Strategy Tester Report

Lyly_G_Catherine

AlpariUK-Demo (Build 225)

 

Symbol

EURUSD (Euro vs US Dollar)

Period

30 Minutes (M30) 2009.01.02 06:00 - 2009.08.27 23:30 (2009.01.01 - 2009.08.28)

Model

Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)

Parameters

Expert_Name="Lyly_G_Catherine"; Need_Donation="Please donate to support further update"; ______="======================================="; CloseAll_NOW=false; TargetEquity=5000000; _______="======================================="; Time_Opened_Protection=false; OpenHour=0; CloseHour=24; TimeLimit=60; ________="======================================="; LotsOptimized=true; Risk=40; Lots=0.1; MaxLots=100; _________="======================================="; Hidden_TP=true; Hidden_SL=true; TP=500; Dynamic_SL=false; SL=0; Percent_N=75; Slippage=20; MaxSpread=40; MaxTrades=2; MaxTradePerPosition=2; Magic=12645; _____________="======================================="; created_by="William Zhang"; PayPal="william@providenthost.com"; Bank_Wire="Bank Central Asia"; Acc_No="527-0660-101"; Acc_Name="William Zhang"; Bank_Swift="CENAIDJA"; Bank_Branch="KCP Bina Nusantara"; Bank_City="Jakarta, Indonesia";

Bars in test

9075

Ticks modelled

8719806

Modelling quality

90.00%

Mismatched charts errors

0

Initial deposit

200.00

Total net profit

14129.17

Gross profit

14129.17

Gross loss

0.00

Profit factor

Expected payoff

300.62

Absolute drawdown

166.36

Maximal drawdown

3731.00 (26.32%)

Relative drawdown

93.48% (482.42)

Total trades

47

Short positions (won %)

23 (100.00%)

Long positions (won %)

24 (100.00%)

Profit trades (% of total)

47 (100.00%)

Loss trades (% of total)

0 (0.00%)

Largest

profit trade

1308.84

loss trade

0.00

Average

profit trade

300.62

loss trade

0.00

Maximum

consecutive wins (profit in money)

47 (14129.17)

consecutive losses (loss in money)

0 (0.00)

Maximal

consecutive profit (count of wins)

14129.17 (47)

consecutive loss (count of losses)

0.00 (0)

Average

consecutive wins

47

consecutive losses

0

Graph

#

Time

Type

Order

Size

Price

S / L

T / P

Profit

Balance

1

2009.01.07 01:00

sell

1

0.04

1.35080

0.00000

0.00000

3

2009.01.07 02:06

close

1

0.04

1.34579

0.00000

0.00000

20.04

220.04

2

2009.01.07 01:30

sell

2

0.04

1.34950

0.00000

0.00000

4

2009.01.07 02:06

close

2

0.04

1.34426

0.00000

0.00000

20.96

241.00

5

2009.01.07 14:00

sell

3

0.05

1.35920

0.00000

0.00000

8

2009.01.08 09:25

close

3

0.05

1.35416

0.00000

0.00000

25.18

286.79

6

2009.01.07 15:30

sell

4

0.04

1.36730

0.00000

0.00000

7

2009.01.07 16:47

close

4

0.04

1.36215

0.00000

0.00000

20.60

261.60

9

2009.01.14 10:00

sell

5

0.06

1.32270

0.00000

0.00000

10

2009.01.14 14:08

close

5

0.06

1.31763

0.00000

0.00000

30.42

317.21

11

2009.01.22 01:30

sell

6

0.06

1.29820

0.00000

0.00000

13

2009.01.22 14:47

close

6

0.06

1.29318

0.00000

0.00000

30.12

347.33

12

2009.01.22 02:00

sell

7

0.06

1.29790

0.00000

0.00000

14

2009.01.22 14:48

close

7

0.06

1.29286

0.00000

0.00000

30.24

377.57

15

2009.01.23 02:01

sell

8

0.08

1.29910

0.00000

0.00000

16

2009.01.23 05:04

close

8

0.08

1.29407

0.00000

0.00000

40.24

417.81

17

2009.01.26 00:30

sell

9

0.08

1.28820

0.00000

0.00000

18

2009.01.30 12:52

close

9

0.08

1.28320

0.00000

0.00000

39.95

457.76

19

2009.02.02 23:00

sell

10

0.09

1.28420

0.00000

0.00000

21

2009.02.05 14:31

close

10

0.09

1.27918

0.00000

0.00000

45.13

502.89

20

2009.02.02 23:30

sell

11

0.09

1.28280

0.00000

0.00000

22

2009.02.05 14:36

close

11

0.09

1.27778

0.00000

0.00000

45.13

548.03

23

2009.02.12 07:30

sell

12

0.11

1.29040

0.00000

0.00000

24

2009.02.12 09:44

close

12

0.11

1.28537

0.00000

0.00000

55.33

603.36

25

2009.02.13 04:00

sell

13

0.12

1.28860

0.00000

0.00000

26

2009.02.13 14:02

close

13

0.12

1.28360

0.00000

0.00000

60.00

663.36

27

2009.02.26 18:30

sell

14

0.13

1.27480

0.00000

0.00000

28

2009.02.27 01:48

close

14

0.13

1.26976

0.00000

0.00000

65.51

728.86

29

2009.03.03 10:00

sell

15

0.15

1.26470

0.00000

0.00000

31

2009.03.03 12:41

close

15

0.15

1.25965

0.00000

0.00000

75.75

804.61

30

2009.03.03 11:00

sell

16

0.14

1.26280

0.00000

0.00000

32

2009.03.03 16:00

close

16

0.14

1.25766

0.00000

0.00000

71.96

876.57

33

2009.03.31 14:30

sell

17

0.18

1.33071

0.00000

0.00000

35

2009.03.31 17:07

close

17

0.18

1.32566

0.00000

0.00000

90.90

967.47

34

2009.03.31 15:30

sell

18

0.17

1.33066

0.00000

0.00000

36

2009.03.31 17:07

close

18

0.17

1.32557

0.00000

0.00000

86.53

1054.00

37

2009.04.08 20:30

sell

19

0.21

1.32536

0.00000

0.00000

39

2009.04.09 16:53

close

19

0.21

1.32035

0.00000

0.00000

105.15

1159.15

38

2009.04.08 21:00

sell

20

0.21

1.32325

0.00000

0.00000

40

2009.04.09 17:20

close

20

0.21

1.31825

0.00000

0.00000

104.94

1264.09

41

2009.04.13 02:00

sell

21

0.25

1.31524

0.00000

0.00000

44

2009.04.17 06:16

close

21

0.25

1.31022

0.00000

0.00000

125.35

1500.21

42

2009.04.13 11:30

sell

22

0.22

1.31908

0.00000

0.00000

43

2009.04.16 11:29

close

22

0.22

1.31404

0.00000

0.00000

110.77

1374.86

45

2009.04.21 20:30

sell

23

0.30

1.29448

0.00000

0.00000

46

2009.04.22 09:12

close

23

0.30

1.28944

0.00000

0.00000

151.17

1651.38

47

2009.05.12 04:00

buy

24

0.33

1.35773

0.00000

0.00000

49

2009.05.12 08:16

close

24

0.33

1.36273

0.00000

0.00000

165.00

1816.38

48

2009.05.12 04:30

buy

25

0.32

1.35935

0.00000

0.00000

50

2009.05.12 09:43

close

25

0.32

1.36437

0.00000

0.00000

160.64

1977.02

51

2009.05.13 18:30

buy

26

0.40

1.36328

0.00000

0.00000

52

2009.05.20 13:38

close

26

0.40

1.36829

0.00000

0.00000

199.84

2176.86

53

2009.05.26 07:30

buy

27

0.44

1.39798

0.00000

0.00000

55

2009.05.29 11:07

close

27

0.44

1.40298

0.00000

0.00000

219.56

2396.42

54

2009.05.26 08:00

buy

28

0.43

1.39984

0.00000

0.00000

56

2009.05.29 11:26

close

28

0.43

1.40485

0.00000

0.00000

215.00

2611.42

57

2009.06.02 02:00

buy

29

0.52

1.41816

0.00000

0.00000

60

2009.06.02 12:50

close

29

0.52

1.42317

0.00000

0.00000

260.52

3107.41

58

2009.06.02 12:00

buy

30

0.47

1.41639

0.00000

0.00000

59

2009.06.02 12:36

close

30

0.47

1.42140

0.00000

0.00000

235.47

2846.89

61

2009.06.03 18:00

buy

31

0.62

1.41935

0.00000

0.00000

62

2009.06.05 14:33

close

31

0.62

1.42457

0.00000

0.00000

323.14

3430.55

63

2009.06.19 01:00

buy

32

0.69

1.39137

0.00000

0.00000

65

2009.06.19 17:40

close

32

0.69

1.39638

0.00000

0.00000

345.69

3776.24

64

2009.06.19 01:30

buy

33

0.65

1.39144

0.00000

0.00000

66

2009.06.19 17:40

close

33

0.65

1.39645

0.00000

0.00000

325.65

4101.89

67

2009.06.24 22:00

buy

34

0.82

1.39435

0.00000

0.00000

70

2009.06.25 19:21

close

34

0.82

1.39936

0.00000

0.00000

410.33

4886.77

68

2009.06.24 22:30

buy

35

0.75

1.39296

0.00000

0.00000

69

2009.06.25 08:19

close

35

0.75

1.39796

0.00000

0.00000

374.55

4476.44

71

2009.06.29 09:00

buy

36

0.98

1.40124

0.00000

0.00000

73

2009.06.29 13:28

close

36

0.98

1.40625

0.00000

0.00000

490.98

5377.75

72

2009.06.29 09:30

buy

37

0.94

1.40233

0.00000

0.00000

74

2009.06.29 14:41

close

37

0.94

1.40733

0.00000

0.00000

470.00

5847.75

75

2009.07.17 08:00

buy

38

1.17

1.41196

0.00000

0.00000

76

2009.07.17 15:30

buy

39

1.10

1.41182

0.00000

0.00000

77

2009.07.20 03:28

close

39

1.10

1.41683

0.00000

0.00000

550.88

6398.63

78

2009.07.20 03:28

close

38

1.17

1.41696

0.00000

0.00000

584.77

6983.40

79

2009.07.21 22:30

buy

40

1.40

1.42147

0.00000

0.00000

80

2009.07.22 07:00

buy

41

1.25

1.41918

0.00000

0.00000

81

2009.07.22 18:44

close

41

1.25

1.42418

0.00000

0.00000

625.00

7608.40

82

2009.07.23 08:30

close

40

1.40

1.42647

0.00000

0.00000

698.88

8307.28

83

2009.07.27 21:00

buy

42

1.66

1.42438

0.00000

0.00000

84

2009.07.27 21:30

buy

43

1.53

1.42356

0.00000

0.00000

85

2009.07.28 08:11

close

43

1.53

1.42857

0.00000

0.00000

766.22

9073.50

86

2009.07.28 09:07

close

42

1.66

1.42939

0.00000

0.00000

831.33

9904.83

87

2009.08.05 12:30

buy

44

1.98

1.43947

0.00000

0.00000

88

2009.08.05 20:42

close

44

1.98

1.44449

0.00000

0.00000

993.96

10898.79

89

2009.08.25 01:30

buy

45

2.18

1.42962

0.00000

0.00000

90

2009.08.25 05:30

buy

46

2.05

1.42969

0.00000

0.00000

91

2009.08.25 15:00

close

45

2.18

1.43465

0.00000

0.00000

1096.54

11995.33

92

2009.08.25 15:00

close

46

2.05

1.43469

0.00000

0.00000

1025.00

13020.33

93

2009.08.26 05:00

buy

47

2.60

1.43055

0.00000

0.00000

94

2009.08.27 20:27

close

47

2.60

1.43559

0.00000

0.00000

1308.84

14329.17

 