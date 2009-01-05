|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2009.01.02 06:00 - 2009.10.23 22:00 (2009.01.01 - 2009.10.30)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Exp_Coment="--- Описание глобальных переменных ---"; MagicNumber=55555; Lots=1; StopLoss=30; TakeProfit=25; Slippage=2; MM=true; LotExponentStart=3; Ind_Coment="--- Параметры торговых критериев ---"; TradeTimeStart=5; TradeQntHour=6; Range1=21; Range2=20; Range3=20;
|Баров в истории
|6013
|Смоделировано тиков
|10403606
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|260
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|9450.00
|Общая прибыль
|32250.00
|Общий убыток
|-22800.00
|Прибыльность
|1.41
|Матожидание выигрыша
|49.22
|Абсолютная просадка
|1360.00
|Максимальная просадка
|2770.00 (20.95%)
|Относительная просадка
|20.95% (2770.00)
|Всего сделок
|192
|Короткие позиции (% выигравших)
|124 (55.65%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|68 (69.12%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|116 (60.42%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|76 (39.58%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|1500.00
|убыточная сделка
|-300.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|278.02
|убыточная сделка
|-300.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|9 (2250.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|5 (-1500.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|3000.00 (8)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1500.00 (5)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Объём
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2009.01.05 06:03
|sell limit
|1
|1.00
|1.4472
|1.4502
|1.4447
|2
|2009.01.05 06:11
|sell
|1
|1.00
|1.4472
|1.4502
|1.4447
|3
|2009.01.05 07:18
|s/l
|1
|1.00
|1.4502
|1.4502
|1.4447
|-300.00
|9700.00
|4
|2009.01.06 05:00
|buy limit
|2
|1.00
|1.4634
|1.4604
|1.4659
|5
|2009.01.06 05:00
|sell stop
|3
|1.00
|1.4592
|1.4622
|1.4567
|6
|2009.01.06 05:33
|buy
|2
|1.00
|1.4634
|1.4604
|1.4659
|7
|2009.01.06 05:43
|s/l
|2
|1.00
|1.4604
|1.4604
|1.4659
|-300.00
|9400.00
|8
|2009.01.06 06:19
|sell
|3
|1.00
|1.4592
|1.4622
|1.4567
|9
|2009.01.06 07:04
|s/l
|3
|1.00
|1.4622
|1.4622
|1.4567
|-300.00
|9100.00
|10
|2009.01.07 05:00
|buy limit
|4
|1.00
|1.4845
|1.4815
|1.4870
|11
|2009.01.07 05:00
|buy limit
|5
|1.00
|1.4825
|1.4795
|1.4850
|12
|2009.01.07 05:00
|sell stop
|6
|1.00
|1.4783
|1.4813
|1.4758
|13
|2009.01.07 10:18
|buy
|4
|1.00
|1.4845
|1.4815
|1.4870
|14
|2009.01.07 10:47
|t/p
|4
|1.00
|1.4870
|1.4815
|1.4870
|250.00
|9350.00
|15
|2009.01.07 11:02
|buy
|5
|1.00
|1.4825
|1.4795
|1.4850
|16
|2009.01.07 11:09
|t/p
|5
|1.00
|1.4850
|1.4795
|1.4850
|250.00
|9600.00
|17
|2009.01.07 12:00
|delete
|6
|1.00
|1.4783
|1.4813
|1.4758
|18
|2009.01.08 05:00
|sell stop
|7
|1.00
|1.5024
|1.5054
|1.4999
|19
|2009.01.08 08:44
|sell
|7
|1.00
|1.5024
|1.5054
|1.4999
|20
|2009.01.08 08:55
|t/p
|7
|1.00
|1.4999
|1.5054
|1.4999
|250.00
|9850.00
|21
|2009.01.09 05:00
|sell stop
|8
|1.00
|1.5158
|1.5188
|1.5133
|22
|2009.01.09 10:17
|sell
|8
|1.00
|1.5158
|1.5188
|1.5133
|23
|2009.01.09 10:22
|t/p
|8
|1.00
|1.5133
|1.5188
|1.5133
|250.00
|10100.00
|24
|2009.01.12 05:00
|sell limit
|9
|1.00
|1.5125
|1.5155
|1.5100
|25
|2009.01.12 12:00
|delete
|9
|1.00
|1.5125
|1.5155
|1.5100
|26
|2009.01.13 05:00
|sell limit
|10
|1.00
|1.4836
|1.4866
|1.4811
|27
|2009.01.13 12:00
|delete
|10
|1.00
|1.4836
|1.4866
|1.4811
|28
|2009.01.14 05:00
|sell limit
|11
|1.00
|1.4555
|1.4585
|1.4530
|29
|2009.01.14 05:05
|sell
|11
|1.00
|1.4555
|1.4585
|1.4530
|30
|2009.01.14 06:23
|s/l
|11
|1.00
|1.4585
|1.4585
|1.4530
|-300.00
|9800.00
|31
|2009.01.15 05:00
|sell stop
|12
|1.00
|1.4578
|1.4608
|1.4553
|32
|2009.01.15 12:00
|delete
|12
|1.00
|1.4578
|1.4608
|1.4553
|33
|2009.01.16 05:00
|buy limit
|13
|1.00
|1.4726
|1.4696
|1.4751
|34
|2009.01.16 05:00
|buy limit
|14
|1.00
|1.4706
|1.4676
|1.4731
|35
|2009.01.16 05:00
|sell stop
|15
|1.00
|1.4664
|1.4694
|1.4639
|36
|2009.01.16 12:00
|delete
|13
|1.00
|1.4726
|1.4696
|1.4751
|37
|2009.01.16 12:00
|delete
|15
|1.00
|1.4664
|1.4694
|1.4639
|38
|2009.01.16 12:00
|delete
|14
|1.00
|1.4706
|1.4676
|1.4731
|39
|2009.01.19 05:00
|buy limit
|16
|1.00
|1.4863
|1.4833
|1.4888
|40
|2009.01.19 05:00
|sell stop
|17
|1.00
|1.4821
|1.4851
|1.4796
|41
|2009.01.19 05:58
|buy
|16
|1.00
|1.4863
|1.4833
|1.4888
|42
|2009.01.19 06:34
|s/l
|16
|1.00
|1.4833
|1.4833
|1.4888
|-300.00
|9500.00
|43
|2009.01.19 06:36
|sell
|17
|1.00
|1.4821
|1.4851
|1.4796
|44
|2009.01.19 06:56
|s/l
|17
|1.00
|1.4851
|1.4851
|1.4796
|-300.00
|9200.00
|45
|2009.01.20 05:00
|sell limit
|18
|1.00
|1.4439
|1.4469
|1.4414
|46
|2009.01.20 12:00
|delete
|18
|1.00
|1.4439
|1.4469
|1.4414
|47
|2009.01.21 05:01
|sell limit
|19
|1.00
|1.4009
|1.4039
|1.3984
|48
|2009.01.21 12:00
|delete
|19
|1.00
|1.4009
|1.4039
|1.3984
|49
|2009.01.22 05:00
|buy limit
|20
|1.00
|1.3902
|1.3872
|1.3927
|50
|2009.01.22 05:00
|buy limit
|21
|1.00
|1.3882
|1.3852
|1.3907
|51
|2009.01.22 05:00
|sell stop
|22
|1.00
|1.3840
|1.3870
|1.3815
|52
|2009.01.22 07:01
|buy
|20
|1.00
|1.3902
|1.3872
|1.3927
|53
|2009.01.22 07:01
|buy
|21
|1.00
|1.3882
|1.3852
|1.3907
|54
|2009.01.22 07:02
|t/p
|21
|1.00
|1.3907
|1.3852
|1.3907
|250.00
|9450.00
|55
|2009.01.22 07:49
|t/p
|20
|1.00
|1.3927
|1.3872
|1.3927
|250.00
|9700.00
|56
|2009.01.22 08:17
|sell
|22
|1.00
|1.3840
|1.3870
|1.3815
|57
|2009.01.22 08:30
|s/l
|22
|1.00
|1.3870
|1.3870
|1.3815
|-300.00
|9400.00
|58
|2009.01.23 06:00
|sell limit
|23
|1.00
|1.3777
|1.3807
|1.3752
|59
|2009.01.23 06:15
|sell
|23
|1.00
|1.3777
|1.3807
|1.3752
|60
|2009.01.23 07:08
|t/p
|23
|1.00
|1.3752
|1.3807
|1.3752
|250.00
|9650.00
|61
|2009.01.26 05:00
|sell stop
|24
|1.00
|1.3644
|1.3674
|1.3619
|62
|2009.01.26 05:24
|sell
|24
|1.00
|1.3644
|1.3674
|1.3619
|63
|2009.01.26 05:48
|s/l
|24
|1.00
|1.3674
|1.3674
|1.3619
|-300.00
|9350.00
|64
|2009.01.27 05:00
|buy limit
|25
|1.00
|1.3926
|1.3896
|1.3951
|65
|2009.01.27 05:00
|buy limit
|26
|1.00
|1.3906
|1.3876
|1.3931
|66
|2009.01.27 05:00
|sell stop
|27
|1.00
|1.3864
|1.3894
|1.3839
|67
|2009.01.27 12:00
|delete
|25
|1.00
|1.3926
|1.3896
|1.3951
|68
|2009.01.27 12:00
|delete
|27
|1.00
|1.3864
|1.3894
|1.3839
|69
|2009.01.27 12:00
|delete
|26
|1.00
|1.3906
|1.3876
|1.3931
|70
|2009.01.28 05:00
|buy limit
|28
|1.00
|1.4179
|1.4149
|1.4204
|71
|2009.01.28 05:00
|sell stop
|29
|1.00
|1.4137
|1.4167
|1.4112
|72
|2009.01.28 12:00
|delete
|28
|1.00
|1.4179
|1.4149
|1.4204
|73
|2009.01.28 12:00
|delete
|29
|1.00
|1.4137
|1.4167
|1.4112
|74
|2009.01.29 05:00
|sell limit
|30
|1.00
|1.4183
|1.4213
|1.4158
|75
|2009.01.29 11:10
|sell
|30
|1.00
|1.4183
|1.4213
|1.4158
|76
|2009.01.29 11:16
|s/l
|30
|1.00
|1.4213
|1.4213
|1.4158
|-300.00
|9050.00
|77
|2009.01.30 06:29
|sell stop
|31
|1.00
|1.4206
|1.4236
|1.4181
|78
|2009.01.30 06:37
|sell
|31
|1.00
|1.4206
|1.4236
|1.4181
|79
|2009.01.30 07:05
|s/l
|31
|1.00
|1.4236
|1.4236
|1.4181
|-300.00
|8750.00
|80
|2009.02.02 05:00
|sell stop
|32
|1.00
|1.4340
|1.4370
|1.4315
|81
|2009.02.02 07:53
|sell
|32
|1.00
|1.4340
|1.4370
|1.4315
|82
|2009.02.02 08:18
|t/p
|32
|1.00
|1.4315
|1.4370
|1.4315
|250.00
|9000.00
|83
|2009.02.03 05:00
|sell stop
|33
|1.00
|1.4224
|1.4254
|1.4199
|84
|2009.02.03 05:13
|sell
|33
|1.00
|1.4224
|1.4254
|1.4199
|85
|2009.02.03 06:41
|t/p
|33
|1.00
|1.4199
|1.4254
|1.4199
|250.00
|9250.00
|86
|2009.02.04 05:00
|buy limit
|34
|1.00
|1.4362
|1.4332
|1.4387
|87
|2009.02.04 05:00
|sell stop
|35
|1.00
|1.4320
|1.4350
|1.4295
|88
|2009.02.04 08:26
|buy
|34
|1.00
|1.4362
|1.4332
|1.4387
|89
|2009.02.04 08:27
|s/l
|34
|1.00
|1.4332
|1.4332
|1.4387
|-300.00
|8950.00
|90
|2009.02.04 12:00
|delete
|35
|1.00
|1.4320
|1.4350
|1.4295
|91
|2009.02.05 06:00
|sell stop
|36
|1.00
|1.4421
|1.4451
|1.4396
|92
|2009.02.05 08:03
|sell
|36
|1.00
|1.4421
|1.4451
|1.4396
|93
|2009.02.05 08:07
|t/p
|36
|1.00
|1.4396
|1.4451
|1.4396
|250.00
|9200.00
|94
|2009.02.06 05:00
|buy limit
|37
|1.00
|1.4580
|1.4550
|1.4605
|95
|2009.02.06 05:00
|sell stop
|38
|1.00
|1.4538
|1.4568
|1.4513
|96
|2009.02.06 12:00
|delete
|37
|1.00
|1.4580
|1.4550
|1.4605
|97
|2009.02.06 12:00
|delete
|38
|1.00
|1.4538
|1.4568
|1.4513
|98
|2009.02.09 05:00
|sell stop
|39
|1.00
|1.4716
|1.4746
|1.4691
|99
|2009.02.09 07:03
|sell
|39
|1.00
|1.4716
|1.4746
|1.4691
|100
|2009.02.09 07:32
|s/l
|39
|1.00
|1.4746
|1.4746
|1.4691
|-300.00
|8900.00
|101
|2009.02.10 06:00
|sell stop
|40
|1.00
|1.4810
|1.4840
|1.4785
|102
|2009.02.10 10:01
|sell
|40
|1.00
|1.4810
|1.4840
|1.4785
|103
|2009.02.10 10:10
|t/p
|40
|1.00
|1.4785
|1.4840
|1.4785
|250.00
|9150.00
|104
|2009.02.11 05:00
|sell limit
|41
|1.00
|1.4576
|1.4606
|1.4551
|105
|2009.02.11 12:00
|delete
|41
|1.00
|1.4576
|1.4606
|1.4551
|106
|2009.02.12 05:00
|sell limit
|42
|1.00
|1.4366
|1.4396
|1.4341
|107
|2009.02.12 05:01
|sell
|42
|1.00
|1.4366
|1.4396
|1.4341
|108
|2009.02.12 08:09
|s/l
|42
|1.00
|1.4396
|1.4396
|1.4341
|-300.00
|8850.00
|109
|2009.02.13 05:00
|buy limit
|43
|1.00
|1.4348
|1.4318
|1.4373
|110
|2009.02.13 05:00
|buy limit
|44
|1.00
|1.4328
|1.4298
|1.4353
|111
|2009.02.13 05:00
|sell stop
|45
|1.00
|1.4286
|1.4316
|1.4261
|112
|2009.02.13 08:03
|buy
|43
|1.00
|1.4348
|1.4318
|1.4373
|113
|2009.02.13 08:18
|t/p
|43
|1.00
|1.4373
|1.4318
|1.4373
|250.00
|9100.00
|114
|2009.02.13 12:00
|delete
|44
|1.00
|1.4328
|1.4298
|1.4353
|115
|2009.02.13 12:00
|delete
|45
|1.00
|1.4286
|1.4316
|1.4261
|116
|2009.02.16 05:00
|sell limit
|46
|1.00
|1.4308
|1.4338
|1.4283
|117
|2009.02.16 12:00
|delete
|46
|1.00
|1.4308
|1.4338
|1.4283
|118
|2009.02.17 06:00
|sell stop
|47
|1.00
|1.4204
|1.4234
|1.4179
|119
|2009.02.17 06:27
|sell
|47
|1.00
|1.4204
|1.4234
|1.4179
|120
|2009.02.17 08:19
|t/p
|47
|1.00
|1.4179
|1.4234
|1.4179
|250.00
|9350.00
|121
|2009.02.18 05:00
|sell stop
|48
|1.00
|1.4203
|1.4233
|1.4178
|122
|2009.02.18 09:23
|sell
|48
|1.00
|1.4203
|1.4233
|1.4178
|123
|2009.02.18 09:28
|t/p
|48
|1.00
|1.4178
|1.4233
|1.4178
|250.00
|9600.00
|124
|2009.02.19 05:00
|buy limit
|49
|1.00
|1.4243
|1.4213
|1.4268
|125
|2009.02.19 05:00
|sell stop
|50
|1.00
|1.4201
|1.4231
|1.4176
|126
|2009.02.19 06:23
|buy
|49
|1.00
|1.4243
|1.4213
|1.4268
|127
|2009.02.19 07:13
|t/p
|49
|1.00
|1.4268
|1.4213
|1.4268
|250.00
|9850.00
|128
|2009.02.19 12:00
|delete
|50
|1.00
|1.4201
|1.4231
|1.4176
|129
|2009.02.20 05:00
|sell limit
|51
|1.00
|1.4262
|1.4292
|1.4237
|130
|2009.02.20 10:30
|sell
|51
|1.00
|1.4262
|1.4292
|1.4237
|131
|2009.02.20 10:54
|s/l
|51
|1.00
|1.4292
|1.4292
|1.4237
|-300.00
|9550.00
|132
|2009.02.23 05:00
|buy limit
|52
|1.00
|1.4449
|1.4419
|1.4474
|133
|2009.02.23 05:00
|buy limit
|53
|1.00
|1.4429
|1.4399
|1.4454
|134
|2009.02.23 05:00
|sell stop
|54
|1.00
|1.4387
|1.4417
|1.4362
|135
|2009.02.23 12:00
|delete
|52
|1.00
|1.4449
|1.4419
|1.4474
|136
|2009.02.23 12:00
|delete
|54
|1.00
|1.4387
|1.4417
|1.4362
|137
|2009.02.23 12:00
|delete
|53
|1.00
|1.4429
|1.4399
|1.4454
|138
|2009.02.24 05:00
|sell stop
|55
|1.00
|1.4533
|1.4563
|1.4508
|139
|2009.02.24 07:39
|sell
|55
|1.00
|1.4533
|1.4563
|1.4508
|140
|2009.02.24 07:58
|t/p
|55
|1.00
|1.4508
|1.4563
|1.4508
|250.00
|9800.00
|141
|2009.02.25 05:00
|buy limit
|56
|1.00
|1.4506
|1.4476
|1.4531
|142
|2009.02.25 05:00
|sell stop
|57
|1.00
|1.4464
|1.4494
|1.4439
|143
|2009.02.25 05:01
|buy
|56
|1.00
|1.4506
|1.4476
|1.4531
|144
|2009.02.25 05:51
|t/p
|56
|1.00
|1.4531
|1.4476
|1.4531
|250.00
|10050.00
|145
|2009.02.25 12:00
|delete
|57
|1.00
|1.4464
|1.4494
|1.4439
|146
|2009.02.26 05:00
|sell limit
|58
|1.00
|1.4304
|1.4334
|1.4279
|147
|2009.02.26 12:00
|delete
|58
|1.00
|1.4304
|1.4334
|1.4279
|148
|2009.02.27 05:00
|sell stop
|59
|1.00
|1.4250
|1.4280
|1.4225
|149
|2009.02.27 08:13
|sell
|59
|1.00
|1.4250
|1.4280
|1.4225
|150
|2009.02.27 09:03
|t/p
|59
|1.00
|1.4225
|1.4280
|1.4225
|250.00
|10300.00
|151
|2009.03.02 05:00
|sell stop
|60
|1.00
|1.4211
|1.4241
|1.4186
|152
|2009.03.02 05:03
|sell
|60
|1.00
|1.4211
|1.4241
|1.4186
|153
|2009.03.02 05:17
|t/p
|60
|1.00
|1.4186
|1.4241
|1.4186
|250.00
|10550.00
|154
|2009.03.03 07:04
|sell stop
|61
|1.00
|1.4094
|1.4124
|1.4069
|155
|2009.03.03 08:26
|sell
|61
|1.00
|1.4094
|1.4124
|1.4069
|156
|2009.03.03 08:48
|t/p
|61
|1.00
|1.4069
|1.4124
|1.4069
|250.00
|10800.00
|157
|2009.03.04 07:01
|sell limit
|62
|1.00
|1.4011
|1.4041
|1.3986
|158
|2009.03.04 07:09
|sell
|62
|1.00
|1.4011
|1.4041
|1.3986
|159
|2009.03.04 08:25
|s/l
|62
|1.00
|1.4041
|1.4041
|1.3986
|-300.00
|10500.00
|160
|2009.03.05 05:00
|buy limit
|63
|1.00
|1.4137
|1.4107
|1.4162
|161
|2009.03.05 05:00
|sell stop
|64
|1.00
|1.4095
|1.4125
|1.4070
|162
|2009.03.05 07:03
|buy
|63
|1.00
|1.4137
|1.4107
|1.4162
|163
|2009.03.05 08:05
|t/p
|63
|1.00
|1.4162
|1.4107
|1.4162
|250.00
|10750.00
|164
|2009.03.05 12:00
|delete
|64
|1.00
|1.4095
|1.4125
|1.4070
|165
|2009.03.06 05:00
|buy limit
|65
|1.00
|1.4169
|1.4139
|1.4194
|166
|2009.03.06 05:00
|sell stop
|66
|1.00
|1.4127
|1.4157
|1.4102
|167
|2009.03.06 05:03
|buy
|65
|1.00
|1.4169
|1.4139
|1.4194
|168
|2009.03.06 07:18
|t/p
|65
|1.00
|1.4194
|1.4139
|1.4194
|250.00
|11000.00
|169
|2009.03.06 12:00
|delete
|66
|1.00
|1.4127
|1.4157
|1.4102
|170
|2009.03.09 06:00
|sell limit
|67
|1.00
|1.4115
|1.4145
|1.4090
|171
|2009.03.09 06:04
|sell
|67
|1.00
|1.4115
|1.4145
|1.4090
|172
|2009.03.09 07:16
|t/p
|67
|1.00
|1.4090
|1.4145
|1.4090
|250.00
|11250.00
|173
|2009.03.10 05:00
|sell limit
|68
|1.00
|1.3864
|1.3894
|1.3839
|174
|2009.03.10 09:38
|sell
|68
|1.00
|1.3864
|1.3894
|1.3839
|175
|2009.03.10 10:22
|t/p
|68
|1.00
|1.3839
|1.3894
|1.3839
|250.00
|11500.00
|176
|2009.03.11 06:00
|sell limit
|69
|1.00
|1.3735
|1.3765
|1.3710
|177
|2009.03.11 06:39
|sell
|69
|1.00
|1.3735
|1.3765
|1.3710
|178
|2009.03.11 07:01
|t/p
|69
|1.00
|1.3710
|1.3765
|1.3710
|250.00
|11750.00
|179
|2009.03.12 05:00
|buy limit
|70
|1.00
|1.3836
|1.3806
|1.3861
|180
|2009.03.12 05:00
|sell stop
|71
|1.00
|1.3794
|1.3824
|1.3769
|181
|2009.03.12 07:04
|buy
|70
|1.00
|1.3836
|1.3806
|1.3861
|182
|2009.03.12 07:19
|t/p
|70
|1.00
|1.3861
|1.3806
|1.3861
|250.00
|12000.00
|183
|2009.03.12 09:05
|sell
|71
|1.00
|1.3794
|1.3824
|1.3769
|184
|2009.03.12 09:34
|t/p
|71
|1.00
|1.3769
|1.3824
|1.3769
|250.00
|12250.00
|185
|2009.03.13 05:00
|buy limit
|72
|1.00
|1.3889
|1.3859
|1.3914
|186
|2009.03.13 05:00
|sell stop
|73
|1.00
|1.3847
|1.3877
|1.3822
|187
|2009.03.13 06:16
|buy
|72
|1.00
|1.3889
|1.3859
|1.3914
|188
|2009.03.13 07:01
|t/p
|72
|1.00
|1.3914
|1.3859
|1.3914
|250.00
|12500.00
|189
|2009.03.13 12:00
|delete
|73
|1.00
|1.3847
|1.3877
|1.3822
|190
|2009.03.16 05:00
|buy limit
|74
|1.00
|1.4007
|1.3977
|1.4032
|191
|2009.03.16 05:00
|sell stop
|75
|1.00
|1.3965
|1.3995
|1.3940
|192
|2009.03.16 12:00
|delete
|74
|1.00
|1.4007
|1.3977
|1.4032
|193
|2009.03.16 12:00
|delete
|75
|1.00
|1.3965
|1.3995
|1.3940
|194
|2009.03.17 05:00
|sell stop
|76
|1.00
|1.4101
|1.4131
|1.4076
|195
|2009.03.17 06:39
|sell
|76
|1.00
|1.4101
|1.4131
|1.4076
|196
|2009.03.17 07:39
|t/p
|76
|1.00
|1.4076
|1.4131
|1.4076
|250.00
|12750.00
|197
|2009.03.18 05:00
|sell stop
|77
|1.00
|1.4027
|1.4057
|1.4002
|198
|2009.03.18 06:01
|sell
|77
|1.00
|1.4027
|1.4057
|1.4002
|199
|2009.03.18 06:37
|s/l
|77
|1.00
|1.4057
|1.4057
|1.4002
|-300.00
|12450.00
|200
|2009.03.19 05:00
|buy limit
|78
|1.00
|1.4170
|1.4140
|1.4195
|201
|2009.03.19 05:00
|buy limit
|79
|1.00
|1.4150
|1.4120
|1.4175
|202
|2009.03.19 05:00
|sell stop
|80
|1.00
|1.4108
|1.4138
|1.4083
|203
|2009.03.19 12:00
|delete
|78
|1.00
|1.4170
|1.4140
|1.4195
|204
|2009.03.19 12:00
|delete
|80
|1.00
|1.4108
|1.4138
|1.4083
|205
|2009.03.19 12:00
|delete
|79
|1.00
|1.4150
|1.4120
|1.4175
|206
|2009.03.20 05:00
|buy limit
|81
|1.00
|1.4461
|1.4431
|1.4486
|207
|2009.03.20 05:00
|buy limit
|82
|1.00
|1.4441
|1.4411
|1.4466
|208
|2009.03.20 05:00
|sell stop
|83
|1.00
|1.4399
|1.4429
|1.4374
|209
|2009.03.20 05:30
|buy
|81
|1.00
|1.4461
|1.4431
|1.4486
|210
|2009.03.20 06:51
|buy
|82
|1.00
|1.4441
|1.4411
|1.4466
|211
|2009.03.20 07:45
|s/l
|81
|1.00
|1.4431
|1.4431
|1.4486
|-300.00
|12150.00
|212
|2009.03.20 08:05
|t/p
|82
|1.00
|1.4466
|1.4411
|1.4466
|250.00
|12400.00
|213
|2009.03.20 12:00
|delete
|83
|1.00
|1.4399
|1.4429
|1.4374
|214
|2009.03.23 05:00
|sell stop
|84
|1.00
|1.4477
|1.4507
|1.4452
|215
|2009.03.23 12:00
|delete
|84
|1.00
|1.4477
|1.4507
|1.4452
|216
|2009.03.24 05:00
|buy limit
|85
|1.00
|1.4642
|1.4612
|1.4667
|217
|2009.03.24 05:00
|buy limit
|86
|1.00
|1.4622
|1.4592
|1.4647
|218
|2009.03.24 05:00
|sell stop
|87
|1.00
|1.4580
|1.4610
|1.4555
|219
|2009.03.24 08:29
|buy
|85
|1.00
|1.4642
|1.4612
|1.4667
|220
|2009.03.24 08:35
|t/p
|85
|1.00
|1.4667
|1.4612
|1.4667
|250.00
|12650.00
|221
|2009.03.24 12:00
|delete
|86
|1.00
|1.4622
|1.4592
|1.4647
|222
|2009.03.24 12:00
|delete
|87
|1.00
|1.4580
|1.4610
|1.4555
|223
|2009.03.25 05:00
|sell stop
|88
|1.00
|1.4673
|1.4703
|1.4648
|224
|2009.03.25 05:46
|sell
|88
|1.00
|1.4673
|1.4703
|1.4648
|225
|2009.03.25 08:19
|t/p
|88
|1.00
|1.4648
|1.4703
|1.4648
|250.00
|12900.00
|226
|2009.03.26 06:21
|sell stop
|89
|1.00
|1.4591
|1.4621
|1.4566
|227
|2009.03.26 06:29
|sell
|89
|1.00
|1.4591
|1.4621
|1.4566
|228
|2009.03.26 08:12
|s/l
|89
|1.00
|1.4621
|1.4621
|1.4566
|-300.00
|12600.00
|229
|2009.03.27 07:21
|sell limit
|90
|1.00
|1.4472
|1.4502
|1.4447
|230
|2009.03.27 08:10
|sell
|90
|1.00
|1.4472
|1.4502
|1.4447
|231
|2009.03.27 08:20
|t/p
|90
|1.00
|1.4447
|1.4502
|1.4447
|250.00
|12850.00
|232
|2009.03.30 05:00
|sell limit
|91
|1.00
|1.4288
|1.4318
|1.4263
|233
|2009.03.30 12:00
|delete
|91
|1.00
|1.4288
|1.4318
|1.4263
|234
|2009.03.31 05:00
|buy limit
|92
|1.00
|1.4262
|1.4232
|1.4287
|235
|2009.03.31 05:00
|sell stop
|93
|1.00
|1.4220
|1.4250
|1.4195
|236
|2009.03.31 07:50
|buy
|92
|1.00
|1.4262
|1.4232
|1.4287
|237
|2009.03.31 08:08
|t/p
|92
|1.00
|1.4287
|1.4232
|1.4287
|250.00
|13100.00
|238
|2009.03.31 12:00
|delete
|93
|1.00
|1.4220
|1.4250
|1.4195
|239
|2009.04.01 05:00
|sell stop
|94
|1.00
|1.4288
|1.4318
|1.4263
|240
|2009.04.01 06:24
|sell
|94
|1.00
|1.4288
|1.4318
|1.4263
|241
|2009.04.01 08:32
|s/l
|94
|1.00
|1.4318
|1.4318
|1.4263
|-300.00
|12800.00
|242
|2009.04.02 05:00
|buy limit
|95
|1.00
|1.4466
|1.4436
|1.4491
|243
|2009.04.02 05:00
|buy limit
|96
|1.00
|1.4446
|1.4416
|1.4471
|244
|2009.04.02 05:00
|sell stop
|97
|1.00
|1.4404
|1.4434
|1.4379
|245
|2009.04.02 12:00
|delete
|95
|1.00
|1.4466
|1.4436
|1.4491
|246
|2009.04.02 12:00
|delete
|97
|1.00
|1.4404
|1.4434
|1.4379
|247
|2009.04.02 12:00
|delete
|96
|1.00
|1.4446
|1.4416
|1.4471
|248
|2009.04.03 05:00
|buy limit
|98
|1.00
|1.4701
|1.4671
|1.4726
|249
|2009.04.03 05:00
|buy limit
|99
|1.00
|1.4681
|1.4651
|1.4706
|250
|2009.04.03 05:00
|sell stop
|100
|1.00
|1.4639
|1.4669
|1.4614
|251
|2009.04.03 06:35
|buy
|98
|1.00
|1.4701
|1.4671
|1.4726
|252
|2009.04.03 08:25
|buy
|99
|1.00
|1.4681
|1.4651
|1.4706
|253
|2009.04.03 08:25
|s/l
|98
|1.00
|1.4671
|1.4671
|1.4726
|-300.00
|12500.00
|254
|2009.04.03 08:28
|s/l
|99
|1.00
|1.4651
|1.4651
|1.4706
|-300.00
|12200.00
|255
|2009.04.03 12:00
|delete
|100
|1.00
|1.4639
|1.4669
|1.4614
|256
|2009.04.06 05:00
|buy limit
|101
|1.00
|1.4879
|1.4849
|1.4904
|257
|2009.04.06 05:00
|buy limit
|102
|1.00
|1.4859
|1.4829
|1.4884
|258
|2009.04.06 05:00
|sell stop
|103
|1.00
|1.4817
|1.4847
|1.4792
|259
|2009.04.06 12:00
|delete
|101
|1.00
|1.4879
|1.4849
|1.4904
|260
|2009.04.06 12:00
|delete
|103
|1.00
|1.4817
|1.4847
|1.4792
|261
|2009.04.06 12:00
|delete
|102
|1.00
|1.4859
|1.4829
|1.4884
|262
|2009.04.07 05:00
|sell limit
|104
|1.00
|1.4718
|1.4748
|1.4693
|263
|2009.04.07 08:37
|sell
|104
|1.00
|1.4718
|1.4748
|1.4693
|264
|2009.04.07 08:49
|s/l
|104
|1.00
|1.4748
|1.4748
|1.4693
|-300.00
|11900.00
|265
|2009.04.08 05:00
|sell stop
|105
|1.00
|1.4656
|1.4686
|1.4631
|266
|2009.04.08 08:17
|sell
|105
|1.00
|1.4656
|1.4686
|1.4631
|267
|2009.04.08 09:01
|s/l
|105
|1.00
|1.4686
|1.4686
|1.4631
|-300.00
|11600.00
|268
|2009.04.09 05:00
|sell stop
|106
|5.00
|1.4674
|1.4704
|1.4649
|269
|2009.04.09 10:20
|sell
|106
|5.00
|1.4674
|1.4704
|1.4649
|270
|2009.04.09 10:48
|t/p
|106
|5.00
|1.4649
|1.4704
|1.4649
|1250.00
|12850.00
|271
|2009.04.10 06:02
|sell stop
|107
|6.00
|1.4649
|1.4679
|1.4624
|272
|2009.04.10 08:05
|sell
|107
|6.00
|1.4649
|1.4679
|1.4624
|273
|2009.04.10 16:07
|t/p
|107
|6.00
|1.4624
|1.4679
|1.4624
|1500.00
|14350.00
|274
|2009.04.13 05:00
|sell stop
|108
|1.00
|1.4622
|1.4652
|1.4597
|275
|2009.04.13 12:00
|delete
|108
|1.00
|1.4622
|1.4652
|1.4597
|276
|2009.04.14 05:00
|buy limit
|109
|1.00
|1.4807
|1.4777
|1.4832
|277
|2009.04.14 05:00
|sell stop
|110
|1.00
|1.4765
|1.4795
|1.4740
|278
|2009.04.14 12:00
|delete
|109
|1.00
|1.4807
|1.4777
|1.4832
|279
|2009.04.14 12:00
|delete
|110
|1.00
|1.4765
|1.4795
|1.4740
|280
|2009.04.15 05:00
|sell stop
|111
|1.00
|1.4860
|1.4890
|1.4835
|281
|2009.04.15 06:34
|sell
|111
|1.00
|1.4860
|1.4890
|1.4835
|282
|2009.04.15 07:29
|s/l
|111
|1.00
|1.4890
|1.4890
|1.4835
|-300.00
|14050.00
|283
|2009.04.16 05:00
|buy limit
|112
|1.00
|1.4981
|1.4951
|1.5006
|284
|2009.04.16 05:00
|sell stop
|113
|1.00
|1.4939
|1.4969
|1.4914
|285
|2009.04.16 07:22
|buy
|112
|1.00
|1.4981
|1.4951
|1.5006
|286
|2009.04.16 08:13
|t/p
|112
|1.00
|1.5006
|1.4951
|1.5006
|250.00
|14300.00
|287
|2009.04.16 09:07
|sell
|113
|1.00
|1.4939
|1.4969
|1.4914
|288
|2009.04.16 09:40
|s/l
|113
|1.00
|1.4969
|1.4969
|1.4914
|-300.00
|14000.00
|289
|2009.04.17 06:13
|sell limit
|114
|1.00
|1.4873
|1.4903
|1.4848
|290
|2009.04.17 07:02
|sell
|114
|1.00
|1.4873
|1.4903
|1.4848
|291
|2009.04.17 08:03
|t/p
|114
|1.00
|1.4848
|1.4903
|1.4848
|250.00
|14250.00
|292
|2009.04.20 07:20
|sell limit
|115
|1.00
|1.4736
|1.4766
|1.4711
|293
|2009.04.20 07:29
|sell
|115
|1.00
|1.4736
|1.4766
|1.4711
|294
|2009.04.20 08:05
|t/p
|115
|1.00
|1.4711
|1.4766
|1.4711
|250.00
|14500.00
|295
|2009.04.21 05:00
|sell limit
|116
|1.00
|1.4543
|1.4573
|1.4518
|296
|2009.04.21 05:39
|sell
|116
|1.00
|1.4543
|1.4573
|1.4518
|297
|2009.04.21 06:43
|s/l
|116
|1.00
|1.4573
|1.4573
|1.4518
|-300.00
|14200.00
|298
|2009.04.22 05:00
|buy limit
|117
|1.00
|1.4631
|1.4601
|1.4656
|299
|2009.04.22 05:00
|sell stop
|118
|1.00
|1.4589
|1.4619
|1.4564
|300
|2009.04.22 05:34
|buy
|117
|1.00
|1.4631
|1.4601
|1.4656
|301
|2009.04.22 08:09
|t/p
|117
|1.00
|1.4656
|1.4601
|1.4656
|250.00
|14450.00
|302
|2009.04.22 09:12
|sell
|118
|1.00
|1.4589
|1.4619
|1.4564
|303
|2009.04.22 10:38
|t/p
|118
|1.00
|1.4564
|1.4619
|1.4564
|250.00
|14700.00
|304
|2009.04.23 05:00
|sell limit
|119
|1.00
|1.4468
|1.4498
|1.4443
|305
|2009.04.23 05:59
|sell
|119
|1.00
|1.4468
|1.4498
|1.4443
|306
|2009.04.23 06:58
|s/l
|119
|1.00
|1.4498
|1.4498
|1.4443
|-300.00
|14400.00
|307
|2009.04.24 05:00
|buy limit
|120
|1.00
|1.4647
|1.4617
|1.4672
|308
|2009.04.24 05:00
|sell stop
|121
|1.00
|1.4605
|1.4635
|1.4580
|309
|2009.04.24 06:17
|buy
|120
|1.00
|1.4647
|1.4617
|1.4672
|310
|2009.04.24 07:17
|t/p
|120
|1.00
|1.4672
|1.4617
|1.4672
|250.00
|14650.00
|311
|2009.04.24 10:35
|sell
|121
|1.00
|1.4605
|1.4635
|1.4580
|312
|2009.04.24 10:53
|s/l
|121
|1.00
|1.4635
|1.4635
|1.4580
|-300.00
|14350.00
|313
|2009.04.27 05:00
|sell limit
|122
|1.00
|1.4608
|1.4638
|1.4583
|314
|2009.04.27 05:27
|sell
|122
|1.00
|1.4608
|1.4638
|1.4583
|315
|2009.04.27 08:01
|t/p
|122
|1.00
|1.4583
|1.4638
|1.4583
|250.00
|14600.00
|316
|2009.04.28 05:00
|sell stop
|123
|1.00
|1.4578
|1.4608
|1.4553
|317
|2009.04.28 05:21
|sell
|123
|1.00
|1.4578
|1.4608
|1.4553
|318
|2009.04.28 05:43
|s/l
|123
|1.00
|1.4608
|1.4608
|1.4553
|-300.00
|14300.00
|319
|2009.04.29 05:00
|buy limit
|124
|1.00
|1.4647
|1.4617
|1.4672
|320
|2009.04.29 05:00
|sell stop
|125
|1.00
|1.4605
|1.4635
|1.4580
|321
|2009.04.29 12:00
|delete
|124
|1.00
|1.4647
|1.4617
|1.4672
|322
|2009.04.29 12:00
|delete
|125
|1.00
|1.4605
|1.4635
|1.4580
|323
|2009.04.30 05:00
|buy limit
|126
|1.00
|1.4793
|1.4763
|1.4818
|324
|2009.04.30 05:00
|sell stop
|127
|1.00
|1.4751
|1.4781
|1.4726
|325
|2009.04.30 06:06
|buy
|126
|1.00
|1.4793
|1.4763
|1.4818
|326
|2009.04.30 07:46
|t/p
|126
|1.00
|1.4818
|1.4763
|1.4818
|250.00
|14550.00
|327
|2009.04.30 12:00
|delete
|127
|1.00
|1.4751
|1.4781
|1.4726
|328
|2009.05.01 06:19
|sell limit
|128
|1.00
|1.4764
|1.4794
|1.4739
|329
|2009.05.01 06:30
|sell
|128
|1.00
|1.4764
|1.4794
|1.4739
|330
|2009.05.01 07:09
|s/l
|128
|1.00
|1.4794
|1.4794
|1.4739
|-300.00
|14250.00
|331
|2009.05.04 05:00
|buy limit
|129
|1.00
|1.4941
|1.4911
|1.4966
|332
|2009.05.04 05:00
|buy limit
|130
|1.00
|1.4921
|1.4891
|1.4946
|333
|2009.05.04 05:00
|sell stop
|131
|1.00
|1.4879
|1.4909
|1.4854
|334
|2009.05.04 07:59
|buy
|129
|1.00
|1.4941
|1.4911
|1.4966
|335
|2009.05.04 10:15
|buy
|130
|1.00
|1.4921
|1.4891
|1.4946
|336
|2009.05.04 10:16
|s/l
|129
|1.00
|1.4911
|1.4911
|1.4966
|-300.00
|13950.00
|337
|2009.05.04 10:35
|s/l
|130
|1.00
|1.4891
|1.4891
|1.4946
|-300.00
|13650.00
|338
|2009.05.04 10:58
|sell
|131
|1.00
|1.4879
|1.4909
|1.4854
|339
|2009.05.04 13:00
|t/p
|131
|1.00
|1.4854
|1.4909
|1.4854
|250.00
|13900.00
|340
|2009.05.05 05:00
|buy limit
|132
|1.00
|1.4990
|1.4960
|1.5015
|341
|2009.05.05 05:00
|sell stop
|133
|1.00
|1.4948
|1.4978
|1.4923
|342
|2009.05.05 05:48
|buy
|132
|1.00
|1.4990
|1.4960
|1.5015
|343
|2009.05.05 06:31
|t/p
|132
|1.00
|1.5015
|1.4960
|1.5015
|250.00
|14150.00
|344
|2009.05.05 12:00
|delete
|133
|1.00
|1.4948
|1.4978
|1.4923
|345
|2009.05.06 06:01
|sell limit
|134
|1.00
|1.5012
|1.5042
|1.4987
|346
|2009.05.06 06:18
|sell
|134
|1.00
|1.5012
|1.5042
|1.4987
|347
|2009.05.06 07:55
|s/l
|134
|1.00
|1.5042
|1.5042
|1.4987
|-300.00
|13850.00
|348
|2009.05.07 05:00
|buy limit
|135
|1.00
|1.5115
|1.5085
|1.5140
|349
|2009.05.07 05:00
|sell stop
|136
|1.00
|1.5073
|1.5103
|1.5048
|350
|2009.05.07 05:57
|buy
|135
|1.00
|1.5115
|1.5085
|1.5140
|351
|2009.05.07 07:45
|t/p
|135
|1.00
|1.5140
|1.5085
|1.5140
|250.00
|14100.00
|352
|2009.05.07 09:47
|sell
|136
|1.00
|1.5073
|1.5103
|1.5048
|353
|2009.05.07 10:03
|s/l
|136
|1.00
|1.5103
|1.5103
|1.5048
|-300.00
|13800.00
|354
|2009.05.08 05:00
|sell limit
|137
|1.00
|1.4998
|1.5028
|1.4973
|355
|2009.05.08 05:48
|sell
|137
|1.00
|1.4998
|1.5028
|1.4973
|356
|2009.05.08 06:45
|s/l
|137
|1.00
|1.5028
|1.5028
|1.4973
|-300.00
|13500.00
|357
|2009.05.11 05:00
|buy limit
|138
|1.00
|1.5194
|1.5164
|1.5219
|358
|2009.05.11 05:00
|buy limit
|139
|1.00
|1.5174
|1.5144
|1.5199
|359
|2009.05.11 05:00
|sell stop
|140
|1.00
|1.5132
|1.5162
|1.5107
|360
|2009.05.11 07:57
|buy
|138
|1.00
|1.5194
|1.5164
|1.5219
|361
|2009.05.11 08:18
|t/p
|138
|1.00
|1.5219
|1.5164
|1.5219
|250.00
|13750.00
|362
|2009.05.11 09:48
|buy
|139
|1.00
|1.5174
|1.5144
|1.5199
|363
|2009.05.11 10:18
|t/p
|139
|1.00
|1.5199
|1.5144
|1.5199
|250.00
|14000.00
|364
|2009.05.11 10:50
|sell
|140
|1.00
|1.5132
|1.5162
|1.5107
|365
|2009.05.11 11:10
|t/p
|140
|1.00
|1.5107
|1.5162
|1.5107
|250.00
|14250.00
|366
|2009.05.12 07:37
|sell stop
|141
|1.00
|1.5118
|1.5148
|1.5093
|367
|2009.05.12 08:18
|sell
|141
|1.00
|1.5118
|1.5148
|1.5093
|368
|2009.05.12 09:09
|s/l
|141
|1.00
|1.5148
|1.5148
|1.5093
|-300.00
|13950.00
|369
|2009.05.13 05:00
|buy limit
|142
|1.00
|1.5271
|1.5241
|1.5296
|370
|2009.05.13 05:00
|sell stop
|143
|1.00
|1.5229
|1.5259
|1.5204
|371
|2009.05.13 08:58
|buy
|142
|1.00
|1.5271
|1.5241
|1.5296
|372
|2009.05.13 10:46
|t/p
|142
|1.00
|1.5296
|1.5241
|1.5296
|250.00
|14200.00
|373
|2009.05.13 11:43
|sell
|143
|1.00
|1.5229
|1.5259
|1.5204
|374
|2009.05.13 11:49
|t/p
|143
|1.00
|1.5204
|1.5259
|1.5204
|250.00
|14450.00
|375
|2009.05.14 05:00
|sell limit
|144
|1.00
|1.5140
|1.5170
|1.5115
|376
|2009.05.14 06:46
|sell
|144
|1.00
|1.5140
|1.5170
|1.5115
|377
|2009.05.14 08:04
|t/p
|144
|1.00
|1.5115
|1.5170
|1.5115
|250.00
|14700.00
|378
|2009.05.15 05:00
|buy limit
|145
|1.00
|1.5197
|1.5167
|1.5222
|379
|2009.05.15 05:00
|sell stop
|146
|1.00
|1.5155
|1.5185
|1.5130
|380
|2009.05.15 08:37
|buy
|145
|1.00
|1.5197
|1.5167
|1.5222
|381
|2009.05.15 09:46
|t/p
|145
|1.00
|1.5222
|1.5167
|1.5222
|250.00
|14950.00
|382
|2009.05.15 11:36
|sell
|146
|1.00
|1.5155
|1.5185
|1.5130
|383
|2009.05.15 11:47
|s/l
|146
|1.00
|1.5185
|1.5185
|1.5130
|-300.00
|14650.00
|384
|2009.05.18 07:49
|sell stop
|147
|1.00
|1.5159
|1.5189
|1.5134
|385
|2009.05.18 08:02
|sell
|147
|1.00
|1.5159
|1.5189
|1.5134
|386
|2009.05.18 08:08
|t/p
|147
|1.00
|1.5134
|1.5189
|1.5134
|250.00
|14900.00
|387
|2009.05.19 05:00
|buy limit
|148
|1.00
|1.5288
|1.5258
|1.5313
|388
|2009.05.19 05:00
|sell stop
|149
|1.00
|1.5246
|1.5276
|1.5221
|389
|2009.05.19 12:00
|delete
|148
|1.00
|1.5288
|1.5258
|1.5313
|390
|2009.05.19 12:00
|delete
|149
|1.00
|1.5246
|1.5276
|1.5221
|391
|2009.05.20 05:00
|buy limit
|150
|1.00
|1.5457
|1.5427
|1.5482
|392
|2009.05.20 05:00
|sell stop
|151
|1.00
|1.5415
|1.5445
|1.5390
|393
|2009.05.20 07:59
|buy
|150
|1.00
|1.5457
|1.5427
|1.5482
|394
|2009.05.20 08:33
|t/p
|150
|1.00
|1.5482
|1.5427
|1.5482
|250.00
|15150.00
|395
|2009.05.20 12:00
|delete
|151
|1.00
|1.5415
|1.5445
|1.5390
|396
|2009.05.21 05:00
|buy limit
|152
|1.00
|1.5732
|1.5702
|1.5757
|397
|2009.05.21 05:00
|buy limit
|153
|1.00
|1.5712
|1.5682
|1.5737
|398
|2009.05.21 05:00
|sell stop
|154
|1.00
|1.5670
|1.5700
|1.5645
|399
|2009.05.21 10:23
|buy
|152
|1.00
|1.5732
|1.5702
|1.5757
|400
|2009.05.21 10:24
|buy
|153
|1.00
|1.5712
|1.5682
|1.5737
|401
|2009.05.21 10:24
|s/l
|152
|1.00
|1.5702
|1.5702
|1.5757
|-300.00
|14850.00
|402
|2009.05.21 10:24
|t/p
|153
|1.00
|1.5737
|1.5682
|1.5737
|250.00
|15100.00
|403
|2009.05.21 10:26
|sell
|154
|1.00
|1.5670
|1.5700
|1.5645
|404
|2009.05.21 10:26
|t/p
|154
|1.00
|1.5645
|1.5700
|1.5645
|250.00
|15350.00
|405
|2009.05.22 05:00
|buy limit
|155
|1.00
|1.5800
|1.5770
|1.5825
|406
|2009.05.22 05:00
|buy limit
|156
|1.00
|1.5780
|1.5750
|1.5805
|407
|2009.05.22 05:00
|sell stop
|157
|1.00
|1.5738
|1.5768
|1.5713
|408
|2009.05.22 09:28
|buy
|155
|1.00
|1.5800
|1.5770
|1.5825
|409
|2009.05.22 09:37
|buy
|156
|1.00
|1.5780
|1.5750
|1.5805
|410
|2009.05.22 09:40
|s/l
|155
|1.00
|1.5770
|1.5770
|1.5825
|-300.00
|15050.00
|411
|2009.05.22 10:20
|t/p
|156
|1.00
|1.5805
|1.5750
|1.5805
|250.00
|15300.00
|412
|2009.05.22 12:00
|delete
|157
|1.00
|1.5738
|1.5768
|1.5713
|413
|2009.05.25 05:00
|sell stop
|158
|1.00
|1.5834
|1.5864
|1.5809
|414
|2009.05.25 10:03
|sell
|158
|1.00
|1.5834
|1.5864
|1.5809
|415
|2009.05.25 10:14
|s/l
|158
|1.00
|1.5864
|1.5864
|1.5809
|-300.00
|15000.00
|416
|2009.05.26 05:00
|sell stop
|159
|1.00
|1.5864
|1.5894
|1.5839
|417
|2009.05.26 08:44
|sell
|159
|1.00
|1.5864
|1.5894
|1.5839
|418
|2009.05.26 09:10
|t/p
|159
|1.00
|1.5839
|1.5894
|1.5839
|250.00
|15250.00
|419
|2009.05.27 05:00
|buy limit
|160
|1.00
|1.5928
|1.5898
|1.5953
|420
|2009.05.27 05:00
|sell stop
|161
|1.00
|1.5886
|1.5916
|1.5861
|421
|2009.05.27 12:00
|delete
|160
|1.00
|1.5928
|1.5898
|1.5953
|422
|2009.05.27 12:00
|delete
|161
|1.00
|1.5886
|1.5916
|1.5861
|423
|2009.05.28 06:00
|sell limit
|162
|1.00
|1.5946
|1.5976
|1.5921
|424
|2009.05.28 08:17
|sell
|162
|1.00
|1.5946
|1.5976
|1.5921
|425
|2009.05.28 08:42
|t/p
|162
|1.00
|1.5921
|1.5976
|1.5921
|250.00
|15500.00
|426
|2009.05.29 05:00
|sell stop
|163
|1.00
|1.5922
|1.5952
|1.5897
|427
|2009.05.29 12:00
|delete
|163
|1.00
|1.5922
|1.5952
|1.5897
|428
|2009.06.01 05:00
|buy limit
|164
|1.00
|1.6181
|1.6151
|1.6206
|429
|2009.06.01 05:00
|buy limit
|165
|1.00
|1.6161
|1.6131
|1.6186
|430
|2009.06.01 05:00
|sell stop
|166
|1.00
|1.6119
|1.6149
|1.6094
|431
|2009.06.01 12:00
|delete
|164
|1.00
|1.6181
|1.6151
|1.6206
|432
|2009.06.01 12:00
|delete
|166
|1.00
|1.6119
|1.6149
|1.6094
|433
|2009.06.01 12:00
|delete
|165
|1.00
|1.6161
|1.6131
|1.6186
|434
|2009.06.02 05:00
|buy limit
|167
|1.00
|1.6390
|1.6360
|1.6415
|435
|2009.06.02 05:00
|sell stop
|168
|1.00
|1.6348
|1.6378
|1.6323
|436
|2009.06.02 08:06
|buy
|167
|1.00
|1.6390
|1.6360
|1.6415
|437
|2009.06.02 09:29
|s/l
|167
|1.00
|1.6360
|1.6360
|1.6415
|-300.00
|15200.00
|438
|2009.06.02 11:18
|sell
|168
|1.00
|1.6348
|1.6378
|1.6323
|439
|2009.06.02 11:55
|s/l
|168
|1.00
|1.6378
|1.6378
|1.6323
|-300.00
|14900.00
|440
|2009.06.03 05:00
|buy limit
|169
|1.00
|1.6538
|1.6508
|1.6563
|441
|2009.06.03 05:00
|buy limit
|170
|1.00
|1.6518
|1.6488
|1.6543
|442
|2009.06.03 05:00
|sell stop
|171
|1.00
|1.6476
|1.6506
|1.6451
|443
|2009.06.03 11:09
|buy
|169
|1.00
|1.6538
|1.6508
|1.6563
|444
|2009.06.03 11:20
|buy
|170
|1.00
|1.6518
|1.6488
|1.6543
|445
|2009.06.03 11:31
|t/p
|170
|1.00
|1.6543
|1.6488
|1.6543
|250.00
|15150.00
|446
|2009.06.03 12:00
|delete
|171
|1.00
|1.6476
|1.6506
|1.6451
|447
|2009.06.03 12:09
|t/p
|169
|1.00
|1.6563
|1.6508
|1.6563
|250.00
|15400.00
|448
|2009.06.04 05:00
|sell limit
|172
|1.00
|1.6363
|1.6393
|1.6338
|449
|2009.06.04 09:32
|sell
|172
|1.00
|1.6363
|1.6393
|1.6338
|450
|2009.06.04 10:01
|s/l
|172
|1.00
|1.6393
|1.6393
|1.6338
|-300.00
|15100.00
|451
|2009.06.05 05:00
|sell limit
|173
|1.00
|1.6176
|1.6206
|1.6151
|452
|2009.06.05 12:00
|delete
|173
|1.00
|1.6176
|1.6206
|1.6151
|453
|2009.06.08 05:00
|sell limit
|174
|1.00
|1.5999
|1.6029
|1.5974
|454
|2009.06.08 12:00
|delete
|174
|1.00
|1.5999
|1.6029
|1.5974
|455
|2009.06.09 05:00
|buy limit
|175
|1.00
|1.5994
|1.5964
|1.6019
|456
|2009.06.09 05:00
|sell stop
|176
|1.00
|1.5952
|1.5982
|1.5927
|457
|2009.06.09 05:20
|buy
|175
|1.00
|1.5994
|1.5964
|1.6019
|458
|2009.06.09 07:14
|t/p
|175
|1.00
|1.6019
|1.5964
|1.6019
|250.00
|15350.00
|459
|2009.06.09 12:00
|delete
|176
|1.00
|1.5952
|1.5982
|1.5927
|460
|2009.06.10 05:00
|buy limit
|177
|1.00
|1.6260
|1.6230
|1.6285
|461
|2009.06.10 05:00
|buy limit
|178
|1.00
|1.6240
|1.6210
|1.6265
|462
|2009.06.10 05:00
|sell stop
|179
|1.00
|1.6198
|1.6228
|1.6173
|463
|2009.06.10 12:00
|delete
|177
|1.00
|1.6260
|1.6230
|1.6285
|464
|2009.06.10 12:00
|delete
|179
|1.00
|1.6198
|1.6228
|1.6173
|465
|2009.06.10 12:00
|delete
|178
|1.00
|1.6240
|1.6210
|1.6265
|466
|2009.06.11 05:00
|buy limit
|180
|1.00
|1.6395
|1.6365
|1.6420
|467
|2009.06.11 05:00
|sell stop
|181
|1.00
|1.6353
|1.6383
|1.6328
|468
|2009.06.11 07:48
|buy
|180
|1.00
|1.6395
|1.6365
|1.6420
|469
|2009.06.11 08:12
|t/p
|180
|1.00
|1.6420
|1.6365
|1.6420
|250.00
|15600.00
|470
|2009.06.11 12:00
|delete
|181
|1.00
|1.6353
|1.6383
|1.6328
|471
|2009.06.12 05:00
|buy limit
|182
|1.00
|1.6540
|1.6510
|1.6565
|472
|2009.06.12 05:00
|sell stop
|183
|1.00
|1.6498
|1.6528
|1.6473
|473
|2009.06.12 05:45
|buy
|182
|1.00
|1.6540
|1.6510
|1.6565
|474
|2009.06.12 07:18
|t/p
|182
|1.00
|1.6565
|1.6510
|1.6565
|250.00
|15850.00
|475
|2009.06.12 09:16
|sell
|183
|1.00
|1.6498
|1.6528
|1.6473
|476
|2009.06.12 09:46
|s/l
|183
|1.00
|1.6528
|1.6528
|1.6473
|-300.00
|15550.00
|477
|2009.06.15 05:00
|sell limit
|184
|1.00
|1.6391
|1.6421
|1.6366
|478
|2009.06.15 06:04
|sell
|184
|1.00
|1.6391
|1.6421
|1.6366
|479
|2009.06.15 07:28
|t/p
|184
|1.00
|1.6366
|1.6421
|1.6366
|250.00
|15800.00
|480
|2009.06.16 06:00
|sell limit
|185
|1.00
|1.6261
|1.6291
|1.6236
|481
|2009.06.16 06:02
|sell
|185
|1.00
|1.6261
|1.6291
|1.6236
|482
|2009.06.16 07:22
|s/l
|185
|1.00
|1.6291
|1.6291
|1.6236
|-300.00
|15500.00
|483
|2009.06.17 05:00
|sell stop
|186
|1.00
|1.6352
|1.6382
|1.6327
|484
|2009.06.17 10:39
|sell
|186
|1.00
|1.6352
|1.6382
|1.6327
|485
|2009.06.17 11:01
|t/p
|186
|1.00
|1.6327
|1.6382
|1.6327
|250.00
|15750.00
|486
|2009.06.18 05:00
|buy limit
|187
|1.00
|1.6386
|1.6356
|1.6411
|487
|2009.06.18 05:00
|sell stop
|188
|1.00
|1.6344
|1.6374
|1.6319
|488
|2009.06.18 05:27
|buy
|187
|1.00
|1.6386
|1.6356
|1.6411
|489
|2009.06.18 06:58
|s/l
|187
|1.00
|1.6356
|1.6356
|1.6411
|-300.00
|15450.00
|490
|2009.06.18 10:30
|sell
|188
|1.00
|1.6344
|1.6374
|1.6319
|491
|2009.06.18 10:30
|t/p
|188
|1.00
|1.6319
|1.6374
|1.6319
|250.00
|15700.00
|492
|2009.06.19 05:00
|sell stop
|189
|1.00
|1.6305
|1.6335
|1.6280
|493
|2009.06.19 12:00
|delete
|189
|1.00
|1.6305
|1.6335
|1.6280
|494
|2009.06.22 05:00
|sell stop
|190
|1.00
|1.6427
|1.6457
|1.6402
|495
|2009.06.22 08:35
|sell
|190
|1.00
|1.6427
|1.6457
|1.6402
|496
|2009.06.22 10:19
|s/l
|190
|1.00
|1.6457
|1.6457
|1.6402
|-300.00
|15400.00
|497
|2009.06.23 05:00
|sell limit
|191
|1.00
|1.6309
|1.6339
|1.6284
|498
|2009.06.23 05:32
|sell
|191
|1.00
|1.6309
|1.6339
|1.6284
|499
|2009.06.23 05:48
|s/l
|191
|1.00
|1.6339
|1.6339
|1.6284
|-300.00
|15100.00
|500
|2009.06.24 05:00
|buy limit
|192
|1.00
|1.6421
|1.6391
|1.6446
|501
|2009.06.24 05:00
|buy limit
|193
|1.00
|1.6401
|1.6371
|1.6426
|502
|2009.06.24 05:00
|sell stop
|194
|1.00
|1.6359
|1.6389
|1.6334
|503
|2009.06.24 12:00
|delete
|192
|1.00
|1.6421
|1.6391
|1.6446
|504
|2009.06.24 12:00
|delete
|194
|1.00
|1.6359
|1.6389
|1.6334
|505
|2009.06.24 12:00
|delete
|193
|1.00
|1.6401
|1.6371
|1.6426
|506
|2009.06.25 06:11
|sell stop
|195
|1.00
|1.6452
|1.6482
|1.6427
|507
|2009.06.25 06:25
|sell
|195
|1.00
|1.6452
|1.6482
|1.6427
|508
|2009.06.25 07:51
|t/p
|195
|1.00
|1.6427
|1.6482
|1.6427
|250.00
|15350.00
|509
|2009.06.26 05:00
|buy limit
|196
|1.00
|1.6395
|1.6365
|1.6420
|510
|2009.06.26 05:00
|sell stop
|197
|1.00
|1.6353
|1.6383
|1.6328
|511
|2009.06.26 07:12
|buy
|196
|1.00
|1.6395
|1.6365
|1.6420
|512
|2009.06.26 08:01
|t/p
|196
|1.00
|1.6420
|1.6365
|1.6420
|250.00
|15600.00
|513
|2009.06.26 12:00
|delete
|197
|1.00
|1.6353
|1.6383
|1.6328
|514
|2009.06.29 05:00
|sell stop
|198
|1.00
|1.6441
|1.6471
|1.6416
|515
|2009.06.29 08:21
|sell
|198
|1.00
|1.6441
|1.6471
|1.6416
|516
|2009.06.29 09:06
|s/l
|198
|1.00
|1.6471
|1.6471
|1.6416
|-300.00
|15300.00
|517
|2009.06.30 05:00
|buy limit
|199
|1.00
|1.6620
|1.6590
|1.6645
|518
|2009.06.30 05:00
|buy limit
|200
|1.00
|1.6600
|1.6570
|1.6625
|519
|2009.06.30 05:00
|sell stop
|201
|1.00
|1.6558
|1.6588
|1.6533
|520
|2009.06.30 06:50
|buy
|199
|1.00
|1.6620
|1.6590
|1.6645
|521
|2009.06.30 07:54
|t/p
|199
|1.00
|1.6645
|1.6590
|1.6645
|250.00
|15550.00
|522
|2009.06.30 11:22
|buy
|200
|1.00
|1.6600
|1.6570
|1.6625
|523
|2009.06.30 11:42
|t/p
|200
|1.00
|1.6625
|1.6570
|1.6625
|250.00
|15800.00
|524
|2009.06.30 12:00
|delete
|201
|1.00
|1.6558
|1.6588
|1.6533
|525
|2009.07.01 05:00
|sell limit
|202
|1.00
|1.6492
|1.6522
|1.6467
|526
|2009.07.01 12:00
|delete
|202
|1.00
|1.6492
|1.6522
|1.6467
|527
|2009.07.02 05:00
|sell stop
|203
|1.00
|1.6442
|1.6472
|1.6417
|528
|2009.07.02 07:58
|sell
|203
|1.00
|1.6442
|1.6472
|1.6417
|529
|2009.07.02 08:08
|t/p
|203
|1.00
|1.6417
|1.6472
|1.6417
|250.00
|16050.00
|530
|2009.07.03 05:00
|sell stop
|204
|1.00
|1.6369
|1.6399
|1.6344
|531
|2009.07.03 05:39
|sell
|204
|1.00
|1.6369
|1.6399
|1.6344
|532
|2009.07.03 07:36
|s/l
|204
|1.00
|1.6399
|1.6399
|1.6344
|-300.00
|15750.00
|533
|2009.07.06 07:18
|sell stop
|205
|1.00
|1.6300
|1.6330
|1.6275
|534
|2009.07.06 07:42
|sell
|205
|1.00
|1.6300
|1.6330
|1.6275
|535
|2009.07.06 08:10
|t/p
|205
|1.00
|1.6275
|1.6330
|1.6275
|250.00
|16000.00
|536
|2009.07.07 05:00
|sell stop
|206
|1.00
|1.6205
|1.6235
|1.6180
|537
|2009.07.07 08:22
|sell
|206
|1.00
|1.6205
|1.6235
|1.6180
|538
|2009.07.07 09:13
|t/p
|206
|1.00
|1.6180
|1.6235
|1.6180
|250.00
|16250.00
|539
|2009.07.08 05:00
|sell limit
|207
|1.00
|1.6106
|1.6136
|1.6081
|540
|2009.07.08 06:52
|sell
|207
|1.00
|1.6106
|1.6136
|1.6081
|541
|2009.07.08 07:34
|t/p
|207
|1.00
|1.6081
|1.6136
|1.6081
|250.00
|16500.00
|542
|2009.07.09 05:00
|sell stop
|208
|1.00
|1.6046
|1.6076
|1.6021
|543
|2009.07.09 12:00
|delete
|208
|1.00
|1.6046
|1.6076
|1.6021
|544
|2009.07.10 05:00
|buy limit
|209
|1.00
|1.6267
|1.6237
|1.6292
|545
|2009.07.10 05:00
|sell stop
|210
|1.00
|1.6225
|1.6255
|1.6200
|546
|2009.07.10 08:50
|buy
|209
|1.00
|1.6267
|1.6237
|1.6292
|547
|2009.07.10 09:01
|t/p
|209
|1.00
|1.6292
|1.6237
|1.6292
|250.00
|16750.00
|548
|2009.07.10 12:00
|delete
|210
|1.00
|1.6225
|1.6255
|1.6200
|549
|2009.07.13 05:00
|sell limit
|211
|1.00
|1.6154
|1.6184
|1.6129
|550
|2009.07.13 12:00
|delete
|211
|1.00
|1.6154
|1.6184
|1.6129
|551
|2009.07.14 05:00
|buy limit
|212
|1.00
|1.6206
|1.6176
|1.6231
|552
|2009.07.14 05:00
|sell stop
|213
|1.00
|1.6164
|1.6194
|1.6139
|553
|2009.07.14 12:00
|delete
|212
|1.00
|1.6206
|1.6176
|1.6231
|554
|2009.07.14 12:00
|delete
|213
|1.00
|1.6164
|1.6194
|1.6139
|555
|2009.07.15 05:00
|buy limit
|214
|1.00
|1.6320
|1.6290
|1.6345
|556
|2009.07.15 05:00
|sell stop
|215
|1.00
|1.6278
|1.6308
|1.6253
|557
|2009.07.15 07:25
|buy
|214
|1.00
|1.6320
|1.6290
|1.6345
|558
|2009.07.15 07:55
|t/p
|214
|1.00
|1.6345
|1.6290
|1.6345
|250.00
|17000.00
|559
|2009.07.15 12:00
|delete
|215
|1.00
|1.6278
|1.6308
|1.6253
|560
|2009.07.16 05:00
|sell stop
|216
|1.00
|1.6364
|1.6394
|1.6339
|561
|2009.07.16 08:53
|sell
|216
|1.00
|1.6364
|1.6394
|1.6339
|562
|2009.07.16 09:23
|s/l
|216
|1.00
|1.6394
|1.6394
|1.6339
|-300.00
|16700.00
|563
|2009.07.17 07:47
|sell stop
|217
|1.00
|1.6382
|1.6412
|1.6357
|564
|2009.07.17 07:59
|sell
|217
|1.00
|1.6382
|1.6412
|1.6357
|565
|2009.07.17 08:30
|t/p
|217
|1.00
|1.6357
|1.6412
|1.6357
|250.00
|16950.00
|566
|2009.07.20 05:00
|buy limit
|218
|1.00
|1.6383
|1.6353
|1.6408
|567
|2009.07.20 05:00
|sell stop
|219
|1.00
|1.6341
|1.6371
|1.6316
|568
|2009.07.20 07:40
|buy
|218
|1.00
|1.6383
|1.6353
|1.6408
|569
|2009.07.20 08:03
|t/p
|218
|1.00
|1.6408
|1.6353
|1.6408
|250.00
|17200.00
|570
|2009.07.20 12:00
|delete
|219
|1.00
|1.6341
|1.6371
|1.6316
|571
|2009.07.21 05:00
|buy limit
|220
|1.00
|1.6502
|1.6472
|1.6527
|572
|2009.07.21 05:00
|sell stop
|221
|1.00
|1.6460
|1.6490
|1.6435
|573
|2009.07.21 07:05
|buy
|220
|1.00
|1.6502
|1.6472
|1.6527
|574
|2009.07.21 08:32
|s/l
|220
|1.00
|1.6472
|1.6472
|1.6527
|-300.00
|16900.00
|575
|2009.07.21 09:14
|sell
|221
|1.00
|1.6460
|1.6490
|1.6435
|576
|2009.07.21 09:52
|t/p
|221
|1.00
|1.6435
|1.6490
|1.6435
|250.00
|17150.00
|577
|2009.07.22 06:24
|sell limit
|222
|1.00
|1.6397
|1.6427
|1.6372
|578
|2009.07.22 06:26
|sell
|222
|1.00
|1.6397
|1.6427
|1.6372
|579
|2009.07.22 07:54
|t/p
|222
|1.00
|1.6372
|1.6427
|1.6372
|250.00
|17400.00
|580
|2009.07.23 05:00
|buy limit
|223
|1.00
|1.6451
|1.6421
|1.6476
|581
|2009.07.23 05:00
|sell stop
|224
|1.00
|1.6409
|1.6439
|1.6384
|582
|2009.07.23 12:00
|delete
|223
|1.00
|1.6451
|1.6421
|1.6476
|583
|2009.07.23 12:00
|delete
|224
|1.00
|1.6409
|1.6439
|1.6384
|584
|2009.07.24 07:17
|sell stop
|225
|1.00
|1.6485
|1.6515
|1.6460
|585
|2009.07.24 10:30
|sell
|225
|1.00
|1.6485
|1.6515
|1.6460
|586
|2009.07.24 10:47
|t/p
|225
|1.00
|1.6460
|1.6515
|1.6460
|250.00
|17650.00
|587
|2009.07.27 06:00
|sell stop
|226
|1.00
|1.6432
|1.6462
|1.6407
|588
|2009.07.27 12:00
|delete
|226
|1.00
|1.6432
|1.6462
|1.6407
|589
|2009.07.28 05:00
|sell stop
|227
|1.00
|1.6454
|1.6484
|1.6429
|590
|2009.07.28 12:00
|delete
|227
|1.00
|1.6454
|1.6484
|1.6429
|591
|2009.07.29 05:00
|sell stop
|228
|1.00
|1.6448
|1.6478
|1.6423
|592
|2009.07.29 05:27
|sell
|228
|1.00
|1.6448
|1.6478
|1.6423
|593
|2009.07.29 07:17
|t/p
|228
|1.00
|1.6423
|1.6478
|1.6423
|250.00
|17900.00
|594
|2009.07.30 05:00
|sell stop
|229
|1.00
|1.6377
|1.6407
|1.6352
|595
|2009.07.30 05:10
|sell
|229
|1.00
|1.6377
|1.6407
|1.6352
|596
|2009.07.30 07:18
|s/l
|229
|1.00
|1.6407
|1.6407
|1.6352
|-300.00
|17600.00
|597
|2009.07.31 05:00
|buy limit
|230
|1.00
|1.6492
|1.6462
|1.6517
|598
|2009.07.31 05:00
|sell stop
|231
|1.00
|1.6450
|1.6480
|1.6425
|599
|2009.07.31 12:00
|delete
|230
|1.00
|1.6492
|1.6462
|1.6517
|600
|2009.07.31 12:00
|delete
|231
|1.00
|1.6450
|1.6480
|1.6425
|601
|2009.08.03 05:00
|buy limit
|232
|1.00
|1.6703
|1.6673
|1.6728
|602
|2009.08.03 05:00
|buy limit
|233
|1.00
|1.6683
|1.6653
|1.6708
|603
|2009.08.03 05:00
|sell stop
|234
|1.00
|1.6641
|1.6671
|1.6616
|604
|2009.08.03 08:59
|buy
|232
|1.00
|1.6703
|1.6673
|1.6728
|605
|2009.08.03 09:10
|t/p
|232
|1.00
|1.6728
|1.6673
|1.6728
|250.00
|17850.00
|606
|2009.08.03 12:00
|delete
|233
|1.00
|1.6683
|1.6653
|1.6708
|607
|2009.08.03 12:00
|delete
|234
|1.00
|1.6641
|1.6671
|1.6616
|608
|2009.08.04 05:00
|buy limit
|235
|1.00
|1.6931
|1.6901
|1.6956
|609
|2009.08.04 05:00
|buy limit
|236
|1.00
|1.6911
|1.6881
|1.6936
|610
|2009.08.04 05:00
|sell stop
|237
|1.00
|1.6869
|1.6899
|1.6844
|611
|2009.08.04 07:20
|buy
|235
|1.00
|1.6931
|1.6901
|1.6956
|612
|2009.08.04 08:22
|t/p
|235
|1.00
|1.6956
|1.6901
|1.6956
|250.00
|18100.00
|613
|2009.08.04 12:00
|delete
|236
|1.00
|1.6911
|1.6881
|1.6936
|614
|2009.08.04 12:00
|delete
|237
|1.00
|1.6869
|1.6899
|1.6844
|615
|2009.08.05 05:00
|sell stop
|238
|1.00
|1.6924
|1.6954
|1.6899
|616
|2009.08.05 06:42
|sell
|238
|1.00
|1.6924
|1.6954
|1.6899
|617
|2009.08.05 10:22
|s/l
|238
|1.00
|1.6954
|1.6954
|1.6899
|-300.00
|17800.00
|618
|2009.08.06 05:00
|sell stop
|239
|1.00
|1.6951
|1.6981
|1.6926
|619
|2009.08.06 12:00
|delete
|239
|1.00
|1.6951
|1.6981
|1.6926
|620
|2009.08.07 05:00
|sell limit
|240
|1.00
|1.6800
|1.6830
|1.6775
|621
|2009.08.07 12:00
|delete
|240
|1.00
|1.6800
|1.6830
|1.6775
|622
|2009.08.10 07:45
|sell limit
|241
|1.00
|1.6691
|1.6721
|1.6666
|623
|2009.08.10 08:17
|sell
|241
|1.00
|1.6691
|1.6721
|1.6666
|624
|2009.08.10 08:22
|t/p
|241
|1.00
|1.6666
|1.6721
|1.6666
|250.00
|18050.00
|625
|2009.08.11 05:00
|sell limit
|242
|1.00
|1.6499
|1.6529
|1.6474
|626
|2009.08.11 08:28
|sell
|242
|1.00
|1.6499
|1.6529
|1.6474
|627
|2009.08.11 09:34
|t/p
|242
|1.00
|1.6474
|1.6529
|1.6474
|250.00
|18300.00
|628
|2009.08.12 05:00
|sell stop
|243
|1.00
|1.6452
|1.6482
|1.6427
|629
|2009.08.12 08:22
|sell
|243
|1.00
|1.6452
|1.6482
|1.6427
|630
|2009.08.12 08:51
|t/p
|243
|1.00
|1.6427
|1.6482
|1.6427
|250.00
|18550.00
|631
|2009.08.13 05:00
|sell stop
|244
|1.00
|1.6462
|1.6492
|1.6437
|632
|2009.08.13 12:00
|delete
|244
|1.00
|1.6462
|1.6492
|1.6437
|633
|2009.08.14 05:00
|sell stop
|245
|1.00
|1.6560
|1.6590
|1.6535
|634
|2009.08.14 05:40
|sell
|245
|1.00
|1.6560
|1.6590
|1.6535
|635
|2009.08.14 07:54
|s/l
|245
|1.00
|1.6590
|1.6590
|1.6535
|-300.00
|18250.00
|636
|2009.08.17 05:00
|sell limit
|246
|1.00
|1.6453
|1.6483
|1.6428
|637
|2009.08.17 05:11
|sell
|246
|1.00
|1.6453
|1.6483
|1.6428
|638
|2009.08.17 07:29
|t/p
|246
|1.00
|1.6428
|1.6483
|1.6428
|250.00
|18500.00
|639
|2009.08.18 05:00
|sell stop
|247
|1.00
|1.6345
|1.6375
|1.6320
|640
|2009.08.18 05:21
|sell
|247
|1.00
|1.6345
|1.6375
|1.6320
|641
|2009.08.18 07:25
|s/l
|247
|1.00
|1.6375
|1.6375
|1.6320
|-300.00
|18200.00
|642
|2009.08.19 05:00
|buy limit
|248
|1.00
|1.6504
|1.6474
|1.6529
|643
|2009.08.19 05:00
|sell stop
|249
|1.00
|1.6462
|1.6492
|1.6437
|644
|2009.08.19 07:46
|buy
|248
|1.00
|1.6504
|1.6474
|1.6529
|645
|2009.08.19 08:34
|s/l
|248
|1.00
|1.6474
|1.6474
|1.6529
|-300.00
|17900.00
|646
|2009.08.19 08:35
|sell
|249
|1.00
|1.6462
|1.6492
|1.6437
|647
|2009.08.19 10:30
|s/l
|249
|1.00
|1.6492
|1.6492
|1.6437
|-300.00
|17600.00
|648
|2009.08.20 05:00
|buy limit
|250
|1.00
|1.6505
|1.6475
|1.6530
|649
|2009.08.20 05:00
|sell stop
|251
|1.00
|1.6463
|1.6493
|1.6438
|650
|2009.08.20 12:00
|delete
|250
|1.00
|1.6505
|1.6475
|1.6530
|651
|2009.08.20 12:00
|delete
|251
|1.00
|1.6463
|1.6493
|1.6438
|652
|2009.08.21 06:00
|sell limit
|252
|1.00
|1.6473
|1.6503
|1.6448
|653
|2009.08.21 08:55
|sell
|252
|1.00
|1.6473
|1.6503
|1.6448
|654
|2009.08.21 09:42
|s/l
|252
|1.00
|1.6503
|1.6503
|1.6448
|-300.00
|17300.00
|655
|2009.08.24 05:00
|sell stop
|253
|1.00
|1.6500
|1.6530
|1.6475
|656
|2009.08.24 07:30
|sell
|253
|1.00
|1.6500
|1.6530
|1.6475
|657
|2009.08.24 08:08
|t/p
|253
|1.00
|1.6475
|1.6530
|1.6475
|250.00
|17550.00
|658
|2009.08.25 06:22
|sell stop
|254
|5.00
|1.6411
|1.6441
|1.6386
|659
|2009.08.25 07:06
|sell
|254
|5.00
|1.6411
|1.6441
|1.6386
|660
|2009.08.25 07:54
|t/p
|254
|5.00
|1.6386
|1.6441
|1.6386
|1250.00
|18800.00
|661
|2009.08.26 07:59
|sell stop
|255
|1.00
|1.6336
|1.6366
|1.6311
|662
|2009.08.26 08:03
|sell
|255
|1.00
|1.6336
|1.6366
|1.6311
|663
|2009.08.26 08:45
|t/p
|255
|1.00
|1.6311
|1.6366
|1.6311
|250.00
|19050.00
|664
|2009.08.27 07:58
|sell stop
|256
|1.00
|1.6229
|1.6259
|1.6204
|665
|2009.08.27 08:00
|sell
|256
|1.00
|1.6229
|1.6259
|1.6204
|666
|2009.08.27 08:23
|t/p
|256
|1.00
|1.6204
|1.6259
|1.6204
|250.00
|19300.00
|667
|2009.08.28 05:00
|buy limit
|257
|1.00
|1.6262
|1.6232
|1.6287
|668
|2009.08.28 05:00
|sell stop
|258
|1.00
|1.6220
|1.6250
|1.6195
|669
|2009.08.28 12:00
|delete
|257
|1.00
|1.6262
|1.6232
|1.6287
|670
|2009.08.28 12:00
|delete
|258
|1.00
|1.6220
|1.6250
|1.6195
|671
|2009.08.31 05:00
|sell limit
|259
|1.00
|1.6245
|1.6275
|1.6220
|672
|2009.08.31 05:00
|sell
|259
|1.00
|1.6245
|1.6275
|1.6220
|673
|2009.08.31 08:10
|t/p
|259
|1.00
|1.6220
|1.6275
|1.6220
|250.00
|19550.00
|674
|2009.09.01 05:00
|sell stop
|260
|1.00
|1.6241
|1.6271
|1.6216
|675
|2009.09.01 10:47
|sell
|260
|1.00
|1.6241
|1.6271
|1.6216
|676
|2009.09.01 12:58
|t/p
|260
|1.00
|1.6216
|1.6271
|1.6216
|250.00
|19800.00
|677
|2009.09.02 05:00
|sell limit
|261
|1.00
|1.6173
|1.6203
|1.6148
|678
|2009.09.02 06:29
|sell
|261
|1.00
|1.6173
|1.6203
|1.6148
|679
|2009.09.02 09:08
|t/p
|261
|1.00
|1.6148
|1.6203
|1.6148
|250.00
|20050.00
|680
|2009.09.03 05:00
|buy limit
|262
|1.00
|1.6248
|1.6218
|1.6273
|681
|2009.09.03 05:00
|sell stop
|263
|1.00
|1.6206
|1.6236
|1.6181
|682
|2009.09.03 12:00
|delete
|262
|1.00
|1.6248
|1.6218
|1.6273
|683
|2009.09.03 12:00
|delete
|263
|1.00
|1.6206
|1.6236
|1.6181
|684
|2009.09.04 06:00
|sell stop
|264
|1.00
|1.6307
|1.6337
|1.6282
|685
|2009.09.04 12:00
|delete
|264
|1.00
|1.6307
|1.6337
|1.6282
|686
|2009.09.07 05:00
|buy limit
|265
|1.00
|1.6384
|1.6354
|1.6409
|687
|2009.09.07 05:00
|sell stop
|266
|1.00
|1.6342
|1.6372
|1.6317
|688
|2009.09.07 05:42
|buy
|265
|1.00
|1.6384
|1.6354
|1.6409
|689
|2009.09.07 08:20
|t/p
|265
|1.00
|1.6409
|1.6354
|1.6409
|250.00
|20300.00
|690
|2009.09.07 12:00
|delete
|266
|1.00
|1.6342
|1.6372
|1.6317
|691
|2009.09.08 07:33
|sell stop
|267
|1.00
|1.6349
|1.6379
|1.6324
|692
|2009.09.08 08:17
|sell
|267
|1.00
|1.6349
|1.6379
|1.6324
|693
|2009.09.08 08:25
|s/l
|267
|1.00
|1.6379
|1.6379
|1.6324
|-300.00
|20000.00
|694
|2009.09.09 05:00
|buy limit
|268
|1.00
|1.6504
|1.6474
|1.6529
|695
|2009.09.09 05:00
|sell stop
|269
|1.00
|1.6462
|1.6492
|1.6437
|696
|2009.09.09 08:54
|buy
|268
|1.00
|1.6504
|1.6474
|1.6529
|697
|2009.09.09 09:29
|s/l
|268
|1.00
|1.6474
|1.6474
|1.6529
|-300.00
|19700.00
|698
|2009.09.09 10:17
|sell
|269
|1.00
|1.6462
|1.6492
|1.6437
|699
|2009.09.09 11:08
|s/l
|269
|1.00
|1.6492
|1.6492
|1.6437
|-300.00
|19400.00
|700
|2009.09.10 05:00
|sell stop
|270
|1.00
|1.6506
|1.6536
|1.6481
|701
|2009.09.10 09:31
|sell
|270
|1.00
|1.6506
|1.6536
|1.6481
|702
|2009.09.10 11:12
|s/l
|270
|1.00
|1.6536
|1.6536
|1.6481
|-300.00
|19100.00
|703
|2009.09.11 05:00
|buy limit
|271
|1.00
|1.6669
|1.6639
|1.6694
|704
|2009.09.11 05:00
|buy limit
|272
|1.00
|1.6649
|1.6619
|1.6674
|705
|2009.09.11 05:00
|sell stop
|273
|1.00
|1.6607
|1.6637
|1.6582
|706
|2009.09.11 10:16
|buy
|271
|1.00
|1.6669
|1.6639
|1.6694
|707
|2009.09.11 10:51
|t/p
|271
|1.00
|1.6694
|1.6639
|1.6694
|250.00
|19350.00
|708
|2009.09.11 12:00
|delete
|272
|1.00
|1.6649
|1.6619
|1.6674
|709
|2009.09.11 12:00
|delete
|273
|1.00
|1.6607
|1.6637
|1.6582
|710
|2009.09.14 06:50
|sell limit
|274
|1.00
|1.6611
|1.6641
|1.6586
|711
|2009.09.14 06:55
|sell
|274
|1.00
|1.6611
|1.6641
|1.6586
|712
|2009.09.14 07:38
|t/p
|274
|1.00
|1.6586
|1.6641
|1.6586
|250.00
|19600.00
|713
|2009.09.15 05:00
|buy limit
|275
|1.00
|1.6607
|1.6577
|1.6632
|714
|2009.09.15 05:00
|sell stop
|276
|1.00
|1.6565
|1.6595
|1.6540
|715
|2009.09.15 05:03
|buy
|275
|1.00
|1.6607
|1.6577
|1.6632
|716
|2009.09.15 07:42
|t/p
|275
|1.00
|1.6632
|1.6577
|1.6632
|250.00
|19850.00
|717
|2009.09.15 11:23
|sell
|276
|1.00
|1.6565
|1.6595
|1.6540
|718
|2009.09.15 11:26
|t/p
|276
|1.00
|1.6540
|1.6595
|1.6540
|250.00
|20100.00
|719
|2009.09.16 06:04
|sell limit
|277
|1.00
|1.6469
|1.6499
|1.6444
|720
|2009.09.16 06:26
|sell
|277
|1.00
|1.6469
|1.6499
|1.6444
|721
|2009.09.16 07:42
|t/p
|277
|1.00
|1.6444
|1.6499
|1.6444
|250.00
|20350.00
|722
|2009.09.17 05:00
|sell stop
|278
|1.00
|1.6462
|1.6492
|1.6437
|723
|2009.09.17 12:00
|delete
|278
|1.00
|1.6462
|1.6492
|1.6437
|724
|2009.09.18 05:00
|sell limit
|279
|1.00
|1.6392
|1.6422
|1.6367
|725
|2009.09.18 05:29
|sell
|279
|1.00
|1.6392
|1.6422
|1.6367
|726
|2009.09.18 08:05
|t/p
|279
|1.00
|1.6367
|1.6422
|1.6367
|250.00
|20600.00
|727
|2009.09.21 05:00
|sell limit
|280
|1.00
|1.6239
|1.6269
|1.6214
|728
|2009.09.21 12:00
|delete
|280
|1.00
|1.6239
|1.6269
|1.6214
|729
|2009.09.22 05:00
|buy limit
|281
|1.00
|1.6233
|1.6203
|1.6258
|730
|2009.09.22 05:00
|sell stop
|282
|1.00
|1.6191
|1.6221
|1.6166
|731
|2009.09.22 07:09
|buy
|281
|1.00
|1.6233
|1.6203
|1.6258
|732
|2009.09.22 08:18
|t/p
|281
|1.00
|1.6258
|1.6203
|1.6258
|250.00
|20850.00
|733
|2009.09.22 12:00
|delete
|282
|1.00
|1.6191
|1.6221
|1.6166
|734
|2009.09.23 05:00
|buy limit
|283
|1.00
|1.6362
|1.6332
|1.6387
|735
|2009.09.23 05:00
|sell stop
|284
|1.00
|1.6320
|1.6350
|1.6295
|736
|2009.09.23 08:53
|buy
|283
|1.00
|1.6362
|1.6332
|1.6387
|737
|2009.09.23 10:21
|s/l
|283
|1.00
|1.6332
|1.6332
|1.6387
|-300.00
|20550.00
|738
|2009.09.23 12:00
|delete
|284
|1.00
|1.6320
|1.6350
|1.6295
|739
|2009.09.24 07:37
|sell stop
|285
|1.00
|1.6354
|1.6384
|1.6329
|740
|2009.09.24 08:17
|sell
|285
|1.00
|1.6354
|1.6384
|1.6329
|741
|2009.09.24 08:57
|s/l
|285
|1.00
|1.6384
|1.6384
|1.6329
|-300.00
|20250.00
|742
|2009.09.25 05:00
|sell limit
|286
|1.00
|1.6044
|1.6074
|1.6019
|743
|2009.09.25 12:00
|delete
|286
|1.00
|1.6044
|1.6074
|1.6019
|744
|2009.09.28 05:00
|sell limit
|287
|1.00
|1.5831
|1.5861
|1.5806
|745
|2009.09.28 07:10
|sell
|287
|1.00
|1.5831
|1.5861
|1.5806
|746
|2009.09.28 07:48
|t/p
|287
|1.00
|1.5806
|1.5861
|1.5806
|250.00
|20500.00
|747
|2009.09.29 05:00
|buy limit
|288
|1.00
|1.5895
|1.5865
|1.5920
|748
|2009.09.29 05:00
|sell stop
|289
|1.00
|1.5853
|1.5883
|1.5828
|749
|2009.09.29 09:02
|buy
|288
|1.00
|1.5895
|1.5865
|1.5920
|750
|2009.09.29 09:15
|s/l
|288
|1.00
|1.5865
|1.5865
|1.5920
|-300.00
|20200.00
|751
|2009.09.29 09:31
|sell
|289
|1.00
|1.5853
|1.5883
|1.5828
|752
|2009.09.29 10:15
|s/l
|289
|1.00
|1.5883
|1.5883
|1.5828
|-300.00
|19900.00
|753
|2009.09.30 05:00
|buy limit
|290
|1.00
|1.6003
|1.5973
|1.6028
|754
|2009.09.30 05:00
|buy limit
|291
|1.00
|1.5983
|1.5953
|1.6008
|755
|2009.09.30 05:00
|sell stop
|292
|1.00
|1.5941
|1.5971
|1.5916
|756
|2009.09.30 12:00
|delete
|290
|1.00
|1.6003
|1.5973
|1.6028
|757
|2009.09.30 12:00
|delete
|292
|1.00
|1.5941
|1.5971
|1.5916
|758
|2009.09.30 12:00
|delete
|291
|1.00
|1.5983
|1.5953
|1.6008
|759
|2009.10.01 05:00
|sell limit
|293
|1.00
|1.5969
|1.5999
|1.5944
|760
|2009.10.01 05:40
|sell
|293
|1.00
|1.5969
|1.5999
|1.5944
|761
|2009.10.01 06:34
|t/p
|293
|1.00
|1.5944
|1.5999
|1.5944
|250.00
|20150.00
|762
|2009.10.02 07:09
|sell limit
|294
|1.00
|1.5900
|1.5930
|1.5875
|763
|2009.10.02 07:12
|sell
|294
|1.00
|1.5900
|1.5930
|1.5875
|764
|2009.10.02 07:48
|s/l
|294
|1.00
|1.5930
|1.5930
|1.5875
|-300.00
|19850.00
|765
|2009.10.05 05:00
|buy limit
|295
|1.00
|1.5955
|1.5925
|1.5980
|766
|2009.10.05 05:00
|sell stop
|296
|1.00
|1.5913
|1.5943
|1.5888
|767
|2009.10.05 09:06
|buy
|295
|1.00
|1.5955
|1.5925
|1.5980
|768
|2009.10.05 09:31
|s/l
|295
|1.00
|1.5925
|1.5925
|1.5980
|-300.00
|19550.00
|769
|2009.10.05 12:00
|delete
|296
|1.00
|1.5913
|1.5943
|1.5888
|770
|2009.10.06 05:00
|sell stop
|297
|1.00
|1.5942
|1.5972
|1.5917
|771
|2009.10.06 10:36
|sell
|297
|1.00
|1.5942
|1.5972
|1.5917
|772
|2009.10.06 10:47
|s/l
|297
|1.00
|1.5972
|1.5972
|1.5917
|-300.00
|19250.00
|773
|2009.10.07 05:00
|sell limit
|298
|1.00
|1.5895
|1.5925
|1.5870
|774
|2009.10.07 05:14
|sell
|298
|1.00
|1.5895
|1.5925
|1.5870
|775
|2009.10.07 07:47
|t/p
|298
|1.00
|1.5870
|1.5925
|1.5870
|250.00
|19500.00
|776
|2009.10.08 05:00
|buy limit
|299
|1.00
|1.5979
|1.5949
|1.6004
|777
|2009.10.08 05:00
|sell stop
|300
|1.00
|1.5937
|1.5967
|1.5912
|778
|2009.10.08 08:16
|buy
|299
|1.00
|1.5979
|1.5949
|1.6004
|779
|2009.10.08 08:40
|t/p
|299
|1.00
|1.6004
|1.5949
|1.6004
|250.00
|19750.00
|780
|2009.10.08 12:00
|delete
|300
|1.00
|1.5937
|1.5967
|1.5912
|781
|2009.10.09 06:06
|sell stop
|301
|1.00
|1.6016
|1.6046
|1.5991
|782
|2009.10.09 07:59
|sell
|301
|1.00
|1.6016
|1.6046
|1.5991
|783
|2009.10.09 10:04
|t/p
|301
|1.00
|1.5991
|1.6046
|1.5991
|250.00
|20000.00
|784
|2009.10.12 05:00
|sell limit
|302
|1.00
|1.5850
|1.5880
|1.5825
|785
|2009.10.12 07:16
|sell
|302
|1.00
|1.5850
|1.5880
|1.5825
|786
|2009.10.12 07:22
|s/l
|302
|1.00
|1.5880
|1.5880
|1.5825
|-300.00
|19700.00
|787
|2009.10.13 07:25
|sell stop
|303
|1.00
|1.5774
|1.5804
|1.5749
|788
|2009.10.13 08:13
|sell
|303
|1.00
|1.5774
|1.5804
|1.5749
|789
|2009.10.13 08:35
|t/p
|303
|1.00
|1.5749
|1.5804
|1.5749
|250.00
|19950.00
|790
|2009.10.14 05:00
|buy limit
|304
|1.00
|1.5903
|1.5873
|1.5928
|791
|2009.10.14 05:00
|buy limit
|305
|1.00
|1.5883
|1.5853
|1.5908
|792
|2009.10.14 05:00
|sell stop
|306
|1.00
|1.5841
|1.5871
|1.5816
|793
|2009.10.14 12:00
|delete
|304
|1.00
|1.5903
|1.5873
|1.5928
|794
|2009.10.14 12:00
|delete
|306
|1.00
|1.5841
|1.5871
|1.5816
|795
|2009.10.14 12:00
|delete
|305
|1.00
|1.5883
|1.5853
|1.5908
|796
|2009.10.15 05:00
|buy limit
|307
|1.00
|1.6029
|1.5999
|1.6054
|797
|2009.10.15 05:00
|sell stop
|308
|1.00
|1.5987
|1.6017
|1.5962
|798
|2009.10.15 12:00
|delete
|307
|1.00
|1.6029
|1.5999
|1.6054
|799
|2009.10.15 12:00
|delete
|308
|1.00
|1.5987
|1.6017
|1.5962
|800
|2009.10.16 05:00
|buy limit
|309
|1.00
|1.6318
|1.6288
|1.6343
|801
|2009.10.16 05:00
|buy limit
|310
|1.00
|1.6298
|1.6268
|1.6323
|802
|2009.10.16 05:00
|sell stop
|311
|1.00
|1.6256
|1.6286
|1.6231
|803
|2009.10.16 08:20
|buy
|309
|1.00
|1.6318
|1.6288
|1.6343
|804
|2009.10.16 08:36
|buy
|310
|1.00
|1.6298
|1.6268
|1.6323
|805
|2009.10.16 08:36
|s/l
|309
|1.00
|1.6288
|1.6288
|1.6343
|-300.00
|19650.00
|806
|2009.10.16 08:46
|s/l
|310
|1.00
|1.6268
|1.6268
|1.6323
|-300.00
|19350.00
|807
|2009.10.16 09:04
|sell
|311
|1.00
|1.6256
|1.6286
|1.6231
|808
|2009.10.16 09:15
|s/l
|311
|1.00
|1.6286
|1.6286
|1.6231
|-300.00
|19050.00
|809
|2009.10.19 05:00
|sell stop
|312
|1.00
|1.6296
|1.6326
|1.6271
|810
|2009.10.19 08:08
|sell
|312
|1.00
|1.6296
|1.6326
|1.6271
|811
|2009.10.19 08:26
|s/l
|312
|1.00
|1.6326
|1.6326
|1.6271
|-300.00
|18750.00
|812
|2009.10.20 05:00
|buy limit
|313
|1.00
|1.6379
|1.6349
|1.6404
|813
|2009.10.20 05:00
|sell stop
|314
|1.00
|1.6337
|1.6367
|1.6312
|814
|2009.10.20 09:11
|buy
|313
|1.00
|1.6379
|1.6349
|1.6404
|815
|2009.10.20 10:35
|t/p
|313
|1.00
|1.6404
|1.6349
|1.6404
|250.00
|19000.00
|816
|2009.10.20 12:00
|delete
|314
|1.00
|1.6337
|1.6367
|1.6312
|817
|2009.10.21 06:00
|sell stop
|315
|1.00
|1.6375
|1.6405
|1.6350
|818
|2009.10.21 12:00
|delete
|315
|1.00
|1.6375
|1.6405
|1.6350
|819
|2009.10.22 05:00
|buy limit
|316
|1.00
|1.6563
|1.6533
|1.6588
|820
|2009.10.22 05:00
|sell stop
|317
|1.00
|1.6521
|1.6551
|1.6496
|821
|2009.10.22 09:48
|buy
|316
|1.00
|1.6563
|1.6533
|1.6588
|822
|2009.10.22 10:30
|s/l
|316
|1.00
|1.6533
|1.6533
|1.6588
|-300.00
|18700.00
|823
|2009.10.22 10:30
|sell
|317
|1.00
|1.6521
|1.6551
|1.6496
|824
|2009.10.22 10:50
|t/p
|317
|1.00
|1.6496
|1.6551
|1.6496
|250.00
|18950.00
|825
|2009.10.23 05:00
|buy limit
|318
|1.00
|1.6626
|1.6596
|1.6651
|826
|2009.10.23 05:00
|sell stop
|319
|1.00
|1.6584
|1.6614
|1.6559
|827
|2009.10.23 08:34
|buy
|318
|1.00
|1.6626
|1.6596
|1.6651
|828
|2009.10.23 08:42
|t/p
|318
|1.00
|1.6651
|1.6596
|1.6651
|250.00
|19200.00
|829
|2009.10.23 10:30
|sell
|319
|1.00
|1.6584
|1.6614
|1.6559
|830
|2009.10.23 10:30
|t/p
|319
|1.00
|1.6559
|1.6614
|1.6559
|250.00
|19450.00