MetaQuotes Software Corp.
|Account: 2795
|Name: MT4 test II
|Currency: USD
|2009.10.13 16:29
|Orders:
| Open Time
|Ticket
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Time
|State
|Comment
|2009.10.13 04:53
|6455
|sell
|0.10 / 0.10
|eurusd
|1.47797
|0.00000
|0.00000
|2009.10.13 04:53
|filled
|2009.10.13 04:54
|6458
|buy
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|132.72
|0.00
|0.00
|2009.10.13 04:54
|filled
|2009.10.13 04:55
|6460
|buy limit
|0.20 / 0.20
|eurjpy
|132.68
|0.00
|0.00
|2009.10.13 04:59
|filled
|2009.10.13 04:56
|6462
|buy limit
|0.30 / 0.30
|eurjpy
|132.64
|0.00
|0.00
|2009.10.13 05:36
|filled
|2009.10.13 04:56
|6464
|buy limit
|0.40 / 0.00
|eurjpy
|132.60
|0.00
|0.00
|2009.10.13 05:47
|canceled
|2009.10.13 04:57
|6467
|buy limit
|0.50 / 0.00
|eurjpy
|132.56
|0.00
|0.00
|2009.10.13 05:47
|canceled
|2009.10.13 04:57
|6469
|buy limit
|0.60 / 0.00
|eurjpy
|132.52
|0.00
|0.00
|2009.10.13 05:47
|canceled
|2009.10.13 05:03
|6475
|buy
|0.10 / 0.10
|eurusd
|1.47775
|0.00000
|0.00000
|2009.10.13 05:03
|filled
|[tp at 1.47777]
|2009.10.13 05:17
|6505
|sell
|0.30 / 0.30
|eurjpy
|132.73
|0.00
|0.00
|2009.10.13 05:17
|filled
|2009.10.13 05:18
|6506
|buy limit
|0.20 / 0.20
|eurjpy
|132.70
|0.00
|0.00
|2009.10.13 05:23
|filled
|2009.10.13 05:18
|6507
|buy
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|132.76
|0.00
|0.00
|2009.10.13 05:18
|filled
|2009.10.13 05:47
|6547
|sell
|0.60 / 0.60
|eurjpy
|132.72
|0.00
|0.00
|2009.10.13 05:47
|filled
|2009.10.13 05:50
|6548
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|132.74
|0.00
|0.00
|2009.10.13 05:50
|filled
|2009.10.13 05:51
|6551
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|132.78
|0.00
|132.64
|2009.10.13 05:51
|filled
|2009.10.13 05:51
|6552
|sell limit
|0.30 / 0.30
|eurjpy
|132.82
|0.00
|0.00
|2009.10.13 05:57
|filled
|2009.10.13 05:52
|6553
|sell limit
|0.40 / 0.40
|eurjpy
|132.86
|0.00
|0.00
|2009.10.13 06:25
|filled
|2009.10.13 05:52
|6554
|sell limit
|0.50 / 0.50
|eurjpy
|132.90
|0.00
|0.00
|2009.10.13 07:01
|filled
|2009.10.13 05:52
|6555
|sell limit
|0.60 / 0.60
|eurjpy
|132.94
|0.00
|0.00
|2009.10.13 07:04
|filled
|2009.10.13 05:52
|6556
|sell limit
|0.70 / 0.70
|eurjpy
|132.98
|0.00
|132.88
|2009.10.13 07:30
|filled
|2009.10.13 07:05
|6635
|sell limit
|0.80 / 0.80
|eurjpy
|133.02
|0.00
|0.00
|2009.10.13 07:33
|filled
|2009.10.13 07:38
|6698
|sell limit
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|133.03
|0.00
|132.92
|2009.10.13 07:38
|filled
|2009.10.13 11:10
|7698
|buy
|3.60 / 3.60
|eurjpy
|132.83
|0.00
|0.00
|2009.10.13 11:10
|filled
|[tp at 132.83]
|
|Deals:
| Open Time
|Ticket
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Order
|Entry
|Commission
|Swap
|Profit
|2009.10.13 04:52
|8001
|balance
|10 000.00
|2009.10.13 04:53
|8004
|sell
|0.10
|eurusd
|1.47797
|0.00000
|0.00000
|6455
|in
|0.00
|
|2009.10.13 04:54
|8007
|buy
|0.10
|eurjpy
|132.72
|0.00
|0.00
|6458
|in
|0.00
|
|2009.10.13 04:59
|8023
|buy
|0.20
|eurjpy
|132.68
|0.00
|0.00
|6460
|in
|0.00
|
|2009.10.13 05:03
|8030
|buy
|0.10
|eurusd
|1.47775
|0.00000
|0.00000
|6475
|out
|0.00
|0.00
|2.20
|2009.10.13 05:17
|8084
|sell
|0.30
|eurjpy
|132.73
|0.00
|0.00
|6505
|out
|0.00
|0.00
|12.24
|2009.10.13 05:18
|8085
|buy
|0.10
|eurjpy
|132.76
|0.00
|0.00
|6507
|in
|0.00
|
|2009.10.13 05:23
|8106
|buy
|0.20
|eurjpy
|132.70
|0.00
|0.00
|6506
|in
|0.00
|
|2009.10.13 05:36
|8151
|buy
|0.30
|eurjpy
|132.64
|0.00
|0.00
|6462
|in
|0.00
|
|2009.10.13 05:47
|8190
|sell
|0.60
|eurjpy
|132.72
|0.00
|0.00
|6547
|out
|0.00
|0.00
|26.71
|2009.10.13 05:50
|8196
|sell
|0.10
|eurjpy
|132.74
|0.00
|0.00
|6548
|in
|0.00
|
|2009.10.13 05:51
|8204
|sell
|0.10
|eurjpy
|132.78
|0.00
|132.64
|6551
|in
|0.00
|
|2009.10.13 05:57
|8230
|sell
|0.30
|eurjpy
|132.82
|0.00
|0.00
|6552
|in
|0.00
|
|2009.10.13 06:25
|8284
|sell
|0.40
|eurjpy
|132.86
|0.00
|0.00
|6553
|in
|0.00
|
|2009.10.13 07:01
|8401
|sell
|0.50
|eurjpy
|132.90
|0.00
|0.00
|6554
|in
|0.00
|
|2009.10.13 07:04
|8408
|sell
|0.60
|eurjpy
|132.94
|0.00
|0.00
|6555
|in
|0.00
|
|2009.10.13 07:30
|8481
|sell
|0.70
|eurjpy
|132.98
|0.00
|132.88
|6556
|in
|0.00
|
|2009.10.13 07:33
|8490
|sell
|0.80
|eurjpy
|133.02
|0.00
|0.00
|6635
|in
|0.00
|
|2009.10.13 07:38
|8521
|sell
|0.10
|eurjpy
|133.03
|0.00
|132.92
|6698
|in
|0.00
|
|2009.10.13 11:10
|9948
|buy
|3.60
|eurjpy
|132.83
|0.00
|0.00
|7698
|out
|0.00
|0.00
|414.86
|
|0.00
|0.00
|456.01
|Closed P/L:
|456.01
|Positions:
| Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|Commission
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
| Open Time
|Ticket
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|Comment
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|456.01
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 456.01
|Equity:
|10 456.01
|Free Margin:
|10 456.01
|
|Details:
|
|Gross Profit:
|456.01
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|456.01
|Profit Factor:
|
|Expected Payoff:
|114.00
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|
|Total Trades:
|4
|Short Positions (won %):
|2 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|2 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|4 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|414.86
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|114.00
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (456.01)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|456.01 (4)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|0