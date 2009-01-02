Strategy Tester Report
Daily_20_Pip_Strategy_v1
EGlobal-Cent (Build 225)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2009.01.02 06:00 - 2009.10.23 22:00 (2009.01.01 - 2009.10.30)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыExp_Coment="--- Описание глобальных переменных ---"; MagicNumber=55555; Lots=1; StopLoss=30; TakeProfit=25; Slippage=2; MM=true; LotExponentStart=1; Ind_Coment="--- Параметры торговых критериев ---"; TradeTimeStart=10; TradeQntHour=5; Range1=21; Range2=20; Range3=20;
Баров в истории6015Смоделировано тиков10317239Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль13550.00Общая прибыль35750.00Общий убыток-22200.00
Прибыльность1.61Матожидание выигрыша74.04
Абсолютная просадка830.00Максимальная просадка2300.00 (18.99%)Относительная просадка18.99% (2300.00)
Всего сделок183Короткие позиции (% выигравших)126 (59.52%)Длинные позиции (% выигравших)57 (68.42%)
Прибыльные сделки (% от всех)114 (62.30%)Убыточные сделки (% от всех)69 (37.70%)
Самая большаяприбыльная сделка1000.00убыточная сделка-1200.00
Средняяприбыльная сделка313.60убыточная сделка-321.74
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)8 (2000.00)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-900.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)2250.00 (4)непрерывный убыток (число проигрышей)-1500.00 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш1
Graph
ВремяТипОрдерОбъёмЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12009.01.02 11:50sell limit11.001.39401.39701.3915
22009.01.02 11:50sell11.001.39401.39701.3915
32009.01.02 13:28t/p11.001.39151.39701.3915250.0010250.00
42009.01.05 10:00sell limit21.001.37321.37621.3707
52009.01.05 16:00delete21.001.37321.37621.3707
62009.01.06 10:00sell limit31.001.34671.34971.3442
72009.01.06 10:25sell31.001.34671.34971.3442
82009.01.06 10:31t/p31.001.34421.34971.3442250.0010500.00
92009.01.07 10:00buy limit41.001.35491.35191.3574
102009.01.07 10:00buy limit51.001.35291.34991.3554
112009.01.07 10:00sell stop61.001.34871.35171.3462
122009.01.07 16:00delete41.001.35491.35191.3574
132009.01.07 16:00delete61.001.34871.35171.3462
142009.01.07 16:00delete51.001.35291.34991.3554
152009.01.08 10:00sell limit71.001.35711.36011.3546
162009.01.08 10:08sell71.001.35711.36011.3546
172009.01.08 10:46s/l71.001.36011.36011.3546-300.0010200.00
182009.01.09 11:00buy limit81.001.36771.36471.3702
192009.01.09 11:00sell stop91.001.36351.36651.3610
202009.01.09 12:22buy81.001.36771.36471.3702
212009.01.09 12:35t/p81.001.37021.36471.3702250.0010450.00
222009.01.09 14:46sell91.001.36351.36651.3610
232009.01.09 14:47t/p91.001.36101.36651.3610250.0010700.00
242009.01.12 10:00sell limit101.001.34341.34641.3409
252009.01.12 13:10sell101.001.34341.34641.3409
262009.01.12 14:04t/p101.001.34091.34641.3409250.0010950.00
272009.01.13 10:00sell limit111.001.32641.32941.3239
282009.01.13 10:01sell111.001.32641.32941.3239
292009.01.13 10:41s/l111.001.32941.32941.3239-300.0010650.00
302009.01.14 10:00sell stop121.001.32141.32441.3189
312009.01.14 10:00sell121.001.32141.32441.3189
322009.01.14 10:22s/l121.001.32441.32441.3189-300.0010350.00
332009.01.15 10:00sell stop131.001.31511.31811.3126
342009.01.15 10:53sell131.001.31511.31811.3126
352009.01.15 11:23s/l131.001.31811.31811.3126-300.0010050.00
362009.01.16 10:00buy limit143.001.31941.31641.3219
372009.01.16 10:00sell stop153.001.31521.31821.3127
382009.01.16 16:00delete143.001.31941.31641.3219
392009.01.16 16:00delete153.001.31521.31821.3127
402009.01.19 10:00sell stop164.001.32701.33001.3245
412009.01.19 10:40sell164.001.32701.33001.3245
422009.01.19 12:14t/p164.001.32451.33001.32451000.0011050.00
432009.01.20 10:00sell limit174.001.30201.30501.2995
442009.01.20 16:00delete174.001.30201.30501.2995
452009.01.21 10:00sell stop181.001.29071.29371.2882
462009.01.21 10:04sell181.001.29071.29371.2882
472009.01.21 10:16s/l181.001.29371.29371.2882-300.0010750.00
482009.01.22 10:00buy limit191.001.30061.29761.3031
492009.01.22 10:00sell stop201.001.29641.29941.2939
502009.01.22 11:51buy191.001.30061.29761.3031
512009.01.22 12:33s/l191.001.29761.29761.3031-300.0010450.00
522009.01.22 14:33sell201.001.29641.29941.2939
532009.01.22 14:43t/p201.001.29391.29941.2939250.0010700.00
542009.01.23 10:00sell limit213.001.28631.28931.2838
552009.01.23 15:24sell213.001.28631.28931.2838
562009.01.23 15:49t/p213.001.28381.28931.2838750.0011450.00
572009.01.26 10:00buy limit221.001.29401.29101.2965
582009.01.26 10:00sell stop231.001.28981.29281.2873
592009.01.26 10:29buy221.001.29401.29101.2965
602009.01.26 11:39t/p221.001.29651.29101.2965250.0011700.00
612009.01.26 16:00delete231.001.28981.29281.2873
622009.01.27 10:00buy limit241.001.31971.31671.3222
632009.01.27 10:00buy limit251.001.31771.31471.3202
642009.01.27 10:00sell stop261.001.31351.31651.3110
652009.01.27 12:34buy241.001.31971.31671.3222
662009.01.27 13:21buy251.001.31771.31471.3202
672009.01.27 13:21s/l241.001.31671.31671.3222-300.0011400.00
682009.01.27 15:00t/p251.001.32021.31471.3202250.0011650.00
692009.01.27 16:00delete261.001.31351.31651.3110
702009.01.28 10:00buy limit271.001.32611.32311.3286
712009.01.28 10:00sell stop281.001.32191.32491.3194
722009.01.28 10:17buy271.001.32611.32311.3286
732009.01.28 10:48t/p271.001.32861.32311.3286250.0011900.00
742009.01.28 16:00delete281.001.32191.32491.3194
752009.01.29 10:00sell limit291.001.31021.31321.3077
762009.01.29 12:16sell291.001.31021.31321.3077
772009.01.29 12:59s/l291.001.31321.31321.3077-300.0011600.00
782009.01.30 10:00sell limit301.001.29311.29611.2906
792009.01.30 16:00delete301.001.29311.29611.2906
802009.02.02 11:00sell limit311.001.27461.27761.2721
812009.02.02 11:12sell311.001.27461.27761.2721
822009.02.02 11:26t/p311.001.27211.27761.2721250.0011850.00
832009.02.03 10:00sell stop321.001.28001.28301.2775
842009.02.03 16:00delete321.001.28001.28301.2775
852009.02.04 10:00sell stop331.001.29231.29531.2898
862009.02.04 10:34sell331.001.29231.29531.2898
872009.02.04 10:47s/l331.001.29531.29531.2898-300.0011550.00
882009.02.05 11:00sell stop341.001.28441.28741.2819
892009.02.05 13:47sell341.001.28441.28741.2819
902009.02.05 14:04t/p341.001.28191.28741.2819250.0011800.00
912009.02.09 10:00sell stop351.001.28651.28951.2840
922009.02.09 16:00delete351.001.28651.28951.2840
932009.02.10 11:08sell stop361.001.29161.29461.2891
942009.02.10 16:00delete361.001.29161.29461.2891
952009.02.11 10:00buy limit371.001.29841.29541.3009
962009.02.11 10:00sell stop381.001.29421.29721.2917
972009.02.11 10:00buy371.001.29841.29541.3009
982009.02.11 10:25s/l371.001.29541.29541.3009-300.0011500.00
992009.02.11 10:58sell381.001.29421.29721.2917
1002009.02.11 14:03t/p381.001.29171.29721.2917250.0011750.00
1012009.02.12 11:00sell limit391.001.28521.28821.2827
1022009.02.12 11:04sell391.001.28521.28821.2827
1032009.02.12 11:12t/p391.001.28271.28821.2827250.0012000.00
1042009.02.13 10:00buy limit401.001.28771.28471.2902
1052009.02.13 10:00sell stop411.001.28351.28651.2810
1062009.02.13 12:03buy401.001.28771.28471.2902
1072009.02.13 13:46s/l401.001.28471.28471.2902-300.0011700.00
1082009.02.13 14:02sell411.001.28351.28651.2810
1092009.02.13 14:42s/l411.001.28651.28651.2810-300.0011400.00
1102009.02.16 11:20sell limit421.001.27631.27931.2738
1112009.02.16 11:31sell421.001.27631.27931.2738
1122009.02.16 14:58s/l421.001.27931.27931.2738-300.0011100.00
1132009.02.17 10:00sell limit433.001.26471.26771.2622
1142009.02.17 11:00sell433.001.26471.26771.2622
1152009.02.17 12:44t/p433.001.26221.26771.2622750.0011850.00
1162009.02.18 11:12sell limit444.001.25671.25971.2542
1172009.02.18 11:14sell444.001.25671.25971.2542
1182009.02.18 12:16s/l444.001.25971.25971.2542-1200.0010650.00
1192009.02.19 10:00buy limit451.001.26221.25921.2647
1202009.02.19 10:00sell stop461.001.25801.26101.2555
1212009.02.19 16:00delete451.001.26221.25921.2647
1222009.02.19 16:00delete461.001.25801.26101.2555
1232009.02.20 10:00sell limit471.001.25931.26231.2568
1242009.02.20 10:08sell471.001.25931.26231.2568
1252009.02.20 11:04s/l471.001.26231.26231.2568-300.0010350.00
1262009.02.23 10:00buy limit481.001.28571.28271.2882
1272009.02.23 10:00buy limit491.001.28371.28071.2862
1282009.02.23 10:00sell stop501.001.27951.28251.2770
1292009.02.23 10:28buy481.001.28571.28271.2882
1302009.02.23 11:10t/p481.001.28821.28271.2882250.0010600.00
1312009.02.23 11:33buy491.001.28371.28071.2862
1322009.02.23 11:54s/l491.001.28071.28071.2862-300.0010300.00
1332009.02.23 13:52sell501.001.27951.28251.2770
1342009.02.23 14:49s/l501.001.28251.28251.2770-300.0010000.00
1352009.02.24 11:00buy limit511.001.27871.27571.2812
1362009.02.24 11:00sell stop521.001.27451.27751.2720
1372009.02.24 11:09buy511.001.27871.27571.2812
1382009.02.24 11:47t/p511.001.28121.27571.2812250.0010250.00
1392009.02.24 14:32sell521.001.27451.27751.2720
1402009.02.24 15:33t/p521.001.27201.27751.2720250.0010500.00
1412009.02.25 10:00buy limit531.001.28401.28101.2865
1422009.02.25 10:00sell stop541.001.27981.28281.2773
1432009.02.25 10:40buy531.001.28401.28101.2865
1442009.02.25 10:56s/l531.001.28101.28101.2865-300.0010200.00
1452009.02.25 12:47sell541.001.27981.28281.2773
1462009.02.25 12:53t/p541.001.27731.28281.2773250.0010450.00
1472009.02.26 11:00sell stop551.001.27371.27671.2712
1482009.02.26 16:00delete551.001.27371.27671.2712
1492009.02.27 11:12sell limit561.001.26581.26881.2633
1502009.02.27 11:12sell561.001.26581.26881.2633
1512009.02.27 11:57s/l561.001.26881.26881.2633-300.0010150.00
1522009.03.02 11:00sell stop571.001.26011.26311.2576
1532009.03.02 11:11sell571.001.26011.26311.2576
1542009.03.02 13:17t/p571.001.25761.26311.2576250.0010400.00
1552009.03.03 10:00buy limit581.001.26401.26101.2665
1562009.03.03 10:00sell stop591.001.25981.26281.2573
1572009.03.03 10:01buy581.001.26401.26101.2665
1582009.03.03 10:23t/p581.001.26651.26101.2665250.0010650.00
1592009.03.03 12:41sell591.001.25981.26281.2573
1602009.03.03 14:23s/l591.001.26281.26281.2573-300.0010350.00
1612009.03.04 12:31sell stop601.001.25201.25501.2495
1622009.03.04 12:53sell601.001.25201.25501.2495
1632009.03.04 13:28s/l601.001.25501.25501.2495-300.0010050.00
1642009.03.05 10:00sell stop611.001.25631.25931.2538
1652009.03.05 10:27sell611.001.25631.25931.2538
1662009.03.05 13:12t/p611.001.25381.25931.2538250.0010300.00
1672009.03.06 10:00buy limit623.001.26531.26231.2678
1682009.03.06 10:00sell stop633.001.26111.26411.2586
1692009.03.06 13:50buy623.001.26531.26231.2678
1702009.03.06 14:27t/p623.001.26781.26231.2678750.0011050.00
1712009.03.06 16:00delete633.001.26111.26411.2586
1722009.03.09 11:00sell limit641.001.26231.26531.2598
1732009.03.09 11:00sell641.001.26231.26531.2598
1742009.03.09 11:58t/p641.001.25981.26531.2598250.0011300.00
1752009.03.10 10:00buy limit651.001.26881.26581.2713
1762009.03.10 10:00sell stop661.001.26461.26761.2621
1772009.03.10 10:56buy651.001.26881.26581.2713
1782009.03.10 11:07t/p651.001.27131.26581.2713250.0011550.00
1792009.03.10 16:00delete661.001.26461.26761.2621
1802009.03.11 11:10sell stop671.001.26751.27051.2650
1812009.03.11 16:00delete671.001.26751.27051.2650
1822009.03.12 10:00sell stop681.001.27481.27781.2723
1832009.03.12 14:17sell681.001.27481.27781.2723
1842009.03.12 14:19s/l681.001.27781.27781.2723-300.0011250.00
1852009.03.13 10:00buy limit691.001.28941.28641.2919
1862009.03.13 10:00sell stop701.001.28521.28821.2827
1872009.03.13 10:59buy691.001.28941.28641.2919
1882009.03.13 13:32t/p691.001.29191.28641.2919250.0011500.00
1892009.03.13 16:00delete701.001.28521.28821.2827
1902009.03.16 10:00buy limit711.001.29591.29291.2984
1912009.03.16 10:00sell stop721.001.29171.29471.2892
1922009.03.16 10:22buy711.001.29591.29291.2984
1932009.03.16 11:01t/p711.001.29841.29291.2984250.0011750.00
1942009.03.16 16:00delete721.001.29171.29471.2892
1952009.03.17 11:00sell stop731.001.29821.30121.2957
1962009.03.17 12:35sell731.001.29821.30121.2957
1972009.03.17 13:16t/p731.001.29571.30121.2957250.0012000.00
1982009.03.18 10:00sell stop741.001.29761.30061.2951
1992009.03.18 16:00delete741.001.29761.30061.2951
2002009.03.19 10:00buy limit751.001.33861.33561.3411
2012009.03.19 10:00buy limit761.001.33661.33361.3391
2022009.03.19 10:00sell stop771.001.33241.33541.3299
2032009.03.19 16:00delete751.001.33861.33561.3411
2042009.03.19 16:00delete771.001.33241.33541.3299
2052009.03.19 16:00delete761.001.33661.33361.3391
2062009.03.20 10:00buy limit781.001.36521.36221.3677
2072009.03.20 10:00sell stop791.001.36101.36401.3585
2082009.03.20 11:13buy781.001.36521.36221.3677
2092009.03.20 11:34s/l781.001.36221.36221.3677-300.0011700.00
2102009.03.20 11:35sell791.001.36101.36401.3585
2112009.03.20 11:36t/p791.001.35851.36401.3585250.0011950.00
2122009.03.23 10:00sell stop801.001.36121.36421.3587
2132009.03.23 13:18sell801.001.36121.36421.3587
2142009.03.23 13:20t/p801.001.35871.36421.3587250.0012200.00
2152009.03.24 10:00sell stop811.001.35671.35971.3542
2162009.03.24 11:02sell811.001.35671.35971.3542
2172009.03.24 11:36t/p811.001.35421.35971.3542250.0012450.00
2182009.03.25 11:00sell stop821.001.34611.34911.3436
2192009.03.25 14:23sell821.001.34611.34911.3436
2202009.03.25 14:55s/l821.001.34911.34911.3436-300.0012150.00
2212009.03.26 10:00buy limit831.001.35731.35431.3598
2222009.03.26 10:00sell stop841.001.35311.35611.3506
2232009.03.26 10:06buy831.001.35731.35431.3598
2242009.03.26 12:47t/p831.001.35981.35431.3598250.0012400.00
2252009.03.26 15:15sell841.001.35311.35611.3506
2262009.03.26 15:37s/l841.001.35611.35611.3506-300.0012100.00
2272009.03.27 11:00sell limit851.001.35181.35481.3493
2282009.03.27 16:00delete851.001.35181.35481.3493
2292009.03.30 10:00sell limit861.001.32591.32891.3234
2302009.03.30 16:00delete861.001.32591.32891.3234
2312009.03.31 10:00buy limit871.001.32451.32151.3270
2322009.03.31 10:00sell stop881.001.32031.32331.3178
2332009.03.31 16:00delete871.001.32451.32151.3270
2342009.03.31 16:00delete881.001.32031.32331.3178
2352009.04.01 11:56sell stop891.001.32131.32431.3188
2362009.04.01 16:00delete891.001.32131.32431.3188
2372009.04.02 10:00sell stop901.001.32301.32601.3205
2382009.04.02 16:00delete901.001.32301.32601.3205
2392009.04.03 10:00buy limit911.001.34281.33981.3453
2402009.04.03 10:00sell stop921.001.33861.34161.3361
2412009.04.03 12:21buy911.001.34281.33981.3453
2422009.04.03 14:30t/p911.001.34531.33981.3453250.0012350.00
2432009.04.03 14:49sell921.001.33861.34161.3361
2442009.04.03 15:31s/l921.001.34161.34161.3361-300.0012050.00
2452009.04.06 10:00buy limit931.001.35131.34831.3538
2462009.04.06 10:00sell stop941.001.34711.35011.3446
2472009.04.06 11:23buy931.001.35131.34831.3538
2482009.04.06 14:06s/l931.001.34831.34831.3538-300.0011750.00
2492009.04.06 14:57sell941.001.34711.35011.3446
2502009.04.06 15:44t/p941.001.34461.35011.3446250.0012000.00
2512009.04.07 10:00sell limit953.001.33631.33931.3338
2522009.04.07 10:06sell953.001.33631.33931.3338
2532009.04.07 10:39t/p953.001.33381.33931.3338750.0012750.00
2542009.04.08 11:01sell stop961.001.32021.32321.3177
2552009.04.08 11:13sell961.001.32021.32321.3177
2562009.04.08 12:38s/l961.001.32321.32321.3177-300.0012450.00
2572009.04.09 10:00buy limit971.001.32991.32691.3324
2582009.04.09 10:00sell stop981.001.32571.32871.3232
2592009.04.09 10:13buy971.001.32991.32691.3324
2602009.04.09 11:20t/p971.001.33241.32691.3324250.0012700.00
2612009.04.09 13:15sell981.001.32571.32871.3232
2622009.04.09 14:22s/l981.001.32871.32871.3232-300.0012400.00
2632009.04.10 10:00sell limit991.001.31431.31731.3118
2642009.04.10 11:35sell991.001.31431.31731.3118
2652009.04.10 21:53s/l991.001.31731.31731.3118-300.0012100.00
2662009.04.14 10:00sell stop1001.001.32661.32961.3241
2672009.04.14 10:16sell1001.001.32661.32961.3241
2682009.04.14 11:20s/l1001.001.32961.32961.3241-300.0011800.00
2692009.04.15 11:00sell stop1013.001.32241.32541.3199
2702009.04.15 13:34sell1013.001.32241.32541.3199
2712009.04.15 13:43t/p1013.001.31991.32541.3199750.0012550.00
2722009.04.16 11:04sell limit1024.001.31611.31911.3136
2732009.04.16 11:10sell1024.001.31611.31911.3136
2742009.04.16 11:30t/p1024.001.31361.31911.31361000.0013550.00
2752009.04.17 11:00sell limit1031.001.30881.31181.3063
2762009.04.17 11:59sell1031.001.30881.31181.3063
2772009.04.17 12:34t/p1031.001.30631.31181.3063250.0013800.00
2782009.04.20 11:00sell limit1041.001.29751.30051.2950
2792009.04.20 12:30sell1041.001.29751.30051.2950
2802009.04.20 15:45t/p1041.001.29501.30051.2950250.0014050.00
2812009.04.21 10:00sell stop1051.001.29171.29471.2892
2822009.04.21 15:02sell1051.001.29171.29471.2892
2832009.04.21 15:34s/l1051.001.29471.29471.2892-300.0013750.00
2842009.04.22 10:00sell stop1061.001.29141.29441.2889
2852009.04.22 10:41sell1061.001.29141.29441.2889
2862009.04.22 11:43s/l1061.001.29441.29441.2889-300.0013450.00
2872009.04.23 10:00sell stop1071.001.29721.30021.2947
2882009.04.23 16:00delete1071.001.29721.30021.2947
2892009.04.24 10:00buy limit1083.001.31541.31241.3179
2902009.04.24 10:00sell stop1093.001.31121.31421.3087
2912009.04.24 16:00delete1083.001.31541.31241.3179
2922009.04.24 16:00delete1093.001.31121.31421.3087
2932009.04.27 11:14sell limit1103.001.31541.31841.3129
2942009.04.27 11:14sell1103.001.31541.31841.3129
2952009.04.27 13:01t/p1103.001.31291.31841.3129750.0014200.00
2962009.04.28 11:00sell limit1113.001.30181.30481.2993
2972009.04.28 11:08sell1113.001.30181.30481.2993
2982009.04.28 13:34t/p1113.001.29931.30481.2993750.0014950.00
2992009.04.29 10:00buy limit1121.001.31621.31321.3187
3002009.04.29 10:00buy limit1131.001.31421.31121.3167
3012009.04.29 10:00sell stop1141.001.31001.31301.3075
3022009.04.29 16:00delete1121.001.31621.31321.3187
3032009.04.29 16:00delete1141.001.31001.31301.3075
3042009.04.29 16:00delete1131.001.31421.31121.3167
3052009.04.30 10:00buy limit1151.001.33451.33151.3370
3062009.04.30 10:00sell stop1161.001.33031.33331.3278
3072009.04.30 10:34buy1151.001.33451.33151.3370
3082009.04.30 11:04s/l1151.001.33151.33151.3370-300.0014650.00
3092009.04.30 11:16sell1161.001.33031.33331.3278
3102009.04.30 12:51t/p1161.001.32781.33331.3278250.0014900.00
3112009.05.01 10:00sell stop1171.001.32491.32791.3224
3122009.05.01 10:20sell1171.001.32491.32791.3224
3132009.05.01 12:13s/l1171.001.32791.32791.3224-300.0014600.00
3142009.05.04 10:00sell stop1181.001.32731.33031.3248
3152009.05.04 10:29sell1181.001.32731.33031.3248
3162009.05.04 12:59t/p1181.001.32481.33031.3248250.0014850.00
3172009.05.05 10:00sell stop1191.001.33081.33381.3283
3182009.05.05 16:00delete1191.001.33081.33381.3283
3192009.05.06 11:00sell stop1201.001.33081.33381.3283
3202009.05.06 11:30sell1201.001.33081.33381.3283
3212009.05.06 13:15t/p1201.001.32831.33381.3283250.0015100.00
3222009.05.07 11:00sell stop1211.001.32721.33021.3247
3232009.05.07 14:35sell1211.001.32721.33021.3247
3242009.05.07 14:36s/l1211.001.33021.33021.3247-300.0014800.00
3252009.05.08 10:00sell stop1221.001.33541.33841.3329
3262009.05.08 16:00delete1221.001.33541.33841.3329
3272009.05.11 10:00buy limit1231.001.35721.35421.3597
3282009.05.11 10:00sell stop1241.001.35301.35601.3505
3292009.05.11 13:24buy1231.001.35721.35421.3597
3302009.05.11 15:12t/p1231.001.35971.35421.3597250.0015050.00
3312009.05.11 16:00delete1241.001.35301.35601.3505
3322009.05.12 10:00buy limit1251.001.36411.36111.3666
3332009.05.12 10:00sell stop1261.001.35991.36291.3574
3342009.05.12 10:36buy1251.001.36411.36111.3666
3352009.05.12 11:11t/p1251.001.36661.36111.3666250.0015300.00
3362009.05.12 16:00delete1261.001.35991.36291.3574
3372009.05.13 10:00buy limit1271.001.36911.36611.3716
3382009.05.13 10:00sell stop1281.001.36491.36791.3624
3392009.05.13 10:03buy1271.001.36911.36611.3716
3402009.05.13 11:58s/l1271.001.36611.36611.3716-300.0015000.00
3412009.05.13 12:04sell1281.001.36491.36791.3624
3422009.05.13 13:56t/p1281.001.36241.36791.3624250.0015250.00
3432009.05.14 11:00sell stop1291.001.35841.36141.3559
3442009.05.14 11:50sell1291.001.35841.36141.3559
3452009.05.14 13:30t/p1291.001.35591.36141.3559250.0015500.00
3462009.05.15 10:00sell stop1301.001.35791.36091.3554
3472009.05.15 10:44sell1301.001.35791.36091.3554
3482009.05.15 11:36t/p1301.001.35541.36091.3554250.0015750.00
3492009.05.18 11:00sell limit1311.001.34591.34891.3434
3502009.05.18 11:05sell1311.001.34591.34891.3434
3512009.05.18 13:43s/l1311.001.34891.34891.3434-300.0015450.00
3522009.05.19 10:00buy limit1321.001.35791.35491.3604
3532009.05.19 10:00sell stop1331.001.35371.35671.3512
3542009.05.19 14:46buy1321.001.35791.35491.3604
3552009.05.19 16:00delete1331.001.35371.35671.3512
3562009.05.19 16:30t/p1321.001.36041.35491.3604250.0015700.00
3572009.05.20 10:00sell stop1341.001.35981.36281.3573
3582009.05.20 16:00delete1341.001.35981.36281.3573
3592009.05.21 10:00buy limit1351.001.37671.37371.3792
3602009.05.21 10:00sell stop1361.001.37251.37551.3700
3612009.05.21 10:51buy1351.001.37671.37371.3792
3622009.05.21 11:24t/p1351.001.37921.37371.3792250.0015950.00
3632009.05.21 16:00delete1361.001.37251.37551.3700
3642009.05.22 10:00buy limit1371.001.39001.38701.3925
3652009.05.22 10:00sell stop1381.001.38581.38881.3833
3662009.05.22 16:00delete1371.001.39001.38701.3925
3672009.05.22 16:00delete1381.001.38581.38881.3833
3682009.05.25 10:00sell stop1391.001.39641.39941.3939
3692009.05.25 10:01sell1391.001.39641.39941.3939
3702009.05.25 13:14s/l1391.001.39941.39941.3939-300.0015650.00
3712009.05.26 11:00sell limit1401.001.39221.39521.3897
3722009.05.26 14:30sell1401.001.39221.39521.3897
3732009.05.26 15:17t/p1401.001.38971.39521.3897250.0015900.00
3742009.05.27 10:00buy limit1411.001.39701.39401.3995
3752009.05.27 10:00sell stop1421.001.39281.39581.3903
3762009.05.27 10:11buy1411.001.39701.39401.3995
3772009.05.27 12:09s/l1411.001.39401.39401.3995-300.0015600.00
3782009.05.27 13:13sell1421.001.39281.39581.3903
3792009.05.27 13:38t/p1421.001.39031.39581.3903250.0015850.00
3802009.05.28 10:00sell stop1431.001.38681.38981.3843
3812009.05.28 10:07sell1431.001.38681.38981.3843
3822009.05.28 10:35t/p1431.001.38431.38981.3843250.0016100.00
3832009.05.29 10:00buy limit1441.001.39761.39461.4001
3842009.05.29 10:00sell stop1451.001.39341.39641.3909
3852009.05.29 16:00delete1441.001.39761.39461.4001
3862009.05.29 16:00delete1451.001.39341.39641.3909
3872009.06.01 10:00buy limit1461.001.41861.41561.4211
3882009.06.01 10:00buy limit1471.001.41661.41361.4191
3892009.06.01 10:00sell stop1481.001.41241.41541.4099
3902009.06.01 15:05buy1461.001.41861.41561.4211
3912009.06.01 15:46t/p1461.001.42111.41561.4211250.0016350.00
3922009.06.01 16:00delete1471.001.41661.41361.4191
3932009.06.01 16:00delete1481.001.41241.41541.4099
3942009.06.02 11:00sell limit1491.001.41151.41451.4090
3952009.06.02 11:01sell1491.001.41151.41451.4090
3962009.06.02 11:52s/l1491.001.41451.41451.4090-300.0016050.00
3972009.06.03 10:00buy limit1501.001.42591.42291.4284
3982009.06.03 10:00sell stop1511.001.42171.42471.4192
3992009.06.03 10:02buy1501.001.42591.42291.4284
4002009.06.03 10:31t/p1501.001.42841.42291.4284250.0016300.00
4012009.06.03 10:45sell1511.001.42171.42471.4192
4022009.06.03 11:19t/p1511.001.41921.42471.4192250.0016550.00
4032009.06.04 10:00buy limit1521.001.42241.41941.4249
4042009.06.04 10:00sell stop1531.001.41821.42121.4157
4052009.06.04 10:10buy1521.001.42241.41941.4249
4062009.06.04 11:53s/l1521.001.41941.41941.4249-300.0016250.00
4072009.06.04 12:06sell1531.001.41821.42121.4157
4082009.06.04 12:27t/p1531.001.41571.42121.4157250.0016500.00
4092009.06.05 10:00buy limit1541.001.41831.41531.4208
4102009.06.05 10:00sell stop1551.001.41411.41711.4116
4112009.06.05 11:01buy1541.001.41831.41531.4208
4122009.06.05 14:30t/p1541.001.42081.41531.4208250.0016750.00
4132009.06.05 14:53sell1551.001.41411.41711.4116
4142009.06.05 14:55t/p1551.001.41161.41711.4116250.0017000.00
4152009.06.08 10:00sell limit1561.001.39731.40031.3948
4162009.06.08 16:00delete1561.001.39731.40031.3948
4172009.06.09 10:00buy limit1571.001.39241.38941.3949
4182009.06.09 10:00sell stop1581.001.38821.39121.3857
4192009.06.09 11:10buy1571.001.39241.38941.3949
4202009.06.09 11:32s/l1571.001.38941.38941.3949-300.0016700.00
4212009.06.09 12:06sell1581.001.38821.39121.3857
4222009.06.09 13:25s/l1581.001.39121.39121.3857-300.0016400.00
4232009.06.10 10:00buy limit1591.001.40801.40501.4105
4242009.06.10 10:00buy limit1601.001.40601.40301.4085
4252009.06.10 10:00sell stop1611.001.40181.40481.3993
4262009.06.10 11:29buy1591.001.40801.40501.4105
4272009.06.10 11:35t/p1591.001.41051.40501.4105250.0016650.00
4282009.06.10 15:00buy1601.001.40601.40301.4085
4292009.06.10 15:06t/p1601.001.40851.40301.4085250.0016900.00
4302009.06.10 16:00delete1611.001.40181.40481.3993
4312009.06.11 11:00sell stop1621.001.39961.40261.3971
4322009.06.11 13:01sell1621.001.39961.40261.3971
4332009.06.11 14:07t/p1621.001.39711.40261.3971250.0017150.00
4342009.06.12 10:00sell stop1631.001.40381.40681.4013
4352009.06.12 11:08sell1631.001.40381.40681.4013
4362009.06.12 13:15t/p1631.001.40131.40681.4013250.0017400.00
4372009.06.15 10:00sell limit1641.001.38991.39291.3874
4382009.06.15 16:00delete1641.001.38991.39291.3874
4392009.06.16 10:00buy limit1651.001.38531.38231.3878
4402009.06.16 10:00sell stop1661.001.38111.38411.3786
4412009.06.16 10:03buy1651.001.38531.38231.3878
4422009.06.16 10:53t/p1651.001.38781.38231.3878250.0017650.00
4432009.06.16 16:00delete1661.001.38111.38411.3786
4442009.06.17 10:00sell stop1671.001.38571.38871.3832
4452009.06.17 12:14sell1671.001.38571.38871.3832
4462009.06.17 13:56t/p1671.001.38321.38871.3832250.0017900.00
4472009.06.18 10:00buy limit1681.001.39411.39111.3966
4482009.06.18 10:00sell stop1691.001.38991.39291.3874
4492009.06.18 10:01buy1681.001.39411.39111.3966
4502009.06.18 10:55s/l1681.001.39111.39111.3966-300.0017600.00
4512009.06.18 16:00delete1691.001.38991.39291.3874
4522009.06.19 10:00sell stop1701.001.39141.39441.3889
4532009.06.19 10:19sell1701.001.39141.39441.3889
4542009.06.19 10:41t/p1701.001.38891.39441.3889250.0017850.00
4552009.06.22 11:00sell limit1711.001.38731.39031.3848
4562009.06.22 11:12sell1711.001.38731.39031.3848
4572009.06.22 11:23t/p1711.001.38481.39031.3848250.0018100.00
4582009.06.23 10:00sell stop1721.001.38541.38841.3829
4592009.06.23 16:00delete1721.001.38541.38841.3829
4602009.06.24 10:00buy limit1731.001.40731.40431.4098
4612009.06.24 10:00sell stop1741.001.40311.40611.4006
4622009.06.24 11:19buy1731.001.40731.40431.4098
4632009.06.24 11:28t/p1731.001.40981.40431.4098250.0018350.00
4642009.06.24 13:29sell1741.001.40311.40611.4006
4652009.06.24 14:32s/l1741.001.40611.40611.4006-300.0018050.00
4662009.06.25 11:01sell stop1751.001.39641.39941.3939
4672009.06.25 11:24sell1751.001.39641.39941.3939
4682009.06.25 12:09t/p1751.001.39391.39941.3939250.0018300.00
4692009.06.26 10:00buy limit1761.001.40181.39881.4043
4702009.06.26 10:00sell stop1771.001.39761.40061.3951
4712009.06.26 10:11buy1761.001.40181.39881.4043
4722009.06.26 10:59t/p1761.001.40431.39881.4043250.0018550.00
4732009.06.26 16:00delete1771.001.39761.40061.3951
4742009.06.29 11:29sell limit1781.001.39981.40281.3973
4752009.06.29 11:29sell1781.001.39981.40281.3973
4762009.06.29 12:01s/l1781.001.40281.40281.3973-300.0018250.00
4772009.06.30 10:00buy limit1791.001.41061.40761.4131
4782009.06.30 10:00sell stop1801.001.40641.40941.4039
4792009.06.30 10:01buy1791.001.41061.40761.4131
4802009.06.30 12:04t/p1791.001.41311.40761.4131250.0018500.00
4812009.06.30 15:15sell1801.001.40641.40941.4039
4822009.06.30 16:08t/p1801.001.40391.40941.4039250.0018750.00
4832009.07.01 10:00sell stop1811.001.40551.40851.4030
4842009.07.01 13:09sell1811.001.40551.40851.4030
4852009.07.01 14:10s/l1811.001.40851.40851.4030-300.0018450.00
4862009.07.02 11:18sell stop1821.001.40901.41201.4065
4872009.07.02 11:51sell1821.001.40901.41201.4065
4882009.07.02 13:02t/p1821.001.40651.41201.4065250.0018700.00
4892009.07.03 10:00sell stop1831.001.39951.40251.3970
4902009.07.03 10:19sell1831.001.39951.40251.3970
4912009.07.03 21:40t/p1831.001.39701.40251.3970250.0018950.00
4922009.07.06 11:29sell limit1841.001.39141.39441.3889
4932009.07.06 11:29sell1841.001.39141.39441.3889
4942009.07.06 12:59t/p1841.001.38891.39441.3889250.0019200.00
4952009.07.07 10:00sell stop1851.001.39111.39411.3886
4962009.07.07 16:00delete1851.001.39111.39411.3886
4972009.07.08 10:00sell limit1861.001.38911.39211.3866
4982009.07.08 10:08sell1861.001.38911.39211.3866
4992009.07.08 11:25s/l1861.001.39211.39211.3866-300.0018900.00
5002009.07.09 10:00buy limit1871.001.39391.39091.3964
5012009.07.09 10:00sell stop1881.001.38971.39271.3872
5022009.07.09 16:00delete1871.001.39391.39091.3964
5032009.07.09 16:00delete1881.001.38971.39271.3872
5042009.07.10 10:00sell limit1891.001.39201.39501.3895
5052009.07.10 10:07sell1891.001.39201.39501.3895
5062009.07.10 11:35t/p1891.001.38951.39501.3895250.0019150.00
5072009.07.13 10:00sell stop1901.001.39141.39441.3889
5082009.07.13 16:00delete1901.001.39141.39441.3889
5092009.07.14 10:00sell stop1911.001.39511.39811.3926
5102009.07.14 15:02sell1911.001.39511.39811.3926
5112009.07.14 15:13s/l1911.001.39811.39811.3926-300.0018850.00
5122009.07.15 10:00buy limit1921.001.40311.40011.4056
5132009.07.15 10:00sell stop1931.001.39891.40191.3964
5142009.07.15 16:00delete1921.001.40311.40011.4056
5152009.07.15 16:00delete1931.001.39891.40191.3964
5162009.07.16 10:00sell stop1941.001.40681.40981.4043
5172009.07.16 16:00delete1941.001.40681.40981.4043
5182009.07.17 11:00sell stop1951.001.40851.41151.4060
5192009.07.17 13:01sell1951.001.40851.41151.4060
5202009.07.17 15:12s/l1951.001.41151.41151.4060-300.0018550.00
5212009.07.20 10:00buy limit1961.001.41871.41571.4212
5222009.07.20 10:00sell stop1971.001.41451.41751.4120
5232009.07.20 16:00delete1961.001.41871.41571.4212
5242009.07.20 16:00delete1971.001.41451.41751.4120
5252009.07.21 10:00sell stop1983.001.41941.42241.4169
5262009.07.21 16:00delete1983.001.41941.42241.4169
5272009.07.22 12:13sell stop1993.001.41861.42161.4161
5282009.07.22 14:16sell1993.001.41861.42161.4161
5292009.07.22 15:31t/p1993.001.41611.42161.4161750.0019300.00
5302009.07.23 10:00sell stop2003.001.41971.42271.4172
5312009.07.23 15:13sell2003.001.41971.42271.4172
5322009.07.23 15:56s/l2003.001.42271.42271.4172-900.0018400.00
5332009.07.24 10:00sell stop2011.001.41861.42161.4161
5342009.07.24 16:00delete2011.001.41861.42161.4161
5352009.07.27 10:00buy limit2021.001.42511.42211.4276
5362009.07.27 10:00sell stop2031.001.42091.42391.4184
5372009.07.27 10:06buy2021.001.42511.42211.4276
5382009.07.27 12:33t/p2021.001.42761.42211.4276250.0018650.00
5392009.07.27 16:00delete2031.001.42091.42391.4184
5402009.07.28 10:00sell stop2041.001.42421.42721.4217
5412009.07.28 13:49sell2041.001.42421.42721.4217
5422009.07.28 15:14t/p2041.001.42171.42721.4217250.0018900.00
5432009.07.29 11:01sell limit2051.001.41451.41751.4120
5442009.07.29 11:06sell2051.001.41451.41751.4120
5452009.07.29 13:27t/p2051.001.41201.41751.4120250.0019150.00
5462009.07.30 11:02sell stop2061.001.40511.40811.4026
5472009.07.30 14:14sell2061.001.40511.40811.4026
5482009.07.30 15:45t/p2061.001.40261.40811.4026250.0019400.00
5492009.07.31 10:00buy limit2071.001.41121.40821.4137
5502009.07.31 10:00sell stop2081.001.40701.41001.4045
5512009.07.31 10:03buy2071.001.41121.40821.4137
5522009.07.31 13:01t/p2071.001.41371.40821.4137250.0019650.00
5532009.07.31 16:00delete2081.001.40701.41001.4045
5542009.08.03 10:00buy limit2091.001.42281.41981.4253
5552009.08.03 10:00sell stop2101.001.41861.42161.4161
5562009.08.03 10:00buy2091.001.42281.41981.4253
5572009.08.03 10:38t/p2091.001.42531.41981.4253250.0019900.00
5582009.08.03 16:00delete2101.001.41861.42161.4161
5592009.08.04 10:00buy limit2111.001.43911.43611.4416
5602009.08.04 10:00sell stop2121.001.43491.43791.4324
5612009.08.04 10:15buy2111.001.43911.43611.4416
5622009.08.04 10:53t/p2111.001.44161.43611.4416250.0020150.00
5632009.08.04 16:00delete2121.001.43491.43791.4324
5642009.08.05 10:00sell stop2131.001.43781.44081.4353
5652009.08.05 15:48sell2131.001.43781.44081.4353
5662009.08.05 18:20s/l2131.001.44081.44081.4353-300.0019850.00
5672009.08.06 10:00sell stop2141.001.43811.44111.4356
5682009.08.06 12:13sell2141.001.43811.44111.4356
5692009.08.06 15:55t/p2141.001.43561.44111.4356250.0020100.00
5702009.08.07 10:00sell stop2151.001.43431.43731.4318
5712009.08.07 14:38sell2151.001.43431.43731.4318
5722009.08.07 14:39t/p2151.001.43181.43731.4318250.0020350.00
5732009.08.10 10:00sell limit2161.001.42111.42411.4186
5742009.08.10 12:22sell2161.001.42111.42411.4186
5752009.08.10 14:31t/p2161.001.41861.42411.4186250.0020600.00
5762009.08.11 10:00sell stop2171.001.41411.41711.4116
5772009.08.11 14:44sell2171.001.41411.41711.4116
5782009.08.11 15:32t/p2171.001.41161.41711.4116250.0020850.00
5792009.08.12 11:05sell stop2181.001.41071.41371.4082
5802009.08.12 16:00delete2181.001.41071.41371.4082
5812009.08.13 10:00buy limit2191.001.42311.42011.4256
5822009.08.13 10:00sell stop2201.001.41891.42191.4164
5832009.08.13 16:00delete2191.001.42311.42011.4256
5842009.08.13 16:00delete2201.001.41891.42191.4164
5852009.08.14 10:00sell stop2211.001.42591.42891.4234
5862009.08.14 15:33sell2211.001.42591.42891.4234
5872009.08.14 16:01t/p2211.001.42341.42891.4234250.0021100.00
5882009.08.17 10:00sell limit2221.001.41411.41711.4116
5892009.08.17 16:00delete2221.001.41411.41711.4116
5902009.08.18 10:00buy limit2231.001.41251.40951.4150
5912009.08.18 10:00sell stop2241.001.40831.41131.4058
5922009.08.18 10:01buy2231.001.41251.40951.4150
5932009.08.18 14:17s/l2231.001.40951.40951.4150-300.0020800.00
5942009.08.18 14:31sell2241.001.40831.41131.4058
5952009.08.18 16:16s/l2241.001.41131.41131.4058-300.0020500.00
5962009.08.19 11:02sell stop2251.001.40921.41221.4067
5972009.08.19 14:24sell2251.001.40921.41221.4067
5982009.08.19 14:47s/l2251.001.41221.41221.4067-300.0020200.00
5992009.08.20 10:00buy limit2263.001.42141.41841.4239
6002009.08.20 10:00sell stop2273.001.41721.42021.4147
6012009.08.20 13:13buy2263.001.42141.41841.4239
6022009.08.20 13:57t/p2263.001.42391.41841.4239750.0020950.00
6032009.08.20 16:00delete2273.001.41721.42021.4147
6042009.08.21 10:00buy limit2281.001.42861.42561.4311
6052009.08.21 10:00sell stop2291.001.42441.42741.4219
6062009.08.21 16:00delete2281.001.42861.42561.4311
6072009.08.21 16:00delete2291.001.42441.42741.4219
6082009.08.24 11:00sell stop2301.001.42961.43261.4271
6092009.08.24 11:02sell2301.001.42961.43261.4271
6102009.08.24 13:23s/l2301.001.43261.43261.4271-300.0020650.00
6112009.08.25 11:03sell stop2311.001.42681.42981.4243
6122009.08.25 16:00delete2311.001.42681.42981.4243
6132009.08.26 10:00sell stop2321.001.43041.43341.4279
6142009.08.26 12:23sell2321.001.43041.43341.4279
6152009.08.26 13:23t/p2321.001.42791.43341.4279250.0020900.00
6162009.08.27 11:01sell stop2331.001.42371.42671.4212
6172009.08.27 15:53sell2331.001.42371.42671.4212
6182009.08.27 17:47s/l2331.001.42671.42671.4212-300.0020600.00
6192009.08.28 10:00sell stop2341.001.42981.43281.4273
6202009.08.28 16:00delete2341.001.42981.43281.4273
6212009.08.31 14:20sell limit2351.001.42671.42971.4242
6222009.08.31 14:23sell2351.001.42671.42971.4242
6232009.08.31 15:46s/l2351.001.42971.42971.4242-300.0020300.00
6242009.09.01 10:00buy limit2361.001.43571.43271.4382
6252009.09.01 10:00sell stop2371.001.43151.43451.4290
6262009.09.01 10:07buy2361.001.43571.43271.4382
6272009.09.01 11:30s/l2361.001.43271.43271.4382-300.0020000.00
6282009.09.01 12:08sell2371.001.43151.43451.4290
6292009.09.01 12:59t/p2371.001.42901.43451.4290250.0020250.00
6302009.09.02 13:11sell stop2384.001.42261.42561.4201
6312009.09.02 13:33sell2384.001.42261.42561.4201
6322009.09.02 14:24t/p2384.001.42011.42561.42011000.0021250.00
6332009.09.03 10:00buy limit2391.001.42881.42581.4313
6342009.09.03 10:00sell stop2401.001.42461.42761.4221
6352009.09.03 14:59buy2391.001.42881.42581.4313
6362009.09.03 16:00delete2401.001.42461.42761.4221
6372009.09.03 16:08s/l2391.001.42581.42581.4313-300.0020950.00
6382009.09.04 11:00sell stop2411.001.42641.42941.4239
6392009.09.04 11:33sell2411.001.42641.42941.4239
6402009.09.04 14:43t/p2411.001.42391.42941.4239250.0021200.00
6412009.09.07 10:00buy limit2421.001.43201.42901.4345
6422009.09.07 10:00sell stop2431.001.42781.43081.4253
6432009.09.07 16:00delete2421.001.43201.42901.4345
6442009.09.07 16:00delete2431.001.42781.43081.4253
6452009.09.08 10:00buy limit2441.001.44091.43791.4434
6462009.09.08 10:00sell stop2451.001.43671.43971.4342
6472009.09.08 16:00delete2441.001.44091.43791.4434
6482009.09.08 16:00delete2451.001.43671.43971.4342
6492009.09.09 10:00sell stop2461.001.44561.44861.4431
6502009.09.09 16:00delete2461.001.44561.44861.4431
6512009.09.10 10:00sell stop2471.001.45311.45611.4506
6522009.09.10 11:36sell2471.001.45311.45611.4506
6532009.09.10 13:44s/l2471.001.45611.45611.4506-300.0020900.00
6542009.09.11 10:00buy limit2481.001.46001.45701.4625
6552009.09.11 10:00sell stop2491.001.45581.45881.4533
6562009.09.11 10:04buy2481.001.46001.45701.4625
6572009.09.11 15:55t/p2481.001.46251.45701.4625250.0021150.00
6582009.09.11 16:00delete2491.001.45581.45881.4533
6592009.09.14 10:00sell stop2501.001.45501.45801.4525
6602009.09.14 10:24sell2501.001.45501.45801.4525
6612009.09.14 11:47t/p2501.001.45251.45801.4525250.0021400.00
6622009.09.15 10:00sell stop2511.001.45701.46001.4545
6632009.09.15 14:51sell2511.001.45701.46001.4545
6642009.09.15 15:35s/l2511.001.46001.46001.4545-300.0021100.00
6652009.09.16 10:00buy limit2521.001.46781.46481.4703
6662009.09.16 10:00sell stop2531.001.46361.46661.4611
6672009.09.16 12:14buy2521.001.46781.46481.4703
6682009.09.16 15:03t/p2521.001.47031.46481.4703250.0021350.00
6692009.09.16 16:00delete2531.001.46361.46661.4611
6702009.09.17 10:00buy limit2541.001.47371.47071.4762
6712009.09.17 10:00sell stop2551.001.46951.47251.4670
6722009.09.17 10:25buy2541.001.47371.47071.4762
6732009.09.17 13:37s/l2541.001.47071.47071.4762-300.0021050.00
6742009.09.17 15:10sell2551.001.46951.47251.4670
6752009.09.17 15:48s/l2551.001.47251.47251.4670-300.0020750.00
6762009.09.18 11:27sell stop2561.001.46741.47041.4649
6772009.09.18 16:00delete2561.001.46741.47041.4649
6782009.09.21 13:04sell stop2573.001.46541.46841.4629
6792009.09.21 14:15sell2573.001.46541.46841.4629
6802009.09.21 14:23t/p2573.001.46291.46841.4629750.0021500.00
6812009.09.22 10:00buy limit2583.001.47481.47181.4773
6822009.09.22 10:00sell stop2593.001.47061.47361.4681
6832009.09.22 16:00delete2583.001.47481.47181.4773
6842009.09.22 16:00delete2593.001.47061.47361.4681
6852009.09.23 10:00sell stop2601.001.47831.48131.4758
6862009.09.23 11:49sell2601.001.47831.48131.4758
6872009.09.23 16:38t/p2601.001.47581.48131.4758250.0021750.00
6882009.09.24 10:00sell stop2611.001.47431.47731.4718
6892009.09.24 10:01sell2611.001.47431.47731.4718
6902009.09.24 11:23s/l2611.001.47731.47731.4718-300.0021450.00
6912009.09.25 11:00sell stop2621.001.46791.47091.4654
6922009.09.25 13:14sell2621.001.46791.47091.4654
6932009.09.25 14:30t/p2621.001.46541.47091.4654250.0021700.00
6942009.09.28 11:00sell stop2631.001.46101.46401.4585
6952009.09.28 16:00delete2631.001.46101.46401.4585
6962009.09.29 11:57sell limit2641.001.45671.45971.4542
6972009.09.29 11:57sell2641.001.45671.45971.4542
6982009.09.29 12:35t/p2641.001.45421.45971.4542250.0021950.00
6992009.09.30 10:00sell stop2651.001.45711.46011.4546
7002009.09.30 16:00delete2651.001.45711.46011.4546
7012009.10.01 12:04sell limit2661.001.45651.45951.4540
7022009.10.01 12:04sell2661.001.45651.45951.4540
7032009.10.01 13:18t/p2661.001.45401.45951.4540250.0022200.00
7042009.10.02 10:00sell stop2671.001.45221.45521.4497
7052009.10.02 14:30sell2671.001.45221.45521.4497
7062009.10.02 14:33t/p2671.001.44971.45521.4497250.0022450.00
7072009.10.05 10:00buy limit2681.001.46071.45771.4632
7082009.10.05 10:00sell stop2691.001.45651.45951.4540
7092009.10.05 14:21buy2681.001.46071.45771.4632
7102009.10.05 16:00delete2691.001.45651.45951.4540
7112009.10.05 17:43t/p2681.001.46321.45771.4632250.0022700.00
7122009.10.06 10:00buy limit2701.001.47061.46761.4731
7132009.10.06 10:00sell stop2711.001.46641.46941.4639
7142009.10.06 15:21buy2701.001.47061.46761.4731
7152009.10.06 16:00delete2711.001.46641.46941.4639
7162009.10.06 16:02t/p2701.001.47311.46761.4731250.0022950.00
7172009.10.07 10:00sell stop2721.001.47011.47311.4676
7182009.10.07 12:56sell2721.001.47011.47311.4676
7192009.10.07 14:50t/p2721.001.46761.47311.4676250.0023200.00
7202009.10.08 10:00buy limit2731.001.47581.47281.4783
7212009.10.08 10:00sell stop2741.001.47161.47461.4691
7222009.10.08 13:23buy2731.001.47581.47281.4783
7232009.10.08 14:56t/p2731.001.47831.47281.4783250.0023450.00
7242009.10.08 16:00delete2741.001.47161.47461.4691
7252009.10.09 11:31sell stop2751.001.47261.47561.4701
7262009.10.09 11:41sell2751.001.47261.47561.4701
7272009.10.09 13:01s/l2751.001.47561.47561.4701-300.0023150.00
7282009.10.12 11:00sell stop2761.001.46901.47201.4665
7292009.10.12 16:00delete2761.001.46901.47201.4665
7302009.10.13 10:00sell stop2771.001.47461.47761.4721
7312009.10.13 16:00delete2771.001.47461.47761.4721
7322009.10.14 10:00buy limit2781.001.48741.48441.4899
7332009.10.14 10:00sell stop2791.001.48321.48621.4807
7342009.10.14 14:02buy2781.001.48741.48441.4899
7352009.10.14 15:04t/p2781.001.48991.48441.4899250.0023400.00
7362009.10.14 16:00delete2791.001.48321.48621.4807
7372009.10.15 10:00sell stop2801.001.49021.49321.4877
7382009.10.15 13:15sell2801.001.49021.49321.4877
7392009.10.15 13:28t/p2801.001.48771.49321.4877250.0023650.00
7402009.10.16 10:00sell stop2811.001.48821.49121.4857
7412009.10.16 13:15sell2811.001.48821.49121.4857
7422009.10.16 14:21t/p2811.001.48571.49121.4857250.0023900.00
7432009.10.19 10:00buy limit2821.001.49231.48931.4948
7442009.10.19 10:00sell stop2831.001.48811.49111.4856
7452009.10.19 14:08buy2821.001.49231.48931.4948
7462009.10.19 16:00delete2831.001.48811.49111.4856
7472009.10.19 16:37t/p2821.001.49481.48931.4948250.0024150.00
7482009.10.20 10:00sell stop2841.001.49301.49601.4905
7492009.10.20 16:00delete2841.001.49301.49601.4905
7502009.10.21 10:00sell stop2851.001.49211.49511.4896
7512009.10.21 13:33sell2851.001.49211.49511.4896
7522009.10.21 15:14s/l2851.001.49511.49511.4896-300.0023850.00
7532009.10.22 10:00sell stop2861.001.49541.49841.4929
7542009.10.22 10:18sell2861.001.49541.49841.4929
7552009.10.22 13:33s/l2861.001.49841.49841.4929-300.0023550.00
7562009.10.23 10:00sell stop2871.001.49911.50211.4966
7572009.10.23 16:00delete2871.001.49911.50211.4966