|Account: 101406
|Name: George Dimitrovski
|Currency: USD
|2009 September 16, 07:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6196853
|2009.03.10 05:44
|balance
|Deposit
|3 000.00
|6231951
|2009.03.11 07:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2620
|1.3470
|1.2770
|2009.03.12 07:55
|1.2770
|0.00
|0.00
|-0.23
|-15.00
|6231968
|2009.03.11 07:27
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.2670
|1.3251
|1.2620
|2009.03.11 07:37
|1.2619
|cancelled
|6235569
|2009.03.11 11:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2695
|1.3469
|1.2770
|2009.03.12 07:55
|1.2770
|0.00
|0.00
|-0.47
|-15.00
|6237092
|2009.03.11 12:16
|sell
|0.03
|eurusd
|1.2720
|1.3466
|1.2770
|2009.03.12 07:55
|1.2770
|0.00
|0.00
|-0.70
|-15.00
|6238414
|2009.03.11 12:59
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2770
|1.3465
|1.2770
|2009.03.12 07:55
|1.2770
|0.00
|0.00
|-0.94
|0.00
|6239604
|2009.03.11 20:04
|sell
|0.06
|eurusd
|1.2820
|1.3463
|1.2770
|2009.03.12 07:55
|1.2770
|0.00
|0.00
|-1.40
|30.00
|6251634
|2009.03.12 04:39
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2870
|1.3470
|1.2770
|2009.03.12 07:55
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|6263680
|2009.03.12 05:19
|sell limit
|0.11
|eurusd
|1.2920
|1.3426
|1.2820
|2009.03.12 07:55
|1.2771
|cancelled
|6266402
|2009.03.12 07:55
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.2745
|1.3372
|1.2695
|2009.03.12 08:26
|1.2770
|cancelled
|6266410
|2009.03.12 07:56
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.2795
|1.3375
|1.2745
|2009.03.12 08:26
|1.2770
|cancelled
|6266925
|2009.03.12 08:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.2807
|1.2186
|1.2857
|2009.03.12 08:26
|1.2772
|cancelled
|6266930
|2009.03.12 08:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2772
|1.2172
|1.2822
|2009.03.12 13:01
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6268057
|2009.03.12 09:06
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.2747
|1.2160
|1.2797
|2009.03.12 13:01
|1.2822
|cancelled
|6272641
|2009.03.12 13:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2832
|1.2159
|1.2807
|2009.03.12 17:10
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|6272646
|2009.03.12 13:01
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.2797
|1.2222
|1.2847
|2009.03.12 13:30
|1.2835
|cancelled
|6274959
|2009.03.12 14:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2807
|1.2157
|1.2807
|2009.03.12 17:10
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6277078
|2009.03.12 15:18
|buy
|0.03
|eurusd
|1.2757
|1.2159
|1.2807
|2009.03.12 17:10
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6279393
|2009.03.12 15:58
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.2732
|1.2178
|1.2782
|2009.03.12 17:11
|1.2810
|cancelled
|6281101
|2009.03.12 17:11
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.2832
|1.2211
|1.2882
|2009.03.12 17:14
|1.2796
|cancelled
|6281103
|2009.03.12 17:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2797
|1.2209
|1.2847
|2009.03.12 19:49
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6281876
|2009.03.12 17:53
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.2772
|1.2204
|1.2822
|2009.03.12 19:49
|1.2848
|cancelled
|6284354
|2009.03.12 19:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2857
|1.2257
|1.2907
|2009.03.12 20:16
|1.2907
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6284364
|2009.03.12 19:50
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.2822
|1.2248
|1.2872
|2009.03.12 19:54
|1.2864
|cancelled
|6285433
|2009.03.12 20:16
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.2932
|1.2311
|1.2982
|2009.03.12 20:30
|1.2898
|cancelled
|6285442
|2009.03.12 20:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2897
|1.2271
|1.2922
|2009.03.13 09:02
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.07
|2.50
|6287308
|2009.03.13 08:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2872
|1.2271
|1.2922
|2009.03.13 09:02
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6300937
|2009.03.13 08:43
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.2847
|1.2312
|1.2897
|2009.03.13 09:02
|1.2923
|cancelled
|6301247
|2009.03.13 09:02
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.2932
|1.2322
|1.2982
|2009.03.13 09:03
|1.2926
|cancelled
|6301265
|2009.03.13 09:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2922
|1.2266
|1.2922
|2009.03.13 21:11
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6302238
|2009.03.13 10:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2897
|1.2273
|1.2922
|2009.03.13 21:11
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6304648
|2009.03.13 16:23
|buy
|0.03
|eurusd
|1.2872
|1.2266
|1.2922
|2009.03.13 21:11
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6311299
|2009.03.13 17:03
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.2847
|1.2304
|1.2897
|2009.03.13 21:11
|1.2923
|cancelled
|6314478
|2009.03.13 21:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2932
|1.2252
|1.2982
|2009.03.16 09:57
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.07
|5.00
|6314482
|2009.03.13 21:11
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.2897
|1.2322
|1.2947
|2009.03.13 21:59
|1.2930
|cancelled
|6315138
|2009.03.16 00:00
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.2832
|1.2252
|1.2882
|2009.03.16 09:57
|1.2984
|cancelled
|6315140
|2009.03.16 00:00
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.2832
|1.2252
|1.2882
|2009.03.16 09:57
|1.2983
|cancelled
|6323390
|2009.03.16 09:57
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3007
|1.2384
|1.3057
|2009.03.16 10:08
|1.2974
|cancelled
|6323398
|2009.03.16 09:57
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3007
|1.2384
|1.3057
|2009.03.16 10:08
|1.2975
|cancelled
|6323402
|2009.03.16 10:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2972
|1.2372
|1.3022
|2009.03.16 11:06
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6323407
|2009.03.16 10:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2972
|1.2372
|1.3022
|2009.03.16 11:06
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6324021
|2009.03.16 10:48
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.2947
|1.2377
|1.2997
|2009.03.16 11:06
|1.3024
|cancelled
|6324023
|2009.03.16 10:48
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.2947
|1.2377
|1.2997
|2009.03.16 11:06
|1.3024
|cancelled
|6324701
|2009.03.16 11:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3032
|1.2413
|1.3057
|2009.03.18 04:40
|1.3057
|0.00
|0.00
|0.08
|2.50
|6324702
|2009.03.16 11:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3032
|1.2413
|1.3057
|2009.03.18 04:40
|1.3057
|0.00
|0.00
|0.08
|2.50
|6324706
|2009.03.16 11:07
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.2997
|1.2422
|1.3047
|2009.03.16 11:09
|1.3033
|cancelled
|6324707
|2009.03.16 11:07
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.2997
|1.2422
|1.3047
|2009.03.16 11:09
|1.3033
|cancelled
|6325383
|2009.03.16 15:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3007
|1.2413
|1.3057
|2009.03.18 04:40
|1.3057
|0.00
|0.00
|0.15
|10.00
|6325384
|2009.03.16 15:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3007
|1.2413
|1.3057
|2009.03.18 04:40
|1.3057
|0.00
|0.00
|0.15
|10.00
|6329205
|2009.03.16 20:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.2957
|1.2413
|1.3057
|2009.03.18 04:40
|1.3057
|0.00
|0.00
|0.23
|30.00
|6329207
|2009.03.16 20:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.2957
|1.2413
|1.3057
|2009.03.18 04:40
|1.3057
|0.00
|0.00
|0.23
|30.00
|6334564
|2009.03.16 21:21
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.2907
|1.2371
|1.3007
|2009.03.18 04:41
|1.3053
|cancelled
|6334566
|2009.03.16 21:21
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.2907
|1.2371
|1.3007
|2009.03.18 04:41
|1.3053
|cancelled
|6370584
|2009.03.18 04:41
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3082
|1.2458
|1.3132
|2009.03.18 04:43
|1.3048
|cancelled
|6370598
|2009.03.18 04:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3047
|1.2397
|1.3047
|2009.03.18 11:29
|1.3047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6371078
|2009.03.18 08:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3022
|1.2396
|1.3047
|2009.03.18 11:29
|1.3047
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6373746
|2009.03.18 10:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.2997
|1.2397
|1.3047
|2009.03.18 11:29
|1.3047
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6375351
|2009.03.18 10:40
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.2972
|1.2419
|1.3022
|2009.03.18 11:29
|1.3049
|cancelled
|6376115
|2009.03.18 11:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3057
|1.2432
|1.3082
|2009.03.18 13:26
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|6376122
|2009.03.18 11:29
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3047
|1.2451
|1.3097
|2009.03.18 11:32
|1.3056
|cancelled
|6376903
|2009.03.18 12:57
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3032
|1.2432
|1.3082
|2009.03.18 13:26
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6378206
|2009.03.18 13:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3107
|1.2513
|1.3157
|2009.03.18 19:16
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|6378211
|2009.03.18 13:26
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3072
|1.2484
|1.3122
|2009.03.18 13:31
|1.3112
|cancelled
|6380159
|2009.03.18 14:11
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3082
|1.2519
|1.3132
|2009.03.18 19:16
|1.3243
|cancelled
|6385745
|2009.03.18 19:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3307
|1.2697
|1.3357
|2009.03.18 19:30
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6385833
|2009.03.18 19:17
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3272
|1.2686
|1.3322
|2009.03.18 19:17
|1.3320
|cancelled
|6388370
|2009.03.18 19:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3382
|1.2782
|1.3432
|2009.03.18 19:33
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6388389
|2009.03.18 19:30
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3347
|1.2756
|1.3397
|2009.03.18 19:31
|1.3395
|cancelled
|6389091
|2009.03.18 19:33
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3457
|1.2837
|1.3507
|2009.03.18 19:34
|1.3391
|cancelled
|6389122
|2009.03.18 19:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3397
|1.2797
|1.3447
|2009.03.18 20:03
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6391114
|2009.03.18 20:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3457
|1.2857
|1.3507
|2009.03.18 22:14
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6391121
|2009.03.18 20:03
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3422
|1.2848
|1.3472
|2009.03.18 20:07
|1.3467
|cancelled
|6392585
|2009.03.18 20:47
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3432
|1.2856
|1.3482
|2009.03.18 22:14
|1.3516
|cancelled
|6395126
|2009.03.18 22:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3532
|1.2832
|1.3482
|2009.03.19 06:29
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.03
|-5.00
|6395150
|2009.03.18 22:14
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3497
|1.2915
|1.3547
|2009.03.18 22:24
|1.3533
|cancelled
|6397197
|2009.03.18 23:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3482
|1.2833
|1.3482
|2009.03.19 06:29
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.07
|0.00
|6399702
|2009.03.19 01:19
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3457
|1.2834
|1.3482
|2009.03.19 06:29
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|6403251
|2009.03.19 02:37
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3432
|1.2832
|1.3482
|2009.03.19 06:29
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6404650
|2009.03.19 03:17
|buy limit
|0.06
|eurusd
|1.3382
|1.2834
|1.3482
|2009.03.19 06:29
|1.3484
|cancelled
|6407701
|2009.03.19 06:29
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3507
|1.2883
|1.3557
|2009.03.19 06:35
|1.3471
|cancelled
|6407711
|2009.03.19 06:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3472
|1.2847
|1.3497
|2009.03.19 09:00
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|6409057
|2009.03.19 07:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3447
|1.2847
|1.3497
|2009.03.19 09:00
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6409947
|2009.03.19 07:59
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3422
|1.2836
|1.3472
|2009.03.19 09:00
|1.3500
|cancelled
|6411240
|2009.03.19 09:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3507
|1.2906
|1.3557
|2009.03.19 12:43
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6411251
|2009.03.19 09:01
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3472
|1.2897
|1.3522
|2009.03.19 09:03
|1.3506
|cancelled
|6412170
|2009.03.19 09:43
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3482
|1.2896
|1.3532
|2009.03.19 12:43
|1.3563
|cancelled
|6415627
|2009.03.19 12:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3582
|1.2982
|1.3632
|2009.03.19 13:00
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6415645
|2009.03.19 12:43
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3547
|1.2963
|1.3597
|2009.03.19 12:44
|1.3580
|cancelled
|6416950
|2009.03.19 13:00
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3657
|1.3035
|1.3707
|2009.03.19 13:02
|1.3622
|cancelled
|6416963
|2009.03.19 13:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3622
|1.3022
|1.3672
|2009.03.19 13:18
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6417949
|2009.03.19 13:18
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3707
|1.3081
|1.3757
|2009.03.19 13:18
|1.3679
|cancelled
|6417963
|2009.03.19 13:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3672
|1.3048
|1.3697
|2009.03.19 15:34
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|6419547
|2009.03.19 14:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3647
|1.3048
|1.3697
|2009.03.19 15:34
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6422158
|2009.03.19 15:27
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3622
|1.3064
|1.3672
|2009.03.19 15:34
|1.3709
|cancelled
|6422763
|2009.03.19 15:34
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3732
|1.3100
|1.3782
|2009.03.19 15:34
|1.3694
|cancelled
|6422781
|2009.03.19 15:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3697
|1.3022
|1.3672
|2009.03.20 04:12
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.50
|6424384
|2009.03.19 17:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3672
|1.3019
|1.3672
|2009.03.20 04:12
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|6426863
|2009.03.19 18:56
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3647
|1.3018
|1.3672
|2009.03.20 04:12
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.03
|7.50
|6428766
|2009.03.20 02:59
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3622
|1.3022
|1.3672
|2009.03.20 04:12
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6437052
|2009.03.20 03:39
|buy limit
|0.06
|eurusd
|1.3572
|1.3045
|1.3672
|2009.03.20 04:12
|1.3672
|cancelled
|6437530
|2009.03.20 04:12
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3682
|1.3074
|1.3732
|2009.03.20 06:49
|1.3646
|cancelled
|6437536
|2009.03.20 06:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3647
|1.3048
|1.3697
|2009.03.20 08:38
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6439217
|2009.03.20 07:29
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3622
|1.3039
|1.3672
|2009.03.20 08:38
|1.3698
|cancelled
|6440403
|2009.03.20 08:38
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3707
|1.3099
|1.3757
|2009.03.20 08:39
|1.3697
|cancelled
|6440409
|2009.03.20 08:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3697
|1.2947
|1.3647
|2009.03.20 15:13
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|6441436
|2009.03.20 09:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3672
|1.2947
|1.3647
|2009.03.20 15:13
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|6442144
|2009.03.20 11:12
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3647
|1.2947
|1.3647
|2009.03.20 15:13
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6444229
|2009.03.20 12:17
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3597
|1.2947
|1.3647
|2009.03.20 15:13
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6445641
|2009.03.20 14:11
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3547
|1.2947
|1.3647
|2009.03.20 15:13
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6448241
|2009.03.20 14:51
|buy limit
|0.08
|eurusd
|1.3497
|1.3027
|1.3597
|2009.03.20 15:13
|1.3648
|cancelled
|6448807
|2009.03.20 15:13
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3682
|1.3050
|1.3732
|2009.03.20 15:31
|1.3621
|cancelled
|6448822
|2009.03.20 15:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3622
|1.2947
|1.3597
|2009.03.20 17:10
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|6450054
|2009.03.20 16:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3547
|1.2947
|1.3597
|2009.03.20 17:10
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6451026
|2009.03.20 17:02
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3522
|1.2964
|1.3572
|2009.03.20 17:10
|1.3603
|cancelled
|6451205
|2009.03.20 17:10
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3570
|1.4197
|1.3520
|2009.03.20 17:11
|1.3595
|cancelled
|6451215
|2009.03.20 17:10
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3632
|1.3002
|1.3682
|2009.03.20 17:11
|1.3597
|cancelled
|6451236
|2009.03.20 17:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3595
|1.4195
|1.3545
|2009.03.20 17:49
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6451834
|2009.03.20 17:49
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3520
|1.4143
|1.3470
|2009.03.20 17:58
|1.3573
|cancelled
|6451893
|2009.03.20 17:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3570
|1.4307
|1.3656
|2009.03.23 09:54
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.01
|-8.60
|6452660
|2009.03.23 00:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3656
|1.4306
|1.3656
|2009.03.23 09:54
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6455477
|2009.03.23 04:51
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3681
|1.4305
|1.3656
|2009.03.23 09:54
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|6460043
|2009.03.23 08:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3706
|1.4307
|1.3656
|2009.03.23 09:54
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6463153
|2009.03.23 09:00
|sell limit
|0.06
|eurusd
|1.3756
|1.4313
|1.3656
|2009.03.23 09:54
|1.3655
|cancelled
|6464136
|2009.03.23 09:54
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3682
|1.3056
|1.3732
|2009.03.23 09:55
|1.3642
|cancelled
|6464142
|2009.03.23 09:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3647
|1.2919
|1.3572
|2009.03.23 17:52
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|6464871
|2009.03.23 13:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3622
|1.2917
|1.3572
|2009.03.23 17:52
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|6467461
|2009.03.23 14:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3572
|1.2918
|1.3572
|2009.03.23 17:52
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6468890
|2009.03.23 14:49
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3522
|1.2919
|1.3572
|2009.03.23 17:52
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6470016
|2009.03.23 15:29
|buy limit
|0.06
|eurusd
|1.3472
|1.2936
|1.3572
|2009.03.23 17:53
|1.3572
|cancelled
|6472577
|2009.03.23 17:53
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3545
|1.4171
|1.3495
|2009.03.23 18:07
|1.3595
|cancelled
|6472607
|2009.03.23 18:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3595
|1.4270
|1.3620
|2009.03.24 08:25
|1.3620
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.50
|6473779
|2009.03.23 18:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3645
|1.4271
|1.3620
|2009.03.24 08:25
|1.3620
|0.00
|0.00
|-0.03
|5.00
|6474440
|2009.03.24 01:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3670
|1.4270
|1.3620
|2009.03.24 08:25
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6484389
|2009.03.24 02:30
|sell limit
|0.04
|eurusd
|1.3695
|1.4260
|1.3645
|2009.03.24 08:25
|1.3618
|cancelled
|6489439
|2009.03.24 08:25
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3595
|1.4217
|1.3545
|2009.03.24 08:27
|1.3619
|cancelled
|6489445
|2009.03.24 08:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3620
|1.4220
|1.3570
|2009.03.24 09:16
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6490305
|2009.03.24 09:07
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3645
|1.4211
|1.3595
|2009.03.24 09:16
|1.3566
|cancelled
|6490573
|2009.03.24 09:16
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3545
|1.4168
|1.3495
|2009.03.24 09:37
|1.3594
|cancelled
|6490606
|2009.03.24 09:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3595
|1.4219
|1.3570
|2009.03.24 11:01
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|6491518
|2009.03.24 10:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3620
|1.4219
|1.3570
|2009.03.24 11:01
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6492651
|2009.03.24 11:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3545
|1.4144
|1.3495
|2009.03.24 14:17
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6492696
|2009.03.24 11:03
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3595
|1.4176
|1.3545
|2009.03.24 11:08
|1.3546
|cancelled
|6493658
|2009.03.24 11:48
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3570
|1.4139
|1.3520
|2009.03.24 14:17
|1.3502
|cancelled
|6496513
|2009.03.24 14:17
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3470
|1.4093
|1.3420
|2009.03.24 14:17
|1.3492
|cancelled
|6496560
|2009.03.24 14:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3495
|1.4170
|1.3520
|2009.03.24 16:54
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|6497437
|2009.03.24 15:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3545
|1.4170
|1.3520
|2009.03.24 16:54
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6498296
|2009.03.24 15:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3570
|1.4170
|1.3520
|2009.03.24 16:54
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6499456
|2009.03.24 16:31
|sell limit
|0.04
|eurusd
|1.3595
|1.4143
|1.3545
|2009.03.24 16:54
|1.3520
|cancelled
|6499923
|2009.03.24 16:54
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3495
|1.4118
|1.3445
|2009.03.24 17:11
|1.3545
|cancelled
|6499957
|2009.03.24 17:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3545
|1.4171
|1.3520
|2009.03.24 18:31
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|6500818
|2009.03.24 17:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3570
|1.4171
|1.3520
|2009.03.24 18:31
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6501603
|2009.03.24 18:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3495
|1.4120
|1.3470
|2009.03.24 20:32
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|6501621
|2009.03.24 18:32
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3545
|1.4125
|1.3495
|2009.03.24 18:41
|1.3493
|cancelled
|6502605
|2009.03.24 19:43
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3520
|1.4120
|1.3470
|2009.03.24 20:32
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6503722
|2009.03.24 20:23
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.3545
|1.4096
|1.3495
|2009.03.24 20:32
|1.3460
|cancelled
|6503868
|2009.03.24 20:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3445
|1.4094
|1.3445
|2009.03.25 02:01
|1.3445
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|6503890
|2009.03.24 20:32
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3470
|1.4061
|1.3420
|2009.03.24 20:37
|1.3442
|cancelled
|6505191
|2009.03.24 21:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3470
|1.4096
|1.3445
|2009.03.25 02:01
|1.3445
|0.00
|0.00
|-0.03
|5.00
|6505860
|2009.03.25 00:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3495
|1.4094
|1.3445
|2009.03.25 02:01
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6509289
|2009.03.25 00:40
|sell limit
|0.04
|eurusd
|1.3520
|1.4069
|1.3470
|2009.03.25 02:01
|1.3444
|cancelled
|6511455
|2009.03.25 02:02
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.3420
|1.4043
|1.3370
|2009.03.25 02:46
|1.3469
|cancelled
|6511509
|2009.03.25 02:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3470
|1.4073
|1.3420
|2009.03.25 09:35
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6513062
|2009.03.25 03:27
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.3495
|1.4052
|1.3445
|2009.03.25 09:35
|1.3420
|cancelled
|6517209
|2009.03.25 09:35
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.3395
|1.4018
|1.3345
|2009.03.25 09:42
|1.3447
|cancelled
|6517211
|2009.03.25 09:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3445
|1.4120
|1.3470
|2009.03.25 13:14
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|6518070
|2009.03.25 10:43
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3470
|1.4120
|1.3470
|2009.03.25 13:14
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6518978
|2009.03.25 11:39
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3520
|1.4120
|1.3470
|2009.03.25 13:14
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6520118
|2009.03.25 12:19
|sell limit
|0.06
|eurusd
|1.3545
|1.4093
|1.3495
|2009.03.25 13:14
|1.3470
|cancelled
|6520913
|2009.03.25 13:14
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.3445
|1.4070
|1.3395
|2009.03.25 13:22
|1.3494
|cancelled
|6520956
|2009.03.25 13:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3495
|1.4168
|1.3520
|2009.03.25 18:03
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|6521771
|2009.03.25 14:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3520
|1.4167
|1.3520
|2009.03.25 18:03
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6525345
|2009.03.25 15:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3570
|1.4168
|1.3520
|2009.03.25 18:03
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6526466
|2009.03.25 16:18
|sell limit
|0.06
|eurusd
|1.3595
|1.4148
|1.3545
|2009.03.25 18:03
|1.3517
|cancelled
|6528029
|2009.03.25 18:03
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.3495
|1.4118
|1.3445
|2009.03.25 18:04
|1.3527
|cancelled
|6528040
|2009.03.25 18:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3532
|1.2932
|1.3582
|2009.03.25 18:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6528045
|2009.03.25 18:03
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3497
|1.2922
|1.3547
|2009.03.25 18:04
|1.3529
|cancelled
|6528313
|2009.03.25 18:09
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.3607
|1.2983
|1.3657
|2009.03.25 18:10
|1.3573
|cancelled
|6528332
|2009.03.25 18:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3572
|1.2945
|1.3597
|2009.03.26 07:08
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.07
|5.00
|6529305
|2009.03.26 03:49
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3547
|1.2945
|1.3597
|2009.03.26 07:08
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6542950
|2009.03.26 04:29
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.3522
|1.2967
|1.3572
|2009.03.26 07:08
|1.3598
|cancelled
|6544252
|2009.03.26 07:08
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.3607
|1.2998
|1.3657
|2009.03.26 07:32
|1.3571
|cancelled
|6544256
|2009.03.26 07:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3572
|1.2972
|1.3622
|2009.03.26 13:06
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6545208
|2009.03.26 08:12
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3547
|1.2987
|1.3597
|2009.03.26 13:06
|1.3620
|cancelled
|6549584
|2009.03.26 13:06
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.3632
|1.3023
|1.3682
|2009.03.26 13:22
|1.3597
|cancelled
|6549590
|2009.03.26 13:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3597
|1.2921
|1.3572
|2009.03.27 04:03
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.02
|-5.00
|6550600
|2009.03.26 14:46
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3572
|1.2914
|1.3572
|2009.03.27 04:03
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|6552570
|2009.03.26 15:50
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3547
|1.2914
|1.3572
|2009.03.27 04:03
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.04
|10.00
|6553789
|2009.03.26 19:52
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3522
|1.2921
|1.3572
|2009.03.27 04:03
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.07
|30.00
|6558762
|2009.03.26 20:33
|buy limit
|0.08
|eurusd
|1.3472
|1.2926
|1.3572
|2009.03.27 04:03
|1.3574
|cancelled
|6566859
|2009.03.27 05:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3582
|1.2913
|1.3282
|2009.03.31 09:51
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.04
|-60.00
|6566864
|2009.03.27 04:03
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3547
|1.2974
|1.3597
|2009.03.27 05:50
|1.3580
|cancelled
|6567898
|2009.03.27 08:24
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3557
|1.2914
|1.3282
|2009.03.31 09:51
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.06
|-82.50
|6570364
|2009.03.27 10:14
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3532
|1.2914
|1.3282
|2009.03.31 09:51
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.08
|-100.00
|6572509
|2009.03.27 11:02
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3457
|1.2910
|1.3282
|2009.03.31 09:51
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.14
|-105.00
|6574292
|2009.03.27 12:41
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3357
|1.2907
|1.3282
|2009.03.31 09:51
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.18
|-60.00
|6576965
|2009.03.27 14:10
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3307
|1.2905
|1.3282
|2009.03.31 09:51
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.24
|-27.50
|6578782
|2009.03.30 00:00
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3232
|1.2906
|1.3282
|2009.03.31 09:51
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.17
|75.00
|6585599
|2009.03.30 09:23
|buy
|0.21
|eurusd
|1.3182
|1.2913
|1.3282
|2009.03.31 09:51
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.23
|210.00
|6594883
|2009.03.30 10:03
|buy limit
|0.29
|eurusd
|1.3082
|1.2921
|1.3282
|2009.03.31 09:51
|1.3281
|cancelled
|6621187
|2009.03.31 09:51
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3307
|1.2683
|1.3357
|2009.03.31 09:54
|1.3274
|cancelled
|6621191
|2009.03.31 09:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|1.2672
|1.3322
|2009.03.31 12:42
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6621965
|2009.03.31 10:35
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3247
|1.2684
|1.3297
|2009.03.31 12:42
|1.3326
|cancelled
|6623966
|2009.03.31 12:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3332
|1.2607
|1.3307
|2009.04.02 08:21
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.50
|6623974
|2009.03.31 12:42
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3322
|1.2727
|1.3372
|2009.03.31 12:42
|1.3331
|cancelled
|6624730
|2009.03.31 13:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3307
|1.2607
|1.3307
|2009.04.02 08:21
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|6625591
|2009.03.31 16:49
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3282
|1.2607
|1.3307
|2009.04.02 08:21
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.13
|7.50
|6629579
|2009.03.31 18:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3257
|1.2607
|1.3307
|2009.04.02 08:21
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.17
|20.00
|6631035
|2009.04.01 02:37
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3207
|1.2607
|1.3307
|2009.04.02 08:21
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.20
|60.00
|6643719
|2009.04.01 03:17
|buy limit
|0.08
|eurusd
|1.3157
|1.2611
|1.3257
|2009.04.02 08:21
|1.3308
|cancelled
|6669681
|2009.04.02 08:21
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.3332
|1.2708
|1.3382
|2009.04.02 08:28
|1.3299
|cancelled
|6669690
|2009.04.02 08:28
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3297
|1.2698
|1.3347
|2009.04.02 12:21
|1.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6670315
|2009.04.02 09:08
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3272
|1.2685
|1.3322
|2009.04.02 12:21
|1.3350
|cancelled
|6674432
|2009.04.02 12:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3357
|1.2732
|1.3382
|2009.04.02 13:45
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6674440
|2009.04.02 12:21
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3347
|1.2753
|1.3397
|2009.04.02 12:22
|1.3358
|cancelled
|6675802
|2009.04.02 13:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3332
|1.2732
|1.3382
|2009.04.02 13:45
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6676910
|2009.04.02 13:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3407
|1.2782
|1.3432
|2009.04.02 14:40
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6676940
|2009.04.02 13:45
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3372
|1.2798
|1.3422
|2009.04.02 13:45
|1.3400
|cancelled
|6678904
|2009.04.02 14:33
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3382
|1.2782
|1.3432
|2009.04.02 14:40
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6679478
|2009.04.02 14:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3457
|1.2832
|1.3482
|2009.04.02 18:25
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6679507
|2009.04.02 14:40
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3397
|1.2822
|1.3447
|2009.04.02 14:41
|1.3462
|cancelled
|6681714
|2009.04.02 15:44
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3432
|1.2832
|1.3482
|2009.04.02 18:25
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6683496
|2009.04.02 16:24
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.3407
|1.2833
|1.3457
|2009.04.02 18:25
|1.3485
|cancelled
|6686427
|2009.04.02 18:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3507
|1.2781
|1.3482
|2009.04.03 20:32
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.02
|-5.00
|6686436
|2009.04.02 18:25
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3472
|1.2888
|1.3522
|2009.04.02 18:30
|1.3507
|cancelled
|6687876
|2009.04.02 19:16
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3482
|1.2781
|1.3482
|2009.04.03 20:32
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|6688603
|2009.04.02 20:04
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3457
|1.2781
|1.3482
|2009.04.03 20:32
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.04
|10.00
|6689763
|2009.04.03 04:18
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3432
|1.2781
|1.3482
|2009.04.03 20:32
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|6698965
|2009.04.03 14:54
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3382
|1.2781
|1.3482
|2009.04.03 20:32
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|6714264
|2009.04.03 15:34
|buy limit
|0.11
|eurusd
|1.3332
|1.2808
|1.3432
|2009.04.03 20:32
|1.3481
|cancelled
|6718814
|2009.04.03 20:32
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.3507
|1.2884
|1.3557
|2009.04.03 20:38
|1.3471
|cancelled
|6718826
|2009.04.03 20:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3472
|1.2873
|1.3522
|2009.04.06 00:04
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.02
|10.00
|6719663
|2009.04.03 21:18
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3447
|1.2871
|1.3497
|2009.04.06 00:04
|1.3527
|cancelled
|6721163
|2009.04.06 03:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3557
|1.2865
|1.3384
|2009.04.13 21:36
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.15
|-34.60
|6721182
|2009.04.06 00:04
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3522
|1.2928
|1.3572
|2009.04.06 03:02
|1.3558
|cancelled
|6725112
|2009.04.06 08:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3532
|1.2865
|1.3384
|2009.04.13 21:36
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.22
|-44.40
|6728759
|2009.04.06 11:58
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3507
|1.2865
|1.3384
|2009.04.13 21:36
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.29
|-49.20
|6731416
|2009.04.06 14:22
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3482
|1.2865
|1.3384
|2009.04.13 21:36
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.48
|-58.80
|6734039
|2009.04.06 16:23
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3432
|1.2865
|1.3384
|2009.04.13 21:36
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.62
|-38.40
|6736571
|2009.04.07 01:25
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3382
|1.2865
|1.3384
|2009.04.13 21:36
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.72
|2.20
|6747685
|2009.04.07 11:03
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3296
|1.2865
|1.3384
|2009.04.13 21:36
|1.3384
|0.00
|0.00
|1.01
|132.00
|6755172
|2009.04.08 02:36
|buy
|0.21
|eurusd
|1.3208
|1.2865
|1.3384
|2009.04.13 21:36
|1.3384
|0.00
|0.00
|1.15
|369.60
|6771760
|2009.04.08 03:16
|buy limit
|0.29
|eurusd
|1.3036
|1.2920
|1.3381
|2009.04.13 21:37
|1.3387
|cancelled
|6845925
|2009.04.13 21:37
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.3423
|1.2787
|1.3509
|2009.04.13 22:22
|1.3374
|cancelled
|6845948
|2009.04.13 22:21
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3370
|1.2635
|1.3068
|2009.04.23 11:36
|1.3068
|0.00
|0.00
|0.32
|-60.40
|6847314
|2009.04.14 02:55
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3326
|1.2635
|1.3068
|2009.04.23 11:36
|1.3068
|0.00
|0.00
|0.47
|-77.40
|6852327
|2009.04.14 09:07
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3284
|1.2635
|1.3068
|2009.04.23 11:36
|1.3068
|0.00
|0.00
|0.59
|-86.40
|6857613
|2009.04.14 14:33
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3242
|1.2635
|1.3068
|2009.04.23 11:36
|1.3068
|0.00
|0.00
|0.90
|-104.40
|6862102
|2009.04.15 15:27
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3156
|1.2635
|1.3068
|2009.04.23 11:36
|1.3068
|0.00
|0.00
|1.10
|-70.40
|6887408
|2009.04.17 06:23
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3070
|1.2635
|1.3068
|2009.04.23 11:36
|1.3068
|0.00
|0.00
|1.01
|-2.20
|6924891
|2009.04.20 02:35
|buy
|0.15
|eurusd
|1.2994
|1.2635
|1.3068
|2009.04.23 11:36
|1.3068
|0.00
|0.00
|1.14
|111.00
|6943731
|2009.04.20 15:55
|buy
|0.21
|eurusd
|1.2920
|1.2635
|1.3068
|2009.04.23 11:36
|1.3068
|0.00
|0.00
|1.59
|310.80
|6957867
|2009.04.20 15:59
|buy limit
|0.29
|eurusd
|1.2771
|1.2622
|1.3070
|2009.04.23 23:47
|1.3139
|cancelled
|7053384
|2009.04.23 23:47
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3165
|1.2539
|1.3233
|2009.04.24 02:04
|1.3122
|cancelled
|7053387
|2009.04.24 02:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3122
|1.2522
|1.3192
|2009.04.24 09:08
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|7056727
|2009.04.24 02:08
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3088
|1.2527
|1.3156
|2009.04.24 09:08
|1.3193
|cancelled
|7063873
|2009.04.24 10:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3233
|1.2633
|1.3301
|2009.04.24 18:42
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|7063883
|2009.04.24 09:08
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3155
|1.2592
|1.3223
|2009.04.24 10:02
|1.3234
|cancelled
|7065409
|2009.04.24 10:06
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3198
|1.2631
|1.3268
|2009.04.24 18:42
|1.3301
|cancelled
|7077131
|2009.04.24 18:42
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3342
|1.2702
|1.3412
|2009.04.24 19:26
|1.3265
|cancelled
|7077140
|2009.04.24 19:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3262
|1.2428
|1.3164
|2009.04.28 20:36
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.04
|-9.80
|7077962
|2009.04.27 00:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3227
|1.2433
|1.3164
|2009.04.28 20:36
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.03
|-12.60
|7082115
|2009.04.27 02:14
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3195
|1.2433
|1.3164
|2009.04.28 20:36
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.05
|-9.30
|7083776
|2009.04.27 05:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3162
|1.2432
|1.3164
|2009.04.28 20:36
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.06
|0.80
|7086585
|2009.04.27 14:53
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3096
|1.2432
|1.3164
|2009.04.28 20:36
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.09
|40.80
|7095885
|2009.04.27 19:27
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3028
|1.2428
|1.3164
|2009.04.28 20:36
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.12
|108.80
|7102862
|2009.04.27 19:31
|buy limit
|0.11
|eurusd
|1.2960
|1.2424
|1.3097
|2009.04.28 20:36
|1.3165
|cancelled
|7132243
|2009.04.28 20:36
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3202
|1.2566
|1.3272
|2009.04.28 20:44
|1.3152
|cancelled
|7132252
|2009.04.28 20:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3157
|1.2524
|1.3227
|2009.04.29 02:12
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.10
|7133175
|2009.04.28 21:23
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3122
|1.2548
|1.3192
|2009.04.29 02:07
|1.3125
|cancelled
|7138809
|2009.04.29 02:08
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2524
|1.3156
|2009.04.29 02:08
|1.3125
|cancelled
|7138817
|2009.04.29 02:08
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2524
|1.3156
|2009.04.29 02:09
|1.3123
|cancelled
|7138829
|2009.04.29 02:09
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2524
|1.3156
|2009.04.29 02:09
|1.3124
|cancelled
|7138836
|2009.04.29 02:09
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2522
|1.3156
|2009.04.29 02:09
|1.3122
|cancelled
|7138839
|2009.04.29 02:09
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2524
|1.3156
|2009.04.29 02:09
|1.3123
|cancelled
|7138843
|2009.04.29 02:09
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2524
|1.3156
|2009.04.29 02:09
|1.3124
|cancelled
|7138845
|2009.04.29 02:09
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2525
|1.3156
|2009.04.29 02:09
|1.3127
|cancelled
|7138848
|2009.04.29 02:09
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2526
|1.3156
|2009.04.29 02:10
|1.3126
|cancelled
|7138862
|2009.04.29 02:10
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2524
|1.3156
|2009.04.29 02:11
|1.3124
|cancelled
|7138865
|2009.04.29 02:11
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2523
|1.3156
|2009.04.29 02:11
|1.3124
|cancelled
|7138871
|2009.04.29 02:11
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2525
|1.3156
|2009.04.29 02:11
|1.3126
|cancelled
|7138874
|2009.04.29 02:11
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2527
|1.3156
|2009.04.29 02:11
|1.3128
|cancelled
|7138878
|2009.04.29 02:11
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2527
|1.3156
|2009.04.29 02:11
|1.3128
|cancelled
|7138880
|2009.04.29 02:11
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3097
|1.2527
|1.3156
|2009.04.29 02:12
|1.3127
|cancelled
|7138893
|2009.04.29 02:12
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.3147
|1.2528
|1.3206
|2009.04.29 02:15
|1.3132
|cancelled
|7138898
|2009.04.29 02:13
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3107
|1.2529
|1.3166
|2009.04.29 02:16
|1.3132
|cancelled
|7138966
|2009.04.29 02:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3147
|1.2590
|1.3206
|2009.04.29 07:26
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|7138970
|2009.04.29 02:16
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3107
|1.2532
|1.3166
|2009.04.29 02:21
|1.3146
|cancelled
|7140671
|2009.04.29 03:01
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3116
|1.2558
|1.3177
|2009.04.29 07:27
|1.3209
|cancelled
|7143973
|2009.04.29 07:27
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3244
|1.2608
|1.3305
|2009.04.29 07:28
|1.3204
|cancelled
|7143986
|2009.04.29 07:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3203
|1.2604
|1.3264
|2009.04.29 13:42
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|7144606
|2009.04.29 08:08
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3172
|1.2594
|1.3233
|2009.04.29 13:43
|1.3266
|cancelled
|7149735
|2009.04.29 13:43
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3287
|1.2667
|1.3350
|2009.04.29 14:36
|1.3247
|cancelled
|7149741
|2009.04.29 14:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3245
|1.2645
|1.3308
|2009.04.29 17:25
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|7151495
|2009.04.29 15:16
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3213
|1.2630
|1.3276
|2009.04.29 17:25
|1.3308
|cancelled
|7153861
|2009.04.29 17:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3319
|1.2654
|1.3318
|2009.04.30 02:41
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.10
|7153863
|2009.04.29 17:25
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3277
|1.2708
|1.3340
|2009.04.29 17:27
|1.3318
|cancelled
|7155010
|2009.04.29 20:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3287
|1.2654
|1.3318
|2009.04.30 02:41
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.04
|6.20
|7159315
|2009.04.29 21:26
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3255
|1.2654
|1.3318
|2009.04.30 02:41
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.05
|18.90
|7161236
|2009.04.29 22:06
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.3223
|1.2664
|1.3286
|2009.04.30 02:41
|1.3322
|cancelled
|7169254
|2009.04.30 02:41
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3351
|1.2723
|1.3414
|2009.04.30 02:45
|1.3313
|cancelled
|7169283
|2009.04.30 02:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3309
|1.2677
|1.3340
|2009.04.30 08:18
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|7170217
|2009.04.30 06:06
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3277
|1.2677
|1.3340
|2009.04.30 08:18
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|7173540
|2009.04.30 06:46
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3245
|1.2678
|1.3308
|2009.04.30 08:18
|1.3341
|cancelled
|7175062
|2009.04.30 08:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3351
|1.2656
|1.3318
|2009.05.01 12:48
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.30
|7175067
|2009.04.30 08:18
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3309
|1.2740
|1.3372
|2009.04.30 08:43
|1.3354
|cancelled
|7176865
|2009.04.30 11:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3319
|1.2652
|1.3318
|2009.05.01 12:48
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.20
|7179178
|2009.04.30 12:50
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3287
|1.2653
|1.3318
|2009.05.01 12:48
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.02
|9.30
|7181531
|2009.04.30 14:32
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3255
|1.2656
|1.3318
|2009.05.01 12:48
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.02
|25.20
|7183886
|2009.04.30 15:12
|buy limit
|0.06
|eurusd
|1.3190
|1.2623
|1.3320
|2009.05.01 12:48
|1.3319
|cancelled
|7204448
|2009.05.01 12:48
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3337
|1.2720
|1.3398
|2009.05.01 13:01
|1.3298
|cancelled
|7204449
|2009.05.01 13:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3296
|1.2684
|1.3326
|2009.05.04 03:27
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.01
|3.00
|7205117
|2009.05.01 14:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3265
|1.2684
|1.3326
|2009.05.04 03:27
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.01
|12.20
|7206651
|2009.05.01 15:23
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3234
|1.2665
|1.3295
|2009.05.04 03:27
|1.3328
|cancelled
|7214311
|2009.05.04 03:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3337
|1.2644
|1.3305
|2009.05.04 16:00
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|7214314
|2009.05.04 03:27
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3296
|1.2729
|1.3357
|2009.05.04 03:41
|1.3337
|cancelled
|7215005
|2009.05.04 08:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3306
|1.2645
|1.3305
|2009.05.04 16:00
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7217688
|2009.05.04 10:29
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3275
|1.2645
|1.3305
|2009.05.04 16:00
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|7219560
|2009.05.04 13:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3244
|1.2644
|1.3305
|2009.05.04 16:00
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|24.40
|7221538
|2009.05.04 13:40
|buy limit
|0.06
|eurusd
|1.3183
|1.2641
|1.3306
|2009.05.04 16:01
|1.3305
|cancelled
|7224385
|2009.05.04 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3337
|1.2737
|1.3398
|2009.05.04 18:06
|1.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|7224391
|2009.05.04 16:01
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3296
|1.2705
|1.3357
|2009.05.04 16:16
|1.3336
|cancelled
|7225758
|2009.05.04 16:56
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3306
|1.2741
|1.3367
|2009.05.04 18:06
|1.3401
|cancelled
|7227916
|2009.05.04 18:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3415
|1.2752
|1.3414
|2009.05.05 14:42
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.10
|7227921
|2009.05.04 18:07
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3373
|1.2801
|1.3436
|2009.05.04 18:07
|1.3415
|cancelled
|7228987
|2009.05.04 20:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3383
|1.2753
|1.3414
|2009.05.05 14:42
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.01
|6.20
|7231021
|2009.05.05 08:23
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3351
|1.2752
|1.3414
|2009.05.05 14:42
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|7242954
|2009.05.05 09:03
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.3320
|1.2744
|1.3381
|2009.05.05 14:42
|1.3417
|cancelled
|7248539
|2009.05.05 14:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3430
|1.2706
|1.3367
|2009.05.06 14:34
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.30
|7248549
|2009.05.05 14:42
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3389
|1.2819
|1.3450
|2009.05.05 14:47
|1.3429
|cancelled
|7249604
|2009.05.05 15:46
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3399
|1.2709
|1.3367
|2009.05.06 14:34
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.40
|7251074
|2009.05.05 16:50
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3337
|1.2709
|1.3367
|2009.05.06 14:34
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.02
|9.00
|7252297
|2009.05.05 20:27
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3306
|1.2706
|1.3367
|2009.05.06 14:34
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.02
|24.40
|7256230
|2009.05.05 21:07
|buy limit
|0.06
|eurusd
|1.3245
|1.2723
|1.3368
|2009.05.06 14:34
|1.3366
|cancelled
|7281655
|2009.05.06 14:34
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3403
|1.2767
|1.3471
|2009.05.06 14:35
|1.3367
|cancelled
|7281659
|2009.05.06 14:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3359
|1.2657
|1.3325
|2009.05.07 11:41
|1.3325
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.40
|7282503
|2009.05.06 15:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3325
|1.2660
|1.3325
|2009.05.07 11:41
|1.3325
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|7284505
|2009.05.06 17:19
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3291
|1.2660
|1.3325
|2009.05.07 11:41
|1.3325
|0.00
|0.00
|-0.05
|10.20
|7287015
|2009.05.07 09:47
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3257
|1.2657
|1.3325
|2009.05.07 11:41
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|7305962
|2009.05.07 10:27
|buy limit
|0.06
|eurusd
|1.3191
|1.2678
|1.3324
|2009.05.07 11:41
|1.3323
|cancelled
|7307437
|2009.05.07 12:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3339
|1.2706
|1.3372
|2009.05.07 14:02
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|7307447
|2009.05.07 11:41
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3296
|1.2724
|1.3362
|2009.05.07 12:07
|1.3340
|cancelled
|7308681
|2009.05.07 13:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3306
|1.2706
|1.3372
|2009.05.07 14:02
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|7310948
|2009.05.07 14:02
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3403
|1.2778
|1.3471
|2009.05.07 14:20
|1.3360
|cancelled
|7310971
|2009.05.07 14:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3359
|1.2761
|1.3427
|2009.05.07 15:07
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|7314239
|2009.05.07 15:00
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3325
|1.2782
|1.3393
|2009.05.07 15:07
|1.3430
|cancelled
|7314949
|2009.05.07 15:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3437
|1.2769
|1.3437
|2009.05.08 14:19
|1.3437
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|7314957
|2009.05.07 15:07
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3427
|1.2832
|1.3495
|2009.05.07 15:07
|1.3441
|cancelled
|7316676
|2009.05.07 16:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3403
|1.2771
|1.3437
|2009.05.08 14:19
|1.3437
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.80
|7318655
|2009.05.07 19:51
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3369
|1.2769
|1.3437
|2009.05.08 14:19
|1.3437
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.40
|7322158
|2009.05.07 20:32
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.3335
|1.2764
|1.3403
|2009.05.08 14:19
|1.3440
|cancelled
|7338511
|2009.05.08 14:20
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3471
|1.2839
|1.3537
|2009.05.08 14:31
|1.3421
|cancelled
|7338532
|2009.05.08 14:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3428
|1.2828
|1.3494
|2009.05.08 14:35
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|7339827
|2009.05.08 14:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3505
|1.2871
|1.3539
|2009.05.08 18:22
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|7339842
|2009.05.08 14:35
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3461
|1.2892
|1.3529
|2009.05.08 14:36
|1.3504
|cancelled
|7341474
|2009.05.08 16:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3471
|1.2871
|1.3539
|2009.05.08 18:22
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|7343446
|2009.05.08 16:59
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3437
|1.2885
|1.3505
|2009.05.08 18:22
|1.3539
|cancelled
|7345318
|2009.05.08 18:22
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3573
|1.2941
|1.3641
|2009.05.08 18:27
|1.3529
|cancelled
|7345328
|2009.05.08 18:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3529
|1.2930
|1.3597
|2009.05.08 19:53
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|7346382
|2009.05.08 19:07
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3494
|1.2958
|1.3564
|2009.05.08 19:53
|1.3596
|cancelled
|7347317
|2009.05.08 19:53
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3622
|1.2998
|1.3692
|2009.05.08 20:10
|1.3576
|cancelled
|7347329
|2009.05.08 20:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3577
|1.2977
|1.3647
|2009.05.08 22:56
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|7348413
|2009.05.08 20:50
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3542
|1.3020
|1.3612
|2009.05.08 22:56
|1.3647
|cancelled
|7349783
|2009.05.11 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3657
|1.2987
|1.3657
|2009.05.12 10:01
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|7349789
|2009.05.08 22:56
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3612
|1.3049
|1.3682
|2009.05.11 00:01
|1.3659
|cancelled
|7351637
|2009.05.11 03:12
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3622
|1.2990
|1.3657
|2009.05.12 10:01
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.01
|7.00
|7355495
|2009.05.11 11:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3587
|1.2987
|1.3657
|2009.05.12 10:01
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.02
|21.00
|7364199
|2009.05.11 11:50
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.3552
|1.2985
|1.3622
|2009.05.12 10:01
|1.3657
|cancelled
|7388671
|2009.05.12 11:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3675
|1.3007
|1.3675
|2009.05.13 01:21
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|7388681
|2009.05.12 10:01
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3631
|1.3058
|1.3699
|2009.05.12 11:11
|1.3673
|cancelled
|7391880
|2009.05.12 12:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3641
|1.3008
|1.3675
|2009.05.13 01:21
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.03
|6.80
|7393894
|2009.05.12 18:14
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3607
|1.3007
|1.3675
|2009.05.13 01:21
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.05
|20.40
|7403904
|2009.05.12 18:55
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.3573
|1.3006
|1.3641
|2009.05.13 01:21
|1.3677
|cancelled
|7411701
|2009.05.13 02:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3702
|1.2863
|1.3600
|2009.05.19 09:26
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.08
|-10.20
|7411710
|2009.05.13 01:21
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3659
|1.3076
|1.3725
|2009.05.13 02:12
|1.3702
|cancelled
|7414536
|2009.05.13 06:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3668
|1.2865
|1.3600
|2009.05.19 09:26
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.12
|-13.60
|7417640
|2009.05.13 12:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3634
|1.2865
|1.3600
|2009.05.19 09:26
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.20
|-10.20
|7426652
|2009.05.13 14:32
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3600
|1.2867
|1.3600
|2009.05.19 09:26
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.24
|0.00
|7433483
|2009.05.14 02:02
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3532
|1.2866
|1.3600
|2009.05.19 09:26
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.12
|40.80
|7456264
|2009.05.15 20:06
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3464
|1.2863
|1.3600
|2009.05.19 09:26
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.10
|108.80
|7530001
|2009.05.15 20:46
|buy limit
|0.11
|eurusd
|1.3394
|1.2870
|1.3534
|2009.05.19 09:26
|1.3602
|cancelled
|7610730
|2009.05.19 09:27
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3636
|1.3002
|1.3702
|2009.05.19 09:28
|1.3594
|cancelled
|7610738
|2009.05.19 09:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3593
|1.2992
|1.3659
|2009.05.19 21:02
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|7612560
|2009.05.19 10:08
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3559
|1.3018
|1.3627
|2009.05.19 21:02
|1.3662
|cancelled
|7643477
|2009.05.19 21:02
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3675
|1.3061
|1.3743
|2009.05.19 22:12
|1.3631
|cancelled
|7643488
|2009.05.19 22:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3631
|1.2997
|1.3665
|2009.05.20 12:46
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.01
|3.40
|7646787
|2009.05.20 03:57
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3597
|1.2997
|1.3665
|2009.05.20 12:46
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|7656333
|2009.05.20 04:37
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3563
|1.2989
|1.3631
|2009.05.20 12:46
|1.3669
|cancelled
|7672723
|2009.05.20 12:46
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3709
|1.3068
|1.3777
|2009.05.20 12:51
|1.3667
|cancelled
|7672729
|2009.05.20 12:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3665
|1.3065
|1.3733
|2009.05.20 15:41
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|7674347
|2009.05.20 13:31
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3631
|1.3066
|1.3699
|2009.05.20 15:41
|1.3730
|cancelled
|7680775
|2009.05.20 15:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3762
|1.3134
|1.3832
|2009.05.21 10:21
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.06
|7.00
|7680785
|2009.05.20 15:41
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3717
|1.3131
|1.3787
|2009.05.20 15:47
|1.3772
|cancelled
|7683542
|2009.05.20 16:25
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3727
|1.3193
|1.3797
|2009.05.21 10:21
|1.3833
|cancelled
|7717217
|2009.05.21 10:21
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3867
|1.3234
|1.3937
|2009.05.21 10:23
|1.3816
|cancelled
|7717221
|2009.05.21 10:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3822
|1.3152
|1.3822
|2009.05.21 18:09
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7719927
|2009.05.21 11:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3787
|1.3153
|1.3822
|2009.05.21 18:09
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|7722770
|2009.05.21 14:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3752
|1.3152
|1.3822
|2009.05.21 18:09
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|7727785
|2009.05.21 14:42
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.3717
|1.3168
|1.3787
|2009.05.21 18:09
|1.3823
|cancelled
|7736196
|2009.05.21 18:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3832
|1.3232
|1.3902
|2009.05.21 18:56
|1.3902
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|7736203
|2009.05.21 18:09
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3787
|1.3223
|1.3857
|2009.05.21 18:34
|1.3831
|cancelled
|7738125
|2009.05.22 01:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3939
|1.3304
|1.3974
|2009.05.22 09:18
|1.3974
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|7738132
|2009.05.21 18:57
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3857
|1.3295
|1.3929
|2009.05.22 01:59
|1.3940
|cancelled
|7750348
|2009.05.22 07:08
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3904
|1.3304
|1.3974
|2009.05.22 09:18
|1.3974
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|7757902
|2009.05.22 07:48
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3869
|1.3326
|1.3939
|2009.05.22 09:18
|1.3977
|cancelled
|7761332
|2009.05.22 09:18
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4007
|1.3376
|1.4077
|2009.05.22 09:23
|1.3962
|cancelled
|7761342
|2009.05.22 09:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3962
|1.3362
|1.4032
|2009.05.22 18:25
|1.4032
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|7763221
|2009.05.22 10:03
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3927
|1.3345
|1.3997
|2009.05.22 18:25
|1.4036
|cancelled
|7781519
|2009.05.22 19:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4042
|1.3268
|1.4002
|2009.05.26 18:22
|1.4002
|0.00
|0.00
|0.04
|-4.00
|7781523
|2009.05.22 18:25
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.4001
|1.3435
|1.4073
|2009.05.22 19:14
|1.4041
|cancelled
|7783826
|2009.05.22 20:16
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4006
|1.3268
|1.4002
|2009.05.26 18:22
|1.4002
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.80
|7785402
|2009.05.25 10:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3970
|1.3266
|1.4002
|2009.05.26 18:22
|1.4002
|0.00
|0.00
|0.06
|9.60
|7798060
|2009.05.26 08:54
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3935
|1.3263
|1.4002
|2009.05.26 18:22
|1.4002
|0.00
|0.00
|0.00
|26.80
|7818871
|2009.05.26 12:44
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3869
|1.3268
|1.4002
|2009.05.26 18:22
|1.4002
|0.00
|0.00
|0.00
|79.80
|7824253
|2009.05.26 13:24
|buy limit
|0.08
|eurusd
|1.3801
|1.3274
|1.3937
|2009.05.26 18:22
|1.4003
|cancelled
|7833017
|2009.05.26 18:22
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4015
|1.3404
|1.4083
|2009.05.26 19:11
|1.3970
|cancelled
|7833021
|2009.05.26 19:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3971
|1.3303
|1.3970
|2009.05.27 15:21
|1.3970
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.10
|7834722
|2009.05.27 07:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3937
|1.3303
|1.3970
|2009.05.27 15:21
|1.3970
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|7849119
|2009.05.27 13:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3904
|1.3303
|1.3970
|2009.05.27 15:21
|1.3970
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|7856041
|2009.05.27 14:18
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.3871
|1.3305
|1.3937
|2009.05.27 15:21
|1.3974
|cancelled
|7857746
|2009.05.27 15:21
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3999
|1.3372
|1.4065
|2009.05.27 15:41
|1.3958
|cancelled
|7857761
|2009.05.27 15:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3956
|1.3288
|1.3956
|2009.05.27 18:28
|1.3956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7860061
|2009.05.27 16:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3890
|1.3288
|1.3956
|2009.05.27 18:28
|1.3956
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|7862121
|2009.05.27 17:12
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3857
|1.3282
|1.3923
|2009.05.27 18:28
|1.3957
|cancelled
|7863915
|2009.05.27 18:28
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3966
|1.3357
|1.4032
|2009.05.27 18:57
|1.3922
|cancelled
|7863918
|2009.05.27 18:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3923
|1.3225
|1.3889
|2009.05.28 12:24
|1.3889
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.40
|7865408
|2009.05.27 22:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3890
|1.3232
|1.3889
|2009.05.28 12:24
|1.3889
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.20
|7869820
|2009.05.27 22:56
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3857
|1.3233
|1.3889
|2009.05.28 12:24
|1.3889
|0.00
|0.00
|0.14
|9.60
|7871683
|2009.05.28 00:58
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3825
|1.3225
|1.3889
|2009.05.28 12:24
|1.3889
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|7873548
|2009.05.28 01:39
|buy limit
|0.06
|eurusd
|1.3761
|1.3241
|1.3889
|2009.05.28 12:24
|1.3891
|cancelled
|7885742
|2009.05.28 12:24
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3915
|1.4489
|1.3851
|2009.05.28 12:57
|1.3884
|cancelled
|7885750
|2009.05.28 12:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3883
|1.4483
|1.3819
|2009.05.28 13:34
|1.3886
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|7887225
|2009.05.28 13:33
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3916
|1.4482
|1.3850
|2009.05.28 13:34
|1.3883
|cancelled
|7887258
|2009.05.28 13:34
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3900
|1.3282
|1.3966
|2009.05.28 13:55
|1.3861
|cancelled
|7887261
|2009.05.28 13:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3857
|1.3257
|1.3923
|2009.05.28 15:22
|1.3923
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|7887869
|2009.05.28 13:59
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3824
|1.3257
|1.3890
|2009.05.28 15:22
|1.3925
|cancelled
|7890653
|2009.05.28 17:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3966
|1.3333
|1.3999
|2009.05.29 07:45
|1.3999
|0.00
|0.00
|0.02
|3.30
|7890656
|2009.05.28 15:22
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3890
|1.3324
|1.3956
|2009.05.28 17:06
|1.3969
|cancelled
|7894611
|2009.05.28 18:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3933
|1.3333
|1.3999
|2009.05.29 07:45
|1.3999
|0.00
|0.00
|0.03
|13.20
|7896272
|2009.05.28 18:14
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3900
|1.3332
|1.3966
|2009.05.29 07:45
|1.4001
|cancelled
|7912242
|2009.05.29 07:45
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4023
|1.3401
|1.4087
|2009.05.29 08:33
|1.3985
|cancelled
|7912248
|2009.05.29 08:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3981
|1.3381
|1.4045
|2009.05.29 11:24
|1.4045
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|7913910
|2009.05.29 08:38
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3949
|1.3394
|1.4013
|2009.05.29 11:24
|1.4045
|cancelled
|7919218
|2009.05.29 11:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4065
|1.3447
|1.4131
|2009.05.29 13:23
|1.4131
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|7919230
|2009.05.29 11:24
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.4022
|1.3445
|1.4088
|2009.05.29 11:36
|1.4061
|cancelled
|7919945
|2009.05.29 11:39
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.4032
|1.3476
|1.4098
|2009.05.29 13:23
|1.4133
|cancelled
|7923028
|2009.05.29 13:23
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4164
|1.3533
|1.4230
|2009.05.29 13:32
|1.4120
|cancelled
|7923033
|2009.05.29 13:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4121
|1.3489
|1.4154
|2009.05.29 16:54
|1.4154
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|7923404
|2009.05.29 14:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4088
|1.3489
|1.4154
|2009.05.29 16:54
|1.4154
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|7924486
|2009.05.29 14:14
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.4055
|1.3504
|1.4121
|2009.05.29 16:54
|1.4156
|cancelled
|7930434
|2009.05.29 16:54
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4185
|1.3556
|1.4253
|2009.05.29 17:02
|1.4140
|cancelled
|7930439
|2009.05.29 17:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4141
|1.3534
|1.4175
|2009.06.01 08:51
|1.4175
|0.00
|0.00
|0.02
|3.40
|7931056
|2009.05.29 18:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4107
|1.3534
|1.4175
|2009.06.01 08:51
|1.4175
|0.00
|0.00
|0.03
|13.60
|7934574
|2009.05.29 18:44
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.4073
|1.3515
|1.4141
|2009.06.01 08:52
|1.4179
|cancelled
|7939627
|2009.06.01 00:01
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.6208
|0.0000
|1.6258
|2009.06.01 00:03
|1.6187
|cancelled
|7939645
|2009.06.01 00:01
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.6173
|0.0000
|1.6223
|2009.06.01 00:04
|1.6186
|cancelled
|7949274
|2009.06.01 08:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4197
|1.3563
|1.4231
|2009.06.01 20:03
|1.4231
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|7949285
|2009.06.01 08:52
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.4175
|1.3580
|1.4243
|2009.06.01 08:54
|1.4193
|cancelled
|7949525
|2009.06.01 16:27
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4163
|1.3563
|1.4231
|2009.06.01 20:03
|1.4231
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|7960136
|2009.06.01 16:31
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.4129
|1.3571
|1.4197
|2009.06.01 20:03
|1.4232
|cancelled
|7965281
|2009.06.01 20:03
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4253
|1.3633
|1.4321
|2009.06.01 20:21
|1.4204
|cancelled
|7965284
|2009.06.01 20:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4209
|0.0000
|1.4174
|2009.06.02 12:00
|1.4174
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.50
|7965812
|2009.06.01 20:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4175
|0.0000
|1.4174
|2009.06.02 12:00
|1.4174
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.20
|7966265
|2009.06.02 02:32
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4141
|0.0000
|1.4174
|2009.06.02 12:00
|1.4174
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|7973651
|2009.06.02 09:30
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4108
|1.3542
|1.4174
|2009.06.02 12:00
|1.4174
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|7979064
|2009.06.02 09:34
|buy limit
|0.06
|eurusd
|1.4042
|0.0000
|1.4174
|2009.06.02 12:00
|1.4175
|cancelled
|7981047
|2009.06.02 12:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4197
|0.0000
|1.4263
|2009.06.02 13:37
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|7981057
|2009.06.02 12:01
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.4154
|0.0000
|1.4220
|2009.06.02 12:12
|1.4196
|cancelled
|7981319
|2009.06.02 12:16
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.4164
|0.0000
|1.4230
|2009.06.02 13:37
|1.4266
|cancelled
|7983031
|2009.06.02 13:37
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4287
|0.0000
|1.4355
|2009.06.02 14:07
|1.4240
|cancelled
|7983036
|2009.06.02 14:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4243
|0.0000
|1.4277
|2009.06.02 16:34
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|7983862
|2009.06.02 15:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4209
|0.0000
|1.4277
|2009.06.02 16:34
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|7985387
|2009.06.02 15:29
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.4175
|0.0000
|1.4243
|2009.06.02 16:34
|1.4285
|cancelled
|7987148
|2009.06.02 16:34
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4321
|0.0000
|1.4389
|2009.06.02 17:33
|1.4280
|cancelled
|7987161
|2009.06.02 17:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4277
|0.0000
|1.4245
|2009.06.05 14:33
|1.4245
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.20
|7988540
|2009.06.03 10:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4243
|0.0000
|1.4245
|2009.06.05 14:33
|1.4245
|0.00
|0.00
|0.05
|0.40
|8002315
|2009.06.03 11:09
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4209
|0.0000
|1.4245
|2009.06.05 14:33
|1.4245
|0.00
|0.00
|0.07
|10.80
|8002885
|2009.06.03 14:52
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4175
|0.0000
|1.4245
|2009.06.05 14:33
|1.4245
|0.00
|0.00
|0.09
|28.00
|8006595
|2009.06.04 13:55
|buy
|0.06
|eurusd
|1.4105
|0.0000
|1.4245
|2009.06.05 14:33
|1.4245
|0.00
|0.00
|0.04
|84.00
|8028248
|2009.06.04 14:00
|buy limit
|0.08
|eurusd
|1.4035
|0.0000
|1.4176
|2009.06.05 14:57
|1.4126
|cancelled
|8054755
|2009.06.05 14:57
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.4139
|0.0000
|1.4071
|2009.06.05 14:58
|1.4101
|cancelled
|8054759
|2009.06.05 14:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4100
|0.0000
|1.4030
|2009.06.05 15:23
|1.4030
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8055214
|2009.06.05 15:02
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.4135
|0.0000
|1.4065
|2009.06.05 15:23
|1.4032
|cancelled
|8056508
|2009.06.05 16:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.3963
|2009.06.05 20:05
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|8056547
|2009.06.05 15:24
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.4071
|0.0000
|1.3999
|2009.06.05 16:09
|1.3993
|cancelled
|8058622
|2009.06.05 17:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4035
|0.0000
|1.3963
|2009.06.05 20:05
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|8059967
|2009.06.05 17:10
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.4071
|0.0000
|1.3999
|2009.06.05 20:05
|1.3958
|cancelled
|8062489
|2009.06.05 20:05
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3855
|2009.06.05 20:42
|1.3963
|cancelled
|8062495
|2009.06.05 20:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3964
|2009.06.08 07:59
|1.3964
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|8063153
|2009.06.08 03:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3964
|2009.06.08 07:59
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|8066685
|2009.06.08 03:49
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.3964
|2009.06.08 07:59
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|8066995
|2009.06.08 03:50
|sell limit
|0.04
|eurusd
|1.4017
|0.0000
|1.3982
|2009.06.08 07:59
|1.3962
|cancelled
|8069057
|2009.06.08 08:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.3910
|2009.06.08 09:29
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|8069178
|2009.06.08 08:04
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3928
|2009.06.08 08:10
|1.3945
|cancelled
|8069318
|2009.06.08 08:11
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3928
|2009.06.08 09:29
|1.3906
|cancelled
|8070156
|2009.06.08 09:29
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.08 09:33
|1.3908
|cancelled
|8070220
|2009.06.08 09:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3874
|2009.06.08 10:03
|1.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|8070260
|2009.06.08 09:34
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3892
|2009.06.08 10:03
|1.3870
|cancelled
|8070747
|2009.06.08 10:03
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3820
|2009.06.08 10:05
|1.3872
|cancelled
|8070754
|2009.06.08 10:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3838
|2009.06.08 11:37
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|8070804
|2009.06.08 10:05
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.08 11:38
|1.3834
|cancelled
|8072071
|2009.06.08 11:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3838
|2009.06.08 16:02
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|8072080
|2009.06.08 11:38
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3837
|0.0000
|1.3802
|2009.06.08 11:39
|1.3821
|cancelled
|8072138
|2009.06.08 12:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3837
|0.0000
|1.3838
|2009.06.08 16:02
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|8072959
|2009.06.08 13:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3838
|2009.06.08 16:02
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|8073746
|2009.06.08 14:03
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3838
|2009.06.08 16:02
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|8074207
|2009.06.08 14:04
|sell limit
|0.05
|eurusd
|1.3908
|0.0000
|1.3838
|2009.06.08 16:02
|1.3834
|cancelled
|8075784
|2009.06.08 16:03
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3784
|2009.06.08 16:05
|1.3837
|cancelled
|8075791
|2009.06.08 16:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3837
|0.0000
|1.3856
|2009.06.09 05:28
|1.3856
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.90
|8075871
|2009.06.08 16:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3856
|2009.06.09 05:28
|1.3856
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.20
|8076218
|2009.06.08 16:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3856
|2009.06.09 05:28
|1.3856
|0.00
|0.00
|-0.03
|5.10
|8076471
|2009.06.08 17:22
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.09 05:28
|1.3856
|0.00
|0.00
|-0.04
|14.00
|8077124
|2009.06.08 21:35
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3926
|0.0000
|1.3856
|2009.06.09 05:28
|1.3856
|0.00
|0.00
|-0.05
|35.00
|8080631
|2009.06.08 21:36
|sell limit
|0.07
|eurusd
|1.3961
|0.0000
|1.3891
|2009.06.09 05:28
|1.3854
|cancelled
|8086032
|2009.06.09 05:29
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3837
|0.0000
|1.3802
|2009.06.09 06:00
|1.3872
|cancelled
|8086075
|2009.06.09 06:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3892
|2009.06.09 11:33
|1.3892
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|8086398
|2009.06.09 07:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3892
|2009.06.09 11:33
|1.3892
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|8087362
|2009.06.09 08:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3892
|2009.06.09 11:33
|1.3892
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|8088067
|2009.06.09 09:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3892
|2009.06.09 11:33
|1.3892
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|8088874
|2009.06.09 09:33
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3962
|0.0000
|1.3892
|2009.06.09 11:33
|1.3892
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|8089405
|2009.06.09 09:33
|sell limit
|0.07
|eurusd
|1.3997
|0.0000
|1.3927
|2009.06.09 11:33
|1.3890
|cancelled
|8091043
|2009.06.09 12:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3997
|2009.06.10 16:15
|1.3997
|0.00
|0.00
|-0.01
|-12.40
|8091074
|2009.06.09 11:37
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3874
|2009.06.09 12:17
|1.3873
|cancelled
|8091665
|2009.06.09 13:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3997
|2009.06.10 16:15
|1.3997
|0.00
|0.00
|-0.02
|-21.20
|8092598
|2009.06.09 13:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3997
|2009.06.10 16:15
|1.3997
|0.00
|0.00
|-0.03
|-26.40
|8092814
|2009.06.09 13:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3997
|2009.06.10 16:15
|1.3997
|0.00
|0.00
|-0.04
|-28.00
|8093012
|2009.06.09 13:51
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3962
|0.0000
|1.3997
|2009.06.10 16:15
|1.3997
|0.00
|0.00
|-0.05
|-17.50
|8093578
|2009.06.09 15:11
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3997
|0.0000
|1.3997
|2009.06.10 16:15
|1.3997
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|8095436
|2009.06.09 17:28
|sell
|0.09
|eurusd
|1.4032
|0.0000
|1.3997
|2009.06.10 16:15
|1.3997
|0.00
|0.00
|-0.08
|31.50
|8098220
|2009.06.09 20:24
|sell
|0.12
|eurusd
|1.4067
|0.0000
|1.3997
|2009.06.10 16:15
|1.3997
|0.00
|0.00
|-0.11
|84.00
|8100782
|2009.06.10 10:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.4137
|0.0000
|1.3997
|2009.06.10 16:15
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|8111348
|2009.06.10 10:11
|sell limit
|0.21
|eurusd
|1.4207
|0.0000
|1.4067
|2009.06.10 16:33
|1.4020
|cancelled
|8117770
|2009.06.10 16:33
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.3964
|2009.06.10 16:37
|1.4035
|cancelled
|8117813
|2009.06.10 16:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4035
|0.0000
|1.4000
|2009.06.10 16:48
|1.4000
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|8117869
|2009.06.10 16:37
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.4053
|0.0000
|1.4018
|2009.06.10 16:48
|1.3998
|cancelled
|8118125
|2009.06.10 17:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3964
|2009.06.10 19:06
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8118144
|2009.06.10 16:50
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.4017
|0.0000
|1.3982
|2009.06.10 17:02
|1.3982
|cancelled
|8118485
|2009.06.10 18:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.3964
|2009.06.10 19:06
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8119895
|2009.06.10 18:14
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.4017
|0.0000
|1.3982
|2009.06.10 19:06
|1.3961
|cancelled
|8120716
|2009.06.10 19:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.3964
|2009.06.11 14:15
|1.3964
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.90
|8120727
|2009.06.10 19:07
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3946
|2009.06.10 19:44
|1.3941
|cancelled
|8121474
|2009.06.10 20:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3964
|2009.06.11 14:15
|1.3964
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.20
|8122449
|2009.06.10 21:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3964
|2009.06.11 14:15
|1.3964
|0.00
|0.00
|-0.08
|5.10
|8123315
|2009.06.11 02:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.3964
|2009.06.11 14:15
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|8126994
|2009.06.11 04:55
|sell
|0.05
|eurusd
|1.4034
|0.0000
|1.3964
|2009.06.11 14:15
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|8128609
|2009.06.11 04:55
|sell limit
|0.07
|eurusd
|1.4069
|0.0000
|1.3999
|2009.06.11 14:15
|1.3964
|cancelled
|8135575
|2009.06.11 14:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.4069
|2009.06.12 07:47
|1.4069
|0.00
|0.00
|-0.02
|-12.40
|8135582
|2009.06.11 14:15
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3946
|2009.06.11 14:33
|1.3943
|cancelled
|8136206
|2009.06.11 14:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.4069
|2009.06.12 07:47
|1.4069
|0.00
|0.00
|-0.04
|-21.20
|8136248
|2009.06.11 14:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.4069
|2009.06.12 07:47
|1.4069
|0.00
|0.00
|-0.06
|-26.40
|8136341
|2009.06.11 15:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.4069
|2009.06.12 07:47
|1.4069
|0.00
|0.00
|-0.08
|-28.00
|8137033
|2009.06.11 15:46
|sell
|0.05
|eurusd
|1.4034
|0.0000
|1.4069
|2009.06.12 07:47
|1.4069
|0.00
|0.00
|-0.10
|-17.50
|8138123
|2009.06.11 16:15
|sell
|0.07
|eurusd
|1.4069
|0.0000
|1.4069
|2009.06.12 07:47
|1.4069
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.00
|8139224
|2009.06.11 17:29
|sell
|0.09
|eurusd
|1.4104
|0.0000
|1.4069
|2009.06.12 07:47
|1.4069
|0.00
|0.00
|-0.18
|31.50
|8140711
|2009.06.11 19:26
|sell
|0.12
|eurusd
|1.4139
|0.0000
|1.4069
|2009.06.12 07:47
|1.4069
|0.00
|0.00
|-0.24
|84.00
|8143468
|2009.06.11 19:26
|sell limit
|0.16
|eurusd
|1.4209
|0.0000
|1.4069
|2009.06.12 07:47
|1.4067
|cancelled
|8153165
|2009.06.12 07:47
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.4053
|0.0000
|1.4018
|2009.06.12 08:13
|1.4088
|cancelled
|8153214
|2009.06.12 08:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4089
|0.0000
|1.4072
|2009.06.12 09:16
|1.4072
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8153401
|2009.06.12 08:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4107
|0.0000
|1.4072
|2009.06.12 09:16
|1.4072
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8153867
|2009.06.12 08:43
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.4125
|0.0000
|1.4090
|2009.06.12 09:16
|1.4063
|cancelled
|8154743
|2009.06.12 09:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4053
|0.0000
|1.4036
|2009.06.12 11:15
|1.4036
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8154752
|2009.06.12 09:16
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.4071
|0.0000
|1.4036
|2009.06.12 09:22
|1.4063
|cancelled
|8154935
|2009.06.12 09:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4071
|0.0000
|1.4036
|2009.06.12 11:15
|1.4036
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8154968
|2009.06.12 09:24
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.4089
|0.0000
|1.4054
|2009.06.12 11:15
|1.4032
|cancelled
|8156734
|2009.06.12 11:15
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.4017
|0.0000
|1.3982
|2009.06.12 11:27
|1.4052
|cancelled
|8156826
|2009.06.12 11:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4053
|0.0000
|1.4018
|2009.06.12 13:14
|1.4018
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|8156956
|2009.06.12 11:27
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.4071
|0.0000
|1.4036
|2009.06.12 13:14
|1.4013
|cancelled
|8158554
|2009.06.12 13:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.3982
|2009.06.12 14:24
|1.3982
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8158567
|2009.06.12 13:15
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.4017
|0.0000
|1.3982
|2009.06.12 13:21
|1.3998
|cancelled
|8158737
|2009.06.12 14:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4017
|0.0000
|1.3982
|2009.06.12 14:24
|1.3982
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8159906
|2009.06.12 14:05
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.4035
|0.0000
|1.4000
|2009.06.12 14:24
|1.3977
|cancelled
|8160276
|2009.06.12 14:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3946
|2009.06.12 15:37
|1.3946
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8160361
|2009.06.12 14:26
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3946
|2009.06.12 14:26
|1.3959
|cancelled
|8160465
|2009.06.12 14:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3946
|2009.06.12 15:37
|1.3946
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8161285
|2009.06.12 14:57
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.3964
|2009.06.12 15:37
|1.3950
|cancelled
|8162053
|2009.06.12 15:37
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3892
|2009.06.12 15:40
|1.3965
|cancelled
|8162060
|2009.06.12 15:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3982
|2009.06.15 00:03
|1.3982
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.90
|8162130
|2009.06.12 16:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3982
|2009.06.15 00:03
|1.3982
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.20
|8162860
|2009.06.12 16:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.3982
|2009.06.15 00:03
|1.3982
|0.00
|0.00
|-0.06
|5.10
|8163229
|2009.06.12 17:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4017
|0.0000
|1.3982
|2009.06.15 00:03
|1.3982
|0.00
|0.00
|-0.08
|14.00
|8164320
|2009.06.12 17:21
|sell limit
|0.05
|eurusd
|1.4052
|0.0000
|1.3982
|2009.06.15 00:40
|1.3973
|cancelled
|8169176
|2009.06.15 00:40
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3928
|2009.06.15 00:43
|1.3979
|cancelled
|8169181
|2009.06.15 00:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3964
|2009.06.15 02:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8169201
|2009.06.15 01:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.3964
|2009.06.15 02:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8169457
|2009.06.15 01:20
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.4017
|0.0000
|1.3982
|2009.06.15 02:38
|1.3962
|cancelled
|8170108
|2009.06.15 02:38
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.3910
|2009.06.15 03:09
|1.3984
|cancelled
|8170164
|2009.06.15 03:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3946
|2009.06.15 06:55
|1.3946
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|8170490
|2009.06.15 03:10
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.3964
|2009.06.15 06:55
|1.3943
|cancelled
|8172407
|2009.06.15 06:55
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3892
|2009.06.15 06:58
|1.3945
|cancelled
|8172426
|2009.06.15 06:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.3910
|2009.06.15 08:00
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|8172445
|2009.06.15 06:59
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3928
|2009.06.15 08:00
|1.3908
|cancelled
|8172983
|2009.06.15 08:00
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.15 08:15
|1.3911
|cancelled
|8173094
|2009.06.15 08:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3874
|2009.06.15 09:28
|1.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|8173193
|2009.06.15 08:15
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3892
|2009.06.15 09:28
|1.3872
|cancelled
|8174096
|2009.06.15 09:28
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3820
|2009.06.15 09:35
|1.3872
|cancelled
|8174190
|2009.06.15 09:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3838
|2009.06.15 14:06
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|8174221
|2009.06.15 09:35
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.15 14:06
|1.3836
|cancelled
|8177057
|2009.06.15 14:06
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3784
|2009.06.15 14:17
|1.3855
|cancelled
|8177082
|2009.06.15 14:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3838
|2009.06.15 15:45
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8177188
|2009.06.15 14:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3838
|2009.06.15 15:45
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8177310
|2009.06.15 14:29
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.15 15:46
|1.3833
|cancelled
|8178744
|2009.06.15 15:46
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3784
|2009.06.15 15:48
|1.3837
|cancelled
|8178756
|2009.06.15 15:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3837
|0.0000
|1.3820
|2009.06.15 16:39
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8178817
|2009.06.15 16:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3820
|2009.06.15 16:39
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8179231
|2009.06.15 16:04
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3838
|2009.06.15 16:39
|1.3818
|cancelled
|8179883
|2009.06.15 16:39
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3801
|0.0000
|1.3766
|2009.06.15 16:40
|1.3822
|cancelled
|8179903
|2009.06.15 16:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3802
|2009.06.15 17:05
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8179938
|2009.06.15 16:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3837
|0.0000
|1.3802
|2009.06.15 17:05
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8180040
|2009.06.15 16:47
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3820
|2009.06.15 17:07
|1.3794
|cancelled
|8180510
|2009.06.15 17:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3783
|0.0000
|1.3766
|2009.06.15 18:29
|1.3766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8180515
|2009.06.15 17:07
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3801
|0.0000
|1.3766
|2009.06.15 17:09
|1.3785
|cancelled
|8180572
|2009.06.15 17:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3801
|0.0000
|1.3766
|2009.06.15 18:29
|1.3766
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8180724
|2009.06.15 17:16
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3784
|2009.06.15 18:29
|1.3761
|cancelled
|8181997
|2009.06.15 18:29
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3747
|0.0000
|1.3712
|2009.06.15 18:31
|1.3766
|cancelled
|8182013
|2009.06.15 18:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|1.3766
|2009.06.16 02:26
|1.3766
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.10
|8182112
|2009.06.15 18:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3783
|0.0000
|1.3766
|2009.06.16 02:26
|1.3766
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.40
|8182543
|2009.06.15 22:59
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3801
|0.0000
|1.3766
|2009.06.16 02:26
|1.3766
|0.00
|0.00
|-0.06
|10.50
|8185614
|2009.06.15 23:00
|sell limit
|0.04
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3784
|2009.06.16 02:26
|1.3763
|cancelled
|8188362
|2009.06.16 02:26
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3747
|0.0000
|1.3712
|2009.06.16 02:47
|1.3767
|cancelled
|8188386
|2009.06.16 02:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|1.3854
|2009.06.16 16:18
|1.3854
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.90
|8189025
|2009.06.16 03:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3783
|0.0000
|1.3854
|2009.06.16 16:18
|1.3854
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.20
|8190603
|2009.06.16 03:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3801
|0.0000
|1.3854
|2009.06.16 16:18
|1.3854
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.90
|8190839
|2009.06.16 04:19
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3854
|2009.06.16 16:18
|1.3854
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8191343
|2009.06.16 08:31
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3854
|0.0000
|1.3854
|2009.06.16 16:18
|1.3854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8195546
|2009.06.16 11:00
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3889
|0.0000
|1.3854
|2009.06.16 16:18
|1.3854
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|8198569
|2009.06.16 14:31
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3924
|0.0000
|1.3854
|2009.06.16 16:18
|1.3854
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|8202441
|2009.06.16 14:31
|sell limit
|0.12
|eurusd
|1.3959
|0.0000
|1.3889
|2009.06.16 16:18
|1.3852
|cancelled
|8205105
|2009.06.16 16:18
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3837
|0.0000
|1.3802
|2009.06.16 16:33
|1.3876
|cancelled
|8205252
|2009.06.16 16:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3874
|2009.06.16 18:32
|1.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|8205596
|2009.06.16 16:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3874
|2009.06.16 18:32
|1.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|8205790
|2009.06.16 17:06
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3874
|2009.06.16 18:32
|1.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|8206511
|2009.06.16 17:06
|sell limit
|0.04
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3892
|2009.06.16 18:32
|1.3872
|cancelled
|8208179
|2009.06.16 18:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3820
|2009.06.17 01:09
|1.3820
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.50
|8208213
|2009.06.16 18:33
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3838
|2009.06.16 18:47
|1.3855
|cancelled
|8208526
|2009.06.16 18:47
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3838
|2009.06.17 01:09
|1.3819
|cancelled
|8213499
|2009.06.17 01:09
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3801
|0.0000
|1.3766
|2009.06.17 01:28
|1.3821
|cancelled
|8213620
|2009.06.17 01:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3838
|2009.06.17 13:56
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|8213959
|2009.06.17 02:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3837
|0.0000
|1.3838
|2009.06.17 13:56
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|8215467
|2009.06.17 05:42
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3838
|2009.06.17 13:56
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|8217267
|2009.06.17 06:08
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3838
|2009.06.17 13:56
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|8217715
|2009.06.17 08:29
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3908
|0.0000
|1.3838
|2009.06.17 13:56
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|8219485
|2009.06.17 08:30
|sell limit
|0.07
|eurusd
|1.3943
|0.0000
|1.3873
|2009.06.17 13:56
|1.3836
|cancelled
|8225745
|2009.06.17 13:56
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3784
|2009.06.17 14:15
|1.3839
|cancelled
|8225771
|2009.06.17 14:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3837
|0.0000
|1.3856
|2009.06.17 16:31
|1.3856
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|8226242
|2009.06.17 14:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3856
|2009.06.17 16:31
|1.3856
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|8226570
|2009.06.17 14:45
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3856
|2009.06.17 16:31
|1.3856
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|8227044
|2009.06.17 14:55
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.17 16:31
|1.3856
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|8227446
|2009.06.17 14:56
|sell limit
|0.05
|eurusd
|1.3926
|0.0000
|1.3856
|2009.06.17 16:31
|1.3855
|cancelled
|8229840
|2009.06.17 16:31
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3837
|0.0000
|1.3802
|2009.06.17 16:37
|1.3854
|cancelled
|8229878
|2009.06.17 16:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3838
|2009.06.17 17:52
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8229956
|2009.06.17 17:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3838
|2009.06.17 17:52
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8230382
|2009.06.17 17:03
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.17 17:52
|1.3832
|cancelled
|8231073
|2009.06.17 17:52
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3784
|2009.06.17 17:55
|1.3837
|cancelled
|8231110
|2009.06.17 17:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3837
|0.0000
|1.3926
|2009.06.18 19:59
|1.3926
|0.00
|0.00
|-0.06
|-8.90
|8231131
|2009.06.17 18:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3926
|2009.06.18 19:59
|1.3926
|0.00
|0.00
|-0.11
|-14.20
|8231406
|2009.06.17 18:23
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3926
|2009.06.18 19:59
|1.3926
|0.00
|0.00
|-0.17
|-15.90
|8231664
|2009.06.17 19:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3926
|2009.06.18 19:59
|1.3926
|0.00
|0.00
|-0.23
|-14.00
|8232512
|2009.06.17 20:11
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3926
|0.0000
|1.3926
|2009.06.18 19:59
|1.3926
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.00
|8233207
|2009.06.17 20:21
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3961
|0.0000
|1.3926
|2009.06.18 19:59
|1.3926
|0.00
|0.00
|-0.40
|24.50
|8233522
|2009.06.18 16:02
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3996
|0.0000
|1.3926
|2009.06.18 19:59
|1.3926
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|8251852
|2009.06.18 16:03
|sell limit
|0.12
|eurusd
|1.4031
|0.0000
|1.3961
|2009.06.18 19:59
|1.3925
|cancelled
|8256063
|2009.06.18 20:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3874
|2009.06.18 20:11
|1.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|8256068
|2009.06.18 19:59
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3892
|2009.06.18 20:01
|1.3903
|cancelled
|8256340
|2009.06.18 20:02
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3892
|2009.06.18 20:11
|1.3872
|cancelled
|8256655
|2009.06.18 20:11
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3820
|2009.06.18 20:14
|1.3890
|cancelled
|8256726
|2009.06.18 20:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3910
|2009.06.19 10:21
|1.3910
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.90
|8256814
|2009.06.19 00:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3910
|2009.06.19 10:21
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|8259447
|2009.06.19 06:04
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3910
|2009.06.19 10:21
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|8262310
|2009.06.19 07:19
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.3910
|2009.06.19 10:21
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|8262933
|2009.06.19 07:20
|sell limit
|0.05
|eurusd
|1.3980
|0.0000
|1.3910
|2009.06.19 10:21
|1.3910
|cancelled
|8265329
|2009.06.19 10:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3910
|2009.06.19 15:13
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|8265355
|2009.06.19 10:23
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3892
|2009.06.19 10:41
|1.3889
|cancelled
|8265602
|2009.06.19 11:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3910
|2009.06.19 15:13
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|8266207
|2009.06.19 12:11
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3910
|2009.06.19 15:13
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|8266996
|2009.06.19 13:21
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.3910
|2009.06.19 15:13
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|8268156
|2009.06.19 13:22
|sell limit
|0.05
|eurusd
|1.3980
|0.0000
|1.3910
|2009.06.19 15:13
|1.3909
|cancelled
|8270030
|2009.06.19 15:13
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.19 15:35
|1.3929
|cancelled
|8270088
|2009.06.19 15:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3946
|2009.06.19 21:51
|1.3946
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|8270369
|2009.06.19 17:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.3946
|2009.06.19 21:51
|1.3946
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|8272591
|2009.06.19 17:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3946
|2009.06.19 21:51
|1.3946
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|8272716
|2009.06.19 17:49
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3946
|2009.06.19 21:51
|1.3946
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|8273078
|2009.06.19 17:50
|sell limit
|0.05
|eurusd
|1.4016
|0.0000
|1.3946
|2009.06.19 21:51
|1.3943
|cancelled
|8276899
|2009.06.22 00:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3892
|2009.06.22 03:26
|1.3892
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|8277030
|2009.06.19 22:08
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3928
|2009.06.22 00:46
|1.3932
|cancelled
|8278461
|2009.06.22 00:47
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.3910
|2009.06.22 03:26
|1.3888
|cancelled
|8279762
|2009.06.22 03:26
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3838
|2009.06.22 03:26
|1.3891
|cancelled
|8279767
|2009.06.22 03:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3874
|2009.06.22 08:21
|1.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8279793
|2009.06.22 05:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3874
|2009.06.22 08:21
|1.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8280443
|2009.06.22 05:09
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3892
|2009.06.22 08:21
|1.3865
|cancelled
|8282135
|2009.06.22 08:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3838
|2009.06.22 11:27
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8282137
|2009.06.22 08:21
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3838
|2009.06.22 08:36
|1.3854
|cancelled
|8282409
|2009.06.22 09:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3838
|2009.06.22 11:27
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8282980
|2009.06.22 09:14
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.22 11:27
|1.3836
|cancelled
|8285432
|2009.06.22 11:27
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3784
|2009.06.22 11:43
|1.3855
|cancelled
|8285465
|2009.06.22 11:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3856
|2009.06.22 17:39
|1.3856
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|8285740
|2009.06.22 16:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3856
|2009.06.22 17:39
|1.3856
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|8290149
|2009.06.22 16:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.22 17:39
|1.3856
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|8290608
|2009.06.22 16:26
|sell limit
|0.04
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3874
|2009.06.22 17:39
|1.3855
|cancelled
|8291929
|2009.06.22 17:39
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3837
|0.0000
|1.3802
|2009.06.22 17:47
|1.3855
|cancelled
|8292005
|2009.06.22 17:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3838
|2009.06.23 01:43
|1.3838
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.70
|8292133
|2009.06.22 19:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3838
|2009.06.23 01:43
|1.3838
|0.00
|0.00
|-0.04
|7.00
|8293357
|2009.06.22 19:00
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.23 01:43
|1.3837
|cancelled
|8299161
|2009.06.23 01:43
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3784
|2009.06.23 02:05
|1.3855
|cancelled
|8299177
|2009.06.23 02:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3855
|0.0000
|1.3979
|2009.06.24 18:17
|1.3979
|0.00
|0.00
|-0.02
|-12.40
|8299526
|2009.06.23 09:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3873
|0.0000
|1.3979
|2009.06.24 18:17
|1.3979
|0.00
|0.00
|-0.04
|-21.20
|8304977
|2009.06.23 09:20
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3979
|2009.06.24 18:17
|1.3979
|0.00
|0.00
|-0.06
|-26.40
|8305361
|2009.06.23 10:01
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3979
|2009.06.24 18:17
|1.3979
|0.00
|0.00
|-0.08
|-28.00
|8306137
|2009.06.23 12:18
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3944
|0.0000
|1.3979
|2009.06.24 18:17
|1.3979
|0.00
|0.00
|-0.10
|-17.50
|8308313
|2009.06.23 13:36
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3979
|0.0000
|1.3979
|2009.06.24 18:17
|1.3979
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.00
|8309600
|2009.06.23 14:48
|sell
|0.09
|eurusd
|1.4014
|0.0000
|1.3979
|2009.06.24 18:17
|1.3979
|0.00
|0.00
|-0.17
|31.50
|8311013
|2009.06.23 18:02
|sell
|0.12
|eurusd
|1.4049
|0.0000
|1.3979
|2009.06.24 18:17
|1.3979
|0.00
|0.00
|-0.23
|84.00
|8314991
|2009.06.24 08:30
|sell
|0.16
|eurusd
|1.4119
|0.0000
|1.3979
|2009.06.24 18:17
|1.3979
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|8325828
|2009.06.24 08:31
|sell limit
|0.21
|eurusd
|1.4189
|0.0000
|1.4049
|2009.06.24 18:18
|1.3974
|cancelled
|8341458
|2009.06.24 18:18
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3928
|2009.06.24 18:20
|1.3981
|cancelled
|8341495
|2009.06.24 18:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3964
|2009.06.24 20:20
|1.3944
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|8341628
|2009.06.24 20:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.3964
|2009.06.24 20:20
|1.3944
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|8344348
|2009.06.24 20:04
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.4017
|0.0000
|1.3982
|2009.06.24 20:20
|1.3944
|cancelled
|8344811
|2009.06.24 20:20
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3892
|2009.06.24 20:21
|1.3948
|cancelled
|8344830
|2009.06.24 20:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.3928
|2009.06.24 20:28
|1.3928
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8344902
|2009.06.24 20:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3928
|2009.06.24 20:28
|1.3928
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8345009
|2009.06.24 20:23
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3946
|2009.06.24 20:28
|1.3932
|cancelled
|8345283
|2009.06.24 20:28
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3874
|2009.06.24 20:29
|1.3951
|cancelled
|8345298
|2009.06.24 20:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.3910
|2009.06.24 20:36
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|8345455
|2009.06.24 20:30
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3928
|2009.06.24 20:36
|1.3907
|cancelled
|8345814
|2009.06.24 20:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3910
|2009.06.25 14:43
|1.3910
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.90
|8345870
|2009.06.24 20:37
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3874
|2009.06.24 20:37
|1.3890
|cancelled
|8346044
|2009.06.24 20:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3910
|2009.06.25 14:43
|1.3910
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.20
|8346124
|2009.06.24 20:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3910
|2009.06.25 14:43
|1.3910
|0.00
|0.00
|-0.17
|5.10
|8346481
|2009.06.24 21:48
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.3910
|2009.06.25 14:43
|1.3910
|0.00
|0.00
|-0.23
|14.00
|8347842
|2009.06.25 08:19
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3980
|0.0000
|1.3910
|2009.06.25 14:43
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|8359094
|2009.06.25 08:20
|sell limit
|0.07
|eurusd
|1.4015
|0.0000
|1.3945
|2009.06.25 14:44
|1.3907
|cancelled
|8366049
|2009.06.25 14:44
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.25 14:45
|1.3910
|cancelled
|8366074
|2009.06.25 14:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.3910
|2009.06.25 16:43
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|8366126
|2009.06.25 15:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.3910
|2009.06.25 16:43
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|8366974
|2009.06.25 16:01
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.3910
|2009.06.25 16:43
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|8367494
|2009.06.25 16:02
|sell limit
|0.04
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.3928
|2009.06.25 16:44
|1.3908
|cancelled
|8368488
|2009.06.25 16:44
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3891
|0.0000
|1.3856
|2009.06.25 16:46
|1.3909
|cancelled
|8368508
|2009.06.25 16:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3909
|0.0000
|1.4033
|2009.06.29 02:41
|1.4033
|0.00
|0.00
|-0.02
|-12.40
|8368580
|2009.06.25 17:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.4033
|2009.06.29 02:41
|1.4033
|0.00
|0.00
|-0.04
|-21.20
|8369503
|2009.06.25 17:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.4033
|2009.06.29 02:41
|1.4033
|0.00
|0.00
|-0.06
|-26.40
|8369753
|2009.06.25 19:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3963
|0.0000
|1.4033
|2009.06.29 02:41
|1.4033
|0.00
|0.00
|-0.08
|-28.00
|8371300
|2009.06.25 19:21
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3998
|0.0000
|1.4033
|2009.06.29 02:41
|1.4033
|0.00
|0.00
|-0.10
|-17.50
|8371587
|2009.06.26 02:13
|sell
|0.07
|eurusd
|1.4033
|0.0000
|1.4033
|2009.06.29 02:41
|1.4033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8376964
|2009.06.26 11:44
|sell
|0.09
|eurusd
|1.4068
|0.0000
|1.4033
|2009.06.29 02:41
|1.4033
|0.00
|0.00
|0.00
|31.50
|8382610
|2009.06.26 14:18
|sell
|0.12
|eurusd
|1.4103
|0.0000
|1.4033
|2009.06.29 02:41
|1.4033
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8384354
|2009.06.26 14:18
|sell limit
|0.16
|eurusd
|1.4173
|0.0000
|1.4033
|2009.06.29 02:41
|1.4030
|cancelled
|8392499
|2009.06.29 02:41
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3995
|0.0000
|1.3915
|2009.06.29 02:46
|1.4034
|cancelled
|8392502
|2009.06.29 02:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4035
|0.0000
|1.4035
|2009.06.30 16:09
|1.4035
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|8392591
|2009.06.29 16:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4075
|0.0000
|1.4035
|2009.06.30 16:09
|1.4035
|0.00
|0.00
|-0.04
|8.00
|8403418
|2009.06.30 02:13
|sell
|0.03
|eurusd
|1.4115
|0.0000
|1.4035
|2009.06.30 16:09
|1.4035
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|8413108
|2009.06.30 02:14
|sell limit
|0.04
|eurusd
|1.4155
|0.0000
|1.4075
|2009.06.30 16:09
|1.4035
|cancelled
|8425416
|2009.06.30 16:09
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3995
|0.0000
|1.3915
|2009.07.01 05:54
|1.4036
|cancelled
|8425427
|2009.06.30 16:09
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.4075
|0.0000
|1.3995
|2009.07.01 05:55
|1.4036
|cancelled
|8436184
|2009.07.01 05:49
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4087
|0.0000
|1.4167
|2009.07.01 05:55
|1.4038
|cancelled
|8436187
|2009.07.01 05:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4037
|0.0000
|1.4117
|2009.07.01 14:29
|1.4117
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8436252
|2009.07.01 05:55
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3997
|0.0000
|1.4077
|2009.07.01 14:30
|1.4118
|cancelled
|8443628
|2009.07.01 14:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4127
|0.0000
|1.4007
|2009.07.09 14:56
|1.4007
|0.00
|0.00
|0.10
|-12.00
|8443650
|2009.07.01 14:30
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.4077
|0.0000
|1.4157
|2009.07.01 14:57
|1.4125
|cancelled
|8444294
|2009.07.02 09:07
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4087
|0.0000
|1.4007
|2009.07.09 14:56
|1.4007
|0.00
|0.00
|0.07
|-16.00
|8460303
|2009.07.02 13:12
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4047
|0.0000
|1.4007
|2009.07.09 14:56
|1.4007
|0.00
|0.00
|0.14
|-12.00
|8463353
|2009.07.02 16:09
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4007
|0.0000
|1.4007
|2009.07.09 14:56
|1.4007
|0.00
|0.00
|0.18
|0.00
|8467630
|2009.07.06 09:11
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.4007
|2009.07.09 14:56
|1.4007
|0.00
|0.00
|0.06
|48.00
|8494900
|2009.07.08 18:00
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3847
|0.0000
|1.4007
|2009.07.09 14:56
|1.4007
|0.00
|0.00
|0.05
|128.00
|8539377
|2009.07.08 18:01
|buy limit
|0.11
|eurusd
|1.3767
|0.0000
|1.3927
|2009.07.09 14:56
|1.4008
|cancelled
|8555916
|2009.07.09 14:56
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4047
|0.0000
|1.4127
|2009.07.09 14:59
|1.3998
|cancelled
|8555921
|2009.07.09 14:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3997
|0.0000
|1.4037
|2009.07.09 17:46
|1.4037
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|8556007
|2009.07.09 15:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3957
|0.0000
|1.4037
|2009.07.09 17:46
|1.4037
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8556639
|2009.07.09 15:40
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3917
|0.0000
|1.3997
|2009.07.09 17:46
|1.4041
|cancelled
|8559139
|2009.07.09 17:46
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4087
|0.0000
|1.4167
|2009.07.09 17:49
|1.4038
|cancelled
|8559152
|2009.07.09 17:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4037
|0.0000
|1.3997
|2009.07.13 21:42
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8559253
|2009.07.10 02:48
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3997
|0.0000
|1.3997
|2009.07.13 21:42
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8565998
|2009.07.10 08:06
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3957
|0.0000
|1.3997
|2009.07.13 21:42
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.01
|12.00
|8568530
|2009.07.10 09:23
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3917
|0.0000
|1.3997
|2009.07.13 21:42
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.01
|32.00
|8569754
|2009.07.10 09:23
|buy limit
|0.06
|eurusd
|1.3837
|0.0000
|1.3997
|2009.07.13 23:49
|1.3983
|cancelled
|8595647
|2009.07.14 01:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4007
|0.0000
|1.4007
|2009.07.15 08:09
|1.4007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8595648
|2009.07.13 23:49
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3957
|0.0000
|1.4037
|2009.07.14 01:20
|1.4006
|cancelled
|8597026
|2009.07.14 04:26
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3967
|0.0000
|1.4007
|2009.07.15 08:09
|1.4007
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8598913
|2009.07.14 19:28
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3927
|0.0000
|1.4007
|2009.07.15 08:09
|1.4007
|0.00
|0.00
|0.01
|24.00
|8609061
|2009.07.14 19:29
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.3887
|0.0000
|1.3967
|2009.07.15 08:09
|1.4010
|cancelled
|8617633
|2009.07.15 08:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4047
|0.0000
|1.4127
|2009.07.15 20:05
|1.4127
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8617638
|2009.07.15 08:09
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3997
|0.0000
|1.4077
|2009.07.15 08:46
|1.4047
|cancelled
|8618590
|2009.07.15 08:46
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.4007
|0.0000
|1.4087
|2009.07.15 20:06
|1.4129
|cancelled
|8628003
|2009.07.15 20:06
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4167
|0.0000
|1.4247
|2009.07.15 20:15
|1.4117
|cancelled
|8628012
|2009.07.15 20:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4117
|0.0000
|1.4157
|2009.07.16 14:30
|1.4157
|0.00
|0.00
|0.01
|4.00
|8628174
|2009.07.16 02:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4077
|0.0000
|1.4157
|2009.07.16 14:30
|1.4157
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8632959
|2009.07.16 02:41
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.4037
|0.0000
|1.4117
|2009.07.16 14:30
|1.4164
|cancelled
|8643465
|2009.07.16 14:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41670
|0.00000
|1.41670
|2009.07.20 03:28
|1.41670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8643469
|2009.07.16 14:30
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.4117
|0.0000
|1.4197
|2009.07.16 14:30
|1.4164
|cancelled
|8643530
|2009.07.16 15:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41270
|0.00000
|1.41670
|2009.07.20 03:28
|1.41670
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8644281
|2009.07.17 08:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.40870
|0.00000
|1.41670
|2009.07.20 03:28
|1.41670
|0.00
|0.00
|0.01
|24.00
|8654326
|2009.07.17 08:35
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.40470
|0.00000
|1.41270
|2009.07.20 03:28
|1.41690
|cancelled
|8663224
|2009.07.20 03:28
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.42070
|0.00000
|1.42870
|2009.07.20 05:56
|1.41565
|cancelled
|8663227
|2009.07.20 05:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41570
|0.00000
|1.42370
|2009.07.20 11:10
|1.42370
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8663991
|2009.07.20 05:08
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.41950
|0.00000
|1.41150
|2009.07.20 05:56
|1.41554
|cancelled
|8663994
|2009.07.20 05:08
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.41550
|0.00000
|1.40750
|2009.07.20 05:56
|1.41549
|deleted [hedge is prohibited]
|8664221
|2009.07.20 05:56
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.41170
|0.00000
|1.41970
|2009.07.20 11:10
|1.42391
|cancelled
|8667435
|2009.07.20 11:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42470
|0.00000
|1.42470
|2009.07.22 19:13
|1.42470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8667437
|2009.07.20 11:10
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.41970
|0.00000
|1.42770
|2009.07.20 11:42
|1.42469
|cancelled
|8667765
|2009.07.20 16:12
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42070
|0.00000
|1.42470
|2009.07.22 19:13
|1.42470
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8670698
|2009.07.21 19:06
|buy
|0.03
|eurusd
|1.41670
|0.00000
|1.42470
|2009.07.22 19:13
|1.42470
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|8691498
|2009.07.21 19:07
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.41270
|0.00000
|1.42070
|2009.07.22 19:13
|1.42475
|cancelled
|8709193
|2009.07.22 19:13
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.42868
|0.00000
|1.43668
|2009.07.22 19:24
|1.42376
|cancelled
|8709195
|2009.07.22 19:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42368
|0.00000
|1.42768
|2009.07.23 17:14
|1.42768
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|8709412
|2009.07.23 15:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41968
|0.00000
|1.42768
|2009.07.23 17:14
|1.42768
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8720429
|2009.07.23 15:14
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.41568
|0.00000
|1.42368
|2009.07.23 17:14
|1.42800
|cancelled
|8723342
|2009.07.23 17:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42868
|0.00000
|1.42468
|2009.07.24 13:04
|1.42468
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8723367
|2009.07.23 17:14
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.42768
|0.00000
|1.43568
|2009.07.23 17:16
|1.42871
|cancelled
|8723443
|2009.07.23 18:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42468
|0.00000
|1.42468
|2009.07.24 13:04
|1.42468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8725034
|2009.07.23 19:51
|buy
|0.03
|eurusd
|1.42068
|0.00000
|1.42468
|2009.07.24 13:04
|1.42468
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8726064
|2009.07.23 22:12
|buy
|0.04
|eurusd
|1.41668
|0.00000
|1.42468
|2009.07.24 13:04
|1.42468
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8727675
|2009.07.23 22:13
|buy limit
|0.06
|eurusd
|1.40868
|0.00000
|1.42468
|2009.07.24 13:04
|1.42498
|cancelled
|8734470
|2009.07.24 13:04
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.42868
|0.00000
|1.43668
|2009.07.24 14:07
|1.42372
|cancelled
|8734473
|2009.07.24 14:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42368
|0.00000
|1.42768
|2009.07.27 12:33
|1.42768
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|8734883
|2009.07.24 14:07
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.41950
|0.00000
|1.41150
|2009.07.24 14:07
|1.42348
|cancelled
|8734895
|2009.07.24 16:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41968
|0.00000
|1.42768
|2009.07.27 12:33
|1.42768
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8736346
|2009.07.24 16:56
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.41568
|0.00000
|1.42368
|2009.07.27 12:33
|1.42804
|cancelled
|8743742
|2009.07.27 12:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42868
|0.00000
|1.42868
|2009.07.28 08:13
|1.42868
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8743747
|2009.07.27 12:34
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.42368
|0.00000
|1.43168
|2009.07.27 12:44
|1.42878
|cancelled
|8743864
|2009.07.27 15:48
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42468
|0.00000
|1.42868
|2009.07.28 08:13
|1.42868
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8745471
|2009.07.27 18:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.42068
|0.00000
|1.42868
|2009.07.28 08:13
|1.42868
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|8746868
|2009.07.27 18:01
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.41668
|0.00000
|1.42468
|2009.07.28 08:13
|1.42885
|cancelled
|8752426
|2009.07.28 08:13
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.43268
|0.00000
|1.44068
|2009.07.28 08:21
|1.42775
|cancelled
|8752428
|2009.07.28 08:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42768
|0.00000
|1.42368
|2009.07.31 17:28
|1.42368
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8752528
|2009.07.28 13:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42368
|0.00000
|1.42368
|2009.07.31 17:28
|1.42368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8755054
|2009.07.28 15:22
|buy
|0.03
|eurusd
|1.41968
|0.00000
|1.42368
|2009.07.31 17:28
|1.42368
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8756060
|2009.07.28 17:10
|buy
|0.04
|eurusd
|1.41568
|0.00000
|1.42368
|2009.07.31 17:28
|1.42368
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8757549
|2009.07.29 16:30
|buy
|0.06
|eurusd
|1.40768
|0.00000
|1.42368
|2009.07.31 17:28
|1.42368
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8769763
|2009.07.29 16:31
|buy limit
|0.08
|eurusd
|1.39968
|0.00000
|1.41568
|2009.07.31 17:28
|1.42388
|cancelled
|8794604
|2009.07.31 17:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42468
|0.00000
|1.43268
|2009.08.03 15:07
|1.43268
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8794609
|2009.07.31 17:29
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.41968
|0.00000
|1.42768
|2009.07.31 17:54
|1.42495
|cancelled
|8794941
|2009.07.31 17:54
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.42068
|0.00000
|1.42868
|2009.08.03 15:07
|1.43294
|cancelled
|8808225
|2009.08.03 15:07
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.43668
|0.00000
|1.44468
|2009.08.03 15:43
|1.43166
|cancelled
|8808232
|2009.08.03 15:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43168
|0.00000
|1.43968
|2009.08.03 16:16
|1.43968
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8808790
|2009.08.03 15:44
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.42768
|0.00000
|1.43568
|2009.08.03 16:16
|1.43985
|cancelled
|8809470
|2009.08.03 16:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44068
|0.00000
|1.44468
|2009.08.05 20:45
|1.44468
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|8809479
|2009.08.03 16:16
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.43568
|0.00000
|1.44368
|2009.08.03 16:28
|1.44089
|cancelled
|8809693
|2009.08.05 16:01
|buy
|0.02
|eurusd
|1.43668
|0.00000
|1.44468
|2009.08.05 20:45
|1.44468
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8833471
|2009.08.05 16:02
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.43268
|0.00000
|1.44068
|2009.08.05 20:45
|1.44485
|cancelled
|8835600
|2009.08.05 20:45
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.44868
|0.00000
|1.45668
|2009.08.05 20:47
|1.44370
|cancelled
|8835602
|2009.08.05 20:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44368
|0.00000
|1.43168
|2009.08.13 14:25
|1.43168
|0.00
|0.00
|-0.03
|-12.00
|8835629
|2009.08.06 04:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.43968
|0.00000
|1.43168
|2009.08.13 14:25
|1.43168
|0.00
|0.00
|-0.04
|-16.00
|8838729
|2009.08.06 15:55
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43568
|0.00000
|1.43168
|2009.08.13 14:25
|1.43168
|0.00
|0.00
|-0.07
|-12.00
|8842890
|2009.08.07 14:39
|buy
|0.04
|eurusd
|1.43168
|0.00000
|1.43168
|2009.08.13 14:25
|1.43168
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.00
|8850900
|2009.08.07 16:21
|buy
|0.06
|eurusd
|1.42368
|0.00000
|1.43168
|2009.08.13 14:25
|1.43168
|0.00
|0.00
|-0.12
|48.00
|8852577
|2009.08.07 18:09
|buy
|0.08
|eurusd
|1.41568
|0.00000
|1.43168
|2009.08.13 14:25
|1.43168
|0.00
|0.00
|-0.16
|128.00
|8853579
|2009.08.07 18:09
|buy limit
|0.11
|eurusd
|1.40768
|0.00000
|1.42368
|2009.08.13 14:25
|1.43233
|cancelled
|8901731
|2009.08.13 14:25
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.43268
|0.00000
|1.44068
|2009.08.13 14:47
|1.42747
|cancelled
|8901736
|2009.08.13 14:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42768
|0.00000
|1.42368
|2009.08.19 17:02
|1.42368
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8902035
|2009.08.14 16:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42368
|0.00000
|1.42368
|2009.08.19 17:02
|1.42368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8910762
|2009.08.14 19:28
|buy
|0.03
|eurusd
|1.41968
|0.00000
|1.42368
|2009.08.19 17:02
|1.42368
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8912123
|2009.08.17 02:09
|buy
|0.04
|eurusd
|1.41568
|0.00000
|1.42368
|2009.08.19 17:02
|1.42368
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8914126
|2009.08.17 12:19
|buy
|0.06
|eurusd
|1.40768
|0.00000
|1.42368
|2009.08.19 17:02
|1.42368
|0.00
|0.00
|-0.02
|96.00
|8917750
|2009.08.17 12:19
|buy limit
|0.08
|eurusd
|1.39968
|0.00000
|1.41568
|2009.08.19 17:02
|1.42430
|cancelled
|8939430
|2009.08.19 17:02
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.42868
|0.00000
|1.43668
|2009.08.19 17:03
|1.42364
|cancelled
|8939438
|2009.08.19 17:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42368
|0.00000
|1.43168
|2009.08.21 12:05
|1.43168
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8939447
|2009.08.19 17:03
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.41968
|0.00000
|1.42768
|2009.08.21 12:05
|1.43184
|cancelled
|8959001
|2009.08.21 12:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43268
|0.00000
|1.43268
|2009.08.27 20:15
|1.43268
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|8959003
|2009.08.21 12:05
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.42768
|0.00000
|1.43568
|2009.08.21 12:14
|1.43304
|cancelled
|8959120
|2009.08.21 16:48
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42868
|0.00000
|1.43268
|2009.08.27 20:15
|1.43268
|0.00
|0.00
|0.02
|8.00
|8962855
|2009.08.26 15:29
|buy
|0.03
|eurusd
|1.42468
|0.00000
|1.43268
|2009.08.27 20:15
|1.43268
|0.00
|0.00
|0.03
|24.00
|8998532
|2009.08.27 00:40
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.42068
|0.00000
|1.42868
|2009.08.27 20:15
|1.43305
|cancelled
|9005947
|2009.08.27 20:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43670
|0.00000
|1.43670
|2009.09.01 08:01
|1.43670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9005954
|2009.08.27 20:15
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.43170
|0.00000
|1.43970
|2009.08.27 20:28
|1.43675
|cancelled
|9006176
|2009.08.28 09:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.43270
|0.00000
|1.43670
|2009.09.01 08:01
|1.43670
|0.00
|0.00
|0.02
|8.00
|9010571
|2009.08.28 20:30
|buy
|0.03
|eurusd
|1.42870
|0.00000
|1.43670
|2009.09.01 08:01
|1.43670
|0.00
|0.00
|0.02
|24.00
|9014041
|2009.08.28 20:31
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.42470
|0.00000
|1.43270
|2009.09.01 08:01
|1.43705
|cancelled
|9025338
|2009.09.01 08:01
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.44070
|0.00000
|1.44870
|2009.09.01 09:19
|1.43562
|cancelled
|9025348
|2009.09.01 09:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43570
|0.00000
|1.43170
|2009.09.03 13:19
|1.43170
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.00
|9025827
|2009.09.01 09:19
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.43150
|0.00000
|1.42350
|2009.09.01 09:19
|1.43537
|cancelled
|9025835
|2009.09.01 12:08
|buy
|0.02
|eurusd
|1.43170
|0.00000
|1.43170
|2009.09.03 13:19
|1.43170
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|9026841
|2009.09.01 17:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.42770
|0.00000
|1.43170
|2009.09.03 13:19
|1.43170
|0.00
|0.00
|0.04
|12.00
|9028825
|2009.09.01 17:29
|buy
|0.04
|eurusd
|1.42370
|0.00000
|1.43170
|2009.09.03 13:19
|1.43170
|0.00
|0.00
|0.05
|32.00
|9029105
|2009.09.01 17:29
|buy limit
|0.06
|eurusd
|1.41570
|0.00000
|1.43170
|2009.09.03 13:19
|1.43197
|cancelled
|9044832
|2009.09.03 13:19
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.43270
|0.00000
|1.44070
|2009.09.03 13:20
|1.43166
|cancelled
|9044835
|2009.09.03 13:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43170
|0.00000
|1.42770
|2009.09.04 17:59
|1.42770
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9044849
|2009.09.03 15:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42770
|0.00000
|1.42770
|2009.09.04 17:59
|1.42770
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|9045853
|2009.09.04 14:43
|buy
|0.03
|eurusd
|1.42370
|0.00000
|1.42770
|2009.09.04 17:59
|1.42770
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9057179
|2009.09.04 15:07
|buy
|0.04
|eurusd
|1.41970
|0.00000
|1.42770
|2009.09.04 17:59
|1.42770
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|9057645
|2009.09.04 15:08
|buy limit
|0.06
|eurusd
|1.41170
|0.00000
|1.42770
|2009.09.04 17:59
|1.42790
|cancelled
|9058801
|2009.09.04 18:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42870
|0.00000
|1.43670
|2009.09.09 10:51
|1.44860
|0.00
|0.00
|0.00
|19.90
|9058803
|2009.09.04 18:00
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.42370
|0.00000
|1.43170
|2009.09.04 18:06
|1.42875
|cancelled
|9058876
|2009.09.04 18:06
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.42470
|0.00000
|1.43270
|2009.09.15 23:36
|1.46589
|cancelled
|9100053
|2009.09.15 23:37
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.46350
|0.00000
|1.45550
|2009.09.16 02:11
|1.46750
|cancelled
|9100086
|2009.09.15 23:49
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.46870
|0.00000
|1.47670
|2009.09.16 02:11
|1.46751
|cancelled
|9100096
|2009.09.15 23:52
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.46370
|0.00000
|1.47170
|2009.09.16 02:11
|1.46750
|cancelled
|
|0.00
|0.00
|9.07
|4 586.30
|Closed P/L:
|4 595.37
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9100050
|2009.09.16 02:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.46750
|0.00000
|1.45950
|
|1.46775
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|
|Floating P/L:
|-0.25
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|9100540
|2009.09.16 02:11
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.47150
|0.00000
|1.46350
|
|1.46755
|Blessing
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 595.37
|Floating P/L:
|-0.25
|Margin:
|14.68
|Balance:
|7 595.37
|Equity:
|7 595.12
|Free Margin:
|7 580.45
|
|Details:
|Gross Profit:
|6 538.36
|Gross Loss:
|1 942.99
|Total Net Profit:
|4 595.37
|Profit Factor:
|3.37
|Expected Payoff:
|9.36
|
|Absolute Drawdown:
|47.34
|Maximal Drawdown:
|434.26 (11.74%)
|Relative Drawdown:
|11.74% (434.26)
|
|Total Trades:
|491
|Short Positions (won %):
|199 (64.32%)
|Long Positions (won %):
|292 (76.71%)
|Profit Trades (% of total):
|352 (71.69%)
|Loss trades (% of total):
|139 (28.31%)
|Largest
|profit trade:
|370.75
|loss trade:
|-104.86
|Average
|profit trade:
|18.57
|loss trade:
|-13.98
|Maximum
|consecutive wins ($):
|26 (206.36)
|consecutive losses ($):
|6 (-434.26)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|506.68 (3)
|consecutive loss (count):
|-434.26 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2