01
|1.51717
|0.00000
|1.51627
|2818
|2009.10.01 19:26
|modify
|826
|0.02
|1.51627
|0.00000
|1.51627
|2819
|2009.10.01 20:06
|buy limit
|828
|0.04
|1.51357
|0.00000
|1.51537
|2820
|2009.10.01 21:57
|buy
|828
|0.04
|1.51357
|0.00000
|1.51537
|2821
|2009.10.01 21:57
|modify
|825
|0.01
|1.51717
|0.00000
|1.51537
|2822
|2009.10.01 21:57
|modify
|826
|0.02
|1.51627
|0.00000
|1.51537
|2823
|2009.10.01 21:57
|modify
|827
|0.03
|1.51447
|0.00000
|1.51537
|2824
|2009.10.01 22:37
|buy limit
|829
|0.06
|1.51177
|0.00000
|1.51547
|2825
|2009.10.02 13:01
|buy
|829
|0.06
|1.51177
|0.00000
|1.51547
|2826
|2009.10.02 13:01
|modify
|825
|0.01
|1.51717
|0.00000
|1.51547
|2827
|2009.10.02 13:01
|modify
|826
|0.02
|1.51627
|0.00000
|1.51547
|2828
|2009.10.02 13:01
|modify
|827
|0.03
|1.51447
|0.00000
|1.51547
|2829
|2009.10.02 13:01
|modify
|828
|0.04
|1.51357
|0.00000
|1.51547
|2830
|2009.10.02 13:41
|buy limit
|830
|0.08
|1.50997
|0.00000
|1.51367
|2831
|2009.10.02 15:52
|buy
|830
|0.08
|1.50997
|0.00000
|1.51367
|2832
|2009.10.02 15:52
|modify
|825
|0.01
|1.51717
|0.00000
|1.51367
|2833
|2009.10.02 15:52
|modify
|826
|0.02
|1.51627
|0.00000
|1.51367
|2834
|2009.10.02 15:52
|modify
|827
|0.03
|1.51447
|0.00000
|1.51367
|2835
|2009.10.02 15:52
|modify
|828
|0.04
|1.51357
|0.00000
|1.51367
|2836
|2009.10.02 15:52
|modify
|829
|0.06
|1.51177
|0.00000
|1.51367
|2837
|2009.10.02 16:32
|buy limit
|831
|0.11
|1.50817
|0.00000
|1.51187
|2838
|2009.10.07 09:05
|t/p
|825
|0.01
|1.51367
|0.00000
|1.51367
|-3.39
|14508.22
|2839
|2009.10.07 09:05
|t/p
|826
|0.02
|1.51367
|0.00000
|1.51367
|-5.03
|14503.19
|2840
|2009.10.07 09:05
|t/p
|827
|0.03
|1.51367
|0.00000
|1.51367
|-2.24
|14500.95
|2841
|2009.10.07 09:05
|t/p
|828
|0.04
|1.51367
|0.00000
|1.51367
|0.55
|14501.50
|2842
|2009.10.07 09:05
|t/p
|829
|0.06
|1.51367
|0.00000
|1.51367
|11.38
|14512.87
|2843
|2009.10.07 09:05
|t/p
|830
|0.08
|1.51367
|0.00000
|1.51367
|29.32
|14542.19
|2844
|2009.10.07 09:05
|delete
|831
|0.11
|1.50817
|0.00000
|1.51187
|2845
|2009.10.07 09:12
|sell
|832
|0.01
|1.51401
|0.00000
|1.51221
|2846
|2009.10.07 09:52
|sell limit
|833
|0.02
|1.51491
|0.00000
|1.51311
|2847
|2009.10.07 14:07
|sell
|833
|0.02
|1.51491
|0.00000
|1.51311
|2848
|2009.10.07 14:07
|modify
|832
|0.01
|1.51401
|0.00000
|1.51311
|2849
|2009.10.07 14:47
|sell limit
|834
|0.03
|1.51581
|0.00000
|1.51401
|2850
|2009.10.07 15:21
|sell
|834
|0.03
|1.51581
|0.00000
|1.51401
|2851
|2009.10.07 15:21
|modify
|832
|0.01
|1.51401
|0.00000
|1.51401
|2852
|2009.10.07 15:21
|modify
|833
|0.02
|1.51491
|0.00000
|1.51401
|2853
|2009.10.07 16:01
|sell limit
|835
|0.04
|1.51671
|0.00000
|1.51491
|2854
|2009.10.07 16:30
|sell
|835
|0.04
|1.51671
|0.00000
|1.51491
|2855
|2009.10.07 16:30
|modify
|832
|0.01
|1.51401
|0.00000
|1.51491
|2856
|2009.10.07 16:30
|modify
|833
|0.02
|1.51491
|0.00000
|1.51491
|2857
|2009.10.07 16:30
|modify
|834
|0.03
|1.51581
|0.00000
|1.51491
|2858
|2009.10.07 17:10
|sell limit
|836
|0.06
|1.51851
|0.00000
|1.51481
|2859
|2009.10.09 08:35
|sell
|836
|0.06
|1.51851
|0.00000
|1.51481
|2860
|2009.10.09 08:35
|modify
|832
|0.01
|1.51401
|0.00000
|1.51481
|2861
|2009.10.09 08:35
|modify
|833
|0.02
|1.51491
|0.00000
|1.51481
|2862
|2009.10.09 08:36
|modify
|834
|0.03
|1.51581
|0.00000
|1.51481
|2863
|2009.10.09 08:36
|modify
|835
|0.04
|1.51671
|0.00000
|1.51481
|2864
|2009.10.09 09:15
|sell limit
|837
|0.08
|1.52031
|0.00000
|1.51661
|2865
|2009.10.14 19:13
|t/p
|832
|0.01
|1.51481
|0.00000
|1.51481
|-0.87
|14541.32
|2866
|2009.10.14 19:13
|t/p
|833
|0.02
|1.51481
|0.00000
|1.51481
|0.02
|14541.34
|2867
|2009.10.14 19:13
|t/p
|834
|0.03
|1.51481
|0.00000
|1.51481
|2.67
|14544.01
|2868
|2009.10.14 19:13
|t/p
|835
|0.04
|1.51481
|0.00000
|1.51481
|7.10
|14551.12
|2869
|2009.10.14 19:13
|t/p
|836
|0.06
|1.51481
|0.00000
|1.51481
|21.58
|14572.70
|2870
|2009.10.14 19:13
|delete
|837
|0.08
|1.52031
|0.00000
|1.51661
|2871
|2009.10.14 19:13
|buy
|838
|0.01
|1.51479
|0.00000
|1.51659
|2872
|2009.10.14 19:53
|buy limit
|839
|0.02
|1.51389
|0.00000
|1.51569
|2873
|2009.10.15 09:42
|buy
|839
|0.02
|1.51389
|0.00000
|1.51569
|2874
|2009.10.15 09:42
|modify
|838
|0.01
|1.51479
|0.00000
|1.51569
|2875
|2009.10.15 10:22
|buy limit
|840
|0.03
|1.51299
|0.00000
|1.51479
|2876
|2009.10.15 12:49
|buy
|840
|0.03
|1.51299
|0.00000
|1.51479
|2877
|2009.10.15 12:49
|modify
|838
|0.01
|1.51479
|0.00000
|1.51479
|2878
|2009.10.15 12:49
|modify
|839
|0.02
|1.51389
|0.00000
|1.51479
|2879
|2009.10.15 13:29
|buy limit
|841
|0.04
|1.51209
|0.00000
|1.51389
|2880
|2009.10.15 18:05
|t/p
|838
|0.01
|1.51479
|0.00000
|1.51479
|0.03
|14572.73
|2881
|2009.10.15 18:05
|t/p
|839
|0.02
|1.51479
|0.00000
|1.51479
|1.76
|14574.49
|2882
|2009.10.15 18:05
|t/p
|840
|0.03
|1.51479
|0.00000
|1.51479
|5.31
|14579.80
|2883
|2009.10.15 18:05
|delete
|841
|0.04
|1.51209
|0.00000
|1.51389
|2884
|2009.10.15 18:27
|sell
|842
|0.01
|1.51522
|0.00000
|1.51342
|2885
|2009.10.15 19:07
|sell limit
|843
|0.02
|1.51702
|0.00000
|1.51522
|2886
|2009.10.15 19:09
|modify
|843
|0.02
|1.51612
|0.00000
|1.51432
|2887
|2009.10.15 19:21
|sell
|843
|0.02
|1.51612
|0.00000
|1.51432
|2888
|2009.10.15 19:21
|modify
|842
|0.01
|1.51522
|0.00000
|1.51432
|2889
|2009.10.15 20:01
|sell limit
|844
|0.03
|1.51702
|0.00000
|1.51522
|2890
|2009.10.15 22:44
|sell
|844
|0.03
|1.51702
|0.00000
|1.51522
|2891
|2009.10.15 22:44
|modify
|842
|0.01
|1.51522
|0.00000
|1.51522
|2892
|2009.10.15 22:44
|modify
|843
|0.02
|1.51612
|0.00000
|1.51522
|2893
|2009.10.15 23:24
|sell limit
|845
|0.04
|1.51792
|0.00000
|1.51612
|2894
|2009.10.16 10:46
|sell
|845
|0.04
|1.51792
|0.00000
|1.51612
|2895
|2009.10.16 10:46
|modify
|842
|0.01
|1.51522
|0.00000
|1.51612
|2896
|2009.10.16 10:46
|modify
|843
|0.02
|1.51612
|0.00000
|1.51612
|2897
|2009.10.16 10:46
|modify
|844
|0.03
|1.51702
|0.00000
|1.51612
|2898
|2009.10.16 11:26
|sell limit
|846
|0.06
|1.51972
|0.00000
|1.51612
|2899
|2009.10.19 09:41
|t/p
|842
|0.01
|1.51612
|0.00000
|1.51612
|-0.91
|14578.89
|2900
|2009.10.19 09:41
|t/p
|843
|0.02
|1.51612
|0.00000
|1.51612
|-0.05
|14578.84
|2901
|2009.10.19 09:41
|t/p
|844
|0.03
|1.51612
|0.00000
|1.51612
|2.58
|14581.42
|2902
|2009.10.19 09:41
|t/p
|845
|0.04
|1.51612
|0.00000
|1.51612
|7.02
|14588.44
|2903
|2009.10.19 09:41
|delete
|846
|0.06
|1.51972
|0.00000
|1.51612
|2904
|2009.10.19 09:45
|buy
|847
|0.01
|1.51600
|0.00000
|1.51780
|2905
|2009.10.19 10:25
|buy limit
|848
|0.02
|1.51420
|0.00000
|1.51600
|2906
|2009.10.19 12:03
|buy
|848
|0.02
|1.51420
|0.00000
|1.51600
|2907
|2009.10.19 12:03
|modify
|847
|0.01
|1.51600
|0.00000
|1.51600
|2908
|2009.10.19 12:43
|buy limit
|849
|0.03
|1.51330
|0.00000
|1.51510
|2909
|2009.10.20 03:53
|buy
|849
|0.03
|1.51330
|0.00000
|1.51510
|2910
|2009.10.20 03:53
|modify
|847
|0.01
|1.51600
|0.00000
|1.51510
|2911
|2009.10.20 03:53
|modify
|848
|0.02
|1.51420
|0.00000
|1.51510
|2912
|2009.10.20 04:33
|buy limit
|850
|0.04
|1.51240
|0.00000
|1.51420
|2913
|2009.10.20 10:39
|buy
|850
|0.04
|1.51240
|0.00000
|1.51420
|2914
|2009.10.20 10:39
|modify
|847
|0.01
|1.51600
|0.00000
|1.51420
|2915
|2009.10.20 10:40
|modify
|848
|0.02
|1.51420
|0.00000
|1.51420
|2916
|2009.10.20 10:40
|modify
|849
|0.03
|1.51330
|0.00000
|1.51420
|2917
|2009.10.20 11:19
|buy limit
|851
|0.06
|1.51060
|0.00000
|1.51420
|2918
|2009.10.21 09:39
|buy
|851
|0.06
|1.51060
|0.00000
|1.51420
|2919
|2009.10.21 10:19
|buy limit
|852
|0.08
|1.50880
|0.00000
|1.51240
|2920
|2009.10.23 22:07
|t/p
|847
|0.01
|1.51420
|0.00000
|1.51420
|-1.71
|14586.73
|2921
|2009.10.23 22:07
|t/p
|848
|0.02
|1.51420
|0.00000
|1.51420
|0.12
|14586.85
|2922
|2009.10.23 22:07
|t/p
|849
|0.03
|1.51420
|0.00000
|1.51420
|2.81
|14589.65
|2923
|2009.10.23 22:07
|t/p
|850
|0.04
|1.51420
|0.00000
|1.51420
|7.27
|14596.92
|2924
|2009.10.23 22:07
|t/p
|851
|0.06
|1.51420
|0.00000
|1.51420
|21.46
|14618.38
|2925
|2009.10.23 22:07
|delete
|852
|0.08
|1.50880
|0.00000
|1.51240
|2926
|2009.10.23 22:07
|sell
|853
|0.01
|1.51424
|0.00000
|1.51244
|2927
|2009.10.23 22:47
|sell limit
|854
|0.02
|1.51514
|0.00000
|1.51334
|2928
|2009.10.23 22:59
|close at stop
|853
|0.01
|1.51410
|0.00000
|1.51244
|0.13
|14618.51