Alpari (US), LLC.

Account: 101406 Name: George Dimitrovski Currency: USD 2009 September 16, 07:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
61968532009.03.10 05:44balanceDeposit3 000.00
62319512009.03.11 07:37sell0.01eurusd1.26201.34701.27702009.03.12 07:551.27700.000.00-0.23-15.00
62319682009.03.11 07:27sell limit0.01eurusd1.26701.32511.26202009.03.11 07:371.2619cancelled
62355692009.03.11 11:12sell0.02eurusd1.26951.34691.27702009.03.12 07:551.27700.000.00-0.47-15.00
62370922009.03.11 12:16sell0.03eurusd1.27201.34661.27702009.03.12 07:551.27700.000.00-0.70-15.00
62384142009.03.11 12:59sell0.04eurusd1.27701.34651.27702009.03.12 07:551.27700.000.00-0.940.00
62396042009.03.11 20:04sell0.06eurusd1.28201.34631.27702009.03.12 07:551.27700.000.00-1.4030.00
62516342009.03.12 04:39sell0.08eurusd1.28701.34701.27702009.03.12 07:551.27700.000.000.0080.00
62636802009.03.12 05:19sell limit0.11eurusd1.29201.34261.28202009.03.12 07:551.2771cancelled
62664022009.03.12 07:55sell stop0.01eurusd1.27451.33721.26952009.03.12 08:261.2770cancelled
62664102009.03.12 07:56sell limit0.01eurusd1.27951.33751.27452009.03.12 08:261.2770cancelled
62669252009.03.12 08:15buy stop0.01eurusd1.28071.21861.28572009.03.12 08:261.2772cancelled
62669302009.03.12 08:26buy0.01eurusd1.27721.21721.28222009.03.12 13:011.28220.000.000.005.00
62680572009.03.12 09:06buy limit0.02eurusd1.27471.21601.27972009.03.12 13:011.2822cancelled
62726412009.03.12 13:29buy0.01eurusd1.28321.21591.28072009.03.12 17:101.28070.000.000.00-2.50
62726462009.03.12 13:01buy limit0.01eurusd1.27971.22221.28472009.03.12 13:301.2835cancelled
62749592009.03.12 14:11buy0.02eurusd1.28071.21571.28072009.03.12 17:101.28070.000.000.000.00
62770782009.03.12 15:18buy0.03eurusd1.27571.21591.28072009.03.12 17:101.28070.000.000.0015.00
62793932009.03.12 15:58buy limit0.04eurusd1.27321.21781.27822009.03.12 17:111.2810cancelled
62811012009.03.12 17:11buy stop0.01eurusd1.28321.22111.28822009.03.12 17:141.2796cancelled
62811032009.03.12 17:13buy0.01eurusd1.27971.22091.28472009.03.12 19:491.28470.000.000.005.00
62818762009.03.12 17:53buy limit0.02eurusd1.27721.22041.28222009.03.12 19:491.2848cancelled
62843542009.03.12 19:54buy0.01eurusd1.28571.22571.29072009.03.12 20:161.29070.000.000.005.00
62843642009.03.12 19:50buy limit0.01eurusd1.28221.22481.28722009.03.12 19:541.2864cancelled
62854332009.03.12 20:16buy stop0.01eurusd1.29321.23111.29822009.03.12 20:301.2898cancelled
62854422009.03.12 20:30buy0.01eurusd1.28971.22711.29222009.03.13 09:021.29220.000.000.072.50
62873082009.03.13 08:02buy0.02eurusd1.28721.22711.29222009.03.13 09:021.29220.000.000.0010.00
63009372009.03.13 08:43buy limit0.03eurusd1.28471.23121.28972009.03.13 09:021.2923cancelled
63012472009.03.13 09:02buy stop0.01eurusd1.29321.23221.29822009.03.13 09:031.2926cancelled
63012652009.03.13 09:03buy0.01eurusd1.29221.22661.29222009.03.13 21:111.29220.000.000.000.00
63022382009.03.13 10:58buy0.02eurusd1.28971.22731.29222009.03.13 21:111.29220.000.000.005.00
63046482009.03.13 16:23buy0.03eurusd1.28721.22661.29222009.03.13 21:111.29220.000.000.0015.00
63112992009.03.13 17:03buy limit0.04eurusd1.28471.23041.28972009.03.13 21:111.2923cancelled
63144782009.03.13 21:59buy0.01eurusd1.29321.22521.29822009.03.16 09:571.29820.000.000.075.00
63144822009.03.13 21:11buy limit0.01eurusd1.28971.23221.29472009.03.13 21:591.2930cancelled
63151382009.03.16 00:00buy limit0.02eurusd1.28321.22521.28822009.03.16 09:571.2984cancelled
63151402009.03.16 00:00buy limit0.02eurusd1.28321.22521.28822009.03.16 09:571.2983cancelled
63233902009.03.16 09:57buy stop0.01eurusd1.30071.23841.30572009.03.16 10:081.2974cancelled
63233982009.03.16 09:57buy stop0.01eurusd1.30071.23841.30572009.03.16 10:081.2975cancelled
63234022009.03.16 10:08buy0.01eurusd1.29721.23721.30222009.03.16 11:061.30220.000.000.005.00
63234072009.03.16 10:08buy0.01eurusd1.29721.23721.30222009.03.16 11:061.30220.000.000.005.00
63240212009.03.16 10:48buy limit0.02eurusd1.29471.23771.29972009.03.16 11:061.3024cancelled
63240232009.03.16 10:48buy limit0.02eurusd1.29471.23771.29972009.03.16 11:061.3024cancelled
63247012009.03.16 11:09buy0.01eurusd1.30321.24131.30572009.03.18 04:401.30570.000.000.082.50
63247022009.03.16 11:09buy0.01eurusd1.30321.24131.30572009.03.18 04:401.30570.000.000.082.50
63247062009.03.16 11:07buy limit0.01eurusd1.29971.24221.30472009.03.16 11:091.3033cancelled
63247072009.03.16 11:07buy limit0.01eurusd1.29971.24221.30472009.03.16 11:091.3033cancelled
63253832009.03.16 15:10buy0.02eurusd1.30071.24131.30572009.03.18 04:401.30570.000.000.1510.00
63253842009.03.16 15:10buy0.02eurusd1.30071.24131.30572009.03.18 04:401.30570.000.000.1510.00
63292052009.03.16 20:41buy0.03eurusd1.29571.24131.30572009.03.18 04:401.30570.000.000.2330.00
63292072009.03.16 20:41buy0.03eurusd1.29571.24131.30572009.03.18 04:401.30570.000.000.2330.00
63345642009.03.16 21:21buy limit0.04eurusd1.29071.23711.30072009.03.18 04:411.3053cancelled
63345662009.03.16 21:21buy limit0.04eurusd1.29071.23711.30072009.03.18 04:411.3053cancelled
63705842009.03.18 04:41buy stop0.01eurusd1.30821.24581.31322009.03.18 04:431.3048cancelled
63705982009.03.18 04:43buy0.01eurusd1.30471.23971.30472009.03.18 11:291.30470.000.000.000.00
63710782009.03.18 08:13buy0.02eurusd1.30221.23961.30472009.03.18 11:291.30470.000.000.005.00
63737462009.03.18 10:00buy0.03eurusd1.29971.23971.30472009.03.18 11:291.30470.000.000.0015.00
63753512009.03.18 10:40buy limit0.04eurusd1.29721.24191.30222009.03.18 11:291.3049cancelled
63761152009.03.18 11:32buy0.01eurusd1.30571.24321.30822009.03.18 13:261.30820.000.000.002.50
63761222009.03.18 11:29buy limit0.01eurusd1.30471.24511.30972009.03.18 11:321.3056cancelled
63769032009.03.18 12:57buy0.02eurusd1.30321.24321.30822009.03.18 13:261.30820.000.000.0010.00
63782062009.03.18 13:30buy0.01eurusd1.31071.25131.31572009.03.18 19:161.32100.000.000.0010.30
63782112009.03.18 13:26buy limit0.01eurusd1.30721.24841.31222009.03.18 13:311.3112cancelled
63801592009.03.18 14:11buy limit0.02eurusd1.30821.25191.31322009.03.18 19:161.3243cancelled
63857452009.03.18 19:17buy0.01eurusd1.33071.26971.33572009.03.18 19:301.33570.000.000.005.00
63858332009.03.18 19:17buy limit0.01eurusd1.32721.26861.33222009.03.18 19:171.3320cancelled
63883702009.03.18 19:31buy0.01eurusd1.33821.27821.34322009.03.18 19:331.34320.000.000.005.00
63883892009.03.18 19:30buy limit0.01eurusd1.33471.27561.33972009.03.18 19:311.3395cancelled
63890912009.03.18 19:33buy stop0.01eurusd1.34571.28371.35072009.03.18 19:341.3391cancelled
63891222009.03.18 19:34buy0.01eurusd1.33971.27971.34472009.03.18 20:031.34470.000.000.005.00
63911142009.03.18 20:07buy0.01eurusd1.34571.28571.35072009.03.18 22:141.35070.000.000.005.00
63911212009.03.18 20:03buy limit0.01eurusd1.34221.28481.34722009.03.18 20:071.3467cancelled
63925852009.03.18 20:47buy limit0.02eurusd1.34321.28561.34822009.03.18 22:141.3516cancelled
63951262009.03.18 22:23buy0.01eurusd1.35321.28321.34822009.03.19 06:291.34820.000.000.03-5.00
63951502009.03.18 22:14buy limit0.01eurusd1.34971.29151.35472009.03.18 22:241.3533cancelled
63971972009.03.18 23:38buy0.02eurusd1.34821.28331.34822009.03.19 06:291.34820.000.000.070.00
63997022009.03.19 01:19buy0.03eurusd1.34571.28341.34822009.03.19 06:291.34820.000.000.007.50
64032512009.03.19 02:37buy0.04eurusd1.34321.28321.34822009.03.19 06:291.34820.000.000.0020.00
64046502009.03.19 03:17buy limit0.06eurusd1.33821.28341.34822009.03.19 06:291.3484cancelled
64077012009.03.19 06:29buy stop0.01eurusd1.35071.28831.35572009.03.19 06:351.3471cancelled
64077112009.03.19 06:34buy0.01eurusd1.34721.28471.34972009.03.19 09:001.34970.000.000.002.50
64090572009.03.19 07:19buy0.02eurusd1.34471.28471.34972009.03.19 09:001.34970.000.000.0010.00
64099472009.03.19 07:59buy limit0.03eurusd1.34221.28361.34722009.03.19 09:001.3500cancelled
64112402009.03.19 09:03buy0.01eurusd1.35071.29061.35572009.03.19 12:431.35570.000.000.005.00
64112512009.03.19 09:01buy limit0.01eurusd1.34721.28971.35222009.03.19 09:031.3506cancelled
64121702009.03.19 09:43buy limit0.02eurusd1.34821.28961.35322009.03.19 12:431.3563cancelled
64156272009.03.19 12:44buy0.01eurusd1.35821.29821.36322009.03.19 13:001.36320.000.000.005.00
64156452009.03.19 12:43buy limit0.01eurusd1.35471.29631.35972009.03.19 12:441.3580cancelled
64169502009.03.19 13:00buy stop0.01eurusd1.36571.30351.37072009.03.19 13:021.3622cancelled
64169632009.03.19 13:02buy0.01eurusd1.36221.30221.36722009.03.19 13:181.36720.000.000.005.00
64179492009.03.19 13:18buy stop0.01eurusd1.37071.30811.37572009.03.19 13:181.3679cancelled
64179632009.03.19 13:18buy0.01eurusd1.36721.30481.36972009.03.19 15:341.36970.000.000.002.50
64195472009.03.19 14:47buy0.02eurusd1.36471.30481.36972009.03.19 15:341.36970.000.000.0010.00
64221582009.03.19 15:27buy limit0.03eurusd1.36221.30641.36722009.03.19 15:341.3709cancelled
64227632009.03.19 15:34buy stop0.01eurusd1.37321.31001.37822009.03.19 15:341.3694cancelled
64227812009.03.19 15:34buy0.01eurusd1.36971.30221.36722009.03.20 04:121.36720.000.000.01-2.50
64243842009.03.19 17:14buy0.02eurusd1.36721.30191.36722009.03.20 04:121.36720.000.000.020.00
64268632009.03.19 18:56buy0.03eurusd1.36471.30181.36722009.03.20 04:121.36720.000.000.037.50
64287662009.03.20 02:59buy0.04eurusd1.36221.30221.36722009.03.20 04:121.36720.000.000.0020.00
64370522009.03.20 03:39buy limit0.06eurusd1.35721.30451.36722009.03.20 04:121.3672cancelled
64375302009.03.20 04:12buy stop0.01eurusd1.36821.30741.37322009.03.20 06:491.3646cancelled
64375362009.03.20 06:49buy0.01eurusd1.36471.30481.36972009.03.20 08:381.36970.000.000.005.00
64392172009.03.20 07:29buy limit0.02eurusd1.36221.30391.36722009.03.20 08:381.3698cancelled
64404032009.03.20 08:38buy stop0.01eurusd1.37071.30991.37572009.03.20 08:391.3697cancelled
64404092009.03.20 08:39buy0.01eurusd1.36971.29471.36472009.03.20 15:131.36470.000.000.00-5.00
64414362009.03.20 09:44buy0.02eurusd1.36721.29471.36472009.03.20 15:131.36470.000.000.00-5.00
64421442009.03.20 11:12buy0.03eurusd1.36471.29471.36472009.03.20 15:131.36470.000.000.000.00
64442292009.03.20 12:17buy0.04eurusd1.35971.29471.36472009.03.20 15:131.36470.000.000.0020.00
64456412009.03.20 14:11buy0.06eurusd1.35471.29471.36472009.03.20 15:131.36470.000.000.0060.00
64482412009.03.20 14:51buy limit0.08eurusd1.34971.30271.35972009.03.20 15:131.3648cancelled
64488072009.03.20 15:13buy stop0.01eurusd1.36821.30501.37322009.03.20 15:311.3621cancelled
64488222009.03.20 15:31buy0.01eurusd1.36221.29471.35972009.03.20 17:101.35970.000.000.00-2.50
64500542009.03.20 16:22buy0.02eurusd1.35471.29471.35972009.03.20 17:101.35970.000.000.0010.00
64510262009.03.20 17:02buy limit0.03eurusd1.35221.29641.35722009.03.20 17:101.3603cancelled
64512052009.03.20 17:10sell stop0.01eurusd1.35701.41971.35202009.03.20 17:111.3595cancelled
64512152009.03.20 17:10buy stop0.01eurusd1.36321.30021.36822009.03.20 17:111.3597cancelled
64512362009.03.20 17:10sell0.01eurusd1.35951.41951.35452009.03.20 17:491.35450.000.000.005.00
64518342009.03.20 17:49sell stop0.01eurusd1.35201.41431.34702009.03.20 17:581.3573cancelled
64518932009.03.20 17:58sell0.01eurusd1.35701.43071.36562009.03.23 09:541.36560.000.00-0.01-8.60
64526602009.03.23 00:01sell0.02eurusd1.36561.43061.36562009.03.23 09:541.36560.000.000.000.00
64554772009.03.23 04:51sell0.03eurusd1.36811.43051.36562009.03.23 09:541.36560.000.000.007.50
64600432009.03.23 08:20sell0.04eurusd1.37061.43071.36562009.03.23 09:541.36560.000.000.0020.00
64631532009.03.23 09:00sell limit0.06eurusd1.37561.43131.36562009.03.23 09:541.3655cancelled
64641362009.03.23 09:54buy stop0.01eurusd1.36821.30561.37322009.03.23 09:551.3642cancelled
64641422009.03.23 09:55buy0.01eurusd1.36471.29191.35722009.03.23 17:521.35720.000.000.00-7.50
64648712009.03.23 13:02buy0.02eurusd1.36221.29171.35722009.03.23 17:521.35720.000.000.00-10.00
64674612009.03.23 14:08buy0.03eurusd1.35721.29181.35722009.03.23 17:521.35720.000.000.000.00
64688902009.03.23 14:49buy0.04eurusd1.35221.29191.35722009.03.23 17:521.35720.000.000.0020.00
64700162009.03.23 15:29buy limit0.06eurusd1.34721.29361.35722009.03.23 17:531.3572cancelled
64725772009.03.23 17:53sell stop0.01eurusd1.35451.41711.34952009.03.23 18:071.3595cancelled
64726072009.03.23 18:07sell0.01eurusd1.35951.42701.36202009.03.24 08:251.36200.000.00-0.01-2.50
64737792009.03.23 18:50sell0.02eurusd1.36451.42711.36202009.03.24 08:251.36200.000.00-0.035.00
64744402009.03.24 01:50sell0.03eurusd1.36701.42701.36202009.03.24 08:251.36200.000.000.0015.00
64843892009.03.24 02:30sell limit0.04eurusd1.36951.42601.36452009.03.24 08:251.3618cancelled
64894392009.03.24 08:25sell stop0.01eurusd1.35951.42171.35452009.03.24 08:271.3619cancelled
64894452009.03.24 08:27sell0.01eurusd1.36201.42201.35702009.03.24 09:161.35700.000.000.005.00
64903052009.03.24 09:07sell limit0.02eurusd1.36451.42111.35952009.03.24 09:161.3566cancelled
64905732009.03.24 09:16sell stop0.01eurusd1.35451.41681.34952009.03.24 09:371.3594cancelled
64906062009.03.24 09:37sell0.01eurusd1.35951.42191.35702009.03.24 11:011.35700.000.000.002.50
64915182009.03.24 10:32sell0.02eurusd1.36201.42191.35702009.03.24 11:011.35700.000.000.0010.00
64926512009.03.24 11:08sell0.01eurusd1.35451.41441.34952009.03.24 14:171.34950.000.000.005.00
64926962009.03.24 11:03sell limit0.01eurusd1.35951.41761.35452009.03.24 11:081.3546cancelled
64936582009.03.24 11:48sell limit0.02eurusd1.35701.41391.35202009.03.24 14:171.3502cancelled
64965132009.03.24 14:17sell stop0.01eurusd1.34701.40931.34202009.03.24 14:171.3492cancelled
64965602009.03.24 14:17sell0.01eurusd1.34951.41701.35202009.03.24 16:541.35200.000.000.00-2.50
64974372009.03.24 15:01sell0.02eurusd1.35451.41701.35202009.03.24 16:541.35200.000.000.005.00
64982962009.03.24 15:50sell0.03eurusd1.35701.41701.35202009.03.24 16:541.35200.000.000.0015.00
64994562009.03.24 16:31sell limit0.04eurusd1.35951.41431.35452009.03.24 16:541.3520cancelled
64999232009.03.24 16:54sell stop0.01eurusd1.34951.41181.34452009.03.24 17:111.3545cancelled
64999572009.03.24 17:11sell0.01eurusd1.35451.41711.35202009.03.24 18:311.35200.000.000.002.50
65008182009.03.24 17:59sell0.02eurusd1.35701.41711.35202009.03.24 18:311.35200.000.000.0010.00
65016032009.03.24 18:41sell0.01eurusd1.34951.41201.34702009.03.24 20:321.34700.000.000.002.50
65016212009.03.24 18:32sell limit0.01eurusd1.35451.41251.34952009.03.24 18:411.3493cancelled
65026052009.03.24 19:43sell0.02eurusd1.35201.41201.34702009.03.24 20:321.34700.000.000.0010.00
65037222009.03.24 20:23sell limit0.03eurusd1.35451.40961.34952009.03.24 20:321.3460cancelled
65038682009.03.24 20:37sell0.01eurusd1.34451.40941.34452009.03.25 02:011.34450.000.00-0.010.00
65038902009.03.24 20:32sell limit0.01eurusd1.34701.40611.34202009.03.24 20:371.3442cancelled
65051912009.03.24 21:50sell0.02eurusd1.34701.40961.34452009.03.25 02:011.34450.000.00-0.035.00
65058602009.03.25 00:00sell0.03eurusd1.34951.40941.34452009.03.25 02:011.34450.000.000.0015.00
65092892009.03.25 00:40sell limit0.04eurusd1.35201.40691.34702009.03.25 02:011.3444cancelled
65114552009.03.25 02:02sell stop0.02eurusd1.34201.40431.33702009.03.25 02:461.3469cancelled
65115092009.03.25 02:46sell0.02eurusd1.34701.40731.34202009.03.25 09:351.34200.000.000.0010.00
65130622009.03.25 03:27sell limit0.03eurusd1.34951.40521.34452009.03.25 09:351.3420cancelled
65172092009.03.25 09:35sell stop0.02eurusd1.33951.40181.33452009.03.25 09:421.3447cancelled
65172112009.03.25 09:42sell0.02eurusd1.34451.41201.34702009.03.25 13:141.34700.000.000.00-5.00
65180702009.03.25 10:43sell0.03eurusd1.34701.41201.34702009.03.25 13:141.34700.000.000.000.00
65189782009.03.25 11:39sell0.04eurusd1.35201.41201.34702009.03.25 13:141.34700.000.000.0020.00
65201182009.03.25 12:19sell limit0.06eurusd1.35451.40931.34952009.03.25 13:141.3470cancelled
65209132009.03.25 13:14sell stop0.02eurusd1.34451.40701.33952009.03.25 13:221.3494cancelled
65209562009.03.25 13:22sell0.02eurusd1.34951.41681.35202009.03.25 18:031.35200.000.000.00-5.00
65217712009.03.25 14:56sell0.03eurusd1.35201.41671.35202009.03.25 18:031.35200.000.000.000.00
65253452009.03.25 15:38sell0.04eurusd1.35701.41681.35202009.03.25 18:031.35200.000.000.0020.00
65264662009.03.25 16:18sell limit0.06eurusd1.35951.41481.35452009.03.25 18:031.3517cancelled
65280292009.03.25 18:03sell stop0.02eurusd1.34951.41181.34452009.03.25 18:041.3527cancelled
65280402009.03.25 18:04buy0.02eurusd1.35321.29321.35822009.03.25 18:091.35820.000.000.0010.00
65280452009.03.25 18:03buy limit0.02eurusd1.34971.29221.35472009.03.25 18:041.3529cancelled
65283132009.03.25 18:09buy stop0.02eurusd1.36071.29831.36572009.03.25 18:101.3573cancelled
65283322009.03.25 18:10buy0.02eurusd1.35721.29451.35972009.03.26 07:081.35970.000.000.075.00
65293052009.03.26 03:49buy0.03eurusd1.35471.29451.35972009.03.26 07:081.35970.000.000.0015.00
65429502009.03.26 04:29buy limit0.04eurusd1.35221.29671.35722009.03.26 07:081.3598cancelled
65442522009.03.26 07:08buy stop0.02eurusd1.36071.29981.36572009.03.26 07:321.3571cancelled
65442562009.03.26 07:32buy0.02eurusd1.35721.29721.36222009.03.26 13:061.36220.000.000.0010.00
65452082009.03.26 08:12buy limit0.03eurusd1.35471.29871.35972009.03.26 13:061.3620cancelled
65495842009.03.26 13:06buy stop0.02eurusd1.36321.30231.36822009.03.26 13:221.3597cancelled
65495902009.03.26 13:22buy0.02eurusd1.35971.29211.35722009.03.27 04:031.35720.000.000.02-5.00
65506002009.03.26 14:46buy0.03eurusd1.35721.29141.35722009.03.27 04:031.35720.000.000.030.00
65525702009.03.26 15:50buy0.04eurusd1.35471.29141.35722009.03.27 04:031.35720.000.000.0410.00
65537892009.03.26 19:52buy0.06eurusd1.35221.29211.35722009.03.27 04:031.35720.000.000.0730.00
65587622009.03.26 20:33buy limit0.08eurusd1.34721.29261.35722009.03.27 04:031.3574cancelled
65668592009.03.27 05:50buy0.02eurusd1.35821.29131.32822009.03.31 09:511.32820.000.000.04-60.00
65668642009.03.27 04:03buy limit0.02eurusd1.35471.29741.35972009.03.27 05:501.3580cancelled
65678982009.03.27 08:24buy0.03eurusd1.35571.29141.32822009.03.31 09:511.32820.000.000.06-82.50
65703642009.03.27 10:14buy0.04eurusd1.35321.29141.32822009.03.31 09:511.32820.000.000.08-100.00
65725092009.03.27 11:02buy0.06eurusd1.34571.29101.32822009.03.31 09:511.32820.000.000.14-105.00
65742922009.03.27 12:41buy0.08eurusd1.33571.29071.32822009.03.31 09:511.32820.000.000.18-60.00
65769652009.03.27 14:10buy0.11eurusd1.33071.29051.32822009.03.31 09:511.32820.000.000.24-27.50
65787822009.03.30 00:00buy0.15eurusd1.32321.29061.32822009.03.31 09:511.32820.000.000.1775.00
65855992009.03.30 09:23buy0.21eurusd1.31821.29131.32822009.03.31 09:511.32820.000.000.23210.00
65948832009.03.30 10:03buy limit0.29eurusd1.30821.29211.32822009.03.31 09:511.3281cancelled
66211872009.03.31 09:51buy stop0.01eurusd1.33071.26831.33572009.03.31 09:541.3274cancelled
66211912009.03.31 09:54buy0.01eurusd1.32721.26721.33222009.03.31 12:421.33220.000.000.005.00
66219652009.03.31 10:35buy limit0.02eurusd1.32471.26841.32972009.03.31 12:421.3326cancelled
66239662009.03.31 12:42buy0.01eurusd1.33321.26071.33072009.04.02 08:211.33070.000.000.04-2.50
66239742009.03.31 12:42buy limit0.01eurusd1.33221.27271.33722009.03.31 12:421.3331cancelled
66247302009.03.31 13:42buy0.02eurusd1.33071.26071.33072009.04.02 08:211.33070.000.000.090.00
66255912009.03.31 16:49buy0.03eurusd1.32821.26071.33072009.04.02 08:211.33070.000.000.137.50
66295792009.03.31 18:00buy0.04eurusd1.32571.26071.33072009.04.02 08:211.33070.000.000.1720.00
66310352009.04.01 02:37buy0.06eurusd1.32071.26071.33072009.04.02 08:211.33070.000.000.2060.00
66437192009.04.01 03:17buy limit0.08eurusd1.31571.26111.32572009.04.02 08:211.3308cancelled
66696812009.04.02 08:21buy stop0.02eurusd1.33321.27081.33822009.04.02 08:281.3299cancelled
66696902009.04.02 08:28buy0.02eurusd1.32971.26981.33472009.04.02 12:211.33470.000.000.0010.00
66703152009.04.02 09:08buy limit0.03eurusd1.32721.26851.33222009.04.02 12:211.3350cancelled
66744322009.04.02 12:22buy0.02eurusd1.33571.27321.33822009.04.02 13:451.33820.000.000.005.00
66744402009.04.02 12:21buy limit0.02eurusd1.33471.27531.33972009.04.02 12:221.3358cancelled
66758022009.04.02 13:37buy0.03eurusd1.33321.27321.33822009.04.02 13:451.33820.000.000.0015.00
66769102009.04.02 13:45buy0.02eurusd1.34071.27821.34322009.04.02 14:401.34320.000.000.005.00
66769402009.04.02 13:45buy limit0.02eurusd1.33721.27981.34222009.04.02 13:451.3400cancelled
66789042009.04.02 14:33buy0.03eurusd1.33821.27821.34322009.04.02 14:401.34320.000.000.0015.00
66794782009.04.02 14:41buy0.02eurusd1.34571.28321.34822009.04.02 18:251.34820.000.000.005.00
66795072009.04.02 14:40buy limit0.02eurusd1.33971.28221.34472009.04.02 14:411.3462cancelled
66817142009.04.02 15:44buy0.03eurusd1.34321.28321.34822009.04.02 18:251.34820.000.000.0015.00
66834962009.04.02 16:24buy limit0.04eurusd1.34071.28331.34572009.04.02 18:251.3485cancelled
66864272009.04.02 18:30buy0.02eurusd1.35071.27811.34822009.04.03 20:321.34820.000.000.02-5.00
66864362009.04.02 18:25buy limit0.02eurusd1.34721.28881.35222009.04.02 18:301.3507cancelled
66878762009.04.02 19:16buy0.03eurusd1.34821.27811.34822009.04.03 20:321.34820.000.000.030.00
66886032009.04.02 20:04buy0.04eurusd1.34571.27811.34822009.04.03 20:321.34820.000.000.0410.00
66897632009.04.03 04:18buy0.06eurusd1.34321.27811.34822009.04.03 20:321.34820.000.000.0030.00
66989652009.04.03 14:54buy0.08eurusd1.33821.27811.34822009.04.03 20:321.34820.000.000.0080.00
67142642009.04.03 15:34buy limit0.11eurusd1.33321.28081.34322009.04.03 20:321.3481cancelled
67188142009.04.03 20:32buy stop0.02eurusd1.35071.28841.35572009.04.03 20:381.3471cancelled
67188262009.04.03 20:38buy0.02eurusd1.34721.28731.35222009.04.06 00:041.35220.000.000.0210.00
67196632009.04.03 21:18buy limit0.03eurusd1.34471.28711.34972009.04.06 00:041.3527cancelled
67211632009.04.06 03:02buy0.02eurusd1.35571.28651.33842009.04.13 21:361.33840.000.000.15-34.60
67211822009.04.06 00:04buy limit0.02eurusd1.35221.29281.35722009.04.06 03:021.3558cancelled
67251122009.04.06 08:36buy0.03eurusd1.35321.28651.33842009.04.13 21:361.33840.000.000.22-44.40
67287592009.04.06 11:58buy0.04eurusd1.35071.28651.33842009.04.13 21:361.33840.000.000.29-49.20
67314162009.04.06 14:22buy0.06eurusd1.34821.28651.33842009.04.13 21:361.33840.000.000.48-58.80
67340392009.04.06 16:23buy0.08eurusd1.34321.28651.33842009.04.13 21:361.33840.000.000.62-38.40
67365712009.04.07 01:25buy0.11eurusd1.33821.28651.33842009.04.13 21:361.33840.000.000.722.20
67476852009.04.07 11:03buy0.15eurusd1.32961.28651.33842009.04.13 21:361.33840.000.001.01132.00
67551722009.04.08 02:36buy0.21eurusd1.32081.28651.33842009.04.13 21:361.33840.000.001.15369.60
67717602009.04.08 03:16buy limit0.29eurusd1.30361.29201.33812009.04.13 21:371.3387cancelled
68459252009.04.13 21:37buy stop0.02eurusd1.34231.27871.35092009.04.13 22:221.3374cancelled
68459482009.04.13 22:21buy0.02eurusd1.33701.26351.30682009.04.23 11:361.30680.000.000.32-60.40
68473142009.04.14 02:55buy0.03eurusd1.33261.26351.30682009.04.23 11:361.30680.000.000.47-77.40
68523272009.04.14 09:07buy0.04eurusd1.32841.26351.30682009.04.23 11:361.30680.000.000.59-86.40
68576132009.04.14 14:33buy0.06eurusd1.32421.26351.30682009.04.23 11:361.30680.000.000.90-104.40
68621022009.04.15 15:27buy0.08eurusd1.31561.26351.30682009.04.23 11:361.30680.000.001.10-70.40
68874082009.04.17 06:23buy0.11eurusd1.30701.26351.30682009.04.23 11:361.30680.000.001.01-2.20
69248912009.04.20 02:35buy0.15eurusd1.29941.26351.30682009.04.23 11:361.30680.000.001.14111.00
69437312009.04.20 15:55buy0.21eurusd1.29201.26351.30682009.04.23 11:361.30680.000.001.59310.80
69578672009.04.20 15:59buy limit0.29eurusd1.27711.26221.30702009.04.23 23:471.3139cancelled
70533842009.04.23 23:47buy stop0.01eurusd1.31651.25391.32332009.04.24 02:041.3122cancelled
70533872009.04.24 02:04buy0.01eurusd1.31221.25221.31922009.04.24 09:081.31920.000.000.007.00
70567272009.04.24 02:08buy limit0.02eurusd1.30881.25271.31562009.04.24 09:081.3193cancelled
70638732009.04.24 10:02buy0.01eurusd1.32331.26331.33012009.04.24 18:421.33010.000.000.006.80
70638832009.04.24 09:08buy limit0.01eurusd1.31551.25921.32232009.04.24 10:021.3234cancelled
70654092009.04.24 10:06buy limit0.02eurusd1.31981.26311.32682009.04.24 18:421.3301cancelled
70771312009.04.24 18:42buy stop0.01eurusd1.33421.27021.34122009.04.24 19:261.3265cancelled
70771402009.04.24 19:26buy0.01eurusd1.32621.24281.31642009.04.28 20:361.31640.000.000.04-9.80
70779622009.04.27 00:50buy0.02eurusd1.32271.24331.31642009.04.28 20:361.31640.000.000.03-12.60
70821152009.04.27 02:14buy0.03eurusd1.31951.24331.31642009.04.28 20:361.31640.000.000.05-9.30
70837762009.04.27 05:00buy0.04eurusd1.31621.24321.31642009.04.28 20:361.31640.000.000.060.80
70865852009.04.27 14:53buy0.06eurusd1.30961.24321.31642009.04.28 20:361.31640.000.000.0940.80
70958852009.04.27 19:27buy0.08eurusd1.30281.24281.31642009.04.28 20:361.31640.000.000.12108.80
71028622009.04.27 19:31buy limit0.11eurusd1.29601.24241.30972009.04.28 20:361.3165cancelled
71322432009.04.28 20:36buy stop0.01eurusd1.32021.25661.32722009.04.28 20:441.3152cancelled
71322522009.04.28 20:42buy0.01eurusd1.31571.25241.32272009.04.29 02:121.31260.000.000.01-3.10
71331752009.04.28 21:23buy limit0.02eurusd1.31221.25481.31922009.04.29 02:071.3125cancelled
71388092009.04.29 02:08buy limit0.02eurusd1.30971.25241.31562009.04.29 02:081.3125cancelled
71388172009.04.29 02:08buy limit0.02eurusd1.30971.25241.31562009.04.29 02:091.3123cancelled
71388292009.04.29 02:09buy limit0.02eurusd1.30971.25241.31562009.04.29 02:091.3124cancelled
71388362009.04.29 02:09buy limit0.02eurusd1.30971.25221.31562009.04.29 02:091.3122cancelled
71388392009.04.29 02:09buy limit0.02eurusd1.30971.25241.31562009.04.29 02:091.3123cancelled
71388432009.04.29 02:09buy limit0.02eurusd1.30971.25241.31562009.04.29 02:091.3124cancelled
71388452009.04.29 02:09buy limit0.02eurusd1.30971.25251.31562009.04.29 02:091.3127cancelled
71388482009.04.29 02:09buy limit0.02eurusd1.30971.25261.31562009.04.29 02:101.3126cancelled
71388622009.04.29 02:10buy limit0.02eurusd1.30971.25241.31562009.04.29 02:111.3124cancelled
71388652009.04.29 02:11buy limit0.02eurusd1.30971.25231.31562009.04.29 02:111.3124cancelled
71388712009.04.29 02:11buy limit0.02eurusd1.30971.25251.31562009.04.29 02:111.3126cancelled
71388742009.04.29 02:11buy limit0.02eurusd1.30971.25271.31562009.04.29 02:111.3128cancelled
71388782009.04.29 02:11buy limit0.02eurusd1.30971.25271.31562009.04.29 02:111.3128cancelled
71388802009.04.29 02:11buy limit0.02eurusd1.30971.25271.31562009.04.29 02:121.3127cancelled
71388932009.04.29 02:12buy stop0.02eurusd1.31471.25281.32062009.04.29 02:151.3132cancelled
71388982009.04.29 02:13buy limit0.02eurusd1.31071.25291.31662009.04.29 02:161.3132cancelled
71389662009.04.29 02:21buy0.01eurusd1.31471.25901.32062009.04.29 07:261.32060.000.000.005.90
71389702009.04.29 02:16buy limit0.01eurusd1.31071.25321.31662009.04.29 02:211.3146cancelled
71406712009.04.29 03:01buy limit0.02eurusd1.31161.25581.31772009.04.29 07:271.3209cancelled
71439732009.04.29 07:27buy stop0.01eurusd1.32441.26081.33052009.04.29 07:281.3204cancelled
71439862009.04.29 07:28buy0.01eurusd1.32031.26041.32642009.04.29 13:421.32640.000.000.006.10
71446062009.04.29 08:08buy limit0.02eurusd1.31721.25941.32332009.04.29 13:431.3266cancelled
71497352009.04.29 13:43buy stop0.01eurusd1.32871.26671.33502009.04.29 14:361.3247cancelled
71497412009.04.29 14:36buy0.01eurusd1.32451.26451.33082009.04.29 17:251.33080.000.000.006.30
71514952009.04.29 15:16buy limit0.02eurusd1.32131.26301.32762009.04.29 17:251.3308cancelled
71538612009.04.29 17:27buy0.01eurusd1.33191.26541.33182009.04.30 02:411.33180.000.000.02-0.10
71538632009.04.29 17:25buy limit0.01eurusd1.32771.27081.33402009.04.29 17:271.3318cancelled
71550102009.04.29 20:19buy0.02eurusd1.32871.26541.33182009.04.30 02:411.33180.000.000.046.20
71593152009.04.29 21:26buy0.03eurusd1.32551.26541.33182009.04.30 02:411.33180.000.000.0518.90
71612362009.04.29 22:06buy limit0.04eurusd1.32231.26641.32862009.04.30 02:411.3322cancelled
71692542009.04.30 02:41buy stop0.01eurusd1.33511.27231.34142009.04.30 02:451.3313cancelled
71692832009.04.30 02:45buy0.01eurusd1.33091.26771.33402009.04.30 08:181.33400.000.000.003.10
71702172009.04.30 06:06buy0.02eurusd1.32771.26771.33402009.04.30 08:181.33400.000.000.0012.60
71735402009.04.30 06:46buy limit0.03eurusd1.32451.26781.33082009.04.30 08:181.3341cancelled
71750622009.04.30 08:43buy0.01eurusd1.33511.26561.33182009.05.01 12:481.33180.000.000.01-3.30
71750672009.04.30 08:18buy limit0.01eurusd1.33091.27401.33722009.04.30 08:431.3354cancelled
71768652009.04.30 11:04buy0.02eurusd1.33191.26521.33182009.05.01 12:481.33180.000.000.01-0.20
71791782009.04.30 12:50buy0.03eurusd1.32871.26531.33182009.05.01 12:481.33180.000.000.029.30
71815312009.04.30 14:32buy0.04eurusd1.32551.26561.33182009.05.01 12:481.33180.000.000.0225.20
71838862009.04.30 15:12buy limit0.06eurusd1.31901.26231.33202009.05.01 12:481.3319cancelled
72044482009.05.01 12:48buy stop0.01eurusd1.33371.27201.33982009.05.01 13:011.3298cancelled
72044492009.05.01 13:00buy0.01eurusd1.32961.26841.33262009.05.04 03:271.33260.000.000.013.00
72051172009.05.01 14:43buy0.02eurusd1.32651.26841.33262009.05.04 03:271.33260.000.000.0112.20
72066512009.05.01 15:23buy limit0.03eurusd1.32341.26651.32952009.05.04 03:271.3328cancelled
72143112009.05.04 03:41buy0.01eurusd1.33371.26441.33052009.05.04 16:001.33050.000.000.00-3.20
72143142009.05.04 03:27buy limit0.01eurusd1.32961.27291.33572009.05.04 03:411.3337cancelled
72150052009.05.04 08:00buy0.02eurusd1.33061.26451.33052009.05.04 16:001.33050.000.000.00-0.20
72176882009.05.04 10:29buy0.03eurusd1.32751.26451.33052009.05.04 16:001.33050.000.000.009.00
72195602009.05.04 13:00buy0.04eurusd1.32441.26441.33052009.05.04 16:001.33050.000.000.0024.40
72215382009.05.04 13:40buy limit0.06eurusd1.31831.26411.33062009.05.04 16:011.3305cancelled
72243852009.05.04 16:15buy0.01eurusd1.33371.27371.33982009.05.04 18:061.33980.000.000.006.10
72243912009.05.04 16:01buy limit0.01eurusd1.32961.27051.33572009.05.04 16:161.3336cancelled
72257582009.05.04 16:56buy limit0.02eurusd1.33061.27411.33672009.05.04 18:061.3401cancelled
72279162009.05.04 18:07buy0.01eurusd1.34151.27521.34142009.05.05 14:421.34140.000.000.01-0.10
72279212009.05.04 18:07buy limit0.01eurusd1.33731.28011.34362009.05.04 18:071.3415cancelled
72289872009.05.04 20:09buy0.02eurusd1.33831.27531.34142009.05.05 14:421.34140.000.000.016.20
72310212009.05.05 08:23buy0.03eurusd1.33511.27521.34142009.05.05 14:421.34140.000.000.0018.90
72429542009.05.05 09:03buy limit0.04eurusd1.33201.27441.33812009.05.05 14:421.3417cancelled
72485392009.05.05 14:46buy0.01eurusd1.34301.27061.33672009.05.06 14:341.33670.000.000.01-6.30
72485492009.05.05 14:42buy limit0.01eurusd1.33891.28191.34502009.05.05 14:471.3429cancelled
72496042009.05.05 15:46buy0.02eurusd1.33991.27091.33672009.05.06 14:341.33670.000.000.01-6.40
72510742009.05.05 16:50buy0.03eurusd1.33371.27091.33672009.05.06 14:341.33670.000.000.029.00
72522972009.05.05 20:27buy0.04eurusd1.33061.27061.33672009.05.06 14:341.33670.000.000.0224.40
72562302009.05.05 21:07buy limit0.06eurusd1.32451.27231.33682009.05.06 14:341.3366cancelled
72816552009.05.06 14:34buy stop0.01eurusd1.34031.27671.34712009.05.06 14:351.3367cancelled
72816592009.05.06 14:35buy0.01eurusd1.33591.26571.33252009.05.07 11:411.33250.000.00-0.02-3.40
72825032009.05.06 15:45buy0.02eurusd1.33251.26601.33252009.05.07 11:411.33250.000.00-0.030.00
72845052009.05.06 17:19buy0.03eurusd1.32911.26601.33252009.05.07 11:411.33250.000.00-0.0510.20
72870152009.05.07 09:47buy0.04eurusd1.32571.26571.33252009.05.07 11:411.33250.000.000.0027.20
73059622009.05.07 10:27buy limit0.06eurusd1.31911.26781.33242009.05.07 11:411.3323cancelled
73074372009.05.07 12:06buy0.01eurusd1.33391.27061.33722009.05.07 14:021.33720.000.000.003.30
73074472009.05.07 11:41buy limit0.01eurusd1.32961.27241.33622009.05.07 12:071.3340cancelled
73086812009.05.07 13:29buy0.02eurusd1.33061.27061.33722009.05.07 14:021.33720.000.000.0013.20
73109482009.05.07 14:02buy stop0.01eurusd1.34031.27781.34712009.05.07 14:201.3360cancelled
73109712009.05.07 14:20buy0.01eurusd1.33591.27611.34272009.05.07 15:071.34270.000.000.006.80
73142392009.05.07 15:00buy limit0.02eurusd1.33251.27821.33932009.05.07 15:071.3430cancelled
73149492009.05.07 15:07buy0.01eurusd1.34371.27691.34372009.05.08 14:191.34370.000.00-0.010.00
73149572009.05.07 15:07buy limit0.01eurusd1.34271.28321.34952009.05.07 15:071.3441cancelled
73166762009.05.07 16:15buy0.02eurusd1.34031.27711.34372009.05.08 14:191.34370.000.00-0.016.80
73186552009.05.07 19:51buy0.03eurusd1.33691.27691.34372009.05.08 14:191.34370.000.00-0.0220.40
73221582009.05.07 20:32buy limit0.04eurusd1.33351.27641.34032009.05.08 14:191.3440cancelled
73385112009.05.08 14:20buy stop0.01eurusd1.34711.28391.35372009.05.08 14:311.3421cancelled
73385322009.05.08 14:31buy0.01eurusd1.34281.28281.34942009.05.08 14:351.34940.000.000.006.60
73398272009.05.08 14:35buy0.01eurusd1.35051.28711.35392009.05.08 18:221.35390.000.000.003.40
73398422009.05.08 14:35buy limit0.01eurusd1.34611.28921.35292009.05.08 14:361.3504cancelled
73414742009.05.08 16:19buy0.02eurusd1.34711.28711.35392009.05.08 18:221.35390.000.000.0013.60
73434462009.05.08 16:59buy limit0.03eurusd1.34371.28851.35052009.05.08 18:221.3539cancelled
73453182009.05.08 18:22buy stop0.01eurusd1.35731.29411.36412009.05.08 18:271.3529cancelled
73453282009.05.08 18:26buy0.01eurusd1.35291.29301.35972009.05.08 19:531.35970.000.000.006.80
73463822009.05.08 19:07buy limit0.02eurusd1.34941.29581.35642009.05.08 19:531.3596cancelled
73473172009.05.08 19:53buy stop0.01eurusd1.36221.29981.36922009.05.08 20:101.3576cancelled
73473292009.05.08 20:10buy0.01eurusd1.35771.29771.36472009.05.08 22:561.36470.000.000.007.00
73484132009.05.08 20:50buy limit0.02eurusd1.35421.30201.36122009.05.08 22:561.3647cancelled
73497832009.05.11 00:00buy0.01eurusd1.36571.29871.36572009.05.12 10:011.36570.000.00-0.010.00
73497892009.05.08 22:56buy limit0.01eurusd1.36121.30491.36822009.05.11 00:011.3659cancelled
73516372009.05.11 03:12buy0.02eurusd1.36221.29901.36572009.05.12 10:011.36570.000.00-0.017.00
73554952009.05.11 11:10buy0.03eurusd1.35871.29871.36572009.05.12 10:011.36570.000.00-0.0221.00
73641992009.05.11 11:50buy limit0.04eurusd1.35521.29851.36222009.05.12 10:011.3657cancelled
73886712009.05.12 11:11buy0.01eurusd1.36751.30071.36752009.05.13 01:211.36750.000.000.020.00
73886812009.05.12 10:01buy limit0.01eurusd1.36311.30581.36992009.05.12 11:111.3673cancelled
73918802009.05.12 12:24buy0.02eurusd1.36411.30081.36752009.05.13 01:211.36750.000.000.036.80
73938942009.05.12 18:14buy0.03eurusd1.36071.30071.36752009.05.13 01:211.36750.000.000.0520.40
74039042009.05.12 18:55buy limit0.04eurusd1.35731.30061.36412009.05.13 01:211.3677cancelled
74117012009.05.13 02:12buy0.01eurusd1.37021.28631.36002009.05.19 09:261.36000.000.000.08-10.20
74117102009.05.13 01:21buy limit0.01eurusd1.36591.30761.37252009.05.13 02:121.3702cancelled
74145362009.05.13 06:17buy0.02eurusd1.36681.28651.36002009.05.19 09:261.36000.000.000.12-13.60
74176402009.05.13 12:03buy0.03eurusd1.36341.28651.36002009.05.19 09:261.36000.000.000.20-10.20
74266522009.05.13 14:32buy0.04eurusd1.36001.28671.36002009.05.19 09:261.36000.000.000.240.00
74334832009.05.14 02:02buy0.06eurusd1.35321.28661.36002009.05.19 09:261.36000.000.000.1240.80
74562642009.05.15 20:06buy0.08eurusd1.34641.28631.36002009.05.19 09:261.36000.000.000.10108.80
75300012009.05.15 20:46buy limit0.11eurusd1.33941.28701.35342009.05.19 09:261.3602cancelled
76107302009.05.19 09:27buy stop0.01eurusd1.36361.30021.37022009.05.19 09:281.3594cancelled
76107382009.05.19 09:28buy0.01eurusd1.35931.29921.36592009.05.19 21:021.36590.000.000.006.60
76125602009.05.19 10:08buy limit0.02eurusd1.35591.30181.36272009.05.19 21:021.3662cancelled
76434772009.05.19 21:02buy stop0.01eurusd1.36751.30611.37432009.05.19 22:121.3631cancelled
76434882009.05.19 22:12buy0.01eurusd1.36311.29971.36652009.05.20 12:461.36650.000.000.013.40
76467872009.05.20 03:57buy0.02eurusd1.35971.29971.36652009.05.20 12:461.36650.000.000.0013.60
76563332009.05.20 04:37buy limit0.03eurusd1.35631.29891.36312009.05.20 12:461.3669cancelled
76727232009.05.20 12:46buy stop0.01eurusd1.37091.30681.37772009.05.20 12:511.3667cancelled
76727292009.05.20 12:50buy0.01eurusd1.36651.30651.37332009.05.20 15:411.37330.000.000.006.80
76743472009.05.20 13:31buy limit0.02eurusd1.36311.30661.36992009.05.20 15:411.3730cancelled
76807752009.05.20 15:45buy0.01eurusd1.37621.31341.38322009.05.21 10:211.38320.000.000.067.00
76807852009.05.20 15:41buy limit0.01eurusd1.37171.31311.37872009.05.20 15:471.3772cancelled
76835422009.05.20 16:25buy limit0.02eurusd1.37271.31931.37972009.05.21 10:211.3833cancelled
77172172009.05.21 10:21buy stop0.01eurusd1.38671.32341.39372009.05.21 10:231.3816cancelled
77172212009.05.21 10:23buy0.01eurusd1.38221.31521.38222009.05.21 18:091.38220.000.000.000.00
77199272009.05.21 11:32buy0.02eurusd1.37871.31531.38222009.05.21 18:091.38220.000.000.007.00
77227702009.05.21 14:01buy0.03eurusd1.37521.31521.38222009.05.21 18:091.38220.000.000.0021.00
77277852009.05.21 14:42buy limit0.04eurusd1.37171.31681.37872009.05.21 18:091.3823cancelled
77361962009.05.21 18:33buy0.01eurusd1.38321.32321.39022009.05.21 18:561.39020.000.000.007.00
77362032009.05.21 18:09buy limit0.01eurusd1.37871.32231.38572009.05.21 18:341.3831cancelled
77381252009.05.22 01:59buy0.01eurusd1.39391.33041.39742009.05.22 09:181.39740.000.000.003.50
77381322009.05.21 18:57buy limit0.01eurusd1.38571.32951.39292009.05.22 01:591.3940cancelled
77503482009.05.22 07:08buy0.02eurusd1.39041.33041.39742009.05.22 09:181.39740.000.000.0014.00
77579022009.05.22 07:48buy limit0.03eurusd1.38691.33261.39392009.05.22 09:181.3977cancelled
77613322009.05.22 09:18buy stop0.01eurusd1.40071.33761.40772009.05.22 09:231.3962cancelled
77613422009.05.22 09:23buy0.01eurusd1.39621.33621.40322009.05.22 18:251.40320.000.000.007.00
77632212009.05.22 10:03buy limit0.02eurusd1.39271.33451.39972009.05.22 18:251.4036cancelled
77815192009.05.22 19:14buy0.01eurusd1.40421.32681.40022009.05.26 18:221.40020.000.000.04-4.00
77815232009.05.22 18:25buy limit0.01eurusd1.40011.34351.40732009.05.22 19:141.4041cancelled
77838262009.05.22 20:16buy0.02eurusd1.40061.32681.40022009.05.26 18:221.40020.000.000.08-0.80
77854022009.05.25 10:01buy0.03eurusd1.39701.32661.40022009.05.26 18:221.40020.000.000.069.60
77980602009.05.26 08:54buy0.04eurusd1.39351.32631.40022009.05.26 18:221.40020.000.000.0026.80
78188712009.05.26 12:44buy0.06eurusd1.38691.32681.40022009.05.26 18:221.40020.000.000.0079.80
78242532009.05.26 13:24buy limit0.08eurusd1.38011.32741.39372009.05.26 18:221.4003cancelled
78330172009.05.26 18:22buy stop0.01eurusd1.40151.34041.40832009.05.26 19:111.3970cancelled
78330212009.05.26 19:11buy0.01eurusd1.39711.33031.39702009.05.27 15:211.39700.000.000.02-0.10
78347222009.05.27 07:55buy0.02eurusd1.39371.33031.39702009.05.27 15:211.39700.000.000.006.60
78491192009.05.27 13:38buy0.03eurusd1.39041.33031.39702009.05.27 15:211.39700.000.000.0019.80
78560412009.05.27 14:18buy limit0.04eurusd1.38711.33051.39372009.05.27 15:211.3974cancelled
78577462009.05.27 15:21buy stop0.01eurusd1.39991.33721.40652009.05.27 15:411.3958cancelled
78577612009.05.27 15:41buy0.01eurusd1.39561.32881.39562009.05.27 18:281.39560.000.000.000.00
78600612009.05.27 16:32buy0.02eurusd1.38901.32881.39562009.05.27 18:281.39560.000.000.0013.20
78621212009.05.27 17:12buy limit0.03eurusd1.38571.32821.39232009.05.27 18:281.3957cancelled
78639152009.05.27 18:28buy stop0.01eurusd1.39661.33571.40322009.05.27 18:571.3922cancelled
78639182009.05.27 18:56buy0.01eurusd1.39231.32251.38892009.05.28 12:241.38890.000.000.05-3.40
78654082009.05.27 22:00buy0.02eurusd1.38901.32321.38892009.05.28 12:241.38890.000.000.10-0.20
78698202009.05.27 22:56buy0.03eurusd1.38571.32331.38892009.05.28 12:241.38890.000.000.149.60
78716832009.05.28 00:58buy0.04eurusd1.38251.32251.38892009.05.28 12:241.38890.000.000.0025.60
78735482009.05.28 01:39buy limit0.06eurusd1.37611.32411.38892009.05.28 12:241.3891cancelled
78857422009.05.28 12:24sell limit0.01eurusd1.39151.44891.38512009.05.28 12:571.3884cancelled
78857502009.05.28 12:56sell0.01eurusd1.38831.44831.38192009.05.28 13:341.38860.000.000.00-0.30
78872252009.05.28 13:33sell limit0.02eurusd1.39161.44821.38502009.05.28 13:341.3883cancelled
78872582009.05.28 13:34buy stop0.01eurusd1.39001.32821.39662009.05.28 13:551.3861cancelled
78872612009.05.28 13:55buy0.01eurusd1.38571.32571.39232009.05.28 15:221.39230.000.000.006.60
78878692009.05.28 13:59buy limit0.02eurusd1.38241.32571.38902009.05.28 15:221.3925cancelled
78906532009.05.28 17:06buy0.01eurusd1.39661.33331.39992009.05.29 07:451.39990.000.000.023.30
78906562009.05.28 15:22buy limit0.01eurusd1.38901.33241.39562009.05.28 17:061.3969cancelled
78946112009.05.28 18:10buy0.02eurusd1.39331.33331.39992009.05.29 07:451.39990.000.000.0313.20
78962722009.05.28 18:14buy limit0.03eurusd1.39001.33321.39662009.05.29 07:451.4001cancelled
79122422009.05.29 07:45buy stop0.01eurusd1.40231.34011.40872009.05.29 08:331.3985cancelled
79122482009.05.29 08:33buy0.01eurusd1.39811.33811.40452009.05.29 11:241.40450.000.000.006.40
79139102009.05.29 08:38buy limit0.02eurusd1.39491.33941.40132009.05.29 11:241.4045cancelled
79192182009.05.29 11:35buy0.01eurusd1.40651.34471.41312009.05.29 13:231.41310.000.000.006.60
79192302009.05.29 11:24buy limit0.01eurusd1.40221.34451.40882009.05.29 11:361.4061cancelled
79199452009.05.29 11:39buy limit0.02eurusd1.40321.34761.40982009.05.29 13:231.4133cancelled
79230282009.05.29 13:23buy stop0.01eurusd1.41641.35331.42302009.05.29 13:321.4120cancelled
79230332009.05.29 13:32buy0.01eurusd1.41211.34891.41542009.05.29 16:541.41540.000.000.003.30
79234042009.05.29 14:09buy0.02eurusd1.40881.34891.41542009.05.29 16:541.41540.000.000.0013.20
79244862009.05.29 14:14buy limit0.03eurusd1.40551.35041.41212009.05.29 16:541.4156cancelled
79304342009.05.29 16:54buy stop0.01eurusd1.41851.35561.42532009.05.29 17:021.4140cancelled
79304392009.05.29 17:01buy0.01eurusd1.41411.35341.41752009.06.01 08:511.41750.000.000.023.40
79310562009.05.29 18:39buy0.02eurusd1.41071.35341.41752009.06.01 08:511.41750.000.000.0313.60
79345742009.05.29 18:44buy limit0.03eurusd1.40731.35151.41412009.06.01 08:521.4179cancelled
79396272009.06.01 00:01buy stop0.01gbpusd1.62080.00001.62582009.06.01 00:031.6187cancelled
79396452009.06.01 00:01buy limit0.01gbpusd1.61730.00001.62232009.06.01 00:041.6186cancelled
79492742009.06.01 08:53buy0.01eurusd1.41971.35631.42312009.06.01 20:031.42310.000.000.003.40
79492852009.06.01 08:52buy limit0.01eurusd1.41751.35801.42432009.06.01 08:541.4193cancelled
79495252009.06.01 16:27buy0.02eurusd1.41631.35631.42312009.06.01 20:031.42310.000.000.0013.60
79601362009.06.01 16:31buy limit0.03eurusd1.41291.35711.41972009.06.01 20:031.4232cancelled
79652812009.06.01 20:03buy stop0.01eurusd1.42531.36331.43212009.06.01 20:211.4204cancelled
79652842009.06.01 20:21buy0.01eurusd1.42090.00001.41742009.06.02 12:001.41740.000.000.02-3.50
79658122009.06.01 20:32buy0.02eurusd1.41750.00001.41742009.06.02 12:001.41740.000.000.03-0.20
79662652009.06.02 02:32buy0.03eurusd1.41410.00001.41742009.06.02 12:001.41740.000.000.009.90
79736512009.06.02 09:30buy0.04eurusd1.41081.35421.41742009.06.02 12:001.41740.000.000.0026.40
79790642009.06.02 09:34buy limit0.06eurusd1.40420.00001.41742009.06.02 12:001.4175cancelled
79810472009.06.02 12:12buy0.01eurusd1.41970.00001.42632009.06.02 13:371.42630.000.000.006.60
79810572009.06.02 12:01buy limit0.01eurusd1.41540.00001.42202009.06.02 12:121.4196cancelled
79813192009.06.02 12:16buy limit0.02eurusd1.41640.00001.42302009.06.02 13:371.4266cancelled
79830312009.06.02 13:37buy stop0.01eurusd1.42870.00001.43552009.06.02 14:071.4240cancelled
79830362009.06.02 14:06buy0.01eurusd1.42430.00001.42772009.06.02 16:341.42770.000.000.003.40
79838622009.06.02 15:24buy0.02eurusd1.42090.00001.42772009.06.02 16:341.42770.000.000.0013.60
79853872009.06.02 15:29buy limit0.03eurusd1.41750.00001.42432009.06.02 16:341.4285cancelled
79871482009.06.02 16:34buy stop0.01eurusd1.43210.00001.43892009.06.02 17:331.4280cancelled
79871612009.06.02 17:33buy0.01eurusd1.42770.00001.42452009.06.05 14:331.42450.000.000.05-3.20
79885402009.06.03 10:39buy0.02eurusd1.42430.00001.42452009.06.05 14:331.42450.000.000.050.40
80023152009.06.03 11:09buy0.03eurusd1.42090.00001.42452009.06.05 14:331.42450.000.000.0710.80
80028852009.06.03 14:52buy0.04eurusd1.41750.00001.42452009.06.05 14:331.42450.000.000.0928.00
80065952009.06.04 13:55buy0.06eurusd1.41050.00001.42452009.06.05 14:331.42450.000.000.0484.00
80282482009.06.04 14:00buy limit0.08eurusd1.40350.00001.41762009.06.05 14:571.4126cancelled
80547552009.06.05 14:57sell limit0.01eurusd1.41390.00001.40712009.06.05 14:581.4101cancelled
80547592009.06.05 14:58sell0.01eurusd1.41000.00001.40302009.06.05 15:231.40300.000.000.007.00
80552142009.06.05 15:02sell limit0.02eurusd1.41350.00001.40652009.06.05 15:231.4032cancelled
80565082009.06.05 16:09sell0.01eurusd1.39990.00001.39632009.06.05 20:051.39630.000.000.003.60
80565472009.06.05 15:24sell limit0.01eurusd1.40710.00001.39992009.06.05 16:091.3993cancelled
80586222009.06.05 17:06sell0.02eurusd1.40350.00001.39632009.06.05 20:051.39630.000.000.0014.40
80599672009.06.05 17:10sell limit0.03eurusd1.40710.00001.39992009.06.05 20:051.3958cancelled
80624892009.06.05 20:05sell stop0.01eurusd1.39270.00001.38552009.06.05 20:421.3963cancelled
80624952009.06.05 20:42sell0.01eurusd1.39630.00001.39642009.06.08 07:591.39640.000.00-0.01-0.10
80631532009.06.08 03:18sell0.02eurusd1.39810.00001.39642009.06.08 07:591.39640.000.000.003.40
80666852009.06.08 03:49sell0.03eurusd1.39990.00001.39642009.06.08 07:591.39640.000.000.0010.50
80669952009.06.08 03:50sell limit0.04eurusd1.40170.00001.39822009.06.08 07:591.3962cancelled
80690572009.06.08 08:10sell0.01eurusd1.39450.00001.39102009.06.08 09:291.39100.000.000.003.50
80691782009.06.08 08:04sell limit0.01eurusd1.39630.00001.39282009.06.08 08:101.3945cancelled
80693182009.06.08 08:11sell limit0.02eurusd1.39630.00001.39282009.06.08 09:291.3906cancelled
80701562009.06.08 09:29sell stop0.01eurusd1.38910.00001.38562009.06.08 09:331.3908cancelled
80702202009.06.08 09:33sell0.01eurusd1.39090.00001.38742009.06.08 10:031.38740.000.000.003.50
80702602009.06.08 09:34sell limit0.02eurusd1.39270.00001.38922009.06.08 10:031.3870cancelled
80707472009.06.08 10:03sell stop0.01eurusd1.38550.00001.38202009.06.08 10:051.3872cancelled
80707542009.06.08 10:05sell0.01eurusd1.38730.00001.38382009.06.08 11:371.38380.000.000.003.50
80708042009.06.08 10:05sell limit0.02eurusd1.38910.00001.38562009.06.08 11:381.3834cancelled
80720712009.06.08 11:39sell0.01eurusd1.38190.00001.38382009.06.08 16:021.38380.000.000.00-1.90
80720802009.06.08 11:38sell limit0.01eurusd1.38370.00001.38022009.06.08 11:391.3821cancelled
80721382009.06.08 12:22sell0.02eurusd1.38370.00001.38382009.06.08 16:021.38380.000.000.00-0.20
80729592009.06.08 13:31sell0.03eurusd1.38550.00001.38382009.06.08 16:021.38380.000.000.005.10
80737462009.06.08 14:03sell0.04eurusd1.38730.00001.38382009.06.08 16:021.38380.000.000.0014.00
80742072009.06.08 14:04sell limit0.05eurusd1.39080.00001.38382009.06.08 16:021.3834cancelled
80757842009.06.08 16:03sell stop0.01eurusd1.38190.00001.37842009.06.08 16:051.3837cancelled
80757912009.06.08 16:05sell0.01eurusd1.38370.00001.38562009.06.09 05:281.38560.000.00-0.01-1.90
80758712009.06.08 16:26sell0.02eurusd1.38550.00001.38562009.06.09 05:281.38560.000.00-0.02-0.20
80762182009.06.08 16:39sell0.03eurusd1.38730.00001.38562009.06.09 05:281.38560.000.00-0.035.10
80764712009.06.08 17:22sell0.04eurusd1.38910.00001.38562009.06.09 05:281.38560.000.00-0.0414.00
80771242009.06.08 21:35sell0.05eurusd1.39260.00001.38562009.06.09 05:281.38560.000.00-0.0535.00
80806312009.06.08 21:36sell limit0.07eurusd1.39610.00001.38912009.06.09 05:281.3854cancelled
80860322009.06.09 05:29sell stop0.01eurusd1.38370.00001.38022009.06.09 06:001.3872cancelled
80860752009.06.09 06:00sell0.01eurusd1.38730.00001.38922009.06.09 11:331.38920.000.000.00-1.90
80863982009.06.09 07:44sell0.02eurusd1.38910.00001.38922009.06.09 11:331.38920.000.000.00-0.20
80873622009.06.09 08:33sell0.03eurusd1.39090.00001.38922009.06.09 11:331.38920.000.000.005.10
80880672009.06.09 09:09sell0.04eurusd1.39270.00001.38922009.06.09 11:331.38920.000.000.0014.00
80888742009.06.09 09:33sell0.05eurusd1.39620.00001.38922009.06.09 11:331.38920.000.000.0035.00
80894052009.06.09 09:33sell limit0.07eurusd1.39970.00001.39272009.06.09 11:331.3890cancelled
80910432009.06.09 12:17sell0.01eurusd1.38730.00001.39972009.06.10 16:151.39970.000.00-0.01-12.40
80910742009.06.09 11:37sell limit0.01eurusd1.39090.00001.38742009.06.09 12:171.3873cancelled
80916652009.06.09 13:15sell0.02eurusd1.38910.00001.39972009.06.10 16:151.39970.000.00-0.02-21.20
80925982009.06.09 13:25sell0.03eurusd1.39090.00001.39972009.06.10 16:151.39970.000.00-0.03-26.40
80928142009.06.09 13:30sell0.04eurusd1.39270.00001.39972009.06.10 16:151.39970.000.00-0.04-28.00
80930122009.06.09 13:51sell0.05eurusd1.39620.00001.39972009.06.10 16:151.39970.000.00-0.05-17.50
80935782009.06.09 15:11sell0.07eurusd1.39970.00001.39972009.06.10 16:151.39970.000.00-0.060.00
80954362009.06.09 17:28sell0.09eurusd1.40320.00001.39972009.06.10 16:151.39970.000.00-0.0831.50
80982202009.06.09 20:24sell0.12eurusd1.40670.00001.39972009.06.10 16:151.39970.000.00-0.1184.00
81007822009.06.10 10:10sell0.16eurusd1.41370.00001.39972009.06.10 16:151.39970.000.000.00224.00
81113482009.06.10 10:11sell limit0.21eurusd1.42070.00001.40672009.06.10 16:331.4020cancelled
81177702009.06.10 16:33sell stop0.01eurusd1.39990.00001.39642009.06.10 16:371.4035cancelled
81178132009.06.10 16:37sell0.01eurusd1.40350.00001.40002009.06.10 16:481.40000.000.000.003.50
81178692009.06.10 16:37sell limit0.02eurusd1.40530.00001.40182009.06.10 16:481.3998cancelled
81181252009.06.10 17:01sell0.01eurusd1.39810.00001.39642009.06.10 19:061.39640.000.000.001.70
81181442009.06.10 16:50sell limit0.01eurusd1.40170.00001.39822009.06.10 17:021.3982cancelled
81184852009.06.10 18:13sell0.02eurusd1.39990.00001.39642009.06.10 19:061.39640.000.000.007.00
81198952009.06.10 18:14sell limit0.03eurusd1.40170.00001.39822009.06.10 19:061.3961cancelled
81207162009.06.10 19:44sell0.01eurusd1.39450.00001.39642009.06.11 14:151.39640.000.00-0.03-1.90
81207272009.06.10 19:07sell limit0.01eurusd1.39810.00001.39462009.06.10 19:441.3941cancelled
81214742009.06.10 20:38sell0.02eurusd1.39630.00001.39642009.06.11 14:151.39640.000.00-0.05-0.20
81224492009.06.10 21:34sell0.03eurusd1.39810.00001.39642009.06.11 14:151.39640.000.00-0.085.10
81233152009.06.11 02:45sell0.04eurusd1.39990.00001.39642009.06.11 14:151.39640.000.000.0014.00
81269942009.06.11 04:55sell0.05eurusd1.40340.00001.39642009.06.11 14:151.39640.000.000.0035.00
81286092009.06.11 04:55sell limit0.07eurusd1.40690.00001.39992009.06.11 14:151.3964cancelled
81355752009.06.11 14:33sell0.01eurusd1.39450.00001.40692009.06.12 07:471.40690.000.00-0.02-12.40
81355822009.06.11 14:15sell limit0.01eurusd1.39810.00001.39462009.06.11 14:331.3943cancelled
81362062009.06.11 14:34sell0.02eurusd1.39630.00001.40692009.06.12 07:471.40690.000.00-0.04-21.20
81362482009.06.11 14:38sell0.03eurusd1.39810.00001.40692009.06.12 07:471.40690.000.00-0.06-26.40
81363412009.06.11 15:04sell0.04eurusd1.39990.00001.40692009.06.12 07:471.40690.000.00-0.08-28.00
81370332009.06.11 15:46sell0.05eurusd1.40340.00001.40692009.06.12 07:471.40690.000.00-0.10-17.50
81381232009.06.11 16:15sell0.07eurusd1.40690.00001.40692009.06.12 07:471.40690.000.00-0.140.00
81392242009.06.11 17:29sell0.09eurusd1.41040.00001.40692009.06.12 07:471.40690.000.00-0.1831.50
81407112009.06.11 19:26sell0.12eurusd1.41390.00001.40692009.06.12 07:471.40690.000.00-0.2484.00
81434682009.06.11 19:26sell limit0.16eurusd1.42090.00001.40692009.06.12 07:471.4067cancelled
81531652009.06.12 07:47sell stop0.01eurusd1.40530.00001.40182009.06.12 08:131.4088cancelled
81532142009.06.12 08:13sell0.01eurusd1.40890.00001.40722009.06.12 09:161.40720.000.000.001.70
81534012009.06.12 08:42sell0.02eurusd1.41070.00001.40722009.06.12 09:161.40720.000.000.007.00
81538672009.06.12 08:43sell limit0.03eurusd1.41250.00001.40902009.06.12 09:161.4063cancelled
81547432009.06.12 09:19sell0.01eurusd1.40530.00001.40362009.06.12 11:151.40360.000.000.001.70
81547522009.06.12 09:16sell limit0.01eurusd1.40710.00001.40362009.06.12 09:221.4063cancelled
81549352009.06.12 09:23sell0.02eurusd1.40710.00001.40362009.06.12 11:151.40360.000.000.007.00
81549682009.06.12 09:24sell limit0.03eurusd1.40890.00001.40542009.06.12 11:151.4032cancelled
81567342009.06.12 11:15sell stop0.01eurusd1.40170.00001.39822009.06.12 11:271.4052cancelled
81568262009.06.12 11:26sell0.01eurusd1.40530.00001.40182009.06.12 13:141.40180.000.000.003.50
81569562009.06.12 11:27sell limit0.02eurusd1.40710.00001.40362009.06.12 13:141.4013cancelled
81585542009.06.12 13:20sell0.01eurusd1.39990.00001.39822009.06.12 14:241.39820.000.000.001.70
81585672009.06.12 13:15sell limit0.01eurusd1.40170.00001.39822009.06.12 13:211.3998cancelled
81587372009.06.12 14:04sell0.02eurusd1.40170.00001.39822009.06.12 14:241.39820.000.000.007.00
81599062009.06.12 14:05sell limit0.03eurusd1.40350.00001.40002009.06.12 14:241.3977cancelled
81602762009.06.12 14:26sell0.01eurusd1.39630.00001.39462009.06.12 15:371.39460.000.000.001.70
81603612009.06.12 14:26sell limit0.01eurusd1.39810.00001.39462009.06.12 14:261.3959cancelled
81604652009.06.12 14:56sell0.02eurusd1.39810.00001.39462009.06.12 15:371.39460.000.000.007.00
81612852009.06.12 14:57sell limit0.03eurusd1.39990.00001.39642009.06.12 15:371.3950cancelled
81620532009.06.12 15:37sell stop0.01eurusd1.39270.00001.38922009.06.12 15:401.3965cancelled
81620602009.06.12 15:39sell0.01eurusd1.39630.00001.39822009.06.15 00:031.39820.000.00-0.02-1.90
81621302009.06.12 16:18sell0.02eurusd1.39810.00001.39822009.06.15 00:031.39820.000.00-0.04-0.20
81628602009.06.12 16:40sell0.03eurusd1.39990.00001.39822009.06.15 00:031.39820.000.00-0.065.10
81632292009.06.12 17:20sell0.04eurusd1.40170.00001.39822009.06.15 00:031.39820.000.00-0.0814.00
81643202009.06.12 17:21sell limit0.05eurusd1.40520.00001.39822009.06.15 00:401.3973cancelled
81691762009.06.15 00:40sell stop0.01eurusd1.39630.00001.39282009.06.15 00:431.3979cancelled
81691812009.06.15 00:43sell0.01eurusd1.39810.00001.39642009.06.15 02:381.39640.000.000.001.70
81692012009.06.15 01:20sell0.02eurusd1.39990.00001.39642009.06.15 02:381.39640.000.000.007.00
81694572009.06.15 01:20sell limit0.03eurusd1.40170.00001.39822009.06.15 02:381.3962cancelled
81701082009.06.15 02:38sell stop0.01eurusd1.39450.00001.39102009.06.15 03:091.3984cancelled
81701642009.06.15 03:09sell0.01eurusd1.39810.00001.39462009.06.15 06:551.39460.000.000.003.50
81704902009.06.15 03:10sell limit0.02eurusd1.39990.00001.39642009.06.15 06:551.3943cancelled
81724072009.06.15 06:55sell stop0.01eurusd1.39270.00001.38922009.06.15 06:581.3945cancelled
81724262009.06.15 06:58sell0.01eurusd1.39450.00001.39102009.06.15 08:001.39100.000.000.003.50
81724452009.06.15 06:59sell limit0.02eurusd1.39630.00001.39282009.06.15 08:001.3908cancelled
81729832009.06.15 08:00sell stop0.01eurusd1.38910.00001.38562009.06.15 08:151.3911cancelled
81730942009.06.15 08:15sell0.01eurusd1.39090.00001.38742009.06.15 09:281.38740.000.000.003.50
81731932009.06.15 08:15sell limit0.02eurusd1.39270.00001.38922009.06.15 09:281.3872cancelled
81740962009.06.15 09:28sell stop0.01eurusd1.38550.00001.38202009.06.15 09:351.3872cancelled
81741902009.06.15 09:35sell0.01eurusd1.38730.00001.38382009.06.15 14:061.38380.000.000.003.50
81742212009.06.15 09:35sell limit0.02eurusd1.38910.00001.38562009.06.15 14:061.3836cancelled
81770572009.06.15 14:06sell stop0.01eurusd1.38190.00001.37842009.06.15 14:171.3855cancelled
81770822009.06.15 14:17sell0.01eurusd1.38550.00001.38382009.06.15 15:451.38380.000.000.001.70
81771882009.06.15 14:28sell0.02eurusd1.38730.00001.38382009.06.15 15:451.38380.000.000.007.00
81773102009.06.15 14:29sell limit0.03eurusd1.38910.00001.38562009.06.15 15:461.3833cancelled
81787442009.06.15 15:46sell stop0.01eurusd1.38190.00001.37842009.06.15 15:481.3837cancelled
81787562009.06.15 15:48sell0.01eurusd1.38370.00001.38202009.06.15 16:391.38200.000.000.001.70
81788172009.06.15 16:03sell0.02eurusd1.38550.00001.38202009.06.15 16:391.38200.000.000.007.00
81792312009.06.15 16:04sell limit0.03eurusd1.38730.00001.38382009.06.15 16:391.3818cancelled
81798832009.06.15 16:39sell stop0.01eurusd1.38010.00001.37662009.06.15 16:401.3822cancelled
81799032009.06.15 16:40sell0.01eurusd1.38190.00001.38022009.06.15 17:051.38020.000.000.001.70
81799382009.06.15 16:46sell0.02eurusd1.38370.00001.38022009.06.15 17:051.38020.000.000.007.00
81800402009.06.15 16:47sell limit0.03eurusd1.38550.00001.38202009.06.15 17:071.3794cancelled
81805102009.06.15 17:09sell0.01eurusd1.37830.00001.37662009.06.15 18:291.37660.000.000.001.70
81805152009.06.15 17:07sell limit0.01eurusd1.38010.00001.37662009.06.15 17:091.3785cancelled
81805722009.06.15 17:16sell0.02eurusd1.38010.00001.37662009.06.15 18:291.37660.000.000.007.00
81807242009.06.15 17:16sell limit0.03eurusd1.38190.00001.37842009.06.15 18:291.3761cancelled
81819972009.06.15 18:29sell stop0.01eurusd1.37470.00001.37122009.06.15 18:311.3766cancelled
81820132009.06.15 18:31sell0.01eurusd1.37650.00001.37662009.06.16 02:261.37660.000.00-0.02-0.10
81821122009.06.15 18:59sell0.02eurusd1.37830.00001.37662009.06.16 02:261.37660.000.00-0.043.40
81825432009.06.15 22:59sell0.03eurusd1.38010.00001.37662009.06.16 02:261.37660.000.00-0.0610.50
81856142009.06.15 23:00sell limit0.04eurusd1.38190.00001.37842009.06.16 02:261.3763cancelled
81883622009.06.16 02:26sell stop0.01eurusd1.37470.00001.37122009.06.16 02:471.3767cancelled
81883862009.06.16 02:47sell0.01eurusd1.37650.00001.38542009.06.16 16:181.38540.000.000.00-8.90
81890252009.06.16 03:48sell0.02eurusd1.37830.00001.38542009.06.16 16:181.38540.000.000.00-14.20
81906032009.06.16 03:57sell0.03eurusd1.38010.00001.38542009.06.16 16:181.38540.000.000.00-15.90
81908392009.06.16 04:19sell0.04eurusd1.38190.00001.38542009.06.16 16:181.38540.000.000.00-14.00
81913432009.06.16 08:31sell0.05eurusd1.38540.00001.38542009.06.16 16:181.38540.000.000.000.00
81955462009.06.16 11:00sell0.07eurusd1.38890.00001.38542009.06.16 16:181.38540.000.000.0024.50
81985692009.06.16 14:31sell0.09eurusd1.39240.00001.38542009.06.16 16:181.38540.000.000.0063.00
82024412009.06.16 14:31sell limit0.12eurusd1.39590.00001.38892009.06.16 16:181.3852cancelled
82051052009.06.16 16:18sell stop0.01eurusd1.38370.00001.38022009.06.16 16:331.3876cancelled
82052522009.06.16 16:33sell0.01eurusd1.38730.00001.38742009.06.16 18:321.38740.000.000.00-0.10
82055962009.06.16 16:39sell0.02eurusd1.38910.00001.38742009.06.16 18:321.38740.000.000.003.40
82057902009.06.16 17:06sell0.03eurusd1.39090.00001.38742009.06.16 18:321.38740.000.000.0010.50
82065112009.06.16 17:06sell limit0.04eurusd1.39270.00001.38922009.06.16 18:321.3872cancelled
82081792009.06.16 18:47sell0.01eurusd1.38550.00001.38202009.06.17 01:091.38200.000.00-0.023.50
82082132009.06.16 18:33sell limit0.01eurusd1.38730.00001.38382009.06.16 18:471.3855cancelled
82085262009.06.16 18:47sell limit0.02eurusd1.38730.00001.38382009.06.17 01:091.3819cancelled
82134992009.06.17 01:09sell stop0.01eurusd1.38010.00001.37662009.06.17 01:281.3821cancelled
82136202009.06.17 01:28sell0.01eurusd1.38190.00001.38382009.06.17 13:561.38380.000.000.00-1.90
82139592009.06.17 02:30sell0.02eurusd1.38370.00001.38382009.06.17 13:561.38380.000.000.00-0.20
82154672009.06.17 05:42sell0.03eurusd1.38550.00001.38382009.06.17 13:561.38380.000.000.005.10
82172672009.06.17 06:08sell0.04eurusd1.38730.00001.38382009.06.17 13:561.38380.000.000.0014.00
82177152009.06.17 08:29sell0.05eurusd1.39080.00001.38382009.06.17 13:561.38380.000.000.0035.00
82194852009.06.17 08:30sell limit0.07eurusd1.39430.00001.38732009.06.17 13:561.3836cancelled
82257452009.06.17 13:56sell stop0.01eurusd1.38190.00001.37842009.06.17 14:151.3839cancelled
82257712009.06.17 14:15sell0.01eurusd1.38370.00001.38562009.06.17 16:311.38560.000.000.00-1.90
82262422009.06.17 14:31sell0.02eurusd1.38550.00001.38562009.06.17 16:311.38560.000.000.00-0.20
82265702009.06.17 14:45sell0.03eurusd1.38730.00001.38562009.06.17 16:311.38560.000.000.005.10
82270442009.06.17 14:55sell0.04eurusd1.38910.00001.38562009.06.17 16:311.38560.000.000.0014.00
82274462009.06.17 14:56sell limit0.05eurusd1.39260.00001.38562009.06.17 16:311.3855cancelled
82298402009.06.17 16:31sell stop0.01eurusd1.38370.00001.38022009.06.17 16:371.3854cancelled
82298782009.06.17 16:37sell0.01eurusd1.38550.00001.38382009.06.17 17:521.38380.000.000.001.70
82299562009.06.17 17:03sell0.02eurusd1.38730.00001.38382009.06.17 17:521.38380.000.000.007.00
82303822009.06.17 17:03sell limit0.03eurusd1.38910.00001.38562009.06.17 17:521.3832cancelled
82310732009.06.17 17:52sell stop0.01eurusd1.38190.00001.37842009.06.17 17:551.3837cancelled
82311102009.06.17 17:55sell0.01eurusd1.38370.00001.39262009.06.18 19:591.39260.000.00-0.06-8.90
82311312009.06.17 18:05sell0.02eurusd1.38550.00001.39262009.06.18 19:591.39260.000.00-0.11-14.20
82314062009.06.17 18:23sell0.03eurusd1.38730.00001.39262009.06.18 19:591.39260.000.00-0.17-15.90
82316642009.06.17 19:38sell0.04eurusd1.38910.00001.39262009.06.18 19:591.39260.000.00-0.23-14.00
82325122009.06.17 20:11sell0.05eurusd1.39260.00001.39262009.06.18 19:591.39260.000.00-0.290.00
82332072009.06.17 20:21sell0.07eurusd1.39610.00001.39262009.06.18 19:591.39260.000.00-0.4024.50
82335222009.06.18 16:02sell0.09eurusd1.39960.00001.39262009.06.18 19:591.39260.000.000.0063.00
82518522009.06.18 16:03sell limit0.12eurusd1.40310.00001.39612009.06.18 19:591.3925cancelled
82560632009.06.18 20:01sell0.01eurusd1.39090.00001.38742009.06.18 20:111.38740.000.000.003.50
82560682009.06.18 19:59sell limit0.01eurusd1.39270.00001.38922009.06.18 20:011.3903cancelled
82563402009.06.18 20:02sell limit0.02eurusd1.39270.00001.38922009.06.18 20:111.3872cancelled
82566552009.06.18 20:11sell stop0.01eurusd1.38550.00001.38202009.06.18 20:141.3890cancelled
82567262009.06.18 20:14sell0.01eurusd1.38910.00001.39102009.06.19 10:211.39100.000.00-0.02-1.90
82568142009.06.19 00:02sell0.02eurusd1.39090.00001.39102009.06.19 10:211.39100.000.000.00-0.20
82594472009.06.19 06:04sell0.03eurusd1.39270.00001.39102009.06.19 10:211.39100.000.000.005.10
82623102009.06.19 07:19sell0.04eurusd1.39450.00001.39102009.06.19 10:211.39100.000.000.0014.00
82629332009.06.19 07:20sell limit0.05eurusd1.39800.00001.39102009.06.19 10:211.3910cancelled
82653292009.06.19 10:41sell0.01eurusd1.38910.00001.39102009.06.19 15:131.39100.000.000.00-1.90
82653552009.06.19 10:23sell limit0.01eurusd1.39270.00001.38922009.06.19 10:411.3889cancelled
82656022009.06.19 11:20sell0.02eurusd1.39090.00001.39102009.06.19 15:131.39100.000.000.00-0.20
82662072009.06.19 12:11sell0.03eurusd1.39270.00001.39102009.06.19 15:131.39100.000.000.005.10
82669962009.06.19 13:21sell0.04eurusd1.39450.00001.39102009.06.19 15:131.39100.000.000.0014.00
82681562009.06.19 13:22sell limit0.05eurusd1.39800.00001.39102009.06.19 15:131.3909cancelled
82700302009.06.19 15:13sell stop0.01eurusd1.38910.00001.38562009.06.19 15:351.3929cancelled
82700882009.06.19 15:35sell0.01eurusd1.39270.00001.39462009.06.19 21:511.39460.000.000.00-1.90
82703692009.06.19 17:36sell0.02eurusd1.39450.00001.39462009.06.19 21:511.39460.000.000.00-0.20
82725912009.06.19 17:40sell0.03eurusd1.39630.00001.39462009.06.19 21:511.39460.000.000.005.10
82727162009.06.19 17:49sell0.04eurusd1.39810.00001.39462009.06.19 21:511.39460.000.000.0014.00
82730782009.06.19 17:50sell limit0.05eurusd1.40160.00001.39462009.06.19 21:511.3943cancelled
82768992009.06.22 00:37sell0.01eurusd1.39270.00001.38922009.06.22 03:261.38920.000.000.003.50
82770302009.06.19 22:08sell limit0.01eurusd1.39630.00001.39282009.06.22 00:461.3932cancelled
82784612009.06.22 00:47sell limit0.02eurusd1.39450.00001.39102009.06.22 03:261.3888cancelled
82797622009.06.22 03:26sell stop0.01eurusd1.38730.00001.38382009.06.22 03:261.3891cancelled
82797672009.06.22 03:26sell0.01eurusd1.38910.00001.38742009.06.22 08:211.38740.000.000.001.70
82797932009.06.22 05:08sell0.02eurusd1.39090.00001.38742009.06.22 08:211.38740.000.000.007.00
82804432009.06.22 05:09sell limit0.03eurusd1.39270.00001.38922009.06.22 08:211.3865cancelled
82821352009.06.22 08:36sell0.01eurusd1.38550.00001.38382009.06.22 11:271.38380.000.000.001.70
82821372009.06.22 08:21sell limit0.01eurusd1.38730.00001.38382009.06.22 08:361.3854cancelled
82824092009.06.22 09:13sell0.02eurusd1.38730.00001.38382009.06.22 11:271.38380.000.000.007.00
82829802009.06.22 09:14sell limit0.03eurusd1.38910.00001.38562009.06.22 11:271.3836cancelled
82854322009.06.22 11:27sell stop0.01eurusd1.38190.00001.37842009.06.22 11:431.3855cancelled
82854652009.06.22 11:42sell0.01eurusd1.38550.00001.38562009.06.22 17:391.38560.000.000.00-0.10
82857402009.06.22 16:06sell0.02eurusd1.38730.00001.38562009.06.22 17:391.38560.000.000.003.40
82901492009.06.22 16:26sell0.03eurusd1.38910.00001.38562009.06.22 17:391.38560.000.000.0010.50
82906082009.06.22 16:26sell limit0.04eurusd1.39090.00001.38742009.06.22 17:391.3855cancelled
82919292009.06.22 17:39sell stop0.01eurusd1.38370.00001.38022009.06.22 17:471.3855cancelled
82920052009.06.22 17:47sell0.01eurusd1.38550.00001.38382009.06.23 01:431.38380.000.00-0.021.70
82921332009.06.22 19:00sell0.02eurusd1.38730.00001.38382009.06.23 01:431.38380.000.00-0.047.00
82933572009.06.22 19:00sell limit0.03eurusd1.38910.00001.38562009.06.23 01:431.3837cancelled
82991612009.06.23 01:43sell stop0.01eurusd1.38190.00001.37842009.06.23 02:051.3855cancelled
82991772009.06.23 02:05sell0.01eurusd1.38550.00001.39792009.06.24 18:171.39790.000.00-0.02-12.40
82995262009.06.23 09:00sell0.02eurusd1.38730.00001.39792009.06.24 18:171.39790.000.00-0.04-21.20
83049772009.06.23 09:20sell0.03eurusd1.38910.00001.39792009.06.24 18:171.39790.000.00-0.06-26.40
83053612009.06.23 10:01sell0.04eurusd1.39090.00001.39792009.06.24 18:171.39790.000.00-0.08-28.00
83061372009.06.23 12:18sell0.05eurusd1.39440.00001.39792009.06.24 18:171.39790.000.00-0.10-17.50
83083132009.06.23 13:36sell0.07eurusd1.39790.00001.39792009.06.24 18:171.39790.000.00-0.130.00
83096002009.06.23 14:48sell0.09eurusd1.40140.00001.39792009.06.24 18:171.39790.000.00-0.1731.50
83110132009.06.23 18:02sell0.12eurusd1.40490.00001.39792009.06.24 18:171.39790.000.00-0.2384.00
83149912009.06.24 08:30sell0.16eurusd1.41190.00001.39792009.06.24 18:171.39790.000.000.00224.00
83258282009.06.24 08:31sell limit0.21eurusd1.41890.00001.40492009.06.24 18:181.3974cancelled
83414582009.06.24 18:18sell stop0.01eurusd1.39630.00001.39282009.06.24 18:201.3981cancelled
83414952009.06.24 18:20sell0.01eurusd1.39810.00001.39642009.06.24 20:201.39440.000.000.003.70
83416282009.06.24 20:04sell0.02eurusd1.39990.00001.39642009.06.24 20:201.39440.000.000.0011.00
83443482009.06.24 20:04sell limit0.03eurusd1.40170.00001.39822009.06.24 20:201.3944cancelled
83448112009.06.24 20:20sell stop0.01eurusd1.39270.00001.38922009.06.24 20:211.3948cancelled
83448302009.06.24 20:21sell0.01eurusd1.39450.00001.39282009.06.24 20:281.39280.000.000.001.70
83449022009.06.24 20:22sell0.02eurusd1.39630.00001.39282009.06.24 20:281.39280.000.000.007.00
83450092009.06.24 20:23sell limit0.03eurusd1.39810.00001.39462009.06.24 20:281.3932cancelled
83452832009.06.24 20:28sell stop0.01eurusd1.39090.00001.38742009.06.24 20:291.3951cancelled
83452982009.06.24 20:29sell0.01eurusd1.39450.00001.39102009.06.24 20:361.39100.000.000.003.50
83454552009.06.24 20:30sell limit0.02eurusd1.39630.00001.39282009.06.24 20:361.3907cancelled
83458142009.06.24 20:37sell0.01eurusd1.38910.00001.39102009.06.25 14:431.39100.000.00-0.06-1.90
83458702009.06.24 20:37sell limit0.01eurusd1.39090.00001.38742009.06.24 20:371.3890cancelled
83460442009.06.24 20:39sell0.02eurusd1.39090.00001.39102009.06.25 14:431.39100.000.00-0.11-0.20
83461242009.06.24 20:55sell0.03eurusd1.39270.00001.39102009.06.25 14:431.39100.000.00-0.175.10
83464812009.06.24 21:48sell0.04eurusd1.39450.00001.39102009.06.25 14:431.39100.000.00-0.2314.00
83478422009.06.25 08:19sell0.05eurusd1.39800.00001.39102009.06.25 14:431.39100.000.000.0035.00
83590942009.06.25 08:20sell limit0.07eurusd1.40150.00001.39452009.06.25 14:441.3907cancelled
83660492009.06.25 14:44sell stop0.01eurusd1.38910.00001.38562009.06.25 14:451.3910cancelled
83660742009.06.25 14:45sell0.01eurusd1.39090.00001.39102009.06.25 16:431.39100.000.000.00-0.10
83661262009.06.25 15:32sell0.02eurusd1.39270.00001.39102009.06.25 16:431.39100.000.000.003.40
83669742009.06.25 16:01sell0.03eurusd1.39450.00001.39102009.06.25 16:431.39100.000.000.0010.50
83674942009.06.25 16:02sell limit0.04eurusd1.39630.00001.39282009.06.25 16:441.3908cancelled
83684882009.06.25 16:44sell stop0.01eurusd1.38910.00001.38562009.06.25 16:461.3909cancelled
83685082009.06.25 16:46sell0.01eurusd1.39090.00001.40332009.06.29 02:411.40330.000.00-0.02-12.40
83685802009.06.25 17:29sell0.02eurusd1.39270.00001.40332009.06.29 02:411.40330.000.00-0.04-21.20
83695032009.06.25 17:41sell0.03eurusd1.39450.00001.40332009.06.29 02:411.40330.000.00-0.06-26.40
83697532009.06.25 19:14sell0.04eurusd1.39630.00001.40332009.06.29 02:411.40330.000.00-0.08-28.00
83713002009.06.25 19:21sell0.05eurusd1.39980.00001.40332009.06.29 02:411.40330.000.00-0.10-17.50
83715872009.06.26 02:13sell0.07eurusd1.40330.00001.40332009.06.29 02:411.40330.000.000.000.00
83769642009.06.26 11:44sell0.09eurusd1.40680.00001.40332009.06.29 02:411.40330.000.000.0031.50
83826102009.06.26 14:18sell0.12eurusd1.41030.00001.40332009.06.29 02:411.40330.000.000.0084.00
83843542009.06.26 14:18sell limit0.16eurusd1.41730.00001.40332009.06.29 02:411.4030cancelled
83924992009.06.29 02:41sell stop0.01eurusd1.39950.00001.39152009.06.29 02:461.4034cancelled
83925022009.06.29 02:46sell0.01eurusd1.40350.00001.40352009.06.30 16:091.40350.000.00-0.020.00
83925912009.06.29 16:16sell0.02eurusd1.40750.00001.40352009.06.30 16:091.40350.000.00-0.048.00
84034182009.06.30 02:13sell0.03eurusd1.41150.00001.40352009.06.30 16:091.40350.000.000.0024.00
84131082009.06.30 02:14sell limit0.04eurusd1.41550.00001.40752009.06.30 16:091.4035cancelled
84254162009.06.30 16:09sell stop0.01eurusd1.39950.00001.39152009.07.01 05:541.4036cancelled
84254272009.06.30 16:09sell limit0.01eurusd1.40750.00001.39952009.07.01 05:551.4036cancelled
84361842009.07.01 05:49buy stop0.01eurusd1.40870.00001.41672009.07.01 05:551.4038cancelled
84361872009.07.01 05:54buy0.01eurusd1.40370.00001.41172009.07.01 14:291.41170.000.000.008.00
84362522009.07.01 05:55buy limit0.02eurusd1.39970.00001.40772009.07.01 14:301.4118cancelled
84436282009.07.01 14:57buy0.01eurusd1.41270.00001.40072009.07.09 14:561.40070.000.000.10-12.00
84436502009.07.01 14:30buy limit0.01eurusd1.40770.00001.41572009.07.01 14:571.4125cancelled
84442942009.07.02 09:07buy0.02eurusd1.40870.00001.40072009.07.09 14:561.40070.000.000.07-16.00
84603032009.07.02 13:12buy0.03eurusd1.40470.00001.40072009.07.09 14:561.40070.000.000.14-12.00
84633532009.07.02 16:09buy0.04eurusd1.40070.00001.40072009.07.09 14:561.40070.000.000.180.00
84676302009.07.06 09:11buy0.06eurusd1.39270.00001.40072009.07.09 14:561.40070.000.000.0648.00
84949002009.07.08 18:00buy0.08eurusd1.38470.00001.40072009.07.09 14:561.40070.000.000.05128.00
85393772009.07.08 18:01buy limit0.11eurusd1.37670.00001.39272009.07.09 14:561.4008cancelled
85559162009.07.09 14:56buy stop0.01eurusd1.40470.00001.41272009.07.09 14:591.3998cancelled
85559212009.07.09 14:59buy0.01eurusd1.39970.00001.40372009.07.09 17:461.40370.000.000.004.00
85560072009.07.09 15:40buy0.02eurusd1.39570.00001.40372009.07.09 17:461.40370.000.000.0016.00
85566392009.07.09 15:40buy limit0.03eurusd1.39170.00001.39972009.07.09 17:461.4041cancelled
85591392009.07.09 17:46buy stop0.01eurusd1.40870.00001.41672009.07.09 17:491.4038cancelled
85591522009.07.09 17:49buy0.01eurusd1.40370.00001.39972009.07.13 21:421.39970.000.000.00-4.00
85592532009.07.10 02:48buy0.02eurusd1.39970.00001.39972009.07.13 21:421.39970.000.000.000.00
85659982009.07.10 08:06buy0.03eurusd1.39570.00001.39972009.07.13 21:421.39970.000.000.0112.00
85685302009.07.10 09:23buy0.04eurusd1.39170.00001.39972009.07.13 21:421.39970.000.000.0132.00
85697542009.07.10 09:23buy limit0.06eurusd1.38370.00001.39972009.07.13 23:491.3983cancelled
85956472009.07.14 01:20buy0.01eurusd1.40070.00001.40072009.07.15 08:091.40070.000.000.000.00
85956482009.07.13 23:49buy limit0.01eurusd1.39570.00001.40372009.07.14 01:201.4006cancelled
85970262009.07.14 04:26buy0.02eurusd1.39670.00001.40072009.07.15 08:091.40070.000.000.008.00
85989132009.07.14 19:28buy0.03eurusd1.39270.00001.40072009.07.15 08:091.40070.000.000.0124.00
86090612009.07.14 19:29buy limit0.04eurusd1.38870.00001.39672009.07.15 08:091.4010cancelled
86176332009.07.15 08:46buy0.01eurusd1.40470.00001.41272009.07.15 20:051.41270.000.000.008.00
86176382009.07.15 08:09buy limit0.01eurusd1.39970.00001.40772009.07.15 08:461.4047cancelled
86185902009.07.15 08:46buy limit0.02eurusd1.40070.00001.40872009.07.15 20:061.4129cancelled
86280032009.07.15 20:06buy stop0.01eurusd1.41670.00001.42472009.07.15 20:151.4117cancelled
86280122009.07.15 20:14buy0.01eurusd1.41170.00001.41572009.07.16 14:301.41570.000.000.014.00
86281742009.07.16 02:40buy0.02eurusd1.40770.00001.41572009.07.16 14:301.41570.000.000.0016.00
86329592009.07.16 02:41buy limit0.03eurusd1.40370.00001.41172009.07.16 14:301.4164cancelled
86434652009.07.16 14:30buy0.01eurusd1.416700.000001.416702009.07.20 03:281.416700.000.000.000.00
86434692009.07.16 14:30buy limit0.01eurusd1.41170.00001.41972009.07.16 14:301.4164cancelled
86435302009.07.16 15:20buy0.02eurusd1.412700.000001.416702009.07.20 03:281.416700.000.000.008.00
86442812009.07.17 08:34buy0.03eurusd1.408700.000001.416702009.07.20 03:281.416700.000.000.0124.00
86543262009.07.17 08:35buy limit0.04eurusd1.404700.000001.412702009.07.20 03:281.41690cancelled
86632242009.07.20 03:28buy stop0.01eurusd1.420700.000001.428702009.07.20 05:561.41565cancelled
86632272009.07.20 05:56buy0.01eurusd1.415700.000001.423702009.07.20 11:101.423700.000.000.008.00
86639912009.07.20 05:08sell limit0.01eurusd1.419500.000001.411502009.07.20 05:561.41554cancelled
86639942009.07.20 05:08sell stop0.01eurusd1.415500.000001.407502009.07.20 05:561.41549deleted [hedge is prohibited]
86642212009.07.20 05:56buy limit0.02eurusd1.411700.000001.419702009.07.20 11:101.42391cancelled
86674352009.07.20 11:42buy0.01eurusd1.424700.000001.424702009.07.22 19:131.424700.000.000.000.00
86674372009.07.20 11:10buy limit0.01eurusd1.419700.000001.427702009.07.20 11:421.42469cancelled
86677652009.07.20 16:12buy0.02eurusd1.420700.000001.424702009.07.22 19:131.424700.000.000.008.00
86706982009.07.21 19:06buy0.03eurusd1.416700.000001.424702009.07.22 19:131.424700.000.000.0024.00
86914982009.07.21 19:07buy limit0.04eurusd1.412700.000001.420702009.07.22 19:131.42475cancelled
87091932009.07.22 19:13buy stop0.01eurusd1.428680.000001.436682009.07.22 19:241.42376cancelled
87091952009.07.22 19:24buy0.01eurusd1.423680.000001.427682009.07.23 17:141.427680.000.000.004.00
87094122009.07.23 15:14buy0.02eurusd1.419680.000001.427682009.07.23 17:141.427680.000.000.0016.00
87204292009.07.23 15:14buy limit0.03eurusd1.415680.000001.423682009.07.23 17:141.42800cancelled
87233422009.07.23 17:15buy0.01eurusd1.428680.000001.424682009.07.24 13:041.424680.000.000.00-4.00
87233672009.07.23 17:14buy limit0.01eurusd1.427680.000001.435682009.07.23 17:161.42871cancelled
87234432009.07.23 18:50buy0.02eurusd1.424680.000001.424682009.07.24 13:041.424680.000.000.000.00
87250342009.07.23 19:51buy0.03eurusd1.420680.000001.424682009.07.24 13:041.424680.000.000.0012.00
87260642009.07.23 22:12buy0.04eurusd1.416680.000001.424682009.07.24 13:041.424680.000.000.0032.00
87276752009.07.23 22:13buy limit0.06eurusd1.408680.000001.424682009.07.24 13:041.42498cancelled
87344702009.07.24 13:04buy stop0.01eurusd1.428680.000001.436682009.07.24 14:071.42372cancelled
87344732009.07.24 14:07buy0.01eurusd1.423680.000001.427682009.07.27 12:331.427680.000.000.004.00
87348832009.07.24 14:07sell stop0.01eurusd1.419500.000001.411502009.07.24 14:071.42348cancelled
87348952009.07.24 16:55buy0.02eurusd1.419680.000001.427682009.07.27 12:331.427680.000.000.0016.00
87363462009.07.24 16:56buy limit0.03eurusd1.415680.000001.423682009.07.27 12:331.42804cancelled
87437422009.07.27 12:44buy0.01eurusd1.428680.000001.428682009.07.28 08:131.428680.000.000.000.00
87437472009.07.27 12:34buy limit0.01eurusd1.423680.000001.431682009.07.27 12:441.42878cancelled
87438642009.07.27 15:48buy0.02eurusd1.424680.000001.428682009.07.28 08:131.428680.000.000.008.00
87454712009.07.27 18:01buy0.03eurusd1.420680.000001.428682009.07.28 08:131.428680.000.000.0024.00
87468682009.07.27 18:01buy limit0.04eurusd1.416680.000001.424682009.07.28 08:131.42885cancelled
87524262009.07.28 08:13buy stop0.01eurusd1.432680.000001.440682009.07.28 08:211.42775cancelled
87524282009.07.28 08:21buy0.01eurusd1.427680.000001.423682009.07.31 17:281.423680.000.000.00-4.00
87525282009.07.28 13:50buy0.02eurusd1.423680.000001.423682009.07.31 17:281.423680.000.000.000.00
87550542009.07.28 15:22buy0.03eurusd1.419680.000001.423682009.07.31 17:281.423680.000.000.0012.00
87560602009.07.28 17:10buy0.04eurusd1.415680.000001.423682009.07.31 17:281.423680.000.000.0032.00
87575492009.07.29 16:30buy0.06eurusd1.407680.000001.423682009.07.31 17:281.423680.000.000.0096.00
87697632009.07.29 16:31buy limit0.08eurusd1.399680.000001.415682009.07.31 17:281.42388cancelled
87946042009.07.31 17:54buy0.01eurusd1.424680.000001.432682009.08.03 15:071.432680.000.000.008.00
87946092009.07.31 17:29buy limit0.01eurusd1.419680.000001.427682009.07.31 17:541.42495cancelled
87949412009.07.31 17:54buy limit0.02eurusd1.420680.000001.428682009.08.03 15:071.43294cancelled
88082252009.08.03 15:07buy stop0.01eurusd1.436680.000001.444682009.08.03 15:431.43166cancelled
88082322009.08.03 15:43buy0.01eurusd1.431680.000001.439682009.08.03 16:161.439680.000.000.008.00
88087902009.08.03 15:44buy limit0.02eurusd1.427680.000001.435682009.08.03 16:161.43985cancelled
88094702009.08.03 16:28buy0.01eurusd1.440680.000001.444682009.08.05 20:451.444680.000.000.004.00
88094792009.08.03 16:16buy limit0.01eurusd1.435680.000001.443682009.08.03 16:281.44089cancelled
88096932009.08.05 16:01buy0.02eurusd1.436680.000001.444682009.08.05 20:451.444680.000.000.0016.00
88334712009.08.05 16:02buy limit0.03eurusd1.432680.000001.440682009.08.05 20:451.44485cancelled
88356002009.08.05 20:45buy stop0.01eurusd1.448680.000001.456682009.08.05 20:471.44370cancelled
88356022009.08.05 20:47buy0.01eurusd1.443680.000001.431682009.08.13 14:251.431680.000.00-0.03-12.00
88356292009.08.06 04:36buy0.02eurusd1.439680.000001.431682009.08.13 14:251.431680.000.00-0.04-16.00
88387292009.08.06 15:55buy0.03eurusd1.435680.000001.431682009.08.13 14:251.431680.000.00-0.07-12.00
88428902009.08.07 14:39buy0.04eurusd1.431680.000001.431682009.08.13 14:251.431680.000.00-0.080.00
88509002009.08.07 16:21buy0.06eurusd1.423680.000001.431682009.08.13 14:251.431680.000.00-0.1248.00
88525772009.08.07 18:09buy0.08eurusd1.415680.000001.431682009.08.13 14:251.431680.000.00-0.16128.00
88535792009.08.07 18:09buy limit0.11eurusd1.407680.000001.423682009.08.13 14:251.43233cancelled
89017312009.08.13 14:25buy stop0.01eurusd1.432680.000001.440682009.08.13 14:471.42747cancelled
89017362009.08.13 14:47buy0.01eurusd1.427680.000001.423682009.08.19 17:021.423680.000.000.00-4.00
89020352009.08.14 16:00buy0.02eurusd1.423680.000001.423682009.08.19 17:021.423680.000.000.000.00
89107622009.08.14 19:28buy0.03eurusd1.419680.000001.423682009.08.19 17:021.423680.000.000.0012.00
89121232009.08.17 02:09buy0.04eurusd1.415680.000001.423682009.08.19 17:021.423680.000.000.0032.00
89141262009.08.17 12:19buy0.06eurusd1.407680.000001.423682009.08.19 17:021.423680.000.00-0.0296.00
89177502009.08.17 12:19buy limit0.08eurusd1.399680.000001.415682009.08.19 17:021.42430cancelled
89394302009.08.19 17:02buy stop0.01eurusd1.428680.000001.436682009.08.19 17:031.42364cancelled
89394382009.08.19 17:03buy0.01eurusd1.423680.000001.431682009.08.21 12:051.431680.000.000.008.00
89394472009.08.19 17:03buy limit0.02eurusd1.419680.000001.427682009.08.21 12:051.43184cancelled
89590012009.08.21 12:14buy0.01eurusd1.432680.000001.432682009.08.27 20:151.432680.000.000.010.00
89590032009.08.21 12:05buy limit0.01eurusd1.427680.000001.435682009.08.21 12:141.43304cancelled
89591202009.08.21 16:48buy0.02eurusd1.428680.000001.432682009.08.27 20:151.432680.000.000.028.00
89628552009.08.26 15:29buy0.03eurusd1.424680.000001.432682009.08.27 20:151.432680.000.000.0324.00
89985322009.08.27 00:40buy limit0.04eurusd1.420680.000001.428682009.08.27 20:151.43305cancelled
90059472009.08.27 20:27buy0.01eurusd1.436700.000001.436702009.09.01 08:011.436700.000.000.000.00
90059542009.08.27 20:15buy limit0.01eurusd1.431700.000001.439702009.08.27 20:281.43675cancelled
90061762009.08.28 09:44buy0.02eurusd1.432700.000001.436702009.09.01 08:011.436700.000.000.028.00
90105712009.08.28 20:30buy0.03eurusd1.428700.000001.436702009.09.01 08:011.436700.000.000.0224.00
90140412009.08.28 20:31buy limit0.04eurusd1.424700.000001.432702009.09.01 08:011.43705cancelled
90253382009.09.01 08:01buy stop0.01eurusd1.440700.000001.448702009.09.01 09:191.43562cancelled
90253482009.09.01 09:19buy0.01eurusd1.435700.000001.431702009.09.03 13:191.431700.000.000.01-4.00
90258272009.09.01 09:19sell stop0.01eurusd1.431500.000001.423502009.09.01 09:191.43537cancelled
90258352009.09.01 12:08buy0.02eurusd1.431700.000001.431702009.09.03 13:191.431700.000.000.030.00
90268412009.09.01 17:10buy0.03eurusd1.427700.000001.431702009.09.03 13:191.431700.000.000.0412.00
90288252009.09.01 17:29buy0.04eurusd1.423700.000001.431702009.09.03 13:191.431700.000.000.0532.00
90291052009.09.01 17:29buy limit0.06eurusd1.415700.000001.431702009.09.03 13:191.43197cancelled
90448322009.09.03 13:19buy stop0.01eurusd1.432700.000001.440702009.09.03 13:201.43166cancelled
90448352009.09.03 13:20buy0.01eurusd1.431700.000001.427702009.09.04 17:591.427700.000.000.00-4.00
90448492009.09.03 15:20buy0.02eurusd1.427700.000001.427702009.09.04 17:591.427700.000.000.010.00
90458532009.09.04 14:43buy0.03eurusd1.423700.000001.427702009.09.04 17:591.427700.000.000.0012.00
90571792009.09.04 15:07buy0.04eurusd1.419700.000001.427702009.09.04 17:591.427700.000.000.0032.00
90576452009.09.04 15:08buy limit0.06eurusd1.411700.000001.427702009.09.04 17:591.42790cancelled
90588012009.09.04 18:05buy0.01eurusd1.428700.000001.436702009.09.09 10:511.448600.000.000.0019.90
90588032009.09.04 18:00buy limit0.01eurusd1.423700.000001.431702009.09.04 18:061.42875cancelled
90588762009.09.04 18:06buy limit0.02eurusd1.424700.000001.432702009.09.15 23:361.46589cancelled
91000532009.09.15 23:37sell stop0.01eurusd1.463500.000001.455502009.09.16 02:111.46750cancelled
91000862009.09.15 23:49buy stop0.01eurusd1.468700.000001.476702009.09.16 02:111.46751cancelled
91000962009.09.15 23:52buy limit0.01eurusd1.463700.000001.471702009.09.16 02:111.46750cancelled
  0.00 0.00 9.07 4 586.30
Closed P/L: 4 595.37
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
91000502009.09.16 02:10sell0.01eurusd1.467500.000001.45950 1.467750.000.000.00-0.25
  0.00 0.00 0.00 -0.25
 Floating P/L: -0.25
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
91005402009.09.16 02:11sell limit0.02eurusd1.471500.000001.46350 1.46755Blessing
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 595.37 Floating P/L: -0.25 Margin: 14.68
Balance: 7 595.37 Equity: 7 595.12 Free Margin: 7 580.45
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 538.36 Gross Loss: 1 942.99 Total Net Profit: 4 595.37
Profit Factor: 3.37 Expected Payoff: 9.36  
Absolute Drawdown: 47.34 Maximal Drawdown: 434.26 (11.74%) Relative Drawdown: 11.74% (434.26)
 
Total Trades: 491 Short Positions (won %): 199 (64.32%) Long Positions (won %): 292 (76.71%)
Profit Trades (% of total): 352 (71.69%) Loss trades (% of total): 139 (28.31%)
Largest profit trade: 370.75 loss trade: -104.86
Average profit trade: 18.57 loss trade: -13.98
Maximum consecutive wins ($): 26 (206.36) consecutive losses ($): 6 (-434.26)
Maximal consecutive profit (count): 506.68 (3) consecutive loss (count): -434.26 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2