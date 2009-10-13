MetaQuotes Software Corp.

Account: 2795 Name: MT4 test II Currency: USD 2009.10.13 16:29
Orders:
   Open TimeTicketTypeSizeItem PriceS / LT / PTimeState Comment
2009.10.13 04:536455sell0.10 / 0.10eurusd1.477970.000000.000002009.10.13 04:53filled
2009.10.13 04:546458buy0.10 / 0.10eurjpy132.720.000.002009.10.13 04:54filled
2009.10.13 04:556460buy limit0.20 / 0.20eurjpy132.680.000.002009.10.13 04:59filled
2009.10.13 04:566462buy limit0.30 / 0.30eurjpy132.640.000.002009.10.13 05:36filled
2009.10.13 04:566464buy limit0.40 / 0.00eurjpy132.600.000.002009.10.13 05:47canceled
2009.10.13 04:576467buy limit0.50 / 0.00eurjpy132.560.000.002009.10.13 05:47canceled
2009.10.13 04:576469buy limit0.60 / 0.00eurjpy132.520.000.002009.10.13 05:47canceled
2009.10.13 05:036475buy0.10 / 0.10eurusd1.477750.000000.000002009.10.13 05:03filled[tp at 1.47777]
2009.10.13 05:176505sell0.30 / 0.30eurjpy132.730.000.002009.10.13 05:17filled
2009.10.13 05:186506buy limit0.20 / 0.20eurjpy132.700.000.002009.10.13 05:23filled
2009.10.13 05:186507buy0.10 / 0.10eurjpy132.760.000.002009.10.13 05:18filled
2009.10.13 05:476547sell0.60 / 0.60eurjpy132.720.000.002009.10.13 05:47filled
2009.10.13 05:506548sell0.10 / 0.10eurjpy132.740.000.002009.10.13 05:50filled
2009.10.13 05:516551sell0.10 / 0.10eurjpy132.780.00132.642009.10.13 05:51filled
2009.10.13 05:516552sell limit0.30 / 0.30eurjpy132.820.000.002009.10.13 05:57filled
2009.10.13 05:526553sell limit0.40 / 0.40eurjpy132.860.000.002009.10.13 06:25filled
2009.10.13 05:526554sell limit0.50 / 0.50eurjpy132.900.000.002009.10.13 07:01filled
2009.10.13 05:526555sell limit0.60 / 0.60eurjpy132.940.000.002009.10.13 07:04filled
2009.10.13 05:526556sell limit0.70 / 0.70eurjpy132.980.00132.882009.10.13 07:30filled
2009.10.13 07:056635sell limit0.80 / 0.80eurjpy133.020.000.002009.10.13 07:33filled
2009.10.13 07:386698sell limit0.10 / 0.10eurjpy133.030.00132.922009.10.13 07:38filled
2009.10.13 11:107698buy3.60 / 3.60eurjpy132.830.000.002009.10.13 11:10filled[tp at 132.83]
 
Deals:
   Open TimeTicketTypeSizeItem PriceS / LT / POrderEntry CommissionSwapProfit
2009.10.13 04:528001balance10 000.00
2009.10.13 04:538004sell0.10eurusd1.477970.000000.000006455in0.00 
2009.10.13 04:548007buy0.10eurjpy132.720.000.006458in0.00 
2009.10.13 04:598023buy0.20eurjpy132.680.000.006460in0.00 
2009.10.13 05:038030buy0.10eurusd1.477750.000000.000006475out0.000.002.20
2009.10.13 05:178084sell0.30eurjpy132.730.000.006505out0.000.0012.24
2009.10.13 05:188085buy0.10eurjpy132.760.000.006507in0.00 
2009.10.13 05:238106buy0.20eurjpy132.700.000.006506in0.00 
2009.10.13 05:368151buy0.30eurjpy132.640.000.006462in0.00 
2009.10.13 05:478190sell0.60eurjpy132.720.000.006547out0.000.0026.71
2009.10.13 05:508196sell0.10eurjpy132.740.000.006548in0.00 
2009.10.13 05:518204sell0.10eurjpy132.780.00132.646551in0.00 
2009.10.13 05:578230sell0.30eurjpy132.820.000.006552in0.00 
2009.10.13 06:258284sell0.40eurjpy132.860.000.006553in0.00 
2009.10.13 07:018401sell0.50eurjpy132.900.000.006554in0.00 
2009.10.13 07:048408sell0.60eurjpy132.940.000.006555in0.00 
2009.10.13 07:308481sell0.70eurjpy132.980.00132.886556in0.00 
2009.10.13 07:338490sell0.80eurjpy133.020.000.006635in0.00 
2009.10.13 07:388521sell0.10eurjpy133.030.00132.926698in0.00 
2009.10.13 11:109948buy3.60eurjpy132.830.000.007698out0.000.00414.86
  0.00 0.00 456.01
Closed P/L: 456.01
Positions:
   Open TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket PriceCommissionSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
   Open TimeTicketTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket PriceComment
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 456.01 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 456.01 Equity: 10 456.01 Free Margin: 10 456.01
 
Details:
Graph
Gross Profit: 456.01 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 456.01
Profit Factor:   Expected Payoff: 114.00  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 4 Short Positions (won %): 2 (100.00%) Long Positions (won %): 2 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 4 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 414.86 loss trade: 0.00
Average profit trade: 114.00 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 4 (456.01) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 456.01 (4) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 0