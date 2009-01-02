|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2009.01.02 06:00 - 2009.10.23 22:00 (2009.01.01 - 2009.10.30)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Exp_Coment="--- Описание глобальных переменных ---"; MagicNumber=55555; Lots=1; StopLoss=30; TakeProfit=25; Slippage=2; MM=true; LotExponentStart=1; Ind_Coment="--- Параметры торговых критериев ---"; TradeTimeStart=10; TradeQntHour=5; Range1=21; Range2=20; Range3=20;
|Баров в истории
|6015
|Смоделировано тиков
|10317239
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|13550.00
|Общая прибыль
|35750.00
|Общий убыток
|-22200.00
|Прибыльность
|1.61
|Матожидание выигрыша
|74.04
|Абсолютная просадка
|830.00
|Максимальная просадка
|2300.00 (18.99%)
|Относительная просадка
|18.99% (2300.00)
|Всего сделок
|183
|Короткие позиции (% выигравших)
|126 (59.52%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|57 (68.42%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|114 (62.30%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|69 (37.70%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|1000.00
|убыточная сделка
|-1200.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|313.60
|убыточная сделка
|-321.74
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|8 (2000.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|3 (-900.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|2250.00 (4)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1500.00 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|1
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Объём
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2009.01.02 11:50
|sell limit
|1
|1.00
|1.3940
|1.3970
|1.3915
|2
|2009.01.02 11:50
|sell
|1
|1.00
|1.3940
|1.3970
|1.3915
|3
|2009.01.02 13:28
|t/p
|1
|1.00
|1.3915
|1.3970
|1.3915
|250.00
|10250.00
|4
|2009.01.05 10:00
|sell limit
|2
|1.00
|1.3732
|1.3762
|1.3707
|5
|2009.01.05 16:00
|delete
|2
|1.00
|1.3732
|1.3762
|1.3707
|6
|2009.01.06 10:00
|sell limit
|3
|1.00
|1.3467
|1.3497
|1.3442
|7
|2009.01.06 10:25
|sell
|3
|1.00
|1.3467
|1.3497
|1.3442
|8
|2009.01.06 10:31
|t/p
|3
|1.00
|1.3442
|1.3497
|1.3442
|250.00
|10500.00
|9
|2009.01.07 10:00
|buy limit
|4
|1.00
|1.3549
|1.3519
|1.3574
|10
|2009.01.07 10:00
|buy limit
|5
|1.00
|1.3529
|1.3499
|1.3554
|11
|2009.01.07 10:00
|sell stop
|6
|1.00
|1.3487
|1.3517
|1.3462
|12
|2009.01.07 16:00
|delete
|4
|1.00
|1.3549
|1.3519
|1.3574
|13
|2009.01.07 16:00
|delete
|6
|1.00
|1.3487
|1.3517
|1.3462
|14
|2009.01.07 16:00
|delete
|5
|1.00
|1.3529
|1.3499
|1.3554
|15
|2009.01.08 10:00
|sell limit
|7
|1.00
|1.3571
|1.3601
|1.3546
|16
|2009.01.08 10:08
|sell
|7
|1.00
|1.3571
|1.3601
|1.3546
|17
|2009.01.08 10:46
|s/l
|7
|1.00
|1.3601
|1.3601
|1.3546
|-300.00
|10200.00
|18
|2009.01.09 11:00
|buy limit
|8
|1.00
|1.3677
|1.3647
|1.3702
|19
|2009.01.09 11:00
|sell stop
|9
|1.00
|1.3635
|1.3665
|1.3610
|20
|2009.01.09 12:22
|buy
|8
|1.00
|1.3677
|1.3647
|1.3702
|21
|2009.01.09 12:35
|t/p
|8
|1.00
|1.3702
|1.3647
|1.3702
|250.00
|10450.00
|22
|2009.01.09 14:46
|sell
|9
|1.00
|1.3635
|1.3665
|1.3610
|23
|2009.01.09 14:47
|t/p
|9
|1.00
|1.3610
|1.3665
|1.3610
|250.00
|10700.00
|24
|2009.01.12 10:00
|sell limit
|10
|1.00
|1.3434
|1.3464
|1.3409
|25
|2009.01.12 13:10
|sell
|10
|1.00
|1.3434
|1.3464
|1.3409
|26
|2009.01.12 14:04
|t/p
|10
|1.00
|1.3409
|1.3464
|1.3409
|250.00
|10950.00
|27
|2009.01.13 10:00
|sell limit
|11
|1.00
|1.3264
|1.3294
|1.3239
|28
|2009.01.13 10:01
|sell
|11
|1.00
|1.3264
|1.3294
|1.3239
|29
|2009.01.13 10:41
|s/l
|11
|1.00
|1.3294
|1.3294
|1.3239
|-300.00
|10650.00
|30
|2009.01.14 10:00
|sell stop
|12
|1.00
|1.3214
|1.3244
|1.3189
|31
|2009.01.14 10:00
|sell
|12
|1.00
|1.3214
|1.3244
|1.3189
|32
|2009.01.14 10:22
|s/l
|12
|1.00
|1.3244
|1.3244
|1.3189
|-300.00
|10350.00
|33
|2009.01.15 10:00
|sell stop
|13
|1.00
|1.3151
|1.3181
|1.3126
|34
|2009.01.15 10:53
|sell
|13
|1.00
|1.3151
|1.3181
|1.3126
|35
|2009.01.15 11:23
|s/l
|13
|1.00
|1.3181
|1.3181
|1.3126
|-300.00
|10050.00
|36
|2009.01.16 10:00
|buy limit
|14
|3.00
|1.3194
|1.3164
|1.3219
|37
|2009.01.16 10:00
|sell stop
|15
|3.00
|1.3152
|1.3182
|1.3127
|38
|2009.01.16 16:00
|delete
|14
|3.00
|1.3194
|1.3164
|1.3219
|39
|2009.01.16 16:00
|delete
|15
|3.00
|1.3152
|1.3182
|1.3127
|40
|2009.01.19 10:00
|sell stop
|16
|4.00
|1.3270
|1.3300
|1.3245
|41
|2009.01.19 10:40
|sell
|16
|4.00
|1.3270
|1.3300
|1.3245
|42
|2009.01.19 12:14
|t/p
|16
|4.00
|1.3245
|1.3300
|1.3245
|1000.00
|11050.00
|43
|2009.01.20 10:00
|sell limit
|17
|4.00
|1.3020
|1.3050
|1.2995
|44
|2009.01.20 16:00
|delete
|17
|4.00
|1.3020
|1.3050
|1.2995
|45
|2009.01.21 10:00
|sell stop
|18
|1.00
|1.2907
|1.2937
|1.2882
|46
|2009.01.21 10:04
|sell
|18
|1.00
|1.2907
|1.2937
|1.2882
|47
|2009.01.21 10:16
|s/l
|18
|1.00
|1.2937
|1.2937
|1.2882
|-300.00
|10750.00
|48
|2009.01.22 10:00
|buy limit
|19
|1.00
|1.3006
|1.2976
|1.3031
|49
|2009.01.22 10:00
|sell stop
|20
|1.00
|1.2964
|1.2994
|1.2939
|50
|2009.01.22 11:51
|buy
|19
|1.00
|1.3006
|1.2976
|1.3031
|51
|2009.01.22 12:33
|s/l
|19
|1.00
|1.2976
|1.2976
|1.3031
|-300.00
|10450.00
|52
|2009.01.22 14:33
|sell
|20
|1.00
|1.2964
|1.2994
|1.2939
|53
|2009.01.22 14:43
|t/p
|20
|1.00
|1.2939
|1.2994
|1.2939
|250.00
|10700.00
|54
|2009.01.23 10:00
|sell limit
|21
|3.00
|1.2863
|1.2893
|1.2838
|55
|2009.01.23 15:24
|sell
|21
|3.00
|1.2863
|1.2893
|1.2838
|56
|2009.01.23 15:49
|t/p
|21
|3.00
|1.2838
|1.2893
|1.2838
|750.00
|11450.00
|57
|2009.01.26 10:00
|buy limit
|22
|1.00
|1.2940
|1.2910
|1.2965
|58
|2009.01.26 10:00
|sell stop
|23
|1.00
|1.2898
|1.2928
|1.2873
|59
|2009.01.26 10:29
|buy
|22
|1.00
|1.2940
|1.2910
|1.2965
|60
|2009.01.26 11:39
|t/p
|22
|1.00
|1.2965
|1.2910
|1.2965
|250.00
|11700.00
|61
|2009.01.26 16:00
|delete
|23
|1.00
|1.2898
|1.2928
|1.2873
|62
|2009.01.27 10:00
|buy limit
|24
|1.00
|1.3197
|1.3167
|1.3222
|63
|2009.01.27 10:00
|buy limit
|25
|1.00
|1.3177
|1.3147
|1.3202
|64
|2009.01.27 10:00
|sell stop
|26
|1.00
|1.3135
|1.3165
|1.3110
|65
|2009.01.27 12:34
|buy
|24
|1.00
|1.3197
|1.3167
|1.3222
|66
|2009.01.27 13:21
|buy
|25
|1.00
|1.3177
|1.3147
|1.3202
|67
|2009.01.27 13:21
|s/l
|24
|1.00
|1.3167
|1.3167
|1.3222
|-300.00
|11400.00
|68
|2009.01.27 15:00
|t/p
|25
|1.00
|1.3202
|1.3147
|1.3202
|250.00
|11650.00
|69
|2009.01.27 16:00
|delete
|26
|1.00
|1.3135
|1.3165
|1.3110
|70
|2009.01.28 10:00
|buy limit
|27
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.3286
|71
|2009.01.28 10:00
|sell stop
|28
|1.00
|1.3219
|1.3249
|1.3194
|72
|2009.01.28 10:17
|buy
|27
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.3286
|73
|2009.01.28 10:48
|t/p
|27
|1.00
|1.3286
|1.3231
|1.3286
|250.00
|11900.00
|74
|2009.01.28 16:00
|delete
|28
|1.00
|1.3219
|1.3249
|1.3194
|75
|2009.01.29 10:00
|sell limit
|29
|1.00
|1.3102
|1.3132
|1.3077
|76
|2009.01.29 12:16
|sell
|29
|1.00
|1.3102
|1.3132
|1.3077
|77
|2009.01.29 12:59
|s/l
|29
|1.00
|1.3132
|1.3132
|1.3077
|-300.00
|11600.00
|78
|2009.01.30 10:00
|sell limit
|30
|1.00
|1.2931
|1.2961
|1.2906
|79
|2009.01.30 16:00
|delete
|30
|1.00
|1.2931
|1.2961
|1.2906
|80
|2009.02.02 11:00
|sell limit
|31
|1.00
|1.2746
|1.2776
|1.2721
|81
|2009.02.02 11:12
|sell
|31
|1.00
|1.2746
|1.2776
|1.2721
|82
|2009.02.02 11:26
|t/p
|31
|1.00
|1.2721
|1.2776
|1.2721
|250.00
|11850.00
|83
|2009.02.03 10:00
|sell stop
|32
|1.00
|1.2800
|1.2830
|1.2775
|84
|2009.02.03 16:00
|delete
|32
|1.00
|1.2800
|1.2830
|1.2775
|85
|2009.02.04 10:00
|sell stop
|33
|1.00
|1.2923
|1.2953
|1.2898
|86
|2009.02.04 10:34
|sell
|33
|1.00
|1.2923
|1.2953
|1.2898
|87
|2009.02.04 10:47
|s/l
|33
|1.00
|1.2953
|1.2953
|1.2898
|-300.00
|11550.00
|88
|2009.02.05 11:00
|sell stop
|34
|1.00
|1.2844
|1.2874
|1.2819
|89
|2009.02.05 13:47
|sell
|34
|1.00
|1.2844
|1.2874
|1.2819
|90
|2009.02.05 14:04
|t/p
|34
|1.00
|1.2819
|1.2874
|1.2819
|250.00
|11800.00
|91
|2009.02.09 10:00
|sell stop
|35
|1.00
|1.2865
|1.2895
|1.2840
|92
|2009.02.09 16:00
|delete
|35
|1.00
|1.2865
|1.2895
|1.2840
|93
|2009.02.10 11:08
|sell stop
|36
|1.00
|1.2916
|1.2946
|1.2891
|94
|2009.02.10 16:00
|delete
|36
|1.00
|1.2916
|1.2946
|1.2891
|95
|2009.02.11 10:00
|buy limit
|37
|1.00
|1.2984
|1.2954
|1.3009
|96
|2009.02.11 10:00
|sell stop
|38
|1.00
|1.2942
|1.2972
|1.2917
|97
|2009.02.11 10:00
|buy
|37
|1.00
|1.2984
|1.2954
|1.3009
|98
|2009.02.11 10:25
|s/l
|37
|1.00
|1.2954
|1.2954
|1.3009
|-300.00
|11500.00
|99
|2009.02.11 10:58
|sell
|38
|1.00
|1.2942
|1.2972
|1.2917
|100
|2009.02.11 14:03
|t/p
|38
|1.00
|1.2917
|1.2972
|1.2917
|250.00
|11750.00
|101
|2009.02.12 11:00
|sell limit
|39
|1.00
|1.2852
|1.2882
|1.2827
|102
|2009.02.12 11:04
|sell
|39
|1.00
|1.2852
|1.2882
|1.2827
|103
|2009.02.12 11:12
|t/p
|39
|1.00
|1.2827
|1.2882
|1.2827
|250.00
|12000.00
|104
|2009.02.13 10:00
|buy limit
|40
|1.00
|1.2877
|1.2847
|1.2902
|105
|2009.02.13 10:00
|sell stop
|41
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2810
|106
|2009.02.13 12:03
|buy
|40
|1.00
|1.2877
|1.2847
|1.2902
|107
|2009.02.13 13:46
|s/l
|40
|1.00
|1.2847
|1.2847
|1.2902
|-300.00
|11700.00
|108
|2009.02.13 14:02
|sell
|41
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2810
|109
|2009.02.13 14:42
|s/l
|41
|1.00
|1.2865
|1.2865
|1.2810
|-300.00
|11400.00
|110
|2009.02.16 11:20
|sell limit
|42
|1.00
|1.2763
|1.2793
|1.2738
|111
|2009.02.16 11:31
|sell
|42
|1.00
|1.2763
|1.2793
|1.2738
|112
|2009.02.16 14:58
|s/l
|42
|1.00
|1.2793
|1.2793
|1.2738
|-300.00
|11100.00
|113
|2009.02.17 10:00
|sell limit
|43
|3.00
|1.2647
|1.2677
|1.2622
|114
|2009.02.17 11:00
|sell
|43
|3.00
|1.2647
|1.2677
|1.2622
|115
|2009.02.17 12:44
|t/p
|43
|3.00
|1.2622
|1.2677
|1.2622
|750.00
|11850.00
|116
|2009.02.18 11:12
|sell limit
|44
|4.00
|1.2567
|1.2597
|1.2542
|117
|2009.02.18 11:14
|sell
|44
|4.00
|1.2567
|1.2597
|1.2542
|118
|2009.02.18 12:16
|s/l
|44
|4.00
|1.2597
|1.2597
|1.2542
|-1200.00
|10650.00
|119
|2009.02.19 10:00
|buy limit
|45
|1.00
|1.2622
|1.2592
|1.2647
|120
|2009.02.19 10:00
|sell stop
|46
|1.00
|1.2580
|1.2610
|1.2555
|121
|2009.02.19 16:00
|delete
|45
|1.00
|1.2622
|1.2592
|1.2647
|122
|2009.02.19 16:00
|delete
|46
|1.00
|1.2580
|1.2610
|1.2555
|123
|2009.02.20 10:00
|sell limit
|47
|1.00
|1.2593
|1.2623
|1.2568
|124
|2009.02.20 10:08
|sell
|47
|1.00
|1.2593
|1.2623
|1.2568
|125
|2009.02.20 11:04
|s/l
|47
|1.00
|1.2623
|1.2623
|1.2568
|-300.00
|10350.00
|126
|2009.02.23 10:00
|buy limit
|48
|1.00
|1.2857
|1.2827
|1.2882
|127
|2009.02.23 10:00
|buy limit
|49
|1.00
|1.2837
|1.2807
|1.2862
|128
|2009.02.23 10:00
|sell stop
|50
|1.00
|1.2795
|1.2825
|1.2770
|129
|2009.02.23 10:28
|buy
|48
|1.00
|1.2857
|1.2827
|1.2882
|130
|2009.02.23 11:10
|t/p
|48
|1.00
|1.2882
|1.2827
|1.2882
|250.00
|10600.00
|131
|2009.02.23 11:33
|buy
|49
|1.00
|1.2837
|1.2807
|1.2862
|132
|2009.02.23 11:54
|s/l
|49
|1.00
|1.2807
|1.2807
|1.2862
|-300.00
|10300.00
|133
|2009.02.23 13:52
|sell
|50
|1.00
|1.2795
|1.2825
|1.2770
|134
|2009.02.23 14:49
|s/l
|50
|1.00
|1.2825
|1.2825
|1.2770
|-300.00
|10000.00
|135
|2009.02.24 11:00
|buy limit
|51
|1.00
|1.2787
|1.2757
|1.2812
|136
|2009.02.24 11:00
|sell stop
|52
|1.00
|1.2745
|1.2775
|1.2720
|137
|2009.02.24 11:09
|buy
|51
|1.00
|1.2787
|1.2757
|1.2812
|138
|2009.02.24 11:47
|t/p
|51
|1.00
|1.2812
|1.2757
|1.2812
|250.00
|10250.00
|139
|2009.02.24 14:32
|sell
|52
|1.00
|1.2745
|1.2775
|1.2720
|140
|2009.02.24 15:33
|t/p
|52
|1.00
|1.2720
|1.2775
|1.2720
|250.00
|10500.00
|141
|2009.02.25 10:00
|buy limit
|53
|1.00
|1.2840
|1.2810
|1.2865
|142
|2009.02.25 10:00
|sell stop
|54
|1.00
|1.2798
|1.2828
|1.2773
|143
|2009.02.25 10:40
|buy
|53
|1.00
|1.2840
|1.2810
|1.2865
|144
|2009.02.25 10:56
|s/l
|53
|1.00
|1.2810
|1.2810
|1.2865
|-300.00
|10200.00
|145
|2009.02.25 12:47
|sell
|54
|1.00
|1.2798
|1.2828
|1.2773
|146
|2009.02.25 12:53
|t/p
|54
|1.00
|1.2773
|1.2828
|1.2773
|250.00
|10450.00
|147
|2009.02.26 11:00
|sell stop
|55
|1.00
|1.2737
|1.2767
|1.2712
|148
|2009.02.26 16:00
|delete
|55
|1.00
|1.2737
|1.2767
|1.2712
|149
|2009.02.27 11:12
|sell limit
|56
|1.00
|1.2658
|1.2688
|1.2633
|150
|2009.02.27 11:12
|sell
|56
|1.00
|1.2658
|1.2688
|1.2633
|151
|2009.02.27 11:57
|s/l
|56
|1.00
|1.2688
|1.2688
|1.2633
|-300.00
|10150.00
|152
|2009.03.02 11:00
|sell stop
|57
|1.00
|1.2601
|1.2631
|1.2576
|153
|2009.03.02 11:11
|sell
|57
|1.00
|1.2601
|1.2631
|1.2576
|154
|2009.03.02 13:17
|t/p
|57
|1.00
|1.2576
|1.2631
|1.2576
|250.00
|10400.00
|155
|2009.03.03 10:00
|buy limit
|58
|1.00
|1.2640
|1.2610
|1.2665
|156
|2009.03.03 10:00
|sell stop
|59
|1.00
|1.2598
|1.2628
|1.2573
|157
|2009.03.03 10:01
|buy
|58
|1.00
|1.2640
|1.2610
|1.2665
|158
|2009.03.03 10:23
|t/p
|58
|1.00
|1.2665
|1.2610
|1.2665
|250.00
|10650.00
|159
|2009.03.03 12:41
|sell
|59
|1.00
|1.2598
|1.2628
|1.2573
|160
|2009.03.03 14:23
|s/l
|59
|1.00
|1.2628
|1.2628
|1.2573
|-300.00
|10350.00
|161
|2009.03.04 12:31
|sell stop
|60
|1.00
|1.2520
|1.2550
|1.2495
|162
|2009.03.04 12:53
|sell
|60
|1.00
|1.2520
|1.2550
|1.2495
|163
|2009.03.04 13:28
|s/l
|60
|1.00
|1.2550
|1.2550
|1.2495
|-300.00
|10050.00
|164
|2009.03.05 10:00
|sell stop
|61
|1.00
|1.2563
|1.2593
|1.2538
|165
|2009.03.05 10:27
|sell
|61
|1.00
|1.2563
|1.2593
|1.2538
|166
|2009.03.05 13:12
|t/p
|61
|1.00
|1.2538
|1.2593
|1.2538
|250.00
|10300.00
|167
|2009.03.06 10:00
|buy limit
|62
|3.00
|1.2653
|1.2623
|1.2678
|168
|2009.03.06 10:00
|sell stop
|63
|3.00
|1.2611
|1.2641
|1.2586
|169
|2009.03.06 13:50
|buy
|62
|3.00
|1.2653
|1.2623
|1.2678
|170
|2009.03.06 14:27
|t/p
|62
|3.00
|1.2678
|1.2623
|1.2678
|750.00
|11050.00
|171
|2009.03.06 16:00
|delete
|63
|3.00
|1.2611
|1.2641
|1.2586
|172
|2009.03.09 11:00
|sell limit
|64
|1.00
|1.2623
|1.2653
|1.2598
|173
|2009.03.09 11:00
|sell
|64
|1.00
|1.2623
|1.2653
|1.2598
|174
|2009.03.09 11:58
|t/p
|64
|1.00
|1.2598
|1.2653
|1.2598
|250.00
|11300.00
|175
|2009.03.10 10:00
|buy limit
|65
|1.00
|1.2688
|1.2658
|1.2713
|176
|2009.03.10 10:00
|sell stop
|66
|1.00
|1.2646
|1.2676
|1.2621
|177
|2009.03.10 10:56
|buy
|65
|1.00
|1.2688
|1.2658
|1.2713
|178
|2009.03.10 11:07
|t/p
|65
|1.00
|1.2713
|1.2658
|1.2713
|250.00
|11550.00
|179
|2009.03.10 16:00
|delete
|66
|1.00
|1.2646
|1.2676
|1.2621
|180
|2009.03.11 11:10
|sell stop
|67
|1.00
|1.2675
|1.2705
|1.2650
|181
|2009.03.11 16:00
|delete
|67
|1.00
|1.2675
|1.2705
|1.2650
|182
|2009.03.12 10:00
|sell stop
|68
|1.00
|1.2748
|1.2778
|1.2723
|183
|2009.03.12 14:17
|sell
|68
|1.00
|1.2748
|1.2778
|1.2723
|184
|2009.03.12 14:19
|s/l
|68
|1.00
|1.2778
|1.2778
|1.2723
|-300.00
|11250.00
|185
|2009.03.13 10:00
|buy limit
|69
|1.00
|1.2894
|1.2864
|1.2919
|186
|2009.03.13 10:00
|sell stop
|70
|1.00
|1.2852
|1.2882
|1.2827
|187
|2009.03.13 10:59
|buy
|69
|1.00
|1.2894
|1.2864
|1.2919
|188
|2009.03.13 13:32
|t/p
|69
|1.00
|1.2919
|1.2864
|1.2919
|250.00
|11500.00
|189
|2009.03.13 16:00
|delete
|70
|1.00
|1.2852
|1.2882
|1.2827
|190
|2009.03.16 10:00
|buy limit
|71
|1.00
|1.2959
|1.2929
|1.2984
|191
|2009.03.16 10:00
|sell stop
|72
|1.00
|1.2917
|1.2947
|1.2892
|192
|2009.03.16 10:22
|buy
|71
|1.00
|1.2959
|1.2929
|1.2984
|193
|2009.03.16 11:01
|t/p
|71
|1.00
|1.2984
|1.2929
|1.2984
|250.00
|11750.00
|194
|2009.03.16 16:00
|delete
|72
|1.00
|1.2917
|1.2947
|1.2892
|195
|2009.03.17 11:00
|sell stop
|73
|1.00
|1.2982
|1.3012
|1.2957
|196
|2009.03.17 12:35
|sell
|73
|1.00
|1.2982
|1.3012
|1.2957
|197
|2009.03.17 13:16
|t/p
|73
|1.00
|1.2957
|1.3012
|1.2957
|250.00
|12000.00
|198
|2009.03.18 10:00
|sell stop
|74
|1.00
|1.2976
|1.3006
|1.2951
|199
|2009.03.18 16:00
|delete
|74
|1.00
|1.2976
|1.3006
|1.2951
|200
|2009.03.19 10:00
|buy limit
|75
|1.00
|1.3386
|1.3356
|1.3411
|201
|2009.03.19 10:00
|buy limit
|76
|1.00
|1.3366
|1.3336
|1.3391
|202
|2009.03.19 10:00
|sell stop
|77
|1.00
|1.3324
|1.3354
|1.3299
|203
|2009.03.19 16:00
|delete
|75
|1.00
|1.3386
|1.3356
|1.3411
|204
|2009.03.19 16:00
|delete
|77
|1.00
|1.3324
|1.3354
|1.3299
|205
|2009.03.19 16:00
|delete
|76
|1.00
|1.3366
|1.3336
|1.3391
|206
|2009.03.20 10:00
|buy limit
|78
|1.00
|1.3652
|1.3622
|1.3677
|207
|2009.03.20 10:00
|sell stop
|79
|1.00
|1.3610
|1.3640
|1.3585
|208
|2009.03.20 11:13
|buy
|78
|1.00
|1.3652
|1.3622
|1.3677
|209
|2009.03.20 11:34
|s/l
|78
|1.00
|1.3622
|1.3622
|1.3677
|-300.00
|11700.00
|210
|2009.03.20 11:35
|sell
|79
|1.00
|1.3610
|1.3640
|1.3585
|211
|2009.03.20 11:36
|t/p
|79
|1.00
|1.3585
|1.3640
|1.3585
|250.00
|11950.00
|212
|2009.03.23 10:00
|sell stop
|80
|1.00
|1.3612
|1.3642
|1.3587
|213
|2009.03.23 13:18
|sell
|80
|1.00
|1.3612
|1.3642
|1.3587
|214
|2009.03.23 13:20
|t/p
|80
|1.00
|1.3587
|1.3642
|1.3587
|250.00
|12200.00
|215
|2009.03.24 10:00
|sell stop
|81
|1.00
|1.3567
|1.3597
|1.3542
|216
|2009.03.24 11:02
|sell
|81
|1.00
|1.3567
|1.3597
|1.3542
|217
|2009.03.24 11:36
|t/p
|81
|1.00
|1.3542
|1.3597
|1.3542
|250.00
|12450.00
|218
|2009.03.25 11:00
|sell stop
|82
|1.00
|1.3461
|1.3491
|1.3436
|219
|2009.03.25 14:23
|sell
|82
|1.00
|1.3461
|1.3491
|1.3436
|220
|2009.03.25 14:55
|s/l
|82
|1.00
|1.3491
|1.3491
|1.3436
|-300.00
|12150.00
|221
|2009.03.26 10:00
|buy limit
|83
|1.00
|1.3573
|1.3543
|1.3598
|222
|2009.03.26 10:00
|sell stop
|84
|1.00
|1.3531
|1.3561
|1.3506
|223
|2009.03.26 10:06
|buy
|83
|1.00
|1.3573
|1.3543
|1.3598
|224
|2009.03.26 12:47
|t/p
|83
|1.00
|1.3598
|1.3543
|1.3598
|250.00
|12400.00
|225
|2009.03.26 15:15
|sell
|84
|1.00
|1.3531
|1.3561
|1.3506
|226
|2009.03.26 15:37
|s/l
|84
|1.00
|1.3561
|1.3561
|1.3506
|-300.00
|12100.00
|227
|2009.03.27 11:00
|sell limit
|85
|1.00
|1.3518
|1.3548
|1.3493
|228
|2009.03.27 16:00
|delete
|85
|1.00
|1.3518
|1.3548
|1.3493
|229
|2009.03.30 10:00
|sell limit
|86
|1.00
|1.3259
|1.3289
|1.3234
|230
|2009.03.30 16:00
|delete
|86
|1.00
|1.3259
|1.3289
|1.3234
|231
|2009.03.31 10:00
|buy limit
|87
|1.00
|1.3245
|1.3215
|1.3270
|232
|2009.03.31 10:00
|sell stop
|88
|1.00
|1.3203
|1.3233
|1.3178
|233
|2009.03.31 16:00
|delete
|87
|1.00
|1.3245
|1.3215
|1.3270
|234
|2009.03.31 16:00
|delete
|88
|1.00
|1.3203
|1.3233
|1.3178
|235
|2009.04.01 11:56
|sell stop
|89
|1.00
|1.3213
|1.3243
|1.3188
|236
|2009.04.01 16:00
|delete
|89
|1.00
|1.3213
|1.3243
|1.3188
|237
|2009.04.02 10:00
|sell stop
|90
|1.00
|1.3230
|1.3260
|1.3205
|238
|2009.04.02 16:00
|delete
|90
|1.00
|1.3230
|1.3260
|1.3205
|239
|2009.04.03 10:00
|buy limit
|91
|1.00
|1.3428
|1.3398
|1.3453
|240
|2009.04.03 10:00
|sell stop
|92
|1.00
|1.3386
|1.3416
|1.3361
|241
|2009.04.03 12:21
|buy
|91
|1.00
|1.3428
|1.3398
|1.3453
|242
|2009.04.03 14:30
|t/p
|91
|1.00
|1.3453
|1.3398
|1.3453
|250.00
|12350.00
|243
|2009.04.03 14:49
|sell
|92
|1.00
|1.3386
|1.3416
|1.3361
|244
|2009.04.03 15:31
|s/l
|92
|1.00
|1.3416
|1.3416
|1.3361
|-300.00
|12050.00
|245
|2009.04.06 10:00
|buy limit
|93
|1.00
|1.3513
|1.3483
|1.3538
|246
|2009.04.06 10:00
|sell stop
|94
|1.00
|1.3471
|1.3501
|1.3446
|247
|2009.04.06 11:23
|buy
|93
|1.00
|1.3513
|1.3483
|1.3538
|248
|2009.04.06 14:06
|s/l
|93
|1.00
|1.3483
|1.3483
|1.3538
|-300.00
|11750.00
|249
|2009.04.06 14:57
|sell
|94
|1.00
|1.3471
|1.3501
|1.3446
|250
|2009.04.06 15:44
|t/p
|94
|1.00
|1.3446
|1.3501
|1.3446
|250.00
|12000.00
|251
|2009.04.07 10:00
|sell limit
|95
|3.00
|1.3363
|1.3393
|1.3338
|252
|2009.04.07 10:06
|sell
|95
|3.00
|1.3363
|1.3393
|1.3338
|253
|2009.04.07 10:39
|t/p
|95
|3.00
|1.3338
|1.3393
|1.3338
|750.00
|12750.00
|254
|2009.04.08 11:01
|sell stop
|96
|1.00
|1.3202
|1.3232
|1.3177
|255
|2009.04.08 11:13
|sell
|96
|1.00
|1.3202
|1.3232
|1.3177
|256
|2009.04.08 12:38
|s/l
|96
|1.00
|1.3232
|1.3232
|1.3177
|-300.00
|12450.00
|257
|2009.04.09 10:00
|buy limit
|97
|1.00
|1.3299
|1.3269
|1.3324
|258
|2009.04.09 10:00
|sell stop
|98
|1.00
|1.3257
|1.3287
|1.3232
|259
|2009.04.09 10:13
|buy
|97
|1.00
|1.3299
|1.3269
|1.3324
|260
|2009.04.09 11:20
|t/p
|97
|1.00
|1.3324
|1.3269
|1.3324
|250.00
|12700.00
|261
|2009.04.09 13:15
|sell
|98
|1.00
|1.3257
|1.3287
|1.3232
|262
|2009.04.09 14:22
|s/l
|98
|1.00
|1.3287
|1.3287
|1.3232
|-300.00
|12400.00
|263
|2009.04.10 10:00
|sell limit
|99
|1.00
|1.3143
|1.3173
|1.3118
|264
|2009.04.10 11:35
|sell
|99
|1.00
|1.3143
|1.3173
|1.3118
|265
|2009.04.10 21:53
|s/l
|99
|1.00
|1.3173
|1.3173
|1.3118
|-300.00
|12100.00
|266
|2009.04.14 10:00
|sell stop
|100
|1.00
|1.3266
|1.3296
|1.3241
|267
|2009.04.14 10:16
|sell
|100
|1.00
|1.3266
|1.3296
|1.3241
|268
|2009.04.14 11:20
|s/l
|100
|1.00
|1.3296
|1.3296
|1.3241
|-300.00
|11800.00
|269
|2009.04.15 11:00
|sell stop
|101
|3.00
|1.3224
|1.3254
|1.3199
|270
|2009.04.15 13:34
|sell
|101
|3.00
|1.3224
|1.3254
|1.3199
|271
|2009.04.15 13:43
|t/p
|101
|3.00
|1.3199
|1.3254
|1.3199
|750.00
|12550.00
|272
|2009.04.16 11:04
|sell limit
|102
|4.00
|1.3161
|1.3191
|1.3136
|273
|2009.04.16 11:10
|sell
|102
|4.00
|1.3161
|1.3191
|1.3136
|274
|2009.04.16 11:30
|t/p
|102
|4.00
|1.3136
|1.3191
|1.3136
|1000.00
|13550.00
|275
|2009.04.17 11:00
|sell limit
|103
|1.00
|1.3088
|1.3118
|1.3063
|276
|2009.04.17 11:59
|sell
|103
|1.00
|1.3088
|1.3118
|1.3063
|277
|2009.04.17 12:34
|t/p
|103
|1.00
|1.3063
|1.3118
|1.3063
|250.00
|13800.00
|278
|2009.04.20 11:00
|sell limit
|104
|1.00
|1.2975
|1.3005
|1.2950
|279
|2009.04.20 12:30
|sell
|104
|1.00
|1.2975
|1.3005
|1.2950
|280
|2009.04.20 15:45
|t/p
|104
|1.00
|1.2950
|1.3005
|1.2950
|250.00
|14050.00
|281
|2009.04.21 10:00
|sell stop
|105
|1.00
|1.2917
|1.2947
|1.2892
|282
|2009.04.21 15:02
|sell
|105
|1.00
|1.2917
|1.2947
|1.2892
|283
|2009.04.21 15:34
|s/l
|105
|1.00
|1.2947
|1.2947
|1.2892
|-300.00
|13750.00
|284
|2009.04.22 10:00
|sell stop
|106
|1.00
|1.2914
|1.2944
|1.2889
|285
|2009.04.22 10:41
|sell
|106
|1.00
|1.2914
|1.2944
|1.2889
|286
|2009.04.22 11:43
|s/l
|106
|1.00
|1.2944
|1.2944
|1.2889
|-300.00
|13450.00
|287
|2009.04.23 10:00
|sell stop
|107
|1.00
|1.2972
|1.3002
|1.2947
|288
|2009.04.23 16:00
|delete
|107
|1.00
|1.2972
|1.3002
|1.2947
|289
|2009.04.24 10:00
|buy limit
|108
|3.00
|1.3154
|1.3124
|1.3179
|290
|2009.04.24 10:00
|sell stop
|109
|3.00
|1.3112
|1.3142
|1.3087
|291
|2009.04.24 16:00
|delete
|108
|3.00
|1.3154
|1.3124
|1.3179
|292
|2009.04.24 16:00
|delete
|109
|3.00
|1.3112
|1.3142
|1.3087
|293
|2009.04.27 11:14
|sell limit
|110
|3.00
|1.3154
|1.3184
|1.3129
|294
|2009.04.27 11:14
|sell
|110
|3.00
|1.3154
|1.3184
|1.3129
|295
|2009.04.27 13:01
|t/p
|110
|3.00
|1.3129
|1.3184
|1.3129
|750.00
|14200.00
|296
|2009.04.28 11:00
|sell limit
|111
|3.00
|1.3018
|1.3048
|1.2993
|297
|2009.04.28 11:08
|sell
|111
|3.00
|1.3018
|1.3048
|1.2993
|298
|2009.04.28 13:34
|t/p
|111
|3.00
|1.2993
|1.3048
|1.2993
|750.00
|14950.00
|299
|2009.04.29 10:00
|buy limit
|112
|1.00
|1.3162
|1.3132
|1.3187
|300
|2009.04.29 10:00
|buy limit
|113
|1.00
|1.3142
|1.3112
|1.3167
|301
|2009.04.29 10:00
|sell stop
|114
|1.00
|1.3100
|1.3130
|1.3075
|302
|2009.04.29 16:00
|delete
|112
|1.00
|1.3162
|1.3132
|1.3187
|303
|2009.04.29 16:00
|delete
|114
|1.00
|1.3100
|1.3130
|1.3075
|304
|2009.04.29 16:00
|delete
|113
|1.00
|1.3142
|1.3112
|1.3167
|305
|2009.04.30 10:00
|buy limit
|115
|1.00
|1.3345
|1.3315
|1.3370
|306
|2009.04.30 10:00
|sell stop
|116
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3278
|307
|2009.04.30 10:34
|buy
|115
|1.00
|1.3345
|1.3315
|1.3370
|308
|2009.04.30 11:04
|s/l
|115
|1.00
|1.3315
|1.3315
|1.3370
|-300.00
|14650.00
|309
|2009.04.30 11:16
|sell
|116
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3278
|310
|2009.04.30 12:51
|t/p
|116
|1.00
|1.3278
|1.3333
|1.3278
|250.00
|14900.00
|311
|2009.05.01 10:00
|sell stop
|117
|1.00
|1.3249
|1.3279
|1.3224
|312
|2009.05.01 10:20
|sell
|117
|1.00
|1.3249
|1.3279
|1.3224
|313
|2009.05.01 12:13
|s/l
|117
|1.00
|1.3279
|1.3279
|1.3224
|-300.00
|14600.00
|314
|2009.05.04 10:00
|sell stop
|118
|1.00
|1.3273
|1.3303
|1.3248
|315
|2009.05.04 10:29
|sell
|118
|1.00
|1.3273
|1.3303
|1.3248
|316
|2009.05.04 12:59
|t/p
|118
|1.00
|1.3248
|1.3303
|1.3248
|250.00
|14850.00
|317
|2009.05.05 10:00
|sell stop
|119
|1.00
|1.3308
|1.3338
|1.3283
|318
|2009.05.05 16:00
|delete
|119
|1.00
|1.3308
|1.3338
|1.3283
|319
|2009.05.06 11:00
|sell stop
|120
|1.00
|1.3308
|1.3338
|1.3283
|320
|2009.05.06 11:30
|sell
|120
|1.00
|1.3308
|1.3338
|1.3283
|321
|2009.05.06 13:15
|t/p
|120
|1.00
|1.3283
|1.3338
|1.3283
|250.00
|15100.00
|322
|2009.05.07 11:00
|sell stop
|121
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3247
|323
|2009.05.07 14:35
|sell
|121
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3247
|324
|2009.05.07 14:36
|s/l
|121
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3247
|-300.00
|14800.00
|325
|2009.05.08 10:00
|sell stop
|122
|1.00
|1.3354
|1.3384
|1.3329
|326
|2009.05.08 16:00
|delete
|122
|1.00
|1.3354
|1.3384
|1.3329
|327
|2009.05.11 10:00
|buy limit
|123
|1.00
|1.3572
|1.3542
|1.3597
|328
|2009.05.11 10:00
|sell stop
|124
|1.00
|1.3530
|1.3560
|1.3505
|329
|2009.05.11 13:24
|buy
|123
|1.00
|1.3572
|1.3542
|1.3597
|330
|2009.05.11 15:12
|t/p
|123
|1.00
|1.3597
|1.3542
|1.3597
|250.00
|15050.00
|331
|2009.05.11 16:00
|delete
|124
|1.00
|1.3530
|1.3560
|1.3505
|332
|2009.05.12 10:00
|buy limit
|125
|1.00
|1.3641
|1.3611
|1.3666
|333
|2009.05.12 10:00
|sell stop
|126
|1.00
|1.3599
|1.3629
|1.3574
|334
|2009.05.12 10:36
|buy
|125
|1.00
|1.3641
|1.3611
|1.3666
|335
|2009.05.12 11:11
|t/p
|125
|1.00
|1.3666
|1.3611
|1.3666
|250.00
|15300.00
|336
|2009.05.12 16:00
|delete
|126
|1.00
|1.3599
|1.3629
|1.3574
|337
|2009.05.13 10:00
|buy limit
|127
|1.00
|1.3691
|1.3661
|1.3716
|338
|2009.05.13 10:00
|sell stop
|128
|1.00
|1.3649
|1.3679
|1.3624
|339
|2009.05.13 10:03
|buy
|127
|1.00
|1.3691
|1.3661
|1.3716
|340
|2009.05.13 11:58
|s/l
|127
|1.00
|1.3661
|1.3661
|1.3716
|-300.00
|15000.00
|341
|2009.05.13 12:04
|sell
|128
|1.00
|1.3649
|1.3679
|1.3624
|342
|2009.05.13 13:56
|t/p
|128
|1.00
|1.3624
|1.3679
|1.3624
|250.00
|15250.00
|343
|2009.05.14 11:00
|sell stop
|129
|1.00
|1.3584
|1.3614
|1.3559
|344
|2009.05.14 11:50
|sell
|129
|1.00
|1.3584
|1.3614
|1.3559
|345
|2009.05.14 13:30
|t/p
|129
|1.00
|1.3559
|1.3614
|1.3559
|250.00
|15500.00
|346
|2009.05.15 10:00
|sell stop
|130
|1.00
|1.3579
|1.3609
|1.3554
|347
|2009.05.15 10:44
|sell
|130
|1.00
|1.3579
|1.3609
|1.3554
|348
|2009.05.15 11:36
|t/p
|130
|1.00
|1.3554
|1.3609
|1.3554
|250.00
|15750.00
|349
|2009.05.18 11:00
|sell limit
|131
|1.00
|1.3459
|1.3489
|1.3434
|350
|2009.05.18 11:05
|sell
|131
|1.00
|1.3459
|1.3489
|1.3434
|351
|2009.05.18 13:43
|s/l
|131
|1.00
|1.3489
|1.3489
|1.3434
|-300.00
|15450.00
|352
|2009.05.19 10:00
|buy limit
|132
|1.00
|1.3579
|1.3549
|1.3604
|353
|2009.05.19 10:00
|sell stop
|133
|1.00
|1.3537
|1.3567
|1.3512
|354
|2009.05.19 14:46
|buy
|132
|1.00
|1.3579
|1.3549
|1.3604
|355
|2009.05.19 16:00
|delete
|133
|1.00
|1.3537
|1.3567
|1.3512
|356
|2009.05.19 16:30
|t/p
|132
|1.00
|1.3604
|1.3549
|1.3604
|250.00
|15700.00
|357
|2009.05.20 10:00
|sell stop
|134
|1.00
|1.3598
|1.3628
|1.3573
|358
|2009.05.20 16:00
|delete
|134
|1.00
|1.3598
|1.3628
|1.3573
|359
|2009.05.21 10:00
|buy limit
|135
|1.00
|1.3767
|1.3737
|1.3792
|360
|2009.05.21 10:00
|sell stop
|136
|1.00
|1.3725
|1.3755
|1.3700
|361
|2009.05.21 10:51
|buy
|135
|1.00
|1.3767
|1.3737
|1.3792
|362
|2009.05.21 11:24
|t/p
|135
|1.00
|1.3792
|1.3737
|1.3792
|250.00
|15950.00
|363
|2009.05.21 16:00
|delete
|136
|1.00
|1.3725
|1.3755
|1.3700
|364
|2009.05.22 10:00
|buy limit
|137
|1.00
|1.3900
|1.3870
|1.3925
|365
|2009.05.22 10:00
|sell stop
|138
|1.00
|1.3858
|1.3888
|1.3833
|366
|2009.05.22 16:00
|delete
|137
|1.00
|1.3900
|1.3870
|1.3925
|367
|2009.05.22 16:00
|delete
|138
|1.00
|1.3858
|1.3888
|1.3833
|368
|2009.05.25 10:00
|sell stop
|139
|1.00
|1.3964
|1.3994
|1.3939
|369
|2009.05.25 10:01
|sell
|139
|1.00
|1.3964
|1.3994
|1.3939
|370
|2009.05.25 13:14
|s/l
|139
|1.00
|1.3994
|1.3994
|1.3939
|-300.00
|15650.00
|371
|2009.05.26 11:00
|sell limit
|140
|1.00
|1.3922
|1.3952
|1.3897
|372
|2009.05.26 14:30
|sell
|140
|1.00
|1.3922
|1.3952
|1.3897
|373
|2009.05.26 15:17
|t/p
|140
|1.00
|1.3897
|1.3952
|1.3897
|250.00
|15900.00
|374
|2009.05.27 10:00
|buy limit
|141
|1.00
|1.3970
|1.3940
|1.3995
|375
|2009.05.27 10:00
|sell stop
|142
|1.00
|1.3928
|1.3958
|1.3903
|376
|2009.05.27 10:11
|buy
|141
|1.00
|1.3970
|1.3940
|1.3995
|377
|2009.05.27 12:09
|s/l
|141
|1.00
|1.3940
|1.3940
|1.3995
|-300.00
|15600.00
|378
|2009.05.27 13:13
|sell
|142
|1.00
|1.3928
|1.3958
|1.3903
|379
|2009.05.27 13:38
|t/p
|142
|1.00
|1.3903
|1.3958
|1.3903
|250.00
|15850.00
|380
|2009.05.28 10:00
|sell stop
|143
|1.00
|1.3868
|1.3898
|1.3843
|381
|2009.05.28 10:07
|sell
|143
|1.00
|1.3868
|1.3898
|1.3843
|382
|2009.05.28 10:35
|t/p
|143
|1.00
|1.3843
|1.3898
|1.3843
|250.00
|16100.00
|383
|2009.05.29 10:00
|buy limit
|144
|1.00
|1.3976
|1.3946
|1.4001
|384
|2009.05.29 10:00
|sell stop
|145
|1.00
|1.3934
|1.3964
|1.3909
|385
|2009.05.29 16:00
|delete
|144
|1.00
|1.3976
|1.3946
|1.4001
|386
|2009.05.29 16:00
|delete
|145
|1.00
|1.3934
|1.3964
|1.3909
|387
|2009.06.01 10:00
|buy limit
|146
|1.00
|1.4186
|1.4156
|1.4211
|388
|2009.06.01 10:00
|buy limit
|147
|1.00
|1.4166
|1.4136
|1.4191
|389
|2009.06.01 10:00
|sell stop
|148
|1.00
|1.4124
|1.4154
|1.4099
|390
|2009.06.01 15:05
|buy
|146
|1.00
|1.4186
|1.4156
|1.4211
|391
|2009.06.01 15:46
|t/p
|146
|1.00
|1.4211
|1.4156
|1.4211
|250.00
|16350.00
|392
|2009.06.01 16:00
|delete
|147
|1.00
|1.4166
|1.4136
|1.4191
|393
|2009.06.01 16:00
|delete
|148
|1.00
|1.4124
|1.4154
|1.4099
|394
|2009.06.02 11:00
|sell limit
|149
|1.00
|1.4115
|1.4145
|1.4090
|395
|2009.06.02 11:01
|sell
|149
|1.00
|1.4115
|1.4145
|1.4090
|396
|2009.06.02 11:52
|s/l
|149
|1.00
|1.4145
|1.4145
|1.4090
|-300.00
|16050.00
|397
|2009.06.03 10:00
|buy limit
|150
|1.00
|1.4259
|1.4229
|1.4284
|398
|2009.06.03 10:00
|sell stop
|151
|1.00
|1.4217
|1.4247
|1.4192
|399
|2009.06.03 10:02
|buy
|150
|1.00
|1.4259
|1.4229
|1.4284
|400
|2009.06.03 10:31
|t/p
|150
|1.00
|1.4284
|1.4229
|1.4284
|250.00
|16300.00
|401
|2009.06.03 10:45
|sell
|151
|1.00
|1.4217
|1.4247
|1.4192
|402
|2009.06.03 11:19
|t/p
|151
|1.00
|1.4192
|1.4247
|1.4192
|250.00
|16550.00
|403
|2009.06.04 10:00
|buy limit
|152
|1.00
|1.4224
|1.4194
|1.4249
|404
|2009.06.04 10:00
|sell stop
|153
|1.00
|1.4182
|1.4212
|1.4157
|405
|2009.06.04 10:10
|buy
|152
|1.00
|1.4224
|1.4194
|1.4249
|406
|2009.06.04 11:53
|s/l
|152
|1.00
|1.4194
|1.4194
|1.4249
|-300.00
|16250.00
|407
|2009.06.04 12:06
|sell
|153
|1.00
|1.4182
|1.4212
|1.4157
|408
|2009.06.04 12:27
|t/p
|153
|1.00
|1.4157
|1.4212
|1.4157
|250.00
|16500.00
|409
|2009.06.05 10:00
|buy limit
|154
|1.00
|1.4183
|1.4153
|1.4208
|410
|2009.06.05 10:00
|sell stop
|155
|1.00
|1.4141
|1.4171
|1.4116
|411
|2009.06.05 11:01
|buy
|154
|1.00
|1.4183
|1.4153
|1.4208
|412
|2009.06.05 14:30
|t/p
|154
|1.00
|1.4208
|1.4153
|1.4208
|250.00
|16750.00
|413
|2009.06.05 14:53
|sell
|155
|1.00
|1.4141
|1.4171
|1.4116
|414
|2009.06.05 14:55
|t/p
|155
|1.00
|1.4116
|1.4171
|1.4116
|250.00
|17000.00
|415
|2009.06.08 10:00
|sell limit
|156
|1.00
|1.3973
|1.4003
|1.3948
|416
|2009.06.08 16:00
|delete
|156
|1.00
|1.3973
|1.4003
|1.3948
|417
|2009.06.09 10:00
|buy limit
|157
|1.00
|1.3924
|1.3894
|1.3949
|418
|2009.06.09 10:00
|sell stop
|158
|1.00
|1.3882
|1.3912
|1.3857
|419
|2009.06.09 11:10
|buy
|157
|1.00
|1.3924
|1.3894
|1.3949
|420
|2009.06.09 11:32
|s/l
|157
|1.00
|1.3894
|1.3894
|1.3949
|-300.00
|16700.00
|421
|2009.06.09 12:06
|sell
|158
|1.00
|1.3882
|1.3912
|1.3857
|422
|2009.06.09 13:25
|s/l
|158
|1.00
|1.3912
|1.3912
|1.3857
|-300.00
|16400.00
|423
|2009.06.10 10:00
|buy limit
|159
|1.00
|1.4080
|1.4050
|1.4105
|424
|2009.06.10 10:00
|buy limit
|160
|1.00
|1.4060
|1.4030
|1.4085
|425
|2009.06.10 10:00
|sell stop
|161
|1.00
|1.4018
|1.4048
|1.3993
|426
|2009.06.10 11:29
|buy
|159
|1.00
|1.4080
|1.4050
|1.4105
|427
|2009.06.10 11:35
|t/p
|159
|1.00
|1.4105
|1.4050
|1.4105
|250.00
|16650.00
|428
|2009.06.10 15:00
|buy
|160
|1.00
|1.4060
|1.4030
|1.4085
|429
|2009.06.10 15:06
|t/p
|160
|1.00
|1.4085
|1.4030
|1.4085
|250.00
|16900.00
|430
|2009.06.10 16:00
|delete
|161
|1.00
|1.4018
|1.4048
|1.3993
|431
|2009.06.11 11:00
|sell stop
|162
|1.00
|1.3996
|1.4026
|1.3971
|432
|2009.06.11 13:01
|sell
|162
|1.00
|1.3996
|1.4026
|1.3971
|433
|2009.06.11 14:07
|t/p
|162
|1.00
|1.3971
|1.4026
|1.3971
|250.00
|17150.00
|434
|2009.06.12 10:00
|sell stop
|163
|1.00
|1.4038
|1.4068
|1.4013
|435
|2009.06.12 11:08
|sell
|163
|1.00
|1.4038
|1.4068
|1.4013
|436
|2009.06.12 13:15
|t/p
|163
|1.00
|1.4013
|1.4068
|1.4013
|250.00
|17400.00
|437
|2009.06.15 10:00
|sell limit
|164
|1.00
|1.3899
|1.3929
|1.3874
|438
|2009.06.15 16:00
|delete
|164
|1.00
|1.3899
|1.3929
|1.3874
|439
|2009.06.16 10:00
|buy limit
|165
|1.00
|1.3853
|1.3823
|1.3878
|440
|2009.06.16 10:00
|sell stop
|166
|1.00
|1.3811
|1.3841
|1.3786
|441
|2009.06.16 10:03
|buy
|165
|1.00
|1.3853
|1.3823
|1.3878
|442
|2009.06.16 10:53
|t/p
|165
|1.00
|1.3878
|1.3823
|1.3878
|250.00
|17650.00
|443
|2009.06.16 16:00
|delete
|166
|1.00
|1.3811
|1.3841
|1.3786
|444
|2009.06.17 10:00
|sell stop
|167
|1.00
|1.3857
|1.3887
|1.3832
|445
|2009.06.17 12:14
|sell
|167
|1.00
|1.3857
|1.3887
|1.3832
|446
|2009.06.17 13:56
|t/p
|167
|1.00
|1.3832
|1.3887
|1.3832
|250.00
|17900.00
|447
|2009.06.18 10:00
|buy limit
|168
|1.00
|1.3941
|1.3911
|1.3966
|448
|2009.06.18 10:00
|sell stop
|169
|1.00
|1.3899
|1.3929
|1.3874
|449
|2009.06.18 10:01
|buy
|168
|1.00
|1.3941
|1.3911
|1.3966
|450
|2009.06.18 10:55
|s/l
|168
|1.00
|1.3911
|1.3911
|1.3966
|-300.00
|17600.00
|451
|2009.06.18 16:00
|delete
|169
|1.00
|1.3899
|1.3929
|1.3874
|452
|2009.06.19 10:00
|sell stop
|170
|1.00
|1.3914
|1.3944
|1.3889
|453
|2009.06.19 10:19
|sell
|170
|1.00
|1.3914
|1.3944
|1.3889
|454
|2009.06.19 10:41
|t/p
|170
|1.00
|1.3889
|1.3944
|1.3889
|250.00
|17850.00
|455
|2009.06.22 11:00
|sell limit
|171
|1.00
|1.3873
|1.3903
|1.3848
|456
|2009.06.22 11:12
|sell
|171
|1.00
|1.3873
|1.3903
|1.3848
|457
|2009.06.22 11:23
|t/p
|171
|1.00
|1.3848
|1.3903
|1.3848
|250.00
|18100.00
|458
|2009.06.23 10:00
|sell stop
|172
|1.00
|1.3854
|1.3884
|1.3829
|459
|2009.06.23 16:00
|delete
|172
|1.00
|1.3854
|1.3884
|1.3829
|460
|2009.06.24 10:00
|buy limit
|173
|1.00
|1.4073
|1.4043
|1.4098
|461
|2009.06.24 10:00
|sell stop
|174
|1.00
|1.4031
|1.4061
|1.4006
|462
|2009.06.24 11:19
|buy
|173
|1.00
|1.4073
|1.4043
|1.4098
|463
|2009.06.24 11:28
|t/p
|173
|1.00
|1.4098
|1.4043
|1.4098
|250.00
|18350.00
|464
|2009.06.24 13:29
|sell
|174
|1.00
|1.4031
|1.4061
|1.4006
|465
|2009.06.24 14:32
|s/l
|174
|1.00
|1.4061
|1.4061
|1.4006
|-300.00
|18050.00
|466
|2009.06.25 11:01
|sell stop
|175
|1.00
|1.3964
|1.3994
|1.3939
|467
|2009.06.25 11:24
|sell
|175
|1.00
|1.3964
|1.3994
|1.3939
|468
|2009.06.25 12:09
|t/p
|175
|1.00
|1.3939
|1.3994
|1.3939
|250.00
|18300.00
|469
|2009.06.26 10:00
|buy limit
|176
|1.00
|1.4018
|1.3988
|1.4043
|470
|2009.06.26 10:00
|sell stop
|177
|1.00
|1.3976
|1.4006
|1.3951
|471
|2009.06.26 10:11
|buy
|176
|1.00
|1.4018
|1.3988
|1.4043
|472
|2009.06.26 10:59
|t/p
|176
|1.00
|1.4043
|1.3988
|1.4043
|250.00
|18550.00
|473
|2009.06.26 16:00
|delete
|177
|1.00
|1.3976
|1.4006
|1.3951
|474
|2009.06.29 11:29
|sell limit
|178
|1.00
|1.3998
|1.4028
|1.3973
|475
|2009.06.29 11:29
|sell
|178
|1.00
|1.3998
|1.4028
|1.3973
|476
|2009.06.29 12:01
|s/l
|178
|1.00
|1.4028
|1.4028
|1.3973
|-300.00
|18250.00
|477
|2009.06.30 10:00
|buy limit
|179
|1.00
|1.4106
|1.4076
|1.4131
|478
|2009.06.30 10:00
|sell stop
|180
|1.00
|1.4064
|1.4094
|1.4039
|479
|2009.06.30 10:01
|buy
|179
|1.00
|1.4106
|1.4076
|1.4131
|480
|2009.06.30 12:04
|t/p
|179
|1.00
|1.4131
|1.4076
|1.4131
|250.00
|18500.00
|481
|2009.06.30 15:15
|sell
|180
|1.00
|1.4064
|1.4094
|1.4039
|482
|2009.06.30 16:08
|t/p
|180
|1.00
|1.4039
|1.4094
|1.4039
|250.00
|18750.00
|483
|2009.07.01 10:00
|sell stop
|181
|1.00
|1.4055
|1.4085
|1.4030
|484
|2009.07.01 13:09
|sell
|181
|1.00
|1.4055
|1.4085
|1.4030
|485
|2009.07.01 14:10
|s/l
|181
|1.00
|1.4085
|1.4085
|1.4030
|-300.00
|18450.00
|486
|2009.07.02 11:18
|sell stop
|182
|1.00
|1.4090
|1.4120
|1.4065
|487
|2009.07.02 11:51
|sell
|182
|1.00
|1.4090
|1.4120
|1.4065
|488
|2009.07.02 13:02
|t/p
|182
|1.00
|1.4065
|1.4120
|1.4065
|250.00
|18700.00
|489
|2009.07.03 10:00
|sell stop
|183
|1.00
|1.3995
|1.4025
|1.3970
|490
|2009.07.03 10:19
|sell
|183
|1.00
|1.3995
|1.4025
|1.3970
|491
|2009.07.03 21:40
|t/p
|183
|1.00
|1.3970
|1.4025
|1.3970
|250.00
|18950.00
|492
|2009.07.06 11:29
|sell limit
|184
|1.00
|1.3914
|1.3944
|1.3889
|493
|2009.07.06 11:29
|sell
|184
|1.00
|1.3914
|1.3944
|1.3889
|494
|2009.07.06 12:59
|t/p
|184
|1.00
|1.3889
|1.3944
|1.3889
|250.00
|19200.00
|495
|2009.07.07 10:00
|sell stop
|185
|1.00
|1.3911
|1.3941
|1.3886
|496
|2009.07.07 16:00
|delete
|185
|1.00
|1.3911
|1.3941
|1.3886
|497
|2009.07.08 10:00
|sell limit
|186
|1.00
|1.3891
|1.3921
|1.3866
|498
|2009.07.08 10:08
|sell
|186
|1.00
|1.3891
|1.3921
|1.3866
|499
|2009.07.08 11:25
|s/l
|186
|1.00
|1.3921
|1.3921
|1.3866
|-300.00
|18900.00
|500
|2009.07.09 10:00
|buy limit
|187
|1.00
|1.3939
|1.3909
|1.3964
|501
|2009.07.09 10:00
|sell stop
|188
|1.00
|1.3897
|1.3927
|1.3872
|502
|2009.07.09 16:00
|delete
|187
|1.00
|1.3939
|1.3909
|1.3964
|503
|2009.07.09 16:00
|delete
|188
|1.00
|1.3897
|1.3927
|1.3872
|504
|2009.07.10 10:00
|sell limit
|189
|1.00
|1.3920
|1.3950
|1.3895
|505
|2009.07.10 10:07
|sell
|189
|1.00
|1.3920
|1.3950
|1.3895
|506
|2009.07.10 11:35
|t/p
|189
|1.00
|1.3895
|1.3950
|1.3895
|250.00
|19150.00
|507
|2009.07.13 10:00
|sell stop
|190
|1.00
|1.3914
|1.3944
|1.3889
|508
|2009.07.13 16:00
|delete
|190
|1.00
|1.3914
|1.3944
|1.3889
|509
|2009.07.14 10:00
|sell stop
|191
|1.00
|1.3951
|1.3981
|1.3926
|510
|2009.07.14 15:02
|sell
|191
|1.00
|1.3951
|1.3981
|1.3926
|511
|2009.07.14 15:13
|s/l
|191
|1.00
|1.3981
|1.3981
|1.3926
|-300.00
|18850.00
|512
|2009.07.15 10:00
|buy limit
|192
|1.00
|1.4031
|1.4001
|1.4056
|513
|2009.07.15 10:00
|sell stop
|193
|1.00
|1.3989
|1.4019
|1.3964
|514
|2009.07.15 16:00
|delete
|192
|1.00
|1.4031
|1.4001
|1.4056
|515
|2009.07.15 16:00
|delete
|193
|1.00
|1.3989
|1.4019
|1.3964
|516
|2009.07.16 10:00
|sell stop
|194
|1.00
|1.4068
|1.4098
|1.4043
|517
|2009.07.16 16:00
|delete
|194
|1.00
|1.4068
|1.4098
|1.4043
|518
|2009.07.17 11:00
|sell stop
|195
|1.00
|1.4085
|1.4115
|1.4060
|519
|2009.07.17 13:01
|sell
|195
|1.00
|1.4085
|1.4115
|1.4060
|520
|2009.07.17 15:12
|s/l
|195
|1.00
|1.4115
|1.4115
|1.4060
|-300.00
|18550.00
|521
|2009.07.20 10:00
|buy limit
|196
|1.00
|1.4187
|1.4157
|1.4212
|522
|2009.07.20 10:00
|sell stop
|197
|1.00
|1.4145
|1.4175
|1.4120
|523
|2009.07.20 16:00
|delete
|196
|1.00
|1.4187
|1.4157
|1.4212
|524
|2009.07.20 16:00
|delete
|197
|1.00
|1.4145
|1.4175
|1.4120
|525
|2009.07.21 10:00
|sell stop
|198
|3.00
|1.4194
|1.4224
|1.4169
|526
|2009.07.21 16:00
|delete
|198
|3.00
|1.4194
|1.4224
|1.4169
|527
|2009.07.22 12:13
|sell stop
|199
|3.00
|1.4186
|1.4216
|1.4161
|528
|2009.07.22 14:16
|sell
|199
|3.00
|1.4186
|1.4216
|1.4161
|529
|2009.07.22 15:31
|t/p
|199
|3.00
|1.4161
|1.4216
|1.4161
|750.00
|19300.00
|530
|2009.07.23 10:00
|sell stop
|200
|3.00
|1.4197
|1.4227
|1.4172
|531
|2009.07.23 15:13
|sell
|200
|3.00
|1.4197
|1.4227
|1.4172
|532
|2009.07.23 15:56
|s/l
|200
|3.00
|1.4227
|1.4227
|1.4172
|-900.00
|18400.00
|533
|2009.07.24 10:00
|sell stop
|201
|1.00
|1.4186
|1.4216
|1.4161
|534
|2009.07.24 16:00
|delete
|201
|1.00
|1.4186
|1.4216
|1.4161
|535
|2009.07.27 10:00
|buy limit
|202
|1.00
|1.4251
|1.4221
|1.4276
|536
|2009.07.27 10:00
|sell stop
|203
|1.00
|1.4209
|1.4239
|1.4184
|537
|2009.07.27 10:06
|buy
|202
|1.00
|1.4251
|1.4221
|1.4276
|538
|2009.07.27 12:33
|t/p
|202
|1.00
|1.4276
|1.4221
|1.4276
|250.00
|18650.00
|539
|2009.07.27 16:00
|delete
|203
|1.00
|1.4209
|1.4239
|1.4184
|540
|2009.07.28 10:00
|sell stop
|204
|1.00
|1.4242
|1.4272
|1.4217
|541
|2009.07.28 13:49
|sell
|204
|1.00
|1.4242
|1.4272
|1.4217
|542
|2009.07.28 15:14
|t/p
|204
|1.00
|1.4217
|1.4272
|1.4217
|250.00
|18900.00
|543
|2009.07.29 11:01
|sell limit
|205
|1.00
|1.4145
|1.4175
|1.4120
|544
|2009.07.29 11:06
|sell
|205
|1.00
|1.4145
|1.4175
|1.4120
|545
|2009.07.29 13:27
|t/p
|205
|1.00
|1.4120
|1.4175
|1.4120
|250.00
|19150.00
|546
|2009.07.30 11:02
|sell stop
|206
|1.00
|1.4051
|1.4081
|1.4026
|547
|2009.07.30 14:14
|sell
|206
|1.00
|1.4051
|1.4081
|1.4026
|548
|2009.07.30 15:45
|t/p
|206
|1.00
|1.4026
|1.4081
|1.4026
|250.00
|19400.00
|549
|2009.07.31 10:00
|buy limit
|207
|1.00
|1.4112
|1.4082
|1.4137
|550
|2009.07.31 10:00
|sell stop
|208
|1.00
|1.4070
|1.4100
|1.4045
|551
|2009.07.31 10:03
|buy
|207
|1.00
|1.4112
|1.4082
|1.4137
|552
|2009.07.31 13:01
|t/p
|207
|1.00
|1.4137
|1.4082
|1.4137
|250.00
|19650.00
|553
|2009.07.31 16:00
|delete
|208
|1.00
|1.4070
|1.4100
|1.4045
|554
|2009.08.03 10:00
|buy limit
|209
|1.00
|1.4228
|1.4198
|1.4253
|555
|2009.08.03 10:00
|sell stop
|210
|1.00
|1.4186
|1.4216
|1.4161
|556
|2009.08.03 10:00
|buy
|209
|1.00
|1.4228
|1.4198
|1.4253
|557
|2009.08.03 10:38
|t/p
|209
|1.00
|1.4253
|1.4198
|1.4253
|250.00
|19900.00
|558
|2009.08.03 16:00
|delete
|210
|1.00
|1.4186
|1.4216
|1.4161
|559
|2009.08.04 10:00
|buy limit
|211
|1.00
|1.4391
|1.4361
|1.4416
|560
|2009.08.04 10:00
|sell stop
|212
|1.00
|1.4349
|1.4379
|1.4324
|561
|2009.08.04 10:15
|buy
|211
|1.00
|1.4391
|1.4361
|1.4416
|562
|2009.08.04 10:53
|t/p
|211
|1.00
|1.4416
|1.4361
|1.4416
|250.00
|20150.00
|563
|2009.08.04 16:00
|delete
|212
|1.00
|1.4349
|1.4379
|1.4324
|564
|2009.08.05 10:00
|sell stop
|213
|1.00
|1.4378
|1.4408
|1.4353
|565
|2009.08.05 15:48
|sell
|213
|1.00
|1.4378
|1.4408
|1.4353
|566
|2009.08.05 18:20
|s/l
|213
|1.00
|1.4408
|1.4408
|1.4353
|-300.00
|19850.00
|567
|2009.08.06 10:00
|sell stop
|214
|1.00
|1.4381
|1.4411
|1.4356
|568
|2009.08.06 12:13
|sell
|214
|1.00
|1.4381
|1.4411
|1.4356
|569
|2009.08.06 15:55
|t/p
|214
|1.00
|1.4356
|1.4411
|1.4356
|250.00
|20100.00
|570
|2009.08.07 10:00
|sell stop
|215
|1.00
|1.4343
|1.4373
|1.4318
|571
|2009.08.07 14:38
|sell
|215
|1.00
|1.4343
|1.4373
|1.4318
|572
|2009.08.07 14:39
|t/p
|215
|1.00
|1.4318
|1.4373
|1.4318
|250.00
|20350.00
|573
|2009.08.10 10:00
|sell limit
|216
|1.00
|1.4211
|1.4241
|1.4186
|574
|2009.08.10 12:22
|sell
|216
|1.00
|1.4211
|1.4241
|1.4186
|575
|2009.08.10 14:31
|t/p
|216
|1.00
|1.4186
|1.4241
|1.4186
|250.00
|20600.00
|576
|2009.08.11 10:00
|sell stop
|217
|1.00
|1.4141
|1.4171
|1.4116
|577
|2009.08.11 14:44
|sell
|217
|1.00
|1.4141
|1.4171
|1.4116
|578
|2009.08.11 15:32
|t/p
|217
|1.00
|1.4116
|1.4171
|1.4116
|250.00
|20850.00
|579
|2009.08.12 11:05
|sell stop
|218
|1.00
|1.4107
|1.4137
|1.4082
|580
|2009.08.12 16:00
|delete
|218
|1.00
|1.4107
|1.4137
|1.4082
|581
|2009.08.13 10:00
|buy limit
|219
|1.00
|1.4231
|1.4201
|1.4256
|582
|2009.08.13 10:00
|sell stop
|220
|1.00
|1.4189
|1.4219
|1.4164
|583
|2009.08.13 16:00
|delete
|219
|1.00
|1.4231
|1.4201
|1.4256
|584
|2009.08.13 16:00
|delete
|220
|1.00
|1.4189
|1.4219
|1.4164
|585
|2009.08.14 10:00
|sell stop
|221
|1.00
|1.4259
|1.4289
|1.4234
|586
|2009.08.14 15:33
|sell
|221
|1.00
|1.4259
|1.4289
|1.4234
|587
|2009.08.14 16:01
|t/p
|221
|1.00
|1.4234
|1.4289
|1.4234
|250.00
|21100.00
|588
|2009.08.17 10:00
|sell limit
|222
|1.00
|1.4141
|1.4171
|1.4116
|589
|2009.08.17 16:00
|delete
|222
|1.00
|1.4141
|1.4171
|1.4116
|590
|2009.08.18 10:00
|buy limit
|223
|1.00
|1.4125
|1.4095
|1.4150
|591
|2009.08.18 10:00
|sell stop
|224
|1.00
|1.4083
|1.4113
|1.4058
|592
|2009.08.18 10:01
|buy
|223
|1.00
|1.4125
|1.4095
|1.4150
|593
|2009.08.18 14:17
|s/l
|223
|1.00
|1.4095
|1.4095
|1.4150
|-300.00
|20800.00
|594
|2009.08.18 14:31
|sell
|224
|1.00
|1.4083
|1.4113
|1.4058
|595
|2009.08.18 16:16
|s/l
|224
|1.00
|1.4113
|1.4113
|1.4058
|-300.00
|20500.00
|596
|2009.08.19 11:02
|sell stop
|225
|1.00
|1.4092
|1.4122
|1.4067
|597
|2009.08.19 14:24
|sell
|225
|1.00
|1.4092
|1.4122
|1.4067
|598
|2009.08.19 14:47
|s/l
|225
|1.00
|1.4122
|1.4122
|1.4067
|-300.00
|20200.00
|599
|2009.08.20 10:00
|buy limit
|226
|3.00
|1.4214
|1.4184
|1.4239
|600
|2009.08.20 10:00
|sell stop
|227
|3.00
|1.4172
|1.4202
|1.4147
|601
|2009.08.20 13:13
|buy
|226
|3.00
|1.4214
|1.4184
|1.4239
|602
|2009.08.20 13:57
|t/p
|226
|3.00
|1.4239
|1.4184
|1.4239
|750.00
|20950.00
|603
|2009.08.20 16:00
|delete
|227
|3.00
|1.4172
|1.4202
|1.4147
|604
|2009.08.21 10:00
|buy limit
|228
|1.00
|1.4286
|1.4256
|1.4311
|605
|2009.08.21 10:00
|sell stop
|229
|1.00
|1.4244
|1.4274
|1.4219
|606
|2009.08.21 16:00
|delete
|228
|1.00
|1.4286
|1.4256
|1.4311
|607
|2009.08.21 16:00
|delete
|229
|1.00
|1.4244
|1.4274
|1.4219
|608
|2009.08.24 11:00
|sell stop
|230
|1.00
|1.4296
|1.4326
|1.4271
|609
|2009.08.24 11:02
|sell
|230
|1.00
|1.4296
|1.4326
|1.4271
|610
|2009.08.24 13:23
|s/l
|230
|1.00
|1.4326
|1.4326
|1.4271
|-300.00
|20650.00
|611
|2009.08.25 11:03
|sell stop
|231
|1.00
|1.4268
|1.4298
|1.4243
|612
|2009.08.25 16:00
|delete
|231
|1.00
|1.4268
|1.4298
|1.4243
|613
|2009.08.26 10:00
|sell stop
|232
|1.00
|1.4304
|1.4334
|1.4279
|614
|2009.08.26 12:23
|sell
|232
|1.00
|1.4304
|1.4334
|1.4279
|615
|2009.08.26 13:23
|t/p
|232
|1.00
|1.4279
|1.4334
|1.4279
|250.00
|20900.00
|616
|2009.08.27 11:01
|sell stop
|233
|1.00
|1.4237
|1.4267
|1.4212
|617
|2009.08.27 15:53
|sell
|233
|1.00
|1.4237
|1.4267
|1.4212
|618
|2009.08.27 17:47
|s/l
|233
|1.00
|1.4267
|1.4267
|1.4212
|-300.00
|20600.00
|619
|2009.08.28 10:00
|sell stop
|234
|1.00
|1.4298
|1.4328
|1.4273
|620
|2009.08.28 16:00
|delete
|234
|1.00
|1.4298
|1.4328
|1.4273
|621
|2009.08.31 14:20
|sell limit
|235
|1.00
|1.4267
|1.4297
|1.4242
|622
|2009.08.31 14:23
|sell
|235
|1.00
|1.4267
|1.4297
|1.4242
|623
|2009.08.31 15:46
|s/l
|235
|1.00
|1.4297
|1.4297
|1.4242
|-300.00
|20300.00
|624
|2009.09.01 10:00
|buy limit
|236
|1.00
|1.4357
|1.4327
|1.4382
|625
|2009.09.01 10:00
|sell stop
|237
|1.00
|1.4315
|1.4345
|1.4290
|626
|2009.09.01 10:07
|buy
|236
|1.00
|1.4357
|1.4327
|1.4382
|627
|2009.09.01 11:30
|s/l
|236
|1.00
|1.4327
|1.4327
|1.4382
|-300.00
|20000.00
|628
|2009.09.01 12:08
|sell
|237
|1.00
|1.4315
|1.4345
|1.4290
|629
|2009.09.01 12:59
|t/p
|237
|1.00
|1.4290
|1.4345
|1.4290
|250.00
|20250.00
|630
|2009.09.02 13:11
|sell stop
|238
|4.00
|1.4226
|1.4256
|1.4201
|631
|2009.09.02 13:33
|sell
|238
|4.00
|1.4226
|1.4256
|1.4201
|632
|2009.09.02 14:24
|t/p
|238
|4.00
|1.4201
|1.4256
|1.4201
|1000.00
|21250.00
|633
|2009.09.03 10:00
|buy limit
|239
|1.00
|1.4288
|1.4258
|1.4313
|634
|2009.09.03 10:00
|sell stop
|240
|1.00
|1.4246
|1.4276
|1.4221
|635
|2009.09.03 14:59
|buy
|239
|1.00
|1.4288
|1.4258
|1.4313
|636
|2009.09.03 16:00
|delete
|240
|1.00
|1.4246
|1.4276
|1.4221
|637
|2009.09.03 16:08
|s/l
|239
|1.00
|1.4258
|1.4258
|1.4313
|-300.00
|20950.00
|638
|2009.09.04 11:00
|sell stop
|241
|1.00
|1.4264
|1.4294
|1.4239
|639
|2009.09.04 11:33
|sell
|241
|1.00
|1.4264
|1.4294
|1.4239
|640
|2009.09.04 14:43
|t/p
|241
|1.00
|1.4239
|1.4294
|1.4239
|250.00
|21200.00
|641
|2009.09.07 10:00
|buy limit
|242
|1.00
|1.4320
|1.4290
|1.4345
|642
|2009.09.07 10:00
|sell stop
|243
|1.00
|1.4278
|1.4308
|1.4253
|643
|2009.09.07 16:00
|delete
|242
|1.00
|1.4320
|1.4290
|1.4345
|644
|2009.09.07 16:00
|delete
|243
|1.00
|1.4278
|1.4308
|1.4253
|645
|2009.09.08 10:00
|buy limit
|244
|1.00
|1.4409
|1.4379
|1.4434
|646
|2009.09.08 10:00
|sell stop
|245
|1.00
|1.4367
|1.4397
|1.4342
|647
|2009.09.08 16:00
|delete
|244
|1.00
|1.4409
|1.4379
|1.4434
|648
|2009.09.08 16:00
|delete
|245
|1.00
|1.4367
|1.4397
|1.4342
|649
|2009.09.09 10:00
|sell stop
|246
|1.00
|1.4456
|1.4486
|1.4431
|650
|2009.09.09 16:00
|delete
|246
|1.00
|1.4456
|1.4486
|1.4431
|651
|2009.09.10 10:00
|sell stop
|247
|1.00
|1.4531
|1.4561
|1.4506
|652
|2009.09.10 11:36
|sell
|247
|1.00
|1.4531
|1.4561
|1.4506
|653
|2009.09.10 13:44
|s/l
|247
|1.00
|1.4561
|1.4561
|1.4506
|-300.00
|20900.00
|654
|2009.09.11 10:00
|buy limit
|248
|1.00
|1.4600
|1.4570
|1.4625
|655
|2009.09.11 10:00
|sell stop
|249
|1.00
|1.4558
|1.4588
|1.4533
|656
|2009.09.11 10:04
|buy
|248
|1.00
|1.4600
|1.4570
|1.4625
|657
|2009.09.11 15:55
|t/p
|248
|1.00
|1.4625
|1.4570
|1.4625
|250.00
|21150.00
|658
|2009.09.11 16:00
|delete
|249
|1.00
|1.4558
|1.4588
|1.4533
|659
|2009.09.14 10:00
|sell stop
|250
|1.00
|1.4550
|1.4580
|1.4525
|660
|2009.09.14 10:24
|sell
|250
|1.00
|1.4550
|1.4580
|1.4525
|661
|2009.09.14 11:47
|t/p
|250
|1.00
|1.4525
|1.4580
|1.4525
|250.00
|21400.00
|662
|2009.09.15 10:00
|sell stop
|251
|1.00
|1.4570
|1.4600
|1.4545
|663
|2009.09.15 14:51
|sell
|251
|1.00
|1.4570
|1.4600
|1.4545
|664
|2009.09.15 15:35
|s/l
|251
|1.00
|1.4600
|1.4600
|1.4545
|-300.00
|21100.00
|665
|2009.09.16 10:00
|buy limit
|252
|1.00
|1.4678
|1.4648
|1.4703
|666
|2009.09.16 10:00
|sell stop
|253
|1.00
|1.4636
|1.4666
|1.4611
|667
|2009.09.16 12:14
|buy
|252
|1.00
|1.4678
|1.4648
|1.4703
|668
|2009.09.16 15:03
|t/p
|252
|1.00
|1.4703
|1.4648
|1.4703
|250.00
|21350.00
|669
|2009.09.16 16:00
|delete
|253
|1.00
|1.4636
|1.4666
|1.4611
|670
|2009.09.17 10:00
|buy limit
|254
|1.00
|1.4737
|1.4707
|1.4762
|671
|2009.09.17 10:00
|sell stop
|255
|1.00
|1.4695
|1.4725
|1.4670
|672
|2009.09.17 10:25
|buy
|254
|1.00
|1.4737
|1.4707
|1.4762
|673
|2009.09.17 13:37
|s/l
|254
|1.00
|1.4707
|1.4707
|1.4762
|-300.00
|21050.00
|674
|2009.09.17 15:10
|sell
|255
|1.00
|1.4695
|1.4725
|1.4670
|675
|2009.09.17 15:48
|s/l
|255
|1.00
|1.4725
|1.4725
|1.4670
|-300.00
|20750.00
|676
|2009.09.18 11:27
|sell stop
|256
|1.00
|1.4674
|1.4704
|1.4649
|677
|2009.09.18 16:00
|delete
|256
|1.00
|1.4674
|1.4704
|1.4649
|678
|2009.09.21 13:04
|sell stop
|257
|3.00
|1.4654
|1.4684
|1.4629
|679
|2009.09.21 14:15
|sell
|257
|3.00
|1.4654
|1.4684
|1.4629
|680
|2009.09.21 14:23
|t/p
|257
|3.00
|1.4629
|1.4684
|1.4629
|750.00
|21500.00
|681
|2009.09.22 10:00
|buy limit
|258
|3.00
|1.4748
|1.4718
|1.4773
|682
|2009.09.22 10:00
|sell stop
|259
|3.00
|1.4706
|1.4736
|1.4681
|683
|2009.09.22 16:00
|delete
|258
|3.00
|1.4748
|1.4718
|1.4773
|684
|2009.09.22 16:00
|delete
|259
|3.00
|1.4706
|1.4736
|1.4681
|685
|2009.09.23 10:00
|sell stop
|260
|1.00
|1.4783
|1.4813
|1.4758
|686
|2009.09.23 11:49
|sell
|260
|1.00
|1.4783
|1.4813
|1.4758
|687
|2009.09.23 16:38
|t/p
|260
|1.00
|1.4758
|1.4813
|1.4758
|250.00
|21750.00
|688
|2009.09.24 10:00
|sell stop
|261
|1.00
|1.4743
|1.4773
|1.4718
|689
|2009.09.24 10:01
|sell
|261
|1.00
|1.4743
|1.4773
|1.4718
|690
|2009.09.24 11:23
|s/l
|261
|1.00
|1.4773
|1.4773
|1.4718
|-300.00
|21450.00
|691
|2009.09.25 11:00
|sell stop
|262
|1.00
|1.4679
|1.4709
|1.4654
|692
|2009.09.25 13:14
|sell
|262
|1.00
|1.4679
|1.4709
|1.4654
|693
|2009.09.25 14:30
|t/p
|262
|1.00
|1.4654
|1.4709
|1.4654
|250.00
|21700.00
|694
|2009.09.28 11:00
|sell stop
|263
|1.00
|1.4610
|1.4640
|1.4585
|695
|2009.09.28 16:00
|delete
|263
|1.00
|1.4610
|1.4640
|1.4585
|696
|2009.09.29 11:57
|sell limit
|264
|1.00
|1.4567
|1.4597
|1.4542
|697
|2009.09.29 11:57
|sell
|264
|1.00
|1.4567
|1.4597
|1.4542
|698
|2009.09.29 12:35
|t/p
|264
|1.00
|1.4542
|1.4597
|1.4542
|250.00
|21950.00
|699
|2009.09.30 10:00
|sell stop
|265
|1.00
|1.4571
|1.4601
|1.4546
|700
|2009.09.30 16:00
|delete
|265
|1.00
|1.4571
|1.4601
|1.4546
|701
|2009.10.01 12:04
|sell limit
|266
|1.00
|1.4565
|1.4595
|1.4540
|702
|2009.10.01 12:04
|sell
|266
|1.00
|1.4565
|1.4595
|1.4540
|703
|2009.10.01 13:18
|t/p
|266
|1.00
|1.4540
|1.4595
|1.4540
|250.00
|22200.00
|704
|2009.10.02 10:00
|sell stop
|267
|1.00
|1.4522
|1.4552
|1.4497
|705
|2009.10.02 14:30
|sell
|267
|1.00
|1.4522
|1.4552
|1.4497
|706
|2009.10.02 14:33
|t/p
|267
|1.00
|1.4497
|1.4552
|1.4497
|250.00
|22450.00
|707
|2009.10.05 10:00
|buy limit
|268
|1.00
|1.4607
|1.4577
|1.4632
|708
|2009.10.05 10:00
|sell stop
|269
|1.00
|1.4565
|1.4595
|1.4540
|709
|2009.10.05 14:21
|buy
|268
|1.00
|1.4607
|1.4577
|1.4632
|710
|2009.10.05 16:00
|delete
|269
|1.00
|1.4565
|1.4595
|1.4540
|711
|2009.10.05 17:43
|t/p
|268
|1.00
|1.4632
|1.4577
|1.4632
|250.00
|22700.00
|712
|2009.10.06 10:00
|buy limit
|270
|1.00
|1.4706
|1.4676
|1.4731
|713
|2009.10.06 10:00
|sell stop
|271
|1.00
|1.4664
|1.4694
|1.4639
|714
|2009.10.06 15:21
|buy
|270
|1.00
|1.4706
|1.4676
|1.4731
|715
|2009.10.06 16:00
|delete
|271
|1.00
|1.4664
|1.4694
|1.4639
|716
|2009.10.06 16:02
|t/p
|270
|1.00
|1.4731
|1.4676
|1.4731
|250.00
|22950.00
|717
|2009.10.07 10:00
|sell stop
|272
|1.00
|1.4701
|1.4731
|1.4676
|718
|2009.10.07 12:56
|sell
|272
|1.00
|1.4701
|1.4731
|1.4676
|719
|2009.10.07 14:50
|t/p
|272
|1.00
|1.4676
|1.4731
|1.4676
|250.00
|23200.00
|720
|2009.10.08 10:00
|buy limit
|273
|1.00
|1.4758
|1.4728
|1.4783
|721
|2009.10.08 10:00
|sell stop
|274
|1.00
|1.4716
|1.4746
|1.4691
|722
|2009.10.08 13:23
|buy
|273
|1.00
|1.4758
|1.4728
|1.4783
|723
|2009.10.08 14:56
|t/p
|273
|1.00
|1.4783
|1.4728
|1.4783
|250.00
|23450.00
|724
|2009.10.08 16:00
|delete
|274
|1.00
|1.4716
|1.4746
|1.4691
|725
|2009.10.09 11:31
|sell stop
|275
|1.00
|1.4726
|1.4756
|1.4701
|726
|2009.10.09 11:41
|sell
|275
|1.00
|1.4726
|1.4756
|1.4701
|727
|2009.10.09 13:01
|s/l
|275
|1.00
|1.4756
|1.4756
|1.4701
|-300.00
|23150.00
|728
|2009.10.12 11:00
|sell stop
|276
|1.00
|1.4690
|1.4720
|1.4665
|729
|2009.10.12 16:00
|delete
|276
|1.00
|1.4690
|1.4720
|1.4665
|730
|2009.10.13 10:00
|sell stop
|277
|1.00
|1.4746
|1.4776
|1.4721
|731
|2009.10.13 16:00
|delete
|277
|1.00
|1.4746
|1.4776
|1.4721
|732
|2009.10.14 10:00
|buy limit
|278
|1.00
|1.4874
|1.4844
|1.4899
|733
|2009.10.14 10:00
|sell stop
|279
|1.00
|1.4832
|1.4862
|1.4807
|734
|2009.10.14 14:02
|buy
|278
|1.00
|1.4874
|1.4844
|1.4899
|735
|2009.10.14 15:04
|t/p
|278
|1.00
|1.4899
|1.4844
|1.4899
|250.00
|23400.00
|736
|2009.10.14 16:00
|delete
|279
|1.00
|1.4832
|1.4862
|1.4807
|737
|2009.10.15 10:00
|sell stop
|280
|1.00
|1.4902
|1.4932
|1.4877
|738
|2009.10.15 13:15
|sell
|280
|1.00
|1.4902
|1.4932
|1.4877
|739
|2009.10.15 13:28
|t/p
|280
|1.00
|1.4877
|1.4932
|1.4877
|250.00
|23650.00
|740
|2009.10.16 10:00
|sell stop
|281
|1.00
|1.4882
|1.4912
|1.4857
|741
|2009.10.16 13:15
|sell
|281
|1.00
|1.4882
|1.4912
|1.4857
|742
|2009.10.16 14:21
|t/p
|281
|1.00
|1.4857
|1.4912
|1.4857
|250.00
|23900.00
|743
|2009.10.19 10:00
|buy limit
|282
|1.00
|1.4923
|1.4893
|1.4948
|744
|2009.10.19 10:00
|sell stop
|283
|1.00
|1.4881
|1.4911
|1.4856
|745
|2009.10.19 14:08
|buy
|282
|1.00
|1.4923
|1.4893
|1.4948
|746
|2009.10.19 16:00
|delete
|283
|1.00
|1.4881
|1.4911
|1.4856
|747
|2009.10.19 16:37
|t/p
|282
|1.00
|1.4948
|1.4893
|1.4948
|250.00
|24150.00
|748
|2009.10.20 10:00
|sell stop
|284
|1.00
|1.4930
|1.4960
|1.4905
|749
|2009.10.20 16:00
|delete
|284
|1.00
|1.4930
|1.4960
|1.4905
|750
|2009.10.21 10:00
|sell stop
|285
|1.00
|1.4921
|1.4951
|1.4896
|751
|2009.10.21 13:33
|sell
|285
|1.00
|1.4921
|1.4951
|1.4896
|752
|2009.10.21 15:14
|s/l
|285
|1.00
|1.4951
|1.4951
|1.4896
|-300.00
|23850.00
|753
|2009.10.22 10:00
|sell stop
|286
|1.00
|1.4954
|1.4984
|1.4929
|754
|2009.10.22 10:18
|sell
|286
|1.00
|1.4954
|1.4984
|1.4929
|755
|2009.10.22 13:33
|s/l
|286
|1.00
|1.4984
|1.4984
|1.4929
|-300.00
|23550.00
|756
|2009.10.23 10:00
|sell stop
|287
|1.00
|1.4991
|1.5021
|1.4966
|757
|2009.10.23 16:00
|delete
|287
|1.00
|1.4991
|1.5021
|1.4966