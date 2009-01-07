Strategy
Tester Report
Lyly_G_Catherine
AlpariUK-Demo
(Build 225)
|
Symbol
|
EURUSD (Euro vs US Dollar)
|
Period
|
30 Minutes (M30) 2009.01.02 06:00
- 2009.08.27 23:30 (2009.01.01 - 2009.08.28)
|
Model
|
Every tick (the most precise
method based on all available least timeframes)
|
Parameters
|
Expert_Name="Lyly_G_Catherine";
Need_Donation="Please
donate to support further update";
______="=======================================";
CloseAll_NOW=false; TargetEquity=5000000;
_______="=======================================";
Time_Opened_Protection=false; OpenHour=0; CloseHour=24; TimeLimit=60;
________="=======================================";
LotsOptimized=true; Risk=40; Lots=0.1; MaxLots=100; _________="=======================================";
Hidden_TP=true; Hidden_SL=true; TP=500; Dynamic_SL=false; SL=0; Percent_N=75;
Slippage=20; MaxSpread=40; MaxTrades=2; MaxTradePerPosition=2; Magic=12645;
_____________="======================================="; created_by="William
Zhang"; PayPal="william@providenthost.com";
Bank_Wire="Bank Central Asia"; Acc_No="527-0660-101";
Acc_Name="William Zhang"; Bank_Swift="CENAIDJA";
Bank_Branch="KCP Bina Nusantara"; Bank_City="Jakarta,
Indonesia";
|
Bars in test
|
9075
|
Ticks modelled
|
8719806
|
Modelling quality
|
90.00%
|
Mismatched charts errors
|
0
|
Initial deposit
|
200.00
|
Total net profit
|
14129.17
|
Gross profit
|
14129.17
|
Gross loss
|
0.00
|
Profit factor
|
Expected payoff
|
300.62
|
Absolute drawdown
|
166.36
|
Maximal drawdown
|
3731.00 (26.32%)
|
Relative drawdown
|
93.48% (482.42)
|
Total trades
|
47
|
Short positions (won %)
|
23 (100.00%)
|
Long positions (won %)
|
24 (100.00%)
|
Profit trades (% of total)
|
47 (100.00%)
|
Loss trades (% of total)
|
0 (0.00%)
|
Largest
|
profit trade
|
1308.84
|
loss trade
|
0.00
|
Average
|
profit trade
|
300.62
|
loss trade
|
0.00
|
Maximum
|
consecutive wins (profit in money)
|
47 (14129.17)
|
consecutive losses (loss in money)
|
0 (0.00)
|
Maximal
|
consecutive profit (count of wins)
|
14129.17 (47)
|
consecutive loss (count of losses)
|
0.00 (0)
|
Average
|
consecutive wins
|
47
|
consecutive losses
|
0
|
#
|
Time
|
Type
|
Order
|
Size
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Profit
|
Balance
|
1
|
2009.01.07 01:00
|
sell
|
1
|
0.04
|
1.35080
|
0.00000
|
0.00000
|
3
|
2009.01.07 02:06
|
close
|
1
|
0.04
|
1.34579
|
0.00000
|
0.00000
|
20.04
|
220.04
|
2
|
2009.01.07 01:30
|
sell
|
2
|
0.04
|
1.34950
|
0.00000
|
0.00000
|
4
|
2009.01.07 02:06
|
close
|
2
|
0.04
|
1.34426
|
0.00000
|
0.00000
|
20.96
|
241.00
|
5
|
2009.01.07 14:00
|
sell
|
3
|
0.05
|
1.35920
|
0.00000
|
0.00000
|
8
|
2009.01.08 09:25
|
close
|
3
|
0.05
|
1.35416
|
0.00000
|
0.00000
|
25.18
|
286.79
|
6
|
2009.01.07 15:30
|
sell
|
4
|
0.04
|
1.36730
|
0.00000
|
0.00000
|
7
|
2009.01.07 16:47
|
close
|
4
|
0.04
|
1.36215
|
0.00000
|
0.00000
|
20.60
|
261.60
|
9
|
2009.01.14 10:00
|
sell
|
5
|
0.06
|
1.32270
|
0.00000
|
0.00000
|
10
|
2009.01.14 14:08
|
close
|
5
|
0.06
|
1.31763
|
0.00000
|
0.00000
|
30.42
|
317.21
|
11
|
2009.01.22 01:30
|
sell
|
6
|
0.06
|
1.29820
|
0.00000
|
0.00000
|
13
|
2009.01.22 14:47
|
close
|
6
|
0.06
|
1.29318
|
0.00000
|
0.00000
|
30.12
|
347.33
|
12
|
2009.01.22 02:00
|
sell
|
7
|
0.06
|
1.29790
|
0.00000
|
0.00000
|
14
|
2009.01.22 14:48
|
close
|
7
|
0.06
|
1.29286
|
0.00000
|
0.00000
|
30.24
|
377.57
|
15
|
2009.01.23 02:01
|
sell
|
8
|
0.08
|
1.29910
|
0.00000
|
0.00000
|
16
|
2009.01.23 05:04
|
close
|
8
|
0.08
|
1.29407
|
0.00000
|
0.00000
|
40.24
|
417.81
|
17
|
2009.01.26 00:30
|
sell
|
9
|
0.08
|
1.28820
|
0.00000
|
0.00000
|
18
|
2009.01.30 12:52
|
close
|
9
|
0.08
|
1.28320
|
0.00000
|
0.00000
|
39.95
|
457.76
|
19
|
2009.02.02 23:00
|
sell
|
10
|
0.09
|
1.28420
|
0.00000
|
0.00000
|
21
|
2009.02.05 14:31
|
close
|
10
|
0.09
|
1.27918
|
0.00000
|
0.00000
|
45.13
|
502.89
|
20
|
2009.02.02 23:30
|
sell
|
11
|
0.09
|
1.28280
|
0.00000
|
0.00000
|
22
|
2009.02.05 14:36
|
close
|
11
|
0.09
|
1.27778
|
0.00000
|
0.00000
|
45.13
|
548.03
|
23
|
2009.02.12 07:30
|
sell
|
12
|
0.11
|
1.29040
|
0.00000
|
0.00000
|
24
|
2009.02.12 09:44
|
close
|
12
|
0.11
|
1.28537
|
0.00000
|
0.00000
|
55.33
|
603.36
|
25
|
2009.02.13 04:00
|
sell
|
13
|
0.12
|
1.28860
|
0.00000
|
0.00000
|
26
|
2009.02.13 14:02
|
close
|
13
|
0.12
|
1.28360
|
0.00000
|
0.00000
|
60.00
|
663.36
|
27
|
2009.02.26 18:30
|
sell
|
14
|
0.13
|
1.27480
|
0.00000
|
0.00000
|
28
|
2009.02.27 01:48
|
close
|
14
|
0.13
|
1.26976
|
0.00000
|
0.00000
|
65.51
|
728.86
|
29
|
2009.03.03 10:00
|
sell
|
15
|
0.15
|
1.26470
|
0.00000
|
0.00000
|
31
|
2009.03.03 12:41
|
close
|
15
|
0.15
|
1.25965
|
0.00000
|
0.00000
|
75.75
|
804.61
|
30
|
2009.03.03 11:00
|
sell
|
16
|
0.14
|
1.26280
|
0.00000
|
0.00000
|
32
|
2009.03.03 16:00
|
close
|
16
|
0.14
|
1.25766
|
0.00000
|
0.00000
|
71.96
|
876.57
|
33
|
2009.03.31 14:30
|
sell
|
17
|
0.18
|
1.33071
|
0.00000
|
0.00000
|
35
|
2009.03.31 17:07
|
close
|
17
|
0.18
|
1.32566
|
0.00000
|
0.00000
|
90.90
|
967.47
|
34
|
2009.03.31 15:30
|
sell
|
18
|
0.17
|
1.33066
|
0.00000
|
0.00000
|
36
|
2009.03.31 17:07
|
close
|
18
|
0.17
|
1.32557
|
0.00000
|
0.00000
|
86.53
|
1054.00
|
37
|
2009.04.08 20:30
|
sell
|
19
|
0.21
|
1.32536
|
0.00000
|
0.00000
|
39
|
2009.04.09 16:53
|
close
|
19
|
0.21
|
1.32035
|
0.00000
|
0.00000
|
105.15
|
1159.15
|
38
|
2009.04.08 21:00
|
sell
|
20
|
0.21
|
1.32325
|
0.00000
|
0.00000
|
40
|
2009.04.09 17:20
|
close
|
20
|
0.21
|
1.31825
|
0.00000
|
0.00000
|
104.94
|
1264.09
|
41
|
2009.04.13 02:00
|
sell
|
21
|
0.25
|
1.31524
|
0.00000
|
0.00000
|
44
|
2009.04.17 06:16
|
close
|
21
|
0.25
|
1.31022
|
0.00000
|
0.00000
|
125.35
|
1500.21
|
42
|
2009.04.13 11:30
|
sell
|
22
|
0.22
|
1.31908
|
0.00000
|
0.00000
|
43
|
2009.04.16 11:29
|
close
|
22
|
0.22
|
1.31404
|
0.00000
|
0.00000
|
110.77
|
1374.86
|
45
|
2009.04.21 20:30
|
sell
|
23
|
0.30
|
1.29448
|
0.00000
|
0.00000
|
46
|
2009.04.22 09:12
|
close
|
23
|
0.30
|
1.28944
|
0.00000
|
0.00000
|
151.17
|
1651.38
|
47
|
2009.05.12 04:00
|
buy
|
24
|
0.33
|
1.35773
|
0.00000
|
0.00000
|
49
|
2009.05.12 08:16
|
close
|
24
|
0.33
|
1.36273
|
0.00000
|
0.00000
|
165.00
|
1816.38
|
48
|
2009.05.12 04:30
|
buy
|
25
|
0.32
|
1.35935
|
0.00000
|
0.00000
|
50
|
2009.05.12 09:43
|
close
|
25
|
0.32
|
1.36437
|
0.00000
|
0.00000
|
160.64
|
1977.02
|
51
|
2009.05.13 18:30
|
buy
|
26
|
0.40
|
1.36328
|
0.00000
|
0.00000
|
52
|
2009.05.20 13:38
|
close
|
26
|
0.40
|
1.36829
|
0.00000
|
0.00000
|
199.84
|
2176.86
|
53
|
2009.05.26 07:30
|
buy
|
27
|
0.44
|
1.39798
|
0.00000
|
0.00000
|
55
|
2009.05.29 11:07
|
close
|
27
|
0.44
|
1.40298
|
0.00000
|
0.00000
|
219.56
|
2396.42
|
54
|
2009.05.26 08:00
|
buy
|
28
|
0.43
|
1.39984
|
0.00000
|
0.00000
|
56
|
2009.05.29 11:26
|
close
|
28
|
0.43
|
1.40485
|
0.00000
|
0.00000
|
215.00
|
2611.42
|
57
|
2009.06.02 02:00
|
buy
|
29
|
0.52
|
1.41816
|
0.00000
|
0.00000
|
60
|
2009.06.02 12:50
|
close
|
29
|
0.52
|
1.42317
|
0.00000
|
0.00000
|
260.52
|
3107.41
|
58
|
2009.06.02 12:00
|
buy
|
30
|
0.47
|
1.41639
|
0.00000
|
0.00000
|
59
|
2009.06.02 12:36
|
close
|
30
|
0.47
|
1.42140
|
0.00000
|
0.00000
|
235.47
|
2846.89
|
61
|
2009.06.03 18:00
|
buy
|
31
|
0.62
|
1.41935
|
0.00000
|
0.00000
|
62
|
2009.06.05 14:33
|
close
|
31
|
0.62
|
1.42457
|
0.00000
|
0.00000
|
323.14
|
3430.55
|
63
|
2009.06.19 01:00
|
buy
|
32
|
0.69
|
1.39137
|
0.00000
|
0.00000
|
65
|
2009.06.19 17:40
|
close
|
32
|
0.69
|
1.39638
|
0.00000
|
0.00000
|
345.69
|
3776.24
|
64
|
2009.06.19 01:30
|
buy
|
33
|
0.65
|
1.39144
|
0.00000
|
0.00000
|
66
|
2009.06.19 17:40
|
close
|
33
|
0.65
|
1.39645
|
0.00000
|
0.00000
|
325.65
|
4101.89
|
67
|
2009.06.24 22:00
|
buy
|
34
|
0.82
|
1.39435
|
0.00000
|
0.00000
|
70
|
2009.06.25 19:21
|
close
|
34
|
0.82
|
1.39936
|
0.00000
|
0.00000
|
410.33
|
4886.77
|
68
|
2009.06.24 22:30
|
buy
|
35
|
0.75
|
1.39296
|
0.00000
|
0.00000
|
69
|
2009.06.25 08:19
|
close
|
35
|
0.75
|
1.39796
|
0.00000
|
0.00000
|
374.55
|
4476.44
|
71
|
2009.06.29 09:00
|
buy
|
36
|
0.98
|
1.40124
|
0.00000
|
0.00000
|
73
|
2009.06.29 13:28
|
close
|
36
|
0.98
|
1.40625
|
0.00000
|
0.00000
|
490.98
|
5377.75
|
72
|
2009.06.29 09:30
|
buy
|
37
|
0.94
|
1.40233
|
0.00000
|
0.00000
|
74
|
2009.06.29 14:41
|
close
|
37
|
0.94
|
1.40733
|
0.00000
|
0.00000
|
470.00
|
5847.75
|
75
|
2009.07.17 08:00
|
buy
|
38
|
1.17
|
1.41196
|
0.00000
|
0.00000
|
76
|
2009.07.17 15:30
|
buy
|
39
|
1.10
|
1.41182
|
0.00000
|
0.00000
|
77
|
2009.07.20 03:28
|
close
|
39
|
1.10
|
1.41683
|
0.00000
|
0.00000
|
550.88
|
6398.63
|
78
|
2009.07.20 03:28
|
close
|
38
|
1.17
|
1.41696
|
0.00000
|
0.00000
|
584.77
|
6983.40
|
79
|
2009.07.21 22:30
|
buy
|
40
|
1.40
|
1.42147
|
0.00000
|
0.00000
|
80
|
2009.07.22 07:00
|
buy
|
41
|
1.25
|
1.41918
|
0.00000
|
0.00000
|
81
|
2009.07.22 18:44
|
close
|
41
|
1.25
|
1.42418
|
0.00000
|
0.00000
|
625.00
|
7608.40
|
82
|
2009.07.23 08:30
|
close
|
40
|
1.40
|
1.42647
|
0.00000
|
0.00000
|
698.88
|
8307.28
|
83
|
2009.07.27 21:00
|
buy
|
42
|
1.66
|
1.42438
|
0.00000
|
0.00000
|
84
|
2009.07.27 21:30
|
buy
|
43
|
1.53
|
1.42356
|
0.00000
|
0.00000
|
85
|
2009.07.28 08:11
|
close
|
43
|
1.53
|
1.42857
|
0.00000
|
0.00000
|
766.22
|
9073.50
|
86
|
2009.07.28 09:07
|
close
|
42
|
1.66
|
1.42939
|
0.00000
|
0.00000
|
831.33
|
9904.83
|
87
|
2009.08.05 12:30
|
buy
|
44
|
1.98
|
1.43947
|
0.00000
|
0.00000
|
88
|
2009.08.05 20:42
|
close
|
44
|
1.98
|
1.44449
|
0.00000
|
0.00000
|
993.96
|
10898.79
|
89
|
2009.08.25 01:30
|
buy
|
45
|
2.18
|
1.42962
|
0.00000
|
0.00000
|
90
|
2009.08.25 05:30
|
buy
|
46
|
2.05
|
1.42969
|
0.00000
|
0.00000
|
91
|
2009.08.25 15:00
|
close
|
45
|
2.18
|
1.43465
|
0.00000
|
0.00000
|
1096.54
|
11995.33
|
92
|
2009.08.25 15:00
|
close
|
46
|
2.05
|
1.43469
|
0.00000
|
0.00000
|
1025.00
|
13020.33
|
93
|
2009.08.26 05:00
|
buy
|
47
|
2.60
|
1.43055
|
0.00000
|
0.00000
|
94
|
2009.08.27 20:27
|
close
|
47
|
2.60
|
1.43559
|
0.00000
|
0.00000
|
1308.84
|
14329.17