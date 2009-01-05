Strategy Tester Report
Daily_20_Pip_Strategy_v1
EGlobal-Cent (Build 225)

СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2009.01.02 06:00 - 2009.10.23 22:00 (2009.01.01 - 2009.10.30)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыExp_Coment="--- Описание глобальных переменных ---"; MagicNumber=55555; Lots=1; StopLoss=30; TakeProfit=25; Slippage=2; MM=true; LotExponentStart=3; Ind_Coment="--- Параметры торговых критериев ---"; TradeTimeStart=5; TradeQntHour=6; Range1=21; Range2=20; Range3=20;
Баров в истории6013Смоделировано тиков10403606Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков260
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль9450.00Общая прибыль32250.00Общий убыток-22800.00
Прибыльность1.41Матожидание выигрыша49.22
Абсолютная просадка1360.00Максимальная просадка2770.00 (20.95%)Относительная просадка20.95% (2770.00)
Всего сделок192Короткие позиции (% выигравших)124 (55.65%)Длинные позиции (% выигравших)68 (69.12%)
Прибыльные сделки (% от всех)116 (60.42%)Убыточные сделки (% от всех)76 (39.58%)
Самая большаяприбыльная сделка1500.00убыточная сделка-300.00
Средняяприбыльная сделка278.02убыточная сделка-300.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)9 (2250.00)непрерывных проигрышей (убыток)5 (-1500.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)3000.00 (8)непрерывный убыток (число проигрышей)-1500.00 (5)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2
Graph
ВремяТипОрдерОбъёмЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12009.01.05 06:03sell limit11.001.44721.45021.4447
22009.01.05 06:11sell11.001.44721.45021.4447
32009.01.05 07:18s/l11.001.45021.45021.4447-300.009700.00
42009.01.06 05:00buy limit21.001.46341.46041.4659
52009.01.06 05:00sell stop31.001.45921.46221.4567
62009.01.06 05:33buy21.001.46341.46041.4659
72009.01.06 05:43s/l21.001.46041.46041.4659-300.009400.00
82009.01.06 06:19sell31.001.45921.46221.4567
92009.01.06 07:04s/l31.001.46221.46221.4567-300.009100.00
102009.01.07 05:00buy limit41.001.48451.48151.4870
112009.01.07 05:00buy limit51.001.48251.47951.4850
122009.01.07 05:00sell stop61.001.47831.48131.4758
132009.01.07 10:18buy41.001.48451.48151.4870
142009.01.07 10:47t/p41.001.48701.48151.4870250.009350.00
152009.01.07 11:02buy51.001.48251.47951.4850
162009.01.07 11:09t/p51.001.48501.47951.4850250.009600.00
172009.01.07 12:00delete61.001.47831.48131.4758
182009.01.08 05:00sell stop71.001.50241.50541.4999
192009.01.08 08:44sell71.001.50241.50541.4999
202009.01.08 08:55t/p71.001.49991.50541.4999250.009850.00
212009.01.09 05:00sell stop81.001.51581.51881.5133
222009.01.09 10:17sell81.001.51581.51881.5133
232009.01.09 10:22t/p81.001.51331.51881.5133250.0010100.00
242009.01.12 05:00sell limit91.001.51251.51551.5100
252009.01.12 12:00delete91.001.51251.51551.5100
262009.01.13 05:00sell limit101.001.48361.48661.4811
272009.01.13 12:00delete101.001.48361.48661.4811
282009.01.14 05:00sell limit111.001.45551.45851.4530
292009.01.14 05:05sell111.001.45551.45851.4530
302009.01.14 06:23s/l111.001.45851.45851.4530-300.009800.00
312009.01.15 05:00sell stop121.001.45781.46081.4553
322009.01.15 12:00delete121.001.45781.46081.4553
332009.01.16 05:00buy limit131.001.47261.46961.4751
342009.01.16 05:00buy limit141.001.47061.46761.4731
352009.01.16 05:00sell stop151.001.46641.46941.4639
362009.01.16 12:00delete131.001.47261.46961.4751
372009.01.16 12:00delete151.001.46641.46941.4639
382009.01.16 12:00delete141.001.47061.46761.4731
392009.01.19 05:00buy limit161.001.48631.48331.4888
402009.01.19 05:00sell stop171.001.48211.48511.4796
412009.01.19 05:58buy161.001.48631.48331.4888
422009.01.19 06:34s/l161.001.48331.48331.4888-300.009500.00
432009.01.19 06:36sell171.001.48211.48511.4796
442009.01.19 06:56s/l171.001.48511.48511.4796-300.009200.00
452009.01.20 05:00sell limit181.001.44391.44691.4414
462009.01.20 12:00delete181.001.44391.44691.4414
472009.01.21 05:01sell limit191.001.40091.40391.3984
482009.01.21 12:00delete191.001.40091.40391.3984
492009.01.22 05:00buy limit201.001.39021.38721.3927
502009.01.22 05:00buy limit211.001.38821.38521.3907
512009.01.22 05:00sell stop221.001.38401.38701.3815
522009.01.22 07:01buy201.001.39021.38721.3927
532009.01.22 07:01buy211.001.38821.38521.3907
542009.01.22 07:02t/p211.001.39071.38521.3907250.009450.00
552009.01.22 07:49t/p201.001.39271.38721.3927250.009700.00
562009.01.22 08:17sell221.001.38401.38701.3815
572009.01.22 08:30s/l221.001.38701.38701.3815-300.009400.00
582009.01.23 06:00sell limit231.001.37771.38071.3752
592009.01.23 06:15sell231.001.37771.38071.3752
602009.01.23 07:08t/p231.001.37521.38071.3752250.009650.00
612009.01.26 05:00sell stop241.001.36441.36741.3619
622009.01.26 05:24sell241.001.36441.36741.3619
632009.01.26 05:48s/l241.001.36741.36741.3619-300.009350.00
642009.01.27 05:00buy limit251.001.39261.38961.3951
652009.01.27 05:00buy limit261.001.39061.38761.3931
662009.01.27 05:00sell stop271.001.38641.38941.3839
672009.01.27 12:00delete251.001.39261.38961.3951
682009.01.27 12:00delete271.001.38641.38941.3839
692009.01.27 12:00delete261.001.39061.38761.3931
702009.01.28 05:00buy limit281.001.41791.41491.4204
712009.01.28 05:00sell stop291.001.41371.41671.4112
722009.01.28 12:00delete281.001.41791.41491.4204
732009.01.28 12:00delete291.001.41371.41671.4112
742009.01.29 05:00sell limit301.001.41831.42131.4158
752009.01.29 11:10sell301.001.41831.42131.4158
762009.01.29 11:16s/l301.001.42131.42131.4158-300.009050.00
772009.01.30 06:29sell stop311.001.42061.42361.4181
782009.01.30 06:37sell311.001.42061.42361.4181
792009.01.30 07:05s/l311.001.42361.42361.4181-300.008750.00
802009.02.02 05:00sell stop321.001.43401.43701.4315
812009.02.02 07:53sell321.001.43401.43701.4315
822009.02.02 08:18t/p321.001.43151.43701.4315250.009000.00
832009.02.03 05:00sell stop331.001.42241.42541.4199
842009.02.03 05:13sell331.001.42241.42541.4199
852009.02.03 06:41t/p331.001.41991.42541.4199250.009250.00
862009.02.04 05:00buy limit341.001.43621.43321.4387
872009.02.04 05:00sell stop351.001.43201.43501.4295
882009.02.04 08:26buy341.001.43621.43321.4387
892009.02.04 08:27s/l341.001.43321.43321.4387-300.008950.00
902009.02.04 12:00delete351.001.43201.43501.4295
912009.02.05 06:00sell stop361.001.44211.44511.4396
922009.02.05 08:03sell361.001.44211.44511.4396
932009.02.05 08:07t/p361.001.43961.44511.4396250.009200.00
942009.02.06 05:00buy limit371.001.45801.45501.4605
952009.02.06 05:00sell stop381.001.45381.45681.4513
962009.02.06 12:00delete371.001.45801.45501.4605
972009.02.06 12:00delete381.001.45381.45681.4513
982009.02.09 05:00sell stop391.001.47161.47461.4691
992009.02.09 07:03sell391.001.47161.47461.4691
1002009.02.09 07:32s/l391.001.47461.47461.4691-300.008900.00
1012009.02.10 06:00sell stop401.001.48101.48401.4785
1022009.02.10 10:01sell401.001.48101.48401.4785
1032009.02.10 10:10t/p401.001.47851.48401.4785250.009150.00
1042009.02.11 05:00sell limit411.001.45761.46061.4551
1052009.02.11 12:00delete411.001.45761.46061.4551
1062009.02.12 05:00sell limit421.001.43661.43961.4341
1072009.02.12 05:01sell421.001.43661.43961.4341
1082009.02.12 08:09s/l421.001.43961.43961.4341-300.008850.00
1092009.02.13 05:00buy limit431.001.43481.43181.4373
1102009.02.13 05:00buy limit441.001.43281.42981.4353
1112009.02.13 05:00sell stop451.001.42861.43161.4261
1122009.02.13 08:03buy431.001.43481.43181.4373
1132009.02.13 08:18t/p431.001.43731.43181.4373250.009100.00
1142009.02.13 12:00delete441.001.43281.42981.4353
1152009.02.13 12:00delete451.001.42861.43161.4261
1162009.02.16 05:00sell limit461.001.43081.43381.4283
1172009.02.16 12:00delete461.001.43081.43381.4283
1182009.02.17 06:00sell stop471.001.42041.42341.4179
1192009.02.17 06:27sell471.001.42041.42341.4179
1202009.02.17 08:19t/p471.001.41791.42341.4179250.009350.00
1212009.02.18 05:00sell stop481.001.42031.42331.4178
1222009.02.18 09:23sell481.001.42031.42331.4178
1232009.02.18 09:28t/p481.001.41781.42331.4178250.009600.00
1242009.02.19 05:00buy limit491.001.42431.42131.4268
1252009.02.19 05:00sell stop501.001.42011.42311.4176
1262009.02.19 06:23buy491.001.42431.42131.4268
1272009.02.19 07:13t/p491.001.42681.42131.4268250.009850.00
1282009.02.19 12:00delete501.001.42011.42311.4176
1292009.02.20 05:00sell limit511.001.42621.42921.4237
1302009.02.20 10:30sell511.001.42621.42921.4237
1312009.02.20 10:54s/l511.001.42921.42921.4237-300.009550.00
1322009.02.23 05:00buy limit521.001.44491.44191.4474
1332009.02.23 05:00buy limit531.001.44291.43991.4454
1342009.02.23 05:00sell stop541.001.43871.44171.4362
1352009.02.23 12:00delete521.001.44491.44191.4474
1362009.02.23 12:00delete541.001.43871.44171.4362
1372009.02.23 12:00delete531.001.44291.43991.4454
1382009.02.24 05:00sell stop551.001.45331.45631.4508
1392009.02.24 07:39sell551.001.45331.45631.4508
1402009.02.24 07:58t/p551.001.45081.45631.4508250.009800.00
1412009.02.25 05:00buy limit561.001.45061.44761.4531
1422009.02.25 05:00sell stop571.001.44641.44941.4439
1432009.02.25 05:01buy561.001.45061.44761.4531
1442009.02.25 05:51t/p561.001.45311.44761.4531250.0010050.00
1452009.02.25 12:00delete571.001.44641.44941.4439
1462009.02.26 05:00sell limit581.001.43041.43341.4279
1472009.02.26 12:00delete581.001.43041.43341.4279
1482009.02.27 05:00sell stop591.001.42501.42801.4225
1492009.02.27 08:13sell591.001.42501.42801.4225
1502009.02.27 09:03t/p591.001.42251.42801.4225250.0010300.00
1512009.03.02 05:00sell stop601.001.42111.42411.4186
1522009.03.02 05:03sell601.001.42111.42411.4186
1532009.03.02 05:17t/p601.001.41861.42411.4186250.0010550.00
1542009.03.03 07:04sell stop611.001.40941.41241.4069
1552009.03.03 08:26sell611.001.40941.41241.4069
1562009.03.03 08:48t/p611.001.40691.41241.4069250.0010800.00
1572009.03.04 07:01sell limit621.001.40111.40411.3986
1582009.03.04 07:09sell621.001.40111.40411.3986
1592009.03.04 08:25s/l621.001.40411.40411.3986-300.0010500.00
1602009.03.05 05:00buy limit631.001.41371.41071.4162
1612009.03.05 05:00sell stop641.001.40951.41251.4070
1622009.03.05 07:03buy631.001.41371.41071.4162
1632009.03.05 08:05t/p631.001.41621.41071.4162250.0010750.00
1642009.03.05 12:00delete641.001.40951.41251.4070
1652009.03.06 05:00buy limit651.001.41691.41391.4194
1662009.03.06 05:00sell stop661.001.41271.41571.4102
1672009.03.06 05:03buy651.001.41691.41391.4194
1682009.03.06 07:18t/p651.001.41941.41391.4194250.0011000.00
1692009.03.06 12:00delete661.001.41271.41571.4102
1702009.03.09 06:00sell limit671.001.41151.41451.4090
1712009.03.09 06:04sell671.001.41151.41451.4090
1722009.03.09 07:16t/p671.001.40901.41451.4090250.0011250.00
1732009.03.10 05:00sell limit681.001.38641.38941.3839
1742009.03.10 09:38sell681.001.38641.38941.3839
1752009.03.10 10:22t/p681.001.38391.38941.3839250.0011500.00
1762009.03.11 06:00sell limit691.001.37351.37651.3710
1772009.03.11 06:39sell691.001.37351.37651.3710
1782009.03.11 07:01t/p691.001.37101.37651.3710250.0011750.00
1792009.03.12 05:00buy limit701.001.38361.38061.3861
1802009.03.12 05:00sell stop711.001.37941.38241.3769
1812009.03.12 07:04buy701.001.38361.38061.3861
1822009.03.12 07:19t/p701.001.38611.38061.3861250.0012000.00
1832009.03.12 09:05sell711.001.37941.38241.3769
1842009.03.12 09:34t/p711.001.37691.38241.3769250.0012250.00
1852009.03.13 05:00buy limit721.001.38891.38591.3914
1862009.03.13 05:00sell stop731.001.38471.38771.3822
1872009.03.13 06:16buy721.001.38891.38591.3914
1882009.03.13 07:01t/p721.001.39141.38591.3914250.0012500.00
1892009.03.13 12:00delete731.001.38471.38771.3822
1902009.03.16 05:00buy limit741.001.40071.39771.4032
1912009.03.16 05:00sell stop751.001.39651.39951.3940
1922009.03.16 12:00delete741.001.40071.39771.4032
1932009.03.16 12:00delete751.001.39651.39951.3940
1942009.03.17 05:00sell stop761.001.41011.41311.4076
1952009.03.17 06:39sell761.001.41011.41311.4076
1962009.03.17 07:39t/p761.001.40761.41311.4076250.0012750.00
1972009.03.18 05:00sell stop771.001.40271.40571.4002
1982009.03.18 06:01sell771.001.40271.40571.4002
1992009.03.18 06:37s/l771.001.40571.40571.4002-300.0012450.00
2002009.03.19 05:00buy limit781.001.41701.41401.4195
2012009.03.19 05:00buy limit791.001.41501.41201.4175
2022009.03.19 05:00sell stop801.001.41081.41381.4083
2032009.03.19 12:00delete781.001.41701.41401.4195
2042009.03.19 12:00delete801.001.41081.41381.4083
2052009.03.19 12:00delete791.001.41501.41201.4175
2062009.03.20 05:00buy limit811.001.44611.44311.4486
2072009.03.20 05:00buy limit821.001.44411.44111.4466
2082009.03.20 05:00sell stop831.001.43991.44291.4374
2092009.03.20 05:30buy811.001.44611.44311.4486
2102009.03.20 06:51buy821.001.44411.44111.4466
2112009.03.20 07:45s/l811.001.44311.44311.4486-300.0012150.00
2122009.03.20 08:05t/p821.001.44661.44111.4466250.0012400.00
2132009.03.20 12:00delete831.001.43991.44291.4374
2142009.03.23 05:00sell stop841.001.44771.45071.4452
2152009.03.23 12:00delete841.001.44771.45071.4452
2162009.03.24 05:00buy limit851.001.46421.46121.4667
2172009.03.24 05:00buy limit861.001.46221.45921.4647
2182009.03.24 05:00sell stop871.001.45801.46101.4555
2192009.03.24 08:29buy851.001.46421.46121.4667
2202009.03.24 08:35t/p851.001.46671.46121.4667250.0012650.00
2212009.03.24 12:00delete861.001.46221.45921.4647
2222009.03.24 12:00delete871.001.45801.46101.4555
2232009.03.25 05:00sell stop881.001.46731.47031.4648
2242009.03.25 05:46sell881.001.46731.47031.4648
2252009.03.25 08:19t/p881.001.46481.47031.4648250.0012900.00
2262009.03.26 06:21sell stop891.001.45911.46211.4566
2272009.03.26 06:29sell891.001.45911.46211.4566
2282009.03.26 08:12s/l891.001.46211.46211.4566-300.0012600.00
2292009.03.27 07:21sell limit901.001.44721.45021.4447
2302009.03.27 08:10sell901.001.44721.45021.4447
2312009.03.27 08:20t/p901.001.44471.45021.4447250.0012850.00
2322009.03.30 05:00sell limit911.001.42881.43181.4263
2332009.03.30 12:00delete911.001.42881.43181.4263
2342009.03.31 05:00buy limit921.001.42621.42321.4287
2352009.03.31 05:00sell stop931.001.42201.42501.4195
2362009.03.31 07:50buy921.001.42621.42321.4287
2372009.03.31 08:08t/p921.001.42871.42321.4287250.0013100.00
2382009.03.31 12:00delete931.001.42201.42501.4195
2392009.04.01 05:00sell stop941.001.42881.43181.4263
2402009.04.01 06:24sell941.001.42881.43181.4263
2412009.04.01 08:32s/l941.001.43181.43181.4263-300.0012800.00
2422009.04.02 05:00buy limit951.001.44661.44361.4491
2432009.04.02 05:00buy limit961.001.44461.44161.4471
2442009.04.02 05:00sell stop971.001.44041.44341.4379
2452009.04.02 12:00delete951.001.44661.44361.4491
2462009.04.02 12:00delete971.001.44041.44341.4379
2472009.04.02 12:00delete961.001.44461.44161.4471
2482009.04.03 05:00buy limit981.001.47011.46711.4726
2492009.04.03 05:00buy limit991.001.46811.46511.4706
2502009.04.03 05:00sell stop1001.001.46391.46691.4614
2512009.04.03 06:35buy981.001.47011.46711.4726
2522009.04.03 08:25buy991.001.46811.46511.4706
2532009.04.03 08:25s/l981.001.46711.46711.4726-300.0012500.00
2542009.04.03 08:28s/l991.001.46511.46511.4706-300.0012200.00
2552009.04.03 12:00delete1001.001.46391.46691.4614
2562009.04.06 05:00buy limit1011.001.48791.48491.4904
2572009.04.06 05:00buy limit1021.001.48591.48291.4884
2582009.04.06 05:00sell stop1031.001.48171.48471.4792
2592009.04.06 12:00delete1011.001.48791.48491.4904
2602009.04.06 12:00delete1031.001.48171.48471.4792
2612009.04.06 12:00delete1021.001.48591.48291.4884
2622009.04.07 05:00sell limit1041.001.47181.47481.4693
2632009.04.07 08:37sell1041.001.47181.47481.4693
2642009.04.07 08:49s/l1041.001.47481.47481.4693-300.0011900.00
2652009.04.08 05:00sell stop1051.001.46561.46861.4631
2662009.04.08 08:17sell1051.001.46561.46861.4631
2672009.04.08 09:01s/l1051.001.46861.46861.4631-300.0011600.00
2682009.04.09 05:00sell stop1065.001.46741.47041.4649
2692009.04.09 10:20sell1065.001.46741.47041.4649
2702009.04.09 10:48t/p1065.001.46491.47041.46491250.0012850.00
2712009.04.10 06:02sell stop1076.001.46491.46791.4624
2722009.04.10 08:05sell1076.001.46491.46791.4624
2732009.04.10 16:07t/p1076.001.46241.46791.46241500.0014350.00
2742009.04.13 05:00sell stop1081.001.46221.46521.4597
2752009.04.13 12:00delete1081.001.46221.46521.4597
2762009.04.14 05:00buy limit1091.001.48071.47771.4832
2772009.04.14 05:00sell stop1101.001.47651.47951.4740
2782009.04.14 12:00delete1091.001.48071.47771.4832
2792009.04.14 12:00delete1101.001.47651.47951.4740
2802009.04.15 05:00sell stop1111.001.48601.48901.4835
2812009.04.15 06:34sell1111.001.48601.48901.4835
2822009.04.15 07:29s/l1111.001.48901.48901.4835-300.0014050.00
2832009.04.16 05:00buy limit1121.001.49811.49511.5006
2842009.04.16 05:00sell stop1131.001.49391.49691.4914
2852009.04.16 07:22buy1121.001.49811.49511.5006
2862009.04.16 08:13t/p1121.001.50061.49511.5006250.0014300.00
2872009.04.16 09:07sell1131.001.49391.49691.4914
2882009.04.16 09:40s/l1131.001.49691.49691.4914-300.0014000.00
2892009.04.17 06:13sell limit1141.001.48731.49031.4848
2902009.04.17 07:02sell1141.001.48731.49031.4848
2912009.04.17 08:03t/p1141.001.48481.49031.4848250.0014250.00
2922009.04.20 07:20sell limit1151.001.47361.47661.4711
2932009.04.20 07:29sell1151.001.47361.47661.4711
2942009.04.20 08:05t/p1151.001.47111.47661.4711250.0014500.00
2952009.04.21 05:00sell limit1161.001.45431.45731.4518
2962009.04.21 05:39sell1161.001.45431.45731.4518
2972009.04.21 06:43s/l1161.001.45731.45731.4518-300.0014200.00
2982009.04.22 05:00buy limit1171.001.46311.46011.4656
2992009.04.22 05:00sell stop1181.001.45891.46191.4564
3002009.04.22 05:34buy1171.001.46311.46011.4656
3012009.04.22 08:09t/p1171.001.46561.46011.4656250.0014450.00
3022009.04.22 09:12sell1181.001.45891.46191.4564
3032009.04.22 10:38t/p1181.001.45641.46191.4564250.0014700.00
3042009.04.23 05:00sell limit1191.001.44681.44981.4443
3052009.04.23 05:59sell1191.001.44681.44981.4443
3062009.04.23 06:58s/l1191.001.44981.44981.4443-300.0014400.00
3072009.04.24 05:00buy limit1201.001.46471.46171.4672
3082009.04.24 05:00sell stop1211.001.46051.46351.4580
3092009.04.24 06:17buy1201.001.46471.46171.4672
3102009.04.24 07:17t/p1201.001.46721.46171.4672250.0014650.00
3112009.04.24 10:35sell1211.001.46051.46351.4580
3122009.04.24 10:53s/l1211.001.46351.46351.4580-300.0014350.00
3132009.04.27 05:00sell limit1221.001.46081.46381.4583
3142009.04.27 05:27sell1221.001.46081.46381.4583
3152009.04.27 08:01t/p1221.001.45831.46381.4583250.0014600.00
3162009.04.28 05:00sell stop1231.001.45781.46081.4553
3172009.04.28 05:21sell1231.001.45781.46081.4553
3182009.04.28 05:43s/l1231.001.46081.46081.4553-300.0014300.00
3192009.04.29 05:00buy limit1241.001.46471.46171.4672
3202009.04.29 05:00sell stop1251.001.46051.46351.4580
3212009.04.29 12:00delete1241.001.46471.46171.4672
3222009.04.29 12:00delete1251.001.46051.46351.4580
3232009.04.30 05:00buy limit1261.001.47931.47631.4818
3242009.04.30 05:00sell stop1271.001.47511.47811.4726
3252009.04.30 06:06buy1261.001.47931.47631.4818
3262009.04.30 07:46t/p1261.001.48181.47631.4818250.0014550.00
3272009.04.30 12:00delete1271.001.47511.47811.4726
3282009.05.01 06:19sell limit1281.001.47641.47941.4739
3292009.05.01 06:30sell1281.001.47641.47941.4739
3302009.05.01 07:09s/l1281.001.47941.47941.4739-300.0014250.00
3312009.05.04 05:00buy limit1291.001.49411.49111.4966
3322009.05.04 05:00buy limit1301.001.49211.48911.4946
3332009.05.04 05:00sell stop1311.001.48791.49091.4854
3342009.05.04 07:59buy1291.001.49411.49111.4966
3352009.05.04 10:15buy1301.001.49211.48911.4946
3362009.05.04 10:16s/l1291.001.49111.49111.4966-300.0013950.00
3372009.05.04 10:35s/l1301.001.48911.48911.4946-300.0013650.00
3382009.05.04 10:58sell1311.001.48791.49091.4854
3392009.05.04 13:00t/p1311.001.48541.49091.4854250.0013900.00
3402009.05.05 05:00buy limit1321.001.49901.49601.5015
3412009.05.05 05:00sell stop1331.001.49481.49781.4923
3422009.05.05 05:48buy1321.001.49901.49601.5015
3432009.05.05 06:31t/p1321.001.50151.49601.5015250.0014150.00
3442009.05.05 12:00delete1331.001.49481.49781.4923
3452009.05.06 06:01sell limit1341.001.50121.50421.4987
3462009.05.06 06:18sell1341.001.50121.50421.4987
3472009.05.06 07:55s/l1341.001.50421.50421.4987-300.0013850.00
3482009.05.07 05:00buy limit1351.001.51151.50851.5140
3492009.05.07 05:00sell stop1361.001.50731.51031.5048
3502009.05.07 05:57buy1351.001.51151.50851.5140
3512009.05.07 07:45t/p1351.001.51401.50851.5140250.0014100.00
3522009.05.07 09:47sell1361.001.50731.51031.5048
3532009.05.07 10:03s/l1361.001.51031.51031.5048-300.0013800.00
3542009.05.08 05:00sell limit1371.001.49981.50281.4973
3552009.05.08 05:48sell1371.001.49981.50281.4973
3562009.05.08 06:45s/l1371.001.50281.50281.4973-300.0013500.00
3572009.05.11 05:00buy limit1381.001.51941.51641.5219
3582009.05.11 05:00buy limit1391.001.51741.51441.5199
3592009.05.11 05:00sell stop1401.001.51321.51621.5107
3602009.05.11 07:57buy1381.001.51941.51641.5219
3612009.05.11 08:18t/p1381.001.52191.51641.5219250.0013750.00
3622009.05.11 09:48buy1391.001.51741.51441.5199
3632009.05.11 10:18t/p1391.001.51991.51441.5199250.0014000.00
3642009.05.11 10:50sell1401.001.51321.51621.5107
3652009.05.11 11:10t/p1401.001.51071.51621.5107250.0014250.00
3662009.05.12 07:37sell stop1411.001.51181.51481.5093
3672009.05.12 08:18sell1411.001.51181.51481.5093
3682009.05.12 09:09s/l1411.001.51481.51481.5093-300.0013950.00
3692009.05.13 05:00buy limit1421.001.52711.52411.5296
3702009.05.13 05:00sell stop1431.001.52291.52591.5204
3712009.05.13 08:58buy1421.001.52711.52411.5296
3722009.05.13 10:46t/p1421.001.52961.52411.5296250.0014200.00
3732009.05.13 11:43sell1431.001.52291.52591.5204
3742009.05.13 11:49t/p1431.001.52041.52591.5204250.0014450.00
3752009.05.14 05:00sell limit1441.001.51401.51701.5115
3762009.05.14 06:46sell1441.001.51401.51701.5115
3772009.05.14 08:04t/p1441.001.51151.51701.5115250.0014700.00
3782009.05.15 05:00buy limit1451.001.51971.51671.5222
3792009.05.15 05:00sell stop1461.001.51551.51851.5130
3802009.05.15 08:37buy1451.001.51971.51671.5222
3812009.05.15 09:46t/p1451.001.52221.51671.5222250.0014950.00
3822009.05.15 11:36sell1461.001.51551.51851.5130
3832009.05.15 11:47s/l1461.001.51851.51851.5130-300.0014650.00
3842009.05.18 07:49sell stop1471.001.51591.51891.5134
3852009.05.18 08:02sell1471.001.51591.51891.5134
3862009.05.18 08:08t/p1471.001.51341.51891.5134250.0014900.00
3872009.05.19 05:00buy limit1481.001.52881.52581.5313
3882009.05.19 05:00sell stop1491.001.52461.52761.5221
3892009.05.19 12:00delete1481.001.52881.52581.5313
3902009.05.19 12:00delete1491.001.52461.52761.5221
3912009.05.20 05:00buy limit1501.001.54571.54271.5482
3922009.05.20 05:00sell stop1511.001.54151.54451.5390
3932009.05.20 07:59buy1501.001.54571.54271.5482
3942009.05.20 08:33t/p1501.001.54821.54271.5482250.0015150.00
3952009.05.20 12:00delete1511.001.54151.54451.5390
3962009.05.21 05:00buy limit1521.001.57321.57021.5757
3972009.05.21 05:00buy limit1531.001.57121.56821.5737
3982009.05.21 05:00sell stop1541.001.56701.57001.5645
3992009.05.21 10:23buy1521.001.57321.57021.5757
4002009.05.21 10:24buy1531.001.57121.56821.5737
4012009.05.21 10:24s/l1521.001.57021.57021.5757-300.0014850.00
4022009.05.21 10:24t/p1531.001.57371.56821.5737250.0015100.00
4032009.05.21 10:26sell1541.001.56701.57001.5645
4042009.05.21 10:26t/p1541.001.56451.57001.5645250.0015350.00
4052009.05.22 05:00buy limit1551.001.58001.57701.5825
4062009.05.22 05:00buy limit1561.001.57801.57501.5805
4072009.05.22 05:00sell stop1571.001.57381.57681.5713
4082009.05.22 09:28buy1551.001.58001.57701.5825
4092009.05.22 09:37buy1561.001.57801.57501.5805
4102009.05.22 09:40s/l1551.001.57701.57701.5825-300.0015050.00
4112009.05.22 10:20t/p1561.001.58051.57501.5805250.0015300.00
4122009.05.22 12:00delete1571.001.57381.57681.5713
4132009.05.25 05:00sell stop1581.001.58341.58641.5809
4142009.05.25 10:03sell1581.001.58341.58641.5809
4152009.05.25 10:14s/l1581.001.58641.58641.5809-300.0015000.00
4162009.05.26 05:00sell stop1591.001.58641.58941.5839
4172009.05.26 08:44sell1591.001.58641.58941.5839
4182009.05.26 09:10t/p1591.001.58391.58941.5839250.0015250.00
4192009.05.27 05:00buy limit1601.001.59281.58981.5953
4202009.05.27 05:00sell stop1611.001.58861.59161.5861
4212009.05.27 12:00delete1601.001.59281.58981.5953
4222009.05.27 12:00delete1611.001.58861.59161.5861
4232009.05.28 06:00sell limit1621.001.59461.59761.5921
4242009.05.28 08:17sell1621.001.59461.59761.5921
4252009.05.28 08:42t/p1621.001.59211.59761.5921250.0015500.00
4262009.05.29 05:00sell stop1631.001.59221.59521.5897
4272009.05.29 12:00delete1631.001.59221.59521.5897
4282009.06.01 05:00buy limit1641.001.61811.61511.6206
4292009.06.01 05:00buy limit1651.001.61611.61311.6186
4302009.06.01 05:00sell stop1661.001.61191.61491.6094
4312009.06.01 12:00delete1641.001.61811.61511.6206
4322009.06.01 12:00delete1661.001.61191.61491.6094
4332009.06.01 12:00delete1651.001.61611.61311.6186
4342009.06.02 05:00buy limit1671.001.63901.63601.6415
4352009.06.02 05:00sell stop1681.001.63481.63781.6323
4362009.06.02 08:06buy1671.001.63901.63601.6415
4372009.06.02 09:29s/l1671.001.63601.63601.6415-300.0015200.00
4382009.06.02 11:18sell1681.001.63481.63781.6323
4392009.06.02 11:55s/l1681.001.63781.63781.6323-300.0014900.00
4402009.06.03 05:00buy limit1691.001.65381.65081.6563
4412009.06.03 05:00buy limit1701.001.65181.64881.6543
4422009.06.03 05:00sell stop1711.001.64761.65061.6451
4432009.06.03 11:09buy1691.001.65381.65081.6563
4442009.06.03 11:20buy1701.001.65181.64881.6543
4452009.06.03 11:31t/p1701.001.65431.64881.6543250.0015150.00
4462009.06.03 12:00delete1711.001.64761.65061.6451
4472009.06.03 12:09t/p1691.001.65631.65081.6563250.0015400.00
4482009.06.04 05:00sell limit1721.001.63631.63931.6338
4492009.06.04 09:32sell1721.001.63631.63931.6338
4502009.06.04 10:01s/l1721.001.63931.63931.6338-300.0015100.00
4512009.06.05 05:00sell limit1731.001.61761.62061.6151
4522009.06.05 12:00delete1731.001.61761.62061.6151
4532009.06.08 05:00sell limit1741.001.59991.60291.5974
4542009.06.08 12:00delete1741.001.59991.60291.5974
4552009.06.09 05:00buy limit1751.001.59941.59641.6019
4562009.06.09 05:00sell stop1761.001.59521.59821.5927
4572009.06.09 05:20buy1751.001.59941.59641.6019
4582009.06.09 07:14t/p1751.001.60191.59641.6019250.0015350.00
4592009.06.09 12:00delete1761.001.59521.59821.5927
4602009.06.10 05:00buy limit1771.001.62601.62301.6285
4612009.06.10 05:00buy limit1781.001.62401.62101.6265
4622009.06.10 05:00sell stop1791.001.61981.62281.6173
4632009.06.10 12:00delete1771.001.62601.62301.6285
4642009.06.10 12:00delete1791.001.61981.62281.6173
4652009.06.10 12:00delete1781.001.62401.62101.6265
4662009.06.11 05:00buy limit1801.001.63951.63651.6420
4672009.06.11 05:00sell stop1811.001.63531.63831.6328
4682009.06.11 07:48buy1801.001.63951.63651.6420
4692009.06.11 08:12t/p1801.001.64201.63651.6420250.0015600.00
4702009.06.11 12:00delete1811.001.63531.63831.6328
4712009.06.12 05:00buy limit1821.001.65401.65101.6565
4722009.06.12 05:00sell stop1831.001.64981.65281.6473
4732009.06.12 05:45buy1821.001.65401.65101.6565
4742009.06.12 07:18t/p1821.001.65651.65101.6565250.0015850.00
4752009.06.12 09:16sell1831.001.64981.65281.6473
4762009.06.12 09:46s/l1831.001.65281.65281.6473-300.0015550.00
4772009.06.15 05:00sell limit1841.001.63911.64211.6366
4782009.06.15 06:04sell1841.001.63911.64211.6366
4792009.06.15 07:28t/p1841.001.63661.64211.6366250.0015800.00
4802009.06.16 06:00sell limit1851.001.62611.62911.6236
4812009.06.16 06:02sell1851.001.62611.62911.6236
4822009.06.16 07:22s/l1851.001.62911.62911.6236-300.0015500.00
4832009.06.17 05:00sell stop1861.001.63521.63821.6327
4842009.06.17 10:39sell1861.001.63521.63821.6327
4852009.06.17 11:01t/p1861.001.63271.63821.6327250.0015750.00
4862009.06.18 05:00buy limit1871.001.63861.63561.6411
4872009.06.18 05:00sell stop1881.001.63441.63741.6319
4882009.06.18 05:27buy1871.001.63861.63561.6411
4892009.06.18 06:58s/l1871.001.63561.63561.6411-300.0015450.00
4902009.06.18 10:30sell1881.001.63441.63741.6319
4912009.06.18 10:30t/p1881.001.63191.63741.6319250.0015700.00
4922009.06.19 05:00sell stop1891.001.63051.63351.6280
4932009.06.19 12:00delete1891.001.63051.63351.6280
4942009.06.22 05:00sell stop1901.001.64271.64571.6402
4952009.06.22 08:35sell1901.001.64271.64571.6402
4962009.06.22 10:19s/l1901.001.64571.64571.6402-300.0015400.00
4972009.06.23 05:00sell limit1911.001.63091.63391.6284
4982009.06.23 05:32sell1911.001.63091.63391.6284
4992009.06.23 05:48s/l1911.001.63391.63391.6284-300.0015100.00
5002009.06.24 05:00buy limit1921.001.64211.63911.6446
5012009.06.24 05:00buy limit1931.001.64011.63711.6426
5022009.06.24 05:00sell stop1941.001.63591.63891.6334
5032009.06.24 12:00delete1921.001.64211.63911.6446
5042009.06.24 12:00delete1941.001.63591.63891.6334
5052009.06.24 12:00delete1931.001.64011.63711.6426
5062009.06.25 06:11sell stop1951.001.64521.64821.6427
5072009.06.25 06:25sell1951.001.64521.64821.6427
5082009.06.25 07:51t/p1951.001.64271.64821.6427250.0015350.00
5092009.06.26 05:00buy limit1961.001.63951.63651.6420
5102009.06.26 05:00sell stop1971.001.63531.63831.6328
5112009.06.26 07:12buy1961.001.63951.63651.6420
5122009.06.26 08:01t/p1961.001.64201.63651.6420250.0015600.00
5132009.06.26 12:00delete1971.001.63531.63831.6328
5142009.06.29 05:00sell stop1981.001.64411.64711.6416
5152009.06.29 08:21sell1981.001.64411.64711.6416
5162009.06.29 09:06s/l1981.001.64711.64711.6416-300.0015300.00
5172009.06.30 05:00buy limit1991.001.66201.65901.6645
5182009.06.30 05:00buy limit2001.001.66001.65701.6625
5192009.06.30 05:00sell stop2011.001.65581.65881.6533
5202009.06.30 06:50buy1991.001.66201.65901.6645
5212009.06.30 07:54t/p1991.001.66451.65901.6645250.0015550.00
5222009.06.30 11:22buy2001.001.66001.65701.6625
5232009.06.30 11:42t/p2001.001.66251.65701.6625250.0015800.00
5242009.06.30 12:00delete2011.001.65581.65881.6533
5252009.07.01 05:00sell limit2021.001.64921.65221.6467
5262009.07.01 12:00delete2021.001.64921.65221.6467
5272009.07.02 05:00sell stop2031.001.64421.64721.6417
5282009.07.02 07:58sell2031.001.64421.64721.6417
5292009.07.02 08:08t/p2031.001.64171.64721.6417250.0016050.00
5302009.07.03 05:00sell stop2041.001.63691.63991.6344
5312009.07.03 05:39sell2041.001.63691.63991.6344
5322009.07.03 07:36s/l2041.001.63991.63991.6344-300.0015750.00
5332009.07.06 07:18sell stop2051.001.63001.63301.6275
5342009.07.06 07:42sell2051.001.63001.63301.6275
5352009.07.06 08:10t/p2051.001.62751.63301.6275250.0016000.00
5362009.07.07 05:00sell stop2061.001.62051.62351.6180
5372009.07.07 08:22sell2061.001.62051.62351.6180
5382009.07.07 09:13t/p2061.001.61801.62351.6180250.0016250.00
5392009.07.08 05:00sell limit2071.001.61061.61361.6081
5402009.07.08 06:52sell2071.001.61061.61361.6081
5412009.07.08 07:34t/p2071.001.60811.61361.6081250.0016500.00
5422009.07.09 05:00sell stop2081.001.60461.60761.6021
5432009.07.09 12:00delete2081.001.60461.60761.6021
5442009.07.10 05:00buy limit2091.001.62671.62371.6292
5452009.07.10 05:00sell stop2101.001.62251.62551.6200
5462009.07.10 08:50buy2091.001.62671.62371.6292
5472009.07.10 09:01t/p2091.001.62921.62371.6292250.0016750.00
5482009.07.10 12:00delete2101.001.62251.62551.6200
5492009.07.13 05:00sell limit2111.001.61541.61841.6129
5502009.07.13 12:00delete2111.001.61541.61841.6129
5512009.07.14 05:00buy limit2121.001.62061.61761.6231
5522009.07.14 05:00sell stop2131.001.61641.61941.6139
5532009.07.14 12:00delete2121.001.62061.61761.6231
5542009.07.14 12:00delete2131.001.61641.61941.6139
5552009.07.15 05:00buy limit2141.001.63201.62901.6345
5562009.07.15 05:00sell stop2151.001.62781.63081.6253
5572009.07.15 07:25buy2141.001.63201.62901.6345
5582009.07.15 07:55t/p2141.001.63451.62901.6345250.0017000.00
5592009.07.15 12:00delete2151.001.62781.63081.6253
5602009.07.16 05:00sell stop2161.001.63641.63941.6339
5612009.07.16 08:53sell2161.001.63641.63941.6339
5622009.07.16 09:23s/l2161.001.63941.63941.6339-300.0016700.00
5632009.07.17 07:47sell stop2171.001.63821.64121.6357
5642009.07.17 07:59sell2171.001.63821.64121.6357
5652009.07.17 08:30t/p2171.001.63571.64121.6357250.0016950.00
5662009.07.20 05:00buy limit2181.001.63831.63531.6408
5672009.07.20 05:00sell stop2191.001.63411.63711.6316
5682009.07.20 07:40buy2181.001.63831.63531.6408
5692009.07.20 08:03t/p2181.001.64081.63531.6408250.0017200.00
5702009.07.20 12:00delete2191.001.63411.63711.6316
5712009.07.21 05:00buy limit2201.001.65021.64721.6527
5722009.07.21 05:00sell stop2211.001.64601.64901.6435
5732009.07.21 07:05buy2201.001.65021.64721.6527
5742009.07.21 08:32s/l2201.001.64721.64721.6527-300.0016900.00
5752009.07.21 09:14sell2211.001.64601.64901.6435
5762009.07.21 09:52t/p2211.001.64351.64901.6435250.0017150.00
5772009.07.22 06:24sell limit2221.001.63971.64271.6372
5782009.07.22 06:26sell2221.001.63971.64271.6372
5792009.07.22 07:54t/p2221.001.63721.64271.6372250.0017400.00
5802009.07.23 05:00buy limit2231.001.64511.64211.6476
5812009.07.23 05:00sell stop2241.001.64091.64391.6384
5822009.07.23 12:00delete2231.001.64511.64211.6476
5832009.07.23 12:00delete2241.001.64091.64391.6384
5842009.07.24 07:17sell stop2251.001.64851.65151.6460
5852009.07.24 10:30sell2251.001.64851.65151.6460
5862009.07.24 10:47t/p2251.001.64601.65151.6460250.0017650.00
5872009.07.27 06:00sell stop2261.001.64321.64621.6407
5882009.07.27 12:00delete2261.001.64321.64621.6407
5892009.07.28 05:00sell stop2271.001.64541.64841.6429
5902009.07.28 12:00delete2271.001.64541.64841.6429
5912009.07.29 05:00sell stop2281.001.64481.64781.6423
5922009.07.29 05:27sell2281.001.64481.64781.6423
5932009.07.29 07:17t/p2281.001.64231.64781.6423250.0017900.00
5942009.07.30 05:00sell stop2291.001.63771.64071.6352
5952009.07.30 05:10sell2291.001.63771.64071.6352
5962009.07.30 07:18s/l2291.001.64071.64071.6352-300.0017600.00
5972009.07.31 05:00buy limit2301.001.64921.64621.6517
5982009.07.31 05:00sell stop2311.001.64501.64801.6425
5992009.07.31 12:00delete2301.001.64921.64621.6517
6002009.07.31 12:00delete2311.001.64501.64801.6425
6012009.08.03 05:00buy limit2321.001.67031.66731.6728
6022009.08.03 05:00buy limit2331.001.66831.66531.6708
6032009.08.03 05:00sell stop2341.001.66411.66711.6616
6042009.08.03 08:59buy2321.001.67031.66731.6728
6052009.08.03 09:10t/p2321.001.67281.66731.6728250.0017850.00
6062009.08.03 12:00delete2331.001.66831.66531.6708
6072009.08.03 12:00delete2341.001.66411.66711.6616
6082009.08.04 05:00buy limit2351.001.69311.69011.6956
6092009.08.04 05:00buy limit2361.001.69111.68811.6936
6102009.08.04 05:00sell stop2371.001.68691.68991.6844
6112009.08.04 07:20buy2351.001.69311.69011.6956
6122009.08.04 08:22t/p2351.001.69561.69011.6956250.0018100.00
6132009.08.04 12:00delete2361.001.69111.68811.6936
6142009.08.04 12:00delete2371.001.68691.68991.6844
6152009.08.05 05:00sell stop2381.001.69241.69541.6899
6162009.08.05 06:42sell2381.001.69241.69541.6899
6172009.08.05 10:22s/l2381.001.69541.69541.6899-300.0017800.00
6182009.08.06 05:00sell stop2391.001.69511.69811.6926
6192009.08.06 12:00delete2391.001.69511.69811.6926
6202009.08.07 05:00sell limit2401.001.68001.68301.6775
6212009.08.07 12:00delete2401.001.68001.68301.6775
6222009.08.10 07:45sell limit2411.001.66911.67211.6666
6232009.08.10 08:17sell2411.001.66911.67211.6666
6242009.08.10 08:22t/p2411.001.66661.67211.6666250.0018050.00
6252009.08.11 05:00sell limit2421.001.64991.65291.6474
6262009.08.11 08:28sell2421.001.64991.65291.6474
6272009.08.11 09:34t/p2421.001.64741.65291.6474250.0018300.00
6282009.08.12 05:00sell stop2431.001.64521.64821.6427
6292009.08.12 08:22sell2431.001.64521.64821.6427
6302009.08.12 08:51t/p2431.001.64271.64821.6427250.0018550.00
6312009.08.13 05:00sell stop2441.001.64621.64921.6437
6322009.08.13 12:00delete2441.001.64621.64921.6437
6332009.08.14 05:00sell stop2451.001.65601.65901.6535
6342009.08.14 05:40sell2451.001.65601.65901.6535
6352009.08.14 07:54s/l2451.001.65901.65901.6535-300.0018250.00
6362009.08.17 05:00sell limit2461.001.64531.64831.6428
6372009.08.17 05:11sell2461.001.64531.64831.6428
6382009.08.17 07:29t/p2461.001.64281.64831.6428250.0018500.00
6392009.08.18 05:00sell stop2471.001.63451.63751.6320
6402009.08.18 05:21sell2471.001.63451.63751.6320
6412009.08.18 07:25s/l2471.001.63751.63751.6320-300.0018200.00
6422009.08.19 05:00buy limit2481.001.65041.64741.6529
6432009.08.19 05:00sell stop2491.001.64621.64921.6437
6442009.08.19 07:46buy2481.001.65041.64741.6529
6452009.08.19 08:34s/l2481.001.64741.64741.6529-300.0017900.00
6462009.08.19 08:35sell2491.001.64621.64921.6437
6472009.08.19 10:30s/l2491.001.64921.64921.6437-300.0017600.00
6482009.08.20 05:00buy limit2501.001.65051.64751.6530
6492009.08.20 05:00sell stop2511.001.64631.64931.6438
6502009.08.20 12:00delete2501.001.65051.64751.6530
6512009.08.20 12:00delete2511.001.64631.64931.6438
6522009.08.21 06:00sell limit2521.001.64731.65031.6448
6532009.08.21 08:55sell2521.001.64731.65031.6448
6542009.08.21 09:42s/l2521.001.65031.65031.6448-300.0017300.00
6552009.08.24 05:00sell stop2531.001.65001.65301.6475
6562009.08.24 07:30sell2531.001.65001.65301.6475
6572009.08.24 08:08t/p2531.001.64751.65301.6475250.0017550.00
6582009.08.25 06:22sell stop2545.001.64111.64411.6386
6592009.08.25 07:06sell2545.001.64111.64411.6386
6602009.08.25 07:54t/p2545.001.63861.64411.63861250.0018800.00
6612009.08.26 07:59sell stop2551.001.63361.63661.6311
6622009.08.26 08:03sell2551.001.63361.63661.6311
6632009.08.26 08:45t/p2551.001.63111.63661.6311250.0019050.00
6642009.08.27 07:58sell stop2561.001.62291.62591.6204
6652009.08.27 08:00sell2561.001.62291.62591.6204
6662009.08.27 08:23t/p2561.001.62041.62591.6204250.0019300.00
6672009.08.28 05:00buy limit2571.001.62621.62321.6287
6682009.08.28 05:00sell stop2581.001.62201.62501.6195
6692009.08.28 12:00delete2571.001.62621.62321.6287
6702009.08.28 12:00delete2581.001.62201.62501.6195
6712009.08.31 05:00sell limit2591.001.62451.62751.6220
6722009.08.31 05:00sell2591.001.62451.62751.6220
6732009.08.31 08:10t/p2591.001.62201.62751.6220250.0019550.00
6742009.09.01 05:00sell stop2601.001.62411.62711.6216
6752009.09.01 10:47sell2601.001.62411.62711.6216
6762009.09.01 12:58t/p2601.001.62161.62711.6216250.0019800.00
6772009.09.02 05:00sell limit2611.001.61731.62031.6148
6782009.09.02 06:29sell2611.001.61731.62031.6148
6792009.09.02 09:08t/p2611.001.61481.62031.6148250.0020050.00
6802009.09.03 05:00buy limit2621.001.62481.62181.6273
6812009.09.03 05:00sell stop2631.001.62061.62361.6181
6822009.09.03 12:00delete2621.001.62481.62181.6273
6832009.09.03 12:00delete2631.001.62061.62361.6181
6842009.09.04 06:00sell stop2641.001.63071.63371.6282
6852009.09.04 12:00delete2641.001.63071.63371.6282
6862009.09.07 05:00buy limit2651.001.63841.63541.6409
6872009.09.07 05:00sell stop2661.001.63421.63721.6317
6882009.09.07 05:42buy2651.001.63841.63541.6409
6892009.09.07 08:20t/p2651.001.64091.63541.6409250.0020300.00
6902009.09.07 12:00delete2661.001.63421.63721.6317
6912009.09.08 07:33sell stop2671.001.63491.63791.6324
6922009.09.08 08:17sell2671.001.63491.63791.6324
6932009.09.08 08:25s/l2671.001.63791.63791.6324-300.0020000.00
6942009.09.09 05:00buy limit2681.001.65041.64741.6529
6952009.09.09 05:00sell stop2691.001.64621.64921.6437
6962009.09.09 08:54buy2681.001.65041.64741.6529
6972009.09.09 09:29s/l2681.001.64741.64741.6529-300.0019700.00
6982009.09.09 10:17sell2691.001.64621.64921.6437
6992009.09.09 11:08s/l2691.001.64921.64921.6437-300.0019400.00
7002009.09.10 05:00sell stop2701.001.65061.65361.6481
7012009.09.10 09:31sell2701.001.65061.65361.6481
7022009.09.10 11:12s/l2701.001.65361.65361.6481-300.0019100.00
7032009.09.11 05:00buy limit2711.001.66691.66391.6694
7042009.09.11 05:00buy limit2721.001.66491.66191.6674
7052009.09.11 05:00sell stop2731.001.66071.66371.6582
7062009.09.11 10:16buy2711.001.66691.66391.6694
7072009.09.11 10:51t/p2711.001.66941.66391.6694250.0019350.00
7082009.09.11 12:00delete2721.001.66491.66191.6674
7092009.09.11 12:00delete2731.001.66071.66371.6582
7102009.09.14 06:50sell limit2741.001.66111.66411.6586
7112009.09.14 06:55sell2741.001.66111.66411.6586
7122009.09.14 07:38t/p2741.001.65861.66411.6586250.0019600.00
7132009.09.15 05:00buy limit2751.001.66071.65771.6632
7142009.09.15 05:00sell stop2761.001.65651.65951.6540
7152009.09.15 05:03buy2751.001.66071.65771.6632
7162009.09.15 07:42t/p2751.001.66321.65771.6632250.0019850.00
7172009.09.15 11:23sell2761.001.65651.65951.6540
7182009.09.15 11:26t/p2761.001.65401.65951.6540250.0020100.00
7192009.09.16 06:04sell limit2771.001.64691.64991.6444
7202009.09.16 06:26sell2771.001.64691.64991.6444
7212009.09.16 07:42t/p2771.001.64441.64991.6444250.0020350.00
7222009.09.17 05:00sell stop2781.001.64621.64921.6437
7232009.09.17 12:00delete2781.001.64621.64921.6437
7242009.09.18 05:00sell limit2791.001.63921.64221.6367
7252009.09.18 05:29sell2791.001.63921.64221.6367
7262009.09.18 08:05t/p2791.001.63671.64221.6367250.0020600.00
7272009.09.21 05:00sell limit2801.001.62391.62691.6214
7282009.09.21 12:00delete2801.001.62391.62691.6214
7292009.09.22 05:00buy limit2811.001.62331.62031.6258
7302009.09.22 05:00sell stop2821.001.61911.62211.6166
7312009.09.22 07:09buy2811.001.62331.62031.6258
7322009.09.22 08:18t/p2811.001.62581.62031.6258250.0020850.00
7332009.09.22 12:00delete2821.001.61911.62211.6166
7342009.09.23 05:00buy limit2831.001.63621.63321.6387
7352009.09.23 05:00sell stop2841.001.63201.63501.6295
7362009.09.23 08:53buy2831.001.63621.63321.6387
7372009.09.23 10:21s/l2831.001.63321.63321.6387-300.0020550.00
7382009.09.23 12:00delete2841.001.63201.63501.6295
7392009.09.24 07:37sell stop2851.001.63541.63841.6329
7402009.09.24 08:17sell2851.001.63541.63841.6329
7412009.09.24 08:57s/l2851.001.63841.63841.6329-300.0020250.00
7422009.09.25 05:00sell limit2861.001.60441.60741.6019
7432009.09.25 12:00delete2861.001.60441.60741.6019
7442009.09.28 05:00sell limit2871.001.58311.58611.5806
7452009.09.28 07:10sell2871.001.58311.58611.5806
7462009.09.28 07:48t/p2871.001.58061.58611.5806250.0020500.00
7472009.09.29 05:00buy limit2881.001.58951.58651.5920
7482009.09.29 05:00sell stop2891.001.58531.58831.5828
7492009.09.29 09:02buy2881.001.58951.58651.5920
7502009.09.29 09:15s/l2881.001.58651.58651.5920-300.0020200.00
7512009.09.29 09:31sell2891.001.58531.58831.5828
7522009.09.29 10:15s/l2891.001.58831.58831.5828-300.0019900.00
7532009.09.30 05:00buy limit2901.001.60031.59731.6028
7542009.09.30 05:00buy limit2911.001.59831.59531.6008
7552009.09.30 05:00sell stop2921.001.59411.59711.5916
7562009.09.30 12:00delete2901.001.60031.59731.6028
7572009.09.30 12:00delete2921.001.59411.59711.5916
7582009.09.30 12:00delete2911.001.59831.59531.6008
7592009.10.01 05:00sell limit2931.001.59691.59991.5944
7602009.10.01 05:40sell2931.001.59691.59991.5944
7612009.10.01 06:34t/p2931.001.59441.59991.5944250.0020150.00
7622009.10.02 07:09sell limit2941.001.59001.59301.5875
7632009.10.02 07:12sell2941.001.59001.59301.5875
7642009.10.02 07:48s/l2941.001.59301.59301.5875-300.0019850.00
7652009.10.05 05:00buy limit2951.001.59551.59251.5980
7662009.10.05 05:00sell stop2961.001.59131.59431.5888
7672009.10.05 09:06buy2951.001.59551.59251.5980
7682009.10.05 09:31s/l2951.001.59251.59251.5980-300.0019550.00
7692009.10.05 12:00delete2961.001.59131.59431.5888
7702009.10.06 05:00sell stop2971.001.59421.59721.5917
7712009.10.06 10:36sell2971.001.59421.59721.5917
7722009.10.06 10:47s/l2971.001.59721.59721.5917-300.0019250.00
7732009.10.07 05:00sell limit2981.001.58951.59251.5870
7742009.10.07 05:14sell2981.001.58951.59251.5870
7752009.10.07 07:47t/p2981.001.58701.59251.5870250.0019500.00
7762009.10.08 05:00buy limit2991.001.59791.59491.6004
7772009.10.08 05:00sell stop3001.001.59371.59671.5912
7782009.10.08 08:16buy2991.001.59791.59491.6004
7792009.10.08 08:40t/p2991.001.60041.59491.6004250.0019750.00
7802009.10.08 12:00delete3001.001.59371.59671.5912
7812009.10.09 06:06sell stop3011.001.60161.60461.5991
7822009.10.09 07:59sell3011.001.60161.60461.5991
7832009.10.09 10:04t/p3011.001.59911.60461.5991250.0020000.00
7842009.10.12 05:00sell limit3021.001.58501.58801.5825
7852009.10.12 07:16sell3021.001.58501.58801.5825
7862009.10.12 07:22s/l3021.001.58801.58801.5825-300.0019700.00
7872009.10.13 07:25sell stop3031.001.57741.58041.5749
7882009.10.13 08:13sell3031.001.57741.58041.5749
7892009.10.13 08:35t/p3031.001.57491.58041.5749250.0019950.00
7902009.10.14 05:00buy limit3041.001.59031.58731.5928
7912009.10.14 05:00buy limit3051.001.58831.58531.5908
7922009.10.14 05:00sell stop3061.001.58411.58711.5816
7932009.10.14 12:00delete3041.001.59031.58731.5928
7942009.10.14 12:00delete3061.001.58411.58711.5816
7952009.10.14 12:00delete3051.001.58831.58531.5908
7962009.10.15 05:00buy limit3071.001.60291.59991.6054
7972009.10.15 05:00sell stop3081.001.59871.60171.5962
7982009.10.15 12:00delete3071.001.60291.59991.6054
7992009.10.15 12:00delete3081.001.59871.60171.5962
8002009.10.16 05:00buy limit3091.001.63181.62881.6343
8012009.10.16 05:00buy limit3101.001.62981.62681.6323
8022009.10.16 05:00sell stop3111.001.62561.62861.6231
8032009.10.16 08:20buy3091.001.63181.62881.6343
8042009.10.16 08:36buy3101.001.62981.62681.6323
8052009.10.16 08:36s/l3091.001.62881.62881.6343-300.0019650.00
8062009.10.16 08:46s/l3101.001.62681.62681.6323-300.0019350.00
8072009.10.16 09:04sell3111.001.62561.62861.6231
8082009.10.16 09:15s/l3111.001.62861.62861.6231-300.0019050.00
8092009.10.19 05:00sell stop3121.001.62961.63261.6271
8102009.10.19 08:08sell3121.001.62961.63261.6271
8112009.10.19 08:26s/l3121.001.63261.63261.6271-300.0018750.00
8122009.10.20 05:00buy limit3131.001.63791.63491.6404
8132009.10.20 05:00sell stop3141.001.63371.63671.6312
8142009.10.20 09:11buy3131.001.63791.63491.6404
8152009.10.20 10:35t/p3131.001.64041.63491.6404250.0019000.00
8162009.10.20 12:00delete3141.001.63371.63671.6312
8172009.10.21 06:00sell stop3151.001.63751.64051.6350
8182009.10.21 12:00delete3151.001.63751.64051.6350
8192009.10.22 05:00buy limit3161.001.65631.65331.6588
8202009.10.22 05:00sell stop3171.001.65211.65511.6496
8212009.10.22 09:48buy3161.001.65631.65331.6588
8222009.10.22 10:30s/l3161.001.65331.65331.6588-300.0018700.00
8232009.10.22 10:30sell3171.001.65211.65511.6496
8242009.10.22 10:50t/p3171.001.64961.65511.6496250.0018950.00
8252009.10.23 05:00buy limit3181.001.66261.65961.6651
8262009.10.23 05:00sell stop3191.001.65841.66141.6559
8272009.10.23 08:34buy3181.001.66261.65961.6651
8282009.10.23 08:42t/p3181.001.66511.65961.6651250.0019200.00
8292009.10.23 10:30sell3191.001.65841.66141.6559
8302009.10.23 10:30t/p3191.001.65591.66141.6559250.0019450.00